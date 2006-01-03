Strategy Tester Report
Goblin_Options_Ze0202

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DefaultPips=10; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=0; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
Bars in test24171Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit200.00
Total net profit-191.35Gross profit617.58Gross loss-808.93
Profit factor0.76Expected payoff-0.32
Absolute drawdown191.35Maximal drawdown224.79 (96.29%)Relative drawdown96.29% (224.79)
Total trades600Short positions (won %)263 (68.06%)Long positions (won %)337 (68.84%)
Profit trades (% of total)411 (68.50%)Loss trades (% of total)189 (31.50%)
Largestprofit trade8.00loss trade-56.00
Averageprofit trade1.50loss trade-4.28
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (25.31)consecutive losses (loss in money)5 (-116.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)25.31 (24)consecutive loss (count of losses)-116.80 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:03buy10.011.18171.17161.1827
22006.01.02 19:11t/p10.011.18271.17161.18271.00201.00
32006.01.02 19:11buy20.011.18291.17281.1839
42006.01.02 19:20t/p20.011.18391.17281.18391.00202.00
52006.01.02 23:15sell30.011.18751.19761.1865
62006.01.03 00:03sell40.021.18861.19771.1876
72006.01.03 00:08sell50.041.18971.19781.1887
82006.01.03 00:12t/p50.041.18871.19781.18874.00206.00
92006.01.03 00:12close40.021.18871.19771.1876-0.20205.80
102006.01.03 00:12close30.011.18881.19761.1865-1.26204.54
112006.01.03 03:15buy60.011.18931.17921.1903
122006.01.03 03:17buy70.021.18831.17921.1893
132006.01.03 03:44t/p70.021.18931.17921.18932.00206.54
142006.01.03 03:44close60.011.18931.17921.19030.00206.54
152006.01.03 03:44buy80.011.18941.17931.1904
162006.01.03 03:49buy90.021.18841.17931.1894
172006.01.03 04:10buy100.041.18731.17921.1883
182006.01.03 04:14buy110.081.18631.17921.1873
192006.01.03 04:24t/p110.081.18731.17921.18738.00214.54
202006.01.03 04:24close100.041.18731.17921.18830.00214.54
212006.01.03 04:25close90.021.18721.17931.1894-2.40212.14
222006.01.03 04:26close80.011.18731.17931.1904-2.10210.04
232006.01.03 04:26sell120.011.18721.19731.1862
242006.01.03 04:53sell130.021.18831.19741.1873
252006.01.03 05:02sell140.041.18931.19741.1883
262006.01.03 05:12t/p140.041.18831.19741.18834.00214.04
272006.01.03 05:12close130.021.18831.19741.18730.00214.04
282006.01.03 05:12close120.011.18841.19731.1862-1.20212.84
292006.01.03 05:12buy150.011.18831.17821.1893
302006.01.03 05:54t/p150.011.18931.17821.18931.00213.84
312006.01.03 05:54buy160.011.18951.17941.1905
322006.01.03 06:27buy170.021.18851.17941.1895
332006.01.03 08:00buy180.041.18741.17931.1884
342006.01.03 09:17t/p180.041.18841.17931.18844.00217.84
352006.01.03 09:17close170.021.18841.17941.1895-0.20217.64
362006.01.03 09:17close160.011.18851.17941.1905-1.00216.64
372006.01.03 09:17buy190.011.18861.17851.1896
382006.01.03 09:28t/p190.011.18961.17851.18961.00217.64
392006.01.03 09:28buy200.011.18981.17971.1908
402006.01.03 09:30t/p200.011.19081.17971.19081.00218.64
412006.01.03 09:30buy210.011.19101.18091.1920
422006.01.03 09:40t/p210.011.19201.18091.19201.00219.64
432006.01.03 09:40buy220.011.19221.18211.1932
442006.01.03 09:57t/p220.011.19321.18211.19321.00220.64
452006.01.03 09:57buy230.011.19351.18341.1945
462006.01.03 10:00t/p230.011.19451.18341.19451.00221.64
472006.01.03 10:00buy240.011.19471.18461.1957
482006.01.03 10:04buy250.021.19371.18461.1947
492006.01.03 10:10t/p250.021.19471.18461.19472.00223.64
502006.01.03 10:10close240.011.19471.18461.19570.00223.64
512006.01.03 10:10buy260.011.19501.18491.1960
522006.01.03 10:16t/p260.011.19601.18491.19601.00224.64
532006.01.03 10:16buy270.011.19621.18611.1972
542006.01.03 10:20buy280.021.19511.18601.1961
552006.01.03 10:25t/p280.021.19611.18601.19612.00226.64
562006.01.03 10:25close270.011.19611.18611.1972-0.10226.54
572006.01.03 10:25buy290.011.19621.18611.1972
582006.01.03 10:42buy300.021.19511.18601.1961
592006.01.03 10:50t/p300.021.19611.18601.19612.00228.54
602006.01.03 10:50close290.011.19611.18611.1972-0.10228.44
612006.01.03 10:50buy310.011.19641.18631.1974
622006.01.03 10:51t/p310.011.19741.18631.19741.00229.44
632006.01.03 10:51buy320.011.19761.18751.1986
642006.01.03 11:08buy330.021.19661.18751.1976
652006.01.03 11:27t/p330.021.19761.18751.19762.00231.44
662006.01.03 11:27close320.011.19761.18751.19860.00231.44
672006.01.03 11:27buy340.011.19791.18781.1989
682006.01.03 12:35buy350.021.19681.18771.1978
692006.01.03 12:53t/p350.021.19781.18771.19782.00233.44
702006.01.03 12:53close340.011.19781.18781.1989-0.10233.34
712006.01.03 12:53sell360.011.19801.20811.1970
722006.01.03 14:01sell370.021.19901.20811.1980
732006.01.03 14:02sell380.041.20011.20821.1991
742006.01.03 14:33sell390.081.20111.20821.2001
752006.01.03 22:12s/l360.011.20811.20811.1970-10.10223.24
762006.01.03 22:12s/l370.021.20811.20811.1980-18.20205.04
772006.01.03 22:12close390.081.20811.20821.2001-56.00149.04
782006.01.03 22:12s/l380.041.20821.20821.1991-32.40116.64
792006.01.03 22:12buy400.011.20821.19811.2092
802006.01.03 22:19buy410.021.20711.19801.2081
812006.01.03 23:16buy420.041.20611.19801.2071
822006.01.04 00:49t/p420.041.20711.19801.20713.67120.32
832006.01.04 00:49close410.021.20711.19801.2081-0.16120.15
842006.01.04 00:49close400.011.20701.19811.2092-1.28118.87
852006.01.04 00:49sell430.011.20711.21721.2061
862006.01.04 01:25t/p430.011.20611.21721.20611.00119.87
872006.01.04 01:25sell440.011.20591.21601.2049
882006.01.04 01:59t/p440.011.20491.21601.20491.00120.87
892006.01.04 01:59sell450.011.20471.21481.2037
902006.01.04 02:06t/p450.011.20371.21481.20371.00121.87
912006.01.04 02:06sell460.011.20351.21361.2025
922006.01.04 02:39sell470.021.20461.21371.2036
932006.01.04 02:44sell480.041.20571.21381.2047
942006.01.04 02:59t/p480.041.20471.21381.20474.00125.87
952006.01.04 02:59close470.021.20471.21371.2036-0.20125.67
962006.01.04 02:59close460.011.20461.21361.2025-1.10124.57
972006.01.04 02:59sell490.011.20431.21441.2033
982006.01.04 03:05sell500.021.20531.21441.2043
992006.01.04 03:14t/p500.021.20431.21441.20432.00126.57
1002006.01.04 03:14close490.011.20431.21441.20330.00126.57
1012006.01.04 03:14sell510.011.20421.21431.2032
1022006.01.04 03:38sell520.021.20521.21431.2042
1032006.01.04 03:48t/p520.021.20421.21431.20422.00128.57
1042006.01.04 03:48close510.011.20421.21431.20320.00128.57
1052006.01.04 03:48buy530.011.20431.19421.2053
1062006.01.04 04:10t/p530.011.20531.19421.20531.00129.57
1072006.01.04 04:10buy540.011.20551.19541.2065
1082006.01.04 04:19t/p540.011.20651.19541.20651.00130.57
1092006.01.04 04:19buy550.011.20671.19661.2077
1102006.01.04 04:20t/p550.011.20771.19661.20771.00131.57
1112006.01.04 04:20buy560.011.20811.19801.2091
1122006.01.04 04:22buy570.021.20701.19791.2080
1132006.01.04 04:24buy580.041.20601.19791.2070
1142006.01.04 04:27t/p580.041.20701.19791.20704.00135.57
1152006.01.04 04:27close570.021.20701.19791.20800.00135.57
1162006.01.04 04:28close560.011.20681.19801.2091-1.30134.27
1172006.01.04 04:28buy590.011.20681.19671.2078
1182006.01.04 04:32t/p590.011.20781.19671.20781.00135.27
1192006.01.04 04:32buy600.011.20801.19791.2090
1202006.01.04 04:35t/p600.011.20901.19791.20901.00136.27
1212006.01.04 04:35buy610.011.20921.19911.2102
1222006.01.04 04:39buy620.021.20821.19911.2092
1232006.01.04 04:41buy630.041.20711.19901.2081
1242006.01.04 07:27t/p630.041.20811.19901.20814.00140.27
1252006.01.04 07:27close620.021.20811.19911.2092-0.20140.07
1262006.01.04 07:27close610.011.20791.19911.2102-1.30138.77
1272006.01.04 07:27buy640.011.20821.19811.2092
1282006.01.04 07:36t/p640.011.20921.19811.20921.00139.77
1292006.01.04 07:36buy650.011.20941.19931.2104
1302006.01.04 07:38t/p650.011.21041.19931.21041.00140.77
1312006.01.04 07:38buy660.011.21061.20051.2116
1322006.01.04 07:46buy670.021.20951.20041.2105
1332006.01.04 08:01buy680.041.20851.20041.2095
1342006.01.04 08:39t/p680.041.20951.20041.20954.00144.77
1352006.01.04 08:39close670.021.20951.20041.21050.00144.77
1362006.01.04 08:39close660.011.20941.20051.2116-1.20143.57
1372006.01.04 08:39sell690.011.20951.21961.2085
