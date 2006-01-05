Strategy Tester Report
Bago-Method_Mikhail-EA-V2
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---------- Bago-Method_Mikhail-EA-V1"; MagicNumber=1234; StopLoss=40; TakeProfit=0; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=0; breakeven_setting="---------- Break Even After Pips"; BreakEvenAfterPips=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=5; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=12; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=1; MaxLookUp=40; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=false;
PureSAR=false;
ExitOnCross=true;
ThirdEMA_Setting="---------- 3rd and 4th MA Filter Setting"; UseThirdMA=false;
UseCounterTrend=false;
OnlyCounterTrend=false;
ThirdMAPeriod=120; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; FourthEMA_Setting="---------- 4th MA Setting"; FourthMAPeriod=288; FourthMAType=1; FourthMAPrice=0; FourthMAshift=0; RSI_Settings="---------- RSI Filter Settings"; UseRSIfilter=true;
RSIPeriod=21; RSIPrice=1; EMA_Angle_Setting="---------- EMA Angle Setting"; UseEMAAngle=true;
ExitOnAngle=true;
EMAPeriod=4; StartEMAShift=3; EndEMAShift=0; AngleTreshold=2; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false;
ConfirmedOnEntry=true;
OneEntryPerBar=true;
NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false;
StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=1; MM=true;
AccountIsMicro=false;
DecreaseFactor=1; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true;
SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true;
Show_Settings=true;
|Bars in test
|12103
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-2793.18
|Gross profit
|10370.00
|Gross loss
|-13163.18
|Profit factor
|0.79
|Expected payoff
|-7.24
|Absolute drawdown
|2937.36
|Maximal drawdown
|3347.70 (61.88%)
|Relative drawdown
|61.88% (3347.70)
|Total trades
|386
|Short positions (won %)
|196 (38.27%)
|Long positions (won %)
|190 (39.47%)
|Profit trades (% of total)
|150 (38.86%)
|Loss trades (% of total)
|236 (61.14%)
|Largest
|profit trade
|397.76
|loss trade
|-200.00
|Average
|profit trade
|69.13
|loss trade
|-55.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (341.54)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-339.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|422.76 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-400.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:00
|sell
|1
|0.50
|1.2086
|1.2126
|0.0000
|2
|2006.01.06 04:00
|close
|1
|0.50
|1.2095
|1.2126
|0.0000
|-42.80
|4957.20
|3
|2006.01.06 09:00
|buy
|2
|0.50
|1.2160
|1.2120
|0.0000
|4
|2006.01.08 18:30
|close
|2
|0.50
|1.2142
|1.2120
|0.0000
|-90.00
|4867.20
|5
|2006.01.09 02:30
|sell
|3
|0.10
|1.2115
|1.2155
|0.0000
|6
|2006.01.09 04:13
|modify
|3
|0.10
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|7
|2006.01.09 14:30
|close
|3
|0.10
|1.2088
|1.2115
|0.0000
|27.00
|4894.20
|8
|2006.01.09 22:00
|sell
|4
|0.50
|1.2058
|1.2098
|0.0000
|9
|2006.01.10 03:30
|close
|4
|0.50
|1.2081
|1.2098
|0.0000
|-112.80
|4781.40
|10
|2006.01.10 04:30
|buy
|5
|0.50
|1.2076
|1.2036
|0.0000
|11
|2006.01.10 08:30
|close
|5
|0.50
|1.2063
|1.2036
|0.0000
|-65.00
|4716.40
|12
|2006.01.10 09:00
|sell
|6
|0.10
|1.2053
|1.2093
|0.0000
|13
|2006.01.10 15:00
|close
|6
|0.10
|1.2071
|1.2093
|0.0000
|-18.00
|4698.40
|14
|2006.01.11 07:00
|buy
|7
|0.10
|1.2080
|1.2040
|0.0000
|15
|2006.01.11 11:47
|modify
|7
|0.10
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|16
|2006.01.12 00:31
|close
|7
|0.10
|1.2133
|1.2080
|0.0000
|50.54
|4748.94
|17
|2006.01.12 08:30
|sell
|8
|0.50
|1.2110
|1.2150
|0.0000
|18
|2006.01.12 09:01
|modify
|8
|0.50
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|19
|2006.01.12 19:30
|close
|8
|0.50
|1.2045
|1.2110
|0.0000
|325.00
|5073.94
|20
|2006.01.13 02:00
|buy
|9
|0.50
|1.2062
|1.2022
|0.0000
|21
|2006.01.13 07:00
|close
|9
|0.50
|1.2054
|1.2022
|0.0000
|-40.00
|5033.94
|22
|2006.01.13 11:30
|buy
|10
|0.50
|1.2093
|1.2053
|0.0000
|23
|2006.01.13 12:38
|modify
|10
|0.50
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|24
|2006.01.16 01:31
|close
|10
|0.50
|1.2142
|1.2093
|0.0000
|240.90
|5274.84
|25
|2006.01.16 08:30
|sell
|11
|0.50
|1.2116
|1.2156
|0.0000
|26
|2006.01.16 23:30
|close
|11
|0.50
|1.2113
|1.2156
|0.0000
|15.00
|5289.84
|27
|2006.01.17 05:30
|sell
|12
|0.50
|1.2103
|1.2143
|0.0000
|28
|2006.01.17 06:44
|modify
|12
|0.50
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|29
|2006.01.17 14:00
|close
|12
|0.50
|1.2084
|1.2103
|0.0000
|95.00
|5384.84
|30
|2006.01.17 15:30
|buy
|13
|0.50
|1.2105
|1.2065
|0.0000
|31
|2006.01.17 21:00
|close
|13
|0.50
|1.2093
|1.2065
|0.0000
|-60.00
|5324.84
|32
|2006.01.18 03:00
|buy
|14
|0.50
|1.2117
|1.2077
|0.0000
|33
|2006.01.18 09:36
|modify
|14
|0.50
|1.2117
|1.2117
|0.0000
|34
|2006.01.18 10:12
|s/l
|14
|0.50
|1.2117
|1.2117
|0.0000
|0.00
|5324.84
|35
|2006.01.18 11:00
|sell
|15
|0.50
|1.2099
|1.2139
|0.0000
|36
|2006.01.18 15:30
|close
|15
|0.50
|1.2108
|1.2139
|0.0000
|-45.00
|5279.84
|37
|2006.01.18 19:30
|sell
|16
|0.10
|1.2091
|1.2131
|0.0000
|38
|2006.01.19 01:30
|close
|16
|0.10
|1.2104
|1.2131
|0.0000
|-11.68
|5268.16
|39
|2006.01.19 04:00
|sell
|17
|0.10
|1.2075
|1.2115
|0.0000
|40
|2006.01.19 10:30
|close
|17
|0.10
|1.2096
|1.2115
|0.0000
|-21.00
|5247.16
|41
|2006.01.19 11:00
|buy
|18
|0.10
|1.2115
|1.2075
|0.0000
|42
|2006.01.19 14:30
|close
|18
|0.10
|1.2091
|1.2075
|0.0000
|-24.00
|5223.16
|43
|2006.01.20 09:30
|buy
|19
|0.10
|1.2104
|1.2064
|0.0000
|44
|2006.01.22 17:16
|modify
|19
|0.10
|1.2104
|1.2104
|0.0000
|45
|2006.01.23 21:00
|close
|19
|0.10
|1.2292
|1.2104
|0.0000
|187.18
|5410.34
|46
|2006.01.24 01:00
|buy
|20
|0.50
|1.2306
|1.2266
|0.0000
|47
|2006.01.24 03:00
|close
|20
|0.50
|1.2284
|1.2266
|0.0000
|-110.00
|5300.34
|48
|2006.01.24 04:00
|sell
|21
|0.50
|1.2273
|1.2313
|0.0000
|49
|2006.01.24 12:00
|close
|21
|0.50
|1.2286
|1.2313
|0.0000
|-65.00
|5235.34
|50
|2006.01.24 13:00
|buy
|22
|0.10
|1.2294
|1.2254
|0.0000
|51
|2006.01.24 16:31
|close
|22
|0.10
|1.2277
|1.2254
|0.0000
|-17.00
|5218.34
|52
|2006.01.25 04:30
|buy
|23
|0.10
|1.2308
|1.2268
|0.0000
|53
|2006.01.25 08:43
|s/l
|23
|0.10
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-40.00
|5178.34
|54
|2006.01.25 09:00
|sell
|24
|0.10
|1.2267
|1.2307
|0.0000
|55
|2006.01.25 20:30
|close
|24
|0.10
|1.2259
|1.2307
|0.0000
|8.00
|5186.34
|56
|2006.01.26 12:00
|sell
|25
|0.50
|1.2227
|1.2267
|0.0000
|57
|2006.01.26 23:30
|close
|25
|0.50
|1.2213
|1.2267
|0.0000
|70.00
|5256.34
|58
|2006.01.27 06:30
|sell
|26
|0.50
|1.2184
|1.2224
|0.0000
|59
|2006.01.27 08:38
|s/l
|26
|0.50
|1.2224
|1.2224
|0.0000
|-200.00
|5056.34
|60
|2006.01.27 09:30
|buy
|27
|0.50
|1.2219
|1.2179
|0.0000
|61
|2006.01.27 10:20
|s/l
|27
|0.50
|1.2179
|1.2179
|0.0000
|-200.00
|4856.34
|62
|2006.01.27 11:00
|sell
|28
|0.10
|1.2134
|1.2174
|0.0000
|63
|2006.01.27 13:29
|modify
|28
|0.10
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|64
|2006.01.30 01:30
|close
|28
|0.10
|1.2106
|1.2134
|0.0000
|28.44
|4884.78
|65
|2006.01.30 04:00
|sell
|29
|0.50
|1.2086
|1.2126
|0.0000
|66
|2006.01.30 11:30
|close
|29
|0.50
|1.2098
|1.2126
|0.0000
|-60.00
|4824.78
|67
|2006.01.31 07:30
|buy
|30
|0.50
|1.2128
|1.2088
|0.0000
|68
|2006.01.31 12:17
|modify
|30
|0.50
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|69
|2006.01.31 14:25
|s/l
|30
|0.50
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|0.00
|4824.78
|70
|2006.02.01 04:30
|sell
|31
|0.50
|1.2124
|1.2164
|0.0000
|71
|2006.02.01 08:21
|modify
|31
|0.50
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|72
|2006.02.01 21:30
|close
|31
|0.50
|1.2073
|1.2124
|0.0000
|255.00
|5079.78
|73
|2006.02.02 01:00
|sell
|32
|0.50
|1.2041
|1.2081
|0.0000
|74
|2006.02.02 05:00
|close
|32
|0.50
|1.2071
|1.2081
|0.0000
|-150.00
|4929.78
|75
|2006.02.02 10:30
|buy
|33
|0.50
|1.2097
|1.2057
|0.0000
|76
|2006.02.02 18:30
|close
|33
|0.50
|1.2085
|1.2057
|0.0000
|-60.00
|4869.78
|77
|2006.02.03 09:00
|sell
|34
|0.10
|1.2004
|1.2044
|0.0000
|78
|2006.02.03 12:00
|close
|34
|0.10
|1.2021
|1.2044
|0.0000
|-17.00
|4852.78
|79
|2006.02.06 03:00
|sell
|35
|0.10
|1.1996
|1.2036
|0.0000
|80
|2006.02.06 12:13
|modify
|35
|0.10
|1.1996
|1.1996
|0.0000
|81
|2006.02.06 18:00
|close
|35
|0.10
|1.1972
|1.1996
|0.0000
|24.00
|4876.78
|82
|2006.02.07 05:00
|buy
|36
|0.50
|1.2001
|1.1961
|0.0000
|83
|2006.02.07 07:30
|close
|36
|0.50
|1.1973
|1.1961
|0.0000
|-140.00
|4736.78
|84
|2006.02.07 08:00
|sell
|37
|0.50
|1.1968
|1.2008
|0.0000
|85
