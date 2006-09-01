|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.01 00:00 (2006.09.01 - 2006.10.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15730
|Ticks modelled
|112681
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-76.61
|Gross profit
|221.35
|Gross loss
|-297.97
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-0.29
|Absolute drawdown
|91.14
|Maximal drawdown
|115.94 (92.90%)
|Relative drawdown
|92.90% (115.94)
|Total trades
|261
|Short positions (won %)
|145 (83.45%)
|Long positions (won %)
|116 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|208 (79.69%)
|Loss trades (% of total)
|53 (20.31%)
|Largest
|profit trade
|8.00
|loss trade
|-28.93
|Average
|profit trade
|1.06
|loss trade
|-5.62
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|42 (20.12)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-5.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|35.09 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-56.60 (4)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.01 00:00
|buy
|1
|0.05
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|2
|2006.09.01 00:11
|buy
|2
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|3
|2006.09.01 00:12
|buy
|3
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|4
|2006.09.01 00:13
|close
|3
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2816
|1.80
|101.80
|5
|2006.09.01 00:13
|close
|2
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2822
|0.30
|102.10
|6
|2006.09.01 00:13
|close
|1
|0.05
|1.2805
|0.0000
|1.2827
|-0.10
|102.00
|7
|2006.09.01 00:13
|buy
|4
|0.05
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|8
|2006.09.01 00:14
|buy
|5
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|9
|2006.09.01 10:41
|close
|5
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2820
|1.70
|103.70
|10
|2006.09.01 10:41
|close
|4
|0.05
|1.2817
|0.0000
|1.2830
|0.35
|104.05
|11
|2006.09.01 12:00
|buy
|6
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|12
|2006.09.01 12:07
|buy
|7
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|13
|2006.09.01 14:29
|close
|7
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2833
|1.50
|105.55
|14
|2006.09.01 14:29
|close
|6
|0.05
|1.2828
|0.0000
|1.2839
|0.45
|106.00
|15
|2006.09.01 14:29
|buy
|8
|0.05
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|16
|2006.09.01 14:29
|buy
|9
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|17
|2006.09.01 14:29
|buy
|10
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|18
|2006.09.01 14:29
|buy
|11
|0.40
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|19
|2006.09.01 14:30
|close
|11
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2830
|2.80
|108.80
|20
|2006.09.01 14:30
|close
|10
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2835
|0.40
|109.20
|21
|2006.09.01 14:30
|close
|9
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|-0.40
|108.80
|22
|2006.09.01 14:30
|close
|8
|0.05
|1.2817
|0.0000
|1.2848
|-0.55
|108.25
|23
|2006.09.01 14:30
|buy
|12
|0.05
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|24
|2006.09.01 14:30
|buy
|13
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|25
|2006.09.01 14:30
|buy
|14
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|26
|2006.09.01 14:30
|buy
|15
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|27
|2006.09.01 15:00
|sell
|16
|0.04
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|28
|2006.09.01 15:00
|sell
|17
|0.08
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|29
|2006.09.01 15:09
|t/p
|17
|0.08
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|1.60
|109.85
|30
|2006.09.01 15:09
|close
|16
|0.04
|1.2761
|0.0000
|1.2755
|0.56
|110.41
|31
|2006.09.01 15:09
|sell
|18
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|32
|2006.09.01 15:16
|sell
|19
|0.08
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|33
|2006.09.01 15:35
|sell
|20
|0.16
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|34
|2006.09.01 16:00
|sell
|21
|0.32
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|35
|2006.09.01 17:55
|t/p
|15
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|8.00
|118.41
|36
|2006.09.01 17:55
|close
|14
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2828
|3.40
|121.81
|37
|2006.09.01 17:56
|close
|13
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2834
|1.20
|123.01
|38
|2006.09.01 17:56
|close
|12
|0.05
|1.2830
|0.0000
|1.2840
|0.50
|123.51
|39
|2006.09.01 17:56
|buy
|22
|0.04
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|40
|2006.09.04 01:01
|t/p
|22
|0.04
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|0.77
|124.28
|41
|2006.09.04 01:01
|buy
|23
|0.04
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|42
|2006.09.04 03:18
|close
|23
|0.04
|1.2866
|0.0000
|1.2873
|0.52
|124.80
|43
|2006.09.04 03:18
|close
|21
|0.32
|1.2868
|0.0000
|1.2757
|-28.93
|95.87
|44
|2006.09.04 03:18
|close
|20
|0.16
|1.2868
|0.0000
|1.2752
|-15.26
|80.61
|45
|2006.09.04 03:18
|close
|19
|0.08
|1.2868
|0.0000
|1.2746
|-8.11
|72.50
|46
|2006.09.04 03:18
|close
|18
|0.04
|1.2868
|0.0000
|1.2740
|-4.30
|68.20
|47
|2006.09.04 03:18
|buy
|24
|0.03
|1.2867
|0.0000
|1.2887
|48
|2006.09.04 03:27
|buy
|25
|0.06
|1.2861
|0.0000
|1.2881
|49
|2006.09.04 04:44
|buy
|26
|0.12
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|50
|2006.09.04 08:04
|buy
|27
|0.24
|1.2849
|0.0000
|1.2869
|51
|2006.09.04 11:00
|sell
|28
|0.03
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|52
|2006.09.04 11:09
|sell
|29
|0.06
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|53
|2006.09.04 11:15
|sell
|30
|0.12
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|54
