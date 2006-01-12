|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; twoTProfit=16; Lots=0.1; TrailingStop=15; SL=100; EMA1=10; EMA2=40; RSI=45;
|Bars in test
|12103
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-824.54
|Gross profit
|6448.60
|Gross loss
|-7273.14
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-1.49
|Absolute drawdown
|979.20
|Maximal drawdown
|1460.02 (26.64%)
|Relative drawdown
|26.64% (1460.02)
|Total trades
|552
|Short positions (won %)
|258 (76.36%)
|Long positions (won %)
|294 (77.21%)
|Profit trades (% of total)
|424 (76.81%)
|Loss trades (% of total)
|128 (23.19%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-105.74
|Average
|profit trade
|15.21
|loss trade
|-56.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (345.30)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-300.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|400.62 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-323.68 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 08:32
|buy
|1
|0.10
|1.2102
|1.2002
|1.2152
|2
|2006.01.05 08:32
|buy
|2
|0.10
|1.2102
|1.2002
|1.2118
|3
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2152
|4
|2006.01.05 19:32
|modify
|2
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2118
|5
|2006.01.05 19:32
|t/p
|2
|0.10
|1.2118
|1.2102
|1.2118
|16.00
|5016.00
|6
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2103
|1.2152
|7
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2104
|1.2152
|8
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2105
|1.2152
|9
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2106
|1.2152
|10
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2107
|1.2152
|11
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2108
|1.2152
|12
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2109
|1.2152
|13
|2006.01.05 19:32
|modify
|1
|0.10
|1.2102
|1.2110
|1.2152
|14
|2006.01.05 19:51
|s/l
|1
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2152
|8.00
|5024.00
|15
|2006.01.06 07:30
|buy
|3
|0.10
|1.2101
|1.2001
|1.2151
|16
|2006.01.06 07:30
|buy
|4
|0.10
|1.2101
|1.2001
|1.2117
|17
|2006.01.06 08:30
|t/p
|4
|0.10
|1.2117
|1.2001
|1.2117
|16.00
|5040.00
|18
|2006.01.06 08:30
|modify
|3
|0.10
|1.2101
|1.2116
|1.2151
|19
|2006.01.06 08:30
|modify
|3
|0.10
|1.2101
|1.2118
|1.2151
|20
|2006.01.06 08:30
|modify
|3
|0.10
|1.2101
|1.2120
|1.2151
|21
|2006.01.06 08:30
|modify
|3
|0.10
|1.2101
|1.2124
|1.2151
|22
|2006.01.06 08:30
|modify
|3
|0.10
|1.2101
|1.2125
|1.2151
|23
|2006.01.06 08:30
|s/l
|3
|0.10
|1.2125
|1.2125
|1.2151
|24.00
|5064.00
|24
|2006.01.09 02:30
|sell
|5
|0.10
|1.2114
|1.2214
|1.2064
|25
|2006.01.09 02:30
|sell
|6
|0.10
|1.2114
|1.2214
|1.2098
|26
|2006.01.09 03:36
|t/p
|6
|0.10
|1.2098
|1.2214
|1.2098
|16.00
|5080.00
|27
|2006.01.09 03:36
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2113
|1.2064
|28
|2006.01.09 03:36
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2112
|1.2064
|29
|2006.01.09 03:36
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2111
|1.2064
|30
|2006.01.09 03:37
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2110
|1.2064
|31
|2006.01.09 03:41
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2109
|1.2064
|32
|2006.01.09 03:41
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2108
|1.2064
|33
|2006.01.09 03:41
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2107
|1.2064
|34
|2006.01.09 03:41
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2106
|1.2064
|35
|2006.01.09 03:41
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2105
|1.2064
|36
|2006.01.09 03:54
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2104
|1.2064
|37
|2006.01.09 03:54
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2103
|1.2064
|38
|2006.01.09 03:54
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2102
|1.2064
|39
|2006.01.09 03:55
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2101
|1.2064
|40
|2006.01.09 03:55
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2100
|1.2064
|41
|2006.01.09 03:55
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2099
|1.2064
|42
|2006.01.09 03:55
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2098
|1.2064
|43
|2006.01.09 04:08
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2097
|1.2064
|44
|2006.01.09 04:08
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2096
|1.2064
|45
|2006.01.09 04:08
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2095
|1.2064
|46
|2006.01.09 04:08
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2094
|1.2064
|47
|2006.01.09 04:08
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2093
|1.2064
|48
|2006.01.09 04:09
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2092
|1.2064
|49
|2006.01.09 04:13
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2091
|1.2064
|50
|2006.01.09 04:13
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2090
|1.2064
|51
|2006.01.09 04:14
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2089
|1.2064
|52
|2006.01.09 04:14
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2088
|1.2064
|53
|2006.01.09 04:14
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2087
|1.2064
|54
|2006.01.09 04:18
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2086
|1.2064
|55
|2006.01.09 04:18
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2082
|1.2064
|56
|2006.01.09 04:18
|modify
|5
|0.10
|1.2114
|1.2080
|1.2064
|57
|2006.01.09 04:33
|s/l
|5
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2064
|34.00
|5114.00
|58
|2006.01.10 05:30
|buy
|7
|0.10
|1.2093
|1.1993
|1.2143
|59
|2006.01.10 05:30
|buy
|8
|0.10
|1.2093
|1.1993
|1.2109
|60
|2006.01.10 08:12
|close
|7
|0.10
|1.2061
|1.1993
|1.2143
|-32.00
|5082.00
|61
|2006.01.10 08:12
|sell
|9
|0.10
|1.2061
|1.2161
|1.2011
|62
|2006.01.10 08:12
|sell
|10
|0.10
|1.2061
|1.2161
|1.2045
|63
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2011
|64
|2006.01.10 08:42
|modify
|10
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2045
|65
|2006.01.10 08:42
|t/p
|10
|0.10
|1.2045
|1.2061
|1.2045
|16.00
|5098.00
|66
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2060
|1.2011
|67
|2006.01.10 08:42
|close
|8
|0.10
|1.2043
|1.1993
|1.2109
|-50.00
|5048.00
|68
|2006.01.10 08:42
|sell
|11
|0.10
|1.2044
|1.2144
|1.1994
|69
|2006.01.10 08:42
|sell
|12
|0.10
|1.2044
|1.2144
|1.2028
|70
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2059
|1.2011
|71
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2058
|1.2011
|72
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2057
|1.2011
|73
|2006.01.10 08:42
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2056
|1.2011
|74
|2006.01.10 08:43
|modify
|9
|0.10
|1.2061
|1.2055
|1.2011
|75
|2006.01.10 08:57
|s/l
|9
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2011
|6.00
|5054.00
|76
|2006.01.11 07:00
|close
|11
|0.10
|1.2080
|1.2144
|1.1994
|-35.56
|5018.44
|77
|2006.01.11 07:00
|buy
|13
|0.10
|1.2079
|1.1979
|1.2129
|78
|2006.01.11 07:00
|buy
|14
|0.10
|1.2079
|1.1979
|1.2095
|79
|2006.01.11 07:34
|modify
|13
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2129
|80
|2006.01.11 07:34
|modify
|14
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2095
|81
|2006.01.11 07:34
|t/p
|14
|0.10
|1.2095
|1.2079
|1.2095
|16.00
|5034.44
|82
|2006.01.11 07:34
|modify
|13
|0.10
|1.2079
|1.2080
|1.2129
|83
|2006.01.11 08:38
|s/l
|13
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2129
|1.00
|5035.44
|84
|2006.01.11 12:07
|s/l
|12
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2028
|-99.56
|4935.88
|85
|2006.01.12 08:30
|sell
|15
|0.10
|1.2107
|1.2207
|1.2057
|86
|2006.01.12 08:30
|sell
|16
|0.10
|1.2107
|1.2207
|1.2091
|87
|2006.01.12 08:55
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2057
|88
|2006.01.12 08:55
|modify
|16
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2091
|89
|2006.01.12 08:55
|t/p
|16
|0.10
|1.2091
|1.2107
|1.2091
|16.00
|4951.88
|90
|2006.01.12 08:55
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2106
|1.2057
|91
|2006.01.12 08:55
|sell
|17
|0.10
|1.2089
|1.2189
|1.2039
|92
|2006.01.12 08:55
|sell
|18
|0.10
|1.2089
|1.2189
|1.2073
|93
|2006.01.12 08:55
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2105
|1.2057
|94
|2006.01.12 08:56
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2104
|1.2057
|95
|2006.01.12 08:56
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2103
|1.2057
|96
|2006.01.12 08:56
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2102
|1.2057
|97
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2101
|1.2057
|98
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2100
|1.2057
|99
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2099
|1.2057
|100
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2098
|1.2057
|101
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2097
|1.2057
|102
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2096
|1.2057
|103
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2095
|1.2057
|104
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2094
|1.2057
|105
|2006.01.12 08:59
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2092
|1.2057
|106
|2006.01.12 09:00
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2091
|1.2057
|107
|2006.01.12 09:00
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2090
|1.2057
|108
|2006.01.12 09:00
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2089
|1.2057
|109
|2006.01.12 09:00
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2039
|110
|2006.01.12 09:00
|modify
|18
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2073
|111
|2006.01.12 09:00
|t/p
|18
|0.10
|1.2073
|1.2089
|1.2073
|16.00
|4967.88
|112
|2006.01.12 09:00
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2088
|1.2057
|113
|2006.01.12 09:00
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2088
|1.2039
|114
|2006.01.12 09:00
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2087
|1.2057
|115
|2006.01.12 09:00
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2087
|1.2039
|116
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2085
|1.2057
|117
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2085
|1.2039
|118
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2084
|1.2057
|119
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2084
|1.2039
|120
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2083
|1.2057
|121
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2083
|1.2039
|122
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2082
|1.2057
|123
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2082
|1.2039
|124
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2081
|1.2057
|125
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2081
|1.2039
|126
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2080
|1.2057
|127
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2080
|1.2039
|128
|2006.01.12 09:01
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2079
|1.2057
|129
|2006.01.12 09:01
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2079
|1.2039
|130
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2078
|1.2057
|131
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2078
|1.2039
|132
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2077
|1.2057
|133
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2077
|1.2039
|134
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2076
|1.2057
|135
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2076
|1.2039
|136
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2075
|1.2057
|137
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2075
|1.2039
|138
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2074
|1.2057
|139
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2074
|1.2039
|140
|2006.01.12 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.2107
|1.2073
|1.2057
|141
|2006.01.12 09:02
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2073
|1.2039
|142
|2006.01.12 09:05
|t/p
|15
|0.10
|1.2057
|1.2073
|1.2057
|50.00
|5017.88
|143
|2006.01.12 09:05
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2072
|1.2039
|144
|2006.01.12 09:05
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2071
|1.2039
|145
|2006.01.12 09:05
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2070
|1.2039
|146
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2069
|1.2039
|147
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2068
|1.2039
|148
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2067
|1.2039
|149
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2065
|1.2039
|150
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2064
|1.2039
|151
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2063
|1.2039
|152
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2062
|1.2039
|153
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2061
|1.2039
|154
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2060
|1.2039
|155
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2039
|156
|2006.01.12 09:06
|modify
|17
|0.10
|1.2089
|1.2058
|1.2039
|157
|2006.01.12 09:08
|s/l
|17
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2039
|31.00
|5048.88
|158
|2006.01.13 03:43
|buy
|19
|0.10
|1.2074
|1.1974
|1.2124
|159
|2006.01.13 03:43
|buy
|20
|0.10
|1.2074
|1.1974
|1.2090
|160
|2006.01.13 07:00
|close
|19
|0.10
|1.2054
|1.1974
|1.2124
|-20.00
|5028.88
|161
|2006.01.13 07:00
|sell
|21
|0.10
|1.2053
|1.2153
|1.2003
|162
|2006.01.13 07:00
|sell
|22
|0.10
|1.2053
|1.2153
|1.2037
|163
|2006.01.13 08:07
|modify
|21
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2003
|164
|2006.01.13 08:07
|modify
|22
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2037
|165
|2006.01.13 08:07
|t/p
|22
|0.10
|1.2037
|1.2053
|1.2037
|16.00
|5044.88
|166
|2006.01.13 08:07
|modify
|21
|0.10
|1.2053
|1.2052
|1.2003
|167
|2006.01.13 08:26
|s/l
|21
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2003
|1.00
|5045.88
|168
|2006.01.13 08:34
|buy
|23
|0.10
|1.2074
|1.1974
|1.2124
|169
|2006.01.13 08:34
|buy
|24
|0.10
|1.2074
|1.1974
|1.2090
|170
|2006.01.13 10:47
|modify
|20
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2090
|171
|2006.01.13 10:47
|modify
|23
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2124
|172
|2006.01.13 10:47
|modify
|24
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2090
|173
|2006.01.13 10:59
|s/l
|20
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2090
|0.00
|5045.88
|174
|2006.01.13 10:59
|s/l
|23
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2124
|0.00
|5045.88
|175
|2006.01.13 10:59
|s/l
|24
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2090
|0.00
|5045.88
|176
|2006.01.13 10:59
|buy
|25
|0.10
|1.2076
|1.1976
|1.2126
|177
|2006.01.13 10:59
|buy
|26
|0.10
|1.2076
|1.1976
|1.2092
|178
|2006.01.13 11:26
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2126
|179
|2006.01.13 11:26
|modify
|26
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2092
|180
|2006.01.13 11:26
|t/p
|26
|0.10
|1.2092
|1.2076
|1.2092
|16.00
|5061.88
|181
|2006.01.13 11:26
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2077
|1.2126
|182
|2006.01.13 11:26
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2078
|1.2126
|183
|2006.01.13 11:26
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2079
|1.2126
|184
|2006.01.13 11:26
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2080
|1.2126
|185
|2006.01.13 11:29
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2081
|1.2126
|186
|2006.01.13 11:32
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2082
|1.2126
|187
|2006.01.13 11:32
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2083
|1.2126
|188
|2006.01.13 11:32
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2085
|1.2126
|189
|2006.01.13 11:32
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2086
|1.2126
|190
|2006.01.13 11:36
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2087
|1.2126
|191
|2006.01.13 11:37
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2088
|1.2126
|192
|2006.01.13 11:37
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2089
|1.2126
|193
|2006.01.13 11:41
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2090
|1.2126
|194
|2006.01.13 11:41
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2091
|1.2126
|195
|2006.01.13 11:41
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2092
|1.2126
|196
|2006.01.13 11:42
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2093
|1.2126
|197
|2006.01.13 11:42
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2094
|1.2126
|198
|2006.01.13 11:43
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2095
|1.2126
|199
|2006.01.13 11:43
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2096
|1.2126
|200
|2006.01.13 11:44
|modify
|25
|0.10
|1.2076
|1.2097
|1.2126
|201
|2006.01.13 11:55
|s/l
|25
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2126
|21.00
|5082.88
|202
|2006.01.17 01:52
|buy
|27
|0.10
|1.2133
|1.2033
|1.2183
|203
|2006.01.17 01:52
|buy
|28
|0.10
|1.2133
|1.2033
|1.2149
|204
|2006.01.17 05:00
|close
|27
|0.10
|1.2106
|1.2033
|1.2183
|-27.00
|5055.88
|205
|2006.01.17 05:00
|sell
|29
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2055
|206
|2006.01.17 05:00
|sell
|30
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2089
|207
|2006.01.17 06:17
|t/p
|30
|0.10
|1.2089
|1.2205
|1.2089
|16.00
|5071.88
|208
|2006.01.17 06:17
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2104
|1.2055
|209
|2006.01.17 06:17
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2103
|1.2055
|210
|2006.01.17 06:23
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2102
|1.2055
|211
|2006.01.17 06:24
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2101
|1.2055
|212
|2006.01.17 06:26
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2100
|1.2055
|213
|2006.01.17 06:28
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2099
|1.2055
|214
|2006.01.17 06:28
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2098
|1.2055
|215
|2006.01.17 06:28
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2097
|1.2055
|216
|2006.01.17 06:29
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2095
|1.2055
|217
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2094
|1.2055
|218
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2093
|1.2055
|219
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2092
|1.2055
|220
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2091
|1.2055
|221
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2090
|1.2055
|222
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2089
|1.2055
|223
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2088
|1.2055
|224
|2006.01.17 06:40
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2087
|1.2055
|225
|2006.01.17 06:41
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2086
|1.2055
|226
|2006.01.17 06:41
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2085
|1.2055
|227
|2006.01.17 06:41
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2084
|1.2055
|228
|2006.01.17 06:41
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2083
|1.2055
|229
|2006.01.17 06:42
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2082
|1.2055
|230
|2006.01.17 06:42
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2081
|1.2055
|231
|2006.01.17 06:42
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2080
|1.2055
|232
|2006.01.17 06:44
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2079
|1.2055
|233
|2006.01.17 06:44
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2078
|1.2055
|234
|2006.01.17 06:44
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2076
|1.2055
|235
|2006.01.17 06:44
|modify
|29
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2055
|236
|2006.01.17 06:56
|s/l
|29
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2055
|30.00
|5101.88
|237
|2006.01.17 17:13
|buy
|31
|0.10
|1.2104
|1.2004
|1.2154
|238
|2006.01.17 17:13
|buy
|32
|0.10
|1.2104
|1.2004
|1.2120
|239
|2006.01.18 02:59
|t/p
|32
|0.10
|1.2120
|1.2004
|1.2120
|15.18
|5117.06
|240
|2006.01.18 02:59
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2105
|1.2154
|241
|2006.01.18 02:59
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2106
|1.2154
|242
|2006.01.18 03:00
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2107
|1.2154
|243
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2108
|1.2154
|244
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2109
|1.2154
|245
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2111
|1.2154
|246
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2112
|1.2154
|247
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2113
|1.2154
|248
|2006.01.18 03:01
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2114
|1.2154
|249
|2006.01.18 03:02
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2115
|1.2154
|250
|2006.01.18 03:02
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2116
|1.2154
|251
|2006.01.18 03:02
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2117
|1.2154
|252
|2006.01.18 03:02
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2118
|1.2154
|253
|2006.01.18 03:02
|modify
|31
|0.10
|1.2104
|1.2119
|1.2154
|254
|2006.01.18 03:24
|s/l
|31
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2154
|14.18
|5131.24
|255
|2006.01.18 03:24
|buy
|33
|0.10
|1.2121
|1.2021
|1.2171
|256
|2006.01.18 03:24
|buy
|34
|0.10
|1.2121
|1.2021
|1.2137
|257
|2006.01.18 03:48
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2171
|258
|2006.01.18 03:48
|modify
|34
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2137
|259
|2006.01.18 03:48
|t/p
|34
|0.10
|1.2137
|1.2121
|1.2137
|16.00
|5147.24
|260
|2006.01.18 03:48
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2122
|1.2171
|261
|2006.01.18 03:48
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2123
|1.2171
|262
|2006.01.18 03:48
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2124
|1.2171
|263
|2006.01.18 03:51
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2125
|1.2171
|264
|2006.01.18 03:51
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2126
|1.2171
|265
|2006.01.18 03:51
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2127
|1.2171
|266
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2128
|1.2171
|267
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2129
|1.2171
|268
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2130
|1.2171
|269
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2131
|1.2171
|270
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2132
|1.2171
|271
|2006.01.18 03:52
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2133
|1.2171
|272
|2006.01.18 03:53
|t/p
|28
|0.10
|1.2149
|1.2033
|1.2149
|15.18
|5162.42
|273
|2006.01.18 03:53
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2134
|1.2171
|274
|2006.01.18 03:53
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2135
|1.2171
|275
|2006.01.18 03:54
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2136
|1.2171
|276
|2006.01.18 03:54
|modify
|33
|0.10
|1.2121
|1.2137
|1.2171
|277
|2006.01.18 03:59
|s/l
|33
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2171
|16.00
|5178.42
|278
|2006.01.18 12:00
|sell
|35
|0.10
|1.2081
|1.2181
|1.2031
|279
|2006.01.18 12:00
|sell
|36
|0.10
|1.2081
|1.2181
|1.2065
|280
|2006.01.18 17:11
|close
|35
|0.10
|1.2112
|1.2181
|1.2031
|-31.00
|5147.42
|281
|2006.01.18 17:12
|buy
|37
|0.10
|1.2113
|1.2013
|1.2163
|282
|2006.01.18 17:12
|buy
|38
|0.10
|1.2113
|1.2013
|1.2129
|283
|2006.01.19 03:35
|modify
|36
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2065
|284
|2006.01.19 03:35
|t/p
|36
|0.10
|1.2065
|1.2081
|1.2065
|17.32
|5164.74
|285
|2006.01.19 17:35
|close
|37
|0.10
|1.2085
|1.2013
|1.2163
|-30.46
|5134.28
|286
|2006.01.19 17:35
|sell
|39
|0.10
|1.2084
|1.2184
|1.2034
|287
|2006.01.19 17:35
|sell
|40
|0.10
|1.2084
|1.2184
|1.2068
|288
|2006.01.20 01:03
|t/p
|40
|0.10
|1.2068
|1.2184
|1.2068
|16.44
|5150.72
|289
|2006.01.20 01:03
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2083
|1.2034
|290
|2006.01.20 01:03
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2082
|1.2034
|291
|2006.01.20 01:03
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2081
|1.2034
|292
|2006.01.20 01:12
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2080
|1.2034
|293
|2006.01.20 01:13
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2079
|1.2034
|294
|2006.01.20 01:16
|modify
|39
|0.10
|1.2084
|1.2078
|1.2034
|295
|2006.01.20 01:33
|s/l
|39
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2034
|6.44
|5157.16
|296
|2006.01.20 09:17
|buy
|41
|0.10
|1.2106
|1.2006
|1.2156
|297
|2006.01.20 09:17
|buy
|42
|0.10
|1.2106
|1.2006
|1.2122
|298
|2006.01.20 13:48
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2156
|299
|2006.01.20 13:48
|modify
|42
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2122
|300
|2006.01.20 13:48
|t/p
|42
|0.10
|1.2122
|1.2106
|1.2122
|16.00
|5173.16
|301
|2006.01.20 13:48
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2107
|1.2156
|302
|2006.01.20 13:48
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2108
|1.2156
|303
|2006.01.20 13:48
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2109
|1.2156
|304
|2006.01.20 13:49
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2110
|1.2156
|305
|2006.01.20 13:50
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2111
|1.2156
|306
|2006.01.20 13:51
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2112
|1.2156
|307
|2006.01.20 13:52
|modify
|38
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2129
|308
|2006.01.20 13:52
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2113
|1.2156
|309
|2006.01.20 13:52
|t/p
|38
|0.10
|1.2129
|1.2113
|1.2129
|12.72
|5185.88
|310
|2006.01.20 13:52
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2115
|1.2156
|311
|2006.01.20 13:52
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2116
|1.2156
|312
|2006.01.20 13:52
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2117
|1.2156
|313
|2006.01.20 13:52
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2118
|1.2156
|314
|2006.01.20 14:01
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2119
|1.2156
|315
|2006.01.20 14:02
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2120
|1.2156
|316
|2006.01.20 14:04
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2121
|1.2156
|317
|2006.01.20 14:04
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2122
|1.2156
|318
|2006.01.20 14:11
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2123
|1.2156
|319
|2006.01.20 15:02
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2124
|1.2156
|320
|2006.01.22 17:01
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2127
|1.2156
|321
|2006.01.22 17:01
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2128
|1.2156
|322
|2006.01.22 17:16
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2129
|1.2156
|323
|2006.01.22 17:16
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2130
|1.2156
|324
|2006.01.22 17:17
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2132
|1.2156
|325
|2006.01.22 17:17
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2133
|1.2156
|326
|2006.01.22 17:17
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2156
|327
|2006.01.22 17:20
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2135
|1.2156
|328
|2006.01.22 17:20
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2136
|1.2156
|329
|2006.01.22 17:20
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2137
|1.2156
|330
|2006.01.22 17:23
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2138
|1.2156
|331
|2006.01.22 18:29
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2139
|1.2156
|332
|2006.01.22 18:33
|modify
|41
|0.10
|1.2106
|1.2140
|1.2156
|333
|2006.01.22 18:34
|t/p
|41
|0.10
|1.2156
|1.2140
|1.2156
|50.00
|5235.88
|334
|2006.01.24 07:23
|buy
|43
|0.10
|1.2284
|1.2184
|1.2334
|335
|2006.01.24 07:23
|buy
|44
|0.10
|1.2284
|1.2184
|1.2300
|336
|2006.01.24 12:40
|modify
|43
|0.10
|1.2284
|1.2284
|1.2334
|337
|2006.01.24 12:40
|modify
|44
|0.10
|1.2284
|1.2284
|1.2300
|338
|2006.01.24 12:40
|t/p
|44
|0.10
|1.2300
|1.2284
|1.2300
|16.00
|5251.88
|339
|2006.01.24 12:40
|modify
|43
|0.10
|1.2284
|1.2285
|1.2334
|340
|2006.01.24 14:19
|s/l
|43
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2334
|1.00
|5252.88
|341
|2006.01.25 03:54
|buy
|45
|0.10
|1.2289
|1.2189
|1.2339
|342
|2006.01.25 03:54
|buy
|46
|0.10
|1.2289
|1.2189
|1.2305
|343
|2006.01.25 04:14
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2339
|344
|2006.01.25 04:14
|modify
|46
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2305
|345
|2006.01.25 04:15
|t/p
|46
|0.10
|1.2305
|1.2289
|1.2305
|16.00
|5268.88
|346
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2290
|1.2339
|347
|2006.01.25 04:15
|buy
|47
|0.10
|1.2307
|1.2207
|1.2357
|348
|2006.01.25 04:15
|buy
|48
|0.10
|1.2307
|1.2207
|1.2323
|349
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2291
|1.2339
|350
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2292
|1.2339
|351
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2293
|1.2339
|352
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2294
|1.2339
|353
|2006.01.25 04:15
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2295
|1.2339
|354
|2006.01.25 04:16
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2296
|1.2339
|355
|2006.01.25 04:16
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2297
|1.2339
|356
|2006.01.25 04:17
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2298
|1.2339
|357
|2006.01.25 04:17
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2299
|1.2339
|358
|2006.01.25 04:21
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2300
|1.2339
|359
|2006.01.25 04:48
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2301
|1.2339
|360
|2006.01.25 04:54
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2302
|1.2339
|361
|2006.01.25 04:54
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2303
|1.2339
|362
|2006.01.25 04:54
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2304
|1.2339
|363
|2006.01.25 04:54
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2339
|364
|2006.01.25 04:55
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2306
|1.2339
|365
|2006.01.25 04:58
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2307
|1.2339
|366
|2006.01.25 04:58
|modify
|47
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2357
|367
|2006.01.25 04:58
|modify
|48
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2323
|368
|2006.01.25 04:58
|t/p
|48
|0.10
|1.2323
|1.2307
|1.2323
|16.00
|5284.88
|369
|2006.01.25 04:58
|modify
|45
|0.10
|1.2289
|1.2308
|1.2339
|370
|2006.01.25 04:58
|modify
|47
|0.10
|1.2307
|1.2308
|1.2357
|371
|2006.01.25 05:15
|s/l
|45
|0.10
|1.2308
|1.2308
|1.2339
|19.00
|5303.88
|372
|2006.01.25 05:15
|s/l
|47
|0.10
|1.2308
|1.2308
|1.2357
|1.00
|5304.88
|373
|2006.01.25 09:51
|sell
|49
|0.10
|1.2252
|1.2352
|1.2202
|374
|2006.01.25 09:51
|sell
|50
|0.10
|1.2252
|1.2352
|1.2236
|375
|2006.01.25 15:30
|modify
|49
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2202
|376
|2006.01.25 15:30
|modify
|50
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2236
|377
|2006.01.25 19:28
|s/l
|49
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2202
|0.00
|5304.88
|378
|2006.01.25 19:28
|s/l
|50
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2236
|0.00
|5304.88
|379
|2006.02.01 04:30
|sell
|51
|0.10
|1.2124
|1.2224
|1.2074
|380
|2006.02.01 04:30
|sell
|52
|0.10
|1.2124
|1.2224
|1.2108
|381
|2006.02.01 05:50
|t/p
|52
|0.10
|1.2108
|1.2224
|1.2108
|16.00
|5320.88
|382
|2006.02.01 05:50
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2123
|1.2074
|383
|2006.02.01 05:50
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2122
|1.2074
|384
|2006.02.01 05:50
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2121
|1.2074
|385
|2006.02.01 05:51
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2120
|1.2074
|386
|2006.02.01 05:51
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2119
|1.2074
|387
|2006.02.01 05:52
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2118
|1.2074
|388
|2006.02.01 05:52
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2117
|1.2074
|389
|2006.02.01 05:52
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2116
|1.2074
|390
|2006.02.01 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2115
|1.2074
|391
|2006.02.01 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2114
|1.2074
|392
|2006.02.01 06:06
|modify
|51
|0.10
|1.2124
|1.2113
|1.2074
|393
|2006.02.01 06:18
|s/l
|51
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2074
|11.00
|5331.88
|394
|2006.02.02 10:30
|buy
|53
|0.10
|1.2097
|1.1997
|1.2147
|395
|2006.02.02 10:30
|buy
|54
|0.10
|1.2097
|1.1997
|1.2113
|396
|2006.02.03 02:35
|close
|53
|0.10
|1.2073
|1.1997
|1.2147
|-24.82
|5307.06
|397
|2006.02.03 02:35
|sell
|55
|0.10
|1.2074
|1.2174
|1.2024
|398
|2006.02.03 02:35
|sell
|56
|0.10
|1.2074
|1.2174
|1.2058
|399
|2006.02.03 06:29
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2024
|400
|2006.02.03 06:29
|modify
|56
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2058
|401
|2006.02.03 06:29
|t/p
|56
|0.10
|1.2058
|1.2074
|1.2058
|16.00
|5323.06
|402
|2006.02.03 06:29
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2073
|1.2024
|403
|2006.02.03 06:29
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2072
|1.2024
|404
|2006.02.03 08:24
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2070
|1.2024
|405
|2006.02.03 08:24
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2069
|1.2024
|406
|2006.02.03 08:24
|modify
|55
|0.10
|1.2074
|1.2068
|1.2024
|407
|2006.02.03 08:30
|s/l
|55
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2024
|6.00
|5329.06
|408
|2006.02.03 08:59
|s/l
|54
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2113
|-100.82
|5228.24
|409
|2006.02.07 03:09
|buy
|57
|0.10
|1.1998
|1.1898
|1.2048
|410
|2006.02.07 03:09
|buy
|58
|0.10
|1.1998
|1.1898
|1.2014
|411
|2006.02.07 04:41
|modify
|57
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2048
|412
|2006.02.07 04:41
|modify
|58
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2014
|413
|2006.02.07 04:41
|t/p
|58
|0.10
|1.2014
|1.1998
|1.2014
|16.00
|5244.24
|414
|2006.02.07 04:41
|modify
|57
|0.10
|1.1998
|1.1999
|1.2048
|415
|2006.02.07 04:41
|modify
|57
|0.10
|1.1998
|1.2000
|1.2048
|416
|2006.02.07 04:49
|s/l
|57
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.2048
|2.00
|5246.24
|417
|2006.02.07 10:07
|sell
|59
|0.10
|1.1970
|1.2070
|1.1920
|418
|2006.02.07 10:07
|sell
|60
|0.10
|1.1970
|1.2070
|1.1954
|419
|2006.02.07 10:41
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1920
|420
|2006.02.07 10:41
|modify
|60
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1954
|421
|2006.02.07 10:58
|t/p
|60
|0.10
|1.1954
|1.1970
|1.1954
|16.00
|5262.24
|422
|2006.02.07 10:58
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1969
|1.1920
|423
|2006.02.07 10:59
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1968
|1.1920
|424
|2006.02.07 10:59
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1967
|1.1920
|425
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1966
|1.1920
|426
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1965
|1.1920
|427
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1964
|1.1920
|428
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1963
|1.1920
|429
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1962
|1.1920
|430
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1961
|1.1920
|431
|2006.02.07 11:01
|modify
|59
|0.10
|1.1970
|1.1960
|1.1920
|432
|2006.02.07 11:07
|s/l
|59
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.1920
|10.00
|5272.24
|433
|2006.02.07 17:15
|buy
|61
|0.10
|1.1989
|1.1889
|1.2039
|434
|2006.02.07 17:15
|buy
|62
|0.10
|1.1989
|1.1889
|1.2005
|435
|2006.02.07 22:00
|close
|61
|0.10
|1.1973
|1.1889
|1.2039
|-16.00
|5256.24
|436
|2006.02.07 22:00
|sell
|63
|0.10
|1.1973
|1.2073
|1.1923
|437
|2006.02.07 22:00
|sell
|64
|0.10
|1.1973
|1.2073
|1.1957
|438
|2006.02.08 07:23
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1923
|439
|2006.02.08 07:23
|modify
|64
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1957
|440
|2006.02.08 07:24
|t/p
|64
|0.10
|1.1957
|1.1973
|1.1957
|16.44
|5272.68
|441
|2006.02.08 07:24
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1972
|1.1923
|442
|2006.02.08 07:24
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1970
|1.1923
|443
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1969
|1.1923
|444
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1968
|1.1923
|445
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1967
|1.1923
|446
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1966
|1.1923
|447
|2006.02.08 07:25
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1965
|1.1923
|448
|2006.02.08 07:54
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1964
|1.1923
|449
|2006.02.08 07:54
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1963
|1.1923
|450
|2006.02.08 07:54
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1961
|1.1923
|451
|2006.02.08 07:55
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1960
|1.1923
|452
|2006.02.08 07:55
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1959
|1.1923
|453
|2006.02.08 07:55
|modify
|63
|0.10
|1.1973
|1.1958
|1.1923
|454
|2006.02.08 08:34
|s/l
|63
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.1923
|15.44
|5288.12
|455
|2006.02.08 19:41
|buy
|65
|0.10
|1.1970
|1.1870
|1.2020
|456
|2006.02.08 19:41
|buy
|66
|0.10
|1.1970
|1.1870
|1.1986
|457
|2006.02.08 19:58
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2020
|458
|2006.02.08 19:58
|modify
|66
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1986
|459
|2006.02.08 19:58
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1971
|1.2020
|460
|2006.02.08 19:58
|modify
|66
|0.10
|1.1970
|1.1971
|1.1986
|461
|2006.02.08 19:59
|t/p
|66
|0.10
|1.1986
|1.1971
|1.1986
|16.00
|5304.12
|462
|2006.02.08 19:59
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1972
|1.2020
|463
|2006.02.08 20:00
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1973
|1.2020
|464
|2006.02.08 20:00
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1974
|1.2020
|465
|2006.02.08 20:00
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1975
|1.2020
|466
|2006.02.08 20:00
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1976
|1.2020
|467
|2006.02.08 20:01
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1977
|1.2020
|468
|2006.02.08 20:02
|modify
|65
|0.10
|1.1970
|1.1978
|1.2020
|469
|2006.02.08 20:04
|s/l
|65
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2020
|8.00
|5312.12
|470
|2006.02.09 10:06
|sell
|67
|0.10
|1.1946
|1.2046
|1.1896
|471
|2006.02.09 10:06
|sell
|68
|0.10
|1.1946
|1.2046
|1.1930
|472
|2006.02.09 19:02
|t/p
|62
|0.10
|1.2005
|1.1889
|1.2005
|12.72
|5324.84
|473
|2006.02.10 06:30
|close
|67
|0.10
|1.1985
|1.2046
|1.1896
|-38.56
|5286.28
|474
|2006.02.10 06:30
|buy
|69
|0.10
|1.1984
|1.1884
|1.2034
|475
|2006.02.10 06:30
|buy
|70
|0.10
|1.1984
|1.1884
|1.2000
|476
|2006.02.10 08:53
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2034
|477
|2006.02.10 08:53
|modify
|70
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2000
|478
|2006.02.10 08:53
|t/p
|70
|0.10
|1.2000
|1.1984
|1.2000
|16.00
|5302.28
|479
|2006.02.10 08:53
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1985
|1.2034
|480
|2006.02.10 08:53
|close
|68
|0.10
|1.2002
|1.2046
|1.1930
|-55.56
|5246.72
|481
|2006.02.10 08:53
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1986
|1.2034
|482
|2006.02.10 08:53
|buy
|71
|0.10
|1.2003
|1.1903
|1.2053
|483
|2006.02.10 08:53
|buy
|72
|0.10
|1.2003
|1.1903
|1.2019
|484
|2006.02.10 08:54
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1987
|1.2034
|485
|2006.02.10 08:54
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1988
|1.2034
|486
|2006.02.10 08:54