|2006.02.07 09:30
|close
|37
|0.50
|1.1986
|1.2008
|0.0000
|-90.00
|4646.78
|86
|2006.02.07 11:00
|sell
|38
|0.10
|1.1953
|1.1993
|0.0000
|87
|2006.02.07 16:30
|close
|38
|0.10
|1.1981
|1.1993
|0.0000
|-28.00
|4618.78
|88
|2006.02.07 17:30
|buy
|39
|0.10
|1.1991
|1.1951
|0.0000
|89
|2006.02.07 20:30
|close
|39
|0.10
|1.1974
|1.1951
|0.0000
|-17.00
|4601.78
|90
|2006.02.08 08:00
|sell
|40
|0.10
|1.1951
|1.1991
|0.0000
|91
|2006.02.08 16:30
|close
|40
|0.10
|1.1963
|1.1991
|0.0000
|-12.00
|4589.78
|92
|2006.02.08 17:11
|buy
|41
|0.10
|1.1966
|1.1926
|0.0000
|93
|2006.02.09 05:00
|close
|41
|0.10
|1.1969
|1.1926
|0.0000
|0.54
|4590.32
|94
|2006.02.09 10:30
|sell
|42
|0.50
|1.1956
|1.1996
|0.0000
|95
|2006.02.09 14:30
|close
|42
|0.50
|1.1973
|1.1996
|0.0000
|-85.00
|4505.32
|96
|2006.02.10 03:30
|sell
|43
|0.50
|1.1961
|1.2001
|0.0000
|97
|2006.02.10 08:53
|s/l
|43
|0.50
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-200.00
|4305.32
|98
|2006.02.10 09:00
|buy
|44
|0.10
|1.2018
|1.1978
|0.0000
|99
|2006.02.10 10:28
|s/l
|44
|0.10
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|-40.00
|4265.32
|100
|2006.02.10 11:00
|sell
|45
|0.10
|1.1912
|1.1952
|0.0000
|101
|2006.02.13 01:30
|close
|45
|0.10
|1.1903
|1.1952
|0.0000
|9.44
|4274.76
|102
|2006.02.14 09:00
|sell
|46
|0.40
|1.1874
|1.1914
|0.0000
|103
|2006.02.14 12:00
|close
|46
|0.40
|1.1896
|1.1914
|0.0000
|-88.00
|4186.76
|104
|2006.02.15 09:30
|buy
|47
|0.40
|1.1934
|1.1894
|0.0000
|105
|2006.02.15 10:36
|s/l
|47
|0.40
|1.1894
|1.1894
|0.0000
|-160.00
|4026.76
|106
|2006.02.15 11:30
|sell
|48
|0.10
|1.1885
|1.1925
|0.0000
|107
|2006.02.16 02:00
|close
|48
|0.10
|1.1887
|1.1925
|0.0000
|-0.68
|4026.08
|108
|2006.02.16 21:00
|sell
|49
|0.10
|1.1882
|1.1922
|0.0000
|109
|2006.02.17 10:00
|close
|49
|0.10
|1.1893
|1.1922
|0.0000
|-10.56
|4015.52
|110
|2006.02.17 10:00
|buy
|50
|0.10
|1.1893
|1.1853
|0.0000
|111
|2006.02.17 10:31
|modify
|50
|0.10
|1.1893
|1.1893
|0.0000
|112
|2006.02.17 12:23
|s/l
|50
|0.10
|1.1893
|1.1893
|0.0000
|0.00
|4015.52
|113
|2006.02.17 14:00
|buy
|51
|0.10
|1.1931
|1.1891
|0.0000
|114
|2006.02.19 21:21
|modify
|51
|0.10
|1.1931
|1.1931
|0.0000
|115
|2006.02.20 03:30
|close
|51
|0.10
|1.1948
|1.1931
|0.0000
|16.18
|4031.70
|116
|2006.02.20 04:00
|sell
|52
|0.40
|1.1934
|1.1974
|0.0000
|117
|2006.02.20 11:30
|close
|52
|0.40
|1.1946
|1.1974
|0.0000
|-48.00
|3983.70
|118
|2006.02.22 05:30
|sell
|53
|0.40
|1.1879
|1.1919
|0.0000
|119
|2006.02.22 12:00
|close
|53
|0.40
|1.1905
|1.1919
|0.0000
|-104.00
|3879.70
|120
|2006.02.22 12:30
|buy
|54
|0.10
|1.1908
|1.1868
|0.0000
|121
|2006.02.22 21:00
|close
|54
|0.10
|1.1903
|1.1868
|0.0000
|-5.00
|3874.70
|122
|2006.02.23 04:30
|buy
|55
|0.10
|1.1936
|1.1896
|0.0000
|123
|2006.02.23 10:00
|close
|55
|0.10
|1.1922
|1.1896
|0.0000
|-14.00
|3860.70
|124
|2006.02.23 10:30
|sell
|56
|0.10
|1.1910
|1.1950
|0.0000
|125
|2006.02.23 19:30
|close
|56
|0.10
|1.1928
|1.1950
|0.0000
|-18.00
|3842.70
|126
|2006.02.24 03:30
|sell
|57
|0.10
|1.1896
|1.1936
|0.0000
|127
|2006.02.27 17:10
|modify
|57
|0.10
|1.1896
|1.1896
|0.0000
|128
|2006.02.27 23:00
|close
|57
|0.10
|1.1863
|1.1896
|0.0000
|33.44
|3876.14
|129
|2006.02.28 04:30
|buy
|58
|0.40
|1.1878
|1.1838
|0.0000
|130
|2006.02.28 10:23
|modify
|58
|0.40
|1.1878
|1.1878
|0.0000
|131
|2006.03.01 02:00
|close
|58
|0.40
|1.1931
|1.1878
|0.0000
|208.72
|4084.86
|132
|2006.03.01 09:00
|buy
|59
|0.40
|1.1963
|1.1923
|0.0000
|133
|2006.03.01 10:57
|s/l
|59
|0.40
|1.1923
|1.1923
|0.0000
|-160.00
|3924.86
|134
|2006.03.01 11:30
|sell
|60
|0.40
|1.1923
|1.1963
|0.0000
|135
|2006.03.01 22:00
|close
|60
|0.40
|1.1922
|1.1963
|0.0000
|4.00
|3928.86
|136
|2006.03.02 10:30
|buy
|61
|0.40
|1.1990
|1.1950
|0.0000
|137
|2006.03.02 14:24
|modify
|61
|0.40
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|138
|2006.03.02 21:00
|close
|61
|0.40
|1.2009
|1.1990
|0.0000
|76.00
|4004.86
|139
|2006.03.03 09:30
|buy
|62
|0.40
|1.2048
|1.2008
|0.0000
|140
|2006.03.03 10:06
|s/l
|62
|0.40
|1.2008
|1.2008
|0.0000
|-160.00
|3844.86
|141
|2006.03.03 11:00
|sell
|63
|0.40
|1.2009
|1.2049
|0.0000
|142
|2006.03.03 11:30
|close
|63
|0.40
|1.2031
|1.2049
|0.0000
|-88.00
|3756.86
|143
|2006.03.05 18:30
|buy
|64
|0.10
|1.2082
|1.2042
|0.0000
|144
|2006.03.06 01:00
|close
|64
|0.10
|1.2064
|1.2042
|0.0000
|-18.82
|3738.04
|145
|2006.03.06 04:30
|sell
|65
|0.10
|1.2046
|1.2086
|0.0000
|146
|2006.03.06 11:14
|modify
|65
|0.10
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|147
|2006.03.06 15:30
|close
|65
|0.10
|1.2021
|1.2046
|0.0000
|25.00
|3763.04
|148
|2006.03.06 20:30
|sell
|66
|0.40
|1.1992
|1.2032
|0.0000
|149
|2006.03.06 23:58
|modify
|66
|0.40
|1.1992
|1.1992
|0.0000
|150
|2006.03.07 21:00
|close
|66
|0.40
|1.1893
|1.1992
|0.0000
|397.76
|4160.80
|151
|2006.03.08 03:00
|buy
|67
|0.40
|1.1918
|1.1878
|0.0000
|152
|2006.03.08 09:00
|close
|67
|0.40
|1.1905
|1.1878
|0.0000
|-52.00
|4108.80
|153
|2006.03.10 09:30
|sell
|68
|0.40
|1.1870
|1.1910
|0.0000
|154
|2006.03.10 14:22
|s/l
|68
|0.40
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-160.00
|3948.80
|155
|2006.03.10 14:30
|buy
|69
|0.10
|1.1915
|1.1875
|0.0000
|156
|2006.03.13 02:37
|modify
|69
|0.10
|1.1915
|1.1915
|0.0000
|157
|2006.03.13 04:30
|close
|69
|0.10
|1.1935
|1.1915
|0.0000
|19.18
|3967.98
|158
|2006.03.13 05:30
|sell
|70
|0.40
|1.1923
|1.1963
|0.0000
|159
|2006.03.13 11:30
|close
|70
|0.40
|1.1946
|1.1963
|0.0000
|-92.00
|3875.98
|160
|2006.03.13 14:30
|buy
|71
|0.40
|1.1957
|1.1917
|0.0000
|161
|2006.03.14 05:31
|close
|71
|0.40
|1.1956
|1.1917
|0.0000
|-7.28
|3868.70
|162
|2006.03.14 06:01
|sell
|72
|0.10
|1.1952
|1.1992
|0.0000
|163
|2006.03.14 10:00
|close
|72
|0.10
|1.1986
|1.1992
|0.0000
|-34.00
|3834.70
|164
|2006.03.14 10:00
|buy
|73
|0.10
|1.1986
|1.1946
|0.0000
|165
|2006.03.14 12:06
|modify
|73
|0.10
|1.1986
|1.1986
|0.0000
|166
|2006.03.15 05:00
|close
|73
|0.10
|1.2017
|1.1986
|0.0000
|30.18
|3864.88
|167
|2006.03.15 10:00
|buy
|74
|0.40
|1.2043
|1.2003
|0.0000
|168
|2006.03.15 20:30
|close
|74
|0.40
|1.2053
|1.2003
|0.0000
|40.00
|3904.88
|169
|2006.03.16 05:31
|buy
|75
|0.40
|1.2079
|1.2039
|0.0000
|170
|2006.03.16 08:41
|modify
|75
|0.40
|1.2079
|1.2079
|0.0000
|171
|2006.03.17 02:00
|close
|75
|0.40
|1.2163
|1.2079
|0.0000
|332.72
|4237.60
|172
|2006.03.17 05:00
|buy
|76
|0.40
|1.2187
|1.2147
|0.0000
|173
|2006.03.17 10:00
|close
|76
|0.40
|1.2154
|1.2147
|0.0000
|-132.00
|4105.60
|174
|2006.03.17 10:00
|sell
|77
|0.40
|1.2154
|1.2194
|0.0000
|175
|2006.03.17 11:16
|s/l
|77
|0.40
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|-160.00
|3945.60
|176
|2006.03.17 12:00
|buy
|78
|0.10
|1.2197
|1.2157
|0.0000
|177
|2006.03.19 17:30
|close
|78
|0.10
|1.2168
|1.2157
|0.0000
|-29.00
|3916.60
|178
|2006.03.19 17:30
|sell
|79
|0.10
|1.2168
|1.2208
|0.0000
|179
|2006.03.20 03:00
|close
|79
|0.10
|1.2187
|1.2208
|0.0000
|-18.56
|3898.04
|180
|2006.03.20 19:30
|sell
|80
|0.10
|1.2135
|1.2175
|0.0000
|181
|2006.03.21 05:30
|close
|80
|0.10
|1.2141
|1.2175
|0.0000
|-5.56
|3892.48
|182
|2006.03.21 09:30
|sell
|81
|0.10
|1.2123
|1.2163
|0.0000
|183
|2006.03.21 11:44
|modify
|81
|0.10
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|184
|2006.03.21 18:00
|close
|81
|0.10
|1.2111
|1.2123
|0.0000
|12.00
|3904.48
|185
|2006.03.22 09:30
|buy
|82
|0.40
|1.2096
|1.2056
|0.0000
|186
|2006.03.22 13:00
|close
|82
|0.40
|1.2080
|1.2056
|0.0000
|-64.00
|3840.48
|187
|2006.03.22 20:30
|sell
|83
|0.40
|1.2057
|1.2097
|0.0000
|188
|2006.03.23 02:30
|close
|83
|0.40
|1.2068
|1.2097
|0.0000
|-38.72
|3801.76
|189
|2006.03.23 10:30
|sell
|84
|0.10
|1.1976
|1.2016
|0.0000
|190
|2006.03.24 02:00
|close
|84
|0.10
|1.1973
|1.2016
|0.0000
|3.44
|3805.20
|191
|2006.03.24 10:30
|buy
|85
|0.40
|1.2017
|1.1977
|0.0000
|192
|2006.03.26 21:00
|close
|85
|0.40
|1.2019
|1.1977
|0.0000
|8.00
|3813.20
|193
|2006.03.26 22:30
|buy
|86
|0.40
|1.2049
|1.2009
|0.0000
|194
|2006.03.27 03:32
|close
|86
|0.40
|1.2037
|1.2009
|0.0000
|-51.28
|3761.92
|195
|2006.03.28 03:00
|buy
|87
|0.40
|1.2029
|1.1989
|0.0000
|196
|2006.03.28 03:22
|modify
|87
|0.40
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|197
|2006.03.28 10:30
|close
|87
|0.40
|1.2063
|1.2029
|0.0000
|136.00
|3897.92
|198
|2006.03.28 14:30
|sell
|88
|0.40
|1.2023
|1.2063
|0.0000
|199
|2006.03.29 01:00
|close
|88
|0.40
|1.2015
|1.2063
|0.0000
|33.76
|3931.68
|200
|2006.03.29 03:00
|sell
|89
|0.40
|1.1981
|1.2021
|0.0000
|201
|2006.03.29 05:30
|close
|89
|0.40
|1.2018
|1.2021
|0.0000
|-148.00
|3783.68
|202
|2006.03.29 06:00
|buy
|90
|0.40
|1.2022
|1.1982
|0.0000
|203
|2006.03.29 08:30
|close
|90
|0.40
|1.2004
