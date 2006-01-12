|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9469.83
|Gross profit
|27273.26
|Gross loss
|-36743.09
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-6.27
|Absolute drawdown
|9475.23
|Maximal drawdown
|9487.83 (94.76%)
|Relative drawdown
|94.76% (9487.83)
|Total trades
|1511
|Short positions (won %)
|752 (61.70%)
|Long positions (won %)
|759 (61.13%)
|Profit trades (% of total)
|928 (61.42%)
|Loss trades (% of total)
|583 (38.58%)
|Largest
|profit trade
|146.90
|loss trade
|-214.20
|Average
|profit trade
|29.39
|loss trade
|-63.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (401.40)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-98.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|769.67 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-901.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 21:01
|buy
|1
|1.26
|1.1861
|1.1844
|0.0000
|2
|2006.01.02 21:05
|close
|1
|1.26
|1.1862
|1.1844
|0.0000
|12.60
|10012.60
|3
|2006.01.02 22:55
|buy
|2
|1.27
|1.1868
|1.1851
|0.0000
|4
|2006.01.02 22:55
|close
|2
|1.27
|1.1868
|1.1851
|0.0000
|0.00
|10012.60
|5
|2006.01.03 01:33
|buy
|3
|1.26
|1.1890
|1.1873
|0.0000
|6
|2006.01.03 01:44
|s/l
|3
|1.26
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-214.20
|9798.40
|7
|2006.01.03 02:37
|buy
|4
|1.24
|1.1874
|1.1857
|0.0000
|8
|2006.01.03 02:52
|close
|4
|1.24
|1.1878
|1.1857
|0.0000
|49.60
|9848.00
|9
|2006.01.03 10:00
|sell
|5
|1.24
|1.1936
|1.1953
|0.0000
|10
|2006.01.03 10:11
|s/l
|5
|1.24
|1.1953
|1.1953
|0.0000
|-210.80
|9637.20
|11
|2006.01.03 12:53
|sell
|6
|1.21
|1.1980
|1.1997
|0.0000
|12
|2006.01.03 14:01
|s/l
|6
|1.21
|1.1997
|1.1997
|0.0000
|-205.70
|9431.50
|13
|2006.01.03 14:01
|sell
|7
|1.18
|1.1996
|1.2013
|0.0000
|14
|2006.01.03 14:33
|s/l
|7
|1.18
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|-200.60
|9230.90
|15
|2006.01.03 18:02
|sell
|8
|1.15
|1.2017
|1.2034
|0.0000
|16
|2006.01.03 18:43
|s/l
|8
|1.15
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-195.50
|9035.40
|17
|2006.01.03 19:01
|buy
|9
|1.13
|1.2030
|1.2013
|0.0000
|18
|2006.01.03 19:42
|close
|9
|1.13
|1.2043
|1.2013
|0.0000
|146.90
|9182.30
|19
|2006.01.03 20:01
|sell
|10
|1.14
|1.2034
|1.2051
|0.0000
|20
|2006.01.03 21:05
|s/l
|10
|1.14
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|-193.80
|8988.50
|21
|2006.01.04 02:00
|buy
|11
|1.12
|1.2044
|1.2027
|0.0000
|22
|2006.01.04 02:42
|close
|11
|1.12
|1.2052
|1.2027
|0.0000
|89.60
|9078.10
|23
|2006.01.04 02:59
|buy
|12
|1.13
|1.2044
|1.2027
|0.0000
|24
|2006.01.04 03:04
|close
|12
|1.13
|1.2051
|1.2027
|0.0000
|79.10
|9157.20
|25
|2006.01.04 07:09
|sell
|13
|1.14
|1.2074
|1.2091
|0.0000
|26
|2006.01.04 07:35
|s/l
|13
|1.14
|1.2091
|1.2091
|0.0000
|-193.80
|8963.40
|27
|2006.01.04 07:35
|sell
|14
|1.11
|1.2089
|1.2106
|0.0000
|28
|2006.01.04 07:38
|s/l
|14
|1.11
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-188.70
|8774.70
|29
|2006.01.04 07:38
|sell
|15
|1.09
|1.2104
|1.2121
|0.0000
|30
|2006.01.04 07:46
|close
|15
|1.09
|1.2094
|1.2121
|0.0000
|109.00
|8883.70
|31
|2006.01.04 07:46
|sell
|16
|1.10
|1.2091
|1.2108
|0.0000
|32
|2006.01.04 08:02
|close
|16
|1.10
|1.2081
|1.2108
|0.0000
|110.00
|8993.70
|33
|2006.01.04 09:01
|sell
|17
|1.12
|1.2098
|1.2115
|0.0000
|34
|2006.01.04 09:02
|close
|17
|1.12
|1.2093
|1.2115
|0.0000
|56.00
|9049.70
|35
|2006.01.04 09:38
|sell
|18
|1.12
|1.2098
|1.2115
|0.0000
|36
|2006.01.04 09:41
|close
|18
|1.12
|1.2093
|1.2115
|0.0000
|56.00
|9105.70
|37
|2006.01.04 09:50
|buy
|19
|1.13
|1.2067
|1.2050
|0.0000
|38
|2006.01.04 09:54
|close
|19
|1.13
|1.2077
|1.2050
|0.0000
|113.00
|9218.70
|39
|2006.01.04 18:35
|buy
|20
|1.14
|1.2103
|1.2086
|0.0000
|40
|2006.01.04 18:42
|close
|20
|1.14
|1.2110
|1.2086
|0.0000
|79.80
|9298.50
|41
|2006.01.05 20:34
|buy
|21
|1.15
|1.2094
|1.2077
|0.0000
|42
|2006.01.06 04:15
|close
|21
|1.15
|1.2101
|1.2077
|0.0000
|71.07
|9369.57
|43
|2006.01.06 08:36
|buy
|22
|1.16
|1.2091
|1.2074
|0.0000
|44
|2006.01.06 08:37
|close
|22
|1.16
|1.2098
|1.2074
|0.0000
|81.20
|9450.77
|45
|2006.01.06 09:24
|buy
|23
|1.17
|1.2141
|1.2124
|0.0000
|46
|2006.01.06 09:50
|close
|23
|1.17
|1.2149
|1.2124
|0.0000
|93.60
|9544.37
|47
|2006.01.09 03:41
|buy
|24
|1.18
|1.2093
|1.2076
|0.0000
|48
|2006.01.09 04:08
|s/l
|24
|1.18
|1.2076
|1.2076
|0.0000
|-200.60
|9343.77
|49
|2006.01.09 10:32
|sell
|25
|1.16
|1.2090
|1.2107
|0.0000
|50
|2006.01.09 10:42
|close
|25
|1.16
|1.2083
|1.2107
|0.0000
|81.20
|9424.97
|51
|2006.01.09 11:17
|buy
|26
|1.17
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|52
|2006.01.09 11:34
|close
|26
|1.17
|1.2067
|1.2043
|0.0000
|81.90
|9506.87
|53
|2006.01.09 11:42
|buy
|27
|1.18
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|54
|2006.01.09 11:55
|close
|27
|1.18
|1.2067
|1.2043
|0.0000
|82.60
|9589.47
|55
|2006.01.09 12:37
|sell
|28
|1.19
|1.2078
|1.2095
|0.0000
|56
|2006.01.09 14:46
|s/l
|28
|1.19
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-202.30
|9387.17
|57
|2006.01.09 21:30
|buy
|29
|1.17
|1.2062
|1.2045
|0.0000
|58
|2006.01.09 21:31
|s/l
|29
|1.17
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-198.90
|9188.27
|59
|2006.01.09 21:31
|buy
|30
|1.14
|1.2047
|1.2030
|0.0000
|60
|2006.01.09 21:33
|close
|30
|1.14
|1.2055
|1.2030
|0.0000
|91.20
|9279.47
|61
|2006.01.09 21:33
|buy
|31
|1.15
|1.2056
|1.2039
|0.0000
|62
|2006.01.09 22:12
|close
|31
|1.15
|1.2061
|1.2039
|0.0000
|57.50
|9336.97
|63
|2006.01.09 23:14
|buy
|32
|1.16
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|64
|2006.01.10 02:29
|s/l
|32
|1.16
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|-206.71
|9130.26
|65
|2006.01.10 06:23
|buy
|33
|1.13
|1.2088
|1.2071
|0.0000
|66
|2006.01.10 08:00
|s/l
|33
|1.13
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-192.10
|8938.16
|67
|2006.01.10 08:31
|buy
|34
|1.11
|1.2056
|1.2039
|0.0000
|68
|2006.01.10 08:42
|s/l
|34
|1.11
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-188.70
|8749.46
|69
|2006.01.10 08:42
|buy
|35
|1.09
|1.2041
|1.2024
|0.0000
|70
|2006.01.10 08:51
|close
|35
|1.09
|1.2048
|1.2024
|0.0000
|76.30
|8825.76
|71
|2006.01.10 08:51
|buy
|36
|1.10
|1.2049
|1.2032
|0.0000
|72
|2006.01.10 09:53
|close
|36
|1.10
|1.2058
|1.2032
|0.0000
|99.00
|8924.76
|73
|2006.01.11 04:02
|buy
|37
|1.11
|1.2046
|1.2029
|0.0000
|74
|2006.01.11 04:12
|close
|37
|1.11
|1.2053
|1.2029
|0.0000
|77.70
|9002.46
|75
|2006.01.11 05:47
|sell
|38
|1.12
|1.2070
|1.2087
|0.0000
|76
|2006.01.11 06:00
|close
|38
|1.12
|1.2062
|1.2087
|0.0000
|89.60
|9092.06
|77
|2006.01.11 07:30
|sell
|39
|1.13
|1.2093
|1.2110
|0.0000
|78
|2006.01.11 07:41
|close
|39
|1.13
|1.2087
|1.2110
|0.0000
|67.80
|9159.86
|79
|2006.01.11 10:19
|buy
|40
|1.14
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|80
|2006.01.11 10:40
|close
|40
|1.14
|1.2106
|1.2082
|0.0000
|79.80
|9239.66
|81
|2006.01.11 10:59
|buy
|41
|1.15
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|82
|2006.01.11 11:26
|close
|41
|1.15
|1.2109
|1.2082
|0.0000
|115.00
|9354.66
|83
|2006.01.11 11:47
|sell
|42
|1.16
|1.2120
|1.2137
|0.0000
|84
|2006.01.11 11:57
|s/l
|42
|1.16
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|-197.20
|9157.46
|85
|2006.01.11 11:57
|sell
|43
|1.13
|1.2135
|1.2152
|0.0000
|86
|2006.01.11 13:23
|close
|43
|1.13
|1.2128
|1.2152
|0.0000
|79.10
|9236.56
|87
|2006.01.11 17:31
|sell
|44
|1.14
|1.2137
|1.2154
|0.0000
|88
|2006.01.11 20:42
|s/l
|44
|1.14
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|-193.80
|9042.76
|89
|2006.01.11 23:50
|buy
|45
|1.12
|1.2138
|1.2121
|0.0000
|90
|2006.01.12 01:14
|close
|45
|1.12
|1.2145
|1.2121
|0.0000
|50.85
|9093.61
|91
|2006.01.12 08:13
|buy
|46
|1.13
|1.2125
|1.2108
|0.0000
|92
|2006.01.12 08:15
|s/l
|46
|1.13
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-192.10
|8901.51
|93
|2006.01.12 08:15
|buy
|47
|1.10
|1.2110
|1.2093
|0.0000
|94
|2006.01.12 08:34
|close
|47
|1.10
|1.2119
|1.2093
|0.0000
|99.00
|9000.51
|95
|2006.01.12 08:36
|buy
|48
|1.11
|1.2125
|1.2108
|0.0000
|96
|2006.01.12 08:39
|s/l
|48
|1.11
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-188.70
|8811.81
|97
|2006.01.12 08:39
|buy
|49
|1.09
|1.2109
|1.2092
|0.0000
|98
|2006.01.12 08:42
|close
|49
|1.09
|1.2118
|1.2092
|0.0000
|98.10
|8909.91
|99
|2006.01.12 08:43
|buy
|50
|1.10
|1.2125
|1.2108
|0.0000
|100
|2006.01.12 08:46
|s/l
|50
|1.10
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-187.00
|8722.91
|101
|2006.01.12 08:46
|buy
|51
|1.08
|1.2110
|1.2093
|0.0000
|102
|2006.01.12 08:55
|s/l
|51
|1.08
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-183.60
|8539.31
|103
|2006.01.12 08:55
|buy
|52
|1.06
|1.2095
|1.2078
|0.0000
|104
|2006.01.12 08:59
|s/l
|52
|1.06
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-180.20
|8359.11
|105
|2006.01.12 08:59
|buy
|53
|1.04
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|106
|2006.01.12 09:01
|s/l
|53
|1.04
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-176.80
|8182.31
|107
|2006.01.12 09:02
|buy
|54
|1.02
|1.2062
|1.2045
|0.0000
|108
|2006.01.12 09:06
|s/l
|54
|1.02
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-173.40
|8008.91
|109
|2006.01.12 09:06
|buy
|55
|1.00
|1.2047
|1.2030
|0.0000
|110
|2006.01.12 09:08
|close
|55
|1.00
|1.2056
|1.2030
|0.0000
|90.00
|8098.91
|111
|2006.01.12 09:08
|buy
|56
|1.01
|1.2057
|1.2040
|0.0000
|112
|2006.01.12 09:14
|close
|56
|1.01
|1.2065
|1.2040
|0.0000
|80.80
|8179.71
|113
|2006.01.12 09:18
|buy
|57
|1.02
|1.2062
|1.2045
|0.0000
|114
|2006.01.12 09:27
|s/l
|57
|1.02
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-173.40
|8006.31
|115
|2006.01.12 09:27
|buy
|58
|1.00
|1.2047
|1.2030
|0.0000
|116
|2006.01.12 09:27
|s/l
|58
|1.00
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-170.00
|7836.31
|117
|2006.01.12 09:27
|buy
|59
|0.98
|1.2032
|1.2015
|0.0000
|118
|2006.01.12 09:28
|s/l
|59
|0.98
|1.2015
|1.2015
|0.0000
|-166.60
|7669.71
|119
|2006.01.12 09:28
|buy
|60
|0.96
|1.2017
|1.2000
|0.0000
|120
|2006.01.12 09:32
|close
|60
|0.96
|1.2030
|1.2000
|0.0000
|124.80
|7794.51
|121
|2006.01.12 09:32
|buy
|61
|0.97
|1.2033
|1.2016
|0.0000
|122
|2006.01.12 10:05
|s/l
|61
|0.97
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-164.90
|7629.61
|123
|2006.01.12 10:58
|sell
|62
|0.95
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|124
|2006.01.12 11:46
|close
|62
|0.95
|1.2026
|1.2053
|0.0000
|95.00
|7724.61
|125
|2006.01.12 14:55
|sell
|63
|0.96
|1.2039
|1.2056
|0.0000
|126
|2006.01.12 17:31
|close
|63
|0.96
|1.2028
|1.2056
|0.0000
|105.60
|7830.21
|127
|2006.01.13 01:18
|sell
|64
|0.97
|1.2052
|1.2069
|0.0000
|128
|2006.01.13 02:31
|s/l
|64
|0.97
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-164.90
|7665.31
|129
|2006.01.13 02:31
|sell
|65
|0.95
|1.2071
|1.2088
|0.0000
|130
|2006.01.13 02:40
|close
|65
|0.95
|1.2060
|1.2088
|0.0000
|104.50
|7769.81
|131
|2006.01.13 02:56
|sell
|66
|0.97
|1.2071
|1.2088
|0.0000
|132
|2006.01.13 03:57
|close
|66
|0.97
|1.2058
|1.2088
|0.0000
|126.10
|7895.91
|133
|2006.01.13 05:30
|buy
|67
|0.98
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|134
|2006.01.13 07:57
|s/l
|67
|0.98
|1.2043
|1.2043
|0.0000
|-166.60
|7729.31
|135
|2006.01.13 08:27
|sell
|68
|0.96
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|136
|2006.01.13 08:30
|close
|68
|0.96
|1.2041
|1.2070
|0.0000
|115.20
|7844.51
|137
|2006.01.13 08:31
|sell
|69
|0.98
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|138
|2006.01.13 08:34
|s/l
|69
|0.98
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-166.60
|7677.91
|139
|2006.01.13 08:34
|sell
|70
|0.95
|1.2068
|1.2085
|0.0000
|140
|2006.01.13 08:40
|s/l
|70
|0.95
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-161.50
|7516.41
|141
|2006.01.13 08:40
|sell
|71
|0.93
|1.2083
|1.2100
|0.0000
|142
|2006.01.13 08:44
|close
|71
|0.93
|1.2070
|1.2100
|0.0000
|120.90
|7637.31
|143
|2006.01.13 08:44
|sell
|72
|0.95
|1.2070
|1.2087
|0.0000
|144
|2006.01.13 09:20
|close
|72
|0.95
|1.2059
|1.2087
|0.0000
|104.50
|7741.81
|145
|2006.01.13 10:03
|sell
|73
|0.96
|1.2058
|1.2075
|0.0000
|146
|2006.01.13 10:41
|s/l
|73
|0.96
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-163.20
|7578.61
|147
|2006.01.13 10:41
|sell
|74
|0.94
|1.2073
|1.2090
|0.0000
|148
|2006.01.13 10:47
|s/l
|74
|0.94
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-159.80
|7418.81
|149
|2006.01.13 10:47
|sell
|75
|0.92
|1.2088
|1.2105
|0.0000
|150
|2006.01.13 10:52
|close
|75
|0.92
|1.2079
|1.2105
|0.0000
|82.80
|7501.61
|151
|2006.01.13 10:52
|sell
|76
|0.93
|1.2076
|1.2093
|0.0000
|152
|2006.01.13 11:26
|s/l
|76
|0.93
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-158.10
|7343.51
|153
|2006.01.13 12:38
|sell
|77
|0.91
|1.2132
|1.2149
|0.0000
|154
|2006.01.15 17:00
|s/l
|77
|0.91
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|-154.70
|7188.81
|155
|2006.01.15 20:22
|buy
|78
|0.89
|1.2151
|1.2134
|0.0000
|156
|2006.01.16 00:43
|s/l
|78
|0.89
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-158.60
|7030.21
|157
|2006.01.16 00:43
|buy
|79
|0.87
|1.2136
|1.2119
|0.0000
|158
|2006.01.16 00:59
|close
|79
|0.87
|1.2145
|1.2119
|0.0000
|78.30
|7108.51
|159
|2006.01.16 10:29
|sell
|80
|0.88
|1.2122
|1.2139
|0.0000
|160
|2006.01.16 17:40
|close
|80
|0.88
|1.2114
|1.2139
|0.0000
|70.40
|7178.91
|161
|2006.01.16 19:54
|buy
|81
|0.89
|1.2101
|1.2084
|0.0000
|162
|2006.01.16 19:56
|s/l
|81
|0.89
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-151.30
|7027.61
|163
|2006.01.16 19:56
|buy
|82
|0.87
|1.2086
|1.2069
|0.0000
|164
|2006.01.16 20:46
|close
|82
|0.87
|1.2095
|1.2069
|0.0000
|78.30
|7105.91
|165
|2006.01.16 22:08
|sell
|83
|0.88
|1.2111
|1.2128
|0.0000
|166
|2006.01.17 01:30
|s/l
|83
|0.88
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-145.73
|6960.18
|167
|2006.01.17 04:51
|buy
|84
|0.86
|1.2103
|1.2086
|0.0000
|168
|2006.01.17 05:44
|close
|84
|0.86
|1.2110
|1.2086
|0.0000
|60.20
|7020.38
|169
|2006.01.17 07:36
|sell
|85
|0.87
|1.2088
|1.2105
|0.0000
|170
|2006.01.17 08:04
|close
|85
|0.87
|1.2080
|1.2105
|0.0000
|69.60
|7089.98
|171
|2006.01.17 11:24
|sell
|86
|0.88
|1.2081
|1.2098
|0.0000
|172
|2006.01.17 11:30
|close
|86
|0.88
|1.2073
|1.2098
|0.0000
|70.40
|7160.38
|173
|2006.01.17 13:14
|sell
|87
|0.89
|1.2081
|1.2098
|0.0000
|174
|2006.01.17 14:48
|s/l
|87
|0.89
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|-151.30
|7009.08
|175
|2006.01.17 17:30
|sell
|88
|0.87
|1.2117
|1.2134
|0.0000
|176
|2006.01.17 18:14
|close
|88
|0.87
|1.2110
|1.2134
|0.0000
|60.90
|7069.98
|177
|2006.01.17 18:54
|buy
|89
|0.88
|1.2108
|1.2091
|0.0000
|178
|2006.01.17 20:03
|s/l
|89
|0.88
|1.2091
|1.2091
|0.0000
|-149.60
|6920.38
|179
|2006.01.18 02:54
|sell
|90
|0.86
|1.2107
|1.2124
|0.0000
|180
|2006.01.18 03:00
|s/l
|90
|0.86
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|-146.20
|6774.18
|181
|2006.01.18 03:48
|sell
|91
|0.84
|1.2139
|1.2156
|0.0000
|182
|2006.01.18 04:06
|close
|91
|0.84
|1.2127
|1.2156
|0.0000
|100.80
|6874.98
|183
|2006.01.18 10:12
|buy
|92
|0.85
|1.2113
|1.2096
|0.0000
|184
|2006.01.18 10:16
|s/l
|92
|0.85
|1.2096
|1.2096
|0.0000
|-144.50
|6730.48
|185
|2006.01.18 10:16
|buy
|93
|0.83
|1.2098
|1.2081
|0.0000
|186
|2006.01.18 11:43
|s/l
|93
|0.83
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-141.10
|6589.38
|187
|2006.01.18 11:43
|buy
|94
|0.82
|1.2083
|1.2066
|0.0000
|188
|2006.01.18 13:32
|close
|94
|0.82
|1.2094
|1.2066
|0.0000
|90.20
|6679.58
|189
|2006.01.18 19:45
|buy
|95
|0.83
|1.2090
|1.2073
|0.0000
|190
|2006.01.18 21:01
|close
|95
|0.83
|1.2100
|1.2073
|0.0000
|83.00
|6762.58
|191
|2006.01.19 03:35
|buy
|96
|0.84
|1.2062
|1.2045
|0.0000
|192
|2006.01.19 03:41
|close
|96
|0.84
|1.2071
|1.2045
|0.0000
|75.60
|6838.18
|193
|2006.01.19 10:34
|sell
|97
|0.85
|1.2107
|1.2124
|0.0000
|194
|2006.01.19 10:56
|s/l
|97
|0.85
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|-144.50
|6693.68
|195
|2006.01.19 10:56
|sell
|98
|0.83
|1.2122
|1.2139
|0.0000
|196
|2006.01.19 11:04
|close
|98
|0.83
|1.2110
|1.2139
|0.0000
|99.60
|6793.28
|197
|2006.01.19 13:35
|buy
|99
|0.84
|1.2097
|1.2080
|0.0000
|198
|2006.01.19 19:16
|s/l
|99
|0.84
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-142.80
|6650.48
|199
|2006.01.19 20:08
|buy
|100
|0.83
|1.2078
|1.2061
|0.0000
|200
|2006.01.20 01:16
|s/l
|100
|0.83
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-147.91
|6502.57
|201
|2006.01.20 03:37
|buy
|101
|0.81
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|202
|2006.01.20 03:37
|s/l
|101
|0.81
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|-137.70
|6364.87
|203
|2006.01.20 03:37
|buy
|102
|0.79
|1.2043
|1.2026
|0.0000
|204
|2006.01.20 03:38
|close
|102
|0.79
|1.2052
|1.2026
|0.0000
|71.10
|6435.97
|205
|2006.01.20 03:38
|buy
|103
|0.80
|1.2055
|1.2038
|0.0000
|206
|2006.01.20 03:41
|close
|103
|0.80
|1.2064
|1.2038
|0.0000
|72.00
|6507.97
|207
|2006.01.20 03:44
|buy
|104
|0.81
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|208
|2006.01.20 03:50
|close
|104
|0.81
|1.2067
|1.2041
|0.0000
|72.90
|6580.87
|209
|2006.01.20 04:01
|sell
|105
|0.82
|1.2085
|1.2102
|0.0000
|210
|2006.01.20 04:02
|close
|105
|0.82
|1.2078
|1.2102
|0.0000
|57.40
|6638.27
|211
|2006.01.20 04:12
|sell
|106
|0.82
|1.2085
|1.2102
|0.0000
|212
|2006.01.20 04:24
|close
|106
|0.82
|1.2078
|1.2102
|0.0000
|57.40
|6695.67
|213
|2006.01.20 04:46
|sell
|107
|0.83
|1.2085
|1.2102
|0.0000
|214
|2006.01.20 05:08
|close
|107
|0.83
|1.2077
|1.2102
|0.0000
|66.40
|6762.07
|215
|2006.01.20 05:58
|buy
|108
|0.84
|1.2072
|1.2055
|0.0000
|216
|2006.01.20 08:43
|close
|108
|0.84
|1.2080
|1.2055
|0.0000
|67.20
|6829.27
|217
|2006.01.22 19:40
|sell
|109
|0.84
|1.2203
|1.2220
|0.0000
|218
|2006.01.22 19:41
|s/l
|109
|0.84
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-142.80
|6686.47
|219
|2006.01.22 19:41
|sell
|110
|0.82
|1.2219
|1.2236
|0.0000
|220
|2006.01.22 19:41
|s/l
|110
|0.82
|1.2236
|1.2236
|0.0000
|-139.40
|6547.07
|221
|2006.01.22 19:41
|sell
|111
|0.80
|1.2245
|1.2262
|0.0000
|222
|2006.01.22 19:41
|close
|111
|0.80
|1.2237
|1.2262
|0.0000
|64.00
|6611.07
|223
|2006.01.22 19:42
|sell
|112
|0.81
|1.2234
|1.2251
|0.0000
|224
|2006.01.22 19:42
|close
|112
|0.81
|1.2226
|1.2251
|0.0000
|64.80
|6675.87
|225
|2006.01.22 19:42
|sell
|113
|0.82
|1.2223
|1.2240
|0.0000
|226
|2006.01.22 19:44
|s/l
|113
|0.82
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-139.40
|6536.47
|227
|2006.01.22 19:44
|sell
|114
|0.80
|1.2238
|1.2255
|0.0000
|228
|2006.01.22 19:45
|close
|114
|0.80
|1.2230
|1.2255
|0.0000
|64.00
|6600.47
|229
|2006.01.22 19:45
|sell
|115
|0.81
|1.2227
|1.2244
|0.0000
|230
|2006.01.22 19:52
|close
|115
|0.81
|1.2219
|1.2244
|0.0000
|64.80
|6665.27
|231
|2006.01.22 19:52
|sell
|116
|0.82
|1.2216
|1.2233
|0.0000
|232
|2006.01.22 20:18
|s/l
|116
|0.82
|1.2233
|1.2233
|0.0000
|-139.40
|6525.87
|233
|2006.01.22 22:55
|sell
|117
|0.80
|1.2254
|1.2271
|0.0000
|234
|2006.01.22 23:01
|close
|117
|0.80
|1.2247
|1.2271
|0.0000
|56.00
|6581.87
|235
|2006.01.22 23:13
|buy
|118
|0.81
|1.2233
|1.2216
|0.0000
|236
|2006.01.22 23:52
|close
|118
|0.81
|1.2241
|1.2216
|0.0000
|64.80
|6646.67
|237
|2006.01.23 04:38
|sell
|119
|0.81
|1.2261
|1.2278
|0.0000
|238
|2006.01.23 05:38
|s/l
|119
|0.81
|1.2278
|1.2278
|0.0000
|-137.70
|6508.97
|239
|2006.01.24 01:07
|buy
|120
|0.79
|1.2300
|1.2283
|0.0000
|240
|2006.01.24 02:05
|s/l
|120
|0.79
|1.2283
|1.2283
|0.0000
|-134.30
|6374.67
|241
|2006.01.24 08:58
|buy
|121
|0.78
|1.2261
|1.2244
|0.0000
|242
|2006.01.24 09:05
|close
|121
|0.78
|1.2271
|1.2244
|0.0000
|78.00
|6452.67
|243
|2006.01.24 14:21
|buy
|122
|0.79
|1.2276
|1.2259
|0.0000
|244
|2006.01.24 14:25
|s/l
|122
|0.79
|1.2259
|1.2259
|0.0000
|-134.30
|6318.37
|245
|2006.01.24 14:25
