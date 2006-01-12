Strategy Tester Report
scripes

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; twoTProfit=16; Lots=0.1; TrailingStop=15; SL=100; EMA1=10; EMA2=40; RSI=45;
Bars in test12103Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-824.54Gross profit6448.60Gross loss-7273.14
Profit factor0.89Expected payoff-1.49
Absolute drawdown979.20Maximal drawdown1460.02 (26.64%)Relative drawdown26.64% (1460.02)
Total trades552Short positions (won %)258 (76.36%)Long positions (won %)294 (77.21%)
Profit trades (% of total)424 (76.81%)Loss trades (% of total)128 (23.19%)
Largestprofit trade50.00loss trade-105.74
Averageprofit trade15.21loss trade-56.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (345.30)consecutive losses (loss in money)5 (-300.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)400.62 (21)consecutive loss (count of losses)-323.68 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 08:32buy10.101.21021.20021.2152
22006.01.05 08:32buy20.101.21021.20021.2118
32006.01.05 19:32modify10.101.21021.21021.2152
42006.01.05 19:32modify20.101.21021.21021.2118
52006.01.05 19:32t/p20.101.21181.21021.211816.005016.00
62006.01.05 19:32modify10.101.21021.21031.2152
72006.01.05 19:32modify10.101.21021.21041.2152
82006.01.05 19:32modify10.101.21021.21051.2152
92006.01.05 19:32modify10.101.21021.21061.2152
102006.01.05 19:32modify10.101.21021.21071.2152
112006.01.05 19:32modify10.101.21021.21081.2152
122006.01.05 19:32modify10.101.21021.21091.2152
132006.01.05 19:32modify10.101.21021.21101.2152
142006.01.05 19:51s/l10.101.21101.21101.21528.005024.00
152006.01.06 07:30buy30.101.21011.20011.2151
162006.01.06 07:30buy40.101.21011.20011.2117
172006.01.06 08:30t/p40.101.21171.20011.211716.005040.00
182006.01.06 08:30modify30.101.21011.21161.2151
192006.01.06 08:30modify30.101.21011.21181.2151
202006.01.06 08:30modify30.101.21011.21201.2151
212006.01.06 08:30modify30.101.21011.21241.2151
222006.01.06 08:30modify30.101.21011.21251.2151
232006.01.06 08:30s/l30.101.21251.21251.215124.005064.00
242006.01.09 02:30sell50.101.21141.22141.2064
252006.01.09 02:30sell60.101.21141.22141.2098
262006.01.09 03:36t/p60.101.20981.22141.209816.005080.00
272006.01.09 03:36modify50.101.21141.21131.2064
282006.01.09 03:36modify50.101.21141.21121.2064
292006.01.09 03:36modify50.101.21141.21111.2064
302006.01.09 03:37modify50.101.21141.21101.2064
312006.01.09 03:41modify50.101.21141.21091.2064
322006.01.09 03:41modify50.101.21141.21081.2064
332006.01.09 03:41modify50.101.21141.21071.2064
342006.01.09 03:41modify50.101.21141.21061.2064
352006.01.09 03:41modify50.101.21141.21051.2064
362006.01.09 03:54modify50.101.21141.21041.2064
372006.01.09 03:54modify50.101.21141.21031.2064
382006.01.09 03:54modify50.101.21141.21021.2064
392006.01.09 03:55modify50.101.21141.21011.2064
402006.01.09 03:55modify50.101.21141.21001.2064
412006.01.09 03:55modify50.101.21141.20991.2064
422006.01.09 03:55modify50.101.21141.20981.2064
432006.01.09 04:08modify50.101.21141.20971.2064
442006.01.09 04:08modify50.101.21141.20961.2064
452006.01.09 04:08modify50.101.21141.20951.2064
462006.01.09 04:08modify50.101.21141.20941.2064
472006.01.09 04:08modify50.101.21141.20931.2064
482006.01.09 04:09modify50.101.21141.20921.2064
492006.01.09 04:13modify50.101.21141.20911.2064
502006.01.09 04:13modify50.101.21141.20901.2064
512006.01.09 04:14modify50.101.21141.20891.2064
522006.01.09 04:14modify50.101.21141.20881.2064
532006.01.09 04:14modify50.101.21141.20871.2064
542006.01.09 04:18modify50.101.21141.20861.2064
552006.01.09 04:18modify50.101.21141.20821.2064
562006.01.09 04:18modify50.101.21141.20801.2064
572006.01.09 04:33s/l50.101.20801.20801.206434.005114.00
582006.01.10 05:30buy70.101.20931.19931.2143
592006.01.10 05:30buy80.101.20931.19931.2109
602006.01.10 08:12close70.101.20611.19931.2143-32.005082.00
612006.01.10 08:12sell90.101.20611.21611.2011
622006.01.10 08:12sell100.101.20611.21611.2045
632006.01.10 08:42modify90.101.20611.20611.2011
642006.01.10 08:42modify100.101.20611.20611.2045
652006.01.10 08:42t/p100.101.20451.20611.204516.005098.00
662006.01.10 08:42modify90.101.20611.20601.2011
672006.01.10 08:42close80.101.20431.19931.2109-50.005048.00
682006.01.10 08:42sell110.101.20441.21441.1994
692006.01.10 08:42sell120.101.20441.21441.2028
702006.01.10 08:42modify90.101.20611.20591.2011
712006.01.10 08:42modify90.101.20611.20581.2011
722006.01.10 08:42modify90.101.20611.20571.2011
732006.01.10 08:42modify90.101.20611.20561.2011
742006.01.10 08:43modify90.101.20611.20551.2011
752006.01.10 08:57s/l90.101.20551.20551.20116.005054.00
762006.01.11 07:00close110.101.20801.21441.1994-35.565018.44
772006.01.11 07:00buy130.101.20791.19791.2129
782006.01.11 07:00buy140.101.20791.19791.2095
792006.01.11 07:34modify130.101.20791.20791.2129
802006.01.11 07:34modify140.101.20791.20791.2095
812006.01.11 07:34t/p140.101.20951.20791.209516.005034.44
822006.01.11 07:34modify130.101.20791.20801.2129
832006.01.11 08:38s/l130.101.20801.20801.21291.005035.44
842006.01.11 12:07s/l120.101.21441.21441.2028-99.564935.88
852006.01.12 08:30sell150.101.21071.22071.2057
862006.01.12 08:30sell160.101.21071.22071.2091
872006.01.12 08:55modify150.101.21071.21071.2057
882006.01.12 08:55modify160.101.21071.21071.2091
892006.01.12 08:55t/p160.101.20911.21071.209116.004951.88
902006.01.12 08:55modify150.101.21071.21061.2057
912006.01.12 08:55sell170.101.20891.21891.2039
922006.01.12 08:55sell180.101.20891.21891.2073
932006.01.12 08:55modify150.101.21071.21051.2057
942006.01.12 08:56modify150.101.21071.21041.2057
952006.01.12 08:56modify150.101.21071.21031.2057
962006.01.12 08:56modify150.101.21071.21021.2057
972006.01.12 08:59modify150.101.21071.21011.2057
982006.01.12 08:59modify150.101.21071.21001.2057
992006.01.12 08:59modify150.101.21071.20991.2057
1002006.01.12 08:59modify150.101.21071.20981.2057
1012006.01.12 08:59modify150.101.21071.20971.2057
1022006.01.12 08:59modify150.101.21071.20961.2057
1032006.01.12 08:59modify150.101.21071.20951.2057
1042006.01.12 08:59modify150.101.21071.20941.2057
1052006.01.12 08:59modify150.101.21071.20921.2057
1062006.01.12 09:00modify150.101.21071.20911.2057
1072006.01.12 09:00modify150.101.21071.20901.2057
1082006.01.12 09:00modify150.101.21071.20891.2057
1092006.01.12 09:00modify170.101.20891.20891.2039
1102006.01.12 09:00modify180.101.20891.20891.2073
1112006.01.12 09:00t/p180.101.20731.20891.207316.004967.88
1122006.01.12 09:00modify150.101.21071.20881.2057
1132006.01.12 09:00modify170.101.20891.20881.2039
1142006.01.12 09:00modify150.101.21071.20871.2057
1152006.01.12 09:00modify170.101.20891.20871.2039
1162006.01.12 09:01modify150.101.21071.20851.2057
1172006.01.12 09:01modify170.101.20891.20851.2039
1182006.01.12 09:01modify150.101.21071.20841.2057
1192006.01.12 09:01modify170.101.20891.20841.2039
1202006.01.12 09:01modify150.101.21071.20831.2057
1212006.01.12 09:01modify170.101.20891.20831.2039
1222006.01.12 09:01modify150.101.21071.20821.2057
1232006.01.12 09:01modify170.101.20891.20821.2039
1242006.01.12 09:01modify150.101.21071.20811.2057
1252006.01.12 09:01modify170.101.20891.20811.2039
1262006.01.12 09:01modify150.101.21071.20801.2057
1272006.01.12 09:01modify170.101.20891.20801.2039
1282006.01.12 09:01modify150.101.21071.20791.2057
1292006.01.12 09:01modify170.101.20891.20791.2039
1302006.01.12 09:02modify150.101.21071.20781.2057
1312006.01.12 09:02modify170.101.20891.20781.2039
1322006.01.12 09:02modify150.101.21071.20771.2057
1332006.01.12 09:02modify170.101.20891.20771.2039
1342006.01.12 09:02modify150.101.21071.20761.2057
1352006.01.12 09:02modify170.101.20891.20761.2039
1362006.01.12 09:02modify150.101.21071.20751.2057
1372006.01.12 09:02modify170.101.20891.20751.2039
1382006.01.12 09:02modify150.101.21071.20741.2057
1392006.01.12 09:02modify170.101.20891.20741.2039
1402006.01.12 09:02modify150.101.21071.20731.2057
1412006.01.12 09:02modify170.101.20891.20731.2039
1422006.01.12 09:05t/p150.101.20571.20731.205750.005017.88
1432006.01.12 09:05modify170.101.20891.20721.2039
1442006.01.12 09:05modify170.101.20891.20711.2039
1452006.01.12 09:05modify170.101.20891.20701.2039
1462006.01.12 09:06modify170.101.20891.20691.2039
1472006.01.12 09:06modify170.101.20891.20681.2039
1482006.01.12 09:06modify170.101.20891.20671.2039
1492006.01.12 09:06modify170.101.20891.20651.2039
1502006.01.12 09:06modify170.101.20891.20641.2039
1512006.01.12 09:06modify170.101.20891.20631.2039
1522006.01.12 09:06modify170.101.20891.20621.2039
1532006.01.12 09:06modify170.101.20891.20611.2039
1542006.01.12 09:06modify170.101.20891.20601.2039
1552006.01.12 09:06modify170.101.20891.20591.2039
1562006.01.12 09:06modify170.101.20891.20581.2039
1572006.01.12 09:08s/l170.101.20581.20581.203931.005048.88
1582006.01.13 03:43buy190.101.20741.19741.2124
1592006.01.13 03:43buy200.101.20741.19741.2090
1602006.01.13 07:00close190.101.20541.19741.2124-20.005028.88
1612006.01.13 07:00sell210.101.20531.21531.2003
1622006.01.13 07:00sell220.101.20531.21531.2037
1632006.01.13 08:07modify210.101.20531.20531.2003
1642006.01.13 08:07modify220.101.20531.20531.2037
1652006.01.13 08:07t/p220.101.20371.20531.203716.005044.88
1662006.01.13 08:07modify210.101.20531.20521.2003
1672006.01.13 08:26s/l210.101.20521.20521.20031.005045.88
1682006.01.13 08:34buy230.101.20741.19741.2124
1692006.01.13 08:34buy240.101.20741.19741.2090
1702006.01.13 10:47modify200.101.20741.20741.2090
1712006.01.13 10:47modify230.101.20741.20741.2124
1722006.01.13 10:47modify240.101.20741.20741.2090
1732006.01.13 10:59s/l200.101.20741.20741.20900.005045.88
1742006.01.13 10:59s/l230.101.20741.20741.21240.005045.88
1752006.01.13 10:59s/l240.101.20741.20741.20900.005045.88
1762006.01.13 10:59buy250.101.20761.19761.2126
1772006.01.13 10:59buy260.101.20761.19761.2092
1782006.01.13 11:26modify250.101.20761.20761.2126
1792006.01.13 11:26modify260.101.20761.20761.2092
1802006.01.13 11:26t/p260.101.20921.20761.209216.005061.88
1812006.01.13 11:26modify250.101.20761.20771.2126
1822006.01.13 11:26modify250.101.20761.20781.2126
1832006.01.13 11:26modify250.101.20761.20791.2126
1842006.01.13 11:26modify250.101.20761.20801.2126
1852006.01.13 11:29modify250.101.20761.20811.2126
1862006.01.13 11:32modify250.101.20761.20821.2126
1872006.01.13 11:32modify250.101.20761.20831.2126
1882006.01.13 11:32modify250.101.20761.20851.2126
1892006.01.13 11:32modify250.101.20761.20861.2126
1902006.01.13 11:36modify250.101.20761.20871.2126
1912006.01.13 11:37modify250.101.20761.20881.2126
1922006.01.13 11:37modify250.101.20761.20891.2126
1932006.01.13 11:41modify250.101.20761.20901.2126
1942006.01.13 11:41modify250.101.20761.20911.2126
1952006.01.13 11:41modify250.101.20761.20921.2126
1962006.01.13 11:42modify250.101.20761.20931.2126
1972006.01.13 11:42modify250.101.20761.20941.2126
1982006.01.13 11:43modify250.101.20761.20951.2126
1992006.01.13 11:43modify250.101.20761.20961.2126
2002006.01.13 11:44modify250.101.20761.20971.2126
2012006.01.13 11:55s/l250.101.20971.20971.212621.005082.88
2022006.01.17 01:52buy270.101.21331.20331.2183
2032006.01.17 01:52buy280.101.21331.20331.2149
2042006.01.17 05:00close270.101.21061.20331.2183-27.005055.88
2052006.01.17 05:00sell290.101.21051.22051.2055
2062006.01.17 05:00sell300.101.21051.22051.2089
2072006.01.17 06:17t/p300.101.20891.22051.208916.005071.88
2082006.01.17 06:17modify290.101.21051.21041.2055
2092006.01.17 06:17modify290.101.21051.21031.2055
2102006.01.17 06:23modify290.101.21051.21021.2055
2112006.01.17 06:24modify290.101.21051.21011.2055
2122006.01.17 06:26modify290.101.21051.21001.2055
2132006.01.17 06:28modify290.101.21051.20991.2055
2142006.01.17 06:28modify290.101.21051.20981.2055
2152006.01.17 06:28modify290.101.21051.20971.2055
2162006.01.17 06:29modify290.101.21051.20951.2055
2172006.01.17 06:40modify290.101.21051.20941.2055
2182006.01.17 06:40modify290.101.21051.20931.2055
2192006.01.17 06:40modify290.101.21051.20921.2055
2202006.01.17 06:40modify290.101.21051.20911.2055
2212006.01.17 06:40modify290.101.21051.20901.2055
2222006.01.17 06:40modify290.101.21051.20891.2055
2232006.01.17 06:40modify290.101.21051.20881.2055
2242006.01.17 06:40modify290.101.21051.20871.2055
2252006.01.17 06:41modify290.101.21051.20861.2055
2262006.01.17 06:41modify290.101.21051.20851.2055
2272006.01.17 06:41modify290.101.21051.20841.2055
2282006.01.17 06:41modify290.101.21051.20831.2055
2292006.01.17 06:42modify290.101.21051.20821.2055
2302006.01.17 06:42modify290.101.21051.20811.2055
2312006.01.17 06:42modify290.101.21051.20801.2055
2322006.01.17 06:44modify290.101.21051.20791.2055
2332006.01.17 06:44modify290.101.21051.20781.2055
2342006.01.17 06:44modify290.101.21051.20761.2055
2352006.01.17 06:44modify290.101.21051.20751.2055
2362006.01.17 06:56s/l290.101.20751.20751.205530.005101.88
2372006.01.17 17:13buy310.101.21041.20041.2154
2382006.01.17 17:13buy320.101.21041.20041.2120
2392006.01.18 02:59t/p320.101.21201.20041.212015.185117.06
2402006.01.18 02:59modify310.101.21041.21051.2154
2412006.01.18 02:59modify310.101.21041.21061.2154
2422006.01.18 03:00modify310.101.21041.21071.2154
2432006.01.18 03:01modify310.101.21041.21081.2154
2442006.01.18 03:01modify310.101.21041.21091.2154
2452006.01.18 03:01modify310.101.21041.21111.2154
2462006.01.18 03:01modify310.101.21041.21121.2154
2472006.01.18 03:01modify310.101.21041.21131.2154
2482006.01.18 03:01modify310.101.21041.21141.2154
2492006.01.18 03:02modify310.101.21041.21151.2154
2502006.01.18 03:02modify310.101.21041.21161.2154
2512006.01.18 03:02modify310.101.21041.21171.2154
2522006.01.18 03:02modify310.101.21041.21181.2154
2532006.01.18 03:02modify310.101.21041.21191.2154
2542006.01.18 03:24s/l310.101.21191.21191.215414.185131.24
2552006.01.18 03:24buy330.101.21211.20211.2171
2562006.01.18 03:24buy340.101.21211.20211.2137
2572006.01.18 03:48modify330.101.21211.21211.2171
2582006.01.18 03:48modify340.101.21211.21211.2137
2592006.01.18 03:48t/p340.101.21371.21211.213716.005147.24
2602006.01.18 03:48modify330.101.21211.21221.2171
2612006.01.18 03:48modify330.101.21211.21231.2171
2622006.01.18 03:48modify330.101.21211.21241.2171
2632006.01.18 03:51modify330.101.21211.21251.2171
2642006.01.18 03:51modify330.101.21211.21261.2171
2652006.01.18 03:51modify330.101.21211.21271.2171
2662006.01.18 03:52modify330.101.21211.21281.2171
2672006.01.18 03:52modify330.101.21211.21291.2171
2682006.01.18 03:52modify330.101.21211.21301.2171
2692006.01.18 03:52modify330.101.21211.21311.2171
2702006.01.18 03:52modify330.101.21211.21321.2171
2712006.01.18 03:52modify330.101.21211.21331.2171
2722006.01.18 03:53t/p280.101.21491.20331.214915.185162.42
2732006.01.18 03:53modify330.101.21211.21341.2171
2742006.01.18 03:53modify330.101.21211.21351.2171
2752006.01.18 03:54modify330.101.21211.21361.2171
2762006.01.18 03:54modify330.101.21211.21371.2171
2772006.01.18 03:59s/l330.101.21371.21371.217116.005178.42
2782006.01.18 12:00sell350.101.20811.21811.2031
2792006.01.18 12:00sell360.101.20811.21811.2065
2802006.01.18 17:11close350.101.21121.21811.2031-31.005147.42
2812006.01.18 17:12buy370.101.21131.20131.2163
2822006.01.18 17:12buy380.101.21131.20131.2129
2832006.01.19 03:35modify360.101.20811.20811.2065
2842006.01.19 03:35t/p360.101.20651.20811.206517.325164.74
2852006.01.19 17:35close370.101.20851.20131.2163-30.465134.28
2862006.01.19 17:35sell390.101.20841.21841.2034
2872006.01.19 17:35sell400.101.20841.21841.2068
2882006.01.20 01:03t/p400.101.20681.21841.206816.445150.72
2892006.01.20 01:03modify390.101.20841.20831.2034
2902006.01.20 01:03modify390.101.20841.20821.2034
2912006.01.20 01:03modify390.101.20841.20811.2034
2922006.01.20 01:12modify390.101.20841.20801.2034
2932006.01.20 01:13modify390.101.20841.20791.2034
2942006.01.20 01:16modify390.101.20841.20781.2034
2952006.01.20 01:33s/l390.101.20781.20781.20346.445157.16
2962006.01.20 09:17buy410.101.21061.20061.2156
2972006.01.20 09:17buy420.101.21061.20061.2122
2982006.01.20 13:48modify410.101.21061.21061.2156
2992006.01.20 13:48modify420.101.21061.21061.2122
3002006.01.20 13:48t/p420.101.21221.21061.212216.005173.16
3012006.01.20 13:48modify410.101.21061.21071.2156
3022006.01.20 13:48modify410.101.21061.21081.2156
3032006.01.20 13:48modify410.101.21061.21091.2156
3042006.01.20 13:49modify410.101.21061.21101.2156
3052006.01.20 13:50modify410.101.21061.21111.2156
3062006.01.20 13:51modify410.101.21061.21121.2156
3072006.01.20 13:52modify380.101.21131.21131.2129
3082006.01.20 13:52modify410.101.21061.21131.2156
3092006.01.20 13:52t/p380.101.21291.21131.212912.725185.88
3102006.01.20 13:52modify410.101.21061.21151.2156
3112006.01.20 13:52modify410.101.21061.21161.2156
3122006.01.20 13:52modify410.101.21061.21171.2156
3132006.01.20 13:52modify410.101.21061.21181.2156
3142006.01.20 14:01modify410.101.21061.21191.2156
3152006.01.20 14:02modify410.101.21061.21201.2156
3162006.01.20 14:04modify410.101.21061.21211.2156
3172006.01.20 14:04modify410.101.21061.21221.2156
3182006.01.20 14:11modify410.101.21061.21231.2156
3192006.01.20 15:02modify410.101.21061.21241.2156
3202006.01.22 17:01modify410.101.21061.21271.2156
3212006.01.22 17:01modify410.101.21061.21281.2156
3222006.01.22 17:16modify410.101.21061.21291.2156
3232006.01.22 17:16modify410.101.21061.21301.2156
3242006.01.22 17:17modify410.101.21061.21321.2156
3252006.01.22 17:17modify410.101.21061.21331.2156
3262006.01.22 17:17modify410.101.21061.21341.2156
3272006.01.22 17:20modify410.101.21061.21351.2156
3282006.01.22 17:20modify410.101.21061.21361.2156
3292006.01.22 17:20modify410.101.21061.21371.2156
3302006.01.22 17:23modify410.101.21061.21381.2156
3312006.01.22 18:29modify410.101.21061.21391.2156
3322006.01.22 18:33modify410.101.21061.21401.2156
3332006.01.22 18:34t/p410.101.21561.21401.215650.005235.88
3342006.01.24 07:23buy430.101.22841.21841.2334
3352006.01.24 07:23buy440.101.22841.21841.2300
3362006.01.24 12:40modify430.101.22841.22841.2334
3372006.01.24 12:40modify440.101.22841.22841.2300
3382006.01.24 12:40t/p440.101.23001.22841.230016.005251.88
3392006.01.24 12:40modify430.101.22841.22851.2334
3402006.01.24 14:19s/l430.101.22851.22851.23341.005252.88
3412006.01.25 03:54buy450.101.22891.21891.2339
3422006.01.25 03:54buy460.101.22891.21891.2305
3432006.01.25 04:14modify450.101.22891.22891.2339
3442006.01.25 04:14modify460.101.22891.22891.2305
3452006.01.25 04:15t/p460.101.23051.22891.230516.005268.88
3462006.01.25 04:15modify450.101.22891.22901.2339
3472006.01.25 04:15buy470.101.23071.22071.2357
3482006.01.25 04:15buy480.101.23071.22071.2323
3492006.01.25 04:15modify450.101.22891.22911.2339
3502006.01.25 04:15modify450.101.22891.22921.2339
3512006.01.25 04:15modify450.101.22891.22931.2339
3522006.01.25 04:15modify450.101.22891.22941.2339
3532006.01.25 04:15modify450.101.22891.22951.2339
3542006.01.25 04:16modify450.101.22891.22961.2339
3552006.01.25 04:16modify450.101.22891.22971.2339
3562006.01.25 04:17modify450.101.22891.22981.2339
3572006.01.25 04:17modify450.101.22891.22991.2339
3582006.01.25 04:21modify450.101.22891.23001.2339
3592006.01.25 04:48modify450.101.22891.23011.2339
3602006.01.25 04:54modify450.101.22891.23021.2339
3612006.01.25 04:54modify450.101.22891.23031.2339
3622006.01.25 04:54modify450.101.22891.23041.2339
3632006.01.25 04:54modify450.101.22891.23051.2339
3642006.01.25 04:55modify450.101.22891.23061.2339
3652006.01.25 04:58modify450.101.22891.23071.2339
3662006.01.25 04:58modify470.101.23071.23071.2357
3672006.01.25 04:58modify480.101.23071.23071.2323
3682006.01.25 04:58t/p480.101.23231.23071.232316.005284.88
3692006.01.25 04:58modify450.101.22891.23081.2339
3702006.01.25 04:58modify470.101.23071.23081.2357
3712006.01.25 05:15s/l450.101.23081.23081.233919.005303.88
3722006.01.25 05:15s/l470.101.23081.23081.23571.005304.88
3732006.01.25 09:51sell490.101.22521.23521.2202
3742006.01.25 09:51sell500.101.22521.23521.2236
3752006.01.25 15:30modify490.101.22521.22521.2202
3762006.01.25 15:30modify500.101.22521.22521.2236
3772006.01.25 19:28s/l490.101.22521.22521.22020.005304.88
3782006.01.25 19:28s/l500.101.22521.22521.22360.005304.88
3792006.02.01 04:30sell510.101.21241.22241.2074
3802006.02.01 04:30sell520.101.21241.22241.2108
3812006.02.01 05:50t/p520.101.21081.22241.210816.005320.88
3822006.02.01 05:50modify510.101.21241.21231.2074
3832006.02.01 05:50modify510.101.21241.21221.2074
3842006.02.01 05:50modify510.101.21241.21211.2074
3852006.02.01 05:51modify510.101.21241.21201.2074
3862006.02.01 05:51modify510.101.21241.21191.2074
3872006.02.01 05:52modify510.101.21241.21181.2074
3882006.02.01 05:52modify510.101.21241.21171.2074
3892006.02.01 05:52modify510.101.21241.21161.2074
3902006.02.01 06:06modify510.101.21241.21151.2074
3912006.02.01 06:06modify510.101.21241.21141.2074
3922006.02.01 06:06modify510.101.21241.21131.2074
3932006.02.01 06:18s/l510.101.21131.21131.207411.005331.88
3942006.02.02 10:30buy530.101.20971.19971.2147
3952006.02.02 10:30buy540.101.20971.19971.2113
3962006.02.03 02:35close530.101.20731.19971.2147-24.825307.06
3972006.02.03 02:35sell550.101.20741.21741.2024
3982006.02.03 02:35sell560.101.20741.21741.2058
3992006.02.03 06:29modify550.101.20741.20741.2024
4002006.02.03 06:29modify560.101.20741.20741.2058
4012006.02.03 06:29t/p560.101.20581.20741.205816.005323.06
4022006.02.03 06:29modify550.101.20741.20731.2024
4032006.02.03 06:29modify550.101.20741.20721.2024
4042006.02.03 08:24modify550.101.20741.20701.2024
4052006.02.03 08:24modify550.101.20741.20691.2024
4062006.02.03 08:24modify550.101.20741.20681.2024
4072006.02.03 08:30s/l550.101.20681.20681.20246.005329.06
4082006.02.03 08:59s/l540.101.19971.19971.2113-100.825228.24
4092006.02.07 03:09buy570.101.19981.18981.2048
4102006.02.07 03:09buy580.101.19981.18981.2014
4112006.02.07 04:41modify570.101.19981.19981.2048
4122006.02.07 04:41modify580.101.19981.19981.2014
4132006.02.07 04:41t/p580.101.20141.19981.201416.005244.24
4142006.02.07 04:41modify570.101.19981.19991.2048
4152006.02.07 04:41modify570.101.19981.20001.2048
4162006.02.07 04:49s/l570.101.20001.20001.20482.005246.24
4172006.02.07 10:07sell590.101.19701.20701.1920
4182006.02.07 10:07sell600.101.19701.20701.1954
4192006.02.07 10:41modify590.101.19701.19701.1920
4202006.02.07 10:41modify600.101.19701.19701.1954
4212006.02.07 10:58t/p600.101.19541.19701.195416.005262.24
4222006.02.07 10:58modify590.101.19701.19691.1920
4232006.02.07 10:59modify590.101.19701.19681.1920
4242006.02.07 10:59modify590.101.19701.19671.1920
4252006.02.07 11:01modify590.101.19701.19661.1920
4262006.02.07 11:01modify590.101.19701.19651.1920
4272006.02.07 11:01modify590.101.19701.19641.1920
4282006.02.07 11:01modify590.101.19701.19631.1920
4292006.02.07 11:01modify590.101.19701.19621.1920
4302006.02.07 11:01modify590.101.19701.19611.1920
4312006.02.07 11:01modify590.101.19701.19601.1920
4322006.02.07 11:07s/l590.101.19601.19601.192010.005272.24
4332006.02.07 17:15buy610.101.19891.18891.2039
4342006.02.07 17:15buy620.101.19891.18891.2005
4352006.02.07 22:00close610.101.19731.18891.2039-16.005256.24
4362006.02.07 22:00sell630.101.19731.20731.1923
4372006.02.07 22:00sell640.101.19731.20731.1957
4382006.02.08 07:23modify630.101.19731.19731.1923
4392006.02.08 07:23modify640.101.19731.19731.1957
4402006.02.08 07:24t/p640.101.19571.19731.195716.445272.68
4412006.02.08 07:24modify630.101.19731.19721.1923
4422006.02.08 07:24modify630.101.19731.19701.1923
4432006.02.08 07:25modify630.101.19731.19691.1923
4442006.02.08 07:25modify630.101.19731.19681.1923
4452006.02.08 07:25modify630.101.19731.19671.1923
4462006.02.08 07:25modify630.101.19731.19661.1923
4472006.02.08 07:25modify630.101.19731.19651.1923
4482006.02.08 07:54modify630.101.19731.19641.1923
4492006.02.08 07:54modify630.101.19731.19631.1923
4502006.02.08 07:54modify630.101.19731.19611.1923
4512006.02.08 07:55modify630.101.19731.19601.1923
4522006.02.08 07:55modify630.101.19731.19591.1923
4532006.02.08 07:55modify630.101.19731.19581.1923
4542006.02.08 08:34s/l630.101.19581.19581.192315.445288.12
4552006.02.08 19:41buy650.101.19701.18701.2020
4562006.02.08 19:41buy660.101.19701.18701.1986
4572006.02.08 19:58modify650.101.19701.19701.2020
4582006.02.08 19:58modify660.101.19701.19701.1986
4592006.02.08 19:58modify650.101.19701.19711.2020
4602006.02.08 19:58modify660.101.19701.19711.1986
4612006.02.08 19:59t/p660.101.19861.19711.198616.005304.12
4622006.02.08 19:59modify650.101.19701.19721.2020
4632006.02.08 20:00modify650.101.19701.19731.2020
4642006.02.08 20:00modify650.101.19701.19741.2020
4652006.02.08 20:00modify650.101.19701.19751.2020
4662006.02.08 20:00modify650.101.19701.19761.2020
4672006.02.08 20:01modify650.101.19701.19771.2020
4682006.02.08 20:02modify650.101.19701.19781.2020
4692006.02.08 20:04s/l650.101.19781.19781.20208.005312.12
4702006.02.09 10:06sell670.101.19461.20461.1896
4712006.02.09 10:06sell680.101.19461.20461.1930
4722006.02.09 19:02t/p620.101.20051.18891.200512.725324.84
4732006.02.10 06:30close670.101.19851.20461.1896-38.565286.28
4742006.02.10 06:30buy690.101.19841.18841.2034
4752006.02.10 06:30buy700.101.19841.18841.2000
4762006.02.10 08:53modify690.101.19841.19841.2034
4772006.02.10 08:53modify700.101.19841.19841.2000
4782006.02.10 08:53t/p700.101.20001.19841.200016.005302.28
4792006.02.10 08:53modify690.101.19841.19851.2034
4802006.02.10 08:53close680.101.20021.20461.1930-55.565246.72
4812006.02.10 08:53modify690.101.19841.19861.2034
4822006.02.10 08:53buy710.101.20031.19031.2053
4832006.02.10 08:53buy720.101.20031.19031.2019
4842006.02.10 08:54modify690.101.19841.19871.2034
4852006.02.10 08:54modify690.101.19841.19881.2034
4862006.02.10 08:54modify690.101.19841.19891.2034
4872006.02.10 08:54modify690.101.19841.19901.2034
4882006.02.10 08:54modify690.101.19841.19911.2034
4892006.02.10 08:55modify690.101.19841.19921.2034
4902006.02.10 08:55modify690.101.19841.19931.2034
4912006.02.10 08:55modify690.101.19841.19941.2034
4922006.02.10 08:55modify690.101.19841.19951.2034
4932006.02.10 08:55modify690.101.19841.19961.2034
4942006.02.10 08:55modify690.101.19841.19971.2034
4952006.02.10 08:55modify690.101.19841.19981.2034
4962006.02.10 08:55modify690.101.19841.19991.2034
4972006.02.10 08:56modify690.101.19841.20001.2034
4982006.02.10 08:56modify690.101.19841.20011.2034
4992006.02.10 08:56modify690.101.19841.20021.2034
5002006.02.10 08:56modify690.101.19841.20031.2034
5012006.02.10 08:56modify710.101.20031.20031.2053
5022006.02.10 08:56modify720.101.20031.20031.2019
5032006.02.10 08:56t/p720.101.20191.20031.201916.005262.72
5042006.02.10 08:56modify690.101.19841.20041.2034
5052006.02.10 08:56modify710.101.20031.20041.2053
5062006.02.10 09:08modify690.101.19841.20051.2034
5072006.02.10 09:08modify710.101.20031.20051.2053
5082006.02.10 09:08modify690.101.19841.20061.2034
5092006.02.10 09:08modify710.101.20031.20061.2053
5102006.02.10 09:08modify690.101.19841.20071.2034
