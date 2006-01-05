Strategy Tester Report
Bago-Method_Mikhail-EA-V2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---------- Bago-Method_Mikhail-EA-V1"; MagicNumber=1234; StopLoss=40; TakeProfit=0; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=0; breakeven_setting="---------- Break Even After Pips"; BreakEvenAfterPips=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=5; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=12; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=1; MaxLookUp=40; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=false; PureSAR=false; ExitOnCross=true; ThirdEMA_Setting="---------- 3rd and 4th MA Filter Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=120; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; FourthEMA_Setting="---------- 4th MA Setting"; FourthMAPeriod=288; FourthMAType=1; FourthMAPrice=0; FourthMAshift=0; RSI_Settings="---------- RSI Filter Settings"; UseRSIfilter=true; RSIPeriod=21; RSIPrice=1; EMA_Angle_Setting="---------- EMA Angle Setting"; UseEMAAngle=true; ExitOnAngle=true; EMAPeriod=4; StartEMAShift=3; EndEMAShift=0; AngleTreshold=2; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; DecreaseFactor=1; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true; Show_Settings=true;
Bars in test12103Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-2793.18Gross profit10370.00Gross loss-13163.18
Profit factor0.79Expected payoff-7.24
Absolute drawdown2937.36Maximal drawdown3347.70 (61.88%)Relative drawdown61.88% (3347.70)
Total trades386Short positions (won %)196 (38.27%)Long positions (won %)190 (39.47%)
Profit trades (% of total)150 (38.86%)Loss trades (% of total)236 (61.14%)
Largestprofit trade397.76loss trade-200.00
Averageprofit trade69.13loss trade-55.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (341.54)consecutive losses (loss in money)8 (-339.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)422.76 (2)consecutive loss (count of losses)-400.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:00sell10.501.20861.21260.0000
22006.01.06 04:00close10.501.20951.21260.0000-42.804957.20
32006.01.06 09:00buy20.501.21601.21200.0000
42006.01.08 18:30close20.501.21421.21200.0000-90.004867.20
52006.01.09 02:30sell30.101.21151.21550.0000
62006.01.09 04:13modify30.101.21151.21150.0000
72006.01.09 14:30close30.101.20881.21150.000027.004894.20
82006.01.09 22:00sell40.501.20581.20980.0000
92006.01.10 03:30close40.501.20811.20980.0000-112.804781.40
102006.01.10 04:30buy50.501.20761.20360.0000
112006.01.10 08:30close50.501.20631.20360.0000-65.004716.40
122006.01.10 09:00sell60.101.20531.20930.0000
132006.01.10 15:00close60.101.20711.20930.0000-18.004698.40
142006.01.11 07:00buy70.101.20801.20400.0000
152006.01.11 11:47modify70.101.20801.20800.0000
162006.01.12 00:31close70.101.21331.20800.000050.544748.94
172006.01.12 08:30sell80.501.21101.21500.0000
182006.01.12 09:01modify80.501.21101.21100.0000
192006.01.12 19:30close80.501.20451.21100.0000325.005073.94
202006.01.13 02:00buy90.501.20621.20220.0000
212006.01.13 07:00close90.501.20541.20220.0000-40.005033.94
222006.01.13 11:30buy100.501.20931.20530.0000
232006.01.13 12:38modify100.501.20931.20930.0000
242006.01.16 01:31close100.501.21421.20930.0000240.905274.84
252006.01.16 08:30sell110.501.21161.21560.0000
262006.01.16 23:30close110.501.21131.21560.000015.005289.84
272006.01.17 05:30sell120.501.21031.21430.0000
282006.01.17 06:44modify120.501.21031.21030.0000
292006.01.17 14:00close120.501.20841.21030.000095.005384.84
302006.01.17 15:30buy130.501.21051.20650.0000
312006.01.17 21:00close130.501.20931.20650.0000-60.005324.84
322006.01.18 03:00buy140.501.21171.20770.0000
332006.01.18 09:36modify140.501.21171.21170.0000
342006.01.18 10:12s/l140.501.21171.21170.00000.005324.84
352006.01.18 11:00sell150.501.20991.21390.0000
362006.01.18 15:30close150.501.21081.21390.0000-45.005279.84
372006.01.18 19:30sell160.101.20911.21310.0000
382006.01.19 01:30close160.101.21041.21310.0000-11.685268.16
392006.01.19 04:00sell170.101.20751.21150.0000
402006.01.19 10:30close170.101.20961.21150.0000-21.005247.16
412006.01.19 11:00buy180.101.21151.20750.0000
422006.01.19 14:30close180.101.20911.20750.0000-24.005223.16
432006.01.20 09:30buy190.101.21041.20640.0000
442006.01.22 17:16modify190.101.21041.21040.0000
452006.01.23 21:00close190.101.22921.21040.0000187.185410.34
462006.01.24 01:00buy200.501.23061.22660.0000
472006.01.24 03:00close200.501.22841.22660.0000-110.005300.34
482006.01.24 04:00sell210.501.22731.23130.0000
492006.01.24 12:00close210.501.22861.23130.0000-65.005235.34
502006.01.24 13:00buy220.101.22941.22540.0000
512006.01.24 16:31close220.101.22771.22540.0000-17.005218.34
522006.01.25 04:30buy230.101.23081.22680.0000
532006.01.25 08:43s/l230.101.22681.22680.0000-40.005178.34
542006.01.25 09:00sell240.101.22671.23070.0000
552006.01.25 20:30close240.101.22591.23070.00008.005186.34
562006.01.26 12:00sell250.501.22271.22670.0000
572006.01.26 23:30close250.501.22131.22670.000070.005256.34
582006.01.27 06:30sell260.501.21841.22240.0000
592006.01.27 08:38s/l260.501.22241.22240.0000-200.005056.34
602006.01.27 09:30buy270.501.22191.21790.0000
612006.01.27 10:20s/l270.501.21791.21790.0000-200.004856.34
622006.01.27 11:00sell280.101.21341.21740.0000
632006.01.27 13:29modify280.101.21341.21340.0000
642006.01.30 01:30close280.101.21061.21340.000028.444884.78
652006.01.30 04:00sell290.501.20861.21260.0000
662006.01.30 11:30close290.501.20981.21260.0000-60.004824.78
672006.01.31 07:30buy300.501.21281.20880.0000
682006.01.31 12:17modify300.501.21281.21280.0000
692006.01.31 14:25s/l300.501.21281.21280.00000.004824.78
702006.02.01 04:30sell310.501.21241.21640.0000
712006.02.01 08:21modify310.501.21241.21240.0000
722006.02.01 21:30close310.501.20731.21240.0000255.005079.78
732006.02.02 01:00sell320.501.20411.20810.0000
742006.02.02 05:00close320.501.20711.20810.0000-150.004929.78
752006.02.02 10:30buy330.501.20971.20570.0000
762006.02.02 18:30close330.501.20851.20570.0000-60.004869.78
772006.02.03 09:00sell340.101.20041.20440.0000
782006.02.03 12:00close340.101.20211.20440.0000-17.004852.78
792006.02.06 03:00sell350.101.19961.20360.0000
