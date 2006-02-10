|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1890639
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9468.20
|Gross profit
|33498.79
|Gross loss
|-42966.98
|Profit factor
|0.78
|Expected payoff
|-5.57
|Absolute drawdown
|9535.65
|Maximal drawdown
|9535.65 (95.36%)
|Relative drawdown
|95.36% (9535.65)
|Total trades
|1700
|Short positions (won %)
|839 (61.38%)
|Long positions (won %)
|861 (60.86%)
|Profit trades (% of total)
|1039 (61.12%)
|Loss trades (% of total)
|661 (38.88%)
|Largest
|profit trade
|164.65
|loss trade
|-217.32
|Average
|profit trade
|32.24
|loss trade
|-65.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (83.61)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-102.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|657.90 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-922.73 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 21:05
|buy
|1
|1.50
|117.51
|117.34
|0.00
|2
|2006.01.02 21:06
|s/l
|1
|1.50
|117.34
|117.34
|0.00
|-217.32
|9782.68
|3
|2006.01.02 22:10
|buy
|2
|1.47
|117.34
|117.17
|0.00
|4
|2006.01.02 23:24
|s/l
|2
|1.47
|117.17
|117.17
|0.00
|-213.28
|9569.40
|5
|2006.01.03 00:00
|buy
|3
|1.44
|117.15
|116.98
|0.00
|6
|2006.01.03 00:11
|close
|3
|1.44
|117.18
|116.98
|0.00
|36.87
|9606.27
|7
|2006.01.03 01:02
|buy
|4
|1.44
|117.22
|117.05
|0.00
|8
|2006.01.03 01:44
|close
|4
|1.44
|117.28
|117.05
|0.00
|73.67
|9679.94
|9
|2006.01.03 02:05
|buy
|5
|1.45
|117.30
|117.13
|0.00
|10
|2006.01.03 02:21
|close
|5
|1.45
|117.34
|117.13
|0.00
|49.43
|9729.37
|11
|2006.01.03 02:21
|sell
|6
|1.46
|117.34
|117.51
|0.00
|12
|2006.01.03 02:23
|close
|6
|1.46
|117.30
|117.51
|0.00
|49.79
|9779.16
|13
|2006.01.03 02:23
|buy
|7
|1.47
|117.30
|117.13
|0.00
|14
|2006.01.03 03:00
|s/l
|7
|1.47
|117.13
|117.13
|0.00
|-213.35
|9565.81
|15
|2006.01.03 05:03
|buy
|8
|1.43
|117.04
|116.87
|0.00
|16
|2006.01.03 05:17
|close
|8
|1.43
|117.10
|116.87
|0.00
|73.27
|9639.08
|17
|2006.01.03 06:01
|buy
|9
|1.45
|117.16
|116.99
|0.00
|18
|2006.01.03 06:17
|close
|9
|1.45
|117.24
|116.99
|0.00
|98.94
|9738.02
|19
|2006.01.03 08:00
|sell
|10
|1.46
|117.28
|117.45
|0.00
|20
|2006.01.03 08:16
|s/l
|10
|1.46
|117.45
|117.45
|0.00
|-211.32
|9526.70
|21
|2006.01.03 10:00
|buy
|11
|1.43
|117.04
|116.87
|0.00
|22
|2006.01.03 10:09
|s/l
|11
|1.43
|116.87
|116.87
|0.00
|-208.01
|9318.69
|23
|2006.01.03 23:03
|sell
|12
|1.40
|115.73
|115.90
|0.00
|24
|2006.01.04 01:19
|close
|12
|1.40
|115.65
|115.90
|0.00
|75.90
|9394.59
|25
|2006.01.04 04:21
|sell
|13
|1.41
|116.15
|116.32
|0.00
|26
|2006.01.04 04:29
|close
|13
|1.41
|116.06
|116.32
|0.00
|109.34
|9503.93
|27
|2006.01.04 04:37
|sell
|14
|1.43
|116.15
|116.32
|0.00
|28
|2006.01.04 04:54
|close
|14
|1.43
|116.06
|116.32
|0.00
|110.89
|9614.82
|29
|2006.01.04 09:47
|sell
|15
|1.44
|116.29
|116.46
|0.00
|30
|2006.01.04 12:03
|close
|15
|1.44
|116.21
|116.46
|0.00
|99.13
|9713.95
|31
|2006.01.05 04:44
|sell
|16
|1.46
|116.09
|116.26
|0.00
|32
|2006.01.05 05:22
|s/l
|16
|1.46
|116.26
|116.26
|0.00
|-213.45
|9500.50
|33
|2006.01.05 11:38
|sell
|17
|1.43
|116.06
|116.23
|0.00
|34
|2006.01.05 11:48
|close
|17
|1.43
|115.98
|116.23
|0.00
|98.64
|9599.14
|35
|2006.01.05 20:41
|sell
|18
|1.44
|116.19
|116.36
|0.00
|36
|2006.01.05 23:01
|close
|18
|1.44
|116.12
|116.36
|0.00
|86.81
|9685.95
|37
|2006.01.06 08:47
|buy
|19
|1.45
|115.45
|115.28
|0.00
|38
|2006.01.06 08:48
|s/l
|19
|1.45
|115.28
|115.28
|0.00
|-213.86
|9472.09
|39
|2006.01.06 08:48
|buy
|20
|1.42
|115.28
|115.11
|0.00
|40
|2006.01.06 08:48
|s/l
|20
|1.42
|115.11
|115.11
|0.00
|-209.71
|9262.38
|41
|2006.01.06 08:48
|buy
|21
|1.39
|115.13
|114.96
|0.00
|42
|2006.01.06 08:51
|s/l
|21
|1.39
|114.96
|114.96
|0.00
|-205.55
|9056.83
|43
|2006.01.06 08:51
|buy
|22
|1.36
|114.98
|114.81
|0.00
|44
|2006.01.06 08:51
|s/l
|22
|1.36
|114.81
|114.81
|0.00
|-201.38
|8855.45
|45
|2006.01.06 08:51
|buy
|23
|1.33
|114.83
|114.66
|0.00
|46
|2006.01.06 08:52
|close
|23
|1.33
|114.94
|114.66
|0.00
|127.28
|8982.73
|47
|2006.01.06 08:52
|buy
|24
|1.35
|114.97
|114.80
|0.00
|48
|2006.01.06 09:04
|s/l
|24
|1.35
|114.80
|114.80
|0.00
|-199.91
|8782.82
|49
|2006.01.06 09:11
|buy
|25
|1.32
|114.68
|114.51
|0.00
|50
|2006.01.06 09:24
|close
|25
|1.32
|114.78
|114.51
|0.00
|115.00
|8897.82
|51
|2006.01.06 09:56
|buy
|26
|1.33
|114.68
|114.51
|0.00
|52
|2006.01.06 10:13
|s/l
|26
|1.33
|114.51
|114.51
|0.00
|-197.45
|8700.37
|53
|2006.01.06 12:09
|buy
|27
|1.31
|114.33
|114.16
|0.00
|54
|2006.01.06 12:29
|close
|27
|1.31
|114.45
|114.16
|0.00
|137.35
|8837.72
|55
|2006.01.06 12:48
|buy
|28
|1.33
|114.33
|114.16
|0.00
|56
|2006.01.06 14:46
|close
|28
|1.33
|114.39
|114.16
|0.00
|69.76
|8907.48
|57
|2006.01.08 20:16
|sell
|29
|1.34
|114.08
|114.25
|0.00
|58
|2006.01.08 20:18
|close
|29
|1.34
|113.94
|114.25
|0.00
|164.65
|9072.13
|59
|2006.01.09 03:46
|buy
|30
|1.36
|114.10
|113.93
|0.00
|60
|2006.01.09 04:43
|s/l
|30
|1.36
|113.93
|113.93
|0.00
|-202.93
|8869.20
|61
|2006.01.09 10:49
|sell
|31
|1.33
|114.31
|114.48
|0.00
|62
|2006.01.09 11:25
|s/l
|31
|1.33
|114.48
|114.48
|0.00
|-197.48
|8671.72
|63
|2006.01.09 12:34
|buy
|32
|1.30
|114.48
|114.31
|0.00
|64
|2006.01.09 15:59
|s/l
|32
|1.30
|114.31
|114.31
|0.00
|-193.33
|8478.39
|65
|2006.01.09 20:10
|buy
|33
|1.27
|114.45
|114.28
|0.00
|66
|2006.01.09 20:44
|close
|33
|1.27
|114.55
|114.28
|0.00
|110.87
|8589.26
|67
|2006.01.09 20:58
|buy
|34
|1.29
|114.45
|114.28
|0.00
|68
|2006.01.09 21:28
|close
|34
|1.29
|114.56
|114.28
|0.00
|123.87
|8713.13
|69
|2006.01.09 21:30
|sell
|35
|1.31
|114.67
|114.84
|0.00
|70
|2006.01.10 00:13
|close
|35
|1.31
|114.57
|114.84
|0.00
|94.74
|8807.87
|71
|2006.01.10 00:13
|buy
|36
|1.32
|114.58
|114.41
|0.00
|72
|2006.01.10 02:23
|s/l
|36
|1.32
|114.41
|114.41
|0.00
|-196.14
|8611.73
|73
|2006.01.10 02:23
|buy
|37
|1.29
|114.43
|114.26
|0.00
|74
|2006.01.10 02:27
|close
|37
|1.29
|114.55
|114.26
|0.00
|135.14
|8746.87
|75
|2006.01.10 02:47
|buy
|38
|1.31
|114.45
|114.28
|0.00
|76
|2006.01.10 03:14
|s/l
|38
|1.31
|114.28
|114.28
|0.00
|-194.87
|8552.00
|77
|2006.01.10 03:47
|buy
|39
|1.28
|114.15
|113.98
|0.00
|78
|2006.01.10 03:58
|close
|39
|1.28
|114.22
|113.98
|0.00
|78.45
|8630.45
|79
|2006.01.10 06:08
|sell
|40
|1.29
|114.25
|114.42
|0.00
|80
|2006.01.10 08:01
|s/l
|40
|1.29
|114.42
|114.42
|0.00
|-191.65
|8438.80
|81
|2006.01.10 08:03
|sell
|41
|1.27
|114.47
|114.64
|0.00
|82
|2006.01.10 08:42
|s/l
|41
|1.27
|114.64
|114.64
|0.00
|-188.33
|8250.47
|83
|2006.01.10 08:42
|sell
|42
|1.24
|114.63
|114.80
|0.00
|84
|2006.01.10 09:16
|close
|42
|1.24
|114.52
|114.80
|0.00
|119.11
|8369.58
|85
|2006.01.10 09:54
|buy
|43
|1.26
|114.43
|114.26
|0.00
|86
|2006.01.10 10:03
|s/l
|43
|1.26
|114.26
|114.26
|0.00
|-187.47
|8182.11
|87
|2006.01.10 14:18
|buy
|44
|1.23
|114.36
|114.19
|0.00
|88
|2006.01.10 15:00
|close
|44
|1.23
|114.44
|114.19
|0.00
|85.98
|8268.09
|89
|2006.01.11 00:26
|sell
|45
|1.24
|114.78
|114.95
|0.00
|90
|2006.01.11 00:28
|close
|45
|1.24
|114.70
|114.95
|0.00
|86.49
|8354.58
|91
|2006.01.11 00:59
|sell
|46
|1.25
|114.78
|114.95
|0.00
|92
|2006.01.11 02:13
|close
|46
|1.25
|114.66
|114.95
|0.00
|130.82
|8485.40
|93
|2006.01.11 08:50
|sell
|47
|1.27
|114.44
|114.61
|0.00
|94
|2006.01.11 09:17
|close
|47
|1.27
|114.31
|114.61
|0.00
|144.43
|8629.83
|95
|2006.01.12 04:10
|buy
|48
|1.29
|113.78
|113.61
|0.00
|96
|2006.01.12 04:10
|s/l
|48
|1.29
|113.61
|113.61
|0.00
|-193.03
|8436.80
|97
|2006.01.12 04:10
|buy
|49
|1.27
|113.63
|113.46
|0.00
|98
|2006.01.12 04:17
|close
|49
|1.27
|113.75
|113.46
|0.00
|133.98
|8570.78
|99
|2006.01.12 04:19
|buy
|50
|1.29
|113.78
|113.61
|0.00
|100
|2006.01.12 04:23
|close
|50
|1.29
|113.88
|113.61
|0.00
|113.28
|8684.06
|101
|2006.01.12 04:31
|buy
|51
|1.30
|113.78
|113.61
|0.00
|102
|2006.01.12 04:37
|close
|51
|1.30
|113.88
|113.61
|0.00
|114.16
|8798.22
|103
|2006.01.12 05:10
|buy
|52
|1.32
|113.78
|113.61
|0.00
|104
|2006.01.12 05:48
|s/l
|52
|1.32
|113.61
|113.61
|0.00
|-197.52
|8600.70
|105
|2006.01.12 05:48
|buy
|53
|1.29
|113.63
|113.46
|0.00
|106
|2006.01.12 07:07
|close
|53
|1.29
|113.72
|113.46
|0.00
|102.09
|8702.79
|107
|2006.01.12 07:17
|sell
|54
|1.31
|113.76
|113.93
|0.00
|108
|2006.01.12 07:33
|close
|54
|1.31
|113.67
|113.93
|0.00
|103.72
|8806.51
|109
|2006.01.12 08:14
|buy
|55
|1.32
|113.54
|113.37
|0.00
|110
|2006.01.12 08:19
|close
|55
|1.32
|113.64
|113.37
|0.00
|116.16
|8922.67
|111
|2006.01.12 08:34
|buy
|56
|1.34
|113.54
|113.37
|0.00
|112
|2006.01.12 08:38
|close
|56
|1.34
|113.64
|113.37
|0.00
|117.92
|9040.59
|113
|2006.01.12 08:42
|buy
|57
|1.36
|113.54
|113.37
|0.00
|114
|2006.01.12 08:53
|close
|57
|1.36
|113.64
|113.37
|0.00
|119.68
|9160.27
|115
|2006.01.12 17:27
|sell
|58
|1.37
|114.44
|114.61
|0.00
|116
|2006.01.12 18:18
|s/l
|58
|1.37
|114.61
|114.61
|0.00
|-203.21
|8957.06
|117
|2006.01.12 20:16
|buy
|59
|1.34
|114.56
|114.39
|0.00
|118
|2006.01.12 21:12
|close
|59
|1.34
|114.67
|114.39
|0.00
|128.54
|9085.60
|119
|2006.01.13 04:39
|buy
|60
|1.36
|114.36
|114.19
|0.00
|120
|2006.01.13 04:58
|close
|60
|1.36
|114.43
|114.19
|0.00
|83.19
|9168.79
|121
|2006.01.13 08:23
|buy
|61
|1.38
|114.60
|114.43
|0.00
|122
|2006.01.13 08:32
|s/l
|61
|1.38
|114.43
|114.43
|0.00
|-205.02
|8963.77
|123
|2006.01.13 08:32
|buy
|62
|1.34
|114.45
|114.28
|0.00
|124
|2006.01.13 09:00
|close
|62
|1.34
|114.53
|114.28
|0.00
|93.60
|9057.37
|125
|2006.01.13 09:20
|sell
|63
|1.36
|114.68
|114.85
|0.00
|126
|2006.01.13 09:37
|close
|63
|1.36
|114.60
|114.85
|0.00
|94.94
|9152.31
|127
|2006.01.13 10:47
|buy
|64
|1.37
|114.32
|114.15
|0.00
|128
|2006.01.13 10:59
|close
|64
|1.37
|114.40
|114.15
|0.00
|95.80
|9248.11
|129
|2006.01.13 11:19
|sell
|65
|1.39
|114.55
|114.72
|0.00
|130
|2006.01.13 11:22
|close
|65
|1.39
|114.47
|114.72
|0.00
|97.14
|9345.25
|131
|2006.01.15 20:33
|sell
|66
|1.40
|114.04
|114.21
|0.00
|132
|2006.01.15 22:56
|s/l
|66
|1.40
|114.21
|114.21
|0.00
|-208.37
|9136.88
|133
|2006.01.16 03:46
|sell
|67
|1.37
|114.47
|114.64
|0.00
|134
|2006.01.16 04:08
|s/l
|67
|1.37
|114.64
|114.64
|0.00
|-203.16
|8933.72
|135
|2006.01.16 05:13
|sell
|68
|1.34
|114.68
|114.85
|0.00
|136
|2006.01.16 08:12
|s/l
|68
|1.34
|114.85
|114.85
|0.00
|-198.35
|8735.37
|137
|2006.01.16 17:40
|sell
|69
|1.31
|115.15
|115.32
|0.00
|138
|2006.01.16 18:28
|close
|69
|1.31
|115.05
|115.32
|0.00
|113.86
|8849.23
|139
|2006.01.16 19:56
|sell
|70
|1.33
|115.26
|115.43
|0.00
|140
|2006.01.16 20:07
|close
|70
|1.33
|115.17
|115.43
|0.00
|103.93
|8953.16
|141
|2006.01.16 20:56
|buy
|71
|1.34
|114.99
|114.82
|0.00
|142
|2006.01.16 22:08
|s/l
|71
|1.34
|114.82
|114.82
|0.00
|-198.40
|8754.76
|143
|2006.01.17 02:22
|buy
|72
|1.31
|114.72
|114.55
|0.00
|144
|2006.01.17 03:35
|close
|72
|1.31
|114.81
|114.55
|0.00
|102.69
|8857.45
|145
|2006.01.17 04:43
|sell
|73
|1.33
|114.96
|115.13
|0.00
|146
|2006.01.17 06:13
|s/l
|73
|1.33
|115.13
|115.13
|0.00
|-196.39
|8661.06
|147
|2006.01.17 10:06
|sell
|74
|1.30
|115.72
|115.89
|0.00
|148
|2006.01.17 10:15
|close
|74
|1.30
|115.61
|115.89
|0.00
|123.69
|8784.75
|149
|2006.01.17 10:48
|sell
|75
|1.32
|115.72
|115.89
|0.00
|150
|2006.01.17 10:54
|s/l
|75
|1.32
|115.89
|115.89
|0.00
|-193.63
|8591.12
|151
|2006.01.17 10:54
|sell
|76
|1.29
|115.87
|116.04
|0.00
|152
|2006.01.17 11:08
|close
|76
|1.29
|115.79
|116.04
|0.00
|89.13
|8680.25
|153
|2006.01.17 20:26
|sell
|77
|1.30
|115.75
|115.92
|0.00
|154
|2006.01.17 20:51
|close
|77
|1.30
|115.65
|115.92
|0.00
|112.41
|8792.66
|155
|2006.01.17 23:15
|sell
|78
|1.32
|115.73
|115.90
|0.00
|156
|2006.01.17 23:31
|close
|78
|1.32
|115.64
|115.90
|0.00
|102.73
|8895.39
|157
|2006.01.17 23:48
|sell
|79
|1.33
|115.73
|115.90
|0.00
|158
|2006.01.18 00:10
|close
|79
|1.33
|115.63
|115.90
|0.00
|95.12
|8990.51
|159
|2006.01.18 01:23
|sell
|80
|1.35
|115.66
|115.83
|0.00
|160
|2006.01.18 02:07
|close
|80
|1.35
|115.56
|115.83
|0.00
|116.82
|9107.33
|161
|2006.01.18 02:47
|buy
|81
|1.37
|115.30
|115.13
|0.00
|162
|2006.01.18 03:02
|s/l
|81
|1.37
|115.13
|115.13
|0.00
|-202.29
|8905.04
|163
|2006.01.18 05:01
|sell
|82
|1.34
|115.05
|115.22
|0.00
|164
|2006.01.18 06:58
|s/l
|82
|1.34
|115.22
|115.22
|0.00
|-197.71
|8707.33
|165
|2006.01.18 08:20
|buy
|83
|1.31
|114.99
|114.82
|0.00
|166
|2006.01.18 08:45
|s/l
|83
|1.31
|114.82
|114.82
|0.00
|-193.96
|8513.37
|167
|2006.01.18 08:50
|buy
|84
|1.28
|114.98
|114.81
|0.00
|168
|2006.01.18 08:53
|close
|84
|1.28
|115.07
|114.81
|0.00
|100.11
|8613.48
|169
|2006.01.18 11:44
|sell
|85
|1.29
|115.32
|115.49
|0.00
|170
|2006.01.18 14:57
|close
|85
|1.29
|115.20
|115.49
|0.00
|134.38
|8747.86
|171
|2006.01.18 18:42
|sell
|86
|1.31
|115.29
|115.46
|0.00
|172
|2006.01.18 19:03
|close
|86
|1.31
|115.20
|115.46
|0.00
|102.34
|8850.20
|173
|2006.01.19 02:48
|sell
|87
|1.33
|115.40
|115.57
|0.00
|174
|2006.01.19 03:10
|close
|87
|1.33
|115.29
|115.57
|0.00
|126.90
|8977.10
|175
|2006.01.19 04:11
|buy
|88
|1.35
|115.28
|115.11
|0.00
|176
|2006.01.19 06:21
|s/l
|88
|1.35
|115.11
|115.11
|0.00
|-199.37
|8777.73
|177
|2006.01.19 12:17
|sell
|89
|1.32
|115.18
|115.35
|0.00
|178
|2006.01.19 13:35
|s/l
|89
|1.32
|115.35
|115.35
|0.00
|-194.54
|8583.19
|179
|2006.01.19 17:18
|sell
|90
|1.29
|115.54
|115.71
|0.00
|180
|2006.01.19 18:14
|close
|90
|1.29
|115.46
|115.71
|0.00
|89.38
|8672.57
|181
|2006.01.20 02:29
|buy
|91
|1.30
|115.51
|115.34
|0.00
|182
|2006.01.20 02:53
|s/l
|91
|1.30
|115.34
|115.34
|0.00
|-191.61
|8480.96
|183
|2006.01.20 02:53
|buy
|92
|1.27
|115.36
|115.19
|0.00
|184
|2006.01.20 04:13
|s/l
|92
|1.27
|115.19
|115.19
|0.00
|-187.44
|8293.52
|185
|2006.01.20 10:42
|sell
|93
|1.24
|115.33
|115.50
|0.00
|186
|2006.01.20 11:05
|s/l
|93
|1.24
|115.50
|115.50
|0.00
|-182.49
|8111.03
|187
|2006.01.20 12:06
|buy
|94
|1.22
|115.29
|115.12
|0.00
|188
|2006.01.20 12:39
|close
|94
|1.22
|115.40
|115.12
|0.00
|116.29
|8227.32
|189
|2006.01.20 13:52
|buy
|95
|1.23
|115.26
|115.09
|0.00
|190
|2006.01.22 17:16
|s/l
|95
|1.23
|115.09
|115.09
|0.00
|-181.68
|8045.64
|191
|2006.01.22 17:17
|buy
|96
|1.21
|115.06
|114.89
|0.00
|192
|2006.01.22 17:49
|close
|96
|1.21
|115.14
|114.89
|0.00
|84.07
|8129.71
|193
|2006.01.22 17:52
|buy
|97
|1.22
|115.16
|114.99
|0.00
|194
|2006.01.22 18:40
|close
|97
|1.22
|115.23
|114.99
|0.00
|74.11
|8203.82
|195
|2006.01.22 19:41
|buy
|98
|1.23
|115.05
|114.88
|0.00
|196
|2006.01.22 19:52
|close
|98
|1.23
|115.14
|114.88
|0.00
|96.14
|8299.96
|197
|2006.01.22 23:01
|sell
|99
|1.24
|114.59
|114.76
|0.00
|198
|2006.01.23 00:14
|s/l
|99
|1.24
|114.76
|114.76
|0.00
|-202.23
|8097.73
|199
|2006.01.23 02:09
|buy
|100
|1.21
|114.74
|114.57
|0.00
|200
|2006.01.23 03:10
|s/l
|100
|1.21
|114.57
|114.57
|0.00
|-179.54
|7918.19
|201
|2006.01.23 05:12
|sell
|101
|1.19
|114.36
|114.53
|0.00
|202
|2006.01.23 05:35
|close
|101
|1.19
|114.28
|114.53
|0.00
|83.30
|8001.49
|203
|2006.01.23 08:55
|sell
|102
|1.20
|114.40
|114.57
|0.00
|204
|2006.01.23 10:05
|s/l
|102
|1.20
|114.57
|114.57
|0.00
|-178.06
|7823.43
|205
|2006.01.23 13:21
|buy
|103
|1.17
|114.57
|114.40
|0.00
|206
|2006.01.23 14:22
|s/l
|103
|1.17
|114.40
|114.40
|0.00
|-173.86
|7649.57
|207
|2006.01.23 21:41
|sell
|104
|1.15
|114.72
|114.89
|0.00
|208
|2006.01.24 00:42
|close
|104
|1.15
|114.59
|114.89
|0.00
|113.27
|7762.84
|209
|2006.01.24 07:25
|buy
|105
|1.16
|114.55
|114.38
|0.00
|210
|2006.01.24 09:07
|s/l
|105
|1.16
|114.38
|114.38
|0.00
|-172.41
|7590.43
|211
|2006.01.25 01:01
|buy
|106
|1.14
|114.88
|114.71
|0.00
|212
|2006.01.25 01:55
|close
|106
|1.14
|114.97
|114.71
|0.00
|89.24
|7679.67
|213
|2006.01.25 07:18
|sell
|107
|1.15
|114.85
|115.02
|0.00
|214
|2006.01.25 08:00
|close
|107
|1.15
|114.76
|115.02
|0.00
|90.19
|7769.86
|215
|2006.01.25 08:57
|sell
|108
|1.17
|115.10
|115.27
|0.00
|216
|2006.01.25 09:12
|s/l
|108
|1.17
|115.27
|115.27
|0.00
|-172.54
|7597.32
|217
|2006.01.25 09:12
|sell
|109
|1.14
|115.34
|115.51
|0.00
|218
|2006.01.25 09:49
|s/l
|109
|1.14
|115.51
|115.51
|0.00
|-167.76
|7429.56
|219
|2006.01.25 09:49
|sell
|110
|1.11
|115.50
|115.67
|0.00
|220
|2006.01.25 09:51
|s/l
|110
|1.11
|115.67
|115.67
|0.00
|-163.14
|7266.42
|221
|2006.01.25 09:51
|sell
|111
|1.09
|115.65
|115.82
|0.00
|222
|2006.01.25 10:44
|s/l
|111
|1.09
|115.82
|115.82
|0.00
|-159.99
|7106.43
|223
|2006.01.25 10:44
|sell
|112
|1.07
|115.81
|115.98
|0.00
|224
|2006.01.25 11:00
|close
|112
|1.07
|115.72
|115.98
|0.00
|83.22
|7189.65
|225
|2006.01.25 19:19
|buy
|113
|1.08
|115.70
|115.53
|0.00
|226
|2006.01.25 19:54
|s/l
|113
|1.08
|115.53
|115.53
|0.00
|-158.92
|7030.73
|227
|2006.01.25 19:54
|buy
|114
|1.05
|115.55
|115.38
|0.00
|228
|2006.01.25 19:56
|close
|114
|1.05
|115.64
|115.38
|0.00
|81.72
|7112.45
|229
|2006.01.26 07:14
|buy
|115
|1.07
|115.72
|115.55
|0.00
|230
|2006.01.26 07:28
|close
|115
|1.07
|115.81
|115.55
|0.00
|83.15
|7195.60
|231
|2006.01.26 18:36
|buy
|116
|1.08
|116.26
|116.09
|0.00
|232
|2006.01.26 19:09
|close
|116
|1.08
|116.34
|116.09
|0.00
|74.27
|7269.87
|233
|2006.01.27 00:44
|sell
|117
|1.09
|116.50
|116.67
|0.00
|234
|2006.01.27 00:55
|close
|117
|1.09
|116.43
|116.67
|0.00
|65.53
|7335.40
|235
|2006.01.27 02:15
|buy
|118
|1.10
|116.27
|116.10
|0.00
|236
|2006.01.27 02:45
|close
|118
|1.10
|116.34
|116.10
|0.00
|66.19
|7401.59
|237
|2006.01.27 02:50
|buy
|119
|1.11
|116.27
|116.10
|0.00
|238
|2006.01.27 03:06
|close
|119
|1.11
|116.36
|116.10
|0.00
|85.85
|7487.44
|239
|2006.01.27 10:18
|sell
|120
|1.12
|116.74
|116.91
|0.00
|240
|2006.01.27 10:45
|s/l
|120
|1.12
|116.91
|116.91
|0.00
|-162.86
|7324.58
|241
|2006.01.27 10:45
|sell
|121
|1.10
|116.89
|117.06
|0.00
|242
|2006.01.27 11:15
|s/l
|121
|1.10
|117.06
|117.06
|0.00
|-159.75
|7164.83
|243
|2006.01.27 11:15
|sell
|122
|1.07
|117.04
|117.21
|0.00
|244
|2006.01.27 11:16
|close
|122
|1.07
|116.96
|117.21
|0.00
|73.19
|7238.02
|245
|2006.01.27 11:44
|sell
|123
|1.09
|117.04
|117.21
|0.00
|246
|2006.01.27 12:20
|s/l
|123
|1.09
|117.21
|117.21
|0.00
|-158.09
|7079.93
|247
|2006.01.27 13:20
|sell
|124
|1.06
|117.38
|117.55
|0.00
|248
|2006.01.27 15:00
|close
|124
|1.06
|117.30
|117.55
|0.00
|72.29
|7152.22
|249
|2006.01.27 15:20
|buy
|125
|1.07
|117.23
|117.06
|0.00
|250
|2006.01.27 15:57
|close
|125
|1.07
|117.31
|117.06
|0.00
|72.97
|7225.19
|251
|2006.01.29 18:54
|buy
|126
|1.08
|117.02
|116.85
|0.00
|252
|2006.01.29 19:32
|close
|126
|1.08
|117.10
|116.85
|0.00
|73.78
|7298.97
|253
|2006.01.29 19:38
|sell
|127
|1.09
|117.12
|117.29
|0.00
|254
|2006.01.29 20:21
|s/l
|127
|1.09
|117.29
|117.29
|0.00
|-157.97
|7141.00
|255
|2006.01.29 23:19
|buy
|128
|1.07
|117.34
|117.17
|0.00
|256
|2006.01.30 03:11
|close
|128
|1.07
|117.42
|117.17
|0.00
|85.36
|7226.36
|257
|2006.01.30 03:23
|sell
|129
|1.08
|117.48
|117.65
|0.00
|258
|2006.01.30 03:50
|s/l
|129
|1.08
|117.65
|117.65
|0.00
|-156.04
|7070.32
|259
|2006.01.30 03:50
|sell
|130
|1.06
|117.64
|117.81
|0.00
|260
|2006.01.30 04:20
|s/l
|130
|1.06
|117.81
|117.81
|0.00
|-152.96
|6917.36
|261
|2006.01.30 07:40
|buy
|131
|1.04
|117.60
|117.43
|0.00
|262
|2006.01.30 08:42
|s/l
|131
|1.04
|117.43
|117.43
|0.00
|-150.56
|6766.80
|263
|2006.01.30 11:28
|buy
|132
|1.02
|117.52
|117.35
|0.00
|264
|2006.01.30 13:03
|close
|132
|1.02
|117.58
|117.35
|0.00
|52.05
|6818.85
|265
|2006.01.30 21:08
|buy
|133
|1.02
|117.51
|117.34
|0.00
|266
|2006.01.30 21:30
|close
|133
|1.02
|117.57
|117.34
|0.00
|52.05
|6870.90
|267
|2006.01.31 02:51
|buy
|134
|1.03
|117.17
|117.00
|0.00
|268
|2006.01.31 03:36
|close
|134
|1.03
|117.23
|117.00
|0.00
|52.72
|6923.62
|269
|2006.01.31 09:54
|buy
|135
|1.04
|117.19
|117.02
|0.00
|270
|2006.01.31 10:00
|close
|135
|1.04
|117.26
|117.02
|0.00
|62.08
|6985.70
|271
|2006.01.31 11:51
|buy
|136
|1.05
|117.01
|116.84
|0.00
|272
|2006.01.31 11:55
|s/l
|136
|1.05
|116.84
|116.84
|0.00
|-152.77
|6832.93
|273
|2006.01.31 11:55
|buy
|137
|1.02
|116.86
|116.69
|0.00
|274
|2006.01.31 11:57
|close
|137
|1.02
|116.95
|116.69
|0.00
|78.50
|6911.43
|275
|2006.01.31 11:58
|buy
|138
|1.04
|117.01
|116.84
|0.00
|276
|2006.01.31 12:13
|s/l
|138
|1.04
|116.84
|116.84
|0.00
|-151.33
|6760.10
|277
|2006.01.31 14:23
|sell
|139
|1.01
|117.28
|117.45
|0.00
|278
|2006.01.31 14:29
|s/l
|139
|1.01
|117.45
|117.45
|0.00
|-146.19
|6613.91
|279
|2006.01.31 14:29
|sell
|140
|0.99
|117.43
|117.60
|0.00
|280
|2006.01.31 14:46
|close
|140
|0.99
|117.27
|117.60
|0.00
|135.07
|6748.98
|281
|2006.01.31 14:47
|sell
|141
|1.01
|117.27
|117.44
|0.00
|282
|2006.01.31 15:12
|close
|141
|1.01
|117.20
|117.44
|0.00
|60.32
|6809.30
|283
|2006.01.31 15:12
|buy
|142
|1.02
|117.19
|117.02
|0.00
|284
|2006.01.31 15:17
|close
|142
|1.02
|117.26
|117.02
|0.00
|60.89
|6870.19
|285
|2006.01.31 15:20
|buy
|143
|1.03
|117.24
|117.07
|0.00
|286
|2006.01.31 15:29
|close
|143
|1.03
|117.30
|117.07
|0.00
|52.69
|6922.88
|287
|2006.01.31 15:35
|buy
|144
|1.04
|117.31
|117.14
|0.00
|288
|2006.01.31 19:07
|close
|144
|1.04
|117.39
|117.14
|0.00
|70.87
|6993.75
|289
|2006.01.31 19:20
|buy
|145
|1.05
|117.29
|117.12
|0.00
|290
|2006.01.31 20:54
|s/l
|145
|1.05
|117.12
|117.12
|0.00
|-152.41
|6841.34
|291
|2006.01.31 23:13
|buy
|146
|1.03
|117.24
|117.07
|0.00
|292
|2006.02.01 03:00
|close
|146
|1.03
|117.32
|117.07
|0.00
|82.23
|6923.57
|293
|2006.02.01 05:57
|buy
|147
|1.04
|117.57
|117.40
|0.00
|294
|2006.02.01 06:52
|s/l
|147
|1.04
|117.40
|117.40
|0.00
|-150.60
|6772.97
|295
|2006.02.01 10:08
|buy
|148
|1.02
|117.50
|117.33
|0.00
|296
|2006.02.01 10:18
|close
|148
|1.02
|117.60
|117.33
|0.00
|86.73
|6859.70
|297
|2006.02.01 13:56
|buy
|149
|1.03
|117.93
|117.76
|0.00
|298
|2006.02.01 14:22
|close
|149
|1.03
|118.09
|117.76
|0.00
|139.55
|6999.25
|299
|2006.02.01 16:22
|sell
|150
|1.05
|118.14
|118.31
|0.00
|300
|2006.02.01 16:50
|close
|150
|1.05
|118.05
|118.31
|0.00
|80.05
|7079.30
|301
|2006.02.01 19:11
|buy
|151
|1.06
|117.92
|117.75
|0.00
|302
|2006.02.01 19:53
|close
|151
|1.06
|118.00
|117.75
|0.00
|71.86
|7151.16
|303
|2006.02.02 00:47
|sell
|152
|1.07
|118.55
|118.72
|0.00
|304
|2006.02.02 00:59
|close
|152
|1.07
|118.43
|118.72
|0.00
|108.42
|7259.58
|305
|2006.02.02 03:35
|sell
|153
|1.09
|118.44
|118.61
|0.00
|306
|2006.02.02 03:45
|s/l
|153
|1.09
|118.61
|118.61
|0.00
|-156.23
|7103.35
|307
|2006.02.02 03:45
|sell
|154
|1.07
|118.59
|118.76
|0.00
|308
|2006.02.02 04:26
|close
|154
|1.07
|118.52
|118.76
|0.00
|63.20
|7166.55
|309
|2006.02.02 05:06
|buy
|155
|1.07
|118.44
|118.27
|0.00
|310
|2006.02.02 06:18
|close
|155
|1.07
|118.52
|118.27
|0.00
|72.22
|7238.77
|311
|2006.02.02 09:16
|buy
|156
|1.09
|118.53
|118.36
|0.00
|312
|2006.02.02 09:48
|close
|156
|1.09
|118.60
|118.36
|0.00
|64.33
|7303.10
|313
|2006.02.02 10:48
|buy
|157
|1.10
|118.34
|118.17
|0.00
|314
|2006.02.02 11:00
|close
|157
|1.10
|118.44
|118.17
|0.00
|92.87
|7395.97
|315
|2006.02.03 08:35
|sell
|158
|1.11
|118.93
|119.10
|0.00
|316
|2006.02.03 08:40
|close
|158
|1.11
|118.86
|119.10
|0.00
|65.37
|7461.34
|317
|2006.02.03 08:41
|sell
|159
|1.12
|118.93
|119.10
|0.00
|318
|2006.02.03 08:43
|close
|159
|1.12
|118.86
|119.10
|0.00
|65.96
|7527.30
|319
|2006.02.03 08:56
|sell
|160
|1.13
|118.93
|119.10
|0.00
|320
|2006.02.03 08:59
|s/l
|160
|1.13
|119.10
|119.10
|0.00
|-161.29
|7366.01
|321
|2006.02.03 08:59
|sell
|161
|1.10
|119.08
|119.25
|0.00
|322
|2006.02.03 09:00
|close
|161
|1.10
|119.02
|119.25
|0.00
|55.45
|7421.46
|323
|2006.02.03 10:08
|buy
|162
|1.11
|119.11
|118.94
|0.00
|324
|2006.02.03 10:11
|close
|162
|1.11
|119.18
|118.94
|0.00
|65.20
|7486.66
|325
|2006.02.03 10:18
|buy
|163
|1.12
|119.11
|118.94
|0.00
|326
|2006.02.03 10:34
|close
|163
|1.12
|119.18
|118.94
|0.00
|65.78
|7552.44
|327
|2006.02.03 10:37
|buy
|164
|1.13
|119.11
|118.94
|0.00
|328
|2006.02.03 10:46
|close
|164
|1.13
|119.18
|118.94
|0.00
|66.37
|7618.81
|329
|2006.02.03 10:55
|buy
|165
|1.14
|119.11
|118.94
|0.00
|330
|2006.02.03 11:35
|s/l
|165
|1.14
|118.94
|118.94
|0.00
|-162.94
|7455.87
|331
|2006.02.03 11:48
|buy
|166
|1.12
|118.84
|118.67
|0.00
|332
|2006.02.03 12:00
|close
|166
|1.12
|118.91
|118.67
|0.00
|65.93
|7521.80
|333
|2006.02.03 12:13
|sell
|167
|1.13
|119.04
|119.21
|0.00
|334
|2006.02.03 14:29
|close
|167
|1.13
|118.95
|119.21
|0.00
|85.50
|7607.30
|335
|2006.02.03 15:07
|buy
|168
|1.14
|118.93
|118.76
|0.00
|336
|2006.02.05 17:00
|s/l
|168
|1.14
|118.76
|118.76
|0.00
|-163.20
|7444.10
|337
|2006.02.05 19:38
|buy
|169
|1.12
|118.67
|118.50
|0.00
|338
|2006.02.06 00:51
|s/l
|169
|1.12
|118.50
|118.50
|0.00
|-147.64
|7296.46
|339
|2006.02.06 02:20
|buy
|170
|1.09
|118.55
|118.38
|0.00
|340
|2006.02.06 02:34
|close
|170
|1.09
|118.62
|118.38
|0.00
|64.32
|7360.78
|341
|2006.02.06 13:12
|sell
|171
|1.10
|119.03
|119.20
|0.00
|342
|2006.02.06 14:26
|close
|171
|1.10
|118.95
|119.20
|0.00
|73.98
|7434.76
|343
|2006.02.06 14:42
|buy
|172
|1.12
|119.00
|118.83
|0.00
|344
|2006.02.06 18:06
|close
|172
|1.12
|119.08
|118.83
|0.00
|75.24
|7510.00
|345
|2006.02.06 18:52
|sell
|173
|1.13
|119.12
|119.29
|0.00
|346
|2006.02.06 21:17
|close
|173
|1.13
|119.05
|119.29
|0.00
|66.44
|7576.44
|347
|2006.02.06 21:18
|buy
|174
|1.14
|119.05
|118.88
|0.00
|348
|2006.02.06 22:15
|s/l
|174
|1.14
|118.88
|118.88
|0.00
|-163.02
|7413.42
|349
|2006.02.07 08:19
|sell
|175
|1.11
|118.02
|118.19
|0.00
|350
|2006.02.07 08:40
|close
|175
|1.11
|117.89
|118.19
|0.00
|122.40
|7535.82
|351
|2006.02.07 08:49
|buy
|176
|1.13
|117.81
|117.64
|0.00
|352
|2006.02.07 09:00
|close
|176
|1.13
|117.88
|117.64
|0.00
|67.10
|7602.92
|353
|2006.02.07 09:23
|buy
|177
|1.14
|117.82
|117.65
|0.00
|354
|2006.02.07 09:49
|close
|177
|1.14
|117.89
|117.65
|0.00
|67.69
|7670.61
|355
|2006.02.07 10:39
|sell
|178
|1.15
|118.11
|118.28
|0.00
|356
|2006.02.07 10:49
|close
|178
|1.15
|118.02
|118.28
|0.00
|87.70
|7758.31
|357
|2006.02.07 13:06
|buy
|179
|1.16
|118.04
|117.87
|0.00
|358
|2006.02.07 14:30
|close
|179
|1.16
|118.12
|117.87
|0.00
|78.56
|7836.87
|359
|2006.02.07 15:50
|buy
|180
|1.18
|118.08
|117.91
|0.00
|360
|2006.02.07 16:48
|s/l
|180
|1.18
|117.91
|117.91
|0.00
|-170.13
|7666.74
|361
|2006.02.07 19:52
|sell
|181
|1.15
|117.92
|118.09
|0.00
|362
|2006.02.07 20:22
|s/l
|181
|1.15
|118.09
|118.09
|0.00
|-165.54
|7501.20
|363
|2006.02.08 01:27
|buy
|182
|1.13
|117.87
|117.70
|0.00
|364
|2006.02.08 01:46
|s/l
|182
|1.13
|117.70
|117.70
|0.00
|-163.21
|7337.99
|365
|2006.02.08 01:46
|buy
|183
|1.10
|117.72
|117.55
|0.00
|366
|2006.02.08 02:03
|close
|183
|1.10
|117.81
|117.55
|0.00
|84.03
|7422.02
|367
|2006.02.08 02:09
|sell
|184
|1.11
|117.90
|118.07
|0.00
|368
|2006.02.08 02:35
|close
|184
|1.11
|117.81
|118.07
|0.00
|84.80
|7506.82
|369
|2006.02.08 04:52
|sell
|185
|1.13
|118.11
|118.28
|0.00
|370
|2006.02.08 04:56
|close
|185
|1.13
|118.02
|118.28
|0.00
|86.17
|7592.99
|371
|2006.02.08 08:37
|buy
|186
|1.14
|118.27
|118.10
|0.00
|372
|2006.02.08 09:00
|close
|186
|1.14
|118.35
|118.10
|0.00
|77.06
|7670.05
|373
|2006.02.08 23:21
|buy
|187
|1.15
|118.60
|118.43
|0.00
|374
|2006.02.09 01:23
|close
|187
|1.15
|118.70
|118.43
|0.00
|137.06
|7807.11
|375
|2006.02.09 01:23
|sell
|188
|1.17
|118.70
|118.87
|0.00
|376
|2006.02.09 01:51
|close
|188
|1.17
|118.60
|118.87
|0.00
|98.65
|7905.76
|377
|2006.02.09 18:07
|buy
|189
|1.19
|118.74
|118.57
|0.00
|378
|2006.02.09 19:18
|close
|189
|1.19
|118.83
|118.57
|0.00
|90.13
|7995.89
|379
|2006.02.09 20:33
|buy
|190
|1.20
|118.66
|118.49
|0.00
|380
|2006.02.09 21:02
|s/l
|190
|1.20
|118.49
|118.49
|0.00
|-172.17
|7823.72
|381
|2006.02.09 23:33
|sell
|191
|1.17
|118.47
|118.64
|0.00
|382
|2006.02.10 00:00
|close
|191
|1.17
|118.38
|118.64
|0.00
|71.45
|7895.17
|383
|2006.02.10 00:25
|buy
|192
|1.18
|118.13
|117.96
|0.00
|384
|2006.02.10 00:30
|s/l
|192
|1.18
|117.96
|117.96
|0.00
|-170.06
|7725.11
|385
|2006.02.10 00:30
|buy
|193
|1.16
|117.98
|117.81
|0.00
|386
|2006.02.10 01:27
|s/l
|193
|1.16
|117.81
|117.81
|0.00
|-167.39
|7557.72
|387
|2006.02.10 01:30
|buy
|194
|1.13
|117.79
|117.62
|0.00
|388
|2006.02.10 01:43
|close
|194
|1.13
|117.88
|117.62
|0.00
|86.27
|7643.99
|389
|2006.02.10 02:15
|sell
|195
|1.15
|117.95
|118.12
|0.00
|390
|2006.02.10 02:22
|close
|195
|1.15
|117.87
|118.12
|0.00
|78.05
|7722.04
|391
|2006.02.10 02:26
|buy
|196
|1.16
|117.73
|117.56
|0.00
|392
|2006.02.10 02:43
|s/l
|196
|1.16
|117.56
|117.56
|0.00
|-167.74
|7554.30
|393
|2006.02.10 02:43
|buy
|197
|1.13
|117.56
|117.39
|0.00
|394
|2006.02.10 03:14
|close
|197
|1.13
|117.65
|117.39
|0.00
|86.44
|7640.74
|395
|2006.02.10 03:15
|sell
|198
|1.15
|117.67
|117.84
|0.00
|396
|2006.02.10 03:30
|s/l
|198
|1.15
|117.84
|117.84
|0.00
|-165.89
|7474.85
|397
|2006.02.10 03:30
|sell
|199
|1.12
|117.83
|118.00
|0.00
|398
|2006.02.10 04:00
|close
|199
|1.12
|117.75
|118.00
|0.00
|76.09
|7550.94
|399
|2006.02.10 04:48
|buy
|200
|1.13
|117.60
|117.43
|0.00
|400
|2006.02.10 04:53
|s/l
|200
|1.13
|117.43
|117.43
|0.00
|-163.60
|7387.34
|401
|2006.02.10 04:53
|buy
|201
|1.11
|117.41
|117.24
|0.00
|402
|2006.02.10 05:12
|close
|201
|1.11
|117.49
|117.24
|0.00
|75.58
|7462.92
|403
|2006.02.10 05:38
|sell
|202
|1.12
|117.53
|117.70
|0.00
|404
|2006.02.10 08:21
|s/l
|202
|1.12
|117.70
|117.70
|0.00
|-161.77
|7301.15
|405
|2006.02.10 08:44
|buy
|203
|1.10
|117.34
|117.17
|0.00
|406
|2006.02.10 08:49
|s/l
|203
|1.10
|117.17
|117.17
|0.00
|-159.60
|7141.55
|407
|2006.02.10 08:50
|buy
|204
|1.07
|117.12
|116.95
|0.00
|408
|2006.02.10 09:00
|s/l
|204
|1.07
|116.95
|116.95
|0.00
|-155.54
|6986.01
|409
|2006.02.10 10:15
|sell
|205
|1.05
|117.12
|117.29
|0.00
|410
|2006.02.10 10:21
|s/l
|205
|1.05
|117.29
|117.29
|0.00
|-152.18
|6833.83
|411
|2006.02.10 10:21
|sell
|206
|1.03
|117.28
|117.45
|0.00
|412
|2006.02.10 10:31
|s/l
|206
|1.03
|117.45
|117.45
|0.00
|-149.08
|6684.75
|413
|2006.02.10 10:31
|sell
|207
|1.00
|117.43
|117.60
|0.00
|414
|2006.02.10 10:32
|s/l
|207
|1.00
|117.60
|117.60
|0.00
|-144.56
|6540.19
|415
|2006.02.10 10:32
|sell
|208
|0.98
|117.58
|117.75
|0.00
|416
|2006.02.10 10:33
|close
|208
|0.98
|117.45
|117.75
|0.00
|108.47
|6648.66
|417
|2006.02.10 10:33
|sell
|209
|1.00
|117.44
|117.61
|0.00
|418
|2006.02.10 10:53
|s/l
|209
|1.00
|117.61
|117.61
|0.00
|-144.55
|6504.11
|419
|2006.02.10 10:53
|sell
|210
|0.98
|117.59
|117.76
|0.00
|420
|2006.02.10 10:54
|s/l
|210
|0.98
|117.76
|117.76
|0.00
|-141.46
|6362.65
|421
|2006.02.10 10:54
|sell
|211
|0.95
|117.75
|117.92
