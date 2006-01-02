Strategy Tester Report
10points_3_dynamic_stop-mamdoh_fix
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=3; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2015; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=1; Magic=10201;
|Bars in test
|12103
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-897.12
|Gross profit
|5154.28
|Gross loss
|-6051.40
|Profit factor
|0.85
|Expected payoff
|-2.71
|Absolute drawdown
|897.12
|Maximal drawdown
|1551.88 (93.78%)
|Relative drawdown
|93.78% (1551.88)
|Total trades
|331
|Short positions (won %)
|170 (65.29%)
|Long positions (won %)
|161 (60.87%)
|Profit trades (% of total)
|209 (63.14%)
|Loss trades (% of total)
|122 (36.86%)
|Largest
|profit trade
|80.00
|loss trade
|-69.84
|Average
|profit trade
|24.66
|loss trade
|-49.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (376.08)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-357.22)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|380.28 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-357.22 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 23:30
|buy
|1
|0.10
|1.1879
|1.1833
|1.1899
|2
|2006.01.03 00:28
|t/p
|1
|0.10
|1.1899
|1.1833
|1.1899
|19.18
|1019.18
|3
|2006.01.03 00:28
|buy
|2
|0.10
|1.1901
|1.1855
|1.1921
|4
|2006.01.03 01:36
|buy
|3
|0.20
|1.1885
|1.1854
|1.1905
|5
|2006.01.03 04:11
|buy
|4
|0.40
|1.1869
|1.1853
|1.1889
|6
|2006.01.03 04:54
|t/p
|4
|0.40
|1.1889
|1.1853
|1.1889
|80.00
|1099.18
|7
|2006.01.03 04:54
|close
|3
|0.20
|1.1889
|1.1854
|1.1905
|8.00
|1107.18
|8
|2006.01.03 04:54
|close
|2
|0.10
|1.1888
|1.1855
|1.1921
|-13.00
|1094.18
|9
|2006.01.03 04:54
|buy
|5
|0.10
|1.1891
|1.1845
|1.1911
|10
|2006.01.03 07:59
|buy
|6
|0.20
|1.1876
|1.1845
|1.1896
|11
|2006.01.03 09:28
|t/p
|6
|0.20
|1.1896
|1.1845
|1.1896
|40.00
|1134.18
|12
|2006.01.03 09:28
|close
|5
|0.10
|1.1896
|1.1845
|1.1911
|5.00
|1139.18
|13
|2006.01.03 09:28
|buy
|7
|0.10
|1.1897
|1.1851
|1.1917
|14
|2006.01.03 09:37
|t/p
|7
|0.10
|1.1917
|1.1851
|1.1917
|20.00
|1159.18
|15
|2006.01.03 09:37
|buy
|8
|0.10
|1.1919
|1.1873
|1.1939
|16
|2006.01.03 10:00
|t/p
|8
|0.10
|1.1939
|1.1873
|1.1939
|20.00
|1179.18
|17
|2006.01.03 10:00
|buy
|9
|0.10
|1.1941
|1.1895
|1.1961
|18
|2006.01.03 10:16
|t/p
|9
|0.10
|1.1961
|1.1895
|1.1961
|20.00
|1199.18
|19
|2006.01.03 10:16
|buy
|10
|0.10
|1.1963
|1.1917
|1.1983
|20
|2006.01.03 10:20
|buy
|11
|0.20
|1.1948
|1.1917
|1.1968
|21
|2006.01.03 10:50
|t/p
|11
|0.20
|1.1968
|1.1917
|1.1968
|40.00
|1239.18
|22
|2006.01.03 10:50
|close
|10
|0.10
|1.1968
|1.1917
|1.1983
|5.00
|1244.18
|23
|2006.01.03 10:50
|buy
|12
|0.10
|1.1971
|1.1925
|1.1991
|24
|2006.01.03 14:01
|t/p
|12
|0.10
|1.1991
|1.1925
|1.1991
|20.00
|1264.18
|25
|2006.01.03 14:01
|buy
|13
|0.10
|1.1994
|1.1948
|1.2014
|26
|2006.01.03 14:33
|t/p
|13
|0.10
|1.2014
|1.1948
|1.2014
|20.00
|1284.18
|27
|2006.01.03 14:33
|buy
|14
|0.10
|1.2017
|1.1971
|1.2037
|28
|2006.01.03 19:20
|t/p
|14
|0.10
|1.2037
|1.1971
|1.2037
|20.00
|1304.18
|29
|2006.01.03 19:20
|buy
|15
|0.10
|1.2039
|1.1993
|1.2059
|30
|2006.01.03 21:07
|t/p
|15
|0.10
|1.2059
|1.1993
|1.2059
|20.00
|1324.18
|31
|2006.01.03 21:07
|buy
|16
|0.10
|1.2061
|1.2015
|1.2081
|32
|2006.01.03 22:12
|t/p
|16
|0.10
|1.2081
|1.2015
|1.2081
|20.00
|1344.18
|33
|2006.01.03 22:12
|buy
|17
|0.10
|1.2083
|1.2037
|1.2103
|34
|2006.01.03 22:44
|buy
|18
|0.20
|1.2068
|1.2037
|1.2088
|35
|2006.01.04 01:53
|buy
|19
|0.40
|1.2052
|1.2036
|1.2072
|36
|2006.01.04 02:01
|s/l
|17
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2103
|-46.82
|1297.36
|37
|2006.01.04 02:01
|s/l
|18
|0.20
|1.2037
|1.2037
|1.2088
|-63.64
|1233.72
|38
|2006.01.04 02:01
|close
|19
|0.40
|1.2037
|1.2036
|1.2072
|-60.00
|1173.72
|39
|2006.01.04 02:01
|sell
|20
|0.10
|1.2038
|1.2084
|1.2018
|40
|2006.01.04 02:42
|sell
|21
|0.20
|1.2053
|1.2084
|1.2033
|41
|2006.01.04 04:19
|sell
|22
|0.40
|1.2068
|1.2084
|1.2048
|42
|2006.01.04 04:20
|s/l
|20
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2018
|-46.00
|1127.72
|43
|2006.01.04 04:20
|s/l
|21
|0.20
|1.2084
|1.2084
|1.2033
|-62.00
|1065.72
|44
|2006.01.04 04:20
|s/l
|22
|0.40
|1.2084
|1.2084
|1.2048
|-64.00
|1001.72
|45
|2006.01.04 04:20
|buy
|23
|0.10
|1.2084
|1.2038
|1.2104
|46
|2006.01.04 04:23
|buy
|24
|0.20
|1.2068
|1.2037
|1.2088
|47
|2006.01.04 04:35
|t/p
|24
|0.20
|1.2088
|1.2037
|1.2088
|40.00
|1041.72
|48
|2006.01.04 04:35
|close
|23
|0.10
|1.2088
|1.2038
|1.2104
|4.00
|1045.72
|49
|2006.01.04 04:35
|buy
|25
|0.10
|1.2092
|1.2046
|1.2112
|50
|2006.01.04 04:40
|buy
|26
|0.20
|1.2077
|1.2046
|1.2097
|51
|2006.01.04 04:44
|buy
|27
|0.40
|1.2062
|1.2046
|1.2082
|52
|2006.01.04 07:28
|t/p
|27
|0.40
|1.2082
|1.2046
|1.2082
|80.00
|1125.72
|53
|2006.01.04 07:28
|close
|26
|0.20
|1.2082
|1.2046
|1.2097
|10.00
|1135.72
|54
|2006.01.04 07:28
|close
|25
|0.10
|1.2081
|1.2046
|1.2112
|-11.00
|1124.72
|55
|2006.01.04 07:28
|buy
|28
|0.10
|1.2082
|1.2036
|1.2102
|56
|2006.01.04 07:37
|t/p
|28
|0.10
|1.2102
|1.2036
|1.2102
|20.00
|1144.72
|57
|2006.01.04 07:37
|buy
|29
|0.10
|1.2104
|1.2058
|1.2124
|58
|2006.01.04 07:59
|buy
|30
|0.20
|1.2089
|1.2058
|1.2109
|59
|2006.01.04 09:47
|buy
|31
|0.40
|1.2073
|1.2057
|1.2093
|60
|2006.01.04 10:56
|t/p
|31
|0.40
|1.2093
|1.2057
|1.2093
|80.00
|1224.72
|61
|2006.01.04 10:56
|close
|30
|0.20
|1.2093
|1.2058
|1.2109
|8.00
|1232.72
|62
|2006.01.04 10:56
|close
|29
|0.10
|1.2093
|1.2058
|1.2124
|-11.00
|1221.72
|63
|2006.01.04 10:56
|buy
|32
|0.10
|1.2095
|1.2049
|1.2115
|64
|2006.01.04 11:26
|buy
|33
|0.20
|1.2080
|1.2049
|1.2100
|65
|2006.01.04 12:21
|t/p
|33
|0.20
|1.2100
|1.2049
|1.2100
|40.00
|1261.72
|66
|2006.01.04 12:21
|close
|32
|0.10
|1.2100
|1.2049
|1.2115
|5.00
|1266.72
|67
|2006.01.04 12:21
|buy
|34
|0.10
|1.2101
|1.2055
|1.2121
|68
|2006.01.04 12:29
|t/p
|34
|0.10
|1.2121
|1.2055
|1.2121
|20.00
|1286.72
|69
|2006.01.04 12:29
|buy
|35
|0.10
|1.2123
|1.2077
|1.2143
|70
|2006.01.04 13:04
|t/p
|35
|0.10
|1.2143
|1.2077
|1.2143
|20.00
|1306.72
|71
|2006.01.04 13:04
|buy
|36
|0.10
|1.2145
|1.2099
|1.2165
|72
|2006.01.04 13:24
|buy
|37
|0.20
