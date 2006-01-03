|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|OpenOrderStyle=9.01; Lots=0.1; DynamicTP=false; StoreTP=20; DynamicSL=false; StoreSL=20; ATRPeriod=5; Scaler=2; MaxTrades=1; mm=0; TradeMode=1;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-256.60
|Gross profit
|658.66
|Gross loss
|-915.26
|Profit factor
|0.72
|Expected payoff
|-3.33
|Absolute drawdown
|256.60
|Maximal drawdown
|274.22 (2.74%)
|Relative drawdown
|2.74% (274.22)
|Total trades
|77
|Short positions (won %)
|38 (44.74%)
|Long positions (won %)
|39 (38.46%)
|Profit trades (% of total)
|32 (41.56%)
|Loss trades (% of total)
|45 (58.44%)
|Largest
|profit trade
|37.18
|loss trade
|-23.00
|Average
|profit trade
|20.58
|loss trade
|-20.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (117.98)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-120.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|117.98 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-120.24 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 09:30
|sell
|1
|0.10
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.01.03 09:40
|close
|1
|0.10
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9980.00
|3
|2006.01.04 12:23
|sell
|2
|0.10
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.01.04 12:38
|close
|2
|0.10
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9960.00
|5
|2006.01.05 11:11
|sell
|3
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.01.05 11:36
|close
|3
|0.10
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9980.00
|7
|2006.01.05 12:41
|sell
|4
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.01.05 19:32
|close
|4
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9960.00
|9
|2006.01.05 20:35
|buy
|5
|0.10
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.01.06 08:30
|close
|5
|0.10
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|37.18
|9997.18
|11
|2006.01.13 08:40
|sell
|6
|0.10
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.01.13 08:54
|close
|6
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10017.18
|13
|2006.01.18 02:47
|sell
|7
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.01.18 03:00
|close
|7
|0.10
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9997.18
|15
|2006.01.18 10:14
|buy
|8
|0.10
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.01.18 11:42
|close
|8
|0.10
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9977.18
|17
|2006.01.23 19:03
|sell
|9
|0.10
|1.2292
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.01.24 03:43
|close
|9
|0.10
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|20.44
|9997.62
|19
|2006.01.27 08:32
|sell
|10
|0.10
|1.2216
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.01.27 10:05
|close
|10
|0.10
|1.2196
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10017.62
|21
|2006.01.30 03:31
|buy
|11
|0.10
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.01.30 08:25
|close
|11
|0.10
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9997.62
|23
|2006.02.01 02:12
|buy
|12
|0.10
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.02.01 04:21
|close
|12
|0.10
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9977.62
|25
|2006.02.02 19:45
|sell
|13
|0.10
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.02.03 02:13
|close
|13
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|20.44
|9998.06
|27
|2006.02.10 10:30
|buy
|14
|0.10
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.02.10 10:31
|close
|14
|0.10
|1.1941
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9978.06
|29
|2006.02.15 10:36
|buy
|15
|0.10
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.02.15 10:45
|close
|15
|0.10
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9957.06
|31
|2006.02.15 10:56
|buy
|16
|0.10
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|32
|2006.02.15 11:23
|close
|16
|0.10
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9936.06
|33
|2006.03.01 10:55
|buy
|17
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.03.01 11:41
|close
|17
|0.10
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9916.06
|35
|2006.03.03 10:06
|buy
|18
|0.10
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.03.03 10:23
|close
|18
|0.10
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9936.06
|37
|2006.03.13 03:57
|buy
|19
|0.10
|1.1936
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.03.13 09:00
|close
|19
|0.10
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9916.06
|39
|2006.03.21 05:01
|buy
|20
|0.10
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.03.21 08:52
|close
|20
|0.10
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9896.06
|41
|2006.03.24 02:54
|buy
|21
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.03.24 08:40
|close
|21
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9916.06
|43
|2006.03.29 02:57
|buy
|22
|0.10
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.03.29 05:17
|close
|22
|0.10
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9936.06
|45
|2006.04.04 02:57
|buy
|23
|0.10
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.04.04 03:33
|close
|23
|0.10
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9956.06
|47
|2006.04.04 21:24
|sell
|24
|0.10
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.04.05 05:37
|close
|24
|0.10
|1.2246
|0.0000
|0.0000
|20.44
|9976.50
|49
|2006.04.10 02:32
|buy
|25
|0.10
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.04.10 03:10
|close
|25
|0.10
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9996.50
|51
|2006.04.12 20:45
|buy
|26
|0.10
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.04.13 03:02
|close
|26
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|17.54
|10014.04
|53
|2006.04.18 05:33
|sell
|27
|0.10
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.04.18 08:52
|close
|27
|0.10
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9993.04
|55
|2006.04.21 04:05
|sell
|28
|0.10
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.04.21 04:07
|close
|28
|0.10
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9973.04
|57
|2006.04.25 10:21
|buy
|29
|0.10
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|58
|2006.04.25 10:47
|close
|29
|0.10
|1.2396
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9993.04
|59
|2006.05.02 03:36
|sell
|30
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|60
|2006.05.02 03:44
|close
|30
|0.10
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9973.04
|61
|2006.05.03 11:23
|sell
|31
|0.10
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.05.03 12:11
|close
|31
|0.10
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9953.04
|63
|2006.06.04 20:25
|sell
|32
|0.10
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.06.05 02:17
|close
|32
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|-19.56
|9933.48
|65
|2006.06.12 03:37
|buy
|33
|0.10
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.06.12 05:39
|close
|33
|0.10
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9913.48
|67
|2006.06.14 09:19
|sell
|34
|0.10
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.06.14 09:20
|close
|34
|0.10
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9892.48
|69
|2006.06.14 21:47
|sell
|35
|0.10
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.06.15 02:55
|close
|35
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|-19.68
|9872.80
|71
|2006.06.22 02:23
|sell
|36
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|72