5112006.02.10 09:08modify710.101.20031.20071.2053
5122006.02.10 09:11modify690.101.19841.20081.2034
5132006.02.10 09:11modify710.101.20031.20081.2053
5142006.02.10 09:19s/l690.101.20081.20081.203424.005286.72
5152006.02.10 09:19s/l710.101.20081.20081.20535.005291.72
5162006.02.10 10:32sell730.101.19341.20341.1884
5172006.02.10 10:32sell740.101.19341.20341.1918
5182006.02.10 10:53modify730.101.19341.19341.1884
5192006.02.10 10:53modify740.101.19341.19341.1918
5202006.02.10 10:53t/p740.101.19181.19341.191816.005307.72
5212006.02.10 10:53modify730.101.19341.19321.1884
5222006.02.10 10:53sell750.101.19151.20151.1865
5232006.02.10 10:53sell760.101.19151.20151.1899
5242006.02.10 10:53modify730.101.19341.19311.1884
5252006.02.10 10:53modify730.101.19341.19301.1884
5262006.02.10 10:53modify730.101.19341.19291.1884
5272006.02.10 10:54modify730.101.19341.19271.1884
5282006.02.10 10:54modify730.101.19341.19261.1884
5292006.02.10 10:54modify730.101.19341.19241.1884
5302006.02.10 10:54modify730.101.19341.19221.1884
5312006.02.10 10:54modify730.101.19341.19211.1884
5322006.02.10 10:54modify730.101.19341.19201.1884
5332006.02.10 10:54modify730.101.19341.19191.1884
5342006.02.10 10:54modify730.101.19341.19161.1884
5352006.02.10 11:00s/l730.101.19161.19161.188418.005325.72
5362006.02.10 15:30modify750.101.19151.19151.1865
5372006.02.10 15:30modify760.101.19151.19151.1899
5382006.02.10 15:30t/p760.101.18991.19151.189916.005341.72
5392006.02.10 15:30modify750.101.19151.19141.1865
5402006.02.10 15:30modify750.101.19151.19131.1865
5412006.02.10 15:30modify750.101.19151.19121.1865
5422006.02.10 15:30modify750.101.19151.19111.1865
5432006.02.10 15:31modify750.101.19151.19091.1865
5442006.02.10 15:33modify750.101.19151.19081.1865
5452006.02.12 19:16modify750.101.19151.19071.1865
5462006.02.12 19:17modify750.101.19151.19061.1865
5472006.02.12 19:43modify750.101.19151.19051.1865
5482006.02.12 19:43modify750.101.19151.19041.1865
5492006.02.12 19:44modify750.101.19151.19031.1865
5502006.02.12 19:44modify750.101.19151.19021.1865
5512006.02.12 20:00s/l750.101.19021.19021.186513.005354.72
5522006.02.13 16:39sell770.101.18991.19991.1849
5532006.02.13 16:39sell780.101.18991.19991.1883
5542006.02.14 08:30modify770.101.18991.18991.1849
5552006.02.14 08:30modify780.101.18991.18991.1883
5562006.02.14 08:30t/p780.101.18831.18991.188316.445371.16
5572006.02.14 08:30modify770.101.18991.18981.1849
5582006.02.14 08:30modify770.101.18991.18971.1849
5592006.02.14 08:31modify770.101.18991.18961.1849
5602006.02.14 08:31modify770.101.18991.18931.1849
5612006.02.14 08:31modify770.101.18991.18921.1849
5622006.02.14 08:31modify770.101.18991.18911.1849
5632006.02.14 08:32modify770.101.18991.18901.1849
5642006.02.14 08:32modify770.101.18991.18891.1849
5652006.02.14 08:38modify770.101.18991.18881.1849
5662006.02.14 08:38modify770.101.18991.18861.1849
5672006.02.14 08:38modify770.101.18991.18851.1849
5682006.02.14 08:39modify770.101.18991.18841.1849
5692006.02.14 08:39modify770.101.18991.18831.1849
5702006.02.14 08:39modify770.101.18991.18821.1849
5712006.02.14 08:39modify770.101.18991.18811.1849
5722006.02.14 08:39modify770.101.18991.18801.1849
5732006.02.14 08:44modify770.101.18991.18791.1849
5742006.02.14 08:44modify770.101.18991.18781.1849
5752006.02.14 08:44modify770.101.18991.18771.1849
5762006.02.14 08:44modify770.101.18991.18761.1849
5772006.02.14 08:44modify770.101.18991.18751.1849
5782006.02.14 08:49s/l770.101.18751.18751.184924.445395.60
5792006.02.14 14:39buy790.101.19171.18171.1967
5802006.02.14 14:39buy800.101.19171.18171.1933
5812006.02.14 20:45modify790.101.19171.19171.1967
5822006.02.14 20:45modify800.101.19171.19171.1933
5832006.02.14 22:36s/l790.101.19171.19171.19670.005395.60
5842006.02.14 22:36s/l800.101.19171.19171.19330.005395.60
5852006.02.15 07:00sell810.101.19061.20061.1856
5862006.02.15 07:00sell820.101.19061.20061.1890
5872006.02.15 08:42close810.101.19221.20061.1856-16.005379.60
5882006.02.15 08:42buy830.101.19231.18231.1973
5892006.02.15 08:42buy840.101.19231.18231.1939
5902006.02.15 09:00modify830.101.19231.19231.1973
5912006.02.15 09:00modify840.101.19231.19231.1939
5922006.02.15 09:00t/p840.101.19391.19231.193916.005395.60
5932006.02.15 09:00modify830.101.19231.19241.1973
5942006.02.15 09:00close820.101.19411.20061.1890-35.005360.60
5952006.02.15 09:00buy850.101.19411.18411.1991
5962006.02.15 09:00buy860.101.19411.18411.1957
5972006.02.15 09:00modify830.101.19231.19251.1973
5982006.02.15 09:02s/l830.101.19251.19251.19732.005362.60
5992006.02.15 10:45close850.101.18841.18411.1991-57.005305.60
6002006.02.15 10:45sell870.101.18841.19841.1834
6012006.02.15 10:45sell880.101.18841.19841.1868
6022006.02.16 04:28modify870.101.18841.18841.1834
6032006.02.16 04:28modify880.101.18841.18841.1868
6042006.02.16 04:28t/p880.101.18681.18841.186817.325322.92
6052006.02.16 04:28modify870.101.18841.18831.1834
6062006.02.16 04:39s/l870.101.18831.18831.18342.325325.24
6072006.02.16 14:58buy890.101.18911.17911.1941
6082006.02.16 14:58buy900.101.18911.17911.1907
6092006.02.16 16:31t/p900.101.19071.17911.190716.005341.24
6102006.02.16 16:31modify890.101.18911.18921.1941
6112006.02.16 18:50modify890.101.18911.18931.1941
6122006.02.16 18:50modify890.101.18911.18941.1941
6132006.02.16 18:50modify890.101.18911.18951.1941
6142006.02.16 18:50modify890.101.18911.18961.1941
6152006.02.16 18:50modify890.101.18911.18981.1941
6162006.02.16 18:50modify890.101.18911.18991.1941
6172006.02.16 19:06s/l890.101.18991.18991.19418.005349.24
6182006.02.16 22:38sell910.101.18761.19761.1826
6192006.02.16 22:38sell920.101.18761.19761.1860
6202006.02.17 07:06modify910.101.18761.18761.1826
6212006.02.17 07:06modify920.101.18761.18761.1860
6222006.02.17 08:34s/l910.101.18761.18761.18260.445349.68
6232006.02.17 08:34s/l920.101.18761.18761.18600.445350.12
6242006.02.17 10:06buy930.101.19061.18061.1956
6252006.02.17 10:06buy940.101.19061.18061.1922
6262006.02.17 10:14modify930.101.19061.19061.1956
6272006.02.17 10:14modify940.101.19061.19061.1922
6282006.02.17 10:18t/p940.101.19221.19061.192216.005366.12
6292006.02.17 10:18modify930.101.19061.19071.1956
6302006.02.17 10:20modify930.101.19061.19081.1956
6312006.02.17 10:20modify930.101.19061.19091.1956
6322006.02.17 10:20modify930.101.19061.19101.1956
6332006.02.17 10:20modify930.101.19061.19121.1956
6342006.02.17 10:20modify930.101.19061.19141.1956
6352006.02.17 10:20modify930.101.19061.19151.1956
6362006.02.17 10:20modify930.101.19061.19161.1956
6372006.02.17 10:31modify930.101.19061.19171.1956
6382006.02.17 10:31modify930.101.19061.19181.1956
6392006.02.17 10:31modify930.101.19061.19191.1956
6402006.02.17 10:31modify930.101.19061.19201.1956
6412006.02.17 10:31modify930.101.19061.19211.1956
6422006.02.17 10:31modify930.101.19061.19221.1956
6432006.02.17 10:31modify930.101.19061.19231.1956
6442006.02.17 10:36modify930.101.19061.19241.1956
6452006.02.17 10:36modify930.101.19061.19251.1956
6462006.02.17 10:36modify930.101.19061.19261.1956
6472006.02.17 10:41modify930.101.19061.19271.1956
6482006.02.17 10:51s/l930.101.19271.19271.195621.005387.12
6492006.02.19 21:20t/p860.101.19571.18411.195712.725399.84
6502006.02.21 21:04buy950.101.19231.18231.1973
6512006.02.21 21:04buy960.101.19231.18231.1939
6522006.02.22 02:32close950.101.19101.18231.1973-13.825386.02
6532006.02.22 02:33sell970.101.19101.20101.1860
6542006.02.22 02:33sell980.101.19101.20101.1894
6552006.02.22 05:20modify970.101.19101.19101.1860
6562006.02.22 05:20modify980.101.19101.19101.1894
6572006.02.22 05:20t/p980.101.18941.19101.189416.005402.02
6582006.02.22 05:20modify970.101.19101.19091.1860
6592006.02.22 05:21modify970.101.19101.19081.1860
6602006.02.22 05:21modify970.101.19101.19071.1860
6612006.02.22 05:21modify970.101.19101.19061.1860
6622006.02.22 05:21modify970.101.19101.19051.1860
6632006.02.22 05:21modify970.101.19101.19041.1860
6642006.02.22 05:21modify970.101.19101.19031.1860
6652006.02.22 05:25modify970.101.19101.19021.1860
6662006.02.22 05:25modify970.101.19101.19011.1860
6672006.02.22 05:25modify970.101.19101.19001.1860
6682006.02.22 05:25modify970.101.19101.18991.1860
6692006.02.22 05:25modify970.101.19101.18981.1860
6702006.02.22 05:26modify970.101.19101.18971.1860
6712006.02.22 05:26modify970.101.19101.18961.1860
6722006.02.22 05:26modify970.101.19101.18951.1860
6732006.02.22 05:26modify970.101.19101.18941.1860
6742006.02.22 05:26modify970.101.19101.18931.1860
6752006.02.22 05:31modify970.101.19101.18921.1860
6762006.02.22 05:32modify970.101.19101.18911.1860
6772006.02.22 05:32modify970.101.19101.18901.1860
6782006.02.22 05:33modify970.101.19101.18891.1860
6792006.02.22 05:33modify970.101.19101.18881.1860
6802006.02.22 05:37modify970.101.19101.18871.1860
6812006.02.22 05:37modify970.101.19101.18861.1860
6822006.02.22 05:37modify970.101.19101.18851.1860
6832006.02.22 05:37modify970.101.19101.18841.1860
6842006.02.22 05:38modify970.101.19101.18831.1860
6852006.02.22 06:05s/l970.101.18831.18831.186027.005429.02
6862006.02.22 16:05buy990.101.19091.18091.1959
6872006.02.22 16:05buy1000.101.19091.18091.1925
6882006.02.23 04:11t/p1000.101.19251.18091.192513.545442.56
6892006.02.23 04:11modify990.101.19091.19101.1959
6902006.02.23 04:11modify990.101.19091.19111.1959
6912006.02.23 04:11modify990.101.19091.19121.1959
6922006.02.23 04:11modify990.101.19091.19131.1959
6932006.02.23 04:12modify990.101.19091.19141.1959
6942006.02.23 04:12modify990.101.19091.19151.1959
6952006.02.23 04:12modify990.101.19091.19161.1959
6962006.02.23 04:12modify990.101.19091.19171.1959
6972006.02.23 04:14modify990.101.19091.19181.1959
6982006.02.23 04:14modify990.101.19091.19191.1959
6992006.02.23 04:15modify990.101.19091.19201.1959
7002006.02.23 04:15modify990.101.19091.19211.1959
7012006.02.23 04:15modify990.101.19091.19221.1959
7022006.02.23 04:15modify960.101.19231.19231.1939
7032006.02.23 04:15modify990.101.19091.19231.1959
7042006.02.23 04:15t/p960.101.19391.19231.193912.725455.28
7052006.02.23 04:15modify990.101.19091.19241.1959
7062006.02.23 04:15modify990.101.19091.19251.1959
7072006.02.23 04:25modify990.101.19091.19261.1959
7082006.02.23 05:17modify990.101.19091.19271.1959
7092006.02.23 05:17modify990.101.19091.19281.1959
7102006.02.23 05:17modify990.101.19091.19291.1959
7112006.02.23 05:17modify990.101.19091.19301.1959
7122006.02.23 05:17modify990.101.19091.19311.1959
7132006.02.23 05:18modify990.101.19091.19321.1959
7142006.02.23 05:18modify990.101.19091.19331.1959
7152006.02.23 05:21modify990.101.19091.19341.1959
7162006.02.23 05:22modify990.101.19091.19351.1959
7172006.02.23 05:22modify990.101.19091.19361.1959
7182006.02.23 05:22modify990.101.19091.19371.1959
7192006.02.23 05:29s/l990.101.19371.19371.195925.545480.82
7202006.02.23 15:30sell1010.101.19131.20131.1863
7212006.02.23 15:30sell1020.101.19131.20131.1897
7222006.02.23 19:28close1010.101.19341.20131.1863-21.005459.82
7232006.02.23 19:28buy1030.101.19351.18351.1985
7242006.02.23 19:28buy1040.101.19351.18351.1951
7252006.02.24 03:13modify1020.101.19131.19131.1897
7262006.02.24 03:13t/p1020.101.18971.19131.189716.445476.26
7272006.02.27 19:56s/l1030.101.18351.18351.1985-101.645374.62
7282006.02.27 19:56s/l1040.101.18351.18351.1951-101.645272.98
7292006.02.28 05:33buy1050.101.18841.17841.1934
7302006.02.28 05:33buy1060.101.18841.17841.1900
7312006.02.28 10:06modify1050.101.18841.18841.1934
7322006.02.28 10:06modify1060.101.18841.18841.1900
7332006.02.28 10:10t/p1060.101.19001.18841.190016.005288.98
7342006.02.28 10:10modify1050.101.18841.18851.1934
7352006.02.28 10:10modify1050.101.18841.18861.1934
7362006.02.28 10:11modify1050.101.18841.18871.1934
7372006.02.28 10:11modify1050.101.18841.18881.1934
7382006.02.28 10:12modify1050.101.18841.18891.1934
7392006.02.28 10:12modify1050.101.18841.18901.1934
7402006.02.28 10:12modify1050.101.18841.18911.1934
7412006.02.28 10:12modify1050.101.18841.18921.1934
7422006.02.28 10:13modify1050.101.18841.18931.1934
7432006.02.28 10:13modify1050.101.18841.18941.1934
7442006.02.28 10:18modify1050.101.18841.18951.1934
7452006.02.28 10:18modify1050.101.18841.18961.1934
7462006.02.28 10:19modify1050.101.18841.18971.1934
7472006.02.28 10:19modify1050.101.18841.18991.1934
7482006.02.28 10:23modify1050.101.18841.19001.1934
7492006.02.28 10:23modify1050.101.18841.19011.1934
7502006.02.28 10:23modify1050.101.18841.19021.1934
7512006.02.28 10:23modify1050.101.18841.19031.1934
7522006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19041.1934
7532006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19051.1934
7542006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19071.1934
7552006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19081.1934
7562006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19091.1934
7572006.02.28 10:24modify1050.101.18841.19101.1934
7582006.02.28 10:25modify1050.101.18841.19111.1934
7592006.02.28 10:30modify1050.101.18841.19121.1934
7602006.02.28 10:30modify1050.101.18841.19131.1934
7612006.02.28 10:30modify1050.101.18841.19141.1934
7622006.02.28 10:30modify1050.101.18841.19151.1934
7632006.02.28 10:31modify1050.101.18841.19161.1934
7642006.02.28 10:42s/l1050.101.19161.19161.193432.005320.98
7652006.03.01 12:00sell1070.101.18951.19951.1845
7662006.03.01 12:00sell1080.101.18951.19951.1879
7672006.03.02 01:30close1070.101.19281.19951.1845-31.685289.30
7682006.03.02 01:31buy1090.101.19281.18281.1978
7692006.03.02 01:31buy1100.101.19281.18281.1944
7702006.03.02 04:17t/p1100.101.19441.18281.194416.005305.30
7712006.03.02 04:17modify1090.101.19281.19291.1978
7722006.03.02 04:24modify1090.101.19281.19301.1978
7732006.03.02 04:25modify1090.101.19281.19311.1978
7742006.03.02 05:32s/l1090.101.19311.19311.19783.005308.30
7752006.03.02 10:20s/l1080.101.19951.19951.1879-98.685209.62
7762006.03.06 06:04sell1110.101.20271.21271.1977
7772006.03.06 06:04sell1120.101.20271.21271.2011
7782006.03.06 08:38modify1110.101.20271.20271.1977
7792006.03.06 08:38modify1120.101.20271.20271.2011
7802006.03.06 08:42t/p1120.101.20111.20271.201116.005225.62
7812006.03.06 08:42modify1110.101.20271.20261.1977
7822006.03.06 09:43s/l1110.101.20261.20261.19771.005226.62
7832006.03.09 08:30sell1130.101.19181.20181.1868
7842006.03.09 08:30sell1140.101.19181.20181.1902
7852006.03.09 17:29modify1130.101.19181.19181.1868
7862006.03.09 17:29modify1140.101.19181.19181.1902
7872006.03.09 17:30t/p1140.101.19021.19181.190216.005242.62
7882006.03.09 17:30modify1130.101.19181.19171.1868
7892006.03.09 17:36modify1130.101.19181.19161.1868
7902006.03.09 17:39modify1130.101.19181.19151.1868
7912006.03.09 17:45modify1130.101.19181.19141.1868
7922006.03.09 19:01modify1130.101.19181.19131.1868
7932006.03.09 19:03modify1130.101.19181.19121.1868
7942006.03.09 19:22modify1130.101.19181.19111.1868
7952006.03.09 19:31modify1130.101.19181.19101.1868
7962006.03.09 19:31modify1130.101.19181.19091.1868
7972006.03.09 19:31modify1130.101.19181.19081.1868
7982006.03.09 19:31modify1130.101.19181.19071.1868
7992006.03.09 19:40modify1130.101.19181.19061.1868
8002006.03.09 20:02modify1130.101.19181.19051.1868
8012006.03.09 22:50s/l1130.101.19051.19051.186813.005255.62
8022006.03.10 02:30buy1150.101.19241.18241.1974
8032006.03.10 02:30buy1160.101.19241.18241.1940
8042006.03.10 09:04close1150.101.18951.18241.1974-29.005226.62
8052006.03.10 09:04sell1170.101.18951.19951.1845
8062006.03.10 09:04sell1180.101.18951.19951.1879
8072006.03.10 09:20modify1170.101.18951.18951.1845
8082006.03.10 09:20modify1180.101.18951.18951.1879
8092006.03.10 09:20t/p1180.101.18791.18951.187916.005242.62
8102006.03.10 09:20modify1170.101.18951.18941.1845
8112006.03.10 09:20close1160.101.18771.18241.1940-47.005195.62
8122006.03.10 09:20sell1190.101.18781.19781.1828
8132006.03.10 09:20sell1200.101.18781.19781.1862
8142006.03.10 09:23modify1170.101.18951.18931.1845
8152006.03.10 09:28modify1170.101.18951.18921.1845
8162006.03.10 09:28modify1170.101.18951.18911.1845
8172006.03.10 09:28modify1170.101.18951.18901.1845
8182006.03.10 09:28modify1170.101.18951.18891.1845
8192006.03.10 09:28modify1170.101.18951.18881.1845
8202006.03.10 09:29modify1170.101.18951.18871.1845
8212006.03.10 09:29modify1170.101.18951.18851.1845
8222006.03.10 09:29modify1170.101.18951.18841.1845
8232006.03.10 09:29modify1170.101.18951.18831.1845
8242006.03.10 09:35modify1170.101.18951.18821.1845
8252006.03.10 09:35modify1170.101.18951.18811.1845
8262006.03.10 09:37modify1170.101.18951.18801.1845
8272006.03.10 09:37modify1170.101.18951.18791.1845
8282006.03.10 09:37modify1170.101.18951.18781.1845
8292006.03.10 09:37modify1190.101.18781.18781.1828
8302006.03.10 09:37modify1200.101.18781.18781.1862
8312006.03.10 09:37t/p1200.101.18621.18781.186216.005211.62
8322006.03.10 09:37modify1170.101.18951.18771.1845
8332006.03.10 09:37modify1190.101.18781.18771.1828
8342006.03.10 09:37modify1170.101.18951.18761.1845
8352006.03.10 09:37modify1190.101.18781.18761.1828
8362006.03.10 09:38modify1170.101.18951.18751.1845
8372006.03.10 09:38modify1190.101.18781.18751.1828
8382006.03.10 09:42s/l1170.101.18751.18751.184520.005231.62
8392006.03.10 09:42s/l1190.101.18751.18751.18283.005234.62
8402006.03.10 16:01buy1210.101.19151.18151.1965
8412006.03.10 16:01buy1220.101.19151.18151.1931
8422006.03.12 19:48modify1210.101.19151.19151.1965
8432006.03.12 19:48modify1220.101.19151.19151.1931
8442006.03.12 20:24t/p1220.101.19311.19151.193116.005250.62
8452006.03.12 20:24modify1210.101.19151.19161.1965
8462006.03.12 20:24modify1210.101.19151.19171.1965
8472006.03.12 20:26modify1210.101.19151.19181.1965
8482006.03.12 20:26modify1210.101.19151.19191.1965
8492006.03.12 20:27modify1210.101.19151.19201.1965
8502006.03.12 20:27modify1210.101.19151.19211.1965
8512006.03.12 20:27modify1210.101.19151.19221.1965
8522006.03.12 20:28modify1210.101.19151.19231.1965
8532006.03.12 20:28modify1210.101.19151.19241.1965
8542006.03.12 20:29modify1210.101.19151.19251.1965
8552006.03.12 20:56modify1210.101.19151.19261.1965
8562006.03.12 20:56modify1210.101.19151.19271.1965
8572006.03.12 20:57modify1210.101.19151.19281.1965
8582006.03.12 21:03modify1210.101.19151.19291.1965
8592006.03.12 21:05modify1210.101.19151.19301.1965
8602006.03.12 21:05modify1210.101.19151.19311.1965
8612006.03.12 21:06modify1210.101.19151.19321.1965
8622006.03.12 21:50modify1210.101.19151.19331.1965
8632006.03.13 02:36modify1210.101.19151.19341.1965
8642006.03.13 02:36modify1210.101.19151.19351.1965
8652006.03.13 02:36modify1210.101.19151.19361.1965
8662006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19371.1965
8672006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19391.1965
8682006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19401.1965
8692006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19411.1965
8702006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19421.1965
8712006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19431.1965
8722006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19441.1965
8732006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19451.1965
8742006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19461.1965
8752006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19471.1965
8762006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19481.1965
8772006.03.13 02:37modify1210.101.19151.19491.1965
8782006.03.13 02:37t/p1210.101.19651.19491.196549.185299.80
8792006.03.13 09:00sell1230.101.19191.20191.1869
8802006.03.13 09:00sell1240.101.19191.20191.1903
8812006.03.13 10:27close1230.101.19331.20191.1869-14.005285.80
8822006.03.13 10:28buy1250.101.19341.18341.1984
8832006.03.13 10:28buy1260.101.19341.18341.1950
8842006.03.13 14:12modify1250.101.19341.19341.1984
8852006.03.13 14:12modify1260.101.19341.19341.1950
8862006.03.13 14:15t/p1260.101.19501.19341.195016.005301.80
8872006.03.13 14:15modify1250.101.19341.19351.1984
8882006.03.13 14:21modify1250.101.19341.19361.1984
8892006.03.13 14:21modify1250.101.19341.19371.1984
8902006.03.13 14:22modify1250.101.19341.19381.1984
8912006.03.13 14:22modify1250.101.19341.19391.1984
8922006.03.13 14:23modify1250.101.19341.19401.1984
8932006.03.13 14:28modify1250.101.19341.19411.1984
8942006.03.13 14:28modify1250.101.19341.19421.1984
8952006.03.13 14:28modify1250.101.19341.19431.1984
8962006.03.13 14:58modify1250.101.19341.19441.1984
8972006.03.13 14:58modify1250.101.19341.19451.1984
8982006.03.13 15:23modify1250.101.19341.19461.1984
8992006.03.13 15:24modify1250.101.19341.19481.1984
9002006.03.13 15:27modify1250.101.19341.19491.1984
9012006.03.13 17:41modify1250.101.19341.19501.1984
9022006.03.13 18:25modify1250.101.19341.19511.1984
9032006.03.13 18:26modify1250.101.19341.19521.1984
9042006.03.13 19:39modify1250.101.19341.19531.1984
9052006.03.13 19:39modify1250.101.19341.19541.1984
9062006.03.13 19:39modify1250.101.19341.19551.1984
9072006.03.13 19:39modify1250.101.19341.19561.1984
9082006.03.13 19:40modify1250.101.19341.19571.1984
9092006.03.13 19:40modify1250.101.19341.19581.1984
9102006.03.13 19:41modify1250.101.19341.19591.1984
9112006.03.13 19:41modify1250.101.19341.19601.1984
9122006.03.13 19:41modify1250.101.19341.19611.1984
9132006.03.13 19:42modify1250.101.19341.19621.1984
9142006.03.13 19:42modify1250.101.19341.19631.1984
9152006.03.13 19:58modify1250.101.19341.19641.1984
9162006.03.13 19:59modify1250.101.19341.19661.1984
9172006.03.13 20:09s/l1250.101.19661.19661.198432.005333.80
9182006.03.14 07:11sell1270.101.19421.20421.1892
9192006.03.14 07:11sell1280.101.19421.20421.1926
9202006.03.14 10:31s/l1240.101.20191.20191.1903-99.565234.24
9212006.03.15 03:31s/l1270.101.20421.20421.1892-99.565134.68
9222006.03.15 03:31s/l1280.101.20421.20421.1926-99.565035.12
9232006.03.20 02:30buy1290.101.21801.20801.2230
9242006.03.20 02:30buy1300.101.21801.20801.2196
9252006.03.20 09:49close1290.101.21551.20801.2230-25.005010.12
9262006.03.20 09:49sell1310.101.21541.22541.2104
9272006.03.20 09:49sell1320.101.21541.22541.2138
9282006.03.20 19:27modify1310.101.21541.21541.2104
9292006.03.20 19:27modify1320.101.21541.21541.2138
9302006.03.20 19:27t/p1320.101.21381.21541.213816.005026.12
9312006.03.20 19:27modify1310.101.21541.21531.2104
9322006.03.20 19:27modify1310.101.21541.21521.2104
9332006.03.20 19:27modify1310.101.21541.21491.2104
9342006.03.20 19:27modify1310.101.21541.21481.2104
9352006.03.20 19:28modify1310.101.21541.21471.2104
9362006.03.20 19:59s/l1310.101.21471.21471.21047.005033.12
9372006.03.21 11:44s/l1300.101.20801.20801.2196-100.824932.30
9382006.03.24 10:30buy1330.101.20171.19171.2067
9392006.03.24 10:30buy1340.101.20171.19171.2033
9402006.03.24 11:40modify1330.101.20171.20171.2067
9412006.03.24 11:40modify1340.101.20171.20171.2033
9422006.03.24 11:46t/p1340.101.20331.20171.203316.004948.30
9432006.03.24 11:46modify1330.101.20171.20181.2067
9442006.03.24 11:48modify1330.101.20171.20191.2067
9452006.03.24 11:49modify1330.101.20171.20201.2067
9462006.03.24 11:51modify1330.101.20171.20211.2067
9472006.03.24 11:51modify1330.101.20171.20221.2067
9482006.03.24 11:51modify1330.101.20171.20231.2067
9492006.03.24 12:52modify1330.101.20171.20241.2067
9502006.03.24 13:06modify1330.101.20171.20251.2067
9512006.03.24 13:06modify1330.101.20171.20261.2067
9522006.03.24 13:07modify1330.101.20171.20271.2067
9532006.03.24 13:08modify1330.101.20171.20281.2067
9542006.03.24 13:10modify1330.101.20171.20291.2067
9552006.03.24 14:37s/l1330.101.20291.20291.206712.004960.30
9562006.03.27 10:18sell1350.101.20201.21201.1970
9572006.03.27 10:18sell1360.101.20201.21201.2004
9582006.03.27 17:39modify1350.101.20201.20201.1970
9592006.03.27 17:39modify1360.101.20201.20201.2004
9602006.03.27 17:48t/p1360.101.20041.20201.200416.004976.30
9612006.03.27 17:48modify1350.101.20201.20191.1970
9622006.03.27 17:48modify1350.101.20201.20181.1970
9632006.03.27 17:48modify1350.101.20201.20171.1970
9642006.03.27 18:47s/l1350.101.20171.20171.19703.004979.30
9652006.03.28 03:00buy1370.101.20291.19291.2079
9662006.03.28 03:00buy1380.101.20291.19291.2045
9672006.03.28 03:01t/p1380.101.20451.19291.204516.004995.30
9682006.03.28 03:01modify1370.101.20291.20301.2079
9692006.03.28 03:01buy1390.101.20471.19471.2097
9702006.03.28 03:01buy1400.101.20471.19471.2063
9712006.03.28 03:01modify1370.101.20291.20311.2079
9722006.03.28 03:01modify1370.101.20291.20321.2079
9732006.03.28 03:02modify1370.101.20291.20331.2079
9742006.03.28 03:02modify1370.101.20291.20341.2079
9752006.03.28 03:02modify1370.101.20291.20351.2079
9762006.03.28 03:02modify1370.101.20291.20361.2079
9772006.03.28 03:02modify1370.101.20291.20371.2079
9782006.03.28 03:03modify1370.101.20291.20381.2079
9792006.03.28 03:03modify1370.101.20291.20391.2079
9802006.03.28 03:03modify1370.101.20291.20401.2079
9812006.03.28 03:10modify1370.101.20291.20411.2079
9822006.03.28 03:10modify1370.101.20291.20421.2079
9832006.03.28 03:10modify1370.101.20291.20431.2079
9842006.03.28 03:14modify1370.101.20291.20441.2079
9852006.03.28 03:14modify1370.101.20291.20451.2079
9862006.03.28 03:14modify1370.101.20291.20461.2079
9872006.03.28 03:14modify1370.101.20291.20471.2079
9882006.03.28 03:14modify1390.101.20471.20471.2097
9892006.03.28 03:14modify1400.101.20471.20471.2063
9902006.03.28 03:15t/p1400.101.20631.20471.206316.005011.30
9912006.03.28 03:15modify1370.101.20291.20481.2079
9922006.03.28 03:15modify1390.101.20471.20481.2097
9932006.03.28 03:15modify1370.101.20291.20491.2079
9942006.03.28 03:15modify1390.101.20471.20491.2097
9952006.03.28 03:15modify1370.101.20291.20501.2079
9962006.03.28 03:15modify1390.101.20471.20501.2097
9972006.03.28 03:20modify1370.101.20291.20511.2079
9982006.03.28 03:20modify1390.101.20471.20511.2097
9992006.03.28 03:20modify1370.101.20291.20521.2079
10002006.03.28 03:20modify1390.101.20471.20521.2097
10012006.03.28 03:22modify1370.101.20291.20531.2079
10022006.03.28 03:22modify1390.101.20471.20531.2097
10032006.03.28 03:22modify1370.101.20291.20541.2079
10042006.03.28 03:22modify1390.101.20471.20541.2097
10052006.03.28 03:23modify1370.101.20291.20551.2079
10062006.03.28 03:23modify1390.101.20471.20551.2097
10072006.03.28 03:23modify1370.101.20291.20561.2079
10082006.03.28 03:23modify1390.101.20471.20561.2097
10092006.03.28 03:23modify1370.101.20291.20571.2079
10102006.03.28 03:23modify1390.101.20471.20571.2097
10112006.03.28 03:31modify1370.101.20291.20581.2079
10122006.03.28 03:31modify1390.101.20471.20581.2097
10132006.03.28 03:42s/l1370.101.20581.20581.207929.005040.30
10142006.03.28 03:42s/l1390.101.20581.20581.209711.005051.30
10152006.03.28 15:00sell1410.101.20061.21061.1956
10162006.03.28 15:00sell1420.101.20061.21061.1990
10172006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20061.1956
10182006.03.29 02:58modify1420.101.20061.20061.1990
10192006.03.29 02:58t/p1420.101.19901.20061.199016.445067.74
10202006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20051.1956
10212006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20041.1956
10222006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20021.1956