|1.2129
|1.2098
|1.2149
|73
|2006.01.04 17:18
|buy
|38
|0.40
|1.2113
|1.2097
|1.2133
|74
|2006.01.04 20:05
|s/l
|36
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2165
|-46.00
|1260.72
|75
|2006.01.04 20:05
|close
|38
|0.40
|1.2099
|1.2097
|1.2133
|-56.00
|1204.72
|76
|2006.01.04 20:05
|close
|37
|0.20
|1.2100
|1.2098
|1.2149
|-58.00
|1146.72
|77
|2006.01.04 20:05
|sell
|39
|0.10
|1.2099
|1.2145
|1.2079
|78
|2006.01.04 20:37
|sell
|40
|0.20
|1.2114
|1.2145
|1.2094
|79
|2006.01.04 23:46
|t/p
|40
|0.20
|1.2094
|1.2145
|1.2094
|40.00
|1186.72
|80
|2006.01.04 23:46
|close
|39
|0.10
|1.2094
|1.2145
|1.2079
|5.00
|1191.72
|81
|2006.01.04 23:46
|sell
|41
|0.10
|1.2093
|1.2139
|1.2073
|82
|2006.01.05 01:00
|sell
|42
|0.20
|1.2109
|1.2140
|1.2089
|83
|2006.01.05 02:45
|t/p
|42
|0.20
|1.2089
|1.2140
|1.2089
|40.00
|1231.72
|84
|2006.01.05 02:45
|close
|41
|0.10
|1.2089
|1.2139
|1.2073
|5.32
|1237.04
|85
|2006.01.05 02:45
|sell
|43
|0.10
|1.2086
|1.2132
|1.2066
|86
|2006.01.05 03:54
|sell
|44
|0.20
|1.2102
|1.2133
|1.2082
|87
|2006.01.05 05:50
|t/p
|44
|0.20
|1.2082
|1.2133
|1.2082
|40.00
|1277.04
|88
|2006.01.05 05:50
|close
|43
|0.10
|1.2082
|1.2132
|1.2066
|4.00
|1281.04
|89
|2006.01.05 05:50
|sell
|45
|0.10
|1.2079
|1.2125
|1.2059
|90
|2006.01.05 07:50
|sell
|46
|0.20
|1.2094
|1.2125
|1.2074
|91
|2006.01.05 12:41
|sell
|47
|0.40
|1.2109
|1.2125
|1.2089
|92
|2006.01.05 19:32
|s/l
|45
|0.10
|1.2125
|1.2125
|1.2059
|-46.00
|1235.04
|93
|2006.01.05 19:32
|s/l
|46
|0.20
|1.2125
|1.2125
|1.2074
|-62.00
|1173.04
|94
|2006.01.05 19:32
|s/l
|47
|0.40
|1.2125
|1.2125
|1.2089
|-64.00
|1109.04
|95
|2006.01.05 19:32
|buy
|48
|0.10
|1.2125
|1.2079
|1.2145
|96
|2006.01.05 19:55
|buy
|49
|0.20
|1.2110
|1.2079
|1.2130
|97
|2006.01.05 20:34
|buy
|50
|0.40
|1.2094
|1.2078
|1.2114
|98
|2006.01.06 08:30
|t/p
|49
|0.20
|1.2130
|1.2079
|1.2130
|38.36
|1147.40
|99
|2006.01.06 08:30
|t/p
|50
|0.40
|1.2114
|1.2078
|1.2114
|76.72
|1224.12
|100
|2006.01.06 08:30
|close
|48
|0.10
|1.2131
|1.2079
|1.2145
|5.18
|1229.30
|101
|2006.01.06 08:30
|buy
|51
|0.10
|1.2135
|1.2089
|1.2155
|102
|2006.01.06 08:30
|buy
|52
|0.20
|1.2120
|1.2089
|1.2140
|103
|2006.01.06 08:35
|buy
|53
|0.40
|1.2105
|1.2089
|1.2125
|104
|2006.01.06 08:36
|s/l
|51
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2155
|-46.00
|1183.30
|105
|2006.01.06 08:36
|s/l
|52
|0.20
|1.2089
|1.2089
|1.2140
|-62.00
|1121.30
|106
|2006.01.06 08:36
|s/l
|53
|0.40
|1.2089
|1.2089
|1.2125
|-64.00
|1057.30
|107
|2006.01.06 08:36
|sell
|54
|0.10
|1.2089
|1.2135
|1.2069
|108
|2006.01.06 08:37
|sell
|55
|0.20
|1.2106
|1.2137
|1.2086
|109
|2006.01.06 08:41
|sell
|56
|0.40
|1.2121
|1.2137
|1.2101
|110
|2006.01.06 08:47
|s/l
|54
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2069
|-46.00
|1011.30
|111
|2006.01.06 08:47
|close
|56
|0.40
|1.2135
|1.2137
|1.2101
|-56.00
|955.30
|112
|2006.01.06 08:47
|close
|55
|0.20
|1.2135
|1.2137
|1.2086
|-58.00
|897.30
|113
|2006.01.06 08:47
|buy
|57
|0.10
|1.2138
|1.2092
|1.2158
|114
|2006.01.06 08:50
|t/p
|57
|0.10
|1.2158
|1.2092
|1.2158
|20.00
|917.30
|115
|2006.01.06 08:50
|buy
|58
|0.10
|1.2161
|1.2115
|1.2181
|116
|2006.01.06 09:14
|buy
|59
|0.20
|1.2146
|1.2115
|1.2166
|117
|2006.01.06 10:13
|t/p
|59
|0.20
|1.2166
|1.2115
|1.2166
|40.00
|957.30
|118
|2006.01.06 10:13
|close
|58
|0.10
|1.2166
|1.2115
|1.2181
|5.00
|962.30
|119
|2006.01.06 10:13
|buy
|60
|0.10
|1.2167
|1.2121
|1.2187
|120
|2006.01.06 10:26
|buy
|61
|0.20
|1.2151
|1.2120
|1.2171
|121
|2006.01.06 11:11
|buy
|62
|0.40
|1.2136
|1.2120
|1.2156
|122
|2006.01.06 12:02
|t/p
|62
|0.40
|1.2156
|1.2120
|1.2156
|80.00
|1042.30
|123
|2006.01.06 12:02
|close
|61
|0.20
|1.2156
|1.2120
|1.2171
|10.00
|1052.30
|124
|2006.01.06 12:02
|close
|60
|0.10
|1.2155
|1.2121
|1.2187
|-12.00
|1040.30
|125
|2006.01.06 12:02
|buy
|63
|0.10
|1.2158
|1.2112
|1.2178
|126
|2006.01.08 17:43
|buy
|64
|0.20
|1.2143
|1.2112
|1.2163
|127
|2006.01.09 01:53
|buy
|65
|0.40
|1.2127
|1.2111
|1.2147
|128
|2006.01.09 02:26
|s/l
|63
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2178
|-46.82
|993.48
|129
|2006.01.09 02:26
|s/l
|64
|0.20
|1.2112
|1.2112
|1.2163
|-63.64
|929.84
|130
|2006.01.09 02:26
|close
|65
|0.40
|1.2112
|1.2111
|1.2147
|-60.00
|869.84
|131
|2006.01.09 02:26
|sell
|66
|0.10
|1.2111
|1.2157
|1.2091
|132
|2006.01.09 03:41
|t/p
|66
|0.10
|1.2091
|1.2157
|1.2091
|20.00
|889.84
|133
|2006.01.09 03:41
|sell
|67
|0.10
|1.2089
|1.2135
|1.2069
|134
|2006.01.09 04:18
|t/p
|67
|0.10
|1.2069
|1.2135
|1.2069
|20.00
|909.84
|135
|2006.01.09 04:18
|sell
|68
|0.10
|1.2065
|1.2111
|1.2045
|136
|2006.01.09 04:36
|sell
|69
|0.20
|1.2080
|1.2111
|1.2060
|137
|2006.01.09 11:17
|t/p
|69
|0.20
|1.2060
|1.2111
|1.2060
|40.00
|949.84
|138
|2006.01.09 11:17
|close
|68
|0.10
|1.2060
|1.2111
|1.2045
|5.00
|954.84
|139
|2006.01.09 11:17
|sell
|70
|0.10
|1.2057
|1.2103
|1.2037
|140
|2006.01.09 12:33
|sell
|71
|0.20
|1.2072
|1.2103
|1.2052
|141
|2006.01.09 12:37
|sell
|72
|0.40
|1.2088
|1.2104
|1.2068
|142
|2006.01.09 19:04
|t/p
|72
|0.40
|1.2068
|1.2104
|1.2068
|80.00
|1034.84
|143
|2006.01.09 19:04
|close
|71
|0.20
|1.2068
|1.2103
|1.2052
|8.00
|1042.84
|144
|2006.01.09 19:04
|close
|70
|0.10
|1.2069
|1.2103
|1.2037
|-12.00
|1030.84
|145
|2006.01.09 19:04
|sell
|73
|0.10
|1.2066
|1.2112
|1.2046
|146
|2006.01.09 20:11
|sell
|74
|0.20
|1.2081
|1.2112
|1.2061
|147
|2006.01.09 21:30
|t/p
|74
|0.20
|1.2061
|1.2112
|1.2061
|40.00
|1070.84
|148
|2006.01.09 21:30
|close
|73
|0.10
|1.2061
|1.2112
|1.2046
|5.00
|1075.84
|149
|2006.01.09 21:30
|sell
|75
|0.10
|1.2058
|1.2104
|1.2038
|150
|2006.01.10 02:43
|t/p
|75
|0.10
|1.2038
|1.2104
|1.2038
|20.44
|1096.28
|151
|2006.01.10 02:43
|sell
|76
|0.10
|1.2036
|1.2082
|1.2016
|152
|2006.01.10 02:53
|sell
|77
|0.20
|1.2051
|1.2082
|1.2031
|153
|2006.01.10 03:02
|sell
|78
|0.40
|1.2067
|1.2083
|1.2047
|154
|2006.01.10 03:18
|s/l
|76
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2016
|-46.00
|1050.28
|155
|2006.01.10 03:18
|s/l
|77
|0.20
|1.2082
|1.2082
|1.2031
|-62.00
|988.28
|156
|2006.01.10 03:18
|close
|78
|0.40
|1.2082
|1.2083
|1.2047
|-60.00
|928.28
|157
|2006.01.10 03:19
|buy
|79
|0.10
|1.2083
|1.2037
|1.2103
|158