1382006.01.04 08:42sell700.021.21061.21971.2096
1392006.01.04 08:45t/p700.021.20961.21971.20962.00145.57
1402006.01.04 08:45close690.011.20961.21961.2085-0.10145.47
1412006.01.04 08:45buy710.011.20971.19961.2107
1422006.01.04 09:02buy720.021.20871.19961.2097
1432006.01.04 09:35t/p720.021.20971.19961.20972.00147.47
1442006.01.04 09:35close710.011.20971.19961.21070.00147.47
1452006.01.04 09:35sell730.011.20961.21971.2086
1462006.01.04 09:43t/p730.011.20861.21971.20861.00148.47
1472006.01.04 09:43sell740.011.20841.21851.2074
1482006.01.04 09:46t/p740.011.20741.21851.20741.00149.47
1492006.01.04 09:46sell750.011.20721.21731.2062
1502006.01.04 09:58sell760.021.20831.21741.2073
1512006.01.04 10:56sell770.041.20931.21741.2083
1522006.01.04 10:58t/p770.041.20831.21741.20834.00153.47
1532006.01.04 10:58close760.021.20831.21741.20730.00153.47
1542006.01.04 10:58close750.011.20841.21731.2062-1.20152.27
1552006.01.04 10:58sell780.011.20831.21841.2073
1562006.01.04 11:11sell790.021.20931.21841.2083
1572006.01.04 11:25t/p790.021.20831.21841.20832.00154.27
1582006.01.04 11:25close780.011.20831.21841.20730.00154.27
1592006.01.04 11:25sell800.011.20801.21811.2070
1602006.01.04 11:59sell810.021.20901.21811.2080
1612006.01.04 12:22sell820.041.21011.21821.2091
1622006.01.05 02:45t/p820.041.20911.21821.20914.53158.80
1632006.01.05 02:45close810.021.20911.21811.20800.06158.86
1642006.01.05 02:45close800.011.20901.21811.2070-0.87157.99
1652006.01.05 02:45sell830.011.20871.21881.2077
1662006.01.05 02:54sell840.021.20971.21881.2087
1672006.01.05 03:18t/p840.021.20871.21881.20872.00159.99
1682006.01.05 03:18close830.011.20871.21881.20770.00159.99
1692006.01.05 03:18sell850.011.20861.21871.2076
1702006.01.05 03:28sell860.021.20971.21881.2087
1712006.01.05 03:55sell870.041.21071.21881.2097
1722006.01.05 04:01t/p870.041.20971.21881.20974.00163.99
1732006.01.05 04:01close860.021.20971.21881.20870.00163.99
1742006.01.05 04:01close850.011.20981.21871.2076-1.20162.79
1752006.01.05 04:01buy880.011.20991.19981.2109
1762006.01.05 05:40buy890.021.20891.19981.2099
1772006.01.05 05:50buy900.041.20771.19961.2087
1782006.01.05 06:25t/p900.041.20871.19961.20874.00166.79
1792006.01.05 06:25close890.021.20881.19981.2099-0.20166.59
1802006.01.05 06:25close880.011.20891.19981.2109-1.00165.59
1812006.01.05 06:26sell910.011.20881.21891.2078
1822006.01.05 07:32t/p910.011.20781.21891.20781.00166.59
1832006.01.05 07:32buy920.011.20781.19771.2088
1842006.01.05 07:46t/p920.011.20881.19771.20881.00167.59
1852006.01.05 07:46buy930.011.20901.19891.2100
1862006.01.05 08:32t/p930.011.21001.19891.21001.00168.59
1872006.01.05 08:32buy940.011.21021.20011.2112
1882006.01.05 08:36buy950.021.20911.20001.2101
1892006.01.05 08:38buy960.041.20811.20001.2091
1902006.01.05 09:18t/p960.041.20911.20001.20914.00172.59
1912006.01.05 09:18close950.021.20911.20001.21010.00172.59
1922006.01.05 09:18close940.011.20921.20011.2112-1.00171.59
1932006.01.05 09:18buy970.011.20931.19921.2103
1942006.01.05 09:50buy980.021.20831.19921.2093
1952006.01.05 10:08t/p980.021.20931.19921.20932.00173.59
1962006.01.05 10:08close970.011.20931.19921.21030.00173.59
1972006.01.05 10:08buy990.011.20941.19931.2104
1982006.01.05 10:28buy1000.021.20841.19931.2094
1992006.01.05 11:09t/p1000.021.20941.19931.20942.00175.59
2002006.01.05 11:09close990.011.20941.19931.21040.00175.59
2012006.01.05 11:09buy1010.011.20961.19951.2106
2022006.01.05 11:11t/p1010.011.21061.19951.21061.00176.59
2032006.01.05 11:11buy1020.011.21081.20071.2118
2042006.01.05 11:16buy1030.021.20971.20061.2107
2052006.01.05 11:36buy1040.041.20871.20061.2097
2062006.01.05 11:44t/p1040.041.20971.20061.20974.00180.59
2072006.01.05 11:44close1030.021.20971.20061.21070.00180.59
2082006.01.05 11:44close1020.011.20961.20071.2118-1.20179.39
2092006.01.05 11:44buy1050.011.20971.19961.2107
2102006.01.05 12:34buy1060.021.20871.19961.2097
2112006.01.05 12:40t/p1060.021.20971.19961.20972.00181.39
2122006.01.05 12:40close1050.011.20971.19961.21070.00181.39
2132006.01.05 12:40buy1070.011.20981.19971.2108
2142006.01.05 12:41t/p1070.011.21081.19971.21081.00182.39
2152006.01.05 12:41buy1080.011.21111.20101.2121
2162006.01.05 12:44buy1090.021.21011.20101.2111
2172006.01.05 14:31t/p1090.021.21111.20101.21112.00184.39
2182006.01.05 14:31close1080.011.21111.20101.21210.00184.39
2192006.01.05 14:31buy1100.011.21121.20111.2122
2202006.01.05 15:12buy1110.021.21021.20111.2112
2212006.01.05 19:27t/p1110.021.21121.20111.21122.00186.39
2222006.01.05 19:27close1100.011.21121.20111.21220.00186.39
2232006.01.05 19:27buy1120.011.21131.20121.2123
2242006.01.05 19:32t/p1120.011.21231.20121.21231.00187.39
2252006.01.05 19:32buy1130.011.21251.20241.2135
2262006.01.05 19:44buy1140.021.21141.20231.2124
2272006.01.05 20:27buy1150.041.21041.20231.2114
2282006.01.06 08:30t/p1140.021.21241.20231.21241.84189.23
2292006.01.06 08:30t/p1150.041.21141.20231.21143.67192.90
2302006.01.06 08:30close1130.011.21311.20241.21350.52193.42
2312006.01.06 08:30buy1160.011.21351.20341.2145
2322006.01.06 08:30buy1170.021.21251.20341.2135
2332006.01.06 08:33buy1180.041.21141.20331.2124
2342006.01.06 08:46t/p1180.041.21241.20331.21244.00197.42
2352006.01.06 08:46close1170.021.21241.20341.2135-0.20197.22
2362006.01.06 08:46close1160.011.21251.20341.2145-1.00196.22
2372006.01.06 08:46buy1190.011.21281.20271.2138
2382006.01.06 08:47t/p1190.011.21381.20271.21381.00197.22
2392006.01.06 08:47buy1200.011.21401.20391.2150
2402006.01.06 08:48t/p1200.011.21501.20391.21501.00198.22
2412006.01.06 08:48buy1210.011.21521.20511.2162
2422006.01.06 08:49buy1220.021.21421.20511.2152
2432006.01.06 08:50t/p1220.021.21521.20511.21522.00200.22
2442006.01.06 08:50close1210.011.21521.20511.21620.00200.22
2452006.01.06 08:50buy1230.011.21551.20541.2165
2462006.01.06 08:51t/p1230.011.21651.20541.21651.00201.22
2472006.01.06 08:51buy1240.011.21671.20661.2177
2482006.01.06 08:52t/p1240.011.21771.20661.21771.00202.22
2492006.01.06 08:52buy1250.011.21791.20781.2189
2502006.01.06 08:53buy1260.021.21691.20781.2179
2512006.01.06 09:00buy1270.041.21581.20771.2168
2522006.01.06 09:14buy1280.081.21481.20771.2158
2532006.01.06 09:16t/p1280.081.21581.20771.21588.00210.22
2542006.01.06 09:16close1270.041.21581.20771.21680.00210.22
2552006.01.06 09:16close1260.021.21591.20781.2179-2.00208.22
2562006.01.06 09:16close1250.011.21581.20781.2189-2.10206.12
2572006.01.06 09:16buy1290.011.21591.20581.2169
2582006.01.06 09:21buy1300.021.21481.20571.2158
2592006.01.06 09:40buy1310.041.21371.20561.2147
2602006.01.06 09:50t/p1310.041.21471.20561.21474.00210.12
2612006.01.06 09:50close1300.021.21471.20571.2158-0.20209.92
2622006.01.06 09:50close1290.011.21461.20581.2169-1.30208.62
2632006.01.06 09:50sell1320.011.21451.22461.2135
2642006.01.06 09:54sell1330.021.21551.22461.2145
2652006.01.06 10:13sell1340.041.21661.22471.2156
2662006.01.06 10:23t/p1340.041.21561.22471.21564.00212.62
2672006.01.06 10:23close1330.021.21561.22461.2145-0.20212.42
2682006.01.06 10:23close1320.011.21571.22461.2135-1.20211.22
2692006.01.06 10:23sell1350.011.21541.22551.2144
2702006.01.06 11:04t/p1350.011.21441.22551.21441.00212.22
2712006.01.06 11:04sell1360.011.21421.22431.2132
2722006.01.06 11:11t/p1360.011.21321.22431.21321.00213.22
2732006.01.06 11:11sell1370.011.21301.22311.2120
2742006.01.06 11:35sell1380.021.21411.22321.2131
2752006.01.06 12:01sell1390.041.21511.22321.2141
2762006.01.06 12:09sell1400.081.21621.22331.2152
2772006.01.06 12:18t/p1400.081.21521.22331.21528.00221.22
2782006.01.06 12:18close1390.041.21521.22321.2141-0.40220.82
2792006.01.06 12:18close1380.021.21531.22321.2131-2.40218.42
2802006.01.06 12:19close1370.011.21541.22311.2120-2.40216.02
2812006.01.06 12:19sell1410.011.21511.22521.2141
2822006.01.06 15:15sell1420.021.21621.22531.2152
2832006.01.06 16:00t/p1420.021.21521.22531.21522.00218.02
2842006.01.06 16:00close1410.011.21521.22521.2141-0.10217.92
2852006.01.06 16:00sell1430.011.21511.22521.2141
2862006.01.08 18:11t/p1430.011.21411.22521.21411.00218.92
2872006.01.08 18:11sell1440.011.21391.22401.2129
2882006.01.08 20:00sell1450.021.21491.22401.2139
2892006.01.08 20:16t/p1450.021.21391.22401.21392.00220.92