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1989
|1.2034
|487
|2006.02.10 08:54
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1990
|1.2034
|488
|2006.02.10 08:54
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1991
|1.2034
|489
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1992
|1.2034
|490
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1993
|1.2034
|491
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1994
|1.2034
|492
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1995
|1.2034
|493
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1996
|1.2034
|494
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1997
|1.2034
|495
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1998
|1.2034
|496
|2006.02.10 08:55
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.1999
|1.2034
|497
|2006.02.10 08:56
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2000
|1.2034
|498
|2006.02.10 08:56
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2001
|1.2034
|499
|2006.02.10 08:56
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2002
|1.2034
|500
|2006.02.10 08:56
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2003
|1.2034
|501
|2006.02.10 08:56
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2053
|502
|2006.02.10 08:56
|modify
|72
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2019
|503
|2006.02.10 08:56
|t/p
|72
|0.10
|1.2019
|1.2003
|1.2019
|16.00
|5262.72
|504
|2006.02.10 08:56
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2004
|1.2034
|505
|2006.02.10 08:56
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2004
|1.2053
|506
|2006.02.10 09:08
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2005
|1.2034
|507
|2006.02.10 09:08
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2005
|1.2053
|508
|2006.02.10 09:08
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2006
|1.2034
|509
|2006.02.10 09:08
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2006
|1.2053
|510
|2006.02.10 09:08
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2007
|1.2034
|511
|2006.02.10 09:08
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2007
|1.2053
|512
|2006.02.10 09:11
|modify
|69
|0.10
|1.1984
|1.2008
|1.2034
|513
|2006.02.10 09:11
|modify
|71
|0.10
|1.2003
|1.2008
|1.2053
|514
|2006.02.10 09:19
|s/l
|69
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2034
|24.00
|5286.72
|515
|2006.02.10 09:19
|s/l
|71
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2053
|5.00
|5291.72
|516
|2006.02.10 10:32
|sell
|73
|0.10
|1.1934
|1.2034
|1.1884
|517
|2006.02.10 10:32
|sell
|74
|0.10
|1.1934
|1.2034
|1.1918
|518
|2006.02.10 10:53
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1884
|519
|2006.02.10 10:53
|modify
|74
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1918
|520
|2006.02.10 10:53
|t/p
|74
|0.10
|1.1918
|1.1934
|1.1918
|16.00
|5307.72
|521
|2006.02.10 10:53
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1932
|1.1884
|522
|2006.02.10 10:53
|sell
|75
|0.10
|1.1915
|1.2015
|1.1865
|523
|2006.02.10 10:53
|sell
|76
|0.10
|1.1915
|1.2015
|1.1899
|524
|2006.02.10 10:53
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1931
|1.1884
|525
|2006.02.10 10:53
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1930
|1.1884
|526
|2006.02.10 10:53
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1929
|1.1884
|527
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1927
|1.1884
|528
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1926
|1.1884
|529
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1924
|1.1884
|530
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1922
|1.1884
|531
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1921
|1.1884
|532
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1920
|1.1884
|533
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1919
|1.1884
|534
|2006.02.10 10:54
|modify
|73
|0.10
|1.1934
|1.1916
|1.1884
|535
|2006.02.10 11:00
|s/l
|73
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1884
|18.00
|5325.72
|536
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1865
|537
|2006.02.10 15:30
|modify
|76
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1899
|538
|2006.02.10 15:30
|t/p
|76
|0.10
|1.1899
|1.1915
|1.1899
|16.00
|5341.72
|539
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1914
|1.1865
|540
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1913
|1.1865
|541
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1912
|1.1865
|542
|2006.02.10 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1911
|1.1865
|543
|2006.02.10 15:31
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1909
|1.1865
|544
|2006.02.10 15:33
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1908
|1.1865
|545
|2006.02.12 19:16
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1907
|1.1865
|546
|2006.02.12 19:17
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1906
|1.1865
|547
|2006.02.12 19:43
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1905
|1.1865
|548
|2006.02.12 19:43
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1904
|1.1865
|549
|2006.02.12 19:44
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1903
|1.1865
|550
|2006.02.12 19:44
|modify
|75
|0.10
|1.1915
|1.1902
|1.1865
|551
|2006.02.12 20:00
|s/l
|75
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.1865
|13.00
|5354.72
|552
|2006.02.13 16:39
|sell
|77
|0.10
|1.1899
|1.1999
|1.1849
|553
|2006.02.13 16:39
|sell
|78
|0.10
|1.1899
|1.1999
|1.1883
|554
|2006.02.14 08:30
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1849
|555
|2006.02.14 08:30
|modify
|78
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1883
|556
|2006.02.14 08:30
|t/p
|78
|0.10
|1.1883
|1.1899
|1.1883
|16.44
|5371.16
|557
|2006.02.14 08:30
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1898
|1.1849
|558
|2006.02.14 08:30
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1897
|1.1849
|559
|2006.02.14 08:31
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1896
|1.1849
|560
|2006.02.14 08:31
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1893
|1.1849
|561
|2006.02.14 08:31
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1892
|1.1849
|562
|2006.02.14 08:31
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1891
|1.1849
|563
|2006.02.14 08:32
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1890
|1.1849
|564
|2006.02.14 08:32
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1889
|1.1849
|565
|2006.02.14 08:38
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1888
|1.1849
|566
|2006.02.14 08:38
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1886
|1.1849
|567
|2006.02.14 08:38
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1885
|1.1849
|568
|2006.02.14 08:39
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1884
|1.1849
|569
|2006.02.14 08:39
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1883
|1.1849
|570
|2006.02.14 08:39
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1882
|1.1849
|571
|2006.02.14 08:39
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1881
|1.1849
|572
|2006.02.14 08:39
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1880
|1.1849
|573
|2006.02.14 08:44
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1879
|1.1849
|574
|2006.02.14 08:44
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1878
|1.1849
|575
|2006.02.14 08:44
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1877
|1.1849
|576
|2006.02.14 08:44
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1876
|1.1849
|577
|2006.02.14 08:44
|modify
|77
|0.10
|1.1899
|1.1875
|1.1849
|578
|2006.02.14 08:49
|s/l
|77
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1849
|24.44
|5395.60
|579
|2006.02.14 14:39
|buy
|79
|0.10
|1.1917
|1.1817
|1.1967
|580
|2006.02.14 14:39
|buy
|80
|0.10
|1.1917
|1.1817
|1.1933
|581
|2006.02.14 20:45
|modify
|79
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1967
|582
|2006.02.14 20:45
|modify
|80
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1933
|583
|2006.02.14 22:36
|s/l
|79
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1967
|0.00
|5395.60
|584
|2006.02.14 22:36
|s/l
|80
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1933
|0.00
|5395.60
|585
|2006.02.15 07:00
|sell
|81
|0.10
|1.1906
|1.2006
|1.1856
|586
|2006.02.15 07:00
|sell
|82
|0.10
|1.1906
|1.2006
|1.1890
|587
|2006.02.15 08:42
|close
|81
|0.10
|1.1922
|1.2006
|1.1856
|-16.00
|5379.60
|588
|2006.02.15 08:42
|buy
|83
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.1973
|589
|2006.02.15 08:42
|buy
|84
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.1939
|590
|2006.02.15 09:00
|modify
|83
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1973
|591
|2006.02.15 09:00
|modify
|84
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1939
|592
|2006.02.15 09:00
|t/p
|84
|0.10
|1.1939
|1.1923
|1.1939
|16.00
|5395.60
|593
|2006.02.15 09:00
|modify
|83
|0.10
|1.1923
|1.1924
|1.1973
|594
|2006.02.15 09:00
|close
|82
|0.10
|1.1941
|1.2006
|1.1890
|-35.00
|5360.60
|595
|2006.02.15 09:00
|buy
|85
|0.10
|1.1941
|1.1841
|1.1991
|596
|2006.02.15 09:00
|buy
|86
|0.10
|1.1941
|1.1841
|1.1957
|597
|2006.02.15 09:00
|modify
|83
|0.10
|1.1923
|1.1925
|1.1973
|598
|2006.02.15 09:02
|s/l
|83
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1973
|2.00
|5362.60
|599
|2006.02.15 10:45
|close
|85
|0.10
|1.1884
|1.1841
|1.1991
|-57.00
|5305.60
|600
|2006.02.15 10:45
|sell
|87
|0.10
|1.1884
|1.1984
|1.1834
|601
|2006.02.15 10:45
|sell
|88
|0.10
|1.1884
|1.1984
|1.1868
|602
|2006.02.16 04:28
|modify
|87
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1834
|603
|2006.02.16 04:28
|modify
|88
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1868
|604
|2006.02.16 04:28
|t/p
|88
|0.10
|1.1868
|1.1884
|1.1868
|17.32
|5322.92
|605
|2006.02.16 04:28
|modify
|87
|0.10
|1.1884
|1.1883
|1.1834
|606
|2006.02.16 04:39
|s/l
|87
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1834
|2.32
|5325.24
|607
|2006.02.16 14:58
|buy
|89
|0.10
|1.1891
|1.1791
|1.1941
|608
|2006.02.16 14:58
|buy
|90
|0.10
|1.1891
|1.1791
|1.1907
|609
|2006.02.16 16:31
|t/p
|90
|0.10
|1.1907
|1.1791
|1.1907
|16.00
|5341.24
|610
|2006.02.16 16:31
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1892
|1.1941
|611
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1893
|1.1941
|612
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1894
|1.1941
|613
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1895
|1.1941
|614
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1896
|1.1941
|615
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1898
|1.1941
|616
|2006.02.16 18:50
|modify
|89
|0.10
|1.1891
|1.1899
|1.1941
|617
|2006.02.16 19:06
|s/l
|89
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1941
|8.00
|5349.24
|618
|2006.02.16 22:38
|sell
|91
|0.10
|1.1876
|1.1976
|1.1826
|619
|2006.02.16 22:38
|sell
|92
|0.10
|1.1876
|1.1976
|1.1860
|620
|2006.02.17 07:06
|modify
|91
|0.10
|1.1876
|1.1876
|1.1826
|621
|2006.02.17 07:06
|modify
|92
|0.10
|1.1876
|1.1876
|1.1860
|622
|2006.02.17 08:34
|s/l
|91
|0.10
|1.1876
|1.1876
|1.1826
|0.44
|5349.68
|623
|2006.02.17 08:34
|s/l
|92
|0.10
|1.1876
|1.1876
|1.1860
|0.44
|5350.12
|624
|2006.02.17 10:06
|buy
|93
|0.10
|1.1906
|1.1806
|1.1956
|625
|2006.02.17 10:06
|buy
|94
|0.10
|1.1906
|1.1806
|1.1922
|626
|2006.02.17 10:14
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1956
|627
|2006.02.17 10:14
|modify
|94
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1922
|628
|2006.02.17 10:18
|t/p
|94
|0.10
|1.1922
|1.1906
|1.1922
|16.00
|5366.12
|629
|2006.02.17 10:18
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1907
|1.1956
|630
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1908
|1.1956
|631
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1909
|1.1956
|632
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1910
|1.1956
|633
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1912
|1.1956
|634
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1914
|1.1956
|635
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1915
|1.1956
|636
|2006.02.17 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1916
|1.1956
|637
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1917
|1.1956
|638
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1918
|1.1956
|639
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1919
|1.1956
|640
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1920
|1.1956
|641
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1921
|1.1956
|642
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1922
|1.1956
|643
|2006.02.17 10:31
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1923
|1.1956
|644
|2006.02.17 10:36
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1924
|1.1956
|645
|2006.02.17 10:36
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1925
|1.1956
|646
|2006.02.17 10:36
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1926
|1.1956
|647
|2006.02.17 10:41
|modify
|93
|0.10
|1.1906
|1.1927
|1.1956
|648
|2006.02.17 10:51
|s/l
|93
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1956
|21.00
|5387.12
|649
|2006.02.19 21:20
|t/p
|86
|0.10
|1.1957
|1.1841
|1.1957
|12.72
|5399.84
|650
|2006.02.21 21:04
|buy
|95
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.1973
|651
|2006.02.21 21:04
|buy
|96
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.1939
|652
|2006.02.22 02:32
|close
|95
|0.10
|1.1910
|1.1823
|1.1973
|-13.82
|5386.02
|653
|2006.02.22 02:33
|sell
|97
|0.10
|1.1910
|1.2010
|1.1860
|654
|2006.02.22 02:33
|sell
|98
|0.10
|1.1910
|1.2010
|1.1894
|655
|2006.02.22 05:20
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1860
|656
|2006.02.22 05:20
|modify
|98
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1894
|657
|2006.02.22 05:20
|t/p
|98
|0.10
|1.1894
|1.1910
|1.1894
|16.00
|5402.02
|658
|2006.02.22 05:20
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1909
|1.1860
|659
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1908
|1.1860
|660
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1907
|1.1860
|661
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1906
|1.1860
|662
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1905
|1.1860
|663
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1904
|1.1860
|664
|2006.02.22 05:21
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1903
|1.1860
|665
|2006.02.22 05:25
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1902
|1.1860
|666
|2006.02.22 05:25
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1901
|1.1860
|667
|2006.02.22 05:25
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1900
|1.1860
|668
|2006.02.22 05:25
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1899
|1.1860
|669
|2006.02.22 05:25
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1898
|1.1860
|670
|2006.02.22 05:26
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1897
|1.1860
|671
|2006.02.22 05:26
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1896
|1.1860
|672
|2006.02.22 05:26
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1895
|1.1860
|673
|2006.02.22 05:26
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1894
|1.1860
|674
|2006.02.22 05:26
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1893
|1.1860
|675
|2006.02.22 05:31
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1892
|1.1860
|676
|2006.02.22 05:32
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1891
|1.1860
|677
|2006.02.22 05:32
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1890
|1.1860
|678
|2006.02.22 05:33
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1889
|1.1860
|679
|2006.02.22 05:33
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1888
|1.1860
|680
|2006.02.22 05:37
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1887
|1.1860
|681
|2006.02.22 05:37
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1886
|1.1860
|682
|2006.02.22 05:37
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1885
|1.1860
|683
|2006.02.22 05:37
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1884
|1.1860
|684
|2006.02.22 05:38
|modify
|97
|0.10
|1.1910
|1.1883
|1.1860
|685
|2006.02.22 06:05
|s/l
|97
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1860
|27.00
|5429.02
|686
|2006.02.22 16:05
|buy
|99
|0.10
|1.1909
|1.1809
|1.1959
|687
|2006.02.22 16:05
|buy
|100
|0.10
|1.1909
|1.1809
|1.1925
|688
|2006.02.23 04:11
|t/p
|100
|0.10
|1.1925
|1.1809
|1.1925
|13.54
|5442.56
|689
|2006.02.23 04:11
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1910
|1.1959
|690
|2006.02.23 04:11
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1911
|1.1959
|691
|2006.02.23 04:11
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1912
|1.1959
|692
|2006.02.23 04:11
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1913
|1.1959
|693
|2006.02.23 04:12
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1914
|1.1959
|694
|2006.02.23 04:12
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1915
|1.1959
|695
|2006.02.23 04:12
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1916
|1.1959
|696
|2006.02.23 04:12
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1917
|1.1959
|697
|2006.02.23 04:14
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1918
|1.1959
|698
|2006.02.23 04:14
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1919
|1.1959
|699
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1920
|1.1959
|700
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1921
|1.1959
|701
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1922
|1.1959
|702
|2006.02.23 04:15
|modify
|96
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1939
|703
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1923
|1.1959
|704
|2006.02.23 04:15
|t/p
|96
|0.10
|1.1939
|1.1923
|1.1939
|12.72
|5455.28
|705
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1924
|1.1959
|706
|2006.02.23 04:15
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1925
|1.1959
|707
|2006.02.23 04:25
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1926
|1.1959
|708
|2006.02.23 05:17
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1927
|1.1959
|709
|2006.02.23 05:17
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1928
|1.1959
|710
|2006.02.23 05:17
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1929
|1.1959
|711
|2006.02.23 05:17
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1930
|1.1959
|712
|2006.02.23 05:17
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1931
|1.1959
|713
|2006.02.23 05:18
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1932
|1.1959
|714
|2006.02.23 05:18
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1933
|1.1959
|715
|2006.02.23 05:21
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1934
|1.1959
|716
|2006.02.23 05:22
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1935
|1.1959
|717
|2006.02.23 05:22
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1936
|1.1959
|718
|2006.02.23 05:22
|modify
|99
|0.10
|1.1909
|1.1937
|1.1959
|719
|2006.02.23 05:29
|s/l
|99
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.1959
|25.54
|5480.82
|720
|2006.02.23 15:30
|sell
|101
|0.10
|1.1913
|1.2013
|1.1863
|721
|2006.02.23 15:30
|sell
|102
|0.10
|1.1913
|1.2013
|1.1897
|722
|2006.02.23 19:28
|close
|101
|0.10
|1.1934
|1.2013
|1.1863
|-21.00
|5459.82
|723
|2006.02.23 19:28
|buy
|103
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.1985
|724
|2006.02.23 19:28
|buy
|104
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.1951
|725
|2006.02.24 03:13
|modify
|102
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1897
|726
|2006.02.24 03:13
|t/p
|102
|0.10
|1.1897
|1.1913
|1.1897
|16.44
|5476.26
|727
|2006.02.27 19:56
|s/l
|103
|0.10
|1.1835
|1.1835
|1.1985
|-101.64
|5374.62
|728
|2006.02.27 19:56
|s/l
|104
|0.10
|1.1835
|1.1835
|1.1951
|-101.64
|5272.98
|729
|2006.02.28 05:33
|buy
|105
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1934
|730
|2006.02.28 05:33
|buy
|106
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1900
|731
|2006.02.28 10:06
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1934
|732
|2006.02.28 10:06
|modify
|106
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1900
|733
|2006.02.28 10:10
|t/p
|106
|0.10
|1.1900
|1.1884
|1.1900
|16.00
|5288.98
|734
|2006.02.28 10:10
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1885
|1.1934
|735
|2006.02.28 10:10
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1886
|1.1934
|736
|2006.02.28 10:11
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1887
|1.1934
|737
|2006.02.28 10:11
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1888
|1.1934
|738
|2006.02.28 10:12
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1889
|1.1934
|739
|2006.02.28 10:12
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1890
|1.1934
|740
|2006.02.28 10:12
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1891
|1.1934
|741
|2006.02.28 10:12
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1892
|1.1934
|742
|2006.02.28 10:13
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1893
|1.1934
|743
|2006.02.28 10:13
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1894
|1.1934
|744
|2006.02.28 10:18
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1895
|1.1934
|745
|2006.02.28 10:18
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1896
|1.1934
|746
|2006.02.28 10:19
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1897
|1.1934
|747
|2006.02.28 10:19
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1899
|1.1934
|748
|2006.02.28 10:23
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1900
|1.1934
|749
|2006.02.28 10:23
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1901
|1.1934
|750
|2006.02.28 10:23
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1902
|1.1934
|751
|2006.02.28 10:23
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1903
|1.1934
|752
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1904
|1.1934
|753
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1905
|1.1934
|754
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1907
|1.1934
|755
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1908
|1.1934
|756
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1909
|1.1934
|757
|2006.02.28 10:24
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1910
|1.1934
|758
|2006.02.28 10:25
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1911
|1.1934
|759
|2006.02.28 10:30
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1912
|1.1934
|760
|2006.02.28 10:30
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1913
|1.1934
|761
|2006.02.28 10:30
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1934
|762
|2006.02.28 10:30
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1915
|1.1934
|763
|2006.02.28 10:31
|modify
|105
|0.10
|1.1884
|1.1916
|1.1934
|764
|2006.02.28 10:42
|s/l
|105
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1934
|32.00
|5320.98
|765
|2006.03.01 12:00
|sell
|107
|0.10
|1.1895
|1.1995
|1.1845
|766
|2006.03.01 12:00
|sell
|108
|0.10
|1.1895
|1.1995
|1.1879
|767
|2006.03.02 01:30
|close
|107
|0.10
|1.1928
|1.1995
|1.1845
|-31.68
|5289.30
|768
|2006.03.02 01:31
|buy
|109
|0.10
|1.1928
|1.1828
|1.1978
|769
|2006.03.02 01:31
|buy
|110
|0.10
|1.1928
|1.1828
|1.1944
|770
|2006.03.02 04:17
|t/p
|110
|0.10
|1.1944
|1.1828
|1.1944
|16.00
|5305.30
|771
|2006.03.02 04:17
|modify
|109
|0.10
|1.1928
|1.1929
|1.1978
|772
|2006.03.02 04:24
|modify
|109
|0.10
|1.1928
|1.1930
|1.1978
|773
|2006.03.02 04:25
|modify
|109
|0.10
|1.1928
|1.1931
|1.1978
|774
|2006.03.02 05:32
|s/l
|109
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1978
|3.00
|5308.30
|775
|2006.03.02 10:20
|s/l
|108
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.1879
|-98.68
|5209.62
|776
|2006.03.06 06:04
|sell
|111
|0.10
|1.2027
|1.2127
|1.1977
|777
|2006.03.06 06:04
|sell
|112
|0.10
|1.2027
|1.2127
|1.2011
|778
|2006.03.06 08:38
|modify
|111
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1977
|779
|2006.03.06 08:38
|modify
|112
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2011
|780
|2006.03.06 08:42
|t/p
|112
|0.10
|1.2011
|1.2027
|1.2011
|16.00
|5225.62
|781
|2006.03.06 08:42
|modify
|111
|0.10
|1.2027
|1.2026
|1.1977
|782
|2006.03.06 09:43
|s/l
|111
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.1977
|1.00
|5226.62
|783
|2006.03.09 08:30
|sell
|113
|0.10
|1.1918
|1.2018
|1.1868
|784
|2006.03.09 08:30
|sell
|114
|0.10
|1.1918
|1.2018
|1.1902
|785
|2006.03.09 17:29
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1868
|786
|2006.03.09 17:29
|modify
|114
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1902
|787
|2006.03.09 17:30
|t/p
|114
|0.10
|1.1902
|1.1918
|1.1902
|16.00
|5242.62
|788
|2006.03.09 17:30
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1917
|1.1868
|789
|2006.03.09 17:36
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1916
|1.1868
|790
|2006.03.09 17:39
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1915
|1.1868
|791
|2006.03.09 17:45
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1914
|1.1868
|792
|2006.03.09 19:01
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1913
|1.1868
|793
|2006.03.09 19:03
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1912
|1.1868
|794
|2006.03.09 19:22
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1911
|1.1868
|795
|2006.03.09 19:31
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1910
|1.1868
|796
|2006.03.09 19:31
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1909
|1.1868
|797
|2006.03.09 19:31
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1908
|1.1868
|798
|2006.03.09 19:31
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1907
|1.1868
|799
|2006.03.09 19:40
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1906
|1.1868
|800
|2006.03.09 20:02
|modify
|113
|0.10
|1.1918
|1.1905
|1.1868
|801
|2006.03.09 22:50
|s/l
|113
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.1868
|13.00
|5255.62
|802
|2006.03.10 02:30
|buy
|115
|0.10
|1.1924
|1.1824
|1.1974
|803
|2006.03.10 02:30
|buy
|116
|0.10
|1.1924
|1.1824
|1.1940
|804
|2006.03.10 09:04
|close
|115
|0.10
|1.1895
|1.1824
|1.1974
|-29.00
|5226.62
|805
|2006.03.10 09:04
|sell
|117
|0.10
|1.1895
|1.1995
|1.1845
|806
|2006.03.10 09:04
|sell
|118
|0.10
|1.1895
|1.1995
|1.1879
|807
|2006.03.10 09:20
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1845
|808
|2006.03.10 09:20
|modify
|118
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1879
|809
|2006.03.10 09:20
|t/p
|118
|0.10
|1.1879
|1.1895
|1.1879
|16.00
|5242.62
|810
|2006.03.10 09:20
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1894
|1.1845
|811
|2006.03.10 09:20
|close
|116
|0.10
|1.1877
|1.1824
|1.1940
|-47.00
|5195.62
|812
|2006.03.10 09:20
|sell
|119
|0.10
|1.1878
|1.1978
|1.1828
|813
|2006.03.10 09:20
|sell
|120
|0.10
|1.1878
|1.1978
|1.1862
|814
|2006.03.10 09:23
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1893
|1.1845
|815
|2006.03.10 09:28
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1892
|1.1845
|816
|2006.03.10 09:28
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1891
|1.1845
|817
|2006.03.10 09:28
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1890
|1.1845
|818
|2006.03.10 09:28
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1889
|1.1845
|819
|2006.03.10 09:28
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1888
|1.1845
|820
|2006.03.10 09:29
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1887
|1.1845
|821
|2006.03.10 09:29
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1885
|1.1845
|822
|2006.03.10 09:29
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1884
|1.1845
|823
|2006.03.10 09:29
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1883
|1.1845
|824
|2006.03.10 09:35
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1882
|1.1845
|825
|2006.03.10 09:35
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1881
|1.1845
|826
|2006.03.10 09:37
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1880
|1.1845
|827
|2006.03.10 09:37
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1879
|1.1845
|828
|2006.03.10 09:37
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1878
|1.1845
|829
|2006.03.10 09:37
|modify
|119
|0.10
|1.1878
|1.1878
|1.1828
|830
|2006.03.10 09:37
|modify
|120
|0.10
|1.1878
|1.1878
|1.1862
|831
|2006.03.10 09:37
|t/p
|120
|0.10
|1.1862
|1.1878
|1.1862
|16.00
|5211.62
|832
|2006.03.10 09:37
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1877
|1.1845
|833
|2006.03.10 09:37
|modify
|119
|0.10
|1.1878
|1.1877
|1.1828
|834
|2006.03.10 09:37
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1876
|1.1845
|835
|2006.03.10 09:37
|modify
|119
|0.10
|1.1878
|1.1876
|1.1828
|836
|2006.03.10 09:38
|modify
|117
|0.10
|1.1895
|1.1875
|1.1845
|837
|2006.03.10 09:38
|modify
|119
|0.10
|1.1878
|1.1875
|1.1828
|838
|2006.03.10 09:42
|s/l
|117
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1845
|20.00
|5231.62
|839
|2006.03.10 09:42
|s/l
|119
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1828
|3.00
|5234.62
|840
|2006.03.10 16:01
|buy
|121
|0.10
|1.1915
|1.1815
|1.1965
|841
|2006.03.10 16:01
|buy
|122
|0.10
|1.1915
|1.1815
|1.1931
|842
|2006.03.12 19:48
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1965
|843
|2006.03.12 19:48
|modify
|122
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1931
|844
|2006.03.12 20:24
|t/p
|122
|0.10
|1.1931
|1.1915
|1.1931
|16.00
|5250.62
|845
|2006.03.12 20:24
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1916
|1.1965
|846
|2006.03.12 20:24
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1917
|1.1965
|847
|2006.03.12 20:26
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1918
|1.1965
|848
|2006.03.12 20:26
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1919
|1.1965
|849
|2006.03.12 20:27
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1920
|1.1965
|850
|2006.03.12 20:27
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1921
|1.1965
|851
|2006.03.12 20:27
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1922
|1.1965
|852
|2006.03.12 20:28
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1923
|1.1965
|853
|2006.03.12 20:28
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1924
|1.1965
|854
|2006.03.12 20:29
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1925
|1.1965
|855
|2006.03.12 20:56
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1926
|1.1965
|856
|2006.03.12 20:56
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1927
|1.1965
|857
|2006.03.12 20:57
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1928
|1.1965
|858
|2006.03.12 21:03
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1929
|1.1965
|859
|2006.03.12 21:05
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1930
|1.1965
|860
|2006.03.12 21:05
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1931
|1.1965
|861
|2006.03.12 21:06
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1932
|1.1965
|862
|2006.03.12 21:50
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1933
|1.1965
|863
|2006.03.13 02:36
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1934
|1.1965
|864
|2006.03.13 02:36
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1935
|1.1965
|865
|2006.03.13 02:36
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1936
|1.1965
|866
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1937
|1.1965
|867
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1939
|1.1965
|868
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1940
|1.1965
|869
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1941
|1.1965
|870
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1942
|1.1965
|871
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1943
|1.1965
|872
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1944
|1.1965
|873
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1965
|874
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1946
|1.1965
|875
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1947
|1.1965
|876
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1948
|1.1965
|877
|2006.03.13 02:37
|modify
|121
|0.10
|1.1915
|1.1949
|1.1965
|878
|2006.03.13 02:37
|t/p
|121
|0.10
|1.1965
|1.1949
|1.1965
|49.18
|5299.80
|879
|2006.03.13 09:00
|sell
|123
|0.10
|1.1919
|1.2019
|1.1869
|880
|2006.03.13 09:00
|sell
|124
|0.10
|1.1919
|1.2019
|1.1903
|881
|2006.03.13 10:27
|close
|123
|0.10
|1.1933
|1.2019
|1.1869
|-14.00
|5285.80
|882
|2006.03.13 10:28
|buy
|125
|0.10
|1.1934
|1.1834
|1.1984
|883
|2006.03.13 10:28
|buy
|126
|0.10
|1.1934
|1.1834
|1.1950
|884
|2006.03.13 14:12
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1984
|885
|2006.03.13 14:12
|modify
|126
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1950
|886
|2006.03.13 14:15
|t/p
|126
|0.10
|1.1950
|1.1934
|1.1950
|16.00
|5301.80
|887
|2006.03.13 14:15
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1935
|1.1984
|888
|2006.03.13 14:21
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1936
|1.1984
|889
|2006.03.13 14:21
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1937
|1.1984
|890
|2006.03.13 14:22
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1938
|1.1984
|891
|2006.03.13 14:22
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1939
|1.1984
|892
|2006.03.13 14:23
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1940
|1.1984
|893
|2006.03.13 14:28
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1941
|1.1984
|894
|2006.03.13 14:28
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1942
|1.1984
|895
|2006.03.13 14:28
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1943
|1.1984
|896
|2006.03.13 14:58
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1944
|1.1984
|897
|2006.03.13 14:58
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1945
|1.1984
|898
|2006.03.13 15:23
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1946
|1.1984
|899
|2006.03.13 15:24
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1948
|1.1984
|900
|2006.03.13 15:27
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1949
|1.1984
|901
|2006.03.13 17:41
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1950
|1.1984
|902
|2006.03.13 18:25
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1951
|1.1984
|903
|2006.03.13 18:26
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1952
|1.1984
|904
|2006.03.13 19:39
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1953
|1.1984
|905
|2006.03.13 19:39
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1954
|1.1984
|906
|2006.03.13 19:39
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1955
|1.1984
|907
|2006.03.13 19:39
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1956
|1.1984
|908
|2006.03.13 19:40
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1957
|1.1984
|909
|2006.03.13 19:40
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1958
|1.1984
|910
|2006.03.13 19:41
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1959
|1.1984
|911
|2006.03.13 19:41
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1960
|1.1984
|912
|2006.03.13 19:41
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1961
|1.1984
|913
|2006.03.13 19:42
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1962
|1.1984
|914
|2006.03.13 19:42
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1963
|1.1984
|915
|2006.03.13 19:58
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1964
|1.1984
|916
|2006.03.13 19:59
|modify
|125
|0.10
|1.1934
|1.1966
|1.1984
|917
|2006.03.13 20:09
|s/l
|125
|0.10
|1.1966
|1.1966
|1.1984
|32.00
|5333.80
|918
|2006.03.14 07:11
|sell
|127
|0.10
|1.1942
|1.2042
|1.1892
|919
|2006.03.14 07:11
|sell
|128
|0.10
|1.1942
|1.2042
|1.1926
|920
|2006.03.14 10:31
|s/l
|124
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.1903
|-99.56
|5234.24
|921
|2006.03.15 03:31
|s/l
|127
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.1892
|-99.56
|5134.68
|922
|2006.03.15 03:31
|s/l
|128
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.1926
|-99.56
|5035.12
|923
|2006.03.20 02:30
|buy
|129
|0.10
|1.2180
|1.2080
|1.2230
|924
|2006.03.20 02:30
|buy
|130
|0.10
|1.2180
|1.2080
|1.2196
|925
|2006.03.20 09:49
|close
|129
|0.10
|1.2155
|1.2080
|1.2230
|-25.00
|5010.12
|926
|2006.03.20 09:49
|sell
|131
|0.10
|1.2154
|1.2254
|1.2104
|927
|2006.03.20 09:49
|sell
|132
|0.10
|1.2154
|1.2254
|1.2138
|928
|2006.03.20 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2104
|929
|2006.03.20 19:27
|modify
|132
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2138
|930
|2006.03.20 19:27
|t/p
|132
|0.10
|1.2138
|1.2154
|1.2138
|16.00
|5026.12
|931
|2006.03.20 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2153
|1.2104
|932
|2006.03.20 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2152
|1.2104
|933
|2006.03.20 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2149
|1.2104
|934
|2006.03.20 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2148
|1.2104
|935
|2006.03.20 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2154
|1.2147
|1.2104
|936
|2006.03.20 19:59
|s/l
|131
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2104
|7.00
|5033.12
|937
|2006.03.21 11:44
|s/l
|130
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2196
|-100.82
|4932.30
|938
|2006.03.24 10:30
|buy
|133
|0.10
|1.2017
|1.1917
|1.2067
|939
|2006.03.24 10:30
|buy
|134
|0.10
|1.2017
|1.1917
|1.2033
|940
|2006.03.24 11:40
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2067
|941
|2006.03.24 11:40
|modify
|134
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2033
|942
|2006.03.24 11:46
|t/p
|134
|0.10
|1.2033
|1.2017
|1.2033
|16.00
|4948.30
|943
|2006.03.24 11:46
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2018
|1.2067
|944
|2006.03.24 11:48
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2019
|1.2067
|945
|2006.03.24 11:49
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2020
|1.2067
|946
|2006.03.24 11:51
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2021
|1.2067
|947
|2006.03.24 11:51
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2022
|1.2067
|948
|2006.03.24 11:51
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2023
|1.2067
|949
|2006.03.24 12:52
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2024
|1.2067
|950
|2006.03.24 13:06
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2025
|1.2067
|951
|2006.03.24 13:06
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2026
|1.2067
|952
|2006.03.24 13:07
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2027
|1.2067
|953
|2006.03.24 13:08
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2028
|1.2067
|954
|2006.03.24 13:10
|modify
|133
|0.10
|1.2017
|1.2029
|1.2067
|955
|2006.03.24 14:37
|s/l
|133
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2067
|12.00
|4960.30
|956
|2006.03.27 10:18
|sell
|135
|0.10
|1.2020
|1.2120
|1.1970
|957
|2006.03.27 10:18
|sell
|136
|0.10
|1.2020
|1.2120
|1.2004
|958
|2006.03.27 17:39
|modify
|135
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.1970
|959
|2006.03.27 17:39
|modify
|136
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2004
|960
|2006.03.27 17:48
|t/p
|136
|0.10
|1.2004
|1.2020
|1.2004
|16.00
|4976.30
|961
|2006.03.27 17:48
|modify
|135
|0.10
|1.2020
|1.2019
|1.1970
|962
|2006.03.27 17:48
|modify
|135
|0.10
|1.2020
|1.2018
|1.1970
|963
|2006.03.27 17:48
|modify
|135
|0.10
|1.2020
|1.2017
|1.1970
|964
|2006.03.27 18:47
|s/l
|135
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1970
|3.00
|4979.30
|965
|2006.03.28 03:00
|buy
|137
|0.10
|1.2029
|1.1929
|1.2079
|966
|2006.03.28 03:00
|buy
|138
|0.10
|1.2029
|1.1929
|1.2045
|967
|2006.03.28 03:01
|t/p
|138
|0.10
|1.2045
|1.1929
|1.2045
|16.00
|4995.30
|968
|2006.03.28 03:01
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2030
|1.2079
|969
|2006.03.28 03:01
|buy
|139
|0.10
|1.2047
|1.1947
|1.2097
|970
|2006.03.28 03:01
|buy
|140
|0.10
|1.2047
|1.1947
|1.2063
|971
|2006.03.28 03:01
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2031
|1.2079
|972
|2006.03.28 03:01
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2032
|1.2079
|973
|2006.03.28 03:02