|0.00
|422
|2006.02.10 11:01
|close
|211
|0.95
|117.61
|117.92
|0.00
|113.09
|6475.74
|423
|2006.02.10 13:41
|sell
|212
|0.97
|117.63
|117.80
|0.00
|424
|2006.02.10 13:48
|s/l
|212
|0.97
|117.80
|117.80
|0.00
|-139.98
|6335.76
|425
|2006.02.10 13:48
|sell
|213
|0.95
|117.82
|117.99
|0.00
|426
|2006.02.10 14:52
|s/l
|213
|0.95
|117.99
|117.99
|0.00
|-136.88
|6198.88
|427
|2006.02.13 07:37
|buy
|214
|0.93
|118.06
|117.89
|0.00
|428
|2006.02.13 07:51
|s/l
|214
|0.93
|117.89
|117.89
|0.00
|-134.11
|6064.77
|429
|2006.02.13 07:51
|buy
|215
|0.91
|117.91
|117.74
|0.00
|430
|2006.02.13 07:58
|close
|215
|0.91
|117.99
|117.74
|0.00
|61.70
|6126.47
|431
|2006.02.13 09:05
|sell
|216
|0.92
|118.08
|118.25
|0.00
|432
|2006.02.13 09:35
|close
|216
|0.92
|118.00
|118.25
|0.00
|62.37
|6188.84
|433
|2006.02.13 10:07
|buy
|217
|0.93
|117.84
|117.67
|0.00
|434
|2006.02.13 10:33
|s/l
|217
|0.93
|117.67
|117.67
|0.00
|-134.36
|6054.48
|435
|2006.02.13 10:33
|buy
|218
|0.91
|117.69
|117.52
|0.00
|436
|2006.02.13 10:57
|close
|218
|0.91
|117.76
|117.52
|0.00
|54.09
|6108.57
|437
|2006.02.13 11:47
|buy
|219
|0.92
|117.63
|117.46
|0.00
|438
|2006.02.13 13:32
|close
|219
|0.92
|117.75
|117.46
|0.00
|93.76
|6202.33
|439
|2006.02.13 20:53
|buy
|220
|0.93
|117.44
|117.27
|0.00
|440
|2006.02.14 01:14
|s/l
|220
|0.93
|117.27
|117.27
|0.00
|-124.00
|6078.33
|441
|2006.02.14 04:31
|sell
|221
|0.91
|117.30
|117.47
|0.00
|442
|2006.02.14 05:45
|s/l
|221
|0.91
|117.47
|117.47
|0.00
|-131.69
|5946.64
|443
|2006.02.14 08:30
|sell
|222
|0.89
|117.46
|117.63
|0.00
|444
|2006.02.14 08:38
|s/l
|222
|0.89
|117.63
|117.63
|0.00
|-128.62
|5818.02
|445
|2006.02.14 08:38
|sell
|223
|0.87
|117.61
|117.78
|0.00
|446
|2006.02.14 08:52
|close
|223
|0.87
|117.53
|117.78
|0.00
|59.22
|5877.24
|447
|2006.02.14 08:52
|sell
|224
|0.88
|117.52
|117.69
|0.00
|448
|2006.02.14 09:42
|close
|224
|0.88
|117.39
|117.69
|0.00
|97.45
|5974.69
|449
|2006.02.14 18:31
|sell
|225
|0.90
|117.61
|117.78
|0.00
|450
|2006.02.15 03:03
|close
|225
|0.90
|117.54
|117.78
|0.00
|40.14
|6014.82
|451
|2006.02.15 08:36
|buy
|226
|0.90
|117.48
|117.31
|0.00
|452
|2006.02.15 09:03
|s/l
|226
|0.90
|117.31
|117.31
|0.00
|-130.42
|5884.40
|453
|2006.02.15 09:03
|buy
|227
|0.88
|117.33
|117.16
|0.00
|454
|2006.02.15 09:04
|s/l
|227
|0.88
|117.16
|117.16
|0.00
|-127.69
|5756.71
|455
|2006.02.15 09:04
|buy
|228
|0.86
|117.18
|117.01
|0.00
|456
|2006.02.15 09:05
|close
|228
|0.86
|117.25
|117.01
|0.00
|51.34
|5808.05
|457
|2006.02.15 09:05
|buy
|229
|0.87
|117.28
|117.11
|0.00
|458
|2006.02.15 09:11
|s/l
|229
|0.87
|117.11
|117.11
|0.00
|-126.29
|5681.76
|459
|2006.02.15 09:11
|buy
|230
|0.85
|117.13
|116.96
|0.00
|460
|2006.02.15 09:12
|close
|230
|0.85
|117.20
|116.96
|0.00
|50.77
|5732.53
|461
|2006.02.15 09:13
|buy
|231
|0.86
|117.23
|117.06
|0.00
|462
|2006.02.15 09:25
|close
|231
|0.86
|117.30
|117.06
|0.00
|51.32
|5783.85
|463
|2006.02.15 09:25
|buy
|232
|0.87
|117.33
|117.16
|0.00
|464
|2006.02.15 09:37
|s/l
|232
|0.87
|117.16
|117.16
|0.00
|-126.24
|5657.61
|465
|2006.02.15 09:37
|buy
|233
|0.85
|117.18
|117.01
|0.00
|466
|2006.02.15 10:14
|s/l
|233
|0.85
|117.01
|117.01
|0.00
|-123.49
|5534.12
|467
|2006.02.15 10:18
|buy
|234
|0.83
|116.88
|116.71
|0.00
|468
|2006.02.15 10:27
|close
|234
|0.83
|116.97
|116.71
|0.00
|63.86
|5597.98
|469
|2006.02.15 10:35
|sell
|235
|0.84
|117.24
|117.41
|0.00
|470
|2006.02.15 10:36
|s/l
|235
|0.84
|117.41
|117.41
|0.00
|-121.63
|5476.35
|471
|2006.02.15 10:36
|sell
|236
|0.82
|117.46
|117.63
|0.00
|472
|2006.02.15 10:38
|close
|236
|0.82
|117.37
|117.63
|0.00
|62.88
|5539.23
|473
|2006.02.15 10:44
|sell
|237
|0.83
|117.46
|117.63
|0.00
|474
|2006.02.15 10:46
|s/l
|237
|0.83
|117.63
|117.63
|0.00
|-119.95
|5419.28
|475
|2006.02.15 10:46
|sell
|238
|0.81
|117.61
|117.78
|0.00
|476
|2006.02.15 10:48
|close
|238
|0.81
|117.52
|117.78
|0.00
|62.03
|5481.31
|477
|2006.02.15 10:48
|sell
|239
|0.82
|117.51
|117.68
|0.00
|478
|2006.02.15 10:50
|close
|239
|0.82
|117.42
|117.68
|0.00
|62.85
|5544.16
|479
|2006.02.15 10:50
|sell
|240
|0.83
|117.46
|117.63
|0.00
|480
|2006.02.15 11:21
|s/l
|240
|0.83
|117.63
|117.63
|0.00
|-119.95
|5424.21
|481
|2006.02.15 11:22
|sell
|241
|0.81
|117.62
|117.79
|0.00
|482
|2006.02.15 11:30
|s/l
|241
|0.81
|117.79
|117.79
|0.00
|-116.88
|5307.33
|483
|2006.02.15 11:30
|sell
|242
|0.80
|117.80
|117.97
|0.00
|484
|2006.02.15 11:43
|s/l
|242
|0.80
|117.97
|117.97
|0.00
|-115.28
|5192.05
|485
|2006.02.15 11:43
|sell
|243
|0.78
|117.95
|118.12
|0.00
|486
|2006.02.15 12:11
|close
|243
|0.78
|117.88
|118.12
|0.00
|46.32
|5238.37
|487
|2006.02.15 12:15
|buy
|244
|0.79
|117.84
|117.67
|0.00
|488
|2006.02.15 12:30
|close
|244
|0.79
|117.91
|117.67
|0.00
|46.90
|5285.27
|489
|2006.02.15 14:59
|buy
|245
|0.79
|117.87
|117.70
|0.00
|490
|2006.02.15 18:46
|close
|245
|0.79
|117.96
|117.70
|0.00
|60.27
|5345.54
|491
|2006.02.16 09:49
|buy
|246
|0.80
|117.92
|117.75
|0.00
|492
|2006.02.16 09:50
|close
|246
|0.80
|117.99
|117.75
|0.00
|47.46
|5393.00
|493
|2006.02.16 19:49
|sell
|247
|0.81
|117.72
|117.89
|0.00
|494
|2006.02.16 19:58
|s/l
|247
|0.81
|117.89
|117.89
|0.00
|-116.80
|5276.20
|495
|2006.02.16 19:58
|sell
|248
|0.79
|117.87
|118.04
|0.00
|496
|2006.02.16 20:26
|s/l
|248
|0.79
|118.04
|118.04
|0.00
|-113.77
|5162.43
|497
|2006.02.16 20:38
|sell
|249
|0.77
|118.13
|118.30
|0.00
|498
|2006.02.17 00:34
|close
|249
|0.77
|118.05
|118.30
|0.00
|40.66
|5203.09
|499
|2006.02.17 10:20
|buy
|250
|0.78
|118.43
|118.26
|0.00
|500
|2006.02.17 11:20
|s/l
|250
|0.78
|118.26
|118.26
|0.00
|-112.13
|5090.96
|501
|2006.02.21 06:40
|sell
|251
|0.76
|118.87
|119.04
|0.00
|502
|2006.02.21 07:46
|close
|251
|0.76
|118.78
|119.04
|0.00
|57.59
|5148.55
|503
|2006.02.21 07:46
|buy
|252
|0.77
|118.79
|118.62
|0.00
|504
|2006.02.21 08:09
|close
|252
|0.77
|118.94
|118.62
|0.00
|97.11
|5245.66
|505
|2006.02.21 09:23
|sell
|253
|0.79
|118.87
|119.04
|0.00
|506
|2006.02.21 09:29
|close
|253
|0.79
|118.82
|119.04
|0.00
|33.24
|5278.90
|507
|2006.02.21 09:48
|sell
|254
|0.79
|118.87
|119.04
|0.00
|508
|2006.02.21 13:00
|close
|254
|0.79
|118.79
|119.04
|0.00
|53.20
|5332.10
|509
|2006.02.21 15:41
|sell
|255
|0.80
|118.79
|118.96
|0.00
|510
|2006.02.21 16:17
|close
|255
|0.80
|118.70
|118.96
|0.00
|60.66
|5392.76
|511
|2006.02.22 03:51
|sell
|256
|0.81
|118.78
|118.95
|0.00
|512
|2006.02.22 07:39
|close
|256
|0.81
|118.72
|118.95
|0.00
|40.94
|5433.70
|513
|2006.02.22 22:29
|buy
|257
|0.82
|118.19
|118.02
|0.00
|514
|2006.02.22 23:21
|s/l
|257
|0.82
|118.02
|118.02
|0.00
|-118.12
|5315.58
|515
|2006.02.23 00:06
|buy
|258
|0.80
|117.60
|117.43
|0.00
|516
|2006.02.23 00:07
|close
|258
|0.80
|117.65
|117.43
|0.00
|34.00
|5349.58
|517
|2006.02.23 00:18
|buy
|259
|0.80
|117.60
|117.43
|0.00
|518
|2006.02.23 00:20
|close
|259
|0.80
|117.65
|117.43
|0.00
|34.00
|5383.58
|519
|2006.02.23 00:53
|buy
|260
|0.81
|117.60
|117.43
|0.00
|520
|2006.02.23 01:10
|s/l
|260
|0.81
|117.43
|117.43
|0.00
|-117.26
|5266.32
|521
|2006.02.23 09:14
|buy
|261
|0.79
|116.80
|116.63
|0.00
|522
|2006.02.23 09:15
|close
|261
|0.79
|116.85
|116.63
|0.00
|33.80
|5300.12
|523
|2006.02.23 12:12
|buy
|262
|0.80
|116.89
|116.72
|0.00
|524
|2006.02.23 12:22
|close
|262
|0.80
|116.94
|116.72
|0.00
|34.21
|5334.33
|525
|2006.02.23 12:27
|buy
|263
|0.80
|116.88
|116.71
|0.00
|526
|2006.02.23 12:43
|close
|263
|0.80
|116.93
|116.71
|0.00
|34.21
|5368.54
|527
|2006.02.23 19:14
|buy
|264
|0.81
|116.97
|116.80
|0.00
|528
|2006.02.23 19:17
|s/l
|264
|0.81
|116.80
|116.80
|0.00
|-117.89
|5250.65
|529
|2006.02.23 19:17
|buy
|265
|0.79
|116.82
|116.65
|0.00
|530
|2006.02.23 19:17
|s/l
|265
|0.79
|116.65
|116.65
|0.00
|-115.13
|5135.52
|531
|2006.02.23 19:17
|buy
|266
|0.77
|116.67
|116.50
|0.00
|532
|2006.02.23 19:27
|s/l
|266
|0.77
|116.50
|116.50
|0.00
|-112.36
|5023.16
|533
|2006.02.23 19:27
|buy
|267
|0.75
|116.52
|116.35
|0.00
|534
|2006.02.23 19:58
|close
|267
|0.75
|116.66
|116.35
|0.00
|90.01
|5113.17
|535
|2006.02.23 19:58
|buy
|268
|0.77
|116.67
|116.50
|0.00
|536
|2006.02.23 20:17
|s/l
|268
|0.77
|116.50
|116.50
|0.00
|-112.36
|5000.81
|537
|2006.02.24 03:24
|sell
|269
|0.75
|116.96
|117.13
|0.00
|538
|2006.02.24 03:28
|s/l
|269
|0.75
|117.13
|117.13
|0.00
|-108.85
|4891.96
|539
|2006.02.24 03:28
|sell
|270
|0.73
|117.11
|117.28
|0.00
|540
|2006.02.24 03:46
|close
|270
|0.73
|116.95
|117.28
|0.00
|99.87
|4991.83
|541
|2006.02.24 05:53
|sell
|271
|0.75
|116.81
|116.98
|0.00
|542
|2006.02.24 06:19
|close
|271
|0.75
|116.65
|116.98
|0.00
|102.87
|5094.70
|543
|2006.02.24 07:20
|sell
|272
|0.76
|116.90
|117.07
|0.00
|544
|2006.02.24 08:35
|close
|272
|0.76
|116.74
|117.07
|0.00
|104.16
|5198.86
|545
|2006.02.24 10:05
|sell
|273
|0.78
|116.83
|117.00
|0.00
|546
|2006.02.24 12:08
|s/l
|273
|0.78
|117.00
|117.00
|0.00
|-113.33
|5085.53
|547
|2006.02.27 19:30
|sell
|274
|0.76
|116.33
|116.50
|0.00
|548
|2006.02.27 20:06
|close
|274
|0.76
|116.21
|116.50
|0.00
|78.48
|5164.01
|549
|2006.02.28 08:39
|buy
|275
|0.77
|116.13
|115.96
|0.00
|550
|2006.02.28 09:00
|close
|275
|0.77
|116.19
|115.96
|0.00
|39.76
|5203.77
|551
|2006.02.28 18:18
|sell
|276
|0.78
|115.89
|116.06
|0.00
|552
|2006.02.28 18:22
|close
|276
|0.78
|115.82
|116.06
|0.00
|47.14
|5250.91
|553
|2006.02.28 22:38
|buy
|277
|0.79
|115.67
|115.50
|0.00
|554
|2006.03.01 00:57
|close
|277
|0.79
|115.74
|115.50
|0.00
|56.98
|5307.89
|555
|2006.03.01 05:36
|sell
|278
|0.80
|116.08
|116.25
|0.00
|556
|2006.03.01 05:41
|s/l
|278
|0.80
|116.25
|116.25
|0.00
|-116.99
|5190.90
|557
|2006.03.01 05:41
|sell
|279
|0.78
|116.23
|116.40
|0.00
|558
|2006.03.01 05:47
|close
|279
|0.78
|116.17
|116.40
|0.00
|40.29
|5231.19
|559
|2006.03.01 05:47
|sell
|280
|0.78
|116.14
|116.31
|0.00
|560
|2006.03.01 06:22
|s/l
|280
|0.78
|116.31
|116.31
|0.00
|-114.01
|5117.18
|561
|2006.03.01 06:38
|buy
|281
|0.77
|116.19
|116.02
|0.00
|562
|2006.03.01 07:39
|s/l
|281
|0.77
|116.02
|116.02
|0.00
|-112.83
|5004.35
|563
|2006.03.01 07:39
|buy
|282
|0.75
|116.04
|115.87
|0.00
|564
|2006.03.01 08:08
|s/l
|282
|0.75
|115.87
|115.87
|0.00
|-110.04
|4894.31
|565
|2006.03.01 08:08
|buy
|283
|0.73
|115.89
|115.72
|0.00
|566
|2006.03.01 09:44
|close
|283
|0.73
|115.95
|115.72
|0.00
|37.77
|4932.08
|567
|2006.03.01 10:07
|sell
|284
|0.74
|116.08
|116.25
|0.00
|568
|2006.03.01 10:25
|close
|284
|0.74
|116.01
|116.25
|0.00
|44.65
|4976.73
|569
|2006.03.01 11:56
|sell
|285
|0.75
|116.17
|116.34
|0.00
|570
|2006.03.01 12:07
|close
|285
|0.75
|116.10
|116.34
|0.00
|45.22
|5021.95
|571
|2006.03.01 13:17
|sell
|286
|0.75
|116.25
|116.42
|0.00
|572
|2006.03.01 13:31
|close
|286
|0.75
|116.17
|116.42
|0.00
|51.65
|5073.60
|573
|2006.03.02 10:36
|buy
|287
|0.76
|115.88
|115.71
|0.00
|574
|2006.03.02 10:51
|close
|287
|0.76
|115.99
|115.71
|0.00
|72.08
|5145.68
|575
|2006.03.02 13:50
|buy
|288
|0.77
|115.94
|115.77
|0.00
|576
|2006.03.02 16:18
|s/l
|288
|0.77
|115.77
|115.77
|0.00
|-113.07
|5032.61
|577
|2006.03.02 18:23
|buy
|289
|0.75
|115.86
|115.69
|0.00
|578
|2006.03.02 18:30
|s/l
|289
|0.75
|115.69
|115.69
|0.00
|-110.25
|4922.36
|579
|2006.03.02 18:30
|buy
|290
|0.74
|115.67
|115.50
|0.00
|580
|2006.03.02 18:30
|close
|290
|0.74
|115.75
|115.50
|0.00
|51.14
|4973.50
|581
|2006.03.02 18:30
|buy
|291
|0.75
|115.76
|115.59
|0.00
|582
|2006.03.02 18:31
|s/l
|291
|0.75
|115.59
|115.59
|0.00
|-110.30
|4863.20
|583
|2006.03.02 18:31
|buy
|292
|0.73
|115.61
|115.44
|0.00
|584
|2006.03.02 18:31
|close
|292
|0.73
|115.69
|115.44
|0.00
|50.48
|4913.68
|585
|2006.03.02 18:31
|buy
|293
|0.74
|115.70
|115.53
|0.00
|586
|2006.03.02 18:45
|close
|293
|0.74
|115.77
|115.53
|0.00
|44.74
|4958.42
|587
|2006.03.02 18:45
|buy
|294
|0.74
|115.78
|115.61
|0.00
|588
|2006.03.02 18:53
|close
|294
|0.74
|115.84
|115.61
|0.00
|38.33
|4996.75
|589
|2006.03.02 18:53
|buy
|295
|0.75
|115.86
|115.69
|0.00
|590
|2006.03.02 19:12
|close
|295
|0.75
|115.94
|115.69
|0.00
|51.75
|5048.50
|591
|2006.03.02 19:12
|sell
|296
|0.76
|115.98
|116.15
|0.00
|592
|2006.03.02 19:31
|s/l
|296
|0.76
|116.15
|116.15
|0.00
|-111.23
|4937.27
|593
|2006.03.02 19:31
|sell
|297
|0.74
|116.14
|116.31
|0.00
|594
|2006.03.02 19:43
|s/l
|297
|0.74
|116.31
|116.31
|0.00
|-108.16
|4829.11
|595
|2006.03.02 19:43
|sell
|298
|0.72
|116.29
|116.46
|0.00
|596
|2006.03.02 19:54
|s/l
|298
|0.72
|116.46
|116.46
|0.00
|-105.10
|4724.01
|597
|2006.03.02 19:54
|sell
|299
|0.71
|116.44
|116.61
|0.00
|598
|2006.03.02 19:55
|s/l
|299
|0.71
|116.61
|116.61
|0.00
|-103.51
|4620.50
|599
|2006.03.02 19:55
|sell
|300
|0.69
|116.59
|116.76
|0.00
|600
|2006.03.02 20:06
|close
|300
|0.69
|116.49
|116.76
|0.00
|59.23
|4679.73
|601
|2006.03.02 20:10
|buy
|301
|0.70
|116.40
|116.23
|0.00
|602
|2006.03.03 02:53
|s/l
|301
|0.70
|116.23
|116.23
|0.00
|-94.23
|4585.50
|603
|2006.03.03 10:01
|sell
|302
|0.69
|116.47
|116.64
|0.00
|604
|2006.03.03 10:05
|s/l
|302
|0.69
|116.64
|116.64
|0.00
|-100.57
|4484.93
|605
|2006.03.03 10:05
|sell
|303
|0.67
|116.62
|116.79
|0.00
|606
|2006.03.03 10:07
|s/l
|303
|0.67
|116.79
|116.79
|0.00
|-97.51
|4387.42
|607
|2006.03.03 10:07
|sell
|304
|0.66
|116.78
|116.95
|0.00
|608
|2006.03.03 10:08
|close
|304
|0.66
|116.69
|116.95
|0.00
|50.90
|4438.32
|609
|2006.03.03 10:08
|sell
|305
|0.67
|116.67
|116.84
|0.00
|610
|2006.03.03 10:13
|close
|305
|0.67
|116.59
|116.84
|0.00
|45.97
|4484.29
|611
|2006.03.03 10:13
|sell
|306
|0.67
|116.58
|116.75
|0.00
|612
|2006.03.03 10:14
|close
|306
|0.67
|116.50
|116.75
|0.00
|46.01
|4530.30
|613
|2006.03.03 10:14
|sell
|307
|0.68
|116.48
|116.65
|0.00
|614
|2006.03.03 12:16
|close
|307
|0.68
|116.42
|116.65
|0.00
|35.05
|4565.35
|615
|2006.03.03 12:16
|buy
|308
|0.68
|116.41
|116.24
|0.00
|616
|2006.03.03 12:40
|close
|308
|0.68
|116.47
|116.24
|0.00
|35.03
|4600.38
|617
|2006.03.03 15:14
|buy
|309
|0.69
|116.37
|116.20
|0.00
|618
|2006.03.03 16:20
|close
|309
|0.69
|116.48
|116.20
|0.00
|65.16
|4665.54
|619
|2006.03.05 18:21
|buy
|310
|0.70
|116.27
|116.10
|0.00
|620
|2006.03.05 18:32
|s/l
|310
|0.70
|116.10
|116.10
|0.00
|-102.50
|4563.04
|621
|2006.03.05 18:32
|buy
|311
|0.68
|116.12
|115.95
|0.00
|622
|2006.03.05 19:11
|close
|311
|0.68
|116.24
|115.95
|0.00
|70.20
|4633.24
|623
|2006.03.05 19:12
|sell
|312
|0.69
|116.30
|116.47
|0.00
|624
|2006.03.05 19:27
|s/l
|312
|0.69
|116.47
|116.47
|0.00
|-100.69
|4532.55
|625
|2006.03.05 19:38
|sell
|313
|0.68
|116.50
|116.67
|0.00
|626
|2006.03.05 21:27
|s/l
|313
|0.68
|116.67
|116.67
|0.00
|-99.08
|4433.47
|627
|2006.03.05 21:27
|sell
|314
|0.67
|116.66
|116.83
|0.00
|628
|2006.03.05 22:20
|s/l
|314
|0.67
|116.83
|116.83
|0.00
|-97.49
|4335.98
|629
|2006.03.06 05:42
|sell
|315
|0.65
|117.22
|117.39
|0.00
|630
|2006.03.06 07:07
|close
|315
|0.65
|117.13
|117.39
|0.00
|49.94
|4385.92
|631
|2006.03.06 07:42
|sell
|316
|0.66
|117.29
|117.46
|0.00
|632
|2006.03.06 08:19
|s/l
|316
|0.66
|117.46
|117.46
|0.00
|-95.52
|4290.40
|633
|2006.03.06 08:34
|sell
|317
|0.64
|117.50
|117.67
|0.00
|634
|2006.03.06 09:17
|close
|317
|0.64
|117.42
|117.67
|0.00
|43.60
|4334.00
|635
|2006.03.06 09:44
|buy
|318
|0.65
|117.39
|117.22
|0.00
|636
|2006.03.06 10:34
|close
|318
|0.65
|117.48
|117.22
|0.00
|49.80
|4383.80
|637
|2006.03.06 10:34
|sell
|319
|0.66
|117.48
|117.65
|0.00
|638
|2006.03.06 12:57
|s/l
|319
|0.66
|117.65
|117.65
|0.00
|-95.36
|4288.44
|639
|2006.03.06 12:59
|sell
|320
|0.64
|117.61
|117.78
|0.00
|640
|2006.03.06 13:18
|close
|320
|0.64
|117.53
|117.78
|0.00
|43.56
|4332.00
|641
|2006.03.06 13:18
|buy
|321
|0.65
|117.54
|117.37
|0.00
|642
|2006.03.06 17:48
|close
|321
|0.65
|117.65
|117.37
|0.00
|60.77
|4392.77
|643
|2006.03.06 18:41
|sell
|322
|0.66
|117.71
|117.88
|0.00
|644
|2006.03.06 18:45
|close
|322
|0.66
|117.60
|117.88
|0.00
|61.73
|4454.50
|645
|2006.03.06 20:19
|buy
|323
|0.67
|117.62
|117.45
|0.00
|646
|2006.03.06 21:52
|s/l
|323
|0.67
|117.45
|117.45
|0.00
|-96.98
|4357.52
|647
|2006.03.06 23:37
|sell
|324
|0.65
|117.50
|117.67
|0.00
|648
|2006.03.06 23:58
|s/l
|324
|0.65
|117.67
|117.67
|0.00
|-93.91
|4263.61
|649
|2006.03.07 01:34
|buy
|325
|0.64
|117.54
|117.37
|0.00
|650
|2006.03.07 01:59
|close
|325
|0.64
|117.62
|117.37
|0.00
|43.53
|4307.14
|651
|2006.03.07 02:41
|sell
|326
|0.65
|117.72
|117.89
|0.00
|652
|2006.03.07 03:30
|s/l
|326
|0.65
|117.89
|117.89
|0.00
|-93.73
|4213.41
|653
|2006.03.07 03:31
|sell
|327
|0.63
|117.93
|118.10
|0.00
|654
|2006.03.07 03:56
|close
|327
|0.63
|117.81
|118.10
|0.00
|64.17
|4277.58
|655
|2006.03.07 04:23
|sell
|328
|0.64
|117.84
|118.01
|0.00
|656
|2006.03.07 07:55
|close
|328
|0.64
|117.75
|118.01
|0.00
|48.92
|4326.50
|657
|2006.03.07 07:55
|buy
|329
|0.65
|117.75
|117.58
|0.00
|658
|2006.03.07 08:18
|close
|329
|0.65
|117.85
|117.58
|0.00
|55.15
|4381.65
|659
|2006.03.07 10:20
|buy
|330
|0.66
|117.62
|117.45
|0.00
|660
|2006.03.07 10:37
|close
|330
|0.66
|117.73
|117.45
|0.00
|61.67
|4443.32
|661
|2006.03.07 19:52
|buy
|331
|0.67
|117.66
|117.49
|0.00
|662
|2006.03.07 20:17
|s/l
|331
|0.67
|117.49
|117.49
|0.00
|-96.94
|4346.38
|663
|2006.03.08 00:34
|sell
|332
|0.65
|117.67
|117.84
|0.00
|664
|2006.03.08 02:48
|close
|332
|0.65
|117.59
|117.84
|0.00
|44.22
|4390.60
|665
|2006.03.08 19:32
|buy
|333
|0.66
|117.75
|117.58
|0.00
|666
|2006.03.08 21:16
|close
|333
|0.66
|117.85
|117.58
|0.00
|56.00
|4446.60
|667
|2006.03.08 23:05
|buy
|334
|0.67
|117.66
|117.49
|0.00
|668
|2006.03.08 23:50
|close
|334
|0.67
|117.74
|117.49
|0.00
|45.52
|4492.12
|669
|2006.03.08 23:52
|buy
|335
|0.67
|117.65
|117.48
|0.00
|670
|2006.03.08 23:52
|close
|335
|0.67
|117.73
|117.48
|0.00
|45.53
|4537.65
|671
|2006.03.09 00:01
|sell
|336
|0.68
|117.73
|117.90
|0.00
|672
|2006.03.09 00:02
|close
|336
|0.68
|117.65
|117.90
|0.00
|46.24
|4583.89
|673
|2006.03.09 00:03
|sell
|337
|0.69
|117.73
|117.90
|0.00
|674
|2006.03.09 00:16
|close
|337
|0.69
|117.64
|117.90
|0.00
|52.79
|4636.68
|675
|2006.03.09 00:17
|sell
|338
|0.70
|117.73
|117.90
|0.00
|676
|2006.03.09 00:25
|close
|338
|0.70
|117.65
|117.90
|0.00
|47.60
|4684.28
|677
|2006.03.09 00:31
|sell
|339
|0.70
|117.73
|117.90
|0.00
|678
|2006.03.09 00:38
|s/l
|339
|0.70
|117.90
|117.90
|0.00
|-100.92
|4583.36
|679
|2006.03.09 00:38
|sell
|340
|0.69
|117.90
|118.07
|0.00
|680
|2006.03.09 00:41
|close
|340
|0.69
|117.81
|118.07
|0.00
|52.71
|4636.07
|681
|2006.03.09 00:42
|sell
|341
|0.70
|117.83
|118.00
|0.00
|682
|2006.03.09 00:48
|s/l
|341
|0.70
|118.00
|118.00
|0.00
|-100.85
|4535.22
|683
|2006.03.09 00:48
|sell
|342
|0.68
|117.98
|118.15
|0.00
|684
|2006.03.09 00:48
|s/l
|342
|0.68
|118.15
|118.15
|0.00
|-97.84
|4437.38
|685
|2006.03.09 00:48
|sell
|343
|0.67
|118.14
|118.31
|0.00
|686
|2006.03.09 00:59
|s/l
|343
|0.67
|118.31
|118.31
|0.00
|-96.27
|4341.11
|687
|2006.03.09 00:59
|sell
|344
|0.65
|118.29
|118.46
|0.00
|688
|2006.03.09 01:03
|close
|344
|0.65
|118.20
|118.46
|0.00
|49.49
|4390.60
|689
|2006.03.09 01:03
|buy
|345
|0.66
|118.21
|118.04
|0.00
|690
|2006.03.09 01:21
|s/l
|345
|0.66
|118.04
|118.04
|0.00
|-95.05
|4295.55
|691
|2006.03.09 01:21
|buy
|346
|0.64
|118.06
|117.89
|0.00
|692
|2006.03.09 01:21
|s/l
|346
|0.64
|117.89
|117.89
|0.00
|-92.29
|4203.26
|693
|2006.03.09 01:21
|buy
|347
|0.63
|117.91
|117.74
|0.00
|694
|2006.03.09 01:23
|close
|347
|0.63
|118.03
|117.74
|0.00
|64.05
|4267.31
|695
|2006.03.09 01:23
|buy
|348
|0.64
|118.04
|117.87
|0.00
|696
|2006.03.09 01:27
|s/l
|348
|0.64
|117.87
|117.87
|0.00
|-92.31
|4175.00
|697
|2006.03.09 01:27
|buy
|349
|0.63
|117.89
|117.72
|0.00
|698
|2006.03.09 01:38
|s/l
|349
|0.63
|117.72
|117.72
|0.00
|-90.98
|4084.02
|699
|2006.03.09 01:38
|buy
|350
|0.61
|117.74
|117.57
|0.00
|700
|2006.03.09 01:56
|close
|350
|0.61
|117.86
|117.57
|0.00
|62.11
|4146.13
|701
|2006.03.09 01:56
|buy
|351
|0.62
|117.87
|117.70
|0.00
|702
|2006.03.09 03:19
|s/l
|351
|0.62
|117.70
|117.70
|0.00
|-89.55
|4056.58
|703
|2006.03.09 08:37
|buy
|352
|0.61
|117.37
|117.20
|0.00
|704
|2006.03.09 08:37
|close
|352
|0.61
|117.44
|117.20
|0.00
|36.36
|4092.94
|705
|2006.03.09 09:25
|sell
|353
|0.61
|117.57
|117.74
|0.00
|706
|2006.03.09 11:13
|s/l
|353
|0.61
|117.74
|117.74
|0.00
|-88.08
|4004.86
|707
|2006.03.09 19:39
|sell
|354
|0.60
|118.29
|118.46
|0.00
|708
|2006.03.09 20:01
|s/l
|354
|0.60
|118.46
|118.46
|0.00
|-86.11
|3918.75
|709
|2006.03.09 20:27
|buy
|355
|0.59
|118.24
|118.07
|0.00
|710
|2006.03.09 20:38
|close
|355
|0.59
|118.35
|118.07
|0.00
|54.84
|3973.59
|711
|2006.03.09 22:05
|buy
|356
|0.60
|118.45
|118.28
|0.00
|712
|2006.03.09 22:30
|close
|356
|0.60
|118.52
|118.28
|0.00
|35.44
|4009.03
|713
|2006.03.09 23:45
|sell
|357
|0.60
|118.64
|118.81
|0.00
|714
|2006.03.10 00:27
|close
|357
|0.60
|118.53
|118.81
|0.00
|46.70
|4055.74
|715
|2006.03.10 01:46
|buy
|358
|0.61
|118.34
|118.17
|0.00
|716
|2006.03.10 02:28
|s/l
|358
|0.61
|118.17
|118.17
|0.00
|-87.75
|3967.99
|717
|2006.03.10 04:15
|sell
|359
|0.60
|118.32
|118.49
|0.00
|718
|2006.03.10 08:30
|s/l
|359
|0.60
|118.49
|118.49
|0.00
|-86.06
|3881.93
|719
|2006.03.10 11:02
|buy
|360
|0.58
|119.01
|118.84
|0.00
|720
|2006.03.10 11:55
|close
|360
|0.58
|119.11
|118.84
|0.00
|48.69
|3930.62
|721
|2006.03.13 09:49
|buy
|361
|0.59
|119.05
|118.88
|0.00
|722
|2006.03.13 10:31
|close
|361
|0.59
|119.13
|118.88
|0.00
|39.62
|3970.24
|723
|2006.03.13 20:18
|sell
|362
|0.60
|118.56
|118.73
|0.00
|724
|2006.03.14 01:41
|close
|362
|0.60
|118.47
|118.73
|0.00
|36.60
|4006.84
|725
|2006.03.14 02:08
|buy
|363
|0.60
|118.37
|118.20
|0.00
|726
|2006.03.14 02:11
|close
|363
|0.60
|118.45
|118.20
|0.00
|40.52
|4047.36
|727
|2006.03.14 04:28
|buy
|364
|0.61
|118.44
|118.27
|0.00
|728
|2006.03.14 06:38
|s/l
|364
|0.61
|118.27
|118.27
|0.00
|-87.68
|3959.68
|729
|2006.03.14 06:38
|buy
|365
|0.59
|118.27
|118.10
|0.00
|730
|2006.03.14 06:42
|close
|365
|0.59
|118.34
|118.10
|0.00
|34.90
|3994.58
|731
|2006.03.14 06:42
|buy
|366
|0.60
|118.35
|118.18
|0.00
|732
|2006.03.14 08:22
|s/l
|366
|0.60
|118.18
|118.18
|0.00
|-86.31
|3908.27
|733
|2006.03.14 08:24
|buy
|367
|0.59
|118.19
|118.02
|0.00
|734
|2006.03.14 08:44
|s/l
|367
|0.59
|118.02
|118.02
|0.00
|-84.99
|3823.28
|735
|2006.03.14 08:44
|buy
|368
|0.57
|118.04
|117.87
|0.00
|736
|2006.03.14 09:44
|s/l
|368
|0.57
|117.87
|117.87
|0.00
|-82.21
|3741.07
|737
|2006.03.14 20:21
|buy
|369
|0.56
|117.43
|117.26
|0.00
|738
|2006.03.14 20:54
|close
|369
|0.56
|117.54
|117.26
|0.00
|52.41
|3793.48
|739
|2006.03.14 22:49
|buy
|370
|0.57
|117.41
|117.24
|0.00
|740
|2006.03.14 23:01
|close
|370
|0.57
|117.48
|117.24
|0.00
|33.96
|3827.44
|741
|2006.03.15 03:36
|buy
|371
|0.57
|117.43
|117.26
|0.00
|742
|2006.03.15 03:38
|close
|371
|0.57
|117.49
|117.26
|0.00
|29.11
|3856.55
|743
|2006.03.15 07:41
|buy
|372
|0.58
|117.49
|117.32
|0.00
|744
|2006.03.15 08:36
|close
|372
|0.58
|117.55
|117.32
|0.00
|29.60
|3886.15
|745
|2006.03.15 08:36
|sell
|373
|0.58
|117.56
|117.73
|0.00
|746
|2006.03.15 08:48
|close
|373
|0.58
|117.50
|117.73
|0.00
|29.62
|3915.77
|747
|2006.03.15 08:59
|sell
|374
|0.59
|117.54
|117.71
|0.00
|748
|2006.03.15 09:00
|close
|374
|0.59
|117.48
|117.71
|0.00
|30.13
|3945.90
|749
|2006.03.15 09:10
|buy
|375
|0.59
|117.29
|117.12
|0.00
|750
|2006.03.15 09:14
|close
|375
|0.59
|117.35
|117.12
|0.00
|30.17
|3976.07
|751
|2006.03.15 09:22
|buy
|376
|0.60
|117.29
|117.12
|0.00
|752
|2006.03.15 09:26
|s/l
|376
|0.60
|117.12
|117.12
|0.00
|-87.09
|3888.98
|753
|2006.03.15 09:26
|buy
|377
|0.58
|117.14
|116.97
|0.00
|754
|2006.03.15 09:28
|close
|377
|0.58
|117.20
|116.97
|0.00
|29.69
|3918.67
|755
|2006.03.15 09:29
|buy
|378
|0.59
|117.23
|117.06
|0.00
|756
|2006.03.15 09:39
|close
|378
|0.59
|117.29
|117.06
|0.00
|30.18
|3948.85
|757
|2006.03.15 09:50
|buy
|379
|0.59
|117.29
|117.12
|0.00
|758
|2006.03.15 09:59
|close
|379
|0.59
|117.35
|117.12
|0.00
|30.17
|3979.02
|759
|2006.03.15 10:36
|sell
|380
|0.60
|117.40
|117.57
|0.00
|760
|2006.03.15 11:54
|close
|380
|0.60
|117.33
|117.57
|0.00
|35.80
|4014.82
|761
|2006.03.15 12:10
|sell
|381
|0.60
|117.36
|117.53
|0.00
|762
|2006.03.15 14:24
|close
|381
|0.60
|117.29
|117.53
|0.00
|35.81
|4050.63
|763
|2006.03.15 14:25
|buy
|382
|0.61
|117.28
|117.11
|0.00
|764
|2006.03.15 14:53
|close
|382
|0.61
|117.35
|117.11
|0.00
|36.39
|4087.02
|765
|2006.03.15 15:07
|sell
|383
|0.61
|117.35
|117.52
|0.00
|766
|2006.03.15 15:32
|close
|383
|0.61
|117.28
|117.52
|0.00
|36.41
|4123.43
|767
|2006.03.15 16:18
|sell
|384
|0.62
|117.35
|117.52
|0.00
|768
|2006.03.15 18:27
|s/l
|384
|0.62
|117.52
|117.52
|0.00
|-89.69
|4033.74
|769
|2006.03.15 21:27
|buy
|385
|0.61
|117.52
|117.35
|0.00
|770
|2006.03.15 23:39
|close
|385
|0.61
|117.59
|117.35
|0.00
|36.31
|4070.05
|771
|2006.03.15 23:41
|sell
|386
|0.61
|117.66
|117.83
|0.00
|772
|2006.03.15 23:47
|s/l
|386
|0.61
|117.83
|117.83
|0.00
|-88.01
|3982.04
|773
|2006.03.15 23:47
|sell
|387
|0.60
|117.81
|117.98
|0.00
|774
|2006.03.15 23:52
|close
|387
|0.60
|117.73
|117.98
|0.00
|40.77
|4022.81
|775
|2006.03.15 23:52
|sell
|388
|0.60
|117.70
|117.87
|0.00
|776
|2006.03.15 23:54
|close
|388
|0.60
|117.63
|117.87
|0.00
|35.71
|4058.52
|777
|2006.03.15 23:56
|sell
|389
|0.61
|117.66
|117.83
|0.00
|778
|2006.03.16 01:31
|s/l
|389
|0.61
|117.83
|117.83
|0.00
|-115.39
|3943.14
|779
|2006.03.16 05:11
|buy
|390
|0.59
|117.56
|117.39
|0.00
|780
|2006.03.16 06:19
|close
|390
|0.59
|117.64
|117.39
|0.00
|40.12
|3983.26
|781
|2006.03.16 12:13
|buy
|391
|0.60
|117.00
|116.83
|0.00
|782
|2006.03.16 12:48
|s/l
|391
|0.60
|116.83
|116.83
|0.00
|-87.31
|3895.95
|783
|2006.03.16 15:42
|sell
|392
|0.58
|116.88
|117.05
|0.00
|784
|2006.03.16 16:38
|close
|392
|0.58
|116.79
|117.05
|0.00
|44.70
|3940.65
|785
|2006.03.17 03:54
|buy
|393
|0.59
|116.52
|116.35
|0.00
|786
|2006.03.17 03:57
|close
|393
|0.59
|116.63
|116.35
|0.00
|55.65
|3996.30
|787
|2006.03.17 06:42
|buy
|394
|0.60
|116.26
|116.09
|0.00
|788
|2006.03.17 07:57
|s/l
|394
|0.60
|116.09
|116.09
|0.00
|-87.86
|3908.44
|789
|2006.03.17 08:48
|buy
|395
|0.59
|115.85
|115.68
|0.00
|790
|2006.03.17 08:55
|close
|395
|0.59
|115.92
|115.68
|0.00
|35.63
|3944.07
|791
|2006.03.17 09:09
|sell
|396
|0.59
|116.02
|116.19
|0.00
|792
|2006.03.17 09:51
|s/l
|396
|0.59
|116.19
|116.19
|0.00
|-86.32
|3857.75
|793
|2006.03.17 09:51
|sell
|397
|0.58
|116.17
|116.34
|0.00
|794
|2006.03.17 10:29
|close
|397
|0.58
|116.06
|116.34
|0.00
|54.97
|3912.72
|795
|2006.03.17 16:22
|sell
|398
|0.59
|115.88
|116.05
|0.00
|796
|2006.03.19 17:02
|s/l
|398
|0.59
|116.05
|116.05
|0.00
|-86.42
|3826.30
|797
|2006.03.19 17:19
|sell
|399
|0.57
|116.11
|116.28
|0.00
|798
|2006.03.19 17:53
|close
|399
|0.57
|116.04
|116.28
|0.00
|34.38
|3860.68
|799
|2006.03.19 18:53
|sell
|400
|0.58
|116.14
|116.31
|0.00
|800
|2006.03.19 20:34
|s/l
|400
|0.58
|116.31
|116.31
|0.00
|-84.77
|3775.91
|801
|2006.03.19 21:02
|sell
|401
|0.57
|116.35
|116.52
|0.00
|802
|2006.03.19 23:43
|close
|401
|0.57
|116.24
|116.52
|0.00
|53.94
|3829.85
|803
|2006.03.20 09:29
|sell
|402
|0.57
|115.74
|115.91
|0.00
|804
|2006.03.20 09:32
|s/l
|402
|0.57
|115.91
|115.91
|0.00
|-83.60
|3746.25
|805
|2006.03.20 09:32
|sell
|403
|0.56
|115.89
|116.06
|0.00
|806
|2006.03.20 09:49
|s/l
|403
|0.56
|116.06
|116.06
|0.00
|-82.03
|3664.22
|807
|2006.03.20 09:49
|sell
|404
|0.55
|116.04
|116.21
|0.00
|808
|2006.03.20 10:02
|s/l
|404
|0.55
|116.21
|116.21
|0.00
|-80.46
|3583.76
|809
|2006.03.20 10:03
|sell
|405
|0.54
|116.24
|116.41
|0.00
|810
|2006.03.20 10:09
|close
|405
|0.54
|116.17
|116.41
|0.00
|32.54
|3616.30
|811
|2006.03.20 10:41
|sell
|406
|0.54
|116.24
|116.41
|0.00
|812
|2006.03.20 13:08
|s/l
|406
|0.54
|116.41
|116.41
|0.00
|-78.86
|3537.44
|813
|2006.03.20 17:39
|buy
|407
|0.53
|116.38
|116.21
|0.00
|814
|2006.03.20 19:39
|close
|407
|0.53
|116.50
|116.21
|0.00
|54.59
|3592.03
|815
|2006.03.20 22:09
|buy
|408
|0.54
|116.55
|116.38
|0.00
|816
|2006.03.21 03:24
|close
|408
|0.54
|116.67
|116.38
|0.00
|61.83
|3653.85
|817
|2006.03.21 04:14
|sell
|409
|0.55
|116.71
|116.88
|0.00
|818
|2006.03.21 06:00
|s/l
|409
|0.55
|116.88
|116.88
|0.00
|-80.00
|3573.85
|819
|2006.03.21 10:08
|sell
|410
|0.54
|116.83
|117.00
|0.00
|820
|2006.03.21 10:55
|s/l
|410
|0.54
|117.00
|117.00
|0.00
|-78.46
|3495.39
|821
|2006.03.21 10:55
|sell
|411
|0.52
|116.99
|117.16
|0.00
|822
|2006.03.21 11:46
|s/l
|411
|0.52
|117.16
|117.16
|0.00
|-75.45
|3419.94
|823
|2006.03.21 11:54
|sell
|412
|0.51
|117.16
|117.33
|0.00
|824
|2006.03.21 15:59
|s/l
|412
|0.51
|117.33
|117.33
|0.00
|-73.89
|3346.05
|825
|2006.03.21 16:46
|buy
|413
|0.50
|117.26
|117.09
|0.00
|826
|2006.03.21 17:58
|s/l
|413
|0.50
|117.09
|117.09
|0.00
|-72.59
|3273.46
|827
|2006.03.22 07:52
|buy
|414
|0.49
|117.06
|116.89
|0.00
|828
|2006.03.22 08:25
|s/l
|414
|0.49
|116.89
|116.89
|0.00
|-71.26
|3202.20
|829
|2006.03.22 10:16
|buy
|415
|0.48
|116.75
|116.58
|0.00
|830
|2006.03.22 10:25
|s/l
|415
|0.48
|116.58
|116.58
|0.00
|-69.99
|3132.21
|831
|2006.03.22 10:25
|buy
|416
|0.47
|116.60
|116.43
|0.00
|832
|2006.03.22 10:40
|close
|416
|0.47
|116.69
|116.43
|0.00
|36.25
|3168.46
|833
|2006.03.22 10:43
|buy
|417
|0.48
|116.75
|116.58
|0.00
|834
|2006.03.22 10:59
|close
|417
|0.48
|116.83
|116.58
|0.00
|32.87
|3201.33
|835
|2006.03.22 11:38
|buy
|418
|0.48
|116.66
|116.49
|0.00
|836
|2006.03.22 11:55
|close
|418
|0.48
|116.75
|116.49
|0.00
|37.00
|3238.33
|837
|2006.03.22 12:07
|buy
|419
|0.49
|116.68
|116.51
|0.00
|838
|2006.03.22 12:22
|close
|419
|0.49
|116.73
|116.51
|0.00
|20.99
|3259.32
|839
|2006.03.22 12:49
|buy
|420
|0.49
|116.68
|116.51
|0.00
|840
|2006.03.22 12:56
|close
|420
|0.49
|116.73
|116.51
|0.00
|20.99
|3280.31
|841
|2006.03.22 14:45
|buy
|421
|0.49
|116.80
|116.63
|0.00
|842
|2006.03.22 15:00
|close
|421
|0.49
|116.87
|116.63
|0.00
|29.35
|3309.66
|843
|2006.03.22 16:56
|sell
|422
|0.50
|116.99
|117.16
|0.00
|844
|2006.03.22 18:29
|close
|422
|0.50
|116.93
|117.16
|0.00
|25.66
|3335.32
|845
|2006.03.22 18:54
|buy
|423
|0.50
|116.92
|116.75
|0.00
|846
|2006.03.22 20:07
|s/l
|423
|0.50
|116.75
|116.75
|0.00
|-72.81
|3262.51
|847
|2006.03.22 22:24
|sell
|424
|0.49
|116.99
|117.16
|0.00
|848
|2006.03.22 22:59
|close
|424
|0.49
|116.89
|117.16
|0.00
|41.92
|3304.43
|849
|2006.03.23 10:20
|sell
|425
|0.50
|117.33
|117.50
|0.00
|850
|2006.03.23 10:28
|s/l
|425
|0.50
|117.50
|117.50
|0.00
|-72.34
|3232.09
|851
|2006.03.23 10:28
|sell
|426
|0.48
|117.48
|117.65
|0.00
|852
|2006.03.23 10:35
|s/l
|426
|0.48
|117.65
|117.65
|0.00
|-69.35
|3162.74