2902006.01.08 20:16close1440.011.21391.22401.21290.00220.92
2912006.01.08 20:16buy1460.011.21401.20391.2150
2922006.01.08 20:25t/p1460.011.21501.20391.21501.00221.92
2932006.01.08 20:25buy1470.011.21521.20511.2162
2942006.01.08 20:51buy1480.021.21421.20511.2152
2952006.01.09 01:44buy1490.041.21311.20501.2141
2962006.01.09 02:25buy1500.081.21201.20491.2130
2972006.01.09 11:17s/l1470.011.20511.20511.2162-10.18211.74
2982006.01.09 11:17s/l1480.021.20511.20511.2152-18.36193.37
2992006.01.09 11:17close1500.081.20511.20491.2130-55.20138.17
3002006.01.09 11:17close1490.041.20521.20501.2141-31.60106.57
3012006.01.09 11:17sell1510.011.20521.21531.2042
3022006.01.09 11:22sell1520.021.20631.21541.2053
3032006.01.09 12:33sell1530.041.20741.21551.2064
3042006.01.09 21:27t/p1530.041.20641.21551.20644.00110.57
3052006.01.09 21:27close1520.021.20641.21541.2053-0.20110.37
3062006.01.09 21:28close1510.011.20631.21531.2042-1.10109.27
3072006.01.09 21:28buy1540.011.20641.19631.2074
3082006.01.09 21:31buy1550.021.20531.19621.2063
3092006.01.09 21:39t/p1550.021.20631.19621.20632.00111.27
3102006.01.09 21:39close1540.011.20631.19631.2074-0.10111.17
3112006.01.09 21:39sell1560.011.20621.21631.2052
3122006.01.09 23:31t/p1560.011.20521.21631.20521.00112.17
3132006.01.09 23:31sell1570.011.20501.21511.2040
3142006.01.09 23:54sell1580.021.20611.21521.2051
3152006.01.10 01:52t/p1580.021.20511.21521.20512.09114.26
3162006.01.10 01:52close1570.011.20511.21511.2040-0.06114.21
3172006.01.10 01:52buy1590.011.20511.19501.2061
3182006.01.10 02:03t/p1590.011.20611.19501.20611.00115.21
3192006.01.10 02:03buy1600.011.20631.19621.2073
3202006.01.10 02:27buy1610.021.20511.19601.2061
3212006.01.10 02:30buy1620.041.20411.19601.2051
3222006.01.10 02:53t/p1620.041.20511.19601.20514.00119.21
3232006.01.10 02:53close1610.021.20511.19601.20610.00119.21
3242006.01.10 02:54close1600.011.20501.19621.2073-1.30117.91
3252006.01.10 02:54sell1630.011.20491.21501.2039
3262006.01.10 02:59sell1640.021.20601.21511.2050
3272006.01.10 03:06sell1650.041.20701.21511.2060
3282006.01.10 08:30t/p1650.041.20601.21511.20604.00121.91
3292006.01.10 08:30close1640.021.20601.21511.20500.00121.91
3302006.01.10 08:30close1630.011.20591.21501.2039-1.00120.91
3312006.01.10 08:30sell1660.011.20581.21591.2048
3322006.01.10 08:41t/p1660.011.20481.21591.20481.00121.91
3332006.01.10 08:41sell1670.011.20461.21471.2036
3342006.01.10 09:53sell1680.021.20571.21481.2047
3352006.01.10 10:03sell1690.041.20671.21481.2057
3362006.01.10 17:23t/p1690.041.20571.21481.20574.00125.91
3372006.01.10 17:23close1680.021.20571.21481.20470.00125.91
3382006.01.10 17:23close1670.011.20591.21471.2036-1.30124.61
3392006.01.10 17:23sell1700.011.20551.21561.2045
3402006.01.10 18:28sell1710.021.20661.21571.2056
3412006.01.10 19:23t/p1710.021.20561.21571.20562.00126.61
3422006.01.10 19:23close1700.011.20561.21561.2045-0.10126.51
3432006.01.10 19:23sell1720.011.20551.21561.2045
3442006.01.10 20:23sell1730.021.20661.21571.2056
3452006.01.10 20:41t/p1730.021.20561.21571.20562.00128.51
3462006.01.10 20:41close1720.011.20561.21561.2045-0.10128.41
3472006.01.10 20:41buy1740.011.20571.19561.2067
3482006.01.10 21:19t/p1740.011.20671.19561.20671.00129.41
3492006.01.10 21:19buy1750.011.20691.19681.2079
3502006.01.11 00:26buy1760.021.20591.19681.2069
3512006.01.11 03:41buy1770.041.20481.19671.2058
3522006.01.11 04:18t/p1770.041.20581.19671.20584.00133.41
3532006.01.11 04:18close1760.021.20581.19681.2069-0.20133.21
3542006.01.11 04:18close1750.011.20591.19681.2079-1.08132.12
3552006.01.11 04:18buy1780.011.20601.19591.2070
3562006.01.11 04:31buy1790.021.20491.19581.2059
3572006.01.11 05:26t/p1790.021.20591.19581.20592.00134.12
3582006.01.11 05:26close1780.011.20591.19591.2070-0.10134.02
3592006.01.11 05:26buy1800.011.20601.19591.2070
3602006.01.11 05:47t/p1800.011.20701.19591.20701.00135.02
3612006.01.11 05:47buy1810.011.20721.19711.2082
3622006.01.11 06:00buy1820.021.20621.19711.2072
3632006.01.11 06:40t/p1820.021.20721.19711.20722.00137.02
3642006.01.11 06:40close1810.011.20721.19711.20820.00137.02
3652006.01.11 06:40buy1830.011.20751.19741.2085
3662006.01.11 07:20t/p1830.011.20851.19741.20851.00138.02
3672006.01.11 07:20buy1840.011.20881.19871.2098
3682006.01.11 09:19t/p1840.011.20981.19871.20981.00139.02
3692006.01.11 09:19sell1850.011.20981.21991.2088
3702006.01.11 09:35sell1860.021.21091.22001.2099
3712006.01.11 10:19t/p1860.021.20991.22001.20992.00141.02
3722006.01.11 10:19close1850.011.20991.21991.2088-0.10140.92
3732006.01.11 10:19sell1870.011.20961.21971.2086
3742006.01.11 10:40sell1880.021.21071.21981.2097
3752006.01.11 11:00t/p1880.021.20971.21981.20972.00142.92
3762006.01.11 11:00close1870.011.20971.21971.2086-0.10142.82
3772006.01.11 11:00sell1890.011.20961.21971.2086
3782006.01.11 11:26sell1900.021.21071.21981.2097
3792006.01.11 11:47sell1910.041.21181.21991.2108
3802006.01.12 08:15t/p1910.041.21081.21991.21084.53147.35
3812006.01.12 08:15close1900.021.21081.21981.20970.06147.42
3822006.01.12 08:15close1890.011.21091.21971.2086-1.17146.25
3832006.01.12 08:15sell1920.011.21081.22091.2098
3842006.01.12 08:25sell1930.021.21181.22091.2108
3852006.01.12 08:30t/p1930.021.21081.22091.21082.00148.25
3862006.01.12 08:30close1920.011.21031.22091.20980.50148.75
3872006.01.12 08:30sell1940.011.21011.22021.2091
3882006.01.12 08:33sell1950.021.21111.22021.2101
3892006.01.12 08:36sell1960.041.21221.22031.2112
3902006.01.12 08:38t/p1960.041.21121.22031.21124.00152.75
3912006.01.12 08:38close1950.021.21121.22021.2101-0.20152.55
3922006.01.12 08:38close1940.011.21131.22021.2091-1.20151.35
3932006.01.12 08:39sell1970.011.21121.22131.2102
3942006.01.12 08:43sell1980.021.21231.22141.2113
3952006.01.12 08:46t/p1980.021.21131.22141.21132.00153.35
3962006.01.12 08:46close1970.011.21131.22131.2102-0.10153.25
3972006.01.12 08:46sell1990.011.21111.22121.2101
3982006.01.12 08:55t/p1990.011.21011.22121.21011.00154.25
3992006.01.12 08:55sell2000.011.20991.22001.2089
4002006.01.12 08:56t/p2000.011.20891.22001.20891.00155.25
4012006.01.12 08:56sell2010.011.20871.21881.2077
4022006.01.12 08:59t/p2010.011.20771.21881.20771.00156.25
4032006.01.12 08:59sell2020.011.20751.21761.2065
4042006.01.12 09:01t/p2020.011.20651.21761.20651.00157.25
4052006.01.12 09:01sell2030.011.20631.21641.2053
4062006.01.12 09:06t/p2030.011.20531.21641.20531.00158.25
4072006.01.12 09:06sell2040.011.20511.21521.2041
4082006.01.12 09:10sell2050.021.20621.21531.2052
4092006.01.12 09:26t/p2050.021.20521.21531.20522.00160.25
4102006.01.12 09:26close2040.011.20521.21521.2041-0.10160.15
4112006.01.12 09:26sell2060.011.20491.21501.2039
4122006.01.12 09:27t/p2060.011.20391.21501.20391.00161.15
4132006.01.12 09:27sell2070.011.20361.21371.2026
4142006.01.12 09:28t/p2070.011.20261.21371.20261.00162.15
4152006.01.12 09:28sell2080.011.20211.21221.2011
4162006.01.12 09:32sell2090.021.20311.21221.2021
4172006.01.12 10:04t/p2090.021.20211.21221.20212.00164.15
4182006.01.12 10:04close2080.011.20211.21221.20110.00164.15
4192006.01.12 10:04sell2100.011.20181.21191.2008
4202006.01.12 10:16t/p2100.011.20081.21191.20081.00165.15
4212006.01.12 10:16sell2110.011.20061.21071.1996
4222006.01.12 10:20sell2120.021.20171.21081.2007
4232006.01.12 10:27sell2130.041.20281.21091.2018
4242006.01.13 11:41s/l2110.011.21071.21071.1996-10.06155.09
4252006.01.13 11:41close2130.041.21081.21091.2018-31.82123.27
4262006.01.13 11:41s/l2120.021.21081.21081.2007-18.11105.16
4272006.01.13 11:41buy2140.011.21091.20081.2119
4282006.01.13 11:55buy2150.021.20991.20081.2109
4292006.01.13 12:09t/p2150.021.21091.20081.21092.00107.16
4302006.01.13 12:09close2140.011.21091.20081.21190.00107.16
4312006.01.13 12:09buy2160.011.21101.20091.2120
4322006.01.13 12:14buy2170.021.20991.20081.2109
4332006.01.13 12:33t/p2170.021.21091.20081.21092.00109.16
4342006.01.13 12:33close2160.011.21091.20091.2120-0.10109.06
4352006.01.13 12:33buy2180.011.21101.20091.2120
4362006.01.13 12:38t/p2180.011.21201.20091.21201.00110.06
4372006.01.13 12:38buy2190.011.21221.20211.2132
4382006.01.13 12:38t/p2190.011.21321.20211.21321.00111.06
4392006.01.13 12:38buy2200.011.21341.20331.2144
4402006.01.15 17:00t/p2200.011.21441.20331.21441.00112.06
