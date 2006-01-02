Strategy Tester Report
10points_3_dynamic_stop-mamdoh_fix

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=3; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2015; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=1; Magic=10201;
Bars in test12103Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-897.12Gross profit5154.28Gross loss-6051.40
Profit factor0.85Expected payoff-2.71
Absolute drawdown897.12Maximal drawdown1551.88 (93.78%)Relative drawdown93.78% (1551.88)
Total trades331Short positions (won %)170 (65.29%)Long positions (won %)161 (60.87%)
Profit trades (% of total)209 (63.14%)Loss trades (% of total)122 (36.86%)
Largestprofit trade80.00loss trade-69.84
Averageprofit trade24.66loss trade-49.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (376.08)consecutive losses (loss in money)6 (-357.22)
Maximalconsecutive profit (count of wins)380.28 (17)consecutive loss (count of losses)-357.22 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 23:30buy10.101.18791.18331.1899
22006.01.03 00:28t/p10.101.18991.18331.189919.181019.18
32006.01.03 00:28buy20.101.19011.18551.1921
42006.01.03 01:36buy30.201.18851.18541.1905
52006.01.03 04:11buy40.401.18691.18531.1889
62006.01.03 04:54t/p40.401.18891.18531.188980.001099.18
72006.01.03 04:54close30.201.18891.18541.19058.001107.18
82006.01.03 04:54close20.101.18881.18551.1921-13.001094.18
92006.01.03 04:54buy50.101.18911.18451.1911
102006.01.03 07:59buy60.201.18761.18451.1896
112006.01.03 09:28t/p60.201.18961.18451.189640.001134.18
122006.01.03 09:28close50.101.18961.18451.19115.001139.18
132006.01.03 09:28buy70.101.18971.18511.1917
142006.01.03 09:37t/p70.101.19171.18511.191720.001159.18
152006.01.03 09:37buy80.101.19191.18731.1939
162006.01.03 10:00t/p80.101.19391.18731.193920.001179.18
172006.01.03 10:00buy90.101.19411.18951.1961
182006.01.03 10:16t/p90.101.19611.18951.196120.001199.18
192006.01.03 10:16buy100.101.19631.19171.1983
202006.01.03 10:20buy110.201.19481.19171.1968
212006.01.03 10:50t/p110.201.19681.19171.196840.001239.18
222006.01.03 10:50close100.101.19681.19171.19835.001244.18
232006.01.03 10:50buy120.101.19711.19251.1991
242006.01.03 14:01t/p120.101.19911.19251.199120.001264.18
252006.01.03 14:01buy130.101.19941.19481.2014
262006.01.03 14:33t/p130.101.20141.19481.201420.001284.18
272006.01.03 14:33buy140.101.20171.19711.2037
282006.01.03 19:20t/p140.101.20371.19711.203720.001304.18
292006.01.03 19:20buy150.101.20391.19931.2059
302006.01.03 21:07t/p150.101.20591.19931.205920.001324.18
312006.01.03 21:07buy160.101.20611.20151.2081
322006.01.03 22:12t/p160.101.20811.20151.208120.001344.18
332006.01.03 22:12buy170.101.20831.20371.2103
342006.01.03 22:44buy180.201.20681.20371.2088
352006.01.04 01:53buy190.401.20521.20361.2072
362006.01.04 02:01s/l170.101.20371.20371.2103-46.821297.36
372006.01.04 02:01s/l180.201.20371.20371.2088-63.641233.72
382006.01.04 02:01close190.401.20371.20361.2072-60.001173.72
392006.01.04 02:01sell200.101.20381.20841.2018
402006.01.04 02:42sell210.201.20531.20841.2033
412006.01.04 04:19sell220.401.20681.20841.2048
422006.01.04 04:20s/l200.101.20841.20841.2018-46.001127.72
432006.01.04 04:20s/l210.201.20841.20841.2033-62.001065.72
442006.01.04 04:20s/l220.401.20841.20841.2048-64.001001.72
452006.01.04 04:20buy230.101.20841.20381.2104
462006.01.04 04:23buy240.201.20681.20371.2088
472006.01.04 04:35t/p240.201.20881.20371.208840.001041.72
482006.01.04 04:35close230.101.20881.20381.21044.001045.72
492006.01.04 04:35buy250.101.20921.20461.2112
502006.01.04 04:40buy260.201.20771.20461.2097
512006.01.04 04:44buy270.401.20621.20461.2082
522006.01.04 07:28t/p270.401.20821.20461.208280.001125.72
532006.01.04 07:28close260.201.20821.20461.209710.001135.72
542006.01.04 07:28close250.101.20811.20461.2112-11.001124.72
552006.01.04 07:28buy280.101.20821.20361.2102
562006.01.04 07:37t/p280.101.21021.20361.210220.001144.72
572006.01.04 07:37buy290.101.21041.20581.2124
582006.01.04 07:59buy300.201.20891.20581.2109
592006.01.04 09:47buy310.401.20731.20571.2093
602006.01.04 10:56t/p310.401.20931.20571.209380.001224.72
612006.01.04 10:56close300.201.20931.20581.21098.001232.72
622006.01.04 10:56close290.101.20931.20581.2124-11.001221.72
632006.01.04 10:56buy320.101.20951.20491.2115
642006.01.04 11:26buy330.201.20801.20491.2100
652006.01.04 12:21t/p330.201.21001.20491.210040.001261.72
662006.01.04 12:21close320.101.21001.20491.21155.001266.72
672006.01.04 12:21buy340.101.21011.20551.2121
682006.01.04 12:29t/p340.101.21211.20551.212120.001286.72
