Strategy Tester Report
Bag-it_v_1.1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExtMaximumRisk=0.1; Lot=1;
Bars in test12103Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-4162.39Gross profit8964.46Gross loss-13126.85
Profit factor0.68Expected payoff-14.50
Absolute drawdown4470.33Maximal drawdown5098.71 (90.59%)Relative drawdown90.59% (5098.71)
Total trades287Short positions (won %)138 (60.87%)Long positions (won %)149 (59.73%)
Profit trades (% of total)173 (60.28%)Loss trades (% of total)114 (39.72%)
Largestprofit trade617.40loss trade-592.65
Averageprofit trade51.82loss trade-115.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (930.71)consecutive losses (loss in money)5 (-569.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)930.71 (10)consecutive loss (count of losses)-1028.35 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 08:21sell10.501.18680.00000.0000
22006.01.03 10:51close10.501.19800.00000.0000-560.004440.00
32006.01.04 18:35sell20.441.21010.00000.0000
42006.01.05 06:03modify20.441.21011.21000.0000
52006.01.05 06:03modify20.441.21011.20980.0000
62006.01.05 06:06modify20.441.21011.20970.0000
72006.01.05 06:06modify20.441.21011.20960.0000
82006.01.05 06:06modify20.441.21011.20950.0000
92006.01.05 06:06modify20.441.21011.20940.0000
102006.01.05 07:49s/l20.441.20941.20940.000036.614476.61
112006.01.05 11:39buy30.451.20940.00000.0000
122006.01.05 19:32modify30.451.20941.20950.0000
132006.01.05 19:32modify30.451.20941.20960.0000
142006.01.05 19:32modify30.451.20941.20970.0000
152006.01.05 19:32modify30.451.20941.20980.0000
162006.01.05 20:29s/l30.451.20981.20980.000018.004494.61
172006.01.06 03:00buy40.451.20960.00000.0000
182006.01.06 08:30modify40.451.20961.21040.0000
192006.01.06 08:30modify40.451.20961.21060.0000
202006.01.06 08:30modify40.451.20961.21080.0000
212006.01.06 08:30modify40.451.20961.21120.0000
222006.01.06 08:30modify40.451.20961.21130.0000
232006.01.06 08:33s/l40.451.21131.21130.000076.504571.11
242006.01.08 18:11sell50.461.21380.00000.0000
252006.01.09 02:38modify50.461.21381.21370.0000
262006.01.09 02:47modify50.461.21381.21360.0000
272006.01.09 02:47modify50.461.21381.21350.0000
282006.01.09 02:47modify50.461.21381.21340.0000
292006.01.09 02:47modify50.461.21381.21330.0000
302006.01.09 02:59modify50.461.21381.21320.0000
312006.01.09 03:22modify50.461.21381.21310.0000
322006.01.09 03:22modify50.461.21381.21300.0000
332006.01.09 03:34modify50.461.21381.21290.0000
342006.01.09 03:35modify50.461.21381.21280.0000
352006.01.09 03:35modify50.461.21381.21270.0000
362006.01.09 03:36modify50.461.21381.21250.0000
372006.01.09 03:36modify50.461.21381.21240.0000
382006.01.09 03:36modify50.461.21381.21230.0000
392006.01.09 03:37modify50.461.21381.21220.0000
402006.01.09 03:41modify50.461.21381.21210.0000
412006.01.09 03:41modify50.461.21381.21200.0000
422006.01.09 03:41modify50.461.21381.21190.0000
432006.01.09 03:41modify50.461.21381.21180.0000
442006.01.09 03:41modify50.461.21381.21170.0000
452006.01.09 03:54modify50.461.21381.21160.0000
462006.01.09 03:54modify50.461.21381.21150.0000
472006.01.09 03:54modify50.461.21381.21140.0000
482006.01.09 03:55modify50.461.21381.21130.0000
492006.01.09 03:55modify50.461.21381.21120.0000
502006.01.09 03:55modify50.461.21381.21110.0000
512006.01.09 03:55modify50.461.21381.21100.0000
522006.01.09 04:08modify50.461.21381.21090.0000
532006.01.09 04:08modify50.461.21381.21080.0000
542006.01.09 04:08modify50.461.21381.21070.0000
552006.01.09 04:08modify50.461.21381.21060.0000
562006.01.09 04:08modify50.461.21381.21050.0000
572006.01.09 04:09modify50.461.21381.21040.0000
582006.01.09 04:13modify50.461.21381.21030.0000
592006.01.09 04:13modify50.461.21381.21020.0000
602006.01.09 04:14modify50.461.21381.21010.0000
612006.01.09 04:14modify50.461.21381.21000.0000
622006.01.09 04:14modify50.461.21381.20990.0000
632006.01.09 04:18modify50.461.21381.20980.0000
642006.01.09 04:18modify50.461.21381.20940.0000
652006.01.09 04:18modify50.461.21381.20920.0000
662006.01.09 04:56s/l50.461.20921.20920.0000213.624784.73
672006.01.09 14:12buy60.481.20860.00000.0000
682006.01.11 09:36modify60.481.20861.20860.0000
692006.01.11 09:36modify60.481.20861.20870.0000
702006.01.11 09:50modify60.481.20861.20880.0000
712006.01.11 09:50modify60.481.20861.20890.0000
722006.01.11 09:54modify60.481.20861.20900.0000
732006.01.11 11:08s/l60.481.20901.20900.000011.334796.06
742006.01.12 00:11sell70.481.21310.00000.0000
752006.01.12 08:30modify70.481.21311.21300.0000
762006.01.12 08:30modify70.481.21311.21280.0000
772006.01.12 08:30modify70.481.21311.21270.0000
782006.01.12 08:30modify70.481.21311.21250.0000
792006.01.12 08:30modify70.481.21311.21240.0000
802006.01.12 08:36s/l70.481.21241.21240.000033.604829.66
812006.01.13 07:30sell80.481.20570.00000.0000
822006.01.13 10:03close80.481.20630.00000.0000-28.804800.86
832006.01.13 10:03buy90.481.20630.00000.0000
842006.01.13 11:26modify90.481.20631.20640.0000
852006.01.13 11:26modify90.481.20631.20650.0000
862006.01.13 11:26modify90.481.20631.20660.0000
872006.01.13 11:26modify90.481.20631.20670.0000
882006.01.13 11:26modify90.481.20631.20680.0000
892006.01.13 11:29modify90.481.20631.20690.0000
902006.01.13 11:32modify90.481.20631.20700.0000
912006.01.13 11:32modify90.481.20631.20710.0000
922006.01.13 11:32modify90.481.20631.20730.0000
932006.01.13 11:32modify90.481.20631.20740.0000
942006.01.13 11:36modify90.481.20631.20750.0000
952006.01.13 11:37modify90.481.20631.20760.0000
962006.01.13 11:37modify90.481.20631.20770.0000
972006.01.13 11:41modify90.481.20631.20780.0000
982006.01.13 11:41modify90.481.20631.20790.0000
992006.01.13 11:41modify90.481.20631.20800.0000
1002006.01.13 11:42modify90.481.20631.20810.0000
1012006.01.13 11:42modify90.481.20631.20820.0000
1022006.01.13 11:43modify90.481.20631.20830.0000
1032006.01.13 11:43modify90.481.20631.20840.0000
1042006.01.13 11:44modify90.481.20631.20850.0000
1052006.01.13 12:35modify90.481.20631.20860.0000
1062006.01.13 12:36modify90.481.20631.20870.0000
1072006.01.13 12:37modify90.481.20631.20880.0000
1082006.01.13 12:37modify90.481.20631.20890.0000
1092006.01.13 12:37modify90.481.20631.20900.0000
1102006.01.13 12:38modify90.481.20631.20910.0000
1112006.01.13 12:38modify90.481.20631.20920.0000
1122006.01.13 12:38modify90.481.20631.20930.0000
1132006.01.13 12:38modify90.481.20631.20940.0000
1142006.01.13 12:38modify90.481.20631.20950.0000
1152006.01.13 12:38modify90.481.20631.20960.0000
1162006.01.13 12:38modify90.481.20631.20970.0000
1172006.01.13 12:38modify90.481.20631.20980.0000
1182006.01.13 12:38modify90.481.20631.20990.0000
1192006.01.13 12:38modify90.481.20631.21000.0000
1202006.01.13 12:38modify90.481.20631.21010.0000
1212006.01.13 12:38modify90.481.20631.21020.0000
1222006.01.13 12:38modify90.481.20631.21030.0000
1232006.01.13 12:38modify90.481.20631.21040.0000
1242006.01.13 12:38modify90.481.20631.21050.0000
1252006.01.13 12:38modify90.481.20631.21060.0000
1262006.01.13 12:38modify90.481.20631.21070.0000
1272006.01.13 12:42modify90.481.20631.21080.0000
1282006.01.13 12:42modify90.481.20631.21100.0000
1292006.01.13 12:42modify90.481.20631.21110.0000
1302006.01.13 12:42modify90.481.20631.21120.0000
1312006.01.13 12:49modify90.481.20631.21130.0000
1322006.01.13 12:49modify90.481.20631.21140.0000
1332006.01.13 12:49modify90.481.20631.21150.0000
1342006.01.15 17:00modify90.481.20631.21190.0000
1352006.01.15 17:00modify90.481.20631.21200.0000
1362006.01.15 17:06modify90.481.20631.21210.0000
1372006.01.15 17:06modify90.481.20631.21220.0000
1382006.01.15 17:39modify90.481.20631.21230.0000
1392006.01.15 17:39modify90.481.20631.21240.0000
1402006.01.15 17:40modify90.481.20631.21250.0000
1412006.01.15 17:40modify90.481.20631.21260.0000
1422006.01.15 17:41modify90.481.20631.21270.0000
1432006.01.15 17:45modify90.481.20631.21280.0000
1442006.01.15 18:21modify90.481.20631.21290.0000
1452006.01.15 18:29modify90.481.20631.21300.0000
1462006.01.15 18:29modify90.481.20631.21310.0000
1472006.01.15 18:37modify90.481.20631.21320.0000
1482006.01.15 18:39modify90.481.20631.21330.0000
1492006.01.15 18:39modify90.481.20631.21340.0000
1502006.01.15 18:49modify90.481.20631.21350.0000
1512006.01.15 18:49modify90.481.20631.21370.0000
1522006.01.15 18:49modify90.481.20631.21390.0000
1532006.01.15 18:49modify90.481.20631.21400.0000
1542006.01.15 18:49modify90.481.20631.21410.0000
1552006.01.15 18:50modify90.481.20631.21420.0000
1562006.01.15 18:50modify90.481.20631.21430.0000
1572006.01.15 18:50modify90.481.20631.21440.0000
1582006.01.15 18:50modify90.481.20631.21460.0000
1592006.01.15 18:53modify90.481.20631.21470.0000
1602006.01.15 21:15s/l90.481.21471.21470.0000403.205204.06
1612006.01.16 00:43sell100.521.21350.00000.0000
1622006.01.16 08:16modify100.521.21351.21350.0000
1632006.01.16 16:05close100.521.21251.21350.000052.005256.06
1642006.01.16 16:05buy110.531.21250.00000.0000
1652006.01.18 03:54modify110.531.21251.21250.0000
1662006.01.18 04:06s/l110.531.21251.21250.0000-8.695247.37
1672006.01.18 10:16sell120.521.20950.00000.0000
1682006.01.19 01:25close120.521.21040.00000.0000-39.945207.43
1692006.01.19 01:25buy130.521.21040.00000.0000
1702006.01.20 03:37close130.521.20410.00000.0000-331.864875.57
1712006.01.20 04:13buy140.491.20920.00000.0000
1722006.01.20 13:48modify140.491.20921.20930.0000
1732006.01.20 13:48modify140.491.20921.20940.0000
1742006.01.20 13:48modify140.491.20921.20950.0000
1752006.01.20 13:48modify140.491.20921.20960.0000
1762006.01.20 13:48modify140.491.20921.20970.0000
1772006.01.20 13:49modify140.491.20921.20980.0000
1782006.01.20 13:50modify140.491.20921.20990.0000
1792006.01.20 13:51modify140.491.20921.21000.0000
1802006.01.20 13:52modify140.491.20921.21010.0000
1812006.01.20 13:52modify140.491.20921.21030.0000
1822006.01.20 13:52modify140.491.20921.21040.0000
1832006.01.20 13:52modify140.491.20921.21050.0000
1842006.01.20 13:52modify140.491.20921.21060.0000
1852006.01.20 14:01modify140.491.20921.21070.0000
1862006.01.20 14:02modify140.491.20921.21080.0000
1872006.01.20 14:04modify140.491.20921.21090.0000
1882006.01.20 14:04modify140.491.20921.21100.0000
1892006.01.20 14:11modify140.491.20921.21110.0000
1902006.01.20 15:02modify140.491.20921.21120.0000
1912006.01.22 17:01modify140.491.20921.21150.0000
1922006.01.22 17:01modify140.491.20921.21160.0000
1932006.01.22 17:16modify140.491.20921.21170.0000
1942006.01.22 17:16modify140.491.20921.21180.0000
1952006.01.22 17:17modify140.491.20921.21200.0000
1962006.01.22 17:17modify140.491.20921.21210.0000
1972006.01.22 17:17modify140.491.20921.21220.0000
1982006.01.22 17:20modify140.491.20921.21230.0000
1992006.01.22 17:20modify140.491.20921.21240.0000
2002006.01.22 17:20modify140.491.20921.21250.0000
2012006.01.22 17:23modify140.491.20921.21260.0000
2022006.01.22 18:29modify140.491.20921.21270.0000
2032006.01.22 18:33modify140.491.20921.21280.0000
2042006.01.22 18:34modify140.491.20921.21290.0000
2052006.01.22 18:34modify140.491.20921.21310.0000
2062006.01.22 18:34modify140.491.20921.21320.0000
2072006.01.22 18:34modify140.491.20921.21330.0000
2082006.01.22 18:41modify140.491.20921.21350.0000
2092006.01.22 18:41modify140.491.20921.21360.0000
2102006.01.22 18:41modify140.491.20921.21370.0000
2112006.01.22 18:52modify140.491.20921.21380.0000
2122006.01.22 18:52modify140.491.20921.21390.0000
2132006.01.22 18:53modify140.491.20921.21400.0000
2142006.01.22 18:57modify140.491.20921.21410.0000
2152006.01.22 18:59modify140.491.20921.21420.0000
2162006.01.22 19:02modify140.491.20921.21430.0000
2172006.01.22 19:02modify140.491.20921.21440.0000
2182006.01.22 19:03modify140.491.20921.21450.0000
2192006.01.22 19:04modify140.491.20921.21460.0000
2202006.01.22 19:04modify140.491.20921.21470.0000
2212006.01.22 19:06modify140.491.20921.21480.0000
2222006.01.22 19:06modify140.491.20921.21500.0000
2232006.01.22 19:14modify140.491.20921.21510.0000
2242006.01.22 19:39modify140.491.20921.21540.0000
2252006.01.22 19:39modify140.491.20921.21550.0000
2262006.01.22 19:39modify140.491.20921.21560.0000
2272006.01.22 19:39modify140.491.20921.21580.0000
2282006.01.22 19:40modify140.491.20921.21590.0000
2292006.01.22 19:40modify140.491.20921.21610.0000
2302006.01.22 19:40modify140.491.20921.21640.0000
2312006.01.22 19:40modify140.491.20921.21650.0000
2322006.01.22 19:40modify140.491.20921.21660.0000
2332006.01.22 19:40modify140.491.20921.21670.0000
2342006.01.22 19:40modify140.491.20921.21690.0000
2352006.01.22 19:40modify140.491.20921.21700.0000
2362006.01.22 19:40modify140.491.20921.21740.0000
2372006.01.22 19:40modify140.491.20921.21760.0000
2382006.01.22 19:40modify140.491.20921.21780.0000
2392006.01.22 19:40modify140.491.20921.21790.0000
2402006.01.22 19:40modify140.491.20921.21800.0000
2412006.01.22 19:40modify140.491.20921.21830.0000
2422006.01.22 19:40modify140.491.20921.21850.0000
2432006.01.22 19:41modify140.491.20921.21870.0000
2442006.01.22 19:41modify140.491.20921.21880.0000
2452006.01.22 19:41modify140.491.20921.21890.0000
2462006.01.22 19:41modify140.491.20921.21900.0000
2472006.01.22 19:41modify140.491.20921.21920.0000
2482006.01.22 19:41modify140.491.20921.22010.0000
2492006.01.22 19:41modify140.491.20921.22180.0000
2502006.01.22 19:51s/l140.491.22181.22180.0000617.405492.97
2512006.01.23 21:28sell150.551.22890.00000.0000
2522006.01.24 08:58modify150.551.22891.22880.0000
2532006.01.24 08:58modify150.551.22891.22870.0000
2542006.01.24 08:58modify150.551.22891.22860.0000
2552006.01.24 11:36close150.551.22801.22860.000051.925544.89
2562006.01.24 11:36buy160.551.22800.00000.0000
2572006.01.25 04:15modify160.551.22801.22810.0000
2582006.01.25 04:15modify160.551.22801.22820.0000
2592006.01.25 04:15modify160.551.22801.22830.0000
2602006.01.25 04:16modify160.551.22801.22840.0000
2612006.01.25 04:16modify160.551.22801.22850.0000
2622006.01.25 04:17modify160.551.22801.22860.0000
2632006.01.25 04:17modify160.551.22801.22870.0000
2642006.01.25 04:21modify160.551.22801.22880.0000
2652006.01.25 04:48modify160.551.22801.22890.0000
2662006.01.25 04:54modify160.551.22801.22900.0000
2672006.01.25 04:54modify160.551.22801.22910.0000
2682006.01.25 04:54modify160.551.22801.22920.0000
2692006.01.25 04:54modify160.551.22801.22930.0000
2702006.01.25 04:55modify160.551.22801.22940.0000
2712006.01.25 04:58modify160.551.22801.22950.0000
2722006.01.25 04:58modify160.551.22801.22960.0000
2732006.01.25 05:43s/l160.551.22961.22960.000083.495628.38
2742006.01.25 20:09buy170.561.22580.00000.0000
2752006.01.26 20:00close170.561.22080.00000.0000-293.785334.60
2762006.01.26 22:39buy180.531.22160.00000.0000
2772006.01.29 17:00close180.531.21050.00000.0000-592.654741.96
2782006.01.30 01:36buy190.471.21080.00000.0000
2792006.01.31 10:45modify190.471.21081.21080.0000
2802006.01.31 10:45modify190.471.21081.21090.0000
2812006.01.31 10:47modify190.471.21081.21100.0000
2822006.01.31 10:51modify190.471.21081.21110.0000
2832006.01.31 10:51modify190.471.21081.21120.0000
2842006.01.31 10:57modify190.471.21081.21130.0000
2852006.01.31 10:58modify190.471.21081.21140.0000
2862006.01.31 10:59modify190.471.21081.21150.0000
2872006.01.31 10:59modify190.471.21081.21160.0000
2882006.01.31 11:23modify190.471.21081.21170.0000
2892006.01.31 11:23modify190.471.21081.21180.0000
2902006.01.31 11:24modify190.471.21081.21190.0000
2912006.01.31 11:24modify190.471.21081.21200.0000
2922006.01.31 11:39modify190.471.21081.21210.0000
2932006.01.31 11:39modify190.471.21081.21220.0000
2942006.01.31 11:43modify190.471.21081.21230.0000
2952006.01.31 11:43modify190.471.21081.21240.0000
2962006.01.31 11:53modify190.471.21081.21250.0000
2972006.01.31 11:53modify190.471.21081.21260.0000
2982006.01.31 11:54modify190.471.21081.21270.0000
2992006.01.31 11:54modify190.471.21081.21280.0000
3002006.01.31 11:54modify190.471.21081.21290.0000
3012006.01.31 11:54modify190.471.21081.21300.0000
3022006.01.31 11:55modify190.471.21081.21310.0000
3032006.01.31 11:55modify190.471.21081.21320.0000
3042006.01.31 11:55modify190.471.21081.21330.0000
3052006.01.31 11:55modify190.471.21081.21340.0000
3062006.01.31 12:13modify190.471.21081.21350.0000
3072006.01.31 12:14modify190.471.21081.21360.0000
3082006.01.31 12:14modify190.471.21081.21370.0000
3092006.01.31 12:14modify190.471.21081.21380.0000
3102006.01.31 12:14modify190.471.21081.21400.0000
3112006.01.31 12:17modify190.471.21081.21410.0000
3122006.01.31 12:17modify190.471.21081.21420.0000
3132006.01.31 12:17modify190.471.21081.21430.0000
3142006.01.31 12:17modify190.471.21081.21440.0000
3152006.01.31 12:17modify190.471.21081.21450.0000
3162006.01.31 12:17modify190.471.21081.21460.0000
3172006.01.31 12:17modify190.471.21081.21470.0000
3182006.01.31 12:17modify190.471.21081.21480.0000
3192006.01.31 12:17modify190.471.21081.21490.0000
3202006.01.31 12:17modify190.471.21081.21500.0000
3212006.01.31 12:18modify190.471.21081.21510.0000
3222006.01.31 12:18modify190.471.21081.21520.0000
3232006.01.31 12:18modify190.471.21081.21530.0000
3242006.01.31 12:37modify190.471.21081.21540.0000
3252006.01.31 12:37modify190.471.21081.21550.0000
3262006.01.31 12:37modify190.471.21081.21560.0000
3272006.01.31 12:37modify190.471.21081.21570.0000
3282006.01.31 12:38modify190.471.21081.21580.0000
3292006.01.31 12:40modify190.471.21081.21590.0000
3302006.01.31 12:41modify190.471.21081.21600.0000
3312006.01.31 12:41modify190.471.21081.21610.0000
3322006.01.31 12:41modify190.471.21081.21620.0000
3332006.01.31 13:43s/l190.471.21621.21620.0000249.954991.90
3342006.01.31 18:01sell200.501.21400.00000.0000
3352006.02.01 05:47modify200.501.21401.21390.0000
3362006.02.01 05:47modify200.501.21401.21380.0000
3372006.02.01 05:47modify200.501.21401.21370.0000
3382006.02.01 05:50modify200.501.21401.21360.0000
3392006.02.01 05:50modify200.501.21401.21350.0000
3402006.02.01 05:50modify200.501.21401.21340.0000
3412006.02.01 05:50modify200.501.21401.21330.0000
3422006.02.01 05:51modify200.501.21401.21320.0000
3432006.02.01 05:51modify200.501.21401.21310.0000
3442006.02.01 05:52modify200.501.21401.21300.0000
3452006.02.01 05:52modify200.501.21401.21290.0000
3462006.02.01 05:52modify200.501.21401.21280.0000
3472006.02.01 06:06modify200.501.21401.21270.0000
3482006.02.01 06:06modify200.501.21401.21260.0000
3492006.02.01 06:06modify200.501.21401.21250.0000
3502006.02.01 06:30modify200.501.21401.21240.0000
3512006.02.01 06:30modify200.501.21401.21230.0000
3522006.02.01 06:33modify200.501.21401.21220.0000
3532006.02.01 06:38modify200.501.21401.21210.0000
3542006.02.01 06:39modify200.501.21401.21200.0000
3552006.02.01 06:39modify200.501.21401.21180.0000
3562006.02.01 08:17modify200.501.21401.21170.0000
3572006.02.01 08:19modify200.501.21401.21160.0000
3582006.02.01 08:19modify200.501.21401.21150.0000
3592006.02.01 08:20modify200.501.21401.21140.0000
3602006.02.01 08:21modify200.501.21401.21130.0000
3612006.02.01 08:21modify200.501.21401.21120.0000
3622006.02.01 08:21modify200.501.21401.21110.0000
3632006.02.01 08:43modify200.501.21401.21100.0000
3642006.02.01 08:43modify200.501.21401.21090.0000
3652006.02.01 08:46modify200.501.21401.21080.0000
3662006.02.01 08:47modify200.501.21401.21070.0000
3672006.02.01 08:48modify200.501.21401.21060.0000
3682006.02.01 08:48modify200.501.21401.21050.0000
3692006.02.01 08:48modify200.501.21401.21040.0000
3702006.02.01 08:49modify200.501.21401.21030.0000
3712006.02.01 10:00s/l200.501.21031.21030.0000187.205179.10
3722006.02.02 04:31buy210.521.20640.00000.0000
3732006.02.02 10:23modify210.521.20641.20640.0000
3742006.02.02 10:23modify210.521.20641.20650.0000
3752006.02.02 10:23modify210.521.20641.20660.0000
3762006.02.02 10:23modify210.521.20641.20670.0000
3772006.02.02 10:29modify210.521.20641.20680.0000
3782006.02.02 10:29modify210.521.20641.20690.0000
3792006.02.02 10:47modify210.521.20641.20700.0000
3802006.02.02 10:47modify210.521.20641.20710.0000
3812006.02.02 11:23modify210.521.20641.20720.0000
3822006.02.02 11:23modify210.521.20641.20730.0000
3832006.02.02 11:27modify210.521.20641.20740.0000
3842006.02.02 11:27modify210.521.20641.20750.0000
3852006.02.02 11:28modify210.521.20641.20760.0000
3862006.02.02 11:28modify210.521.20641.20770.0000
3872006.02.02 11:30modify210.521.20641.20780.0000
3882006.02.02 11:31modify210.521.20641.20790.0000
3892006.02.02 11:32modify210.521.20641.20800.0000
3902006.02.02 11:32modify210.521.20641.20810.0000
3912006.02.02 18:38s/l210.521.20811.20810.000088.405267.50
3922006.02.05 17:00buy220.531.20370.00000.0000
3932006.02.06 09:01close220.531.19650.00000.0000-385.954881.56
3942006.02.06 17:33buy230.491.19720.00000.0000
3952006.02.07 03:12modify230.491.19721.19730.0000
3962006.02.07 03:12modify230.491.19721.19740.0000
3972006.02.07 03:12modify230.491.19721.19750.0000
3982006.02.07 03:43s/l230.491.19751.19750.000010.684892.24
3992006.02.07 16:09buy240.491.19780.00000.0000
4002006.02.09 04:37close240.491.19680.00000.0000-65.074827.17
4012006.02.09 04:37sell250.481.19680.00000.0000
4022006.02.10 08:37close250.481.19830.00000.0000-69.894757.28
4032006.02.10 08:37buy260.481.19830.00000.0000
4042006.02.10 08:55modify260.481.19831.19830.0000
4052006.02.10 08:55modify260.481.19831.19840.0000
4062006.02.10 08:55modify260.481.19831.19850.0000
4072006.02.10 08:55modify260.481.19831.19860.0000
4082006.02.10 08:55modify260.481.19831.19870.0000
4092006.02.10 08:56modify260.481.19831.19880.0000
4102006.02.10 08:56modify260.481.19831.19890.0000
4112006.02.10 08:56modify260.481.19831.19900.0000
4122006.02.10 08:56modify260.481.19831.19910.0000
4132006.02.10 08:56modify260.481.19831.19920.0000
4142006.02.10 09:08modify260.481.19831.19930.0000
4152006.02.10 09:08modify260.481.19831.19940.0000
4162006.02.10 09:08modify260.481.19831.19950.0000
4172006.02.10 09:11modify260.481.19831.19960.0000
4182006.02.10 10:18s/l260.481.19961.19960.000062.404819.68
4192006.02.13 01:19buy270.481.19060.00000.0000
4202006.02.14 05:33close270.481.19060.00000.0000-3.944815.74
4212006.02.14 05:33sell280.481.19060.00000.0000
4222006.02.14 08:31modify280.481.19061.19050.0000
4232006.02.14 08:31modify280.481.19061.19040.0000
4242006.02.14 08:31modify280.481.19061.19030.0000
4252006.02.14 08:32modify280.481.19061.19020.0000
4262006.02.14 08:32modify280.481.19061.19010.0000
4272006.02.14 08:38modify280.481.19061.19000.0000
4282006.02.14 08:38modify280.481.19061.18980.0000
4292006.02.14 08:38modify280.481.19061.18970.0000
4302006.02.14 08:39modify280.481.19061.18960.0000
4312006.02.14 08:39modify280.481.19061.18950.0000
4322006.02.14 08:39modify280.481.19061.18940.0000
4332006.02.14 08:39modify280.481.19061.18930.0000
4342006.02.14 08:39modify280.481.19061.18920.0000
4352006.02.14 08:44modify280.481.19061.18910.0000
4362006.02.14 08:44modify280.481.19061.18900.0000
4372006.02.14 08:44modify280.481.19061.18890.0000
4382006.02.14 08:44modify280.481.19061.18880.0000
4392006.02.14 08:44modify280.481.19061.18870.0000
4402006.02.14 09:44s/l280.481.18871.18870.000091.204906.94
4412006.02.15 01:13sell290.491.19150.00000.0000
4422006.02.15 08:41close290.491.19210.00000.0000-29.404877.54
4432006.02.15 08:41buy300.491.19210.00000.0000
4442006.02.15 10:19modify300.491.19211.19210.0000
4452006.02.15 10:19modify300.491.19211.19220.0000
4462006.02.15 10:19modify300.491.19211.19230.0000
4472006.02.15 10:19modify300.491.19211.19240.0000
4482006.02.15 10:19modify300.491.19211.19250.0000
4492006.02.15 10:27s/l300.491.19251.19250.000019.604897.14
4502006.02.15 18:01buy310.491.18970.00000.0000
4512006.02.17 10:20modify310.491.18971.18980.0000
4522006.02.17 10:20modify310.491.18971.19000.0000
4532006.02.17 10:20modify310.491.18971.19020.0000
4542006.02.17 10:20modify310.491.18971.19030.0000
4552006.02.17 10:20modify310.491.18971.19040.0000
4562006.02.17 10:31modify310.491.18971.19050.0000
4572006.02.17 10:31modify310.491.18971.19060.0000
4582006.02.17 10:31modify310.491.18971.19070.0000
4592006.02.17 10:31modify310.491.18971.19080.0000
4602006.02.17 10:31modify310.491.18971.19090.0000
4612006.02.17 10:31modify310.491.18971.19100.0000
4622006.02.17 10:31modify310.491.18971.19110.0000
4632006.02.17 10:36modify310.491.18971.19120.0000
4642006.02.17 10:36modify310.491.18971.19130.0000
4652006.02.17 10:36modify310.491.18971.19140.0000
4662006.02.17 10:41modify310.491.18971.19150.0000
4672006.02.17 11:48s/l310.491.19151.19150.000072.134969.27
4682006.02.20 03:00sell320.501.19490.00000.0000
4692006.02.20 19:49modify320.501.19491.19490.0000
4702006.02.20 20:27modify320.501.19491.19480.0000
4712006.02.20 21:39modify320.501.19491.19470.0000
4722006.02.20 21:39modify320.501.19491.19460.0000
4732006.02.20 21:39modify320.501.19491.19450.0000
4742006.02.20 21:46modify320.501.19491.19440.0000
4752006.02.20 22:13modify320.501.19491.19430.0000
4762006.02.20 22:13modify320.501.19491.19420.0000
4772006.02.20 22:13modify320.501.19491.19410.0000
4782006.02.21 02:22modify320.501.19491.19400.0000
4792006.02.21 02:27modify320.501.19491.19390.0000
4802006.02.21 02:27modify320.501.19491.19380.0000
4812006.02.21 02:28modify320.501.19491.19370.0000
4822006.02.21 02:28modify320.501.19491.19360.0000
4832006.02.21 02:40modify320.501.19491.19350.0000
4842006.02.21 03:04modify320.501.19491.19340.0000
4852006.02.21 03:06modify320.501.19491.19330.0000
4862006.02.21 06:32modify320.501.19491.19320.0000
4872006.02.21 07:07modify320.501.19491.19310.0000
4882006.02.21 07:07modify320.501.19491.19300.0000
4892006.02.21 07:07modify320.501.19491.19290.0000
4902006.02.21 08:40modify320.501.19491.19280.0000
4912006.02.21 08:40modify320.501.19491.19270.0000
4922006.02.21 08:40modify320.501.19491.19260.0000
4932006.02.21 10:07modify320.501.19491.19250.0000
4942006.02.21 10:07modify320.501.19491.19230.0000
4952006.02.21 10:07modify320.501.19491.19220.0000
4962006.02.21 10:40modify320.501.19491.19210.0000
4972006.02.21 10:40modify320.501.19491.19200.0000
4982006.02.21 10:40modify320.501.19491.19180.0000
4992006.02.21 12:01close320.501.19151.19180.0000172.205141.47
5002006.02.21 12:01buy330.511.19150.00000.0000
5012006.02.23 05:17modify330.511.19151.19160.0000
5022006.02.23 05:17modify330.511.19151.19170.0000
5032006.02.23 05:17modify330.511.19151.19180.0000
5042006.02.23 05:17modify330.511.19151.19190.0000
5052006.02.23 05:18modify330.511.19151.19200.0000
5062006.02.23 05:18modify330.511.19151.19210.0000
5072006.02.23 05:21modify330.511.19151.19220.0000
5082006.02.23 05:22modify330.511.19151.19230.0000
5092006.02.23 05:22modify330.511.19151.19240.0000
5102006.02.23 05:22modify330.511.19151.19250.0000
5112006.02.23 05:52modify330.511.19151.19260.0000
5122006.02.23 05:53modify330.511.19151.19270.0000
5132006.02.23 05:53modify330.511.19151.19280.0000
5142006.02.23 05:53modify330.511.19151.19290.0000
5152006.02.23 05:53modify330.511.19151.19300.0000
5162006.02.23 05:53modify330.511.19151.19310.0000
5172006.02.23 05:55modify330.511.19151.19320.0000
5182006.02.23 05:55modify330.511.19151.19330.0000
5192006.02.23 05:55modify330.511.19151.19340.0000
5202006.02.23 05:55modify330.511.19151.19350.0000
5212006.02.23 05:55modify330.511.19151.19360.0000
5222006.02.23 05:55modify330.511.19151.19370.0000
5232006.02.23 05:55modify330.511.19151.19380.0000
5242006.02.23 05:55modify330.511.19151.19390.0000
5252006.02.23 05:55modify330.511.19151.19400.0000
5262006.02.23 05:56modify330.511.19151.19410.0000
5272006.02.23 08:35s/l330.511.19411.19410.0000115.875257.34
5282006.02.23 09:49sell340.531.19180.00000.0000
5292006.02.24 03:35modify340.531.19181.19170.0000
5302006.02.24 03:35modify340.531.19181.19150.0000
5312006.02.24 03:35modify340.531.19181.19140.0000
5322006.02.24 05:54modify340.531.19181.19130.0000
5332006.02.24 05:54modify340.531.19181.19120.0000
5342006.02.24 08:30s/l340.531.19121.19120.000034.135291.47
5352006.02.24 08:35buy350.531.19170.00000.0000
5362006.02.27 17:10close350.531.18430.00000.0000-396.554894.93
5372006.02.27 22:34buy360.491.18620.00000.0000
5382006.02.28 05:44modify360.491.18621.18620.0000
5392006.02.28 05:45modify360.491.18621.18630.0000
5402006.02.28 05:45modify360.491.18621.18650.0000
5412006.02.28 05:46modify360.491.18621.18660.0000
5422006.02.28 05:46modify360.491.18621.18670.0000
5432006.02.28 10:00modify360.491.18621.18680.0000
5442006.02.28 10:00modify360.491.18621.18700.0000
5452006.02.28 10:06modify360.491.18621.18710.0000
5462006.02.28 10:06modify360.491.18621.18720.0000
5472006.02.28 10:10modify360.491.18621.18730.0000
5482006.02.28 10:10modify360.491.18621.18740.0000
5492006.02.28 10:11modify360.491.18621.18750.0000
5502006.02.28 10:11modify360.491.18621.18760.0000
5512006.02.28 10:12modify360.491.18621.18770.0000