|2006.01.10 05:14
|t/p
|79
|0.10
|1.2103
|1.2037
|1.2103
|20.00
|948.28
|159
|2006.01.10 05:14
|buy
|80
|0.10
|1.2105
|1.2059
|1.2125
|160
|2006.01.10 06:22
|buy
|81
|0.20
|1.2089
|1.2058
|1.2109
|161
|2006.01.10 08:00
|buy
|82
|0.40
|1.2073
|1.2057
|1.2093
|162
|2006.01.10 08:30
|s/l
|80
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2125
|-46.00
|902.28
|163
|2006.01.10 08:30
|close
|82
|0.40
|1.2059
|1.2057
|1.2093
|-56.00
|846.28
|164
|2006.01.10 08:30
|s/l
|81
|0.20
|1.2058
|1.2058
|1.2109
|-62.00
|784.28
|165
|2006.01.10 08:30
|sell
|83
|0.10
|1.2058
|1.2104
|1.2038
|166
|2006.01.10 10:03
|sell
|84
|0.20
|1.2073
|1.2104
|1.2053
|167
|2006.01.11 01:00
|t/p
|84
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2053
|40.88
|825.16
|168
|2006.01.11 01:00
|close
|83
|0.10
|1.2053
|1.2104
|1.2038
|5.44
|830.60
|169
|2006.01.11 01:00
|sell
|85
|0.10
|1.2052
|1.2098
|1.2032
|170
|2006.01.11 02:32
|sell
|86
|0.20
|1.2067
|1.2098
|1.2047
|171
|2006.01.11 03:55
|t/p
|86
|0.20
|1.2047
|1.2098
|1.2047
|40.00
|870.60
|172
|2006.01.11 03:55
|close
|85
|0.10
|1.2047
|1.2098
|1.2032
|5.00
|875.60
|173
|2006.01.11 03:55
|sell
|87
|0.10
|1.2044
|1.2090
|1.2024
|174
|2006.01.11 04:18
|sell
|88
|0.20
|1.2059
|1.2090
|1.2039
|175
|2006.01.11 07:25
|s/l
|87
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2024
|-46.00
|829.60
|176
|2006.01.11 07:25
|s/l
|88
|0.20
|1.2090
|1.2090
|1.2039
|-62.00
|767.60
|177
|2006.01.11 07:25
|buy
|89
|0.10
|1.2090
|1.2044
|1.2110
|178
|2006.01.11 09:35
|t/p
|89
|0.10
|1.2110
|1.2044
|1.2110
|20.00
|787.60
|179
|2006.01.11 09:35
|buy
|90
|0.10
|1.2112
|1.2066
|1.2132
|180
|2006.01.11 10:19
|buy
|91
|0.20
|1.2097
|1.2066
|1.2117
|181
|2006.01.11 11:47
|t/p
|91
|0.20
|1.2117
|1.2066
|1.2117
|40.00
|827.60
|182
|2006.01.11 11:47
|close
|90
|0.10
|1.2118
|1.2066
|1.2132
|6.00
|833.60
|183
|2006.01.11 11:47
|buy
|92
|0.10
|1.2121
|1.2075
|1.2141
|184
|2006.01.11 12:07
|t/p
|92
|0.10
|1.2141
|1.2075
|1.2141
|20.00
|853.60
|185
|2006.01.11 12:07
|buy
|93
|0.10
|1.2143
|1.2097
|1.2163
|186
|2006.01.11 13:24
|buy
|94
|0.20
|1.2127
|1.2096
|1.2147
|187
|2006.01.11 20:37
|t/p
|94
|0.20
|1.2147
|1.2096
|1.2147
|40.00
|893.60
|188
|2006.01.11 20:37
|close
|93
|0.10
|1.2147
|1.2097
|1.2163
|4.00
|897.60
|189
|2006.01.11 20:37
|buy
|95
|0.10
|1.2148
|1.2102
|1.2168
|190
|2006.01.12 00:11
|buy
|96
|0.20
|1.2132
|1.2101
|1.2152
|191
|2006.01.12 01:16
|t/p
|96
|0.20
|1.2152
|1.2101
|1.2152
|40.00
|937.60
|192
|2006.01.12 01:16
|close
|95
|0.10
|1.2152
|1.2102
|1.2168
|1.54
|939.14
|193
|2006.01.12 01:16
|buy
|97
|0.10
|1.2154
|1.2108
|1.2174
|194
|2006.01.12 02:20
|buy
|98
|0.20
|1.2139
|1.2108
|1.2159
|195
|2006.01.12 04:10
|t/p
|98
|0.20
|1.2159
|1.2108
|1.2159
|40.00
|979.14
|196
|2006.01.12 04:10
|close
|97
|0.10
|1.2160
|1.2108
|1.2174
|6.00
|985.14
|197
|2006.01.12 04:10
|buy
|99
|0.10
|1.2161
|1.2115
|1.2181
|198
|2006.01.12 04:25
|buy
|100
|0.20
|1.2146
|1.2115
|1.2166
|199
|2006.01.12 07:09
|buy
|101
|0.40
|1.2130
|1.2114
|1.2150
|200
|2006.01.12 08:14
|s/l
|99
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2181
|-46.00
|939.14
|201
|2006.01.12 08:14
|s/l
|100
|0.20
|1.2115
|1.2115
|1.2166
|-62.00
|877.14
|202
|2006.01.12 08:14
|close
|101
|0.40
|1.2115
|1.2114
|1.2150
|-60.00
|817.14
|203
|2006.01.12 08:14
|sell
|102
|0.10
|1.2115
|1.2161
|1.2095
|204
|2006.01.12 08:55
|t/p
|102
|0.10
|1.2095
|1.2161
|1.2095
|20.00
|837.14
|205
|2006.01.12 08:55
|sell
|103
|0.10
|1.2093
|1.2139
|1.2073
|206
|2006.01.12 09:00
|t/p
|103
|0.10
|1.2073
|1.2139
|1.2073
|20.00
|857.14
|207
|2006.01.12 09:00
|sell
|104
|0.10
|1.2071
|1.2117
|1.2051
|208
|2006.01.12 09:06
|t/p
|104
|0.10
|1.2051
|1.2117
|1.2051
|20.00
|877.14
|209
|2006.01.12 09:06
|sell
|105
|0.10
|1.2048
|1.2094
|1.2028
|210
|2006.01.12 09:13
|sell
|106
|0.20
|1.2064
|1.2095
|1.2044
|211
|2006.01.12 09:27
|t/p
|106
|0.20
|1.2044
|1.2095
|1.2044
|40.00
|917.14
|212
|2006.01.12 09:27
|close
|105
|0.10
|1.2044
|1.2094
|1.2028
|4.00
|921.14
|213
|2006.01.12 09:27
|sell
|107
|0.10
|1.2041
|1.2087
|1.2021
|214
|2006.01.12 09:28
|t/p
|107
|0.10
|1.2021
|1.2087
|1.2021
|20.00
|941.14
|215
|2006.01.12 09:28
|sell
|108
|0.10
|1.2018
|1.2064
|1.1998
|216
|2006.01.12 09:34
|sell
|109
|0.20
|1.2033
|1.2064
|1.2013
|217
|2006.01.12 10:08
|t/p
|109
|0.20
|1.2013
|1.2064
|1.2013
|40.00
|981.14
|218
|2006.01.12 10:08
|close
|108
|0.10
|1.2013
|1.2064
|1.1998
|5.00
|986.14
|219
|2006.01.12 10:08
|sell
|110
|0.10
|1.2012
|1.2058
|1.1992
|220
|2006.01.12 10:27
|sell
|111
|0.20
|1.2028
|1.2059
|1.2008
|221
|2006.01.12 12:03
|sell
|112
|0.40
|1.2044
|1.2060
|1.2024
|222
|2006.01.12 12:29
|t/p
|112
|0.40
|1.2024
|1.2060
|1.2024
|80.00
|1066.14
|223
|2006.01.12 12:29
|close
|111
|0.20
|1.2024
|1.2059
|1.2008
|8.00
|1074.14
|224
|2006.01.12 12:29
|close
|110
|0.10
|1.2025
|1.2058
|1.1992
|-13.00
|1061.14
|225
|2006.01.12 12:29
|sell
|113
|0.10
|1.2022
|1.2068
|1.2002
|226
|2006.01.12 14:54
|sell
|114
|0.20
|1.2037
|1.2068
|1.2017
|227
|2006.01.12 18:22
|sell
|115
|0.40
|1.2052
|1.2068
|1.2032
|228
|2006.01.12 19:53
|t/p
|115
|0.40
|1.2032
|1.2068
|1.2032
|80.00
|1141.14
|229
|2006.01.12 19:53
|close
|114
|0.20
|1.2032
|1.2068
|1.2017
|10.00
|1151.14
|230
|2006.01.12 19:53
|close
|113
|0.10
|1.2033
|1.2068
|1.2002
|-11.00
|1140.14
|231
|2006.01.12 19:53
|buy
|116
|0.10
|1.2034
|1.1988
|1.2054
|232
|2006.01.13 01:53
|t/p
|116
|0.10
|1.2054
|1.1988
|1.2054
|19.18
|1159.32
|233
|2006.01.13 01:53
|buy
|117
|0.10
|1.2056
|1.2010
|1.2076
|234
|2006.01.13 04:04
|t/p
|117
|0.10
|1.2076
|1.2010
|1.2076
|20.00
|1179.32
|235
|2006.01.13 04:04
|buy
|118
|0.10
|1.2078
|1.2032
|1.2098
|236
|2006.01.13 05:28
|buy
|119
|0.20
|1.2063
|1.2032
|1.2083
|237
|2006.01.13 07:55
|buy
|120
|0.40
|1.2047
|1.2031
|1.2067
|238
|2006.01.13 08:34
|t/p
|120
|0.40
|1.2067
|1.2031
|1.2067
|80.00
|1259.32
|239
|2006.01.13 08:34
|close
|119
|0.20
|1.2067
|1.2032
|1.2083
|8.00
|1267.32
|240
|2006.01.13 08:34
|close
|118
|0.10
|1.2068
|1.2032
|1.2098
|-10.00
|1257.32
|241
|2006.01.13 08:34
|buy
|121
|0.10
|1.2071
|1.2025
|1.2091
|242
|2006.01.13 09:20
|buy
|122
|0.20
|1.2056
|1.2025
|1.2076
|243
|2006.01.13 10:42
|t/p
|122
|0.20
|1.2076
|1.2025
