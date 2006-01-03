Strategy Tester Report
Bag-itv12

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExtMaximumRisk=0.1; Lot=1; GMTDiff=2; MaxSignal=1; MAPeriod1=5; MAPeriod2=12; RSIPeriod=14; Delta1=2; Delta2=-4; TakeProfitFactor=0; StopLossFactor=6; trailingStop=27;
Bars in test12103Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit2702.59Gross profit27085.63Gross loss-24383.04
Profit factor1.11Expected payoff9.52
Absolute drawdown1429.84Maximal drawdown3143.81 (30.82%)Relative drawdown32.06% (1684.74)
Total trades284Short positions (won %)124 (63.71%)Long positions (won %)160 (46.88%)
Profit trades (% of total)154 (54.23%)Loss trades (% of total)130 (45.77%)
Largestprofit trade1012.54loss trade-860.00
Averageprofit trade175.88loss trade-187.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (2191.46)consecutive losses (loss in money)17 (-177.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4135.83 (15)consecutive loss (count of losses)-1715.08 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:53buy10.501.18520.00000.0000
22006.01.02 20:54close10.501.18510.00000.0000-5.004995.00
32006.01.02 20:54buy20.501.18530.00000.0000
42006.01.02 20:54close20.501.18500.00000.0000-15.004980.00
52006.01.02 20:54buy30.501.18520.00000.0000
62006.01.02 20:54close30.501.18510.00000.0000-5.004975.00
72006.01.02 20:54buy40.501.18530.00000.0000
82006.01.02 20:54close40.501.18500.00000.0000-15.004960.00
92006.01.02 20:54buy50.501.18520.00000.0000
102006.01.02 20:54close50.501.18510.00000.0000-5.004955.00
112006.01.02 20:54buy60.501.18530.00000.0000
122006.01.02 20:54close60.501.18500.00000.0000-15.004940.00
132006.01.02 20:54buy70.491.18520.00000.0000
142006.01.02 20:54close70.491.18510.00000.0000-4.904935.10
152006.01.02 20:54buy80.491.18530.00000.0000
162006.01.02 20:54close80.491.18500.00000.0000-14.704920.40
172006.01.02 20:54buy90.491.18520.00000.0000
182006.01.02 20:54close90.491.18510.00000.0000-4.904915.50
192006.01.02 20:54buy100.491.18530.00000.0000
202006.01.02 20:54close100.491.18500.00000.0000-14.704900.80
212006.01.02 20:54buy110.491.18520.00000.0000
222006.01.02 20:54close110.491.18510.00000.0000-4.904895.90
232006.01.02 20:54buy120.491.18530.00000.0000
242006.01.03 00:03modify120.491.18531.18530.0000
252006.01.03 00:03modify120.491.18531.18550.0000
262006.01.03 00:03modify120.491.18531.18560.0000
272006.01.03 00:03modify120.491.18531.18580.0000
282006.01.03 00:03modify120.491.18531.18590.0000
292006.01.03 00:03modify120.491.18531.18600.0000
302006.01.03 00:03modify120.491.18531.18610.0000
312006.01.03 00:03modify120.491.18531.18620.0000
322006.01.03 00:07modify120.491.18531.18630.0000
332006.01.03 00:07modify120.491.18531.18640.0000
342006.01.03 00:07modify120.491.18531.18660.0000
352006.01.03 00:07modify120.491.18531.18670.0000
362006.01.03 00:08modify120.491.18531.18680.0000
372006.01.03 00:08modify120.491.18531.18690.0000
382006.01.03 00:08modify120.491.18531.18700.0000
392006.01.03 00:08modify120.491.18531.18710.0000
402006.01.03 00:28modify120.491.18531.18720.0000
412006.01.03 00:28modify120.491.18531.18730.0000
422006.01.03 00:28modify120.491.18531.18740.0000
432006.01.03 00:28modify120.491.18531.18750.0000
442006.01.03 00:28modify120.491.18531.18760.0000
452006.01.03 00:28modify120.491.18531.18790.0000
462006.01.03 01:39s/l120.491.18791.18790.0000123.385019.28
472006.01.03 01:45buy130.501.18750.00000.0000
482006.01.03 01:45close130.501.18740.00000.0000-5.005014.28
492006.01.03 01:45buy140.501.18760.00000.0000
502006.01.03 01:45close140.501.18740.00000.0000-10.005004.28
512006.01.03 01:45buy150.501.18760.00000.0000
522006.01.03 01:46close150.501.18740.00000.0000-10.004994.28
532006.01.03 01:46buy160.501.18760.00000.0000
542006.01.03 01:46close160.501.18740.00000.0000-10.004984.28
552006.01.03 01:46buy170.501.18760.00000.0000
562006.01.03 01:57close170.501.18740.00000.0000-10.004974.28
572006.01.03 01:57buy180.501.18760.00000.0000
582006.01.03 01:57close180.501.18740.00000.0000-10.004964.28
592006.01.03 01:57buy190.501.18760.00000.0000
602006.01.03 01:57close190.501.18730.00000.0000-15.004949.28
612006.01.03 01:57buy200.491.18750.00000.0000
622006.01.03 01:57close200.491.18730.00000.0000-9.804939.48
632006.01.03 01:57buy210.491.18750.00000.0000
642006.01.03 01:58close210.491.18720.00000.0000-14.704924.78
652006.01.03 01:58buy220.491.18740.00000.0000
662006.01.03 01:58close220.491.18720.00000.0000-9.804914.98
672006.01.03 01:58buy230.491.18740.00000.0000
682006.01.03 01:58close230.491.18710.00000.0000-14.704900.28
692006.01.03 01:58buy240.491.18730.00000.0000
702006.01.03 01:58close240.491.18720.00000.0000-4.904895.38
712006.01.03 01:58buy250.491.18740.00000.0000
722006.01.03 01:58close250.491.18710.00000.0000-14.704880.68
732006.01.03 01:58buy260.491.18730.00000.0000
742006.01.03 01:58close260.491.18720.00000.0000-4.904875.78
752006.01.03 01:58buy270.491.18740.00000.0000
762006.01.03 01:58close270.491.18710.00000.0000-14.704861.08
772006.01.03 01:58buy280.491.18730.00000.0000
782006.01.03 01:58close280.491.18720.00000.0000-4.904856.18
792006.01.03 01:58buy290.491.18740.00000.0000
802006.01.03 01:58close290.491.18710.00000.0000-14.704841.48
812006.01.03 01:58buy300.481.18730.00000.0000
822006.01.03 01:58close300.481.18730.00000.00000.004841.48
832006.01.03 01:58buy310.481.18750.00000.0000
842006.01.03 01:58close310.481.18740.00000.0000-4.804836.68
852006.01.03 01:58buy320.481.18760.00000.0000
862006.01.03 01:58close320.481.18730.00000.0000-14.404822.28
872006.01.03 01:58buy330.481.18750.00000.0000
882006.01.03 01:58close330.481.18720.00000.0000-14.404807.88
892006.01.03 01:58buy340.481.18740.00000.0000
902006.01.03 01:58close340.481.18730.00000.0000-4.804803.08
912006.01.03 01:58buy350.481.18750.00000.0000
922006.01.03 01:58close350.481.18740.00000.0000-4.804798.28
932006.01.03 01:58buy360.481.18760.00000.0000
942006.01.03 01:59close360.481.18730.00000.0000-14.404783.88
952006.01.03 01:59buy370.481.18750.00000.0000
962006.01.03 01:59close370.481.18740.00000.0000-4.804779.08
972006.01.03 01:59buy380.481.18760.00000.0000
982006.01.03 01:59close380.481.18730.00000.0000-14.404764.68
992006.01.03 01:59buy390.481.18750.00000.0000
1002006.01.03 01:59close390.481.18740.00000.0000-4.804759.88
1012006.01.03 01:59buy400.481.18760.00000.0000
1022006.01.03 01:59close400.481.18730.00000.0000-14.404745.48
1032006.01.03 01:59buy410.471.18750.00000.0000
1042006.01.03 01:59close410.471.18740.00000.0000-4.704740.78
1052006.01.03 01:59buy420.471.18760.00000.0000
1062006.01.03 03:09modify420.471.18761.18760.0000
1072006.01.03 03:36s/l420.471.18761.18760.00000.004740.78
1082006.01.05 05:46sell430.471.20820.00000.0000
1092006.01.06 08:30close430.471.21330.00000.0000-237.634503.15
1102006.01.06 08:45buy440.451.21130.00000.0000
1112006.01.06 08:48modify440.451.21131.21140.0000
1122006.01.06 08:48modify440.451.21131.21150.0000
1132006.01.06 08:48modify440.451.21131.21160.0000
1142006.01.06 08:48modify440.451.21131.21170.0000
1152006.01.06 08:48modify440.451.21131.21190.0000
1162006.01.06 08:48modify440.451.21131.21200.0000
1172006.01.06 08:48modify440.451.21131.21220.0000
1182006.01.06 08:48modify440.451.21131.21230.0000
1192006.01.06 08:48modify440.451.21131.21240.0000
1202006.01.06 08:48modify440.451.21131.21260.0000
1212006.01.06 08:50modify440.451.21131.21270.0000
1222006.01.06 08:50modify440.451.21131.21280.0000
1232006.01.06 08:50modify440.451.21131.21290.0000
1242006.01.06 08:50modify440.451.21131.21300.0000
1252006.01.06 08:50modify440.451.21131.21320.0000
1262006.01.06 08:50modify440.451.21131.21330.0000
1272006.01.06 08:50modify440.451.21131.21340.0000
1282006.01.06 08:51modify440.451.21131.21350.0000
1292006.01.06 08:51modify440.451.21131.21360.0000
1302006.01.06 08:51modify440.451.21131.21370.0000
1312006.01.06 08:51modify440.451.21131.21380.0000
1322006.01.06 08:51modify440.451.21131.21390.0000
1332006.01.06 08:51modify440.451.21131.21410.0000
1342006.01.06 08:51modify440.451.21131.21420.0000
1352006.01.06 08:52modify440.451.21131.21430.0000
1362006.01.06 08:52modify440.451.21131.21440.0000
1372006.01.06 08:52modify440.451.21131.21490.0000
1382006.01.06 08:52modify440.451.21131.21500.0000
1392006.01.06 08:52modify440.451.21131.21510.0000
1402006.01.06 09:08s/l440.451.21511.21510.0000171.004674.15
1412006.01.06 09:45buy450.471.21360.00000.0000
1422006.01.06 10:11modify450.471.21361.21370.0000
1432006.01.06 10:13modify450.471.21361.21380.0000
1442006.01.06 10:13modify450.471.21361.21390.0000
1452006.01.06 11:04s/l450.471.21391.21390.000014.104688.25
1462006.01.06 11:45buy460.471.21410.00000.0000
1472006.01.09 02:03close460.471.21250.00000.0000-79.054609.20
1482006.01.09 02:45sell470.461.21130.00000.0000
1492006.01.09 03:55modify470.461.21131.21130.0000
1502006.01.09 03:55modify470.461.21131.21120.0000
1512006.01.09 03:55modify470.461.21131.21110.0000
1522006.01.09 03:55modify470.461.21131.21100.0000
1532006.01.09 04:08modify470.461.21131.21090.0000
1542006.01.09 04:08modify470.461.21131.21080.0000
1552006.01.09 04:08modify470.461.21131.21070.0000
1562006.01.09 04:08modify470.461.21131.21060.0000
1572006.01.09 04:08modify470.461.21131.21050.0000
1582006.01.09 04:09modify470.461.21131.21040.0000
1592006.01.09 04:13modify470.461.21131.21030.0000
1602006.01.09 04:13modify470.461.21131.21020.0000
1612006.01.09 04:14modify470.461.21131.21010.0000
1622006.01.09 04:14modify470.461.21131.21000.0000
1632006.01.09 04:14modify470.461.21131.20990.0000
1642006.01.09 04:18modify470.461.21131.20980.0000
1652006.01.09 04:18modify470.461.21131.20940.0000
1662006.01.09 04:18modify470.461.21131.20920.0000
1672006.01.09 04:56s/l470.461.20921.20920.000096.604705.80
1682006.01.09 04:56sell480.471.20900.00000.0000
1692006.01.09 11:17modify480.471.20901.20880.0000
1702006.01.09 11:17modify480.471.20901.20870.0000
1712006.01.09 11:17modify480.471.20901.20860.0000
1722006.01.09 11:17modify480.471.20901.20850.0000
1732006.01.09 11:17modify480.471.20901.20840.0000
1742006.01.09 11:17modify480.471.20901.20830.0000
1752006.01.09 11:17modify480.471.20901.20810.0000
1762006.01.09 11:17modify480.471.20901.20800.0000
1772006.01.09 12:37s/l480.471.20801.20800.000047.004752.80
1782006.01.10 05:46buy490.481.21060.00000.0000
1792006.01.10 17:23close490.481.20560.00000.0000-240.004512.80
1802006.01.10 21:55buy500.451.20760.00000.0000
1812006.01.11 09:26modify500.451.20761.20770.0000
1822006.01.11 09:26modify500.451.20761.20780.0000
1832006.01.11 09:26modify500.451.20761.20790.0000
1842006.01.11 09:26modify500.451.20761.20800.0000
1852006.01.11 09:27modify500.451.20761.20810.0000
1862006.01.11 09:35modify500.451.20761.20820.0000
1872006.01.11 09:35modify500.451.20761.20830.0000
1882006.01.11 09:36modify500.451.20761.20840.0000
1892006.01.11 09:36modify500.451.20761.20850.0000
1902006.01.11 09:36modify500.451.20761.20860.0000
1912006.01.11 09:36modify500.451.20761.20870.0000
1922006.01.11 09:50modify500.451.20761.20880.0000
1932006.01.11 09:50modify500.451.20761.20890.0000
1942006.01.11 09:54modify500.451.20761.20900.0000
1952006.01.11 11:08s/l500.451.20901.20900.000059.314572.11
1962006.01.11 12:45buy510.461.21350.00000.0000
1972006.01.12 08:30close510.461.21010.00000.0000-167.724404.39
1982006.01.12 08:55sell520.441.21040.00000.0000
1992006.01.12 09:00modify520.441.21041.21030.0000
2002006.01.12 09:00modify520.441.21041.21020.0000
2012006.01.12 09:00modify520.441.21041.21010.0000
2022006.01.12 09:00modify520.441.21041.21000.0000
2032006.01.12 09:00modify520.441.21041.20990.0000
2042006.01.12 09:01modify520.441.21041.20970.0000
2052006.01.12 09:01modify520.441.21041.20960.0000
2062006.01.12 09:01modify520.441.21041.20950.0000
2072006.01.12 09:01modify520.441.21041.20940.0000
2082006.01.12 09:01modify520.441.21041.20930.0000
2092006.01.12 09:01modify520.441.21041.20920.0000
2102006.01.12 09:01modify520.441.21041.20910.0000
2112006.01.12 09:02modify520.441.21041.20900.0000
2122006.01.12 09:02modify520.441.21041.20890.0000
2132006.01.12 09:02modify520.441.21041.20880.0000
2142006.01.12 09:02modify520.441.21041.20870.0000
2152006.01.12 09:02modify520.441.21041.20860.0000
2162006.01.12 09:02modify520.441.21041.20850.0000
2172006.01.12 09:05modify520.441.21041.20840.0000
2182006.01.12 09:05modify520.441.21041.20830.0000
2192006.01.12 09:05modify520.441.21041.20820.0000
2202006.01.12 09:06modify520.441.21041.20810.0000
2212006.01.12 09:06modify520.441.21041.20800.0000
2222006.01.12 09:06modify520.441.21041.20790.0000
2232006.01.12 09:06modify520.441.21041.20770.0000
2242006.01.12 09:06modify520.441.21041.20760.0000
2252006.01.12 09:06modify520.441.21041.20750.0000
2262006.01.12 09:06modify520.441.21041.20740.0000
2272006.01.12 09:06modify520.441.21041.20730.0000
2282006.01.12 09:06modify520.441.21041.20720.0000
2292006.01.12 09:06modify520.441.21041.20710.0000
2302006.01.12 09:06modify520.441.21041.20700.0000
2312006.01.12 09:27modify520.441.21041.20690.0000
2322006.01.12 09:27modify520.441.21041.20670.0000
2332006.01.12 09:27modify520.441.21041.20650.0000
2342006.01.12 09:27modify520.441.21041.20640.0000
2352006.01.12 09:27modify520.441.21041.20620.0000
2362006.01.12 09:27modify520.441.21041.20610.0000
2372006.01.12 09:27modify520.441.21041.20600.0000
2382006.01.12 09:27modify520.441.21041.20590.0000
2392006.01.12 09:28modify520.441.21041.20580.0000
2402006.01.12 09:28modify520.441.21041.20570.0000
2412006.01.12 09:28modify520.441.21041.20560.0000
2422006.01.12 09:28modify520.441.21041.20550.0000
2432006.01.12 09:28modify520.441.21041.20540.0000
2442006.01.12 09:28modify520.441.21041.20500.0000
2452006.01.12 09:28modify520.441.21041.20490.0000
2462006.01.12 09:28modify520.441.21041.20470.0000
2472006.01.12 09:28modify520.441.21041.20460.0000
2482006.01.12 09:28modify520.441.21041.20440.0000
2492006.01.12 09:29modify520.441.21041.20430.0000
2502006.01.12 10:07modify520.441.21041.20420.0000
2512006.01.12 10:07modify520.441.21041.20410.0000
2522006.01.12 10:08modify520.441.21041.20400.0000
2532006.01.12 10:08modify520.441.21041.20390.0000
2542006.01.12 10:08modify520.441.21041.20380.0000
2552006.01.12 10:15modify520.441.21041.20370.0000
2562006.01.12 10:16modify520.441.21041.20360.0000
2572006.01.12 10:16modify520.441.21041.20350.0000
2582006.01.12 10:49s/l520.441.20351.20350.0000303.604707.99
2592006.01.12 10:49sell530.471.20330.00000.0000
2602006.01.13 04:39close530.471.20850.00000.0000-242.334465.66
2612006.01.13 08:45buy540.451.20760.00000.0000
2622006.01.13 11:37modify540.451.20761.20770.0000
2632006.01.13 11:41modify540.451.20761.20780.0000
2642006.01.13 11:41modify540.451.20761.20790.0000
2652006.01.13 11:41modify540.451.20761.20800.0000
2662006.01.13 11:42modify540.451.20761.20810.0000
2672006.01.13 11:42modify540.451.20761.20820.0000
2682006.01.13 11:43modify540.451.20761.20830.0000
2692006.01.13 11:43modify540.451.20761.20840.0000
2702006.01.13 11:44modify540.451.20761.20850.0000
2712006.01.13 12:35modify540.451.20761.20860.0000
2722006.01.13 12:36modify540.451.20761.20870.0000
2732006.01.13 12:37modify540.451.20761.20880.0000
2742006.01.13 12:37modify540.451.20761.20890.0000
2752006.01.13 12:37modify540.451.20761.20900.0000
2762006.01.13 12:38modify540.451.20761.20910.0000
2772006.01.13 12:38modify540.451.20761.20920.0000
2782006.01.13 12:38modify540.451.20761.20930.0000
2792006.01.13 12:38modify540.451.20761.20940.0000
2802006.01.13 12:38modify540.451.20761.20950.0000
2812006.01.13 12:38modify540.451.20761.20960.0000
2822006.01.13 12:38modify540.451.20761.20970.0000
2832006.01.13 12:38modify540.451.20761.20980.0000
2842006.01.13 12:38modify540.451.20761.20990.0000
2852006.01.13 12:38modify540.451.20761.21000.0000
2862006.01.13 12:38modify540.451.20761.21010.0000
2872006.01.13 12:38modify540.451.20761.21020.0000
2882006.01.13 12:38modify540.451.20761.21030.0000
2892006.01.13 12:38modify540.451.20761.21040.0000
2902006.01.13 12:38modify540.451.20761.21050.0000
2912006.01.13 12:38modify540.451.20761.21060.0000
2922006.01.13 12:38modify540.451.20761.21070.0000
2932006.01.13 12:42modify540.451.20761.21080.0000
2942006.01.13 12:42modify540.451.20761.21100.0000
2952006.01.13 12:42modify540.451.20761.21110.0000
2962006.01.13 12:42modify540.451.20761.21120.0000
2972006.01.13 12:49modify540.451.20761.21130.0000
2982006.01.13 12:49modify540.451.20761.21140.0000
2992006.01.13 12:49modify540.451.20761.21150.0000
3002006.01.15 17:00modify540.451.20761.21190.0000
3012006.01.15 17:00modify540.451.20761.21200.0000
3022006.01.15 17:06modify540.451.20761.21210.0000
3032006.01.15 17:06modify540.451.20761.21220.0000
3042006.01.15 17:39modify540.451.20761.21230.0000
3052006.01.15 17:39modify540.451.20761.21240.0000
3062006.01.15 17:40modify540.451.20761.21250.0000
3072006.01.15 17:40modify540.451.20761.21260.0000
3082006.01.15 17:41modify540.451.20761.21270.0000
3092006.01.15 17:45modify540.451.20761.21280.0000
3102006.01.15 18:21modify540.451.20761.21290.0000
3112006.01.15 18:29modify540.451.20761.21300.0000
3122006.01.15 18:29modify540.451.20761.21310.0000
3132006.01.15 18:37modify540.451.20761.21320.0000
3142006.01.15 18:39modify540.451.20761.21330.0000
3152006.01.15 18:39modify540.451.20761.21340.0000
3162006.01.15 18:49modify540.451.20761.21350.0000
3172006.01.15 18:49modify540.451.20761.21370.0000
3182006.01.15 18:49modify540.451.20761.21390.0000
3192006.01.15 18:49modify540.451.20761.21400.0000
3202006.01.15 18:49modify540.451.20761.21410.0000
3212006.01.15 18:50modify540.451.20761.21420.0000
3222006.01.15 18:50modify540.451.20761.21430.0000
3232006.01.15 18:50modify540.451.20761.21440.0000
3242006.01.15 18:50modify540.451.20761.21460.0000
3252006.01.15 18:53modify540.451.20761.21470.0000
3262006.01.15 21:15s/l540.451.21471.21470.0000319.504785.16
3272006.01.16 09:45sell550.481.21120.00000.0000
3282006.01.16 19:57modify550.481.21121.21120.0000
3292006.01.16 19:57modify550.481.21121.21110.0000
3302006.01.16 19:57modify550.481.21121.21090.0000
3312006.01.16 19:57modify550.481.21121.21070.0000
3322006.01.16 19:57modify550.481.21121.21060.0000
3332006.01.16 19:57modify550.481.21121.21050.0000
3342006.01.16 21:08s/l550.481.21051.21050.000033.604818.76
3352006.01.17 21:45buy560.481.21020.00000.0000
3362006.01.18 03:01modify560.481.21021.21020.0000
3372006.01.18 03:02modify560.481.21021.21030.0000
3382006.01.18 03:02modify560.481.21021.21040.0000
3392006.01.18 03:02modify560.481.21021.21050.0000
3402006.01.18 03:02modify560.481.21021.21060.0000
3412006.01.18 03:02modify560.481.21021.21070.0000
3422006.01.18 03:48modify560.481.21021.21090.0000
3432006.01.18 03:48modify560.481.21021.21100.0000
3442006.01.18 03:48modify560.481.21021.21110.0000
3452006.01.18 03:48modify560.481.21021.21120.0000
3462006.01.18 03:51modify560.481.21021.21130.0000
3472006.01.18 03:51modify560.481.21021.21140.0000
3482006.01.18 03:51modify560.481.21021.21150.0000
3492006.01.18 03:52modify560.481.21021.21160.0000
3502006.01.18 03:52modify560.481.21021.21170.0000
3512006.01.18 03:52modify560.481.21021.21180.0000
3522006.01.18 03:52modify560.481.21021.21190.0000
3532006.01.18 03:52modify560.481.21021.21200.0000
3542006.01.18 03:52modify560.481.21021.21210.0000
3552006.01.18 03:53modify560.481.21021.21220.0000
3562006.01.18 03:53modify560.481.21021.21230.0000
3572006.01.18 03:54modify560.481.21021.21240.0000
3582006.01.18 03:54modify560.481.21021.21250.0000
3592006.01.18 04:06s/l560.481.21251.21250.0000106.464925.22
3602006.01.19 10:56buy570.491.21230.00000.0000
3612006.01.20 00:30close570.491.20760.00000.0000-234.324690.90
3622006.01.20 11:45buy580.471.20980.00000.0000
3632006.01.20 13:50modify580.471.20981.20990.0000
3642006.01.20 13:51modify580.471.20981.21000.0000
3652006.01.20 13:52modify580.471.20981.21010.0000
3662006.01.20 13:52modify580.471.20981.21030.0000
3672006.01.20 13:52modify580.471.20981.21040.0000
3682006.01.20 13:52modify580.471.20981.21050.0000
3692006.01.20 13:52modify580.471.20981.21060.0000
3702006.01.20 14:01modify580.471.20981.21070.0000
3712006.01.20 14:02modify580.471.20981.21080.0000
3722006.01.20 14:04modify580.471.20981.21090.0000
3732006.01.20 14:04modify580.471.20981.21100.0000
3742006.01.20 14:11modify580.471.20981.21110.0000
3752006.01.20 15:02modify580.471.20981.21120.0000
3762006.01.22 17:01modify580.471.20981.21150.0000
3772006.01.22 17:01modify580.471.20981.21160.0000
3782006.01.22 17:16modify580.471.20981.21170.0000
3792006.01.22 17:16modify580.471.20981.21180.0000
3802006.01.22 17:17modify580.471.20981.21200.0000
3812006.01.22 17:17modify580.471.20981.21210.0000
3822006.01.22 17:17modify580.471.20981.21220.0000
3832006.01.22 17:20modify580.471.20981.21230.0000
3842006.01.22 17:20modify580.471.20981.21240.0000
3852006.01.22 17:20modify580.471.20981.21250.0000
3862006.01.22 17:23modify580.471.20981.21260.0000
3872006.01.22 18:29modify580.471.20981.21270.0000
3882006.01.22 18:33modify580.471.20981.21280.0000
3892006.01.22 18:34modify580.471.20981.21290.0000
3902006.01.22 18:34modify580.471.20981.21310.0000
3912006.01.22 18:34modify580.471.20981.21320.0000
3922006.01.22 18:34modify580.471.20981.21330.0000
3932006.01.22 18:41modify580.471.20981.21350.0000
3942006.01.22 18:41modify580.471.20981.21360.0000
3952006.01.22 18:41modify580.471.20981.21370.0000
3962006.01.22 18:52modify580.471.20981.21380.0000
3972006.01.22 18:52modify580.471.20981.21390.0000
3982006.01.22 18:53modify580.471.20981.21400.0000
3992006.01.22 18:57modify580.471.20981.21410.0000
4002006.01.22 18:59modify580.471.20981.21420.0000
4012006.01.22 19:02modify580.471.20981.21430.0000
4022006.01.22 19:02modify580.471.20981.21440.0000
4032006.01.22 19:03modify580.471.20981.21450.0000
4042006.01.22 19:04modify580.471.20981.21460.0000
4052006.01.22 19:04modify580.471.20981.21470.0000
4062006.01.22 19:06modify580.471.20981.21480.0000
4072006.01.22 19:06modify580.471.20981.21500.0000
4082006.01.22 19:14modify580.471.20981.21510.0000
4092006.01.22 19:39modify580.471.20981.21540.0000
4102006.01.22 19:39modify580.471.20981.21550.0000
4112006.01.22 19:39modify580.471.20981.21560.0000
4122006.01.22 19:39modify580.471.20981.21580.0000
4132006.01.22 19:40modify580.471.20981.21590.0000
4142006.01.22 19:40modify580.471.20981.21610.0000
4152006.01.22 19:40modify580.471.20981.21640.0000
4162006.01.22 19:40modify580.471.20981.21650.0000
4172006.01.22 19:40modify580.471.20981.21660.0000
4182006.01.22 19:40modify580.471.20981.21670.0000
4192006.01.22 19:40modify580.471.20981.21690.0000
4202006.01.22 19:40modify580.471.20981.21700.0000
4212006.01.22 19:40modify580.471.20981.21740.0000
4222006.01.22 19:40modify580.471.20981.21760.0000
4232006.01.22 19:40modify580.471.20981.21780.0000
4242006.01.22 19:40modify580.471.20981.21790.0000
4252006.01.22 19:40modify580.471.20981.21800.0000
4262006.01.22 19:40modify580.471.20981.21830.0000
4272006.01.22 19:40modify580.471.20981.21850.0000
4282006.01.22 19:41modify580.471.20981.21870.0000
4292006.01.22 19:41modify580.471.20981.21880.0000
4302006.01.22 19:41modify580.471.20981.21890.0000
4312006.01.22 19:41modify580.471.20981.21900.0000
4322006.01.22 19:41modify580.471.20981.21920.0000
4332006.01.22 19:41modify580.471.20981.22010.0000
4342006.01.22 19:41modify580.471.20981.22180.0000
4352006.01.22 19:51s/l580.471.22181.22180.0000564.005254.90
4362006.01.24 06:51sell590.531.22680.00000.0000
4372006.01.25 05:00close590.531.23210.00000.0000-278.574976.34
4382006.01.25 05:45buy600.501.22980.00000.0000
4392006.01.25 15:00close600.501.22580.00000.0000-200.004776.34
4402006.01.25 15:45sell610.481.22420.00000.0000
4412006.01.26 08:54close610.481.22630.00000.0000-94.464681.87
4422006.01.26 08:54buy620.471.22630.00000.0000
4432006.01.26 17:30close620.471.22010.00000.0000-291.404390.47
4442006.01.27 08:46buy630.441.22300.00000.0000
4452006.01.27 15:57close630.441.20970.00000.0000-585.203805.27
4462006.01.30 22:50buy640.381.21020.00000.0000
4472006.01.31 10:18modify640.381.21021.21020.0000
4482006.01.31 10:18modify640.381.21021.21030.0000
4492006.01.31 10:18modify640.381.21021.21040.0000
4502006.01.31 10:18modify640.381.21021.21050.0000
4512006.01.31 10:45modify640.381.21021.21060.0000
4522006.01.31 10:45modify640.381.21021.21070.0000
4532006.01.31 10:45modify640.381.21021.21080.0000
4542006.01.31 10:45modify640.381.21021.21090.0000
4552006.01.31 10:47modify640.381.21021.21100.0000
4562006.01.31 10:51modify640.381.21021.21110.0000
4572006.01.31 10:51modify640.381.21021.21120.0000
4582006.01.31 10:57modify640.381.21021.21130.0000
4592006.01.31 10:58modify640.381.21021.21140.0000
4602006.01.31 10:59modify640.381.21021.21150.0000
4612006.01.31 10:59modify640.381.21021.21160.0000
4622006.01.31 11:23modify640.381.21021.21170.0000
4632006.01.31 11:23modify640.381.21021.21180.0000
4642006.01.31 11:24modify640.381.21021.21190.0000
4652006.01.31 11:24modify640.381.21021.21200.0000
4662006.01.31 11:39modify640.381.21021.21210.0000
4672006.01.31 11:39modify640.381.21021.21220.0000
4682006.01.31 11:43modify640.381.21021.21230.0000
4692006.01.31 11:43modify640.381.21021.21240.0000
4702006.01.31 11:53modify640.381.21021.21250.0000
4712006.01.31 11:53modify640.381.21021.21260.0000
4722006.01.31 11:54modify640.381.21021.21270.0000
4732006.01.31 11:54modify640.381.21021.21280.0000
4742006.01.31 11:54modify640.381.21021.21290.0000
4752006.01.31 11:54modify640.381.21021.21300.0000
4762006.01.31 11:55modify640.381.21021.21310.0000
4772006.01.31 11:55modify640.381.21021.21320.0000
4782006.01.31 11:55modify640.381.21021.21330.0000
4792006.01.31 11:55modify640.381.21021.21340.0000
4802006.01.31 12:13modify640.381.21021.21350.0000
4812006.01.31 12:14modify640.381.21021.21360.0000
4822006.01.31 12:14modify640.381.21021.21370.0000
4832006.01.31 12:14modify640.381.21021.21380.0000
4842006.01.31 12:14modify640.381.21021.21400.0000
4852006.01.31 12:17modify640.381.21021.21410.0000
4862006.01.31 12:17modify640.381.21021.21420.0000
4872006.01.31 12:17modify640.381.21021.21430.0000
4882006.01.31 12:17modify640.381.21021.21440.0000
4892006.01.31 12:17modify640.381.21021.21450.0000
4902006.01.31 12:17modify640.381.21021.21460.0000
4912006.01.31 12:17modify640.381.21021.21470.0000
4922006.01.31 12:17modify640.381.21021.21480.0000
4932006.01.31 12:17modify640.381.21021.21490.0000
4942006.01.31 12:17modify640.381.21021.21500.0000
4952006.01.31 12:18modify640.381.21021.21510.0000
4962006.01.31 12:18modify640.381.21021.21520.0000
4972006.01.31 12:18modify640.381.21021.21530.0000
4982006.01.31 12:37modify640.381.21021.21540.0000
4992006.01.31 12:37modify640.381.21021.21550.0000
5002006.01.31 12:37modify640.381.21021.21560.0000
5012006.01.31 12:37modify640.381.21021.21570.0000
5022006.01.31 12:38modify640.381.21021.21580.0000
5032006.01.31 12:40modify640.381.21021.21590.0000
5042006.01.31 12:41modify640.381.21021.21600.0000
5052006.01.31 12:41modify640.381.21021.21610.0000
5062006.01.31 12:41modify640.381.21021.21620.0000
5072006.01.31 13:43s/l640.381.21621.21620.0000224.884030.16
5082006.02.01 04:45sell650.401.21230.00000.0000
5092006.02.01 06:33modify650.401.21231.21220.0000
5102006.02.01 06:38modify650.401.21231.21210.0000
5112006.02.01 06:39modify650.401.21231.21200.0000
5122006.02.01 06:39modify650.401.21231.21180.0000
5132006.02.01 08:17modify650.401.21231.21170.0000
5142006.02.01 08:19modify650.401.21231.21160.0000
5152006.02.01 08:19modify650.401.21231.21150.0000
5162006.02.01 08:20modify650.401.21231.21140.0000
5172006.02.01 08:21modify650.401.21231.21130.0000
5182006.02.01 08:21modify650.401.21231.21120.0000
5192006.02.01 08:21modify650.401.21231.21110.0000
5202006.02.01 08:43modify650.401.21231.21100.0000
5212006.02.01 08:43modify650.401.21231.21090.0000
5222006.02.01 08:46modify650.401.21231.21080.0000
5232006.02.01 08:47modify650.401.21231.21070.0000
5242006.02.01 08:48modify650.401.21231.21060.0000
5252006.02.01 08:48modify650.401.21231.21050.0000
5262006.02.01 08:48modify650.401.21231.21040.0000
5272006.02.01 08:49modify650.401.21231.21030.0000
5282006.02.01 10:00s/l650.401.21031.21030.000080.004110.16
5292006.02.01 10:45sell660.411.21020.00000.0000
5302006.02.01 12:35modify660.411.21021.21010.0000
5312006.02.01 12:35modify660.411.21021.21000.0000
5322006.02.01 12:35modify660.411.21021.20990.0000
5332006.02.01 12:36modify660.411.21021.20980.0000
5342006.02.01 14:08modify660.411.21021.20970.0000
5352006.02.01 14:08modify660.411.21021.20960.0000
5362006.02.01 14:08modify660.411.21021.20950.0000
5372006.02.01 14:18modify660.411.21021.20940.0000
5382006.02.01 14:18modify660.411.21021.20930.0000
5392006.02.01 14:18modify660.411.21021.20910.0000
5402006.02.01 14:18modify660.411.21021.20900.0000
5412006.02.01 14:18modify660.411.21021.20890.0000
5422006.02.01 14:21modify660.411.21021.20880.0000
5432006.02.01 14:21modify660.411.21021.20850.0000
5442006.02.01 14:21modify660.411.21021.20840.0000
5452006.02.01 14:21modify660.411.21021.20830.0000
5462006.02.01 14:22modify660.411.21021.20820.0000
5472006.02.01 14:22modify660.411.21021.20800.0000
5482006.02.01 14:22modify660.411.21021.20790.0000
5492006.02.01 16:34modify660.411.21021.20770.0000
5502006.02.01 16:34modify660.411.21021.20760.0000
5512006.02.01 19:11s/l660.411.20761.20760.0000106.604216.76
5522006.02.02 10:45buy670.421.20930.00000.0000
5532006.02.03 02:47close670.421.20690.00000.0000-104.244112.51
5542006.02.03 02:47sell680.411.20690.00000.0000
5552006.02.03 08:32modify680.411.20691.20690.0000
5562006.02.03 08:35modify680.411.20691.20680.0000
5572006.02.03 08:35modify680.411.20691.20670.0000
5582006.02.03 08:35modify680.411.20691.20650.0000
5592006.02.03 08:35modify680.411.20691.20640.0000
5602006.02.03 08:35modify680.411.20691.20630.0000
5612006.02.03 08:35modify680.411.20691.20620.0000
5622006.02.03 08:35modify680.411.20691.20610.0000
5632006.02.03 08:35modify680.411.20691.20600.0000
5642006.02.03 08:35modify680.411.20691.20590.0000
5652006.02.03 08:35modify680.411.20691.20570.0000
5662006.02.03 08:35modify680.411.20691.20550.0000
5672006.02.03 08:35modify680.411.20691.20540.0000
5682006.02.03 08:35modify680.411.20691.20530.0000
5692006.02.03 08:35modify680.411.20691.20520.0000