692006.01.04 12:29buy350.101.21231.20771.2143
702006.01.04 13:04t/p350.101.21431.20771.214320.001306.72
712006.01.04 13:04buy360.101.21451.20991.2165
722006.01.04 13:24buy370.201.21291.20981.2149
732006.01.04 17:18buy380.401.21131.20971.2133
742006.01.04 20:05s/l360.101.20991.20991.2165-46.001260.72
752006.01.04 20:05close380.401.20991.20971.2133-56.001204.72
762006.01.04 20:05close370.201.21001.20981.2149-58.001146.72
772006.01.04 20:05sell390.101.20991.21451.2079
782006.01.04 20:37sell400.201.21141.21451.2094
792006.01.04 23:46t/p400.201.20941.21451.209440.001186.72
802006.01.04 23:46close390.101.20941.21451.20795.001191.72
812006.01.04 23:46sell410.101.20931.21391.2073
822006.01.05 01:00sell420.201.21091.21401.2089
832006.01.05 02:45t/p420.201.20891.21401.208940.001231.72
842006.01.05 02:45close410.101.20891.21391.20735.321237.04
852006.01.05 02:45sell430.101.20861.21321.2066
862006.01.05 03:54sell440.201.21021.21331.2082
872006.01.05 05:50t/p440.201.20821.21331.208240.001277.04
882006.01.05 05:50close430.101.20821.21321.20664.001281.04
892006.01.05 05:50sell450.101.20791.21251.2059
902006.01.05 07:50sell460.201.20941.21251.2074
912006.01.05 12:41sell470.401.21091.21251.2089
922006.01.05 19:32s/l450.101.21251.21251.2059-46.001235.04
932006.01.05 19:32s/l460.201.21251.21251.2074-62.001173.04
942006.01.05 19:32s/l470.401.21251.21251.2089-64.001109.04
952006.01.05 19:32buy480.101.21251.20791.2145
962006.01.05 19:55buy490.201.21101.20791.2130
972006.01.05 20:34buy500.401.20941.20781.2114
982006.01.06 08:30t/p490.201.21301.20791.213038.361147.40
992006.01.06 08:30t/p500.401.21141.20781.211476.721224.12
1002006.01.06 08:30close480.101.21311.20791.21455.181229.30
1012006.01.06 08:30buy510.101.21351.20891.2155
1022006.01.06 08:30buy520.201.21201.20891.2140
1032006.01.06 08:35buy530.401.21051.20891.2125
1042006.01.06 08:36s/l510.101.20891.20891.2155-46.001183.30
1052006.01.06 08:36s/l520.201.20891.20891.2140-62.001121.30
1062006.01.06 08:36s/l530.401.20891.20891.2125-64.001057.30
1072006.01.06 08:36sell540.101.20891.21351.2069
1082006.01.06 08:37sell550.201.21061.21371.2086
1092006.01.06 08:41sell560.401.21211.21371.2101
1102006.01.06 08:47s/l540.101.21351.21351.2069-46.001011.30
1112006.01.06 08:47close560.401.21351.21371.2101-56.00955.30
1122006.01.06 08:47close550.201.21351.21371.2086-58.00897.30
1132006.01.06 08:47buy570.101.21381.20921.2158
1142006.01.06 08:50t/p570.101.21581.20921.215820.00917.30
1152006.01.06 08:50buy580.101.21611.21151.2181
1162006.01.06 09:14buy590.201.21461.21151.2166
1172006.01.06 10:13t/p590.201.21661.21151.216640.00957.30
1182006.01.06 10:13close580.101.21661.21151.21815.00962.30
1192006.01.06 10:13buy600.101.21671.21211.2187
1202006.01.06 10:26buy610.201.21511.21201.2171
1212006.01.06 11:11buy620.401.21361.21201.2156
1222006.01.06 12:02t/p620.401.21561.21201.215680.001042.30
1232006.01.06 12:02close610.201.21561.21201.217110.001052.30
1242006.01.06 12:02close600.101.21551.21211.2187-12.001040.30
1252006.01.06 12:02buy630.101.21581.21121.2178
1262006.01.08 17:43buy640.201.21431.21121.2163
1272006.01.09 01:53buy650.401.21271.21111.2147
1282006.01.09 02:26s/l630.101.21121.21121.2178-46.82993.48
1292006.01.09 02:26s/l640.201.21121.21121.2163-63.64929.84
1302006.01.09 02:26close650.401.21121.21111.2147-60.00869.84
1312006.01.09 02:26sell660.101.21111.21571.2091
1322006.01.09 03:41t/p660.101.20911.21571.209120.00889.84
1332006.01.09 03:41sell670.101.20891.21351.2069
1342006.01.09 04:18t/p670.101.20691.21351.206920.00909.84
1352006.01.09 04:18sell680.101.20651.21111.2045
1362006.01.09 04:36sell690.201.20801.21111.2060
1372006.01.09 11:17t/p690.201.20601.21111.206040.00949.84
1382006.01.09 11:17close680.101.20601.21111.20455.00954.84
1392006.01.09 11:17sell700.101.20571.21031.2037
1402006.01.09 12:33sell710.201.20721.21031.2052
1412006.01.09 12:37sell720.401.20881.21041.2068
1422006.01.09 19:04t/p720.401.20681.21041.206880.001034.84
1432006.01.09 19:04close710.201.20681.21031.20528.001042.84
1442006.01.09 19:04close700.101.20691.21031.2037-12.001030.84
1452006.01.09 19:04sell730.101.20661.21121.2046
1462006.01.09 20:11sell740.201.20811.21121.2061
1472006.01.09 21:30t/p740.201.20611.21121.206140.001070.84
1482006.01.09 21:30close730.101.20611.21121.20465.001075.84
1492006.01.09 21:30sell750.101.20581.21041.2038
1502006.01.10 02:43t/p750.101.20381.21041.203820.441096.28
1512006.01.10 02:43sell760.101.20361.20821.2016
1522006.01.10 02:53sell770.201.20511.20821.2031
1532006.01.10 03:02sell780.401.20671.20831.2047
1542006.01.10 03:18s/l760.101.20821.20821.2016-46.001050.28