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2033
|1.2079
|974
|2006.03.28 03:02
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2034
|1.2079
|975
|2006.03.28 03:02
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2035
|1.2079
|976
|2006.03.28 03:02
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2036
|1.2079
|977
|2006.03.28 03:02
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2037
|1.2079
|978
|2006.03.28 03:03
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2038
|1.2079
|979
|2006.03.28 03:03
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2039
|1.2079
|980
|2006.03.28 03:03
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2040
|1.2079
|981
|2006.03.28 03:10
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2041
|1.2079
|982
|2006.03.28 03:10
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2042
|1.2079
|983
|2006.03.28 03:10
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2043
|1.2079
|984
|2006.03.28 03:14
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2044
|1.2079
|985
|2006.03.28 03:14
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2045
|1.2079
|986
|2006.03.28 03:14
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2046
|1.2079
|987
|2006.03.28 03:14
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2047
|1.2079
|988
|2006.03.28 03:14
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2097
|989
|2006.03.28 03:14
|modify
|140
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2063
|990
|2006.03.28 03:15
|t/p
|140
|0.10
|1.2063
|1.2047
|1.2063
|16.00
|5011.30
|991
|2006.03.28 03:15
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2048
|1.2079
|992
|2006.03.28 03:15
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2048
|1.2097
|993
|2006.03.28 03:15
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2049
|1.2079
|994
|2006.03.28 03:15
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2049
|1.2097
|995
|2006.03.28 03:15
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2050
|1.2079
|996
|2006.03.28 03:15
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2050
|1.2097
|997
|2006.03.28 03:20
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2051
|1.2079
|998
|2006.03.28 03:20
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2051
|1.2097
|999
|2006.03.28 03:20
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2052
|1.2079
|1000
|2006.03.28 03:20
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2052
|1.2097
|1001
|2006.03.28 03:22
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2053
|1.2079
|1002
|2006.03.28 03:22
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2053
|1.2097
|1003
|2006.03.28 03:22
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2054
|1.2079
|1004
|2006.03.28 03:22
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2054
|1.2097
|1005
|2006.03.28 03:23
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2055
|1.2079
|1006
|2006.03.28 03:23
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2055
|1.2097
|1007
|2006.03.28 03:23
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2056
|1.2079
|1008
|2006.03.28 03:23
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2056
|1.2097
|1009
|2006.03.28 03:23
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2057
|1.2079
|1010
|2006.03.28 03:23
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2057
|1.2097
|1011
|2006.03.28 03:31
|modify
|137
|0.10
|1.2029
|1.2058
|1.2079
|1012
|2006.03.28 03:31
|modify
|139
|0.10
|1.2047
|1.2058
|1.2097
|1013
|2006.03.28 03:42
|s/l
|137
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2079
|29.00
|5040.30
|1014
|2006.03.28 03:42
|s/l
|139
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2097
|11.00
|5051.30
|1015
|2006.03.28 15:00
|sell
|141
|0.10
|1.2006
|1.2106
|1.1956
|1016
|2006.03.28 15:00
|sell
|142
|0.10
|1.2006
|1.2106
|1.1990
|1017
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.1956
|1018
|2006.03.29 02:58
|modify
|142
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.1990
|1019
|2006.03.29 02:58
|t/p
|142
|0.10
|1.1990
|1.2006
|1.1990
|16.44
|5067.74
|1020
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2005
|1.1956
|1021
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2004
|1.1956
|1022
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2002
|1.1956
|1023
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2001
|1.1956
|1024
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.2000
|1.1956
|1025
|2006.03.29 02:58
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.1999
|1.1956
|1026
|2006.03.29 02:59
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.1998
|1.1956
|1027
|2006.03.29 02:59
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.1997
|1.1956
|1028
|2006.03.29 02:59
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.1996
|1.1956
|1029
|2006.03.29 02:59
|modify
|141
|0.10
|1.2006
|1.1995
|1.1956
|1030
|2006.03.29 03:19
|s/l
|141
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.1956
|11.44
|5079.18
|1031
|2006.03.29 11:30
|buy
|143
|0.10
|1.2033
|1.1933
|1.2083
|1032
|2006.03.29 11:30
|buy
|144
|0.10
|1.2033
|1.1933
|1.2049
|1033
|2006.03.29 20:59
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2083
|1034
|2006.03.29 20:59
|modify
|144
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2049
|1035
|2006.03.29 20:59
|t/p
|144
|0.10
|1.2049
|1.2033
|1.2049
|16.00
|5095.18
|1036
|2006.03.29 20:59
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2034
|1.2083
|1037
|2006.03.29 20:59
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2035
|1.2083
|1038
|2006.03.29 21:43
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2036
|1.2083
|1039
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2037
|1.2083
|1040
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2038
|1.2083
|1041
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2039
|1.2083
|1042
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2040
|1.2083
|1043
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2042
|1.2083
|1044
|2006.03.29 21:46
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2044
|1.2083
|1045
|2006.03.29 21:51
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2045
|1.2083
|1046
|2006.03.29 23:10
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2046
|1.2083
|1047
|2006.03.29 23:10
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2047
|1.2083
|1048
|2006.03.29 23:11
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2048
|1.2083
|1049
|2006.03.29 23:12
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2049
|1.2083
|1050
|2006.03.29 23:12
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2050
|1.2083
|1051
|2006.03.29 23:12
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2051
|1.2083
|1052
|2006.03.29 23:12
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2052
|1.2083
|1053
|2006.03.29 23:12
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2054
|1.2083
|1054
|2006.03.29 23:13
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2055
|1.2083
|1055
|2006.03.29 23:16
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2056
|1.2083
|1056
|2006.03.29 23:16
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2057
|1.2083
|1057
|2006.03.29 23:16
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2058
|1.2083
|1058
|2006.03.29 23:37
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2059
|1.2083
|1059
|2006.03.29 23:38
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2060
|1.2083
|1060
|2006.03.30 00:02
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2061
|1.2083
|1061
|2006.03.30 00:03
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2062
|1.2083
|1062
|2006.03.30 00:04
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2063
|1.2083
|1063
|2006.03.30 00:23
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2064
|1.2083
|1064
|2006.03.30 00:25
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2065
|1.2083
|1065
|2006.03.30 00:25
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2066
|1.2083
|1066
|2006.03.30 00:25
|modify
|143
|0.10
|1.2033
|1.2067
|1.2083
|1067
|2006.03.30 00:26
|t/p
|143
|0.10
|1.2083
|1.2067
|1.2083
|47.54
|5142.72
|1068
|2006.03.31 04:20
|sell
|145
|0.10
|1.2102
|1.2202
|1.2052
|1069
|2006.03.31 04:20
|sell
|146
|0.10
|1.2102
|1.2202
|1.2086
|1070
|2006.03.31 05:04
|modify
|145
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2052
|1071
|2006.03.31 05:04
|modify
|146
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2086
|1072
|2006.03.31 05:04
|t/p
|146
|0.10
|1.2086
|1.2102
|1.2086
|16.00
|5158.72
|1073
|2006.03.31 05:04
|modify
|145
|0.10
|1.2102
|1.2101
|1.2052
|1074
|2006.03.31 05:04
|modify
|145
|0.10
|1.2102
|1.2100
|1.2052
|1075
|2006.03.31 05:04
|modify
|145
|0.10
|1.2102
|1.2099
|1.2052
|1076
|2006.03.31 05:04
|modify
|145
|0.10
|1.2102
|1.2098
|1.2052
|1077
|2006.03.31 05:23
|s/l
|145
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2052
|4.00
|5162.72
|1078
|2006.04.03 11:00
|buy
|147
|0.10
|1.2116
|1.2016
|1.2166
|1079
|2006.04.03 11:00
|buy
|148
|0.10
|1.2116
|1.2016
|1.2132
|1080
|2006.04.03 11:16
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2166
|1081
|2006.04.03 11:16
|modify
|148
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2132
|1082
|2006.04.03 11:16
|t/p
|148
|0.10
|1.2132
|1.2116
|1.2132
|16.00
|5178.72
|1083
|2006.04.03 11:16
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2118
|1.2166
|1084
|2006.04.03 11:16
|buy
|149
|0.10
|1.2135
|1.2035
|1.2185
|1085
|2006.04.03 11:16
|buy
|150
|0.10
|1.2135
|1.2035
|1.2151
|1086
|2006.04.03 11:16
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2119
|1.2166
|1087
|2006.04.03 11:18
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2120
|1.2166
|1088
|2006.04.03 11:20
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2121
|1.2166
|1089
|2006.04.03 11:20
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2122
|1.2166
|1090
|2006.04.03 11:28
|modify
|147
|0.10
|1.2116
|1.2123
|1.2166
|1091
|2006.04.03 11:55
|s/l
|147
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2166
|7.00
|5185.72
|1092
|2006.04.03 19:45
|modify
|149
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2185
|1093
|2006.04.03 19:45
|modify
|150
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2151
|1094
|2006.04.03 19:45
|t/p
|150
|0.10
|1.2151
|1.2135
|1.2151
|16.00
|5201.72
|1095
|2006.04.03 19:45
|modify
|149
|0.10
|1.2135
|1.2136
|1.2185
|1096
|2006.04.03 19:45
|modify
|149
|0.10
|1.2135
|1.2137
|1.2185
|1097
|2006.04.03 19:45
|modify
|149
|0.10
|1.2135
|1.2138
|1.2185
|1098
|2006.04.03 19:45
|modify
|149
|0.10
|1.2135
|1.2139
|1.2185
|1099
|2006.04.03 20:07
|s/l
|149
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2185
|4.00
|5205.72
|1100
|2006.04.06 09:00
|sell
|151
|0.10
|1.2241
|1.2341
|1.2191
|1101
|2006.04.06 09:00
|sell
|152
|0.10
|1.2241
|1.2341
|1.2225
|1102
|2006.04.06 09:06
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2191
|1103
|2006.04.06 09:06
|modify
|152
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2225
|1104
|2006.04.06 09:06
|t/p
|152
|0.10
|1.2225
|1.2241
|1.2225
|16.00
|5221.72
|1105
|2006.04.06 09:06
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2240
|1.2191
|1106
|2006.04.06 09:06
|sell
|153
|0.10
|1.2223
|1.2323
|1.2173
|1107
|2006.04.06 09:06
|sell
|154
|0.10
|1.2223
|1.2323
|1.2207
|1108
|2006.04.06 09:06
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2239
|1.2191
|1109
|2006.04.06 09:06
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2237
|1.2191
|1110
|2006.04.06 09:10
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2236
|1.2191
|1111
|2006.04.06 09:10
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2235
|1.2191
|1112
|2006.04.06 09:10
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2234
|1.2191
|1113
|2006.04.06 09:10
|modify
|151
|0.10
|1.2241
|1.2233
|1.2191
|1114
|2006.04.06 09:12
|s/l
|151
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2191
|8.00
|5229.72
|1115
|2006.04.06 10:00
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2173
|1116
|2006.04.06 10:00
|modify
|154
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2207
|1117
|2006.04.06 10:00
|t/p
|154
|0.10
|1.2207
|1.2223
|1.2207
|16.00
|5245.72
|1118
|2006.04.06 10:00
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2222
|1.2173
|1119
|2006.04.06 10:01
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2221
|1.2173
|1120
|2006.04.06 10:01
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2220
|1.2173
|1121
|2006.04.06 10:01
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2219
|1.2173
|1122
|2006.04.06 10:01
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2218
|1.2173
|1123
|2006.04.06 10:01
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2217
|1.2173
|1124
|2006.04.06 10:02
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2216
|1.2173
|1125
|2006.04.06 10:03
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2215
|1.2173
|1126
|2006.04.06 10:03
|modify
|153
|0.10
|1.2223
|1.2214
|1.2173
|1127
|2006.04.06 10:13
|s/l
|153
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2173
|9.00
|5254.72
|1128
|2006.04.11 08:17
|sell
|155
|0.10
|1.2101
|1.2201
|1.2051
|1129
|2006.04.11 08:17
|sell
|156
|0.10
|1.2101
|1.2201
|1.2085
|1130
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2051
|1131
|2006.04.12 08:36
|modify
|156
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2085
|1132
|2006.04.12 08:36
|t/p
|156
|0.10
|1.2085
|1.2101
|1.2085
|16.44
|5271.16
|1133
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2100
|1.2051
|1134
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2098
|1.2051
|1135
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2097
|1.2051
|1136
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2096
|1.2051
|1137
|2006.04.12 08:36
|modify
|155
|0.10
|1.2101
|1.2095
|1.2051
|1138
|2006.04.12 08:39
|s/l
|155
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2051
|6.44
|5277.60
|1139
|2006.04.13 03:30
|buy
|157
|0.10
|1.2129
|1.2029
|1.2179
|1140
|2006.04.13 03:30
|buy
|158
|0.10
|1.2129
|1.2029
|1.2145
|1141
|2006.04.13 06:02
|close
|157
|0.10
|1.2106
|1.2029
|1.2179
|-23.00
|5254.60
|1142
|2006.04.13 06:02
|sell
|159
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2055
|1143
|2006.04.13 06:02
|sell
|160
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2089
|1144
|2006.04.13 08:00
|t/p
|160
|0.10
|1.2089
|1.2205
|1.2089
|16.00
|5270.60
|1145
|2006.04.13 08:00
|modify
|159
|0.10
|1.2105
|1.2104
|1.2055
|1146
|2006.04.13 08:30
|s/l
|159
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2055
|1.00
|5271.60
|1147
|2006.04.14 04:00
|sell
|161
|0.10
|1.2102
|1.2202
|1.2052
|1148
|2006.04.14 04:00
|sell
|162
|0.10
|1.2102
|1.2202
|1.2086
|1149
|2006.04.16 20:06
|modify
|158
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2145
|1150
|2006.04.16 20:06
|t/p
|158
|0.10
|1.2145
|1.2129
|1.2145
|15.18
|5286.78
|1151
|2006.04.17 07:40
|s/l
|161
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.2052
|-99.56
|5187.22
|1152
|2006.04.17 07:40
|s/l
|162
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.2086
|-99.56
|5087.66
|1153
|2006.04.19 09:00
|sell
|163
|0.10
|1.2294
|1.2394
|1.2244
|1154
|2006.04.19 09:00
|sell
|164
|0.10
|1.2294
|1.2394
|1.2278
|1155
|2006.04.19 10:06
|close
|163
|0.10
|1.2345
|1.2394
|1.2244
|-51.00
|5036.66
|1156
|2006.04.19 10:06
|buy
|165
|0.10
|1.2346
|1.2246
|1.2396
|1157
|2006.04.19 10:06
|buy
|166
|0.10
|1.2346
|1.2246
|1.2362
|1158
|2006.04.19 12:13
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2396
|1159
|2006.04.19 12:13
|modify
|166
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2362
|1160
|2006.04.19 12:18
|t/p
|166
|0.10
|1.2362
|1.2346
|1.2362
|16.00
|5052.66
|1161
|2006.04.19 12:18
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2347
|1.2396
|1162
|2006.04.19 12:20
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2348
|1.2396
|1163
|2006.04.19 12:20
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2349
|1.2396
|1164
|2006.04.19 12:20
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2350
|1.2396
|1165
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2351
|1.2396
|1166
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2352
|1.2396
|1167
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2353
|1.2396
|1168
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2354
|1.2396
|1169
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2355
|1.2396
|1170
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2356
|1.2396
|1171
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2357
|1.2396
|1172
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2358
|1.2396
|1173
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2359
|1.2396
|1174
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2360
|1.2396
|1175
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2361
|1.2396
|1176
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2362
|1.2396
|1177
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2363
|1.2396
|1178
|2006.04.19 12:21
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2364
|1.2396
|1179
|2006.04.19 12:22
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2365
|1.2396
|1180
|2006.04.19 12:22
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2366
|1.2396
|1181
|2006.04.19 12:22
|modify
|165
|0.10
|1.2346
|1.2368
|1.2396
|1182
|2006.04.19 12:31
|s/l
|165
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2396
|22.00
|5074.66
|1183
|2006.04.19 14:09
|s/l
|164
|0.10
|1.2394
|1.2394
|1.2278
|-100.00
|4974.66
|1184
|2006.04.21 05:30
|buy
|167
|0.10
|1.2343
|1.2243
|1.2393
|1185
|2006.04.21 05:30
|buy
|168
|0.10
|1.2343
|1.2243
|1.2359
|1186
|2006.04.21 07:06
|close
|167
|0.10
|1.2309
|1.2243
|1.2393
|-34.00
|4940.66
|1187
|2006.04.21 07:06
|sell
|169
|0.10
|1.2308
|1.2408
|1.2258
|1188
|2006.04.21 07:06
|sell
|170
|0.10
|1.2308
|1.2408
|1.2292
|1189
|2006.04.21 10:38
|modify
|168
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2359
|1190
|2006.04.21 10:42
|s/l
|168
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2359
|0.00
|4940.66
|1191
|2006.04.24 03:42
|s/l
|169
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2258
|-99.56
|4841.10
|1192
|2006.04.24 03:42
|s/l
|170
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2292
|-99.56
|4741.54
|1193
|2006.04.24 10:30
|sell
|171
|0.10
|1.2343
|1.2443
|1.2293
|1194
|2006.04.24 10:30
|sell
|172
|0.10
|1.2343
|1.2443
|1.2327
|1195
|2006.04.25 00:03
|close
|171
|0.10
|1.2378
|1.2443
|1.2293
|-34.56
|4706.98
|1196
|2006.04.25 00:19
|buy
|173
|0.10
|1.2378
|1.2278
|1.2428
|1197
|2006.04.25 00:19
|buy
|174
|0.10
|1.2378
|1.2278
|1.2394
|1198
|2006.04.25 03:12
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2428
|1199
|2006.04.25 03:12
|modify
|174
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2394
|1200
|2006.04.25 03:13
|t/p
|174
|0.10
|1.2394
|1.2378
|1.2394
|16.00
|4722.98
|1201
|2006.04.25 03:13
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2379
|1.2428
|1202
|2006.04.25 03:13
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2380
|1.2428
|1203
|2006.04.25 03:44
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2381
|1.2428
|1204
|2006.04.25 03:44
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2382
|1.2428
|1205
|2006.04.25 03:44
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2383
|1.2428
|1206
|2006.04.25 03:44
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2384
|1.2428
|1207
|2006.04.25 04:00
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2385
|1.2428
|1208
|2006.04.25 04:00
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2387
|1.2428
|1209
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2388
|1.2428
|1210
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2389
|1.2428
|1211
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2390
|1.2428
|1212
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2391
|1.2428
|1213
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2392
|1.2428
|1214
|2006.04.25 04:01
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2393
|1.2428
|1215
|2006.04.25 04:02
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2394
|1.2428
|1216
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2395
|1.2428
|1217
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2396
|1.2428
|1218
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2397
|1.2428
|1219
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2398
|1.2428
|1220
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2399
|1.2428
|1221
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2400
|1.2428
|1222
|2006.04.25 04:05
|modify
|173
|0.10
|1.2378
|1.2401
|1.2428
|1223
|2006.04.25 04:10
|s/l
|173
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2428
|23.00
|4745.98
|1224
|2006.04.26 04:02
|sell
|175
|0.10
|1.2398
|1.2498
|1.2348
|1225
|2006.04.26 04:02
|sell
|176
|0.10
|1.2398
|1.2498
|1.2382
|1226
|2006.04.26 09:05
|s/l
|172
|0.10
|1.2443
|1.2443
|1.2327
|-99.12
|4646.86
|1227
|2006.04.27 10:08
|close
|175
|0.10
|1.2486
|1.2498
|1.2348
|-86.68
|4560.18
|1228
|2006.04.27 10:08
|buy
|177
|0.10
|1.2486
|1.2386
|1.2536
|1229
|2006.04.27 10:08
|buy
|178
|0.10
|1.2486
|1.2386
|1.2502
|1230
|2006.04.27 10:15
|s/l
|176
|0.10
|1.2498
|1.2498
|1.2382
|-98.68
|4461.50
|1231
|2006.04.27 10:16
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2486
|1.2536
|1232
|2006.04.27 10:16
|modify
|178
|0.10
|1.2486
|1.2486
|1.2502
|1233
|2006.04.27 10:20
|t/p
|178
|0.10
|1.2502
|1.2486
|1.2502
|16.00
|4477.50
|1234
|2006.04.27 10:20
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2487
|1.2536
|1235
|2006.04.27 10:20
|buy
|179
|0.10
|1.2504
|1.2404
|1.2554
|1236
|2006.04.27 10:20
|buy
|180
|0.10
|1.2504
|1.2404
|1.2520
|1237
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2488
|1.2536
|1238
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2489
|1.2536
|1239
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2491
|1.2536
|1240
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2492
|1.2536
|1241
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2493
|1.2536
|1242
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2495
|1.2536
|1243
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2496
|1.2536
|1244
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2497
|1.2536
|1245
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2498
|1.2536
|1246
|2006.04.27 10:28
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2499
|1.2536
|1247
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2500
|1.2536
|1248
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2501
|1.2536
|1249
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2503
|1.2536
|1250
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2504
|1.2536
|1251
|2006.04.27 10:29
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2554
|1252
|2006.04.27 10:29
|modify
|180
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2520
|1253
|2006.04.27 10:29
|t/p
|180
|0.10
|1.2520
|1.2504
|1.2520
|16.00
|4493.50
|1254
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2505
|1.2536
|1255
|2006.04.27 10:29
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2505
|1.2554
|1256
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2506
|1.2536
|1257
|2006.04.27 10:29
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2506
|1.2554
|1258
|2006.04.27 10:29
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2508
|1.2536
|1259
|2006.04.27 10:29
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2508
|1.2554
|1260
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2509
|1.2536
|1261
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2509
|1.2554
|1262
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2511
|1.2536
|1263
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2511
|1.2554
|1264
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2512
|1.2536
|1265
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2512
|1.2554
|1266
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2513
|1.2536
|1267
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2513
|1.2554
|1268
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2514
|1.2536
|1269
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2514
|1.2554
|1270
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2515
|1.2536
|1271
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2515
|1.2554
|1272
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2516
|1.2536
|1273
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2516
|1.2554
|1274
|2006.04.27 10:30
|modify
|177
|0.10
|1.2486
|1.2517
|1.2536
|1275
|2006.04.27 10:30
|modify
|179
|0.10
|1.2504
|1.2517
|1.2554
|1276
|2006.04.27 10:32
|s/l
|177
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2536
|31.00
|4524.50
|1277
|2006.04.27 10:32
|s/l
|179
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2554
|13.00
|4537.50
|1278
|2006.05.01 15:17
|sell
|181
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2539
|1279
|2006.05.01 15:17
|sell
|182
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2573
|1280
|2006.05.01 15:40
|t/p
|182
|0.10
|1.2573
|1.2689
|1.2573
|16.00
|4553.50
|1281
|2006.05.01 15:40
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2588
|1.2539
|1282
|2006.05.01 15:40
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2587
|1.2539
|1283
|2006.05.01 15:40
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2586
|1.2539
|1284
|2006.05.01 15:41
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2585
|1.2539
|1285
|2006.05.01 15:41
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2584
|1.2539
|1286
|2006.05.01 15:41
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2583
|1.2539
|1287
|2006.05.01 15:41
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2582
|1.2539
|1288
|2006.05.01 15:42
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2581
|1.2539
|1289
|2006.05.01 15:42
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2580
|1.2539
|1290
|2006.05.01 15:42
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2579
|1.2539
|1291
|2006.05.01 15:42
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2577
|1.2539
|1292
|2006.05.01 15:43
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2576
|1.2539
|1293
|2006.05.01 15:43
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2575
|1.2539
|1294
|2006.05.01 15:45
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2574
|1.2539
|1295
|2006.05.01 15:45
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2573
|1.2539
|1296
|2006.05.01 15:45
|modify
|181
|0.10
|1.2589
|1.2571
|1.2539
|1297
|2006.05.01 15:49
|s/l
|181
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2539
|18.00
|4571.50
|1298
|2006.05.02 05:00
|buy
|183
|0.10
|1.2618
|1.2518
|1.2668
|1299
|2006.05.02 05:00
|buy
|184
|0.10
|1.2618
|1.2518
|1.2634
|1300
|2006.05.02 05:22
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2668
|1301
|2006.05.02 05:22
|modify
|184
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2634
|1302
|2006.05.02 05:28
|t/p
|184
|0.10
|1.2634
|1.2618
|1.2634
|16.00
|4587.50
|1303
|2006.05.02 05:28
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2619
|1.2668
|1304
|2006.05.02 05:28
|buy
|185
|0.10
|1.2636
|1.2536
|1.2686
|1305
|2006.05.02 05:28
|buy
|186
|0.10
|1.2636
|1.2536
|1.2652
|1306
|2006.05.02 05:40
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2620
|1.2668
|1307
|2006.05.02 05:45
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2621
|1.2668
|1308
|2006.05.02 05:45
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2622
|1.2668
|1309
|2006.05.02 05:45
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2623
|1.2668
|1310
|2006.05.02 05:45
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2624
|1.2668
|1311
|2006.05.02 05:45
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2625
|1.2668
|1312
|2006.05.02 05:48
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2626
|1.2668
|1313
|2006.05.02 05:48
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2628
|1.2668
|1314
|2006.05.02 05:51
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2629
|1.2668
|1315
|2006.05.02 05:57
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2630
|1.2668
|1316
|2006.05.02 05:57
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2631
|1.2668
|1317
|2006.05.02 05:57
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2632
|1.2668
|1318
|2006.05.02 06:00
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2633
|1.2668
|1319
|2006.05.02 06:01
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2634
|1.2668
|1320
|2006.05.02 06:05
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2635
|1.2668
|1321
|2006.05.02 06:05
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2636
|1.2668
|1322
|2006.05.02 06:06
|t/p
|186
|0.10
|1.2652
|1.2536
|1.2652
|16.00
|4603.50
|1323
|2006.05.02 06:06
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2637
|1.2668
|1324
|2006.05.02 06:06
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2637
|1.2686
|1325
|2006.05.02 06:06
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2638
|1.2668
|1326
|2006.05.02 06:06
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2638
|1.2686
|1327
|2006.05.02 06:06
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2639
|1.2668
|1328
|2006.05.02 06:06
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2639
|1.2686
|1329
|2006.05.02 06:07
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2640
|1.2668
|1330
|2006.05.02 06:07
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2640
|1.2686
|1331
|2006.05.02 06:12
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2641
|1.2668
|1332
|2006.05.02 06:12
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2641
|1.2686
|1333
|2006.05.02 06:12
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2642
|1.2668
|1334
|2006.05.02 06:12
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2642
|1.2686
|1335
|2006.05.02 06:13
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2643
|1.2668
|1336
|2006.05.02 06:13
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2643
|1.2686
|1337
|2006.05.02 06:13
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2644
|1.2668
|1338
|2006.05.02 06:13
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2644
|1.2686
|1339
|2006.05.02 06:13
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2645
|1.2668
|1340
|2006.05.02 06:13
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2645
|1.2686
|1341
|2006.05.02 06:13
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2646
|1.2668
|1342
|2006.05.02 06:13
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2646
|1.2686
|1343
|2006.05.02 06:13
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2647
|1.2668
|1344
|2006.05.02 06:13
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2647
|1.2686
|1345
|2006.05.02 06:14
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2648
|1.2668
|1346
|2006.05.02 06:14
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2648
|1.2686
|1347
|2006.05.02 06:15
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2649
|1.2668
|1348
|2006.05.02 06:15
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2649
|1.2686
|1349
|2006.05.02 06:15
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2650
|1.2668
|1350
|2006.05.02 06:15
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2650
|1.2686
|1351
|2006.05.02 06:15
|modify
|183
|0.10
|1.2618
|1.2651
|1.2668
|1352
|2006.05.02 06:15
|modify
|185
|0.10
|1.2636
|1.2651
|1.2686
|1353
|2006.05.02 06:28
|s/l
|183
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2668
|33.00
|4636.50
|1354
|2006.05.02 06:28
|s/l
|185
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2686
|15.00
|4651.50
|1355
|2006.05.02 21:02
|buy
|187
|0.10
|1.2625
|1.2525
|1.2675
|1356
|2006.05.02 21:02
|buy
|188
|0.10
|1.2625
|1.2525
|1.2641
|1357
|2006.05.02 22:25
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2675
|1358
|2006.05.02 22:25
|modify
|188
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2641
|1359
|2006.05.02 22:26
|t/p
|188
|0.10
|1.2641
|1.2625
|1.2641
|16.00
|4667.50
|1360
|2006.05.02 22:26
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2626
|1.2675
|1361
|2006.05.02 22:28
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2627
|1.2675
|1362
|2006.05.02 22:29
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2628
|1.2675
|1363
|2006.05.02 22:29
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2629
|1.2675
|1364
|2006.05.02 22:31
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2630
|1.2675
|1365
|2006.05.02 22:31
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2631
|1.2675
|1366
|2006.05.02 22:34
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2632
|1.2675
|1367
|2006.05.03 01:46
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2633
|1.2675
|1368
|2006.05.03 01:46
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2634
|1.2675
|1369
|2006.05.03 01:46
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2635
|1.2675
|1370
|2006.05.03 01:48
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2636
|1.2675
|1371
|2006.05.03 02:29
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2637
|1.2675
|1372
|2006.05.03 02:29
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2638
|1.2675
|1373
|2006.05.03 02:29
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2639
|1.2675
|1374
|2006.05.03 02:32
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2640
|1.2675
|1375
|2006.05.03 02:32
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2641
|1.2675
|1376
|2006.05.03 02:32
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2642
|1.2675
|1377
|2006.05.03 02:33
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2643
|1.2675
|1378
|2006.05.03 02:33
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2644
|1.2675
|1379
|2006.05.03 02:33
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2645
|1.2675
|1380
|2006.05.03 02:33
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2646
|1.2675
|1381
|2006.05.03 02:33
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2647
|1.2675
|1382
|2006.05.03 02:34
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2648
|1.2675
|1383
|2006.05.03 02:34
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2649
|1.2675
|1384
|2006.05.03 02:40
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2650
|1.2675
|1385
|2006.05.03 02:40
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2651
|1.2675
|1386
|2006.05.03 02:40
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2652
|1.2675
|1387
|2006.05.03 02:44
|modify
|187
|0.10
|1.2625
|1.2653
|1.2675
|1388
|2006.05.03 02:54
|s/l
|187
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2675
|27.18
|4694.68
|1389
|2006.05.03 09:12
|sell
|189
|0.10
|1.2616
|1.2716
|1.2566
|1390
|2006.05.03 09:12
|sell
|190
|0.10
|1.2616
|1.2716
|1.2600
|1391
|2006.05.03 10:03
|modify
|189
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2566
|1392
|2006.05.03 10:03
|modify
|190
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2600
|1393
|2006.05.03 10:03
|t/p
|190
|0.10
|1.2600
|1.2616
|1.2600
|16.00
|4710.68
|1394
|2006.05.03 10:03
|modify
|189
|0.10
|1.2616
|1.2615
|1.2566
|1395
|2006.05.03 10:03
|modify
|189
|0.10
|1.2616
|1.2614
|1.2566
|1396
|2006.05.03 10:05
|s/l
|189
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2566
|2.00
|4712.68
|1397
|2006.05.03 11:45
|buy
|191
|0.10
|1.2644
|1.2544
|1.2694
|1398
|2006.05.03 11:45
|buy
|192
|0.10
|1.2644
|1.2544
|1.2660
|1399
|2006.05.03 18:58
|close
|191
|0.10
|1.2621
|1.2544
|1.2694
|-23.00
|4689.68
|1400
|2006.05.03 18:58
|sell
|193
|0.10
|1.2621
|1.2721
|1.2571
|1401
|2006.05.03 18:58
|sell
|194
|0.10
|1.2621
|1.2721
|1.2605
|1402
|2006.05.04 02:26
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2571
|1403
|2006.05.04 02:26
|modify
|194
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2605
|1404
|2006.05.04 02:27
|t/p
|194
|0.10
|1.2605
|1.2621
|1.2605
|17.32
|4707.00
|1405
|2006.05.04 02:27
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2620
|1.2571
|1406
|2006.05.04 02:27
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2619
|1.2571
|1407
|2006.05.04 02:27
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2618
|1.2571
|1408
|2006.05.04 02:34
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2617
|1.2571
|1409
|2006.05.04 02:34
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2616
|1.2571
|1410
|2006.05.04 02:34
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2615
|1.2571
|1411
|2006.05.04 02:35
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2614
|1.2571
|1412
|2006.05.04 02:36
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2613
|1.2571
|1413
|2006.05.04 02:36
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2612
|1.2571
|1414
|2006.05.04 02:39
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2611
|1.2571
|1415
|2006.05.04 02:39
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2610
|1.2571
|1416
|2006.05.04 03:02
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2609
|1.2571
|1417
|2006.05.04 03:03
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2608
|1.2571
|1418
|2006.05.04 03:08
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2607
|1.2571
|1419
|2006.05.04 03:08
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2606
|1.2571
|1420
|2006.05.04 03:08
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2605
|1.2571
|1421
|2006.05.04 03:08
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2604
|1.2571
|1422
|2006.05.04 03:08
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2603
|1.2571
|1423
|2006.05.04 03:09
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2602
|1.2571
|1424
|2006.05.04 03:10
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2601
|1.2571
|1425
|2006.05.04 03:10
|modify
|193
|0.10
|1.2621
|1.2600
|1.2571
|1426
|2006.05.04 03:16
|s/l
|193
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2571
|22.32
|4729.32
|1427
|2006.05.04 10:00
|buy
|195
|0.10
|1.2644
|1.2544
|1.2694
|1428
|2006.05.04 10:00
|buy
|196
|0.10
|1.2644
|1.2544
|1.2660
|1429
|2006.05.04 10:04
|t/p
|192
|0.10
|1.2660
|1.2544
|1.2660
|13.54
|4742.86
|1430
|2006.05.04 10:04
|t/p
|196
|0.10
|1.2660
|1.2544
|1.2660
|16.00
|4758.86
|1431
|2006.05.04 10:04
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2645
|1.2694
|1432
|2006.05.04 10:04
|buy
|197
|0.10
|1.2662
|1.2562
|1.2712
|1433
|2006.05.04 10:04
|buy
|198
|0.10
|1.2662
|1.2562
|1.2678
|1434
|2006.05.04 10:04
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2646
|1.2694
|1435
|2006.05.04 10:04
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2647
|1.2694
|1436
|2006.05.04 10:04
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2648
|1.2694
|1437
|2006.05.04 10:05
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2650
|1.2694
|1438
|2006.05.04 10:07
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2651
|1.2694
|1439
|2006.05.04 10:07
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2652
|1.2694
|1440
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2653
|1.2694
|1441
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2654
|1.2694
|1442
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2656
|1.2694
|1443
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2657
|1.2694
|1444
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2658
|1.2694
|1445
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2659
|1.2694
|1446
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2660
|1.2694
|1447
|2006.05.04 10:18
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2661
|1.2694
|1448
|2006.05.04 10:19
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2662
|1.2694
|1449
|2006.05.04 10:19
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2712
|1450
|2006.05.04 10:19
|modify
|198
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2678
|1451
|2006.05.04 10:19
|t/p
|198
|0.10
|1.2678
|1.2662
|1.2678
|16.00
|4774.86
|1452
|2006.05.04 10:19
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2663
|1.2694
|1453
|2006.05.04 10:19
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2663
|1.2712
|1454
|2006.05.04 10:19