5522006.02.28 10:12modify360.491.18621.18780.0000
5532006.02.28 10:12modify360.491.18621.18790.0000
5542006.02.28 10:12modify360.491.18621.18800.0000
5552006.02.28 10:13modify360.491.18621.18810.0000
5562006.02.28 10:13modify360.491.18621.18820.0000
5572006.02.28 10:18modify360.491.18621.18830.0000
5582006.02.28 10:18modify360.491.18621.18840.0000
5592006.02.28 10:19modify360.491.18621.18850.0000
5602006.02.28 10:19modify360.491.18621.18870.0000
5612006.02.28 10:23modify360.491.18621.18880.0000
5622006.02.28 10:23modify360.491.18621.18890.0000
5632006.02.28 10:23modify360.491.18621.18900.0000
5642006.02.28 10:23modify360.491.18621.18910.0000
5652006.02.28 10:24modify360.491.18621.18920.0000
5662006.02.28 10:24modify360.491.18621.18930.0000
5672006.02.28 10:24modify360.491.18621.18950.0000
5682006.02.28 10:24modify360.491.18621.18960.0000
5692006.02.28 10:24modify360.491.18621.18970.0000
5702006.02.28 10:24modify360.491.18621.18980.0000
5712006.02.28 10:25modify360.491.18621.18990.0000
5722006.02.28 10:30modify360.491.18621.19000.0000
5732006.02.28 10:30modify360.491.18621.19010.0000
5742006.02.28 10:30modify360.491.18621.19020.0000
5752006.02.28 10:30modify360.491.18621.19030.0000
5762006.02.28 10:31modify360.491.18621.19040.0000
5772006.02.28 13:52modify360.491.18621.19050.0000
5782006.02.28 13:52modify360.491.18621.19060.0000
5792006.02.28 13:53modify360.491.18621.19070.0000
5802006.02.28 13:53modify360.491.18621.19080.0000
5812006.02.28 13:54modify360.491.18621.19090.0000
5822006.02.28 13:54modify360.491.18621.19100.0000
5832006.02.28 13:56modify360.491.18621.19110.0000
5842006.02.28 13:57modify360.491.18621.19120.0000
5852006.02.28 13:58modify360.491.18621.19130.0000
5862006.02.28 19:24modify360.491.18621.19150.0000
5872006.02.28 19:24modify360.491.18621.19160.0000
5882006.02.28 19:24modify360.491.18621.19170.0000
5892006.02.28 19:25modify360.491.18621.19190.0000
5902006.02.28 19:38modify360.491.18621.19200.0000
5912006.02.28 19:38modify360.491.18621.19210.0000
5922006.03.01 00:49close360.491.19281.19210.0000315.365210.29
5932006.03.01 00:49sell370.521.19280.00000.0000
5942006.03.01 11:52modify370.521.19281.19280.0000
5952006.03.01 11:52modify370.521.19281.19270.0000
5962006.03.01 11:57modify370.521.19281.19260.0000
5972006.03.01 11:57modify370.521.19281.19250.0000
5982006.03.01 11:58modify370.521.19281.19240.0000
5992006.03.01 11:58modify370.521.19281.19230.0000
6002006.03.01 11:58modify370.521.19281.19220.0000
6012006.03.01 12:00modify370.521.19281.19210.0000
6022006.03.01 12:00modify370.521.19281.19200.0000
6032006.03.01 12:00modify370.521.19281.19190.0000
6042006.03.01 12:01modify370.521.19281.19180.0000
6052006.03.01 12:01modify370.521.19281.19170.0000
6062006.03.01 14:02s/l370.521.19171.19170.000057.205267.49
6072006.03.01 18:42buy380.531.19220.00000.0000
6082006.03.02 08:43modify380.531.19221.19220.0000
6092006.03.02 08:43modify380.531.19221.19230.0000
6102006.03.02 08:44modify380.531.19221.19240.0000
6112006.03.02 08:44modify380.531.19221.19250.0000
6122006.03.02 08:44modify380.531.19221.19260.0000
6132006.03.02 08:44modify380.531.19221.19270.0000
6142006.03.02 08:45modify380.531.19221.19280.0000
6152006.03.02 08:45modify380.531.19221.19290.0000
6162006.03.02 08:45modify380.531.19221.19300.0000
6172006.03.02 08:45modify380.531.19221.19310.0000
6182006.03.02 08:46modify380.531.19221.19320.0000
6192006.03.02 08:46modify380.531.19221.19330.0000
6202006.03.02 08:46modify380.531.19221.19350.0000
6212006.03.02 08:46modify380.531.19221.19360.0000
6222006.03.02 08:50s/l380.531.19361.19360.000061.165328.65
6232006.03.02 09:02sell390.531.19310.00000.0000
6242006.03.02 15:30close390.531.20380.00000.0000-567.104761.55
6252006.03.02 20:59sell400.481.20100.00000.0000
6262006.03.03 14:00close400.481.20330.00000.0000-108.294653.27
6272006.03.06 01:45sell410.471.20590.00000.0000
6282006.03.06 05:52modify410.471.20591.20580.0000
6292006.03.06 05:53modify410.471.20591.20570.0000
6302006.03.06 06:04modify410.471.20591.20560.0000
6312006.03.06 06:04modify410.471.20591.20550.0000
6322006.03.06 06:04modify410.471.20591.20540.0000
6332006.03.06 07:31modify410.471.20591.20530.0000
6342006.03.06 07:31modify410.471.20591.20520.0000
6352006.03.06 07:35modify410.471.20591.20510.0000
6362006.03.06 07:35modify410.471.20591.20500.0000
6372006.03.06 07:39modify410.471.20591.20490.0000
6382006.03.06 07:40modify410.471.20591.20480.0000
6392006.03.06 07:40modify410.471.20591.20470.0000
6402006.03.06 07:40modify410.471.20591.20460.0000
6412006.03.06 07:42modify410.471.20591.20450.0000
6422006.03.06 07:42modify410.471.20591.20440.0000
6432006.03.06 07:46modify410.471.20591.20430.0000
6442006.03.06 08:34modify410.471.20591.20420.0000
6452006.03.06 08:34modify410.471.20591.20410.0000
6462006.03.06 08:35modify410.471.20591.20400.0000
6472006.03.06 08:38modify410.471.20591.20390.0000
6482006.03.06 08:42modify410.471.20591.20380.0000
6492006.03.06 10:59modify410.471.20591.20370.0000
6502006.03.06 10:59modify410.471.20591.20360.0000
6512006.03.06 11:01modify410.471.20591.20350.0000
6522006.03.06 11:01modify410.471.20591.20340.0000
6532006.03.06 11:14modify410.471.20591.20330.0000
6542006.03.06 11:15modify410.471.20591.20320.0000
6552006.03.06 11:23modify410.471.20591.20310.0000
6562006.03.06 11:23modify410.471.20591.20300.0000
6572006.03.06 11:25modify410.471.20591.20290.0000
6582006.03.06 11:25modify410.471.20591.20280.0000
6592006.03.06 11:26modify410.471.20591.20270.0000
6602006.03.06 11:26modify410.471.20591.20260.0000
6612006.03.06 11:27modify410.471.20591.20250.0000
6622006.03.06 11:27modify410.471.20591.20240.0000
6632006.03.06 12:56modify410.471.20591.20230.0000
6642006.03.06 12:56modify410.471.20591.20220.0000
6652006.03.06 12:56modify410.471.20591.20210.0000
6662006.03.06 12:56modify410.471.20591.20200.0000
6672006.03.06 12:56modify410.471.20591.20190.0000
6682006.03.06 12:57modify410.471.20591.20180.0000
6692006.03.06 14:58s/l410.471.20181.20180.0000192.704845.97
6702006.03.06 15:03buy420.481.20230.00000.0000
6712006.03.07 02:52close420.481.19480.00000.0000-363.944482.03
6722006.03.07 20:58buy430.451.18940.00000.0000
6732006.03.08 04:51modify430.451.18941.18950.0000
6742006.03.08 04:52modify430.451.18941.18960.0000
6752006.03.08 04:52modify430.451.18941.18970.0000
6762006.03.08 04:52modify430.451.18941.18980.0000
6772006.03.08 04:52modify430.451.18941.18990.0000
6782006.03.08 04:52modify430.451.18941.19000.0000
6792006.03.08 04:52modify430.451.18941.19010.0000
6802006.03.08 04:52modify430.451.18941.19020.0000
6812006.03.08 05:03modify430.451.18941.19030.0000
6822006.03.08 05:03modify430.451.18941.19040.0000
6832006.03.08 05:03modify430.451.18941.19050.0000
6842006.03.08 05:03modify430.451.18941.19060.0000
6852006.03.08 05:04modify430.451.18941.19070.0000
6862006.03.08 05:04modify430.451.18941.19090.0000
6872006.03.08 05:06modify430.451.18941.19100.0000
6882006.03.08 05:06modify430.451.18941.19110.0000
6892006.03.08 05:06modify430.451.18941.19120.0000
6902006.03.08 05:06modify430.451.18941.19130.0000
6912006.03.08 05:07modify430.451.18941.19140.0000
6922006.03.08 06:49s/l430.451.19141.19140.000086.314568.34
6932006.03.08 08:56sell440.461.19060.00000.0000
6942006.03.09 23:01close440.461.19070.00000.00001.474569.81
6952006.03.09 23:01buy450.461.19070.00000.0000
6962006.03.10 08:30close450.461.19000.00000.0000-35.974533.84
6972006.03.10 08:30sell460.451.19000.00000.0000
6982006.03.10 09:29modify460.451.19001.18990.0000
6992006.03.10 09:29modify460.451.19001.18970.0000
7002006.03.10 09:29modify460.451.19001.18960.0000
7012006.03.10 09:29modify460.451.19001.18950.0000
7022006.03.10 09:35modify460.451.19001.18940.0000
7032006.03.10 09:35modify460.451.19001.18930.0000
7042006.03.10 09:37modify460.451.19001.18920.0000
7052006.03.10 09:37modify460.451.19001.18910.0000
7062006.03.10 09:37modify460.451.19001.18900.0000
7072006.03.10 09:37modify460.451.19001.18890.0000
7082006.03.10 09:37modify460.451.19001.18880.0000
7092006.03.10 09:38modify460.451.19001.18870.0000
7102006.03.10 10:07s/l460.451.18871.18870.000058.504592.34
7112006.03.13 11:01buy470.461.19330.00000.0000
7122006.03.13 15:23modify470.461.19331.19340.0000
7132006.03.13 15:24modify470.461.19331.19360.0000
7142006.03.13 15:27modify470.461.19331.19370.0000
7152006.03.13 17:41modify470.461.19331.19380.0000
7162006.03.13 18:25modify470.461.19331.19390.0000
7172006.03.13 18:26modify470.461.19331.19400.0000
7182006.03.13 19:39modify470.461.19331.19410.0000
7192006.03.13 19:39modify470.461.19331.19420.0000
7202006.03.13 19:39modify470.461.19331.19430.0000
7212006.03.13 19:39modify470.461.19331.19440.0000
7222006.03.13 19:40modify470.461.19331.19450.0000
7232006.03.13 19:40modify470.461.19331.19460.0000
7242006.03.13 19:41modify470.461.19331.19470.0000
7252006.03.13 19:41modify470.461.19331.19480.0000
7262006.03.13 19:41modify470.461.19331.19490.0000
7272006.03.13 19:42modify470.461.19331.19500.0000
7282006.03.13 19:42modify470.461.19331.19510.0000
7292006.03.13 19:58modify470.461.19331.19520.0000
7302006.03.13 19:59modify470.461.19331.19540.0000
7312006.03.14 01:57close470.461.19601.19540.0000120.434712.77
7322006.03.14 01:57sell480.471.19600.00000.0000
7332006.03.14 17:21close480.471.20200.00000.0000-282.004430.77
7342006.03.14 20:11sell490.441.20050.00000.0000
7352006.03.15 16:30close490.441.20710.00000.0000-288.464142.30
7362006.03.15 20:06sell500.411.20550.00000.0000
7372006.03.16 12:14close500.411.21680.00000.0000-457.893684.42
7382006.03.17 02:14sell510.371.21520.00000.0000
7392006.03.20 22:02modify510.371.21521.21520.0000
7402006.03.20 23:31modify510.371.21521.21510.0000
7412006.03.21 03:27modify510.371.21521.21500.0000
7422006.03.21 03:27modify510.371.21521.21490.0000
7432006.03.21 04:59close510.371.21451.21490.000029.163713.57
7442006.03.21 04:59buy520.371.21450.00000.0000
7452006.03.21 08:52close520.371.21270.00000.0000-66.603646.97
7462006.03.21 08:52sell530.361.21270.00000.0000
7472006.03.21 10:11modify530.361.21271.21260.0000
7482006.03.21 10:11modify530.361.21271.21250.0000
7492006.03.21 10:11modify530.361.21271.21240.0000
7502006.03.21 10:11modify530.361.21271.21230.0000
7512006.03.21 10:51modify530.361.21271.21220.0000
7522006.03.21 10:51modify530.361.21271.21210.0000
7532006.03.21 10:51modify530.361.21271.21200.0000
7542006.03.21 10:51modify530.361.21271.21190.0000
7552006.03.21 10:53modify530.361.21271.21180.0000
7562006.03.21 10:53modify530.361.21271.21170.0000
7572006.03.21 10:53modify530.361.21271.21160.0000
7582006.03.21 10:54modify530.361.21271.21150.0000
7592006.03.21 10:54modify530.361.21271.21140.0000
7602006.03.21 10:55modify530.361.21271.21130.0000
7612006.03.21 10:55modify530.361.21271.21120.0000
7622006.03.21 10:55modify530.361.21271.21110.0000
7632006.03.21 11:44modify530.361.21271.21100.0000
7642006.03.21 11:44modify530.361.21271.21090.0000
7652006.03.21 11:45modify530.361.21271.21080.0000
7662006.03.21 11:45modify530.361.21271.21070.0000
7672006.03.21 11:58modify530.361.21271.21060.0000
7682006.03.21 11:58modify530.361.21271.21050.0000
7692006.03.21 17:56s/l530.361.21051.21050.000079.203726.17
7702006.03.21 17:56buy540.371.21070.00000.0000
7712006.03.22 19:56close540.371.20590.00000.0000-180.633545.54
7722006.03.23 02:15buy550.351.20650.00000.0000
7732006.03.23 10:28close550.351.19830.00000.0000-287.003258.54
7742006.03.24 02:23buy560.331.19790.00000.0000
7752006.03.24 10:06modify560.331.19791.19790.0000
7762006.03.24 10:06modify560.331.19791.19800.0000
7772006.03.24 10:06modify560.331.19791.19810.0000
7782006.03.24 10:06modify560.331.19791.19820.0000
7792006.03.24 10:09modify560.331.19791.19830.0000
7802006.03.24 10:09modify560.331.19791.19840.0000
7812006.03.24 10:10modify560.331.19791.19860.0000
7822006.03.24 10:10modify560.331.19791.19870.0000
7832006.03.24 10:10modify560.331.19791.19880.0000
7842006.03.24 10:12modify560.331.19791.19890.0000
7852006.03.24 10:12modify560.331.19791.19900.0000
7862006.03.24 10:13modify560.331.19791.19910.0000
7872006.03.24 10:13modify560.331.19791.19920.0000
7882006.03.24 10:13modify560.331.19791.19930.0000
7892006.03.24 10:17modify560.331.19791.19940.0000
7902006.03.24 10:17modify560.331.19791.19950.0000
7912006.03.24 10:17modify560.331.19791.19960.0000
7922006.03.24 10:17modify560.331.19791.19970.0000
7932006.03.24 11:29modify560.331.19791.19980.0000
7942006.03.24 11:29modify560.331.19791.19990.0000
7952006.03.24 11:29modify560.331.19791.20010.0000
7962006.03.24 11:29modify560.331.19791.20020.0000
7972006.03.24 11:40modify560.331.19791.20030.0000
7982006.03.24 11:40modify560.331.19791.20050.0000
7992006.03.24 11:46modify560.331.19791.20060.0000
8002006.03.24 11:48modify560.331.19791.20070.0000
8012006.03.24 11:49modify560.331.19791.20080.0000
8022006.03.24 11:51modify560.331.19791.20090.0000
8032006.03.24 11:51modify560.331.19791.20100.0000
8042006.03.24 11:51modify560.331.19791.20110.0000
8052006.03.24 12:52modify560.331.19791.20120.0000
8062006.03.24 13:06modify560.331.19791.20130.0000
8072006.03.24 13:06modify560.331.19791.20140.0000
8082006.03.24 13:07modify560.331.19791.20150.0000
8092006.03.24 13:08modify560.331.19791.20160.0000
8102006.03.24 13:10modify560.331.19791.20170.0000
8112006.03.26 20:41close560.331.20211.20170.0000138.603397.14
8122006.03.26 20:41sell570.341.20210.00000.0000
8132006.03.27 19:00close570.341.20170.00000.000015.103412.23
8142006.03.27 19:00buy580.341.20170.00000.0000
8152006.03.28 03:01modify580.341.20171.20180.0000
8162006.03.28 03:01modify580.341.20171.20190.0000
8172006.03.28 03:01modify580.341.20171.20200.0000
8182006.03.28 03:02modify580.341.20171.20210.0000
8192006.03.28 03:02modify580.341.20171.20220.0000
8202006.03.28 03:02modify580.341.20171.20230.0000
8212006.03.28 03:02modify580.341.20171.20240.0000
8222006.03.28 03:02modify580.341.20171.20250.0000
8232006.03.28 03:03modify580.341.20171.20260.0000
8242006.03.28 03:03modify580.341.20171.20270.0000
8252006.03.28 03:03modify580.341.20171.20280.0000
8262006.03.28 03:10modify580.341.20171.20290.0000
8272006.03.28 03:10modify580.341.20171.20300.0000
8282006.03.28 03:10modify580.341.20171.20310.0000
8292006.03.28 03:14modify580.341.20171.20320.0000
8302006.03.28 03:14modify580.341.20171.20330.0000
8312006.03.28 03:14modify580.341.20171.20340.0000
8322006.03.28 03:14modify580.341.20171.20350.0000
8332006.03.28 03:15modify580.341.20171.20360.0000
8342006.03.28 03:15modify580.341.20171.20370.0000
8352006.03.28 03:15modify580.341.20171.20380.0000
8362006.03.28 03:20modify580.341.20171.20390.0000
8372006.03.28 03:20modify580.341.20171.20400.0000
8382006.03.28 03:22modify580.341.20171.20410.0000
8392006.03.28 03:22modify580.341.20171.20420.0000
8402006.03.28 03:23modify580.341.20171.20430.0000
8412006.03.28 03:23modify580.341.20171.20440.0000
8422006.03.28 03:23modify580.341.20171.20450.0000
8432006.03.28 03:31modify580.341.20171.20460.0000
8442006.03.28 06:58modify580.341.20171.20470.0000
8452006.03.28 06:58modify580.341.20171.20480.0000
8462006.03.28 06:58modify580.341.20171.20490.0000
8472006.03.28 06:58modify580.341.20171.20510.0000
8482006.03.28 07:01modify580.341.20171.20520.0000
8492006.03.28 07:01modify580.341.20171.20530.0000
8502006.03.28 07:01modify580.341.20171.20540.0000
8512006.03.28 07:01modify580.341.20171.20550.0000
8522006.03.28 07:01modify580.341.20171.20560.0000
8532006.03.28 07:02modify580.341.20171.20570.0000
8542006.03.28 07:02modify580.341.20171.20580.0000
8552006.03.28 07:03modify580.341.20171.20590.0000
8562006.03.28 07:03modify580.341.20171.20600.0000
8572006.03.28 07:04modify580.341.20171.20610.0000
8582006.03.28 07:04modify580.341.20171.20620.0000
8592006.03.28 07:04modify580.341.20171.20630.0000
8602006.03.28 07:04modify580.341.20171.20640.0000
8612006.03.28 07:04modify580.341.20171.20650.0000
8622006.03.28 07:04modify580.341.20171.20660.0000
8632006.03.28 08:26modify580.341.20171.20670.0000
8642006.03.28 08:26modify580.341.20171.20680.0000
8652006.03.28 08:28modify580.341.20171.20690.0000
8662006.03.28 08:28modify580.341.20171.20700.0000
8672006.03.28 08:29modify580.341.20171.20710.0000
8682006.03.28 08:29modify580.341.20171.20720.0000
8692006.03.28 08:29modify580.341.20171.20730.0000
8702006.03.28 08:32modify580.341.20171.20740.0000
8712006.03.28 08:32modify580.341.20171.20750.0000
8722006.03.28 08:34modify580.341.20171.20760.0000
8732006.03.28 08:47modify580.341.20171.20770.0000
8742006.03.28 08:47modify580.341.20171.20780.0000
8752006.03.28 10:00s/l580.341.20781.20780.0000204.613616.85
8762006.03.28 13:24sell590.361.20640.00000.0000
8772006.03.28 14:20modify590.361.20641.20630.0000
8782006.03.28 14:20modify590.361.20641.20620.0000
8792006.03.28 14:21modify590.361.20641.20610.0000
8802006.03.28 14:21modify590.361.20641.20600.0000
8812006.03.28 14:21modify590.361.20641.20590.0000
8822006.03.28 14:21modify590.361.20641.20580.0000
8832006.03.28 14:21modify590.361.20641.20570.0000
8842006.03.28 14:21modify590.361.20641.20560.0000
8852006.03.28 14:21modify590.361.20641.20540.0000
8862006.03.28 14:22modify590.361.20641.20520.0000
8872006.03.28 14:22modify590.361.20641.20510.0000
8882006.03.28 14:22modify590.361.20641.20500.0000
8892006.03.28 14:22modify590.361.20641.20480.0000
8902006.03.28 14:22modify590.361.20641.20470.0000
8912006.03.28 14:22modify590.361.20641.20450.0000
8922006.03.28 14:22modify590.361.20641.20440.0000
8932006.03.28 14:22modify590.361.20641.20430.0000
8942006.03.28 14:22modify590.361.20641.20420.0000
8952006.03.28 14:23modify590.361.20641.20410.0000
8962006.03.28 14:23modify590.361.20641.20400.0000
8972006.03.28 14:23modify590.361.20641.20390.0000
8982006.03.28 14:23modify590.361.20641.20380.0000
8992006.03.28 14:24modify590.361.20641.20360.0000
9002006.03.28 14:36modify590.361.20641.20350.0000
9012006.03.28 14:36modify590.361.20641.20340.0000
9022006.03.28 14:36modify590.361.20641.20330.0000
9032006.03.28 14:36modify590.361.20641.20320.0000
9042006.03.28 14:44modify590.361.20641.20310.0000
9052006.03.28 14:44modify590.361.20641.20280.0000
9062006.03.28 14:44modify590.361.20641.20270.0000
9072006.03.28 14:52modify590.361.20641.20260.0000
9082006.03.28 14:57modify590.361.20641.20250.0000
9092006.03.28 14:57modify590.361.20641.20240.0000
9102006.03.28 19:47modify590.361.20641.20230.0000
9112006.03.28 19:47modify590.361.20641.20220.0000
9122006.03.29 00:50close590.361.20161.20220.0000174.383791.23
9132006.03.29 00:50buy600.381.20160.00000.0000
9142006.03.29 12:59modify600.381.20161.20170.0000
9152006.03.29 13:03modify600.381.20161.20180.0000
9162006.03.29 13:03modify600.381.20161.20190.0000
9172006.03.29 13:14modify600.381.20161.20200.0000
9182006.03.29 13:50s/l600.381.20201.20200.000015.203806.43
9192006.03.31 10:38buy610.381.21220.00000.0000
9202006.04.03 00:43close610.381.20460.00000.0000-291.923514.51
9212006.04.03 07:05buy620.351.20690.00000.0000
9222006.04.03 10:40modify620.351.20691.20700.0000
9232006.04.03 10:40modify620.351.20691.20710.0000
9242006.04.03 10:40modify620.351.20691.20720.0000
9252006.04.03 10:40modify620.351.20691.20730.0000
9262006.04.03 10:40modify620.351.20691.20740.0000
9272006.04.03 10:41modify620.351.20691.20750.0000
9282006.04.03 10:41modify620.351.20691.20760.0000
9292006.04.03 10:41modify620.351.20691.20770.0000
9302006.04.03 10:41modify620.351.20691.20780.0000
9312006.04.03 10:41modify620.351.20691.20790.0000
9322006.04.03 10:41modify620.351.20691.20800.0000
9332006.04.03 10:43modify620.351.20691.20810.0000
9342006.04.03 10:43modify620.351.20691.20820.0000
9352006.04.03 10:43modify620.351.20691.20830.0000
9362006.04.03 10:43modify620.351.20691.20850.0000
9372006.04.03 10:43modify620.351.20691.20860.0000
9382006.04.03 10:54modify620.351.20691.20870.0000
9392006.04.03 10:54modify620.351.20691.20880.0000
9402006.04.03 10:54modify620.351.20691.20890.0000
9412006.04.03 10:54modify620.351.20691.20900.0000
9422006.04.03 10:55modify620.351.20691.20910.0000
9432006.04.03 11:15modify620.351.20691.20920.0000
9442006.04.03 11:15modify620.351.20691.20930.0000
9452006.04.03 11:15modify620.351.20691.20940.0000
9462006.04.03 11:15modify620.351.20691.20950.0000
9472006.04.03 11:15modify620.351.20691.20960.0000
9482006.04.03 11:15modify620.351.20691.20970.0000
9492006.04.03 11:15modify620.351.20691.20980.0000
9502006.04.03 11:15modify620.351.20691.20990.0000
9512006.04.03 11:15modify620.351.20691.21010.0000
9522006.04.03 11:15modify620.351.20691.21020.0000
9532006.04.03 11:16modify620.351.20691.21030.0000
9542006.04.03 11:16modify620.351.20691.21040.0000
9552006.04.03 11:16modify620.351.20691.21060.0000
9562006.04.03 11:16modify620.351.20691.21070.0000
9572006.04.03 11:18modify620.351.20691.21080.0000
9582006.04.03 11:20modify620.351.20691.21090.0000
9592006.04.03 11:20modify620.351.20691.21100.0000
9602006.04.03 11:28modify620.351.20691.21110.0000
9612006.04.03 14:11modify620.351.20691.21120.0000
9622006.04.03 14:20modify620.351.20691.21130.0000
9632006.04.03 14:21modify620.351.20691.21140.0000
9642006.04.03 14:21modify620.351.20691.21150.0000
9652006.04.03 14:21modify620.351.20691.21160.0000
9662006.04.03 14:23modify620.351.20691.21170.0000
9672006.04.03 14:42modify620.351.20691.21180.0000
9682006.04.03 14:42modify620.351.20691.21190.0000
9692006.04.03 14:42modify620.351.20691.21200.0000
9702006.04.03 14:42modify620.351.20691.21210.0000
9712006.04.03 19:45modify620.351.20691.21220.0000
9722006.04.03 19:45modify620.351.20691.21230.0000
9732006.04.03 19:45modify620.351.20691.21240.0000
9742006.04.03 19:45modify620.351.20691.21250.0000
9752006.04.03 19:45modify620.351.20691.21260.0000
9762006.04.03 19:45modify620.351.20691.21270.0000
9772006.04.03 21:36s/l620.351.21271.21270.0000203.003717.51
9782006.04.03 21:58sell630.371.21250.00000.0000
9792006.04.04 08:19close630.371.22260.00000.0000-372.073345.44
9802006.04.05 03:34sell640.331.22590.00000.0000
9812006.04.06 08:50modify640.331.22591.22580.0000
9822006.04.06 08:50modify640.331.22591.22560.0000
9832006.04.06 08:50modify640.331.22591.22550.0000
9842006.04.06 08:51modify640.331.22591.22540.0000
9852006.04.06 08:51modify640.331.22591.22530.0000
9862006.04.06 08:51modify640.331.22591.22520.0000
9872006.04.06 08:51modify640.331.22591.22510.0000
9882006.04.06 08:51modify640.331.22591.22500.0000
9892006.04.06 08:51modify640.331.22591.22480.0000
9902006.04.06 08:56modify640.331.22591.22470.0000
9912006.04.06 08:56modify640.331.22591.22450.0000
9922006.04.06 08:56modify640.331.22591.22440.0000
9932006.04.06 08:56modify640.331.22591.22430.0000
9942006.04.06 08:56modify640.331.22591.22400.0000
9952006.04.06 08:56modify640.331.22591.22390.0000
9962006.04.06 08:57modify640.331.22591.22380.0000
9972006.04.06 08:58s/l640.331.22381.22380.000073.663419.10
9982006.04.06 08:58sell650.341.22360.00000.0000
9992006.04.06 10:00modify650.341.22361.22360.0000
10002006.04.06 10:00modify650.341.22361.22350.0000
10012006.04.06 10:00modify650.341.22361.22340.0000
10022006.04.06 10:01modify650.341.22361.22330.0000
10032006.04.06 10:01modify650.341.22361.22320.0000
10042006.04.06 10:01modify650.341.22361.22310.0000
10052006.04.06 10:01modify650.341.22361.22300.0000
10062006.04.06 10:01modify650.341.22361.22290.0000
10072006.04.06 10:02modify650.341.22361.22280.0000
10082006.04.06 10:03modify650.341.22361.22270.0000
10092006.04.06 10:03modify650.341.22361.22260.0000
10102006.04.06 10:25s/l650.341.22261.22260.000034.003453.10
10112006.04.07 08:31buy660.351.22030.00000.0000
10122006.04.07 14:00close660.351.21110.00000.0000-322.003131.10
10132006.04.09 20:32buy670.311.21230.00000.0000
10142006.04.11 06:03close670.311.21130.00000.0000-36.083095.01
10152006.04.11 06:03sell680.311.21130.00000.0000
10162006.04.11 23:31close680.311.21650.00000.0000-161.202933.81
10172006.04.12 01:28sell690.291.21460.00000.0000
10182006.04.12 08:30modify690.291.21461.21440.0000
10192006.04.12 08:30modify690.291.21461.21390.0000
10202006.04.12 08:30modify690.291.21461.21370.0000
10212006.04.12 08:30modify690.291.21461.21340.0000
10222006.04.12 08:30modify690.291.21461.21320.0000
10232006.04.12 08:30modify690.291.21461.21310.0000
10242006.04.12 08:30modify690.291.21461.21300.0000
10252006.04.12 08:30modify690.291.21461.21290.0000
10262006.04.12 08:33modify690.291.21461.21280.0000
10272006.04.12 08:34modify690.291.21461.21270.0000
10282006.04.12 08:34modify690.291.21461.21260.0000
10292006.04.12 08:34modify690.291.21461.21250.0000
10302006.04.12 08:34modify690.291.21461.21240.0000
10312006.04.12 08:34modify690.291.21461.21220.0000
10322006.04.12 08:35modify690.291.21461.21210.0000
10332006.04.12 08:35modify690.291.21461.21200.0000
10342006.04.12 08:35modify690.291.21461.21190.0000
10352006.04.12 08:35modify690.291.21461.21180.0000
10362006.04.12 08:35modify690.291.21461.21170.0000
10372006.04.12 08:35modify690.291.21461.21160.0000
10382006.04.12 08:35modify690.291.21461.21150.0000
10392006.04.12 08:36modify690.291.21461.21130.0000
10402006.04.12 08:36modify690.291.21461.21120.0000
10412006.04.12 08:36modify690.291.21461.21100.0000
10422006.04.12 08:36modify690.291.21461.21090.0000
10432006.04.12 08:36modify690.291.21461.21080.0000
10442006.04.12 08:36modify690.291.21461.21070.0000
10452006.04.12 08:47modify690.291.21461.21060.0000
10462006.04.12 08:47modify690.291.21461.21050.0000
10472006.04.12 08:47modify690.291.21461.21040.0000
10482006.04.12 08:47modify690.291.21461.21030.0000
10492006.04.12 08:47modify690.291.21461.21020.0000
10502006.04.12 08:47modify690.291.21461.21010.0000
10512006.04.12 08:47modify690.291.21461.21000.0000
10522006.04.12 08:47modify690.291.21461.20990.0000
10532006.04.12 08:47modify690.291.21461.20980.0000
10542006.04.12 08:48modify690.291.21461.20970.0000
10552006.04.12 08:48modify690.291.21461.20960.0000
10562006.04.12 08:48modify690.291.21461.20950.0000
10572006.04.12 08:48modify690.291.21461.20940.0000
10582006.04.12 09:03s/l690.291.20941.20940.0000150.803084.61
10592006.04.12 19:01buy700.311.21130.00000.0000
10602006.04.14 10:45close700.311.21040.00000.0000-38.073046.55
10612006.04.14 10:45sell710.301.21040.00000.0000
10622006.04.16 18:19close710.301.21310.00000.0000-81.002965.55
10632006.04.18 01:53sell720.301.22550.00000.0000
10642006.04.18 04:07modify720.301.22551.22550.0000
10652006.04.18 04:08modify720.301.22551.22540.0000
10662006.04.18 04:08modify720.301.22551.22530.0000
10672006.04.18 05:09s/l720.301.22531.22530.00006.002971.55
10682006.04.19 02:04sell730.301.23370.00000.0000
10692006.04.19 08:35modify730.301.23371.23370.0000
10702006.04.19 08:35modify730.301.23371.23360.0000
10712006.04.19 08:35modify730.301.23371.23340.0000
10722006.04.19 08:35modify730.301.23371.23330.0000
10732006.04.19 09:00modify730.301.23371.23320.0000
10742006.04.19 09:00modify730.301.23371.23310.0000
10752006.04.19 09:00modify730.301.23371.23300.0000
10762006.04.19 09:00modify730.301.23371.23270.0000
10772006.04.19 09:00modify730.301.23371.23260.0000
10782006.04.19 09:00modify730.301.23371.23230.0000
10792006.04.19 09:22modify730.301.23371.23210.0000
10802006.04.19 09:22modify730.301.23371.23200.0000
10812006.04.19 09:22modify730.301.23371.23190.0000
10822006.04.19 09:22modify730.301.23371.23180.0000
10832006.04.19 09:22modify730.301.23371.23170.0000
10842006.04.19 09:22modify730.301.23371.23160.0000
10852006.04.19 09:22modify730.301.23371.23150.0000
10862006.04.19 09:23modify730.301.23371.23140.0000
10872006.04.19 09:49s/l730.301.23141.23140.000069.003040.55
10882006.04.19 20:08sell740.301.23670.00000.0000
10892006.04.20 02:26modify740.301.23671.23660.0000
10902006.04.20 02:27modify740.301.23671.23650.0000
10912006.04.20 02:51modify740.301.23671.23640.0000
10922006.04.20 02:52modify740.301.23671.23630.0000
10932006.04.20 02:52modify740.301.23671.23620.0000
10942006.04.20 02:52modify740.301.23671.23610.0000
10952006.04.20 02:52modify740.301.23671.23600.0000
10962006.04.20 04:02s/l740.301.23601.23600.000024.963065.51
10972006.04.20 05:34buy750.311.23560.00000.0000
10982006.04.20 18:31close750.311.23080.00000.0000-148.802916.71
10992006.04.20 22:42buy760.291.23170.00000.0000
11002006.04.21 04:08modify760.291.23171.23180.0000
11012006.04.21 04:08modify760.291.23171.23190.0000
11022006.04.21 04:08modify760.291.23171.23200.0000
11032006.04.21 04:14s/l760.291.23201.23200.00006.322923.03
11042006.04.21 04:14buy770.291.23220.00000.0000
11052006.04.21 10:22close770.291.23070.00000.0000-43.502879.53
11062006.04.21 10:22sell780.291.23070.00000.0000
11072006.04.23 18:30close780.291.23790.00000.0000-208.802670.73
11082006.04.23 21:33sell790.271.23480.00000.0000
11092006.04.25 04:01close790.271.24060.00000.0000-154.222516.50
11102006.04.25 06:12sell800.251.23750.00000.0000