1552006.01.10 03:18s/l770.201.20821.20821.2031-62.00988.28
1562006.01.10 03:18close780.401.20821.20831.2047-60.00928.28
1572006.01.10 03:19buy790.101.20831.20371.2103
1582006.01.10 05:14t/p790.101.21031.20371.210320.00948.28
1592006.01.10 05:14buy800.101.21051.20591.2125
1602006.01.10 06:22buy810.201.20891.20581.2109
1612006.01.10 08:00buy820.401.20731.20571.2093
1622006.01.10 08:30s/l800.101.20591.20591.2125-46.00902.28
1632006.01.10 08:30close820.401.20591.20571.2093-56.00846.28
1642006.01.10 08:30s/l810.201.20581.20581.2109-62.00784.28
1652006.01.10 08:30sell830.101.20581.21041.2038
1662006.01.10 10:03sell840.201.20731.21041.2053
1672006.01.11 01:00t/p840.201.20531.21041.205340.88825.16
1682006.01.11 01:00close830.101.20531.21041.20385.44830.60
1692006.01.11 01:00sell850.101.20521.20981.2032
1702006.01.11 02:32sell860.201.20671.20981.2047
1712006.01.11 03:55t/p860.201.20471.20981.204740.00870.60
1722006.01.11 03:55close850.101.20471.20981.20325.00875.60
1732006.01.11 03:55sell870.101.20441.20901.2024
1742006.01.11 04:18sell880.201.20591.20901.2039
1752006.01.11 07:25s/l870.101.20901.20901.2024-46.00829.60
1762006.01.11 07:25s/l880.201.20901.20901.2039-62.00767.60
1772006.01.11 07:25buy890.101.20901.20441.2110
1782006.01.11 09:35t/p890.101.21101.20441.211020.00787.60
1792006.01.11 09:35buy900.101.21121.20661.2132
1802006.01.11 10:19buy910.201.20971.20661.2117
1812006.01.11 11:47t/p910.201.21171.20661.211740.00827.60
1822006.01.11 11:47close900.101.21181.20661.21326.00833.60
1832006.01.11 11:47buy920.101.21211.20751.2141
1842006.01.11 12:07t/p920.101.21411.20751.214120.00853.60
1852006.01.11 12:07buy930.101.21431.20971.2163
1862006.01.11 13:24buy940.201.21271.20961.2147
1872006.01.11 20:37t/p940.201.21471.20961.214740.00893.60
1882006.01.11 20:37close930.101.21471.20971.21634.00897.60
1892006.01.11 20:37buy950.101.21481.21021.2168
1902006.01.12 00:11buy960.201.21321.21011.2152
1912006.01.12 01:16t/p960.201.21521.21011.215240.00937.60
1922006.01.12 01:16close950.101.21521.21021.21681.54939.14
1932006.01.12 01:16buy970.101.21541.21081.2174
1942006.01.12 02:20buy980.201.21391.21081.2159
1952006.01.12 04:10t/p980.201.21591.21081.215940.00979.14
1962006.01.12 04:10close970.101.21601.21081.21746.00985.14
1972006.01.12 04:10buy990.101.21611.21151.2181
1982006.01.12 04:25buy1000.201.21461.21151.2166
1992006.01.12 07:09buy1010.401.21301.21141.2150
2002006.01.12 08:14s/l990.101.21151.21151.2181-46.00939.14
2012006.01.12 08:14s/l1000.201.21151.21151.2166-62.00877.14
2022006.01.12 08:14close1010.401.21151.21141.2150-60.00817.14
2032006.01.12 08:14sell1020.101.21151.21611.2095
2042006.01.12 08:55t/p1020.101.20951.21611.209520.00837.14
2052006.01.12 08:55sell1030.101.20931.21391.2073
2062006.01.12 09:00t/p1030.101.20731.21391.207320.00857.14
2072006.01.12 09:00sell1040.101.20711.21171.2051
2082006.01.12 09:06t/p1040.101.20511.21171.205120.00877.14
2092006.01.12 09:06sell1050.101.20481.20941.2028
2102006.01.12 09:13sell1060.201.20641.20951.2044
2112006.01.12 09:27t/p1060.201.20441.20951.204440.00917.14
2122006.01.12 09:27close1050.101.20441.20941.20284.00921.14
2132006.01.12 09:27sell1070.101.20411.20871.2021
2142006.01.12 09:28t/p1070.101.20211.20871.202120.00941.14
2152006.01.12 09:28sell1080.101.20181.20641.1998
2162006.01.12 09:34sell1090.201.20331.20641.2013
2172006.01.12 10:08t/p1090.201.20131.20641.201340.00981.14
2182006.01.12 10:08close1080.101.20131.20641.19985.00986.14
2192006.01.12 10:08sell1100.101.20121.20581.1992
2202006.01.12 10:27sell1110.201.20281.20591.2008
2212006.01.12 12:03sell1120.401.20441.20601.2024
2222006.01.12 12:29t/p1120.401.20241.20601.202480.001066.14
2232006.01.12 12:29close1110.201.20241.20591.20088.001074.14
2242006.01.12 12:29close1100.101.20251.20581.1992-13.001061.14
2252006.01.12 12:29sell1130.101.20221.20681.2002
2262006.01.12 14:54sell1140.201.20371.20681.2017
2272006.01.12 18:22sell1150.401.20521.20681.2032
2282006.01.12 19:53t/p1150.401.20321.20681.203280.001141.14
2292006.01.12 19:53close1140.201.20321.20681.201710.001151.14
2302006.01.12 19:53close1130.101.20331.20681.2002-11.001140.14
2312006.01.12 19:53buy1160.101.20341.19881.2054
2322006.01.13 01:53t/p1160.101.20541.19881.205419.181159.32
2332006.01.13 01:53buy1170.101.20561.20101.2076
2342006.01.13 04:04t/p1170.101.20761.20101.207620.001179.32
2352006.01.13 04:04buy1180.101.20781.20321.2098
2362006.01.13 05:28buy1190.201.20631.20321.2083
2372006.01.13 07:55buy1200.401.20471.20311.2067
2382006.01.13 08:34t/p1200.401.20671.20311.206780.001259.32
2392006.01.13 08:34close1190.201.20671.20321.20838.001267.32
