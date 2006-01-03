|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DefaultPips=10; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=0; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
|Bars in test
|24171
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|200.00
|Total net profit
|-191.35
|Gross profit
|617.58
|Gross loss
|-808.93
|Profit factor
|0.76
|Expected payoff
|-0.32
|Absolute drawdown
|191.35
|Maximal drawdown
|224.79 (96.29%)
|Relative drawdown
|96.29% (224.79)
|Total trades
|600
|Short positions (won %)
|263 (68.06%)
|Long positions (won %)
|337 (68.84%)
|Profit trades (% of total)
|411 (68.50%)
|Loss trades (% of total)
|189 (31.50%)
|Largest
|profit trade
|8.00
|loss trade
|-56.00
|Average
|profit trade
|1.50
|loss trade
|-4.28
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (25.31)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-116.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|25.31 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-116.80 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:03
|buy
|1
|0.01
|1.1817
|1.1716
|1.1827
|2
|2006.01.02 19:11
|t/p
|1
|0.01
|1.1827
|1.1716
|1.1827
|1.00
|201.00
|3
|2006.01.02 19:11
|buy
|2
|0.01
|1.1829
|1.1728
|1.1839
|4
|2006.01.02 19:20
|t/p
|2
|0.01
|1.1839
|1.1728
|1.1839
|1.00
|202.00
|5
|2006.01.02 23:15
|sell
|3
|0.01
|1.1875
|1.1976
|1.1865
|6
|2006.01.03 00:03
|sell
|4
|0.02
|1.1886
|1.1977
|1.1876
|7
|2006.01.03 00:08
|sell
|5
|0.04
|1.1897
|1.1978
|1.1887
|8
|2006.01.03 00:12
|t/p
|5
|0.04
|1.1887
|1.1978
|1.1887
|4.00
|206.00
|9
|2006.01.03 00:12
|close
|4
|0.02
|1.1887
|1.1977
|1.1876
|-0.20
|205.80
|10
|2006.01.03 00:12
|close
|3
|0.01
|1.1888
|1.1976
|1.1865
|-1.26
|204.54
|11
|2006.01.03 03:15
|buy
|6
|0.01
|1.1893
|1.1792
|1.1903
|12
|2006.01.03 03:17
|buy
|7
|0.02
|1.1883
|1.1792
|1.1893
|13
|2006.01.03 03:44
|t/p
|7
|0.02
|1.1893
|1.1792
|1.1893
|2.00
|206.54
|14
|2006.01.03 03:44
|close
|6
|0.01
|1.1893
|1.1792
|1.1903
|0.00
|206.54
|15
|2006.01.03 03:44
|buy
|8
|0.01
|1.1894
|1.1793
|1.1904
|16
|2006.01.03 03:49
|buy
|9
|0.02
|1.1884
|1.1793
|1.1894
|17
|2006.01.03 04:10
|buy
|10
|0.04
|1.1873
|1.1792
|1.1883
|18
|2006.01.03 04:14
|buy
|11
|0.08
|1.1863
|1.1792
|1.1873
|19
|2006.01.03 04:24
|t/p
|11
|0.08
|1.1873
|1.1792
|1.1873
|8.00
|214.54
|20
|2006.01.03 04:24
|close
|10
|0.04
|1.1873
|1.1792
|1.1883
|0.00
|214.54
|21
|2006.01.03 04:25
|close
|9
|0.02
|1.1872
|1.1793
|1.1894
|-2.40
|212.14
|22
|2006.01.03 04:26
|close
|8
|0.01
|1.1873
|1.1793
|1.1904
|-2.10
|210.04
|23
|2006.01.03 04:26
|sell
|12
|0.01
|1.1872
|1.1973
|1.1862
|24
|2006.01.03 04:53
|sell
|13
|0.02
|1.1883
|1.1974
|1.1873
|25
|2006.01.03 05:02
|sell
|14
|0.04
|1.1893
|1.1974
|1.1883
|26
|2006.01.03 05:12
|t/p
|14
|0.04
|1.1883
|1.1974
|1.1883
|4.00
|214.04
|27
|2006.01.03 05:12
|close
|13
|0.02
|1.1883
|1.1974
|1.1873
|0.00
|214.04
|28
|2006.01.03 05:12
|close
|12
|0.01
|1.1884
|1.1973
|1.1862
|-1.20
|212.84
|29
|2006.01.03 05:12
|buy
|15
|0.01
|1.1883
|1.1782
|1.1893
|30
|2006.01.03 05:54
|t/p
|15
|0.01
|1.1893
|1.1782
|1.1893
|1.00
|213.84
|31
|2006.01.03 05:54
|buy
|16
|0.01
|1.1895
|1.1794
|1.1905
|32
|2006.01.03 06:27
|buy
|17
|0.02
|1.1885
|1.1794
|1.1895
|33
|2006.01.03 08:00
|buy
|18
|0.04
|1.1874
|1.1793
|1.1884
|34
|2006.01.03 09:17
|t/p
|18
|0.04
|1.1884
|1.1793
|1.1884
|4.00
|217.84
|35
|2006.01.03 09:17
|close
|17
|0.02
|1.1884
|1.1794
|1.1895
|-0.20
|217.64
|36
|2006.01.03 09:17
|close
|16
|0.01
|1.1885
|1.1794
|1.1905
|-1.00
|216.64
|37
|2006.01.03 09:17
|buy
|19
|0.01
|1.1886
|1.1785
|1.1896
|38
|2006.01.03 09:28
|t/p
|19
|0.01
|1.1896
|1.1785
|1.1896
|1.00
|217.64
|39
|2006.01.03 09:28
|buy
|20
|0.01
|1.1898
|1.1797
|1.1908
|40
|2006.01.03 09:30
|t/p
|20
|0.01
|1.1908
|1.1797
|1.1908
|1.00
|218.64
|41
|2006.01.03 09:30
|buy
|21
|0.01
|1.1910
|1.1809
|1.1920
|42
|2006.01.03 09:40
|t/p
|21
|0.01
|1.1920
|1.1809
|1.1920
|1.00
|219.64
|43
|2006.01.03 09:40
|buy
|22
|0.01
|1.1922
|1.1821
|1.1932
|44
|2006.01.03 09:57
|t/p
|22
|0.01
|1.1932
|1.1821
|1.1932
|1.00
|220.64
|45
|2006.01.03 09:57
|buy
|23
|0.01
|1.1935
|1.1834
|1.1945
|46
|2006.01.03 10:00
|t/p
|23
|0.01
|1.1945
|1.1834
|1.1945
|1.00
|221.64
|47
|2006.01.03 10:00
|buy
|24
|0.01
|1.1947
|1.1846
|1.1957
|48
|2006.01.03 10:04
|buy
|25
|0.02
|1.1937
|1.1846
|1.1947
|49
|2006.01.03 10:10
|t/p
|25
|0.02
|1.1947
|1.1846
|1.1947
|2.00
|223.64
|50
|2006.01.03 10:10
|close
|24
|0.01
|1.1947
|1.1846
|1.1957
|0.00
|223.64
|51
|2006.01.03 10:10
|buy
|26
|0.01
|1.1950
|1.1849
|1.1960
|52
|2006.01.03 10:16
|t/p
|26
|0.01
|1.1960
|1.1849
|1.1960
|1.00
|224.64
|53
|2006.01.03 10:16
|buy
|27
|0.01
|1.1962
|1.1861
|1.1972
|54
|2006.01.03 10:20
|buy
|28
|0.02
|1.1951
|1.1860
|1.1961
|55
|2006.01.03 10:25
|t/p
|28
|0.02
|1.1961
|1.1860
|1.1961
|2.00
|226.64
|56
|2006.01.03 10:25
|close
|27
|0.01
|1.1961
|1.1861
|1.1972
|-0.10
|226.54
|57
|2006.01.03 10:25
|buy
|29
|0.01
|1.1962
|1.1861
|1.1972
|58
|2006.01.03 10:42
|buy
|30
|0.02
|1.1951
|1.1860
|1.1961
|59
|2006.01.03 10:50
|t/p
|30
|0.02
|1.1961
|1.1860
|1.1961
|2.00
|228.54
|60
|2006.01.03 10:50
|close
|29
|0.01
|1.1961
|1.1861
|1.1972
|-0.10
|228.44
|61
|2006.01.03 10:50
|buy
|31
|0.01
|1.1964
|1.1863
|1.1974
|62
|2006.01.03 10:51
|t/p
|31
|0.01
|1.1974
|1.1863
|1.1974
|1.00
|229.44
|63
|2006.01.03 10:51
|buy
|32
|0.01
|1.1976
|1.1875
|1.1986
|64
|2006.01.03 11:08
|buy
|33
|0.02
|1.1966
|1.1875
|1.1976
|65
|2006.01.03 11:27
|t/p
|33
|0.02
|1.1976
|1.1875
|1.1976
|2.00
|231.44
|66
|2006.01.03 11:27
|close
|32
|0.01
|1.1976
|1.1875
|1.1986
|0.00
|231.44
|67
|2006.01.03 11:27
|buy
|34
|0.01
|1.1979
|1.1878
|1.1989
|68
|2006.01.03 12:35
|buy
|35
|0.02
|1.1968
|1.1877
|1.1978
|69
|2006.01.03 12:53
|t/p
|35
|0.02
|1.1978
|1.1877
|1.1978
|2.00
|233.44
|70
|2006.01.03 12:53
|close
|34
|0.01
|1.1978
|1.1878
|1.1989
|-0.10
|233.34
|71
|2006.01.03 12:53
|sell
|36
|0.01
|1.1980
|1.2081
|1.1970
|72
|2006.01.03 14:01
|sell
|37
|0.02
|1.1990
|1.2081
|1.1980
|73
|2006.01.03 14:02
|sell
|38
|0.04
|1.2001
|1.2082
|1.1991
|74
|2006.01.03 14:33
|sell
|39
|0.08
|1.2011
|1.2082
|1.2001
|75
|2006.01.03 22:12
|s/l
|36
|0.01
|1.2081
|1.2081
|1.1970
|-10.10
|223.24
|76
|2006.01.03 22:12
|s/l
|37
|0.02
|1.2081
|1.2081
|1.1980
|-18.20
|205.04
|77
|2006.01.03 22:12
|close
|39
|0.08
|1.2081
|1.2082
|1.2001
|-56.00
|149.04
|78
|2006.01.03 22:12
|s/l
|38
|0.04
|1.2082
|1.2082
|1.1991
|-32.40
|116.64
|79
|2006.01.03 22:12
|buy
|40
|0.01
|1.2082
|1.1981
|1.2092
|80
|2006.01.03 22:19
|buy
|41
|0.02
|1.2071
|1.1980
|1.2081
|81
|2006.01.03 23:16
|buy
|42
|0.04
|1.2061
|1.1980
|1.2071
|82
|2006.01.04 00:49
|t/p
|42
|0.04
|1.2071
|1.1980
|1.2071
|3.67
|120.32
|83
|2006.01.04 00:49
|close
|41
|0.02
|1.2071
|1.1980
|1.2081
|-0.16
|120.15
|84
|2006.01.04 00:49
|close
|40
|0.01
|1.2070
|1.1981
|1.2092
|-1.28
|118.87
|85
|2006.01.04 00:49
|sell
|43
|0.01
|1.2071
|1.2172
|1.2061
|86
|2006.01.04 01:25
|t/p
|43
|0.01
|1.2061
|1.2172
|1.2061
|1.00
|119.87
|87
|2006.01.04 01:25
|sell
|44
|0.01
|1.2059
|1.2160
|1.2049
|88
|2006.01.04 01:59
|t/p
|44
|0.01
|1.2049
|1.2160
|1.2049
|1.00
|120.87
|89
|2006.01.04 01:59
|sell
|45
|0.01
|1.2047
|1.2148
|1.2037
|90
|2006.01.04 02:06
|t/p
|45
|0.01
|1.2037
|1.2148
|1.2037
|1.00
|121.87
|91
|2006.01.04 02:06
|sell
|46
|0.01
|1.2035
|1.2136
|1.2025
|92
|2006.01.04 02:39
|sell
|47
|0.02
|1.2046
|1.2137
|1.2036
|93
|2006.01.04 02:44
|sell
|48
|0.04
|1.2057
|1.2138
|1.2047
|94
|2006.01.04 02:59
|t/p
|48
|0.04
|1.2047
|1.2138
|1.2047
|4.00
|125.87
|95
|2006.01.04 02:59
|close
|47
|0.02
|1.2047
|1.2137
|1.2036
|-0.20
|125.67
|96
|2006.01.04 02:59
|close
|46
|0.01
|1.2046
|1.2136
|1.2025
|-1.10
|124.57
|97
|2006.01.04 02:59
|sell
|49
|0.01
|1.2043
|1.2144
|1.2033
|98
|2006.01.04 03:05
|sell
|50
|0.02
|1.2053
|1.2144
|1.2043
|99
|2006.01.04 03:14
|t/p
|50
|0.02
|1.2043
|1.2144
|1.2043
|2.00
|126.57
|100
|2006.01.04 03:14
|close
|49
|0.01
|1.2043
|1.2144
|1.2033
|0.00
|126.57
|101
|2006.01.04 03:14
|sell
|51
|0.01
|1.2042
|1.2143
|1.2032
|102
|2006.01.04 03:38
|sell
|52
|0.02
|1.2052
|1.2143
|1.2042
|103
|2006.01.04 03:48
|t/p
|52
|0.02
|1.2042
|1.2143
|1.2042
|2.00
|128.57
|104
|2006.01.04 03:48
|close
|51
|0.01
|1.2042
|1.2143
|1.2032
|0.00
|128.57
|105
|2006.01.04 03:48
|buy
|53
|0.01
|1.2043
|1.1942
|1.2053
|106
|2006.01.04 04:10
|t/p
|53
|0.01
|1.2053
|1.1942
|1.2053
|1.00
|129.57
|107
|2006.01.04 04:10
|buy
|54
|0.01
|1.2055
|1.1954
|1.2065
|108
|2006.01.04 04:19
|t/p
|54
|0.01
|1.2065
|1.1954
|1.2065
|1.00
|130.57
|109
|2006.01.04 04:19
|buy
|55
|0.01
|1.2067
|1.1966
|1.2077
|110
|2006.01.04 04:20
|t/p
|55
|0.01
|1.2077
|1.1966
|1.2077
|1.00
|131.57
|111
|2006.01.04 04:20
|buy
|56
|0.01
|1.2081
|1.1980
|1.2091
|112
|2006.01.04 04:22
|buy
|57
|0.02
|1.2070
|1.1979
|1.2080
|113
|2006.01.04 04:24
|buy
|58
|0.04
|1.2060
|1.1979
|1.2070
|114
|2006.01.04 04:27
|t/p
|58
|0.04
|1.2070
|1.1979
|1.2070
|4.00
|135.57
|115
|2006.01.04 04:27
|close
|57
|0.02
|1.2070
|1.1979
|1.2080
|0.00
|135.57
|116
|2006.01.04 04:28
|close
|56
|0.01
|1.2068
|1.1980
|1.2091
|-1.30
|134.27
|117
|2006.01.04 04:28
|buy
|59
|0.01
|1.2068
|1.1967
|1.2078
|118
|2006.01.04 04:32
|t/p
|59
|0.01
|1.2078
|1.1967
|1.2078
|1.00
|135.27
|119
|2006.01.04 04:32
|buy
|60
|0.01
|1.2080
|1.1979
|1.2090
|120
|2006.01.04 04:35
|t/p
|60
|0.01
|1.2090
|1.1979
|1.2090
|1.00
|136.27
|121
|2006.01.04 04:35
|buy
|61
|0.01
|1.2092
|1.1991
|1.2102
|122
|2006.01.04 04:39
|buy
|62
|0.02
|1.2082
|1.1991
|1.2092
|123
|2006.01.04 04:41
|buy
|63
|0.04
|1.2071
|1.1990
|1.2081
|124
|2006.01.04 07:27
|t/p
|63
|0.04
|1.2081
|1.1990
|1.2081
|4.00
|140.27
|125
|2006.01.04 07:27
|close
|62
|0.02
|1.2081
|1.1991
|1.2092
|-0.20
|140.07
|126
|2006.01.04 07:27
|close
|61
|0.01
|1.2079
|1.1991
|1.2102
|-1.30
|138.77
|127
|2006.01.04 07:27
|buy
|64
|0.01
|1.2082
|1.1981
|1.2092
|128
|2006.01.04 07:36
|t/p
|64
|0.01
|1.2092
|1.1981
|1.2092
|1.00
|139.77
|129
|2006.01.04 07:36
|buy
|65
|0.01
|1.2094
|1.1993
|1.2104
|130
|2006.01.04 07:38
|t/p
|65
|0.01
|1.2104
|1.1993
|1.2104
|1.00
|140.77
|131
|2006.01.04 07:38
|buy
|66
|0.01
|1.2106
|1.2005
|1.2116
|132
|2006.01.04 07:46
|buy
|67
|0.02
|1.2095
|1.2004
|1.2105
|133
|2006.01.04 08:01
|buy
|68
|0.04
|1.2085
|1.2004
|1.2095
|134
|2006.01.04 08:39
|t/p
|68
|0.04
|1.2095
|1.2004
|1.2095
|4.00
|144.77
|135
|2006.01.04 08:39
|close
|67
|0.02
|1.2095
|1.2004
|1.2105
|0.00
|144.77
|136
|2006.01.04 08:39
|close
|66
|0.01
|1.2094
|1.2005
|1.2116
|-1.20
|143.57
|137
|2006.01.04 08:39
|sell
|69
|0.01
|1.2095
|1.2196
|1.2085
|138
|2006.01.04 08:42
|sell
|70
|0.02
|1.2106
|1.2197
|1.2096
|139
|2006.01.04 08:45
|t/p
|70
|0.02
|1.2096
|1.2197
|1.2096
|2.00
|145.57
|140
|2006.01.04 08:45
|close
|69
|0.01
|1.2096