|1.2076
|40.00
|1297.32
|244
|2006.01.13 10:42
|close
|121
|0.10
|1.2076
|1.2025
|1.2091
|5.00
|1302.32
|245
|2006.01.13 10:42
|buy
|123
|0.10
|1.2077
|1.2031
|1.2097
|246
|2006.01.13 11:32
|t/p
|123
|0.10
|1.2097
|1.2031
|1.2097
|20.00
|1322.32
|247
|2006.01.13 11:32
|buy
|124
|0.10
|1.2099
|1.2053
|1.2119
|248
|2006.01.13 12:38
|t/p
|124
|0.10
|1.2119
|1.2053
|1.2119
|20.00
|1342.32
|249
|2006.01.13 12:38
|buy
|125
|0.10
|1.2121
|1.2075
|1.2141
|250
|2006.01.13 12:49
|t/p
|125
|0.10
|1.2141
|1.2075
|1.2141
|20.00
|1362.32
|251
|2006.01.13 12:49
|buy
|126
|0.10
|1.2143
|1.2097
|1.2163
|252
|2006.01.13 13:51
|buy
|127
|0.20
|1.2127
|1.2096
|1.2147
|253
|2006.01.15 17:00
|t/p
|127
|0.20
|1.2147
|1.2096
|1.2147
|40.00
|1402.32
|254
|2006.01.15 17:00
|close
|126
|0.10
|1.2147
|1.2097
|1.2163
|4.00
|1406.32
|255
|2006.01.15 17:00
|buy
|128
|0.10
|1.2149
|1.2103
|1.2169
|256
|2006.01.15 18:50
|t/p
|128
|0.10
|1.2169
|1.2103
|1.2169
|20.00
|1426.32
|257
|2006.01.15 18:50
|buy
|129
|0.10
|1.2171
|1.2125
|1.2191
|258
|2006.01.15 20:15
|buy
|130
|0.20
|1.2156
|1.2125
|1.2176
|259
|2006.01.15 21:22
|buy
|131
|0.40
|1.2141
|1.2125
|1.2161
|260
|2006.01.15 23:21
|t/p
|131
|0.40
|1.2161
|1.2125
|1.2161
|80.00
|1506.32
|261
|2006.01.15 23:21
|close
|130
|0.20
|1.2161
|1.2125
|1.2176
|10.00
|1516.32
|262
|2006.01.15 23:21
|close
|129
|0.10
|1.2160
|1.2125
|1.2191
|-11.00
|1505.32
|263
|2006.01.15 23:21
|sell
|132
|0.10
|1.2159
|1.2205
|1.2139
|264
|2006.01.16 00:43
|t/p
|132
|0.10
|1.2139
|1.2205
|1.2139
|20.44
|1525.76
|265
|2006.01.16 00:43
|sell
|133
|0.10
|1.2137
|1.2183
|1.2117
|266
|2006.01.16 02:46
|sell
|134
|0.20
|1.2152
|1.2183
|1.2132
|267
|2006.01.16 06:46
|t/p
|134
|0.20
|1.2132
|1.2183
|1.2132
|40.00
|1565.76
|268
|2006.01.16 06:46
|close
|133
|0.10
|1.2132
|1.2183
|1.2117
|5.00
|1570.76
|269
|2006.01.16 06:46
|sell
|135
|0.10
|1.2129
|1.2175
|1.2109
|270
|2006.01.16 08:16
|t/p
|135
|0.10
|1.2109
|1.2175
|1.2109
|20.00
|1590.76
|271
|2006.01.16 08:16
|sell
|136
|0.10
|1.2107
|1.2153
|1.2087
|272
|2006.01.16 10:32
|sell
|137
|0.20
|1.2123
|1.2154
|1.2103
|273
|2006.01.16 19:54
|t/p
|137
|0.20
|1.2103
|1.2154
|1.2103
|40.00
|1630.76
|274
|2006.01.16 19:54
|close
|136
|0.10
|1.2103
|1.2153
|1.2087
|4.00
|1634.76
|275
|2006.01.16 19:54
|sell
|138
|0.10
|1.2101
|1.2147
|1.2081
|276
|2006.01.16 19:57
|t/p
|138
|0.10
|1.2081
|1.2147
|1.2081
|20.00
|1654.76
|277
|2006.01.16 19:57
|sell
|139
|0.10
|1.2078
|1.2124
|1.2058
|278
|2006.01.16 20:37
|sell
|140
|0.20
|1.2093
|1.2124
|1.2073
|279
|2006.01.16 21:31
|sell
|141
|0.40
|1.2109
|1.2125
|1.2089
|280
|2006.01.17 00:44
|s/l
|139
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2058
|-45.56
|1609.20
|281
|2006.01.17 00:44
|s/l
|140
|0.20
|1.2124
|1.2124
|1.2073
|-61.12
|1548.08
|282
|2006.01.17 00:44
|close
|141
|0.40
|1.2124
|1.2125
|1.2089
|-58.24
|1489.84
|283
|2006.01.17 00:44
|buy
|142
|0.10
|1.2125
|1.2079
|1.2145
|284
|2006.01.17 04:43
|buy
|143
|0.20
|1.2110
|1.2079
|1.2130
|285
|2006.01.17 06:13
|buy
|144
|0.40
|1.2094
|1.2078
|1.2114
|286
|2006.01.17 06:29
|s/l
|142
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2145
|-46.00
|1443.84
|287
|2006.01.17 06:29
|s/l
|143
|0.20
|1.2079
|1.2079
|1.2130
|-62.00
|1381.84
|288
|2006.01.17 06:29
|s/l
|144
|0.40
|1.2078
|1.2078
|1.2114
|-64.00
|1317.84
|289
|2006.01.17 06:29
|sell
|145
|0.10
|1.2078
|1.2124
|1.2058
|290
|2006.01.17 09:15
|t/p
|145
|0.10
|1.2058
|1.2124
|1.2058
|20.00
|1337.84
|291
|2006.01.17 09:15
|sell
|146
|0.10
|1.2055
|1.2101
|1.2035
|292
|2006.01.17 11:08
|sell
|147
|0.20
|1.2070
|1.2101
|1.2050
|293
|2006.01.17 13:39
|sell
|148
|0.40
|1.2086
|1.2102
|1.2066
|294
|2006.01.17 15:20
|s/l
|146
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2035
|-46.00
|1291.84
|295
|2006.01.17 15:20
|s/l
|147
|0.20
|1.2101
|1.2101
|1.2050
|-62.00
|1229.84
|296
|2006.01.17 15:20
|close
|148
|0.40
|1.2101
|1.2102
|1.2066
|-60.00
|1169.84
|297
|2006.01.17 15:20
|buy
|149
|0.10
|1.2100
|1.2054
|1.2120
|298
|2006.01.17 23:19
|buy
|150
|0.20
|1.2085
|1.2054
|1.2105
|299
|2006.01.18 02:47
|t/p
|150
|0.20
|1.2105
|1.2054
|1.2105
|38.36
|1208.20
|300
|2006.01.18 02:47
|close
|149
|0.10
|1.2105
|1.2054
|1.2120
|4.18
|1212.38
|301
|2006.01.18 02:47
|buy
|151
|0.10
|1.2106
|1.2060
|1.2126
|302
|2006.01.18 03:01
|t/p
|151
|0.10
|1.2126
|1.2060
|1.2126
|20.00
|1232.38
|303
|2006.01.18 03:01
|buy
|152
|0.10
|1.2128
|1.2082
|1.2148
|304
|2006.01.18 03:53
|t/p
|152
|0.10
|1.2148
|1.2082
|1.2148
|20.00
|1252.38
|305
|2006.01.18 03:53
|buy
|153
|0.10
|1.2151
|1.2105
|1.2171
|306
|2006.01.18 04:00
|buy
|154
|0.20
|1.2136
|1.2105
|1.2156
|307
|2006.01.18 04:25
|buy
|155
|0.40
|1.2121
|1.2105
|1.2141
|308
|2006.01.18 05:01
|s/l
|153
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2171
|-46.00
|1206.38
|309
|2006.01.18 05:01
|s/l
|154
|0.20
|1.2105
|1.2105
|1.2156
|-62.00
|1144.38
|310
|2006.01.18 05:01
|s/l
|155
|0.40
|1.2105
|1.2105
|1.2141
|-64.00
|1080.38
|311
|2006.01.18 05:01
|sell
|156
|0.10
|1.2105
|1.2151
|1.2085
|312
|2006.01.18 05:19
|sell
|157
|0.20
|1.2120
|1.2151
|1.2100
|313
|2006.01.18 06:22
|sell
|158
|0.40
|1.2135
|1.2151
|1.2115
|314
|2006.01.18 07:14
|t/p
|158
|0.40
|1.2115
|1.2151
|1.2115
|80.00
|1160.38
|315
|2006.01.18 07:14
|close
|157
|0.20
|1.2115
|1.2151
|1.2100
|10.00
|1170.38
|316
|2006.01.18 07:14
|close
|156
|0.10
|1.2115
|1.2151
|1.2085
|-10.00
|1160.38
|317
|2006.01.18 07:14
|sell
|159
|0.10
|1.2114
|1.2160
|1.2094
|318
|2006.01.18 08:20
|sell
|160
|0.20
|1.2129
|1.2160
|1.2109
|319
|2006.01.18 08:45
|sell
|161
|0.40
|1.2145
|1.2161
|1.2125
|320
|2006.01.18 08:53
|t/p
|161
|0.40
|1.2125
|1.2161
|1.2125
|80.00
|1240.38
|321
|2006.01.18 08:53
|close
|160
|0.20
|1.2125
|1.2160
|1.2109
|8.00
|1248.38
|322
|2006.01.18 08:53
|close
|159
|0.10
|1.2126
|1.2160
|1.2094
|-12.00
|1236.38
|323
|2006.01.18 08:54
|buy
|162
|0.10
|1.2125
|1.2079
|1.2145
|324
|2006.01.18 09:34
|t/p
|162
|0.10
|1.2145
|1.2079
|1.2145
|20.00
|1256.38
|325
|2006.01.18 09:34
|buy
|163
|0.10
|1.2147
|1.2101
|1.2167
|326
|2006.01.18 10:02
|buy
|164
|0.20
|1.2131
|1.2100
|1.2151
|327
|2006.01.18 10:12
|buy
|165
|0.40
|1.2114
|1.2098
|1.2134
|328
|2006.01.18 10:14
|s/l