|buy
|123
|0.77
|1.2261
|1.2244
|0.0000
|246
|2006.01.24 14:27
|close
|123
|0.77
|1.2270
|1.2244
|0.0000
|69.30
|6387.67
|247
|2006.01.24 14:27
|buy
|124
|0.78
|1.2271
|1.2254
|0.0000
|248
|2006.01.24 14:47
|close
|124
|0.78
|1.2279
|1.2254
|0.0000
|62.40
|6450.07
|249
|2006.01.24 15:50
|buy
|125
|0.79
|1.2280
|1.2263
|0.0000
|250
|2006.01.24 18:24
|s/l
|125
|0.79
|1.2263
|1.2263
|0.0000
|-134.30
|6315.77
|251
|2006.01.25 04:15
|sell
|126
|0.77
|1.2309
|1.2326
|0.0000
|252
|2006.01.25 05:43
|close
|126
|0.77
|1.2300
|1.2326
|0.0000
|69.30
|6385.07
|253
|2006.01.25 05:43
|buy
|127
|0.78
|1.2298
|1.2281
|0.0000
|254
|2006.01.25 06:56
|close
|127
|0.78
|1.2308
|1.2281
|0.0000
|78.00
|6463.07
|255
|2006.01.25 08:32
|buy
|128
|0.79
|1.2275
|1.2258
|0.0000
|256
|2006.01.25 09:50
|s/l
|128
|0.79
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|-134.30
|6328.77
|257
|2006.01.25 12:16
|sell
|129
|0.77
|1.2260
|1.2277
|0.0000
|258
|2006.01.25 12:26
|s/l
|129
|0.77
|1.2277
|1.2277
|0.0000
|-130.90
|6197.87
|259
|2006.01.25 12:26
|sell
|130
|0.76
|1.2275
|1.2292
|0.0000
|260
|2006.01.25 13:55
|close
|130
|0.76
|1.2265
|1.2292
|0.0000
|76.00
|6273.87
|261
|2006.01.26 03:42
|buy
|131
|0.77
|1.2243
|1.2226
|0.0000
|262
|2006.01.26 05:00
|close
|131
|0.77
|1.2254
|1.2226
|0.0000
|84.70
|6358.57
|263
|2006.01.26 05:37
|buy
|132
|0.78
|1.2246
|1.2229
|0.0000
|264
|2006.01.26 08:41
|s/l
|132
|0.78
|1.2229
|1.2229
|0.0000
|-132.60
|6225.97
|265
|2006.01.26 08:45
|sell
|133
|0.76
|1.2252
|1.2269
|0.0000
|266
|2006.01.26 09:32
|close
|133
|0.76
|1.2242
|1.2269
|0.0000
|76.00
|6301.97
|267
|2006.01.26 09:33
|buy
|134
|0.77
|1.2242
|1.2225
|0.0000
|268
|2006.01.26 10:02
|close
|134
|0.77
|1.2252
|1.2225
|0.0000
|77.00
|6378.97
|269
|2006.01.27 00:24
|buy
|135
|0.78
|1.2207
|1.2190
|0.0000
|270
|2006.01.27 04:04
|close
|135
|0.78
|1.2214
|1.2190
|0.0000
|54.60
|6433.57
|271
|2006.01.27 04:13
|buy
|136
|0.79
|1.2205
|1.2188
|0.0000
|272
|2006.01.27 04:29
|close
|136
|0.79
|1.2212
|1.2188
|0.0000
|55.30
|6488.87
|273
|2006.01.27 06:09
|buy
|137
|0.80
|1.2166
|1.2149
|0.0000
|274
|2006.01.27 06:10
|close
|137
|0.80
|1.2175
|1.2149
|0.0000
|72.00
|6560.87
|275
|2006.01.27 08:32
|sell
|138
|0.81
|1.2208
|1.2225
|0.0000
|276
|2006.01.27 08:38
|s/l
|138
|0.81
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-137.70
|6423.17
|277
|2006.01.27 08:38
|sell
|139
|0.79
|1.2223
|1.2240
|0.0000
|278
|2006.01.27 09:01
|close
|139
|0.79
|1.2216
|1.2240
|0.0000
|55.30
|6478.47
|279
|2006.01.27 10:06
|buy
|140
|0.80
|1.2194
|1.2177
|0.0000
|280
|2006.01.27 10:20
|s/l
|140
|0.80
|1.2177
|1.2177
|0.0000
|-136.00
|6342.47
|281
|2006.01.27 10:20
|buy
|141
|0.78
|1.2178
|1.2161
|0.0000
|282
|2006.01.27 10:45
|s/l
|141
|0.78
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|-132.60
|6209.87
|283
|2006.01.27 10:45
|buy
|142
|0.77
|1.2162
|1.2145
|0.0000
|284
|2006.01.27 10:51
|s/l
|142
|0.77
|1.2145
|1.2145
|0.0000
|-130.90
|6078.97
|285
|2006.01.27 10:51
|buy
|143
|0.75
|1.2147
|1.2130
|0.0000
|286
|2006.01.27 10:55
|s/l
|143
|0.75
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|-127.50
|5951.47
|287
|2006.01.27 10:55
|buy
|144
|0.74
|1.2132
|1.2115
|0.0000
|288
|2006.01.27 11:13
|s/l
|144
|0.74
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-125.80
|5825.67
|289
|2006.01.27 11:13
|buy
|145
|0.72
|1.2116
|1.2099
|0.0000
|290
|2006.01.27 11:16
|close
|145
|0.72
|1.2125
|1.2099
|0.0000
|64.80
|5890.47
|291
|2006.01.27 15:19
|sell
|146
|0.73
|1.2109
|1.2126
|0.0000
|292
|2006.01.27 15:52
|close
|146
|0.73
|1.2100
|1.2126
|0.0000
|65.70
|5956.17
|293
|2006.01.29 21:17
|buy
|147
|0.74
|1.2087
|1.2070
|0.0000
|294
|2006.01.29 21:22
|close
|147
|0.74
|1.2093
|1.2070
|0.0000
|44.40
|6000.57
|295
|2006.01.30 03:22
|buy
|148
|0.74
|1.2099
|1.2082
|0.0000
|296
|2006.01.30 03:31
|s/l
|148
|0.74
|1.2082
|1.2082
|0.0000
|-125.80
|5874.77
|297
|2006.01.30 03:31
|buy
|149
|0.73
|1.2084
|1.2067
|0.0000
|298
|2006.01.30 04:42
|close
|149
|0.73
|1.2091
|1.2067
|0.0000
|51.10
|5925.87
|299
|2006.01.30 04:47
|sell
|150
|0.73
|1.2095
|1.2112
|0.0000
|300
|2006.01.30 05:26
|close
|150
|0.73
|1.2087
|1.2112
|0.0000
|58.40
|5984.27
|301
|2006.01.30 10:45
|sell
|151
|0.74
|1.2099
|1.2116
|0.0000
|302
|2006.01.30 10:50
|close
|151
|0.74
|1.2091
|1.2116
|0.0000
|59.20
|6043.47
|303
|2006.01.30 18:39
|buy
|152
|0.75
|1.2082
|1.2065
|0.0000
|304
|2006.01.30 20:53
|close
|152
|0.75
|1.2095
|1.2065
|0.0000
|97.50
|6140.97
|305
|2006.01.31 06:37
|sell
|153
|0.76
|1.2109
|1.2126
|0.0000
|306
|2006.01.31 07:27
|s/l
|153
|0.76
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-129.20
|6011.77
|307
|2006.01.31 14:22
|buy
|154
|0.74
|1.2143
|1.2126
|0.0000
|308
|2006.01.31 14:30
|s/l
|154
|0.74
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-125.80
|5885.97
|309
|2006.01.31 14:30
|buy
|155
|0.73
|1.2126
|1.2109
|0.0000
|310
|2006.01.31 14:45
|close
|155
|0.73
|1.2133
|1.2109
|0.0000
|51.10
|5937.07
|311
|2006.01.31 14:45
|buy
|156
|0.73
|1.2134
|1.2117
|0.0000
|312
|2006.01.31 14:47
|close
|156
|0.73
|1.2141
|1.2117
|0.0000
|51.10
|5988.17
|313
|2006.01.31 14:47
|buy
|157
|0.74
|1.2143
|1.2126
|0.0000
|314
|2006.01.31 15:00
|close
|157
|0.74
|1.2150
|1.2126
|0.0000
|51.80
|6039.97
|315
|2006.01.31 23:22
|sell
|158
|0.75
|1.2154
|1.2171
|0.0000
|316
|2006.02.01 02:59
|close
|158
|0.75
|1.2141
|1.2171
|0.0000
|100.80
|6140.77
|317
|2006.02.01 04:21
|buy
|159
|0.76
|1.2128
|1.2111
|0.0000
|318
|2006.02.01 05:47
|s/l
|159
|0.76
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-129.20
|6011.57
|319
|2006.02.01 05:51
|buy
|160
|0.75
|1.2105
|1.2088
|0.0000
|320
|2006.02.01 08:17
|s/l
|160
|0.75
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-127.50
|5884.07
|321
|2006.02.01 08:19
|buy
|161
|0.73
|1.2088
|1.2071
|0.0000
|322
|2006.02.01 09:22
|close
|161
|0.73
|1.2093
|1.2071
|0.0000
|36.50
|5920.57
|323
|2006.02.01 14:22
|buy
|162
|0.74
|1.2055
|1.2038
|0.0000
|324
|2006.02.01 14:38
|close
|162
|0.74
|1.2061
|1.2038
|0.0000
|44.40
|5964.97
|325
|2006.02.01 19:18
|sell
|163
|0.74
|1.2077
|1.2094
|0.0000
|326
|2006.02.01 19:21
|close
|163
|0.74
|1.2072
|1.2094
|0.0000
|37.00
|6001.97
|327
|2006.02.01 19:23
|sell
|164
|0.75
|1.2077
|1.2094
|0.0000
|328
|2006.02.01 19:41
|close
|164
|0.75
|1.2072
|1.2094
|0.0000
|37.50
|6039.47
|329
|2006.02.02 00:04
|sell
|165
|0.75
|1.2065
|1.2082
|0.0000
|330
|2006.02.02 00:34
|close
|165
|0.75
|1.2060
|1.2082
|0.0000
|37.50
|6076.97
|331
|2006.02.02 00:47
|buy
|166
|0.76
|1.2035
|1.2018
|0.0000
|332
|2006.02.02 00:47
|close
|166
|0.76
|1.2041
|1.2018
|0.0000
|45.60
|6122.57
|333
|2006.02.02 00:48
|buy
|167
|0.76
|1.2036
|1.2019
|0.0000
|334
|2006.02.02 00:59
|close
|167
|0.76
|1.2042
|1.2019
|0.0000
|45.60
|6168.17
|335
|2006.02.02 01:59
|sell
|168
|0.77
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|336
|2006.02.02 03:45
|close
|168
|0.77
|1.2047
|1.2070
|0.0000
|46.20
|6214.37
|337
|2006.02.02 04:11
|sell
|169
|0.77
|1.2054
|1.2071
|0.0000
|338
|2006.02.02 04:59
|s/l
|169
|0.77
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-130.90
|6083.47
|339
|2006.02.02 04:59
|sell
|170
|0.76
|1.2069
|1.2086
|0.0000
|340
|2006.02.02 06:18
|close
|170
|0.76
|1.2062
|1.2086
|0.0000
|53.20
|6136.67
|341
|2006.02.02 08:54
|buy
|171
|0.76
|1.2055
|1.2038
|0.0000
|342
|2006.02.02 10:01
|close
|171
|0.76
|1.2061
|1.2038
|0.0000
|45.60
|6182.27
|343
|2006.02.02 10:12
|sell
|172
|0.77
|1.2071
|1.2088
|0.0000
|344
|2006.02.02 10:23
|s/l
|172
|0.77
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-130.90
|6051.37
|345
|2006.02.02 10:23
|sell
|173
|0.75
|1.2086
|1.2103
|0.0000
|346
|2006.02.02 11:27
|s/l
|173
|0.75
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-127.50
|5923.87
|347
|2006.02.02 19:41
|sell
|174
|0.73
|1.2096
|1.2113
|0.0000
|348
|2006.02.02 20:11
|s/l
|174
|0.73
|1.2113
|1.2113
|0.0000
|-124.10
|5799.77
|349
|2006.02.03 06:27
|buy
|175
|0.72
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|350
|2006.02.03 07:32
|close
|175
|0.72
|1.2067
|1.2043
|0.0000
|50.40
|5850.17
|351
|2006.02.03 08:32
|buy
|176
|0.73
|1.2052
|1.2035
|0.0000
|352
|2006.02.03 08:35
|s/l
|176
|0.73
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-124.10
|5726.07
|353
|2006.02.03 08:35
|buy
|177
|0.71
|1.2036
|1.2019
|0.0000
|354
|2006.02.03 08:35
|s/l
|177
|0.71
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-120.70
|5605.37
|355
|2006.02.03 08:35
|buy
|178
|0.70
|1.2020
|1.2003
|0.0000
|356
|2006.02.03 08:37
|close
|178
|0.70
|1.2030
|1.2003
|0.0000
|70.00
|5675.37
|357
|2006.02.03 08:37
|buy
|179
|0.71
|1.2033
|1.2016
|0.0000
|358
|2006.02.03 08:53
|s/l
|179
|0.71
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-120.70
|5554.67
|359
|2006.02.03 08:53
|buy
|180
|0.69
|1.2018
|1.2001
|0.0000
|360
|2006.02.03 08:59
|s/l
|180
|0.69
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-117.30
|5437.37
|361
|2006.02.03 08:59
|buy
|181
|0.68
|1.2002
|1.1985
|0.0000
|362
|2006.02.03 09:00
|close
|181
|0.68
|1.2009
|1.1985
|0.0000
|47.60
|5484.97
|363
|2006.02.03 10:08
|sell
|182
|0.69
|1.1999
|1.2016
|0.0000
|364
|2006.02.03 10:16
|close
|182
|0.69
|1.1990
|1.2016
|0.0000
|62.10
|5547.07
|365
|2006.02.03 10:55
|sell
|183
|0.69
|1.1999
|1.2016
|0.0000
|366
|2006.02.03 11:06
|s/l
|183
|0.69
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-117.30
|5429.77
|367
|2006.02.03 11:31
|sell
|184
|0.68
|1.2023
|1.2040
|0.0000
|368
|2006.02.03 12:01
|close
|184
|0.68
|1.2016
|1.2040
|0.0000
|47.60
|5477.37
|369
|2006.02.05 21:50
|buy
|185
|0.68
|1.2022
|1.2005
|0.0000
|370
|2006.02.06 02:20
|s/l
|185
|0.68
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-121.18
|5356.20
|371
|2006.02.06 08:26
|buy
|186
|0.67
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|372
|2006.02.06 08:38
|close
|186
|0.67
|1.1976
|1.1950
|0.0000
|60.30
|5416.50
|373
|2006.02.06 12:13
|buy
|187
|0.68
|1.1959
|1.1942
|0.0000
|374
|2006.02.06 14:58
|close
|187
|0.68
|1.1969
|1.1942
|0.0000
|68.00
|5484.50
|375
|2006.02.06 18:49
|buy
|188
|0.69
|1.1963
|1.1946
|0.0000
|376
|2006.02.06 22:14
|close
|188
|0.69
|1.1971
|1.1946
|0.0000
|55.20
|5539.70
|377
|2006.02.07 02:20
|buy
|189
|0.69
|1.1973
|1.1956
|0.0000
|378
|2006.02.07 02:50
|close
|189
|0.69
|1.1982
|1.1956
|0.0000
|62.10
|5601.80
|379
|2006.02.07 03:11
|sell
|190
|0.70
|1.1997
|1.2014
|0.0000
|380
|2006.02.07 03:23
|close
|190
|0.70
|1.1988
|1.2014
|0.0000
|63.00
|5664.80
|381
|2006.02.07 07:21
|buy
|191
|0.71
|1.1967
|1.1950
|0.0000
|382
|2006.02.07 07:27
|close
|191
|0.71
|1.1974
|1.1950
|0.0000
|49.70
|5714.50
|383
|2006.02.07 09:16
|buy
|192
|0.72
|1.1975
|1.1958
|0.0000
|384
|2006.02.07 09:23
|close
|192
|0.72
|1.1984
|1.1958
|0.0000
|64.80
|5779.30
|385
|2006.02.07 09:47
|buy
|193
|0.72
|1.1975
|1.1958
|0.0000
|386
|2006.02.07 10:38
|s/l
|193
|0.72
|1.1958
|1.1958
|0.0000
|-122.40
|5656.90
|387
|2006.02.07 12:21
|buy
|194
|0.71
|1.1965
|1.1948
|0.0000
|388
|2006.02.07 12:50
|close
|194
|0.71
|1.1975
|1.1948
|0.0000
|71.00
|5727.90
|389
|2006.02.07 16:34
|sell
|195
|0.72
|1.1980
|1.1997
|0.0000
|390
|2006.02.07 20:08
|close
|195
|0.72
|1.1968
|1.1997
|0.0000
|86.40
|5814.30
|391
|2006.02.08 00:56
|sell
|196
|0.73
|1.1975
|1.1992
|0.0000
|392
|2006.02.08 03:10
|close
|196
|0.73
|1.1967
|1.1992
|0.0000
|58.40
|5872.70
|393
|2006.02.08 03:23
|sell
|197
|0.74
|1.1979
|1.1996
|0.0000
|394
|2006.02.08 03:54
|close
|197
|0.74
|1.1970
|1.1996
|0.0000
|66.60
|5939.30
|395
|2006.02.08 07:25
|buy
|198
|0.75
|1.1951
|1.1934
|0.0000
|396
|2006.02.08 08:34
|close
|198
|0.75
|1.1961
|1.1934
|0.0000
|75.00
|6014.30
|397
|2006.02.08 08:34
|sell
|199
|0.75
|1.1961
|1.1978
|0.0000
|398
|2006.02.08 10:14
|close
|199
|0.75
|1.1951
|1.1978
|0.0000
|75.00
|6089.30
|399
|2006.02.08 11:07
|buy
|200
|0.77
|1.1927
|1.1910
|0.0000
|400
|2006.02.08 11:16
|close
|200
|0.77
|1.1937
|1.1910
|0.0000
|77.00
|6166.30
|401
|2006.02.08 16:27
|sell
|201
|0.77
|1.1959
|1.1976
|0.0000
|402
|2006.02.08 19:50
|s/l
|201
|0.77
|1.1976
|1.1976
|0.0000
|-130.90
|6035.40
|403
|2006.02.08 19:58
|sell
|202
|0.76
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|404
|2006.02.08 20:09
|close
|202
|0.76
|1.1974
|1.2001
|0.0000
|76.00
|6111.40
|405
|2006.02.08 20:10
|buy
|203
|0.77
|1.1975
|1.1958
|0.0000
|406
|2006.02.09 00:06
|close
|203
|0.77
|1.1985
|1.1958
|0.0000
|58.06
|6169.46
|407
|2006.02.09 08:39
|sell
|204
|0.77
|1.1979
|1.1996
|0.0000
|408
|2006.02.09 09:57
|close
|204
|0.77
|1.1973
|1.1996
|0.0000
|46.20
|6215.66
|409
|2006.02.09 09:57
|buy
|205
|0.78
|1.1972
|1.1955
|0.0000
|410
|2006.02.09 10:06
|s/l
|205
|0.78
|1.1955
|1.1955
|0.0000
|-132.60
|6083.06
|411
|2006.02.09 10:06
|buy
|206
|0.76
|1.1957
|1.1940
|0.0000
|412
|2006.02.09 11:30
|close
|206
|0.76
|1.1964
|1.1940
|0.0000
|53.20
|6136.26
|413
|2006.02.09 11:30
|sell
|207
|0.77
|1.1963
|1.1980
|0.0000
|414
|2006.02.09 11:46
|close
|207
|0.77
|1.1957
|1.1980
|0.0000
|46.20
|6182.46
|415
|2006.02.09 11:46
|sell
|208
|0.78
|1.1954
|1.1971
|0.0000
|416
|2006.02.09 12:59
|s/l
|208
|0.78
|1.1971
|1.1971
|0.0000
|-132.60
|6049.86
|417
|2006.02.09 12:59
|sell
|209
|0.76
|1.1970
|1.1987
|0.0000
|418
|2006.02.09 13:20
|close
|209
|0.76
|1.1963
|1.1987
|0.0000
|53.20
|6103.06
|419
|2006.02.09 15:48
|sell
|210
|0.76
|1.1981
|1.1998
|0.0000
|420
|2006.02.09 19:00
|s/l
|210
|0.76
|1.1998
|1.1998
|0.0000
|-129.20
|5973.86
|421
|2006.02.09 19:02
|sell
|211
|0.75
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|422
|2006.02.09 19:03
|close
|211
|0.75
|1.2004
|1.2030
|0.0000
|67.50
|6041.36
|423
|2006.02.10 00:43
|sell
|212
|0.76
|1.1999
|1.2016
|0.0000
|424
|2006.02.10 00:50
|close
|212
|0.76
|1.1992
|1.2016
|0.0000
|53.20
|6094.56
|425
|2006.02.10 06:29
|sell
|213
|0.76
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|426
|2006.02.10 06:37
|close
|213
|0.76
|1.1977
|1.2001
|0.0000
|53.20
|6147.76
|427
|2006.02.10 10:20
|buy
|214
|0.77
|1.1992
|1.1975
|0.0000
|428
|2006.02.10 10:28
|s/l
|214
|0.77
|1.1975
|1.1975
|0.0000
|-130.90
|6016.86
|429
|2006.02.10 10:28
|buy
|215
|0.75
|1.1977
|1.1960
|0.0000
|430
|2006.02.10 10:30
|s/l
|215
|0.75
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-127.50
|5889.36
|431
|2006.02.10 10:30
|buy
|216
|0.74
|1.1962
|1.1945
|0.0000
|432
|2006.02.10 10:31
|s/l
|216
|0.74
|1.1945
|1.1945
|0.0000
|-125.80
|5763.56
|433
|2006.02.10 10:31
|buy
|217
|0.72
|1.1946
|1.1929
|0.0000
|434
|2006.02.10 10:53
|s/l
|217
|0.72
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-122.40
|5641.16
|435
|2006.02.10 10:53
|buy
|218
|0.71
|1.1931
|1.1914
|0.0000
|436
|2006.02.10 10:53
|s/l
|218
|0.71
|1.1914
|1.1914
|0.0000
|-120.70
|5520.46
|437
|2006.02.10 10:53
|buy
|219
|0.70
|1.1916
|1.1899
|0.0000
|438
|2006.02.10 10:54
|s/l
|219
|0.70
|1.1899
|1.1899
|0.0000
|-119.00
|5401.46
|439
|2006.02.10 10:54
|buy
|220
|0.68
|1.1901
|1.1884
|0.0000
|440
|2006.02.10 10:54
|close
|220
|0.68
|1.1910
|1.1884
|0.0000
|61.20
|5462.66
|441
|2006.02.10 10:54
|buy
|221
|0.69
|1.1913
|1.1896
|0.0000
|442
|2006.02.10 11:34
|close
|221
|0.69
|1.1923
|1.1896
|0.0000
|69.00
|5531.66
|443
|2006.02.13 01:19
|sell
|222
|0.70
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|444
|2006.02.13 01:47
|close
|222
|0.70
|1.1899
|1.1922
|0.0000
|42.00
|5573.66
|445
|2006.02.13 07:42
|sell
|223
|0.70
|1.1890
|1.1907
|0.0000
|446
|2006.02.13 08:25
|close
|223
|0.70
|1.1884
|1.1907
|0.0000
|42.00
|5615.66
|447
|2006.02.13 18:37
|sell
|224
|0.71
|1.1915
|1.1932
|0.0000
|448
|2006.02.13 19:07
|close
|224
|0.71
|1.1907
|1.1932
|0.0000
|56.80
|5672.46
|449
|2006.02.14 08:30
|buy
|225
|0.72
|1.1886
|1.1869
|0.0000
|450
|2006.02.14 08:38
|s/l
|225
|0.72
|1.1869
|1.1869
|0.0000
|-122.40
|5550.06
|451
|2006.02.14 08:39
|buy
|226
|0.70
|1.1866
|1.1849
|0.0000
|452
|2006.02.14 08:49
|close
|226
|0.70
|1.1874
|1.1849
|0.0000
|56.00
|5606.06
|453
|2006.02.14 11:06
|sell
|227
|0.71
|1.1887
|1.1904
|0.0000
|454
|2006.02.14 11:29
|s/l
|227
|0.71
|1.1904
|1.1904
|0.0000
|-120.70
|5485.36
|455
|2006.02.14 11:29
|sell
|228
|0.69
|1.1902
|1.1919
|0.0000
|456
|2006.02.14 11:56
|close
|228
|0.69
|1.1894
|1.1919
|0.0000
|55.20
|5540.56
|457
|2006.02.14 11:56
|sell
|229
|0.70
|1.1893
|1.1910
|0.0000
|458
|2006.02.14 14:39
|s/l
|229
|0.70
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-119.00
|5421.56
|459
|2006.02.14 15:07
|sell
|230
|0.68
|1.1917
|1.1934
|0.0000
|460
|2006.02.14 15:16
|close
|230
|0.68
|1.1911
|1.1934
|0.0000
|40.80
|5462.36
|461
|2006.02.14 15:39
|sell
|231
|0.69
|1.1917
|1.1934
|0.0000
|462
|2006.02.14 20:45
|s/l
|231
|0.69
|1.1934
|1.1934
|0.0000
|-117.30
|5345.06
|463
|2006.02.15 08:41
|sell
|232
|0.67
|1.1919
|1.1936
|0.0000
|464
|2006.02.15 09:00
|s/l
|232
|0.67
|1.1936
|1.1936
|0.0000
|-113.90
|5231.16
|465
|2006.02.15 09:00
|sell
|233
|0.66
|1.1935
|1.1952
|0.0000
|466
|2006.02.15 09:01
|close
|233
|0.66
|1.1929
|1.1952
|0.0000
|39.60
|5270.76
|467
|2006.02.15 09:01
|sell
|234
|0.66
|1.1934
|1.1951
|0.0000
|468
|2006.02.15 09:02
|close
|234
|0.66
|1.1928
|1.1951
|0.0000
|39.60
|5310.36
|469
|2006.02.15 09:03
|sell
|235
|0.67
|1.1934
|1.1951
|0.0000
|470
|2006.02.15 09:05
|close
|235
|0.67
|1.1928
|1.1951
|0.0000
|40.20
|5350.56
|471
|2006.02.15 09:08
|sell
|236
|0.67
|1.1934
|1.1951
|0.0000
|472
|2006.02.15 09:14
|close
|236
|0.67
|1.1928
|1.1951
|0.0000
|40.20
|5390.76
|473
|2006.02.15 09:15
|sell
|237
|0.68
|1.1935
|1.1952
|0.0000
|474
|2006.02.15 09:25
|close
|237
|0.68
|1.1929
|1.1952
|0.0000
|40.80
|5431.56
|475
|2006.02.15 10:18
|sell
|238
|0.68
|1.1945
|1.1962
|0.0000
|476
|2006.02.15 10:26
|close
|238
|0.68
|1.1939
|1.1962
|0.0000
|40.80
|5472.36
|477
|2006.02.15 10:35
|buy
|239
|0.69
|1.1907
|1.1890
|0.0000
|478
|2006.02.15 10:36
|s/l
|239
|0.69
|1.1890
|1.1890
|0.0000
|-117.30
|5355.06
|479
|2006.02.15 10:36
|buy
|240
|0.68
|1.1892
|1.1875
|0.0000
|480
|2006.02.15 11:00
|close
|240
|0.68
|1.1898
|1.1875
|0.0000
|40.80
|5395.86
|481
|2006.02.15 11:23
|buy
|241
|0.68
|1.1884
|1.1867
|0.0000
|482
|2006.02.15 11:25
|close
|241
|0.68
|1.1890
|1.1867
|0.0000
|40.80
|5436.66
|483
|2006.02.15 11:30
|buy
|242
|0.69
|1.1884
|1.1867
|0.0000
|484
|2006.02.15 12:15
|close
|242
|0.69
|1.1891
|1.1867
|0.0000
|48.30
|5484.96
|485
|2006.02.15 12:15
|sell
|243
|0.69
|1.1892
|1.1909
|0.0000
|486
|2006.02.15 12:27
|close
|243
|0.69
|1.1885
|1.1909
|0.0000
|48.30
|5533.26
|487
|2006.02.16 18:50
|sell
|244
|0.70
|1.1910
|1.1927
|0.0000
|488
|2006.02.16 18:51
|close
|244
|0.70
|1.1904
|1.1927
|0.0000
|42.00
|5575.26
|489
|2006.02.16 18:54
|sell
|245
|0.70
|1.1910
|1.1927
|0.0000
|490
|2006.02.16 18:59
|close
|245
|0.70
|1.1904
|1.1927
|0.0000
|42.00
|5617.26
|491
|2006.02.16 20:25
|buy
|246
|0.71
|1.1886
|1.1869
|0.0000
|492
|2006.02.17 04:07
|s/l
|246
|0.71
|1.1869
|1.1869
|0.0000
|-126.52
|5490.73
|493
|2006.02.17 09:46
|sell
|247
|0.69
|1.1887
|1.1904
|0.0000
|494
|2006.02.17 10:06
|s/l
|247
|0.69
|1.1904
|1.1904
|0.0000
|-117.30
|5373.43
|495
|2006.02.17 10:06
|sell
|248
|0.68
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|496
|2006.02.17 10:10
|close
|248
|0.68
|1.1899
|1.1922
|0.0000
|40.80
|5414.23
|497
|2006.02.17 10:12
|sell
|249
|0.68
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|498
|2006.02.17 10:14
|s/l
|249
|0.68
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-115.60
|5298.63
|499
|2006.02.17 10:14
|sell
|250
|0.67
|1.1921
|1.1938
|0.0000
|500
|2006.02.17 10:31
|s/l
|250
|0.67
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-113.90
|5184.73
|501
|2006.02.17 10:31
|sell
|251
|0.65
|1.1936
|1.1953
|0.0000
|502
|2006.02.17 10:51
|close
|251
|0.65
|1.1928
|1.1953
|0.0000
|52.00
|5236.73
|503
|2006.02.17 10:51
|sell
|252
|0.66
|1.1925
|1.1942
|0.0000
|504
|2006.02.17 11:21
|s/l
|252
|0.66
|1.1942
|1.1942
|0.0000
|-112.20
|5124.53
|505
|2006.02.17 13:14
|sell
|253
|0.64
|1.1934
|1.1951
|0.0000
|506
|2006.02.17 13:26