|1.2196
|1.2085
|-0.10
|145.47
|141
|2006.01.04 08:45
|buy
|71
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|142
|2006.01.04 09:02
|buy
|72
|0.02
|1.2087
|1.1996
|1.2097
|143
|2006.01.04 09:35
|t/p
|72
|0.02
|1.2097
|1.1996
|1.2097
|2.00
|147.47
|144
|2006.01.04 09:35
|close
|71
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|0.00
|147.47
|145
|2006.01.04 09:35
|sell
|73
|0.01
|1.2096
|1.2197
|1.2086
|146
|2006.01.04 09:43
|t/p
|73
|0.01
|1.2086
|1.2197
|1.2086
|1.00
|148.47
|147
|2006.01.04 09:43
|sell
|74
|0.01
|1.2084
|1.2185
|1.2074
|148
|2006.01.04 09:46
|t/p
|74
|0.01
|1.2074
|1.2185
|1.2074
|1.00
|149.47
|149
|2006.01.04 09:46
|sell
|75
|0.01
|1.2072
|1.2173
|1.2062
|150
|2006.01.04 09:58
|sell
|76
|0.02
|1.2083
|1.2174
|1.2073
|151
|2006.01.04 10:56
|sell
|77
|0.04
|1.2093
|1.2174
|1.2083
|152
|2006.01.04 10:58
|t/p
|77
|0.04
|1.2083
|1.2174
|1.2083
|4.00
|153.47
|153
|2006.01.04 10:58
|close
|76
|0.02
|1.2083
|1.2174
|1.2073
|0.00
|153.47
|154
|2006.01.04 10:58
|close
|75
|0.01
|1.2084
|1.2173
|1.2062
|-1.20
|152.27
|155
|2006.01.04 10:58
|sell
|78
|0.01
|1.2083
|1.2184
|1.2073
|156
|2006.01.04 11:11
|sell
|79
|0.02
|1.2093
|1.2184
|1.2083
|157
|2006.01.04 11:25
|t/p
|79
|0.02
|1.2083
|1.2184
|1.2083
|2.00
|154.27
|158
|2006.01.04 11:25
|close
|78
|0.01
|1.2083
|1.2184
|1.2073
|0.00
|154.27
|159
|2006.01.04 11:25
|sell
|80
|0.01
|1.2080
|1.2181
|1.2070
|160
|2006.01.04 11:59
|sell
|81
|0.02
|1.2090
|1.2181
|1.2080
|161
|2006.01.04 12:22
|sell
|82
|0.04
|1.2101
|1.2182
|1.2091
|162
|2006.01.05 02:45
|t/p
|82
|0.04
|1.2091
|1.2182
|1.2091
|4.53
|158.80
|163
|2006.01.05 02:45
|close
|81
|0.02
|1.2091
|1.2181
|1.2080
|0.06
|158.86
|164
|2006.01.05 02:45
|close
|80
|0.01
|1.2090
|1.2181
|1.2070
|-0.87
|157.99
|165
|2006.01.05 02:45
|sell
|83
|0.01
|1.2087
|1.2188
|1.2077
|166
|2006.01.05 02:54
|sell
|84
|0.02
|1.2097
|1.2188
|1.2087
|167
|2006.01.05 03:18
|t/p
|84
|0.02
|1.2087
|1.2188
|1.2087
|2.00
|159.99
|168
|2006.01.05 03:18
|close
|83
|0.01
|1.2087
|1.2188
|1.2077
|0.00
|159.99
|169
|2006.01.05 03:18
|sell
|85
|0.01
|1.2086
|1.2187
|1.2076
|170
|2006.01.05 03:28
|sell
|86
|0.02
|1.2097
|1.2188
|1.2087
|171
|2006.01.05 03:55
|sell
|87
|0.04
|1.2107
|1.2188
|1.2097
|172
|2006.01.05 04:01
|t/p
|87
|0.04
|1.2097
|1.2188
|1.2097
|4.00
|163.99
|173
|2006.01.05 04:01
|close
|86
|0.02
|1.2097
|1.2188
|1.2087
|0.00
|163.99
|174
|2006.01.05 04:01
|close
|85
|0.01
|1.2098
|1.2187
|1.2076
|-1.20
|162.79
|175
|2006.01.05 04:01
|buy
|88
|0.01
|1.2099
|1.1998
|1.2109
|176
|2006.01.05 05:40
|buy
|89
|0.02
|1.2089
|1.1998
|1.2099
|177
|2006.01.05 05:50
|buy
|90
|0.04
|1.2077
|1.1996
|1.2087
|178
|2006.01.05 06:25
|t/p
|90
|0.04
|1.2087
|1.1996
|1.2087
|4.00
|166.79
|179
|2006.01.05 06:25
|close
|89
|0.02
|1.2088
|1.1998
|1.2099
|-0.20
|166.59
|180
|2006.01.05 06:25
|close
|88
|0.01
|1.2089
|1.1998
|1.2109
|-1.00
|165.59
|181
|2006.01.05 06:26
|sell
|91
|0.01
|1.2088
|1.2189
|1.2078
|182
|2006.01.05 07:32
|t/p
|91
|0.01
|1.2078
|1.2189
|1.2078
|1.00
|166.59
|183
|2006.01.05 07:32
|buy
|92
|0.01
|1.2078
|1.1977
|1.2088
|184
|2006.01.05 07:46
|t/p
|92
|0.01
|1.2088
|1.1977
|1.2088
|1.00
|167.59
|185
|2006.01.05 07:46
|buy
|93
|0.01
|1.2090
|1.1989
|1.2100
|186
|2006.01.05 08:32
|t/p
|93
|0.01
|1.2100
|1.1989
|1.2100
|1.00
|168.59
|187
|2006.01.05 08:32
|buy
|94
|0.01
|1.2102
|1.2001
|1.2112
|188
|2006.01.05 08:36
|buy
|95
|0.02
|1.2091
|1.2000
|1.2101
|189
|2006.01.05 08:38
|buy
|96
|0.04
|1.2081
|1.2000
|1.2091
|190
|2006.01.05 09:18
|t/p
|96
|0.04
|1.2091
|1.2000
|1.2091
|4.00
|172.59
|191
|2006.01.05 09:18
|close
|95
|0.02
|1.2091
|1.2000
|1.2101
|0.00
|172.59
|192
|2006.01.05 09:18
|close
|94
|0.01
|1.2092
|1.2001
|1.2112
|-1.00
|171.59
|193
|2006.01.05 09:18
|buy
|97
|0.01
|1.2093
|1.1992
|1.2103
|194
|2006.01.05 09:50
|buy
|98
|0.02
|1.2083
|1.1992
|1.2093
|195
|2006.01.05 10:08
|t/p
|98
|0.02
|1.2093
|1.1992
|1.2093
|2.00
|173.59
|196
|2006.01.05 10:08
|close
|97
|0.01
|1.2093
|1.1992
|1.2103
|0.00
|173.59
|197
|2006.01.05 10:08
|buy
|99
|0.01
|1.2094
|1.1993
|1.2104
|198
|2006.01.05 10:28
|buy
|100
|0.02
|1.2084
|1.1993
|1.2094
|199
|2006.01.05 11:09
|t/p
|100
|0.02
|1.2094
|1.1993
|1.2094
|2.00
|175.59
|200
|2006.01.05 11:09
|close
|99
|0.01
|1.2094
|1.1993
|1.2104
|0.00
|175.59
|201
|2006.01.05 11:09
|buy
|101
|0.01
|1.2096
|1.1995
|1.2106
|202
|2006.01.05 11:11
|t/p
|101
|0.01
|1.2106
|1.1995
|1.2106
|1.00
|176.59
|203
|2006.01.05 11:11
|buy
|102
|0.01
|1.2108
|1.2007
|1.2118
|204
|2006.01.05 11:16
|buy
|103
|0.02
|1.2097
|1.2006
|1.2107
|205
|2006.01.05 11:36
|buy
|104
|0.04
|1.2087
|1.2006
|1.2097
|206
|2006.01.05 11:44
|t/p
|104
|0.04
|1.2097
|1.2006
|1.2097
|4.00
|180.59
|207
|2006.01.05 11:44
|close
|103
|0.02
|1.2097
|1.2006
|1.2107
|0.00
|180.59
|208
|2006.01.05 11:44
|close
|102
|0.01
|1.2096
|1.2007
|1.2118
|-1.20
|179.39
|209
|2006.01.05 11:44
|buy
|105
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|210
|2006.01.05 12:34
|buy
|106
|0.02
|1.2087
|1.1996
|1.2097
|211
|2006.01.05 12:40
|t/p
|106
|0.02
|1.2097
|1.1996
|1.2097
|2.00
|181.39
|212
|2006.01.05 12:40
|close
|105
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|0.00
|181.39
|213
|2006.01.05 12:40
|buy
|107
|0.01
|1.2098
|1.1997
|1.2108
|214
|2006.01.05 12:41
|t/p
|107
|0.01
|1.2108
|1.1997
|1.2108
|1.00
|182.39
|215
|2006.01.05 12:41
|buy
|108
|0.01
|1.2111
|1.2010
|1.2121
|216
|2006.01.05 12:44
|buy
|109
|0.02
|1.2101
|1.2010
|1.2111
|217
|2006.01.05 14:31
|t/p
|109
|0.02
|1.2111
|1.2010
|1.2111
|2.00
|184.39
|218
|2006.01.05 14:31
|close
|108
|0.01
|1.2111
|1.2010
|1.2121
|0.00
|184.39
|219
|2006.01.05 14:31
|buy
|110
|0.01
|1.2112
|1.2011
|1.2122
|220
|2006.01.05 15:12
|buy
|111
|0.02
|1.2102
|1.2011
|1.2112
|221
|2006.01.05 19:27
|t/p
|111
|0.02
|1.2112
|1.2011
|1.2112
|2.00
|186.39
|222
|2006.01.05 19:27
|close
|110
|0.01
|1.2112
|1.2011
|1.2122
|0.00
|186.39
|223
|2006.01.05 19:27
|buy
|112
|0.01
|1.2113
|1.2012
|1.2123
|224
|2006.01.05 19:32
|t/p
|112
|0.01
|1.2123
|1.2012
|1.2123
|1.00
|187.39
|225
|2006.01.05 19:32
|buy
|113
|0.01
|1.2125
|1.2024
|1.2135
|226
|2006.01.05 19:44
|buy
|114
|0.02
|1.2114
|1.2023
|1.2124
|227
|2006.01.05 20:27
|buy
|115
|0.04
|1.2104
|1.2023
|1.2114
|228
|2006.01.06 08:30
|t/p
|114
|0.02
|1.2124
|1.2023
|1.2124
|1.84
|189.23
|229
|2006.01.06 08:30
|t/p
|115
|0.04
|1.2114
|1.2023
|1.2114
|3.67
|192.90
|230
|2006.01.06 08:30
|close
|113
|0.01
|1.2131
|1.2024
|1.2135
|0.52
|193.42
|231
|2006.01.06 08:30
|buy
|116
|0.01
|1.2135
|1.2034
|1.2145
|232
|2006.01.06 08:30
|buy
|117
|0.02
|1.2125
|1.2034
|1.2135
|233
|2006.01.06 08:33
|buy
|118
|0.04
|1.2114
|1.2033
|1.2124
|234
|2006.01.06 08:46
|t/p
|118
|0.04
|1.2124
|1.2033
|1.2124
|4.00
|197.42
|235
|2006.01.06 08:46
|close
|117
|0.02
|1.2124
|1.2034
|1.2135
|-0.20
|197.22
|236
|2006.01.06 08:46
|close
|116
|0.01
|1.2125
|1.2034
|1.2145
|-1.00
|196.22
|237
|2006.01.06 08:46
|buy
|119
|0.01
|1.2128
|1.2027
|1.2138
|238
|2006.01.06 08:47
|t/p
|119
|0.01
|1.2138
|1.2027
|1.2138
|1.00
|197.22
|239
|2006.01.06 08:47
|buy
|120
|0.01
|1.2140
|1.2039
|1.2150
|240
|2006.01.06 08:48
|t/p
|120
|0.01
|1.2150
|1.2039
|1.2150
|1.00
|198.22
|241
|2006.01.06 08:48
|buy
|121
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|242
|2006.01.06 08:49
|buy
|122
|0.02
|1.2142
|1.2051
|1.2152
|243
|2006.01.06 08:50
|t/p
|122
|0.02
|1.2152
|1.2051
|1.2152
|2.00
|200.22
|244
|2006.01.06 08:50
|close
|121
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|0.00
|200.22
|245
|2006.01.06 08:50
|buy
|123
|0.01
|1.2155
|1.2054
|1.2165
|246
|2006.01.06 08:51
|t/p
|123
|0.01
|1.2165
|1.2054
|1.2165
|1.00
|201.22
|247
|2006.01.06 08:51
|buy
|124
|0.01
|1.2167
|1.2066
|1.2177
|248
|2006.01.06 08:52
|t/p
|124
|0.01
|1.2177
|1.2066
|1.2177
|1.00
|202.22
|249
|2006.01.06 08:52
|buy
|125
|0.01
|1.2179
|1.2078
|1.2189
|250
|2006.01.06 08:53
|buy
|126
|0.02
|1.2169
|1.2078
|1.2179
|251
|2006.01.06 09:00
|buy
|127
|0.04
|1.2158
|1.2077
|1.2168
|252
|2006.01.06 09:14
|buy
|128
|0.08
|1.2148
|1.2077
|1.2158
|253
|2006.01.06 09:16
|t/p
|128
|0.08
|1.2158
|1.2077
|1.2158
|8.00
|210.22
|254
|2006.01.06 09:16
|close
|127
|0.04
|1.2158
|1.2077
|1.2168
|0.00
|210.22
|255
|2006.01.06 09:16
|close
|126
|0.02
|1.2159
|1.2078
|1.2179
|-2.00
|208.22
|256
|2006.01.06 09:16
|close
|125
|0.01
|1.2158
|1.2078
|1.2189
|-2.10
|206.12
|257
|2006.01.06 09:16
|buy
|129
|0.01
|1.2159
|1.2058
|1.2169
|258
|2006.01.06 09:21
|buy
|130
|0.02
|1.2148
|1.2057
|1.2158
|259
|2006.01.06 09:40
|buy
|131
|0.04
|1.2137
|1.2056
|1.2147
|260
|2006.01.06 09:50
|t/p
|131
|0.04
|1.2147
|1.2056
|1.2147
|4.00
|210.12
|261
|2006.01.06 09:50
|close
|130
|0.02
|1.2147
|1.2057
|1.2158
|-0.20
|209.92
|262
|2006.01.06 09:50
|close
|129
|0.01
|1.2146
|1.2058
|1.2169
|-1.30
|208.62
|263
|2006.01.06 09:50
|sell
|132
|0.01
|1.2145
|1.2246
|1.2135
|264
|2006.01.06 09:54
|sell
|133
|0.02
|1.2155
|1.2246
|1.2145
|265
|2006.01.06 10:13
|sell
|134
|0.04
|1.2166
|1.2247
|1.2156
|266
|2006.01.06 10:23
|t/p
|134
|0.04
|1.2156
|1.2247
|1.2156
|4.00
|212.62
|267
|2006.01.06 10:23
|close
|133
|0.02
|1.2156
|1.2246
|1.2145
|-0.20
|212.42
|268
|2006.01.06 10:23
|close
|132
|0.01
|1.2157
|1.2246
|1.2135
|-1.20
|211.22
|269
|2006.01.06 10:23
|sell
|135
|0.01
|1.2154
|1.2255
|1.2144
|270
|2006.01.06 11:04
|t/p
|135
|0.01
|1.2144
|1.2255
|1.2144
|1.00
|212.22
|271
|2006.01.06 11:04
|sell
|136
|0.01
|1.2142
|1.2243
|1.2132
|272
|2006.01.06 11:11
|t/p
|136
|0.01
|1.2132
|1.2243
|1.2132
|1.00
|213.22
|273
|2006.01.06 11:11
|sell
|137
|0.01
|1.2130
|1.2231
|1.2120
|274
|2006.01.06 11:35
|sell
|138
|0.02
|1.2141
|1.2232
|1.2131
|275
|2006.01.06 12:01
|sell
|139
|0.04
|1.2151
|1.2232
|1.2141
|276
|2006.01.06 12:09
|sell
|140
|0.08
|1.2162
|1.2233
|1.2152
|277
|2006.01.06 12:18
|t/p
|140
|0.08
|1.2152
|1.2233
|1.2152
|8.00
|221.22
|278
|2006.01.06 12:18
|close
|139
|0.04
|1.2152
|1.2232
|1.2141
|-0.40
|220.82
|279
|2006.01.06 12:18
|close
|138
|0.02
|1.2153
|1.2232
|1.2131
|-2.40
|218.42
|280
|2006.01.06 12:19
|close
|137
|0.01
|1.2154
|1.2231
|1.2120
|-2.40
|216.02
|281
|2006.01.06 12:19
|sell
|141
|0.01
|1.2151
|1.2252
|1.2141
|282
|2006.01.06 15:15
|sell
|142
|0.02
|1.2162
|1.2253
|1.2152
|283
|2006.01.06 16:00
|t/p
|142
|0.02
|1.2152
|1.2253
|1.2152
|2.00
|218.02
|284
|2006.01.06 16:00
|close
|141
|0.01
|1.2152
|1.2252
|1.2141
|-0.10
|217.92
|285
|2006.01.06 16:00
|sell
|143
|0.01
|1.2151
|1.2252
|1.2141
|286
|2006.01.08 18:11
|t/p
|143
|0.01
|1.2141
|1.2252
|1.2141
|1.00
|218.92
|287
|2006.01.08 18:11
|sell
|144
|0.01
|1.2139
|1.2240
|1.2129
|288
|2006.01.08 20:00
|sell
|145
|0.02
|1.2149
|1.2240
|1.2139
|289
|2006.01.08 20:16
|t/p
|145
|0.02
|1.2139
|1.2240
|1.2139
|2.00
|220.92
|290
|2006.01.08 20:16
|close
|144
|0.01
|1.2139
|1.2240
|1.2129
|0.00
|220.92