802006.02.06 12:13modify350.101.19961.19960.0000
812006.02.06 18:00close350.101.19721.19960.000024.004876.78
822006.02.07 05:00buy360.501.20011.19610.0000
832006.02.07 07:30close360.501.19731.19610.0000-140.004736.78
842006.02.07 08:00sell370.501.19681.20080.0000
852006.02.07 09:30close370.501.19861.20080.0000-90.004646.78
862006.02.07 11:00sell380.101.19531.19930.0000
872006.02.07 16:30close380.101.19811.19930.0000-28.004618.78
882006.02.07 17:30buy390.101.19911.19510.0000
892006.02.07 20:30close390.101.19741.19510.0000-17.004601.78
902006.02.08 08:00sell400.101.19511.19910.0000
912006.02.08 16:30close400.101.19631.19910.0000-12.004589.78
922006.02.08 17:11buy410.101.19661.19260.0000
932006.02.09 05:00close410.101.19691.19260.00000.544590.32
942006.02.09 10:30sell420.501.19561.19960.0000
952006.02.09 14:30close420.501.19731.19960.0000-85.004505.32
962006.02.10 03:30sell430.501.19611.20010.0000
972006.02.10 08:53s/l430.501.20011.20010.0000-200.004305.32
982006.02.10 09:00buy440.101.20181.19780.0000
992006.02.10 10:28s/l440.101.19781.19780.0000-40.004265.32
1002006.02.10 11:00sell450.101.19121.19520.0000
1012006.02.13 01:30close450.101.19031.19520.00009.444274.76
1022006.02.14 09:00sell460.401.18741.19140.0000
1032006.02.14 12:00close460.401.18961.19140.0000-88.004186.76
1042006.02.15 09:30buy470.401.19341.18940.0000
1052006.02.15 10:36s/l470.401.18941.18940.0000-160.004026.76
1062006.02.15 11:30sell480.101.18851.19250.0000
1072006.02.16 02:00close480.101.18871.19250.0000-0.684026.08
1082006.02.16 21:00sell490.101.18821.19220.0000
1092006.02.17 10:00close490.101.18931.19220.0000-10.564015.52
1102006.02.17 10:00buy500.101.18931.18530.0000
1112006.02.17 10:31modify500.101.18931.18930.0000
1122006.02.17 12:23s/l500.101.18931.18930.00000.004015.52
1132006.02.17 14:00buy510.101.19311.18910.0000
1142006.02.19 21:21modify510.101.19311.19310.0000
1152006.02.20 03:30close510.101.19481.19310.000016.184031.70
1162006.02.20 04:00sell520.401.19341.19740.0000
1172006.02.20 11:30close520.401.19461.19740.0000-48.003983.70
1182006.02.22 05:30sell530.401.18791.19190.0000
1192006.02.22 12:00close530.401.19051.19190.0000-104.003879.70
1202006.02.22 12:30buy540.101.19081.18680.0000
1212006.02.22 21:00close540.101.19031.18680.0000-5.003874.70
1222006.02.23 04:30buy550.101.19361.18960.0000
1232006.02.23 10:00close550.101.19221.18960.0000-14.003860.70
1242006.02.23 10:30sell560.101.19101.19500.0000
1252006.02.23 19:30close560.101.19281.19500.0000-18.003842.70
1262006.02.24 03:30sell570.101.18961.19360.0000
1272006.02.27 17:10modify570.101.18961.18960.0000
1282006.02.27 23:00close570.101.18631.18960.000033.443876.14
1292006.02.28 04:30buy580.401.18781.18380.0000
1302006.02.28 10:23modify580.401.18781.18780.0000
1312006.03.01 02:00close580.401.19311.18780.0000208.724084.86
1322006.03.01 09:00buy590.401.19631.19230.0000
1332006.03.01 10:57s/l590.401.19231.19230.0000-160.003924.86
1342006.03.01 11:30sell600.401.19231.19630.0000
1352006.03.01 22:00close600.401.19221.19630.00004.003928.86
1362006.03.02 10:30buy610.401.19901.19500.0000
1372006.03.02 14:24modify610.401.19901.19900.0000
1382006.03.02 21:00close610.401.20091.19900.000076.004004.86
1392006.03.03 09:30buy620.401.20481.20080.0000
1402006.03.03 10:06s/l620.401.20081.20080.0000-160.003844.86
1412006.03.03 11:00sell630.401.20091.20490.0000
1422006.03.03 11:30close630.401.20311.20490.0000-88.003756.86
1432006.03.05 18:30buy640.101.20821.20420.0000
1442006.03.06 01:00close640.101.20641.20420.0000-18.823738.04
1452006.03.06 04:30sell650.101.20461.20860.0000
1462006.03.06 11:14modify650.101.20461.20460.0000
1472006.03.06 15:30close650.101.20211.20460.000025.003763.04
1482006.03.06 20:30sell660.401.19921.20320.0000
1492006.03.06 23:58modify660.401.19921.19920.0000
1502006.03.07 21:00close660.401.18931.19920.0000397.764160.80
1512006.03.08 03:00buy670.401.19181.18780.0000
1522006.03.08 09:00close670.401.19051.18780.0000-52.004108.80
1532006.03.10 09:30sell680.401.18701.19100.0000
1542006.03.10 14:22s/l680.401.19101.19100.0000-160.003948.80
1552006.03.10 14:30buy690.101.19151.18750.0000
1562006.03.13 02:37modify690.101.19151.19150.0000
1572006.03.13 04:30close690.101.19351.19150.000019.183967.98
1582006.03.13 05:30sell700.401.19231.19630.0000
1592006.03.13 11:30close700.401.19461.19630.0000-92.003875.98
1602006.03.13 14:30buy710.401.19571.19170.0000
1612006.03.14 05:31close710.401.19561.19170.0000-7.283868.70
1622006.03.14 06:01sell720.101.19521.19920.0000
1632006.03.14 10:00close720.101.19861.19920.0000-34.003834.70
1642006.03.14 10:00buy730.101.19861.19460.0000
1652006.03.14 12:06modify730.101.19861.19860.0000
1662006.03.15 05:00close730.101.20171.19860.000030.183864.88
1672006.03.15 10:00buy740.401.20431.20030.0000
1682006.03.15 20:30close740.401.20531.20030.000040.003904.88
1692006.03.16 05:31buy750.401.20791.20390.0000
1702006.03.16 08:41modify750.401.20791.20790.0000
1712006.03.17 02:00close750.401.21631.20790.0000332.724237.60
1722006.03.17 05:00buy760.401.21871.21470.0000
1732006.03.17 10:00close760.401.21541.21470.0000-132.004105.60
1742006.03.17 10:00sell770.401.21541.21940.0000
1752006.03.17 11:16s/l770.401.21941.21940.0000-160.003945.60
1762006.03.17 12:00buy780.101.21971.21570.0000
1772006.03.19 17:30close780.101.21681.21570.0000-29.003916.60
1782006.03.19 17:30sell790.101.21681.22080.0000
1792006.03.20 03:00close790.101.21871.22080.0000-18.563898.04
1802006.03.20 19:30sell800.101.21351.21750.0000
1812006.03.21 05:30close800.101.21411.21750.0000-5.563892.48
1822006.03.21 09:30sell810.101.21231.21630.0000
1832006.03.21 11:44modify810.101.21231.21230.0000
1842006.03.21 18:00close810.101.21111.21230.000012.003904.48
1852006.03.22 09:30buy820.401.20961.20560.0000
1862006.03.22 13:00close820.401.20801.20560.0000-64.003840.48
1872006.03.22 20:30sell830.401.20571.20970.0000
1882006.03.23 02:30close830.401.20681.20970.0000-38.723801.76
1892006.03.23 10:30sell840.101.19761.20160.0000
1902006.03.24 02:00close840.101.19731.20160.00003.443805.20
1912006.03.24 10:30buy850.401.20171.19770.0000
1922006.03.26 21:00close850.401.20191.19770.00008.003813.20
1932006.03.26 22:30buy860.401.20491.20090.0000
1942006.03.27 03:32close860.401.20371.20090.0000-51.283761.92
1952006.03.28 03:00buy870.401.20291.19890.0000
1962006.03.28 03:22modify870.401.20291.20290.0000
