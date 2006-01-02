Strategy Tester Report
-Goblin-Rel2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.2; InitialStop=24; TrailingStop=10; MaxTrades=7; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=5; AccountisNormal=0; koef_martingale=1.618; Magic=123987;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-4831.51Gross profit3980.30Gross loss-8811.81
Profit factor0.45Expected payoff-41.29
Absolute drawdown4831.51Maximal drawdown6136.96 (97.33%)Relative drawdown97.33% (6136.96)
Total trades117Short positions (won %)45 (66.67%)Long positions (won %)72 (62.50%)
Profit trades (% of total)75 (64.10%)Loss trades (% of total)42 (35.90%)
Largestprofit trade288.00loss trade-1572.48
Averageprofit trade53.07loss trade-209.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (353.36)consecutive losses (loss in money)4 (-3358.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)452.00 (9)consecutive loss (count of losses)-3358.40 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:00buy10.201.18121.16621.1830
22006.01.02 19:12t/p10.201.18301.16621.183036.005036.00
32006.01.02 19:12buy20.201.18321.16821.1850
42006.01.02 20:53t/p20.201.18501.16821.185036.005072.00
52006.01.04 04:00buy30.201.20531.19031.2071
62006.01.04 04:19t/p30.201.20711.19031.207136.005108.00
72006.01.04 04:19buy40.201.20731.19231.2092
82006.01.04 04:35t/p40.201.20921.19231.209238.005146.00
92006.01.04 04:35buy50.201.20941.19441.2113
102006.01.04 04:40buy60.401.20761.19441.2095
112006.01.04 07:36t/p60.401.20951.19441.209576.005222.00
122006.01.04 07:36close50.201.20951.19441.21132.005224.00
132006.01.04 09:00buy70.201.20951.19451.2114
142006.01.04 12:23t/p70.201.21141.19451.211438.005262.00
152006.01.04 12:23buy80.201.21171.19671.2136
162006.01.04 13:01t/p80.201.21361.19671.213638.005300.00
172006.01.04 13:01buy90.201.21381.19881.2157
182006.01.04 14:53buy100.401.21201.19881.2139
192006.01.05 11:00buy110.801.20911.19771.2110
202006.01.05 14:31t/p110.801.21101.19771.2110152.005452.00
212006.01.05 14:31close100.401.21101.19881.2139-49.845402.16
222006.01.05 14:31close90.201.21111.19881.2157-58.925343.24
232006.01.05 14:31buy120.201.21121.19621.2131
242006.01.05 17:43buy130.401.20941.19621.2113
252006.01.05 19:31t/p130.401.21131.19621.211376.005419.24
262006.01.05 19:31close120.201.21131.19621.21312.005421.24
272006.01.05 19:31buy140.201.21141.19641.2133
282006.01.05 20:33buy150.401.20961.19641.2115
292006.01.06 08:30t/p150.401.21151.19641.211572.725493.96
302006.01.06 08:30close140.201.21311.19641.213332.365526.32
312006.01.06 08:30buy160.201.21351.19851.2154
322006.01.06 08:33buy170.401.21171.19851.2136
332006.01.06 08:36buy180.801.20971.19831.2116
342006.01.06 08:38t/p180.801.21161.19831.2116152.005678.32
352006.01.06 08:38close170.401.21161.19851.2136-4.005674.32
362006.01.06 08:38close160.201.21151.19851.2154-40.005634.32
372006.01.06 08:38buy190.201.21161.19661.2135
382006.01.06 08:47t/p190.201.21351.19661.213538.005672.32
392006.01.06 08:47buy200.201.21381.19881.2157
402006.01.06 08:50t/p200.201.21571.19881.215738.005710.32
412006.01.06 08:50buy210.201.21591.20091.2178
422006.01.06 08:52t/p210.201.21781.20091.217838.005748.32
432006.01.06 08:52buy220.201.21801.20301.2199
442006.01.06 08:58buy230.401.21621.20301.2181
452006.01.06 09:24buy240.801.21441.20301.2163