|1.1982
|0.0000
|-72.00
|3711.68
|204
|2006.03.29 11:30
|buy
|91
|0.10
|1.2033
|1.1993
|0.0000
|205
|2006.03.29 23:16
|modify
|91
|0.10
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|206
|2006.03.30 23:31
|close
|91
|0.10
|1.2150
|1.2033
|0.0000
|114.54
|3826.22
|207
|2006.03.31 02:30
|sell
|92
|0.40
|1.2134
|1.2174
|0.0000
|208
|2006.03.31 05:03
|modify
|92
|0.40
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|209
|2006.03.31 11:30
|close
|92
|0.40
|1.2123
|1.2134
|0.0000
|44.00
|3870.22
|210
|2006.03.31 12:00
|buy
|93
|0.40
|1.2140
|1.2100
|0.0000
|211
|2006.03.31 15:30
|close
|93
|0.40
|1.2113
|1.2100
|0.0000
|-108.00
|3762.22
|212
|2006.04.02 23:30
|sell
|94
|0.40
|1.2067
|1.2107
|0.0000
|213
|2006.04.03 07:30
|close
|94
|0.40
|1.2068
|1.2107
|0.0000
|-2.24
|3759.98
|214
|2006.04.03 10:30
|buy
|95
|0.10
|1.2093
|1.2053
|0.0000
|215
|2006.04.03 11:16
|modify
|95
|0.10
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|216
|2006.04.03 22:00
|close
|95
|0.10
|1.2127
|1.2093
|0.0000
|34.00
|3793.98
|217
|2006.04.04 01:00
|buy
|96
|0.40
|1.2162
|1.2122
|0.0000
|218
|2006.04.04 02:59
|s/l
|96
|0.40
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-160.00
|3633.98
|219
|2006.04.04 03:00
|sell
|97
|0.40
|1.2122
|1.2162
|0.0000
|220
|2006.04.04 03:58
|s/l
|97
|0.40
|1.2162
|1.2162
|0.0000
|-160.00
|3473.98
|221
|2006.04.04 04:30
|buy
|98
|0.10
|1.2160
|1.2120
|0.0000
|222
|2006.04.04 08:04
|modify
|98
|0.10
|1.2160
|1.2160
|0.0000
|223
|2006.04.04 21:00
|close
|98
|0.10
|1.2247
|1.2160
|0.0000
|87.00
|3560.98
|224
|2006.04.05 08:30
|buy
|99
|0.40
|1.2280
|1.2240
|0.0000
|225
|2006.04.05 19:30
|close
|99
|0.40
|1.2288
|1.2240
|0.0000
|32.00
|3592.98
|226
|2006.04.06 05:00
|buy
|100
|0.40
|1.2321
|1.2281
|0.0000
|227
|2006.04.06 08:41
|s/l
|100
|0.40
|1.2281
|1.2281
|0.0000
|-160.00
|3432.98
|228
|2006.04.06 09:00
|sell
|101
|0.30
|1.2241
|1.2281
|0.0000
|229
|2006.04.06 10:02
|modify
|101
|0.30
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|230
|2006.04.06 10:33
|s/l
|101
|0.30
|1.2241
|1.2241
|0.0000
|0.00
|3432.98
|231
|2006.04.06 11:00
|sell
|102
|0.30
|1.2228
|1.2268
|0.0000
|232
|2006.04.06 21:28
|modify
|102
|0.30
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|233
|2006.04.09 23:30
|close
|102
|0.30
|1.2117
|1.2228
|0.0000
|334.32
|3767.30
|234
|2006.04.10 12:00
|sell
|103
|0.40
|1.2087
|1.2127
|0.0000
|235
|2006.04.10 16:00
|close
|103
|0.40
|1.2104
|1.2127
|0.0000
|-68.00
|3699.30
|236
|2006.04.11 06:30
|sell
|104
|0.40
|1.2103
|1.2143
|0.0000
|237
|2006.04.11 10:00
|close
|104
|0.40
|1.2132
|1.2143
|0.0000
|-116.00
|3583.30
|238
|2006.04.11 10:00
|buy
|105
|0.30
|1.2132
|1.2092
|0.0000
|239
|2006.04.12 02:00
|close
|105
|0.30
|1.2149
|1.2092
|0.0000
|48.54
|3631.84
|240
|2006.04.12 08:30
|sell
|106
|0.40
|1.2118
|1.2158
|0.0000
|241
|2006.04.12 08:47
|modify
|106
|0.40
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|242
|2006.04.12 09:56
|s/l
|106
|0.40
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|0.00
|3631.84
|243
|2006.04.13 03:30
|buy
|107
|0.40
|1.2129
|1.2089
|0.0000
|244
|2006.04.13 07:00
|close
|107
|0.40
|1.2099
|1.2089
|0.0000
|-120.00
|3511.84
|245
|2006.04.16 20:30
|buy
|108
|0.40
|1.2167
|1.2127
|0.0000
|246
|2006.04.17 07:41
|modify
|108
|0.40
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|247
|2006.04.17 15:32
|close
|108
|0.40
|1.2255
|1.2167
|0.0000
|348.72
|3860.56
|248
|2006.04.18 03:00
|sell
|109
|0.40
|1.2236
|1.2276
|0.0000
|249
|2006.04.18 05:30
|close
|109
|0.40
|1.2264
|1.2276
|0.0000
|-112.00
|3748.56
|250
|2006.04.18 06:30
|buy
|110
|0.40
|1.2266
|1.2226
|0.0000
|251
|2006.04.18 14:02
|modify
|110
|0.40
|1.2266
|1.2266
|0.0000
|252
|2006.04.19 06:30
|close
|110
|0.40
|1.2347
|1.2266
|0.0000
|320.72
|4069.28
|253
|2006.04.19 09:00
|sell
|111
|0.40
|1.2309
|1.2349
|0.0000
|254
|2006.04.19 11:00
|close
|111
|0.40
|1.2332
|1.2349
|0.0000
|-92.00
|3977.28
|255
|2006.04.19 12:30
|buy
|112
|0.40
|1.2374
|1.2334
|0.0000
|256
|2006.04.19 20:30
|close
|112
|0.40
|1.2354
|1.2334
|0.0000
|-80.00
|3897.28
|257
|2006.04.19 21:00
|sell
|113
|0.10
|1.2355
|1.2395
|0.0000
|258
|2006.04.20 10:03
|modify
|113
|0.10
|1.2355
|1.2355
|0.0000
|259
|2006.04.21 00:00
|close
|113
|0.10
|1.2310
|1.2355
|0.0000
|46.76
|3944.04
|260
|2006.04.21 03:00
|sell
|114
|0.40
|1.2288
|1.2328
|0.0000
|261
|2006.04.21 04:07
|s/l
|114
|0.40
|1.2328
|1.2328
|0.0000
|-160.00
|3784.04
|262
|2006.04.21 05:00
|buy
|115
|0.40
|1.2326
|1.2286
|0.0000
|263
|2006.04.21 07:30
|close
|115
|0.40
|1.2309
|1.2286
|0.0000
|-68.00
|3716.04
|264
|2006.04.21 11:30
|buy
|116
|0.10
|1.2351
|1.2311
|0.0000
|265
|2006.04.23 22:31
|close
|116
|0.10
|1.2349
|1.2311
|0.0000
|-2.00
|3714.04
|266
|2006.04.24 03:00
|buy
|117
|0.10
|1.2385
|1.2345
|0.0000
|267
|2006.04.24 08:30
|close
|117
|0.10
|1.2369
|1.2345
|0.0000
|-16.00
|3698.04
|268
|2006.04.24 10:30
|sell
|118
|0.10
|1.2343
|1.2383
|0.0000
|269
|2006.04.24 12:01
|close
|118
|0.10
|1.2375
|1.2383
|0.0000
|-32.00
|3666.04
|270
|2006.04.24 12:30
|buy
|119
|0.10
|1.2386
|1.2346
|0.0000
|271
|2006.04.24 18:00
|close
|119
|0.10
|1.2381
|1.2346
|0.0000
|-5.00
|3661.04
|272
|2006.04.25 08:30
|buy
|120
|0.10
|1.2425
|1.2385
|0.0000
|273
|2006.04.25 10:00
|s/l
|120
|0.10
|1.2385
|1.2385
|0.0000
|-40.00
|3621.04
|274
|2006.04.25 15:00
|buy
|121
|0.10
|1.2437
|1.2397
|0.0000
|275
|2006.04.25 22:30
|close
|121
|0.10
|1.2421
|1.2397
|0.0000
|-16.00
|3605.04
|276
|2006.04.26 10:00
|buy
|122
|0.10
|1.2438
|1.2398
|0.0000
|277
|2006.04.26 19:30
|close
|122
|0.10
|1.2446
|1.2398
|0.0000
|8.00
|3613.04
|278
|2006.04.27 08:00
|sell
|123
|0.40
|1.2414
|1.2454
|0.0000
|279
|2006.04.27 10:00
|s/l
|123
|0.40
|1.2454
|1.2454
|0.0000
|-160.00
|3453.04
|280
|2006.04.27 10:30
|buy
|124
|0.30
|1.2522
|1.2482
|0.0000
|281
|2006.04.27 22:00
|close
|124
|0.30
|1.2522
|1.2482
|0.0000
|0.00
|3453.04
|282
|2006.04.28 05:00
|buy
|125
|0.30
|1.2562
|1.2522
|0.0000
|283
|2006.04.28 08:00
|close
|125
|0.30
|1.2537
|1.2522
|0.0000
|-75.00
|3378.04
|284
|2006.04.28 10:00
|buy
|126
|0.10
|1.2570
|1.2530
|0.0000
|285
|2006.04.28 11:05
|modify
|126
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|286
|2006.04.30 21:30
|close
|126
|0.10
|1.2613
|1.2570
|0.0000
|43.00
|3421.04
|287
|2006.05.01 09:00
|buy
|127
|0.30
|1.2671
|1.2631
|0.0000
|288
|2006.05.01 10:47
|s/l
|127
|0.30
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-120.00
|3301.04
|289
|2006.05.01 11:30
|sell
|128
|0.30
|1.2611
|1.2651
|0.0000
|290
|2006.05.01 15:40
|modify
|128
|0.30
|1.2611
|1.2611
|0.0000
|291
|2006.05.02 00:00
|close
|128
|0.30
|1.2585
|1.2611
|0.0000
|79.32
|3380.36
|292
|2006.05.02 04:00
|buy
|129
|0.30
|1.2596
|1.2556
|0.0000
|293
|2006.05.02 05:45
|modify
|129
|0.30
|1.2596
|1.2596
|0.0000
|294
|2006.05.02 13:00
|close
|129
|0.30
|1.2608
|1.2596
|0.0000
|36.00
|3416.36
|295
|2006.05.02 13:00
|sell
|130
|0.30
|1.2608
|1.2648
|0.0000
|296
|2006.05.02 21:30
|close
|130
|0.30
|1.2637
|1.2648
|0.0000
|-87.00
|3329.36
|297
|2006.05.02 21:30
|buy
|131
|0.30
|1.2637
|1.2597
|0.0000
|298
|2006.05.03 04:00
|close
|131
|0.30
|1.2619
|1.2597
|0.0000
|-56.46
|3272.90
|299
|2006.05.03 04:00
|sell
|132
|0.30
|1.2619
|1.2659
|0.0000
|300
|2006.05.03 12:00
|close
|132
|0.30
|1.2637
|1.2659
|0.0000
|-54.00
|3218.90
|301
|2006.05.03 12:30
|buy
|133
|0.10
|1.2643
|1.2603
|0.0000
|302
|2006.05.03 15:00
|close
|133
|0.10
|1.2624
|1.2603
|0.0000
|-19.00
|3199.90
|303
|2006.05.04 00:00
|sell
|134
|0.10
|1.2610
|1.2650
|0.0000
|304
|2006.05.04 09:00
|close
|134
|0.10
|1.2609
|1.2650
|0.0000
|1.00
|3200.90
|305
|2006.05.04 09:30
|buy
|135
|0.30
|1.2628
|1.2588
|0.0000
|306
|2006.05.04 10:18
|modify
|135
|0.30
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|307
|2006.05.04 21:30
|close
|135
|0.30
|1.2691
|1.2628
|0.0000
|189.00
|3389.90
|308
|2006.05.05 09:00
|buy
|136
|0.30
|1.2742
|1.2702
|0.0000
|309
|2006.05.07 21:00
|close
|136
|0.30
|1.2721
|1.2702
|0.0000
|-63.00
|3326.90
|310
|2006.05.07 22:00
|sell
|137
|0.30
|1.2718
|1.2758
|0.0000
|311
|2006.05.08 01:30
|close
|137
|0.30
|1.2738
|1.2758
|0.0000
|-58.68
|3268.22
|312
|2006.05.08 03:30
|buy
|138
|0.10
|1.2756
|1.2716
|0.0000
|313
|2006.05.08 09:00
|close
|138
|0.10
|1.2746
|1.2716
|0.0000
|-10.00
|3258.22
|314
|2006.05.08 10:00
|sell
|139
|0.10
|1.2710
|1.2750
|0.0000
|315
|2006.05.09 02:00
|close
|139
|0.10
|1.2698
|1.2750
|0.0000
|12.44
|3270.66
|316
|2006.05.09 03:30
|sell
|140
|0.30
|1.2673
|1.2713
|0.0000
|317
|2006.05.09 05:30
|close
|140
|0.30
|1.2696
|1.2713
|0.0000
|-69.00
|3201.66
|318
|2006.05.09 09:30
|buy
|141
|0.30
|1.2728
|1.2688
|0.0000
|319
|2006.05.09 10:18