10232006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20011.1956
10242006.03.29 02:58modify1410.101.20061.20001.1956
10252006.03.29 02:58modify1410.101.20061.19991.1956
10262006.03.29 02:59modify1410.101.20061.19981.1956
10272006.03.29 02:59modify1410.101.20061.19971.1956
10282006.03.29 02:59modify1410.101.20061.19961.1956
10292006.03.29 02:59modify1410.101.20061.19951.1956
10302006.03.29 03:19s/l1410.101.19951.19951.195611.445079.18
10312006.03.29 11:30buy1430.101.20331.19331.2083
10322006.03.29 11:30buy1440.101.20331.19331.2049
10332006.03.29 20:59modify1430.101.20331.20331.2083
10342006.03.29 20:59modify1440.101.20331.20331.2049
10352006.03.29 20:59t/p1440.101.20491.20331.204916.005095.18
10362006.03.29 20:59modify1430.101.20331.20341.2083
10372006.03.29 20:59modify1430.101.20331.20351.2083
10382006.03.29 21:43modify1430.101.20331.20361.2083
10392006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20371.2083
10402006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20381.2083
10412006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20391.2083
10422006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20401.2083
10432006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20421.2083
10442006.03.29 21:46modify1430.101.20331.20441.2083
10452006.03.29 21:51modify1430.101.20331.20451.2083
10462006.03.29 23:10modify1430.101.20331.20461.2083
10472006.03.29 23:10modify1430.101.20331.20471.2083
10482006.03.29 23:11modify1430.101.20331.20481.2083
10492006.03.29 23:12modify1430.101.20331.20491.2083
10502006.03.29 23:12modify1430.101.20331.20501.2083
10512006.03.29 23:12modify1430.101.20331.20511.2083
10522006.03.29 23:12modify1430.101.20331.20521.2083
10532006.03.29 23:12modify1430.101.20331.20541.2083
10542006.03.29 23:13modify1430.101.20331.20551.2083
10552006.03.29 23:16modify1430.101.20331.20561.2083
10562006.03.29 23:16modify1430.101.20331.20571.2083
10572006.03.29 23:16modify1430.101.20331.20581.2083
10582006.03.29 23:37modify1430.101.20331.20591.2083
10592006.03.29 23:38modify1430.101.20331.20601.2083
10602006.03.30 00:02modify1430.101.20331.20611.2083
10612006.03.30 00:03modify1430.101.20331.20621.2083
10622006.03.30 00:04modify1430.101.20331.20631.2083
10632006.03.30 00:23modify1430.101.20331.20641.2083
10642006.03.30 00:25modify1430.101.20331.20651.2083
10652006.03.30 00:25modify1430.101.20331.20661.2083
10662006.03.30 00:25modify1430.101.20331.20671.2083
10672006.03.30 00:26t/p1430.101.20831.20671.208347.545142.72
10682006.03.31 04:20sell1450.101.21021.22021.2052
10692006.03.31 04:20sell1460.101.21021.22021.2086
10702006.03.31 05:04modify1450.101.21021.21021.2052
10712006.03.31 05:04modify1460.101.21021.21021.2086
10722006.03.31 05:04t/p1460.101.20861.21021.208616.005158.72
10732006.03.31 05:04modify1450.101.21021.21011.2052
10742006.03.31 05:04modify1450.101.21021.21001.2052
10752006.03.31 05:04modify1450.101.21021.20991.2052
10762006.03.31 05:04modify1450.101.21021.20981.2052
10772006.03.31 05:23s/l1450.101.20981.20981.20524.005162.72
10782006.04.03 11:00buy1470.101.21161.20161.2166
10792006.04.03 11:00buy1480.101.21161.20161.2132
10802006.04.03 11:16modify1470.101.21161.21161.2166
10812006.04.03 11:16modify1480.101.21161.21161.2132
10822006.04.03 11:16t/p1480.101.21321.21161.213216.005178.72
10832006.04.03 11:16modify1470.101.21161.21181.2166
10842006.04.03 11:16buy1490.101.21351.20351.2185
10852006.04.03 11:16buy1500.101.21351.20351.2151
10862006.04.03 11:16modify1470.101.21161.21191.2166
10872006.04.03 11:18modify1470.101.21161.21201.2166
10882006.04.03 11:20modify1470.101.21161.21211.2166
10892006.04.03 11:20modify1470.101.21161.21221.2166
10902006.04.03 11:28modify1470.101.21161.21231.2166
10912006.04.03 11:55s/l1470.101.21231.21231.21667.005185.72
10922006.04.03 19:45modify1490.101.21351.21351.2185
10932006.04.03 19:45modify1500.101.21351.21351.2151
10942006.04.03 19:45t/p1500.101.21511.21351.215116.005201.72
10952006.04.03 19:45modify1490.101.21351.21361.2185
10962006.04.03 19:45modify1490.101.21351.21371.2185
10972006.04.03 19:45modify1490.101.21351.21381.2185
10982006.04.03 19:45modify1490.101.21351.21391.2185
10992006.04.03 20:07s/l1490.101.21391.21391.21854.005205.72
11002006.04.06 09:00sell1510.101.22411.23411.2191
11012006.04.06 09:00sell1520.101.22411.23411.2225
11022006.04.06 09:06modify1510.101.22411.22411.2191
11032006.04.06 09:06modify1520.101.22411.22411.2225
11042006.04.06 09:06t/p1520.101.22251.22411.222516.005221.72
11052006.04.06 09:06modify1510.101.22411.22401.2191
11062006.04.06 09:06sell1530.101.22231.23231.2173
11072006.04.06 09:06sell1540.101.22231.23231.2207
11082006.04.06 09:06modify1510.101.22411.22391.2191
11092006.04.06 09:06modify1510.101.22411.22371.2191
11102006.04.06 09:10modify1510.101.22411.22361.2191
11112006.04.06 09:10modify1510.101.22411.22351.2191
11122006.04.06 09:10modify1510.101.22411.22341.2191
11132006.04.06 09:10modify1510.101.22411.22331.2191
11142006.04.06 09:12s/l1510.101.22331.22331.21918.005229.72
11152006.04.06 10:00modify1530.101.22231.22231.2173
11162006.04.06 10:00modify1540.101.22231.22231.2207
11172006.04.06 10:00t/p1540.101.22071.22231.220716.005245.72
11182006.04.06 10:00modify1530.101.22231.22221.2173
11192006.04.06 10:01modify1530.101.22231.22211.2173
11202006.04.06 10:01modify1530.101.22231.22201.2173
11212006.04.06 10:01modify1530.101.22231.22191.2173
11222006.04.06 10:01modify1530.101.22231.22181.2173
11232006.04.06 10:01modify1530.101.22231.22171.2173
11242006.04.06 10:02modify1530.101.22231.22161.2173
11252006.04.06 10:03modify1530.101.22231.22151.2173
11262006.04.06 10:03modify1530.101.22231.22141.2173
11272006.04.06 10:13s/l1530.101.22141.22141.21739.005254.72
11282006.04.11 08:17sell1550.101.21011.22011.2051
11292006.04.11 08:17sell1560.101.21011.22011.2085
11302006.04.12 08:36modify1550.101.21011.21011.2051
11312006.04.12 08:36modify1560.101.21011.21011.2085
11322006.04.12 08:36t/p1560.101.20851.21011.208516.445271.16
11332006.04.12 08:36modify1550.101.21011.21001.2051
11342006.04.12 08:36modify1550.101.21011.20981.2051
11352006.04.12 08:36modify1550.101.21011.20971.2051
11362006.04.12 08:36modify1550.101.21011.20961.2051
11372006.04.12 08:36modify1550.101.21011.20951.2051
11382006.04.12 08:39s/l1550.101.20951.20951.20516.445277.60
11392006.04.13 03:30buy1570.101.21291.20291.2179
11402006.04.13 03:30buy1580.101.21291.20291.2145
11412006.04.13 06:02close1570.101.21061.20291.2179-23.005254.60
11422006.04.13 06:02sell1590.101.21051.22051.2055
11432006.04.13 06:02sell1600.101.21051.22051.2089
11442006.04.13 08:00t/p1600.101.20891.22051.208916.005270.60
11452006.04.13 08:00modify1590.101.21051.21041.2055
11462006.04.13 08:30s/l1590.101.21041.21041.20551.005271.60
11472006.04.14 04:00sell1610.101.21021.22021.2052
11482006.04.14 04:00sell1620.101.21021.22021.2086
11492006.04.16 20:06modify1580.101.21291.21291.2145
11502006.04.16 20:06t/p1580.101.21451.21291.214515.185286.78
11512006.04.17 07:40s/l1610.101.22021.22021.2052-99.565187.22
11522006.04.17 07:40s/l1620.101.22021.22021.2086-99.565087.66
11532006.04.19 09:00sell1630.101.22941.23941.2244
11542006.04.19 09:00sell1640.101.22941.23941.2278
11552006.04.19 10:06close1630.101.23451.23941.2244-51.005036.66
11562006.04.19 10:06buy1650.101.23461.22461.2396
11572006.04.19 10:06buy1660.101.23461.22461.2362
11582006.04.19 12:13modify1650.101.23461.23461.2396
11592006.04.19 12:13modify1660.101.23461.23461.2362
11602006.04.19 12:18t/p1660.101.23621.23461.236216.005052.66
11612006.04.19 12:18modify1650.101.23461.23471.2396
11622006.04.19 12:20modify1650.101.23461.23481.2396
11632006.04.19 12:20modify1650.101.23461.23491.2396
11642006.04.19 12:20modify1650.101.23461.23501.2396
11652006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23511.2396
11662006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23521.2396
11672006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23531.2396
11682006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23541.2396
11692006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23551.2396
11702006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23561.2396
11712006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23571.2396
11722006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23581.2396
11732006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23591.2396
11742006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23601.2396
11752006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23611.2396
11762006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23621.2396
11772006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23631.2396
11782006.04.19 12:21modify1650.101.23461.23641.2396
11792006.04.19 12:22modify1650.101.23461.23651.2396
11802006.04.19 12:22modify1650.101.23461.23661.2396
11812006.04.19 12:22modify1650.101.23461.23681.2396
11822006.04.19 12:31s/l1650.101.23681.23681.239622.005074.66
11832006.04.19 14:09s/l1640.101.23941.23941.2278-100.004974.66
11842006.04.21 05:30buy1670.101.23431.22431.2393
11852006.04.21 05:30buy1680.101.23431.22431.2359
11862006.04.21 07:06close1670.101.23091.22431.2393-34.004940.66
11872006.04.21 07:06sell1690.101.23081.24081.2258
11882006.04.21 07:06sell1700.101.23081.24081.2292
11892006.04.21 10:38modify1680.101.23431.23431.2359
11902006.04.21 10:42s/l1680.101.23431.23431.23590.004940.66
11912006.04.24 03:42s/l1690.101.24081.24081.2258-99.564841.10
11922006.04.24 03:42s/l1700.101.24081.24081.2292-99.564741.54
11932006.04.24 10:30sell1710.101.23431.24431.2293
11942006.04.24 10:30sell1720.101.23431.24431.2327
11952006.04.25 00:03close1710.101.23781.24431.2293-34.564706.98
11962006.04.25 00:19buy1730.101.23781.22781.2428
11972006.04.25 00:19buy1740.101.23781.22781.2394
11982006.04.25 03:12modify1730.101.23781.23781.2428
11992006.04.25 03:12modify1740.101.23781.23781.2394
12002006.04.25 03:13t/p1740.101.23941.23781.239416.004722.98
12012006.04.25 03:13modify1730.101.23781.23791.2428
12022006.04.25 03:13modify1730.101.23781.23801.2428
12032006.04.25 03:44modify1730.101.23781.23811.2428
12042006.04.25 03:44modify1730.101.23781.23821.2428
12052006.04.25 03:44modify1730.101.23781.23831.2428
12062006.04.25 03:44modify1730.101.23781.23841.2428
12072006.04.25 04:00modify1730.101.23781.23851.2428
12082006.04.25 04:00modify1730.101.23781.23871.2428
12092006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23881.2428
12102006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23891.2428
12112006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23901.2428
12122006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23911.2428
12132006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23921.2428
12142006.04.25 04:01modify1730.101.23781.23931.2428
12152006.04.25 04:02modify1730.101.23781.23941.2428
12162006.04.25 04:05modify1730.101.23781.23951.2428
12172006.04.25 04:05modify1730.101.23781.23961.2428
12182006.04.25 04:05modify1730.101.23781.23971.2428
12192006.04.25 04:05modify1730.101.23781.23981.2428
12202006.04.25 04:05modify1730.101.23781.23991.2428
12212006.04.25 04:05modify1730.101.23781.24001.2428
12222006.04.25 04:05modify1730.101.23781.24011.2428
12232006.04.25 04:10s/l1730.101.24011.24011.242823.004745.98
12242006.04.26 04:02sell1750.101.23981.24981.2348
12252006.04.26 04:02sell1760.101.23981.24981.2382
12262006.04.26 09:05s/l1720.101.24431.24431.2327-99.124646.86
12272006.04.27 10:08close1750.101.24861.24981.2348-86.684560.18
12282006.04.27 10:08buy1770.101.24861.23861.2536
12292006.04.27 10:08buy1780.101.24861.23861.2502
12302006.04.27 10:15s/l1760.101.24981.24981.2382-98.684461.50
12312006.04.27 10:16modify1770.101.24861.24861.2536
12322006.04.27 10:16modify1780.101.24861.24861.2502
12332006.04.27 10:20t/p1780.101.25021.24861.250216.004477.50
12342006.04.27 10:20modify1770.101.24861.24871.2536
12352006.04.27 10:20buy1790.101.25041.24041.2554
12362006.04.27 10:20buy1800.101.25041.24041.2520
12372006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24881.2536
12382006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24891.2536
12392006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24911.2536
12402006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24921.2536
12412006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24931.2536
12422006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24951.2536
12432006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24961.2536
12442006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24971.2536
12452006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24981.2536
12462006.04.27 10:28modify1770.101.24861.24991.2536
12472006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25001.2536
12482006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25011.2536
12492006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25031.2536
12502006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25041.2536
12512006.04.27 10:29modify1790.101.25041.25041.2554
12522006.04.27 10:29modify1800.101.25041.25041.2520
12532006.04.27 10:29t/p1800.101.25201.25041.252016.004493.50
12542006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25051.2536
12552006.04.27 10:29modify1790.101.25041.25051.2554
12562006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25061.2536
12572006.04.27 10:29modify1790.101.25041.25061.2554
12582006.04.27 10:29modify1770.101.24861.25081.2536
12592006.04.27 10:29modify1790.101.25041.25081.2554
12602006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25091.2536
12612006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25091.2554
12622006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25111.2536
12632006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25111.2554
12642006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25121.2536
12652006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25121.2554
12662006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25131.2536
12672006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25131.2554
12682006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25141.2536
12692006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25141.2554
12702006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25151.2536
12712006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25151.2554
12722006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25161.2536
12732006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25161.2554
12742006.04.27 10:30modify1770.101.24861.25171.2536
12752006.04.27 10:30modify1790.101.25041.25171.2554
12762006.04.27 10:32s/l1770.101.25171.25171.253631.004524.50
12772006.04.27 10:32s/l1790.101.25171.25171.255413.004537.50
12782006.05.01 15:17sell1810.101.25891.26891.2539
12792006.05.01 15:17sell1820.101.25891.26891.2573
12802006.05.01 15:40t/p1820.101.25731.26891.257316.004553.50
12812006.05.01 15:40modify1810.101.25891.25881.2539
12822006.05.01 15:40modify1810.101.25891.25871.2539
12832006.05.01 15:40modify1810.101.25891.25861.2539
12842006.05.01 15:41modify1810.101.25891.25851.2539
12852006.05.01 15:41modify1810.101.25891.25841.2539
12862006.05.01 15:41modify1810.101.25891.25831.2539
12872006.05.01 15:41modify1810.101.25891.25821.2539
12882006.05.01 15:42modify1810.101.25891.25811.2539
12892006.05.01 15:42modify1810.101.25891.25801.2539
12902006.05.01 15:42modify1810.101.25891.25791.2539
12912006.05.01 15:42modify1810.101.25891.25771.2539
12922006.05.01 15:43modify1810.101.25891.25761.2539
12932006.05.01 15:43modify1810.101.25891.25751.2539
12942006.05.01 15:45modify1810.101.25891.25741.2539
12952006.05.01 15:45modify1810.101.25891.25731.2539
12962006.05.01 15:45modify1810.101.25891.25711.2539
12972006.05.01 15:49s/l1810.101.25711.25711.253918.004571.50
12982006.05.02 05:00buy1830.101.26181.25181.2668
12992006.05.02 05:00buy1840.101.26181.25181.2634
13002006.05.02 05:22modify1830.101.26181.26181.2668
13012006.05.02 05:22modify1840.101.26181.26181.2634
13022006.05.02 05:28t/p1840.101.26341.26181.263416.004587.50
13032006.05.02 05:28modify1830.101.26181.26191.2668
13042006.05.02 05:28buy1850.101.26361.25361.2686
13052006.05.02 05:28buy1860.101.26361.25361.2652
13062006.05.02 05:40modify1830.101.26181.26201.2668
13072006.05.02 05:45modify1830.101.26181.26211.2668
13082006.05.02 05:45modify1830.101.26181.26221.2668
13092006.05.02 05:45modify1830.101.26181.26231.2668
13102006.05.02 05:45modify1830.101.26181.26241.2668
13112006.05.02 05:45modify1830.101.26181.26251.2668
13122006.05.02 05:48modify1830.101.26181.26261.2668
13132006.05.02 05:48modify1830.101.26181.26281.2668
13142006.05.02 05:51modify1830.101.26181.26291.2668
13152006.05.02 05:57modify1830.101.26181.26301.2668
13162006.05.02 05:57modify1830.101.26181.26311.2668
13172006.05.02 05:57modify1830.101.26181.26321.2668
13182006.05.02 06:00modify1830.101.26181.26331.2668
13192006.05.02 06:01modify1830.101.26181.26341.2668
13202006.05.02 06:05modify1830.101.26181.26351.2668
13212006.05.02 06:05modify1830.101.26181.26361.2668
13222006.05.02 06:06t/p1860.101.26521.25361.265216.004603.50
13232006.05.02 06:06modify1830.101.26181.26371.2668
13242006.05.02 06:06modify1850.101.26361.26371.2686
13252006.05.02 06:06modify1830.101.26181.26381.2668
13262006.05.02 06:06modify1850.101.26361.26381.2686
13272006.05.02 06:06modify1830.101.26181.26391.2668
13282006.05.02 06:06modify1850.101.26361.26391.2686
13292006.05.02 06:07modify1830.101.26181.26401.2668
13302006.05.02 06:07modify1850.101.26361.26401.2686
13312006.05.02 06:12modify1830.101.26181.26411.2668
13322006.05.02 06:12modify1850.101.26361.26411.2686
13332006.05.02 06:12modify1830.101.26181.26421.2668
13342006.05.02 06:12modify1850.101.26361.26421.2686
13352006.05.02 06:13modify1830.101.26181.26431.2668
13362006.05.02 06:13modify1850.101.26361.26431.2686
13372006.05.02 06:13modify1830.101.26181.26441.2668
13382006.05.02 06:13modify1850.101.26361.26441.2686
13392006.05.02 06:13modify1830.101.26181.26451.2668
13402006.05.02 06:13modify1850.101.26361.26451.2686
13412006.05.02 06:13modify1830.101.26181.26461.2668
13422006.05.02 06:13modify1850.101.26361.26461.2686
13432006.05.02 06:13modify1830.101.26181.26471.2668
13442006.05.02 06:13modify1850.101.26361.26471.2686
13452006.05.02 06:14modify1830.101.26181.26481.2668
13462006.05.02 06:14modify1850.101.26361.26481.2686
13472006.05.02 06:15modify1830.101.26181.26491.2668
13482006.05.02 06:15modify1850.101.26361.26491.2686
13492006.05.02 06:15modify1830.101.26181.26501.2668
13502006.05.02 06:15modify1850.101.26361.26501.2686
13512006.05.02 06:15modify1830.101.26181.26511.2668
13522006.05.02 06:15modify1850.101.26361.26511.2686
13532006.05.02 06:28s/l1830.101.26511.26511.266833.004636.50
13542006.05.02 06:28s/l1850.101.26511.26511.268615.004651.50
13552006.05.02 21:02buy1870.101.26251.25251.2675
13562006.05.02 21:02buy1880.101.26251.25251.2641
13572006.05.02 22:25modify1870.101.26251.26251.2675
13582006.05.02 22:25modify1880.101.26251.26251.2641
13592006.05.02 22:26t/p1880.101.26411.26251.264116.004667.50
13602006.05.02 22:26modify1870.101.26251.26261.2675
13612006.05.02 22:28modify1870.101.26251.26271.2675
13622006.05.02 22:29modify1870.101.26251.26281.2675
13632006.05.02 22:29modify1870.101.26251.26291.2675
13642006.05.02 22:31modify1870.101.26251.26301.2675
13652006.05.02 22:31modify1870.101.26251.26311.2675
13662006.05.02 22:34modify1870.101.26251.26321.2675
13672006.05.03 01:46modify1870.101.26251.26331.2675
13682006.05.03 01:46modify1870.101.26251.26341.2675
13692006.05.03 01:46modify1870.101.26251.26351.2675
13702006.05.03 01:48modify1870.101.26251.26361.2675
13712006.05.03 02:29modify1870.101.26251.26371.2675
13722006.05.03 02:29modify1870.101.26251.26381.2675
13732006.05.03 02:29modify1870.101.26251.26391.2675
13742006.05.03 02:32modify1870.101.26251.26401.2675
13752006.05.03 02:32modify1870.101.26251.26411.2675
13762006.05.03 02:32modify1870.101.26251.26421.2675
13772006.05.03 02:33modify1870.101.26251.26431.2675
13782006.05.03 02:33modify1870.101.26251.26441.2675
13792006.05.03 02:33modify1870.101.26251.26451.2675
13802006.05.03 02:33modify1870.101.26251.26461.2675
13812006.05.03 02:33modify1870.101.26251.26471.2675
13822006.05.03 02:34modify1870.101.26251.26481.2675
13832006.05.03 02:34modify1870.101.26251.26491.2675
13842006.05.03 02:40modify1870.101.26251.26501.2675
13852006.05.03 02:40modify1870.101.26251.26511.2675
13862006.05.03 02:40modify1870.101.26251.26521.2675
13872006.05.03 02:44modify1870.101.26251.26531.2675
13882006.05.03 02:54s/l1870.101.26531.26531.267527.184694.68
13892006.05.03 09:12sell1890.101.26161.27161.2566
13902006.05.03 09:12sell1900.101.26161.27161.2600
13912006.05.03 10:03modify1890.101.26161.26161.2566
13922006.05.03 10:03modify1900.101.26161.26161.2600
13932006.05.03 10:03t/p1900.101.26001.26161.260016.004710.68
13942006.05.03 10:03modify1890.101.26161.26151.2566
13952006.05.03 10:03modify1890.101.26161.26141.2566
13962006.05.03 10:05s/l1890.101.26141.26141.25662.004712.68
13972006.05.03 11:45buy1910.101.26441.25441.2694
13982006.05.03 11:45buy1920.101.26441.25441.2660
13992006.05.03 18:58close1910.101.26211.25441.2694-23.004689.68
14002006.05.03 18:58sell1930.101.26211.27211.2571
14012006.05.03 18:58sell1940.101.26211.27211.2605
14022006.05.04 02:26modify1930.101.26211.26211.2571
14032006.05.04 02:26modify1940.101.26211.26211.2605
14042006.05.04 02:27t/p1940.101.26051.26211.260517.324707.00
14052006.05.04 02:27modify1930.101.26211.26201.2571
14062006.05.04 02:27modify1930.101.26211.26191.2571
14072006.05.04 02:27modify1930.101.26211.26181.2571
14082006.05.04 02:34modify1930.101.26211.26171.2571
14092006.05.04 02:34modify1930.101.26211.26161.2571
14102006.05.04 02:34modify1930.101.26211.26151.2571
14112006.05.04 02:35modify1930.101.26211.26141.2571
14122006.05.04 02:36modify1930.101.26211.26131.2571
14132006.05.04 02:36modify1930.101.26211.26121.2571
14142006.05.04 02:39modify1930.101.26211.26111.2571
14152006.05.04 02:39modify1930.101.26211.26101.2571
14162006.05.04 03:02modify1930.101.26211.26091.2571
14172006.05.04 03:03modify1930.101.26211.26081.2571
14182006.05.04 03:08modify1930.101.26211.26071.2571
14192006.05.04 03:08modify1930.101.26211.26061.2571
14202006.05.04 03:08modify1930.101.26211.26051.2571
14212006.05.04 03:08modify1930.101.26211.26041.2571
14222006.05.04 03:08modify1930.101.26211.26031.2571
14232006.05.04 03:09modify1930.101.26211.26021.2571
14242006.05.04 03:10modify1930.101.26211.26011.2571
14252006.05.04 03:10modify1930.101.26211.26001.2571
14262006.05.04 03:16s/l1930.101.26001.26001.257122.324729.32
14272006.05.04 10:00buy1950.101.26441.25441.2694
14282006.05.04 10:00buy1960.101.26441.25441.2660
14292006.05.04 10:04t/p1920.101.26601.25441.266013.544742.86
14302006.05.04 10:04t/p1960.101.26601.25441.266016.004758.86
14312006.05.04 10:04modify1950.101.26441.26451.2694
14322006.05.04 10:04buy1970.101.26621.25621.2712
14332006.05.04 10:04buy1980.101.26621.25621.2678
14342006.05.04 10:04modify1950.101.26441.26461.2694
14352006.05.04 10:04modify1950.101.26441.26471.2694
14362006.05.04 10:04modify1950.101.26441.26481.2694
14372006.05.04 10:05modify1950.101.26441.26501.2694
14382006.05.04 10:07modify1950.101.26441.26511.2694
14392006.05.04 10:07modify1950.101.26441.26521.2694
14402006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26531.2694
14412006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26541.2694
14422006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26561.2694
14432006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26571.2694
14442006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26581.2694
14452006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26591.2694
14462006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26601.2694
14472006.05.04 10:18modify1950.101.26441.26611.2694
14482006.05.04 10:19modify1950.101.26441.26621.2694
14492006.05.04 10:19modify1970.101.26621.26621.2712
14502006.05.04 10:19modify1980.101.26621.26621.2678
14512006.05.04 10:19t/p1980.101.26781.26621.267816.004774.86
14522006.05.04 10:19modify1950.101.26441.26631.2694
14532006.05.04 10:19modify1970.101.26621.26631.2712
14542006.05.04 10:19modify1950.101.26441.26641.2694
14552006.05.04 10:19modify1970.101.26621.26641.2712
14562006.05.04 10:20modify1950.101.26441.26651.2694
14572006.05.04 10:20modify1970.101.26621.26651.2712
14582006.05.04 10:20modify1950.101.26441.26661.2694
14592006.05.04 10:20modify1970.101.26621.26661.2712
14602006.05.04 10:20modify1950.101.26441.26671.2694
14612006.05.04 10:20modify1970.101.26621.26671.2712
14622006.05.04 10:21modify1950.101.26441.26681.2694
14632006.05.04 10:21modify1970.101.26621.26681.2712
14642006.05.04 10:21modify1950.101.26441.26691.2694
14652006.05.04 10:21modify1970.101.26621.26691.2712
14662006.05.04 10:21modify1950.101.26441.26701.2694
14672006.05.04 10:21modify1970.101.26621.26701.2712
14682006.05.04 10:22modify1950.101.26441.26711.2694
14692006.05.04 10:22modify1970.101.26621.26711.2712
14702006.05.04 10:22modify1950.101.26441.26721.2694
14712006.05.04 10:22modify1970.101.26621.26721.2712
14722006.05.04 10:23modify1950.101.26441.26731.2694
14732006.05.04 10:23modify1970.101.26621.26731.2712
14742006.05.04 10:31s/l1950.101.26731.26731.269429.004803.86
14752006.05.04 10:31s/l1970.101.26731.26731.271211.004814.86
14762006.05.08 10:13sell1990.101.27001.28001.2650
14772006.05.08 10:13sell2000.101.27001.28001.2684
14782006.05.08 22:15modify1990.101.27001.27001.2650
14792006.05.08 22:15modify2000.101.27001.27001.2684
14802006.05.08 22:28t/p2000.101.26841.27001.268416.004830.86
14812006.05.08 22:28modify1990.101.27001.26991.2650
14822006.05.08 22:29modify1990.101.27001.26981.2650
14832006.05.09 00:01s/l1990.101.26981.26981.26502.444833.30
14842006.05.09 09:27buy2010.101.27291.26291.2779
14852006.05.09 09:27buy2020.101.27291.26291.2745
14862006.05.09 10:00modify2010.101.27291.27291.2779
14872006.05.09 10:00modify2020.101.27291.27291.2745
14882006.05.09 10:00t/p2020.101.27451.27291.274516.004849.30
14892006.05.09 10:00modify2010.101.27291.27301.2779
14902006.05.09 10:00modify2010.101.27291.27311.2779
14912006.05.09 10:01modify2010.101.27291.27321.2779
14922006.05.09 10:01modify2010.101.27291.27331.2779
14932006.05.09 10:01modify2010.101.27291.27341.2779
14942006.05.09 10:03modify2010.101.27291.27351.2779
14952006.05.09 10:05modify2010.101.27291.27361.2779
14962006.05.09 10:05modify2010.101.27291.27371.2779
14972006.05.09 10:06modify2010.101.27291.27381.2779
14982006.05.09 10:07modify2010.101.27291.27391.2779
14992006.05.09 10:07modify2010.101.27291.27401.2779
15002006.05.09 10:07modify2010.101.27291.27411.2779
15012006.05.09 10:07modify2010.101.27291.27421.2779
15022006.05.09 10:07modify2010.101.27291.27431.2779
15032006.05.09 10:08modify2010.101.27291.27441.2779
15042006.05.09 10:08modify2010.101.27291.27451.2779
15052006.05.09 10:08modify2010.101.27291.27461.2779
15062006.05.09 10:08modify2010.101.27291.27471.2779
15072006.05.09 10:17modify2010.101.27291.27481.2779