1972006.03.28 10:30close870.401.20631.20290.0000136.003897.92
1982006.03.28 14:30sell880.401.20231.20630.0000
1992006.03.29 01:00close880.401.20151.20630.000033.763931.68
2002006.03.29 03:00sell890.401.19811.20210.0000
2012006.03.29 05:30close890.401.20181.20210.0000-148.003783.68
2022006.03.29 06:00buy900.401.20221.19820.0000
2032006.03.29 08:30close900.401.20041.19820.0000-72.003711.68
2042006.03.29 11:30buy910.101.20331.19930.0000
2052006.03.29 23:16modify910.101.20331.20330.0000
2062006.03.30 23:31close910.101.21501.20330.0000114.543826.22
2072006.03.31 02:30sell920.401.21341.21740.0000
2082006.03.31 05:03modify920.401.21341.21340.0000
2092006.03.31 11:30close920.401.21231.21340.000044.003870.22
2102006.03.31 12:00buy930.401.21401.21000.0000
2112006.03.31 15:30close930.401.21131.21000.0000-108.003762.22
2122006.04.02 23:30sell940.401.20671.21070.0000
2132006.04.03 07:30close940.401.20681.21070.0000-2.243759.98
2142006.04.03 10:30buy950.101.20931.20530.0000
2152006.04.03 11:16modify950.101.20931.20930.0000
2162006.04.03 22:00close950.101.21271.20930.000034.003793.98
2172006.04.04 01:00buy960.401.21621.21220.0000
2182006.04.04 02:59s/l960.401.21221.21220.0000-160.003633.98
2192006.04.04 03:00sell970.401.21221.21620.0000
2202006.04.04 03:58s/l970.401.21621.21620.0000-160.003473.98
2212006.04.04 04:30buy980.101.21601.21200.0000
2222006.04.04 08:04modify980.101.21601.21600.0000
2232006.04.04 21:00close980.101.22471.21600.000087.003560.98
2242006.04.05 08:30buy990.401.22801.22400.0000
2252006.04.05 19:30close990.401.22881.22400.000032.003592.98
2262006.04.06 05:00buy1000.401.23211.22810.0000
2272006.04.06 08:41s/l1000.401.22811.22810.0000-160.003432.98
2282006.04.06 09:00sell1010.301.22411.22810.0000
2292006.04.06 10:02modify1010.301.22411.22410.0000
2302006.04.06 10:33s/l1010.301.22411.22410.00000.003432.98
2312006.04.06 11:00sell1020.301.22281.22680.0000
2322006.04.06 21:28modify1020.301.22281.22280.0000
2332006.04.09 23:30close1020.301.21171.22280.0000334.323767.30
2342006.04.10 12:00sell1030.401.20871.21270.0000
2352006.04.10 16:00close1030.401.21041.21270.0000-68.003699.30
2362006.04.11 06:30sell1040.401.21031.21430.0000
2372006.04.11 10:00close1040.401.21321.21430.0000-116.003583.30
2382006.04.11 10:00buy1050.301.21321.20920.0000
2392006.04.12 02:00close1050.301.21491.20920.000048.543631.84
2402006.04.12 08:30sell1060.401.21181.21580.0000
2412006.04.12 08:47modify1060.401.21181.21180.0000
2422006.04.12 09:56s/l1060.401.21181.21180.00000.003631.84
2432006.04.13 03:30buy1070.401.21291.20890.0000
2442006.04.13 07:00close1070.401.20991.20890.0000-120.003511.84
2452006.04.16 20:30buy1080.401.21671.21270.0000
2462006.04.17 07:41modify1080.401.21671.21670.0000
2472006.04.17 15:32close1080.401.22551.21670.0000348.723860.56
2482006.04.18 03:00sell1090.401.22361.22760.0000
2492006.04.18 05:30close1090.401.22641.22760.0000-112.003748.56
2502006.04.18 06:30buy1100.401.22661.22260.0000
2512006.04.18 14:02modify1100.401.22661.22660.0000
2522006.04.19 06:30close1100.401.23471.22660.0000320.724069.28
2532006.04.19 09:00sell1110.401.23091.23490.0000
2542006.04.19 11:00close1110.401.23321.23490.0000-92.003977.28
2552006.04.19 12:30buy1120.401.23741.23340.0000
2562006.04.19 20:30close1120.401.23541.23340.0000-80.003897.28
2572006.04.19 21:00sell1130.101.23551.23950.0000
2582006.04.20 10:03modify1130.101.23551.23550.0000
2592006.04.21 00:00close1130.101.23101.23550.000046.763944.04
2602006.04.21 03:00sell1140.401.22881.23280.0000
2612006.04.21 04:07s/l1140.401.23281.23280.0000-160.003784.04
2622006.04.21 05:00buy1150.401.23261.22860.0000
2632006.04.21 07:30close1150.401.23091.22860.0000-68.003716.04
2642006.04.21 11:30buy1160.101.23511.23110.0000
2652006.04.23 22:31close1160.101.23491.23110.0000-2.003714.04
2662006.04.24 03:00buy1170.101.23851.23450.0000
2672006.04.24 08:30close1170.101.23691.23450.0000-16.003698.04
2682006.04.24 10:30sell1180.101.23431.23830.0000
2692006.04.24 12:01close1180.101.23751.23830.0000-32.003666.04
2702006.04.24 12:30buy1190.101.23861.23460.0000
2712006.04.24 18:00close1190.101.23811.23460.0000-5.003661.04
2722006.04.25 08:30buy1200.101.24251.23850.0000
2732006.04.25 10:00s/l1200.101.23851.23850.0000-40.003621.04
2742006.04.25 15:00buy1210.101.24371.23970.0000
2752006.04.25 22:30close1210.101.24211.23970.0000-16.003605.04
2762006.04.26 10:00buy1220.101.24381.23980.0000
2772006.04.26 19:30close1220.101.24461.23980.00008.003613.04
2782006.04.27 08:00sell1230.401.24141.24540.0000
2792006.04.27 10:00s/l1230.401.24541.24540.0000-160.003453.04
2802006.04.27 10:30buy1240.301.25221.24820.0000
2812006.04.27 22:00close1240.301.25221.24820.00000.003453.04
2822006.04.28 05:00buy1250.301.25621.25220.0000
2832006.04.28 08:00close1250.301.25371.25220.0000-75.003378.04
2842006.04.28 10:00buy1260.101.25701.25300.0000
2852006.04.28 11:05modify1260.101.25701.25700.0000
2862006.04.30 21:30close1260.101.26131.25700.000043.003421.04
2872006.05.01 09:00buy1270.301.26711.26310.0000
2882006.05.01 10:47s/l1270.301.26311.26310.0000-120.003301.04
2892006.05.01 11:30sell1280.301.26111.26510.0000
2902006.05.01 15:40modify1280.301.26111.26110.0000
2912006.05.02 00:00close1280.301.25851.26110.000079.323380.36
2922006.05.02 04:00buy1290.301.25961.25560.0000
2932006.05.02 05:45modify1290.301.25961.25960.0000
2942006.05.02 13:00close1290.301.26081.25960.000036.003416.36
2952006.05.02 13:00sell1300.301.26081.26480.0000
2962006.05.02 21:30close1300.301.26371.26480.0000-87.003329.36
2972006.05.02 21:30buy1310.301.26371.25970.0000
2982006.05.03 04:00close1310.301.26191.25970.0000-56.463272.90
2992006.05.03 04:00sell1320.301.26191.26590.0000
3002006.05.03 12:00close1320.301.26371.26590.0000-54.003218.90
3012006.05.03 12:30buy1330.101.26431.26030.0000
3022006.05.03 15:00close1330.101.26241.26030.0000-19.003199.90
3032006.05.04 00:00sell1340.101.26101.26500.0000
3042006.05.04 09:00close1340.101.26091.26500.00001.003200.90
3052006.05.04 09:30buy1350.301.26281.25880.0000
3062006.05.04 10:18modify1350.301.26281.26280.0000
3072006.05.04 21:30close1350.301.26911.26280.0000189.003389.90
3082006.05.05 09:00buy1360.301.27421.27020.0000
3092006.05.07 21:00close1360.301.27211.27020.0000-63.003326.90
3102006.05.07 22:00sell1370.301.27181.27580.0000
3112006.05.08 01:30close1370.301.27381.27580.0000-58.683268.22
