Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.01 00:00 (2006.09.01 - 2006.10.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15730Ticks modelled112681Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit-76.61Gross profit221.35Gross loss-297.97
Profit factor0.74Expected payoff-0.29
Absolute drawdown91.14Maximal drawdown115.94 (92.90%)Relative drawdown92.90% (115.94)
Total trades261Short positions (won %)145 (83.45%)Long positions (won %)116 (75.00%)
Profit trades (% of total)208 (79.69%)Loss trades (% of total)53 (20.31%)
Largestprofit trade8.00loss trade-28.93
Averageprofit trade1.06loss trade-5.62
Maximumconsecutive wins (profit in money)42 (20.12)consecutive losses (loss in money)8 (-5.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)35.09 (29)consecutive loss (count of losses)-56.60 (4)
Averageconsecutive wins14consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.01 00:00buy10.051.28070.00001.2827
22006.09.01 00:11buy20.101.28020.00001.2822
32006.09.01 00:12buy30.201.27960.00001.2816
42006.09.01 00:13close30.201.28050.00001.28161.80101.80
52006.09.01 00:13close20.101.28050.00001.28220.30102.10
62006.09.01 00:13close10.051.28050.00001.2827-0.10102.00
72006.09.01 00:13buy40.051.28100.00001.2830
82006.09.01 00:14buy50.101.28000.00001.2820
92006.09.01 10:41close50.101.28170.00001.28201.70103.70
102006.09.01 10:41close40.051.28170.00001.28300.35104.05
112006.09.01 12:00buy60.051.28190.00001.2839
122006.09.01 12:07buy70.101.28130.00001.2833
132006.09.01 14:29close70.101.28280.00001.28331.50105.55
142006.09.01 14:29close60.051.28280.00001.28390.45106.00
152006.09.01 14:29buy80.051.28280.00001.2848
162006.09.01 14:29buy90.101.28210.00001.2841
172006.09.01 14:29buy100.201.28150.00001.2835
182006.09.01 14:29buy110.401.28100.00001.2830
192006.09.01 14:30close110.401.28170.00001.28302.80108.80
202006.09.01 14:30close100.201.28170.00001.28350.40109.20
212006.09.01 14:30close90.101.28170.00001.2841-0.40108.80
222006.09.01 14:30close80.051.28170.00001.2848-0.55108.25
232006.09.01 14:30buy120.051.28200.00001.2840
242006.09.01 14:30buy130.101.28140.00001.2834
252006.09.01 14:30buy140.201.28080.00001.2828
262006.09.01 14:30buy150.401.28020.00001.2822
272006.09.01 15:00sell160.041.27750.00001.2755
282006.09.01 15:00sell170.081.27810.00001.2761
292006.09.01 15:09t/p170.081.27610.00001.27611.60109.85
302006.09.01 15:09close160.041.27610.00001.27550.56110.41
312006.09.01 15:09sell180.041.27600.00001.2740
322006.09.01 15:16sell190.081.27660.00001.2746
332006.09.01 15:35sell200.161.27720.00001.2752
342006.09.01 16:00sell210.321.27770.00001.2757
352006.09.01 17:55t/p150.401.28220.00001.28228.00118.41
362006.09.01 17:55close140.201.28250.00001.28283.40121.81
372006.09.01 17:56close130.101.28260.00001.28341.20123.01
382006.09.01 17:56close120.051.28300.00001.28400.50123.51
392006.09.01 17:56buy220.041.28310.00001.2851
402006.09.04 01:01t/p220.041.28510.00001.28510.77124.28
412006.09.04 01:01buy230.041.28530.00001.2873
422006.09.04 03:18close230.041.28660.00001.28730.52124.80
432006.09.04 03:18close210.321.28680.00001.2757-28.9395.87
442006.09.04 03:18close200.161.28680.00001.2752-15.2680.61
452006.09.04 03:18close190.081.28680.00001.2746-8.1172.50
462006.09.04 03:18close180.041.28680.00001.2740-4.3068.20
472006.09.04 03:18buy240.031.28670.00001.2887
482006.09.04 03:27buy250.061.28610.00001.2881
492006.09.04 04:44buy260.121.28550.00001.2875
502006.09.04 08:04buy270.241.28490.00001.2869
512006.09.04 11:00sell280.031.28460.00001.2826
522006.09.04 11:09sell290.061.28520.00001.2832
532006.09.04 11:15sell300.121.28570.00001.2837
