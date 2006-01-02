|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.2; InitialStop=24; TrailingStop=10; MaxTrades=7; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=5; AccountisNormal=0; koef_martingale=1.618; Magic=123987;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-4831.51
|Gross profit
|3980.30
|Gross loss
|-8811.81
|Profit factor
|0.45
|Expected payoff
|-41.29
|Absolute drawdown
|4831.51
|Maximal drawdown
|6136.96 (97.33%)
|Relative drawdown
|97.33% (6136.96)
|Total trades
|117
|Short positions (won %)
|45 (66.67%)
|Long positions (won %)
|72 (62.50%)
|Profit trades (% of total)
|75 (64.10%)
|Loss trades (% of total)
|42 (35.90%)
|Largest
|profit trade
|288.00
|loss trade
|-1572.48
|Average
|profit trade
|53.07
|loss trade
|-209.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (353.36)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3358.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|452.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-3358.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:00
|buy
|1
|0.20
|1.1812
|1.1662
|1.1830
|2
|2006.01.02 19:12
|t/p
|1
|0.20
|1.1830
|1.1662
|1.1830
|36.00
|5036.00
|3
|2006.01.02 19:12
|buy
|2
|0.20
|1.1832
|1.1682
|1.1850
|4
|2006.01.02 20:53
|t/p
|2
|0.20
|1.1850
|1.1682
|1.1850
|36.00
|5072.00
|5
|2006.01.04 04:00
|buy
|3
|0.20
|1.2053
|1.1903
|1.2071
|6
|2006.01.04 04:19
|t/p
|3
|0.20
|1.2071
|1.1903
|1.2071
|36.00
|5108.00
|7
|2006.01.04 04:19
|buy
|4
|0.20
|1.2073
|1.1923
|1.2092
|8
|2006.01.04 04:35
|t/p
|4
|0.20
|1.2092
|1.1923
|1.2092
|38.00
|5146.00
|9
|2006.01.04 04:35
|buy
|5
|0.20
|1.2094
|1.1944
|1.2113
|10
|2006.01.04 04:40
|buy
|6
|0.40
|1.2076
|1.1944
|1.2095
|11
|2006.01.04 07:36
|t/p
|6
|0.40
|1.2095
|1.1944
|1.2095
|76.00
|5222.00
|12
|2006.01.04 07:36
|close
|5
|0.20
|1.2095
|1.1944
|1.2113
|2.00
|5224.00
|13
|2006.01.04 09:00
|buy
|7
|0.20
|1.2095
|1.1945
|1.2114
|14
|2006.01.04 12:23
|t/p
|7
|0.20
|1.2114
|1.1945
|1.2114
|38.00
|5262.00
|15
|2006.01.04 12:23
|buy
|8
|0.20
|1.2117
|1.1967
|1.2136
|16
|2006.01.04 13:01
|t/p
|8
|0.20
|1.2136
|1.1967
|1.2136
|38.00
|5300.00
|17
|2006.01.04 13:01
|buy
|9
|0.20
|1.2138
|1.1988
|1.2157
|18
|2006.01.04 14:53
|buy
|10
|0.40
|1.2120
|1.1988
|1.2139
|19
|2006.01.05 11:00
|buy
|11
|0.80
|1.2091
|1.1977
|1.2110
|20
|2006.01.05 14:31
|t/p
|11
|0.80
|1.2110
|1.1977
|1.2110
|152.00
|5452.00
|21
|2006.01.05 14:31
|close
|10
|0.40
|1.2110