15082006.05.09 10:17modify2010.101.27291.27491.2779
15092006.05.09 10:17modify2010.101.27291.27501.2779
15102006.05.09 10:18modify2010.101.27291.27511.2779
15112006.05.09 10:18modify2010.101.27291.27521.2779
15122006.05.09 10:18modify2010.101.27291.27531.2779
15132006.05.09 10:18modify2010.101.27291.27541.2779
15142006.05.09 10:18modify2010.101.27291.27551.2779
15152006.05.09 10:19modify2010.101.27291.27561.2779
15162006.05.09 10:19modify2010.101.27291.27571.2779
15172006.05.09 10:25s/l2010.101.27571.27571.277928.004877.30
15182006.05.10 19:30sell2030.101.27611.28611.2711
15192006.05.10 19:30sell2040.101.27611.28611.2745
15202006.05.10 21:05modify2030.101.27611.27611.2711
15212006.05.10 21:05modify2040.101.27611.27611.2745
15222006.05.10 21:05t/p2040.101.27451.27611.274516.004893.30
15232006.05.10 21:05modify2030.101.27611.27601.2711
15242006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27591.2711
15252006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27581.2711
15262006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27571.2711
15272006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27531.2711
15282006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27521.2711
15292006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27511.2711
15302006.05.10 21:06modify2030.101.27611.27491.2711
15312006.05.10 21:14modify2030.101.27611.27481.2711
15322006.05.10 21:14modify2030.101.27611.27471.2711
15332006.05.10 21:14modify2030.101.27611.27461.2711
15342006.05.10 21:15modify2030.101.27611.27451.2711
15352006.05.10 21:16modify2030.101.27611.27441.2711
15362006.05.10 21:17modify2030.101.27611.27431.2711
15372006.05.10 21:17modify2030.101.27611.27411.2711
15382006.05.10 21:18modify2030.101.27611.27401.2711
15392006.05.10 21:19modify2030.101.27611.27391.2711
15402006.05.10 21:19modify2030.101.27611.27381.2711
15412006.05.10 21:19modify2030.101.27611.27371.2711
15422006.05.10 21:33modify2030.101.27611.27361.2711
15432006.05.10 21:34modify2030.101.27611.27351.2711
15442006.05.10 21:34modify2030.101.27611.27341.2711
15452006.05.10 21:34modify2030.101.27611.27331.2711
15462006.05.10 21:35modify2030.101.27611.27321.2711
15472006.05.10 21:35modify2030.101.27611.27311.2711
15482006.05.10 21:35modify2030.101.27611.27301.2711
15492006.05.10 21:44s/l2030.101.27301.27301.271131.004924.30
15502006.05.11 10:00buy2050.101.27801.26801.2830
15512006.05.11 10:00buy2060.101.27801.26801.2796
15522006.05.11 10:11modify2050.101.27801.27801.2830
15532006.05.11 10:11modify2060.101.27801.27801.2796
15542006.05.11 10:11t/p2060.101.27961.27801.279616.004940.30
15552006.05.11 10:11modify2050.101.27801.27811.2830
15562006.05.11 10:11buy2070.101.27981.26981.2848
15572006.05.11 10:11buy2080.101.27981.26981.2814
15582006.05.11 10:12modify2050.101.27801.27821.2830
15592006.05.11 10:12modify2050.101.27801.27841.2830
15602006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27851.2830
15612006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27861.2830
15622006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27871.2830
15632006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27881.2830
15642006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27891.2830
15652006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27901.2830
15662006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27911.2830
15672006.05.11 10:33modify2050.101.27801.27921.2830
15682006.05.11 10:34modify2050.101.27801.27931.2830
15692006.05.11 10:34modify2050.101.27801.27941.2830
15702006.05.11 10:34modify2050.101.27801.27951.2830
15712006.05.11 10:34modify2050.101.27801.27961.2830
15722006.05.11 10:35modify2050.101.27801.27971.2830
15732006.05.11 10:35modify2050.101.27801.27981.2830
15742006.05.11 10:35t/p2080.101.28141.26981.281416.004956.30
15752006.05.11 10:35modify2050.101.27801.27991.2830
15762006.05.11 10:35modify2070.101.27981.27991.2848
15772006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28001.2830
15782006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28001.2848
15792006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28011.2830
15802006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28011.2848
15812006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28021.2830
15822006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28021.2848
15832006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28031.2830
15842006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28031.2848
15852006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28041.2830
15862006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28041.2848
15872006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28051.2830
15882006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28051.2848
15892006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28061.2830
15902006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28061.2848
15912006.05.11 10:36modify2050.101.27801.28071.2830
15922006.05.11 10:36modify2070.101.27981.28071.2848
15932006.05.11 10:37modify2050.101.27801.28081.2830
15942006.05.11 10:37modify2070.101.27981.28081.2848
15952006.05.11 10:37modify2050.101.27801.28091.2830
15962006.05.11 10:37modify2070.101.27981.28091.2848
15972006.05.11 10:37modify2050.101.27801.28101.2830
15982006.05.11 10:37modify2070.101.27981.28101.2848
15992006.05.11 10:37modify2050.101.27801.28111.2830
16002006.05.11 10:37modify2070.101.27981.28111.2848
16012006.05.11 10:37modify2050.101.27801.28121.2830
16022006.05.11 10:37modify2070.101.27981.28121.2848
16032006.05.11 10:40modify2050.101.27801.28131.2830
16042006.05.11 10:40modify2070.101.27981.28131.2848
16052006.05.11 10:40modify2050.101.27801.28141.2830
16062006.05.11 10:40modify2070.101.27981.28141.2848
16072006.05.11 10:46t/p2050.101.28301.28141.283050.005006.30
16082006.05.11 10:46modify2070.101.27981.28151.2848
16092006.05.11 10:46modify2070.101.27981.28161.2848
16102006.05.11 10:46modify2070.101.27981.28171.2848
16112006.05.11 10:46modify2070.101.27981.28181.2848
16122006.05.11 10:46modify2070.101.27981.28201.2848
16132006.05.11 10:57s/l2070.101.28201.28201.284822.005028.30
16142006.05.15 03:51sell2090.101.28771.29771.2827
16152006.05.15 03:51sell2100.101.28771.29771.2861
16162006.05.15 04:05modify2090.101.28771.28771.2827
16172006.05.15 04:05modify2100.101.28771.28771.2861
16182006.05.15 04:06t/p2100.101.28611.28771.286116.005044.30
16192006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28761.2827
16202006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28751.2827
16212006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28741.2827
16222006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28731.2827
16232006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28721.2827
16242006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28711.2827
16252006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28701.2827
16262006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28691.2827
16272006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28681.2827
16282006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28671.2827
16292006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28661.2827
16302006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28651.2827
16312006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28641.2827
16322006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28631.2827
16332006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28621.2827
16342006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28611.2827
16352006.05.15 04:06modify2090.101.28771.28601.2827
16362006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28591.2827
16372006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28581.2827
16382006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28571.2827
16392006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28561.2827
16402006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28551.2827
16412006.05.15 04:07modify2090.101.28771.28541.2827
16422006.05.15 04:08modify2090.101.28771.28531.2827
16432006.05.15 04:08modify2090.101.28771.28521.2827
16442006.05.15 04:09s/l2090.101.28521.28521.282725.005069.30
16452006.05.16 08:33buy2110.101.28461.27461.2896
16462006.05.16 08:33buy2120.101.28461.27461.2862
16472006.05.16 08:43modify2110.101.28461.28461.2896
16482006.05.16 08:43modify2120.101.28461.28461.2862
16492006.05.16 08:44t/p2120.101.28621.28461.286216.005085.30
16502006.05.16 08:44modify2110.101.28461.28471.2896
16512006.05.16 08:44buy2130.101.28641.27641.2914
16522006.05.16 08:44buy2140.101.28641.27641.2880
16532006.05.16 08:44modify2110.101.28461.28481.2896
16542006.05.16 08:44modify2110.101.28461.28501.2896
16552006.05.16 08:44modify2110.101.28461.28511.2896
16562006.05.16 08:49s/l2110.101.28511.28511.28965.005090.30
16572006.05.16 23:32modify2130.101.28641.28641.2914
16582006.05.16 23:32modify2140.101.28641.28641.2880
16592006.05.17 01:04s/l2130.101.28641.28641.2914-0.825089.48
16602006.05.17 01:04s/l2140.101.28641.28641.2880-0.825088.66
16612006.05.17 10:00sell2150.101.28341.29341.2784
16622006.05.17 10:00sell2160.101.28341.29341.2818
16632006.05.17 10:24t/p2160.101.28181.29341.281816.005104.66
16642006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28331.2784
16652006.05.17 10:24sell2170.101.28161.29161.2766
16662006.05.17 10:24sell2180.101.28161.29161.2800
16672006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28321.2784
16682006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28301.2784
16692006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28291.2784
16702006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28281.2784
16712006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28271.2784
16722006.05.17 10:24modify2150.101.28341.28261.2784
16732006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28251.2784
16742006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28241.2784
16752006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28231.2784
16762006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28221.2784
16772006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28211.2784
16782006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28201.2784
16792006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28191.2784
16802006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28181.2784
16812006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28171.2784
16822006.05.17 10:25t/p2180.101.28001.29161.280016.005120.66
16832006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28141.2784
16842006.05.17 10:25modify2170.101.28161.28141.2766
16852006.05.17 10:25modify2150.101.28341.28131.2784
16862006.05.17 10:25modify2170.101.28161.28131.2766
16872006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28121.2784
16882006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28121.2766
16892006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28111.2784
16902006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28111.2766
16912006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28101.2784
16922006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28101.2766
16932006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28091.2784
16942006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28091.2766
16952006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28071.2784
16962006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28071.2766
16972006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28061.2784
16982006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28061.2766
16992006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28051.2784
17002006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28051.2766
17012006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28041.2784
17022006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28041.2766
17032006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28021.2784
17042006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28021.2766
17052006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28011.2784
17062006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28011.2766
17072006.05.17 10:26modify2150.101.28341.28001.2784
17082006.05.17 10:26modify2170.101.28161.28001.2766
17092006.05.17 10:31t/p2150.101.27841.28001.278450.005170.66
17102006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27991.2766
17112006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27981.2766
17122006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27971.2766
17132006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27961.2766
17142006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27951.2766
17152006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27941.2766
17162006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27931.2766
17172006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27921.2766
17182006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27911.2766
17192006.05.17 10:31modify2170.101.28161.27901.2766
17202006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27891.2766
17212006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27881.2766
17222006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27871.2766
17232006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27861.2766
17242006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27851.2766
17252006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27841.2766
17262006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27831.2766
17272006.05.17 10:32modify2170.101.28161.27821.2766
17282006.05.17 10:32t/p2170.101.27661.27821.276650.005220.66
17292006.05.18 05:02buy2190.101.27981.26981.2848
17302006.05.18 05:02buy2200.101.27981.26981.2814
17312006.05.18 07:23close2190.101.27631.26981.2848-35.005185.66
17322006.05.18 07:23sell2210.101.27621.28621.2712
17332006.05.18 07:23sell2220.101.27621.28621.2746
17342006.05.18 09:32t/p2200.101.28141.26981.281416.005201.66
17352006.05.18 17:08s/l2210.101.28621.28621.2712-100.005101.66
17362006.05.18 17:08s/l2220.101.28621.28621.2746-100.005001.66
17372006.05.19 03:29sell2230.101.27841.28841.2734
17382006.05.19 03:29sell2240.101.27841.28841.2768
17392006.05.19 03:41modify2230.101.27841.27841.2734
17402006.05.19 03:41modify2240.101.27841.27841.2768
17412006.05.19 03:41t/p2240.101.27681.27841.276816.005017.66
17422006.05.19 03:41modify2230.101.27841.27831.2734
17432006.05.19 03:41sell2250.101.27661.28661.2716
17442006.05.19 03:41sell2260.101.27661.28661.2750
17452006.05.19 03:42modify2230.101.27841.27821.2734
17462006.05.19 03:45modify2230.101.27841.27811.2734
17472006.05.19 03:47modify2230.101.27841.27801.2734
17482006.05.19 03:47modify2230.101.27841.27791.2734
17492006.05.19 03:48modify2230.101.27841.27781.2734
17502006.05.19 03:54s/l2230.101.27781.27781.27346.005023.66
17512006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27661.2716
17522006.05.19 05:50modify2260.101.27661.27661.2750
17532006.05.19 05:50t/p2260.101.27501.27661.275016.005039.66
17542006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27651.2716
17552006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27631.2716
17562006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27621.2716
17572006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27611.2716
17582006.05.19 05:50modify2250.101.27661.27601.2716
17592006.05.19 05:51modify2250.101.27661.27591.2716
17602006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27581.2716
17612006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27571.2716
17622006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27561.2716
17632006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27551.2716
17642006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27531.2716
17652006.05.19 06:03modify2250.101.27661.27521.2716
17662006.05.19 06:10s/l2250.101.27521.27521.271614.005053.66
17672006.05.22 06:30buy2270.101.27831.26831.2833
17682006.05.22 06:30buy2280.101.27831.26831.2799
17692006.05.22 10:05modify2270.101.27831.27831.2833
17702006.05.22 10:05modify2280.101.27831.27831.2799
17712006.05.22 10:18t/p2280.101.27991.27831.279916.005069.66
17722006.05.22 10:18modify2270.101.27831.27841.2833
17732006.05.22 10:19modify2270.101.27831.27851.2833
17742006.05.22 10:19modify2270.101.27831.27861.2833
17752006.05.22 10:19modify2270.101.27831.27881.2833
17762006.05.22 10:19modify2270.101.27831.27891.2833
17772006.05.22 10:20modify2270.101.27831.27901.2833
17782006.05.22 10:20modify2270.101.27831.27911.2833
17792006.05.22 10:20modify2270.101.27831.27921.2833
17802006.05.22 10:20modify2270.101.27831.27931.2833
17812006.05.22 10:21modify2270.101.27831.27941.2833
17822006.05.22 10:21modify2270.101.27831.27951.2833
17832006.05.22 10:21modify2270.101.27831.27961.2833
17842006.05.22 10:21modify2270.101.27831.27971.2833
17852006.05.22 10:22modify2270.101.27831.27981.2833
17862006.05.22 10:22modify2270.101.27831.27991.2833
17872006.05.22 10:22modify2270.101.27831.28001.2833
17882006.05.22 10:22modify2270.101.27831.28011.2833
17892006.05.22 10:35s/l2270.101.28011.28011.283318.005087.66
17902006.05.23 09:29sell2290.101.28201.29201.2770
17912006.05.23 09:29sell2300.101.28201.29201.2804
17922006.05.23 10:30close2290.101.28501.29201.2770-30.005057.66
17932006.05.23 10:30buy2310.101.28491.27491.2899
17942006.05.23 10:30buy2320.101.28491.27491.2865
17952006.05.23 10:31modify2310.101.28491.28491.2899
17962006.05.23 10:31modify2320.101.28491.28491.2865
17972006.05.23 10:54s/l2310.101.28491.28491.28990.005057.66
17982006.05.23 10:54s/l2320.101.28491.28491.28650.005057.66
17992006.05.23 10:54buy2330.101.28511.27511.2901
18002006.05.23 10:54buy2340.101.28511.27511.2867
18012006.05.23 14:11t/p2340.101.28671.27511.286716.005073.66
18022006.05.23 14:11modify2330.101.28511.28521.2901
18032006.05.23 14:11modify2330.101.28511.28531.2901
18042006.05.23 14:11modify2330.101.28511.28541.2901
18052006.05.23 14:13modify2330.101.28511.28551.2901
18062006.05.23 14:13modify2330.101.28511.28571.2901
18072006.05.23 14:13modify2330.101.28511.28581.2901
18082006.05.23 14:13modify2330.101.28511.28591.2901
18092006.05.23 14:16modify2330.101.28511.28601.2901
18102006.05.23 14:16modify2330.101.28511.28611.2901
18112006.05.23 15:07s/l2330.101.28611.28611.290110.005083.66
18122006.05.23 17:06sell2350.101.28091.29091.2759
18132006.05.23 17:06sell2360.101.28091.29091.2793
18142006.05.23 17:58modify2300.101.28201.28201.2804
18152006.05.23 17:58t/p2300.101.28041.28201.280416.005099.66
18162006.05.23 17:58modify2350.101.28091.28091.2759
18172006.05.23 17:58modify2360.101.28091.28091.2793
18182006.05.23 17:58t/p2360.101.27931.28091.279316.005115.66
18192006.05.23 17:58modify2350.101.28091.28081.2759
18202006.05.23 17:58modify2350.101.28091.28071.2759
18212006.05.23 17:58modify2350.101.28091.28041.2759
18222006.05.23 17:58modify2350.101.28091.28011.2759
18232006.05.23 17:58modify2350.101.28091.27991.2759
18242006.05.23 17:59modify2350.101.28091.27981.2759
18252006.05.23 17:59modify2350.101.28091.27971.2759
18262006.05.23 17:59modify2350.101.28091.27961.2759
18272006.05.23 18:01modify2350.101.28091.27951.2759
18282006.05.23 18:01modify2350.101.28091.27941.2759
18292006.05.23 18:02modify2350.101.28091.27931.2759
18302006.05.23 18:02modify2350.101.28091.27921.2759
18312006.05.23 18:02modify2350.101.28091.27881.2759
18322006.05.23 18:02modify2350.101.28091.27871.2759
18332006.05.23 18:07modify2350.101.28091.27861.2759
18342006.05.23 18:07modify2350.101.28091.27851.2759
18352006.05.23 18:07modify2350.101.28091.27841.2759
18362006.05.23 18:08modify2350.101.28091.27831.2759
18372006.05.23 18:15s/l2350.101.27831.27831.275926.005141.66
18382006.05.24 04:03buy2370.101.28561.27561.2906
18392006.05.24 04:03buy2380.101.28561.27561.2872
18402006.05.24 06:32modify2370.101.28561.28561.2906
18412006.05.24 06:32modify2380.101.28561.28561.2872
18422006.05.24 06:32t/p2380.101.28721.28561.287216.005157.66
18432006.05.24 06:32modify2370.101.28561.28571.2906
18442006.05.24 06:32modify2370.101.28561.28591.2906
18452006.05.24 06:32modify2370.101.28561.28601.2906
18462006.05.24 06:33modify2370.101.28561.28611.2906
18472006.05.24 06:33modify2370.101.28561.28621.2906
18482006.05.24 06:33modify2370.101.28561.28631.2906
18492006.05.24 06:40modify2370.101.28561.28641.2906
18502006.05.24 06:48s/l2370.101.28641.28641.29068.005165.66
18512006.05.24 10:34sell2390.101.27801.28801.2730
18522006.05.24 10:34sell2400.101.27801.28801.2764
18532006.05.24 10:36modify2390.101.27801.27801.2730
18542006.05.24 10:36modify2400.101.27801.27801.2764
18552006.05.24 10:37t/p2400.101.27641.27801.276416.005181.66
18562006.05.24 10:37modify2390.101.27801.27791.2730
18572006.05.24 10:37sell2410.101.27621.28621.2712
18582006.05.24 10:37sell2420.101.27621.28621.2746
18592006.05.24 10:37modify2390.101.27801.27781.2730
18602006.05.24 10:37modify2390.101.27801.27771.2730
18612006.05.24 10:37modify2390.101.27801.27761.2730
18622006.05.24 10:38modify2390.101.27801.27751.2730
18632006.05.24 10:38modify2390.101.27801.27741.2730
18642006.05.24 10:39modify2390.101.27801.27721.2730
18652006.05.24 10:39modify2390.101.27801.27711.2730
18662006.05.24 10:39modify2390.101.27801.27701.2730
18672006.05.24 10:40modify2390.101.27801.27691.2730
18682006.05.24 10:40modify2390.101.27801.27681.2730
18692006.05.24 10:40modify2390.101.27801.27671.2730
18702006.05.24 10:40modify2390.101.27801.27661.2730
18712006.05.24 10:43s/l2390.101.27661.27661.273014.005195.66
18722006.05.24 11:18modify2410.101.27621.27621.2712
18732006.05.24 11:18modify2420.101.27621.27621.2746
18742006.05.24 11:18t/p2420.101.27461.27621.274616.005211.66
18752006.05.24 11:18modify2410.101.27621.27611.2712
18762006.05.24 11:18modify2410.101.27621.27601.2712
18772006.05.24 11:18modify2410.101.27621.27591.2712
18782006.05.24 11:18modify2410.101.27621.27571.2712
18792006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27561.2712
18802006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27551.2712
18812006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27541.2712
18822006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27531.2712
18832006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27511.2712
18842006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27501.2712
18852006.05.24 11:19modify2410.101.27621.27491.2712
18862006.05.24 11:20modify2410.101.27621.27481.2712
18872006.05.24 11:26s/l2410.101.27481.27481.271214.005225.66
18882006.05.25 05:30buy2430.101.27921.26921.2842
18892006.05.25 05:30buy2440.101.27921.26921.2808
18902006.05.25 12:04close2430.101.27701.26921.2842-22.005203.66
18912006.05.25 12:08sell2450.101.27701.28701.2720
18922006.05.25 12:08sell2460.101.27701.28701.2754
18932006.05.25 14:32modify2440.101.27921.27921.2808
18942006.05.25 14:32t/p2440.101.28081.27921.280816.005219.66
18952006.05.26 03:30close2450.101.28001.28701.2720-29.565190.10
18962006.05.26 03:30buy2470.101.27991.26991.2849
18972006.05.26 03:30buy2480.101.27991.26991.2815
18982006.05.26 03:58modify2470.101.27991.27991.2849
18992006.05.26 03:58modify2480.101.27991.27991.2815
19002006.05.26 03:58modify2470.101.27991.28001.2849
19012006.05.26 03:58modify2480.101.27991.28001.2815
19022006.05.26 03:58t/p2480.101.28151.28001.281516.005206.10
19032006.05.26 03:58modify2470.101.27991.28011.2849
19042006.05.26 03:58close2460.101.28181.28701.2754-47.565158.54
19052006.05.26 03:58modify2470.101.27991.28021.2849
19062006.05.26 03:58buy2490.101.28191.27191.2869
19072006.05.26 03:58buy2500.101.28191.27191.2835
19082006.05.26 04:04modify2470.101.27991.28031.2849
19092006.05.26 04:07modify2470.101.27991.28041.2849
19102006.05.26 04:07modify2470.101.27991.28051.2849
19112006.05.26 04:07modify2470.101.27991.28061.2849
19122006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28071.2849
19132006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28081.2849
19142006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28091.2849
19152006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28101.2849
19162006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28111.2849
19172006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28121.2849
19182006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28131.2849
19192006.05.26 04:08modify2470.101.27991.28151.2849
19202006.05.26 04:09modify2470.101.27991.28161.2849
19212006.05.26 04:09modify2470.101.27991.28171.2849
19222006.05.26 04:09modify2470.101.27991.28181.2849
19232006.05.26 04:20s/l2470.101.28181.28181.284919.005177.54
19242006.05.26 09:35close2490.101.27521.27191.2869-67.005110.54
19252006.05.26 09:35sell2510.101.27511.28511.2701
19262006.05.26 09:35sell2520.101.27511.28511.2735
19272006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27511.2701
19282006.05.26 09:52modify2520.101.27511.27511.2735
19292006.05.26 09:52t/p2520.101.27351.27511.273516.005126.54
19302006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27501.2701
19312006.05.26 09:52close2500.101.27331.27191.2835-86.005040.54
19322006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27491.2701
19332006.05.26 09:52sell2530.101.27321.28321.2682
19342006.05.26 09:52sell2540.101.27321.28321.2716
19352006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27481.2701
19362006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27471.2701
19372006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27461.2701
19382006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27451.2701
19392006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27441.2701
19402006.05.26 09:52modify2510.101.27511.27431.2701
19412006.05.26 10:02s/l2510.101.27431.27431.27018.005048.54
19422006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27321.2682
19432006.05.26 10:27modify2540.101.27321.27321.2716
19442006.05.26 10:27t/p2540.101.27161.27321.271616.005064.54
19452006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27311.2682
19462006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27301.2682
19472006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27281.2682
19482006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27271.2682
19492006.05.26 10:27modify2530.101.27321.27261.2682
19502006.05.26 10:29modify2530.101.27321.27251.2682
19512006.05.26 10:29modify2530.101.27321.27241.2682
19522006.05.26 10:29modify2530.101.27321.27231.2682
19532006.05.26 10:29modify2530.101.27321.27221.2682
19542006.05.26 10:30modify2530.101.27321.27211.2682
19552006.05.26 10:30modify2530.101.27321.27201.2682
19562006.05.26 10:30modify2530.101.27321.27191.2682
19572006.05.26 10:30modify2530.101.27321.27181.2682
19582006.05.26 10:38modify2530.101.27321.27171.2682
19592006.05.26 10:38modify2530.101.27321.27161.2682
19602006.05.26 10:44s/l2530.101.27161.27161.268216.005080.54
19612006.05.29 05:08buy2550.101.27631.26631.2813
19622006.05.29 05:08buy2560.101.27631.26631.2779
19632006.05.29 11:30close2550.101.27441.26631.2813-19.005061.54
