Strategy Tester Report
Cyberia_Trader1.85g_jpy

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Bars in test6068Ticks modelled1890639Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9468.20Gross profit33498.79Gross loss-42966.98
Profit factor0.78Expected payoff-5.57
Absolute drawdown9535.65Maximal drawdown9535.65 (95.36%)Relative drawdown95.36% (9535.65)
Total trades1700Short positions (won %)839 (61.38%)Long positions (won %)861 (60.86%)
Profit trades (% of total)1039 (61.12%)Loss trades (% of total)661 (38.88%)
Largestprofit trade164.65loss trade-217.32
Averageprofit trade32.24loss trade-65.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (83.61)consecutive losses (loss in money)9 (-102.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)657.90 (7)consecutive loss (count of losses)-922.73 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 21:05buy11.50117.51117.340.00
22006.01.02 21:06s/l11.50117.34117.340.00-217.329782.68
32006.01.02 22:10buy21.47117.34117.170.00
42006.01.02 23:24s/l21.47117.17117.170.00-213.289569.40
52006.01.03 00:00buy31.44117.15116.980.00
62006.01.03 00:11close31.44117.18116.980.0036.879606.27
72006.01.03 01:02buy41.44117.22117.050.00
82006.01.03 01:44close41.44117.28117.050.0073.679679.94
92006.01.03 02:05buy51.45117.30117.130.00
102006.01.03 02:21close51.45117.34117.130.0049.439729.37
112006.01.03 02:21sell61.46117.34117.510.00
122006.01.03 02:23close61.46117.30117.510.0049.799779.16
132006.01.03 02:23buy71.47117.30117.130.00
142006.01.03 03:00s/l71.47117.13117.130.00-213.359565.81
152006.01.03 05:03buy81.43117.04116.870.00
162006.01.03 05:17close81.43117.10116.870.0073.279639.08
172006.01.03 06:01buy91.45117.16116.990.00
182006.01.03 06:17close91.45117.24116.990.0098.949738.02
192006.01.03 08:00sell101.46117.28117.450.00
202006.01.03 08:16s/l101.46117.45117.450.00-211.329526.70
212006.01.03 10:00buy111.43117.04116.870.00
222006.01.03 10:09s/l111.43116.87116.870.00-208.019318.69
232006.01.03 23:03sell121.40115.73115.900.00
242006.01.04 01:19close121.40115.65115.900.0075.909394.59
252006.01.04 04:21sell131.41116.15116.320.00
262006.01.04 04:29close131.41116.06116.320.00109.349503.93
272006.01.04 04:37sell141.43116.15116.320.00
282006.01.04 04:54close141.43116.06116.320.00110.899614.82
292006.01.04 09:47sell151.44116.29116.460.00
302006.01.04 12:03close151.44116.21116.460.0099.139713.95
312006.01.05 04:44sell161.46116.09116.260.00
322006.01.05 05:22s/l161.46116.26116.260.00-213.459500.50
332006.01.05 11:38sell171.43116.06116.230.00
342006.01.05 11:48close171.43115.98116.230.0098.649599.14
352006.01.05 20:41sell181.44116.19116.360.00
362006.01.05 23:01close181.44116.12116.360.0086.819685.95
372006.01.06 08:47buy191.45115.45115.280.00
382006.01.06 08:48s/l191.45115.28115.280.00-213.869472.09
392006.01.06 08:48buy201.42115.28115.110.00
402006.01.06 08:48s/l201.42115.11115.110.00-209.719262.38
412006.01.06 08:48buy211.39115.13114.960.00
422006.01.06 08:51s/l211.39114.96114.960.00-205.559056.83
432006.01.06 08:51buy221.36114.98114.810.00
442006.01.06 08:51s/l221.36114.81114.810.00-201.388855.45
452006.01.06 08:51buy231.33114.83114.660.00
462006.01.06 08:52close231.33114.94114.660.00127.288982.73
472006.01.06 08:52buy241.35114.97114.800.00
482006.01.06 09:04s/l241.35114.80114.800.00-199.918782.82
492006.01.06 09:11buy251.32114.68114.510.00
502006.01.06 09:24close251.32114.78114.510.00115.008897.82
512006.01.06 09:56buy261.33114.68114.510.00
522006.01.06 10:13s/l261.33114.51114.510.00-197.458700.37
532006.01.06 12:09buy271.31114.33114.160.00
542006.01.06 12:29close271.31114.45114.160.00137.358837.72
552006.01.06 12:48buy281.33114.33114.160.00
562006.01.06 14:46close281.33114.39114.160.0069.768907.48
572006.01.08 20:16sell291.34114.08114.250.00
582006.01.08 20:18close291.34113.94114.250.00164.659072.13
592006.01.09 03:46buy301.36114.10113.930.00
602006.01.09 04:43s/l301.36113.93113.930.00-202.938869.20
612006.01.09 10:49sell311.33114.31114.480.00
622006.01.09 11:25s/l311.33114.48114.480.00-197.488671.72
632006.01.09 12:34buy321.30114.48114.310.00
642006.01.09 15:59s/l321.30114.31114.310.00-193.338478.39
652006.01.09 20:10buy331.27114.45114.280.00
662006.01.09 20:44close331.27114.55114.280.00110.878589.26
672006.01.09 20:58buy341.29114.45114.280.00
682006.01.09 21:28close341.29114.56114.280.00123.878713.13
692006.01.09 21:30sell351.31114.67114.840.00
702006.01.10 00:13close351.31114.57114.840.0094.748807.87
712006.01.10 00:13buy361.32114.58114.410.00
722006.01.10 02:23s/l361.32114.41114.410.00-196.148611.73
732006.01.10 02:23buy371.29114.43114.260.00
742006.01.10 02:27close371.29114.55114.260.00135.148746.87
752006.01.10 02:47buy381.31114.45114.280.00
762006.01.10 03:14s/l381.31114.28114.280.00-194.878552.00
772006.01.10 03:47buy391.28114.15113.980.00
782006.01.10 03:58close391.28114.22113.980.0078.458630.45
792006.01.10 06:08sell401.29114.25114.420.00
802006.01.10 08:01s/l401.29114.42114.420.00-191.658438.80
812006.01.10 08:03sell411.27114.47114.640.00
822006.01.10 08:42s/l411.27114.64114.640.00-188.338250.47
832006.01.10 08:42sell421.24114.63114.800.00
842006.01.10 09:16close421.24114.52114.800.00119.118369.58
852006.01.10 09:54buy431.26114.43114.260.00
862006.01.10 10:03s/l431.26114.26114.260.00-187.478182.11
872006.01.10 14:18buy441.23114.36114.190.00
882006.01.10 15:00close441.23114.44114.190.0085.988268.09
892006.01.11 00:26sell451.24114.78114.950.00
902006.01.11 00:28close451.24114.70114.950.0086.498354.58
912006.01.11 00:59sell461.25114.78114.950.00
922006.01.11 02:13close461.25114.66114.950.00130.828485.40
932006.01.11 08:50sell471.27114.44114.610.00
942006.01.11 09:17close471.27114.31114.610.00144.438629.83
952006.01.12 04:10buy481.29113.78113.610.00
962006.01.12 04:10s/l481.29113.61113.610.00-193.038436.80
972006.01.12 04:10buy491.27113.63113.460.00
982006.01.12 04:17close491.27113.75113.460.00133.988570.78
992006.01.12 04:19buy501.29113.78113.610.00
1002006.01.12 04:23close501.29113.88113.610.00113.288684.06
1012006.01.12 04:31buy511.30113.78113.610.00
1022006.01.12 04:37close511.30113.88113.610.00114.168798.22
1032006.01.12 05:10buy521.32113.78113.610.00
1042006.01.12 05:48s/l521.32113.61113.610.00-197.528600.70
1052006.01.12 05:48buy531.29113.63113.460.00
1062006.01.12 07:07close531.29113.72113.460.00102.098702.79
1072006.01.12 07:17sell541.31113.76113.930.00
1082006.01.12 07:33close541.31113.67113.930.00103.728806.51
1092006.01.12 08:14buy551.32113.54113.370.00
1102006.01.12 08:19close551.32113.64113.370.00116.168922.67
1112006.01.12 08:34buy561.34113.54113.370.00
1122006.01.12 08:38close561.34113.64113.370.00117.929040.59
1132006.01.12 08:42buy571.36113.54113.370.00
1142006.01.12 08:53close571.36113.64113.370.00119.689160.27
1152006.01.12 17:27sell581.37114.44114.610.00
1162006.01.12 18:18s/l581.37114.61114.610.00-203.218957.06
1172006.01.12 20:16buy591.34114.56114.390.00
1182006.01.12 21:12close591.34114.67114.390.00128.549085.60
1192006.01.13 04:39buy601.36114.36114.190.00
1202006.01.13 04:58close601.36114.43114.190.0083.199168.79
1212006.01.13 08:23buy611.38114.60114.430.00
1222006.01.13 08:32s/l611.38114.43114.430.00-205.028963.77
1232006.01.13 08:32buy621.34114.45114.280.00
1242006.01.13 09:00close621.34114.53114.280.0093.609057.37
1252006.01.13 09:20sell631.36114.68114.850.00
1262006.01.13 09:37close631.36114.60114.850.0094.949152.31
1272006.01.13 10:47buy641.37114.32114.150.00
1282006.01.13 10:59close641.37114.40114.150.0095.809248.11
1292006.01.13 11:19sell651.39114.55114.720.00
1302006.01.13 11:22close651.39114.47114.720.0097.149345.25
1312006.01.15 20:33sell661.40114.04114.210.00
1322006.01.15 22:56s/l661.40114.21114.210.00-208.379136.88
1332006.01.16 03:46sell671.37114.47114.640.00
1342006.01.16 04:08s/l671.37114.64114.640.00-203.168933.72
1352006.01.16 05:13sell681.34114.68114.850.00
1362006.01.16 08:12s/l681.34114.85114.850.00-198.358735.37
1372006.01.16 17:40sell691.31115.15115.320.00
1382006.01.16 18:28close691.31115.05115.320.00113.868849.23
1392006.01.16 19:56sell701.33115.26115.430.00
1402006.01.16 20:07close701.33115.17115.430.00103.938953.16
1412006.01.16 20:56buy711.34114.99114.820.00
1422006.01.16 22:08s/l711.34114.82114.820.00-198.408754.76
1432006.01.17 02:22buy721.31114.72114.550.00
1442006.01.17 03:35close721.31114.81114.550.00102.698857.45
1452006.01.17 04:43sell731.33114.96115.130.00
1462006.01.17 06:13s/l731.33115.13115.130.00-196.398661.06
1472006.01.17 10:06sell741.30115.72115.890.00
1482006.01.17 10:15close741.30115.61115.890.00123.698784.75
1492006.01.17 10:48sell751.32115.72115.890.00
1502006.01.17 10:54s/l751.32115.89115.890.00-193.638591.12
1512006.01.17 10:54sell761.29115.87116.040.00
1522006.01.17 11:08close761.29115.79116.040.0089.138680.25
1532006.01.17 20:26sell771.30115.75115.920.00
1542006.01.17 20:51close771.30115.65115.920.00112.418792.66
1552006.01.17 23:15sell781.32115.73115.900.00
1562006.01.17 23:31close781.32115.64115.900.00102.738895.39
1572006.01.17 23:48sell791.33115.73115.900.00
1582006.01.18 00:10close791.33115.63115.900.0095.128990.51
1592006.01.18 01:23sell801.35115.66115.830.00
1602006.01.18 02:07close801.35115.56115.830.00116.829107.33
1612006.01.18 02:47buy811.37115.30115.130.00
1622006.01.18 03:02s/l811.37115.13115.130.00-202.298905.04
1632006.01.18 05:01sell821.34115.05115.220.00
1642006.01.18 06:58s/l821.34115.22115.220.00-197.718707.33
1652006.01.18 08:20buy831.31114.99114.820.00
1662006.01.18 08:45s/l831.31114.82114.820.00-193.968513.37
1672006.01.18 08:50buy841.28114.98114.810.00
1682006.01.18 08:53close841.28115.07114.810.00100.118613.48
1692006.01.18 11:44sell851.29115.32115.490.00
1702006.01.18 14:57close851.29115.20115.490.00134.388747.86
1712006.01.18 18:42sell861.31115.29115.460.00
1722006.01.18 19:03close861.31115.20115.460.00102.348850.20
1732006.01.19 02:48sell871.33115.40115.570.00
1742006.01.19 03:10close871.33115.29115.570.00126.908977.10
1752006.01.19 04:11buy881.35115.28115.110.00
1762006.01.19 06:21s/l881.35115.11115.110.00-199.378777.73
1772006.01.19 12:17sell891.32115.18115.350.00
1782006.01.19 13:35s/l891.32115.35115.350.00-194.548583.19
1792006.01.19 17:18sell901.29115.54115.710.00
1802006.01.19 18:14close901.29115.46115.710.0089.388672.57
1812006.01.20 02:29buy911.30115.51115.340.00
1822006.01.20 02:53s/l911.30115.34115.340.00-191.618480.96
1832006.01.20 02:53buy921.27115.36115.190.00
1842006.01.20 04:13s/l921.27115.19115.190.00-187.448293.52
1852006.01.20 10:42sell931.24115.33115.500.00
1862006.01.20 11:05s/l931.24115.50115.500.00-182.498111.03
1872006.01.20 12:06buy941.22115.29115.120.00
1882006.01.20 12:39close941.22115.40115.120.00116.298227.32
1892006.01.20 13:52buy951.23115.26115.090.00
1902006.01.22 17:16s/l951.23115.09115.090.00-181.688045.64
1912006.01.22 17:17buy961.21115.06114.890.00
1922006.01.22 17:49close961.21115.14114.890.0084.078129.71
1932006.01.22 17:52buy971.22115.16114.990.00
1942006.01.22 18:40close971.22115.23114.990.0074.118203.82
1952006.01.22 19:41buy981.23115.05114.880.00
1962006.01.22 19:52close981.23115.14114.880.0096.148299.96
1972006.01.22 23:01sell991.24114.59114.760.00
1982006.01.23 00:14s/l991.24114.76114.760.00-202.238097.73
1992006.01.23 02:09buy1001.21114.74114.570.00
2002006.01.23 03:10s/l1001.21114.57114.570.00-179.547918.19
2012006.01.23 05:12sell1011.19114.36114.530.00
2022006.01.23 05:35close1011.19114.28114.530.0083.308001.49
2032006.01.23 08:55sell1021.20114.40114.570.00
2042006.01.23 10:05s/l1021.20114.57114.570.00-178.067823.43
2052006.01.23 13:21buy1031.17114.57114.400.00
2062006.01.23 14:22s/l1031.17114.40114.400.00-173.867649.57
2072006.01.23 21:41sell1041.15114.72114.890.00
2082006.01.24 00:42close1041.15114.59114.890.00113.277762.84
2092006.01.24 07:25buy1051.16114.55114.380.00
2102006.01.24 09:07s/l1051.16114.38114.380.00-172.417590.43
2112006.01.25 01:01buy1061.14114.88114.710.00
2122006.01.25 01:55close1061.14114.97114.710.0089.247679.67
2132006.01.25 07:18sell1071.15114.85115.020.00
2142006.01.25 08:00close1071.15114.76115.020.0090.197769.86
2152006.01.25 08:57sell1081.17115.10115.270.00
2162006.01.25 09:12s/l1081.17115.27115.270.00-172.547597.32
2172006.01.25 09:12sell1091.14115.34115.510.00
2182006.01.25 09:49s/l1091.14115.51115.510.00-167.767429.56
2192006.01.25 09:49sell1101.11115.50115.670.00
2202006.01.25 09:51s/l1101.11115.67115.670.00-163.147266.42
2212006.01.25 09:51sell1111.09115.65115.820.00
2222006.01.25 10:44s/l1111.09115.82115.820.00-159.997106.43
2232006.01.25 10:44sell1121.07115.81115.980.00
2242006.01.25 11:00close1121.07115.72115.980.0083.227189.65
2252006.01.25 19:19buy1131.08115.70115.530.00
2262006.01.25 19:54s/l1131.08115.53115.530.00-158.927030.73
2272006.01.25 19:54buy1141.05115.55115.380.00
2282006.01.25 19:56close1141.05115.64115.380.0081.727112.45
2292006.01.26 07:14buy1151.07115.72115.550.00
2302006.01.26 07:28close1151.07115.81115.550.0083.157195.60
2312006.01.26 18:36buy1161.08116.26116.090.00
2322006.01.26 19:09close1161.08116.34116.090.0074.277269.87
2332006.01.27 00:44sell1171.09116.50116.670.00
2342006.01.27 00:55close1171.09116.43116.670.0065.537335.40
2352006.01.27 02:15buy1181.10116.27116.100.00
2362006.01.27 02:45close1181.10116.34116.100.0066.197401.59
2372006.01.27 02:50buy1191.11116.27116.100.00
2382006.01.27 03:06close1191.11116.36116.100.0085.857487.44
2392006.01.27 10:18sell1201.12116.74116.910.00
2402006.01.27 10:45s/l1201.12116.91116.910.00-162.867324.58
2412006.01.27 10:45sell1211.10116.89117.060.00
2422006.01.27 11:15s/l1211.10117.06117.060.00-159.757164.83
2432006.01.27 11:15sell1221.07117.04117.210.00
2442006.01.27 11:16close1221.07116.96117.210.0073.197238.02
2452006.01.27 11:44sell1231.09117.04117.210.00
2462006.01.27 12:20s/l1231.09117.21117.210.00-158.097079.93
2472006.01.27 13:20sell1241.06117.38117.550.00
2482006.01.27 15:00close1241.06117.30117.550.0072.297152.22
2492006.01.27 15:20buy1251.07117.23117.060.00
2502006.01.27 15:57close1251.07117.31117.060.0072.977225.19
2512006.01.29 18:54buy1261.08117.02116.850.00
2522006.01.29 19:32close1261.08117.10116.850.0073.787298.97
2532006.01.29 19:38sell1271.09117.12117.290.00
2542006.01.29 20:21s/l1271.09117.29117.290.00-157.977141.00
2552006.01.29 23:19buy1281.07117.34117.170.00
2562006.01.30 03:11close1281.07117.42117.170.0085.367226.36
2572006.01.30 03:23sell1291.08117.48117.650.00
2582006.01.30 03:50s/l1291.08117.65117.650.00-156.047070.32
2592006.01.30 03:50sell1301.06117.64117.810.00
2602006.01.30 04:20s/l1301.06117.81117.810.00-152.966917.36
2612006.01.30 07:40buy1311.04117.60117.430.00
2622006.01.30 08:42s/l1311.04117.43117.430.00-150.566766.80
2632006.01.30 11:28buy1321.02117.52117.350.00
2642006.01.30 13:03close1321.02117.58117.350.0052.056818.85
2652006.01.30 21:08buy1331.02117.51117.340.00
2662006.01.30 21:30close1331.02117.57117.340.0052.056870.90
2672006.01.31 02:51buy1341.03117.17117.000.00
2682006.01.31 03:36close1341.03117.23117.000.0052.726923.62
2692006.01.31 09:54buy1351.04117.19117.020.00
2702006.01.31 10:00close1351.04117.26117.020.0062.086985.70
2712006.01.31 11:51buy1361.05117.01116.840.00
2722006.01.31 11:55s/l1361.05116.84116.840.00-152.776832.93
2732006.01.31 11:55buy1371.02116.86116.690.00
2742006.01.31 11:57close1371.02116.95116.690.0078.506911.43
2752006.01.31 11:58buy1381.04117.01116.840.00
2762006.01.31 12:13s/l1381.04116.84116.840.00-151.336760.10
2772006.01.31 14:23sell1391.01117.28117.450.00
2782006.01.31 14:29s/l1391.01117.45117.450.00-146.196613.91
2792006.01.31 14:29sell1400.99117.43117.600.00
2802006.01.31 14:46close1400.99117.27117.600.00135.076748.98
2812006.01.31 14:47sell1411.01117.27117.440.00
2822006.01.31 15:12close1411.01117.20117.440.0060.326809.30
2832006.01.31 15:12buy1421.02117.19117.020.00
2842006.01.31 15:17close1421.02117.26117.020.0060.896870.19
2852006.01.31 15:20buy1431.03117.24117.070.00
2862006.01.31 15:29close1431.03117.30117.070.0052.696922.88
2872006.01.31 15:35buy1441.04117.31117.140.00
2882006.01.31 19:07close1441.04117.39117.140.0070.876993.75
2892006.01.31 19:20buy1451.05117.29117.120.00
2902006.01.31 20:54s/l1451.05117.12117.120.00-152.416841.34
2912006.01.31 23:13buy1461.03117.24117.070.00
2922006.02.01 03:00close1461.03117.32117.070.0082.236923.57
2932006.02.01 05:57buy1471.04117.57117.400.00
2942006.02.01 06:52s/l1471.04117.40117.400.00-150.606772.97
2952006.02.01 10:08buy1481.02117.50117.330.00
2962006.02.01 10:18close1481.02117.60117.330.0086.736859.70
2972006.02.01 13:56buy1491.03117.93117.760.00
2982006.02.01 14:22close1491.03118.09117.760.00139.556999.25
2992006.02.01 16:22sell1501.05118.14118.310.00
3002006.02.01 16:50close1501.05118.05118.310.0080.057079.30
3012006.02.01 19:11buy1511.06117.92117.750.00
3022006.02.01 19:53close1511.06118.00117.750.0071.867151.16
3032006.02.02 00:47sell1521.07118.55118.720.00
3042006.02.02 00:59close1521.07118.43118.720.00108.427259.58
3052006.02.02 03:35sell1531.09118.44118.610.00
3062006.02.02 03:45s/l1531.09118.61118.610.00-156.237103.35
3072006.02.02 03:45sell1541.07118.59118.760.00
3082006.02.02 04:26close1541.07118.52118.760.0063.207166.55
3092006.02.02 05:06buy1551.07118.44118.270.00
3102006.02.02 06:18close1551.07118.52118.270.0072.227238.77
3112006.02.02 09:16buy1561.09118.53118.360.00
3122006.02.02 09:48close1561.09118.60118.360.0064.337303.10
3132006.02.02 10:48buy1571.10118.34118.170.00
3142006.02.02 11:00close1571.10118.44118.170.0092.877395.97
3152006.02.03 08:35sell1581.11118.93119.100.00
3162006.02.03 08:40close1581.11118.86119.100.0065.377461.34
3172006.02.03 08:41sell1591.12118.93119.100.00
3182006.02.03 08:43close1591.12118.86119.100.0065.967527.30
3192006.02.03 08:56sell1601.13118.93119.100.00
3202006.02.03 08:59s/l1601.13119.10119.100.00-161.297366.01
3212006.02.03 08:59sell1611.10119.08119.250.00
3222006.02.03 09:00close1611.10119.02119.250.0055.457421.46
3232006.02.03 10:08buy1621.11119.11118.940.00
3242006.02.03 10:11close1621.11119.18118.940.0065.207486.66
3252006.02.03 10:18buy1631.12119.11118.940.00
3262006.02.03 10:34close1631.12119.18118.940.0065.787552.44
3272006.02.03 10:37buy1641.13119.11118.940.00
3282006.02.03 10:46close1641.13119.18118.940.0066.377618.81
3292006.02.03 10:55buy1651.14119.11118.940.00
3302006.02.03 11:35s/l1651.14118.94118.940.00-162.947455.87
3312006.02.03 11:48buy1661.12118.84118.670.00
3322006.02.03 12:00close1661.12118.91118.670.0065.937521.80
3332006.02.03 12:13sell1671.13119.04119.210.00
3342006.02.03 14:29close1671.13118.95119.210.0085.507607.30
3352006.02.03 15:07buy1681.14118.93118.760.00
3362006.02.05 17:00s/l1681.14118.76118.760.00-163.207444.10
3372006.02.05 19:38buy1691.12118.67118.500.00
3382006.02.06 00:51s/l1691.12118.50118.500.00-147.647296.46
3392006.02.06 02:20buy1701.09118.55118.380.00
3402006.02.06 02:34close1701.09118.62118.380.0064.327360.78
3412006.02.06 13:12sell1711.10119.03119.200.00
3422006.02.06 14:26close1711.10118.95119.200.0073.987434.76
3432006.02.06 14:42buy1721.12119.00118.830.00
3442006.02.06 18:06close1721.12119.08118.830.0075.247510.00
3452006.02.06 18:52sell1731.13119.12119.290.00
3462006.02.06 21:17close1731.13119.05119.290.0066.447576.44
3472006.02.06 21:18buy1741.14119.05118.880.00
3482006.02.06 22:15s/l1741.14118.88118.880.00-163.027413.42
3492006.02.07 08:19sell1751.11118.02118.190.00
3502006.02.07 08:40close1751.11117.89118.190.00122.407535.82
3512006.02.07 08:49buy1761.13117.81117.640.00
3522006.02.07 09:00close1761.13117.88117.640.0067.107602.92
3532006.02.07 09:23buy1771.14117.82117.650.00
3542006.02.07 09:49close1771.14117.89117.650.0067.697670.61
3552006.02.07 10:39sell1781.15118.11118.280.00
3562006.02.07 10:49close1781.15118.02118.280.0087.707758.31
3572006.02.07 13:06buy1791.16118.04117.870.00
3582006.02.07 14:30close1791.16118.12117.870.0078.567836.87
3592006.02.07 15:50buy1801.18118.08117.910.00
3602006.02.07 16:48s/l1801.18117.91117.910.00-170.137666.74
3612006.02.07 19:52sell1811.15117.92118.090.00
3622006.02.07 20:22s/l1811.15118.09118.090.00-165.547501.20
3632006.02.08 01:27buy1821.13117.87117.700.00
3642006.02.08 01:46s/l1821.13117.70117.700.00-163.217337.99
3652006.02.08 01:46buy1831.10117.72117.550.00
3662006.02.08 02:03close1831.10117.81117.550.0084.037422.02
3672006.02.08 02:09sell1841.11117.90118.070.00
3682006.02.08 02:35close1841.11117.81118.070.0084.807506.82
3692006.02.08 04:52sell1851.13118.11118.280.00
3702006.02.08 04:56close1851.13118.02118.280.0086.177592.99
3712006.02.08 08:37buy1861.14118.27118.100.00
3722006.02.08 09:00close1861.14118.35118.100.0077.067670.05
3732006.02.08 23:21buy1871.15118.60118.430.00
3742006.02.09 01:23close1871.15118.70118.430.00137.067807.11
3752006.02.09 01:23sell1881.17118.70118.870.00
3762006.02.09 01:51close1881.17118.60118.870.0098.657905.76
3772006.02.09 18:07buy1891.19118.74118.570.00
3782006.02.09 19:18close1891.19118.83118.570.0090.137995.89
3792006.02.09 20:33buy1901.20118.66118.490.00
3802006.02.09 21:02s/l1901.20118.49118.490.00-172.177823.72
3812006.02.09 23:33sell1911.17118.47118.640.00
3822006.02.10 00:00close1911.17118.38118.640.0071.457895.17
3832006.02.10 00:25buy1921.18118.13117.960.00
3842006.02.10 00:30s/l1921.18117.96117.960.00-170.067725.11
3852006.02.10 00:30buy1931.16117.98117.810.00
3862006.02.10 01:27s/l1931.16117.81117.810.00-167.397557.72
3872006.02.10 01:30buy1941.13117.79117.620.00
3882006.02.10 01:43close1941.13117.88117.620.0086.277643.99
3892006.02.10 02:15sell1951.15117.95118.120.00
3902006.02.10 02:22close1951.15117.87118.120.0078.057722.04
3912006.02.10 02:26buy1961.16117.73117.560.00
3922006.02.10 02:43s/l1961.16117.56117.560.00-167.747554.30
3932006.02.10 02:43buy1971.13117.56117.390.00
3942006.02.10 03:14close1971.13117.65117.390.0086.447640.74
3952006.02.10 03:15sell1981.15117.67117.840.00
3962006.02.10 03:30s/l1981.15117.84117.840.00-165.897474.85
3972006.02.10 03:30sell1991.12117.83118.000.00
3982006.02.10 04:00close1991.12117.75118.000.0076.097550.94
3992006.02.10 04:48buy2001.13117.60117.430.00
4002006.02.10 04:53s/l2001.13117.43117.430.00-163.607387.34
4012006.02.10 04:53buy2011.11117.41117.240.00
4022006.02.10 05:12close2011.11117.49117.240.0075.587462.92
4032006.02.10 05:38sell2021.12117.53117.700.00
4042006.02.10 08:21s/l2021.12117.70117.700.00-161.777301.15
4052006.02.10 08:44buy2031.10117.34117.170.00
4062006.02.10 08:49s/l2031.10117.17117.170.00-159.607141.55
4072006.02.10 08:50buy2041.07117.12116.950.00
4082006.02.10 09:00s/l2041.07116.95116.950.00-155.546986.01
4092006.02.10 10:15sell2051.05117.12117.290.00
4102006.02.10 10:21s/l2051.05117.29117.290.00-152.186833.83
4112006.02.10 10:21sell2061.03117.28117.450.00
4122006.02.10 10:31s/l2061.03117.45117.450.00-149.086684.75
4132006.02.10 10:31sell2071.00117.43117.600.00
4142006.02.10 10:32s/l2071.00117.60117.600.00-144.566540.19
4152006.02.10 10:32sell2080.98117.58117.750.00
4162006.02.10 10:33close2080.98117.45117.750.00108.476648.66
4172006.02.10 10:33sell2091.00117.44117.610.00
4182006.02.10 10:53s/l2091.00117.61117.610.00-144.556504.11
4192006.02.10 10:53sell2100.98117.59117.760.00
4202006.02.10 10:54s/l2100.98117.76117.760.00-141.466362.65
4212006.02.10 10:54sell2110.95117.75117.920.00