542006.09.04 12:14sell310.241.28620.00001.2842
552006.09.04 16:17t/p270.241.28690.00001.28694.8073.00
562006.09.04 16:17close260.121.28690.00001.28751.6874.68
572006.09.04 16:17close250.061.28670.00001.28810.3675.04
582006.09.04 16:17close240.031.28680.00001.28870.0375.07
592006.09.04 17:00buy320.031.28660.00001.2886
602006.09.04 17:11buy330.061.28600.00001.2880
612006.09.04 17:32buy340.161.28530.00001.2873
622006.09.04 22:29t/p340.161.28730.00001.28733.2078.27
632006.09.04 22:29close330.061.28740.00001.28800.8479.11
642006.09.04 22:29close320.031.28730.00001.28860.2179.32
652006.09.04 22:31buy350.031.28740.00001.2894
662006.09.04 23:26buy360.061.28680.00001.2888
672006.09.04 23:36buy370.161.28620.00001.2882
682006.09.05 00:55buy380.321.28560.00001.2876
692006.09.05 02:32t/p310.241.28420.00001.28424.9584.27
702006.09.05 02:32close300.121.28420.00001.28371.8786.14
712006.09.05 02:32close290.061.28410.00001.28320.7086.84
722006.09.05 02:32close280.031.28420.00001.28260.1486.98
732006.09.05 02:34sell390.041.28410.00001.2821
742006.09.05 03:53sell400.081.28470.00001.2827
752006.09.05 09:34t/p400.081.28270.00001.28271.6088.58
762006.09.05 09:34close390.041.28270.00001.28210.5689.14
772006.09.05 14:00sell410.031.28120.00001.2792
782006.09.05 15:05sell420.061.28180.00001.2798
792006.09.05 16:31t/p420.061.27980.00001.27981.2090.34
802006.09.05 16:31close410.031.27980.00001.27920.4290.76
812006.09.05 16:31sell430.031.27950.00001.2775
822006.09.05 16:33sell440.061.28010.00001.2781
832006.09.05 16:35sell450.121.28060.00001.2786
842006.09.05 17:08sell460.241.28110.00001.2791
852006.09.06 14:03t/p460.241.27910.00001.27914.9595.70
862006.09.06 14:03close450.121.27910.00001.27861.8797.57
872006.09.06 14:03close440.061.27880.00001.27810.8298.39
882006.09.06 14:03close430.031.27890.00001.27750.2098.59
892006.09.06 14:03sell470.031.27860.00001.2766
902006.09.06 14:05sell480.061.27910.00001.2771
912006.09.06 14:30close480.061.27840.00001.27710.4299.01
922006.09.06 14:30close470.031.27840.00001.27660.0699.07
932006.09.06 14:30close380.321.27820.00001.2876-23.9275.15
942006.09.06 14:30close370.161.27820.00001.2882-13.0462.10
952006.09.06 14:30close360.061.27820.00001.2888-5.2556.85
962006.09.06 14:30close350.031.27820.00001.2894-2.8154.05
972006.09.06 14:30sell490.031.27810.00001.2761
982006.09.06 14:33sell500.061.27870.00001.2767
992006.09.06 14:41sell510.121.27920.00001.2772
1002006.09.06 14:43sell520.241.27970.00001.2777
1012006.09.06 15:44t/p520.241.27770.00001.27774.8058.85
1022006.09.06 15:44close510.121.27770.00001.27721.8060.65
1032006.09.06 15:44close500.061.27780.00001.27670.5461.19
1042006.09.06 15:44close490.031.27770.00001.27610.1261.31
1052006.09.06 15:44sell530.031.27760.00001.2756
1062006.09.06 15:56sell540.061.27820.00001.2762
1072006.09.06 16:02sell550.121.27880.00001.2768
1082006.09.06 16:19sell560.241.27940.00001.2774
1092006.09.06 18:15t/p560.241.27740.00001.27744.8066.11
1102006.09.06 18:15close550.121.27740.00001.27681.6867.79
1112006.09.06 18:15close540.061.27730.00001.27620.5468.33
1122006.09.06 18:16close530.031.27740.00001.27560.0668.39
1132006.09.06 22:00buy570.031.28100.00001.2830
1142006.09.06 23:14buy580.061.28040.00001.2824
1152006.09.07 02:37t/p580.061.28240.00001.28241.0669.45
1162006.09.07 02:37close570.031.28240.00001.28300.3569.80
1172006.09.07 02:37buy590.041.28240.00001.2844
1182006.09.07 03:03buy600.081.28180.00001.2838
1192006.09.07 08:01buy610.161.28120.00001.2832
1202006.09.07 09:48buy620.321.28070.00001.2827
1212006.09.07 10:00sell630.031.27980.00001.2778
1222006.09.07 10:17sell640.081.28040.00001.2784