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2664
|1.2694
|1455
|2006.05.04 10:19
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2664
|1.2712
|1456
|2006.05.04 10:20
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2665
|1.2694
|1457
|2006.05.04 10:20
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2665
|1.2712
|1458
|2006.05.04 10:20
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2666
|1.2694
|1459
|2006.05.04 10:20
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2666
|1.2712
|1460
|2006.05.04 10:20
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2667
|1.2694
|1461
|2006.05.04 10:20
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2667
|1.2712
|1462
|2006.05.04 10:21
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2668
|1.2694
|1463
|2006.05.04 10:21
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2668
|1.2712
|1464
|2006.05.04 10:21
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2669
|1.2694
|1465
|2006.05.04 10:21
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2669
|1.2712
|1466
|2006.05.04 10:21
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2670
|1.2694
|1467
|2006.05.04 10:21
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2670
|1.2712
|1468
|2006.05.04 10:22
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2671
|1.2694
|1469
|2006.05.04 10:22
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2671
|1.2712
|1470
|2006.05.04 10:22
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2672
|1.2694
|1471
|2006.05.04 10:22
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2672
|1.2712
|1472
|2006.05.04 10:23
|modify
|195
|0.10
|1.2644
|1.2673
|1.2694
|1473
|2006.05.04 10:23
|modify
|197
|0.10
|1.2662
|1.2673
|1.2712
|1474
|2006.05.04 10:31
|s/l
|195
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2694
|29.00
|4803.86
|1475
|2006.05.04 10:31
|s/l
|197
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2712
|11.00
|4814.86
|1476
|2006.05.08 10:13
|sell
|199
|0.10
|1.2700
|1.2800
|1.2650
|1477
|2006.05.08 10:13
|sell
|200
|0.10
|1.2700
|1.2800
|1.2684
|1478
|2006.05.08 22:15
|modify
|199
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2650
|1479
|2006.05.08 22:15
|modify
|200
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2684
|1480
|2006.05.08 22:28
|t/p
|200
|0.10
|1.2684
|1.2700
|1.2684
|16.00
|4830.86
|1481
|2006.05.08 22:28
|modify
|199
|0.10
|1.2700
|1.2699
|1.2650
|1482
|2006.05.08 22:29
|modify
|199
|0.10
|1.2700
|1.2698
|1.2650
|1483
|2006.05.09 00:01
|s/l
|199
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2650
|2.44
|4833.30
|1484
|2006.05.09 09:27
|buy
|201
|0.10
|1.2729
|1.2629
|1.2779
|1485
|2006.05.09 09:27
|buy
|202
|0.10
|1.2729
|1.2629
|1.2745
|1486
|2006.05.09 10:00
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2779
|1487
|2006.05.09 10:00
|modify
|202
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2745
|1488
|2006.05.09 10:00
|t/p
|202
|0.10
|1.2745
|1.2729
|1.2745
|16.00
|4849.30
|1489
|2006.05.09 10:00
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2730
|1.2779
|1490
|2006.05.09 10:00
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2731
|1.2779
|1491
|2006.05.09 10:01
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2732
|1.2779
|1492
|2006.05.09 10:01
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2733
|1.2779
|1493
|2006.05.09 10:01
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2734
|1.2779
|1494
|2006.05.09 10:03
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2735
|1.2779
|1495
|2006.05.09 10:05
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2736
|1.2779
|1496
|2006.05.09 10:05
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2737
|1.2779
|1497
|2006.05.09 10:06
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2738
|1.2779
|1498
|2006.05.09 10:07
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2739
|1.2779
|1499
|2006.05.09 10:07
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2740
|1.2779
|1500
|2006.05.09 10:07
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2741
|1.2779
|1501
|2006.05.09 10:07
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2742
|1.2779
|1502
|2006.05.09 10:07
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2743
|1.2779
|1503
|2006.05.09 10:08
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2744
|1.2779
|1504
|2006.05.09 10:08
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2745
|1.2779
|1505
|2006.05.09 10:08
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2746
|1.2779
|1506
|2006.05.09 10:08
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2747
|1.2779
|1507
|2006.05.09 10:17
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2748
|1.2779
|1508
|2006.05.09 10:17
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2749
|1.2779
|1509
|2006.05.09 10:17
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2750
|1.2779
|1510
|2006.05.09 10:18
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2751
|1.2779
|1511
|2006.05.09 10:18
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2752
|1.2779
|1512
|2006.05.09 10:18
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2753
|1.2779
|1513
|2006.05.09 10:18
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2754
|1.2779
|1514
|2006.05.09 10:18
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2755
|1.2779
|1515
|2006.05.09 10:19
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2756
|1.2779
|1516
|2006.05.09 10:19
|modify
|201
|0.10
|1.2729
|1.2757
|1.2779
|1517
|2006.05.09 10:25
|s/l
|201
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2779
|28.00
|4877.30
|1518
|2006.05.10 19:30
|sell
|203
|0.10
|1.2761
|1.2861
|1.2711
|1519
|2006.05.10 19:30
|sell
|204
|0.10
|1.2761
|1.2861
|1.2745
|1520
|2006.05.10 21:05
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2711
|1521
|2006.05.10 21:05
|modify
|204
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2745
|1522
|2006.05.10 21:05
|t/p
|204
|0.10
|1.2745
|1.2761
|1.2745
|16.00
|4893.30
|1523
|2006.05.10 21:05
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2760
|1.2711
|1524
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2759
|1.2711
|1525
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2758
|1.2711
|1526
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2757
|1.2711
|1527
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2753
|1.2711
|1528
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2752
|1.2711
|1529
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2751
|1.2711
|1530
|2006.05.10 21:06
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2749
|1.2711
|1531
|2006.05.10 21:14
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2748
|1.2711
|1532
|2006.05.10 21:14
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2747
|1.2711
|1533
|2006.05.10 21:14
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2746
|1.2711
|1534
|2006.05.10 21:15
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2745
|1.2711
|1535
|2006.05.10 21:16
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2744
|1.2711
|1536
|2006.05.10 21:17
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2743
|1.2711
|1537
|2006.05.10 21:17
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2741
|1.2711
|1538
|2006.05.10 21:18
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2740
|1.2711
|1539
|2006.05.10 21:19
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2739
|1.2711
|1540
|2006.05.10 21:19
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2738
|1.2711
|1541
|2006.05.10 21:19
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2737
|1.2711
|1542
|2006.05.10 21:33
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2736
|1.2711
|1543
|2006.05.10 21:34
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2735
|1.2711
|1544
|2006.05.10 21:34
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2734
|1.2711
|1545
|2006.05.10 21:34
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2733
|1.2711
|1546
|2006.05.10 21:35
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2732
|1.2711
|1547
|2006.05.10 21:35
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2731
|1.2711
|1548
|2006.05.10 21:35
|modify
|203
|0.10
|1.2761
|1.2730
|1.2711
|1549
|2006.05.10 21:44
|s/l
|203
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2711
|31.00
|4924.30
|1550
|2006.05.11 10:00
|buy
|205
|0.10
|1.2780
|1.2680
|1.2830
|1551
|2006.05.11 10:00
|buy
|206
|0.10
|1.2780
|1.2680
|1.2796
|1552
|2006.05.11 10:11
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2830
|1553
|2006.05.11 10:11
|modify
|206
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2796
|1554
|2006.05.11 10:11
|t/p
|206
|0.10
|1.2796
|1.2780
|1.2796
|16.00
|4940.30
|1555
|2006.05.11 10:11
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2781
|1.2830
|1556
|2006.05.11 10:11
|buy
|207
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2848
|1557
|2006.05.11 10:11
|buy
|208
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2814
|1558
|2006.05.11 10:12
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2782
|1.2830
|1559
|2006.05.11 10:12
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2784
|1.2830
|1560
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2785
|1.2830
|1561
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2786
|1.2830
|1562
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2787
|1.2830
|1563
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2788
|1.2830
|1564
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2789
|1.2830
|1565
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2790
|1.2830
|1566
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2791
|1.2830
|1567
|2006.05.11 10:33
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2792
|1.2830
|1568
|2006.05.11 10:34
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2793
|1.2830
|1569
|2006.05.11 10:34
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2794
|1.2830
|1570
|2006.05.11 10:34
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2795
|1.2830
|1571
|2006.05.11 10:34
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2796
|1.2830
|1572
|2006.05.11 10:35
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2797
|1.2830
|1573
|2006.05.11 10:35
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2798
|1.2830
|1574
|2006.05.11 10:35
|t/p
|208
|0.10
|1.2814
|1.2698
|1.2814
|16.00
|4956.30
|1575
|2006.05.11 10:35
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2799
|1.2830
|1576
|2006.05.11 10:35
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2848
|1577
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2800
|1.2830
|1578
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2848
|1579
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2801
|1.2830
|1580
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2801
|1.2848
|1581
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2802
|1.2830
|1582
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2802
|1.2848
|1583
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2803
|1.2830
|1584
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2803
|1.2848
|1585
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2804
|1.2830
|1586
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2804
|1.2848
|1587
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2805
|1.2830
|1588
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2805
|1.2848
|1589
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2806
|1.2830
|1590
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2806
|1.2848
|1591
|2006.05.11 10:36
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2807
|1.2830
|1592
|2006.05.11 10:36
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2807
|1.2848
|1593
|2006.05.11 10:37
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2808
|1.2830
|1594
|2006.05.11 10:37
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2808
|1.2848
|1595
|2006.05.11 10:37
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2809
|1.2830
|1596
|2006.05.11 10:37
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2809
|1.2848
|1597
|2006.05.11 10:37
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2810
|1.2830
|1598
|2006.05.11 10:37
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2810
|1.2848
|1599
|2006.05.11 10:37
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2811
|1.2830
|1600
|2006.05.11 10:37
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2811
|1.2848
|1601
|2006.05.11 10:37
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2812
|1.2830
|1602
|2006.05.11 10:37
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2812
|1.2848
|1603
|2006.05.11 10:40
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2813
|1.2830
|1604
|2006.05.11 10:40
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2813
|1.2848
|1605
|2006.05.11 10:40
|modify
|205
|0.10
|1.2780
|1.2814
|1.2830
|1606
|2006.05.11 10:40
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2848
|1607
|2006.05.11 10:46
|t/p
|205
|0.10
|1.2830
|1.2814
|1.2830
|50.00
|5006.30
|1608
|2006.05.11 10:46
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2815
|1.2848
|1609
|2006.05.11 10:46
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2816
|1.2848
|1610
|2006.05.11 10:46
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2817
|1.2848
|1611
|2006.05.11 10:46
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2818
|1.2848
|1612
|2006.05.11 10:46
|modify
|207
|0.10
|1.2798
|1.2820
|1.2848
|1613
|2006.05.11 10:57
|s/l
|207
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2848
|22.00
|5028.30
|1614
|2006.05.15 03:51
|sell
|209
|0.10
|1.2877
|1.2977
|1.2827
|1615
|2006.05.15 03:51
|sell
|210
|0.10
|1.2877
|1.2977
|1.2861
|1616
|2006.05.15 04:05
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2827
|1617
|2006.05.15 04:05
|modify
|210
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2861
|1618
|2006.05.15 04:06
|t/p
|210
|0.10
|1.2861
|1.2877
|1.2861
|16.00
|5044.30
|1619
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2876
|1.2827
|1620
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2875
|1.2827
|1621
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2874
|1.2827
|1622
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2873
|1.2827
|1623
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2872
|1.2827
|1624
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2871
|1.2827
|1625
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2870
|1.2827
|1626
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2869
|1.2827
|1627
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2868
|1.2827
|1628
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2867
|1.2827
|1629
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2866
|1.2827
|1630
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2865
|1.2827
|1631
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2864
|1.2827
|1632
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2863
|1.2827
|1633
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2862
|1.2827
|1634
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2861
|1.2827
|1635
|2006.05.15 04:06
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2860
|1.2827
|1636
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2859
|1.2827
|1637
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2858
|1.2827
|1638
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2857
|1.2827
|1639
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2856
|1.2827
|1640
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2855
|1.2827
|1641
|2006.05.15 04:07
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2854
|1.2827
|1642
|2006.05.15 04:08
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2853
|1.2827
|1643
|2006.05.15 04:08
|modify
|209
|0.10
|1.2877
|1.2852
|1.2827
|1644
|2006.05.15 04:09
|s/l
|209
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2827
|25.00
|5069.30
|1645
|2006.05.16 08:33
|buy
|211
|0.10
|1.2846
|1.2746
|1.2896
|1646
|2006.05.16 08:33
|buy
|212
|0.10
|1.2846
|1.2746
|1.2862
|1647
|2006.05.16 08:43
|modify
|211
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2896
|1648
|2006.05.16 08:43
|modify
|212
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2862
|1649
|2006.05.16 08:44
|t/p
|212
|0.10
|1.2862
|1.2846
|1.2862
|16.00
|5085.30
|1650
|2006.05.16 08:44
|modify
|211
|0.10
|1.2846
|1.2847
|1.2896
|1651
|2006.05.16 08:44
|buy
|213
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2914
|1652
|2006.05.16 08:44
|buy
|214
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2880
|1653
|2006.05.16 08:44
|modify
|211
|0.10
|1.2846
|1.2848
|1.2896
|1654
|2006.05.16 08:44
|modify
|211
|0.10
|1.2846
|1.2850
|1.2896
|1655
|2006.05.16 08:44
|modify
|211
|0.10
|1.2846
|1.2851
|1.2896
|1656
|2006.05.16 08:49
|s/l
|211
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2896
|5.00
|5090.30
|1657
|2006.05.16 23:32
|modify
|213
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2914
|1658
|2006.05.16 23:32
|modify
|214
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2880
|1659
|2006.05.17 01:04
|s/l
|213
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2914
|-0.82
|5089.48
|1660
|2006.05.17 01:04
|s/l
|214
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2880
|-0.82
|5088.66
|1661
|2006.05.17 10:00
|sell
|215
|0.10
|1.2834
|1.2934
|1.2784
|1662
|2006.05.17 10:00
|sell
|216
|0.10
|1.2834
|1.2934
|1.2818
|1663
|2006.05.17 10:24
|t/p
|216
|0.10
|1.2818
|1.2934
|1.2818
|16.00
|5104.66
|1664
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|1665
|2006.05.17 10:24
|sell
|217
|0.10
|1.2816
|1.2916
|1.2766
|1666
|2006.05.17 10:24
|sell
|218
|0.10
|1.2816
|1.2916
|1.2800
|1667
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2832
|1.2784
|1668
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2830
|1.2784
|1669
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2829
|1.2784
|1670
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2828
|1.2784
|1671
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2827
|1.2784
|1672
|2006.05.17 10:24
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2826
|1.2784
|1673
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2825
|1.2784
|1674
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2824
|1.2784
|1675
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2823
|1.2784
|1676
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2822
|1.2784
|1677
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2821
|1.2784
|1678
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2820
|1.2784
|1679
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2819
|1.2784
|1680
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2818
|1.2784
|1681
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2817
|1.2784
|1682
|2006.05.17 10:25
|t/p
|218
|0.10
|1.2800
|1.2916
|1.2800
|16.00
|5120.66
|1683
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2814
|1.2784
|1684
|2006.05.17 10:25
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2814
|1.2766
|1685
|2006.05.17 10:25
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2813
|1.2784
|1686
|2006.05.17 10:25
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2813
|1.2766
|1687
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2812
|1.2784
|1688
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2812
|1.2766
|1689
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2811
|1.2784
|1690
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2811
|1.2766
|1691
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2810
|1.2784
|1692
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2810
|1.2766
|1693
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2809
|1.2784
|1694
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2809
|1.2766
|1695
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2807
|1.2784
|1696
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2807
|1.2766
|1697
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2806
|1.2784
|1698
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2806
|1.2766
|1699
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2805
|1.2784
|1700
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2805
|1.2766
|1701
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2804
|1.2784
|1702
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2804
|1.2766
|1703
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2802
|1.2784
|1704
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2802
|1.2766
|1705
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2801
|1.2784
|1706
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2801
|1.2766
|1707
|2006.05.17 10:26
|modify
|215
|0.10
|1.2834
|1.2800
|1.2784
|1708
|2006.05.17 10:26
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2800
|1.2766
|1709
|2006.05.17 10:31
|t/p
|215
|0.10
|1.2784
|1.2800
|1.2784
|50.00
|5170.66
|1710
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2799
|1.2766
|1711
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2798
|1.2766
|1712
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2797
|1.2766
|1713
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2796
|1.2766
|1714
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2795
|1.2766
|1715
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2794
|1.2766
|1716
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2793
|1.2766
|1717
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2792
|1.2766
|1718
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2791
|1.2766
|1719
|2006.05.17 10:31
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2790
|1.2766
|1720
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2789
|1.2766
|1721
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2788
|1.2766
|1722
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2787
|1.2766
|1723
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2786
|1.2766
|1724
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2785
|1.2766
|1725
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2784
|1.2766
|1726
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2783
|1.2766
|1727
|2006.05.17 10:32
|modify
|217
|0.10
|1.2816
|1.2782
|1.2766
|1728
|2006.05.17 10:32
|t/p
|217
|0.10
|1.2766
|1.2782
|1.2766
|50.00
|5220.66
|1729
|2006.05.18 05:02
|buy
|219
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2848
|1730
|2006.05.18 05:02
|buy
|220
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2814
|1731
|2006.05.18 07:23
|close
|219
|0.10
|1.2763
|1.2698
|1.2848
|-35.00
|5185.66
|1732
|2006.05.18 07:23
|sell
|221
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2712
|1733
|2006.05.18 07:23
|sell
|222
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2746
|1734
|2006.05.18 09:32
|t/p
|220
|0.10
|1.2814
|1.2698
|1.2814
|16.00
|5201.66
|1735
|2006.05.18 17:08
|s/l
|221
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2712
|-100.00
|5101.66
|1736
|2006.05.18 17:08
|s/l
|222
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2746
|-100.00
|5001.66
|1737
|2006.05.19 03:29
|sell
|223
|0.10
|1.2784
|1.2884
|1.2734
|1738
|2006.05.19 03:29
|sell
|224
|0.10
|1.2784
|1.2884
|1.2768
|1739
|2006.05.19 03:41
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2734
|1740
|2006.05.19 03:41
|modify
|224
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2768
|1741
|2006.05.19 03:41
|t/p
|224
|0.10
|1.2768
|1.2784
|1.2768
|16.00
|5017.66
|1742
|2006.05.19 03:41
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2783
|1.2734
|1743
|2006.05.19 03:41
|sell
|225
|0.10
|1.2766
|1.2866
|1.2716
|1744
|2006.05.19 03:41
|sell
|226
|0.10
|1.2766
|1.2866
|1.2750
|1745
|2006.05.19 03:42
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.2734
|1746
|2006.05.19 03:45
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2781
|1.2734
|1747
|2006.05.19 03:47
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2780
|1.2734
|1748
|2006.05.19 03:47
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2779
|1.2734
|1749
|2006.05.19 03:48
|modify
|223
|0.10
|1.2784
|1.2778
|1.2734
|1750
|2006.05.19 03:54
|s/l
|223
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2734
|6.00
|5023.66
|1751
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2716
|1752
|2006.05.19 05:50
|modify
|226
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2750
|1753
|2006.05.19 05:50
|t/p
|226
|0.10
|1.2750
|1.2766
|1.2750
|16.00
|5039.66
|1754
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2765
|1.2716
|1755
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2763
|1.2716
|1756
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2762
|1.2716
|1757
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2761
|1.2716
|1758
|2006.05.19 05:50
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2760
|1.2716
|1759
|2006.05.19 05:51
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2759
|1.2716
|1760
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2758
|1.2716
|1761
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2757
|1.2716
|1762
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2756
|1.2716
|1763
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2755
|1.2716
|1764
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2753
|1.2716
|1765
|2006.05.19 06:03
|modify
|225
|0.10
|1.2766
|1.2752
|1.2716
|1766
|2006.05.19 06:10
|s/l
|225
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2716
|14.00
|5053.66
|1767
|2006.05.22 06:30
|buy
|227
|0.10
|1.2783
|1.2683
|1.2833
|1768
|2006.05.22 06:30
|buy
|228
|0.10
|1.2783
|1.2683
|1.2799
|1769
|2006.05.22 10:05
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2833
|1770
|2006.05.22 10:05
|modify
|228
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2799
|1771
|2006.05.22 10:18
|t/p
|228
|0.10
|1.2799
|1.2783
|1.2799
|16.00
|5069.66
|1772
|2006.05.22 10:18
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2784
|1.2833
|1773
|2006.05.22 10:19
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2785
|1.2833
|1774
|2006.05.22 10:19
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2833
|1775
|2006.05.22 10:19
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2788
|1.2833
|1776
|2006.05.22 10:19
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2789
|1.2833
|1777
|2006.05.22 10:20
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2790
|1.2833
|1778
|2006.05.22 10:20
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2791
|1.2833
|1779
|2006.05.22 10:20
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2792
|1.2833
|1780
|2006.05.22 10:20
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2793
|1.2833
|1781
|2006.05.22 10:21
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2794
|1.2833
|1782
|2006.05.22 10:21
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2795
|1.2833
|1783
|2006.05.22 10:21
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2796
|1.2833
|1784
|2006.05.22 10:21
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2797
|1.2833
|1785
|2006.05.22 10:22
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2798
|1.2833
|1786
|2006.05.22 10:22
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2799
|1.2833
|1787
|2006.05.22 10:22
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2800
|1.2833
|1788
|2006.05.22 10:22
|modify
|227
|0.10
|1.2783
|1.2801
|1.2833
|1789
|2006.05.22 10:35
|s/l
|227
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2833
|18.00
|5087.66
|1790
|2006.05.23 09:29
|sell
|229
|0.10
|1.2820
|1.2920
|1.2770
|1791
|2006.05.23 09:29
|sell
|230
|0.10
|1.2820
|1.2920
|1.2804
|1792
|2006.05.23 10:30
|close
|229
|0.10
|1.2850
|1.2920
|1.2770
|-30.00
|5057.66
|1793
|2006.05.23 10:30
|buy
|231
|0.10
|1.2849
|1.2749
|1.2899
|1794
|2006.05.23 10:30
|buy
|232
|0.10
|1.2849
|1.2749
|1.2865
|1795
|2006.05.23 10:31
|modify
|231
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2899
|1796
|2006.05.23 10:31
|modify
|232
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2865
|1797
|2006.05.23 10:54
|s/l
|231
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2899
|0.00
|5057.66
|1798
|2006.05.23 10:54
|s/l
|232
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2865
|0.00
|5057.66
|1799
|2006.05.23 10:54
|buy
|233
|0.10
|1.2851
|1.2751
|1.2901
|1800
|2006.05.23 10:54
|buy
|234
|0.10
|1.2851
|1.2751
|1.2867
|1801
|2006.05.23 14:11
|t/p
|234
|0.10
|1.2867
|1.2751
|1.2867
|16.00
|5073.66
|1802
|2006.05.23 14:11
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2852
|1.2901
|1803
|2006.05.23 14:11
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2853
|1.2901
|1804
|2006.05.23 14:11
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2854
|1.2901
|1805
|2006.05.23 14:13
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2855
|1.2901
|1806
|2006.05.23 14:13
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2857
|1.2901
|1807
|2006.05.23 14:13
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2858
|1.2901
|1808
|2006.05.23 14:13
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2859
|1.2901
|1809
|2006.05.23 14:16
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2860
|1.2901
|1810
|2006.05.23 14:16
|modify
|233
|0.10
|1.2851
|1.2861
|1.2901
|1811
|2006.05.23 15:07
|s/l
|233
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2901
|10.00
|5083.66
|1812
|2006.05.23 17:06
|sell
|235
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2759
|1813
|2006.05.23 17:06
|sell
|236
|0.10
|1.2809
|1.2909
|1.2793
|1814
|2006.05.23 17:58
|modify
|230
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2804
|1815
|2006.05.23 17:58
|t/p
|230
|0.10
|1.2804
|1.2820
|1.2804
|16.00
|5099.66
|1816
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2759
|1817
|2006.05.23 17:58
|modify
|236
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2793
|1818
|2006.05.23 17:58
|t/p
|236
|0.10
|1.2793
|1.2809
|1.2793
|16.00
|5115.66
|1819
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2808
|1.2759
|1820
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2807
|1.2759
|1821
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2804
|1.2759
|1822
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2801
|1.2759
|1823
|2006.05.23 17:58
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2799
|1.2759
|1824
|2006.05.23 17:59
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2798
|1.2759
|1825
|2006.05.23 17:59
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2797
|1.2759
|1826
|2006.05.23 17:59
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2796
|1.2759
|1827
|2006.05.23 18:01
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2795
|1.2759
|1828
|2006.05.23 18:01
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2794
|1.2759
|1829
|2006.05.23 18:02
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2793
|1.2759
|1830
|2006.05.23 18:02
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2792
|1.2759
|1831
|2006.05.23 18:02
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2788
|1.2759
|1832
|2006.05.23 18:02
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2787
|1.2759
|1833
|2006.05.23 18:07
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2786
|1.2759
|1834
|2006.05.23 18:07
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2785
|1.2759
|1835
|2006.05.23 18:07
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2784
|1.2759
|1836
|2006.05.23 18:08
|modify
|235
|0.10
|1.2809
|1.2783
|1.2759
|1837
|2006.05.23 18:15
|s/l
|235
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2759
|26.00
|5141.66
|1838
|2006.05.24 04:03
|buy
|237
|0.10
|1.2856
|1.2756
|1.2906
|1839
|2006.05.24 04:03
|buy
|238
|0.10
|1.2856
|1.2756
|1.2872
|1840
|2006.05.24 06:32
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2906
|1841
|2006.05.24 06:32
|modify
|238
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2872
|1842
|2006.05.24 06:32
|t/p
|238
|0.10
|1.2872
|1.2856
|1.2872
|16.00
|5157.66
|1843
|2006.05.24 06:32
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2857
|1.2906
|1844
|2006.05.24 06:32
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2859
|1.2906
|1845
|2006.05.24 06:32
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2860
|1.2906
|1846
|2006.05.24 06:33
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2861
|1.2906
|1847
|2006.05.24 06:33
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2862
|1.2906
|1848
|2006.05.24 06:33
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2863
|1.2906
|1849
|2006.05.24 06:40
|modify
|237
|0.10
|1.2856
|1.2864
|1.2906
|1850
|2006.05.24 06:48
|s/l
|237
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2906
|8.00
|5165.66
|1851
|2006.05.24 10:34
|sell
|239
|0.10
|1.2780
|1.2880
|1.2730
|1852
|2006.05.24 10:34
|sell
|240
|0.10
|1.2780
|1.2880
|1.2764
|1853
|2006.05.24 10:36
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2730
|1854
|2006.05.24 10:36
|modify
|240
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2764
|1855
|2006.05.24 10:37
|t/p
|240
|0.10
|1.2764
|1.2780
|1.2764
|16.00
|5181.66
|1856
|2006.05.24 10:37
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2779
|1.2730
|1857
|2006.05.24 10:37
|sell
|241
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2712
|1858
|2006.05.24 10:37
|sell
|242
|0.10
|1.2762
|1.2862
|1.2746
|1859
|2006.05.24 10:37
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2778
|1.2730
|1860
|2006.05.24 10:37
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2777
|1.2730
|1861
|2006.05.24 10:37
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2776
|1.2730
|1862
|2006.05.24 10:38
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2775
|1.2730
|1863
|2006.05.24 10:38
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2774
|1.2730
|1864
|2006.05.24 10:39
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2772
|1.2730
|1865
|2006.05.24 10:39
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2771
|1.2730
|1866
|2006.05.24 10:39
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2770
|1.2730
|1867
|2006.05.24 10:40
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2769
|1.2730
|1868
|2006.05.24 10:40
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2768
|1.2730
|1869
|2006.05.24 10:40
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2767
|1.2730
|1870
|2006.05.24 10:40
|modify
|239
|0.10
|1.2780
|1.2766
|1.2730
|1871
|2006.05.24 10:43
|s/l
|239
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2730
|14.00
|5195.66
|1872
|2006.05.24 11:18
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2712
|1873
|2006.05.24 11:18
|modify
|242
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2746
|1874
|2006.05.24 11:18
|t/p
|242
|0.10
|1.2746
|1.2762
|1.2746
|16.00
|5211.66
|1875
|2006.05.24 11:18
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2761
|1.2712
|1876
|2006.05.24 11:18
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2760
|1.2712
|1877
|2006.05.24 11:18
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2759
|1.2712
|1878
|2006.05.24 11:18
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2757
|1.2712
|1879
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2756
|1.2712
|1880
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2755
|1.2712
|1881
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2754
|1.2712
|1882
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2753
|1.2712
|1883
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2751
|1.2712
|1884
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2750
|1.2712
|1885
|2006.05.24 11:19
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2749
|1.2712
|1886
|2006.05.24 11:20
|modify
|241
|0.10
|1.2762
|1.2748
|1.2712
|1887
|2006.05.24 11:26
|s/l
|241
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2712
|14.00
|5225.66
|1888
|2006.05.25 05:30
|buy
|243
|0.10
|1.2792
|1.2692
|1.2842
|1889
|2006.05.25 05:30
|buy
|244
|0.10
|1.2792
|1.2692
|1.2808
|1890
|2006.05.25 12:04
|close
|243
|0.10
|1.2770
|1.2692
|1.2842
|-22.00
|5203.66
|1891
|2006.05.25 12:08
|sell
|245
|0.10
|1.2770
|1.2870
|1.2720
|1892
|2006.05.25 12:08
|sell
|246
|0.10
|1.2770
|1.2870
|1.2754
|1893
|2006.05.25 14:32
|modify
|244
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2808
|1894
|2006.05.25 14:32
|t/p
|244
|0.10
|1.2808
|1.2792
|1.2808
|16.00
|5219.66
|1895
|2006.05.26 03:30
|close
|245
|0.10
|1.2800
|1.2870
|1.2720
|-29.56
|5190.10
|1896
|2006.05.26 03:30
|buy
|247
|0.10
|1.2799
|1.2699
|1.2849
|1897
|2006.05.26 03:30
|buy
|248
|0.10
|1.2799
|1.2699
|1.2815
|1898
|2006.05.26 03:58
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2849
|1899
|2006.05.26 03:58
|modify
|248
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2815
|1900
|2006.05.26 03:58
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2800
|1.2849
|1901
|2006.05.26 03:58
|modify
|248
|0.10
|1.2799
|1.2800
|1.2815
|1902
|2006.05.26 03:58
|t/p
|248
|0.10
|1.2815
|1.2800
|1.2815
|16.00
|5206.10
|1903
|2006.05.26 03:58
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2801
|1.2849
|1904
|2006.05.26 03:58
|close
|246
|0.10
|1.2818
|1.2870
|1.2754
|-47.56
|5158.54
|1905
|2006.05.26 03:58
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2802
|1.2849
|1906
|2006.05.26 03:58
|buy
|249
|0.10
|1.2819
|1.2719
|1.2869
|1907
|2006.05.26 03:58
|buy
|250
|0.10
|1.2819
|1.2719
|1.2835
|1908
|2006.05.26 04:04
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2803
|1.2849
|1909
|2006.05.26 04:07
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2804
|1.2849
|1910
|2006.05.26 04:07
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2805
|1.2849
|1911
|2006.05.26 04:07
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2806
|1.2849
|1912
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2807
|1.2849
|1913
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2808
|1.2849
|1914
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2809
|1.2849
|1915
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2810
|1.2849
|1916
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2811
|1.2849
|1917
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2812
|1.2849
|1918
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2813
|1.2849
|1919
|2006.05.26 04:08
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2815
|1.2849
|1920
|2006.05.26 04:09
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2816
|1.2849
|1921
|2006.05.26 04:09
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2817
|1.2849
|1922
|2006.05.26 04:09
|modify
|247
|0.10
|1.2799
|1.2818
|1.2849
|1923
|2006.05.26 04:20
|s/l
|247
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2849
|19.00
|5177.54
|1924
|2006.05.26 09:35
|close
|249
|0.10
|1.2752
|1.2719
|1.2869
|-67.00
|5110.54
|1925
|2006.05.26 09:35
|sell
|251
|0.10
|1.2751
|1.2851
|1.2701
|1926
|2006.05.26 09:35
|sell
|252
|0.10
|1.2751
|1.2851
|1.2735
|1927
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2701
|1928
|2006.05.26 09:52
|modify
|252
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2735
|1929
|2006.05.26 09:52
|t/p
|252
|0.10
|1.2735
|1.2751
|1.2735
|16.00
|5126.54
|1930
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2750
|1.2701
|1931
|2006.05.26 09:52
|close
|250
|0.10
|1.2733
|1.2719
|1.2835
|-86.00
|5040.54
|1932
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2749
|1.2701
|1933
|2006.05.26 09:52
|sell
|253
|0.10
|1.2732
|1.2832
|1.2682
|1934
|2006.05.26 09:52
|sell
|254
|0.10
|1.2732
|1.2832
|1.2716
|1935
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2748
|1.2701
|1936
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2747
|1.2701
|1937
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2746
|1.2701
|1938
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2745
|1.2701
|1939
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2744
|1.2701
|1940
|2006.05.26 09:52
|modify
|251
|0.10
|1.2751
|1.2743
|1.2701
|1941
|2006.05.26 10:02
|s/l
|251
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2701
|8.00
|5048.54
|1942
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2682
|1943
|2006.05.26 10:27
|modify
|254
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2716
|1944
|2006.05.26 10:27
|t/p
|254
|0.10