|163
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2167
|-46.00
|1210.38
|329
|2006.01.18 10:14
|close
|165
|0.40
|1.2101
|1.2098
|1.2134
|-52.00
|1158.38
|330
|2006.01.18 10:14
|s/l
|164
|0.20
|1.2100
|1.2100
|1.2151
|-62.00
|1096.38
|331
|2006.01.18 10:14
|sell
|166
|0.10
|1.2099
|1.2145
|1.2079
|332
|2006.01.18 11:44
|t/p
|166
|0.10
|1.2079
|1.2145
|1.2079
|20.00
|1116.38
|333
|2006.01.18 11:44
|sell
|167
|0.10
|1.2077
|1.2123
|1.2057
|334
|2006.01.18 13:30
|sell
|168
|0.20
|1.2092
|1.2123
|1.2072
|335
|2006.01.18 14:56
|sell
|169
|0.40
|1.2107
|1.2123
|1.2087
|336
|2006.01.18 18:03
|s/l
|167
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2057
|-46.00
|1070.38
|337
|2006.01.18 18:03
|s/l
|168
|0.20
|1.2123
|1.2123
|1.2072
|-62.00
|1008.38
|338
|2006.01.18 18:03
|s/l
|169
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.2087
|-64.00
|944.38
|339
|2006.01.18 18:03
|buy
|170
|0.10
|1.2123
|1.2077
|1.2143
|340
|2006.01.18 18:44
|buy
|171
|0.20
|1.2108
|1.2077
|1.2128
|341
|2006.01.18 19:27
|buy
|172
|0.40
|1.2092
|1.2076
|1.2112
|342
|2006.01.19 02:44
|s/l
|170
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2143
|-48.46
|895.92
|343
|2006.01.19 02:44
|s/l
|171
|0.20
|1.2077
|1.2077
|1.2128
|-66.92
|829.00
|344
|2006.01.19 02:44
|close
|172
|0.40
|1.2077
|1.2076
|1.2112
|-69.84
|759.16
|345
|2006.01.19 02:45
|sell
|173
|0.10
|1.2078
|1.2124
|1.2058
|346
|2006.01.19 08:34
|t/p
|173
|0.10
|1.2058
|1.2124
|1.2058
|20.00
|779.16
|347
|2006.01.19 08:34
|sell
|174
|0.10
|1.2055
|1.2101
|1.2035
|348
|2006.01.19 08:39
|sell
|175
|0.20
|1.2070
|1.2101
|1.2050
|349
|2006.01.19 10:33
|s/l
|174
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2035
|-46.00
|733.16
|350
|2006.01.19 10:33
|s/l
|175
|0.20
|1.2101
|1.2101
|1.2050
|-62.00
|671.16
|351
|2006.01.19 10:33
|buy
|176
|0.10
|1.2101
|1.2055
|1.2121
|352
|2006.01.19 10:56
|t/p
|176
|0.10
|1.2121
|1.2055
|1.2121
|20.00
|691.16
|353
|2006.01.19 10:56
|buy
|177
|0.10
|1.2123
|1.2077
|1.2143
|354
|2006.01.19 11:04
|buy
|178
|0.20
|1.2108
|1.2077
|1.2128
|355
|2006.01.19 20:07
|s/l
|177
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2143
|-46.00
|645.16
|356
|2006.01.19 20:07
|s/l
|178
|0.20
|1.2077
|1.2077
|1.2128
|-62.00
|583.16
|357
|2006.01.19 20:07
|sell
|179
|0.10
|1.2077
|1.2123
|1.2057
|358
|2006.01.20 03:37
|t/p
|179
|0.10
|1.2057
|1.2123
|1.2057
|20.44
|603.60
|359
|2006.01.20 03:37
|sell
|180
|0.10
|1.2054
|1.2100
|1.2034
|360
|2006.01.20 03:51
|sell
|181
|0.20
|1.2069
|1.2100
|1.2049
|361
|2006.01.20 09:11
|s/l
|180
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2034
|-46.00
|557.60
|362
|2006.01.20 09:11
|s/l
|181
|0.20
|1.2100
|1.2100
|1.2049
|-62.00
|495.60
|363
|2006.01.20 09:11
|buy
|182
|0.10
|1.2100
|1.2054
|1.2120
|364
|2006.01.20 09:50
|buy
|183
|0.20
|1.2085
|1.2054
|1.2105
|365
|2006.01.20 12:05
|t/p
|183
|0.20
|1.2105
|1.2054
|1.2105
|40.00
|535.60
|366
|2006.01.20 12:05
|close
|182
|0.10
|1.2105
|1.2054
|1.2120
|5.00
|540.60
|367
|2006.01.20 12:06
|buy
|184
|0.10
|1.2106
|1.2060
|1.2126
|368
|2006.01.20 13:50
|t/p
|184
|0.10
|1.2126
|1.2060
|1.2126
|20.00
|560.60
|369
|2006.01.20 13:50
|buy
|185
|0.10
|1.2128
|1.2082
|1.2148
|370
|2006.01.22 17:17
|t/p
|185
|0.10
|1.2148
|1.2082
|1.2148
|20.00
|580.60
|371
|2006.01.22 17:17
|buy
|186
|0.10
|1.2151
|1.2105
|1.2171
|372
|2006.01.22 19:02
|t/p
|186
|0.10
|1.2171
|1.2105
|1.2171
|20.00
|600.60
|373
|2006.01.22 19:02
|buy
|187
|0.10
|1.2173
|1.2127
|1.2193
|374
|2006.01.22 19:40
|t/p
|187
|0.10
|1.2193
|1.2127
|1.2193
|20.00
|620.60
|375
|2006.01.22 19:40
|buy
|188
|0.10
|1.2195
|1.2149
|1.2215
|376
|2006.01.22 19:41
|t/p
|188
|0.10
|1.2215
|1.2149
|1.2215
|20.00
|640.60
|377
|2006.01.22 19:41
|buy
|189
|0.10
|1.2217
|1.2171
|1.2237
|378
|2006.01.22 19:41
|t/p
|189
|0.10
|1.2237
|1.2171
|1.2237
|20.00
|660.60
|379
|2006.01.22 19:41
|buy
|190
|0.10
|1.2247
|1.2201
|1.2267
|380
|2006.01.22 19:42
|buy
|191
|0.20
|1.2231
|1.2200
|1.2251
|381
|2006.01.22 22:53
|t/p
|191
|0.20
|1.2251
|1.2200
|1.2251
|40.00
|700.60
|382
|2006.01.22 22:53
|close
|190
|0.10
|1.2251
|1.2201
|1.2267
|4.00
|704.60
|383
|2006.01.22 22:53
|buy
|192
|0.10
|1.2251
|1.2205
|1.2271
|384
|2006.01.22 23:11
|buy
|193
|0.20
|1.2235
|1.2204
|1.2255
|385
|2006.01.23 04:37
|t/p
|193
|0.20
|1.2255
|1.2204
|1.2255
|38.36
|742.96
|386
|2006.01.23 04:37
|close
|192
|0.10
|1.2255
|1.2205
|1.2271
|3.18
|746.14
|387
|2006.01.23 04:37
|buy
|194
|0.10
|1.2256
|1.2210
|1.2276
|388
|2006.01.23 05:38
|t/p
|194
|0.10
|1.2276
|1.2210
|1.2276
|20.00
|766.14
|389
|2006.01.23 05:38
|buy
|195
|0.10
|1.2278
|1.2232
|1.2298
|390
|2006.01.23 12:47
|t/p
|195
|0.10
|1.2298
|1.2232
|1.2298
|20.00
|786.14
|391
|2006.01.23 12:47
|buy
|196
|0.10
|1.2300
|1.2254
|1.2320
|392
|2006.01.23 13:05
|buy
|197
|0.20
|1.2285
|1.2254
|1.2305
|393
|2006.01.23 15:21
|t/p
|197
|0.20
|1.2305
|1.2254
|1.2305
|40.00
|826.14
|394
|2006.01.23 15:21
|close
|196
|0.10
|1.2305
|1.2254
|1.2320
|5.00
|831.14
|395
|2006.01.23 15:21
|buy
|198
|0.10
|1.2306
|1.2260
|1.2326
|396
|2006.01.23 19:04
|buy
|199
|0.20
|1.2289
|1.2258
|1.2309
|397
|2006.01.24 00:49
|t/p
|199
|0.20
|1.2309
|1.2258
|1.2309
|38.36
|869.50
|398
|2006.01.24 00:49
|close
|198
|0.10
|1.2309
|1.2260
|1.2326
|2.18
|871.68
|399
|2006.01.24 00:49
|buy
|200
|0.10
|1.2311
|1.2265
|1.2331
|400
|2006.01.24 01:30
|buy
|201
|0.20
|1.2296
|1.2265
|1.2316
|401
|2006.01.24 04:07
|s/l
|200
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2331
|-46.00
|825.68
|402
|2006.01.24 04:07
|s/l
|201
|0.20
|1.2265
|1.2265
|1.2316
|-62.00
|763.68
|403
|2006.01.24 04:07
|sell
|202
|0.10
|1.2265
|1.2311
|1.2245
|404
|2006.01.24 05:00
|sell
|203
|0.20
|1.2280
|1.2311
|1.2260
|405
|2006.01.24 08:58
|t/p
|203
|0.20
|1.2260
|1.2311
|1.2260
|40.00
|803.68
|406
|2006.01.24 08:58
|close
|202
|0.10
|1.2260
|1.2311
|1.2245
|5.00
|808.68
|407
|2006.01.24 08:58
|sell
|204
|0.10
|1.2257
|1.2303
|1.2237
|408
|2006.01.24 09:06
|sell
|205
|0.20
|1.2272
|1.2303
|1.2252
|409
|2006.01.25 04:12
|s/l
|204
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2237
|-45.56
|763.12
|410
|2006.01.25 04:12
|s/l
|205
|0.20
|1.2303
|1.2303
|1.2252
|-61.12
|702.00
|411