|close
|253
|0.64
|1.1926
|1.1951
|0.0000
|51.20
|5175.73
|507
|2006.02.19 18:49
|sell
|254
|0.65
|1.1947
|1.1964
|0.0000
|508
|2006.02.19 19:30
|close
|254
|0.65
|1.1941
|1.1964
|0.0000
|39.00
|5214.73
|509
|2006.02.19 20:00
|buy
|255
|0.65
|1.1947
|1.1930
|0.0000
|510
|2006.02.19 21:20
|close
|255
|0.65
|1.1955
|1.1930
|0.0000
|52.00
|5266.73
|511
|2006.02.20 02:58
|buy
|256
|0.66
|1.1952
|1.1935
|0.0000
|512
|2006.02.20 03:41
|s/l
|256
|0.66
|1.1935
|1.1935
|0.0000
|-112.20
|5154.53
|513
|2006.02.20 16:28
|buy
|257
|0.65
|1.1939
|1.1922
|0.0000
|514
|2006.02.20 19:48
|s/l
|257
|0.65
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-110.50
|5044.03
|515
|2006.02.21 11:59
|sell
|258
|0.64
|1.1911
|1.1928
|0.0000
|516
|2006.02.21 14:27
|s/l
|258
|0.64
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-108.80
|4935.23
|517
|2006.02.21 22:46
|buy
|259
|0.62
|1.1923
|1.1906
|0.0000
|518
|2006.02.22 03:11
|s/l
|259
|0.62
|1.1906
|1.1906
|0.0000
|-110.48
|4824.75
|519
|2006.02.22 05:21
|buy
|260
|0.61
|1.1888
|1.1871
|0.0000
|520
|2006.02.22 05:33
|s/l
|260
|0.61
|1.1871
|1.1871
|0.0000
|-103.70
|4721.05
|521
|2006.02.22 05:33
|buy
|261
|0.60
|1.1873
|1.1856
|0.0000
|522
|2006.02.22 06:00
|close
|261
|0.60
|1.1879
|1.1856
|0.0000
|36.00
|4757.05
|523
|2006.02.22 11:31
|sell
|262
|0.60
|1.1894
|1.1911
|0.0000
|524
|2006.02.22 12:22
|s/l
|262
|0.60
|1.1911
|1.1911
|0.0000
|-102.00
|4655.05
|525
|2006.02.23 02:37
|buy
|263
|0.59
|1.1905
|1.1888
|0.0000
|526
|2006.02.23 04:01
|close
|263
|0.59
|1.1911
|1.1888
|0.0000
|35.40
|4690.45
|527
|2006.02.23 05:56
|sell
|264
|0.59
|1.1968
|1.1985
|0.0000
|528
|2006.02.23 06:01
|close
|264
|0.59
|1.1961
|1.1985
|0.0000
|41.30
|4731.75
|529
|2006.02.23 08:34
|buy
|265
|0.59
|1.1948
|1.1931
|0.0000
|530
|2006.02.23 09:00
|close
|265
|0.59
|1.1954
|1.1931
|0.0000
|35.40
|4767.15
|531
|2006.02.23 09:31
|buy
|266
|0.60
|1.1943
|1.1926
|0.0000
|532
|2006.02.23 09:46
|s/l
|266
|0.60
|1.1926
|1.1926
|0.0000
|-102.00
|4665.15
|533
|2006.02.23 09:46
|buy
|267
|0.59
|1.1928
|1.1911
|0.0000
|534
|2006.02.23 09:56
|s/l
|267
|0.59
|1.1911
|1.1911
|0.0000
|-100.30
|4564.85
|535
|2006.02.23 09:56
|buy
|268
|0.57
|1.1913
|1.1896
|0.0000
|536
|2006.02.23 09:59
|close
|268
|0.57
|1.1921
|1.1896
|0.0000
|45.60
|4610.45
|537
|2006.02.23 09:59
|buy
|269
|0.58
|1.1922
|1.1905
|0.0000
|538
|2006.02.23 10:41
|s/l
|269
|0.58
|1.1905
|1.1905
|0.0000
|-98.60
|4511.85
|539
|2006.02.24 03:06
|buy
|270
|0.57
|1.1907
|1.1890
|0.0000
|540
|2006.02.24 03:28
|s/l
|270
|0.57
|1.1890
|1.1890
|0.0000
|-96.90
|4414.95
|541
|2006.02.24 03:28
|buy
|271
|0.56
|1.1892
|1.1875
|0.0000
|542
|2006.02.24 03:46
|close
|271
|0.56
|1.1901
|1.1875
|0.0000
|50.40
|4465.35
|543
|2006.02.28 03:48
|sell
|272
|0.56
|1.1866
|1.1883
|0.0000
|544
|2006.02.28 05:13
|s/l
|272
|0.56
|1.1883
|1.1883
|0.0000
|-95.20
|4370.15
|545
|2006.02.28 10:00
|sell
|273
|0.55
|1.1892
|1.1909
|0.0000
|546
|2006.02.28 10:12
|s/l
|273
|0.55
|1.1909
|1.1909
|0.0000
|-93.50
|4276.65
|547
|2006.02.28 10:12
|sell
|274
|0.54
|1.1907
|1.1924
|0.0000
|548
|2006.02.28 10:24
|s/l
|274
|0.54
|1.1924
|1.1924
|0.0000
|-91.80
|4184.85
|549
|2006.02.28 10:24
|sell
|275
|0.53
|1.1922
|1.1939
|0.0000
|550
|2006.02.28 11:05
|close
|275
|0.53
|1.1914
|1.1939
|0.0000
|42.40
|4227.25
|551
|2006.02.28 14:45
|buy
|276
|0.53
|1.1928
|1.1911
|0.0000
|552
|2006.02.28 18:34
|close
|276
|0.53
|1.1933
|1.1911
|0.0000
|26.50
|4253.75
|553
|2006.03.01 10:08
|buy
|277
|0.53
|1.1942
|1.1925
|0.0000
|554
|2006.03.01 10:38
|close
|277
|0.53
|1.1948
|1.1925
|0.0000
|31.80
|4285.55
|555
|2006.03.01 10:51
|buy
|278
|0.54
|1.1942
|1.1925
|0.0000
|556
|2006.03.01 10:57
|s/l
|278
|0.54
|1.1925
|1.1925
|0.0000
|-91.80
|4193.75
|557
|2006.03.01 10:57
|buy
|279
|0.53
|1.1926
|1.1909
|0.0000
|558
|2006.03.01 11:01
|close
|279
|0.53
|1.1933
|1.1909
|0.0000
|37.10
|4230.85
|559
|2006.03.01 11:40
|buy
|280
|0.53
|1.1914
|1.1897
|0.0000
|560
|2006.03.01 11:57
|s/l
|280
|0.53
|1.1897
|1.1897
|0.0000
|-90.10
|4140.75
|561
|2006.03.01 11:57
|buy
|281
|0.52
|1.1899
|1.1882
|0.0000
|562
|2006.03.01 12:07
|close
|281
|0.52
|1.1904
|1.1882
|0.0000
|26.00
|4166.75
|563
|2006.03.01 12:08
|sell
|282
|0.53
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|564
|2006.03.01 17:19
|s/l
|282
|0.53
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-90.10
|4076.65
|565
|2006.03.02 08:43
|sell
|283
|0.51
|1.1948
|1.1965
|0.0000
|566
|2006.03.02 08:46
|s/l
|283
|0.51
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|-86.70
|3989.95
|567
|2006.03.02 08:46
|sell
|284
|0.50
|1.1963
|1.1980
|0.0000
|568
|2006.03.02 08:47
|close
|284
|0.50
|1.1956
|1.1980
|0.0000
|35.00
|4024.95
|569
|2006.03.02 08:47
|sell
|285
|0.51
|1.1955
|1.1972
|0.0000
|570
|2006.03.02 08:49
|close
|285
|0.51
|1.1948
|1.1972
|0.0000
|35.70
|4060.65
|571
|2006.03.02 08:49
|sell
|286
|0.51
|1.1947
|1.1964
|0.0000
|572
|2006.03.02 08:50
|close
|286
|0.51
|1.1939
|1.1964
|0.0000
|40.80
|4101.45
|573
|2006.03.02 10:04
|sell
|287
|0.51
|1.1979
|1.1996
|0.0000
|574
|2006.03.02 10:23
|s/l
|287
|0.51
|1.1996
|1.1996
|0.0000
|-86.70
|4014.75
|575
|2006.03.02 10:23
|sell
|288
|0.50
|1.1994
|1.2011
|0.0000
|576
|2006.03.02 10:59
|close
|288
|0.50
|1.1985
|1.2011
|0.0000
|45.00
|4059.75
|577
|2006.03.02 10:59
|sell
|289
|0.51
|1.1984
|1.2001
|0.0000
|578
|2006.03.02 11:20
|s/l
|289
|0.51
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-86.70
|3973.05
|579
|2006.03.02 12:19
|sell
|290
|0.50
|1.2017
|1.2034
|0.0000
|580
|2006.03.02 14:24
|s/l
|290
|0.50
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-85.00
|3888.05
|581
|2006.03.03 05:29
|sell
|291
|0.48
|1.2025
|1.2042
|0.0000
|582
|2006.03.03 05:44
|close
|291
|0.48
|1.2020
|1.2042
|0.0000
|24.00
|3912.05
|583
|2006.03.03 08:57
|sell
|292
|0.49
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|584
|2006.03.03 10:01
|close
|292
|0.49
|1.2031
|1.2054
|0.0000
|29.40
|3941.45
|585
|2006.03.03 10:02
|buy
|293
|0.49
|1.2021
|1.2004
|0.0000
|586
|2006.03.03 10:06
|s/l
|293
|0.49
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-83.30
|3858.15
|587
|2006.03.03 10:06
|buy
|294
|0.48
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|588
|2006.03.03 10:09
|close
|294
|0.48
|1.2012
|1.1989
|0.0000
|28.80
|3886.95
|589
|2006.03.03 10:09
|buy
|295
|0.49
|1.2013
|1.1996
|0.0000
|590
|2006.03.03 10:13
|close
|295
|0.49
|1.2019
|1.1996
|0.0000
|29.40
|3916.35
|591
|2006.03.03 10:13
|buy
|296
|0.49
|1.2019
|1.2002
|0.0000
|592
|2006.03.03 10:15
|close
|296
|0.49
|1.2025
|1.2002
|0.0000
|29.40
|3945.75
|593
|2006.03.03 10:16
|buy
|297
|0.49
|1.2021
|1.2004
|0.0000
|594
|2006.03.03 10:23
|close
|297
|0.49
|1.2027
|1.2004
|0.0000
|29.40
|3975.15
|595
|2006.03.03 10:27
|buy
|298
|0.50
|1.2021
|1.2004
|0.0000
|596
|2006.03.03 10:33
|close
|298
|0.50
|1.2027
|1.2004
|0.0000
|30.00
|4005.15
|597
|2006.03.03 10:34
|buy
|299
|0.50
|1.2021
|1.2004
|0.0000
|598
|2006.03.03 11:12
|close
|299
|0.50
|1.2032
|1.2004
|0.0000
|55.00
|4060.15
|599
|2006.03.06 13:31
|sell
|300
|0.51
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|600
|2006.03.06 18:00
|close
|300
|0.51
|1.2007
|1.2030
|0.0000
|30.60
|4090.75
|601
|2006.03.06 23:53
|buy
|301
|0.51
|1.1979
|1.1962
|0.0000
|602
|2006.03.06 23:57
|s/l
|301
|0.51
|1.1962
|1.1962
|0.0000
|-86.70
|4004.05
|603
|2006.03.06 23:57
|buy
|302
|0.50
|1.1964
|1.1947
|0.0000
|604
|2006.03.06 23:58
|s/l
|302
|0.50
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-85.00
|3919.05
|605
|2006.03.06 23:58
|buy
|303
|0.49
|1.1949
|1.1932
|0.0000
|606
|2006.03.07 00:00
|close
|303
|0.49
|1.1956
|1.1932
|0.0000
|30.28
|3949.33
|607
|2006.03.07 02:59
|buy
|304
|0.50
|1.1946
|1.1929
|0.0000
|608
|2006.03.07 03:09
|close
|304
|0.50
|1.1955
|1.1929
|0.0000
|45.00
|3994.33
|609
|2006.03.07 07:43
|sell
|305
|0.50
|1.1918
|1.1935
|0.0000
|610
|2006.03.07 08:10
|close
|305
|0.50
|1.1912
|1.1935
|0.0000
|30.00
|4024.33
|611
|2006.03.07 14:59
|sell
|306
|0.51
|1.1884
|1.1901
|0.0000
|612
|2006.03.07 19:52
|close
|306
|0.51
|1.1874
|1.1901
|0.0000
|51.00
|4075.33
|613
|2006.03.07 22:25
|sell
|307
|0.51
|1.1896
|1.1913
|0.0000
|614
|2006.03.08 02:17
|s/l
|307
|0.51
|1.1913
|1.1913
|0.0000
|-84.46
|3990.88
|615
|2006.03.08 02:24
|sell
|308
|0.50
|1.1905
|1.1922
|0.0000
|616
|2006.03.08 04:50
|s/l
|308
|0.50
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-85.00
|3905.88
|617
|2006.03.08 04:57
|sell
|309
|0.49
|1.1918
|1.1935
|0.0000
|618
|2006.03.08 05:03
|s/l
|309
|0.49
|1.1935
|1.1935
|0.0000
|-83.30
|3822.58
|619
|2006.03.08 08:57
|buy
|310
|0.48
|1.1904
|1.1887
|0.0000
|620
|2006.03.08 10:06
|close
|310
|0.48
|1.1916
|1.1887
|0.0000
|57.60
|3880.18
|621
|2006.03.08 10:06
|sell
|311
|0.49
|1.1915
|1.1932
|0.0000
|622
|2006.03.08 10:55
|s/l
|311
|0.49
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|-83.30
|3796.88
|623
|2006.03.08 10:55
|sell
|312
|0.48
|1.1930
|1.1947
|0.0000
|624
|2006.03.08 11:01
|close
|312
|0.48
|1.1918
|1.1947
|0.0000
|57.60
|3854.48
|625
|2006.03.08 11:57
|buy
|313
|0.49
|1.1909
|1.1892
|0.0000
|626
|2006.03.08 12:05
|close
|313
|0.49
|1.1921
|1.1892
|0.0000
|58.80
|3913.28
|627
|2006.03.08 12:06
|sell
|314
|0.49
|1.1923
|1.1940
|0.0000
|628
|2006.03.08 19:33
|s/l
|314
|0.49
|1.1940
|1.1940
|0.0000
|-83.30
|3829.98
|629
|2006.03.08 20:28
|buy
|315
|0.48
|1.1927
|1.1910
|0.0000
|630
|2006.03.08 23:11
|close
|315
|0.48
|1.1935
|1.1910
|0.0000
|38.40
|3868.38
|631
|2006.03.09 00:08
|buy
|316
|0.49
|1.1941
|1.1924
|0.0000
|632
|2006.03.09 00:54
|s/l
|316
|0.49
|1.1924
|1.1924
|0.0000
|-83.30
|3785.08
|633
|2006.03.09 00:54
|buy
|317
|0.48
|1.1926
|1.1909
|0.0000
|634
|2006.03.09 02:27
|close
|317
|0.48
|1.1935
|1.1909
|0.0000
|43.20
|3828.28
|635
|2006.03.09 02:53
|sell
|318
|0.48
|1.1944
|1.1961
|0.0000
|636
|2006.03.09 03:15
|close
|318
|0.48
|1.1938
|1.1961
|0.0000
|28.80
|3857.08
|637
|2006.03.10 09:19
|buy
|319
|0.49
|1.1886
|1.1869
|0.0000
|638
|2006.03.10 09:29
|s/l
|319
|0.49
|1.1869
|1.1869
|0.0000
|-83.30
|3773.78
|639
|2006.03.10 09:29
|buy
|320
|0.48
|1.1870
|1.1853
|0.0000
|640
|2006.03.10 10:05
|close
|320
|0.48
|1.1879
|1.1853
|0.0000
|43.20
|3816.98
|641
|2006.03.13 00:26
|buy
|321
|0.48
|1.1939
|1.1922
|0.0000
|642
|2006.03.13 02:18
|close
|321
|0.48
|1.1948
|1.1922
|0.0000
|43.20
|3860.18
|643
|2006.03.13 13:58
|sell
|322
|0.48
|1.1943
|1.1960
|0.0000
|644
|2006.03.13 14:28
|s/l
|322
|0.48
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-81.60
|3778.58
|645
|2006.03.14 02:23
|sell
|323
|0.47
|1.1977
|1.1994
|0.0000
|646
|2006.03.14 02:31
|close
|323
|0.47
|1.1971
|1.1994
|0.0000
|28.20
|3806.78
|647
|2006.03.14 03:06
|sell
|324
|0.48
|1.1981
|1.1998
|0.0000
|648
|2006.03.14 03:22
|close
|324
|0.48
|1.1974
|1.1998
|0.0000
|33.60
|3840.38
|649
|2006.03.15 08:37
|buy
|325
|0.48
|1.2018
|1.2001
|0.0000
|650
|2006.03.15 08:48
|close
|325
|0.48
|1.2025
|1.2001
|0.0000
|33.60
|3873.98
|651
|2006.03.15 08:57
|buy
|326
|0.48
|1.2018
|1.2001
|0.0000
|652
|2006.03.15 09:01
|close
|326
|0.48
|1.2025
|1.2001
|0.0000
|33.60
|3907.58
|653
|2006.03.15 09:09
|sell
|327
|0.49
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|654
|2006.03.15 09:22
|s/l
|327
|0.49
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-83.30
|3824.28
|655
|2006.03.15 09:22
|sell
|328
|0.48
|1.2052
|1.2069
|0.0000
|656
|2006.03.15 09:41
|close
|328
|0.48
|1.2044
|1.2069
|0.0000
|38.40
|3862.68
|657
|2006.03.15 09:41
|sell
|329
|0.48
|1.2043
|1.2060
|0.0000
|658
|2006.03.15 09:41
|close
|329
|0.48
|1.2035
|1.2060
|0.0000
|38.40
|3901.08
|659
|2006.03.15 09:53
|sell
|330
|0.49
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|660
|2006.03.15 10:02
|s/l
|330
|0.49
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-83.30
|3817.78
|661
|2006.03.16 02:58
|sell
|331
|0.47
|1.2060
|1.2077
|0.0000
|662
|2006.03.16 05:12
|s/l
|331
|0.47
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-79.90
|3737.88
|663
|2006.03.16 05:16
|sell
|332
|0.46
|1.2084
|1.2101
|0.0000
|664
|2006.03.16 05:57
|close
|332
|0.46
|1.2075
|1.2101
|0.0000
|41.40
|3779.28
|665
|2006.03.17 03:07
|sell
|333
|0.47
|1.2163
|1.2180
|0.0000
|666
|2006.03.17 04:44
|s/l
|333
|0.47
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|-79.90
|3699.38
|667
|2006.03.17 04:50
|sell
|334
|0.46
|1.2191
|1.2208
|0.0000
|668
|2006.03.17 04:56
|close
|334
|0.46
|1.2182
|1.2208
|0.0000
|41.40
|3740.78
|669
|2006.03.17 06:17
|buy
|335
|0.46
|1.2165
|1.2148
|0.0000
|670
|2006.03.17 06:23
|close
|335
|0.46
|1.2171
|1.2148
|0.0000
|27.60
|3768.38
|671
|2006.03.17 09:19
|buy
|336
|0.46
|1.2170
|1.2153
|0.0000
|672
|2006.03.17 09:27
|close
|336
|0.46
|1.2176
|1.2153
|0.0000
|27.60
|3795.98
|673
|2006.03.17 09:46
|buy
|337
|0.47
|1.2170
|1.2153
|0.0000
|674
|2006.03.17 09:47
|close
|337
|0.47
|1.2176
|1.2153
|0.0000
|28.20
|3824.18
|675
|2006.03.17 09:50
|buy
|338
|0.47
|1.2170
|1.2153
|0.0000
|676
|2006.03.17 09:56
|s/l
|338
|0.47
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-79.90
|3744.28
|677
|2006.03.17 09:56
|buy
|339
|0.46
|1.2155
|1.2138
|0.0000
|678
|2006.03.17 10:21
|close
|339
|0.46
|1.2164
|1.2138
|0.0000
|41.40
|3785.68
|679
|2006.03.20 02:28
|sell
|340
|0.47
|1.2178
|1.2195
|0.0000
|680
|2006.03.20 02:49
|close
|340
|0.47
|1.2171
|1.2195
|0.0000
|32.90
|3818.58
|681
|2006.03.20 02:54
|sell
|341
|0.47
|1.2178
|1.2195
|0.0000
|682
|2006.03.20 04:16
|s/l
|341
|0.47
|1.2195
|1.2195
|0.0000
|-79.90
|3738.68
|683
|2006.03.20 09:48
|buy
|342
|0.46
|1.2160
|1.2143
|0.0000
|684
|2006.03.20 09:56
|close
|342
|0.46
|1.2170
|1.2143
|0.0000
|46.00
|3784.68
|685
|2006.03.20 10:11
|sell
|343
|0.47
|1.2174
|1.2191
|0.0000
|686
|2006.03.20 10:17
|close
|343
|0.47
|1.2167
|1.2191
|0.0000
|32.90
|3817.58
|687
|2006.03.20 10:25
|sell
|344
|0.47
|1.2175
|1.2192
|0.0000
|688
|2006.03.20 10:46
|close
|344
|0.47
|1.2168
|1.2192
|0.0000
|32.90
|3850.48
|689
|2006.03.20 10:57
|sell
|345
|0.47
|1.2174
|1.2191
|0.0000
|690
|2006.03.20 11:09
|close
|345
|0.47
|1.2167
|1.2191
|0.0000
|32.90
|3883.38
|691
|2006.03.20 12:37
|buy
|346
|0.48
|1.2151
|1.2134
|0.0000
|692
|2006.03.20 13:19
|close
|346
|0.48
|1.2161
|1.2134
|0.0000
|48.00
|3931.38
|693
|2006.03.20 19:27
|buy
|347
|0.49
|1.2134
|1.2117
|0.0000
|694
|2006.03.20 19:59
|close
|347
|0.49
|1.2145
|1.2117
|0.0000
|53.90
|3985.28
|695
|2006.03.20 21:59
|buy
|348
|0.49
|1.2133
|1.2116
|0.0000
|696
|2006.03.20 22:15
|close
|348
|0.49
|1.2142
|1.2116
|0.0000
|44.10
|4029.38
|697
|2006.03.21 06:32
|sell
|349
|0.50
|1.2146
|1.2163
|0.0000
|698
|2006.03.21 06:48
|close
|349
|0.50
|1.2138
|1.2163
|0.0000
|40.00
|4069.38
|699
|2006.03.21 10:10
|buy
|350
|0.50
|1.2102
|1.2085
|0.0000
|700
|2006.03.21 10:18
|close
|350
|0.50
|1.2110
|1.2085
|0.0000
|40.00
|4109.38
|701
|2006.03.21 10:28
|buy
|351
|0.51
|1.2102
|1.2085
|0.0000
|702
|2006.03.21 10:54
|s/l
|351
|0.51
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-86.70
|4022.68
|703
|2006.03.21 10:54
|buy
|352
|0.50
|1.2087
|1.2070
|0.0000
|704
|2006.03.21 11:11
|close
|352
|0.50
|1.2094
|1.2070
|0.0000
|35.00
|4057.68
|705
|2006.03.21 16:28
|sell
|353
|0.50
|1.2092
|1.2109
|0.0000
|706
|2006.03.21 17:56
|s/l
|353
|0.50
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-85.00
|3972.68
|707
|2006.03.22 08:48
|sell
|354
|0.49
|1.2092
|1.2109
|0.0000
|708
|2006.03.22 12:22
|close
|354
|0.49
|1.2081
|1.2109
|0.0000
|53.90
|4026.58
|709
|2006.03.23 09:24
|sell
|355
|0.50
|1.2064
|1.2081
|0.0000
|710
|2006.03.23 09:51
|close
|355
|0.50
|1.2057
|1.2081
|0.0000
|35.00
|4061.58
|711
|2006.03.24 03:19
|sell
|356
|0.51
|1.1971
|1.1988
|0.0000
|712
|2006.03.24 07:02
|close
|356
|0.51
|1.1963
|1.1988
|0.0000
|40.80
|4102.38
|713
|2006.03.24 09:31
|sell
|357
|0.51
|1.1977
|1.1994
|0.0000
|714
|2006.03.24 09:39
|close
|357
|0.51
|1.1971
|1.1994
|0.0000
|30.60
|4132.98
|715
|2006.03.24 10:00
|sell
|358
|0.52
|1.1973
|1.1990
|0.0000
|716
|2006.03.24 10:00
|s/l
|358
|0.52
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|-88.40
|4044.58
|717
|2006.03.24 11:51
|sell
|359
|0.50
|1.2037
|1.2054
|0.0000
|718
|2006.03.24 12:09
|close
|359
|0.50
|1.2029
|1.2054
|0.0000
|40.00
|4084.58
|719
|2006.03.27 04:18
|buy
|360
|0.51
|1.2030
|1.2013
|0.0000
|720
|2006.03.27 11:06
|s/l
|360
|0.51
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|-86.70
|3997.88
|721
|2006.03.27 20:41
|buy
|361
|0.50
|1.2000
|1.1983
|0.0000
|722
|2006.03.27 20:46
|close
|361
|0.50
|1.2008
|1.1983
|0.0000
|40.00
|4037.88
|723
|2006.03.28 03:03
|sell
|362
|0.50
|1.2053
|1.2070
|0.0000
|724
|2006.03.28 03:22
|s/l
|362
|0.50
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-85.00
|3952.88
|725
|2006.03.28 03:22
|sell
|363
|0.49
|1.2068
|1.2085
|0.0000
|726
|2006.03.28 03:42
|close
|363
|0.49
|1.2060
|1.2085
|0.0000
|39.20
|3992.08
|727
|2006.03.28 03:42
|sell
|364
|0.50
|1.2057
|1.2074
|0.0000
|728
|2006.03.28 06:57
|s/l
|364
|0.50
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-85.00
|3907.08
|729
|2006.03.28 07:04
|sell
|365
|0.48
|1.2091
|1.2108
|0.0000
|730
|2006.03.28 07:06
|close
|365
|0.48
|1.2084
|1.2108
|0.0000
|33.60
|3940.68
|731
|2006.03.28 10:20
|buy
|366
|0.49
|1.2065
|1.2048
|0.0000
|732
|2006.03.28 11:00
|close
|366
|0.49
|1.2072
|1.2048
|0.0000
|34.30
|3974.98
|733
|2006.03.28 14:17
|buy
|367
|0.49
|1.2058
|1.2041
|0.0000
|734
|2006.03.28 14:18
|s/l
|367
|0.49
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|-83.30
|3891.68
|735
|2006.03.28 14:18
|buy
|368
|0.48
|1.2042
|1.2025
|0.0000
|736
|2006.03.28 14:19
|close
|368
|0.48
|1.2051
|1.2025
|0.0000
|43.20
|3934.88
|737
|2006.03.28 14:19
|buy
|369
|0.49
|1.2048
|1.2031
|0.0000
|738
|2006.03.28 14:21
|s/l
|369
|0.49
|1.2031
|1.2031
|0.0000
|-83.30
|3851.58
|739
|2006.03.28 14:21
|buy
|370
|0.48
|1.2033
|1.2016
|0.0000
|740
|2006.03.28 14:22
|s/l
|370
|0.48
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-81.60
|3769.98
|741
|2006.03.28 14:22
|buy
|371
|0.47
|1.2018
|1.2001
|0.0000
|742
|2006.03.28 14:44
|s/l
|371
|0.47
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-79.90
|3690.08
|743
|2006.03.28 14:44
|buy
|372
|0.46
|1.2001
|1.1984
|0.0000
|744
|2006.03.28 14:45
|close
|372
|0.46
|1.2014
|1.1984
|0.0000
|59.80
|3749.88
|745
|2006.03.28 14:45
|buy
|373
|0.47
|1.2014
|1.1997
|0.0000
|746
|2006.03.28 14:52
|s/l
|373
|0.47
|1.1997
|1.1997
|0.0000
|-79.90
|3669.98
|747
|2006.03.28 14:52
|buy
|374
|0.46
|1.1999
|1.1982
|0.0000
|748
|2006.03.28 14:55
|close
|374
|0.46
|1.2012
|1.1982
|0.0000
|59.80
|3729.78
|749
|2006.03.28 14:55
|buy
|375
|0.47
|1.2013
|1.1996
|0.0000
|750
|2006.03.28 14:57
|s/l
|375
|0.47
|1.1996
|1.1996
|0.0000
|-79.90
|3649.88
|751
|2006.03.28 14:57
|buy
|376
|0.46
|1.1998
|1.1981
|0.0000
|752
|2006.03.28 15:00
|close
|376
|0.46
|1.2006
|1.1981
|0.0000
|36.80
|3686.68
|753
|2006.03.29 03:27
|sell
|377
|0.46
|1.1996
|1.2013
|0.0000
|754
|2006.03.29 05:07
|s/l
|377
|0.46
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|-78.20
|3608.48
|755
|2006.03.29 06:25
|buy
|378
|0.45
|1.2006
|1.1989
|0.0000
|756
|2006.03.29 06:41
|close
|378
|0.45
|1.2013
|1.1989
|0.0000
|31.50
|3639.98
|757
|2006.03.29 10:09
|sell
|379
|0.45
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|758
|2006.03.29 10:13
|close
|379
|0.45
|1.2007
|1.2030
|0.0000
|27.00
|3666.98
|759
|2006.03.29 10:24
|sell
|380
|0.46
|1.2013
|1.2030
|0.0000
|760
|2006.03.29 11:20
|s/l
|380
|0.46
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-78.20
|3588.78
|761
|2006.03.29 12:57
|sell
|381
|0.45
|1.2043
|1.2060
|0.0000
|762
|2006.03.29 13:18
|close
|381
|0.45
|1.2034
|1.2060
|0.0000
|40.50
|3629.28
|763
|2006.03.29 13:47
|buy
|382
|0.45
|1.2026
|1.2009
|0.0000
|764
|2006.03.29 19:59
|close
|382
|0.45
|1.2036
|1.2009
|0.0000
|45.00
|3674.28
|765
|2006.03.30 08:48
|buy
|383
|0.46
|1.2069
|1.2052
|0.0000
|766
|2006.03.30 08:59
|close
|383
|0.46
|1.2075
|1.2052
|0.0000
|27.60
|3701.88