4412006.01.15 17:00buy2210.011.21481.20471.2158
4422006.01.15 18:29t/p2210.011.21581.20471.21581.00113.06
4432006.01.15 18:29buy2220.011.21601.20591.2170
4442006.01.15 18:50t/p2220.011.21701.20591.21701.00114.06
4452006.01.15 18:50buy2230.011.21721.20711.2182
4462006.01.15 19:02buy2240.021.21621.20711.2172
4472006.01.15 20:22buy2250.041.21511.20701.2161
4482006.01.15 23:21t/p2250.041.21611.20701.21614.00118.06
4492006.01.15 23:21close2240.021.21611.20711.2172-0.20117.86
4502006.01.15 23:21close2230.011.21601.20711.2182-1.20116.66
4512006.01.15 23:21buy2260.011.21611.20601.2171
4522006.01.16 00:19buy2270.021.21501.20591.2160
4532006.01.16 00:43buy2280.041.21391.20581.2149
4542006.01.16 02:46t/p2280.041.21491.20581.21494.00120.66
4552006.01.16 02:46close2270.021.21491.20591.2160-0.20120.46
4562006.01.16 02:46close2260.011.21481.20601.2171-1.38119.07
4572006.01.16 02:46buy2290.011.21501.20491.2160
4582006.01.16 03:49buy2300.021.21391.20481.2149
4592006.01.16 04:53t/p2300.021.21491.20481.21492.00121.07
4602006.01.16 04:53close2290.011.21491.20491.2160-0.10120.97
4612006.01.16 04:53buy2310.011.21521.20511.2162
4622006.01.16 05:06buy2320.021.21421.20511.2152
4632006.01.16 06:46buy2330.041.21311.20501.2141
4642006.01.17 10:06s/l2310.011.20511.20511.2162-10.18110.79
4652006.01.17 10:06s/l2320.021.20511.20511.2152-18.3692.43
4662006.01.17 10:06close2330.041.20511.20501.2141-32.3360.10
4672006.01.17 10:06buy2340.011.20541.19531.2064
4682006.01.17 10:18t/p2340.011.20641.19531.20641.0061.10
4692006.01.17 10:18buy2350.011.20661.19651.2076
4702006.01.17 10:36buy2360.021.20551.19641.2065
4712006.01.17 10:59t/p2360.021.20651.19641.20652.0063.10
4722006.01.17 10:59close2350.011.20651.19651.2076-0.1063.00
4732006.01.17 10:59buy2370.011.20681.19671.2078
4742006.01.17 11:11t/p2370.011.20781.19671.20781.0064.00
4752006.01.17 11:11buy2380.011.20801.19791.2090
4762006.01.17 11:16buy2390.021.20691.19781.2079
4772006.01.17 11:22t/p2390.021.20791.19781.20792.0066.00
4782006.01.17 11:22close2380.011.20791.19791.2090-0.1065.90
4792006.01.17 11:22buy2400.011.20801.19791.2090
4802006.01.17 11:37buy2410.021.20691.19781.2079
4812006.01.17 13:11t/p2410.021.20791.19781.20792.0067.90
4822006.01.17 13:11close2400.011.20791.19791.2090-0.1067.80
4832006.01.17 13:11buy2420.011.20801.19791.2090
4842006.01.17 14:30t/p2420.011.20901.19791.20901.0068.80
4852006.01.17 14:30buy2430.011.20921.19911.2102
4862006.01.17 15:24t/p2430.011.21021.19911.21021.0069.80
4872006.01.17 15:24buy2440.011.21041.20031.2114
4882006.01.17 17:24t/p2440.011.21141.20031.21141.0070.80
4892006.01.17 17:24buy2450.011.21161.20151.2126
4902006.01.17 18:55buy2460.021.21061.20151.2116
4912006.01.18 02:59t/p2460.021.21161.20151.21161.8472.64
4922006.01.18 02:59close2450.011.21161.20151.2126-0.0872.55
4932006.01.18 02:59buy2470.011.21181.20171.2128
4942006.01.18 03:01t/p2470.011.21281.20171.21281.0073.55
4952006.01.18 03:01buy2480.011.21301.20291.2140
4962006.01.18 03:51t/p2480.011.21401.20291.21401.0074.55
4972006.01.18 03:51buy2490.011.21421.20411.2152
4982006.01.18 03:54t/p2490.011.21521.20411.21521.0075.55
4992006.01.18 03:54buy2500.011.21541.20531.2164
5002006.01.18 03:57buy2510.021.21441.20531.2154
5012006.01.18 09:34t/p2510.021.21541.20531.21542.0077.55
5022006.01.18 09:34close2500.011.21541.20531.21640.0077.55
5032006.01.18 09:35buy2520.011.21541.20531.2164
5042006.01.18 09:40buy2530.021.21441.20531.2154
5052006.01.19 09:09s/l2520.011.20531.20531.2164-10.3567.21
5062006.01.19 09:09s/l2530.021.20531.20531.2154-18.6948.52
5072006.01.19 09:09sell2540.011.20531.21541.2043
5082006.01.19 09:14sell2550.021.20641.21551.2054
5092006.01.20 03:37t/p2550.021.20541.21551.20542.0950.60
5102006.01.20 03:37close2540.011.20541.21541.2043-0.0650.55
5112006.01.20 03:37sell2560.011.20501.21511.2040
5122006.01.20 03:40sell2570.021.20611.21521.2051
5132006.01.22 17:17s/l2560.011.21511.21511.2040-10.1040.45
5142006.01.22 17:17close2570.021.21511.21521.2051-18.0022.45
5152006.01.22 17:17buy2580.011.21501.20491.2160
5162006.01.22 18:34t/p2580.011.21601.20491.21601.0023.45
5172006.01.22 18:34buy2590.011.21621.20611.2172
5182006.01.22 19:03t/p2590.011.21721.20611.21721.0024.45
5192006.01.22 19:03buy2600.011.21741.20731.2184
5202006.01.22 19:39t/p2600.011.21841.20731.21841.0025.45
5212006.01.22 19:39buy2610.011.21871.20861.2197
5222006.01.22 19:40t/p2610.011.21971.20861.21971.0026.45
5232006.01.22 19:40buy2620.011.21991.20981.2209
5242006.01.22 19:40t/p2620.011.22091.20981.22091.0027.45
5252006.01.22 19:40buy2630.011.22121.21111.2222
5262006.01.22 19:41t/p2630.011.22221.21111.22221.0028.45
5272006.01.22 19:41buy2640.011.22301.21291.2240
5282006.01.22 19:41t/p2640.011.22401.21291.22401.0029.45
5292006.01.22 19:41buy2650.011.22471.21461.2257
5302006.01.22 22:55t/p2650.011.22571.21461.22571.0030.45
5312006.01.22 22:55sell2660.011.22561.23571.2246
5322006.01.22 23:01t/p2660.011.22461.23571.22461.0031.45
5332006.01.22 23:01sell2670.011.22441.23451.2234
5342006.01.22 23:12t/p2670.011.22341.23451.22341.0032.45
5352006.01.22 23:12sell2680.011.22321.23331.2222
5362006.01.26 13:01t/p2680.011.22221.23331.22221.2633.71
5372006.01.26 13:01sell2690.011.22191.23201.2209
5382006.01.26 13:13t/p2690.011.22091.23201.22091.0034.71
5392006.01.26 13:13sell2700.011.22071.23081.2197
5402006.01.26 20:29t/p2700.011.21971.23081.21971.0035.71
5412006.01.26 20:29sell2710.011.21951.22961.2185
5422006.01.27 06:00t/p2710.011.21851.22961.21851.0436.76
5432006.01.27 06:00sell2720.011.21831.22841.2173
5442006.01.27 06:09t/p2720.011.21731.22841.21731.0037.76
5452006.01.27 06:09sell2730.011.21711.22721.2161
5462006.01.27 10:45t/p2730.011.21611.22721.21611.0038.76
5472006.01.27 10:45sell2740.011.21561.22571.2146
5482006.01.27 10:51t/p2740.011.21461.22571.21461.0039.76
5492006.01.27 10:51sell2750.011.21441.22451.2134
5502006.01.27 10:55t/p2750.011.21341.22451.21341.0040.76
5512006.01.27 10:55sell2760.011.21321.22331.2122
5522006.01.27 11:12t/p2760.011.21221.22331.21221.0041.76
5532006.01.27 11:12sell2770.011.21191.22201.2109
5542006.01.27 11:19sell2780.021.21291.22201.2119
5552006.01.27 12:26t/p2780.021.21191.22201.21192.0043.76
5562006.01.27 12:26close2770.011.21191.22201.21090.0043.76
5572006.01.27 12:26sell2790.011.21171.22181.2107
5582006.01.27 13:18t/p2790.011.21071.22181.21071.0044.76
5592006.01.27 13:18sell2800.011.21041.22051.2094
5602006.01.27 13:29t/p2800.011.20941.22051.20941.0045.76
5612006.01.27 13:29sell2810.011.20921.21931.2082
5622006.01.27 13:37sell2820.021.21031.21941.2093
5632006.01.27 13:43t/p2820.021.20931.21941.20932.0047.76
5642006.01.27 13:43close2810.011.20931.21931.2082-0.1047.66
5652006.01.27 13:43sell2830.011.20901.21911.2080
5662006.01.27 14:06sell2840.021.21011.21921.2091
5672006.01.29 19:41t/p2840.021.20911.21921.20912.0049.66
5682006.01.29 19:41close2830.011.20911.21911.2080-0.1049.56
5692006.01.29 19:41sell2850.011.20891.21901.2079
5702006.01.29 19:51sell2860.021.21011.21921.2091
5712006.01.29 20:25t/p2860.021.20911.21921.20912.0051.56
5722006.01.29 20:25close2850.011.20911.21901.2079-0.2051.36
5732006.01.29 20:25sell2870.011.20881.21891.2078
5742006.01.29 20:40sell2880.021.20991.21901.2089
5752006.01.29 21:16t/p2880.021.20891.21901.20892.0053.36
5762006.01.29 21:16close2870.011.20891.21891.2078-0.1053.26
5772006.01.29 21:17sell2890.011.20861.21871.2076
5782006.01.30 00:20sell2900.021.20971.21881.2087
5792006.01.30 03:28t/p2900.021.20871.21881.20872.0055.26
5802006.01.30 03:28close2890.011.20871.21871.2076-0.0655.20
5812006.01.30 03:28sell2910.011.20861.21871.2076
5822006.01.30 04:48sell2920.021.20971.21881.2087
5832006.01.30 05:26t/p2920.021.20871.21881.20872.0057.20
5842006.01.30 05:26close2910.011.20871.21871.2076-0.1057.10
5852006.01.30 05:26buy2930.011.20871.19861.2097
5862006.01.30 08:06buy2940.021.20751.19841.2085
5872006.01.30 08:37t/p2940.021.20851.19841.20852.0059.10
5882006.01.30 08:37close2930.011.20851.19861.2097-0.2058.90
5892006.01.30 08:37sell2950.011.20841.21851.2074
5902006.01.30 08:42sell2960.021.20941.21851.2084
5912006.01.30 08:46t/p2960.021.20841.21851.20842.0060.90
5922006.01.30 08:46close2950.011.20841.21851.20740.0060.90
5932006.01.30 08:46buy2970.011.20851.19841.2095