462006.01.06 10:11t/p240.801.21631.20301.2163152.005900.32
472006.01.06 10:11close230.401.21631.20301.21814.005904.32
482006.01.06 10:11close220.201.21641.20301.2199-32.005872.32
492006.01.06 10:11buy250.201.21651.20151.2184
502006.01.06 10:27buy260.401.21471.20151.2166
512006.01.06 11:11buy270.801.21291.20151.2148
522006.01.06 12:01t/p270.801.21481.20151.2148152.006024.32
532006.01.06 12:01close260.401.21491.20151.21668.006032.32
542006.01.06 12:01close250.201.21511.20151.2184-28.006004.32
552006.01.06 12:01buy280.201.21541.20041.2173
562006.01.09 16:01buy290.401.20861.19541.2104
572006.01.09 21:25buy300.801.20681.19541.2086
582006.01.09 21:31buy311.601.20481.19521.2066
592006.01.09 22:13t/p311.601.20661.19521.2066288.006292.32
602006.01.09 22:13close300.801.20661.19541.2086-16.006276.32
612006.01.09 22:13close290.401.20661.19541.2104-80.006196.32
622006.01.09 22:13close280.201.20671.20041.2173-175.646020.68
632006.01.09 22:13sell320.201.20661.22161.2048
642006.01.10 01:52t/p320.201.20481.22161.204836.886057.56
652006.01.10 01:52sell330.201.20461.21961.2029
662006.01.10 02:07sell340.321.20651.21971.2048
672006.01.10 02:28t/p340.321.20481.21971.204854.406111.96
682006.01.10 02:28close330.201.20481.21961.2029-4.006107.96
692006.01.10 02:28sell350.201.20471.21971.2030
702006.01.10 09:59sell360.321.20651.21971.2048
712006.01.11 03:41t/p360.321.20481.21971.204855.816163.77
722006.01.11 03:41close350.201.20481.21971.2030-1.126162.65
732006.01.11 03:41sell370.201.20471.21971.2030
742006.01.11 05:35sell380.321.20651.21971.2048
752006.01.12 00:00sell390.521.21341.22481.2117
762006.01.12 04:10sell400.841.21521.22481.2135
772006.01.12 05:04t/p400.841.21351.22481.2135142.806305.45
782006.01.12 05:04close390.521.21351.22481.2117-5.206300.25
792006.01.12 05:04close380.321.21341.21971.2048-216.586083.67
802006.01.12 05:05close370.201.21331.21971.2030-169.365914.31
812006.01.12 05:05sell410.201.21321.22821.2115
822006.01.12 05:17sell420.321.21501.22821.2133
832006.01.12 07:08t/p420.321.21331.22821.213354.405968.71
842006.01.12 07:08close410.201.21331.22821.2115-2.005966.71
852006.01.12 07:08sell430.201.21321.22821.2115
862006.01.12 08:14t/p430.201.21151.22821.211534.006000.71
872006.01.12 08:14sell440.201.21131.22631.2096
882006.01.12 08:55t/p440.201.20961.22631.209634.006034.71
892006.01.12 08:55sell450.201.20941.22441.2077
902006.01.12 08:59t/p450.201.20771.22441.207734.006068.71
912006.01.12 08:59sell460.201.20751.22251.2058
922006.01.12 09:02t/p460.201.20581.22251.205834.006102.71
932006.01.12 09:02sell470.201.20561.22061.2038
942006.01.12 09:27t/p470.201.20381.22061.203836.006138.71
952006.01.12 09:27sell480.201.20361.21861.2018
962006.01.12 09:28t/p480.201.20181.21861.201836.006174.71
972006.01.12 09:28sell490.201.20151.21651.1997
982006.01.12 09:34sell500.321.20331.21651.2015
992006.01.12 10:07t/p500.321.20151.21651.201557.606232.31
1002006.01.12 10:07close490.201.20151.21651.19970.006232.31
1012006.01.12 10:07sell510.201.20121.21621.1994
1022006.01.12 10:37sell520.321.20301.21621.2012
1032006.01.13 08:26sell530.521.20481.21621.2030
1042006.01.13 10:38sell540.841.20671.21631.2049
1052006.01.15 18:39s/l510.201.21621.21621.1994-299.125933.19
1062006.01.15 18:39s/l520.321.21621.21621.2012-420.995512.20
1072006.01.15 18:39s/l530.521.21621.21621.2030-592.804919.40
1082006.01.15 18:39close540.841.21621.21631.2049-798.004121.40