5702006.02.03 08:35modify680.411.20691.20510.0000
5712006.02.03 08:35modify680.411.20691.20500.0000
5722006.02.03 08:35modify680.411.20691.20470.0000
5732006.02.03 08:36modify680.411.20691.20460.0000
5742006.02.03 08:36modify680.411.20691.20450.0000
5752006.02.03 08:53modify680.411.20691.20440.0000
5762006.02.03 08:55modify680.411.20691.20420.0000
5772006.02.03 08:55modify680.411.20691.20410.0000
5782006.02.03 08:56modify680.411.20691.20400.0000
5792006.02.03 08:56modify680.411.20691.20390.0000
5802006.02.03 08:56modify680.411.20691.20370.0000
5812006.02.03 08:57modify680.411.20691.20360.0000
5822006.02.03 08:57modify680.411.20691.20350.0000
5832006.02.03 08:57modify680.411.20691.20340.0000
5842006.02.03 08:58modify680.411.20691.20330.0000
5852006.02.03 08:59modify680.411.20691.20320.0000
5862006.02.03 08:59modify680.411.20691.20290.0000
5872006.02.03 08:59modify680.411.20691.20280.0000
5882006.02.03 08:59modify680.411.20691.20270.0000
5892006.02.03 08:59modify680.411.20691.20260.0000
5902006.02.03 08:59modify680.411.20691.20250.0000
5912006.02.03 08:59modify680.411.20691.20240.0000
5922006.02.03 09:03modify680.411.20691.20230.0000
5932006.02.03 09:03modify680.411.20691.20220.0000
5942006.02.03 09:03modify680.411.20691.20210.0000
5952006.02.03 09:03modify680.411.20691.20200.0000
5962006.02.03 09:03modify680.411.20691.20190.0000
5972006.02.03 09:03modify680.411.20691.20180.0000
5982006.02.03 09:07modify680.411.20691.20170.0000
5992006.02.03 09:07modify680.411.20691.20160.0000
6002006.02.03 09:07modify680.411.20691.20150.0000
6012006.02.03 09:07modify680.411.20691.20140.0000
6022006.02.03 09:07modify680.411.20691.20130.0000
6032006.02.03 09:08modify680.411.20691.20120.0000
6042006.02.03 09:08modify680.411.20691.20110.0000
6052006.02.03 09:08modify680.411.20691.20100.0000
6062006.02.03 09:19modify680.411.20691.20090.0000
6072006.02.03 09:19modify680.411.20691.20080.0000
6082006.02.03 09:19modify680.411.20691.20070.0000
6092006.02.03 09:19modify680.411.20691.20060.0000
6102006.02.03 09:19modify680.411.20691.20050.0000
6112006.02.03 09:19modify680.411.20691.20040.0000
6122006.02.03 09:19modify680.411.20691.20030.0000
6132006.02.03 09:19modify680.411.20691.20020.0000
6142006.02.03 09:19modify680.411.20691.20010.0000
6152006.02.03 09:19modify680.411.20691.20000.0000
6162006.02.03 09:19modify680.411.20691.19990.0000
6172006.02.03 09:19modify680.411.20691.19980.0000
6182006.02.03 09:19modify680.411.20691.19970.0000
6192006.02.03 09:56s/l680.411.19971.19970.0000295.204407.71
6202006.02.03 09:56sell690.441.19950.00000.0000
6212006.02.06 08:26modify690.441.19951.19940.0000
6222006.02.06 08:26modify690.441.19951.19930.0000
6232006.02.06 08:26modify690.441.19951.19920.0000
6242006.02.06 12:00modify690.441.19951.19910.0000
6252006.02.06 12:13modify690.441.19951.19860.0000
6262006.02.06 12:13modify690.441.19951.19850.0000
6272006.02.06 12:13modify690.441.19951.19840.0000
6282006.02.06 12:13modify690.441.19951.19830.0000
6292006.02.06 12:13modify690.441.19951.19820.0000
6302006.02.06 12:13modify690.441.19951.19810.0000
6312006.02.06 12:14modify690.441.19951.19800.0000
6322006.02.06 12:14modify690.441.19951.19790.0000
6332006.02.06 12:18modify690.441.19951.19770.0000
6342006.02.06 12:18modify690.441.19951.19760.0000
6352006.02.06 12:18modify690.441.19951.19750.0000
6362006.02.06 13:29modify690.441.19951.19740.0000
6372006.02.06 17:34s/l690.441.19741.19740.000094.344502.05
6382006.02.07 02:50buy700.451.19920.00000.0000
6392006.02.08 09:00close700.451.19560.00000.0000-165.694336.36
6402006.02.08 09:45sell710.431.19560.00000.0000
6412006.02.08 11:07modify710.431.19561.19550.0000
6422006.02.08 11:07modify710.431.19561.19540.0000
6432006.02.08 12:11modify710.431.19561.19530.0000
6442006.02.08 12:12modify710.431.19561.19510.0000
6452006.02.08 12:51s/l710.431.19511.19510.000021.504357.86
6462006.02.08 23:46buy720.441.19730.00000.0000
6472006.02.09 10:06close720.441.19530.00000.0000-98.824259.03
6482006.02.09 10:45sell730.431.19520.00000.0000
6492006.02.09 19:02close730.431.20110.00000.0000-253.704005.33
6502006.02.10 03:45sell740.401.19590.00000.0000
6512006.02.10 10:53modify740.401.19591.19580.0000
6522006.02.10 10:53modify740.401.19591.19570.0000
6532006.02.10 10:53modify740.401.19591.19560.0000
6542006.02.10 10:53modify740.401.19591.19550.0000
6552006.02.10 10:53modify740.401.19591.19540.0000
6562006.02.10 10:53modify740.401.19591.19530.0000
6572006.02.10 10:53modify740.401.19591.19520.0000
6582006.02.10 10:53modify740.401.19591.19510.0000
6592006.02.10 10:53modify740.401.19591.19500.0000
6602006.02.10 10:53modify740.401.19591.19490.0000
6612006.02.10 10:53modify740.401.19591.19480.0000
6622006.02.10 10:53modify740.401.19591.19470.0000
6632006.02.10 10:53modify740.401.19591.19460.0000
6642006.02.10 10:53modify740.401.19591.19440.0000
6652006.02.10 10:53modify740.401.19591.19430.0000
6662006.02.10 10:53modify740.401.19591.19420.0000
6672006.02.10 10:53modify740.401.19591.19410.0000
6682006.02.10 10:54modify740.401.19591.19390.0000
6692006.02.10 10:54modify740.401.19591.19380.0000
6702006.02.10 10:54modify740.401.19591.19360.0000
6712006.02.10 10:54modify740.401.19591.19340.0000
6722006.02.10 10:54modify740.401.19591.19330.0000
6732006.02.10 10:54modify740.401.19591.19320.0000
6742006.02.10 10:54modify740.401.19591.19310.0000
6752006.02.10 10:54modify740.401.19591.19280.0000
6762006.02.10 11:49s/l740.401.19281.19280.0000124.004129.33
6772006.02.13 17:49buy750.411.18970.00000.0000
6782006.02.14 02:14close750.411.19020.00000.000017.144146.47
6792006.02.14 06:49buy760.411.19020.00000.0000
6802006.02.14 11:00close760.411.18720.00000.0000-123.004023.47
6812006.02.14 11:55sell770.401.18930.00000.0000
6822006.02.14 18:11close770.401.19210.00000.0000-112.003911.47
6832006.02.14 19:45buy780.391.19190.00000.0000
6842006.02.15 08:01close780.391.19050.00000.0000-57.803853.67
6852006.02.15 10:45sell790.391.18870.00000.0000
6862006.02.16 06:15modify790.391.18871.18870.0000
6872006.02.16 06:17modify790.391.18871.18860.0000
6882006.02.16 06:17modify790.391.18871.18850.0000
6892006.02.16 06:17modify790.391.18871.18840.0000
6902006.02.16 06:18modify790.391.18871.18830.0000
6912006.02.16 06:19modify790.391.18871.18810.0000
6922006.02.16 06:19modify790.391.18871.18800.0000
6932006.02.16 06:19modify790.391.18871.18790.0000
6942006.02.16 06:19modify790.391.18871.18780.0000
6952006.02.16 08:52s/l790.391.18781.18780.000040.253893.92
6962006.02.16 15:46buy800.391.18930.00000.0000
6972006.02.17 03:00close800.391.18780.00000.0000-61.703832.22
6982006.02.17 03:46sell810.381.18780.00000.0000
6992006.02.17 10:04close810.381.19010.00000.0000-87.403744.82
7002006.02.17 10:45buy820.371.19380.00000.0000
7012006.02.19 21:20modify820.371.19381.19390.0000
7022006.02.19 21:20modify820.371.19381.19420.0000
7032006.02.19 21:21modify820.371.19381.19430.0000
7042006.02.19 21:21modify820.371.19381.19440.0000
7052006.02.19 21:21modify820.371.19381.19450.0000
7062006.02.19 21:30modify820.371.19381.19460.0000
7072006.02.19 21:44modify820.371.19381.19470.0000
7082006.02.19 21:51modify820.371.19381.19480.0000
7092006.02.20 03:01s/l820.371.19481.19480.000033.973778.79
7102006.02.20 13:46sell830.381.19410.00000.0000
7112006.02.21 02:22modify830.381.19411.19400.0000
7122006.02.21 02:27modify830.381.19411.19390.0000
7132006.02.21 02:27modify830.381.19411.19380.0000
7142006.02.21 02:28modify830.381.19411.19370.0000
7152006.02.21 02:28modify830.381.19411.19360.0000
7162006.02.21 02:40modify830.381.19411.19350.0000
7172006.02.21 03:04modify830.381.19411.19340.0000
7182006.02.21 03:06modify830.381.19411.19330.0000
7192006.02.21 06:32modify830.381.19411.19320.0000
7202006.02.21 07:07modify830.381.19411.19310.0000
7212006.02.21 07:07modify830.381.19411.19300.0000
7222006.02.21 07:07modify830.381.19411.19290.0000
7232006.02.21 08:40modify830.381.19411.19280.0000
7242006.02.21 08:40modify830.381.19411.19270.0000
7252006.02.21 08:40modify830.381.19411.19260.0000
7262006.02.21 10:07modify830.381.19411.19250.0000
7272006.02.21 10:07modify830.381.19411.19230.0000
7282006.02.21 10:07modify830.381.19411.19220.0000
7292006.02.21 10:40modify830.381.19411.19210.0000
7302006.02.21 10:40modify830.381.19411.19200.0000
7312006.02.21 10:40modify830.381.19411.19180.0000
7322006.02.21 12:01s/l830.381.19181.19180.000089.073867.86
7332006.02.21 20:45buy840.391.19220.00000.0000
7342006.02.22 05:32close840.391.18740.00000.0000-190.403677.46
7352006.02.22 07:45sell850.371.18850.00000.0000
7362006.02.22 18:16close850.371.19140.00000.0000-107.303570.16
7372006.02.22 18:50buy860.361.19140.00000.0000
7382006.02.23 05:17modify860.361.19141.19150.0000
7392006.02.23 05:17modify860.361.19141.19160.0000
7402006.02.23 05:17modify860.361.19141.19170.0000
7412006.02.23 05:17modify860.361.19141.19180.0000
7422006.02.23 05:17modify860.361.19141.19190.0000
7432006.02.23 05:18modify860.361.19141.19200.0000
7442006.02.23 05:18modify860.361.19141.19210.0000
7452006.02.23 05:21modify860.361.19141.19220.0000
7462006.02.23 05:22modify860.361.19141.19230.0000
7472006.02.23 05:22modify860.361.19141.19240.0000
7482006.02.23 05:22modify860.361.19141.19250.0000
7492006.02.23 05:52modify860.361.19141.19260.0000
7502006.02.23 05:53modify860.361.19141.19270.0000
7512006.02.23 05:53modify860.361.19141.19280.0000
7522006.02.23 05:53modify860.361.19141.19290.0000
7532006.02.23 05:53modify860.361.19141.19300.0000
7542006.02.23 05:53modify860.361.19141.19310.0000
7552006.02.23 05:55modify860.361.19141.19320.0000
7562006.02.23 05:55modify860.361.19141.19330.0000
7572006.02.23 05:55modify860.361.19141.19340.0000
7582006.02.23 05:55modify860.361.19141.19350.0000
7592006.02.23 05:55modify860.361.19141.19360.0000
7602006.02.23 05:55modify860.361.19141.19370.0000
7612006.02.23 05:55modify860.361.19141.19380.0000
7622006.02.23 05:55modify860.361.19141.19390.0000
7632006.02.23 05:55modify860.361.19141.19400.0000
7642006.02.23 05:56modify860.361.19141.19410.0000
7652006.02.23 08:35s/l860.361.19411.19410.000088.343658.51
7662006.02.23 20:45sell870.371.19230.00000.0000
7672006.02.24 03:13modify870.371.19231.19220.0000
7682006.02.24 03:14modify870.371.19231.19210.0000
7692006.02.24 03:28modify870.371.19231.19200.0000
7702006.02.24 03:28modify870.371.19231.19190.0000
7712006.02.24 03:28modify870.371.19231.19180.0000
7722006.02.24 03:35modify870.371.19231.19170.0000
7732006.02.24 03:35modify870.371.19231.19150.0000
7742006.02.24 03:35modify870.371.19231.19140.0000
7752006.02.24 05:54modify870.371.19231.19130.0000
7762006.02.24 05:54modify870.371.19231.19120.0000
7772006.02.24 08:30s/l870.371.19121.19120.000042.333700.84
7782006.02.27 22:57buy880.371.18640.00000.0000
7792006.02.28 05:45modify880.371.18641.18650.0000
7802006.02.28 05:46modify880.371.18641.18660.0000
7812006.02.28 05:46modify880.371.18641.18670.0000
7822006.02.28 10:00modify880.371.18641.18680.0000
7832006.02.28 10:00modify880.371.18641.18700.0000
7842006.02.28 10:06modify880.371.18641.18710.0000
7852006.02.28 10:06modify880.371.18641.18720.0000
7862006.02.28 10:10modify880.371.18641.18730.0000
7872006.02.28 10:10modify880.371.18641.18740.0000
7882006.02.28 10:11modify880.371.18641.18750.0000
7892006.02.28 10:11modify880.371.18641.18760.0000
7902006.02.28 10:12modify880.371.18641.18770.0000
7912006.02.28 10:12modify880.371.18641.18780.0000
7922006.02.28 10:12modify880.371.18641.18790.0000
7932006.02.28 10:12modify880.371.18641.18800.0000
7942006.02.28 10:13modify880.371.18641.18810.0000
7952006.02.28 10:13modify880.371.18641.18820.0000
7962006.02.28 10:18modify880.371.18641.18830.0000
7972006.02.28 10:18modify880.371.18641.18840.0000
7982006.02.28 10:19modify880.371.18641.18850.0000
7992006.02.28 10:19modify880.371.18641.18870.0000
8002006.02.28 10:23modify880.371.18641.18880.0000
8012006.02.28 10:23modify880.371.18641.18890.0000
8022006.02.28 10:23modify880.371.18641.18900.0000
8032006.02.28 10:23modify880.371.18641.18910.0000
8042006.02.28 10:24modify880.371.18641.18920.0000
8052006.02.28 10:24modify880.371.18641.18930.0000
8062006.02.28 10:24modify880.371.18641.18950.0000
8072006.02.28 10:24modify880.371.18641.18960.0000
8082006.02.28 10:24modify880.371.18641.18970.0000
8092006.02.28 10:24modify880.371.18641.18980.0000
8102006.02.28 10:25modify880.371.18641.18990.0000
8112006.02.28 10:30modify880.371.18641.19000.0000
8122006.02.28 10:30modify880.371.18641.19010.0000
8132006.02.28 10:30modify880.371.18641.19020.0000
8142006.02.28 10:30modify880.371.18641.19030.0000
8152006.02.28 10:31modify880.371.18641.19040.0000
8162006.02.28 13:52modify880.371.18641.19050.0000
8172006.02.28 13:52modify880.371.18641.19060.0000
8182006.02.28 13:53modify880.371.18641.19070.0000
8192006.02.28 13:53modify880.371.18641.19080.0000
8202006.02.28 13:54modify880.371.18641.19090.0000
8212006.02.28 13:54modify880.371.18641.19100.0000
8222006.02.28 13:56modify880.371.18641.19110.0000
8232006.02.28 13:57modify880.371.18641.19120.0000
8242006.02.28 13:58modify880.371.18641.19130.0000
8252006.02.28 19:24modify880.371.18641.19150.0000
8262006.02.28 19:24modify880.371.18641.19160.0000
8272006.02.28 19:24modify880.371.18641.19170.0000
8282006.02.28 19:25modify880.371.18641.19190.0000
8292006.02.28 19:38modify880.371.18641.19200.0000
8302006.02.28 19:38modify880.371.18641.19210.0000
8312006.03.01 05:09modify880.371.18641.19220.0000
8322006.03.01 08:06modify880.371.18641.19230.0000
8332006.03.01 08:06modify880.371.18641.19250.0000
8342006.03.01 08:07modify880.371.18641.19260.0000
8352006.03.01 08:07modify880.371.18641.19270.0000
8362006.03.01 08:08modify880.371.18641.19280.0000
8372006.03.01 08:08modify880.371.18641.19290.0000
8382006.03.01 08:08modify880.371.18641.19300.0000
8392006.03.01 08:08modify880.371.18641.19310.0000
8402006.03.01 08:32modify880.371.18641.19320.0000
8412006.03.01 08:32modify880.371.18641.19330.0000
8422006.03.01 08:32modify880.371.18641.19340.0000
8432006.03.01 08:32modify880.371.18641.19350.0000
8442006.03.01 08:32modify880.371.18641.19360.0000
8452006.03.01 08:32modify880.371.18641.19370.0000
8462006.03.01 08:37modify880.371.18641.19380.0000
8472006.03.01 08:37modify880.371.18641.19390.0000
8482006.03.01 08:37modify880.371.18641.19400.0000
8492006.03.01 09:23modify880.371.18641.19410.0000
8502006.03.01 09:24modify880.371.18641.19420.0000
8512006.03.01 09:24modify880.371.18641.19430.0000
8522006.03.01 09:24modify880.371.18641.19440.0000
8532006.03.01 09:24modify880.371.18641.19450.0000
8542006.03.01 09:24modify880.371.18641.19460.0000
8552006.03.01 09:24modify880.371.18641.19470.0000
8562006.03.01 09:50s/l880.371.19471.19470.0000301.034001.87
8572006.03.01 11:45sell890.401.19070.00000.0000
8582006.03.02 03:00close890.401.19360.00000.0000-110.723891.15
8592006.03.02 03:47buy900.391.19370.00000.0000
8602006.03.02 10:03modify900.391.19371.19380.0000
8612006.03.02 10:03modify900.391.19371.19390.0000
8622006.03.02 10:04modify900.391.19371.19400.0000
8632006.03.02 10:04modify900.391.19371.19410.0000
8642006.03.02 10:04modify900.391.19371.19420.0000
8652006.03.02 10:04modify900.391.19371.19430.0000
8662006.03.02 10:04modify900.391.19371.19440.0000
8672006.03.02 10:04modify900.391.19371.19450.0000
8682006.03.02 10:04modify900.391.19371.19460.0000
8692006.03.02 10:04modify900.391.19371.19470.0000
8702006.03.02 10:04modify900.391.19371.19480.0000
8712006.03.02 10:04modify900.391.19371.19490.0000
8722006.03.02 10:04modify900.391.19371.19500.0000
8732006.03.02 10:04modify900.391.19371.19510.0000
8742006.03.02 10:04modify900.391.19371.19520.0000
8752006.03.02 10:09modify900.391.19371.19530.0000
8762006.03.02 10:09modify900.391.19371.19540.0000
8772006.03.02 10:09modify900.391.19371.19550.0000
8782006.03.02 10:09modify900.391.19371.19560.0000
8792006.03.02 10:09modify900.391.19371.19570.0000
8802006.03.02 10:09modify900.391.19371.19580.0000
8812006.03.02 10:09modify900.391.19371.19590.0000
8822006.03.02 10:09modify900.391.19371.19600.0000
8832006.03.02 10:09modify900.391.19371.19610.0000
8842006.03.02 10:09modify900.391.19371.19620.0000
8852006.03.02 10:10modify900.391.19371.19630.0000
8862006.03.02 10:11modify900.391.19371.19640.0000
8872006.03.02 10:11modify900.391.19371.19650.0000
8882006.03.02 10:20modify900.391.19371.19660.0000
8892006.03.02 10:23modify900.391.19371.19670.0000
8902006.03.02 10:23modify900.391.19371.19680.0000
8912006.03.02 10:23modify900.391.19371.19690.0000
8922006.03.02 10:23modify900.391.19371.19700.0000
8932006.03.02 10:36modify900.391.19371.19710.0000
8942006.03.02 10:36modify900.391.19371.19720.0000
8952006.03.02 10:36modify900.391.19371.19730.0000
8962006.03.02 10:36modify900.391.19371.19740.0000
8972006.03.02 10:36modify900.391.19371.19750.0000
8982006.03.02 11:23modify900.391.19371.19760.0000
8992006.03.02 11:23modify900.391.19371.19770.0000
9002006.03.02 11:23modify900.391.19371.19780.0000
9012006.03.02 11:23modify900.391.19371.19790.0000
9022006.03.02 11:23modify900.391.19371.19800.0000
9032006.03.02 11:24modify900.391.19371.19810.0000
9042006.03.02 11:24modify900.391.19371.19820.0000
9052006.03.02 11:24modify900.391.19371.19830.0000
9062006.03.02 11:25modify900.391.19371.19840.0000
9072006.03.02 11:25modify900.391.19371.19850.0000
9082006.03.02 11:25modify900.391.19371.19860.0000
9092006.03.02 11:25modify900.391.19371.19870.0000
9102006.03.02 12:19modify900.391.19371.19880.0000
9112006.03.02 12:19modify900.391.19371.19890.0000
9122006.03.02 12:19modify900.391.19371.19900.0000
9132006.03.02 12:30modify900.391.19371.19910.0000
9142006.03.02 12:30modify900.391.19371.19920.0000
9152006.03.02 12:30modify900.391.19371.19930.0000
9162006.03.02 12:46modify900.391.19371.19940.0000
9172006.03.02 12:46modify900.391.19371.19950.0000
9182006.03.02 12:46modify900.391.19371.19960.0000
9192006.03.02 14:22modify900.391.19371.19970.0000
9202006.03.02 14:22modify900.391.19371.19980.0000
9212006.03.02 14:23modify900.391.19371.19990.0000
9222006.03.02 14:24modify900.391.19371.20000.0000
9232006.03.02 14:24modify900.391.19371.20010.0000
9242006.03.02 14:24modify900.391.19371.20020.0000
9252006.03.02 14:24modify900.391.19371.20030.0000
9262006.03.02 14:24modify900.391.19371.20040.0000
9272006.03.02 14:24modify900.391.19371.20050.0000
9282006.03.02 14:24modify900.391.19371.20060.0000
9292006.03.02 14:24modify900.391.19371.20070.0000
9302006.03.02 14:25modify900.391.19371.20080.0000
9312006.03.02 14:25modify900.391.19371.20090.0000
9322006.03.02 14:25modify900.391.19371.20100.0000
9332006.03.02 14:25modify900.391.19371.20110.0000
9342006.03.02 15:31modify900.391.19371.20120.0000
9352006.03.02 15:32modify900.391.19371.20130.0000
9362006.03.02 15:33modify900.391.19371.20140.0000
9372006.03.02 15:35modify900.391.19371.20150.0000
9382006.03.02 15:39modify900.391.19371.20160.0000
9392006.03.02 15:44modify900.391.19371.20170.0000
9402006.03.02 20:00s/l900.391.20171.20170.0000312.004203.15
9412006.03.06 07:45sell910.421.20170.00000.0000
9422006.03.06 19:46modify910.421.20171.20160.0000
9432006.03.06 19:46modify910.421.20171.20130.0000
9442006.03.06 20:08modify910.421.20171.20120.0000
9452006.03.06 20:10modify910.421.20171.20110.0000
9462006.03.06 23:50modify910.421.20171.20100.0000
9472006.03.06 23:52modify910.421.20171.20090.0000
9482006.03.06 23:52modify910.421.20171.20080.0000
9492006.03.06 23:53modify910.421.20171.20070.0000
9502006.03.06 23:53modify910.421.20171.20060.0000
9512006.03.06 23:53modify910.421.20171.20050.0000
9522006.03.06 23:53modify910.421.20171.20030.0000
9532006.03.06 23:53modify910.421.20171.20020.0000
9542006.03.06 23:53modify910.421.20171.20010.0000
9552006.03.06 23:53modify910.421.20171.19990.0000
9562006.03.06 23:53modify910.421.20171.19930.0000
9572006.03.06 23:57modify910.421.20171.19920.0000
9582006.03.06 23:57modify910.421.20171.19910.0000
9592006.03.06 23:57modify910.421.20171.19900.0000
9602006.03.06 23:57modify910.421.20171.19890.0000
9612006.03.06 23:57modify910.421.20171.19860.0000
9622006.03.06 23:57modify910.421.20171.19840.0000
9632006.03.06 23:57modify910.421.20171.19830.0000
9642006.03.06 23:57modify910.421.20171.19820.0000
9652006.03.06 23:57modify910.421.20171.19810.0000
9662006.03.06 23:57modify910.421.20171.19800.0000
9672006.03.06 23:58modify910.421.20171.19790.0000
9682006.03.06 23:58modify910.421.20171.19780.0000
9692006.03.06 23:58modify910.421.20171.19760.0000
9702006.03.07 02:59modify910.421.20171.19750.0000
9712006.03.07 02:59modify910.421.20171.19740.0000
9722006.03.07 02:59modify910.421.20171.19730.0000
9732006.03.07 03:31modify910.421.20171.19710.0000
9742006.03.07 03:31modify910.421.20171.19700.0000
9752006.03.07 03:31modify910.421.20171.19690.0000
9762006.03.07 03:31modify910.421.20171.19680.0000
9772006.03.07 03:31modify910.421.20171.19670.0000
9782006.03.07 03:31modify910.421.20171.19660.0000
9792006.03.07 03:31modify910.421.20171.19650.0000
9802006.03.07 03:31modify910.421.20171.19640.0000
9812006.03.07 03:31modify910.421.20171.19630.0000
9822006.03.07 03:31modify910.421.20171.19620.0000
9832006.03.07 03:31modify910.421.20171.19610.0000
9842006.03.07 03:32modify910.421.20171.19600.0000
9852006.03.07 03:32modify910.421.20171.19590.0000
9862006.03.07 03:33modify910.421.20171.19580.0000
9872006.03.07 03:33modify910.421.20171.19570.0000
9882006.03.07 03:33modify910.421.20171.19560.0000
9892006.03.07 04:16modify910.421.20171.19550.0000
9902006.03.07 04:16modify910.421.20171.19540.0000
9912006.03.07 04:17modify910.421.20171.19530.0000
9922006.03.07 04:17modify910.421.20171.19520.0000
9932006.03.07 04:19modify910.421.20171.19510.0000
9942006.03.07 04:20modify910.421.20171.19500.0000
9952006.03.07 04:20modify910.421.20171.19490.0000
9962006.03.07 04:20modify910.421.20171.19480.0000
9972006.03.07 04:31modify910.421.20171.19470.0000
9982006.03.07 04:31modify910.421.20171.19460.0000
9992006.03.07 04:31modify910.421.20171.19450.0000
10002006.03.07 04:31modify910.421.20171.19430.0000
10012006.03.07 04:33modify910.421.20171.19420.0000
10022006.03.07 04:33modify910.421.20171.19410.0000
10032006.03.07 04:33modify910.421.20171.19400.0000
10042006.03.07 05:36modify910.421.20171.19390.0000
10052006.03.07 05:36modify910.421.20171.19380.0000
10062006.03.07 05:36modify910.421.20171.19370.0000
10072006.03.07 05:37modify910.421.20171.19360.0000
10082006.03.07 05:37modify910.421.20171.19350.0000
10092006.03.07 05:37modify910.421.20171.19340.0000
10102006.03.07 05:37modify910.421.20171.19330.0000
10112006.03.07 05:37modify910.421.20171.19320.0000
10122006.03.07 06:48modify910.421.20171.19310.0000
10132006.03.07 06:53modify910.421.20171.19300.0000
10142006.03.07 06:55modify910.421.20171.19290.0000
10152006.03.07 06:55modify910.421.20171.19280.0000
10162006.03.07 06:56modify910.421.20171.19270.0000
10172006.03.07 06:56modify910.421.20171.19260.0000
10182006.03.07 08:20modify910.421.20171.19250.0000
10192006.03.07 08:21modify910.421.20171.19240.0000
10202006.03.07 08:21modify910.421.20171.19230.0000
10212006.03.07 08:21modify910.421.20171.19220.0000
10222006.03.07 09:06modify910.421.20171.19210.0000
10232006.03.07 09:12modify910.421.20171.19200.0000
10242006.03.07 09:12modify910.421.20171.19190.0000
10252006.03.07 09:12modify910.421.20171.19180.0000
10262006.03.07 09:13modify910.421.20171.19170.0000
10272006.03.07 09:13modify910.421.20171.19160.0000
10282006.03.07 09:13modify910.421.20171.19150.0000
10292006.03.07 09:13modify910.421.20171.19140.0000
10302006.03.07 09:42s/l910.421.19141.19140.0000434.454637.60
10312006.03.08 04:49buy920.461.19160.00000.0000
10322006.03.08 20:24modify920.461.19161.19170.0000
10332006.03.08 20:24modify920.461.19161.19180.0000
10342006.03.08 20:24modify920.461.19161.19190.0000
10352006.03.08 23:59modify920.461.19161.19200.0000
10362006.03.09 00:00modify920.461.19161.19210.0000
10372006.03.09 00:00modify920.461.19161.19220.0000
10382006.03.09 00:00modify920.461.19161.19230.0000
10392006.03.09 00:02modify920.461.19161.19240.0000
10402006.03.09 00:54s/l920.461.19241.19240.000025.484663.08
10412006.03.09 08:49sell930.471.19200.00000.0000
10422006.03.09 19:31modify930.471.19201.19190.0000
10432006.03.09 19:40modify930.471.19201.19180.0000
10442006.03.09 20:02modify930.471.19201.19170.0000
10452006.03.10 02:27s/l930.471.19171.19170.000016.174679.25
10462006.03.10 06:45buy940.471.19240.00000.0000
10472006.03.10 14:00close940.471.18970.00000.0000-126.904552.35
10482006.03.13 13:45sell950.461.19370.00000.0000
10492006.03.14 12:08close950.461.20310.00000.0000-430.384121.97
10502006.03.20 00:47sell960.411.21640.00000.0000
10512006.03.20 19:27modify960.411.21641.21610.0000
10522006.03.20 19:27modify960.411.21641.21600.0000
10532006.03.20 19:28modify960.411.21641.21590.0000
10542006.03.20 22:02modify960.411.21641.21580.0000
10552006.03.20 22:02modify960.411.21641.21570.0000
10562006.03.20 22:02modify960.411.21641.21540.0000
10572006.03.20 22:02modify960.411.21641.21530.0000
10582006.03.20 22:02modify960.411.21641.21520.0000
10592006.03.20 23:31modify960.411.21641.21510.0000
10602006.03.21 03:27modify960.411.21641.21500.0000
10612006.03.21 03:27modify960.411.21641.21490.0000
10622006.03.21 05:01s/l960.411.21491.21490.000063.304185.28
10632006.03.24 10:45buy970.421.20210.00000.0000
10642006.03.26 22:26modify970.421.20211.20210.0000
10652006.03.26 22:32modify970.421.20211.20220.0000
10662006.03.26 22:32modify970.421.20211.20230.0000
10672006.03.26 22:33modify970.421.20211.20240.0000
10682006.03.26 22:33modify970.421.20211.20250.0000
10692006.03.26 22:33modify970.421.20211.20260.0000
10702006.03.26 22:33modify970.421.20211.20280.0000
10712006.03.26 22:33modify970.421.20211.20290.0000
10722006.03.27 04:16s/l970.421.20291.20290.000030.164215.43
10732006.03.27 11:45sell980.421.20120.00000.0000
10742006.03.28 03:00close980.421.20360.00000.0000-98.954116.48
10752006.03.28 03:45buy990.411.20650.00000.0000
10762006.03.28 07:04modify990.411.20651.20650.0000
10772006.03.28 07:04modify990.411.20651.20660.0000
10782006.03.28 08:26modify990.411.20651.20670.0000
10792006.03.28 08:26modify990.411.20651.20680.0000
10802006.03.28 08:28modify990.411.20651.20690.0000
10812006.03.28 08:28modify990.411.20651.20700.0000
10822006.03.28 08:29modify990.411.20651.20710.0000
10832006.03.28 08:29modify990.411.20651.20720.0000
10842006.03.28 08:29modify990.411.20651.20730.0000
10852006.03.28 08:32modify990.411.20651.20740.0000
10862006.03.28 08:32modify990.411.20651.20750.0000
10872006.03.28 08:34modify990.411.20651.20760.0000
10882006.03.28 08:47modify990.411.20651.20770.0000
10892006.03.28 08:47modify990.411.20651.20780.0000
10902006.03.28 10:00s/l990.411.20781.20780.000053.304169.78
10912006.03.28 19:45sell1000.421.19960.00000.0000
10922006.03.29 11:23close1000.421.20380.00000.0000-174.553995.23
10932006.03.29 12:46buy1010.401.20340.00000.0000
10942006.03.29 23:10modify1010.401.20341.20350.0000
10952006.03.29 23:11modify1010.401.20341.20360.0000
10962006.03.29 23:12modify1010.401.20341.20370.0000
10972006.03.29 23:12modify1010.401.20341.20380.0000
10982006.03.29 23:12modify1010.401.20341.20390.0000
10992006.03.29 23:12modify1010.401.20341.20400.0000
11002006.03.29 23:12modify1010.401.20341.20420.0000
11012006.03.29 23:13modify1010.401.20341.20430.0000
11022006.03.29 23:16modify1010.401.20341.20440.0000
11032006.03.29 23:16modify1010.401.20341.20450.0000
11042006.03.29 23:16modify1010.401.20341.20460.0000
11052006.03.29 23:37modify1010.401.20341.20470.0000
11062006.03.29 23:38modify1010.401.20341.20480.0000
11072006.03.30 00:02modify1010.401.20341.20490.0000
11082006.03.30 00:03modify1010.401.20341.20500.0000
11092006.03.30 00:04modify1010.401.20341.20510.0000
11102006.03.30 00:23modify1010.401.20341.20520.0000
11112006.03.30 00:25modify1010.401.20341.20530.0000
11122006.03.30 00:25modify1010.401.20341.20540.0000
11132006.03.30 00:25modify1010.401.20341.20550.0000
11142006.03.30 00:26modify1010.401.20341.20560.0000
11152006.03.30 01:31s/l1010.401.20561.20560.000078.164073.39
11162006.03.31 05:53sell1020.411.20960.00000.0000
11172006.04.02 23:02modify1020.411.20961.20950.0000
11182006.04.02 23:02modify1020.411.20961.20940.0000
11192006.04.02 23:02modify1020.411.20961.20930.0000
11202006.04.02 23:07modify1020.411.20961.20920.0000
11212006.04.03 00:34modify1020.411.20961.20900.0000
11222006.04.03 00:35modify1020.411.20961.20890.0000
11232006.04.03 00:35modify1020.411.20961.20880.0000
11242006.04.03 00:38modify1020.411.20961.20870.0000
11252006.04.03 00:39modify1020.411.20961.20860.0000
11262006.04.03 00:39modify1020.411.20961.20850.0000
11272006.04.03 00:39modify1020.411.20961.20840.0000
11282006.04.03 00:40modify1020.411.20961.20830.0000
11292006.04.03 00:42modify1020.411.20961.20820.0000
11302006.04.03 00:42modify1020.411.20961.20800.0000
11312006.04.03 00:42modify1020.411.20961.20780.0000
11322006.04.03 00:42modify1020.411.20961.20770.0000
11332006.04.03 00:42modify1020.411.20961.20760.0000
11342006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20750.0000
11352006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20730.0000
11362006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20720.0000
11372006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20690.0000
11382006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20660.0000
11392006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20640.0000
11402006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20630.0000
11412006.04.03 00:43modify1020.411.20961.20620.0000
11422006.04.03 03:11modify1020.411.20961.20610.0000
11432006.04.03 04:52s/l1020.411.20611.20610.0000145.304218.69
11442006.04.03 11:45buy1030.421.21350.00000.0000
11452006.04.04 04:00modify1030.421.21351.21360.0000
11462006.04.04 04:00modify1030.421.21351.21370.0000
11472006.04.04 04:00modify1030.421.21351.21380.0000
11482006.04.04 04:00modify1030.421.21351.21390.0000
11492006.04.04 04:00modify1030.421.21351.21400.0000
11502006.04.04 04:01modify1030.421.21351.21410.0000
11512006.04.04 04:02modify1030.421.21351.21420.0000
11522006.04.04 04:02modify1030.421.21351.21430.0000
11532006.04.04 04:02modify1030.421.21351.21440.0000
11542006.04.04 05:35modify1030.421.21351.21450.0000
11552006.04.04 05:36modify1030.421.21351.21460.0000
11562006.04.04 05:36modify1030.421.21351.21470.0000