2402006.01.13 08:34close1180.101.20681.20321.2098-10.001257.32
2412006.01.13 08:34buy1210.101.20711.20251.2091
2422006.01.13 09:20buy1220.201.20561.20251.2076
2432006.01.13 10:42t/p1220.201.20761.20251.207640.001297.32
2442006.01.13 10:42close1210.101.20761.20251.20915.001302.32
2452006.01.13 10:42buy1230.101.20771.20311.2097
2462006.01.13 11:32t/p1230.101.20971.20311.209720.001322.32
2472006.01.13 11:32buy1240.101.20991.20531.2119
2482006.01.13 12:38t/p1240.101.21191.20531.211920.001342.32
2492006.01.13 12:38buy1250.101.21211.20751.2141
2502006.01.13 12:49t/p1250.101.21411.20751.214120.001362.32
2512006.01.13 12:49buy1260.101.21431.20971.2163
2522006.01.13 13:51buy1270.201.21271.20961.2147
2532006.01.15 17:00t/p1270.201.21471.20961.214740.001402.32
2542006.01.15 17:00close1260.101.21471.20971.21634.001406.32
2552006.01.15 17:00buy1280.101.21491.21031.2169
2562006.01.15 18:50t/p1280.101.21691.21031.216920.001426.32
2572006.01.15 18:50buy1290.101.21711.21251.2191
2582006.01.15 20:15buy1300.201.21561.21251.2176
2592006.01.15 21:22buy1310.401.21411.21251.2161
2602006.01.15 23:21t/p1310.401.21611.21251.216180.001506.32
2612006.01.15 23:21close1300.201.21611.21251.217610.001516.32
2622006.01.15 23:21close1290.101.21601.21251.2191-11.001505.32
2632006.01.15 23:21sell1320.101.21591.22051.2139
2642006.01.16 00:43t/p1320.101.21391.22051.213920.441525.76
2652006.01.16 00:43sell1330.101.21371.21831.2117
2662006.01.16 02:46sell1340.201.21521.21831.2132
2672006.01.16 06:46t/p1340.201.21321.21831.213240.001565.76
2682006.01.16 06:46close1330.101.21321.21831.21175.001570.76
2692006.01.16 06:46sell1350.101.21291.21751.2109
2702006.01.16 08:16t/p1350.101.21091.21751.210920.001590.76
2712006.01.16 08:16sell1360.101.21071.21531.2087
2722006.01.16 10:32sell1370.201.21231.21541.2103
2732006.01.16 19:54t/p1370.201.21031.21541.210340.001630.76
2742006.01.16 19:54close1360.101.21031.21531.20874.001634.76
2752006.01.16 19:54sell1380.101.21011.21471.2081
2762006.01.16 19:57t/p1380.101.20811.21471.208120.001654.76
2772006.01.16 19:57sell1390.101.20781.21241.2058
2782006.01.16 20:37sell1400.201.20931.21241.2073
2792006.01.16 21:31sell1410.401.21091.21251.2089
2802006.01.17 00:44s/l1390.101.21241.21241.2058-45.561609.20
2812006.01.17 00:44s/l1400.201.21241.21241.2073-61.121548.08
2822006.01.17 00:44close1410.401.21241.21251.2089-58.241489.84
2832006.01.17 00:44buy1420.101.21251.20791.2145
2842006.01.17 04:43buy1430.201.21101.20791.2130
2852006.01.17 06:13buy1440.401.20941.20781.2114
2862006.01.17 06:29s/l1420.101.20791.20791.2145-46.001443.84
2872006.01.17 06:29s/l1430.201.20791.20791.2130-62.001381.84
2882006.01.17 06:29s/l1440.401.20781.20781.2114-64.001317.84
2892006.01.17 06:29sell1450.101.20781.21241.2058
2902006.01.17 09:15t/p1450.101.20581.21241.205820.001337.84
2912006.01.17 09:15sell1460.101.20551.21011.2035
2922006.01.17 11:08sell1470.201.20701.21011.2050
2932006.01.17 13:39sell1480.401.20861.21021.2066
2942006.01.17 15:20s/l1460.101.21011.21011.2035-46.001291.84
2952006.01.17 15:20s/l1470.201.21011.21011.2050-62.001229.84
2962006.01.17 15:20close1480.401.21011.21021.2066-60.001169.84
2972006.01.17 15:20buy1490.101.21001.20541.2120
2982006.01.17 23:19buy1500.201.20851.20541.2105
2992006.01.18 02:47t/p1500.201.21051.20541.210538.361208.20
3002006.01.18 02:47close1490.101.21051.20541.21204.181212.38
3012006.01.18 02:47buy1510.101.21061.20601.2126
3022006.01.18 03:01t/p1510.101.21261.20601.212620.001232.38
3032006.01.18 03:01buy1520.101.21281.20821.2148
3042006.01.18 03:53t/p1520.101.21481.20821.214820.001252.38
3052006.01.18 03:53buy1530.101.21511.21051.2171
3062006.01.18 04:00buy1540.201.21361.21051.2156
3072006.01.18 04:25buy1550.401.21211.21051.2141
3082006.01.18 05:01s/l1530.101.21051.21051.2171-46.001206.38
3092006.01.18 05:01s/l1540.201.21051.21051.2156-62.001144.38
3102006.01.18 05:01s/l1550.401.21051.21051.2141-64.001080.38
3112006.01.18 05:01sell1560.101.21051.21511.2085
3122006.01.18 05:19sell1570.201.21201.21511.2100
3132006.01.18 06:22sell1580.401.21351.21511.2115
3142006.01.18 07:14t/p1580.401.21151.21511.211580.001160.38
3152006.01.18 07:14close1570.201.21151.21511.210010.001170.38
3162006.01.18 07:14close1560.101.21151.21511.2085-10.001160.38
3172006.01.18 07:14sell1590.101.21141.21601.2094
3182006.01.18 08:20sell1600.201.21291.21601.2109
3192006.01.18 08:45sell1610.401.21451.21611.2125
3202006.01.18 08:53t/p1610.401.21251.21611.212580.001240.38
3212006.01.18 08:53close1600.201.21251.21601.21098.001248.38
3222006.01.18 08:53close1590.101.21261.21601.2094-12.001236.38
3232006.01.18 08:54buy1620.101.21251.20791.2145