1092006.01.15 18:39buy550.201.21611.20111.2180
1102006.01.16 17:11buy560.401.21261.19941.2144
1112006.01.16 21:32buy570.801.21081.19941.2126
1122006.01.17 01:30t/p570.801.21261.19941.2126137.444258.84
1132006.01.17 01:30close560.401.21261.19941.2144-3.284255.56
1142006.01.17 01:30close550.201.21251.20111.2180-75.284180.28
1152006.01.17 01:30buy580.201.21261.19761.2143
1162006.01.17 04:49buy590.401.21081.19761.2125
1172006.01.17 13:14buy600.801.20831.19691.2100
1182006.01.17 15:20t/p600.801.21001.19691.2100136.004316.28
1192006.01.17 15:20close590.401.21001.19761.2125-32.004284.28
1202006.01.17 15:21close580.201.20971.19761.2143-58.004226.28
1212006.01.17 15:21buy610.201.21001.19501.2117
1222006.01.17 17:30t/p610.201.21171.19501.211734.004260.28
1232006.01.17 17:30buy620.201.21191.19691.2136
1242006.01.17 19:09buy630.401.21001.19681.2117
1252006.01.18 02:59t/p630.401.21171.19681.211764.724325.00
1262006.01.18 02:59close620.201.21181.19691.2136-3.644321.36
1272006.01.18 02:59sell640.201.21171.22671.2100
1282006.01.18 10:14t/p640.201.21001.22671.210034.004355.36
1292006.01.18 10:14sell650.201.20981.22481.2081
1302006.01.18 11:44t/p650.201.20811.22481.208134.004389.36
1312006.01.18 11:44sell660.201.20791.22291.2062
1322006.01.18 14:49sell670.321.20981.22301.2081
1332006.01.18 16:42sell680.521.21161.22301.2099
1342006.01.18 19:19t/p680.521.20991.22301.209988.404477.76
1352006.01.18 19:19close670.321.20991.22301.2081-3.204474.56
1362006.01.18 19:19close660.201.20981.22291.2062-38.004436.56
1372006.01.18 19:19sell690.201.20971.22471.2080
1382006.01.19 02:44t/p690.201.20801.22471.208036.644473.20
1392006.01.19 02:44sell700.201.20781.22281.2060
1402006.01.19 08:34t/p700.201.20601.22281.206036.004509.20
1412006.01.19 08:34sell710.201.20581.22081.2040
1422006.01.19 09:43sell720.321.20761.22081.2058
1432006.01.20 03:37t/p720.321.20581.22081.205859.014568.21
1442006.01.20 03:37close710.201.20581.22081.20400.884569.09
1452006.01.20 03:37sell730.201.20541.22041.2036
1462006.01.20 04:00sell740.321.20721.22041.2055
1472006.01.22 19:40s/l730.201.22041.22041.2036-300.004269.09
1482006.01.22 19:40s/l740.321.22041.22041.2055-422.403846.69
1492006.01.22 19:40buy750.201.22051.20551.2223
1502006.01.22 19:41t/p750.201.22231.20551.222336.003882.69
1512006.01.22 19:41buy760.201.22301.20801.2249
1522006.01.22 19:57buy770.401.22111.20791.2229
1532006.01.22 20:18t/p770.401.22291.20791.222972.003954.69
1542006.01.22 20:18close760.201.22291.20801.2249-2.003952.69
1552006.01.22 20:18buy780.201.22321.20821.2251
1562006.01.22 22:53t/p780.201.22511.20821.225138.003990.69
1572006.01.22 22:53buy790.201.22531.21031.2272
1582006.01.22 23:11buy800.401.22351.21031.2254
1592006.01.23 02:15t/p800.401.22541.21031.225472.724063.41
1602006.01.23 02:15close790.201.22541.21031.22720.364063.77
1612006.01.23 16:03buy810.201.23101.21601.2328
1622006.01.24 10:14buy820.401.22821.21501.2300
1632006.01.24 12:40t/p820.401.23001.21501.230072.004135.77
1642006.01.24 12:40close810.201.23001.21601.2328-21.644114.13
1652006.01.24 12:40buy830.201.23011.21511.2319
1662006.01.24 14:20buy840.401.22831.21511.2301
1672006.01.24 14:25buy850.801.22651.21511.2283
1682006.01.24 14:58t/p850.801.22831.21511.2283144.004258.13
1692006.01.24 14:58close840.401.22831.21511.23010.004258.13
1702006.01.24 14:58close830.201.22841.21511.2319-34.004224.13
1712006.01.24 14:58buy860.201.22851.21351.2303