1232006.09.07 10:58t/p640.081.27840.00001.27841.6071.40
1242006.09.07 10:58close630.031.27840.00001.27780.4271.82
1252006.09.07 10:58sell650.031.27810.00001.2761
1262006.09.07 11:22sell660.061.27870.00001.2767
1272006.09.07 12:36t/p660.061.27670.00001.27671.2073.02
1282006.09.07 12:36close650.031.27660.00001.27610.4573.47
1292006.09.07 12:36sell670.021.27650.00001.2745
1302006.09.07 12:37close670.021.27570.00001.27450.1673.63
1312006.09.07 12:37close620.321.27550.00001.2827-16.6456.99
1322006.09.07 12:37close610.161.27550.00001.2832-9.1247.87
1332006.09.07 12:37close600.081.27550.00001.2838-5.0442.83
1342006.09.07 12:37close590.041.27550.00001.2844-2.7640.07
1352006.09.07 12:37sell680.021.27570.00001.2737
1362006.09.07 12:43sell690.041.27620.00001.2742
1372006.09.07 13:07t/p690.041.27420.00001.27420.8040.87
1382006.09.07 13:07close680.021.27420.00001.27370.3041.17
1392006.09.07 13:07sell700.021.27390.00001.2719
1402006.09.07 14:44t/p700.021.27190.00001.27190.4041.57
1412006.09.07 14:44sell710.021.27170.00001.2697
1422006.09.07 15:17sell720.041.27230.00001.2703
1432006.09.07 15:56sell730.081.27290.00001.2709
1442006.09.07 17:06sell740.161.27340.00001.2714
1452006.09.08 08:11t/p740.161.27140.00001.27143.3044.87
1462006.09.08 08:11close730.081.27140.00001.27091.2546.12
1472006.09.08 08:11close720.041.27150.00001.27030.3446.46
1482006.09.08 08:11close710.021.27150.00001.26970.0546.52
1492006.09.08 08:12sell750.021.27140.00001.2694
1502006.09.08 08:43sell760.041.27190.00001.2699
1512006.09.08 08:52sell770.081.27250.00001.2705
1522006.09.08 09:36t/p770.081.27050.00001.27051.6048.12
1532006.09.08 09:36close760.041.27050.00001.26990.5648.68
1542006.09.08 09:36close750.021.27060.00001.26940.1648.84
1552006.09.08 09:36sell780.031.27030.00001.2683
1562006.09.08 09:37sell790.061.27090.00001.2689
1572006.09.08 09:39sell800.121.27150.00001.2695
1582006.09.08 09:58sell810.161.27210.00001.2701
1592006.09.08 13:13t/p810.161.27010.00001.27013.2052.04
1602006.09.08 13:13close800.121.27010.00001.26951.6853.72
1612006.09.08 13:13close790.061.27000.00001.26890.5454.26
1622006.09.08 13:13close780.031.27010.00001.26830.0654.32
1632006.09.08 13:13sell820.031.26980.00001.2678
1642006.09.08 13:15sell830.061.27040.00001.2684
1652006.09.08 13:22sell840.121.27100.00001.2690
1662006.09.08 13:57sell850.241.27160.00001.2696
1672006.09.08 14:36t/p850.241.26960.00001.26964.8059.12
1682006.09.08 14:36close840.121.26960.00001.26901.6860.80
1692006.09.08 14:36close830.061.26970.00001.26840.4261.22
1702006.09.08 14:36close820.031.26950.00001.26780.0961.31
1712006.09.08 14:36sell860.031.26920.00001.2672
1722006.09.08 14:44t/p860.031.26720.00001.26720.6061.91
1732006.09.08 14:44sell870.031.26700.00001.2650
1742006.09.08 14:52sell880.061.26750.00001.2655
1752006.09.08 16:01sell890.121.26800.00001.2660
1762006.09.08 16:15t/p890.121.26600.00001.26602.4064.31
1772006.09.08 16:15close880.061.26600.00001.26550.9065.21
1782006.09.08 16:15close870.031.26600.00001.26500.3065.51
1792006.09.08 16:15sell900.031.26590.00001.2639
1802006.09.08 16:16sell910.061.26660.00001.2646
1812006.09.08 17:35sell920.121.26720.00001.2652
1822006.09.08 18:52sell930.241.26780.00001.2658
1832006.09.11 02:59t/p930.241.26580.00001.26584.9570.45
1842006.09.11 02:59close920.121.26580.00001.26521.7572.20
1852006.09.11 03:00close910.061.26570.00001.26460.5872.78
1862006.09.11 03:00close900.031.26560.00001.26390.1172.89
1872006.09.11 03:00sell940.041.26530.00001.2633
1882006.09.11 03:29sell950.081.26590.00001.2639
1892006.09.11 03:37sell960.161.26650.00001.2645
