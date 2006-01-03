Strategy Tester Report
-TestMart-1.00

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersOpenOrderStyle=9.01; Lots=0.1; DynamicTP=false; StoreTP=20; DynamicSL=false; StoreSL=20; ATRPeriod=5; Scaler=2; MaxTrades=1; mm=0; TradeMode=1;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-256.60Gross profit658.66Gross loss-915.26
Profit factor0.72Expected payoff-3.33
Absolute drawdown256.60Maximal drawdown274.22 (2.74%)Relative drawdown2.74% (274.22)
Total trades77Short positions (won %)38 (44.74%)Long positions (won %)39 (38.46%)
Profit trades (% of total)32 (41.56%)Loss trades (% of total)45 (58.44%)
Largestprofit trade37.18loss trade-23.00
Averageprofit trade20.58loss trade-20.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (117.98)consecutive losses (loss in money)6 (-120.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)117.98 (6)consecutive loss (count of losses)-120.24 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 09:30sell10.101.19030.00000.0000
22006.01.03 09:40close10.101.19230.00000.0000-20.009980.00
32006.01.04 12:23sell20.101.21100.00000.0000
42006.01.04 12:38close20.101.21300.00000.0000-20.009960.00
52006.01.05 11:11sell30.101.21060.00000.0000
62006.01.05 11:36close30.101.20860.00000.000020.009980.00
72006.01.05 12:41sell40.101.21060.00000.0000
82006.01.05 19:32close40.101.21260.00000.0000-20.009960.00
92006.01.05 20:35buy50.101.20930.00000.0000
102006.01.06 08:30close50.101.21310.00000.000037.189997.18
112006.01.13 08:40sell60.101.20830.00000.0000
122006.01.13 08:54close60.101.20630.00000.000020.0010017.18
132006.01.18 02:47sell70.101.21040.00000.0000
142006.01.18 03:00close70.101.21240.00000.0000-20.009997.18
152006.01.18 10:14buy80.101.21030.00000.0000
162006.01.18 11:42close80.101.20830.00000.0000-20.009977.18
172006.01.23 19:03sell90.101.22920.00000.0000
182006.01.24 03:43close90.101.22720.00000.000020.449997.62
192006.01.27 08:32sell100.101.22160.00000.0000
202006.01.27 10:05close100.101.21960.00000.000020.0010017.62
212006.01.30 03:31buy110.101.20850.00000.0000
222006.01.30 08:25close110.101.20650.00000.0000-20.009997.62
232006.02.01 02:12buy120.101.21470.00000.0000
242006.02.01 04:21close120.101.21270.00000.0000-20.009977.62
252006.02.02 19:45sell130.101.21020.00000.0000
262006.02.03 02:13close130.101.20820.00000.000020.449998.06
272006.02.10 10:30buy140.101.19610.00000.0000
282006.02.10 10:31close140.101.19410.00000.0000-20.009978.06
292006.02.15 10:36buy150.101.19040.00000.0000
302006.02.15 10:45close150.101.18830.00000.0000-21.009957.06
312006.02.15 10:56buy160.101.19040.00000.0000
322006.02.15 11:23close160.101.18830.00000.0000-21.009936.06
332006.03.01 10:55buy170.101.19300.00000.0000
342006.03.01 11:41close170.101.19100.00000.0000-20.009916.06
352006.03.03 10:06buy180.101.20080.00000.0000
362006.03.03 10:23close180.101.20280.00000.000020.009936.06
372006.03.13 03:57buy190.101.19360.00000.0000
382006.03.13 09:00close190.101.19160.00000.0000-20.009916.06
392006.03.21 05:01buy200.101.21490.00000.0000