11112006.04.25 18:30close800.251.24290.00000.0000-135.002381.50
11122006.04.25 22:00sell810.241.24200.00000.0000
11132006.04.26 01:35close810.241.24320.00000.0000-27.742353.76
11142006.04.26 01:35buy820.241.24320.00000.0000
11152006.04.26 11:59modify820.241.24321.24330.0000
11162006.04.26 11:59modify820.241.24321.24340.0000
11172006.04.26 11:59modify820.241.24321.24350.0000
11182006.04.26 11:59modify820.241.24321.24360.0000
11192006.04.26 12:00modify820.241.24321.24370.0000
11202006.04.26 12:00modify820.241.24321.24380.0000
11212006.04.26 12:00modify820.241.24321.24390.0000
11222006.04.26 12:16modify820.241.24321.24400.0000
11232006.04.26 12:17modify820.241.24321.24410.0000
11242006.04.26 12:17modify820.241.24321.24420.0000
11252006.04.26 13:28s/l820.241.24421.24420.000024.002377.76
11262006.04.26 23:39sell830.241.24480.00000.0000
11272006.04.27 07:39modify830.241.24481.24470.0000
11282006.04.27 07:39modify830.241.24481.24450.0000
11292006.04.27 07:39modify830.241.24481.24430.0000
11302006.04.27 07:39modify830.241.24481.24420.0000
11312006.04.27 07:44modify830.241.24481.24410.0000
11322006.04.27 07:44modify830.241.24481.24400.0000
11332006.04.27 07:44modify830.241.24481.24390.0000
11342006.04.27 07:46modify830.241.24481.24380.0000
11352006.04.27 07:46modify830.241.24481.24370.0000
11362006.04.27 07:51modify830.241.24481.24360.0000
11372006.04.27 07:52modify830.241.24481.24350.0000
11382006.04.27 07:53modify830.241.24481.24340.0000
11392006.04.27 07:53modify830.241.24481.24330.0000
11402006.04.27 09:08s/l830.241.24331.24330.000039.172416.93
11412006.04.27 10:00buy840.241.24450.00000.0000
11422006.04.27 10:00modify840.241.24451.24450.0000
11432006.04.27 10:00modify840.241.24451.24470.0000
11442006.04.27 10:00modify840.241.24451.24490.0000
11452006.04.27 10:00modify840.241.24451.24500.0000
11462006.04.27 10:00modify840.241.24451.24520.0000
11472006.04.27 10:01modify840.241.24451.24530.0000
11482006.04.27 10:01modify840.241.24451.24540.0000
11492006.04.27 10:02modify840.241.24451.24550.0000
11502006.04.27 10:08modify840.241.24451.24560.0000
11512006.04.27 10:08modify840.241.24451.24570.0000
11522006.04.27 10:08modify840.241.24451.24580.0000
11532006.04.27 10:08modify840.241.24451.24590.0000
11542006.04.27 10:08modify840.241.24451.24600.0000
11552006.04.27 10:08modify840.241.24451.24610.0000
11562006.04.27 10:08modify840.241.24451.24620.0000
11572006.04.27 10:09modify840.241.24451.24630.0000
11582006.04.27 10:09modify840.241.24451.24640.0000
11592006.04.27 10:09modify840.241.24451.24650.0000
11602006.04.27 10:09modify840.241.24451.24660.0000
11612006.04.27 10:12modify840.241.24451.24670.0000
11622006.04.27 10:12modify840.241.24451.24680.0000
11632006.04.27 10:15modify840.241.24451.24690.0000
11642006.04.27 10:15modify840.241.24451.24700.0000
11652006.04.27 10:15modify840.241.24451.24710.0000
11662006.04.27 10:15modify840.241.24451.24720.0000
11672006.04.27 10:16modify840.241.24451.24740.0000
11682006.04.27 10:20modify840.241.24451.24750.0000
11692006.04.27 10:28modify840.241.24451.24760.0000
11702006.04.27 10:28modify840.241.24451.24770.0000
11712006.04.27 10:28modify840.241.24451.24790.0000
11722006.04.27 10:28modify840.241.24451.24800.0000
11732006.04.27 10:28modify840.241.24451.24810.0000
11742006.04.27 10:28modify840.241.24451.24830.0000
11752006.04.27 10:28modify840.241.24451.24840.0000
11762006.04.27 10:28modify840.241.24451.24850.0000
11772006.04.27 10:28modify840.241.24451.24860.0000
11782006.04.27 10:28modify840.241.24451.24870.0000
11792006.04.27 10:29modify840.241.24451.24880.0000
11802006.04.27 10:29modify840.241.24451.24890.0000
11812006.04.27 10:29modify840.241.24451.24910.0000
11822006.04.27 10:29modify840.241.24451.24920.0000
11832006.04.27 10:29modify840.241.24451.24930.0000
11842006.04.27 10:29modify840.241.24451.24940.0000
11852006.04.27 10:29modify840.241.24451.24960.0000
11862006.04.27 10:30modify840.241.24451.24970.0000
11872006.04.27 10:30modify840.241.24451.24990.0000
11882006.04.27 10:30modify840.241.24451.25000.0000
11892006.04.27 10:30modify840.241.24451.25010.0000
11902006.04.27 10:30modify840.241.24451.25020.0000
11912006.04.27 10:30modify840.241.24451.25030.0000
11922006.04.27 10:30modify840.241.24451.25040.0000
11932006.04.27 10:30modify840.241.24451.25050.0000
11942006.04.27 10:46modify840.241.24451.25060.0000
11952006.04.27 10:46modify840.241.24451.25070.0000
11962006.04.27 10:46modify840.241.24451.25080.0000
11972006.04.27 10:46modify840.241.24451.25100.0000
11982006.04.27 10:46modify840.241.24451.25110.0000
11992006.04.27 10:46modify840.241.24451.25120.0000
12002006.04.27 10:46modify840.241.24451.25130.0000
12012006.04.27 10:47modify840.241.24451.25140.0000
12022006.04.27 10:47modify840.241.24451.25150.0000
12032006.04.27 10:47modify840.241.24451.25160.0000
12042006.04.27 10:48modify840.241.24451.25170.0000
12052006.04.27 10:48modify840.241.24451.25180.0000
12062006.04.27 10:48modify840.241.24451.25190.0000
12072006.04.27 10:48modify840.241.24451.25200.0000
12082006.04.27 11:21s/l840.241.25201.25200.0000180.002596.93
12092006.04.28 07:23sell850.261.25290.00000.0000
12102006.04.28 16:07close850.261.26250.00000.0000-249.602347.33
12112006.05.01 03:44sell860.231.26190.00000.0000
12122006.05.01 15:17modify860.231.26191.26190.0000
12132006.05.01 15:17modify860.231.26191.26180.0000
12142006.05.01 15:17modify860.231.26191.26170.0000
12152006.05.01 15:17modify860.231.26191.26160.0000
12162006.05.01 15:17modify860.231.26191.26150.0000
12172006.05.01 15:17modify860.231.26191.26140.0000
12182006.05.01 15:17modify860.231.26191.26130.0000
12192006.05.01 15:17modify860.231.26191.26120.0000
12202006.05.01 15:19modify860.231.26191.26100.0000
12212006.05.01 15:19modify860.231.26191.26090.0000
12222006.05.01 15:19modify860.231.26191.26080.0000
12232006.05.01 15:19modify860.231.26191.26060.0000
12242006.05.01 15:19modify860.231.26191.26050.0000
12252006.05.01 15:19modify860.231.26191.26040.0000
12262006.05.01 15:40modify860.231.26191.26030.0000
12272006.05.01 15:40modify860.231.26191.26020.0000
12282006.05.01 15:40modify860.231.26191.26000.0000
12292006.05.01 15:40modify860.231.26191.25990.0000
12302006.05.01 15:40modify860.231.26191.25980.0000
12312006.05.01 15:41modify860.231.26191.25970.0000
12322006.05.01 15:41modify860.231.26191.25960.0000
12332006.05.01 15:41modify860.231.26191.25950.0000
12342006.05.01 15:41modify860.231.26191.25940.0000
12352006.05.01 15:42modify860.231.26191.25930.0000
12362006.05.01 15:42modify860.231.26191.25920.0000
12372006.05.01 15:42modify860.231.26191.25910.0000
12382006.05.01 15:42modify860.231.26191.25890.0000
12392006.05.01 15:43modify860.231.26191.25880.0000
12402006.05.01 15:43modify860.231.26191.25870.0000
12412006.05.01 15:45modify860.231.26191.25860.0000
12422006.05.01 15:45modify860.231.26191.25850.0000
12432006.05.01 15:45modify860.231.26191.25830.0000
12442006.05.01 15:55s/l860.231.25831.25830.000082.802430.13
12452006.05.02 03:36buy870.241.25880.00000.0000
12462006.05.02 04:40modify870.241.25881.25880.0000
12472006.05.02 04:40modify870.241.25881.25890.0000
12482006.05.02 04:40modify870.241.25881.25900.0000
12492006.05.02 04:40modify870.241.25881.25910.0000
12502006.05.02 04:40modify870.241.25881.25920.0000
12512006.05.02 04:41modify870.241.25881.25930.0000
12522006.05.02 04:41modify870.241.25881.25940.0000
12532006.05.02 04:41modify870.241.25881.25950.0000
12542006.05.02 04:41modify870.241.25881.25960.0000
12552006.05.02 04:41modify870.241.25881.25970.0000
12562006.05.02 04:41modify870.241.25881.25980.0000
12572006.05.02 04:41modify870.241.25881.25990.0000
12582006.05.02 04:41modify870.241.25881.26000.0000
12592006.05.02 04:41modify870.241.25881.26020.0000
12602006.05.02 04:41modify870.241.25881.26030.0000
12612006.05.02 04:44modify870.241.25881.26040.0000
12622006.05.02 04:44modify870.241.25881.26050.0000
12632006.05.02 04:44modify870.241.25881.26060.0000
12642006.05.02 04:45modify870.241.25881.26070.0000
12652006.05.02 05:40modify870.241.25881.26080.0000
12662006.05.02 05:45modify870.241.25881.26090.0000
12672006.05.02 05:45modify870.241.25881.26100.0000
12682006.05.02 05:45modify870.241.25881.26110.0000
12692006.05.02 05:45modify870.241.25881.26120.0000
12702006.05.02 05:45modify870.241.25881.26130.0000
12712006.05.02 05:48modify870.241.25881.26140.0000
12722006.05.02 05:48modify870.241.25881.26160.0000
12732006.05.02 05:51modify870.241.25881.26170.0000
12742006.05.02 05:57modify870.241.25881.26180.0000
12752006.05.02 05:57modify870.241.25881.26190.0000
12762006.05.02 05:57modify870.241.25881.26200.0000
12772006.05.02 06:00modify870.241.25881.26210.0000
12782006.05.02 06:01modify870.241.25881.26220.0000
12792006.05.02 06:05modify870.241.25881.26230.0000
12802006.05.02 06:05modify870.241.25881.26240.0000
12812006.05.02 06:06modify870.241.25881.26250.0000
12822006.05.02 06:06modify870.241.25881.26260.0000
12832006.05.02 06:06modify870.241.25881.26270.0000
12842006.05.02 06:07modify870.241.25881.26280.0000
12852006.05.02 06:12modify870.241.25881.26290.0000
12862006.05.02 06:12modify870.241.25881.26300.0000
12872006.05.02 06:13modify870.241.25881.26310.0000
12882006.05.02 06:13modify870.241.25881.26320.0000
12892006.05.02 06:13modify870.241.25881.26330.0000
12902006.05.02 06:13modify870.241.25881.26340.0000
12912006.05.02 06:13modify870.241.25881.26350.0000
12922006.05.02 06:14modify870.241.25881.26360.0000
12932006.05.02 06:15modify870.241.25881.26370.0000
12942006.05.02 06:15modify870.241.25881.26380.0000
12952006.05.02 06:15modify870.241.25881.26390.0000
12962006.05.02 06:33s/l870.241.26391.26390.0000122.402552.53
12972006.05.02 12:40sell880.261.26210.00000.0000
12982006.05.03 10:41modify880.261.26211.26210.0000
12992006.05.03 10:41modify880.261.26211.26200.0000
13002006.05.03 10:41modify880.261.26211.26190.0000
13012006.05.03 10:41modify880.261.26211.26180.0000
13022006.05.03 11:03s/l880.261.26181.26180.00008.942561.47
13032006.05.03 23:21sell890.261.26260.00000.0000
13042006.05.04 02:36modify890.261.26261.26250.0000
13052006.05.04 02:36modify890.261.26261.26240.0000
13062006.05.04 02:39modify890.261.26261.26230.0000
13072006.05.04 02:39modify890.261.26261.26220.0000
13082006.05.04 03:02modify890.261.26261.26210.0000
13092006.05.04 03:03modify890.261.26261.26200.0000
13102006.05.04 03:08modify890.261.26261.26190.0000
13112006.05.04 03:08modify890.261.26261.26180.0000
13122006.05.04 03:08modify890.261.26261.26170.0000
13132006.05.04 03:08modify890.261.26261.26160.0000
13142006.05.04 03:08modify890.261.26261.26150.0000
13152006.05.04 03:09modify890.261.26261.26140.0000
13162006.05.04 03:10modify890.261.26261.26130.0000
13172006.05.04 03:10modify890.261.26261.26120.0000
13182006.05.04 03:17s/l890.261.26121.26120.000039.832601.30
13192006.05.04 08:32buy900.261.26070.00000.0000
13202006.05.04 08:34modify900.261.26071.26070.0000
13212006.05.04 08:34modify900.261.26071.26080.0000
13222006.05.04 08:35modify900.261.26071.26090.0000
13232006.05.04 08:35modify900.261.26071.26110.0000
13242006.05.04 08:52s/l900.261.26111.26110.000010.402611.70
13252006.05.04 08:52buy910.261.26130.00000.0000
13262006.05.04 09:48modify910.261.26131.26130.0000
13272006.05.04 09:48modify910.261.26131.26140.0000
13282006.05.04 09:48modify910.261.26131.26150.0000
13292006.05.04 09:48modify910.261.26131.26160.0000
13302006.05.04 09:48modify910.261.26131.26170.0000
13312006.05.04 09:49modify910.261.26131.26180.0000
13322006.05.04 09:49modify910.261.26131.26190.0000
13332006.05.04 10:01modify910.261.26131.26200.0000
13342006.05.04 10:01modify910.261.26131.26210.0000
13352006.05.04 10:01modify910.261.26131.26220.0000
13362006.05.04 10:03modify910.261.26131.26230.0000
13372006.05.04 10:03modify910.261.26131.26240.0000
13382006.05.04 10:03modify910.261.26131.26250.0000
13392006.05.04 10:03modify910.261.26131.26260.0000
13402006.05.04 10:03modify910.261.26131.26270.0000
13412006.05.04 10:04modify910.261.26131.26280.0000
13422006.05.04 10:04modify910.261.26131.26290.0000
13432006.05.04 10:04modify910.261.26131.26300.0000
13442006.05.04 10:04modify910.261.26131.26310.0000
13452006.05.04 10:04modify910.261.26131.26330.0000
13462006.05.04 10:04modify910.261.26131.26340.0000
13472006.05.04 10:04modify910.261.26131.26350.0000
13482006.05.04 10:04modify910.261.26131.26360.0000
13492006.05.04 10:05modify910.261.26131.26380.0000
13502006.05.04 10:07modify910.261.26131.26390.0000
13512006.05.04 10:07modify910.261.26131.26400.0000
13522006.05.04 10:18modify910.261.26131.26410.0000
13532006.05.04 10:18modify910.261.26131.26420.0000
13542006.05.04 10:18modify910.261.26131.26440.0000
13552006.05.04 10:18modify910.261.26131.26450.0000
13562006.05.04 10:18modify910.261.26131.26460.0000
13572006.05.04 10:18modify910.261.26131.26470.0000
13582006.05.04 10:18modify910.261.26131.26480.0000
13592006.05.04 10:18modify910.261.26131.26490.0000
13602006.05.04 10:19modify910.261.26131.26500.0000
13612006.05.04 10:19modify910.261.26131.26510.0000
13622006.05.04 10:19modify910.261.26131.26520.0000
13632006.05.04 10:20modify910.261.26131.26530.0000
13642006.05.04 10:20modify910.261.26131.26540.0000
13652006.05.04 10:20modify910.261.26131.26550.0000
13662006.05.04 10:21modify910.261.26131.26560.0000
13672006.05.04 10:21modify910.261.26131.26570.0000
13682006.05.04 10:21modify910.261.26131.26580.0000
13692006.05.04 10:22modify910.261.26131.26590.0000
13702006.05.04 10:22modify910.261.26131.26600.0000
13712006.05.04 10:23modify910.261.26131.26610.0000
13722006.05.04 10:56modify910.261.26131.26620.0000
13732006.05.04 10:56modify910.261.26131.26630.0000
13742006.05.04 10:56modify910.261.26131.26640.0000
13752006.05.04 10:56modify910.261.26131.26650.0000
13762006.05.04 11:09modify910.261.26131.26660.0000
13772006.05.04 11:09modify910.261.26131.26670.0000
13782006.05.04 11:40modify910.261.26131.26680.0000
13792006.05.04 12:12s/l910.261.26681.26680.0000143.002754.70
13802006.05.07 19:05sell920.281.27280.00000.0000
13812006.05.08 10:18modify920.281.27281.27270.0000
13822006.05.08 10:18modify920.281.27281.27260.0000
13832006.05.08 10:18modify920.281.27281.27250.0000
13842006.05.08 10:19modify920.281.27281.27240.0000
13852006.05.08 10:30s/l920.281.27241.27240.000012.432767.14
13862006.05.09 02:01buy930.281.27020.00000.0000
13872006.05.09 09:30modify930.281.27021.27030.0000
13882006.05.09 09:30modify930.281.27021.27040.0000
13892006.05.09 09:51modify930.281.27021.27050.0000
13902006.05.09 09:51modify930.281.27021.27060.0000
13912006.05.09 09:52modify930.281.27021.27070.0000
13922006.05.09 09:52modify930.281.27021.27080.0000
13932006.05.09 09:53modify930.281.27021.27090.0000
13942006.05.09 09:53modify930.281.27021.27100.0000
13952006.05.09 09:54modify930.281.27021.27110.0000
13962006.05.09 09:54modify930.281.27021.27120.0000
13972006.05.09 09:54modify930.281.27021.27130.0000
13982006.05.09 09:59modify930.281.27021.27140.0000
13992006.05.09 09:59modify930.281.27021.27150.0000
14002006.05.09 09:59modify930.281.27021.27160.0000
14012006.05.09 10:00modify930.281.27021.27170.0000
14022006.05.09 10:00modify930.281.27021.27180.0000
14032006.05.09 10:00modify930.281.27021.27190.0000
14042006.05.09 10:01modify930.281.27021.27200.0000
14052006.05.09 10:01modify930.281.27021.27210.0000
14062006.05.09 10:01modify930.281.27021.27220.0000
14072006.05.09 10:03modify930.281.27021.27230.0000
14082006.05.09 10:05modify930.281.27021.27240.0000
14092006.05.09 10:05modify930.281.27021.27250.0000
14102006.05.09 10:06modify930.281.27021.27260.0000
14112006.05.09 10:07modify930.281.27021.27270.0000
14122006.05.09 10:07modify930.281.27021.27280.0000
14132006.05.09 10:07modify930.281.27021.27290.0000
14142006.05.09 10:07modify930.281.27021.27300.0000
14152006.05.09 10:07modify930.281.27021.27310.0000
14162006.05.09 10:08modify930.281.27021.27320.0000
14172006.05.09 10:08modify930.281.27021.27330.0000
14182006.05.09 10:08modify930.281.27021.27340.0000
14192006.05.09 10:08modify930.281.27021.27350.0000
14202006.05.09 10:17modify930.281.27021.27360.0000
14212006.05.09 10:17modify930.281.27021.27370.0000
14222006.05.09 10:17modify930.281.27021.27380.0000
14232006.05.09 10:18modify930.281.27021.27390.0000
14242006.05.09 10:18modify930.281.27021.27400.0000
14252006.05.09 10:18modify930.281.27021.27410.0000
14262006.05.09 10:18modify930.281.27021.27420.0000
14272006.05.09 10:18modify930.281.27021.27430.0000
14282006.05.09 10:19modify930.281.27021.27440.0000
14292006.05.09 10:19modify930.281.27021.27450.0000
14302006.05.09 10:34modify930.281.27021.27460.0000
14312006.05.09 10:34modify930.281.27021.27470.0000
14322006.05.09 10:34modify930.281.27021.27480.0000
14332006.05.09 10:35modify930.281.27021.27490.0000
14342006.05.09 10:35modify930.281.27021.27500.0000
14352006.05.09 10:35modify930.281.27021.27510.0000
14362006.05.09 10:35modify930.281.27021.27520.0000
14372006.05.09 10:36modify930.281.27021.27530.0000
14382006.05.09 10:36modify930.281.27021.27550.0000
14392006.05.09 10:36modify930.281.27021.27560.0000
14402006.05.09 10:57s/l930.281.27561.27560.0000151.202918.34
14412006.05.10 09:20sell940.291.27750.00000.0000
14422006.05.10 21:05modify940.291.27751.27750.0000
14432006.05.10 21:05modify940.291.27751.27740.0000
14442006.05.10 21:05modify940.291.27751.27730.0000
14452006.05.10 21:05modify940.291.27751.27720.0000
14462006.05.10 21:06modify940.291.27751.27710.0000
14472006.05.10 21:06modify940.291.27751.27700.0000
14482006.05.10 21:06modify940.291.27751.27690.0000
14492006.05.10 21:06modify940.291.27751.27650.0000
14502006.05.10 21:06modify940.291.27751.27640.0000
14512006.05.10 21:06modify940.291.27751.27630.0000
14522006.05.10 21:06modify940.291.27751.27610.0000
14532006.05.10 21:14modify940.291.27751.27600.0000
14542006.05.10 21:14modify940.291.27751.27590.0000
14552006.05.10 21:14modify940.291.27751.27580.0000
14562006.05.10 21:15modify940.291.27751.27570.0000
14572006.05.10 21:16modify940.291.27751.27560.0000
14582006.05.10 21:17modify940.291.27751.27550.0000
14592006.05.10 21:17modify940.291.27751.27530.0000
14602006.05.10 21:18modify940.291.27751.27520.0000
14612006.05.10 21:19modify940.291.27751.27510.0000
14622006.05.10 21:19modify940.291.27751.27500.0000
14632006.05.10 21:19modify940.291.27751.27490.0000
14642006.05.10 21:33modify940.291.27751.27480.0000
14652006.05.10 21:34modify940.291.27751.27470.0000
14662006.05.10 21:34modify940.291.27751.27460.0000
14672006.05.10 21:34modify940.291.27751.27450.0000
14682006.05.10 21:35modify940.291.27751.27440.0000
14692006.05.10 21:35modify940.291.27751.27430.0000
14702006.05.10 21:35modify940.291.27751.27420.0000
14712006.05.10 22:39s/l940.291.27421.27420.000095.703014.04
14722006.05.11 02:44buy950.301.27560.00000.0000
14732006.05.11 09:53modify950.301.27561.27560.0000
14742006.05.11 09:53modify950.301.27561.27570.0000
14752006.05.11 10:10modify950.301.27561.27580.0000
14762006.05.11 10:10modify950.301.27561.27590.0000
14772006.05.11 10:10modify950.301.27561.27600.0000
14782006.05.11 10:10modify950.301.27561.27610.0000
14792006.05.11 10:10modify950.301.27561.27630.0000
14802006.05.11 10:11modify950.301.27561.27640.0000
14812006.05.11 10:11modify950.301.27561.27660.0000
14822006.05.11 10:11modify950.301.27561.27670.0000
14832006.05.11 10:11modify950.301.27561.27680.0000
14842006.05.11 10:11modify950.301.27561.27690.0000
14852006.05.11 10:12modify950.301.27561.27700.0000
14862006.05.11 10:12modify950.301.27561.27720.0000
14872006.05.11 10:33modify950.301.27561.27730.0000
14882006.05.11 10:33modify950.301.27561.27740.0000
14892006.05.11 10:33modify950.301.27561.27750.0000
14902006.05.11 10:33modify950.301.27561.27760.0000
14912006.05.11 10:33modify950.301.27561.27770.0000
14922006.05.11 10:33modify950.301.27561.27780.0000
14932006.05.11 10:33modify950.301.27561.27790.0000
14942006.05.11 10:33modify950.301.27561.27800.0000
14952006.05.11 10:34modify950.301.27561.27810.0000
14962006.05.11 10:34modify950.301.27561.27820.0000
14972006.05.11 10:34modify950.301.27561.27830.0000
14982006.05.11 10:34modify950.301.27561.27840.0000
14992006.05.11 10:35modify950.301.27561.27850.0000
15002006.05.11 10:35modify950.301.27561.27860.0000
15012006.05.11 10:35modify950.301.27561.27870.0000
15022006.05.11 10:36modify950.301.27561.27880.0000
15032006.05.11 10:36modify950.301.27561.27890.0000
15042006.05.11 10:36modify950.301.27561.27900.0000
15052006.05.11 10:36modify950.301.27561.27910.0000
15062006.05.11 10:36modify950.301.27561.27920.0000
15072006.05.11 10:36modify950.301.27561.27930.0000
15082006.05.11 10:36modify950.301.27561.27940.0000
15092006.05.11 10:36modify950.301.27561.27950.0000
15102006.05.11 10:37modify950.301.27561.27960.0000
15112006.05.11 10:37modify950.301.27561.27970.0000
15122006.05.11 10:37modify950.301.27561.27980.0000
15132006.05.11 10:37modify950.301.27561.27990.0000
15142006.05.11 10:37modify950.301.27561.28000.0000
15152006.05.11 10:40modify950.301.27561.28010.0000
15162006.05.11 10:40modify950.301.27561.28020.0000
15172006.05.11 10:46modify950.301.27561.28030.0000
15182006.05.11 10:46modify950.301.27561.28040.0000
15192006.05.11 10:46modify950.301.27561.28050.0000
15202006.05.11 10:46modify950.301.27561.28060.0000
15212006.05.11 10:46modify950.301.27561.28080.0000
15222006.05.11 11:35modify950.301.27561.28090.0000
15232006.05.11 11:35modify950.301.27561.28100.0000
15242006.05.11 11:37modify950.301.27561.28110.0000
15252006.05.11 11:37modify950.301.27561.28120.0000
15262006.05.11 11:37modify950.301.27561.28130.0000
15272006.05.11 11:37modify950.301.27561.28150.0000
15282006.05.11 11:37modify950.301.27561.28160.0000
15292006.05.11 11:37modify950.301.27561.28170.0000
15302006.05.11 11:37modify950.301.27561.28190.0000
15312006.05.11 11:40modify950.301.27561.28200.0000
15322006.05.11 11:40modify950.301.27561.28210.0000
15332006.05.11 11:40modify950.301.27561.28220.0000
15342006.05.11 11:40modify950.301.27561.28240.0000
15352006.05.11 11:40modify950.301.27561.28250.0000
15362006.05.11 11:57modify950.301.27561.28260.0000
15372006.05.11 11:57modify950.301.27561.28280.0000
15382006.05.11 11:57modify950.301.27561.28290.0000
15392006.05.11 11:57modify950.301.27561.28300.0000
15402006.05.11 11:57modify950.301.27561.28310.0000
15412006.05.11 11:57modify950.301.27561.28330.0000
15422006.05.11 12:52modify950.301.27561.28340.0000
15432006.05.11 12:52modify950.301.27561.28350.0000
15442006.05.11 12:52modify950.301.27561.28360.0000
15452006.05.11 12:52modify950.301.27561.28370.0000
15462006.05.11 12:52modify950.301.27561.28380.0000
15472006.05.11 12:52modify950.301.27561.28390.0000
15482006.05.11 12:52modify950.301.27561.28400.0000
15492006.05.11 12:52modify950.301.27561.28410.0000
15502006.05.11 12:52modify950.301.27561.28420.0000
15512006.05.11 12:52modify950.301.27561.28430.0000
15522006.05.11 12:52modify950.301.27561.28440.0000
15532006.05.11 13:22s/l950.301.28441.28440.0000264.003278.04
15542006.05.12 08:30sell960.331.28670.00000.0000
15552006.05.14 18:30close960.331.29560.00000.0000-293.702984.34
15562006.05.14 22:36sell970.301.29250.00000.0000
15572006.05.15 02:32modify970.301.29251.29240.0000
15582006.05.15 02:32modify970.301.29251.29220.0000
15592006.05.15 02:33modify970.301.29251.29210.0000
15602006.05.15 02:33modify970.301.29251.29200.0000
15612006.05.15 02:33modify970.301.29251.29190.0000
15622006.05.15 02:33modify970.301.29251.29180.0000
15632006.05.15 02:51s/l970.301.29181.29180.000022.323006.66
15642006.05.15 20:36buy980.301.28110.00000.0000
15652006.05.15 23:52modify980.301.28111.28120.0000
15662006.05.15 23:53modify980.301.28111.28130.0000
15672006.05.15 23:53modify980.301.28111.28140.0000
15682006.05.15 23:59modify980.301.28111.28150.0000
15692006.05.15 23:59modify980.301.28111.28160.0000
15702006.05.16 01:00s/l980.301.28161.28160.000012.543019.20
15712006.05.16 02:25sell990.301.27980.00000.0000
15722006.05.16 05:18modify990.301.27981.27980.0000
15732006.05.16 05:34s/l990.301.27981.27980.00000.003019.20
15742006.05.16 20:03sell1000.301.28450.00000.0000
15752006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28440.0000
15762006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28420.0000
15772006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28410.0000
15782006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28400.0000
15792006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28390.0000
15802006.05.17 10:24modify1000.301.28451.28380.0000
15812006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28370.0000
15822006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28360.0000
15832006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28350.0000
15842006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28340.0000
15852006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28330.0000
15862006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28320.0000
15872006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28310.0000
15882006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28300.0000
15892006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28290.0000
15902006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28260.0000
15912006.05.17 10:25modify1000.301.28451.28250.0000
15922006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28240.0000
15932006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28230.0000
15942006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28220.0000
15952006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28210.0000
15962006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28190.0000
15972006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28180.0000
15982006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28170.0000
15992006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28160.0000
16002006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28140.0000
16012006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28130.0000
16022006.05.17 10:26modify1000.301.28451.28120.0000
16032006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28110.0000
16042006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28100.0000
16052006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28090.0000
16062006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28080.0000
16072006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28070.0000
16082006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28060.0000
16092006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28050.0000
16102006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28040.0000
16112006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28030.0000
16122006.05.17 10:31modify1000.301.28451.28020.0000
16132006.05.17 10:32modify1000.301.28451.28010.0000
16142006.05.17 10:32modify1000.301.28451.28000.0000
16152006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27990.0000
16162006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27980.0000
16172006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27970.0000
16182006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27960.0000
16192006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27950.0000
16202006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27940.0000
16212006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27930.0000
16222006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27920.0000
16232006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27910.0000
16242006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27900.0000
16252006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27890.0000
16262006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27880.0000
16272006.05.17 10:32modify1000.301.28451.27860.0000
16282006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27850.0000
16292006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27840.0000
16302006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27830.0000
16312006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27820.0000
16322006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27810.0000
16332006.05.17 10:34modify1000.301.28451.27800.0000
16342006.05.17 10:41s/l1000.301.27801.27800.0000196.323215.52
16352006.05.18 08:34sell1010.321.27640.00000.0000
16362006.05.18 19:00close1010.321.28510.00000.0000-278.402937.12
16372006.05.18 23:46sell1020.291.28330.00000.0000
16382006.05.19 03:07modify1020.291.28331.28330.0000
16392006.05.19 03:10modify1020.291.28331.28320.0000
16402006.05.19 03:18modify1020.291.28331.28310.0000
16412006.05.19 03:18modify1020.291.28331.28300.0000
16422006.05.19 03:18modify1020.291.28331.28290.0000
