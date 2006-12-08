Alpari (UK) Ltd.
|Account: 11639
|Name: .
|Currency: USD
|2007 January 3, 17:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|308504
|2006.12.08 11:35
|balance
|Deposit
|5 000.00
|329940
|2006.12.11 08:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9557
|1.9438
|2006.12.11 09:13
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|337051
|2006.12.11 18:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|1.9775
|1.9455
|2006.12.11 23:59
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|341342
|2006.12.11 23:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.959181
|1.9737
|1.9517
|2006.12.12 23:59
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.19
|345723
|2006.12.12 15:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9679
|1.9517
|2006.12.12 16:05
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|351022
|2006.12.12 23:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.970881
|1.9704
|1.9517
|2006.12.13 08:35
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|354652
|2006.12.13 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|1.9650
|1.9769
|2006.12.13 14:48
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|356349
|2006.12.13 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|1.9679
|1.9738
|2006.12.13 17:19
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|383360
|2006.12.15 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9640
|1.9522
|2006.12.15 15:23
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|386596
|2006.12.15 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9530
|1.9643
|2006.12.15 17:49
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|401947
|2006.12.18 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9493
|1.9504
|1.9613
|2006.12.18 12:24
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|403166
|2006.12.18 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9437
|1.9437
|1.9557
|2006.12.18 16:27
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|411002
|2006.12.19 09:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9551
|1.9648
|1.9461
|2006.12.19 10:01
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.00
|411221
|2006.12.19 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9648
|1.9461
|2006.12.19 10:01
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|412074
|2006.12.19 09:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9648
|1.9461
|2006.12.19 10:01
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|412343
|2006.12.19 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9628
|1.9522
|2006.12.19 10:22
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|414293
|2006.12.19 11:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9616
|1.9496
|2006.12.19 14:25
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|419378
|2006.12.19 19:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|1.9696
|1.9576
|2006.12.19 22:59
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|444380
|2006.12.20 18:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9640
|1.9753
|2006.12.20 23:59
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|448551
|2006.12.20 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.965014
|1.9654
|1.9753
|2006.12.21 06:45
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|452488
|2006.12.21 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9590
|1.9595
|1.9710
|2006.12.21 15:13
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|461385
|2006.12.22 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9585
|1.9605
|1.9705
|2006.12.22 17:23
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|505295
|2006.12.28 14:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9591
|1.9531
|2006.12.28 16:05
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|531657
|2007.01.02 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9742
|1.9555
|2007.01.02 14:44
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.00
|531872
|2007.01.02 08:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|1.9742
|1.9555
|2007.01.02 14:44
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|532249
|2007.01.02 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9704
|1.9555
|2007.01.02 13:23
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|542140
|2007.01.03 11:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9562
|1.9749
|2007.01.03 16:00
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.00
|542242
|2007.01.03 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9562
|1.9749
|2007.01.03 16:00
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|542880
|2007.01.03 12:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9619
|1.9749
|2007.01.03 14:17
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-431.52
|Closed P/L:
|-431.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|545105
|2007.01.03 17:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9526
|1.9326
|1.9646
|
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|Floating P/L:
|-12.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-431.52
|Floating P/L:
|-12.00
|Margin:
|195.26
|Balance:
|4 568.48
|Equity:
|4 556.48
|Free Margin:
|4 361.22