3122006.05.08 03:30buy1380.101.27561.27160.0000
3132006.05.08 09:00close1380.101.27461.27160.0000-10.003258.22
3142006.05.08 10:00sell1390.101.27101.27500.0000
3152006.05.09 02:00close1390.101.26981.27500.000012.443270.66
3162006.05.09 03:30sell1400.301.26731.27130.0000
3172006.05.09 05:30close1400.301.26961.27130.0000-69.003201.66
3182006.05.09 09:30buy1410.301.27281.26880.0000
3192006.05.09 10:18modify1410.301.27281.27280.0000
3202006.05.10 09:30close1410.301.27721.27280.0000129.543331.20
3212006.05.10 10:30buy1420.301.28101.27700.0000
3222006.05.10 14:17s/l1420.301.27701.27700.0000-120.003211.20
3232006.05.10 15:30buy1430.301.28151.27750.0000
3242006.05.10 17:30close1430.301.27891.27750.0000-78.003133.20
3252006.05.10 19:30sell1440.101.27621.28020.0000
3262006.05.10 21:19modify1440.101.27621.27620.0000
3272006.05.11 08:32s/l1440.101.27621.27620.00001.323134.52
3282006.05.11 09:30buy1450.101.27521.27120.0000
3292006.05.11 10:11modify1450.101.27521.27520.0000
3302006.05.12 10:30close1450.101.28881.27520.0000135.183269.70
3312006.05.12 12:30sell1460.301.28631.29030.0000
3322006.05.12 14:14s/l1460.301.29031.29030.0000-120.003149.70
3332006.05.12 14:31buy1470.301.29081.28680.0000
3342006.05.14 17:47modify1470.301.29081.29080.0000
3352006.05.14 20:30close1470.301.29251.29080.000051.003200.70
3362006.05.15 03:00sell1480.301.29031.29430.0000
3372006.05.15 04:05modify1480.301.29031.29030.0000
3382006.05.15 09:00close1480.301.28471.29030.0000168.003368.70
3392006.05.15 12:30sell1490.301.28081.28480.0000
3402006.05.15 21:00close1490.301.28081.28480.00000.003368.70
3412006.05.16 00:00buy1500.301.28391.27990.0000
3422006.05.16 02:25s/l1500.301.27991.27990.0000-120.003248.70
3432006.05.16 05:30sell1510.301.27841.28240.0000
3442006.05.16 07:04s/l1510.301.28241.28240.0000-120.003128.70
3452006.05.16 09:00buy1520.101.28541.28140.0000
3462006.05.16 11:18s/l1520.101.28141.28140.0000-40.003088.70
3472006.05.16 12:30sell1530.101.28211.28610.0000
3482006.05.16 14:00close1530.101.28431.28610.0000-22.003066.70
3492006.05.16 14:30buy1540.101.28561.28160.0000
3502006.05.16 20:30close1540.101.28421.28160.0000-14.003052.70
3512006.05.17 00:00buy1550.101.28751.28350.0000
3522006.05.17 05:08modify1550.101.28751.28750.0000
3532006.05.17 08:07s/l1550.101.28751.28750.00000.003052.70
3542006.05.17 09:30sell1560.101.28491.28890.0000
3552006.05.17 10:25modify1560.101.28491.28490.0000
3562006.05.17 16:00close1560.101.27511.28490.000098.003150.70
3572006.05.18 04:30buy1570.301.27931.27530.0000
3582006.05.18 09:35modify1570.301.27931.27930.0000
3592006.05.18 10:26s/l1570.301.27931.27930.00000.003150.70
3602006.05.18 10:30buy1580.301.27911.27510.0000
3612006.05.18 15:03modify1580.301.27911.27910.0000
3622006.05.19 00:00close1580.301.28311.27910.0000117.543268.24
3632006.05.19 03:30sell1590.301.27841.28240.0000
3642006.05.19 05:51modify1590.301.27841.27840.0000
3652006.05.19 12:30close1590.301.27421.27840.0000126.003394.24
3662006.05.19 15:00buy1600.301.27761.27360.0000
3672006.05.21 20:30close1600.301.27491.27360.0000-81.003313.24
3682006.05.21 21:30sell1610.301.27351.27750.0000
3692006.05.22 02:54modify1610.301.27351.27350.0000
3702006.05.22 03:52s/l1610.301.27351.27350.00001.323314.56
3712006.05.22 04:30buy1620.301.27641.27240.0000
3722006.05.22 10:19modify1620.301.27641.27640.0000
3732006.05.23 02:30close1620.301.28461.27640.0000243.543558.10
3742006.05.23 04:00sell1630.401.28311.28710.0000
3752006.05.23 08:00close1630.401.28561.28710.0000-100.003458.10
3762006.05.23 09:30sell1640.301.28141.28540.0000
3772006.05.23 10:30s/l1640.301.28541.28540.0000-120.003338.10
3782006.05.23 15:00buy1650.101.28711.28310.0000
3792006.05.23 16:12s/l1650.101.28311.28310.0000-40.003298.10
3802006.05.23 16:30sell1660.101.28291.28690.0000
3812006.05.23 17:58modify1660.101.28291.28290.0000
3822006.05.24 03:00close1660.101.28191.28290.000010.443308.54
3832006.05.24 03:00buy1670.101.28191.27790.0000
3842006.05.24 04:03modify1670.101.28191.28190.0000
3852006.05.24 10:00close1670.101.28361.28190.000017.003325.54
3862006.05.24 10:30sell1680.301.27881.28280.0000
3872006.05.24 11:18modify1680.301.27881.27880.0000
3882006.05.24 14:30close1680.301.27771.27880.000033.003358.54
3892006.05.24 17:07sell1690.301.27531.27930.0000
3902006.05.25 02:30close1690.301.27841.27930.0000-89.043269.50
3912006.05.25 02:30buy1700.301.27841.27440.0000
3922006.05.25 07:30close1700.301.27611.27440.0000-69.003200.50
3932006.05.25 14:30buy1710.101.27961.27560.0000
3942006.05.25 21:30close1710.101.27821.27560.0000-14.003186.50
3952006.05.25 21:30sell1720.101.27821.28220.0000
3962006.05.26 03:30close1720.101.28001.28220.0000-17.563168.94
3972006.05.26 03:30buy1730.101.28001.27600.0000
3982006.05.26 09:30close1730.101.27731.27600.0000-27.003141.94
3992006.05.26 09:30sell1740.101.27731.28130.0000
4002006.05.26 09:52modify1740.101.27731.27730.0000
4012006.05.28 19:30close1740.101.27401.27730.000033.003174.94
4022006.05.29 12:00sell1750.301.27351.27750.0000
4032006.05.29 15:09close1750.301.27551.27750.0000-60.003114.94
4042006.05.29 22:30buy1760.301.27721.27320.0000
4052006.05.29 23:03modify1760.301.27721.27720.0000
4062006.05.30 08:00close1760.301.28381.27720.0000195.543310.48
4072006.05.30 10:00buy1770.301.28751.28350.0000
4082006.05.30 16:30close1770.301.28681.28350.0000-21.003289.48
4092006.05.31 03:00buy1780.301.28911.28510.0000
4102006.05.31 04:30close1780.301.28611.28510.0000-90.003199.48
4112006.05.31 10:30sell1790.101.28421.28820.0000
4122006.05.31 20:31modify1790.101.28421.28420.0000
4132006.06.01 05:00close1790.101.27841.28420.000059.323258.80
4142006.06.01 07:00sell1800.301.27601.28000.0000
4152006.06.01 10:30close1800.301.27691.28000.0000-27.003231.80
4162006.06.01 11:00buy1810.301.28191.27790.0000
4172006.06.02 02:30close1810.301.28061.27790.0000-41.463190.34
4182006.06.02 09:00buy1820.101.29221.28820.0000
4192006.06.05 03:27modify1820.101.29221.29220.0000
4202006.06.05 09:00close1820.101.29371.29220.000014.183204.52
4212006.06.05 12:30buy1830.301.29631.29230.0000
4222006.06.05 14:43s/l1830.301.29231.29230.0000-120.003084.52
4232006.06.05 15:00sell1840.301.29191.29590.0000
4242006.06.06 02:30close1840.301.29151.29590.000013.323097.84
4252006.06.06 02:30buy1850.301.29151.28750.0000