1902006.09.11 05:05sell970.321.26710.00001.2651
1912006.09.11 07:00buy980.031.26830.00001.2703
1922006.09.11 08:09buy990.061.26780.00001.2698
1932006.09.11 10:04t/p990.061.26980.00001.26981.2074.09
1942006.09.11 10:04close980.031.26990.00001.27030.4874.57
1952006.09.11 10:04buy1000.031.27020.00001.2722
1962006.09.11 11:45t/p1000.031.27220.00001.27220.6075.17
1972006.09.11 11:45close970.321.27240.00001.2651-16.9658.21
1982006.09.11 11:45close960.161.27240.00001.2645-9.4448.77
1992006.09.11 11:45close950.081.27240.00001.2639-5.2043.57
2002006.09.11 11:45close940.041.27240.00001.2633-2.8440.73
2012006.09.11 11:45buy1010.021.27250.00001.2745
2022006.09.11 12:57buy1020.041.27190.00001.2739
2032006.09.11 13:04buy1030.081.27120.00001.2732
2042006.09.11 16:00buy1040.161.27050.00001.2725
2052006.09.11 17:00sell1050.021.26900.00001.2670
2062006.09.11 17:20sell1060.041.26960.00001.2676
2072006.09.11 18:53sell1070.081.27020.00001.2682
2082006.09.12 00:55sell1080.161.27080.00001.2688
2092006.09.12 09:35t/p1040.161.27250.00001.27253.0843.81
2102006.09.12 09:35close1030.081.27250.00001.27320.9844.79
2112006.09.12 09:35close1020.041.27250.00001.27390.2145.00
2122006.09.12 09:35close1010.021.27240.00001.2745-0.0444.96
2132006.09.12 14:34t/p1080.161.26880.00001.26883.2048.16
2142006.09.12 14:34close1070.081.26870.00001.26821.2549.41
2152006.09.12 14:34close1060.041.26860.00001.26760.4249.83
2162006.09.12 14:34close1050.021.26850.00001.26700.1149.95
2172006.09.12 17:00sell1090.031.26880.00001.2668
2182006.09.12 17:22sell1100.061.26940.00001.2674
2192006.09.13 02:14t/p1100.061.26740.00001.26741.2451.18
2202006.09.13 02:14close1090.031.26720.00001.26680.5051.68
2212006.09.13 03:00sell1110.031.26820.00001.2662
2222006.09.13 05:14sell1120.061.26880.00001.2668
2232006.09.13 08:47sell1130.121.26940.00001.2674
2242006.09.13 09:00buy1140.031.26980.00001.2718
2252006.09.13 09:03buy1150.061.26930.00001.2713
2262006.09.13 09:30buy1160.121.26870.00001.2707
2272006.09.13 09:37buy1170.241.26800.00001.2700
2282006.09.13 14:08t/p1130.121.26740.00001.26742.4054.08
2292006.09.13 14:08close1120.061.26740.00001.26680.8454.92
2302006.09.13 14:08close1110.031.26740.00001.26620.2455.16
2312006.09.13 15:00sell1180.031.26840.00001.2664
2322006.09.13 15:15sell1190.061.26890.00001.2669
2332006.09.13 16:30t/p1190.061.26690.00001.26691.2056.36
2342006.09.13 16:30close1180.031.26680.00001.26640.4856.84
2352006.09.13 16:30sell1200.031.26670.00001.2647
2362006.09.13 16:36sell1210.061.26720.00001.2652
2372006.09.13 16:38sell1220.121.26790.00001.2659
2382006.09.13 17:04sell1230.241.26840.00001.2664
2392006.09.13 17:47t/p1170.241.27000.00001.27004.8061.64
2402006.09.13 17:47close1160.121.27010.00001.27071.6863.32
2412006.09.13 17:47close1150.061.27010.00001.27130.4863.80
2422006.09.13 17:47close1140.031.27020.00001.27180.1263.92
2432006.09.13 18:00buy1240.031.27100.00001.2730
2442006.09.13 18:06buy1250.061.27040.00001.2724
2452006.09.13 18:11buy1260.121.26970.00001.2717
2462006.09.13 20:12buy1270.241.26910.00001.2711
2472006.09.14 12:38t/p1270.241.27110.00001.27114.2668.18
2482006.09.14 12:38close1260.121.27110.00001.27171.4169.59
2492006.09.14 12:38close1250.061.27100.00001.27240.2269.81
2502006.09.14 12:38close1240.031.27110.00001.2730-0.0469.77
2512006.09.14 12:45buy1280.031.27130.00001.2733
2522006.09.14 13:51t/p1280.031.27330.00001.27330.6070.37
2532006.09.14 13:51buy1290.021.27350.00001.2755
2542006.09.14 13:57buy1300.061.27300.00001.2750
2552006.09.14 14:04buy1310.121.27240.00001.2744
2562006.09.14 14:12buy1320.241.27180.00001.2738
2572006.09.14 16:55t/p1320.241.27380.00001.27384.8075.17