16432006.05.19 03:18modify1020.291.28331.28280.0000
16442006.05.19 03:19modify1020.291.28331.28270.0000
16452006.05.19 03:19modify1020.291.28331.28260.0000
16462006.05.19 03:23modify1020.291.28331.28250.0000
16472006.05.19 03:23modify1020.291.28331.28240.0000
16482006.05.19 03:23modify1020.291.28331.28230.0000
16492006.05.19 03:23modify1020.291.28331.28220.0000
16502006.05.19 03:23modify1020.291.28331.28210.0000
16512006.05.19 03:24modify1020.291.28331.28200.0000
16522006.05.19 03:24modify1020.291.28331.28190.0000
16532006.05.19 03:24modify1020.291.28331.28180.0000
16542006.05.19 03:24modify1020.291.28331.28170.0000
16552006.05.19 03:28modify1020.291.28331.28160.0000
16562006.05.19 03:28modify1020.291.28331.28150.0000
16572006.05.19 03:29modify1020.291.28331.28140.0000
16582006.05.19 03:29modify1020.291.28331.28130.0000
16592006.05.19 03:30modify1020.291.28331.28120.0000
16602006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28110.0000
16612006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28100.0000
16622006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28090.0000
16632006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28080.0000
16642006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28070.0000
16652006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28060.0000
16662006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28040.0000
16672006.05.19 03:31modify1020.291.28331.28030.0000
16682006.05.19 03:40modify1020.291.28331.28020.0000
16692006.05.19 03:40modify1020.291.28331.28010.0000
16702006.05.19 03:40modify1020.291.28331.28000.0000
16712006.05.19 03:40modify1020.291.28331.27990.0000
16722006.05.19 03:40modify1020.291.28331.27980.0000
16732006.05.19 03:41modify1020.291.28331.27970.0000
16742006.05.19 03:41modify1020.291.28331.27960.0000
16752006.05.19 03:41modify1020.291.28331.27950.0000
16762006.05.19 03:42modify1020.291.28331.27940.0000
16772006.05.19 03:45modify1020.291.28331.27930.0000
16782006.05.19 03:47modify1020.291.28331.27920.0000
16792006.05.19 03:47modify1020.291.28331.27910.0000
16802006.05.19 03:48modify1020.291.28331.27900.0000
16812006.05.19 03:57s/l1020.291.27901.27900.0000125.983063.09
16822006.05.19 13:00buy1030.311.27590.00000.0000
16832006.05.22 06:26modify1030.311.27591.27600.0000
16842006.05.22 07:09s/l1030.311.27601.27600.00000.563063.65
16852006.05.23 02:07sell1040.311.28520.00000.0000
16862006.05.23 03:34modify1040.311.28521.28520.0000
16872006.05.23 03:35modify1040.311.28521.28510.0000
16882006.05.23 03:35modify1040.311.28521.28500.0000
16892006.05.23 03:35modify1040.311.28521.28490.0000
16902006.05.23 04:52s/l1040.311.28491.28490.00009.303072.95
16912006.05.24 02:51buy1050.311.28030.00000.0000
16922006.05.24 03:04modify1050.311.28031.28040.0000
16932006.05.24 03:04modify1050.311.28031.28050.0000
16942006.05.24 03:41modify1050.311.28031.28060.0000
16952006.05.24 03:41modify1050.311.28031.28070.0000
16962006.05.24 03:41modify1050.311.28031.28080.0000
16972006.05.24 03:41modify1050.311.28031.28090.0000
16982006.05.24 03:42modify1050.311.28031.28100.0000
16992006.05.24 03:43modify1050.311.28031.28110.0000
17002006.05.24 03:43modify1050.311.28031.28120.0000
17012006.05.24 03:43modify1050.311.28031.28140.0000
17022006.05.24 03:44modify1050.311.28031.28150.0000
17032006.05.24 03:44modify1050.311.28031.28160.0000
17042006.05.24 03:44modify1050.311.28031.28170.0000
17052006.05.24 03:46modify1050.311.28031.28180.0000
17062006.05.24 03:46modify1050.311.28031.28190.0000
17072006.05.24 03:46modify1050.311.28031.28200.0000
17082006.05.24 03:47modify1050.311.28031.28210.0000
17092006.05.24 03:47modify1050.311.28031.28220.0000
17102006.05.24 04:00modify1050.311.28031.28240.0000
17112006.05.24 04:00modify1050.311.28031.28250.0000
17122006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28270.0000
17132006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28280.0000
17142006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28290.0000
17152006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28300.0000
17162006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28320.0000
17172006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28330.0000
17182006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28340.0000
17192006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28350.0000
17202006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28360.0000
17212006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28370.0000
17222006.05.24 04:03modify1050.311.28031.28380.0000
17232006.05.24 04:36modify1050.311.28031.28390.0000
17242006.05.24 04:36modify1050.311.28031.28400.0000
17252006.05.24 05:14s/l1050.311.28401.28400.0000114.703187.65
17262006.05.24 20:04buy1060.321.27770.00000.0000
17272006.05.25 14:30modify1060.321.27771.27780.0000
17282006.05.25 14:30modify1060.321.27771.27790.0000
17292006.05.25 14:32modify1060.321.27771.27800.0000
17302006.05.25 14:32modify1060.321.27771.27810.0000
17312006.05.25 14:32modify1060.321.27771.27830.0000
17322006.05.25 14:32modify1060.321.27771.27840.0000
17332006.05.25 14:43modify1060.321.27771.27860.0000
17342006.05.25 14:43modify1060.321.27771.27870.0000
17352006.05.25 14:43modify1060.321.27771.27880.0000
17362006.05.25 14:44modify1060.321.27771.27890.0000
17372006.05.25 15:18s/l1060.321.27891.27890.000030.533218.18
17382006.05.26 03:15buy1070.321.27900.00000.0000
17392006.05.26 03:58modify1070.321.27901.27900.0000
17402006.05.26 04:04modify1070.321.27901.27910.0000
17412006.05.26 04:07modify1070.321.27901.27920.0000
17422006.05.26 04:07modify1070.321.27901.27930.0000
17432006.05.26 04:07modify1070.321.27901.27940.0000
17442006.05.26 04:08modify1070.321.27901.27950.0000
17452006.05.26 04:08modify1070.321.27901.27960.0000
17462006.05.26 04:08modify1070.321.27901.27970.0000
17472006.05.26 04:08modify1070.321.27901.27980.0000
17482006.05.26 04:08modify1070.321.27901.27990.0000
17492006.05.26 04:08modify1070.321.27901.28000.0000
17502006.05.26 04:08modify1070.321.27901.28010.0000
17512006.05.26 04:08modify1070.321.27901.28030.0000
17522006.05.26 04:09modify1070.321.27901.28040.0000
17532006.05.26 04:09modify1070.321.27901.28050.0000
17542006.05.26 04:09modify1070.321.27901.28060.0000
17552006.05.26 06:50s/l1070.321.28061.28060.000051.203269.38
17562006.05.26 09:21sell1080.331.27920.00000.0000
17572006.05.26 09:32modify1080.331.27921.27910.0000
17582006.05.26 09:32modify1080.331.27921.27900.0000
17592006.05.26 09:34modify1080.331.27921.27890.0000
17602006.05.26 09:34modify1080.331.27921.27880.0000
17612006.05.26 09:34modify1080.331.27921.27860.0000
17622006.05.26 09:34modify1080.331.27921.27840.0000
17632006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27830.0000
17642006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27810.0000
17652006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27800.0000
17662006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27790.0000
17672006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27780.0000
17682006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27770.0000
17692006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27750.0000
17702006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27740.0000
17712006.05.26 09:35modify1080.331.27921.27730.0000
17722006.05.26 09:36modify1080.331.27921.27720.0000
17732006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27710.0000
17742006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27700.0000
17752006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27690.0000
17762006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27670.0000
17772006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27660.0000
17782006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27650.0000
17792006.05.26 09:43modify1080.331.27921.27640.0000
17802006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27630.0000
17812006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27620.0000
17822006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27610.0000
17832006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27600.0000
17842006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27590.0000
17852006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27580.0000
17862006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27570.0000
17872006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27560.0000
17882006.05.26 09:52modify1080.331.27921.27550.0000
17892006.05.26 10:16modify1080.331.27921.27540.0000
17902006.05.26 10:16modify1080.331.27921.27520.0000
17912006.05.26 10:18modify1080.331.27921.27510.0000
17922006.05.26 10:18modify1080.331.27921.27490.0000
17932006.05.26 10:18modify1080.331.27921.27480.0000
17942006.05.26 10:18modify1080.331.27921.27470.0000
17952006.05.26 10:19modify1080.331.27921.27460.0000
17962006.05.26 10:19modify1080.331.27921.27450.0000
17972006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27440.0000
17982006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27430.0000
17992006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27420.0000
18002006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27400.0000
18012006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27390.0000
18022006.05.26 10:27modify1080.331.27921.27380.0000
18032006.05.26 10:29modify1080.331.27921.27370.0000
18042006.05.26 10:29modify1080.331.27921.27360.0000
18052006.05.26 10:29modify1080.331.27921.27350.0000
18062006.05.26 10:29modify1080.331.27921.27340.0000
18072006.05.26 10:30modify1080.331.27921.27330.0000
18082006.05.26 10:30modify1080.331.27921.27320.0000
18092006.05.26 10:30modify1080.331.27921.27310.0000
18102006.05.26 10:30modify1080.331.27921.27300.0000
18112006.05.26 10:38modify1080.331.27921.27290.0000
18122006.05.26 10:38modify1080.331.27921.27280.0000
18132006.05.26 10:46s/l1080.331.27281.27280.0000211.203480.58
18142006.05.28 19:34buy1090.351.27440.00000.0000
18152006.05.29 10:30close1090.351.27560.00000.000039.133519.71
18162006.05.29 10:30sell1100.351.27560.00000.0000
18172006.05.30 02:10close1100.351.28430.00000.0000-302.963216.75
18182006.05.30 08:24sell1110.321.28190.00000.0000
18192006.05.31 02:19close1110.321.28900.00000.0000-225.792990.96
18202006.05.31 09:18buy1120.301.28780.00000.0000
18212006.05.31 18:53close1120.301.28110.00000.0000-201.002789.96
18222006.06.01 04:17buy1130.281.27990.00000.0000
18232006.06.02 00:29modify1130.281.27991.28000.0000
18242006.06.02 00:29modify1130.281.27991.28010.0000
18252006.06.02 02:16close1130.281.28071.28010.000020.102810.06
18262006.06.02 02:16sell1140.281.28070.00000.0000
18272006.06.02 08:43close1140.281.29160.00000.0000-305.202504.86
18282006.06.05 08:38sell1150.251.29480.00000.0000
18292006.06.05 14:43modify1150.251.29481.29470.0000
18302006.06.05 14:43modify1150.251.29481.29460.0000
18312006.06.05 14:44modify1150.251.29481.29450.0000
18322006.06.05 14:44modify1150.251.29481.29430.0000
18332006.06.05 14:53modify1150.251.29481.29420.0000
18342006.06.05 15:59modify1150.251.29481.29410.0000
18352006.06.05 15:59modify1150.251.29481.29400.0000
18362006.06.05 15:59modify1150.251.29481.29390.0000
18372006.06.05 16:14modify1150.251.29481.29380.0000
18382006.06.05 16:25modify1150.251.29481.29370.0000
18392006.06.05 16:28modify1150.251.29481.29360.0000
18402006.06.05 16:28modify1150.251.29481.29350.0000
18412006.06.05 16:39modify1150.251.29481.29340.0000
18422006.06.05 16:46modify1150.251.29481.29330.0000
18432006.06.05 16:47modify1150.251.29481.29320.0000
18442006.06.05 17:08modify1150.251.29481.29310.0000
18452006.06.05 17:56modify1150.251.29481.29300.0000
18462006.06.05 18:08modify1150.251.29481.29290.0000
18472006.06.05 18:08modify1150.251.29481.29280.0000
18482006.06.05 18:08modify1150.251.29481.29270.0000
18492006.06.05 18:08modify1150.251.29481.29260.0000
18502006.06.05 18:11modify1150.251.29481.29250.0000
18512006.06.05 18:46modify1150.251.29481.29240.0000
18522006.06.05 19:41modify1150.251.29481.29230.0000
18532006.06.05 19:41modify1150.251.29481.29220.0000
18542006.06.05 19:41modify1150.251.29481.29210.0000
18552006.06.05 21:02modify1150.251.29481.29200.0000
18562006.06.05 21:02modify1150.251.29481.29190.0000
18572006.06.05 21:10modify1150.251.29481.29180.0000
18582006.06.05 21:11modify1150.251.29481.29170.0000
18592006.06.05 21:11modify1150.251.29481.29160.0000
18602006.06.05 21:11modify1150.251.29481.29150.0000
18612006.06.05 23:04modify1150.251.29481.29140.0000
18622006.06.05 23:07modify1150.251.29481.29130.0000
18632006.06.05 23:08modify1150.251.29481.29120.0000
18642006.06.06 02:02close1150.251.29051.29120.0000108.602613.46
18652006.06.06 02:02buy1160.261.29050.00000.0000
18662006.06.06 03:06modify1160.261.29051.29050.0000
18672006.06.06 04:13s/l1160.261.29051.29050.00000.002613.46
18682006.06.06 20:14buy1170.261.28350.00000.0000
18692006.06.07 02:54close1170.261.27810.00000.0000-142.532470.93
18702006.06.07 05:06buy1180.251.28250.00000.0000
18712006.06.07 21:23close1180.251.27780.00000.0000-117.502353.43
18722006.06.08 02:09buy1190.241.27960.00000.0000
18732006.06.08 08:32close1190.241.26750.00000.0000-290.402063.03
18742006.06.09 03:01buy1200.211.26500.00000.0000
18752006.06.09 08:30close1200.211.26370.00000.0000-27.302035.73
18762006.06.09 08:30sell1210.201.26370.00000.0000
18772006.06.09 08:33modify1210.201.26371.26370.0000
18782006.06.09 08:34modify1210.201.26371.26360.0000
18792006.06.09 08:34modify1210.201.26371.26350.0000
18802006.06.09 08:34modify1210.201.26371.26330.0000
18812006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26320.0000
18822006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26310.0000
18832006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26300.0000
18842006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26280.0000
18852006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26270.0000
18862006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26250.0000
18872006.06.09 08:35modify1210.201.26371.26240.0000
18882006.06.09 08:47s/l1210.201.26241.26240.000026.002061.73
18892006.06.09 08:47sell1220.211.26220.00000.0000
18902006.06.11 23:17close1220.211.26300.00000.0000-16.802044.93
18912006.06.11 23:17buy1230.201.26300.00000.0000
18922006.06.12 19:30close1230.201.25790.00000.0000-103.641941.29
18932006.06.13 04:15buy1240.191.25870.00000.0000
18942006.06.13 20:30close1240.191.25410.00000.0000-87.401853.89
18952006.06.13 21:29buy1250.191.25540.00000.0000
18962006.06.14 02:24modify1250.191.25541.25540.0000
18972006.06.14 02:26modify1250.191.25541.25550.0000
18982006.06.14 02:26modify1250.191.25541.25560.0000
18992006.06.14 02:26modify1250.191.25541.25570.0000
19002006.06.14 02:49modify1250.191.25541.25580.0000
19012006.06.14 02:49modify1250.191.25541.25590.0000
19022006.06.14 02:50modify1250.191.25541.25600.0000
19032006.06.14 02:50modify1250.191.25541.25610.0000
19042006.06.14 03:39modify1250.191.25541.25620.0000
19052006.06.14 03:39modify1250.191.25541.25630.0000
19062006.06.14 03:39modify1250.191.25541.25640.0000
19072006.06.14 03:41modify1250.191.25541.25650.0000
19082006.06.14 03:44modify1250.191.25541.25660.0000
19092006.06.14 03:44modify1250.191.25541.25670.0000
19102006.06.14 03:45modify1250.191.25541.25680.0000
19112006.06.14 03:45modify1250.191.25541.25690.0000
19122006.06.14 03:45modify1250.191.25541.25700.0000
19132006.06.14 03:45modify1250.191.25541.25710.0000
19142006.06.14 03:45modify1250.191.25541.25720.0000
19152006.06.14 04:08modify1250.191.25541.25730.0000
19162006.06.14 04:24modify1250.191.25541.25740.0000
19172006.06.14 04:27modify1250.191.25541.25750.0000
19182006.06.14 04:30modify1250.191.25541.25770.0000
19192006.06.14 05:56s/l1250.191.25771.25770.000042.141896.03
19202006.06.14 07:31sell1260.191.25720.00000.0000
19212006.06.14 08:30modify1260.191.25721.25720.0000
19222006.06.14 08:30modify1260.191.25721.25700.0000
19232006.06.14 08:31modify1260.191.25721.25690.0000
19242006.06.14 08:31modify1260.191.25721.25680.0000
19252006.06.14 08:31modify1260.191.25721.25670.0000
19262006.06.14 08:31modify1260.191.25721.25660.0000
19272006.06.14 08:33s/l1260.191.25661.25660.000011.401907.43
19282006.06.14 14:41sell1270.191.25950.00000.0000
19292006.06.15 20:00close1270.191.26440.00000.0000-90.591816.84
19302006.06.16 07:29sell1280.181.26460.00000.0000
19312006.06.16 12:37modify1280.181.26461.26450.0000
19322006.06.16 14:30s/l1280.181.26451.26450.00001.801818.64
19332006.06.19 03:00buy1290.181.26060.00000.0000
19342006.06.19 20:43close1290.181.25600.00000.0000-82.801735.84
19352006.06.19 23:31buy1300.171.25730.00000.0000
19362006.06.20 13:06modify1300.171.25731.25730.0000
19372006.06.20 13:06modify1300.171.25731.25740.0000
19382006.06.20 13:06modify1300.171.25731.25750.0000
19392006.06.20 13:06modify1300.171.25731.25760.0000
19402006.06.20 13:06modify1300.171.25731.25770.0000
19412006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25780.0000
19422006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25790.0000
19432006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25800.0000
19442006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25810.0000
19452006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25820.0000
19462006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25830.0000
19472006.06.20 13:10modify1300.171.25731.25840.0000
19482006.06.20 13:29modify1300.171.25731.25850.0000
19492006.06.20 13:29modify1300.171.25731.25860.0000
19502006.06.20 13:29modify1300.171.25731.25870.0000
19512006.06.20 13:29modify1300.171.25731.25880.0000
19522006.06.20 13:30modify1300.171.25731.25890.0000
19532006.06.20 14:50s/l1300.171.25891.25890.000025.811761.64
19542006.06.20 17:50sell1310.181.25810.00000.0000
19552006.06.20 22:05close1310.181.26220.00000.0000-73.801687.84
19562006.06.22 01:35sell1320.171.26590.00000.0000
19572006.06.22 03:59modify1320.171.26591.26590.0000
19582006.06.22 05:17modify1320.171.26591.26580.0000
19592006.06.22 05:17modify1320.171.26591.26570.0000
19602006.06.22 05:24modify1320.171.26591.26560.0000
19612006.06.22 05:24modify1320.171.26591.26550.0000
19622006.06.22 05:24modify1320.171.26591.26540.0000
19632006.06.22 05:29modify1320.171.26591.26530.0000
19642006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26520.0000
19652006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26510.0000
19662006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26500.0000
19672006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26490.0000
19682006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26480.0000
19692006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26470.0000
19702006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26460.0000
19712006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26450.0000
19722006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26440.0000
19732006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26430.0000
19742006.06.22 06:15modify1320.171.26591.26420.0000
19752006.06.22 06:17modify1320.171.26591.26410.0000
19762006.06.22 06:17modify1320.171.26591.26400.0000
19772006.06.22 06:17modify1320.171.26591.26390.0000
19782006.06.22 06:22modify1320.171.26591.26380.0000
19792006.06.22 06:22modify1320.171.26591.26370.0000
19802006.06.22 06:28modify1320.171.26591.26360.0000
19812006.06.22 06:29modify1320.171.26591.26350.0000
19822006.06.22 06:29modify1320.171.26591.26340.0000
19832006.06.22 06:29modify1320.171.26591.26330.0000
19842006.06.22 06:31modify1320.171.26591.26320.0000
19852006.06.22 06:31modify1320.171.26591.26310.0000
19862006.06.22 06:31modify1320.171.26591.26300.0000
19872006.06.22 06:32modify1320.171.26591.26290.0000
19882006.06.22 06:47modify1320.171.26591.26280.0000
19892006.06.22 06:47modify1320.171.26591.26270.0000
19902006.06.22 06:47modify1320.171.26591.26260.0000
19912006.06.22 06:47modify1320.171.26591.26250.0000
19922006.06.22 06:48modify1320.171.26591.26240.0000
19932006.06.22 06:48modify1320.171.26591.26230.0000
19942006.06.22 06:48modify1320.171.26591.26220.0000
19952006.06.22 06:48modify1320.171.26591.26210.0000
19962006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26200.0000
19972006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26190.0000
19982006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26180.0000
19992006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26160.0000
20002006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26150.0000
20012006.06.22 06:52modify1320.171.26591.26140.0000
20022006.06.22 06:53modify1320.171.26591.26130.0000
20032006.06.22 06:53modify1320.171.26591.26120.0000
20042006.06.22 08:04modify1320.171.26591.26110.0000
20052006.06.22 08:04modify1320.171.26591.26100.0000
20062006.06.22 08:04modify1320.171.26591.26090.0000
20072006.06.22 08:04modify1320.171.26591.26080.0000
20082006.06.22 08:05modify1320.171.26591.26070.0000
20092006.06.22 08:06modify1320.171.26591.26060.0000
20102006.06.22 08:07modify1320.171.26591.26050.0000
20112006.06.22 09:19modify1320.171.26591.26040.0000
20122006.06.22 09:19modify1320.171.26591.26030.0000
20132006.06.22 09:19modify1320.171.26591.26020.0000
20142006.06.22 09:19modify1320.171.26591.26010.0000
20152006.06.22 09:19modify1320.171.26591.25990.0000
20162006.06.22 09:19modify1320.171.26591.25980.0000
20172006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25970.0000
20182006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25960.0000
20192006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25950.0000
20202006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25940.0000
20212006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25930.0000
20222006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25920.0000
20232006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25910.0000
20242006.06.22 09:20modify1320.171.26591.25900.0000
20252006.06.22 09:30modify1320.171.26591.25890.0000
20262006.06.22 10:12modify1320.171.26591.25880.0000
20272006.06.22 10:13modify1320.171.26591.25870.0000
20282006.06.22 10:13modify1320.171.26591.25860.0000
20292006.06.22 10:13modify1320.171.26591.25850.0000
20302006.06.22 10:13modify1320.171.26591.25840.0000
20312006.06.22 10:13modify1320.171.26591.25830.0000
20322006.06.22 10:20modify1320.171.26591.25820.0000
20332006.06.22 10:20modify1320.171.26591.25810.0000
20342006.06.22 10:20modify1320.171.26591.25800.0000
20352006.06.22 10:20modify1320.171.26591.25790.0000
20362006.06.22 11:29s/l1320.171.25791.25790.0000136.001823.84
20372006.06.23 00:38buy1330.181.25780.00000.0000
20382006.06.23 08:16close1330.181.24900.00000.0000-158.401665.44
20392006.06.25 20:12buy1340.171.25210.00000.0000
20402006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25220.0000
20412006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25230.0000
20422006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25240.0000
20432006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25270.0000
20442006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25280.0000
20452006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25300.0000
20462006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25310.0000
20472006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25320.0000
20482006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25330.0000
20492006.06.26 03:18modify1340.171.25211.25350.0000
20502006.06.26 03:19modify1340.171.25211.25360.0000
20512006.06.26 03:19modify1340.171.25211.25370.0000
20522006.06.26 03:19modify1340.171.25211.25390.0000
20532006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25400.0000
20542006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25410.0000
20552006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25430.0000
20562006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25440.0000
20572006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25450.0000
20582006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25460.0000
20592006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25470.0000
20602006.06.26 03:20modify1340.171.25211.25480.0000
20612006.06.26 03:23modify1340.171.25211.25490.0000
20622006.06.26 03:23modify1340.171.25211.25500.0000
20632006.06.26 03:38modify1340.171.25211.25510.0000
20642006.06.26 03:38modify1340.171.25211.25520.0000
20652006.06.26 03:38modify1340.171.25211.25530.0000
20662006.06.26 03:38modify1340.171.25211.25540.0000
20672006.06.26 03:43modify1340.171.25211.25550.0000
20682006.06.26 03:43modify1340.171.25211.25560.0000
20692006.06.26 03:43modify1340.171.25211.25570.0000
20702006.06.26 05:06s/l1340.171.25571.25570.000059.811725.25
20712006.06.26 10:00sell1350.171.25430.00000.0000
20722006.06.26 19:55close1350.171.26030.00000.0000-102.001623.25
20732006.06.27 02:30sell1360.161.25930.00000.0000
20742006.06.27 06:13modify1360.161.25931.25930.0000
20752006.06.27 06:14modify1360.161.25931.25920.0000
20762006.06.27 06:20modify1360.161.25931.25910.0000
20772006.06.27 06:20modify1360.161.25931.25900.0000
20782006.06.27 06:20modify1360.161.25931.25890.0000
20792006.06.27 08:44s/l1360.161.25891.25890.00006.401629.65
20802006.06.28 14:58buy1370.161.25580.00000.0000
20812006.06.29 04:13close1370.161.25420.00000.0000-29.541600.11
20822006.06.29 04:13sell1380.161.25420.00000.0000
20832006.06.29 08:56close1380.161.25520.00000.0000-16.001584.11
20842006.06.29 08:56buy1390.161.25520.00000.0000
20852006.06.29 13:38close1390.161.25320.00000.0000-32.001552.11
20862006.06.29 13:38sell1400.161.25320.00000.0000
20872006.06.29 18:00close1400.161.26700.00000.0000-220.801331.31
20882006.07.02 21:25sell1410.131.27700.00000.0000
20892006.07.03 21:30close1410.131.28100.00000.0000-51.431279.89
20902006.07.04 13:55buy1420.131.28060.00000.0000
20912006.07.05 02:02modify1420.131.28061.28060.0000
20922006.07.05 02:02modify1420.131.28061.28070.0000
20932006.07.05 02:02modify1420.131.28061.28080.0000
20942006.07.05 02:02modify1420.131.28061.28090.0000
20952006.07.05 02:20s/l1420.131.28091.28090.00002.831282.72
20962006.07.05 19:41buy1430.131.27370.00000.0000
20972006.07.06 08:33modify1430.131.27371.27390.0000
20982006.07.06 08:33modify1430.131.27371.27410.0000
20992006.07.06 08:33modify1430.131.27371.27430.0000
21002006.07.06 08:33modify1430.131.27371.27440.0000
21012006.07.06 08:33modify1430.131.27371.27460.0000
21022006.07.06 08:34modify1430.131.27371.27470.0000
21032006.07.06 08:34modify1430.131.27371.27500.0000
21042006.07.06 08:34modify1430.131.27371.27510.0000
21052006.07.06 08:34modify1430.131.27371.27530.0000
21062006.07.06 08:36modify1430.131.27371.27540.0000
21072006.07.06 09:00s/l1430.131.27541.27540.000018.901301.62
21082006.07.06 23:59sell1440.131.27690.00000.0000
21092006.07.07 08:30close1440.131.28560.00000.0000-112.531189.09
21102006.07.10 03:15buy1450.121.28040.00000.0000
21112006.07.10 14:00close1450.121.27290.00000.0000-90.001099.09
21122006.07.11 20:13sell1460.111.27600.00000.0000
21132006.07.12 06:02modify1460.111.27601.27600.0000
21142006.07.12 06:02modify1460.111.27601.27590.0000
21152006.07.12 06:02modify1460.111.27601.27580.0000
21162006.07.12 06:02modify1460.111.27601.27570.0000
21172006.07.12 06:28modify1460.111.27601.27560.0000
21182006.07.12 06:28modify1460.111.27601.27550.0000
21192006.07.12 07:19modify1460.111.27601.27540.0000
21202006.07.12 07:19modify1460.111.27601.27530.0000
21212006.07.12 07:19modify1460.111.27601.27520.0000
21222006.07.12 07:19modify1460.111.27601.27510.0000
21232006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27500.0000
21242006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27490.0000
21252006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27480.0000
21262006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27470.0000
21272006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27460.0000
21282006.07.12 07:26modify1460.111.27601.27450.0000
21292006.07.12 07:27modify1460.111.27601.27440.0000
21302006.07.12 07:27modify1460.111.27601.27430.0000
21312006.07.12 07:27modify1460.111.27601.27420.0000
21322006.07.12 07:27modify1460.111.27601.27410.0000
21332006.07.12 08:30modify1460.111.27601.27400.0000
21342006.07.12 08:30modify1460.111.27601.27380.0000
21352006.07.12 08:30modify1460.111.27601.27370.0000
21362006.07.12 08:30modify1460.111.27601.27360.0000
21372006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27350.0000
21382006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27340.0000
21392006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27330.0000
21402006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27320.0000
21412006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27310.0000
21422006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27280.0000