|1.1988
|1.2139
|-49.84
|5402.16
|22
|2006.01.05 14:31
|close
|9
|0.20
|1.2111
|1.1988
|1.2157
|-58.92
|5343.24
|23
|2006.01.05 14:31
|buy
|12
|0.20
|1.2112
|1.1962
|1.2131
|24
|2006.01.05 17:43
|buy
|13
|0.40
|1.2094
|1.1962
|1.2113
|25
|2006.01.05 19:31
|t/p
|13
|0.40
|1.2113
|1.1962
|1.2113
|76.00
|5419.24
|26
|2006.01.05 19:31
|close
|12
|0.20
|1.2113
|1.1962
|1.2131
|2.00
|5421.24
|27
|2006.01.05 19:31
|buy
|14
|0.20
|1.2114
|1.1964
|1.2133
|28
|2006.01.05 20:33
|buy
|15
|0.40
|1.2096
|1.1964
|1.2115
|29
|2006.01.06 08:30
|t/p
|15
|0.40
|1.2115
|1.1964
|1.2115
|72.72
|5493.96
|30
|2006.01.06 08:30
|close
|14
|0.20
|1.2131
|1.1964
|1.2133
|32.36
|5526.32
|31
|2006.01.06 08:30
|buy
|16
|0.20
|1.2135
|1.1985
|1.2154
|32
|2006.01.06 08:33
|buy
|17
|0.40
|1.2117
|1.1985
|1.2136
|33
|2006.01.06 08:36
|buy
|18
|0.80
|1.2097
|1.1983
|1.2116
|34
|2006.01.06 08:38
|t/p
|18
|0.80
|1.2116
|1.1983
|1.2116
|152.00
|5678.32
|35
|2006.01.06 08:38
|close
|17
|0.40
|1.2116
|1.1985
|1.2136
|-4.00
|5674.32
|36
|2006.01.06 08:38
|close
|16
|0.20
|1.2115
|1.1985
|1.2154
|-40.00
|5634.32
|37
|2006.01.06 08:38
|buy
|19
|0.20
|1.2116
|1.1966
|1.2135
|38
|2006.01.06 08:47
|t/p
|19
|0.20
|1.2135
|1.1966
|1.2135
|38.00
|5672.32
|39
|2006.01.06 08:47
|buy
|20
|0.20
|1.2138
|1.1988
|1.2157
|40
|2006.01.06 08:50
|t/p
|20
|0.20
|1.2157
|1.1988
|1.2157
|38.00
|5710.32
|41
|2006.01.06 08:50
|buy
|21
|0.20
|1.2159
|1.2009
|1.2178
|42
|2006.01.06 08:52
|t/p
|21
|0.20
|1.2178
|1.2009
|1.2178
|38.00
|5748.32
|43
|2006.01.06 08:52
|buy
|22
|0.20
|1.2180
|1.2030
|1.2199
|44
|2006.01.06 08:58
|buy
|23
|0.40
|1.2162
|1.2030
|1.2181
|45
|2006.01.06 09:24
|buy
|24
|0.80
|1.2144
|1.2030
|1.2163
|46
|2006.01.06 10:11
|t/p
|24
|0.80
|1.2163
|1.2030
|1.2163
|152.00
|5900.32
|47
|2006.01.06 10:11
|close
|23
|0.40
|1.2163
|1.2030
|1.2181
|4.00
|5904.32
|48
|2006.01.06 10:11
|close
|22
|0.20
|1.2164
|1.2030
|1.2199
|-32.00
|5872.32
|49
|2006.01.06 10:11
|buy
|25
|0.20
|1.2165
|1.2015
|1.2184
|50
|2006.01.06 10:27
|buy
|26
|0.40
|1.2147
|1.2015
|1.2166
|51
|2006.01.06 11:11
|buy
|27
|0.80
|1.2129
|1.2015
|1.2148
|52
|2006.01.06 12:01
|t/p
|27
|0.80
|1.2148
|1.2015
|1.2148
|152.00
|6024.32
|53
|2006.01.06 12:01
|close
|26
|0.40
|1.2149
|1.2015
|1.2166
|8.00
|6032.32
|54
|2006.01.06 12:01
|close
|25
|0.20
|1.2151
|1.2015
|1.2184
|-28.00
|6004.32
|55
|2006.01.06 12:01
|buy
|28
|0.20
|1.2154
|1.2004
|1.2173
|56
|2006.01.09 16:01
|buy
|29
|0.40
|1.2086
|1.1954
|1.2104
|57
|2006.01.09 21:25
|buy
|30
|0.80
|1.2068
|1.1954