|767
|2006.03.30 09:30
|sell
|384
|0.46
|1.2112
|1.2129
|0.0000
|768
|2006.03.30 09:31
|s/l
|384
|0.46
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-78.20
|3623.68
|769
|2006.03.30 09:31
|sell
|385
|0.45
|1.2128
|1.2145
|0.0000
|770
|2006.03.30 09:37
|s/l
|385
|0.45
|1.2145
|1.2145
|0.0000
|-76.50
|3547.18
|771
|2006.03.30 09:37
|sell
|386
|0.44
|1.2143
|1.2160
|0.0000
|772
|2006.03.30 10:25
|close
|386
|0.44
|1.2133
|1.2160
|0.0000
|44.00
|3591.18
|773
|2006.03.30 10:52
|buy
|387
|0.44
|1.2117
|1.2100
|0.0000
|774
|2006.03.30 11:10
|close
|387
|0.44
|1.2129
|1.2100
|0.0000
|52.80
|3643.98
|775
|2006.03.31 11:53
|sell
|388
|0.45
|1.2141
|1.2158
|0.0000
|776
|2006.03.31 12:07
|close
|388
|0.45
|1.2133
|1.2158
|0.0000
|36.00
|3679.98
|777
|2006.03.31 12:14
|buy
|389
|0.46
|1.2123
|1.2106
|0.0000
|778
|2006.04.02 19:50
|s/l
|389
|0.46
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-78.20
|3601.78
|779
|2006.04.03 05:26
|buy
|390
|0.45
|1.2049
|1.2032
|0.0000
|780
|2006.04.03 05:56
|close
|390
|0.45
|1.2055
|1.2032
|0.0000
|27.00
|3628.78
|781
|2006.04.03 10:27
|sell
|391
|0.45
|1.2086
|1.2103
|0.0000
|782
|2006.04.03 10:40
|s/l
|391
|0.45
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-76.50
|3552.28
|783
|2006.04.03 10:40
|sell
|392
|0.44
|1.2101
|1.2118
|0.0000
|784
|2006.04.03 10:54
|s/l
|392
|0.44
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|-74.80
|3477.48
|785
|2006.04.03 10:54
|sell
|393
|0.43
|1.2116
|1.2133
|0.0000
|786
|2006.04.03 11:05
|close
|393
|0.43
|1.2110
|1.2133
|0.0000
|25.80
|3503.28
|787
|2006.04.03 20:13
|buy
|394
|0.43
|1.2134
|1.2117
|0.0000
|788
|2006.04.03 22:04
|close
|394
|0.43
|1.2143
|1.2117
|0.0000
|38.70
|3541.98
|789
|2006.04.03 22:04
|sell
|395
|0.44
|1.2144
|1.2161
|0.0000
|790
|2006.04.03 22:15
|close
|395
|0.44
|1.2136
|1.2161
|0.0000
|35.20
|3577.18
|791
|2006.04.03 22:46
|sell
|396
|0.44
|1.2144
|1.2161
|0.0000
|792
|2006.04.03 23:17
|close
|396
|0.44
|1.2137
|1.2161
|0.0000
|30.80
|3607.98
|793
|2006.04.05 04:51
|sell
|397
|0.44
|1.2273
|1.2290
|0.0000
|794
|2006.04.05 05:14
|close
|397
|0.44
|1.2262
|1.2290
|0.0000
|48.40
|3656.38
|795
|2006.04.05 05:37
|buy
|398
|0.45
|1.2246
|1.2229
|0.0000
|796
|2006.04.05 05:41
|close
|398
|0.45
|1.2257
|1.2229
|0.0000
|49.50
|3705.88
|797
|2006.04.05 10:05
|buy
|399
|0.45
|1.2281
|1.2264
|0.0000
|798
|2006.04.05 10:29
|s/l
|399
|0.45
|1.2264
|1.2264
|0.0000
|-76.50
|3629.38
|799
|2006.04.05 10:29
|buy
|400
|0.44
|1.2266
|1.2249
|0.0000
|800
|2006.04.05 11:04
|close
|400
|0.44
|1.2273
|1.2249
|0.0000
|30.80
|3660.18
|801
|2006.04.06 04:56
|sell
|401
|0.45
|1.2314
|1.2331
|0.0000
|802
|2006.04.06 04:58
|s/l
|401
|0.45
|1.2331
|1.2331
|0.0000
|-76.50
|3583.68
|803
|2006.04.06 04:58
|sell
|402
|0.44
|1.2330
|1.2347
|0.0000
|804
|2006.04.06 04:59
|close
|402
|0.44
|1.2321
|1.2347
|0.0000
|39.60
|3623.28
|805
|2006.04.06 04:59
|sell
|403
|0.44
|1.2321
|1.2338
|0.0000
|806
|2006.04.06 05:03
|close
|403
|0.44
|1.2315
|1.2338
|0.0000
|26.40
|3649.68
|807
|2006.04.06 06:29
|buy
|404
|0.44
|1.2310
|1.2293
|0.0000
|808
|2006.04.06 06:45
|close
|404
|0.44
|1.2315
|1.2293
|0.0000
|22.00
|3671.68
|809
|2006.04.06 06:56
|buy
|405
|0.45
|1.2310
|1.2293
|0.0000
|810
|2006.04.06 07:37
|close
|405
|0.45
|1.2319
|1.2293
|0.0000
|40.50
|3712.18
|811
|2006.04.06 08:41
|buy
|406
|0.45
|1.2280
|1.2263
|0.0000
|812
|2006.04.06 08:46
|s/l
|406
|0.45
|1.2263
|1.2263
|0.0000
|-76.50
|3635.68
|813
|2006.04.06 08:46
|buy
|407
|0.44
|1.2265
|1.2248
|0.0000
|814
|2006.04.06 08:46
|s/l
|407
|0.44
|1.2248
|1.2248
|0.0000
|-74.80
|3560.88
|815
|2006.04.06 08:46
|buy
|408
|0.44
|1.2250
|1.2233
|0.0000
|816
|2006.04.06 08:50
|s/l
|408
|0.44
|1.2233
|1.2233
|0.0000
|-74.80
|3486.08
|817
|2006.04.06 08:50
|buy
|409
|0.43
|1.2235
|1.2218
|0.0000
|818
|2006.04.06 08:56
|s/l
|409
|0.43
|1.2218
|1.2218
|0.0000
|-73.10
|3412.98
|819
|2006.04.06 08:56
|buy
|410
|0.42
|1.2220
|1.2203
|0.0000
|820
|2006.04.06 08:58
|close
|410
|0.42
|1.2227
|1.2203
|0.0000
|29.40
|3442.38
|821
|2006.04.06 08:58
|buy
|411
|0.42
|1.2230
|1.2213
|0.0000
|822
|2006.04.06 08:58
|close
|411
|0.42
|1.2237
|1.2213
|0.0000
|29.40
|3471.78
|823
|2006.04.06 08:58
|buy
|412
|0.43
|1.2240
|1.2223
|0.0000
|824
|2006.04.06 09:00
|close
|412
|0.43
|1.2247
|1.2223
|0.0000
|30.10
|3501.88
|825
|2006.04.06 10:29
|sell
|413
|0.43
|1.2233
|1.2250
|0.0000
|826
|2006.04.06 11:08
|close
|413
|0.43
|1.2225
|1.2250
|0.0000
|34.40
|3536.28
|827
|2006.04.07 03:16
|buy
|414
|0.44
|1.2173
|1.2156
|0.0000
|828
|2006.04.07 03:37
|close
|414
|0.44
|1.2183
|1.2156
|0.0000
|44.00
|3580.28
|829
|2006.04.07 08:30
|sell
|415
|0.44
|1.2184
|1.2201
|0.0000
|830
|2006.04.07 08:30
|close
|415
|0.44
|1.2172
|1.2201
|0.0000
|52.80
|3633.08
|831
|2006.04.07 08:30
|sell
|416
|0.45
|1.2192
|1.2209
|0.0000
|832
|2006.04.07 08:30
|close
|416
|0.45
|1.2186
|1.2209
|0.0000
|27.00
|3660.08
|833
|2006.04.07 08:30
|sell
|417
|0.45
|1.2191
|1.2208
|0.0000
|834
|2006.04.07 08:31
|s/l
|417
|0.45
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|-76.50
|3583.58
|835
|2006.04.07 08:31
|sell
|418
|0.44
|1.2207
|1.2224
|0.0000
|836
|2006.04.07 08:32
|s/l
|418
|0.44
|1.2224
|1.2224
|0.0000
|-74.80
|3508.78
|837
|2006.04.07 08:32
|sell
|419
|0.43
|1.2222
|1.2239
|0.0000
|838
|2006.04.07 08:33
|close
|419
|0.43
|1.2212
|1.2239
|0.0000
|43.00
|3551.78
|839
|2006.04.07 08:33
|sell
|420
|0.44
|1.2208
|1.2225
|0.0000
|840
|2006.04.07 08:38
|close
|420
|0.44
|1.2200
|1.2225
|0.0000
|35.20
|3586.98
|841
|2006.04.07 08:38
|sell
|421
|0.44
|1.2196
|1.2213
|0.0000
|842
|2006.04.07 08:39
|close
|421
|0.44
|1.2189
|1.2213
|0.0000
|30.80
|3617.78
|843
|2006.04.07 08:40
|sell
|422
|0.45
|1.2191
|1.2208
|0.0000
|844
|2006.04.07 08:41
|s/l
|422
|0.45
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|-76.50
|3541.28
|845
|2006.04.07 08:41
|sell
|423
|0.44
|1.2207
|1.2224
|0.0000
|846
|2006.04.07 08:52
|close
|423
|0.44
|1.2199
|1.2224
|0.0000
|35.20
|3576.48
|847
|2006.04.07 08:52
|sell
|424
|0.44
|1.2196
|1.2213
|0.0000
|848
|2006.04.07 09:11
|close
|424
|0.44
|1.2188
|1.2213
|0.0000
|35.20
|3611.68
|849
|2006.04.07 09:21
|buy
|425
|0.45
|1.2149
|1.2132
|0.0000
|850
|2006.04.07 09:23
|close
|425
|0.45
|1.2157
|1.2132
|0.0000
|36.00
|3647.68
|851
|2006.04.10 12:58
|buy
|426
|0.45
|1.2080
|1.2063
|0.0000
|852
|2006.04.10 13:13
|close
|426
|0.45
|1.2088
|1.2063
|0.0000
|36.00
|3683.68
|853
|2006.04.10 19:34
|buy
|427
|0.46
|1.2105
|1.2088
|0.0000
|854
|2006.04.11 00:36
|close
|427
|0.46
|1.2113
|1.2088
|0.0000
|33.03
|3716.70
|855
|2006.04.11 05:01
|buy
|428
|0.46
|1.2131
|1.2114
|0.0000
|856
|2006.04.11 06:03
|s/l
|428
|0.46
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|-78.20
|3638.50
|857
|2006.04.11 06:26
|buy
|429
|0.45
|1.2103
|1.2086
|0.0000
|858
|2006.04.11 06:38
|close
|429
|0.45
|1.2110
|1.2086
|0.0000
|31.50
|3670.00
|859
|2006.04.11 09:33
|sell
|430
|0.45
|1.2123
|1.2140
|0.0000
|860
|2006.04.11 10:08
|s/l
|430
|0.45
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|-76.50
|3593.50
|861
|2006.04.12 09:03
|sell
|431
|0.45
|1.2092
|1.2109
|0.0000
|862
|2006.04.12 09:24
|s/l
|431
|0.45
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-76.50
|3517.00
|863
|2006.04.12 09:24
|sell
|432
|0.44
|1.2107
|1.2124
|0.0000
|864
|2006.04.12 10:05
|s/l
|432
|0.44
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|-74.80
|3442.20
|865
|2006.04.13 10:07
|sell
|433
|0.43
|1.2101
|1.2118
|0.0000
|866
|2006.04.13 10:10
|close
|433
|0.43
|1.2094
|1.2118
|0.0000
|30.10
|3472.30
|867
|2006.04.16 20:24
|sell
|434
|0.43
|1.2167
|1.2184
|0.0000
|868
|2006.04.16 21:07
|s/l
|434
|0.43
|1.2184
|1.2184
|0.0000
|-73.10
|3399.20
|869
|2006.04.17 01:40
|buy
|435
|0.42
|1.2175
|1.2158
|0.0000
|870
|2006.04.17 03:01
|close
|435
|0.42
|1.2180
|1.2158
|0.0000
|21.00
|3420.20
|871
|2006.04.17 04:33
|buy
|436
|0.42
|1.2171
|1.2154
|0.0000
|872
|2006.04.17 04:56
|close
|436
|0.42
|1.2177
|1.2154
|0.0000
|25.20
|3445.40
|873
|2006.04.17 06:39
|sell
|437
|0.42
|1.2195
|1.2212
|0.0000
|874
|2006.04.17 07:02
|close
|437
|0.42
|1.2190
|1.2212
|0.0000
|21.00
|3466.40
|875
|2006.04.17 07:41
|sell
|438
|0.43
|1.2204
|1.2221
|0.0000
|876
|2006.04.17 07:42
|s/l
|438
|0.43
|1.2221
|1.2221
|0.0000
|-73.10
|3393.30
|877
|2006.04.17 07:42
|sell
|439
|0.42
|1.2219
|1.2236
|0.0000
|878
|2006.04.17 07:46
|close
|439
|0.42
|1.2214
|1.2236
|0.0000
|21.00
|3414.30
|879
|2006.04.17 07:46
|sell
|440
|0.42
|1.2208
|1.2225
|0.0000
|880
|2006.04.17 07:51
|s/l
|440
|0.42
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-71.40
|3342.90
|881
|2006.04.17 07:51
|sell
|441
|0.41
|1.2223
|1.2240
|0.0000
|882
|2006.04.17 07:54
|s/l
|441
|0.41
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-69.70
|3273.20
|883
|2006.04.17 07:54
|sell
|442
|0.40
|1.2238
|1.2255
|0.0000
|884
|2006.04.17 07:58
|close
|442
|0.40
|1.2233
|1.2255
|0.0000
|20.00
|3293.20
|885
|2006.04.17 07:58
|sell
|443
|0.40
|1.2230
|1.2247
|0.0000
|886
|2006.04.17 08:21
|s/l
|443
|0.40
|1.2247
|1.2247
|0.0000
|-68.00
|3225.20
|887
|2006.04.17 08:31
|sell
|444
|0.39
|1.2253
|1.2270
|0.0000
|888
|2006.04.17 09:00
|close
|444
|0.39
|1.2248
|1.2270
|0.0000
|19.50
|3244.70
|889
|2006.04.17 09:01
|buy
|445
|0.40
|1.2226
|1.2209
|0.0000
|890
|2006.04.17 09:10
|close
|445
|0.40
|1.2232
|1.2209
|0.0000
|24.00
|3268.70
|891
|2006.04.17 09:50
|buy
|446
|0.40
|1.2226
|1.2209
|0.0000
|892
|2006.04.17 09:52
|close
|446
|0.40
|1.2232
|1.2209
|0.0000
|24.00
|3292.70
|893
|2006.04.17 10:31
|sell
|447
|0.40
|1.2254
|1.2271
|0.0000
|894
|2006.04.17 10:46
|s/l
|447
|0.40
|1.2271
|1.2271
|0.0000
|-68.00
|3224.70
|895
|2006.04.17 10:46
|sell
|448
|0.39
|1.2269
|1.2286
|0.0000
|896
|2006.04.17 10:51
|s/l
|448
|0.39
|1.2286
|1.2286
|0.0000
|-66.30
|3158.40
|897
|2006.04.17 10:51
|sell
|449
|0.39
|1.2284
|1.2301
|0.0000
|898
|2006.04.17 11:07
|close
|449
|0.39
|1.2276
|1.2301
|0.0000
|31.20
|3189.60
|899
|2006.04.18 04:08
|buy
|450
|0.39
|1.2226
|1.2209
|0.0000
|900
|2006.04.18 04:37
|close
|450
|0.39
|1.2236
|1.2209
|0.0000
|39.00
|3228.60
|901
|2006.04.18 04:50
|sell
|451
|0.40
|1.2248
|1.2265
|0.0000
|902
|2006.04.18 04:59
|close
|451
|0.40
|1.2242
|1.2265
|0.0000
|24.00
|3252.60
|903
|2006.04.18 05:32
|sell
|452
|0.40
|1.2266
|1.2283
|0.0000
|904
|2006.04.18 05:47
|close
|452
|0.40
|1.2258
|1.2283
|0.0000
|32.00
|3284.60
|905
|2006.04.18 11:33
|buy
|453
|0.40
|1.2265
|1.2248
|0.0000
|906
|2006.04.18 11:39
|close
|453
|0.40
|1.2273
|1.2248
|0.0000
|32.00
|3316.60
|907
|2006.04.18 14:02
|sell
|454
|0.40
|1.2309
|1.2326
|0.0000
|908
|2006.04.18 14:08
|close
|454
|0.40
|1.2301
|1.2326
|0.0000
|32.00
|3348.60
|909
|2006.04.18 14:11
|sell
|455
|0.41
|1.2309
|1.2326
|0.0000
|910
|2006.04.18 14:40
|close
|455
|0.41
|1.2301
|1.2326
|0.0000
|32.80
|3381.40
|911
|2006.04.18 14:56
|sell
|456
|0.41
|1.2309
|1.2326
|0.0000
|912
|2006.04.18 16:41
|s/l
|456
|0.41
|1.2326
|1.2326
|0.0000
|-69.70
|3311.70
|913
|2006.04.18 16:51
|sell
|457
|0.40
|1.2350
|1.2367
|0.0000
|914
|2006.04.18 16:57
|close
|457
|0.40
|1.2343
|1.2367
|0.0000
|28.00
|3339.70
|915
|2006.04.18 22:18
|buy
|458
|0.41
|1.2348
|1.2331
|0.0000
|916
|2006.04.19 00:43
|close
|458
|0.41
|1.2353
|1.2331
|0.0000
|17.14
|3356.84
|917
|2006.04.19 07:07
|buy
|459
|0.41
|1.2338
|1.2321
|0.0000
|918
|2006.04.19 08:30
|s/l
|459
|0.41
|1.2321
|1.2321
|0.0000
|-69.70
|3287.14
|919
|2006.04.19 09:00
|buy
|460
|0.40
|1.2296
|1.2279
|0.0000
|920
|2006.04.19 09:03
|close
|460
|0.40
|1.2302
|1.2279
|0.0000
|24.00
|3311.14
|921
|2006.04.19 09:05
|buy
|461
|0.40
|1.2298
|1.2281
|0.0000
|922
|2006.04.19 09:46
|close
|461
|0.40
|1.2304
|1.2281
|0.0000
|24.00
|3335.14
|923
|2006.04.19 10:05
|sell
|462
|0.41
|1.2339
|1.2356
|0.0000
|924
|2006.04.19 10:13
|close
|462
|0.41
|1.2334
|1.2356
|0.0000
|20.50
|3355.64
|925
|2006.04.19 10:35
|sell
|463
|0.41
|1.2339
|1.2356
|0.0000
|926
|2006.04.19 10:40
|close
|463
|0.41
|1.2334
|1.2356
|0.0000
|20.50
|3376.14
|927
|2006.04.19 12:22
|sell
|464
|0.41
|1.2380
|1.2397
|0.0000
|928
|2006.04.19 12:28
|close
|464
|0.41
|1.2373
|1.2397
|0.0000
|28.70
|3404.84
|929
|2006.04.19 17:29
|buy
|465
|0.41
|1.2376
|1.2359
|0.0000
|930
|2006.04.19 20:18
|s/l
|465
|0.41
|1.2359
|1.2359
|0.0000
|-69.70
|3335.14
|931
|2006.04.19 20:18
|buy
|466
|0.40
|1.2361
|1.2344
|0.0000
|932
|2006.04.19 20:33
|s/l
|466
|0.40
|1.2344
|1.2344
|0.0000
|-68.00
|3267.14
|933
|2006.04.19 20:33
|buy
|467
|0.40
|1.2346
|1.2329
|0.0000
|934
|2006.04.19 20:39
|close
|467
|0.40
|1.2353
|1.2329
|0.0000
|28.00
|3295.14
|935
|2006.04.19 20:39
|buy
|468
|0.40
|1.2354
|1.2337
|0.0000
|936
|2006.04.19 22:06
|close
|468
|0.40
|1.2361
|1.2337
|0.0000
|28.00
|3323.14
|937
|2006.04.20 06:41
|buy
|469
|0.40
|1.2330
|1.2313
|0.0000
|938
|2006.04.20 08:03
|close
|469
|0.40
|1.2339
|1.2313
|0.0000
|36.00
|3359.14
|939
|2006.04.20 08:38
|buy
|470
|0.41
|1.2323
|1.2306
|0.0000
|940
|2006.04.20 08:53
|close
|470
|0.41
|1.2330
|1.2306
|0.0000
|28.70
|3387.84
|941
|2006.04.20 11:13
|sell
|471
|0.41
|1.2329
|1.2346
|0.0000
|942
|2006.04.20 11:27
|close
|471
|0.41
|1.2319
|1.2346
|0.0000
|41.00
|3428.84
|943
|2006.04.20 18:20
|buy
|472
|0.42
|1.2311
|1.2294
|0.0000
|944
|2006.04.20 19:41
|s/l
|472
|0.42
|1.2294
|1.2294
|0.0000
|-71.40
|3357.44
|945
|2006.04.21 09:11
|buy
|473
|0.41
|1.2323
|1.2306
|0.0000
|946
|2006.04.21 10:31
|close
|473
|0.41
|1.2333
|1.2306
|0.0000
|41.00
|3398.44
|947
|2006.04.21 10:31
|sell
|474
|0.41
|1.2331
|1.2348
|0.0000
|948
|2006.04.21 10:38
|s/l
|474
|0.41
|1.2348
|1.2348
|0.0000
|-69.70
|3328.74
|949
|2006.04.21 10:38
|sell
|475
|0.40
|1.2346
|1.2363
|0.0000
|950
|2006.04.21 10:43
|close
|475
|0.40
|1.2337
|1.2363
|0.0000
|36.00
|3364.74
|951
|2006.04.21 10:43
|sell
|476
|0.41
|1.2331
|1.2348
|0.0000
|952
|2006.04.21 10:54
|s/l
|476
|0.41
|1.2348
|1.2348
|0.0000
|-69.70
|3295.04
|953
|2006.04.21 10:54
|sell
|477
|0.40
|1.2346
|1.2363
|0.0000
|954
|2006.04.21 10:57
|close
|477
|0.40
|1.2338
|1.2363
|0.0000
|32.00
|3327.04
|955
|2006.04.21 13:37
|sell
|478
|0.40
|1.2343
|1.2360
|0.0000
|956
|2006.04.21 15:06
|close
|478
|0.40
|1.2337
|1.2360
|0.0000
|24.00
|3351.04
|957
|2006.04.23 17:41
|sell
|479
|0.41
|1.2373
|1.2390
|0.0000
|958
|2006.04.23 19:12
|close
|479
|0.41
|1.2367
|1.2390
|0.0000
|24.60
|3375.64
|959
|2006.04.23 19:15
|buy
|480
|0.41
|1.2364
|1.2347
|0.0000
|960
|2006.04.23 19:26
|close
|480
|0.41
|1.2370
|1.2347
|0.0000
|24.60
|3400.24
|961
|2006.04.23 19:48
|buy
|481
|0.41
|1.2364
|1.2347
|0.0000
|962
|2006.04.23 19:55
|close
|481
|0.41
|1.2370
|1.2347
|0.0000
|24.60
|3424.84
|963
|2006.04.24 03:42
|sell
|482
|0.41
|1.2407
|1.2424
|0.0000
|964
|2006.04.24 03:43
|close
|482
|0.41
|1.2401
|1.2424
|0.0000
|24.60
|3449.44
|965
|2006.04.24 05:28
|buy
|483
|0.42
|1.2372
|1.2355
|0.0000
|966
|2006.04.24 05:56
|close
|483
|0.42
|1.2379
|1.2355
|0.0000
|29.40
|3478.84
|967
|2006.04.24 08:09
|buy
|484
|0.42
|1.2363
|1.2346
|0.0000
|968
|2006.04.24 09:41
|s/l
|484
|0.42
|1.2346
|1.2346
|0.0000
|-71.40
|3407.44
|969
|2006.04.24 09:41
|buy
|485
|0.41
|1.2348
|1.2331
|0.0000
|970
|2006.04.24 09:48
|close
|485
|0.41
|1.2354
|1.2331
|0.0000
|24.60
|3432.04
|971
|2006.04.24 09:49
|buy
|486
|0.42
|1.2351
|1.2334
|0.0000
|972
|2006.04.24 10:03
|s/l
|486
|0.42
|1.2334
|1.2334
|0.0000
|-71.40
|3360.64
|973
|2006.04.24 10:04
|buy
|487
|0.41
|1.2334
|1.2317
|0.0000
|974
|2006.04.24 10:06
|close
|487
|0.41
|1.2341
|1.2317
|0.0000
|28.70
|3389.34
|975
|2006.04.24 10:06
|buy
|488
|0.41
|1.2342
|1.2325
|0.0000
|976
|2006.04.24 10:10
|close
|488
|0.41
|1.2349
|1.2325
|0.0000
|28.70
|3418.04
|977
|2006.04.24 10:24
|buy
|489
|0.42
|1.2342
|1.2325
|0.0000
|978
|2006.04.24 10:39
|close
|489
|0.42
|1.2349
|1.2325
|0.0000
|29.40
|3447.44
|979
|2006.04.24 15:02
|buy
|490
|0.42
|1.2398
|1.2381
|0.0000
|980
|2006.04.24 15:12
|close
|490
|0.42
|1.2405
|1.2381
|0.0000
|29.40
|3476.84
|981
|2006.04.25 03:13
|sell
|491
|0.42
|1.2395
|1.2412
|0.0000
|982
|2006.04.25 04:05
|s/l
|491
|0.42
|1.2412
|1.2412
|0.0000
|-71.40
|3405.44
|983
|2006.04.25 04:14
|buy
|492
|0.41
|1.2385
|1.2368
|0.0000
|984
|2006.04.25 04:19
|close
|492
|0.41
|1.2394
|1.2368
|0.0000
|36.90
|3442.34
|985
|2006.04.25 06:04
|buy
|493
|0.42
|1.2382
|1.2365
|0.0000
|986
|2006.04.25 07:02
|close
|493
|0.42
|1.2388
|1.2365
|0.0000
|25.20
|3467.54
|987
|2006.04.25 08:18
|sell
|494
|0.42
|1.2429
|1.2446
|0.0000
|988
|2006.04.25 08:32
|close
|494
|0.42
|1.2421
|1.2446
|0.0000
|33.60
|3501.14
|989
|2006.04.25 09:04
|buy
|495
|0.42
|1.2417
|1.2400
|0.0000
|990
|2006.04.25 09:12
|close
|495
|0.42
|1.2426
|1.2400
|0.0000
|37.80
|3538.94
|991
|2006.04.25 09:24
|sell
|496
|0.43
|1.2431
|1.2448
|0.0000
|992
|2006.04.25 09:59
|close
|496
|0.43
|1.2422
|1.2448
|0.0000
|38.70
|3577.64
|993
|2006.04.25 09:59
|buy
|497
|0.43
|1.2417
|1.2400
|0.0000
|994
|2006.04.25 10:00
|s/l
|497
|0.43
|1.2400
|1.2400
|0.0000
|-73.10
|3504.54
|995
|2006.04.25 10:00
|buy
|498
|0.42
|1.2395
|1.2378
|0.0000
|996
|2006.04.25 10:02
|close
|498
|0.42
|1.2404
|1.2378
|0.0000
|37.80
|3542.34
|997
|2006.04.25 10:06
|buy
|499
|0.43
|1.2398
|1.2381
|0.0000
|998
|2006.04.25 10:08
|s/l
|499
|0.43
|1.2381
|1.2381
|0.0000
|-73.10
|3469.24
|999
|2006.04.25 10:08
|buy
|500
|0.42
|1.2383
|1.2366
|0.0000
|1000
|2006.04.25 10:11
|close
|500
|0.42
|1.2393
|1.2366
|0.0000
|42.00
|3511.24
|1001
|2006.04.25 10:11
|buy
|501
|0.42
|1.2396
|1.2379
|0.0000
|1002
|2006.04.25 10:21
|s/l
|501
|0.42
|1.2379
|1.2379
|0.0000
|-71.40
|3439.84
|1003
|2006.04.25 10:21
|buy
|502
|0.42
|1.2381
|1.2364
|0.0000
|1004
|2006.04.25 10:34
|close
|502
|0.42
|1.2391
|1.2364
|0.0000
|42.00
|3481.84
|1005
|2006.04.25 10:34
|buy
|503
|0.42
|1.2393
|1.2376
|0.0000
|1006
|2006.04.25 10:49
|close
|503
|0.42
|1.2402
|1.2376
|0.0000
|37.80
|3519.64
|1007
|2006.04.25 10:50
|buy
|504
|0.43
|1.2398
|1.2381
|0.0000
|1008
|2006.04.25 11:01
|close
|504
|0.43
|1.2406
|1.2381
|0.0000
|34.40
|3554.04
|1009
|2006.04.26 02:45
|buy
|505
|0.43
|1.2411
|1.2394
|0.0000
|1010
|2006.04.26 02:56
|close
|505
|0.43
|1.2418
|1.2394
|0.0000
|30.10
|3584.14
|1011
|2006.04.26 08:30
|buy
|506
|0.43
|1.2407
|1.2390
|0.0000
|1012
|2006.04.26 08:44
|s/l
|506
|0.43
|1.2390
|1.2390
|0.0000
|-73.10
|3511.04
|1013
|2006.04.26 08:44
|buy
|507
|0.43
|1.2392
|1.2375
|0.0000
|1014
|2006.04.26 08:48
|close
|507
|0.43
|1.2401
|1.2375
|0.0000
|38.70
|3549.74
|1015
|2006.04.26 08:48
|buy
|508
|0.43
|1.2404
|1.2387
|0.0000
|1016
|2006.04.26 08:49
|close
|508
|0.43
|1.2412
|1.2387
|0.0000
|34.40
|3584.14
|1017
|2006.04.26 08:53
|buy
|509
|0.43
|1.2407
|1.2390
|0.0000
|1018
|2006.04.26 08:58
|close
|509
|0.43
|1.2414
|1.2390
|0.0000
|30.10
|3614.24
|1019
|2006.04.26 09:25
|sell
|510
|0.44
|1.2444
|1.2461
|0.0000
|1020
|2006.04.26 09:26
|close
|510
|0.44
|1.2436
|1.2461
|0.0000
|35.20
|3649.44
|1021
|2006.04.26 10:00
|buy
|511
|0.44
|1.2422
|1.2405
|0.0000
|1022
|2006.04.26 10:00
|close
|511
|0.44
|1.2430
|1.2405
|0.0000
|35.20
|3684.64
|1023
|2006.04.26 10:01
|buy
|512
|0.45
|1.2422
|1.2405
|0.0000
|1024
|2006.04.26 10:02
|close
|512
|0.45
|1.2429
|1.2405
|0.0000
|31.50
|3716.14
|1025
|2006.04.26 10:27
|buy
|513
|0.45
|1.2422
|1.2405
|0.0000
|1026
|2006.04.26 10:35
|close
|513
|0.45
|1.2429
|1.2405
|0.0000
|31.50
|3747.64
|1027
|2006.04.26 10:47
|buy
|514
|0.45
|1.2421
|1.2404
|0.0000
|1028
|2006.04.26 10:51
|close
|514
|0.45
|1.2429
|1.2404
|0.0000
|36.00
|3783.64
|1029
|2006.04.26 13:27
|buy
|515
|0.46
|1.2445
|1.2428
|0.0000
|1030
|2006.04.26 14:28
|close
|515
|0.46
|1.2454
|1.2428
|0.0000
|41.40
|3825.04
|1031
|2006.04.26 15:12
|buy
|516
|0.46
|1.2450
|1.2433
|0.0000
|1032
|2006.04.26 20:51
|close
|516
|0.46
|1.2459
|1.2433
|0.0000
|41.40
|3866.44
|1033
|2006.04.27 10:00
|sell
|517
|0.46
|1.2476
|1.2493
|0.0000
|1034
|2006.04.27 10:02
|close
|517
|0.46
|1.2466
|1.2493
|0.0000
|46.00
|3912.44
|1035
|2006.04.27 10:06
|sell
|518
|0.47
|1.2476
|1.2493
|0.0000