21432006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27260.0000
21442006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27240.0000
21452006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27220.0000
21462006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27210.0000
21472006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27200.0000
21482006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27180.0000
21492006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27170.0000
21502006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27160.0000
21512006.07.12 08:31modify1460.111.27601.27150.0000
21522006.07.12 08:35s/l1460.111.27151.27150.000049.981149.08
21532006.07.12 18:58buy1470.111.27090.00000.0000
21542006.07.13 05:53close1470.111.27050.00000.0000-7.111141.97
21552006.07.13 05:53sell1480.111.27050.00000.0000
21562006.07.13 11:18modify1480.111.27051.27030.0000
21572006.07.13 11:18modify1480.111.27051.27010.0000
21582006.07.13 11:18modify1480.111.27051.27000.0000
21592006.07.13 11:18modify1480.111.27051.26990.0000
21602006.07.13 11:19modify1480.111.27051.26980.0000
21612006.07.13 11:19modify1480.111.27051.26970.0000
21622006.07.13 11:19modify1480.111.27051.26960.0000
21632006.07.13 11:19modify1480.111.27051.26950.0000
21642006.07.13 11:19modify1480.111.27051.26940.0000
21652006.07.13 14:42s/l1480.111.26941.26940.000012.101154.07
21662006.07.13 15:49buy1490.121.26940.00000.0000
21672006.07.16 17:30close1490.121.26390.00000.0000-66.981087.09
21682006.07.17 02:08buy1500.111.26380.00000.0000
21692006.07.17 04:21close1500.111.25750.00000.0000-69.301017.79
21702006.07.18 09:46sell1510.101.25220.00000.0000
21712006.07.18 10:28modify1510.101.25221.25210.0000
21722006.07.18 10:31modify1510.101.25221.25200.0000
21732006.07.18 10:31modify1510.101.25221.25190.0000
21742006.07.18 10:35modify1510.101.25221.25170.0000
21752006.07.18 10:35modify1510.101.25221.25160.0000
21762006.07.18 10:35modify1510.101.25221.25150.0000
21772006.07.18 10:37modify1510.101.25221.25140.0000
21782006.07.18 10:37modify1510.101.25221.25130.0000
21792006.07.18 10:37modify1510.101.25221.25120.0000
21802006.07.18 10:37modify1510.101.25221.25110.0000
21812006.07.18 10:38modify1510.101.25221.25100.0000
21822006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25090.0000
21832006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25080.0000
21842006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25060.0000
21852006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25050.0000
21862006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25040.0000
21872006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25020.0000
21882006.07.18 10:46modify1510.101.25221.25010.0000
21892006.07.18 11:32s/l1510.101.25011.25010.000021.001038.79
21902006.07.19 00:41buy1520.101.25000.00000.0000
21912006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25020.0000
21922006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25030.0000
21932006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25040.0000
21942006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25050.0000
21952006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25070.0000
21962006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25080.0000
21972006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25090.0000
21982006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25130.0000
21992006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25140.0000
22002006.07.19 10:01modify1520.101.25001.25160.0000
22012006.07.19 10:04s/l1520.101.25161.25160.000016.001054.79
22022006.07.19 10:04buy1530.111.25180.00000.0000
22032006.07.19 10:07modify1530.111.25181.25190.0000
22042006.07.19 10:07modify1530.111.25181.25200.0000
22052006.07.19 10:07modify1530.111.25181.25210.0000
22062006.07.19 10:07modify1530.111.25181.25220.0000
22072006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25240.0000
22082006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25250.0000
22092006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25260.0000
22102006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25270.0000
22112006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25280.0000
22122006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25290.0000
22132006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25300.0000
22142006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25310.0000
22152006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25320.0000
22162006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25360.0000
22172006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25370.0000
22182006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25390.0000
22192006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25400.0000
22202006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25410.0000
22212006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25420.0000
22222006.07.19 10:08modify1530.111.25181.25430.0000
22232006.07.19 10:09modify1530.111.25181.25440.0000
22242006.07.19 10:11modify1530.111.25181.25450.0000
22252006.07.19 10:30modify1530.111.25181.25460.0000
22262006.07.19 10:30modify1530.111.25181.25470.0000
22272006.07.19 10:30modify1530.111.25181.25480.0000
22282006.07.19 10:30modify1530.111.25181.25490.0000
22292006.07.19 10:30modify1530.111.25181.25500.0000
22302006.07.19 10:33modify1530.111.25181.25510.0000
22312006.07.19 11:04s/l1530.111.25511.25510.000036.301091.09
22322006.07.20 02:31sell1540.111.25950.00000.0000
22332006.07.20 20:56close1540.111.26380.00000.0000-47.301043.79
22342006.07.21 03:10sell1550.101.26380.00000.0000
22352006.07.21 15:43close1550.101.26950.00000.0000-57.00986.79
22362006.07.23 20:00sell1560.101.26790.00000.0000
22372006.07.23 21:22modify1560.101.26791.26780.0000
22382006.07.23 21:27modify1560.101.26791.26760.0000
22392006.07.23 21:27modify1560.101.26791.26750.0000
22402006.07.23 21:27modify1560.101.26791.26740.0000
22412006.07.23 21:27modify1560.101.26791.26720.0000
22422006.07.23 21:28modify1560.101.26791.26710.0000
22432006.07.23 21:28modify1560.101.26791.26680.0000
22442006.07.24 01:33modify1560.101.26791.26670.0000
22452006.07.24 01:33modify1560.101.26791.26660.0000
22462006.07.24 01:33modify1560.101.26791.26650.0000
22472006.07.24 01:33modify1560.101.26791.26640.0000
22482006.07.24 01:34modify1560.101.26791.26630.0000
22492006.07.24 01:34modify1560.101.26791.26610.0000
22502006.07.24 01:34modify1560.101.26791.26590.0000
22512006.07.24 01:34modify1560.101.26791.26580.0000
22522006.07.24 01:47modify1560.101.26791.26570.0000
22532006.07.24 01:47modify1560.101.26791.26560.0000
22542006.07.24 01:47modify1560.101.26791.26550.0000
22552006.07.24 03:24modify1560.101.26791.26540.0000
22562006.07.24 03:24modify1560.101.26791.26530.0000
22572006.07.24 03:24modify1560.101.26791.26520.0000
22582006.07.24 03:24modify1560.101.26791.26500.0000
22592006.07.24 03:24modify1560.101.26791.26490.0000
22602006.07.24 03:25modify1560.101.26791.26480.0000
22612006.07.24 03:25modify1560.101.26791.26470.0000
22622006.07.24 03:25modify1560.101.26791.26460.0000
22632006.07.24 03:25modify1560.101.26791.26450.0000
22642006.07.24 03:25modify1560.101.26791.26440.0000
22652006.07.24 04:46modify1560.101.26791.26430.0000
22662006.07.24 04:46modify1560.101.26791.26420.0000
22672006.07.24 04:47modify1560.101.26791.26410.0000
22682006.07.24 04:47modify1560.101.26791.26400.0000
22692006.07.24 04:48modify1560.101.26791.26390.0000
22702006.07.24 04:49modify1560.101.26791.26380.0000
22712006.07.24 08:16s/l1560.101.26381.26380.000041.441028.23
22722006.07.24 09:39buy1570.101.26410.00000.0000
22732006.07.25 02:32modify1570.101.26411.26420.0000
22742006.07.25 02:32modify1570.101.26411.26430.0000
22752006.07.25 03:36s/l1570.101.26431.26430.00001.181029.41
22762006.07.25 08:11sell1580.101.26390.00000.0000
22772006.07.25 11:09modify1580.101.26391.26370.0000
22782006.07.25 11:09modify1580.101.26391.26360.0000
22792006.07.25 11:09modify1580.101.26391.26350.0000
22802006.07.25 11:11modify1580.101.26391.26340.0000
22812006.07.25 11:11modify1580.101.26391.26330.0000
22822006.07.25 11:11modify1580.101.26391.26320.0000
22832006.07.25 11:11modify1580.101.26391.26310.0000
22842006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26300.0000
22852006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26290.0000
22862006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26270.0000
22872006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26260.0000
22882006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26240.0000
22892006.07.25 11:14modify1580.101.26391.26230.0000
22902006.07.25 11:18modify1580.101.26391.26220.0000
22912006.07.25 11:18modify1580.101.26391.26210.0000
22922006.07.25 11:19modify1580.101.26391.26200.0000
22932006.07.25 11:20modify1580.101.26391.26190.0000
22942006.07.25 11:20modify1580.101.26391.26180.0000
22952006.07.25 11:21modify1580.101.26391.26170.0000
22962006.07.25 11:21modify1580.101.26391.26160.0000
22972006.07.25 11:21modify1580.101.26391.26150.0000
22982006.07.25 11:21modify1580.101.26391.26140.0000
22992006.07.25 11:26modify1580.101.26391.26120.0000
23002006.07.25 11:26modify1580.101.26391.26110.0000
23012006.07.25 11:27modify1580.101.26391.26100.0000
23022006.07.25 11:27modify1580.101.26391.26090.0000
23032006.07.25 11:27modify1580.101.26391.26080.0000
23042006.07.25 11:27modify1580.101.26391.26070.0000
23052006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26060.0000
23062006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26050.0000
23072006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26040.0000
23082006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26030.0000
23092006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26010.0000
23102006.07.25 11:32modify1580.101.26391.26000.0000
23112006.07.25 11:32modify1580.101.26391.25990.0000
23122006.07.25 11:32modify1580.101.26391.25980.0000
23132006.07.25 12:02modify1580.101.26391.25970.0000
23142006.07.25 12:02modify1580.101.26391.25960.0000
23152006.07.25 12:03modify1580.101.26391.25950.0000
23162006.07.25 12:05modify1580.101.26391.25940.0000
23172006.07.25 12:05modify1580.101.26391.25930.0000
23182006.07.25 12:19modify1580.101.26391.25920.0000
23192006.07.26 02:14modify1580.101.26391.25910.0000
23202006.07.26 02:14modify1580.101.26391.25900.0000
23212006.07.26 02:14modify1580.101.26391.25890.0000
23222006.07.26 02:14modify1580.101.26391.25880.0000
23232006.07.26 02:14modify1580.101.26391.25870.0000
23242006.07.26 03:10s/l1580.101.25871.25870.000052.441081.85
23252006.07.27 08:30sell1590.111.27220.00000.0000
23262006.07.27 14:16modify1590.111.27221.27220.0000
23272006.07.27 14:17modify1590.111.27221.27210.0000
23282006.07.27 14:19modify1590.111.27221.27200.0000
23292006.07.27 14:19modify1590.111.27221.27180.0000
23302006.07.27 14:28modify1590.111.27221.27170.0000
23312006.07.27 14:28modify1590.111.27221.27160.0000
23322006.07.27 14:28modify1590.111.27221.27150.0000
23332006.07.27 14:28modify1590.111.27221.27140.0000
23342006.07.27 14:29modify1590.111.27221.27130.0000
23352006.07.27 14:29modify1590.111.27221.27120.0000
23362006.07.27 14:30modify1590.111.27221.27110.0000
23372006.07.27 14:30modify1590.111.27221.27100.0000
23382006.07.27 14:31modify1590.111.27221.27090.0000
23392006.07.27 14:31modify1590.111.27221.27080.0000
23402006.07.27 21:24modify1590.111.27221.27070.0000
23412006.07.27 21:59modify1590.111.27221.27060.0000
23422006.07.27 22:00modify1590.111.27221.27050.0000
23432006.07.27 23:25modify1590.111.27221.27040.0000
23442006.07.28 01:47close1590.111.26951.27040.000030.181112.03
23452006.07.28 01:47buy1600.111.26950.00000.0000
23462006.07.28 08:32modify1600.111.26951.26950.0000
23472006.07.28 08:33modify1600.111.26951.26960.0000
23482006.07.28 08:33modify1600.111.26951.26970.0000
23492006.07.28 08:33modify1600.111.26951.26990.0000
23502006.07.28 08:33modify1600.111.26951.27000.0000
23512006.07.28 08:33modify1600.111.26951.27010.0000
23522006.07.28 08:33modify1600.111.26951.27020.0000
23532006.07.28 08:34modify1600.111.26951.27030.0000
23542006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27040.0000
23552006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27050.0000
23562006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27060.0000
23572006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27070.0000
23582006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27080.0000
23592006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27090.0000
23602006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27100.0000
23612006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27110.0000
23622006.07.28 08:35modify1600.111.26951.27120.0000
23632006.07.28 08:36modify1600.111.26951.27130.0000
23642006.07.28 08:36modify1600.111.26951.27140.0000
23652006.07.28 08:36modify1600.111.26951.27150.0000
23662006.07.28 08:42s/l1600.111.27151.27150.000022.001134.03
23672006.07.28 08:42buy1610.111.27170.00000.0000
23682006.07.28 09:06modify1610.111.27171.27180.0000
23692006.07.28 09:06modify1610.111.27171.27190.0000
23702006.07.28 09:07modify1610.111.27171.27200.0000
23712006.07.28 09:16modify1610.111.27171.27210.0000
23722006.07.28 09:17modify1610.111.27171.27220.0000
23732006.07.28 09:17modify1610.111.27171.27240.0000
23742006.07.28 09:48modify1610.111.27171.27250.0000
23752006.07.28 10:21modify1610.111.27171.27260.0000
23762006.07.28 10:22modify1610.111.27171.27270.0000
23772006.07.28 10:22modify1610.111.27171.27280.0000
23782006.07.28 10:22modify1610.111.27171.27290.0000
23792006.07.28 10:22modify1610.111.27171.27300.0000
23802006.07.28 10:43modify1610.111.27171.27310.0000
23812006.07.28 10:43modify1610.111.27171.27320.0000
23822006.07.28 10:43modify1610.111.27171.27330.0000
23832006.07.28 10:46modify1610.111.27171.27340.0000
23842006.07.28 10:56modify1610.111.27171.27350.0000
23852006.07.28 10:56modify1610.111.27171.27360.0000
23862006.07.28 10:56modify1610.111.27171.27380.0000
23872006.07.28 10:56modify1610.111.27171.27390.0000
23882006.07.28 10:57modify1610.111.27171.27400.0000
23892006.07.28 11:02modify1610.111.27171.27410.0000
23902006.07.28 11:05modify1610.111.27171.27420.0000
23912006.07.28 11:44s/l1610.111.27421.27420.000027.501161.53
23922006.07.30 21:16sell1620.121.27480.00000.0000
23932006.07.31 07:38close1620.121.27630.00000.0000-17.471144.06
23942006.07.31 07:38buy1630.111.27630.00000.0000
23952006.07.31 11:03close1630.111.27560.00000.0000-7.701136.36
23962006.07.31 11:03sell1640.111.27560.00000.0000
23972006.08.01 01:06modify1640.111.27561.27560.0000
23982006.08.01 01:42modify1640.111.27561.27550.0000
23992006.08.01 01:42modify1640.111.27561.27540.0000
24002006.08.01 01:42modify1640.111.27561.27530.0000
24012006.08.01 01:44modify1640.111.27561.27510.0000
24022006.08.01 02:45modify1640.111.27561.27500.0000
24032006.08.01 02:45modify1640.111.27561.27490.0000
24042006.08.01 02:47modify1640.111.27561.27480.0000
24052006.08.01 04:44s/l1640.111.27481.27480.00009.281145.64
24062006.08.01 05:57buy1650.111.27460.00000.0000
24072006.08.01 08:30modify1650.111.27461.27470.0000
24082006.08.01 08:30modify1650.111.27461.27480.0000
24092006.08.01 08:30modify1650.111.27461.27500.0000
24102006.08.01 08:30modify1650.111.27461.27510.0000
24112006.08.01 08:30modify1650.111.27461.27520.0000
24122006.08.01 08:31modify1650.111.27461.27530.0000
24132006.08.01 08:37s/l1650.111.27531.27530.00007.701153.34
24142006.08.01 10:00sell1660.121.27400.00000.0000
24152006.08.01 17:05close1660.121.28280.00000.0000-105.601047.74
24162006.08.02 02:49sell1670.101.28140.00000.0000
24172006.08.02 10:04close1670.101.28100.00000.00004.001051.74
24182006.08.02 10:04buy1680.111.28100.00000.0000
24192006.08.02 21:10close1680.111.27520.00000.0000-63.80987.94
24202006.08.03 03:05buy1690.101.27710.00000.0000
24212006.08.03 08:30modify1690.101.27711.27710.0000
24222006.08.03 08:30modify1690.101.27711.27720.0000
24232006.08.03 08:30modify1690.101.27711.27730.0000
24242006.08.03 08:31modify1690.101.27711.27740.0000
24252006.08.03 08:31modify1690.101.27711.27750.0000
24262006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27770.0000
24272006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27800.0000
24282006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27810.0000
24292006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27820.0000
24302006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27830.0000
24312006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27850.0000
24322006.08.03 08:35modify1690.101.27711.27870.0000
24332006.08.03 08:36modify1690.101.27711.27880.0000
24342006.08.03 08:36modify1690.101.27711.27890.0000
24352006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27900.0000
24362006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27910.0000
24372006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27930.0000
24382006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27950.0000
24392006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27970.0000
24402006.08.03 08:40modify1690.101.27711.27980.0000
24412006.08.03 08:41modify1690.101.27711.27990.0000
24422006.08.03 08:41modify1690.101.27711.28000.0000
24432006.08.03 08:41modify1690.101.27711.28010.0000
24442006.08.03 08:41modify1690.101.27711.28020.0000
24452006.08.03 08:41modify1690.101.27711.28040.0000
24462006.08.03 08:41modify1690.101.27711.28050.0000
24472006.08.03 09:27s/l1690.101.28051.28050.000034.001021.94
24482006.08.03 18:38sell1700.101.27970.00000.0000
24492006.08.04 09:56close1700.101.29050.00000.0000-107.56914.38
24502006.08.07 00:13sell1710.091.28740.00000.0000
24512006.08.07 09:41close1710.091.28740.00000.00000.00914.38
24522006.08.07 09:41buy1720.091.28740.00000.0000
24532006.08.07 18:00close1720.091.28170.00000.0000-51.30863.08
24542006.08.08 02:51buy1730.091.28270.00000.0000
24552006.08.08 08:43close1730.091.28260.00000.0000-0.90862.18
24562006.08.08 08:43sell1740.091.28260.00000.0000
24572006.08.08 14:04close1740.091.28430.00000.0000-15.30846.88
24582006.08.08 14:04buy1750.081.28430.00000.0000
24592006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28450.0000
24602006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28470.0000
24612006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28490.0000
24622006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28520.0000
24632006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28570.0000
24642006.08.08 14:14modify1750.081.28431.28590.0000
24652006.08.08 14:17modify1750.081.28431.28610.0000
24662006.08.08 14:17modify1750.081.28431.28620.0000
24672006.08.08 14:17modify1750.081.28431.28630.0000
24682006.08.08 14:18modify1750.081.28431.28650.0000
24692006.08.08 14:22s/l1750.081.28651.28650.000017.60864.48
24702006.08.08 14:22buy1760.091.28670.00000.0000
24712006.08.08 21:30close1760.091.27740.00000.0000-83.70780.78
24722006.08.09 01:19buy1770.081.28020.00000.0000
24732006.08.09 02:23modify1770.081.28021.28030.0000
24742006.08.09 02:23modify1770.081.28021.28040.0000
24752006.08.09 02:23modify1770.081.28021.28050.0000
24762006.08.09 03:00modify1770.081.28021.28070.0000
24772006.08.09 03:01modify1770.081.28021.28080.0000
24782006.08.09 03:01modify1770.081.28021.28090.0000
24792006.08.09 03:01modify1770.081.28021.28110.0000
24802006.08.09 03:01modify1770.081.28021.28120.0000
24812006.08.09 03:02modify1770.081.28021.28130.0000
24822006.08.09 03:02modify1770.081.28021.28140.0000
24832006.08.09 03:02modify1770.081.28021.28150.0000
24842006.08.09 03:02modify1770.081.28021.28160.0000
24852006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28170.0000
24862006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28180.0000
24872006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28190.0000
24882006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28200.0000
24892006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28210.0000
24902006.08.09 03:28modify1770.081.28021.28220.0000
24912006.08.09 04:04modify1770.081.28021.28230.0000
24922006.08.09 04:04modify1770.081.28021.28240.0000
24932006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28250.0000
24942006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28260.0000
24952006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28280.0000
24962006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28290.0000
24972006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28300.0000
24982006.08.09 04:05modify1770.081.28021.28310.0000
24992006.08.09 04:06modify1770.081.28021.28320.0000
25002006.08.09 04:06modify1770.081.28021.28340.0000
25012006.08.09 04:07modify1770.081.28021.28350.0000
25022006.08.09 04:07modify1770.081.28021.28360.0000
25032006.08.09 04:07modify1770.081.28021.28370.0000
25042006.08.09 04:07modify1770.081.28021.28380.0000
25052006.08.09 04:07modify1770.081.28021.28390.0000
25062006.08.09 04:08modify1770.081.28021.28400.0000
25072006.08.09 04:08modify1770.081.28021.28410.0000
25082006.08.09 04:18modify1770.081.28021.28420.0000
25092006.08.09 04:18modify1770.081.28021.28430.0000
25102006.08.09 04:36modify1770.081.28021.28440.0000
25112006.08.09 04:36modify1770.081.28021.28450.0000
25122006.08.09 04:36modify1770.081.28021.28460.0000
25132006.08.09 04:41modify1770.081.28021.28470.0000
25142006.08.09 05:58modify1770.081.28021.28480.0000
25152006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28490.0000
25162006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28500.0000
25172006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28510.0000
25182006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28520.0000
25192006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28530.0000
25202006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28540.0000
25212006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28550.0000
25222006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28560.0000
25232006.08.09 06:33modify1770.081.28021.28570.0000
25242006.08.09 06:34modify1770.081.28021.28580.0000
25252006.08.09 06:40modify1770.081.28021.28590.0000
25262006.08.09 06:40modify1770.081.28021.28600.0000
25272006.08.09 06:43modify1770.081.28021.28610.0000
25282006.08.09 06:43modify1770.081.28021.28630.0000
25292006.08.09 06:43modify1770.081.28021.28640.0000
25302006.08.09 06:44modify1770.081.28021.28650.0000
25312006.08.09 06:44modify1770.081.28021.28660.0000
25322006.08.09 06:44modify1770.081.28021.28670.0000
25332006.08.09 06:44modify1770.081.28021.28680.0000
25342006.08.09 06:45modify1770.081.28021.28690.0000
25352006.08.09 06:55modify1770.081.28021.28700.0000
25362006.08.09 06:55modify1770.081.28021.28710.0000
25372006.08.09 06:55modify1770.081.28021.28720.0000
25382006.08.09 09:31s/l1770.081.28721.28720.000056.00836.78
25392006.08.09 14:21sell1780.081.28670.00000.0000
25402006.08.10 08:31modify1780.081.28671.28660.0000
25412006.08.10 08:35modify1780.081.28671.28650.0000
25422006.08.10 08:35modify1780.081.28671.28640.0000
25432006.08.10 08:36modify1780.081.28671.28630.0000
25442006.08.10 08:36modify1780.081.28671.28620.0000
25452006.08.10 08:36modify1780.081.28671.28610.0000
25462006.08.10 08:37modify1780.081.28671.28600.0000
25472006.08.10 08:37modify1780.081.28671.28590.0000
25482006.08.10 08:38modify1780.081.28671.28580.0000
25492006.08.10 08:38modify1780.081.28671.28570.0000
25502006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28560.0000
25512006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28550.0000
25522006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28530.0000
25532006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28520.0000
25542006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28510.0000
25552006.08.10 08:39modify1780.081.28671.28490.0000
25562006.08.10 09:50modify1780.081.28671.28480.0000
25572006.08.10 10:02modify1780.081.28671.28470.0000
25582006.08.10 10:02modify1780.081.28671.28460.0000
25592006.08.10 10:02modify1780.081.28671.28440.0000
25602006.08.10 10:02modify1780.081.28671.28430.0000
25612006.08.10 10:02modify1780.081.28671.28420.0000
25622006.08.10 10:03modify1780.081.28671.28410.0000
25632006.08.10 10:03modify1780.081.28671.28400.0000
25642006.08.10 10:05modify1780.081.28671.28390.0000
25652006.08.10 10:06modify1780.081.28671.28380.0000
25662006.08.10 10:06modify1780.081.28671.28370.0000
25672006.08.10 10:06modify1780.081.28671.28360.0000
25682006.08.10 10:06modify1780.081.28671.28350.0000
25692006.08.10 10:06modify1780.081.28671.28340.0000
25702006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28330.0000
25712006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28320.0000
25722006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28310.0000
25732006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28300.0000
25742006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28280.0000
25752006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28270.0000
25762006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28250.0000
25772006.08.10 10:16modify1780.081.28671.28240.0000
25782006.08.10 10:22modify1780.081.28671.28220.0000
25792006.08.10 10:23modify1780.081.28671.28210.0000
25802006.08.10 10:23modify1780.081.28671.28200.0000
25812006.08.10 10:23modify1780.081.28671.28190.0000
25822006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28180.0000
25832006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28170.0000
25842006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28150.0000
25852006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28140.0000
25862006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28130.0000
25872006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28120.0000
25882006.08.10 10:24modify1780.081.28671.28110.0000
25892006.08.10 10:25modify1780.081.28671.28100.0000
25902006.08.10 10:26modify1780.081.28671.28090.0000
25912006.08.10 10:34modify1780.081.28671.28080.0000
25922006.08.10 10:34modify1780.081.28671.28070.0000
25932006.08.10 10:34modify1780.081.28671.28060.0000
25942006.08.10 10:34modify1780.081.28671.28050.0000
25952006.08.10 10:34modify1780.081.28671.28040.0000
25962006.08.10 10:35modify1780.081.28671.28030.0000
25972006.08.10 10:35modify1780.081.28671.28020.0000
25982006.08.10 10:35modify1780.081.28671.28010.0000
25992006.08.10 10:35modify1780.081.28671.28000.0000
26002006.08.10 10:35modify1780.081.28671.27990.0000
26012006.08.10 10:35modify1780.081.28671.27980.0000
26022006.08.10 10:35modify1780.081.28671.27970.0000
26032006.08.10 10:36modify1780.081.28671.27960.0000
26042006.08.10 10:36modify1780.081.28671.27940.0000
26052006.08.10 10:36modify1780.081.28671.27930.0000
26062006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27920.0000
26072006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27910.0000
26082006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27900.0000
26092006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27880.0000
26102006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27860.0000
26112006.08.10 10:37modify1780.081.28671.27850.0000
26122006.08.10 11:17modify1780.081.28671.27840.0000
26132006.08.10 11:17modify1780.081.28671.27820.0000
26142006.08.10 11:17modify1780.081.28671.27800.0000
26152006.08.10 11:18modify1780.081.28671.27780.0000
26162006.08.10 11:18modify1780.081.28671.27770.0000
26172006.08.10 11:19modify1780.081.28671.27760.0000
26182006.08.10 11:27s/l1780.081.27761.27760.000073.86910.64
26192006.08.11 03:37buy1790.091.27840.00000.0000
26202006.08.13 17:00close1790.091.27230.00000.0000-54.90855.74
26212006.08.13 19:08buy1800.091.27460.00000.0000
26222006.08.14 03:26close1800.091.27300.00000.0000-15.14840.60
26232006.08.14 03:26sell1810.081.27300.00000.0000
26242006.08.14 20:00close1810.081.27250.00000.00004.00844.60
26252006.08.14 20:00buy1820.081.27250.00000.0000
26262006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27260.0000
26272006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27270.0000
26282006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27290.0000
26292006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27310.0000
26302006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27320.0000
26312006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27330.0000
26322006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27340.0000
26332006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27350.0000
26342006.08.15 08:30modify1820.081.27251.27360.0000
26352006.08.15 08:31modify1820.081.27251.27370.0000
26362006.08.15 08:31modify1820.081.27251.27390.0000