|1.2086
|58
|2006.01.09 21:31
|buy
|31
|1.60
|1.2048
|1.1952
|1.2066
|59
|2006.01.09 22:13
|t/p
|31
|1.60
|1.2066
|1.1952
|1.2066
|288.00
|6292.32
|60
|2006.01.09 22:13
|close
|30
|0.80
|1.2066
|1.1954
|1.2086
|-16.00
|6276.32
|61
|2006.01.09 22:13
|close
|29
|0.40
|1.2066
|1.1954
|1.2104
|-80.00
|6196.32
|62
|2006.01.09 22:13
|close
|28
|0.20
|1.2067
|1.2004
|1.2173
|-175.64
|6020.68
|63
|2006.01.09 22:13
|sell
|32
|0.20
|1.2066
|1.2216
|1.2048
|64
|2006.01.10 01:52
|t/p
|32
|0.20
|1.2048
|1.2216
|1.2048
|36.88
|6057.56
|65
|2006.01.10 01:52
|sell
|33
|0.20
|1.2046
|1.2196
|1.2029
|66
|2006.01.10 02:07
|sell
|34
|0.32
|1.2065
|1.2197
|1.2048
|67
|2006.01.10 02:28
|t/p
|34
|0.32
|1.2048
|1.2197
|1.2048
|54.40
|6111.96
|68
|2006.01.10 02:28
|close
|33
|0.20
|1.2048
|1.2196
|1.2029
|-4.00
|6107.96
|69
|2006.01.10 02:28
|sell
|35
|0.20
|1.2047
|1.2197
|1.2030
|70
|2006.01.10 09:59
|sell
|36
|0.32
|1.2065
|1.2197
|1.2048
|71
|2006.01.11 03:41
|t/p
|36
|0.32
|1.2048
|1.2197
|1.2048
|55.81
|6163.77
|72
|2006.01.11 03:41
|close
|35
|0.20
|1.2048
|1.2197
|1.2030
|-1.12
|6162.65
|73
|2006.01.11 03:41
|sell
|37
|0.20
|1.2047
|1.2197
|1.2030
|74
|2006.01.11 05:35
|sell
|38
|0.32
|1.2065
|1.2197
|1.2048
|75
|2006.01.12 00:00
|sell
|39
|0.52
|1.2134
|1.2248
|1.2117
|76
|2006.01.12 04:10
|sell
|40
|0.84
|1.2152
|1.2248
|1.2135
|77
|2006.01.12 05:04
|t/p
|40
|0.84
|1.2135
|1.2248
|1.2135
|142.80
|6305.45
|78
|2006.01.12 05:04
|close
|39
|0.52
|1.2135
|1.2248
|1.2117
|-5.20
|6300.25
|79
|2006.01.12 05:04
|close
|38
|0.32
|1.2134
|1.2197
|1.2048
|-216.58
|6083.67
|80
|2006.01.12 05:05
|close
|37
|0.20
|1.2133
|1.2197
|1.2030
|-169.36
|5914.31
|81
|2006.01.12 05:05
|sell
|41
|0.20
|1.2132
|1.2282
|1.2115
|82
|2006.01.12 05:17
|sell
|42
|0.32
|1.2150
|1.2282
|1.2133
|83
|2006.01.12 07:08
|t/p
|42
|0.32
|1.2133
|1.2282
|1.2133
|54.40
|5968.71
|84
|2006.01.12 07:08
|close
|41
|0.20
|1.2133
|1.2282
|1.2115
|-2.00
|5966.71
|85
|2006.01.12 07:08
|sell
|43
|0.20
|1.2132
|1.2282
|1.2115
|86
|2006.01.12 08:14
|t/p
|43
|0.20
|1.2115
|1.2282
|1.2115
|34.00
|6000.71
|87
|2006.01.12 08:14
|sell
|44
|0.20
|1.2113
|1.2263
|1.2096
|88
|2006.01.12 08:55
|t/p
|44
|0.20
|1.2096
|1.2263
|1.2096
|34.00
|6034.71
|89
|2006.01.12 08:55
|sell
|45
|0.20
|1.2094
|1.2244
|1.2077
|90
|2006.01.12 08:59
|t/p
|45
|0.20
|1.2077
|1.2244
|1.2077
|34.00
|6068.71
|91
|2006.01.12 08:59
|sell
|46
|0.20
|1.2075
|1.2225
|1.2058
|92
|2006.01.12 09:02
|t/p
|46
|0.20
|1.2058
|1.2225
|1.2058
|34.00
|6102.71
|93
|2006.01.12 09:02