|291
|2006.01.08 20:16
|buy
|146
|0.01
|1.2140
|1.2039
|1.2150
|292
|2006.01.08 20:25
|t/p
|146
|0.01
|1.2150
|1.2039
|1.2150
|1.00
|221.92
|293
|2006.01.08 20:25
|buy
|147
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|294
|2006.01.08 20:51
|buy
|148
|0.02
|1.2142
|1.2051
|1.2152
|295
|2006.01.09 01:44
|buy
|149
|0.04
|1.2131
|1.2050
|1.2141
|296
|2006.01.09 02:25
|buy
|150
|0.08
|1.2120
|1.2049
|1.2130
|297
|2006.01.09 11:17
|s/l
|147
|0.01
|1.2051
|1.2051
|1.2162
|-10.18
|211.74
|298
|2006.01.09 11:17
|s/l
|148
|0.02
|1.2051
|1.2051
|1.2152
|-18.36
|193.37
|299
|2006.01.09 11:17
|close
|150
|0.08
|1.2051
|1.2049
|1.2130
|-55.20
|138.17
|300
|2006.01.09 11:17
|close
|149
|0.04
|1.2052
|1.2050
|1.2141
|-31.60
|106.57
|301
|2006.01.09 11:17
|sell
|151
|0.01
|1.2052
|1.2153
|1.2042
|302
|2006.01.09 11:22
|sell
|152
|0.02
|1.2063
|1.2154
|1.2053
|303
|2006.01.09 12:33
|sell
|153
|0.04
|1.2074
|1.2155
|1.2064
|304
|2006.01.09 21:27
|t/p
|153
|0.04
|1.2064
|1.2155
|1.2064
|4.00
|110.57
|305
|2006.01.09 21:27
|close
|152
|0.02
|1.2064
|1.2154
|1.2053
|-0.20
|110.37
|306
|2006.01.09 21:28
|close
|151
|0.01
|1.2063
|1.2153
|1.2042
|-1.10
|109.27
|307
|2006.01.09 21:28
|buy
|154
|0.01
|1.2064
|1.1963
|1.2074
|308
|2006.01.09 21:31
|buy
|155
|0.02
|1.2053
|1.1962
|1.2063
|309
|2006.01.09 21:39
|t/p
|155
|0.02
|1.2063
|1.1962
|1.2063
|2.00
|111.27
|310
|2006.01.09 21:39
|close
|154
|0.01
|1.2063
|1.1963
|1.2074
|-0.10
|111.17
|311
|2006.01.09 21:39
|sell
|156
|0.01
|1.2062
|1.2163
|1.2052
|312
|2006.01.09 23:31
|t/p
|156
|0.01
|1.2052
|1.2163
|1.2052
|1.00
|112.17
|313
|2006.01.09 23:31
|sell
|157
|0.01
|1.2050
|1.2151
|1.2040
|314
|2006.01.09 23:54
|sell
|158
|0.02
|1.2061
|1.2152
|1.2051
|315
|2006.01.10 01:52
|t/p
|158
|0.02
|1.2051
|1.2152
|1.2051
|2.09
|114.26
|316
|2006.01.10 01:52
|close
|157
|0.01
|1.2051
|1.2151
|1.2040
|-0.06
|114.21
|317
|2006.01.10 01:52
|buy
|159
|0.01
|1.2051
|1.1950
|1.2061
|318
|2006.01.10 02:03
|t/p
|159
|0.01
|1.2061
|1.1950
|1.2061
|1.00
|115.21
|319
|2006.01.10 02:03
|buy
|160
|0.01
|1.2063
|1.1962
|1.2073
|320
|2006.01.10 02:27
|buy
|161
|0.02
|1.2051
|1.1960
|1.2061
|321
|2006.01.10 02:30
|buy
|162
|0.04
|1.2041
|1.1960
|1.2051
|322
|2006.01.10 02:53
|t/p
|162
|0.04
|1.2051
|1.1960
|1.2051
|4.00
|119.21
|323
|2006.01.10 02:53
|close
|161
|0.02
|1.2051
|1.1960
|1.2061
|0.00
|119.21
|324
|2006.01.10 02:54
|close
|160
|0.01
|1.2050
|1.1962
|1.2073
|-1.30
|117.91
|325
|2006.01.10 02:54
|sell
|163
|0.01
|1.2049
|1.2150
|1.2039
|326
|2006.01.10 02:59
|sell
|164
|0.02
|1.2060
|1.2151
|1.2050
|327
|2006.01.10 03:06
|sell
|165
|0.04
|1.2070
|1.2151
|1.2060
|328
|2006.01.10 08:30
|t/p
|165
|0.04
|1.2060
|1.2151
|1.2060
|4.00
|121.91
|329
|2006.01.10 08:30
|close
|164
|0.02
|1.2060
|1.2151
|1.2050
|0.00
|121.91
|330
|2006.01.10 08:30
|close
|163
|0.01
|1.2059
|1.2150
|1.2039
|-1.00
|120.91
|331
|2006.01.10 08:30
|sell
|166
|0.01
|1.2058
|1.2159
|1.2048
|332
|2006.01.10 08:41
|t/p
|166
|0.01
|1.2048
|1.2159
|1.2048
|1.00
|121.91
|333
|2006.01.10 08:41
|sell
|167
|0.01
|1.2046
|1.2147
|1.2036
|334
|2006.01.10 09:53
|sell
|168
|0.02
|1.2057
|1.2148
|1.2047
|335
|2006.01.10 10:03
|sell
|169
|0.04
|1.2067
|1.2148
|1.2057
|336
|2006.01.10 17:23
|t/p
|169
|0.04
|1.2057
|1.2148
|1.2057
|4.00
|125.91
|337
|2006.01.10 17:23
|close
|168
|0.02
|1.2057
|1.2148
|1.2047
|0.00
|125.91
|338
|2006.01.10 17:23
|close
|167
|0.01
|1.2059
|1.2147
|1.2036
|-1.30
|124.61
|339
|2006.01.10 17:23
|sell
|170
|0.01
|1.2055
|1.2156
|1.2045
|340
|2006.01.10 18:28
|sell
|171
|0.02
|1.2066
|1.2157
|1.2056
|341
|2006.01.10 19:23
|t/p
|171
|0.02
|1.2056
|1.2157
|1.2056
|2.00
|126.61
|342
|2006.01.10 19:23
|close
|170
|0.01
|1.2056
|1.2156
|1.2045
|-0.10
|126.51
|343
|2006.01.10 19:23
|sell
|172
|0.01
|1.2055
|1.2156
|1.2045
|344
|2006.01.10 20:23
|sell
|173
|0.02
|1.2066
|1.2157
|1.2056
|345
|2006.01.10 20:41
|t/p
|173
|0.02
|1.2056
|1.2157
|1.2056
|2.00
|128.51
|346
|2006.01.10 20:41
|close
|172
|0.01
|1.2056
|1.2156
|1.2045
|-0.10
|128.41
|347
|2006.01.10 20:41
|buy
|174
|0.01
|1.2057
|1.1956
|1.2067
|348
|2006.01.10 21:19
|t/p
|174
|0.01
|1.2067
|1.1956
|1.2067
|1.00
|129.41
|349
|2006.01.10 21:19
|buy
|175
|0.01
|1.2069
|1.1968
|1.2079
|350
|2006.01.11 00:26
|buy
|176
|0.02
|1.2059
|1.1968
|1.2069
|351
|2006.01.11 03:41
|buy
|177
|0.04
|1.2048
|1.1967
|1.2058
|352
|2006.01.11 04:18
|t/p
|177
|0.04
|1.2058
|1.1967
|1.2058
|4.00
|133.41
|353
|2006.01.11 04:18
|close
|176
|0.02
|1.2058
|1.1968
|1.2069
|-0.20
|133.21
|354
|2006.01.11 04:18
|close
|175
|0.01
|1.2059
|1.1968
|1.2079
|-1.08
|132.12
|355
|2006.01.11 04:18
|buy
|178
|0.01
|1.2060
|1.1959
|1.2070
|356
|2006.01.11 04:31
|buy
|179
|0.02
|1.2049
|1.1958
|1.2059
|357
|2006.01.11 05:26
|t/p
|179
|0.02
|1.2059
|1.1958
|1.2059
|2.00
|134.12
|358
|2006.01.11 05:26
|close
|178
|0.01
|1.2059
|1.1959
|1.2070
|-0.10
|134.02
|359
|2006.01.11 05:26
|buy
|180
|0.01
|1.2060
|1.1959
|1.2070
|360
|2006.01.11 05:47
|t/p
|180
|0.01
|1.2070
|1.1959
|1.2070
|1.00
|135.02
|361
|2006.01.11 05:47
|buy
|181
|0.01
|1.2072
|1.1971
|1.2082
|362
|2006.01.11 06:00
|buy
|182
|0.02
|1.2062
|1.1971
|1.2072
|363
|2006.01.11 06:40
|t/p
|182
|0.02
|1.2072
|1.1971
|1.2072
|2.00
|137.02
|364
|2006.01.11 06:40
|close
|181
|0.01
|1.2072
|1.1971
|1.2082
|0.00
|137.02
|365
|2006.01.11 06:40
|buy
|183
|0.01
|1.2075
|1.1974
|1.2085
|366
|2006.01.11 07:20
|t/p
|183
|0.01
|1.2085
|1.1974
|1.2085
|1.00
|138.02
|367
|2006.01.11 07:20
|buy
|184
|0.01
|1.2088
|1.1987
|1.2098
|368
|2006.01.11 09:19
|t/p
|184
|0.01
|1.2098
|1.1987
|1.2098
|1.00
|139.02
|369
|2006.01.11 09:19
|sell
|185
|0.01
|1.2098
|1.2199
|1.2088
|370
|2006.01.11 09:35
|sell
|186
|0.02
|1.2109
|1.2200
|1.2099
|371
|2006.01.11 10:19
|t/p
|186
|0.02
|1.2099
|1.2200
|1.2099
|2.00
|141.02
|372
|2006.01.11 10:19
|close
|185
|0.01
|1.2099
|1.2199
|1.2088
|-0.10
|140.92
|373
|2006.01.11 10:19
|sell
|187
|0.01
|1.2096
|1.2197
|1.2086
|374
|2006.01.11 10:40
|sell
|188
|0.02
|1.2107
|1.2198
|1.2097
|375
|2006.01.11 11:00
|t/p
|188
|0.02
|1.2097
|1.2198
|1.2097
|2.00
|142.92
|376
|2006.01.11 11:00
|close
|187
|0.01
|1.2097
|1.2197
|1.2086
|-0.10
|142.82
|377
|2006.01.11 11:00
|sell
|189
|0.01
|1.2096
|1.2197
|1.2086
|378
|2006.01.11 11:26
|sell
|190
|0.02
|1.2107
|1.2198
|1.2097
|379
|2006.01.11 11:47
|sell
|191
|0.04
|1.2118
|1.2199
|1.2108
|380
|2006.01.12 08:15
|t/p
|191
|0.04
|1.2108
|1.2199
|1.2108
|4.53
|147.35
|381
|2006.01.12 08:15
|close
|190
|0.02
|1.2108
|1.2198
|1.2097
|0.06
|147.42
|382
|2006.01.12 08:15
|close
|189
|0.01
|1.2109
|1.2197
|1.2086
|-1.17
|146.25
|383
|2006.01.12 08:15
|sell
|192
|0.01
|1.2108
|1.2209
|1.2098
|384
|2006.01.12 08:25
|sell
|193
|0.02
|1.2118
|1.2209
|1.2108
|385
|2006.01.12 08:30
|t/p
|193
|0.02
|1.2108
|1.2209
|1.2108
|2.00
|148.25
|386
|2006.01.12 08:30
|close
|192
|0.01
|1.2103
|1.2209
|1.2098
|0.50
|148.75
|387
|2006.01.12 08:30
|sell
|194
|0.01
|1.2101
|1.2202
|1.2091
|388
|2006.01.12 08:33
|sell
|195
|0.02
|1.2111
|1.2202
|1.2101
|389
|2006.01.12 08:36
|sell
|196
|0.04
|1.2122
|1.2203
|1.2112
|390
|2006.01.12 08:38
|t/p
|196
|0.04
|1.2112
|1.2203
|1.2112
|4.00
|152.75
|391
|2006.01.12 08:38
|close
|195
|0.02
|1.2112
|1.2202
|1.2101
|-0.20
|152.55
|392
|2006.01.12 08:38
|close
|194
|0.01
|1.2113
|1.2202
|1.2091
|-1.20
|151.35
|393
|2006.01.12 08:39
|sell
|197
|0.01
|1.2112
|1.2213
|1.2102
|394
|2006.01.12 08:43
|sell
|198
|0.02
|1.2123
|1.2214
|1.2113
|395
|2006.01.12 08:46
|t/p
|198
|0.02
|1.2113
|1.2214
|1.2113
|2.00
|153.35
|396
|2006.01.12 08:46
|close
|197
|0.01
|1.2113
|1.2213
|1.2102
|-0.10
|153.25
|397
|2006.01.12 08:46
|sell
|199
|0.01
|1.2111
|1.2212
|1.2101
|398
|2006.01.12 08:55
|t/p
|199
|0.01
|1.2101
|1.2212
|1.2101
|1.00
|154.25
|399
|2006.01.12 08:55
|sell
|200
|0.01
|1.2099
|1.2200
|1.2089
|400
|2006.01.12 08:56
|t/p
|200
|0.01
|1.2089
|1.2200
|1.2089
|1.00
|155.25
|401
|2006.01.12 08:56
|sell
|201
|0.01
|1.2087
|1.2188
|1.2077
|402
|2006.01.12 08:59
|t/p
|201
|0.01
|1.2077
|1.2188
|1.2077
|1.00
|156.25
|403
|2006.01.12 08:59
|sell
|202
|0.01
|1.2075
|1.2176
|1.2065
|404
|2006.01.12 09:01
|t/p
|202
|0.01
|1.2065
|1.2176
|1.2065
|1.00
|157.25
|405
|2006.01.12 09:01
|sell
|203
|0.01
|1.2063
|1.2164
|1.2053
|406
|2006.01.12 09:06
|t/p
|203
|0.01
|1.2053
|1.2164
|1.2053
|1.00
|158.25
|407
|2006.01.12 09:06
|sell
|204
|0.01
|1.2051
|1.2152
|1.2041
|408
|2006.01.12 09:10
|sell
|205
|0.02
|1.2062
|1.2153
|1.2052
|409
|2006.01.12 09:26
|t/p
|205
|0.02
|1.2052
|1.2153
|1.2052
|2.00
|160.25
|410
|2006.01.12 09:26
|close
|204
|0.01
|1.2052
|1.2152
|1.2041
|-0.10
|160.15
|411
|2006.01.12 09:26
|sell
|206
|0.01
|1.2049
|1.2150
|1.2039
|412
|2006.01.12 09:27
|t/p
|206
|0.01
|1.2039
|1.2150
|1.2039
|1.00
|161.15
|413
|2006.01.12 09:27
|sell
|207
|0.01
|1.2036
|1.2137
|1.2026
|414
|2006.01.12 09:28
|t/p
|207
|0.01
|1.2026
|1.2137
|1.2026
|1.00
|162.15
|415
|2006.01.12 09:28
|sell
|208
|0.01
|1.2021
|1.2122
|1.2011
|416
|2006.01.12 09:32
|sell
|209
|0.02
|1.2031
|1.2122
|1.2021
|417
|2006.01.12 10:04
|t/p
|209
|0.02
|1.2021
|1.2122
|1.2021
|2.00
|164.15
|418
|2006.01.12 10:04
|close
|208
|0.01
|1.2021
|1.2122
|1.2011
|0.00
|164.15
|419
|2006.01.12 10:04
|sell
|210
|0.01
|1.2018
|1.2119
|1.2008
|420
|2006.01.12 10:16
|t/p
|210
|0.01
|1.2008
|1.2119
|1.2008
|1.00
|165.15
|421
|2006.01.12 10:16
|sell
|211
|0.01
|1.2006
|1.2107
|1.1996
|422
|2006.01.12 10:20
|sell
|212
|0.02
|1.2017
|1.2108
|1.2007
|423
|2006.01.12 10:27
|sell
|213
|0.04
|1.2028
|1.2109
|1.2018
|424
|2006.01.13 11:41
|s/l
|211
|0.01
|1.2107
|1.2107
|1.1996
|-10.06
|155.09
|425
|2006.01.13 11:41
|close
|213
|0.04
|1.2108
|1.2109
|1.2018
|-31.82
|123.27
|426
|2006.01.13 11:41
|s/l
|212
|0.02
|1.2108
|1.2108
|1.2007
|-18.11
|105.16
|427
|2006.01.13 11:41
|buy
|214
|0.01
|1.2109
|1.2008
|1.2119
|428
|2006.01.13 11:55
|buy
|215
|0.02
|1.2099
|1.2008
|1.2109
|429
|2006.01.13 12:09
|t/p
|215
|0.02
|1.2109
|1.2008
|1.2109
|2.00
|107.16
|430
|2006.01.13 12:09
|close
|214
|0.01
|1.2109
|1.2008
|1.2119
|0.00
|107.16
|431
|2006.01.13 12:09
|buy
|216
|0.01
|1.2110
|1.2009
|1.2120
|432
|2006.01.13 12:14
|buy
|217
|0.02
|1.2099
|1.2008
|1.2109
|433
|2006.01.13 12:33
|t/p
|217
|0.02
|1.2109
|1.2008
|1.2109
|2.00
|109.16
|434
|2006.01.13 12:33
|close
|216
|0.01
|1.2109
|1.2009
|1.2120
|-0.10
|109.06
|435
|2006.01.13 12:33
|buy
|218
|0.01
|1.2110
|1.2009
|1.2120
|436
|2006.01.13 12:38
|t/p
|218
|0.01
|1.2120
|1.2009
|1.2120
|1.00
|110.06
|437
|2006.01.13 12:38
|buy
|219
|0.01
|1.2122
|1.2021
|1.2132
|438
|2006.01.13 12:38
|t/p
|219
|0.01
|1.2132
|1.2021
|1.2132
|1.00
|111.06
|439
|2006.01.13 12:38
|buy
|220
|0.01
|1.2134
|1.2033
|1.2144
|440
|2006.01.15 17:00
|t/p
|220
|0.01
|1.2144
|1.2033
|1.2144
|1.00
|112.06
|441
|2006.01.15 17:00
|buy
|221
|0.01
|1.2148
|1.2047
|1.2158
|442