11572006.04.04 05:36modify1030.421.21351.21480.0000
11582006.04.04 05:37modify1030.421.21351.21490.0000
11592006.04.04 05:37modify1030.421.21351.21500.0000
11602006.04.04 05:37modify1030.421.21351.21510.0000
11612006.04.04 05:41modify1030.421.21351.21520.0000
11622006.04.04 05:41modify1030.421.21351.21530.0000
11632006.04.04 05:41modify1030.421.21351.21540.0000
11642006.04.04 05:41modify1030.421.21351.21550.0000
11652006.04.04 05:42modify1030.421.21351.21560.0000
11662006.04.04 05:42modify1030.421.21351.21570.0000
11672006.04.04 07:51modify1030.421.21351.21580.0000
11682006.04.04 07:51modify1030.421.21351.21590.0000
11692006.04.04 07:51modify1030.421.21351.21600.0000
11702006.04.04 08:01modify1030.421.21351.21610.0000
11712006.04.04 08:01modify1030.421.21351.21620.0000
11722006.04.04 08:01modify1030.421.21351.21630.0000
11732006.04.04 08:02modify1030.421.21351.21640.0000
11742006.04.04 08:02modify1030.421.21351.21650.0000
11752006.04.04 08:03modify1030.421.21351.21660.0000
11762006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21670.0000
11772006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21680.0000
11782006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21700.0000
11792006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21720.0000
11802006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21730.0000
11812006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21740.0000
11822006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21750.0000
11832006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21760.0000
11842006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21790.0000
11852006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21820.0000
11862006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21840.0000
11872006.04.04 08:04modify1030.421.21351.21880.0000
11882006.04.04 08:05modify1030.421.21351.21890.0000
11892006.04.04 08:05modify1030.421.21351.21900.0000
11902006.04.04 08:05modify1030.421.21351.21930.0000
11912006.04.04 08:05modify1030.421.21351.21950.0000
11922006.04.04 08:05modify1030.421.21351.21960.0000
11932006.04.04 08:19modify1030.421.21351.21970.0000
11942006.04.04 08:19modify1030.421.21351.21980.0000
11952006.04.04 08:20modify1030.421.21351.21990.0000
11962006.04.04 08:20modify1030.421.21351.22000.0000
11972006.04.04 08:20modify1030.421.21351.22010.0000
11982006.04.04 08:20modify1030.421.21351.22020.0000
11992006.04.04 08:20modify1030.421.21351.22030.0000
12002006.04.04 08:20modify1030.421.21351.22040.0000
12012006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22050.0000
12022006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22060.0000
12032006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22070.0000
12042006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22080.0000
12052006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22090.0000
12062006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22100.0000
12072006.04.04 08:21modify1030.421.21351.22110.0000
12082006.04.04 08:22modify1030.421.21351.22120.0000
12092006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22130.0000
12102006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22140.0000
12112006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22150.0000
12122006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22160.0000
12132006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22180.0000
12142006.04.04 08:28modify1030.421.21351.22190.0000
12152006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22200.0000
12162006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22210.0000
12172006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22220.0000
12182006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22230.0000
12192006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22240.0000
12202006.04.04 08:29modify1030.421.21351.22260.0000
12212006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22270.0000
12222006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22280.0000
12232006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22290.0000
12242006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22300.0000
12252006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22310.0000
12262006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22320.0000
12272006.04.04 09:44modify1030.421.21351.22330.0000
12282006.04.04 09:45modify1030.421.21351.22340.0000
12292006.04.04 09:45modify1030.421.21351.22350.0000
12302006.04.04 09:47modify1030.421.21351.22360.0000
12312006.04.04 09:47modify1030.421.21351.22370.0000
12322006.04.04 09:48modify1030.421.21351.22380.0000
12332006.04.04 09:49modify1030.421.21351.22390.0000
12342006.04.04 09:49modify1030.421.21351.22400.0000
12352006.04.04 09:49modify1030.421.21351.22410.0000
12362006.04.04 09:50modify1030.421.21351.22430.0000
12372006.04.04 09:50modify1030.421.21351.22440.0000
12382006.04.04 09:50modify1030.421.21351.22450.0000
12392006.04.04 09:50modify1030.421.21351.22460.0000
12402006.04.04 09:51modify1030.421.21351.22470.0000
12412006.04.04 10:30modify1030.421.21351.22480.0000
12422006.04.04 12:11s/l1030.421.22481.22480.0000471.164689.85
12432006.04.06 08:45sell1040.471.22780.00000.0000
12442006.04.06 08:46modify1040.471.22781.22770.0000
12452006.04.06 08:46modify1040.471.22781.22760.0000
12462006.04.06 08:46modify1040.471.22781.22750.0000
12472006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22740.0000
12482006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22710.0000
12492006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22700.0000
12502006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22690.0000
12512006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22680.0000
12522006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22670.0000
12532006.04.06 08:47modify1040.471.22781.22650.0000
12542006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22640.0000
12552006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22630.0000
12562006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22620.0000
12572006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22610.0000
12582006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22600.0000
12592006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22590.0000
12602006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22580.0000
12612006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22560.0000
12622006.04.06 08:50modify1040.471.22781.22550.0000
12632006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22540.0000
12642006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22530.0000
12652006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22520.0000
12662006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22510.0000
12672006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22500.0000
12682006.04.06 08:51modify1040.471.22781.22480.0000
12692006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22470.0000
12702006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22450.0000
12712006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22440.0000
12722006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22430.0000
12732006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22400.0000
12742006.04.06 08:56modify1040.471.22781.22390.0000
12752006.04.06 08:57modify1040.471.22781.22380.0000
12762006.04.06 08:58s/l1040.471.22381.22380.0000188.004877.85
12772006.04.06 08:58sell1050.491.22360.00000.0000
12782006.04.06 10:00modify1050.491.22361.22360.0000
12792006.04.06 10:00modify1050.491.22361.22350.0000
12802006.04.06 10:00modify1050.491.22361.22340.0000
12812006.04.06 10:01modify1050.491.22361.22330.0000
12822006.04.06 10:01modify1050.491.22361.22320.0000
12832006.04.06 10:01modify1050.491.22361.22310.0000
12842006.04.06 10:01modify1050.491.22361.22300.0000
12852006.04.06 10:01modify1050.491.22361.22290.0000
12862006.04.06 10:02modify1050.491.22361.22280.0000
12872006.04.06 10:03modify1050.491.22361.22270.0000
12882006.04.06 10:03modify1050.491.22361.22260.0000
12892006.04.06 10:25s/l1050.491.22261.22260.000049.004926.85
12902006.04.06 10:45sell1060.491.22290.00000.0000
12912006.04.06 12:21modify1060.491.22291.22290.0000
12922006.04.06 12:25modify1060.491.22291.22280.0000
12932006.04.06 14:59s/l1060.491.22281.22280.00004.904931.75
12942006.04.06 14:59sell1070.491.22270.00000.0000
12952006.04.06 19:52modify1070.491.22271.22270.0000
12962006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22260.0000
12972006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22250.0000
12982006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22240.0000
12992006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22230.0000
13002006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22220.0000
13012006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22210.0000
13022006.04.06 19:53modify1070.491.22271.22200.0000
13032006.04.06 21:27modify1070.491.22271.22190.0000
13042006.04.06 21:27modify1070.491.22271.22180.0000
13052006.04.06 21:28modify1070.491.22271.22170.0000
13062006.04.06 21:28modify1070.491.22271.22150.0000
13072006.04.06 21:28modify1070.491.22271.22140.0000
13082006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22130.0000
13092006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22120.0000
13102006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22090.0000
13112006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22080.0000
13122006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22050.0000
13132006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22040.0000
13142006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22030.0000
13152006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22020.0000
13162006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22010.0000
13172006.04.07 03:16modify1070.491.22271.22000.0000
13182006.04.07 03:16modify1070.491.22271.21980.0000
13192006.04.07 03:17modify1070.491.22271.21970.0000
13202006.04.07 03:17modify1070.491.22271.21960.0000
13212006.04.07 03:17modify1070.491.22271.21950.0000
13222006.04.07 04:11s/l1070.491.21951.21950.0000158.965090.70
13232006.04.11 00:45buy1080.511.21160.00000.0000
13242006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21170.0000
13252006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21180.0000
13262006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21190.0000
13272006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21210.0000
13282006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21220.0000
13292006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21230.0000
13302006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21240.0000
13312006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21250.0000
13322006.04.11 15:50modify1080.511.21161.21260.0000
13332006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21270.0000
13342006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21280.0000
13352006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21300.0000
13362006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21310.0000
13372006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21320.0000
13382006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21330.0000
13392006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21340.0000
13402006.04.11 19:54modify1080.511.21161.21350.0000
13412006.04.11 20:16modify1080.511.21161.21360.0000
13422006.04.11 20:16modify1080.511.21161.21370.0000
13432006.04.11 20:24modify1080.511.21161.21380.0000
13442006.04.11 20:24modify1080.511.21161.21390.0000
13452006.04.11 20:24modify1080.511.21161.21400.0000
13462006.04.12 06:35s/l1080.511.21401.21400.0000118.225208.92
13472006.04.12 08:45sell1090.521.20870.00000.0000
13482006.04.13 03:20close1090.521.21340.00000.0000-237.544971.39
13492006.04.13 09:45buy1100.501.20880.00000.0000
13502006.04.14 02:22modify1100.501.20881.20890.0000
13512006.04.14 04:00close1100.501.21021.20890.000065.905037.29
13522006.04.14 04:45sell1110.501.21020.00000.0000
13532006.04.16 18:16close1110.501.21270.00000.0000-125.004912.29
13542006.04.19 09:45sell1120.491.23020.00000.0000
13552006.04.19 18:33close1120.491.23740.00000.0000-352.804559.49
13562006.04.20 02:45sell1130.461.23360.00000.0000
13572006.04.20 10:05modify1130.461.23361.23360.0000
13582006.04.20 10:05modify1130.461.23361.23350.0000
13592006.04.20 10:06modify1130.461.23361.23340.0000
13602006.04.20 10:06modify1130.461.23361.23330.0000
13612006.04.20 10:06modify1130.461.23361.23320.0000
13622006.04.20 10:06modify1130.461.23361.23310.0000
13632006.04.20 10:07modify1130.461.23361.23300.0000
13642006.04.20 10:07modify1130.461.23361.23290.0000
13652006.04.20 10:07modify1130.461.23361.23280.0000
13662006.04.20 10:48modify1130.461.23361.23270.0000
13672006.04.20 10:49modify1130.461.23361.23250.0000
13682006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23240.0000
13692006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23230.0000
13702006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23220.0000
13712006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23210.0000
13722006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23200.0000
13732006.04.20 10:50modify1130.461.23361.23190.0000
13742006.04.20 10:51modify1130.461.23361.23180.0000
13752006.04.20 10:51modify1130.461.23361.23170.0000
13762006.04.20 10:51modify1130.461.23361.23160.0000
13772006.04.20 10:56s/l1130.461.23161.23160.000092.004651.49
13782006.04.21 05:45buy1140.471.23400.00000.0000
13792006.04.23 17:05modify1140.471.23401.23420.0000
13802006.04.23 17:39modify1140.471.23401.23430.0000
13812006.04.23 17:39modify1140.471.23401.23440.0000
13822006.04.23 17:41modify1140.471.23401.23450.0000
13832006.04.23 17:41modify1140.471.23401.23460.0000
13842006.04.23 17:42modify1140.471.23401.23470.0000
13852006.04.23 18:18modify1140.471.23401.23480.0000
13862006.04.23 18:19modify1140.471.23401.23490.0000
13872006.04.23 18:29modify1140.471.23401.23500.0000
13882006.04.23 18:29modify1140.471.23401.23510.0000
13892006.04.23 20:35s/l1140.471.23511.23510.000051.704703.19
13902006.04.24 16:45sell1150.471.23970.00000.0000
13912006.04.24 21:26modify1150.471.23971.23960.0000
13922006.04.24 23:16modify1150.471.23971.23950.0000
13932006.04.25 03:12s/l1150.471.23951.23950.000011.474714.65
13942006.04.26 04:45sell1160.471.23990.00000.0000
13952006.04.26 20:00close1160.471.24510.00000.0000-244.404470.25
13962006.04.27 06:45sell1170.451.24280.00000.0000
13972006.04.27 15:00close1170.451.25360.00000.0000-486.003984.25
13982006.04.27 15:46buy1180.401.25330.00000.0000
13992006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25330.0000
14002006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25340.0000
14012006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25350.0000
14022006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25360.0000
14032006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25370.0000
14042006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25380.0000
14052006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25390.0000
14062006.04.28 04:36modify1180.401.25331.25400.0000
14072006.04.28 06:36s/l1180.401.25401.25400.000024.724008.97
14082006.05.01 11:45sell1190.401.26000.00000.0000
14092006.05.01 15:40modify1190.401.26001.26000.0000
14102006.05.01 15:40modify1190.401.26001.25990.0000
14112006.05.01 15:40modify1190.401.26001.25980.0000
14122006.05.01 15:41modify1190.401.26001.25970.0000
14132006.05.01 15:41modify1190.401.26001.25960.0000
14142006.05.01 15:41modify1190.401.26001.25950.0000
14152006.05.01 15:41modify1190.401.26001.25940.0000
14162006.05.01 15:42modify1190.401.26001.25930.0000
14172006.05.01 15:42modify1190.401.26001.25920.0000
14182006.05.01 15:42modify1190.401.26001.25910.0000
14192006.05.01 15:42modify1190.401.26001.25890.0000
14202006.05.01 15:43modify1190.401.26001.25880.0000
14212006.05.01 15:43modify1190.401.26001.25870.0000
14222006.05.01 15:45modify1190.401.26001.25860.0000
14232006.05.01 15:45modify1190.401.26001.25850.0000
14242006.05.01 15:45modify1190.401.26001.25830.0000
14252006.05.01 15:55s/l1190.401.25831.25830.000068.004076.97
14262006.05.01 15:55sell1200.411.25810.00000.0000
14272006.05.02 05:13close1200.411.26260.00000.0000-182.703894.28
14282006.05.02 05:45buy1210.391.26360.00000.0000
14292006.05.02 06:15modify1210.391.26361.26370.0000
14302006.05.02 06:15modify1210.391.26361.26380.0000
14312006.05.02 06:15modify1210.391.26361.26390.0000
14322006.05.02 06:33s/l1210.391.26391.26390.000011.703905.98
14332006.05.02 06:45buy1220.391.26470.00000.0000
14342006.05.02 23:00close1220.391.26440.00000.0000-11.703894.28
14352006.05.02 23:47sell1230.391.26440.00000.0000
14362006.05.03 09:12modify1230.391.26441.26420.0000
14372006.05.03 09:12modify1230.391.26441.26410.0000
14382006.05.03 09:12modify1230.391.26441.26400.0000
14392006.05.03 09:13modify1230.391.26441.26390.0000
14402006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26380.0000
14412006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26370.0000
14422006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26360.0000
14432006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26330.0000
14442006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26310.0000
14452006.05.03 10:00modify1230.391.26441.26300.0000
14462006.05.03 10:03modify1230.391.26441.26290.0000
14472006.05.03 10:03modify1230.391.26441.26280.0000
14482006.05.03 10:03modify1230.391.26441.26270.0000
14492006.05.03 10:03modify1230.391.26441.26260.0000
14502006.05.03 10:39modify1230.391.26441.26250.0000
14512006.05.03 10:39modify1230.391.26441.26240.0000
14522006.05.03 10:39modify1230.391.26441.26230.0000
14532006.05.03 10:39modify1230.391.26441.26220.0000
14542006.05.03 10:41modify1230.391.26441.26210.0000
14552006.05.03 10:41modify1230.391.26441.26200.0000
14562006.05.03 10:41modify1230.391.26441.26190.0000
14572006.05.03 10:41modify1230.391.26441.26180.0000
14582006.05.03 11:03s/l1230.391.26181.26180.0000103.123997.39
14592006.05.03 13:45sell1240.401.26270.00000.0000
14602006.05.04 02:35modify1240.401.26271.26260.0000
14612006.05.04 02:36modify1240.401.26271.26250.0000
14622006.05.04 02:36modify1240.401.26271.26240.0000
14632006.05.04 02:39modify1240.401.26271.26230.0000
14642006.05.04 02:39modify1240.401.26271.26220.0000
14652006.05.04 03:02modify1240.401.26271.26210.0000
14662006.05.04 03:03modify1240.401.26271.26200.0000
14672006.05.04 03:08modify1240.401.26271.26190.0000
14682006.05.04 03:08modify1240.401.26271.26180.0000
14692006.05.04 03:08modify1240.401.26271.26170.0000
14702006.05.04 03:08modify1240.401.26271.26160.0000
14712006.05.04 03:08modify1240.401.26271.26150.0000
14722006.05.04 03:09modify1240.401.26271.26140.0000
14732006.05.04 03:10modify1240.401.26271.26130.0000
14742006.05.04 03:10modify1240.401.26271.26120.0000
14752006.05.04 03:17s/l1240.401.26121.26120.000065.284062.67
14762006.05.04 06:46sell1250.411.26000.00000.0000
14772006.05.04 11:00close1250.411.26880.00000.0000-360.803701.87
14782006.05.04 11:45buy1260.371.26900.00000.0000
14792006.05.04 14:11modify1260.371.26901.26900.0000
14802006.05.04 14:17modify1260.371.26901.26910.0000
14812006.05.04 14:17modify1260.371.26901.26920.0000
14822006.05.04 14:17modify1260.371.26901.26930.0000
14832006.05.04 14:17modify1260.371.26901.26950.0000
14842006.05.04 16:42s/l1260.371.26951.26950.000018.503720.37
14852006.05.04 16:45buy1270.371.27010.00000.0000
14862006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27030.0000
14872006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27040.0000
14882006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27050.0000
14892006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27070.0000
14902006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27100.0000
14912006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27110.0000
14922006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27130.0000
14932006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27150.0000
14942006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27170.0000
14952006.05.05 08:30modify1270.371.27011.27180.0000
14962006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27190.0000
14972006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27200.0000
14982006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27210.0000
14992006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27230.0000
15002006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27240.0000
15012006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27260.0000
15022006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27270.0000
15032006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27280.0000
15042006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27290.0000
15052006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27300.0000
15062006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27310.0000
15072006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27320.0000
15082006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27340.0000
15092006.05.05 08:31modify1270.371.27011.27350.0000
15102006.05.05 08:38s/l1270.371.27351.27350.0000122.773843.14
15112006.05.08 13:52sell1280.381.27030.00000.0000
15122006.05.09 02:56modify1280.381.27031.27020.0000
15132006.05.09 02:56modify1280.381.27031.27010.0000
15142006.05.09 02:56modify1280.381.27031.27000.0000
15152006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26990.0000
15162006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26980.0000
15172006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26970.0000
15182006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26960.0000
15192006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26950.0000
15202006.05.09 02:56modify1280.381.27031.26940.0000
15212006.05.09 03:12modify1280.381.27031.26930.0000
15222006.05.09 03:12modify1280.381.27031.26920.0000
15232006.05.09 03:13modify1280.381.27031.26910.0000
15242006.05.09 03:13modify1280.381.27031.26900.0000
15252006.05.09 04:13s/l1280.381.26901.26900.000051.073894.21
15262006.05.09 09:50buy1290.391.27310.00000.0000
15272006.05.09 10:07modify1290.391.27311.27310.0000
15282006.05.09 10:08modify1290.391.27311.27320.0000
15292006.05.09 10:08modify1290.391.27311.27330.0000
15302006.05.09 10:08modify1290.391.27311.27340.0000
15312006.05.09 10:08modify1290.391.27311.27350.0000
15322006.05.09 10:17modify1290.391.27311.27360.0000
15332006.05.09 10:17modify1290.391.27311.27370.0000
15342006.05.09 10:17modify1290.391.27311.27380.0000
15352006.05.09 10:18modify1290.391.27311.27390.0000
15362006.05.09 10:18modify1290.391.27311.27400.0000
15372006.05.09 10:18modify1290.391.27311.27410.0000
15382006.05.09 10:18modify1290.391.27311.27420.0000
15392006.05.09 10:18modify1290.391.27311.27430.0000
15402006.05.09 10:19modify1290.391.27311.27440.0000
15412006.05.09 10:19modify1290.391.27311.27450.0000
15422006.05.09 10:34modify1290.391.27311.27460.0000
15432006.05.09 10:34modify1290.391.27311.27470.0000
15442006.05.09 10:34modify1290.391.27311.27480.0000
15452006.05.09 10:35modify1290.391.27311.27490.0000
15462006.05.09 10:35modify1290.391.27311.27500.0000
15472006.05.09 10:35modify1290.391.27311.27510.0000
15482006.05.09 10:35modify1290.391.27311.27520.0000
15492006.05.09 10:36modify1290.391.27311.27530.0000
15502006.05.09 10:36modify1290.391.27311.27550.0000
15512006.05.09 10:36modify1290.391.27311.27560.0000
15522006.05.09 10:57s/l1290.391.27561.27560.000097.503991.71
15532006.05.09 10:57buy1300.401.27580.00000.0000
15542006.05.10 02:51modify1300.401.27581.27590.0000
15552006.05.10 02:51modify1300.401.27581.27600.0000
15562006.05.10 02:51modify1300.401.27581.27610.0000
15572006.05.10 02:51modify1300.401.27581.27620.0000
15582006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27640.0000
15592006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27650.0000
15602006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27670.0000
15612006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27680.0000
15622006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27690.0000
15632006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27700.0000
15642006.05.10 02:53modify1300.401.27581.27710.0000
15652006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27730.0000
15662006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27740.0000
15672006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27750.0000
15682006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27760.0000
15692006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27770.0000
15702006.05.10 02:55modify1300.401.27581.27780.0000
15712006.05.10 04:18s/l1300.401.27781.27780.000076.724068.43
15722006.05.10 19:45sell1310.411.27570.00000.0000
15732006.05.10 21:15modify1310.411.27571.27570.0000
15742006.05.10 21:16modify1310.411.27571.27560.0000
15752006.05.10 21:17modify1310.411.27571.27550.0000
15762006.05.10 21:17modify1310.411.27571.27530.0000
15772006.05.10 21:18modify1310.411.27571.27520.0000
15782006.05.10 21:19modify1310.411.27571.27510.0000
15792006.05.10 21:19modify1310.411.27571.27500.0000
15802006.05.10 21:19modify1310.411.27571.27490.0000
15812006.05.10 21:33modify1310.411.27571.27480.0000
15822006.05.10 21:34modify1310.411.27571.27470.0000
15832006.05.10 21:34modify1310.411.27571.27460.0000
15842006.05.10 21:34modify1310.411.27571.27450.0000
15852006.05.10 21:35modify1310.411.27571.27440.0000
15862006.05.10 21:35modify1310.411.27571.27430.0000
15872006.05.10 21:35modify1310.411.27571.27420.0000
15882006.05.10 22:39s/l1310.411.27421.27420.000061.504129.93
15892006.05.10 22:45sell1320.411.27390.00000.0000
15902006.05.11 03:28modify1320.411.27391.27380.0000
15912006.05.11 03:28modify1320.411.27391.27370.0000
15922006.05.11 03:28modify1320.411.27391.27360.0000
15932006.05.11 03:28modify1320.411.27391.27350.0000
15942006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27340.0000
15952006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27330.0000
15962006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27320.0000
15972006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27310.0000
15982006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27300.0000
15992006.05.11 03:29modify1320.411.27391.27290.0000
16002006.05.11 03:33modify1320.411.27391.27280.0000
16012006.05.11 03:33modify1320.411.27391.27270.0000
16022006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27260.0000
16032006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27250.0000
16042006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27240.0000
16052006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27230.0000
16062006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27220.0000
16072006.05.11 03:52modify1320.411.27391.27210.0000
16082006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27200.0000
16092006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27190.0000
16102006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27180.0000
16112006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27170.0000
16122006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27160.0000
16132006.05.11 03:53modify1320.411.27391.27150.0000
16142006.05.11 03:54modify1320.411.27391.27140.0000
16152006.05.11 04:10s/l1320.411.27141.27140.0000107.914237.84
16162006.05.11 10:45buy1330.421.28260.00000.0000
16172006.05.11 11:57modify1330.421.28261.28280.0000
16182006.05.11 11:57modify1330.421.28261.28290.0000
16192006.05.11 11:57modify1330.421.28261.28300.0000
16202006.05.11 11:57modify1330.421.28261.28310.0000
16212006.05.11 11:57modify1330.421.28261.28330.0000
16222006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28340.0000
16232006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28350.0000
16242006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28360.0000
16252006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28370.0000
16262006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28380.0000
16272006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28390.0000
16282006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28400.0000
16292006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28410.0000
16302006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28420.0000
16312006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28430.0000
16322006.05.11 12:52modify1330.421.28261.28440.0000
16332006.05.11 13:22s/l1330.421.28441.28440.000075.604313.44
16342006.05.11 13:45buy1340.431.28470.00000.0000
16352006.05.12 02:18modify1340.431.28471.28480.0000
16362006.05.12 02:18modify1340.431.28471.28490.0000
16372006.05.12 02:19modify1340.431.28471.28500.0000
16382006.05.12 02:20modify1340.431.28471.28510.0000
16392006.05.12 02:28modify1340.431.28471.28520.0000
16402006.05.12 02:28modify1340.431.28471.28530.0000
16412006.05.12 02:28modify1340.431.28471.28540.0000
16422006.05.12 02:29modify1340.431.28471.28550.0000
16432006.05.12 03:19modify1340.431.28471.28560.0000
16442006.05.12 03:19modify1340.431.28471.28570.0000
16452006.05.12 03:20modify1340.431.28471.28580.0000
16462006.05.12 03:25modify1340.431.28471.28590.0000
16472006.05.12 03:25modify1340.431.28471.28600.0000
16482006.05.12 03:26modify1340.431.28471.28610.0000
16492006.05.12 03:26modify1340.431.28471.28620.0000
16502006.05.12 03:26modify1340.431.28471.28630.0000
16512006.05.12 03:27modify1340.431.28471.28640.0000
16522006.05.12 03:29modify1340.431.28471.28650.0000
16532006.05.12 03:29modify1340.431.28471.28660.0000
16542006.05.12 03:29modify1340.431.28471.28670.0000
16552006.05.12 03:31modify1340.431.28471.28680.0000
16562006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28690.0000
16572006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28700.0000
16582006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28710.0000
16592006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28740.0000
16602006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28750.0000
16612006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28760.0000
16622006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28770.0000