|modify
|141
|0.30
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|320
|2006.05.10 09:30
|close
|141
|0.30
|1.2772
|1.2728
|0.0000
|129.54
|3331.20
|321
|2006.05.10 10:30
|buy
|142
|0.30
|1.2810
|1.2770
|0.0000
|322
|2006.05.10 14:17
|s/l
|142
|0.30
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-120.00
|3211.20
|323
|2006.05.10 15:30
|buy
|143
|0.30
|1.2815
|1.2775
|0.0000
|324
|2006.05.10 17:30
|close
|143
|0.30
|1.2789
|1.2775
|0.0000
|-78.00
|3133.20
|325
|2006.05.10 19:30
|sell
|144
|0.10
|1.2762
|1.2802
|0.0000
|326
|2006.05.10 21:19
|modify
|144
|0.10
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|327
|2006.05.11 08:32
|s/l
|144
|0.10
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|1.32
|3134.52
|328
|2006.05.11 09:30
|buy
|145
|0.10
|1.2752
|1.2712
|0.0000
|329
|2006.05.11 10:11
|modify
|145
|0.10
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|330
|2006.05.12 10:30
|close
|145
|0.10
|1.2888
|1.2752
|0.0000
|135.18
|3269.70
|331
|2006.05.12 12:30
|sell
|146
|0.30
|1.2863
|1.2903
|0.0000
|332
|2006.05.12 14:14
|s/l
|146
|0.30
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|-120.00
|3149.70
|333
|2006.05.12 14:31
|buy
|147
|0.30
|1.2908
|1.2868
|0.0000
|334
|2006.05.14 17:47
|modify
|147
|0.30
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|335
|2006.05.14 20:30
|close
|147
|0.30
|1.2925
|1.2908
|0.0000
|51.00
|3200.70
|336
|2006.05.15 03:00
|sell
|148
|0.30
|1.2903
|1.2943
|0.0000
|337
|2006.05.15 04:05
|modify
|148
|0.30
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|338
|2006.05.15 09:00
|close
|148
|0.30
|1.2847
|1.2903
|0.0000
|168.00
|3368.70
|339
|2006.05.15 12:30
|sell
|149
|0.30
|1.2808
|1.2848
|0.0000
|340
|2006.05.15 21:00
|close
|149
|0.30
|1.2808
|1.2848
|0.0000
|0.00
|3368.70
|341
|2006.05.16 00:00
|buy
|150
|0.30
|1.2839
|1.2799
|0.0000
|342
|2006.05.16 02:25
|s/l
|150
|0.30
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-120.00
|3248.70
|343
|2006.05.16 05:30
|sell
|151
|0.30
|1.2784
|1.2824
|0.0000
|344
|2006.05.16 07:04
|s/l
|151
|0.30
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-120.00
|3128.70
|345
|2006.05.16 09:00
|buy
|152
|0.10
|1.2854
|1.2814
|0.0000
|346
|2006.05.16 11:18
|s/l
|152
|0.10
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-40.00
|3088.70
|347
|2006.05.16 12:30
|sell
|153
|0.10
|1.2821
|1.2861
|0.0000
|348
|2006.05.16 14:00
|close
|153
|0.10
|1.2843
|1.2861
|0.0000
|-22.00
|3066.70
|349
|2006.05.16 14:30
|buy
|154
|0.10
|1.2856
|1.2816
|0.0000
|350
|2006.05.16 20:30
|close
|154
|0.10
|1.2842
|1.2816
|0.0000
|-14.00
|3052.70
|351
|2006.05.17 00:00
|buy
|155
|0.10
|1.2875
|1.2835
|0.0000
|352
|2006.05.17 05:08
|modify
|155
|0.10
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|353
|2006.05.17 08:07
|s/l
|155
|0.10
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|0.00
|3052.70
|354
|2006.05.17 09:30
|sell
|156
|0.10
|1.2849
|1.2889
|0.0000
|355
|2006.05.17 10:25
|modify
|156
|0.10
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|356
|2006.05.17 16:00
|close
|156
|0.10
|1.2751
|1.2849
|0.0000
|98.00
|3150.70
|357
|2006.05.18 04:30
|buy
|157
|0.30
|1.2793
|1.2753
|0.0000
|358
|2006.05.18 09:35
|modify
|157
|0.30
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|359
|2006.05.18 10:26
|s/l
|157
|0.30
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|0.00
|3150.70
|360
|2006.05.18 10:30
|buy
|158
|0.30
|1.2791
|1.2751
|0.0000
|361
|2006.05.18 15:03
|modify
|158
|0.30
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|362
|2006.05.19 00:00
|close
|158
|0.30
|1.2831
|1.2791
|0.0000
|117.54
|3268.24
|363
|2006.05.19 03:30
|sell
|159
|0.30
|1.2784
|1.2824
|0.0000
|364
|2006.05.19 05:51
|modify
|159
|0.30
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|365
|2006.05.19 12:30
|close
|159
|0.30
|1.2742
|1.2784
|0.0000
|126.00
|3394.24
|366
|2006.05.19 15:00
|buy
|160
|0.30
|1.2776
|1.2736
|0.0000
|367
|2006.05.21 20:30
|close
|160
|0.30
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|-81.00
|3313.24
|368
|2006.05.21 21:30
|sell
|161
|0.30
|1.2735
|1.2775
|0.0000
|369
|2006.05.22 02:54
|modify
|161
|0.30
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|370
|2006.05.22 03:52
|s/l
|161
|0.30
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|1.32
|3314.56
|371
|2006.05.22 04:30
|buy
|162
|0.30
|1.2764
|1.2724
|0.0000
|372
|2006.05.22 10:19
|modify
|162
|0.30
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|373
|2006.05.23 02:30
|close
|162
|0.30
|1.2846
|1.2764
|0.0000
|243.54
|3558.10
|374
|2006.05.23 04:00
|sell
|163
|0.40
|1.2831
|1.2871
|0.0000
|375
|2006.05.23 08:00
|close
|163
|0.40
|1.2856
|1.2871
|0.0000
|-100.00
|3458.10
|376
|2006.05.23 09:30
|sell
|164
|0.30
|1.2814
|1.2854
|0.0000
|377
|2006.05.23 10:30
|s/l
|164
|0.30
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-120.00
|3338.10
|378
|2006.05.23 15:00
|buy
|165
|0.10
|1.2871
|1.2831
|0.0000
|379
|2006.05.23 16:12
|s/l
|165
|0.10
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-40.00
|3298.10
|380
|2006.05.23 16:30
|sell
|166
|0.10
|1.2829
|1.2869
|0.0000
|381
|2006.05.23 17:58
|modify
|166
|0.10
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|382
|2006.05.24 03:00
|close
|166
|0.10
|1.2819
|1.2829
|0.0000
|10.44
|3308.54
|383
|2006.05.24 03:00
|buy
|167
|0.10
|1.2819
|1.2779
|0.0000
|384
|2006.05.24 04:03
|modify
|167
|0.10
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|385
|2006.05.24 10:00
|close
|167
|0.10
|1.2836
|1.2819
|0.0000
|17.00
|3325.54
|386
|2006.05.24 10:30
|sell
|168
|0.30
|1.2788
|1.2828
|0.0000
|387
|2006.05.24 11:18
|modify
|168
|0.30
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|388
|2006.05.24 14:30
|close
|168
|0.30
|1.2777
|1.2788
|0.0000
|33.00
|3358.54
|389
|2006.05.24 17:07
|sell
|169
|0.30
|1.2753
|1.2793
|0.0000
|390
|2006.05.25 02:30
|close
|169
|0.30
|1.2784
|1.2793
|0.0000
|-89.04
|3269.50
|391
|2006.05.25 02:30
|buy
|170
|0.30
|1.2784
|1.2744
|0.0000
|392
|2006.05.25 07:30
|close
|170
|0.30
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|-69.00
|3200.50
|393
|2006.05.25 14:30
|buy
|171
|0.10
|1.2796
|1.2756
|0.0000
|394
|2006.05.25 21:30
|close
|171
|0.10
|1.2782
|1.2756
|0.0000
|-14.00
|3186.50
|395
|2006.05.25 21:30
|sell
|172
|0.10
|1.2782
|1.2822
|0.0000
|396
|2006.05.26 03:30
|close
|172
|0.10
|1.2800
|1.2822
|0.0000
|-17.56
|3168.94
|397
|2006.05.26 03:30
|buy
|173
|0.10
|1.2800
|1.2760
|0.0000
|398
|2006.05.26 09:30
|close
|173
|0.10
|1.2773
|1.2760
|0.0000
|-27.00
|3141.94
|399
|2006.05.26 09:30
|sell
|174
|0.10
|1.2773
|1.2813
|0.0000
|400
|2006.05.26 09:52
|modify
|174
|0.10
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|401
|2006.05.28 19:30
|close
|174
|0.10
|1.2740
|1.2773
|0.0000
|33.00
|3174.94
|402
|2006.05.29 12:00
|sell
|175
|0.30
|1.2735
|1.2775
|0.0000
|403
|2006.05.29 15:09
|close
|175
|0.30
|1.2755
|1.2775
|0.0000
|-60.00
|3114.94
|404
|2006.05.29 22:30
|buy
|176
|0.30
|1.2772
|1.2732
|0.0000
|405
|2006.05.29 23:03
|modify
|176
|0.30
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|406
|2006.05.30 08:00
|close
|176
|0.30
|1.2838
|1.2772
|0.0000
|195.54
|3310.48
|407
|2006.05.30 10:00
|buy
|177
|0.30
|1.2875
|1.2835
|0.0000
|408
|2006.05.30 16:30
|close
|177
|0.30
|1.2868
|1.2835
|0.0000
|-21.00
|3289.48
|409
|2006.05.31 03:00
|buy
|178
|0.30
|1.2891
|1.2851
|0.0000
|410
|2006.05.31 04:30
|close
|178
|0.30
|1.2861
|1.2851
|0.0000
|-90.00
|3199.48
|411
|2006.05.31 10:30
|sell
|179
|0.10
|1.2842
|1.2882
|0.0000
|412
|2006.05.31 20:31
|modify
|179
|0.10
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|413
|2006.06.01 05:00
|close
|179
|0.10
|1.2784
|1.2842
|0.0000
|59.32
|3258.80
|414
|2006.06.01 07:00
|sell
|180
|0.30
|1.2760
|1.2800
|0.0000
|415
|2006.06.01 10:30
|close
|180
|0.30
|1.2769
|1.2800
|0.0000
|-27.00
|3231.80
|416
|2006.06.01 11:00
|buy
|181
|0.30
|1.2819
|1.2779
|0.0000
|417
|2006.06.02 02:30
|close
|181
|0.30
|1.2806
|1.2779
|0.0000
|-41.46
|3190.34
|418
|2006.06.02 09:00
|buy
|182
|0.10
|1.2922
|1.2882
|0.0000
|419
|2006.06.05 03:27
|modify
|182
|0.10
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|420
|2006.06.05 09:00
|close
|182
|0.10
|1.2937
|1.2922
|0.0000
|14.18
|3204.52
|421
|2006.06.05 12:30
|buy
|183
|0.30
|1.2963
|1.2923
|0.0000
|422
|2006.06.05 14:43
|s/l
|183
|0.30
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|-120.00
|3084.52
|423
|2006.06.05 15:00
|sell
|184
|0.30
|1.2919
|1.2959
|0.0000
|424
|2006.06.06 02:30
|close
|184
|0.30
|1.2915
|1.2959
|0.0000
|13.32
|3097.84
|425
|2006.06.06 02:30
|buy
|185
|0.30
|1.2915
|1.2875
|0.0000
|426
|2006.06.06 05:30
|close
|185
|0.30
|1.2896
|1.2875