|853
|2006.03.23 10:35
|sell
|427
|0.47
|117.64
|117.81
|0.00
|854
|2006.03.23 11:19
|close
|427
|0.47
|117.51
|117.81
|0.00
|52.00
|3214.74
|855
|2006.03.23 11:24
|buy
|428
|0.48
|117.41
|117.24
|0.00
|856
|2006.03.23 11:28
|close
|428
|0.48
|117.53
|117.24
|0.00
|49.01
|3263.75
|857
|2006.03.24 09:23
|sell
|429
|0.49
|118.48
|118.65
|0.00
|858
|2006.03.24 09:31
|close
|429
|0.49
|118.42
|118.65
|0.00
|24.83
|3288.58
|859
|2006.03.24 10:01
|buy
|430
|0.49
|118.15
|117.98
|0.00
|860
|2006.03.24 10:03
|s/l
|430
|0.49
|117.98
|117.98
|0.00
|-70.61
|3217.97
|861
|2006.03.24 10:03
|buy
|431
|0.48
|118.00
|117.83
|0.00
|862
|2006.03.24 10:13
|s/l
|431
|0.48
|117.83
|117.83
|0.00
|-69.25
|3148.72
|863
|2006.03.24 10:13
|buy
|432
|0.47
|117.85
|117.68
|0.00
|864
|2006.03.24 10:17
|s/l
|432
|0.47
|117.68
|117.68
|0.00
|-67.90
|3080.82
|865
|2006.03.24 10:17
|buy
|433
|0.46
|117.70
|117.53
|0.00
|866
|2006.03.24 10:20
|s/l
|433
|0.46
|117.53
|117.53
|0.00
|-66.54
|3014.28
|867
|2006.03.24 10:20
|buy
|434
|0.45
|117.55
|117.38
|0.00
|868
|2006.03.24 10:23
|close
|434
|0.45
|117.71
|117.38
|0.00
|61.17
|3075.45
|869
|2006.03.24 10:23
|buy
|435
|0.46
|117.74
|117.57
|0.00
|870
|2006.03.24 10:45
|s/l
|435
|0.46
|117.57
|117.57
|0.00
|-66.51
|3008.94
|871
|2006.03.24 10:45
|buy
|436
|0.45
|117.59
|117.42
|0.00
|872
|2006.03.24 11:00
|close
|436
|0.45
|117.70
|117.42
|0.00
|42.06
|3051.00
|873
|2006.03.27 06:05
|buy
|437
|0.46
|116.72
|116.55
|0.00
|874
|2006.03.27 06:38
|s/l
|437
|0.46
|116.55
|116.55
|0.00
|-67.10
|2983.90
|875
|2006.03.27 06:38
|buy
|438
|0.45
|116.57
|116.40
|0.00
|876
|2006.03.27 08:07
|close
|438
|0.45
|116.69
|116.40
|0.00
|46.28
|3030.18
|877
|2006.03.27 18:44
|buy
|439
|0.45
|116.39
|116.22
|0.00
|878
|2006.03.27 18:47
|close
|439
|0.45
|116.50
|116.22
|0.00
|42.49
|3072.67
|879
|2006.03.27 18:48
|buy
|440
|0.46
|116.38
|116.21
|0.00
|880
|2006.03.27 18:56
|close
|440
|0.46
|116.49
|116.21
|0.00
|43.44
|3116.11
|881
|2006.03.27 20:12
|sell
|441
|0.47
|116.74
|116.91
|0.00
|882
|2006.03.27 20:32
|s/l
|441
|0.47
|116.91
|116.91
|0.00
|-68.34
|3047.77
|883
|2006.03.27 20:32
|sell
|442
|0.46
|116.89
|117.06
|0.00
|884
|2006.03.27 20:59
|close
|442
|0.46
|116.76
|117.06
|0.00
|51.22
|3098.99
|885
|2006.03.27 20:59
|sell
|443
|0.46
|116.74
|116.91
|0.00
|886
|2006.03.27 22:41
|s/l
|443
|0.46
|116.91
|116.91
|0.00
|-66.89
|3032.10
|887
|2006.03.27 22:50
|sell
|444
|0.45
|117.08
|117.25
|0.00
|888
|2006.03.27 22:55
|close
|444
|0.45
|116.97
|117.25
|0.00
|42.32
|3074.42
|889
|2006.03.28 14:22
|sell
|445
|0.46
|117.72
|117.89
|0.00
|890
|2006.03.28 14:36
|s/l
|445
|0.46
|117.89
|117.89
|0.00
|-66.33
|3008.09
|891
|2006.03.28 14:36
|sell
|446
|0.45
|117.87
|118.04
|0.00
|892
|2006.03.28 14:57
|s/l
|446
|0.45
|118.04
|118.04
|0.00
|-64.80
|2943.29
|893
|2006.03.28 14:57
|sell
|447
|0.44
|118.04
|118.21
|0.00
|894
|2006.03.28 15:01
|close
|447
|0.44
|117.94
|118.21
|0.00
|37.31
|2980.60
|895
|2006.03.28 22:51
|buy
|448
|0.45
|117.79
|117.62
|0.00
|896
|2006.03.29 01:24
|close
|448
|0.45
|117.90
|117.62
|0.00
|47.22
|3027.82
|897
|2006.03.29 01:39
|sell
|449
|0.45
|117.84
|118.01
|0.00
|898
|2006.03.29 01:53
|close
|449
|0.45
|117.74
|118.01
|0.00
|38.22
|3066.04
|899
|2006.03.29 02:13
|sell
|450
|0.46
|117.79
|117.96
|0.00
|900
|2006.03.29 02:24
|close
|450
|0.46
|117.69
|117.96
|0.00
|39.09
|3105.13
|901
|2006.03.29 02:58
|sell
|451
|0.47
|117.79
|117.96
|0.00
|902
|2006.03.29 04:23
|s/l
|451
|0.47
|117.96
|117.96
|0.00
|-67.73
|3037.40
|903
|2006.03.29 06:15
|sell
|452
|0.46
|117.94
|118.11
|0.00
|904
|2006.03.29 06:41
|close
|452
|0.46
|117.83
|118.11
|0.00
|42.94
|3080.34
|905
|2006.03.29 11:36
|buy
|453
|0.46
|117.65
|117.48
|0.00
|906
|2006.03.29 11:44
|close
|453
|0.46
|117.77
|117.48
|0.00
|46.87
|3127.21
|907
|2006.03.29 12:59
|buy
|454
|0.47
|117.55
|117.38
|0.00
|908
|2006.03.29 13:17
|close
|454
|0.47
|117.66
|117.38
|0.00
|43.94
|3171.15
|909
|2006.03.29 13:18
|sell
|455
|0.48
|117.62
|117.79
|0.00
|910
|2006.03.29 13:48
|s/l
|455
|0.48
|117.79
|117.79
|0.00
|-69.27
|3101.88
|911
|2006.03.29 13:48
|sell
|456
|0.47
|117.78
|117.95
|0.00
|912
|2006.03.29 18:33
|close
|456
|0.47
|117.65
|117.95
|0.00
|51.93
|3153.81
|913
|2006.03.29 23:17
|buy
|457
|0.47
|117.60
|117.43
|0.00
|914
|2006.03.30 00:25
|s/l
|457
|0.47
|117.43
|117.43
|0.00
|-51.62
|3102.19
|915
|2006.03.30 01:30
|sell
|458
|0.47
|117.63
|117.80
|0.00
|916
|2006.03.30 03:13
|close
|458
|0.47
|117.53
|117.80
|0.00
|39.99
|3142.18
|917
|2006.03.30 06:25
|sell
|459
|0.47
|117.43
|117.60
|0.00
|918
|2006.03.30 07:02
|close
|459
|0.47
|117.35
|117.60
|0.00
|32.04
|3174.22
|919
|2006.03.30 09:31
|buy
|460
|0.48
|117.37
|117.20
|0.00
|920
|2006.03.30 09:32
|s/l
|460
|0.48
|117.20
|117.20
|0.00
|-69.62
|3104.60
|921
|2006.03.30 09:32
|buy
|461
|0.47
|117.22
|117.05
|0.00
|922
|2006.03.30 10:18
|close
|461
|0.47
|117.32
|117.05
|0.00
|40.06
|3144.66
|923
|2006.03.30 10:57
|sell
|462
|0.47
|117.63
|117.80
|0.00
|924
|2006.03.30 11:08
|close
|462
|0.47
|117.48
|117.80
|0.00
|60.01
|3204.67
|925
|2006.03.30 19:13
|sell
|463
|0.48
|117.58
|117.75
|0.00
|926
|2006.03.30 19:37
|close
|463
|0.48
|117.43
|117.75
|0.00
|61.31
|3265.98
|927
|2006.03.31 10:22
|buy
|464
|0.49
|117.74
|117.57
|0.00
|928
|2006.03.31 10:27
|close
|464
|0.49
|117.84
|117.57
|0.00
|41.58
|3307.56
|929
|2006.03.31 10:34
|buy
|465
|0.50
|117.74
|117.57
|0.00
|930
|2006.03.31 10:45
|s/l
|465
|0.50
|117.57
|117.57
|0.00
|-72.30
|3235.26
|931
|2006.03.31 10:45
|buy
|466
|0.49
|117.59
|117.42
|0.00
|932
|2006.03.31 10:53
|close
|466
|0.49
|117.71
|117.42
|0.00
|49.95
|3285.21
|933
|2006.03.31 10:53
|buy
|467
|0.49
|117.72
|117.55
|0.00
|934
|2006.03.31 11:42
|s/l
|467
|0.49
|117.55
|117.55
|0.00
|-70.86
|3214.35
|935
|2006.03.31 11:50
|buy
|468
|0.48
|117.51
|117.34
|0.00
|936
|2006.03.31 12:13
|close
|468
|0.48
|117.62
|117.34
|0.00
|44.89
|3259.24
|937
|2006.04.02 19:52
|sell
|469
|0.49
|117.96
|118.13
|0.00
|938
|2006.04.02 19:53
|close
|469
|0.49
|117.84
|118.13
|0.00
|49.90
|3309.14
|939
|2006.04.02 20:33
|sell
|470
|0.50
|118.17
|118.34
|0.00
|940
|2006.04.02 20:41
|close
|470
|0.50
|118.07
|118.34
|0.00
|42.35
|3351.49
|941
|2006.04.02 20:57
|sell
|471
|0.50
|118.17
|118.34
|0.00
|942
|2006.04.02 21:00
|close
|471
|0.50
|118.06
|118.34
|0.00
|46.59
|3398.08
|943
|2006.04.03 05:58
|buy
|472
|0.51
|118.32
|118.15
|0.00
|944
|2006.04.03 06:05
|close
|472
|0.51
|118.42
|118.15
|0.00
|43.07
|3441.15
|945
|2006.04.03 07:11
|buy
|473
|0.52
|118.34
|118.17
|0.00
|946
|2006.04.03 07:41
|close
|473
|0.52
|118.44
|118.17
|0.00
|43.90
|3485.05
|947
|2006.04.03 11:19
|buy
|474
|0.52
|117.75
|117.58
|0.00
|948
|2006.04.03 11:32
|close
|474
|0.52
|117.86
|117.58
|0.00
|48.53
|3533.58
|949
|2006.04.03 11:46
|buy
|475
|0.53
|117.75
|117.58
|0.00
|950
|2006.04.03 12:22
|close
|475
|0.53
|117.85
|117.58
|0.00
|44.97
|3578.55
|951
|2006.04.03 19:17
|buy
|476
|0.54
|117.70
|117.53
|0.00
|952
|2006.04.03 19:54
|close
|476
|0.54
|117.80
|117.53
|0.00
|45.84
|3624.39
|953
|2006.04.04 00:09
|buy
|477
|0.54
|117.74
|117.57
|0.00
|954
|2006.04.04 00:37
|s/l
|477
|0.54
|117.57
|117.57
|0.00
|-78.08
|3546.31
|955
|2006.04.04 00:37
|buy
|478
|0.53
|117.59
|117.42
|0.00
|956
|2006.04.04 01:27
|close
|478
|0.53
|117.68
|117.42
|0.00
|40.53
|3586.84
|957
|2006.04.04 01:27
|sell
|479
|0.54
|117.67
|117.84
|0.00
|958
|2006.04.04 03:57
|close
|479
|0.54
|117.57
|117.84
|0.00
|45.93
|3632.77
|959
|2006.04.04 04:11
|sell
|480
|0.54
|117.59
|117.76
|0.00
|960
|2006.04.04 05:37
|close
|480
|0.54
|117.50
|117.76
|0.00
|41.36
|3674.13
|961
|2006.04.04 05:41
|buy
|481
|0.55
|117.48
|117.31
|0.00
|962
|2006.04.04 05:51
|close
|481
|0.55
|117.57
|117.31
|0.00
|42.10
|3716.23
|963
|2006.04.04 07:32
|buy
|482
|0.56
|117.65
|117.48
|0.00
|964
|2006.04.04 08:04
|s/l
|482
|0.56
|117.48
|117.48
|0.00
|-81.04
|3635.19
|965
|2006.04.04 08:04
|buy
|483
|0.55
|117.44
|117.27
|0.00
|966
|2006.04.04 08:13
|close
|483
|0.55
|117.53
|117.27
|0.00
|42.12
|3677.31
|967
|2006.04.04 08:13
|sell
|484
|0.55
|117.60
|117.77
|0.00
|968
|2006.04.04 08:20
|close
|484
|0.55
|117.53
|117.77
|0.00
|32.76
|3710.07
|969
|2006.04.04 08:28
|buy
|485
|0.56
|117.44
|117.27
|0.00
|970
|2006.04.04 08:37
|close
|485
|0.56
|117.51
|117.27
|0.00
|33.36
|3743.43
|971
|2006.04.04 08:43
|buy
|486
|0.56
|117.44
|117.27
|0.00
|972
|2006.04.04 08:46
|close
|486
|0.56
|117.51
|117.27
|0.00
|33.36
|3776.79
|973
|2006.04.04 08:53
|sell
|487
|0.57
|117.60
|117.77
|0.00
|974
|2006.04.04 09:17
|close
|487
|0.57
|117.53
|117.77
|0.00
|33.95
|3810.74
|975
|2006.04.04 09:24
|buy
|488
|0.57
|117.45
|117.28
|0.00
|976
|2006.04.04 09:44
|s/l
|488
|0.57
|117.28
|117.28
|0.00
|-82.62
|3728.12
|977
|2006.04.04 09:44
|buy
|489
|0.56
|117.30
|117.13
|0.00
|978
|2006.04.04 10:06
|close
|489
|0.56
|117.37
|117.13
|0.00
|33.40
|3761.52
|979
|2006.04.04 10:07
|sell
|490
|0.56
|117.40
|117.57
|0.00
|980
|2006.04.04 12:15
|s/l
|490
|0.56
|117.57
|117.57
|0.00
|-80.97
|3680.55
|981
|2006.04.04 12:16
|sell
|491
|0.55
|117.53
|117.70
|0.00
|982
|2006.04.04 12:35
|close
|491
|0.55
|117.45
|117.70
|0.00
|37.46
|3718.01
|983
|2006.04.04 19:32
|sell
|492
|0.56
|117.52
|117.69
|0.00
|984
|2006.04.04 20:25
|close
|492
|0.56
|117.41
|117.69
|0.00
|52.47
|3770.48
|985
|2006.04.05 01:48
|sell
|493
|0.57
|116.89
|117.06
|0.00
|986
|2006.04.05 02:44
|close
|493
|0.57
|116.80
|117.06
|0.00
|43.92
|3814.40
|987
|2006.04.05 03:30
|sell
|494
|0.57
|116.83
|117.00
|0.00
|988
|2006.04.05 03:38
|s/l
|494
|0.57
|117.00
|117.00
|0.00
|-82.82
|3731.58
|989
|2006.04.05 03:38
|sell
|495
|0.56
|116.98
|117.15
|0.00
|990
|2006.04.05 03:53
|close
|495
|0.56
|116.88
|117.15
|0.00
|47.91
|3779.49
|991
|2006.04.05 03:55
|sell
|496
|0.57
|116.94
|117.11
|0.00
|992
|2006.04.05 04:20
|s/l
|496
|0.57
|117.11
|117.11
|0.00
|-82.74
|3696.75
|993
|2006.04.05 09:08
|sell
|497
|0.55
|117.63
|117.80
|0.00
|994
|2006.04.05 09:14
|close
|497
|0.55
|117.55
|117.80
|0.00
|37.43
|3734.18
|995
|2006.04.05 15:19
|sell
|498
|0.56
|117.45
|117.62
|0.00
|996
|2006.04.05 17:12
|close
|498
|0.56
|117.33
|117.62
|0.00
|57.27
|3791.45
|997
|2006.04.06 02:45
|sell
|499
|0.57
|117.63
|117.80
|0.00
|998
|2006.04.06 03:14
|close
|499
|0.57
|117.51
|117.80
|0.00
|58.21
|3849.66
|999
|2006.04.06 07:26
|sell
|500
|0.58
|117.63
|117.80
|0.00
|1000
|2006.04.06 08:56
|s/l
|500
|0.58
|117.80
|117.80
|0.00
|-83.70
|3765.96
|1001
|2006.04.06 08:56
|sell
|501
|0.56
|117.74
|117.91
|0.00
|1002
|2006.04.06 08:58
|close
|501
|0.56
|117.66
|117.91
|0.00
|38.08
|3804.04
|1003
|2006.04.06 09:01
|sell
|502
|0.57
|117.68
|117.85
|0.00
|1004
|2006.04.06 09:31
|s/l
|502
|0.57
|117.85
|117.85
|0.00
|-82.22
|3721.82
|1005
|2006.04.06 09:31
|sell
|503
|0.56
|117.83
|118.00
|0.00
|1006
|2006.04.06 09:59
|close
|503
|0.56
|117.73
|118.00
|0.00
|47.57
|3769.39
|1007
|2006.04.06 13:26
|sell
|504
|0.57
|117.82
|117.99
|0.00
|1008
|2006.04.06 14:00
|close
|504
|0.57
|117.77
|117.99
|0.00
|24.20
|3793.59
|1009
|2006.04.06 19:21
|sell
|505
|0.57
|117.87
|118.04
|0.00
|1010
|2006.04.06 19:43
|close
|505
|0.57
|117.76
|118.04
|0.00
|53.24
|3846.83
|1011
|2006.04.07 01:52
|sell
|506
|0.58
|117.77
|117.94
|0.00
|1012
|2006.04.07 02:57
|close
|506
|0.58
|117.68
|117.94
|0.00
|44.36
|3891.19
|1013
|2006.04.07 06:40
|sell
|507
|0.58
|117.76
|117.93
|0.00
|1014
|2006.04.07 08:30
|s/l
|507
|0.58
|117.93
|117.93
|0.00
|-83.59
|3807.60
|1015
|2006.04.07 08:31
|buy
|508
|0.57
|117.62
|117.45
|0.00
|1016
|2006.04.07 08:32
|s/l
|508
|0.57
|117.45
|117.45
|0.00
|-82.50
|3725.10
|1017
|2006.04.07 08:32
|buy
|509
|0.56
|117.47
|117.30
|0.00
|1018
|2006.04.07 08:33
|close
|509
|0.56
|117.57
|117.30
|0.00
|47.63
|3772.73
|1019
|2006.04.07 08:33
|buy
|510
|0.57
|117.60
|117.43
|0.00
|1020
|2006.04.07 08:34
|close
|510
|0.57
|117.69
|117.43
|0.00
|43.59
|3816.32
|1021
|2006.04.07 08:36
|buy
|511
|0.57
|117.62
|117.45
|0.00
|1022
|2006.04.07 08:37
|close
|511
|0.57
|117.71
|117.45
|0.00
|43.58
|3859.90
|1023
|2006.04.07 08:41
|buy
|512
|0.58
|117.62
|117.45
|0.00
|1024
|2006.04.07 08:53
|close
|512
|0.58
|117.71
|117.45
|0.00
|44.35
|3904.25
|1025
|2006.04.07 10:44
|sell
|513
|0.59
|117.84
|118.01
|0.00
|1026
|2006.04.07 10:56
|s/l
|513
|0.59
|118.01
|118.01
|0.00
|-84.98
|3819.27
|1027
|2006.04.07 10:56
|sell
|514
|0.57
|118.00
|118.17
|0.00
|1028
|2006.04.07 10:57
|close
|514
|0.57
|117.91
|118.17
|0.00
|43.51
|3862.78
|1029
|2006.04.07 10:57
|sell
|515
|0.58
|117.92
|118.09
|0.00
|1030
|2006.04.07 10:59
|s/l
|515
|0.58
|118.09
|118.09
|0.00
|-83.49
|3779.29
|1031
|2006.04.07 10:59
|sell
|516
|0.57
|118.08
|118.25
|0.00
|1032
|2006.04.07 11:05
|close
|516
|0.57
|117.98
|118.25
|0.00
|48.31
|3827.60
|1033
|2006.04.07 11:14
|sell
|517
|0.57
|118.11
|118.28
|0.00
|1034
|2006.04.07 11:55
|s/l
|517
|0.57
|118.28
|118.28
|0.00
|-81.92
|3745.68
|1035
|2006.04.07 11:55
|sell
|518
|0.56
|118.27
|118.44
|0.00
|1036
|2006.04.09 17:00
|close
|518
|0.56
|118.15
|118.44
|0.00
|56.88
|3802.56
|1037
|2006.04.10 01:59
|sell
|519
|0.57
|118.13
|118.30
|0.00
|1038
|2006.04.10 02:59
|close
|519
|0.57
|118.05
|118.30
|0.00
|38.63
|3841.19
|1039
|2006.04.10 05:25
|sell
|520
|0.58
|118.37
|118.54
|0.00
|1040
|2006.04.10 11:38
|s/l
|520
|0.58
|118.54
|118.54
|0.00
|-83.17
|3758.02
|1041
|2006.04.10 19:41
|sell
|521
|0.56
|118.53
|118.70
|0.00
|1042
|2006.04.10 23:06
|close
|521
|0.56
|118.43
|118.70
|0.00
|47.29
|3805.31
|1043
|2006.04.11 06:09
|sell
|522
|0.57
|118.70
|118.87
|0.00
|1044
|2006.04.11 06:24
|close
|522
|0.57
|118.63
|118.87
|0.00
|33.63
|3838.94
|1045
|2006.04.11 06:59
|sell
|523
|0.58
|118.70
|118.87
|0.00
|1046
|2006.04.11 08:31
|s/l
|523
|0.58
|118.87
|118.87
|0.00
|-82.94
|3756.00
|1047
|2006.04.11 15:50
|buy
|524
|0.56
|118.25
|118.08
|0.00
|1048
|2006.04.11 19:56
|s/l
|524
|0.56
|118.08
|118.08
|0.00
|-80.62
|3675.38
|1049
|2006.04.11 21:17
|sell
|525
|0.55
|118.02
|118.19
|0.00
|1050
|2006.04.11 21:24
|close
|525
|0.55
|117.95
|118.19
|0.00
|32.64
|3708.02
|1051
|2006.04.11 21:44
|sell
|526
|0.56
|118.02
|118.19
|0.00
|1052
|2006.04.12 01:02
|s/l
|526
|0.56
|118.19
|118.19
|0.00
|-88.93
|3619.10
|1053
|2006.04.12 08:30
|sell
|527
|0.54
|118.24
|118.41
|0.00
|1054
|2006.04.12 08:31
|close
|527
|0.54
|118.15
|118.41
|0.00
|41.13
|3660.23
|1055
|2006.04.12 08:33
|sell
|528
|0.55
|118.24
|118.41
|0.00
|1056
|2006.04.12 08:36
|s/l
|528
|0.55
|118.41
|118.41
|0.00
|-78.96
|3581.27
|1057
|2006.04.12 08:36
|sell
|529
|0.54
|118.39
|118.56
|0.00
|1058
|2006.04.12 08:39
|close
|529
|0.54
|118.28
|118.56
|0.00
|50.22
|3631.49
|1059
|2006.04.12 08:39
|sell
|530
|0.54
|118.25
|118.42
|0.00
|1060
|2006.04.12 08:45
|s/l
|530
|0.54
|118.42
|118.42
|0.00
|-77.52
|3553.97
|1061
|2006.04.12 08:45
|sell
|531
|0.53
|118.40
|118.57
|0.00
|1062
|2006.04.12 09:03
|close
|531
|0.53
|118.30
|118.57
|0.00
|44.80
|3598.77
|1063
|2006.04.12 18:08
|buy
|532
|0.54
|118.42
|118.25
|0.00
|1064
|2006.04.12 19:43
|close
|532
|0.54
|118.51
|118.25
|0.00
|41.01
|3639.78
|1065
|2006.04.13 08:31
|buy
|533
|0.55
|118.59
|118.42
|0.00
|1066
|2006.04.13 08:36
|close
|533
|0.55
|118.67
|118.42
|0.00
|37.08
|3676.86
|1067
|2006.04.13 10:07
|buy
|534
|0.55
|118.51
|118.34
|0.00
|1068
|2006.04.13 10:09
|close
|534
|0.55
|118.58
|118.34
|0.00
|32.47
|3709.33
|1069
|2006.04.13 10:36
|buy
|535
|0.56
|118.51
|118.34
|0.00
|1070
|2006.04.13 10:57
|s/l
|535
|0.56
|118.34
|118.34
|0.00
|-80.45
|3628.88
|1071
|2006.04.13 10:57
|buy
|536
|0.54
|118.36
|118.19
|0.00
|1072
|2006.04.13 11:02
|close
|536
|0.54
|118.43
|118.19
|0.00
|31.92
|3660.80
|1073
|2006.04.16 18:23
|buy
|537
|0.55
|118.37
|118.20
|0.00
|1074
|2006.04.16 18:37
|close
|537
|0.55
|118.46
|118.20
|0.00
|41.79
|3702.59
|1075
|2006.04.17 04:26
|sell
|538
|0.56
|118.35
|118.52
|0.00
|1076
|2006.04.17 04:59
|close
|538
|0.56
|118.29
|118.52
|0.00
|28.40
|3730.99
|1077
|2006.04.17 07:38
|buy
|539
|0.56
|118.13
|117.96
|0.00
|1078
|2006.04.17 07:46
|s/l
|539
|0.56
|117.96
|117.96
|0.00
|-80.71
|3650.28
|1079
|2006.04.17 07:46
|buy
|540
|0.55
|117.98
|117.81
|0.00
|1080
|2006.04.17 07:46
|close
|540
|0.55
|118.01
|117.81
|0.00
|13.98
|3664.26
|1081
|2006.04.17 07:46
|buy
|541
|0.55
|118.04
|117.87
|0.00
|1082
|2006.04.17 07:53
|s/l
|541
|0.55
|117.87
|117.87
|0.00
|-79.32
|3584.94
|1083
|2006.04.17 07:53
|buy
|542
|0.54
|117.89
|117.72
|0.00
|1084
|2006.04.17 07:58
|close
|542
|0.54
|117.93
|117.72
|0.00
|18.32
|3603.26
|1085
|2006.04.17 07:58
|buy
|543
|0.54
|117.94
|117.77
|0.00
|1086
|2006.04.17 08:21
|s/l
|543
|0.54
|117.77
|117.77
|0.00
|-77.95
|3525.31
|1087
|2006.04.17 08:22
|buy
|544
|0.53
|117.74
|117.57
|0.00
|1088
|2006.04.17 08:31
|s/l
|544
|0.53
|117.57
|117.57
|0.00
|-76.64
|3448.67
|1089
|2006.04.17 08:31
|buy
|545
|0.52
|117.59
|117.42
|0.00
|1090
|2006.04.17 08:40
|close
|545
|0.52
|117.71
|117.42
|0.00
|53.01
|3501.68
|1091
|2006.04.17 08:40
|buy
|546
|0.53
|117.72
|117.55
|0.00
|1092
|2006.04.17 09:00
|close
|546
|0.53
|117.81
|117.55
|0.00
|40.49
|3542.17
|1093
|2006.04.18 03:14
|sell
|547
|0.53
|117.89
|118.06
|0.00
|1094
|2006.04.18 03:41
|s/l
|547
|0.53
|118.06
|118.06
|0.00
|-76.31
|3465.86
|1095
|2006.04.18 03:41
|sell
|548
|0.52
|118.05
|118.22
|0.00
|1096
|2006.04.18 04:08
|s/l
|548
|0.52
|118.22
|118.22
|0.00
|-74.78
|3391.08
|1097
|2006.04.18 05:20
|buy
|549
|0.51
|117.98
|117.81
|0.00
|1098
|2006.04.18 05:57
|close
|549
|0.51
|118.06
|117.81
|0.00
|34.56
|3425.64
|1099
|2006.04.18 06:06
|buy
|550
|0.51
|117.99
|117.82
|0.00
|1100
|2006.04.18 08:31
|s/l
|550
|0.51
|117.82
|117.82
|0.00
|-73.59
|3352.05
|1101
|2006.04.18 08:52
|buy
|551
|0.50
|117.67
|117.50
|0.00
|1102
|2006.04.18 08:54
|s/l
|551
|0.50
|117.50
|117.50
|0.00
|-72.34
|3279.71
|1103
|2006.04.18 08:54
|buy
|552
|0.49
|117.51
|117.34
|0.00
|1104
|2006.04.18 08:56
|close
|552
|0.49
|117.60
|117.34
|0.00
|37.50
|3317.21
|1105
|2006.04.18 08:56
|buy
|553
|0.50
|117.63
|117.46
|0.00
|1106
|2006.04.18 09:27
|close
|553
|0.50
|117.68
|117.46
|0.00
|21.24
|3338.45
|1107
|2006.04.18 11:33
|sell
|554
|0.50
|117.72
|117.89
|0.00
|1108
|2006.04.18 12:23
|close
|554
|0.50
|117.63
|117.89
|0.00
|38.26
|3376.71
|1109
|2006.04.18 14:00
|buy
|555
|0.51
|117.62
|117.45
|0.00
|1110
|2006.04.18 14:02
|s/l
|555
|0.51
|117.45
|117.45
|0.00
|-73.82
|3302.89
|1111
|2006.04.18 14:02
|buy
|556
|0.50
|117.47
|117.30
|0.00
|1112
|2006.04.18 14:08
|close
|556
|0.50
|117.56
|117.30
|0.00
|38.28
|3341.17
|1113
|2006.04.18 14:08
|buy
|557
|0.50
|117.61
|117.44
|0.00
|1114
|2006.04.18 14:11
|s/l
|557
|0.50
|117.44
|117.44
|0.00
|-72.38
|3268.79
|1115
|2006.04.18 14:11
|buy
|558
|0.49
|117.46
|117.29
|0.00
|1116
|2006.04.18 14:26
|s/l
|558
|0.49
|117.29
|117.29
|0.00
|-71.02
|3197.77
|1117
|2006.04.18 14:26
|buy
|559
|0.48
|117.31
|117.14
|0.00
|1118
|2006.04.18 14:40
|close
|559
|0.48
|117.41
|117.14
|0.00
|40.88
|3238.65
|1119
|2006.04.18 14:40
|buy
|560
|0.49
|117.44
|117.27
|0.00
|1120
|2006.04.18 14:57
|s/l
|560
|0.49
|117.27
|117.27
|0.00
|-71.03
|3167.62
|1121
|2006.04.18 14:57
|buy
|561
|0.48
|117.29
|117.12
|0.00
|1122
|2006.04.18 16:51
|s/l
|561
|0.48
|117.12
|117.12
|0.00
|-69.67
|3097.95
|1123
|2006.04.18 16:51
|buy
|562
|0.46
|117.08
|116.91
|0.00
|1124
|2006.04.18 18:51
|s/l
|562
|0.46
|116.91
|116.91
|0.00
|-66.90
|3031.05
|1125
|2006.04.18 18:51
|buy
|563
|0.45
|116.90
|116.73
|0.00
|1126
|2006.04.18 19:12
|close
|563
|0.45
|116.99
|116.73
|0.00
|34.62
|3065.67
|1127
|2006.04.18 19:35
|sell
|564
|0.46
|117.10
|117.27
|0.00
|1128
|2006.04.18 19:49
|close
|564
|0.46
|117.01
|117.27
|0.00
|35.38
|3101.05
|1129
|2006.04.18 20:01
|buy
|565
|0.47
|116.98
|116.81
|0.00
|1130
|2006.04.18 20:58
|s/l
|565
|0.47
|116.81
|116.81
|0.00
|-68.40
|3032.65
|1131
|2006.04.18 20:58
|buy
|566
|0.45
|116.83
|116.66
|0.00
|1132
|2006.04.18 21:24
|close
|566
|0.45
|116.89
|116.66
|0.00
|23.10
|3055.75
|1133
|2006.04.18 21:37
|sell
|567
|0.46
|117.01
|117.18
|0.00
|1134
|2006.04.18 22:27
|close
|567
|0.46
|116.91
|117.18
|0.00
|39.35
|3095.10
|1135
|2006.04.19 03:18
|sell
|568
|0.46
|117.06
|117.23
|0.00
|1136
|2006.04.19 04:34
|close
|568
|0.46
|116.97
|117.23
|0.00
|35.39
|3130.49
|1137
|2006.04.19 04:34
|buy
|569
|0.47
|116.98
|116.81
|0.00
|1138
|2006.04.19 04:49
|close
|569
|0.47
|117.06
|116.81
|0.00
|32.12
|3162.61
|1139
|2006.04.19 06:40
|buy
|570
|0.47
|116.92
|116.75
|0.00
|1140
|2006.04.19 07:12
|close
|570
|0.47
|117.00
|116.75
|0.00
|32.14
|3194.75
|1141
|2006.04.19 07:42
|sell
|571
|0.48
|117.09
|117.26
|0.00
|1142
|2006.04.19 08:30
|s/l
|571
|0.48
|117.26
|117.26
|0.00
|-69.59
|3125.16
|1143
|2006.04.19 08:35
|sell
|572
|0.47
|117.34
|117.51
|0.00
|1144
|2006.04.19 08:59
|s/l
|572
|0.47
|117.51
|117.51
|0.00
|-67.99
|3057.17
|1145
|2006.04.19 08:59
|sell
|573
|0.46
|117.50
|117.67
|0.00
|1146
|2006.04.19 09:05
|s/l
|573
|0.46
|117.67
|117.67
|0.00
|-66.46
|2990.71
|1147
|2006.04.19 09:07
|sell
|574
|0.45
|117.72
|117.89
|0.00
|1148
|2006.04.19 09:08
|close
|574
|0.45
|117.66
|117.89
|0.00
|22.95
|3013.66
|1149
|2006.04.19 09:09
|sell
|575
|0.45
|117.62
|117.79
|0.00
|1150
|2006.04.19 09:12
|close
|575
|0.45
|117.56
|117.79
|0.00
|22.97
|3036.63
|1151
|2006.04.19 09:13
|sell
|576
|0.46
|117.61
|117.78
|0.00
|1152
|2006.04.19 09:22
|s/l
|576
|0.46
|117.78
|117.78
|0.00
|-66.39
|2970.24
|1153
|2006.04.19 09:22
|sell
|577
|0.45
|117.76
|117.93
|0.00
|1154
|2006.04.19 09:25
|s/l
|577
|0.45
|117.93
|117.93
|0.00
|-64.86
|2905.38
|1155
|2006.04.19 09:25
|sell
|578
|0.44
|117.93
|118.10
|0.00
|1156
|2006.04.19 09:26
|close
|578
|0.44
|117.87
|118.10
|0.00
|22.40
|2927.78
|1157
|2006.04.19 09:26
|sell
|579
|0.44
|117.84
|118.01
|0.00
|1158
|2006.04.19 09:43
|close
|579
|0.44
|117.78
|118.01
|0.00
|22.41
|2950.19
|1159
|2006.04.19 09:43
|sell
|580
|0.44
|117.77
|117.94
|0.00
|1160
|2006.04.19 09:51
|close
|580
|0.44
|117.71
|117.94
|0.00
|22.43
|2972.62
|1161
|2006.04.19 09:53
|sell
|581
|0.45
|117.72
|117.89
|0.00
|1162
|2006.04.19 10:06
|close
|581
|0.45
|117.63
|117.89
|0.00
|34.43
|3007.05
|1163
|2006.04.19 10:06
|buy
|582
|0.45
|117.64
|117.47
|0.00
|1164
|2006.04.19 10:13
|close
|582
|0.45
|117.73
|117.47
|0.00
|34.40
|3041.45
|1165
|2006.04.19 11:59
|buy
|583
|0.46
|117.59
|117.42
|0.00
|1166
|2006.04.19 12:14
|s/l
|583
|0.46
|117.42
|117.42
|0.00
|-66.60
|2974.85
|1167
|2006.04.19 12:15
|buy
|584
|0.45
|117.43
|117.26
|0.00
|1168
|2006.04.19 12:46
|close
|584
|0.45
|117.49
|117.26
|0.00
|22.98
|2997.83
|1169
|2006.04.19 12:46
|buy
|585
|0.45
|117.50
|117.33
|0.00
|1170
|2006.04.19 13:20
|s/l
|585
|0.45
|117.33
|117.33
|0.00
|-65.20
|2932.63
|1171
|2006.04.19 18:45
|sell
|586
|0.44
|117.38
|117.55
|0.00
|1172
|2006.04.19 21:11
|s/l
|586
|0.44
|117.55
|117.55
|0.00
|-63.63
|2869.00
|1173
|2006.04.20 03:14
|buy
|587
|0.43
|117.62
|117.45
|0.00
|1174
|2006.04.20 04:36
|close
|587
|0.43
|117.72
|117.45
|0.00
|36.53
|2905.53
|1175
|2006.04.20 04:38
|sell
|588
|0.44
|117.85
|118.02
|0.00
|1176
|2006.04.20 04:40
|close
|588
|0.44
|117.74
|118.02
|0.00
|41.11
|2946.64
|1177
|2006.04.20 05:33
|buy
|589
|0.44
|117.47
|117.30
|0.00
|1178
|2006.04.20 05:45
|close
|589
|0.44
|117.58
|117.30
|0.00
|41.16
|2987.80
|1179
|2006.04.20 06:41
|sell
|590
|0.45
|117.69
|117.86
|0.00
|1180
|2006.04.20 08:20
|close
|590
|0.45
|117.61
|117.86
|0.00
|30.61
|3018.41
|1181
|2006.04.20 09:14
|buy
|591
|0.45
|117.68
|117.51
|0.00
|1182
|2006.04.20 09:37
|s/l
|591
|0.45
|117.51
|117.51
|0.00
|-65.10
|2953.31
|1183
|2006.04.20 09:37
|buy
|592
|0.44
|117.53
|117.36
|0.00
|1184
|2006.04.20 10:50
|close
|592
|0.44
|117.62
|117.36
|0.00
|33.67
|2986.98
|1185
|2006.04.20 11:13
|buy
|593
|0.45
|117.35
|117.18
|0.00
|1186
|2006.04.20 11:22
|close
|593
|0.45
|117.43
|117.18
|0.00
|30.66
|3017.64
|1187
|2006.04.20 19:50
|sell
|594
|0.45
|117.60
|117.77
|0.00
|1188
|2006.04.20 19:58
|close
|594
|0.45
|117.53
|117.77
|0.00
|26.80
|3044.44
|1189
|2006.04.21 04:07
|buy
|595
|0.46
|117.49
|117.32
|0.00
|1190
|2006.04.21 04:07
|close
|595
|0.46
|117.54
|117.32
|0.00
|19.57
|3064.01
|1191
|2006.04.21 04:35
|buy
|596
|0.46
|117.49
|117.32
|0.00
|1192
|2006.04.21 04:46
|s/l
|596
|0.46
|117.32
|117.32
|0.00
|-66.66
|2997.35
|1193
|2006.04.21 04:46
|buy
|597
|0.45
|117.34
|117.17
|0.00
|1194
|2006.04.21 05:20
|s/l
|597
|0.45
|117.17
|117.17
|0.00
|-65.29
|2932.06
|1195
|2006.04.21 05:29
|buy
|598
|0.44
|117.10
|116.93
|0.00
|1196
|2006.04.21 05:57
|close
|598
|0.44
|117.20
|116.93
|0.00
|37.54
|2969.60
|1197
|2006.04.21 06:06
|buy
|599
|0.45
|117.16
|116.99
|0.00
|1198
|2006.04.21 07:00
|close
|599
|0.45
|117.26
|116.99
|0.00
|38.38
|3007.98
|1199
|2006.04.21 08:24
|buy
|600
|0.45
|117.06
|116.89
|0.00
|1200
|2006.04.21 08:33
|close
|600
|0.45
|117.15
|116.89
|0.00
|34.57
|3042.55
|1201
|2006.04.21 08:39
|buy
|601
|0.46
|117.06
|116.89
|0.00
|1202
|2006.04.21 08:50
|s/l
|601
|0.46
|116.89
|116.89
|0.00
|-66.90
|2975.65
|1203
|2006.04.21 08:50
|buy
|602
|0.45
|116.90
|116.73
|0.00
|1204
|2006.04.21 09:38
|close
|602
|0.45
|116.98
|116.73
|0.00
|30.77
|3006.42
|1205
|2006.04.23 19:15
|sell
|603
|0.45
|115.85
|116.02
|0.00
|1206
|2006.04.23 20:14
|close
|603
|0.45
|115.75
|116.02
|0.00
|38.88
|3045.30
|1207
|2006.04.23 20:36
|sell
|604
|0.46
|115.96
|116.13
|0.00
|1208
|2006.04.23 20:40
|close
|604
|0.46
|115.91
|116.13
|0.00
|19.84
|3065.14
|1209
|2006.04.23 21:33
|sell
|605
|0.46
|115.81
|115.98
|0.00
|1210
|2006.04.23 22:56
|close
|605
|0.46
|115.70
|115.98
|0.00
|43.73
|3108.87
|1211
|2006.04.24 03:10
|sell
|606
|0.47
|115.42
|115.59
|0.00
|1212
|2006.04.24 03:25
|close
|606
|0.47
|115.30
|115.59
|0.00
|48.92
|3157.79
|1213
|2006.04.24 03:31
|buy
|607
|0.47
|115.13
|114.96
|0.00
|1214
|2006.04.24 03:37
|s/l
|607
|0.47
|114.96
|114.96
|0.00
|-69.51
|3088.28
|1215
|2006.04.24 03:37
|buy
|608
|0.46
|114.97
|114.80
|0.00
|1216
|2006.04.24 04:01
|close
|608
|0.46
|115.06
|114.80
|0.00
|35.98
|3124.26
|1217
|2006.04.24 09:44
|buy
|609
|0.47
|114.91
|114.74
|0.00
|1218
|2006.04.24 12:13
|s/l
|609
|0.47
|114.74
|114.74
|0.00
|-69.64
|3054.62
|1219
|2006.04.25 03:21
|sell
|610
|0.46
|114.53
|114.70
|0.00
|1220
|2006.04.25 03:27
|close
|610
|0.46
|114.43
|114.70
|0.00
|40.20
|3094.82
|1221
|2006.04.25 23:54
|sell
|611
|0.46
|115.06
|115.23
|0.00
|1222
|2006.04.26 02:14
|close
|611
|0.46
|114.96
|115.23
|0.00
|33.13
|3127.94
|1223
|2006.04.26 08:10
|buy
|612
|0.47
|114.95
|114.78
|0.00
|1224
|2006.04.26 08:30
|close
|612
|0.47
|115.05
|114.78
|0.00
|40.85
|3168.79
|1225
|2006.04.26 08:41
|sell
|613
|0.48
|115.26
|115.43
|0.00
|1226
|2006.04.26 08:49
|close
|613
|0.48
|115.17
|115.43
|0.00
|37.51
|3206.30
|1227
|2006.04.26 09:15
|buy
|614
|0.48
|114.94
|114.77
|0.00
|1228
|2006.04.26 10:01
|close
|614
|0.48
|115.04
|114.77
|0.00
|41.72
|3248.02
|1229
|2006.04.26 10:01
|sell
|615
|0.49
|115.02
|115.19
|0.00
|1230
|2006.04.26 10:05
|close
|615
|0.49
|114.92
|115.19
|0.00
|42.64
|3290.66
|1231
|2006.04.26 13:27
|sell
|616
|0.49
|114.88
|115.05
|0.00
|1232
|2006.04.26 14:08
|close
|616
|0.49
|114.78
|115.05
|0.00
|42.69
|3333.35
|1233
|2006.04.27 05:43
|buy
|617
|0.50
|114.57
|114.40
|0.00
|1234
|2006.04.27 06:02
|s/l
|617
|0.50
|114.40
|114.40
|0.00
|-74.32
|3259.03
|1235
|2006.04.27 06:21
|buy
|618
|0.49
|114.30
|114.13
|0.00
|1236
|2006.04.27 06:35
|close
|618
|0.49
|114.39
|114.13
|0.00
|38.55
|3297.58
|1237
|2006.04.27 07:44
|sell
|619
|0.49
|114.71
|114.88
|0.00
|1238
|2006.04.27 07:51
|s/l
|619
|0.49
|114.88
|114.88
|0.00
|-72.51
|3225.07
|1239
|2006.04.27 07:51
|sell
|620
|0.48
|114.86
|115.03
|0.00
|1240
|2006.04.27 08:04
|s/l
|620
|0.48
|115.03
|115.03
|0.00
|-70.94
|3154.13
|1241
|2006.04.27 08:04
|sell
|621
|0.47
|115.05
|115.22
|0.00
|1242
|2006.04.27 08:13
|close
|621
|0.47
|114.95
|115.22
|0.00
|40.89
|3195.02
|1243
|2006.04.27 08:13
|sell
|622
|0.48
|114.93
|115.10
|0.00
|1244
|2006.04.27 09:08
|close
|622
|0.48
|114.85
|115.10
|0.00
|33.43
|3228.45
|1245
|2006.04.27 10:01
|buy
|623
|0.48
|114.51
|114.34
|0.00
|1246
|2006.04.27 10:07
|s/l
|623
|0.48
|114.34
|114.34
|0.00
|-71.37
|3157.08
|1247
|2006.04.27 10:07
|buy
|624
|0.47
|114.36
|114.19
|0.00
|1248
|2006.04.27 10:12
|s/l
|624
|0.47
|114.19
|114.19
|0.00
|-69.97
|3087.11
|1249
|2006.04.27 10:12
|buy
|625
|0.46
|114.21
|114.04
|0.00
|1250
|2006.04.27 10:15
|close
|625
|0.46
|114.30
|114.04
|0.00
|36.22
|3123.33
|1251
|2006.04.27 10:15
|buy
|626
|0.47
|114.30
|114.13
|0.00
|1252
|2006.04.27 10:28
|s/l
|626
|0.47
|114.13
|114.13
|0.00
|-70.01
|3053.32
|1253
|2006.04.27 10:28
|buy
|627
|0.46
|114.15
|113.98
|0.00
|1254
|2006.04.27 10:47
|s/l
|627
|0.46
|113.98
|113.98
|0.00
|-68.61
|2984.71
|1255
|2006.04.27 10:47
|buy
|628
|0.45
|114.00
|113.83
|0.00
|1256
|2006.04.27 11:16
|close
|628
|0.45
|114.09
|113.83
|0.00
|35.50
|3020.21
|1257
|2006.04.28 05:17
|sell
|629
|0.45
|114.18
|114.35
|0.00
|1258
|2006.04.28 05:32
|close
|629
|0.45
|114.13
|114.35
|0.00
|19.71
|3039.92
|1259
|2006.04.28 05:33
|sell
|630
|0.46
|114.18
|114.35
|0.00
|1260
|2006.04.28 07:43
|s/l
|630
|0.46
|114.35
|114.35
|0.00
|-68.39
|2971.53
|1261
|2006.04.28 11:14
|buy
|631
|0.45
|113.76
|113.59
|0.00
|1262
|2006.04.28 11:17
|close
|631
|0.45
|113.90
|113.59
|0.00
|55.31
|3026.84
|1263
|2006.04.28 11:19
|buy
|632
|0.45
|113.76
|113.59
|0.00
|1264
|2006.04.28 11:41
|close
|632
|0.45
|113.90
|113.59
|0.00
|55.31
|3082.15
|1265
|2006.04.30 22:16
|buy
|633
|0.46
|113.32
|113.15
|0.00
|1266
|2006.04.30 22:22
|s/l
|633
|0.46
|113.15
|113.15
|0.00
|-69.11
|3013.04
|1267
|2006.04.30 22:22
|buy
|634
|0.45
|113.17
|113.00
|0.00
|1268
|2006.05.01 04:41
|close
|634
|0.45
|113.26
|113.00
|0.00
|41.00
|3054.04
|1269
|2006.05.01 08:42
|buy
|635
|0.46
|112.83
|112.66
|0.00
|1270
|2006.05.01 08:57
|s/l
|635
|0.46
|112.66
|112.66
|0.00
|-69.41
|2984.63
|1271
|2006.05.01 08:57
|buy
|636
|0.45
|112.68
|112.51
|0.00
|1272
|2006.05.01 09:08
|s/l
|636
|0.45
|112.51
|112.51
|0.00
|-67.99
|2916.64
|1273
|2006.05.01 10:01
|sell
|637
|0.44
|112.75
|112.92
|0.00
|1274
|2006.05.01 10:02
|close
|637
|0.44
|112.68
|112.92
|0.00
|27.33
|2943.97
|1275
|2006.05.01 10:03
|sell
|638
|0.44
|112.75
|112.92
|0.00
|1276
|2006.05.01 10:04
|close
|638
|0.44
|112.68
|112.92
|0.00
|27.33
|2971.30
|1277
|2006.05.01 10:05
|sell
|639
|0.45
|112.75
|112.92
|0.00
|1278
|2006.05.01 10:11
|s/l
|639
|0.45
|112.92
|112.92
|0.00
|-67.75
|2903.55
|1279
|2006.05.01 10:11
|sell
|640
|0.44
|112.90
|113.07
|0.00
|1280
|2006.05.01 10:22
|close
|640
|0.44
|112.80
|113.07