2582006.09.14 16:55close1310.121.27380.00001.27441.6876.85
2592006.09.14 16:55close1300.061.27400.00001.27500.6077.45
2602006.09.14 16:55close1290.021.27410.00001.27550.1277.57
2612006.09.14 17:00buy1330.021.27500.00001.2770
2622006.09.14 17:10buy1340.061.27440.00001.2764
2632006.09.14 17:24buy1350.121.27380.00001.2758
2642006.09.14 19:09buy1360.241.27320.00001.2752
2652006.09.15 14:45t/p1230.241.26640.00001.26645.3882.95
2662006.09.15 14:45close1220.121.26640.00001.26592.0985.04
2672006.09.15 14:45close1210.061.26630.00001.26520.6985.73
2682006.09.15 14:45close1200.031.26620.00001.26470.2285.95
2692006.09.15 14:45sell1370.031.26610.00001.2641
2702006.09.15 14:46sell1380.061.26670.00001.2647
2712006.09.15 15:00sell1390.121.26720.00001.2652
2722006.09.15 15:15sell1400.241.26780.00001.2658
2732006.09.15 15:33t/p1400.241.26580.00001.26584.8090.75
2742006.09.15 15:33close1390.121.26580.00001.26521.6892.43
2752006.09.15 15:33close1380.061.26570.00001.26470.6093.03
2762006.09.15 15:33close1370.031.26580.00001.26410.0993.12
2772006.09.15 15:33sell1410.031.26550.00001.2635
2782006.09.15 15:37close1410.031.26420.00001.26350.3993.51
2792006.09.15 15:37close1360.241.26400.00001.2752-22.2671.25
2802006.09.15 15:37close1350.121.26400.00001.2758-11.8559.40
2812006.09.15 15:37close1340.061.26400.00001.2764-6.2953.11
2822006.09.15 15:37close1330.021.26400.00001.2770-2.2250.90
2832006.09.15 15:37sell1420.031.26380.00001.2618
2842006.09.15 15:49sell1430.061.26440.00001.2624
2852006.09.15 16:25sell1440.121.26500.00001.2630
2862006.09.15 16:39sell1450.241.26560.00001.2636
2872006.09.18 00:00buy1460.031.26370.00001.2657
2882006.09.18 00:00t/p1450.241.26360.00001.26364.9555.84
2892006.09.18 00:00close1440.121.26350.00001.26301.8757.72
2902006.09.18 00:00close1430.061.26360.00001.26240.5258.23
2912006.09.18 00:01close1420.031.26350.00001.26180.1158.34
2922006.09.18 02:00sell1470.031.26380.00001.2618
2932006.09.18 02:13sell1480.061.26450.00001.2625
2942006.09.18 02:17sell1490.121.26510.00001.2631
2952006.09.18 05:57sell1500.241.26570.00001.2637
2962006.09.18 06:00t/p1460.031.26570.00001.26570.6058.94
2972006.09.18 06:00buy1510.031.26600.00001.2680
2982006.09.18 07:54buy1520.061.26540.00001.2674
2992006.09.18 08:20t/p1520.061.26740.00001.26741.2060.14
3002006.09.18 08:20close1510.031.26740.00001.26800.4260.56
3012006.09.18 08:20buy1530.031.26750.00001.2695
3022006.09.18 10:11buy1540.061.26690.00001.2689
3032006.09.18 11:11buy1550.121.26640.00001.2684
3042006.09.18 11:13buy1560.241.26580.00001.2678
3052006.09.18 15:00t/p1560.241.26780.00001.26784.8065.36
3062006.09.18 15:00close1550.121.26790.00001.26841.8067.16
3072006.09.18 15:00close1540.061.26810.00001.26890.7267.88
3082006.09.18 15:00close1530.031.26820.00001.26950.2168.09
3092006.09.18 17:00buy1570.031.26870.00001.2707
3102006.09.18 17:12buy1580.061.26810.00001.2701
3112006.09.18 17:16buy1590.121.26730.00001.2693
3122006.09.18 20:13t/p1590.121.26930.00001.26932.4070.49
3132006.09.18 20:13close1580.061.26930.00001.27010.7271.21
3142006.09.18 20:13close1570.031.26920.00001.27070.1571.36
3152006.09.18 20:13buy1600.031.26950.00001.2715
3162006.09.19 03:34t/p1600.031.27150.00001.27150.5871.94
3172006.09.19 03:34buy1610.021.27180.00001.2738
3182006.09.19 04:59close1610.021.27250.00001.27380.1472.08
3192006.09.19 04:59close1500.241.27270.00001.2637-16.6555.42
3202006.09.19 04:59close1490.121.27270.00001.2631-9.0546.38
3212006.09.19 04:59close1480.061.27270.00001.2625-4.8841.49
3222006.09.19 04:59close1470.031.27270.00001.2618-2.6538.84
3232006.09.19 04:59buy1620.021.27260.00001.2746