|sell
|47
|0.20
|1.2056
|1.2206
|1.2038
|94
|2006.01.12 09:27
|t/p
|47
|0.20
|1.2038
|1.2206
|1.2038
|36.00
|6138.71
|95
|2006.01.12 09:27
|sell
|48
|0.20
|1.2036
|1.2186
|1.2018
|96
|2006.01.12 09:28
|t/p
|48
|0.20
|1.2018
|1.2186
|1.2018
|36.00
|6174.71
|97
|2006.01.12 09:28
|sell
|49
|0.20
|1.2015
|1.2165
|1.1997
|98
|2006.01.12 09:34
|sell
|50
|0.32
|1.2033
|1.2165
|1.2015
|99
|2006.01.12 10:07
|t/p
|50
|0.32
|1.2015
|1.2165
|1.2015
|57.60
|6232.31
|100
|2006.01.12 10:07
|close
|49
|0.20
|1.2015
|1.2165
|1.1997
|0.00
|6232.31
|101
|2006.01.12 10:07
|sell
|51
|0.20
|1.2012
|1.2162
|1.1994
|102
|2006.01.12 10:37
|sell
|52
|0.32
|1.2030
|1.2162
|1.2012
|103
|2006.01.13 08:26
|sell
|53
|0.52
|1.2048
|1.2162
|1.2030
|104
|2006.01.13 10:38
|sell
|54
|0.84
|1.2067
|1.2163
|1.2049
|105
|2006.01.15 18:39
|s/l
|51
|0.20
|1.2162
|1.2162
|1.1994
|-299.12
|5933.19
|106
|2006.01.15 18:39
|s/l
|52
|0.32
|1.2162
|1.2162
|1.2012
|-420.99
|5512.20
|107
|2006.01.15 18:39
|s/l
|53
|0.52
|1.2162
|1.2162
|1.2030
|-592.80
|4919.40
|108
|2006.01.15 18:39
|close
|54
|0.84
|1.2162
|1.2163
|1.2049
|-798.00
|4121.40
|109
|2006.01.15 18:39
|buy
|55
|0.20
|1.2161
|1.2011
|1.2180
|110
|2006.01.16 17:11
|buy
|56
|0.40
|1.2126
|1.1994
|1.2144
|111
|2006.01.16 21:32
|buy
|57
|0.80
|1.2108
|1.1994
|1.2126
|112
|2006.01.17 01:30
|t/p
|57
|0.80
|1.2126
|1.1994
|1.2126
|137.44
|4258.84
|113
|2006.01.17 01:30
|close
|56
|0.40
|1.2126
|1.1994
|1.2144
|-3.28
|4255.56
|114
|2006.01.17 01:30
|close
|55
|0.20
|1.2125
|1.2011
|1.2180
|-75.28
|4180.28
|115
|2006.01.17 01:30
|buy
|58
|0.20
|1.2126
|1.1976
|1.2143
|116
|2006.01.17 04:49
|buy
|59
|0.40
|1.2108
|1.1976
|1.2125
|117
|2006.01.17 13:14
|buy
|60
|0.80
|1.2083
|1.1969
|1.2100
|118
|2006.01.17 15:20
|t/p
|60
|0.80
|1.2100
|1.1969
|1.2100
|136.00
|4316.28
|119
|2006.01.17 15:20
|close
|59
|0.40
|1.2100
|1.1976
|1.2125
|-32.00
|4284.28
|120
|2006.01.17 15:21
|close
|58
|0.20
|1.2097
|1.1976
|1.2143
|-58.00
|4226.28
|121
|2006.01.17 15:21
|buy
|61
|0.20
|1.2100
|1.1950
|1.2117
|122
|2006.01.17 17:30
|t/p
|61
|0.20
|1.2117
|1.1950
|1.2117
|34.00
|4260.28
|123
|2006.01.17 17:30
|buy
|62
|0.20
|1.2119
|1.1969
|1.2136
|124
|2006.01.17 19:09
|buy
|63
|0.40
|1.2100
|1.1968
|1.2117
|125
|2006.01.18 02:59
|t/p
|63
|0.40
|1.2117
|1.1968
|1.2117
|64.72
|4325.00
|126
|2006.01.18 02:59
|close
|62
|0.20
|1.2118
|1.1969
|1.2136
|-3.64
|4321.36
|127
|2006.01.18 02:59
|sell
|64
|0.20
|1.2117
|1.2267
|1.2100
|128
|2006.01.18 10:14
|t/p
|64
|0.20
|1.2100
|1.2267