19642006.05.29 11:31sell2570.101.27451.28451.2695
19652006.05.29 11:31sell2580.101.27451.28451.2729
19662006.05.29 22:39modify2560.101.27631.27631.2779
19672006.05.29 22:39t/p2560.101.27791.27631.277916.005077.54
19682006.05.30 02:16s/l2570.101.28451.28451.2695-99.564977.98
19692006.05.30 02:16s/l2580.101.28451.28451.2729-99.564878.42
19702006.05.31 10:16sell2590.101.28411.29411.2791
19712006.05.31 10:16sell2600.101.28411.29411.2825
19722006.05.31 11:15modify2590.101.28411.28411.2791
19732006.05.31 11:15modify2600.101.28411.28411.2825
19742006.05.31 11:20t/p2600.101.28251.28411.282516.004894.42
19752006.05.31 11:20modify2590.101.28411.28401.2791
19762006.05.31 11:23s/l2590.101.28401.28401.27911.004895.42
19772006.06.01 12:00buy2610.101.28231.27231.2873
19782006.06.01 12:00buy2620.101.28231.27231.2839
19792006.06.02 08:29t/p2620.101.28391.27231.283915.184910.60
19802006.06.02 08:29modify2610.101.28231.28251.2873
19812006.06.02 08:29modify2610.101.28231.28261.2873
19822006.06.02 08:30modify2610.101.28231.28301.2873
19832006.06.02 08:30modify2610.101.28231.28311.2873
19842006.06.02 08:30modify2610.101.28231.28381.2873
19852006.06.02 08:30modify2610.101.28231.28561.2873
19862006.06.02 08:30t/p2610.101.28731.28561.287349.184959.78
19872006.06.13 10:00buy2630.101.26081.25081.2658
19882006.06.13 10:00buy2640.101.26081.25081.2624
19892006.06.14 08:31close2630.101.25371.25081.2658-71.824887.96
19902006.06.14 08:31sell2650.101.25371.26371.2487
19912006.06.14 08:31sell2660.101.25371.26371.2521
19922006.06.14 09:20modify2640.101.26081.26081.2624
19932006.06.14 09:25s/l2640.101.26081.26081.2624-0.824887.14
19942006.06.14 09:28s/l2650.101.26371.26371.2487-100.004787.14
19952006.06.14 09:28s/l2660.101.26371.26371.2521-100.004687.14
19962006.06.16 10:00sell2670.101.26201.27201.2570
19972006.06.16 10:00sell2680.101.26201.27201.2604
19982006.06.18 17:00close2670.101.26481.27201.2570-28.004659.14
19992006.06.18 17:00buy2690.101.26491.25491.2699
20002006.06.18 17:00buy2700.101.26491.25491.2665
20012006.06.18 21:03modify2680.101.26201.26201.2604
20022006.06.18 21:04t/p2680.101.26041.26201.260416.004675.14
20032006.06.20 04:30close2690.101.25701.25491.2699-80.644594.50
20042006.06.20 04:30sell2710.101.25711.26711.2521
20052006.06.20 04:30sell2720.101.25711.26711.2555
20062006.06.20 05:57t/p2720.101.25551.26711.255516.004610.50
20072006.06.20 05:57modify2710.101.25711.25701.2521
20082006.06.20 05:58modify2710.101.25711.25691.2521
20092006.06.20 05:59modify2710.101.25711.25681.2521
20102006.06.20 06:03modify2710.101.25711.25671.2521
20112006.06.20 06:03modify2710.101.25711.25661.2521
20122006.06.20 06:03s/l2700.101.25491.25491.2665-101.644508.86
20132006.06.20 06:03modify2710.101.25711.25651.2521
20142006.06.20 06:11s/l2710.101.25651.25651.25216.004514.86
20152006.06.20 12:30buy2730.101.25881.24881.2638
20162006.06.20 12:30buy2740.101.25881.24881.2604
20172006.06.20 13:06modify2730.101.25881.25881.2638
20182006.06.20 13:06modify2740.101.25881.25881.2604
20192006.06.20 13:06t/p2740.101.26041.25881.260416.004530.86
20202006.06.20 13:06modify2730.101.25881.25891.2638
20212006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25901.2638
20222006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25911.2638
20232006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25921.2638
20242006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25931.2638
20252006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25941.2638
20262006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25951.2638
20272006.06.20 13:10modify2730.101.25881.25961.2638
20282006.06.20 13:29modify2730.101.25881.25971.2638
20292006.06.20 13:29modify2730.101.25881.25981.2638
20302006.06.20 13:29modify2730.101.25881.25991.2638
20312006.06.20 13:29modify2730.101.25881.26001.2638
20322006.06.20 13:30modify2730.101.25881.26011.2638
20332006.06.20 13:39s/l2730.101.26011.26011.263813.004543.86
20342006.06.22 04:45sell2750.101.26351.27351.2585
20352006.06.22 04:45sell2760.101.26351.27351.2619
20362006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26351.2585
20372006.06.22 06:15modify2760.101.26351.26351.2619
20382006.06.22 06:15t/p2760.101.26191.26351.261916.004559.86
20392006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26341.2585
20402006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26331.2585
20412006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26321.2585
20422006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26311.2585
20432006.06.22 06:15modify2750.101.26351.26301.2585
20442006.06.22 06:17modify2750.101.26351.26291.2585
20452006.06.22 06:17modify2750.101.26351.26281.2585
20462006.06.22 06:17modify2750.101.26351.26271.2585
20472006.06.22 06:22modify2750.101.26351.26261.2585
20482006.06.22 06:22modify2750.101.26351.26251.2585
20492006.06.22 06:28modify2750.101.26351.26241.2585
20502006.06.22 06:29modify2750.101.26351.26231.2585
20512006.06.22 06:29modify2750.101.26351.26221.2585
20522006.06.22 06:29modify2750.101.26351.26211.2585
20532006.06.22 06:31modify2750.101.26351.26201.2585
20542006.06.22 06:31modify2750.101.26351.26191.2585
20552006.06.22 06:31modify2750.101.26351.26181.2585
20562006.06.22 06:32modify2750.101.26351.26171.2585
20572006.06.22 06:47modify2750.101.26351.26161.2585
20582006.06.22 06:47modify2750.101.26351.26151.2585
20592006.06.22 06:47modify2750.101.26351.26141.2585
20602006.06.22 06:47modify2750.101.26351.26131.2585
20612006.06.22 06:48modify2750.101.26351.26121.2585
20622006.06.22 06:48modify2750.101.26351.26111.2585
20632006.06.22 06:48modify2750.101.26351.26101.2585
20642006.06.22 06:48modify2750.101.26351.26091.2585
20652006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26081.2585
20662006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26071.2585
20672006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26061.2585
20682006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26041.2585
20692006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26031.2585
20702006.06.22 06:52modify2750.101.26351.26021.2585
20712006.06.22 06:53modify2750.101.26351.26011.2585
20722006.06.22 06:53t/p2750.101.25851.26011.258550.004609.86
20732006.06.26 03:20buy2770.101.25721.24721.2622
20742006.06.26 03:20buy2780.101.25721.24721.2588
20752006.06.26 13:22t/p2780.101.25881.24721.258816.004625.86
20762006.06.26 13:22modify2770.101.25721.25731.2622
20772006.06.26 13:22modify2770.101.25721.25741.2622
20782006.06.26 13:35modify2770.101.25721.25751.2622
20792006.06.26 13:37modify2770.101.25721.25761.2622
20802006.06.26 13:37modify2770.101.25721.25771.2622
20812006.06.26 13:37modify2770.101.25721.25781.2622
20822006.06.26 13:37modify2770.101.25721.25791.2622
20832006.06.26 13:38modify2770.101.25721.25801.2622
20842006.06.26 13:38modify2770.101.25721.25811.2622
20852006.06.26 13:38modify2770.101.25721.25821.2622
20862006.06.26 13:38modify2770.101.25721.25831.2622
20872006.06.26 13:38modify2770.101.25721.25841.2622
20882006.06.26 13:39modify2770.101.25721.25851.2622
20892006.06.26 13:39modify2770.101.25721.25861.2622
20902006.06.26 14:20s/l2770.101.25861.25861.262214.004639.86
20912006.06.27 06:30sell2790.101.25671.26671.2517
20922006.06.27 06:30sell2800.101.25671.26671.2551
20932006.06.27 09:04close2790.101.25961.26671.2517-29.004610.86
20942006.06.27 09:04buy2810.101.25971.24971.2647
20952006.06.27 09:04buy2820.101.25971.24971.2613
20962006.06.28 08:56modify2800.101.25671.25671.2551
20972006.06.28 08:56t/p2800.101.25511.25671.255116.444627.30
20982006.06.29 14:21modify2810.101.25971.25971.2647
20992006.06.29 14:21modify2820.101.25971.25971.2613
21002006.06.29 14:21modify2810.101.25971.25981.2647
21012006.06.29 14:21modify2820.101.25971.25981.2613
21022006.06.29 14:21t/p2820.101.26131.25981.261312.724640.02
21032006.06.29 14:21modify2810.101.25971.26011.2647
21042006.06.29 14:21buy2830.101.26181.25181.2668
21052006.06.29 14:21buy2840.101.26181.25181.2634
21062006.06.29 14:21modify2810.101.25971.26021.2647
21072006.06.29 14:21modify2810.101.25971.26041.2647
21082006.06.29 14:21modify2810.101.25971.26051.2647
21092006.06.29 14:22modify2810.101.25971.26071.2647
21102006.06.29 14:24s/l2810.101.26071.26071.26476.724646.74
21112006.06.29 14:34modify2830.101.26181.26181.2668
21122006.06.29 14:34modify2840.101.26181.26181.2634
21132006.06.29 14:34t/p2840.101.26341.26181.263416.004662.74
21142006.06.29 14:34modify2830.101.26181.26191.2668
21152006.06.29 14:34modify2830.101.26181.26201.2668
21162006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26211.2668
21172006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26231.2668
21182006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26241.2668
21192006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26251.2668
21202006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26261.2668
21212006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26271.2668
21222006.06.29 14:35modify2830.101.26181.26281.2668
21232006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26291.2668
21242006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26301.2668
21252006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26311.2668
21262006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26321.2668
21272006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26351.2668
21282006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26361.2668
21292006.06.29 14:36modify2830.101.26181.26371.2668
21302006.06.29 14:38s/l2830.101.26371.26371.266819.004681.74
21312006.07.04 09:17buy2850.101.28071.27071.2857
21322006.07.04 09:17buy2860.101.28071.27071.2823
21332006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28071.2857
21342006.07.05 01:34modify2860.101.28071.28071.2823
21352006.07.05 01:34t/p2860.101.28231.28071.282315.184696.92
21362006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28091.2857
21372006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28101.2857
21382006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28111.2857
21392006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28121.2857
21402006.07.05 01:34modify2850.101.28071.28141.2857
21412006.07.05 01:38modify2850.101.28071.28151.2857
21422006.07.05 01:38modify2850.101.28071.28161.2857
21432006.07.05 02:02modify2850.101.28071.28181.2857
21442006.07.05 02:02modify2850.101.28071.28191.2857
21452006.07.05 02:02modify2850.101.28071.28201.2857
21462006.07.05 02:02modify2850.101.28071.28211.2857
21472006.07.05 02:17s/l2850.101.28211.28211.285713.184710.10
21482006.07.05 03:00sell2870.101.27781.28781.2728
21492006.07.05 03:00sell2880.101.27781.28781.2762
21502006.07.05 03:16modify2870.101.27781.27781.2728
21512006.07.05 03:16modify2880.101.27781.27781.2762
21522006.07.05 03:16t/p2880.101.27621.27781.276216.004726.10
21532006.07.05 03:16modify2870.101.27781.27771.2728
21542006.07.05 03:16sell2890.101.27601.28601.2710
21552006.07.05 03:16sell2900.101.27601.28601.2744
21562006.07.05 03:44modify2870.101.27781.27761.2728
21572006.07.05 03:44modify2870.101.27781.27751.2728
21582006.07.05 03:44modify2870.101.27781.27741.2728
21592006.07.05 03:44modify2870.101.27781.27731.2728
21602006.07.05 03:44modify2870.101.27781.27721.2728
21612006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27711.2728
21622006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27701.2728
21632006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27691.2728
21642006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27681.2728
21652006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27671.2728
21662006.07.05 03:45modify2870.101.27781.27661.2728
21672006.07.05 04:13s/l2870.101.27661.27661.272812.004738.10
21682006.07.05 08:31modify2890.101.27601.27601.2710
21692006.07.05 08:31modify2900.101.27601.27601.2744
21702006.07.05 08:31t/p2900.101.27441.27601.274416.004754.10
21712006.07.05 08:31modify2890.101.27601.27591.2710
21722006.07.05 08:36s/l2890.101.27591.27591.27101.004755.10
21732006.07.06 08:32buy2910.101.27501.26501.2800
21742006.07.06 08:32buy2920.101.27501.26501.2766
21752006.07.06 08:33t/p2920.101.27661.26501.276616.004771.10
21762006.07.06 08:33modify2910.101.27501.27511.2800
21772006.07.06 08:33buy2930.101.27681.26681.2818
21782006.07.06 08:33buy2940.101.27681.26681.2784
21792006.07.06 08:33modify2910.101.27501.27531.2800
21802006.07.06 08:33modify2910.101.27501.27551.2800
21812006.07.06 08:33modify2910.101.27501.27561.2800
21822006.07.06 08:33modify2910.101.27501.27581.2800
21832006.07.06 08:34modify2910.101.27501.27591.2800
21842006.07.06 08:34modify2910.101.27501.27621.2800
21852006.07.06 08:34modify2910.101.27501.27631.2800
21862006.07.06 08:34modify2910.101.27501.27651.2800
21872006.07.06 08:36modify2910.101.27501.27661.2800
21882006.07.06 08:42s/l2910.101.27661.27661.280016.004787.10
21892006.07.07 03:21t/p2940.101.27841.26681.278415.184802.28
21902006.07.07 03:21modify2930.101.27681.27691.2818
21912006.07.07 03:21modify2930.101.27681.27701.2818
21922006.07.07 03:21modify2930.101.27681.27711.2818
21932006.07.07 03:21modify2930.101.27681.27721.2818
21942006.07.07 04:48s/l2930.101.27721.27721.28183.184805.46
21952006.07.09 22:22sell2950.101.27851.28851.2735
21962006.07.09 22:22sell2960.101.27851.28851.2769
21972006.07.09 23:16close2950.101.28041.28851.2735-19.004786.46
21982006.07.09 23:16buy2970.101.28041.27041.2854
21992006.07.09 23:16buy2980.101.28041.27041.2820
22002006.07.10 06:51modify2960.101.27851.27851.2769
22012006.07.10 06:51t/p2960.101.27691.27851.276916.444802.90
22022006.07.12 04:32close2970.101.27461.27041.2854-60.464742.44
22032006.07.12 04:33sell2990.101.27461.28461.2696
22042006.07.12 04:33sell3000.101.27461.28461.2730
22052006.07.12 06:02modify2990.101.27461.27461.2696
22062006.07.12 06:02modify3000.101.27461.27461.2730
22072006.07.12 06:02t/p3000.101.27301.27461.273016.004758.44
22082006.07.12 06:02modify2990.101.27461.27451.2696
22092006.07.12 06:28modify2990.101.27461.27441.2696
22102006.07.12 06:28modify2990.101.27461.27431.2696
22112006.07.12 07:19modify2990.101.27461.27421.2696
22122006.07.12 07:19modify2990.101.27461.27411.2696
22132006.07.12 07:19modify2990.101.27461.27401.2696
22142006.07.12 07:19modify2990.101.27461.27391.2696
22152006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27381.2696
22162006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27371.2696
22172006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27361.2696
22182006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27351.2696
22192006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27341.2696
22202006.07.12 07:26modify2990.101.27461.27331.2696
22212006.07.12 07:27modify2990.101.27461.27321.2696
22222006.07.12 07:27modify2990.101.27461.27311.2696
22232006.07.12 07:27modify2990.101.27461.27301.2696
22242006.07.12 07:27modify2990.101.27461.27291.2696
22252006.07.12 08:17s/l2990.101.27291.27291.269617.004775.44
22262006.07.12 08:31s/l2980.101.27041.27041.2820-102.464672.98
22272006.07.13 03:14buy3010.101.27321.26321.2782
22282006.07.13 03:14buy3020.101.27321.26321.2748
22292006.07.13 05:54close3010.101.27041.26321.2782-28.004644.98
22302006.07.13 05:54sell3030.101.27031.28031.2653
22312006.07.13 05:54sell3040.101.27031.28031.2687
22322006.07.13 06:59modify3030.101.27031.27031.2653
22332006.07.13 06:59modify3040.101.27031.27031.2687
22342006.07.13 07:27t/p3040.101.26871.27031.268716.004660.98
22352006.07.13 07:27modify3030.101.27031.27021.2653
22362006.07.13 07:28modify3030.101.27031.27011.2653
22372006.07.13 08:42s/l3030.101.27011.27011.26532.004662.98
22382006.07.14 09:52s/l3020.101.26321.26321.2748-100.824562.16
22392006.07.19 10:08buy3050.101.25571.24571.2607
22402006.07.19 10:08buy3060.101.25571.24571.2573
22412006.07.19 10:11modify3050.101.25571.25571.2607
22422006.07.19 10:11modify3060.101.25571.25571.2573
22432006.07.19 10:13s/l3050.101.25571.25571.26070.004562.16
22442006.07.19 10:13s/l3060.101.25571.25571.25730.004562.16
22452006.07.19 10:13buy3070.101.25591.24591.2609
22462006.07.19 10:13buy3080.101.25591.24591.2575
22472006.07.19 10:30modify3070.101.25591.25591.2609
22482006.07.19 10:30modify3080.101.25591.25591.2575
22492006.07.19 10:30t/p3080.101.25751.25591.257516.004578.16
22502006.07.19 10:30modify3070.101.25591.25601.2609
22512006.07.19 10:30modify3070.101.25591.25611.2609
22522006.07.19 10:30modify3070.101.25591.25621.2609
22532006.07.19 10:33modify3070.101.25591.25631.2609
22542006.07.19 10:36s/l3070.101.25631.25631.26094.004582.16
22552006.07.25 01:27buy3090.101.26551.25551.2705
22562006.07.25 01:27buy3100.101.26551.25551.2671
22572006.07.25 02:32modify3090.101.26551.26551.2705
22582006.07.25 02:32modify3100.101.26551.26551.2671
22592006.07.25 03:00s/l3090.101.26551.26551.27050.004582.16
22602006.07.25 03:00s/l3100.101.26551.26551.26710.004582.16
22612006.07.25 10:31sell3110.101.26181.27181.2568
22622006.07.25 10:31sell3120.101.26181.27181.2602
22632006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26181.2568
22642006.07.25 11:14modify3120.101.26181.26181.2602
22652006.07.25 11:14t/p3120.101.26021.26181.260216.004598.16
22662006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26171.2568
22672006.07.25 11:14sell3130.101.26001.27001.2550
22682006.07.25 11:14sell3140.101.26001.27001.2584
22692006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26151.2568
22702006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26141.2568
22712006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26121.2568
22722006.07.25 11:14modify3110.101.26181.26111.2568
22732006.07.25 11:18modify3110.101.26181.26101.2568
22742006.07.25 11:18modify3110.101.26181.26091.2568
22752006.07.25 11:19modify3110.101.26181.26081.2568
22762006.07.25 11:20modify3110.101.26181.26071.2568
22772006.07.25 11:20modify3110.101.26181.26061.2568
22782006.07.25 11:21modify3110.101.26181.26051.2568
22792006.07.25 11:21modify3110.101.26181.26041.2568
22802006.07.25 11:21modify3110.101.26181.26031.2568
22812006.07.25 11:21modify3110.101.26181.26021.2568
22822006.07.25 11:26modify3110.101.26181.26001.2568
22832006.07.25 11:26modify3130.101.26001.26001.2550
22842006.07.25 11:26modify3140.101.26001.26001.2584
22852006.07.25 11:26t/p3140.101.25841.26001.258416.004614.16
22862006.07.25 11:26modify3110.101.26181.25991.2568
22872006.07.25 11:26modify3130.101.26001.25991.2550
22882006.07.25 11:27modify3110.101.26181.25981.2568
22892006.07.25 11:27modify3130.101.26001.25981.2550
22902006.07.25 11:27modify3110.101.26181.25971.2568
22912006.07.25 11:27modify3130.101.26001.25971.2550
22922006.07.25 11:27modify3110.101.26181.25961.2568
22932006.07.25 11:27modify3130.101.26001.25961.2550
22942006.07.25 11:27modify3110.101.26181.25951.2568
22952006.07.25 11:27modify3130.101.26001.25951.2550
22962006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25941.2568
22972006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25941.2550
22982006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25931.2568
22992006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25931.2550
23002006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25921.2568
23012006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25921.2550
23022006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25911.2568
23032006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25911.2550
23042006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25891.2568
23052006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25891.2550
23062006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25881.2568
23072006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25881.2550
23082006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25871.2568
23092006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25871.2550
23102006.07.25 11:32modify3110.101.26181.25861.2568
23112006.07.25 11:32modify3130.101.26001.25861.2550
23122006.07.25 12:02modify3110.101.26181.25851.2568
23132006.07.25 12:02modify3130.101.26001.25851.2550
23142006.07.25 12:02modify3110.101.26181.25841.2568
23152006.07.25 12:02modify3130.101.26001.25841.2550
23162006.07.25 12:03t/p3110.101.25681.25841.256850.004664.16
23172006.07.25 12:03modify3130.101.26001.25831.2550
23182006.07.25 12:05modify3130.101.26001.25821.2550
23192006.07.25 12:05modify3130.101.26001.25811.2550
23202006.07.25 12:19modify3130.101.26001.25801.2550
23212006.07.25 13:00s/l3130.101.25801.25801.255020.004684.16
23222006.07.26 09:19buy3150.101.26041.25041.2654
23232006.07.26 09:19buy3160.101.26041.25041.2620
23242006.07.26 10:32modify3150.101.26041.26041.2654
23252006.07.26 10:32modify3160.101.26041.26041.2620
23262006.07.26 10:32t/p3160.101.26201.26041.262016.004700.16
23272006.07.26 10:32modify3150.101.26041.26051.2654
23282006.07.26 10:32modify3150.101.26041.26061.2654
23292006.07.26 10:32modify3150.101.26041.26071.2654
23302006.07.26 10:32modify3150.101.26041.26081.2654
23312006.07.26 11:57modify3150.101.26041.26091.2654
23322006.07.26 11:57modify3150.101.26041.26101.2654
23332006.07.26 11:57modify3150.101.26041.26111.2654
23342006.07.26 11:57modify3150.101.26041.26121.2654
23352006.07.26 11:57modify3150.101.26041.26131.2654
23362006.07.26 12:01modify3150.101.26041.26141.2654
23372006.07.26 12:01modify3150.101.26041.26151.2654
23382006.07.26 12:01modify3150.101.26041.26161.2654
23392006.07.26 12:01modify3150.101.26041.26171.2654
23402006.07.26 12:04modify3150.101.26041.26181.2654
23412006.07.26 12:04modify3150.101.26041.26191.2654
23422006.07.26 12:05modify3150.101.26041.26201.2654
23432006.07.26 12:05modify3150.101.26041.26211.2654
23442006.07.26 12:05modify3150.101.26041.26221.2654
23452006.07.26 12:05modify3150.101.26041.26231.2654
23462006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26241.2654
23472006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26251.2654
23482006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26271.2654
23492006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26281.2654
23502006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26291.2654
23512006.07.26 12:29modify3150.101.26041.26301.2654
23522006.07.26 12:30modify3150.101.26041.26311.2654
23532006.07.26 12:30modify3150.101.26041.26321.2654
23542006.07.26 12:32modify3150.101.26041.26331.2654
23552006.07.26 12:33modify3150.101.26041.26341.2654
23562006.07.26 12:40modify3150.101.26041.26351.2654
23572006.07.26 12:40modify3150.101.26041.26361.2654
23582006.07.26 12:40modify3150.101.26041.26371.2654
23592006.07.26 12:40modify3150.101.26041.26381.2654
23602006.07.26 12:51t/p3150.101.26541.26381.265450.004750.16
23612006.07.27 14:30sell3170.101.26851.27851.2635
23622006.07.27 14:30sell3180.101.26851.27851.2669
23632006.07.28 07:34modify3170.101.26851.26851.2635
23642006.07.28 07:34modify3180.101.26851.26851.2669
23652006.07.28 07:34t/p3180.101.26691.26851.266916.444766.60
23662006.07.28 07:34modify3170.101.26851.26841.2635
23672006.07.28 07:35modify3170.101.26851.26831.2635
23682006.07.28 07:36modify3170.101.26851.26821.2635
23692006.07.28 07:46modify3170.101.26851.26811.2635
23702006.07.28 07:46modify3170.101.26851.26801.2635
23712006.07.28 07:46modify3170.101.26851.26791.2635
23722006.07.28 07:48modify3170.101.26851.26781.2635
23732006.07.28 07:57modify3170.101.26851.26771.2635
23742006.07.28 08:30s/l3170.101.26771.26771.26358.444775.04
23752006.07.28 09:00buy3190.101.27271.26271.2777
23762006.07.28 09:00buy3200.101.27271.26271.2743
23772006.07.28 09:05modify3190.101.27271.27271.2777
23782006.07.28 09:05modify3200.101.27271.27271.2743
23792006.07.28 09:05t/p3200.101.27431.27271.274316.004791.04
23802006.07.28 09:05modify3190.101.27271.27281.2777
23812006.07.28 09:05buy3210.101.27451.26451.2795
23822006.07.28 09:05buy3220.101.27451.26451.2761
23832006.07.28 09:05modify3190.101.27271.27291.2777
23842006.07.28 09:06modify3190.101.27271.27301.2777
23852006.07.28 09:06modify3190.101.27271.27311.2777
23862006.07.28 09:07modify3190.101.27271.27321.2777
23872006.07.28 09:16modify3190.101.27271.27331.2777
23882006.07.28 09:17modify3190.101.27271.27341.2777
23892006.07.28 09:17modify3190.101.27271.27361.2777
23902006.07.28 09:21s/l3190.101.27361.27361.27779.004800.04
23912006.07.28 10:43modify3210.101.27451.27451.2795
23922006.07.28 10:43modify3220.101.27451.27451.2761
23932006.07.28 10:46t/p3220.101.27611.27451.276116.004816.04
23942006.07.28 10:46modify3210.101.27451.27461.2795
23952006.07.28 10:56modify3210.101.27451.27471.2795
23962006.07.28 10:56modify3210.101.27451.27481.2795
23972006.07.28 10:56modify3210.101.27451.27501.2795
23982006.07.28 10:56modify3210.101.27451.27511.2795
23992006.07.28 10:57modify3210.101.27451.27521.2795
24002006.07.28 11:02modify3210.101.27451.27531.2795
24012006.07.28 11:05modify3210.101.27451.27541.2795
24022006.07.28 11:22s/l3210.101.27541.27541.27959.004825.04
24032006.07.31 21:41sell3230.101.27461.28461.2696
24042006.07.31 21:41sell3240.101.27461.28461.2730
24052006.08.01 01:06modify3230.101.27461.27461.2696
24062006.08.01 01:06modify3240.101.27461.27461.2730
24072006.08.01 01:06t/p3240.101.27301.27461.273016.444841.48
24082006.08.01 01:06modify3230.101.27461.27451.2696
24092006.08.01 01:06modify3230.101.27461.27441.2696
24102006.08.01 01:42modify3230.101.27461.27431.2696
24112006.08.01 01:42modify3230.101.27461.27421.2696
24122006.08.01 01:42modify3230.101.27461.27411.2696
24132006.08.01 01:44modify3230.101.27461.27391.2696
24142006.08.01 02:45modify3230.101.27461.27381.2696
24152006.08.01 02:45modify3230.101.27461.27371.2696
24162006.08.01 02:47modify3230.101.27461.27361.2696
24172006.08.01 03:03s/l3230.101.27361.27361.269610.444851.92
24182006.08.01 07:33buy3250.101.27671.26671.2817
24192006.08.01 07:33buy3260.101.27671.26671.2783
24202006.08.01 09:00close3250.101.27361.26671.2817-31.004820.92
24212006.08.01 09:00sell3270.101.27351.28351.2685
24222006.08.01 09:00sell3280.101.27351.28351.2719
24232006.08.01 12:04modify3260.101.27671.27671.2783
24242006.08.01 12:04t/p3260.101.27831.27671.278316.004836.92
24252006.08.01 23:07s/l3270.101.28351.28351.2685-100.004736.92
24262006.08.01 23:07s/l3280.101.28351.28351.2719-100.004636.92
24272006.08.02 08:15buy3290.101.28101.27101.2860
24282006.08.02 08:15buy3300.101.28101.27101.2826
24292006.08.02 11:07close3290.101.27881.27101.2860-22.004614.92
24302006.08.02 11:07sell3310.101.27871.28871.2737
24312006.08.02 11:07sell3320.101.27871.28871.2771
24322006.08.02 20:23t/p3320.101.27711.28871.277116.004630.92
24332006.08.02 20:23modify3310.101.27871.27851.2737
24342006.08.02 20:23modify3310.101.27871.27841.2737
24352006.08.02 20:23modify3310.101.27871.27831.2737
24362006.08.02 20:23modify3310.101.27871.27821.2737
24372006.08.02 20:23modify3310.101.27871.27811.2737
24382006.08.02 20:37modify3310.101.27871.27801.2737
24392006.08.02 20:37modify3310.101.27871.27791.2737
24402006.08.02 20:37modify3310.101.27871.27781.2737
24412006.08.02 20:37modify3310.101.27871.27751.2737
24422006.08.02 20:37modify3310.101.27871.27731.2737
24432006.08.02 20:52modify3310.101.27871.27721.2737