4222006.02.10 11:01close2110.95117.61117.920.00113.096475.74
4232006.02.10 13:41sell2120.97117.63117.800.00
4242006.02.10 13:48s/l2120.97117.80117.800.00-139.986335.76
4252006.02.10 13:48sell2130.95117.82117.990.00
4262006.02.10 14:52s/l2130.95117.99117.990.00-136.886198.88
4272006.02.13 07:37buy2140.93118.06117.890.00
4282006.02.13 07:51s/l2140.93117.89117.890.00-134.116064.77
4292006.02.13 07:51buy2150.91117.91117.740.00
4302006.02.13 07:58close2150.91117.99117.740.0061.706126.47
4312006.02.13 09:05sell2160.92118.08118.250.00
4322006.02.13 09:35close2160.92118.00118.250.0062.376188.84
4332006.02.13 10:07buy2170.93117.84117.670.00
4342006.02.13 10:33s/l2170.93117.67117.670.00-134.366054.48
4352006.02.13 10:33buy2180.91117.69117.520.00
4362006.02.13 10:57close2180.91117.76117.520.0054.096108.57
4372006.02.13 11:47buy2190.92117.63117.460.00
4382006.02.13 13:32close2190.92117.75117.460.0093.766202.33
4392006.02.13 20:53buy2200.93117.44117.270.00
4402006.02.14 01:14s/l2200.93117.27117.270.00-124.006078.33
4412006.02.14 04:31sell2210.91117.30117.470.00
4422006.02.14 05:45s/l2210.91117.47117.470.00-131.695946.64
4432006.02.14 08:30sell2220.89117.46117.630.00
4442006.02.14 08:38s/l2220.89117.63117.630.00-128.625818.02
4452006.02.14 08:38sell2230.87117.61117.780.00
4462006.02.14 08:52close2230.87117.53117.780.0059.225877.24
4472006.02.14 08:52sell2240.88117.52117.690.00
4482006.02.14 09:42close2240.88117.39117.690.0097.455974.69
4492006.02.14 18:31sell2250.90117.61117.780.00
4502006.02.15 03:03close2250.90117.54117.780.0040.146014.82
4512006.02.15 08:36buy2260.90117.48117.310.00
4522006.02.15 09:03s/l2260.90117.31117.310.00-130.425884.40
4532006.02.15 09:03buy2270.88117.33117.160.00
4542006.02.15 09:04s/l2270.88117.16117.160.00-127.695756.71
4552006.02.15 09:04buy2280.86117.18117.010.00
4562006.02.15 09:05close2280.86117.25117.010.0051.345808.05
4572006.02.15 09:05buy2290.87117.28117.110.00
4582006.02.15 09:11s/l2290.87117.11117.110.00-126.295681.76
4592006.02.15 09:11buy2300.85117.13116.960.00
4602006.02.15 09:12close2300.85117.20116.960.0050.775732.53
4612006.02.15 09:13buy2310.86117.23117.060.00
4622006.02.15 09:25close2310.86117.30117.060.0051.325783.85
4632006.02.15 09:25buy2320.87117.33117.160.00
4642006.02.15 09:37s/l2320.87117.16117.160.00-126.245657.61
4652006.02.15 09:37buy2330.85117.18117.010.00
4662006.02.15 10:14s/l2330.85117.01117.010.00-123.495534.12
4672006.02.15 10:18buy2340.83116.88116.710.00
4682006.02.15 10:27close2340.83116.97116.710.0063.865597.98
4692006.02.15 10:35sell2350.84117.24117.410.00
4702006.02.15 10:36s/l2350.84117.41117.410.00-121.635476.35
4712006.02.15 10:36sell2360.82117.46117.630.00
4722006.02.15 10:38close2360.82117.37117.630.0062.885539.23
4732006.02.15 10:44sell2370.83117.46117.630.00
4742006.02.15 10:46s/l2370.83117.63117.630.00-119.955419.28
4752006.02.15 10:46sell2380.81117.61117.780.00
4762006.02.15 10:48close2380.81117.52117.780.0062.035481.31
4772006.02.15 10:48sell2390.82117.51117.680.00
4782006.02.15 10:50close2390.82117.42117.680.0062.855544.16
4792006.02.15 10:50sell2400.83117.46117.630.00
4802006.02.15 11:21s/l2400.83117.63117.630.00-119.955424.21
4812006.02.15 11:22sell2410.81117.62117.790.00
4822006.02.15 11:30s/l2410.81117.79117.790.00-116.885307.33
4832006.02.15 11:30sell2420.80117.80117.970.00
4842006.02.15 11:43s/l2420.80117.97117.970.00-115.285192.05
4852006.02.15 11:43sell2430.78117.95118.120.00
4862006.02.15 12:11close2430.78117.88118.120.0046.325238.37
4872006.02.15 12:15buy2440.79117.84117.670.00
4882006.02.15 12:30close2440.79117.91117.670.0046.905285.27
4892006.02.15 14:59buy2450.79117.87117.700.00
4902006.02.15 18:46close2450.79117.96117.700.0060.275345.54
4912006.02.16 09:49buy2460.80117.92117.750.00
4922006.02.16 09:50close2460.80117.99117.750.0047.465393.00
4932006.02.16 19:49sell2470.81117.72117.890.00
4942006.02.16 19:58s/l2470.81117.89117.890.00-116.805276.20
4952006.02.16 19:58sell2480.79117.87118.040.00
4962006.02.16 20:26s/l2480.79118.04118.040.00-113.775162.43
4972006.02.16 20:38sell2490.77118.13118.300.00
4982006.02.17 00:34close2490.77118.05118.300.0040.665203.09
4992006.02.17 10:20buy2500.78118.43118.260.00
5002006.02.17 11:20s/l2500.78118.26118.260.00-112.135090.96
5012006.02.21 06:40sell2510.76118.87119.040.00
5022006.02.21 07:46close2510.76118.78119.040.0057.595148.55
5032006.02.21 07:46buy2520.77118.79118.620.00
5042006.02.21 08:09close2520.77118.94118.620.0097.115245.66
5052006.02.21 09:23sell2530.79118.87119.040.00
5062006.02.21 09:29close2530.79118.82119.040.0033.245278.90
5072006.02.21 09:48sell2540.79118.87119.040.00
5082006.02.21 13:00close2540.79118.79119.040.0053.205332.10
5092006.02.21 15:41sell2550.80118.79118.960.00
5102006.02.21 16:17close2550.80118.70118.960.0060.665392.76
5112006.02.22 03:51sell2560.81118.78118.950.00
5122006.02.22 07:39close2560.81118.72118.950.0040.945433.70
5132006.02.22 22:29buy2570.82118.19118.020.00
5142006.02.22 23:21s/l2570.82118.02118.020.00-118.125315.58
5152006.02.23 00:06buy2580.80117.60117.430.00
5162006.02.23 00:07close2580.80117.65117.430.0034.005349.58
5172006.02.23 00:18buy2590.80117.60117.430.00
5182006.02.23 00:20close2590.80117.65117.430.0034.005383.58
5192006.02.23 00:53buy2600.81117.60117.430.00
5202006.02.23 01:10s/l2600.81117.43117.430.00-117.265266.32
5212006.02.23 09:14buy2610.79116.80116.630.00
5222006.02.23 09:15close2610.79116.85116.630.0033.805300.12
5232006.02.23 12:12buy2620.80116.89116.720.00
5242006.02.23 12:22close2620.80116.94116.720.0034.215334.33
5252006.02.23 12:27buy2630.80116.88116.710.00
5262006.02.23 12:43close2630.80116.93116.710.0034.215368.54
5272006.02.23 19:14buy2640.81116.97116.800.00
5282006.02.23 19:17s/l2640.81116.80116.800.00-117.895250.65
5292006.02.23 19:17buy2650.79116.82116.650.00
5302006.02.23 19:17s/l2650.79116.65116.650.00-115.135135.52
5312006.02.23 19:17buy2660.77116.67116.500.00
5322006.02.23 19:27s/l2660.77116.50116.500.00-112.365023.16
5332006.02.23 19:27buy2670.75116.52116.350.00
5342006.02.23 19:58close2670.75116.66116.350.0090.015113.17
5352006.02.23 19:58buy2680.77116.67116.500.00
5362006.02.23 20:17s/l2680.77116.50116.500.00-112.365000.81
5372006.02.24 03:24sell2690.75116.96117.130.00
5382006.02.24 03:28s/l2690.75117.13117.130.00-108.854891.96
5392006.02.24 03:28sell2700.73117.11117.280.00
5402006.02.24 03:46close2700.73116.95117.280.0099.874991.83
5412006.02.24 05:53sell2710.75116.81116.980.00
5422006.02.24 06:19close2710.75116.65116.980.00102.875094.70
5432006.02.24 07:20sell2720.76116.90117.070.00
5442006.02.24 08:35close2720.76116.74117.070.00104.165198.86
5452006.02.24 10:05sell2730.78116.83117.000.00
5462006.02.24 12:08s/l2730.78117.00117.000.00-113.335085.53
5472006.02.27 19:30sell2740.76116.33116.500.00
5482006.02.27 20:06close2740.76116.21116.500.0078.485164.01
5492006.02.28 08:39buy2750.77116.13115.960.00
5502006.02.28 09:00close2750.77116.19115.960.0039.765203.77
5512006.02.28 18:18sell2760.78115.89116.060.00
5522006.02.28 18:22close2760.78115.82116.060.0047.145250.91
5532006.02.28 22:38buy2770.79115.67115.500.00
5542006.03.01 00:57close2770.79115.74115.500.0056.985307.89
5552006.03.01 05:36sell2780.80116.08116.250.00
5562006.03.01 05:41s/l2780.80116.25116.250.00-116.995190.90
5572006.03.01 05:41sell2790.78116.23116.400.00
5582006.03.01 05:47close2790.78116.17116.400.0040.295231.19
5592006.03.01 05:47sell2800.78116.14116.310.00
5602006.03.01 06:22s/l2800.78116.31116.310.00-114.015117.18
5612006.03.01 06:38buy2810.77116.19116.020.00
5622006.03.01 07:39s/l2810.77116.02116.020.00-112.835004.35
5632006.03.01 07:39buy2820.75116.04115.870.00
5642006.03.01 08:08s/l2820.75115.87115.870.00-110.044894.31
5652006.03.01 08:08buy2830.73115.89115.720.00
5662006.03.01 09:44close2830.73115.95115.720.0037.774932.08
5672006.03.01 10:07sell2840.74116.08116.250.00
5682006.03.01 10:25close2840.74116.01116.250.0044.654976.73
5692006.03.01 11:56sell2850.75116.17116.340.00
5702006.03.01 12:07close2850.75116.10116.340.0045.225021.95
5712006.03.01 13:17sell2860.75116.25116.420.00
5722006.03.01 13:31close2860.75116.17116.420.0051.655073.60
5732006.03.02 10:36buy2870.76115.88115.710.00
5742006.03.02 10:51close2870.76115.99115.710.0072.085145.68
5752006.03.02 13:50buy2880.77115.94115.770.00
5762006.03.02 16:18s/l2880.77115.77115.770.00-113.075032.61
5772006.03.02 18:23buy2890.75115.86115.690.00
5782006.03.02 18:30s/l2890.75115.69115.690.00-110.254922.36
5792006.03.02 18:30buy2900.74115.67115.500.00
5802006.03.02 18:30close2900.74115.75115.500.0051.144973.50
5812006.03.02 18:30buy2910.75115.76115.590.00
5822006.03.02 18:31s/l2910.75115.59115.590.00-110.304863.20
5832006.03.02 18:31buy2920.73115.61115.440.00
5842006.03.02 18:31close2920.73115.69115.440.0050.484913.68
5852006.03.02 18:31buy2930.74115.70115.530.00
5862006.03.02 18:45close2930.74115.77115.530.0044.744958.42
5872006.03.02 18:45buy2940.74115.78115.610.00
5882006.03.02 18:53close2940.74115.84115.610.0038.334996.75
5892006.03.02 18:53buy2950.75115.86115.690.00
5902006.03.02 19:12close2950.75115.94115.690.0051.755048.50
5912006.03.02 19:12sell2960.76115.98116.150.00
5922006.03.02 19:31s/l2960.76116.15116.150.00-111.234937.27
5932006.03.02 19:31sell2970.74116.14116.310.00
5942006.03.02 19:43s/l2970.74116.31116.310.00-108.164829.11
5952006.03.02 19:43sell2980.72116.29116.460.00
5962006.03.02 19:54s/l2980.72116.46116.460.00-105.104724.01
5972006.03.02 19:54sell2990.71116.44116.610.00
5982006.03.02 19:55s/l2990.71116.61116.610.00-103.514620.50
5992006.03.02 19:55sell3000.69116.59116.760.00
6002006.03.02 20:06close3000.69116.49116.760.0059.234679.73
6012006.03.02 20:10buy3010.70116.40116.230.00
6022006.03.03 02:53s/l3010.70116.23116.230.00-94.234585.50
6032006.03.03 10:01sell3020.69116.47116.640.00
6042006.03.03 10:05s/l3020.69116.64116.640.00-100.574484.93
6052006.03.03 10:05sell3030.67116.62116.790.00
6062006.03.03 10:07s/l3030.67116.79116.790.00-97.514387.42
6072006.03.03 10:07sell3040.66116.78116.950.00
6082006.03.03 10:08close3040.66116.69116.950.0050.904438.32
6092006.03.03 10:08sell3050.67116.67116.840.00
6102006.03.03 10:13close3050.67116.59116.840.0045.974484.29
6112006.03.03 10:13sell3060.67116.58116.750.00
6122006.03.03 10:14close3060.67116.50116.750.0046.014530.30
6132006.03.03 10:14sell3070.68116.48116.650.00
6142006.03.03 12:16close3070.68116.42116.650.0035.054565.35
6152006.03.03 12:16buy3080.68116.41116.240.00
6162006.03.03 12:40close3080.68116.47116.240.0035.034600.38
6172006.03.03 15:14buy3090.69116.37116.200.00
6182006.03.03 16:20close3090.69116.48116.200.0065.164665.54
6192006.03.05 18:21buy3100.70116.27116.100.00
6202006.03.05 18:32s/l3100.70116.10116.100.00-102.504563.04
6212006.03.05 18:32buy3110.68116.12115.950.00
6222006.03.05 19:11close3110.68116.24115.950.0070.204633.24
6232006.03.05 19:12sell3120.69116.30116.470.00
6242006.03.05 19:27s/l3120.69116.47116.470.00-100.694532.55
6252006.03.05 19:38sell3130.68116.50116.670.00
6262006.03.05 21:27s/l3130.68116.67116.670.00-99.084433.47
6272006.03.05 21:27sell3140.67116.66116.830.00
6282006.03.05 22:20s/l3140.67116.83116.830.00-97.494335.98
6292006.03.06 05:42sell3150.65117.22117.390.00
6302006.03.06 07:07close3150.65117.13117.390.0049.944385.92
6312006.03.06 07:42sell3160.66117.29117.460.00
6322006.03.06 08:19s/l3160.66117.46117.460.00-95.524290.40
6332006.03.06 08:34sell3170.64117.50117.670.00
6342006.03.06 09:17close3170.64117.42117.670.0043.604334.00
6352006.03.06 09:44buy3180.65117.39117.220.00
6362006.03.06 10:34close3180.65117.48117.220.0049.804383.80
6372006.03.06 10:34sell3190.66117.48117.650.00
6382006.03.06 12:57s/l3190.66117.65117.650.00-95.364288.44
6392006.03.06 12:59sell3200.64117.61117.780.00
6402006.03.06 13:18close3200.64117.53117.780.0043.564332.00
6412006.03.06 13:18buy3210.65117.54117.370.00
6422006.03.06 17:48close3210.65117.65117.370.0060.774392.77
6432006.03.06 18:41sell3220.66117.71117.880.00
6442006.03.06 18:45close3220.66117.60117.880.0061.734454.50
6452006.03.06 20:19buy3230.67117.62117.450.00
6462006.03.06 21:52s/l3230.67117.45117.450.00-96.984357.52
6472006.03.06 23:37sell3240.65117.50117.670.00
6482006.03.06 23:58s/l3240.65117.67117.670.00-93.914263.61
6492006.03.07 01:34buy3250.64117.54117.370.00
6502006.03.07 01:59close3250.64117.62117.370.0043.534307.14
6512006.03.07 02:41sell3260.65117.72117.890.00
6522006.03.07 03:30s/l3260.65117.89117.890.00-93.734213.41
6532006.03.07 03:31sell3270.63117.93118.100.00
6542006.03.07 03:56close3270.63117.81118.100.0064.174277.58
6552006.03.07 04:23sell3280.64117.84118.010.00
6562006.03.07 07:55close3280.64117.75118.010.0048.924326.50
6572006.03.07 07:55buy3290.65117.75117.580.00
6582006.03.07 08:18close3290.65117.85117.580.0055.154381.65
6592006.03.07 10:20buy3300.66117.62117.450.00
6602006.03.07 10:37close3300.66117.73117.450.0061.674443.32
6612006.03.07 19:52buy3310.67117.66117.490.00
6622006.03.07 20:17s/l3310.67117.49117.490.00-96.944346.38
6632006.03.08 00:34sell3320.65117.67117.840.00
6642006.03.08 02:48close3320.65117.59117.840.0044.224390.60
6652006.03.08 19:32buy3330.66117.75117.580.00
6662006.03.08 21:16close3330.66117.85117.580.0056.004446.60
6672006.03.08 23:05buy3340.67117.66117.490.00
6682006.03.08 23:50close3340.67117.74117.490.0045.524492.12
6692006.03.08 23:52buy3350.67117.65117.480.00
6702006.03.08 23:52close3350.67117.73117.480.0045.534537.65
6712006.03.09 00:01sell3360.68117.73117.900.00
6722006.03.09 00:02close3360.68117.65117.900.0046.244583.89
6732006.03.09 00:03sell3370.69117.73117.900.00
6742006.03.09 00:16close3370.69117.64117.900.0052.794636.68
6752006.03.09 00:17sell3380.70117.73117.900.00
6762006.03.09 00:25close3380.70117.65117.900.0047.604684.28
6772006.03.09 00:31sell3390.70117.73117.900.00
6782006.03.09 00:38s/l3390.70117.90117.900.00-100.924583.36
6792006.03.09 00:38sell3400.69117.90118.070.00
6802006.03.09 00:41close3400.69117.81118.070.0052.714636.07
6812006.03.09 00:42sell3410.70117.83118.000.00
6822006.03.09 00:48s/l3410.70118.00118.000.00-100.854535.22
6832006.03.09 00:48sell3420.68117.98118.150.00
6842006.03.09 00:48s/l3420.68118.15118.150.00-97.844437.38
6852006.03.09 00:48sell3430.67118.14118.310.00
6862006.03.09 00:59s/l3430.67118.31118.310.00-96.274341.11
6872006.03.09 00:59sell3440.65118.29118.460.00
6882006.03.09 01:03close3440.65118.20118.460.0049.494390.60
6892006.03.09 01:03buy3450.66118.21118.040.00
6902006.03.09 01:21s/l3450.66118.04118.040.00-95.054295.55
6912006.03.09 01:21buy3460.64118.06117.890.00
6922006.03.09 01:21s/l3460.64117.89117.890.00-92.294203.26
6932006.03.09 01:21buy3470.63117.91117.740.00
6942006.03.09 01:23close3470.63118.03117.740.0064.054267.31
6952006.03.09 01:23buy3480.64118.04117.870.00
6962006.03.09 01:27s/l3480.64117.87117.870.00-92.314175.00
6972006.03.09 01:27buy3490.63117.89117.720.00
6982006.03.09 01:38s/l3490.63117.72117.720.00-90.984084.02
6992006.03.09 01:38buy3500.61117.74117.570.00
7002006.03.09 01:56close3500.61117.86117.570.0062.114146.13
7012006.03.09 01:56buy3510.62117.87117.700.00
7022006.03.09 03:19s/l3510.62117.70117.700.00-89.554056.58
7032006.03.09 08:37buy3520.61117.37117.200.00
7042006.03.09 08:37close3520.61117.44117.200.0036.364092.94
7052006.03.09 09:25sell3530.61117.57117.740.00
7062006.03.09 11:13s/l3530.61117.74117.740.00-88.084004.86
7072006.03.09 19:39sell3540.60118.29118.460.00
7082006.03.09 20:01s/l3540.60118.46118.460.00-86.113918.75
7092006.03.09 20:27buy3550.59118.24118.070.00
7102006.03.09 20:38close3550.59118.35118.070.0054.843973.59
7112006.03.09 22:05buy3560.60118.45118.280.00
7122006.03.09 22:30close3560.60118.52118.280.0035.444009.03
7132006.03.09 23:45sell3570.60118.64118.810.00
7142006.03.10 00:27close3570.60118.53118.810.0046.704055.74
7152006.03.10 01:46buy3580.61118.34118.170.00
7162006.03.10 02:28s/l3580.61118.17118.170.00-87.753967.99
7172006.03.10 04:15sell3590.60118.32118.490.00
7182006.03.10 08:30s/l3590.60118.49118.490.00-86.063881.93
7192006.03.10 11:02buy3600.58119.01118.840.00
7202006.03.10 11:55close3600.58119.11118.840.0048.693930.62
7212006.03.13 09:49buy3610.59119.05118.880.00
7222006.03.13 10:31close3610.59119.13118.880.0039.623970.24
7232006.03.13 20:18sell3620.60118.56118.730.00
7242006.03.14 01:41close3620.60118.47118.730.0036.604006.84
7252006.03.14 02:08buy3630.60118.37118.200.00
7262006.03.14 02:11close3630.60118.45118.200.0040.524047.36
7272006.03.14 04:28buy3640.61118.44118.270.00
7282006.03.14 06:38s/l3640.61118.27118.270.00-87.683959.68
7292006.03.14 06:38buy3650.59118.27118.100.00
7302006.03.14 06:42close3650.59118.34118.100.0034.903994.58
7312006.03.14 06:42buy3660.60118.35118.180.00
7322006.03.14 08:22s/l3660.60118.18118.180.00-86.313908.27
7332006.03.14 08:24buy3670.59118.19118.020.00
7342006.03.14 08:44s/l3670.59118.02118.020.00-84.993823.28
7352006.03.14 08:44buy3680.57118.04117.870.00
7362006.03.14 09:44s/l3680.57117.87117.870.00-82.213741.07
7372006.03.14 20:21buy3690.56117.43117.260.00
7382006.03.14 20:54close3690.56117.54117.260.0052.413793.48
7392006.03.14 22:49buy3700.57117.41117.240.00
7402006.03.14 23:01close3700.57117.48117.240.0033.963827.44
7412006.03.15 03:36buy3710.57117.43117.260.00
7422006.03.15 03:38close3710.57117.49117.260.0029.113856.55
7432006.03.15 07:41buy3720.58117.49117.320.00
7442006.03.15 08:36close3720.58117.55117.320.0029.603886.15
7452006.03.15 08:36sell3730.58117.56117.730.00
7462006.03.15 08:48close3730.58117.50117.730.0029.623915.77
7472006.03.15 08:59sell3740.59117.54117.710.00
7482006.03.15 09:00close3740.59117.48117.710.0030.133945.90
7492006.03.15 09:10buy3750.59117.29117.120.00
7502006.03.15 09:14close3750.59117.35117.120.0030.173976.07
7512006.03.15 09:22buy3760.60117.29117.120.00
7522006.03.15 09:26s/l3760.60117.12117.120.00-87.093888.98
7532006.03.15 09:26buy3770.58117.14116.970.00
7542006.03.15 09:28close3770.58117.20116.970.0029.693918.67
7552006.03.15 09:29buy3780.59117.23117.060.00
7562006.03.15 09:39close3780.59117.29117.060.0030.183948.85
7572006.03.15 09:50buy3790.59117.29117.120.00
7582006.03.15 09:59close3790.59117.35117.120.0030.173979.02
7592006.03.15 10:36sell3800.60117.40117.570.00
7602006.03.15 11:54close3800.60117.33117.570.0035.804014.82
7612006.03.15 12:10sell3810.60117.36117.530.00
7622006.03.15 14:24close3810.60117.29117.530.0035.814050.63
7632006.03.15 14:25buy3820.61117.28117.110.00
7642006.03.15 14:53close3820.61117.35117.110.0036.394087.02
7652006.03.15 15:07sell3830.61117.35117.520.00
7662006.03.15 15:32close3830.61117.28117.520.0036.414123.43
7672006.03.15 16:18sell3840.62117.35117.520.00
7682006.03.15 18:27s/l3840.62117.52117.520.00-89.694033.74
7692006.03.15 21:27buy3850.61117.52117.350.00
7702006.03.15 23:39close3850.61117.59117.350.0036.314070.05
7712006.03.15 23:41sell3860.61117.66117.830.00
7722006.03.15 23:47s/l3860.61117.83117.830.00-88.013982.04
7732006.03.15 23:47sell3870.60117.81117.980.00
7742006.03.15 23:52close3870.60117.73117.980.0040.774022.81
7752006.03.15 23:52sell3880.60117.70117.870.00
7762006.03.15 23:54close3880.60117.63117.870.0035.714058.52
7772006.03.15 23:56sell3890.61117.66117.830.00
7782006.03.16 01:31s/l3890.61117.83117.830.00-115.393943.14
7792006.03.16 05:11buy3900.59117.56117.390.00
7802006.03.16 06:19close3900.59117.64117.390.0040.123983.26
7812006.03.16 12:13buy3910.60117.00116.830.00
7822006.03.16 12:48s/l3910.60116.83116.830.00-87.313895.95
7832006.03.16 15:42sell3920.58116.88117.050.00
7842006.03.16 16:38close3920.58116.79117.050.0044.703940.65
7852006.03.17 03:54buy3930.59116.52116.350.00
7862006.03.17 03:57close3930.59116.63116.350.0055.653996.30
7872006.03.17 06:42buy3940.60116.26116.090.00
7882006.03.17 07:57s/l3940.60116.09116.090.00-87.863908.44
7892006.03.17 08:48buy3950.59115.85115.680.00
7902006.03.17 08:55close3950.59115.92115.680.0035.633944.07
7912006.03.17 09:09sell3960.59116.02116.190.00
7922006.03.17 09:51s/l3960.59116.19116.190.00-86.323857.75
7932006.03.17 09:51sell3970.58116.17116.340.00
7942006.03.17 10:29close3970.58116.06116.340.0054.973912.72
7952006.03.17 16:22sell3980.59115.88116.050.00
7962006.03.19 17:02s/l3980.59116.05116.050.00-86.423826.30
7972006.03.19 17:19sell3990.57116.11116.280.00
7982006.03.19 17:53close3990.57116.04116.280.0034.383860.68
7992006.03.19 18:53sell4000.58116.14116.310.00
8002006.03.19 20:34s/l4000.58116.31116.310.00-84.773775.91
8012006.03.19 21:02sell4010.57116.35116.520.00
8022006.03.19 23:43close4010.57116.24116.520.0053.943829.85
8032006.03.20 09:29sell4020.57115.74115.910.00
8042006.03.20 09:32s/l4020.57115.91115.910.00-83.603746.25
8052006.03.20 09:32sell4030.56115.89116.060.00
8062006.03.20 09:49s/l4030.56116.06116.060.00-82.033664.22
8072006.03.20 09:49sell4040.55116.04116.210.00
8082006.03.20 10:02s/l4040.55116.21116.210.00-80.463583.76
8092006.03.20 10:03sell4050.54116.24116.410.00
8102006.03.20 10:09close4050.54116.17116.410.0032.543616.30
8112006.03.20 10:41sell4060.54116.24116.410.00
8122006.03.20 13:08s/l4060.54116.41116.410.00-78.863537.44
8132006.03.20 17:39buy4070.53116.38116.210.00
8142006.03.20 19:39close4070.53116.50116.210.0054.593592.03
8152006.03.20 22:09buy4080.54116.55116.380.00
8162006.03.21 03:24close4080.54116.67116.380.0061.833653.85
8172006.03.21 04:14sell4090.55116.71116.880.00
8182006.03.21 06:00s/l4090.55116.88116.880.00-80.003573.85
8192006.03.21 10:08sell4100.54116.83117.000.00
8202006.03.21 10:55s/l4100.54117.00117.000.00-78.463495.39
8212006.03.21 10:55sell4110.52116.99117.160.00
8222006.03.21 11:46s/l4110.52117.16117.160.00-75.453419.94
8232006.03.21 11:54sell4120.51117.16117.330.00
8242006.03.21 15:59s/l4120.51117.33117.330.00-73.893346.05
8252006.03.21 16:46buy4130.50117.26117.090.00
8262006.03.21 17:58s/l4130.50117.09117.090.00-72.593273.46
8272006.03.22 07:52buy4140.49117.06116.890.00
8282006.03.22 08:25s/l4140.49116.89116.890.00-71.263202.20
8292006.03.22 10:16buy4150.48116.75116.580.00
8302006.03.22 10:25s/l4150.48116.58116.580.00-69.993132.21
8312006.03.22 10:25buy4160.47116.60116.430.00
8322006.03.22 10:40close4160.47116.69116.430.0036.253168.46
8332006.03.22 10:43buy4170.48116.75116.580.00
8342006.03.22 10:59close4170.48116.83116.580.0032.873201.33
8352006.03.22 11:38buy4180.48116.66116.490.00
8362006.03.22 11:55close4180.48116.75116.490.0037.003238.33
8372006.03.22 12:07buy4190.49116.68116.510.00
8382006.03.22 12:22close4190.49116.73116.510.0020.993259.32
8392006.03.22 12:49buy4200.49116.68116.510.00
8402006.03.22 12:56close4200.49116.73116.510.0020.993280.31
8412006.03.22 14:45buy4210.49116.80116.630.00
8422006.03.22 15:00close4210.49116.87116.630.0029.353309.66
8432006.03.22 16:56sell4220.50116.99117.160.00
8442006.03.22 18:29close4220.50116.93117.160.0025.663335.32
8452006.03.22 18:54buy4230.50116.92116.750.00
8462006.03.22 20:07s/l4230.50116.75116.750.00-72.813262.51
8472006.03.22 22:24sell4240.49116.99117.160.00
8482006.03.22 22:59close4240.49116.89117.160.0041.923304.43
8492006.03.23 10:20sell4250.50117.33117.500.00
8502006.03.23 10:28s/l4250.50117.50117.500.00-72.343232.09
8512006.03.23 10:28sell4260.48117.48117.650.00
8522006.03.23 10:35s/l4260.48117.65117.650.00-69.353162.74
8532006.03.23 10:35sell4270.47117.64117.810.00
8542006.03.23 11:19close4270.47117.51117.810.0052.003214.74