|1036
|2006.04.27 10:09
|s/l
|518
|0.47
|1.2493
|1.2493
|0.0000
|-79.90
|3832.54
|1037
|2006.04.27 10:09
|sell
|519
|0.46
|1.2492
|1.2509
|0.0000
|1038
|2006.04.27 10:28
|s/l
|519
|0.46
|1.2509
|1.2509
|0.0000
|-78.20
|3754.34
|1039
|2006.04.27 10:28
|sell
|520
|0.45
|1.2507
|1.2524
|0.0000
|1040
|2006.04.27 10:29
|s/l
|520
|0.45
|1.2524
|1.2524
|0.0000
|-76.50
|3677.84
|1041
|2006.04.27 10:29
|sell
|521
|0.44
|1.2523
|1.2540
|0.0000
|1042
|2006.04.27 10:46
|s/l
|521
|0.44
|1.2540
|1.2540
|0.0000
|-74.80
|3603.04
|1043
|2006.04.27 10:46
|sell
|522
|0.43
|1.2538
|1.2555
|0.0000
|1044
|2006.04.27 11:15
|close
|522
|0.43
|1.2530
|1.2555
|0.0000
|34.40
|3637.44
|1045
|2006.04.27 11:52
|buy
|523
|0.44
|1.2515
|1.2498
|0.0000
|1046
|2006.04.27 11:53
|s/l
|523
|0.44
|1.2498
|1.2498
|0.0000
|-74.80
|3562.64
|1047
|2006.04.27 11:53
|buy
|524
|0.43
|1.2500
|1.2483
|0.0000
|1048
|2006.04.27 11:53
|close
|524
|0.43
|1.2508
|1.2483
|0.0000
|34.40
|3597.04
|1049
|2006.04.27 11:53
|buy
|525
|0.43
|1.2511
|1.2494
|0.0000
|1050
|2006.04.27 11:53
|close
|525
|0.43
|1.2519
|1.2494
|0.0000
|34.40
|3631.44
|1051
|2006.04.27 21:27
|buy
|526
|0.43
|1.2528
|1.2511
|0.0000
|1052
|2006.04.28 02:25
|close
|526
|0.43
|1.2537
|1.2511
|0.0000
|35.17
|3666.62
|1053
|2006.04.28 02:28
|sell
|527
|0.44
|1.2551
|1.2568
|0.0000
|1054
|2006.04.28 02:31
|close
|527
|0.44
|1.2542
|1.2568
|0.0000
|39.60
|3706.22
|1055
|2006.04.28 08:32
|sell
|528
|0.44
|1.2551
|1.2568
|0.0000
|1056
|2006.04.28 09:41
|s/l
|528
|0.44
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-74.80
|3631.42
|1057
|2006.04.28 14:41
|buy
|529
|0.43
|1.2620
|1.2603
|0.0000
|1058
|2006.04.28 16:12
|close
|529
|0.43
|1.2632
|1.2603
|0.0000
|51.60
|3683.02
|1059
|2006.05.01 08:09
|sell
|530
|0.44
|1.2642
|1.2659
|0.0000
|1060
|2006.05.01 08:27
|close
|530
|0.44
|1.2630
|1.2659
|0.0000
|52.80
|3735.82
|1061
|2006.05.01 08:39
|sell
|531
|0.44
|1.2642
|1.2659
|0.0000
|1062
|2006.05.01 08:56
|s/l
|531
|0.44
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-74.80
|3661.02
|1063
|2006.05.01 08:56
|sell
|532
|0.43
|1.2658
|1.2675
|0.0000
|1064
|2006.05.01 08:57
|s/l
|532
|0.43
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-73.10
|3587.92
|1065
|2006.05.01 08:57
|sell
|533
|0.42
|1.2674
|1.2691
|0.0000
|1066
|2006.05.01 09:00
|close
|533
|0.42
|1.2668
|1.2691
|0.0000
|25.20
|3613.12
|1067
|2006.05.01 09:10
|sell
|534
|0.43
|1.2688
|1.2705
|0.0000
|1068
|2006.05.01 09:13
|close
|534
|0.43
|1.2681
|1.2705
|0.0000
|30.10
|3643.22
|1069
|2006.05.01 10:12
|buy
|535
|0.43
|1.2634
|1.2617
|0.0000
|1070
|2006.05.01 10:22
|close
|535
|0.43
|1.2646
|1.2617
|0.0000
|51.60
|3694.82
|1071
|2006.05.01 10:47
|buy
|536
|0.44
|1.2634
|1.2617
|0.0000
|1072
|2006.05.01 10:54
|s/l
|536
|0.44
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-74.80
|3620.02
|1073
|2006.05.01 10:54
|buy
|537
|0.43
|1.2619
|1.2602
|0.0000
|1074
|2006.05.01 11:06
|close
|537
|0.43
|1.2627
|1.2602
|0.0000
|34.40
|3654.42
|1075
|2006.05.02 03:36
|sell
|538
|0.44
|1.2590
|1.2607
|0.0000
|1076
|2006.05.02 03:44
|s/l
|538
|0.44
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-74.80
|3579.62
|1077
|2006.05.02 03:44
|sell
|539
|0.43
|1.2605
|1.2622
|0.0000
|1078
|2006.05.02 03:54
|close
|539
|0.43
|1.2597
|1.2622
|0.0000
|34.40
|3614.02
|1079
|2006.05.02 03:54
|sell
|540
|0.43
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|1080
|2006.05.02 04:40
|s/l
|540
|0.43
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-73.10
|3540.92
|1081
|2006.05.02 04:41
|sell
|541
|0.42
|1.2629
|1.2646
|0.0000
|1082
|2006.05.02 04:57
|close
|541
|0.42
|1.2618
|1.2646
|0.0000
|46.20
|3587.12
|1083
|2006.05.02 05:40
|sell
|542
|0.43
|1.2635
|1.2652
|0.0000
|1084
|2006.05.02 06:05
|s/l
|542
|0.43
|1.2652
|1.2652
|0.0000
|-73.10
|3514.02
|1085
|2006.05.02 12:22
|buy
|543
|0.42
|1.2622
|1.2605
|0.0000
|1086
|2006.05.02 12:27
|close
|543
|0.42
|1.2631
|1.2605
|0.0000
|37.80
|3551.82
|1087
|2006.05.02 12:41
|buy
|544
|0.42
|1.2622
|1.2605
|0.0000
|1088
|2006.05.02 15:11
|close
|544
|0.42
|1.2630
|1.2605
|0.0000
|33.60
|3585.42
|1089
|2006.05.03 03:59
|buy
|545
|0.43
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|1090
|2006.05.03 04:39
|close
|545
|0.43
|1.2636
|1.2607
|0.0000
|51.60
|3637.02
|1091
|2006.05.03 11:16
|sell
|546
|0.43
|1.2632
|1.2649
|0.0000
|1092
|2006.05.03 11:26
|s/l
|546
|0.43
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|-73.10
|3563.92
|1093
|2006.05.03 11:26
|sell
|547
|0.42
|1.2648
|1.2665
|0.0000
|1094
|2006.05.03 11:31
|close
|547
|0.42
|1.2637
|1.2665
|0.0000
|46.20
|3610.12
|1095
|2006.05.03 11:31
|sell
|548
|0.43
|1.2634
|1.2651
|0.0000
|1096
|2006.05.03 12:05
|s/l
|548
|0.43
|1.2651
|1.2651
|0.0000
|-73.10
|3537.02
|1097
|2006.05.03 23:56
|buy
|549
|0.42
|1.2611
|1.2594
|0.0000
|1098
|2006.05.04 00:35
|close
|549
|0.42
|1.2623
|1.2594
|0.0000
|40.07
|3577.08
|1099
|2006.05.04 05:59
|sell
|550
|0.43
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|1100
|2006.05.04 06:03
|close
|550
|0.43
|1.2587
|1.2613
|0.0000
|38.70
|3615.78
|1101
|2006.05.04 06:33
|sell
|551
|0.43
|1.2605
|1.2622
|0.0000
|1102
|2006.05.04 06:59
|close
|551
|0.43
|1.2595
|1.2622
|0.0000
|43.00
|3658.78
|1103
|2006.05.04 10:18
|sell
|552
|0.43
|1.2668
|1.2685
|0.0000
|1104
|2006.05.04 10:21
|s/l
|552
|0.43
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-73.10
|3585.68
|1105
|2006.05.04 10:21
|sell
|553
|0.42
|1.2683
|1.2700
|0.0000
|1106
|2006.05.04 10:31
|close
|553
|0.42
|1.2674
|1.2700
|0.0000
|37.80
|3623.48
|1107
|2006.05.04 10:31
|sell
|554
|0.43
|1.2673
|1.2690
|0.0000
|1108
|2006.05.04 10:56
|s/l
|554
|0.43
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-73.10
|3550.38
|1109
|2006.05.04 10:56
|sell
|555
|0.42
|1.2688
|1.2705
|0.0000
|1110
|2006.05.04 11:18
|close
|555
|0.42
|1.2675
|1.2705
|0.0000
|54.60
|3604.98
|1111
|2006.05.04 13:29
|sell
|556
|0.43
|1.2690
|1.2707
|0.0000
|1112
|2006.05.04 13:40
|close
|556
|0.43
|1.2681
|1.2707
|0.0000
|38.70
|3643.68
|1113
|2006.05.04 14:09
|sell
|557
|0.43
|1.2696
|1.2713
|0.0000
|1114
|2006.05.04 14:11
|s/l
|557
|0.43
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-73.10
|3570.58
|1115
|2006.05.04 14:11
|sell
|558
|0.42
|1.2712
|1.2729
|0.0000
|1116
|2006.05.04 16:37
|close
|558
|0.42
|1.2700
|1.2729
|0.0000
|50.40
|3620.98
|1117
|2006.05.05 08:30
|sell
|559
|0.43
|1.2713
|1.2730
|0.0000
|1118
|2006.05.05 08:30
|s/l
|559
|0.43
|1.2730
|1.2730
|0.0000
|-73.10
|3547.88
|1119
|2006.05.05 08:30
|sell
|560
|0.42
|1.2730
|1.2747
|0.0000
|1120
|2006.05.05 08:30
|s/l
|560
|0.42
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-71.40
|3476.48
|1121
|2006.05.05 08:30
|sell
|561
|0.41
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|1122
|2006.05.05 08:31
|s/l
|561
|0.41
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-69.70
|3406.78
|1123
|2006.05.05 08:31
|sell
|562
|0.40
|1.2761
|1.2778
|0.0000
|1124
|2006.05.05 08:32
|close
|562
|0.40
|1.2751
|1.2778
|0.0000
|40.00
|3446.78
|1125
|2006.05.05 08:32
|sell
|563
|0.41
|1.2748
|1.2765
|0.0000
|1126
|2006.05.05 08:38
|close
|563
|0.41
|1.2738
|1.2765
|0.0000
|41.00
|3487.78
|1127
|2006.05.05 08:38
|sell
|564
|0.41
|1.2735
|1.2752
|0.0000
|1128
|2006.05.05 08:53
|s/l
|564
|0.41
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-69.70
|3418.08
|1129
|2006.05.05 08:53
|sell
|565
|0.40
|1.2750
|1.2767
|0.0000
|1130
|2006.05.05 08:59
|close
|565
|0.40
|1.2740
|1.2767
|0.0000
|40.00
|3458.08
|1131
|2006.05.05 08:59
|sell
|566
|0.41
|1.2739
|1.2756
|0.0000
|1132
|2006.05.05 09:08
|s/l
|566
|0.41
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-69.70
|3388.38
|1133
|2006.05.05 10:46
|buy
|567
|0.40
|1.2719
|1.2702
|0.0000
|1134
|2006.05.05 10:53
|close
|567
|0.40
|1.2730
|1.2702
|0.0000
|44.00
|3432.38
|1135
|2006.05.07 20:55
|buy
|568
|0.40
|1.2725
|1.2708
|0.0000
|1136
|2006.05.08 01:11
|close
|568
|0.40
|1.2733
|1.2708
|0.0000
|28.72
|3461.10
|1137
|2006.05.08 04:30
|sell
|569
|0.41
|1.2784
|1.2801
|0.0000
|1138
|2006.05.08 04:39
|close
|569
|0.41
|1.2775
|1.2801
|0.0000
|36.90
|3498.00
|1139
|2006.05.08 10:18
|buy
|570
|0.41
|1.2699
|1.2682
|0.0000
|1140
|2006.05.08 10:26
|close
|570
|0.41
|1.2709
|1.2682
|0.0000
|41.00
|3539.00
|1141
|2006.05.09 02:22
|buy
|571
|0.42
|1.2686
|1.2669
|0.0000
|1142
|2006.05.09 02:56
|s/l
|571
|0.42
|1.2669
|1.2669
|0.0000
|-71.40
|3467.60
|1143
|2006.05.09 02:56
|buy
|572
|0.41
|1.2670
|1.2653
|0.0000
|1144
|2006.05.09 04:11
|close
|572
|0.41
|1.2680
|1.2653
|0.0000
|41.00
|3508.60
|1145
|2006.05.09 04:44
|sell
|573
|0.41
|1.2694
|1.2711
|0.0000
|1146
|2006.05.09 05:59
|close
|573
|0.41
|1.2681
|1.2711
|0.0000
|53.30
|3561.90
|1147
|2006.05.09 08:59
|sell
|574
|0.42
|1.2708
|1.2725
|0.0000
|1148
|2006.05.09 09:26
|s/l
|574
|0.42
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-71.40
|3490.50
|1149
|2006.05.09 09:52
|sell
|575
|0.41
|1.2734
|1.2751
|0.0000
|1150
|2006.05.09 10:01
|s/l
|575
|0.41
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-69.70
|3420.80
|1151
|2006.05.09 11:37
|buy
|576
|0.40
|1.2749
|1.2732
|0.0000
|1152
|2006.05.09 12:30
|close
|576
|0.40
|1.2758
|1.2732
|0.0000
|36.00
|3456.80
|1153
|2006.05.10 04:18
|buy
|577
|0.41
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|1154
|2006.05.10 06:10
|close
|577
|0.41
|1.2792
|1.2763
|0.0000
|49.20
|3506.00
|1155
|2006.05.10 10:19
|sell
|578
|0.41
|1.2805
|1.2822
|0.0000
|1156
|2006.05.10 10:43
|close
|578
|0.41
|1.2794
|1.2822
|0.0000
|45.10
|3551.10
|1157
|2006.05.10 10:55
|sell
|579
|0.42
|1.2805
|1.2822
|0.0000
|1158
|2006.05.10 11:00
|close
|579
|0.42
|1.2795
|1.2822
|0.0000
|42.00
|3593.10
|1159
|2006.05.10 14:17
|buy
|580
|0.42
|1.2768
|1.2751
|0.0000
|1160
|2006.05.10 14:18
|close
|580
|0.42
|1.2779
|1.2751
|0.0000
|46.20
|3639.30
|1161
|2006.05.10 14:23
|buy
|581
|0.43
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|1162
|2006.05.10 14:24
|s/l
|581
|0.43
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-73.10
|3566.20
|1163
|2006.05.10 14:24
|buy
|582
|0.42
|1.2755
|1.2738
|0.0000
|1164
|2006.05.10 14:24
|close
|582
|0.42
|1.2766
|1.2738
|0.0000
|46.20
|3612.40
|1165
|2006.05.10 14:24
|buy
|583
|0.42
|1.2767
|1.2750
|0.0000
|1166
|2006.05.10 14:27
|close
|583
|0.42
|1.2778
|1.2750
|0.0000
|46.20
|3658.60
|1167
|2006.05.10 14:28
|buy
|584
|0.43
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|1168
|2006.05.10 14:32
|close
|584
|0.43
|1.2780
|1.2753
|0.0000
|43.00
|3701.60
|1169
|2006.05.10 16:07
|buy
|585
|0.43
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|1170
|2006.05.10 16:19
|close
|585
|0.43
|1.2798
|1.2769
|0.0000
|51.60
|3753.20
|1171
|2006.05.10 16:53
|buy
|586
|0.44
|1.2787
|1.2770
|0.0000
|1172
|2006.05.10 18:54
|s/l
|586
|0.44
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-74.80
|3678.40
|1173
|2006.05.10 21:35
|buy
|587
|0.43
|1.2716
|1.2699
|0.0000
|1174
|2006.05.10 22:13
|close
|587
|0.43
|1.2730
|1.2699
|0.0000
|60.20
|3738.60
|1175
|2006.05.11 02:36
|sell
|588
|0.44
|1.2753
|1.2770
|0.0000
|1176
|2006.05.11 02:47
|close
|588
|0.44
|1.2740
|1.2770
|0.0000
|57.20
|3795.80
|1177
|2006.05.11 04:30
|sell
|589
|0.45
|1.2723
|1.2740
|0.0000
|1178
|2006.05.11 04:48
|close
|589
|0.45
|1.2712
|1.2740
|0.0000
|49.50
|3845.30
|1179
|2006.05.11 08:30
|sell
|590
|0.45
|1.2753
|1.2770
|0.0000
|1180
|2006.05.11 08:32
|s/l
|590
|0.45
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-76.50
|3768.80
|1181
|2006.05.11 08:32
|sell
|591
|0.44
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|1182
|2006.05.11 08:39
|close
|591
|0.44
|1.2756
|1.2785
|0.0000
|52.80
|3821.60
|1183
|2006.05.11 08:39
|sell
|592
|0.45
|1.2753
|1.2770
|0.0000
|1184
|2006.05.11 08:55
|close
|592
|0.45
|1.2740
|1.2770
|0.0000
|58.50
|3880.10
|1185
|2006.05.11 09:52
|sell
|593
|0.46
|1.2780
|1.2797
|0.0000
|1186
|2006.05.11 10:02
|close
|593
|0.46
|1.2767
|1.2797
|0.0000
|59.80
|3939.90
|1187
|2006.05.11 10:35
|sell
|594
|0.46
|1.2813
|1.2830
|0.0000
|1188
|2006.05.11 10:40
|s/l
|594
|0.46
|1.2830
|1.2830
|0.0000
|-78.20
|3861.70
|1189
|2006.05.11 10:40
|sell
|595
|0.45
|1.2828
|1.2845
|0.0000
|1190
|2006.05.11 10:57
|close
|595
|0.45
|1.2819
|1.2845
|0.0000
|40.50
|3902.20
|1191
|2006.05.11 10:58
|sell
|596
|0.46
|1.2818
|1.2835
|0.0000
|1192
|2006.05.11 11:35
|s/l
|596
|0.46
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-78.20
|3824.00
|1193
|2006.05.11 12:28
|buy
|597
|0.45
|1.2837
|1.2820
|0.0000
|1194
|2006.05.11 12:42
|close
|597
|0.45
|1.2848
|1.2820
|0.0000
|49.50
|3873.50
|1195
|2006.05.11 13:33
|buy
|598
|0.45
|1.2844
|1.2827
|0.0000
|1196
|2006.05.11 13:48
|close
|598
|0.45
|1.2851
|1.2827
|0.0000
|31.50
|3905.00
|1197
|2006.05.11 15:44
|buy
|599
|0.46
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|1198
|2006.05.11 19:00
|close
|599
|0.46
|1.2853
|1.2824
|0.0000
|55.20
|3960.20
|1199
|2006.05.12 02:29
|sell
|600
|0.46
|1.2882
|1.2899
|0.0000
|1200
|2006.05.12 02:31
|close
|600
|0.46
|1.2871
|1.2899
|0.0000
|50.60
|4010.80
|1201
|2006.05.12 07:59
|buy
|601
|0.47
|1.2903
|1.2886
|0.0000
|1202
|2006.05.12 08:06
|close
|601
|0.47
|1.2913
|1.2886
|0.0000
|47.00
|4057.80
|1203
|2006.05.12 08:30
|buy
|602
|0.47
|1.2875
|1.2858
|0.0000
|1204
|2006.05.12 08:31
|close
|602
|0.47
|1.2885
|1.2858
|0.0000
|47.00
|4104.80
|1205
|2006.05.12 08:33
|buy
|603
|0.48
|1.2879
|1.2862
|0.0000
|1206
|2006.05.12 08:38
|s/l
|603
|0.48
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-81.60
|4023.20
|1207
|2006.05.12 08:38
|buy
|604
|0.47
|1.2864
|1.2847
|0.0000
|1208
|2006.05.12 08:44
|close
|604
|0.47
|1.2876
|1.2847
|0.0000
|56.40
|4079.60
|1209
|2006.05.12 08:44
|buy
|605
|0.48
|1.2877
|1.2860
|0.0000
|1210
|2006.05.12 08:44
|close
|605
|0.48
|1.2887
|1.2860
|0.0000
|48.00
|4127.60
|1211
|2006.05.12 09:10
|buy
|606
|0.48
|1.2882
|1.2865
|0.0000
|1212
|2006.05.12 09:23
|close
|606
|0.48
|1.2900
|1.2865
|0.0000
|86.40
|4214.00
|1213
|2006.05.12 10:01
|sell
|607
|0.49
|1.2912
|1.2929
|0.0000
|1214
|2006.05.12 10:10
|close
|607
|0.49
|1.2901
|1.2929
|0.0000
|53.90
|4267.90
|1215
|2006.05.14 19:13
|buy
|608
|0.49
|1.2958
|1.2941
|0.0000
|1216
|2006.05.14 20:01
|s/l
|608
|0.49
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-83.30
|4184.60
|1217
|2006.05.14 20:29
|buy
|609
|0.49
|1.2925
|1.2908
|0.0000
|1218
|2006.05.14 21:22
|close
|609
|0.49
|1.2945
|1.2908
|0.0000
|98.00
|4282.60
|1219
|2006.05.15 02:28
|buy
|610
|0.50
|1.2903
|1.2886
|0.0000
|1220
|2006.05.15 02:51
|close
|610
|0.50
|1.2916
|1.2886
|0.0000
|65.00
|4347.60
|1221
|2006.05.15 03:08
|buy
|611
|0.51
|1.2885
|1.2868
|0.0000
|1222
|2006.05.15 03:55
|s/l
|611
|0.51
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-86.70
|4260.90
|1223
|2006.05.15 06:41
|buy
|612
|0.50
|1.2818
|1.2801
|0.0000
|1224
|2006.05.15 06:58
|s/l
|612
|0.50
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|-85.00
|4175.90
|1225
|2006.05.15 06:58
|buy
|613
|0.49
|1.2803
|1.2786
|0.0000
|1226
|2006.05.15 07:09
|close
|613
|0.49
|1.2812
|1.2786
|0.0000
|44.10
|4220.00
|1227
|2006.05.15 07:59
|sell
|614
|0.49
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|1228
|2006.05.15 08:29
|s/l
|614
|0.49
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-83.30
|4136.70
|1229
|2006.05.15 10:40
|sell
|615
|0.48
|1.2838
|1.2855
|0.0000
|1230
|2006.05.15 11:04
|close
|615
|0.48
|1.2827
|1.2855
|0.0000
|52.80
|4189.50
|1231
|2006.05.15 12:10
|buy
|616
|0.49
|1.2814
|1.2797
|0.0000
|1232
|2006.05.15 12:44
|s/l
|616
|0.49
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|-83.30
|4106.20
|1233
|2006.05.15 12:44
|buy
|617
|0.48
|1.2799
|1.2782
|0.0000
|1234
|2006.05.15 12:58
|s/l
|617
|0.48
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-81.60
|4024.60
|1235
|2006.05.15 12:58
|buy
|618
|0.47
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|1236
|2006.05.15 13:00
|close
|618
|0.47
|1.2796
|1.2767
|0.0000
|56.40
|4081.00
|1237
|2006.05.15 15:51
|buy
|619
|0.48
|1.2792
|1.2775
|0.0000
|1238
|2006.05.15 18:44
|close
|619
|0.48
|1.2803
|1.2775
|0.0000
|52.80
|4133.80
|1239
|2006.05.15 20:20
|sell
|620
|0.48
|1.2802
|1.2819
|0.0000
|1240
|2006.05.15 21:45
|s/l
|620
|0.48
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-81.60
|4052.20
|1241
|2006.05.16 02:25
|buy
|621
|0.47
|1.2800
|1.2783
|0.0000
|1242
|2006.05.16 02:57
|close
|621
|0.47
|1.2812
|1.2783
|0.0000
|56.40
|4108.60
|1243
|2006.05.16 03:35
|buy
|622
|0.48
|1.2801
|1.2784
|0.0000
|1244
|2006.05.16 03:42
|close
|622
|0.48
|1.2811
|1.2784
|0.0000
|48.00
|4156.60
|1245
|2006.05.16 04:12
|buy
|623
|0.49
|1.2811
|1.2794
|0.0000
|1246
|2006.05.16 05:00
|s/l
|623
|0.49
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-83.30
|4073.30
|1247
|2006.05.16 07:03
|sell
|624
|0.48
|1.2821
|1.2838
|0.0000
|1248
|2006.05.16 08:03
|close
|624
|0.48
|1.2811
|1.2838
|0.0000
|48.00
|4121.30
|1249
|2006.05.16 08:30
|sell
|625
|0.48
|1.2833
|1.2850
|0.0000
|1250
|2006.05.16 08:33
|s/l
|625
|0.48
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-81.60
|4039.70
|1251
|2006.05.16 08:36
|sell
|626
|0.47
|1.2853
|1.2870
|0.0000
|1252
|2006.05.16 09:15
|close
|626
|0.47
|1.2840
|1.2870
|0.0000
|61.10
|4100.80
|1253
|2006.05.16 19:05
|sell
|627
|0.48
|1.2852
|1.2869
|0.0000
|1254
|2006.05.16 20:04
|close
|627
|0.48
|1.2844
|1.2869
|0.0000
|38.40
|4139.20
|1255
|2006.05.16 21:20
|sell
|628
|0.48
|1.2848
|1.2865
|0.0000
|1256
|2006.05.16 23:08
|s/l
|628
|0.48
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-81.60
|4057.60
|1257
|2006.05.16 23:29
|sell
|629
|0.47
|1.2868
|1.2885
|0.0000
|1258
|2006.05.17 02:34
|close
|629
|0.47
|1.2859
|1.2885
|0.0000
|44.37
|4101.97
|1259
|2006.05.17 03:08
|sell
|630
|0.48
|1.2875
|1.2892
|0.0000
|1260
|2006.05.17 03:10
|s/l
|630
|0.48
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-81.60
|4020.37
|1261
|2006.05.17 03:10
|sell
|631
|0.47
|1.2890
|1.2907
|0.0000
|1262
|2006.05.17 04:49
|s/l
|631
|0.47
|1.2907
|1.2907
|0.0000
|-79.90
|3940.47
|1263
|2006.05.17 08:30
|buy
|632
|0.46
|1.2874
|1.2857
|0.0000
|1264
|2006.05.17 08:39
|close
|632
|0.46
|1.2885
|1.2857
|0.0000
|50.60
|3991.07
|1265
|2006.05.17 08:42
|sell
|633
|0.46
|1.2908
|1.2925
|0.0000
|1266
|2006.05.17 08:48
|close
|633
|0.46
|1.2897
|1.2925
|0.0000
|50.60
|4041.67
|1267
|2006.05.17 09:58
|buy
|634
|0.47
|1.2838
|1.2821
|0.0000
|1268
|2006.05.17 10:24
|s/l
|634
|0.47
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-79.90
|3961.77
|1269
|2006.05.17 10:24
|buy
|635
|0.46
|1.2824
|1.2807
|0.0000
|1270
|2006.05.17 10:25
|s/l
|635
|0.46
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-78.20
|3883.57
|1271
|2006.05.17 10:25
|buy
|636
|0.45
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|1272
|2006.05.17 10:26
|s/l
|636
|0.45
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-76.50
|3807.07
|1273
|2006.05.17 10:26
|buy
|637
|0.45
|1.2794
|1.2777
|0.0000
|1274
|2006.05.17 10:31
|s/l
|637
|0.45
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-76.50
|3730.57
|1275
|2006.05.17 10:31
|buy
|638
|0.44
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|1276
|2006.05.17 10:32
|s/l
|638
|0.44
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-74.80
|3655.77
|1277
|2006.05.17 10:32
|buy
|639
|0.43
|1.2764
|1.2747
|0.0000
|1278
|2006.05.17 10:41
|close
|639
|0.43
|1.2780
|1.2747
|0.0000
|68.80
|3724.57
|1279
|2006.05.17 10:41
|buy
|640
|0.44
|1.2783
|1.2766
|0.0000
|1280
|2006.05.17 11:23
|s/l
|640
|0.44
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-74.80
|3649.77
|1281
|2006.05.17 12:04
|sell
|641
|0.43
|1.2734
|1.2751
|0.0000
|1282
|2006.05.17 13:59
|close
|641
|0.43
|1.2722
|1.2751
|0.0000
|51.60
|3701.37
|1283
|2006.05.17 14:53
|sell
|642
|0.44
|1.2740
|1.2757
|0.0000
|1284
|2006.05.17 16:14
|s/l
|642
|0.44
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-74.80
|3626.57
|1285
|2006.05.17 17:45
|buy
|643
|0.43
|1.2730
|1.2713
|0.0000