16632006.05.12 03:33modify1340.431.28471.28780.0000
16642006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28790.0000
16652006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28810.0000
16662006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28830.0000
16672006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28840.0000
16682006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28850.0000
16692006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28860.0000
16702006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28870.0000
16712006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28880.0000
16722006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28890.0000
16732006.05.12 05:34modify1340.431.28471.28900.0000
16742006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28910.0000
16752006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28920.0000
16762006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28930.0000
16772006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28940.0000
16782006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28950.0000
16792006.05.12 05:37modify1340.431.28471.28960.0000
16802006.05.12 05:38modify1340.431.28471.28970.0000
16812006.05.12 05:38modify1340.431.28471.28980.0000
16822006.05.12 05:38modify1340.431.28471.28990.0000
16832006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29000.0000
16842006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29010.0000
16852006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29020.0000
16862006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29030.0000
16872006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29040.0000
16882006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29050.0000
16892006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29060.0000
16902006.05.12 05:38modify1340.431.28471.29070.0000
16912006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29080.0000
16922006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29090.0000
16932006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29110.0000
16942006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29120.0000
16952006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29140.0000
16962006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29150.0000
16972006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29160.0000
16982006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29170.0000
16992006.05.12 05:40modify1340.431.28471.29180.0000
17002006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29190.0000
17012006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29210.0000
17022006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29220.0000
17032006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29240.0000
17042006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29250.0000
17052006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29260.0000
17062006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29280.0000
17072006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29290.0000
17082006.05.12 05:41modify1340.431.28471.29300.0000
17092006.05.12 05:49s/l1340.431.29301.29300.0000353.374666.82
17102006.05.15 03:55sell1350.471.28730.00000.0000
17112006.05.15 04:06modify1350.471.28731.28730.0000
17122006.05.15 04:06modify1350.471.28731.28720.0000
17132006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28710.0000
17142006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28700.0000
17152006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28690.0000
17162006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28680.0000
17172006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28670.0000
17182006.05.15 04:07modify1350.471.28731.28660.0000
17192006.05.15 04:08modify1350.471.28731.28650.0000
17202006.05.15 04:08modify1350.471.28731.28640.0000
17212006.05.15 04:16modify1350.471.28731.28630.0000
17222006.05.15 04:16modify1350.471.28731.28620.0000
17232006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28610.0000
17242006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28600.0000
17252006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28590.0000
17262006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28580.0000
17272006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28570.0000
17282006.05.15 04:19modify1350.471.28731.28560.0000
17292006.05.15 04:20modify1350.471.28731.28550.0000
17302006.05.15 04:20modify1350.471.28731.28540.0000
17312006.05.15 04:25modify1350.471.28731.28530.0000
17322006.05.15 04:25modify1350.471.28731.28520.0000
17332006.05.15 04:25modify1350.471.28731.28510.0000
17342006.05.15 04:25modify1350.471.28731.28500.0000
17352006.05.15 04:30modify1350.471.28731.28490.0000
17362006.05.15 04:45s/l1350.471.28491.28490.0000112.804779.62
17372006.05.15 04:45sell1360.481.28470.00000.0000
17382006.05.15 06:41modify1360.481.28471.28460.0000
17392006.05.15 06:41modify1360.481.28471.28450.0000
17402006.05.15 06:41modify1360.481.28471.28440.0000
17412006.05.15 06:42modify1360.481.28471.28430.0000
17422006.05.15 06:42modify1360.481.28471.28420.0000
17432006.05.15 06:42modify1360.481.28471.28410.0000
17442006.05.15 06:48modify1360.481.28471.28400.0000
17452006.05.15 06:48modify1360.481.28471.28390.0000
17462006.05.15 06:52modify1360.481.28471.28380.0000
17472006.05.15 06:52modify1360.481.28471.28370.0000
17482006.05.15 06:52modify1360.481.28471.28360.0000
17492006.05.15 06:52modify1360.481.28471.28350.0000
17502006.05.15 06:52modify1360.481.28471.28340.0000
17512006.05.15 06:54modify1360.481.28471.28330.0000
17522006.05.15 06:55modify1360.481.28471.28320.0000
17532006.05.15 06:56modify1360.481.28471.28310.0000
17542006.05.15 06:58modify1360.481.28471.28300.0000
17552006.05.15 06:58modify1360.481.28471.28290.0000
17562006.05.15 07:06modify1360.481.28471.28280.0000
17572006.05.15 07:59s/l1360.481.28281.28280.000091.204870.82
17582006.05.15 07:59sell1370.491.28260.00000.0000
17592006.05.15 12:44modify1370.491.28261.28250.0000
17602006.05.15 12:50modify1370.491.28261.28240.0000
17612006.05.15 12:50modify1370.491.28261.28230.0000
17622006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28220.0000
17632006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28210.0000
17642006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28200.0000
17652006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28190.0000
17662006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28180.0000
17672006.05.15 12:51modify1370.491.28261.28170.0000
17682006.05.15 12:55modify1370.491.28261.28160.0000
17692006.05.15 12:57modify1370.491.28261.28150.0000
17702006.05.15 12:57modify1370.491.28261.28140.0000
17712006.05.15 12:57modify1370.491.28261.28130.0000
17722006.05.15 12:58modify1370.491.28261.28120.0000
17732006.05.15 12:58modify1370.491.28261.28110.0000
17742006.05.15 13:58s/l1370.491.28111.28110.000073.504944.32
17752006.05.16 06:45buy1380.491.28120.00000.0000
17762006.05.16 08:32modify1380.491.28121.28140.0000
17772006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28150.0000
17782006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28160.0000
17792006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28170.0000
17802006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28180.0000
17812006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28190.0000
17822006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28220.0000
17832006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28230.0000
17842006.05.16 08:33modify1380.491.28121.28240.0000
17852006.05.16 08:36modify1380.491.28121.28250.0000
17862006.05.16 08:36modify1380.491.28121.28260.0000
17872006.05.16 08:36modify1380.491.28121.28270.0000
17882006.05.16 08:36modify1380.491.28121.28280.0000
17892006.05.16 08:36modify1380.491.28121.28290.0000
17902006.05.16 08:40modify1380.491.28121.28300.0000
17912006.05.16 08:40modify1380.491.28121.28310.0000
17922006.05.16 08:42modify1380.491.28121.28320.0000
17932006.05.16 08:43modify1380.491.28121.28330.0000
17942006.05.16 08:43modify1380.491.28121.28340.0000
17952006.05.16 08:44modify1380.491.28121.28350.0000
17962006.05.16 08:44modify1380.491.28121.28360.0000
17972006.05.16 08:44modify1380.491.28121.28380.0000
17982006.05.16 08:44modify1380.491.28121.28390.0000
17992006.05.16 09:15s/l1380.491.28391.28390.0000132.305076.62
18002006.05.16 09:45buy1390.511.28410.00000.0000
18012006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28420.0000
18022006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28450.0000
18032006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28460.0000
18042006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28470.0000
18052006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28480.0000
18062006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28490.0000
18072006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28500.0000
18082006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28510.0000
18092006.05.16 23:32modify1390.511.28411.28520.0000
18102006.05.17 03:08modify1390.511.28411.28530.0000
18112006.05.17 03:08modify1390.511.28411.28540.0000
18122006.05.17 03:08modify1390.511.28411.28550.0000
18132006.05.17 03:09modify1390.511.28411.28560.0000
18142006.05.17 03:09modify1390.511.28411.28570.0000
18152006.05.17 03:09modify1390.511.28411.28580.0000
18162006.05.17 03:09modify1390.511.28411.28590.0000
18172006.05.17 03:09modify1390.511.28411.28600.0000
18182006.05.17 03:10modify1390.511.28411.28610.0000
18192006.05.17 03:10modify1390.511.28411.28630.0000
18202006.05.17 03:11modify1390.511.28411.28640.0000
18212006.05.17 03:11modify1390.511.28411.28670.0000
18222006.05.17 03:11modify1390.511.28411.28690.0000
18232006.05.17 03:13modify1390.511.28411.28700.0000
18242006.05.17 03:18modify1390.511.28411.28710.0000
18252006.05.17 03:18modify1390.511.28411.28720.0000
18262006.05.17 03:18modify1390.511.28411.28730.0000
18272006.05.17 03:54modify1390.511.28411.28740.0000
18282006.05.17 03:54modify1390.511.28411.28750.0000
18292006.05.17 03:54modify1390.511.28411.28760.0000
18302006.05.17 03:54modify1390.511.28411.28770.0000
18312006.05.17 04:49modify1390.511.28411.28780.0000
18322006.05.17 04:59modify1390.511.28411.28790.0000
18332006.05.17 04:59modify1390.511.28411.28800.0000
18342006.05.17 04:59modify1390.511.28411.28820.0000
18352006.05.17 05:07modify1390.511.28411.28830.0000
18362006.05.17 05:07modify1390.511.28411.28840.0000
18372006.05.17 05:07modify1390.511.28411.28850.0000
18382006.05.17 05:08modify1390.511.28411.28860.0000
18392006.05.17 05:08modify1390.511.28411.28870.0000
18402006.05.17 05:08modify1390.511.28411.28880.0000
18412006.05.17 05:08modify1390.511.28411.28890.0000
18422006.05.17 06:32s/l1390.511.28891.28890.0000240.625317.24
18432006.05.17 09:59sell1400.531.28290.00000.0000
18442006.05.17 10:25modify1400.531.28291.28260.0000
18452006.05.17 10:25modify1400.531.28291.28250.0000
18462006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28240.0000
18472006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28230.0000
18482006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28220.0000
18492006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28210.0000
18502006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28190.0000
18512006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28180.0000
18522006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28170.0000
18532006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28160.0000
18542006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28140.0000
18552006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28130.0000
18562006.05.17 10:26modify1400.531.28291.28120.0000
18572006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28110.0000
18582006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28100.0000
18592006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28090.0000
18602006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28080.0000
18612006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28070.0000
18622006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28060.0000
18632006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28050.0000
18642006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28040.0000
18652006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28030.0000
18662006.05.17 10:31modify1400.531.28291.28020.0000
18672006.05.17 10:32modify1400.531.28291.28010.0000
18682006.05.17 10:32modify1400.531.28291.28000.0000
18692006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27990.0000
18702006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27980.0000
18712006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27970.0000
18722006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27960.0000
18732006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27950.0000
18742006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27940.0000
18752006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27930.0000
18762006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27920.0000
18772006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27910.0000
18782006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27900.0000
18792006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27890.0000
18802006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27880.0000
18812006.05.17 10:32modify1400.531.28291.27860.0000
18822006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27850.0000
18832006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27840.0000
18842006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27830.0000
18852006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27820.0000
18862006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27810.0000
18872006.05.17 10:34modify1400.531.28291.27800.0000
18882006.05.17 10:41s/l1400.531.27801.27800.0000259.705576.94
18892006.05.17 10:45sell1410.561.27870.00000.0000
18902006.05.17 11:27modify1410.561.27871.27860.0000
18912006.05.17 11:28modify1410.561.27871.27850.0000
18922006.05.17 11:28modify1410.561.27871.27840.0000
18932006.05.17 11:28modify1410.561.27871.27830.0000
18942006.05.17 11:28modify1410.561.27871.27820.0000
18952006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27810.0000
18962006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27800.0000
18972006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27790.0000
18982006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27780.0000
18992006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27770.0000
19002006.05.17 11:29modify1410.561.27871.27750.0000
19012006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27740.0000
19022006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27730.0000
19032006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27720.0000
19042006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27710.0000
19052006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27700.0000
19062006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27690.0000
19072006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27660.0000
19082006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27650.0000
19092006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27640.0000
19102006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27630.0000
19112006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27620.0000
19122006.05.17 11:30modify1410.561.27871.27610.0000
19132006.05.17 11:32modify1410.561.27871.27600.0000
19142006.05.17 11:32modify1410.561.27871.27590.0000
19152006.05.17 11:32modify1410.561.27871.27580.0000
19162006.05.17 11:32modify1410.561.27871.27570.0000
19172006.05.17 11:56modify1410.561.27871.27560.0000
19182006.05.17 11:57modify1410.561.27871.27550.0000
19192006.05.17 11:57modify1410.561.27871.27540.0000
19202006.05.17 11:58modify1410.561.27871.27530.0000
19212006.05.17 11:58modify1410.561.27871.27520.0000
19222006.05.17 11:58modify1410.561.27871.27510.0000
19232006.05.17 11:59modify1410.561.27871.27500.0000
19242006.05.17 11:59modify1410.561.27871.27490.0000
19252006.05.17 11:59modify1410.561.27871.27480.0000
19262006.05.17 12:00modify1410.561.27871.27470.0000
19272006.05.17 12:00modify1410.561.27871.27460.0000
19282006.05.17 12:00modify1410.561.27871.27450.0000
19292006.05.17 12:14s/l1410.561.27451.27450.0000235.205812.14
19302006.05.17 12:45sell1420.581.27440.00000.0000
19312006.05.17 14:01modify1420.581.27441.27430.0000
19322006.05.17 14:16modify1420.581.27441.27420.0000
19332006.05.17 14:16modify1420.581.27441.27410.0000
19342006.05.17 14:16modify1420.581.27441.27400.0000
19352006.05.17 14:16modify1420.581.27441.27390.0000
19362006.05.17 14:17modify1420.581.27441.27380.0000
19372006.05.17 14:17modify1420.581.27441.27370.0000
19382006.05.17 14:17modify1420.581.27441.27360.0000
19392006.05.17 14:17modify1420.581.27441.27350.0000
19402006.05.17 14:25modify1420.581.27441.27340.0000
19412006.05.17 14:25modify1420.581.27441.27330.0000
19422006.05.17 14:25modify1420.581.27441.27320.0000
19432006.05.17 14:25modify1420.581.27441.27310.0000
19442006.05.17 14:25modify1420.581.27441.27300.0000
19452006.05.17 14:48s/l1420.581.27301.27300.000081.205893.34
19462006.05.17 14:48sell1430.591.27280.00000.0000
19472006.05.18 05:02close1430.591.27990.00000.0000-411.115482.22
19482006.05.18 09:45buy1440.551.28260.00000.0000
19492006.05.18 16:47modify1440.551.28261.28280.0000
19502006.05.18 16:47modify1440.551.28261.28290.0000
19512006.05.18 16:47modify1440.551.28261.28300.0000
19522006.05.18 17:07modify1440.551.28261.28310.0000
19532006.05.18 17:08modify1440.551.28261.28340.0000
19542006.05.18 17:08modify1440.551.28261.28350.0000
19552006.05.18 17:17modify1440.551.28261.28370.0000
19562006.05.18 17:17modify1440.551.28261.28380.0000
19572006.05.18 17:17modify1440.551.28261.28390.0000
19582006.05.18 17:18modify1440.551.28261.28400.0000
19592006.05.18 17:18modify1440.551.28261.28410.0000
19602006.05.18 17:18modify1440.551.28261.28420.0000
19612006.05.18 17:18modify1440.551.28261.28430.0000
19622006.05.18 17:18modify1440.551.28261.28440.0000
19632006.05.18 18:34s/l1440.551.28441.28440.000099.005581.22
19642006.05.19 03:45sell1450.561.27650.00000.0000
19652006.05.19 06:03modify1450.561.27651.27640.0000
19662006.05.19 06:40s/l1450.561.27641.27640.00005.605586.82
19672006.05.19 06:45sell1460.561.27590.00000.0000
19682006.05.19 08:59modify1460.561.27591.27580.0000
19692006.05.19 09:00modify1460.561.27591.27570.0000
19702006.05.19 09:00modify1460.561.27591.27560.0000
19712006.05.19 09:00modify1460.561.27591.27550.0000
19722006.05.19 09:00modify1460.561.27591.27540.0000
19732006.05.19 09:00modify1460.561.27591.27530.0000
19742006.05.19 09:03modify1460.561.27591.27520.0000
19752006.05.19 09:03modify1460.561.27591.27510.0000
19762006.05.19 09:03modify1460.561.27591.27500.0000
19772006.05.19 09:03modify1460.561.27591.27490.0000
19782006.05.19 09:03modify1460.561.27591.27470.0000
19792006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27460.0000
19802006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27440.0000
19812006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27430.0000
19822006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27420.0000
19832006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27410.0000
19842006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27400.0000
19852006.05.19 09:04modify1460.561.27591.27390.0000
19862006.05.19 09:27s/l1460.561.27391.27390.0000112.005698.82
19872006.05.19 09:45sell1470.571.27410.00000.0000
19882006.05.19 10:24modify1470.571.27411.27410.0000
19892006.05.19 10:24modify1470.571.27411.27400.0000
19902006.05.19 10:26modify1470.571.27411.27390.0000
19912006.05.19 10:26modify1470.571.27411.27380.0000
19922006.05.19 10:26modify1470.571.27411.27360.0000
19932006.05.19 10:26modify1470.571.27411.27350.0000
19942006.05.19 10:26modify1470.571.27411.27340.0000
19952006.05.19 10:32modify1470.571.27411.27330.0000
19962006.05.19 10:32modify1470.571.27411.27320.0000
19972006.05.19 10:33modify1470.571.27411.27310.0000
19982006.05.19 10:33modify1470.571.27411.27300.0000
19992006.05.19 10:34modify1470.571.27411.27280.0000
20002006.05.19 10:34modify1470.571.27411.27270.0000
20012006.05.19 10:45modify1470.571.27411.27260.0000
20022006.05.19 10:45modify1470.571.27411.27240.0000
20032006.05.19 10:45modify1470.571.27411.27230.0000
20042006.05.19 10:47s/l1470.571.27231.27230.0000102.605801.42
20052006.05.21 17:45buy1480.581.27630.00000.0000
20062006.05.22 09:48modify1480.581.27631.27650.0000
20072006.05.22 09:48modify1480.581.27631.27660.0000
20082006.05.22 10:02modify1480.581.27631.27670.0000
20092006.05.22 10:05modify1480.581.27631.27680.0000
20102006.05.22 10:05modify1480.581.27631.27700.0000
20112006.05.22 10:05modify1480.581.27631.27710.0000
20122006.05.22 10:18modify1480.581.27631.27720.0000
20132006.05.22 10:19modify1480.581.27631.27730.0000
20142006.05.22 10:19modify1480.581.27631.27740.0000
20152006.05.22 10:19modify1480.581.27631.27760.0000
20162006.05.22 10:19modify1480.581.27631.27770.0000
20172006.05.22 10:20modify1480.581.27631.27780.0000
20182006.05.22 10:20modify1480.581.27631.27790.0000
20192006.05.22 10:20modify1480.581.27631.27800.0000
20202006.05.22 10:20modify1480.581.27631.27810.0000
20212006.05.22 10:21modify1480.581.27631.27820.0000
20222006.05.22 10:21modify1480.581.27631.27830.0000
20232006.05.22 10:21modify1480.581.27631.27840.0000
20242006.05.22 10:21modify1480.581.27631.27850.0000
20252006.05.22 10:22modify1480.581.27631.27860.0000
20262006.05.22 10:22modify1480.581.27631.27870.0000
20272006.05.22 10:22modify1480.581.27631.27880.0000
20282006.05.22 10:22modify1480.581.27631.27890.0000
20292006.05.22 11:00modify1480.581.27631.27900.0000
20302006.05.22 11:02modify1480.581.27631.27910.0000
20312006.05.22 11:02modify1480.581.27631.27920.0000
20322006.05.22 11:02modify1480.581.27631.27930.0000
20332006.05.22 11:11modify1480.581.27631.27940.0000
20342006.05.22 11:11modify1480.581.27631.27950.0000
20352006.05.22 11:11modify1480.581.27631.27960.0000
20362006.05.22 11:11modify1480.581.27631.27970.0000
20372006.05.22 11:12modify1480.581.27631.27980.0000
20382006.05.22 11:12modify1480.581.27631.27990.0000
20392006.05.22 11:12modify1480.581.27631.28000.0000
20402006.05.22 11:12modify1480.581.27631.28010.0000
20412006.05.22 11:12modify1480.581.27631.28020.0000
20422006.05.22 11:12modify1480.581.27631.28030.0000
20432006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28040.0000
20442006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28050.0000
20452006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28060.0000
20462006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28070.0000
20472006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28080.0000
20482006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28090.0000
20492006.05.22 11:14modify1480.581.27631.28100.0000
20502006.05.22 11:15modify1480.581.27631.28120.0000
20512006.05.22 11:15modify1480.581.27631.28130.0000
20522006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28140.0000
20532006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28150.0000
20542006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28160.0000
20552006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28170.0000
20562006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28180.0000
20572006.05.22 11:50modify1480.581.27631.28190.0000
20582006.05.22 11:51modify1480.581.27631.28200.0000
20592006.05.22 11:51modify1480.581.27631.28210.0000
20602006.05.22 11:51modify1480.581.27631.28220.0000
20612006.05.22 11:52modify1480.581.27631.28230.0000
20622006.05.22 11:54modify1480.581.27631.28240.0000
20632006.05.22 11:55modify1480.581.27631.28250.0000
20642006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28260.0000
20652006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28270.0000
20662006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28280.0000
20672006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28290.0000
20682006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28310.0000
20692006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28330.0000
20702006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28340.0000
20712006.05.22 14:02modify1480.581.27631.28350.0000
20722006.05.22 14:07modify1480.581.27631.28360.0000
20732006.05.22 14:07modify1480.581.27631.28370.0000
20742006.05.22 14:08modify1480.581.27631.28380.0000
20752006.05.22 14:08modify1480.581.27631.28390.0000
20762006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28410.0000
20772006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28420.0000
20782006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28430.0000
20792006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28440.0000
20802006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28450.0000
20812006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28470.0000
20822006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28480.0000
20832006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28490.0000
20842006.05.22 14:09modify1480.581.27631.28500.0000
20852006.05.22 14:12modify1480.581.27631.28510.0000
20862006.05.22 14:13modify1480.581.27631.28520.0000
20872006.05.22 14:13modify1480.581.27631.28530.0000
20882006.05.22 14:13modify1480.581.27631.28540.0000
20892006.05.22 14:13modify1480.581.27631.28550.0000
20902006.05.22 14:13modify1480.581.27631.28560.0000
20912006.05.22 14:14modify1480.581.27631.28570.0000
20922006.05.22 14:14modify1480.581.27631.28580.0000
20932006.05.22 15:05s/l1480.581.28581.28580.0000546.246347.67
20942006.05.23 09:45sell1490.631.28220.00000.0000
20952006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28210.0000
20962006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28200.0000
20972006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28190.0000
20982006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28160.0000
20992006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28130.0000
21002006.05.23 17:58modify1490.631.28221.28110.0000
21012006.05.23 17:59modify1490.631.28221.28100.0000
21022006.05.23 17:59modify1490.631.28221.28090.0000
21032006.05.23 17:59modify1490.631.28221.28080.0000
21042006.05.23 18:01modify1490.631.28221.28070.0000
21052006.05.23 18:01modify1490.631.28221.28060.0000
21062006.05.23 18:02modify1490.631.28221.28050.0000
21072006.05.23 18:02modify1490.631.28221.28040.0000
21082006.05.23 18:02modify1490.631.28221.28000.0000
21092006.05.23 18:02modify1490.631.28221.27990.0000
21102006.05.23 18:07modify1490.631.28221.27980.0000
21112006.05.23 18:07modify1490.631.28221.27970.0000
21122006.05.23 18:07modify1490.631.28221.27960.0000
21132006.05.23 18:08modify1490.631.28221.27950.0000
21142006.05.23 20:07s/l1490.631.27951.27950.0000170.106517.77
21152006.05.23 23:45sell1500.651.27880.00000.0000
21162006.05.24 06:06close1500.651.28590.00000.0000-458.646059.13
21172006.05.24 06:45buy1510.611.28750.00000.0000
21182006.05.24 15:31close1510.611.27700.00000.0000-640.505418.63
21192006.05.24 16:45sell1520.541.27560.00000.0000
21202006.05.25 08:37close1520.541.27910.00000.0000-181.875236.76
21212006.05.25 09:45buy1530.521.27810.00000.0000
21222006.05.25 14:32modify1530.521.27811.27830.0000
21232006.05.25 14:32modify1530.521.27811.27840.0000
21242006.05.25 14:43modify1530.521.27811.27860.0000
21252006.05.25 14:43modify1530.521.27811.27870.0000
21262006.05.25 14:43modify1530.521.27811.27880.0000
21272006.05.25 14:44modify1530.521.27811.27890.0000
21282006.05.25 15:18s/l1530.521.27891.27890.000041.605278.36
21292006.05.26 15:45sell1540.531.27260.00000.0000
21302006.05.29 04:00close1540.531.27570.00000.0000-161.975116.39
21312006.05.29 04:45buy1550.511.27560.00000.0000
21322006.05.29 22:40modify1550.511.27561.27560.0000
21332006.05.29 22:40modify1550.511.27561.27570.0000
21342006.05.29 22:40modify1550.511.27561.27580.0000
21352006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27590.0000
21362006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27600.0000
21372006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27610.0000
21382006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27620.0000
21392006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27640.0000
21402006.05.29 22:46modify1550.511.27561.27650.0000
21412006.05.29 22:47modify1550.511.27561.27660.0000
21422006.05.29 22:47modify1550.511.27561.27670.0000
21432006.05.29 22:47modify1550.511.27561.27680.0000
21442006.05.29 22:47modify1550.511.27561.27710.0000
21452006.05.29 22:47modify1550.511.27561.27750.0000
21462006.05.29 22:52modify1550.511.27561.27760.0000
21472006.05.29 22:52modify1550.511.27561.27770.0000
21482006.05.29 22:53modify1550.511.27561.27790.0000
21492006.05.29 22:53modify1550.511.27561.27800.0000
21502006.05.29 22:53modify1550.511.27561.27810.0000
21512006.05.29 23:03modify1550.511.27561.27820.0000
21522006.05.29 23:03modify1550.511.27561.27830.0000
21532006.05.29 23:03modify1550.511.27561.27840.0000
21542006.05.29 23:03modify1550.511.27561.27850.0000
21552006.05.29 23:03modify1550.511.27561.27860.0000
21562006.05.29 23:04modify1550.511.27561.27870.0000
21572006.05.29 23:04modify1550.511.27561.27880.0000
21582006.05.29 23:04modify1550.511.27561.27890.0000
21592006.05.29 23:04modify1550.511.27561.27900.0000
21602006.05.29 23:04modify1550.511.27561.27910.0000
21612006.05.29 23:13modify1550.511.27561.27920.0000
21622006.05.29 23:13modify1550.511.27561.27930.0000
21632006.05.29 23:33modify1550.511.27561.27940.0000
21642006.05.29 23:33modify1550.511.27561.27950.0000
21652006.05.30 02:05modify1550.511.27561.27960.0000
21662006.05.30 02:05modify1550.511.27561.27970.0000
21672006.05.30 02:05modify1550.511.27561.27980.0000
21682006.05.30 02:05modify1550.511.27561.27990.0000
21692006.05.30 02:05modify1550.511.27561.28000.0000
21702006.05.30 02:08modify1550.511.27561.28010.0000
21712006.05.30 02:08modify1550.511.27561.28020.0000
21722006.05.30 02:08modify1550.511.27561.28030.0000
21732006.05.30 02:08modify1550.511.27561.28040.0000
21742006.05.30 02:08modify1550.511.27561.28060.0000