|1.2100
|34.00
|4355.36
|129
|2006.01.18 10:14
|sell
|65
|0.20
|1.2098
|1.2248
|1.2081
|130
|2006.01.18 11:44
|t/p
|65
|0.20
|1.2081
|1.2248
|1.2081
|34.00
|4389.36
|131
|2006.01.18 11:44
|sell
|66
|0.20
|1.2079
|1.2229
|1.2062
|132
|2006.01.18 14:49
|sell
|67
|0.32
|1.2098
|1.2230
|1.2081
|133
|2006.01.18 16:42
|sell
|68
|0.52
|1.2116
|1.2230
|1.2099
|134
|2006.01.18 19:19
|t/p
|68
|0.52
|1.2099
|1.2230
|1.2099
|88.40
|4477.76
|135
|2006.01.18 19:19
|close
|67
|0.32
|1.2099
|1.2230
|1.2081
|-3.20
|4474.56
|136
|2006.01.18 19:19
|close
|66
|0.20
|1.2098
|1.2229
|1.2062
|-38.00
|4436.56
|137
|2006.01.18 19:19
|sell
|69
|0.20
|1.2097
|1.2247
|1.2080
|138
|2006.01.19 02:44
|t/p
|69
|0.20
|1.2080
|1.2247
|1.2080
|36.64
|4473.20
|139
|2006.01.19 02:44
|sell
|70
|0.20
|1.2078
|1.2228
|1.2060
|140
|2006.01.19 08:34
|t/p
|70
|0.20
|1.2060
|1.2228
|1.2060
|36.00
|4509.20
|141
|2006.01.19 08:34
|sell
|71
|0.20
|1.2058
|1.2208
|1.2040
|142
|2006.01.19 09:43
|sell
|72
|0.32
|1.2076
|1.2208
|1.2058
|143
|2006.01.20 03:37
|t/p
|72
|0.32
|1.2058
|1.2208
|1.2058
|59.01
|4568.21
|144
|2006.01.20 03:37
|close
|71
|0.20
|1.2058
|1.2208
|1.2040
|0.88
|4569.09
|145
|2006.01.20 03:37
|sell
|73
|0.20
|1.2054
|1.2204
|1.2036
|146
|2006.01.20 04:00
|sell
|74
|0.32
|1.2072
|1.2204
|1.2055
|147
|2006.01.22 19:40
|s/l
|73
|0.20
|1.2204
|1.2204
|1.2036
|-300.00
|4269.09
|148
|2006.01.22 19:40
|s/l
|74
|0.32
|1.2204
|1.2204
|1.2055
|-422.40
|3846.69
|149
|2006.01.22 19:40
|buy
|75
|0.20
|1.2205
|1.2055
|1.2223
|150
|2006.01.22 19:41
|t/p
|75
|0.20
|1.2223
|1.2055
|1.2223
|36.00
|3882.69
|151
|2006.01.22 19:41
|buy
|76
|0.20
|1.2230
|1.2080
|1.2249
|152
|2006.01.22 19:57
|buy
|77
|0.40
|1.2211
|1.2079
|1.2229
|153
|2006.01.22 20:18
|t/p
|77
|0.40
|1.2229
|1.2079
|1.2229
|72.00
|3954.69
|154
|2006.01.22 20:18
|close
|76
|0.20
|1.2229
|1.2080
|1.2249
|-2.00
|3952.69
|155
|2006.01.22 20:18
|buy
|78
|0.20
|1.2232
|1.2082
|1.2251
|156
|2006.01.22 22:53
|t/p
|78
|0.20
|1.2251
|1.2082
|1.2251
|38.00
|3990.69
|157
|2006.01.22 22:53
|buy
|79
|0.20
|1.2253
|1.2103
|1.2272
|158
|2006.01.22 23:11
|buy
|80
|0.40
|1.2235
|1.2103
|1.2254
|159
|2006.01.23 02:15
|t/p
|80
|0.40
|1.2254
|1.2103
|1.2254
|72.72
|4063.41
|160
|2006.01.23 02:15
|close
|79
|0.20
|1.2254
|1.2103
|1.2272
|0.36
|4063.77
|161
|2006.01.23 16:03
|buy
|81
|0.20
|1.2310
|1.2160
|1.2328
|162
|2006.01.24 10:14
|buy
|82
|0.40
|1.2282
|1.2150
|1.2300
|163
|2006.01.24 12:40
|t/p
|82
|0.40
|1.2300
|1.2150
|1.2300
|72.00
|4135.77
|164
|2006.01.24 12:40