26372006.08.15 08:31modify1820.081.27251.27400.0000
26382006.08.15 08:31modify1820.081.27251.27410.0000
26392006.08.15 08:31modify1820.081.27251.27430.0000
26402006.08.15 08:50modify1820.081.27251.27440.0000
26412006.08.15 08:50modify1820.081.27251.27450.0000
26422006.08.15 08:50modify1820.081.27251.27460.0000
26432006.08.15 08:50modify1820.081.27251.27470.0000
26442006.08.15 08:51modify1820.081.27251.27480.0000
26452006.08.15 09:00modify1820.081.27251.27490.0000
26462006.08.15 09:00modify1820.081.27251.27520.0000
26472006.08.15 09:01modify1820.081.27251.27550.0000
26482006.08.15 09:01modify1820.081.27251.27560.0000
26492006.08.15 09:05modify1820.081.27251.27570.0000
26502006.08.15 09:05modify1820.081.27251.27580.0000
26512006.08.15 09:06modify1820.081.27251.27590.0000
26522006.08.15 09:06modify1820.081.27251.27600.0000
26532006.08.15 09:06modify1820.081.27251.27610.0000
26542006.08.15 09:06modify1820.081.27251.27620.0000
26552006.08.15 09:07modify1820.081.27251.27630.0000
26562006.08.15 09:07modify1820.081.27251.27640.0000
26572006.08.15 09:08modify1820.081.27251.27650.0000
26582006.08.15 09:08modify1820.081.27251.27660.0000
26592006.08.15 09:08modify1820.081.27251.27670.0000
26602006.08.15 09:08modify1820.081.27251.27680.0000
26612006.08.15 09:43modify1820.081.27251.27690.0000
26622006.08.15 09:43modify1820.081.27251.27700.0000
26632006.08.15 09:43modify1820.081.27251.27710.0000
26642006.08.15 09:43modify1820.081.27251.27720.0000
26652006.08.15 09:44modify1820.081.27251.27730.0000
26662006.08.15 09:46modify1820.081.27251.27740.0000
26672006.08.15 09:46modify1820.081.27251.27750.0000
26682006.08.15 12:14s/l1820.081.27751.27750.000039.34883.95
26692006.08.16 02:10sell1830.091.27820.00000.0000
26702006.08.16 09:15close1830.091.28570.00000.0000-67.50816.45
26712006.08.17 02:38sell1840.081.28460.00000.0000
26722006.08.17 13:58modify1840.081.28461.28450.0000
26732006.08.17 13:58modify1840.081.28461.28440.0000
26742006.08.17 13:58modify1840.081.28461.28430.0000
26752006.08.17 14:01modify1840.081.28461.28420.0000
26762006.08.17 14:02modify1840.081.28461.28410.0000
26772006.08.18 01:01close1840.081.28331.28410.000010.75827.20
26782006.08.18 01:01buy1850.081.28330.00000.0000
26792006.08.20 21:17modify1850.081.28331.28350.0000
26802006.08.20 21:17modify1850.081.28331.28360.0000
26812006.08.20 21:17modify1850.081.28331.28370.0000
26822006.08.20 21:17modify1850.081.28331.28380.0000
26832006.08.20 21:21modify1850.081.28331.28390.0000
26842006.08.20 21:22modify1850.081.28331.28410.0000
26852006.08.20 21:22modify1850.081.28331.28420.0000
26862006.08.20 21:46modify1850.081.28331.28430.0000
26872006.08.20 21:46modify1850.081.28331.28440.0000
26882006.08.20 21:46modify1850.081.28331.28450.0000
26892006.08.20 21:50modify1850.081.28331.28460.0000
26902006.08.20 21:50modify1850.081.28331.28470.0000
26912006.08.20 21:51modify1850.081.28331.28480.0000
26922006.08.20 21:51modify1850.081.28331.28490.0000
26932006.08.20 21:51modify1850.081.28331.28500.0000
26942006.08.20 21:51modify1850.081.28331.28510.0000
26952006.08.20 22:07modify1850.081.28331.28520.0000
26962006.08.20 22:12modify1850.081.28331.28530.0000
26972006.08.20 22:15modify1850.081.28331.28540.0000
26982006.08.20 22:15modify1850.081.28331.28550.0000
26992006.08.21 02:56modify1850.081.28331.28560.0000
27002006.08.21 02:56modify1850.081.28331.28590.0000
27012006.08.21 02:56modify1850.081.28331.28600.0000
27022006.08.21 02:56modify1850.081.28331.28610.0000
27032006.08.21 03:01modify1850.081.28331.28620.0000
27042006.08.21 03:01modify1850.081.28331.28630.0000
27052006.08.21 03:02modify1850.081.28331.28640.0000
27062006.08.21 03:22modify1850.081.28331.28650.0000
27072006.08.21 03:22modify1850.081.28331.28660.0000
27082006.08.21 03:22modify1850.081.28331.28670.0000
27092006.08.21 03:25modify1850.081.28331.28680.0000
27102006.08.21 03:31modify1850.081.28331.28690.0000
27112006.08.21 03:48modify1850.081.28331.28700.0000
27122006.08.21 03:48modify1850.081.28331.28710.0000
27132006.08.21 03:48modify1850.081.28331.28720.0000
27142006.08.21 03:50modify1850.081.28331.28730.0000
27152006.08.21 03:50modify1850.081.28331.28740.0000
27162006.08.21 04:08modify1850.081.28331.28750.0000
27172006.08.21 04:09modify1850.081.28331.28760.0000
27182006.08.21 04:09modify1850.081.28331.28770.0000
27192006.08.21 08:08modify1850.081.28331.28780.0000
27202006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28790.0000
27212006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28800.0000
27222006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28810.0000
27232006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28820.0000
27242006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28830.0000
27252006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28860.0000
27262006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28870.0000
27272006.08.21 08:09modify1850.081.28331.28880.0000
27282006.08.21 08:13modify1850.081.28331.28890.0000
27292006.08.21 08:13modify1850.081.28331.28900.0000
27302006.08.21 08:13modify1850.081.28331.28910.0000
27312006.08.21 08:13modify1850.081.28331.28940.0000
27322006.08.21 08:13modify1850.081.28331.28950.0000
27332006.08.21 08:50s/l1850.081.28951.28950.000048.94876.14
27342006.08.21 14:00sell1860.091.28970.00000.0000
27352006.08.21 18:22modify1860.091.28971.28970.0000
27362006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28960.0000
27372006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28940.0000
27382006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28930.0000
27392006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28920.0000
27402006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28910.0000
27412006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28900.0000
27422006.08.21 18:23modify1860.091.28971.28890.0000
27432006.08.21 18:36modify1860.091.28971.28880.0000
27442006.08.21 18:36modify1860.091.28971.28870.0000
27452006.08.21 18:36modify1860.091.28971.28860.0000
27462006.08.21 22:03modify1860.091.28971.28850.0000
27472006.08.21 22:23modify1860.091.28971.28840.0000
27482006.08.21 22:24modify1860.091.28971.28830.0000
27492006.08.21 22:27modify1860.091.28971.28820.0000
27502006.08.22 01:35close1860.091.28751.28820.000020.20896.34
27512006.08.22 01:35buy1870.091.28750.00000.0000
27522006.08.22 13:32close1870.091.27900.00000.0000-76.50819.84
27532006.08.22 18:48buy1880.081.28130.00000.0000
27542006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28150.0000
27552006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28160.0000
27562006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28190.0000
27572006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28200.0000
27582006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28220.0000
27592006.08.23 10:00modify1880.081.28131.28230.0000
27602006.08.23 10:16s/l1880.081.28231.28230.00007.34827.18
27612006.08.24 02:12buy1890.081.27790.00000.0000
27622006.08.24 04:02modify1890.081.27791.27800.0000
27632006.08.24 04:02modify1890.081.27791.27820.0000
27642006.08.24 04:02modify1890.081.27791.27830.0000
27652006.08.24 04:02modify1890.081.27791.27840.0000
27662006.08.24 04:02modify1890.081.27791.27850.0000
27672006.08.24 04:14modify1890.081.27791.27860.0000
27682006.08.24 04:14modify1890.081.27791.27890.0000
27692006.08.24 04:14modify1890.081.27791.27900.0000
27702006.08.24 04:15modify1890.081.27791.27910.0000
27712006.08.24 04:15modify1890.081.27791.27920.0000
27722006.08.24 04:15modify1890.081.27791.27930.0000
27732006.08.24 04:15modify1890.081.27791.27950.0000
27742006.08.24 04:16modify1890.081.27791.27960.0000
27752006.08.24 04:48modify1890.081.27791.27970.0000
27762006.08.24 04:48modify1890.081.27791.27990.0000
27772006.08.24 04:48modify1890.081.27791.28000.0000
27782006.08.24 04:48modify1890.081.27791.28010.0000
27792006.08.24 04:48modify1890.081.27791.28020.0000
27802006.08.24 04:48modify1890.081.27791.28030.0000
27812006.08.24 04:48modify1890.081.27791.28040.0000
27822006.08.24 04:49modify1890.081.27791.28060.0000
27832006.08.24 04:50modify1890.081.27791.28070.0000
27842006.08.24 04:53modify1890.081.27791.28080.0000
27852006.08.24 04:54modify1890.081.27791.28090.0000
27862006.08.24 04:54modify1890.081.27791.28100.0000
27872006.08.24 04:54modify1890.081.27791.28110.0000
27882006.08.24 08:30modify1890.081.27791.28130.0000
27892006.08.24 08:30modify1890.081.27791.28140.0000
27902006.08.24 08:31s/l1890.081.28141.28140.000028.00855.18
27912006.08.24 22:31buy1900.091.27710.00000.0000
27922006.08.27 23:29modify1900.091.27711.27710.0000
27932006.08.27 23:33modify1900.091.27711.27720.0000
27942006.08.27 23:33modify1900.091.27711.27730.0000
27952006.08.27 23:33modify1900.091.27711.27740.0000
27962006.08.27 23:33modify1900.091.27711.27750.0000
27972006.08.28 03:25modify1900.091.27711.27760.0000
27982006.08.28 03:25modify1900.091.27711.27770.0000
27992006.08.28 03:25modify1900.091.27711.27780.0000
28002006.08.28 03:25modify1900.091.27711.27790.0000
28012006.08.28 03:25modify1900.091.27711.27800.0000
28022006.08.28 03:26modify1900.091.27711.27810.0000
28032006.08.28 03:26modify1900.091.27711.27820.0000
28042006.08.28 03:28modify1900.091.27711.27830.0000
28052006.08.28 03:28modify1900.091.27711.27840.0000
28062006.08.28 03:28modify1900.091.27711.27850.0000
28072006.08.28 03:29modify1900.091.27711.27860.0000
28082006.08.28 03:29modify1900.091.27711.27870.0000
28092006.08.28 03:29modify1900.091.27711.27880.0000
28102006.08.28 06:44modify1900.091.27711.27890.0000
28112006.08.28 06:45modify1900.091.27711.27900.0000
28122006.08.28 06:46modify1900.091.27711.27910.0000
28132006.08.28 06:53modify1900.091.27711.27920.0000
28142006.08.28 06:53modify1900.091.27711.27930.0000
28152006.08.28 10:40close1900.091.27991.27930.000023.72878.91
28162006.08.28 10:40sell1910.091.27990.00000.0000
28172006.08.29 10:21modify1910.091.27991.27980.0000
28182006.08.29 10:22modify1910.091.27991.27970.0000
28192006.08.29 10:22modify1910.091.27991.27960.0000
28202006.08.29 10:22modify1910.091.27991.27950.0000
28212006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27940.0000
28222006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27930.0000
28232006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27920.0000
28242006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27910.0000
28252006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27900.0000
28262006.08.29 10:23modify1910.091.27991.27890.0000
28272006.08.29 10:25modify1910.091.27991.27880.0000
28282006.08.29 10:26modify1910.091.27991.27870.0000
28292006.08.29 10:49modify1910.091.27991.27860.0000
28302006.08.29 10:49modify1910.091.27991.27850.0000
28312006.08.29 10:50modify1910.091.27991.27840.0000
28322006.08.29 10:50modify1910.091.27991.27830.0000
28332006.08.29 10:50modify1910.091.27991.27820.0000
28342006.08.29 10:50modify1910.091.27991.27810.0000
28352006.08.29 10:52modify1910.091.27991.27800.0000
28362006.08.29 10:52modify1910.091.27991.27790.0000
28372006.08.29 14:01s/l1910.091.27791.27790.000018.40897.30
28382006.08.29 14:18buy1920.091.28090.00000.0000
28392006.08.29 14:58modify1920.091.28091.28090.0000
28402006.08.29 20:26modify1920.091.28091.28100.0000
28412006.08.29 20:26modify1920.091.28091.28110.0000
28422006.08.29 20:26modify1920.091.28091.28120.0000
28432006.08.29 20:26modify1920.091.28091.28130.0000
28442006.08.29 20:26modify1920.091.28091.28140.0000
28452006.08.29 20:31modify1920.091.28091.28150.0000
28462006.08.29 21:01modify1920.091.28091.28160.0000
28472006.08.29 21:01modify1920.091.28091.28170.0000
28482006.08.29 21:03modify1920.091.28091.28180.0000
28492006.08.29 21:03modify1920.091.28091.28190.0000
28502006.08.29 21:30modify1920.091.28091.28200.0000
28512006.08.29 21:32modify1920.091.28091.28210.0000
28522006.08.29 21:33modify1920.091.28091.28220.0000
28532006.08.29 21:34modify1920.091.28091.28240.0000
28542006.08.29 21:34modify1920.091.28091.28250.0000
28552006.08.29 21:34modify1920.091.28091.28260.0000
28562006.08.29 22:26s/l1920.091.28261.28260.000015.30912.60
28572006.08.30 02:31sell1930.091.28270.00000.0000
28582006.08.31 02:22close1930.091.28380.00000.0000-8.71903.89
28592006.08.31 02:22buy1940.091.28380.00000.0000
28602006.08.31 08:34modify1940.091.28381.28390.0000
28612006.08.31 08:35modify1940.091.28381.28410.0000
28622006.08.31 08:35modify1940.091.28381.28420.0000
28632006.08.31 08:35modify1940.091.28381.28430.0000
28642006.08.31 08:35modify1940.091.28381.28440.0000
28652006.08.31 08:36modify1940.091.28381.28450.0000
28662006.08.31 08:36modify1940.091.28381.28460.0000
28672006.08.31 08:36modify1940.091.28381.28470.0000
28682006.08.31 08:36modify1940.091.28381.28480.0000
28692006.08.31 08:39modify1940.091.28381.28490.0000
28702006.08.31 08:40modify1940.091.28381.28500.0000
28712006.08.31 09:30s/l1940.091.28501.28500.000010.80914.69
28722006.08.31 09:44sell1950.091.28310.00000.0000
28732006.08.31 10:29modify1950.091.28311.28300.0000
28742006.08.31 10:29modify1950.091.28311.28280.0000
28752006.08.31 10:29modify1950.091.28311.28270.0000
28762006.08.31 10:30modify1950.091.28311.28260.0000
28772006.08.31 10:30modify1950.091.28311.28250.0000
28782006.08.31 10:30modify1950.091.28311.28230.0000
28792006.08.31 10:30modify1950.091.28311.28220.0000
28802006.08.31 10:31modify1950.091.28311.28210.0000
28812006.08.31 11:46modify1950.091.28311.28200.0000
28822006.08.31 11:46modify1950.091.28311.28190.0000
28832006.08.31 11:52modify1950.091.28311.28180.0000
28842006.08.31 11:52modify1950.091.28311.28160.0000
28852006.08.31 11:52modify1950.091.28311.28150.0000
28862006.08.31 11:53modify1950.091.28311.28140.0000
28872006.08.31 15:00s/l1950.091.28141.28140.000015.30929.99
28882006.08.31 20:03buy1960.091.28140.00000.0000
28892006.09.01 12:02modify1960.091.28141.28150.0000
28902006.09.01 12:02modify1960.091.28141.28160.0000
28912006.09.01 12:03modify1960.091.28141.28170.0000
28922006.09.01 12:03modify1960.091.28141.28180.0000
28932006.09.01 14:00close1960.091.28301.28180.000013.66943.65
28942006.09.04 02:05sell1970.091.28440.00000.0000
28952006.09.05 07:43modify1970.091.28441.28430.0000
28962006.09.05 07:59modify1970.091.28441.28420.0000
28972006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28410.0000
28982006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28400.0000
28992006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28390.0000
29002006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28380.0000
29012006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28370.0000
29022006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28360.0000
29032006.09.05 08:00modify1970.091.28441.28350.0000
29042006.09.05 08:01modify1970.091.28441.28330.0000
29052006.09.05 08:01modify1970.091.28441.28320.0000
29062006.09.05 08:02modify1970.091.28441.28310.0000
29072006.09.05 09:40modify1970.091.28441.28300.0000
29082006.09.05 09:40modify1970.091.28441.28290.0000
29092006.09.05 09:41modify1970.091.28441.28280.0000
29102006.09.05 09:41modify1970.091.28441.28270.0000
29112006.09.05 10:31modify1970.091.28441.28260.0000
29122006.09.05 10:31modify1970.091.28441.28250.0000
29132006.09.05 10:31modify1970.091.28441.28240.0000
29142006.09.05 15:00close1970.091.28201.28240.000022.00965.65
29152006.09.05 15:00buy1980.101.28200.00000.0000
29162006.09.06 06:48close1980.101.28130.00000.0000-7.82957.83
29172006.09.06 06:48sell1990.101.28130.00000.0000
29182006.09.06 08:30modify1990.101.28131.28120.0000
29192006.09.06 08:30modify1990.101.28131.28090.0000
29202006.09.06 08:30modify1990.101.28131.28080.0000
29212006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28070.0000
29222006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28060.0000
29232006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28050.0000
29242006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28040.0000
29252006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28030.0000
29262006.09.06 09:44modify1990.101.28131.28020.0000
29272006.09.06 09:49modify1990.101.28131.28010.0000
29282006.09.06 09:50modify1990.101.28131.28000.0000
29292006.09.06 12:46modify1990.101.28131.27990.0000
29302006.09.06 14:12s/l1990.101.27991.27990.000014.00971.83
29312006.09.06 14:13buy2000.101.28060.00000.0000
29322006.09.07 01:58close2000.101.28110.00000.00002.54974.37
29332006.09.07 01:58sell2010.101.28110.00000.0000
29342006.09.07 04:58modify2010.101.28111.28100.0000
29352006.09.07 04:58modify2010.101.28111.28090.0000
29362006.09.07 04:59modify2010.101.28111.28080.0000
29372006.09.07 04:59modify2010.101.28111.28070.0000
29382006.09.07 05:00modify2010.101.28111.28060.0000
29392006.09.07 05:00modify2010.101.28111.28050.0000
29402006.09.07 05:00modify2010.101.28111.28040.0000
29412006.09.07 05:00modify2010.101.28111.28030.0000
29422006.09.07 06:33modify2010.101.28111.28020.0000
29432006.09.07 06:34modify2010.101.28111.28010.0000
29442006.09.07 06:34modify2010.101.28111.28000.0000
29452006.09.07 06:34modify2010.101.28111.27990.0000
29462006.09.07 06:34modify2010.101.28111.27970.0000
29472006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27960.0000
29482006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27950.0000
29492006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27940.0000
29502006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27930.0000
29512006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27920.0000
29522006.09.07 06:36modify2010.101.28111.27910.0000
29532006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27900.0000
29542006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27890.0000
29552006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27880.0000
29562006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27870.0000
29572006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27860.0000
29582006.09.07 06:37modify2010.101.28111.27850.0000
29592006.09.07 06:38modify2010.101.28111.27840.0000
29602006.09.07 06:39modify2010.101.28111.27830.0000
29612006.09.07 07:06modify2010.101.28111.27820.0000
29622006.09.07 07:06modify2010.101.28111.27810.0000
29632006.09.07 07:06modify2010.101.28111.27800.0000
29642006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27780.0000
29652006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27750.0000
29662006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27740.0000
29672006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27730.0000
29682006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27710.0000
29692006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27700.0000
29702006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27690.0000
29712006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27670.0000
29722006.09.07 07:07modify2010.101.28111.27660.0000
29732006.09.07 07:08modify2010.101.28111.27650.0000
29742006.09.07 07:10modify2010.101.28111.27640.0000
29752006.09.07 07:10modify2010.101.28111.27630.0000
29762006.09.07 07:10modify2010.101.28111.27620.0000
29772006.09.07 07:10modify2010.101.28111.27610.0000
29782006.09.07 07:11modify2010.101.28111.27600.0000
29792006.09.07 07:12modify2010.101.28111.27590.0000
29802006.09.07 07:13modify2010.101.28111.27580.0000
29812006.09.07 07:14modify2010.101.28111.27560.0000
29822006.09.07 07:14modify2010.101.28111.27550.0000
29832006.09.07 07:14modify2010.101.28111.27540.0000
29842006.09.07 08:43modify2010.101.28111.27530.0000
29852006.09.07 08:43modify2010.101.28111.27520.0000
29862006.09.07 08:43modify2010.101.28111.27510.0000
29872006.09.07 08:43modify2010.101.28111.27500.0000
29882006.09.07 08:43modify2010.101.28111.27490.0000
29892006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27480.0000
29902006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27470.0000
29912006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27460.0000
29922006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27450.0000
29932006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27440.0000
29942006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27420.0000
29952006.09.07 08:44modify2010.101.28111.27410.0000
29962006.09.07 08:45modify2010.101.28111.27400.0000
29972006.09.07 08:45modify2010.101.28111.27390.0000
29982006.09.07 08:49modify2010.101.28111.27380.0000
29992006.09.07 08:49modify2010.101.28111.27360.0000
30002006.09.07 08:50modify2010.101.28111.27350.0000
30012006.09.07 11:06s/l2010.101.27351.27350.000076.001050.37
30022006.09.10 23:41buy2020.111.26740.00000.0000
30032006.09.11 04:04modify2020.111.26741.26740.0000
30042006.09.11 04:04modify2020.111.26741.26750.0000
30052006.09.11 04:04modify2020.111.26741.26760.0000
30062006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26770.0000
30072006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26780.0000
30082006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26790.0000
30092006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26800.0000
30102006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26820.0000
30112006.09.11 04:09modify2020.111.26741.26830.0000
30122006.09.11 04:10modify2020.111.26741.26840.0000
30132006.09.11 04:11modify2020.111.26741.26850.0000
30142006.09.11 04:11modify2020.111.26741.26860.0000
30152006.09.11 04:11modify2020.111.26741.26870.0000
30162006.09.11 04:21modify2020.111.26741.26880.0000
30172006.09.11 04:21modify2020.111.26741.26890.0000
30182006.09.11 04:21modify2020.111.26741.26900.0000
30192006.09.11 04:22modify2020.111.26741.26910.0000
30202006.09.11 05:40modify2020.111.26741.26920.0000
30212006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26930.0000
30222006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26940.0000
30232006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26950.0000
30242006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26960.0000
30252006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26970.0000
30262006.09.11 05:45modify2020.111.26741.26980.0000
30272006.09.11 05:47modify2020.111.26741.26990.0000
30282006.09.11 05:49modify2020.111.26741.27000.0000
30292006.09.11 05:49modify2020.111.26741.27010.0000
30302006.09.11 05:50modify2020.111.26741.27020.0000
30312006.09.11 05:51modify2020.111.26741.27030.0000
30322006.09.11 05:51modify2020.111.26741.27040.0000
30332006.09.11 05:51modify2020.111.26741.27050.0000
30342006.09.11 05:51modify2020.111.26741.27060.0000
30352006.09.11 05:51modify2020.111.26741.27070.0000
30362006.09.11 05:52modify2020.111.26741.27080.0000
30372006.09.11 05:52modify2020.111.26741.27100.0000
30382006.09.11 05:52modify2020.111.26741.27120.0000
30392006.09.11 05:52modify2020.111.26741.27130.0000
30402006.09.11 06:58s/l2020.111.27131.27130.000042.001092.37
30412006.09.11 10:02sell2030.111.26970.00000.0000
30422006.09.12 08:30close2030.111.27290.00000.0000-34.721057.65
30432006.09.12 08:30buy2040.111.27290.00000.0000
30442006.09.12 17:31close2040.111.26830.00000.0000-50.601007.05
30452006.09.13 00:16buy2050.101.26870.00000.0000
30462006.09.13 11:50modify2050.101.26871.26880.0000
30472006.09.13 12:02modify2050.101.26871.26900.0000
30482006.09.13 13:55s/l2050.101.26901.26900.00003.001010.05
30492006.09.13 23:54sell2060.101.26920.00000.0000
30502006.09.14 05:43close2060.101.26950.00000.0000-1.681008.37
30512006.09.14 05:43buy2070.101.26950.00000.0000
30522006.09.14 06:49modify2070.101.26951.26950.0000
30532006.09.14 06:49modify2070.101.26951.26960.0000
30542006.09.14 07:17modify2070.101.26951.26970.0000
30552006.09.14 07:17modify2070.101.26951.26980.0000
30562006.09.14 07:32modify2070.101.26951.26990.0000
30572006.09.14 07:32modify2070.101.26951.27000.0000
30582006.09.14 07:32modify2070.101.26951.27010.0000
30592006.09.14 07:35modify2070.101.26951.27020.0000
30602006.09.14 07:35modify2070.101.26951.27030.0000
30612006.09.14 07:35modify2070.101.26951.27040.0000
30622006.09.14 07:52modify2070.101.26951.27050.0000
30632006.09.14 07:52modify2070.101.26951.27060.0000
30642006.09.14 08:30modify2070.101.26951.27070.0000
30652006.09.14 08:38s/l2070.101.27071.27070.000012.001020.37
30662006.09.14 15:00sell2080.101.27210.00000.0000
30672006.09.15 05:55modify2080.101.27211.27190.0000
30682006.09.15 05:55modify2080.101.27211.27180.0000
30692006.09.15 05:57modify2080.101.27211.27170.0000
30702006.09.15 05:57modify2080.101.27211.27150.0000
30712006.09.15 05:57modify2080.101.27211.27140.0000
30722006.09.15 06:16modify2080.101.27211.27130.0000
30732006.09.15 06:16modify2080.101.27211.27120.0000
30742006.09.15 06:57modify2080.101.27211.27110.0000
30752006.09.15 06:58modify2080.101.27211.27100.0000
30762006.09.15 06:58modify2080.101.27211.27080.0000
30772006.09.15 07:17modify2080.101.27211.27060.0000
30782006.09.15 07:17modify2080.101.27211.27050.0000
30792006.09.15 07:50modify2080.101.27211.27040.0000
30802006.09.15 07:51modify2080.101.27211.27030.0000
30812006.09.15 07:51modify2080.101.27211.27020.0000
30822006.09.15 07:51modify2080.101.27211.27010.0000
30832006.09.15 07:51modify2080.101.27211.27000.0000
30842006.09.15 07:51modify2080.101.27211.26990.0000
30852006.09.15 07:54modify2080.101.27211.26980.0000
30862006.09.15 08:22modify2080.101.27211.26970.0000
30872006.09.15 08:22modify2080.101.27211.26960.0000
30882006.09.15 08:37s/l2080.101.26961.26960.000025.441045.81
30892006.09.17 23:10buy2090.101.26520.00000.0000
30902006.09.18 03:00modify2090.101.26521.26530.0000
30912006.09.18 03:00modify2090.101.26521.26540.0000
30922006.09.18 03:00modify2090.101.26521.26550.0000
30932006.09.18 03:00modify2090.101.26521.26560.0000
30942006.09.18 03:01modify2090.101.26521.26570.0000
30952006.09.18 05:14s/l2090.101.26571.26570.00004.181049.99
30962006.09.19 01:45sell2100.101.27050.00000.0000
30972006.09.19 03:54modify2100.101.27051.27040.0000
30982006.09.19 04:02modify2100.101.27051.27030.0000
30992006.09.19 04:04modify2100.101.27051.27020.0000
31002006.09.19 04:04modify2100.101.27051.27010.0000
31012006.09.19 04:04modify2100.101.27051.27000.0000
31022006.09.19 04:04modify2100.101.27051.26990.0000
31032006.09.19 04:04modify2100.101.27051.26980.0000
31042006.09.19 04:04modify2100.101.27051.26970.0000
31052006.09.19 04:14modify2100.101.27051.26960.0000
31062006.09.19 04:14modify2100.101.27051.26950.0000
31072006.09.19 04:15modify2100.101.27051.26940.0000
31082006.09.19 04:15modify2100.101.27051.26930.0000
31092006.09.19 04:15modify2100.101.27051.26920.0000
31102006.09.19 04:17modify2100.101.27051.26910.0000
31112006.09.19 04:18modify2100.101.27051.26900.0000
31122006.09.19 04:18modify2100.101.27051.26890.0000
31132006.09.19 04:19modify2100.101.27051.26880.0000
31142006.09.19 05:00modify2100.101.27051.26870.0000
31152006.09.19 05:00modify2100.101.27051.26860.0000
31162006.09.19 05:00modify2100.101.27051.26840.0000
31172006.09.19 05:00modify2100.101.27051.26830.0000
31182006.09.19 05:47modify2100.101.27051.26820.0000
31192006.09.19 06:00modify2100.101.27051.26810.0000
31202006.09.19 06:03modify2100.101.27051.26800.0000
31212006.09.19 08:30s/l2100.101.26801.26800.000025.001074.99
31222006.09.19 08:56buy2110.111.27070.00000.0000
31232006.09.19 18:32close2110.111.26720.00000.0000-38.501036.49
31242006.09.19 21:09buy2120.101.26790.00000.0000
31252006.09.20 11:31modify2120.101.26791.26800.0000
31262006.09.20 11:31modify2120.101.26791.26810.0000
31272006.09.20 11:31modify2120.101.26791.26820.0000
31282006.09.20 11:31modify2120.101.26791.26840.0000
31292006.09.20 14:12modify2120.101.26791.26850.0000
31302006.09.20 14:13modify2120.101.26791.26870.0000
31312006.09.20 14:15s/l2120.101.26871.26870.00007.181043.67
31322006.09.21 02:24sell2130.101.27000.00000.0000
31332006.09.21 18:30close2130.101.27820.00000.0000-82.00961.67
31342006.09.22 09:59sell2140.101.28010.00000.0000
31352006.09.25 05:02modify2140.101.28011.28000.0000
31362006.09.25 05:02modify2140.101.28011.27980.0000
31372006.09.25 05:02modify2140.101.28011.27970.0000
31382006.09.25 05:02modify2140.101.28011.27960.0000
31392006.09.25 05:02modify2140.101.28011.27950.0000
31402006.09.25 05:22modify2140.101.28011.27940.0000
31412006.09.25 05:22modify2140.101.28011.27930.0000
31422006.09.25 06:46modify2140.101.28011.27920.0000
31432006.09.25 06:51modify2140.101.28011.27910.0000
31442006.09.25 08:22modify2140.101.28011.27900.0000
31452006.09.25 08:23modify2140.101.28011.27890.0000
31462006.09.25 08:24modify2140.101.28011.27880.0000
31472006.09.25 09:17modify2140.101.28011.27870.0000
31482006.09.25 09:17modify2140.101.28011.27860.0000
31492006.09.25 09:18modify2140.101.28011.27850.0000
31502006.09.25 09:33modify2140.101.28011.27840.0000
31512006.09.25 09:33modify2140.101.28011.27830.0000
31522006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27810.0000