24442006.08.02 20:58modify3310.101.27871.27711.2737
24452006.08.02 20:58modify3310.101.27871.27701.2737
24462006.08.02 21:10modify3310.101.27871.27691.2737
24472006.08.02 21:10modify3310.101.27871.27681.2737
24482006.08.02 21:10modify3310.101.27871.27671.2737
24492006.08.02 21:11modify3310.101.27871.27661.2737
24502006.08.02 21:11modify3310.101.27871.27651.2737
24512006.08.02 21:11modify3310.101.27871.27641.2737
24522006.08.02 21:11modify3310.101.27871.27631.2737
24532006.08.02 21:11modify3310.101.27871.27621.2737
24542006.08.02 21:15modify3310.101.27871.27611.2737
24552006.08.02 21:15modify3310.101.27871.27601.2737
24562006.08.02 21:15modify3310.101.27871.27591.2737
24572006.08.02 21:15modify3310.101.27871.27581.2737
24582006.08.02 21:15modify3310.101.27871.27571.2737
24592006.08.02 21:29s/l3310.101.27571.27571.273730.004660.92
24602006.08.03 08:30buy3330.101.27971.26971.2847
24612006.08.03 08:30buy3340.101.27971.26971.2813
24622006.08.03 08:35modify3330.101.27971.27971.2847
24632006.08.03 08:35modify3340.101.27971.27971.2813
24642006.08.03 08:35t/p3340.101.28131.27971.281316.004676.92
24652006.08.03 08:35modify3330.101.27971.27991.2847
24662006.08.03 08:36modify3330.101.27971.28001.2847
24672006.08.03 08:36modify3330.101.27971.28011.2847
24682006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28021.2847
24692006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28031.2847
24702006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28051.2847
24712006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28071.2847
24722006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28091.2847
24732006.08.03 08:40modify3300.101.28101.28101.2826
24742006.08.03 08:40modify3330.101.27971.28101.2847
24752006.08.03 08:41t/p3300.101.28261.28101.282613.544690.46
24762006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28111.2847
24772006.08.03 08:41buy3350.101.28281.27281.2878
24782006.08.03 08:41buy3360.101.28281.27281.2844
24792006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28121.2847
24802006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28131.2847
24812006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28141.2847
24822006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28161.2847
24832006.08.03 08:41modify3330.101.27971.28171.2847
24842006.08.03 08:53s/l3330.101.28171.28171.284720.004710.46
24852006.08.04 03:45close3350.101.27871.27281.2878-41.824668.64
24862006.08.04 03:45sell3370.101.27871.28871.2737
24872006.08.04 03:45sell3380.101.27871.28871.2771
24882006.08.04 08:30modify3360.101.28281.28281.2844
24892006.08.04 08:30t/p3360.101.28441.28281.284415.184683.82
24902006.08.04 09:51s/l3370.101.28871.28871.2737-100.004583.82
24912006.08.04 09:51s/l3380.101.28871.28871.2771-100.004483.82
24922006.08.08 05:57buy3390.101.28451.27451.2895
24932006.08.08 05:57buy3400.101.28451.27451.2861
24942006.08.08 13:17close3390.101.28311.27451.2895-14.004469.82
24952006.08.08 13:17sell3410.101.28301.29301.2780
24962006.08.08 13:17sell3420.101.28301.29301.2814
24972006.08.08 14:14t/p3400.101.28611.27451.286116.004485.82
24982006.08.08 14:24t/p3420.101.28141.29301.281416.004501.82
24992006.08.08 14:24modify3410.101.28301.28291.2780
25002006.08.08 14:24sell3430.101.28121.29121.2762
25012006.08.08 14:24sell3440.101.28121.29121.2796
25022006.08.08 14:24s/l3410.101.28291.28291.27801.004502.82
25032006.08.08 14:33close3430.101.28441.29121.2762-32.004470.82
25042006.08.08 14:33buy3450.101.28451.27451.2895
25052006.08.08 14:33buy3460.101.28451.27451.2861
25062006.08.08 14:34modify3450.101.28451.28451.2895
25072006.08.08 14:34modify3460.101.28451.28451.2861
25082006.08.08 14:34t/p3460.101.28611.28451.286116.004486.82
25092006.08.08 14:34modify3450.101.28451.28471.2895
25102006.08.08 14:34close3440.101.28641.29121.2796-52.004434.82
25112006.08.08 14:34modify3450.101.28451.28481.2895
25122006.08.08 14:34buy3470.101.28651.27651.2915
25132006.08.08 14:34buy3480.101.28651.27651.2881
25142006.08.08 14:43s/l3450.101.28481.28481.28953.004437.82
25152006.08.08 17:28close3470.101.28271.27651.2915-38.004399.82
25162006.08.08 17:28sell3490.101.28251.29251.2775
25172006.08.08 17:28sell3500.101.28251.29251.2809
25182006.08.08 18:47modify3490.101.28251.28251.2775
25192006.08.08 18:47modify3500.101.28251.28251.2809
25202006.08.08 18:47t/p3500.101.28091.28251.280916.004415.82
25212006.08.08 18:47modify3490.101.28251.28241.2775
25222006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28231.2775
25232006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28221.2775
25242006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28211.2775
25252006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28201.2775
25262006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28191.2775
25272006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28171.2775
25282006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28131.2775
25292006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28101.2775
25302006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28081.2775
25312006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28071.2775
25322006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28051.2775
25332006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28041.2775
25342006.08.08 18:48modify3490.101.28251.28031.2775
25352006.08.08 18:49modify3490.101.28251.28021.2775
25362006.08.08 18:49modify3490.101.28251.28001.2775
25372006.08.08 18:49modify3490.101.28251.27961.2775
25382006.08.08 18:49modify3490.101.28251.27951.2775
25392006.08.08 18:49modify3490.101.28251.27941.2775
25402006.08.08 18:49modify3490.101.28251.27931.2775
25412006.08.08 18:49modify3490.101.28251.27921.2775
25422006.08.08 18:49t/p3490.101.27751.27921.277550.004465.82
25432006.08.08 18:59s/l3480.101.27651.27651.2881-100.004365.82
25442006.08.09 03:28buy3510.101.28501.27501.2900
25452006.08.09 03:28buy3520.101.28501.27501.2866
25462006.08.09 04:07modify3510.101.28501.28501.2900
25472006.08.09 04:07modify3520.101.28501.28501.2866
25482006.08.09 04:07t/p3520.101.28661.28501.286616.004381.82
25492006.08.09 04:07modify3510.101.28501.28511.2900
25502006.08.09 04:08modify3510.101.28501.28521.2900
25512006.08.09 04:08modify3510.101.28501.28531.2900
25522006.08.09 04:18modify3510.101.28501.28541.2900
25532006.08.09 04:18modify3510.101.28501.28551.2900
25542006.08.09 04:36modify3510.101.28501.28561.2900
25552006.08.09 04:36modify3510.101.28501.28571.2900
25562006.08.09 04:36modify3510.101.28501.28581.2900
25572006.08.09 04:41modify3510.101.28501.28591.2900
25582006.08.09 05:04s/l3510.101.28591.28591.29009.004390.82
25592006.08.10 06:02sell3530.101.28571.29571.2807
25602006.08.10 06:02sell3540.101.28571.29571.2841
25612006.08.10 08:31modify3530.101.28571.28571.2807
25622006.08.10 08:31modify3540.101.28571.28571.2841
25632006.08.10 08:31t/p3540.101.28411.28571.284116.004406.82
25642006.08.10 08:31modify3530.101.28571.28561.2807
25652006.08.10 08:31modify3530.101.28571.28541.2807
25662006.08.10 08:35modify3530.101.28571.28531.2807
25672006.08.10 08:35modify3530.101.28571.28521.2807
25682006.08.10 08:36modify3530.101.28571.28511.2807
25692006.08.10 08:36modify3530.101.28571.28501.2807
25702006.08.10 08:36modify3530.101.28571.28491.2807
25712006.08.10 08:37modify3530.101.28571.28481.2807
25722006.08.10 08:37modify3530.101.28571.28471.2807
25732006.08.10 08:38modify3530.101.28571.28461.2807
25742006.08.10 08:38modify3530.101.28571.28451.2807
25752006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28441.2807
25762006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28431.2807
25772006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28411.2807
25782006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28401.2807
25792006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28391.2807
25802006.08.10 08:39modify3530.101.28571.28371.2807
25812006.08.10 08:52s/l3530.101.28371.28371.280720.004426.82
25822006.08.14 03:12sell3550.101.27461.28461.2696
25832006.08.14 03:12sell3560.101.27461.28461.2730
25842006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27461.2696
25852006.08.14 03:26modify3560.101.27461.27461.2730
25862006.08.14 03:26t/p3560.101.27301.27461.273016.004442.82
25872006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27451.2696
25882006.08.14 03:26sell3570.101.27281.28281.2678
25892006.08.14 03:26sell3580.101.27281.28281.2712
25902006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27441.2696
25912006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27431.2696
25922006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27421.2696
25932006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27411.2696
25942006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27401.2696
25952006.08.14 03:26modify3550.101.27461.27391.2696
25962006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27381.2696
25972006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27371.2696
25982006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27361.2696
25992006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27331.2696
26002006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27321.2696
26012006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27301.2696
26022006.08.14 03:27modify3550.101.27461.27281.2696
26032006.08.14 03:35s/l3550.101.27281.27281.269618.004460.82
26042006.08.14 08:20t/p3580.101.27121.28281.271216.004476.82
26052006.08.14 08:20modify3570.101.27281.27271.2678
26062006.08.14 08:20modify3570.101.27281.27261.2678
26072006.08.14 08:20modify3570.101.27281.27251.2678
26082006.08.14 08:20modify3570.101.27281.27231.2678
26092006.08.14 08:33s/l3570.101.27231.27231.26785.004481.82
26102006.08.15 01:25buy3590.101.27441.26441.2794
26112006.08.15 01:25buy3600.101.27441.26441.2760
26122006.08.15 02:54close3590.101.27151.26441.2794-29.004452.82
26132006.08.15 02:54sell3610.101.27141.28141.2664
26142006.08.15 02:54sell3620.101.27141.28141.2698
26152006.08.15 08:30modify3600.101.27441.27441.2760
26162006.08.15 08:30t/p3600.101.27601.27441.276016.004468.82
26172006.08.15 08:30close3610.101.27621.28141.2664-48.004420.82
26182006.08.15 08:30buy3630.101.27631.26631.2813
26192006.08.15 08:30buy3640.101.27631.26631.2779
26202006.08.15 09:00t/p3640.101.27791.26631.277916.004436.82
26212006.08.15 09:00modify3630.101.27631.27641.2813
26222006.08.15 09:01modify3630.101.27631.27671.2813
26232006.08.15 09:01modify3630.101.27631.27681.2813
26242006.08.15 09:05modify3630.101.27631.27691.2813
26252006.08.15 09:05modify3630.101.27631.27701.2813
26262006.08.15 09:06modify3630.101.27631.27711.2813
26272006.08.15 09:06modify3630.101.27631.27721.2813
26282006.08.15 09:06modify3630.101.27631.27731.2813
26292006.08.15 09:06modify3630.101.27631.27741.2813
26302006.08.15 09:07modify3630.101.27631.27751.2813
26312006.08.15 09:07modify3630.101.27631.27761.2813
26322006.08.15 09:08modify3630.101.27631.27771.2813
26332006.08.15 09:08modify3630.101.27631.27781.2813
26342006.08.15 09:08modify3630.101.27631.27791.2813
26352006.08.15 09:08modify3630.101.27631.27801.2813
26362006.08.15 09:43modify3630.101.27631.27811.2813
26372006.08.15 09:43modify3630.101.27631.27821.2813
26382006.08.15 09:43modify3630.101.27631.27831.2813
26392006.08.15 09:43modify3630.101.27631.27841.2813
26402006.08.15 09:44modify3630.101.27631.27851.2813
26412006.08.15 09:46modify3630.101.27631.27861.2813
26422006.08.15 09:46modify3630.101.27631.27871.2813
26432006.08.15 10:16s/l3630.101.27871.27871.281324.004460.82
26442006.08.16 08:30s/l3620.101.28141.28141.2698-99.564361.26
26452006.08.17 13:18sell3650.101.28291.29291.2779
26462006.08.17 13:18sell3660.101.28291.29291.2813
26472006.08.18 07:17t/p3660.101.28131.29291.281316.444377.70
26482006.08.18 07:17modify3650.101.28291.28281.2779
26492006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28271.2779
26502006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28261.2779
26512006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28251.2779
26522006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28241.2779
26532006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28231.2779
26542006.08.18 07:24modify3650.101.28291.28221.2779
26552006.08.18 07:28modify3650.101.28291.28201.2779
26562006.08.18 07:28modify3650.101.28291.28191.2779
26572006.08.18 07:28modify3650.101.28291.28181.2779
26582006.08.18 07:29modify3650.101.28291.28171.2779
26592006.08.18 07:31modify3650.101.28291.28161.2779
26602006.08.18 07:31modify3650.101.28291.28151.2779
26612006.08.18 07:31modify3650.101.28291.28141.2779
26622006.08.18 07:31modify3650.101.28291.28131.2779
26632006.08.18 07:49modify3650.101.28291.28121.2779
26642006.08.18 07:50modify3650.101.28291.28111.2779
26652006.08.18 07:50modify3650.101.28291.28091.2779
26662006.08.18 07:50modify3650.101.28291.28081.2779
26672006.08.18 08:21modify3650.101.28291.28061.2779
26682006.08.18 08:21modify3650.101.28291.28051.2779
26692006.08.18 08:21modify3650.101.28291.28041.2779
26702006.08.18 08:29modify3650.101.28291.28031.2779
26712006.08.18 08:30modify3650.101.28291.28021.2779
26722006.08.18 08:30modify3650.101.28291.28001.2779
26732006.08.18 08:30modify3650.101.28291.27991.2779
26742006.08.18 08:32modify3650.101.28291.27981.2779
26752006.08.18 08:32modify3650.101.28291.27971.2779
26762006.08.18 08:55s/l3650.101.27971.27971.277932.444410.14
26772006.08.20 18:00buy3670.101.28281.27281.2878
26782006.08.20 18:00buy3680.101.28281.27281.2844
26792006.08.20 20:54modify3670.101.28281.28281.2878
26802006.08.20 20:54modify3680.101.28281.28281.2844
26812006.08.20 20:54t/p3680.101.28441.28281.284416.004426.14
26822006.08.20 20:54modify3670.101.28281.28291.2878
26832006.08.20 20:58modify3670.101.28281.28301.2878
26842006.08.20 20:58modify3670.101.28281.28311.2878
26852006.08.20 20:58modify3670.101.28281.28321.2878
26862006.08.20 21:02modify3670.101.28281.28331.2878
26872006.08.20 21:02modify3670.101.28281.28341.2878
26882006.08.20 21:03modify3670.101.28281.28351.2878
26892006.08.20 21:03modify3670.101.28281.28361.2878
26902006.08.20 21:06modify3670.101.28281.28371.2878
26912006.08.20 21:06modify3670.101.28281.28391.2878
26922006.08.20 21:06modify3670.101.28281.28401.2878
26932006.08.20 21:06modify3670.101.28281.28411.2878
26942006.08.20 21:13modify3670.101.28281.28421.2878
26952006.08.20 21:16modify3670.101.28281.28431.2878
26962006.08.20 21:16modify3670.101.28281.28441.2878
26972006.08.20 21:16modify3670.101.28281.28451.2878
26982006.08.20 21:17modify3670.101.28281.28471.2878
26992006.08.20 21:17modify3670.101.28281.28481.2878
27002006.08.20 21:17modify3670.101.28281.28491.2878
27012006.08.20 21:17modify3670.101.28281.28501.2878
27022006.08.20 21:21modify3670.101.28281.28511.2878
27032006.08.20 21:22modify3670.101.28281.28531.2878
27042006.08.20 21:22modify3670.101.28281.28541.2878
27052006.08.20 21:46modify3670.101.28281.28551.2878
27062006.08.20 21:46modify3670.101.28281.28561.2878
27072006.08.20 21:46modify3670.101.28281.28571.2878
27082006.08.20 21:50modify3670.101.28281.28581.2878
27092006.08.20 21:50modify3670.101.28281.28591.2878
27102006.08.20 21:51modify3670.101.28281.28601.2878
27112006.08.20 21:51modify3670.101.28281.28611.2878
27122006.08.20 21:51modify3670.101.28281.28621.2878
27132006.08.20 21:51t/p3670.101.28781.28621.287850.004476.14
27142006.08.21 18:30sell3690.101.28651.29651.2815
27152006.08.21 18:30sell3700.101.28651.29651.2849
27162006.08.22 05:00modify3690.101.28651.28651.2815
27172006.08.22 05:00modify3700.101.28651.28651.2849
27182006.08.22 05:00t/p3700.101.28491.28651.284916.444492.58
27192006.08.22 05:00modify3690.101.28651.28631.2815
27202006.08.22 05:00modify3690.101.28651.28621.2815
27212006.08.22 05:03modify3690.101.28651.28611.2815
27222006.08.22 05:05s/l3690.101.28611.28611.28154.444497.02
27232006.08.23 10:36sell3710.101.27881.28881.2738
27242006.08.23 10:36sell3720.101.27881.28881.2772
27252006.08.23 21:02modify3710.101.27881.27881.2738
27262006.08.23 21:02modify3720.101.27881.27881.2772
27272006.08.23 21:02t/p3720.101.27721.27881.277216.004513.02
27282006.08.23 21:02modify3710.101.27881.27841.2738
27292006.08.23 21:02modify3710.101.27881.27831.2738
27302006.08.23 21:02modify3710.101.27881.27811.2738
27312006.08.23 21:07modify3710.101.27881.27801.2738
27322006.08.23 21:07modify3710.101.27881.27781.2738
27332006.08.23 21:07modify3710.101.27881.27771.2738
27342006.08.23 21:07modify3710.101.27881.27761.2738
27352006.08.23 21:17modify3710.101.27881.27741.2738
27362006.08.24 01:13s/l3710.101.27741.27741.273815.324528.34
27372006.08.24 04:30buy3730.101.28191.27191.2869
27382006.08.24 04:30buy3740.101.28191.27191.2835
27392006.08.24 04:53t/p3740.101.28351.27191.283516.004544.34
27402006.08.24 04:53modify3730.101.28191.28201.2869
27412006.08.24 04:53buy3750.101.28371.27371.2887
27422006.08.24 04:53buy3760.101.28371.27371.2853
27432006.08.24 04:54modify3730.101.28191.28211.2869
27442006.08.24 04:54modify3730.101.28191.28221.2869
27452006.08.24 04:54modify3730.101.28191.28231.2869
27462006.08.24 05:15s/l3730.101.28231.28231.28694.004548.34
27472006.08.24 12:00close3750.101.27591.27371.2887-78.004470.34
27482006.08.24 12:00sell3770.101.27601.28601.2710
27492006.08.24 12:00sell3780.101.27601.28601.2744
27502006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27601.2710
27512006.08.25 10:07modify3780.101.27601.27601.2744
27522006.08.25 10:07t/p3780.101.27441.27601.274416.444486.78
27532006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27591.2710
27542006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27571.2710
27552006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27561.2710
27562006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27551.2710
27572006.08.25 10:07s/l3760.101.27371.27371.2853-100.824385.96
27582006.08.25 10:07modify3770.101.27601.27531.2710
27592006.08.25 10:08modify3770.101.27601.27521.2710
27602006.08.25 10:08modify3770.101.27601.27501.2710
27612006.08.25 10:08modify3770.101.27601.27491.2710
27622006.08.25 10:08modify3770.101.27601.27481.2710
27632006.08.25 10:08modify3770.101.27601.27471.2710
27642006.08.25 10:14modify3770.101.27601.27461.2710
27652006.08.25 10:14modify3770.101.27601.27451.2710
27662006.08.25 10:14modify3770.101.27601.27441.2710
27672006.08.25 10:14modify3770.101.27601.27431.2710
27682006.08.25 10:14modify3770.101.27601.27421.2710
27692006.08.25 10:39s/l3770.101.27421.27421.271018.444404.40
27702006.08.27 21:46buy3790.101.27741.26741.2824
27712006.08.27 21:46buy3800.101.27741.26741.2790
27722006.08.27 23:27t/p3800.101.27901.26741.279016.004420.40
27732006.08.27 23:27modify3790.101.27741.27751.2824
27742006.08.27 23:27modify3790.101.27741.27761.2824
27752006.08.27 23:27modify3790.101.27741.27771.2824
27762006.08.27 23:28modify3790.101.27741.27781.2824
27772006.08.27 23:28modify3790.101.27741.27791.2824
27782006.08.27 23:28modify3790.101.27741.27801.2824
27792006.08.27 23:29modify3790.101.27741.27811.2824
27802006.08.27 23:29modify3790.101.27741.27831.2824
27812006.08.27 23:33modify3790.101.27741.27841.2824
27822006.08.27 23:33modify3790.101.27741.27851.2824
27832006.08.27 23:33modify3790.101.27741.27861.2824
27842006.08.27 23:33modify3790.101.27741.27871.2824
27852006.08.28 00:23s/l3790.101.27871.27871.282412.184432.58
27862006.08.28 16:28sell3810.101.27841.28841.2734
27872006.08.28 16:28sell3820.101.27841.28841.2768
27882006.08.28 20:13close3810.101.27981.28841.2734-14.004418.58
27892006.08.28 20:19buy3830.101.27981.26981.2848
27902006.08.28 20:19buy3840.101.27981.26981.2814
27912006.08.28 21:54t/p3840.101.28141.26981.281416.004434.58
27922006.08.28 21:54modify3830.101.27981.27991.2848
27932006.08.28 21:58modify3830.101.27981.28001.2848
27942006.08.28 21:59modify3830.101.27981.28011.2848
27952006.08.28 22:01modify3830.101.27981.28021.2848
27962006.08.28 22:01modify3830.101.27981.28031.2848
27972006.08.28 23:13modify3830.101.27981.28041.2848
27982006.08.28 23:13modify3830.101.27981.28051.2848
27992006.08.29 00:07modify3830.101.27981.28061.2848
28002006.08.29 00:17modify3830.101.27981.28071.2848
28012006.08.29 00:17modify3830.101.27981.28081.2848
28022006.08.29 00:17modify3830.101.27981.28091.2848
28032006.08.29 00:33modify3830.101.27981.28101.2848
28042006.08.29 00:33modify3830.101.27981.28111.2848
28052006.08.29 00:35modify3830.101.27981.28121.2848
28062006.08.29 00:35modify3830.101.27981.28131.2848
28072006.08.29 00:35modify3830.101.27981.28141.2848
28082006.08.29 01:55s/l3830.101.28141.28141.284815.184449.76
28092006.08.29 09:37sell3850.101.27971.28971.2747
28102006.08.29 09:37sell3860.101.27971.28971.2781
28112006.08.29 10:16modify3850.101.27971.27971.2747
28122006.08.29 10:16modify3860.101.27971.27971.2781
28132006.08.29 10:19t/p3860.101.27811.27971.278116.004465.76
28142006.08.29 10:19modify3850.101.27971.27931.2747
28152006.08.29 10:19modify3850.101.27971.27921.2747
28162006.08.29 10:21modify3850.101.27971.27911.2747
28172006.08.29 10:21modify3850.101.27971.27901.2747
28182006.08.29 10:21modify3850.101.27971.27881.2747
28192006.08.29 10:21modify3850.101.27971.27871.2747
28202006.08.29 10:21modify3850.101.27971.27861.2747
28212006.08.29 10:22modify3850.101.27971.27851.2747
28222006.08.29 10:22modify3820.101.27841.27841.2768
28232006.08.29 10:22modify3850.101.27971.27841.2747
28242006.08.29 10:22t/p3820.101.27681.27841.276816.444482.20
28252006.08.29 10:22modify3850.101.27971.27831.2747
28262006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27821.2747
28272006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27811.2747
28282006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27801.2747
28292006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27791.2747
28302006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27781.2747
28312006.08.29 10:23modify3850.101.27971.27771.2747
28322006.08.29 10:25modify3850.101.27971.27761.2747
28332006.08.29 10:26modify3850.101.27971.27751.2747
28342006.08.29 10:49modify3850.101.27971.27741.2747
28352006.08.29 10:49modify3850.101.27971.27731.2747
28362006.08.29 10:50modify3850.101.27971.27721.2747
28372006.08.29 10:50modify3850.101.27971.27711.2747
28382006.08.29 10:50modify3850.101.27971.27701.2747
28392006.08.29 10:50modify3850.101.27971.27691.2747
28402006.08.29 10:52modify3850.101.27971.27681.2747
28412006.08.29 10:52modify3850.101.27971.27671.2747
28422006.08.29 11:37s/l3850.101.27671.27671.274730.004512.20
28432006.08.29 15:00buy3870.101.28321.27321.2882
28442006.08.29 15:00buy3880.101.28321.27321.2848
28452006.08.29 21:30modify3870.101.28321.28321.2882
28462006.08.29 21:30modify3880.101.28321.28321.2848
28472006.08.29 21:32t/p3880.101.28481.28321.284816.004528.20
28482006.08.29 21:32modify3870.101.28321.28331.2882
28492006.08.29 21:33modify3870.101.28321.28341.2882
28502006.08.29 21:34modify3870.101.28321.28361.2882
28512006.08.29 21:34modify3870.101.28321.28371.2882
28522006.08.29 21:34modify3870.101.28321.28381.2882
28532006.08.29 21:36s/l3870.101.28381.28381.28826.004534.20
28542006.08.31 02:45buy3890.101.28381.27381.2888
28552006.08.31 02:45buy3900.101.28381.27381.2854
28562006.08.31 03:24t/p3900.101.28541.27381.285416.004550.20
28572006.08.31 03:24modify3890.101.28381.28391.2888
28582006.08.31 03:24modify3890.101.28381.28401.2888
28592006.08.31 03:24modify3890.101.28381.28411.2888
28602006.08.31 03:24modify3890.101.28381.28421.2888
28612006.08.31 03:28modify3890.101.28381.28431.2888
28622006.08.31 03:28modify3890.101.28381.28441.2888
28632006.08.31 03:28modify3890.101.28381.28451.2888
28642006.08.31 03:28modify3890.101.28381.28461.2888
28652006.08.31 04:18s/l3890.101.28461.28461.28888.004558.20
28662006.08.31 10:30sell3910.101.28021.29021.2752
28672006.08.31 10:30sell3920.101.28021.29021.2786
28682006.08.31 11:53modify3910.101.28021.28021.2752
28692006.08.31 11:53modify3920.101.28021.28021.2786
28702006.08.31 12:07s/l3910.101.28021.28021.27520.004558.20
28712006.08.31 12:07s/l3920.101.28021.28021.27860.004558.20
28722006.09.01 06:43buy3930.101.28181.27181.2868
28732006.09.01 06:43buy3940.101.28181.27181.2834
28742006.09.01 08:30close3930.101.28091.27181.2868-9.004549.20
28752006.09.01 08:30sell3950.101.28101.29101.2760
28762006.09.01 08:30sell3960.101.28101.29101.2794
28772006.09.01 08:30modify3950.101.28101.28101.2760
28782006.09.01 08:30modify3960.101.28101.28101.2794
28792006.09.01 08:30t/p3960.101.27941.28101.279416.004565.20
28802006.09.01 08:30modify3950.101.28101.28071.2760
28812006.09.01 08:30close3940.101.27901.27181.2834-28.004537.20
28822006.09.01 08:31modify3950.101.28101.28061.2760
28832006.09.01 08:31sell3970.101.27891.28891.2739
28842006.09.01 08:31sell3980.101.27891.28891.2773
28852006.09.01 08:31modify3950.101.28101.28051.2760
28862006.09.01 08:31modify3950.101.28101.28031.2760
28872006.09.01 08:31modify3950.101.28101.28011.2760
28882006.09.01 08:31modify3950.101.28101.27991.2760
28892006.09.01 08:31modify3950.101.28101.27981.2760
28902006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27961.2760
28912006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27951.2760
28922006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27941.2760
28932006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27931.2760
28942006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27911.2760
28952006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27891.2760
28962006.09.01 08:32t/p3980.101.27731.28891.277316.004553.20
28972006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27871.2760
28982006.09.01 08:32modify3970.101.27891.27871.2739
28992006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27861.2760
29002006.09.01 08:32modify3970.101.27891.27861.2739
29012006.09.01 08:32modify3950.101.28101.27831.2760
29022006.09.01 08:32modify3970.101.27891.27831.2739
29032006.09.01 08:33s/l3950.101.27831.27831.276027.004580.20
29042006.09.01 08:33s/l3970.101.27831.27831.27396.004586.20
29052006.09.01 08:33sell3990.101.27811.28811.2731
29062006.09.01 08:33sell4000.101.27811.28811.2765
29072006.09.01 08:53t/p4000.101.27651.28811.276516.004602.20
29082006.09.01 08:53modify3990.101.27811.27801.2731
29092006.09.01 08:53sell4010.101.27631.28631.2713
29102006.09.01 08:53sell4020.101.27631.28631.2747
29112006.09.01 08:53modify3990.101.27811.27791.2731
29122006.09.01 08:53modify3990.101.27811.27781.2731
29132006.09.01 08:56s/l3990.101.27781.27781.27313.004605.20
29142006.09.01 12:01close4010.101.28401.28631.2713-77.004528.20
29152006.09.01 12:01buy4030.101.28411.27411.2891
29162006.09.01 12:01buy4040.101.28411.27411.2857
29172006.09.03 19:39modify4030.101.28411.28411.2891
29182006.09.03 19:39modify4040.101.28411.28411.2857
29192006.09.03 21:11t/p4040.101.28571.28411.285716.004544.20
29202006.09.03 21:11modify4030.101.28411.28421.2891
29212006.09.03 21:11modify4030.101.28411.28431.2891
29222006.09.03 21:13modify4030.101.28411.28441.2891
29232006.09.03 21:13modify4030.101.28411.28451.2891
29242006.09.03 21:14s/l4020.101.28631.28631.2747-100.004444.20