1722006.01.25 01:17buy870.401.22671.21351.2284
1732006.01.25 03:32t/p870.401.22841.21351.228468.004292.13
1742006.01.25 03:32close860.201.22841.21351.2303-3.644288.49
1752006.01.25 03:32buy880.201.22871.21371.2305
1762006.01.25 04:15t/p880.201.23051.21371.230536.004324.49
1772006.01.25 04:15buy890.201.23071.21571.2325
1782006.01.25 08:18buy900.401.22891.21571.2307
1792006.01.25 08:43buy910.801.22701.21561.2287
1802006.01.25 21:58buy921.601.22511.21551.2269
1812006.01.27 10:45s/l890.201.21571.21571.2325-306.564017.93
1822006.01.27 10:45s/l900.401.21571.21571.2307-541.123476.81
1832006.01.27 10:45s/l910.801.21561.21561.2287-938.242538.57
1842006.01.27 10:45close921.601.21561.21551.2269-1572.48966.09
1852006.01.27 10:45buy930.201.21561.20061.2173
1862006.01.27 10:52buy940.401.21381.20061.2155
1872006.01.31 11:54t/p940.401.21551.20061.215561.441027.53
1882006.01.31 11:54close930.201.21551.20061.2173-5.281022.25
1892006.01.31 11:54buy950.201.21581.20081.2174
1902006.01.31 12:17t/p950.201.21741.20081.217432.001054.25
1912006.01.31 12:17buy960.201.21761.20261.2193
1922006.01.31 14:15buy970.401.21571.20251.2173
1932006.01.31 14:18t/p970.401.21731.20251.217364.001118.25
1942006.01.31 14:18close960.201.21731.20261.2193-6.001112.25
1952006.01.31 14:18buy980.201.21761.20261.2193
1962006.01.31 14:20buy990.401.21581.20261.2174
1972006.02.03 08:35s/l980.201.20261.20261.2193-308.20804.05
1982006.02.03 08:35s/l990.401.20261.20261.2174-544.40259.65
1992006.02.03 08:35sell1000.201.20261.21761.2009
2002006.02.03 08:57t/p1000.201.20091.21761.200934.00293.65
2012006.02.03 08:57sell1010.201.20071.21571.1989
2022006.02.03 09:07t/p1010.201.19891.21571.198936.00329.65
2032006.02.03 09:07sell1020.201.19871.21371.1969
2042006.02.06 08:26t/p1020.201.19691.21371.196936.88366.53
2052006.02.06 08:26sell1030.201.19671.21171.1950
2062006.02.06 12:18t/p1030.201.19501.21171.195034.00400.53
2072006.02.06 12:18sell1040.201.19481.20981.1931
2082006.02.08 11:07t/p1040.201.19311.20981.193135.76436.29
2092006.02.08 11:07sell1050.201.19281.20781.1911
2102006.02.10 10:54t/p1050.201.19111.20781.191137.52473.81
2112006.02.10 10:54sell1060.201.19091.20591.1893
2122006.02.10 15:33t/p1060.201.18931.20591.189332.00505.81
2132006.02.10 15:33sell1070.201.18911.20411.1874
2142006.02.14 08:32t/p1070.201.18741.20411.187435.76541.57
2152006.02.14 08:32sell1080.201.18721.20221.1857
2162006.02.16 06:17t/p1080.201.18571.20221.185733.52575.09
2172006.02.16 06:17sell1090.201.18551.20051.1840
2182006.02.27 19:26t/p1090.201.18401.20051.184037.92613.01
2192006.02.27 19:26sell1100.201.18381.19881.1826
2202006.03.02 10:09s/l1100.201.19881.19881.1826-295.60317.41
2212006.03.02 10:09buy1110.201.19891.18391.2002
2222006.03.02 10:36t/p1110.201.20021.18391.200226.00343.41
2232006.03.02 10:36buy1120.201.20041.18541.2017
2242006.03.02 12:19t/p1120.201.20171.18541.201726.00369.41
2252006.03.02 12:19buy1130.201.20191.18691.2032
2262006.03.02 14:24t/p1130.201.20321.18691.203226.00395.41
2272006.03.02 14:24buy1140.201.20341.18841.2047
2282006.03.03 09:30t/p1140.201.20471.18841.204724.36419.77
2292006.03.03 09:30buy1150.201.20501.19001.2063
2302006.03.05 18:13t/p1150.201.20631.19001.206326.00445.77
2312006.03.05 18:13buy1160.201.20651.19151.2078
2322006.03.05 18:29t/p1160.201.20781.19151.207826.00471.77
2332006.03.05 18:29buy1170.201.20801.19301.2093
2342006.03.07 03:32s/l1170.201.19301.19301.2093-303.28168.49