3242006.01.18 09:34t/p1620.101.21451.20791.214520.001256.38
3252006.01.18 09:34buy1630.101.21471.21011.2167
3262006.01.18 10:02buy1640.201.21311.21001.2151
3272006.01.18 10:12buy1650.401.21141.20981.2134
3282006.01.18 10:14s/l1630.101.21011.21011.2167-46.001210.38
3292006.01.18 10:14close1650.401.21011.20981.2134-52.001158.38
3302006.01.18 10:14s/l1640.201.21001.21001.2151-62.001096.38
3312006.01.18 10:14sell1660.101.20991.21451.2079
3322006.01.18 11:44t/p1660.101.20791.21451.207920.001116.38
3332006.01.18 11:44sell1670.101.20771.21231.2057
3342006.01.18 13:30sell1680.201.20921.21231.2072
3352006.01.18 14:56sell1690.401.21071.21231.2087
3362006.01.18 18:03s/l1670.101.21231.21231.2057-46.001070.38
3372006.01.18 18:03s/l1680.201.21231.21231.2072-62.001008.38
3382006.01.18 18:03s/l1690.401.21231.21231.2087-64.00944.38
3392006.01.18 18:03buy1700.101.21231.20771.2143
3402006.01.18 18:44buy1710.201.21081.20771.2128
3412006.01.18 19:27buy1720.401.20921.20761.2112
3422006.01.19 02:44s/l1700.101.20771.20771.2143-48.46895.92
3432006.01.19 02:44s/l1710.201.20771.20771.2128-66.92829.00
3442006.01.19 02:44close1720.401.20771.20761.2112-69.84759.16
3452006.01.19 02:45sell1730.101.20781.21241.2058
3462006.01.19 08:34t/p1730.101.20581.21241.205820.00779.16
3472006.01.19 08:34sell1740.101.20551.21011.2035
3482006.01.19 08:39sell1750.201.20701.21011.2050
3492006.01.19 10:33s/l1740.101.21011.21011.2035-46.00733.16
3502006.01.19 10:33s/l1750.201.21011.21011.2050-62.00671.16
3512006.01.19 10:33buy1760.101.21011.20551.2121
3522006.01.19 10:56t/p1760.101.21211.20551.212120.00691.16
3532006.01.19 10:56buy1770.101.21231.20771.2143
3542006.01.19 11:04buy1780.201.21081.20771.2128
3552006.01.19 20:07s/l1770.101.20771.20771.2143-46.00645.16
3562006.01.19 20:07s/l1780.201.20771.20771.2128-62.00583.16
3572006.01.19 20:07sell1790.101.20771.21231.2057
3582006.01.20 03:37t/p1790.101.20571.21231.205720.44603.60
3592006.01.20 03:37sell1800.101.20541.21001.2034
3602006.01.20 03:51sell1810.201.20691.21001.2049
3612006.01.20 09:11s/l1800.101.21001.21001.2034-46.00557.60
3622006.01.20 09:11s/l1810.201.21001.21001.2049-62.00495.60
3632006.01.20 09:11buy1820.101.21001.20541.2120
3642006.01.20 09:50buy1830.201.20851.20541.2105
3652006.01.20 12:05t/p1830.201.21051.20541.210540.00535.60
3662006.01.20 12:05close1820.101.21051.20541.21205.00540.60
3672006.01.20 12:06buy1840.101.21061.20601.2126
3682006.01.20 13:50t/p1840.101.21261.20601.212620.00560.60
3692006.01.20 13:50buy1850.101.21281.20821.2148
3702006.01.22 17:17t/p1850.101.21481.20821.214820.00580.60
3712006.01.22 17:17buy1860.101.21511.21051.2171
3722006.01.22 19:02t/p1860.101.21711.21051.217120.00600.60
3732006.01.22 19:02buy1870.101.21731.21271.2193
3742006.01.22 19:40t/p1870.101.21931.21271.219320.00620.60
3752006.01.22 19:40buy1880.101.21951.21491.2215
3762006.01.22 19:41t/p1880.101.22151.21491.221520.00640.60
3772006.01.22 19:41buy1890.101.22171.21711.2237
3782006.01.22 19:41t/p1890.101.22371.21711.223720.00660.60
3792006.01.22 19:41buy1900.101.22471.22011.2267
3802006.01.22 19:42buy1910.201.22311.22001.2251
3812006.01.22 22:53t/p1910.201.22511.22001.225140.00700.60
3822006.01.22 22:53close1900.101.22511.22011.22674.00704.60
3832006.01.22 22:53buy1920.101.22511.22051.2271
3842006.01.22 23:11buy1930.201.22351.22041.2255
3852006.01.23 04:37t/p1930.201.22551.22041.225538.36742.96
3862006.01.23 04:37close1920.101.22551.22051.22713.18746.14
3872006.01.23 04:37buy1940.101.22561.22101.2276
3882006.01.23 05:38t/p1940.101.22761.22101.227620.00766.14
3892006.01.23 05:38buy1950.101.22781.22321.2298
3902006.01.23 12:47t/p1950.101.22981.22321.229820.00786.14
3912006.01.23 12:47buy1960.101.23001.22541.2320
3922006.01.23 13:05buy1970.201.22851.22541.2305
3932006.01.23 15:21t/p1970.201.23051.22541.230540.00826.14
3942006.01.23 15:21close1960.101.23051.22541.23205.00831.14
3952006.01.23 15:21buy1980.101.23061.22601.2326
3962006.01.23 19:04buy1990.201.22891.22581.2309
3972006.01.24 00:49t/p1990.201.23091.22581.230938.36869.50
3982006.01.24 00:49close1980.101.23091.22601.23262.18871.68
3992006.01.24 00:49buy2000.101.23111.22651.2331
4002006.01.24 01:30buy2010.201.22961.22651.2316
4012006.01.24 04:07s/l2000.101.22651.22651.2331-46.00825.68
4022006.01.24 04:07s/l2010.201.22651.22651.2316-62.00763.68
4032006.01.24 04:07sell2020.101.22651.23111.2245
4042006.01.24 05:00sell2030.201.22801.23111.2260
4052006.01.24 08:58t/p2030.201.22601.23111.226040.00803.68
4062006.01.24 08:58close2020.101.22601.23111.22455.00808.68
4072006.01.24 08:58sell2040.101.22571.23031.2237
4082006.01.24 09:06sell2050.201.22721.23031.2252