29252006.09.03 21:14modify4030.101.28411.28461.2891
29262006.09.03 21:17modify4030.101.28411.28471.2891
29272006.09.03 21:18modify4030.101.28411.28481.2891
29282006.09.04 00:50modify4030.101.28411.28491.2891
29292006.09.04 00:50modify4030.101.28411.28501.2891
29302006.09.04 02:03s/l4030.101.28501.28501.28918.184452.38
29312006.09.04 20:30sell4050.101.28421.29421.2792
29322006.09.04 20:30sell4060.101.28421.29421.2826
29332006.09.05 03:28modify4050.101.28421.28421.2792
29342006.09.05 03:28modify4060.101.28421.28421.2826
29352006.09.05 03:28t/p4060.101.28261.28421.282616.444468.82
29362006.09.05 03:28modify4050.101.28421.28411.2792
29372006.09.05 03:34modify4050.101.28421.28401.2792
29382006.09.05 03:34modify4050.101.28421.28391.2792
29392006.09.05 03:34modify4050.101.28421.28381.2792
29402006.09.05 03:34modify4050.101.28421.28371.2792
29412006.09.05 03:34modify4050.101.28421.28361.2792
29422006.09.05 03:39modify4050.101.28421.28351.2792
29432006.09.05 04:44s/l4050.101.28351.28351.27927.444476.26
29442006.09.06 04:00buy4070.101.28301.27301.2880
29452006.09.06 04:00buy4080.101.28301.27301.2846
29462006.09.06 04:34close4070.101.28171.27301.2880-13.004463.26
29472006.09.06 04:34sell4090.101.28161.29161.2766
29482006.09.06 04:34sell4100.101.28161.29161.2800
29492006.09.06 07:26modify4090.101.28161.28161.2766
29502006.09.06 07:26modify4100.101.28161.28161.2800
29512006.09.06 07:27t/p4100.101.28001.28161.280016.004479.26
29522006.09.06 07:27modify4090.101.28161.28151.2766
29532006.09.06 07:27modify4090.101.28161.28141.2766
29542006.09.06 07:27modify4090.101.28161.28131.2766
29552006.09.06 07:28modify4090.101.28161.28121.2766
29562006.09.06 07:28modify4090.101.28161.28111.2766
29572006.09.06 07:28modify4090.101.28161.28101.2766
29582006.09.06 07:29modify4090.101.28161.28091.2766
29592006.09.06 07:29modify4090.101.28161.28081.2766
29602006.09.06 07:30modify4090.101.28161.28071.2766
29612006.09.06 08:04modify4090.101.28161.28061.2766
29622006.09.06 08:04modify4090.101.28161.28051.2766
29632006.09.06 08:04modify4090.101.28161.28041.2766
29642006.09.06 08:04modify4090.101.28161.28031.2766
29652006.09.06 08:04modify4090.101.28161.28021.2766
29662006.09.06 08:30modify4090.101.28161.28001.2766
29672006.09.06 08:30modify4090.101.28161.27971.2766
29682006.09.06 08:30modify4090.101.28161.27961.2766
29692006.09.06 08:41s/l4090.101.27961.27961.276620.004499.26
29702006.09.06 18:51buy4110.101.28151.27151.2865
29712006.09.06 18:51buy4120.101.28151.27151.2831
29722006.09.07 07:13s/l4080.101.27301.27301.2846-102.464396.80
29732006.09.07 08:44s/l4110.101.27151.27151.2865-102.464294.34
29742006.09.07 08:44s/l4120.101.27151.27151.2831-102.464191.88
29752006.09.11 04:09buy4130.101.27081.26081.2758
29762006.09.11 04:09buy4140.101.27081.26081.2724
29772006.09.11 05:45modify4130.101.27081.27081.2758
29782006.09.11 05:45modify4140.101.27081.27081.2724
29792006.09.11 05:45t/p4140.101.27241.27081.272416.004207.88
29802006.09.11 05:45modify4130.101.27081.27091.2758
29812006.09.11 05:45modify4130.101.27081.27101.2758
29822006.09.11 05:47modify4130.101.27081.27111.2758
29832006.09.11 05:49modify4130.101.27081.27121.2758
29842006.09.11 05:49modify4130.101.27081.27131.2758
29852006.09.11 05:50modify4130.101.27081.27141.2758
29862006.09.11 05:51modify4130.101.27081.27151.2758
29872006.09.11 05:51modify4130.101.27081.27161.2758
29882006.09.11 05:51modify4130.101.27081.27171.2758
29892006.09.11 05:51modify4130.101.27081.27181.2758
29902006.09.11 05:51modify4130.101.27081.27191.2758
29912006.09.11 05:52modify4130.101.27081.27201.2758
29922006.09.11 05:52modify4130.101.27081.27221.2758
29932006.09.11 05:52modify4130.101.27081.27241.2758
29942006.09.11 05:52modify4130.101.27081.27251.2758
29952006.09.11 06:22s/l4130.101.27251.27251.275817.004224.88
29962006.09.12 08:35sell4150.101.26891.27891.2639
29972006.09.12 08:35sell4160.101.26891.27891.2673
29982006.09.12 10:26modify4150.101.26891.26891.2639
29992006.09.12 10:26modify4160.101.26891.26891.2673
30002006.09.12 10:26t/p4160.101.26731.26891.267316.004240.88
30012006.09.12 10:26modify4150.101.26891.26881.2639
30022006.09.12 10:26sell4170.101.26711.27711.2621
30032006.09.12 10:26sell4180.101.26711.27711.2655
30042006.09.12 10:26modify4150.101.26891.26871.2639
30052006.09.12 10:30s/l4150.101.26871.26871.26392.004242.88
30062006.09.13 11:49close4170.101.27131.27711.2621-41.564201.32
30072006.09.13 11:50buy4190.101.27131.26131.2763
30082006.09.13 11:50buy4200.101.27131.26131.2729
30092006.09.14 07:35t/p4200.101.27291.26131.272913.544214.86
30102006.09.14 07:35modify4190.101.27131.27141.2763
30112006.09.14 07:35modify4190.101.27131.27151.2763
30122006.09.14 07:35modify4190.101.27131.27161.2763
30132006.09.14 07:52modify4190.101.27131.27171.2763
30142006.09.14 07:52modify4190.101.27131.27181.2763
30152006.09.14 08:11s/l4190.101.27181.27181.27632.544217.40
30162006.09.15 04:00sell4210.101.27101.28101.2660
30172006.09.15 04:00sell4220.101.27101.28101.2694
30182006.09.15 05:47modify4210.101.27101.27101.2660
30192006.09.15 05:47modify4220.101.27101.27101.2694
30202006.09.15 05:55t/p4220.101.26941.27101.269416.004233.40
30212006.09.15 05:55modify4210.101.27101.27091.2660
30222006.09.15 05:55modify4210.101.27101.27071.2660
30232006.09.15 05:55modify4210.101.27101.27061.2660
30242006.09.15 05:57modify4210.101.27101.27051.2660
30252006.09.15 05:57modify4210.101.27101.27031.2660
30262006.09.15 05:57modify4210.101.27101.27021.2660
30272006.09.15 06:16modify4210.101.27101.27011.2660
30282006.09.15 06:16modify4210.101.27101.27001.2660
30292006.09.15 06:57modify4210.101.27101.26991.2660
30302006.09.15 06:58modify4210.101.27101.26981.2660
30312006.09.15 06:58modify4210.101.27101.26961.2660
30322006.09.15 07:17modify4210.101.27101.26941.2660
30332006.09.15 07:17modify4210.101.27101.26931.2660
30342006.09.15 07:50modify4210.101.27101.26921.2660
30352006.09.15 07:51modify4210.101.27101.26911.2660
30362006.09.15 07:51modify4210.101.27101.26901.2660
30372006.09.15 07:51modify4210.101.27101.26891.2660
30382006.09.15 07:51modify4210.101.27101.26881.2660
30392006.09.15 07:51modify4210.101.27101.26871.2660
30402006.09.15 07:54modify4210.101.27101.26861.2660
30412006.09.15 08:22modify4210.101.27101.26851.2660
30422006.09.15 08:22modify4210.101.27101.26841.2660
30432006.09.15 08:30s/l4210.101.26841.26841.266026.004259.40
30442006.09.15 09:33modify4180.101.26711.26711.2655
30452006.09.15 09:33t/p4180.101.26551.26711.265518.204277.60
30462006.09.18 03:00buy4230.101.26821.25821.2732
30472006.09.18 03:00buy4240.101.26821.25821.2698
30482006.09.18 05:46close4230.101.26511.25821.2732-31.004246.60
30492006.09.18 05:48sell4250.101.26511.27511.2601
30502006.09.18 05:48sell4260.101.26511.27511.2635
30512006.09.18 14:14modify4240.101.26821.26821.2698
30522006.09.18 14:14t/p4240.101.26981.26821.269816.004262.60
30532006.09.19 10:00close4250.101.27091.27511.2601-57.564205.04
30542006.09.19 10:00buy4270.101.27091.26091.2759
30552006.09.19 10:00buy4280.101.27091.26091.2725
30562006.09.20 14:21modify4270.101.27091.27091.2759
30572006.09.20 14:21modify4280.101.27091.27091.2725
30582006.09.20 14:22t/p4280.101.27251.27091.272515.184220.22
30592006.09.20 14:22modify4270.101.27091.27101.2759
30602006.09.20 14:22modify4270.101.27091.27111.2759
30612006.09.20 14:22modify4270.101.27091.27121.2759
30622006.09.20 14:22modify4270.101.27091.27131.2759
30632006.09.20 14:22modify4270.101.27091.27141.2759
30642006.09.20 14:25s/l4270.101.27141.27141.27594.184224.40
30652006.09.21 12:03s/l4260.101.27511.27511.2635-97.804126.60
30662006.09.24 22:30buy4290.101.28001.27001.2850
30672006.09.24 22:30buy4300.101.28001.27001.2816
30682006.09.25 00:35t/p4300.101.28161.27001.281615.184141.78
30692006.09.25 00:35modify4290.101.28001.28011.2850
30702006.09.25 00:35modify4290.101.28001.28021.2850
30712006.09.25 01:41s/l4290.101.28021.28021.28501.184142.96
30722006.09.27 08:32buy4310.101.27191.26191.2769
30732006.09.27 08:32buy4320.101.27191.26191.2735
30742006.09.28 08:35close4310.101.26961.26191.2769-25.464117.50
30752006.09.28 08:35sell4330.101.26951.27951.2645
30762006.09.28 08:35sell4340.101.26951.27951.2679
30772006.09.28 10:55modify4330.101.26951.26951.2645
30782006.09.28 10:55modify4340.101.26951.26951.2679
30792006.09.28 11:03s/l4330.101.26951.26951.26450.004117.50
30802006.09.28 11:03s/l4340.101.26951.26951.26790.004117.50
30812006.09.28 23:32buy4350.101.27111.26111.2761
30822006.09.28 23:32buy4360.101.27111.26111.2727
30832006.10.02 09:36modify4350.101.27111.27111.2761
30842006.10.02 09:36modify4360.101.27111.27111.2727
30852006.10.02 09:36t/p4360.101.27271.27111.272714.364131.86
30862006.10.02 09:36modify4350.101.27111.27121.2761
30872006.10.02 09:36modify4350.101.27111.27131.2761
30882006.10.02 09:46modify4350.101.27111.27141.2761
30892006.10.02 09:46modify4350.101.27111.27151.2761
30902006.10.02 09:46modify4350.101.27111.27161.2761
30912006.10.02 09:46modify4350.101.27111.27171.2761
30922006.10.02 09:47modify4320.101.27191.27191.2735
30932006.10.02 09:47modify4350.101.27111.27191.2761
30942006.10.02 09:47t/p4320.101.27351.27191.273511.904143.76
30952006.10.02 09:47modify4350.101.27111.27211.2761
30962006.10.02 09:47modify4350.101.27111.27221.2761
30972006.10.02 09:50modify4350.101.27111.27231.2761
30982006.10.02 09:50modify4350.101.27111.27241.2761
30992006.10.02 09:50modify4350.101.27111.27251.2761
31002006.10.02 09:50modify4350.101.27111.27261.2761
31012006.10.02 09:54modify4350.101.27111.27271.2761
31022006.10.02 09:54modify4350.101.27111.27291.2761
31032006.10.02 09:54modify4350.101.27111.27301.2761
31042006.10.02 09:54modify4350.101.27111.27311.2761
31052006.10.02 10:02modify4350.101.27111.27321.2761
31062006.10.02 10:04s/l4350.101.27321.27321.276119.364163.12
31072006.10.03 08:35sell4370.101.27201.28201.2670
31082006.10.03 08:35sell4380.101.27201.28201.2704
31092006.10.03 10:44close4370.101.27431.28201.2670-23.004140.12
31102006.10.03 10:44buy4390.101.27431.26431.2793
31112006.10.03 10:44buy4400.101.27431.26431.2759
31122006.10.04 04:15modify4380.101.27201.27201.2704
31132006.10.04 04:32t/p4380.101.27041.27201.270416.444156.56
31142006.10.04 22:00close4390.101.26961.26431.2793-47.824108.74
31152006.10.04 22:00sell4410.101.26971.27971.2647
31162006.10.04 22:00sell4420.101.26971.27971.2681
31172006.10.05 09:50modify4410.101.26971.26971.2647
31182006.10.05 09:50modify4420.101.26971.26971.2681
31192006.10.05 09:50t/p4420.101.26811.26971.268117.324126.06
31202006.10.05 09:50modify4410.101.26971.26961.2647
31212006.10.05 09:50modify4410.101.26971.26951.2647
31222006.10.05 09:50modify4410.101.26971.26941.2647
31232006.10.05 09:51modify4410.101.26971.26931.2647
31242006.10.05 09:51modify4410.101.26971.26921.2647
31252006.10.05 09:52modify4410.101.26971.26911.2647
31262006.10.05 10:03modify4410.101.26971.26901.2647
31272006.10.05 10:03modify4410.101.26971.26891.2647
31282006.10.05 10:13modify4410.101.26971.26881.2647
31292006.10.05 10:27s/l4410.101.26881.26881.264710.324136.38
31302006.10.06 08:32s/l4400.101.26431.26431.2759-104.104032.28
31312006.10.11 07:09sell4430.101.25391.26391.2489
31322006.10.11 07:09sell4440.101.25391.26391.2523
31332006.10.11 14:18modify4430.101.25391.25391.2489
31342006.10.11 14:18modify4440.101.25391.25391.2523
31352006.10.11 14:19t/p4440.101.25231.25391.252316.004048.28
31362006.10.11 14:19modify4430.101.25391.25381.2489
31372006.10.11 14:19sell4450.101.25211.26211.2471
31382006.10.11 14:19sell4460.101.25211.26211.2505
31392006.10.11 14:19modify4430.101.25391.25371.2489
31402006.10.11 14:19modify4430.101.25391.25361.2489
31412006.10.11 14:19modify4430.101.25391.25351.2489
31422006.10.11 14:21modify4430.101.25391.25341.2489
31432006.10.11 14:21modify4430.101.25391.25331.2489
31442006.10.11 14:21modify4430.101.25391.25321.2489
31452006.10.11 14:22modify4430.101.25391.25311.2489
31462006.10.11 14:22modify4430.101.25391.25301.2489
31472006.10.11 14:22modify4430.101.25391.25291.2489
31482006.10.11 14:24modify4430.101.25391.25281.2489
31492006.10.11 14:24modify4430.101.25391.25271.2489
31502006.10.11 14:24modify4430.101.25391.25261.2489
31512006.10.11 14:30modify4430.101.25391.25251.2489
31522006.10.11 14:31modify4430.101.25391.25241.2489
31532006.10.11 14:31modify4430.101.25391.25231.2489
31542006.10.11 14:32modify4430.101.25391.25211.2489
31552006.10.11 14:32modify4450.101.25211.25211.2471
31562006.10.11 14:32modify4460.101.25211.25211.2505
31572006.10.11 14:32t/p4460.101.25051.25211.250516.004064.28
31582006.10.11 14:32modify4430.101.25391.25201.2489
31592006.10.11 14:32modify4450.101.25211.25201.2471
31602006.10.11 14:33modify4430.101.25391.25191.2489
31612006.10.11 14:33modify4450.101.25211.25191.2471
31622006.10.11 14:33modify4430.101.25391.25181.2489
31632006.10.11 14:33modify4450.101.25211.25181.2471
31642006.10.11 14:36modify4430.101.25391.25171.2489
31652006.10.11 14:36modify4450.101.25211.25171.2471
31662006.10.11 14:51s/l4430.101.25171.25171.248922.004086.28
31672006.10.11 14:51s/l4450.101.25171.25171.24714.004090.28
31682006.10.12 03:05buy4470.101.25451.24451.2595
31692006.10.12 03:05buy4480.101.25451.24451.2561
31702006.10.12 03:11modify4470.101.25451.25451.2595
31712006.10.12 03:11modify4480.101.25451.25451.2561
31722006.10.12 03:11t/p4480.101.25611.25451.256116.004106.28
31732006.10.12 03:11modify4470.101.25451.25461.2595
31742006.10.12 03:11buy4490.101.25631.24631.2613
31752006.10.12 03:11buy4500.101.25631.24631.2579
31762006.10.12 03:12modify4470.101.25451.25471.2595
31772006.10.12 03:38modify4470.101.25451.25481.2595
31782006.10.12 03:38modify4470.101.25451.25491.2595
31792006.10.12 03:38modify4470.101.25451.25501.2595
31802006.10.12 04:21s/l4470.101.25501.25501.25955.004111.28
31812006.10.12 09:00close4490.101.25271.24631.2613-36.004075.28
31822006.10.12 09:00sell4510.101.25281.26281.2478
31832006.10.12 09:00sell4520.101.25281.26281.2512
31842006.10.13 08:39modify4510.101.25281.25281.2478
31852006.10.13 08:39modify4520.101.25281.25281.2512
31862006.10.13 08:39t/p4520.101.25121.25281.251216.444091.72
31872006.10.13 08:39modify4510.101.25281.25271.2478
31882006.10.13 08:47s/l4510.101.25271.25271.24781.444093.16
31892006.10.16 08:41buy4530.101.25241.24241.2574
31902006.10.16 08:41buy4540.101.25241.24241.2540
31912006.10.16 18:39modify4530.101.25241.25241.2574
31922006.10.16 18:39modify4540.101.25241.25241.2540
31932006.10.16 18:49t/p4540.101.25401.25241.254016.004109.16
31942006.10.16 18:49modify4530.101.25241.25251.2574
31952006.10.16 20:35modify4530.101.25241.25261.2574
31962006.10.16 20:35modify4530.101.25241.25271.2574
31972006.10.16 20:36modify4530.101.25241.25281.2574
31982006.10.16 20:36modify4530.101.25241.25291.2574
31992006.10.16 20:37modify4530.101.25241.25301.2574
32002006.10.17 02:06s/l4530.101.25301.25301.25745.184114.34
32012006.10.17 07:31sell4550.101.25231.26231.2473
32022006.10.17 07:31sell4560.101.25231.26231.2507
32032006.10.18 09:12modify4550.101.25231.25231.2473
32042006.10.18 09:12modify4560.101.25231.25231.2507
32052006.10.18 09:12t/p4560.101.25071.25231.250716.444130.78
32062006.10.18 09:12modify4550.101.25231.25221.2473
32072006.10.18 09:12modify4550.101.25231.25211.2473
32082006.10.18 09:12modify4550.101.25231.25201.2473
32092006.10.18 09:22modify4550.101.25231.25191.2473
32102006.10.18 09:22modify4550.101.25231.25181.2473
32112006.10.18 09:22modify4550.101.25231.25171.2473
32122006.10.18 09:58s/l4550.101.25171.25171.24736.444137.22
32132006.10.18 19:13buy4570.101.25391.24391.2589
32142006.10.18 19:13buy4580.101.25391.24391.2555
32152006.10.19 03:35modify4570.101.25391.25391.2589
32162006.10.19 03:35modify4580.101.25391.25391.2555
32172006.10.19 03:35t/p4580.101.25551.25391.255513.544150.76
32182006.10.19 03:35modify4570.101.25391.25401.2589
32192006.10.19 03:39modify4570.101.25391.25411.2589
32202006.10.19 03:39modify4570.101.25391.25421.2589
32212006.10.19 03:39modify4570.101.25391.25431.2589
32222006.10.19 03:44modify4570.101.25391.25441.2589
32232006.10.19 03:44modify4570.101.25391.25451.2589
32242006.10.19 03:44modify4570.101.25391.25461.2589
32252006.10.19 04:31s/l4570.101.25461.25461.25894.544155.30
32262006.10.19 09:27t/p4500.101.25791.24631.257910.264165.56
32272006.10.20 14:58buy4590.101.26201.25201.2670
32282006.10.20 14:58buy4600.101.26201.25201.2636
32292006.10.25 22:10modify4590.101.26201.26201.2670
32302006.10.25 22:10modify4600.101.26201.26201.2636
32312006.10.25 22:10t/p4600.101.26361.26201.263613.544179.10
32322006.10.25 22:10modify4590.101.26201.26211.2670
32332006.10.25 22:13modify4590.101.26201.26221.2670
32342006.10.25 22:43modify4590.101.26201.26231.2670
32352006.10.25 22:43modify4590.101.26201.26241.2670
32362006.10.25 23:10modify4590.101.26201.26251.2670
32372006.10.25 23:10modify4590.101.26201.26261.2670
32382006.10.26 01:53s/l4590.101.26261.26261.26701.084180.18
32392006.10.27 08:00buy4610.101.26841.25841.2734
32402006.10.27 08:00buy4620.101.26841.25841.2700
32412006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26841.2734
32422006.10.27 08:31modify4620.101.26841.26841.2700
32432006.10.27 08:31t/p4620.101.27001.26841.270016.004196.18
32442006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26881.2734
32452006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26891.2734
32462006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26901.2734
32472006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26911.2734
32482006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26921.2734
32492006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26931.2734
32502006.10.27 08:31modify4610.101.26841.26941.2734
32512006.10.27 08:32modify4610.101.26841.26951.2734
32522006.10.27 08:32modify4610.101.26841.26961.2734
32532006.10.27 08:32modify4610.101.26841.26971.2734
32542006.10.27 08:33modify4610.101.26841.26981.2734
32552006.10.27 08:33modify4610.101.26841.26991.2734
32562006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27021.2734
32572006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27031.2734
32582006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27051.2734
32592006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27061.2734
32602006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27071.2734
32612006.10.27 08:33modify4610.101.26841.27081.2734
32622006.10.27 08:41s/l4610.101.27081.27081.273424.004220.18
32632006.10.30 08:32sell4630.101.27021.28021.2652
32642006.10.30 08:32sell4640.101.27021.28021.2686
32652006.10.30 13:30close4630.101.27271.28021.2652-25.004195.18
32662006.10.30 13:30buy4650.101.27261.26261.2776
32672006.10.30 13:30buy4660.101.27261.26261.2742
32682006.10.31 02:38modify4640.101.27021.27021.2686
32692006.10.31 02:44t/p4640.101.26861.27021.268616.444211.62
32702006.10.31 10:07modify4650.101.27261.27261.2776
32712006.10.31 10:07modify4660.101.27261.27261.2742
32722006.10.31 10:08t/p4660.101.27421.27261.274215.184226.80
32732006.10.31 10:08modify4650.101.27261.27271.2776
32742006.10.31 10:08buy4670.101.27441.26441.2794
32752006.10.31 10:08buy4680.101.27441.26441.2760
32762006.10.31 10:08modify4650.101.27261.27281.2776
32772006.10.31 10:08modify4650.101.27261.27291.2776
32782006.10.31 10:08modify4650.101.27261.27301.2776
32792006.10.31 10:08modify4650.101.27261.27311.2776
32802006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27321.2776
32812006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27331.2776
32822006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27341.2776
32832006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27351.2776
32842006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27361.2776
32852006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27371.2776
32862006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27391.2776
32872006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27401.2776
32882006.10.31 10:09modify4650.101.27261.27411.2776
32892006.10.31 10:11modify4650.101.27261.27421.2776
32902006.10.31 10:12modify4650.101.27261.27431.2776
32912006.10.31 10:12modify4650.101.27261.27441.2776
32922006.10.31 10:12modify4670.101.27441.27441.2794
32932006.10.31 10:12modify4680.101.27441.27441.2760
32942006.10.31 10:13t/p4680.101.27601.27441.276016.004242.80
32952006.10.31 10:13modify4650.101.27261.27451.2776
32962006.10.31 10:13modify4670.101.27441.27451.2794
32972006.10.31 10:13modify4650.101.27261.27461.2776
32982006.10.31 10:13modify4670.101.27441.27461.2794
32992006.10.31 10:13modify4650.101.27261.27471.2776
33002006.10.31 10:13modify4670.101.27441.27471.2794
33012006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27481.2776
33022006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27481.2794
33032006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27491.2776
33042006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27491.2794
33052006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27511.2776
33062006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27511.2794
33072006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27521.2776
33082006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27521.2794
33092006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27531.2776
33102006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27531.2794
33112006.10.31 10:26modify4650.101.27261.27541.2776
33122006.10.31 10:26modify4670.101.27441.27541.2794
33132006.10.31 10:27modify4650.101.27261.27561.2776
33142006.10.31 10:27modify4670.101.27441.27561.2794
33152006.10.31 10:27modify4650.101.27261.27571.2776
33162006.10.31 10:27modify4670.101.27441.27571.2794
33172006.10.31 10:27modify4650.101.27261.27581.2776
33182006.10.31 10:27modify4670.101.27441.27581.2794
33192006.10.31 10:29modify4650.101.27261.27591.2776
33202006.10.31 10:29modify4670.101.27441.27591.2794
33212006.10.31 10:31modify4650.101.27261.27601.2776
33222006.10.31 10:31modify4670.101.27441.27601.2794
33232006.10.31 10:31t/p4650.101.27761.27601.277649.184291.98
33242006.10.31 10:31modify4670.101.27441.27611.2794
33252006.10.31 10:31modify4670.101.27441.27621.2794
33262006.10.31 10:31modify4670.101.27441.27631.2794
33272006.10.31 10:37modify4670.101.27441.27641.2794
33282006.10.31 10:37modify4670.101.27441.27651.2794
33292006.10.31 10:37modify4670.101.27441.27661.2794
33302006.10.31 10:54s/l4670.101.27661.27661.279422.004313.98
33312006.11.02 04:30buy4690.101.27631.26631.2813
33322006.11.02 04:30buy4700.101.27631.26631.2779
33332006.11.02 11:33modify4690.101.27631.27631.2813
33342006.11.02 11:33modify4700.101.27631.27631.2779
33352006.11.02 11:33t/p4700.101.27791.27631.277916.004329.98
33362006.11.02 11:33modify4690.101.27631.27641.2813
33372006.11.02 11:33modify4690.101.27631.27651.2813
33382006.11.02 11:33modify4690.101.27631.27661.2813
33392006.11.02 11:34modify4690.101.27631.27671.2813
33402006.11.02 11:34modify4690.101.27631.27681.2813
33412006.11.02 11:34modify4690.101.27631.27691.2813
33422006.11.02 12:07s/l4690.101.27691.27691.28136.004335.98
33432006.11.03 06:22buy4710.101.27751.26751.2825
33442006.11.03 06:22buy4720.101.27751.26751.2791
33452006.11.03 08:06close4710.101.27661.26751.2825-9.004326.98
33462006.11.03 08:08sell4730.101.27651.28651.2715
33472006.11.03 08:08sell4740.101.27651.28651.2749
33482006.11.03 08:31modify4720.101.27751.27751.2791
33492006.11.03 08:31t/p4720.101.27911.27751.279116.004342.98
33502006.11.03 08:31close4730.101.27931.28651.2715-28.004314.98
33512006.11.03 08:31buy4750.101.27881.26881.2838
33522006.11.03 08:31buy4760.101.27881.26881.2804
33532006.11.03 08:31t/p4740.101.27491.28651.274916.004330.98
33542006.11.03 08:47s/l4750.101.26881.26881.2838-100.004230.98
33552006.11.03 08:47s/l4760.101.26881.26881.2804-100.004130.98
33562006.11.08 09:11sell4770.101.27601.28601.2710
33572006.11.08 09:11sell4780.101.27601.28601.2744
33582006.11.09 02:30close4770.101.27761.28601.2710-14.684116.30
33592006.11.09 02:30buy4790.101.27751.26751.2825
33602006.11.09 02:30buy4800.101.27751.26751.2791
33612006.11.09 07:50modify4790.101.27751.27751.2825
33622006.11.09 07:50modify4800.101.27751.27751.2791
33632006.11.09 07:50t/p4800.101.27911.27751.279116.004132.30
33642006.11.09 07:50modify4790.101.27751.27761.2825
33652006.11.09 07:50modify4790.101.27751.27771.2825
33662006.11.09 07:51modify4790.101.27751.27781.2825
33672006.11.09 07:51modify4790.101.27751.27791.2825
33682006.11.09 08:04modify4790.101.27751.27801.2825
33692006.11.09 08:13modify4790.101.27751.27811.2825
33702006.11.09 08:13modify4790.101.27751.27821.2825
33712006.11.09 08:13modify4790.101.27751.27831.2825
33722006.11.09 08:30s/l4790.101.27831.27831.28258.004140.30
33732006.11.09 21:02s/l4780.101.28601.28601.2744-98.684041.62
33742006.11.12 19:47buy4810.101.28641.27641.2914
33752006.11.12 19:47buy4820.101.28641.27641.2880
33762006.11.13 04:36close4810.101.28441.27641.2914-20.824020.80
33772006.11.13 04:36sell4830.101.28441.29441.2794
33782006.11.13 04:36sell4840.101.28441.29441.2828
33792006.11.13 07:05modify4830.101.28441.28441.2794
33802006.11.13 07:05modify4840.101.28441.28441.2828
33812006.11.13 07:05t/p4840.101.28281.28441.282816.004036.80
33822006.11.13 07:05modify4830.101.28441.28431.2794
33832006.11.13 09:19modify4830.101.28441.28421.2794
33842006.11.13 09:19modify4830.101.28441.28411.2794
33852006.11.13 09:32modify4830.101.28441.28401.2794
33862006.11.13 09:47modify4830.101.28441.28391.2794
33872006.11.13 09:47modify4830.101.28441.28381.2794
33882006.11.13 09:50modify4830.101.28441.28371.2794
33892006.11.13 09:50modify4830.101.28441.28351.2794
33902006.11.13 09:50modify4830.101.28441.28341.2794
33912006.11.13 09:50modify4830.101.28441.28331.2794
33922006.11.13 09:51modify4830.101.28441.28321.2794
33932006.11.13 09:51modify4830.101.28441.28311.2794
33942006.11.13 10:05modify4830.101.28441.28301.2794
33952006.11.13 10:05modify4830.101.28441.28291.2794
33962006.11.13 10:05modify4830.101.28441.28281.2794
33972006.11.13 10:06modify4830.101.28441.28271.2794
33982006.11.13 10:06modify4830.101.28441.28261.2794
33992006.11.13 10:07modify4830.101.28441.28251.2794
34002006.11.13 10:07modify4830.101.28441.28241.2794
34012006.11.13 10:07modify4830.101.28441.28231.2794
34022006.11.13 10:08modify4830.101.28441.28221.2794
34032006.11.13 10:08modify4830.101.28441.28211.2794
34042006.11.13 10:18modify4830.101.28441.28201.2794
34052006.11.13 10:22modify4830.101.28441.28191.2794
34062006.11.13 10:28modify4830.101.28441.28181.2794
34072006.11.13 10:28modify4830.101.28441.28171.2794
34082006.11.13 10:31modify4830.101.28441.28161.2794
34092006.11.13 11:02s/l4830.101.28161.28161.279428.004064.80
34102006.11.14 02:13buy4850.101.28291.27291.2879
34112006.11.14 02:13buy4860.101.28291.27291.2845
34122006.11.14 08:30modify4850.101.28291.28291.2879
34132006.11.14 08:30modify4860.101.28291.28291.2845
34142006.11.14 08:30t/p4860.101.28451.28291.284516.004080.80
34152006.11.14 08:30modify4850.101.28291.28321.2879
34162006.11.14 08:31modify4850.101.28291.28331.2879
34172006.11.14 08:31modify4850.101.28291.28351.2879