8552006.03.23 11:24buy4280.48117.41117.240.00
8562006.03.23 11:28close4280.48117.53117.240.0049.013263.75
8572006.03.24 09:23sell4290.49118.48118.650.00
8582006.03.24 09:31close4290.49118.42118.650.0024.833288.58
8592006.03.24 10:01buy4300.49118.15117.980.00
8602006.03.24 10:03s/l4300.49117.98117.980.00-70.613217.97
8612006.03.24 10:03buy4310.48118.00117.830.00
8622006.03.24 10:13s/l4310.48117.83117.830.00-69.253148.72
8632006.03.24 10:13buy4320.47117.85117.680.00
8642006.03.24 10:17s/l4320.47117.68117.680.00-67.903080.82
8652006.03.24 10:17buy4330.46117.70117.530.00
8662006.03.24 10:20s/l4330.46117.53117.530.00-66.543014.28
8672006.03.24 10:20buy4340.45117.55117.380.00
8682006.03.24 10:23close4340.45117.71117.380.0061.173075.45
8692006.03.24 10:23buy4350.46117.74117.570.00
8702006.03.24 10:45s/l4350.46117.57117.570.00-66.513008.94
8712006.03.24 10:45buy4360.45117.59117.420.00
8722006.03.24 11:00close4360.45117.70117.420.0042.063051.00
8732006.03.27 06:05buy4370.46116.72116.550.00
8742006.03.27 06:38s/l4370.46116.55116.550.00-67.102983.90
8752006.03.27 06:38buy4380.45116.57116.400.00
8762006.03.27 08:07close4380.45116.69116.400.0046.283030.18
8772006.03.27 18:44buy4390.45116.39116.220.00
8782006.03.27 18:47close4390.45116.50116.220.0042.493072.67
8792006.03.27 18:48buy4400.46116.38116.210.00
8802006.03.27 18:56close4400.46116.49116.210.0043.443116.11
8812006.03.27 20:12sell4410.47116.74116.910.00
8822006.03.27 20:32s/l4410.47116.91116.910.00-68.343047.77
8832006.03.27 20:32sell4420.46116.89117.060.00
8842006.03.27 20:59close4420.46116.76117.060.0051.223098.99
8852006.03.27 20:59sell4430.46116.74116.910.00
8862006.03.27 22:41s/l4430.46116.91116.910.00-66.893032.10
8872006.03.27 22:50sell4440.45117.08117.250.00
8882006.03.27 22:55close4440.45116.97117.250.0042.323074.42
8892006.03.28 14:22sell4450.46117.72117.890.00
8902006.03.28 14:36s/l4450.46117.89117.890.00-66.333008.09
8912006.03.28 14:36sell4460.45117.87118.040.00
8922006.03.28 14:57s/l4460.45118.04118.040.00-64.802943.29
8932006.03.28 14:57sell4470.44118.04118.210.00
8942006.03.28 15:01close4470.44117.94118.210.0037.312980.60
8952006.03.28 22:51buy4480.45117.79117.620.00
8962006.03.29 01:24close4480.45117.90117.620.0047.223027.82
8972006.03.29 01:39sell4490.45117.84118.010.00
8982006.03.29 01:53close4490.45117.74118.010.0038.223066.04
8992006.03.29 02:13sell4500.46117.79117.960.00
9002006.03.29 02:24close4500.46117.69117.960.0039.093105.13
9012006.03.29 02:58sell4510.47117.79117.960.00
9022006.03.29 04:23s/l4510.47117.96117.960.00-67.733037.40
9032006.03.29 06:15sell4520.46117.94118.110.00
9042006.03.29 06:41close4520.46117.83118.110.0042.943080.34
9052006.03.29 11:36buy4530.46117.65117.480.00
9062006.03.29 11:44close4530.46117.77117.480.0046.873127.21
9072006.03.29 12:59buy4540.47117.55117.380.00
9082006.03.29 13:17close4540.47117.66117.380.0043.943171.15
9092006.03.29 13:18sell4550.48117.62117.790.00
9102006.03.29 13:48s/l4550.48117.79117.790.00-69.273101.88
9112006.03.29 13:48sell4560.47117.78117.950.00
9122006.03.29 18:33close4560.47117.65117.950.0051.933153.81
9132006.03.29 23:17buy4570.47117.60117.430.00
9142006.03.30 00:25s/l4570.47117.43117.430.00-51.623102.19
9152006.03.30 01:30sell4580.47117.63117.800.00
9162006.03.30 03:13close4580.47117.53117.800.0039.993142.18
9172006.03.30 06:25sell4590.47117.43117.600.00
9182006.03.30 07:02close4590.47117.35117.600.0032.043174.22
9192006.03.30 09:31buy4600.48117.37117.200.00
9202006.03.30 09:32s/l4600.48117.20117.200.00-69.623104.60
9212006.03.30 09:32buy4610.47117.22117.050.00
9222006.03.30 10:18close4610.47117.32117.050.0040.063144.66
9232006.03.30 10:57sell4620.47117.63117.800.00
9242006.03.30 11:08close4620.47117.48117.800.0060.013204.67
9252006.03.30 19:13sell4630.48117.58117.750.00
9262006.03.30 19:37close4630.48117.43117.750.0061.313265.98
9272006.03.31 10:22buy4640.49117.74117.570.00
9282006.03.31 10:27close4640.49117.84117.570.0041.583307.56
9292006.03.31 10:34buy4650.50117.74117.570.00
9302006.03.31 10:45s/l4650.50117.57117.570.00-72.303235.26
9312006.03.31 10:45buy4660.49117.59117.420.00
9322006.03.31 10:53close4660.49117.71117.420.0049.953285.21
9332006.03.31 10:53buy4670.49117.72117.550.00
9342006.03.31 11:42s/l4670.49117.55117.550.00-70.863214.35
9352006.03.31 11:50buy4680.48117.51117.340.00
9362006.03.31 12:13close4680.48117.62117.340.0044.893259.24
9372006.04.02 19:52sell4690.49117.96118.130.00
9382006.04.02 19:53close4690.49117.84118.130.0049.903309.14
9392006.04.02 20:33sell4700.50118.17118.340.00
9402006.04.02 20:41close4700.50118.07118.340.0042.353351.49
9412006.04.02 20:57sell4710.50118.17118.340.00
9422006.04.02 21:00close4710.50118.06118.340.0046.593398.08
9432006.04.03 05:58buy4720.51118.32118.150.00
9442006.04.03 06:05close4720.51118.42118.150.0043.073441.15
9452006.04.03 07:11buy4730.52118.34118.170.00
9462006.04.03 07:41close4730.52118.44118.170.0043.903485.05
9472006.04.03 11:19buy4740.52117.75117.580.00
9482006.04.03 11:32close4740.52117.86117.580.0048.533533.58
9492006.04.03 11:46buy4750.53117.75117.580.00
9502006.04.03 12:22close4750.53117.85117.580.0044.973578.55
9512006.04.03 19:17buy4760.54117.70117.530.00
9522006.04.03 19:54close4760.54117.80117.530.0045.843624.39
9532006.04.04 00:09buy4770.54117.74117.570.00
9542006.04.04 00:37s/l4770.54117.57117.570.00-78.083546.31
9552006.04.04 00:37buy4780.53117.59117.420.00
9562006.04.04 01:27close4780.53117.68117.420.0040.533586.84
9572006.04.04 01:27sell4790.54117.67117.840.00
9582006.04.04 03:57close4790.54117.57117.840.0045.933632.77
9592006.04.04 04:11sell4800.54117.59117.760.00
9602006.04.04 05:37close4800.54117.50117.760.0041.363674.13
9612006.04.04 05:41buy4810.55117.48117.310.00
9622006.04.04 05:51close4810.55117.57117.310.0042.103716.23
9632006.04.04 07:32buy4820.56117.65117.480.00
9642006.04.04 08:04s/l4820.56117.48117.480.00-81.043635.19
9652006.04.04 08:04buy4830.55117.44117.270.00
9662006.04.04 08:13close4830.55117.53117.270.0042.123677.31
9672006.04.04 08:13sell4840.55117.60117.770.00
9682006.04.04 08:20close4840.55117.53117.770.0032.763710.07
9692006.04.04 08:28buy4850.56117.44117.270.00
9702006.04.04 08:37close4850.56117.51117.270.0033.363743.43
9712006.04.04 08:43buy4860.56117.44117.270.00
9722006.04.04 08:46close4860.56117.51117.270.0033.363776.79
9732006.04.04 08:53sell4870.57117.60117.770.00
9742006.04.04 09:17close4870.57117.53117.770.0033.953810.74
9752006.04.04 09:24buy4880.57117.45117.280.00
9762006.04.04 09:44s/l4880.57117.28117.280.00-82.623728.12
9772006.04.04 09:44buy4890.56117.30117.130.00
9782006.04.04 10:06close4890.56117.37117.130.0033.403761.52
9792006.04.04 10:07sell4900.56117.40117.570.00
9802006.04.04 12:15s/l4900.56117.57117.570.00-80.973680.55
9812006.04.04 12:16sell4910.55117.53117.700.00
9822006.04.04 12:35close4910.55117.45117.700.0037.463718.01
9832006.04.04 19:32sell4920.56117.52117.690.00
9842006.04.04 20:25close4920.56117.41117.690.0052.473770.48
9852006.04.05 01:48sell4930.57116.89117.060.00
9862006.04.05 02:44close4930.57116.80117.060.0043.923814.40
9872006.04.05 03:30sell4940.57116.83117.000.00
9882006.04.05 03:38s/l4940.57117.00117.000.00-82.823731.58
9892006.04.05 03:38sell4950.56116.98117.150.00
9902006.04.05 03:53close4950.56116.88117.150.0047.913779.49
9912006.04.05 03:55sell4960.57116.94117.110.00
9922006.04.05 04:20s/l4960.57117.11117.110.00-82.743696.75
9932006.04.05 09:08sell4970.55117.63117.800.00
9942006.04.05 09:14close4970.55117.55117.800.0037.433734.18
9952006.04.05 15:19sell4980.56117.45117.620.00
9962006.04.05 17:12close4980.56117.33117.620.0057.273791.45
9972006.04.06 02:45sell4990.57117.63117.800.00
9982006.04.06 03:14close4990.57117.51117.800.0058.213849.66
9992006.04.06 07:26sell5000.58117.63117.800.00
10002006.04.06 08:56s/l5000.58117.80117.800.00-83.703765.96
10012006.04.06 08:56sell5010.56117.74117.910.00
10022006.04.06 08:58close5010.56117.66117.910.0038.083804.04
10032006.04.06 09:01sell5020.57117.68117.850.00
10042006.04.06 09:31s/l5020.57117.85117.850.00-82.223721.82
10052006.04.06 09:31sell5030.56117.83118.000.00
10062006.04.06 09:59close5030.56117.73118.000.0047.573769.39
10072006.04.06 13:26sell5040.57117.82117.990.00
10082006.04.06 14:00close5040.57117.77117.990.0024.203793.59
10092006.04.06 19:21sell5050.57117.87118.040.00
10102006.04.06 19:43close5050.57117.76118.040.0053.243846.83
10112006.04.07 01:52sell5060.58117.77117.940.00
10122006.04.07 02:57close5060.58117.68117.940.0044.363891.19
10132006.04.07 06:40sell5070.58117.76117.930.00
10142006.04.07 08:30s/l5070.58117.93117.930.00-83.593807.60
10152006.04.07 08:31buy5080.57117.62117.450.00
10162006.04.07 08:32s/l5080.57117.45117.450.00-82.503725.10
10172006.04.07 08:32buy5090.56117.47117.300.00
10182006.04.07 08:33close5090.56117.57117.300.0047.633772.73
10192006.04.07 08:33buy5100.57117.60117.430.00
10202006.04.07 08:34close5100.57117.69117.430.0043.593816.32
10212006.04.07 08:36buy5110.57117.62117.450.00
10222006.04.07 08:37close5110.57117.71117.450.0043.583859.90
10232006.04.07 08:41buy5120.58117.62117.450.00
10242006.04.07 08:53close5120.58117.71117.450.0044.353904.25
10252006.04.07 10:44sell5130.59117.84118.010.00
10262006.04.07 10:56s/l5130.59118.01118.010.00-84.983819.27
10272006.04.07 10:56sell5140.57118.00118.170.00
10282006.04.07 10:57close5140.57117.91118.170.0043.513862.78
10292006.04.07 10:57sell5150.58117.92118.090.00
10302006.04.07 10:59s/l5150.58118.09118.090.00-83.493779.29
10312006.04.07 10:59sell5160.57118.08118.250.00
10322006.04.07 11:05close5160.57117.98118.250.0048.313827.60
10332006.04.07 11:14sell5170.57118.11118.280.00
10342006.04.07 11:55s/l5170.57118.28118.280.00-81.923745.68
10352006.04.07 11:55sell5180.56118.27118.440.00
10362006.04.09 17:00close5180.56118.15118.440.0056.883802.56
10372006.04.10 01:59sell5190.57118.13118.300.00
10382006.04.10 02:59close5190.57118.05118.300.0038.633841.19
10392006.04.10 05:25sell5200.58118.37118.540.00
10402006.04.10 11:38s/l5200.58118.54118.540.00-83.173758.02
10412006.04.10 19:41sell5210.56118.53118.700.00
10422006.04.10 23:06close5210.56118.43118.700.0047.293805.31
10432006.04.11 06:09sell5220.57118.70118.870.00
10442006.04.11 06:24close5220.57118.63118.870.0033.633838.94
10452006.04.11 06:59sell5230.58118.70118.870.00
10462006.04.11 08:31s/l5230.58118.87118.870.00-82.943756.00
10472006.04.11 15:50buy5240.56118.25118.080.00
10482006.04.11 19:56s/l5240.56118.08118.080.00-80.623675.38
10492006.04.11 21:17sell5250.55118.02118.190.00
10502006.04.11 21:24close5250.55117.95118.190.0032.643708.02
10512006.04.11 21:44sell5260.56118.02118.190.00
10522006.04.12 01:02s/l5260.56118.19118.190.00-88.933619.10
10532006.04.12 08:30sell5270.54118.24118.410.00
10542006.04.12 08:31close5270.54118.15118.410.0041.133660.23
10552006.04.12 08:33sell5280.55118.24118.410.00
10562006.04.12 08:36s/l5280.55118.41118.410.00-78.963581.27
10572006.04.12 08:36sell5290.54118.39118.560.00
10582006.04.12 08:39close5290.54118.28118.560.0050.223631.49
10592006.04.12 08:39sell5300.54118.25118.420.00
10602006.04.12 08:45s/l5300.54118.42118.420.00-77.523553.97
10612006.04.12 08:45sell5310.53118.40118.570.00
10622006.04.12 09:03close5310.53118.30118.570.0044.803598.77
10632006.04.12 18:08buy5320.54118.42118.250.00
10642006.04.12 19:43close5320.54118.51118.250.0041.013639.78
10652006.04.13 08:31buy5330.55118.59118.420.00
10662006.04.13 08:36close5330.55118.67118.420.0037.083676.86
10672006.04.13 10:07buy5340.55118.51118.340.00
10682006.04.13 10:09close5340.55118.58118.340.0032.473709.33
10692006.04.13 10:36buy5350.56118.51118.340.00
10702006.04.13 10:57s/l5350.56118.34118.340.00-80.453628.88
10712006.04.13 10:57buy5360.54118.36118.190.00
10722006.04.13 11:02close5360.54118.43118.190.0031.923660.80
10732006.04.16 18:23buy5370.55118.37118.200.00
10742006.04.16 18:37close5370.55118.46118.200.0041.793702.59
10752006.04.17 04:26sell5380.56118.35118.520.00
10762006.04.17 04:59close5380.56118.29118.520.0028.403730.99
10772006.04.17 07:38buy5390.56118.13117.960.00
10782006.04.17 07:46s/l5390.56117.96117.960.00-80.713650.28
10792006.04.17 07:46buy5400.55117.98117.810.00
10802006.04.17 07:46close5400.55118.01117.810.0013.983664.26
10812006.04.17 07:46buy5410.55118.04117.870.00
10822006.04.17 07:53s/l5410.55117.87117.870.00-79.323584.94
10832006.04.17 07:53buy5420.54117.89117.720.00
10842006.04.17 07:58close5420.54117.93117.720.0018.323603.26
10852006.04.17 07:58buy5430.54117.94117.770.00
10862006.04.17 08:21s/l5430.54117.77117.770.00-77.953525.31
10872006.04.17 08:22buy5440.53117.74117.570.00
10882006.04.17 08:31s/l5440.53117.57117.570.00-76.643448.67
10892006.04.17 08:31buy5450.52117.59117.420.00
10902006.04.17 08:40close5450.52117.71117.420.0053.013501.68
10912006.04.17 08:40buy5460.53117.72117.550.00
10922006.04.17 09:00close5460.53117.81117.550.0040.493542.17
10932006.04.18 03:14sell5470.53117.89118.060.00
10942006.04.18 03:41s/l5470.53118.06118.060.00-76.313465.86
10952006.04.18 03:41sell5480.52118.05118.220.00
10962006.04.18 04:08s/l5480.52118.22118.220.00-74.783391.08
10972006.04.18 05:20buy5490.51117.98117.810.00
10982006.04.18 05:57close5490.51118.06117.810.0034.563425.64
10992006.04.18 06:06buy5500.51117.99117.820.00
11002006.04.18 08:31s/l5500.51117.82117.820.00-73.593352.05
11012006.04.18 08:52buy5510.50117.67117.500.00
11022006.04.18 08:54s/l5510.50117.50117.500.00-72.343279.71
11032006.04.18 08:54buy5520.49117.51117.340.00
11042006.04.18 08:56close5520.49117.60117.340.0037.503317.21
11052006.04.18 08:56buy5530.50117.63117.460.00
11062006.04.18 09:27close5530.50117.68117.460.0021.243338.45
11072006.04.18 11:33sell5540.50117.72117.890.00
11082006.04.18 12:23close5540.50117.63117.890.0038.263376.71
11092006.04.18 14:00buy5550.51117.62117.450.00
11102006.04.18 14:02s/l5550.51117.45117.450.00-73.823302.89
11112006.04.18 14:02buy5560.50117.47117.300.00
11122006.04.18 14:08close5560.50117.56117.300.0038.283341.17
11132006.04.18 14:08buy5570.50117.61117.440.00
11142006.04.18 14:11s/l5570.50117.44117.440.00-72.383268.79
11152006.04.18 14:11buy5580.49117.46117.290.00
11162006.04.18 14:26s/l5580.49117.29117.290.00-71.023197.77
11172006.04.18 14:26buy5590.48117.31117.140.00
11182006.04.18 14:40close5590.48117.41117.140.0040.883238.65
11192006.04.18 14:40buy5600.49117.44117.270.00
11202006.04.18 14:57s/l5600.49117.27117.270.00-71.033167.62
11212006.04.18 14:57buy5610.48117.29117.120.00
11222006.04.18 16:51s/l5610.48117.12117.120.00-69.673097.95
11232006.04.18 16:51buy5620.46117.08116.910.00
11242006.04.18 18:51s/l5620.46116.91116.910.00-66.903031.05
11252006.04.18 18:51buy5630.45116.90116.730.00
11262006.04.18 19:12close5630.45116.99116.730.0034.623065.67
11272006.04.18 19:35sell5640.46117.10117.270.00
11282006.04.18 19:49close5640.46117.01117.270.0035.383101.05
11292006.04.18 20:01buy5650.47116.98116.810.00
11302006.04.18 20:58s/l5650.47116.81116.810.00-68.403032.65
11312006.04.18 20:58buy5660.45116.83116.660.00
11322006.04.18 21:24close5660.45116.89116.660.0023.103055.75
11332006.04.18 21:37sell5670.46117.01117.180.00
11342006.04.18 22:27close5670.46116.91117.180.0039.353095.10
11352006.04.19 03:18sell5680.46117.06117.230.00
11362006.04.19 04:34close5680.46116.97117.230.0035.393130.49
11372006.04.19 04:34buy5690.47116.98116.810.00
11382006.04.19 04:49close5690.47117.06116.810.0032.123162.61
11392006.04.19 06:40buy5700.47116.92116.750.00
11402006.04.19 07:12close5700.47117.00116.750.0032.143194.75
11412006.04.19 07:42sell5710.48117.09117.260.00
11422006.04.19 08:30s/l5710.48117.26117.260.00-69.593125.16
11432006.04.19 08:35sell5720.47117.34117.510.00
11442006.04.19 08:59s/l5720.47117.51117.510.00-67.993057.17
11452006.04.19 08:59sell5730.46117.50117.670.00
11462006.04.19 09:05s/l5730.46117.67117.670.00-66.462990.71
11472006.04.19 09:07sell5740.45117.72117.890.00
11482006.04.19 09:08close5740.45117.66117.890.0022.953013.66
11492006.04.19 09:09sell5750.45117.62117.790.00
11502006.04.19 09:12close5750.45117.56117.790.0022.973036.63
11512006.04.19 09:13sell5760.46117.61117.780.00
11522006.04.19 09:22s/l5760.46117.78117.780.00-66.392970.24
11532006.04.19 09:22sell5770.45117.76117.930.00
11542006.04.19 09:25s/l5770.45117.93117.930.00-64.862905.38
11552006.04.19 09:25sell5780.44117.93118.100.00
11562006.04.19 09:26close5780.44117.87118.100.0022.402927.78
11572006.04.19 09:26sell5790.44117.84118.010.00
11582006.04.19 09:43close5790.44117.78118.010.0022.412950.19
11592006.04.19 09:43sell5800.44117.77117.940.00
11602006.04.19 09:51close5800.44117.71117.940.0022.432972.62
11612006.04.19 09:53sell5810.45117.72117.890.00
11622006.04.19 10:06close5810.45117.63117.890.0034.433007.05
11632006.04.19 10:06buy5820.45117.64117.470.00
11642006.04.19 10:13close5820.45117.73117.470.0034.403041.45
11652006.04.19 11:59buy5830.46117.59117.420.00
11662006.04.19 12:14s/l5830.46117.42117.420.00-66.602974.85
11672006.04.19 12:15buy5840.45117.43117.260.00
11682006.04.19 12:46close5840.45117.49117.260.0022.982997.83
11692006.04.19 12:46buy5850.45117.50117.330.00
11702006.04.19 13:20s/l5850.45117.33117.330.00-65.202932.63
11712006.04.19 18:45sell5860.44117.38117.550.00
11722006.04.19 21:11s/l5860.44117.55117.550.00-63.632869.00
11732006.04.20 03:14buy5870.43117.62117.450.00
11742006.04.20 04:36close5870.43117.72117.450.0036.532905.53
11752006.04.20 04:38sell5880.44117.85118.020.00
11762006.04.20 04:40close5880.44117.74118.020.0041.112946.64
11772006.04.20 05:33buy5890.44117.47117.300.00
11782006.04.20 05:45close5890.44117.58117.300.0041.162987.80
11792006.04.20 06:41sell5900.45117.69117.860.00
11802006.04.20 08:20close5900.45117.61117.860.0030.613018.41
11812006.04.20 09:14buy5910.45117.68117.510.00
11822006.04.20 09:37s/l5910.45117.51117.510.00-65.102953.31
11832006.04.20 09:37buy5920.44117.53117.360.00
11842006.04.20 10:50close5920.44117.62117.360.0033.672986.98
11852006.04.20 11:13buy5930.45117.35117.180.00
11862006.04.20 11:22close5930.45117.43117.180.0030.663017.64
11872006.04.20 19:50sell5940.45117.60117.770.00
11882006.04.20 19:58close5940.45117.53117.770.0026.803044.44
11892006.04.21 04:07buy5950.46117.49117.320.00
11902006.04.21 04:07close5950.46117.54117.320.0019.573064.01
11912006.04.21 04:35buy5960.46117.49117.320.00
11922006.04.21 04:46s/l5960.46117.32117.320.00-66.662997.35
11932006.04.21 04:46buy5970.45117.34117.170.00
11942006.04.21 05:20s/l5970.45117.17117.170.00-65.292932.06
11952006.04.21 05:29buy5980.44117.10116.930.00
11962006.04.21 05:57close5980.44117.20116.930.0037.542969.60
11972006.04.21 06:06buy5990.45117.16116.990.00
11982006.04.21 07:00close5990.45117.26116.990.0038.383007.98
11992006.04.21 08:24buy6000.45117.06116.890.00
12002006.04.21 08:33close6000.45117.15116.890.0034.573042.55
12012006.04.21 08:39buy6010.46117.06116.890.00
12022006.04.21 08:50s/l6010.46116.89116.890.00-66.902975.65
12032006.04.21 08:50buy6020.45116.90116.730.00
12042006.04.21 09:38close6020.45116.98116.730.0030.773006.42
12052006.04.23 19:15sell6030.45115.85116.020.00
12062006.04.23 20:14close6030.45115.75116.020.0038.883045.30
12072006.04.23 20:36sell6040.46115.96116.130.00
12082006.04.23 20:40close6040.46115.91116.130.0019.843065.14
12092006.04.23 21:33sell6050.46115.81115.980.00
12102006.04.23 22:56close6050.46115.70115.980.0043.733108.87
12112006.04.24 03:10sell6060.47115.42115.590.00
12122006.04.24 03:25close6060.47115.30115.590.0048.923157.79
12132006.04.24 03:31buy6070.47115.13114.960.00
12142006.04.24 03:37s/l6070.47114.96114.960.00-69.513088.28
12152006.04.24 03:37buy6080.46114.97114.800.00
12162006.04.24 04:01close6080.46115.06114.800.0035.983124.26
12172006.04.24 09:44buy6090.47114.91114.740.00
12182006.04.24 12:13s/l6090.47114.74114.740.00-69.643054.62
12192006.04.25 03:21sell6100.46114.53114.700.00
12202006.04.25 03:27close6100.46114.43114.700.0040.203094.82
12212006.04.25 23:54sell6110.46115.06115.230.00
12222006.04.26 02:14close6110.46114.96115.230.0033.133127.94
12232006.04.26 08:10buy6120.47114.95114.780.00
12242006.04.26 08:30close6120.47115.05114.780.0040.853168.79
12252006.04.26 08:41sell6130.48115.26115.430.00
12262006.04.26 08:49close6130.48115.17115.430.0037.513206.30
12272006.04.26 09:15buy6140.48114.94114.770.00
12282006.04.26 10:01close6140.48115.04114.770.0041.723248.02
12292006.04.26 10:01sell6150.49115.02115.190.00
12302006.04.26 10:05close6150.49114.92115.190.0042.643290.66
12312006.04.26 13:27sell6160.49114.88115.050.00
12322006.04.26 14:08close6160.49114.78115.050.0042.693333.35
12332006.04.27 05:43buy6170.50114.57114.400.00
12342006.04.27 06:02s/l6170.50114.40114.400.00-74.323259.03
12352006.04.27 06:21buy6180.49114.30114.130.00
12362006.04.27 06:35close6180.49114.39114.130.0038.553297.58
12372006.04.27 07:44sell6190.49114.71114.880.00
12382006.04.27 07:51s/l6190.49114.88114.880.00-72.513225.07
12392006.04.27 07:51sell6200.48114.86115.030.00
12402006.04.27 08:04s/l6200.48115.03115.030.00-70.943154.13
12412006.04.27 08:04sell6210.47115.05115.220.00
12422006.04.27 08:13close6210.47114.95115.220.0040.893195.02
12432006.04.27 08:13sell6220.48114.93115.100.00
12442006.04.27 09:08close6220.48114.85115.100.0033.433228.45
12452006.04.27 10:01buy6230.48114.51114.340.00
12462006.04.27 10:07s/l6230.48114.34114.340.00-71.373157.08
12472006.04.27 10:07buy6240.47114.36114.190.00
12482006.04.27 10:12s/l6240.47114.19114.190.00-69.973087.11
12492006.04.27 10:12buy6250.46114.21114.040.00
12502006.04.27 10:15close6250.46114.30114.040.0036.223123.33
12512006.04.27 10:15buy6260.47114.30114.130.00
12522006.04.27 10:28s/l6260.47114.13114.130.00-70.013053.32
12532006.04.27 10:28buy6270.46114.15113.980.00
12542006.04.27 10:47s/l6270.46113.98113.980.00-68.612984.71
12552006.04.27 10:47buy6280.45114.00113.830.00
12562006.04.27 11:16close6280.45114.09113.830.0035.503020.21
12572006.04.28 05:17sell6290.45114.18114.350.00
12582006.04.28 05:32close6290.45114.13114.350.0019.713039.92
12592006.04.28 05:33sell6300.46114.18114.350.00
12602006.04.28 07:43s/l6300.46114.35114.350.00-68.392971.53
12612006.04.28 11:14buy6310.45113.76113.590.00
12622006.04.28 11:17close6310.45113.90113.590.0055.313026.84
12632006.04.28 11:19buy6320.45113.76113.590.00
12642006.04.28 11:41close6320.45113.90113.590.0055.313082.15
12652006.04.30 22:16buy6330.46113.32113.150.00
12662006.04.30 22:22s/l6330.46113.15113.150.00-69.113013.04
12672006.04.30 22:22buy6340.45113.17113.000.00
12682006.05.01 04:41close6340.45113.26113.000.0041.003054.04
12692006.05.01 08:42buy6350.46112.83112.660.00
12702006.05.01 08:57s/l6350.46112.66112.660.00-69.412984.63
12712006.05.01 08:57buy6360.45112.68112.510.00
12722006.05.01 09:08s/l6360.45112.51112.510.00-67.992916.64
12732006.05.01 10:01sell6370.44112.75112.920.00
12742006.05.01 10:02close6370.44112.68112.920.0027.332943.97
12752006.05.01 10:03sell6380.44112.75112.920.00
12762006.05.01 10:04close6380.44112.68112.920.0027.332971.30
12772006.05.01 10:05sell6390.45112.75112.920.00
12782006.05.01 10:11s/l6390.45112.92112.920.00-67.752903.55
12792006.05.01 10:11sell6400.44112.90113.070.00
12802006.05.01 10:22close6400.44112.80113.070.0039.012942.56
12812006.05.01 10:22sell6410.44112.77112.940.00
12822006.05.01 10:28close6410.44112.69112.940.0031.242973.80
12832006.05.01 10:38sell6420.45112.75112.920.00