402006.03.21 08:52close200.101.21290.00000.0000-20.009896.06
412006.03.24 02:54buy210.101.19640.00000.0000
422006.03.24 08:40close210.101.19840.00000.000020.009916.06
432006.03.29 02:57buy220.101.19950.00000.0000
442006.03.29 05:17close220.101.20150.00000.000020.009936.06
452006.04.04 02:57buy230.101.21270.00000.0000
462006.04.04 03:33close230.101.21470.00000.000020.009956.06
472006.04.04 21:24sell240.101.22660.00000.0000
482006.04.05 05:37close240.101.22460.00000.000020.449976.50
492006.04.10 02:32buy250.101.21010.00000.0000
502006.04.10 03:10close250.101.21210.00000.000020.009996.50
512006.04.12 20:45buy260.101.21000.00000.0000
522006.04.13 03:02close260.101.21200.00000.000017.5410014.04
532006.04.18 05:33sell270.101.22690.00000.0000
542006.04.18 08:52close270.101.22900.00000.0000-21.009993.04
552006.04.21 04:05sell280.101.23160.00000.0000
562006.04.21 04:07close280.101.23360.00000.0000-20.009973.04
572006.04.25 10:21buy290.101.23760.00000.0000
582006.04.25 10:47close290.101.23960.00000.000020.009993.04
592006.05.02 03:36sell300.101.25870.00000.0000
602006.05.02 03:44close300.101.26070.00000.0000-20.009973.04
612006.05.03 11:23sell310.101.26390.00000.0000
622006.05.03 12:11close310.101.26590.00000.0000-20.009953.04
632006.06.04 20:25sell320.101.29350.00000.0000
642006.06.05 02:17close320.101.29550.00000.0000-19.569933.48
652006.06.12 03:37buy330.101.26210.00000.0000
662006.06.12 05:39close330.101.26010.00000.0000-20.009913.48
672006.06.14 09:19sell340.101.26040.00000.0000
682006.06.14 09:20close340.101.26250.00000.0000-21.009892.48
692006.06.14 21:47sell350.101.26110.00000.0000
702006.06.15 02:55close350.101.26320.00000.0000-19.689872.80
712006.06.22 02:23sell360.101.26680.00000.0000
722006.06.22 03:45close360.101.26480.00000.000020.009892.80
732006.06.29 08:57sell370.101.25520.00000.0000
742006.06.29 11:51close370.101.25310.00000.000021.009913.80
752006.07.06 04:10buy380.101.27250.00000.0000
762006.07.06 07:59close380.101.27450.00000.000020.009933.80
772006.07.07 04:48buy390.101.27690.00000.0000
782006.07.07 05:37close390.101.27890.00000.000020.009953.80
792006.07.10 05:28buy400.101.27850.00000.0000
802006.07.10 07:01close400.101.27650.00000.0000-20.009933.80
812006.07.11 03:50sell410.101.27440.00000.0000
822006.07.11 09:06close410.101.27240.00000.000020.009953.80
832006.07.12 03:55buy420.101.27570.00000.0000
842006.07.12 04:41close420.101.27370.00000.0000-20.009933.80
852006.07.28 08:30sell430.101.26990.00000.0000
862006.07.28 08:31close430.101.27190.00000.0000-20.009913.80
872006.08.02 09:20buy440.101.28160.00000.0000
882006.08.02 11:05close440.101.27960.00000.0000-20.009893.80
892006.08.07 09:42buy450.101.28760.00000.0000
902006.08.07 10:21close450.101.28550.00000.0000-21.009872.80
912006.08.08 14:23buy460.101.28280.00000.0000
922006.08.08 14:33close460.101.28480.00000.000020.009892.80
932006.08.10 03:54buy470.101.28550.00000.0000
942006.08.10 08:36close470.101.28340.00000.0000-21.009871.80
952006.08.13 19:04sell480.101.27320.00000.0000
962006.08.14 00:44close480.101.27530.00000.0000-20.569851.24
972006.08.14 03:25sell490.101.27320.00000.0000