|close
|81
|0.20
|1.2300
|1.2160
|1.2328
|-21.64
|4114.13
|165
|2006.01.24 12:40
|buy
|83
|0.20
|1.2301
|1.2151
|1.2319
|166
|2006.01.24 14:20
|buy
|84
|0.40
|1.2283
|1.2151
|1.2301
|167
|2006.01.24 14:25
|buy
|85
|0.80
|1.2265
|1.2151
|1.2283
|168
|2006.01.24 14:58
|t/p
|85
|0.80
|1.2283
|1.2151
|1.2283
|144.00
|4258.13
|169
|2006.01.24 14:58
|close
|84
|0.40
|1.2283
|1.2151
|1.2301
|0.00
|4258.13
|170
|2006.01.24 14:58
|close
|83
|0.20
|1.2284
|1.2151
|1.2319
|-34.00
|4224.13
|171
|2006.01.24 14:58
|buy
|86
|0.20
|1.2285
|1.2135
|1.2303
|172
|2006.01.25 01:17
|buy
|87
|0.40
|1.2267
|1.2135
|1.2284
|173
|2006.01.25 03:32
|t/p
|87
|0.40
|1.2284
|1.2135
|1.2284
|68.00
|4292.13
|174
|2006.01.25 03:32
|close
|86
|0.20
|1.2284
|1.2135
|1.2303
|-3.64
|4288.49
|175
|2006.01.25 03:32
|buy
|88
|0.20
|1.2287
|1.2137
|1.2305
|176
|2006.01.25 04:15
|t/p
|88
|0.20
|1.2305
|1.2137
|1.2305
|36.00
|4324.49
|177
|2006.01.25 04:15
|buy
|89
|0.20
|1.2307
|1.2157
|1.2325
|178
|2006.01.25 08:18
|buy
|90
|0.40
|1.2289
|1.2157
|1.2307
|179
|2006.01.25 08:43
|buy
|91
|0.80
|1.2270
|1.2156
|1.2287
|180
|2006.01.25 21:58
|buy
|92
|1.60
|1.2251
|1.2155
|1.2269
|181
|2006.01.27 10:45
|s/l
|89
|0.20
|1.2157
|1.2157
|1.2325
|-306.56
|4017.93
|182
|2006.01.27 10:45
|s/l
|90
|0.40
|1.2157
|1.2157
|1.2307
|-541.12
|3476.81
|183
|2006.01.27 10:45
|s/l
|91
|0.80
|1.2156
|1.2156
|1.2287
|-938.24
|2538.57
|184
|2006.01.27 10:45
|close
|92
|1.60
|1.2156
|1.2155
|1.2269
|-1572.48
|966.09
|185
|2006.01.27 10:45
|buy
|93
|0.20
|1.2156
|1.2006
|1.2173
|186
|2006.01.27 10:52
|buy
|94
|0.40
|1.2138
|1.2006
|1.2155
|187
|2006.01.31 11:54
|t/p
|94
|0.40
|1.2155
|1.2006
|1.2155
|61.44
|1027.53
|188
|2006.01.31 11:54
|close
|93
|0.20
|1.2155
|1.2006
|1.2173
|-5.28
|1022.25
|189
|2006.01.31 11:54
|buy
|95
|0.20
|1.2158
|1.2008
|1.2174
|190
|2006.01.31 12:17
|t/p
|95
|0.20
|1.2174
|1.2008
|1.2174
|32.00
|1054.25
|191
|2006.01.31 12:17
|buy
|96
|0.20
|1.2176
|1.2026
|1.2193
|192
|2006.01.31 14:15
|buy
|97
|0.40
|1.2157
|1.2025
|1.2173
|193
|2006.01.31 14:18
|t/p
|97
|0.40
|1.2173
|1.2025
|1.2173
|64.00
|1118.25
|194
|2006.01.31 14:18
|close
|96
|0.20
|1.2173
|1.2026
|1.2193
|-6.00
|1112.25
|195
|2006.01.31 14:18
|buy
|98
|0.20
|1.2176
|1.2026
|1.2193
|196
|2006.01.31 14:20
|buy
|99
|0.40
|1.2158
|1.2026
|1.2174
|197
|2006.02.03 08:35
|s/l
|98
|0.20
|1.2026
|1.2026
|1.2193
|-308.20
|804.05
|198
|2006.02.03 08:35
|s/l
|99
|0.40
|1.2026
|1.2026
|1.2174
|-544.40
|259.65
|199
|2006.02.03 08:35
|sell
|100
|0.20