12842006.05.01 10:47s/l6420.45112.92112.920.00-67.752906.05
12852006.05.01 10:47sell6430.44112.90113.070.00
12862006.05.01 11:18close6430.44112.81113.070.0035.102941.15
12872006.05.02 08:16buy6440.44113.42113.250.00
12882006.05.02 08:21s/l6440.44113.25113.250.00-66.052875.10
12892006.05.02 08:35buy6450.43113.37113.200.00
12902006.05.02 08:59close6450.43113.46113.200.0034.112909.21
12912006.05.02 13:06buy6460.44113.49113.320.00
12922006.05.02 13:41s/l6460.44113.32113.320.00-66.012843.20
12932006.05.02 13:41buy6470.43113.34113.170.00
12942006.05.02 14:17s/l6470.43113.17113.170.00-64.592778.61
12952006.05.02 19:21buy6480.42113.30113.130.00
12962006.05.02 21:31s/l6480.42113.13113.130.00-63.112715.50
12972006.05.03 02:27buy6490.41113.01112.840.00
12982006.05.03 03:05close6490.41113.08112.840.0025.382740.88
12992006.05.03 03:39sell6500.41113.18113.350.00
13002006.05.03 04:00s/l6500.41113.35113.350.00-61.492679.39
13012006.05.03 04:26sell6510.40113.44113.610.00
13022006.05.03 04:33close6510.40113.34113.610.0035.292714.68
13032006.05.03 05:58sell6520.41113.51113.680.00
13042006.05.03 06:57close6520.41113.39113.680.0043.392758.07
13052006.05.03 10:12sell6530.41113.69113.860.00
13062006.05.03 10:12close6530.41113.57113.860.0043.322801.39
13072006.05.03 10:44sell6540.42113.69113.860.00
13082006.05.03 11:02close6540.42113.57113.860.0044.382845.77
13092006.05.03 11:17buy6550.43113.35113.180.00
13102006.05.03 12:22close6550.43113.47113.180.0045.472891.24
13112006.05.03 15:27sell6560.43113.72113.890.00
13122006.05.03 16:49close6560.43113.60113.890.0045.422936.66
13132006.05.03 16:53buy6570.44113.56113.390.00
13142006.05.03 18:47close6570.44113.68113.390.0046.452983.11
13152006.05.04 00:25sell6580.45113.99114.160.00
13162006.05.04 00:36close6580.45113.92114.160.0027.653010.76
13172006.05.04 00:51sell6590.45113.99114.160.00
13182006.05.04 02:07s/l6590.45114.16114.160.00-67.012943.75
13192006.05.04 02:07sell6600.44114.14114.310.00
13202006.05.04 02:11close6600.44114.05114.310.0034.722978.47
13212006.05.04 02:14sell6610.45114.00114.170.00
13222006.05.04 02:36s/l6610.45114.17114.170.00-67.012911.46
13232006.05.04 02:36sell6620.44114.15114.320.00
13242006.05.04 02:45close6620.44114.06114.320.0034.722946.18
13252006.05.04 02:45sell6630.44114.00114.170.00
13262006.05.04 03:10s/l6630.44114.17114.170.00-65.522880.66
13272006.05.04 03:25buy6640.43113.94113.770.00
13282006.05.04 04:34close6640.43114.06113.770.0045.242925.90
13292006.05.04 04:34sell6650.44114.08114.250.00
13302006.05.04 05:14close6650.44113.95114.250.0050.202976.10
13312006.05.04 05:14buy6660.45113.96113.790.00
13322006.05.04 08:34s/l6660.45113.79113.790.00-67.232908.87
13332006.05.04 08:35buy6670.44113.82113.650.00
13342006.05.04 08:42close6670.44113.94113.650.0046.342955.21
13352006.05.04 08:49buy6680.44113.86113.690.00
13362006.05.04 09:37s/l6680.44113.69113.690.00-65.792889.42
13372006.05.04 12:03sell6690.43113.52113.690.00
13382006.05.04 13:43s/l6690.43113.69113.690.00-64.302825.12
13392006.05.04 13:44sell6700.42113.71113.880.00
13402006.05.04 14:10close6700.42113.54113.880.0062.892888.01
13412006.05.04 17:55buy6710.43113.48113.310.00
13422006.05.04 18:54close6710.43113.61113.310.0049.202937.21
13432006.05.04 18:54sell6720.44113.61113.780.00
13442006.05.04 19:14close6720.44113.49113.780.0046.522983.73
13452006.05.04 20:23sell6730.45113.63113.800.00
13462006.05.04 23:07s/l6730.45113.80113.800.00-67.222916.51
13472006.05.05 02:50buy6740.44113.64113.470.00
13482006.05.05 03:03close6740.44113.75113.470.0042.552959.06
13492006.05.05 08:30sell6750.44113.98114.150.00
13502006.05.05 08:30close6750.44113.79114.150.0073.473032.53
13512006.05.05 08:30buy6760.45113.49113.320.00
13522006.05.05 08:31s/l6760.45113.32113.320.00-67.512965.02
13532006.05.05 08:31buy6770.44113.34113.170.00
13542006.05.05 08:38close6770.44113.45113.170.0042.663007.68
13552006.05.05 08:38buy6780.45113.48113.310.00
13562006.05.05 08:53s/l6780.45113.31113.310.00-67.512940.17
13572006.05.05 08:53buy6790.44113.33113.160.00
13582006.05.05 09:06s/l6790.44113.16113.160.00-66.102874.07
13592006.05.05 09:06buy6800.43113.15112.980.00
13602006.05.05 09:10s/l6800.43112.98112.980.00-64.702809.37
13612006.05.05 09:10buy6810.42113.00112.830.00
13622006.05.05 09:16s/l6810.42112.83112.830.00-63.282746.09
13632006.05.05 09:16buy6820.41112.85112.680.00
13642006.05.05 09:19s/l6820.41112.68112.680.00-61.862684.23
13652006.05.05 09:19buy6830.40112.70112.530.00
13662006.05.05 09:22close6830.40112.79112.530.0031.922716.15
13672006.05.05 09:22buy6840.41112.82112.650.00
13682006.05.05 09:29s/l6840.41112.65112.650.00-61.872654.28
13692006.05.05 09:29buy6850.40112.67112.500.00
13702006.05.05 09:40close6850.40112.77112.500.0035.472689.75
13712006.05.05 09:40buy6860.40112.78112.610.00
13722006.05.05 10:00s/l6860.40112.61112.610.00-60.392629.36
13732006.05.05 11:03sell6870.39112.45112.620.00
13742006.05.05 11:09close6870.39112.34112.620.0038.192667.55
13752006.05.05 11:58sell6880.40112.45112.620.00
13762006.05.05 13:16close6880.40112.36112.620.0032.042699.59
13772006.05.07 20:09sell6890.40112.16112.330.00
13782006.05.07 20:32close6890.40112.07112.330.0032.122731.71
13792006.05.07 20:48buy6900.41111.88111.710.00
13802006.05.07 21:02s/l6900.41111.71111.710.00-62.402669.31
13812006.05.07 21:02buy6910.40111.67111.500.00
13822006.05.07 21:03close6910.40111.75111.500.0028.642697.95
13832006.05.07 21:07buy6920.40111.67111.500.00
13842006.05.07 21:12close6920.40111.75111.500.0028.642726.59
13852006.05.08 03:04buy6930.41111.44111.270.00
13862006.05.08 03:56s/l6930.41111.27111.270.00-62.642663.95
13872006.05.08 03:56buy6940.40111.29111.120.00
13882006.05.08 04:09s/l6940.40111.12111.120.00-61.202602.75
13892006.05.08 10:13sell6950.39111.58111.750.00
13902006.05.08 10:26close6950.39111.49111.750.0031.482634.23
13912006.05.08 16:37buy6960.40111.58111.410.00
13922006.05.08 17:10close6960.40111.66111.410.0028.662662.89
13932006.05.08 21:59sell6970.40111.59111.760.00
13942006.05.08 22:22s/l6970.40111.76111.760.00-60.842602.05
13952006.05.08 22:23sell6980.39111.69111.860.00
13962006.05.08 22:30s/l6980.39111.86111.860.00-59.272542.78
13972006.05.08 22:30sell6990.38111.84112.010.00
13982006.05.08 22:35close6990.38111.76112.010.0027.202569.98
13992006.05.08 22:36sell7000.39111.77111.940.00
14002006.05.09 00:29close7000.39111.63111.940.0043.082613.06
14012006.05.09 03:03sell7010.39111.89112.060.00
14022006.05.09 03:11close7010.39111.80112.060.0031.402644.46
14032006.05.09 03:53sell7020.40111.89112.060.00
14042006.05.09 04:10close7020.40111.74112.060.0053.702698.16
14052006.05.09 04:25buy7030.40111.74111.570.00
14062006.05.09 05:33s/l7030.40111.57111.570.00-60.952637.21
14072006.05.09 10:05buy7040.40111.17111.000.00
14082006.05.09 10:20s/l7040.40111.00111.000.00-61.262575.95
14092006.05.09 10:20buy7050.39111.02110.850.00
14102006.05.09 10:37close7050.39111.10110.850.0028.082604.03
14112006.05.09 10:37buy7060.39111.14110.970.00
14122006.05.09 10:38s/l7060.39110.97110.970.00-59.752544.28
14132006.05.09 10:38buy7070.38110.99110.820.00
14142006.05.09 10:38close7070.38111.07110.820.0027.372571.65
14152006.05.09 10:38buy7080.39111.14110.970.00
14162006.05.09 10:49close7080.39111.24110.970.0035.062606.71
14172006.05.09 10:50buy7090.39111.17111.000.00
14182006.05.09 11:08s/l7090.39111.00111.000.00-59.732546.98
14192006.05.09 11:31sell7100.38111.22111.390.00
14202006.05.09 13:26close7100.38111.12111.390.0034.202581.18
14212006.05.09 23:55buy7110.39110.96110.790.00
14222006.05.10 00:21close7110.39111.09110.790.0050.182631.36
14232006.05.10 06:10buy7120.39110.35110.180.00
14242006.05.10 06:42close7120.39110.43110.180.0028.252659.61
14252006.05.10 08:17sell7130.40110.68110.850.00
14262006.05.10 08:22close7130.40110.58110.850.0036.172695.78
14272006.05.10 11:21sell7140.40110.68110.850.00
14282006.05.10 11:43close7140.40110.57110.850.0039.792735.57
14292006.05.10 14:10buy7150.41110.33110.160.00
14302006.05.10 14:17close7150.41110.41110.160.0029.712765.28
14312006.05.10 14:19buy7160.41110.32110.150.00
14322006.05.10 14:20close7160.41110.40110.150.0029.712794.99
14332006.05.10 14:42buy7170.42110.33110.160.00
14342006.05.10 14:44s/l7170.42110.16110.160.00-64.812730.18
14352006.05.10 14:44buy7180.41110.18110.010.00
14362006.05.10 14:52close7180.41110.26110.010.0029.752759.93
14372006.05.10 17:54sell7190.41110.55110.720.00
14382006.05.10 18:34s/l7190.41110.72110.720.00-62.952696.98
14392006.05.10 18:37sell7200.40110.66110.830.00
14402006.05.10 18:50s/l7200.40110.83110.830.00-61.362635.62
14412006.05.10 18:50sell7210.40110.81110.980.00
14422006.05.10 19:34s/l7210.40110.98110.980.00-61.272574.35
14432006.05.10 19:41sell7220.39111.05111.220.00
14442006.05.10 19:50s/l7220.39111.22111.220.00-59.612514.74
14452006.05.10 19:50sell7230.38111.20111.370.00
14462006.05.10 19:53close7230.38111.09111.370.0037.632552.37
14472006.05.10 19:53sell7240.38111.08111.250.00
14482006.05.10 20:08close7240.38110.96111.250.0041.102593.47
14492006.05.10 21:08sell7250.39111.26111.430.00
14502006.05.10 21:19s/l7250.39111.43111.430.00-59.492533.98
14512006.05.10 21:19sell7260.38111.42111.590.00
14522006.05.10 21:22close7260.38111.32111.590.0034.142568.12
14532006.05.10 21:22sell7270.39111.32111.490.00
14542006.05.10 21:50close7270.39111.23111.490.0031.562599.68
14552006.05.10 21:51sell7280.39111.26111.430.00
14562006.05.10 22:06close7280.39111.14111.430.0042.112641.79
14572006.05.11 03:23sell7290.40111.28111.450.00
14582006.05.11 03:29s/l7290.40111.45111.450.00-61.012580.78
14592006.05.11 03:29sell7300.39111.43111.600.00
14602006.05.11 03:39close7300.39111.30111.600.0045.552626.33
14612006.05.11 03:39sell7310.39111.29111.460.00
14622006.05.11 03:53s/l7310.39111.46111.460.00-59.482566.85
14632006.05.11 03:53sell7320.39111.44111.610.00
14642006.05.11 04:24close7320.39111.30111.610.0049.062615.91
14652006.05.11 11:12buy7330.39110.56110.390.00
14662006.05.11 11:34s/l7330.39110.39110.390.00-60.062555.85
14672006.05.11 11:34buy7340.38110.41110.240.00
14682006.05.11 11:42s/l7340.38110.24110.240.00-58.602497.25
14692006.05.11 11:42buy7350.37110.26110.090.00
14702006.05.11 13:31close7350.37110.41110.090.0050.272547.52
14712006.05.11 15:13sell7360.38110.58110.750.00
14722006.05.11 19:03close7360.38110.44110.750.0048.172595.69
14732006.05.11 19:30buy7370.39110.33110.160.00
14742006.05.11 20:01s/l7370.39110.16110.160.00-60.192535.50
14752006.05.11 21:27buy7380.38110.15109.980.00
14762006.05.11 21:51close7380.38110.24109.980.0031.022566.52
14772006.05.12 07:51sell7390.38109.63109.800.00
14782006.05.12 08:30s/l7390.38109.80109.800.00-58.832507.69
14792006.05.12 08:30sell7400.38109.90110.070.00
14802006.05.12 08:32close7400.38109.79110.070.0038.072545.76
14812006.05.12 08:33sell7410.38109.90110.070.00
14822006.05.12 08:33s/l7410.38110.07110.070.00-58.692487.07
14832006.05.12 08:33sell7420.37110.05110.220.00
14842006.05.12 08:34close7420.37109.93110.220.0040.392527.46
14852006.05.12 08:34sell7430.38109.90110.070.00
14862006.05.12 08:38s/l7430.38110.07110.070.00-58.692468.77
14872006.05.12 08:38sell7440.37110.05110.220.00
14882006.05.12 08:40close7440.37109.93110.220.0040.392509.16
14892006.05.12 08:40sell7450.38109.92110.090.00
14902006.05.12 08:44close7450.38109.81110.090.0038.072547.23
14912006.05.12 09:10sell7460.38109.93110.100.00
14922006.05.12 09:41close7460.38109.77110.100.0055.392602.62
14932006.05.12 09:59sell7470.39109.93110.100.00
14942006.05.12 10:03close7470.39109.80110.100.0046.172648.79
14952006.05.12 10:29sell7480.40110.27110.440.00
14962006.05.12 10:36s/l7480.40110.44110.440.00-61.572587.22
14972006.05.12 10:36sell7490.39110.42110.590.00
14982006.05.12 10:37s/l7490.39110.59110.590.00-59.942527.28
14992006.05.12 10:37sell7500.38110.58110.750.00
15002006.05.12 10:38close7500.38110.49110.750.0030.952558.23
15012006.05.12 10:39sell7510.38110.46110.630.00
15022006.05.12 10:40close7510.38110.37110.630.0030.992589.22
15032006.05.12 10:40sell7520.39110.35110.520.00
15042006.05.12 10:50s/l7520.39110.52110.520.00-59.992529.23
15052006.05.12 10:50sell7530.38110.50110.670.00
15062006.05.12 10:57close7530.38110.41110.670.0030.982560.21
15072006.05.12 10:57sell7540.38110.40110.570.00
15082006.05.12 11:11close7540.38110.27110.570.0044.802605.01
15092006.05.12 11:13buy7550.39110.20110.030.00
15102006.05.12 11:23close7550.39110.32110.030.0042.422647.43
15112006.05.14 19:22sell7560.40109.61109.780.00
15122006.05.14 20:02s/l7560.40109.78109.780.00-61.942585.49
15132006.05.14 20:53sell7570.39109.88110.050.00
15142006.05.14 21:07close7570.39109.77110.050.0039.082624.57
15152006.05.15 00:46buy7580.39109.47109.300.00
15162006.05.15 01:12close7580.39109.61109.300.0049.812674.38
15172006.05.15 20:21buy7590.40110.55110.380.00
15182006.05.15 20:28s/l7590.40110.38110.380.00-61.612612.77
15192006.05.16 00:12sell7600.39110.13110.300.00
15202006.05.16 01:42close7600.39109.96110.300.0060.292673.06
15212006.05.16 02:06sell7610.40110.14110.310.00
15222006.05.16 02:09s/l7610.40110.31110.310.00-61.642611.42
15232006.05.16 02:14sell7620.39110.17110.340.00
15242006.05.16 02:27s/l7620.39110.34110.340.00-60.092551.33
15252006.05.16 02:37sell7630.38110.17110.340.00
15262006.05.16 03:24s/l7630.38110.34110.340.00-58.542492.79
15272006.05.16 08:30buy7640.37110.14109.970.00
15282006.05.16 08:42s/l7640.37109.97109.970.00-57.202435.59
15292006.05.16 08:43buy7650.37109.96109.790.00
15302006.05.16 09:16close7650.37110.14109.790.0060.472496.06
15312006.05.16 09:17sell7660.37110.12110.290.00
15322006.05.16 12:10close7660.37110.03110.290.0030.262526.32
15332006.05.17 03:11buy7670.38109.10108.930.00
15342006.05.17 03:38close7670.38109.22108.930.0041.752568.07
15352006.05.17 08:42buy7680.39109.14108.970.00
15362006.05.17 08:49close7680.39109.27108.970.0046.402614.47
15372006.05.17 10:24sell7690.39109.59109.760.00
15382006.05.17 10:26s/l7690.39109.76109.760.00-60.402554.07
15392006.05.17 10:26sell7700.38109.75109.920.00
15402006.05.17 10:34s/l7700.38109.92109.920.00-58.772495.30
15412006.05.17 10:34sell7710.37109.90110.070.00
15422006.05.17 10:40close7710.37109.76110.070.0047.192542.49
15432006.05.17 10:40sell7720.38109.75109.920.00
15442006.05.17 11:21s/l7720.38109.92109.920.00-58.772483.72
15452006.05.17 12:14buy7730.37110.44110.270.00
15462006.05.17 12:39close7730.37110.58110.270.0046.842530.56
15472006.05.17 12:58buy7740.38110.44110.270.00
15482006.05.17 13:36close7740.38110.53110.270.0030.942561.50
15492006.05.17 13:38sell7750.38110.61110.780.00
15502006.05.17 14:17s/l7750.38110.78110.780.00-58.312503.19
15512006.05.17 14:31sell7760.38111.04111.210.00
15522006.05.17 14:31s/l7760.38111.21111.210.00-58.092445.10
15532006.05.17 14:31sell7770.37111.19111.360.00
15542006.05.17 14:53close7770.37111.03111.360.0053.322498.42
15552006.05.17 14:55sell7780.37111.04111.210.00
15562006.05.17 15:04close7780.37110.93111.210.0036.692535.11
15572006.05.17 17:54sell7790.38111.12111.290.00
15582006.05.17 18:49close7790.38110.96111.290.0054.792589.90
15592006.05.18 03:24sell7800.39110.79110.960.00
15602006.05.18 04:27close7800.39110.69110.960.0035.232625.13
15612006.05.18 08:30buy7810.39110.94110.770.00
15622006.05.18 08:32close7810.39111.09110.770.0052.662677.79
15632006.05.18 12:55buy7820.40110.73110.560.00
15642006.05.18 14:06close7820.40110.83110.560.0036.092713.88
15652006.05.18 16:37buy7830.41110.88110.710.00
15662006.05.18 17:07s/l7830.41110.71110.710.00-62.962650.92
15672006.05.18 19:52buy7840.40110.44110.270.00
15682006.05.18 20:06close7840.40110.54110.270.0036.192687.11
15692006.05.18 20:37sell7850.40110.71110.880.00
15702006.05.18 21:53s/l7850.40110.88110.880.00-61.332625.78
15712006.05.18 23:54sell7860.39111.09111.260.00
15722006.05.19 00:24close7860.39110.94111.260.0046.902672.68
15732006.05.19 06:11buy7870.40111.89111.720.00
15742006.05.19 06:21s/l7870.40111.72111.720.00-60.872611.81
15752006.05.19 06:24buy7880.39111.86111.690.00
15762006.05.19 08:00s/l7880.39111.69111.690.00-59.362552.45
15772006.05.19 08:41buy7890.38111.58111.410.00
15782006.05.19 09:00close7890.38111.73111.410.0051.022603.47
15792006.05.19 10:33sell7900.39112.08112.250.00
15802006.05.19 10:38close7900.39111.94112.250.0048.782652.25
15812006.05.19 10:44sell7910.40112.08112.250.00
15822006.05.19 10:49close7910.40111.94112.250.0050.032702.28
15832006.05.19 10:57sell7920.41112.08112.250.00
15842006.05.19 11:14s/l7920.41112.25112.250.00-62.092640.19
15852006.05.19 13:08sell7930.40111.89112.060.00
15862006.05.19 13:31close7930.40111.74112.060.0053.702693.89
15872006.05.22 03:46buy7940.40112.73112.560.00
15882006.05.22 03:53s/l7940.40112.56112.560.00-60.412633.48
15892006.05.22 03:54buy7950.40112.61112.440.00
15902006.05.22 04:07close7950.40112.78112.440.0060.292693.77
15912006.05.22 08:11sell7960.40112.57112.740.00
15922006.05.22 08:35close7960.40112.40112.740.0060.502754.27
15932006.05.22 19:05sell7970.41111.59111.760.00
15942006.05.22 20:18s/l7970.41111.76111.760.00-62.362691.91
15952006.05.23 03:30sell7980.40111.24111.410.00
15962006.05.23 03:34s/l7980.40111.41111.410.00-61.042630.87
15972006.05.23 03:34sell7990.39111.39111.560.00
15982006.05.23 03:55s/l7990.39111.56111.560.00-59.432571.44
15992006.05.23 03:55sell8000.39111.54111.710.00
16002006.05.23 04:04close8000.39111.39111.710.0052.522623.96
16012006.05.23 04:21buy8010.39111.32111.150.00
16022006.05.23 05:49close8010.39111.46111.150.0048.992672.95
16032006.05.23 06:22buy8020.40111.29111.120.00
16042006.05.23 08:24close8020.40111.42111.120.0046.672719.62
16052006.05.23 08:29sell8030.41111.40111.570.00
16062006.05.23 09:14close8030.41111.27111.570.0047.902767.52
16072006.05.23 10:30buy8040.42111.25111.080.00
16082006.05.23 10:39s/l8040.42111.08111.080.00-64.282703.24
16092006.05.23 10:54buy8050.41111.25111.080.00
16102006.05.23 11:08close8050.41111.38111.080.0047.852751.09
16112006.05.23 11:08sell8060.41111.39111.560.00
16122006.05.23 11:08s/l8060.41111.56111.560.00-62.482688.61
16132006.05.23 11:09sell8070.40111.55111.720.00
16142006.05.23 11:11close8070.40111.42111.720.0046.672735.28
16152006.05.23 11:12sell8080.41111.39111.560.00
16162006.05.23 11:27close8080.41111.26111.560.0047.912783.19
16172006.05.23 12:18buy8090.42111.21111.040.00
16182006.05.23 15:53close8090.42111.43111.040.0082.922866.11
16192006.05.23 16:27sell8100.43111.73111.900.00
16202006.05.23 16:48s/l8100.43111.90111.900.00-65.322800.79
16212006.05.23 16:48sell8110.42111.89112.060.00
16222006.05.23 17:59s/l8110.42112.06112.060.00-63.722737.07
16232006.05.24 02:53buy8120.41112.19112.020.00
16242006.05.24 03:38s/l8120.41112.02112.020.00-62.222674.85
16252006.05.24 07:10sell8130.40111.82111.990.00
16262006.05.24 07:44s/l8130.40111.99111.990.00-60.722614.13
16272006.05.24 07:58sell8140.39112.00112.170.00
16282006.05.24 08:29close8140.39111.85112.170.0052.302666.43
16292006.05.24 08:38buy8150.40111.67111.500.00
16302006.05.24 08:58close8150.40111.82111.500.0053.662720.09
16312006.05.24 09:03sell8160.41111.98112.150.00
16322006.05.24 09:09s/l8160.41112.15112.150.00-62.142657.95
16332006.05.24 09:11sell8170.40112.18112.350.00
16342006.05.24 10:01s/l8170.40112.35112.350.00-60.532597.42
16352006.05.24 11:18sell8180.39112.79112.960.00
16362006.05.24 11:29s/l8180.39112.96112.960.00-58.692538.73
16372006.05.24 11:39sell8190.38112.81112.980.00
16382006.05.24 13:37close8190.38112.71112.980.0033.712572.44
16392006.05.25 00:20sell8200.39112.84113.010.00
16402006.05.25 01:27close8200.39112.68113.010.0055.382627.82
16412006.05.25 07:43buy8210.39112.20112.030.00
16422006.05.25 08:36s/l8210.39112.03112.030.00-59.182568.64
16432006.05.25 08:37buy8220.39111.99111.820.00
16442006.05.25 09:44s/l8220.39111.82111.820.00-59.292509.35
16452006.05.25 10:02sell8230.38112.02112.190.00
16462006.05.25 10:14s/l8230.38112.19112.190.00-57.582451.77
16472006.05.25 10:14sell8240.37112.15112.320.00
16482006.05.25 10:22close8240.37112.01112.320.0046.252498.02
16492006.05.25 10:23sell8250.37112.02112.190.00
16502006.05.25 13:38close8250.37111.85112.190.0056.242554.26
16512006.05.25 19:54buy8260.38111.48111.310.00
16522006.05.25 19:58close8260.38111.61111.310.0044.262598.52
16532006.05.25 21:18sell8270.39111.86112.030.00
16542006.05.25 21:37s/l8270.39112.03112.030.00-59.182539.34
16552006.05.25 21:37sell8280.38112.01112.180.00
16562006.05.25 23:45s/l8280.38112.18112.180.00-57.582481.76
16572006.05.26 02:40buy8290.37111.94111.770.00
16582006.05.26 03:08close8290.37112.08111.770.0046.222527.98
16592006.05.26 03:51buy8300.38111.84111.670.00
16602006.05.26 04:24close8300.38111.96111.670.0040.732568.71
16612006.05.26 08:13sell8310.39112.18112.350.00
16622006.05.26 08:30close8310.39112.08112.350.0034.802603.51
16632006.05.26 09:22sell8320.39112.16112.330.00
16642006.05.26 09:31s/l8320.39112.33112.330.00-59.022544.49
16652006.05.26 09:31sell8330.38112.31112.480.00
16662006.05.26 09:36s/l8330.38112.48112.480.00-57.432487.06
16672006.05.26 09:36sell8340.37112.47112.640.00
16682006.05.26 09:38close8340.37112.33112.640.0046.112533.17
16692006.05.26 09:38sell8350.38112.32112.490.00
16702006.05.26 09:43s/l8350.38112.49112.490.00-57.432475.74
16712006.05.26 09:43sell8360.37112.47112.640.00
16722006.05.26 09:50s/l8360.37112.64112.640.00-55.842419.90
16732006.05.26 09:50sell8370.36112.62112.790.00
16742006.05.26 10:00close8370.36112.49112.790.0041.602461.50
16752006.05.29 14:18buy8380.37112.43112.260.00
16762006.05.29 18:48close8380.37112.56112.260.0042.732504.23
16772006.05.29 18:56sell8390.38112.56112.730.00
16782006.05.29 19:13close8390.38112.47112.730.0030.412534.64
16792006.05.29 19:30buy8400.38112.43112.260.00
16802006.05.29 19:50close8400.38112.53112.260.0033.772568.41
16812006.05.29 21:52buy8410.39112.41112.240.00
16822006.05.29 22:51s/l8410.39112.24112.240.00-59.072509.34
16832006.05.29 22:52buy8420.38112.19112.020.00
16842006.05.29 23:13s/l8420.38112.02112.020.00-57.672451.67
16852006.05.30 06:05sell8430.37112.03112.200.00
16862006.05.30 06:28close8430.37111.89112.200.0046.302497.97
16872006.05.30 07:37sell8440.37112.10112.270.00
16882006.05.30 07:40s/l8440.37112.27112.270.00-56.032441.94
16892006.05.30 07:40sell8450.37112.25112.420.00
16902006.05.30 07:41close8450.37112.16112.420.0029.692471.63
16912006.05.30 07:41sell8460.37112.14112.310.00
16922006.05.30 08:23s/l8460.37112.31112.310.00-56.012415.62
16932006.05.30 09:53buy8470.36112.05111.880.00
16942006.05.30 10:01s/l8470.36111.88111.880.00-54.702360.92
16952006.05.30 10:02buy8480.35111.82111.650.00
16962006.05.30 11:00close8480.35111.90111.650.0025.022385.94
16972006.05.30 11:37sell8490.36112.09112.260.00
16982006.05.30 12:56close8490.36111.94112.260.0048.242434.18
16992006.05.30 21:02buy8500.37112.17112.000.00
17002006.05.30 21:11s/l8500.37112.00112.000.00-56.162378.02
17012006.05.30 21:11buy8510.36112.02111.850.00
17022006.05.30 21:56close8510.36112.12111.850.0032.112410.13
17032006.05.30 21:57buy8520.36112.17112.000.00
17042006.05.30 21:59close8520.36112.28112.000.0035.272445.40
17052006.05.31 03:18buy8530.37111.56111.390.00
17062006.05.31 03:36close8530.37111.66111.390.0033.142478.54
17072006.05.31 03:43buy8540.37111.56111.390.00
17082006.05.31 03:50close8540.37111.66111.390.0033.142511.68