|1.2716
|1.2732
|1.2716
|16.00
|5064.54
|1945
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2731
|1.2682
|1946
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2730
|1.2682
|1947
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2728
|1.2682
|1948
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2727
|1.2682
|1949
|2006.05.26 10:27
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2726
|1.2682
|1950
|2006.05.26 10:29
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2725
|1.2682
|1951
|2006.05.26 10:29
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2724
|1.2682
|1952
|2006.05.26 10:29
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2723
|1.2682
|1953
|2006.05.26 10:29
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2722
|1.2682
|1954
|2006.05.26 10:30
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2721
|1.2682
|1955
|2006.05.26 10:30
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2720
|1.2682
|1956
|2006.05.26 10:30
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2719
|1.2682
|1957
|2006.05.26 10:30
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2718
|1.2682
|1958
|2006.05.26 10:38
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2717
|1.2682
|1959
|2006.05.26 10:38
|modify
|253
|0.10
|1.2732
|1.2716
|1.2682
|1960
|2006.05.26 10:44
|s/l
|253
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2682
|16.00
|5080.54
|1961
|2006.05.29 05:08
|buy
|255
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2813
|1962
|2006.05.29 05:08
|buy
|256
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2779
|1963
|2006.05.29 11:30
|close
|255
|0.10
|1.2744
|1.2663
|1.2813
|-19.00
|5061.54
|1964
|2006.05.29 11:31
|sell
|257
|0.10
|1.2745
|1.2845
|1.2695
|1965
|2006.05.29 11:31
|sell
|258
|0.10
|1.2745
|1.2845
|1.2729
|1966
|2006.05.29 22:39
|modify
|256
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2779
|1967
|2006.05.29 22:39
|t/p
|256
|0.10
|1.2779
|1.2763
|1.2779
|16.00
|5077.54
|1968
|2006.05.30 02:16
|s/l
|257
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2695
|-99.56
|4977.98
|1969
|2006.05.30 02:16
|s/l
|258
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2729
|-99.56
|4878.42
|1970
|2006.05.31 10:16
|sell
|259
|0.10
|1.2841
|1.2941
|1.2791
|1971
|2006.05.31 10:16
|sell
|260
|0.10
|1.2841
|1.2941
|1.2825
|1972
|2006.05.31 11:15
|modify
|259
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2791
|1973
|2006.05.31 11:15
|modify
|260
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2825
|1974
|2006.05.31 11:20
|t/p
|260
|0.10
|1.2825
|1.2841
|1.2825
|16.00
|4894.42
|1975
|2006.05.31 11:20
|modify
|259
|0.10
|1.2841
|1.2840
|1.2791
|1976
|2006.05.31 11:23
|s/l
|259
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2791
|1.00
|4895.42
|1977
|2006.06.01 12:00
|buy
|261
|0.10
|1.2823
|1.2723
|1.2873
|1978
|2006.06.01 12:00
|buy
|262
|0.10
|1.2823
|1.2723
|1.2839
|1979
|2006.06.02 08:29
|t/p
|262
|0.10
|1.2839
|1.2723
|1.2839
|15.18
|4910.60
|1980
|2006.06.02 08:29
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2825
|1.2873
|1981
|2006.06.02 08:29
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2826
|1.2873
|1982
|2006.06.02 08:30
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2830
|1.2873
|1983
|2006.06.02 08:30
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2831
|1.2873
|1984
|2006.06.02 08:30
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2838
|1.2873
|1985
|2006.06.02 08:30
|modify
|261
|0.10
|1.2823
|1.2856
|1.2873
|1986
|2006.06.02 08:30
|t/p
|261
|0.10
|1.2873
|1.2856
|1.2873
|49.18
|4959.78
|1987
|2006.06.13 10:00
|buy
|263
|0.10
|1.2608
|1.2508
|1.2658
|1988
|2006.06.13 10:00
|buy
|264
|0.10
|1.2608
|1.2508
|1.2624
|1989
|2006.06.14 08:31
|close
|263
|0.10
|1.2537
|1.2508
|1.2658
|-71.82
|4887.96
|1990
|2006.06.14 08:31
|sell
|265
|0.10
|1.2537
|1.2637
|1.2487
|1991
|2006.06.14 08:31
|sell
|266
|0.10
|1.2537
|1.2637
|1.2521
|1992
|2006.06.14 09:20
|modify
|264
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2624
|1993
|2006.06.14 09:25
|s/l
|264
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2624
|-0.82
|4887.14
|1994
|2006.06.14 09:28
|s/l
|265
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2487
|-100.00
|4787.14
|1995
|2006.06.14 09:28
|s/l
|266
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2521
|-100.00
|4687.14
|1996
|2006.06.16 10:00
|sell
|267
|0.10
|1.2620
|1.2720
|1.2570
|1997
|2006.06.16 10:00
|sell
|268
|0.10
|1.2620
|1.2720
|1.2604
|1998
|2006.06.18 17:00
|close
|267
|0.10
|1.2648
|1.2720
|1.2570
|-28.00
|4659.14
|1999
|2006.06.18 17:00
|buy
|269
|0.10
|1.2649
|1.2549
|1.2699
|2000
|2006.06.18 17:00
|buy
|270
|0.10
|1.2649
|1.2549
|1.2665
|2001
|2006.06.18 21:03
|modify
|268
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2604
|2002
|2006.06.18 21:04
|t/p
|268
|0.10
|1.2604
|1.2620
|1.2604
|16.00
|4675.14
|2003
|2006.06.20 04:30
|close
|269
|0.10
|1.2570
|1.2549
|1.2699
|-80.64
|4594.50
|2004
|2006.06.20 04:30
|sell
|271
|0.10
|1.2571
|1.2671
|1.2521
|2005
|2006.06.20 04:30
|sell
|272
|0.10
|1.2571
|1.2671
|1.2555
|2006
|2006.06.20 05:57
|t/p
|272
|0.10
|1.2555
|1.2671
|1.2555
|16.00
|4610.50
|2007
|2006.06.20 05:57
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2570
|1.2521
|2008
|2006.06.20 05:58
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2569
|1.2521
|2009
|2006.06.20 05:59
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2568
|1.2521
|2010
|2006.06.20 06:03
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2567
|1.2521
|2011
|2006.06.20 06:03
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2566
|1.2521
|2012
|2006.06.20 06:03
|s/l
|270
|0.10
|1.2549
|1.2549
|1.2665
|-101.64
|4508.86
|2013
|2006.06.20 06:03
|modify
|271
|0.10
|1.2571
|1.2565
|1.2521
|2014
|2006.06.20 06:11
|s/l
|271
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2521
|6.00
|4514.86
|2015
|2006.06.20 12:30
|buy
|273
|0.10
|1.2588
|1.2488
|1.2638
|2016
|2006.06.20 12:30
|buy
|274
|0.10
|1.2588
|1.2488
|1.2604
|2017
|2006.06.20 13:06
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2638
|2018
|2006.06.20 13:06
|modify
|274
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2604
|2019
|2006.06.20 13:06
|t/p
|274
|0.10
|1.2604
|1.2588
|1.2604
|16.00
|4530.86
|2020
|2006.06.20 13:06
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2589
|1.2638
|2021
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2590
|1.2638
|2022
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2591
|1.2638
|2023
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2592
|1.2638
|2024
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2593
|1.2638
|2025
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2594
|1.2638
|2026
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2595
|1.2638
|2027
|2006.06.20 13:10
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2596
|1.2638
|2028
|2006.06.20 13:29
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2597
|1.2638
|2029
|2006.06.20 13:29
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2598
|1.2638
|2030
|2006.06.20 13:29
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2599
|1.2638
|2031
|2006.06.20 13:29
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2600
|1.2638
|2032
|2006.06.20 13:30
|modify
|273
|0.10
|1.2588
|1.2601
|1.2638
|2033
|2006.06.20 13:39
|s/l
|273
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2638
|13.00
|4543.86
|2034
|2006.06.22 04:45
|sell
|275
|0.10
|1.2635
|1.2735
|1.2585
|2035
|2006.06.22 04:45
|sell
|276
|0.10
|1.2635
|1.2735
|1.2619
|2036
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2585
|2037
|2006.06.22 06:15
|modify
|276
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2619
|2038
|2006.06.22 06:15
|t/p
|276
|0.10
|1.2619
|1.2635
|1.2619
|16.00
|4559.86
|2039
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2634
|1.2585
|2040
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2633
|1.2585
|2041
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2632
|1.2585
|2042
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2631
|1.2585
|2043
|2006.06.22 06:15
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2630
|1.2585
|2044
|2006.06.22 06:17
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2629
|1.2585
|2045
|2006.06.22 06:17
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2628
|1.2585
|2046
|2006.06.22 06:17
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2627
|1.2585
|2047
|2006.06.22 06:22
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2626
|1.2585
|2048
|2006.06.22 06:22
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2625
|1.2585
|2049
|2006.06.22 06:28
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2624
|1.2585
|2050
|2006.06.22 06:29
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2623
|1.2585
|2051
|2006.06.22 06:29
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2622
|1.2585
|2052
|2006.06.22 06:29
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2621
|1.2585
|2053
|2006.06.22 06:31
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2620
|1.2585
|2054
|2006.06.22 06:31
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2619
|1.2585
|2055
|2006.06.22 06:31
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2618
|1.2585
|2056
|2006.06.22 06:32
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2617
|1.2585
|2057
|2006.06.22 06:47
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2616
|1.2585
|2058
|2006.06.22 06:47
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2615
|1.2585
|2059
|2006.06.22 06:47
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2614
|1.2585
|2060
|2006.06.22 06:47
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2613
|1.2585
|2061
|2006.06.22 06:48
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2612
|1.2585
|2062
|2006.06.22 06:48
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2611
|1.2585
|2063
|2006.06.22 06:48
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2610
|1.2585
|2064
|2006.06.22 06:48
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2609
|1.2585
|2065
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2608
|1.2585
|2066
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2607
|1.2585
|2067
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2606
|1.2585
|2068
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2604
|1.2585
|2069
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2603
|1.2585
|2070
|2006.06.22 06:52
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2602
|1.2585
|2071
|2006.06.22 06:53
|modify
|275
|0.10
|1.2635
|1.2601
|1.2585
|2072
|2006.06.22 06:53
|t/p
|275
|0.10
|1.2585
|1.2601
|1.2585
|50.00
|4609.86
|2073
|2006.06.26 03:20
|buy
|277
|0.10
|1.2572
|1.2472
|1.2622
|2074
|2006.06.26 03:20
|buy
|278
|0.10
|1.2572
|1.2472
|1.2588
|2075
|2006.06.26 13:22
|t/p
|278
|0.10
|1.2588
|1.2472
|1.2588
|16.00
|4625.86
|2076
|2006.06.26 13:22
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2573
|1.2622
|2077
|2006.06.26 13:22
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2574
|1.2622
|2078
|2006.06.26 13:35
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2575
|1.2622
|2079
|2006.06.26 13:37
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2576
|1.2622
|2080
|2006.06.26 13:37
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2577
|1.2622
|2081
|2006.06.26 13:37
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2578
|1.2622
|2082
|2006.06.26 13:37
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2579
|1.2622
|2083
|2006.06.26 13:38
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2580
|1.2622
|2084
|2006.06.26 13:38
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2581
|1.2622
|2085
|2006.06.26 13:38
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2582
|1.2622
|2086
|2006.06.26 13:38
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2583
|1.2622
|2087
|2006.06.26 13:38
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2584
|1.2622
|2088
|2006.06.26 13:39
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2585
|1.2622
|2089
|2006.06.26 13:39
|modify
|277
|0.10
|1.2572
|1.2586
|1.2622
|2090
|2006.06.26 14:20
|s/l
|277
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2622
|14.00
|4639.86
|2091
|2006.06.27 06:30
|sell
|279
|0.10
|1.2567
|1.2667
|1.2517
|2092
|2006.06.27 06:30
|sell
|280
|0.10
|1.2567
|1.2667
|1.2551
|2093
|2006.06.27 09:04
|close
|279
|0.10
|1.2596
|1.2667
|1.2517
|-29.00
|4610.86
|2094
|2006.06.27 09:04
|buy
|281
|0.10
|1.2597
|1.2497
|1.2647
|2095
|2006.06.27 09:04
|buy
|282
|0.10
|1.2597
|1.2497
|1.2613
|2096
|2006.06.28 08:56
|modify
|280
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2551
|2097
|2006.06.28 08:56
|t/p
|280
|0.10
|1.2551
|1.2567
|1.2551
|16.44
|4627.30
|2098
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2647
|2099
|2006.06.29 14:21
|modify
|282
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2613
|2100
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2598
|1.2647
|2101
|2006.06.29 14:21
|modify
|282
|0.10
|1.2597
|1.2598
|1.2613
|2102
|2006.06.29 14:21
|t/p
|282
|0.10
|1.2613
|1.2598
|1.2613
|12.72
|4640.02
|2103
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2601
|1.2647
|2104
|2006.06.29 14:21
|buy
|283
|0.10
|1.2618
|1.2518
|1.2668
|2105
|2006.06.29 14:21
|buy
|284
|0.10
|1.2618
|1.2518
|1.2634
|2106
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2602
|1.2647
|2107
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2604
|1.2647
|2108
|2006.06.29 14:21
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2605
|1.2647
|2109
|2006.06.29 14:22
|modify
|281
|0.10
|1.2597
|1.2607
|1.2647
|2110
|2006.06.29 14:24
|s/l
|281
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2647
|6.72
|4646.74
|2111
|2006.06.29 14:34
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2668
|2112
|2006.06.29 14:34
|modify
|284
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2634
|2113
|2006.06.29 14:34
|t/p
|284
|0.10
|1.2634
|1.2618
|1.2634
|16.00
|4662.74
|2114
|2006.06.29 14:34
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2619
|1.2668
|2115
|2006.06.29 14:34
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2620
|1.2668
|2116
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2621
|1.2668
|2117
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2623
|1.2668
|2118
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2624
|1.2668
|2119
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2625
|1.2668
|2120
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2626
|1.2668
|2121
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2627
|1.2668
|2122
|2006.06.29 14:35
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2628
|1.2668
|2123
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2629
|1.2668
|2124
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2630
|1.2668
|2125
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2631
|1.2668
|2126
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2632
|1.2668
|2127
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2635
|1.2668
|2128
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2636
|1.2668
|2129
|2006.06.29 14:36
|modify
|283
|0.10
|1.2618
|1.2637
|1.2668
|2130
|2006.06.29 14:38
|s/l
|283
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2668
|19.00
|4681.74
|2131
|2006.07.04 09:17
|buy
|285
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2857
|2132
|2006.07.04 09:17
|buy
|286
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2823
|2133
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2857
|2134
|2006.07.05 01:34
|modify
|286
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2823
|2135
|2006.07.05 01:34
|t/p
|286
|0.10
|1.2823
|1.2807
|1.2823
|15.18
|4696.92
|2136
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2809
|1.2857
|2137
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2810
|1.2857
|2138
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2811
|1.2857
|2139
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2812
|1.2857
|2140
|2006.07.05 01:34
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2814
|1.2857
|2141
|2006.07.05 01:38
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2815
|1.2857
|2142
|2006.07.05 01:38
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2816
|1.2857
|2143
|2006.07.05 02:02
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2818
|1.2857
|2144
|2006.07.05 02:02
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2819
|1.2857
|2145
|2006.07.05 02:02
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2820
|1.2857
|2146
|2006.07.05 02:02
|modify
|285
|0.10
|1.2807
|1.2821
|1.2857
|2147
|2006.07.05 02:17
|s/l
|285
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2857
|13.18
|4710.10
|2148
|2006.07.05 03:00
|sell
|287
|0.10
|1.2778
|1.2878
|1.2728
|2149
|2006.07.05 03:00
|sell
|288
|0.10
|1.2778
|1.2878
|1.2762
|2150
|2006.07.05 03:16
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2728
|2151
|2006.07.05 03:16
|modify
|288
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2762
|2152
|2006.07.05 03:16
|t/p
|288
|0.10
|1.2762
|1.2778
|1.2762
|16.00
|4726.10
|2153
|2006.07.05 03:16
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2777
|1.2728
|2154
|2006.07.05 03:16
|sell
|289
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2710
|2155
|2006.07.05 03:16
|sell
|290
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2744
|2156
|2006.07.05 03:44
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2776
|1.2728
|2157
|2006.07.05 03:44
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2775
|1.2728
|2158
|2006.07.05 03:44
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2774
|1.2728
|2159
|2006.07.05 03:44
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2773
|1.2728
|2160
|2006.07.05 03:44
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2772
|1.2728
|2161
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2771
|1.2728
|2162
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2770
|1.2728
|2163
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2769
|1.2728
|2164
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2768
|1.2728
|2165
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2767
|1.2728
|2166
|2006.07.05 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.2778
|1.2766
|1.2728
|2167
|2006.07.05 04:13
|s/l
|287
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2728
|12.00
|4738.10
|2168
|2006.07.05 08:31
|modify
|289
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2710
|2169
|2006.07.05 08:31
|modify
|290
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2744
|2170
|2006.07.05 08:31
|t/p
|290
|0.10
|1.2744
|1.2760
|1.2744
|16.00
|4754.10
|2171
|2006.07.05 08:31
|modify
|289
|0.10
|1.2760
|1.2759
|1.2710
|2172
|2006.07.05 08:36
|s/l
|289
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2710
|1.00
|4755.10
|2173
|2006.07.06 08:32
|buy
|291
|0.10
|1.2750
|1.2650
|1.2800
|2174
|2006.07.06 08:32
|buy
|292
|0.10
|1.2750
|1.2650
|1.2766
|2175
|2006.07.06 08:33
|t/p
|292
|0.10
|1.2766
|1.2650
|1.2766
|16.00
|4771.10
|2176
|2006.07.06 08:33
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2751
|1.2800
|2177
|2006.07.06 08:33
|buy
|293
|0.10
|1.2768
|1.2668
|1.2818
|2178
|2006.07.06 08:33
|buy
|294
|0.10
|1.2768
|1.2668
|1.2784
|2179
|2006.07.06 08:33
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2753
|1.2800
|2180
|2006.07.06 08:33
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2755
|1.2800
|2181
|2006.07.06 08:33
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2756
|1.2800
|2182
|2006.07.06 08:33
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2758
|1.2800
|2183
|2006.07.06 08:34
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2759
|1.2800
|2184
|2006.07.06 08:34
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2762
|1.2800
|2185
|2006.07.06 08:34
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2763
|1.2800
|2186
|2006.07.06 08:34
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2765
|1.2800
|2187
|2006.07.06 08:36
|modify
|291
|0.10
|1.2750
|1.2766
|1.2800
|2188
|2006.07.06 08:42
|s/l
|291
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2800
|16.00
|4787.10
|2189
|2006.07.07 03:21
|t/p
|294
|0.10
|1.2784
|1.2668
|1.2784
|15.18
|4802.28
|2190
|2006.07.07 03:21
|modify
|293
|0.10
|1.2768
|1.2769
|1.2818
|2191
|2006.07.07 03:21
|modify
|293
|0.10
|1.2768
|1.2770
|1.2818
|2192
|2006.07.07 03:21
|modify
|293
|0.10
|1.2768
|1.2771
|1.2818
|2193
|2006.07.07 03:21
|modify
|293
|0.10
|1.2768
|1.2772
|1.2818
|2194
|2006.07.07 04:48
|s/l
|293
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2818
|3.18
|4805.46
|2195
|2006.07.09 22:22
|sell
|295
|0.10
|1.2785
|1.2885
|1.2735
|2196
|2006.07.09 22:22
|sell
|296
|0.10
|1.2785
|1.2885
|1.2769
|2197
|2006.07.09 23:16
|close
|295
|0.10
|1.2804
|1.2885
|1.2735
|-19.00
|4786.46
|2198
|2006.07.09 23:16
|buy
|297
|0.10
|1.2804
|1.2704
|1.2854
|2199
|2006.07.09 23:16
|buy
|298
|0.10
|1.2804
|1.2704
|1.2820
|2200
|2006.07.10 06:51
|modify
|296
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2769
|2201
|2006.07.10 06:51
|t/p
|296
|0.10
|1.2769
|1.2785
|1.2769
|16.44
|4802.90
|2202
|2006.07.12 04:32
|close
|297
|0.10
|1.2746
|1.2704
|1.2854
|-60.46
|4742.44
|2203
|2006.07.12 04:33
|sell
|299
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2696
|2204
|2006.07.12 04:33
|sell
|300
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2730
|2205
|2006.07.12 06:02
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2696
|2206
|2006.07.12 06:02
|modify
|300
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2730
|2207
|2006.07.12 06:02
|t/p
|300
|0.10
|1.2730
|1.2746
|1.2730
|16.00
|4758.44
|2208
|2006.07.12 06:02
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2745
|1.2696
|2209
|2006.07.12 06:28
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2744
|1.2696
|2210
|2006.07.12 06:28
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2743
|1.2696
|2211
|2006.07.12 07:19
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2742
|1.2696
|2212
|2006.07.12 07:19
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2741
|1.2696
|2213
|2006.07.12 07:19
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2740
|1.2696
|2214
|2006.07.12 07:19
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2739
|1.2696
|2215
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2738
|1.2696
|2216
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2737
|1.2696
|2217
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2736
|1.2696
|2218
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2735
|1.2696
|2219
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2734
|1.2696
|2220
|2006.07.12 07:26
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2733
|1.2696
|2221
|2006.07.12 07:27
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2732
|1.2696
|2222
|2006.07.12 07:27
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2731
|1.2696
|2223
|2006.07.12 07:27
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2730
|1.2696
|2224
|2006.07.12 07:27
|modify
|299
|0.10
|1.2746
|1.2729
|1.2696
|2225
|2006.07.12 08:17
|s/l
|299
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2696
|17.00
|4775.44
|2226
|2006.07.12 08:31
|s/l
|298
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2820
|-102.46
|4672.98
|2227
|2006.07.13 03:14
|buy
|301
|0.10
|1.2732
|1.2632
|1.2782
|2228
|2006.07.13 03:14
|buy
|302
|0.10
|1.2732
|1.2632
|1.2748
|2229
|2006.07.13 05:54
|close
|301
|0.10
|1.2704
|1.2632
|1.2782
|-28.00
|4644.98
|2230
|2006.07.13 05:54
|sell
|303
|0.10
|1.2703
|1.2803
|1.2653
|2231
|2006.07.13 05:54
|sell
|304
|0.10
|1.2703
|1.2803
|1.2687
|2232
|2006.07.13 06:59
|modify
|303
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2653
|2233
|2006.07.13 06:59
|modify
|304
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2687
|2234
|2006.07.13 07:27
|t/p
|304
|0.10
|1.2687
|1.2703
|1.2687
|16.00
|4660.98
|2235
|2006.07.13 07:27
|modify
|303
|0.10
|1.2703
|1.2702
|1.2653
|2236
|2006.07.13 07:28
|modify
|303
|0.10
|1.2703
|1.2701
|1.2653
|2237
|2006.07.13 08:42
|s/l
|303
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2653
|2.00
|4662.98
|2238
|2006.07.14 09:52
|s/l
|302
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2748
|-100.82
|4562.16
|2239
|2006.07.19 10:08
|buy
|305
|0.10
|1.2557
|1.2457
|1.2607
|2240
|2006.07.19 10:08
|buy
|306
|0.10
|1.2557
|1.2457
|1.2573
|2241
|2006.07.19 10:11
|modify
|305
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2607
|2242
|2006.07.19 10:11
|modify
|306
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2573
|2243
|2006.07.19 10:13
|s/l
|305
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2607
|0.00
|4562.16
|2244
|2006.07.19 10:13
|s/l
|306
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2573
|0.00
|4562.16
|2245
|2006.07.19 10:13
|buy
|307
|0.10
|1.2559
|1.2459
|1.2609
|2246
|2006.07.19 10:13
|buy
|308
|0.10
|1.2559
|1.2459
|1.2575
|2247
|2006.07.19 10:30
|modify
|307
|0.10
|1.2559
|1.2559
|1.2609
|2248
|2006.07.19 10:30
|modify
|308
|0.10
|1.2559
|1.2559
|1.2575
|2249
|2006.07.19 10:30
|t/p
|308
|0.10
|1.2575
|1.2559
|1.2575
|16.00
|4578.16
|2250
|2006.07.19 10:30
|modify
|307
|0.10
|1.2559
|1.2560
|1.2609
|2251
|2006.07.19 10:30
|modify
|307
|0.10
|1.2559
|1.2561
|1.2609
|2252
|2006.07.19 10:30
|modify
|307
|0.10
|1.2559
|1.2562
|1.2609
|2253
|2006.07.19 10:33
|modify
|307
|0.10
|1.2559
|1.2563
|1.2609
|2254
|2006.07.19 10:36
|s/l
|307
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2609
|4.00
|4582.16
|2255
|2006.07.25 01:27
|buy
|309
|0.10
|1.2655
|1.2555
|1.2705
|2256
|2006.07.25 01:27
|buy
|310
|0.10
|1.2655
|1.2555
|1.2671
|2257
|2006.07.25 02:32
|modify
|309
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2705
|2258
|2006.07.25 02:32
|modify
|310
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2671
|2259
|2006.07.25 03:00
|s/l
|309
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2705
|0.00
|4582.16
|2260
|2006.07.25 03:00
|s/l
|310
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2671
|0.00
|4582.16
|2261
|2006.07.25 10:31
|sell
|311
|0.10
|1.2618
|1.2718
|1.2568
|2262
|2006.07.25 10:31
|sell
|312
|0.10
|1.2618
|1.2718
|1.2602
|2263
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2568
|2264
|2006.07.25 11:14
|modify
|312
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2602
|2265
|2006.07.25 11:14
|t/p
|312
|0.10
|1.2602
|1.2618
|1.2602
|16.00
|4598.16
|2266
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2617
|1.2568
|2267
|2006.07.25 11:14
|sell
|313
|0.10
|1.2600
|1.2700
|1.2550
|2268
|2006.07.25 11:14
|sell
|314
|0.10
|1.2600
|1.2700
|1.2584
|2269
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2615
|1.2568
|2270
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2614
|1.2568
|2271
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2612
|1.2568
|2272
|2006.07.25 11:14
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2611
|1.2568
|2273
|2006.07.25 11:18
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2610
|1.2568
|2274
|2006.07.25 11:18
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2609
|1.2568
|2275
|2006.07.25 11:19
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2608
|1.2568
|2276
|2006.07.25 11:20
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2607
|1.2568
|2277
|2006.07.25 11:20
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2606
|1.2568
|2278
|2006.07.25 11:21
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2605
|1.2568
|2279
|2006.07.25 11:21
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2604
|1.2568
|2280
|2006.07.25 11:21
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2603
|1.2568
|2281
|2006.07.25 11:21
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2602
|1.2568
|2282
|2006.07.25 11:26
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2600
|1.2568
|2283
|2006.07.25 11:26
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2550
|2284
|2006.07.25 11:26
|modify
|314
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2584
|2285
|2006.07.25 11:26
|t/p
|314
|0.10
|1.2584
|1.2600
|1.2584
|16.00
|4614.16
|2286
|2006.07.25 11:26
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2599
|1.2568
|2287
|2006.07.25 11:26
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2599
|1.2550
|2288
|2006.07.25 11:27
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2598
|1.2568
|2289
|2006.07.25 11:27
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2598
|1.2550
|2290
|2006.07.25 11:27
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2597
|1.2568
|2291
|2006.07.25 11:27
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2597
|1.2550
|2292
|2006.07.25 11:27
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2596
|1.2568
|2293
|2006.07.25 11:27
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2596
|1.2550
|2294
|2006.07.25 11:27
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2595
|1.2568
|2295
|2006.07.25 11:27
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2595
|1.2550
|2296
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2594
|1.2568
|2297
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2594
|1.2550
|2298
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2593
|1.2568
|2299
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2593
|1.2550
|2300
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2592
|1.2568
|2301
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2592
|1.2550
|2302
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2591
|1.2568
|2303
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2591
|1.2550
|2304
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2589
|1.2568
|2305
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2589
|1.2550
|2306
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2588
|1.2568
|2307
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2588
|1.2550
|2308
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2587
|1.2568
|2309
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2587
|1.2550
|2310
|2006.07.25 11:32
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2586
|1.2568
|2311
|2006.07.25 11:32
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2586
|1.2550
|2312
|2006.07.25 12:02
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2585
|1.2568
|2313
|2006.07.25 12:02
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2585
|1.2550
|2314
|2006.07.25 12:02
|modify
|311
|0.10
|1.2618
|1.2584
|1.2568
|2315
|2006.07.25 12:02
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2584
|1.2550
|2316
|2006.07.25 12:03
|t/p
|311
|0.10
|1.2568
|1.2584
|1.2568
|50.00
|4664.16
|2317
|2006.07.25 12:03
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2583
|1.2550
|2318
|2006.07.25 12:05
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2582
|1.2550
|2319
|2006.07.25 12:05
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2581
|1.2550
|2320
|2006.07.25 12:19
|modify
|313
|0.10
|1.2600
|1.2580
|1.2550
|2321
|2006.07.25 13:00
|s/l
|313
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2550
|20.00
|4684.16
|2322
|2006.07.26 09:19
|buy
|315
|0.10
|1.2604
|1.2504
|1.2654
|2323
|2006.07.26 09:19
|buy
|316
|0.10
|1.2604
|1.2504
|1.2620
|2324
|2006.07.26 10:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2654
|2325
|2006.07.26 10:32
|modify
|316
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2620
|2326
|2006.07.26 10:32
|t/p
|316
|0.10
|1.2620
|1.2604
|1.2620
|16.00
|4700.16
|2327
|2006.07.26 10:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2605
|1.2654
|2328
|2006.07.26 10:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2606
|1.2654
|2329
|2006.07.26 10:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2607
|1.2654
|2330
|2006.07.26 10:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2608
|1.2654
|2331
|2006.07.26 11:57
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2609
|1.2654
|2332
|2006.07.26 11:57
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2610
|1.2654
|2333
|2006.07.26 11:57
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2611
|1.2654
|2334
|2006.07.26 11:57
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2612
|1.2654
|2335
|2006.07.26 11:57
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2613
|1.2654
|2336
|2006.07.26 12:01
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2614
|1.2654
|2337
|2006.07.26 12:01
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2615
|1.2654
|2338
|2006.07.26 12:01
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2616
|1.2654
|2339
|2006.07.26 12:01
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2617
|1.2654
|2340
|2006.07.26 12:04
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2618
|1.2654
|2341
|2006.07.26 12:04
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2619
|1.2654
|2342
|2006.07.26 12:05
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2620
|1.2654
|2343
|2006.07.26 12:05
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2621
|1.2654
|2344
|2006.07.26 12:05
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2622
|1.2654
|2345
|2006.07.26 12:05
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2623
|1.2654
|2346
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2624
|1.2654
|2347
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2625
|1.2654
|2348
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2627
|1.2654
|2349
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2628
|1.2654
|2350
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2629
|1.2654
|2351
|2006.07.26 12:29
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2630
|1.2654
|2352
|2006.07.26 12:30
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2631
|1.2654
|2353
|2006.07.26 12:30
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2632
|1.2654
|2354
|2006.07.26 12:32
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2633
|1.2654
|2355
|2006.07.26 12:33
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2634
|1.2654
|2356
|2006.07.26 12:40
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2635
|1.2654
|2357
|2006.07.26 12:40
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2636
|1.2654
|2358
|2006.07.26 12:40
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2637
|1.2654
|2359
|2006.07.26 12:40
|modify
|315
|0.10
|1.2604
|1.2638
|1.2654
|2360
|2006.07.26 12:51
|t/p
|315
|0.10
|1.2654
|1.2638
|1.2654
|50.00
|4750.16
|2361
|2006.07.27 14:30
|sell
|317
|0.10
|1.2685
|1.2785
|1.2635
|2362
|2006.07.27 14:30
|sell
|318
|0.10
|1.2685
|1.2785
|1.2669
|2363
|2006.07.28 07:34
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2635
|2364
|2006.07.28 07:34
|modify
|318
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2669
|2365
|2006.07.28 07:34
|t/p
|318
|0.10
|1.2669
|1.2685
|1.2669
|16.44
|4766.60
|2366
|2006.07.28 07:34
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2684
|1.2635
|2367
|2006.07.28 07:35
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2683
|1.2635
|2368
|2006.07.28 07:36
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2682
|1.2635
|2369
|2006.07.28 07:46
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2681
|1.2635
|2370
|2006.07.28 07:46
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2680
|1.2635
|2371
|2006.07.28 07:46
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2679
|1.2635
|2372
|2006.07.28 07:48
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2678
|1.2635
|2373
|2006.07.28 07:57
|modify
|317
|0.10
|1.2685
|1.2677
|1.2635
|2374
|2006.07.28 08:30
|s/l
|317
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2635
|8.44
|4775.04
|2375
|2006.07.28 09:00
|buy
|319
|0.10
|1.2727
|1.2627
|1.2777
|2376
|2006.07.28 09:00
|buy
|320
|0.10
|1.2727
|1.2627
|1.2743
|2377
|2006.07.28 09:05
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2777
|2378
|2006.07.28 09:05
|modify
|320
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2743
|2379
|2006.07.28 09:05
|t/p
|320
|0.10
|1.2743
|1.2727
|1.2743
|16.00
|4791.04
|2380
|2006.07.28 09:05
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2728
|1.2777
|2381
|2006.07.28 09:05
|buy
|321
|0.10
|1.2745
|1.2645
|1.2795
|2382
|2006.07.28 09:05
|buy
|322
|0.10
|1.2745
|1.2645
|1.2761
|2383
|2006.07.28 09:05
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2729
|1.2777
|2384
|2006.07.28 09:06
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2730
|1.2777
|2385
|2006.07.28 09:06
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2731
|1.2777
|2386
|2006.07.28 09:07
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2732
|1.2777
|2387
|2006.07.28 09:16
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2733
|1.2777
|2388
|2006.07.28 09:17
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2734
|1.2777
|2389
|2006.07.28 09:17
|modify
|319
|0.10
|1.2727
|1.2736
|1.2777
|2390
|2006.07.28 09:21
|s/l
|319
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2777
|9.00
|4800.04
|2391
|2006.07.28 10:43
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2795
|2392
|2006.07.28 10:43
|modify
|322
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2761
|2393
|2006.07.28 10:46
|t/p
|322
|0.10
|1.2761
|1.2745
|1.2761
|16.00
|4816.04
|2394
|2006.07.28 10:46
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2746
|1.2795
|2395
|2006.07.28 10:56
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2747
|1.2795
|2396
|2006.07.28 10:56
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2748
|1.2795
|2397
|2006.07.28 10:56
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2750
|1.2795
|2398
|2006.07.28 10:56
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2751
|1.2795
|2399
|2006.07.28 10:57
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2752
|1.2795
|2400
|2006.07.28 11:02
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2753
|1.2795
|2401
|2006.07.28 11:05
|modify
|321
|0.10
|1.2745
|1.2754
|1.2795
|2402
|2006.07.28 11:22
|s/l
|321
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2795
|9.00
|4825.04
|2403
|2006.07.31 21:41
|sell
|323
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2696
|2404
|2006.07.31 21:41
|sell
|324
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2730
|2405
|2006.08.01 01:06
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2696
|2406
|2006.08.01 01:06
|modify
|324
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2730
|2407
|2006.08.01 01:06
|t/p
|324
|0.10
|1.2730
|1.2746
|1.2730
|16.44
|4841.48
|2408
|2006.08.01 01:06
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2745
|1.2696
|2409
|2006.08.01 01:06
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2744
|1.2696
|2410
|2006.08.01 01:42
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2743
|1.2696
|2411
|2006.08.01 01:42
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2742
|1.2696
|2412
|2006.08.01 01:42
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2741
|1.2696
|2413
|2006.08.01 01:44
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2739
|1.2696
|2414
|2006.08.01 02:45
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2738
|1.2696
|2415
|2006.08.01 02:45
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2737
|1.2696
|2416
|2006.08.01 02:47
|modify
|323
|0.10
|1.2746
|1.2736
|1.2696
|2417
|2006.08.01 03:03
|s/l
|323
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2696
|10.44
|4851.92
|2418
|2006.08.01 07:33
|buy
|325
|0.10
|1.2767
|1.2667
|1.2817
|2419
|2006.08.01 07:33
|buy
|326
|0.10
|1.2767
|1.2667
|1.2783
|2420
|2006.08.01 09:00
|close
|325
|0.10
|1.2736
|1.2667
|1.2817
|-31.00
|4820.92
|2421
|2006.08.01 09:00
|sell
|327
|0.10
|1.2735
|1.2835
|1.2685
|2422
|2006.08.01 09:00
|sell
|328
|0.10
|1.2735
|1.2835
|1.2719
|2423
|2006.08.01 12:04
|modify
|326
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2783
|2424
|2006.08.01 12:04
|t/p
|326
|0.10
|1.2783
|1.2767
|1.2783
|16.00
|4836.92
|2425
|2006.08.01 23:07
|s/l
|327
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2685
|-100.00
|4736.92
|2426
|2006.08.01 23:07
|s/l
|328
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2719
|-100.00
|4636.92
|2427
|2006.08.02 08:15
|buy
|329
|0.10
|1.2810
|1.2710
|1.2860
|2428
|2006.08.02 08:15