|1286
|2006.05.17 18:23
|close
|643
|0.43
|1.2741
|1.2713
|0.0000
|47.30
|3673.87
|1287
|2006.05.17 18:29
|sell
|644
|0.43
|1.2743
|1.2760
|0.0000
|1288
|2006.05.17 19:46
|close
|644
|0.43
|1.2730
|1.2760
|0.0000
|55.90
|3729.77
|1289
|2006.05.18 04:33
|sell
|645
|0.44
|1.2799
|1.2816
|0.0000
|1290
|2006.05.18 05:12
|close
|645
|0.44
|1.2786
|1.2816
|0.0000
|57.20
|3786.97
|1291
|2006.05.18 09:31
|sell
|646
|0.44
|1.2804
|1.2821
|0.0000
|1292
|2006.05.18 09:34
|s/l
|646
|0.44
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-74.80
|3712.17
|1293
|2006.05.18 09:34
|sell
|647
|0.43
|1.2819
|1.2836
|0.0000
|1294
|2006.05.18 09:35
|s/l
|647
|0.43
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|-73.10
|3639.07
|1295
|2006.05.18 09:35
|sell
|648
|0.43
|1.2835
|1.2852
|0.0000
|1296
|2006.05.18 09:40
|close
|648
|0.43
|1.2820
|1.2852
|0.0000
|64.50
|3703.57
|1297
|2006.05.18 09:40
|sell
|649
|0.43
|1.2819
|1.2836
|0.0000
|1298
|2006.05.18 10:15
|close
|649
|0.43
|1.2806
|1.2836
|0.0000
|55.90
|3759.47
|1299
|2006.05.19 03:31
|buy
|650
|0.44
|1.2781
|1.2764
|0.0000
|1300
|2006.05.19 03:45
|s/l
|650
|0.44
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-74.80
|3684.67
|1301
|2006.05.19 03:45
|buy
|651
|0.43
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|1302
|2006.05.19 03:54
|close
|651
|0.43
|1.2778
|1.2749
|0.0000
|51.60
|3736.27
|1303
|2006.05.19 03:54
|buy
|652
|0.44
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|1304
|2006.05.19 05:45
|s/l
|652
|0.44
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-74.80
|3661.47
|1305
|2006.05.19 05:50
|buy
|653
|0.43
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|1306
|2006.05.19 06:35
|close
|653
|0.43
|1.2759
|1.2731
|0.0000
|47.30
|3708.77
|1307
|2006.05.19 09:29
|sell
|654
|0.44
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|1308
|2006.05.19 09:50
|close
|654
|0.44
|1.2731
|1.2758
|0.0000
|44.00
|3752.77
|1309
|2006.05.19 09:57
|sell
|655
|0.44
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|1310
|2006.05.19 10:07
|close
|655
|0.44
|1.2731
|1.2758
|0.0000
|44.00
|3796.77
|1311
|2006.05.19 10:21
|buy
|656
|0.45
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|1312
|2006.05.19 10:32
|s/l
|656
|0.45
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-76.50
|3720.27
|1313
|2006.05.19 10:32
|buy
|657
|0.44
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|1314
|2006.05.19 10:37
|close
|657
|0.44
|1.2716
|1.2688
|0.0000
|48.40
|3768.67
|1315
|2006.05.19 10:37
|buy
|658
|0.44
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|1316
|2006.05.19 10:44
|s/l
|658
|0.44
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-74.80
|3693.87
|1317
|2006.05.19 10:44
|buy
|659
|0.44
|1.2702
|1.2685
|0.0000
|1318
|2006.05.19 10:46
|close
|659
|0.44
|1.2714
|1.2685
|0.0000
|52.80
|3746.67
|1319
|2006.05.19 10:46
|buy
|660
|0.44
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|1320
|2006.05.19 10:50
|close
|660
|0.44
|1.2727
|1.2700
|0.0000
|44.00
|3790.67
|1321
|2006.05.19 10:51
|buy
|661
|0.45
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|1322
|2006.05.19 10:55
|s/l
|661
|0.45
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-76.50
|3714.17
|1323
|2006.05.19 10:55
|buy
|662
|0.44
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|1324
|2006.05.19 11:28
|close
|662
|0.44
|1.2718
|1.2688
|0.0000
|57.20
|3771.37
|1325
|2006.05.19 11:58
|sell
|663
|0.44
|1.2749
|1.2766
|0.0000
|1326
|2006.05.19 12:10
|close
|663
|0.44
|1.2736
|1.2766
|0.0000
|57.20
|3828.57
|1327
|2006.05.22 02:18
|sell
|664
|0.45
|1.2737
|1.2754
|0.0000
|1328
|2006.05.22 02:24
|close
|664
|0.45
|1.2725
|1.2754
|0.0000
|54.00
|3882.57
|1329
|2006.05.22 03:52
|sell
|665
|0.46
|1.2731
|1.2748
|0.0000
|1330
|2006.05.22 04:01
|s/l
|665
|0.46
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-78.20
|3804.37
|1331
|2006.05.22 04:24
|sell
|666
|0.45
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|1332
|2006.05.22 05:05
|close
|666
|0.45
|1.2751
|1.2776
|0.0000
|36.00
|3840.37
|1333
|2006.05.22 06:05
|sell
|667
|0.45
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|1334
|2006.05.22 06:25
|s/l
|667
|0.45
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-76.50
|3763.87
|1335
|2006.05.22 06:25
|sell
|668
|0.44
|1.2782
|1.2799
|0.0000
|1336
|2006.05.22 06:55
|close
|668
|0.44
|1.2770
|1.2799
|0.0000
|52.80
|3816.67
|1337
|2006.05.22 06:55
|sell
|669
|0.45
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|1338
|2006.05.22 08:09
|close
|669
|0.45
|1.2753
|1.2784
|0.0000
|63.00
|3879.67
|1339
|2006.05.22 08:13
|buy
|670
|0.46
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|1340
|2006.05.22 08:26
|close
|670
|0.46
|1.2759
|1.2731
|0.0000
|50.60
|3930.27
|1341
|2006.05.22 11:51
|sell
|671
|0.46
|1.2849
|1.2866
|0.0000
|1342
|2006.05.22 12:22
|close
|671
|0.46
|1.2833
|1.2866
|0.0000
|73.60
|4003.87
|1343
|2006.05.22 14:02
|sell
|672
|0.47
|1.2862
|1.2879
|0.0000
|1344
|2006.05.22 14:09
|s/l
|672
|0.47
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-79.90
|3923.97
|1345
|2006.05.22 14:13
|sell
|673
|0.46
|1.2883
|1.2900
|0.0000
|1346
|2006.05.22 14:34
|close
|673
|0.46
|1.2871
|1.2900
|0.0000
|55.20
|3979.17
|1347
|2006.05.22 14:36
|sell
|674
|0.46
|1.2865
|1.2882
|0.0000
|1348
|2006.05.22 18:55
|close
|674
|0.46
|1.2853
|1.2882
|0.0000
|55.20
|4034.37
|1349
|2006.05.23 01:49
|buy
|675
|0.47
|1.2859
|1.2842
|0.0000
|1350
|2006.05.23 02:31
|s/l
|675
|0.47
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-79.90
|3954.47
|1351
|2006.05.23 09:29
|buy
|676
|0.46
|1.2822
|1.2805
|0.0000
|1352
|2006.05.23 09:33
|s/l
|676
|0.46
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-78.20
|3876.27
|1353
|2006.05.23 09:41
|buy
|677
|0.45
|1.2822
|1.2805
|0.0000
|1354
|2006.05.23 10:00
|close
|677
|0.45
|1.2836
|1.2805
|0.0000
|63.00
|3939.27
|1355
|2006.05.23 10:31
|sell
|678
|0.46
|1.2859
|1.2876
|0.0000
|1356
|2006.05.23 11:00
|close
|678
|0.46
|1.2848
|1.2876
|0.0000
|50.60
|3989.87
|1357
|2006.05.23 11:08
|buy
|679
|0.47
|1.2823
|1.2806
|0.0000
|1358
|2006.05.23 11:12
|close
|679
|0.47
|1.2835
|1.2806
|0.0000
|56.40
|4046.27
|1359
|2006.05.23 17:58
|buy
|680
|0.47
|1.2789
|1.2772
|0.0000
|1360
|2006.05.23 18:02
|s/l
|680
|0.47
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-79.90
|3966.37
|1361
|2006.05.23 19:24
|buy
|681
|0.47
|1.2772
|1.2755
|0.0000
|1362
|2006.05.23 19:30
|close
|681
|0.47
|1.2781
|1.2755
|0.0000
|42.30
|4008.67
|1363
|2006.05.24 02:27
|sell
|682
|0.47
|1.2795
|1.2812
|0.0000
|1364
|2006.05.24 02:53
|s/l
|682
|0.47
|1.2812
|1.2812
|0.0000
|-79.90
|3928.77
|1365
|2006.05.24 02:55
|sell
|683
|0.46
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|1366
|2006.05.24 03:41
|s/l
|683
|0.46
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-78.20
|3850.57
|1367
|2006.05.24 03:42
|sell
|684
|0.45
|1.2837
|1.2854
|0.0000
|1368
|2006.05.24 04:00
|s/l
|684
|0.45
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-76.50
|3774.07
|1369
|2006.05.24 07:35
|buy
|685
|0.44
|1.2852
|1.2835
|0.0000
|1370
|2006.05.24 08:30
|close
|685
|0.44
|1.2867
|1.2835
|0.0000
|66.00
|3840.07
|1371
|2006.05.24 09:14
|buy
|686
|0.45
|1.2834
|1.2817
|0.0000
|1372
|2006.05.24 10:01
|s/l
|686
|0.45
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-76.50
|3763.57
|1373
|2006.05.24 10:02
|buy
|687
|0.44
|1.2817
|1.2800
|0.0000
|1374
|2006.05.24 10:08
|s/l
|687
|0.44
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-74.80
|3688.77
|1375
|2006.05.24 10:08
|buy
|688
|0.43
|1.2801
|1.2784
|0.0000
|1376
|2006.05.24 10:20
|s/l
|688
|0.43
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-73.10
|3615.67
|1377
|2006.05.24 10:20
|buy
|689
|0.42
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|1378
|2006.05.24 10:36
|s/l
|689
|0.42
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-71.40
|3544.27
|1379
|2006.05.24 10:36
|buy
|690
|0.42
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|1380
|2006.05.24 10:39
|s/l
|690
|0.42
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-71.40
|3472.87
|1381
|2006.05.24 10:39
|buy
|691
|0.41
|1.2756
|1.2739
|0.0000
|1382
|2006.05.24 11:03
|close
|691
|0.41
|1.2773
|1.2739
|0.0000
|69.70
|3542.57
|1383
|2006.05.24 18:47
|sell
|692
|0.42
|1.2770
|1.2787
|0.0000
|1384
|2006.05.24 21:05
|close
|692
|0.42
|1.2755
|1.2787
|0.0000
|63.00
|3605.57
|1385
|2006.05.24 21:47
|buy
|693
|0.42
|1.2749
|1.2732
|0.0000
|1386
|2006.05.24 23:00
|close
|693
|0.42
|1.2758
|1.2732
|0.0000
|37.80
|3643.37
|1387
|2006.05.25 03:38
|buy
|694
|0.43
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|1388
|2006.05.25 04:40
|close
|694
|0.43
|1.2783
|1.2749
|0.0000
|73.10
|3716.47
|1389
|2006.05.25 09:49
|sell
|695
|0.44
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|1390
|2006.05.25 10:09
|close
|695
|0.44
|1.2771
|1.2805
|0.0000
|74.80
|3791.27
|1391
|2006.05.25 14:32
|sell
|696
|0.44
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|1392
|2006.05.25 14:37
|close
|696
|0.44
|1.2798
|1.2827
|0.0000
|52.80
|3844.07
|1393
|2006.05.25 14:43
|sell
|697
|0.45
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|1394
|2006.05.25 15:16
|close
|697
|0.45
|1.2796
|1.2827
|0.0000
|63.00
|3907.07
|1395
|2006.05.25 21:24
|buy
|698
|0.46
|1.2782
|1.2765
|0.0000
|1396
|2006.05.25 23:15
|s/l
|698
|0.46
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-78.20
|3828.87
|1397
|2006.05.26 09:20
|buy
|699
|0.45
|1.2803
|1.2786
|0.0000
|1398
|2006.05.26 09:22
|s/l
|699
|0.45
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-76.50
|3752.37
|1399
|2006.05.26 09:22
|buy
|700
|0.44
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|1400
|2006.05.26 09:31
|s/l
|700
|0.44
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-74.80
|3677.57
|1401
|2006.05.26 09:31
|buy
|701
|0.43
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|1402
|2006.05.26 09:35
|s/l
|701
|0.43
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-73.10
|3604.47
|1403
|2006.05.26 09:35
|buy
|702
|0.42
|1.2756
|1.2739
|0.0000
|1404
|2006.05.26 09:43
|s/l
|702
|0.42
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-71.40
|3533.07
|1405
|2006.05.26 09:43
|buy
|703
|0.42
|1.2740
|1.2723
|0.0000
|1406
|2006.05.26 09:45
|close
|703
|0.42
|1.2753
|1.2723
|0.0000
|54.60
|3587.67
|1407
|2006.05.26 09:45
|buy
|704
|0.42
|1.2754
|1.2737
|0.0000
|1408
|2006.05.26 09:50
|s/l
|704
|0.42
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-71.40
|3516.27
|1409
|2006.05.26 09:50
|buy
|705
|0.41
|1.2739
|1.2722
|0.0000
|1410
|2006.05.26 10:18
|s/l
|705
|0.41
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-69.70
|3446.57
|1411
|2006.05.28 18:08
|buy
|706
|0.41
|1.2728
|1.2711
|0.0000
|1412
|2006.05.28 18:52
|close
|706
|0.41
|1.2738
|1.2711
|0.0000
|41.00
|3487.57
|1413
|2006.05.29 03:49
|sell
|707
|0.41
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|1414
|2006.05.29 11:12
|close
|707
|0.41
|1.2744
|1.2774
|0.0000
|53.30
|3540.87
|1415
|2006.05.29 12:59
|sell
|708
|0.42
|1.2749
|1.2766
|0.0000
|1416
|2006.05.29 21:53
|s/l
|708
|0.42
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-71.40
|3469.47
|1417
|2006.05.29 22:39
|sell
|709
|0.41
|1.2781
|1.2798
|0.0000
|1418
|2006.05.29 22:47
|s/l
|709
|0.41
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-69.70
|3399.77
|1419
|2006.05.29 22:47
|sell
|710
|0.40
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|1420
|2006.05.29 23:04
|s/l
|710
|0.40
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-68.00
|3331.77
|1421
|2006.05.30 08:23
|buy
|711
|0.39
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|1422
|2006.05.30 08:31
|s/l
|711
|0.39
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-66.30
|3265.47
|1423
|2006.05.30 08:38
|buy
|712
|0.38
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|1424
|2006.05.30 08:45
|s/l
|712
|0.38
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-64.60
|3200.87
|1425
|2006.05.30 08:54
|buy
|713
|0.37
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|1426
|2006.05.30 09:19
|close
|713
|0.37
|1.2831
|1.2808
|0.0000
|22.20
|3223.07
|1427
|2006.05.30 09:27
|sell
|714
|0.38
|1.2850
|1.2867
|0.0000
|1428
|2006.05.30 09:31
|close
|714
|0.38
|1.2844
|1.2867
|0.0000
|22.80
|3245.87
|1429
|2006.05.30 09:38
|sell
|715
|0.38
|1.2850
|1.2867
|0.0000
|1430
|2006.05.30 09:53
|s/l
|715
|0.38
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-64.60
|3181.27
|1431
|2006.05.30 09:53
|sell
|716
|0.37
|1.2865
|1.2882
|0.0000
|1432
|2006.05.30 10:02
|s/l
|716
|0.37
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-62.90
|3118.37
|1433
|2006.05.30 12:34
|sell
|717
|0.36
|1.2879
|1.2896
|0.0000
|1434
|2006.05.30 13:40
|close
|717
|0.36
|1.2870
|1.2896
|0.0000
|32.40
|3150.77
|1435
|2006.05.30 13:40
|buy
|718
|0.37
|1.2866
|1.2849
|0.0000
|1436
|2006.05.30 13:49
|close
|718
|0.37
|1.2874
|1.2849
|0.0000
|29.60
|3180.37
|1437
|2006.05.30 21:11
|sell
|719
|0.37
|1.2858
|1.2875
|0.0000
|1438
|2006.05.31 00:21
|s/l
|719
|0.37
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-61.27
|3119.10
|1439
|2006.05.31 00:21
|sell
|720
|0.36
|1.2874
|1.2891
|0.0000
|1440
|2006.05.31 02:19
|s/l
|720
|0.36
|1.2891
|1.2891
|0.0000
|-61.20
|3057.90
|1441
|2006.05.31 03:59
|buy
|721
|0.36
|1.2872
|1.2855
|0.0000
|1442
|2006.05.31 04:31
|s/l
|721
|0.36
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-61.20
|2996.70
|1443
|2006.05.31 20:36
|buy
|722
|0.35
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|1444
|2006.05.31 20:54
|close
|722
|0.35
|1.2794
|1.2767
|0.0000
|35.00
|3031.70
|1445
|2006.06.01 07:12
|buy
|723
|0.36
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|1446
|2006.06.01 08:19
|s/l
|723
|0.36
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-61.20
|2970.50
|1447
|2006.06.01 10:01
|sell
|724
|0.35
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|1448
|2006.06.01 10:02
|close
|724
|0.35
|1.2748
|1.2774
|0.0000
|31.50
|3002.00
|1449
|2006.06.01 10:03
|sell
|725
|0.35
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|1450
|2006.06.01 10:07
|s/l
|725
|0.35
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-59.50
|2942.50
|1451
|2006.06.01 10:07
|sell
|726
|0.35
|1.2772
|1.2789
|0.0000
|1452
|2006.06.01 10:16
|close
|726
|0.35
|1.2763
|1.2789
|0.0000
|31.50
|2974.00
|1453
|2006.06.01 10:16
|sell
|727
|0.35
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|1454
|2006.06.01 10:32
|s/l
|727
|0.35
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-59.50
|2914.50
|1455
|2006.06.01 10:32
|sell
|728
|0.34
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|1456
|2006.06.01 10:40
|s/l
|728
|0.34
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-57.80
|2856.70
|1457
|2006.06.01 10:40
|sell
|729
|0.33
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|1458
|2006.06.01 10:47
|s/l
|729
|0.33
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-56.10
|2800.60
|1459
|2006.06.01 10:47
|sell
|730
|0.33
|1.2808
|1.2825
|0.0000
|1460
|2006.06.01 12:00
|s/l
|730
|0.33
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-56.10
|2744.50
|1461
|2006.06.02 09:40
|buy
|731
|0.32
|1.2908
|1.2891
|0.0000
|1462
|2006.06.02 09:40
|close
|731
|0.32
|1.2914
|1.2891
|0.0000
|19.20
|2763.70
|1463
|2006.06.02 09:42
|buy
|732
|0.32
|1.2908
|1.2891
|0.0000
|1464
|2006.06.02 09:51
|close
|732
|0.32
|1.2914
|1.2891
|0.0000
|19.20
|2782.90
|1465
|2006.06.02 10:03
|buy
|733
|0.32
|1.2897
|1.2880
|0.0000
|1466
|2006.06.02 10:05
|close
|733
|0.32
|1.2905
|1.2880
|0.0000
|25.60
|2808.50
|1467
|2006.06.02 10:55
|sell
|734
|0.33
|1.2935
|1.2952
|0.0000
|1468
|2006.06.02 10:59
|close
|734
|0.33
|1.2929
|1.2952
|0.0000
|19.80
|2828.30
|1469
|2006.06.02 11:25
|buy
|735
|0.33
|1.2918
|1.2901
|0.0000
|1470
|2006.06.02 11:33
|close
|735
|0.33
|1.2924
|1.2901
|0.0000
|19.80
|2848.10
|1471
|2006.06.02 11:57
|buy
|736
|0.33
|1.2918
|1.2901
|0.0000
|1472
|2006.06.02 12:25
|close
|736
|0.33
|1.2926
|1.2901
|0.0000
|26.40
|2874.50
|1473
|2006.06.02 12:49
|sell
|737
|0.33
|1.2933
|1.2950
|0.0000
|1474
|2006.06.02 13:30
|close
|737
|0.33
|1.2925
|1.2950
|0.0000
|26.40
|2900.90
|1475
|2006.06.04 23:30
|sell
|738
|0.34
|1.2941
|1.2958
|0.0000
|1476
|2006.06.05 02:28
|s/l
|738
|0.34
|1.2958
|1.2958
|0.0000
|-56.30
|2844.60
|1477
|2006.06.05 10:32
|sell
|739
|0.33
|1.2953
|1.2970
|0.0000
|1478
|2006.06.05 10:38
|close
|739
|0.33
|1.2945
|1.2970
|0.0000
|26.40
|2871.00
|1479
|2006.06.05 11:35
|sell
|740
|0.33
|1.2952
|1.2969
|0.0000
|1480
|2006.06.05 14:23
|close
|740
|0.33
|1.2945
|1.2969
|0.0000
|23.10
|2894.10
|1481
|2006.06.05 14:42
|buy
|741
|0.34
|1.2932
|1.2915
|0.0000
|1482
|2006.06.05 14:44
|s/l
|741
|0.34
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-57.80
|2836.30
|1483
|2006.06.05 14:44
|buy
|742
|0.33
|1.2916
|1.2899
|0.0000
|1484
|2006.06.05 14:45
|close
|742
|0.33
|1.2923
|1.2899
|0.0000
|23.10
|2859.40
|1485
|2006.06.05 14:45
|buy
|743
|0.33
|1.2926
|1.2909
|0.0000
|1486
|2006.06.05 16:14
|s/l
|743
|0.33
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-56.10
|2803.30
|1487
|2006.06.06 04:55
|buy
|744
|0.33
|1.2898
|1.2881
|0.0000
|1488
|2006.06.06 06:08
|s/l
|744
|0.33
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|-56.10
|2747.20
|1489
|2006.06.06 11:39
|sell
|745
|0.32
|1.2835
|1.2852
|0.0000
|1490
|2006.06.06 11:50
|close
|745
|0.32
|1.2824
|1.2852
|0.0000
|35.20
|2782.40
|1491
|2006.06.06 17:10
|buy
|746
|0.33
|1.2812
|1.2795
|0.0000
|1492
|2006.06.06 17:13
|close
|746
|0.33
|1.2820
|1.2795
|0.0000
|26.40
|2808.80
|1493
|2006.06.06 17:13
|buy
|747
|0.33
|1.2823
|1.2806
|0.0000
|1494
|2006.06.06 18:24
|s/l
|747
|0.33
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-56.10
|2752.70
|1495
|2006.06.07 02:52
|buy
|748
|0.32
|1.2785
|1.2768
|0.0000
|1496
|2006.06.07 03:04
|close
|748
|0.32
|1.2792
|1.2768
|0.0000
|22.40
|2775.10
|1497
|2006.06.07 06:45
|buy
|749
|0.33
|1.2805
|1.2788
|0.0000
|1498
|2006.06.07 07:32
|s/l
|749
|0.33
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-56.10
|2719.00
|1499
|2006.06.07 09:15
|buy
|750
|0.32
|1.2785
|1.2768
|0.0000
|1500
|2006.06.07 09:33
|s/l
|750
|0.32
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|-54.40
|2664.60
|1501
|2006.06.07 09:33
|buy
|751
|0.31
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|1502
|2006.06.07 10:09
|close
|751
|0.31
|1.2779
|1.2753
|0.0000
|27.90
|2692.50
|1503
|2006.06.08 02:34
|buy
|752
|0.32
|1.2775
|1.2758
|0.0000
|1504
|2006.06.08 03:04
|s/l
|752
|0.32
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-54.40
|2638.10
|1505
|2006.06.08 03:20
|buy
|753
|0.31
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|1506
|2006.06.08 03:28
|close
|753
|0.31
|1.2761
|1.2734
|0.0000
|31.00
|2669.10
|1507
|2006.06.08 03:42
|buy
|754
|0.31
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|1508
|2006.06.08 04:02
|close
|754
|0.31
|1.2760
|1.2734
|0.0000
|27.90
|2697.00
|1509
|2006.06.09 08:30
|buy
|755
|0.32
|1.2639
|1.2622
|0.0000
|1510
|2006.06.09 08:30
|s/l
|755
|0.32
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-54.40
|2642.60
|1511
|2006.06.09 08:30
|buy
|756
|0.31
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|1512
|2006.06.09 08:34
|s/l
|756
|0.31
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-52.70
|2589.90
|1513
|2006.06.09 08:34
|buy
|757
|0.31
|1.2609
|1.2592
|0.0000
|1514
|2006.06.09 08:47
|close
|757
|0.31
|1.2621
|1.2592
|0.0000
|37.20
|2627.10
|1515
|2006.06.09 08:47
|buy
|758
|0.31
|1.2622
|1.2605
|0.0000
|1516
|2006.06.09 08:59
|s/l
|758
|0.31
|1.2605
|1.2605
|0.0000
|-52.70
|2574.40
|1517
|2006.06.09 08:59
|buy
|759
|0.31
|1.2607
|1.2590
|0.0000
|1518
|2006.06.09 09:05
|close
|759
|0.31
|1.2619
|1.2590
|0.0000
|37.20
|2611.60
|1519
|2006.06.09 09:19
|sell
|760
|0.31
|1.2633
|1.2650
|0.0000
|1520
|2006.06.09 09:26
|s/l
|760
|0.31
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-52.70