3242006.09.19 05:32buy1630.041.27200.00001.2740
3252006.09.19 06:05buy1640.081.27150.00001.2735
3262006.09.19 07:44buy1650.161.27090.00001.2729
3272006.09.19 10:00sell1660.021.26810.00001.2661
3282006.09.19 11:00t/p1660.021.26610.00001.26610.4039.24
3292006.09.19 11:00sell1670.011.26580.00001.2638
3302006.09.19 11:00close1670.011.26560.00001.26380.0239.26
3312006.09.19 11:00close1650.161.26540.00001.2729-8.8030.46
3322006.09.19 11:00close1640.081.26540.00001.2735-4.8825.58
3332006.09.19 11:00close1630.041.26540.00001.2740-2.6422.94
3342006.09.19 11:00close1620.021.26540.00001.2746-1.4421.50
3352006.09.19 11:00sell1680.011.26550.00001.2635
3362006.09.19 11:00sell1690.021.26610.00001.2641
3372006.09.19 11:06sell1700.041.26670.00001.2647
3382006.09.19 14:30sell1710.081.26730.00001.2653
3392006.09.19 16:00buy1720.011.27110.00001.2731
3402006.09.19 16:17buy1730.021.27050.00001.2725
3412006.09.19 17:02buy1740.041.27000.00001.2720
3422006.09.19 17:02buy1750.081.26950.00001.2715
3432006.09.20 20:20t/p1750.081.27150.00001.27151.5423.04
3442006.09.20 20:20close1740.041.27160.00001.27200.6123.65
3452006.09.20 20:20close1730.021.27150.00001.27250.1823.83
3462006.09.20 20:20close1720.011.27160.00001.27310.0423.88
3472006.09.21 04:00buy1760.011.27270.00001.2747
3482006.09.21 04:09buy1770.021.27220.00001.2742
3492006.09.21 04:56buy1780.041.27160.00001.2736
3502006.09.21 08:14buy1790.081.27110.00001.2731
3512006.09.21 09:43t/p1790.081.27310.00001.27311.6025.48
3522006.09.21 09:43close1780.041.27310.00001.27360.6026.08
3532006.09.21 09:43close1770.021.27320.00001.27420.2026.28
3542006.09.21 09:43close1760.011.27330.00001.27470.0626.34
3552006.09.21 12:00buy1800.011.27290.00001.2749
3562006.09.21 16:08buy1810.021.27230.00001.2743
3572006.09.21 16:17buy1820.041.27170.00001.2737
3582006.09.21 18:00t/p1820.041.27370.00001.27370.8027.14
3592006.09.21 18:00close1810.021.27370.00001.27430.2827.42
3602006.09.21 18:00close1800.011.27360.00001.27490.0727.49
3612006.09.21 18:02close1710.081.27540.00001.2653-6.2921.20
3622006.09.21 18:02close1700.041.27540.00001.2647-3.3817.82
3632006.09.21 18:02close1690.021.27540.00001.2641-1.8116.01
3642006.09.21 18:02close1680.011.27540.00001.2635-0.9715.04
3652006.09.21 18:02sell1830.011.27530.00001.2733
3662006.09.21 18:03sell1840.021.27590.00001.2739
3672006.09.21 18:04sell1850.041.27660.00001.2746
3682006.09.21 18:14sell1860.081.27730.00001.2753
3692006.09.21 19:00buy1870.011.27780.00001.2798
3702006.09.21 19:15buy1880.021.27730.00001.2793
3712006.09.21 21:14t/p1880.021.27930.00001.27930.4015.44
3722006.09.21 21:14close1870.011.27930.00001.27980.1515.59
3732006.09.21 21:14buy1890.011.27960.00001.2816
3742006.09.21 21:24buy1900.021.27900.00001.2810
3752006.09.21 22:24buy1910.041.27840.00001.2804
3762006.09.21 23:00buy1920.081.27790.00001.2799
3772006.09.22 08:34t/p1920.081.27990.00001.27991.5417.13
3782006.09.22 08:34close1910.041.28000.00001.28040.6117.74
3792006.09.22 08:34close1900.021.27960.00001.28100.1017.84
3802006.09.22 08:34close1890.011.27970.00001.28160.0017.85
3812006.09.22 09:00buy1930.011.27990.00001.2819
3822006.09.22 09:22t/p1930.011.28190.00001.28190.2018.05
3832006.09.22 09:22buy1940.011.28210.00001.2841
3842006.09.22 09:22close1940.011.28210.00001.28410.0018.05
3852006.09.22 09:22close1860.081.28230.00001.2753-3.9514.10
3862006.09.22 09:22close1850.041.28230.00001.2746-2.2611.84
3872006.09.22 09:22close1840.021.28230.00001.2739-1.2710.57
3882006.09.22 09:22close1830.011.28230.00001.2733-0.699.88
3892006.09.22 09:22buy1950.011.28220.00001.2842
3902006.09.22 09:25buy1960.021.28170.00001.2837