|0.00
|39.01
|2942.56
|1281
|2006.05.01 10:22
|sell
|641
|0.44
|112.77
|112.94
|0.00
|1282
|2006.05.01 10:28
|close
|641
|0.44
|112.69
|112.94
|0.00
|31.24
|2973.80
|1283
|2006.05.01 10:38
|sell
|642
|0.45
|112.75
|112.92
|0.00
|1284
|2006.05.01 10:47
|s/l
|642
|0.45
|112.92
|112.92
|0.00
|-67.75
|2906.05
|1285
|2006.05.01 10:47
|sell
|643
|0.44
|112.90
|113.07
|0.00
|1286
|2006.05.01 11:18
|close
|643
|0.44
|112.81
|113.07
|0.00
|35.10
|2941.15
|1287
|2006.05.02 08:16
|buy
|644
|0.44
|113.42
|113.25
|0.00
|1288
|2006.05.02 08:21
|s/l
|644
|0.44
|113.25
|113.25
|0.00
|-66.05
|2875.10
|1289
|2006.05.02 08:35
|buy
|645
|0.43
|113.37
|113.20
|0.00
|1290
|2006.05.02 08:59
|close
|645
|0.43
|113.46
|113.20
|0.00
|34.11
|2909.21
|1291
|2006.05.02 13:06
|buy
|646
|0.44
|113.49
|113.32
|0.00
|1292
|2006.05.02 13:41
|s/l
|646
|0.44
|113.32
|113.32
|0.00
|-66.01
|2843.20
|1293
|2006.05.02 13:41
|buy
|647
|0.43
|113.34
|113.17
|0.00
|1294
|2006.05.02 14:17
|s/l
|647
|0.43
|113.17
|113.17
|0.00
|-64.59
|2778.61
|1295
|2006.05.02 19:21
|buy
|648
|0.42
|113.30
|113.13
|0.00
|1296
|2006.05.02 21:31
|s/l
|648
|0.42
|113.13
|113.13
|0.00
|-63.11
|2715.50
|1297
|2006.05.03 02:27
|buy
|649
|0.41
|113.01
|112.84
|0.00
|1298
|2006.05.03 03:05
|close
|649
|0.41
|113.08
|112.84
|0.00
|25.38
|2740.88
|1299
|2006.05.03 03:39
|sell
|650
|0.41
|113.18
|113.35
|0.00
|1300
|2006.05.03 04:00
|s/l
|650
|0.41
|113.35
|113.35
|0.00
|-61.49
|2679.39
|1301
|2006.05.03 04:26
|sell
|651
|0.40
|113.44
|113.61
|0.00
|1302
|2006.05.03 04:33
|close
|651
|0.40
|113.34
|113.61
|0.00
|35.29
|2714.68
|1303
|2006.05.03 05:58
|sell
|652
|0.41
|113.51
|113.68
|0.00
|1304
|2006.05.03 06:57
|close
|652
|0.41
|113.39
|113.68
|0.00
|43.39
|2758.07
|1305
|2006.05.03 10:12
|sell
|653
|0.41
|113.69
|113.86
|0.00
|1306
|2006.05.03 10:12
|close
|653
|0.41
|113.57
|113.86
|0.00
|43.32
|2801.39
|1307
|2006.05.03 10:44
|sell
|654
|0.42
|113.69
|113.86
|0.00
|1308
|2006.05.03 11:02
|close
|654
|0.42
|113.57
|113.86
|0.00
|44.38
|2845.77
|1309
|2006.05.03 11:17
|buy
|655
|0.43
|113.35
|113.18
|0.00
|1310
|2006.05.03 12:22
|close
|655
|0.43
|113.47
|113.18
|0.00
|45.47
|2891.24
|1311
|2006.05.03 15:27
|sell
|656
|0.43
|113.72
|113.89
|0.00
|1312
|2006.05.03 16:49
|close
|656
|0.43
|113.60
|113.89
|0.00
|45.42
|2936.66
|1313
|2006.05.03 16:53
|buy
|657
|0.44
|113.56
|113.39
|0.00
|1314
|2006.05.03 18:47
|close
|657
|0.44
|113.68
|113.39
|0.00
|46.45
|2983.11
|1315
|2006.05.04 00:25
|sell
|658
|0.45
|113.99
|114.16
|0.00
|1316
|2006.05.04 00:36
|close
|658
|0.45
|113.92
|114.16
|0.00
|27.65
|3010.76
|1317
|2006.05.04 00:51
|sell
|659
|0.45
|113.99
|114.16
|0.00
|1318
|2006.05.04 02:07
|s/l
|659
|0.45
|114.16
|114.16
|0.00
|-67.01
|2943.75
|1319
|2006.05.04 02:07
|sell
|660
|0.44
|114.14
|114.31
|0.00
|1320
|2006.05.04 02:11
|close
|660
|0.44
|114.05
|114.31
|0.00
|34.72
|2978.47
|1321
|2006.05.04 02:14
|sell
|661
|0.45
|114.00
|114.17
|0.00
|1322
|2006.05.04 02:36
|s/l
|661
|0.45
|114.17
|114.17
|0.00
|-67.01
|2911.46
|1323
|2006.05.04 02:36
|sell
|662
|0.44
|114.15
|114.32
|0.00
|1324
|2006.05.04 02:45
|close
|662
|0.44
|114.06
|114.32
|0.00
|34.72
|2946.18
|1325
|2006.05.04 02:45
|sell
|663
|0.44
|114.00
|114.17
|0.00
|1326
|2006.05.04 03:10
|s/l
|663
|0.44
|114.17
|114.17
|0.00
|-65.52
|2880.66
|1327
|2006.05.04 03:25
|buy
|664
|0.43
|113.94
|113.77
|0.00
|1328
|2006.05.04 04:34
|close
|664
|0.43
|114.06
|113.77
|0.00
|45.24
|2925.90
|1329
|2006.05.04 04:34
|sell
|665
|0.44
|114.08
|114.25
|0.00
|1330
|2006.05.04 05:14
|close
|665
|0.44
|113.95
|114.25
|0.00
|50.20
|2976.10
|1331
|2006.05.04 05:14
|buy
|666
|0.45
|113.96
|113.79
|0.00
|1332
|2006.05.04 08:34
|s/l
|666
|0.45
|113.79
|113.79
|0.00
|-67.23
|2908.87
|1333
|2006.05.04 08:35
|buy
|667
|0.44
|113.82
|113.65
|0.00
|1334
|2006.05.04 08:42
|close
|667
|0.44
|113.94
|113.65
|0.00
|46.34
|2955.21
|1335
|2006.05.04 08:49
|buy
|668
|0.44
|113.86
|113.69
|0.00
|1336
|2006.05.04 09:37
|s/l
|668
|0.44
|113.69
|113.69
|0.00
|-65.79
|2889.42
|1337
|2006.05.04 12:03
|sell
|669
|0.43
|113.52
|113.69
|0.00
|1338
|2006.05.04 13:43
|s/l
|669
|0.43
|113.69
|113.69
|0.00
|-64.30
|2825.12
|1339
|2006.05.04 13:44
|sell
|670
|0.42
|113.71
|113.88
|0.00
|1340
|2006.05.04 14:10
|close
|670
|0.42
|113.54
|113.88
|0.00
|62.89
|2888.01
|1341
|2006.05.04 17:55
|buy
|671
|0.43
|113.48
|113.31
|0.00
|1342
|2006.05.04 18:54
|close
|671
|0.43
|113.61
|113.31
|0.00
|49.20
|2937.21
|1343
|2006.05.04 18:54
|sell
|672
|0.44
|113.61
|113.78
|0.00
|1344
|2006.05.04 19:14
|close
|672
|0.44
|113.49
|113.78
|0.00
|46.52
|2983.73
|1345
|2006.05.04 20:23
|sell
|673
|0.45
|113.63
|113.80
|0.00
|1346
|2006.05.04 23:07
|s/l
|673
|0.45
|113.80
|113.80
|0.00
|-67.22
|2916.51
|1347
|2006.05.05 02:50
|buy
|674
|0.44
|113.64
|113.47
|0.00
|1348
|2006.05.05 03:03
|close
|674
|0.44
|113.75
|113.47
|0.00
|42.55
|2959.06
|1349
|2006.05.05 08:30
|sell
|675
|0.44
|113.98
|114.15
|0.00
|1350
|2006.05.05 08:30
|close
|675
|0.44
|113.79
|114.15
|0.00
|73.47
|3032.53
|1351
|2006.05.05 08:30
|buy
|676
|0.45
|113.49
|113.32
|0.00
|1352
|2006.05.05 08:31
|s/l
|676
|0.45
|113.32
|113.32
|0.00
|-67.51
|2965.02
|1353
|2006.05.05 08:31
|buy
|677
|0.44
|113.34
|113.17
|0.00
|1354
|2006.05.05 08:38
|close
|677
|0.44
|113.45
|113.17
|0.00
|42.66
|3007.68
|1355
|2006.05.05 08:38
|buy
|678
|0.45
|113.48
|113.31
|0.00
|1356
|2006.05.05 08:53
|s/l
|678
|0.45
|113.31
|113.31
|0.00
|-67.51
|2940.17
|1357
|2006.05.05 08:53
|buy
|679
|0.44
|113.33
|113.16
|0.00
|1358
|2006.05.05 09:06
|s/l
|679
|0.44
|113.16
|113.16
|0.00
|-66.10
|2874.07
|1359
|2006.05.05 09:06
|buy
|680
|0.43
|113.15
|112.98
|0.00
|1360
|2006.05.05 09:10
|s/l
|680
|0.43
|112.98
|112.98
|0.00
|-64.70
|2809.37
|1361
|2006.05.05 09:10
|buy
|681
|0.42
|113.00
|112.83
|0.00
|1362
|2006.05.05 09:16
|s/l
|681
|0.42
|112.83
|112.83
|0.00
|-63.28
|2746.09
|1363
|2006.05.05 09:16
|buy
|682
|0.41
|112.85
|112.68
|0.00
|1364
|2006.05.05 09:19
|s/l
|682
|0.41
|112.68
|112.68
|0.00
|-61.86
|2684.23
|1365
|2006.05.05 09:19
|buy
|683
|0.40
|112.70
|112.53
|0.00
|1366
|2006.05.05 09:22
|close
|683
|0.40
|112.79
|112.53
|0.00
|31.92
|2716.15
|1367
|2006.05.05 09:22
|buy
|684
|0.41
|112.82
|112.65
|0.00
|1368
|2006.05.05 09:29
|s/l
|684
|0.41
|112.65
|112.65
|0.00
|-61.87
|2654.28
|1369
|2006.05.05 09:29
|buy
|685
|0.40
|112.67
|112.50
|0.00
|1370
|2006.05.05 09:40
|close
|685
|0.40
|112.77
|112.50
|0.00
|35.47
|2689.75
|1371
|2006.05.05 09:40
|buy
|686
|0.40
|112.78
|112.61
|0.00
|1372
|2006.05.05 10:00
|s/l
|686
|0.40
|112.61
|112.61
|0.00
|-60.39
|2629.36
|1373
|2006.05.05 11:03
|sell
|687
|0.39
|112.45
|112.62
|0.00
|1374
|2006.05.05 11:09
|close
|687
|0.39
|112.34
|112.62
|0.00
|38.19
|2667.55
|1375
|2006.05.05 11:58
|sell
|688
|0.40
|112.45
|112.62
|0.00
|1376
|2006.05.05 13:16
|close
|688
|0.40
|112.36
|112.62
|0.00
|32.04
|2699.59
|1377
|2006.05.07 20:09
|sell
|689
|0.40
|112.16
|112.33
|0.00
|1378
|2006.05.07 20:32
|close
|689
|0.40
|112.07
|112.33
|0.00
|32.12
|2731.71
|1379
|2006.05.07 20:48
|buy
|690
|0.41
|111.88
|111.71
|0.00
|1380
|2006.05.07 21:02
|s/l
|690
|0.41
|111.71
|111.71
|0.00
|-62.40
|2669.31
|1381
|2006.05.07 21:02
|buy
|691
|0.40
|111.67
|111.50
|0.00
|1382
|2006.05.07 21:03
|close
|691
|0.40
|111.75
|111.50
|0.00
|28.64
|2697.95
|1383
|2006.05.07 21:07
|buy
|692
|0.40
|111.67
|111.50
|0.00
|1384
|2006.05.07 21:12
|close
|692
|0.40
|111.75
|111.50
|0.00
|28.64
|2726.59
|1385
|2006.05.08 03:04
|buy
|693
|0.41
|111.44
|111.27
|0.00
|1386
|2006.05.08 03:56
|s/l
|693
|0.41
|111.27
|111.27
|0.00
|-62.64
|2663.95
|1387
|2006.05.08 03:56
|buy
|694
|0.40
|111.29
|111.12
|0.00
|1388
|2006.05.08 04:09
|s/l
|694
|0.40
|111.12
|111.12
|0.00
|-61.20
|2602.75
|1389
|2006.05.08 10:13
|sell
|695
|0.39
|111.58
|111.75
|0.00
|1390
|2006.05.08 10:26
|close
|695
|0.39
|111.49
|111.75
|0.00
|31.48
|2634.23
|1391
|2006.05.08 16:37
|buy
|696
|0.40
|111.58
|111.41
|0.00
|1392
|2006.05.08 17:10
|close
|696
|0.40
|111.66
|111.41
|0.00
|28.66
|2662.89
|1393
|2006.05.08 21:59
|sell
|697
|0.40
|111.59
|111.76
|0.00
|1394
|2006.05.08 22:22
|s/l
|697
|0.40
|111.76
|111.76
|0.00
|-60.84
|2602.05
|1395
|2006.05.08 22:23
|sell
|698
|0.39
|111.69
|111.86
|0.00
|1396
|2006.05.08 22:30
|s/l
|698
|0.39
|111.86
|111.86
|0.00
|-59.27
|2542.78
|1397
|2006.05.08 22:30
|sell
|699
|0.38
|111.84
|112.01
|0.00
|1398
|2006.05.08 22:35
|close
|699
|0.38
|111.76
|112.01
|0.00
|27.20
|2569.98
|1399
|2006.05.08 22:36
|sell
|700
|0.39
|111.77
|111.94
|0.00
|1400
|2006.05.09 00:29
|close
|700
|0.39
|111.63
|111.94
|0.00
|43.08
|2613.06
|1401
|2006.05.09 03:03
|sell
|701
|0.39
|111.89
|112.06
|0.00
|1402
|2006.05.09 03:11
|close
|701
|0.39
|111.80
|112.06
|0.00
|31.40
|2644.46
|1403
|2006.05.09 03:53
|sell
|702
|0.40
|111.89
|112.06
|0.00
|1404
|2006.05.09 04:10
|close
|702
|0.40
|111.74
|112.06
|0.00
|53.70
|2698.16
|1405
|2006.05.09 04:25
|buy
|703
|0.40
|111.74
|111.57
|0.00
|1406
|2006.05.09 05:33
|s/l
|703
|0.40
|111.57
|111.57
|0.00
|-60.95
|2637.21
|1407
|2006.05.09 10:05
|buy
|704
|0.40
|111.17
|111.00
|0.00
|1408
|2006.05.09 10:20
|s/l
|704
|0.40
|111.00
|111.00
|0.00
|-61.26
|2575.95
|1409
|2006.05.09 10:20
|buy
|705
|0.39
|111.02
|110.85
|0.00
|1410
|2006.05.09 10:37
|close
|705
|0.39
|111.10
|110.85
|0.00
|28.08
|2604.03
|1411
|2006.05.09 10:37
|buy
|706
|0.39
|111.14
|110.97
|0.00
|1412
|2006.05.09 10:38
|s/l
|706
|0.39
|110.97
|110.97
|0.00
|-59.75
|2544.28
|1413
|2006.05.09 10:38
|buy
|707
|0.38
|110.99
|110.82
|0.00
|1414
|2006.05.09 10:38
|close
|707
|0.38
|111.07
|110.82
|0.00
|27.37
|2571.65
|1415
|2006.05.09 10:38
|buy
|708
|0.39
|111.14
|110.97
|0.00
|1416
|2006.05.09 10:49
|close
|708
|0.39
|111.24
|110.97
|0.00
|35.06
|2606.71
|1417
|2006.05.09 10:50
|buy
|709
|0.39
|111.17
|111.00
|0.00
|1418
|2006.05.09 11:08
|s/l
|709
|0.39
|111.00
|111.00
|0.00
|-59.73
|2546.98
|1419
|2006.05.09 11:31
|sell
|710
|0.38
|111.22
|111.39
|0.00
|1420
|2006.05.09 13:26
|close
|710
|0.38
|111.12
|111.39
|0.00
|34.20
|2581.18
|1421
|2006.05.09 23:55
|buy
|711
|0.39
|110.96
|110.79
|0.00
|1422
|2006.05.10 00:21
|close
|711
|0.39
|111.09
|110.79
|0.00
|50.18
|2631.36
|1423
|2006.05.10 06:10
|buy
|712
|0.39
|110.35
|110.18
|0.00
|1424
|2006.05.10 06:42
|close
|712
|0.39
|110.43
|110.18
|0.00
|28.25
|2659.61
|1425
|2006.05.10 08:17
|sell
|713
|0.40
|110.68
|110.85
|0.00
|1426
|2006.05.10 08:22
|close
|713
|0.40
|110.58
|110.85
|0.00
|36.17
|2695.78
|1427
|2006.05.10 11:21
|sell
|714
|0.40
|110.68
|110.85
|0.00
|1428
|2006.05.10 11:43
|close
|714
|0.40
|110.57
|110.85
|0.00
|39.79
|2735.57
|1429
|2006.05.10 14:10
|buy
|715
|0.41
|110.33
|110.16
|0.00
|1430
|2006.05.10 14:17
|close
|715
|0.41
|110.41
|110.16
|0.00
|29.71
|2765.28
|1431
|2006.05.10 14:19
|buy
|716
|0.41
|110.32
|110.15
|0.00
|1432
|2006.05.10 14:20
|close
|716
|0.41
|110.40
|110.15
|0.00
|29.71
|2794.99
|1433
|2006.05.10 14:42
|buy
|717
|0.42
|110.33
|110.16
|0.00
|1434
|2006.05.10 14:44
|s/l
|717
|0.42
|110.16
|110.16
|0.00
|-64.81
|2730.18
|1435
|2006.05.10 14:44
|buy
|718
|0.41
|110.18
|110.01
|0.00
|1436
|2006.05.10 14:52
|close
|718
|0.41
|110.26
|110.01
|0.00
|29.75
|2759.93
|1437
|2006.05.10 17:54
|sell
|719
|0.41
|110.55
|110.72
|0.00
|1438
|2006.05.10 18:34
|s/l
|719
|0.41
|110.72
|110.72
|0.00
|-62.95
|2696.98
|1439
|2006.05.10 18:37
|sell
|720
|0.40
|110.66
|110.83
|0.00
|1440
|2006.05.10 18:50
|s/l
|720
|0.40
|110.83
|110.83
|0.00
|-61.36
|2635.62
|1441
|2006.05.10 18:50
|sell
|721
|0.40
|110.81
|110.98
|0.00
|1442
|2006.05.10 19:34
|s/l
|721
|0.40
|110.98
|110.98
|0.00
|-61.27
|2574.35
|1443
|2006.05.10 19:41
|sell
|722
|0.39
|111.05
|111.22
|0.00
|1444
|2006.05.10 19:50
|s/l
|722
|0.39
|111.22
|111.22
|0.00
|-59.61
|2514.74
|1445
|2006.05.10 19:50
|sell
|723
|0.38
|111.20
|111.37
|0.00
|1446
|2006.05.10 19:53
|close
|723
|0.38
|111.09
|111.37
|0.00
|37.63
|2552.37
|1447
|2006.05.10 19:53
|sell
|724
|0.38
|111.08
|111.25
|0.00
|1448
|2006.05.10 20:08
|close
|724
|0.38
|110.96
|111.25
|0.00
|41.10
|2593.47
|1449
|2006.05.10 21:08
|sell
|725
|0.39
|111.26
|111.43
|0.00
|1450
|2006.05.10 21:19
|s/l
|725
|0.39
|111.43
|111.43
|0.00
|-59.49
|2533.98
|1451
|2006.05.10 21:19
|sell
|726
|0.38
|111.42
|111.59
|0.00
|1452
|2006.05.10 21:22
|close
|726
|0.38
|111.32
|111.59
|0.00
|34.14
|2568.12
|1453
|2006.05.10 21:22
|sell
|727
|0.39
|111.32
|111.49
|0.00
|1454
|2006.05.10 21:50
|close
|727
|0.39
|111.23
|111.49
|0.00
|31.56
|2599.68
|1455
|2006.05.10 21:51
|sell
|728
|0.39
|111.26
|111.43
|0.00
|1456
|2006.05.10 22:06
|close
|728
|0.39
|111.14
|111.43
|0.00
|42.11
|2641.79
|1457
|2006.05.11 03:23
|sell
|729
|0.40
|111.28
|111.45
|0.00
|1458
|2006.05.11 03:29
|s/l
|729
|0.40
|111.45
|111.45
|0.00
|-61.01
|2580.78
|1459
|2006.05.11 03:29
|sell
|730
|0.39
|111.43
|111.60
|0.00
|1460
|2006.05.11 03:39
|close
|730
|0.39
|111.30
|111.60
|0.00
|45.55
|2626.33
|1461
|2006.05.11 03:39
|sell
|731
|0.39
|111.29
|111.46
|0.00
|1462
|2006.05.11 03:53
|s/l
|731
|0.39
|111.46
|111.46
|0.00
|-59.48
|2566.85
|1463
|2006.05.11 03:53
|sell
|732
|0.39
|111.44
|111.61
|0.00
|1464
|2006.05.11 04:24
|close
|732
|0.39
|111.30
|111.61
|0.00
|49.06
|2615.91
|1465
|2006.05.11 11:12
|buy
|733
|0.39
|110.56
|110.39
|0.00
|1466
|2006.05.11 11:34
|s/l
|733
|0.39
|110.39
|110.39
|0.00
|-60.06
|2555.85
|1467
|2006.05.11 11:34
|buy
|734
|0.38
|110.41
|110.24
|0.00
|1468
|2006.05.11 11:42
|s/l
|734
|0.38
|110.24
|110.24
|0.00
|-58.60
|2497.25
|1469
|2006.05.11 11:42
|buy
|735
|0.37
|110.26
|110.09
|0.00
|1470
|2006.05.11 13:31
|close
|735
|0.37
|110.41
|110.09
|0.00
|50.27
|2547.52
|1471
|2006.05.11 15:13
|sell
|736
|0.38
|110.58
|110.75
|0.00
|1472
|2006.05.11 19:03
|close
|736
|0.38
|110.44
|110.75
|0.00
|48.17
|2595.69
|1473
|2006.05.11 19:30
|buy
|737
|0.39
|110.33
|110.16
|0.00
|1474
|2006.05.11 20:01
|s/l
|737
|0.39
|110.16
|110.16
|0.00
|-60.19
|2535.50
|1475
|2006.05.11 21:27
|buy
|738
|0.38
|110.15
|109.98
|0.00
|1476
|2006.05.11 21:51
|close
|738
|0.38
|110.24
|109.98
|0.00
|31.02
|2566.52
|1477
|2006.05.12 07:51
|sell
|739
|0.38
|109.63
|109.80
|0.00
|1478
|2006.05.12 08:30
|s/l
|739
|0.38
|109.80
|109.80
|0.00
|-58.83
|2507.69
|1479
|2006.05.12 08:30
|sell
|740
|0.38
|109.90
|110.07
|0.00
|1480
|2006.05.12 08:32
|close
|740
|0.38
|109.79
|110.07
|0.00
|38.07
|2545.76
|1481
|2006.05.12 08:33
|sell
|741
|0.38
|109.90
|110.07
|0.00
|1482
|2006.05.12 08:33
|s/l
|741
|0.38
|110.07
|110.07
|0.00
|-58.69
|2487.07
|1483
|2006.05.12 08:33
|sell
|742
|0.37
|110.05
|110.22
|0.00
|1484
|2006.05.12 08:34
|close
|742
|0.37
|109.93
|110.22
|0.00
|40.39
|2527.46
|1485
|2006.05.12 08:34
|sell
|743
|0.38
|109.90
|110.07
|0.00
|1486
|2006.05.12 08:38
|s/l
|743
|0.38
|110.07
|110.07
|0.00
|-58.69
|2468.77
|1487
|2006.05.12 08:38
|sell
|744
|0.37
|110.05
|110.22
|0.00
|1488
|2006.05.12 08:40
|close
|744
|0.37
|109.93
|110.22
|0.00
|40.39
|2509.16
|1489
|2006.05.12 08:40
|sell
|745
|0.38
|109.92
|110.09
|0.00
|1490
|2006.05.12 08:44
|close
|745
|0.38
|109.81
|110.09
|0.00
|38.07
|2547.23
|1491
|2006.05.12 09:10
|sell
|746
|0.38
|109.93
|110.10
|0.00
|1492
|2006.05.12 09:41
|close
|746
|0.38
|109.77
|110.10
|0.00
|55.39
|2602.62
|1493
|2006.05.12 09:59
|sell
|747
|0.39
|109.93
|110.10
|0.00
|1494
|2006.05.12 10:03
|close
|747
|0.39
|109.80
|110.10
|0.00
|46.17
|2648.79
|1495
|2006.05.12 10:29
|sell
|748
|0.40
|110.27
|110.44
|0.00
|1496
|2006.05.12 10:36
|s/l
|748
|0.40
|110.44
|110.44
|0.00
|-61.57
|2587.22
|1497
|2006.05.12 10:36
|sell
|749
|0.39
|110.42
|110.59
|0.00
|1498
|2006.05.12 10:37
|s/l
|749
|0.39
|110.59
|110.59
|0.00
|-59.94
|2527.28
|1499
|2006.05.12 10:37
|sell
|750
|0.38
|110.58
|110.75
|0.00
|1500
|2006.05.12 10:38
|close
|750
|0.38
|110.49
|110.75
|0.00
|30.95
|2558.23
|1501
|2006.05.12 10:39
|sell
|751
|0.38
|110.46
|110.63
|0.00
|1502
|2006.05.12 10:40
|close
|751
|0.38
|110.37
|110.63
|0.00
|30.99
|2589.22
|1503
|2006.05.12 10:40
|sell
|752
|0.39
|110.35
|110.52
|0.00
|1504
|2006.05.12 10:50
|s/l
|752
|0.39
|110.52
|110.52
|0.00
|-59.99
|2529.23
|1505
|2006.05.12 10:50
|sell
|753
|0.38
|110.50
|110.67
|0.00
|1506
|2006.05.12 10:57
|close
|753
|0.38
|110.41
|110.67
|0.00
|30.98
|2560.21
|1507
|2006.05.12 10:57
|sell
|754
|0.38
|110.40
|110.57
|0.00
|1508
|2006.05.12 11:11
|close
|754
|0.38
|110.27
|110.57
|0.00
|44.80
|2605.01
|1509
|2006.05.12 11:13
|buy
|755
|0.39
|110.20
|110.03
|0.00
|1510
|2006.05.12 11:23
|close
|755
|0.39
|110.32
|110.03
|0.00
|42.42
|2647.43
|1511
|2006.05.14 19:22
|sell
|756
|0.40
|109.61
|109.78
|0.00
|1512
|2006.05.14 20:02
|s/l
|756
|0.40
|109.78
|109.78
|0.00
|-61.94
|2585.49
|1513
|2006.05.14 20:53
|sell
|757
|0.39
|109.88
|110.05
|0.00
|1514
|2006.05.14 21:07
|close
|757
|0.39
|109.77
|110.05
|0.00
|39.08
|2624.57
|1515
|2006.05.15 00:46
|buy
|758
|0.39
|109.47
|109.30
|0.00
|1516
|2006.05.15 01:12
|close
|758
|0.39
|109.61
|109.30
|0.00
|49.81
|2674.38
|1517
|2006.05.15 20:21
|buy
|759
|0.40
|110.55
|110.38
|0.00
|1518
|2006.05.15 20:28
|s/l
|759
|0.40
|110.38
|110.38
|0.00
|-61.61
|2612.77
|1519
|2006.05.16 00:12
|sell
|760
|0.39
|110.13
|110.30
|0.00
|1520
|2006.05.16 01:42
|close
|760
|0.39
|109.96
|110.30
|0.00
|60.29
|2673.06
|1521
|2006.05.16 02:06
|sell
|761
|0.40
|110.14
|110.31
|0.00
|1522
|2006.05.16 02:09
|s/l
|761
|0.40
|110.31
|110.31
|0.00
|-61.64
|2611.42
|1523
|2006.05.16 02:14
|sell
|762
|0.39
|110.17
|110.34
|0.00
|1524
|2006.05.16 02:27
|s/l
|762
|0.39
|110.34
|110.34
|0.00
|-60.09
|2551.33
|1525
|2006.05.16 02:37
|sell
|763
|0.38
|110.17
|110.34
|0.00
|1526
|2006.05.16 03:24
|s/l
|763
|0.38
|110.34
|110.34
|0.00
|-58.54
|2492.79
|1527
|2006.05.16 08:30
|buy
|764
|0.37
|110.14
|109.97
|0.00
|1528
|2006.05.16 08:42
|s/l
|764
|0.37
|109.97
|109.97
|0.00
|-57.20
|2435.59
|1529
|2006.05.16 08:43
|buy
|765
|0.37
|109.96
|109.79
|0.00
|1530
|2006.05.16 09:16
|close
|765
|0.37
|110.14
|109.79
|0.00
|60.47
|2496.06
|1531
|2006.05.16 09:17
|sell
|766
|0.37
|110.12
|110.29
|0.00
|1532
|2006.05.16 12:10
|close
|766
|0.37
|110.03
|110.29
|0.00
|30.26
|2526.32
|1533
|2006.05.17 03:11
|buy
|767
|0.38
|109.10
|108.93
|0.00
|1534
|2006.05.17 03:38
|close
|767
|0.38
|109.22
|108.93
|0.00
|41.75
|2568.07
|1535
|2006.05.17 08:42
|buy
|768
|0.39
|109.14
|108.97
|0.00
|1536
|2006.05.17 08:49
|close
|768
|0.39
|109.27
|108.97
|0.00
|46.40
|2614.47
|1537
|2006.05.17 10:24
|sell
|769
|0.39
|109.59
|109.76
|0.00
|1538
|2006.05.17 10:26
|s/l
|769
|0.39
|109.76
|109.76
|0.00
|-60.40
|2554.07
|1539
|2006.05.17 10:26
|sell
|770
|0.38
|109.75
|109.92
|0.00
|1540
|2006.05.17 10:34
|s/l
|770
|0.38
|109.92
|109.92
|0.00
|-58.77
|2495.30
|1541
|2006.05.17 10:34
|sell
|771
|0.37
|109.90
|110.07
|0.00
|1542
|2006.05.17 10:40
|close
|771
|0.37
|109.76
|110.07
|0.00
|47.19
|2542.49
|1543
|2006.05.17 10:40
|sell
|772
|0.38
|109.75
|109.92
|0.00
|1544
|2006.05.17 11:21
|s/l
|772
|0.38
|109.92
|109.92
|0.00
|-58.77
|2483.72
|1545
|2006.05.17 12:14
|buy
|773
|0.37
|110.44
|110.27
|0.00
|1546
|2006.05.17 12:39
|close
|773
|0.37
|110.58
|110.27
|0.00
|46.84
|2530.56
|1547
|2006.05.17 12:58
|buy
|774
|0.38
|110.44
|110.27
|0.00
|1548
|2006.05.17 13:36
|close
|774
|0.38
|110.53
|110.27
|0.00
|30.94
|2561.50
|1549
|2006.05.17 13:38
|sell
|775
|0.38
|110.61
|110.78
|0.00
|1550
|2006.05.17 14:17
|s/l
|775
|0.38
|110.78
|110.78
|0.00
|-58.31
|2503.19
|1551
|2006.05.17 14:31
|sell
|776
|0.38
|111.04
|111.21
|0.00
|1552
|2006.05.17 14:31
|s/l
|776
|0.38
|111.21
|111.21
|0.00
|-58.09
|2445.10
|1553
|2006.05.17 14:31
|sell
|777
|0.37
|111.19
|111.36
|0.00
|1554
|2006.05.17 14:53
|close
|777
|0.37
|111.03
|111.36
|0.00
|53.32
|2498.42
|1555
|2006.05.17 14:55
|sell
|778
|0.37
|111.04
|111.21
|0.00
|1556
|2006.05.17 15:04
|close
|778
|0.37
|110.93
|111.21
|0.00
|36.69
|2535.11
|1557
|2006.05.17 17:54
|sell
|779
|0.38
|111.12
|111.29
|0.00
|1558
|2006.05.17 18:49
|close
|779
|0.38
|110.96
|111.29
|0.00
|54.79
|2589.90
|1559
|2006.05.18 03:24
|sell
|780
|0.39
|110.79
|110.96
|0.00
|1560
|2006.05.18 04:27
|close
|780
|0.39
|110.69
|110.96
|0.00
|35.23
|2625.13
|1561
|2006.05.18 08:30
|buy
|781
|0.39
|110.94
|110.77
|0.00
|1562
|2006.05.18 08:32
|close
|781
|0.39
|111.09
|110.77
|0.00
|52.66
|2677.79
|1563
|2006.05.18 12:55
|buy
|782
|0.40
|110.73
|110.56
|0.00
|1564
|2006.05.18 14:06
|close
|782
|0.40
|110.83
|110.56
|0.00
|36.09
|2713.88
|1565
|2006.05.18 16:37
|buy
|783
|0.41
|110.88
|110.71
|0.00
|1566
|2006.05.18 17:07
|s/l
|783
|0.41
|110.71
|110.71
|0.00
|-62.96
|2650.92
|1567
|2006.05.18 19:52
|buy
|784
|0.40
|110.44
|110.27
|0.00
|1568
|2006.05.18 20:06
|close
|784
|0.40
|110.54
|110.27
|0.00
|36.19
|2687.11
|1569
|2006.05.18 20:37
|sell
|785
|0.40
|110.71
|110.88
|0.00
|1570
|2006.05.18 21:53
|s/l
|785
|0.40
|110.88
|110.88
|0.00
|-61.33
|2625.78
|1571
|2006.05.18 23:54
|sell
|786
|0.39
|111.09
|111.26
|0.00
|1572
|2006.05.19 00:24
|close
|786
|0.39
|110.94
|111.26
|0.00
|46.90
|2672.68
|1573
|2006.05.19 06:11
|buy
|787
|0.40
|111.89
|111.72
|0.00
|1574
|2006.05.19 06:21
|s/l
|787
|0.40
|111.72
|111.72
|0.00
|-60.87
|2611.81
|1575
|2006.05.19 06:24
|buy
|788
|0.39
|111.86
|111.69
|0.00
|1576
|2006.05.19 08:00
|s/l
|788
|0.39
|111.69
|111.69
|0.00
|-59.36
|2552.45
|1577
|2006.05.19 08:41
|buy
|789
|0.38
|111.58
|111.41
|0.00
|1578
|2006.05.19 09:00
|close
|789
|0.38
|111.73
|111.41
|0.00
|51.02
|2603.47
|1579
|2006.05.19 10:33
|sell
|790
|0.39
|112.08
|112.25
|0.00
|1580
|2006.05.19 10:38
|close
|790
|0.39
|111.94
|112.25
|0.00
|48.78
|2652.25
|1581
|2006.05.19 10:44
|sell
|791
|0.40
|112.08
|112.25
|0.00
|1582
|2006.05.19 10:49
|close
|791
|0.40
|111.94
|112.25
|0.00
|50.03
|2702.28
|1583
|2006.05.19 10:57
|sell
|792
|0.41
|112.08
|112.25
|0.00
|1584
|2006.05.19 11:14
|s/l
|792
|0.41
|112.25
|112.25
|0.00
|-62.09
|2640.19
|1585
|2006.05.19 13:08
|sell
|793
|0.40
|111.89
|112.06
|0.00
|1586
|2006.05.19 13:31
|close
|793
|0.40
|111.74
|112.06
|0.00
|53.70
|2693.89
|1587
|2006.05.22 03:46
|buy
|794
|0.40
|112.73
|112.56
|0.00
|1588
|2006.05.22 03:53
|s/l
|794
|0.40
|112.56
|112.56
|0.00
|-60.41
|2633.48
|1589
|2006.05.22 03:54
|buy
|795
|0.40
|112.61
|112.44
|0.00
|1590
|2006.05.22 04:07
|close
|795
|0.40
|112.78
|112.44
|0.00
|60.29
|2693.77
|1591
|2006.05.22 08:11
|sell
|796
|0.40
|112.57
|112.74
|0.00
|1592
|2006.05.22 08:35
|close
|796
|0.40
|112.40
|112.74
|0.00
|60.50
|2754.27
|1593
|2006.05.22 19:05
|sell
|797
|0.41
|111.59
|111.76
|0.00
|1594
|2006.05.22 20:18
|s/l
|797
|0.41
|111.76
|111.76
|0.00
|-62.36
|2691.91
|1595
|2006.05.23 03:30
|sell
|798
|0.40
|111.24
|111.41
|0.00
|1596
|2006.05.23 03:34
|s/l
|798
|0.40
|111.41
|111.41
|0.00
|-61.04
|2630.87
|1597
|2006.05.23 03:34
|sell
|799
|0.39
|111.39
|111.56
|0.00
|1598
|2006.05.23 03:55
|s/l
|799
|0.39
|111.56
|111.56
|0.00
|-59.43
|2571.44
|1599
|2006.05.23 03:55
|sell
|800
|0.39
|111.54
|111.71
|0.00
|1600
|2006.05.23 04:04
|close
|800
|0.39
|111.39
|111.71
|0.00
|52.52
|2623.96
|1601
|2006.05.23 04:21
|buy
|801
|0.39
|111.32
|111.15
|0.00
|1602
|2006.05.23 05:49
|close
|801
|0.39
|111.46
|111.15
|0.00
|48.99
|2672.95
|1603
|2006.05.23 06:22
|buy
|802
|0.40
|111.29
|111.12
|0.00
|1604
|2006.05.23 08:24
|close
|802
|0.40
|111.42
|111.12
|0.00
|46.67
|2719.62
|1605
|2006.05.23 08:29
|sell
|803
|0.41
|111.40
|111.57
|0.00
|1606
|2006.05.23 09:14
|close
|803
|0.41
|111.27
|111.57
|0.00
|47.90
|2767.52
|1607
|2006.05.23 10:30
|buy
|804
|0.42
|111.25
|111.08
|0.00
|1608
|2006.05.23 10:39
|s/l
|804
|0.42
|111.08
|111.08
|0.00
|-64.28
|2703.24
|1609
|2006.05.23 10:54
|buy
|805
|0.41
|111.25
|111.08
|0.00
|1610
|2006.05.23 11:08
|close
|805
|0.41
|111.38
|111.08
|0.00
|47.85
|2751.09
|1611
|2006.05.23 11:08
|sell
|806
|0.41
|111.39
|111.56
|0.00
|1612
|2006.05.23 11:08
|s/l
|806
|0.41
|111.56
|111.56
|0.00
|-62.48
|2688.61
|1613
|2006.05.23 11:09
|sell
|807
|0.40
|111.55
|111.72
|0.00
|1614
|2006.05.23 11:11
|close
|807
|0.40
|111.42
|111.72
|0.00
|46.67
|2735.28
|1615
|2006.05.23 11:12
|sell
|808
|0.41
|111.39
|111.56
|0.00
|1616
|2006.05.23 11:27
|close
|808
|0.41
|111.26
|111.56
|0.00
|47.91
|2783.19
|1617
|2006.05.23 12:18
|buy
|809
|0.42
|111.21
|111.04
|0.00
|1618
|2006.05.23 15:53
|close
|809
|0.42
|111.43
|111.04
|0.00
|82.92
|2866.11
|1619
|2006.05.23 16:27
|sell
|810
|0.43
|111.73
|111.90
|0.00
|1620
|2006.05.23 16:48
|s/l
|810
|0.43
|111.90
|111.90
|0.00
|-65.32
|2800.79
|1621
|2006.05.23 16:48
|sell
|811
|0.42
|111.89
|112.06
|0.00
|1622
|2006.05.23 17:59
|s/l
|811
|0.42
|112.06
|112.06
|0.00
|-63.72
|2737.07
|1623
|2006.05.24 02:53
|buy
|812
|0.41
|112.19
|112.02
|0.00
|1624
|2006.05.24 03:38
|s/l
|812
|0.41
|112.02
|112.02
|0.00
|-62.22
|2674.85
|1625
|2006.05.24 07:10
|sell
|813
|0.40
|111.82
|111.99
|0.00
|1626
|2006.05.24 07:44
|s/l
|813
|0.40
|111.99
|111.99
|0.00
|-60.72
|2614.13
|1627
|2006.05.24 07:58
|sell
|814
|0.39
|112.00
|112.17
|0.00
|1628
|2006.05.24 08:29
|close
|814
|0.39
|111.85
|112.17
|0.00
|52.30
|2666.43
|1629
|2006.05.24 08:38
|buy
|815
|0.40
|111.67
|111.50
|0.00
|1630
|2006.05.24 08:58
|close
|815
|0.40
|111.82
|111.50
|0.00
|53.66
|2720.09
|1631
|2006.05.24 09:03
|sell
|816
|0.41
|111.98
|112.15
|0.00
|1632
|2006.05.24 09:09
|s/l
|816
|0.41
|112.15
|112.15
|0.00
|-62.14
|2657.95
|1633
|2006.05.24 09:11
|sell
|817
|0.40
|112.18
|112.35
|0.00
|1634
|2006.05.24 10:01
|s/l
|817
|0.40
|112.35
|112.35
|0.00
|-60.53
|2597.42
|1635
|2006.05.24 11:18
|sell
|818
|0.39
|112.79
|112.96
|0.00
|1636
|2006.05.24 11:29
|s/l
|818
|0.39
|112.96
|112.96
|0.00
|-58.69
|2538.73
|1637
|2006.05.24 11:39
|sell
|819
|0.38
|112.81
|112.98
|0.00
|1638
|2006.05.24 13:37
|close
|819
|0.38
|112.71
|112.98
|0.00
|33.71
|2572.44
|1639
|2006.05.25 00:20
|sell
|820
|0.39
|112.84
|113.01
|0.00
|1640
|2006.05.25 01:27
|close
|820
|0.39
|112.68
|113.01
|0.00
|55.38
|2627.82
|1641
|2006.05.25 07:43
|buy
|821
|0.39
|112.20
|112.03
|0.00
|1642
|2006.05.25 08:36
|s/l
|821
|0.39
|112.03
|112.03
|0.00
|-59.18
|2568.64
|1643
|2006.05.25 08:37
|buy
|822
|0.39
|111.99
|111.82
|0.00
|1644
|2006.05.25 09:44
|s/l
|822
|0.39
|111.82
|111.82
|0.00
|-59.29
|2509.35
|1645
|2006.05.25 10:02
|sell
|823
|0.38
|112.02
|112.19
|0.00
|1646
|2006.05.25 10:14
|s/l
|823
|0.38
|112.19
|112.19
|0.00
|-57.58
|2451.77
|1647
|2006.05.25 10:14
|sell
|824
|0.37
|112.15
|112.32
|0.00
|1648
|2006.05.25 10:22
|close
|824
|0.37
|112.01
|112.32
|0.00
|46.25
|2498.02
|1649
|2006.05.25 10:23
|sell
|825
|0.37
|112.02
|112.19
|0.00
|1650
|2006.05.25 13:38
|close
|825
|0.37
|111.85
|112.19
|0.00
|56.24
|2554.26
|1651
|2006.05.25 19:54
|buy
|826
|0.38
|111.48
|111.31
|0.00
|1652
|2006.05.25 19:58
|close
|826
|0.38
|111.61
|111.31
|0.00
|44.26
|2598.52
|1653
|2006.05.25 21:18
|sell
|827
|0.39
|111.86
|112.03
|0.00
|1654
|2006.05.25 21:37
|s/l
|827
|0.39
|112.03
|112.03
|0.00
|-59.18
|2539.34
|1655
|2006.05.25 21:37
|sell
|828
|0.38
|112.01
|112.18
|0.00
|1656
|2006.05.25 23:45
|s/l
|828
|0.38
|112.18
|112.18
|0.00
|-57.58
|2481.76
|1657
|2006.05.26 02:40
|buy
|829
|0.37
|111.94
|111.77
|0.00
|1658
|2006.05.26 03:08
|close
|829
|0.37
|112.08
|111.77
|0.00
|46.22
|2527.98
|1659
|2006.05.26 03:51
|buy
|830
|0.38
|111.84
|111.67
|0.00
|1660
|2006.05.26 04:24
|close
|830
|0.38
|111.96
|111.67
|0.00
|40.73
|2568.71
|1661
|2006.05.26 08:13
|sell
|831
|0.39
|112.18
|112.35
|0.00
|1662
|2006.05.26 08:30
|close
|831
|0.39
|112.08
|112.35
|0.00
|34.80
|2603.51
|1663
|2006.05.26 09:22
|sell
|832
|0.39
|112.16
|112.33
|0.00
|1664
|2006.05.26 09:31
|s/l
|832
|0.39
|112.33
|112.33
|0.00
|-59.02
|2544.49
|1665
|2006.05.26 09:31
|sell
|833
|0.38
|112.31
|112.48
|0.00
|1666
|2006.05.26 09:36
|s/l
|833
|0.38
|112.48
|112.48
|0.00
|-57.43
|2487.06
|1667
|2006.05.26 09:36
|sell
|834
|0.37
|112.47
|112.64
|0.00
|1668
|2006.05.26 09:38
|close
|834
|0.37
|112.33
|112.64
|0.00
|46.11
|2533.17
|1669
|2006.05.26 09:38
|sell
|835
|0.38
|112.32
|112.49
|0.00
|1670
|2006.05.26 09:43
|s/l
|835
|0.38
|112.49
|112.49
|0.00
|-57.43
|2475.74
|1671
|2006.05.26 09:43
|sell
|836
|0.37
|112.47
|112.64
|0.00
|1672
|2006.05.26 09:50
|s/l
|836
|0.37
|112.64
|112.64
|0.00
|-55.84
|2419.90
|1673
|2006.05.26 09:50
|sell
|837
|0.36
|112.62
|112.79
|0.00
|1674
|2006.05.26 10:00
|close
|837
|0.36
|112.49
|112.79
|0.00
|41.60
|2461.50
|1675
|2006.05.29 14:18
|buy
|838
|0.37
|112.43
|112.26
|0.00
|1676
|2006.05.29 18:48
|close
|838
|0.37
|112.56
|112.26
|0.00
|42.73
|2504.23
|1677
|2006.05.29 18:56
|sell
|839
|0.38
|112.56
|112.73
|0.00
|1678
|2006.05.29 19:13
|close
|839
|0.38
|112.47
|112.73
|0.00
|30.41
|2534.64
|1679
|2006.05.29 19:30
|buy
|840
|0.38
|112.43
|112.26
|0.00
|1680
|2006.05.29 19:50
|close
|840
|0.38
|112.53
|112.26
|0.00
|33.77
|2568.41
|1681
|2006.05.29 21:52
|buy
|841
|0.39
|112.41
|112.24
|0.00
|1682
|2006.05.29 22:51
|s/l
|841
|0.39
|112.24
|112.24
|0.00
|-59.07
|2509.34
|1683
|2006.05.29 22:52
|buy
|842
|0.38
|112.19
|112.02
|0.00
|1684
|2006.05.29 23:13
|s/l
|842
|0.38
|112.02
|112.02
|0.00
|-57.67
|2451.67
|1685
|2006.05.30 06:05
|sell
|843
|0.37
|112.03
|112.20
|0.00
|1686
|2006.05.30 06:28
|close
|843
|0.37
|111.89
|112.20
|0.00
|46.30
|2497.97
|1687
|2006.05.30 07:37
|sell
|844
|0.37
|112.10
|112.27
|0.00
|1688
|2006.05.30 07:40
|s/l
|844
|0.37
|112.27
|112.27
|0.00
|-56.03
|2441.94
|1689
|2006.05.30 07:40
|sell
|845
|0.37
|112.25
|112.42
|0.00
|1690
|2006.05.30 07:41
|close
|845
|0.37
|112.16
|112.42
|0.00
|29.69
|2471.63
|1691
|2006.05.30 07:41
|sell
|846
|0.37
|112.14
|112.31
|0.00
|1692
|2006.05.30 08:23
|s/l
|846
|0.37
|112.31
|112.31
|0.00
|-56.01
|2415.62
|1693
|2006.05.30 09:53
|buy
|847
|0.36
|112.05
|111.88
|0.00
|1694
|2006.05.30 10:01
|s/l
|847
|0.36
|111.88
|111.88
|0.00
|-54.70
|2360.92
|1695
|2006.05.30 10:02
|buy
|848
|0.35
|111.82
|111.65
|0.00
|1696
|2006.05.30 11:00
|close
|848
|0.35
|111.90
|111.65
|0.00
|25.02
|2385.94
|1697
|2006.05.30 11:37
|sell
|849
|0.36
|112.09
|112.26
|0.00
|1698
|2006.05.30 12:56
|close
|849
|0.36
|111.94
|112.26
|0.00
|48.24
|2434.18
|1699
|2006.05.30 21:02
|buy
|850
|0.37
|112.17
|112.00
|0.00
|1700
|2006.05.30 21:11
|s/l
|850
|0.37
|112.00
|112.00
|0.00
|-56.16
|2378.02
|1701
|2006.05.30 21:11
|buy
|851
|0.36
|112.02
|111.85
|0.00
|1702
|2006.05.30 21:56
|close
|851
|0.36
|112.12
|111.85
|0.00
|32.11
|2410.13
|1703
|2006.05.30 21:57
|buy
|852
|0.36
|112.17
|112.00
|0.00
|1704
|2006.05.30 21:59
|close
|852
|0.36
|112.28
|112.00
|0.00
|35.27
|2445.40
|1705
|2006.05.31 03:18
|buy
|853
|0.37
|111.56
|111.39
|0.00
|1706
|2006.05.31 03:36