17092006.05.31 20:34sell8550.38112.63112.800.00
17102006.05.31 21:25close8550.38112.51112.800.0040.532552.21
17112006.05.31 22:14sell8560.38112.61112.780.00
17122006.05.31 22:33close8560.38112.53112.780.0027.022579.23
17132006.05.31 22:42sell8570.39112.61112.780.00
17142006.06.01 03:14s/l8570.39112.78112.780.00-76.292502.93
17152006.06.01 03:36sell8580.38112.98113.150.00
17162006.06.01 03:39close8580.38112.84113.150.0047.152550.08
17172006.06.01 05:47sell8590.38112.94113.110.00
17182006.06.01 06:41s/l8590.38113.11113.110.00-57.112492.97
17192006.06.01 06:42sell8600.37113.05113.220.00
17202006.06.01 07:11s/l8600.37113.22113.220.00-55.562437.41
17212006.06.01 10:02buy8610.37113.11112.940.00
17222006.06.01 10:04s/l8610.37112.94112.940.00-55.692381.72
17232006.06.01 10:04buy8620.36112.96112.790.00
17242006.06.01 10:33s/l8620.36112.79112.790.00-54.262327.46
17252006.06.01 10:33buy8630.35112.81112.640.00
17262006.06.01 10:37s/l8630.35112.64112.640.00-52.822274.64
17272006.06.01 10:37buy8640.34112.66112.490.00
17282006.06.01 10:50s/l8640.34112.49112.490.00-51.392223.25
17292006.06.01 10:50buy8650.33112.50112.330.00
17302006.06.01 13:15close8650.33112.59112.330.0026.382249.63
17312006.06.01 17:50buy8660.34112.58112.410.00
17322006.06.01 21:23close8660.34112.67112.410.0027.162276.79
17332006.06.01 21:24sell8670.34112.65112.820.00
17342006.06.02 00:24close8670.34112.55112.820.0025.122301.92
17352006.06.02 08:19sell8680.35112.85113.020.00
17362006.06.02 08:29close8680.35112.74113.020.0034.152336.07
17372006.06.02 08:30buy8690.35112.52112.350.00
17382006.06.02 08:30s/l8690.35112.35112.350.00-52.992283.08
17392006.06.02 08:30buy8700.34112.32112.150.00
17402006.06.02 08:30s/l8700.34112.15112.150.00-51.552231.53
17412006.06.02 08:30buy8710.33112.15111.980.00
17422006.06.02 08:31close8710.33112.30111.980.0044.082275.61
17432006.06.02 08:31buy8720.34112.33112.160.00
17442006.06.02 08:31s/l8720.34112.16112.160.00-51.532224.08
17452006.06.02 08:31buy8730.33112.18112.010.00
17462006.06.02 08:32s/l8730.33112.01112.010.00-50.082174.00
17472006.06.02 08:32buy8740.33112.03111.860.00
17482006.06.02 08:37close8740.33112.19111.860.0047.062221.06
17492006.06.02 08:37buy8750.33112.20112.030.00
17502006.06.02 08:40s/l8750.33112.03112.030.00-50.082170.98
17512006.06.02 08:40buy8760.33112.05111.880.00
17522006.06.02 08:44s/l8760.33111.88111.880.00-50.152120.83
17532006.06.02 08:44buy8770.32111.88111.710.00
17542006.06.02 09:13s/l8770.32111.71111.710.00-48.702072.13
17552006.06.02 09:14buy8780.31111.66111.490.00
17562006.06.02 09:29close8780.31111.75111.490.0024.972097.10
17572006.06.02 09:37buy8790.31111.66111.490.00
17582006.06.02 10:03close8790.31111.75111.490.0024.972122.07
17592006.06.02 10:04sell8800.32111.69111.860.00
17602006.06.02 10:43close8800.32111.60111.860.0025.812147.88
17612006.06.02 13:14sell8810.32111.62111.790.00
17622006.06.02 14:05close8810.32111.54111.790.0022.952170.83
17632006.06.05 14:33sell8820.33111.84112.010.00
17642006.06.05 14:43s/l8820.33112.01112.010.00-50.082120.75
17652006.06.05 14:43sell8830.32112.00112.170.00
17662006.06.05 14:53s/l8830.32112.17112.170.00-48.502072.25
17672006.06.05 14:53sell8840.31112.15112.320.00
17682006.06.05 15:00close8840.31112.06112.320.0024.902097.15
17692006.06.05 15:22sell8850.31112.15112.320.00
17702006.06.05 18:36s/l8850.31112.32112.320.00-46.922050.23
17712006.06.05 18:36sell8860.31112.29112.460.00
17722006.06.05 20:14close8860.31112.20112.460.0024.872075.10
17732006.06.06 06:08sell8870.31112.29112.460.00
17742006.06.06 06:29s/l8870.31112.46112.460.00-46.862028.24
17752006.06.06 06:29sell8880.30112.44112.610.00
17762006.06.06 06:35close8880.30112.35112.610.0024.032052.27
17772006.06.06 06:40sell8890.31112.29112.460.00
17782006.06.06 07:24s/l8890.31112.46112.460.00-46.862005.41
17792006.06.06 08:48sell8900.30112.84113.010.00
17802006.06.06 09:36s/l8900.30113.01113.010.00-45.121960.29
17812006.06.06 09:37sell8910.29112.98113.150.00
17822006.06.06 10:38s/l8910.29113.15113.150.00-43.571916.72
17832006.06.06 10:39sell8920.29113.17113.340.00
17842006.06.06 10:46s/l8920.29113.34113.340.00-43.491873.23
17852006.06.06 10:46sell8930.28113.33113.500.00
17862006.06.06 10:59s/l8930.28113.50113.500.00-41.931831.30
17872006.06.06 10:59sell8940.27113.49113.660.00
17882006.06.06 11:11close8940.27113.39113.660.0023.811855.11
17892006.06.06 11:37buy8950.28113.31113.140.00
17902006.06.06 12:37s/l8950.28113.14113.140.00-42.071813.04
17912006.06.06 14:56buy8960.27113.09112.920.00
17922006.06.06 15:02close8960.27113.17112.920.0019.091832.13
17932006.06.06 16:49sell8970.27113.31113.480.00
17942006.06.06 17:58close8970.27113.22113.480.0021.461853.59
17952006.06.06 21:33buy8980.28112.96112.790.00
17962006.06.06 23:00close8980.28113.07112.790.0027.241880.83
17972006.06.07 02:31sell8990.28113.39113.560.00
17982006.06.07 03:59close8990.28113.22113.560.0042.041922.87
17992006.06.07 05:19buy9000.29113.20113.030.00
18002006.06.07 06:30s/l9000.29113.03113.030.00-43.621879.25
18012006.06.07 07:36sell9010.28113.33113.500.00
18022006.06.07 09:26s/l9010.28113.50113.500.00-41.941837.31
18032006.06.07 09:32sell9020.28113.50113.670.00
18042006.06.07 09:33s/l9020.28113.67113.670.00-41.881795.43
18052006.06.07 09:33sell9030.27113.65113.820.00
18062006.06.07 09:40close9030.27113.55113.820.0023.781819.21
18072006.06.07 09:41sell9040.27113.54113.710.00
18082006.06.07 11:17close9040.27113.43113.710.0026.181845.39
18092006.06.07 17:36buy9050.28113.45113.280.00
18102006.06.07 20:45close9050.28113.54113.280.0022.191867.58
18112006.06.07 20:55sell9060.28113.57113.740.00
18122006.06.07 21:27s/l9060.28113.74113.740.00-41.851825.73
18132006.06.08 01:32sell9070.27113.69113.860.00
18142006.06.08 02:34s/l9070.27113.86113.860.00-40.311785.42
18152006.06.08 02:39sell9080.27113.85114.020.00
18162006.06.08 03:59s/l9080.27114.02114.020.00-40.261745.16
18172006.06.08 03:59sell9090.26113.99114.160.00
18182006.06.08 04:02close9090.26113.84114.160.0034.261779.42
18192006.06.08 07:48sell9100.27113.94114.110.00
18202006.06.08 07:53s/l9100.27114.11114.110.00-40.221739.20
18212006.06.08 07:53sell9110.26114.10114.270.00
18222006.06.08 07:55s/l9110.26114.27114.270.00-38.681700.52
18232006.06.08 07:55sell9120.26114.25114.420.00
18242006.06.08 07:59close9120.26114.13114.420.0027.341727.86
18252006.06.08 07:59sell9130.26114.12114.290.00
18262006.06.08 08:04s/l9130.26114.29114.290.00-38.671689.19
18272006.06.08 08:04sell9140.25114.32114.490.00
18282006.06.08 08:24s/l9140.25114.49114.490.00-37.121652.07
18292006.06.08 08:33sell9150.25114.54114.710.00
18302006.06.08 08:33s/l9150.25114.71114.710.00-37.051615.02
18312006.06.08 08:33sell9160.24114.69114.860.00
18322006.06.08 08:37close9160.24114.55114.860.0029.331644.35
18332006.06.08 08:37sell9170.25114.54114.710.00
18342006.06.08 09:00close9170.25114.42114.710.0026.221670.57
18352006.06.08 13:07sell9180.25114.32114.490.00
18362006.06.08 13:42close9180.25114.17114.490.0032.851703.42
18372006.06.09 07:02buy9190.26113.88113.710.00
18382006.06.09 07:28close9190.26113.95113.710.0015.971719.39
18392006.06.09 07:45buy9200.26113.88113.710.00
18402006.06.09 08:04close9200.26113.95113.710.0015.971735.36
18412006.06.09 08:30sell9210.26114.07114.240.00
18422006.06.09 08:31s/l9210.26114.24114.240.00-38.691696.67
18432006.06.09 08:31sell9220.25114.22114.390.00
18442006.06.09 08:32close9220.25114.13114.390.0019.711716.38
18452006.06.09 08:32sell9230.26114.10114.270.00
18462006.06.09 08:34s/l9230.26114.27114.270.00-38.681677.70
18472006.06.09 08:34sell9240.25114.25114.420.00
18482006.06.09 08:42close9240.25114.16114.420.0019.711697.41
18492006.06.09 08:42sell9250.25114.14114.310.00
18502006.06.09 09:07close9250.25114.04114.310.0021.921719.33
18512006.06.09 09:08buy9260.26114.10113.930.00
18522006.06.09 09:17s/l9260.26113.93113.930.00-38.801680.53
18532006.06.09 09:17buy9270.25113.95113.780.00
18542006.06.09 09:26s/l9270.25113.78113.780.00-37.351643.18
18552006.06.09 09:26buy9280.25113.80113.630.00
18562006.06.09 10:10s/l9280.25113.63113.630.00-37.401605.78
18572006.06.11 20:11buy9290.24114.18114.010.00
18582006.06.11 21:55s/l9290.24114.01114.010.00-35.791569.99
18592006.06.12 02:38buy9300.24114.02113.850.00
18602006.06.12 03:35close9300.24114.12113.850.0021.031591.02
18612006.06.12 03:35sell9310.24114.15114.320.00
18622006.06.12 04:08s/l9310.24114.32114.320.00-35.691555.33
18632006.06.12 05:23sell9320.23114.33114.500.00
18642006.06.12 07:28s/l9320.23114.50114.500.00-34.151521.18
18652006.06.12 07:29sell9330.23114.43114.600.00
18662006.06.12 08:20close9330.23114.35114.600.0016.091537.27
18672006.06.12 10:38sell9340.23114.28114.450.00
18682006.06.12 12:00close9340.23114.16114.450.0024.181561.45
18692006.06.12 12:22sell9350.23114.29114.460.00
18702006.06.12 13:42close9350.23114.18114.460.0022.161583.61
18712006.06.12 20:11buy9360.24114.32114.150.00
18722006.06.12 21:02close9360.24114.41114.150.0018.881602.49
18732006.06.13 00:14sell9370.24114.54114.710.00
18742006.06.13 02:44s/l9370.24114.71114.710.00-35.571566.92
18752006.06.13 06:49sell9380.24114.60114.770.00
18762006.06.13 07:26close9380.24114.49114.770.0023.061589.98
18772006.06.13 08:30sell9390.24114.72114.890.00
18782006.06.13 08:33close9390.24114.65114.890.0014.651604.63
18792006.06.13 09:11sell9400.24114.69114.860.00
18802006.06.13 09:30close9400.24114.60114.860.0018.851623.48
18812006.06.13 09:50sell9410.24114.69114.860.00
18822006.06.13 10:06s/l9410.24114.86114.860.00-35.521587.96
18832006.06.13 11:50buy9420.24115.07114.900.00
18842006.06.13 12:24close9420.24115.14114.900.0014.591602.55
18852006.06.13 13:12sell9430.24115.32115.490.00
18862006.06.13 13:59close9430.24115.24115.490.0016.661619.21
18872006.06.14 08:30sell9440.24115.23115.400.00
18882006.06.14 08:34close9440.24115.15115.400.0016.671635.88
18892006.06.14 08:48sell9450.25115.23115.400.00
18902006.06.14 09:07close9450.25115.12115.400.0023.891659.77
18912006.06.14 09:07buy9460.25115.11114.940.00
18922006.06.14 09:16s/l9460.25114.94114.940.00-36.981622.79
18932006.06.14 09:16buy9470.24114.96114.790.00
18942006.06.14 09:18s/l9470.24114.79114.790.00-35.541587.25
18952006.06.14 09:18buy9480.24114.81114.640.00
18962006.06.14 09:19s/l9480.24114.64114.640.00-35.591551.66
18972006.06.14 09:19buy9490.23114.66114.490.00
18982006.06.14 09:28s/l9490.23114.49114.490.00-34.151517.51
18992006.06.14 09:28buy9500.23114.51114.340.00
19002006.06.14 09:32close9500.23114.62114.340.0022.071539.58
19012006.06.14 09:33buy9510.23114.63114.460.00
19022006.06.14 10:00close9510.23114.71114.460.0016.041555.62
19032006.06.14 20:14sell9520.23114.98115.150.00
19042006.06.14 21:42close9520.23114.89115.150.0018.021573.64
19052006.06.15 02:49buy9530.24114.77114.600.00
19062006.06.15 03:24close9530.24114.83114.600.0012.541586.18
19072006.06.15 03:24sell9540.24114.84115.010.00
19082006.06.15 04:49s/l9540.24115.01115.010.00-35.471550.71
19092006.06.15 11:39sell9550.23115.01115.180.00
19102006.06.15 15:41close9550.23114.93115.180.0016.011566.72
19112006.06.15 16:51buy9560.24114.77114.600.00
19122006.06.16 02:24s/l9560.24114.60114.600.00-32.811533.91
19132006.06.16 03:41sell9570.23114.75114.920.00
19142006.06.16 04:09close9570.23114.67114.920.0016.051549.96
19152006.06.16 05:18sell9580.23114.77114.940.00
19162006.06.16 05:48s/l9580.23114.94114.940.00-34.021515.94
19172006.06.16 05:48sell9590.23114.92115.090.00
19182006.06.16 08:00close9590.23114.85115.090.0014.021529.96
19192006.06.16 08:20sell9600.23114.94115.110.00
19202006.06.16 08:49close9600.23114.87115.110.0014.021543.98
19212006.06.16 10:54buy9610.23114.97114.800.00
19222006.06.16 11:22close9610.23115.06114.800.0017.991561.97
19232006.06.16 11:22sell9620.23115.06115.230.00
19242006.06.18 17:22s/l9620.23115.23115.230.00-33.931528.04
19252006.06.18 21:38sell9630.23115.75115.920.00
19262006.06.18 21:46close9630.23115.68115.920.0013.921541.96
19272006.06.19 08:21sell9640.23115.63115.800.00
19282006.06.19 10:28close9640.23115.55115.800.0015.921557.88
19292006.06.19 20:08sell9650.23115.51115.680.00
19302006.06.19 21:09close9650.23115.44115.680.0013.951571.83
19312006.06.19 21:09buy9660.24115.43115.260.00
19322006.06.19 21:17close9660.24115.49115.260.0012.471584.30
19332006.06.19 21:31buy9670.24115.43115.260.00
19342006.06.20 00:33close9670.24115.50115.260.0017.341601.65
19352006.06.20 05:27sell9680.24114.98115.150.00
19362006.06.20 05:53s/l9680.24115.15115.150.00-35.431566.22
19372006.06.20 05:53sell9690.23115.14115.310.00
19382006.06.20 07:01close9690.23115.06115.310.0015.991582.21
19392006.06.22 03:52sell9700.24115.10115.270.00
19402006.06.22 04:33close9700.24115.03115.270.0014.601596.81
19412006.06.22 04:33buy9710.24115.04114.870.00
19422006.06.22 04:38close9710.24115.10114.870.0012.511609.32
19432006.06.22 08:07sell9720.24115.65115.820.00
19442006.06.22 08:17close9720.24115.60115.820.0010.381619.70
19452006.06.22 08:20sell9730.24115.65115.820.00
19462006.06.22 08:37close9730.24115.60115.820.0010.381630.08
19472006.06.22 08:54sell9740.24115.65115.820.00
19482006.06.22 09:20s/l9740.24115.82115.820.00-35.231594.85
19492006.06.22 11:13sell9750.24115.86116.030.00
19502006.06.22 11:41close9750.24115.81116.030.0010.361605.21
19512006.06.22 11:45sell9760.24115.86116.030.00
19522006.06.22 12:10s/l9760.24116.03116.030.00-35.161570.05
19532006.06.22 13:30buy9770.24116.15115.980.00
19542006.06.22 13:49close9770.24116.21115.980.0012.391582.44
19552006.06.22 14:24buy9780.24116.12115.950.00
19562006.06.22 17:37close9780.24116.17115.950.0010.331592.77
19572006.06.22 19:12sell9790.24116.19116.360.00
19582006.06.22 19:24close9790.24116.15116.360.008.271601.04
19592006.06.22 20:17sell9800.24116.11116.280.00
19602006.06.22 20:31close9800.24116.07116.280.008.271609.31
19612006.06.22 20:58sell9810.24116.11116.280.00
19622006.06.22 23:06close9810.24116.05116.280.0012.411621.72
19632006.06.23 02:35buy9820.24115.89115.720.00
19642006.06.23 02:53close9820.24116.00115.720.0022.761644.48
19652006.06.23 08:58buy9830.25116.32116.150.00
19662006.06.23 09:00s/l9830.25116.15116.150.00-36.591607.89
19672006.06.23 09:02buy9840.24116.13115.960.00
19682006.06.23 09:04close9840.24116.19115.960.0012.391620.28
19692006.06.23 09:06buy9850.24116.13115.960.00
19702006.06.23 09:19close9850.24116.19115.960.0012.391632.67
19712006.06.23 09:40buy9860.24116.13115.960.00
19722006.06.23 09:43close9860.24116.19115.960.0012.391645.06
19732006.06.23 09:45buy9870.25116.13115.960.00
19742006.06.23 09:51s/l9870.25115.96115.960.00-36.651608.41
19752006.06.23 09:51buy9880.24115.98115.810.00
19762006.06.23 10:00close9880.24116.07115.810.0018.611627.02
19772006.06.26 03:20buy9890.24116.16115.990.00
19782006.06.26 03:58close9890.24116.26115.990.0020.641647.66
19792006.06.26 06:49buy9900.25116.18116.010.00
19802006.06.26 07:29close9900.25116.27116.010.0019.351667.01
19812006.06.26 07:59sell9910.25116.35116.520.00
19822006.06.26 08:34close9910.25116.24116.520.0023.661690.67
19832006.06.26 21:19buy9920.25115.90115.730.00
19842006.06.26 21:29close9920.25115.98115.730.0017.241707.91
19852006.06.27 06:20sell9930.26116.66116.830.00
19862006.06.27 06:27close9930.26116.56116.830.0022.311730.22
19872006.06.27 08:56buy9940.26116.25116.080.00
19882006.06.27 09:11s/l9940.26116.08116.080.00-38.081692.14
19892006.06.27 20:54buy9950.25116.24116.070.00
19902006.06.27 22:47s/l9950.25116.07116.070.00-36.621655.52
19912006.06.28 10:36sell9960.25116.39116.560.00
19922006.06.28 10:43close9960.25116.32116.560.0015.041670.56
19932006.06.28 10:53sell9970.25116.39116.560.00
19942006.06.28 10:58close9970.25116.32116.560.0015.041685.60
19952006.06.29 09:05buy9980.25116.31116.140.00
19962006.06.29 09:14s/l9980.25116.14116.140.00-36.591649.01
19972006.06.29 09:14buy9990.25116.16115.990.00
19982006.06.29 10:12s/l9990.25115.99115.990.00-36.641612.37
19992006.06.29 15:11sell10000.24115.16115.330.00
20002006.06.29 15:17close10000.24115.09115.330.0014.601626.97
20012006.06.29 21:07buy10010.24115.04114.870.00
20022006.06.29 21:37s/l10010.24114.87114.870.00-35.521591.45
20032006.06.29 21:37buy10020.24114.89114.720.00
20042006.06.29 21:43close10020.24114.96114.720.0014.611606.06
20052006.06.29 21:43buy10030.24114.95114.780.00
20062006.06.29 23:00close10030.24115.02114.780.0014.611620.67
20072006.06.30 02:17sell10040.24114.69114.860.00
20082006.06.30 03:25close10040.24114.60114.860.0018.851639.52
20092006.06.30 05:59buy10050.25114.55114.380.00
20102006.06.30 06:50close10050.25114.65114.380.0021.811661.33
20112006.06.30 08:31buy10060.25114.60114.430.00
20122006.06.30 08:35s/l10060.25114.43114.430.00-37.141624.19
20132006.06.30 08:35buy10070.24114.45114.280.00
20142006.06.30 08:41s/l10070.24114.28114.280.00-35.701588.49
20152006.06.30 08:41buy10080.24114.30114.130.00
20162006.06.30 09:02close10080.24114.39114.130.0018.881607.37
20172006.06.30 11:06sell10090.24114.36114.530.00
20182006.06.30 11:15close10090.24114.30114.530.0012.601619.97
20192006.06.30 11:29sell10100.24114.36114.530.00
20202006.06.30 11:31s/l10100.24114.53114.530.00-35.621584.35
20212006.06.30 11:31sell10110.24114.51114.680.00
20222006.06.30 13:40close10110.24114.42114.680.0018.881603.23
20232006.07.02 20:34sell10120.24114.32114.490.00
20242006.07.02 21:03s/l10120.24114.49114.490.00-35.641567.59
20252006.07.02 21:18sell10130.24114.65114.820.00
20262006.07.02 23:49close10130.24114.55114.820.0020.951588.54
20272006.07.03 04:25sell10140.24114.66114.830.00
20282006.07.03 06:12s/l10140.24114.83114.830.00-35.531553.01
20292006.07.03 10:15buy10150.23114.63114.460.00
20302006.07.03 10:53close10150.23114.75114.460.0024.051577.06
20312006.07.03 12:15buy10160.24114.81114.640.00
20322006.07.03 14:27s/l10160.24114.64114.640.00-35.591541.47
20332006.07.04 16:02buy10170.23114.59114.420.00
20342006.07.04 16:10close10170.23114.68114.420.0018.051559.52
20352006.07.04 20:24buy10180.23115.01114.840.00
20362006.07.04 20:51close10180.23115.09114.840.0015.991575.51
20372006.07.04 20:57buy10190.24115.01114.840.00
20382006.07.04 23:51s/l10190.24114.84114.840.00-35.531539.98
20392006.07.05 02:56sell10200.23114.92115.090.00
20402006.07.05 04:02s/l10200.23115.09115.090.00-33.971506.01
20412006.07.05 05:55buy10210.23115.03114.860.00
20422006.07.05 06:04s/l10210.23114.86114.860.00-34.041471.97
20432006.07.05 08:18sell10220.22114.98115.150.00
20442006.07.05 08:31s/l10220.22115.15115.150.00-32.481439.49
20452006.07.05 08:31sell10230.22115.14115.310.00
20462006.07.05 08:47close10230.22115.02115.310.0022.951462.44
20472006.07.05 08:47sell10240.22115.00115.170.00
20482006.07.05 09:05s/l10240.22115.17115.170.00-32.471429.97
20492006.07.05 10:14sell10250.21115.61115.780.00
20502006.07.05 11:16s/l10250.21115.78115.780.00-30.831399.14
20512006.07.06 06:56buy10260.21115.41115.240.00
20522006.07.06 07:19close10260.21115.51115.240.0018.181417.32
20532006.07.06 09:29buy10270.21115.13114.960.00
20542006.07.06 09:40close10270.21115.23114.960.0018.221435.54
20552006.07.06 10:18buy10280.22114.98114.810.00
20562006.07.06 10:59close10280.22115.07114.810.0017.211452.75
20572006.07.06 14:08buy10290.22115.09114.920.00
20582006.07.06 16:05close10290.22115.18114.920.0017.191469.94
20592006.07.07 03:21buy10300.22114.98114.810.00
20602006.07.07 03:41close10300.22115.03114.810.009.561479.50
20612006.07.07 03:54buy10310.22114.98114.810.00
20622006.07.07 04:37s/l10310.22114.81114.810.00-32.581446.92
20632006.07.07 04:38buy10320.22114.78114.610.00
20642006.07.07 04:48close10320.22114.86114.610.0015.321462.24
20652006.07.07 04:48buy10330.22114.88114.710.00
20662006.07.07 05:54s/l10330.22114.71114.710.00-32.601429.64
20672006.07.07 08:29buy10340.21114.56114.390.00
20682006.07.07 08:29s/l10340.21114.39114.390.00-31.211398.43
20692006.07.07 08:29buy10350.21114.40114.230.00
20702006.07.07 08:30s/l10350.21114.23114.230.00-31.251367.18
20712006.07.07 08:30buy10360.21114.25114.080.00
20722006.07.07 08:35s/l10360.21114.08114.080.00-31.291335.89
20732006.07.07 08:35buy10370.20114.10113.930.00
20742006.07.07 08:35s/l10370.20113.93113.930.00-29.841306.05
20752006.07.07 08:35buy10380.20113.95113.780.00
20762006.07.07 08:57close10380.20114.10113.780.0026.291332.34
20772006.07.07 08:57buy10390.20114.13113.960.00
20782006.07.07 09:01close10390.20114.17113.960.007.011339.35
20792006.07.07 09:32buy10400.20113.98113.810.00
20802006.07.07 09:44close10400.20114.07113.810.0015.781355.13
20812006.07.07 10:02buy10410.20114.08113.910.00
20822006.07.07 10:07close10410.20114.16113.910.0014.021369.15
20832006.07.07 10:14buy10420.21114.08113.910.00
20842006.07.07 10:44s/l10420.21113.91113.910.00-31.341337.81
20852006.07.07 10:44buy10430.20113.93113.760.00
20862006.07.07 11:35close10430.20114.01113.760.0014.031351.84
20872006.07.09 18:55sell10440.20114.03114.200.00
20882006.07.09 19:08close10440.20113.95114.200.0014.041365.88
20892006.07.10 05:35sell10450.20113.74113.910.00
20902006.07.10 07:04s/l10450.20113.91113.910.00-29.841336.04
20912006.07.10 16:57sell10460.20114.25114.420.00
20922006.07.10 19:11s/l10460.20114.42114.420.00-29.721306.32
20932006.07.10 22:34buy10470.20113.94113.770.00
20942006.07.10 23:19close10470.20114.02113.770.0014.031320.35
20952006.07.11 02:55sell10480.20114.28114.450.00
20962006.07.11 03:24close10480.20114.18114.450.0017.521337.87
20972006.07.11 09:14sell10490.20114.58114.750.00
20982006.07.11 09:19close10490.20114.51114.750.0012.231350.10
20992006.07.11 10:24buy10500.20114.27114.100.00
21002006.07.11 10:30close10500.20114.36114.100.0015.741365.84
21012006.07.11 10:44buy10510.20114.27114.100.00
21022006.07.11 11:16s/l10510.20114.10114.100.00-29.801336.04
21032006.07.11 11:17buy10520.20114.09113.920.00
21042006.07.11 11:31close10520.20114.17113.920.0014.011350.05
21052006.07.11 12:39sell10530.20114.37114.540.00
21062006.07.11 12:45close10530.20114.29114.540.0014.001364.05
21072006.07.11 21:57sell10540.20114.41114.580.00
21082006.07.11 23:17close10540.20114.35114.580.0010.491374.54
21092006.07.12 04:11sell10550.21114.62114.790.00
21102006.07.12 04:34s/l10550.21114.79114.790.00-31.101343.44
21112006.07.12 04:34sell10560.20114.78114.950.00
21122006.07.12 04:35close10560.20114.69114.950.0015.691359.13
21132006.07.12 04:45sell10570.20114.63114.800.00
21142006.07.12 05:58s/l10570.20114.80114.800.00-29.621329.51
21152006.07.12 05:58sell10580.20114.81114.980.00
21162006.07.12 07:16s/l10580.20114.98114.980.00-29.571299.94
21172006.07.12 07:26sell10590.19115.15115.320.00
21182006.07.12 08:30s/l10590.19115.32115.320.00-28.001271.94
21192006.07.12 09:51sell10600.19115.55115.720.00
21202006.07.12 09:55close10600.19115.48115.720.0011.521283.46
21212006.07.12 11:20buy10610.19115.48115.310.00
21222006.07.12 13:21close10610.19115.55115.310.0011.511294.97
21232006.07.12 14:36buy10620.19115.51115.340.00
21242006.07.12 18:50s/l10620.19115.34115.340.00-28.001266.97
21252006.07.13 08:07buy10630.19115.28115.110.00
21262006.07.13 09:19s/l10630.19115.11115.110.00-28.061238.91
21272006.07.13 12:04buy10640.19115.37115.200.00
21282006.07.13 13:00close10640.19115.43115.200.009.881248.79
21292006.07.13 16:41sell10650.19115.40115.570.00
21302006.07.13 19:20close10650.19115.34115.570.009.881258.67
21312006.07.13 20:48sell10660.19115.48115.650.00