982006.08.14 08:20close490.101.27120.00000.000020.009871.24
992006.08.16 08:18sell500.101.27930.00000.0000
1002006.08.16 08:30close500.101.28160.00000.0000-23.009848.24
1012006.08.18 09:56sell510.101.28440.00000.0000
1022006.08.18 10:11close510.101.28240.00000.000020.009868.24
1032006.08.25 11:15sell520.101.27770.00000.0000
1042006.08.25 12:12close520.101.27570.00000.000020.009888.24
1052006.09.05 20:27buy530.101.28150.00000.0000
1062006.09.06 07:28close530.101.27940.00000.0000-21.829866.42
1072006.09.19 00:09sell540.101.27080.00000.0000
1082006.09.19 03:41close540.101.26880.00000.000020.009886.42
1092006.09.20 15:34sell550.101.26840.00000.0000
1102006.09.20 20:24close550.101.27040.00000.0000-20.009866.42
1112006.10.04 03:56buy560.101.27160.00000.0000
1122006.10.04 04:45close560.101.26950.00000.0000-21.009845.42
1132006.10.09 03:49sell570.101.25980.00000.0000
1142006.10.10 04:21close570.101.25780.00000.000020.449865.86
1152006.10.10 17:40buy580.101.25300.00000.0000
1162006.10.11 04:16close580.101.25510.00000.000020.189886.04
1172006.10.13 02:57sell590.101.25660.00000.0000
1182006.10.13 06:56close590.101.25460.00000.000020.009906.04
1192006.10.16 03:41buy600.101.24910.00000.0000
1202006.10.16 03:58close600.101.25110.00000.000020.009926.04
1212006.10.17 09:20sell610.101.25430.00000.0000
1222006.10.17 11:43close610.101.25630.00000.0000-20.009906.04
1232006.10.19 02:39sell620.101.25430.00000.0000
1242006.10.19 03:44close620.101.25630.00000.0000-20.009886.04
1252006.10.23 20:27buy630.101.25460.00000.0000
1262006.10.24 03:35close630.101.25260.00000.0000-20.829865.22
1272006.10.24 04:45sell640.101.25460.00000.0000
1282006.10.24 11:23close640.101.25660.00000.0000-20.009845.22
1292006.11.09 08:38buy650.101.27700.00000.0000
1302006.11.09 09:58close650.101.27900.00000.000020.009865.22
1312006.11.09 09:59sell660.101.27880.00000.0000
1322006.11.09 10:02close660.101.28080.00000.0000-20.009845.22
1332006.11.14 10:11buy670.101.28140.00000.0000
1342006.11.14 10:12close670.101.27940.00000.0000-20.009825.22
1352006.11.14 10:19buy680.101.28140.00000.0000
1362006.11.15 05:31close680.101.27940.00000.0000-20.829804.40
1372006.11.20 04:56sell690.101.28450.00000.0000
1382006.11.20 10:02close690.101.28250.00000.000020.009824.40
1392006.12.01 03:29buy700.101.32470.00000.0000
1402006.12.01 04:51close700.101.32270.00000.0000-20.009804.40
1412006.12.05 10:13buy710.101.32980.00000.0000
1422006.12.05 11:30close710.101.33190.00000.000021.009825.40
1432006.12.06 02:58buy720.101.33120.00000.0000
1442006.12.06 03:32close720.101.32920.00000.0000-20.009805.40
1452006.12.08 11:52buy730.101.32390.00000.0000
1462006.12.08 11:54close730.101.32170.00000.0000-22.009783.40
1472006.12.15 04:27buy740.101.31400.00000.0000
1482006.12.15 04:29close740.101.31200.00000.0000-20.009763.40
1492006.12.15 08:32sell750.101.31730.00000.0000
1502006.12.15 09:18close750.101.31530.00000.000020.009783.40
1512006.12.19 02:37sell760.101.31050.00000.0000
1522006.12.19 02:58close760.101.31250.00000.0000-20.009763.40
1532006.12.20 02:49sell770.101.32150.00000.0000
1542006.12.20 04:13close770.101.32350.00000.0000-20.009743.40