|close
|853
|0.37
|111.66
|111.39
|0.00
|33.14
|2478.54
|1707
|2006.05.31 03:43
|buy
|854
|0.37
|111.56
|111.39
|0.00
|1708
|2006.05.31 03:50
|close
|854
|0.37
|111.66
|111.39
|0.00
|33.14
|2511.68
|1709
|2006.05.31 20:34
|sell
|855
|0.38
|112.63
|112.80
|0.00
|1710
|2006.05.31 21:25
|close
|855
|0.38
|112.51
|112.80
|0.00
|40.53
|2552.21
|1711
|2006.05.31 22:14
|sell
|856
|0.38
|112.61
|112.78
|0.00
|1712
|2006.05.31 22:33
|close
|856
|0.38
|112.53
|112.78
|0.00
|27.02
|2579.23
|1713
|2006.05.31 22:42
|sell
|857
|0.39
|112.61
|112.78
|0.00
|1714
|2006.06.01 03:14
|s/l
|857
|0.39
|112.78
|112.78
|0.00
|-76.29
|2502.93
|1715
|2006.06.01 03:36
|sell
|858
|0.38
|112.98
|113.15
|0.00
|1716
|2006.06.01 03:39
|close
|858
|0.38
|112.84
|113.15
|0.00
|47.15
|2550.08
|1717
|2006.06.01 05:47
|sell
|859
|0.38
|112.94
|113.11
|0.00
|1718
|2006.06.01 06:41
|s/l
|859
|0.38
|113.11
|113.11
|0.00
|-57.11
|2492.97
|1719
|2006.06.01 06:42
|sell
|860
|0.37
|113.05
|113.22
|0.00
|1720
|2006.06.01 07:11
|s/l
|860
|0.37
|113.22
|113.22
|0.00
|-55.56
|2437.41
|1721
|2006.06.01 10:02
|buy
|861
|0.37
|113.11
|112.94
|0.00
|1722
|2006.06.01 10:04
|s/l
|861
|0.37
|112.94
|112.94
|0.00
|-55.69
|2381.72
|1723
|2006.06.01 10:04
|buy
|862
|0.36
|112.96
|112.79
|0.00
|1724
|2006.06.01 10:33
|s/l
|862
|0.36
|112.79
|112.79
|0.00
|-54.26
|2327.46
|1725
|2006.06.01 10:33
|buy
|863
|0.35
|112.81
|112.64
|0.00
|1726
|2006.06.01 10:37
|s/l
|863
|0.35
|112.64
|112.64
|0.00
|-52.82
|2274.64
|1727
|2006.06.01 10:37
|buy
|864
|0.34
|112.66
|112.49
|0.00
|1728
|2006.06.01 10:50
|s/l
|864
|0.34
|112.49
|112.49
|0.00
|-51.39
|2223.25
|1729
|2006.06.01 10:50
|buy
|865
|0.33
|112.50
|112.33
|0.00
|1730
|2006.06.01 13:15
|close
|865
|0.33
|112.59
|112.33
|0.00
|26.38
|2249.63
|1731
|2006.06.01 17:50
|buy
|866
|0.34
|112.58
|112.41
|0.00
|1732
|2006.06.01 21:23
|close
|866
|0.34
|112.67
|112.41
|0.00
|27.16
|2276.79
|1733
|2006.06.01 21:24
|sell
|867
|0.34
|112.65
|112.82
|0.00
|1734
|2006.06.02 00:24
|close
|867
|0.34
|112.55
|112.82
|0.00
|25.12
|2301.92
|1735
|2006.06.02 08:19
|sell
|868
|0.35
|112.85
|113.02
|0.00
|1736
|2006.06.02 08:29
|close
|868
|0.35
|112.74
|113.02
|0.00
|34.15
|2336.07
|1737
|2006.06.02 08:30
|buy
|869
|0.35
|112.52
|112.35
|0.00
|1738
|2006.06.02 08:30
|s/l
|869
|0.35
|112.35
|112.35
|0.00
|-52.99
|2283.08
|1739
|2006.06.02 08:30
|buy
|870
|0.34
|112.32
|112.15
|0.00
|1740
|2006.06.02 08:30
|s/l
|870
|0.34
|112.15
|112.15
|0.00
|-51.55
|2231.53
|1741
|2006.06.02 08:30
|buy
|871
|0.33
|112.15
|111.98
|0.00
|1742
|2006.06.02 08:31
|close
|871
|0.33
|112.30
|111.98
|0.00
|44.08
|2275.61
|1743
|2006.06.02 08:31
|buy
|872
|0.34
|112.33
|112.16
|0.00
|1744
|2006.06.02 08:31
|s/l
|872
|0.34
|112.16
|112.16
|0.00
|-51.53
|2224.08
|1745
|2006.06.02 08:31
|buy
|873
|0.33
|112.18
|112.01
|0.00
|1746
|2006.06.02 08:32
|s/l
|873
|0.33
|112.01
|112.01
|0.00
|-50.08
|2174.00
|1747
|2006.06.02 08:32
|buy
|874
|0.33
|112.03
|111.86
|0.00
|1748
|2006.06.02 08:37
|close
|874
|0.33
|112.19
|111.86
|0.00
|47.06
|2221.06
|1749
|2006.06.02 08:37
|buy
|875
|0.33
|112.20
|112.03
|0.00
|1750
|2006.06.02 08:40
|s/l
|875
|0.33
|112.03
|112.03
|0.00
|-50.08
|2170.98
|1751
|2006.06.02 08:40
|buy
|876
|0.33
|112.05
|111.88
|0.00
|1752
|2006.06.02 08:44
|s/l
|876
|0.33
|111.88
|111.88
|0.00
|-50.15
|2120.83
|1753
|2006.06.02 08:44
|buy
|877
|0.32
|111.88
|111.71
|0.00
|1754
|2006.06.02 09:13
|s/l
|877
|0.32
|111.71
|111.71
|0.00
|-48.70
|2072.13
|1755
|2006.06.02 09:14
|buy
|878
|0.31
|111.66
|111.49
|0.00
|1756
|2006.06.02 09:29
|close
|878
|0.31
|111.75
|111.49
|0.00
|24.97
|2097.10
|1757
|2006.06.02 09:37
|buy
|879
|0.31
|111.66
|111.49
|0.00
|1758
|2006.06.02 10:03
|close
|879
|0.31
|111.75
|111.49
|0.00
|24.97
|2122.07
|1759
|2006.06.02 10:04
|sell
|880
|0.32
|111.69
|111.86
|0.00
|1760
|2006.06.02 10:43
|close
|880
|0.32
|111.60
|111.86
|0.00
|25.81
|2147.88
|1761
|2006.06.02 13:14
|sell
|881
|0.32
|111.62
|111.79
|0.00
|1762
|2006.06.02 14:05
|close
|881
|0.32
|111.54
|111.79
|0.00
|22.95
|2170.83
|1763
|2006.06.05 14:33
|sell
|882
|0.33
|111.84
|112.01
|0.00
|1764
|2006.06.05 14:43
|s/l
|882
|0.33
|112.01
|112.01
|0.00
|-50.08
|2120.75
|1765
|2006.06.05 14:43
|sell
|883
|0.32
|112.00
|112.17
|0.00
|1766
|2006.06.05 14:53
|s/l
|883
|0.32
|112.17
|112.17
|0.00
|-48.50
|2072.25
|1767
|2006.06.05 14:53
|sell
|884
|0.31
|112.15
|112.32
|0.00
|1768
|2006.06.05 15:00
|close
|884
|0.31
|112.06
|112.32
|0.00
|24.90
|2097.15
|1769
|2006.06.05 15:22
|sell
|885
|0.31
|112.15
|112.32
|0.00
|1770
|2006.06.05 18:36
|s/l
|885
|0.31
|112.32
|112.32
|0.00
|-46.92
|2050.23
|1771
|2006.06.05 18:36
|sell
|886
|0.31
|112.29
|112.46
|0.00
|1772
|2006.06.05 20:14
|close
|886
|0.31
|112.20
|112.46
|0.00
|24.87
|2075.10
|1773
|2006.06.06 06:08
|sell
|887
|0.31
|112.29
|112.46
|0.00
|1774
|2006.06.06 06:29
|s/l
|887
|0.31
|112.46
|112.46
|0.00
|-46.86
|2028.24
|1775
|2006.06.06 06:29
|sell
|888
|0.30
|112.44
|112.61
|0.00
|1776
|2006.06.06 06:35
|close
|888
|0.30
|112.35
|112.61
|0.00
|24.03
|2052.27
|1777
|2006.06.06 06:40
|sell
|889
|0.31
|112.29
|112.46
|0.00
|1778
|2006.06.06 07:24
|s/l
|889
|0.31
|112.46
|112.46
|0.00
|-46.86
|2005.41
|1779
|2006.06.06 08:48
|sell
|890
|0.30
|112.84
|113.01
|0.00
|1780
|2006.06.06 09:36
|s/l
|890
|0.30
|113.01
|113.01
|0.00
|-45.12
|1960.29
|1781
|2006.06.06 09:37
|sell
|891
|0.29
|112.98
|113.15
|0.00
|1782
|2006.06.06 10:38
|s/l
|891
|0.29
|113.15
|113.15
|0.00
|-43.57
|1916.72
|1783
|2006.06.06 10:39
|sell
|892
|0.29
|113.17
|113.34
|0.00
|1784
|2006.06.06 10:46
|s/l
|892
|0.29
|113.34
|113.34
|0.00
|-43.49
|1873.23
|1785
|2006.06.06 10:46
|sell
|893
|0.28
|113.33
|113.50
|0.00
|1786
|2006.06.06 10:59
|s/l
|893
|0.28
|113.50
|113.50
|0.00
|-41.93
|1831.30
|1787
|2006.06.06 10:59
|sell
|894
|0.27
|113.49
|113.66
|0.00
|1788
|2006.06.06 11:11
|close
|894
|0.27
|113.39
|113.66
|0.00
|23.81
|1855.11
|1789
|2006.06.06 11:37
|buy
|895
|0.28
|113.31
|113.14
|0.00
|1790
|2006.06.06 12:37
|s/l
|895
|0.28
|113.14
|113.14
|0.00
|-42.07
|1813.04
|1791
|2006.06.06 14:56
|buy
|896
|0.27
|113.09
|112.92
|0.00
|1792
|2006.06.06 15:02
|close
|896
|0.27
|113.17
|112.92
|0.00
|19.09
|1832.13
|1793
|2006.06.06 16:49
|sell
|897
|0.27
|113.31
|113.48
|0.00
|1794
|2006.06.06 17:58
|close
|897
|0.27
|113.22
|113.48
|0.00
|21.46
|1853.59
|1795
|2006.06.06 21:33
|buy
|898
|0.28
|112.96
|112.79
|0.00
|1796
|2006.06.06 23:00
|close
|898
|0.28
|113.07
|112.79
|0.00
|27.24
|1880.83
|1797
|2006.06.07 02:31
|sell
|899
|0.28
|113.39
|113.56
|0.00
|1798
|2006.06.07 03:59
|close
|899
|0.28
|113.22
|113.56
|0.00
|42.04
|1922.87
|1799
|2006.06.07 05:19
|buy
|900
|0.29
|113.20
|113.03
|0.00
|1800
|2006.06.07 06:30
|s/l
|900
|0.29
|113.03
|113.03
|0.00
|-43.62
|1879.25
|1801
|2006.06.07 07:36
|sell
|901
|0.28
|113.33
|113.50
|0.00
|1802
|2006.06.07 09:26
|s/l
|901
|0.28
|113.50
|113.50
|0.00
|-41.94
|1837.31
|1803
|2006.06.07 09:32
|sell
|902
|0.28
|113.50
|113.67
|0.00
|1804
|2006.06.07 09:33
|s/l
|902
|0.28
|113.67
|113.67
|0.00
|-41.88
|1795.43
|1805
|2006.06.07 09:33
|sell
|903
|0.27
|113.65
|113.82
|0.00
|1806
|2006.06.07 09:40
|close
|903
|0.27
|113.55
|113.82
|0.00
|23.78
|1819.21
|1807
|2006.06.07 09:41
|sell
|904
|0.27
|113.54
|113.71
|0.00
|1808
|2006.06.07 11:17
|close
|904
|0.27
|113.43
|113.71
|0.00
|26.18
|1845.39
|1809
|2006.06.07 17:36
|buy
|905
|0.28
|113.45
|113.28
|0.00
|1810
|2006.06.07 20:45
|close
|905
|0.28
|113.54
|113.28
|0.00
|22.19
|1867.58
|1811
|2006.06.07 20:55
|sell
|906
|0.28
|113.57
|113.74
|0.00
|1812
|2006.06.07 21:27
|s/l
|906
|0.28
|113.74
|113.74
|0.00
|-41.85
|1825.73
|1813
|2006.06.08 01:32
|sell
|907
|0.27
|113.69
|113.86
|0.00
|1814
|2006.06.08 02:34
|s/l
|907
|0.27
|113.86
|113.86
|0.00
|-40.31
|1785.42
|1815
|2006.06.08 02:39
|sell
|908
|0.27
|113.85
|114.02
|0.00
|1816
|2006.06.08 03:59
|s/l
|908
|0.27
|114.02
|114.02
|0.00
|-40.26
|1745.16
|1817
|2006.06.08 03:59
|sell
|909
|0.26
|113.99
|114.16
|0.00
|1818
|2006.06.08 04:02
|close
|909
|0.26
|113.84
|114.16
|0.00
|34.26
|1779.42
|1819
|2006.06.08 07:48
|sell
|910
|0.27
|113.94
|114.11
|0.00
|1820
|2006.06.08 07:53
|s/l
|910
|0.27
|114.11
|114.11
|0.00
|-40.22
|1739.20
|1821
|2006.06.08 07:53
|sell
|911
|0.26
|114.10
|114.27
|0.00
|1822
|2006.06.08 07:55
|s/l
|911
|0.26
|114.27
|114.27
|0.00
|-38.68
|1700.52
|1823
|2006.06.08 07:55
|sell
|912
|0.26
|114.25
|114.42
|0.00
|1824
|2006.06.08 07:59
|close
|912
|0.26
|114.13
|114.42
|0.00
|27.34
|1727.86
|1825
|2006.06.08 07:59
|sell
|913
|0.26
|114.12
|114.29
|0.00
|1826
|2006.06.08 08:04
|s/l
|913
|0.26
|114.29
|114.29
|0.00
|-38.67
|1689.19
|1827
|2006.06.08 08:04
|sell
|914
|0.25
|114.32
|114.49
|0.00
|1828
|2006.06.08 08:24
|s/l
|914
|0.25
|114.49
|114.49
|0.00
|-37.12
|1652.07
|1829
|2006.06.08 08:33
|sell
|915
|0.25
|114.54
|114.71
|0.00
|1830
|2006.06.08 08:33
|s/l
|915
|0.25
|114.71
|114.71
|0.00
|-37.05
|1615.02
|1831
|2006.06.08 08:33
|sell
|916
|0.24
|114.69
|114.86
|0.00
|1832
|2006.06.08 08:37
|close
|916
|0.24
|114.55
|114.86
|0.00
|29.33
|1644.35
|1833
|2006.06.08 08:37
|sell
|917
|0.25
|114.54
|114.71
|0.00
|1834
|2006.06.08 09:00
|close
|917
|0.25
|114.42
|114.71
|0.00
|26.22
|1670.57
|1835
|2006.06.08 13:07
|sell
|918
|0.25
|114.32
|114.49
|0.00
|1836
|2006.06.08 13:42
|close
|918
|0.25
|114.17
|114.49
|0.00
|32.85
|1703.42
|1837
|2006.06.09 07:02
|buy
|919
|0.26
|113.88
|113.71
|0.00
|1838
|2006.06.09 07:28
|close
|919
|0.26
|113.95
|113.71
|0.00
|15.97
|1719.39
|1839
|2006.06.09 07:45
|buy
|920
|0.26
|113.88
|113.71
|0.00
|1840
|2006.06.09 08:04
|close
|920
|0.26
|113.95
|113.71
|0.00
|15.97
|1735.36
|1841
|2006.06.09 08:30
|sell
|921
|0.26
|114.07
|114.24
|0.00
|1842
|2006.06.09 08:31
|s/l
|921
|0.26
|114.24
|114.24
|0.00
|-38.69
|1696.67
|1843
|2006.06.09 08:31
|sell
|922
|0.25
|114.22
|114.39
|0.00
|1844
|2006.06.09 08:32
|close
|922
|0.25
|114.13
|114.39
|0.00
|19.71
|1716.38
|1845
|2006.06.09 08:32
|sell
|923
|0.26
|114.10
|114.27
|0.00
|1846
|2006.06.09 08:34
|s/l
|923
|0.26
|114.27
|114.27
|0.00
|-38.68
|1677.70
|1847
|2006.06.09 08:34
|sell
|924
|0.25
|114.25
|114.42
|0.00
|1848
|2006.06.09 08:42
|close
|924
|0.25
|114.16
|114.42
|0.00
|19.71
|1697.41
|1849
|2006.06.09 08:42
|sell
|925
|0.25
|114.14
|114.31
|0.00
|1850
|2006.06.09 09:07
|close
|925
|0.25
|114.04
|114.31
|0.00
|21.92
|1719.33
|1851
|2006.06.09 09:08
|buy
|926
|0.26
|114.10
|113.93
|0.00
|1852
|2006.06.09 09:17
|s/l
|926
|0.26
|113.93
|113.93
|0.00
|-38.80
|1680.53
|1853
|2006.06.09 09:17
|buy
|927
|0.25
|113.95
|113.78
|0.00
|1854
|2006.06.09 09:26
|s/l
|927
|0.25
|113.78
|113.78
|0.00
|-37.35
|1643.18
|1855
|2006.06.09 09:26
|buy
|928
|0.25
|113.80
|113.63
|0.00
|1856
|2006.06.09 10:10
|s/l
|928
|0.25
|113.63
|113.63
|0.00
|-37.40
|1605.78
|1857
|2006.06.11 20:11
|buy
|929
|0.24
|114.18
|114.01
|0.00
|1858
|2006.06.11 21:55
|s/l
|929
|0.24
|114.01
|114.01
|0.00
|-35.79
|1569.99
|1859
|2006.06.12 02:38
|buy
|930
|0.24
|114.02
|113.85
|0.00
|1860
|2006.06.12 03:35
|close
|930
|0.24
|114.12
|113.85
|0.00
|21.03
|1591.02
|1861
|2006.06.12 03:35
|sell
|931
|0.24
|114.15
|114.32
|0.00
|1862
|2006.06.12 04:08
|s/l
|931
|0.24
|114.32
|114.32
|0.00
|-35.69
|1555.33
|1863
|2006.06.12 05:23
|sell
|932
|0.23
|114.33
|114.50
|0.00
|1864
|2006.06.12 07:28
|s/l
|932
|0.23
|114.50
|114.50
|0.00
|-34.15
|1521.18
|1865
|2006.06.12 07:29
|sell
|933
|0.23
|114.43
|114.60
|0.00
|1866
|2006.06.12 08:20
|close
|933
|0.23
|114.35
|114.60
|0.00
|16.09
|1537.27
|1867
|2006.06.12 10:38
|sell
|934
|0.23
|114.28
|114.45
|0.00
|1868
|2006.06.12 12:00
|close
|934
|0.23
|114.16
|114.45
|0.00
|24.18
|1561.45
|1869
|2006.06.12 12:22
|sell
|935
|0.23
|114.29
|114.46
|0.00
|1870
|2006.06.12 13:42
|close
|935
|0.23
|114.18
|114.46
|0.00
|22.16
|1583.61
|1871
|2006.06.12 20:11
|buy
|936
|0.24
|114.32
|114.15
|0.00
|1872
|2006.06.12 21:02
|close
|936
|0.24
|114.41
|114.15
|0.00
|18.88
|1602.49
|1873
|2006.06.13 00:14
|sell
|937
|0.24
|114.54
|114.71
|0.00
|1874
|2006.06.13 02:44
|s/l
|937
|0.24
|114.71
|114.71
|0.00
|-35.57
|1566.92
|1875
|2006.06.13 06:49
|sell
|938
|0.24
|114.60
|114.77
|0.00
|1876
|2006.06.13 07:26
|close
|938
|0.24
|114.49
|114.77
|0.00
|23.06
|1589.98
|1877
|2006.06.13 08:30
|sell
|939
|0.24
|114.72
|114.89
|0.00
|1878
|2006.06.13 08:33
|close
|939
|0.24
|114.65
|114.89
|0.00
|14.65
|1604.63
|1879
|2006.06.13 09:11
|sell
|940
|0.24
|114.69
|114.86
|0.00
|1880
|2006.06.13 09:30
|close
|940
|0.24
|114.60
|114.86
|0.00
|18.85
|1623.48
|1881
|2006.06.13 09:50
|sell
|941
|0.24
|114.69
|114.86
|0.00
|1882
|2006.06.13 10:06
|s/l
|941
|0.24
|114.86
|114.86
|0.00
|-35.52
|1587.96
|1883
|2006.06.13 11:50
|buy
|942
|0.24
|115.07
|114.90
|0.00
|1884
|2006.06.13 12:24
|close
|942
|0.24
|115.14
|114.90
|0.00
|14.59
|1602.55
|1885
|2006.06.13 13:12
|sell
|943
|0.24
|115.32
|115.49
|0.00
|1886
|2006.06.13 13:59
|close
|943
|0.24
|115.24
|115.49
|0.00
|16.66
|1619.21
|1887
|2006.06.14 08:30
|sell
|944
|0.24
|115.23
|115.40
|0.00
|1888
|2006.06.14 08:34
|close
|944
|0.24
|115.15
|115.40
|0.00
|16.67
|1635.88
|1889
|2006.06.14 08:48
|sell
|945
|0.25
|115.23
|115.40
|0.00
|1890
|2006.06.14 09:07
|close
|945
|0.25
|115.12
|115.40
|0.00
|23.89
|1659.77
|1891
|2006.06.14 09:07
|buy
|946
|0.25
|115.11
|114.94
|0.00
|1892
|2006.06.14 09:16
|s/l
|946
|0.25
|114.94
|114.94
|0.00
|-36.98
|1622.79
|1893
|2006.06.14 09:16
|buy
|947
|0.24
|114.96
|114.79
|0.00
|1894
|2006.06.14 09:18
|s/l
|947
|0.24
|114.79
|114.79
|0.00
|-35.54
|1587.25
|1895
|2006.06.14 09:18
|buy
|948
|0.24
|114.81
|114.64
|0.00
|1896
|2006.06.14 09:19
|s/l
|948
|0.24
|114.64
|114.64
|0.00
|-35.59
|1551.66
|1897
|2006.06.14 09:19
|buy
|949
|0.23
|114.66
|114.49
|0.00
|1898
|2006.06.14 09:28
|s/l
|949
|0.23
|114.49
|114.49
|0.00
|-34.15
|1517.51
|1899
|2006.06.14 09:28
|buy
|950
|0.23
|114.51
|114.34
|0.00
|1900
|2006.06.14 09:32
|close
|950
|0.23
|114.62
|114.34
|0.00
|22.07
|1539.58
|1901
|2006.06.14 09:33
|buy
|951
|0.23
|114.63
|114.46
|0.00
|1902
|2006.06.14 10:00
|close
|951
|0.23
|114.71
|114.46
|0.00
|16.04
|1555.62
|1903
|2006.06.14 20:14
|sell
|952
|0.23
|114.98
|115.15
|0.00
|1904
|2006.06.14 21:42
|close
|952
|0.23
|114.89
|115.15
|0.00
|18.02
|1573.64
|1905
|2006.06.15 02:49
|buy
|953
|0.24
|114.77
|114.60
|0.00
|1906
|2006.06.15 03:24
|close
|953
|0.24
|114.83
|114.60
|0.00
|12.54
|1586.18
|1907
|2006.06.15 03:24
|sell
|954
|0.24
|114.84
|115.01
|0.00
|1908
|2006.06.15 04:49
|s/l
|954
|0.24
|115.01
|115.01
|0.00
|-35.47
|1550.71
|1909
|2006.06.15 11:39
|sell
|955
|0.23
|115.01
|115.18
|0.00
|1910
|2006.06.15 15:41
|close
|955
|0.23
|114.93
|115.18
|0.00
|16.01
|1566.72
|1911
|2006.06.15 16:51
|buy
|956
|0.24
|114.77
|114.60
|0.00
|1912
|2006.06.16 02:24
|s/l
|956
|0.24
|114.60
|114.60
|0.00
|-32.81
|1533.91
|1913
|2006.06.16 03:41
|sell
|957
|0.23
|114.75
|114.92
|0.00
|1914
|2006.06.16 04:09
|close
|957
|0.23
|114.67
|114.92
|0.00
|16.05
|1549.96
|1915
|2006.06.16 05:18
|sell
|958
|0.23
|114.77
|114.94
|0.00
|1916
|2006.06.16 05:48
|s/l
|958
|0.23
|114.94
|114.94
|0.00
|-34.02
|1515.94
|1917
|2006.06.16 05:48
|sell
|959
|0.23
|114.92
|115.09
|0.00
|1918
|2006.06.16 08:00
|close
|959
|0.23
|114.85
|115.09
|0.00
|14.02
|1529.96
|1919
|2006.06.16 08:20
|sell
|960
|0.23
|114.94
|115.11
|0.00
|1920
|2006.06.16 08:49
|close
|960
|0.23
|114.87
|115.11
|0.00
|14.02
|1543.98
|1921
|2006.06.16 10:54
|buy
|961
|0.23
|114.97
|114.80
|0.00
|1922
|2006.06.16 11:22
|close
|961
|0.23
|115.06
|114.80
|0.00
|17.99
|1561.97
|1923
|2006.06.16 11:22
|sell
|962
|0.23
|115.06
|115.23
|0.00
|1924
|2006.06.18 17:22
|s/l
|962
|0.23
|115.23
|115.23
|0.00
|-33.93
|1528.04
|1925
|2006.06.18 21:38
|sell
|963
|0.23
|115.75
|115.92
|0.00
|1926
|2006.06.18 21:46
|close
|963
|0.23
|115.68
|115.92
|0.00
|13.92
|1541.96
|1927
|2006.06.19 08:21
|sell
|964
|0.23
|115.63
|115.80
|0.00
|1928
|2006.06.19 10:28
|close
|964
|0.23
|115.55
|115.80
|0.00
|15.92
|1557.88
|1929
|2006.06.19 20:08
|sell
|965
|0.23
|115.51
|115.68
|0.00
|1930
|2006.06.19 21:09
|close
|965
|0.23
|115.44
|115.68
|0.00
|13.95
|1571.83
|1931
|2006.06.19 21:09
|buy
|966
|0.24
|115.43
|115.26
|0.00
|1932
|2006.06.19 21:17
|close
|966
|0.24
|115.49
|115.26
|0.00
|12.47
|1584.30
|1933
|2006.06.19 21:31
|buy
|967
|0.24
|115.43
|115.26
|0.00
|1934
|2006.06.20 00:33
|close
|967
|0.24
|115.50
|115.26
|0.00
|17.34
|1601.65
|1935
|2006.06.20 05:27
|sell
|968
|0.24
|114.98
|115.15
|0.00
|1936
|2006.06.20 05:53
|s/l
|968
|0.24
|115.15
|115.15
|0.00
|-35.43
|1566.22
|1937
|2006.06.20 05:53
|sell
|969
|0.23
|115.14
|115.31
|0.00
|1938
|2006.06.20 07:01
|close
|969
|0.23
|115.06
|115.31
|0.00
|15.99
|1582.21
|1939
|2006.06.22 03:52
|sell
|970
|0.24
|115.10
|115.27
|0.00
|1940
|2006.06.22 04:33
|close
|970
|0.24
|115.03
|115.27
|0.00
|14.60
|1596.81
|1941
|2006.06.22 04:33
|buy
|971
|0.24
|115.04
|114.87
|0.00
|1942
|2006.06.22 04:38
|close
|971
|0.24
|115.10
|114.87
|0.00
|12.51
|1609.32
|1943
|2006.06.22 08:07
|sell
|972
|0.24
|115.65
|115.82
|0.00
|1944
|2006.06.22 08:17
|close
|972
|0.24
|115.60
|115.82
|0.00
|10.38
|1619.70
|1945
|2006.06.22 08:20
|sell
|973
|0.24
|115.65
|115.82
|0.00
|1946
|2006.06.22 08:37
|close
|973
|0.24
|115.60
|115.82
|0.00
|10.38
|1630.08
|1947
|2006.06.22 08:54
|sell
|974
|0.24
|115.65
|115.82
|0.00
|1948
|2006.06.22 09:20
|s/l
|974
|0.24
|115.82
|115.82
|0.00
|-35.23
|1594.85
|1949
|2006.06.22 11:13
|sell
|975
|0.24
|115.86
|116.03
|0.00
|1950
|2006.06.22 11:41
|close
|975
|0.24
|115.81
|116.03
|0.00
|10.36
|1605.21
|1951
|2006.06.22 11:45
|sell
|976
|0.24
|115.86
|116.03
|0.00
|1952
|2006.06.22 12:10
|s/l
|976
|0.24
|116.03
|116.03
|0.00
|-35.16
|1570.05
|1953
|2006.06.22 13:30
|buy
|977
|0.24
|116.15
|115.98
|0.00
|1954
|2006.06.22 13:49
|close
|977
|0.24
|116.21
|115.98
|0.00
|12.39
|1582.44
|1955
|2006.06.22 14:24
|buy
|978
|0.24
|116.12
|115.95
|0.00
|1956
|2006.06.22 17:37
|close
|978
|0.24
|116.17
|115.95
|0.00
|10.33
|1592.77
|1957
|2006.06.22 19:12
|sell
|979
|0.24
|116.19
|116.36
|0.00
|1958
|2006.06.22 19:24
|close
|979
|0.24
|116.15
|116.36
|0.00
|8.27
|1601.04
|1959
|2006.06.22 20:17
|sell
|980
|0.24
|116.11
|116.28
|0.00
|1960
|2006.06.22 20:31
|close
|980
|0.24
|116.07
|116.28
|0.00
|8.27
|1609.31
|1961
|2006.06.22 20:58
|sell
|981
|0.24
|116.11
|116.28
|0.00
|1962
|2006.06.22 23:06
|close
|981
|0.24
|116.05
|116.28
|0.00
|12.41
|1621.72
|1963
|2006.06.23 02:35
|buy
|982
|0.24
|115.89
|115.72
|0.00
|1964
|2006.06.23 02:53
|close
|982
|0.24
|116.00
|115.72
|0.00
|22.76
|1644.48
|1965
|2006.06.23 08:58
|buy
|983
|0.25
|116.32
|116.15
|0.00
|1966
|2006.06.23 09:00
|s/l
|983
|0.25
|116.15
|116.15
|0.00
|-36.59
|1607.89
|1967
|2006.06.23 09:02
|buy
|984
|0.24
|116.13
|115.96
|0.00
|1968
|2006.06.23 09:04
|close
|984
|0.24
|116.19
|115.96
|0.00
|12.39
|1620.28
|1969
|2006.06.23 09:06
|buy
|985
|0.24
|116.13
|115.96
|0.00
|1970
|2006.06.23 09:19
|close
|985
|0.24
|116.19
|115.96
|0.00
|12.39
|1632.67
|1971
|2006.06.23 09:40
|buy
|986
|0.24
|116.13
|115.96
|0.00
|1972
|2006.06.23 09:43
|close
|986
|0.24
|116.19
|115.96
|0.00
|12.39
|1645.06
|1973
|2006.06.23 09:45
|buy
|987
|0.25
|116.13
|115.96
|0.00
|1974
|2006.06.23 09:51
|s/l
|987
|0.25
|115.96
|115.96
|0.00
|-36.65
|1608.41
|1975
|2006.06.23 09:51
|buy
|988
|0.24
|115.98
|115.81
|0.00
|1976
|2006.06.23 10:00
|close
|988
|0.24
|116.07
|115.81
|0.00
|18.61
|1627.02
|1977
|2006.06.26 03:20
|buy
|989
|0.24
|116.16
|115.99
|0.00
|1978
|2006.06.26 03:58
|close
|989
|0.24
|116.26
|115.99
|0.00
|20.64
|1647.66
|1979
|2006.06.26 06:49
|buy
|990
|0.25
|116.18
|116.01
|0.00
|1980
|2006.06.26 07:29
|close
|990
|0.25
|116.27
|116.01
|0.00
|19.35
|1667.01
|1981
|2006.06.26 07:59
|sell
|991
|0.25
|116.35
|116.52
|0.00
|1982
|2006.06.26 08:34
|close
|991
|0.25
|116.24
|116.52
|0.00
|23.66
|1690.67
|1983
|2006.06.26 21:19
|buy
|992
|0.25
|115.90
|115.73
|0.00
|1984
|2006.06.26 21:29
|close
|992
|0.25
|115.98
|115.73
|0.00
|17.24
|1707.91
|1985
|2006.06.27 06:20
|sell
|993
|0.26
|116.66
|116.83
|0.00
|1986
|2006.06.27 06:27
|close
|993
|0.26
|116.56
|116.83
|0.00
|22.31
|1730.22
|1987
|2006.06.27 08:56
|buy
|994
|0.26
|116.25
|116.08
|0.00
|1988
|2006.06.27 09:11
|s/l
|994
|0.26
|116.08
|116.08
|0.00
|-38.08
|1692.14
|1989
|2006.06.27 20:54
|buy
|995
|0.25
|116.24
|116.07
|0.00
|1990
|2006.06.27 22:47
|s/l
|995
|0.25
|116.07
|116.07
|0.00
|-36.62
|1655.52
|1991
|2006.06.28 10:36
|sell
|996
|0.25
|116.39
|116.56
|0.00
|1992
|2006.06.28 10:43
|close
|996
|0.25
|116.32
|116.56
|0.00
|15.04
|1670.56
|1993
|2006.06.28 10:53
|sell
|997
|0.25
|116.39
|116.56
|0.00
|1994
|2006.06.28 10:58
|close
|997
|0.25
|116.32
|116.56
|0.00
|15.04
|1685.60
|1995
|2006.06.29 09:05
|buy
|998
|0.25
|116.31
|116.14
|0.00
|1996
|2006.06.29 09:14
|s/l
|998
|0.25
|116.14
|116.14
|0.00
|-36.59
|1649.01
|1997
|2006.06.29 09:14
|buy
|999
|0.25
|116.16
|115.99
|0.00
|1998
|2006.06.29 10:12
|s/l
|999
|0.25
|115.99
|115.99
|0.00
|-36.64
|1612.37
|1999
|2006.06.29 15:11
|sell
|1000
|0.24
|115.16
|115.33
|0.00
|2000
|2006.06.29 15:17
|close
|1000
|0.24
|115.09
|115.33
|0.00
|14.60
|1626.97
|2001
|2006.06.29 21:07
|buy
|1001
|0.24
|115.04
|114.87
|0.00
|2002
|2006.06.29 21:37
|s/l
|1001
|0.24
|114.87
|114.87
|0.00
|-35.52
|1591.45
|2003
|2006.06.29 21:37
|buy
|1002
|0.24
|114.89
|114.72
|0.00
|2004
|2006.06.29 21:43
|close
|1002
|0.24
|114.96
|114.72
|0.00
|14.61
|1606.06
|2005
|2006.06.29 21:43
|buy
|1003
|0.24
|114.95
|114.78
|0.00
|2006
|2006.06.29 23:00
|close
|1003
|0.24
|115.02
|114.78
|0.00
|14.61
|1620.67
|2007
|2006.06.30 02:17
|sell
|1004
|0.24
|114.69
|114.86
|0.00
|2008
|2006.06.30 03:25
|close
|1004
|0.24
|114.60
|114.86
|0.00
|18.85
|1639.52
|2009
|2006.06.30 05:59
|buy
|1005
|0.25
|114.55
|114.38
|0.00
|2010
|2006.06.30 06:50
|close
|1005
|0.25
|114.65
|114.38
|0.00
|21.81
|1661.33
|2011
|2006.06.30 08:31
|buy
|1006
|0.25
|114.60
|114.43
|0.00
|2012
|2006.06.30 08:35
|s/l
|1006
|0.25
|114.43
|114.43
|0.00
|-37.14
|1624.19
|2013
|2006.06.30 08:35
|buy
|1007
|0.24
|114.45
|114.28
|0.00
|2014
|2006.06.30 08:41
|s/l
|1007
|0.24
|114.28
|114.28
|0.00
|-35.70
|1588.49
|2015
|2006.06.30 08:41
|buy
|1008
|0.24
|114.30
|114.13
|0.00
|2016
|2006.06.30 09:02
|close
|1008
|0.24
|114.39
|114.13
|0.00
|18.88
|1607.37
|2017
|2006.06.30 11:06
|sell
|1009
|0.24
|114.36
|114.53
|0.00
|2018
|2006.06.30 11:15
|close
|1009
|0.24
|114.30
|114.53
|0.00
|12.60
|1619.97
|2019
|2006.06.30 11:29
|sell
|1010
|0.24
|114.36
|114.53
|0.00
|2020
|2006.06.30 11:31
|s/l
|1010
|0.24
|114.53
|114.53
|0.00
|-35.62
|1584.35
|2021
|2006.06.30 11:31
|sell
|1011
|0.24
|114.51
|114.68
|0.00
|2022
|2006.06.30 13:40
|close
|1011
|0.24
|114.42
|114.68
|0.00
|18.88
|1603.23
|2023
|2006.07.02 20:34
|sell
|1012
|0.24
|114.32
|114.49
|0.00
|2024
|2006.07.02 21:03
|s/l
|1012
|0.24
|114.49
|114.49
|0.00
|-35.64
|1567.59
|2025
|2006.07.02 21:18
|sell
|1013
|0.24
|114.65
|114.82
|0.00
|2026
|2006.07.02 23:49
|close
|1013
|0.24
|114.55
|114.82
|0.00
|20.95
|1588.54
|2027
|2006.07.03 04:25
|sell
|1014
|0.24
|114.66
|114.83
|0.00
|2028
|2006.07.03 06:12
|s/l
|1014
|0.24
|114.83
|114.83
|0.00
|-35.53
|1553.01
|2029
|2006.07.03 10:15
|buy
|1015
|0.23
|114.63
|114.46
|0.00
|2030
|2006.07.03 10:53
|close
|1015
|0.23
|114.75
|114.46
|0.00
|24.05
|1577.06
|2031
|2006.07.03 12:15
|buy
|1016
|0.24
|114.81
|114.64
|0.00
|2032
|2006.07.03 14:27
|s/l
|1016
|0.24
|114.64
|114.64
|0.00
|-35.59
|1541.47
|2033
|2006.07.04 16:02
|buy
|1017
|0.23
|114.59
|114.42
|0.00
|2034
|2006.07.04 16:10
|close
|1017
|0.23
|114.68
|114.42
|0.00
|18.05
|1559.52
|2035
|2006.07.04 20:24
|buy
|1018
|0.23
|115.01
|114.84
|0.00
|2036
|2006.07.04 20:51
|close
|1018
|0.23
|115.09
|114.84
|0.00
|15.99
|1575.51
|2037
|2006.07.04 20:57
|buy
|1019
|0.24
|115.01
|114.84
|0.00
|2038
|2006.07.04 23:51
|s/l
|1019
|0.24
|114.84
|114.84
|0.00
|-35.53
|1539.98
|2039
|2006.07.05 02:56
|sell
|1020
|0.23
|114.92
|115.09
|0.00
|2040
|2006.07.05 04:02
|s/l
|1020
|0.23
|115.09
|115.09
|0.00
|-33.97
|1506.01
|2041
|2006.07.05 05:55
|buy
|1021
|0.23
|115.03
|114.86
|0.00
|2042
|2006.07.05 06:04
|s/l
|1021
|0.23
|114.86
|114.86
|0.00
|-34.04
|1471.97
|2043
|2006.07.05 08:18
|sell
|1022
|0.22
|114.98
|115.15
|0.00
|2044
|2006.07.05 08:31
|s/l
|1022
|0.22
|115.15
|115.15
|0.00
|-32.48
|1439.49
|2045
|2006.07.05 08:31
|sell
|1023
|0.22
|115.14
|115.31
|0.00
|2046
|2006.07.05 08:47
|close
|1023
|0.22
|115.02
|115.31
|0.00
|22.95
|1462.44
|2047
|2006.07.05 08:47
|sell
|1024
|0.22
|115.00
|115.17
|0.00
|2048
|2006.07.05 09:05
|s/l
|1024
|0.22
|115.17
|115.17
|0.00
|-32.47
|1429.97
|2049
|2006.07.05 10:14
|sell
|1025
|0.21
|115.61
|115.78
|0.00
|2050
|2006.07.05 11:16
|s/l
|1025
|0.21
|115.78
|115.78
|0.00
|-30.83
|1399.14
|2051
|2006.07.06 06:56
|buy
|1026
|0.21
|115.41
|115.24
|0.00
|2052
|2006.07.06 07:19
|close
|1026
|0.21
|115.51
|115.24
|0.00
|18.18
|1417.32
|2053
|2006.07.06 09:29
|buy
|1027
|0.21
|115.13
|114.96
|0.00
|2054
|2006.07.06 09:40
|close
|1027
|0.21
|115.23
|114.96
|0.00
|18.22
|1435.54
|2055
|2006.07.06 10:18
|buy
|1028
|0.22
|114.98
|114.81
|0.00
|2056
|2006.07.06 10:59
|close
|1028
|0.22
|115.07
|114.81
|0.00
|17.21
|1452.75
|2057
|2006.07.06 14:08
|buy
|1029
|0.22
|115.09
|114.92
|0.00
|2058
|2006.07.06 16:05
|close
|1029
|0.22
|115.18
|114.92
|0.00
|17.19
|1469.94
|2059
|2006.07.07 03:21
|buy
|1030
|0.22
|114.98
|114.81
|0.00
|2060
|2006.07.07 03:41
|close
|1030
|0.22
|115.03
|114.81
|0.00
|9.56
|1479.50
|2061
|2006.07.07 03:54
|buy
|1031
|0.22
|114.98
|114.81
|0.00
|2062
|2006.07.07 04:37
|s/l
|1031
|0.22
|114.81
|114.81
|0.00
|-32.58
|1446.92
|2063
|2006.07.07 04:38
|buy
|1032
|0.22
|114.78
|114.61
|0.00
|2064
|2006.07.07 04:48
|close
|1032
|0.22
|114.86
|114.61
|0.00
|15.32
|1462.24
|2065
|2006.07.07 04:48
|buy
|1033
|0.22
|114.88
|114.71
|0.00
|2066
|2006.07.07 05:54
|s/l
|1033
|0.22
|114.71
|114.71
|0.00
|-32.60
|1429.64
|2067
|2006.07.07 08:29
|buy
|1034
|0.21
|114.56
|114.39
|0.00
|2068
|2006.07.07 08:29
|s/l
|1034
|0.21
|114.39
|114.39
|0.00
|-31.21
|1398.43
|2069
|2006.07.07 08:29
|buy
|1035
|0.21
|114.40
|114.23
|0.00
|2070
|2006.07.07 08:30
|s/l
|1035
|0.21
|114.23
|114.23
|0.00
|-31.25
|1367.18
|2071
|2006.07.07 08:30
|buy
|1036
|0.21
|114.25
|114.08
|0.00
|2072
|2006.07.07 08:35
|s/l
|1036
|0.21
|114.08
|114.08
|0.00
|-31.29
|1335.89
|2073
|2006.07.07 08:35
|buy
|1037
|0.20
|114.10
|113.93
|0.00
|2074
|2006.07.07 08:35
|s/l
|1037
|0.20
|113.93
|113.93
|0.00
|-29.84
|1306.05
|2075
|2006.07.07 08:35
|buy
|1038
|0.20
|113.95
|113.78
|0.00
|2076
|2006.07.07 08:57
|close
|1038
|0.20
|114.10
|113.78
|0.00
|26.29
|1332.34
|2077
|2006.07.07 08:57
|buy
|1039
|0.20
|114.13
|113.96
|0.00
|2078
|2006.07.07 09:01
|close
|1039
|0.20
|114.17
|113.96
|0.00
|7.01
|1339.35
|2079
|2006.07.07 09:32
|buy
|1040
|0.20
|113.98
|113.81
|0.00
|2080
|2006.07.07 09:44
|close
|1040
|0.20
|114.07
|113.81
|0.00
|15.78
|1355.13
|2081
|2006.07.07 10:02
|buy
|1041
|0.20
|114.08
|113.91
|0.00
|2082
|2006.07.07 10:07
|close
|1041
|0.20
|114.16
|113.91
|0.00
|14.02
|1369.15
|2083
|2006.07.07 10:14
|buy
|1042
|0.21
|114.08
|113.91
|0.00
|2084
|2006.07.07 10:44
|s/l
|1042
|0.21
|113.91
|113.91
|0.00
|-31.34
|1337.81
|2085
|2006.07.07 10:44
|buy
|1043
|0.20
|113.93
|113.76
|0.00
|2086
|2006.07.07 11:35
|close
|1043
|0.20
|114.01
|113.76
|0.00
|14.03
|1351.84
|2087
|2006.07.09 18:55
|sell
|1044
|0.20
|114.03
|114.20
|0.00
|2088
|2006.07.09 19:08
|close
|1044
|0.20
|113.95
|114.20
|0.00
|14.04
|1365.88
|2089
|2006.07.10 05:35
|sell
|1045
|0.20
|113.74
|113.91
|0.00
|2090
|2006.07.10 07:04
|s/l
|1045
|0.20
|113.91
|113.91
|0.00
|-29.84
|1336.04
|2091
|2006.07.10 16:57
|sell
|1046
|0.20
|114.25
|114.42
|0.00
|2092
|2006.07.10 19:11
|s/l
|1046
|0.20
|114.42
|114.42
|0.00
|-29.72
|1306.32
|2093
|2006.07.10 22:34
|buy
|1047
|0.20
|113.94
|113.77
|0.00
|2094
|2006.07.10 23:19
|close
|1047
|0.20
|114.02
|113.77
|0.00
|14.03
|1320.35
|2095
|2006.07.11 02:55
|sell
|1048
|0.20
|114.28
|114.45
|0.00
|2096
|2006.07.11 03:24
|close
|1048
|0.20
|114.18
|114.45
|0.00
|17.52
|1337.87
|2097
|2006.07.11 09:14
|sell
|1049
|0.20
|114.58
|114.75
|0.00
|2098
|2006.07.11 09:19
|close
|1049
|0.20
|114.51
|114.75
|0.00
|12.23
|1350.10
|2099
|2006.07.11 10:24
|buy
|1050
|0.20
|114.27
|114.10
|0.00
|2100
|2006.07.11 10:30
|close
|1050
|0.20
|114.36
|114.10
|0.00
|15.74
|1365.84
|2101
|2006.07.11 10:44
|buy
|1051
|0.20
|114.27
|114.10
|0.00
|2102
|2006.07.11 11:16
|s/l
|1051
|0.20
|114.10
|114.10
|0.00
|-29.80
|1336.04
|2103
|2006.07.11 11:17
|buy
|1052
|0.20
|114.09
|113.92
|0.00
|2104
|2006.07.11 11:31
|close
|1052
|0.20
|114.17
|113.92
|0.00
|14.01
|1350.05
|2105
|2006.07.11 12:39
|sell
|1053
|0.20
|114.37
|114.54
|0.00
|2106
|2006.07.11 12:45
|close
|1053
|0.20
|114.29
|114.54
|0.00
|14.00
|1364.05
|2107
|2006.07.11 21:57
|sell
|1054
|0.20
|114.41
|114.58
|0.00
|2108
|2006.07.11 23:17
|close
|1054
|0.20
|114.35
|114.58
|0.00
|10.49
|1374.54
|2109
|2006.07.12 04:11
|sell
|1055
|0.21
|114.62
|114.79
|0.00
|2110
|2006.07.12 04:34
|s/l
|1055
|0.21
|114.79
|114.79
|0.00
|-31.10
|1343.44
|2111
|2006.07.12 04:34
|sell
|1056
|0.20
|114.78
|114.95
|0.00
|2112
|2006.07.12 04:35
|close
|1056
|0.20
|114.69
|114.95
|0.00
|15.69
|1359.13
|2113
|2006.07.12 04:45
|sell
|1057
|0.20
|114.63
|114.80
|0.00
|2114
|2006.07.12 05:58
|s/l
|1057
|0.20
|114.80
|114.80
|0.00
|-29.62
|1329.51
|2115
|2006.07.12 05:58
|sell
|1058
|0.20
|114.81
|114.98
|0.00
|2116
|2006.07.12 07:16
|s/l
|1058
|0.20
|114.98
|114.98
|0.00
|-29.57
|1299.94
|2117
|2006.07.12 07:26
|sell
|1059
|0.19
|115.15
|115.32
|0.00
|2118
|2006.07.12 08:30
|s/l
|1059
|0.19
|115.32
|115.32
|0.00
|-28.00
|1271.94
|2119
|2006.07.12 09:51
|sell
|1060
|0.19
|115.55
|115.72
|0.00
|2120
|2006.07.12 09:55
|close
|1060
|0.19
|115.48
|115.72
|0.00
|11.52
|1283.46
|2121
|2006.07.12 11:20
|buy
|1061
|0.19
|115.48
|115.31
|0.00
|2122
|2006.07.12 13:21
|close
|1061
|0.19
|115.55
|115.31
|0.00
|11.51
|1294.97
|2123
|2006.07.12 14:36
|buy
|1062
|0.19
|115.51
|115.34
|0.00
|2124
|2006.07.12 18:50
|s/l
|1062
|0.19
|115.34
|115.34
|0.00
|-28.00
|1266.97
|2125
|2006.07.13 08:07
|buy
|1063
|0.19
|115.28
|115.11
|0.00
|2126
|2006.07.13 09:19
|s/l
|1063
|0.19
|115.11
|115.11
|0.00
|-28.06
|1238.91
|2127
|2006.07.13 12:04
|buy
|1064
|0.19
|115.37
|115.20
|0.00
|2128
|2006.07.13 13:00
|close
|1064
|0.19
|115.43
|115.20
|0.00
|9.88
|1248.79
|2129
|2006.07.13 16:41
|sell
|1065
|0.19
|115.40
|115.57
|0.00
|2130