|2006.01.25 04:12
|buy
|206
|0.10
|1.2303
|1.2257
|1.2323
|412
|2006.01.25 04:58
|t/p
|206
|0.10
|1.2323
|1.2257
|1.2323
|20.00
|722.00
|413
|2006.01.25 04:58
|buy
|207
|0.10
|1.2325
|1.2279
|1.2345
|414
|2006.01.25 05:15
|buy
|208
|0.20
|1.2310
|1.2279
|1.2330
|415
|2006.01.25 08:32
|s/l
|207
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2345
|-46.00
|676.00
|416
|2006.01.25 08:32
|s/l
|208
|0.20
|1.2279
|1.2279
|1.2330
|-62.00
|614.00
|417
|2006.01.25 08:32
|sell
|209
|0.10
|1.2279
|1.2325
|1.2259
|418
|2006.01.25 09:50
|t/p
|209
|0.10
|1.2259
|1.2325
|1.2259
|20.00
|634.00
|419
|2006.01.25 09:50
|sell
|210
|0.10
|1.2256
|1.2302
|1.2236
|420
|2006.01.25 10:07
|sell
|211
|0.20
|1.2271
|1.2302
|1.2251
|421
|2006.01.25 10:48
|t/p
|211
|0.20
|1.2251
|1.2302
|1.2251
|40.00
|674.00
|422
|2006.01.25 10:48
|close
|210
|0.10
|1.2251
|1.2302
|1.2236
|5.00
|679.00
|423
|2006.01.25 10:48
|sell
|212
|0.10
|1.2249
|1.2295
|1.2229
|424
|2006.01.25 11:07
|sell
|213
|0.20
|1.2264
|1.2295
|1.2244
|425
|2006.01.25 15:28
|t/p
|213
|0.20
|1.2244
|1.2295
|1.2244
|40.00
|719.00
|426
|2006.01.25 15:28
|close
|212
|0.10
|1.2244
|1.2295
|1.2229
|5.00
|724.00
|427
|2006.01.25 15:28
|sell
|214
|0.10
|1.2243
|1.2289
|1.2223
|428
|2006.01.25 20:21
|sell
|215
|0.20
|1.2258
|1.2289
|1.2238
|429
|2006.01.26 04:03
|t/p
|215
|0.20
|1.2238
|1.2289
|1.2238
|42.64
|766.64
|430
|2006.01.26 04:03
|close
|214
|0.10
|1.2238
|1.2289
|1.2223
|6.32
|772.96
|431
|2006.01.26 04:03
|sell
|216
|0.10
|1.2235
|1.2281
|1.2215
|432
|2006.01.26 04:12
|sell
|217
|0.20
|1.2250
|1.2281
|1.2230
|433
|2006.01.26 08:41
|t/p
|217
|0.20
|1.2230
|1.2281
|1.2230
|40.00
|812.96
|434
|2006.01.26 08:41
|close
|216
|0.10
|1.2228
|1.2281
|1.2215
|7.00
|819.96
|435
|2006.01.26 08:41
|sell
|218
|0.10
|1.2227
|1.2273
|1.2207
|436
|2006.01.26 08:42
|sell
|219
|0.20
|1.2243
|1.2274
|1.2223
|437
|2006.01.26 13:01
|t/p
|219
|0.20
|1.2223
|1.2274
|1.2223
|40.00
|859.96
|438
|2006.01.26 13:01
|close
|218
|0.10
|1.2223
|1.2273
|1.2207
|4.00
|863.96
|439
|2006.01.26 13:01
|sell
|220
|0.10
|1.2219
|1.2265
|1.2199
|440
|2006.01.26 14:20
|t/p
|220
|0.10
|1.2199
|1.2265
|1.2199
|20.00
|883.96
|441
|2006.01.26 14:20
|sell
|221
|0.10
|1.2197
|1.2243
|1.2177
|442
|2006.01.26 14:34
|sell
|222
|0.20
|1.2212
|1.2243
|1.2192
|443
|2006.01.27 05:52
|t/p
|222
|0.20
|1.2192
|1.2243
|1.2192
|40.88
|924.84
|444
|2006.01.27 05:52
|close
|221
|0.10
|1.2192
|1.2243
|1.2177
|5.44
|930.28
|445
|2006.01.27 05:52
|sell
|223
|0.10
|1.2190
|1.2236
|1.2170
|446
|2006.01.27 06:09
|t/p
|223
|0.10
|1.2170
|1.2236
|1.2170
|20.00
|950.28
|447
|2006.01.27 06:09
|sell
|224
|0.10
|1.2168
|1.2214
|1.2148
|448
|2006.01.27 06:18
|sell
|225
|0.20
|1.2184
|1.2215
|1.2164
|449
|2006.01.27 08:20
|t/p
|225
|0.20
|1.2164
|1.2215
|1.2164
|40.00
|990.28
|450
|2006.01.27 08:20
|close
|224
|0.10
|1.2164
|1.2214
|1.2148
|4.00
|994.28
|451
|2006.01.27 08:20
|sell
|226
|0.10
|1.2163
|1.2209
|1.2143
|452
|2006.01.27 08:30
|sell
|227
|0.20
|1.2186
|1.2217
|1.2166
|453
|2006.01.27 08:30
|sell
|228
|0.40
|1.2201
|1.2217
|1.2181
|454
|2006.01.27 08:32
|s/l
|226
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2143
|-46.00
|948.28
|455
|2006.01.27 08:32
|close
|228
|0.40
|1.2210
|1.2217
|1.2181
|-36.00
|912.28
|456
|2006.01.27 08:32
|close
|227
|0.20
|1.2208
|1.2217
|1.2166
|-44.00
|868.28
|457
|2006.01.27 08:32
|buy
|229
|0.10
|1.2207
|1.2161
|1.2227
|458
|2006.01.27 08:41
|t/p
|229
|0.10
|1.2227
|1.2161
|1.2227
|20.00
|888.28
|459
|2006.01.27 08:41
|buy
|230
|0.10
|1.2231
|1.2185
|1.2251
|460
|2006.01.27 08:49
|buy
|231
|0.20
|1.2216
|1.2185
|1.2236
|461
|2006.01.27 10:19
|s/l
|230
|0.10
|1.2185
|1.2185
|1.2251
|-46.00
|842.28
|462
|2006.01.27 10:19
|s/l
|231
|0.20
|1.2185
|1.2185
|1.2236
|-62.00
|780.28
|463
|2006.01.27 10:19
|sell
|232
|0.10
|1.2185
|1.2231
|1.2165
|464
|2006.01.27 10:27
|t/p
|232
|0.10
|1.2165
|1.2231
|1.2165
|20.00
|800.28
|465
|2006.01.27 10:27
|sell
|233
|0.10
|1.2163
|1.2209
|1.2143
|466
|2006.01.27 10:28
|sell
|234
|0.20
|1.2178
|1.2209
|1.2158
|467
|2006.01.27 10:45
|t/p
|234
|0.20
|1.2158
|1.2209
|1.2158
|40.00
|840.28
|468
|2006.01.27 10:45
|close
|233
|0.10
|1.2158
|1.2209
|1.2143
|5.00
|845.28
|469
|2006.01.27 10:45
|sell
|235
|0.10
|1.2156
|1.2202
|1.2136
|470
|2006.01.27 10:55
|t/p
|235
|0.10
|1.2136
|1.2202
|1.2136
|20.00
|865.28
|471
|2006.01.27 10:55
|sell
|236
|0.10
|1.2134
|1.2180
|1.2114
|472
|2006.01.27 13:17
|t/p
|236
|0.10
|1.2114
|1.2180
|1.2114
|20.00
|885.28
|473
|2006.01.27 13:17
|sell
|237
|0.10
|1.2112
|1.2158
|1.2092
|474
|2006.01.27 13:30
|t/p
|237
|0.10
|1.2092
|1.2158
|1.2092
|20.00
|905.28
|475
|2006.01.27 13:30
|sell
|238
|0.10
|1.2090
|1.2136
|1.2070
|476
|2006.01.27 14:15
|sell
|239
|0.20
|1.2106
|1.2137
|1.2086
|477
|2006.01.29 21:17
|t/p
|239
|0.20
|1.2086
|1.2137
|1.2086
|40.00
|945.28
|478
|2006.01.29 21:17
|close
|238
|0.10
|1.2086
|1.2136
|1.2070
|4.00
|949.28
|479
|2006.01.29 21:17
|sell
|240
|0.10
|1.2086
|1.2132
|1.2066
|480
|2006.01.30 01:03
|sell
|241
|0.20
|1.2102
|1.2133
|1.2082
|481
|2006.01.30 03:31
|t/p
|241
|0.20
|1.2082
|1.2133
|1.2082
|40.00
|989.28
|482
|2006.01.30 03:31
|close
|240
|0.10
|1.2082
|1.2132
|1.2066
|4.44
|993.72
|483
|2006.01.30 03:31
|sell
|242
|0.10
|1.2079
|1.2125
|1.2059
|484
|2006.01.30 04:43
|sell
|243
|0.20
|1.2094
|1.2125
|1.2074
|485
|2006.01.30 08:19
|t/p
|243
|0.20
|1.2074
|1.2125
|1.2074
|40.00
|1033.72
|486
|2006.01.30 08:19
|close
|242
|0.10
|1.2074
|1.2125
|1.2059
|5.00
|1038.72
|487
|2006.01.30 08:19
|sell
|244
|0.10
|1.2072
|1.2118
|1.2052
|488
|2006.01.30 08:37
|sell
|245
|0.20
|1.2088
|1.2119
|1.2068
|489
|2006.01.31 02:46
|sell
|246
|0.40
|1.2104
|1.2120
|1.2084
|490
|2006.01.31 07:11
|s/l
|244
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2052
|-45.56
|993.16
|491
|2006.01.31 07:11
|close
|246
|0.40
|1.2118
|1.2120
|1.2084
|-56.00
|937.16
|492
|2006.01.31 07:11
|close
|245
|0.20
|1.2118
|1.2119
|1.2068
|-59.12
|878.04
|493
|2006.01.31 07:11
|buy
|247
|0.10
|1.2119
|1.2073
|1.2139
|494
|2006.01.31 10:51
|t/p
|247
|0.10
|1.2139
|1.2073
|1.2139
|20.00
|898.04
|495
|2006.01.31 10:51
|buy
|248
|0.10
|1.2141
|1.2095
|1.2161
|496
|2006.01.31 11:55
|t/p
|248
|0.10