4262006.06.06 05:30close1850.301.28961.28750.0000-57.003040.84
4272006.06.06 06:30sell1860.301.28601.29000.0000
4282006.06.06 09:39modify1860.301.28601.28600.0000
4292006.06.06 22:02close1860.301.28311.28600.000087.003127.84
4302006.06.07 03:00sell1870.301.27861.28260.0000
4312006.06.07 04:06s/l1870.301.28261.28260.0000-120.003007.84
4322006.06.07 07:30sell1880.301.27931.28330.0000
4332006.06.07 12:00close1880.301.28001.28330.0000-21.002986.84
4342006.06.07 21:30sell1890.101.27791.28190.0000
4352006.06.08 07:49modify1890.101.27791.27790.0000
4362006.06.09 03:30close1890.101.26501.27790.0000130.763117.60
4372006.06.09 09:00sell1900.301.26041.26440.0000
4382006.06.09 09:24s/l1900.301.26441.26440.0000-120.002997.60
4392006.06.09 11:30sell1910.301.26291.26690.0000
4402006.06.12 00:00close1910.301.26311.26690.0000-4.682992.92
4412006.06.12 06:30sell1920.101.26001.26400.0000
4422006.06.12 14:30close1920.101.26041.26400.0000-4.002988.92
4432006.06.12 17:30sell1930.101.25771.26170.0000
4442006.06.13 05:00close1930.101.25851.26170.0000-7.562981.36
4452006.06.13 06:30buy1940.101.26001.25600.0000
4462006.06.13 08:00close1940.101.25751.25600.0000-25.002956.36
4472006.06.13 08:30sell1950.101.25671.26070.0000
4482006.06.13 09:44s/l1950.101.26071.26070.0000-40.002916.36
4492006.06.13 10:00buy1960.101.26031.25630.0000
4502006.06.13 10:33s/l1960.101.25631.25630.0000-40.002876.36
4512006.06.13 11:30sell1970.101.25691.26090.0000
4522006.06.13 22:00close1970.101.25481.26090.000021.002897.36
4532006.06.14 03:00buy1980.301.25811.25410.0000
4542006.06.14 08:00close1980.301.25711.25410.0000-30.002867.36
4552006.06.14 08:30sell1990.301.25521.25920.0000
4562006.06.14 09:18s/l1990.301.25921.25920.0000-120.002747.36
4572006.06.14 09:30buy2000.101.26421.26020.0000
4582006.06.14 14:30s/l2000.101.26021.26020.0000-40.002707.36
4592006.06.15 10:00buy2010.101.26411.26010.0000
4602006.06.15 11:30close2010.101.26041.26010.0000-37.002670.36
4612006.06.15 17:03buy2020.101.26351.25950.0000
4622006.06.16 08:30close2020.101.26501.25950.000014.182684.54
4632006.06.16 09:30sell2030.301.26331.26730.0000
4642006.06.16 15:00close2030.301.26471.26730.0000-42.002642.54
4652006.06.18 21:00sell2040.301.26131.26530.0000
4662006.06.18 21:36modify2040.301.26131.26130.0000
4672006.06.19 03:31close2040.301.26061.26130.000022.322664.86
4682006.06.19 09:30sell2050.301.25691.26090.0000
4692006.06.19 15:30close2050.301.25761.26090.0000-21.002643.86
4702006.06.20 06:00sell2060.301.25531.25930.0000
4712006.06.20 10:30close2060.301.25791.25930.0000-78.002565.86
4722006.06.20 10:30buy2070.201.25791.25390.0000
4732006.06.20 17:04close2070.201.25771.25390.0000-4.002561.86
4742006.06.20 22:30buy2080.101.26231.25830.0000
4752006.06.21 11:59modify2080.101.26231.26230.0000
4762006.06.22 03:30close2080.101.26501.26230.000023.722585.58
4772006.06.22 04:00sell2090.301.26341.26740.0000
4782006.06.22 06:48modify2090.301.26341.26340.0000
4792006.06.22 12:30close2090.301.25891.26340.0000135.002720.58
4802006.06.23 05:00sell2100.301.25481.25880.0000
4812006.06.23 07:52modify2100.301.25481.25480.0000
4822006.06.25 21:30close2100.301.25201.25480.000084.002804.58
4832006.06.26 03:30buy2110.301.25751.25350.0000
4842006.06.26 11:00close2110.301.25491.25350.0000-78.002726.58
4852006.06.26 13:30buy2120.301.25861.25460.0000
4862006.06.27 02:30close2120.301.25941.25460.000021.542748.12
4872006.06.27 06:30sell2130.301.25671.26070.0000
4882006.06.27 09:30close2130.301.25981.26070.0000-93.002655.12
4892006.06.27 09:30buy2140.201.25981.25580.0000
4902006.06.27 14:00close2140.201.25801.25580.0000-36.002619.12
4912006.06.28 11:00sell2150.101.25261.25660.0000
4922006.06.28 15:00close2150.101.25581.25660.0000-32.002587.12
4932006.06.29 09:30buy2160.101.25461.25060.0000
4942006.06.29 12:00close2160.101.25301.25060.0000-16.002571.12
4952006.06.29 14:30buy2170.101.26131.25730.0000
4962006.06.29 14:47modify2170.101.26131.26130.0000
4972006.07.02 21:30close2170.101.27711.26130.0000157.182728.30
4982006.07.03 07:00buy2180.301.27951.27550.0000
4992006.07.03 18:00close2180.301.27931.27550.0000-6.002722.30
5002006.07.05 01:00buy2190.301.28041.27640.0000
5012006.07.05 03:00close2190.301.27781.27640.0000-78.002644.30
5022006.07.05 03:30sell2200.101.27671.28070.0000
5032006.07.05 07:30close2200.101.27831.28070.0000-16.002628.30
5042006.07.05 08:00buy2210.101.27921.27520.0000
5052006.07.05 08:27s/l2210.101.27521.27520.0000-40.002588.30
5062006.07.05 09:00sell2220.101.27461.27860.0000
5072006.07.05 19:32close2220.101.27321.27860.000014.002602.30
5082006.07.06 09:00buy2230.301.27601.27200.0000
5092006.07.06 21:00close2230.301.27681.27200.000024.002626.30
5102006.07.07 08:30buy2240.301.28191.27790.0000
5112006.07.07 08:30modify2240.301.28191.28190.0000
5122006.07.07 08:58s/l2240.301.28191.28190.00000.002626.30
5132006.07.07 09:00buy2250.301.28221.27820.0000
5142006.07.09 17:00close2250.301.28151.27820.0000-21.002605.30
5152006.07.09 21:00sell2260.301.27911.28310.0000
5162006.07.10 03:30close2260.301.28061.28310.0000-43.682561.62
5172006.07.10 06:00sell2270.101.27771.28170.0000
5182006.07.10 08:41modify2270.101.27771.27770.0000
5192006.07.10 19:00close2270.101.27421.27770.000035.002596.62
5202006.07.11 03:00sell2280.301.27061.27460.0000
5212006.07.11 03:50s/l2280.301.27461.27460.0000-120.002476.62
5222006.07.11 04:30buy2290.201.27491.27090.0000
5232006.07.11 22:00close2290.201.27571.27090.000016.002492.62
5242006.07.12 05:00sell2300.201.27471.27870.0000
5252006.07.12 08:31modify2300.201.27471.27470.0000
5262006.07.12 18:30close2300.201.27061.27470.000082.002574.62
5272006.07.13 06:30sell2310.301.26981.27380.0000
5282006.07.13 09:30close2310.301.27161.27380.0000-54.002520.62
5292006.07.13 11:30sell2320.301.26761.27160.0000
5302006.07.13 17:04close2320.301.26901.27160.0000-42.002478.62
5312006.07.14 02:30sell2330.101.26561.26960.0000
5322006.07.16 17:00close2330.101.26531.26960.00003.002481.62
5332006.07.17 04:30sell2340.201.25751.26150.0000
5342006.07.17 05:30modify2340.201.25751.25750.0000
5352006.07.17 20:30close2340.201.25261.25750.000098.002579.62
5362006.07.18 05:30sell2350.301.25091.25490.0000
5372006.07.18 06:30close2350.301.25381.25490.0000-87.002492.62
5382006.07.18 07:30buy2360.201.25431.25030.0000
5392006.07.18 10:00close2360.201.25181.25030.0000-50.002442.62