3912006.09.22 11:24buy1970.041.28110.00001.2831
3922006.09.22 12:01buy1980.081.28050.00001.2825
3932006.09.22 14:20t/p1980.081.28250.00001.28251.6011.48
3942006.09.22 14:20close1970.041.28250.00001.28310.5612.04
3952006.09.22 14:20close1960.021.28240.00001.28370.1412.18
3962006.09.22 14:20close1950.011.28250.00001.28420.0312.21
3972006.09.22 18:00sell1990.011.27960.00001.2776
3982006.09.22 18:25sell2000.021.28020.00001.2782
3992006.09.22 20:47t/p2000.021.27820.00001.27820.4012.61
4002006.09.22 20:47close1990.011.27820.00001.27760.1412.75
4012006.09.22 20:47sell2010.011.27810.00001.2761
4022006.09.22 21:04sell2020.021.27880.00001.2768
4032006.09.25 03:46sell2030.041.27940.00001.2774
4042006.09.25 04:08sell2040.081.27990.00001.2779
4052006.09.25 06:00buy2050.011.28080.00001.2828
4062006.09.25 09:05buy2060.021.28020.00001.2822
4072006.09.25 09:25buy2070.041.27960.00001.2816
4082006.09.25 09:45buy2080.081.27900.00001.2810
4092006.09.25 11:00t/p2030.041.27740.00001.27740.8013.55
4102006.09.25 11:00t/p2040.081.27790.00001.27791.6015.15
4112006.09.25 11:00close2020.021.27690.00001.27680.3915.54
4122006.09.25 11:02close2010.011.27700.00001.27610.1215.66
4132006.09.25 11:03sell2090.011.27690.00001.2749
4142006.09.25 11:45sell2100.021.27750.00001.2755
4152006.09.25 16:00t/p2100.021.27550.00001.27550.4016.06
4162006.09.25 16:00close2090.011.27540.00001.27490.1516.21
4172006.09.25 16:00sell2110.011.27530.00001.2733
4182006.09.25 16:00close2110.011.27470.00001.27330.0616.27
4192006.09.25 16:00close2080.081.27450.00001.2810-3.6012.67
4202006.09.25 16:00close2070.041.27450.00001.2816-2.0410.63
4212006.09.25 16:00close2060.021.27450.00001.2822-1.149.49
4222006.09.25 16:00close2050.011.27450.00001.2828-0.638.86
4232006.09.25 16:00sell2120.011.27430.00001.2723
4242006.09.25 16:00sell2130.021.27480.00001.2728
4252006.09.25 16:08sell2140.041.27530.00001.2733
4262006.09.25 16:10sell2150.081.27590.00001.2739
4272006.09.25 16:32t/p2150.081.27390.00001.27391.6010.46
4282006.09.25 16:32close2140.041.27390.00001.27330.5611.02
4292006.09.25 16:32close2130.021.27380.00001.27280.2011.22
4302006.09.25 16:32close2120.011.27390.00001.27230.0411.26
4312006.09.25 16:32sell2160.011.27380.00001.2718
4322006.09.25 17:07sell2170.021.27440.00001.2724
4332006.09.25 17:21sell2180.041.27500.00001.2730
4342006.09.25 18:49sell2190.081.27550.00001.2735
4352006.09.26 09:12t/p2190.081.27350.00001.27351.6512.90
4362006.09.26 09:12close2180.041.27350.00001.27300.6213.53
4372006.09.26 09:12close2170.021.27360.00001.27240.1713.70
4382006.09.26 09:12close2160.011.27350.00001.27180.0413.74
4392006.09.26 10:00sell2200.011.27410.00001.2721
4402006.09.26 10:01sell2210.021.27460.00001.2726
4412006.09.26 10:01sell2220.041.27520.00001.2732
4422006.09.26 10:15t/p2220.041.27320.00001.27320.8014.54
4432006.09.26 10:15close2210.021.27320.00001.27260.2814.82
4442006.09.26 10:15close2200.011.27310.00001.27210.1014.92
4452006.09.26 10:15sell2230.011.27280.00001.2708
4462006.09.26 10:17sell2240.021.27330.00001.2713
4472006.09.26 11:00t/p2240.021.27130.00001.27130.4015.32
4482006.09.26 11:00close2230.011.27130.00001.27080.1515.47
4492006.09.26 11:00sell2250.011.27100.00001.2690
4502006.09.26 11:13sell2260.021.27160.00001.2696
4512006.09.26 11:23sell2270.041.27220.00001.2702
4522006.09.26 11:55t/p2270.041.27020.00001.27020.8016.27
4532006.09.26 11:55close2260.021.27020.00001.26960.2816.55
4542006.09.26 11:55close2250.011.27010.00001.26900.0916.64
4552006.09.26 11:55sell2280.011.26990.00001.2679
4562006.09.26 12:33sell2290.021.27050.00001.2685
4572006.09.26 16:04t/p2290.021.26850.00001.26850.4017.04