|2006.07.13 19:20
|close
|1065
|0.19
|115.34
|115.57
|0.00
|9.88
|1258.67
|2131
|2006.07.13 20:48
|sell
|1066
|0.19
|115.48
|115.65
|0.00
|2132
|2006.07.13 21:17
|s/l
|1066
|0.19
|115.65
|115.65
|0.00
|-27.93
|1230.74
|2133
|2006.07.14 00:06
|buy
|1067
|0.18
|115.84
|115.67
|0.00
|2134
|2006.07.14 00:19
|s/l
|1067
|0.18
|115.67
|115.67
|0.00
|-26.45
|1204.29
|2135
|2006.07.14 00:19
|buy
|1068
|0.18
|115.69
|115.52
|0.00
|2136
|2006.07.14 00:37
|s/l
|1068
|0.18
|115.52
|115.52
|0.00
|-26.49
|1177.80
|2137
|2006.07.14 00:37
|buy
|1069
|0.18
|115.54
|115.37
|0.00
|2138
|2006.07.14 00:37
|close
|1069
|0.18
|115.63
|115.37
|0.00
|14.01
|1191.81
|2139
|2006.07.14 00:37
|buy
|1070
|0.18
|115.65
|115.48
|0.00
|2140
|2006.07.14 00:40
|s/l
|1070
|0.18
|115.48
|115.48
|0.00
|-26.50
|1165.31
|2141
|2006.07.14 00:40
|buy
|1071
|0.17
|115.50
|115.33
|0.00
|2142
|2006.07.14 00:40
|close
|1071
|0.17
|115.59
|115.33
|0.00
|13.24
|1178.55
|2143
|2006.07.14 00:40
|buy
|1072
|0.18
|115.61
|115.44
|0.00
|2144
|2006.07.14 00:40
|close
|1072
|0.18
|115.69
|115.44
|0.00
|12.45
|1191.00
|2145
|2006.07.14 00:40
|buy
|1073
|0.18
|115.72
|115.55
|0.00
|2146
|2006.07.14 00:41
|close
|1073
|0.18
|115.80
|115.55
|0.00
|12.44
|1203.44
|2147
|2006.07.14 00:41
|buy
|1074
|0.18
|115.84
|115.67
|0.00
|2148
|2006.07.14 00:42
|s/l
|1074
|0.18
|115.67
|115.67
|0.00
|-26.45
|1176.99
|2149
|2006.07.14 00:42
|buy
|1075
|0.18
|115.69
|115.52
|0.00
|2150
|2006.07.14 00:42
|close
|1075
|0.18
|115.76
|115.52
|0.00
|10.88
|1187.87
|2151
|2006.07.14 00:42
|buy
|1076
|0.18
|115.76
|115.59
|0.00
|2152
|2006.07.14 00:51
|close
|1076
|0.18
|115.83
|115.59
|0.00
|10.88
|1198.75
|2153
|2006.07.14 00:51
|buy
|1077
|0.18
|115.84
|115.67
|0.00
|2154
|2006.07.14 01:06
|close
|1077
|0.18
|115.90
|115.67
|0.00
|9.32
|1208.07
|2155
|2006.07.14 02:02
|sell
|1078
|0.18
|115.94
|116.11
|0.00
|2156
|2006.07.14 02:09
|close
|1078
|0.18
|115.87
|116.11
|0.00
|10.87
|1218.94
|2157
|2006.07.14 02:17
|sell
|1079
|0.18
|115.94
|116.11
|0.00
|2158
|2006.07.14 02:22
|s/l
|1079
|0.18
|116.11
|116.11
|0.00
|-26.35
|1192.59
|2159
|2006.07.14 02:22
|sell
|1080
|0.18
|116.09
|116.26
|0.00
|2160
|2006.07.14 02:29
|close
|1080
|0.18
|116.02
|116.26
|0.00
|10.86
|1203.45
|2161
|2006.07.14 02:31
|sell
|1081
|0.18
|116.05
|116.22
|0.00
|2162
|2006.07.14 02:36
|close
|1081
|0.18
|115.98
|116.22
|0.00
|10.86
|1214.31
|2163
|2006.07.14 02:46
|sell
|1082
|0.18
|116.05
|116.22
|0.00
|2164
|2006.07.14 03:14
|close
|1082
|0.18
|115.94
|116.22
|0.00
|17.08
|1231.39
|2165
|2006.07.14 04:19
|sell
|1083
|0.18
|115.81
|115.98
|0.00
|2166
|2006.07.14 04:33
|close
|1083
|0.18
|115.75
|115.98
|0.00
|9.33
|1240.72
|2167
|2006.07.14 06:42
|sell
|1084
|0.19
|115.84
|116.01
|0.00
|2168
|2006.07.14 08:30
|close
|1084
|0.19
|115.77
|116.01
|0.00
|11.49
|1252.21
|2169
|2006.07.14 10:19
|buy
|1085
|0.19
|116.30
|116.13
|0.00
|2170
|2006.07.14 10:22
|close
|1085
|0.19
|116.36
|116.13
|0.00
|9.80
|1262.01
|2171
|2006.07.14 10:40
|buy
|1086
|0.19
|116.30
|116.13
|0.00
|2172
|2006.07.14 14:42
|s/l
|1086
|0.19
|116.13
|116.13
|0.00
|-27.81
|1234.20
|2173
|2006.07.14 15:32
|sell
|1087
|0.19
|116.20
|116.37
|0.00
|2174
|2006.07.14 16:18
|close
|1087
|0.19
|116.14
|116.37
|0.00
|9.82
|1244.02
|2175
|2006.07.17 10:13
|sell
|1088
|0.19
|117.17
|117.34
|0.00
|2176
|2006.07.17 11:07
|close
|1088
|0.19
|117.06
|117.34
|0.00
|17.85
|1261.87
|2177
|2006.07.17 12:23
|sell
|1089
|0.19
|117.21
|117.38
|0.00
|2178
|2006.07.17 14:07
|close
|1089
|0.19
|117.13
|117.38
|0.00
|12.98
|1274.85
|2179
|2006.07.17 17:42
|buy
|1090
|0.19
|117.12
|116.95
|0.00
|2180
|2006.07.17 19:50
|s/l
|1090
|0.19
|116.95
|116.95
|0.00
|-27.62
|1247.23
|2181
|2006.07.17 21:42
|buy
|1091
|0.19
|116.93
|116.76
|0.00
|2182
|2006.07.17 23:46
|close
|1091
|0.19
|117.01
|116.76
|0.00
|12.99
|1260.22
|2183
|2006.07.18 01:57
|buy
|1092
|0.19
|116.92
|116.75
|0.00
|2184
|2006.07.18 03:13
|s/l
|1092
|0.19
|116.75
|116.75
|0.00
|-27.67
|1232.55
|2185
|2006.07.18 05:04
|sell
|1093
|0.18
|117.09
|117.26
|0.00
|2186
|2006.07.18 05:13
|close
|1093
|0.18
|117.01
|117.26
|0.00
|12.31
|1244.86
|2187
|2006.07.18 06:27
|buy
|1094
|0.19
|116.88
|116.71
|0.00
|2188
|2006.07.18 07:10
|close
|1094
|0.19
|116.96
|116.71
|0.00
|13.00
|1257.86
|2189
|2006.07.18 07:59
|sell
|1095
|0.19
|117.01
|117.18
|0.00
|2190
|2006.07.18 09:06
|close
|1095
|0.19
|116.93
|117.18
|0.00
|13.00
|1270.86
|2191
|2006.07.18 09:06
|buy
|1096
|0.19
|116.96
|116.79
|0.00
|2192
|2006.07.18 09:56
|close
|1096
|0.19
|117.07
|116.79
|0.00
|17.85
|1288.71
|2193
|2006.07.18 11:34
|buy
|1097
|0.19
|117.25
|117.08
|0.00
|2194
|2006.07.18 11:48
|close
|1097
|0.19
|117.33
|117.08
|0.00
|12.95
|1301.66
|2195
|2006.07.19 03:21
|sell
|1098
|0.20
|117.51
|117.68
|0.00
|2196
|2006.07.19 04:23
|close
|1098
|0.20
|117.46
|117.68
|0.00
|8.51
|1310.17
|2197
|2006.07.19 08:30
|sell
|1099
|0.20
|117.73
|117.90
|0.00
|2198
|2006.07.19 08:31
|close
|1099
|0.20
|117.66
|117.90
|0.00
|11.90
|1322.07
|2199
|2006.07.19 08:32
|sell
|1100
|0.20
|117.73
|117.90
|0.00
|2200
|2006.07.19 08:44
|close
|1100
|0.20
|117.66
|117.90
|0.00
|11.90
|1333.97
|2201
|2006.07.19 08:47
|sell
|1101
|0.20
|117.73
|117.90
|0.00
|2202
|2006.07.19 09:45
|close
|1101
|0.20
|117.64
|117.90
|0.00
|15.30
|1349.27
|2203
|2006.07.19 09:45
|buy
|1102
|0.20
|117.65
|117.48
|0.00
|2204
|2006.07.19 10:00
|s/l
|1102
|0.20
|117.48
|117.48
|0.00
|-28.95
|1320.32
|2205
|2006.07.19 12:54
|buy
|1103
|0.20
|116.87
|116.70
|0.00
|2206
|2006.07.19 12:59
|s/l
|1103
|0.20
|116.70
|116.70
|0.00
|-29.13
|1291.19
|2207
|2006.07.19 12:59
|buy
|1104
|0.19
|116.72
|116.55
|0.00
|2208
|2006.07.19 14:32
|close
|1104
|0.19
|116.83
|116.55
|0.00
|17.89
|1309.08
|2209
|2006.07.20 10:10
|buy
|1105
|0.20
|116.77
|116.60
|0.00
|2210
|2006.07.20 11:29
|close
|1105
|0.20
|116.88
|116.60
|0.00
|18.82
|1327.90
|2211
|2006.07.20 12:35
|sell
|1106
|0.20
|116.89
|117.06
|0.00
|2212
|2006.07.20 14:00
|close
|1106
|0.20
|116.80
|117.06
|0.00
|15.41
|1343.31
|2213
|2006.07.20 14:18
|buy
|1107
|0.20
|116.74
|116.57
|0.00
|2214
|2006.07.20 14:21
|close
|1107
|0.20
|116.82
|116.57
|0.00
|13.70
|1357.01
|2215
|2006.07.20 16:54
|sell
|1108
|0.20
|117.01
|117.18
|0.00
|2216
|2006.07.20 19:53
|close
|1108
|0.20
|116.93
|117.18
|0.00
|13.68
|1370.69
|2217
|2006.07.21 05:46
|sell
|1109
|0.21
|116.17
|116.34
|0.00
|2218
|2006.07.21 05:57
|close
|1109
|0.21
|116.08
|116.34
|0.00
|16.28
|1386.97
|2219
|2006.07.21 05:58
|sell
|1110
|0.21
|116.17
|116.34
|0.00
|2220
|2006.07.21 06:01
|s/l
|1110
|0.21
|116.34
|116.34
|0.00
|-30.69
|1356.28
|2221
|2006.07.21 06:01
|sell
|1111
|0.20
|116.35
|116.52
|0.00
|2222
|2006.07.21 06:02
|close
|1111
|0.20
|116.27
|116.52
|0.00
|13.76
|1370.04
|2223
|2006.07.21 10:11
|buy
|1112
|0.21
|116.03
|115.86
|0.00
|2224
|2006.07.21 10:12
|close
|1112
|0.21
|116.07
|115.86
|0.00
|7.24
|1377.28
|2225
|2006.07.21 11:27
|sell
|1113
|0.21
|116.29
|116.46
|0.00
|2226
|2006.07.21 13:31
|close
|1113
|0.21
|116.25
|116.46
|0.00
|7.23
|1384.51
|2227
|2006.07.23 20:03
|sell
|1114
|0.21
|116.37
|116.54
|0.00
|2228
|2006.07.23 20:53
|s/l
|1114
|0.21
|116.54
|116.54
|0.00
|-30.63
|1353.88
|2229
|2006.07.23 20:53
|sell
|1115
|0.20
|116.53
|116.70
|0.00
|2230
|2006.07.23 21:27
|s/l
|1115
|0.20
|116.70
|116.70
|0.00
|-29.13
|1324.75
|2231
|2006.07.24 21:02
|buy
|1116
|0.20
|116.80
|116.63
|0.00
|2232
|2006.07.24 21:18
|close
|1116
|0.20
|116.84
|116.63
|0.00
|6.85
|1331.60
|2233
|2006.07.24 21:38
|buy
|1117
|0.20
|116.80
|116.63
|0.00
|2234
|2006.07.25 00:32
|s/l
|1117
|0.20
|116.63
|116.63
|0.00
|-26.82
|1304.78
|2235
|2006.07.25 10:15
|sell
|1118
|0.20
|116.85
|117.02
|0.00
|2236
|2006.07.25 10:27
|close
|1118
|0.20
|116.79
|117.02
|0.00
|10.27
|1315.05
|2237
|2006.07.25 10:32
|sell
|1119
|0.20
|116.85
|117.02
|0.00
|2238
|2006.07.25 11:11
|s/l
|1119
|0.20
|117.02
|117.02
|0.00
|-29.05
|1286.00
|2239
|2006.07.25 11:21
|sell
|1120
|0.19
|117.09
|117.26
|0.00
|2240
|2006.07.25 11:38
|s/l
|1120
|0.19
|117.26
|117.26
|0.00
|-27.54
|1258.46
|2241
|2006.07.25 11:38
|sell
|1121
|0.19
|117.25
|117.42
|0.00
|2242
|2006.07.25 11:39
|close
|1121
|0.19
|117.20
|117.42
|0.00
|8.11
|1266.57
|2243
|2006.07.25 11:40
|sell
|1122
|0.19
|117.19
|117.36
|0.00
|2244
|2006.07.25 12:02
|s/l
|1122
|0.19
|117.36
|117.36
|0.00
|-27.52
|1239.05
|2245
|2006.07.25 13:51
|sell
|1123
|0.19
|117.34
|117.51
|0.00
|2246
|2006.07.25 13:59
|close
|1123
|0.19
|117.28
|117.51
|0.00
|9.72
|1248.77
|2247
|2006.07.26 02:42
|buy
|1124
|0.19
|116.96
|116.79
|0.00
|2248
|2006.07.26 04:01
|s/l
|1124
|0.19
|116.79
|116.79
|0.00
|-27.66
|1221.11
|2249
|2006.07.26 04:10
|buy
|1125
|0.18
|116.73
|116.56
|0.00
|2250
|2006.07.26 04:48
|close
|1125
|0.18
|116.80
|116.56
|0.00
|10.79
|1231.90
|2251
|2006.07.26 20:24
|buy
|1126
|0.18
|116.28
|116.11
|0.00
|2252
|2006.07.26 21:20
|close
|1126
|0.18
|116.34
|116.11
|0.00
|9.28
|1241.18
|2253
|2006.07.27 01:44
|buy
|1127
|0.19
|116.12
|115.95
|0.00
|2254
|2006.07.27 03:38
|s/l
|1127
|0.19
|115.95
|115.95
|0.00
|-27.86
|1213.32
|2255
|2006.07.27 04:49
|buy
|1128
|0.18
|115.79
|115.62
|0.00
|2256
|2006.07.27 05:10
|s/l
|1128
|0.18
|115.62
|115.62
|0.00
|-26.47
|1186.85
|2257
|2006.07.27 05:14
|buy
|1129
|0.18
|115.67
|115.50
|0.00
|2258
|2006.07.27 05:31
|close
|1129
|0.18
|115.75
|115.50
|0.00
|12.44
|1199.29
|2259
|2006.07.27 05:45
|buy
|1130
|0.18
|115.68
|115.51
|0.00
|2260
|2006.07.27 06:24
|s/l
|1130
|0.18
|115.51
|115.51
|0.00
|-26.49
|1172.80
|2261
|2006.07.27 07:30
|sell
|1131
|0.18
|115.63
|115.80
|0.00
|2262
|2006.07.27 07:55
|close
|1131
|0.18
|115.57
|115.80
|0.00
|9.34
|1182.14
|2263
|2006.07.27 10:00
|buy
|1132
|0.18
|115.49
|115.32
|0.00
|2264
|2006.07.27 10:08
|close
|1132
|0.18
|115.57
|115.32
|0.00
|12.46
|1194.60
|2265
|2006.07.27 10:27
|buy
|1133
|0.18
|115.49
|115.32
|0.00
|2266
|2006.07.27 11:07
|close
|1133
|0.18
|115.57
|115.32
|0.00
|12.46
|1207.06
|2267
|2006.07.27 11:14
|buy
|1134
|0.18
|115.43
|115.26
|0.00
|2268
|2006.07.27 11:21
|close
|1134
|0.18
|115.51
|115.26
|0.00
|12.47
|1219.53
|2269
|2006.07.27 12:55
|sell
|1135
|0.18
|115.60
|115.77
|0.00
|2270
|2006.07.27 14:13
|s/l
|1135
|0.18
|115.77
|115.77
|0.00
|-26.43
|1193.10
|2271
|2006.07.27 19:35
|sell
|1136
|0.18
|115.93
|116.10
|0.00
|2272
|2006.07.27 19:50
|close
|1136
|0.18
|115.85
|116.10
|0.00
|12.43
|1205.53
|2273
|2006.07.27 22:58
|buy
|1137
|0.18
|115.80
|115.63
|0.00
|2274
|2006.07.27 23:30
|s/l
|1137
|0.18
|115.63
|115.63
|0.00
|-26.46
|1179.07
|2275
|2006.07.28 04:17
|sell
|1138
|0.18
|115.68
|115.85
|0.00
|2276
|2006.07.28 04:17
|close
|1138
|0.18
|115.59
|115.85
|0.00
|14.02
|1193.09
|2277
|2006.07.28 05:45
|buy
|1139
|0.18
|115.31
|115.14
|0.00
|2278
|2006.07.28 05:48
|close
|1139
|0.18
|115.39
|115.14
|0.00
|12.48
|1205.57
|2279
|2006.07.28 06:54
|sell
|1140
|0.18
|115.63
|115.80
|0.00
|2280
|2006.07.28 07:56
|s/l
|1140
|0.18
|115.80
|115.80
|0.00
|-26.42
|1179.15
|2281
|2006.07.28 08:30
|buy
|1141
|0.18
|115.51
|115.34
|0.00
|2282
|2006.07.28 08:30
|s/l
|1141
|0.18
|115.34
|115.34
|0.00
|-26.53
|1152.62
|2283
|2006.07.28 08:30
|buy
|1142
|0.17
|115.36
|115.19
|0.00
|2284
|2006.07.28 08:30
|s/l
|1142
|0.17
|115.19
|115.19
|0.00
|-25.09
|1127.53
|2285
|2006.07.28 08:30
|buy
|1143
|0.17
|115.20
|115.03
|0.00
|2286
|2006.07.28 08:43
|s/l
|1143
|0.17
|115.03
|115.03
|0.00
|-25.12
|1102.41
|2287
|2006.07.28 08:43
|buy
|1144
|0.17
|115.05
|114.88
|0.00
|2288
|2006.07.28 08:48
|s/l
|1144
|0.17
|114.88
|114.88
|0.00
|-25.16
|1077.25
|2289
|2006.07.28 08:48
|buy
|1145
|0.16
|114.90
|114.73
|0.00
|2290
|2006.07.28 08:52
|close
|1145
|0.16
|115.01
|114.73
|0.00
|15.30
|1092.55
|2291
|2006.07.28 08:52
|buy
|1146
|0.16
|115.03
|114.86
|0.00
|2292
|2006.07.28 09:04
|s/l
|1146
|0.16
|114.86
|114.86
|0.00
|-23.68
|1068.87
|2293
|2006.07.28 09:04
|buy
|1147
|0.16
|114.86
|114.69
|0.00
|2294
|2006.07.28 09:04
|close
|1147
|0.16
|114.93
|114.69
|0.00
|9.75
|1078.62
|2295
|2006.07.28 09:05
|buy
|1148
|0.16
|114.85
|114.68
|0.00
|2296
|2006.07.28 09:14
|close
|1148
|0.16
|114.92
|114.68
|0.00
|9.75
|1088.37
|2297
|2006.07.28 09:15
|buy
|1149
|0.16
|114.86
|114.69
|0.00
|2298
|2006.07.28 09:17
|close
|1149
|0.16
|114.93
|114.69
|0.00
|9.75
|1098.12
|2299
|2006.07.28 09:26
|buy
|1150
|0.16
|114.86
|114.69
|0.00
|2300
|2006.07.28 10:45
|s/l
|1150
|0.16
|114.69
|114.69
|0.00
|-23.72
|1074.40
|2301
|2006.07.31 03:41
|sell
|1151
|0.16
|114.49
|114.66
|0.00
|2302
|2006.07.31 04:27
|close
|1151
|0.16
|114.40
|114.66
|0.00
|12.59
|1086.99
|2303
|2006.07.31 07:41
|buy
|1152
|0.16
|114.27
|114.10
|0.00
|2304
|2006.07.31 08:52
|close
|1152
|0.16
|114.37
|114.10
|0.00
|13.99
|1100.98
|2305
|2006.07.31 10:26
|sell
|1153
|0.17
|114.42
|114.59
|0.00
|2306
|2006.07.31 10:43
|close
|1153
|0.17
|114.34
|114.59
|0.00
|11.89
|1112.87
|2307
|2006.07.31 10:56
|sell
|1154
|0.17
|114.42
|114.59
|0.00
|2308
|2006.07.31 12:48
|s/l
|1154
|0.17
|114.59
|114.59
|0.00
|-25.22
|1087.65
|2309
|2006.07.31 20:51
|sell
|1155
|0.16
|114.65
|114.82
|0.00
|2310
|2006.07.31 21:08
|close
|1155
|0.16
|114.57
|114.82
|0.00
|11.17
|1098.82
|2311
|2006.07.31 23:22
|sell
|1156
|0.16
|114.79
|114.96
|0.00
|2312
|2006.08.01 00:00
|close
|1156
|0.16
|114.70
|114.96
|0.00
|10.16
|1108.97
|2313
|2006.08.01 02:38
|sell
|1157
|0.17
|114.69
|114.86
|0.00
|2314
|2006.08.01 08:30
|close
|1157
|0.17
|114.60
|114.86
|0.00
|13.35
|1122.32
|2315
|2006.08.01 08:37
|sell
|1158
|0.17
|114.79
|114.96
|0.00
|2316
|2006.08.01 08:37
|s/l
|1158
|0.17
|114.96
|114.96
|0.00
|-25.14
|1097.18
|2317
|2006.08.01 08:37
|sell
|1159
|0.16
|114.94
|115.11
|0.00
|2318
|2006.08.01 09:00
|s/l
|1159
|0.16
|115.11
|115.11
|0.00
|-23.63
|1073.55
|2319
|2006.08.01 09:10
|sell
|1160
|0.16
|115.17
|115.34
|0.00
|2320
|2006.08.01 09:14
|close
|1160
|0.16
|115.12
|115.34
|0.00
|6.95
|1080.50
|2321
|2006.08.01 10:01
|sell
|1161
|0.16
|115.19
|115.36
|0.00
|2322
|2006.08.01 10:14
|close
|1161
|0.16
|115.07
|115.36
|0.00
|16.69
|1097.19
|2323
|2006.08.01 10:18
|sell
|1162
|0.16
|115.19
|115.36
|0.00
|2324
|2006.08.01 10:27
|s/l
|1162
|0.16
|115.36
|115.36
|0.00
|-23.58
|1073.61
|2325
|2006.08.01 10:27
|sell
|1163
|0.16
|115.34
|115.51
|0.00
|2326
|2006.08.01 10:47
|close
|1163
|0.16
|115.21
|115.51
|0.00
|18.05
|1091.66
|2327
|2006.08.01 10:47
|sell
|1164
|0.16
|115.20
|115.37
|0.00
|2328
|2006.08.01 11:05
|close
|1164
|0.16
|115.10
|115.37
|0.00
|13.90
|1105.56
|2329
|2006.08.01 12:09
|buy
|1165
|0.17
|114.75
|114.58
|0.00
|2330
|2006.08.01 12:15
|s/l
|1165
|0.17
|114.58
|114.58
|0.00
|-25.23
|1080.33
|2331
|2006.08.01 12:15
|buy
|1166
|0.16
|114.59
|114.42
|0.00
|2332
|2006.08.01 12:18
|close
|1166
|0.16
|114.70
|114.42
|0.00
|15.34
|1095.67
|2333
|2006.08.01 12:18
|buy
|1167
|0.16
|114.73
|114.56
|0.00
|2334
|2006.08.01 14:53
|s/l
|1167
|0.16
|114.56
|114.56
|0.00
|-23.74
|1071.93
|2335
|2006.08.02 03:19
|buy
|1168
|0.16
|114.37
|114.20
|0.00
|2336
|2006.08.02 03:56
|close
|1168
|0.16
|114.46
|114.20
|0.00
|12.58
|1084.51
|2337
|2006.08.02 09:20
|buy
|1169
|0.16
|114.56
|114.39
|0.00
|2338
|2006.08.02 09:24
|s/l
|1169
|0.16
|114.39
|114.39
|0.00
|-23.78
|1060.73
|2339
|2006.08.02 09:24
|buy
|1170
|0.16
|114.41
|114.24
|0.00
|2340
|2006.08.02 09:44
|close
|1170
|0.16
|114.52
|114.24
|0.00
|15.37
|1076.10
|2341
|2006.08.02 09:44
|buy
|1171
|0.16
|114.55
|114.38
|0.00
|2342
|2006.08.02 09:56
|close
|1171
|0.16
|114.67
|114.38
|0.00
|16.74
|1092.84
|2343
|2006.08.02 20:22
|sell
|1172
|0.16
|114.67
|114.84
|0.00
|2344
|2006.08.02 21:10
|s/l
|1172
|0.16
|114.84
|114.84
|0.00
|-23.69
|1069.15
|2345
|2006.08.03 02:15
|buy
|1173
|0.16
|114.71
|114.54
|0.00
|2346
|2006.08.03 03:57
|close
|1173
|0.16
|114.80
|114.54
|0.00
|12.54
|1081.69
|2347
|2006.08.03 04:43
|sell
|1174
|0.16
|114.90
|115.07
|0.00
|2348
|2006.08.03 05:18
|s/l
|1174
|0.16
|115.07
|115.07
|0.00
|-23.64
|1058.05
|2349
|2006.08.03 06:11
|buy
|1175
|0.16
|115.02
|114.85
|0.00
|2350
|2006.08.03 07:05
|s/l
|1175
|0.16
|114.85
|114.85
|0.00
|-23.68
|1034.37
|2351
|2006.08.03 09:28
|sell
|1176
|0.16
|114.99
|115.16
|0.00
|2352
|2006.08.03 09:44
|close
|1176
|0.16
|114.91
|115.16
|0.00
|11.14
|1045.51
|2353
|2006.08.03 10:55
|sell
|1177
|0.16
|115.01
|115.18
|0.00
|2354
|2006.08.03 11:10
|s/l
|1177
|0.16
|115.18
|115.18
|0.00
|-23.61
|1021.90
|2355
|2006.08.03 12:31
|buy
|1178
|0.15
|115.17
|115.00
|0.00
|2356
|2006.08.03 13:53
|s/l
|1178
|0.15
|115.00
|115.00
|0.00
|-22.17
|999.73
|2357
|2006.08.03 21:05
|buy
|1179
|0.15
|115.09
|114.92
|0.00
|2358
|2006.08.04 02:48
|close
|1179
|0.15
|115.19
|114.92
|0.00
|14.77
|1014.50
|2359
|2006.08.04 08:30
|buy
|1180
|0.15
|115.20
|115.03
|0.00
|2360
|2006.08.04 08:30
|s/l
|1180
|0.15
|115.03
|115.03
|0.00
|-22.17
|992.33
|2361
|2006.08.04 08:30
|buy
|1181
|0.15
|115.05
|114.88
|0.00
|2362
|2006.08.04 08:30
|s/l
|1181
|0.15
|114.88
|114.88
|0.00
|-22.19
|970.14
|2363
|2006.08.04 08:30
|buy
|1182
|0.15
|114.89
|114.72
|0.00
|2364
|2006.08.04 08:31
|s/l
|1182
|0.15
|114.72
|114.72
|0.00
|-22.23
|947.91
|2365
|2006.08.04 08:31
|buy
|1183
|0.14
|114.72
|114.55
|0.00
|2366
|2006.08.04 08:37
|s/l
|1183
|0.14
|114.55
|114.55
|0.00
|-20.78
|927.13
|2367
|2006.08.04 08:37
|buy
|1184
|0.14
|114.57
|114.40
|0.00
|2368
|2006.08.04 08:57
|s/l
|1184
|0.14
|114.40
|114.40
|0.00
|-20.80
|906.33
|2369
|2006.08.04 08:57
|buy
|1185
|0.14
|114.42
|114.25
|0.00
|2370
|2006.08.04 09:01
|s/l
|1185
|0.14
|114.25
|114.25
|0.00
|-20.83
|885.50
|2371
|2006.08.04 10:54
|buy
|1186
|0.13
|114.07
|113.90
|0.00
|2372
|2006.08.04 10:59
|close
|1186
|0.13
|114.15
|113.90
|0.00
|9.11
|894.61
|2373
|2006.08.07 06:43
|buy
|1187
|0.13
|114.84
|114.67
|0.00
|2374
|2006.08.07 07:13
|close
|1187
|0.13
|114.93
|114.67
|0.00
|10.18
|904.79
|2375
|2006.08.07 08:10
|sell
|1188
|0.14
|115.06
|115.23
|0.00
|2376
|2006.08.07 08:28
|close
|1188
|0.14
|114.97
|115.23
|0.00
|10.96
|915.75
|2377
|2006.08.08 14:14
|buy
|1189
|0.14
|114.79
|114.62
|0.00
|2378
|2006.08.08 14:14
|s/l
|1189
|0.14
|114.62
|114.62
|0.00
|-20.77
|894.98
|2379
|2006.08.08 14:14
|buy
|1190
|0.13
|114.63
|114.46
|0.00
|2380
|2006.08.08 14:15
|close
|1190
|0.13
|114.74
|114.46
|0.00
|12.46
|907.44
|2381
|2006.08.08 14:15
|buy
|1191
|0.14
|114.75
|114.58
|0.00
|2382
|2006.08.08 14:17
|s/l
|1191
|0.14
|114.58
|114.58
|0.00
|-20.77
|886.67
|2383
|2006.08.08 14:17
|buy
|1192
|0.13
|114.60
|114.43
|0.00
|2384
|2006.08.08 14:21
|close
|1192
|0.13
|114.71
|114.43
|0.00
|12.47
|899.14
|2385
|2006.08.08 14:21
|buy
|1193
|0.13
|114.72
|114.55
|0.00
|2386
|2006.08.08 14:22
|close
|1193
|0.13
|114.83
|114.55
|0.00
|12.45
|911.59
|2387
|2006.08.08 14:50
|buy
|1194
|0.14
|114.78
|114.61
|0.00
|2388
|2006.08.08 14:58
|close
|1194
|0.14
|114.89
|114.61
|0.00
|13.40
|924.99
|2389
|2006.08.08 15:16
|sell
|1195
|0.14
|115.03
|115.20
|0.00
|2390
|2006.08.08 16:18
|s/l
|1195
|0.14
|115.20
|115.20
|0.00
|-20.66
|904.33
|2391
|2006.08.08 16:28
|sell
|1196
|0.14
|115.24
|115.41
|0.00
|2392
|2006.08.08 18:21
|s/l
|1196
|0.14
|115.41
|115.41
|0.00
|-20.62
|883.71
|2393
|2006.08.08 18:48
|sell
|1197
|0.13
|115.58
|115.75
|0.00
|2394
|2006.08.08 21:55
|s/l
|1197
|0.13
|115.75
|115.75
|0.00
|-19.09
|864.62
|2395
|2006.08.09 01:47
|buy
|1198
|0.13
|115.39
|115.22
|0.00
|2396
|2006.08.09 02:14
|s/l
|1198
|0.13
|115.22
|115.22
|0.00
|-19.18
|845.44
|2397
|2006.08.09 03:44
|sell
|1199
|0.13
|115.35
|115.52
|0.00
|2398
|2006.08.09 04:06
|close
|1199
|0.13
|115.26
|115.52
|0.00
|10.15
|855.59
|2399
|2006.08.09 09:27
|sell
|1200
|0.13
|115.14
|115.31
|0.00
|2400
|2006.08.09 09:40
|close
|1200
|0.13
|115.09
|115.31
|0.00
|5.65
|861.24
|2401
|2006.08.09 09:44
|sell
|1201
|0.13
|115.14
|115.31
|0.00
|2402
|2006.08.09 10:14
|close
|1201
|0.13
|115.06
|115.31
|0.00
|9.04
|870.28
|2403
|2006.08.10 09:37
|sell
|1202
|0.13
|115.00
|115.17
|0.00
|2404
|2006.08.10 10:16
|s/l
|1202
|0.13
|115.17
|115.17
|0.00
|-19.19
|851.09
|2405
|2006.08.10 10:25
|sell
|1203
|0.13
|115.31
|115.48
|0.00
|2406
|2006.08.10 10:46
|s/l
|1203
|0.13
|115.48
|115.48
|0.00
|-19.13
|831.96
|2407
|2006.08.10 10:46
|sell
|1204
|0.12
|115.47
|115.64
|0.00
|2408
|2006.08.10 12:18
|close
|1204
|0.12
|115.40
|115.64
|0.00
|7.28
|839.24
|2409
|2006.08.10 19:56
|sell
|1205
|0.13
|115.39
|115.56
|0.00
|2410
|2006.08.10 20:05
|close
|1205
|0.13
|115.31
|115.56
|0.00
|9.02
|848.26
|2411
|2006.08.11 04:28
|sell
|1206
|0.13
|115.86
|116.03
|0.00
|2412
|2006.08.11 06:48
|s/l
|1206
|0.13
|116.03
|116.03
|0.00
|-19.05
|829.21
|2413
|2006.08.11 08:30
|sell
|1207
|0.12
|116.20
|116.37
|0.00
|2414
|2006.08.11 08:33
|s/l
|1207
|0.12
|116.37
|116.37
|0.00
|-17.53
|811.68
|2415
|2006.08.11 08:33
|sell
|1208
|0.12
|116.36
|116.53
|0.00
|2416
|2006.08.11 08:40
|close
|1208
|0.12
|116.29
|116.53
|0.00
|7.22
|818.90
|2417
|2006.08.11 08:40
|sell
|1209
|0.12
|116.28
|116.45
|0.00
|2418
|2006.08.11 08:57
|close
|1209
|0.12
|116.21
|116.45
|0.00
|7.23
|826.13
|2419
|2006.08.11 08:57
|sell
|1210
|0.12
|116.20
|116.37
|0.00
|2420
|2006.08.11 09:34
|close
|1210
|0.12
|116.09
|116.37
|0.00
|11.37
|837.50
|2421
|2006.08.11 09:36
|buy
|1211
|0.13
|116.01
|115.84
|0.00
|2422
|2006.08.11 10:04
|close
|1211
|0.13
|116.10
|115.84
|0.00
|10.08
|847.58
|2423
|2006.08.13 21:18
|sell
|1212
|0.13
|116.31
|116.48
|0.00
|2424
|2006.08.13 22:33
|close
|1212
|0.13
|116.22
|116.48
|0.00
|10.07
|857.65
|2425
|2006.08.14 01:52
|sell
|1213
|0.13
|116.36
|116.53
|0.00
|2426
|2006.08.14 03:23
|s/l
|1213
|0.13
|116.53
|116.53
|0.00
|-18.97
|838.68
|2427
|2006.08.14 03:24
|sell
|1214
|0.13
|116.56
|116.73
|0.00
|2428
|2006.08.14 04:11
|close
|1214
|0.13
|116.47
|116.73
|0.00
|10.05
|848.73
|2429
|2006.08.14 10:20
|buy
|1215
|0.13
|116.38
|116.21
|0.00
|2430
|2006.08.14 11:04
|close
|1215
|0.13
|116.44
|116.21
|0.00
|6.70
|855.43
|2431
|2006.08.14 19:42
|buy
|1216
|0.13
|116.53
|116.36
|0.00
|2432
|2006.08.14 21:31
|close
|1216
|0.13
|116.63
|116.36
|0.00
|11.15
|866.58
|2433
|2006.08.15 01:25
|buy
|1217
|0.13
|116.43
|116.26
|0.00
|2434
|2006.08.15 02:00
|close
|1217
|0.13
|116.49
|116.26
|0.00
|6.70
|873.28
|2435
|2006.08.15 08:30
|buy
|1218
|0.13
|116.43
|116.26
|0.00
|2436
|2006.08.15 08:47
|s/l
|1218
|0.13
|116.26
|116.26
|0.00
|-19.01
|854.27
|2437
|2006.08.15 08:47
|buy
|1219
|0.13
|116.28
|116.11
|0.00
|2438
|2006.08.15 08:50
|s/l
|1219
|0.13
|116.11
|116.11
|0.00
|-19.03
|835.24
|2439
|2006.08.15 08:50
|buy
|1220
|0.13
|116.13
|115.96
|0.00
|2440
|2006.08.15 08:55
|close
|1220
|0.13
|116.23
|115.96
|0.00
|11.18
|846.42
|2441
|2006.08.15 08:55
|buy
|1221
|0.13
|116.24
|116.07
|0.00
|2442
|2006.08.15 09:00
|s/l
|1221
|0.13
|116.07
|116.07
|0.00
|-19.04
|827.38
|2443
|2006.08.15 09:01
|buy
|1222
|0.12
|116.06
|115.89
|0.00
|2444
|2006.08.15 09:03
|close
|1222
|0.12
|116.16
|115.89
|0.00
|10.33
|837.71
|2445
|2006.08.15 09:08
|buy
|1223
|0.13
|116.06
|115.89
|0.00
|2446
|2006.08.15 09:54
|s/l
|1223
|0.13
|115.89
|115.89
|0.00
|-19.07
|818.64
|2447
|2006.08.15 09:54
|buy
|1224
|0.12
|115.91
|115.74
|0.00
|2448
|2006.08.15 10:49
|close
|1224
|0.12
|116.02
|115.74
|0.00
|11.38
|830.02
|2449
|2006.08.15 22:27
|sell
|1225
|0.12
|116.11
|116.28
|0.00
|2450
|2006.08.15 23:24
|close
|1225
|0.12
|116.02
|116.28
|0.00
|9.31
|839.33
|2451
|2006.08.16 08:30
|buy
|1226
|0.13
|115.99
|115.82
|0.00
|2452
|2006.08.16 08:36
|s/l
|1226
|0.13
|115.82
|115.82
|0.00
|-19.08
|820.25
|2453
|2006.08.16 08:36
|buy
|1227
|0.12
|115.84
|115.67
|0.00
|2454
|2006.08.16 09:20
|s/l
|1227
|0.12
|115.67
|115.67
|0.00
|-17.64
|802.61
|2455
|2006.08.16 12:12
|sell
|1228
|0.12
|115.79
|115.96
|0.00
|2456
|2006.08.16 14:45
|s/l
|1228
|0.12
|115.96
|115.96
|0.00
|-17.59
|785.02
|2457
|2006.08.17 06:51
|sell
|1229
|0.12
|115.41
|115.58
|0.00
|2458
|2006.08.17 06:59
|close
|1229
|0.12
|115.34
|115.58
|0.00
|7.28
|792.30
|2459
|2006.08.17 08:41
|sell
|1230
|0.12
|115.50
|115.67
|0.00
|2460
|2006.08.17 08:49
|close
|1230
|0.12
|115.41
|115.67
|0.00
|9.36
|801.66
|2461
|2006.08.17 09:13
|sell
|1231
|0.12
|115.47
|115.64
|0.00
|2462
|2006.08.17 11:44
|close
|1231
|0.12
|115.41
|115.64
|0.00
|6.24
|807.90
|2463
|2006.08.17 11:44
|buy
|1232
|0.12
|115.41
|115.24
|0.00
|2464
|2006.08.17 12:00
|close
|1232
|0.12
|115.49
|115.24
|0.00
|8.31
|816.21
|2465
|2006.08.17 13:20
|sell
|1233
|0.12
|115.89
|116.06
|0.00
|2466
|2006.08.17 13:56
|s/l
|1233
|0.12
|116.06
|116.06
|0.00
|-17.58
|798.63
|2467
|2006.08.17 13:56
|sell
|1234
|0.12
|116.04
|116.21
|0.00
|2468
|2006.08.17 14:54
|close
|1234
|0.12
|115.98
|116.21
|0.00
|6.21
|804.84
|2469
|2006.08.18 03:11
|sell
|1235
|0.12
|116.00
|116.17
|0.00
|2470
|2006.08.18 03:38
|close
|1235
|0.12
|115.92
|116.17
|0.00
|8.28
|813.12
|2471
|2006.08.18 03:59
|sell
|1236
|0.12
|116.00
|116.17
|0.00
|2472
|2006.08.18 04:19
|close
|1236
|0.12
|115.91
|116.17
|0.00
|9.32
|822.44
|2473
|2006.08.18 05:20
|buy
|1237
|0.12
|115.82
|115.65
|0.00
|2474
|2006.08.18 05:21
|s/l
|1237
|0.12
|115.65
|115.65
|0.00
|-17.64
|804.80
|2475
|2006.08.18 05:21
|buy
|1238
|0.12
|115.67
|115.50
|0.00
|2476
|2006.08.18 05:21
|close
|1238
|0.12
|115.75
|115.50
|0.00
|8.29
|813.09
|2477
|2006.08.18 05:21
|buy
|1239
|0.12
|115.82
|115.65
|0.00
|2478
|2006.08.18 05:40
|s/l
|1239
|0.12
|115.65
|115.65
|0.00
|-17.64
|795.45
|2479
|2006.08.18 05:40
|buy
|1240
|0.12
|115.67
|115.50
|0.00
|2480
|2006.08.18 05:58
|s/l
|1240
|0.12
|115.50
|115.50
|0.00
|-17.66
|777.79
|2481
|2006.08.18 05:58
|buy
|1241
|0.12
|115.52
|115.35
|0.00
|2482
|2006.08.18 06:44
|close
|1241
|0.12
|115.61
|115.35
|0.00
|9.34
|787.13
|2483
|2006.08.18 06:55
|sell
|1242
|0.12
|115.72
|115.89
|0.00
|2484
|2006.08.18 07:24
|s/l
|1242
|0.12
|115.89
|115.89
|0.00
|-17.60
|769.53
|2485
|2006.08.18 07:24
|sell
|1243
|0.12
|115.85
|116.02
|0.00
|2486
|2006.08.18 09:02
|close
|1243
|0.12
|115.77
|116.02
|0.00
|8.29
|777.82
|2487
|2006.08.18 09:34
|buy
|1244
|0.12
|115.77
|115.60
|0.00
|2488
|2006.08.18 09:49
|s/l
|1244
|0.12
|115.60
|115.60
|0.00
|-17.65
|760.17
|2489
|2006.08.18 09:49
|buy
|1245
|0.11
|115.62
|115.45
|0.00
|2490
|2006.08.18 09:50
|close
|1245
|0.11
|115.70
|115.45
|0.00
|7.61
|767.78
|2491
|2006.08.18 09:53
|buy
|1246
|0.12
|115.63
|115.46
|0.00
|2492
|2006.08.18 10:10
|close
|1246
|0.12
|115.74
|115.46
|0.00
|11.40
|779.18
|2493
|2006.08.18 11:06
|sell
|1247
|0.12
|115.80
|115.97
|0.00
|2494
|2006.08.20 18:41
|close
|1247
|0.12
|115.69
|115.97
|0.00
|11.41
|790.59
|2495
|2006.08.21 02:05
|sell
|1248
|0.12
|115.66
|115.83
|0.00
|2496
|2006.08.21 02:56
|close
|1248
|0.12
|115.61
|115.83
|0.00
|5.19
|795.78
|2497
|2006.08.21 03:48
|buy
|1249
|0.12
|115.41
|115.24
|0.00
|2498
|2006.08.21 03:57
|close
|1249
|0.12
|115.47
|115.24
|0.00
|6.24
|802.02
|2499
|2006.08.21 09:59
|buy
|1250
|0.12
|115.66
|115.49
|0.00
|2500
|2006.08.21 10:26
|close
|1250
|0.12
|115.76
|115.49
|0.00
|10.37
|812.39
|2501
|2006.08.21 12:06
|sell
|1251
|0.12
|115.90
|116.07
|0.00
|2502
|2006.08.21 14:06
|close
|1251
|0.12
|115.80
|116.07
|0.00
|10.36
|822.75
|2503
|2006.08.22 06:51
|buy
|1252
|0.12
|116.12
|115.95
|0.00
|2504
|2006.08.22 07:49
|close
|1252
|0.12
|116.20
|115.95
|0.00
|8.26
|831.01
|2505
|2006.08.22 09:06
|sell
|1253
|0.12
|116.46
|116.63
|0.00
|2506
|2006.08.22 09:22
|close
|1253
|0.12
|116.38
|116.63
|0.00
|8.25
|839.26
|2507
|2006.08.22 09:38
|sell
|1254
|0.13
|116.46
|116.63
|0.00
|2508
|2006.08.22 11:42
|s/l
|1254
|0.13
|116.63
|116.63
|0.00
|-18.95
|820.31
|2509
|2006.08.22 13:59
|sell
|1255
|0.12
|116.82
|116.99
|0.00
|2510
|2006.08.22 14:16
|close
|1255
|0.12
|116.73
|116.99
|0.00
|9.25
|829.56
|2511
|2006.08.22 14:45
|buy
|1256
|0.12
|116.62
|116.45
|0.00
|2512
|2006.08.22 18:25
|s/l
|1256
|0.12
|116.45
|116.45
|0.00
|-17.52
|812.04
|2513
|2006.08.23 10:19
|sell
|1257
|0.12
|116.44
|116.61
|0.00
|2514
|2006.08.23 10:36
|s/l
|1257
|0.12
|116.61
|116.61
|0.00
|-17.49
|794.55
|2515
|2006.08.23 10:36
|sell
|1258
|0.12
|116.59
|116.76
|0.00
|2516
|2006.08.23 10:46
|close
|1258
|0.12
|116.51
|116.76
|0.00
|8.24
|802.79
|2517
|2006.08.23 10:46
|sell
|1259
|0.12
|116.48
|116.65
|0.00
|2518
|2006.08.23 12:08
|close
|1259
|0.12
|116.39
|116.65
|0.00
|9.28
|812.07
|2519
|2006.08.24 03:50
|sell
|1260
|0.12
|116.52
|116.69
|0.00
|2520
|2006.08.24 04:00
|close
|1260
|0.12
|116.44
|116.69
|0.00
|8.24
|820.31
|2521
|2006.08.24 08:30
|sell
|1261
|0.12
|116.38
|116.55
|0.00
|2522
|2006.08.24 09:01
|close
|1261
|0.12
|116.33
|116.55
|0.00
|5.16
|825.47
|2523
|2006.08.24 19:30
|sell
|1262
|0.12
|116.56
|116.73
|0.00
|2524
|2006.08.24 19:31
|close
|1262
|0.12
|116.51
|116.73
|0.00
|5.15
|830.62
|2525
|2006.08.24 19:44
|sell
|1263
|0.12
|116.56
|116.73
|0.00
|2526
|2006.08.24 20:05
|s/l
|1263
|0.12
|116.73
|116.73
|0.00
|-17.47
|813.15
|2527
|2006.08.24 20:06
|sell
|1264
|0.12
|116.70
|116.87
|0.00
|2528
|2006.08.24 20:34
|close
|1264
|0.12
|116.63
|116.87
|0.00
|7.20
|820.35
|2529
|2006.08.24 23:52
|sell
|1265
|0.12
|116.70
|116.87
|0.00
|2530
|2006.08.25 01:49
|s/l
|1265
|0.12
|116.87
|116.87
|0.00
|-19.25
|801.10
|2531
|2006.08.25 01:50
|sell
|1266
|0.12
|116.88
|117.05
|0.00
|2532
|2006.08.25 02:23
|s/l
|1266
|0.12
|117.05
|117.05
|0.00
|-17.43
|783.67
|2533
|2006.08.25 02:23
|sell
|1267
|0.12
|117.03
|117.20
|0.00
|2534
|2006.08.25 02:30
|s/l
|1267
|0.12
|117.20
|117.20
|0.00
|-17.41
|766.26
|2535
|2006.08.25 02:30
|sell
|1268
|0.11
|117.18
|117.35
|0.00
|2536
|2006.08.25 08:23
|s/l
|1268
|0.11
|117.35
|117.35
|0.00
|-15.94
|750.32
|2537
|2006.08.25 11:15
|buy
|1269
|0.11
|117.09
|116.92
|0.00
|2538
|2006.08.25 11:36
|close
|1269
|0.11
|117.18
|116.92
|0.00
|8.45
|758.77
|2539
|2006.08.28 20:29
|buy
|1270
|0.11
|117.07
|116.90
|0.00
|2540
|2006.08.28 21:45
|s/l
|1270
|0.11
|116.90
|116.90
|0.00
|-16.00
|742.77
|2541
|2006.08.29 01:55
|sell
|1271
|0.11
|116.81
|116.98
|0.00
|2542
|2006.08.29 02:43
|s/l
|1271
|0.11
|116.98
|116.98
|0.00
|-15.98
|726.79
|2543
|2006.08.29 02:43
|sell
|1272
|0.11
|116.97
|117.14
|0.00
|2544
|2006.08.29 03:00
|close
|1272
|0.11
|116.91
|117.14
|0.00
|5.65
|732.44
|2545
|2006.08.29 03:22
|buy
|1273
|0.11
|116.74
|116.57
|0.00
|2546
|2006.08.29 04:02
|s/l
|1273
|0.11
|116.57
|116.57
|0.00
|-16.04
|716.40
|2547
|2006.08.29 04:53
|sell
|1274
|0.11
|116.78
|116.95
|0.00
|2548
|2006.08.29 05:26
|close
|1274
|0.11
|116.67
|116.95
|0.00
|10.37
|726.77
|2549
|2006.08.29 14:09
|buy
|1275
|0.11
|116.73
|116.56
|0.00
|2550
|2006.08.29 14:14
|close
|1275
|0.11
|116.82
|116.56
|0.00
|8.47
|735.24
|2551
|2006.08.29 14:16
|buy
|1276
|0.11
|116.73
|116.56
|0.00