21322006.07.13 21:17s/l10660.19115.65115.650.00-27.931230.74
21332006.07.14 00:06buy10670.18115.84115.670.00
21342006.07.14 00:19s/l10670.18115.67115.670.00-26.451204.29
21352006.07.14 00:19buy10680.18115.69115.520.00
21362006.07.14 00:37s/l10680.18115.52115.520.00-26.491177.80
21372006.07.14 00:37buy10690.18115.54115.370.00
21382006.07.14 00:37close10690.18115.63115.370.0014.011191.81
21392006.07.14 00:37buy10700.18115.65115.480.00
21402006.07.14 00:40s/l10700.18115.48115.480.00-26.501165.31
21412006.07.14 00:40buy10710.17115.50115.330.00
21422006.07.14 00:40close10710.17115.59115.330.0013.241178.55
21432006.07.14 00:40buy10720.18115.61115.440.00
21442006.07.14 00:40close10720.18115.69115.440.0012.451191.00
21452006.07.14 00:40buy10730.18115.72115.550.00
21462006.07.14 00:41close10730.18115.80115.550.0012.441203.44
21472006.07.14 00:41buy10740.18115.84115.670.00
21482006.07.14 00:42s/l10740.18115.67115.670.00-26.451176.99
21492006.07.14 00:42buy10750.18115.69115.520.00
21502006.07.14 00:42close10750.18115.76115.520.0010.881187.87
21512006.07.14 00:42buy10760.18115.76115.590.00
21522006.07.14 00:51close10760.18115.83115.590.0010.881198.75
21532006.07.14 00:51buy10770.18115.84115.670.00
21542006.07.14 01:06close10770.18115.90115.670.009.321208.07
21552006.07.14 02:02sell10780.18115.94116.110.00
21562006.07.14 02:09close10780.18115.87116.110.0010.871218.94
21572006.07.14 02:17sell10790.18115.94116.110.00
21582006.07.14 02:22s/l10790.18116.11116.110.00-26.351192.59
21592006.07.14 02:22sell10800.18116.09116.260.00
21602006.07.14 02:29close10800.18116.02116.260.0010.861203.45
21612006.07.14 02:31sell10810.18116.05116.220.00
21622006.07.14 02:36close10810.18115.98116.220.0010.861214.31
21632006.07.14 02:46sell10820.18116.05116.220.00
21642006.07.14 03:14close10820.18115.94116.220.0017.081231.39
21652006.07.14 04:19sell10830.18115.81115.980.00
21662006.07.14 04:33close10830.18115.75115.980.009.331240.72
21672006.07.14 06:42sell10840.19115.84116.010.00
21682006.07.14 08:30close10840.19115.77116.010.0011.491252.21
21692006.07.14 10:19buy10850.19116.30116.130.00
21702006.07.14 10:22close10850.19116.36116.130.009.801262.01
21712006.07.14 10:40buy10860.19116.30116.130.00
21722006.07.14 14:42s/l10860.19116.13116.130.00-27.811234.20
21732006.07.14 15:32sell10870.19116.20116.370.00
21742006.07.14 16:18close10870.19116.14116.370.009.821244.02
21752006.07.17 10:13sell10880.19117.17117.340.00
21762006.07.17 11:07close10880.19117.06117.340.0017.851261.87
21772006.07.17 12:23sell10890.19117.21117.380.00
21782006.07.17 14:07close10890.19117.13117.380.0012.981274.85
21792006.07.17 17:42buy10900.19117.12116.950.00
21802006.07.17 19:50s/l10900.19116.95116.950.00-27.621247.23
21812006.07.17 21:42buy10910.19116.93116.760.00
21822006.07.17 23:46close10910.19117.01116.760.0012.991260.22
21832006.07.18 01:57buy10920.19116.92116.750.00
21842006.07.18 03:13s/l10920.19116.75116.750.00-27.671232.55
21852006.07.18 05:04sell10930.18117.09117.260.00
21862006.07.18 05:13close10930.18117.01117.260.0012.311244.86
21872006.07.18 06:27buy10940.19116.88116.710.00
21882006.07.18 07:10close10940.19116.96116.710.0013.001257.86
21892006.07.18 07:59sell10950.19117.01117.180.00
21902006.07.18 09:06close10950.19116.93117.180.0013.001270.86
21912006.07.18 09:06buy10960.19116.96116.790.00
21922006.07.18 09:56close10960.19117.07116.790.0017.851288.71
21932006.07.18 11:34buy10970.19117.25117.080.00
21942006.07.18 11:48close10970.19117.33117.080.0012.951301.66
21952006.07.19 03:21sell10980.20117.51117.680.00
21962006.07.19 04:23close10980.20117.46117.680.008.511310.17
21972006.07.19 08:30sell10990.20117.73117.900.00
21982006.07.19 08:31close10990.20117.66117.900.0011.901322.07
21992006.07.19 08:32sell11000.20117.73117.900.00
22002006.07.19 08:44close11000.20117.66117.900.0011.901333.97
22012006.07.19 08:47sell11010.20117.73117.900.00
22022006.07.19 09:45close11010.20117.64117.900.0015.301349.27
22032006.07.19 09:45buy11020.20117.65117.480.00
22042006.07.19 10:00s/l11020.20117.48117.480.00-28.951320.32
22052006.07.19 12:54buy11030.20116.87116.700.00
22062006.07.19 12:59s/l11030.20116.70116.700.00-29.131291.19
22072006.07.19 12:59buy11040.19116.72116.550.00
22082006.07.19 14:32close11040.19116.83116.550.0017.891309.08
22092006.07.20 10:10buy11050.20116.77116.600.00
22102006.07.20 11:29close11050.20116.88116.600.0018.821327.90
22112006.07.20 12:35sell11060.20116.89117.060.00
22122006.07.20 14:00close11060.20116.80117.060.0015.411343.31
22132006.07.20 14:18buy11070.20116.74116.570.00
22142006.07.20 14:21close11070.20116.82116.570.0013.701357.01
22152006.07.20 16:54sell11080.20117.01117.180.00
22162006.07.20 19:53close11080.20116.93117.180.0013.681370.69
22172006.07.21 05:46sell11090.21116.17116.340.00
22182006.07.21 05:57close11090.21116.08116.340.0016.281386.97
22192006.07.21 05:58sell11100.21116.17116.340.00
22202006.07.21 06:01s/l11100.21116.34116.340.00-30.691356.28
22212006.07.21 06:01sell11110.20116.35116.520.00
22222006.07.21 06:02close11110.20116.27116.520.0013.761370.04
22232006.07.21 10:11buy11120.21116.03115.860.00
22242006.07.21 10:12close11120.21116.07115.860.007.241377.28
22252006.07.21 11:27sell11130.21116.29116.460.00
22262006.07.21 13:31close11130.21116.25116.460.007.231384.51
22272006.07.23 20:03sell11140.21116.37116.540.00
22282006.07.23 20:53s/l11140.21116.54116.540.00-30.631353.88
22292006.07.23 20:53sell11150.20116.53116.700.00
22302006.07.23 21:27s/l11150.20116.70116.700.00-29.131324.75
22312006.07.24 21:02buy11160.20116.80116.630.00
22322006.07.24 21:18close11160.20116.84116.630.006.851331.60
22332006.07.24 21:38buy11170.20116.80116.630.00
22342006.07.25 00:32s/l11170.20116.63116.630.00-26.821304.78
22352006.07.25 10:15sell11180.20116.85117.020.00
22362006.07.25 10:27close11180.20116.79117.020.0010.271315.05
22372006.07.25 10:32sell11190.20116.85117.020.00
22382006.07.25 11:11s/l11190.20117.02117.020.00-29.051286.00
22392006.07.25 11:21sell11200.19117.09117.260.00
22402006.07.25 11:38s/l11200.19117.26117.260.00-27.541258.46
22412006.07.25 11:38sell11210.19117.25117.420.00
22422006.07.25 11:39close11210.19117.20117.420.008.111266.57
22432006.07.25 11:40sell11220.19117.19117.360.00
22442006.07.25 12:02s/l11220.19117.36117.360.00-27.521239.05
22452006.07.25 13:51sell11230.19117.34117.510.00
22462006.07.25 13:59close11230.19117.28117.510.009.721248.77
22472006.07.26 02:42buy11240.19116.96116.790.00
22482006.07.26 04:01s/l11240.19116.79116.790.00-27.661221.11
22492006.07.26 04:10buy11250.18116.73116.560.00
22502006.07.26 04:48close11250.18116.80116.560.0010.791231.90
22512006.07.26 20:24buy11260.18116.28116.110.00
22522006.07.26 21:20close11260.18116.34116.110.009.281241.18
22532006.07.27 01:44buy11270.19116.12115.950.00
22542006.07.27 03:38s/l11270.19115.95115.950.00-27.861213.32
22552006.07.27 04:49buy11280.18115.79115.620.00
22562006.07.27 05:10s/l11280.18115.62115.620.00-26.471186.85
22572006.07.27 05:14buy11290.18115.67115.500.00
22582006.07.27 05:31close11290.18115.75115.500.0012.441199.29
22592006.07.27 05:45buy11300.18115.68115.510.00
22602006.07.27 06:24s/l11300.18115.51115.510.00-26.491172.80
22612006.07.27 07:30sell11310.18115.63115.800.00
22622006.07.27 07:55close11310.18115.57115.800.009.341182.14
22632006.07.27 10:00buy11320.18115.49115.320.00
22642006.07.27 10:08close11320.18115.57115.320.0012.461194.60
22652006.07.27 10:27buy11330.18115.49115.320.00
22662006.07.27 11:07close11330.18115.57115.320.0012.461207.06
22672006.07.27 11:14buy11340.18115.43115.260.00
22682006.07.27 11:21close11340.18115.51115.260.0012.471219.53
22692006.07.27 12:55sell11350.18115.60115.770.00
22702006.07.27 14:13s/l11350.18115.77115.770.00-26.431193.10
22712006.07.27 19:35sell11360.18115.93116.100.00
22722006.07.27 19:50close11360.18115.85116.100.0012.431205.53
22732006.07.27 22:58buy11370.18115.80115.630.00
22742006.07.27 23:30s/l11370.18115.63115.630.00-26.461179.07
22752006.07.28 04:17sell11380.18115.68115.850.00
22762006.07.28 04:17close11380.18115.59115.850.0014.021193.09
22772006.07.28 05:45buy11390.18115.31115.140.00
22782006.07.28 05:48close11390.18115.39115.140.0012.481205.57
22792006.07.28 06:54sell11400.18115.63115.800.00
22802006.07.28 07:56s/l11400.18115.80115.800.00-26.421179.15
22812006.07.28 08:30buy11410.18115.51115.340.00
22822006.07.28 08:30s/l11410.18115.34115.340.00-26.531152.62
22832006.07.28 08:30buy11420.17115.36115.190.00
22842006.07.28 08:30s/l11420.17115.19115.190.00-25.091127.53
22852006.07.28 08:30buy11430.17115.20115.030.00
22862006.07.28 08:43s/l11430.17115.03115.030.00-25.121102.41
22872006.07.28 08:43buy11440.17115.05114.880.00
22882006.07.28 08:48s/l11440.17114.88114.880.00-25.161077.25
22892006.07.28 08:48buy11450.16114.90114.730.00
22902006.07.28 08:52close11450.16115.01114.730.0015.301092.55
22912006.07.28 08:52buy11460.16115.03114.860.00
22922006.07.28 09:04s/l11460.16114.86114.860.00-23.681068.87
22932006.07.28 09:04buy11470.16114.86114.690.00
22942006.07.28 09:04close11470.16114.93114.690.009.751078.62
22952006.07.28 09:05buy11480.16114.85114.680.00
22962006.07.28 09:14close11480.16114.92114.680.009.751088.37
22972006.07.28 09:15buy11490.16114.86114.690.00
22982006.07.28 09:17close11490.16114.93114.690.009.751098.12
22992006.07.28 09:26buy11500.16114.86114.690.00
23002006.07.28 10:45s/l11500.16114.69114.690.00-23.721074.40
23012006.07.31 03:41sell11510.16114.49114.660.00
23022006.07.31 04:27close11510.16114.40114.660.0012.591086.99
23032006.07.31 07:41buy11520.16114.27114.100.00
23042006.07.31 08:52close11520.16114.37114.100.0013.991100.98
23052006.07.31 10:26sell11530.17114.42114.590.00
23062006.07.31 10:43close11530.17114.34114.590.0011.891112.87
23072006.07.31 10:56sell11540.17114.42114.590.00
23082006.07.31 12:48s/l11540.17114.59114.590.00-25.221087.65
23092006.07.31 20:51sell11550.16114.65114.820.00
23102006.07.31 21:08close11550.16114.57114.820.0011.171098.82
23112006.07.31 23:22sell11560.16114.79114.960.00
23122006.08.01 00:00close11560.16114.70114.960.0010.161108.97
23132006.08.01 02:38sell11570.17114.69114.860.00
23142006.08.01 08:30close11570.17114.60114.860.0013.351122.32
23152006.08.01 08:37sell11580.17114.79114.960.00
23162006.08.01 08:37s/l11580.17114.96114.960.00-25.141097.18
23172006.08.01 08:37sell11590.16114.94115.110.00
23182006.08.01 09:00s/l11590.16115.11115.110.00-23.631073.55
23192006.08.01 09:10sell11600.16115.17115.340.00
23202006.08.01 09:14close11600.16115.12115.340.006.951080.50
23212006.08.01 10:01sell11610.16115.19115.360.00
23222006.08.01 10:14close11610.16115.07115.360.0016.691097.19
23232006.08.01 10:18sell11620.16115.19115.360.00
23242006.08.01 10:27s/l11620.16115.36115.360.00-23.581073.61
23252006.08.01 10:27sell11630.16115.34115.510.00
23262006.08.01 10:47close11630.16115.21115.510.0018.051091.66
23272006.08.01 10:47sell11640.16115.20115.370.00
23282006.08.01 11:05close11640.16115.10115.370.0013.901105.56
23292006.08.01 12:09buy11650.17114.75114.580.00
23302006.08.01 12:15s/l11650.17114.58114.580.00-25.231080.33
23312006.08.01 12:15buy11660.16114.59114.420.00
23322006.08.01 12:18close11660.16114.70114.420.0015.341095.67
23332006.08.01 12:18buy11670.16114.73114.560.00
23342006.08.01 14:53s/l11670.16114.56114.560.00-23.741071.93
23352006.08.02 03:19buy11680.16114.37114.200.00
23362006.08.02 03:56close11680.16114.46114.200.0012.581084.51
23372006.08.02 09:20buy11690.16114.56114.390.00
23382006.08.02 09:24s/l11690.16114.39114.390.00-23.781060.73
23392006.08.02 09:24buy11700.16114.41114.240.00
23402006.08.02 09:44close11700.16114.52114.240.0015.371076.10
23412006.08.02 09:44buy11710.16114.55114.380.00
23422006.08.02 09:56close11710.16114.67114.380.0016.741092.84
23432006.08.02 20:22sell11720.16114.67114.840.00
23442006.08.02 21:10s/l11720.16114.84114.840.00-23.691069.15
23452006.08.03 02:15buy11730.16114.71114.540.00
23462006.08.03 03:57close11730.16114.80114.540.0012.541081.69
23472006.08.03 04:43sell11740.16114.90115.070.00
23482006.08.03 05:18s/l11740.16115.07115.070.00-23.641058.05
23492006.08.03 06:11buy11750.16115.02114.850.00
23502006.08.03 07:05s/l11750.16114.85114.850.00-23.681034.37
23512006.08.03 09:28sell11760.16114.99115.160.00
23522006.08.03 09:44close11760.16114.91115.160.0011.141045.51
23532006.08.03 10:55sell11770.16115.01115.180.00
23542006.08.03 11:10s/l11770.16115.18115.180.00-23.611021.90
23552006.08.03 12:31buy11780.15115.17115.000.00
23562006.08.03 13:53s/l11780.15115.00115.000.00-22.17999.73
23572006.08.03 21:05buy11790.15115.09114.920.00
23582006.08.04 02:48close11790.15115.19114.920.0014.771014.50
23592006.08.04 08:30buy11800.15115.20115.030.00
23602006.08.04 08:30s/l11800.15115.03115.030.00-22.17992.33
23612006.08.04 08:30buy11810.15115.05114.880.00
23622006.08.04 08:30s/l11810.15114.88114.880.00-22.19970.14
23632006.08.04 08:30buy11820.15114.89114.720.00
23642006.08.04 08:31s/l11820.15114.72114.720.00-22.23947.91
23652006.08.04 08:31buy11830.14114.72114.550.00
23662006.08.04 08:37s/l11830.14114.55114.550.00-20.78927.13
23672006.08.04 08:37buy11840.14114.57114.400.00
23682006.08.04 08:57s/l11840.14114.40114.400.00-20.80906.33
23692006.08.04 08:57buy11850.14114.42114.250.00
23702006.08.04 09:01s/l11850.14114.25114.250.00-20.83885.50
23712006.08.04 10:54buy11860.13114.07113.900.00
23722006.08.04 10:59close11860.13114.15113.900.009.11894.61
23732006.08.07 06:43buy11870.13114.84114.670.00
23742006.08.07 07:13close11870.13114.93114.670.0010.18904.79
23752006.08.07 08:10sell11880.14115.06115.230.00
23762006.08.07 08:28close11880.14114.97115.230.0010.96915.75
23772006.08.08 14:14buy11890.14114.79114.620.00
23782006.08.08 14:14s/l11890.14114.62114.620.00-20.77894.98
23792006.08.08 14:14buy11900.13114.63114.460.00
23802006.08.08 14:15close11900.13114.74114.460.0012.46907.44
23812006.08.08 14:15buy11910.14114.75114.580.00
23822006.08.08 14:17s/l11910.14114.58114.580.00-20.77886.67
23832006.08.08 14:17buy11920.13114.60114.430.00
23842006.08.08 14:21close11920.13114.71114.430.0012.47899.14
23852006.08.08 14:21buy11930.13114.72114.550.00
23862006.08.08 14:22close11930.13114.83114.550.0012.45911.59
23872006.08.08 14:50buy11940.14114.78114.610.00
23882006.08.08 14:58close11940.14114.89114.610.0013.40924.99
23892006.08.08 15:16sell11950.14115.03115.200.00
23902006.08.08 16:18s/l11950.14115.20115.200.00-20.66904.33
23912006.08.08 16:28sell11960.14115.24115.410.00
23922006.08.08 18:21s/l11960.14115.41115.410.00-20.62883.71
23932006.08.08 18:48sell11970.13115.58115.750.00
23942006.08.08 21:55s/l11970.13115.75115.750.00-19.09864.62
23952006.08.09 01:47buy11980.13115.39115.220.00
23962006.08.09 02:14s/l11980.13115.22115.220.00-19.18845.44
23972006.08.09 03:44sell11990.13115.35115.520.00
23982006.08.09 04:06close11990.13115.26115.520.0010.15855.59
23992006.08.09 09:27sell12000.13115.14115.310.00
24002006.08.09 09:40close12000.13115.09115.310.005.65861.24
24012006.08.09 09:44sell12010.13115.14115.310.00
24022006.08.09 10:14close12010.13115.06115.310.009.04870.28
24032006.08.10 09:37sell12020.13115.00115.170.00
24042006.08.10 10:16s/l12020.13115.17115.170.00-19.19851.09
24052006.08.10 10:25sell12030.13115.31115.480.00
24062006.08.10 10:46s/l12030.13115.48115.480.00-19.13831.96
24072006.08.10 10:46sell12040.12115.47115.640.00
24082006.08.10 12:18close12040.12115.40115.640.007.28839.24
24092006.08.10 19:56sell12050.13115.39115.560.00
24102006.08.10 20:05close12050.13115.31115.560.009.02848.26
24112006.08.11 04:28sell12060.13115.86116.030.00
24122006.08.11 06:48s/l12060.13116.03116.030.00-19.05829.21
24132006.08.11 08:30sell12070.12116.20116.370.00
24142006.08.11 08:33s/l12070.12116.37116.370.00-17.53811.68
24152006.08.11 08:33sell12080.12116.36116.530.00
24162006.08.11 08:40close12080.12116.29116.530.007.22818.90
24172006.08.11 08:40sell12090.12116.28116.450.00
24182006.08.11 08:57close12090.12116.21116.450.007.23826.13
24192006.08.11 08:57sell12100.12116.20116.370.00
24202006.08.11 09:34close12100.12116.09116.370.0011.37837.50
24212006.08.11 09:36buy12110.13116.01115.840.00
24222006.08.11 10:04close12110.13116.10115.840.0010.08847.58
24232006.08.13 21:18sell12120.13116.31116.480.00
24242006.08.13 22:33close12120.13116.22116.480.0010.07857.65
24252006.08.14 01:52sell12130.13116.36116.530.00
24262006.08.14 03:23s/l12130.13116.53116.530.00-18.97838.68
24272006.08.14 03:24sell12140.13116.56116.730.00
24282006.08.14 04:11close12140.13116.47116.730.0010.05848.73
24292006.08.14 10:20buy12150.13116.38116.210.00
24302006.08.14 11:04close12150.13116.44116.210.006.70855.43
24312006.08.14 19:42buy12160.13116.53116.360.00
24322006.08.14 21:31close12160.13116.63116.360.0011.15866.58
24332006.08.15 01:25buy12170.13116.43116.260.00
24342006.08.15 02:00close12170.13116.49116.260.006.70873.28
24352006.08.15 08:30buy12180.13116.43116.260.00
24362006.08.15 08:47s/l12180.13116.26116.260.00-19.01854.27
24372006.08.15 08:47buy12190.13116.28116.110.00
24382006.08.15 08:50s/l12190.13116.11116.110.00-19.03835.24
24392006.08.15 08:50buy12200.13116.13115.960.00
24402006.08.15 08:55close12200.13116.23115.960.0011.18846.42
24412006.08.15 08:55buy12210.13116.24116.070.00
24422006.08.15 09:00s/l12210.13116.07116.070.00-19.04827.38
24432006.08.15 09:01buy12220.12116.06115.890.00
24442006.08.15 09:03close12220.12116.16115.890.0010.33837.71
24452006.08.15 09:08buy12230.13116.06115.890.00
24462006.08.15 09:54s/l12230.13115.89115.890.00-19.07818.64
24472006.08.15 09:54buy12240.12115.91115.740.00
24482006.08.15 10:49close12240.12116.02115.740.0011.38830.02
24492006.08.15 22:27sell12250.12116.11116.280.00
24502006.08.15 23:24close12250.12116.02116.280.009.31839.33
24512006.08.16 08:30buy12260.13115.99115.820.00
24522006.08.16 08:36s/l12260.13115.82115.820.00-19.08820.25
24532006.08.16 08:36buy12270.12115.84115.670.00
24542006.08.16 09:20s/l12270.12115.67115.670.00-17.64802.61
24552006.08.16 12:12sell12280.12115.79115.960.00
24562006.08.16 14:45s/l12280.12115.96115.960.00-17.59785.02
24572006.08.17 06:51sell12290.12115.41115.580.00
24582006.08.17 06:59close12290.12115.34115.580.007.28792.30
24592006.08.17 08:41sell12300.12115.50115.670.00
24602006.08.17 08:49close12300.12115.41115.670.009.36801.66
24612006.08.17 09:13sell12310.12115.47115.640.00
24622006.08.17 11:44close12310.12115.41115.640.006.24807.90
24632006.08.17 11:44buy12320.12115.41115.240.00
24642006.08.17 12:00close12320.12115.49115.240.008.31816.21
24652006.08.17 13:20sell12330.12115.89116.060.00
24662006.08.17 13:56s/l12330.12116.06116.060.00-17.58798.63
24672006.08.17 13:56sell12340.12116.04116.210.00
24682006.08.17 14:54close12340.12115.98116.210.006.21804.84
24692006.08.18 03:11sell12350.12116.00116.170.00
24702006.08.18 03:38close12350.12115.92116.170.008.28813.12
24712006.08.18 03:59sell12360.12116.00116.170.00
24722006.08.18 04:19close12360.12115.91116.170.009.32822.44
24732006.08.18 05:20buy12370.12115.82115.650.00
24742006.08.18 05:21s/l12370.12115.65115.650.00-17.64804.80
24752006.08.18 05:21buy12380.12115.67115.500.00
24762006.08.18 05:21close12380.12115.75115.500.008.29813.09
24772006.08.18 05:21buy12390.12115.82115.650.00
24782006.08.18 05:40s/l12390.12115.65115.650.00-17.64795.45
24792006.08.18 05:40buy12400.12115.67115.500.00
24802006.08.18 05:58s/l12400.12115.50115.500.00-17.66777.79
24812006.08.18 05:58buy12410.12115.52115.350.00
24822006.08.18 06:44close12410.12115.61115.350.009.34787.13
24832006.08.18 06:55sell12420.12115.72115.890.00
24842006.08.18 07:24s/l12420.12115.89115.890.00-17.60769.53
24852006.08.18 07:24sell12430.12115.85116.020.00
24862006.08.18 09:02close12430.12115.77116.020.008.29777.82
24872006.08.18 09:34buy12440.12115.77115.600.00
24882006.08.18 09:49s/l12440.12115.60115.600.00-17.65760.17
24892006.08.18 09:49buy12450.11115.62115.450.00
24902006.08.18 09:50close12450.11115.70115.450.007.61767.78
24912006.08.18 09:53buy12460.12115.63115.460.00
24922006.08.18 10:10close12460.12115.74115.460.0011.40779.18
24932006.08.18 11:06sell12470.12115.80115.970.00
24942006.08.20 18:41close12470.12115.69115.970.0011.41790.59
24952006.08.21 02:05sell12480.12115.66115.830.00
24962006.08.21 02:56close12480.12115.61115.830.005.19795.78
24972006.08.21 03:48buy12490.12115.41115.240.00
24982006.08.21 03:57close12490.12115.47115.240.006.24802.02
24992006.08.21 09:59buy12500.12115.66115.490.00
25002006.08.21 10:26close12500.12115.76115.490.0010.37812.39
25012006.08.21 12:06sell12510.12115.90116.070.00
25022006.08.21 14:06close12510.12115.80116.070.0010.36822.75
25032006.08.22 06:51buy12520.12116.12115.950.00
25042006.08.22 07:49close12520.12116.20115.950.008.26831.01
25052006.08.22 09:06sell12530.12116.46116.630.00
25062006.08.22 09:22close12530.12116.38116.630.008.25839.26
25072006.08.22 09:38sell12540.13116.46116.630.00
25082006.08.22 11:42s/l12540.13116.63116.630.00-18.95820.31
25092006.08.22 13:59sell12550.12116.82116.990.00
25102006.08.22 14:16close12550.12116.73116.990.009.25829.56
25112006.08.22 14:45buy12560.12116.62116.450.00
25122006.08.22 18:25s/l12560.12116.45116.450.00-17.52812.04
25132006.08.23 10:19sell12570.12116.44116.610.00
25142006.08.23 10:36s/l12570.12116.61116.610.00-17.49794.55
25152006.08.23 10:36sell12580.12116.59116.760.00
25162006.08.23 10:46close12580.12116.51116.760.008.24802.79
25172006.08.23 10:46sell12590.12116.48116.650.00
25182006.08.23 12:08close12590.12116.39116.650.009.28812.07
25192006.08.24 03:50sell12600.12116.52116.690.00
25202006.08.24 04:00close12600.12116.44116.690.008.24820.31
25212006.08.24 08:30sell12610.12116.38116.550.00
25222006.08.24 09:01close12610.12116.33116.550.005.16825.47
25232006.08.24 19:30sell12620.12116.56116.730.00
25242006.08.24 19:31close12620.12116.51116.730.005.15830.62
25252006.08.24 19:44sell12630.12116.56116.730.00
25262006.08.24 20:05s/l12630.12116.73116.730.00-17.47813.15
25272006.08.24 20:06sell12640.12116.70116.870.00
25282006.08.24 20:34close12640.12116.63116.870.007.20820.35
25292006.08.24 23:52sell12650.12116.70116.870.00
25302006.08.25 01:49s/l12650.12116.87116.870.00-19.25801.10
25312006.08.25 01:50sell12660.12116.88117.050.00
25322006.08.25 02:23s/l12660.12117.05117.050.00-17.43783.67
25332006.08.25 02:23sell12670.12117.03117.200.00
25342006.08.25 02:30s/l12670.12117.20117.200.00-17.41766.26
25352006.08.25 02:30sell12680.11117.18117.350.00
25362006.08.25 08:23s/l12680.11117.35117.350.00-15.94750.32
25372006.08.25 11:15buy12690.11117.09116.920.00
25382006.08.25 11:36close12690.11117.18116.920.008.45758.77
25392006.08.28 20:29buy12700.11117.07116.900.00
25402006.08.28 21:45s/l12700.11116.90116.900.00-16.00742.77
25412006.08.29 01:55sell12710.11116.81116.980.00
25422006.08.29 02:43s/l12710.11116.98116.980.00-15.98726.79
25432006.08.29 02:43sell12720.11116.97117.140.00
25442006.08.29 03:00close12720.11116.91117.140.005.65732.44
25452006.08.29 03:22buy12730.11116.74116.570.00
25462006.08.29 04:02s/l12730.11116.57116.570.00-16.04716.40
25472006.08.29 04:53sell12740.11116.78116.950.00
25482006.08.29 05:26close12740.11116.67116.950.0010.37726.77
25492006.08.29 14:09buy12750.11116.73116.560.00
25502006.08.29 14:14close12750.11116.82116.560.008.47735.24
25512006.08.29 14:16buy12760.11116.73116.560.00
25522006.08.29 14:56s/l12760.11116.56116.560.00-16.04719.20