34182006.11.14 08:32modify4850.101.28291.28361.2879
34192006.11.14 08:32modify4850.101.28291.28371.2879
34202006.11.14 08:32modify4850.101.28291.28381.2879
34212006.11.14 08:32modify4850.101.28291.28391.2879
34222006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28401.2879
34232006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28411.2879
34242006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28421.2879
34252006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28431.2879
34262006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28441.2879
34272006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28451.2879
34282006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28461.2879
34292006.11.14 08:33modify4850.101.28291.28471.2879
34302006.11.14 08:34modify4850.101.28291.28481.2879
34312006.11.14 09:00modify4850.101.28291.28491.2879
34322006.11.14 09:00modify4850.101.28291.28501.2879
34332006.11.14 09:00modify4850.101.28291.28511.2879
34342006.11.14 09:00modify4850.101.28291.28521.2879
34352006.11.14 09:05modify4850.101.28291.28531.2879
34362006.11.14 09:05modify4850.101.28291.28541.2879
34372006.11.14 09:05modify4850.101.28291.28551.2879
34382006.11.14 09:20s/l4850.101.28551.28551.287926.004106.80
34392006.11.14 10:42sell4870.101.27971.28971.2747
34402006.11.14 10:42sell4880.101.27971.28971.2781
34412006.11.15 06:06t/p4880.101.27811.28971.278116.444123.24
34422006.11.15 06:06modify4870.101.27971.27961.2747
34432006.11.15 06:07modify4870.101.27971.27951.2747
34442006.11.15 06:07modify4870.101.27971.27941.2747
34452006.11.15 06:07modify4870.101.27971.27931.2747
34462006.11.15 06:16s/l4870.101.27931.27931.27474.444127.68
34472006.11.15 13:30buy4890.101.28151.27151.2865
34482006.11.15 13:30buy4900.101.28151.27151.2831
34492006.11.15 17:08modify4890.101.28151.28151.2865
34502006.11.15 17:08modify4900.101.28151.28151.2831
34512006.11.15 17:09t/p4900.101.28311.28151.283116.004143.68
34522006.11.15 17:09modify4890.101.28151.28161.2865
34532006.11.15 17:11modify4890.101.28151.28171.2865
34542006.11.16 01:29s/l4890.101.28171.28171.2865-0.464143.22
34552006.11.16 04:00sell4910.101.28101.29101.2760
34562006.11.16 04:00sell4920.101.28101.29101.2794
34572006.11.16 09:01modify4910.101.28101.28101.2760
34582006.11.16 09:01modify4920.101.28101.28101.2794
34592006.11.16 09:08s/l4910.101.28101.28101.27600.004143.22
34602006.11.16 09:08s/l4920.101.28101.28101.27940.004143.22
34612006.11.17 00:46s/l4820.101.27641.27641.2880-105.744037.48
34622006.11.17 10:00buy4930.101.28081.27081.2858
34632006.11.17 10:00buy4940.101.28081.27081.2824
34642006.11.17 10:05modify4930.101.28081.28081.2858
34652006.11.17 10:05modify4940.101.28081.28081.2824
34662006.11.17 10:05t/p4940.101.28241.28081.282416.004053.48
34672006.11.17 10:05modify4930.101.28081.28091.2858
34682006.11.17 10:05buy4950.101.28261.27261.2876
34692006.11.17 10:05buy4960.101.28261.27261.2842
34702006.11.17 10:05modify4930.101.28081.28101.2858
34712006.11.17 10:05modify4930.101.28081.28111.2858
34722006.11.17 10:05modify4930.101.28081.28121.2858
34732006.11.17 10:06modify4930.101.28081.28131.2858
34742006.11.17 10:06modify4930.101.28081.28141.2858
34752006.11.17 10:06modify4930.101.28081.28151.2858
34762006.11.17 10:06modify4930.101.28081.28161.2858
34772006.11.17 10:16modify4930.101.28081.28171.2858
34782006.11.17 10:16modify4930.101.28081.28181.2858
34792006.11.17 10:16modify4930.101.28081.28191.2858
34802006.11.17 10:16modify4930.101.28081.28201.2858
34812006.11.17 10:16modify4930.101.28081.28211.2858
34822006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28221.2858
34832006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28231.2858
34842006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28241.2858
34852006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28251.2858
34862006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28261.2858
34872006.11.17 10:17modify4950.101.28261.28261.2876
34882006.11.17 10:17modify4960.101.28261.28261.2842
34892006.11.17 10:17t/p4960.101.28421.28261.284216.004069.48
34902006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28271.2858
34912006.11.17 10:17modify4950.101.28261.28271.2876
34922006.11.17 10:17modify4930.101.28081.28281.2858
34932006.11.17 10:17modify4950.101.28261.28281.2876
34942006.11.17 10:49s/l4930.101.28281.28281.285820.004089.48
34952006.11.17 10:49s/l4950.101.28281.28281.28762.004091.48
34962006.11.20 11:00sell4970.101.28151.29151.2765
34972006.11.20 11:00sell4980.101.28151.29151.2799
34982006.11.21 03:00close4970.101.28291.29151.2765-13.564077.92
34992006.11.21 03:01buy4990.101.28291.27291.2879
35002006.11.21 03:01buy5000.101.28291.27291.2845
35012006.11.21 09:08t/p4980.101.27991.29151.279916.444094.36
35022006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28291.2879
35032006.11.21 14:27modify5000.101.28291.28291.2845
35042006.11.21 14:27t/p5000.101.28451.28291.284516.004110.36
35052006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28301.2879
35062006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28311.2879
35072006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28321.2879
35082006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28331.2879
35092006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28341.2879
35102006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28351.2879
35112006.11.21 14:27modify4990.101.28291.28361.2879
35122006.11.21 14:28modify4990.101.28291.28371.2879
35132006.11.21 20:52modify4990.101.28291.28381.2879
35142006.11.21 20:52modify4990.101.28291.28391.2879
35152006.11.21 20:55modify4990.101.28291.28401.2879
35162006.11.21 21:18modify4990.101.28291.28411.2879
35172006.11.21 21:20modify4990.101.28291.28421.2879
35182006.11.21 21:20modify4990.101.28291.28431.2879
35192006.11.21 21:20modify4990.101.28291.28441.2879
35202006.11.21 21:20modify4990.101.28291.28461.2879
35212006.11.21 21:20modify4990.101.28291.28471.2879
35222006.11.21 23:00modify4990.101.28291.28481.2879
35232006.11.21 23:00modify4990.101.28291.28491.2879
35242006.11.21 23:00modify4990.101.28291.28501.2879
35252006.11.21 23:08modify4990.101.28291.28511.2879
35262006.11.21 23:09modify4990.101.28291.28521.2879
35272006.11.21 23:10modify4990.101.28291.28531.2879
35282006.11.21 23:45modify4990.101.28291.28541.2879
35292006.11.22 02:36modify4990.101.28291.28551.2879
35302006.11.22 02:41modify4990.101.28291.28561.2879
35312006.11.22 02:41modify4990.101.28291.28571.2879
35322006.11.22 03:40modify4990.101.28291.28581.2879
35332006.11.22 05:46s/l4990.101.28581.28581.287928.184138.54
35342006.11.29 23:00buy5010.101.31641.30641.3214
35352006.11.29 23:00buy5020.101.31641.30641.3180
35362006.11.30 02:02modify5010.101.31641.31641.3214
35372006.11.30 02:02modify5020.101.31641.31641.3180
35382006.11.30 02:02t/p5020.101.31801.31641.318013.544152.08
35392006.11.30 02:02modify5010.101.31641.31651.3214
35402006.11.30 02:02modify5010.101.31641.31661.3214
35412006.11.30 02:02modify5010.101.31641.31671.3214
35422006.11.30 02:03modify5010.101.31641.31681.3214
35432006.11.30 02:05modify5010.101.31641.31691.3214
35442006.11.30 02:11modify5010.101.31641.31701.3214
35452006.11.30 02:11modify5010.101.31641.31711.3214
35462006.11.30 02:22modify5010.101.31641.31721.3214
35472006.11.30 02:22modify5010.101.31641.31731.3214
35482006.11.30 02:22modify5010.101.31641.31741.3214
35492006.11.30 02:22modify5010.101.31641.31751.3214
35502006.11.30 02:22modify5010.101.31641.31761.3214
35512006.11.30 02:23modify5010.101.31641.31771.3214
35522006.11.30 02:23modify5010.101.31641.31781.3214
35532006.11.30 02:23modify5010.101.31641.31791.3214
35542006.11.30 02:24modify5010.101.31641.31801.3214
35552006.11.30 02:27s/l5010.101.31801.31801.321413.544165.62
35562006.12.04 06:00buy5030.101.33141.32141.3364
35572006.12.04 06:00buy5040.101.33141.32141.3330
35582006.12.04 11:04modify5030.101.33141.33141.3364
35592006.12.04 11:04modify5040.101.33141.33141.3330
35602006.12.04 11:17t/p5040.101.33301.33141.333016.004181.62
35612006.12.04 11:17modify5030.101.33141.33151.3364
35622006.12.04 11:17buy5050.101.33321.32321.3382
35632006.12.04 11:17buy5060.101.33321.32321.3348
35642006.12.04 11:17modify5030.101.33141.33161.3364
35652006.12.04 11:18modify5030.101.33141.33171.3364
35662006.12.04 11:33modify5030.101.33141.33181.3364
35672006.12.04 13:11s/l5030.101.33181.33181.33644.004185.62
35682006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33321.3382
35692006.12.05 08:30modify5060.101.33321.33321.3348
35702006.12.05 08:30t/p5060.101.33481.33321.334815.184200.80
35712006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33331.3382
35722006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33351.3382
35732006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33361.3382
35742006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33371.3382
35752006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33381.3382
35762006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33401.3382
35772006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33411.3382
35782006.12.05 08:30modify5050.101.33321.33421.3382
35792006.12.05 08:32modify5050.101.33321.33431.3382
35802006.12.05 08:32modify5050.101.33321.33441.3382
35812006.12.05 08:32modify5050.101.33321.33451.3382
35822006.12.05 08:32modify5050.101.33321.33461.3382
35832006.12.05 08:32modify5050.101.33321.33471.3382
35842006.12.05 08:42s/l5050.101.33471.33471.338214.184214.98
35852006.12.05 10:27sell5070.101.32881.33881.3238
35862006.12.05 10:27sell5080.101.32881.33881.3272
35872006.12.05 12:37close5070.101.33281.33881.3238-40.004174.98
35882006.12.05 12:40buy5090.101.33291.32291.3379
35892006.12.05 12:40buy5100.101.33291.32291.3345
35902006.12.06 04:39modify5080.101.32881.32881.3272
35912006.12.06 04:39t/p5080.101.32721.32881.327216.444191.42
35922006.12.07 06:08close5090.101.32801.32291.3379-52.284139.14
35932006.12.07 06:10sell5110.101.32801.33801.3230
35942006.12.07 06:10sell5120.101.32801.33801.3264
35952006.12.08 08:28modify5110.101.32801.32801.3230
35962006.12.08 08:28modify5120.101.32801.32801.3264
35972006.12.08 08:28t/p5120.101.32641.32801.326416.444155.58
35982006.12.08 08:28modify5110.101.32801.32791.3230
35992006.12.08 08:28modify5110.101.32801.32781.3230
36002006.12.08 08:29modify5110.101.32801.32771.3230
36012006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32701.3230
36022006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32651.3230
36032006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32621.3230
36042006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32591.3230
36052006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32581.3230
36062006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32561.3230
36072006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32551.3230
36082006.12.08 08:30modify5110.101.32801.32541.3230
36092006.12.08 08:30s/l5110.101.32541.32541.323026.444182.02
36102006.12.08 08:52buy5130.101.33301.32301.3380
36112006.12.08 08:52buy5140.101.33301.32301.3346
36122006.12.08 08:53modify5100.101.33291.33291.3345
36132006.12.08 08:54s/l5100.101.33291.33291.3345-4.104177.92
36142006.12.08 09:15modify5130.101.33301.33301.3380
36152006.12.08 09:15modify5140.101.33301.33301.3346
36162006.12.08 09:15t/p5140.101.33461.33301.334616.004193.92
36172006.12.08 09:15modify5130.101.33301.33321.3380
36182006.12.08 09:15modify5130.101.33301.33331.3380
36192006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33341.3380
36202006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33351.3380
36212006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33381.3380
36222006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33391.3380
36232006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33401.3380
36242006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33411.3380
36252006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33421.3380
36262006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33431.3380
36272006.12.08 10:01modify5130.101.33301.33441.3380
36282006.12.08 10:02modify5130.101.33301.33451.3380
36292006.12.08 10:02modify5130.101.33301.33461.3380
36302006.12.08 10:02modify5130.101.33301.33471.3380
36312006.12.08 10:02modify5130.101.33301.33491.3380
36322006.12.08 10:04s/l5130.101.33491.33491.338019.004212.92
36332006.12.08 11:55sell5150.101.32041.33041.3154
36342006.12.08 11:55sell5160.101.32041.33041.3188
36352006.12.10 17:00t/p5160.101.31881.33041.318816.004228.92
36362006.12.10 17:00modify5150.101.32041.31921.3154
36372006.12.10 18:38s/l5150.101.31921.31921.315412.004240.92
36382006.12.11 11:29buy5170.101.32251.31251.3275
36392006.12.11 11:29buy5180.101.32251.31251.3241
36402006.12.11 12:01t/p5180.101.32411.31251.324116.004256.92
36412006.12.11 12:01modify5170.101.32251.32261.3275
36422006.12.11 12:01modify5170.101.32251.32271.3275
36432006.12.11 12:01modify5170.101.32251.32281.3275
36442006.12.11 12:02modify5170.101.32251.32291.3275
36452006.12.11 12:02modify5170.101.32251.32301.3275
36462006.12.11 12:02modify5170.101.32251.32311.3275
36472006.12.11 12:02modify5170.101.32251.32321.3275
36482006.12.11 12:02modify5170.101.32251.32331.3275
36492006.12.11 12:05s/l5170.101.32331.32331.32758.004264.92
36502006.12.12 08:56sell5190.101.32171.33171.3167
36512006.12.12 08:56sell5200.101.32171.33171.3201
36522006.12.12 09:36close5190.101.32451.33171.3167-28.004236.92
36532006.12.12 09:36buy5210.101.32461.31461.3296
36542006.12.12 09:36buy5220.101.32461.31461.3262
36552006.12.12 09:41modify5210.101.32461.32461.3296
36562006.12.12 09:41modify5220.101.32461.32461.3262
36572006.12.12 09:41t/p5220.101.32621.32461.326216.004252.92
36582006.12.12 09:41modify5210.101.32461.32471.3296
36592006.12.12 09:41close5200.101.32641.33171.3201-47.004205.92
36602006.12.12 09:41buy5230.101.32631.31631.3313
36612006.12.12 09:41buy5240.101.32631.31631.3279
36622006.12.12 09:41modify5210.101.32461.32481.3296
36632006.12.12 09:44modify5210.101.32461.32491.3296
36642006.12.12 09:44modify5210.101.32461.32501.3296
36652006.12.12 09:45modify5210.101.32461.32511.3296
36662006.12.12 09:56s/l5210.101.32511.32511.32965.004210.92
36672006.12.12 11:34close5230.101.32321.31631.3313-31.004179.92
36682006.12.12 11:34sell5250.101.32311.33311.3181
36692006.12.12 11:34sell5260.101.32311.33311.3215
36702006.12.12 14:14t/p5260.101.32151.33311.321516.004195.92
36712006.12.12 14:14modify5250.101.32311.32291.3181
36722006.12.12 14:14modify5250.101.32311.32271.3181
36732006.12.12 14:14s/l5250.101.32271.32271.31814.004199.92
36742006.12.12 14:14buy5270.101.32441.31441.3294
36752006.12.12 14:14buy5280.101.32441.31441.3260
36762006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32441.3294
36772006.12.12 14:21modify5280.101.32441.32441.3260
36782006.12.12 14:21t/p5280.101.32601.32441.326016.004215.92
36792006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32451.3294
36802006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32471.3294
36812006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32481.3294
36822006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32491.3294
36832006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32501.3294
36842006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32521.3294
36852006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32531.3294
36862006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32551.3294
36872006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32561.3294
36882006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32571.3294
36892006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32581.3294
36902006.12.12 14:21modify5270.101.32441.32601.3294
36912006.12.12 14:22s/l5270.101.32601.32601.329416.004231.92
36922006.12.12 14:22buy5290.101.32621.31621.3312
36932006.12.12 14:22buy5300.101.32621.31621.3278
36942006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32621.3312
36952006.12.12 14:32modify5300.101.32621.32621.3278
36962006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32631.3312
36972006.12.12 14:32modify5300.101.32621.32631.3278
36982006.12.12 14:32t/p5240.101.32791.31631.327916.004247.92
36992006.12.12 14:32t/p5300.101.32781.32631.327816.004263.92
37002006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32641.3312
37012006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32651.3312
37022006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32661.3312
37032006.12.12 14:32modify5290.101.32621.32671.3312
37042006.12.12 14:33modify5290.101.32621.32681.3312
37052006.12.12 14:33modify5290.101.32621.32691.3312
37062006.12.12 14:33modify5290.101.32621.32711.3312
37072006.12.12 14:34modify5290.101.32621.32721.3312
37082006.12.12 14:35modify5290.101.32621.32731.3312
37092006.12.12 14:35modify5290.101.32621.32741.3312
37102006.12.12 14:36modify5290.101.32621.32751.3312
37112006.12.12 14:36modify5290.101.32621.32761.3312
37122006.12.12 14:38s/l5290.101.32761.32761.331214.004277.92
37132006.12.13 08:29sell5310.101.32511.33511.3201
37142006.12.13 08:29sell5320.101.32511.33511.3235
37152006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32511.3201
37162006.12.13 08:33modify5320.101.32511.32511.3235
37172006.12.13 08:33t/p5320.101.32351.32511.323516.004293.92
37182006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32501.3201
37192006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32491.3201
37202006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32481.3201
37212006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32471.3201
37222006.12.13 08:33modify5310.101.32511.32461.3201
37232006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32451.3201
37242006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32441.3201
37252006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32431.3201
37262006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32421.3201
37272006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32411.3201
37282006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32401.3201
37292006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32391.3201
37302006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32381.3201
37312006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32361.3201
37322006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32351.3201
37332006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32341.3201
37342006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32331.3201
37352006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32321.3201
37362006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32301.3201
37372006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32291.3201
37382006.12.13 08:34modify5310.101.32511.32281.3201
37392006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32271.3201
37402006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32261.3201
37412006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32241.3201
37422006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32231.3201
37432006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32221.3201
37442006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32211.3201
37452006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32201.3201
37462006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32191.3201
37472006.12.13 08:35modify5310.101.32511.32171.3201
37482006.12.13 08:40s/l5310.101.32171.32171.320134.004327.92
37492006.12.14 03:02buy5330.101.32461.31461.3296
37502006.12.14 03:02buy5340.101.32461.31461.3262
37512006.12.14 06:09close5330.101.32141.31461.3296-32.004295.92
37522006.12.14 06:09sell5350.101.32141.33141.3164
37532006.12.14 06:09sell5360.101.32141.33141.3198
37542006.12.14 06:32modify5350.101.32141.32141.3164
37552006.12.14 06:32modify5360.101.32141.32141.3198
37562006.12.14 06:33t/p5360.101.31981.32141.319816.004311.92
37572006.12.14 06:33modify5350.101.32141.32131.3164
37582006.12.14 06:33modify5350.101.32141.32121.3164
37592006.12.14 06:33modify5350.101.32141.32111.3164
37602006.12.14 06:33modify5350.101.32141.32101.3164
37612006.12.14 06:34modify5350.101.32141.32091.3164
37622006.12.14 06:34modify5350.101.32141.32081.3164
37632006.12.14 06:34modify5350.101.32141.32071.3164
37642006.12.14 06:34modify5350.101.32141.32061.3164
37652006.12.14 06:48modify5350.101.32141.32051.3164
37662006.12.14 06:48modify5350.101.32141.32041.3164
37672006.12.14 06:48modify5350.101.32141.32031.3164
37682006.12.14 06:48modify5350.101.32141.32021.3164
37692006.12.14 06:48modify5350.101.32141.32011.3164
37702006.12.14 06:49modify5350.101.32141.32001.3164
37712006.12.14 06:50modify5350.101.32141.31991.3164
37722006.12.14 06:51modify5350.101.32141.31981.3164
37732006.12.14 07:15s/l5350.101.31981.31981.316416.004327.92
37742006.12.14 10:30s/l5340.101.31461.31461.3262-100.004227.92
37752006.12.19 00:00sell5370.101.30881.31881.3038
37762006.12.19 00:00sell5380.101.30881.31881.3072
37772006.12.19 02:36close5370.101.31071.31881.3038-19.004208.92
37782006.12.19 02:36buy5390.101.31081.30081.3158
37792006.12.19 02:36buy5400.101.31081.30081.3124
37802006.12.19 02:58modify5390.101.31081.31081.3158
37812006.12.19 02:58modify5400.101.31081.31081.3124
37822006.12.19 03:05t/p5400.101.31241.31081.312416.004224.92
37832006.12.19 03:05modify5390.101.31081.31091.3158
37842006.12.19 03:05modify5390.101.31081.31101.3158
37852006.12.19 03:05modify5390.101.31081.31111.3158
37862006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31121.3158
37872006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31131.3158
37882006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31141.3158
37892006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31151.3158
37902006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31161.3158
37912006.12.19 03:08modify5390.101.31081.31171.3158
37922006.12.19 03:09modify5390.101.31081.31191.3158
37932006.12.19 03:09modify5390.101.31081.31201.3158
37942006.12.19 03:11modify5390.101.31081.31211.3158
37952006.12.19 03:11modify5390.101.31081.31221.3158
37962006.12.19 03:51modify5390.101.31081.31231.3158
37972006.12.19 03:51modify5390.101.31081.31241.3158
37982006.12.19 03:51modify5390.101.31081.31251.3158
37992006.12.19 03:53modify5390.101.31081.31261.3158
38002006.12.19 03:53modify5390.101.31081.31271.3158
38012006.12.19 03:56modify5390.101.31081.31281.3158
38022006.12.19 03:56modify5390.101.31081.31291.3158
38032006.12.19 03:57modify5390.101.31081.31301.3158
38042006.12.19 04:00modify5390.101.31081.31361.3158
38052006.12.19 04:00modify5390.101.31081.31391.3158
38062006.12.19 04:00modify5390.101.31081.31411.3158
38072006.12.19 04:00t/p5390.101.31581.31411.315850.004274.92
38082006.12.19 11:51s/l5380.101.31881.31881.3072-100.004174.92
38092006.12.20 11:00sell5410.101.31821.32821.3132
38102006.12.20 11:00sell5420.101.31821.32821.3166
38112006.12.20 12:36modify5410.101.31821.31821.3132
38122006.12.20 12:36modify5420.101.31821.31821.3166
38132006.12.20 12:37t/p5420.101.31661.31821.316616.004190.92
38142006.12.20 12:37modify5410.101.31821.31801.3132
38152006.12.20 12:47modify5410.101.31821.31791.3132
38162006.12.20 12:47modify5410.101.31821.31781.3132
38172006.12.20 12:53modify5410.101.31821.31771.3132
38182006.12.20 12:54modify5410.101.31821.31761.3132
38192006.12.20 13:33s/l5410.101.31761.31761.31326.004196.92
38202006.12.21 01:34buy5430.101.31951.30951.3245
38212006.12.21 01:34buy5440.101.31951.30951.3211
38222006.12.21 02:47modify5430.101.31951.31951.3245
38232006.12.21 02:47modify5440.101.31951.31951.3211
38242006.12.21 02:47t/p5440.101.32111.31951.321116.004212.92
38252006.12.21 02:47modify5430.101.31951.31961.3245
38262006.12.21 02:47buy5450.101.32131.31131.3263
38272006.12.21 02:47buy5460.101.32131.31131.3229
38282006.12.21 02:47modify5430.101.31951.31971.3245
38292006.12.21 03:11s/l5430.101.31971.31971.32452.004214.92
38302006.12.21 05:43close5450.101.31691.31131.3263-44.004170.92
38312006.12.21 05:43sell5470.101.31691.32691.3119
38322006.12.21 05:43sell5480.101.31691.32691.3153
38332006.12.21 08:37modify5470.101.31691.31691.3119
38342006.12.21 08:37modify5480.101.31691.31691.3153
38352006.12.21 08:37t/p5480.101.31531.31691.315316.004186.92
38362006.12.21 08:37modify5470.101.31691.31681.3119
38372006.12.21 08:37modify5470.101.31691.31671.3119
38382006.12.21 08:42s/l5470.101.31671.31671.31192.004188.92
38392006.12.21 19:17buy5490.101.31861.30861.3236
38402006.12.21 19:17buy5500.101.31861.30861.3202
38412006.12.22 02:18modify5490.101.31861.31861.3236
38422006.12.22 02:18modify5500.101.31861.31861.3202
38432006.12.22 02:20t/p5500.101.32021.31861.320215.184204.10
38442006.12.22 02:20modify5490.101.31861.31871.3236
38452006.12.22 02:24modify5490.101.31861.31881.3236
38462006.12.22 02:25modify5490.101.31861.31891.3236
38472006.12.22 02:30modify5490.101.31861.31901.3236
38482006.12.22 02:32modify5490.101.31861.31911.3236
38492006.12.22 02:33modify5490.101.31861.31921.3236
38502006.12.22 02:33modify5490.101.31861.31931.3236
38512006.12.22 03:09s/l5490.101.31931.31931.32366.184210.28
38522006.12.22 09:30sell5510.101.31771.32771.3127
38532006.12.22 09:30sell5520.101.31771.32771.3161
38542006.12.22 10:01t/p5520.101.31611.32771.316116.004226.28
38552006.12.22 10:01modify5510.101.31771.31761.3127
38562006.12.22 10:03modify5510.101.31771.31751.3127
38572006.12.22 10:03modify5510.101.31771.31741.3127
38582006.12.22 10:03modify5510.101.31771.31731.3127
38592006.12.22 10:03modify5510.101.31771.31721.3127
38602006.12.22 10:26modify5510.101.31771.31711.3127
38612006.12.22 10:26modify5510.101.31771.31701.3127
38622006.12.22 10:26modify5510.101.31771.31691.3127
38632006.12.22 10:26modify5510.101.31771.31681.3127
38642006.12.22 10:26modify5510.101.31771.31671.3127
38652006.12.22 11:35modify5510.101.31771.31651.3127
38662006.12.22 11:35modify5510.101.31771.31641.3127
38672006.12.22 11:36modify5510.101.31771.31631.3127
38682006.12.22 11:36modify5510.101.31771.31621.3127
38692006.12.22 11:38modify5510.101.31771.31611.3127
38702006.12.22 11:38modify5510.101.31771.31601.3127
38712006.12.22 11:38modify5510.101.31771.31591.3127
38722006.12.22 11:38modify5510.101.31771.31581.3127
38732006.12.22 11:39modify5510.101.31771.31571.3127
38742006.12.22 11:40modify5510.101.31771.31561.3127
38752006.12.22 11:40modify5510.101.31771.31551.3127
38762006.12.22 11:40modify5510.101.31771.31541.3127
38772006.12.22 11:40modify5510.101.31771.31531.3127
38782006.12.22 11:48modify5510.101.31771.31521.3127
38792006.12.22 11:48modify5510.101.31771.31511.3127
38802006.12.22 11:48modify5510.101.31771.31501.3127
38812006.12.22 11:48modify5510.101.31771.31481.3127
38822006.12.22 11:50modify5510.101.31771.31471.3127
38832006.12.22 12:00modify5510.101.31771.31461.3127
38842006.12.22 12:00modify5510.101.31771.31451.3127
38852006.12.22 12:00modify5510.101.31771.31441.3127
38862006.12.22 12:00modify5510.101.31771.31431.3127
38872006.12.22 12:00t/p5510.101.31271.31431.312750.004276.28
38882006.12.22 12:02s/l5460.101.31131.31131.3229-100.824175.46