|0.0000
|-57.00
|3040.84
|427
|2006.06.06 06:30
|sell
|186
|0.30
|1.2860
|1.2900
|0.0000
|428
|2006.06.06 09:39
|modify
|186
|0.30
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|429
|2006.06.06 22:02
|close
|186
|0.30
|1.2831
|1.2860
|0.0000
|87.00
|3127.84
|430
|2006.06.07 03:00
|sell
|187
|0.30
|1.2786
|1.2826
|0.0000
|431
|2006.06.07 04:06
|s/l
|187
|0.30
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-120.00
|3007.84
|432
|2006.06.07 07:30
|sell
|188
|0.30
|1.2793
|1.2833
|0.0000
|433
|2006.06.07 12:00
|close
|188
|0.30
|1.2800
|1.2833
|0.0000
|-21.00
|2986.84
|434
|2006.06.07 21:30
|sell
|189
|0.10
|1.2779
|1.2819
|0.0000
|435
|2006.06.08 07:49
|modify
|189
|0.10
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|436
|2006.06.09 03:30
|close
|189
|0.10
|1.2650
|1.2779
|0.0000
|130.76
|3117.60
|437
|2006.06.09 09:00
|sell
|190
|0.30
|1.2604
|1.2644
|0.0000
|438
|2006.06.09 09:24
|s/l
|190
|0.30
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-120.00
|2997.60
|439
|2006.06.09 11:30
|sell
|191
|0.30
|1.2629
|1.2669
|0.0000
|440
|2006.06.12 00:00
|close
|191
|0.30
|1.2631
|1.2669
|0.0000
|-4.68
|2992.92
|441
|2006.06.12 06:30
|sell
|192
|0.10
|1.2600
|1.2640
|0.0000
|442
|2006.06.12 14:30
|close
|192
|0.10
|1.2604
|1.2640
|0.0000
|-4.00
|2988.92
|443
|2006.06.12 17:30
|sell
|193
|0.10
|1.2577
|1.2617
|0.0000
|444
|2006.06.13 05:00
|close
|193
|0.10
|1.2585
|1.2617
|0.0000
|-7.56
|2981.36
|445
|2006.06.13 06:30
|buy
|194
|0.10
|1.2600
|1.2560
|0.0000
|446
|2006.06.13 08:00
|close
|194
|0.10
|1.2575
|1.2560
|0.0000
|-25.00
|2956.36
|447
|2006.06.13 08:30
|sell
|195
|0.10
|1.2567
|1.2607
|0.0000
|448
|2006.06.13 09:44
|s/l
|195
|0.10
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-40.00
|2916.36
|449
|2006.06.13 10:00
|buy
|196
|0.10
|1.2603
|1.2563
|0.0000
|450
|2006.06.13 10:33
|s/l
|196
|0.10
|1.2563
|1.2563
|0.0000
|-40.00
|2876.36
|451
|2006.06.13 11:30
|sell
|197
|0.10
|1.2569
|1.2609
|0.0000
|452
|2006.06.13 22:00
|close
|197
|0.10
|1.2548
|1.2609
|0.0000
|21.00
|2897.36
|453
|2006.06.14 03:00
|buy
|198
|0.30
|1.2581
|1.2541
|0.0000
|454
|2006.06.14 08:00
|close
|198
|0.30
|1.2571
|1.2541
|0.0000
|-30.00
|2867.36
|455
|2006.06.14 08:30
|sell
|199
|0.30
|1.2552
|1.2592
|0.0000
|456
|2006.06.14 09:18
|s/l
|199
|0.30
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-120.00
|2747.36
|457
|2006.06.14 09:30
|buy
|200
|0.10
|1.2642
|1.2602
|0.0000
|458
|2006.06.14 14:30
|s/l
|200
|0.10
|1.2602
|1.2602
|0.0000
|-40.00
|2707.36
|459
|2006.06.15 10:00
|buy
|201
|0.10
|1.2641
|1.2601
|0.0000
|460
|2006.06.15 11:30
|close
|201
|0.10
|1.2604
|1.2601
|0.0000
|-37.00
|2670.36
|461
|2006.06.15 17:03
|buy
|202
|0.10
|1.2635
|1.2595
|0.0000
|462
|2006.06.16 08:30
|close
|202
|0.10
|1.2650
|1.2595
|0.0000
|14.18
|2684.54
|463
|2006.06.16 09:30
|sell
|203
|0.30
|1.2633
|1.2673
|0.0000
|464
|2006.06.16 15:00
|close
|203
|0.30
|1.2647
|1.2673
|0.0000
|-42.00
|2642.54
|465
|2006.06.18 21:00
|sell
|204
|0.30
|1.2613
|1.2653
|0.0000
|466
|2006.06.18 21:36
|modify
|204
|0.30
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|467
|2006.06.19 03:31
|close
|204
|0.30
|1.2606
|1.2613
|0.0000
|22.32
|2664.86
|468
|2006.06.19 09:30
|sell
|205
|0.30
|1.2569
|1.2609
|0.0000
|469
|2006.06.19 15:30
|close
|205
|0.30
|1.2576
|1.2609
|0.0000
|-21.00
|2643.86
|470
|2006.06.20 06:00
|sell
|206
|0.30
|1.2553
|1.2593
|0.0000
|471
|2006.06.20 10:30
|close
|206
|0.30
|1.2579
|1.2593
|0.0000
|-78.00
|2565.86
|472
|2006.06.20 10:30
|buy
|207
|0.20
|1.2579
|1.2539
|0.0000
|473
|2006.06.20 17:04
|close
|207
|0.20
|1.2577
|1.2539
|0.0000
|-4.00
|2561.86
|474
|2006.06.20 22:30
|buy
|208
|0.10
|1.2623
|1.2583
|0.0000
|475
|2006.06.21 11:59
|modify
|208
|0.10
|1.2623
|1.2623
|0.0000
|476
|2006.06.22 03:30
|close
|208
|0.10
|1.2650
|1.2623
|0.0000
|23.72
|2585.58
|477
|2006.06.22 04:00
|sell
|209
|0.30
|1.2634
|1.2674
|0.0000
|478
|2006.06.22 06:48
|modify
|209
|0.30
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|479
|2006.06.22 12:30
|close
|209
|0.30
|1.2589
|1.2634
|0.0000
|135.00
|2720.58
|480
|2006.06.23 05:00
|sell
|210
|0.30
|1.2548
|1.2588
|0.0000
|481
|2006.06.23 07:52
|modify
|210
|0.30
|1.2548
|1.2548
|0.0000
|482
|2006.06.25 21:30
|close
|210
|0.30
|1.2520
|1.2548
|0.0000
|84.00
|2804.58
|483
|2006.06.26 03:30
|buy
|211
|0.30
|1.2575
|1.2535
|0.0000
|484
|2006.06.26 11:00
|close
|211
|0.30
|1.2549
|1.2535
|0.0000
|-78.00
|2726.58
|485
|2006.06.26 13:30
|buy
|212
|0.30
|1.2586
|1.2546
|0.0000
|486
|2006.06.27 02:30
|close
|212
|0.30
|1.2594
|1.2546
|0.0000
|21.54
|2748.12
|487
|2006.06.27 06:30
|sell
|213
|0.30
|1.2567
|1.2607
|0.0000
|488
|2006.06.27 09:30
|close
|213
|0.30
|1.2598
|1.2607
|0.0000
|-93.00
|2655.12
|489
|2006.06.27 09:30
|buy
|214
|0.20
|1.2598
|1.2558
|0.0000
|490
|2006.06.27 14:00
|close
|214
|0.20
|1.2580
|1.2558
|0.0000
|-36.00
|2619.12
|491
|2006.06.28 11:00
|sell
|215
|0.10
|1.2526
|1.2566
|0.0000
|492
|2006.06.28 15:00
|close
|215
|0.10
|1.2558
|1.2566
|0.0000
|-32.00
|2587.12
|493
|2006.06.29 09:30
|buy
|216
|0.10
|1.2546
|1.2506
|0.0000
|494
|2006.06.29 12:00
|close
|216
|0.10
|1.2530
|1.2506
|0.0000
|-16.00
|2571.12
|495
|2006.06.29 14:30
|buy
|217
|0.10
|1.2613
|1.2573
|0.0000
|496
|2006.06.29 14:47
|modify
|217
|0.10
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|497
|2006.07.02 21:30
|close
|217
|0.10
|1.2771
|1.2613
|0.0000
|157.18
|2728.30
|498
|2006.07.03 07:00
|buy
|218
|0.30
|1.2795
|1.2755
|0.0000
|499
|2006.07.03 18:00
|close
|218
|0.30
|1.2793
|1.2755
|0.0000
|-6.00
|2722.30
|500
|2006.07.05 01:00
|buy
|219
|0.30
|1.2804
|1.2764
|0.0000
|501
|2006.07.05 03:00
|close
|219
|0.30
|1.2778
|1.2764
|0.0000
|-78.00
|2644.30
|502
|2006.07.05 03:30
|sell
|220
|0.10
|1.2767
|1.2807
|0.0000
|503
|2006.07.05 07:30
|close
|220
|0.10
|1.2783
|1.2807
|0.0000
|-16.00
|2628.30
|504
|2006.07.05 08:00
|buy
|221
|0.10
|1.2792
|1.2752
|0.0000
|505
|2006.07.05 08:27
|s/l
|221
|0.10
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-40.00
|2588.30
|506
|2006.07.05 09:00
|sell
|222
|0.10
|1.2746
|1.2786
|0.0000
|507
|2006.07.05 19:32
|close
|222
|0.10
|1.2732
|1.2786
|0.0000
|14.00
|2602.30
|508
|2006.07.06 09:00
|buy
|223
|0.30
|1.2760
|1.2720
|0.0000
|509
|2006.07.06 21:00
|close
|223
|0.30
|1.2768
|1.2720
|0.0000
|24.00
|2626.30
|510
|2006.07.07 08:30
|buy
|224
|0.30
|1.2819
|1.2779
|0.0000
|511
|2006.07.07 08:30
|modify
|224
|0.30
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|512
|2006.07.07 08:58
|s/l
|224
|0.30
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|0.00
|2626.30
|513
|2006.07.07 09:00
|buy
|225
|0.30
|1.2822
|1.2782
|0.0000
|514
|2006.07.09 17:00
|close
|225
|0.30
|1.2815
|1.2782
|0.0000
|-21.00
|2605.30
|515
|2006.07.09 21:00
|sell
|226
|0.30
|1.2791
|1.2831
|0.0000
|516
|2006.07.10 03:30
|close
|226
|0.30
|1.2806
|1.2831
|0.0000
|-43.68
|2561.62
|517
|2006.07.10 06:00
|sell
|227
|0.10
|1.2777
|1.2817
|0.0000
|518
|2006.07.10 08:41
|modify
|227
|0.10
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|519
|2006.07.10 19:00
|close
|227
|0.10
|1.2742
|1.2777
|0.0000
|35.00
|2596.62
|520
|2006.07.11 03:00
|sell
|228
|0.30
|1.2706
|1.2746
|0.0000
|521
|2006.07.11 03:50
|s/l
|228
|0.30
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-120.00
|2476.62
|522
|2006.07.11 04:30
|buy
|229
|0.20
|1.2749
|1.2709
|0.0000
|523
|2006.07.11 22:00
|close
|229
|0.20
|1.2757
|1.2709
|0.0000
|16.00
|2492.62
|524
|2006.07.12 05:00
|sell
|230
|0.20
|1.2747
|1.2787
|0.0000
|525
|2006.07.12 08:31
|modify
|230
|0.20
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|526
|2006.07.12 18:30
|close
|230
|0.20
|1.2706
|1.2747
|0.0000
|82.00
|2574.62
|527
|2006.07.13 06:30
|sell
|231
|0.30
|1.2698
|1.2738
|0.0000
|528
|2006.07.13 09:30
|close
|231
|0.30
|1.2716
|1.2738
|0.0000
|-54.00
|2520.62
|529
|2006.07.13 11:30
|sell
|232
|0.30
|1.2676
|1.2716
|0.0000
|530
|2006.07.13 17:04
|close
|232
|0.30
|1.2690
|1.2716
|0.0000
|-42.00
|2478.62
|531
|2006.07.14 02:30
|sell
|233
|0.10
|1.2656
|1.2696
|0.0000
|532
|2006.07.16 17:00
|close
|233
|0.10
|1.2653
|1.2696
|0.0000
|3.00
|2481.62
|533
|2006.07.17 04:30
|sell
|234
|0.20
|1.2575
|1.2615
|0.0000
|534
|2006.07.17 05:30
|modify
|234
|0.20
|1.2575
|1.2575
|0.0000
|535
|2006.07.17 20:30
|close
|234
|0.20
|1.2526
|1.2575
|0.0000
|98.00
|2579.62
|536
|2006.07.18 05:30
|sell
|235
|0.30
|1.2509
|1.2549
|0.0000
|537
|2006.07.18 06:30
|close
|235
|0.30
|1.2538
|1.2549
|0.0000
|-87.00
|2492.62
|538
|2006.07.18 07:30
|buy
|236
|0.20
|1.2543
|1.2503
|0.0000
|539
|2006.07.18 10:00
|close
|236
|0.20
|1.2518
|1.2503
|0.0000
|-50.00
|2442.62
|540
|2006.07.18 10:30
|sell
|237