5402006.07.18 10:30sell2370.101.24951.25350.0000
5412006.07.19 01:02close2370.101.24971.25350.0000-1.562441.06
5422006.07.19 09:00sell2380.101.24711.25110.0000
5432006.07.19 10:00s/l2380.101.25111.25110.0000-40.002401.06
5442006.07.19 10:30buy2390.101.25741.25340.0000
5452006.07.19 21:23modify2390.101.25741.25740.0000
5462006.07.20 02:30close2390.101.25981.25740.000021.542422.60
5472006.07.20 07:00buy2400.201.26281.25880.0000
5482006.07.20 17:30close2400.201.26251.25880.0000-6.002416.60
5492006.07.21 04:00buy2410.201.26601.26200.0000
5502006.07.23 17:00modify2410.201.26601.26600.0000
5512006.07.23 20:30close2410.201.26681.26600.000016.002432.60
5522006.07.23 20:30sell2420.201.26681.27080.0000
5532006.07.24 01:47modify2420.201.26681.26680.0000
5542006.07.24 09:31close2420.201.26331.26680.000070.882503.48
5552006.07.25 01:00buy2430.301.26381.25980.0000
5562006.07.25 10:30close2430.301.26201.25980.0000-54.002449.48
5572006.07.25 11:00sell2440.201.26241.26640.0000
5582006.07.25 11:26modify2440.201.26241.26240.0000
5592006.07.26 00:01close2440.201.25811.26240.000086.882536.36
5602006.07.26 10:30buy2450.301.26191.25790.0000
5612006.07.26 13:36modify2450.301.26191.26190.0000
5622006.07.27 11:30close2450.301.27221.26190.0000301.622837.98
5632006.07.27 14:00sell2460.301.27021.27420.0000
5642006.07.28 02:00close2460.301.26941.27420.000025.322863.30
5652006.07.28 07:30sell2470.301.26721.27120.0000
5662006.07.28 08:30s/l2470.301.27121.27120.0000-120.002743.30
5672006.07.28 09:00buy2480.301.27241.26840.0000
5682006.07.28 10:56modify2480.301.27241.27240.0000
5692006.07.30 22:00close2480.301.27481.27240.000072.002815.30
5702006.07.31 08:30buy2490.301.27721.27320.0000
5712006.07.31 11:30close2490.301.27541.27320.0000-54.002761.30
5722006.07.31 22:00sell2500.301.27401.27800.0000
5732006.08.01 06:30close2500.301.27511.27800.0000-31.682729.62
5742006.08.01 07:00buy2510.101.27641.27240.0000
5752006.08.01 10:30close2510.101.27291.27240.0000-35.002694.62
5762006.08.01 12:00buy2520.101.27761.27360.0000
5772006.08.01 12:16modify2520.101.27761.27760.0000
5782006.08.02 02:30close2520.101.28161.27760.000039.182733.80
5792006.08.02 12:30sell2530.301.27821.28220.0000
5802006.08.02 21:15modify2530.301.27821.27820.0000
5812006.08.03 04:00close2530.301.27651.27820.000054.962788.76
5822006.08.03 08:00buy2540.301.27811.27410.0000
5832006.08.03 08:40modify2540.301.27811.27810.0000
5842006.08.03 11:09s/l2540.301.27811.27810.00000.002788.76
5852006.08.03 14:00buy2550.301.28111.27710.0000
5862006.08.03 19:01close2550.301.27981.27710.0000-39.002749.76
5872006.08.04 08:30buy2560.301.28151.27750.0000
5882006.08.04 08:31modify2560.301.28151.28150.0000
5892006.08.07 00:00close2560.301.28781.28150.0000186.542936.30
5902006.08.07 03:30sell2570.301.28621.29020.0000
5912006.08.07 17:57modify2570.301.28621.28620.0000
5922006.08.08 03:00close2570.301.28311.28620.000094.323030.62
5932006.08.08 04:00buy2580.301.28411.28010.0000
5942006.08.08 11:30close2580.301.28331.28010.0000-24.003006.62
5952006.08.08 15:00buy2590.301.28601.28200.0000
5962006.08.08 17:04close2590.301.28341.28200.0000-78.002928.62
5972006.08.08 18:00sell2600.101.28201.28600.0000
5982006.08.08 18:49modify2600.101.28201.28200.0000
5992006.08.09 02:00close2600.101.28131.28200.00007.442936.06
6002006.08.09 02:30buy2610.301.28271.27870.0000
6012006.08.09 04:08modify2610.301.28271.28270.0000
6022006.08.09 14:30close2610.301.28641.28270.0000111.003047.06
6032006.08.10 03:00buy2620.301.29001.28600.0000
6042006.08.10 03:50s/l2620.301.28601.28600.0000-120.002927.06
6052006.08.10 04:00sell2630.301.28561.28960.0000
6062006.08.10 10:02modify2630.301.28561.28560.0000
6072006.08.10 15:30close2630.301.27951.28560.0000183.003110.06
6082006.08.11 09:00sell2640.301.27301.27700.0000
6092006.08.11 10:31s/l2640.301.27701.27700.0000-120.002990.06
6102006.08.11 13:00sell2650.301.27301.27700.0000
6112006.08.13 20:00close2650.301.27391.27700.0000-27.002963.06
6122006.08.14 10:30buy2660.101.27551.27150.0000
6132006.08.14 12:30close2660.101.27251.27150.0000-30.002933.06
6142006.08.15 09:00buy2670.101.27751.27350.0000
6152006.08.16 04:30close2670.101.27841.27350.00008.182941.24
6162006.08.16 09:00buy2680.301.28431.28030.0000
6172006.08.17 07:47modify2680.301.28431.28430.0000
6182006.08.17 10:30close2680.301.28611.28430.000046.622987.86
6192006.08.17 13:00sell2690.301.28401.28800.0000
6202006.08.18 01:00close2690.301.28321.28800.000025.323013.18
6212006.08.18 07:30sell2700.301.28021.28420.0000
6222006.08.18 09:52s/l2700.301.28421.28420.0000-120.002893.18
6232006.08.20 21:30buy2710.301.28671.28270.0000
6242006.08.21 08:09modify2710.301.28671.28670.0000
6252006.08.21 14:30close2710.301.28951.28670.000081.542974.72
6262006.08.21 18:30sell2720.301.28651.29050.0000
6272006.08.22 02:30close2720.301.28771.29050.0000-34.682940.04
6282006.08.22 06:00sell2730.301.28381.28780.0000
6292006.08.22 10:24modify2730.301.28381.28380.0000
6302006.08.22 18:30close2730.301.28081.28380.000090.003030.04
6312006.08.23 03:30buy2740.301.28261.27860.0000
6322006.08.23 11:00close2740.301.27951.27860.0000-93.002937.04
6332006.08.23 11:00sell2750.301.27951.28350.0000
6342006.08.24 03:01close2750.301.27771.28350.000057.962995.00
6352006.08.24 04:30buy2760.301.28191.27790.0000
6362006.08.24 11:00close2760.301.27941.27790.0000-75.002920.00
6372006.08.24 11:00sell2770.301.27941.28340.0000
6382006.08.24 20:05modify2770.301.27941.27940.0000
6392006.08.24 23:00close2770.301.27781.27940.000048.002968.00
6402006.08.25 10:30sell2780.301.27371.27770.0000
6412006.08.25 11:15s/l2780.301.27771.27770.0000-120.002848.00
6422006.08.27 23:30buy2790.301.27951.27550.0000
6432006.08.28 11:00close2790.301.27871.27550.0000-26.462821.54
6442006.08.28 11:30sell2800.101.27831.28230.0000
6452006.08.28 20:00close2800.101.27911.28230.0000-8.002813.54
6462006.08.28 22:00buy2810.101.28161.27760.0000
6472006.08.29 06:00close2810.101.28081.27760.0000-8.822804.72
6482006.08.29 10:30sell2820.101.27601.28000.0000
6492006.08.29 14:09s/l2820.101.28001.28000.0000-40.002764.72
6502006.08.29 14:30buy2830.101.28161.27760.0000
6512006.08.30 05:30close2830.101.28251.27760.00008.182772.90
6522006.08.31 03:30buy2840.301.28591.28190.0000
6532006.08.31 10:04s/l2840.301.28191.28190.0000-120.002652.90
6542006.08.31 10:30sell2850.301.28021.28420.0000