31532006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27790.0000
31542006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27780.0000
31552006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27770.0000
31562006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27760.0000
31572006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27750.0000
31582006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27740.0000
31592006.09.25 10:00modify2140.101.28011.27720.0000
31602006.09.25 10:01modify2140.101.28011.27700.0000
31612006.09.25 10:01modify2140.101.28011.27690.0000
31622006.09.25 10:01modify2140.101.28011.27680.0000
31632006.09.25 10:01modify2140.101.28011.27670.0000
31642006.09.25 10:11s/l2140.101.27671.27670.000034.44996.11
31652006.09.25 19:45buy2150.101.27580.00000.0000
31662006.09.26 10:46close2150.101.26630.00000.0000-95.82900.29
31672006.09.27 04:51buy2160.091.26960.00000.0000
31682006.09.27 10:05close2160.091.26830.00000.0000-11.70888.59
31692006.09.27 10:05sell2170.091.26830.00000.0000
31702006.09.27 19:43close2170.091.27120.00000.0000-26.10862.49
31712006.09.28 03:13sell2180.091.27140.00000.0000
31722006.09.28 10:27modify2180.091.27141.27130.0000
31732006.09.28 10:27modify2180.091.27141.27120.0000
31742006.09.28 10:27modify2180.091.27141.27110.0000
31752006.09.28 10:47modify2180.091.27141.27100.0000
31762006.09.28 10:47modify2180.091.27141.27090.0000
31772006.09.28 10:55modify2180.091.27141.27080.0000
31782006.09.28 10:55modify2180.091.27141.27070.0000
31792006.09.28 14:44close2180.091.27051.27070.00008.10870.59
31802006.09.28 14:44buy2190.091.27050.00000.0000
31812006.10.01 21:30close2190.091.26660.00000.0000-35.84834.75
31822006.10.02 02:06buy2200.081.26760.00000.0000
31832006.10.02 06:33modify2200.081.26761.26770.0000
31842006.10.02 09:17modify2200.081.26761.26780.0000
31852006.10.02 09:20modify2200.081.26761.26790.0000
31862006.10.02 09:20modify2200.081.26761.26800.0000
31872006.10.02 09:22modify2200.081.26761.26810.0000
31882006.10.02 09:22modify2200.081.26761.26820.0000
31892006.10.02 09:23modify2200.081.26761.26830.0000
31902006.10.02 09:23modify2200.081.26761.26840.0000
31912006.10.02 09:23modify2200.081.26761.26850.0000
31922006.10.02 09:26modify2200.081.26761.26860.0000
31932006.10.02 09:27modify2200.081.26761.26870.0000
31942006.10.02 09:31modify2200.081.26761.26880.0000
31952006.10.02 09:31modify2200.081.26761.26890.0000
31962006.10.02 09:31modify2200.081.26761.26900.0000
31972006.10.02 09:31modify2200.081.26761.26910.0000
31982006.10.02 09:32modify2200.081.26761.26920.0000
31992006.10.02 09:32modify2200.081.26761.26930.0000
32002006.10.02 09:32modify2200.081.26761.26940.0000
32012006.10.02 09:35modify2200.081.26761.26950.0000
32022006.10.02 09:35modify2200.081.26761.26960.0000
32032006.10.02 09:35modify2200.081.26761.26970.0000
32042006.10.02 09:36modify2200.081.26761.26980.0000
32052006.10.02 09:36modify2200.081.26761.26990.0000
32062006.10.02 09:36modify2200.081.26761.27000.0000
32072006.10.02 09:36modify2200.081.26761.27010.0000
32082006.10.02 09:46modify2200.081.26761.27020.0000
32092006.10.02 09:46modify2200.081.26761.27030.0000
32102006.10.02 09:46modify2200.081.26761.27040.0000
32112006.10.02 09:46modify2200.081.26761.27050.0000
32122006.10.02 09:47modify2200.081.26761.27070.0000
32132006.10.02 09:47modify2200.081.26761.27090.0000
32142006.10.02 09:47modify2200.081.26761.27100.0000
32152006.10.02 09:50modify2200.081.26761.27110.0000
32162006.10.02 09:50modify2200.081.26761.27120.0000
32172006.10.02 09:50modify2200.081.26761.27130.0000
32182006.10.02 09:50modify2200.081.26761.27140.0000
32192006.10.02 09:54modify2200.081.26761.27150.0000
32202006.10.02 09:54modify2200.081.26761.27170.0000
32212006.10.02 09:54modify2200.081.26761.27180.0000
32222006.10.02 09:54modify2200.081.26761.27190.0000
32232006.10.02 10:02modify2200.081.26761.27200.0000
32242006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27210.0000
32252006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27220.0000
32262006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27230.0000
32272006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27240.0000
32282006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27250.0000
32292006.10.02 10:23modify2200.081.26761.27260.0000
32302006.10.02 10:24modify2200.081.26761.27270.0000
32312006.10.02 10:24modify2200.081.26761.27280.0000
32322006.10.02 10:25modify2200.081.26761.27290.0000
32332006.10.03 02:08modify2200.081.26761.27300.0000
32342006.10.03 02:08modify2200.081.26761.27310.0000
32352006.10.03 02:08modify2200.081.26761.27320.0000
32362006.10.03 02:08modify2200.081.26761.27330.0000
32372006.10.03 02:14modify2200.081.26761.27340.0000
32382006.10.03 02:34modify2200.081.26761.27350.0000
32392006.10.03 02:34modify2200.081.26761.27360.0000
32402006.10.03 02:34modify2200.081.26761.27370.0000
32412006.10.03 02:35modify2200.081.26761.27380.0000
32422006.10.03 04:01close2200.081.27411.27380.000051.34886.10
32432006.10.03 04:01sell2210.091.27410.00000.0000
32442006.10.04 03:56modify2210.091.27411.27410.0000
32452006.10.04 03:56modify2210.091.27411.27400.0000
32462006.10.04 04:02modify2210.091.27411.27390.0000
32472006.10.04 04:02modify2210.091.27411.27380.0000
32482006.10.04 04:03modify2210.091.27411.27370.0000
32492006.10.04 04:13modify2210.091.27411.27360.0000
32502006.10.04 04:13modify2210.091.27411.27350.0000
32512006.10.04 04:13modify2210.091.27411.27340.0000
32522006.10.04 04:15modify2210.091.27411.27330.0000
32532006.10.04 04:15modify2210.091.27411.27320.0000
32542006.10.04 04:32modify2210.091.27411.27310.0000
32552006.10.04 04:42modify2210.091.27411.27300.0000
32562006.10.04 04:43modify2210.091.27411.27290.0000
32572006.10.04 04:43modify2210.091.27411.27280.0000
32582006.10.04 04:43modify2210.091.27411.27270.0000
32592006.10.04 04:45modify2210.091.27411.27260.0000
32602006.10.04 04:45modify2210.091.27411.27250.0000
32612006.10.04 04:45modify2210.091.27411.27240.0000
32622006.10.04 04:45modify2210.091.27411.27230.0000
32632006.10.04 04:47modify2210.091.27411.27220.0000
32642006.10.04 04:47modify2210.091.27411.27210.0000
32652006.10.04 04:47modify2210.091.27411.27200.0000
32662006.10.04 04:47modify2210.091.27411.27190.0000
32672006.10.04 04:51modify2210.091.27411.27180.0000
32682006.10.04 04:52modify2210.091.27411.27170.0000
32692006.10.04 04:52modify2210.091.27411.27160.0000
32702006.10.04 04:52modify2210.091.27411.27150.0000
32712006.10.04 04:59modify2210.091.27411.27140.0000
32722006.10.04 05:18modify2210.091.27411.27130.0000
32732006.10.04 05:18modify2210.091.27411.27120.0000
32742006.10.04 05:18modify2210.091.27411.27110.0000
32752006.10.04 05:19modify2210.091.27411.27100.0000
32762006.10.04 06:34modify2210.091.27411.27090.0000
32772006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27080.0000
32782006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27070.0000
32792006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27060.0000
32802006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27050.0000
32812006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27040.0000
32822006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27030.0000
32832006.10.04 06:39modify2210.091.27411.27020.0000
32842006.10.04 06:44modify2210.091.27411.27010.0000
32852006.10.04 06:44modify2210.091.27411.27000.0000
32862006.10.04 06:51modify2210.091.27411.26990.0000
32872006.10.04 07:10modify2210.091.27411.26980.0000
32882006.10.04 07:12modify2210.091.27411.26970.0000
32892006.10.04 07:12modify2210.091.27411.26960.0000
32902006.10.04 10:01s/l2210.091.26961.26960.000040.90926.99
32912006.10.04 12:39buy2220.091.26950.00000.0000
32922006.10.05 08:06modify2220.091.26951.26950.0000
32932006.10.05 08:07modify2220.091.26951.26960.0000
32942006.10.05 08:07modify2220.091.26951.26970.0000
32952006.10.05 08:07modify2220.091.26951.26980.0000
32962006.10.05 08:41close2220.091.27001.26980.00002.29929.28
32972006.10.05 08:41sell2230.091.27000.00000.0000
32982006.10.06 07:51modify2230.091.27001.26990.0000
32992006.10.06 07:51modify2230.091.27001.26980.0000
33002006.10.06 07:51modify2230.091.27001.26970.0000
33012006.10.06 07:51modify2230.091.27001.26960.0000
33022006.10.06 07:51modify2230.091.27001.26950.0000
33032006.10.06 07:57modify2230.091.27001.26940.0000
33042006.10.06 07:57modify2230.091.27001.26930.0000
33052006.10.06 07:59modify2230.091.27001.26920.0000
33062006.10.06 08:00modify2230.091.27001.26910.0000
33072006.10.06 08:16modify2230.091.27001.26900.0000
33082006.10.06 08:16modify2230.091.27001.26890.0000
33092006.10.06 08:30s/l2230.091.26891.26890.000010.30939.57
33102006.10.06 08:30buy2240.091.26990.00000.0000
33112006.10.06 08:56close2240.091.26030.00000.0000-86.40853.17
33122006.10.08 23:46buy2250.091.26030.00000.0000
33132006.10.10 11:30close2250.091.25310.00000.0000-66.28786.90
33142006.10.10 20:39buy2260.081.25400.00000.0000
33152006.10.11 08:29close2260.081.25360.00000.0000-3.86783.04
33162006.10.11 08:29sell2270.081.25360.00000.0000
33172006.10.11 14:31modify2270.081.25361.25360.0000
33182006.10.11 14:31modify2270.081.25361.25350.0000
33192006.10.11 14:32modify2270.081.25361.25330.0000
33202006.10.11 14:32modify2270.081.25361.25320.0000
33212006.10.11 14:33modify2270.081.25361.25310.0000
33222006.10.11 14:33modify2270.081.25361.25300.0000
33232006.10.11 14:36modify2270.081.25361.25290.0000
33242006.10.11 14:52s/l2270.081.25291.25290.00005.60788.64
33252006.10.11 21:59buy2280.081.25300.00000.0000
33262006.10.12 03:11modify2280.081.25301.25310.0000
33272006.10.12 03:11modify2280.081.25301.25320.0000
33282006.10.12 03:11modify2280.081.25301.25330.0000
33292006.10.12 03:11modify2280.081.25301.25340.0000
33302006.10.12 03:12modify2280.081.25301.25350.0000
33312006.10.12 03:38modify2280.081.25301.25360.0000
33322006.10.12 03:38modify2280.081.25301.25370.0000
33332006.10.12 03:38modify2280.081.25301.25380.0000
33342006.10.12 06:35s/l2280.081.25381.25380.00004.43793.07
33352006.10.12 07:30sell2290.081.25380.00000.0000
33362006.10.13 08:31close2290.081.25720.00000.0000-26.85766.23
33372006.10.13 08:31buy2300.081.25720.00000.0000
33382006.10.13 10:39close2300.081.24850.00000.0000-69.60696.63
33392006.10.16 01:13buy2310.071.25070.00000.0000
33402006.10.16 09:49modify2310.071.25071.25080.0000
33412006.10.16 09:52modify2310.071.25071.25090.0000
33422006.10.16 13:50close2310.071.25141.25090.00004.90701.53
33432006.10.16 13:50sell2320.071.25140.00000.0000
33442006.10.18 01:05close2320.071.25460.00000.0000-21.78679.74
33452006.10.18 14:31buy2330.071.25280.00000.0000
33462006.10.19 01:24close2330.071.25330.00000.00001.78681.52
33472006.10.19 01:24sell2340.071.25330.00000.0000
33482006.10.19 12:01close2340.071.26150.00000.0000-57.40624.12
33492006.10.20 02:26sell2350.061.26230.00000.0000
33502006.10.20 14:18close2350.061.26170.00000.00003.60627.72
33512006.10.20 14:18buy2360.061.26170.00000.0000
33522006.10.23 05:12close2360.061.25690.00000.0000-29.29598.43
33532006.10.24 04:47buy2370.061.25490.00000.0000
33542006.10.24 13:42modify2370.061.25491.25490.0000
33552006.10.24 13:42modify2370.061.25491.25500.0000
33562006.10.24 17:02close2370.061.25551.25500.00003.60602.03
33572006.10.24 17:02sell2380.061.25550.00000.0000
33582006.10.25 21:00close2380.061.26180.00000.0000-37.54564.49
33592006.10.27 02:09sell2390.061.26930.00000.0000
33602006.10.27 05:23modify2390.061.26931.26920.0000
33612006.10.27 05:23modify2390.061.26931.26910.0000
33622006.10.27 07:18s/l2390.061.26911.26910.00001.20565.69
33632006.10.29 19:33sell2400.061.27230.00000.0000
33642006.10.31 02:27modify2400.061.27231.27220.0000
33652006.10.31 02:30modify2400.061.27231.27210.0000
33662006.10.31 02:30modify2400.061.27231.27200.0000
33672006.10.31 02:30modify2400.061.27231.27190.0000
33682006.10.31 02:31modify2400.061.27231.27180.0000
33692006.10.31 02:31modify2400.061.27231.27170.0000
33702006.10.31 02:31modify2400.061.27231.27160.0000
33712006.10.31 02:38modify2400.061.27231.27150.0000
33722006.10.31 02:38modify2400.061.27231.27140.0000
33732006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27130.0000
33742006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27110.0000
33752006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27100.0000
33762006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27090.0000
33772006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27080.0000
33782006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27070.0000
33792006.10.31 02:44modify2400.061.27231.27060.0000
33802006.10.31 08:22close2400.061.27041.27060.000011.93577.62
33812006.10.31 08:22buy2410.061.27040.00000.0000
33822006.10.31 10:03modify2410.061.27041.27050.0000
33832006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27060.0000
33842006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27070.0000
33852006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27080.0000
33862006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27090.0000
33872006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27100.0000
33882006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27110.0000
33892006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27120.0000
33902006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27130.0000
33912006.10.31 10:07modify2410.061.27041.27140.0000
33922006.10.31 10:08modify2410.061.27041.27150.0000
33932006.10.31 10:08modify2410.061.27041.27160.0000
33942006.10.31 10:08modify2410.061.27041.27170.0000
33952006.10.31 10:08modify2410.061.27041.27180.0000
33962006.10.31 10:08modify2410.061.27041.27190.0000
33972006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27200.0000
33982006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27210.0000
33992006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27220.0000
34002006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27230.0000
34012006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27240.0000
34022006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27250.0000
34032006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27270.0000
34042006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27280.0000
34052006.10.31 10:09modify2410.061.27041.27290.0000
34062006.10.31 10:11modify2410.061.27041.27300.0000
34072006.10.31 10:12modify2410.061.27041.27310.0000
34082006.10.31 10:12modify2410.061.27041.27320.0000
34092006.10.31 10:13modify2410.061.27041.27330.0000
34102006.10.31 10:13modify2410.061.27041.27340.0000
34112006.10.31 10:13modify2410.061.27041.27350.0000
34122006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27360.0000
34132006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27370.0000
34142006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27390.0000
34152006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27400.0000
34162006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27410.0000
34172006.10.31 10:26modify2410.061.27041.27420.0000
34182006.10.31 10:27modify2410.061.27041.27440.0000
34192006.10.31 10:27modify2410.061.27041.27450.0000
34202006.10.31 10:27modify2410.061.27041.27460.0000
34212006.10.31 10:29modify2410.061.27041.27470.0000
34222006.10.31 10:31modify2410.061.27041.27480.0000
34232006.10.31 10:31modify2410.061.27041.27490.0000
34242006.10.31 10:31modify2410.061.27041.27500.0000
34252006.10.31 10:31modify2410.061.27041.27510.0000
34262006.10.31 10:37modify2410.061.27041.27520.0000
34272006.10.31 10:37modify2410.061.27041.27530.0000
34282006.10.31 10:37modify2410.061.27041.27540.0000
34292006.11.01 02:07s/l2410.061.27541.27540.000029.51607.13
34302006.11.01 06:57buy2420.061.27610.00000.0000
34312006.11.01 10:01modify2420.061.27611.27620.0000
34322006.11.01 10:02modify2420.061.27611.27630.0000
34332006.11.01 10:02modify2420.061.27611.27640.0000
34342006.11.01 10:02modify2420.061.27611.27650.0000
34352006.11.01 10:03modify2420.061.27611.27660.0000
34362006.11.01 10:03modify2420.061.27611.27670.0000
34372006.11.01 10:03modify2420.061.27611.27680.0000
34382006.11.01 10:03modify2420.061.27611.27690.0000
34392006.11.01 10:17s/l2420.061.27691.27690.00004.80611.93
34402006.11.01 15:12sell2430.061.27560.00000.0000
34412006.11.02 03:21close2430.061.27610.00000.0000-2.21609.72
34422006.11.02 03:21buy2440.061.27610.00000.0000
34432006.11.02 23:40close2440.061.27740.00000.00007.80617.52
34442006.11.02 23:40sell2450.061.27740.00000.0000
34452006.11.03 08:31close2450.061.27800.00000.0000-3.34614.18
34462006.11.03 08:31buy2460.061.27800.00000.0000
34472006.11.03 08:44close2460.061.26960.00000.0000-50.40563.78
34482006.11.05 19:03buy2470.061.27240.00000.0000
34492006.11.06 03:19close2470.061.26960.00000.0000-17.29546.49
34502006.11.06 08:25buy2480.051.27100.00000.0000
34512006.11.06 20:42modify2480.051.27101.27100.0000
34522006.11.06 21:02modify2480.051.27101.27110.0000
34532006.11.06 21:02modify2480.051.27101.27120.0000
34542006.11.06 21:05modify2480.051.27101.27130.0000
34552006.11.06 21:05modify2480.051.27101.27140.0000
34562006.11.06 21:05modify2480.051.27101.27160.0000
34572006.11.06 21:06modify2480.051.27101.27170.0000
34582006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27180.0000
34592006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27190.0000
34602006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27200.0000
34612006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27210.0000
34622006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27220.0000
34632006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27230.0000
34642006.11.06 23:15modify2480.051.27101.27240.0000
34652006.11.06 23:24modify2480.051.27101.27250.0000
34662006.11.06 23:24modify2480.051.27101.27270.0000
34672006.11.06 23:24modify2480.051.27101.27290.0000
34682006.11.06 23:33modify2480.051.27101.27300.0000
34692006.11.06 23:34modify2480.051.27101.27310.0000
34702006.11.06 23:39modify2480.051.27101.27320.0000
34712006.11.06 23:40modify2480.051.27101.27330.0000
34722006.11.06 23:40modify2480.051.27101.27340.0000
34732006.11.06 23:40modify2480.051.27101.27350.0000
34742006.11.06 23:41modify2480.051.27101.27360.0000
34752006.11.06 23:41modify2480.051.27101.27370.0000
34762006.11.06 23:41modify2480.051.27101.27380.0000
34772006.11.06 23:41modify2480.051.27101.27390.0000
34782006.11.06 23:46modify2480.051.27101.27400.0000
34792006.11.07 00:02modify2480.051.27101.27410.0000
34802006.11.07 00:02modify2480.051.27101.27420.0000
34812006.11.07 00:02modify2480.051.27101.27430.0000
34822006.11.07 00:02modify2480.051.27101.27440.0000
34832006.11.07 08:33modify2480.051.27101.27450.0000
34842006.11.07 08:33modify2480.051.27101.27460.0000
34852006.11.07 08:33modify2480.051.27101.27470.0000
34862006.11.07 08:39modify2480.051.27101.27480.0000
34872006.11.07 08:40modify2480.051.27101.27490.0000
34882006.11.07 08:40modify2480.051.27101.27500.0000
34892006.11.07 08:40modify2480.051.27101.27510.0000
34902006.11.07 08:40modify2480.051.27101.27520.0000
34912006.11.07 08:58modify2480.051.27101.27530.0000
34922006.11.07 08:58modify2480.051.27101.27540.0000
34932006.11.07 08:58modify2480.051.27101.27550.0000
34942006.11.07 08:58modify2480.051.27101.27560.0000
34952006.11.07 08:58modify2480.051.27101.27570.0000
34962006.11.07 08:59modify2480.051.27101.27590.0000
34972006.11.07 09:02modify2480.051.27101.27600.0000
34982006.11.07 09:02modify2480.051.27101.27610.0000
34992006.11.07 09:03modify2480.051.27101.27620.0000
35002006.11.07 09:03modify2480.051.27101.27630.0000
35012006.11.07 09:08modify2480.051.27101.27640.0000
35022006.11.07 09:10modify2480.051.27101.27650.0000
35032006.11.07 09:10modify2480.051.27101.27660.0000
35042006.11.07 09:10modify2480.051.27101.27670.0000
35052006.11.07 09:10modify2480.051.27101.27680.0000
35062006.11.07 09:18modify2480.051.27101.27690.0000
35072006.11.07 09:18modify2480.051.27101.27710.0000
35082006.11.07 09:18modify2480.051.27101.27720.0000
35092006.11.07 09:32modify2480.051.27101.27730.0000
35102006.11.07 09:32modify2480.051.27101.27740.0000
35112006.11.07 09:32modify2480.051.27101.27760.0000
35122006.11.07 09:32modify2480.051.27101.27770.0000
35132006.11.07 09:32modify2480.051.27101.27780.0000
35142006.11.07 09:41modify2480.051.27101.27790.0000
35152006.11.07 09:42modify2480.051.27101.27800.0000
35162006.11.07 09:43modify2480.051.27101.27820.0000
35172006.11.07 09:43modify2480.051.27101.27830.0000
35182006.11.07 09:45modify2480.051.27101.27840.0000
35192006.11.07 09:45modify2480.051.27101.27850.0000
35202006.11.07 09:50modify2480.051.27101.27860.0000
35212006.11.07 09:50modify2480.051.27101.27870.0000
35222006.11.07 09:51modify2480.051.27101.27880.0000
35232006.11.07 09:51modify2480.051.27101.27890.0000
35242006.11.07 10:19modify2480.051.27101.27900.0000
35252006.11.07 14:26s/l2480.051.27901.27900.000039.59586.08
35262006.11.07 14:30sell2490.061.27820.00000.0000
35272006.11.08 01:50close2490.061.27800.00000.00001.46587.55
35282006.11.08 01:50buy2500.061.27800.00000.0000
35292006.11.09 08:47close2500.061.27590.00000.0000-14.08573.47
35302006.11.09 08:47sell2510.061.27590.00000.0000
35312006.11.09 17:01close2510.061.28320.00000.0000-43.80529.67
35322006.11.10 08:11sell2520.051.28620.00000.0000
35332006.11.13 06:08modify2520.051.28621.28610.0000
35342006.11.13 07:04modify2520.051.28621.28600.0000
35352006.11.13 07:04modify2520.051.28621.28590.0000
35362006.11.13 07:04modify2520.051.28621.28580.0000
35372006.11.13 07:04modify2520.051.28621.28570.0000
35382006.11.13 07:05modify2520.051.28621.28560.0000
35392006.11.13 07:05modify2520.051.28621.28550.0000
35402006.11.13 09:19modify2520.051.28621.28540.0000
35412006.11.13 09:19modify2520.051.28621.28530.0000
35422006.11.13 09:32modify2520.051.28621.28520.0000
35432006.11.13 09:47modify2520.051.28621.28510.0000
35442006.11.13 09:47modify2520.051.28621.28500.0000
35452006.11.13 09:50modify2520.051.28621.28490.0000
35462006.11.13 09:50modify2520.051.28621.28470.0000
35472006.11.13 09:50modify2520.051.28621.28460.0000
35482006.11.13 09:50modify2520.051.28621.28450.0000
35492006.11.13 09:51modify2520.051.28621.28440.0000
35502006.11.13 09:51modify2520.051.28621.28430.0000
35512006.11.13 10:05modify2520.051.28621.28420.0000
35522006.11.13 10:05modify2520.051.28621.28410.0000
35532006.11.13 10:05modify2520.051.28621.28400.0000
35542006.11.13 10:06modify2520.051.28621.28390.0000
35552006.11.13 10:06modify2520.051.28621.28380.0000
35562006.11.13 10:07modify2520.051.28621.28370.0000
35572006.11.13 10:07modify2520.051.28621.28360.0000
35582006.11.13 10:07modify2520.051.28621.28350.0000
35592006.11.13 10:08modify2520.051.28621.28340.0000
35602006.11.13 10:08modify2520.051.28621.28330.0000
35612006.11.13 10:18modify2520.051.28621.28320.0000
35622006.11.13 10:22modify2520.051.28621.28310.0000
35632006.11.13 10:28modify2520.051.28621.28300.0000
35642006.11.13 10:28modify2520.051.28621.28290.0000
35652006.11.13 10:31modify2520.051.28621.28280.0000
35662006.11.13 12:47modify2520.051.28621.28270.0000
35672006.11.13 12:48modify2520.051.28621.28260.0000
35682006.11.13 12:48modify2520.051.28621.28250.0000
35692006.11.13 12:48modify2520.051.28621.28240.0000
35702006.11.13 18:50close2520.051.28171.28240.000022.72552.39
35712006.11.13 18:50buy2530.061.28170.00000.0000
35722006.11.14 08:30modify2530.061.28171.28170.0000
35732006.11.14 08:30modify2530.061.28171.28200.0000
35742006.11.14 08:31modify2530.061.28171.28210.0000
35752006.11.14 08:31modify2530.061.28171.28230.0000
35762006.11.14 08:32modify2530.061.28171.28240.0000
35772006.11.14 08:32modify2530.061.28171.28250.0000
35782006.11.14 08:32modify2530.061.28171.28260.0000
35792006.11.14 08:32modify2530.061.28171.28270.0000
35802006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28280.0000
35812006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28290.0000
35822006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28300.0000
35832006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28310.0000
35842006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28320.0000
35852006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28330.0000
35862006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28340.0000
35872006.11.14 08:33modify2530.061.28171.28350.0000
35882006.11.14 08:34modify2530.061.28171.28360.0000
35892006.11.14 09:00modify2530.061.28171.28370.0000
35902006.11.14 09:00modify2530.061.28171.28380.0000
35912006.11.14 09:00modify2530.061.28171.28390.0000
35922006.11.14 09:00modify2530.061.28171.28400.0000
35932006.11.14 09:05modify2530.061.28171.28410.0000
35942006.11.14 09:05modify2530.061.28171.28420.0000
35952006.11.14 09:05modify2530.061.28171.28430.0000
35962006.11.14 09:38s/l2530.061.28431.28430.000015.11567.50
35972006.11.15 01:03buy2540.061.28140.00000.0000
35982006.11.16 00:25close2540.061.28200.00000.00002.12569.62
35992006.11.16 00:25sell2550.061.28200.00000.0000
36002006.11.16 08:30close2550.061.28250.00000.0000-3.00566.62
36012006.11.16 08:30buy2560.061.28250.00000.0000
36022006.11.16 19:00close2560.061.27900.00000.0000-21.00545.62
36032006.11.17 03:05buy2570.051.27870.00000.0000
36042006.11.17 10:01modify2570.051.27871.27870.0000
36052006.11.17 10:02modify2570.051.27871.27880.0000
36062006.11.17 10:02modify2570.051.27871.27890.0000
36072006.11.17 10:02modify2570.051.27871.27900.0000
36082006.11.17 10:03modify2570.051.27871.27910.0000
36092006.11.17 10:03modify2570.051.27871.27920.0000
36102006.11.17 10:04modify2570.051.27871.27930.0000
36112006.11.17 10:04modify2570.051.27871.27940.0000
36122006.11.17 10:04modify2570.051.27871.27950.0000
36132006.11.17 10:05modify2570.051.27871.27960.0000
36142006.11.17 10:05modify2570.051.27871.27970.0000
36152006.11.17 10:05modify2570.051.27871.27980.0000
36162006.11.17 10:05modify2570.051.27871.27990.0000
36172006.11.17 10:05modify2570.051.27871.28000.0000
36182006.11.17 10:06modify2570.051.27871.28010.0000
36192006.11.17 10:06modify2570.051.27871.28020.0000
36202006.11.17 10:06modify2570.051.27871.28030.0000
36212006.11.17 10:06modify2570.051.27871.28040.0000
36222006.11.17 10:16modify2570.051.27871.28050.0000
36232006.11.17 10:16modify2570.051.27871.28060.0000
36242006.11.17 10:16modify2570.051.27871.28070.0000
36252006.11.17 10:16modify2570.051.27871.28080.0000
36262006.11.17 10:16modify2570.051.27871.28090.0000
36272006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28100.0000
36282006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28110.0000
36292006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28120.0000
36302006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28130.0000
36312006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28140.0000
36322006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28150.0000
36332006.11.17 10:17modify2570.051.27871.28160.0000
36342006.11.17 11:45s/l2570.051.28161.28160.000014.50560.12
36352006.11.20 03:07sell2580.061.28310.00000.0000
36362006.11.20 19:12close2580.061.28190.00000.00007.20567.32
36372006.11.20 19:12buy2590.061.28190.00000.0000
36382006.11.21 14:27modify2590.061.28191.28200.0000
36392006.11.21 14:27modify2590.061.28191.28210.0000
36402006.11.21 14:27modify2590.061.28191.28220.0000
36412006.11.21 14:27modify2590.061.28191.28230.0000
36422006.11.21 14:27modify2590.061.28191.28240.0000
36432006.11.21 14:28modify2590.061.28191.28250.0000
36442006.11.21 20:52modify2590.061.28191.28260.0000
36452006.11.21 20:52modify2590.061.28191.28270.0000
36462006.11.21 20:55modify2590.061.28191.28280.0000
36472006.11.21 21:18modify2590.061.28191.28290.0000
36482006.11.21 21:20modify2590.061.28191.28300.0000
36492006.11.21 21:20modify2590.061.28191.28310.0000
36502006.11.21 21:20modify2590.061.28191.28320.0000
36512006.11.21 21:20modify2590.061.28191.28340.0000
36522006.11.21 21:20modify2590.061.28191.28350.0000
36532006.11.21 23:00modify2590.061.28191.28360.0000
36542006.11.21 23:00modify2590.061.28191.28370.0000
36552006.11.21 23:00modify2590.061.28191.28380.0000
36562006.11.21 23:08modify2590.061.28191.28390.0000
36572006.11.21 23:09modify2590.061.28191.28400.0000
36582006.11.21 23:10modify2590.061.28191.28410.0000
36592006.11.21 23:45modify2590.061.28191.28420.0000
36602006.11.22 02:36modify2590.061.28191.28430.0000
36612006.11.22 02:41modify2590.061.28191.28440.0000
36622006.11.22 02:41modify2590.061.28191.28450.0000
36632006.11.22 03:40modify2590.061.28191.28460.0000
36642006.11.22 06:47modify2590.061.28191.28470.0000
36652006.11.22 06:47modify2590.061.28191.28480.0000
36662006.11.22 06:47modify2590.061.28191.28490.0000
36672006.11.22 07:05modify2590.061.28191.28500.0000
36682006.11.22 07:05modify2590.061.28191.28510.0000
36692006.11.22 07:05modify2590.061.28191.28520.0000