|buy
|330
|0.10
|1.2810
|1.2710
|1.2826
|2429
|2006.08.02 11:07
|close
|329
|0.10
|1.2788
|1.2710
|1.2860
|-22.00
|4614.92
|2430
|2006.08.02 11:07
|sell
|331
|0.10
|1.2787
|1.2887
|1.2737
|2431
|2006.08.02 11:07
|sell
|332
|0.10
|1.2787
|1.2887
|1.2771
|2432
|2006.08.02 20:23
|t/p
|332
|0.10
|1.2771
|1.2887
|1.2771
|16.00
|4630.92
|2433
|2006.08.02 20:23
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2785
|1.2737
|2434
|2006.08.02 20:23
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2784
|1.2737
|2435
|2006.08.02 20:23
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2783
|1.2737
|2436
|2006.08.02 20:23
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2782
|1.2737
|2437
|2006.08.02 20:23
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2781
|1.2737
|2438
|2006.08.02 20:37
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2780
|1.2737
|2439
|2006.08.02 20:37
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2779
|1.2737
|2440
|2006.08.02 20:37
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2778
|1.2737
|2441
|2006.08.02 20:37
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2775
|1.2737
|2442
|2006.08.02 20:37
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2773
|1.2737
|2443
|2006.08.02 20:52
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2772
|1.2737
|2444
|2006.08.02 20:58
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2737
|2445
|2006.08.02 20:58
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2770
|1.2737
|2446
|2006.08.02 21:10
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2769
|1.2737
|2447
|2006.08.02 21:10
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2768
|1.2737
|2448
|2006.08.02 21:10
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2767
|1.2737
|2449
|2006.08.02 21:11
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2766
|1.2737
|2450
|2006.08.02 21:11
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2765
|1.2737
|2451
|2006.08.02 21:11
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2764
|1.2737
|2452
|2006.08.02 21:11
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2763
|1.2737
|2453
|2006.08.02 21:11
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2762
|1.2737
|2454
|2006.08.02 21:15
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2761
|1.2737
|2455
|2006.08.02 21:15
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2760
|1.2737
|2456
|2006.08.02 21:15
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2759
|1.2737
|2457
|2006.08.02 21:15
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2758
|1.2737
|2458
|2006.08.02 21:15
|modify
|331
|0.10
|1.2787
|1.2757
|1.2737
|2459
|2006.08.02 21:29
|s/l
|331
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2737
|30.00
|4660.92
|2460
|2006.08.03 08:30
|buy
|333
|0.10
|1.2797
|1.2697
|1.2847
|2461
|2006.08.03 08:30
|buy
|334
|0.10
|1.2797
|1.2697
|1.2813
|2462
|2006.08.03 08:35
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2847
|2463
|2006.08.03 08:35
|modify
|334
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2813
|2464
|2006.08.03 08:35
|t/p
|334
|0.10
|1.2813
|1.2797
|1.2813
|16.00
|4676.92
|2465
|2006.08.03 08:35
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2799
|1.2847
|2466
|2006.08.03 08:36
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2800
|1.2847
|2467
|2006.08.03 08:36
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2801
|1.2847
|2468
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2802
|1.2847
|2469
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2803
|1.2847
|2470
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2805
|1.2847
|2471
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2807
|1.2847
|2472
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2809
|1.2847
|2473
|2006.08.03 08:40
|modify
|330
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2826
|2474
|2006.08.03 08:40
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2810
|1.2847
|2475
|2006.08.03 08:41
|t/p
|330
|0.10
|1.2826
|1.2810
|1.2826
|13.54
|4690.46
|2476
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2811
|1.2847
|2477
|2006.08.03 08:41
|buy
|335
|0.10
|1.2828
|1.2728
|1.2878
|2478
|2006.08.03 08:41
|buy
|336
|0.10
|1.2828
|1.2728
|1.2844
|2479
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2812
|1.2847
|2480
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2813
|1.2847
|2481
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2814
|1.2847
|2482
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2816
|1.2847
|2483
|2006.08.03 08:41
|modify
|333
|0.10
|1.2797
|1.2817
|1.2847
|2484
|2006.08.03 08:53
|s/l
|333
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2847
|20.00
|4710.46
|2485
|2006.08.04 03:45
|close
|335
|0.10
|1.2787
|1.2728
|1.2878
|-41.82
|4668.64
|2486
|2006.08.04 03:45
|sell
|337
|0.10
|1.2787
|1.2887
|1.2737
|2487
|2006.08.04 03:45
|sell
|338
|0.10
|1.2787
|1.2887
|1.2771
|2488
|2006.08.04 08:30
|modify
|336
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2844
|2489
|2006.08.04 08:30
|t/p
|336
|0.10
|1.2844
|1.2828
|1.2844
|15.18
|4683.82
|2490
|2006.08.04 09:51
|s/l
|337
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2737
|-100.00
|4583.82
|2491
|2006.08.04 09:51
|s/l
|338
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2771
|-100.00
|4483.82
|2492
|2006.08.08 05:57
|buy
|339
|0.10
|1.2845
|1.2745
|1.2895
|2493
|2006.08.08 05:57
|buy
|340
|0.10
|1.2845
|1.2745
|1.2861
|2494
|2006.08.08 13:17
|close
|339
|0.10
|1.2831
|1.2745
|1.2895
|-14.00
|4469.82
|2495
|2006.08.08 13:17
|sell
|341
|0.10
|1.2830
|1.2930
|1.2780
|2496
|2006.08.08 13:17
|sell
|342
|0.10
|1.2830
|1.2930
|1.2814
|2497
|2006.08.08 14:14
|t/p
|340
|0.10
|1.2861
|1.2745
|1.2861
|16.00
|4485.82
|2498
|2006.08.08 14:24
|t/p
|342
|0.10
|1.2814
|1.2930
|1.2814
|16.00
|4501.82
|2499
|2006.08.08 14:24
|modify
|341
|0.10
|1.2830
|1.2829
|1.2780
|2500
|2006.08.08 14:24
|sell
|343
|0.10
|1.2812
|1.2912
|1.2762
|2501
|2006.08.08 14:24
|sell
|344
|0.10
|1.2812
|1.2912
|1.2796
|2502
|2006.08.08 14:24
|s/l
|341
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2780
|1.00
|4502.82
|2503
|2006.08.08 14:33
|close
|343
|0.10
|1.2844
|1.2912
|1.2762
|-32.00
|4470.82
|2504
|2006.08.08 14:33
|buy
|345
|0.10
|1.2845
|1.2745
|1.2895
|2505
|2006.08.08 14:33
|buy
|346
|0.10
|1.2845
|1.2745
|1.2861
|2506
|2006.08.08 14:34
|modify
|345
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2895
|2507
|2006.08.08 14:34
|modify
|346
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2861
|2508
|2006.08.08 14:34
|t/p
|346
|0.10
|1.2861
|1.2845
|1.2861
|16.00
|4486.82
|2509
|2006.08.08 14:34
|modify
|345
|0.10
|1.2845
|1.2847
|1.2895
|2510
|2006.08.08 14:34
|close
|344
|0.10
|1.2864
|1.2912
|1.2796
|-52.00
|4434.82
|2511
|2006.08.08 14:34
|modify
|345
|0.10
|1.2845
|1.2848
|1.2895
|2512
|2006.08.08 14:34
|buy
|347
|0.10
|1.2865
|1.2765
|1.2915
|2513
|2006.08.08 14:34
|buy
|348
|0.10
|1.2865
|1.2765
|1.2881
|2514
|2006.08.08 14:43
|s/l
|345
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2895
|3.00
|4437.82
|2515
|2006.08.08 17:28
|close
|347
|0.10
|1.2827
|1.2765
|1.2915
|-38.00
|4399.82
|2516
|2006.08.08 17:28
|sell
|349
|0.10
|1.2825
|1.2925
|1.2775
|2517
|2006.08.08 17:28
|sell
|350
|0.10
|1.2825
|1.2925
|1.2809
|2518
|2006.08.08 18:47
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2775
|2519
|2006.08.08 18:47
|modify
|350
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2809
|2520
|2006.08.08 18:47
|t/p
|350
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2809
|16.00
|4415.82
|2521
|2006.08.08 18:47
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2824
|1.2775
|2522
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2823
|1.2775
|2523
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2822
|1.2775
|2524
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2821
|1.2775
|2525
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2820
|1.2775
|2526
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2819
|1.2775
|2527
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2817
|1.2775
|2528
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2813
|1.2775
|2529
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2810
|1.2775
|2530
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2808
|1.2775
|2531
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2807
|1.2775
|2532
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2805
|1.2775
|2533
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2804
|1.2775
|2534
|2006.08.08 18:48
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2803
|1.2775
|2535
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2802
|1.2775
|2536
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2800
|1.2775
|2537
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2796
|1.2775
|2538
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2795
|1.2775
|2539
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2794
|1.2775
|2540
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2793
|1.2775
|2541
|2006.08.08 18:49
|modify
|349
|0.10
|1.2825
|1.2792
|1.2775
|2542
|2006.08.08 18:49
|t/p
|349
|0.10
|1.2775
|1.2792
|1.2775
|50.00
|4465.82
|2543
|2006.08.08 18:59
|s/l
|348
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2881
|-100.00
|4365.82
|2544
|2006.08.09 03:28
|buy
|351
|0.10
|1.2850
|1.2750
|1.2900
|2545
|2006.08.09 03:28
|buy
|352
|0.10
|1.2850
|1.2750
|1.2866
|2546
|2006.08.09 04:07
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2900
|2547
|2006.08.09 04:07
|modify
|352
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2866
|2548
|2006.08.09 04:07
|t/p
|352
|0.10
|1.2866
|1.2850
|1.2866
|16.00
|4381.82
|2549
|2006.08.09 04:07
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2851
|1.2900
|2550
|2006.08.09 04:08
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2852
|1.2900
|2551
|2006.08.09 04:08
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2853
|1.2900
|2552
|2006.08.09 04:18
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2854
|1.2900
|2553
|2006.08.09 04:18
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2855
|1.2900
|2554
|2006.08.09 04:36
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2856
|1.2900
|2555
|2006.08.09 04:36
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2857
|1.2900
|2556
|2006.08.09 04:36
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2858
|1.2900
|2557
|2006.08.09 04:41
|modify
|351
|0.10
|1.2850
|1.2859
|1.2900
|2558
|2006.08.09 05:04
|s/l
|351
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2900
|9.00
|4390.82
|2559
|2006.08.10 06:02
|sell
|353
|0.10
|1.2857
|1.2957
|1.2807
|2560
|2006.08.10 06:02
|sell
|354
|0.10
|1.2857
|1.2957
|1.2841
|2561
|2006.08.10 08:31
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2807
|2562
|2006.08.10 08:31
|modify
|354
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2841
|2563
|2006.08.10 08:31
|t/p
|354
|0.10
|1.2841
|1.2857
|1.2841
|16.00
|4406.82
|2564
|2006.08.10 08:31
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2856
|1.2807
|2565
|2006.08.10 08:31
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2854
|1.2807
|2566
|2006.08.10 08:35
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2853
|1.2807
|2567
|2006.08.10 08:35
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2852
|1.2807
|2568
|2006.08.10 08:36
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2851
|1.2807
|2569
|2006.08.10 08:36
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2850
|1.2807
|2570
|2006.08.10 08:36
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2849
|1.2807
|2571
|2006.08.10 08:37
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2848
|1.2807
|2572
|2006.08.10 08:37
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2847
|1.2807
|2573
|2006.08.10 08:38
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2846
|1.2807
|2574
|2006.08.10 08:38
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2845
|1.2807
|2575
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2844
|1.2807
|2576
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2843
|1.2807
|2577
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2841
|1.2807
|2578
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2840
|1.2807
|2579
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2839
|1.2807
|2580
|2006.08.10 08:39
|modify
|353
|0.10
|1.2857
|1.2837
|1.2807
|2581
|2006.08.10 08:52
|s/l
|353
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2807
|20.00
|4426.82
|2582
|2006.08.14 03:12
|sell
|355
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2696
|2583
|2006.08.14 03:12
|sell
|356
|0.10
|1.2746
|1.2846
|1.2730
|2584
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2696
|2585
|2006.08.14 03:26
|modify
|356
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2730
|2586
|2006.08.14 03:26
|t/p
|356
|0.10
|1.2730
|1.2746
|1.2730
|16.00
|4442.82
|2587
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2745
|1.2696
|2588
|2006.08.14 03:26
|sell
|357
|0.10
|1.2728
|1.2828
|1.2678
|2589
|2006.08.14 03:26
|sell
|358
|0.10
|1.2728
|1.2828
|1.2712
|2590
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2744
|1.2696
|2591
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2743
|1.2696
|2592
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2742
|1.2696
|2593
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2741
|1.2696
|2594
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2740
|1.2696
|2595
|2006.08.14 03:26
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2739
|1.2696
|2596
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2738
|1.2696
|2597
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2737
|1.2696
|2598
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2736
|1.2696
|2599
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2733
|1.2696
|2600
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2732
|1.2696
|2601
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2730
|1.2696
|2602
|2006.08.14 03:27
|modify
|355
|0.10
|1.2746
|1.2728
|1.2696
|2603
|2006.08.14 03:35
|s/l
|355
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2696
|18.00
|4460.82
|2604
|2006.08.14 08:20
|t/p
|358
|0.10
|1.2712
|1.2828
|1.2712
|16.00
|4476.82
|2605
|2006.08.14 08:20
|modify
|357
|0.10
|1.2728
|1.2727
|1.2678
|2606
|2006.08.14 08:20
|modify
|357
|0.10
|1.2728
|1.2726
|1.2678
|2607
|2006.08.14 08:20
|modify
|357
|0.10
|1.2728
|1.2725
|1.2678
|2608
|2006.08.14 08:20
|modify
|357
|0.10
|1.2728
|1.2723
|1.2678
|2609
|2006.08.14 08:33
|s/l
|357
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2678
|5.00
|4481.82
|2610
|2006.08.15 01:25
|buy
|359
|0.10
|1.2744
|1.2644
|1.2794
|2611
|2006.08.15 01:25
|buy
|360
|0.10
|1.2744
|1.2644
|1.2760
|2612
|2006.08.15 02:54
|close
|359
|0.10
|1.2715
|1.2644
|1.2794
|-29.00
|4452.82
|2613
|2006.08.15 02:54
|sell
|361
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2664
|2614
|2006.08.15 02:54
|sell
|362
|0.10
|1.2714
|1.2814
|1.2698
|2615
|2006.08.15 08:30
|modify
|360
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2760
|2616
|2006.08.15 08:30
|t/p
|360
|0.10
|1.2760
|1.2744
|1.2760
|16.00
|4468.82
|2617
|2006.08.15 08:30
|close
|361
|0.10
|1.2762
|1.2814
|1.2664
|-48.00
|4420.82
|2618
|2006.08.15 08:30
|buy
|363
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2813
|2619
|2006.08.15 08:30
|buy
|364
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2779
|2620
|2006.08.15 09:00
|t/p
|364
|0.10
|1.2779
|1.2663
|1.2779
|16.00
|4436.82
|2621
|2006.08.15 09:00
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2764
|1.2813
|2622
|2006.08.15 09:01
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2767
|1.2813
|2623
|2006.08.15 09:01
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2768
|1.2813
|2624
|2006.08.15 09:05
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2769
|1.2813
|2625
|2006.08.15 09:05
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2770
|1.2813
|2626
|2006.08.15 09:06
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2771
|1.2813
|2627
|2006.08.15 09:06
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2772
|1.2813
|2628
|2006.08.15 09:06
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2773
|1.2813
|2629
|2006.08.15 09:06
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2774
|1.2813
|2630
|2006.08.15 09:07
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2775
|1.2813
|2631
|2006.08.15 09:07
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2776
|1.2813
|2632
|2006.08.15 09:08
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2777
|1.2813
|2633
|2006.08.15 09:08
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2778
|1.2813
|2634
|2006.08.15 09:08
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2779
|1.2813
|2635
|2006.08.15 09:08
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2780
|1.2813
|2636
|2006.08.15 09:43
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2781
|1.2813
|2637
|2006.08.15 09:43
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2782
|1.2813
|2638
|2006.08.15 09:43
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2783
|1.2813
|2639
|2006.08.15 09:43
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2784
|1.2813
|2640
|2006.08.15 09:44
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2785
|1.2813
|2641
|2006.08.15 09:46
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2786
|1.2813
|2642
|2006.08.15 09:46
|modify
|363
|0.10
|1.2763
|1.2787
|1.2813
|2643
|2006.08.15 10:16
|s/l
|363
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2813
|24.00
|4460.82
|2644
|2006.08.16 08:30
|s/l
|362
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2698
|-99.56
|4361.26
|2645
|2006.08.17 13:18
|sell
|365
|0.10
|1.2829
|1.2929
|1.2779
|2646
|2006.08.17 13:18
|sell
|366
|0.10
|1.2829
|1.2929
|1.2813
|2647
|2006.08.18 07:17
|t/p
|366
|0.10
|1.2813
|1.2929
|1.2813
|16.44
|4377.70
|2648
|2006.08.18 07:17
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2828
|1.2779
|2649
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2827
|1.2779
|2650
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2826
|1.2779
|2651
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2825
|1.2779
|2652
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2824
|1.2779
|2653
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2823
|1.2779
|2654
|2006.08.18 07:24
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2822
|1.2779
|2655
|2006.08.18 07:28
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2820
|1.2779
|2656
|2006.08.18 07:28
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2819
|1.2779
|2657
|2006.08.18 07:28
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2818
|1.2779
|2658
|2006.08.18 07:29
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2817
|1.2779
|2659
|2006.08.18 07:31
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2816
|1.2779
|2660
|2006.08.18 07:31
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2815
|1.2779
|2661
|2006.08.18 07:31
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2814
|1.2779
|2662
|2006.08.18 07:31
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2813
|1.2779
|2663
|2006.08.18 07:49
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2812
|1.2779
|2664
|2006.08.18 07:50
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2811
|1.2779
|2665
|2006.08.18 07:50
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2809
|1.2779
|2666
|2006.08.18 07:50
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2808
|1.2779
|2667
|2006.08.18 08:21
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2806
|1.2779
|2668
|2006.08.18 08:21
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2805
|1.2779
|2669
|2006.08.18 08:21
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2804
|1.2779
|2670
|2006.08.18 08:29
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2803
|1.2779
|2671
|2006.08.18 08:30
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2802
|1.2779
|2672
|2006.08.18 08:30
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2800
|1.2779
|2673
|2006.08.18 08:30
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2799
|1.2779
|2674
|2006.08.18 08:32
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2798
|1.2779
|2675
|2006.08.18 08:32
|modify
|365
|0.10
|1.2829
|1.2797
|1.2779
|2676
|2006.08.18 08:55
|s/l
|365
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2779
|32.44
|4410.14
|2677
|2006.08.20 18:00
|buy
|367
|0.10
|1.2828
|1.2728
|1.2878
|2678
|2006.08.20 18:00
|buy
|368
|0.10
|1.2828
|1.2728
|1.2844
|2679
|2006.08.20 20:54
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2878
|2680
|2006.08.20 20:54
|modify
|368
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2844
|2681
|2006.08.20 20:54
|t/p
|368
|0.10
|1.2844
|1.2828
|1.2844
|16.00
|4426.14
|2682
|2006.08.20 20:54
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2829
|1.2878
|2683
|2006.08.20 20:58
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2830
|1.2878
|2684
|2006.08.20 20:58
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2831
|1.2878
|2685
|2006.08.20 20:58
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2832
|1.2878
|2686
|2006.08.20 21:02
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2833
|1.2878
|2687
|2006.08.20 21:02
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2834
|1.2878
|2688
|2006.08.20 21:03
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2835
|1.2878
|2689
|2006.08.20 21:03
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2836
|1.2878
|2690
|2006.08.20 21:06
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2837
|1.2878
|2691
|2006.08.20 21:06
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2839
|1.2878
|2692
|2006.08.20 21:06
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2840
|1.2878
|2693
|2006.08.20 21:06
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2841
|1.2878
|2694
|2006.08.20 21:13
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2842
|1.2878
|2695
|2006.08.20 21:16
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2843
|1.2878
|2696
|2006.08.20 21:16
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2844
|1.2878
|2697
|2006.08.20 21:16
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2845
|1.2878
|2698
|2006.08.20 21:17
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2847
|1.2878
|2699
|2006.08.20 21:17
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2848
|1.2878
|2700
|2006.08.20 21:17
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2849
|1.2878
|2701
|2006.08.20 21:17
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2850
|1.2878
|2702
|2006.08.20 21:21
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2851
|1.2878
|2703
|2006.08.20 21:22
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2853
|1.2878
|2704
|2006.08.20 21:22
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2854
|1.2878
|2705
|2006.08.20 21:46
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2855
|1.2878
|2706
|2006.08.20 21:46
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2856
|1.2878
|2707
|2006.08.20 21:46
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2857
|1.2878
|2708
|2006.08.20 21:50
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2858
|1.2878
|2709
|2006.08.20 21:50
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2859
|1.2878
|2710
|2006.08.20 21:51
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2860
|1.2878
|2711
|2006.08.20 21:51
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2861
|1.2878
|2712
|2006.08.20 21:51
|modify
|367
|0.10
|1.2828
|1.2862
|1.2878
|2713
|2006.08.20 21:51
|t/p
|367
|0.10
|1.2878
|1.2862
|1.2878
|50.00
|4476.14
|2714
|2006.08.21 18:30
|sell
|369
|0.10
|1.2865
|1.2965
|1.2815
|2715
|2006.08.21 18:30
|sell
|370
|0.10
|1.2865
|1.2965
|1.2849
|2716
|2006.08.22 05:00
|modify
|369
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2815
|2717
|2006.08.22 05:00
|modify
|370
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2849
|2718
|2006.08.22 05:00
|t/p
|370
|0.10
|1.2849
|1.2865
|1.2849
|16.44
|4492.58
|2719
|2006.08.22 05:00
|modify
|369
|0.10
|1.2865
|1.2863
|1.2815
|2720
|2006.08.22 05:00
|modify
|369
|0.10
|1.2865
|1.2862
|1.2815
|2721
|2006.08.22 05:03
|modify
|369
|0.10
|1.2865
|1.2861
|1.2815
|2722
|2006.08.22 05:05
|s/l
|369
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2815
|4.44
|4497.02
|2723
|2006.08.23 10:36
|sell
|371
|0.10
|1.2788
|1.2888
|1.2738
|2724
|2006.08.23 10:36
|sell
|372
|0.10
|1.2788
|1.2888
|1.2772
|2725
|2006.08.23 21:02
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2738
|2726
|2006.08.23 21:02
|modify
|372
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2772
|2727
|2006.08.23 21:02
|t/p
|372
|0.10
|1.2772
|1.2788
|1.2772
|16.00
|4513.02
|2728
|2006.08.23 21:02
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2784
|1.2738
|2729
|2006.08.23 21:02
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2783
|1.2738
|2730
|2006.08.23 21:02
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2781
|1.2738
|2731
|2006.08.23 21:07
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2780
|1.2738
|2732
|2006.08.23 21:07
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2778
|1.2738
|2733
|2006.08.23 21:07
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2777
|1.2738
|2734
|2006.08.23 21:07
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2776
|1.2738
|2735
|2006.08.23 21:17
|modify
|371
|0.10
|1.2788
|1.2774
|1.2738
|2736
|2006.08.24 01:13
|s/l
|371
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2738
|15.32
|4528.34
|2737
|2006.08.24 04:30
|buy
|373
|0.10
|1.2819
|1.2719
|1.2869
|2738
|2006.08.24 04:30
|buy
|374
|0.10
|1.2819
|1.2719
|1.2835
|2739
|2006.08.24 04:53
|t/p
|374
|0.10
|1.2835
|1.2719
|1.2835
|16.00
|4544.34
|2740
|2006.08.24 04:53
|modify
|373
|0.10
|1.2819
|1.2820
|1.2869
|2741
|2006.08.24 04:53
|buy
|375
|0.10
|1.2837
|1.2737
|1.2887
|2742
|2006.08.24 04:53
|buy
|376
|0.10
|1.2837
|1.2737
|1.2853
|2743
|2006.08.24 04:54
|modify
|373
|0.10
|1.2819
|1.2821
|1.2869
|2744
|2006.08.24 04:54
|modify
|373
|0.10
|1.2819
|1.2822
|1.2869
|2745
|2006.08.24 04:54
|modify
|373
|0.10
|1.2819
|1.2823
|1.2869
|2746
|2006.08.24 05:15
|s/l
|373
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2869
|4.00
|4548.34
|2747
|2006.08.24 12:00
|close
|375
|0.10
|1.2759
|1.2737
|1.2887
|-78.00
|4470.34
|2748
|2006.08.24 12:00
|sell
|377
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2710
|2749
|2006.08.24 12:00
|sell
|378
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2744
|2750
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2710
|2751
|2006.08.25 10:07
|modify
|378
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2744
|2752
|2006.08.25 10:07
|t/p
|378
|0.10
|1.2744
|1.2760
|1.2744
|16.44
|4486.78
|2753
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2759
|1.2710
|2754
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2757
|1.2710
|2755
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2756
|1.2710
|2756
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2755
|1.2710
|2757
|2006.08.25 10:07
|s/l
|376
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2853
|-100.82
|4385.96
|2758
|2006.08.25 10:07
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2753
|1.2710
|2759
|2006.08.25 10:08
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2752
|1.2710
|2760
|2006.08.25 10:08
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2750
|1.2710
|2761
|2006.08.25 10:08
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2749
|1.2710
|2762
|2006.08.25 10:08
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2748
|1.2710
|2763
|2006.08.25 10:08
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2747
|1.2710
|2764
|2006.08.25 10:14
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2746
|1.2710
|2765
|2006.08.25 10:14
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2745
|1.2710
|2766
|2006.08.25 10:14
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2744
|1.2710
|2767
|2006.08.25 10:14
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2743
|1.2710
|2768
|2006.08.25 10:14
|modify
|377
|0.10
|1.2760
|1.2742
|1.2710
|2769
|2006.08.25 10:39
|s/l
|377
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2710
|18.44
|4404.40
|2770
|2006.08.27 21:46
|buy
|379
|0.10
|1.2774
|1.2674
|1.2824
|2771
|2006.08.27 21:46
|buy
|380
|0.10
|1.2774
|1.2674
|1.2790
|2772
|2006.08.27 23:27
|t/p
|380
|0.10
|1.2790
|1.2674
|1.2790
|16.00
|4420.40
|2773
|2006.08.27 23:27
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2775
|1.2824
|2774
|2006.08.27 23:27
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2776
|1.2824
|2775
|2006.08.27 23:27
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2777
|1.2824
|2776
|2006.08.27 23:28
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2778
|1.2824
|2777
|2006.08.27 23:28
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2779
|1.2824
|2778
|2006.08.27 23:28
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2780
|1.2824
|2779
|2006.08.27 23:29
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2781
|1.2824
|2780
|2006.08.27 23:29
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2783
|1.2824
|2781
|2006.08.27 23:33
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2784
|1.2824
|2782
|2006.08.27 23:33
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2785
|1.2824
|2783
|2006.08.27 23:33
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2786
|1.2824
|2784
|2006.08.27 23:33
|modify
|379
|0.10
|1.2774
|1.2787
|1.2824
|2785
|2006.08.28 00:23
|s/l
|379
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2824
|12.18
|4432.58
|2786
|2006.08.28 16:28
|sell
|381
|0.10
|1.2784
|1.2884
|1.2734
|2787
|2006.08.28 16:28
|sell
|382
|0.10
|1.2784
|1.2884
|1.2768
|2788
|2006.08.28 20:13
|close
|381
|0.10
|1.2798
|1.2884
|1.2734
|-14.00
|4418.58
|2789
|2006.08.28 20:19
|buy
|383
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2848
|2790
|2006.08.28 20:19
|buy
|384
|0.10
|1.2798
|1.2698
|1.2814
|2791
|2006.08.28 21:54
|t/p
|384
|0.10
|1.2814
|1.2698
|1.2814
|16.00
|4434.58
|2792
|2006.08.28 21:54
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2848
|2793
|2006.08.28 21:58
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2848
|2794
|2006.08.28 21:59
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2801
|1.2848
|2795
|2006.08.28 22:01
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2802
|1.2848
|2796
|2006.08.28 22:01
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2803
|1.2848
|2797
|2006.08.28 23:13
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2804
|1.2848
|2798
|2006.08.28 23:13
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2805
|1.2848
|2799
|2006.08.29 00:07
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2806
|1.2848
|2800
|2006.08.29 00:17
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2807
|1.2848
|2801
|2006.08.29 00:17
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2808
|1.2848
|2802
|2006.08.29 00:17
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2809
|1.2848
|2803
|2006.08.29 00:33
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2810
|1.2848
|2804
|2006.08.29 00:33
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2811
|1.2848
|2805
|2006.08.29 00:35
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2812
|1.2848
|2806
|2006.08.29 00:35
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2813
|1.2848
|2807
|2006.08.29 00:35
|modify
|383
|0.10
|1.2798
|1.2814
|1.2848
|2808
|2006.08.29 01:55
|s/l
|383
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2848
|15.18
|4449.76
|2809
|2006.08.29 09:37
|sell
|385
|0.10
|1.2797
|1.2897
|1.2747
|2810
|2006.08.29 09:37
|sell
|386
|0.10
|1.2797
|1.2897
|1.2781
|2811
|2006.08.29 10:16
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2747
|2812
|2006.08.29 10:16
|modify
|386
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2781
|2813
|2006.08.29 10:19
|t/p
|386
|0.10
|1.2781
|1.2797
|1.2781
|16.00
|4465.76
|2814
|2006.08.29 10:19
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2793
|1.2747
|2815
|2006.08.29 10:19
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2792
|1.2747
|2816
|2006.08.29 10:21
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2791
|1.2747
|2817
|2006.08.29 10:21
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2790
|1.2747
|2818
|2006.08.29 10:21
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2788
|1.2747
|2819
|2006.08.29 10:21
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2787
|1.2747
|2820
|2006.08.29 10:21
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2786
|1.2747
|2821
|2006.08.29 10:22
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2785
|1.2747
|2822
|2006.08.29 10:22
|modify
|382
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2768
|2823
|2006.08.29 10:22
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2784
|1.2747
|2824
|2006.08.29 10:22
|t/p
|382
|0.10
|1.2768
|1.2784
|1.2768
|16.44
|4482.20
|2825
|2006.08.29 10:22
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2783
|1.2747
|2826
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2782
|1.2747
|2827
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2781
|1.2747
|2828
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2780
|1.2747
|2829
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2779
|1.2747
|2830
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2778
|1.2747
|2831
|2006.08.29 10:23
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2777
|1.2747
|2832
|2006.08.29 10:25
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2776
|1.2747
|2833
|2006.08.29 10:26
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2775
|1.2747
|2834
|2006.08.29 10:49
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2774
|1.2747
|2835
|2006.08.29 10:49
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2773
|1.2747
|2836
|2006.08.29 10:50
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2772
|1.2747
|2837
|2006.08.29 10:50
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2771
|1.2747
|2838
|2006.08.29 10:50
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2770
|1.2747
|2839
|2006.08.29 10:50
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2769
|1.2747
|2840
|2006.08.29 10:52
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2768
|1.2747
|2841
|2006.08.29 10:52
|modify
|385
|0.10
|1.2797
|1.2767
|1.2747
|2842
|2006.08.29 11:37
|s/l
|385
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2747
|30.00
|4512.20
|2843
|2006.08.29 15:00
|buy
|387
|0.10
|1.2832
|1.2732
|1.2882
|2844
|2006.08.29 15:00
|buy
|388
|0.10
|1.2832
|1.2732
|1.2848
|2845
|2006.08.29 21:30
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2882
|2846
|2006.08.29 21:30
|modify
|388
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2848
|2847
|2006.08.29 21:32
|t/p
|388
|0.10
|1.2848
|1.2832
|1.2848
|16.00
|4528.20
|2848
|2006.08.29 21:32
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2833
|1.2882
|2849
|2006.08.29 21:33
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2834
|1.2882
|2850
|2006.08.29 21:34
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2836
|1.2882
|2851
|2006.08.29 21:34
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2837
|1.2882
|2852
|2006.08.29 21:34
|modify
|387
|0.10
|1.2832
|1.2838
|1.2882
|2853
|2006.08.29 21:36
|s/l
|387
|0.10
|1.2838
|1.2838
|1.2882
|6.00
|4534.20
|2854
|2006.08.31 02:45
|buy
|389
|0.10
|1.2838
|1.2738
|1.2888
|2855
|2006.08.31 02:45
|buy
|390
|0.10
|1.2838
|1.2738
|1.2854
|2856
|2006.08.31 03:24
|t/p
|390
|0.10
|1.2854
|1.2738
|1.2854
|16.00
|4550.20
|2857
|2006.08.31 03:24
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2839
|1.2888
|2858
|2006.08.31 03:24
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2840
|1.2888
|2859
|2006.08.31 03:24
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2841
|1.2888
|2860
|2006.08.31 03:24
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2842
|1.2888
|2861
|2006.08.31 03:28
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2843
|1.2888
|2862
|2006.08.31 03:28
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2844
|1.2888
|2863
|2006.08.31 03:28
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2845
|1.2888
|2864
|2006.08.31 03:28
|modify
|389
|0.10
|1.2838
|1.2846
|1.2888
|2865
|2006.08.31 04:18
|s/l
|389
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2888
|8.00
|4558.20
|2866
|2006.08.31 10:30
|sell
|391
|0.10
|1.2802
|1.2902
|1.2752
|2867
|2006.08.31 10:30
|sell
|392
|0.10
|1.2802
|1.2902
|1.2786
|2868
|2006.08.31 11:53
|modify
|391
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2752
|2869
|2006.08.31 11:53
|modify
|392
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2786
|2870
|2006.08.31 12:07
|s/l
|391
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2752
|0.00
|4558.20
|2871
|2006.08.31 12:07
|s/l
|392
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2786
|0.00
|4558.20
|2872
|2006.09.01 06:43
|buy
|393
|0.10
|1.2818
|1.2718
|1.2868
|2873
|2006.09.01 06:43
|buy
|394
|0.10
|1.2818
|1.2718
|1.2834
|2874
|2006.09.01 08:30
|close
|393
|0.10
|1.2809
|1.2718
|1.2868
|-9.00
|4549.20
|2875
|2006.09.01 08:30
|sell
|395
|0.10
|1.2810
|1.2910
|1.2760
|2876
|2006.09.01 08:30
|sell
|396
|0.10
|1.2810
|1.2910
|1.2794
|2877
|2006.09.01 08:30
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2760
|2878
|2006.09.01 08:30
|modify
|396
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2794
|2879
|2006.09.01 08:30
|t/p
|396
|0.10
|1.2794
|1.2810
|1.2794
|16.00
|4565.20
|2880
|2006.09.01 08:30
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2807
|1.2760
|2881
|2006.09.01 08:30
|close
|394
|0.10
|1.2790
|1.2718
|1.2834
|-28.00
|4537.20
|2882
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2806
|1.2760
|2883
|2006.09.01 08:31
|sell
|397
|0.10
|1.2789
|1.2889
|1.2739
|2884
|2006.09.01 08:31
|sell
|398
|0.10
|1.2789
|1.2889
|1.2773
|2885
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2805
|1.2760
|2886
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2803
|1.2760
|2887
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2801
|1.2760
|2888
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2799
|1.2760
|2889
|2006.09.01 08:31
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2798
|1.2760
|2890
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2796
|1.2760
|2891
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2795
|1.2760
|2892
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2794
|1.2760
|2893
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2793
|1.2760
|2894
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2791
|1.2760
|2895
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2789
|1.2760
|2896
|2006.09.01 08:32
|t/p
|398
|0.10
|1.2773
|1.2889
|1.2773
|16.00
|4553.20
|2897
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2787
|1.2760
|2898
|2006.09.01 08:32
|modify
|397
|0.10
|1.2789
|1.2787
|1.2739
|2899
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2786
|1.2760
|2900
|2006.09.01 08:32
|modify
|397
|0.10
|1.2789
|1.2786
|1.2739
|2901
|2006.09.01 08:32
|modify
|395
|0.10
|1.2810
|1.2783
|1.2760
|2902
|2006.09.01 08:32
|modify
|397
|0.10
|1.2789
|1.2783
|1.2739
|2903
|2006.09.01 08:33
|s/l
|395
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2760
|27.00
|4580.20
|2904
|2006.09.01 08:33
|s/l
|397
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2739
|6.00
|4586.20
|2905
|2006.09.01 08:33
|sell
|399
|0.10
|1.2781
|1.2881
|1.2731
|2906
|2006.09.01 08:33
|sell
|400
|0.10
|1.2781
|1.2881
|1.2765
|2907
|2006.09.01 08:53
|t/p
|400
|0.10
|1.2765
|1.2881
|1.2765
|16.00
|4602.20
|2908
|2006.09.01 08:53
|modify
|399
|0.10
|1.2781
|1.2780
|1.2731
|2909
|2006.09.01 08:53
|sell
|401
|0.10
|1.2763
|1.2863
|1.2713
|2910
|2006.09.01 08:53
|sell
|402
|0.10
|1.2763
|1.2863
|1.2747
|2911
|2006.09.01 08:53
|modify
|399
|0.10
|1.2781
|1.2779
|1.2731
|2912
|2006.09.01 08:53
|modify
|399
|0.10
|1.2781
|1.2778
|1.2731
|2913
|2006.09.01 08:56
|s/l
|399
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2731
|3.00
|4605.20
|2914