|2006.09.04 12:14
|sell
|31
|0.24
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|55
|2006.09.04 16:17
|t/p
|27
|0.24
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|4.80
|73.00
|56
|2006.09.04 16:17
|close
|26
|0.12
|1.2869
|0.0000
|1.2875
|1.68
|74.68
|57
|2006.09.04 16:17
|close
|25
|0.06
|1.2867
|0.0000
|1.2881
|0.36
|75.04
|58
|2006.09.04 16:17
|close
|24
|0.03
|1.2868
|0.0000
|1.2887
|0.03
|75.07
|59
|2006.09.04 17:00
|buy
|32
|0.03
|1.2866
|0.0000
|1.2886
|60
|2006.09.04 17:11
|buy
|33
|0.06
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|61
|2006.09.04 17:32
|buy
|34
|0.16
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|62
|2006.09.04 22:29
|t/p
|34
|0.16
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|3.20
|78.27
|63
|2006.09.04 22:29
|close
|33
|0.06
|1.2874
|0.0000
|1.2880
|0.84
|79.11
|64
|2006.09.04 22:29
|close
|32
|0.03
|1.2873
|0.0000
|1.2886
|0.21
|79.32
|65
|2006.09.04 22:31
|buy
|35
|0.03
|1.2874
|0.0000
|1.2894
|66
|2006.09.04 23:26
|buy
|36
|0.06
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|67
|2006.09.04 23:36
|buy
|37
|0.16
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|68
|2006.09.05 00:55
|buy
|38
|0.32
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|69
|2006.09.05 02:32
|t/p
|31
|0.24
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|4.95
|84.27
|70
|2006.09.05 02:32
|close
|30
|0.12
|1.2842
|0.0000
|1.2837
|1.87
|86.14
|71
|2006.09.05 02:32
|close
|29
|0.06
|1.2841
|0.0000
|1.2832
|0.70
|86.84
|72
|2006.09.05 02:32
|close
|28
|0.03
|1.2842
|0.0000
|1.2826
|0.14
|86.98
|73
|2006.09.05 02:34
|sell
|39
|0.04
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|74
|2006.09.05 03:53
|sell
|40
|0.08
|1.2847
|0.0000
|1.2827
|75
|2006.09.05 09:34
|t/p
|40
|0.08
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|1.60
|88.58
|76
|2006.09.05 09:34
|close
|39
|0.04
|1.2827
|0.0000
|1.2821
|0.56
|89.14
|77
|2006.09.05 14:00
|sell
|41
|0.03
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|78
|2006.09.05 15:05
|sell
|42
|0.06
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|79
|2006.09.05 16:31
|t/p
|42
|0.06
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|1.20
|90.34
|80
|2006.09.05 16:31
|close
|41
|0.03
|1.2798
|0.0000
|1.2792
|0.42
|90.76
|81
|2006.09.05 16:31
|sell
|43
|0.03
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|82
|2006.09.05 16:33
|sell
|44
|0.06
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|83
|2006.09.05 16:35
|sell
|45
|0.12
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|84
|2006.09.05 17:08
|sell
|46
|0.24
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|85
|2006.09.06 14:03
|t/p
|46
|0.24
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|4.95
|95.70
|86
|2006.09.06 14:03
|close
|45
|0.12
|1.2791
|0.0000
|1.2786
|1.87
|97.57
|87
|2006.09.06 14:03
|close
|44
|0.06
|1.2788
|0.0000
|1.2781
|0.82
|98.39
|88
|2006.09.06 14:03
|close
|43
|0.03
|1.2789
|0.0000
|1.2775
|0.20
|98.59
|89
|2006.09.06 14:03
|sell
|47
|0.03
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|90
|2006.09.06 14:05
|sell
|48
|0.06
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|91
|2006.09.06 14:30
|close
|48
|0.06
|1.2784
|0.0000
|1.2771
|0.42
|99.01
|92
|2006.09.06 14:30
|close
|47
|0.03
|1.2784
|0.0000
|1.2766
|0.06
|99.07
|93
|2006.09.06 14:30
|close
|38
|0.32
|1.2782
|0.0000
|1.2876
|-23.92
|75.15
|94
|2006.09.06 14:30
|close
|37
|0.16
|1.2782
|0.0000
|1.2882
|-13.04
|62.10
|95
|2006.09.06 14:30
|close
|36
|0.06
|1.2782
|0.0000
|1.2888
|-5.25
|56.85
|96
|2006.09.06 14:30
|close
|35
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2894
|-2.81
|54.05
|97
|2006.09.06 14:30
|sell
|49
|0.03
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|98
|2006.09.06 14:33
|sell
|50
|0.06
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|99
|2006.09.06 14:41
|sell
|51
|0.12
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|100
|2006.09.06 14:43
|sell
|52
|0.24
|1.2797
|0.0000
|1.2777
|101
|2006.09.06 15:44
|t/p
|52
|0.24
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|4.80
|58.85
|102
|2006.09.06 15:44
|close
|51
|0.12
|1.2777
|0.0000
|1.2772
|1.80
|60.65
|103
|2006.09.06 15:44
|close
|50
|0.06
|1.2778
|0.0000
|1.2767
|0.54
|61.19
|104
|2006.09.06 15:44
|close
|49
|0.03
|1.2777
|0.0000
|1.2761
|0.12
|61.31
|105
|2006.09.06 15:44
|sell
|53
|0.03
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|106
|2006.09.06 15:56
|sell
|54
|0.06
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|107
|2006.09.06 16:02
|sell
|55
|0.12
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|108
|2006.09.06 16:19
|sell
|56
|0.24
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|109
|2006.09.06 18:15
|t/p
|56
|0.24
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|4.80
|66.11
|110
|2006.09.06 18:15
|close
|55
|0.12
|1.2774
|0.0000
|1.2768
|1.68
|67.79
|111
|2006.09.06 18:15
|close
|54
|0.06
|1.2773
|0.0000
|1.2762
|0.54
|68.33
|112
|2006.09.06 18:16
|close
|53
|0.03
|1.2774
|0.0000
|1.2756
|0.06
|68.39
|113
|2006.09.06 22:00
|buy
|57
|0.03
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|114
|2006.09.06 23:14
|buy
|58
|0.06
|1.2804
|0.0000
|1.2824
|115
|2006.09.07 02:37
|t/p
|58
|0.06
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|1.06
|69.45
|116
|2006.09.07 02:37
|close
|57
|0.03
|1.2824
|0.0000
|1.2830
|0.35
|69.80
|117
|2006.09.07 02:37
|buy
|59
|0.04
|1.2824
|0.0000
|1.2844
|118
|2006.09.07 03:03
|buy
|60
|0.08
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|119
|2006.09.07 08:01
|buy
|61
|0.16
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|120
|2006.09.07 09:48
|buy
|62
|0.32
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|121
|2006.09.07 10:00
|sell
|63
|0.03
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|122