21752006.05.30 02:09modify1550.511.27561.28070.0000
21762006.05.30 02:09modify1550.511.27561.28080.0000
21772006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28090.0000
21782006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28100.0000
21792006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28110.0000
21802006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28120.0000
21812006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28130.0000
21822006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28140.0000
21832006.05.30 02:10modify1550.511.27561.28150.0000
21842006.05.30 02:16modify1550.511.27561.28160.0000
21852006.05.30 02:21modify1550.511.27561.28170.0000
21862006.05.30 03:01modify1550.511.27561.28180.0000
21872006.05.30 03:01modify1550.511.27561.28190.0000
21882006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28200.0000
21892006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28210.0000
21902006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28220.0000
21912006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28240.0000
21922006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28250.0000
21932006.05.30 03:02modify1550.511.27561.28260.0000
21942006.05.30 03:03modify1550.511.27561.28270.0000
21952006.05.30 03:03modify1550.511.27561.28280.0000
21962006.05.30 03:04modify1550.511.27561.28290.0000
21972006.05.30 03:04modify1550.511.27561.28300.0000
21982006.05.30 03:04modify1550.511.27561.28310.0000
21992006.05.30 03:04modify1550.511.27561.28320.0000
22002006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28330.0000
22012006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28340.0000
22022006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28350.0000
22032006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28360.0000
22042006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28370.0000
22052006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28380.0000
22062006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28390.0000
22072006.05.30 03:05modify1550.511.27561.28400.0000
22082006.05.30 03:30s/l1550.511.28401.28400.0000424.225540.61
22092006.05.30 03:45buy1560.551.28540.00000.0000
22102006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28550.0000
22112006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28570.0000
22122006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28600.0000
22132006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28610.0000
22142006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28620.0000
22152006.05.30 10:02modify1560.551.28541.28630.0000
22162006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28640.0000
22172006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28650.0000
22182006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28670.0000
22192006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28680.0000
22202006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28690.0000
22212006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28700.0000
22222006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28710.0000
22232006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28720.0000
22242006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28730.0000
22252006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28740.0000
22262006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28750.0000
22272006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28780.0000
22282006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28790.0000
22292006.05.30 10:03modify1560.551.28541.28800.0000
22302006.05.30 11:05s/l1560.551.28801.28800.0000143.005683.61
22312006.05.31 03:45sell1570.571.28900.00000.0000
22322006.05.31 04:11modify1570.571.28901.28890.0000
22332006.05.31 04:11modify1570.571.28901.28880.0000
22342006.05.31 04:12modify1570.571.28901.28870.0000
22352006.05.31 04:31modify1570.571.28901.28860.0000
22362006.05.31 04:31modify1570.571.28901.28850.0000
22372006.05.31 04:31modify1570.571.28901.28840.0000
22382006.05.31 07:37modify1570.571.28901.28830.0000
22392006.05.31 07:37modify1570.571.28901.28820.0000
22402006.05.31 09:30modify1570.571.28901.28810.0000
22412006.05.31 09:30modify1570.571.28901.28800.0000
22422006.05.31 09:30modify1570.571.28901.28790.0000
22432006.05.31 09:32modify1570.571.28901.28780.0000
22442006.05.31 09:32modify1570.571.28901.28760.0000
22452006.05.31 09:32modify1570.571.28901.28750.0000
22462006.05.31 09:32modify1570.571.28901.28740.0000
22472006.05.31 09:33modify1570.571.28901.28720.0000
22482006.05.31 10:00modify1570.571.28901.28710.0000
22492006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28700.0000
22502006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28690.0000
22512006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28680.0000
22522006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28660.0000
22532006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28640.0000
22542006.05.31 10:16modify1570.571.28901.28630.0000
22552006.05.31 10:41modify1570.571.28901.28620.0000
22562006.05.31 10:41modify1570.571.28901.28610.0000
22572006.05.31 10:41modify1570.571.28901.28600.0000
22582006.05.31 11:13modify1570.571.28901.28580.0000
22592006.05.31 11:13modify1570.571.28901.28560.0000
22602006.05.31 11:13modify1570.571.28901.28550.0000
22612006.05.31 11:13modify1570.571.28901.28540.0000
22622006.05.31 11:15modify1570.571.28901.28530.0000
22632006.05.31 11:20modify1570.571.28901.28520.0000
22642006.05.31 14:02modify1570.571.28901.28500.0000
22652006.05.31 14:02modify1570.571.28901.28490.0000
22662006.05.31 14:05s/l1570.571.28491.28490.0000233.705917.31
22672006.05.31 14:45sell1580.591.28150.00000.0000
22682006.05.31 20:35modify1580.591.28151.28130.0000
22692006.05.31 20:35modify1580.591.28151.28120.0000
22702006.05.31 20:36modify1580.591.28151.28110.0000
22712006.05.31 20:47modify1580.591.28151.28100.0000
22722006.05.31 20:47modify1580.591.28151.28090.0000
22732006.05.31 20:47modify1580.591.28151.28080.0000
22742006.05.31 21:03modify1580.591.28151.28070.0000
22752006.05.31 21:03modify1580.591.28151.28060.0000
22762006.05.31 21:03modify1580.591.28151.28040.0000
22772006.05.31 22:43modify1580.591.28151.28030.0000
22782006.05.31 22:43modify1580.591.28151.28010.0000
22792006.05.31 23:27modify1580.591.28151.28000.0000
22802006.05.31 23:28modify1580.591.28151.27990.0000
22812006.05.31 23:28modify1580.591.28151.27970.0000
22822006.05.31 23:31modify1580.591.28151.27960.0000
22832006.05.31 23:31modify1580.591.28151.27950.0000
22842006.05.31 23:31modify1580.591.28151.27940.0000
22852006.05.31 23:31modify1580.591.28151.27930.0000
22862006.05.31 23:32modify1580.591.28151.27920.0000
22872006.05.31 23:38modify1580.591.28151.27910.0000
22882006.05.31 23:55modify1580.591.28151.27900.0000
22892006.05.31 23:55modify1580.591.28151.27890.0000
22902006.05.31 23:55modify1580.591.28151.27880.0000
22912006.05.31 23:55modify1580.591.28151.27870.0000
22922006.05.31 23:55modify1580.591.28151.27840.0000
22932006.06.01 03:14modify1580.591.28151.27830.0000
22942006.06.01 03:14modify1580.591.28151.27820.0000
22952006.06.01 03:15modify1580.591.28151.27810.0000
22962006.06.01 03:15modify1580.591.28151.27800.0000
22972006.06.01 03:16modify1580.591.28151.27790.0000
22982006.06.01 03:47s/l1580.591.27791.27790.0000220.196137.49
22992006.06.01 17:45buy1590.611.28110.00000.0000
23002006.06.02 08:29modify1590.611.28111.28130.0000
23012006.06.02 08:29modify1590.611.28111.28140.0000
23022006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28180.0000
23032006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28190.0000
23042006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28260.0000
23052006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28440.0000
23062006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28500.0000
23072006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28550.0000
23082006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28570.0000
23092006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28600.0000
23102006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28670.0000
23112006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28690.0000
23122006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28700.0000
23132006.06.02 08:30modify1590.611.28111.28710.0000
23142006.06.02 08:32modify1590.611.28111.28720.0000
23152006.06.02 08:35modify1590.611.28111.28730.0000
23162006.06.02 08:35modify1590.611.28111.28750.0000
23172006.06.02 08:40modify1590.611.28111.28760.0000
23182006.06.02 08:40modify1590.611.28111.28780.0000
23192006.06.02 08:40modify1590.611.28111.28800.0000
23202006.06.02 08:40modify1590.611.28111.28810.0000
23212006.06.02 08:42modify1590.611.28111.28840.0000
23222006.06.02 08:42modify1590.611.28111.28850.0000
23232006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28860.0000
23242006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28870.0000
23252006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28890.0000
23262006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28900.0000
23272006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28910.0000
23282006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28920.0000
23292006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28940.0000
23302006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28950.0000
23312006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28970.0000
23322006.06.02 08:43modify1590.611.28111.28990.0000
23332006.06.02 08:44modify1590.611.28111.29000.0000
23342006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29010.0000
23352006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29020.0000
23362006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29040.0000
23372006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29050.0000
23382006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29060.0000
23392006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29070.0000
23402006.06.02 08:45modify1590.611.28111.29080.0000
23412006.06.02 08:46modify1590.611.28111.29090.0000
23422006.06.02 08:46modify1590.611.28111.29100.0000
23432006.06.02 08:46modify1590.611.28111.29110.0000
23442006.06.02 08:46modify1590.611.28111.29120.0000
23452006.06.02 08:55s/l1590.611.29121.29120.0000611.106748.59
23462006.06.05 14:45sell1600.671.29140.00000.0000
23472006.06.05 23:07modify1600.671.29141.29130.0000
23482006.06.05 23:08modify1600.671.29141.29120.0000
23492006.06.06 02:14s/l1600.671.29121.29120.000016.356764.94
23502006.06.13 09:45buy1610.681.26070.00000.0000
23512006.06.13 17:05close1610.681.25380.00000.0000-469.206295.74
23522006.06.13 17:46sell1620.631.25440.00000.0000
23532006.06.14 02:26close1620.631.25860.00000.0000-261.836033.91
23542006.06.14 02:48buy1630.601.25860.00000.0000
23552006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25880.0000
23562006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25890.0000
23572006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25910.0000
23582006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25920.0000
23592006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25930.0000
23602006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25940.0000
23612006.06.14 09:20modify1630.601.25861.25960.0000
23622006.06.14 09:27modify1630.601.25861.25970.0000
23632006.06.14 09:27modify1630.601.25861.25980.0000
23642006.06.14 09:27modify1630.601.25861.25990.0000
23652006.06.14 09:27modify1630.601.25861.26010.0000
23662006.06.14 09:27modify1630.601.25861.26020.0000
23672006.06.14 09:27modify1630.601.25861.26030.0000
23682006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26040.0000
23692006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26050.0000
23702006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26060.0000
23712006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26070.0000
23722006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26080.0000
23732006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26090.0000
23742006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26100.0000
23752006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26110.0000
23762006.06.14 09:28modify1630.601.25861.26130.0000
23772006.06.14 09:29modify1630.601.25861.26140.0000
23782006.06.14 09:29modify1630.601.25861.26150.0000
23792006.06.14 09:29modify1630.601.25861.26160.0000
23802006.06.14 09:29modify1630.601.25861.26170.0000
23812006.06.14 09:30modify1630.601.25861.26180.0000
23822006.06.14 09:30modify1630.601.25861.26190.0000
23832006.06.14 10:00s/l1630.601.26191.26190.0000198.006231.91
23842006.06.15 21:45sell1640.621.26400.00000.0000
23852006.06.18 20:54modify1640.621.26401.26400.0000
23862006.06.18 20:54modify1640.621.26401.26390.0000
23872006.06.18 20:54modify1640.621.26401.26380.0000
23882006.06.18 20:54modify1640.621.26401.26370.0000
23892006.06.18 20:54modify1640.621.26401.26360.0000
23902006.06.18 21:01modify1640.621.26401.26350.0000
23912006.06.18 21:02modify1640.621.26401.26340.0000
23922006.06.18 21:03modify1640.621.26401.26330.0000
23932006.06.18 21:03modify1640.621.26401.26320.0000
23942006.06.18 21:04modify1640.621.26401.26310.0000
23952006.06.18 21:04modify1640.621.26401.26300.0000
23962006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26290.0000
23972006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26280.0000
23982006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26270.0000
23992006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26260.0000
24002006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26250.0000
24012006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26240.0000
24022006.06.18 21:05modify1640.621.26401.26230.0000
24032006.06.18 21:06modify1640.621.26401.26220.0000
24042006.06.18 21:06modify1640.621.26401.26210.0000
24052006.06.18 21:06modify1640.621.26401.26200.0000
24062006.06.18 21:08modify1640.621.26401.26190.0000
24072006.06.18 21:08modify1640.621.26401.26180.0000
24082006.06.18 21:13modify1640.621.26401.26170.0000
24092006.06.18 21:13modify1640.621.26401.26160.0000
24102006.06.18 21:15modify1640.621.26401.26150.0000
24112006.06.18 21:23modify1640.621.26401.26140.0000
24122006.06.18 21:23modify1640.621.26401.26130.0000
24132006.06.18 21:23modify1640.621.26401.26120.0000
24142006.06.18 21:23modify1640.621.26401.26110.0000
24152006.06.18 21:27modify1640.621.26401.26100.0000
24162006.06.18 21:27modify1640.621.26401.26090.0000
24172006.06.18 21:28modify1640.621.26401.26080.0000
24182006.06.18 21:28modify1640.621.26401.26070.0000
24192006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26060.0000
24202006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26050.0000
24212006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26040.0000
24222006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26030.0000
24232006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26020.0000
24242006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26010.0000
24252006.06.18 21:36modify1640.621.26401.26000.0000
24262006.06.18 21:36modify1640.621.26401.25990.0000
24272006.06.18 21:36modify1640.621.26401.25980.0000
24282006.06.18 21:37modify1640.621.26401.25970.0000
24292006.06.18 21:38modify1640.621.26401.25960.0000
24302006.06.18 21:38modify1640.621.26401.25940.0000
24312006.06.19 01:57s/l1640.621.25941.25940.0000290.666522.57
24322006.06.20 01:46buy1650.651.25880.00000.0000
24332006.06.20 13:29modify1650.651.25881.25880.0000
24342006.06.20 13:30modify1650.651.25881.25890.0000
24352006.06.20 14:50s/l1650.651.25891.25890.00006.506529.07
24362006.06.20 17:45buy1660.651.25860.00000.0000
24372006.06.20 21:43modify1660.651.25861.25870.0000
24382006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25880.0000
24392006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25890.0000
24402006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25900.0000
24412006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25930.0000
24422006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25940.0000
24432006.06.20 22:05modify1660.651.25861.25950.0000
24442006.06.20 22:19modify1660.651.25861.25960.0000
24452006.06.20 22:19modify1660.651.25861.25970.0000
24462006.06.20 22:19modify1660.651.25861.25980.0000
24472006.06.20 22:20modify1660.651.25861.25990.0000
24482006.06.20 22:21modify1660.651.25861.26000.0000
24492006.06.20 23:03modify1660.651.25861.26020.0000
24502006.06.21 05:13modify1660.651.25861.26040.0000
24512006.06.21 05:13modify1660.651.25861.26050.0000
24522006.06.21 05:17modify1660.651.25861.26060.0000
24532006.06.21 05:18modify1660.651.25861.26070.0000
24542006.06.21 05:20modify1660.651.25861.26080.0000
24552006.06.21 05:20modify1660.651.25861.26090.0000
24562006.06.21 05:20modify1660.651.25861.26100.0000
24572006.06.21 05:22modify1660.651.25861.26120.0000
24582006.06.21 05:22modify1660.651.25861.26130.0000
24592006.06.21 05:22modify1660.651.25861.26140.0000
24602006.06.21 09:03modify1660.651.25861.26150.0000
24612006.06.21 09:03modify1660.651.25861.26160.0000
24622006.06.21 09:03modify1660.651.25861.26170.0000
24632006.06.21 09:05modify1660.651.25861.26180.0000
24642006.06.21 09:05modify1660.651.25861.26190.0000
24652006.06.21 09:05modify1660.651.25861.26200.0000
24662006.06.21 09:16modify1660.651.25861.26210.0000
24672006.06.21 09:16modify1660.651.25861.26220.0000
24682006.06.21 09:19modify1660.651.25861.26230.0000
24692006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26240.0000
24702006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26250.0000
24712006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26260.0000
24722006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26270.0000
24732006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26280.0000
24742006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26290.0000
24752006.06.21 11:53modify1660.651.25861.26300.0000
24762006.06.21 11:56modify1660.651.25861.26310.0000
24772006.06.21 11:56modify1660.651.25861.26320.0000
24782006.06.21 11:57modify1660.651.25861.26330.0000
24792006.06.21 11:57modify1660.651.25861.26340.0000
24802006.06.21 11:58modify1660.651.25861.26350.0000
24812006.06.21 11:59modify1660.651.25861.26360.0000
24822006.06.21 11:59modify1660.651.25861.26370.0000
24832006.06.21 12:02modify1660.651.25861.26380.0000
24842006.06.21 12:02modify1660.651.25861.26390.0000
24852006.06.21 12:13modify1660.651.25861.26400.0000
24862006.06.21 12:24modify1660.651.25861.26410.0000
24872006.06.21 12:25modify1660.651.25861.26420.0000
24882006.06.21 12:26modify1660.651.25861.26430.0000
24892006.06.21 13:14modify1660.651.25861.26440.0000
24902006.06.21 13:14modify1660.651.25861.26450.0000
24912006.06.21 13:14modify1660.651.25861.26460.0000
24922006.06.21 13:26modify1660.651.25861.26470.0000
24932006.06.21 13:26modify1660.651.25861.26480.0000
24942006.06.22 00:19modify1660.651.25861.26490.0000
24952006.06.22 00:20modify1660.651.25861.26500.0000
24962006.06.22 01:03modify1660.651.25861.26510.0000
24972006.06.22 01:03modify1660.651.25861.26520.0000
24982006.06.22 03:07s/l1660.651.26521.26520.0000407.686936.75
24992006.06.22 03:53sell1670.691.26310.00000.0000
25002006.06.22 06:31modify1670.691.26311.26310.0000
25012006.06.22 06:31modify1670.691.26311.26300.0000
25022006.06.22 06:32modify1670.691.26311.26290.0000
25032006.06.22 06:47modify1670.691.26311.26280.0000
25042006.06.22 06:47modify1670.691.26311.26270.0000
25052006.06.22 06:47modify1670.691.26311.26260.0000
25062006.06.22 06:47modify1670.691.26311.26250.0000
25072006.06.22 06:48modify1670.691.26311.26240.0000
25082006.06.22 06:48modify1670.691.26311.26230.0000
25092006.06.22 06:48modify1670.691.26311.26220.0000
25102006.06.22 06:48modify1670.691.26311.26210.0000
25112006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26200.0000
25122006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26190.0000
25132006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26180.0000
25142006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26160.0000
25152006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26150.0000
25162006.06.22 06:52modify1670.691.26311.26140.0000
25172006.06.22 06:53modify1670.691.26311.26130.0000
25182006.06.22 06:53modify1670.691.26311.26120.0000
25192006.06.22 08:04modify1670.691.26311.26110.0000
25202006.06.22 08:04modify1670.691.26311.26100.0000
25212006.06.22 08:04modify1670.691.26311.26090.0000
25222006.06.22 08:04modify1670.691.26311.26080.0000
25232006.06.22 08:05modify1670.691.26311.26070.0000
25242006.06.22 08:06modify1670.691.26311.26060.0000
25252006.06.22 08:07modify1670.691.26311.26050.0000
25262006.06.22 09:19modify1670.691.26311.26040.0000
25272006.06.22 09:19modify1670.691.26311.26030.0000
25282006.06.22 09:19modify1670.691.26311.26020.0000
25292006.06.22 09:19modify1670.691.26311.26010.0000
25302006.06.22 09:19modify1670.691.26311.25990.0000
25312006.06.22 09:19modify1670.691.26311.25980.0000
25322006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25970.0000
25332006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25960.0000
25342006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25950.0000
25352006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25940.0000
25362006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25930.0000
25372006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25920.0000
25382006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25910.0000
25392006.06.22 09:20modify1670.691.26311.25900.0000
25402006.06.22 09:30modify1670.691.26311.25890.0000
25412006.06.22 10:12modify1670.691.26311.25880.0000
25422006.06.22 10:13modify1670.691.26311.25870.0000
25432006.06.22 10:13modify1670.691.26311.25860.0000
25442006.06.22 10:13modify1670.691.26311.25850.0000
25452006.06.22 10:13modify1670.691.26311.25840.0000
25462006.06.22 10:13modify1670.691.26311.25830.0000
25472006.06.22 10:20modify1670.691.26311.25820.0000
25482006.06.22 10:20modify1670.691.26311.25810.0000
25492006.06.22 10:20modify1670.691.26311.25800.0000
25502006.06.22 10:20modify1670.691.26311.25790.0000
25512006.06.22 11:29s/l1670.691.25791.25790.0000358.807295.55
25522006.06.26 03:45buy1680.731.25800.00000.0000
25532006.06.26 19:56modify1680.731.25801.25810.0000
25542006.06.26 19:56modify1680.731.25801.25820.0000
25552006.06.26 20:10modify1680.731.25801.25840.0000
25562006.06.26 20:10modify1680.731.25801.25850.0000
25572006.06.26 20:50modify1680.731.25801.25860.0000
25582006.06.26 20:50modify1680.731.25801.25870.0000
25592006.06.26 21:12modify1680.731.25801.25880.0000
25602006.06.26 21:12modify1680.731.25801.25890.0000
25612006.06.26 21:12modify1680.731.25801.25900.0000
25622006.06.26 21:12modify1680.731.25801.25910.0000
25632006.06.27 00:10s/l1680.731.25911.25910.000074.317369.86
25642006.06.27 11:47sell1690.741.25860.00000.0000
25652006.06.28 03:09modify1690.741.25861.25850.0000
25662006.06.28 03:32modify1690.741.25861.25840.0000
25672006.06.28 03:32modify1690.741.25861.25830.0000
25682006.06.28 03:32modify1690.741.25861.25820.0000
25692006.06.28 08:56modify1690.741.25861.25810.0000
25702006.06.28 08:56modify1690.741.25861.25790.0000
25712006.06.28 08:56modify1690.741.25861.25780.0000
25722006.06.28 08:57modify1690.741.25861.25770.0000
25732006.06.28 08:57modify1690.741.25861.25760.0000
25742006.06.28 08:57modify1690.741.25861.25750.0000
25752006.06.28 08:57modify1690.741.25861.25740.0000
25762006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25730.0000
25772006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25720.0000
25782006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25710.0000
25792006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25700.0000
25802006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25690.0000
25812006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25680.0000
25822006.06.28 10:23modify1690.741.25861.25670.0000
25832006.06.28 10:24modify1690.741.25861.25660.0000
25842006.06.28 10:24modify1690.741.25861.25650.0000
25852006.06.28 10:24modify1690.741.25861.25640.0000
25862006.06.28 10:24modify1690.741.25861.25630.0000
25872006.06.28 10:24modify1690.741.25861.25620.0000
25882006.06.28 10:25modify1690.741.25861.25610.0000
25892006.06.28 10:25modify1690.741.25861.25600.0000
25902006.06.28 10:34modify1690.741.25861.25590.0000
25912006.06.28 10:34modify1690.741.25861.25570.0000
25922006.06.28 10:34modify1690.741.25861.25560.0000
25932006.06.28 10:35modify1690.741.25861.25550.0000
25942006.06.28 10:35modify1690.741.25861.25540.0000
25952006.06.28 10:35modify1690.741.25861.25530.0000
25962006.06.28 10:35modify1690.741.25861.25520.0000
25972006.06.28 10:35modify1690.741.25861.25510.0000
25982006.06.28 10:36modify1690.741.25861.25500.0000
25992006.06.28 10:36modify1690.741.25861.25490.0000
26002006.06.28 10:36modify1690.741.25861.25480.0000
26012006.06.28 10:36modify1690.741.25861.25470.0000
26022006.06.28 10:36modify1690.741.25861.25450.0000
26032006.06.28 14:08s/l1690.741.25451.25450.0000306.667676.52
26042006.06.29 08:54buy1700.771.25510.00000.0000
26052006.06.29 14:16modify1700.771.25511.25520.0000
26062006.06.29 14:16modify1700.771.25511.25530.0000
26072006.06.29 14:16modify1700.771.25511.25550.0000
26082006.06.29 14:16modify1700.771.25511.25560.0000
26092006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25570.0000
26102006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25600.0000
26112006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25620.0000
26122006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25640.0000
26132006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25650.0000
26142006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25660.0000
26152006.06.29 14:17modify1700.771.25511.25670.0000
26162006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25690.0000
26172006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25700.0000
26182006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25730.0000
26192006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25740.0000
26202006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25750.0000
26212006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25760.0000
26222006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25770.0000
26232006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25790.0000
26242006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25820.0000
26252006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25840.0000
26262006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25850.0000
26272006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25860.0000
26282006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25890.0000
26292006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25900.0000
26302006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25920.0000
26312006.06.29 14:21modify1700.771.25511.25930.0000
26322006.06.29 14:22modify1700.771.25511.25950.0000
26332006.06.29 14:24s/l1700.771.25951.25950.0000338.808015.32
26342006.06.29 15:45buy1710.801.26470.00000.0000
26352006.06.29 21:04modify1710.801.26471.26470.0000
26362006.06.29 21:07modify1710.801.26471.26480.0000
26372006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26500.0000
26382006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26510.0000
26392006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26520.0000
26402006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26530.0000
26412006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26540.0000
26422006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26550.0000
26432006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26580.0000
26442006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26590.0000
26452006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26600.0000
26462006.06.29 21:08modify1710.801.26471.26610.0000
26472006.06.29 21:27modify1710.801.26471.26620.0000
26482006.06.29 21:27modify1710.801.26471.26640.0000
26492006.06.29 21:27modify1710.801.26471.26650.0000
26502006.06.29 21:27modify1710.801.26471.26660.0000
26512006.06.29 21:33modify1710.801.26471.26670.0000
26522006.06.29 21:33modify1710.801.26471.26680.0000
26532006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26700.0000
26542006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26710.0000
26552006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26720.0000
26562006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26740.0000
26572006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26760.0000
26582006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26770.0000
26592006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26780.0000
26602006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26790.0000
26612006.06.29 21:34modify1710.801.26471.26820.0000
26622006.06.29 21:35modify1710.801.26471.26830.0000
26632006.06.29 21:36modify1710.801.26471.26840.0000
26642006.06.29 21:37modify1710.801.26471.26850.0000
26652006.06.29 21:46modify1710.801.26471.26860.0000
26662006.06.29 21:48modify1710.801.26471.26870.0000
26672006.06.29 21:48modify1710.801.26471.26880.0000
26682006.06.29 23:46modify1710.801.26471.26890.0000
26692006.06.29 23:46modify1710.801.26471.26900.0000
26702006.06.29 23:46modify1710.801.26471.26910.0000
26712006.06.29 23:46modify1710.801.26471.26930.0000
26722006.06.30 01:29modify1710.801.26471.26940.0000
26732006.06.30 01:37modify1710.801.26471.26950.0000
26742006.06.30 01:37modify1710.801.26471.26960.0000
26752006.06.30 01:37modify1710.801.26471.26970.0000
26762006.06.30 01:37modify1710.801.26471.26980.0000
26772006.06.30 01:37modify1710.801.26471.26990.0000
26782006.06.30 01:45modify1710.801.26471.27000.0000
26792006.06.30 01:46modify1710.801.26471.27010.0000
26802006.06.30 01:46modify1710.801.26471.27020.0000
26812006.06.30 01:46modify1710.801.26471.27030.0000
26822006.06.30 01:50modify1710.801.26471.27040.0000
26832006.06.30 01:51modify1710.801.26471.27050.0000
26842006.06.30 01:51modify1710.801.26471.27060.0000
26852006.06.30 02:16s/l1710.801.27061.27060.0000465.448480.76
26862006.07.04 07:47sell1720.851.27900.00000.0000
26872006.07.05 03:16modify1720.851.27901.27890.0000