36702006.11.22 07:10modify2590.061.28191.28530.0000
36712006.11.22 07:11modify2590.061.28191.28540.0000
36722006.11.22 07:12modify2590.061.28191.28550.0000
36732006.11.22 07:22modify2590.061.28191.28560.0000
36742006.11.22 07:22modify2590.061.28191.28580.0000
36752006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28590.0000
36762006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28610.0000
36772006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28620.0000
36782006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28630.0000
36792006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28640.0000
36802006.11.22 07:23modify2590.061.28191.28650.0000
36812006.11.22 08:20modify2590.061.28191.28660.0000
36822006.11.22 08:20modify2590.061.28191.28670.0000
36832006.11.22 08:20modify2590.061.28191.28690.0000
36842006.11.22 08:26modify2590.061.28191.28700.0000
36852006.11.22 08:27modify2590.061.28191.28710.0000
36862006.11.22 08:27modify2590.061.28191.28720.0000
36872006.11.22 08:27modify2590.061.28191.28730.0000
36882006.11.22 08:27modify2590.061.28191.28740.0000
36892006.11.22 08:27modify2590.061.28191.28750.0000
36902006.11.22 08:28modify2590.061.28191.28760.0000
36912006.11.22 08:28modify2590.061.28191.28770.0000
36922006.11.22 08:28modify2590.061.28191.28780.0000
36932006.11.22 08:28modify2590.061.28191.28790.0000
36942006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28810.0000
36952006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28820.0000
36962006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28830.0000
36972006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28840.0000
36982006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28850.0000
36992006.11.22 08:29modify2590.061.28191.28860.0000
37002006.11.22 08:31modify2590.061.28191.28880.0000
37012006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28890.0000
37022006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28900.0000
37032006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28910.0000
37042006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28920.0000
37052006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28930.0000
37062006.11.22 08:32modify2590.061.28191.28940.0000
37072006.11.22 08:33modify2590.061.28191.28950.0000
37082006.11.22 08:33modify2590.061.28191.28960.0000
37092006.11.22 08:33modify2590.061.28191.28970.0000
37102006.11.22 08:33modify2590.061.28191.28980.0000
37112006.11.22 09:52modify2590.061.28191.28990.0000
37122006.11.22 10:03modify2590.061.28191.29000.0000
37132006.11.22 10:03modify2590.061.28191.29010.0000
37142006.11.22 10:03modify2590.061.28191.29020.0000
37152006.11.22 10:03modify2590.061.28191.29030.0000
37162006.11.22 10:03modify2590.061.28191.29040.0000
37172006.11.22 10:06modify2590.061.28191.29050.0000
37182006.11.22 10:06modify2590.061.28191.29060.0000
37192006.11.22 10:06modify2590.061.28191.29070.0000
37202006.11.22 10:07modify2590.061.28191.29090.0000
37212006.11.22 10:08modify2590.061.28191.29100.0000
37222006.11.22 10:09modify2590.061.28191.29110.0000
37232006.11.22 10:09modify2590.061.28191.29120.0000
37242006.11.22 10:09modify2590.061.28191.29130.0000
37252006.11.22 10:22modify2590.061.28191.29140.0000
37262006.11.22 10:24modify2590.061.28191.29150.0000
37272006.11.22 10:24modify2590.061.28191.29170.0000
37282006.11.22 10:24modify2590.061.28191.29180.0000
37292006.11.22 10:25modify2590.061.28191.29190.0000
37302006.11.22 10:25modify2590.061.28191.29200.0000
37312006.11.22 10:25modify2590.061.28191.29220.0000
37322006.11.22 10:25modify2590.061.28191.29230.0000
37332006.11.22 10:25modify2590.061.28191.29240.0000
37342006.11.22 10:26modify2590.061.28191.29250.0000
37352006.11.22 10:26modify2590.061.28191.29260.0000
37362006.11.22 10:26modify2590.061.28191.29270.0000
37372006.11.22 10:26modify2590.061.28191.29280.0000
37382006.11.22 11:59s/l2590.061.29281.29280.000064.42631.74
37392006.11.23 10:37sell2600.061.29480.00000.0000
37402006.11.24 03:26close2600.061.29910.00000.0000-25.54606.20
37412006.11.27 00:25sell2610.061.31180.00000.0000
37422006.11.27 03:58modify2610.061.31181.31180.0000
37432006.11.27 03:58modify2610.061.31181.31160.0000
37442006.11.27 03:58modify2610.061.31181.31150.0000
37452006.11.27 03:58modify2610.061.31181.31140.0000
37462006.11.27 04:19s/l2610.061.31141.31140.00002.40608.60
37472006.11.27 10:23buy2620.061.31260.00000.0000
37482006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31260.0000
37492006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31270.0000
37502006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31280.0000
37512006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31290.0000
37522006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31300.0000
37532006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31310.0000
37542006.11.28 03:07modify2620.061.31261.31320.0000
37552006.11.28 03:11modify2620.061.31261.31330.0000
37562006.11.28 03:11modify2620.061.31261.31340.0000
37572006.11.28 03:11modify2620.061.31261.31350.0000
37582006.11.28 03:11modify2620.061.31261.31360.0000
37592006.11.28 03:48s/l2620.061.31361.31360.00005.51614.11
37602006.11.28 08:19sell2630.061.31380.00000.0000
37612006.11.29 01:24close2630.061.32010.00000.0000-37.54576.57
37622006.11.29 10:00buy2640.061.31760.00000.0000
37632006.11.30 04:24modify2640.061.31761.31770.0000
37642006.11.30 04:24modify2640.061.31761.31780.0000
37652006.11.30 04:24modify2640.061.31761.31790.0000
37662006.11.30 04:24modify2640.061.31761.31800.0000
37672006.11.30 04:25modify2640.061.31761.31810.0000
37682006.11.30 08:30modify2640.061.31761.31820.0000
37692006.11.30 08:30modify2640.061.31761.31830.0000
37702006.11.30 08:30modify2640.061.31761.31850.0000
37712006.11.30 08:30modify2640.061.31761.31860.0000
37722006.11.30 08:30modify2640.061.31761.31870.0000
37732006.11.30 08:42s/l2640.061.31871.31870.00005.12581.70
37742006.12.03 20:31sell2650.061.33200.00000.0000
37752006.12.04 03:08modify2650.061.33201.33200.0000
37762006.12.04 03:09modify2650.061.33201.33190.0000
37772006.12.04 03:09modify2650.061.33201.33180.0000
37782006.12.04 03:09modify2650.061.33201.33170.0000
37792006.12.04 03:09modify2650.061.33201.33160.0000
37802006.12.04 03:23modify2650.061.33201.33150.0000
37812006.12.04 03:26modify2650.061.33201.33140.0000
37822006.12.04 03:26modify2650.061.33201.33130.0000
37832006.12.04 03:28modify2650.061.33201.33120.0000
37842006.12.04 03:29modify2650.061.33201.33110.0000
37852006.12.04 05:45s/l2650.061.33111.33110.00005.66587.36
37862006.12.04 07:12buy2660.061.33190.00000.0000
37872006.12.04 21:30close2660.061.33280.00000.00005.40592.76
37882006.12.04 21:30sell2670.061.33280.00000.0000
37892006.12.05 04:59modify2670.061.33281.33270.0000
37902006.12.05 04:59modify2670.061.33281.33260.0000
37912006.12.05 04:59modify2670.061.33281.33250.0000
37922006.12.05 05:34s/l2670.061.33251.33250.00002.06594.83
37932006.12.05 07:02buy2680.061.33230.00000.0000
37942006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33240.0000
37952006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33250.0000
37962006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33260.0000
37972006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33280.0000
37982006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33290.0000
37992006.12.05 08:30modify2680.061.33231.33300.0000
38002006.12.05 08:32modify2680.061.33231.33310.0000
38012006.12.05 08:32modify2680.061.33231.33320.0000
38022006.12.05 08:32modify2680.061.33231.33330.0000
38032006.12.05 08:32modify2680.061.33231.33340.0000
38042006.12.05 08:32modify2680.061.33231.33350.0000
38052006.12.05 08:48s/l2680.061.33351.33350.00007.20602.03
38062006.12.05 10:01sell2690.061.33070.00000.0000
38072006.12.06 04:18modify2690.061.33071.33070.0000
38082006.12.06 04:18modify2690.061.33071.33050.0000
38092006.12.06 04:18modify2690.061.33071.33040.0000
38102006.12.06 04:18modify2690.061.33071.33030.0000
38112006.12.06 04:39modify2690.061.33071.33020.0000
38122006.12.06 04:39modify2690.061.33071.33010.0000
38132006.12.06 04:39modify2690.061.33071.33000.0000
38142006.12.06 04:39modify2690.061.33071.32990.0000
38152006.12.06 04:39modify2690.061.33071.32980.0000
38162006.12.06 04:39modify2690.061.33071.32970.0000
38172006.12.06 04:39modify2690.061.33071.32960.0000
38182006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32950.0000
38192006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32940.0000
38202006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32930.0000
38212006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32920.0000
38222006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32910.0000
38232006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32890.0000
38242006.12.06 04:40modify2690.061.33071.32880.0000
38252006.12.06 05:57s/l2690.061.32881.32880.000011.66613.69
38262006.12.06 10:04buy2700.061.32990.00000.0000
38272006.12.07 05:14close2700.061.32980.00000.0000-2.08611.61
38282006.12.07 05:14sell2710.061.32980.00000.0000
38292006.12.07 08:36close2710.061.33100.00000.0000-7.20604.41
38302006.12.07 08:36buy2720.061.33100.00000.0000
38312006.12.08 00:20close2720.061.32770.00000.0000-20.29584.12
38322006.12.08 04:05buy2730.061.32890.00000.0000
38332006.12.08 08:45modify2730.061.32891.32900.0000
38342006.12.08 08:45modify2730.061.32891.32910.0000
38352006.12.08 08:46modify2730.061.32891.32920.0000
38362006.12.08 08:46modify2730.061.32891.32930.0000
38372006.12.08 08:46modify2730.061.32891.32940.0000
38382006.12.08 08:52modify2730.061.32891.32950.0000
38392006.12.08 08:52modify2730.061.32891.32960.0000
38402006.12.08 08:52modify2730.061.32891.32980.0000
38412006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33010.0000
38422006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33030.0000
38432006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33050.0000
38442006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33060.0000
38452006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33070.0000
38462006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33080.0000
38472006.12.08 08:52modify2730.061.32891.33100.0000
38482006.12.08 08:53modify2730.061.32891.33130.0000
38492006.12.08 08:53modify2730.061.32891.33140.0000
38502006.12.08 08:53modify2730.061.32891.33160.0000
38512006.12.08 08:53modify2730.061.32891.33170.0000
38522006.12.08 09:15modify2730.061.32891.33180.0000
38532006.12.08 09:15modify2730.061.32891.33200.0000
38542006.12.08 09:15modify2730.061.32891.33210.0000
38552006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33220.0000
38562006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33230.0000
38572006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33260.0000
38582006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33270.0000
38592006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33280.0000
38602006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33290.0000
38612006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33300.0000
38622006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33310.0000
38632006.12.08 10:01modify2730.061.32891.33320.0000
38642006.12.08 10:02modify2730.061.32891.33330.0000
38652006.12.08 10:02modify2730.061.32891.33340.0000
38662006.12.08 10:02modify2730.061.32891.33350.0000
38672006.12.08 10:02modify2730.061.32891.33370.0000
38682006.12.08 10:13s/l2730.061.33371.33370.000028.80612.92
38692006.12.08 11:49sell2740.061.32730.00000.0000
38702006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32720.0000
38712006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32710.0000
38722006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32700.0000
38732006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32680.0000
38742006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32670.0000
38752006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32650.0000
38762006.12.08 11:52modify2740.061.32731.32640.0000
38772006.12.08 11:53modify2740.061.32731.32630.0000
38782006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32620.0000
38792006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32610.0000
38802006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32600.0000
38812006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32590.0000
38822006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32560.0000
38832006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32550.0000
38842006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32530.0000
38852006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32520.0000
38862006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32490.0000
38872006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32460.0000
38882006.12.08 11:54modify2740.061.32731.32430.0000
38892006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32420.0000
38902006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32410.0000
38912006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32400.0000
38922006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32390.0000
38932006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32370.0000
38942006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32360.0000
38952006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32350.0000
38962006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32340.0000
38972006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32330.0000
38982006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32320.0000
38992006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32300.0000
39002006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32290.0000
39012006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32250.0000
39022006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32220.0000
39032006.12.08 11:55modify2740.061.32731.32200.0000
39042006.12.08 11:56s/l2740.061.32201.32200.000031.80644.72
39052006.12.08 11:56sell2750.061.32180.00000.0000
39062006.12.10 17:00modify2750.061.32181.32040.0000
39072006.12.10 19:11modify2750.061.32181.32030.0000
39082006.12.10 19:12modify2750.061.32181.32020.0000
39092006.12.10 19:12modify2750.061.32181.32010.0000
39102006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31990.0000
39112006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31980.0000
39122006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31970.0000
39132006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31960.0000
39142006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31950.0000
39152006.12.10 19:12modify2750.061.32181.31940.0000
39162006.12.10 19:13modify2750.061.32181.31930.0000
39172006.12.10 19:27modify2750.061.32181.31920.0000
39182006.12.10 19:27modify2750.061.32181.31910.0000
39192006.12.10 19:28modify2750.061.32181.31900.0000
39202006.12.10 19:28modify2750.061.32181.31890.0000
39212006.12.10 19:28modify2750.061.32181.31880.0000
39222006.12.10 20:26modify2750.061.32181.31870.0000
39232006.12.10 20:26modify2750.061.32181.31860.0000
39242006.12.10 20:27modify2750.061.32181.31850.0000
39252006.12.10 20:28modify2750.061.32181.31840.0000
39262006.12.10 20:28modify2750.061.32181.31830.0000
39272006.12.10 20:28modify2750.061.32181.31820.0000
39282006.12.10 20:28modify2750.061.32181.31810.0000
39292006.12.10 20:53modify2750.061.32181.31800.0000
39302006.12.10 20:54modify2750.061.32181.31780.0000
39312006.12.10 20:54modify2750.061.32181.31770.0000
39322006.12.10 20:54modify2750.061.32181.31750.0000
39332006.12.10 20:54modify2750.061.32181.31740.0000
39342006.12.10 20:54modify2750.061.32181.31730.0000
39352006.12.10 20:55modify2750.061.32181.31720.0000
39362006.12.10 20:55modify2750.061.32181.31710.0000
39372006.12.10 20:57modify2750.061.32181.31700.0000
39382006.12.10 20:57modify2750.061.32181.31690.0000
39392006.12.10 21:09modify2750.061.32181.31680.0000
39402006.12.10 21:12modify2750.061.32181.31670.0000
39412006.12.10 21:12modify2750.061.32181.31660.0000
39422006.12.10 21:13modify2750.061.32181.31650.0000
39432006.12.10 21:14modify2750.061.32181.31640.0000
39442006.12.10 21:18modify2750.061.32181.31630.0000
39452006.12.10 21:19modify2750.061.32181.31620.0000
39462006.12.10 21:19modify2750.061.32181.31610.0000
39472006.12.10 21:19modify2750.061.32181.31600.0000
39482006.12.10 21:19modify2750.061.32181.31590.0000
39492006.12.10 21:19modify2750.061.32181.31580.0000
39502006.12.10 22:37s/l2750.061.31581.31580.000036.00680.72
39512006.12.11 02:13buy2760.071.31790.00000.0000
39522006.12.11 02:48modify2760.071.31791.31790.0000
39532006.12.11 02:50modify2760.071.31791.31800.0000
39542006.12.11 02:50modify2760.071.31791.31810.0000
39552006.12.11 02:50modify2760.071.31791.31850.0000
39562006.12.11 02:52modify2760.071.31791.31860.0000
39572006.12.11 02:52modify2760.071.31791.31870.0000
39582006.12.11 02:52modify2760.071.31791.31890.0000
39592006.12.11 02:52modify2760.071.31791.31900.0000
39602006.12.11 02:52modify2760.071.31791.31910.0000
39612006.12.11 03:18modify2760.071.31791.31920.0000
39622006.12.11 03:18modify2760.071.31791.31930.0000
39632006.12.11 03:18modify2760.071.31791.31940.0000
39642006.12.11 03:58s/l2760.071.31941.31940.000010.50691.22
39652006.12.12 02:04sell2770.071.32470.00000.0000
39662006.12.12 08:56modify2770.071.32471.32460.0000
39672006.12.12 08:56modify2770.071.32471.32450.0000
39682006.12.12 08:56modify2770.071.32471.32430.0000
39692006.12.12 08:56modify2770.071.32471.32420.0000
39702006.12.12 09:35s/l2770.071.32421.32420.00003.50694.72
39712006.12.12 09:37buy2780.071.32570.00000.0000
39722006.12.12 14:33modify2780.071.32571.32570.0000
39732006.12.12 14:33modify2780.071.32571.32590.0000
39742006.12.12 14:34modify2780.071.32571.32600.0000
39752006.12.12 14:35modify2780.071.32571.32610.0000
39762006.12.12 14:35modify2780.071.32571.32620.0000
39772006.12.12 14:36modify2780.071.32571.32630.0000
39782006.12.12 14:36modify2780.071.32571.32640.0000
39792006.12.13 01:30close2780.071.32731.32640.000010.63705.35
39802006.12.13 01:30sell2790.071.32730.00000.0000
39812006.12.13 08:29modify2790.071.32731.32710.0000
39822006.12.13 08:29modify2790.071.32731.32690.0000
39832006.12.13 08:29modify2790.071.32731.32670.0000
39842006.12.13 08:29modify2790.071.32731.32660.0000
39852006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32650.0000
39862006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32640.0000
39872006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32630.0000
39882006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32620.0000
39892006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32610.0000
39902006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32600.0000
39912006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32590.0000
39922006.12.13 08:33modify2790.071.32731.32580.0000
39932006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32570.0000
39942006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32560.0000
39952006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32550.0000
39962006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32540.0000
39972006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32530.0000
39982006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32520.0000
39992006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32510.0000
40002006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32500.0000
40012006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32480.0000
40022006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32470.0000
40032006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32460.0000
40042006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32450.0000
40052006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32440.0000
40062006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32420.0000
40072006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32410.0000
40082006.12.13 08:34modify2790.071.32731.32400.0000
40092006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32390.0000
40102006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32380.0000
40112006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32360.0000
40122006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32350.0000
40132006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32340.0000
40142006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32330.0000
40152006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32320.0000
40162006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32310.0000
40172006.12.13 08:35modify2790.071.32731.32290.0000
40182006.12.13 09:36modify2790.071.32731.32280.0000
40192006.12.13 09:36modify2790.071.32731.32270.0000
40202006.12.13 09:36modify2790.071.32731.32260.0000
40212006.12.13 09:36modify2790.071.32731.32250.0000
40222006.12.13 10:27s/l2790.071.32251.32250.000033.60738.95
40232006.12.13 23:39buy2800.071.32160.00000.0000
40242006.12.14 03:02modify2800.071.32161.32170.0000
40252006.12.14 03:02modify2800.071.32161.32180.0000
40262006.12.14 03:03modify2800.071.32161.32190.0000
40272006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32200.0000
40282006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32210.0000
40292006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32220.0000
40302006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32230.0000
40312006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32240.0000
40322006.12.14 03:06modify2800.071.32161.32250.0000
40332006.12.14 04:50s/l2800.071.32251.32250.00004.58743.53
40342006.12.14 06:06sell2810.071.32170.00000.0000
40352006.12.14 06:48modify2810.071.32171.32160.0000
40362006.12.14 06:48modify2810.071.32171.32150.0000
40372006.12.14 06:48modify2810.071.32171.32140.0000
40382006.12.14 06:48modify2810.071.32171.32130.0000
40392006.12.14 06:49modify2810.071.32171.32120.0000
40402006.12.14 06:50modify2810.071.32171.32110.0000
40412006.12.14 06:51modify2810.071.32171.32100.0000
40422006.12.14 08:28modify2810.071.32171.32090.0000
40432006.12.14 08:28modify2810.071.32171.32080.0000
40442006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32070.0000
40452006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32060.0000
40462006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32050.0000
40472006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32040.0000
40482006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32030.0000
40492006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32020.0000
40502006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32010.0000
40512006.12.14 08:30modify2810.071.32171.32000.0000
40522006.12.14 08:30modify2810.071.32171.31990.0000
40532006.12.14 08:30modify2810.071.32171.31980.0000
40542006.12.14 08:31modify2810.071.32171.31970.0000
40552006.12.14 08:31modify2810.071.32171.31960.0000
40562006.12.14 08:31modify2810.071.32171.31950.0000
40572006.12.14 09:04s/l2810.071.31951.31950.000015.40758.93
40582006.12.15 02:07buy2820.081.31550.00000.0000
40592006.12.15 08:30modify2820.081.31551.31570.0000
40602006.12.15 08:31modify2820.081.31551.31580.0000
40612006.12.15 09:17s/l2820.081.31581.31580.00002.40761.33
40622006.12.17 19:54buy2830.081.30950.00000.0000
40632006.12.18 05:45close2830.081.30900.00000.0000-4.66756.67
40642006.12.18 05:45sell2840.081.30900.00000.0000
40652006.12.18 10:06modify2840.081.30901.30890.0000
40662006.12.18 10:07modify2840.081.30901.30880.0000
40672006.12.18 10:07modify2840.081.30901.30870.0000
40682006.12.18 10:07modify2840.081.30901.30860.0000
40692006.12.18 10:07modify2840.081.30901.30840.0000
40702006.12.18 10:07modify2840.081.30901.30830.0000
40712006.12.18 10:16modify2840.081.30901.30820.0000
40722006.12.18 10:28modify2840.081.30901.30800.0000
40732006.12.18 12:32s/l2840.081.30801.30800.00008.00764.67
40742006.12.20 02:49sell2850.081.32140.00000.0000
40752006.12.20 10:51modify2850.081.32141.32140.0000
40762006.12.20 10:51modify2850.081.32141.32130.0000
40772006.12.20 10:53modify2850.081.32141.32120.0000
40782006.12.20 10:53modify2850.081.32141.32110.0000
40792006.12.20 10:53modify2850.081.32141.32100.0000
40802006.12.20 10:53modify2850.081.32141.32090.0000
40812006.12.20 11:50modify2850.081.32141.32070.0000
40822006.12.20 11:50modify2850.081.32141.32060.0000
40832006.12.20 11:50modify2850.081.32141.32050.0000
40842006.12.20 12:28modify2850.081.32141.32040.0000
40852006.12.20 12:28modify2850.081.32141.32030.0000
40862006.12.20 12:29modify2850.081.32141.32020.0000
40872006.12.20 12:29modify2850.081.32141.32010.0000
40882006.12.20 12:29modify2850.081.32141.32000.0000
40892006.12.20 12:29modify2850.081.32141.31990.0000
40902006.12.20 12:29modify2850.081.32141.31980.0000
40912006.12.20 12:29modify2850.081.32141.31970.0000
40922006.12.20 12:29modify2850.081.32141.31960.0000
40932006.12.20 12:29modify2850.081.32141.31950.0000
40942006.12.20 12:36modify2850.081.32141.31940.0000
40952006.12.20 12:37modify2850.081.32141.31920.0000
40962006.12.20 12:47modify2850.081.32141.31910.0000
40972006.12.20 12:47modify2850.081.32141.31900.0000
40982006.12.20 12:53modify2850.081.32141.31890.0000
40992006.12.20 12:54modify2850.081.32141.31880.0000
41002006.12.20 18:18s/l2850.081.31881.31880.000020.80785.47
41012006.12.21 12:00buy2860.081.31830.00000.0000
41022006.12.22 05:45modify2860.081.31831.31840.0000
41032006.12.22 05:46modify2860.081.31831.31850.0000
41042006.12.22 06:32close2860.081.31931.31850.00007.34792.81
41052006.12.22 06:32sell2870.081.31930.00000.0000
41062006.12.22 10:00modify2870.081.31931.31920.0000
41072006.12.22 10:00modify2870.081.31931.31910.0000
41082006.12.22 10:01modify2870.081.31931.31900.0000
41092006.12.22 10:01modify2870.081.31931.31890.0000
41102006.12.22 10:01modify2870.081.31931.31880.0000
41112006.12.22 10:03modify2870.081.31931.31870.0000
41122006.12.22 10:03modify2870.081.31931.31860.0000
41132006.12.22 10:03modify2870.081.31931.31850.0000
41142006.12.22 10:03modify2870.081.31931.31840.0000
41152006.12.22 10:26modify2870.081.31931.31830.0000
41162006.12.22 10:26modify2870.081.31931.31820.0000
41172006.12.22 10:26modify2870.081.31931.31810.0000
41182006.12.22 10:26modify2870.081.31931.31800.0000
41192006.12.22 10:26modify2870.081.31931.31790.0000
41202006.12.22 11:35modify2870.081.31931.31770.0000
41212006.12.22 11:35modify2870.081.31931.31760.0000
41222006.12.22 11:36modify2870.081.31931.31750.0000
41232006.12.22 11:36modify2870.081.31931.31740.0000
41242006.12.22 11:38modify2870.081.31931.31730.0000
41252006.12.22 11:38modify2870.081.31931.31720.0000
41262006.12.22 11:38modify2870.081.31931.31710.0000
41272006.12.22 11:38modify2870.081.31931.31700.0000
41282006.12.22 11:39modify2870.081.31931.31690.0000
41292006.12.22 11:40modify2870.081.31931.31680.0000
41302006.12.22 11:40modify2870.081.31931.31670.0000
41312006.12.22 11:40modify2870.081.31931.31660.0000
41322006.12.22 11:40modify2870.081.31931.31650.0000
41332006.12.22 11:48modify2870.081.31931.31640.0000
41342006.12.22 11:48modify2870.081.31931.31630.0000
41352006.12.22 11:48modify2870.081.31931.31620.0000
41362006.12.22 11:48modify2870.081.31931.31600.0000
41372006.12.22 11:50modify2870.081.31931.31590.0000
41382006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31580.0000
41392006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31570.0000
41402006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31560.0000
41412006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31550.0000
41422006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31540.0000
41432006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31530.0000
41442006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31520.0000
41452006.12.22 12:00modify2870.081.31931.31510.0000
41462006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31500.0000
41472006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31490.0000
41482006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31480.0000
41492006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31460.0000
41502006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31450.0000
41512006.12.22 12:01modify2870.081.31931.31440.0000
41522006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31430.0000
41532006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31410.0000
41542006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31400.0000
41552006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31390.0000
41562006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31380.0000
41572006.12.22 12:02modify2870.081.31931.31370.0000
41582006.12.22 14:00s/l2870.081.31371.31370.000044.80837.61