|0.10
|1.2495
|1.2535
|0.0000
|541
|2006.07.19 01:02
|close
|237
|0.10
|1.2497
|1.2535
|0.0000
|-1.56
|2441.06
|542
|2006.07.19 09:00
|sell
|238
|0.10
|1.2471
|1.2511
|0.0000
|543
|2006.07.19 10:00
|s/l
|238
|0.10
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-40.00
|2401.06
|544
|2006.07.19 10:30
|buy
|239
|0.10
|1.2574
|1.2534
|0.0000
|545
|2006.07.19 21:23
|modify
|239
|0.10
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|546
|2006.07.20 02:30
|close
|239
|0.10
|1.2598
|1.2574
|0.0000
|21.54
|2422.60
|547
|2006.07.20 07:00
|buy
|240
|0.20
|1.2628
|1.2588
|0.0000
|548
|2006.07.20 17:30
|close
|240
|0.20
|1.2625
|1.2588
|0.0000
|-6.00
|2416.60
|549
|2006.07.21 04:00
|buy
|241
|0.20
|1.2660
|1.2620
|0.0000
|550
|2006.07.23 17:00
|modify
|241
|0.20
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|551
|2006.07.23 20:30
|close
|241
|0.20
|1.2668
|1.2660
|0.0000
|16.00
|2432.60
|552
|2006.07.23 20:30
|sell
|242
|0.20
|1.2668
|1.2708
|0.0000
|553
|2006.07.24 01:47
|modify
|242
|0.20
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|554
|2006.07.24 09:31
|close
|242
|0.20
|1.2633
|1.2668
|0.0000
|70.88
|2503.48
|555
|2006.07.25 01:00
|buy
|243
|0.30
|1.2638
|1.2598
|0.0000
|556
|2006.07.25 10:30
|close
|243
|0.30
|1.2620
|1.2598
|0.0000
|-54.00
|2449.48
|557
|2006.07.25 11:00
|sell
|244
|0.20
|1.2624
|1.2664
|0.0000
|558
|2006.07.25 11:26
|modify
|244
|0.20
|1.2624
|1.2624
|0.0000
|559
|2006.07.26 00:01
|close
|244
|0.20
|1.2581
|1.2624
|0.0000
|86.88
|2536.36
|560
|2006.07.26 10:30
|buy
|245
|0.30
|1.2619
|1.2579
|0.0000
|561
|2006.07.26 13:36
|modify
|245
|0.30
|1.2619
|1.2619
|0.0000
|562
|2006.07.27 11:30
|close
|245
|0.30
|1.2722
|1.2619
|0.0000
|301.62
|2837.98
|563
|2006.07.27 14:00
|sell
|246
|0.30
|1.2702
|1.2742
|0.0000
|564
|2006.07.28 02:00
|close
|246
|0.30
|1.2694
|1.2742
|0.0000
|25.32
|2863.30
|565
|2006.07.28 07:30
|sell
|247
|0.30
|1.2672
|1.2712
|0.0000
|566
|2006.07.28 08:30
|s/l
|247
|0.30
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|-120.00
|2743.30
|567
|2006.07.28 09:00
|buy
|248
|0.30
|1.2724
|1.2684
|0.0000
|568
|2006.07.28 10:56
|modify
|248
|0.30
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|569
|2006.07.30 22:00
|close
|248
|0.30
|1.2748
|1.2724
|0.0000
|72.00
|2815.30
|570
|2006.07.31 08:30
|buy
|249
|0.30
|1.2772
|1.2732
|0.0000
|571
|2006.07.31 11:30
|close
|249
|0.30
|1.2754
|1.2732
|0.0000
|-54.00
|2761.30
|572
|2006.07.31 22:00
|sell
|250
|0.30
|1.2740
|1.2780
|0.0000
|573
|2006.08.01 06:30
|close
|250
|0.30
|1.2751
|1.2780
|0.0000
|-31.68
|2729.62
|574
|2006.08.01 07:00
|buy
|251
|0.10
|1.2764
|1.2724
|0.0000
|575
|2006.08.01 10:30
|close
|251
|0.10
|1.2729
|1.2724
|0.0000
|-35.00
|2694.62
|576
|2006.08.01 12:00
|buy
|252
|0.10
|1.2776
|1.2736
|0.0000
|577
|2006.08.01 12:16
|modify
|252
|0.10
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|578
|2006.08.02 02:30
|close
|252
|0.10
|1.2816
|1.2776
|0.0000
|39.18
|2733.80
|579
|2006.08.02 12:30
|sell
|253
|0.30
|1.2782
|1.2822
|0.0000
|580
|2006.08.02 21:15
|modify
|253
|0.30
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|581
|2006.08.03 04:00
|close
|253
|0.30
|1.2765
|1.2782
|0.0000
|54.96
|2788.76
|582
|2006.08.03 08:00
|buy
|254
|0.30
|1.2781
|1.2741
|0.0000
|583
|2006.08.03 08:40
|modify
|254
|0.30
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|584
|2006.08.03 11:09
|s/l
|254
|0.30
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|0.00
|2788.76
|585
|2006.08.03 14:00
|buy
|255
|0.30
|1.2811
|1.2771
|0.0000
|586
|2006.08.03 19:01
|close
|255
|0.30
|1.2798
|1.2771
|0.0000
|-39.00
|2749.76
|587
|2006.08.04 08:30
|buy
|256
|0.30
|1.2815
|1.2775
|0.0000
|588
|2006.08.04 08:31
|modify
|256
|0.30
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|589
|2006.08.07 00:00
|close
|256
|0.30
|1.2878
|1.2815
|0.0000
|186.54
|2936.30
|590
|2006.08.07 03:30
|sell
|257
|0.30
|1.2862
|1.2902
|0.0000
|591
|2006.08.07 17:57
|modify
|257
|0.30
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|592
|2006.08.08 03:00
|close
|257
|0.30
|1.2831
|1.2862
|0.0000
|94.32
|3030.62
|593
|2006.08.08 04:00
|buy
|258
|0.30
|1.2841
|1.2801
|0.0000
|594
|2006.08.08 11:30
|close
|258
|0.30
|1.2833
|1.2801
|0.0000
|-24.00
|3006.62
|595
|2006.08.08 15:00
|buy
|259
|0.30
|1.2860
|1.2820
|0.0000
|596
|2006.08.08 17:04
|close
|259
|0.30
|1.2834
|1.2820
|0.0000
|-78.00
|2928.62
|597
|2006.08.08 18:00
|sell
|260
|0.10
|1.2820
|1.2860
|0.0000
|598
|2006.08.08 18:49
|modify
|260
|0.10
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|599
|2006.08.09 02:00
|close
|260
|0.10
|1.2813
|1.2820
|0.0000
|7.44
|2936.06
|600
|2006.08.09 02:30
|buy
|261
|0.30
|1.2827
|1.2787
|0.0000
|601
|2006.08.09 04:08
|modify
|261
|0.30
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|602
|2006.08.09 14:30
|close
|261
|0.30
|1.2864
|1.2827
|0.0000
|111.00
|3047.06
|603
|2006.08.10 03:00
|buy
|262
|0.30
|1.2900
|1.2860
|0.0000
|604
|2006.08.10 03:50
|s/l
|262
|0.30
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-120.00
|2927.06
|605
|2006.08.10 04:00
|sell
|263
|0.30
|1.2856
|1.2896
|0.0000
|606
|2006.08.10 10:02
|modify
|263
|0.30
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|607
|2006.08.10 15:30
|close
|263
|0.30
|1.2795
|1.2856
|0.0000
|183.00
|3110.06
|608
|2006.08.11 09:00
|sell
|264
|0.30
|1.2730
|1.2770
|0.0000
|609
|2006.08.11 10:31
|s/l
|264
|0.30
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-120.00
|2990.06
|610
|2006.08.11 13:00
|sell
|265
|0.30
|1.2730
|1.2770
|0.0000
|611
|2006.08.13 20:00
|close
|265
|0.30
|1.2739
|1.2770
|0.0000
|-27.00
|2963.06
|612
|2006.08.14 10:30
|buy
|266
|0.10
|1.2755
|1.2715
|0.0000
|613
|2006.08.14 12:30
|close
|266
|0.10
|1.2725
|1.2715
|0.0000
|-30.00
|2933.06
|614
|2006.08.15 09:00
|buy
|267
|0.10
|1.2775
|1.2735
|0.0000
|615
|2006.08.16 04:30
|close
|267
|0.10
|1.2784
|1.2735
|0.0000
|8.18
|2941.24
|616
|2006.08.16 09:00
|buy
|268
|0.30
|1.2843
|1.2803
|0.0000
|617
|2006.08.17 07:47
|modify
|268
|0.30
|1.2843
|1.2843
|0.0000
|618
|2006.08.17 10:30
|close
|268
|0.30
|1.2861
|1.2843
|0.0000
|46.62
|2987.86
|619
|2006.08.17 13:00
|sell
|269
|0.30
|1.2840
|1.2880
|0.0000
|620
|2006.08.18 01:00
|close
|269
|0.30
|1.2832
|1.2880
|0.0000
|25.32
|3013.18
|621
|2006.08.18 07:30
|sell
|270
|0.30
|1.2802
|1.2842
|0.0000
|622
|2006.08.18 09:52
|s/l
|270
|0.30
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-120.00
|2893.18
|623
|2006.08.20 21:30
|buy
|271
|0.30
|1.2867
|1.2827
|0.0000
|624
|2006.08.21 08:09
|modify
|271
|0.30
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|625
|2006.08.21 14:30
|close
|271
|0.30
|1.2895
|1.2867
|0.0000
|81.54
|2974.72
|626
|2006.08.21 18:30
|sell
|272
|0.30
|1.2865
|1.2905
|0.0000
|627
|2006.08.22 02:30
|close
|272
|0.30
|1.2877
|1.2905
|0.0000
|-34.68
|2940.04
|628
|2006.08.22 06:00
|sell
|273
|0.30
|1.2838
|1.2878
|0.0000
|629
|2006.08.22 10:24
|modify
|273
|0.30
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|630
|2006.08.22 18:30
|close
|273
|0.30
|1.2808
|1.2838
|0.0000
|90.00
|3030.04
|631
|2006.08.23 03:30
|buy
|274
|0.30
|1.2826
|1.2786
|0.0000
|632
|2006.08.23 11:00
|close
|274
|0.30
|1.2795
|1.2786
|0.0000
|-93.00
|2937.04
|633
|2006.08.23 11:00
|sell
|275
|0.30
|1.2795
|1.2835
|0.0000
|634
|2006.08.24 03:01
|close
|275
|0.30
|1.2777
|1.2835
|0.0000
|57.96
|2995.00
|635
|2006.08.24 04:30
|buy
|276
|0.30
|1.2819
|1.2779
|0.0000
|636
|2006.08.24 11:00
|close
|276
|0.30
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|-75.00
|2920.00
|637
|2006.08.24 11:00
|sell
|277
|0.30
|1.2794
|1.2834
|0.0000
|638
|2006.08.24 20:05
|modify
|277
|0.30
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|639
|2006.08.24 23:00
|close
|277
|0.30
|1.2778
|1.2794
|0.0000
|48.00
|2968.00
|640
|2006.08.25 10:30
|sell
|278
|0.30
|1.2737
|1.2777
|0.0000
|641
|2006.08.25 11:15
|s/l
|278
|0.30
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-120.00
|2848.00
|642
|2006.08.27 23:30
|buy
|279
|0.30
|1.2795
|1.2755
|0.0000
|643
|2006.08.28 11:00
|close
|279
|0.30
|1.2787
|1.2755
|0.0000
|-26.46
|2821.54
|644
|2006.08.28 11:30
|sell
|280
|0.10
|1.2783
|1.2823
|0.0000
|645
|2006.08.28 20:00
|close
|280
|0.10
|1.2791
|1.2823
|0.0000
|-8.00
|2813.54
|646
|2006.08.28 22:00
|buy
|281
|0.10
|1.2816
|1.2776
|0.0000
|647
|2006.08.29 06:00
|close
|281
|0.10
|1.2808
|1.2776
|0.0000
|-8.82
|2804.72
|648
|2006.08.29 10:30
|sell
|282
|0.10
|1.2760
|1.2800
|0.0000
|649
|2006.08.29 14:09
|s/l
|282
|0.10
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-40.00
|2764.72
|650
|2006.08.29 14:30
|buy
|283
|0.10
|1.2816
|1.2776
|0.0000
|651
|2006.08.30 05:30
|close
|283
|0.10