26882006.07.05 03:44modify1720.851.27901.27880.0000
26892006.07.05 03:44modify1720.851.27901.27870.0000
26902006.07.05 03:44modify1720.851.27901.27860.0000
26912006.07.05 03:44modify1720.851.27901.27850.0000
26922006.07.05 03:44modify1720.851.27901.27840.0000
26932006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27830.0000
26942006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27820.0000
26952006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27810.0000
26962006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27800.0000
26972006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27790.0000
26982006.07.05 03:45modify1720.851.27901.27780.0000
26992006.07.05 05:05modify1720.851.27901.27770.0000
27002006.07.05 05:05modify1720.851.27901.27760.0000
27012006.07.05 05:05modify1720.851.27901.27750.0000
27022006.07.05 05:06modify1720.851.27901.27740.0000
27032006.07.05 05:06modify1720.851.27901.27730.0000
27042006.07.05 06:48s/l1720.851.27731.27730.0000148.248629.00
27052006.07.06 07:49buy1730.861.27450.00000.0000
27062006.07.06 08:33modify1730.861.27451.27460.0000
27072006.07.06 08:34modify1730.861.27451.27470.0000
27082006.07.06 08:34modify1730.861.27451.27500.0000
27092006.07.06 08:34modify1730.861.27451.27510.0000
27102006.07.06 08:34modify1730.861.27451.27530.0000
27112006.07.06 08:36modify1730.861.27451.27540.0000
27122006.07.06 09:00s/l1730.861.27541.27540.000077.408706.40
27132006.07.06 09:45buy1740.871.27460.00000.0000
27142006.07.06 14:03modify1740.871.27461.27470.0000
27152006.07.06 14:09modify1740.871.27461.27480.0000
27162006.07.06 14:42modify1740.871.27461.27490.0000
27172006.07.06 14:45modify1740.871.27461.27500.0000
27182006.07.06 14:48modify1740.871.27461.27510.0000
27192006.07.06 15:20modify1740.871.27461.27520.0000
27202006.07.06 16:56modify1740.871.27461.27530.0000
27212006.07.06 17:08modify1740.871.27461.27540.0000
27222006.07.06 17:46modify1740.871.27461.27550.0000
27232006.07.07 03:21modify1740.871.27461.27570.0000
27242006.07.07 03:21modify1740.871.27461.27580.0000
27252006.07.07 03:21modify1740.871.27461.27590.0000
27262006.07.07 03:21modify1740.871.27461.27600.0000
27272006.07.07 05:37modify1740.871.27461.27610.0000
27282006.07.07 05:37modify1740.871.27461.27620.0000
27292006.07.07 05:37modify1740.871.27461.27630.0000
27302006.07.07 05:39modify1740.871.27461.27640.0000
27312006.07.07 05:39modify1740.871.27461.27650.0000
27322006.07.07 08:29modify1740.871.27461.27760.0000
27332006.07.07 08:29modify1740.871.27461.27840.0000
27342006.07.07 08:29modify1740.871.27461.27860.0000
27352006.07.07 08:29modify1740.871.27461.27880.0000
27362006.07.07 08:30modify1740.871.27461.27900.0000
27372006.07.07 08:30modify1740.871.27461.27940.0000
27382006.07.07 08:30modify1740.871.27461.28170.0000
27392006.07.07 08:30modify1740.871.27461.28200.0000
27402006.07.07 08:30modify1740.871.27461.28270.0000
27412006.07.07 08:30modify1740.871.27461.28340.0000
27422006.07.07 08:30modify1740.871.27461.28350.0000
27432006.07.07 08:31s/l1740.871.28351.28350.0000767.179473.56
27442006.07.10 01:47sell1750.951.27960.00000.0000
27452006.07.10 06:51modify1750.951.27961.27960.0000
27462006.07.10 06:51modify1750.951.27961.27950.0000
27472006.07.10 07:01modify1750.951.27961.27940.0000
27482006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27930.0000
27492006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27920.0000
27502006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27910.0000
27512006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27900.0000
27522006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27890.0000
27532006.07.10 07:03modify1750.951.27961.27880.0000
27542006.07.10 07:04modify1750.951.27961.27870.0000
27552006.07.10 07:04modify1750.951.27961.27850.0000
27562006.07.10 07:06modify1750.951.27961.27840.0000
27572006.07.10 07:07modify1750.951.27961.27830.0000
27582006.07.10 07:07modify1750.951.27961.27820.0000
27592006.07.10 07:09modify1750.951.27961.27810.0000
27602006.07.10 07:09modify1750.951.27961.27800.0000
27612006.07.10 07:11modify1750.951.27961.27790.0000
27622006.07.10 08:22modify1750.951.27961.27780.0000
27632006.07.10 08:23modify1750.951.27961.27770.0000
27642006.07.10 08:28modify1750.951.27961.27750.0000
27652006.07.10 08:28modify1750.951.27961.27740.0000
27662006.07.10 08:28modify1750.951.27961.27730.0000
27672006.07.10 08:28modify1750.951.27961.27710.0000
27682006.07.10 08:29modify1750.951.27961.27700.0000
27692006.07.10 08:29modify1750.951.27961.27690.0000
27702006.07.10 08:31modify1750.951.27961.27680.0000
27712006.07.10 08:40modify1750.951.27961.27670.0000
27722006.07.10 08:40modify1750.951.27961.27650.0000
27732006.07.10 08:41modify1750.951.27961.27640.0000
27742006.07.10 08:43modify1750.951.27961.27630.0000
27752006.07.10 08:43modify1750.951.27961.27620.0000
27762006.07.10 08:43modify1750.951.27961.27610.0000
27772006.07.10 08:52modify1750.951.27961.27600.0000
27782006.07.10 08:52modify1750.951.27961.27590.0000
27792006.07.10 08:52modify1750.951.27961.27580.0000
27802006.07.10 08:52modify1750.951.27961.27570.0000
27812006.07.10 08:53modify1750.951.27961.27560.0000
27822006.07.10 09:38modify1750.951.27961.27550.0000
27832006.07.10 09:38modify1750.951.27961.27540.0000
27842006.07.10 09:38modify1750.951.27961.27530.0000
27852006.07.10 09:38modify1750.951.27961.27520.0000
27862006.07.10 09:38modify1750.951.27961.27510.0000
27872006.07.10 09:42modify1750.951.27961.27500.0000
27882006.07.10 11:55s/l1750.951.27501.27500.0000437.009910.56
27892006.07.11 11:45buy1760.991.27490.00000.0000
27902006.07.11 16:26modify1760.991.27491.27490.0000
27912006.07.11 16:39modify1760.991.27491.27500.0000
27922006.07.12 04:00s/l1760.991.27501.27500.00001.789912.35
27932006.07.12 04:45sell1770.991.27410.00000.0000
27942006.07.12 07:27modify1770.991.27411.27410.0000
27952006.07.12 08:30modify1770.991.27411.27400.0000
27962006.07.12 08:30modify1770.991.27411.27380.0000
27972006.07.12 08:30modify1770.991.27411.27370.0000
27982006.07.12 08:30modify1770.991.27411.27360.0000
27992006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27350.0000
28002006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27340.0000
28012006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27330.0000
28022006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27320.0000
28032006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27310.0000
28042006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27280.0000
28052006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27260.0000
28062006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27240.0000
28072006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27220.0000
28082006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27210.0000
28092006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27200.0000
28102006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27180.0000
28112006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27170.0000
28122006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27160.0000
28132006.07.12 08:31modify1770.991.27411.27150.0000
28142006.07.12 08:35s/l1770.991.27151.27150.0000257.4010169.75
28152006.07.12 08:45sell1781.021.27030.00000.0000
28162006.07.13 03:03close1781.021.27240.00000.0000-200.749969.01
28172006.07.13 03:45buy1791.001.27280.00000.0000
28182006.07.13 20:31close1791.001.26870.00000.0000-410.009559.01
28192006.07.18 06:45buy1800.961.25520.00000.0000
28202006.07.18 18:31close1800.961.25020.00000.0000-480.009079.01
28212006.07.19 10:45buy1810.911.25670.00000.0000
28222006.07.19 12:59modify1810.911.25671.25670.0000
28232006.07.19 12:59modify1810.911.25671.25680.0000
28242006.07.19 12:59modify1810.911.25671.25690.0000
28252006.07.19 13:27modify1810.911.25671.25700.0000
28262006.07.19 13:27modify1810.911.25671.25710.0000
28272006.07.19 13:28modify1810.911.25671.25720.0000
28282006.07.19 13:28modify1810.911.25671.25730.0000
28292006.07.19 13:28modify1810.911.25671.25740.0000
28302006.07.19 13:28modify1810.911.25671.25750.0000
28312006.07.19 13:28modify1810.911.25671.25760.0000
28322006.07.19 13:47modify1810.911.25671.25770.0000
28332006.07.19 13:47modify1810.911.25671.25780.0000
28342006.07.19 13:50modify1810.911.25671.25790.0000
28352006.07.19 13:57modify1810.911.25671.25800.0000
28362006.07.19 14:01modify1810.911.25671.25810.0000
28372006.07.19 21:05modify1810.911.25671.25820.0000
28382006.07.19 21:07modify1810.911.25671.25830.0000
28392006.07.19 21:12modify1810.911.25671.25840.0000
28402006.07.19 21:13modify1810.911.25671.25850.0000
28412006.07.19 21:14modify1810.911.25671.25860.0000
28422006.07.19 21:23modify1810.911.25671.25870.0000
28432006.07.19 21:24modify1810.911.25671.25880.0000
28442006.07.19 21:24modify1810.911.25671.25890.0000
28452006.07.20 03:09s/l1810.911.25891.25890.0000177.819256.82
28462006.07.24 01:45sell1820.931.26370.00000.0000
28472006.07.24 20:32modify1820.931.26371.26360.0000
28482006.07.24 20:36modify1820.931.26371.26350.0000
28492006.07.24 20:36modify1820.931.26371.26340.0000
28502006.07.24 20:42modify1820.931.26371.26330.0000
28512006.07.25 00:15s/l1820.931.26331.26330.000041.299298.12
28522006.07.25 00:45buy1830.931.26420.00000.0000
28532006.07.25 02:32modify1830.931.26421.26420.0000
28542006.07.25 02:32modify1830.931.26421.26430.0000
28552006.07.25 03:36s/l1830.931.26431.26430.00009.309307.42
28562006.07.25 05:48buy1840.931.26440.00000.0000
28572006.07.25 13:00close1840.931.25750.00000.0000-641.708665.72
28582006.07.25 13:45sell1850.871.25710.00000.0000
28592006.07.26 09:16close1850.871.26000.00000.0000-248.478417.24
28602006.07.26 09:55buy1860.841.26000.00000.0000
28612006.07.26 11:57modify1860.841.26001.26010.0000
28622006.07.26 12:01modify1860.841.26001.26020.0000
28632006.07.26 12:01modify1860.841.26001.26030.0000
28642006.07.26 12:01modify1860.841.26001.26040.0000
28652006.07.26 12:01modify1860.841.26001.26050.0000
28662006.07.26 12:04modify1860.841.26001.26060.0000
28672006.07.26 12:04modify1860.841.26001.26070.0000
28682006.07.26 12:05modify1860.841.26001.26080.0000
28692006.07.26 12:05modify1860.841.26001.26090.0000
28702006.07.26 12:05modify1860.841.26001.26100.0000
28712006.07.26 12:05modify1860.841.26001.26110.0000
28722006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26120.0000
28732006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26130.0000
28742006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26150.0000
28752006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26160.0000
28762006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26170.0000
28772006.07.26 12:29modify1860.841.26001.26180.0000
28782006.07.26 12:30modify1860.841.26001.26190.0000
28792006.07.26 12:30modify1860.841.26001.26200.0000
28802006.07.26 12:32modify1860.841.26001.26210.0000
28812006.07.26 12:33modify1860.841.26001.26220.0000
28822006.07.26 12:40modify1860.841.26001.26230.0000
28832006.07.26 12:40modify1860.841.26001.26240.0000
28842006.07.26 12:40modify1860.841.26001.26250.0000
28852006.07.26 12:40modify1860.841.26001.26260.0000
28862006.07.26 12:51modify1860.841.26001.26270.0000
28872006.07.26 12:51modify1860.841.26001.26280.0000
28882006.07.26 12:51modify1860.841.26001.26290.0000
28892006.07.26 12:55modify1860.841.26001.26300.0000
28902006.07.26 12:55modify1860.841.26001.26310.0000
28912006.07.26 13:36modify1860.841.26001.26320.0000
28922006.07.26 13:36modify1860.841.26001.26330.0000
28932006.07.26 13:38modify1860.841.26001.26340.0000
28942006.07.26 13:39modify1860.841.26001.26350.0000
28952006.07.26 13:39modify1860.841.26001.26360.0000
28962006.07.26 13:40modify1860.841.26001.26370.0000
28972006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26380.0000
28982006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26390.0000
28992006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26400.0000
29002006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26410.0000
29012006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26420.0000
29022006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26430.0000
29032006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26440.0000
29042006.07.26 14:01modify1860.841.26001.26450.0000
29052006.07.26 14:08modify1860.841.26001.26460.0000
29062006.07.26 14:08modify1860.841.26001.26470.0000
29072006.07.26 14:08modify1860.841.26001.26480.0000
29082006.07.26 14:08modify1860.841.26001.26490.0000
29092006.07.26 14:08modify1860.841.26001.26500.0000
29102006.07.26 14:09modify1860.841.26001.26510.0000
29112006.07.26 14:13modify1860.841.26001.26520.0000
29122006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26530.0000
29132006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26540.0000
29142006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26550.0000
29152006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26560.0000
29162006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26570.0000
29172006.07.26 14:19modify1860.841.26001.26580.0000
29182006.07.26 14:20modify1860.841.26001.26590.0000
29192006.07.26 14:20modify1860.841.26001.26600.0000
29202006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26610.0000
29212006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26630.0000
29222006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26640.0000
29232006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26650.0000
29242006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26660.0000
29252006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26670.0000
29262006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26680.0000
29272006.07.26 14:22modify1860.841.26001.26690.0000
29282006.07.26 14:24modify1860.841.26001.26700.0000
29292006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26710.0000
29302006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26720.0000
29312006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26730.0000
29322006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26740.0000
29332006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26750.0000
29342006.07.26 14:25modify1860.841.26001.26760.0000
29352006.07.26 15:53modify1860.841.26001.26770.0000
29362006.07.26 15:55modify1860.841.26001.26780.0000
29372006.07.26 16:08modify1860.841.26001.26790.0000
29382006.07.26 16:08modify1860.841.26001.26800.0000
29392006.07.26 16:09modify1860.841.26001.26810.0000
29402006.07.26 16:09modify1860.841.26001.26820.0000
29412006.07.26 16:21modify1860.841.26001.26830.0000
29422006.07.26 16:21modify1860.841.26001.26850.0000
29432006.07.26 16:21modify1860.841.26001.26860.0000
29442006.07.26 16:21modify1860.841.26001.26870.0000
29452006.07.26 16:58modify1860.841.26001.26880.0000
29462006.07.26 17:05modify1860.841.26001.26970.0000
29472006.07.27 00:20modify1860.841.26001.26990.0000
29482006.07.27 00:25modify1860.841.26001.27000.0000
29492006.07.27 00:27modify1860.841.26001.27010.0000
29502006.07.27 00:44modify1860.841.26001.27020.0000
29512006.07.27 01:40modify1860.841.26001.27030.0000
29522006.07.27 01:40modify1860.841.26001.27040.0000
29532006.07.27 01:40modify1860.841.26001.27050.0000
29542006.07.27 01:40modify1860.841.26001.27060.0000
29552006.07.27 01:41modify1860.841.26001.27070.0000
29562006.07.27 01:41modify1860.841.26001.27080.0000
29572006.07.27 01:41modify1860.841.26001.27090.0000
29582006.07.27 01:46modify1860.841.26001.27100.0000
29592006.07.27 01:46modify1860.841.26001.27110.0000
29602006.07.27 03:10modify1860.841.26001.27120.0000
29612006.07.27 03:10modify1860.841.26001.27130.0000
29622006.07.27 03:10modify1860.841.26001.27140.0000
29632006.07.27 03:10modify1860.841.26001.27150.0000
29642006.07.27 03:11modify1860.841.26001.27160.0000
29652006.07.27 03:11modify1860.841.26001.27170.0000
29662006.07.27 03:11modify1860.841.26001.27180.0000
29672006.07.27 06:24modify1860.841.26001.27190.0000
29682006.07.27 06:24modify1860.841.26001.27200.0000
29692006.07.27 06:24modify1860.841.26001.27210.0000
29702006.07.27 06:24modify1860.841.26001.27220.0000
29712006.07.27 06:48modify1860.841.26001.27230.0000
29722006.07.27 08:30s/l1860.841.27231.27230.00001012.549429.78
29732006.07.27 17:45sell1870.941.26950.00000.0000
29742006.07.28 07:35modify1870.941.26951.26950.0000
29752006.07.28 07:36modify1870.941.26951.26940.0000
29762006.07.28 07:46modify1870.941.26951.26930.0000
29772006.07.28 07:46modify1870.941.26951.26920.0000
29782006.07.28 07:46modify1870.941.26951.26910.0000
29792006.07.28 07:48modify1870.941.26951.26900.0000
29802006.07.28 07:57modify1870.941.26951.26890.0000
29812006.07.28 08:30s/l1870.941.26891.26890.000060.549490.32
29822006.07.28 08:45buy1880.951.27320.00000.0000
29832006.07.28 10:43modify1880.951.27321.27330.0000
29842006.07.28 10:46modify1880.951.27321.27340.0000
29852006.07.28 10:56modify1880.951.27321.27350.0000
29862006.07.28 10:56modify1880.951.27321.27360.0000
29872006.07.28 10:56modify1880.951.27321.27380.0000
29882006.07.28 10:56modify1880.951.27321.27390.0000
29892006.07.28 10:57modify1880.951.27321.27400.0000
29902006.07.28 11:02modify1880.951.27321.27410.0000
29912006.07.28 11:05modify1880.951.27321.27420.0000
29922006.07.28 11:44s/l1880.951.27421.27420.000095.009585.32
29932006.07.28 11:45buy1890.961.27470.00000.0000
29942006.07.31 07:54modify1890.961.27471.27470.0000
29952006.07.31 07:54modify1890.961.27471.27480.0000
29962006.07.31 07:54modify1890.961.27471.27500.0000
29972006.07.31 07:55modify1890.961.27471.27510.0000
29982006.07.31 08:59modify1890.961.27471.27520.0000
29992006.07.31 08:59modify1890.961.27471.27530.0000
30002006.07.31 08:59modify1890.961.27471.27540.0000
30012006.07.31 09:17modify1890.961.27471.27550.0000
30022006.07.31 10:18s/l1890.961.27551.27550.000068.939654.24
30032006.07.31 21:45sell1900.971.27460.00000.0000
30042006.08.01 11:54close1900.971.27730.00000.0000-257.639396.61
30052006.08.01 11:54buy1910.941.27730.00000.0000
30062006.08.01 12:09modify1910.941.27731.27730.0000
30072006.08.01 12:09modify1910.941.27731.27750.0000
30082006.08.01 12:09modify1910.941.27731.27770.0000
30092006.08.01 12:12modify1910.941.27731.27780.0000
30102006.08.01 12:12modify1910.941.27731.27790.0000
30112006.08.01 12:12modify1910.941.27731.27800.0000
30122006.08.01 12:14modify1910.941.27731.27810.0000
30132006.08.01 12:14modify1910.941.27731.27820.0000
30142006.08.01 12:14modify1910.941.27731.27830.0000
30152006.08.01 12:14modify1910.941.27731.27840.0000
30162006.08.01 12:15modify1910.941.27731.27850.0000
30172006.08.01 12:15modify1910.941.27731.27860.0000
30182006.08.01 12:15modify1910.941.27731.27870.0000
30192006.08.01 12:16modify1910.941.27731.27880.0000
30202006.08.01 12:16modify1910.941.27731.27890.0000
30212006.08.01 12:16modify1910.941.27731.27900.0000
30222006.08.01 12:16modify1910.941.27731.27910.0000
30232006.08.01 13:06modify1910.941.27731.27920.0000
30242006.08.01 13:06modify1910.941.27731.27930.0000
30252006.08.01 13:08modify1910.941.27731.27940.0000
30262006.08.01 15:32modify1910.941.27731.27950.0000
30272006.08.01 15:35modify1910.941.27731.27960.0000
30282006.08.01 15:39modify1910.941.27731.27970.0000
30292006.08.01 16:08modify1910.941.27731.27980.0000
30302006.08.01 16:10modify1910.941.27731.27990.0000
30312006.08.01 16:27modify1910.941.27731.28000.0000
30322006.08.01 16:28modify1910.941.27731.28010.0000
30332006.08.01 22:40modify1910.941.27731.28020.0000
30342006.08.01 22:43modify1910.941.27731.28030.0000
30352006.08.01 22:43modify1910.941.27731.28040.0000
30362006.08.01 23:07modify1910.941.27731.28050.0000
30372006.08.01 23:07modify1910.941.27731.28060.0000
30382006.08.01 23:14modify1910.941.27731.28070.0000
30392006.08.02 03:56s/l1910.941.28071.28070.0000311.899708.50
30402006.08.02 11:45sell1920.971.27930.00000.0000
30412006.08.02 20:23modify1920.971.27931.27930.0000
30422006.08.02 20:37modify1920.971.27931.27920.0000
30432006.08.02 20:37modify1920.971.27931.27910.0000
30442006.08.02 20:37modify1920.971.27931.27900.0000
30452006.08.02 20:37modify1920.971.27931.27870.0000
30462006.08.02 20:37modify1920.971.27931.27850.0000
30472006.08.02 20:52modify1920.971.27931.27840.0000
30482006.08.02 20:58modify1920.971.27931.27830.0000
30492006.08.02 20:58modify1920.971.27931.27820.0000
30502006.08.02 21:10modify1920.971.27931.27810.0000
30512006.08.02 21:10modify1920.971.27931.27800.0000
30522006.08.02 21:10modify1920.971.27931.27790.0000
30532006.08.02 21:11modify1920.971.27931.27780.0000
30542006.08.02 21:11modify1920.971.27931.27770.0000
30552006.08.02 21:11modify1920.971.27931.27760.0000
30562006.08.02 21:11modify1920.971.27931.27750.0000
30572006.08.02 21:11modify1920.971.27931.27740.0000
30582006.08.02 21:15modify1920.971.27931.27730.0000
30592006.08.02 21:15modify1920.971.27931.27720.0000
30602006.08.02 21:15modify1920.971.27931.27710.0000
30612006.08.02 21:15modify1920.971.27931.27700.0000
30622006.08.02 21:15modify1920.971.27931.27690.0000
30632006.08.03 02:58s/l1920.971.27691.27690.0000245.609954.11
30642006.08.03 08:45buy1931.001.28300.00000.0000
30652006.08.03 19:31close1931.001.27880.00000.0000-420.009534.11
30662006.08.04 03:45sell1940.951.27860.00000.0000
30672006.08.04 08:31close1940.951.28750.00000.0000-845.508688.61
30682006.08.07 05:45sell1950.871.28500.00000.0000
30692006.08.07 17:57modify1950.871.28501.28490.0000
30702006.08.07 17:57modify1950.871.28501.28480.0000
30712006.08.07 17:58modify1950.871.28501.28460.0000
30722006.08.07 17:58modify1950.871.28501.28450.0000
30732006.08.07 17:58modify1950.871.28501.28440.0000
30742006.08.07 17:58modify1950.871.28501.28430.0000
30752006.08.07 18:10modify1950.871.28501.28420.0000
30762006.08.07 18:10modify1950.871.28501.28410.0000
30772006.08.07 18:10modify1950.871.28501.28400.0000
30782006.08.07 18:10modify1950.871.28501.28390.0000
30792006.08.07 18:11modify1950.871.28501.28380.0000
30802006.08.07 18:11modify1950.871.28501.28370.0000
30812006.08.07 18:11modify1950.871.28501.28360.0000
30822006.08.07 18:11modify1950.871.28501.28350.0000
30832006.08.07 18:16modify1950.871.28501.28340.0000
30842006.08.08 03:02s/l1950.871.28341.28340.0000143.038831.64
30852006.08.08 10:45buy1960.881.28420.00000.0000
30862006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28430.0000
30872006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28450.0000
30882006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28470.0000
30892006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28490.0000
30902006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28520.0000
30912006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28570.0000
30922006.08.08 14:14modify1960.881.28421.28590.0000
30932006.08.08 14:17modify1960.881.28421.28610.0000
30942006.08.08 14:17modify1960.881.28421.28620.0000
30952006.08.08 14:17modify1960.881.28421.28630.0000
30962006.08.08 14:18modify1960.881.28421.28650.0000
30972006.08.08 14:22s/l1960.881.28651.28650.0000202.409034.04
30982006.08.08 21:45sell1970.901.27780.00000.0000
30992006.08.09 03:00close1970.901.28360.00000.0000-518.048516.00
31002006.08.09 05:51buy1980.851.28700.00000.0000
31012006.08.09 06:55modify1980.851.28701.28700.0000
31022006.08.09 06:55modify1980.851.28701.28710.0000
31032006.08.09 06:55modify1980.851.28701.28720.0000
31042006.08.09 09:31s/l1980.851.28721.28720.000017.008533.00
31052006.08.09 09:45buy1990.851.28780.00000.0000
31062006.08.10 03:03modify1990.851.28781.28790.0000
31072006.08.10 03:03modify1990.851.28781.28810.0000
31082006.08.10 03:03modify1990.851.28781.28840.0000
31092006.08.10 03:03modify1990.851.28781.28860.0000
31102006.08.10 03:25s/l1990.851.28861.28860.000047.098580.09
31112006.08.10 03:50sell2000.861.28620.00000.0000
31122006.08.10 08:36modify2000.861.28621.28610.0000
31132006.08.10 08:37modify2000.861.28621.28600.0000
31142006.08.10 08:37modify2000.861.28621.28590.0000
31152006.08.10 08:38modify2000.861.28621.28580.0000
31162006.08.10 08:38modify2000.861.28621.28570.0000
31172006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28560.0000
31182006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28550.0000
31192006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28530.0000
31202006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28520.0000
31212006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28510.0000
31222006.08.10 08:39modify2000.861.28621.28490.0000
31232006.08.10 09:50modify2000.861.28621.28480.0000
31242006.08.10 10:02modify2000.861.28621.28470.0000
31252006.08.10 10:02modify2000.861.28621.28460.0000
31262006.08.10 10:02modify2000.861.28621.28440.0000
31272006.08.10 10:02modify2000.861.28621.28430.0000
31282006.08.10 10:02modify2000.861.28621.28420.0000
31292006.08.10 10:03modify2000.861.28621.28410.0000
31302006.08.10 10:03modify2000.861.28621.28400.0000
31312006.08.10 10:05modify2000.861.28621.28390.0000
31322006.08.10 10:06modify2000.861.28621.28380.0000
31332006.08.10 10:06modify2000.861.28621.28370.0000
31342006.08.10 10:06modify2000.861.28621.28360.0000
31352006.08.10 10:06modify2000.861.28621.28350.0000
31362006.08.10 10:06modify2000.861.28621.28340.0000
31372006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28330.0000
31382006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28320.0000
31392006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28310.0000
31402006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28300.0000
31412006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28280.0000
31422006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28270.0000
31432006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28250.0000
31442006.08.10 10:16modify2000.861.28621.28240.0000
31452006.08.10 10:22modify2000.861.28621.28220.0000
31462006.08.10 10:23modify2000.861.28621.28210.0000
31472006.08.10 10:23modify2000.861.28621.28200.0000
31482006.08.10 10:23modify2000.861.28621.28190.0000
31492006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28180.0000
31502006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28170.0000
31512006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28150.0000
31522006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28140.0000
31532006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28130.0000
31542006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28120.0000
31552006.08.10 10:24modify2000.861.28621.28110.0000
31562006.08.10 10:25modify2000.861.28621.28100.0000
31572006.08.10 10:26modify2000.861.28621.28090.0000
31582006.08.10 10:34modify2000.861.28621.28080.0000
31592006.08.10 10:34modify2000.861.28621.28070.0000
31602006.08.10 10:34modify2000.861.28621.28060.0000
31612006.08.10 10:34modify2000.861.28621.28050.0000
31622006.08.10 10:34modify2000.861.28621.28040.0000
31632006.08.10 10:35modify2000.861.28621.28030.0000
31642006.08.10 10:35modify2000.861.28621.28020.0000
31652006.08.10 10:35modify2000.861.28621.28010.0000
31662006.08.10 10:35modify2000.861.28621.28000.0000
31672006.08.10 10:35modify2000.861.28621.27990.0000
31682006.08.10 10:35modify2000.861.28621.27980.0000
31692006.08.10 10:35modify2000.861.28621.27970.0000
31702006.08.10 10:36modify2000.861.28621.27960.0000
31712006.08.10 10:36modify2000.861.28621.27940.0000
31722006.08.10 10:36modify2000.861.28621.27930.0000
31732006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27920.0000
31742006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27910.0000
31752006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27900.0000
31762006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27880.0000
31772006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27860.0000
31782006.08.10 10:37modify2000.861.28621.27850.0000
31792006.08.10 11:17modify2000.861.28621.27840.0000
31802006.08.10 11:17modify2000.861.28621.27820.0000
31812006.08.10 11:17modify2000.861.28621.27800.0000
31822006.08.10 11:18modify2000.861.28621.27780.0000
31832006.08.10 11:18modify2000.861.28621.27770.0000
31842006.08.10 11:19modify2000.861.28621.27760.0000
31852006.08.10 11:27s/l2000.861.27761.27760.0000739.609319.69
31862006.08.14 09:45buy2010.931.27410.00000.0000
31872006.08.15 08:31modify2010.931.27411.27430.0000
31882006.08.15 08:50modify2010.931.27411.27440.0000
31892006.08.15 08:50modify2010.931.27411.27450.0000
31902006.08.15 08:50modify2010.931.27411.27460.0000
31912006.08.15 08:50modify2010.931.27411.27470.0000
31922006.08.15 08:51modify2010.931.27411.27480.0000
31932006.08.15 09:00modify2010.931.27411.27490.0000
31942006.08.15 09:00modify2010.931.27411.27520.0000
31952006.08.15 09:01modify2010.931.27411.27550.0000
31962006.08.15 09:01modify2010.931.27411.27560.0000
31972006.08.15 09:05modify2010.931.27411.27570.0000
31982006.08.15 09:05modify2010.931.27411.27580.0000
31992006.08.15 09:06modify2010.931.27411.27590.0000
32002006.08.15 09:06modify2010.931.27411.27600.0000
32012006.08.15 09:06modify2010.931.27411.27610.0000
32022006.08.15 09:06modify2010.931.27411.27620.0000
32032006.08.15 09:07modify2010.931.27411.27630.0000
32042006.08.15 09:07modify2010.931.27411.27640.0000
32052006.08.15 09:08modify2010.931.27411.27650.0000
32062006.08.15 09:08modify2010.931.27411.27660.0000
32072006.08.15 09:08modify2010.931.27411.27670.0000
32082006.08.15 09:08modify2010.931.27411.27680.0000
32092006.08.15 09:43modify2010.931.27411.27690.0000
32102006.08.15 09:43modify2010.931.27411.27700.0000
32112006.08.15 09:43modify2010.931.27411.27710.0000
32122006.08.15 09:43modify2010.931.27411.27720.0000
32132006.08.15 09:44modify2010.931.27411.27730.0000
32142006.08.15 09:46modify2010.931.27411.27740.0000
32152006.08.15 09:46modify2010.931.27411.27750.0000
32162006.08.15 12:14s/l2010.931.27751.27750.0000308.579628.26
32172006.08.15 15:45buy2020.961.27850.00000.0000
32182006.08.16 07:02close2020.961.27690.00000.0000-161.479466.79
32192006.08.17 13:45sell2030.951.28280.00000.0000
32202006.08.18 07:31modify2030.951.28281.28270.0000
32212006.08.18 07:31modify2030.951.28281.28260.0000
32222006.08.18 07:31modify2030.951.28281.28250.0000
32232006.08.18 07:49modify2030.951.28281.28240.0000
32242006.08.18 07:50modify2030.951.28281.28230.0000
32252006.08.18 07:50modify2030.951.28281.28210.0000
32262006.08.18 07:50modify2030.951.28281.28200.0000
32272006.08.18 08:21modify2030.951.28281.28180.0000
32282006.08.18 08:21modify2030.951.28281.28170.0000