|2006.09.01 12:01
|close
|401
|0.10
|1.2840
|1.2863
|1.2713
|-77.00
|4528.20
|2915
|2006.09.01 12:01
|buy
|403
|0.10
|1.2841
|1.2741
|1.2891
|2916
|2006.09.01 12:01
|buy
|404
|0.10
|1.2841
|1.2741
|1.2857
|2917
|2006.09.03 19:39
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2891
|2918
|2006.09.03 19:39
|modify
|404
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2857
|2919
|2006.09.03 21:11
|t/p
|404
|0.10
|1.2857
|1.2841
|1.2857
|16.00
|4544.20
|2920
|2006.09.03 21:11
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2842
|1.2891
|2921
|2006.09.03 21:11
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2843
|1.2891
|2922
|2006.09.03 21:13
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2844
|1.2891
|2923
|2006.09.03 21:13
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2845
|1.2891
|2924
|2006.09.03 21:14
|s/l
|402
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2747
|-100.00
|4444.20
|2925
|2006.09.03 21:14
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2846
|1.2891
|2926
|2006.09.03 21:17
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2847
|1.2891
|2927
|2006.09.03 21:18
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2848
|1.2891
|2928
|2006.09.04 00:50
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2849
|1.2891
|2929
|2006.09.04 00:50
|modify
|403
|0.10
|1.2841
|1.2850
|1.2891
|2930
|2006.09.04 02:03
|s/l
|403
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2891
|8.18
|4452.38
|2931
|2006.09.04 20:30
|sell
|405
|0.10
|1.2842
|1.2942
|1.2792
|2932
|2006.09.04 20:30
|sell
|406
|0.10
|1.2842
|1.2942
|1.2826
|2933
|2006.09.05 03:28
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2792
|2934
|2006.09.05 03:28
|modify
|406
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2826
|2935
|2006.09.05 03:28
|t/p
|406
|0.10
|1.2826
|1.2842
|1.2826
|16.44
|4468.82
|2936
|2006.09.05 03:28
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2841
|1.2792
|2937
|2006.09.05 03:34
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2840
|1.2792
|2938
|2006.09.05 03:34
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2839
|1.2792
|2939
|2006.09.05 03:34
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2838
|1.2792
|2940
|2006.09.05 03:34
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2837
|1.2792
|2941
|2006.09.05 03:34
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2836
|1.2792
|2942
|2006.09.05 03:39
|modify
|405
|0.10
|1.2842
|1.2835
|1.2792
|2943
|2006.09.05 04:44
|s/l
|405
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2792
|7.44
|4476.26
|2944
|2006.09.06 04:00
|buy
|407
|0.10
|1.2830
|1.2730
|1.2880
|2945
|2006.09.06 04:00
|buy
|408
|0.10
|1.2830
|1.2730
|1.2846
|2946
|2006.09.06 04:34
|close
|407
|0.10
|1.2817
|1.2730
|1.2880
|-13.00
|4463.26
|2947
|2006.09.06 04:34
|sell
|409
|0.10
|1.2816
|1.2916
|1.2766
|2948
|2006.09.06 04:34
|sell
|410
|0.10
|1.2816
|1.2916
|1.2800
|2949
|2006.09.06 07:26
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2766
|2950
|2006.09.06 07:26
|modify
|410
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2800
|2951
|2006.09.06 07:27
|t/p
|410
|0.10
|1.2800
|1.2816
|1.2800
|16.00
|4479.26
|2952
|2006.09.06 07:27
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2815
|1.2766
|2953
|2006.09.06 07:27
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2814
|1.2766
|2954
|2006.09.06 07:27
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2813
|1.2766
|2955
|2006.09.06 07:28
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2812
|1.2766
|2956
|2006.09.06 07:28
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2811
|1.2766
|2957
|2006.09.06 07:28
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2810
|1.2766
|2958
|2006.09.06 07:29
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2809
|1.2766
|2959
|2006.09.06 07:29
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2808
|1.2766
|2960
|2006.09.06 07:30
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2807
|1.2766
|2961
|2006.09.06 08:04
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2806
|1.2766
|2962
|2006.09.06 08:04
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2805
|1.2766
|2963
|2006.09.06 08:04
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2804
|1.2766
|2964
|2006.09.06 08:04
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2803
|1.2766
|2965
|2006.09.06 08:04
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2802
|1.2766
|2966
|2006.09.06 08:30
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2800
|1.2766
|2967
|2006.09.06 08:30
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2797
|1.2766
|2968
|2006.09.06 08:30
|modify
|409
|0.10
|1.2816
|1.2796
|1.2766
|2969
|2006.09.06 08:41
|s/l
|409
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2766
|20.00
|4499.26
|2970
|2006.09.06 18:51
|buy
|411
|0.10
|1.2815
|1.2715
|1.2865
|2971
|2006.09.06 18:51
|buy
|412
|0.10
|1.2815
|1.2715
|1.2831
|2972
|2006.09.07 07:13
|s/l
|408
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2846
|-102.46
|4396.80
|2973
|2006.09.07 08:44
|s/l
|411
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2865
|-102.46
|4294.34
|2974
|2006.09.07 08:44
|s/l
|412
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2831
|-102.46
|4191.88
|2975
|2006.09.11 04:09
|buy
|413
|0.10
|1.2708
|1.2608
|1.2758
|2976
|2006.09.11 04:09
|buy
|414
|0.10
|1.2708
|1.2608
|1.2724
|2977
|2006.09.11 05:45
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2758
|2978
|2006.09.11 05:45
|modify
|414
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2724
|2979
|2006.09.11 05:45
|t/p
|414
|0.10
|1.2724
|1.2708
|1.2724
|16.00
|4207.88
|2980
|2006.09.11 05:45
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2709
|1.2758
|2981
|2006.09.11 05:45
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2710
|1.2758
|2982
|2006.09.11 05:47
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2711
|1.2758
|2983
|2006.09.11 05:49
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2712
|1.2758
|2984
|2006.09.11 05:49
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2713
|1.2758
|2985
|2006.09.11 05:50
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2714
|1.2758
|2986
|2006.09.11 05:51
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2715
|1.2758
|2987
|2006.09.11 05:51
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2716
|1.2758
|2988
|2006.09.11 05:51
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2717
|1.2758
|2989
|2006.09.11 05:51
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2718
|1.2758
|2990
|2006.09.11 05:51
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2719
|1.2758
|2991
|2006.09.11 05:52
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2720
|1.2758
|2992
|2006.09.11 05:52
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2722
|1.2758
|2993
|2006.09.11 05:52
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2724
|1.2758
|2994
|2006.09.11 05:52
|modify
|413
|0.10
|1.2708
|1.2725
|1.2758
|2995
|2006.09.11 06:22
|s/l
|413
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2758
|17.00
|4224.88
|2996
|2006.09.12 08:35
|sell
|415
|0.10
|1.2689
|1.2789
|1.2639
|2997
|2006.09.12 08:35
|sell
|416
|0.10
|1.2689
|1.2789
|1.2673
|2998
|2006.09.12 10:26
|modify
|415
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2639
|2999
|2006.09.12 10:26
|modify
|416
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2673
|3000
|2006.09.12 10:26
|t/p
|416
|0.10
|1.2673
|1.2689
|1.2673
|16.00
|4240.88
|3001
|2006.09.12 10:26
|modify
|415
|0.10
|1.2689
|1.2688
|1.2639
|3002
|2006.09.12 10:26
|sell
|417
|0.10
|1.2671
|1.2771
|1.2621
|3003
|2006.09.12 10:26
|sell
|418
|0.10
|1.2671
|1.2771
|1.2655
|3004
|2006.09.12 10:26
|modify
|415
|0.10
|1.2689
|1.2687
|1.2639
|3005
|2006.09.12 10:30
|s/l
|415
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2639
|2.00
|4242.88
|3006
|2006.09.13 11:49
|close
|417
|0.10
|1.2713
|1.2771
|1.2621
|-41.56
|4201.32
|3007
|2006.09.13 11:50
|buy
|419
|0.10
|1.2713
|1.2613
|1.2763
|3008
|2006.09.13 11:50
|buy
|420
|0.10
|1.2713
|1.2613
|1.2729
|3009
|2006.09.14 07:35
|t/p
|420
|0.10
|1.2729
|1.2613
|1.2729
|13.54
|4214.86
|3010
|2006.09.14 07:35
|modify
|419
|0.10
|1.2713
|1.2714
|1.2763
|3011
|2006.09.14 07:35
|modify
|419
|0.10
|1.2713
|1.2715
|1.2763
|3012
|2006.09.14 07:35
|modify
|419
|0.10
|1.2713
|1.2716
|1.2763
|3013
|2006.09.14 07:52
|modify
|419
|0.10
|1.2713
|1.2717
|1.2763
|3014
|2006.09.14 07:52
|modify
|419
|0.10
|1.2713
|1.2718
|1.2763
|3015
|2006.09.14 08:11
|s/l
|419
|0.10
|1.2718
|1.2718
|1.2763
|2.54
|4217.40
|3016
|2006.09.15 04:00
|sell
|421
|0.10
|1.2710
|1.2810
|1.2660
|3017
|2006.09.15 04:00
|sell
|422
|0.10
|1.2710
|1.2810
|1.2694
|3018
|2006.09.15 05:47
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2660
|3019
|2006.09.15 05:47
|modify
|422
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2694
|3020
|2006.09.15 05:55
|t/p
|422
|0.10
|1.2694
|1.2710
|1.2694
|16.00
|4233.40
|3021
|2006.09.15 05:55
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2709
|1.2660
|3022
|2006.09.15 05:55
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2707
|1.2660
|3023
|2006.09.15 05:55
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2706
|1.2660
|3024
|2006.09.15 05:57
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2705
|1.2660
|3025
|2006.09.15 05:57
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2703
|1.2660
|3026
|2006.09.15 05:57
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2702
|1.2660
|3027
|2006.09.15 06:16
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2701
|1.2660
|3028
|2006.09.15 06:16
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2700
|1.2660
|3029
|2006.09.15 06:57
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2699
|1.2660
|3030
|2006.09.15 06:58
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2698
|1.2660
|3031
|2006.09.15 06:58
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2696
|1.2660
|3032
|2006.09.15 07:17
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2694
|1.2660
|3033
|2006.09.15 07:17
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2693
|1.2660
|3034
|2006.09.15 07:50
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2692
|1.2660
|3035
|2006.09.15 07:51
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2691
|1.2660
|3036
|2006.09.15 07:51
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2690
|1.2660
|3037
|2006.09.15 07:51
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2689
|1.2660
|3038
|2006.09.15 07:51
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2688
|1.2660
|3039
|2006.09.15 07:51
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2687
|1.2660
|3040
|2006.09.15 07:54
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2686
|1.2660
|3041
|2006.09.15 08:22
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2685
|1.2660
|3042
|2006.09.15 08:22
|modify
|421
|0.10
|1.2710
|1.2684
|1.2660
|3043
|2006.09.15 08:30
|s/l
|421
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2660
|26.00
|4259.40
|3044
|2006.09.15 09:33
|modify
|418
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2655
|3045
|2006.09.15 09:33
|t/p
|418
|0.10
|1.2655
|1.2671
|1.2655
|18.20
|4277.60
|3046
|2006.09.18 03:00
|buy
|423
|0.10
|1.2682
|1.2582
|1.2732
|3047
|2006.09.18 03:00
|buy
|424
|0.10
|1.2682
|1.2582
|1.2698
|3048
|2006.09.18 05:46
|close
|423
|0.10
|1.2651
|1.2582
|1.2732
|-31.00
|4246.60
|3049
|2006.09.18 05:48
|sell
|425
|0.10
|1.2651
|1.2751
|1.2601
|3050
|2006.09.18 05:48
|sell
|426
|0.10
|1.2651
|1.2751
|1.2635
|3051
|2006.09.18 14:14
|modify
|424
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2698
|3052
|2006.09.18 14:14
|t/p
|424
|0.10
|1.2698
|1.2682
|1.2698
|16.00
|4262.60
|3053
|2006.09.19 10:00
|close
|425
|0.10
|1.2709
|1.2751
|1.2601
|-57.56
|4205.04
|3054
|2006.09.19 10:00
|buy
|427
|0.10
|1.2709
|1.2609
|1.2759
|3055
|2006.09.19 10:00
|buy
|428
|0.10
|1.2709
|1.2609
|1.2725
|3056
|2006.09.20 14:21
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2759
|3057
|2006.09.20 14:21
|modify
|428
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2725
|3058
|2006.09.20 14:22
|t/p
|428
|0.10
|1.2725
|1.2709
|1.2725
|15.18
|4220.22
|3059
|2006.09.20 14:22
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2710
|1.2759
|3060
|2006.09.20 14:22
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2711
|1.2759
|3061
|2006.09.20 14:22
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2712
|1.2759
|3062
|2006.09.20 14:22
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2713
|1.2759
|3063
|2006.09.20 14:22
|modify
|427
|0.10
|1.2709
|1.2714
|1.2759
|3064
|2006.09.20 14:25
|s/l
|427
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2759
|4.18
|4224.40
|3065
|2006.09.21 12:03
|s/l
|426
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2635
|-97.80
|4126.60
|3066
|2006.09.24 22:30
|buy
|429
|0.10
|1.2800
|1.2700
|1.2850
|3067
|2006.09.24 22:30
|buy
|430
|0.10
|1.2800
|1.2700
|1.2816
|3068
|2006.09.25 00:35
|t/p
|430
|0.10
|1.2816
|1.2700
|1.2816
|15.18
|4141.78
|3069
|2006.09.25 00:35
|modify
|429
|0.10
|1.2800
|1.2801
|1.2850
|3070
|2006.09.25 00:35
|modify
|429
|0.10
|1.2800
|1.2802
|1.2850
|3071
|2006.09.25 01:41
|s/l
|429
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2850
|1.18
|4142.96
|3072
|2006.09.27 08:32
|buy
|431
|0.10
|1.2719
|1.2619
|1.2769
|3073
|2006.09.27 08:32
|buy
|432
|0.10
|1.2719
|1.2619
|1.2735
|3074
|2006.09.28 08:35
|close
|431
|0.10
|1.2696
|1.2619
|1.2769
|-25.46
|4117.50
|3075
|2006.09.28 08:35
|sell
|433
|0.10
|1.2695
|1.2795
|1.2645
|3076
|2006.09.28 08:35
|sell
|434
|0.10
|1.2695
|1.2795
|1.2679
|3077
|2006.09.28 10:55
|modify
|433
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2645
|3078
|2006.09.28 10:55
|modify
|434
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2679
|3079
|2006.09.28 11:03
|s/l
|433
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2645
|0.00
|4117.50
|3080
|2006.09.28 11:03
|s/l
|434
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2679
|0.00
|4117.50
|3081
|2006.09.28 23:32
|buy
|435
|0.10
|1.2711
|1.2611
|1.2761
|3082
|2006.09.28 23:32
|buy
|436
|0.10
|1.2711
|1.2611
|1.2727
|3083
|2006.10.02 09:36
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2761
|3084
|2006.10.02 09:36
|modify
|436
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2727
|3085
|2006.10.02 09:36
|t/p
|436
|0.10
|1.2727
|1.2711
|1.2727
|14.36
|4131.86
|3086
|2006.10.02 09:36
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2712
|1.2761
|3087
|2006.10.02 09:36
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2713
|1.2761
|3088
|2006.10.02 09:46
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2714
|1.2761
|3089
|2006.10.02 09:46
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2715
|1.2761
|3090
|2006.10.02 09:46
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2716
|1.2761
|3091
|2006.10.02 09:46
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2717
|1.2761
|3092
|2006.10.02 09:47
|modify
|432
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2735
|3093
|2006.10.02 09:47
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2719
|1.2761
|3094
|2006.10.02 09:47
|t/p
|432
|0.10
|1.2735
|1.2719
|1.2735
|11.90
|4143.76
|3095
|2006.10.02 09:47
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2721
|1.2761
|3096
|2006.10.02 09:47
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2722
|1.2761
|3097
|2006.10.02 09:50
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2723
|1.2761
|3098
|2006.10.02 09:50
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2724
|1.2761
|3099
|2006.10.02 09:50
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2725
|1.2761
|3100
|2006.10.02 09:50
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2726
|1.2761
|3101
|2006.10.02 09:54
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2727
|1.2761
|3102
|2006.10.02 09:54
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2729
|1.2761
|3103
|2006.10.02 09:54
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2730
|1.2761
|3104
|2006.10.02 09:54
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2731
|1.2761
|3105
|2006.10.02 10:02
|modify
|435
|0.10
|1.2711
|1.2732
|1.2761
|3106
|2006.10.02 10:04
|s/l
|435
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2761
|19.36
|4163.12
|3107
|2006.10.03 08:35
|sell
|437
|0.10
|1.2720
|1.2820
|1.2670
|3108
|2006.10.03 08:35
|sell
|438
|0.10
|1.2720
|1.2820
|1.2704
|3109
|2006.10.03 10:44
|close
|437
|0.10
|1.2743
|1.2820
|1.2670
|-23.00
|4140.12
|3110
|2006.10.03 10:44
|buy
|439
|0.10
|1.2743
|1.2643
|1.2793
|3111
|2006.10.03 10:44
|buy
|440
|0.10
|1.2743
|1.2643
|1.2759
|3112
|2006.10.04 04:15
|modify
|438
|0.10
|1.2720
|1.2720
|1.2704
|3113
|2006.10.04 04:32
|t/p
|438
|0.10
|1.2704
|1.2720
|1.2704
|16.44
|4156.56
|3114
|2006.10.04 22:00
|close
|439
|0.10
|1.2696
|1.2643
|1.2793
|-47.82
|4108.74
|3115
|2006.10.04 22:00
|sell
|441
|0.10
|1.2697
|1.2797
|1.2647
|3116
|2006.10.04 22:00
|sell
|442
|0.10
|1.2697
|1.2797
|1.2681
|3117
|2006.10.05 09:50
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2647
|3118
|2006.10.05 09:50
|modify
|442
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2681
|3119
|2006.10.05 09:50
|t/p
|442
|0.10
|1.2681
|1.2697
|1.2681
|17.32
|4126.06
|3120
|2006.10.05 09:50
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2696
|1.2647
|3121
|2006.10.05 09:50
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2695
|1.2647
|3122
|2006.10.05 09:50
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2694
|1.2647
|3123
|2006.10.05 09:51
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2693
|1.2647
|3124
|2006.10.05 09:51
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2692
|1.2647
|3125
|2006.10.05 09:52
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2691
|1.2647
|3126
|2006.10.05 10:03
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2690
|1.2647
|3127
|2006.10.05 10:03
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2689
|1.2647
|3128
|2006.10.05 10:13
|modify
|441
|0.10
|1.2697
|1.2688
|1.2647
|3129
|2006.10.05 10:27
|s/l
|441
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2647
|10.32
|4136.38
|3130
|2006.10.06 08:32
|s/l
|440
|0.10
|1.2643
|1.2643
|1.2759
|-104.10
|4032.28
|3131
|2006.10.11 07:09
|sell
|443
|0.10
|1.2539
|1.2639
|1.2489
|3132
|2006.10.11 07:09
|sell
|444
|0.10
|1.2539
|1.2639
|1.2523
|3133
|2006.10.11 14:18
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2489
|3134
|2006.10.11 14:18
|modify
|444
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2523
|3135
|2006.10.11 14:19
|t/p
|444
|0.10
|1.2523
|1.2539
|1.2523
|16.00
|4048.28
|3136
|2006.10.11 14:19
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2538
|1.2489
|3137
|2006.10.11 14:19
|sell
|445
|0.10
|1.2521
|1.2621
|1.2471
|3138
|2006.10.11 14:19
|sell
|446
|0.10
|1.2521
|1.2621
|1.2505
|3139
|2006.10.11 14:19
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2537
|1.2489
|3140
|2006.10.11 14:19
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2536
|1.2489
|3141
|2006.10.11 14:19
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2535
|1.2489
|3142
|2006.10.11 14:21
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2534
|1.2489
|3143
|2006.10.11 14:21
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2533
|1.2489
|3144
|2006.10.11 14:21
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2532
|1.2489
|3145
|2006.10.11 14:22
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2531
|1.2489
|3146
|2006.10.11 14:22
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2530
|1.2489
|3147
|2006.10.11 14:22
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2529
|1.2489
|3148
|2006.10.11 14:24
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2528
|1.2489
|3149
|2006.10.11 14:24
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2527
|1.2489
|3150
|2006.10.11 14:24
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2526
|1.2489
|3151
|2006.10.11 14:30
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2525
|1.2489
|3152
|2006.10.11 14:31
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2524
|1.2489
|3153
|2006.10.11 14:31
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2523
|1.2489
|3154
|2006.10.11 14:32
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2521
|1.2489
|3155
|2006.10.11 14:32
|modify
|445
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2471
|3156
|2006.10.11 14:32
|modify
|446
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2505
|3157
|2006.10.11 14:32
|t/p
|446
|0.10
|1.2505
|1.2521
|1.2505
|16.00
|4064.28
|3158
|2006.10.11 14:32
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2520
|1.2489
|3159
|2006.10.11 14:32
|modify
|445
|0.10
|1.2521
|1.2520
|1.2471
|3160
|2006.10.11 14:33
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2519
|1.2489
|3161
|2006.10.11 14:33
|modify
|445
|0.10
|1.2521
|1.2519
|1.2471
|3162
|2006.10.11 14:33
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2518
|1.2489
|3163
|2006.10.11 14:33
|modify
|445
|0.10
|1.2521
|1.2518
|1.2471
|3164
|2006.10.11 14:36
|modify
|443
|0.10
|1.2539
|1.2517
|1.2489
|3165
|2006.10.11 14:36
|modify
|445
|0.10
|1.2521
|1.2517
|1.2471
|3166
|2006.10.11 14:51
|s/l
|443
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2489
|22.00
|4086.28
|3167
|2006.10.11 14:51
|s/l
|445
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2471
|4.00
|4090.28
|3168
|2006.10.12 03:05
|buy
|447
|0.10
|1.2545
|1.2445
|1.2595
|3169
|2006.10.12 03:05
|buy
|448
|0.10
|1.2545
|1.2445
|1.2561
|3170
|2006.10.12 03:11
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2595
|3171
|2006.10.12 03:11
|modify
|448
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2561
|3172
|2006.10.12 03:11
|t/p
|448
|0.10
|1.2561
|1.2545
|1.2561
|16.00
|4106.28
|3173
|2006.10.12 03:11
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2546
|1.2595
|3174
|2006.10.12 03:11
|buy
|449
|0.10
|1.2563
|1.2463
|1.2613
|3175
|2006.10.12 03:11
|buy
|450
|0.10
|1.2563
|1.2463
|1.2579
|3176
|2006.10.12 03:12
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2547
|1.2595
|3177
|2006.10.12 03:38
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2548
|1.2595
|3178
|2006.10.12 03:38
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2549
|1.2595
|3179
|2006.10.12 03:38
|modify
|447
|0.10
|1.2545
|1.2550
|1.2595
|3180
|2006.10.12 04:21
|s/l
|447
|0.10
|1.2550
|1.2550
|1.2595
|5.00
|4111.28
|3181
|2006.10.12 09:00
|close
|449
|0.10
|1.2527
|1.2463
|1.2613
|-36.00
|4075.28
|3182
|2006.10.12 09:00
|sell
|451
|0.10
|1.2528
|1.2628
|1.2478
|3183
|2006.10.12 09:00
|sell
|452
|0.10
|1.2528
|1.2628
|1.2512
|3184
|2006.10.13 08:39
|modify
|451
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2478
|3185
|2006.10.13 08:39
|modify
|452
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2512
|3186
|2006.10.13 08:39
|t/p
|452
|0.10
|1.2512
|1.2528
|1.2512
|16.44
|4091.72
|3187
|2006.10.13 08:39
|modify
|451
|0.10
|1.2528
|1.2527
|1.2478
|3188
|2006.10.13 08:47
|s/l
|451
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2478
|1.44
|4093.16
|3189
|2006.10.16 08:41
|buy
|453
|0.10
|1.2524
|1.2424
|1.2574
|3190
|2006.10.16 08:41
|buy
|454
|0.10
|1.2524
|1.2424
|1.2540
|3191
|2006.10.16 18:39
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2574
|3192
|2006.10.16 18:39
|modify
|454
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2540
|3193
|2006.10.16 18:49
|t/p
|454
|0.10
|1.2540
|1.2524
|1.2540
|16.00
|4109.16
|3194
|2006.10.16 18:49
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2525
|1.2574
|3195
|2006.10.16 20:35
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2526
|1.2574
|3196
|2006.10.16 20:35
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2527
|1.2574
|3197
|2006.10.16 20:36
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2528
|1.2574
|3198
|2006.10.16 20:36
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2529
|1.2574
|3199
|2006.10.16 20:37
|modify
|453
|0.10
|1.2524
|1.2530
|1.2574
|3200
|2006.10.17 02:06
|s/l
|453
|0.10
|1.2530
|1.2530
|1.2574
|5.18
|4114.34
|3201
|2006.10.17 07:31
|sell
|455
|0.10
|1.2523
|1.2623
|1.2473
|3202
|2006.10.17 07:31
|sell
|456
|0.10
|1.2523
|1.2623
|1.2507
|3203
|2006.10.18 09:12
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2473
|3204
|2006.10.18 09:12
|modify
|456
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2507
|3205
|2006.10.18 09:12
|t/p
|456
|0.10
|1.2507
|1.2523
|1.2507
|16.44
|4130.78
|3206
|2006.10.18 09:12
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2522
|1.2473
|3207
|2006.10.18 09:12
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2521
|1.2473
|3208
|2006.10.18 09:12
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2520
|1.2473
|3209
|2006.10.18 09:22
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2519
|1.2473
|3210
|2006.10.18 09:22
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2518
|1.2473
|3211
|2006.10.18 09:22
|modify
|455
|0.10
|1.2523
|1.2517
|1.2473
|3212
|2006.10.18 09:58
|s/l
|455
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2473
|6.44
|4137.22
|3213
|2006.10.18 19:13
|buy
|457
|0.10
|1.2539
|1.2439
|1.2589
|3214
|2006.10.18 19:13
|buy
|458
|0.10
|1.2539
|1.2439
|1.2555
|3215
|2006.10.19 03:35
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2589
|3216
|2006.10.19 03:35
|modify
|458
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2555
|3217
|2006.10.19 03:35
|t/p
|458
|0.10
|1.2555
|1.2539
|1.2555
|13.54
|4150.76
|3218
|2006.10.19 03:35
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2540
|1.2589
|3219
|2006.10.19 03:39
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2541
|1.2589
|3220
|2006.10.19 03:39
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2542
|1.2589
|3221
|2006.10.19 03:39
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2543
|1.2589
|3222
|2006.10.19 03:44
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2544
|1.2589
|3223
|2006.10.19 03:44
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2545
|1.2589
|3224
|2006.10.19 03:44
|modify
|457
|0.10
|1.2539
|1.2546
|1.2589
|3225
|2006.10.19 04:31
|s/l
|457
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2589
|4.54
|4155.30
|3226
|2006.10.19 09:27
|t/p
|450
|0.10
|1.2579
|1.2463
|1.2579
|10.26
|4165.56
|3227
|2006.10.20 14:58
|buy
|459
|0.10
|1.2620
|1.2520
|1.2670
|3228
|2006.10.20 14:58
|buy
|460
|0.10
|1.2620
|1.2520
|1.2636
|3229
|2006.10.25 22:10
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2670
|3230
|2006.10.25 22:10
|modify
|460
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2636
|3231
|2006.10.25 22:10
|t/p
|460
|0.10
|1.2636
|1.2620
|1.2636
|13.54
|4179.10
|3232
|2006.10.25 22:10
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2621
|1.2670
|3233
|2006.10.25 22:13
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2622
|1.2670
|3234
|2006.10.25 22:43
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2623
|1.2670
|3235
|2006.10.25 22:43
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2624
|1.2670
|3236
|2006.10.25 23:10
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2625
|1.2670
|3237
|2006.10.25 23:10
|modify
|459
|0.10
|1.2620
|1.2626
|1.2670
|3238
|2006.10.26 01:53
|s/l
|459
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2670
|1.08
|4180.18
|3239
|2006.10.27 08:00
|buy
|461
|0.10
|1.2684
|1.2584
|1.2734
|3240
|2006.10.27 08:00
|buy
|462
|0.10
|1.2684
|1.2584
|1.2700
|3241
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2734
|3242
|2006.10.27 08:31
|modify
|462
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2700
|3243
|2006.10.27 08:31
|t/p
|462
|0.10
|1.2700
|1.2684
|1.2700
|16.00
|4196.18
|3244
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2688
|1.2734
|3245
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2689
|1.2734
|3246
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2690
|1.2734
|3247
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2691
|1.2734
|3248
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2692
|1.2734
|3249
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2693
|1.2734
|3250
|2006.10.27 08:31
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2694
|1.2734
|3251
|2006.10.27 08:32
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2695
|1.2734
|3252
|2006.10.27 08:32
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2696
|1.2734
|3253
|2006.10.27 08:32
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2697
|1.2734
|3254
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2698
|1.2734
|3255
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2699
|1.2734
|3256
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2702
|1.2734
|3257
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2703
|1.2734
|3258
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2705
|1.2734
|3259
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2706
|1.2734
|3260
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2707
|1.2734
|3261
|2006.10.27 08:33
|modify
|461
|0.10
|1.2684
|1.2708
|1.2734
|3262
|2006.10.27 08:41
|s/l
|461
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2734
|24.00
|4220.18
|3263
|2006.10.30 08:32
|sell
|463
|0.10
|1.2702
|1.2802
|1.2652
|3264
|2006.10.30 08:32
|sell
|464
|0.10
|1.2702
|1.2802
|1.2686
|3265
|2006.10.30 13:30
|close
|463
|0.10
|1.2727
|1.2802
|1.2652
|-25.00
|4195.18
|3266
|2006.10.30 13:30
|buy
|465
|0.10
|1.2726
|1.2626
|1.2776
|3267
|2006.10.30 13:30
|buy
|466
|0.10
|1.2726
|1.2626
|1.2742
|3268
|2006.10.31 02:38
|modify
|464
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2686
|3269
|2006.10.31 02:44
|t/p
|464
|0.10
|1.2686
|1.2702
|1.2686
|16.44
|4211.62
|3270
|2006.10.31 10:07
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2776
|3271
|2006.10.31 10:07
|modify
|466
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2742
|3272
|2006.10.31 10:08
|t/p
|466
|0.10
|1.2742
|1.2726
|1.2742
|15.18
|4226.80
|3273
|2006.10.31 10:08
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2727
|1.2776
|3274
|2006.10.31 10:08
|buy
|467
|0.10
|1.2744
|1.2644
|1.2794
|3275
|2006.10.31 10:08
|buy
|468
|0.10
|1.2744
|1.2644
|1.2760
|3276
|2006.10.31 10:08
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2728
|1.2776
|3277
|2006.10.31 10:08
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2729
|1.2776
|3278
|2006.10.31 10:08
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2730
|1.2776
|3279
|2006.10.31 10:08
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2731
|1.2776
|3280
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2732
|1.2776
|3281
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2733
|1.2776
|3282
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2734
|1.2776
|3283
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2735
|1.2776
|3284
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2736
|1.2776
|3285
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2737
|1.2776
|3286
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2739
|1.2776
|3287
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2740
|1.2776
|3288
|2006.10.31 10:09
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2741
|1.2776
|3289
|2006.10.31 10:11
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2742
|1.2776
|3290
|2006.10.31 10:12
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2743
|1.2776
|3291
|2006.10.31 10:12
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2744
|1.2776
|3292
|2006.10.31 10:12
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2794
|3293
|2006.10.31 10:12
|modify
|468
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2760
|3294
|2006.10.31 10:13
|t/p
|468
|0.10
|1.2760
|1.2744
|1.2760
|16.00
|4242.80
|3295
|2006.10.31 10:13
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2745
|1.2776
|3296
|2006.10.31 10:13
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2745
|1.2794
|3297
|2006.10.31 10:13
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2746
|1.2776
|3298
|2006.10.31 10:13
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2746
|1.2794
|3299
|2006.10.31 10:13
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2747
|1.2776
|3300
|2006.10.31 10:13
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2747
|1.2794
|3301
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2748
|1.2776
|3302
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2748
|1.2794
|3303
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2749
|1.2776
|3304
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2749
|1.2794
|3305
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2751
|1.2776
|3306
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2751
|1.2794
|3307
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2752
|1.2776
|3308
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2752
|1.2794
|3309
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2753
|1.2776
|3310
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2753
|1.2794
|3311
|2006.10.31 10:26
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2754
|1.2776
|3312
|2006.10.31 10:26
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2754
|1.2794
|3313
|2006.10.31 10:27
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2756
|1.2776
|3314
|2006.10.31 10:27
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2756
|1.2794
|3315
|2006.10.31 10:27
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2757
|1.2776
|3316
|2006.10.31 10:27
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2757
|1.2794
|3317
|2006.10.31 10:27
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2758
|1.2776
|3318
|2006.10.31 10:27
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2758
|1.2794
|3319
|2006.10.31 10:29
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2759
|1.2776
|3320
|2006.10.31 10:29
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2759
|1.2794
|3321
|2006.10.31 10:31
|modify
|465
|0.10
|1.2726
|1.2760
|1.2776
|3322
|2006.10.31 10:31
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2760
|1.2794
|3323
|2006.10.31 10:31
|t/p
|465
|0.10
|1.2776
|1.2760
|1.2776
|49.18
|4291.98
|3324
|2006.10.31 10:31
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2761
|1.2794
|3325
|2006.10.31 10:31
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2762
|1.2794
|3326
|2006.10.31 10:31
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2763
|1.2794
|3327
|2006.10.31 10:37
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2764
|1.2794
|3328
|2006.10.31 10:37
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2765
|1.2794
|3329
|2006.10.31 10:37
|modify
|467
|0.10
|1.2744
|1.2766
|1.2794
|3330
|2006.10.31 10:54
|s/l
|467
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2794
|22.00
|4313.98
|3331
|2006.11.02 04:30
|buy
|469
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2813
|3332
|2006.11.02 04:30
|buy
|470
|0.10
|1.2763
|1.2663
|1.2779
|3333
|2006.11.02 11:33
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2813
|3334
|2006.11.02 11:33
|modify
|470
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2779
|3335
|2006.11.02 11:33
|t/p
|470
|0.10
|1.2779
|1.2763
|1.2779
|16.00
|4329.98
|3336
|2006.11.02 11:33
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2764
|1.2813
|3337
|2006.11.02 11:33
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2765
|1.2813
|3338
|2006.11.02 11:33
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2766
|1.2813
|3339
|2006.11.02 11:34
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2767
|1.2813
|3340
|2006.11.02 11:34
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2768
|1.2813
|3341
|2006.11.02 11:34
|modify
|469
|0.10
|1.2763
|1.2769
|1.2813
|3342
|2006.11.02 12:07
|s/l
|469
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2813
|6.00
|4335.98
|3343
|2006.11.03 06:22
|buy
|471
|0.10
|1.2775
|1.2675
|1.2825
|3344
|2006.11.03 06:22
|buy
|472
|0.10
|1.2775
|1.2675
|1.2791
|3345
|2006.11.03 08:06
|close
|471
|0.10
|1.2766
|1.2675
|1.2825
|-9.00
|4326.98
|3346
|2006.11.03 08:08
|sell
|473
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2715
|3347
|2006.11.03 08:08
|sell
|474
|0.10
|1.2765
|1.2865
|1.2749
|3348
|2006.11.03 08:31
|modify
|472
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2791
|3349
|2006.11.03 08:31
|t/p
|472
|0.10
|1.2791
|1.2775
|1.2791
|16.00
|4342.98
|3350
|2006.11.03 08:31
|close
|473
|0.10
|1.2793
|1.2865
|1.2715
|-28.00
|4314.98
|3351
|2006.11.03 08:31
|buy
|475
|0.10
|1.2788
|1.2688
|1.2838
|3352
|2006.11.03 08:31
|buy
|476
|0.10
|1.2788
|1.2688
|1.2804
|3353
|2006.11.03 08:31
|t/p
|474
|0.10
|1.2749
|1.2865
|1.2749
|16.00
|4330.98
|3354
|2006.11.03 08:47
|s/l
|475
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2838
|-100.00
|4230.98
|3355
|2006.11.03 08:47
|s/l
|476
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2804
|-100.00
|4130.98
|3356
|2006.11.08 09:11
|sell
|477
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2710
|3357
|2006.11.08 09:11
|sell
|478
|0.10
|1.2760
|1.2860
|1.2744
|3358
|2006.11.09 02:30
|close
|477
|0.10
|1.2776
|1.2860
|1.2710
|-14.68
|4116.30
|3359
|2006.11.09 02:30
|buy
|479
|0.10
|1.2775
|1.2675
|1.2825
|3360
|2006.11.09 02:30
|buy
|480
|0.10
|1.2775
|1.2675
|1.2791
|3361
|2006.11.09 07:50
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2825
|3362
|2006.11.09 07:50
|modify
|480
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2791
|3363
|2006.11.09 07:50
|t/p
|480
|0.10
|1.2791
|1.2775
|1.2791
|16.00
|4132.30
|3364
|2006.11.09 07:50
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2776
|1.2825
|3365
|2006.11.09 07:50
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2777
|1.2825
|3366
|2006.11.09 07:51
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2778
|1.2825
|3367
|2006.11.09 07:51
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2779
|1.2825
|3368
|2006.11.09 08:04
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2780
|1.2825
|3369
|2006.11.09 08:13
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2781
|1.2825
|3370
|2006.11.09 08:13
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2782
|1.2825
|3371
|2006.11.09 08:13
|modify
|479
|0.10
|1.2775
|1.2783
|1.2825
|3372
|2006.11.09 08:30
|s/l
|479
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2825
|8.00
|4140.30
|3373
|2006.11.09 21:02
|s/l
|478
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2744
|-98.68
|4041.62
|3374
|2006.11.12 19:47
|buy
|481
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2914
|3375
|2006.11.12 19:47
|buy
|482
|0.10
|1.2864
|1.2764
|1.2880
|3376
|2006.11.13 04:36
|close
|481
|0.10
|1.2844
|1.2764
|1.2914
|-20.82
|4020.80
|3377
|2006.11.13 04:36
|sell
|483
|0.10
|1.2844
|1.2944
|1.2794
|3378
|2006.11.13 04:36
|sell
|484
|0.10
|1.2844
|1.2944
|1.2828
|3379
|2006.11.13 07:05
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2794
|3380
|2006.11.13 07:05
|modify
|484
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2828
|3381
|2006.11.13 07:05
|t/p
|484
|0.10
|1.2828
|1.2844
|1.2828
|16.00
|4036.80
|3382
|2006.11.13 07:05
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2843
|1.2794
|3383
|2006.11.13 09:19
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2842
|1.2794
|3384
|2006.11.13 09:19
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2841
|1.2794
|3385
|2006.11.13 09:32
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2840
|1.2794
|3386
|2006.11.13 09:47
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2839
|1.2794
|3387
|2006.11.13 09:47
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2838
|1.2794
|3388
|2006.11.13 09:50
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2837
|1.2794
|3389
|2006.11.13 09:50
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2835
|1.2794
|3390
|2006.11.13 09:50
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2834
|1.2794
|3391
|2006.11.13 09:50
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2833
|1.2794
|3392
|2006.11.13 09:51
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2832
|1.2794
|3393
|2006.11.13 09:51
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2831
|1.2794
|3394
|2006.11.13 10:05
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2830