5942006.01.30 09:14t/p2970.011.20951.19841.20951.0061.90
5952006.01.30 09:14buy2980.011.20971.19961.2107
5962006.01.30 09:25buy2990.021.20871.19961.2097
5972006.01.30 10:44t/p2990.021.20971.19961.20972.0063.90
5982006.01.30 10:44close2980.011.20971.19961.21070.0063.90
5992006.01.30 10:44buy3000.011.20991.19981.2109
6002006.01.30 10:50buy3010.021.20891.19981.2099
6012006.01.30 21:04t/p3010.021.20991.19981.20992.0065.90
6022006.01.30 21:04close3000.011.21011.19981.21090.2066.10
6032006.01.30 21:04buy3020.011.21021.20011.2112
6042006.01.31 00:08buy3030.021.20911.20001.2101
6052006.01.31 00:59t/p3030.021.21011.20001.21012.0068.10
6062006.01.31 00:59close3020.011.21011.20011.2112-0.1867.92
6072006.01.31 00:59sell3040.011.21011.22021.2091
6082006.01.31 01:11t/p3040.011.20911.22021.20911.0068.92
6092006.01.31 01:11sell3050.011.20891.21901.2079
6102006.01.31 01:32sell3060.021.21021.21931.2092
6112006.01.31 02:00t/p3060.021.20921.21931.20922.0070.92
6122006.01.31 02:00close3050.011.20921.21901.2079-0.3070.62
6132006.01.31 02:01sell3070.011.20911.21921.2081
6142006.01.31 02:46sell3080.021.21021.21931.2092
6152006.01.31 03:38t/p3080.021.20921.21931.20922.0072.62
6162006.01.31 03:38close3070.011.20921.21921.2081-0.1072.52
6172006.01.31 03:38buy3090.011.20931.19921.2103
6182006.01.31 04:12t/p3090.011.21031.19921.21031.0073.52
6192006.01.31 04:12sell3100.011.21031.22041.2093
6202006.01.31 07:06sell3110.021.21131.22041.2103
6212006.02.01 05:52t/p3110.021.21031.22041.21032.0975.61
6222006.02.01 05:52close3100.011.21031.22041.20930.0475.65
6232006.02.01 05:52sell3120.011.21011.22021.2091
6242006.02.01 06:18sell3130.021.21111.22021.2101
6252006.02.01 06:27t/p3130.021.21011.22021.21012.0077.65
6262006.02.01 06:27close3120.011.21011.22021.20910.0077.65
6272006.02.01 06:27sell3140.011.20991.22001.2089
6282006.02.01 08:19t/p3140.011.20891.22001.20891.0078.65
6292006.02.01 08:19buy3150.011.20891.19881.2099
6302006.02.01 08:48buy3160.021.20781.19871.2088
6312006.02.01 08:52t/p3160.021.20881.19871.20882.0080.65
6322006.02.01 08:52close3150.011.20881.19881.2099-0.1080.55
6332006.02.01 08:52sell3170.011.20891.21901.2079
6342006.02.01 10:00sell3180.021.21001.21911.2090
6352006.02.01 11:06t/p3180.021.20901.21911.20902.0082.55
6362006.02.01 11:06close3170.011.20901.21901.2079-0.1082.45
6372006.02.01 11:06buy3190.011.20901.19891.2100
6382006.02.01 12:31buy3200.021.20801.19891.2090
6392006.02.02 10:23t/p3200.021.20901.19891.20901.5183.96
6402006.02.02 10:23close3190.011.20901.19891.2100-0.2583.71
6412006.02.02 10:23buy3210.011.20931.19921.2103
6422006.02.02 11:28t/p3210.011.21031.19921.21031.0084.71
6432006.02.02 11:28buy3220.011.21051.20041.2115
6442006.02.02 11:49buy3230.021.20941.20031.2104
6452006.02.02 20:10t/p3230.021.21041.20031.21042.0086.71
6462006.02.02 20:10close3220.011.21041.20041.2115-0.1086.61
6472006.02.02 20:11buy3240.011.21071.20061.2117
6482006.02.02 20:31buy3250.021.20961.20051.2106
6492006.02.03 08:57s/l3240.011.20061.20061.2117-10.1876.43
6502006.02.03 08:57s/l3250.021.20051.20051.2106-18.3658.07
6512006.02.03 08:57sell3260.011.20051.21061.1995
6522006.02.03 09:03t/p3260.011.19951.21061.19951.0059.07
6532006.02.03 09:03sell3270.011.19931.20941.1983
6542006.02.03 09:04sell3280.021.20041.20951.1994
6552006.02.03 09:06t/p3280.021.19941.20951.19942.0061.07
6562006.02.03 09:06close3270.011.19931.20941.19830.0061.07
6572006.02.03 09:06sell3290.011.19921.20931.1982
6582006.02.03 09:19t/p3290.011.19821.20931.19821.0062.07
6592006.02.03 09:19sell3300.011.19801.20811.1970
6602006.02.03 09:19t/p3300.011.19701.20811.19701.0063.07
6612006.02.03 09:19sell3310.011.19681.20691.1958
6622006.02.03 09:23sell3320.021.19791.20701.1969
6632006.02.06 08:26t/p3320.021.19691.20701.19692.0965.15
6642006.02.06 08:26close3310.011.19691.20691.1958-0.0665.10
6652006.02.06 08:26buy3330.011.19681.18671.1978
6662006.02.06 08:47t/p3330.011.19781.18671.19781.0066.10
6672006.02.06 08:47buy3340.011.19801.18791.1990
6682006.02.06 08:58buy3350.021.19691.18781.1979
6692006.02.06 09:11t/p3350.021.19791.18781.19792.0068.10
6702006.02.06 09:11close3340.011.19791.18791.1990-0.1068.00
6712006.02.06 09:11buy3360.011.19811.18801.1991
6722006.02.06 09:58buy3370.021.19701.18791.1980
6732006.02.06 10:05t/p3370.021.19801.18791.19802.0070.00
6742006.02.06 10:05close3360.011.19801.18801.1991-0.1069.90
6752006.02.06 10:05buy3380.011.19801.18791.1990
6762006.02.06 11:50buy3390.021.19691.18781.1979
6772006.02.07 01:36t/p3390.021.19791.18781.19791.8471.73
6782006.02.07 01:36close3380.011.19791.18791.1990-0.1871.55
6792006.02.07 01:36buy3400.011.19801.18791.1990
6802006.02.07 02:21buy3410.021.19691.18781.1979
6812006.02.07 02:49t/p3410.021.19791.18781.19792.0073.55
6822006.02.07 02:49close3400.011.19791.18791.1990-0.1073.45
6832006.02.07 02:49sell3420.011.19791.20801.1969
6842006.02.07 02:50sell3430.021.19901.20811.1980
6852006.02.07 02:54t/p3430.021.19801.20811.19802.0075.45
6862006.02.07 02:54close3420.011.19781.20801.19690.1075.55
6872006.02.07 02:54sell3440.011.19771.20781.1967
6882006.02.07 03:06sell3450.021.19871.20781.1977
6892006.02.07 03:43t/p3450.021.19771.20781.19772.0077.55
6902006.02.07 03:43close3440.011.19771.20781.19670.0077.55
6912006.02.07 03:44sell3460.011.19761.20771.1966
6922006.02.07 04:03sell3470.021.19871.20781.1977
6932006.02.07 07:02t/p3470.021.19771.20781.19772.0079.55
6942006.02.07 07:02close3460.011.19771.20771.1966-0.1079.45
6952006.02.07 07:02sell3480.011.19761.20771.1966
6962006.02.07 07:21t/p3480.011.19661.20771.19661.0080.45
6972006.02.07 07:21sell3490.011.19641.20651.1954
6982006.02.07 07:27sell3500.021.19741.20651.1964
6992006.02.07 10:15t/p3500.021.19641.20651.19642.0082.45
7002006.02.07 10:15close3490.011.19641.20651.19540.0082.45
7012006.02.07 10:15sell3510.011.19621.20631.1952
7022006.02.07 10:59t/p3510.011.19521.20631.19521.0083.45
7032006.02.07 10:59sell3520.011.19501.20511.1940
7042006.02.07 11:07sell3530.021.19611.20521.1951
7052006.02.08 07:25t/p3530.021.19511.20521.19512.0985.54
7062006.02.08 07:25close3520.011.19511.20511.1940-0.0685.48
7072006.02.08 07:25sell3540.011.19501.20511.1940
7082006.02.08 08:34sell3550.021.19611.20521.1951
7092006.02.08 10:14t/p3550.021.19511.20521.19512.0087.48
7102006.02.08 10:14close3540.011.19511.20511.1940-0.1087.38
7112006.02.08 10:14buy3560.011.19521.18511.1962
7122006.02.08 11:04buy3570.021.19411.18501.1951
7132006.02.08 15:31t/p3570.021.19511.18501.19512.0089.38
7142006.02.08 15:31close3560.011.19511.18511.1962-0.1089.28
7152006.02.08 15:31buy3580.011.19531.18521.1963
7162006.02.08 16:43t/p3580.011.19631.18521.19631.0090.28
7172006.02.08 16:43buy3590.011.19651.18641.1975
7182006.02.08 19:51t/p3590.011.19751.18641.19751.0091.28
7192006.02.08 19:51buy3600.011.19771.18761.1987
7202006.02.08 19:59t/p3600.011.19871.18761.19871.0092.28
7212006.02.08 19:59buy3610.011.19891.18881.1999
7222006.02.08 20:06buy3620.021.19791.18881.1989
7232006.02.08 20:24buy3630.041.19671.18861.1977
7242006.02.09 00:06t/p3630.041.19771.18861.19773.0295.30
7252006.02.09 00:06close3620.021.19771.18881.1989-0.8994.41
7262006.02.09 00:06close3610.011.19781.18881.1999-1.3593.06
7272006.02.09 00:06buy3640.011.19811.18801.1991
7282006.02.09 01:36buy3650.021.19701.18791.1980
7292006.02.09 01:51t/p3650.021.19801.18791.19802.0095.06
7302006.02.09 01:51close3640.011.19801.18801.1991-0.1094.96
7312006.02.09 01:51sell3660.011.19801.20811.1970
7322006.02.09 03:35t/p3660.011.19701.20811.19701.0095.96
7332006.02.09 03:35sell3670.011.19681.20691.1958
7342006.02.09 05:29sell3680.021.19791.20701.1969
7352006.02.09 06:49sell3690.041.19891.20701.1979
7362006.02.09 07:31t/p3690.041.19791.20701.19794.0099.96
7372006.02.09 07:31close3680.021.19791.20701.19690.0099.96
7382006.02.09 07:31close3670.011.19801.20691.1958-1.2098.76
7392006.02.09 07:31buy3700.011.19801.18791.1990
7402006.02.09 09:57buy3710.021.19691.18781.1979
7412006.02.09 10:05buy3720.041.19591.18781.1969
7422006.02.09 12:59t/p3720.041.19691.18781.19694.00102.76
7432006.02.09 12:59close3710.021.19701.18781.19790.20102.96
7442006.02.09 12:59close3700.011.19711.18791.1990-0.90102.06
7452006.02.09 12:59buy3730.011.19741.18731.1984
7462006.02.09 13:20buy3740.021.19631.18721.1973