|2006.06.22 03:45
|close
|36
|0.10
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9892.80
|73
|2006.06.29 08:57
|sell
|37
|0.10
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.06.29 11:51
|close
|37
|0.10
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|21.00
|9913.80
|75
|2006.07.06 04:10
|buy
|38
|0.10
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.07.06 07:59
|close
|38
|0.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9933.80
|77
|2006.07.07 04:48
|buy
|39
|0.10
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.07.07 05:37
|close
|39
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9953.80
|79
|2006.07.10 05:28
|buy
|40
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.07.10 07:01
|close
|40
|0.10
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9933.80
|81
|2006.07.11 03:50
|sell
|41
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.07.11 09:06
|close
|41
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9953.80
|83
|2006.07.12 03:55
|buy
|42
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.07.12 04:41
|close
|42
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9933.80
|85
|2006.07.28 08:30
|sell
|43
|0.10
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.07.28 08:31
|close
|43
|0.10
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9913.80
|87
|2006.08.02 09:20
|buy
|44
|0.10
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.08.02 11:05
|close
|44
|0.10
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9893.80
|89
|2006.08.07 09:42
|buy
|45
|0.10
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|90
|2006.08.07 10:21
|close
|45
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9872.80
|91
|2006.08.08 14:23
|buy
|46
|0.10
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|92
|2006.08.08 14:33
|close
|46
|0.10
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9892.80
|93
|2006.08.10 03:54
|buy
|47
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.08.10 08:36
|close
|47
|0.10
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9871.80
|95
|2006.08.13 19:04
|sell
|48
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.08.14 00:44
|close
|48
|0.10
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|-20.56
|9851.24
|97
|2006.08.14 03:25
|sell
|49
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.08.14 08:20
|close
|49
|0.10
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9871.24
|99
|2006.08.16 08:18
|sell
|50
|0.10
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.08.16 08:30
|close
|50
|0.10
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|9848.24
|101
|2006.08.18 09:56
|sell
|51
|0.10
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.08.18 10:11
|close
|51
|0.10
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9868.24
|103
|2006.08.25 11:15
|sell
|52
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.08.25 12:12
|close
|52
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9888.24
|105
|2006.09.05 20:27
|buy
|53
|0.10
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.09.06 07:28
|close
|53
|0.10
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|-21.82
|9866.42
|107
|2006.09.19 00:09
|sell
|54
|0.10
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.09.19 03:41
|close
|54
|0.10
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9886.42
|109
|2006.09.20 15:34
|sell
|55
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.09.20 20:24
|close
|55
|0.10
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9866.42
|111
|2006.10.04 03:56
|buy
|56
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.10.04 04:45
|close
|56
|0.10
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9845.42
|113
|2006.10.09 03:49
|sell
|57
|0.10
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|114
|2006.10.10 04:21
|close
|57
|0.10
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|20.44
|9865.86
|115
|2006.10.10 17:40
|buy
|58
|0.10
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.10.11 04:16
|close
|58
|0.10
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|20.18
|9886.04
|117
|2006.10.13 02:57
|sell
|59
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.10.13 06:56
|close
|59
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9906.04
|119
|2006.10.16 03:41
|buy
|60
|0.10
|1.2491
|0.0000
|0.0000
|120
|2006.10.16 03:58
|close
|60
|0.10
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9926.04
|121
|2006.10.17 09:20
|sell
|61
|0.10
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.10.17 11:43
|close
|61
|0.10
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9906.04
|123
|2006.10.19 02:39
|sell
|62
|0.10
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.10.19 03:44
|close
|62
|0.10
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9886.04
|125
|2006.10.23 20:27
|buy
|63
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.10.24 03:35
|close
|63
|0.10
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|-20.82
|9865.22
|127
|2006.10.24 04:45
|sell
|64
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|128
|2006.10.24 11:23
|close
|64
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9845.22
|129
|2006.11.09 08:38
|buy
|65
|0.10
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.11.09 09:58
|close
|65
|0.10
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9865.22
|131
|2006.11.09 09:59
|sell
|66
|0.10
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|132
|2006.11.09 10:02
|close
|66
|0.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9845.22
|133
|2006.11.14 10:11
|buy
|67
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|134
|2006.11.14 10:12
|close
|67
|0.10
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9825.22
|135
|2006.11.14 10:19
|buy
|68
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.11.15 05:31
|close
|68
|0.10
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|-20.82
|9804.40
|137
|2006.11.20 04:56
|sell
|69
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|138
|2006.11.20 10:02
|close
|69
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9824.40
|139
|2006.12.01 03:29
|buy
|70
|0.10
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|140
|2006.12.01 04:51
|close
|70
|0.10
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9804.40
|141
|2006.12.05 10:13
|buy
|71
|0.10
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.12.05 11:30
|close
|71
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|21.00
|9825.40
|143
|2006.12.06 02:58
|buy
|72
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.12.06 03:32
|close
|72
|0.10
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9805.40
|145
|2006.12.08 11:52
|buy
|73
|0.10
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.12.08 11:54
|close
|73
|0.10
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9783.40
|147
|2006.12.15 04:27
|buy
|74
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.12.15 04:29
|close
|74
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9763.40
|149
|2006.12.15 08:32
|sell
|75
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|150
|2006.12.15 09:18
|close
|75
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9783.40
|151
|2006.12.19 02:37
|sell
|76
|0.10
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|152
|2006.12.19 02:58
|close
|76
|0.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9763.40
|153
|2006.12.20 02:49
|sell
|77
|0.10
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.12.20 04:13
|close
|77
|0.10
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9743.40