|2006.09.07 10:17
|sell
|64
|0.08
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|123
|2006.09.07 10:58
|t/p
|64
|0.08
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|1.60
|71.40
|124
|2006.09.07 10:58
|close
|63
|0.03
|1.2784
|0.0000
|1.2778
|0.42
|71.82
|125
|2006.09.07 10:58
|sell
|65
|0.03
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|126
|2006.09.07 11:22
|sell
|66
|0.06
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|127
|2006.09.07 12:36
|t/p
|66
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|1.20
|73.02
|128
|2006.09.07 12:36
|close
|65
|0.03
|1.2766
|0.0000
|1.2761
|0.45
|73.47
|129
|2006.09.07 12:36
|sell
|67
|0.02
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|130
|2006.09.07 12:37
|close
|67
|0.02
|1.2757
|0.0000
|1.2745
|0.16
|73.63
|131
|2006.09.07 12:37
|close
|62
|0.32
|1.2755
|0.0000
|1.2827
|-16.64
|56.99
|132
|2006.09.07 12:37
|close
|61
|0.16
|1.2755
|0.0000
|1.2832
|-9.12
|47.87
|133
|2006.09.07 12:37
|close
|60
|0.08
|1.2755
|0.0000
|1.2838
|-5.04
|42.83
|134
|2006.09.07 12:37
|close
|59
|0.04
|1.2755
|0.0000
|1.2844
|-2.76
|40.07
|135
|2006.09.07 12:37
|sell
|68
|0.02
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|136
|2006.09.07 12:43
|sell
|69
|0.04
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|137
|2006.09.07 13:07
|t/p
|69
|0.04
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|0.80
|40.87
|138
|2006.09.07 13:07
|close
|68
|0.02
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|0.30
|41.17
|139
|2006.09.07 13:07
|sell
|70
|0.02
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|140
|2006.09.07 14:44
|t/p
|70
|0.02
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|0.40
|41.57
|141
|2006.09.07 14:44
|sell
|71
|0.02
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|142
|2006.09.07 15:17
|sell
|72
|0.04
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|143
|2006.09.07 15:56
|sell
|73
|0.08
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|144
|2006.09.07 17:06
|sell
|74
|0.16
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|145
|2006.09.08 08:11
|t/p
|74
|0.16
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|3.30
|44.87
|146
|2006.09.08 08:11
|close
|73
|0.08
|1.2714
|0.0000
|1.2709
|1.25
|46.12
|147
|2006.09.08 08:11
|close
|72
|0.04
|1.2715
|0.0000
|1.2703
|0.34
|46.46
|148
|2006.09.08 08:11
|close
|71
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2697
|0.05
|46.52
|149
|2006.09.08 08:12
|sell
|75
|0.02
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|150
|2006.09.08 08:43
|sell
|76
|0.04
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|151
|2006.09.08 08:52
|sell
|77
|0.08
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|152
|2006.09.08 09:36
|t/p
|77
|0.08
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|1.60
|48.12
|153
|2006.09.08 09:36
|close
|76
|0.04
|1.2705
|0.0000
|1.2699
|0.56
|48.68
|154
|2006.09.08 09:36
|close
|75
|0.02
|1.2706
|0.0000
|1.2694
|0.16
|48.84
|155
|2006.09.08 09:36
|sell
|78
|0.03
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|156
|2006.09.08 09:37
|sell
|79
|0.06
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|157
|2006.09.08 09:39
|sell
|80
|0.12
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|158
|2006.09.08 09:58
|sell
|81
|0.16
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|159
|2006.09.08 13:13
|t/p
|81
|0.16
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|3.20
|52.04
|160
|2006.09.08 13:13
|close
|80
|0.12
|1.2701
|0.0000
|1.2695
|1.68
|53.72
|161
|2006.09.08 13:13
|close
|79
|0.06
|1.2700
|0.0000
|1.2689
|0.54
|54.26
|162
|2006.09.08 13:13
|close
|78
|0.03
|1.2701
|0.0000
|1.2683
|0.06
|54.32
|163
|2006.09.08 13:13
|sell
|82
|0.03
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|164
|2006.09.08 13:15
|sell
|83
|0.06
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|165
|2006.09.08 13:22
|sell
|84
|0.12
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|166
|2006.09.08 13:57
|sell
|85
|0.24
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|167
|2006.09.08 14:36
|t/p
|85
|0.24
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|4.80
|59.12
|168
|2006.09.08 14:36
|close
|84
|0.12
|1.2696
|0.0000
|1.2690
|1.68
|60.80
|169
|2006.09.08 14:36
|close
|83
|0.06
|1.2697
|0.0000
|1.2684
|0.42
|61.22
|170
|2006.09.08 14:36
|close
|82
|0.03
|1.2695
|0.0000
|1.2678
|0.09
|61.31
|171
|2006.09.08 14:36
|sell
|86
|0.03
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|172
|2006.09.08 14:44
|t/p
|86
|0.03
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|0.60
|61.91
|173
|2006.09.08 14:44
|sell
|87
|0.03
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|174
|2006.09.08 14:52
|sell
|88
|0.06
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|175
|2006.09.08 16:01
|sell
|89
|0.12
|1.2680
|0.0000
|1.2660
|176
|2006.09.08 16:15
|t/p
|89
|0.12
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|2.40
|64.31
|177
|2006.09.08 16:15
|close
|88
|0.06
|1.2660
|0.0000
|1.2655
|0.90
|65.21
|178
|2006.09.08 16:15
|close
|87
|0.03
|1.2660
|0.0000
|1.2650
|0.30
|65.51
|179
|2006.09.08 16:15
|sell
|90
|0.03
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|180
|2006.09.08 16:16
|sell
|91
|0.06
|1.2666
|0.0000
|1.2646
|181
|2006.09.08 17:35
|sell
|92
|0.12
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|182
|2006.09.08 18:52
|sell
|93
|0.24
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|183
|2006.09.11 02:59
|t/p
|93
|0.24
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|4.95
|70.45
|184
|2006.09.11 02:59
|close
|92
|0.12
|1.2658
|0.0000
|1.2652
|1.75
|72.20
|185
|2006.09.11 03:00
|close
|91
|0.06
|1.2657
|0.0000
|1.2646
|0.58
|72.78
|186
|2006.09.11 03:00
|close
|90
|0.03
|1.2656
|0.0000