|2006.01.15 18:29
|t/p
|221
|0.01
|1.2158
|1.2047
|1.2158
|1.00
|113.06
|443
|2006.01.15 18:29
|buy
|222
|0.01
|1.2160
|1.2059
|1.2170
|444
|2006.01.15 18:50
|t/p
|222
|0.01
|1.2170
|1.2059
|1.2170
|1.00
|114.06
|445
|2006.01.15 18:50
|buy
|223
|0.01
|1.2172
|1.2071
|1.2182
|446
|2006.01.15 19:02
|buy
|224
|0.02
|1.2162
|1.2071
|1.2172
|447
|2006.01.15 20:22
|buy
|225
|0.04
|1.2151
|1.2070
|1.2161
|448
|2006.01.15 23:21
|t/p
|225
|0.04
|1.2161
|1.2070
|1.2161
|4.00
|118.06
|449
|2006.01.15 23:21
|close
|224
|0.02
|1.2161
|1.2071
|1.2172
|-0.20
|117.86
|450
|2006.01.15 23:21
|close
|223
|0.01
|1.2160
|1.2071
|1.2182
|-1.20
|116.66
|451
|2006.01.15 23:21
|buy
|226
|0.01
|1.2161
|1.2060
|1.2171
|452
|2006.01.16 00:19
|buy
|227
|0.02
|1.2150
|1.2059
|1.2160
|453
|2006.01.16 00:43
|buy
|228
|0.04
|1.2139
|1.2058
|1.2149
|454
|2006.01.16 02:46
|t/p
|228
|0.04
|1.2149
|1.2058
|1.2149
|4.00
|120.66
|455
|2006.01.16 02:46
|close
|227
|0.02
|1.2149
|1.2059
|1.2160
|-0.20
|120.46
|456
|2006.01.16 02:46
|close
|226
|0.01
|1.2148
|1.2060
|1.2171
|-1.38
|119.07
|457
|2006.01.16 02:46
|buy
|229
|0.01
|1.2150
|1.2049
|1.2160
|458
|2006.01.16 03:49
|buy
|230
|0.02
|1.2139
|1.2048
|1.2149
|459
|2006.01.16 04:53
|t/p
|230
|0.02
|1.2149
|1.2048
|1.2149
|2.00
|121.07
|460
|2006.01.16 04:53
|close
|229
|0.01
|1.2149
|1.2049
|1.2160
|-0.10
|120.97
|461
|2006.01.16 04:53
|buy
|231
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|462
|2006.01.16 05:06
|buy
|232
|0.02
|1.2142
|1.2051
|1.2152
|463
|2006.01.16 06:46
|buy
|233
|0.04
|1.2131
|1.2050
|1.2141
|464
|2006.01.17 10:06
|s/l
|231
|0.01
|1.2051
|1.2051
|1.2162
|-10.18
|110.79
|465
|2006.01.17 10:06
|s/l
|232
|0.02
|1.2051
|1.2051
|1.2152
|-18.36
|92.43
|466
|2006.01.17 10:06
|close
|233
|0.04
|1.2051
|1.2050
|1.2141
|-32.33
|60.10
|467
|2006.01.17 10:06
|buy
|234
|0.01
|1.2054
|1.1953
|1.2064
|468
|2006.01.17 10:18
|t/p
|234
|0.01
|1.2064
|1.1953
|1.2064
|1.00
|61.10
|469
|2006.01.17 10:18
|buy
|235
|0.01
|1.2066
|1.1965
|1.2076
|470
|2006.01.17 10:36
|buy
|236
|0.02
|1.2055
|1.1964
|1.2065
|471
|2006.01.17 10:59
|t/p
|236
|0.02
|1.2065
|1.1964
|1.2065
|2.00
|63.10
|472
|2006.01.17 10:59
|close
|235
|0.01
|1.2065
|1.1965
|1.2076
|-0.10
|63.00
|473
|2006.01.17 10:59
|buy
|237
|0.01
|1.2068
|1.1967
|1.2078
|474
|2006.01.17 11:11
|t/p
|237
|0.01
|1.2078
|1.1967
|1.2078
|1.00
|64.00
|475
|2006.01.17 11:11
|buy
|238
|0.01
|1.2080
|1.1979
|1.2090
|476
|2006.01.17 11:16
|buy
|239
|0.02
|1.2069
|1.1978
|1.2079
|477
|2006.01.17 11:22
|t/p
|239
|0.02
|1.2079
|1.1978
|1.2079
|2.00
|66.00
|478
|2006.01.17 11:22
|close
|238
|0.01
|1.2079
|1.1979
|1.2090
|-0.10
|65.90
|479
|2006.01.17 11:22
|buy
|240
|0.01
|1.2080
|1.1979
|1.2090
|480
|2006.01.17 11:37
|buy
|241
|0.02
|1.2069
|1.1978
|1.2079
|481
|2006.01.17 13:11
|t/p
|241
|0.02
|1.2079
|1.1978
|1.2079
|2.00
|67.90
|482
|2006.01.17 13:11
|close
|240
|0.01
|1.2079
|1.1979
|1.2090
|-0.10
|67.80
|483
|2006.01.17 13:11
|buy
|242
|0.01
|1.2080
|1.1979
|1.2090
|484
|2006.01.17 14:30
|t/p
|242
|0.01
|1.2090
|1.1979
|1.2090
|1.00
|68.80
|485
|2006.01.17 14:30
|buy
|243
|0.01
|1.2092
|1.1991
|1.2102
|486
|2006.01.17 15:24
|t/p
|243
|0.01
|1.2102
|1.1991
|1.2102
|1.00
|69.80
|487
|2006.01.17 15:24
|buy
|244
|0.01
|1.2104
|1.2003
|1.2114
|488
|2006.01.17 17:24
|t/p
|244
|0.01
|1.2114
|1.2003
|1.2114
|1.00
|70.80
|489
|2006.01.17 17:24
|buy
|245
|0.01
|1.2116
|1.2015
|1.2126
|490
|2006.01.17 18:55
|buy
|246
|0.02
|1.2106
|1.2015
|1.2116
|491
|2006.01.18 02:59
|t/p
|246
|0.02
|1.2116
|1.2015
|1.2116
|1.84
|72.64
|492
|2006.01.18 02:59
|close
|245
|0.01
|1.2116
|1.2015
|1.2126
|-0.08
|72.55
|493
|2006.01.18 02:59
|buy
|247
|0.01
|1.2118
|1.2017
|1.2128
|494
|2006.01.18 03:01
|t/p
|247
|0.01
|1.2128
|1.2017
|1.2128
|1.00
|73.55
|495
|2006.01.18 03:01
|buy
|248
|0.01
|1.2130
|1.2029
|1.2140
|496
|2006.01.18 03:51
|t/p
|248
|0.01
|1.2140
|1.2029
|1.2140
|1.00
|74.55
|497
|2006.01.18 03:51
|buy
|249
|0.01
|1.2142
|1.2041
|1.2152
|498
|2006.01.18 03:54
|t/p
|249
|0.01
|1.2152
|1.2041
|1.2152
|1.00
|75.55
|499
|2006.01.18 03:54
|buy
|250
|0.01
|1.2154
|1.2053
|1.2164
|500
|2006.01.18 03:57
|buy
|251
|0.02
|1.2144
|1.2053
|1.2154
|501
|2006.01.18 09:34
|t/p
|251
|0.02
|1.2154
|1.2053
|1.2154
|2.00
|77.55
|502
|2006.01.18 09:34
|close
|250
|0.01
|1.2154
|1.2053
|1.2164
|0.00
|77.55
|503
|2006.01.18 09:35
|buy
|252
|0.01
|1.2154
|1.2053
|1.2164
|504
|2006.01.18 09:40
|buy
|253
|0.02
|1.2144
|1.2053
|1.2154
|505
|2006.01.19 09:09
|s/l
|252
|0.01
|1.2053
|1.2053
|1.2164
|-10.35
|67.21
|506
|2006.01.19 09:09
|s/l
|253
|0.02
|1.2053
|1.2053
|1.2154
|-18.69
|48.52
|507
|2006.01.19 09:09
|sell
|254
|0.01
|1.2053
|1.2154
|1.2043
|508
|2006.01.19 09:14
|sell
|255
|0.02
|1.2064
|1.2155
|1.2054
|509
|2006.01.20 03:37
|t/p
|255
|0.02
|1.2054
|1.2155
|1.2054
|2.09
|50.60
|510
|2006.01.20 03:37
|close
|254
|0.01
|1.2054
|1.2154
|1.2043
|-0.06
|50.55
|511
|2006.01.20 03:37
|sell
|256
|0.01
|1.2050
|1.2151
|1.2040
|512
|2006.01.20 03:40
|sell
|257
|0.02
|1.2061
|1.2152
|1.2051
|513
|2006.01.22 17:17
|s/l
|256
|0.01
|1.2151
|1.2151
|1.2040
|-10.10
|40.45
|514
|2006.01.22 17:17
|close
|257
|0.02
|1.2151
|1.2152
|1.2051
|-18.00
|22.45
|515
|2006.01.22 17:17
|buy
|258
|0.01
|1.2150
|1.2049
|1.2160
|516
|2006.01.22 18:34
|t/p
|258
|0.01
|1.2160
|1.2049
|1.2160
|1.00
|23.45
|517
|2006.01.22 18:34
|buy
|259
|0.01
|1.2162
|1.2061
|1.2172
|518
|2006.01.22 19:03
|t/p
|259
|0.01
|1.2172
|1.2061
|1.2172
|1.00
|24.45
|519
|2006.01.22 19:03
|buy
|260
|0.01
|1.2174
|1.2073
|1.2184
|520
|2006.01.22 19:39
|t/p
|260
|0.01
|1.2184
|1.2073
|1.2184
|1.00
|25.45
|521
|2006.01.22 19:39
|buy
|261
|0.01
|1.2187
|1.2086
|1.2197
|522
|2006.01.22 19:40
|t/p
|261
|0.01
|1.2197
|1.2086
|1.2197
|1.00
|26.45
|523
|2006.01.22 19:40
|buy
|262
|0.01
|1.2199
|1.2098
|1.2209
|524
|2006.01.22 19:40
|t/p
|262
|0.01
|1.2209
|1.2098
|1.2209
|1.00
|27.45
|525
|2006.01.22 19:40
|buy
|263
|0.01
|1.2212
|1.2111
|1.2222
|526
|2006.01.22 19:41
|t/p
|263
|0.01
|1.2222
|1.2111
|1.2222
|1.00
|28.45
|527
|2006.01.22 19:41
|buy
|264
|0.01
|1.2230
|1.2129
|1.2240
|528
|2006.01.22 19:41
|t/p
|264
|0.01
|1.2240
|1.2129
|1.2240
|1.00
|29.45
|529
|2006.01.22 19:41
|buy
|265
|0.01
|1.2247
|1.2146
|1.2257
|530
|2006.01.22 22:55
|t/p
|265
|0.01
|1.2257
|1.2146
|1.2257
|1.00
|30.45
|531
|2006.01.22 22:55
|sell
|266
|0.01
|1.2256
|1.2357
|1.2246
|532
|2006.01.22 23:01
|t/p
|266
|0.01
|1.2246
|1.2357
|1.2246
|1.00
|31.45
|533
|2006.01.22 23:01
|sell
|267
|0.01
|1.2244
|1.2345
|1.2234
|534
|2006.01.22 23:12
|t/p
|267
|0.01
|1.2234
|1.2345
|1.2234
|1.00
|32.45
|535
|2006.01.22 23:12
|sell
|268
|0.01
|1.2232
|1.2333
|1.2222
|536
|2006.01.26 13:01
|t/p
|268
|0.01
|1.2222
|1.2333
|1.2222
|1.26
|33.71
|537
|2006.01.26 13:01
|sell
|269
|0.01
|1.2219
|1.2320
|1.2209
|538
|2006.01.26 13:13
|t/p
|269
|0.01
|1.2209
|1.2320
|1.2209
|1.00
|34.71
|539
|2006.01.26 13:13
|sell
|270
|0.01
|1.2207
|1.2308
|1.2197
|540
|2006.01.26 20:29
|t/p
|270
|0.01
|1.2197
|1.2308
|1.2197
|1.00
|35.71
|541
|2006.01.26 20:29
|sell
|271
|0.01
|1.2195
|1.2296
|1.2185
|542
|2006.01.27 06:00
|t/p
|271
|0.01
|1.2185
|1.2296
|1.2185
|1.04
|36.76
|543
|2006.01.27 06:00
|sell
|272
|0.01
|1.2183
|1.2284
|1.2173
|544
|2006.01.27 06:09
|t/p
|272
|0.01
|1.2173
|1.2284
|1.2173
|1.00
|37.76
|545
|2006.01.27 06:09
|sell
|273
|0.01
|1.2171
|1.2272
|1.2161
|546
|2006.01.27 10:45
|t/p
|273
|0.01
|1.2161
|1.2272
|1.2161
|1.00
|38.76
|547
|2006.01.27 10:45
|sell
|274
|0.01
|1.2156
|1.2257
|1.2146
|548
|2006.01.27 10:51
|t/p
|274
|0.01
|1.2146
|1.2257
|1.2146
|1.00
|39.76
|549
|2006.01.27 10:51
|sell
|275
|0.01
|1.2144
|1.2245
|1.2134
|550
|2006.01.27 10:55
|t/p
|275
|0.01
|1.2134
|1.2245
|1.2134
|1.00
|40.76
|551
|2006.01.27 10:55
|sell
|276
|0.01
|1.2132
|1.2233
|1.2122
|552
|2006.01.27 11:12
|t/p
|276
|0.01
|1.2122
|1.2233
|1.2122
|1.00
|41.76
|553
|2006.01.27 11:12
|sell
|277
|0.01
|1.2119
|1.2220
|1.2109
|554
|2006.01.27 11:19
|sell
|278
|0.02
|1.2129
|1.2220
|1.2119
|555
|2006.01.27 12:26
|t/p
|278
|0.02
|1.2119
|1.2220
|1.2119
|2.00
|43.76
|556
|2006.01.27 12:26
|close
|277
|0.01
|1.2119
|1.2220
|1.2109
|0.00
|43.76
|557
|2006.01.27 12:26
|sell
|279
|0.01
|1.2117
|1.2218
|1.2107
|558
|2006.01.27 13:18
|t/p
|279
|0.01
|1.2107
|1.2218
|1.2107
|1.00
|44.76
|559
|2006.01.27 13:18
|sell
|280
|0.01
|1.2104
|1.2205
|1.2094
|560
|2006.01.27 13:29
|t/p
|280
|0.01
|1.2094
|1.2205
|1.2094
|1.00
|45.76
|561
|2006.01.27 13:29
|sell
|281
|0.01
|1.2092
|1.2193
|1.2082
|562
|2006.01.27 13:37
|sell
|282
|0.02
|1.2103
|1.2194
|1.2093
|563
|2006.01.27 13:43
|t/p
|282
|0.02
|1.2093
|1.2194
|1.2093
|2.00
|47.76
|564
|2006.01.27 13:43
|close
|281
|0.01
|1.2093
|1.2193
|1.2082
|-0.10
|47.66
|565
|2006.01.27 13:43
|sell
|283
|0.01
|1.2090
|1.2191
|1.2080
|566
|2006.01.27 14:06
|sell
|284
|0.02
|1.2101
|1.2192
|1.2091
|567
|2006.01.29 19:41
|t/p
|284
|0.02
|1.2091
|1.2192
|1.2091
|2.00
|49.66
|568
|2006.01.29 19:41
|close
|283
|0.01
|1.2091
|1.2191
|1.2080
|-0.10
|49.56
|569
|2006.01.29 19:41
|sell
|285
|0.01
|1.2089
|1.2190
|1.2079
|570
|2006.01.29 19:51
|sell
|286
|0.02
|1.2101
|1.2192
|1.2091
|571
|2006.01.29 20:25
|t/p
|286
|0.02
|1.2091
|1.2192
|1.2091
|2.00
|51.56
|572
|2006.01.29 20:25
|close
|285
|0.01
|1.2091
|1.2190
|1.2079
|-0.20
|51.36
|573
|2006.01.29 20:25
|sell
|287
|0.01
|1.2088
|1.2189
|1.2078
|574
|2006.01.29 20:40
|sell
|288
|0.02
|1.2099
|1.2190
|1.2089
|575
|2006.01.29 21:16
|t/p
|288
|0.02
|1.2089
|1.2190
|1.2089
|2.00
|53.36
|576
|2006.01.29 21:16
|close
|287
|0.01
|1.2089
|1.2189
|1.2078
|-0.10
|53.26
|577
|2006.01.29 21:17
|sell
|289
|0.01
|1.2086
|1.2187
|1.2076
|578
|2006.01.30 00:20
|sell
|290
|0.02
|1.2097
|1.2188
|1.2087
|579
|2006.01.30 03:28
|t/p
|290
|0.02
|1.2087
|1.2188
|1.2087
|2.00
|55.26
|580
|2006.01.30 03:28
|close
|289
|0.01
|1.2087
|1.2187
|1.2076
|-0.06
|55.20
|581
|2006.01.30 03:28
|sell
|291
|0.01
|1.2086
|1.2187
|1.2076
|582
|2006.01.30 04:48
|sell
|292
|0.02
|1.2097
|1.2188
|1.2087
|583
|2006.01.30 05:26
|t/p
|292
|0.02
|1.2087
|1.2188
|1.2087
|2.00
|57.20
|584
|2006.01.30 05:26
|close
|291
|0.01
|1.2087
|1.2187
|1.2076
|-0.10
|57.10
|585
|2006.01.30 05:26
|buy
|293
|0.01
|1.2087
|1.1986
|1.2097
|586
|2006.01.30 08:06
|buy
|294
|0.02
|1.2075
|1.1984
|1.2085
|587
|2006.01.30 08:37
|t/p
|294
|0.02
|1.2085
|1.1984
|1.2085
|2.00
|59.10
|588
|2006.01.30 08:37
|close
|293
|0.01
|1.2085
|1.1986
|1.2097
|-0.20
|58.90
|589
|2006.01.30 08:37
|sell
|295
|0.01
|1.2084
|1.2185
|1.2074
|590
|2006.01.30 08:42
|sell
|296
|0.02
|1.2094
|1.2185
|1.2084
|591
|2006.01.30 08:46
|t/p
|296
|0.02
|1.2084
|1.2185
|1.2084
|2.00
|60.90
|592
|2006.01.30 08:46
|close
|295
|0.01
|1.2084
|1.2185
|1.2074
|0.00
|60.90
|593
|2006.01.30 08:46
|buy
|297
|0.01
|1.2085
|1.1984
|1.2095
|594
|2006.01.30 09:14
|t/p
|297
|0.01