6552006.08.31 17:05close2850.301.28101.28420.0000-24.002628.90
6562006.09.01 09:00sell2860.101.27741.28140.0000
6572006.09.01 11:30close2860.101.28041.28140.0000-30.002598.90
6582006.09.01 12:00buy2870.101.28311.27910.0000
6592006.09.04 03:00close2870.101.28501.27910.000018.182617.08
6602006.09.04 21:00sell2880.301.28381.28780.0000
6612006.09.05 06:30close2880.301.28391.28780.0000-1.682615.40
6622006.09.05 08:00sell2890.301.28121.28520.0000
6632006.09.05 16:00close2890.301.28201.28520.0000-24.002591.40
6642006.09.06 07:30sell2900.101.27921.28320.0000
6652006.09.06 14:30close2900.101.28061.28320.0000-14.002577.40
6662006.09.06 15:00buy2910.101.28131.27730.0000
6672006.09.07 02:00close2910.101.28131.27730.0000-2.462574.94
6682006.09.07 04:30sell2920.101.28011.28410.0000
6692006.09.07 06:37modify2920.101.28011.28010.0000
6702006.09.07 12:00close2920.101.27501.28010.000051.002625.94
6712006.09.11 04:30buy2930.301.27171.26770.0000
6722006.09.11 10:30close2930.301.26831.26770.0000-102.002523.94
6732006.09.11 10:30sell2940.201.26831.27230.0000
6742006.09.11 16:00close2940.201.27011.27230.0000-36.002487.94
6752006.09.12 10:30sell2950.101.26791.27190.0000
6762006.09.13 00:30close2950.101.26931.27190.0000-13.562474.38
6772006.09.13 12:00buy2960.101.27081.26680.0000
6782006.09.14 00:00close2960.101.26911.26680.0000-19.462454.92
6792006.09.14 07:00buy2970.101.27161.26760.0000
6802006.09.14 16:30close2970.101.27211.26760.00005.002459.92
6812006.09.15 06:00sell2980.201.26891.27290.0000
6822006.09.15 09:34modify2980.201.26891.26890.0000
6832006.09.15 16:31close2980.201.26651.26890.000048.002507.92
6842006.09.17 17:30sell2990.301.26361.26760.0000
6852006.09.18 00:00close2990.301.26571.26760.0000-61.682446.24
6862006.09.18 03:00buy3000.201.26821.26420.0000
6872006.09.18 06:00close3000.201.26541.26420.0000-56.002390.24
6882006.09.18 15:30buy3010.101.27071.26670.0000
6892006.09.19 02:30close3010.101.27011.26670.0000-6.822383.42
6902006.09.19 04:00sell3020.101.26801.27200.0000
6912006.09.19 09:00close3020.101.27031.27200.0000-23.002360.42
6922006.09.19 09:30buy3030.101.27011.26610.0000
6932006.09.19 12:00close3030.101.26811.26610.0000-20.002340.42
6942006.09.19 13:00sell3040.101.26621.27020.0000
6952006.09.19 22:00close3040.101.26771.27020.0000-15.002325.42
6962006.09.20 11:00buy3050.101.27011.26610.0000
6972006.09.20 16:00close3050.101.26851.26610.0000-16.002309.42
6982006.09.20 21:00buy3060.101.27141.26740.0000
6992006.09.21 02:30close3060.101.27001.26740.0000-16.462292.96
7002006.09.21 12:30buy3070.101.27801.27400.0000
7012006.09.22 03:22modify3070.101.27801.27800.0000
7022006.09.22 10:30close3070.101.28071.27800.000026.182319.14
7032006.09.25 04:00sell3080.201.27841.28240.0000
7042006.09.25 10:01modify3080.201.27841.27840.0000
7052006.09.25 16:00close3080.201.27581.27840.000052.002371.14
7062006.09.26 05:00sell3090.201.27121.27520.0000
7072006.09.26 10:07modify3090.201.27121.27120.0000
7082006.09.26 20:00close3090.201.26941.27120.000036.002407.14
7092006.09.27 02:30sell3100.201.26751.27150.0000
7102006.09.27 05:00close3100.201.26951.27150.0000-40.002367.14
7112006.09.27 20:30buy3110.201.27271.26870.0000
7122006.09.28 04:00close3110.201.27131.26870.0000-32.922334.22
7132006.09.28 10:30sell3120.101.26831.27230.0000
7142006.09.28 15:00close3120.101.27111.27230.0000-28.002306.22
7152006.09.29 03:00sell3130.101.26821.27220.0000
7162006.09.29 08:41modify3130.101.26821.26820.0000
7172006.09.29 11:03s/l3130.101.26821.26820.00000.002306.22
7182006.09.29 11:30buy3140.101.26991.26590.0000
7192006.10.01 19:00close3140.101.26761.26590.0000-23.002283.22
7202006.10.02 06:30buy3150.101.27051.26650.0000
7212006.10.02 09:54modify3150.101.27051.27050.0000
7222006.10.03 04:30close3150.101.27411.27050.000035.182318.40
7232006.10.04 04:30sell3160.201.27051.27450.0000
7242006.10.04 13:30close3160.201.26951.27450.000020.002338.40
7252006.10.04 15:30buy3170.201.27141.26740.0000
7262006.10.04 21:31close3170.201.27041.26740.0000-20.002318.40
7272006.10.05 09:30sell3180.201.26911.27310.0000
7282006.10.05 17:05close3180.201.26951.27310.0000-8.002310.40
7292006.10.06 09:00sell3190.101.25961.26360.0000
7302006.10.08 23:30close3190.101.25981.26360.0000-2.002308.40
7312006.10.10 04:31sell3200.101.25701.26100.0000
7322006.10.10 07:48modify3200.101.25701.25700.0000
7332006.10.10 21:00close3200.101.25381.25700.000032.002340.40
7342006.10.11 14:30sell3210.201.25121.25520.0000
7352006.10.11 22:00close3210.201.25291.25520.0000-34.002306.40
7362006.10.12 03:30buy3220.201.25551.25150.0000
7372006.10.12 08:00close3220.201.25271.25150.0000-56.002250.40
7382006.10.13 09:30sell3230.101.25201.25600.0000
7392006.10.16 01:13close3230.101.25071.25600.000013.442263.84
7402006.10.17 10:00buy3240.201.25471.25070.0000
7412006.10.17 16:31close3240.201.25431.25070.0000-8.002255.84
7422006.10.18 09:30sell3250.201.25121.25520.0000
7432006.10.18 15:00close3250.201.25331.25520.0000-42.002213.84
7442006.10.19 06:00buy3260.101.25751.25350.0000
7452006.10.19 12:02modify3260.101.25751.25750.0000
7462006.10.20 02:30close3260.101.26201.25750.000044.182258.02
7472006.10.20 06:30sell3270.201.26091.26490.0000
7482006.10.20 09:30close3270.201.26271.26490.0000-36.002222.02
7492006.10.20 11:00sell3280.201.26001.26400.0000
7502006.10.20 15:00close3280.201.26211.26400.0000-42.002180.02
7512006.10.23 03:00sell3290.101.25901.26300.0000
7522006.10.23 06:19modify3290.101.25901.25900.0000
7532006.10.23 17:02close3290.101.25511.25900.000039.002219.02
7542006.10.24 11:30buy3300.201.25671.25270.0000
7552006.10.24 17:30close3300.201.25531.25270.0000-28.002191.02
7562006.10.25 15:00buy3310.201.26131.25730.0000
7572006.10.26 03:02modify3310.201.26131.26130.0000
7582006.10.27 02:30close3310.201.26851.26130.0000137.442328.46
7592006.10.27 03:00sell3320.201.26751.27150.0000
7602006.10.27 08:30close3320.201.26921.27150.0000-34.002294.46
7612006.10.27 09:00buy3330.201.27201.26800.0000
7622006.10.29 19:31close3330.201.27241.26800.00008.002302.46
7632006.10.31 03:00sell3340.201.26881.27280.0000
7642006.10.31 08:30close3340.201.27111.27280.0000-46.002256.46
7652006.10.31 10:30buy3350.201.27721.27320.0000
7662006.11.01 01:01close3350.201.27601.27320.0000-25.642230.82
7672006.11.01 10:30buy3360.101.27841.27440.0000
7682006.11.01 16:00close3360.101.27551.27440.0000-29.002201.82