|1.2639
|0.11
|72.89
|187
|2006.09.11 03:00
|sell
|94
|0.04
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|188
|2006.09.11 03:29
|sell
|95
|0.08
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|189
|2006.09.11 03:37
|sell
|96
|0.16
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|190
|2006.09.11 05:05
|sell
|97
|0.32
|1.2671
|0.0000
|1.2651
|191
|2006.09.11 07:00
|buy
|98
|0.03
|1.2683
|0.0000
|1.2703
|192
|2006.09.11 08:09
|buy
|99
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2698
|193
|2006.09.11 10:04
|t/p
|99
|0.06
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|1.20
|74.09
|194
|2006.09.11 10:04
|close
|98
|0.03
|1.2699
|0.0000
|1.2703
|0.48
|74.57
|195
|2006.09.11 10:04
|buy
|100
|0.03
|1.2702
|0.0000
|1.2722
|196
|2006.09.11 11:45
|t/p
|100
|0.03
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|0.60
|75.17
|197
|2006.09.11 11:45
|close
|97
|0.32
|1.2724
|0.0000
|1.2651
|-16.96
|58.21
|198
|2006.09.11 11:45
|close
|96
|0.16
|1.2724
|0.0000
|1.2645
|-9.44
|48.77
|199
|2006.09.11 11:45
|close
|95
|0.08
|1.2724
|0.0000
|1.2639
|-5.20
|43.57
|200
|2006.09.11 11:45
|close
|94
|0.04
|1.2724
|0.0000
|1.2633
|-2.84
|40.73
|201
|2006.09.11 11:45
|buy
|101
|0.02
|1.2725
|0.0000
|1.2745
|202
|2006.09.11 12:57
|buy
|102
|0.04
|1.2719
|0.0000
|1.2739
|203
|2006.09.11 13:04
|buy
|103
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2732
|204
|2006.09.11 16:00
|buy
|104
|0.16
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|205
|2006.09.11 17:00
|sell
|105
|0.02
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|206
|2006.09.11 17:20
|sell
|106
|0.04
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|207
|2006.09.11 18:53
|sell
|107
|0.08
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|208
|2006.09.12 00:55
|sell
|108
|0.16
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|209
|2006.09.12 09:35
|t/p
|104
|0.16
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|3.08
|43.81
|210
|2006.09.12 09:35
|close
|103
|0.08
|1.2725
|0.0000
|1.2732
|0.98
|44.79
|211
|2006.09.12 09:35
|close
|102
|0.04
|1.2725
|0.0000
|1.2739
|0.21
|45.00
|212
|2006.09.12 09:35
|close
|101
|0.02
|1.2724
|0.0000
|1.2745
|-0.04
|44.96
|213
|2006.09.12 14:34
|t/p
|108
|0.16
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|3.20
|48.16
|214
|2006.09.12 14:34
|close
|107
|0.08
|1.2687
|0.0000
|1.2682
|1.25
|49.41
|215
|2006.09.12 14:34
|close
|106
|0.04
|1.2686
|0.0000
|1.2676
|0.42
|49.83
|216
|2006.09.12 14:34
|close
|105
|0.02
|1.2685
|0.0000
|1.2670
|0.11
|49.95
|217
|2006.09.12 17:00
|sell
|109
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|218
|2006.09.12 17:22
|sell
|110
|0.06
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|219
|2006.09.13 02:14
|t/p
|110
|0.06
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|1.24
|51.18
|220
|2006.09.13 02:14
|close
|109
|0.03
|1.2672
|0.0000
|1.2668
|0.50
|51.68
|221
|2006.09.13 03:00
|sell
|111
|0.03
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|222
|2006.09.13 05:14
|sell
|112
|0.06
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|223
|2006.09.13 08:47
|sell
|113
|0.12
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|224
|2006.09.13 09:00
|buy
|114
|0.03
|1.2698
|0.0000
|1.2718
|225
|2006.09.13 09:03
|buy
|115
|0.06
|1.2693
|0.0000
|1.2713
|226
|2006.09.13 09:30
|buy
|116
|0.12
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|227
|2006.09.13 09:37
|buy
|117
|0.24
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|228
|2006.09.13 14:08
|t/p
|113
|0.12
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|2.40
|54.08
|229
|2006.09.13 14:08
|close
|112
|0.06
|1.2674
|0.0000
|1.2668
|0.84
|54.92
|230
|2006.09.13 14:08
|close
|111
|0.03
|1.2674
|0.0000
|1.2662
|0.24
|55.16
|231
|2006.09.13 15:00
|sell
|118
|0.03
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|232
|2006.09.13 15:15
|sell
|119
|0.06
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|233
|2006.09.13 16:30
|t/p
|119
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|1.20
|56.36
|234
|2006.09.13 16:30
|close
|118
|0.03
|1.2668
|0.0000
|1.2664
|0.48
|56.84
|235
|2006.09.13 16:30
|sell
|120
|0.03
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|236
|2006.09.13 16:36
|sell
|121
|0.06
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|237
|2006.09.13 16:38
|sell
|122
|0.12
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|238
|2006.09.13 17:04
|sell
|123
|0.24
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|239
|2006.09.13 17:47
|t/p
|117
|0.24
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|4.80
|61.64
|240
|2006.09.13 17:47
|close
|116
|0.12
|1.2701
|0.0000
|1.2707
|1.68
|63.32
|241
|2006.09.13 17:47
|close
|115
|0.06
|1.2701
|0.0000
|1.2713
|0.48
|63.80
|242
|2006.09.13 17:47
|close
|114
|0.03
|1.2702
|0.0000
|1.2718
|0.12
|63.92
|243
|2006.09.13 18:00
|buy
|124
|0.03
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|244
|2006.09.13 18:06
|buy
|125
|0.06
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|245
|2006.09.13 18:11
|buy
|126
|0.12
|1.2697
|0.0000
|1.2717
|246
|2006.09.13 20:12
|buy
|127
|0.24
|1.2691
|0.0000
|1.2711
|247
|2006.09.14 12:38
|t/p
|127
|0.24
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|4.26
|68.18
|248
|2006.09.14 12:38
|close
|126
|0.12
|1.2711
|0.0000
|1.2717
|1.41
|69.59
|249
|2006.09.14 12:38
|close
|125
|0.06
|1.2710
|0.0000
|1.2724
|0.22
|69.81
|250
|2006.09.14 12:38
|close
|124
|0.03
|1.2711
|0.0000
|1.2730
|-0.04
|69.77
|251
|2006.09.14 12:45
|buy
|128
|0.03
|1.2713
|0.0000
|1.2733
|252
|2006.09.14 13:51
|t/p
|128
|0.03
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|0.60
|70.37
|253
|2006.09.14 13:51
|buy
|129
|0.02
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|254