|1.2095
|1.1984
|1.2095
|1.00
|61.90
|595
|2006.01.30 09:14
|buy
|298
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|596
|2006.01.30 09:25
|buy
|299
|0.02
|1.2087
|1.1996
|1.2097
|597
|2006.01.30 10:44
|t/p
|299
|0.02
|1.2097
|1.1996
|1.2097
|2.00
|63.90
|598
|2006.01.30 10:44
|close
|298
|0.01
|1.2097
|1.1996
|1.2107
|0.00
|63.90
|599
|2006.01.30 10:44
|buy
|300
|0.01
|1.2099
|1.1998
|1.2109
|600
|2006.01.30 10:50
|buy
|301
|0.02
|1.2089
|1.1998
|1.2099
|601
|2006.01.30 21:04
|t/p
|301
|0.02
|1.2099
|1.1998
|1.2099
|2.00
|65.90
|602
|2006.01.30 21:04
|close
|300
|0.01
|1.2101
|1.1998
|1.2109
|0.20
|66.10
|603
|2006.01.30 21:04
|buy
|302
|0.01
|1.2102
|1.2001
|1.2112
|604
|2006.01.31 00:08
|buy
|303
|0.02
|1.2091
|1.2000
|1.2101
|605
|2006.01.31 00:59
|t/p
|303
|0.02
|1.2101
|1.2000
|1.2101
|2.00
|68.10
|606
|2006.01.31 00:59
|close
|302
|0.01
|1.2101
|1.2001
|1.2112
|-0.18
|67.92
|607
|2006.01.31 00:59
|sell
|304
|0.01
|1.2101
|1.2202
|1.2091
|608
|2006.01.31 01:11
|t/p
|304
|0.01
|1.2091
|1.2202
|1.2091
|1.00
|68.92
|609
|2006.01.31 01:11
|sell
|305
|0.01
|1.2089
|1.2190
|1.2079
|610
|2006.01.31 01:32
|sell
|306
|0.02
|1.2102
|1.2193
|1.2092
|611
|2006.01.31 02:00
|t/p
|306
|0.02
|1.2092
|1.2193
|1.2092
|2.00
|70.92
|612
|2006.01.31 02:00
|close
|305
|0.01
|1.2092
|1.2190
|1.2079
|-0.30
|70.62
|613
|2006.01.31 02:01
|sell
|307
|0.01
|1.2091
|1.2192
|1.2081
|614
|2006.01.31 02:46
|sell
|308
|0.02
|1.2102
|1.2193
|1.2092
|615
|2006.01.31 03:38
|t/p
|308
|0.02
|1.2092
|1.2193
|1.2092
|2.00
|72.62
|616
|2006.01.31 03:38
|close
|307
|0.01
|1.2092
|1.2192
|1.2081
|-0.10
|72.52
|617
|2006.01.31 03:38
|buy
|309
|0.01
|1.2093
|1.1992
|1.2103
|618
|2006.01.31 04:12
|t/p
|309
|0.01
|1.2103
|1.1992
|1.2103
|1.00
|73.52
|619
|2006.01.31 04:12
|sell
|310
|0.01
|1.2103
|1.2204
|1.2093
|620
|2006.01.31 07:06
|sell
|311
|0.02
|1.2113
|1.2204
|1.2103
|621
|2006.02.01 05:52
|t/p
|311
|0.02
|1.2103
|1.2204
|1.2103
|2.09
|75.61
|622
|2006.02.01 05:52
|close
|310
|0.01
|1.2103
|1.2204
|1.2093
|0.04
|75.65
|623
|2006.02.01 05:52
|sell
|312
|0.01
|1.2101
|1.2202
|1.2091
|624
|2006.02.01 06:18
|sell
|313
|0.02
|1.2111
|1.2202
|1.2101
|625
|2006.02.01 06:27
|t/p
|313
|0.02
|1.2101
|1.2202
|1.2101
|2.00
|77.65
|626
|2006.02.01 06:27
|close
|312
|0.01
|1.2101
|1.2202
|1.2091
|0.00
|77.65
|627
|2006.02.01 06:27
|sell
|314
|0.01
|1.2099
|1.2200
|1.2089
|628
|2006.02.01 08:19
|t/p
|314
|0.01
|1.2089
|1.2200
|1.2089
|1.00
|78.65
|629
|2006.02.01 08:19
|buy
|315
|0.01
|1.2089
|1.1988
|1.2099
|630
|2006.02.01 08:48
|buy
|316
|0.02
|1.2078
|1.1987
|1.2088
|631
|2006.02.01 08:52
|t/p
|316
|0.02
|1.2088
|1.1987
|1.2088
|2.00
|80.65
|632
|2006.02.01 08:52
|close
|315
|0.01
|1.2088
|1.1988
|1.2099
|-0.10
|80.55
|633
|2006.02.01 08:52
|sell
|317
|0.01
|1.2089
|1.2190
|1.2079
|634
|2006.02.01 10:00
|sell
|318
|0.02
|1.2100
|1.2191
|1.2090
|635
|2006.02.01 11:06
|t/p
|318
|0.02
|1.2090
|1.2191
|1.2090
|2.00
|82.55
|636
|2006.02.01 11:06
|close
|317
|0.01
|1.2090
|1.2190
|1.2079
|-0.10
|82.45
|637
|2006.02.01 11:06
|buy
|319
|0.01
|1.2090
|1.1989
|1.2100
|638
|2006.02.01 12:31
|buy
|320
|0.02
|1.2080
|1.1989
|1.2090
|639
|2006.02.02 10:23
|t/p
|320
|0.02
|1.2090
|1.1989
|1.2090
|1.51
|83.96
|640
|2006.02.02 10:23
|close
|319
|0.01
|1.2090
|1.1989
|1.2100
|-0.25
|83.71
|641
|2006.02.02 10:23
|buy
|321
|0.01
|1.2093
|1.1992
|1.2103
|642
|2006.02.02 11:28
|t/p
|321
|0.01
|1.2103
|1.1992
|1.2103
|1.00
|84.71
|643
|2006.02.02 11:28
|buy
|322
|0.01
|1.2105
|1.2004
|1.2115
|644
|2006.02.02 11:49
|buy
|323
|0.02
|1.2094
|1.2003
|1.2104
|645
|2006.02.02 20:10
|t/p
|323
|0.02
|1.2104
|1.2003
|1.2104
|2.00
|86.71
|646
|2006.02.02 20:10
|close
|322
|0.01
|1.2104
|1.2004
|1.2115
|-0.10
|86.61
|647
|2006.02.02 20:11
|buy
|324
|0.01
|1.2107
|1.2006
|1.2117
|648
|2006.02.02 20:31
|buy
|325
|0.02
|1.2096
|1.2005
|1.2106
|649
|2006.02.03 08:57
|s/l
|324
|0.01
|1.2006
|1.2006
|1.2117
|-10.18
|76.43
|650
|2006.02.03 08:57
|s/l
|325
|0.02
|1.2005
|1.2005
|1.2106
|-18.36
|58.07
|651
|2006.02.03 08:57
|sell
|326
|0.01
|1.2005
|1.2106
|1.1995
|652
|2006.02.03 09:03
|t/p
|326
|0.01
|1.1995
|1.2106
|1.1995
|1.00
|59.07
|653
|2006.02.03 09:03
|sell
|327
|0.01
|1.1993
|1.2094
|1.1983
|654
|2006.02.03 09:04
|sell
|328
|0.02
|1.2004
|1.2095
|1.1994
|655
|2006.02.03 09:06
|t/p
|328
|0.02
|1.1994
|1.2095
|1.1994
|2.00
|61.07
|656
|2006.02.03 09:06
|close
|327
|0.01
|1.1993
|1.2094
|1.1983
|0.00
|61.07
|657
|2006.02.03 09:06
|sell
|329
|0.01
|1.1992
|1.2093
|1.1982
|658
|2006.02.03 09:19
|t/p
|329
|0.01
|1.1982
|1.2093
|1.1982
|1.00
|62.07
|659
|2006.02.03 09:19
|sell
|330
|0.01
|1.1980
|1.2081
|1.1970
|660
|2006.02.03 09:19
|t/p
|330
|0.01
|1.1970
|1.2081
|1.1970
|1.00
|63.07
|661
|2006.02.03 09:19
|sell
|331
|0.01
|1.1968
|1.2069
|1.1958
|662
|2006.02.03 09:23
|sell
|332
|0.02
|1.1979
|1.2070
|1.1969
|663
|2006.02.06 08:26
|t/p
|332
|0.02
|1.1969
|1.2070
|1.1969
|2.09
|65.15
|664
|2006.02.06 08:26
|close
|331
|0.01
|1.1969
|1.2069
|1.1958
|-0.06
|65.10
|665
|2006.02.06 08:26
|buy
|333
|0.01
|1.1968
|1.1867
|1.1978
|666
|2006.02.06 08:47
|t/p
|333
|0.01
|1.1978
|1.1867
|1.1978
|1.00
|66.10
|667
|2006.02.06 08:47
|buy
|334
|0.01
|1.1980
|1.1879
|1.1990
|668
|2006.02.06 08:58
|buy
|335
|0.02
|1.1969
|1.1878
|1.1979
|669
|2006.02.06 09:11
|t/p
|335
|0.02
|1.1979
|1.1878
|1.1979
|2.00
|68.10
|670
|2006.02.06 09:11
|close
|334
|0.01
|1.1979
|1.1879
|1.1990
|-0.10
|68.00
|671
|2006.02.06 09:11
|buy
|336
|0.01
|1.1981
|1.1880
|1.1991
|672
|2006.02.06 09:58
|buy
|337
|0.02
|1.1970
|1.1879
|1.1980
|673
|2006.02.06 10:05
|t/p
|337
|0.02
|1.1980
|1.1879
|1.1980
|2.00
|70.00
|674
|2006.02.06 10:05
|close
|336
|0.01
|1.1980
|1.1880
|1.1991
|-0.10
|69.90
|675
|2006.02.06 10:05
|buy
|338
|0.01
|1.1980
|1.1879
|1.1990
|676
|2006.02.06 11:50
|buy
|339
|0.02
|1.1969
|1.1878
|1.1979
|677
|2006.02.07 01:36
|t/p
|339
|0.02
|1.1979
|1.1878
|1.1979
|1.84
|71.73
|678
|2006.02.07 01:36
|close
|338
|0.01
|1.1979
|1.1879
|1.1990
|-0.18
|71.55
|679
|2006.02.07 01:36
|buy
|340
|0.01
|1.1980
|1.1879
|1.1990
|680
|2006.02.07 02:21
|buy
|341
|0.02
|1.1969
|1.1878
|1.1979
|681
|2006.02.07 02:49
|t/p
|341
|0.02
|1.1979
|1.1878
|1.1979
|2.00
|73.55
|682
|2006.02.07 02:49
|close
|340
|0.01
|1.1979
|1.1879
|1.1990
|-0.10
|73.45
|683
|2006.02.07 02:49
|sell
|342
|0.01
|1.1979
|1.2080
|1.1969
|684
|2006.02.07 02:50
|sell
|343
|0.02
|1.1990
|1.2081
|1.1980
|685
|2006.02.07 02:54
|t/p
|343
|0.02
|1.1980
|1.2081
|1.1980
|2.00
|75.45
|686
|2006.02.07 02:54
|close
|342
|0.01
|1.1978
|1.2080
|1.1969
|0.10
|75.55
|687
|2006.02.07 02:54
|sell
|344
|0.01
|1.1977
|1.2078
|1.1967
|688
|2006.02.07 03:06
|sell
|345
|0.02
|1.1987
|1.2078
|1.1977
|689
|2006.02.07 03:43
|t/p
|345
|0.02
|1.1977
|1.2078
|1.1977
|2.00
|77.55
|690
|2006.02.07 03:43
|close
|344
|0.01
|1.1977
|1.2078
|1.1967
|0.00
|77.55
|691
|2006.02.07 03:44
|sell
|346
|0.01
|1.1976
|1.2077
|1.1966
|692
|2006.02.07 04:03
|sell
|347
|0.02
|1.1987
|1.2078
|1.1977
|693
|2006.02.07 07:02
|t/p
|347
|0.02
|1.1977
|1.2078
|1.1977
|2.00
|79.55
|694
|2006.02.07 07:02
|close
|346
|0.01
|1.1977
|1.2077
|1.1966
|-0.10
|79.45
|695
|2006.02.07 07:02
|sell
|348
|0.01
|1.1976
|1.2077
|1.1966
|696
|2006.02.07 07:21
|t/p
|348
|0.01
|1.1966
|1.2077
|1.1966
|1.00
|80.45
|697
|2006.02.07 07:21
|sell
|349
|0.01
|1.1964
|1.2065
|1.1954
|698
|2006.02.07 07:27
|sell
|350
|0.02
|1.1974
|1.2065
|1.1964
|699
|2006.02.07 10:15
|t/p
|350
|0.02
|1.1964
|1.2065
|1.1964
|2.00
|82.45
|700
|2006.02.07 10:15
|close
|349
|0.01
|1.1964
|1.2065
|1.1954
|0.00
|82.45
|701
|2006.02.07 10:15
|sell
|351
|0.01
|1.1962
|1.2063
|1.1952
|702
|2006.02.07 10:59
|t/p
|351
|0.01
|1.1952
|1.2063
|1.1952
|1.00
|83.45
|703
|2006.02.07 10:59
|sell
|352
|0.01
|1.1950
|1.2051
|1.1940
|704
|2006.02.07 11:07
|sell
|353
|0.02
|1.1961
|1.2052
|1.1951
|705
|2006.02.08 07:25
|t/p
|353
|0.02
|1.1951
|1.2052
|1.1951
|2.09
|85.54
|706
|2006.02.08 07:25
|close
|352
|0.01
|1.1951
|1.2051
|1.1940
|-0.06
|85.48
|707
|2006.02.08 07:25
|sell
|354
|0.01
|1.1950
|1.2051
|1.1940
|708
|2006.02.08 08:34
|sell
|355
|0.02
|1.1961
|1.2052
|1.1951
|709
|2006.02.08 10:14
|t/p
|355
|0.02
|1.1951
|1.2052
|1.1951
|2.00
|87.48
|710
|2006.02.08 10:14
|close
|354
|0.01
|1.1951
|1.2051
|1.1940
|-0.10
|87.38
|711
|2006.02.08 10:14
|buy
|356
|0.01
|1.1952
|1.1851
|1.1962
|712
|2006.02.08 11:04
|buy
|357
|0.02
|1.1941
|1.1850
|1.1951
|713
|2006.02.08 15:31
|t/p
|357
|0.02
|1.1951
|1.1850
|1.1951
|2.00
|89.38
|714
|2006.02.08 15:31
|close
|356
|0.01
|1.1951
|1.1851
|1.1962
|-0.10
|89.28
|715
|2006.02.08 15:31
|buy
|358
|0.01
|1.1953
|1.1852
|1.1963
|716
|2006.02.08 16:43
|t/p
|358
|0.01
|1.1963
|1.1852
|1.1963
|1.00
|90.28
|717
|2006.02.08 16:43
|buy
|359
|0.01
|1.1965
|1.1864
|1.1975
|718
|2006.02.08 19:51
|t/p
|359
|0.01
|1.1975
|1.1864
|1.1975
|1.00
|91.28
|719
|2006.02.08 19:51
|buy
|360
|0.01
|1.1977
|1.1876
|1.1987
|720
|2006.02.08 19:59
|t/p
|360
|0.01
|1.1987
|1.1876
|1.1987
|1.00
|92.28
|721
|2006.02.08 19:59
|buy
|361
|0.01
|1.1989
|1.1888
|1.1999
|722
|2006.02.08 20:06
|buy
|362
|0.02
|1.1979
|1.1888
|1.1989
|723
|2006.02.08 20:24
|buy
|363
|0.04
|1.1967
|1.1886
|1.1977
|724
|2006.02.09 00:06
|t/p
|363
|0.04
|1.1977
|1.1886
|1.1977
|3.02
|95.30
|725
|2006.02.09 00:06
|close
|362
|0.02
|1.1977
|1.1888
|1.1989
|-0.89
|94.41
|726
|2006.02.09 00:06
|close
|361
|0.01
|1.1978
|1.1888
|1.1999
|-1.35
|93.06
|727
|2006.02.09 00:06
|buy
|364
|0.01
|1.1981
|1.1880
|1.1991
|728
|2006.02.09 01:36
|buy
|365
|0.02
|1.1970
|1.1879
|1.1980
|729
|2006.02.09 01:51
|t/p
|365
|0.02
|1.1980
|1.1879
|1.1980
|2.00
|95.06
|730
|2006.02.09 01:51
|close
|364
|0.01
|1.1980
|1.1880
|1.1991
|-0.10
|94.96
|731
|2006.02.09 01:51
|sell
|366
|0.01
|1.1980
|1.2081
|1.1970
|732
|2006.02.09 03:35
|t/p
|366
|0.01
|1.1970
|1.2081
|1.1970
|1.00
|95.96
|733
|2006.02.09 03:35
|sell
|367
|0.01
|1.1968
|1.2069
|1.1958
|734
|2006.02.09 05:29
|sell
|368
|0.02
|1.1979
|1.2070
|1.1969
|735
|2006.02.09 06:49
|sell
|369
|0.04
|1.1989
|1.2070
|1.1979
|736
|2006.02.09 07:31
|t/p
|369
|0.04
|1.1979
|1.2070
|1.1979
|4.00
|99.96
|737
|2006.02.09 07:31
|close
|368
|0.02
|1.1979
|1.2070
|1.1969
|0.00
|99.96
|738
|2006.02.09 07:31
|close
|367
|0.01
|1.1980
|1.2069
|1.1958
|-1.20
|98.76
|739
|2006.02.09 07:31
|buy
|370
|0.01
|1.1980
|1.1879
|1.1990
|740
|2006.02.09 09:57
|buy
|371
|0.02
|1.1969
|1.1878
|1.1979
|741
|2006.02.09 10:05
|buy
|372
|0.04
|1.1959
|1.1878
|1.1969
|742
|2006.02.09 12:59
|t/p
|372
|0.04
|1.1969
|1.1878
|1.1969
|4.00
|102.76
|743
|2006.02.09 12:59
|close
|371
|0.02
|1.1970
|1.1878
|1.1979
|0.20
|102.96
|744
|2006.02.09 12:59
|close
|370
|0.01
|1.1971
|1.1879
|1.1990
|-0.90
|102.06
|745
|2006.02.09 12:59
|buy
|373
|0.01
|1.1974
|1.1873
|1.1984
|746
|2006.02.09 13:20
|buy
|374
|0.02
|1.1963
|1.1872
|1.1973