7692006.11.03 09:00sell3370.101.26871.27270.0000
7702006.11.05 19:00close3370.101.27191.27270.0000-32.002169.82
7712006.11.07 00:00buy3380.101.27691.27290.0000
7722006.11.07 09:43modify3380.101.27691.27690.0000
7732006.11.07 14:55s/l3380.101.27691.27690.00000.002169.82
7742006.11.07 15:00sell3390.101.27651.28050.0000
7752006.11.08 04:00close3390.101.27891.28050.0000-23.562146.26
7762006.11.08 04:30buy3400.101.28051.27650.0000
7772006.11.08 08:30close3400.101.27701.27650.0000-35.002111.26
7782006.11.08 08:30sell3410.101.27701.28100.0000
7792006.11.08 23:01close3410.101.27611.28100.00009.002120.26
7802006.11.09 03:30buy3420.201.27841.27440.0000
7812006.11.09 11:26modify3420.201.27841.27840.0000
7822006.11.10 09:30close3420.201.28661.27840.0000162.362282.62
7832006.11.12 20:30buy3430.201.28751.28350.0000
7842006.11.13 03:00close3430.201.28591.28350.0000-33.642248.98
7852006.11.13 10:30sell3440.201.28021.28420.0000
7862006.11.13 19:00close3440.201.28201.28420.0000-36.002212.98
7872006.11.14 09:00buy3450.101.28611.28210.0000
7882006.11.14 10:04s/l3450.101.28211.28210.0000-40.002172.98
7892006.11.14 11:00sell3460.101.28101.28500.0000
7902006.11.14 15:34close3460.101.28241.28500.0000-14.002158.98
7912006.11.15 05:30sell3470.101.27981.28380.0000
7922006.11.15 11:00close3470.101.28091.28380.0000-11.002147.98
7932006.11.17 10:00buy3480.101.28081.27680.0000
7942006.11.20 03:30close3480.101.28311.27680.000022.182170.16
7952006.11.20 11:00sell3490.201.28151.28550.0000
7962006.11.20 19:30close3490.201.28171.28550.0000-4.002166.16
7972006.11.21 14:30buy3500.201.28441.28040.0000
7982006.11.22 07:22modify3500.201.28441.28440.0000
7992006.11.22 21:30close3500.201.29311.28440.0000172.362338.52
8002006.11.23 04:30buy3510.201.29671.29270.0000
8012006.11.23 11:00close3510.201.29481.29270.0000-38.002300.52
8022006.11.24 03:30buy3520.201.29981.29580.0000
8032006.11.24 03:32modify3520.201.29981.29980.0000
8042006.11.26 20:31close3520.201.31291.29980.0000262.002562.52
8052006.11.27 04:00sell3530.301.30971.31370.0000
8062006.11.27 10:30close3530.301.31281.31370.0000-93.002469.52
8072006.11.28 01:00sell3540.201.31201.31600.0000
8082006.11.28 03:07s/l3540.201.31601.31600.0000-80.002389.52
8092006.11.28 03:30buy3550.101.31501.31100.0000
8102006.11.28 13:17modify3550.101.31501.31500.0000
8112006.11.28 22:30close3550.101.31891.31500.000039.002428.52
8122006.11.29 03:32sell3560.201.31641.32040.0000
8132006.11.29 18:00close3560.201.31541.32040.000020.002448.52
8142006.11.29 22:00buy3570.201.31671.31270.0000
8152006.11.30 04:24modify3570.201.31671.31670.0000
8162006.11.30 18:01close3570.201.32391.31670.0000139.082587.60
8172006.12.01 04:00sell3580.301.32381.32780.0000
8182006.12.01 09:21s/l3580.301.32781.32780.0000-120.002467.60
8192006.12.01 09:30buy3590.201.32721.32320.0000
8202006.12.01 10:09modify3590.201.32721.32720.0000
8212006.12.03 20:30close3590.201.33221.32720.0000100.002567.60
8222006.12.04 03:30sell3600.301.32871.33270.0000
8232006.12.04 10:56s/l3600.301.33271.33270.0000-120.002447.60
8242006.12.04 11:30buy3610.201.33291.32890.0000
8252006.12.04 21:30close3610.201.33281.32890.0000-2.002445.60
8262006.12.05 08:30buy3620.101.33431.33030.0000
8272006.12.05 10:12s/l3620.101.33031.33030.0000-40.002405.60
8282006.12.05 10:30sell3630.101.32921.33320.0000
8292006.12.05 13:00close3630.101.33241.33320.0000-32.002373.60
8302006.12.06 03:00sell3640.101.33051.33450.0000
8312006.12.06 04:40modify3640.101.33051.33050.0000
8322006.12.06 10:05s/l3640.101.33051.33050.00000.002373.60
8332006.12.06 11:00buy3650.101.33161.32760.0000
8342006.12.06 14:30close3650.101.32801.32760.0000-36.002337.60
8352006.12.06 14:30sell3660.101.32801.33200.0000
8362006.12.06 21:01close3660.101.32921.33200.0000-12.002325.60
8372006.12.07 05:30sell3670.101.32901.33300.0000
8382006.12.07 10:00close3670.101.33021.33300.0000-12.002313.60
8392006.12.08 09:00buy3680.101.33351.32950.0000
8402006.12.08 11:42s/l3680.101.32951.32950.0000-40.002273.60
8412006.12.08 12:00sell3690.101.32131.32530.0000
8422006.12.10 19:12modify3690.101.32131.32130.0000
8432006.12.11 02:30close3690.101.31871.32130.000026.442300.04
8442006.12.11 03:00buy3700.201.32041.31640.0000
8452006.12.11 08:00close3700.201.31761.31640.0000-56.002244.04
8462006.12.11 11:00buy3710.201.32151.31750.0000
8472006.12.11 12:18modify3710.201.32151.32150.0000
8482006.12.12 02:30close3710.201.32461.32150.000060.362304.40
8492006.12.12 03:00sell3720.201.32321.32720.0000
8502006.12.12 08:00close3720.201.32511.32720.0000-38.002266.40
8512006.12.12 14:30buy3730.201.32701.32300.0000
8522006.12.13 02:01close3730.201.32731.32300.00004.362270.76
8532006.12.13 08:30sell3740.201.32391.32790.0000
8542006.12.13 09:36modify3740.201.32391.32390.0000
8552006.12.13 11:11s/l3740.201.32391.32390.00000.002270.76
8562006.12.14 03:30buy3750.201.32391.31990.0000
8572006.12.14 06:30close3750.201.32041.31990.0000-70.002200.76
8582006.12.14 06:30sell3760.201.32041.32440.0000
8592006.12.14 10:26modify3760.201.32041.32040.0000
8602006.12.15 02:30close3760.201.31591.32040.000090.882291.64
8612006.12.15 03:30buy3770.201.31661.31260.0000
8622006.12.15 04:28s/l3770.201.31261.31260.0000-80.002211.64
8632006.12.15 04:30sell3780.201.31131.31530.0000
8642006.12.15 08:29s/l3780.201.31531.31530.0000-80.002131.64
8652006.12.15 08:30buy3790.101.31691.31290.0000
8662006.12.15 09:52s/l3790.101.31291.31290.0000-40.002091.64
8672006.12.15 10:30sell3800.101.30891.31290.0000
8682006.12.17 20:00close3800.101.30931.31290.0000-4.002087.64
8692006.12.18 10:00sell3810.101.30711.31110.0000
8702006.12.18 14:30close3810.101.30861.31110.0000-15.002072.64
8712006.12.18 15:30buy3820.101.31031.30630.0000
8722006.12.18 23:00close3820.101.30931.30630.0000-10.002062.64
8732006.12.19 03:00buy3830.101.31221.30820.0000
8742006.12.19 04:01modify3830.101.31221.31220.0000
8752006.12.20 03:00close3830.101.32071.31220.000084.182146.82
8762006.12.20 11:00sell3840.201.31831.32230.0000
8772006.12.20 19:00close3840.201.31871.32230.0000-8.002138.82
8782006.12.21 06:00sell3850.201.31781.32180.0000
8792006.12.21 14:34close3850.201.31711.32180.000014.002152.82
8802006.12.22 10:00sell3860.201.31671.32070.0000
8812006.12.22 12:00modify3860.201.31671.31670.0000
8822006.12.22 16:29close at stop3860.201.31401.31670.000054.002206.82