|2558.90
|1521
|2006.06.09 09:26
|sell
|761
|0.30
|1.2648
|1.2665
|0.0000
|1522
|2006.06.09 09:29
|s/l
|761
|0.30
|1.2665
|1.2665
|0.0000
|-51.00
|2507.90
|1523
|2006.06.09 09:29
|sell
|762
|0.30
|1.2663
|1.2680
|0.0000
|1524
|2006.06.09 10:10
|s/l
|762
|0.30
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|-51.00
|2456.90
|1525
|2006.06.12 03:35
|buy
|763
|0.29
|1.2619
|1.2602
|0.0000
|1526
|2006.06.12 05:39
|s/l
|763
|0.29
|1.2602
|1.2602
|0.0000
|-49.30
|2407.60
|1527
|2006.06.12 05:40
|buy
|764
|0.29
|1.2605
|1.2588
|0.0000
|1528
|2006.06.12 07:25
|s/l
|764
|0.29
|1.2588
|1.2588
|0.0000
|-49.30
|2358.30
|1529
|2006.06.12 10:55
|buy
|765
|0.28
|1.2587
|1.2570
|0.0000
|1530
|2006.06.12 13:16
|close
|765
|0.28
|1.2596
|1.2570
|0.0000
|25.20
|2383.50
|1531
|2006.06.12 21:08
|buy
|766
|0.28
|1.2577
|1.2560
|0.0000
|1532
|2006.06.13 01:29
|close
|766
|0.28
|1.2584
|1.2560
|0.0000
|17.30
|2400.80
|1533
|2006.06.13 03:22
|sell
|767
|0.29
|1.2580
|1.2597
|0.0000
|1534
|2006.06.13 03:37
|close
|767
|0.29
|1.2573
|1.2597
|0.0000
|20.30
|2421.10
|1535
|2006.06.13 05:00
|buy
|768
|0.29
|1.2573
|1.2556
|0.0000
|1536
|2006.06.13 05:44
|close
|768
|0.29
|1.2580
|1.2556
|0.0000
|20.30
|2441.40
|1537
|2006.06.13 10:23
|buy
|769
|0.29
|1.2574
|1.2557
|0.0000
|1538
|2006.06.13 11:00
|s/l
|769
|0.29
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-49.30
|2392.10
|1539
|2006.06.14 00:29
|sell
|770
|0.29
|1.2556
|1.2573
|0.0000
|1540
|2006.06.14 01:12
|s/l
|770
|0.29
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-49.30
|2342.80
|1541
|2006.06.14 02:50
|sell
|771
|0.28
|1.2588
|1.2605
|0.0000
|1542
|2006.06.14 03:01
|close
|771
|0.28
|1.2579
|1.2605
|0.0000
|25.20
|2368.00
|1543
|2006.06.14 08:36
|sell
|772
|0.28
|1.2581
|1.2598
|0.0000
|1544
|2006.06.14 08:38
|close
|772
|0.28
|1.2571
|1.2598
|0.0000
|28.00
|2396.00
|1545
|2006.06.14 09:09
|sell
|773
|0.29
|1.2577
|1.2594
|0.0000
|1546
|2006.06.14 09:18
|s/l
|773
|0.29
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-49.30
|2346.70
|1547
|2006.06.14 09:18
|sell
|774
|0.28
|1.2593
|1.2610
|0.0000
|1548
|2006.06.14 09:19
|s/l
|774
|0.28
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|-47.60
|2299.10
|1549
|2006.06.14 09:19
|sell
|775
|0.27
|1.2608
|1.2625
|0.0000
|1550
|2006.06.14 09:20
|s/l
|775
|0.27
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-45.90
|2253.20
|1551
|2006.06.14 09:20
|sell
|776
|0.27
|1.2623
|1.2640
|0.0000
|1552
|2006.06.14 09:21
|close
|776
|0.27
|1.2614
|1.2640
|0.0000
|24.30
|2277.50
|1553
|2006.06.14 09:21
|sell
|777
|0.27
|1.2613
|1.2630
|0.0000
|1554
|2006.06.14 09:27
|s/l
|777
|0.27
|1.2630
|1.2630
|0.0000
|-45.90
|2231.60
|1555
|2006.06.14 09:27
|sell
|778
|0.27
|1.2628
|1.2645
|0.0000
|1556
|2006.06.14 09:29
|s/l
|778
|0.27
|1.2645
|1.2645
|0.0000
|-45.90
|2185.70
|1557
|2006.06.14 09:29
|sell
|779
|0.26
|1.2643
|1.2660
|0.0000
|1558
|2006.06.14 09:32
|close
|779
|0.26
|1.2634
|1.2660
|0.0000
|23.40
|2209.10
|1559
|2006.06.14 09:32
|sell
|780
|0.26
|1.2633
|1.2650
|0.0000
|1560
|2006.06.14 09:55
|close
|780
|0.26
|1.2624
|1.2650
|0.0000
|23.40
|2232.50
|1561
|2006.06.14 09:56
|sell
|781
|0.27
|1.2623
|1.2640
|0.0000
|1562
|2006.06.14 11:07
|close
|781
|0.27
|1.2613
|1.2640
|0.0000
|27.00
|2259.50
|1563
|2006.06.15 02:21
|sell
|782
|0.27
|1.2621
|1.2638
|0.0000
|1564
|2006.06.15 03:24
|close
|782
|0.27
|1.2609
|1.2638
|0.0000
|32.40
|2291.90
|1565
|2006.06.15 08:33
|buy
|783
|0.27
|1.2598
|1.2581
|0.0000
|1566
|2006.06.15 08:46
|close
|783
|0.27
|1.2608
|1.2581
|0.0000
|27.00
|2318.90
|1567
|2006.06.15 11:29
|buy
|784
|0.28
|1.2609
|1.2592
|0.0000
|1568
|2006.06.15 12:00
|close
|784
|0.28
|1.2615
|1.2592
|0.0000
|16.80
|2335.70
|1569
|2006.06.15 16:42
|sell
|785
|0.28
|1.2633
|1.2650
|0.0000
|1570
|2006.06.16 01:40
|s/l
|785
|0.28
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-46.37
|2289.33
|1571
|2006.06.16 09:23
|buy
|786
|0.27
|1.2639
|1.2622
|0.0000
|1572
|2006.06.16 09:54
|s/l
|786
|0.27
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-45.90
|2243.43
|1573
|2006.06.16 09:54
|buy
|787
|0.27
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|1574
|2006.06.16 10:54
|close
|787
|0.27
|1.2634
|1.2607
|0.0000
|27.00
|2270.43
|1575
|2006.06.16 15:49
|buy
|788
|0.27
|1.2636
|1.2619
|0.0000
|1576
|2006.06.18 17:00
|close
|788
|0.27
|1.2646
|1.2619
|0.0000
|27.00
|2297.43
|1577
|2006.06.18 20:47
|buy
|789
|0.27
|1.2626
|1.2609
|0.0000
|1578
|2006.06.18 20:54
|s/l
|789
|0.27
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-45.90
|2251.53
|1579
|2006.06.18 20:54
|buy
|790
|0.27
|1.2611
|1.2594
|0.0000
|1580
|2006.06.18 21:05
|s/l
|790
|0.27
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-45.90
|2205.63
|1581
|2006.06.19 03:57
|buy
|791
|0.26
|1.2592
|1.2575
|0.0000
|1582
|2006.06.19 08:21
|s/l
|791
|0.26
|1.2575
|1.2575
|0.0000
|-44.20
|2161.43
|1583
|2006.06.19 09:07
|buy
|792
|0.26
|1.2557
|1.2540
|0.0000
|1584
|2006.06.19 09:21
|close
|792
|0.26
|1.2566
|1.2540
|0.0000
|23.40
|2184.83
|1585
|2006.06.19 11:05
|sell
|793
|0.26
|1.2563
|1.2580
|0.0000
|1586
|2006.06.19 12:00
|s/l
|793
|0.26
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-44.20
|2140.63
|1587
|2006.06.19 21:35
|sell
|794
|0.26
|1.2569
|1.2586
|0.0000
|1588
|2006.06.20 01:30
|s/l
|794
|0.26
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|-43.06
|2097.58
|1589
|2006.06.20 01:37
|sell
|795
|0.25
|1.2591
|1.2608
|0.0000
|1590
|2006.06.20 02:15
|close
|795
|0.25
|1.2582
|1.2608
|0.0000
|22.50
|2120.08
|1591
|2006.06.20 07:02
|sell
|796
|0.25
|1.2568
|1.2585
|0.0000
|1592
|2006.06.20 07:41
|close
|796
|0.25
|1.2558
|1.2585
|0.0000
|25.00
|2145.08
|1593
|2006.06.20 08:30
|buy
|797
|0.26
|1.2540
|1.2523
|0.0000
|1594
|2006.06.20 08:31
|close
|797
|0.26
|1.2550
|1.2523
|0.0000
|26.00
|2171.08
|1595
|2006.06.20 08:37
|buy
|798
|0.26
|1.2540
|1.2523
|0.0000
|1596
|2006.06.20 08:40
|close
|798
|0.26
|1.2550
|1.2523
|0.0000
|26.00
|2197.08
|1597
|2006.06.20 11:45
|buy
|799
|0.26
|1.2562
|1.2545
|0.0000
|1598
|2006.06.20 12:14
|close
|799
|0.26
|1.2573
|1.2545
|0.0000
|28.60
|2225.68
|1599
|2006.06.20 12:28
|sell
|800
|0.27
|1.2580
|1.2597
|0.0000
|1600
|2006.06.20 13:05
|s/l
|800
|0.27
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-45.90
|2179.78
|1601
|2006.06.20 13:05
|sell
|801
|0.26
|1.2597
|1.2614
|0.0000
|1602
|2006.06.20 13:29
|s/l
|801
|0.26
|1.2614
|1.2614
|0.0000
|-44.20
|2135.58
|1603
|2006.06.20 13:29
|sell
|802
|0.25
|1.2612
|1.2629
|0.0000
|1604
|2006.06.20 13:40
|close
|802
|0.25
|1.2601
|1.2629
|0.0000
|27.50
|2163.08
|1605
|2006.06.20 13:41
|sell
|803
|0.26
|1.2597
|1.2614
|0.0000
|1606
|2006.06.20 14:52
|close
|803
|0.26
|1.2586
|1.2614
|0.0000
|28.60
|2191.68
|1607
|2006.06.22 01:22
|buy
|804
|0.26
|1.2665
|1.2648
|0.0000
|1608
|2006.06.22 02:29
|close
|804
|0.26
|1.2672
|1.2648
|0.0000
|18.20
|2209.88
|1609
|2006.06.22 05:29
|buy
|805
|0.26
|1.2626
|1.2609
|0.0000
|1610
|2006.06.22 06:22
|s/l
|805
|0.26
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-44.20
|2165.68
|1611
|2006.06.22 06:24
|buy
|806
|0.26
|1.2615
|1.2598
|0.0000
|1612
|2006.06.22 06:47
|s/l
|806
|0.26
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|-44.20
|2121.48
|1613
|2006.06.22 06:48
|buy
|807
|0.25
|1.2594
|1.2577
|0.0000
|1614
|2006.06.22 08:06
|s/l
|807
|0.25
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-42.50
|2078.98
|1615
|2006.06.22 13:31
|sell
|808
|0.25
|1.2581
|1.2598
|0.0000
|1616
|2006.06.22 14:02
|close
|808
|0.25
|1.2575
|1.2598
|0.0000
|15.00
|2093.98
|1617
|2006.06.22 19:11
|buy
|809
|0.25
|1.2576
|1.2559
|0.0000
|1618
|2006.06.22 21:38
|s/l
|809
|0.25
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-42.50
|2051.48
|1619
|2006.06.23 02:12
|sell
|810
|0.24
|1.2577
|1.2594
|0.0000
|1620
|2006.06.23 03:19
|close
|810
|0.24
|1.2570
|1.2594
|0.0000
|16.80
|2068.28
|1621
|2006.06.23 03:20
|buy
|811
|0.25
|1.2566
|1.2549
|0.0000
|1622
|2006.06.23 03:22
|close
|811
|0.25
|1.2573
|1.2549
|0.0000
|17.50
|2085.78
|1623
|2006.06.23 03:22
|buy
|812
|0.25
|1.2574
|1.2557
|0.0000
|1624
|2006.06.23 04:12
|s/l
|812
|0.25
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-42.50
|2043.28
|1625
|2006.06.23 07:52
|buy
|813
|0.25
|1.2504
|1.2487
|0.0000
|1626
|2006.06.23 07:55
|close
|813
|0.25
|1.2511
|1.2487
|0.0000
|17.50
|2060.78
|1627
|2006.06.23 08:16
|buy
|814
|0.25
|1.2491
|1.2474
|0.0000
|1628
|2006.06.23 08:33
|close
|814
|0.25
|1.2501
|1.2474
|0.0000
|25.00
|2085.78
|1629
|2006.06.23 08:43
|buy
|815
|0.25
|1.2490
|1.2473
|0.0000
|1630
|2006.06.23 09:00
|close
|815
|0.25
|1.2498
|1.2473
|0.0000
|20.00
|2105.78
|1631
|2006.06.23 09:06
|sell
|816
|0.25
|1.2509
|1.2526
|0.0000
|1632
|2006.06.23 09:22
|close
|816
|0.25
|1.2503
|1.2526
|0.0000
|15.00
|2120.78
|1633
|2006.06.23 09:39
|sell
|817
|0.25
|1.2509
|1.2526
|0.0000
|1634
|2006.06.23 10:16
|s/l
|817
|0.25
|1.2526
|1.2526
|0.0000
|-42.50
|2078.28
|1635
|2006.06.23 10:16
|sell
|818
|0.25
|1.2523
|1.2540
|0.0000
|1636
|2006.06.23 11:00
|close
|818
|0.25
|1.2515
|1.2540
|0.0000
|20.00
|2098.28
|1637
|2006.06.23 12:18
|sell
|819
|0.25
|1.2530
|1.2547
|0.0000
|1638
|2006.06.23 12:39
|close
|819
|0.25
|1.2525
|1.2547
|0.0000
|12.50
|2110.78
|1639
|2006.06.23 15:56
|buy
|820
|0.25
|1.2513
|1.2496
|0.0000
|1640
|2006.06.25 20:12
|close
|820
|0.25
|1.2518
|1.2496
|0.0000
|12.50
|2123.28
|1641
|2006.06.25 21:30
|sell
|821
|0.25
|1.2518
|1.2535
|0.0000
|1642
|2006.06.26 02:07
|close
|821
|0.25
|1.2511
|1.2535
|0.0000
|18.60
|2141.88
|1643
|2006.06.26 03:05
|sell
|822
|0.26
|1.2542
|1.2559
|0.0000
|1644
|2006.06.26 03:18
|s/l
|822
|0.26
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-44.20
|2097.68
|1645
|2006.06.26 03:18
|sell
|823
|0.25
|1.2557
|1.2574
|0.0000
|1646
|2006.06.26 03:20
|s/l
|823
|0.25
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-42.50
|2055.18
|1647
|2006.06.26 03:20
|sell
|824
|0.25
|1.2572
|1.2589
|0.0000
|1648
|2006.06.26 04:51
|close
|824
|0.25
|1.2564
|1.2589
|0.0000
|20.00
|2075.18
|1649
|2006.06.26 06:22
|sell
|825
|0.25
|1.2561
|1.2578
|0.0000
|1650
|2006.06.26 10:00
|close
|825
|0.25
|1.2551
|1.2578
|0.0000
|25.00
|2100.18
|1651
|2006.06.26 13:20
|sell
|826
|0.25
|1.2583
|1.2600
|0.0000
|1652
|2006.06.26 13:38
|s/l
|826
|0.25
|1.2600
|1.2600
|0.0000
|-42.50
|2057.68
|1653
|2006.06.26 13:38
|sell
|827
|0.25
|1.2598
|1.2615
|0.0000
|1654
|2006.06.26 14:20
|close
|827
|0.25
|1.2588
|1.2615
|0.0000
|25.00
|2082.68
|1655
|2006.06.27 04:18
|buy
|828
|0.25
|1.2576
|1.2559
|0.0000
|1656
|2006.06.27 04:24
|close
|828
|0.25
|1.2585
|1.2559
|0.0000
|22.50
|2105.18
|1657
|2006.06.27 08:44
|sell
|829
|0.25
|1.2590
|1.2607
|0.0000
|1658
|2006.06.27 10:00
|close
|829
|0.25
|1.2581
|1.2607
|0.0000
|22.50
|2127.68
|1659
|2006.06.27 23:23
|buy
|830
|0.25
|1.2574
|1.2557
|0.0000
|1660
|2006.06.28 03:08
|s/l
|830
|0.25
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-44.55
|2083.13
|1661
|2006.06.28 03:08
|buy
|831
|0.25
|1.2559
|1.2542
|0.0000
|1662
|2006.06.28 03:13
|close
|831
|0.25
|1.2565
|1.2542
|0.0000
|15.00
|2098.13
|1663
|2006.06.28 03:18
|buy
|832
|0.25
|1.2563
|1.2546
|0.0000
|1664
|2006.06.28 04:54
|close
|832
|0.25
|1.2570
|1.2546
|0.0000
|17.50
|2115.63
|1665
|2006.06.28 10:22
|buy
|833
|0.25
|1.2550
|1.2533
|0.0000
|1666
|2006.06.28 10:24
|s/l
|833
|0.25
|1.2533
|1.2533
|0.0000
|-42.50
|2073.13
|1667
|2006.06.28 10:24
|buy
|834
|0.25
|1.2535
|1.2518
|0.0000
|1668
|2006.06.28 10:36
|s/l
|834
|0.25
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-42.50
|2030.63
|1669
|2006.06.28 10:36
|buy
|835
|0.24
|1.2520
|1.2503
|0.0000
|1670
|2006.06.28 10:41
|close
|835
|0.24
|1.2528
|1.2503
|0.0000
|19.20
|2049.83
|1671
|2006.06.28 10:41
|buy
|836
|0.25
|1.2529
|1.2512
|0.0000
|1672
|2006.06.28 11:27
|close
|836
|0.25
|1.2538
|1.2512
|0.0000
|22.50
|2072.33
|1673
|2006.06.28 17:51
|buy
|837
|0.25
|1.2551
|1.2534
|0.0000
|1674
|2006.06.29 04:27
|s/l
|837
|0.25
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-48.65
|2023.68
|1675
|2006.06.29 04:27
|buy
|838
|0.24
|1.2538
|1.2521
|0.0000
|1676
|2006.06.29 07:13
|s/l
|838
|0.24
|1.2521
|1.2521
|0.0000
|-40.80
|1982.88
|1677
|2006.06.29 08:41
|sell
|839
|0.24
|1.2546
|1.2563
|0.0000
|1678
|2006.06.29 09:50
|close
|839
|0.24
|1.2540
|1.2563
|0.0000
|14.40
|1997.28
|1679
|2006.06.29 13:52
|buy
|840
|0.24
|1.2525
|1.2508
|0.0000
|1680
|2006.06.29 13:55
|close
|840
|0.24
|1.2531
|1.2508
|0.0000
|14.40
|2011.68
|1681
|2006.06.29 14:16
|sell
|841
|0.24
|1.2545
|1.2562
|0.0000
|1682
|2006.06.29 14:16
|s/l
|841
|0.24
|1.2562
|1.2562
|0.0000
|-40.80
|1970.88
|1683
|2006.06.29 14:16
|sell
|842
|0.24
|1.2560
|1.2577
|0.0000
|1684
|2006.06.29 14:16
|s/l
|842
|0.24
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-40.80
|1930.08
|1685
|2006.06.29 14:16
|sell
|843
|0.23
|1.2575
|1.2592
|0.0000
|1686
|2006.06.29 14:17
|s/l
|843
|0.23
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-39.10
|1890.98
|1687
|2006.06.29 14:17
|sell
|844
|0.23
|1.2591
|1.2608
|0.0000
|1688
|2006.06.29 14:18
|close
|844
|0.23
|1.2580
|1.2608
|0.0000
|25.30
|1916.28
|1689
|2006.06.29 14:18
|sell
|845
|0.23
|1.2580
|1.2597
|0.0000
|1690
|2006.06.29 14:21
|s/l
|845
|0.23
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-39.10
|1877.18
|1691
|2006.06.29 14:21
|sell
|846
|0.22
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|1692
|2006.06.29 14:21
|s/l
|846
|0.22
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-37.40
|1839.78
|1693
|2006.06.29 14:21
|sell
|847
|0.22
|1.2612
|1.2629
|0.0000
|1694
|2006.06.29 14:24
|close
|847
|0.22
|1.2600
|1.2629
|0.0000
|26.40
|1866.18
|1695
|2006.06.29 14:24
|sell
|848
|0.22
|1.2596
|1.2613
|0.0000
|1696
|2006.06.29 14:26
|s/l
|848
|0.22
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-37.40
|1828.78
|1697
|2006.06.29 14:26
|sell
|849
|0.22
|1.2612
|1.2629
|0.0000
|1698
|2006.06.29 14:32
|s/l
|849
|0.22
|1.2629
|1.2629
|0.0000
|-37.40
|1791.38
|1699
|2006.06.29 14:32
|sell
|850
|0.21
|1.2627
|1.2644
|0.0000
|1700
|2006.06.29 14:35
|s/l
|850
|0.21
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-35.70
|1755.68
|1701
|2006.06.29 14:35
|sell
|851
|0.21
|1.2642
|1.2659
|0.0000
|1702
|2006.06.29 14:48
|s/l
|851
|0.21
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-35.70
|1719.98
|1703
|2006.06.29 14:48
|sell
|852
|0.20
|1.2657
|1.2674
|0.0000
|1704
|2006.06.29 15:10
|close
|852
|0.20
|1.2645
|1.2674
|0.0000
|24.00
|1743.98
|1705
|2006.06.29 15:13
|buy
|853
|0.21
|1.2650
|1.2633
|0.0000
|1706
|2006.06.29 16:56
|close
|853
|0.21
|1.2662
|1.2633
|0.0000
|25.20
|1769.18
|1707
|2006.06.29 20:48
|sell
|854
|0.21
|1.2670
|1.2687
|0.0000
|1708
|2006.06.29 21:08
|s/l
|854
|0.21
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|-35.70
|1733.48
|1709
|2006.06.30 02:16
|buy
|855
|0.20
|1.2707
|1.2690
|0.0000
|1710
|2006.06.30 03:43
|close
|855
|0.20
|1.2718
|1.2690
|0.0000
|22.00
|1755.48
|1711
|2006.06.30 08:31
|sell
|856
|0.21
|1.2725
|1.2742
|0.0000
|1712
|2006.06.30 08:32
|s/l
|856
|0.21
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-35.70
|1719.78
|1713
|2006.06.30 08:38
|sell
|857
|0.20
|1.2753
|1.2770
|0.0000
|1714
|2006.06.30 09:00
|close
|857
|0.20
|1.2743
|1.2770
|0.0000
|20.00
|1739.78
|1715
|2006.06.30 09:49
|sell
|858
|0.20
|1.2766
|1.2783
|0.0000
|1716
|2006.06.30 10:02
|close
|858
|0.20
|1.2755
|1.2783
|0.0000
|22.00
|1761.78
|1717
|2006.07.03 02:47
|sell
|859
|0.21
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|1718
|2006.07.03 02:55
|close
|859
|0.21
|1.2789
|1.2815
|0.0000
|18.90
|1780.68
|1719
|2006.07.03 06:34
|sell
|860
|0.21
|1.2791
|1.2808
|0.0000
|1720
|2006.07.03 07:21
|s/l
|860
|0.21
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-35.70
|1744.98
|1721
|2006.07.03 08:43
|buy
|861
|0.20
|1.2781
|1.2764
|0.0000
|1722
|2006.07.03 09:12
|close
|861
|0.20
|1.2793
|1.2764
|0.0000
|24.00
|1768.98
|1723
|2006.07.03 10:14
|sell
|862
|0.21
|1.2809
|1.2826
|0.0000
|1724
|2006.07.03 10:53
|close
|862
|0.21
|1.2800
|1.2826
|0.0000
|18.90
|1787.88
|1725
|2006.07.04 02:19
|sell
|863
|0.21
|1.2815
|1.2832
|0.0000
|1726
|2006.07.04 06:08
|close
|863
|0.21
|1.2806
|1.2832
|0.0000
|18.90
|1806.78
|1727
|2006.07.04 13:56
|sell
|864
|0.21
|1.2806
|1.2823
|0.0000
|1728
|2006.07.04 15:48
|close
|864
|0.21
|1.2798
|1.2823
|0.0000
|16.80
|1823.58
|1729
|2006.07.05 02:20
|buy
|865
|0.21
|1.2817
|1.2800
|0.0000
|1730
|2006.07.05 02:37
|s/l
|865
|0.21
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-35.70
|1787.88
|1731
|2006.07.05 02:37
|buy
|866
|0.21
|1.2802
|1.2785
|0.0000
|1732
|2006.07.05 02:55
|s/l
|866
|0.21
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-35.70
|1752.18
|1733
|2006.07.05 02:55
|buy
|867
|0.21
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|1734
|2006.07.05 03:15
|s/l
|867
|0.21
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-35.70
|1716.48
|1735
|2006.07.05 03:45
|buy
|868
|0.20
|1.2756
|1.2739
|0.0000
|1736
|2006.07.05 04:41
|close
|868
|0.20
|1.2768
|1.2739
|0.0000
|24.00
|1740.48
|1737
|2006.07.05 05:05
|buy
|869
|0.20
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|1738
|2006.07.05 05:11
|close
|869
|0.20
|1.2753
|1.2731
|0.0000
|10.00
|1750.48
|1739
|2006.07.05 05:18
|buy
|870
|0.21
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|1740
|2006.07.05 05:22
|close
|870
|0.21
|1.2753
|1.2731
|0.0000
|10.50
|1760.98
|1741
|2006.07.05 08:18
|buy
|871
|0.21
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|1742
|2006.07.05 08:31
|s/l
|871
|0.21
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-35.70
|1725.28
|1743
|2006.07.05 08:31
|buy
|872
|0.20
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|1744
|2006.07.05 08:48
|close
|872
|0.20
|1.2763
|1.2734
|0.0000
|24.00
|1749.28
|1745
|2006.07.05 08:48
|buy
|873
|0.21
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|1746
|2006.07.05 08:53
|s/l
|873
|0.21
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-35.70
|1713.58
|1747
|2006.07.05 08:53
|buy
|874
|0.20
|1.2751
|1.2734
|0.0000
|1748
|2006.07.05 09:22
|s/l
|874
|0.20
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-34.00
|1679.58
|1749
|2006.07.05 09:27
|buy
|875
|0.20
|1.2739
|1.2722
|0.0000
|1750
|2006.07.05 09:47
|s/l
|875
|0.20
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-34.00
|1645.58
|1751
|2006.07.05 09:47
|buy
|876
|0.19
|1.2724
|1.2707
|0.0000
|1752
|2006.07.05 10:36
|s/l
|876
|0.19
|1.2707
|1.2707
|0.0000
|-32.30
|1613.28
|1753
|2006.07.05 10:36
|buy
|877
|0.19
|1.2709
|1.2692
|0.0000
|1754
|2006.07.05 10:57
|close
|877
|0.19
|1.2717
|1.2692
|0.0000
|15.20
|1628.48
|1755
|2006.07.06 04:05
|buy
|878
|0.19
|1.2727
|1.2710
|0.0000
|1756
|2006.07.06 05:14
|close
|878
|0.19
|1.2734
|1.2710
|0.0000
|13.30
|1641.78
|1757
|2006.07.06 09:06
|buy
|879
|0.19
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|1758
|2006.07.06 09:06
|s/l
|879
|0.19
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-32.30
|1609.48
|1759
|2006.07.06 09:06
|buy
|880
|0.19
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|1760
|2006.07.06 09:15
|close
|880
|0.19
|1.2745
|1.2718
|0.0000
|19.00
|1628.48
|1761
|2006.07.06 09:22
|buy
|881
|0.19
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|1762
|2006.07.06 10:01
|close
|881
|0.19
|1.2756
|1.2733
|0.0000
|11.40
|1639.88
|1763
|2006.07.07 03:21
|sell
|882
|0.19
|1.2782
|1.2799
|0.0000
|1764
|2006.07.07 03:41
|close
|882
|0.19
|1.2776
|1.2799
|0.0000
|11.40
|1651.28
|1765
|2006.07.07 05:37
|sell
|883
|0.19
|1.2785
|1.2802
|0.0000
|1766
|2006.07.07 05:43
|close
|883
|0.19
|1.2779
|1.2802
|0.0000
|11.40
|1662.68
|1767
|2006.07.07 09:32
|sell
|884
|0.19
|1.2829
|1.2846
|0.0000
|1768
|2006.07.07 09:40
|close
|884
|0.19
|1.2824
|1.2846
|0.0000
|9.50
|1672.18
|1769
|2006.07.10 02:10
|sell
|885
|0.20
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|1770
|2006.07.10 02:39
|close
|885