|2006.09.14 13:57
|buy
|130
|0.06
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|255
|2006.09.14 14:04
|buy
|131
|0.12
|1.2724
|0.0000
|1.2744
|256
|2006.09.14 14:12
|buy
|132
|0.24
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|257
|2006.09.14 16:55
|t/p
|132
|0.24
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|4.80
|75.17
|258
|2006.09.14 16:55
|close
|131
|0.12
|1.2738
|0.0000
|1.2744
|1.68
|76.85
|259
|2006.09.14 16:55
|close
|130
|0.06
|1.2740
|0.0000
|1.2750
|0.60
|77.45
|260
|2006.09.14 16:55
|close
|129
|0.02
|1.2741
|0.0000
|1.2755
|0.12
|77.57
|261
|2006.09.14 17:00
|buy
|133
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|262
|2006.09.14 17:10
|buy
|134
|0.06
|1.2744
|0.0000
|1.2764
|263
|2006.09.14 17:24
|buy
|135
|0.12
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|264
|2006.09.14 19:09
|buy
|136
|0.24
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|265
|2006.09.15 14:45
|t/p
|123
|0.24
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|5.38
|82.95
|266
|2006.09.15 14:45
|close
|122
|0.12
|1.2664
|0.0000
|1.2659
|2.09
|85.04
|267
|2006.09.15 14:45
|close
|121
|0.06
|1.2663
|0.0000
|1.2652
|0.69
|85.73
|268
|2006.09.15 14:45
|close
|120
|0.03
|1.2662
|0.0000
|1.2647
|0.22
|85.95
|269
|2006.09.15 14:45
|sell
|137
|0.03
|1.2661
|0.0000
|1.2641
|270
|2006.09.15 14:46
|sell
|138
|0.06
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|271
|2006.09.15 15:00
|sell
|139
|0.12
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|272
|2006.09.15 15:15
|sell
|140
|0.24
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|273
|2006.09.15 15:33
|t/p
|140
|0.24
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|4.80
|90.75
|274
|2006.09.15 15:33
|close
|139
|0.12
|1.2658
|0.0000
|1.2652
|1.68
|92.43
|275
|2006.09.15 15:33
|close
|138
|0.06
|1.2657
|0.0000
|1.2647
|0.60
|93.03
|276
|2006.09.15 15:33
|close
|137
|0.03
|1.2658
|0.0000
|1.2641
|0.09
|93.12
|277
|2006.09.15 15:33
|sell
|141
|0.03
|1.2655
|0.0000
|1.2635
|278
|2006.09.15 15:37
|close
|141
|0.03
|1.2642
|0.0000
|1.2635
|0.39
|93.51
|279
|2006.09.15 15:37
|close
|136
|0.24
|1.2640
|0.0000
|1.2752
|-22.26
|71.25
|280
|2006.09.15 15:37
|close
|135
|0.12
|1.2640
|0.0000
|1.2758
|-11.85
|59.40
|281
|2006.09.15 15:37
|close
|134
|0.06
|1.2640
|0.0000
|1.2764
|-6.29
|53.11
|282
|2006.09.15 15:37
|close
|133
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2770
|-2.22
|50.90
|283
|2006.09.15 15:37
|sell
|142
|0.03
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|284
|2006.09.15 15:49
|sell
|143
|0.06
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|285
|2006.09.15 16:25
|sell
|144
|0.12
|1.2650
|0.0000
|1.2630
|286
|2006.09.15 16:39
|sell
|145
|0.24
|1.2656
|0.0000
|1.2636
|287
|2006.09.18 00:00
|buy
|146
|0.03
|1.2637
|0.0000
|1.2657
|288
|2006.09.18 00:00
|t/p
|145
|0.24
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|4.95
|55.84
|289
|2006.09.18 00:00
|close
|144
|0.12
|1.2635
|0.0000
|1.2630
|1.87
|57.72
|290
|2006.09.18 00:00
|close
|143
|0.06
|1.2636
|0.0000
|1.2624
|0.52
|58.23
|291
|2006.09.18 00:01
|close
|142
|0.03
|1.2635
|0.0000
|1.2618
|0.11
|58.34
|292
|2006.09.18 02:00
|sell
|147
|0.03
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|293
|2006.09.18 02:13
|sell
|148
|0.06
|1.2645
|0.0000
|1.2625
|294
|2006.09.18 02:17
|sell
|149
|0.12
|1.2651
|0.0000
|1.2631
|295
|2006.09.18 05:57
|sell
|150
|0.24
|1.2657
|0.0000
|1.2637
|296
|2006.09.18 06:00
|t/p
|146
|0.03
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|0.60
|58.94
|297
|2006.09.18 06:00
|buy
|151
|0.03
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|298
|2006.09.18 07:54
|buy
|152
|0.06
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|299
|2006.09.18 08:20
|t/p
|152
|0.06
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|1.20
|60.14
|300
|2006.09.18 08:20
|close
|151
|0.03
|1.2674
|0.0000
|1.2680
|0.42
|60.56
|301
|2006.09.18 08:20
|buy
|153
|0.03
|1.2675
|0.0000
|1.2695
|302
|2006.09.18 10:11
|buy
|154
|0.06
|1.2669
|0.0000
|1.2689
|303
|2006.09.18 11:11
|buy
|155
|0.12
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|304
|2006.09.18 11:13
|buy
|156
|0.24
|1.2658
|0.0000
|1.2678
|305
|2006.09.18 15:00
|t/p
|156
|0.24
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|4.80
|65.36
|306
|2006.09.18 15:00
|close
|155
|0.12
|1.2679
|0.0000
|1.2684
|1.80
|67.16
|307
|2006.09.18 15:00
|close
|154
|0.06
|1.2681
|0.0000
|1.2689
|0.72
|67.88
|308
|2006.09.18 15:00
|close
|153
|0.03
|1.2682
|0.0000
|1.2695
|0.21
|68.09
|309
|2006.09.18 17:00
|buy
|157
|0.03
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|310
|2006.09.18 17:12
|buy
|158
|0.06
|1.2681
|0.0000
|1.2701
|311
|2006.09.18 17:16
|buy
|159
|0.12
|1.2673
|0.0000
|1.2693
|312
|2006.09.18 20:13
|t/p
|159
|0.12
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|2.40
|70.49
|313
|2006.09.18 20:13
|close
|158
|0.06
|1.2693
|0.0000
|1.2701
|0.72
|71.21
|314
|2006.09.18 20:13
|close
|157
|0.03
|1.2692
|0.0000
|1.2707
|0.15
|71.36
|315
|2006.09.18 20:13
|buy
|160
|0.03
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|316
|2006.09.19 03:34
|t/p
|160
|0.03
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|0.58
|71.94
|317
|2006.09.19 03:34
|buy
|161
|0.02
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|318
|2006.09.19 04:59
|close
|161
|0.02
|1.2725
|0.0000
|1.2738
|0.14
|72.08
|319
|2006.09.19 04:59
|close
|150
|0.24
|1.2727
|0.0000
|1.2637
|-16.65
|55.42
|320
|2006.09.19 04:59
|close
|149
|0.12
|1.2727
|0.0000
|1.2631
|-9.05
|46.38
|321
|2006.09.19 04:59
|close
|148
|0.06
|1.2727
|0.0000
|1.2625
|-4.88
|41.49
|322
|2006.09.19 04:59
|close
|147
|0.03
|1.2727
|0.0000
|1.2618
|-2.65
|38.84
|323
|2006.09.19 04:59
|buy
|162
|0.02
|1.2726
|0.0000
|1.2746
|324