4092006.01.25 04:12s/l2040.101.23031.23031.2237-45.56763.12
4102006.01.25 04:12s/l2050.201.23031.23031.2252-61.12702.00
4112006.01.25 04:12buy2060.101.23031.22571.2323
4122006.01.25 04:58t/p2060.101.23231.22571.232320.00722.00
4132006.01.25 04:58buy2070.101.23251.22791.2345
4142006.01.25 05:15buy2080.201.23101.22791.2330
4152006.01.25 08:32s/l2070.101.22791.22791.2345-46.00676.00
4162006.01.25 08:32s/l2080.201.22791.22791.2330-62.00614.00
4172006.01.25 08:32sell2090.101.22791.23251.2259
4182006.01.25 09:50t/p2090.101.22591.23251.225920.00634.00
4192006.01.25 09:50sell2100.101.22561.23021.2236
4202006.01.25 10:07sell2110.201.22711.23021.2251
4212006.01.25 10:48t/p2110.201.22511.23021.225140.00674.00
4222006.01.25 10:48close2100.101.22511.23021.22365.00679.00
4232006.01.25 10:48sell2120.101.22491.22951.2229
4242006.01.25 11:07sell2130.201.22641.22951.2244
4252006.01.25 15:28t/p2130.201.22441.22951.224440.00719.00
4262006.01.25 15:28close2120.101.22441.22951.22295.00724.00
4272006.01.25 15:28sell2140.101.22431.22891.2223
4282006.01.25 20:21sell2150.201.22581.22891.2238
4292006.01.26 04:03t/p2150.201.22381.22891.223842.64766.64
4302006.01.26 04:03close2140.101.22381.22891.22236.32772.96
4312006.01.26 04:03sell2160.101.22351.22811.2215
4322006.01.26 04:12sell2170.201.22501.22811.2230
4332006.01.26 08:41t/p2170.201.22301.22811.223040.00812.96
4342006.01.26 08:41close2160.101.22281.22811.22157.00819.96
4352006.01.26 08:41sell2180.101.22271.22731.2207
4362006.01.26 08:42sell2190.201.22431.22741.2223
4372006.01.26 13:01t/p2190.201.22231.22741.222340.00859.96
4382006.01.26 13:01close2180.101.22231.22731.22074.00863.96
4392006.01.26 13:01sell2200.101.22191.22651.2199
4402006.01.26 14:20t/p2200.101.21991.22651.219920.00883.96
4412006.01.26 14:20sell2210.101.21971.22431.2177
4422006.01.26 14:34sell2220.201.22121.22431.2192
4432006.01.27 05:52t/p2220.201.21921.22431.219240.88924.84
4442006.01.27 05:52close2210.101.21921.22431.21775.44930.28
4452006.01.27 05:52sell2230.101.21901.22361.2170
4462006.01.27 06:09t/p2230.101.21701.22361.217020.00950.28
4472006.01.27 06:09sell2240.101.21681.22141.2148
4482006.01.27 06:18sell2250.201.21841.22151.2164
4492006.01.27 08:20t/p2250.201.21641.22151.216440.00990.28
4502006.01.27 08:20close2240.101.21641.22141.21484.00994.28
4512006.01.27 08:20sell2260.101.21631.22091.2143
4522006.01.27 08:30sell2270.201.21861.22171.2166
4532006.01.27 08:30sell2280.401.22011.22171.2181
4542006.01.27 08:32s/l2260.101.22091.22091.2143-46.00948.28
4552006.01.27 08:32close2280.401.22101.22171.2181-36.00912.28
4562006.01.27 08:32close2270.201.22081.22171.2166-44.00868.28
4572006.01.27 08:32buy2290.101.22071.21611.2227
4582006.01.27 08:41t/p2290.101.22271.21611.222720.00888.28
4592006.01.27 08:41buy2300.101.22311.21851.2251
4602006.01.27 08:49buy2310.201.22161.21851.2236
4612006.01.27 10:19s/l2300.101.21851.21851.2251-46.00842.28
4622006.01.27 10:19s/l2310.201.21851.21851.2236-62.00780.28
4632006.01.27 10:19sell2320.101.21851.22311.2165
4642006.01.27 10:27t/p2320.101.21651.22311.216520.00800.28
4652006.01.27 10:27sell2330.101.21631.22091.2143
4662006.01.27 10:28sell2340.201.21781.22091.2158
4672006.01.27 10:45t/p2340.201.21581.22091.215840.00840.28
4682006.01.27 10:45close2330.101.21581.22091.21435.00845.28
4692006.01.27 10:45sell2350.101.21561.22021.2136
4702006.01.27 10:55t/p2350.101.21361.22021.213620.00865.28
4712006.01.27 10:55sell2360.101.21341.21801.2114
4722006.01.27 13:17t/p2360.101.21141.21801.211420.00885.28
4732006.01.27 13:17sell2370.101.21121.21581.2092
4742006.01.27 13:30t/p2370.101.20921.21581.209220.00905.28
4752006.01.27 13:30sell2380.101.20901.21361.2070
4762006.01.27 14:15sell2390.201.21061.21371.2086
4772006.01.29 21:17t/p2390.201.20861.21371.208640.00945.28
4782006.01.29 21:17close2380.101.20861.21361.20704.00949.28
4792006.01.29 21:17sell2400.101.20861.21321.2066
4802006.01.30 01:03sell2410.201.21021.21331.2082
4812006.01.30 03:31t/p2410.201.20821.21331.208240.00989.28
4822006.01.30 03:31close2400.101.20821.21321.20664.44993.72
4832006.01.30 03:31sell2420.101.20791.21251.2059
4842006.01.30 04:43sell2430.201.20941.21251.2074
4852006.01.30 08:19t/p2430.201.20741.21251.207440.001033.72
4862006.01.30 08:19close2420.101.20741.21251.20595.001038.72
4872006.01.30 08:19sell2440.101.20721.21181.2052
4882006.01.30 08:37sell2450.201.20881.21191.2068
4892006.01.31 02:46sell2460.401.21041.21201.2084
4902006.01.31 07:11s/l2440.101.21181.21181.2052-45.56993.16
4912006.01.31 07:11close2460.401.21181.21201.2084-56.00937.16
4922006.01.31 07:11close2450.201.21181.21191.2068-59.12878.04
4932006.01.31 07:11buy2470.101.21191.20731.2139