32292006.08.18 08:21modify2030.951.28281.28160.0000
32302006.08.18 08:29modify2030.951.28281.28150.0000
32312006.08.18 08:30modify2030.951.28281.28140.0000
32322006.08.18 08:30modify2030.951.28281.28120.0000
32332006.08.18 08:30modify2030.951.28281.28110.0000
32342006.08.18 08:32modify2030.951.28281.28100.0000
32352006.08.18 08:32modify2030.951.28281.28090.0000
32362006.08.18 09:01s/l2030.951.28091.28090.0000184.689651.47
32372006.08.21 21:50sell2040.971.28670.00000.0000
32382006.08.22 06:00modify2040.971.28671.28660.0000
32392006.08.22 06:02modify2040.971.28671.28650.0000
32402006.08.22 06:08modify2040.971.28671.28640.0000
32412006.08.22 06:10modify2040.971.28671.28630.0000
32422006.08.22 06:10modify2040.971.28671.28620.0000
32432006.08.22 06:10modify2040.971.28671.28610.0000
32442006.08.22 06:10modify2040.971.28671.28600.0000
32452006.08.22 07:50modify2040.971.28671.28590.0000
32462006.08.22 07:50modify2040.971.28671.28580.0000
32472006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28570.0000
32482006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28560.0000
32492006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28550.0000
32502006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28540.0000
32512006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28530.0000
32522006.08.22 07:51modify2040.971.28671.28520.0000
32532006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28510.0000
32542006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28500.0000
32552006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28490.0000
32562006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28480.0000
32572006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28470.0000
32582006.08.22 07:55modify2040.971.28671.28460.0000
32592006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28450.0000
32602006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28440.0000
32612006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28420.0000
32622006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28410.0000
32632006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28390.0000
32642006.08.22 07:56modify2040.971.28671.28370.0000
32652006.08.22 08:00modify2040.971.28671.28360.0000
32662006.08.22 08:00modify2040.971.28671.28350.0000
32672006.08.22 08:02modify2040.971.28671.28340.0000
32682006.08.22 09:06modify2040.971.28671.28330.0000
32692006.08.22 09:06modify2040.971.28671.28320.0000
32702006.08.22 09:06modify2040.971.28671.28310.0000
32712006.08.22 09:10modify2040.971.28671.28300.0000
32722006.08.22 09:11modify2040.971.28671.28290.0000
32732006.08.22 09:11modify2040.971.28671.28280.0000
32742006.08.22 09:11modify2040.971.28671.28270.0000
32752006.08.22 09:11modify2040.971.28671.28260.0000
32762006.08.22 10:24modify2040.971.28671.28250.0000
32772006.08.22 10:24modify2040.971.28671.28240.0000
32782006.08.22 10:25modify2040.971.28671.28230.0000
32792006.08.22 13:29modify2040.971.28671.28220.0000
32802006.08.22 13:29modify2040.971.28671.28210.0000
32812006.08.22 13:30modify2040.971.28671.28200.0000
32822006.08.22 13:32modify2040.971.28671.28190.0000
32832006.08.22 13:58modify2040.971.28671.28180.0000
32842006.08.22 13:58modify2040.971.28671.28160.0000
32852006.08.22 13:58modify2040.971.28671.28150.0000
32862006.08.22 13:59modify2040.971.28671.28140.0000
32872006.08.22 14:09modify2040.971.28671.28130.0000
32882006.08.22 14:12modify2040.971.28671.28120.0000
32892006.08.22 14:13modify2040.971.28671.28110.0000
32902006.08.22 17:26s/l2040.971.28111.28110.0000547.4710198.94
32912006.08.23 08:56buy2051.021.28240.00000.0000
32922006.08.23 15:00close2051.021.27930.00000.0000-316.209882.74
32932006.08.23 15:47sell2060.991.27910.00000.0000
32942006.08.23 21:07modify2060.991.27911.27900.0000
32952006.08.23 21:07modify2060.991.27911.27890.0000
32962006.08.23 21:07modify2060.991.27911.27880.0000
32972006.08.23 21:17modify2060.991.27911.27860.0000
32982006.08.24 04:00modify2060.991.27911.27840.0000
32992006.08.24 04:00modify2060.991.27911.27820.0000
33002006.08.24 04:00modify2060.991.27911.27800.0000
33012006.08.24 04:00modify2060.991.27911.27790.0000
33022006.08.24 04:00modify2060.991.27911.27780.0000
33032006.08.24 04:00s/l2060.991.27781.27780.0000141.7710024.50
33042006.08.24 04:47buy2071.001.28230.00000.0000
33052006.08.24 16:00close2071.001.27580.00000.0000-650.009374.50
33062006.08.24 16:45sell2080.941.27580.00000.0000
33072006.08.25 10:14modify2080.941.27581.27580.0000
33082006.08.25 10:14modify2080.941.27581.27570.0000
33092006.08.25 10:14modify2080.941.27581.27560.0000
33102006.08.25 10:14modify2080.941.27581.27550.0000
33112006.08.25 10:14modify2080.941.27581.27540.0000
33122006.08.25 11:07s/l2080.941.27541.27540.000041.749416.24
33132006.08.28 00:46buy2090.941.27950.00000.0000
33142006.08.28 17:04close2090.941.27760.00000.0000-178.609237.64
33152006.08.28 17:45sell2100.921.27840.00000.0000
33162006.08.28 23:02close2100.921.28180.00000.0000-312.808924.84
33172006.08.28 23:47buy2110.891.28160.00000.0000
33182006.08.29 10:19close2110.891.27760.00000.0000-363.308561.54
33192006.08.29 10:45sell2120.861.27630.00000.0000
33202006.08.29 20:26close2120.861.28430.00000.0000-688.007873.54
33212006.08.29 20:58buy2130.791.28430.00000.0000
33222006.08.30 12:00close2130.791.28220.00000.0000-172.387701.16
33232006.08.30 12:45sell2140.771.28190.00000.0000
33242006.08.31 11:46modify2140.771.28191.28190.0000
33252006.08.31 11:52modify2140.771.28191.28180.0000
33262006.08.31 11:52modify2140.771.28191.28160.0000
33272006.08.31 11:52modify2140.771.28191.28150.0000
33282006.08.31 11:53modify2140.771.28191.28140.0000
33292006.08.31 15:00s/l2140.771.28141.28140.000048.667749.83
33302006.08.31 15:45sell2150.771.28050.00000.0000
33312006.09.01 07:31close2150.771.28230.00000.0000-135.217614.62
33322006.09.01 07:47buy2160.761.28230.00000.0000
33332006.09.03 19:01modify2160.761.28231.28240.0000
33342006.09.03 19:03modify2160.761.28231.28250.0000
33352006.09.03 19:03modify2160.761.28231.28260.0000
33362006.09.03 19:03modify2160.761.28231.28270.0000
33372006.09.03 19:31modify2160.761.28231.28280.0000
33382006.09.03 19:39modify2160.761.28231.28290.0000
33392006.09.03 21:11modify2160.761.28231.28300.0000
33402006.09.03 21:11modify2160.761.28231.28310.0000
33412006.09.03 21:13modify2160.761.28231.28320.0000
33422006.09.03 21:13modify2160.761.28231.28330.0000
33432006.09.03 21:14modify2160.761.28231.28340.0000
33442006.09.03 21:17modify2160.761.28231.28350.0000
33452006.09.03 21:18modify2160.761.28231.28360.0000
33462006.09.04 00:50modify2160.761.28231.28370.0000
33472006.09.04 00:50modify2160.761.28231.28380.0000
33482006.09.04 04:52s/l2160.761.28381.28380.0000107.777722.38
33492006.09.04 20:45sell2170.771.28370.00000.0000
33502006.09.05 08:00modify2170.771.28371.28370.0000
33512006.09.05 08:00modify2170.771.28371.28360.0000
33522006.09.05 08:00modify2170.771.28371.28350.0000
33532006.09.05 08:01modify2170.771.28371.28330.0000
33542006.09.05 08:01modify2170.771.28371.28320.0000
33552006.09.05 08:02modify2170.771.28371.28310.0000
33562006.09.05 09:40modify2170.771.28371.28300.0000
33572006.09.05 09:40modify2170.771.28371.28290.0000
33582006.09.05 09:41modify2170.771.28371.28280.0000
33592006.09.05 09:41modify2170.771.28371.28270.0000
33602006.09.05 10:31modify2170.771.28371.28260.0000
33612006.09.05 10:31modify2170.771.28371.28250.0000
33622006.09.05 10:31modify2170.771.28371.28240.0000
33632006.09.05 15:01s/l2170.771.28241.28240.0000103.497825.87
33642006.09.06 03:48buy2180.781.28260.00000.0000
33652006.09.07 04:55close2180.781.27830.00000.0000-354.597471.28
33662006.09.07 04:55sell2190.751.27830.00000.0000
33672006.09.07 06:39modify2190.751.27831.27830.0000
33682006.09.07 07:06modify2190.751.27831.27820.0000
33692006.09.07 07:06modify2190.751.27831.27810.0000
33702006.09.07 07:06modify2190.751.27831.27800.0000
33712006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27780.0000
33722006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27750.0000
33732006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27740.0000
33742006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27730.0000
33752006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27710.0000
33762006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27700.0000
33772006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27690.0000
33782006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27670.0000
33792006.09.07 07:07modify2190.751.27831.27660.0000
33802006.09.07 07:08modify2190.751.27831.27650.0000
33812006.09.07 07:10modify2190.751.27831.27640.0000
33822006.09.07 07:10modify2190.751.27831.27630.0000
33832006.09.07 07:10modify2190.751.27831.27620.0000
33842006.09.07 07:10modify2190.751.27831.27610.0000
33852006.09.07 07:11modify2190.751.27831.27600.0000
33862006.09.07 07:12modify2190.751.27831.27590.0000
33872006.09.07 07:13modify2190.751.27831.27580.0000
33882006.09.07 07:14modify2190.751.27831.27560.0000
33892006.09.07 07:14modify2190.751.27831.27550.0000
33902006.09.07 07:14modify2190.751.27831.27540.0000
33912006.09.07 08:43modify2190.751.27831.27530.0000
33922006.09.07 08:43modify2190.751.27831.27520.0000
33932006.09.07 08:43modify2190.751.27831.27510.0000
33942006.09.07 08:43modify2190.751.27831.27500.0000
33952006.09.07 08:43modify2190.751.27831.27490.0000
33962006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27480.0000
33972006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27470.0000
33982006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27460.0000
33992006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27450.0000
34002006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27440.0000
34012006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27420.0000
34022006.09.07 08:44modify2190.751.27831.27410.0000
34032006.09.07 08:45modify2190.751.27831.27400.0000
34042006.09.07 08:45modify2190.751.27831.27390.0000
34052006.09.07 08:49modify2190.751.27831.27380.0000
34062006.09.07 08:49modify2190.751.27831.27360.0000
34072006.09.07 08:50modify2190.751.27831.27350.0000
34082006.09.07 11:06s/l2190.751.27351.27350.0000360.007831.28
34092006.09.11 04:45buy2200.781.27110.00000.0000
34102006.09.11 05:52modify2200.781.27111.27120.0000
34112006.09.11 05:52modify2200.781.27111.27130.0000
34122006.09.11 06:58s/l2200.781.27131.27130.000015.607846.88
34132006.09.11 06:58buy2210.781.27150.00000.0000
34142006.09.12 08:34close2210.781.26950.00000.0000-162.407684.49
34152006.09.12 09:51sell2220.771.26960.00000.0000
34162006.09.12 21:18modify2220.771.26961.26960.0000
34172006.09.12 21:18modify2220.771.26961.26950.0000
34182006.09.12 21:18modify2220.771.26961.26940.0000
34192006.09.13 00:28s/l2220.771.26941.26940.000018.797703.28
34202006.09.13 09:45buy2230.771.26890.00000.0000
34212006.09.13 12:02modify2230.771.26891.26900.0000
34222006.09.13 13:55s/l2230.771.26901.26900.00007.707710.98
34232006.09.13 13:55buy2240.771.26940.00000.0000
34242006.09.14 01:28close2240.771.26840.00000.0000-95.947615.03
34252006.09.14 02:45sell2250.761.26840.00000.0000
34262006.09.14 12:00close2250.761.27370.00000.0000-402.807212.23
34272006.09.14 12:45buy2260.721.27380.00000.0000
34282006.09.15 02:58close2260.721.27170.00000.0000-157.107055.13
34292006.09.15 02:58sell2270.711.27170.00000.0000
34302006.09.15 05:57modify2270.711.27171.27170.0000
34312006.09.15 05:57modify2270.711.27171.27150.0000
34322006.09.15 05:57modify2270.711.27171.27140.0000
34332006.09.15 06:16modify2270.711.27171.27130.0000
34342006.09.15 06:16modify2270.711.27171.27120.0000
34352006.09.15 06:57modify2270.711.27171.27110.0000
34362006.09.15 06:58modify2270.711.27171.27100.0000
34372006.09.15 06:58modify2270.711.27171.27080.0000
34382006.09.15 07:17modify2270.711.27171.27060.0000
34392006.09.15 07:17modify2270.711.27171.27050.0000
34402006.09.15 07:50modify2270.711.27171.27040.0000
34412006.09.15 07:51modify2270.711.27171.27030.0000
34422006.09.15 07:51modify2270.711.27171.27020.0000
34432006.09.15 07:51modify2270.711.27171.27010.0000
34442006.09.15 07:51modify2270.711.27171.27000.0000
34452006.09.15 07:51modify2270.711.27171.26990.0000
34462006.09.15 07:54modify2270.711.27171.26980.0000
34472006.09.15 08:22modify2270.711.27171.26970.0000
34482006.09.15 08:22modify2270.711.27171.26960.0000
34492006.09.15 08:37s/l2270.711.26961.26960.0000149.107204.23
34502006.09.15 10:45sell2280.721.26510.00000.0000
34512006.09.18 08:00close2280.721.26660.00000.0000-104.837099.40
34522006.09.18 08:45buy2290.711.26660.00000.0000
34532006.09.18 14:14modify2290.711.26661.26670.0000
34542006.09.18 14:14modify2290.711.26661.26690.0000
34552006.09.18 14:14modify2290.711.26661.26700.0000
34562006.09.18 14:14modify2290.711.26661.26710.0000
34572006.09.18 14:38modify2290.711.26661.26720.0000
34582006.09.18 14:47modify2290.711.26661.26730.0000
34592006.09.18 14:49modify2290.711.26661.26740.0000
34602006.09.18 14:49modify2290.711.26661.26750.0000
34612006.09.18 14:49modify2290.711.26661.26760.0000
34622006.09.18 15:21modify2290.711.26661.26770.0000
34632006.09.18 15:21modify2290.711.26661.26780.0000
34642006.09.18 15:22modify2290.711.26661.26790.0000
34652006.09.18 16:30modify2290.711.26661.26800.0000
34662006.09.18 16:42modify2290.711.26661.26810.0000
34672006.09.18 20:23modify2290.711.26661.26820.0000
34682006.09.18 20:24modify2290.711.26661.26830.0000
34692006.09.18 20:24modify2290.711.26661.26840.0000
34702006.09.18 20:30modify2290.711.26661.26850.0000
34712006.09.18 20:44modify2290.711.26661.26860.0000
34722006.09.18 20:46modify2290.711.26661.26870.0000
34732006.09.18 21:29modify2290.711.26661.26880.0000
34742006.09.18 22:02modify2290.711.26661.26890.0000
34752006.09.18 22:15modify2290.711.26661.26900.0000
34762006.09.18 22:25modify2290.711.26661.26910.0000
34772006.09.18 22:26modify2290.711.26661.26920.0000
34782006.09.18 22:27modify2290.711.26661.26930.0000
34792006.09.18 22:33modify2290.711.26661.26940.0000
34802006.09.18 22:33modify2290.711.26661.26950.0000
34812006.09.18 22:34modify2290.711.26661.26970.0000
34822006.09.19 03:11s/l2290.711.26971.26970.0000214.287313.68
34832006.09.19 05:45sell2300.731.26570.00000.0000
34842006.09.20 00:08close2300.731.26790.00000.0000-157.397156.29
34852006.09.20 09:51buy2310.721.26850.00000.0000
34862006.09.20 14:13modify2310.721.26851.26870.0000
34872006.09.20 14:15s/l2310.721.26871.26870.000014.407170.69
34882006.09.20 14:45buy2320.721.26910.00000.0000
34892006.09.20 21:20modify2320.721.26911.26910.0000
34902006.09.20 21:20modify2320.721.26911.26920.0000
34912006.09.20 21:20modify2320.721.26911.26930.0000
34922006.09.20 21:51modify2320.721.26911.26940.0000
34932006.09.20 21:52modify2320.721.26911.26950.0000
34942006.09.20 21:52modify2320.721.26911.26960.0000
34952006.09.20 21:52modify2320.721.26911.26970.0000
34962006.09.20 22:01modify2320.721.26911.26980.0000
34972006.09.20 22:01modify2320.721.26911.26990.0000
34982006.09.21 02:24s/l2320.721.26991.26990.000039.897210.58
34992006.09.25 10:45sell2330.721.27360.00000.0000
35002006.09.26 05:51modify2330.721.27361.27360.0000
35012006.09.26 05:51modify2330.721.27361.27350.0000
35022006.09.26 05:51modify2330.721.27361.27340.0000
35032006.09.26 05:53modify2330.721.27361.27330.0000
35042006.09.26 05:54modify2330.721.27361.27320.0000
35052006.09.26 05:54modify2330.721.27361.27310.0000
35062006.09.26 05:55modify2330.721.27361.27290.0000
35072006.09.26 05:55modify2330.721.27361.27280.0000
35082006.09.26 05:59modify2330.721.27361.27270.0000
35092006.09.26 05:59modify2330.721.27361.27260.0000
35102006.09.26 05:59modify2330.721.27361.27250.0000
35112006.09.26 06:00modify2330.721.27361.27240.0000
35122006.09.26 06:00modify2330.721.27361.27230.0000
35132006.09.26 06:00modify2330.721.27361.27220.0000
35142006.09.26 06:01modify2330.721.27361.27210.0000
35152006.09.26 06:04modify2330.721.27361.27200.0000
35162006.09.26 07:00modify2330.721.27361.27190.0000
35172006.09.26 07:08modify2330.721.27361.27180.0000
35182006.09.26 07:08modify2330.721.27361.27170.0000
35192006.09.26 07:08modify2330.721.27361.27160.0000
35202006.09.26 07:09modify2330.721.27361.27150.0000
35212006.09.26 07:10modify2330.721.27361.27140.0000
35222006.09.26 07:10modify2330.721.27361.27130.0000
35232006.09.26 10:00modify2330.721.27361.27120.0000
35242006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27110.0000
35252006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27100.0000
35262006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27090.0000
35272006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27080.0000
35282006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27070.0000
35292006.09.26 10:04modify2330.721.27361.27060.0000
35302006.09.26 10:05modify2330.721.27361.27050.0000
35312006.09.26 10:05modify2330.721.27361.27040.0000
35322006.09.26 10:06modify2330.721.27361.27030.0000
35332006.09.26 10:06modify2330.721.27361.27020.0000
35342006.09.26 10:06modify2330.721.27361.27010.0000
35352006.09.26 10:07modify2330.721.27361.27000.0000
35362006.09.26 10:07modify2330.721.27361.26990.0000
35372006.09.26 10:08modify2330.721.27361.26980.0000
35382006.09.26 10:10modify2330.721.27361.26970.0000
35392006.09.26 10:25modify2330.721.27361.26960.0000
35402006.09.26 10:25modify2330.721.27361.26950.0000
35412006.09.26 10:45modify2330.721.27361.26940.0000
35422006.09.26 10:45modify2330.721.27361.26930.0000
35432006.09.26 10:46modify2330.721.27361.26920.0000
35442006.09.26 10:46modify2330.721.27361.26910.0000
35452006.09.26 11:53s/l2330.721.26911.26910.0000327.177537.74
35462006.09.27 09:58buy2340.751.27070.00000.0000
35472006.09.28 08:37close2340.751.26910.00000.0000-138.457399.29
35482006.09.28 09:55sell2350.741.26950.00000.0000
35492006.09.29 03:26modify2350.741.26951.26950.0000
35502006.09.29 03:26modify2350.741.26951.26940.0000
35512006.09.29 03:31modify2350.741.26951.26930.0000
35522006.09.29 03:32modify2350.741.26951.26920.0000
35532006.09.29 03:32modify2350.741.26951.26910.0000
35542006.09.29 04:05modify2350.741.26951.26900.0000
35552006.09.29 04:05modify2350.741.26951.26890.0000
35562006.09.29 04:05modify2350.741.26951.26880.0000
35572006.09.29 04:06modify2350.741.26951.26870.0000
35582006.09.29 04:06modify2350.741.26951.26860.0000
35592006.09.29 04:06modify2350.741.26951.26850.0000
35602006.09.29 04:06modify2350.741.26951.26840.0000
35612006.09.29 08:20modify2350.741.26951.26830.0000
35622006.09.29 08:21modify2350.741.26951.26820.0000
35632006.09.29 08:31modify2350.741.26951.26810.0000
35642006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26800.0000
35652006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26790.0000
35662006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26780.0000
35672006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26770.0000
35682006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26760.0000
35692006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26750.0000
35702006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26740.0000
35712006.09.29 08:39modify2350.741.26951.26730.0000
35722006.09.29 08:40modify2350.741.26951.26720.0000
35732006.09.29 08:40modify2350.741.26951.26710.0000
35742006.09.29 08:41modify2350.741.26951.26700.0000
35752006.09.29 08:41modify2350.741.26951.26690.0000
35762006.09.29 08:46modify2350.741.26951.26680.0000
35772006.09.29 09:53s/l2350.741.26681.26680.0000203.067602.35
35782006.10.02 05:45buy2360.761.26920.00000.0000
35792006.10.02 09:32modify2360.761.26921.26930.0000
35802006.10.02 09:32modify2360.761.26921.26940.0000
35812006.10.02 09:35modify2360.761.26921.26950.0000
35822006.10.02 09:35modify2360.761.26921.26960.0000
35832006.10.02 09:35modify2360.761.26921.26970.0000
35842006.10.02 09:36modify2360.761.26921.26980.0000
35852006.10.02 09:36modify2360.761.26921.26990.0000
35862006.10.02 09:36modify2360.761.26921.27000.0000
35872006.10.02 09:36modify2360.761.26921.27010.0000
35882006.10.02 09:46modify2360.761.26921.27020.0000
35892006.10.02 09:46modify2360.761.26921.27030.0000
35902006.10.02 09:46modify2360.761.26921.27040.0000
35912006.10.02 09:46modify2360.761.26921.27050.0000
35922006.10.02 09:47modify2360.761.26921.27070.0000
35932006.10.02 09:47modify2360.761.26921.27090.0000
35942006.10.02 09:47modify2360.761.26921.27100.0000
35952006.10.02 09:50modify2360.761.26921.27110.0000
35962006.10.02 09:50modify2360.761.26921.27120.0000
35972006.10.02 09:50modify2360.761.26921.27130.0000
35982006.10.02 09:50modify2360.761.26921.27140.0000
35992006.10.02 09:54modify2360.761.26921.27150.0000
36002006.10.02 09:54modify2360.761.26921.27170.0000
36012006.10.02 09:54modify2360.761.26921.27180.0000
36022006.10.02 09:54modify2360.761.26921.27190.0000
36032006.10.02 10:02modify2360.761.26921.27200.0000
36042006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27210.0000
36052006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27220.0000
36062006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27230.0000
36072006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27240.0000
36082006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27250.0000
36092006.10.02 10:23modify2360.761.26921.27260.0000
36102006.10.02 10:24modify2360.761.26921.27270.0000
36112006.10.02 10:24modify2360.761.26921.27280.0000
36122006.10.02 10:25modify2360.761.26921.27290.0000
36132006.10.03 02:08modify2360.761.26921.27300.0000
36142006.10.03 02:08modify2360.761.26921.27310.0000
36152006.10.03 02:08modify2360.761.26921.27320.0000
36162006.10.03 02:08modify2360.761.26921.27330.0000
36172006.10.03 02:14modify2360.761.26921.27340.0000
36182006.10.03 02:34modify2360.761.26921.27350.0000
36192006.10.03 02:34modify2360.761.26921.27360.0000
36202006.10.03 02:34modify2360.761.26921.27370.0000
36212006.10.03 02:35modify2360.761.26921.27380.0000
36222006.10.03 04:03s/l2360.761.27381.27380.0000343.377945.72
36232006.10.03 11:47sell2370.791.27330.00000.0000
36242006.10.04 04:15modify2370.791.27331.27320.0000
36252006.10.04 04:32modify2370.791.27331.27310.0000
36262006.10.04 04:42modify2370.791.27331.27300.0000
36272006.10.04 04:43modify2370.791.27331.27290.0000
36282006.10.04 04:43modify2370.791.27331.27280.0000
36292006.10.04 04:43modify2370.791.27331.27270.0000
36302006.10.04 04:45modify2370.791.27331.27260.0000
36312006.10.04 04:45modify2370.791.27331.27250.0000
36322006.10.04 04:45modify2370.791.27331.27240.0000
36332006.10.04 04:45modify2370.791.27331.27230.0000
36342006.10.04 04:47modify2370.791.27331.27220.0000
36352006.10.04 04:47modify2370.791.27331.27210.0000
36362006.10.04 04:47modify2370.791.27331.27200.0000
36372006.10.04 04:47modify2370.791.27331.27190.0000
36382006.10.04 04:51modify2370.791.27331.27180.0000
36392006.10.04 04:52modify2370.791.27331.27170.0000
36402006.10.04 04:52modify2370.791.27331.27160.0000
36412006.10.04 04:52modify2370.791.27331.27150.0000
36422006.10.04 04:59modify2370.791.27331.27140.0000
36432006.10.04 05:18modify2370.791.27331.27130.0000
36442006.10.04 05:18modify2370.791.27331.27120.0000
36452006.10.04 05:18modify2370.791.27331.27110.0000
36462006.10.04 05:19modify2370.791.27331.27100.0000
36472006.10.04 06:34modify2370.791.27331.27090.0000
36482006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27080.0000
36492006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27070.0000
36502006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27060.0000
36512006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27050.0000
36522006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27040.0000
36532006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27030.0000
36542006.10.04 06:39modify2370.791.27331.27020.0000
36552006.10.04 06:44modify2370.791.27331.27010.0000
36562006.10.04 06:44modify2370.791.27331.27000.0000
36572006.10.04 06:51modify2370.791.27331.26990.0000
36582006.10.04 07:10modify2370.791.27331.26980.0000
36592006.10.04 07:12modify2370.791.27331.26970.0000
36602006.10.04 07:12modify2370.791.27331.26960.0000
36612006.10.04 10:01s/l2370.791.26961.26960.0000295.788241.49
36622006.10.04 21:45buy2380.821.27050.00000.0000
36632006.10.05 14:00close2380.821.26910.00000.0000-134.978106.52
36642006.10.05 14:45sell2390.811.26940.00000.0000
36652006.10.06 07:57modify2390.811.26941.26940.0000
36662006.10.06 07:57modify2390.811.26941.26930.0000
36672006.10.06 07:59modify2390.811.26941.26920.0000
36682006.10.06 08:00modify2390.811.26941.26910.0000
36692006.10.06 08:16modify2390.811.26941.26900.0000
36702006.10.06 08:16modify2390.811.26941.26890.0000
36712006.10.06 08:30s/l2390.811.26891.26890.000044.068150.59
36722006.10.11 06:45buy2400.821.25510.00000.0000
36732006.10.13 08:33close2400.821.25350.00000.0000-158.107992.49
36742006.10.13 08:45sell2410.801.25200.00000.0000
36752006.10.13 10:38modify2410.801.25201.25200.0000
36762006.10.13 10:38modify2410.801.25201.25190.0000
36772006.10.13 10:38modify2410.801.25201.25180.0000
36782006.10.13 10:38modify2410.801.25201.25170.0000
36792006.10.13 10:39modify2410.801.25201.25160.0000
36802006.10.13 10:39modify2410.801.25201.25150.0000
36812006.10.13 10:39modify2410.801.25201.25140.0000
36822006.10.13 10:40modify2410.801.25201.25130.0000
36832006.10.13 10:41modify2410.801.25201.25120.0000
36842006.10.13 11:17modify2410.801.25201.25110.0000
36852006.10.13 12:09s/l2410.801.25111.25110.000072.008064.49
36862006.10.16 08:45buy2420.811.25280.00000.0000
36872006.10.17 08:15close2420.811.25210.00000.0000-63.348001.15
36882006.10.18 02:45sell2430.801.25500.00000.0000
36892006.10.18 08:51modify2430.801.25501.25490.0000
36902006.10.18 08:51modify2430.801.25501.25480.0000
36912006.10.18 08:56modify2430.801.25501.25470.0000
36922006.10.18 09:00modify2430.801.25501.25460.0000
36932006.10.18 09:10modify2430.801.25501.25450.0000
36942006.10.18 09:10modify2430.801.25501.25440.0000
36952006.10.18 09:10modify2430.801.25501.25420.0000
36962006.10.18 09:10modify2430.801.25501.25410.0000
36972006.10.18 09:10modify2430.801.25501.25400.0000
36982006.10.18 09:11modify2430.801.25501.25390.0000
36992006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25380.0000
37002006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25370.0000
37012006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25360.0000
37022006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25350.0000
37032006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25340.0000
37042006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25330.0000
37052006.10.18 09:12modify2430.801.25501.25320.0000
37062006.10.18 09:22modify2430.801.25501.25310.0000
37072006.10.18 09:22modify2430.801.25501.25300.0000
37082006.10.18 09:22modify2430.801.25501.25290.0000
37092006.10.18 14:32s/l2430.801.25291.25290.0000168.008169.15
37102006.10.20 10:45sell2440.821.26030.00000.0000
37112006.10.23 05:10modify2440.821.26031.26020.0000
37122006.10.23 05:10modify2440.821.26031.26010.0000
37132006.10.23 05:10modify2440.821.26031.25990.0000
37142006.10.23 05:12modify2440.821.26031.25980.0000
37152006.10.23 05:12modify2440.821.26031.25970.0000
37162006.10.23 05:12modify2440.821.26031.25960.0000
37172006.10.23 05:13modify2440.821.26031.25950.0000
37182006.10.23 05:14modify2440.821.26031.25940.0000
37192006.10.23 05:14modify2440.821.26031.25920.0000
37202006.10.23 05:14modify2440.821.26031.25910.0000
37212006.10.23 05:14modify2440.821.26031.25900.0000
37222006.10.23 05:28modify2440.821.26031.25890.0000
37232006.10.23 05:32modify2440.821.26031.25880.0000
37242006.10.23 05:55modify2440.821.26031.25870.0000
37252006.10.23 05:56modify2440.821.26031.25860.0000
37262006.10.23 05:57modify2440.821.26031.25850.0000
37272006.10.23 05:57modify2440.821.26031.25840.0000
37282006.10.23 05:57modify2440.821.26031.25830.0000
37292006.10.23 06:00modify2440.821.26031.25820.0000
37302006.10.23 06:00modify2440.821.26031.25810.0000
37312006.10.23 06:00modify2440.821.26031.25800.0000
37322006.10.23 06:01modify2440.821.26031.25790.0000
37332006.10.23 06:19modify2440.821.26031.25780.0000
37342006.10.23 06:19modify2440.821.26031.25770.0000
37352006.10.23 06:19modify2440.821.26031.25760.0000
37362006.10.23 06:19modify2440.821.26031.25750.0000
37372006.10.23 06:24modify2440.821.26031.25740.0000
37382006.10.23 06:24modify2440.821.26031.25730.0000
37392006.10.23 06:24modify2440.821.26031.25720.0000
37402006.10.23 08:48modify2440.821.26031.25710.0000
37412006.10.23 08:49modify2440.821.26031.25700.0000
37422006.10.23 08:49modify2440.821.26031.25690.0000
37432006.10.23 08:49modify2440.821.26031.25680.0000
37442006.10.23 08:50modify2440.821.26031.25670.0000
37452006.10.23 08:50modify2440.821.26031.25660.0000
37462006.10.23 08:50modify2440.821.26031.25650.0000
37472006.10.23 21:25modify2440.821.26031.25640.0000
37482006.10.24 01:55modify2440.821.26031.25630.0000
37492006.10.24 01:55modify2440.821.26031.25620.0000
37502006.10.24 02:00modify2440.821.26031.25610.0000
37512006.10.24 02:00modify2440.821.26031.25600.0000
37522006.10.24 02:01modify2440.821.26031.25590.0000
37532006.10.24 02:22modify2440.821.26031.25580.0000
37542006.10.24 03:35modify2440.821.26031.25570.0000
37552006.10.24 03:35modify2440.821.26031.25560.0000
37562006.10.24 03:35modify2440.821.26031.25550.0000
37572006.10.24 03:35modify2440.821.26031.25540.0000
37582006.10.24 11:11s/l2440.821.25541.25540.0000409.028578.16
37592006.10.24 11:45buy2450.861.25740.00000.0000
37602006.10.25 14:19modify2450.861.25741.25760.0000
37612006.10.25 14:19modify2450.861.25741.25770.0000
37622006.10.25 14:20modify2450.861.25741.25780.0000
37632006.10.25 14:20modify2450.861.25741.25790.0000
37642006.10.25 14:20modify2450.861.25741.25800.0000
37652006.10.25 14:20modify2450.861.25741.25810.0000
37662006.10.25 14:20modify2450.861.25741.25820.0000
37672006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25830.0000
37682006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25840.0000
37692006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25850.0000
37702006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25860.0000
37712006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25870.0000
37722006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25880.0000
37732006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25890.0000