|2006.09.19 05:32
|buy
|163
|0.04
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|325
|2006.09.19 06:05
|buy
|164
|0.08
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|326
|2006.09.19 07:44
|buy
|165
|0.16
|1.2709
|0.0000
|1.2729
|327
|2006.09.19 10:00
|sell
|166
|0.02
|1.2681
|0.0000
|1.2661
|328
|2006.09.19 11:00
|t/p
|166
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|0.40
|39.24
|329
|2006.09.19 11:00
|sell
|167
|0.01
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|330
|2006.09.19 11:00
|close
|167
|0.01
|1.2656
|0.0000
|1.2638
|0.02
|39.26
|331
|2006.09.19 11:00
|close
|165
|0.16
|1.2654
|0.0000
|1.2729
|-8.80
|30.46
|332
|2006.09.19 11:00
|close
|164
|0.08
|1.2654
|0.0000
|1.2735
|-4.88
|25.58
|333
|2006.09.19 11:00
|close
|163
|0.04
|1.2654
|0.0000
|1.2740
|-2.64
|22.94
|334
|2006.09.19 11:00
|close
|162
|0.02
|1.2654
|0.0000
|1.2746
|-1.44
|21.50
|335
|2006.09.19 11:00
|sell
|168
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2635
|336
|2006.09.19 11:00
|sell
|169
|0.02
|1.2661
|0.0000
|1.2641
|337
|2006.09.19 11:06
|sell
|170
|0.04
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|338
|2006.09.19 14:30
|sell
|171
|0.08
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|339
|2006.09.19 16:00
|buy
|172
|0.01
|1.2711
|0.0000
|1.2731
|340
|2006.09.19 16:17
|buy
|173
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|341
|2006.09.19 17:02
|buy
|174
|0.04
|1.2700
|0.0000
|1.2720
|342
|2006.09.19 17:02
|buy
|175
|0.08
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|343
|2006.09.20 20:20
|t/p
|175
|0.08
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.54
|23.04
|344
|2006.09.20 20:20
|close
|174
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2720
|0.61
|23.65
|345
|2006.09.20 20:20
|close
|173
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2725
|0.18
|23.83
|346
|2006.09.20 20:20
|close
|172
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2731
|0.04
|23.88
|347
|2006.09.21 04:00
|buy
|176
|0.01
|1.2727
|0.0000
|1.2747
|348
|2006.09.21 04:09
|buy
|177
|0.02
|1.2722
|0.0000
|1.2742
|349
|2006.09.21 04:56
|buy
|178
|0.04
|1.2716
|0.0000
|1.2736
|350
|2006.09.21 08:14
|buy
|179
|0.08
|1.2711
|0.0000
|1.2731
|351
|2006.09.21 09:43
|t/p
|179
|0.08
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|1.60
|25.48
|352
|2006.09.21 09:43
|close
|178
|0.04
|1.2731
|0.0000
|1.2736
|0.60
|26.08
|353
|2006.09.21 09:43
|close
|177
|0.02
|1.2732
|0.0000
|1.2742
|0.20
|26.28
|354
|2006.09.21 09:43
|close
|176
|0.01
|1.2733
|0.0000
|1.2747
|0.06
|26.34
|355
|2006.09.21 12:00
|buy
|180
|0.01
|1.2729
|0.0000
|1.2749
|356
|2006.09.21 16:08
|buy
|181
|0.02
|1.2723
|0.0000
|1.2743
|357
|2006.09.21 16:17
|buy
|182
|0.04
|1.2717
|0.0000
|1.2737
|358
|2006.09.21 18:00
|t/p
|182
|0.04
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|0.80
|27.14
|359
|2006.09.21 18:00
|close
|181
|0.02
|1.2737
|0.0000
|1.2743
|0.28
|27.42
|360
|2006.09.21 18:00
|close
|180
|0.01
|1.2736
|0.0000
|1.2749
|0.07
|27.49
|361
|2006.09.21 18:02
|close
|171
|0.08
|1.2754
|0.0000
|1.2653
|-6.29
|21.20
|362
|2006.09.21 18:02
|close
|170
|0.04
|1.2754
|0.0000
|1.2647
|-3.38
|17.82
|363
|2006.09.21 18:02
|close
|169
|0.02
|1.2754
|0.0000
|1.2641
|-1.81
|16.01
|364
|2006.09.21 18:02
|close
|168
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2635
|-0.97
|15.04
|365
|2006.09.21 18:02
|sell
|183
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|366
|2006.09.21 18:03
|sell
|184
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|367
|2006.09.21 18:04
|sell
|185
|0.04
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|368
|2006.09.21 18:14
|sell
|186
|0.08
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|369
|2006.09.21 19:00
|buy
|187
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|370
|2006.09.21 19:15
|buy
|188
|0.02
|1.2773
|0.0000
|1.2793
|371
|2006.09.21 21:14
|t/p
|188
|0.02
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|0.40
|15.44
|372
|2006.09.21 21:14
|close
|187
|0.01
|1.2793
|0.0000
|1.2798
|0.15
|15.59
|373
|2006.09.21 21:14
|buy
|189
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|374
|2006.09.21 21:24
|buy
|190
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|375
|2006.09.21 22:24
|buy
|191
|0.04
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|376
|2006.09.21 23:00
|buy
|192
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|377
|2006.09.22 08:34
|t/p
|192
|0.08
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|1.54
|17.13
|378
|2006.09.22 08:34
|close
|191
|0.04
|1.2800
|0.0000
|1.2804
|0.61
|17.74
|379
|2006.09.22 08:34
|close
|190
|0.02
|1.2796
|0.0000
|1.2810
|0.10
|17.84
|380
|2006.09.22 08:34
|close
|189
|0.01
|1.2797
|0.0000
|1.2816
|0.00
|17.85
|381
|2006.09.22 09:00
|buy
|193
|0.01
|1.2799
|0.0000
|1.2819
|382
|2006.09.22 09:22
|t/p
|193
|0.01
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|0.20
|18.05
|383
|2006.09.22 09:22
|buy
|194
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|384
|2006.09.22 09:22
|close
|194
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|0.00
|18.05
|385
|2006.09.22 09:22
|close
|186
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2753
|-3.95
|14.10
|386
|2006.09.22 09:22
|close
|185
|0.04
|1.2823
|0.0000
|1.2746
|-2.26
|11.84
|387
|2006.09.22 09:22
|close
|184
|0.02
|1.2823
|0.0000
|1.2739
|-1.27
|10.57
|388
|2006.09.22 09:22
|close
|183
|0.01
|1.2823
|0.0000
|1.2733
|-0.69
|9.88
|389
|2006.09.22 09:22
|buy
|195
|0.01
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|390
|2006.09.22 09:25
|buy
|196
|0.02
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|391
|2006.09.22 11:24
|buy
|197
|0.04
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|392
|2006.09.22 12:01
|buy
|198
|0.08
|1.2805