|1.2825
|1.2776
|0.0000
|8.18
|2772.90
|652
|2006.08.31 03:30
|buy
|284
|0.30
|1.2859
|1.2819
|0.0000
|653
|2006.08.31 10:04
|s/l
|284
|0.30
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-120.00
|2652.90
|654
|2006.08.31 10:30
|sell
|285
|0.30
|1.2802
|1.2842
|0.0000
|655
|2006.08.31 17:05
|close
|285
|0.30
|1.2810
|1.2842
|0.0000
|-24.00
|2628.90
|656
|2006.09.01 09:00
|sell
|286
|0.10
|1.2774
|1.2814
|0.0000
|657
|2006.09.01 11:30
|close
|286
|0.10
|1.2804
|1.2814
|0.0000
|-30.00
|2598.90
|658
|2006.09.01 12:00
|buy
|287
|0.10
|1.2831
|1.2791
|0.0000
|659
|2006.09.04 03:00
|close
|287
|0.10
|1.2850
|1.2791
|0.0000
|18.18
|2617.08
|660
|2006.09.04 21:00
|sell
|288
|0.30
|1.2838
|1.2878
|0.0000
|661
|2006.09.05 06:30
|close
|288
|0.30
|1.2839
|1.2878
|0.0000
|-1.68
|2615.40
|662
|2006.09.05 08:00
|sell
|289
|0.30
|1.2812
|1.2852
|0.0000
|663
|2006.09.05 16:00
|close
|289
|0.30
|1.2820
|1.2852
|0.0000
|-24.00
|2591.40
|664
|2006.09.06 07:30
|sell
|290
|0.10
|1.2792
|1.2832
|0.0000
|665
|2006.09.06 14:30
|close
|290
|0.10
|1.2806
|1.2832
|0.0000
|-14.00
|2577.40
|666
|2006.09.06 15:00
|buy
|291
|0.10
|1.2813
|1.2773
|0.0000
|667
|2006.09.07 02:00
|close
|291
|0.10
|1.2813
|1.2773
|0.0000
|-2.46
|2574.94
|668
|2006.09.07 04:30
|sell
|292
|0.10
|1.2801
|1.2841
|0.0000
|669
|2006.09.07 06:37
|modify
|292
|0.10
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|670
|2006.09.07 12:00
|close
|292
|0.10
|1.2750
|1.2801
|0.0000
|51.00
|2625.94
|671
|2006.09.11 04:30
|buy
|293
|0.30
|1.2717
|1.2677
|0.0000
|672
|2006.09.11 10:30
|close
|293
|0.30
|1.2683
|1.2677
|0.0000
|-102.00
|2523.94
|673
|2006.09.11 10:30
|sell
|294
|0.20
|1.2683
|1.2723
|0.0000
|674
|2006.09.11 16:00
|close
|294
|0.20
|1.2701
|1.2723
|0.0000
|-36.00
|2487.94
|675
|2006.09.12 10:30
|sell
|295
|0.10
|1.2679
|1.2719
|0.0000
|676
|2006.09.13 00:30
|close
|295
|0.10
|1.2693
|1.2719
|0.0000
|-13.56
|2474.38
|677
|2006.09.13 12:00
|buy
|296
|0.10
|1.2708
|1.2668
|0.0000
|678
|2006.09.14 00:00
|close
|296
|0.10
|1.2691
|1.2668
|0.0000
|-19.46
|2454.92
|679
|2006.09.14 07:00
|buy
|297
|0.10
|1.2716
|1.2676
|0.0000
|680
|2006.09.14 16:30
|close
|297
|0.10
|1.2721
|1.2676
|0.0000
|5.00
|2459.92
|681
|2006.09.15 06:00
|sell
|298
|0.20
|1.2689
|1.2729
|0.0000
|682
|2006.09.15 09:34
|modify
|298
|0.20
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|683
|2006.09.15 16:31
|close
|298
|0.20
|1.2665
|1.2689
|0.0000
|48.00
|2507.92
|684
|2006.09.17 17:30
|sell
|299
|0.30
|1.2636
|1.2676
|0.0000
|685
|2006.09.18 00:00
|close
|299
|0.30
|1.2657
|1.2676
|0.0000
|-61.68
|2446.24
|686
|2006.09.18 03:00
|buy
|300
|0.20
|1.2682
|1.2642
|0.0000
|687
|2006.09.18 06:00
|close
|300
|0.20
|1.2654
|1.2642
|0.0000
|-56.00
|2390.24
|688
|2006.09.18 15:30
|buy
|301
|0.10
|1.2707
|1.2667
|0.0000
|689
|2006.09.19 02:30
|close
|301
|0.10
|1.2701
|1.2667
|0.0000
|-6.82
|2383.42
|690
|2006.09.19 04:00
|sell
|302
|0.10
|1.2680
|1.2720
|0.0000
|691
|2006.09.19 09:00
|close
|302
|0.10
|1.2703
|1.2720
|0.0000
|-23.00
|2360.42
|692
|2006.09.19 09:30
|buy
|303
|0.10
|1.2701
|1.2661
|0.0000
|693
|2006.09.19 12:00
|close
|303
|0.10
|1.2681
|1.2661
|0.0000
|-20.00
|2340.42
|694
|2006.09.19 13:00
|sell
|304
|0.10
|1.2662
|1.2702
|0.0000
|695
|2006.09.19 22:00
|close
|304
|0.10
|1.2677
|1.2702
|0.0000
|-15.00
|2325.42
|696
|2006.09.20 11:00
|buy
|305
|0.10
|1.2701
|1.2661
|0.0000
|697
|2006.09.20 16:00
|close
|305
|0.10
|1.2685
|1.2661
|0.0000
|-16.00
|2309.42
|698
|2006.09.20 21:00
|buy
|306
|0.10
|1.2714
|1.2674
|0.0000
|699
|2006.09.21 02:30
|close
|306
|0.10
|1.2700
|1.2674
|0.0000
|-16.46
|2292.96
|700
|2006.09.21 12:30
|buy
|307
|0.10
|1.2780
|1.2740
|0.0000
|701
|2006.09.22 03:22
|modify
|307
|0.10
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|702
|2006.09.22 10:30
|close
|307
|0.10
|1.2807
|1.2780
|0.0000
|26.18
|2319.14
|703
|2006.09.25 04:00
|sell
|308
|0.20
|1.2784
|1.2824
|0.0000
|704
|2006.09.25 10:01
|modify
|308
|0.20
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|705
|2006.09.25 16:00
|close
|308
|0.20
|1.2758
|1.2784
|0.0000
|52.00
|2371.14
|706
|2006.09.26 05:00
|sell
|309
|0.20
|1.2712
|1.2752
|0.0000
|707
|2006.09.26 10:07
|modify
|309
|0.20
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|708
|2006.09.26 20:00
|close
|309
|0.20
|1.2694
|1.2712
|0.0000
|36.00
|2407.14
|709
|2006.09.27 02:30
|sell
|310
|0.20
|1.2675
|1.2715
|0.0000
|710
|2006.09.27 05:00
|close
|310
|0.20
|1.2695
|1.2715
|0.0000
|-40.00
|2367.14
|711
|2006.09.27 20:30
|buy
|311
|0.20
|1.2727
|1.2687
|0.0000
|712
|2006.09.28 04:00
|close
|311
|0.20
|1.2713
|1.2687
|0.0000
|-32.92
|2334.22
|713
|2006.09.28 10:30
|sell
|312
|0.10
|1.2683
|1.2723
|0.0000
|714
|2006.09.28 15:00
|close
|312
|0.10
|1.2711
|1.2723
|0.0000
|-28.00
|2306.22
|715
|2006.09.29 03:00
|sell
|313
|0.10
|1.2682
|1.2722
|0.0000
|716
|2006.09.29 08:41
|modify
|313
|0.10
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|717
|2006.09.29 11:03
|s/l
|313
|0.10
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|0.00
|2306.22
|718
|2006.09.29 11:30
|buy
|314
|0.10
|1.2699
|1.2659
|0.0000
|719
|2006.10.01 19:00
|close
|314
|0.10
|1.2676
|1.2659
|0.0000
|-23.00
|2283.22
|720
|2006.10.02 06:30
|buy
|315
|0.10
|1.2705
|1.2665
|0.0000
|721
|2006.10.02 09:54
|modify
|315
|0.10
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|722
|2006.10.03 04:30
|close
|315
|0.10
|1.2741
|1.2705
|0.0000
|35.18
|2318.40
|723
|2006.10.04 04:30
|sell
|316
|0.20
|1.2705
|1.2745
|0.0000
|724
|2006.10.04 13:30
|close
|316
|0.20
|1.2695
|1.2745
|0.0000
|20.00
|2338.40
|725
|2006.10.04 15:30
|buy
|317
|0.20
|1.2714
|1.2674
|0.0000
|726
|2006.10.04 21:31
|close
|317
|0.20
|1.2704
|1.2674
|0.0000
|-20.00
|2318.40
|727
|2006.10.05 09:30
|sell
|318
|0.20
|1.2691
|1.2731
|0.0000
|728
|2006.10.05 17:05
|close
|318
|0.20
|1.2695
|1.2731
|0.0000
|-8.00
|2310.40
|729
|2006.10.06 09:00
|sell
|319
|0.10
|1.2596
|1.2636
|0.0000
|730
|2006.10.08 23:30
|close
|319
|0.10
|1.2598
|1.2636
|0.0000
|-2.00
|2308.40
|731
|2006.10.10 04:31
|sell
|320
|0.10
|1.2570
|1.2610
|0.0000
|732
|2006.10.10 07:48
|modify
|320
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|733
|2006.10.10 21:00
|close
|320
|0.10
|1.2538
|1.2570
|0.0000
|32.00
|2340.40
|734
|2006.10.11 14:30
|sell
|321
|0.20
|1.2512
|1.2552
|0.0000
|735
|2006.10.11 22:00
|close
|321
|0.20
|1.2529
|1.2552
|0.0000
|-34.00
|2306.40
|736
|2006.10.12 03:30
|buy
|322
|0.20
|1.2555
|1.2515
|0.0000
|737
|2006.10.12 08:00
|close
|322
|0.20
|1.2527
|1.2515
|0.0000
|-56.00
|2250.40
|738
|2006.10.13 09:30
|sell
|323
|0.10
|1.2520
|1.2560
|0.0000
|739
|2006.10.16 01:13
|close
|323
|0.10
|1.2507
|1.2560
|0.0000
|13.44
|2263.84
|740
|2006.10.17 10:00
|buy
|324
|0.20
|1.2547
|1.2507
|0.0000
|741
|2006.10.17 16:31
|close
|324
|0.20
|1.2543
|1.2507
|0.0000
|-8.00
|2255.84
|742
|2006.10.18 09:30
|sell
|325
|0.20
|1.2512
|1.2552
|0.0000
|743
|2006.10.18 15:00
|close
|325
|0.20
|1.2533
|1.2552
|0.0000
|-42.00
|2213.84
|744
|2006.10.19 06:00
|buy
|326
|0.10
|1.2575
|1.2535
|0.0000
|745
|2006.10.19 12:02
|modify
|326
|0.10
|1.2575
|1.2575
|0.0000
|746
|2006.10.20 02:30
|close
|326
|0.10
|1.2620
|1.2575
|0.0000
|44.18
|2258.02
|747
|2006.10.20 06:30
|sell
|327
|0.20
|1.2609
|1.2649
|0.0000
|748
|2006.10.20 09:30
|close
|327
|0.20
|1.2627
|1.2649
|0.0000
|-36.00
|2222.02
|749
|2006.10.20 11:00
|sell
|328
|0.20
|1.2600
|1.2640
|0.0000
|750
|2006.10.20 15:00
|close
|328
|0.20
|1.2621
|1.2640
|0.0000
|-42.00
|2180.02
|751
|2006.10.23 03:00
|sell
|329
|0.10
|1.2590
|1.2630
|0.0000
|752
|2006.10.23 06:19
|modify
|329
|0.10
|1.2590
|1.2590
|0.0000
|753
|2006.10.23 17:02
|close
|329
|0.10
|1.2551
|1.2590
|0.0000
|39.00
|2219.02
|754
|2006.10.24 11:30
|buy
|330
|0.20
|1.2567
|1.2527
|0.0000
|755
|2006.10.24 17:30
|close
|330
|0.20
|1.2553
|1.2527
|0.0000
|-28.00
|2191.02
|756
|2006.10.25 15:00
|buy
|331
|0.20
|1.2613
|1.2573
|0.0000
|757
|2006.10.26 03:02
|modify
|331
|0.20
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|758
|2006.10.27 02:30
|close
|331
|0.20
|1.2685
|1.2613
|0.0000
|137.44
|2328.46
|759
|2006.10.27 03:00
|sell
|332
|0.20
|1.2675
|1.2715
|0.0000
|760
|2006.10.27 08:30
|close
|332
|0.20
|1.2692
|1.2715
|0.0000
|-34.00
|2294.46
|761
|2006.10.27 09:00
|buy
|333
|0.20
|1.2720
|1.2680
|0.0000
|762
|2006.10.29 19:31
|close
|333
|0.20
|1.2724
|1.2680
|0.0000
|8.00
|2302.46
|763
|2006.10.31 03:00
|sell
|334
|0.20
|1.2688
|1.2728
|0.0000
|764
|2006.10.31 08:30
|close
|334
|0.20
|1.2711
|1.2728
|0.0000
|-46.00
|2256.46
|765
|2006.10.31 10:30
|buy
|335
|0.20
|1.2772
|1.2732
|0.0000
|766
|2006.11.01 01:01
|close
|335
|0.20
|1.2760
|1.2732
|0.0000