|1.2161
|1.2095
|1.2161
|20.00
|918.04
|497
|2006.01.31 11:55
|buy
|249
|0.10
|1.2163
|1.2117
|1.2183
|498
|2006.01.31 12:37
|t/p
|249
|0.10
|1.2183
|1.2117
|1.2183
|20.00
|938.04
|499
|2006.01.31 12:37
|buy
|250
|0.10
|1.2185
|1.2139
|1.2205
|500
|2006.01.31 13:42
|buy
|251
|0.20
|1.2169
|1.2138
|1.2189
|501
|2006.01.31 14:16
|buy
|252
|0.40
|1.2153
|1.2137
|1.2173
|502
|2006.01.31 14:18
|t/p
|252
|0.40
|1.2173
|1.2137
|1.2173
|80.00
|1018.04
|503
|2006.01.31 14:18
|close
|251
|0.20
|1.2173
|1.2138
|1.2189
|8.00
|1026.04
|504
|2006.01.31 14:18
|close
|250
|0.10
|1.2174
|1.2139
|1.2205
|-11.00
|1015.04
|505
|2006.01.31 14:18
|buy
|253
|0.10
|1.2175
|1.2129
|1.2195
|506
|2006.01.31 14:20
|buy
|254
|0.20
|1.2159
|1.2128
|1.2179
|507
|2006.01.31 14:22
|buy
|255
|0.40
|1.2143
|1.2127
|1.2163
|508
|2006.01.31 14:25
|s/l
|253
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2195
|-46.00
|969.04
|509
|2006.01.31 14:25
|s/l
|254
|0.20
|1.2128
|1.2128
|1.2179
|-62.00
|907.04
|510
|2006.01.31 14:25
|close
|255
|0.40
|1.2128
|1.2127
|1.2163
|-60.00
|847.04
|511
|2006.01.31 14:25
|sell
|256
|0.10
|1.2127
|1.2173
|1.2107
|512
|2006.01.31 14:50
|sell
|257
|0.20
|1.2142
|1.2173
|1.2122
|513
|2006.02.01 04:45
|t/p
|257
|0.20
|1.2122
|1.2173
|1.2122
|40.88
|887.92
|514
|2006.02.01 04:45
|close
|256
|0.10
|1.2122
|1.2173
|1.2107
|5.44
|893.36
|515
|2006.02.01 04:45
|sell
|258
|0.10
|1.2120
|1.2166
|1.2100
|516
|2006.02.01 06:06
|t/p
|258
|0.10
|1.2100
|1.2166
|1.2100
|20.00
|913.36
|517
|2006.02.01 06:06
|sell
|259
|0.10
|1.2098
|1.2144
|1.2078
|518
|2006.02.01 08:48
|t/p
|259
|0.10
|1.2078
|1.2144
|1.2078
|20.00
|933.36
|519
|2006.02.01 08:48
|sell
|260
|0.10
|1.2076
|1.2122
|1.2056
|520
|2006.02.01 09:02
|sell
|261
|0.20
|1.2091
|1.2122
|1.2071
|521
|2006.02.01 10:08
|sell
|262
|0.40
|1.2107
|1.2123
|1.2087
|522
|2006.02.01 11:07
|t/p
|262
|0.40
|1.2087
|1.2123
|1.2087
|80.00
|1013.36
|523
|2006.02.01 11:07
|close
|261
|0.20
|1.2087
|1.2122
|1.2071
|8.00
|1021.36
|524
|2006.02.01 11:07
|close
|260
|0.10
|1.2088
|1.2122
|1.2056
|-12.00
|1009.36
|525
|2006.02.01 11:07
|sell
|263
|0.10
|1.2085
|1.2131
|1.2065
|526
|2006.02.01 14:18
|t/p
|263
|0.10
|1.2065
|1.2131
|1.2065
|20.00
|1029.36
|527
|2006.02.01 14:18
|sell
|264
|0.10
|1.2062
|1.2108
|1.2042
|528
|2006.02.01 19:18
|sell
|265
|0.20
|1.2077
|1.2108
|1.2057
|529
|2006.02.02 00:43
|t/p
|265
|0.20
|1.2057
|1.2108
|1.2057
|42.64
|1072.00
|530
|2006.02.02 00:43
|close
|264
|0.10
|1.2057
|1.2108
|1.2042
|6.32
|1078.32
|531
|2006.02.02 00:43
|sell
|266
|0.10
|1.2054
|1.2100
|1.2034
|532
|2006.02.02 00:47
|t/p
|266
|0.10
|1.2034
|1.2100
|1.2034
|20.00
|1098.32
|533
|2006.02.02 00:47
|sell
|267
|0.10
|1.2032
|1.2078
|1.2012
|534
|2006.02.02 01:54
|sell
|268
|0.20
|1.2048
|1.2079
|1.2028
|535
|2006.02.02 02:59
|sell
|269
|0.40
|1.2064
|1.2080
|1.2044
|536
|2006.02.02 08:58
|t/p
|269
|0.40
|1.2044
|1.2080
|1.2044
|80.00
|1178.32
|537
|2006.02.02 08:58
|close
|268
|0.20
|1.2044
|1.2079
|1.2028
|8.00
|1186.32
|538
|2006.02.02 08:58
|close
|267
|0.10
|1.2044
|1.2078
|1.2012
|-12.00
|1174.32
|539
|2006.02.02 08:58
|sell
|270
|0.10
|1.2043
|1.2089
|1.2023
|540
|2006.02.02 09:38
|sell
|271
|0.20
|1.2058
|1.2089
|1.2038
|541
|2006.02.02 10:12
|sell
|272
|0.40
|1.2073
|1.2089
|1.2053
|542
|2006.02.02 10:23
|s/l
|270
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2023
|-46.00
|1128.32
|543
|2006.02.02 10:23
|s/l
|271
|0.20
|1.2089
|1.2089
|1.2038
|-62.00
|1066.32
|544
|2006.02.02 10:23
|s/l
|272
|0.40
|1.2089
|1.2089
|1.2053
|-64.00
|1002.32
|545
|2006.02.02 10:23
|buy
|273
|0.10
|1.2090
|1.2044
|1.2110
|546
|2006.02.02 20:11
|t/p
|273
|0.10
|1.2110
|1.2044
|1.2110
|20.00
|1022.32
|547
|2006.02.02 20:11
|buy
|274
|0.10
|1.2113
|1.2067
|1.2133
|548
|2006.02.02 20:31
|buy
|275
|0.20
|1.2098
|1.2067
|1.2118
|549
|2006.02.03 02:09
|buy
|276
|0.40
|1.2083
|1.2067
|1.2103
|550
|2006.02.03 05:52
|s/l
|274
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2133
|-46.82
|975.50
|551
|2006.02.03 05:52
|s/l
|275
|0.20
|1.2067
|1.2067
|1.2118
|-63.64
|911.86
|552
|2006.02.03 05:52
|s/l
|276
|0.40
|1.2067
|1.2067
|1.2103
|-64.00
|847.86
|553
|2006.02.03 05:52
|sell
|277
|0.10
|1.2067
|1.2113
|1.2047
|554
|2006.02.03 08:30
|sell
|278
|0.20
|1.2083
|1.2114
|1.2063
|555
|2006.02.03 08:31
|t/p
|278
|0.20
|1.2063
|1.2114
|1.2063
|40.00
|887.86
|556
|2006.02.03 08:31
|close
|277
|0.10
|1.2063
|1.2113
|1.2047
|4.00
|891.86
|557
|2006.02.03 08:31
|sell
|279
|0.10
|1.2060
|1.2106
|1.2040
|558
|2006.02.03 08:35
|t/p
|279
|0.10
|1.2040
|1.2106
|1.2040
|20.00
|911.86
|559
|2006.02.03 08:35
|sell
|280
|0.10
|1.2038
|1.2084
|1.2018
|560
|2006.02.03 08:36
|t/p
|280
|0.10
|1.2018
|1.2084
|1.2018
|20.00
|931.86
|561
|2006.02.03 08:36
|sell
|281
|0.10
|1.2016
|1.2062
|1.1996
|562
|2006.02.03 08:37
|sell
|282
|0.20
|1.2031
|1.2062
|1.2011
|563
|2006.02.03 08:56
|t/p
|282
|0.20
|1.2011
|1.2062
|1.2011
|40.00
|971.86
|564
|2006.02.03 08:56
|close
|281
|0.10
|1.2010
|1.2062
|1.1996
|6.00
|977.86
|565
|2006.02.03 08:56
|sell
|283
|0.10
|1.2009
|1.2055
|1.1989
|566
|2006.02.03 09:07
|t/p
|283
|0.10
|1.1989
|1.2055
|1.1989
|20.00
|997.86
|567
|2006.02.03 09:07
|sell
|284
|0.10
|1.1987
|1.2033
|1.1967
|568
|2006.02.03 10:08
|sell
|285
|0.20
|1.2003
|1.2034
|1.1983
|569
|2006.02.03 11:31
|sell
|286
|0.40
|1.2018
|1.2034
|1.1998
|570
|2006.02.05 17:00
|s/l
|284
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1967
|-46.00
|951.86
|571
|2006.02.05 17:00
|s/l
|285
|0.20
|1.2034
|1.2034
|1.1983
|-62.00
|889.86
|572
|2006.02.05 17:00
|s/l
|286
|0.40
|1.2034
|1.2034
|1.1998
|-64.00
|825.86
|573
|2006.02.05 17:00
|buy
|287
|0.10
|1.2037
|1.1991
|1.2057
|574
|2006.02.05 21:50
|buy
|288
|0.20
|1.2022
|1.1991
|1.2042
|575
|2006.02.06 03:31
|s/l
|287
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2057
|-46.82
|779.04
|576
|2006.02.06 03:31
|s/l
|288
|0.20
|1.1991
|1.1991
|1.2042
|-63.64
|715.40
|577
|2006.02.06 03:31
|sell
|289
|0.10
|1.1991
|1.2037
|1.1971
|578
|2006.02.06 08:25
|t/p
|289
|0.10
|1.1971
|1.2037
|1.1971
|20.00
|735.40
|579
|2006.02.06 08:25
|sell
|290
|0.10
|1.1969
|1.2015
|1.1949
|580
|2006.02.06 11:37
|sell
|291
|0.20
|1.1985
|1.2016
|1.1965