7472006.02.09 14:11t/p3740.021.19731.18721.19732.00104.06
7482006.02.09 14:11close3730.011.19731.18731.1984-0.10103.96
7492006.02.09 14:11buy3750.011.19741.18731.1984
7502006.02.09 17:27t/p3750.011.19841.18731.19841.00104.96
7512006.02.09 17:27buy3760.011.19861.18851.1996
7522006.02.09 19:00t/p3760.011.19961.18851.19961.00105.96
7532006.02.09 19:00buy3770.011.19991.18981.2009
7542006.02.09 19:02t/p3770.011.20091.18981.20091.00106.96
7552006.02.09 19:02buy3780.011.20111.19101.2021
7562006.02.09 19:04buy3790.021.20011.19101.2011
7572006.02.09 19:07buy3800.041.19901.19091.2000
7582006.02.10 00:43t/p3800.041.20001.19091.20003.67110.63
7592006.02.10 00:43close3790.021.20001.19101.2011-0.36110.27
7602006.02.10 00:43close3780.011.20001.19101.2021-1.18109.09
7612006.02.10 00:43buy3810.011.20031.19021.2013
7622006.02.10 00:50buy3820.021.19921.19011.2002
7632006.02.10 01:10buy3830.041.19821.19011.1992
7642006.02.10 08:44t/p3830.041.19921.19011.19924.00113.09
7652006.02.10 08:44close3820.021.19921.19011.20020.00113.09
7662006.02.10 08:44close3810.011.19931.19021.2013-1.00112.09
7672006.02.10 08:44buy3840.011.19941.18931.2004
7682006.02.10 08:54t/p3840.011.20041.18931.20041.00113.09
7692006.02.10 08:54buy3850.011.20061.19051.2016
7702006.02.10 08:56t/p3850.011.20161.19051.20161.00114.09
7712006.02.10 08:56buy3860.011.20181.19171.2028
7722006.02.10 09:21buy3870.021.20071.19161.2017
7732006.02.10 09:30t/p3870.021.20171.19161.20172.00116.09
7742006.02.10 09:30close3860.011.20171.19171.2028-0.10115.99
7752006.02.10 09:30buy3880.011.20181.19171.2028
7762006.02.10 09:36buy3890.021.20071.19161.2017
7772006.02.10 09:48t/p3890.021.20171.19161.20172.00117.99
7782006.02.10 09:48close3880.011.20171.19171.2028-0.10117.89
7792006.02.10 09:48buy3900.011.20201.19191.2030
7802006.02.10 10:11buy3910.021.20091.19181.2019
7812006.02.10 10:18buy3920.041.19981.19171.2008
7822006.02.10 10:53s/l3900.011.19191.19191.2030-10.10107.79
7832006.02.10 10:53close3920.041.19191.19171.2008-31.6076.19
7842006.02.10 10:53s/l3910.021.19181.19181.2019-18.2057.99
7852006.02.10 10:53sell3930.011.19181.20191.1908
7862006.02.10 10:54t/p3930.011.19081.20191.19081.0058.99
7872006.02.10 10:54sell3940.011.19051.20061.1895
7882006.02.10 11:00sell3950.021.19161.20071.1906
7892006.02.10 11:13t/p3950.021.19061.20071.19062.0060.99
7902006.02.10 11:13close3940.011.19061.20061.1895-0.1060.89
7912006.02.10 11:13sell3960.011.19051.20061.1895
7922006.02.10 11:17sell3970.021.19161.20071.1906
7932006.02.10 14:50t/p3970.021.19061.20071.19062.0062.89
7942006.02.10 14:50close3960.011.19061.20061.1895-0.1062.79
7952006.02.10 14:50buy3980.011.19071.18061.1917
7962006.02.10 15:30buy3990.021.18971.18061.1907
7972006.02.13 02:15t/p3990.021.19071.18061.19071.8464.62
7982006.02.13 02:15close3980.011.19071.18061.1917-0.0864.54
7992006.02.13 02:15buy4000.011.19081.18071.1918
8002006.02.13 03:01buy4010.021.18971.18061.1907
8012006.02.13 03:43t/p4010.021.19071.18061.19072.0066.54
8022006.02.13 03:43close4000.011.19071.18071.1918-0.1066.44
8032006.02.13 03:43sell4020.011.19061.20071.1896
8042006.02.13 03:53t/p4020.011.18961.20071.18961.0067.44
8052006.02.13 03:53sell4030.011.18941.19951.1884
8062006.02.13 04:25t/p4030.011.18841.19951.18841.0068.44
8072006.02.13 04:25sell4040.011.18821.19831.1872
8082006.02.13 06:13sell4050.021.18921.19831.1882
8092006.02.13 09:05t/p4050.021.18821.19831.18822.0070.44
8102006.02.13 09:05close4040.011.18821.19831.18720.0070.44
8112006.02.13 09:05sell4060.011.18791.19801.1869
8122006.02.13 09:23sell4070.021.18891.19801.1879
8132006.02.14 08:31t/p4070.021.18791.19801.18792.0972.53
8142006.02.14 08:31close4060.011.18781.19801.18690.1472.67
8152006.02.14 08:31sell4080.011.18751.19761.1865
8162006.02.14 08:33sell4090.021.18861.19771.1876
8172006.02.14 08:37t/p4090.021.18761.19771.18762.0074.67
8182006.02.14 08:37close4080.011.18761.19761.1865-0.1074.57
8192006.02.14 08:37sell4100.011.18731.19741.1863
8202006.02.14 08:44t/p4100.011.18631.19741.18631.0075.57
8212006.02.14 08:44sell4110.011.18611.19621.1851
8222006.02.14 08:48sell4120.021.18711.19621.1861
8232006.02.16 06:15t/p4120.021.18611.19621.18612.3577.93
8242006.02.16 06:15close4110.011.18611.19621.18510.1878.10
8252006.02.16 06:15sell4130.011.18581.19591.1848
8262006.02.16 07:05sell4140.021.18681.19591.1858
8272006.02.16 08:30t/p4140.021.18581.19591.18582.0080.10
8282006.02.16 08:30close4130.011.18581.19591.18480.0080.10
8292006.02.16 08:30buy4150.011.18591.17581.1869
8302006.02.16 08:38t/p4150.011.18691.17581.18691.0081.10
8312006.02.16 08:38buy4160.011.18711.17701.1881
8322006.02.16 09:41t/p4160.011.18811.17701.18811.0082.10
8332006.02.16 09:41buy4170.011.18831.17821.1893
8342006.02.16 10:11buy4180.021.18721.17811.1882
8352006.02.16 10:40t/p4180.021.18821.17811.18822.0084.10
8362006.02.16 10:40close4170.011.18821.17821.1893-0.1084.00
8372006.02.16 10:40buy4190.011.18851.17841.1895
8382006.02.16 12:37buy4200.021.18741.17831.1884
8392006.02.16 12:56t/p4200.021.18841.17831.18842.0086.00
8402006.02.16 12:56close4190.011.18841.17841.1895-0.1085.90
8412006.02.16 12:56sell4210.011.18831.19841.1873
8422006.02.16 15:24sell4220.021.18931.19841.1883
8432006.02.16 20:43t/p4220.021.18831.19841.18832.0087.90
8442006.02.16 20:43close4210.011.18831.19841.18730.0087.90
8452006.02.16 20:43sell4230.011.18821.19831.1872
8462006.02.17 04:02t/p4230.011.18721.19831.18721.0488.95
8472006.02.17 04:02sell4240.011.18701.19711.1860
8482006.02.17 04:37sell4250.021.18811.19721.1871
8492006.02.17 06:57t/p4250.021.18711.19721.18712.0090.95
8502006.02.17 06:57close4240.011.18711.19711.1860-0.1090.85
8512006.02.17 06:57sell4260.011.18701.19711.1860
8522006.02.17 09:09sell4270.021.18811.19721.1871
8532006.02.17 09:48sell4280.041.18911.19721.1881
8542006.02.17 12:27t/p4280.041.18811.19721.18814.0094.85
8552006.02.17 12:27close4270.021.18811.19721.18710.0094.85
8562006.02.17 12:27close4260.011.18801.19711.1860-1.0093.85
8572006.02.17 12:27sell4290.011.18791.19801.1869
8582006.02.17 12:30sell4300.021.18891.19801.1879
8592006.02.17 12:33t/p4300.021.18791.19801.18792.0095.85
8602006.02.17 12:33close4290.011.18791.19801.18690.0095.85
8612006.02.17 12:33sell4310.011.18761.19771.1866
8622006.02.17 12:34sell4320.021.18861.19771.1876
8632006.02.17 12:47sell4330.041.18971.19781.1887
8642006.02.17 12:50t/p4330.041.18871.19781.18874.0099.85
8652006.02.17 12:50close4320.021.18871.19771.1876-0.2099.65
8662006.02.17 12:50close4310.011.18861.19771.1866-1.0098.65
8672006.02.17 12:50sell4340.011.18851.19861.1875
8682006.02.17 12:51sell4350.021.18951.19861.1885
8692006.02.17 12:52sell4360.041.19051.19861.1895
8702006.02.21 10:07t/p4360.041.18951.19861.18954.35103.00
8712006.02.21 10:07close4350.021.18951.19861.18850.18103.17
8722006.02.21 10:07close4340.011.18961.19861.1875-1.01102.16
8732006.02.21 10:07sell4370.011.18951.19961.1885
8742006.02.21 10:19sell4380.021.19051.19961.1895
8752006.02.21 10:39t/p4380.021.18951.19961.18952.00104.16
8762006.02.21 10:39close4370.011.18951.19961.18850.00104.16
8772006.02.21 10:39sell4390.011.18941.19951.1884
8782006.02.21 11:27sell4400.021.19051.19961.1895
8792006.02.21 12:01sell4410.041.19161.19971.1906
8802006.02.22 03:51t/p4410.041.19061.19971.19064.18108.34
8812006.02.22 03:51close4400.021.19061.19961.1895-0.11108.23
8822006.02.22 03:51close4390.011.19071.19951.1884-1.26106.97
8832006.02.22 03:51sell4420.011.19041.20051.1894
8842006.02.22 05:20t/p4420.011.18941.20051.18941.00107.97
8852006.02.22 05:20sell4430.011.18921.19931.1882
8862006.02.22 05:26t/p4430.011.18821.19931.18821.00108.97
8872006.02.22 05:26sell4440.011.18801.19811.1870
8882006.02.22 05:37t/p4440.011.18701.19811.18701.00109.97
8892006.02.22 05:37sell4450.011.18681.19691.1858
8902006.02.22 05:59sell4460.021.18791.19701.1869
8912006.02.22 06:12sell4470.041.18891.19701.1879
8922006.02.22 06:57t/p4470.041.18791.19701.18794.00113.97
8932006.02.22 06:57close4460.021.18791.19701.18690.00113.97
8942006.02.22 06:57close4450.011.18801.19691.1858-1.20112.77
8952006.02.22 06:57buy4480.011.18791.17781.1889
8962006.02.22 08:20buy4490.021.18681.17771.1878
8972006.02.22 08:31t/p4490.021.18781.17771.18782.00114.77
8982006.02.22 08:31close4480.011.18781.17781.1889-0.10114.67