|-25.64
|2230.82
|767
|2006.11.01 10:30
|buy
|336
|0.10
|1.2784
|1.2744
|0.0000
|768
|2006.11.01 16:00
|close
|336
|0.10
|1.2755
|1.2744
|0.0000
|-29.00
|2201.82
|769
|2006.11.03 09:00
|sell
|337
|0.10
|1.2687
|1.2727
|0.0000
|770
|2006.11.05 19:00
|close
|337
|0.10
|1.2719
|1.2727
|0.0000
|-32.00
|2169.82
|771
|2006.11.07 00:00
|buy
|338
|0.10
|1.2769
|1.2729
|0.0000
|772
|2006.11.07 09:43
|modify
|338
|0.10
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|773
|2006.11.07 14:55
|s/l
|338
|0.10
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|0.00
|2169.82
|774
|2006.11.07 15:00
|sell
|339
|0.10
|1.2765
|1.2805
|0.0000
|775
|2006.11.08 04:00
|close
|339
|0.10
|1.2789
|1.2805
|0.0000
|-23.56
|2146.26
|776
|2006.11.08 04:30
|buy
|340
|0.10
|1.2805
|1.2765
|0.0000
|777
|2006.11.08 08:30
|close
|340
|0.10
|1.2770
|1.2765
|0.0000
|-35.00
|2111.26
|778
|2006.11.08 08:30
|sell
|341
|0.10
|1.2770
|1.2810
|0.0000
|779
|2006.11.08 23:01
|close
|341
|0.10
|1.2761
|1.2810
|0.0000
|9.00
|2120.26
|780
|2006.11.09 03:30
|buy
|342
|0.20
|1.2784
|1.2744
|0.0000
|781
|2006.11.09 11:26
|modify
|342
|0.20
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|782
|2006.11.10 09:30
|close
|342
|0.20
|1.2866
|1.2784
|0.0000
|162.36
|2282.62
|783
|2006.11.12 20:30
|buy
|343
|0.20
|1.2875
|1.2835
|0.0000
|784
|2006.11.13 03:00
|close
|343
|0.20
|1.2859
|1.2835
|0.0000
|-33.64
|2248.98
|785
|2006.11.13 10:30
|sell
|344
|0.20
|1.2802
|1.2842
|0.0000
|786
|2006.11.13 19:00
|close
|344
|0.20
|1.2820
|1.2842
|0.0000
|-36.00
|2212.98
|787
|2006.11.14 09:00
|buy
|345
|0.10
|1.2861
|1.2821
|0.0000
|788
|2006.11.14 10:04
|s/l
|345
|0.10
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-40.00
|2172.98
|789
|2006.11.14 11:00
|sell
|346
|0.10
|1.2810
|1.2850
|0.0000
|790
|2006.11.14 15:34
|close
|346
|0.10
|1.2824
|1.2850
|0.0000
|-14.00
|2158.98
|791
|2006.11.15 05:30
|sell
|347
|0.10
|1.2798
|1.2838
|0.0000
|792
|2006.11.15 11:00
|close
|347
|0.10
|1.2809
|1.2838
|0.0000
|-11.00
|2147.98
|793
|2006.11.17 10:00
|buy
|348
|0.10
|1.2808
|1.2768
|0.0000
|794
|2006.11.20 03:30
|close
|348
|0.10
|1.2831
|1.2768
|0.0000
|22.18
|2170.16
|795
|2006.11.20 11:00
|sell
|349
|0.20
|1.2815
|1.2855
|0.0000
|796
|2006.11.20 19:30
|close
|349
|0.20
|1.2817
|1.2855
|0.0000
|-4.00
|2166.16
|797
|2006.11.21 14:30
|buy
|350
|0.20
|1.2844
|1.2804
|0.0000
|798
|2006.11.22 07:22
|modify
|350
|0.20
|1.2844
|1.2844
|0.0000
|799
|2006.11.22 21:30
|close
|350
|0.20
|1.2931
|1.2844
|0.0000
|172.36
|2338.52
|800
|2006.11.23 04:30
|buy
|351
|0.20
|1.2967
|1.2927
|0.0000
|801
|2006.11.23 11:00
|close
|351
|0.20
|1.2948
|1.2927
|0.0000
|-38.00
|2300.52
|802
|2006.11.24 03:30
|buy
|352
|0.20
|1.2998
|1.2958
|0.0000
|803
|2006.11.24 03:32
|modify
|352
|0.20
|1.2998
|1.2998
|0.0000
|804
|2006.11.26 20:31
|close
|352
|0.20
|1.3129
|1.2998
|0.0000
|262.00
|2562.52
|805
|2006.11.27 04:00
|sell
|353
|0.30
|1.3097
|1.3137
|0.0000
|806
|2006.11.27 10:30
|close
|353
|0.30
|1.3128
|1.3137
|0.0000
|-93.00
|2469.52
|807
|2006.11.28 01:00
|sell
|354
|0.20
|1.3120
|1.3160
|0.0000
|808
|2006.11.28 03:07
|s/l
|354
|0.20
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|-80.00
|2389.52
|809
|2006.11.28 03:30
|buy
|355
|0.10
|1.3150
|1.3110
|0.0000
|810
|2006.11.28 13:17
|modify
|355
|0.10
|1.3150
|1.3150
|0.0000
|811
|2006.11.28 22:30
|close
|355
|0.10
|1.3189
|1.3150
|0.0000
|39.00
|2428.52
|812
|2006.11.29 03:32
|sell
|356
|0.20
|1.3164
|1.3204
|0.0000
|813
|2006.11.29 18:00
|close
|356
|0.20
|1.3154
|1.3204
|0.0000
|20.00
|2448.52
|814
|2006.11.29 22:00
|buy
|357
|0.20
|1.3167
|1.3127
|0.0000
|815
|2006.11.30 04:24
|modify
|357
|0.20
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|816
|2006.11.30 18:01
|close
|357
|0.20
|1.3239
|1.3167
|0.0000
|139.08
|2587.60
|817
|2006.12.01 04:00
|sell
|358
|0.30
|1.3238
|1.3278
|0.0000
|818
|2006.12.01 09:21
|s/l
|358
|0.30
|1.3278
|1.3278
|0.0000
|-120.00
|2467.60
|819
|2006.12.01 09:30
|buy
|359
|0.20
|1.3272
|1.3232
|0.0000
|820
|2006.12.01 10:09
|modify
|359
|0.20
|1.3272
|1.3272
|0.0000
|821
|2006.12.03 20:30
|close
|359
|0.20
|1.3322
|1.3272
|0.0000
|100.00
|2567.60
|822
|2006.12.04 03:30
|sell
|360
|0.30
|1.3287
|1.3327
|0.0000
|823
|2006.12.04 10:56
|s/l
|360
|0.30
|1.3327
|1.3327
|0.0000
|-120.00
|2447.60
|824
|2006.12.04 11:30
|buy
|361
|0.20
|1.3329
|1.3289
|0.0000
|825
|2006.12.04 21:30
|close
|361
|0.20
|1.3328
|1.3289
|0.0000
|-2.00
|2445.60
|826
|2006.12.05 08:30
|buy
|362
|0.10
|1.3343
|1.3303
|0.0000
|827
|2006.12.05 10:12
|s/l
|362
|0.10
|1.3303
|1.3303
|0.0000
|-40.00
|2405.60
|828
|2006.12.05 10:30
|sell
|363
|0.10
|1.3292
|1.3332
|0.0000
|829
|2006.12.05 13:00
|close
|363
|0.10
|1.3324
|1.3332
|0.0000
|-32.00
|2373.60
|830
|2006.12.06 03:00
|sell
|364
|0.10
|1.3305
|1.3345
|0.0000
|831
|2006.12.06 04:40
|modify
|364
|0.10
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|832
|2006.12.06 10:05
|s/l
|364
|0.10
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|0.00
|2373.60
|833
|2006.12.06 11:00
|buy
|365
|0.10
|1.3316
|1.3276
|0.0000
|834
|2006.12.06 14:30
|close
|365
|0.10
|1.3280
|1.3276
|0.0000
|-36.00
|2337.60
|835
|2006.12.06 14:30
|sell
|366
|0.10
|1.3280
|1.3320
|0.0000
|836
|2006.12.06 21:01
|close
|366
|0.10
|1.3292
|1.3320
|0.0000
|-12.00
|2325.60
|837
|2006.12.07 05:30
|sell
|367
|0.10
|1.3290
|1.3330
|0.0000
|838
|2006.12.07 10:00
|close
|367
|0.10
|1.3302
|1.3330
|0.0000
|-12.00
|2313.60
|839
|2006.12.08 09:00
|buy
|368
|0.10
|1.3335
|1.3295
|0.0000
|840
|2006.12.08 11:42
|s/l
|368
|0.10
|1.3295
|1.3295
|0.0000
|-40.00
|2273.60
|841
|2006.12.08 12:00
|sell
|369
|0.10
|1.3213
|1.3253
|0.0000
|842
|2006.12.10 19:12
|modify
|369
|0.10
|1.3213
|1.3213
|0.0000
|843
|2006.12.11 02:30
|close
|369
|0.10
|1.3187
|1.3213
|0.0000
|26.44
|2300.04
|844
|2006.12.11 03:00
|buy
|370
|0.20
|1.3204
|1.3164
|0.0000
|845
|2006.12.11 08:00
|close
|370
|0.20
|1.3176
|1.3164
|0.0000
|-56.00
|2244.04
|846
|2006.12.11 11:00
|buy
|371
|0.20
|1.3215
|1.3175
|0.0000
|847
|2006.12.11 12:18
|modify
|371
|0.20
|1.3215
|1.3215
|0.0000
|848
|2006.12.12 02:30
|close
|371
|0.20
|1.3246
|1.3215
|0.0000
|60.36
|2304.40
|849
|2006.12.12 03:00
|sell
|372
|0.20
|1.3232
|1.3272
|0.0000
|850
|2006.12.12 08:00
|close
|372
|0.20
|1.3251
|1.3272
|0.0000
|-38.00
|2266.40
|851
|2006.12.12 14:30
|buy
|373
|0.20
|1.3270
|1.3230
|0.0000
|852
|2006.12.13 02:01
|close
|373
|0.20
|1.3273
|1.3230
|0.0000
|4.36
|2270.76
|853
|2006.12.13 08:30
|sell
|374
|0.20
|1.3239
|1.3279
|0.0000
|854
|2006.12.13 09:36
|modify
|374
|0.20
|1.3239
|1.3239
|0.0000
|855
|2006.12.13 11:11
|s/l
|374
|0.20
|1.3239
|1.3239
|0.0000
|0.00
|2270.76
|856
|2006.12.14 03:30
|buy
|375
|0.20
|1.3239
|1.3199
|0.0000
|857
|2006.12.14 06:30
|close
|375
|0.20
|1.3204
|1.3199
|0.0000
|-70.00
|2200.76
|858
|2006.12.14 06:30
|sell
|376
|0.20
|1.3204
|1.3244
|0.0000
|859
|2006.12.14 10:26
|modify
|376
|0.20
|1.3204
|1.3204
|0.0000
|860
|2006.12.15 02:30
|close
|376
|0.20
|1.3159
|1.3204
|0.0000
|90.88
|2291.64
|861
|2006.12.15 03:30
|buy
|377
|0.20
|1.3166
|1.3126
|0.0000
|862
|2006.12.15 04:28
|s/l
|377
|0.20
|1.3126
|1.3126
|0.0000
|-80.00
|2211.64
|863
|2006.12.15 04:30
|sell
|378
|0.20
|1.3113
|1.3153
|0.0000
|864
|2006.12.15 08:29
|s/l
|378
|0.20
|1.3153
|1.3153
|0.0000
|-80.00
|2131.64
|865
|2006.12.15 08:30
|buy
|379
|0.10
|1.3169
|1.3129
|0.0000
|866
|2006.12.15 09:52
|s/l
|379
|0.10
|1.3129
|1.3129
|0.0000
|-40.00
|2091.64
|867
|2006.12.15 10:30
|sell
|380
|0.10
|1.3089
|1.3129
|0.0000
|868
|2006.12.17 20:00
|close
|380
|0.10
|1.3093
|1.3129
|0.0000
|-4.00
|2087.64
|869
|2006.12.18 10:00
|sell
|381
|0.10
|1.3071
|1.3111
|0.0000
|870
|2006.12.18 14:30
|close
|381
|0.10
|1.3086
|1.3111
|0.0000
|-15.00
|2072.64
|871
|2006.12.18 15:30
|buy
|382
|0.10
|1.3103
|1.3063
|0.0000
|872
|2006.12.18 23:00
|close
|382
|0.10
|1.3093
|1.3063
|0.0000
|-10.00
|2062.64
|873
|2006.12.19 03:00
|buy
|383
|0.10
|1.3122
|1.3082
|0.0000
|874
|2006.12.19 04:01
|modify
|383
|0.10
|1.3122
|1.3122
|0.0000
|875
|2006.12.20 03:00
|close
|383
|0.10
|1.3207
|1.3122
|0.0000
|84.18
|2146.82
|876
|2006.12.20 11:00
|sell
|384
|0.20
|1.3183
|1.3223
|0.0000
|877
|2006.12.20 19:00
|close
|384
|0.20
|1.3187
|1.3223
|0.0000
|-8.00
|2138.82
|878
|2006.12.21 06:00
|sell
|385
|0.20
|1.3178
|1.3218
|0.0000
|879
|2006.12.21 14:34
|close
|385
|0.20
|1.3171
|1.3218
|0.0000
|14.00
|2152.82
|880
|2006.12.22 10:00
|sell
|386
|0.20
|1.3167
|1.3207
|0.0000
|881
|2006.12.22 12:00
|modify
|386
|0.20
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|882
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|386
|0.20
|1.3140
|1.3167
|0.0000
|54.00
|2206.82