|581
|2006.02.06 12:00
|t/p
|291
|0.20
|1.1965
|1.2016
|1.1965
|40.00
|775.40
|582
|2006.02.06 12:00
|close
|290
|0.10
|1.1965
|1.2015
|1.1949
|4.00
|779.40
|583
|2006.02.06 12:00
|sell
|292
|0.10
|1.1963
|1.2009
|1.1943
|584
|2006.02.07 01:35
|sell
|293
|0.20
|1.1978
|1.2009
|1.1958
|585
|2006.02.07 04:38
|s/l
|292
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.1943
|-45.56
|733.84
|586
|2006.02.07 04:38
|s/l
|293
|0.20
|1.2009
|1.2009
|1.1958
|-62.00
|671.84
|587
|2006.02.07 04:38
|buy
|294
|0.10
|1.2010
|1.1964
|1.2030
|588
|2006.02.07 05:34
|buy
|295
|0.20
|1.1995
|1.1964
|1.2015
|589
|2006.02.07 07:21
|s/l
|294
|0.10
|1.1964
|1.1964
|1.2030
|-46.00
|625.84
|590
|2006.02.07 07:21
|s/l
|295
|0.20
|1.1964
|1.1964
|1.2015
|-62.00
|563.84
|591
|2006.02.07 07:21
|sell
|296
|0.10
|1.1964
|1.2010
|1.1944
|592
|2006.02.07 08:24
|sell
|297
|0.20
|1.1979
|1.2010
|1.1959
|593
|2006.02.07 10:38
|t/p
|297
|0.20
|1.1959
|1.2010
|1.1959
|40.00
|603.84
|594
|2006.02.07 10:38
|close
|296
|0.10
|1.1959
|1.2010
|1.1944
|5.00
|608.84
|595
|2006.02.07 10:38
|sell
|298
|0.10
|1.1957
|1.2003
|1.1937
|596
|2006.02.07 11:56
|sell
|299
|0.20
|1.1972
|1.2003
|1.1952
|597
|2006.02.08 07:25
|t/p
|299
|0.20
|1.1952
|1.2003
|1.1952
|40.88
|649.72
|598
|2006.02.08 07:25
|close
|298
|0.10
|1.1952
|1.2003
|1.1937
|5.44
|655.16
|599
|2006.02.08 07:25
|sell
|300
|0.10
|1.1949
|1.1995
|1.1929
|600
|2006.02.08 08:35
|sell
|301
|0.20
|1.1965
|1.1996
|1.1945
|601
|2006.02.08 10:53
|t/p
|301
|0.20
|1.1945
|1.1996
|1.1945
|40.00
|695.16
|602
|2006.02.08 10:53
|close
|300
|0.10
|1.1944
|1.1995
|1.1929
|5.00
|700.16
|603
|2006.02.08 10:53
|sell
|302
|0.10
|1.1943
|1.1989
|1.1923
|604
|2006.02.08 16:23
|sell
|303
|0.20
|1.1958
|1.1989
|1.1938
|605
|2006.02.08 19:59
|s/l
|302
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.1923
|-46.00
|654.16
|606
|2006.02.08 19:59
|s/l
|303
|0.20
|1.1989
|1.1989
|1.1938
|-62.00
|592.16
|607
|2006.02.08 19:59
|buy
|304
|0.10
|1.1989
|1.1943
|1.2009
|608
|2006.02.08 20:09
|buy
|305
|0.20
|1.1974
|1.1943
|1.1994
|609
|2006.02.09 06:55
|t/p
|305
|0.20
|1.1994
|1.1943
|1.1994
|35.08
|627.24
|610
|2006.02.09 06:55
|close
|304
|0.10
|1.1994
|1.1943
|1.2009
|2.54
|629.78
|611
|2006.02.09 06:55
|buy
|306
|0.10
|1.1995
|1.1949
|1.2015
|612
|2006.02.09 07:18
|buy
|307
|0.20
|1.1980
|1.1949
|1.2000
|613
|2006.02.09 10:06
|s/l
|306
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.2015
|-46.00
|583.78
|614
|2006.02.09 10:06
|s/l
|307
|0.20
|1.1949
|1.1949
|1.2000
|-62.00
|521.78
|615
|2006.02.09 10:06
|sell
|308
|0.10
|1.1949
|1.1995
|1.1929
|616
|2006.02.09 11:31
|sell
|309
|0.20
|1.1965
|1.1996
|1.1945
|617
|2006.02.09 19:00
|s/l
|308
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.1929
|-46.00
|475.78
|618
|2006.02.09 19:00
|close
|309
|0.20
|1.1995
|1.1996
|1.1945
|-60.00
|415.78
|619
|2006.02.09 19:00
|buy
|310
|0.10
|1.1996
|1.1950
|1.2016
|620
|2006.02.09 19:24
|buy
|311
|0.20
|1.1981
|1.1950
|1.2001
|621
|2006.02.10 00:43
|t/p
|311
|0.20
|1.2001
|1.1950
|1.2001
|38.36
|454.14
|622
|2006.02.10 00:43
|close
|310
|0.10
|1.2001
|1.1950
|1.2016
|4.18
|458.32
|623
|2006.02.10 00:43
|buy
|312
|0.10
|1.2002
|1.1956
|1.2022
|624
|2006.02.10 01:00
|buy
|313
|0.20
|1.1986
|1.1955
|1.2006
|625
|2006.02.10 03:31
|s/l
|312
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.2022
|-46.00
|412.32
|626
|2006.02.10 03:31
|close
|313
|0.20
|1.1956
|1.1955
|1.2006
|-60.00
|352.32
|627
|2006.02.10 03:31
|sell
|314
|0.10
|1.1957
|1.2003
|1.1937
|628
|2006.02.10 08:53
|s/l
|314
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.1937
|-46.00
|306.32
|629
|2006.02.10 08:53
|buy
|315
|0.10
|1.2003
|1.1957
|1.2023
|630
|2006.02.10 09:11
|t/p
|315
|0.10
|1.2023
|1.1957
|1.2023
|20.00
|326.32
|631
|2006.02.10 09:11
|buy
|316
|0.10
|1.2025
|1.1979
|1.2045
|632
|2006.02.10 10:28
|s/l
|316
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2045
|-46.00
|280.32
|633
|2006.02.10 10:28
|sell
|317
|0.10
|1.1979
|1.2025
|1.1959
|634
|2006.02.10 10:30
|t/p
|317
|0.10
|1.1959
|1.2025
|1.1959
|20.00
|300.32
|635
|2006.02.10 10:30
|sell
|318
|0.10
|1.1957
|1.2003
|1.1937
|636
|2006.02.10 10:32
|t/p
|318
|0.10
|1.1937
|1.2003
|1.1937
|20.00
|320.32
|637
|2006.02.10 10:32
|sell
|319
|0.10
|1.1935
|1.1981
|1.1915
|638
|2006.02.10 10:53
|t/p
|319
|0.10
|1.1915
|1.1981
|1.1915
|20.00
|340.32
|639
|2006.02.10 10:53
|sell
|320
|0.10
|1.1913
|1.1959
|1.1893
|640
|2006.02.10 15:33
|t/p
|320
|0.10
|1.1893
|1.1959
|1.1893
|20.00
|360.32
|641
|2006.02.10 15:33
|sell
|321
|0.10
|1.1891
|1.1937
|1.1871
|642
|2006.02.14 08:38
|t/p
|321
|0.10
|1.1871
|1.1937
|1.1871
|20.88
|381.20
|643
|2006.02.14 08:38
|sell
|322
|0.10
|1.1869
|1.1915
|1.1849
|644
|2006.02.14 09:44
|sell
|323
|0.20
|1.1884
|1.1915
|1.1864
|645
|2006.02.14 14:39
|s/l
|322
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1849
|-46.00
|335.20
|646
|2006.02.14 14:39
|s/l
|323
|0.20
|1.1915
|1.1915
|1.1864
|-62.00
|273.20
|647
|2006.02.14 14:39
|buy
|324
|0.10
|1.1915
|1.1869
|1.1935
|648
|2006.02.15 09:00
|t/p
|324
|0.10
|1.1935
|1.1869
|1.1935
|19.18
|292.38
|649
|2006.02.15 09:00
|buy
|325
|0.10
|1.1937
|1.1891
|1.1957
|650
|2006.02.15 10:36
|s/l
|325
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1957
|-46.00
|246.38
|651
|2006.02.15 10:36
|sell
|326
|0.10
|1.1891
|1.1937
|1.1871
|652
|2006.02.15 11:53
|t/p
|326
|0.10
|1.1871
|1.1937
|1.1871
|20.00
|266.38
|653
|2006.02.15 11:53
|sell
|327
|0.10
|1.1868
|1.1914
|1.1848
|654
|2006.02.16 18:50
|s/l
|327
|0.10
|1.1914
|1.1914
|1.1848
|-44.68
|221.70
|655
|2006.02.16 18:50
|buy
|328
|0.10
|1.1915
|1.1869
|1.1935
|656
|2006.02.17 04:07
|s/l
|328
|0.10
|1.1869
|1.1869
|1.1935
|-46.82
|174.88
|657
|2006.02.17 04:07
|sell
|329
|0.10
|1.1869
|1.1915
|1.1849
|658
|2006.02.17 10:13
|s/l
|329
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1849
|-46.00
|128.88
|659
|2006.02.17 10:13
|buy
|330
|0.10
|1.1915
|1.1869
|1.1935
|660
|2006.02.17 10:31
|t/p
|330
|0.10
|1.1935
|1.1869
|1.1935
|20.00
|148.88
|661
|2006.02.17 10:31
|buy
|331
|0.10
|1.1937
|1.1891
|1.1957
|662
|2006.02.17 12:23
|s/l
|331
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1957
|-46.00
|102.88