8992006.02.22 08:31buy4500.011.18811.17801.1891
9002006.02.22 08:47t/p4500.011.18911.17801.18911.00115.67
9012006.02.22 08:47buy4510.011.18931.17921.1903
9022006.02.22 09:01buy4520.021.18831.17921.1893
9032006.02.22 09:20t/p4520.021.18931.17921.18932.00117.67
9042006.02.22 09:20close4510.011.18931.17921.19030.00117.67
9052006.02.22 09:20buy4530.011.18941.17931.1904
9062006.02.22 09:30buy4540.021.18841.17931.1894
9072006.02.22 11:31t/p4540.021.18941.17931.18942.00119.67
9082006.02.22 11:31close4530.011.18941.17931.19040.00119.67
9092006.02.22 11:31buy4550.011.18951.17941.1905
9102006.02.22 11:44t/p4550.011.19051.17941.19051.00120.67
9112006.02.22 11:44buy4560.011.19071.18061.1917
9122006.02.22 12:39t/p4560.011.19171.18061.19171.00121.67
9132006.02.22 12:39buy4570.011.19191.18181.1929
9142006.02.22 13:18buy4580.021.19081.18171.1918
9152006.02.22 14:41buy4590.041.18971.18161.1907
9162006.02.22 16:05t/p4590.041.19071.18161.19074.00125.67
9172006.02.22 16:05close4580.021.19071.18171.1918-0.20125.47
9182006.02.22 16:05close4570.011.19061.18181.1929-1.30124.17
9192006.02.22 16:05sell4600.011.19051.20061.1895
9202006.02.22 18:33sell4610.021.19161.20071.1906
9212006.02.22 19:14t/p4610.021.19061.20071.19062.00126.17
9222006.02.22 19:14close4600.011.19061.20061.1895-0.10126.07
9232006.02.22 19:14sell4620.011.19051.20061.1895
9242006.02.22 22:52t/p4620.011.18951.20061.18951.00127.07
9252006.02.22 22:52sell4630.011.18931.19941.1883
9262006.02.22 23:33sell4640.021.19041.19951.1894
9272006.02.23 01:12sell4650.041.19141.19951.1904
9282006.02.23 02:37t/p4650.041.19041.19951.19044.00131.07
9292006.02.23 02:37close4640.021.19041.19951.18940.26131.33
9302006.02.23 02:37close4630.011.19051.19941.1883-1.07130.27
9312006.02.23 02:37sell4660.011.19041.20051.1894
9322006.02.23 04:02sell4670.021.19141.20051.1904
9332006.02.23 04:11sell4680.041.19251.20061.1915
9342006.02.23 09:56t/p4680.041.19151.20061.19154.00134.27
9352006.02.23 09:56close4670.021.19151.20051.1904-0.20134.07
9362006.02.23 09:56close4660.011.19161.20051.1894-1.20132.87
9372006.02.23 09:56sell4690.011.19131.20141.1903
9382006.02.23 11:07sell4700.021.19241.20151.1914
9392006.02.23 11:24t/p4700.021.19141.20151.19142.00134.87
9402006.02.23 11:24close4690.011.19141.20141.1903-0.10134.77
9412006.02.23 11:24sell4710.011.19111.20121.1901
9422006.02.23 11:32sell4720.021.19221.20131.1912
9432006.02.23 12:34sell4730.041.19321.20131.1922
9442006.02.23 12:57t/p4730.041.19221.20131.19224.00138.77
9452006.02.23 12:57close4720.021.19221.20131.19120.00138.77
9462006.02.23 12:57close4710.011.19221.20121.1901-1.10137.67
9472006.02.23 12:57buy4740.011.19231.18221.1933
9482006.02.23 19:28t/p4740.011.19331.18221.19331.00138.67
9492006.02.23 19:28buy4750.011.19351.18341.1945
9502006.02.23 19:30buy4760.021.19251.18341.1935
9512006.02.24 02:46buy4770.041.19141.18331.1924
9522006.02.27 19:56s/l4750.011.18341.18341.1945-10.26128.40
9532006.02.27 19:56s/l4760.021.18341.18341.1935-18.53109.87
9542006.02.27 19:56close4770.041.18341.18331.1924-32.3377.55
9552006.02.27 19:56sell4780.011.18331.19341.1823
9562006.02.27 20:19sell4790.021.18441.19351.1834
9572006.02.28 13:52s/l4780.011.19341.19341.1823-10.0667.49
9582006.02.28 13:52close4790.021.19341.19351.1834-17.9149.58
9592006.02.28 13:52buy4800.011.19351.18341.1945
9602006.02.28 14:58buy4810.021.19251.18341.1935
9612006.02.28 18:35t/p4810.021.19351.18341.19352.0051.58
9622006.02.28 18:35close4800.011.19351.18341.19450.0051.58
9632006.02.28 18:35buy4820.011.19361.18351.1946
9642006.02.28 18:52buy4830.021.19261.18351.1936
9652006.02.28 19:23t/p4830.021.19361.18351.19362.0053.58
9662006.02.28 19:23close4820.011.19361.18351.19460.0053.58
9672006.02.28 19:23buy4840.011.19371.18361.1947
9682006.02.28 19:38t/p4840.011.19471.18361.19471.0054.58
9692006.02.28 19:38buy4850.011.19491.18481.1959
9702006.02.28 19:55buy4860.021.19391.18481.1949
9712006.03.01 05:09t/p4860.021.19491.18481.19491.8456.41
9722006.03.01 05:09close4850.011.19491.18481.1959-0.0856.33
9732006.03.01 05:09buy4870.011.19501.18491.1960
9742006.03.01 05:24buy4880.021.19401.18491.1950
9752006.03.01 08:06t/p4880.021.19501.18491.19502.0058.33
9762006.03.01 08:06close4870.011.19501.18491.19600.0058.33
9772006.03.01 08:06buy4890.011.19541.18531.1964
9782006.03.01 08:32t/p4890.011.19641.18531.19641.0059.33
9792006.03.01 08:32buy4900.011.19661.18651.1976
9802006.03.01 08:49buy4910.021.19551.18641.1965
9812006.03.01 09:18t/p4910.021.19651.18641.19652.0061.33
9822006.03.01 09:18close4900.011.19651.18651.1976-0.1061.23
9832006.03.01 09:18buy4920.011.19661.18651.1976
9842006.03.01 09:40buy4930.021.19551.18641.1965
9852006.03.02 10:03t/p4930.021.19651.18641.19651.5162.74
9862006.03.02 10:03close4920.011.19651.18651.1976-0.3562.39
9872006.03.02 10:03buy4940.011.19661.18651.1976
9882006.03.02 10:04t/p4940.011.19761.18651.19761.0063.39
9892006.03.02 10:04buy4950.011.19781.18771.1988
9902006.03.02 10:09t/p4950.011.19881.18771.19881.0064.39
9912006.03.02 10:09buy4960.011.19901.18891.2000
9922006.03.02 10:36t/p4960.011.20001.18891.20001.0065.39
9932006.03.02 10:36buy4970.011.20021.19011.2012
9942006.03.02 10:37buy4980.021.19911.19001.2001
9952006.03.02 11:22t/p4980.021.20011.19001.20012.0067.39
9962006.03.02 11:22close4970.011.20011.19011.2012-0.1067.29
9972006.03.02 11:22buy4990.011.20021.19011.2012
9982006.03.02 11:25t/p4990.011.20121.19011.20121.0068.29
9992006.03.02 11:25buy5000.011.20141.19131.2024
10002006.03.02 11:38buy5010.021.20041.19131.2014
10012006.03.02 12:19t/p5010.021.20141.19131.20142.0070.29
10022006.03.02 12:19close5000.011.20141.19131.20240.0070.29
10032006.03.02 12:19buy5020.011.20151.19141.2025
10042006.03.02 14:22t/p5020.011.20251.19141.20251.0071.29
10052006.03.02 14:22sell5030.011.20251.21261.2015
10062006.03.02 14:25sell5040.021.20361.21271.2026
10072006.03.02 19:43t/p5040.021.20261.21271.20262.0073.29
10082006.03.02 19:43close5030.011.20261.21261.2015-0.1073.19
10092006.03.02 19:43sell5050.011.20231.21241.2013
10102006.03.02 20:56t/p5050.011.20131.21241.20131.0074.19
10112006.03.02 20:56sell5060.011.20111.21121.2001
10122006.03.02 23:19sell5070.021.20221.21131.2012
10132006.03.03 04:23t/p5070.021.20121.21131.20122.0976.28
10142006.03.03 04:23close5060.011.20121.21121.2001-0.0676.23
10152006.03.03 04:23sell5080.011.20111.21121.2001
10162006.03.03 05:20sell5090.021.20221.21131.2012
10172006.03.03 06:01t/p5090.021.20121.21131.20122.0078.23
10182006.03.03 06:01close5080.011.20121.21121.2001-0.1078.13
10192006.03.03 06:01buy5100.011.20131.19121.2023
10202006.03.03 07:11t/p5100.011.20231.19121.20231.0079.13
10212006.03.03 07:11buy5110.011.20251.19241.2035
10222006.03.03 08:34t/p5110.011.20351.19241.20351.0080.13
10232006.03.03 08:34buy5120.011.20371.19361.2047
10242006.03.03 09:30t/p5120.011.20471.19361.20471.0081.13
10252006.03.03 09:30buy5130.011.20501.19491.2060
10262006.03.03 09:37buy5140.021.20401.19491.2050
10272006.03.05 17:02t/p5140.021.20501.19491.20502.0083.13
10282006.03.05 17:02close5130.011.20501.19491.20600.0083.13
10292006.03.05 17:02buy5150.011.20531.19521.2063
10302006.03.05 17:49buy5160.021.20431.19521.2053
10312006.03.05 18:11t/p5160.021.20531.19521.20532.0085.13
10322006.03.05 18:11close5150.011.20531.19521.20630.0085.13
10332006.03.05 18:12buy5170.011.20541.19531.2064
10342006.03.05 18:13t/p5170.011.20641.19531.20641.0086.13
10352006.03.05 18:13buy5180.011.20671.19661.2077
10362006.03.05 18:29t/p5180.011.20771.19661.20771.0087.13
10372006.03.05 18:29buy5190.011.20791.19781.2089
10382006.03.05 18:30t/p5190.011.20891.19781.20891.0088.13
10392006.03.05 18:30buy5200.011.20921.19911.2102
10402006.03.05 18:36buy5210.021.20821.19911.2092
10412006.03.06 12:56s/l5200.011.19911.19911.2102-10.1877.94
10422006.03.06 12:56s/l5210.021.19911.19911.2092-18.3659.58
10432006.03.06 12:56sell5220.011.19911.20921.1981
10442006.03.06 13:09sell5230.021.20021.20931.1992
10452006.03.06 19:46t/p5230.021.19921.20931.19922.0061.58
10462006.03.06 19:46close5220.011.19921.20921.1981-0.1061.48
10472006.03.06 19:46sell5240.011.19881.20891.1978
10482006.03.06 20:52sell5250.021.19991.20901.1989
10492006.03.06 23:37t/p5250.021.19891.20901.19892.0063.48
10502006.03.06 23:37close5240.011.19891.20891.1978-0.1063.38