|2552
|2006.08.29 14:56
|s/l
|1276
|0.11
|116.56
|116.56
|0.00
|-16.04
|719.20
|2553
|2006.08.29 14:56
|buy
|1277
|0.11
|116.58
|116.41
|0.00
|2554
|2006.08.29 15:36
|close
|1277
|0.11
|116.66
|116.41
|0.00
|7.54
|726.74
|2555
|2006.08.29 16:32
|buy
|1278
|0.11
|116.60
|116.43
|0.00
|2556
|2006.08.29 17:20
|close
|1278
|0.11
|116.68
|116.43
|0.00
|7.54
|734.28
|2557
|2006.08.30 09:13
|buy
|1279
|0.11
|116.96
|116.79
|0.00
|2558
|2006.08.30 10:32
|close
|1279
|0.11
|117.05
|116.79
|0.00
|8.46
|742.74
|2559
|2006.08.30 10:36
|sell
|1280
|0.11
|117.10
|117.27
|0.00
|2560
|2006.08.30 11:02
|close
|1280
|0.11
|117.02
|117.27
|0.00
|7.52
|750.26
|2561
|2006.08.30 13:29
|buy
|1281
|0.11
|117.18
|117.01
|0.00
|2562
|2006.08.30 19:07
|s/l
|1281
|0.11
|117.01
|117.01
|0.00
|-15.98
|734.28
|2563
|2006.08.31 08:55
|buy
|1282
|0.11
|116.94
|116.77
|0.00
|2564
|2006.08.31 09:00
|close
|1282
|0.11
|117.01
|116.77
|0.00
|6.58
|740.86
|2565
|2006.08.31 10:26
|sell
|1283
|0.11
|117.32
|117.49
|0.00
|2566
|2006.08.31 10:53
|close
|1283
|0.11
|117.22
|117.49
|0.00
|9.38
|750.24
|2567
|2006.09.01 10:09
|sell
|1284
|0.11
|117.43
|117.60
|0.00
|2568
|2006.09.01 10:13
|close
|1284
|0.11
|117.37
|117.60
|0.00
|5.62
|755.86
|2569
|2006.09.01 10:22
|sell
|1285
|0.11
|117.43
|117.60
|0.00
|2570
|2006.09.01 10:44
|close
|1285
|0.11
|117.37
|117.60
|0.00
|5.62
|761.48
|2571
|2006.09.01 11:55
|buy
|1286
|0.11
|117.19
|117.02
|0.00
|2572
|2006.09.03 17:17
|s/l
|1286
|0.11
|117.02
|117.02
|0.00
|-15.98
|745.50
|2573
|2006.09.04 04:17
|buy
|1287
|0.11
|116.13
|115.96
|0.00
|2574
|2006.09.04 04:22
|close
|1287
|0.11
|116.19
|115.96
|0.00
|5.68
|751.18
|2575
|2006.09.04 05:39
|buy
|1288
|0.11
|116.20
|116.03
|0.00
|2576
|2006.09.04 07:56
|s/l
|1288
|0.11
|116.03
|116.03
|0.00
|-16.12
|735.06
|2577
|2006.09.04 11:11
|sell
|1289
|0.11
|116.03
|116.20
|0.00
|2578
|2006.09.04 11:24
|close
|1289
|0.11
|115.97
|116.20
|0.00
|5.69
|740.75
|2579
|2006.09.04 11:42
|sell
|1290
|0.11
|116.03
|116.20
|0.00
|2580
|2006.09.04 18:31
|s/l
|1290
|0.11
|116.20
|116.20
|0.00
|-16.09
|724.66
|2581
|2006.09.04 19:20
|buy
|1291
|0.11
|116.10
|115.93
|0.00
|2582
|2006.09.04 20:11
|s/l
|1291
|0.11
|115.93
|115.93
|0.00
|-16.13
|708.53
|2583
|2006.09.04 20:14
|buy
|1292
|0.11
|115.84
|115.67
|0.00
|2584
|2006.09.04 20:30
|close
|1292
|0.11
|115.93
|115.67
|0.00
|8.54
|717.07
|2585
|2006.09.04 20:36
|buy
|1293
|0.11
|115.84
|115.67
|0.00
|2586
|2006.09.04 22:45
|close
|1293
|0.11
|115.94
|115.67
|0.00
|9.49
|726.56
|2587
|2006.09.05 07:11
|sell
|1294
|0.11
|115.82
|115.99
|0.00
|2588
|2006.09.05 08:32
|close
|1294
|0.11
|115.72
|115.99
|0.00
|9.51
|736.07
|2589
|2006.09.05 08:48
|buy
|1295
|0.11
|115.80
|115.63
|0.00
|2590
|2006.09.05 09:23
|close
|1295
|0.11
|115.90
|115.63
|0.00
|9.49
|745.56
|2591
|2006.09.06 04:43
|sell
|1296
|0.11
|116.41
|116.58
|0.00
|2592
|2006.09.06 07:26
|s/l
|1296
|0.11
|116.58
|116.58
|0.00
|-16.04
|729.52
|2593
|2006.09.06 07:26
|sell
|1297
|0.11
|116.58
|116.75
|0.00
|2594
|2006.09.06 08:31
|s/l
|1297
|0.11
|116.75
|116.75
|0.00
|-16.02
|713.50
|2595
|2006.09.06 08:42
|buy
|1298
|0.11
|116.56
|116.39
|0.00
|2596
|2006.09.06 09:44
|close
|1298
|0.11
|116.65
|116.39
|0.00
|8.49
|721.99
|2597
|2006.09.06 10:04
|buy
|1299
|0.11
|116.56
|116.39
|0.00
|2598
|2006.09.06 10:44
|close
|1299
|0.11
|116.65
|116.39
|0.00
|8.49
|730.48
|2599
|2006.09.06 11:22
|sell
|1300
|0.11
|116.70
|116.87
|0.00
|2600
|2006.09.06 12:58
|s/l
|1300
|0.11
|116.87
|116.87
|0.00
|-16.00
|714.48
|2601
|2006.09.06 13:54
|buy
|1301
|0.11
|116.78
|116.61
|0.00
|2602
|2006.09.06 14:12
|s/l
|1301
|0.11
|116.61
|116.61
|0.00
|-16.04
|698.44
|2603
|2006.09.07 04:52
|buy
|1302
|0.10
|116.74
|116.57
|0.00
|2604
|2006.09.07 04:53
|s/l
|1302
|0.10
|116.57
|116.57
|0.00
|-14.58
|683.86
|2605
|2006.09.07 04:53
|buy
|1303
|0.10
|116.59
|116.42
|0.00
|2606
|2006.09.07 04:56
|s/l
|1303
|0.10
|116.42
|116.42
|0.00
|-14.60
|669.26
|2607
|2006.09.07 04:56
|buy
|1304
|0.10
|116.43
|116.26
|0.00
|2608
|2006.09.07 05:08
|s/l
|1304
|0.10
|116.26
|116.26
|0.00
|-14.62
|654.64
|2609
|2006.09.07 09:08
|buy
|1305
|0.10
|116.23
|116.06
|0.00
|2610
|2006.09.07 09:13
|close
|1305
|0.10
|116.30
|116.06
|0.00
|6.02
|660.66
|2611
|2006.09.07 11:12
|sell
|1306
|0.10
|116.58
|116.75
|0.00
|2612
|2006.09.07 11:18
|close
|1306
|0.10
|116.52
|116.75
|0.00
|5.15
|665.81
|2613
|2006.09.07 19:24
|buy
|1307
|0.10
|116.35
|116.18
|0.00
|2614
|2006.09.07 21:00
|close
|1307
|0.10
|116.46
|116.18
|0.00
|9.45
|675.26
|2615
|2006.09.08 00:21
|buy
|1308
|0.10
|116.17
|116.00
|0.00
|2616
|2006.09.08 03:22
|close
|1308
|0.10
|116.31
|116.00
|0.00
|12.04
|687.30
|2617
|2006.09.10 19:59
|buy
|1309
|0.10
|116.76
|116.59
|0.00
|2618
|2006.09.10 21:05
|close
|1309
|0.10
|116.85
|116.59
|0.00
|7.70
|695.00
|2619
|2006.09.11 02:16
|sell
|1310
|0.10
|117.09
|117.26
|0.00
|2620
|2006.09.11 02:30
|close
|1310
|0.10
|117.00
|117.26
|0.00
|7.69
|702.69
|2621
|2006.09.11 02:34
|sell
|1311
|0.11
|117.09
|117.26
|0.00
|2622
|2006.09.11 02:42
|close
|1311
|0.11
|117.00
|117.26
|0.00
|8.46
|711.15
|2623
|2006.09.11 02:57
|sell
|1312
|0.11
|117.09
|117.26
|0.00
|2624
|2006.09.11 03:21
|s/l
|1312
|0.11
|117.26
|117.26
|0.00
|-15.94
|695.21
|2625
|2006.09.11 03:30
|sell
|1313
|0.10
|117.21
|117.38
|0.00
|2626
|2006.09.11 04:04
|close
|1313
|0.10
|117.13
|117.38
|0.00
|6.83
|702.04
|2627
|2006.09.12 01:31
|sell
|1314
|0.11
|117.62
|117.79
|0.00
|2628
|2006.09.12 03:35
|close
|1314
|0.11
|117.52
|117.79
|0.00
|9.36
|711.40
|2629
|2006.09.12 03:50
|buy
|1315
|0.11
|117.43
|117.26
|0.00
|2630
|2006.09.12 03:56
|close
|1315
|0.11
|117.53
|117.26
|0.00
|9.36
|720.76
|2631
|2006.09.12 08:30
|buy
|1316
|0.11
|117.46
|117.29
|0.00
|2632
|2006.09.12 08:30
|close
|1316
|0.11
|117.52
|117.29
|0.00
|5.62
|726.38
|2633
|2006.09.12 09:48
|sell
|1317
|0.11
|117.69
|117.86
|0.00
|2634
|2006.09.12 12:24
|s/l
|1317
|0.11
|117.86
|117.86
|0.00
|-15.87
|710.51
|2635
|2006.09.12 20:46
|buy
|1318
|0.11
|117.74
|117.57
|0.00
|2636
|2006.09.12 20:54
|close
|1318
|0.11
|117.80
|117.57
|0.00
|5.60
|716.11
|2637
|2006.09.12 21:52
|sell
|1319
|0.11
|117.96
|118.13
|0.00
|2638
|2006.09.12 22:03
|close
|1319
|0.11
|117.91
|118.13
|0.00
|4.66
|720.77
|2639
|2006.09.13 09:56
|sell
|1320
|0.11
|117.72
|117.89
|0.00
|2640
|2006.09.13 10:28
|close
|1320
|0.11
|117.65
|117.89
|0.00
|6.54
|727.31
|2641
|2006.09.13 17:05
|buy
|1321
|0.11
|117.56
|117.39
|0.00
|2642
|2006.09.13 19:26
|s/l
|1321
|0.11
|117.39
|117.39
|0.00
|-15.93
|711.38
|2643
|2006.09.14 05:21
|buy
|1322
|0.11
|117.60
|117.43
|0.00
|2644
|2006.09.14 05:41
|close
|1322
|0.11
|117.67
|117.43
|0.00
|6.54
|717.92
|2645
|2006.09.15 04:17
|buy
|1323
|0.11
|117.46
|117.29
|0.00
|2646
|2006.09.15 04:18
|close
|1323
|0.11
|117.54
|117.29
|0.00
|7.49
|725.41
|2647
|2006.09.15 04:24
|buy
|1324
|0.11
|117.46
|117.29
|0.00
|2648
|2006.09.15 05:46
|close
|1324
|0.11
|117.54
|117.29
|0.00
|7.49
|732.90
|2649
|2006.09.15 09:15
|buy
|1325
|0.11
|117.40
|117.23
|0.00
|2650
|2006.09.15 09:16
|close
|1325
|0.11
|117.47
|117.23
|0.00
|6.55
|739.45
|2651
|2006.09.15 09:42
|sell
|1326
|0.11
|117.70
|117.87
|0.00
|2652
|2006.09.15 09:57
|close
|1326
|0.11
|117.62
|117.87
|0.00
|7.48
|746.93
|2653
|2006.09.15 10:25
|buy
|1327
|0.11
|117.41
|117.24
|0.00
|2654
|2006.09.15 10:37
|close
|1327
|0.11
|117.49
|117.24
|0.00
|7.49
|754.42
|2655
|2006.09.17 17:38
|sell
|1328
|0.11
|117.53
|117.70
|0.00
|2656
|2006.09.17 18:00
|close
|1328
|0.11
|117.34
|117.70
|0.00
|17.81
|772.23
|2657
|2006.09.17 19:23
|sell
|1329
|0.12
|117.84
|118.01
|0.00
|2658
|2006.09.17 19:46
|s/l
|1329
|0.12
|118.01
|118.01
|0.00
|-17.29
|754.94
|2659
|2006.09.17 19:46
|sell
|1330
|0.11
|118.01
|118.18
|0.00
|2660
|2006.09.17 20:01
|close
|1330
|0.11
|117.88
|118.18
|0.00
|12.13
|767.07
|2661
|2006.09.18 01:51
|sell
|1331
|0.12
|118.06
|118.23
|0.00
|2662
|2006.09.18 02:00
|close
|1331
|0.12
|118.01
|118.23
|0.00
|5.08
|772.15
|2663
|2006.09.18 03:47
|buy
|1332
|0.12
|117.79
|117.62
|0.00
|2664
|2006.09.18 04:12
|close
|1332
|0.12
|117.87
|117.62
|0.00
|8.14
|780.29
|2665
|2006.09.18 14:49
|buy
|1333
|0.12
|117.92
|117.75
|0.00
|2666
|2006.09.18 17:31
|close
|1333
|0.12
|117.97
|117.75
|0.00
|5.09
|785.38
|2667
|2006.09.19 04:14
|sell
|1334
|0.12
|117.75
|117.92
|0.00
|2668
|2006.09.19 05:06
|close
|1334
|0.12
|117.66
|117.92
|0.00
|9.18
|794.56
|2669
|2006.09.19 05:46
|buy
|1335
|0.12
|117.64
|117.47
|0.00
|2670
|2006.09.19 07:10
|s/l
|1335
|0.12
|117.47
|117.47
|0.00
|-17.37
|777.19
|2671
|2006.09.19 07:10
|buy
|1336
|0.12
|117.49
|117.32
|0.00
|2672
|2006.09.19 07:28
|close
|1336
|0.12
|117.58
|117.32
|0.00
|9.19
|786.38
|2673
|2006.09.19 09:16
|sell
|1337
|0.12
|117.25
|117.42
|0.00
|2674
|2006.09.19 10:36
|close
|1337
|0.12
|117.16
|117.42
|0.00
|9.22
|795.60
|2675
|2006.09.19 10:42
|buy
|1338
|0.12
|117.12
|116.95
|0.00
|2676
|2006.09.19 11:02
|close
|1338
|0.12
|117.21
|116.95
|0.00
|9.21
|804.81
|2677
|2006.09.19 11:02
|sell
|1339
|0.12
|117.22
|117.39
|0.00
|2678
|2006.09.19 11:10
|s/l
|1339
|0.12
|117.39
|117.39
|0.00
|-17.37
|787.44
|2679
|2006.09.19 11:10
|sell
|1340
|0.12
|117.40
|117.57
|0.00
|2680
|2006.09.19 11:42
|s/l
|1340
|0.12
|117.57
|117.57
|0.00
|-17.35
|770.09
|2681
|2006.09.19 11:42
|sell
|1341
|0.12
|117.55
|117.72
|0.00
|2682
|2006.09.19 12:13
|s/l
|1341
|0.12
|117.72
|117.72
|0.00
|-17.33
|752.76
|2683
|2006.09.19 21:18
|buy
|1342
|0.11
|117.27
|117.10
|0.00
|2684
|2006.09.20 02:57
|s/l
|1342
|0.11
|117.10
|117.10
|0.00
|-14.69
|738.07
|2685
|2006.09.20 15:15
|sell
|1343
|0.11
|117.48
|117.65
|0.00
|2686
|2006.09.20 17:53
|close
|1343
|0.11
|117.36
|117.65
|0.00
|11.25
|749.32
|2687
|2006.09.21 06:19
|buy
|1344
|0.11
|116.91
|116.74
|0.00
|2688
|2006.09.21 07:00
|s/l
|1344
|0.11
|116.74
|116.74
|0.00
|-16.02
|733.30
|2689
|2006.09.21 12:16
|buy
|1345
|0.11
|116.57
|116.40
|0.00
|2690
|2006.09.21 13:35
|close
|1345
|0.11
|116.66
|116.40
|0.00
|8.49
|741.79
|2691
|2006.09.21 14:03
|buy
|1346
|0.11
|116.42
|116.25
|0.00
|2692
|2006.09.21 15:16
|s/l
|1346
|0.11
|116.25
|116.25
|0.00
|-16.09
|725.70
|2693
|2006.09.22 02:38
|sell
|1347
|0.11
|116.47
|116.64
|0.00
|2694
|2006.09.22 03:30
|close
|1347
|0.11
|116.41
|116.64
|0.00
|5.67
|731.37
|2695
|2006.09.22 03:30
|buy
|1348
|0.11
|116.40
|116.23
|0.00
|2696
|2006.09.22 07:07
|s/l
|1348
|0.11
|116.23
|116.23
|0.00
|-16.09
|715.28
|2697
|2006.09.22 09:13
|sell
|1349
|0.11
|116.21
|116.38
|0.00
|2698
|2006.09.22 10:00
|s/l
|1349
|0.11
|116.38
|116.38
|0.00
|-16.06
|699.22
|2699
|2006.09.22 10:18
|sell
|1350
|0.10
|116.43
|116.60
|0.00
|2700
|2006.09.22 10:46
|close
|1350
|0.10
|116.34
|116.60
|0.00
|7.74
|706.96
|2701
|2006.09.24 18:45
|sell
|1351
|0.11
|116.54
|116.71
|0.00
|2702
|2006.09.24 21:43
|close
|1351
|0.11
|116.47
|116.71
|0.00
|6.61
|713.57
|2703
|2006.09.24 21:59
|buy
|1352
|0.11
|116.44
|116.27
|0.00
|2704
|2006.09.25 00:31
|s/l
|1352
|0.11
|116.27
|116.27
|0.00
|-14.80
|698.78
|2705
|2006.09.25 04:05
|sell
|1353
|0.10
|116.31
|116.48
|0.00
|2706
|2006.09.25 05:06
|s/l
|1353
|0.10
|116.48
|116.48
|0.00
|-14.59
|684.19
|2707
|2006.09.25 08:27
|buy
|1354
|0.10
|116.44
|116.27
|0.00
|2708
|2006.09.25 09:15
|close
|1354
|0.10
|116.53
|116.27
|0.00
|7.72
|691.91
|2709
|2006.09.26 03:12
|sell
|1355
|0.10
|116.42
|116.59
|0.00
|2710
|2006.09.26 03:36
|close
|1355
|0.10
|116.35
|116.59
|0.00
|6.02
|697.93
|2711
|2006.09.26 04:15
|sell
|1356
|0.10
|116.49
|116.66
|0.00
|2712
|2006.09.26 04:31
|close
|1356
|0.10
|116.41
|116.66
|0.00
|6.87
|704.80
|2713
|2006.09.26 04:50
|sell
|1357
|0.11
|116.49
|116.66
|0.00
|2714
|2006.09.26 05:37
|close
|1357
|0.11
|116.43
|116.66
|0.00
|5.67
|710.47
|2715
|2006.09.26 05:47
|buy
|1358
|0.11
|116.38
|116.21
|0.00
|2716
|2006.09.26 05:51
|close
|1358
|0.11
|116.44
|116.21
|0.00
|5.67
|716.14
|2717
|2006.09.26 08:21
|buy
|1359
|0.11
|116.37
|116.20
|0.00
|2718
|2006.09.26 08:26
|close
|1359
|0.11
|116.46
|116.20
|0.00
|8.50
|724.64
|2719
|2006.09.26 10:12
|sell
|1360
|0.11
|116.73
|116.90
|0.00
|2720
|2006.09.26 10:25
|s/l
|1360
|0.11
|116.90
|116.90
|0.00
|-16.00
|708.64
|2721
|2006.09.26 10:25
|sell
|1361
|0.11
|116.89
|117.06
|0.00
|2722
|2006.09.26 10:36
|s/l
|1361
|0.11
|117.06
|117.06
|0.00
|-15.97
|692.67
|2723
|2006.09.26 10:36
|sell
|1362
|0.10
|117.04
|117.21
|0.00
|2724
|2006.09.26 10:38
|close
|1362
|0.10
|116.98
|117.21
|0.00
|5.13
|697.80
|2725
|2006.09.26 10:38
|sell
|1363
|0.10
|116.97
|117.14
|0.00
|2726
|2006.09.26 10:46
|s/l
|1363
|0.10
|117.14
|117.14
|0.00
|-14.51
|683.29
|2727
|2006.09.26 10:46
|sell
|1364
|0.10
|117.12
|117.29
|0.00
|2728
|2006.09.26 11:00
|close
|1364
|0.10
|117.06
|117.29
|0.00
|5.13
|688.42
|2729
|2006.09.26 19:25
|buy
|1365
|0.10
|116.98
|116.81
|0.00
|2730
|2006.09.26 19:57
|close
|1365
|0.10
|117.05
|116.81
|0.00
|5.98
|694.40
|2731
|2006.09.26 22:20
|sell
|1366
|0.10
|117.01
|117.18
|0.00
|2732
|2006.09.27 04:04
|s/l
|1366
|0.10
|117.18
|117.18
|0.00
|-16.01
|678.39
|2733
|2006.09.27 04:07
|sell
|1367
|0.10
|117.22
|117.39
|0.00
|2734
|2006.09.27 04:39
|close
|1367
|0.10
|117.14
|117.39
|0.00
|6.83
|685.22
|2735
|2006.09.27 05:22
|sell
|1368
|0.10
|117.24
|117.41
|0.00
|2736
|2006.09.27 08:21
|s/l
|1368
|0.10
|117.41
|117.41
|0.00
|-14.48
|670.74
|2737
|2006.09.27 08:30
|buy
|1369
|0.10
|117.18
|117.01
|0.00
|2738
|2006.09.27 08:31
|close
|1369
|0.10
|117.27
|117.01
|0.00
|7.67
|678.41
|2739
|2006.09.27 08:32
|buy
|1370
|0.10
|117.18
|117.01
|0.00
|2740
|2006.09.27 08:37
|close
|1370
|0.10
|117.27
|117.01
|0.00
|7.67
|686.08
|2741
|2006.09.27 11:53
|sell
|1371
|0.10
|117.49
|117.66
|0.00
|2742
|2006.09.27 18:10
|close
|1371
|0.10
|117.42
|117.66
|0.00
|5.96
|692.04
|2743
|2006.09.27 20:35
|buy
|1372
|0.10
|117.36
|117.19
|0.00
|2744
|2006.09.27 21:58
|close
|1372
|0.10
|117.45
|117.19
|0.00
|7.66
|699.70
|2745
|2006.09.28 05:10
|buy
|1373
|0.10
|117.60
|117.43
|0.00
|2746
|2006.09.28 05:11
|s/l
|1373
|0.10
|117.43
|117.43
|0.00
|-14.48
|685.22
|2747
|2006.09.28 05:11
|buy
|1374
|0.10
|117.45
|117.28
|0.00
|2748
|2006.09.28 05:12
|close
|1374
|0.10
|117.54
|117.28
|0.00
|7.66
|692.88
|2749
|2006.09.28 05:14
|buy
|1375
|0.10
|117.50
|117.33
|0.00
|2750
|2006.09.28 05:48
|close
|1375
|0.10
|117.58
|117.33
|0.00
|6.80
|699.68
|2751
|2006.09.28 11:04
|buy
|1376
|0.10
|117.80
|117.63
|0.00
|2752
|2006.09.28 11:41
|close
|1376
|0.10
|117.88
|117.63
|0.00
|6.79
|706.47
|2753
|2006.09.29 06:28
|buy
|1377
|0.11
|117.95
|117.78
|0.00
|2754
|2006.09.29 06:33
|s/l
|1377
|0.11
|117.78
|117.78
|0.00
|-15.88
|690.59
|2755
|2006.09.29 06:33
|buy
|1378
|0.10
|117.80
|117.63
|0.00
|2756
|2006.09.29 06:45
|close
|1378
|0.10
|117.87
|117.63
|0.00
|5.94
|696.53
|2757
|2006.09.29 06:45
|buy
|1379
|0.10
|117.86
|117.69
|0.00
|2758
|2006.09.29 06:45
|close
|1379
|0.10
|117.93
|117.69
|0.00
|5.94
|702.47
|2759
|2006.09.29 06:46
|buy
|1380
|0.11
|117.95
|117.78
|0.00
|2760
|2006.09.29 08:31
|close
|1380
|0.11
|118.01
|117.78
|0.00
|5.59
|708.06
|2761
|2006.09.29 08:31
|sell
|1381
|0.11
|118.05
|118.22
|0.00
|2762
|2006.09.29 08:32
|close
|1381
|0.11
|117.99
|118.22
|0.00
|5.59
|713.65
|2763
|2006.09.29 08:39
|sell
|1382
|0.11
|118.05
|118.22
|0.00
|2764
|2006.09.29 09:20
|close
|1382
|0.11
|117.96
|118.22
|0.00
|8.39
|722.04
|2765
|2006.09.29 10:04
|buy
|1383
|0.11
|117.98
|117.81
|0.00
|2766
|2006.09.29 10:11
|close
|1383
|0.11
|118.06
|117.81
|0.00
|7.45
|729.49
|2767
|2006.09.29 16:17
|sell
|1384
|0.11
|118.16
|118.33
|0.00
|2768
|2006.10.01 17:19
|close
|1384
|0.11
|118.07
|118.33
|0.00
|8.38
|737.87
|2769
|2006.10.01 17:23
|buy
|1385
|0.11
|118.03
|117.86
|0.00
|2770
|2006.10.01 17:55
|close
|1385
|0.11
|118.12
|117.86
|0.00
|8.38
|746.25
|2771
|2006.10.01 19:51
|buy
|1386
|0.11
|117.90
|117.73
|0.00
|2772
|2006.10.01 19:52
|close
|1386
|0.11
|117.97
|117.73
|0.00
|6.53
|752.78
|2773
|2006.10.02 04:38
|buy
|1387
|0.11
|118.16
|117.99
|0.00
|2774
|2006.10.02 05:26
|close
|1387
|0.11
|118.23
|117.99
|0.00
|6.51
|759.29
|2775
|2006.10.02 08:33
|sell
|1388
|0.11
|118.37
|118.54
|0.00
|2776
|2006.10.02 08:35
|close
|1388
|0.11
|118.31
|118.54
|0.00
|5.58
|764.87
|2777
|2006.10.02 09:31
|buy
|1389
|0.11
|117.86
|117.69
|0.00
|2778
|2006.10.02 09:44
|close
|1389
|0.11
|117.96
|117.69
|0.00
|9.33
|774.20
|2779
|2006.10.02 09:46
|buy
|1390
|0.12
|117.85
|117.68
|0.00
|2780
|2006.10.02 10:02
|s/l
|1390
|0.12
|117.68
|117.68
|0.00
|-17.34
|756.86
|2781
|2006.10.02 13:46
|sell
|1391
|0.11
|117.64
|117.81
|0.00
|2782
|2006.10.02 20:34
|close
|1391
|0.11
|117.58
|117.81
|0.00
|5.61
|762.47
|2783
|2006.10.03 03:32
|buy
|1392
|0.11
|117.49
|117.32
|0.00
|2784
|2006.10.03 04:33
|close
|1392
|0.11
|117.54
|117.32
|0.00
|4.68
|767.15
|2785
|2006.10.03 04:43
|sell
|1393
|0.12
|117.54
|117.71
|0.00
|2786
|2006.10.03 05:34
|s/l
|1393
|0.12
|117.71
|117.71
|0.00
|-17.33
|749.82
|2787
|2006.10.03 05:35
|sell
|1394
|0.11
|117.73
|117.90
|0.00
|2788
|2006.10.03 07:23
|close
|1394
|0.11
|117.66
|117.90
|0.00
|6.54
|756.36
|2789
|2006.10.03 08:18
|sell
|1395
|0.11
|117.70
|117.87
|0.00
|2790
|2006.10.03 08:33
|s/l
|1395
|0.11
|117.87
|117.87
|0.00
|-15.87
|740.49
|2791
|2006.10.03 08:33
|sell
|1396
|0.11
|117.86
|118.03
|0.00
|2792
|2006.10.03 08:50
|close
|1396
|0.11
|117.81
|118.03
|0.00
|4.67
|745.16
|2793
|2006.10.03 19:04
|buy
|1397
|0.11
|118.04
|117.87
|0.00
|2794
|2006.10.03 19:11
|close
|1397
|0.11
|118.10
|117.87
|0.00
|5.59
|750.75
|2795
|2006.10.03 19:36
|buy
|1398
|0.11
|118.04
|117.87
|0.00
|2796
|2006.10.04 03:00
|s/l
|1398
|0.11
|117.87
|117.87
|0.00
|-14.58
|736.17
|2797
|2006.10.04 04:47
|sell
|1399
|0.11
|118.15
|118.32
|0.00
|2798
|2006.10.04 05:35
|close
|1399
|0.11
|118.09
|118.32
|0.00
|5.59
|741.76
|2799
|2006.10.04 05:35
|buy
|1400
|0.11
|118.07
|117.90
|0.00
|2800
|2006.10.04 06:10
|close
|1400
|0.11
|118.13
|117.90
|0.00
|5.59
|747.35
|2801
|2006.10.04 07:11
|sell
|1401
|0.11
|118.18
|118.35
|0.00
|2802
|2006.10.04 08:08
|close
|1401
|0.11
|118.12
|118.35
|0.00
|5.59
|752.94
|2803
|2006.10.04 12:55
|sell
|1402
|0.11
|118.11
|118.28
|0.00
|2804
|2006.10.04 13:17
|close
|1402
|0.11
|118.05
|118.28
|0.00
|5.59
|758.53
|2805
|2006.10.04 13:43
|buy
|1403
|0.11
|117.99
|117.82
|0.00
|2806
|2006.10.04 17:16
|s/l
|1403
|0.11
|117.82
|117.82
|0.00
|-15.87
|742.66
|2807
|2006.10.04 20:16
|buy
|1404
|0.11
|117.68
|117.51
|0.00
|2808
|2006.10.04 21:32
|close
|1404
|0.11
|117.73
|117.51
|0.00
|4.67
|747.33
|2809
|2006.10.04 21:33
|sell
|1405
|0.11
|117.75
|117.92
|0.00
|2810
|2006.10.04 21:41
|close
|1405
|0.11
|117.71
|117.92
|0.00
|3.74
|751.07
|2811
|2006.10.04 22:35
|sell
|1406
|0.11
|117.73
|117.90
|0.00
|2812
|2006.10.05 01:10
|close
|1406
|0.11
|117.68
|117.90
|0.00
|-0.27
|750.80
|2813
|2006.10.05 01:39
|buy
|1407
|0.11
|117.58
|117.41
|0.00
|2814
|2006.10.05 02:15
|close
|1407
|0.11
|117.65
|117.41
|0.00
|6.54
|757.34
|2815
|2006.10.05 02:15
|sell
|1408
|0.11
|117.64
|117.81
|0.00
|2816
|2006.10.05 03:20
|close
|1408
|0.11
|117.58
|117.81
|0.00
|5.61
|762.95
|2817
|2006.10.05 08:06
|buy
|1409
|0.11
|117.53
|117.36
|0.00
|2818
|2006.10.05 08:36
|close
|1409
|0.11
|117.59
|117.36
|0.00
|5.61
|768.56
|2819
|2006.10.05 08:59
|buy
|1410
|0.12
|117.53
|117.36
|0.00
|2820
|2006.10.05 09:00
|close
|1410
|0.12
|117.59
|117.36
|0.00
|6.12
|774.68
|2821
|2006.10.05 10:42
|sell
|1411
|0.12
|117.70
|117.87
|0.00
|2822
|2006.10.05 12:02
|close
|1411
|0.12
|117.63
|117.87
|0.00
|7.14
|781.82
|2823
|2006.10.05 12:03
|buy
|1412
|0.12
|117.63
|117.46
|0.00
|2824
|2006.10.05 14:57
|close
|1412
|0.12
|117.70
|117.46
|0.00
|7.14
|788.96
|2825
|2006.10.05 19:58
|buy
|1413
|0.12
|117.80
|117.63
|0.00
|2826
|2006.10.05 21:03
|close
|1413
|0.12
|117.87
|117.63
|0.00
|7.13
|796.09
|2827
|2006.10.05 22:45
|sell
|1414
|0.12
|118.02
|118.19
|0.00
|2828
|2006.10.06 08:30
|close
|1414
|0.12
|117.93
|118.19
|0.00
|7.36
|803.46
|2829
|2006.10.06 08:30
|buy
|1415
|0.12
|117.80
|117.63
|0.00
|2830
|2006.10.06 08:31
|s/l
|1415
|0.12
|117.63
|117.63
|0.00
|-17.34
|786.12
|2831
|2006.10.06 08:31
|buy
|1416
|0.12
|117.65
|117.48
|0.00
|2832
|2006.10.06 08:31
|close
|1416
|0.12
|117.73
|117.48
|0.00
|8.15
|794.27
|2833
|2006.10.06 08:31
|buy
|1417
|0.12
|117.76
|117.59
|0.00
|2834
|2006.10.06 08:31
|close
|1417
|0.12
|117.84
|117.59
|0.00
|8.15
|802.42
|2835
|2006.10.06 12:33
|sell
|1418
|0.12
|118.98
|119.15
|0.00
|2836
|2006.10.06 12:44
|close
|1418
|0.12
|118.92
|119.15
|0.00
|6.05
|808.47
|2837
|2006.10.08 22:45
|sell
|1419
|0.12
|119.03
|119.20
|0.00
|2838
|2006.10.08 22:54
|close
|1419
|0.12
|118.98
|119.20
|0.00
|5.04
|813.51
|2839
|2006.10.08 22:56
|sell
|1420
|0.12
|119.03
|119.20
|0.00
|2840
|2006.10.09 01:02
|s/l
|1420
|0.12
|119.20
|119.20
|0.00
|-18.91
|794.60
|2841
|2006.10.09 02:46
|buy
|1421
|0.12
|119.13
|118.96
|0.00
|2842
|2006.10.09 02:54
|close
|1421
|0.12
|119.20
|118.96
|0.00
|7.05
|801.65
|2843
|2006.10.09 03:15
|buy
|1422
|0.12
|119.19
|119.02
|0.00
|2844
|2006.10.09 05:23
|s/l
|1422
|0.12
|119.02
|119.02
|0.00
|-17.14
|784.51
|2845
|2006.10.09 11:13
|buy
|1423
|0.12
|119.06
|118.89
|0.00
|2846
|2006.10.09 11:47
|close
|1423
|0.12
|119.11
|118.89
|0.00
|5.04
|789.55
|2847
|2006.10.10 00:09
|buy
|1424
|0.12
|119.18
|119.01
|0.00
|2848
|2006.10.10 01:42
|s/l
|1424
|0.12
|119.01
|119.01
|0.00
|-17.14
|772.41
|2849
|2006.10.10 01:42
|buy
|1425
|0.12
|119.03
|118.86
|0.00
|2850
|2006.10.10 01:47
|close
|1425
|0.12
|119.09
|118.86
|0.00
|6.05
|778.46
|2851
|2006.10.10 04:09
|sell
|1426
|0.12
|119.25
|119.42
|0.00
|2852
|2006.10.10 04:34
|s/l
|1426
|0.12
|119.42
|119.42
|0.00
|-17.08
|761.38
|2853
|2006.10.10 04:34
|sell
|1427
|0.11
|119.40
|119.57
|0.00
|2854
|2006.10.10 04:38
|close
|1427
|0.11
|119.33
|119.57
|0.00
|6.45
|767.83
|2855
|2006.10.10 04:39
|sell
|1428
|0.12
|119.26
|119.43
|0.00
|2856
|2006.10.10 04:40
|close
|1428
|0.12
|119.21
|119.43
|0.00
|5.03
|772.86
|2857
|2006.10.10 04:40
|sell
|1429
|0.12
|119.25
|119.42
|0.00
|2858
|2006.10.10 04:42
|s/l
|1429
|0.12
|119.42
|119.42
|0.00
|-17.08
|755.78
|2859
|2006.10.10 04:42
|sell
|1430
|0.11
|119.40
|119.57
|0.00
|2860
|2006.10.10 04:43
|close
|1430
|0.11
|119.35
|119.57
|0.00
|4.61
|760.39
|2861
|2006.10.10 04:45
|sell
|1431
|0.11
|119.35
|119.52
|0.00
|2862
|2006.10.10 06:40
|s/l
|1431
|0.11
|119.52
|119.52
|0.00
|-15.65
|744.74
|2863
|2006.10.11 01:17
|buy
|1432
|0.11
|119.60
|119.43
|0.00
|2864
|2006.10.11 02:44
|close
|1432
|0.11
|119.69
|119.43
|0.00
|8.27
|753.01
|2865
|2006.10.11 03:19
|buy
|1433
|0.11
|119.55
|119.38
|0.00
|2866
|2006.10.11 07:13
|s/l
|1433
|0.11
|119.38
|119.38
|0.00
|-15.66
|737.35
|2867
|2006.10.11 11:37
|buy
|1434
|0.11
|119.53
|119.36
|0.00
|2868
|2006.10.11 14:01
|close
|1434
|0.11
|119.61
|119.36
|0.00
|7.36
|744.71
|2869
|2006.10.11 14:32
|sell
|1435
|0.11
|119.79
|119.96
|0.00
|2870
|2006.10.11 14:50
|close
|1435
|0.11
|119.71
|119.96
|0.00
|7.35
|752.06
|2871
|2006.10.11 19:42
|buy
|1436
|0.11
|119.68
|119.51
|0.00
|2872
|2006.10.11 19:50
|close
|1436
|0.11
|119.73
|119.51
|0.00
|4.59
|756.65
|2873
|2006.10.12 13:38
|buy
|1437
|0.11
|119.40
|119.23
|0.00
|2874
|2006.10.12 13:48
|close
|1437
|0.11
|119.44
|119.23
|0.00
|3.68
|760.33
|2875
|2006.10.13 03:33
|buy
|1438
|0.11
|119.24
|119.07
|0.00
|2876
|2006.10.13 03:52
|s/l
|1438
|0.11
|119.07
|119.07
|0.00
|-15.71
|744.62
|2877
|2006.10.13 03:52
|buy
|1439
|0.11
|119.09
|118.92
|0.00
|2878
|2006.10.13 03:55
|close
|1439
|0.11
|119.15
|118.92
|0.00
|5.54
|750.16
|2879
|2006.10.13 07:50
|buy
|1440
|0.11
|119.34
|119.17
|0.00
|2880
|2006.10.13 08:15
|close
|1440
|0.11
|119.38
|119.17
|0.00
|3.69
|753.85
|2881
|2006.10.13 08:34
|sell
|1441
|0.11
|119.56
|119.73
|0.00
|2882
|2006.10.13 10:02
|s/l
|1441
|0.11
|119.73
|119.73
|0.00
|-15.62
|738.23
|2883
|2006.10.13 12:31
|buy
|1442
|0.11
|119.72
|119.55
|0.00
|2884
|2006.10.13 12:58
|close
|1442
|0.11
|119.76
|119.55
|0.00
|3.67
|741.90
|2885
|2006.10.16 01:24
|buy
|1443
|0.11
|119.62
|119.45
|0.00
|2886
|2006.10.16 02:29
|close
|1443
|0.11
|119.67
|119.45
|0.00
|4.60
|746.50
|2887
|2006.10.16 06:45
|buy
|1444
|0.11
|119.22
|119.05
|0.00
|2888
|2006.10.16 07:01
|close
|1444
|0.11
|119.28
|119.05
|0.00
|5.53
|752.03
|2889
|2006.10.16 10:17
|sell
|1445
|0.11
|119.27
|119.44
|0.00
|2890
|2006.10.16 10:21
|close
|1445
|0.11
|119.22
|119.44
|0.00
|4.61
|756.64
|2891
|2006.10.16 12:45
|buy
|1446
|0.11
|119.13
|118.96
|0.00
|2892
|2006.10.16 18:55
|s/l
|1446
|0.11
|118.96
|118.96
|0.00
|-15.73
|740.91
|2893
|2006.10.17 10:44
|sell
|1447
|0.11
|118.77
|118.94
|0.00
|2894
|2006.10.17 10:55
|close
|1447
|0.11
|118.70
|118.94
|0.00
|6.49
|747.40
|2895
|2006.10.17 12:45
|sell
|1448
|0.11
|118.71
|118.88
|0.00
|2896
|2006.10.17 13:25
|s/l
|1448
|0.11
|118.88
|118.88
|0.00
|-15.73
|731.67
|2897
|2006.10.17 15:40
|buy
|1449
|0.11
|118.85
|118.68
|0.00
|2898
|2006.10.17 17:09
|s/l
|1449
|0.11
|118.68
|118.68
|0.00
|-15.76
|715.91
|2899
|2006.10.17 17:53
|buy
|1450
|0.11
|118.53
|118.36
|0.00
|2900
|2006.10.17 19:00
|close
|1450
|0.11
|118.60
|118.36
|0.00
|6.49
|722.40
|2901
|2006.10.18 01:47
|buy
|1451
|0.11
|118.55
|118.38
|0.00
|2902
|2006.10.18 02:37
|s/l
|1451
|0.11
|118.38
|118.38
|0.00
|-15.80
|706.60
|2903
|2006.10.18 10:07
|sell
|1452
|0.11
|119.12
|119.29
|0.00
|2904
|2006.10.18 11:09
|close
|1452
|0.11
|119.04
|119.29
|0.00
|7.39
|713.99
|2905
|2006.10.18 12:35
|buy
|1453
|0.11
|119.00
|118.83
|0.00
|2906
|2006.10.18 21:41
|s/l
|1453
|0.11
|118.83
|118.83
|0.00
|-15.74
|698.25
|2907
|2006.10.19 04:13
|sell
|1454
|0.10
|118.59
|118.76
|0.00
|2908
|2006.10.19 09:29
|close
|1454
|0.10
|118.49
|118.76
|0.00
|8.44
|706.69
|2909
|2006.10.19 09:29
|buy
|1455
|0.11
|118.48
|118.31
|0.00
|2910
|2006.10.19 09:47
|s/l
|1455
|0.11
|118.31
|118.31
|0.00
|-15.81
|690.88
|2911
|2006.10.19 09:47
|buy
|1456
|0.10
|118.33
|118.16
|0.00
|2912
|2006.10.19 12:02
|s/l
|1456
|0.10
|118.16
|118.16
|0.00
|-14.39
|676.49
|2913
|2006.10.19 21:11
|buy
|1457
|0.10
|118.26
|118.09
|0.00
|2914
|2006.10.19 22:00
|close
|1457
|0.10
|118.34
|118.09
|0.00
|6.76
|683.25
|2915
|2006.10.23 06:43
|buy
|1458
|0.10
|119.14
|118.97
|0.00
|2916
|2006.10.23 07:00
|close
|1458
|0.10
|119.21
|118.97
|0.00
|5.87
|689.12
|2917
|2006.10.23 13:01
|sell
|1459
|0.10
|119.33
|119.50
|0.00
|2918
|2006.10.23 13:04
|close
|1459
|0.10
|119.27
|119.50
|0.00
|5.03
|694.15
|2919
|2006.10.23 13:06
|sell
|1460
|0.10
|119.33
|119.50
|0.00
|2920
|2006.10.23 13:18
|close
|1460
|0.10
|119.27
|119.50
|0.00
|5.03
|699.18
|2921
|2006.10.24 09:38
|sell
|1461
|0.10
|119.61
|119.78
|0.00
|2922
|2006.10.24 10:02
|close
|1461
|0.10
|119.56
|119.78
|0.00
|4.18
|703.36
|2923
|2006.10.25 07:49
|sell
|1462
|0.11
|119.16
|119.33
|0.00
|2924
|2006.10.25 10:24
|close
|1462
|0.11
|119.10
|119.33
|0.00
|5.54
|708.90
|2925
|2006.10.25 13:33
|sell
|1463
|0.11
|119.25
|119.42
|0.00
|2926
|2006.10.25 13:54
|close
|1463
|0.11
|119.19
|119.42
|0.00
|5.54
|714.44
|2927
|2006.10.25 14:20
|buy
|1464
|0.11
|119.06
|118.89
|0.00
|2928
|2006.10.25 14:23
|s/l
|1464
|0.11
|118.89
|118.89
|0.00
|-15.73
|698.71
|2929
|2006.10.25 14:23
|buy
|1465
|0.10
|118.91
|118.74
|0.00
|2930
|2006.10.25 14:25
|close
|1465
|0.10
|118.97
|118.74
|0.00
|5.04
|703.75
|2931
|2006.10.25 14:25
|buy
|1466
|0.11
|119.00
|118.83
|0.00
|2932
|2006.10.25 14:29
|close
|1466
|0.11
|119.06
|118.83
|0.00
|5.54
|709.29
|2933
|2006.10.25 14:30
|buy
|1467
|0.11
|119.06
|118.89
|0.00
|2934
|2006.10.25 14:31
|close
|1467
|0.11
|119.12
|118.89
|0.00
|5.54
|714.83
|2935
|2006.10.25 14:33
|buy
|1468
|0.11
|119.05
|118.88
|0.00
|2936
|2006.10.25 14:49
|s/l
|1468
|0.11
|118.88
|118.88
|0.00
|-15.73
|699.10
|2937
|2006.10.25 14:49
|buy
|1469
|0.10
|118.90
|118.73
|0.00
|2938
|2006.10.25 14:52
|close
|1469
|0.10
|118.96
|118.73
|0.00
|5.04
|704.14
|2939
|2006.10.25 14:52
|buy
|1470
|0.11
|118.99
|118.82
|0.00
|2940
|2006.10.25 15:14
|close
|1470
|0.11
|119.06
|118.82
|0.00
|6.47
|710.61
|2941
|2006.10.26 03:04
|buy
|1471
|0.11
|118.76
|118.59
|0.00
|2942
|2006.10.26 03:25
|close
|1471
|0.11
|118.83
|118.59
|0.00
|6.48
|717.09
|2943
|2006.10.26 03:40
|buy
|1472
|0.11
|118.76
|118.59
|0.00
|2944
|2006.10.26 04:04
|close
|1472
|0.11
|118.82
|118.59
|0.00
|5.55
|722.64
|2945
|2006.10.26 06:24
|sell
|1473
|0.11
|118.75
|118.92
|0.00
|2946
|2006.10.26 09:06
|close
|1473
|0.11
|118.68
|118.92
|0.00
|6.49
|729.13
|2947
|2006.10.26 09:06
|buy
|1474
|0.11
|118.67
|118.50
|0.00
|2948
|2006.10.26 09:16
|close
|1474
|0.11
|118.74
|118.50
|0.00
|6.48
|735.61
|2949
|2006.10.26 09:40
|buy
|1475
|0.11
|118.67
|118.50
|0.00
|2950
|2006.10.26 10:01
|close
|1475
|0.11
|118.73
|118.50
|0.00
|5.56
|741.17
|2951
|2006.10.26 19:52
|sell
|1476
|0.11
|118.53
|118.70
|0.00
|2952
|2006.10.26 20:19
|s/l
|1476
|0.11
|118.70
|118.70
|0.00
|-15.75
|725.42
|2953
|2006.10.27 08:31
|buy
|1477
|0.11
|118.33
|118.16
|0.00
|2954
|2006.10.27 08:45
|s/l
|1477
|0.11
|118.16
|118.16
|0.00
|-15.83
|709.59
|2955
|2006.10.27 08:45
|buy
|1478
|0.11
|118.16
|117.99
|0.00
|2956
|2006.10.27 08:56
|s/l
|1478
|0.11
|117.99
|117.99
|0.00
|-15.85
|693.74
|2957
|2006.10.27 08:56
|buy
|1479
|0.10
|118.01
|117.84
|0.00
|2958
|2006.10.27 08:57
|s/l
|1479
|0.10
|117.84
|117.84
|0.00
|-14.43
|679.31
|2959
|2006.10.27 08:57
|buy
|1480
|0.10
|117.86
|117.69
|0.00
|2960
|2006.10.27 09:01
|close
|1480
|0.10
|117.93
|117.69
|0.00
|5.94
|685.25
|2961
|2006.10.27 10:56
|sell
|1481
|0.10
|117.61
|117.78
|0.00
|2962
|2006.10.27 12:26
|close
|1481
|0.10
|117.54
|117.78
|0.00
|5.96
|691.21
|2963
|2006.10.29 23:21
|sell
|1482
|0.10
|117.37
|117.54
|0.00
|2964
|2006.10.30 02:32
|s/l
|1482
|0.10
|117.54
|117.54
|0.00
|-15.96
|675.26
|2965
|2006.10.30 07:52
|buy
|1483
|0.10
|117.24
|117.07
|0.00
|2966
|2006.10.30 08:12
|close
|1483
|0.10
|117.31
|117.07
|0.00
|5.97
|681.23
|2967
|2006.10.30 08:39
|sell
|1484
|0.10
|117.45
|117.62
|0.00
|2968
|2006.10.30 08:59
|close
|1484
|0.10
|117.38
|117.62
|0.00
|5.96
|687.19
|2969
|2006.10.30 22:48
|sell
|1485
|0.10
|117.50
|117.67
|0.00
|2970
|2006.10.31 00:51
|close
|1485
|0.10
|117.42
|117.67
|0.00
|5.31
|692.50
|2971
|2006.10.31 02:22
|sell
|1486
|0.10
|117.59
|117.76
|0.00
|2972
|2006.10.31 02:48
|s/l
|1486
|0.10
|117.76
|117.76
|0.00
|-14.43
|678.07
|2973
|2006.10.31 02:48
|sell
|1487
|0.10
|117.75
|117.92
|0.00
|2974
|2006.10.31 03:06
|close
|1487
|0.10
|117.67
|117.92
|0.00
|6.80
|684.87
|2975
|2006.10.31 03:42
|buy
|1488
|0.10
|117.54
|117.37
|0.00
|2976
|2006.10.31 04:06
|close
|1488
|0.10