4942006.01.31 10:51t/p2470.101.21391.20731.213920.00898.04
4952006.01.31 10:51buy2480.101.21411.20951.2161
4962006.01.31 11:55t/p2480.101.21611.20951.216120.00918.04
4972006.01.31 11:55buy2490.101.21631.21171.2183
4982006.01.31 12:37t/p2490.101.21831.21171.218320.00938.04
4992006.01.31 12:37buy2500.101.21851.21391.2205
5002006.01.31 13:42buy2510.201.21691.21381.2189
5012006.01.31 14:16buy2520.401.21531.21371.2173
5022006.01.31 14:18t/p2520.401.21731.21371.217380.001018.04
5032006.01.31 14:18close2510.201.21731.21381.21898.001026.04
5042006.01.31 14:18close2500.101.21741.21391.2205-11.001015.04
5052006.01.31 14:18buy2530.101.21751.21291.2195
5062006.01.31 14:20buy2540.201.21591.21281.2179
5072006.01.31 14:22buy2550.401.21431.21271.2163
5082006.01.31 14:25s/l2530.101.21291.21291.2195-46.00969.04
5092006.01.31 14:25s/l2540.201.21281.21281.2179-62.00907.04
5102006.01.31 14:25close2550.401.21281.21271.2163-60.00847.04
5112006.01.31 14:25sell2560.101.21271.21731.2107
5122006.01.31 14:50sell2570.201.21421.21731.2122
5132006.02.01 04:45t/p2570.201.21221.21731.212240.88887.92
5142006.02.01 04:45close2560.101.21221.21731.21075.44893.36
5152006.02.01 04:45sell2580.101.21201.21661.2100
5162006.02.01 06:06t/p2580.101.21001.21661.210020.00913.36
5172006.02.01 06:06sell2590.101.20981.21441.2078
5182006.02.01 08:48t/p2590.101.20781.21441.207820.00933.36
5192006.02.01 08:48sell2600.101.20761.21221.2056
5202006.02.01 09:02sell2610.201.20911.21221.2071
5212006.02.01 10:08sell2620.401.21071.21231.2087
5222006.02.01 11:07t/p2620.401.20871.21231.208780.001013.36
5232006.02.01 11:07close2610.201.20871.21221.20718.001021.36
5242006.02.01 11:07close2600.101.20881.21221.2056-12.001009.36
5252006.02.01 11:07sell2630.101.20851.21311.2065
5262006.02.01 14:18t/p2630.101.20651.21311.206520.001029.36
5272006.02.01 14:18sell2640.101.20621.21081.2042
5282006.02.01 19:18sell2650.201.20771.21081.2057
5292006.02.02 00:43t/p2650.201.20571.21081.205742.641072.00
5302006.02.02 00:43close2640.101.20571.21081.20426.321078.32
5312006.02.02 00:43sell2660.101.20541.21001.2034
5322006.02.02 00:47t/p2660.101.20341.21001.203420.001098.32
5332006.02.02 00:47sell2670.101.20321.20781.2012
5342006.02.02 01:54sell2680.201.20481.20791.2028
5352006.02.02 02:59sell2690.401.20641.20801.2044
5362006.02.02 08:58t/p2690.401.20441.20801.204480.001178.32
5372006.02.02 08:58close2680.201.20441.20791.20288.001186.32
5382006.02.02 08:58close2670.101.20441.20781.2012-12.001174.32
5392006.02.02 08:58sell2700.101.20431.20891.2023
5402006.02.02 09:38sell2710.201.20581.20891.2038
5412006.02.02 10:12sell2720.401.20731.20891.2053
5422006.02.02 10:23s/l2700.101.20891.20891.2023-46.001128.32
5432006.02.02 10:23s/l2710.201.20891.20891.2038-62.001066.32
5442006.02.02 10:23s/l2720.401.20891.20891.2053-64.001002.32
5452006.02.02 10:23buy2730.101.20901.20441.2110
5462006.02.02 20:11t/p2730.101.21101.20441.211020.001022.32
5472006.02.02 20:11buy2740.101.21131.20671.2133
5482006.02.02 20:31buy2750.201.20981.20671.2118
5492006.02.03 02:09buy2760.401.20831.20671.2103
5502006.02.03 05:52s/l2740.101.20671.20671.2133-46.82975.50
5512006.02.03 05:52s/l2750.201.20671.20671.2118-63.64911.86
5522006.02.03 05:52s/l2760.401.20671.20671.2103-64.00847.86
5532006.02.03 05:52sell2770.101.20671.21131.2047
5542006.02.03 08:30sell2780.201.20831.21141.2063
5552006.02.03 08:31t/p2780.201.20631.21141.206340.00887.86
5562006.02.03 08:31close2770.101.20631.21131.20474.00891.86
5572006.02.03 08:31sell2790.101.20601.21061.2040
5582006.02.03 08:35t/p2790.101.20401.21061.204020.00911.86
5592006.02.03 08:35sell2800.101.20381.20841.2018
5602006.02.03 08:36t/p2800.101.20181.20841.201820.00931.86
5612006.02.03 08:36sell2810.101.20161.20621.1996
5622006.02.03 08:37sell2820.201.20311.20621.2011
5632006.02.03 08:56t/p2820.201.20111.20621.201140.00971.86
5642006.02.03 08:56close2810.101.20101.20621.19966.00977.86
5652006.02.03 08:56sell2830.101.20091.20551.1989
5662006.02.03 09:07t/p2830.101.19891.20551.198920.00997.86
5672006.02.03 09:07sell2840.101.19871.20331.1967
5682006.02.03 10:08sell2850.201.20031.20341.1983
5692006.02.03 11:31sell2860.401.20181.20341.1998
5702006.02.05 17:00s/l2840.101.20331.20331.1967-46.00951.86
5712006.02.05 17:00s/l2850.201.20341.20341.1983-62.00889.86
5722006.02.05 17:00s/l2860.401.20341.20341.1998-64.00825.86
5732006.02.05 17:00buy2870.101.20371.19911.2057
5742006.02.05 21:50buy2880.201.20221.19911.2042
5752006.02.06 03:31s/l2870.101.19911.19911.2057-46.82779.04
5762006.02.06 03:31s/l2880.201.19911.19911.2042-63.64715.40
5772006.02.06 03:31sell2890.101.19911.20371.1971