|747
|2006.02.09 14:11
|t/p
|374
|0.02
|1.1973
|1.1872
|1.1973
|2.00
|104.06
|748
|2006.02.09 14:11
|close
|373
|0.01
|1.1973
|1.1873
|1.1984
|-0.10
|103.96
|749
|2006.02.09 14:11
|buy
|375
|0.01
|1.1974
|1.1873
|1.1984
|750
|2006.02.09 17:27
|t/p
|375
|0.01
|1.1984
|1.1873
|1.1984
|1.00
|104.96
|751
|2006.02.09 17:27
|buy
|376
|0.01
|1.1986
|1.1885
|1.1996
|752
|2006.02.09 19:00
|t/p
|376
|0.01
|1.1996
|1.1885
|1.1996
|1.00
|105.96
|753
|2006.02.09 19:00
|buy
|377
|0.01
|1.1999
|1.1898
|1.2009
|754
|2006.02.09 19:02
|t/p
|377
|0.01
|1.2009
|1.1898
|1.2009
|1.00
|106.96
|755
|2006.02.09 19:02
|buy
|378
|0.01
|1.2011
|1.1910
|1.2021
|756
|2006.02.09 19:04
|buy
|379
|0.02
|1.2001
|1.1910
|1.2011
|757
|2006.02.09 19:07
|buy
|380
|0.04
|1.1990
|1.1909
|1.2000
|758
|2006.02.10 00:43
|t/p
|380
|0.04
|1.2000
|1.1909
|1.2000
|3.67
|110.63
|759
|2006.02.10 00:43
|close
|379
|0.02
|1.2000
|1.1910
|1.2011
|-0.36
|110.27
|760
|2006.02.10 00:43
|close
|378
|0.01
|1.2000
|1.1910
|1.2021
|-1.18
|109.09
|761
|2006.02.10 00:43
|buy
|381
|0.01
|1.2003
|1.1902
|1.2013
|762
|2006.02.10 00:50
|buy
|382
|0.02
|1.1992
|1.1901
|1.2002
|763
|2006.02.10 01:10
|buy
|383
|0.04
|1.1982
|1.1901
|1.1992
|764
|2006.02.10 08:44
|t/p
|383
|0.04
|1.1992
|1.1901
|1.1992
|4.00
|113.09
|765
|2006.02.10 08:44
|close
|382
|0.02
|1.1992
|1.1901
|1.2002
|0.00
|113.09
|766
|2006.02.10 08:44
|close
|381
|0.01
|1.1993
|1.1902
|1.2013
|-1.00
|112.09
|767
|2006.02.10 08:44
|buy
|384
|0.01
|1.1994
|1.1893
|1.2004
|768
|2006.02.10 08:54
|t/p
|384
|0.01
|1.2004
|1.1893
|1.2004
|1.00
|113.09
|769
|2006.02.10 08:54
|buy
|385
|0.01
|1.2006
|1.1905
|1.2016
|770
|2006.02.10 08:56
|t/p
|385
|0.01
|1.2016
|1.1905
|1.2016
|1.00
|114.09
|771
|2006.02.10 08:56
|buy
|386
|0.01
|1.2018
|1.1917
|1.2028
|772
|2006.02.10 09:21
|buy
|387
|0.02
|1.2007
|1.1916
|1.2017
|773
|2006.02.10 09:30
|t/p
|387
|0.02
|1.2017
|1.1916
|1.2017
|2.00
|116.09
|774
|2006.02.10 09:30
|close
|386
|0.01
|1.2017
|1.1917
|1.2028
|-0.10
|115.99
|775
|2006.02.10 09:30
|buy
|388
|0.01
|1.2018
|1.1917
|1.2028
|776
|2006.02.10 09:36
|buy
|389
|0.02
|1.2007
|1.1916
|1.2017
|777
|2006.02.10 09:48
|t/p
|389
|0.02
|1.2017
|1.1916
|1.2017
|2.00
|117.99
|778
|2006.02.10 09:48
|close
|388
|0.01
|1.2017
|1.1917
|1.2028
|-0.10
|117.89
|779
|2006.02.10 09:48
|buy
|390
|0.01
|1.2020
|1.1919
|1.2030
|780
|2006.02.10 10:11
|buy
|391
|0.02
|1.2009
|1.1918
|1.2019
|781
|2006.02.10 10:18
|buy
|392
|0.04
|1.1998
|1.1917
|1.2008
|782
|2006.02.10 10:53
|s/l
|390
|0.01
|1.1919
|1.1919
|1.2030
|-10.10
|107.79
|783
|2006.02.10 10:53
|close
|392
|0.04
|1.1919
|1.1917
|1.2008
|-31.60
|76.19
|784
|2006.02.10 10:53
|s/l
|391
|0.02
|1.1918
|1.1918
|1.2019
|-18.20
|57.99
|785
|2006.02.10 10:53
|sell
|393
|0.01
|1.1918
|1.2019
|1.1908
|786
|2006.02.10 10:54
|t/p
|393
|0.01
|1.1908
|1.2019
|1.1908
|1.00
|58.99
|787
|2006.02.10 10:54
|sell
|394
|0.01
|1.1905
|1.2006
|1.1895
|788
|2006.02.10 11:00
|sell
|395
|0.02
|1.1916
|1.2007
|1.1906
|789
|2006.02.10 11:13
|t/p
|395
|0.02
|1.1906
|1.2007
|1.1906
|2.00
|60.99
|790
|2006.02.10 11:13
|close
|394
|0.01
|1.1906
|1.2006
|1.1895
|-0.10
|60.89
|791
|2006.02.10 11:13
|sell
|396
|0.01
|1.1905
|1.2006
|1.1895
|792
|2006.02.10 11:17
|sell
|397
|0.02
|1.1916
|1.2007
|1.1906
|793
|2006.02.10 14:50
|t/p
|397
|0.02
|1.1906
|1.2007
|1.1906
|2.00
|62.89
|794
|2006.02.10 14:50
|close
|396
|0.01
|1.1906
|1.2006
|1.1895
|-0.10
|62.79
|795
|2006.02.10 14:50
|buy
|398
|0.01
|1.1907
|1.1806
|1.1917
|796
|2006.02.10 15:30
|buy
|399
|0.02
|1.1897
|1.1806
|1.1907
|797
|2006.02.13 02:15
|t/p
|399
|0.02
|1.1907
|1.1806
|1.1907
|1.84
|64.62
|798
|2006.02.13 02:15
|close
|398
|0.01
|1.1907
|1.1806
|1.1917
|-0.08
|64.54
|799
|2006.02.13 02:15
|buy
|400
|0.01
|1.1908
|1.1807
|1.1918
|800
|2006.02.13 03:01
|buy
|401
|0.02
|1.1897
|1.1806
|1.1907
|801
|2006.02.13 03:43
|t/p
|401
|0.02
|1.1907
|1.1806
|1.1907
|2.00
|66.54
|802
|2006.02.13 03:43
|close
|400
|0.01
|1.1907
|1.1807
|1.1918
|-0.10
|66.44
|803
|2006.02.13 03:43
|sell
|402
|0.01
|1.1906
|1.2007
|1.1896
|804
|2006.02.13 03:53
|t/p
|402
|0.01
|1.1896
|1.2007
|1.1896
|1.00
|67.44
|805
|2006.02.13 03:53
|sell
|403
|0.01
|1.1894
|1.1995
|1.1884
|806
|2006.02.13 04:25
|t/p
|403
|0.01
|1.1884
|1.1995
|1.1884
|1.00
|68.44
|807
|2006.02.13 04:25
|sell
|404
|0.01
|1.1882
|1.1983
|1.1872
|808
|2006.02.13 06:13
|sell
|405
|0.02
|1.1892
|1.1983
|1.1882
|809
|2006.02.13 09:05
|t/p
|405
|0.02
|1.1882
|1.1983
|1.1882
|2.00
|70.44
|810
|2006.02.13 09:05
|close
|404
|0.01
|1.1882
|1.1983
|1.1872
|0.00
|70.44
|811
|2006.02.13 09:05
|sell
|406
|0.01
|1.1879
|1.1980
|1.1869
|812
|2006.02.13 09:23
|sell
|407
|0.02
|1.1889
|1.1980
|1.1879
|813
|2006.02.14 08:31
|t/p
|407
|0.02
|1.1879
|1.1980
|1.1879
|2.09
|72.53
|814
|2006.02.14 08:31
|close
|406
|0.01
|1.1878
|1.1980
|1.1869
|0.14
|72.67
|815
|2006.02.14 08:31
|sell
|408
|0.01
|1.1875
|1.1976
|1.1865
|816
|2006.02.14 08:33
|sell
|409
|0.02
|1.1886
|1.1977
|1.1876
|817
|2006.02.14 08:37
|t/p
|409
|0.02
|1.1876
|1.1977
|1.1876
|2.00
|74.67
|818
|2006.02.14 08:37
|close
|408
|0.01
|1.1876
|1.1976
|1.1865
|-0.10
|74.57
|819
|2006.02.14 08:37
|sell
|410
|0.01
|1.1873
|1.1974
|1.1863
|820
|2006.02.14 08:44
|t/p
|410
|0.01
|1.1863
|1.1974
|1.1863
|1.00
|75.57
|821
|2006.02.14 08:44
|sell
|411
|0.01
|1.1861
|1.1962
|1.1851
|822
|2006.02.14 08:48
|sell
|412
|0.02
|1.1871
|1.1962
|1.1861
|823
|2006.02.16 06:15
|t/p
|412
|0.02
|1.1861
|1.1962
|1.1861
|2.35
|77.93
|824
|2006.02.16 06:15
|close
|411
|0.01
|1.1861
|1.1962
|1.1851
|0.18
|78.10
|825
|2006.02.16 06:15
|sell
|413
|0.01
|1.1858
|1.1959
|1.1848
|826
|2006.02.16 07:05
|sell
|414
|0.02
|1.1868
|1.1959
|1.1858
|827
|2006.02.16 08:30
|t/p
|414
|0.02
|1.1858
|1.1959
|1.1858
|2.00
|80.10
|828
|2006.02.16 08:30
|close
|413
|0.01
|1.1858
|1.1959
|1.1848
|0.00
|80.10
|829
|2006.02.16 08:30
|buy
|415
|0.01
|1.1859
|1.1758
|1.1869
|830
|2006.02.16 08:38
|t/p
|415
|0.01
|1.1869
|1.1758
|1.1869
|1.00
|81.10
|831
|2006.02.16 08:38
|buy
|416
|0.01
|1.1871
|1.1770
|1.1881
|832
|2006.02.16 09:41
|t/p
|416
|0.01
|1.1881
|1.1770
|1.1881
|1.00
|82.10
|833
|2006.02.16 09:41
|buy
|417
|0.01
|1.1883
|1.1782
|1.1893
|834
|2006.02.16 10:11
|buy
|418
|0.02
|1.1872
|1.1781
|1.1882
|835
|2006.02.16 10:40
|t/p
|418
|0.02
|1.1882
|1.1781
|1.1882
|2.00
|84.10
|836
|2006.02.16 10:40
|close
|417
|0.01
|1.1882
|1.1782
|1.1893
|-0.10
|84.00
|837
|2006.02.16 10:40
|buy
|419
|0.01
|1.1885
|1.1784
|1.1895
|838
|2006.02.16 12:37
|buy
|420
|0.02
|1.1874
|1.1783
|1.1884
|839
|2006.02.16 12:56
|t/p
|420
|0.02
|1.1884
|1.1783
|1.1884
|2.00
|86.00
|840
|2006.02.16 12:56
|close
|419
|0.01
|1.1884
|1.1784
|1.1895
|-0.10
|85.90
|841
|2006.02.16 12:56
|sell
|421
|0.01
|1.1883
|1.1984
|1.1873
|842
|2006.02.16 15:24
|sell
|422
|0.02
|1.1893
|1.1984
|1.1883
|843
|2006.02.16 20:43
|t/p
|422
|0.02
|1.1883
|1.1984
|1.1883
|2.00
|87.90
|844
|2006.02.16 20:43
|close
|421
|0.01
|1.1883
|1.1984
|1.1873
|0.00
|87.90
|845
|2006.02.16 20:43
|sell
|423
|0.01
|1.1882
|1.1983
|1.1872
|846
|2006.02.17 04:02
|t/p
|423
|0.01
|1.1872
|1.1983
|1.1872
|1.04
|88.95
|847
|2006.02.17 04:02
|sell
|424
|0.01
|1.1870
|1.1971
|1.1860
|848
|2006.02.17 04:37
|sell
|425
|0.02
|1.1881
|1.1972
|1.1871
|849
|2006.02.17 06:57
|t/p
|425
|0.02
|1.1871
|1.1972
|1.1871
|2.00
|90.95
|850
|2006.02.17 06:57
|close
|424
|0.01
|1.1871
|1.1971
|1.1860
|-0.10
|90.85
|851
|2006.02.17 06:57
|sell
|426
|0.01
|1.1870
|1.1971
|1.1860
|852
|2006.02.17 09:09
|sell
|427
|0.02
|1.1881
|1.1972
|1.1871
|853
|2006.02.17 09:48
|sell
|428
|0.04
|1.1891
|1.1972
|1.1881
|854
|2006.02.17 12:27
|t/p
|428
|0.04
|1.1881
|1.1972
|1.1881
|4.00
|94.85
|855
|2006.02.17 12:27
|close
|427
|0.02
|1.1881
|1.1972
|1.1871
|0.00
|94.85
|856
|2006.02.17 12:27
|close
|426
|0.01
|1.1880
|1.1971
|1.1860
|-1.00
|93.85
|857
|2006.02.17 12:27
|sell
|429
|0.01
|1.1879
|1.1980
|1.1869
|858
|2006.02.17 12:30
|sell
|430
|0.02
|1.1889
|1.1980
|1.1879
|859
|2006.02.17 12:33
|t/p
|430
|0.02
|1.1879
|1.1980
|1.1879
|2.00
|95.85
|860
|2006.02.17 12:33
|close
|429
|0.01
|1.1879
|1.1980
|1.1869
|0.00
|95.85
|861
|2006.02.17 12:33
|sell
|431
|0.01
|1.1876
|1.1977
|1.1866
|862
|2006.02.17 12:34
|sell
|432
|0.02
|1.1886
|1.1977
|1.1876
|863
|2006.02.17 12:47
|sell
|433
|0.04
|1.1897
|1.1978
|1.1887
|864
|2006.02.17 12:50
|t/p
|433
|0.04
|1.1887
|1.1978
|1.1887
|4.00
|99.85
|865
|2006.02.17 12:50
|close
|432
|0.02
|1.1887
|1.1977
|1.1876
|-0.20
|99.65
|866
|2006.02.17 12:50
|close
|431
|0.01
|1.1886
|1.1977
|1.1866
|-1.00
|98.65
|867
|2006.02.17 12:50
|sell
|434
|0.01
|1.1885
|1.1986
|1.1875
|868
|2006.02.17 12:51
|sell
|435
|0.02
|1.1895
|1.1986
|1.1885
|869
|2006.02.17 12:52
|sell
|436
|0.04
|1.1905
|1.1986
|1.1895
|870
|2006.02.21 10:07
|t/p
|436
|0.04
|1.1895
|1.1986
|1.1895
|4.35
|103.00
|871
|2006.02.21 10:07
|close
|435
|0.02
|1.1895
|1.1986
|1.1885
|0.18
|103.17
|872
|2006.02.21 10:07
|close
|434
|0.01
|1.1896
|1.1986
|1.1875
|-1.01
|102.16
|873
|2006.02.21 10:07
|sell
|437
|0.01
|1.1895
|1.1996
|1.1885
|874
|2006.02.21 10:19
|sell
|438
|0.02
|1.1905
|1.1996
|1.1895
|875
|2006.02.21 10:39
|t/p
|438
|0.02
|1.1895
|1.1996
|1.1895
|2.00
|104.16
|876
|2006.02.21 10:39
|close
|437
|0.01
|1.1895
|1.1996
|1.1885
|0.00
|104.16
|877
|2006.02.21 10:39
|sell
|439
|0.01
|1.1894
|1.1995
|1.1884
|878
|2006.02.21 11:27
|sell
|440
|0.02
|1.1905
|1.1996
|1.1895
|879
|2006.02.21 12:01
|sell
|441
|0.04
|1.1916
|1.1997
|1.1906
|880
|2006.02.22 03:51
|t/p
|441
|0.04
|1.1906
|1.1997
|1.1906
|4.18
|108.34
|881
|2006.02.22 03:51
|close
|440
|0.02
|1.1906
|1.1996
|1.1895
|-0.11
|108.23
|882
|2006.02.22 03:51
|close
|439
|0.01
|1.1907
|1.1995
|1.1884
|-1.26
|106.97
|883
|2006.02.22 03:51
|sell
|442
|0.01
|1.1904
|1.2005
|1.1894
|884
|2006.02.22 05:20
|t/p
|442
|0.01
|1.1894
|1.2005
|1.1894
|1.00
|107.97
|885
|2006.02.22 05:20
|sell
|443
|0.01
|1.1892
|1.1993
|1.1882
|886
|2006.02.22 05:26
|t/p
|443
|0.01
|1.1882
|1.1993
|1.1882
|1.00
|108.97
|887
|2006.02.22 05:26
|sell
|444
|0.01
|1.1880
|1.1981
|1.1870
|888
|2006.02.22 05:37
|t/p
|444
|0.01
|1.1870
|1.1981
|1.1870
|1.00
|109.97
|889
|2006.02.22 05:37
|sell
|445
|0.01
|1.1868
|1.1969
|1.1858
|890
|2006.02.22 05:59
|sell
|446
|0.02
|1.1879
|1.1970
|1.1869
|891
|2006.02.22 06:12
|sell
|447
|0.04
|1.1889
|1.1970
|1.1879
|892
|2006.02.22 06:57
|t/p
|447
|0.04
|1.1879
|1.1970
|1.1879
|4.00
|113.97
|893
|2006.02.22 06:57
|close
|446
|0.02
|1.1879
|1.1970
|1.1869
|0.00
|113.97
|894
|2006.02.22 06:57
|close
|445
|0.01
|1.1880
|1.1969
|1.1858
|-1.20
|112.77
|895
|2006.02.22 06:57
|buy
|448
|0.01
|1.1879
|1.1778
|1.1889
|896
|2006.02.22 08:20
|buy
|449
|0.02
|1.1868
|1.1777
|1.1878
|897
|2006.02.22 08:31
|t/p
|449
|0.02
|1.1878
|1.1777
|1.1878
|2.00
|114.77
|898
|2006.02.22 08:31
|close
|448
|0.01
|1.1878
|1.1778
|1.1889
