Alpari (UK) Ltd.

Account: 11639 Name: . Currency: USD 2007 January 3, 17:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3085042006.12.08 11:35balanceDeposit5 000.00
3299402006.12.11 08:51sell0.10gbpusd1.95581.95571.94382006.12.11 09:131.95570.000.000.001.00
3370512006.12.11 18:02sell0.10gbpusd1.95751.97751.94552006.12.11 23:591.95920.000.000.00-17.00
3413422006.12.11 23:59sell0.10gbpusd1.9591811.97371.95172006.12.12 23:591.97090.000.000.00-117.19
3457232006.12.12 15:42sell0.10gbpusd1.96821.96791.95172006.12.12 16:051.96790.000.000.003.00
3510222006.12.12 23:59sell0.10gbpusd1.9708811.97041.95172006.12.13 08:351.97040.000.000.004.81
3546522006.12.13 14:34buy0.10gbpusd1.96491.96501.97692006.12.13 14:481.96500.000.000.001.00
3563492006.12.13 15:48buy0.10gbpusd1.96181.96791.97382006.12.13 17:191.96790.000.000.0061.00
3833602006.12.15 14:30sell0.10gbpusd1.96421.96401.95222006.12.15 15:231.96400.000.000.002.00
3865962006.12.15 16:23buy0.10gbpusd1.95231.95301.96432006.12.15 17:491.95300.000.000.007.00
4019472006.12.18 11:47buy0.10gbpusd1.94931.95041.96132006.12.18 12:241.95040.000.000.0011.00
4031662006.12.18 16:16buy0.10gbpusd1.94371.94371.95572006.12.18 16:271.94370.000.000.000.00
4110022006.12.19 09:08sell0.10gbpusd1.95511.96481.94612006.12.19 10:011.96480.000.000.00-97.00
4112212006.12.19 09:30sell0.10gbpusd1.95811.96481.94612006.12.19 10:011.96480.000.000.00-67.00
4120742006.12.19 09:56sell0.10gbpusd1.96111.96481.94612006.12.19 10:011.96480.000.000.00-37.00
4123432006.12.19 10:01sell0.10gbpusd1.96421.96281.95222006.12.19 10:221.96280.000.000.0014.00
4142932006.12.19 11:22sell0.10gbpusd1.96161.96161.94962006.12.19 14:251.96160.000.000.000.00
4193782006.12.19 19:33sell0.10gbpusd1.96961.96961.95762006.12.19 22:591.96960.000.000.000.00
4443802006.12.20 18:28buy0.10gbpusd1.96331.96401.97532006.12.20 23:591.96490.000.000.0016.00
4485512006.12.20 23:59buy0.10gbpusd1.9650141.96541.97532006.12.21 06:451.96540.000.000.003.86
4524882006.12.21 14:37buy0.10gbpusd1.95901.95951.97102006.12.21 15:131.95950.000.000.005.00
4613852006.12.22 16:26buy0.10gbpusd1.95851.96051.97052006.12.22 17:231.96050.000.000.0020.00
5052952006.12.28 14:26sell0.10gbpusd1.96511.95911.95312006.12.28 16:051.95910.000.000.0060.00
5316572007.01.02 08:01sell0.10gbpusd1.96451.97421.95552007.01.02 14:441.97420.000.000.00-97.00
5318722007.01.02 08:28sell0.10gbpusd1.96751.97421.95552007.01.02 14:441.97420.000.000.00-67.00
5322492007.01.02 09:26sell0.10gbpusd1.97051.97041.95552007.01.02 13:231.97040.000.000.001.00
5421402007.01.03 11:17buy0.10gbpusd1.96591.95621.97492007.01.03 16:001.95620.000.000.00-97.00
5422422007.01.03 11:23buy0.10gbpusd1.96291.95621.97492007.01.03 16:001.95620.000.000.00-67.00
5428802007.01.03 12:59buy0.10gbpusd1.95981.96191.97492007.01.03 14:171.96190.000.000.0021.00
  0.00 0.00 0.00 -431.52
Closed P/L: -431.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5451052007.01.03 17:05buy0.10gbpusd1.95261.93261.9646 1.95140.000.000.00-12.00
  0.00 0.00 0.00 -12.00
 Floating P/L: -12.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -431.52 Floating P/L: -12.00 Margin: 195.26
Balance: 4 568.48 Equity: 4 556.48 Free Margin: 4 361.22