10512006.03.06 23:37sell5260.011.19881.20891.1978
10522006.03.06 23:53t/p5260.011.19781.20891.19781.0064.38
10532006.03.06 23:53sell5270.011.19761.20771.1966
10542006.03.06 23:53t/p5270.011.19661.20771.19661.0065.38
10552006.03.06 23:53sell5280.011.19641.20651.1954
10562006.03.06 23:57t/p5280.011.19541.20651.19541.0066.38
10572006.03.06 23:57sell5290.011.19521.20531.1942
10582006.03.07 00:16sell5300.021.19631.20541.1953
10592006.03.07 02:46t/p5300.021.19531.20541.19532.0068.38
10602006.03.07 02:46close5290.011.19531.20531.1942-0.0668.32
10612006.03.07 02:46buy5310.011.19541.18531.1964
10622006.03.07 03:31buy5320.021.19441.18531.1954
10632006.03.13 02:37t/p5320.021.19541.18531.19541.0269.34
10642006.03.13 02:37close5310.011.19541.18531.1964-0.4968.85
10652006.03.13 02:37buy5330.011.19561.18551.1966
10662006.03.13 02:38t/p5330.011.19661.18551.19661.0069.85
10672006.03.13 02:38buy5340.011.19681.18671.1978
10682006.03.13 02:45buy5350.021.19581.18671.1968
10692006.03.13 19:39t/p5350.021.19681.18671.19682.0071.85
10702006.03.13 19:39close5340.011.19681.18671.19780.0071.85
10712006.03.13 19:39buy5360.011.19711.18701.1981
10722006.03.13 19:59t/p5360.011.19811.18701.19811.0072.85
10732006.03.13 19:59buy5370.011.19831.18821.1993
10742006.03.13 20:07buy5380.021.19721.18811.1982
10752006.03.14 03:06t/p5380.021.19821.18811.19821.8474.68
10762006.03.14 03:06close5370.011.19821.18821.1993-0.1874.50
10772006.03.14 03:06buy5390.011.19851.18841.1995
10782006.03.14 03:22buy5400.021.19741.18831.1984
10792006.03.14 04:25t/p5400.021.19841.18831.19842.0076.50
10802006.03.14 04:25close5390.011.19841.18841.1995-0.1076.40
10812006.03.14 04:25buy5410.011.19851.18841.1995
10822006.03.14 04:43buy5420.021.19741.18831.1984
10832006.03.14 09:53t/p5420.021.19841.18831.19842.0078.40
10842006.03.14 09:53close5410.011.19841.18841.1995-0.1078.30
10852006.03.14 09:54buy5430.011.19871.18861.1997
10862006.03.14 10:03t/p5430.011.19971.18861.19971.0079.30
10872006.03.14 10:03buy5440.011.19991.18981.2009
10882006.03.14 10:25t/p5440.011.20091.18981.20091.0080.30
10892006.03.14 10:25buy5450.011.20111.19101.2021
10902006.03.14 10:57t/p5450.011.20211.19101.20211.0081.30
10912006.03.14 10:57buy5460.011.20231.19221.2033
10922006.03.14 11:01buy5470.021.20121.19211.2022
10932006.03.14 11:14t/p5470.021.20221.19211.20222.0083.30
10942006.03.14 11:14close5460.011.20221.19221.2033-0.1083.20
10952006.03.14 11:14buy5480.011.20231.19221.2033
10962006.03.14 11:50buy5490.021.20121.19211.2022
10972006.03.14 11:56t/p5490.021.20221.19211.20222.0085.20
10982006.03.14 11:56close5480.011.20221.19221.2033-0.1085.10
10992006.03.14 11:56buy5500.011.20231.19221.2033
11002006.03.14 12:57buy5510.021.20121.19211.2022
11012006.03.14 13:14t/p5510.021.20221.19211.20222.0087.10
11022006.03.14 13:14close5500.011.20221.19221.2033-0.1087.00
11032006.03.14 13:14sell5520.011.20231.21241.2013
11042006.03.14 16:42t/p5520.011.20131.21241.20131.0088.00
11052006.03.14 16:42sell5530.011.20111.21121.2001
11062006.03.14 20:21sell5540.021.20221.21131.2012
11072006.03.16 08:33s/l5530.011.21121.21121.2001-9.9278.08
11082006.03.16 08:33close5540.021.21121.21131.2012-17.6560.43
11092006.03.16 08:33buy5550.011.21131.20121.2123
11102006.03.16 08:36buy5560.021.21031.20121.2113
11112006.03.16 08:39t/p5560.021.21131.20121.21132.0062.43
11122006.03.16 08:39close5550.011.21131.20121.21230.0062.43
11132006.03.16 08:39buy5570.011.21141.20131.2124
11142006.03.16 08:41t/p5570.011.21241.20131.21241.0063.43
11152006.03.16 08:41buy5580.011.21261.20251.2136
11162006.03.16 08:50buy5590.021.21151.20241.2125
11172006.03.16 08:58t/p5590.021.21251.20241.21252.0065.43
11182006.03.16 08:58close5580.011.21251.20251.2136-0.1065.33
11192006.03.16 08:58buy5600.011.21281.20271.2138
11202006.03.16 09:02t/p5600.011.21381.20271.21381.0066.33
11212006.03.16 09:02buy5610.011.21401.20391.2150
11222006.03.16 09:12buy5620.021.21291.20381.2139
11232006.03.16 09:54t/p5620.021.21391.20381.21392.0068.33
11242006.03.16 09:54close5610.011.21391.20391.2150-0.1068.23
11252006.03.16 09:54buy5630.011.21401.20391.2150
11262006.03.16 10:05t/p5630.011.21501.20391.21501.0069.23
11272006.03.16 10:05buy5640.011.21521.20511.2162
11282006.03.16 10:51buy5650.021.21421.20511.2152
11292006.03.16 10:56t/p5650.021.21521.20511.21522.0071.23
11302006.03.16 10:56close5640.011.21521.20511.21620.0071.23
11312006.03.16 10:56buy5660.011.21531.20521.2163
11322006.03.16 11:19t/p5660.011.21631.20521.21631.0072.23
11332006.03.16 11:19buy5670.011.21651.20641.2175
11342006.03.16 11:28buy5680.021.21541.20631.2164
11352006.03.16 12:08t/p5680.021.21641.20631.21642.0074.23
11362006.03.16 12:08close5670.011.21641.20641.2175-0.1074.13
11372006.03.16 12:08sell5690.011.21631.22641.2153
11382006.03.16 12:24sell5700.021.21731.22641.2163
11392006.03.17 01:59t/p5700.021.21631.22641.21632.0976.22
11402006.03.17 01:59close5690.011.21631.22641.21530.0476.26
11412006.03.17 01:59sell5710.011.21621.22631.2152
11422006.03.17 02:57t/p5710.011.21521.22631.21521.0077.26
11432006.03.17 02:57sell5720.011.21501.22511.2140
11442006.03.17 03:06sell5730.021.21611.22521.2151
11452006.03.17 10:01t/p5730.021.21511.22521.21512.0079.26
11462006.03.17 10:01close5720.011.21511.22511.2140-0.1079.16
11472006.03.17 10:01sell5740.011.21481.22491.2138
11482006.03.17 10:09sell5750.021.21581.22491.2148
11492006.03.20 19:27t/p5750.021.21481.22491.21482.0981.25
11502006.03.20 19:27close5740.011.21481.22491.21380.0481.29
11512006.03.20 19:27sell5760.011.21451.22461.2135
11522006.03.20 19:27t/p5760.011.21351.22461.21351.0082.29
11532006.03.20 19:27sell5770.011.21321.22331.2122
11542006.03.20 19:55sell5780.021.21431.22341.2133
11552006.03.20 21:59t/p5780.021.21331.22341.21332.0084.29
11562006.03.20 21:59close5770.011.21331.22331.2122-0.1084.19
11572006.03.20 21:59sell5790.011.21301.22311.2120
11582006.03.20 22:15sell5800.021.21411.22321.2131
11592006.03.20 23:28t/p5800.021.21311.22321.21312.0086.19
11602006.03.20 23:28close5790.011.21311.22311.2120-0.1086.09
11612006.03.20 23:28buy5810.011.21301.20291.2140
11622006.03.21 01:02t/p5810.011.21401.20291.21400.9287.01
11632006.03.21 01:02buy5820.011.21421.20411.2152
11642006.03.21 01:19buy5830.021.21311.20401.2141
11652006.03.21 02:32t/p5830.021.21411.20401.21412.0089.01
11662006.03.21 02:32close5820.011.21411.20411.2152-0.1088.91
11672006.03.21 02:32buy5840.011.21441.20431.2154
11682006.03.21 02:57buy5850.021.21331.20421.2143
11692006.03.21 04:59t/p5850.021.21431.20421.21432.0090.91
11702006.03.21 04:59close5840.011.21431.20431.2154-0.1090.81
11712006.03.21 04:59buy5860.011.21441.20431.2154
11722006.03.21 08:26t/p5860.011.21541.20431.21541.0091.81
11732006.03.21 08:26buy5870.011.21561.20551.2166
11742006.03.21 08:42buy5880.021.21461.20551.2156
11752006.03.21 08:45buy5890.041.21351.20541.2145
11762006.03.22 19:57s/l5870.011.20551.20551.2166-10.1881.63
11772006.03.22 19:57s/l5880.021.20551.20551.2156-18.3663.27
11782006.03.22 19:57close5890.041.20551.20541.2145-32.3330.94
11792006.03.22 19:57sell5900.011.20541.21551.2044
11802006.03.23 08:43t/p5900.011.20441.21551.20441.1332.07
11812006.03.23 08:43buy5910.011.20441.19431.2054
11822006.03.23 08:46t/p5910.011.20541.19431.20541.0033.07
11832006.03.23 08:46buy5920.011.20561.19551.2066
11842006.03.23 09:24t/p5920.011.20661.19551.20661.0034.07
11852006.03.23 09:24buy5930.011.20681.19671.2078
11862006.03.23 11:11s/l5930.011.19671.19671.2078-10.1023.97
11872006.03.23 11:11sell5940.011.19671.20681.1957
11882006.03.23 14:20t/p5940.011.19571.20681.19571.0024.97
11892006.03.23 14:20sell5950.011.19551.20561.1945
11902006.03.26 22:33s/l5950.011.20561.20561.1945-10.0614.91
11912006.03.26 22:33buy5960.011.20571.19561.2067
11922006.03.28 03:20t/p5960.011.20671.19561.20670.8415.75
11932006.03.28 03:20buy5970.011.20691.19681.2079
11942006.03.28 07:01t/p5970.011.20791.19681.20791.0016.75
11952006.03.28 07:01buy5980.011.20811.19801.2091
11962006.03.28 07:04t/p5980.011.20911.19801.20911.0017.75
11972006.03.28 07:04buy5990.011.20931.19921.2103
11982006.03.28 08:34t/p5990.011.21031.19921.21031.0018.75
11992006.03.28 08:34buy6000.011.21051.20041.2115
12002006.03.28 14:36s/l6000.011.20041.20041.2115-10.108.65