|-0.10
|114.67
|899
|2006.02.22 08:31
|buy
|450
|0.01
|1.1881
|1.1780
|1.1891
|900
|2006.02.22 08:47
|t/p
|450
|0.01
|1.1891
|1.1780
|1.1891
|1.00
|115.67
|901
|2006.02.22 08:47
|buy
|451
|0.01
|1.1893
|1.1792
|1.1903
|902
|2006.02.22 09:01
|buy
|452
|0.02
|1.1883
|1.1792
|1.1893
|903
|2006.02.22 09:20
|t/p
|452
|0.02
|1.1893
|1.1792
|1.1893
|2.00
|117.67
|904
|2006.02.22 09:20
|close
|451
|0.01
|1.1893
|1.1792
|1.1903
|0.00
|117.67
|905
|2006.02.22 09:20
|buy
|453
|0.01
|1.1894
|1.1793
|1.1904
|906
|2006.02.22 09:30
|buy
|454
|0.02
|1.1884
|1.1793
|1.1894
|907
|2006.02.22 11:31
|t/p
|454
|0.02
|1.1894
|1.1793
|1.1894
|2.00
|119.67
|908
|2006.02.22 11:31
|close
|453
|0.01
|1.1894
|1.1793
|1.1904
|0.00
|119.67
|909
|2006.02.22 11:31
|buy
|455
|0.01
|1.1895
|1.1794
|1.1905
|910
|2006.02.22 11:44
|t/p
|455
|0.01
|1.1905
|1.1794
|1.1905
|1.00
|120.67
|911
|2006.02.22 11:44
|buy
|456
|0.01
|1.1907
|1.1806
|1.1917
|912
|2006.02.22 12:39
|t/p
|456
|0.01
|1.1917
|1.1806
|1.1917
|1.00
|121.67
|913
|2006.02.22 12:39
|buy
|457
|0.01
|1.1919
|1.1818
|1.1929
|914
|2006.02.22 13:18
|buy
|458
|0.02
|1.1908
|1.1817
|1.1918
|915
|2006.02.22 14:41
|buy
|459
|0.04
|1.1897
|1.1816
|1.1907
|916
|2006.02.22 16:05
|t/p
|459
|0.04
|1.1907
|1.1816
|1.1907
|4.00
|125.67
|917
|2006.02.22 16:05
|close
|458
|0.02
|1.1907
|1.1817
|1.1918
|-0.20
|125.47
|918
|2006.02.22 16:05
|close
|457
|0.01
|1.1906
|1.1818
|1.1929
|-1.30
|124.17
|919
|2006.02.22 16:05
|sell
|460
|0.01
|1.1905
|1.2006
|1.1895
|920
|2006.02.22 18:33
|sell
|461
|0.02
|1.1916
|1.2007
|1.1906
|921
|2006.02.22 19:14
|t/p
|461
|0.02
|1.1906
|1.2007
|1.1906
|2.00
|126.17
|922
|2006.02.22 19:14
|close
|460
|0.01
|1.1906
|1.2006
|1.1895
|-0.10
|126.07
|923
|2006.02.22 19:14
|sell
|462
|0.01
|1.1905
|1.2006
|1.1895
|924
|2006.02.22 22:52
|t/p
|462
|0.01
|1.1895
|1.2006
|1.1895
|1.00
|127.07
|925
|2006.02.22 22:52
|sell
|463
|0.01
|1.1893
|1.1994
|1.1883
|926
|2006.02.22 23:33
|sell
|464
|0.02
|1.1904
|1.1995
|1.1894
|927
|2006.02.23 01:12
|sell
|465
|0.04
|1.1914
|1.1995
|1.1904
|928
|2006.02.23 02:37
|t/p
|465
|0.04
|1.1904
|1.1995
|1.1904
|4.00
|131.07
|929
|2006.02.23 02:37
|close
|464
|0.02
|1.1904
|1.1995
|1.1894
|0.26
|131.33
|930
|2006.02.23 02:37
|close
|463
|0.01
|1.1905
|1.1994
|1.1883
|-1.07
|130.27
|931
|2006.02.23 02:37
|sell
|466
|0.01
|1.1904
|1.2005
|1.1894
|932
|2006.02.23 04:02
|sell
|467
|0.02
|1.1914
|1.2005
|1.1904
|933
|2006.02.23 04:11
|sell
|468
|0.04
|1.1925
|1.2006
|1.1915
|934
|2006.02.23 09:56
|t/p
|468
|0.04
|1.1915
|1.2006
|1.1915
|4.00
|134.27
|935
|2006.02.23 09:56
|close
|467
|0.02
|1.1915
|1.2005
|1.1904
|-0.20
|134.07
|936
|2006.02.23 09:56
|close
|466
|0.01
|1.1916
|1.2005
|1.1894
|-1.20
|132.87
|937
|2006.02.23 09:56
|sell
|469
|0.01
|1.1913
|1.2014
|1.1903
|938
|2006.02.23 11:07
|sell
|470
|0.02
|1.1924
|1.2015
|1.1914
|939
|2006.02.23 11:24
|t/p
|470
|0.02
|1.1914
|1.2015
|1.1914
|2.00
|134.87
|940
|2006.02.23 11:24
|close
|469
|0.01
|1.1914
|1.2014
|1.1903
|-0.10
|134.77
|941
|2006.02.23 11:24
|sell
|471
|0.01
|1.1911
|1.2012
|1.1901
|942
|2006.02.23 11:32
|sell
|472
|0.02
|1.1922
|1.2013
|1.1912
|943
|2006.02.23 12:34
|sell
|473
|0.04
|1.1932
|1.2013
|1.1922
|944
|2006.02.23 12:57
|t/p
|473
|0.04
|1.1922
|1.2013
|1.1922
|4.00
|138.77
|945
|2006.02.23 12:57
|close
|472
|0.02
|1.1922
|1.2013
|1.1912
|0.00
|138.77
|946
|2006.02.23 12:57
|close
|471
|0.01
|1.1922
|1.2012
|1.1901
|-1.10
|137.67
|947
|2006.02.23 12:57
|buy
|474
|0.01
|1.1923
|1.1822
|1.1933
|948
|2006.02.23 19:28
|t/p
|474
|0.01
|1.1933
|1.1822
|1.1933
|1.00
|138.67
|949
|2006.02.23 19:28
|buy
|475
|0.01
|1.1935
|1.1834
|1.1945
|950
|2006.02.23 19:30
|buy
|476
|0.02
|1.1925
|1.1834
|1.1935
|951
|2006.02.24 02:46
|buy
|477
|0.04
|1.1914
|1.1833
|1.1924
|952
|2006.02.27 19:56
|s/l
|475
|0.01
|1.1834
|1.1834
|1.1945
|-10.26
|128.40
|953
|2006.02.27 19:56
|s/l
|476
|0.02
|1.1834
|1.1834
|1.1935
|-18.53
|109.87
|954
|2006.02.27 19:56
|close
|477
|0.04
|1.1834
|1.1833
|1.1924
|-32.33
|77.55
|955
|2006.02.27 19:56
|sell
|478
|0.01
|1.1833
|1.1934
|1.1823
|956
|2006.02.27 20:19
|sell
|479
|0.02
|1.1844
|1.1935
|1.1834
|957
|2006.02.28 13:52
|s/l
|478
|0.01
|1.1934
|1.1934
|1.1823
|-10.06
|67.49
|958
|2006.02.28 13:52
|close
|479
|0.02
|1.1934
|1.1935
|1.1834
|-17.91
|49.58
|959
|2006.02.28 13:52
|buy
|480
|0.01
|1.1935
|1.1834
|1.1945
|960
|2006.02.28 14:58
|buy
|481
|0.02
|1.1925
|1.1834
|1.1935
|961
|2006.02.28 18:35
|t/p
|481
|0.02
|1.1935
|1.1834
|1.1935
|2.00
|51.58
|962
|2006.02.28 18:35
|close
|480
|0.01
|1.1935
|1.1834
|1.1945
|0.00
|51.58
|963
|2006.02.28 18:35
|buy
|482
|0.01
|1.1936
|1.1835
|1.1946
|964
|2006.02.28 18:52
|buy
|483
|0.02
|1.1926
|1.1835
|1.1936
|965
|2006.02.28 19:23
|t/p
|483
|0.02
|1.1936
|1.1835
|1.1936
|2.00
|53.58
|966
|2006.02.28 19:23
|close
|482
|0.01
|1.1936
|1.1835
|1.1946
|0.00
|53.58
|967
|2006.02.28 19:23
|buy
|484
|0.01
|1.1937
|1.1836
|1.1947
|968
|2006.02.28 19:38
|t/p
|484
|0.01
|1.1947
|1.1836
|1.1947
|1.00
|54.58
|969
|2006.02.28 19:38
|buy
|485
|0.01
|1.1949
|1.1848
|1.1959
|970
|2006.02.28 19:55
|buy
|486
|0.02
|1.1939
|1.1848
|1.1949
|971
|2006.03.01 05:09
|t/p
|486
|0.02
|1.1949
|1.1848
|1.1949
|1.84
|56.41
|972
|2006.03.01 05:09
|close
|485
|0.01
|1.1949
|1.1848
|1.1959
|-0.08
|56.33
|973
|2006.03.01 05:09
|buy
|487
|0.01
|1.1950
|1.1849
|1.1960
|974
|2006.03.01 05:24
|buy
|488
|0.02
|1.1940
|1.1849
|1.1950
|975
|2006.03.01 08:06
|t/p
|488
|0.02
|1.1950
|1.1849
|1.1950
|2.00
|58.33
|976
|2006.03.01 08:06
|close
|487
|0.01
|1.1950
|1.1849
|1.1960
|0.00
|58.33
|977
|2006.03.01 08:06
|buy
|489
|0.01
|1.1954
|1.1853
|1.1964
|978
|2006.03.01 08:32
|t/p
|489
|0.01
|1.1964
|1.1853
|1.1964
|1.00
|59.33
|979
|2006.03.01 08:32
|buy
|490
|0.01
|1.1966
|1.1865
|1.1976
|980
|2006.03.01 08:49
|buy
|491
|0.02
|1.1955
|1.1864
|1.1965
|981
|2006.03.01 09:18
|t/p
|491
|0.02
|1.1965
|1.1864
|1.1965
|2.00
|61.33
|982
|2006.03.01 09:18
|close
|490
|0.01
|1.1965
|1.1865
|1.1976
|-0.10
|61.23
|983
|2006.03.01 09:18
|buy
|492
|0.01
|1.1966
|1.1865
|1.1976
|984
|2006.03.01 09:40
|buy
|493
|0.02
|1.1955
|1.1864
|1.1965
|985
|2006.03.02 10:03
|t/p
|493
|0.02
|1.1965
|1.1864
|1.1965
|1.51
|62.74
|986
|2006.03.02 10:03
|close
|492
|0.01
|1.1965
|1.1865
|1.1976
|-0.35
|62.39
|987
|2006.03.02 10:03
|buy
|494
|0.01
|1.1966
|1.1865
|1.1976
|988
|2006.03.02 10:04
|t/p
|494
|0.01
|1.1976
|1.1865
|1.1976
|1.00
|63.39
|989
|2006.03.02 10:04
|buy
|495
|0.01
|1.1978
|1.1877
|1.1988
|990
|2006.03.02 10:09
|t/p
|495
|0.01
|1.1988
|1.1877
|1.1988
|1.00
|64.39
|991
|2006.03.02 10:09
|buy
|496
|0.01
|1.1990
|1.1889
|1.2000
|992
|2006.03.02 10:36
|t/p
|496
|0.01
|1.2000
|1.1889
|1.2000
|1.00
|65.39
|993
|2006.03.02 10:36
|buy
|497
|0.01
|1.2002
|1.1901
|1.2012
|994
|2006.03.02 10:37
|buy
|498
|0.02
|1.1991
|1.1900
|1.2001
|995
|2006.03.02 11:22
|t/p
|498
|0.02
|1.2001
|1.1900
|1.2001
|2.00
|67.39
|996
|2006.03.02 11:22
|close
|497
|0.01
|1.2001
|1.1901
|1.2012
|-0.10
|67.29
|997
|2006.03.02 11:22
|buy
|499
|0.01
|1.2002
|1.1901
|1.2012
|998
|2006.03.02 11:25
|t/p
|499
|0.01
|1.2012
|1.1901
|1.2012
|1.00
|68.29
|999
|2006.03.02 11:25
|buy
|500
|0.01
|1.2014
|1.1913
|1.2024
|1000
|2006.03.02 11:38
|buy
|501
|0.02
|1.2004
|1.1913
|1.2014
|1001
|2006.03.02 12:19
|t/p
|501
|0.02
|1.2014
|1.1913
|1.2014
|2.00
|70.29
|1002
|2006.03.02 12:19
|close
|500
|0.01
|1.2014
|1.1913
|1.2024
|0.00
|70.29
|1003
|2006.03.02 12:19
|buy
|502
|0.01
|1.2015
|1.1914
|1.2025
|1004
|2006.03.02 14:22
|t/p
|502
|0.01
|1.2025
|1.1914
|1.2025
|1.00
|71.29
|1005
|2006.03.02 14:22
|sell
|503
|0.01
|1.2025
|1.2126
|1.2015
|1006
|2006.03.02 14:25
|sell
|504
|0.02
|1.2036
|1.2127
|1.2026
|1007
|2006.03.02 19:43
|t/p
|504
|0.02
|1.2026
|1.2127
|1.2026
|2.00
|73.29
|1008
|2006.03.02 19:43
|close
|503
|0.01
|1.2026
|1.2126
|1.2015
|-0.10
|73.19
|1009
|2006.03.02 19:43
|sell
|505
|0.01
|1.2023
|1.2124
|1.2013
|1010
|2006.03.02 20:56
|t/p
|505
|0.01
|1.2013
|1.2124
|1.2013
|1.00
|74.19
|1011
|2006.03.02 20:56
|sell
|506
|0.01
|1.2011
|1.2112
|1.2001
|1012
|2006.03.02 23:19
|sell
|507
|0.02
|1.2022
|1.2113
|1.2012
|1013
|2006.03.03 04:23
|t/p
|507
|0.02
|1.2012
|1.2113
|1.2012
|2.09
|76.28
|1014
|2006.03.03 04:23
|close
|506
|0.01
|1.2012
|1.2112
|1.2001
|-0.06
|76.23
|1015
|2006.03.03 04:23
|sell
|508
|0.01
|1.2011
|1.2112
|1.2001
|1016
|2006.03.03 05:20
|sell
|509
|0.02
|1.2022
|1.2113
|1.2012
|1017
|2006.03.03 06:01
|t/p
|509
|0.02
|1.2012
|1.2113
|1.2012
|2.00
|78.23
|1018
|2006.03.03 06:01
|close
|508
|0.01
|1.2012
|1.2112
|1.2001
|-0.10
|78.13
|1019
|2006.03.03 06:01
|buy
|510
|0.01
|1.2013
|1.1912
|1.2023
|1020
|2006.03.03 07:11
|t/p
|510
|0.01
|1.2023
|1.1912
|1.2023
|1.00
|79.13
|1021
|2006.03.03 07:11
|buy
|511
|0.01
|1.2025
|1.1924
|1.2035
|1022
|2006.03.03 08:34
|t/p
|511
|0.01
|1.2035
|1.1924
|1.2035
|1.00
|80.13
|1023
|2006.03.03 08:34
|buy
|512
|0.01
|1.2037
|1.1936
|1.2047
|1024
|2006.03.03 09:30
|t/p
|512
|0.01
|1.2047
|1.1936
|1.2047
|1.00
|81.13
|1025
|2006.03.03 09:30
|buy
|513
|0.01
|1.2050
|1.1949
|1.2060
|1026
|2006.03.03 09:37
|buy
|514
|0.02
|1.2040
|1.1949
|1.2050
|1027
|2006.03.05 17:02
|t/p
|514
|0.02
|1.2050
|1.1949
|1.2050
|2.00
|83.13
|1028
|2006.03.05 17:02
|close
|513
|0.01
|1.2050
|1.1949
|1.2060
|0.00
|83.13
|1029
|2006.03.05 17:02
|buy
|515
|0.01
|1.2053
|1.1952
|1.2063
|1030
|2006.03.05 17:49
|buy
|516
|0.02
|1.2043
|1.1952
|1.2053
|1031
|2006.03.05 18:11
|t/p
|516
|0.02
|1.2053
|1.1952
|1.2053
|2.00
|85.13
|1032
|2006.03.05 18:11
|close
|515
|0.01
|1.2053
|1.1952
|1.2063
|0.00
|85.13
|1033
|2006.03.05 18:12
|buy
|517
|0.01
|1.2054
|1.1953
|1.2064
|1034
|2006.03.05 18:13
|t/p
|517
|0.01
|1.2064
|1.1953
|1.2064
|1.00
|86.13
|1035
|2006.03.05 18:13
|buy
|518
|0.01
|1.2067
|1.1966
|1.2077
|1036
|2006.03.05 18:29
|t/p
|518
|0.01
|1.2077
|1.1966
|1.2077
|1.00
|87.13
|1037
|2006.03.05 18:29
|buy
|519
|0.01
|1.2079
|1.1978
|1.2089
|1038
|2006.03.05 18:30
|t/p
|519
|0.01
|1.2089
|1.1978
|1.2089
|1.00
|88.13
|1039
|2006.03.05 18:30
|buy
|520
|0.01
|1.2092
|1.1991
|1.2102
|1040
|2006.03.05 18:36
|buy
|521
|0.02
|1.2082
|1.1991
|1.2092
|1041
|2006.03.06 12:56
|s/l
|520
|0.01
|1.1991
|1.1991
|1.2102
|-10.18
|77.94
|1042
|2006.03.06 12:56
|s/l
|521
|0.02
|1.1991
|1.1991
|1.2092
|-18.36
|59.58
|1043
|2006.03.06 12:56
|sell
|522
|0.01
|1.1991
|1.2092
|1.1981
|1044
|2006.03.06 13:09
|sell
|523
|0.02
|1.2002
|1.2093
|1.1992
|1045
|2006.03.06 19:46
|t/p
|523
|0.02
|1.1992
|1.2093
|1.1992
|2.00
|61.58
|1046
|2006.03.06 19:46
|close
|522
|0.01
|1.1992
|1.2092
|1.1981
|-0.10
|61.48
|1047
|2006.03.06 19:46
|sell
|524
|0.01
|1.1988
|1.2089
|1.1978
|1048
|2006.03.06 20:52
|sell
|525
|0.02
|1.1999
|1.2090
|1.1989
|1049
|2006.03.06 23:37
|t/p
|525
|0.02
|1.1989
|1.2090
|1.1989
|2.00
|63.48
|1050
|2006.03.06 23:37
|close
|524
|0.01