5782006.02.06 08:25t/p2890.101.19711.20371.197120.00735.40
5792006.02.06 08:25sell2900.101.19691.20151.1949
5802006.02.06 11:37sell2910.201.19851.20161.1965
5812006.02.06 12:00t/p2910.201.19651.20161.196540.00775.40
5822006.02.06 12:00close2900.101.19651.20151.19494.00779.40
5832006.02.06 12:00sell2920.101.19631.20091.1943
5842006.02.07 01:35sell2930.201.19781.20091.1958
5852006.02.07 04:38s/l2920.101.20091.20091.1943-45.56733.84
5862006.02.07 04:38s/l2930.201.20091.20091.1958-62.00671.84
5872006.02.07 04:38buy2940.101.20101.19641.2030
5882006.02.07 05:34buy2950.201.19951.19641.2015
5892006.02.07 07:21s/l2940.101.19641.19641.2030-46.00625.84
5902006.02.07 07:21s/l2950.201.19641.19641.2015-62.00563.84
5912006.02.07 07:21sell2960.101.19641.20101.1944
5922006.02.07 08:24sell2970.201.19791.20101.1959
5932006.02.07 10:38t/p2970.201.19591.20101.195940.00603.84
5942006.02.07 10:38close2960.101.19591.20101.19445.00608.84
5952006.02.07 10:38sell2980.101.19571.20031.1937
5962006.02.07 11:56sell2990.201.19721.20031.1952
5972006.02.08 07:25t/p2990.201.19521.20031.195240.88649.72
5982006.02.08 07:25close2980.101.19521.20031.19375.44655.16
5992006.02.08 07:25sell3000.101.19491.19951.1929
6002006.02.08 08:35sell3010.201.19651.19961.1945
6012006.02.08 10:53t/p3010.201.19451.19961.194540.00695.16
6022006.02.08 10:53close3000.101.19441.19951.19295.00700.16
6032006.02.08 10:53sell3020.101.19431.19891.1923
6042006.02.08 16:23sell3030.201.19581.19891.1938
6052006.02.08 19:59s/l3020.101.19891.19891.1923-46.00654.16
6062006.02.08 19:59s/l3030.201.19891.19891.1938-62.00592.16
6072006.02.08 19:59buy3040.101.19891.19431.2009
6082006.02.08 20:09buy3050.201.19741.19431.1994
6092006.02.09 06:55t/p3050.201.19941.19431.199435.08627.24
6102006.02.09 06:55close3040.101.19941.19431.20092.54629.78
6112006.02.09 06:55buy3060.101.19951.19491.2015
6122006.02.09 07:18buy3070.201.19801.19491.2000
6132006.02.09 10:06s/l3060.101.19491.19491.2015-46.00583.78
6142006.02.09 10:06s/l3070.201.19491.19491.2000-62.00521.78
6152006.02.09 10:06sell3080.101.19491.19951.1929
6162006.02.09 11:31sell3090.201.19651.19961.1945
6172006.02.09 19:00s/l3080.101.19951.19951.1929-46.00475.78
6182006.02.09 19:00close3090.201.19951.19961.1945-60.00415.78
6192006.02.09 19:00buy3100.101.19961.19501.2016
6202006.02.09 19:24buy3110.201.19811.19501.2001
6212006.02.10 00:43t/p3110.201.20011.19501.200138.36454.14
6222006.02.10 00:43close3100.101.20011.19501.20164.18458.32
6232006.02.10 00:43buy3120.101.20021.19561.2022
6242006.02.10 01:00buy3130.201.19861.19551.2006
6252006.02.10 03:31s/l3120.101.19561.19561.2022-46.00412.32
6262006.02.10 03:31close3130.201.19561.19551.2006-60.00352.32
6272006.02.10 03:31sell3140.101.19571.20031.1937
6282006.02.10 08:53s/l3140.101.20031.20031.1937-46.00306.32
6292006.02.10 08:53buy3150.101.20031.19571.2023
6302006.02.10 09:11t/p3150.101.20231.19571.202320.00326.32
6312006.02.10 09:11buy3160.101.20251.19791.2045
6322006.02.10 10:28s/l3160.101.19791.19791.2045-46.00280.32
6332006.02.10 10:28sell3170.101.19791.20251.1959
6342006.02.10 10:30t/p3170.101.19591.20251.195920.00300.32
6352006.02.10 10:30sell3180.101.19571.20031.1937
6362006.02.10 10:32t/p3180.101.19371.20031.193720.00320.32
6372006.02.10 10:32sell3190.101.19351.19811.1915
6382006.02.10 10:53t/p3190.101.19151.19811.191520.00340.32
6392006.02.10 10:53sell3200.101.19131.19591.1893
6402006.02.10 15:33t/p3200.101.18931.19591.189320.00360.32
6412006.02.10 15:33sell3210.101.18911.19371.1871
6422006.02.14 08:38t/p3210.101.18711.19371.187120.88381.20
6432006.02.14 08:38sell3220.101.18691.19151.1849
6442006.02.14 09:44sell3230.201.18841.19151.1864
6452006.02.14 14:39s/l3220.101.19151.19151.1849-46.00335.20
6462006.02.14 14:39s/l3230.201.19151.19151.1864-62.00273.20
6472006.02.14 14:39buy3240.101.19151.18691.1935
6482006.02.15 09:00t/p3240.101.19351.18691.193519.18292.38
6492006.02.15 09:00buy3250.101.19371.18911.1957
6502006.02.15 10:36s/l3250.101.18911.18911.1957-46.00246.38
6512006.02.15 10:36sell3260.101.18911.19371.1871
6522006.02.15 11:53t/p3260.101.18711.19371.187120.00266.38
6532006.02.15 11:53sell3270.101.18681.19141.1848
6542006.02.16 18:50s/l3270.101.19141.19141.1848-44.68221.70
6552006.02.16 18:50buy3280.101.19151.18691.1935
6562006.02.17 04:07s/l3280.101.18691.18691.1935-46.82174.88
6572006.02.17 04:07sell3290.101.18691.19151.1849
6582006.02.17 10:13s/l3290.101.19151.19151.1849-46.00128.88
6592006.02.17 10:13buy3300.101.19151.18691.1935
6602006.02.17 10:31t/p3300.101.19351.18691.193520.00148.88
6612006.02.17 10:31buy3310.101.19371.18911.1957
6622006.02.17 12:23s/l3310.101.18911.18911.1957-46.00102.88