|117.63
|117.37
|0.00
|7.65
|692.52
|2977
|2006.10.31 11:01
|sell
|1489
|0.10
|117.15
|117.32
|0.00
|2978
|2006.10.31 11:03
|close
|1489
|0.10
|117.06
|117.32
|0.00
|7.69
|700.21
|2979
|2006.10.31 11:45
|buy
|1490
|0.11
|116.73
|116.56
|0.00
|2980
|2006.10.31 11:55
|close
|1490
|0.11
|116.81
|116.56
|0.00
|7.53
|707.74
|2981
|2006.10.31 13:03
|sell
|1491
|0.11
|116.76
|116.93
|0.00
|2982
|2006.10.31 13:19
|s/l
|1491
|0.11
|116.93
|116.93
|0.00
|-15.99
|691.75
|2983
|2006.10.31 13:19
|sell
|1492
|0.10
|116.92
|117.09
|0.00
|2984
|2006.10.31 14:09
|close
|1492
|0.10
|116.84
|117.09
|0.00
|6.85
|698.60
|2985
|2006.10.31 19:15
|sell
|1493
|0.10
|116.86
|117.03
|0.00
|2986
|2006.10.31 22:24
|s/l
|1493
|0.10
|117.03
|117.03
|0.00
|-14.53
|684.07
|2987
|2006.11.01 02:45
|sell
|1494
|0.10
|117.02
|117.19
|0.00
|2988
|2006.11.01 06:57
|close
|1494
|0.10
|116.91
|117.19
|0.00
|9.41
|693.48
|2989
|2006.11.01 10:54
|sell
|1495
|0.10
|117.10
|117.27
|0.00
|2990
|2006.11.01 10:58
|close
|1495
|0.10
|117.02
|117.27
|0.00
|6.84
|700.32
|2991
|2006.11.01 11:23
|sell
|1496
|0.11
|117.10
|117.27
|0.00
|2992
|2006.11.01 11:48
|close
|1496
|0.11
|117.00
|117.27
|0.00
|9.40
|709.72
|2993
|2006.11.01 13:24
|sell
|1497
|0.11
|117.08
|117.25
|0.00
|2994
|2006.11.01 14:21
|close
|1497
|0.11
|116.99
|117.25
|0.00
|8.46
|718.18
|2995
|2006.11.01 17:44
|sell
|1498
|0.11
|117.14
|117.31
|0.00
|2996
|2006.11.01 19:54
|s/l
|1498
|0.11
|117.31
|117.31
|0.00
|-15.94
|702.24
|2997
|2006.11.02 02:24
|sell
|1499
|0.11
|117.32
|117.49
|0.00
|2998
|2006.11.02 02:30
|close
|1499
|0.11
|117.25
|117.49
|0.00
|6.57
|708.81
|2999
|2006.11.02 02:36
|sell
|1500
|0.11
|117.32
|117.49
|0.00
|3000
|2006.11.02 03:03
|close
|1500
|0.11
|117.26
|117.49
|0.00
|5.63
|714.44
|3001
|2006.11.02 03:38
|buy
|1501
|0.11
|117.13
|116.96
|0.00
|3002
|2006.11.02 04:35
|s/l
|1501
|0.11
|116.96
|116.96
|0.00
|-15.99
|698.45
|3003
|2006.11.02 11:33
|buy
|1502
|0.10
|117.03
|116.86
|0.00
|3004
|2006.11.02 12:00
|close
|1502
|0.10
|117.11
|116.86
|0.00
|6.83
|705.28
|3005
|2006.11.02 17:32
|sell
|1503
|0.11
|117.19
|117.36
|0.00
|3006
|2006.11.02 18:53
|close
|1503
|0.11
|117.13
|117.36
|0.00
|5.63
|710.91
|3007
|2006.11.03 03:22
|buy
|1504
|0.11
|117.06
|116.89
|0.00
|3008
|2006.11.03 05:29
|close
|1504
|0.11
|117.12
|116.89
|0.00
|5.64
|716.55
|3009
|2006.11.03 08:21
|sell
|1505
|0.11
|117.28
|117.45
|0.00
|3010
|2006.11.03 08:27
|close
|1505
|0.11
|117.22
|117.45
|0.00
|5.63
|722.18
|3011
|2006.11.03 08:31
|sell
|1506
|0.11
|117.29
|117.46
|0.00
|3012
|2006.11.03 08:31
|s/l
|1506
|0.11
|117.46
|117.46
|0.00
|-15.92
|706.26
|3013
|2006.11.03 08:31
|sell
|1507
|0.11
|117.44
|117.61
|0.00
|3014
|2006.11.03 08:31
|s/l
|1507
|0.11
|117.61
|117.61
|0.00
|-15.90
|690.36
|3015
|2006.11.03 08:31
|sell
|1508
|0.10
|117.59
|117.76
|0.00
|3016
|2006.11.03 08:32
|s/l
|1508
|0.10
|117.76
|117.76
|0.00
|-14.43
|675.93
|3017
|2006.11.03 08:32
|sell
|1509
|0.10
|117.75
|117.92
|0.00
|3018
|2006.11.03 08:33
|s/l
|1509
|0.10
|117.92
|117.92
|0.00
|-14.42
|661.51
|3019
|2006.11.03 08:33
|sell
|1510
|0.10
|117.90
|118.07
|0.00
|3020
|2006.11.03 08:34
|close
|1510
|0.10
|117.75
|118.07
|0.00
|12.74
|674.25
|3021
|2006.11.03 08:34
|sell
|1511
|0.10
|117.72
|117.89
|0.00
|3022
|2006.11.03 08:39
|s/l
|1511
|0.10
|117.89
|117.89
|0.00
|-14.42
|659.83
|3023
|2006.11.03 08:39
|sell
|1512
|0.10
|117.87
|118.04
|0.00
|3024
|2006.11.03 08:47
|s/l
|1512
|0.10
|118.04
|118.04
|0.00
|-14.40
|645.43
|3025
|2006.11.03 08:47
|sell
|1513
|0.10
|118.03
|118.20
|0.00
|3026
|2006.11.03 08:50
|close
|1513
|0.10
|117.86
|118.20
|0.00
|14.42
|659.85
|3027
|2006.11.03 08:51
|sell
|1514
|0.10
|117.83
|118.00
|0.00
|3028
|2006.11.03 08:52
|s/l
|1514
|0.10
|118.00
|118.00
|0.00
|-14.41
|645.44
|3029
|2006.11.03 08:52
|sell
|1515
|0.10
|117.98
|118.15
|0.00
|3030
|2006.11.03 09:01
|s/l
|1515
|0.10
|118.15
|118.15
|0.00
|-14.38
|631.06
|3031
|2006.11.03 14:49
|buy
|1516
|0.09
|118.00
|117.83
|0.00
|3032
|2006.11.05 17:03
|close
|1516
|0.09
|118.07
|117.83
|0.00
|5.34
|636.40
|3033
|2006.11.06 11:04
|buy
|1517
|0.10
|118.34
|118.17
|0.00
|3034
|2006.11.06 11:29
|close
|1517
|0.10
|118.38
|118.17
|0.00
|3.38
|639.78
|3035
|2006.11.07 09:21
|buy
|1518
|0.10
|117.52
|117.35
|0.00
|3036
|2006.11.07 09:43
|s/l
|1518
|0.10
|117.35
|117.35
|0.00
|-14.49
|625.29
|3037
|2006.11.07 09:43
|buy
|1519
|0.09
|117.37
|117.20
|0.00
|3038
|2006.11.07 10:03
|close
|1519
|0.09
|117.43
|117.20
|0.00
|4.60
|629.89
|3039
|2006.11.07 14:16
|sell
|1520
|0.09
|117.46
|117.63
|0.00
|3040
|2006.11.07 14:29
|s/l
|1520
|0.09
|117.63
|117.63
|0.00
|-13.01
|616.88
|3041
|2006.11.07 14:29
|sell
|1521
|0.09
|117.61
|117.78
|0.00
|3042
|2006.11.08 02:17
|s/l
|1521
|0.09
|117.78
|117.78
|0.00
|-14.34
|602.55
|3043
|2006.11.09 17:52
|buy
|1522
|0.09
|117.75
|117.58
|0.00
|3044
|2006.11.09 18:40
|close
|1522
|0.09
|117.84
|117.58
|0.00
|6.87
|609.42
|3045
|2006.11.10 00:01
|sell
|1523
|0.09
|117.63
|117.80
|0.00
|3046
|2006.11.10 00:03
|close
|1523
|0.09
|117.57
|117.80
|0.00
|4.59
|614.01
|3047
|2006.11.10 03:30
|buy
|1524
|0.09
|117.46
|117.29
|0.00
|3048
|2006.11.10 04:01
|s/l
|1524
|0.09
|117.29
|117.29
|0.00
|-13.04
|600.97
|3049
|2006.11.10 04:05
|buy
|1525
|0.09
|117.21
|117.04
|0.00
|3050
|2006.11.10 04:07
|close
|1525
|0.09
|117.26
|117.04
|0.00
|3.84
|604.81
|3051
|2006.11.12 20:24
|buy
|1526
|0.09
|117.24
|117.07
|0.00
|3052
|2006.11.13 01:04
|close
|1526
|0.09
|117.30
|117.07
|0.00
|5.65
|610.45
|3053
|2006.11.13 19:57
|sell
|1527
|0.09
|117.78
|117.95
|0.00
|3054
|2006.11.13 20:57
|close
|1527
|0.09
|117.71
|117.95
|0.00
|5.35
|615.80
|3055
|2006.11.14 03:25
|sell
|1528
|0.09
|117.65
|117.82
|0.00
|3056
|2006.11.14 03:58
|s/l
|1528
|0.09
|117.82
|117.82
|0.00
|-12.99
|602.81
|3057
|2006.11.14 03:58
|sell
|1529
|0.09
|117.80
|117.97
|0.00
|3058
|2006.11.14 04:45
|s/l
|1529
|0.09
|117.97
|117.97
|0.00
|-12.97
|589.84
|3059
|2006.11.14 10:05
|sell
|1530
|0.09
|117.57
|117.74
|0.00
|3060
|2006.11.14 10:08
|close
|1530
|0.09
|117.51
|117.74
|0.00
|4.60
|594.44
|3061
|2006.11.14 10:10
|sell
|1531
|0.09
|117.57
|117.74
|0.00
|3062
|2006.11.14 10:12
|s/l
|1531
|0.09
|117.74
|117.74
|0.00
|-12.99
|581.45
|3063
|2006.11.14 10:12
|sell
|1532
|0.09
|117.72
|117.89
|0.00
|3064
|2006.11.14 10:15
|close
|1532
|0.09
|117.66
|117.89
|0.00
|4.59
|586.04
|3065
|2006.11.14 10:15
|sell
|1533
|0.09
|117.65
|117.82
|0.00
|3066
|2006.11.14 10:17
|close
|1533
|0.09
|117.59
|117.82
|0.00
|4.59
|590.63
|3067
|2006.11.14 10:17
|sell
|1534
|0.09
|117.57
|117.74
|0.00
|3068
|2006.11.14 11:09
|s/l
|1534
|0.09
|117.74
|117.74
|0.00
|-12.99
|577.64
|3069
|2006.11.15 08:36
|sell
|1535
|0.09
|118.16
|118.33
|0.00
|3070
|2006.11.15 10:05
|close
|1535
|0.09
|118.06
|118.33
|0.00
|7.62
|585.26
|3071
|2006.11.16 04:01
|sell
|1536
|0.09
|118.26
|118.43
|0.00
|3072
|2006.11.16 04:27
|close
|1536
|0.09
|118.19
|118.43
|0.00
|5.33
|590.59
|3073
|2006.11.16 08:30
|buy
|1537
|0.09
|117.84
|117.67
|0.00
|3074
|2006.11.16 08:31
|close
|1537
|0.09
|117.93
|117.67
|0.00
|6.87
|597.46
|3075
|2006.11.17 09:12
|buy
|1538
|0.09
|118.08
|117.91
|0.00
|3076
|2006.11.17 09:56
|s/l
|1538
|0.09
|117.91
|117.91
|0.00
|-12.98
|584.48
|3077
|2006.11.17 09:56
|buy
|1539
|0.09
|117.93
|117.76
|0.00
|3078
|2006.11.17 10:05
|s/l
|1539
|0.09
|117.76
|117.76
|0.00
|-12.99
|571.49
|3079
|2006.11.17 10:17
|buy
|1540
|0.09
|117.72
|117.55
|0.00
|3080
|2006.11.17 10:38
|s/l
|1540
|0.09
|117.55
|117.55
|0.00
|-13.02
|558.47
|3081
|2006.11.17 10:38
|buy
|1541
|0.08
|117.57
|117.40
|0.00
|3082
|2006.11.17 10:47
|close
|1541
|0.08
|117.65
|117.40
|0.00
|5.44
|563.91
|3083
|2006.11.17 10:47
|buy
|1542
|0.08
|117.66
|117.49
|0.00
|3084
|2006.11.17 11:47
|close
|1542
|0.08
|117.75
|117.49
|0.00
|6.11
|570.02
|3085
|2006.11.17 14:38
|sell
|1543
|0.09
|117.74
|117.91
|0.00
|3086
|2006.11.17 15:05
|s/l
|1543
|0.09
|117.91
|117.91
|0.00
|-12.98
|557.04
|3087
|2006.11.20 02:30
|sell
|1544
|0.08
|117.92
|118.09
|0.00
|3088
|2006.11.20 03:09
|s/l
|1544
|0.08
|118.09
|118.09
|0.00
|-11.51
|545.53
|3089
|2006.11.20 05:48
|sell
|1545
|0.08
|118.07
|118.24
|0.00
|3090
|2006.11.20 19:14
|close
|1545
|0.08
|117.99
|118.24
|0.00
|5.42
|550.95
|3091
|2006.11.20 19:14
|buy
|1546
|0.08
|117.91
|117.74
|0.00
|3092
|2006.11.20 19:16
|close
|1546
|0.08
|117.98
|117.74
|0.00
|4.75
|555.70
|3093
|2006.11.21 10:59
|buy
|1547
|0.08
|117.92
|117.75
|0.00
|3094
|2006.11.21 11:24
|close
|1547
|0.08
|117.98
|117.75
|0.00
|4.07
|559.77
|3095
|2006.11.21 11:54
|sell
|1548
|0.08
|118.02
|118.19
|0.00
|3096
|2006.11.21 13:51
|close
|1548
|0.08
|117.96
|118.19
|0.00
|4.07
|563.84
|3097
|2006.11.22 07:20
|buy
|1549
|0.08
|117.04
|116.87
|0.00
|3098
|2006.11.22 07:38
|close
|1549
|0.08
|117.11
|116.87
|0.00
|4.78
|568.62
|3099
|2006.11.22 07:40
|buy
|1550
|0.09
|117.04
|116.87
|0.00
|3100
|2006.11.22 08:19
|s/l
|1550
|0.09
|116.87
|116.87
|0.00
|-13.09
|555.53
|3101
|2006.11.22 08:26
|buy
|1551
|0.08
|116.80
|116.63
|0.00
|3102
|2006.11.22 08:37
|close
|1551
|0.08
|116.85
|116.63
|0.00
|3.42
|558.95
|3103
|2006.11.22 08:50
|buy
|1552
|0.08
|116.80
|116.63
|0.00
|3104
|2006.11.22 08:57
|close
|1552
|0.08
|116.85
|116.63
|0.00
|3.42
|562.37
|3105
|2006.11.22 10:24
|buy
|1553
|0.08
|116.47
|116.30
|0.00
|3106
|2006.11.22 10:33
|close
|1553
|0.08
|116.52
|116.30
|0.00
|3.43
|565.80
|3107
|2006.11.22 12:43
|sell
|1554
|0.08
|116.83
|117.00
|0.00
|3108
|2006.11.22 13:00
|close
|1554
|0.08
|116.77
|117.00
|0.00
|4.11
|569.91
|3109
|2006.11.23 05:16
|sell
|1555
|0.09
|116.42
|116.59
|0.00
|3110
|2006.11.23 05:28
|close
|1555
|0.09
|116.35
|116.59
|0.00
|5.41
|575.32
|3111
|2006.11.24 03:22
|buy
|1556
|0.09
|116.16
|115.99
|0.00
|3112
|2006.11.24 03:25
|s/l
|1556
|0.09
|115.99
|115.99
|0.00
|-13.19
|562.13
|3113
|2006.11.24 03:25
|buy
|1557
|0.08
|116.01
|115.84
|0.00
|3114
|2006.11.24 03:32
|s/l
|1557
|0.08
|115.84
|115.84
|0.00
|-11.74
|550.39
|3115
|2006.11.24 03:32
|buy
|1558
|0.08
|115.86
|115.69
|0.00
|3116
|2006.11.24 03:37
|close
|1558
|0.08
|115.93
|115.69
|0.00
|4.83
|555.22
|3117
|2006.11.24 03:37
|buy
|1559
|0.08
|115.96
|115.79
|0.00
|3118
|2006.11.24 03:43
|s/l
|1559
|0.08
|115.79
|115.79
|0.00
|-11.75
|543.47
|3119
|2006.11.24 03:43
|buy
|1560
|0.08
|115.81
|115.64
|0.00
|3120
|2006.11.24 03:54
|close
|1560
|0.08
|115.88
|115.64
|0.00
|4.83
|548.30
|3121
|2006.11.24 03:54
|buy
|1561
|0.08
|115.91
|115.74
|0.00
|3122
|2006.11.24 05:20
|s/l
|1561
|0.08
|115.74
|115.74
|0.00
|-11.75
|536.55
|3123
|2006.11.24 06:23
|buy
|1562
|0.08
|115.72
|115.55
|0.00
|3124
|2006.11.24 06:34
|close
|1562
|0.08
|115.79
|115.55
|0.00
|4.84
|541.39
|3125
|2006.11.24 06:37
|buy
|1563
|0.08
|115.72
|115.55
|0.00
|3126
|2006.11.24 10:43
|close
|1563
|0.08
|115.79
|115.55
|0.00
|4.84
|546.23
|3127
|2006.11.26 20:10
|sell
|1564
|0.08
|115.73
|115.90
|0.00
|3128
|2006.11.26 20:48
|close
|1564
|0.08
|115.66
|115.90
|0.00
|4.84
|551.07
|3129
|2006.11.26 23:49
|sell
|1565
|0.08
|115.91
|116.08
|0.00
|3130
|2006.11.27 00:04
|close
|1565
|0.08
|115.84
|116.08
|0.00
|3.63
|554.71
|3131
|2006.11.27 00:25
|sell
|1566
|0.08
|115.95
|116.12
|0.00
|3132
|2006.11.27 00:41
|s/l
|1566
|0.08
|116.12
|116.12
|0.00
|-11.71
|543.00
|3133
|2006.11.27 00:41
|sell
|1567
|0.08
|116.11
|116.28
|0.00
|3134
|2006.11.27 01:21
|close
|1567
|0.08
|116.01
|116.28
|0.00
|6.90
|549.90
|3135
|2006.11.27 01:29
|buy
|1568
|0.08
|115.97
|115.80
|0.00
|3136
|2006.11.27 01:39
|close
|1568
|0.08
|116.06
|115.80
|0.00
|6.20
|556.10
|3137
|2006.11.27 02:28
|buy
|1569
|0.08
|116.02
|115.85
|0.00
|3138
|2006.11.27 03:29
|close
|1569
|0.08
|116.11
|115.85
|0.00
|6.20
|562.30
|3139
|2006.11.27 03:57
|sell
|1570
|0.08
|116.34
|116.51
|0.00
|3140
|2006.11.27 04:25
|close
|1570
|0.08
|116.22
|116.51
|0.00
|8.26
|570.56
|3141
|2006.11.27 04:32
|buy
|1571
|0.09
|116.07
|115.90
|0.00
|3142
|2006.11.27 08:39
|close
|1571
|0.09
|116.18
|115.90
|0.00
|8.52
|579.08
|3143
|2006.11.27 14:13
|buy
|1572
|0.09
|116.01
|115.84
|0.00
|3144
|2006.11.27 16:00
|close
|1572
|0.09
|116.09
|115.84
|0.00
|6.20
|585.28
|3145
|2006.11.27 19:42
|buy
|1573
|0.09
|116.02
|115.85
|0.00
|3146
|2006.11.28 00:12
|close
|1573
|0.09
|116.10
|115.85
|0.00
|7.25
|592.52
|3147
|2006.11.28 03:07
|buy
|1574
|0.09
|116.03
|115.86
|0.00
|3148
|2006.11.28 03:26
|close
|1574
|0.09
|116.11
|115.86
|0.00
|6.20
|598.72
|3149
|2006.11.28 08:33
|buy
|1575
|0.09
|116.15
|115.98
|0.00
|3150
|2006.11.28 10:04
|close
|1575
|0.09
|116.25
|115.98
|0.00
|7.74
|606.46
|3151
|2006.11.28 13:17
|buy
|1576
|0.09
|115.96
|115.79
|0.00
|3152
|2006.11.28 13:19
|close
|1576
|0.09
|116.06
|115.79
|0.00
|7.75
|614.21
|3153
|2006.11.28 13:36
|buy
|1577
|0.09
|115.96
|115.79
|0.00
|3154
|2006.11.28 13:39
|close
|1577
|0.09
|116.06
|115.79
|0.00
|7.75
|621.96
|3155
|2006.11.28 18:52
|buy
|1578
|0.09
|116.06
|115.89
|0.00
|3156
|2006.11.28 19:11
|s/l
|1578
|0.09
|115.89
|115.89
|0.00
|-13.20
|608.76
|3157
|2006.11.28 19:13
|buy
|1579
|0.09
|115.88
|115.71
|0.00
|3158
|2006.11.28 19:24
|s/l
|1579
|0.09
|115.71
|115.71
|0.00
|-13.22
|595.54
|3159
|2006.11.28 19:24
|buy
|1580
|0.09
|115.73
|115.56
|0.00
|3160
|2006.11.28 19:39
|close
|1580
|0.09
|115.80
|115.56
|0.00
|5.44
|600.98
|3161
|2006.11.28 19:39
|buy
|1581
|0.09
|115.83
|115.66
|0.00
|3162
|2006.11.28 20:16
|s/l
|1581
|0.09
|115.66
|115.66
|0.00
|-13.23
|587.75
|3163
|2006.11.29 02:39
|sell
|1582
|0.09
|115.90
|116.07
|0.00
|3164
|2006.11.29 03:18
|s/l
|1582
|0.09
|116.07
|116.07
|0.00
|-13.18
|574.57
|3165
|2006.11.29 03:23
|sell
|1583
|0.09
|116.12
|116.29
|0.00
|3166
|2006.11.29 07:02
|s/l
|1583
|0.09
|116.29
|116.29
|0.00
|-13.16
|561.41
|3167
|2006.11.29 07:28
|sell
|1584
|0.08
|116.41
|116.58
|0.00
|3168
|2006.11.29 08:04
|close
|1584
|0.08
|116.32
|116.58
|0.00
|6.19
|567.60
|3169
|2006.11.29 10:06
|sell
|1585
|0.09
|116.10
|116.27
|0.00
|3170
|2006.11.29 10:11
|close
|1585
|0.09
|116.01
|116.27
|0.00
|6.98
|574.58
|3171
|2006.11.29 10:27
|sell
|1586
|0.09
|116.10
|116.27
|0.00
|3172
|2006.11.29 11:06
|s/l
|1586
|0.09
|116.27
|116.27
|0.00
|-13.16
|561.42
|3173
|2006.11.29 11:19
|sell
|1587
|0.08
|116.28
|116.45
|0.00
|3174
|2006.11.29 12:27
|close
|1587
|0.08
|116.20
|116.45
|0.00
|5.51
|566.93
|3175
|2006.11.29 15:52
|sell
|1588
|0.09
|116.44
|116.61
|0.00
|3176
|2006.11.29 16:43
|close
|1588
|0.09
|116.34
|116.61
|0.00
|7.74
|574.67
|3177
|2006.11.29 20:40
|sell
|1589
|0.09
|116.48
|116.65
|0.00
|3178
|2006.11.29 21:01
|close
|1589
|0.09
|116.40
|116.65
|0.00
|6.19
|580.86
|3179
|2006.11.29 21:04
|buy
|1590
|0.09
|116.31
|116.14
|0.00
|3180
|2006.11.29 21:15
|s/l
|1590
|0.09
|116.14
|116.14
|0.00
|-13.17
|567.69
|3181
|2006.11.29 21:15
|buy
|1591
|0.09
|116.16
|115.99
|0.00
|3182
|2006.11.29 21:22
|close
|1591
|0.09
|116.25
|115.99
|0.00
|6.97
|574.66
|3183
|2006.11.29 21:22
|buy
|1592
|0.09
|116.26
|116.09
|0.00
|3184
|2006.11.30 00:29
|s/l
|1592
|0.09
|116.09
|116.09
|0.00
|-10.04
|564.63
|3185
|2006.11.30 00:29
|buy
|1593
|0.08
|116.11
|115.94
|0.00
|3186
|2006.11.30 01:29
|close
|1593
|0.08
|116.17
|115.94
|0.00
|4.13
|568.76
|3187
|2006.11.30 10:08
|buy
|1594
|0.09
|115.80
|115.63
|0.00
|3188
|2006.11.30 11:01
|s/l
|1594
|0.09
|115.63
|115.63
|0.00
|-13.23
|555.53
|3189
|2006.11.30 14:20
|sell
|1595
|0.08
|115.82
|115.99
|0.00
|3190
|2006.11.30 15:38
|close
|1595
|0.08
|115.71
|115.99
|0.00
|7.61
|563.14
|3191
|2006.11.30 18:09
|buy
|1596
|0.08
|115.68
|115.51
|0.00
|3192
|2006.11.30 18:30
|close
|1596
|0.08
|115.77
|115.51
|0.00
|6.22
|569.36
|3193
|2006.11.30 18:37
|buy
|1597
|0.09
|115.68
|115.51
|0.00
|3194
|2006.11.30 20:44
|s/l
|1597
|0.09
|115.51
|115.51
|0.00
|-13.25
|556.11
|3195
|2006.12.01 01:33
|sell
|1598
|0.08
|115.94
|116.11
|0.00
|3196
|2006.12.01 01:37
|close
|1598
|0.08
|115.88
|116.11
|0.00
|4.14
|560.25
|3197
|2006.12.01 01:47
|sell
|1599
|0.08
|115.94
|116.11
|0.00
|3198
|2006.12.01 02:06
|close
|1599
|0.08
|115.88
|116.11
|0.00
|4.14
|564.39
|3199
|2006.12.01 03:24
|sell
|1600
|0.08
|116.11
|116.28
|0.00
|3200
|2006.12.01 05:03
|s/l
|1600
|0.08
|116.28
|116.28
|0.00
|-11.70
|552.69
|3201
|2006.12.01 10:00
|buy
|1601
|0.08
|115.75
|115.58
|0.00
|3202
|2006.12.01 10:03
|close
|1601
|0.08
|115.81
|115.58
|0.00
|4.14
|556.83
|3203
|2006.12.01 10:08
|buy
|1602
|0.08
|115.75
|115.58
|0.00
|3204
|2006.12.01 10:16
|close
|1602
|0.08
|115.81
|115.58
|0.00
|4.14
|560.97
|3205
|2006.12.01 10:18
|buy
|1603
|0.08
|115.75
|115.58
|0.00
|3206
|2006.12.01 10:27
|s/l
|1603
|0.08
|115.58
|115.58
|0.00
|-11.77
|549.20
|3207
|2006.12.01 10:27
|buy
|1604
|0.08
|115.60
|115.43
|0.00
|3208
|2006.12.01 10:29
|s/l
|1604
|0.08
|115.43
|115.43
|0.00
|-11.78
|537.42
|3209
|2006.12.01 10:29
|buy
|1605
|0.08
|115.45
|115.28
|0.00
|3210
|2006.12.01 10:35
|s/l
|1605
|0.08
|115.28
|115.28
|0.00
|-11.80
|525.62
|3211
|2006.12.01 10:35
|buy
|1606
|0.08
|115.30
|115.13
|0.00
|3212
|2006.12.01 10:37
|s/l
|1606
|0.08
|115.13
|115.13
|0.00
|-11.81
|513.81
|3213
|2006.12.01 10:37
|buy
|1607
|0.08
|115.15
|114.98
|0.00
|3214
|2006.12.01 10:38
|s/l
|1607
|0.08
|114.98
|114.98
|0.00
|-11.83
|501.98
|3215
|2006.12.01 10:38
|buy
|1608
|0.08
|115.00
|114.83
|0.00
|3216
|2006.12.01 10:39
|close
|1608
|0.08
|115.09
|114.83
|0.00
|6.26
|508.24
|3217
|2006.12.01 10:39
|buy
|1609
|0.08
|115.12
|114.95
|0.00
|3218
|2006.12.01 10:43
|close
|1609
|0.08
|115.21
|114.95
|0.00
|6.25
|514.49
|3219
|2006.12.01 10:43
|buy
|1610
|0.08
|115.23
|115.06
|0.00
|3220
|2006.12.01 10:47
|s/l
|1610
|0.08
|115.06
|115.06
|0.00
|-11.82
|502.67
|3221
|2006.12.01 10:47
|buy
|1611
|0.08
|115.08
|114.91
|0.00
|3222
|2006.12.01 10:55
|close
|1611
|0.08
|115.17
|114.91
|0.00
|6.25
|508.92
|3223
|2006.12.01 10:55
|buy
|1612
|0.08
|115.19
|115.02
|0.00
|3224
|2006.12.01 11:33
|close
|1612
|0.08
|115.28
|115.02
|0.00
|6.25
|515.17
|3225
|2006.12.01 11:36
|sell
|1613
|0.08
|115.34
|115.51
|0.00
|3226
|2006.12.01 12:27
|close
|1613
|0.08
|115.26
|115.51
|0.00
|5.55
|520.72
|3227
|2006.12.01 14:14
|sell
|1614
|0.08
|115.37
|115.54
|0.00
|3228
|2006.12.03 17:47
|close
|1614
|0.08
|115.31
|115.54
|0.00
|4.16
|524.88
|3229
|2006.12.03 17:54
|buy
|1615
|0.08
|115.22
|115.05
|0.00
|3230
|2006.12.03 19:02
|close
|1615
|0.08
|115.30
|115.05
|0.00
|5.55
|530.43
|3231
|2006.12.03 21:59
|sell
|1616
|0.08
|115.51
|115.68
|0.00
|3232
|2006.12.03 22:41
|s/l
|1616
|0.08
|115.68
|115.68
|0.00
|-11.76
|518.67
|3233
|2006.12.04 02:18
|sell
|1617
|0.08
|115.63
|115.80
|0.00
|3234
|2006.12.04 02:32
|close
|1617
|0.08
|115.54
|115.80
|0.00
|6.23
|524.90
|3235
|2006.12.04 02:41
|sell
|1618
|0.08
|115.63
|115.80
|0.00
|3236
|2006.12.04 04:00
|close
|1618
|0.08
|115.52
|115.80
|0.00
|7.62
|532.52
|3237
|2006.12.04 13:16
|sell
|1619
|0.08
|115.44
|115.61
|0.00
|3238
|2006.12.04 14:35
|close
|1619
|0.08
|115.37
|115.61
|0.00
|4.85
|537.37
|3239
|2006.12.05 08:31
|buy
|1620
|0.08
|114.51
|114.34
|0.00
|3240
|2006.12.05 08:47
|close
|1620
|0.08
|114.59
|114.34
|0.00
|5.59
|542.96
|3241
|2006.12.05 10:01
|sell
|1621
|0.08
|114.88
|115.05
|0.00
|3242
|2006.12.05 10:02
|close
|1621
|0.08
|114.77
|115.05
|0.00
|7.67
|550.63
|3243
|2006.12.05 10:11
|sell
|1622
|0.08
|114.88
|115.05
|0.00
|3244
|2006.12.05 10:27
|s/l
|1622
|0.08
|115.05
|115.05
|0.00
|-11.82
|538.81
|3245
|2006.12.05 10:27
|sell
|1623
|0.08
|115.03
|115.20
|0.00
|3246
|2006.12.05 12:09
|close
|1623
|0.08
|114.92
|115.20
|0.00
|7.66
|546.47
|3247
|2006.12.05 19:10
|buy
|1624
|0.08
|114.88
|114.71
|0.00
|3248
|2006.12.05 20:19
|close
|1624
|0.08
|114.96
|114.71
|0.00
|5.57
|552.04
|3249
|2006.12.06 00:02
|buy
|1625
|0.08
|114.66
|114.49
|0.00
|3250
|2006.12.06 02:58
|close
|1625
|0.08
|114.77
|114.49
|0.00
|7.67
|559.71
|3251
|2006.12.06 06:14
|sell
|1626
|0.08
|115.11
|115.28
|0.00
|3252
|2006.12.06 06:25
|close
|1626
|0.08
|115.02
|115.28
|0.00
|6.26
|565.97
|3253
|2006.12.06 10:04
|buy
|1627
|0.08
|114.99
|114.82
|0.00
|3254
|2006.12.06 12:07
|close
|1627
|0.08
|115.07
|114.82
|0.00
|5.56
|571.53
|3255
|2006.12.06 19:19
|buy
|1628
|0.09
|115.25
|115.08
|0.00
|3256
|2006.12.06 19:51
|s/l
|1628
|0.09
|115.08
|115.08
|0.00
|-13.30
|558.23
|3257
|2006.12.06 19:51
|buy
|1629
|0.08
|115.10
|114.93
|0.00
|3258
|2006.12.06 23:59
|s/l
|1629
|0.08
|114.93
|114.93
|0.00
|-11.83
|546.40
|3259
|2006.12.07 02:34
|buy
|1630
|0.08
|114.77
|114.60
|0.00
|3260
|2006.12.07 02:37
|close
|1630
|0.08
|114.84
|114.60
|0.00
|4.88
|551.28
|3261
|2006.12.07 03:34
|sell
|1631
|0.08
|114.96
|115.13
|0.00
|3262
|2006.12.07 05:08
|close
|1631
|0.08
|114.88
|115.13
|0.00
|5.57
|556.85
|3263
|2006.12.07 06:55
|sell
|1632
|0.08
|115.01
|115.18
|0.00
|3264
|2006.12.07 08:12
|close
|1632
|0.08
|114.95
|115.18
|0.00
|4.18
|561.03
|3265
|2006.12.07 18:59
|buy
|1633
|0.08
|115.18
|115.01
|0.00
|3266
|2006.12.07 19:22
|close
|1633
|0.08
|115.23
|115.01
|0.00
|3.47
|564.50
|3267
|2006.12.08 01:15
|sell
|1634
|0.08
|115.29
|115.46
|0.00
|3268
|2006.12.08 04:51
|s/l
|1634
|0.08
|115.46
|115.46
|0.00
|-11.77
|552.73
|3269
|2006.12.08 04:51
|sell
|1635
|0.08
|115.57
|115.74
|0.00
|3270
|2006.12.08 04:59
|close
|1635
|0.08
|115.48
|115.74
|0.00
|6.23
|558.96
|3271
|2006.12.08 07:39
|buy
|1636
|0.08
|115.53
|115.36
|0.00
|3272
|2006.12.08 08:17
|close
|1636
|0.08
|115.65
|115.36
|0.00
|8.30
|567.26
|3273
|2006.12.08 08:50
|buy
|1637
|0.09
|115.30
|115.13
|0.00
|3274
|2006.12.08 08:53
|s/l
|1637
|0.09
|115.13
|115.13
|0.00
|-13.30
|553.96
|3275
|2006.12.08 08:53
|buy
|1638
|0.08
|115.13
|114.96
|0.00
|3276
|2006.12.08 09:16
|s/l
|1638
|0.08
|114.96
|114.96
|0.00
|-11.83
|542.13
|3277
|2006.12.08 10:20
|sell
|1639
|0.08
|115.21
|115.38
|0.00
|3278
|2006.12.08 10:29
|s/l
|1639
|0.08
|115.38
|115.38
|0.00
|-11.79
|530.34
|3279
|2006.12.08 10:29
|sell
|1640
|0.08
|115.36
|115.53
|0.00
|3280
|2006.12.08 11:25
|s/l
|1640
|0.08
|115.53
|115.53
|0.00
|-11.77
|518.57
|3281
|2006.12.08 11:25
|sell
|1641
|0.08
|115.55
|115.72
|0.00
|3282
|2006.12.08 11:41
|s/l
|1641
|0.08
|115.72
|115.72
|0.00
|-11.75
|506.82
|3283
|2006.12.08 11:41
|sell
|1642
|0.08
|115.70
|115.87
|0.00
|3284
|2006.12.08 11:48
|s/l
|1642
|0.08
|115.87
|115.87
|0.00
|-11.74
|495.08
|3285
|2006.12.08 11:48
|sell
|1643
|0.07
|115.86
|116.03
|0.00
|3286
|2006.12.08 11:50
|s/l
|1643
|0.07
|116.03
|116.03
|0.00
|-10.26
|484.82
|3287
|2006.12.08 11:50
|sell
|1644
|0.07
|116.02
|116.19
|0.00
|3288
|2006.12.08 11:51
|s/l
|1644
|0.07
|116.19
|116.19
|0.00
|-10.24
|474.58
|3289
|2006.12.08 11:51
|sell
|1645
|0.07
|116.17
|116.34
|0.00
|3290
|2006.12.08 11:54
|s/l
|1645
|0.07
|116.34
|116.34
|0.00
|-10.23
|464.35
|3291
|2006.12.08 11:54
|sell
|1646
|0.07
|116.33
|116.50
|0.00
|3292
|2006.12.08 12:00
|close
|1646
|0.07
|116.21
|116.50
|0.00
|7.23
|471.58
|3293
|2006.12.08 12:01
|sell
|1647
|0.07
|116.36
|116.53
|0.00
|3294
|2006.12.08 12:02
|close
|1647
|0.07
|116.28
|116.53
|0.00
|4.82
|476.40
|3295
|2006.12.08 12:08
|sell
|1648
|0.07
|116.36
|116.53
|0.00
|3296
|2006.12.08 12:17
|close
|1648
|0.07
|116.27
|116.53
|0.00
|5.42
|481.82
|3297
|2006.12.10 18:19
|buy
|1649
|0.07
|116.28
|116.11
|0.00
|3298
|2006.12.10 19:08
|close
|1649
|0.07
|116.34
|116.11
|0.00
|3.61
|485.43
|3299
|2006.12.10 21:05
|buy
|1650
|0.07
|116.69
|116.52
|0.00
|3300
|2006.12.10 22:09
|close
|1650
|0.07
|116.76
|116.52
|0.00
|4.20
|489.63
|3301
|2006.12.11 02:13
|buy
|1651
|0.07
|116.79
|116.62
|0.00
|3302
|2006.12.11 02:48
|s/l
|1651
|0.07
|116.62
|116.62
|0.00
|-10.20
|479.43
|3303
|2006.12.11 02:48
|buy
|1652
|0.07
|116.64
|116.47
|0.00
|3304
|2006.12.11 03:56
|close
|1652
|0.07
|116.73
|116.47
|0.00
|5.40
|484.83
|3305
|2006.12.11 12:01
|buy
|1653
|0.07
|116.89
|116.72
|0.00
|3306
|2006.12.11 15:28
|close
|1653
|0.07
|116.95
|116.72
|0.00
|3.59
|488.42
|3307
|2006.12.12 04:25
|buy
|1654
|0.07
|116.81
|116.64
|0.00
|3308
|2006.12.12 05:43
|close
|1654
|0.07
|116.90
|116.64
|0.00
|5.39
|493.81
|3309
|2006.12.12 05:43
|sell
|1655
|0.07
|116.89
|117.06
|0.00
|3310
|2006.12.12 07:02
|s/l
|1655
|0.07
|117.06
|117.06
|0.00
|-10.17
|483.64
|3311
|2006.12.12 07:23
|buy
|1656
|0.07
|116.93
|116.76
|0.00
|3312
|2006.12.12 08:30
|close
|1656
|0.07
|117.08
|116.76
|0.00
|8.97
|492.61
|3313
|2006.12.12 08:30
|sell
|1657
|0.07
|117.05
|117.22
|0.00
|3314
|2006.12.12 09:36
|close
|1657
|0.07
|116.95
|117.22
|0.00
|5.99
|498.60
|3315
|2006.12.12 09:36
|buy
|1658
|0.07
|116.93
|116.76
|0.00
|3316
|2006.12.12 10:56
|close
|1658
|0.07
|117.03
|116.76
|0.00
|5.98
|504.58
|3317
|2006.12.12 10:59
|sell
|1659
|0.08
|117.10
|117.27
|0.00
|3318
|2006.12.12 14:14
|close
|1659
|0.08
|117.00
|117.27
|0.00
|6.84
|511.42
|3319
|2006.12.12 14:21
|buy
|1660
|0.08
|116.84
|116.67
|0.00
|3320
|2006.12.12 14:23
|close
|1660
|0.08
|116.95
|116.67
|0.00
|7.52
|518.94
|3321
|2006.12.12 14:32
|buy
|1661
|0.08
|116.84
|116.67
|0.00
|3322
|2006.12.12 15:00
|close
|1661
|0.08
|116.91
|116.67
|0.00
|4.79
|523.73
|3323
|2006.12.12 15:10
|buy
|1662
|0.08
|116.80
|116.63
|0.00
|3324
|2006.12.12 19:56
|close
|1662
|0.08
|116.87
|116.63
|0.00
|4.79
|528.52
|3325
|2006.12.12 19:57
|sell
|1663
|0.08
|116.86
|117.03
|0.00
|3326
|2006.12.13 00:16
|s/l
|1663
|0.08
|117.03
|117.03
|0.00
|-12.82
|515.70
|3327
|2006.12.13 08:33
|sell
|1664
|0.08
|117.33
|117.50
|0.00
|3328
|2006.12.13 11:00
|close
|1664
|0.08
|117.25
|117.50
|0.00
|5.46
|521.16
|3329
|2006.12.13 11:11
|buy
|1665
|0.08
|117.18
|117.01
|0.00
|3330
|2006.12.13 11:17
|close
|1665
|0.08
|117.25
|117.01
|0.00
|4.78
|525.94
|3331
|2006.12.14 03:02
|buy
|1666
|0.08
|117.37
|117.20
|0.00
|3332
|2006.12.14 03:56
|close
|1666
|0.08
|117.43
|117.20
|0.00
|4.09
|530.03
|3333
|2006.12.14 06:34
|sell
|1667
|0.08
|117.62
|117.79
|0.00
|3334
|2006.12.14 07:00
|close
|1667
|0.08
|117.56
|117.79
|0.00
|4.08
|534.11
|3335
|2006.12.14 08:30
|sell
|1668
|0.08
|117.66
|117.83
|0.00
|3336
|2006.12.14 08:59
|close
|1668
|0.08
|117.57
|117.83
|0.00
|6.12
|540.23
|3337
|2006.12.14 21:23
|buy
|1669
|0.08
|117.78
|117.61
|0.00
|3338
|2006.12.14 21:57
|close
|1669
|0.08
|117.84
|117.61
|0.00
|4.07
|544.30
|3339
|2006.12.15 04:30
|sell
|1670
|0.08
|118.21
|118.38
|0.00
|3340
|2006.12.15 08:29
|close
|1670
|0.08
|118.01
|118.38
|0.00
|13.56
|557.86
|3341
|2006.12.15 08:29
|buy
|1671
|0.08
|118.00
|117.83
|0.00
|3342
|2006.12.15 08:33
|s/l
|1671
|0.08
|117.83
|117.83
|0.00
|-11.54
|546.32
|3343
|2006.12.15 08:33
|buy
|1672
|0.08
|117.85
|117.68
|0.00
|3344
|2006.12.15 08:48
|close
|1672
|0.08
|117.96
|117.68
|0.00
|7.46
|553.78
|3345
|2006.12.15 08:48
|buy
|1673
|0.08
|117.99
|117.82
|0.00
|3346
|2006.12.15 08:53
|s/l
|1673
|0.08
|117.82
|117.82
|0.00
|-11.54
|542.24
|3347
|2006.12.15 08:53
|buy
|1674
|0.08
|117.84
|117.67
|0.00
|3348
|2006.12.15 08:57
|s/l
|1674
|0.08
|117.67
|117.67
|0.00
|-11.56
|530.68
|3349
|2006.12.15 08:57
|buy
|1675
|0.08
|117.69
|117.52
|0.00
|3350
|2006.12.15 09:00
|close
|1675
|0.08
|117.77
|117.52
|0.00
|5.43
|536.11
|3351
|2006.12.15 09:05
|buy
|1676
|0.08
|117.60
|117.43
|0.00
|3352
|2006.12.15 09:07
|close
|1676
|0.08
|117.65
|117.43
|0.00
|3.40
|539.51
|3353
|2006.12.15 09:08
|buy
|1677
|0.08
|117.60
|117.43
|0.00
|3354
|2006.12.15 09:33
|close
|1677
|0.08
|117.65
|117.43
|0.00
|3.40
|542.91
|3355
|2006.12.15 09:43
|buy
|1678
|0.08
|117.60
|117.43
|0.00
|3356
|2006.12.15 09:53
|close
|1678
|0.08
|117.65
|117.43
|0.00
|3.40
|546.31
|3357
|2006.12.15 09:54
|buy
|1679
|0.08
|117.60
|117.43
|0.00
|3358
|2006.12.15 09:59
|close
|1679
|0.08
|117.65
|117.43
|0.00
|3.40
|549.71
|3359
|2006.12.15 10:08
|sell
|1680
|0.08
|117.92
|118.09
|0.00
|3360
|2006.12.15 10:21
|close
|1680
|0.08
|117.81
|118.09
|0.00
|7.47
|557.18
|3361
|2006.12.15 15:40
|buy
|1681
|0.08
|118.09
|117.92
|0.00
|3362
|2006.12.18 01:09
|s/l
|1681
|0.08
|117.92
|117.92
|0.00
|-10.60
|546.58
|3363
|2006.12.18 08:50
|sell
|1682
|0.08
|117.96
|118.13
|0.00
|3364
|2006.12.18 09:50
|s/l
|1682
|0.08
|118.13
|118.13
|0.00
|-11.51
|535.07
|3365
|2006.12.19 02:36
|sell
|1683
|0.08
|118.21
|118.38
|0.00
|3366
|2006.12.19 03:26
|close
|1683
|0.08
|118.13
|118.38
|0.00
|5.42
|540.49
|3367
|2006.12.19 03:37
|buy
|1684
|0.08
|118.08
|117.91
|0.00
|3368
|2006.12.19 03:43
|close
|1684
|0.08
|118.15
|117.91
|0.00
|4.74
|545.23
|3369
|2006.12.19 03:51
|buy
|1685
|0.08
|118.08
|117.91
|0.00
|3370
|2006.12.19 05:26
|s/l
|1685
|0.08
|117.91
|117.91
|0.00
|-11.53
|533.70
|3371
|2006.12.19 11:50
|buy
|1686
|0.08
|117.92
|117.75
|0.00
|3372
|2006.12.19 12:06
|close
|1686
|0.08
|118.01
|117.75
|0.00
|6.10
|539.80
|3373
|2006.12.19 19:54
|sell
|1687
|0.08
|118.21
|118.38
|0.00
|3374
|2006.12.19 21:55
|close
|1687
|0.08
|118.12
|118.38
|0.00
|6.10
|545.90
|3375
|2006.12.20 10:36
|sell
|1688
|0.08
|118.20
|118.37
|0.00
|3376
|2006.12.20 10:53
|s/l
|1688
|0.08
|118.37
|118.37
|0.00
|-11.48
|534.42
|3377
|2006.12.20 10:53
|sell
|1689
|0.08
|118.36
|118.53
|0.00
|3378
|2006.12.20 11:06
|close
|1689
|0.08
|118.27
|118.53
|0.00
|6.09
|540.51
|3379
|2006.12.20 11:07
|buy
|1690
|0.08
|118.23
|118.06
|0.00
|3380
|2006.12.20 11:24
|close
|1690
|0.08
|118.32
|118.06
|0.00
|6.09
|546.60
|3381
|2006.12.21 01:55
|sell
|1691
|0.08
|118.45
|118.62
|0.00
|3382
|2006.12.21 02:16
|close
|1691
|0.08
|118.39
|118.62
|0.00
|4.05
|550.65
|3383
|2006.12.21 02:53
|buy
|1692
|0.08
|118.36
|118.19
|0.00
|3384
|2006.12.21 04:29
|s/l
|1692
|0.08
|118.19
|118.19
|0.00
|-11.51
|539.14
|3385
|2006.12.21 04:29
|buy
|1693
|0.08
|118.20
|118.03
|0.00
|3386
|2006.12.21 04:55
|s/l
|1693
|0.08
|118.03
|118.03
|0.00
|-11.52
|527.62
|3387
|2006.12.21 04:55
|buy
|1694
|0.08
|118.05
|117.88
|0.00
|3388
|2006.12.21 05:38
|close
|1694
|0.08
|118.14
|117.88
|0.00
|6.09
|533.71
|3389
|2006.12.21 06:04
|sell
|1695
|0.08
|118.25
|118.42
|0.00
|3390
|2006.12.21 06:15
|close
|1695
|0.08
|118.17
|118.42
|0.00
|5.42
|539.13
|3391
|2006.12.21 06:19
|sell
|1696
|0.08
|118.25
|118.42
|0.00
|3392
|2006.12.21 07:03
|close
|1696
|0.08
|118.17
|118.42
|0.00
|5.42
|544.55
|3393
|2006.12.21 12:00
|buy
|1697
|0.08
|118.18
|118.01
|0.00
|3394
|2006.12.21 12:00
|close
|1697
|0.08
|118.26
|118.01
|0.00
|5.41
|549.96
|3395
|2006.12.21 13:11
|buy
|1698
|0.08
|118.31
|118.14
|0.00
|3396
|2006.12.21 14:30
|close
|1698
|0.08
|118.38
|118.14
|0.00
|4.73
|554.69
|3397
|2006.12.22 09:20
|sell
|1699
|0.08
|118.50
|118.67
|0.00
|3398
|2006.12.22 10:00
|s/l
|1699
|0.08
|118.67
|118.67
|0.00
|-11.46
|543.23
|3399
|2006.12.22 10:02
|sell
|1700
|0.08
|118.77
|118.94
|0.00
|3400
|2006.12.22 12:01
|s/l
|1700
|0.08
|118.94
|118.94
|0.00
|-11.43
|531.80