|1.1989
|1.2089
|1.1978
|-0.10
|63.38
|1051
|2006.03.06 23:37
|sell
|526
|0.01
|1.1988
|1.2089
|1.1978
|1052
|2006.03.06 23:53
|t/p
|526
|0.01
|1.1978
|1.2089
|1.1978
|1.00
|64.38
|1053
|2006.03.06 23:53
|sell
|527
|0.01
|1.1976
|1.2077
|1.1966
|1054
|2006.03.06 23:53
|t/p
|527
|0.01
|1.1966
|1.2077
|1.1966
|1.00
|65.38
|1055
|2006.03.06 23:53
|sell
|528
|0.01
|1.1964
|1.2065
|1.1954
|1056
|2006.03.06 23:57
|t/p
|528
|0.01
|1.1954
|1.2065
|1.1954
|1.00
|66.38
|1057
|2006.03.06 23:57
|sell
|529
|0.01
|1.1952
|1.2053
|1.1942
|1058
|2006.03.07 00:16
|sell
|530
|0.02
|1.1963
|1.2054
|1.1953
|1059
|2006.03.07 02:46
|t/p
|530
|0.02
|1.1953
|1.2054
|1.1953
|2.00
|68.38
|1060
|2006.03.07 02:46
|close
|529
|0.01
|1.1953
|1.2053
|1.1942
|-0.06
|68.32
|1061
|2006.03.07 02:46
|buy
|531
|0.01
|1.1954
|1.1853
|1.1964
|1062
|2006.03.07 03:31
|buy
|532
|0.02
|1.1944
|1.1853
|1.1954
|1063
|2006.03.13 02:37
|t/p
|532
|0.02
|1.1954
|1.1853
|1.1954
|1.02
|69.34
|1064
|2006.03.13 02:37
|close
|531
|0.01
|1.1954
|1.1853
|1.1964
|-0.49
|68.85
|1065
|2006.03.13 02:37
|buy
|533
|0.01
|1.1956
|1.1855
|1.1966
|1066
|2006.03.13 02:38
|t/p
|533
|0.01
|1.1966
|1.1855
|1.1966
|1.00
|69.85
|1067
|2006.03.13 02:38
|buy
|534
|0.01
|1.1968
|1.1867
|1.1978
|1068
|2006.03.13 02:45
|buy
|535
|0.02
|1.1958
|1.1867
|1.1968
|1069
|2006.03.13 19:39
|t/p
|535
|0.02
|1.1968
|1.1867
|1.1968
|2.00
|71.85
|1070
|2006.03.13 19:39
|close
|534
|0.01
|1.1968
|1.1867
|1.1978
|0.00
|71.85
|1071
|2006.03.13 19:39
|buy
|536
|0.01
|1.1971
|1.1870
|1.1981
|1072
|2006.03.13 19:59
|t/p
|536
|0.01
|1.1981
|1.1870
|1.1981
|1.00
|72.85
|1073
|2006.03.13 19:59
|buy
|537
|0.01
|1.1983
|1.1882
|1.1993
|1074
|2006.03.13 20:07
|buy
|538
|0.02
|1.1972
|1.1881
|1.1982
|1075
|2006.03.14 03:06
|t/p
|538
|0.02
|1.1982
|1.1881
|1.1982
|1.84
|74.68
|1076
|2006.03.14 03:06
|close
|537
|0.01
|1.1982
|1.1882
|1.1993
|-0.18
|74.50
|1077
|2006.03.14 03:06
|buy
|539
|0.01
|1.1985
|1.1884
|1.1995
|1078
|2006.03.14 03:22
|buy
|540
|0.02
|1.1974
|1.1883
|1.1984
|1079
|2006.03.14 04:25
|t/p
|540
|0.02
|1.1984
|1.1883
|1.1984
|2.00
|76.50
|1080
|2006.03.14 04:25
|close
|539
|0.01
|1.1984
|1.1884
|1.1995
|-0.10
|76.40
|1081
|2006.03.14 04:25
|buy
|541
|0.01
|1.1985
|1.1884
|1.1995
|1082
|2006.03.14 04:43
|buy
|542
|0.02
|1.1974
|1.1883
|1.1984
|1083
|2006.03.14 09:53
|t/p
|542
|0.02
|1.1984
|1.1883
|1.1984
|2.00
|78.40
|1084
|2006.03.14 09:53
|close
|541
|0.01
|1.1984
|1.1884
|1.1995
|-0.10
|78.30
|1085
|2006.03.14 09:54
|buy
|543
|0.01
|1.1987
|1.1886
|1.1997
|1086
|2006.03.14 10:03
|t/p
|543
|0.01
|1.1997
|1.1886
|1.1997
|1.00
|79.30
|1087
|2006.03.14 10:03
|buy
|544
|0.01
|1.1999
|1.1898
|1.2009
|1088
|2006.03.14 10:25
|t/p
|544
|0.01
|1.2009
|1.1898
|1.2009
|1.00
|80.30
|1089
|2006.03.14 10:25
|buy
|545
|0.01
|1.2011
|1.1910
|1.2021
|1090
|2006.03.14 10:57
|t/p
|545
|0.01
|1.2021
|1.1910
|1.2021
|1.00
|81.30
|1091
|2006.03.14 10:57
|buy
|546
|0.01
|1.2023
|1.1922
|1.2033
|1092
|2006.03.14 11:01
|buy
|547
|0.02
|1.2012
|1.1921
|1.2022
|1093
|2006.03.14 11:14
|t/p
|547
|0.02
|1.2022
|1.1921
|1.2022
|2.00
|83.30
|1094
|2006.03.14 11:14
|close
|546
|0.01
|1.2022
|1.1922
|1.2033
|-0.10
|83.20
|1095
|2006.03.14 11:14
|buy
|548
|0.01
|1.2023
|1.1922
|1.2033
|1096
|2006.03.14 11:50
|buy
|549
|0.02
|1.2012
|1.1921
|1.2022
|1097
|2006.03.14 11:56
|t/p
|549
|0.02
|1.2022
|1.1921
|1.2022
|2.00
|85.20
|1098
|2006.03.14 11:56
|close
|548
|0.01
|1.2022
|1.1922
|1.2033
|-0.10
|85.10
|1099
|2006.03.14 11:56
|buy
|550
|0.01
|1.2023
|1.1922
|1.2033
|1100
|2006.03.14 12:57
|buy
|551
|0.02
|1.2012
|1.1921
|1.2022
|1101
|2006.03.14 13:14
|t/p
|551
|0.02
|1.2022
|1.1921
|1.2022
|2.00
|87.10
|1102
|2006.03.14 13:14
|close
|550
|0.01
|1.2022
|1.1922
|1.2033
|-0.10
|87.00
|1103
|2006.03.14 13:14
|sell
|552
|0.01
|1.2023
|1.2124
|1.2013
|1104
|2006.03.14 16:42
|t/p
|552
|0.01
|1.2013
|1.2124
|1.2013
|1.00
|88.00
|1105
|2006.03.14 16:42
|sell
|553
|0.01
|1.2011
|1.2112
|1.2001
|1106
|2006.03.14 20:21
|sell
|554
|0.02
|1.2022
|1.2113
|1.2012
|1107
|2006.03.16 08:33
|s/l
|553
|0.01
|1.2112
|1.2112
|1.2001
|-9.92
|78.08
|1108
|2006.03.16 08:33
|close
|554
|0.02
|1.2112
|1.2113
|1.2012
|-17.65
|60.43
|1109
|2006.03.16 08:33
|buy
|555
|0.01
|1.2113
|1.2012
|1.2123
|1110
|2006.03.16 08:36
|buy
|556
|0.02
|1.2103
|1.2012
|1.2113
|1111
|2006.03.16 08:39
|t/p
|556
|0.02
|1.2113
|1.2012
|1.2113
|2.00
|62.43
|1112
|2006.03.16 08:39
|close
|555
|0.01
|1.2113
|1.2012
|1.2123
|0.00
|62.43
|1113
|2006.03.16 08:39
|buy
|557
|0.01
|1.2114
|1.2013
|1.2124
|1114
|2006.03.16 08:41
|t/p
|557
|0.01
|1.2124
|1.2013
|1.2124
|1.00
|63.43
|1115
|2006.03.16 08:41
|buy
|558
|0.01
|1.2126
|1.2025
|1.2136
|1116
|2006.03.16 08:50
|buy
|559
|0.02
|1.2115
|1.2024
|1.2125
|1117
|2006.03.16 08:58
|t/p
|559
|0.02
|1.2125
|1.2024
|1.2125
|2.00
|65.43
|1118
|2006.03.16 08:58
|close
|558
|0.01
|1.2125
|1.2025
|1.2136
|-0.10
|65.33
|1119
|2006.03.16 08:58
|buy
|560
|0.01
|1.2128
|1.2027
|1.2138
|1120
|2006.03.16 09:02
|t/p
|560
|0.01
|1.2138
|1.2027
|1.2138
|1.00
|66.33
|1121
|2006.03.16 09:02
|buy
|561
|0.01
|1.2140
|1.2039
|1.2150
|1122
|2006.03.16 09:12
|buy
|562
|0.02
|1.2129
|1.2038
|1.2139
|1123
|2006.03.16 09:54
|t/p
|562
|0.02
|1.2139
|1.2038
|1.2139
|2.00
|68.33
|1124
|2006.03.16 09:54
|close
|561
|0.01
|1.2139
|1.2039
|1.2150
|-0.10
|68.23
|1125
|2006.03.16 09:54
|buy
|563
|0.01
|1.2140
|1.2039
|1.2150
|1126
|2006.03.16 10:05
|t/p
|563
|0.01
|1.2150
|1.2039
|1.2150
|1.00
|69.23
|1127
|2006.03.16 10:05
|buy
|564
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|1128
|2006.03.16 10:51
|buy
|565
|0.02
|1.2142
|1.2051
|1.2152
|1129
|2006.03.16 10:56
|t/p
|565
|0.02
|1.2152
|1.2051
|1.2152
|2.00
|71.23
|1130
|2006.03.16 10:56
|close
|564
|0.01
|1.2152
|1.2051
|1.2162
|0.00
|71.23
|1131
|2006.03.16 10:56
|buy
|566
|0.01
|1.2153
|1.2052
|1.2163
|1132
|2006.03.16 11:19
|t/p
|566
|0.01
|1.2163
|1.2052
|1.2163
|1.00
|72.23
|1133
|2006.03.16 11:19
|buy
|567
|0.01
|1.2165
|1.2064
|1.2175
|1134
|2006.03.16 11:28
|buy
|568
|0.02
|1.2154
|1.2063
|1.2164
|1135
|2006.03.16 12:08
|t/p
|568
|0.02
|1.2164
|1.2063
|1.2164
|2.00
|74.23
|1136
|2006.03.16 12:08
|close
|567
|0.01
|1.2164
|1.2064
|1.2175
|-0.10
|74.13
|1137
|2006.03.16 12:08
|sell
|569
|0.01
|1.2163
|1.2264
|1.2153
|1138
|2006.03.16 12:24
|sell
|570
|0.02
|1.2173
|1.2264
|1.2163
|1139
|2006.03.17 01:59
|t/p
|570
|0.02
|1.2163
|1.2264
|1.2163
|2.09
|76.22
|1140
|2006.03.17 01:59
|close
|569
|0.01
|1.2163
|1.2264
|1.2153
|0.04
|76.26
|1141
|2006.03.17 01:59
|sell
|571
|0.01
|1.2162
|1.2263
|1.2152
|1142
|2006.03.17 02:57
|t/p
|571
|0.01
|1.2152
|1.2263
|1.2152
|1.00
|77.26
|1143
|2006.03.17 02:57
|sell
|572
|0.01
|1.2150
|1.2251
|1.2140
|1144
|2006.03.17 03:06
|sell
|573
|0.02
|1.2161
|1.2252
|1.2151
|1145
|2006.03.17 10:01
|t/p
|573
|0.02
|1.2151
|1.2252
|1.2151
|2.00
|79.26
|1146
|2006.03.17 10:01
|close
|572
|0.01
|1.2151
|1.2251
|1.2140
|-0.10
|79.16
|1147
|2006.03.17 10:01
|sell
|574
|0.01
|1.2148
|1.2249
|1.2138
|1148
|2006.03.17 10:09
|sell
|575
|0.02
|1.2158
|1.2249
|1.2148
|1149
|2006.03.20 19:27
|t/p
|575
|0.02
|1.2148
|1.2249
|1.2148
|2.09
|81.25
|1150
|2006.03.20 19:27
|close
|574
|0.01
|1.2148
|1.2249
|1.2138
|0.04
|81.29
|1151
|2006.03.20 19:27
|sell
|576
|0.01
|1.2145
|1.2246
|1.2135
|1152
|2006.03.20 19:27
|t/p
|576
|0.01
|1.2135
|1.2246
|1.2135
|1.00
|82.29
|1153
|2006.03.20 19:27
|sell
|577
|0.01
|1.2132
|1.2233
|1.2122
|1154
|2006.03.20 19:55
|sell
|578
|0.02
|1.2143
|1.2234
|1.2133
|1155
|2006.03.20 21:59
|t/p
|578
|0.02
|1.2133
|1.2234
|1.2133
|2.00
|84.29
|1156
|2006.03.20 21:59
|close
|577
|0.01
|1.2133
|1.2233
|1.2122
|-0.10
|84.19
|1157
|2006.03.20 21:59
|sell
|579
|0.01
|1.2130
|1.2231
|1.2120
|1158
|2006.03.20 22:15
|sell
|580
|0.02
|1.2141
|1.2232
|1.2131
|1159
|2006.03.20 23:28
|t/p
|580
|0.02
|1.2131
|1.2232
|1.2131
|2.00
|86.19
|1160
|2006.03.20 23:28
|close
|579
|0.01
|1.2131
|1.2231
|1.2120
|-0.10
|86.09
|1161
|2006.03.20 23:28
|buy
|581
|0.01
|1.2130
|1.2029
|1.2140
|1162
|2006.03.21 01:02
|t/p
|581
|0.01
|1.2140
|1.2029
|1.2140
|0.92
|87.01
|1163
|2006.03.21 01:02
|buy
|582
|0.01
|1.2142
|1.2041
|1.2152
|1164
|2006.03.21 01:19
|buy
|583
|0.02
|1.2131
|1.2040
|1.2141
|1165
|2006.03.21 02:32
|t/p
|583
|0.02
|1.2141
|1.2040
|1.2141
|2.00
|89.01
|1166
|2006.03.21 02:32
|close
|582
|0.01
|1.2141
|1.2041
|1.2152
|-0.10
|88.91
|1167
|2006.03.21 02:32
|buy
|584
|0.01
|1.2144
|1.2043
|1.2154
|1168
|2006.03.21 02:57
|buy
|585
|0.02
|1.2133
|1.2042
|1.2143
|1169
|2006.03.21 04:59
|t/p
|585
|0.02
|1.2143
|1.2042
|1.2143
|2.00
|90.91
|1170
|2006.03.21 04:59
|close
|584
|0.01
|1.2143
|1.2043
|1.2154
|-0.10
|90.81
|1171
|2006.03.21 04:59
|buy
|586
|0.01
|1.2144
|1.2043
|1.2154
|1172
|2006.03.21 08:26
|t/p
|586
|0.01
|1.2154
|1.2043
|1.2154
|1.00
|91.81
|1173
|2006.03.21 08:26
|buy
|587
|0.01
|1.2156
|1.2055
|1.2166
|1174
|2006.03.21 08:42
|buy
|588
|0.02
|1.2146
|1.2055
|1.2156
|1175
|2006.03.21 08:45
|buy
|589
|0.04
|1.2135
|1.2054
|1.2145
|1176
|2006.03.22 19:57
|s/l
|587
|0.01
|1.2055
|1.2055
|1.2166
|-10.18
|81.63
|1177
|2006.03.22 19:57
|s/l
|588
|0.02
|1.2055
|1.2055
|1.2156
|-18.36
|63.27
|1178
|2006.03.22 19:57
|close
|589
|0.04
|1.2055
|1.2054
|1.2145
|-32.33
|30.94
|1179
|2006.03.22 19:57
|sell
|590
|0.01
|1.2054
|1.2155
|1.2044
|1180
|2006.03.23 08:43
|t/p
|590
|0.01
|1.2044
|1.2155
|1.2044
|1.13
|32.07
|1181
|2006.03.23 08:43
|buy
|591
|0.01
|1.2044
|1.1943
|1.2054
|1182
|2006.03.23 08:46
|t/p
|591
|0.01
|1.2054
|1.1943
|1.2054
|1.00
|33.07
|1183
|2006.03.23 08:46
|buy
|592
|0.01
|1.2056
|1.1955
|1.2066
|1184
|2006.03.23 09:24
|t/p
|592
|0.01
|1.2066
|1.1955
|1.2066
|1.00
|34.07
|1185
|2006.03.23 09:24
|buy
|593
|0.01
|1.2068
|1.1967
|1.2078
|1186
|2006.03.23 11:11
|s/l
|593
|0.01
|1.1967
|1.1967
|1.2078
|-10.10
|23.97
|1187
|2006.03.23 11:11
|sell
|594
|0.01
|1.1967
|1.2068
|1.1957
|1188
|2006.03.23 14:20
|t/p
|594
|0.01
|1.1957
|1.2068
|1.1957
|1.00
|24.97
|1189
|2006.03.23 14:20
|sell
|595
|0.01
|1.1955
|1.2056
|1.1945
|1190
|2006.03.26 22:33
|s/l
|595
|0.01
|1.2056
|1.2056
|1.1945
|-10.06
|14.91
|1191
|2006.03.26 22:33
|buy
|596
|0.01
|1.2057
|1.1956
|1.2067
|1192
|2006.03.28 03:20
|t/p
|596
|0.01
|1.2067
|1.1956
|1.2067
|0.84
|15.75
|1193
|2006.03.28 03:20
|buy
|597
|0.01
|1.2069
|1.1968
|1.2079
|1194
|2006.03.28 07:01
|t/p
|597
|0.01
|1.2079
|1.1968
|1.2079
|1.00
|16.75
|1195
|2006.03.28 07:01
|buy
|598
|0.01
|1.2081
|1.1980
|1.2091
|1196
|2006.03.28 07:04
|t/p
|598
|0.01
|1.2091
|1.1980
|1.2091
|1.00
|17.75
|1197
|2006.03.28 07:04
|buy
|599
|0.01
|1.2093
|1.1992
|1.2103
|1198
|2006.03.28 08:34
|t/p
|599
|0.01
|1.2103
|1.1992
|1.2103
|1.00
|18.75
|1199
|2006.03.28 08:34
|buy
|600
|0.01
|1.2105
|1.2004
|1.2115
|1200
|2006.03.28 14:36
|s/l
|600
|0.01
|1.2004
|1.2004
|1.2115
|-10.10
|8.65