4582006.09.26 16:04close2280.011.26850.00001.26790.1417.18
4592006.09.26 16:04sell2300.011.26840.00001.2664
4602006.09.26 16:46t/p2300.011.26640.00001.26640.2017.38
4612006.09.27 04:00buy2310.011.26980.00001.2718
4622006.09.27 07:33buy2320.021.26930.00001.2713
4632006.09.27 07:55buy2330.041.26870.00001.2707
4642006.09.27 08:09buy2340.081.26810.00001.2701
4652006.09.27 09:00sell2350.011.26830.00001.2663
4662006.09.27 09:54sell2360.021.26890.00001.2669
4672006.09.27 09:59sell2370.041.26950.00001.2675
4682006.09.27 12:38sell2380.081.27010.00001.2681
4692006.09.27 14:23t/p2380.081.26810.00001.26811.6018.98
4702006.09.27 14:23close2370.041.26810.00001.26750.5619.54
4712006.09.27 14:24close2360.021.26820.00001.26690.1419.68
4722006.09.27 14:24close2350.011.26810.00001.26630.0219.70
4732006.09.27 14:30t/p2340.081.27010.00001.27011.6021.30
4742006.09.27 14:30close2330.041.27020.00001.27070.6021.90
4752006.09.27 14:30close2320.021.27040.00001.27130.2222.12
4762006.09.27 14:30close2310.011.27030.00001.27180.0522.17
4772006.09.27 16:00buy2390.011.27040.00001.2724
4782006.09.27 16:00buy2400.021.26990.00001.2719
4792006.09.27 16:00buy2410.041.26930.00001.2713
4802006.09.27 16:02buy2420.081.26870.00001.2707
4812006.09.27 16:49t/p2420.081.27070.00001.27071.6023.77
4822006.09.27 16:49close2410.041.27070.00001.27130.5624.33
4832006.09.27 16:49close2400.021.27060.00001.27190.1424.47
4842006.09.27 16:49close2390.011.27080.00001.27240.0424.51
4852006.09.27 16:49buy2430.011.27090.00001.2729
4862006.09.27 17:17buy2440.021.27030.00001.2723
4872006.09.27 17:19buy2450.041.26970.00001.2717
4882006.09.28 01:56t/p2450.041.27170.00001.27170.7125.22
4892006.09.28 01:56close2440.021.27170.00001.27230.2325.45
4902006.09.28 01:56close2430.011.27150.00001.27290.0425.49
4912006.09.28 02:00buy2460.011.27140.00001.2734
4922006.09.28 11:11buy2470.021.27080.00001.2728
4932006.09.28 13:00sell2480.011.27160.00001.2696
4942006.09.28 14:35buy2490.041.27020.00001.2722
4952006.09.28 14:37t/p2480.011.26960.00001.26960.2025.69
4962006.09.28 14:37buy2500.081.26960.00001.2716
4972006.09.28 14:37sell2510.011.26940.00001.2674
4982006.09.28 14:44sell2520.021.27000.00001.2680
4992006.09.28 16:55t/p2520.021.26800.00001.26800.4026.09
5002006.09.28 16:55close2510.011.26800.00001.26740.1426.23
5012006.09.28 16:55sell2530.011.26790.00001.2659
5022006.09.28 16:58sell2540.021.26850.00001.2665
5032006.09.28 17:02sell2550.041.26900.00001.2670
5042006.09.28 17:06sell2560.081.26960.00001.2676
5052006.09.29 09:23t/p2560.081.26760.00001.26761.6527.88
5062006.09.29 09:23close2550.041.26750.00001.26700.6228.50
5072006.09.29 09:24close2540.021.26740.00001.26650.2328.73
5082006.09.29 09:24close2530.011.26750.00001.26590.0528.78
5092006.09.29 09:24sell2570.011.26740.00001.2654
5102006.09.29 14:39t/p2570.011.26540.00001.26540.2028.98
5112006.09.29 14:39sell2580.011.26520.00001.2632
5122006.09.29 15:23sell2590.021.26580.00001.2638
5132006.09.29 15:34sell2600.041.26650.00001.2645
5142006.09.29 17:02sell2610.081.26700.00001.2650
5152006.09.29 22:59close at stop2610.081.26740.00001.2650-0.3228.66
5162006.09.29 22:59close at stop2600.041.26740.00001.2645-0.3628.30
5172006.09.29 22:59close at stop2590.021.26740.00001.2638-0.3227.98
5182006.09.29 22:59close at stop2580.011.26740.00001.2632-0.2227.76
5192006.09.29 22:59close at stop2500.081.26720.00001.2716-1.9825.78
5202006.09.29 22:59close at stop2490.041.26720.00001.2722-1.2324.55
5212006.09.29 22:59close at stop2470.021.26720.00001.2728-0.7423.81
5222006.09.29 22:59close at stop2460.011.26720.00001.2734-0.4323.39