|1.2026
|1.2176
|1.2009
|200
|2006.02.03 08:57
|t/p
|100
|0.20
|1.2009
|1.2176
|1.2009
|34.00
|293.65
|201
|2006.02.03 08:57
|sell
|101
|0.20
|1.2007
|1.2157
|1.1989
|202
|2006.02.03 09:07
|t/p
|101
|0.20
|1.1989
|1.2157
|1.1989
|36.00
|329.65
|203
|2006.02.03 09:07
|sell
|102
|0.20
|1.1987
|1.2137
|1.1969
|204
|2006.02.06 08:26
|t/p
|102
|0.20
|1.1969
|1.2137
|1.1969
|36.88
|366.53
|205
|2006.02.06 08:26
|sell
|103
|0.20
|1.1967
|1.2117
|1.1950
|206
|2006.02.06 12:18
|t/p
|103
|0.20
|1.1950
|1.2117
|1.1950
|34.00
|400.53
|207
|2006.02.06 12:18
|sell
|104
|0.20
|1.1948
|1.2098
|1.1931
|208
|2006.02.08 11:07
|t/p
|104
|0.20
|1.1931
|1.2098
|1.1931
|35.76
|436.29
|209
|2006.02.08 11:07
|sell
|105
|0.20
|1.1928
|1.2078
|1.1911
|210
|2006.02.10 10:54
|t/p
|105
|0.20
|1.1911
|1.2078
|1.1911
|37.52
|473.81
|211
|2006.02.10 10:54
|sell
|106
|0.20
|1.1909
|1.2059
|1.1893
|212
|2006.02.10 15:33
|t/p
|106
|0.20
|1.1893
|1.2059
|1.1893
|32.00
|505.81
|213
|2006.02.10 15:33
|sell
|107
|0.20
|1.1891
|1.2041
|1.1874
|214
|2006.02.14 08:32
|t/p
|107
|0.20
|1.1874
|1.2041
|1.1874
|35.76
|541.57
|215
|2006.02.14 08:32
|sell
|108
|0.20
|1.1872
|1.2022
|1.1857
|216
|2006.02.16 06:17
|t/p
|108
|0.20
|1.1857
|1.2022
|1.1857
|33.52
|575.09
|217
|2006.02.16 06:17
|sell
|109
|0.20
|1.1855
|1.2005
|1.1840
|218
|2006.02.27 19:26
|t/p
|109
|0.20
|1.1840
|1.2005
|1.1840
|37.92
|613.01
|219
|2006.02.27 19:26
|sell
|110
|0.20
|1.1838
|1.1988
|1.1826
|220
|2006.03.02 10:09
|s/l
|110
|0.20
|1.1988
|1.1988
|1.1826
|-295.60
|317.41
|221
|2006.03.02 10:09
|buy
|111
|0.20
|1.1989
|1.1839
|1.2002
|222
|2006.03.02 10:36
|t/p
|111
|0.20
|1.2002
|1.1839
|1.2002
|26.00
|343.41
|223
|2006.03.02 10:36
|buy
|112
|0.20
|1.2004
|1.1854
|1.2017
|224
|2006.03.02 12:19
|t/p
|112
|0.20
|1.2017
|1.1854
|1.2017
|26.00
|369.41
|225
|2006.03.02 12:19
|buy
|113
|0.20
|1.2019
|1.1869
|1.2032
|226
|2006.03.02 14:24
|t/p
|113
|0.20
|1.2032
|1.1869
|1.2032
|26.00
|395.41
|227
|2006.03.02 14:24
|buy
|114
|0.20
|1.2034
|1.1884
|1.2047
|228
|2006.03.03 09:30
|t/p
|114
|0.20
|1.2047
|1.1884
|1.2047
|24.36
|419.77
|229
|2006.03.03 09:30
|buy
|115
|0.20
|1.2050
|1.1900
|1.2063
|230
|2006.03.05 18:13
|t/p
|115
|0.20
|1.2063
|1.1900
|1.2063
|26.00
|445.77
|231
|2006.03.05 18:13
|buy
|116
|0.20
|1.2065
|1.1915
|1.2078
|232
|2006.03.05 18:29
|t/p
|116
|0.20
|1.2078
|1.1915
|1.2078
|26.00
|471.77
|233
|2006.03.05 18:29
|buy
|117
|0.20
|1.2080
|1.1930
|1.2093
|234
|2006.03.07 03:32
|s/l
|117
|0.20
|1.1930
|1.1930
|1.2093
|-303.28
|168.49