37742006.10.25 14:21modify2450.861.25741.25900.0000
37752006.10.25 14:31s/l2450.861.25901.25900.0000130.558708.71
37762006.10.30 08:45sell2460.871.27060.00000.0000
37772006.10.31 10:07close2460.871.27390.00000.0000-283.278425.44
37782006.10.31 10:45buy2470.841.27730.00000.0000
37792006.11.01 02:53close2470.841.27470.00000.0000-225.298200.15
37802006.11.01 09:45sell2480.821.27610.00000.0000
37812006.11.02 05:37close2480.821.27690.00000.0000-54.788145.38
37822006.11.02 08:45buy2490.811.27640.00000.0000
37832006.11.03 05:20close2490.811.27670.00000.000017.668163.03
37842006.11.03 05:50sell2500.821.27670.00000.0000
37852006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27650.0000
37862006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27640.0000
37872006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27600.0000
37882006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27590.0000
37892006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27570.0000
37902006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27560.0000
37912006.11.03 08:31modify2500.821.27671.27550.0000
37922006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27540.0000
37932006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27520.0000
37942006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27510.0000
37952006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27500.0000
37962006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27490.0000
37972006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27480.0000
37982006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27470.0000
37992006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27460.0000
38002006.11.03 08:32modify2500.821.27671.27450.0000
38012006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27430.0000
38022006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27410.0000
38032006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27400.0000
38042006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27390.0000
38052006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27380.0000
38062006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27340.0000
38072006.11.03 08:33modify2500.821.27671.27330.0000
38082006.11.03 08:34s/l2500.821.27331.27330.0000278.808441.83
38092006.11.03 09:45sell2510.841.27030.00000.0000
38102006.11.06 14:08close2510.841.27230.00000.0000-164.308277.53
38112006.11.06 15:49buy2520.831.27210.00000.0000
38122006.11.06 23:15modify2520.831.27211.27220.0000
38132006.11.06 23:15modify2520.831.27211.27230.0000
38142006.11.06 23:15modify2520.831.27211.27240.0000
38152006.11.06 23:24modify2520.831.27211.27250.0000
38162006.11.06 23:24modify2520.831.27211.27270.0000
38172006.11.06 23:24modify2520.831.27211.27290.0000
38182006.11.06 23:33modify2520.831.27211.27300.0000
38192006.11.06 23:34modify2520.831.27211.27310.0000
38202006.11.06 23:39modify2520.831.27211.27320.0000
38212006.11.06 23:40modify2520.831.27211.27330.0000
38222006.11.06 23:40modify2520.831.27211.27340.0000
38232006.11.06 23:40modify2520.831.27211.27350.0000
38242006.11.06 23:41modify2520.831.27211.27360.0000
38252006.11.06 23:41modify2520.831.27211.27370.0000
38262006.11.06 23:41modify2520.831.27211.27380.0000
38272006.11.06 23:41modify2520.831.27211.27390.0000
38282006.11.06 23:46modify2520.831.27211.27400.0000
38292006.11.07 00:02modify2520.831.27211.27410.0000
38302006.11.07 00:02modify2520.831.27211.27420.0000
38312006.11.07 00:02modify2520.831.27211.27430.0000
38322006.11.07 00:02modify2520.831.27211.27440.0000
38332006.11.07 08:33modify2520.831.27211.27450.0000
38342006.11.07 08:33modify2520.831.27211.27460.0000
38352006.11.07 08:33modify2520.831.27211.27470.0000
38362006.11.07 08:39modify2520.831.27211.27480.0000
38372006.11.07 08:40modify2520.831.27211.27490.0000
38382006.11.07 08:40modify2520.831.27211.27500.0000
38392006.11.07 08:40modify2520.831.27211.27510.0000
38402006.11.07 08:40modify2520.831.27211.27520.0000
38412006.11.07 08:58modify2520.831.27211.27530.0000
38422006.11.07 08:58modify2520.831.27211.27540.0000
38432006.11.07 08:58modify2520.831.27211.27550.0000
38442006.11.07 08:58modify2520.831.27211.27560.0000
38452006.11.07 08:58modify2520.831.27211.27570.0000
38462006.11.07 08:59modify2520.831.27211.27590.0000
38472006.11.07 09:02modify2520.831.27211.27600.0000
38482006.11.07 09:02modify2520.831.27211.27610.0000
38492006.11.07 09:03modify2520.831.27211.27620.0000
38502006.11.07 09:03modify2520.831.27211.27630.0000
38512006.11.07 09:08modify2520.831.27211.27640.0000
38522006.11.07 09:10modify2520.831.27211.27650.0000
38532006.11.07 09:10modify2520.831.27211.27660.0000
38542006.11.07 09:10modify2520.831.27211.27670.0000
38552006.11.07 09:10modify2520.831.27211.27680.0000
38562006.11.07 09:18modify2520.831.27211.27690.0000
38572006.11.07 09:18modify2520.831.27211.27710.0000
38582006.11.07 09:18modify2520.831.27211.27720.0000
38592006.11.07 09:32modify2520.831.27211.27730.0000
38602006.11.07 09:32modify2520.831.27211.27740.0000
38612006.11.07 09:32modify2520.831.27211.27760.0000
38622006.11.07 09:32modify2520.831.27211.27770.0000
38632006.11.07 09:32modify2520.831.27211.27780.0000
38642006.11.07 09:41modify2520.831.27211.27790.0000
38652006.11.07 09:42modify2520.831.27211.27800.0000
38662006.11.07 09:43modify2520.831.27211.27820.0000
38672006.11.07 09:43modify2520.831.27211.27830.0000
38682006.11.07 09:45modify2520.831.27211.27840.0000
38692006.11.07 09:45modify2520.831.27211.27850.0000
38702006.11.07 09:50modify2520.831.27211.27860.0000
38712006.11.07 09:50modify2520.831.27211.27870.0000
38722006.11.07 09:51modify2520.831.27211.27880.0000
38732006.11.07 09:51modify2520.831.27211.27890.0000
38742006.11.07 10:19modify2520.831.27211.27900.0000
38752006.11.07 14:26s/l2520.831.27901.27900.0000565.898843.42
38762006.11.08 02:45sell2530.881.27700.00000.0000
38772006.11.09 03:00close2530.881.27860.00000.0000-129.188714.24
38782006.11.09 03:50buy2540.871.27860.00000.0000
38792006.11.09 11:25modify2540.871.27861.27890.0000
38802006.11.09 11:25modify2540.871.27861.27900.0000
38812006.11.09 11:25modify2540.871.27861.27910.0000
38822006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27920.0000
38832006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27930.0000
38842006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27940.0000
38852006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27950.0000
38862006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27960.0000
38872006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27970.0000
38882006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27980.0000
38892006.11.09 11:26modify2540.871.27861.27990.0000
38902006.11.09 11:26modify2540.871.27861.28000.0000
38912006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28020.0000
38922006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28030.0000
38932006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28040.0000
38942006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28050.0000
38952006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28060.0000
38962006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28070.0000
38972006.11.09 11:34modify2540.871.27861.28080.0000
38982006.11.09 11:35modify2540.871.27861.28090.0000
38992006.11.09 11:35modify2540.871.27861.28100.0000
39002006.11.09 11:35modify2540.871.27861.28110.0000
39012006.11.09 11:35modify2540.871.27861.28120.0000
39022006.11.09 11:35modify2540.871.27861.28130.0000
39032006.11.09 11:36modify2540.871.27861.28140.0000
39042006.11.09 11:36modify2540.871.27861.28150.0000
39052006.11.09 11:36modify2540.871.27861.28160.0000
39062006.11.09 11:36modify2540.871.27861.28170.0000
39072006.11.09 11:36modify2540.871.27861.28180.0000
39082006.11.09 11:37modify2540.871.27861.28190.0000
39092006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28200.0000
39102006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28210.0000
39112006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28220.0000
39122006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28230.0000
39132006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28250.0000
39142006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28260.0000
39152006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28270.0000
39162006.11.09 21:00modify2540.871.27861.28290.0000
39172006.11.09 21:02modify2540.871.27861.28300.0000
39182006.11.09 21:02modify2540.871.27861.28310.0000
39192006.11.09 21:06modify2540.871.27861.28320.0000
39202006.11.09 21:06modify2540.871.27861.28330.0000
39212006.11.09 21:06modify2540.871.27861.28340.0000
39222006.11.09 21:07modify2540.871.27861.28350.0000
39232006.11.09 21:07modify2540.871.27861.28360.0000
39242006.11.09 21:08modify2540.871.27861.28370.0000
39252006.11.09 21:34modify2540.871.27861.28380.0000
39262006.11.09 21:34modify2540.871.27861.28390.0000
39272006.11.09 22:03modify2540.871.27861.28400.0000
39282006.11.10 03:26modify2540.871.27861.28410.0000
39292006.11.10 03:26modify2540.871.27861.28420.0000
39302006.11.10 03:29modify2540.871.27861.28430.0000
39312006.11.10 03:29modify2540.871.27861.28440.0000
39322006.11.10 03:30modify2540.871.27861.28450.0000
39332006.11.10 03:52modify2540.871.27861.28460.0000
39342006.11.10 03:52modify2540.871.27861.28470.0000
39352006.11.10 03:52modify2540.871.27861.28480.0000
39362006.11.10 03:54modify2540.871.27861.28490.0000
39372006.11.10 03:54modify2540.871.27861.28500.0000
39382006.11.10 03:54modify2540.871.27861.28510.0000
39392006.11.10 03:54modify2540.871.27861.28520.0000
39402006.11.10 03:55modify2540.871.27861.28530.0000
39412006.11.10 03:55modify2540.871.27861.28540.0000
39422006.11.10 03:55modify2540.871.27861.28550.0000
39432006.11.10 03:55modify2540.871.27861.28560.0000
39442006.11.10 03:57modify2540.871.27861.28570.0000
39452006.11.10 03:57modify2540.871.27861.28580.0000
39462006.11.10 03:57modify2540.871.27861.28590.0000
39472006.11.10 03:57modify2540.871.27861.28600.0000
39482006.11.10 03:57modify2540.871.27861.28610.0000
39492006.11.10 03:58modify2540.871.27861.28620.0000
39502006.11.10 04:03modify2540.871.27861.28630.0000
39512006.11.10 04:04modify2540.871.27861.28640.0000
39522006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28650.0000
39532006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28660.0000
39542006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28670.0000
39552006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28680.0000
39562006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28690.0000
39572006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28700.0000
39582006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28710.0000
39592006.11.10 04:05modify2540.871.27861.28720.0000
39602006.11.10 04:47s/l2540.871.28721.28720.0000741.079455.31
39612006.11.13 08:45sell2550.951.28290.00000.0000
39622006.11.13 10:31modify2550.951.28291.28280.0000
39632006.11.13 12:47modify2550.951.28291.28270.0000
39642006.11.13 12:48modify2550.951.28291.28260.0000
39652006.11.13 12:48modify2550.951.28291.28250.0000
39662006.11.13 12:48modify2550.951.28291.28240.0000
39672006.11.13 18:58s/l2550.951.28241.28240.000047.509502.81
39682006.11.14 03:45buy2560.951.28350.00000.0000
39692006.11.14 08:34modify2560.951.28351.28360.0000
39702006.11.14 09:00modify2560.951.28351.28370.0000
39712006.11.14 09:00modify2560.951.28351.28380.0000
39722006.11.14 09:00modify2560.951.28351.28390.0000
39732006.11.14 09:00modify2560.951.28351.28400.0000
39742006.11.14 09:05modify2560.951.28351.28410.0000
39752006.11.14 09:05modify2560.951.28351.28420.0000
39762006.11.14 09:05modify2560.951.28351.28430.0000
39772006.11.14 09:38s/l2560.951.28431.28430.000076.009578.81
39782006.11.14 17:45sell2570.961.28100.00000.0000
39792006.11.15 03:11close2570.961.28310.00000.0000-197.389381.43
39802006.11.15 11:49buy2580.941.28160.00000.0000
39812006.11.16 05:03close2580.941.28020.00000.0000-154.729226.71
39822006.11.16 07:47sell2590.921.28060.00000.0000
39832006.11.16 23:15modify2590.921.28061.28050.0000
39842006.11.16 23:15modify2590.921.28061.28040.0000
39852006.11.16 23:16modify2590.921.28061.28030.0000
39862006.11.16 23:16modify2590.921.28061.28020.0000
39872006.11.16 23:38modify2590.921.28061.28010.0000
39882006.11.16 23:51modify2590.921.28061.28000.0000
39892006.11.17 00:30modify2590.921.28061.27990.0000
39902006.11.17 00:34modify2590.921.28061.27980.0000
39912006.11.17 00:42modify2590.921.28061.27970.0000
39922006.11.17 00:43modify2590.921.28061.27960.0000
39932006.11.17 00:43modify2590.921.28061.27950.0000
39942006.11.17 00:46modify2590.921.28061.27940.0000
39952006.11.17 00:46modify2590.921.28061.27930.0000
39962006.11.17 00:54modify2590.921.28061.27920.0000
39972006.11.17 01:05modify2590.921.28061.27910.0000
39982006.11.17 03:13s/l2590.921.27911.27910.0000142.059368.75
39992006.11.17 10:45buy2600.941.28340.00000.0000
40002006.11.20 11:46close2600.941.28140.00000.0000-195.719173.05
40012006.11.20 11:46sell2610.921.28140.00000.0000
40022006.11.21 02:41close2610.921.28260.00000.0000-106.359066.69
40032006.11.21 02:49buy2620.911.28290.00000.0000
40042006.11.21 21:18modify2620.911.28291.28290.0000
40052006.11.21 21:20modify2620.911.28291.28300.0000
40062006.11.21 21:20modify2620.911.28291.28310.0000
40072006.11.21 21:20modify2620.911.28291.28320.0000
40082006.11.21 21:20modify2620.911.28291.28340.0000
40092006.11.21 21:20modify2620.911.28291.28350.0000
40102006.11.21 23:00modify2620.911.28291.28360.0000
40112006.11.21 23:00modify2620.911.28291.28370.0000
40122006.11.21 23:00modify2620.911.28291.28380.0000
40132006.11.21 23:08modify2620.911.28291.28390.0000
40142006.11.21 23:09modify2620.911.28291.28400.0000
40152006.11.21 23:10modify2620.911.28291.28410.0000
40162006.11.21 23:45modify2620.911.28291.28420.0000
40172006.11.22 02:36modify2620.911.28291.28430.0000
40182006.11.22 02:41modify2620.911.28291.28440.0000
40192006.11.22 02:41modify2620.911.28291.28450.0000
40202006.11.22 03:40modify2620.911.28291.28460.0000
40212006.11.22 06:47modify2620.911.28291.28470.0000
40222006.11.22 06:47modify2620.911.28291.28480.0000
40232006.11.22 06:47modify2620.911.28291.28490.0000
40242006.11.22 07:05modify2620.911.28291.28500.0000
40252006.11.22 07:05modify2620.911.28291.28510.0000
40262006.11.22 07:05modify2620.911.28291.28520.0000
40272006.11.22 07:10modify2620.911.28291.28530.0000
40282006.11.22 07:11modify2620.911.28291.28540.0000
40292006.11.22 07:12modify2620.911.28291.28550.0000
40302006.11.22 07:22modify2620.911.28291.28560.0000
40312006.11.22 07:22modify2620.911.28291.28580.0000
40322006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28590.0000
40332006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28610.0000
40342006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28620.0000
40352006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28630.0000
40362006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28640.0000
40372006.11.22 07:23modify2620.911.28291.28650.0000
40382006.11.22 08:20modify2620.911.28291.28660.0000
40392006.11.22 08:20modify2620.911.28291.28670.0000
40402006.11.22 08:20modify2620.911.28291.28690.0000
40412006.11.22 08:26modify2620.911.28291.28700.0000
40422006.11.22 08:27modify2620.911.28291.28710.0000
40432006.11.22 08:27modify2620.911.28291.28720.0000
40442006.11.22 08:27modify2620.911.28291.28730.0000
40452006.11.22 08:27modify2620.911.28291.28740.0000
40462006.11.22 08:27modify2620.911.28291.28750.0000
40472006.11.22 08:28modify2620.911.28291.28760.0000
40482006.11.22 08:28modify2620.911.28291.28770.0000
40492006.11.22 08:28modify2620.911.28291.28780.0000
40502006.11.22 08:28modify2620.911.28291.28790.0000
40512006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28810.0000
40522006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28820.0000
40532006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28830.0000
40542006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28840.0000
40552006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28850.0000
40562006.11.22 08:29modify2620.911.28291.28860.0000
40572006.11.22 08:31modify2620.911.28291.28880.0000
40582006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28890.0000
40592006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28900.0000
40602006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28910.0000
40612006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28920.0000
40622006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28930.0000
40632006.11.22 08:32modify2620.911.28291.28940.0000
40642006.11.22 08:33modify2620.911.28291.28950.0000
40652006.11.22 08:33modify2620.911.28291.28960.0000
40662006.11.22 08:33modify2620.911.28291.28970.0000
40672006.11.22 08:33modify2620.911.28291.28980.0000
40682006.11.22 09:52modify2620.911.28291.28990.0000
40692006.11.22 10:03modify2620.911.28291.29000.0000
40702006.11.22 10:03modify2620.911.28291.29010.0000
40712006.11.22 10:03modify2620.911.28291.29020.0000
40722006.11.22 10:03modify2620.911.28291.29030.0000
40732006.11.22 10:03modify2620.911.28291.29040.0000
40742006.11.22 10:06modify2620.911.28291.29050.0000
40752006.11.22 10:06modify2620.911.28291.29060.0000
40762006.11.22 10:06modify2620.911.28291.29070.0000
40772006.11.22 10:07modify2620.911.28291.29090.0000
40782006.11.22 10:08modify2620.911.28291.29100.0000
40792006.11.22 10:09modify2620.911.28291.29110.0000
40802006.11.22 10:09modify2620.911.28291.29120.0000
40812006.11.22 10:09modify2620.911.28291.29130.0000
40822006.11.22 10:22modify2620.911.28291.29140.0000
40832006.11.22 10:24modify2620.911.28291.29150.0000
40842006.11.22 10:24modify2620.911.28291.29170.0000
40852006.11.22 10:24modify2620.911.28291.29180.0000
40862006.11.22 10:25modify2620.911.28291.29190.0000
40872006.11.22 10:25modify2620.911.28291.29200.0000
40882006.11.22 10:25modify2620.911.28291.29220.0000
40892006.11.22 10:25modify2620.911.28291.29230.0000
40902006.11.22 10:25modify2620.911.28291.29240.0000
40912006.11.22 10:26modify2620.911.28291.29250.0000
40922006.11.22 10:26modify2620.911.28291.29260.0000
40932006.11.22 10:26modify2620.911.28291.29270.0000
40942006.11.22 10:26modify2620.911.28291.29280.0000
40952006.11.22 11:59s/l2620.911.29281.29280.0000893.449960.13
40962006.11.29 05:50sell2631.001.31600.00000.0000
40972006.11.29 13:27modify2631.001.31601.31600.0000
40982006.11.29 21:04s/l2631.001.31601.31600.00000.009960.13
40992006.11.29 23:59buy2641.001.31720.00000.0000
41002006.11.30 04:23modify2641.001.31721.31720.0000
41012006.11.30 04:23modify2641.001.31721.31730.0000
41022006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31740.0000
41032006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31750.0000
41042006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31760.0000
41052006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31770.0000
41062006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31780.0000
41072006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31790.0000
41082006.11.30 04:24modify2641.001.31721.31800.0000
41092006.11.30 04:25modify2641.001.31721.31810.0000
41102006.11.30 08:30modify2641.001.31721.31820.0000
41112006.11.30 08:30modify2641.001.31721.31830.0000
41122006.11.30 08:30modify2641.001.31721.31850.0000
41132006.11.30 08:30modify2641.001.31721.31860.0000
41142006.11.30 08:30modify2641.001.31721.31870.0000
41152006.11.30 08:42s/l2641.001.31871.31870.0000125.4010085.53
41162006.12.01 11:45sell2651.011.33140.00000.0000
41172006.12.04 03:26modify2651.011.33141.33130.0000
41182006.12.04 03:28modify2651.011.33141.33120.0000
41192006.12.04 03:29modify2651.011.33141.33110.0000
41202006.12.04 05:45s/l2651.011.33111.33110.000034.7410120.28
41212006.12.04 08:45sell2661.011.32950.00000.0000
41222006.12.04 20:00close2661.011.33410.00000.0000-464.609655.68
41232006.12.05 04:45sell2670.971.33090.00000.0000
41242006.12.06 04:18modify2670.971.33091.33080.0000
41252006.12.06 04:18modify2670.971.33091.33070.0000
41262006.12.06 04:18modify2670.971.33091.33050.0000
41272006.12.06 04:18modify2670.971.33091.33040.0000
41282006.12.06 04:18modify2670.971.33091.33030.0000
41292006.12.06 04:39modify2670.971.33091.33020.0000
41302006.12.06 04:39modify2670.971.33091.33010.0000
41312006.12.06 04:39modify2670.971.33091.33000.0000
41322006.12.06 04:39modify2670.971.33091.32990.0000
41332006.12.06 04:39modify2670.971.33091.32980.0000
41342006.12.06 04:39modify2670.971.33091.32970.0000
41352006.12.06 04:39modify2670.971.33091.32960.0000
41362006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32950.0000
41372006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32940.0000
41382006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32930.0000
41392006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32920.0000
41402006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32910.0000
41412006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32890.0000
41422006.12.06 04:40modify2670.971.33091.32880.0000
41432006.12.06 05:57s/l2670.971.32881.32880.0000207.979863.64
41442006.12.06 23:59buy2680.991.33080.00000.0000
41452006.12.07 12:00close2680.991.32940.00000.0000-162.959700.69
41462006.12.07 12:45sell2690.971.32900.00000.0000
41472006.12.08 08:29modify2690.971.32901.32890.0000
41482006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32820.0000
41492006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32770.0000
41502006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32740.0000
41512006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32710.0000
41522006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32700.0000
41532006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32680.0000
41542006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32670.0000
41552006.12.08 08:30modify2690.971.32901.32660.0000
41562006.12.08 08:31s/l2690.971.32661.32660.0000237.079937.76
41572006.12.08 08:45buy2700.991.32930.00000.0000
41582006.12.08 08:46modify2700.991.32931.32930.0000
41592006.12.08 08:46modify2700.991.32931.32940.0000
41602006.12.08 08:52modify2700.991.32931.32950.0000
41612006.12.08 08:52modify2700.991.32931.32960.0000
41622006.12.08 08:52modify2700.991.32931.32980.0000
41632006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33010.0000
41642006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33030.0000
41652006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33050.0000
41662006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33060.0000
41672006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33070.0000
41682006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33080.0000
41692006.12.08 08:52modify2700.991.32931.33100.0000
41702006.12.08 08:53modify2700.991.32931.33130.0000
41712006.12.08 08:53modify2700.991.32931.33140.0000
41722006.12.08 08:53modify2700.991.32931.33160.0000
41732006.12.08 08:53modify2700.991.32931.33170.0000
41742006.12.08 09:15modify2700.991.32931.33180.0000
41752006.12.08 09:15modify2700.991.32931.33200.0000
41762006.12.08 09:15modify2700.991.32931.33210.0000
41772006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33220.0000
41782006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33230.0000
41792006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33260.0000
41802006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33270.0000
41812006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33280.0000
41822006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33290.0000
41832006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33300.0000
41842006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33310.0000
41852006.12.08 10:01modify2700.991.32931.33320.0000
41862006.12.08 10:02modify2700.991.32931.33330.0000
41872006.12.08 10:02modify2700.991.32931.33340.0000
41882006.12.08 10:02modify2700.991.32931.33350.0000
41892006.12.08 10:02modify2700.991.32931.33370.0000
41902006.12.08 10:13s/l2700.991.33371.33370.0000435.6010373.36
41912006.12.08 10:45buy2711.041.33250.00000.0000
41922006.12.08 11:00close2711.041.33160.00000.0000-93.6010279.76
41932006.12.11 10:45buy2721.031.32130.00000.0000
41942006.12.11 12:01modify2721.031.32131.32140.0000
41952006.12.11 12:01modify2721.031.32131.32150.0000
41962006.12.11 12:01modify2721.031.32131.32160.0000
41972006.12.11 12:02modify2721.031.32131.32170.0000
41982006.12.11 12:02modify2721.031.32131.32180.0000
41992006.12.11 12:02modify2721.031.32131.32190.0000
42002006.12.11 12:02modify2721.031.32131.32200.0000
42012006.12.11 12:02modify2721.031.32131.32210.0000
42022006.12.11 12:15modify2721.031.32131.32220.0000
42032006.12.11 12:15modify2721.031.32131.32230.0000
42042006.12.11 12:15modify2721.031.32131.32240.0000
42052006.12.11 12:16modify2721.031.32131.32250.0000
42062006.12.11 12:16modify2721.031.32131.32260.0000
42072006.12.11 12:18modify2721.031.32131.32270.0000
42082006.12.11 12:18modify2721.031.32131.32280.0000
42092006.12.11 12:30modify2721.031.32131.32290.0000
42102006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32300.0000
42112006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32310.0000
42122006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32320.0000
42132006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32330.0000
42142006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32340.0000
42152006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32350.0000
42162006.12.11 12:31modify2721.031.32131.32360.0000
42172006.12.11 15:34s/l2721.031.32361.32360.0000236.9010516.66
42182006.12.11 15:45buy2731.051.32410.00000.0000
42192006.12.12 08:56close2731.051.32170.00000.0000-260.6110256.05
42202006.12.12 08:56sell2741.031.32170.00000.0000
42212006.12.12 15:00close2741.031.32740.00000.0000-587.109668.95
42222006.12.12 15:45buy2750.971.32810.00000.0000
42232006.12.13 08:29close2750.971.32510.00000.0000-298.959369.99
42242006.12.13 08:45sell2760.941.32220.00000.0000
42252006.12.13 13:05modify2760.941.32221.32220.0000
42262006.12.13 13:05modify2760.941.32221.32210.0000
42272006.12.14 01:27s/l2760.941.32211.32210.000021.819391.80
42282006.12.14 03:45buy2770.941.32400.00000.0000
42292006.12.14 10:30close2770.941.31520.00000.0000-827.208564.60
42302006.12.15 08:45buy2780.861.31790.00000.0000
42312006.12.15 16:06close2780.861.30790.00000.0000-860.007704.60
42322006.12.18 08:45buy2790.771.31100.00000.0000
42332006.12.19 03:51modify2790.771.31101.31110.0000
42342006.12.19 03:51modify2790.771.31101.31120.0000
42352006.12.19 03:51modify2790.771.31101.31130.0000
42362006.12.19 03:53modify2790.771.31101.31140.0000
42372006.12.19 03:53modify2790.771.31101.31150.0000
42382006.12.19 03:56modify2790.771.31101.31160.0000
42392006.12.19 03:56modify2790.771.31101.31170.0000
42402006.12.19 03:57modify2790.771.31101.31180.0000
42412006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31240.0000
42422006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31270.0000
42432006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31290.0000
42442006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31310.0000
42452006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31320.0000
42462006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31330.0000
42472006.12.19 04:00modify2790.771.31101.31340.0000
42482006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31350.0000
42492006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31360.0000
42502006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31370.0000
42512006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31380.0000
42522006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31400.0000
42532006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31410.0000
42542006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31420.0000
42552006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31430.0000
42562006.12.19 04:01modify2790.771.31101.31440.0000
42572006.12.19 04:14modify2790.771.31101.31460.0000
42582006.12.19 04:14modify2790.771.31101.31470.0000
42592006.12.19 08:29s/l2790.771.31471.31470.0000278.597983.19
42602006.12.20 10:45sell2800.801.31910.00000.0000
42612006.12.20 12:47modify2800.801.31911.31900.0000
42622006.12.20 12:53modify2800.801.31911.31890.0000
42632006.12.20 12:54modify2800.801.31911.31880.0000
42642006.12.20 18:18s/l2800.801.31881.31880.000024.008007.19
42652006.12.21 10:45sell2810.801.31570.00000.0000
42662006.12.21 21:00close2810.801.31860.00000.0000-232.007775.19
42672006.12.21 21:45buy2820.781.31870.00000.0000
42682006.12.22 10:00close2820.781.31620.00000.0000-201.407573.79
42692006.12.22 10:45sell2830.761.31580.00000.0000
42702006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31580.0000
42712006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31570.0000
42722006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31560.0000
42732006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31550.0000
42742006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31540.0000
42752006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31530.0000
42762006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31520.0000
42772006.12.22 12:00modify2830.761.31581.31510.0000
42782006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31500.0000
42792006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31490.0000
42802006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31480.0000
42812006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31460.0000
42822006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31450.0000
42832006.12.22 12:01modify2830.761.31581.31440.0000
42842006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31430.0000
42852006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31410.0000
42862006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31400.0000
42872006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31390.0000
42882006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31380.0000
42892006.12.22 12:02modify2830.761.31581.31370.0000
42902006.12.22 14:00s/l2830.761.31371.31370.0000159.607733.39
42912006.12.22 14:45sell2840.771.31360.00000.0000
42922006.12.22 16:29close at stop2840.771.31400.00000.0000-30.807702.59