25532006.08.29 14:56buy12770.11116.58116.410.00
25542006.08.29 15:36close12770.11116.66116.410.007.54726.74
25552006.08.29 16:32buy12780.11116.60116.430.00
25562006.08.29 17:20close12780.11116.68116.430.007.54734.28
25572006.08.30 09:13buy12790.11116.96116.790.00
25582006.08.30 10:32close12790.11117.05116.790.008.46742.74
25592006.08.30 10:36sell12800.11117.10117.270.00
25602006.08.30 11:02close12800.11117.02117.270.007.52750.26
25612006.08.30 13:29buy12810.11117.18117.010.00
25622006.08.30 19:07s/l12810.11117.01117.010.00-15.98734.28
25632006.08.31 08:55buy12820.11116.94116.770.00
25642006.08.31 09:00close12820.11117.01116.770.006.58740.86
25652006.08.31 10:26sell12830.11117.32117.490.00
25662006.08.31 10:53close12830.11117.22117.490.009.38750.24
25672006.09.01 10:09sell12840.11117.43117.600.00
25682006.09.01 10:13close12840.11117.37117.600.005.62755.86
25692006.09.01 10:22sell12850.11117.43117.600.00
25702006.09.01 10:44close12850.11117.37117.600.005.62761.48
25712006.09.01 11:55buy12860.11117.19117.020.00
25722006.09.03 17:17s/l12860.11117.02117.020.00-15.98745.50
25732006.09.04 04:17buy12870.11116.13115.960.00
25742006.09.04 04:22close12870.11116.19115.960.005.68751.18
25752006.09.04 05:39buy12880.11116.20116.030.00
25762006.09.04 07:56s/l12880.11116.03116.030.00-16.12735.06
25772006.09.04 11:11sell12890.11116.03116.200.00
25782006.09.04 11:24close12890.11115.97116.200.005.69740.75
25792006.09.04 11:42sell12900.11116.03116.200.00
25802006.09.04 18:31s/l12900.11116.20116.200.00-16.09724.66
25812006.09.04 19:20buy12910.11116.10115.930.00
25822006.09.04 20:11s/l12910.11115.93115.930.00-16.13708.53
25832006.09.04 20:14buy12920.11115.84115.670.00
25842006.09.04 20:30close12920.11115.93115.670.008.54717.07
25852006.09.04 20:36buy12930.11115.84115.670.00
25862006.09.04 22:45close12930.11115.94115.670.009.49726.56
25872006.09.05 07:11sell12940.11115.82115.990.00
25882006.09.05 08:32close12940.11115.72115.990.009.51736.07
25892006.09.05 08:48buy12950.11115.80115.630.00
25902006.09.05 09:23close12950.11115.90115.630.009.49745.56
25912006.09.06 04:43sell12960.11116.41116.580.00
25922006.09.06 07:26s/l12960.11116.58116.580.00-16.04729.52
25932006.09.06 07:26sell12970.11116.58116.750.00
25942006.09.06 08:31s/l12970.11116.75116.750.00-16.02713.50
25952006.09.06 08:42buy12980.11116.56116.390.00
25962006.09.06 09:44close12980.11116.65116.390.008.49721.99
25972006.09.06 10:04buy12990.11116.56116.390.00
25982006.09.06 10:44close12990.11116.65116.390.008.49730.48
25992006.09.06 11:22sell13000.11116.70116.870.00
26002006.09.06 12:58s/l13000.11116.87116.870.00-16.00714.48
26012006.09.06 13:54buy13010.11116.78116.610.00
26022006.09.06 14:12s/l13010.11116.61116.610.00-16.04698.44
26032006.09.07 04:52buy13020.10116.74116.570.00
26042006.09.07 04:53s/l13020.10116.57116.570.00-14.58683.86
26052006.09.07 04:53buy13030.10116.59116.420.00
26062006.09.07 04:56s/l13030.10116.42116.420.00-14.60669.26
26072006.09.07 04:56buy13040.10116.43116.260.00
26082006.09.07 05:08s/l13040.10116.26116.260.00-14.62654.64
26092006.09.07 09:08buy13050.10116.23116.060.00
26102006.09.07 09:13close13050.10116.30116.060.006.02660.66
26112006.09.07 11:12sell13060.10116.58116.750.00
26122006.09.07 11:18close13060.10116.52116.750.005.15665.81
26132006.09.07 19:24buy13070.10116.35116.180.00
26142006.09.07 21:00close13070.10116.46116.180.009.45675.26
26152006.09.08 00:21buy13080.10116.17116.000.00
26162006.09.08 03:22close13080.10116.31116.000.0012.04687.30
26172006.09.10 19:59buy13090.10116.76116.590.00
26182006.09.10 21:05close13090.10116.85116.590.007.70695.00
26192006.09.11 02:16sell13100.10117.09117.260.00
26202006.09.11 02:30close13100.10117.00117.260.007.69702.69
26212006.09.11 02:34sell13110.11117.09117.260.00
26222006.09.11 02:42close13110.11117.00117.260.008.46711.15
26232006.09.11 02:57sell13120.11117.09117.260.00
26242006.09.11 03:21s/l13120.11117.26117.260.00-15.94695.21
26252006.09.11 03:30sell13130.10117.21117.380.00
26262006.09.11 04:04close13130.10117.13117.380.006.83702.04
26272006.09.12 01:31sell13140.11117.62117.790.00
26282006.09.12 03:35close13140.11117.52117.790.009.36711.40
26292006.09.12 03:50buy13150.11117.43117.260.00
26302006.09.12 03:56close13150.11117.53117.260.009.36720.76
26312006.09.12 08:30buy13160.11117.46117.290.00
26322006.09.12 08:30close13160.11117.52117.290.005.62726.38
26332006.09.12 09:48sell13170.11117.69117.860.00
26342006.09.12 12:24s/l13170.11117.86117.860.00-15.87710.51
26352006.09.12 20:46buy13180.11117.74117.570.00
26362006.09.12 20:54close13180.11117.80117.570.005.60716.11
26372006.09.12 21:52sell13190.11117.96118.130.00
26382006.09.12 22:03close13190.11117.91118.130.004.66720.77
26392006.09.13 09:56sell13200.11117.72117.890.00
26402006.09.13 10:28close13200.11117.65117.890.006.54727.31
26412006.09.13 17:05buy13210.11117.56117.390.00
26422006.09.13 19:26s/l13210.11117.39117.390.00-15.93711.38
26432006.09.14 05:21buy13220.11117.60117.430.00
26442006.09.14 05:41close13220.11117.67117.430.006.54717.92
26452006.09.15 04:17buy13230.11117.46117.290.00
26462006.09.15 04:18close13230.11117.54117.290.007.49725.41
26472006.09.15 04:24buy13240.11117.46117.290.00
26482006.09.15 05:46close13240.11117.54117.290.007.49732.90
26492006.09.15 09:15buy13250.11117.40117.230.00
26502006.09.15 09:16close13250.11117.47117.230.006.55739.45
26512006.09.15 09:42sell13260.11117.70117.870.00
26522006.09.15 09:57close13260.11117.62117.870.007.48746.93
26532006.09.15 10:25buy13270.11117.41117.240.00
26542006.09.15 10:37close13270.11117.49117.240.007.49754.42
26552006.09.17 17:38sell13280.11117.53117.700.00
26562006.09.17 18:00close13280.11117.34117.700.0017.81772.23
26572006.09.17 19:23sell13290.12117.84118.010.00
26582006.09.17 19:46s/l13290.12118.01118.010.00-17.29754.94
26592006.09.17 19:46sell13300.11118.01118.180.00
26602006.09.17 20:01close13300.11117.88118.180.0012.13767.07
26612006.09.18 01:51sell13310.12118.06118.230.00
26622006.09.18 02:00close13310.12118.01118.230.005.08772.15
26632006.09.18 03:47buy13320.12117.79117.620.00
26642006.09.18 04:12close13320.12117.87117.620.008.14780.29
26652006.09.18 14:49buy13330.12117.92117.750.00
26662006.09.18 17:31close13330.12117.97117.750.005.09785.38
26672006.09.19 04:14sell13340.12117.75117.920.00
26682006.09.19 05:06close13340.12117.66117.920.009.18794.56
26692006.09.19 05:46buy13350.12117.64117.470.00
26702006.09.19 07:10s/l13350.12117.47117.470.00-17.37777.19
26712006.09.19 07:10buy13360.12117.49117.320.00
26722006.09.19 07:28close13360.12117.58117.320.009.19786.38
26732006.09.19 09:16sell13370.12117.25117.420.00
26742006.09.19 10:36close13370.12117.16117.420.009.22795.60
26752006.09.19 10:42buy13380.12117.12116.950.00
26762006.09.19 11:02close13380.12117.21116.950.009.21804.81
26772006.09.19 11:02sell13390.12117.22117.390.00
26782006.09.19 11:10s/l13390.12117.39117.390.00-17.37787.44
26792006.09.19 11:10sell13400.12117.40117.570.00
26802006.09.19 11:42s/l13400.12117.57117.570.00-17.35770.09
26812006.09.19 11:42sell13410.12117.55117.720.00
26822006.09.19 12:13s/l13410.12117.72117.720.00-17.33752.76
26832006.09.19 21:18buy13420.11117.27117.100.00
26842006.09.20 02:57s/l13420.11117.10117.100.00-14.69738.07
26852006.09.20 15:15sell13430.11117.48117.650.00
26862006.09.20 17:53close13430.11117.36117.650.0011.25749.32
26872006.09.21 06:19buy13440.11116.91116.740.00
26882006.09.21 07:00s/l13440.11116.74116.740.00-16.02733.30
26892006.09.21 12:16buy13450.11116.57116.400.00
26902006.09.21 13:35close13450.11116.66116.400.008.49741.79
26912006.09.21 14:03buy13460.11116.42116.250.00
26922006.09.21 15:16s/l13460.11116.25116.250.00-16.09725.70
26932006.09.22 02:38sell13470.11116.47116.640.00
26942006.09.22 03:30close13470.11116.41116.640.005.67731.37
26952006.09.22 03:30buy13480.11116.40116.230.00
26962006.09.22 07:07s/l13480.11116.23116.230.00-16.09715.28
26972006.09.22 09:13sell13490.11116.21116.380.00
26982006.09.22 10:00s/l13490.11116.38116.380.00-16.06699.22
26992006.09.22 10:18sell13500.10116.43116.600.00
27002006.09.22 10:46close13500.10116.34116.600.007.74706.96
27012006.09.24 18:45sell13510.11116.54116.710.00
27022006.09.24 21:43close13510.11116.47116.710.006.61713.57
27032006.09.24 21:59buy13520.11116.44116.270.00
27042006.09.25 00:31s/l13520.11116.27116.270.00-14.80698.78
27052006.09.25 04:05sell13530.10116.31116.480.00
27062006.09.25 05:06s/l13530.10116.48116.480.00-14.59684.19
27072006.09.25 08:27buy13540.10116.44116.270.00
27082006.09.25 09:15close13540.10116.53116.270.007.72691.91
27092006.09.26 03:12sell13550.10116.42116.590.00
27102006.09.26 03:36close13550.10116.35116.590.006.02697.93
27112006.09.26 04:15sell13560.10116.49116.660.00
27122006.09.26 04:31close13560.10116.41116.660.006.87704.80
27132006.09.26 04:50sell13570.11116.49116.660.00
27142006.09.26 05:37close13570.11116.43116.660.005.67710.47
27152006.09.26 05:47buy13580.11116.38116.210.00
27162006.09.26 05:51close13580.11116.44116.210.005.67716.14
27172006.09.26 08:21buy13590.11116.37116.200.00
27182006.09.26 08:26close13590.11116.46116.200.008.50724.64
27192006.09.26 10:12sell13600.11116.73116.900.00
27202006.09.26 10:25s/l13600.11116.90116.900.00-16.00708.64
27212006.09.26 10:25sell13610.11116.89117.060.00
27222006.09.26 10:36s/l13610.11117.06117.060.00-15.97692.67
27232006.09.26 10:36sell13620.10117.04117.210.00
27242006.09.26 10:38close13620.10116.98117.210.005.13697.80
27252006.09.26 10:38sell13630.10116.97117.140.00
27262006.09.26 10:46s/l13630.10117.14117.140.00-14.51683.29
27272006.09.26 10:46sell13640.10117.12117.290.00
27282006.09.26 11:00close13640.10117.06117.290.005.13688.42
27292006.09.26 19:25buy13650.10116.98116.810.00
27302006.09.26 19:57close13650.10117.05116.810.005.98694.40
27312006.09.26 22:20sell13660.10117.01117.180.00
27322006.09.27 04:04s/l13660.10117.18117.180.00-16.01678.39
27332006.09.27 04:07sell13670.10117.22117.390.00
27342006.09.27 04:39close13670.10117.14117.390.006.83685.22
27352006.09.27 05:22sell13680.10117.24117.410.00
27362006.09.27 08:21s/l13680.10117.41117.410.00-14.48670.74
27372006.09.27 08:30buy13690.10117.18117.010.00
27382006.09.27 08:31close13690.10117.27117.010.007.67678.41
27392006.09.27 08:32buy13700.10117.18117.010.00
27402006.09.27 08:37close13700.10117.27117.010.007.67686.08
27412006.09.27 11:53sell13710.10117.49117.660.00
27422006.09.27 18:10close13710.10117.42117.660.005.96692.04
27432006.09.27 20:35buy13720.10117.36117.190.00
27442006.09.27 21:58close13720.10117.45117.190.007.66699.70
27452006.09.28 05:10buy13730.10117.60117.430.00
27462006.09.28 05:11s/l13730.10117.43117.430.00-14.48685.22
27472006.09.28 05:11buy13740.10117.45117.280.00
27482006.09.28 05:12close13740.10117.54117.280.007.66692.88
27492006.09.28 05:14buy13750.10117.50117.330.00
27502006.09.28 05:48close13750.10117.58117.330.006.80699.68
27512006.09.28 11:04buy13760.10117.80117.630.00
27522006.09.28 11:41close13760.10117.88117.630.006.79706.47
27532006.09.29 06:28buy13770.11117.95117.780.00
27542006.09.29 06:33s/l13770.11117.78117.780.00-15.88690.59
27552006.09.29 06:33buy13780.10117.80117.630.00
27562006.09.29 06:45close13780.10117.87117.630.005.94696.53
27572006.09.29 06:45buy13790.10117.86117.690.00
27582006.09.29 06:45close13790.10117.93117.690.005.94702.47
27592006.09.29 06:46buy13800.11117.95117.780.00
27602006.09.29 08:31close13800.11118.01117.780.005.59708.06
27612006.09.29 08:31sell13810.11118.05118.220.00
27622006.09.29 08:32close13810.11117.99118.220.005.59713.65
27632006.09.29 08:39sell13820.11118.05118.220.00
27642006.09.29 09:20close13820.11117.96118.220.008.39722.04
27652006.09.29 10:04buy13830.11117.98117.810.00
27662006.09.29 10:11close13830.11118.06117.810.007.45729.49
27672006.09.29 16:17sell13840.11118.16118.330.00
27682006.10.01 17:19close13840.11118.07118.330.008.38737.87
27692006.10.01 17:23buy13850.11118.03117.860.00
27702006.10.01 17:55close13850.11118.12117.860.008.38746.25
27712006.10.01 19:51buy13860.11117.90117.730.00
27722006.10.01 19:52close13860.11117.97117.730.006.53752.78
27732006.10.02 04:38buy13870.11118.16117.990.00
27742006.10.02 05:26close13870.11118.23117.990.006.51759.29
27752006.10.02 08:33sell13880.11118.37118.540.00
27762006.10.02 08:35close13880.11118.31118.540.005.58764.87
27772006.10.02 09:31buy13890.11117.86117.690.00
27782006.10.02 09:44close13890.11117.96117.690.009.33774.20
27792006.10.02 09:46buy13900.12117.85117.680.00
27802006.10.02 10:02s/l13900.12117.68117.680.00-17.34756.86
27812006.10.02 13:46sell13910.11117.64117.810.00
27822006.10.02 20:34close13910.11117.58117.810.005.61762.47
27832006.10.03 03:32buy13920.11117.49117.320.00
27842006.10.03 04:33close13920.11117.54117.320.004.68767.15
27852006.10.03 04:43sell13930.12117.54117.710.00
27862006.10.03 05:34s/l13930.12117.71117.710.00-17.33749.82
27872006.10.03 05:35sell13940.11117.73117.900.00
27882006.10.03 07:23close13940.11117.66117.900.006.54756.36
27892006.10.03 08:18sell13950.11117.70117.870.00
27902006.10.03 08:33s/l13950.11117.87117.870.00-15.87740.49
27912006.10.03 08:33sell13960.11117.86118.030.00
27922006.10.03 08:50close13960.11117.81118.030.004.67745.16
27932006.10.03 19:04buy13970.11118.04117.870.00
27942006.10.03 19:11close13970.11118.10117.870.005.59750.75
27952006.10.03 19:36buy13980.11118.04117.870.00
27962006.10.04 03:00s/l13980.11117.87117.870.00-14.58736.17
27972006.10.04 04:47sell13990.11118.15118.320.00
27982006.10.04 05:35close13990.11118.09118.320.005.59741.76
27992006.10.04 05:35buy14000.11118.07117.900.00
28002006.10.04 06:10close14000.11118.13117.900.005.59747.35
28012006.10.04 07:11sell14010.11118.18118.350.00
28022006.10.04 08:08close14010.11118.12118.350.005.59752.94
28032006.10.04 12:55sell14020.11118.11118.280.00
28042006.10.04 13:17close14020.11118.05118.280.005.59758.53
28052006.10.04 13:43buy14030.11117.99117.820.00
28062006.10.04 17:16s/l14030.11117.82117.820.00-15.87742.66
28072006.10.04 20:16buy14040.11117.68117.510.00
28082006.10.04 21:32close14040.11117.73117.510.004.67747.33
28092006.10.04 21:33sell14050.11117.75117.920.00
28102006.10.04 21:41close14050.11117.71117.920.003.74751.07
28112006.10.04 22:35sell14060.11117.73117.900.00
28122006.10.05 01:10close14060.11117.68117.900.00-0.27750.80
28132006.10.05 01:39buy14070.11117.58117.410.00
28142006.10.05 02:15close14070.11117.65117.410.006.54757.34
28152006.10.05 02:15sell14080.11117.64117.810.00
28162006.10.05 03:20close14080.11117.58117.810.005.61762.95
28172006.10.05 08:06buy14090.11117.53117.360.00
28182006.10.05 08:36close14090.11117.59117.360.005.61768.56
28192006.10.05 08:59buy14100.12117.53117.360.00
28202006.10.05 09:00close14100.12117.59117.360.006.12774.68
28212006.10.05 10:42sell14110.12117.70117.870.00
28222006.10.05 12:02close14110.12117.63117.870.007.14781.82
28232006.10.05 12:03buy14120.12117.63117.460.00
28242006.10.05 14:57close14120.12117.70117.460.007.14788.96
28252006.10.05 19:58buy14130.12117.80117.630.00
28262006.10.05 21:03close14130.12117.87117.630.007.13796.09
28272006.10.05 22:45sell14140.12118.02118.190.00
28282006.10.06 08:30close14140.12117.93118.190.007.36803.46
28292006.10.06 08:30buy14150.12117.80117.630.00
28302006.10.06 08:31s/l14150.12117.63117.630.00-17.34786.12
28312006.10.06 08:31buy14160.12117.65117.480.00
28322006.10.06 08:31close14160.12117.73117.480.008.15794.27
28332006.10.06 08:31buy14170.12117.76117.590.00
28342006.10.06 08:31close14170.12117.84117.590.008.15802.42
28352006.10.06 12:33sell14180.12118.98119.150.00
28362006.10.06 12:44close14180.12118.92119.150.006.05808.47
28372006.10.08 22:45sell14190.12119.03119.200.00
28382006.10.08 22:54close14190.12118.98119.200.005.04813.51
28392006.10.08 22:56sell14200.12119.03119.200.00
28402006.10.09 01:02s/l14200.12119.20119.200.00-18.91794.60
28412006.10.09 02:46buy14210.12119.13118.960.00
28422006.10.09 02:54close14210.12119.20118.960.007.05801.65
28432006.10.09 03:15buy14220.12119.19119.020.00
28442006.10.09 05:23s/l14220.12119.02119.020.00-17.14784.51
28452006.10.09 11:13buy14230.12119.06118.890.00
28462006.10.09 11:47close14230.12119.11118.890.005.04789.55
28472006.10.10 00:09buy14240.12119.18119.010.00
28482006.10.10 01:42s/l14240.12119.01119.010.00-17.14772.41
28492006.10.10 01:42buy14250.12119.03118.860.00
28502006.10.10 01:47close14250.12119.09118.860.006.05778.46
28512006.10.10 04:09sell14260.12119.25119.420.00
28522006.10.10 04:34s/l14260.12119.42119.420.00-17.08761.38
28532006.10.10 04:34sell14270.11119.40119.570.00
28542006.10.10 04:38close14270.11119.33119.570.006.45767.83
28552006.10.10 04:39sell14280.12119.26119.430.00
28562006.10.10 04:40close14280.12119.21119.430.005.03772.86
28572006.10.10 04:40sell14290.12119.25119.420.00
28582006.10.10 04:42s/l14290.12119.42119.420.00-17.08755.78
28592006.10.10 04:42sell14300.11119.40119.570.00
28602006.10.10 04:43close14300.11119.35119.570.004.61760.39
28612006.10.10 04:45sell14310.11119.35119.520.00
28622006.10.10 06:40s/l14310.11119.52119.520.00-15.65744.74
28632006.10.11 01:17buy14320.11119.60119.430.00
28642006.10.11 02:44close14320.11119.69119.430.008.27753.01
28652006.10.11 03:19buy14330.11119.55119.380.00
28662006.10.11 07:13s/l14330.11119.38119.380.00-15.66737.35
28672006.10.11 11:37buy14340.11119.53119.360.00
28682006.10.11 14:01close14340.11119.61119.360.007.36744.71
28692006.10.11 14:32sell14350.11119.79119.960.00
28702006.10.11 14:50close14350.11119.71119.960.007.35752.06
28712006.10.11 19:42buy14360.11119.68119.510.00
28722006.10.11 19:50close14360.11119.73119.510.004.59756.65
28732006.10.12 13:38buy14370.11119.40119.230.00
28742006.10.12 13:48close14370.11119.44119.230.003.68760.33
28752006.10.13 03:33buy14380.11119.24119.070.00
28762006.10.13 03:52s/l14380.11119.07119.070.00-15.71744.62
28772006.10.13 03:52buy14390.11119.09118.920.00
28782006.10.13 03:55close14390.11119.15118.920.005.54750.16
28792006.10.13 07:50buy14400.11119.34119.170.00
28802006.10.13 08:15close14400.11119.38119.170.003.69753.85
28812006.10.13 08:34sell14410.11119.56119.730.00
28822006.10.13 10:02s/l14410.11119.73119.730.00-15.62738.23
28832006.10.13 12:31buy14420.11119.72119.550.00
28842006.10.13 12:58close14420.11119.76119.550.003.67741.90
28852006.10.16 01:24buy14430.11119.62119.450.00
28862006.10.16 02:29close14430.11119.67119.450.004.60746.50
28872006.10.16 06:45buy14440.11119.22119.050.00
28882006.10.16 07:01close14440.11119.28119.050.005.53752.03
28892006.10.16 10:17sell14450.11119.27119.440.00
28902006.10.16 10:21close14450.11119.22119.440.004.61756.64
28912006.10.16 12:45buy14460.11119.13118.960.00
28922006.10.16 18:55s/l14460.11118.96118.960.00-15.73740.91
28932006.10.17 10:44sell14470.11118.77118.940.00
28942006.10.17 10:55close14470.11118.70118.940.006.49747.40
28952006.10.17 12:45sell14480.11118.71118.880.00
28962006.10.17 13:25s/l14480.11118.88118.880.00-15.73731.67
28972006.10.17 15:40buy14490.11118.85118.680.00
28982006.10.17 17:09s/l14490.11118.68118.680.00-15.76715.91
28992006.10.17 17:53buy14500.11118.53118.360.00
29002006.10.17 19:00close14500.11118.60118.360.006.49722.40
29012006.10.18 01:47buy14510.11118.55118.380.00
29022006.10.18 02:37s/l14510.11118.38118.380.00-15.80706.60
29032006.10.18 10:07sell14520.11119.12119.290.00
29042006.10.18 11:09close14520.11119.04119.290.007.39713.99
29052006.10.18 12:35buy14530.11119.00118.830.00
29062006.10.18 21:41s/l14530.11118.83118.830.00-15.74698.25
29072006.10.19 04:13sell14540.10118.59118.760.00
29082006.10.19 09:29close14540.10118.49118.760.008.44706.69
29092006.10.19 09:29buy14550.11118.48118.310.00
29102006.10.19 09:47s/l14550.11118.31118.310.00-15.81690.88
29112006.10.19 09:47buy14560.10118.33118.160.00
29122006.10.19 12:02s/l14560.10118.16118.160.00-14.39676.49
29132006.10.19 21:11buy14570.10118.26118.090.00
29142006.10.19 22:00close14570.10118.34118.090.006.76683.25
29152006.10.23 06:43buy14580.10119.14118.970.00
29162006.10.23 07:00close14580.10119.21118.970.005.87689.12
29172006.10.23 13:01sell14590.10119.33119.500.00
29182006.10.23 13:04close14590.10119.27119.500.005.03694.15
29192006.10.23 13:06sell14600.10119.33119.500.00
29202006.10.23 13:18close14600.10119.27119.500.005.03699.18
29212006.10.24 09:38sell14610.10119.61119.780.00
29222006.10.24 10:02close14610.10119.56119.780.004.18703.36
29232006.10.25 07:49sell14620.11119.16119.330.00
29242006.10.25 10:24close14620.11119.10119.330.005.54708.90
29252006.10.25 13:33sell14630.11119.25119.420.00
29262006.10.25 13:54close14630.11119.19119.420.005.54714.44
29272006.10.25 14:20buy14640.11119.06118.890.00
29282006.10.25 14:23s/l14640.11118.89118.890.00-15.73698.71
29292006.10.25 14:23buy14650.10118.91118.740.00
29302006.10.25 14:25close14650.10118.97118.740.005.04703.75
29312006.10.25 14:25buy14660.11119.00118.830.00
29322006.10.25 14:29close14660.11119.06118.830.005.54709.29
29332006.10.25 14:30buy14670.11119.06118.890.00
29342006.10.25 14:31close14670.11119.12118.890.005.54714.83
29352006.10.25 14:33buy14680.11119.05118.880.00
29362006.10.25 14:49s/l14680.11118.88118.880.00-15.73699.10
29372006.10.25 14:49buy14690.10118.90118.730.00
29382006.10.25 14:52close14690.10118.96118.730.005.04704.14
29392006.10.25 14:52buy14700.11118.99118.820.00
29402006.10.25 15:14close14700.11119.06118.820.006.47710.61
29412006.10.26 03:04buy14710.11118.76118.590.00
29422006.10.26 03:25close14710.11118.83118.590.006.48717.09
29432006.10.26 03:40buy14720.11118.76118.590.00
29442006.10.26 04:04close14720.11118.82118.590.005.55722.64
29452006.10.26 06:24sell14730.11118.75118.920.00
29462006.10.26 09:06close14730.11118.68118.920.006.49729.13
29472006.10.26 09:06buy14740.11118.67118.500.00
29482006.10.26 09:16close14740.11118.74118.500.006.48735.61
29492006.10.26 09:40buy14750.11118.67118.500.00
29502006.10.26 10:01close14750.11118.73118.500.005.56741.17
29512006.10.26 19:52sell14760.11118.53118.700.00
29522006.10.26 20:19s/l14760.11118.70118.700.00-15.75725.42
29532006.10.27 08:31buy14770.11118.33118.160.00
29542006.10.27 08:45s/l14770.11118.16118.160.00-15.83709.59
29552006.10.27 08:45buy14780.11118.16117.990.00
29562006.10.27 08:56s/l14780.11117.99117.990.00-15.85693.74
29572006.10.27 08:56buy14790.10118.01117.840.00
29582006.10.27 08:57s/l14790.10117.84117.840.00-14.43679.31
29592006.10.27 08:57buy14800.10117.86117.690.00
29602006.10.27 09:01close14800.10117.93117.690.005.94685.25
29612006.10.27 10:56sell14810.10117.61117.780.00
29622006.10.27 12:26close14810.10117.54117.780.005.96691.21
29632006.10.29 23:21sell14820.10117.37117.540.00
29642006.10.30 02:32s/l14820.10117.54117.540.00-15.96675.26
29652006.10.30 07:52buy14830.10117.24117.070.00
29662006.10.30 08:12close14830.10117.31117.070.005.97681.23
29672006.10.30 08:39sell14840.10117.45117.620.00
29682006.10.30 08:59close14840.10117.38117.620.005.96687.19
29692006.10.30 22:48sell14850.10117.50117.670.00
29702006.10.31 00:51close14850.10117.42117.670.005.31692.50
29712006.10.31 02:22sell14860.10117.59117.760.00
29722006.10.31 02:48s/l14860.10117.76117.760.00-14.43678.07
29732006.10.31 02:48sell14870.10117.75117.920.00
29742006.10.31 03:06close14870.10117.67117.920.006.80684.87
29752006.10.31 03:42buy14880.10117.54117.370.00
29762006.10.31 04:06close14880.10117.63117.370.007.65692.52