|0.0000
|1.2825
|393
|2006.09.22 14:20
|t/p
|198
|0.08
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|1.60
|11.48
|394
|2006.09.22 14:20
|close
|197
|0.04
|1.2825
|0.0000
|1.2831
|0.56
|12.04
|395
|2006.09.22 14:20
|close
|196
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2837
|0.14
|12.18
|396
|2006.09.22 14:20
|close
|195
|0.01
|1.2825
|0.0000
|1.2842
|0.03
|12.21
|397
|2006.09.22 18:00
|sell
|199
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|398
|2006.09.22 18:25
|sell
|200
|0.02
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|399
|2006.09.22 20:47
|t/p
|200
|0.02
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|0.40
|12.61
|400
|2006.09.22 20:47
|close
|199
|0.01
|1.2782
|0.0000
|1.2776
|0.14
|12.75
|401
|2006.09.22 20:47
|sell
|201
|0.01
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|402
|2006.09.22 21:04
|sell
|202
|0.02
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|403
|2006.09.25 03:46
|sell
|203
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|404
|2006.09.25 04:08
|sell
|204
|0.08
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|405
|2006.09.25 06:00
|buy
|205
|0.01
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|406
|2006.09.25 09:05
|buy
|206
|0.02
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|407
|2006.09.25 09:25
|buy
|207
|0.04
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|408
|2006.09.25 09:45
|buy
|208
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|409
|2006.09.25 11:00
|t/p
|203
|0.04
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|0.80
|13.55
|410
|2006.09.25 11:00
|t/p
|204
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|1.60
|15.15
|411
|2006.09.25 11:00
|close
|202
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2768
|0.39
|15.54
|412
|2006.09.25 11:02
|close
|201
|0.01
|1.2770
|0.0000
|1.2761
|0.12
|15.66
|413
|2006.09.25 11:03
|sell
|209
|0.01
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|414
|2006.09.25 11:45
|sell
|210
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|415
|2006.09.25 16:00
|t/p
|210
|0.02
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|0.40
|16.06
|416
|2006.09.25 16:00
|close
|209
|0.01
|1.2754
|0.0000
|1.2749
|0.15
|16.21
|417
|2006.09.25 16:00
|sell
|211
|0.01
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|418
|2006.09.25 16:00
|close
|211
|0.01
|1.2747
|0.0000
|1.2733
|0.06
|16.27
|419
|2006.09.25 16:00
|close
|208
|0.08
|1.2745
|0.0000
|1.2810
|-3.60
|12.67
|420
|2006.09.25 16:00
|close
|207
|0.04
|1.2745
|0.0000
|1.2816
|-2.04
|10.63
|421
|2006.09.25 16:00
|close
|206
|0.02
|1.2745
|0.0000
|1.2822
|-1.14
|9.49
|422
|2006.09.25 16:00
|close
|205
|0.01
|1.2745
|0.0000
|1.2828
|-0.63
|8.86
|423
|2006.09.25 16:00
|sell
|212
|0.01
|1.2743
|0.0000
|1.2723
|424
|2006.09.25 16:00
|sell
|213
|0.02
|1.2748
|0.0000
|1.2728
|425
|2006.09.25 16:08
|sell
|214
|0.04
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|426
|2006.09.25 16:10
|sell
|215
|0.08
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|427
|2006.09.25 16:32
|t/p
|215
|0.08
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.60
|10.46
|428
|2006.09.25 16:32
|close
|214
|0.04
|1.2739
|0.0000
|1.2733
|0.56
|11.02
|429
|2006.09.25 16:32
|close
|213
|0.02
|1.2738
|0.0000
|1.2728
|0.20
|11.22
|430
|2006.09.25 16:32
|close
|212
|0.01
|1.2739
|0.0000
|1.2723
|0.04
|11.26
|431
|2006.09.25 16:32
|sell
|216
|0.01
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|432
|2006.09.25 17:07
|sell
|217
|0.02
|1.2744
|0.0000
|1.2724
|433
|2006.09.25 17:21
|sell
|218
|0.04
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|434
|2006.09.25 18:49
|sell
|219
|0.08
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|435
|2006.09.26 09:12
|t/p
|219
|0.08
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|1.65
|12.90
|436
|2006.09.26 09:12
|close
|218
|0.04
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|0.62
|13.53
|437
|2006.09.26 09:12
|close
|217
|0.02
|1.2736
|0.0000
|1.2724
|0.17
|13.70
|438
|2006.09.26 09:12
|close
|216
|0.01
|1.2735
|0.0000
|1.2718
|0.04
|13.74
|439
|2006.09.26 10:00
|sell
|220
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2721
|440
|2006.09.26 10:01
|sell
|221
|0.02
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|441
|2006.09.26 10:01
|sell
|222
|0.04
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|442
|2006.09.26 10:15
|t/p
|222
|0.04
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|0.80
|14.54
|443
|2006.09.26 10:15
|close
|221
|0.02
|1.2732
|0.0000
|1.2726
|0.28
|14.82
|444
|2006.09.26 10:15
|close
|220
|0.01
|1.2731
|0.0000
|1.2721
|0.10
|14.92
|445
|2006.09.26 10:15
|sell
|223
|0.01
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|446
|2006.09.26 10:17
|sell
|224
|0.02
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|447
|2006.09.26 11:00
|t/p
|224
|0.02
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|0.40
|15.32
|448
|2006.09.26 11:00
|close
|223
|0.01
|1.2713
|0.0000
|1.2708
|0.15
|15.47
|449
|2006.09.26 11:00
|sell
|225
|0.01
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|450
|2006.09.26 11:13
|sell
|226
|0.02
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|451
|2006.09.26 11:23
|sell
|227
|0.04
|1.2722
|0.0000
|1.2702
|452
|2006.09.26 11:55
|t/p
|227
|0.04
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|0.80
|16.27
|453
|2006.09.26 11:55
|close
|226
|0.02
|1.2702
|0.0000
|1.2696
|0.28
|16.55
|454
|2006.09.26 11:55
|close
|225
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2690
|0.09
|16.64
|455
|2006.09.26 11:55
|sell
|228
|0.01
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|456
|2006.09.26 12:33
|sell
|229
|0.02
|1.2705
|0.0000
|1.2685
|457
|2006.09.26 16:04
|t/p
|229
|0.02
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|0.40