|1.2794
|3395
|2006.11.13 10:05
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2829
|1.2794
|3396
|2006.11.13 10:05
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2828
|1.2794
|3397
|2006.11.13 10:06
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2827
|1.2794
|3398
|2006.11.13 10:06
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2826
|1.2794
|3399
|2006.11.13 10:07
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2825
|1.2794
|3400
|2006.11.13 10:07
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2824
|1.2794
|3401
|2006.11.13 10:07
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2823
|1.2794
|3402
|2006.11.13 10:08
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2822
|1.2794
|3403
|2006.11.13 10:08
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2821
|1.2794
|3404
|2006.11.13 10:18
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2820
|1.2794
|3405
|2006.11.13 10:22
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2819
|1.2794
|3406
|2006.11.13 10:28
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2818
|1.2794
|3407
|2006.11.13 10:28
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2817
|1.2794
|3408
|2006.11.13 10:31
|modify
|483
|0.10
|1.2844
|1.2816
|1.2794
|3409
|2006.11.13 11:02
|s/l
|483
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2794
|28.00
|4064.80
|3410
|2006.11.14 02:13
|buy
|485
|0.10
|1.2829
|1.2729
|1.2879
|3411
|2006.11.14 02:13
|buy
|486
|0.10
|1.2829
|1.2729
|1.2845
|3412
|2006.11.14 08:30
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2879
|3413
|2006.11.14 08:30
|modify
|486
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2845
|3414
|2006.11.14 08:30
|t/p
|486
|0.10
|1.2845
|1.2829
|1.2845
|16.00
|4080.80
|3415
|2006.11.14 08:30
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2832
|1.2879
|3416
|2006.11.14 08:31
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2833
|1.2879
|3417
|2006.11.14 08:31
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2835
|1.2879
|3418
|2006.11.14 08:32
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2836
|1.2879
|3419
|2006.11.14 08:32
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2837
|1.2879
|3420
|2006.11.14 08:32
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2838
|1.2879
|3421
|2006.11.14 08:32
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2839
|1.2879
|3422
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2840
|1.2879
|3423
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2841
|1.2879
|3424
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2842
|1.2879
|3425
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2843
|1.2879
|3426
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2844
|1.2879
|3427
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2845
|1.2879
|3428
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2846
|1.2879
|3429
|2006.11.14 08:33
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2847
|1.2879
|3430
|2006.11.14 08:34
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2848
|1.2879
|3431
|2006.11.14 09:00
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2849
|1.2879
|3432
|2006.11.14 09:00
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2850
|1.2879
|3433
|2006.11.14 09:00
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2851
|1.2879
|3434
|2006.11.14 09:00
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2852
|1.2879
|3435
|2006.11.14 09:05
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2853
|1.2879
|3436
|2006.11.14 09:05
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2854
|1.2879
|3437
|2006.11.14 09:05
|modify
|485
|0.10
|1.2829
|1.2855
|1.2879
|3438
|2006.11.14 09:20
|s/l
|485
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2879
|26.00
|4106.80
|3439
|2006.11.14 10:42
|sell
|487
|0.10
|1.2797
|1.2897
|1.2747
|3440
|2006.11.14 10:42
|sell
|488
|0.10
|1.2797
|1.2897
|1.2781
|3441
|2006.11.15 06:06
|t/p
|488
|0.10
|1.2781
|1.2897
|1.2781
|16.44
|4123.24
|3442
|2006.11.15 06:06
|modify
|487
|0.10
|1.2797
|1.2796
|1.2747
|3443
|2006.11.15 06:07
|modify
|487
|0.10
|1.2797
|1.2795
|1.2747
|3444
|2006.11.15 06:07
|modify
|487
|0.10
|1.2797
|1.2794
|1.2747
|3445
|2006.11.15 06:07
|modify
|487
|0.10
|1.2797
|1.2793
|1.2747
|3446
|2006.11.15 06:16
|s/l
|487
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2747
|4.44
|4127.68
|3447
|2006.11.15 13:30
|buy
|489
|0.10
|1.2815
|1.2715
|1.2865
|3448
|2006.11.15 13:30
|buy
|490
|0.10
|1.2815
|1.2715
|1.2831
|3449
|2006.11.15 17:08
|modify
|489
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2865
|3450
|2006.11.15 17:08
|modify
|490
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2831
|3451
|2006.11.15 17:09
|t/p
|490
|0.10
|1.2831
|1.2815
|1.2831
|16.00
|4143.68
|3452
|2006.11.15 17:09
|modify
|489
|0.10
|1.2815
|1.2816
|1.2865
|3453
|2006.11.15 17:11
|modify
|489
|0.10
|1.2815
|1.2817
|1.2865
|3454
|2006.11.16 01:29
|s/l
|489
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2865
|-0.46
|4143.22
|3455
|2006.11.16 04:00
|sell
|491
|0.10
|1.2810
|1.2910
|1.2760
|3456
|2006.11.16 04:00
|sell
|492
|0.10
|1.2810
|1.2910
|1.2794
|3457
|2006.11.16 09:01
|modify
|491
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2760
|3458
|2006.11.16 09:01
|modify
|492
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2794
|3459
|2006.11.16 09:08
|s/l
|491
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2760
|0.00
|4143.22
|3460
|2006.11.16 09:08
|s/l
|492
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2794
|0.00
|4143.22
|3461
|2006.11.17 00:46
|s/l
|482
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2880
|-105.74
|4037.48
|3462
|2006.11.17 10:00
|buy
|493
|0.10
|1.2808
|1.2708
|1.2858
|3463
|2006.11.17 10:00
|buy
|494
|0.10
|1.2808
|1.2708
|1.2824
|3464
|2006.11.17 10:05
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2858
|3465
|2006.11.17 10:05
|modify
|494
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2824
|3466
|2006.11.17 10:05
|t/p
|494
|0.10
|1.2824
|1.2808
|1.2824
|16.00
|4053.48
|3467
|2006.11.17 10:05
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2809
|1.2858
|3468
|2006.11.17 10:05
|buy
|495
|0.10
|1.2826
|1.2726
|1.2876
|3469
|2006.11.17 10:05
|buy
|496
|0.10
|1.2826
|1.2726
|1.2842
|3470
|2006.11.17 10:05
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2810
|1.2858
|3471
|2006.11.17 10:05
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2811
|1.2858
|3472
|2006.11.17 10:05
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2812
|1.2858
|3473
|2006.11.17 10:06
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2813
|1.2858
|3474
|2006.11.17 10:06
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2814
|1.2858
|3475
|2006.11.17 10:06
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2815
|1.2858
|3476
|2006.11.17 10:06
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2816
|1.2858
|3477
|2006.11.17 10:16
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2817
|1.2858
|3478
|2006.11.17 10:16
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2818
|1.2858
|3479
|2006.11.17 10:16
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2819
|1.2858
|3480
|2006.11.17 10:16
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2820
|1.2858
|3481
|2006.11.17 10:16
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2821
|1.2858
|3482
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2822
|1.2858
|3483
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2823
|1.2858
|3484
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2824
|1.2858
|3485
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2825
|1.2858
|3486
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2826
|1.2858
|3487
|2006.11.17 10:17
|modify
|495
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2876
|3488
|2006.11.17 10:17
|modify
|496
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2842
|3489
|2006.11.17 10:17
|t/p
|496
|0.10
|1.2842
|1.2826
|1.2842
|16.00
|4069.48
|3490
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2827
|1.2858
|3491
|2006.11.17 10:17
|modify
|495
|0.10
|1.2826
|1.2827
|1.2876
|3492
|2006.11.17 10:17
|modify
|493
|0.10
|1.2808
|1.2828
|1.2858
|3493
|2006.11.17 10:17
|modify
|495
|0.10
|1.2826
|1.2828
|1.2876
|3494
|2006.11.17 10:49
|s/l
|493
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2858
|20.00
|4089.48
|3495
|2006.11.17 10:49
|s/l
|495
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2876
|2.00
|4091.48
|3496
|2006.11.20 11:00
|sell
|497
|0.10
|1.2815
|1.2915
|1.2765
|3497
|2006.11.20 11:00
|sell
|498
|0.10
|1.2815
|1.2915
|1.2799
|3498
|2006.11.21 03:00
|close
|497
|0.10
|1.2829
|1.2915
|1.2765
|-13.56
|4077.92
|3499
|2006.11.21 03:01
|buy
|499
|0.10
|1.2829
|1.2729
|1.2879
|3500
|2006.11.21 03:01
|buy
|500
|0.10
|1.2829
|1.2729
|1.2845
|3501
|2006.11.21 09:08
|t/p
|498
|0.10
|1.2799
|1.2915
|1.2799
|16.44
|4094.36
|3502
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2879
|3503
|2006.11.21 14:27
|modify
|500
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2845
|3504
|2006.11.21 14:27
|t/p
|500
|0.10
|1.2845
|1.2829
|1.2845
|16.00
|4110.36
|3505
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2830
|1.2879
|3506
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2831
|1.2879
|3507
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2832
|1.2879
|3508
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2833
|1.2879
|3509
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2834
|1.2879
|3510
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2835
|1.2879
|3511
|2006.11.21 14:27
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2836
|1.2879
|3512
|2006.11.21 14:28
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2837
|1.2879
|3513
|2006.11.21 20:52
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2838
|1.2879
|3514
|2006.11.21 20:52
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2839
|1.2879
|3515
|2006.11.21 20:55
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2840
|1.2879
|3516
|2006.11.21 21:18
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2841
|1.2879
|3517
|2006.11.21 21:20
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2842
|1.2879
|3518
|2006.11.21 21:20
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2843
|1.2879
|3519
|2006.11.21 21:20
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2844
|1.2879
|3520
|2006.11.21 21:20
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2846
|1.2879
|3521
|2006.11.21 21:20
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2847
|1.2879
|3522
|2006.11.21 23:00
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2848
|1.2879
|3523
|2006.11.21 23:00
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2849
|1.2879
|3524
|2006.11.21 23:00
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2850
|1.2879
|3525
|2006.11.21 23:08
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2851
|1.2879
|3526
|2006.11.21 23:09
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2852
|1.2879
|3527
|2006.11.21 23:10
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2853
|1.2879
|3528
|2006.11.21 23:45
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2854
|1.2879
|3529
|2006.11.22 02:36
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2855
|1.2879
|3530
|2006.11.22 02:41
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2856
|1.2879
|3531
|2006.11.22 02:41
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2857
|1.2879
|3532
|2006.11.22 03:40
|modify
|499
|0.10
|1.2829
|1.2858
|1.2879
|3533
|2006.11.22 05:46
|s/l
|499
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2879
|28.18
|4138.54
|3534
|2006.11.29 23:00
|buy
|501
|0.10
|1.3164
|1.3064
|1.3214
|3535
|2006.11.29 23:00
|buy
|502
|0.10
|1.3164
|1.3064
|1.3180
|3536
|2006.11.30 02:02
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3164
|1.3214
|3537
|2006.11.30 02:02
|modify
|502
|0.10
|1.3164
|1.3164
|1.3180
|3538
|2006.11.30 02:02
|t/p
|502
|0.10
|1.3180
|1.3164
|1.3180
|13.54
|4152.08
|3539
|2006.11.30 02:02
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3165
|1.3214
|3540
|2006.11.30 02:02
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3166
|1.3214
|3541
|2006.11.30 02:02
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3167
|1.3214
|3542
|2006.11.30 02:03
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3168
|1.3214
|3543
|2006.11.30 02:05
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3169
|1.3214
|3544
|2006.11.30 02:11
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3170
|1.3214
|3545
|2006.11.30 02:11
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3171
|1.3214
|3546
|2006.11.30 02:22
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3172
|1.3214
|3547
|2006.11.30 02:22
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3173
|1.3214
|3548
|2006.11.30 02:22
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3174
|1.3214
|3549
|2006.11.30 02:22
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3175
|1.3214
|3550
|2006.11.30 02:22
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3176
|1.3214
|3551
|2006.11.30 02:23
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3177
|1.3214
|3552
|2006.11.30 02:23
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3178
|1.3214
|3553
|2006.11.30 02:23
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3179
|1.3214
|3554
|2006.11.30 02:24
|modify
|501
|0.10
|1.3164
|1.3180
|1.3214
|3555
|2006.11.30 02:27
|s/l
|501
|0.10
|1.3180
|1.3180
|1.3214
|13.54
|4165.62
|3556
|2006.12.04 06:00
|buy
|503
|0.10
|1.3314
|1.3214
|1.3364
|3557
|2006.12.04 06:00
|buy
|504
|0.10
|1.3314
|1.3214
|1.3330
|3558
|2006.12.04 11:04
|modify
|503
|0.10
|1.3314
|1.3314
|1.3364
|3559
|2006.12.04 11:04
|modify
|504
|0.10
|1.3314
|1.3314
|1.3330
|3560
|2006.12.04 11:17
|t/p
|504
|0.10
|1.3330
|1.3314
|1.3330
|16.00
|4181.62
|3561
|2006.12.04 11:17
|modify
|503
|0.10
|1.3314
|1.3315
|1.3364
|3562
|2006.12.04 11:17
|buy
|505
|0.10
|1.3332
|1.3232
|1.3382
|3563
|2006.12.04 11:17
|buy
|506
|0.10
|1.3332
|1.3232
|1.3348
|3564
|2006.12.04 11:17
|modify
|503
|0.10
|1.3314
|1.3316
|1.3364
|3565
|2006.12.04 11:18
|modify
|503
|0.10
|1.3314
|1.3317
|1.3364
|3566
|2006.12.04 11:33
|modify
|503
|0.10
|1.3314
|1.3318
|1.3364
|3567
|2006.12.04 13:11
|s/l
|503
|0.10
|1.3318
|1.3318
|1.3364
|4.00
|4185.62
|3568
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3382
|3569
|2006.12.05 08:30
|modify
|506
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3348
|3570
|2006.12.05 08:30
|t/p
|506
|0.10
|1.3348
|1.3332
|1.3348
|15.18
|4200.80
|3571
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3333
|1.3382
|3572
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3335
|1.3382
|3573
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3336
|1.3382
|3574
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3337
|1.3382
|3575
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3338
|1.3382
|3576
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3340
|1.3382
|3577
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3341
|1.3382
|3578
|2006.12.05 08:30
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3342
|1.3382
|3579
|2006.12.05 08:32
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3343
|1.3382
|3580
|2006.12.05 08:32
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3344
|1.3382
|3581
|2006.12.05 08:32
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3345
|1.3382
|3582
|2006.12.05 08:32
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3346
|1.3382
|3583
|2006.12.05 08:32
|modify
|505
|0.10
|1.3332
|1.3347
|1.3382
|3584
|2006.12.05 08:42
|s/l
|505
|0.10
|1.3347
|1.3347
|1.3382
|14.18
|4214.98
|3585
|2006.12.05 10:27
|sell
|507
|0.10
|1.3288
|1.3388
|1.3238
|3586
|2006.12.05 10:27
|sell
|508
|0.10
|1.3288
|1.3388
|1.3272
|3587
|2006.12.05 12:37
|close
|507
|0.10
|1.3328
|1.3388
|1.3238
|-40.00
|4174.98
|3588
|2006.12.05 12:40
|buy
|509
|0.10
|1.3329
|1.3229
|1.3379
|3589
|2006.12.05 12:40
|buy
|510
|0.10
|1.3329
|1.3229
|1.3345
|3590
|2006.12.06 04:39
|modify
|508
|0.10
|1.3288
|1.3288
|1.3272
|3591
|2006.12.06 04:39
|t/p
|508
|0.10
|1.3272
|1.3288
|1.3272
|16.44
|4191.42
|3592
|2006.12.07 06:08
|close
|509
|0.10
|1.3280
|1.3229
|1.3379
|-52.28
|4139.14
|3593
|2006.12.07 06:10
|sell
|511
|0.10
|1.3280
|1.3380
|1.3230
|3594
|2006.12.07 06:10
|sell
|512
|0.10
|1.3280
|1.3380
|1.3264
|3595
|2006.12.08 08:28
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3280
|1.3230
|3596
|2006.12.08 08:28
|modify
|512
|0.10
|1.3280
|1.3280
|1.3264
|3597
|2006.12.08 08:28
|t/p
|512
|0.10
|1.3264
|1.3280
|1.3264
|16.44
|4155.58
|3598
|2006.12.08 08:28
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3279
|1.3230
|3599
|2006.12.08 08:28
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3278
|1.3230
|3600
|2006.12.08 08:29
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3277
|1.3230
|3601
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3270
|1.3230
|3602
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3265
|1.3230
|3603
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3262
|1.3230
|3604
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3259
|1.3230
|3605
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3258
|1.3230
|3606
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3256
|1.3230
|3607
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3255
|1.3230
|3608
|2006.12.08 08:30
|modify
|511
|0.10
|1.3280
|1.3254
|1.3230
|3609
|2006.12.08 08:30
|s/l
|511
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3230
|26.44
|4182.02
|3610
|2006.12.08 08:52
|buy
|513
|0.10
|1.3330
|1.3230
|1.3380
|3611
|2006.12.08 08:52
|buy
|514
|0.10
|1.3330
|1.3230
|1.3346
|3612
|2006.12.08 08:53
|modify
|510
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3345
|3613
|2006.12.08 08:54
|s/l
|510
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3345
|-4.10
|4177.92
|3614
|2006.12.08 09:15
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3330
|1.3380
|3615
|2006.12.08 09:15
|modify
|514
|0.10
|1.3330
|1.3330
|1.3346
|3616
|2006.12.08 09:15
|t/p
|514
|0.10
|1.3346
|1.3330
|1.3346
|16.00
|4193.92
|3617
|2006.12.08 09:15
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3332
|1.3380
|3618
|2006.12.08 09:15
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3333
|1.3380
|3619
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3334
|1.3380
|3620
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3335
|1.3380
|3621
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3338
|1.3380
|3622
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3339
|1.3380
|3623
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3340
|1.3380
|3624
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3341
|1.3380
|3625
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3342
|1.3380
|3626
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3343
|1.3380
|3627
|2006.12.08 10:01
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3344
|1.3380
|3628
|2006.12.08 10:02
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3345
|1.3380
|3629
|2006.12.08 10:02
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3346
|1.3380
|3630
|2006.12.08 10:02
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3347
|1.3380
|3631
|2006.12.08 10:02
|modify
|513
|0.10
|1.3330
|1.3349
|1.3380
|3632
|2006.12.08 10:04
|s/l
|513
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3380
|19.00
|4212.92
|3633
|2006.12.08 11:55
|sell
|515
|0.10
|1.3204
|1.3304
|1.3154
|3634
|2006.12.08 11:55
|sell
|516
|0.10
|1.3204
|1.3304
|1.3188
|3635
|2006.12.10 17:00
|t/p
|516
|0.10
|1.3188
|1.3304
|1.3188
|16.00
|4228.92
|3636
|2006.12.10 17:00
|modify
|515
|0.10
|1.3204
|1.3192
|1.3154
|3637
|2006.12.10 18:38
|s/l
|515
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3154
|12.00
|4240.92
|3638
|2006.12.11 11:29
|buy
|517
|0.10
|1.3225
|1.3125
|1.3275
|3639
|2006.12.11 11:29
|buy
|518
|0.10
|1.3225
|1.3125
|1.3241
|3640
|2006.12.11 12:01
|t/p
|518
|0.10
|1.3241
|1.3125
|1.3241
|16.00
|4256.92
|3641
|2006.12.11 12:01
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3226
|1.3275
|3642
|2006.12.11 12:01
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3227
|1.3275
|3643
|2006.12.11 12:01
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3228
|1.3275
|3644
|2006.12.11 12:02
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3229
|1.3275
|3645
|2006.12.11 12:02
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3230
|1.3275
|3646
|2006.12.11 12:02
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3231
|1.3275
|3647
|2006.12.11 12:02
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3232
|1.3275
|3648
|2006.12.11 12:02
|modify
|517
|0.10
|1.3225
|1.3233
|1.3275
|3649
|2006.12.11 12:05
|s/l
|517
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3275
|8.00
|4264.92
|3650
|2006.12.12 08:56
|sell
|519
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3167
|3651
|2006.12.12 08:56
|sell
|520
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3201
|3652
|2006.12.12 09:36
|close
|519
|0.10
|1.3245
|1.3317
|1.3167
|-28.00
|4236.92
|3653
|2006.12.12 09:36
|buy
|521
|0.10
|1.3246
|1.3146
|1.3296
|3654
|2006.12.12 09:36
|buy
|522
|0.10
|1.3246
|1.3146
|1.3262
|3655
|2006.12.12 09:41
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3296
|3656
|2006.12.12 09:41
|modify
|522
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3262
|3657
|2006.12.12 09:41
|t/p
|522
|0.10
|1.3262
|1.3246
|1.3262
|16.00
|4252.92
|3658
|2006.12.12 09:41
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3247
|1.3296
|3659
|2006.12.12 09:41
|close
|520
|0.10
|1.3264
|1.3317
|1.3201
|-47.00
|4205.92
|3660
|2006.12.12 09:41
|buy
|523
|0.10
|1.3263
|1.3163
|1.3313
|3661
|2006.12.12 09:41
|buy
|524
|0.10
|1.3263
|1.3163
|1.3279
|3662
|2006.12.12 09:41
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3248
|1.3296
|3663
|2006.12.12 09:44
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3249
|1.3296
|3664
|2006.12.12 09:44
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3250
|1.3296
|3665
|2006.12.12 09:45
|modify
|521
|0.10
|1.3246
|1.3251
|1.3296
|3666
|2006.12.12 09:56
|s/l
|521
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.3296
|5.00
|4210.92
|3667
|2006.12.12 11:34
|close
|523
|0.10
|1.3232
|1.3163
|1.3313
|-31.00
|4179.92
|3668
|2006.12.12 11:34
|sell
|525
|0.10
|1.3231
|1.3331
|1.3181
|3669
|2006.12.12 11:34
|sell
|526
|0.10
|1.3231
|1.3331
|1.3215
|3670
|2006.12.12 14:14
|t/p
|526
|0.10
|1.3215
|1.3331
|1.3215
|16.00
|4195.92
|3671
|2006.12.12 14:14
|modify
|525
|0.10
|1.3231
|1.3229
|1.3181
|3672
|2006.12.12 14:14
|modify
|525
|0.10
|1.3231
|1.3227
|1.3181
|3673
|2006.12.12 14:14
|s/l
|525
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3181
|4.00
|4199.92
|3674
|2006.12.12 14:14
|buy
|527
|0.10
|1.3244
|1.3144
|1.3294
|3675
|2006.12.12 14:14
|buy
|528
|0.10
|1.3244
|1.3144
|1.3260
|3676
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3294
|3677
|2006.12.12 14:21
|modify
|528
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3260
|3678
|2006.12.12 14:21
|t/p
|528
|0.10
|1.3260
|1.3244
|1.3260
|16.00
|4215.92
|3679
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3245
|1.3294
|3680
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3247
|1.3294
|3681
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3248
|1.3294
|3682
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3249
|1.3294
|3683
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3250
|1.3294
|3684
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3252
|1.3294
|3685
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3253
|1.3294
|3686
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3255
|1.3294
|3687
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3256
|1.3294
|3688
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3257
|1.3294
|3689
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3258
|1.3294
|3690
|2006.12.12 14:21
|modify
|527
|0.10
|1.3244
|1.3260
|1.3294
|3691
|2006.12.12 14:22
|s/l
|527
|0.10
|1.3260
|1.3260
|1.3294
|16.00
|4231.92
|3692
|2006.12.12 14:22
|buy
|529
|0.10
|1.3262
|1.3162
|1.3312
|3693
|2006.12.12 14:22
|buy
|530
|0.10
|1.3262
|1.3162
|1.3278
|3694
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.3312
|3695
|2006.12.12 14:32
|modify
|530
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.3278
|3696
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3263
|1.3312
|3697
|2006.12.12 14:32
|modify
|530
|0.10
|1.3262
|1.3263
|1.3278
|3698
|2006.12.12 14:32
|t/p
|524
|0.10
|1.3279
|1.3163
|1.3279
|16.00
|4247.92
|3699
|2006.12.12 14:32
|t/p
|530
|0.10
|1.3278
|1.3263
|1.3278
|16.00
|4263.92
|3700
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3264
|1.3312
|3701
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3265
|1.3312
|3702
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3266
|1.3312
|3703
|2006.12.12 14:32
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3267
|1.3312
|3704
|2006.12.12 14:33
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3268
|1.3312
|3705
|2006.12.12 14:33
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3269
|1.3312
|3706
|2006.12.12 14:33
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3271
|1.3312
|3707
|2006.12.12 14:34
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3272
|1.3312
|3708
|2006.12.12 14:35
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3273
|1.3312
|3709
|2006.12.12 14:35
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3274
|1.3312
|3710
|2006.12.12 14:36
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3275
|1.3312
|3711
|2006.12.12 14:36
|modify
|529
|0.10
|1.3262
|1.3276
|1.3312
|3712
|2006.12.12 14:38
|s/l
|529
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3312
|14.00
|4277.92
|3713
|2006.12.13 08:29
|sell
|531
|0.10
|1.3251
|1.3351
|1.3201
|3714
|2006.12.13 08:29
|sell
|532
|0.10
|1.3251
|1.3351
|1.3235
|3715
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.3201
|3716
|2006.12.13 08:33
|modify
|532
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.3235
|3717
|2006.12.13 08:33
|t/p
|532
|0.10
|1.3235
|1.3251
|1.3235
|16.00
|4293.92
|3718
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3250
|1.3201
|3719
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3249
|1.3201
|3720
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3248
|1.3201
|3721
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3247
|1.3201
|3722
|2006.12.13 08:33
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3246
|1.3201
|3723
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3245
|1.3201
|3724
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3244
|1.3201
|3725
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3243
|1.3201
|3726
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3242
|1.3201
|3727
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3241
|1.3201
|3728
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3240
|1.3201
|3729
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3239
|1.3201
|3730
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3238
|1.3201
|3731
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3236
|1.3201
|3732
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3235
|1.3201
|3733
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3234
|1.3201
|3734
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3233
|1.3201
|3735
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3232
|1.3201
|3736
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3230
|1.3201
|3737
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3229
|1.3201
|3738
|2006.12.13 08:34
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3228
|1.3201
|3739
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3227
|1.3201
|3740
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3226
|1.3201
|3741
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3224
|1.3201
|3742
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3223
|1.3201
|3743
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3222
|1.3201
|3744
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3221
|1.3201
|3745
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3220
|1.3201
|3746
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3219
|1.3201
|3747
|2006.12.13 08:35
|modify
|531
|0.10
|1.3251
|1.3217
|1.3201
|3748
|2006.12.13 08:40
|s/l
|531
|0.10
|1.3217
|1.3217
|1.3201
|34.00
|4327.92
|3749
|2006.12.14 03:02
|buy
|533
|0.10
|1.3246
|1.3146
|1.3296
|3750
|2006.12.14 03:02
|buy
|534
|0.10
|1.3246
|1.3146
|1.3262
|3751
|2006.12.14 06:09
|close
|533
|0.10
|1.3214
|1.3146
|1.3296
|-32.00
|4295.92
|3752
|2006.12.14 06:09
|sell
|535
|0.10
|1.3214
|1.3314
|1.3164
|3753
|2006.12.14 06:09
|sell
|536
|0.10
|1.3214
|1.3314
|1.3198
|3754
|2006.12.14 06:32
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3164
|3755
|2006.12.14 06:32
|modify
|536
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3198
|3756
|2006.12.14 06:33
|t/p
|536
|0.10
|1.3198
|1.3214
|1.3198
|16.00
|4311.92
|3757
|2006.12.14 06:33
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3213
|1.3164
|3758
|2006.12.14 06:33
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3212
|1.3164
|3759
|2006.12.14 06:33
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3211
|1.3164
|3760
|2006.12.14 06:33
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3210
|1.3164
|3761
|2006.12.14 06:34
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3209
|1.3164
|3762
|2006.12.14 06:34
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3208
|1.3164
|3763
|2006.12.14 06:34
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3207
|1.3164
|3764
|2006.12.14 06:34
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3206
|1.3164
|3765
|2006.12.14 06:48
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3205
|1.3164
|3766
|2006.12.14 06:48
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3204
|1.3164
|3767
|2006.12.14 06:48
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3203
|1.3164
|3768
|2006.12.14 06:48
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3202
|1.3164
|3769
|2006.12.14 06:48
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3201
|1.3164
|3770
|2006.12.14 06:49
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3200
|1.3164
|3771
|2006.12.14 06:50
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3199
|1.3164
|3772
|2006.12.14 06:51
|modify
|535
|0.10
|1.3214
|1.3198
|1.3164
|3773
|2006.12.14 07:15
|s/l
|535
|0.10
|1.3198
|1.3198
|1.3164
|16.00
|4327.92
|3774
|2006.12.14 10:30
|s/l
|534
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3262
|-100.00
|4227.92
|3775
|2006.12.19 00:00
|sell
|537
|0.10
|1.3088
|1.3188
|1.3038
|3776
|2006.12.19 00:00
|sell
|538
|0.10
|1.3088
|1.3188
|1.3072
|3777
|2006.12.19 02:36
|close
|537
|0.10
|1.3107
|1.3188
|1.3038
|-19.00
|4208.92
|3778
|2006.12.19 02:36
|buy
|539
|0.10
|1.3108
|1.3008
|1.3158
|3779
|2006.12.19 02:36
|buy
|540
|0.10
|1.3108
|1.3008
|1.3124
|3780
|2006.12.19 02:58
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3108
|1.3158
|3781
|2006.12.19 02:58
|modify
|540
|0.10
|1.3108
|1.3108
|1.3124
|3782
|2006.12.19 03:05
|t/p
|540
|0.10
|1.3124
|1.3108
|1.3124
|16.00
|4224.92
|3783
|2006.12.19 03:05
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3109
|1.3158
|3784
|2006.12.19 03:05
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3110
|1.3158
|3785
|2006.12.19 03:05
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3111
|1.3158
|3786
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3112
|1.3158
|3787
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3113
|1.3158
|3788
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3114
|1.3158
|3789
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3115
|1.3158
|3790
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3116
|1.3158
|3791
|2006.12.19 03:08
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3117
|1.3158
|3792
|2006.12.19 03:09
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3119
|1.3158
|3793
|2006.12.19 03:09
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3120
|1.3158
|3794
|2006.12.19 03:11
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3121
|1.3158
|3795
|2006.12.19 03:11
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3122
|1.3158
|3796
|2006.12.19 03:51
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3123
|1.3158
|3797
|2006.12.19 03:51
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3124
|1.3158
|3798
|2006.12.19 03:51
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3125
|1.3158
|3799
|2006.12.19 03:53
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3126
|1.3158
|3800
|2006.12.19 03:53
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3127
|1.3158
|3801
|2006.12.19 03:56
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3128
|1.3158
|3802
|2006.12.19 03:56
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3129
|1.3158
|3803
|2006.12.19 03:57
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3130
|1.3158
|3804
|2006.12.19 04:00
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3136
|1.3158
|3805
|2006.12.19 04:00
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3139
|1.3158
|3806
|2006.12.19 04:00
|modify
|539
|0.10
|1.3108
|1.3141
|1.3158
|3807
|2006.12.19 04:00
|t/p
|539
|0.10
|1.3158
|1.3141
|1.3158
|50.00
|4274.92
|3808
|2006.12.19 11:51
|s/l
|538
|0.10
|1.3188
|1.3188
|1.3072
|-100.00
|4174.92
|3809
|2006.12.20 11:00
|sell
|541
|0.10
|1.3182
|1.3282
|1.3132
|3810
|2006.12.20 11:00
|sell
|542
|0.10
|1.3182
|1.3282
|1.3166
|3811
|2006.12.20 12:36
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3182
|1.3132
|3812
|2006.12.20 12:36
|modify
|542
|0.10
|1.3182
|1.3182
|1.3166
|3813
|2006.12.20 12:37
|t/p
|542
|0.10
|1.3166
|1.3182
|1.3166
|16.00
|4190.92
|3814
|2006.12.20 12:37
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3180
|1.3132
|3815
|2006.12.20 12:47
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3179
|1.3132
|3816
|2006.12.20 12:47
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3178
|1.3132
|3817
|2006.12.20 12:53
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3177
|1.3132
|3818
|2006.12.20 12:54
|modify
|541
|0.10
|1.3182
|1.3176
|1.3132
|3819
|2006.12.20 13:33
|s/l
|541
|0.10
|1.3176
|1.3176
|1.3132
|6.00
|4196.92
|3820
|2006.12.21 01:34
|buy
|543
|0.10
|1.3195
|1.3095
|1.3245
|3821
|2006.12.21 01:34
|buy
|544
|0.10
|1.3195
|1.3095
|1.3211
|3822
|2006.12.21 02:47
|modify
|543
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3245
|3823
|2006.12.21 02:47
|modify
|544
|0.10
|1.3195
|1.3195
|1.3211
|3824
|2006.12.21 02:47
|t/p
|544
|0.10
|1.3211
|1.3195
|1.3211
|16.00
|4212.92
|3825
|2006.12.21 02:47
|modify
|543
|0.10
|1.3195
|1.3196
|1.3245
|3826
|2006.12.21 02:47
|buy
|545
|0.10
|1.3213
|1.3113
|1.3263
|3827
|2006.12.21 02:47
|buy
|546
|0.10
|1.3213
|1.3113
|1.3229
|3828
|2006.12.21 02:47
|modify
|543
|0.10
|1.3195
|1.3197
|1.3245
|3829
|2006.12.21 03:11
|s/l
|543
|0.10
|1.3197
|1.3197
|1.3245
|2.00
|4214.92
|3830
|2006.12.21 05:43
|close
|545
|0.10
|1.3169
|1.3113
|1.3263
|-44.00
|4170.92
|3831
|2006.12.21 05:43
|sell
|547
|0.10
|1.3169
|1.3269
|1.3119
|3832
|2006.12.21 05:43
|sell
|548
|0.10
|1.3169
|1.3269
|1.3153
|3833
|2006.12.21 08:37
|modify
|547
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3119
|3834
|2006.12.21 08:37
|modify
|548
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3153
|3835
|2006.12.21 08:37
|t/p
|548
|0.10
|1.3153
|1.3169
|1.3153
|16.00
|4186.92
|3836
|2006.12.21 08:37
|modify
|547
|0.10
|1.3169
|1.3168
|1.3119
|3837
|2006.12.21 08:37
|modify
|547
|0.10
|1.3169
|1.3167
|1.3119
|3838
|2006.12.21 08:42
|s/l
|547
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.3119
|2.00
|4188.92
|3839
|2006.12.21 19:17
|buy
|549
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3236
|3840
|2006.12.21 19:17
|buy
|550
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3202
|3841
|2006.12.22 02:18
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3236
|3842
|2006.12.22 02:18
|modify
|550
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3202
|3843
|2006.12.22 02:20
|t/p
|550
|0.10
|1.3202
|1.3186
|1.3202
|15.18
|4204.10
|3844
|2006.12.22 02:20
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3187
|1.3236
|3845
|2006.12.22 02:24
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3188
|1.3236
|3846
|2006.12.22 02:25
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3189
|1.3236
|3847
|2006.12.22 02:30
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3190
|1.3236
|3848
|2006.12.22 02:32
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3191
|1.3236
|3849
|2006.12.22 02:33
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3192
|1.3236
|3850
|2006.12.22 02:33
|modify
|549
|0.10
|1.3186
|1.3193
|1.3236
|3851
|2006.12.22 03:09
|s/l
|549
|0.10
|1.3193
|1.3193
|1.3236
|6.18
|4210.28
|3852
|2006.12.22 09:30
|sell
|551
|0.10
|1.3177
|1.3277
|1.3127
|3853
|2006.12.22 09:30
|sell
|552
|0.10
|1.3177
|1.3277
|1.3161
|3854
|2006.12.22 10:01
|t/p
|552
|0.10
|1.3161
|1.3277
|1.3161
|16.00
|4226.28
|3855
|2006.12.22 10:01
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3176
|1.3127
|3856
|2006.12.22 10:03
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3175
|1.3127
|3857
|2006.12.22 10:03
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3174
|1.3127
|3858
|2006.12.22 10:03
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3173
|1.3127
|3859
|2006.12.22 10:03
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3172
|1.3127
|3860
|2006.12.22 10:26
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3171
|1.3127
|3861
|2006.12.22 10:26
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3170
|1.3127
|3862
|2006.12.22 10:26
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3169
|1.3127
|3863
|2006.12.22 10:26
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3168
|1.3127
|3864
|2006.12.22 10:26
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3167
|1.3127
|3865
|2006.12.22 11:35
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3165
|1.3127
|3866
|2006.12.22 11:35
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3164
|1.3127
|3867
|2006.12.22 11:36
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3163
|1.3127
|3868
|2006.12.22 11:36
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3162
|1.3127
|3869
|2006.12.22 11:38
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3161
|1.3127
|3870
|2006.12.22 11:38
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3160
|1.3127
|3871
|2006.12.22 11:38
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3159
|1.3127
|3872
|2006.12.22 11:38
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3158
|1.3127
|3873
|2006.12.22 11:39
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3157
|1.3127
|3874
|2006.12.22 11:40
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3156
|1.3127
|3875
|2006.12.22 11:40
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3155
|1.3127
|3876
|2006.12.22 11:40
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3154
|1.3127
|3877
|2006.12.22 11:40
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3153
|1.3127
|3878
|2006.12.22 11:48
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3152
|1.3127
|3879
|2006.12.22 11:48
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3151
|1.3127
|3880
|2006.12.22 11:48
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3150
|1.3127
|3881
|2006.12.22 11:48
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3148
|1.3127
|3882
|2006.12.22 11:50
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3147
|1.3127
|3883
|2006.12.22 12:00
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3146
|1.3127
|3884
|2006.12.22 12:00
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3145
|1.3127
|3885
|2006.12.22 12:00
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3144
|1.3127
|3886
|2006.12.22 12:00
|modify
|551
|0.10
|1.3177
|1.3143
|1.3127
|3887
|2006.12.22 12:00
|t/p
|551
|0.10
|1.3127
|1.3143
|1.3127
|50.00
|4276.28
|3888
|2006.12.22 12:02
|s/l
|546
|0.10
|1.3113
|1.3113
|1.3229
|-100.82
|4175.46