29772006.10.31 11:01sell14890.10117.15117.320.00
29782006.10.31 11:03close14890.10117.06117.320.007.69700.21
29792006.10.31 11:45buy14900.11116.73116.560.00
29802006.10.31 11:55close14900.11116.81116.560.007.53707.74
29812006.10.31 13:03sell14910.11116.76116.930.00
29822006.10.31 13:19s/l14910.11116.93116.930.00-15.99691.75
29832006.10.31 13:19sell14920.10116.92117.090.00
29842006.10.31 14:09close14920.10116.84117.090.006.85698.60
29852006.10.31 19:15sell14930.10116.86117.030.00
29862006.10.31 22:24s/l14930.10117.03117.030.00-14.53684.07
29872006.11.01 02:45sell14940.10117.02117.190.00
29882006.11.01 06:57close14940.10116.91117.190.009.41693.48
29892006.11.01 10:54sell14950.10117.10117.270.00
29902006.11.01 10:58close14950.10117.02117.270.006.84700.32
29912006.11.01 11:23sell14960.11117.10117.270.00
29922006.11.01 11:48close14960.11117.00117.270.009.40709.72
29932006.11.01 13:24sell14970.11117.08117.250.00
29942006.11.01 14:21close14970.11116.99117.250.008.46718.18
29952006.11.01 17:44sell14980.11117.14117.310.00
29962006.11.01 19:54s/l14980.11117.31117.310.00-15.94702.24
29972006.11.02 02:24sell14990.11117.32117.490.00
29982006.11.02 02:30close14990.11117.25117.490.006.57708.81
29992006.11.02 02:36sell15000.11117.32117.490.00
30002006.11.02 03:03close15000.11117.26117.490.005.63714.44
30012006.11.02 03:38buy15010.11117.13116.960.00
30022006.11.02 04:35s/l15010.11116.96116.960.00-15.99698.45
30032006.11.02 11:33buy15020.10117.03116.860.00
30042006.11.02 12:00close15020.10117.11116.860.006.83705.28
30052006.11.02 17:32sell15030.11117.19117.360.00
30062006.11.02 18:53close15030.11117.13117.360.005.63710.91
30072006.11.03 03:22buy15040.11117.06116.890.00
30082006.11.03 05:29close15040.11117.12116.890.005.64716.55
30092006.11.03 08:21sell15050.11117.28117.450.00
30102006.11.03 08:27close15050.11117.22117.450.005.63722.18
30112006.11.03 08:31sell15060.11117.29117.460.00
30122006.11.03 08:31s/l15060.11117.46117.460.00-15.92706.26
30132006.11.03 08:31sell15070.11117.44117.610.00
30142006.11.03 08:31s/l15070.11117.61117.610.00-15.90690.36
30152006.11.03 08:31sell15080.10117.59117.760.00
30162006.11.03 08:32s/l15080.10117.76117.760.00-14.43675.93
30172006.11.03 08:32sell15090.10117.75117.920.00
30182006.11.03 08:33s/l15090.10117.92117.920.00-14.42661.51
30192006.11.03 08:33sell15100.10117.90118.070.00
30202006.11.03 08:34close15100.10117.75118.070.0012.74674.25
30212006.11.03 08:34sell15110.10117.72117.890.00
30222006.11.03 08:39s/l15110.10117.89117.890.00-14.42659.83
30232006.11.03 08:39sell15120.10117.87118.040.00
30242006.11.03 08:47s/l15120.10118.04118.040.00-14.40645.43
30252006.11.03 08:47sell15130.10118.03118.200.00
30262006.11.03 08:50close15130.10117.86118.200.0014.42659.85
30272006.11.03 08:51sell15140.10117.83118.000.00
30282006.11.03 08:52s/l15140.10118.00118.000.00-14.41645.44
30292006.11.03 08:52sell15150.10117.98118.150.00
30302006.11.03 09:01s/l15150.10118.15118.150.00-14.38631.06
30312006.11.03 14:49buy15160.09118.00117.830.00
30322006.11.05 17:03close15160.09118.07117.830.005.34636.40
30332006.11.06 11:04buy15170.10118.34118.170.00
30342006.11.06 11:29close15170.10118.38118.170.003.38639.78
30352006.11.07 09:21buy15180.10117.52117.350.00
30362006.11.07 09:43s/l15180.10117.35117.350.00-14.49625.29
30372006.11.07 09:43buy15190.09117.37117.200.00
30382006.11.07 10:03close15190.09117.43117.200.004.60629.89
30392006.11.07 14:16sell15200.09117.46117.630.00
30402006.11.07 14:29s/l15200.09117.63117.630.00-13.01616.88
30412006.11.07 14:29sell15210.09117.61117.780.00
30422006.11.08 02:17s/l15210.09117.78117.780.00-14.34602.55
30432006.11.09 17:52buy15220.09117.75117.580.00
30442006.11.09 18:40close15220.09117.84117.580.006.87609.42
30452006.11.10 00:01sell15230.09117.63117.800.00
30462006.11.10 00:03close15230.09117.57117.800.004.59614.01
30472006.11.10 03:30buy15240.09117.46117.290.00
30482006.11.10 04:01s/l15240.09117.29117.290.00-13.04600.97
30492006.11.10 04:05buy15250.09117.21117.040.00
30502006.11.10 04:07close15250.09117.26117.040.003.84604.81
30512006.11.12 20:24buy15260.09117.24117.070.00
30522006.11.13 01:04close15260.09117.30117.070.005.65610.45
30532006.11.13 19:57sell15270.09117.78117.950.00
30542006.11.13 20:57close15270.09117.71117.950.005.35615.80
30552006.11.14 03:25sell15280.09117.65117.820.00
30562006.11.14 03:58s/l15280.09117.82117.820.00-12.99602.81
30572006.11.14 03:58sell15290.09117.80117.970.00
30582006.11.14 04:45s/l15290.09117.97117.970.00-12.97589.84
30592006.11.14 10:05sell15300.09117.57117.740.00
30602006.11.14 10:08close15300.09117.51117.740.004.60594.44
30612006.11.14 10:10sell15310.09117.57117.740.00
30622006.11.14 10:12s/l15310.09117.74117.740.00-12.99581.45
30632006.11.14 10:12sell15320.09117.72117.890.00
30642006.11.14 10:15close15320.09117.66117.890.004.59586.04
30652006.11.14 10:15sell15330.09117.65117.820.00
30662006.11.14 10:17close15330.09117.59117.820.004.59590.63
30672006.11.14 10:17sell15340.09117.57117.740.00
30682006.11.14 11:09s/l15340.09117.74117.740.00-12.99577.64
30692006.11.15 08:36sell15350.09118.16118.330.00
30702006.11.15 10:05close15350.09118.06118.330.007.62585.26
30712006.11.16 04:01sell15360.09118.26118.430.00
30722006.11.16 04:27close15360.09118.19118.430.005.33590.59
30732006.11.16 08:30buy15370.09117.84117.670.00
30742006.11.16 08:31close15370.09117.93117.670.006.87597.46
30752006.11.17 09:12buy15380.09118.08117.910.00
30762006.11.17 09:56s/l15380.09117.91117.910.00-12.98584.48
30772006.11.17 09:56buy15390.09117.93117.760.00
30782006.11.17 10:05s/l15390.09117.76117.760.00-12.99571.49
30792006.11.17 10:17buy15400.09117.72117.550.00
30802006.11.17 10:38s/l15400.09117.55117.550.00-13.02558.47
30812006.11.17 10:38buy15410.08117.57117.400.00
30822006.11.17 10:47close15410.08117.65117.400.005.44563.91
30832006.11.17 10:47buy15420.08117.66117.490.00
30842006.11.17 11:47close15420.08117.75117.490.006.11570.02
30852006.11.17 14:38sell15430.09117.74117.910.00
30862006.11.17 15:05s/l15430.09117.91117.910.00-12.98557.04
30872006.11.20 02:30sell15440.08117.92118.090.00
30882006.11.20 03:09s/l15440.08118.09118.090.00-11.51545.53
30892006.11.20 05:48sell15450.08118.07118.240.00
30902006.11.20 19:14close15450.08117.99118.240.005.42550.95
30912006.11.20 19:14buy15460.08117.91117.740.00
30922006.11.20 19:16close15460.08117.98117.740.004.75555.70
30932006.11.21 10:59buy15470.08117.92117.750.00
30942006.11.21 11:24close15470.08117.98117.750.004.07559.77
30952006.11.21 11:54sell15480.08118.02118.190.00
30962006.11.21 13:51close15480.08117.96118.190.004.07563.84
30972006.11.22 07:20buy15490.08117.04116.870.00
30982006.11.22 07:38close15490.08117.11116.870.004.78568.62
30992006.11.22 07:40buy15500.09117.04116.870.00
31002006.11.22 08:19s/l15500.09116.87116.870.00-13.09555.53
31012006.11.22 08:26buy15510.08116.80116.630.00
31022006.11.22 08:37close15510.08116.85116.630.003.42558.95
31032006.11.22 08:50buy15520.08116.80116.630.00
31042006.11.22 08:57close15520.08116.85116.630.003.42562.37
31052006.11.22 10:24buy15530.08116.47116.300.00
31062006.11.22 10:33close15530.08116.52116.300.003.43565.80
31072006.11.22 12:43sell15540.08116.83117.000.00
31082006.11.22 13:00close15540.08116.77117.000.004.11569.91
31092006.11.23 05:16sell15550.09116.42116.590.00
31102006.11.23 05:28close15550.09116.35116.590.005.41575.32
31112006.11.24 03:22buy15560.09116.16115.990.00
31122006.11.24 03:25s/l15560.09115.99115.990.00-13.19562.13
31132006.11.24 03:25buy15570.08116.01115.840.00
31142006.11.24 03:32s/l15570.08115.84115.840.00-11.74550.39
31152006.11.24 03:32buy15580.08115.86115.690.00
31162006.11.24 03:37close15580.08115.93115.690.004.83555.22
31172006.11.24 03:37buy15590.08115.96115.790.00
31182006.11.24 03:43s/l15590.08115.79115.790.00-11.75543.47
31192006.11.24 03:43buy15600.08115.81115.640.00
31202006.11.24 03:54close15600.08115.88115.640.004.83548.30
31212006.11.24 03:54buy15610.08115.91115.740.00
31222006.11.24 05:20s/l15610.08115.74115.740.00-11.75536.55
31232006.11.24 06:23buy15620.08115.72115.550.00
31242006.11.24 06:34close15620.08115.79115.550.004.84541.39
31252006.11.24 06:37buy15630.08115.72115.550.00
31262006.11.24 10:43close15630.08115.79115.550.004.84546.23
31272006.11.26 20:10sell15640.08115.73115.900.00
31282006.11.26 20:48close15640.08115.66115.900.004.84551.07
31292006.11.26 23:49sell15650.08115.91116.080.00
31302006.11.27 00:04close15650.08115.84116.080.003.63554.71
31312006.11.27 00:25sell15660.08115.95116.120.00
31322006.11.27 00:41s/l15660.08116.12116.120.00-11.71543.00
31332006.11.27 00:41sell15670.08116.11116.280.00
31342006.11.27 01:21close15670.08116.01116.280.006.90549.90
31352006.11.27 01:29buy15680.08115.97115.800.00
31362006.11.27 01:39close15680.08116.06115.800.006.20556.10
31372006.11.27 02:28buy15690.08116.02115.850.00
31382006.11.27 03:29close15690.08116.11115.850.006.20562.30
31392006.11.27 03:57sell15700.08116.34116.510.00
31402006.11.27 04:25close15700.08116.22116.510.008.26570.56
31412006.11.27 04:32buy15710.09116.07115.900.00
31422006.11.27 08:39close15710.09116.18115.900.008.52579.08
31432006.11.27 14:13buy15720.09116.01115.840.00
31442006.11.27 16:00close15720.09116.09115.840.006.20585.28
31452006.11.27 19:42buy15730.09116.02115.850.00
31462006.11.28 00:12close15730.09116.10115.850.007.25592.52
31472006.11.28 03:07buy15740.09116.03115.860.00
31482006.11.28 03:26close15740.09116.11115.860.006.20598.72
31492006.11.28 08:33buy15750.09116.15115.980.00
31502006.11.28 10:04close15750.09116.25115.980.007.74606.46
31512006.11.28 13:17buy15760.09115.96115.790.00
31522006.11.28 13:19close15760.09116.06115.790.007.75614.21
31532006.11.28 13:36buy15770.09115.96115.790.00
31542006.11.28 13:39close15770.09116.06115.790.007.75621.96
31552006.11.28 18:52buy15780.09116.06115.890.00
31562006.11.28 19:11s/l15780.09115.89115.890.00-13.20608.76
31572006.11.28 19:13buy15790.09115.88115.710.00
31582006.11.28 19:24s/l15790.09115.71115.710.00-13.22595.54
31592006.11.28 19:24buy15800.09115.73115.560.00
31602006.11.28 19:39close15800.09115.80115.560.005.44600.98
31612006.11.28 19:39buy15810.09115.83115.660.00
31622006.11.28 20:16s/l15810.09115.66115.660.00-13.23587.75
31632006.11.29 02:39sell15820.09115.90116.070.00
31642006.11.29 03:18s/l15820.09116.07116.070.00-13.18574.57
31652006.11.29 03:23sell15830.09116.12116.290.00
31662006.11.29 07:02s/l15830.09116.29116.290.00-13.16561.41
31672006.11.29 07:28sell15840.08116.41116.580.00
31682006.11.29 08:04close15840.08116.32116.580.006.19567.60
31692006.11.29 10:06sell15850.09116.10116.270.00
31702006.11.29 10:11close15850.09116.01116.270.006.98574.58
31712006.11.29 10:27sell15860.09116.10116.270.00
31722006.11.29 11:06s/l15860.09116.27116.270.00-13.16561.42
31732006.11.29 11:19sell15870.08116.28116.450.00
31742006.11.29 12:27close15870.08116.20116.450.005.51566.93
31752006.11.29 15:52sell15880.09116.44116.610.00
31762006.11.29 16:43close15880.09116.34116.610.007.74574.67
31772006.11.29 20:40sell15890.09116.48116.650.00
31782006.11.29 21:01close15890.09116.40116.650.006.19580.86
31792006.11.29 21:04buy15900.09116.31116.140.00
31802006.11.29 21:15s/l15900.09116.14116.140.00-13.17567.69
31812006.11.29 21:15buy15910.09116.16115.990.00
31822006.11.29 21:22close15910.09116.25115.990.006.97574.66
31832006.11.29 21:22buy15920.09116.26116.090.00
31842006.11.30 00:29s/l15920.09116.09116.090.00-10.04564.63
31852006.11.30 00:29buy15930.08116.11115.940.00
31862006.11.30 01:29close15930.08116.17115.940.004.13568.76
31872006.11.30 10:08buy15940.09115.80115.630.00
31882006.11.30 11:01s/l15940.09115.63115.630.00-13.23555.53
31892006.11.30 14:20sell15950.08115.82115.990.00
31902006.11.30 15:38close15950.08115.71115.990.007.61563.14
31912006.11.30 18:09buy15960.08115.68115.510.00
31922006.11.30 18:30close15960.08115.77115.510.006.22569.36
31932006.11.30 18:37buy15970.09115.68115.510.00
31942006.11.30 20:44s/l15970.09115.51115.510.00-13.25556.11
31952006.12.01 01:33sell15980.08115.94116.110.00
31962006.12.01 01:37close15980.08115.88116.110.004.14560.25
31972006.12.01 01:47sell15990.08115.94116.110.00
31982006.12.01 02:06close15990.08115.88116.110.004.14564.39
31992006.12.01 03:24sell16000.08116.11116.280.00
32002006.12.01 05:03s/l16000.08116.28116.280.00-11.70552.69
32012006.12.01 10:00buy16010.08115.75115.580.00
32022006.12.01 10:03close16010.08115.81115.580.004.14556.83
32032006.12.01 10:08buy16020.08115.75115.580.00
32042006.12.01 10:16close16020.08115.81115.580.004.14560.97
32052006.12.01 10:18buy16030.08115.75115.580.00
32062006.12.01 10:27s/l16030.08115.58115.580.00-11.77549.20
32072006.12.01 10:27buy16040.08115.60115.430.00
32082006.12.01 10:29s/l16040.08115.43115.430.00-11.78537.42
32092006.12.01 10:29buy16050.08115.45115.280.00
32102006.12.01 10:35s/l16050.08115.28115.280.00-11.80525.62
32112006.12.01 10:35buy16060.08115.30115.130.00
32122006.12.01 10:37s/l16060.08115.13115.130.00-11.81513.81
32132006.12.01 10:37buy16070.08115.15114.980.00
32142006.12.01 10:38s/l16070.08114.98114.980.00-11.83501.98
32152006.12.01 10:38buy16080.08115.00114.830.00
32162006.12.01 10:39close16080.08115.09114.830.006.26508.24
32172006.12.01 10:39buy16090.08115.12114.950.00
32182006.12.01 10:43close16090.08115.21114.950.006.25514.49
32192006.12.01 10:43buy16100.08115.23115.060.00
32202006.12.01 10:47s/l16100.08115.06115.060.00-11.82502.67
32212006.12.01 10:47buy16110.08115.08114.910.00
32222006.12.01 10:55close16110.08115.17114.910.006.25508.92
32232006.12.01 10:55buy16120.08115.19115.020.00
32242006.12.01 11:33close16120.08115.28115.020.006.25515.17
32252006.12.01 11:36sell16130.08115.34115.510.00
32262006.12.01 12:27close16130.08115.26115.510.005.55520.72
32272006.12.01 14:14sell16140.08115.37115.540.00
32282006.12.03 17:47close16140.08115.31115.540.004.16524.88
32292006.12.03 17:54buy16150.08115.22115.050.00
32302006.12.03 19:02close16150.08115.30115.050.005.55530.43
32312006.12.03 21:59sell16160.08115.51115.680.00
32322006.12.03 22:41s/l16160.08115.68115.680.00-11.76518.67
32332006.12.04 02:18sell16170.08115.63115.800.00
32342006.12.04 02:32close16170.08115.54115.800.006.23524.90
32352006.12.04 02:41sell16180.08115.63115.800.00
32362006.12.04 04:00close16180.08115.52115.800.007.62532.52
32372006.12.04 13:16sell16190.08115.44115.610.00
32382006.12.04 14:35close16190.08115.37115.610.004.85537.37
32392006.12.05 08:31buy16200.08114.51114.340.00
32402006.12.05 08:47close16200.08114.59114.340.005.59542.96
32412006.12.05 10:01sell16210.08114.88115.050.00
32422006.12.05 10:02close16210.08114.77115.050.007.67550.63
32432006.12.05 10:11sell16220.08114.88115.050.00
32442006.12.05 10:27s/l16220.08115.05115.050.00-11.82538.81
32452006.12.05 10:27sell16230.08115.03115.200.00
32462006.12.05 12:09close16230.08114.92115.200.007.66546.47
32472006.12.05 19:10buy16240.08114.88114.710.00
32482006.12.05 20:19close16240.08114.96114.710.005.57552.04
32492006.12.06 00:02buy16250.08114.66114.490.00
32502006.12.06 02:58close16250.08114.77114.490.007.67559.71
32512006.12.06 06:14sell16260.08115.11115.280.00
32522006.12.06 06:25close16260.08115.02115.280.006.26565.97
32532006.12.06 10:04buy16270.08114.99114.820.00
32542006.12.06 12:07close16270.08115.07114.820.005.56571.53
32552006.12.06 19:19buy16280.09115.25115.080.00
32562006.12.06 19:51s/l16280.09115.08115.080.00-13.30558.23
32572006.12.06 19:51buy16290.08115.10114.930.00
32582006.12.06 23:59s/l16290.08114.93114.930.00-11.83546.40
32592006.12.07 02:34buy16300.08114.77114.600.00
32602006.12.07 02:37close16300.08114.84114.600.004.88551.28
32612006.12.07 03:34sell16310.08114.96115.130.00
32622006.12.07 05:08close16310.08114.88115.130.005.57556.85
32632006.12.07 06:55sell16320.08115.01115.180.00
32642006.12.07 08:12close16320.08114.95115.180.004.18561.03
32652006.12.07 18:59buy16330.08115.18115.010.00
32662006.12.07 19:22close16330.08115.23115.010.003.47564.50
32672006.12.08 01:15sell16340.08115.29115.460.00
32682006.12.08 04:51s/l16340.08115.46115.460.00-11.77552.73
32692006.12.08 04:51sell16350.08115.57115.740.00
32702006.12.08 04:59close16350.08115.48115.740.006.23558.96
32712006.12.08 07:39buy16360.08115.53115.360.00
32722006.12.08 08:17close16360.08115.65115.360.008.30567.26
32732006.12.08 08:50buy16370.09115.30115.130.00
32742006.12.08 08:53s/l16370.09115.13115.130.00-13.30553.96
32752006.12.08 08:53buy16380.08115.13114.960.00
32762006.12.08 09:16s/l16380.08114.96114.960.00-11.83542.13
32772006.12.08 10:20sell16390.08115.21115.380.00
32782006.12.08 10:29s/l16390.08115.38115.380.00-11.79530.34
32792006.12.08 10:29sell16400.08115.36115.530.00
32802006.12.08 11:25s/l16400.08115.53115.530.00-11.77518.57
32812006.12.08 11:25sell16410.08115.55115.720.00
32822006.12.08 11:41s/l16410.08115.72115.720.00-11.75506.82
32832006.12.08 11:41sell16420.08115.70115.870.00
32842006.12.08 11:48s/l16420.08115.87115.870.00-11.74495.08
32852006.12.08 11:48sell16430.07115.86116.030.00
32862006.12.08 11:50s/l16430.07116.03116.030.00-10.26484.82
32872006.12.08 11:50sell16440.07116.02116.190.00
32882006.12.08 11:51s/l16440.07116.19116.190.00-10.24474.58
32892006.12.08 11:51sell16450.07116.17116.340.00
32902006.12.08 11:54s/l16450.07116.34116.340.00-10.23464.35
32912006.12.08 11:54sell16460.07116.33116.500.00
32922006.12.08 12:00close16460.07116.21116.500.007.23471.58
32932006.12.08 12:01sell16470.07116.36116.530.00
32942006.12.08 12:02close16470.07116.28116.530.004.82476.40
32952006.12.08 12:08sell16480.07116.36116.530.00
32962006.12.08 12:17close16480.07116.27116.530.005.42481.82
32972006.12.10 18:19buy16490.07116.28116.110.00
32982006.12.10 19:08close16490.07116.34116.110.003.61485.43
32992006.12.10 21:05buy16500.07116.69116.520.00
33002006.12.10 22:09close16500.07116.76116.520.004.20489.63
33012006.12.11 02:13buy16510.07116.79116.620.00
33022006.12.11 02:48s/l16510.07116.62116.620.00-10.20479.43
33032006.12.11 02:48buy16520.07116.64116.470.00
33042006.12.11 03:56close16520.07116.73116.470.005.40484.83
33052006.12.11 12:01buy16530.07116.89116.720.00
33062006.12.11 15:28close16530.07116.95116.720.003.59488.42
33072006.12.12 04:25buy16540.07116.81116.640.00
33082006.12.12 05:43close16540.07116.90116.640.005.39493.81
33092006.12.12 05:43sell16550.07116.89117.060.00
33102006.12.12 07:02s/l16550.07117.06117.060.00-10.17483.64
33112006.12.12 07:23buy16560.07116.93116.760.00
33122006.12.12 08:30close16560.07117.08116.760.008.97492.61
33132006.12.12 08:30sell16570.07117.05117.220.00
33142006.12.12 09:36close16570.07116.95117.220.005.99498.60
33152006.12.12 09:36buy16580.07116.93116.760.00
33162006.12.12 10:56close16580.07117.03116.760.005.98504.58
33172006.12.12 10:59sell16590.08117.10117.270.00
33182006.12.12 14:14close16590.08117.00117.270.006.84511.42
33192006.12.12 14:21buy16600.08116.84116.670.00
33202006.12.12 14:23close16600.08116.95116.670.007.52518.94
33212006.12.12 14:32buy16610.08116.84116.670.00
33222006.12.12 15:00close16610.08116.91116.670.004.79523.73
33232006.12.12 15:10buy16620.08116.80116.630.00
33242006.12.12 19:56close16620.08116.87116.630.004.79528.52
33252006.12.12 19:57sell16630.08116.86117.030.00
33262006.12.13 00:16s/l16630.08117.03117.030.00-12.82515.70
33272006.12.13 08:33sell16640.08117.33117.500.00
33282006.12.13 11:00close16640.08117.25117.500.005.46521.16
33292006.12.13 11:11buy16650.08117.18117.010.00
33302006.12.13 11:17close16650.08117.25117.010.004.78525.94
33312006.12.14 03:02buy16660.08117.37117.200.00
33322006.12.14 03:56close16660.08117.43117.200.004.09530.03
33332006.12.14 06:34sell16670.08117.62117.790.00
33342006.12.14 07:00close16670.08117.56117.790.004.08534.11
33352006.12.14 08:30sell16680.08117.66117.830.00
33362006.12.14 08:59close16680.08117.57117.830.006.12540.23
33372006.12.14 21:23buy16690.08117.78117.610.00
33382006.12.14 21:57close16690.08117.84117.610.004.07544.30
33392006.12.15 04:30sell16700.08118.21118.380.00
33402006.12.15 08:29close16700.08118.01118.380.0013.56557.86
33412006.12.15 08:29buy16710.08118.00117.830.00
33422006.12.15 08:33s/l16710.08117.83117.830.00-11.54546.32
33432006.12.15 08:33buy16720.08117.85117.680.00
33442006.12.15 08:48close16720.08117.96117.680.007.46553.78
33452006.12.15 08:48buy16730.08117.99117.820.00
33462006.12.15 08:53s/l16730.08117.82117.820.00-11.54542.24
33472006.12.15 08:53buy16740.08117.84117.670.00
33482006.12.15 08:57s/l16740.08117.67117.670.00-11.56530.68
33492006.12.15 08:57buy16750.08117.69117.520.00
33502006.12.15 09:00close16750.08117.77117.520.005.43536.11
33512006.12.15 09:05buy16760.08117.60117.430.00
33522006.12.15 09:07close16760.08117.65117.430.003.40539.51
33532006.12.15 09:08buy16770.08117.60117.430.00
33542006.12.15 09:33close16770.08117.65117.430.003.40542.91
33552006.12.15 09:43buy16780.08117.60117.430.00
33562006.12.15 09:53close16780.08117.65117.430.003.40546.31
33572006.12.15 09:54buy16790.08117.60117.430.00
33582006.12.15 09:59close16790.08117.65117.430.003.40549.71
33592006.12.15 10:08sell16800.08117.92118.090.00
33602006.12.15 10:21close16800.08117.81118.090.007.47557.18
33612006.12.15 15:40buy16810.08118.09117.920.00
33622006.12.18 01:09s/l16810.08117.92117.920.00-10.60546.58
33632006.12.18 08:50sell16820.08117.96118.130.00
33642006.12.18 09:50s/l16820.08118.13118.130.00-11.51535.07
33652006.12.19 02:36sell16830.08118.21118.380.00
33662006.12.19 03:26close16830.08118.13118.380.005.42540.49
33672006.12.19 03:37buy16840.08118.08117.910.00
33682006.12.19 03:43close16840.08118.15117.910.004.74545.23
33692006.12.19 03:51buy16850.08118.08117.910.00
33702006.12.19 05:26s/l16850.08117.91117.910.00-11.53533.70
33712006.12.19 11:50buy16860.08117.92117.750.00
33722006.12.19 12:06close16860.08118.01117.750.006.10539.80
33732006.12.19 19:54sell16870.08118.21118.380.00
33742006.12.19 21:55close16870.08118.12118.380.006.10545.90
33752006.12.20 10:36sell16880.08118.20118.370.00
33762006.12.20 10:53s/l16880.08118.37118.370.00-11.48534.42
33772006.12.20 10:53sell16890.08118.36118.530.00
33782006.12.20 11:06close16890.08118.27118.530.006.09540.51
33792006.12.20 11:07buy16900.08118.23118.060.00
33802006.12.20 11:24close16900.08118.32118.060.006.09546.60
33812006.12.21 01:55sell16910.08118.45118.620.00
33822006.12.21 02:16close16910.08118.39118.620.004.05550.65
33832006.12.21 02:53buy16920.08118.36118.190.00
33842006.12.21 04:29s/l16920.08118.19118.190.00-11.51539.14
33852006.12.21 04:29buy16930.08118.20118.030.00
33862006.12.21 04:55s/l16930.08118.03118.030.00-11.52527.62
33872006.12.21 04:55buy16940.08118.05117.880.00
33882006.12.21 05:38close16940.08118.14117.880.006.09533.71
33892006.12.21 06:04sell16950.08118.25118.420.00
33902006.12.21 06:15close16950.08118.17118.420.005.42539.13
33912006.12.21 06:19sell16960.08118.25118.420.00
33922006.12.21 07:03close16960.08118.17118.420.005.42544.55
33932006.12.21 12:00buy16970.08118.18118.010.00
33942006.12.21 12:00close16970.08118.26118.010.005.41549.96
33952006.12.21 13:11buy16980.08118.31118.140.00
33962006.12.21 14:30close16980.08118.38118.140.004.73554.69
33972006.12.22 09:20sell16990.08118.50118.670.00
33982006.12.22 10:00s/l16990.08118.67118.670.00-11.46543.23
33992006.12.22 10:02sell17000.08118.77118.940.00
34002006.12.22 12:01s/l17000.08118.94118.940.00-11.43531.80