|17.04
|458
|2006.09.26 16:04
|close
|228
|0.01
|1.2685
|0.0000
|1.2679
|0.14
|17.18
|459
|2006.09.26 16:04
|sell
|230
|0.01
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|460
|2006.09.26 16:46
|t/p
|230
|0.01
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|0.20
|17.38
|461
|2006.09.27 04:00
|buy
|231
|0.01
|1.2698
|0.0000
|1.2718
|462
|2006.09.27 07:33
|buy
|232
|0.02
|1.2693
|0.0000
|1.2713
|463
|2006.09.27 07:55
|buy
|233
|0.04
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|464
|2006.09.27 08:09
|buy
|234
|0.08
|1.2681
|0.0000
|1.2701
|465
|2006.09.27 09:00
|sell
|235
|0.01
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|466
|2006.09.27 09:54
|sell
|236
|0.02
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|467
|2006.09.27 09:59
|sell
|237
|0.04
|1.2695
|0.0000
|1.2675
|468
|2006.09.27 12:38
|sell
|238
|0.08
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|469
|2006.09.27 14:23
|t/p
|238
|0.08
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|1.60
|18.98
|470
|2006.09.27 14:23
|close
|237
|0.04
|1.2681
|0.0000
|1.2675
|0.56
|19.54
|471
|2006.09.27 14:24
|close
|236
|0.02
|1.2682
|0.0000
|1.2669
|0.14
|19.68
|472
|2006.09.27 14:24
|close
|235
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2663
|0.02
|19.70
|473
|2006.09.27 14:30
|t/p
|234
|0.08
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|1.60
|21.30
|474
|2006.09.27 14:30
|close
|233
|0.04
|1.2702
|0.0000
|1.2707
|0.60
|21.90
|475
|2006.09.27 14:30
|close
|232
|0.02
|1.2704
|0.0000
|1.2713
|0.22
|22.12
|476
|2006.09.27 14:30
|close
|231
|0.01
|1.2703
|0.0000
|1.2718
|0.05
|22.17
|477
|2006.09.27 16:00
|buy
|239
|0.01
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|478
|2006.09.27 16:00
|buy
|240
|0.02
|1.2699
|0.0000
|1.2719
|479
|2006.09.27 16:00
|buy
|241
|0.04
|1.2693
|0.0000
|1.2713
|480
|2006.09.27 16:02
|buy
|242
|0.08
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|481
|2006.09.27 16:49
|t/p
|242
|0.08
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|1.60
|23.77
|482
|2006.09.27 16:49
|close
|241
|0.04
|1.2707
|0.0000
|1.2713
|0.56
|24.33
|483
|2006.09.27 16:49
|close
|240
|0.02
|1.2706
|0.0000
|1.2719
|0.14
|24.47
|484
|2006.09.27 16:49
|close
|239
|0.01
|1.2708
|0.0000
|1.2724
|0.04
|24.51
|485
|2006.09.27 16:49
|buy
|243
|0.01
|1.2709
|0.0000
|1.2729
|486
|2006.09.27 17:17
|buy
|244
|0.02
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|487
|2006.09.27 17:19
|buy
|245
|0.04
|1.2697
|0.0000
|1.2717
|488
|2006.09.28 01:56
|t/p
|245
|0.04
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|0.71
|25.22
|489
|2006.09.28 01:56
|close
|244
|0.02
|1.2717
|0.0000
|1.2723
|0.23
|25.45
|490
|2006.09.28 01:56
|close
|243
|0.01
|1.2715
|0.0000
|1.2729
|0.04
|25.49
|491
|2006.09.28 02:00
|buy
|246
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2734
|492
|2006.09.28 11:11
|buy
|247
|0.02
|1.2708
|0.0000
|1.2728
|493
|2006.09.28 13:00
|sell
|248
|0.01
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|494
|2006.09.28 14:35
|buy
|249
|0.04
|1.2702
|0.0000
|1.2722
|495
|2006.09.28 14:37
|t/p
|248
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|0.20
|25.69
|496
|2006.09.28 14:37
|buy
|250
|0.08
|1.2696
|0.0000
|1.2716
|497
|2006.09.28 14:37
|sell
|251
|0.01
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|498
|2006.09.28 14:44
|sell
|252
|0.02
|1.2700
|0.0000
|1.2680
|499
|2006.09.28 16:55
|t/p
|252
|0.02
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|0.40
|26.09
|500
|2006.09.28 16:55
|close
|251
|0.01
|1.2680
|0.0000
|1.2674
|0.14
|26.23
|501
|2006.09.28 16:55
|sell
|253
|0.01
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|502
|2006.09.28 16:58
|sell
|254
|0.02
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|503
|2006.09.28 17:02
|sell
|255
|0.04
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|504
|2006.09.28 17:06
|sell
|256
|0.08
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|505
|2006.09.29 09:23
|t/p
|256
|0.08
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|1.65
|27.88
|506
|2006.09.29 09:23
|close
|255
|0.04
|1.2675
|0.0000
|1.2670
|0.62
|28.50
|507
|2006.09.29 09:24
|close
|254
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2665
|0.23
|28.73
|508
|2006.09.29 09:24
|close
|253
|0.01
|1.2675
|0.0000
|1.2659
|0.05
|28.78
|509
|2006.09.29 09:24
|sell
|257
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|510
|2006.09.29 14:39
|t/p
|257
|0.01
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|0.20
|28.98
|511
|2006.09.29 14:39
|sell
|258
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2632
|512
|2006.09.29 15:23
|sell
|259
|0.02
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|513
|2006.09.29 15:34
|sell
|260
|0.04
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|514
|2006.09.29 17:02
|sell
|261
|0.08
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|515
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|261
|0.08
|1.2674
|0.0000
|1.2650
|-0.32
|28.66
|516
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|260
|0.04
|1.2674
|0.0000
|1.2645
|-0.36
|28.30
|517
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|259
|0.02
|1.2674
|0.0000
|1.2638
|-0.32
|27.98
|518
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|258
|0.01
|1.2674
|0.0000
|1.2632
|-0.22
|27.76
|519
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|250
|0.08
|1.2672
|0.0000
|1.2716
|-1.98
|25.78
|520
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|249
|0.04
|1.2672
|0.0000
|1.2722
|-1.23
|24.55
|521
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|247
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2728
|-0.74
|23.81
|522
|2006.09.29 22:59
|close at stop
|246
|0.01
|1.2672
|0.0000
|1.2734
|-0.43
|23.39