|0.20
|1.2793
|1.2815
|0.0000
|10.00
|1682.18
|1771
|2006.07.10 07:11
|buy
|886
|0.20
|1.2752
|1.2735
|0.0000
|1772
|2006.07.10 07:22
|close
|886
|0.20
|1.2759
|1.2735
|0.0000
|14.00
|1696.18
|1773
|2006.07.10 07:42
|buy
|887
|0.20
|1.2752
|1.2735
|0.0000
|1774
|2006.07.10 08:41
|s/l
|887
|0.20
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-34.00
|1662.18
|1775
|2006.07.11 03:14
|sell
|888
|0.20
|1.2719
|1.2736
|0.0000
|1776
|2006.07.11 03:37
|s/l
|888
|0.20
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-34.00
|1628.18
|1777
|2006.07.11 03:37
|sell
|889
|0.19
|1.2734
|1.2751
|0.0000
|1778
|2006.07.11 04:28
|s/l
|889
|0.19
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-32.30
|1595.88
|1779
|2006.07.11 09:14
|buy
|890
|0.19
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|1780
|2006.07.11 09:16
|close
|890
|0.19
|1.2725
|1.2698
|0.0000
|19.00
|1614.88
|1781
|2006.07.11 12:32
|buy
|891
|0.19
|1.2747
|1.2730
|0.0000
|1782
|2006.07.11 13:22
|close
|891
|0.19
|1.2757
|1.2730
|0.0000
|19.00
|1633.88
|1783
|2006.07.11 14:40
|sell
|892
|0.19
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|1784
|2006.07.11 20:14
|close
|892
|0.19
|1.2760
|1.2785
|0.0000
|15.20
|1649.08
|1785
|2006.07.12 03:33
|buy
|893
|0.19
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|1786
|2006.07.12 04:33
|s/l
|893
|0.19
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-32.30
|1616.78
|1787
|2006.07.12 06:02
|buy
|894
|0.19
|1.2732
|1.2715
|0.0000
|1788
|2006.07.12 06:09
|close
|894
|0.19
|1.2739
|1.2715
|0.0000
|13.30
|1630.08
|1789
|2006.07.12 06:26
|buy
|895
|0.19
|1.2732
|1.2715
|0.0000
|1790
|2006.07.12 07:27
|s/l
|895
|0.19
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-32.30
|1597.78
|1791
|2006.07.12 08:17
|sell
|896
|0.19
|1.2727
|1.2744
|0.0000
|1792
|2006.07.12 08:30
|close
|896
|0.19
|1.2718
|1.2744
|0.0000
|17.10
|1614.88
|1793
|2006.07.12 11:58
|sell
|897
|0.19
|1.2703
|1.2720
|0.0000
|1794
|2006.07.12 12:44
|close
|897
|0.19
|1.2696
|1.2720
|0.0000
|13.30
|1628.18
|1795
|2006.07.13 09:29
|sell
|898
|0.19
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|1796
|2006.07.13 09:43
|close
|898
|0.19
|1.2709
|1.2734
|0.0000
|15.20
|1643.38
|1797
|2006.07.13 14:52
|sell
|899
|0.19
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|1798
|2006.07.13 15:22
|close
|899
|0.19
|1.2690
|1.2716
|0.0000
|17.10
|1660.48
|1799
|2006.07.14 02:24
|buy
|900
|0.20
|1.2652
|1.2635
|0.0000
|1800
|2006.07.14 02:35
|close
|900
|0.20
|1.2661
|1.2635
|0.0000
|18.00
|1678.48
|1801
|2006.07.14 08:30
|sell
|901
|0.20
|1.2685
|1.2702
|0.0000
|1802
|2006.07.14 08:31
|close
|901
|0.20
|1.2676
|1.2702
|0.0000
|18.00
|1696.48
|1803
|2006.07.14 08:35
|sell
|902
|0.20
|1.2685
|1.2702
|0.0000
|1804
|2006.07.14 08:39
|close
|902
|0.20
|1.2676
|1.2702
|0.0000
|18.00
|1714.48
|1805
|2006.07.17 04:05
|buy
|903
|0.20
|1.2601
|1.2584
|0.0000
|1806
|2006.07.17 04:15
|s/l
|903
|0.20
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-34.00
|1680.48
|1807
|2006.07.17 04:15
|buy
|904
|0.20
|1.2585
|1.2568
|0.0000
|1808
|2006.07.17 04:37
|s/l
|904
|0.20
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-34.00
|1646.48
|1809
|2006.07.17 04:37
|buy
|905
|0.20
|1.2570
|1.2553
|0.0000
|1810
|2006.07.17 04:59
|s/l
|905
|0.20
|1.2553
|1.2553
|0.0000
|-34.00
|1612.48
|1811
|2006.07.17 04:59
|buy
|906
|0.19
|1.2555
|1.2538
|0.0000
|1812
|2006.07.17 05:29
|s/l
|906
|0.19
|1.2538
|1.2538
|0.0000
|-32.30
|1580.18
|1813
|2006.07.17 10:57
|buy
|907
|0.19
|1.2513
|1.2496
|0.0000
|1814
|2006.07.17 11:00
|close
|907
|0.19
|1.2521
|1.2496
|0.0000
|15.20
|1595.38
|1815
|2006.07.18 06:18
|sell
|908
|0.19
|1.2532
|1.2549
|0.0000
|1816
|2006.07.18 06:40
|s/l
|908
|0.19
|1.2549
|1.2549
|0.0000
|-32.30
|1563.08
|1817
|2006.07.18 06:40
|sell
|909
|0.19
|1.2547
|1.2564
|0.0000
|1818
|2006.07.18 06:52
|close
|909
|0.19
|1.2541
|1.2564
|0.0000
|11.40
|1574.48
|1819
|2006.07.18 06:52
|sell
|910
|0.19
|1.2540
|1.2557
|0.0000
|1820
|2006.07.18 07:42
|close
|910
|0.19
|1.2533
|1.2557
|0.0000
|13.30
|1587.78
|1821
|2006.07.18 07:59
|buy
|911
|0.19
|1.2526
|1.2509
|0.0000
|1822
|2006.07.18 08:06
|close
|911
|0.19
|1.2534
|1.2509
|0.0000
|15.20
|1602.98
|1823
|2006.07.18 09:01
|buy
|912
|0.19
|1.2533
|1.2516
|0.0000
|1824
|2006.07.18 09:04
|close
|912
|0.19
|1.2541
|1.2516
|0.0000
|15.20
|1618.18
|1825
|2006.07.18 09:31
|buy
|913
|0.19
|1.2533
|1.2516
|0.0000
|1826
|2006.07.18 09:55
|s/l
|913
|0.19
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-32.30
|1585.88
|1827
|2006.07.18 09:55
|buy
|914
|0.19
|1.2518
|1.2501
|0.0000
|1828
|2006.07.18 10:22
|s/l
|914
|0.19
|1.2501
|1.2501
|0.0000
|-32.30
|1553.58
|1829
|2006.07.18 11:34
|sell
|915
|0.19
|1.2507
|1.2524
|0.0000
|1830
|2006.07.18 11:53
|close
|915
|0.19
|1.2498
|1.2524
|0.0000
|17.10
|1570.68
|1831
|2006.07.18 12:05
|sell
|916
|0.19
|1.2506
|1.2523
|0.0000
|1832
|2006.07.18 12:37
|close
|916
|0.19
|1.2497
|1.2523
|0.0000
|17.10
|1587.78
|1833
|2006.07.18 12:45
|buy
|917
|0.19
|1.2491
|1.2474
|0.0000
|1834
|2006.07.18 13:02
|close
|917
|0.19
|1.2500
|1.2474
|0.0000
|17.10
|1604.88
|1835
|2006.07.19 03:23
|buy
|918
|0.19
|1.2493
|1.2476
|0.0000
|1836
|2006.07.19 04:24
|close
|918
|0.19
|1.2502
|1.2476
|0.0000
|17.10
|1621.98
|1837
|2006.07.19 04:28
|sell
|919
|0.19
|1.2506
|1.2523
|0.0000
|1838
|2006.07.19 04:31
|close
|919
|0.19
|1.2497
|1.2523
|0.0000
|17.10
|1639.08
|1839
|2006.07.19 04:32
|sell
|920
|0.20
|1.2495
|1.2512
|0.0000
|1840
|2006.07.19 04:34
|close
|920
|0.20
|1.2486
|1.2512
|0.0000
|18.00
|1657.08
|1841
|2006.07.19 04:53
|sell
|921
|0.20
|1.2495
|1.2512
|0.0000
|1842
|2006.07.19 08:10
|close
|921
|0.20
|1.2487
|1.2512
|0.0000
|16.00
|1673.08
|1843
|2006.07.19 09:58
|sell
|922
|0.20
|1.2485
|1.2502
|0.0000
|1844
|2006.07.19 10:00
|s/l
|922
|0.20
|1.2502
|1.2502
|0.0000
|-34.00
|1639.08
|1845
|2006.07.19 10:00
|sell
|923
|0.20
|1.2505
|1.2522
|0.0000
|1846
|2006.07.19 10:00
|s/l
|923
|0.20
|1.2522
|1.2522
|0.0000
|-34.00
|1605.08
|1847
|2006.07.19 10:00
|sell
|924
|0.19
|1.2521
|1.2538
|0.0000
|1848
|2006.07.19 10:01
|s/l
|924
|0.19
|1.2538
|1.2538
|0.0000
|-32.30
|1572.78
|1849
|2006.07.19 10:01
|sell
|925
|0.19
|1.2536
|1.2553
|0.0000
|1850
|2006.07.19 10:03
|close
|925
|0.19
|1.2525
|1.2553
|0.0000
|20.90
|1593.68
|1851
|2006.07.19 10:03
|sell
|926
|0.19
|1.2522
|1.2539
|0.0000
|1852
|2006.07.19 10:06
|s/l
|926
|0.19
|1.2539
|1.2539
|0.0000
|-32.30
|1561.38
|1853
|2006.07.19 10:06
|sell
|927
|0.19
|1.2537
|1.2554
|0.0000
|1854
|2006.07.19 10:08
|s/l
|927
|0.19
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-32.30
|1529.08
|1855
|2006.07.19 10:08
|sell
|928
|0.18
|1.2553
|1.2570
|0.0000
|1856
|2006.07.19 10:08
|s/l
|928
|0.18
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|-30.60
|1498.48
|1857
|2006.07.19 10:08
|sell
|929
|0.18
|1.2568
|1.2585
|0.0000
|1858
|2006.07.19 10:14
|close
|929
|0.18
|1.2555
|1.2585
|0.0000
|23.40
|1521.88
|1859
|2006.07.19 10:14
|sell
|930
|0.18
|1.2554
|1.2571
|0.0000
|1860
|2006.07.19 10:28
|s/l
|930
|0.18
|1.2571
|1.2571
|0.0000
|-30.60
|1491.28
|1861
|2006.07.19 10:28
|sell
|931
|0.18
|1.2570
|1.2587
|0.0000
|1862
|2006.07.19 11:01
|close
|931
|0.18
|1.2563
|1.2587
|0.0000
|12.60
|1503.88
|1863
|2006.07.19 11:04
|buy
|932
|0.18
|1.2551
|1.2534
|0.0000
|1864
|2006.07.19 11:13
|close
|932
|0.18
|1.2557
|1.2534
|0.0000
|10.80
|1514.68
|1865
|2006.07.19 12:39
|sell
|933
|0.18
|1.2570
|1.2587
|0.0000
|1866
|2006.07.19 12:55
|s/l
|933
|0.18
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|-30.60
|1484.08
|1867
|2006.07.19 12:55
|sell
|934
|0.18
|1.2585
|1.2602
|0.0000
|1868
|2006.07.19 13:28
|s/l
|934
|0.18
|1.2602
|1.2602
|0.0000
|-30.60
|1453.48
|1869
|2006.07.19 13:28
|sell
|935
|0.17
|1.2600
|1.2617
|0.0000
|1870
|2006.07.19 13:38
|close
|935
|0.17
|1.2590
|1.2617
|0.0000
|17.00
|1470.48
|1871
|2006.07.19 13:44
|sell
|936
|0.18
|1.2598
|1.2615
|0.0000
|1872
|2006.07.19 17:04
|close
|936
|0.18
|1.2592
|1.2615
|0.0000
|10.80
|1481.28
|1873
|2006.07.20 06:55
|sell
|937
|0.18
|1.2631
|1.2648
|0.0000
|1874
|2006.07.20 08:17
|s/l
|937
|0.18
|1.2648
|1.2648
|0.0000
|-30.60
|1450.68
|1875
|2006.07.20 11:29
|buy
|938
|0.17
|1.2632
|1.2615
|0.0000
|1876
|2006.07.20 11:39
|close
|938
|0.17
|1.2639
|1.2615
|0.0000
|11.90
|1462.58
|1877
|2006.07.21 03:19
|sell
|939
|0.17
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|1878
|2006.07.21 03:26
|close
|939
|0.17
|1.2660
|1.2684
|0.0000
|11.90
|1474.48
|1879
|2006.07.21 03:41
|sell
|940
|0.17
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|1880
|2006.07.21 03:49
|close
|940
|0.17
|1.2660
|1.2684
|0.0000
|11.90
|1486.38
|1881
|2006.07.21 07:41
|buy
|941
|0.18
|1.2664
|1.2647
|0.0000
|1882
|2006.07.21 07:53
|close
|941
|0.18
|1.2671
|1.2647
|0.0000
|12.60
|1498.98
|1883
|2006.07.21 09:40
|buy
|942
|0.18
|1.2670
|1.2653
|0.0000
|1884
|2006.07.21 10:06
|close
|942
|0.18
|1.2677
|1.2653
|0.0000
|12.60
|1511.58
|1885
|2006.07.24 01:32
|buy
|943
|0.18
|1.2644
|1.2627
|0.0000
|1886
|2006.07.24 01:47
|s/l
|943
|0.18
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-30.60
|1480.98
|1887
|2006.07.24 01:47
|buy
|944
|0.18
|1.2629
|1.2612
|0.0000
|1888
|2006.07.24 01:55
|close
|944
|0.18
|1.2637
|1.2612
|0.0000
|14.40
|1495.38
|1889
|2006.07.24 01:55
|buy
|945
|0.18
|1.2638
|1.2621
|0.0000
|1890
|2006.07.24 01:59
|close
|945
|0.18
|1.2645
|1.2621
|0.0000
|12.60
|1507.98
|1891
|2006.07.24 08:16
|sell
|946
|0.18
|1.2637
|1.2654
|0.0000
|1892
|2006.07.24 09:22
|close
|946
|0.18
|1.2630
|1.2654
|0.0000
|12.60
|1520.58
|1893
|2006.07.24 10:27
|buy
|947
|0.18
|1.2630
|1.2613
|0.0000
|1894
|2006.07.24 17:07
|close
|947
|0.18
|1.2637
|1.2613
|0.0000
|12.60
|1533.18
|1895
|2006.07.24 17:40
|buy
|948
|0.18
|1.2631
|1.2614
|0.0000
|1896
|2006.07.24 20:25
|s/l
|948
|0.18
|1.2614
|1.2614
|0.0000
|-30.60
|1502.58
|1897
|2006.07.24 20:30
|buy
|949
|0.18
|1.2612
|1.2595
|0.0000
|1898
|2006.07.24 21:45
|close
|949
|0.18
|1.2618
|1.2595
|0.0000
|10.80
|1513.38
|1899
|2006.07.24 21:49
|sell
|950
|0.18
|1.2620
|1.2637
|0.0000
|1900
|2006.07.25 00:15
|s/l
|950
|0.18
|1.2637
|1.2637
|0.0000
|-29.81
|1483.57
|1901
|2006.07.25 08:53
|sell
|951
|0.18
|1.2649
|1.2666
|0.0000
|1902
|2006.07.25 09:00
|close
|951
|0.18
|1.2643
|1.2666
|0.0000
|10.80
|1494.37
|1903
|2006.07.25 10:02
|buy
|952
|0.18
|1.2644
|1.2627
|0.0000
|1904
|2006.07.25 10:11
|s/l
|952
|0.18
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-30.60
|1463.77
|1905
|2006.07.25 10:11
|buy
|953
|0.17
|1.2629
|1.2612
|0.0000
|1906
|2006.07.25 11:09
|s/l
|953
|0.17
|1.2612
|1.2612
|0.0000
|-28.90
|1434.87
|1907
|2006.07.25 11:11
|buy
|954
|0.17
|1.2606
|1.2589
|0.0000
|1908
|2006.07.25 11:21
|s/l
|954
|0.17
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-28.90
|1405.97
|1909
|2006.07.25 11:21
|buy
|955
|0.17
|1.2590
|1.2573
|0.0000
|1910
|2006.07.25 11:32
|s/l
|955
|0.17
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-28.90
|1377.07
|1911
|2006.07.25 11:32
|buy
|956
|0.16
|1.2574
|1.2557
|0.0000
|1912
|2006.07.25 14:55
|close
|956
|0.16
|1.2580
|1.2557
|0.0000
|9.60
|1386.67
|1913
|2006.07.26 04:01
|sell
|957
|0.17
|1.2583
|1.2600
|0.0000
|1914
|2006.07.26 06:20
|s/l
|957
|0.17
|1.2600
|1.2600
|0.0000
|-28.90
|1357.77
|1915
|2006.07.26 09:24
|sell
|958
|0.16
|1.2603
|1.2620
|0.0000
|1916
|2006.07.26 09:29
|close
|958
|0.16
|1.2593
|1.2620
|0.0000
|16.00
|1373.77
|1917
|2006.07.26 09:55
|sell
|959
|0.16
|1.2603
|1.2620
|0.0000
|1918
|2006.07.26 10:04
|close
|959
|0.16
|1.2594
|1.2620
|0.0000
|14.40
|1388.17
|1919
|2006.07.27 08:30
|buy
|960
|0.16
|1.2710
|1.2693
|0.0000
|1920
|2006.07.27 08:31
|close
|960
|0.16
|1.2717
|1.2693
|0.0000
|11.20
|1399.37
|1921
|2006.07.27 10:00
|sell
|961
|0.16
|1.2757
|1.2774
|0.0000
|1922
|2006.07.27 10:06
|close
|961
|0.16
|1.2750
|1.2774
|0.0000
|11.20
|1410.57
|1923
|2006.07.28 01:47
|sell
|962
|0.17
|1.2693
|1.2710
|0.0000
|1924
|2006.07.28 02:40
|close
|962
|0.17
|1.2687
|1.2710
|0.0000
|10.20
|1420.77
|1925
|2006.07.28 05:59
|sell
|963
|0.17
|1.2698
|1.2715
|0.0000
|1926
|2006.07.28 06:01
|close
|963
|0.17
|1.2692
|1.2715
|0.0000
|10.20
|1430.97
|1927
|2006.07.28 06:39
|buy
|964
|0.17
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|1928
|2006.07.28 07:46
|s/l
|964
|0.17
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-28.90
|1402.07
|1929
|2006.07.28 08:13
|sell
|965
|0.17
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|1930
|2006.07.28 08:30
|s/l
|965
|0.17
|1.2684
|1.2684
|0.0000
|-28.90
|1373.17
|1931
|2006.07.28 08:30
|sell
|966
|0.16
|1.2683
|1.2700
|0.0000
|1932
|2006.07.28 08:30
|s/l
|966
|0.16
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-27.20
|1345.97
|1933
|2006.07.28 08:30
|sell
|967
|0.16
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|1934
|2006.07.28 08:31
|s/l
|967
|0.16
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|-27.20
|1318.77
|1935
|2006.07.28 08:31
|sell
|968
|0.16
|1.2716
|1.2733
|0.0000
|1936
|2006.07.28 08:35
|s/l
|968
|0.16
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-27.20
|1291.57
|1937
|2006.07.28 08:35
|sell
|969
|0.15
|1.2732
|1.2749
|0.0000
|1938
|2006.07.28 08:39
|close
|969
|0.15
|1.2724
|1.2749
|0.0000
|12.00
|1303.57
|1939
|2006.07.28 08:39
|sell
|970
|0.15
|1.2721
|1.2738
|0.0000
|1940
|2006.07.28 08:44
|s/l
|970
|0.15
|1.2738
|1.2738
|0.0000
|-25.50
|1278.07
|1941
|2006.07.28 08:44
|sell
|971
|0.15
|1.2736
|1.2753
|0.0000
|1942
|2006.07.28 08:46
|close
|971
|0.15
|1.2728
|1.2753
|0.0000
|12.00
|1290.07
|1943
|2006.07.28 08:46
|sell
|972
|0.15
|1.2727
|1.2744
|0.0000
|1944
|2006.07.28 08:59
|close
|972
|0.15
|1.2719
|1.2744
|0.0000
|12.00
|1302.07
|1945
|2006.07.28 08:59
|sell
|973
|0.15
|1.2718
|1.2735
|0.0000
|1946
|2006.07.28 09:04
|s/l
|973
|0.15
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-25.50
|1276.57
|1947
|2006.07.31 08:52
|buy
|974
|0.15
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|1948
|2006.07.31 08:58
|close
|974
|0.15
|1.2770
|1.2744
|0.0000
|13.50
|1290.07
|1949
|2006.07.31 20:38
|buy
|975
|0.15
|1.2754
|1.2737
|0.0000
|1950
|2006.07.31 21:59
|s/l
|975
|0.15
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-25.50
|1264.57
|1951
|2006.07.31 22:30
|sell
|976
|0.15
|1.2754
|1.2771
|0.0000
|1952
|2006.08.01 00:11
|close
|976
|0.15
|1.2748
|1.2771
|0.0000
|9.66
|1274.23
|1953
|2006.08.01 00:55
|buy
|977
|0.15
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|1954
|2006.08.01 02:47
|s/l
|977
|0.15
|1.2719
|1.2719
|0.0000
|-25.50
|1248.73
|1955
|2006.08.01 04:44
|sell
|978
|0.15
|1.2746
|1.2763
|0.0000
|1956
|2006.08.01 06:45
|s/l
|978
|0.15
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-25.50
|1223.23
|1957
|2006.08.01 08:37
|buy
|979
|0.14
|1.2750
|1.2733
|0.0000
|1958
|2006.08.01 08:42
|s/l
|979
|0.14
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-23.80
|1199.43
|1959
|2006.08.01 08:42
|buy
|980
|0.14
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|1960
|2006.08.01 08:54
|close
|980
|0.14
|1.2744
|1.2718
|0.0000
|12.60
|1212.03
|1961
|2006.08.01 08:54
|buy
|981
|0.14
|1.2747
|1.2730
|0.0000
|1962
|2006.08.01 09:30
|close
|981
|0.14
|1.2755
|1.2730
|0.0000
|11.20
|1223.23
|1963
|2006.08.01 10:19
|buy
|982
|0.14
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|1964
|2006.08.01 10:45
|close
|982
|0.14
|1.2744
|1.2714
|0.0000
|18.20
|1241.43
|1965
|2006.08.03 07:01
|sell
|983
|0.15
|1.2770
|1.2787
|0.0000
|1966
|2006.08.03 07:01
|close
|983
|0.15
|1.2763
|1.2787
|0.0000
|10.50
|1251.93
|1967
|2006.08.03 07:05
|sell
|984
|0.15
|1.2770
|1.2787
|0.0000
|1968
|2006.08.03 08:01
|s/l
|984
|0.15
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-25.50
|1226.43
|1969
|2006.08.03 08:35
|sell
|985
|0.14
|1.2807
|1.2824
|0.0000
|1970
|2006.08.03 08:40
|s/l
|985
|0.14
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-23.80
|1202.63
|1971
|2006.08.03 08:40
|sell
|986
|0.14
|1.2822
|1.2839
|0.0000
|1972
|2006.08.03 09:11
|close
|986
|0.14
|1.2815
|1.2839
|0.0000
|9.80
|1212.43
|1973
|2006.08.03 09:27
|buy
|987
|0.14
|1.2809
|1.2792
|0.0000
|1974
|2006.08.03 10:00
|close
|987
|0.14
|1.2817
|1.2792
|0.0000
|11.20
|1223.63
|1975
|2006.08.03 10:00
|sell
|988
|0.14
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|1976
|2006.08.03 10:00
|close
|988
|0.14
|1.2818
|1.2842
|0.0000
|9.80
|1233.43
|1977
|2006.08.04 08:30
|sell
|989
|0.14
|1.2832
|1.2849
|0.0000
|1978
|2006.08.04 08:30
|s/l
|989
|0.14
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-23.80
|1209.63
|1979
|2006.08.04 08:30
|sell
|990
|0.14
|1.2847
|1.2864
|0.0000
|1980
|2006.08.04 08:31
|s/l
|990
|0.14
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-23.80
|1185.83
|1981
|2006.08.04 08:31
|sell
|991
|0.14
|1.2862
|1.2879
|0.0000
|1982
|2006.08.04 08:31
|s/l
|991
|0.14
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-23.80
|1162.03
|1983
|2006.08.04 08:31
|sell
|992
|0.14
|1.2877
|1.2894
|0.0000
|1984
|2006.08.04 08:32
|close
|992
|0.14
|1.2864
|1.2894
|0.0000
|18.20
|1180.23
|1985
|2006.08.04 08:32
|sell
|993
|0.14
|1.2861
|1.2878
|0.0000
|1986
|2006.08.04 08:39
|s/l
|993
|0.14
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-23.80
|1156.43
|1987
|2006.08.04 08:39
|sell
|994
|0.13
|1.2876
|1.2893
|0.0000
|1988
|2006.08.04 09:21
|close
|994
|0.13
|1.2869
|1.2893
|0.0000
|9.10
|1165.53
|1989
|2006.08.04 09:51
|sell
|995
|0.14
|1.2892
|1.2909
|0.0000
|1990
|2006.08.04 09:57
|s/l
|995
|0.14
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-23.80
|1141.73
|1991
|2006.08.04 09:57
|sell
|996
|0.13
|1.2909
|1.2926
|0.0000
|1992
|2006.08.04 10:16
|close
|996
|0.13
|1.2899
|1.2926
|0.0000
|13.00
|1154.73
|1993
|2006.08.07 05:38
|buy
|997
|0.13
|1.2860
|1.2843
|0.0000
|1994
|2006.08.07 08:59
|close
|997
|0.13
|1.2868
|1.2843
|0.0000
|10.40
|1165.13
|1995
|2006.08.07 13:23
|buy
|998
|0.14
|1.2837
|1.2820
|0.0000
|1996
|2006.08.07 13:25
|close
|998
|0.14
|1.2844
|1.2820
|0.0000
|9.80
|1174.93
|1997
|2006.08.07 13:53
|buy
|999
|0.14
|1.2837
|1.2820
|0.0000
|1998
|2006.08.07 15:05
|close
|999
|0.14
|1.2845
|1.2820
|0.0000
|11.20
|1186.13
|1999
|2006.08.08 14:14
|sell
|1000
|0.14
|1.2856
|1.2873
|0.0000
|2000
|2006.08.08 14:14
|s/l
|1000
|0.14
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-23.80
|1162.33
|2001
|2006.08.08 14:14
|sell
|1001
|0.14
|1.2872
|1.2889
|0.0000
|2002
|2006.08.08 14:17
|s/l
|1001
|0.14
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-23.80
|1138.53
|2003
|2006.08.08 14:17
|sell
|1002
|0.13
|1.2888
|1.2905
|0.0000
|2004
|2006.08.08 14:18
|close
|1002
|0.13
|1.2879
|1.2905
|0.0000
|11.70
|1150.23
|2005
|2006.08.08 14:18
|sell
|1003
|0.13
|1.2876
|1.2893
|0.0000
|2006
|2006.08.08 14:22
|close
|1003
|0.13
|1.2867
|1.2893
|0.0000
|11.70
|1161.93
|2007
|2006.08.08 14:22
|sell
|1004
|0.14
|1.2866
|1.2883
|0.0000
|2008
|2006.08.08 14:23
|close
|1004
|0.14
|1.2858
|1.2883
|0.0000
|11.20
|1173.13
|2009
|2006.08.08 14:23
|sell
|1005
|0.14
|1.2856
|1.2873
|0.0000
|2010
|2006.08.08 14:23
|close
|1005
|0.14
|1.2846
|1.2873
|0.0000
|14.00
|1187.13
|2011
|2006.08.08 14:33
|sell
|1006
|0.14
|1.2856
|1.2873
|0.0000
|2012
|2006.08.08 14:50
|s/l
|1006
|0.14
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-23.80
|1163.33
|2013
|2006.08.08 14:50
|sell
|1007
|0.14
|1.2871
|1.2888
|0.0000
|2014
|2006.08.08 14:53
|close
|1007
|0.14
|1.2863
|1.2888
|0.0000
|11.20
|1174.53
|2015
|2006.08.08 14:53
|sell
|1008
|0.14
|1.2862
|1.2879
|0.0000
|2016
|2006.08.08 15:13
|close
|1008
|0.14
|1.2855
|1.2879
|0.0000
|9.80
|1184.33
|2017
|2006.08.08 15:19
|buy
|1009
|0.14
|1.2840
|1.2823
|0.0000
|2018
|2006.08.08 15:36
|close
|1009
|0.14
|1.2848
|1.2823
|0.0000
|11.20
|1195.53
|2019
|2006.08.08 19:33
|sell
|1010
|0.14
|1.2789
|1.2806
|0.0000
|2020
|2006.08.08 20:24
|close
|1010
|0.14
|1.2776
|1.2806
|0.0000
|18.20
|1213.73
|2021
|2006.08.10 03:25
|buy
|1011
|0.14
|1.2888
|1.2871
|0.0000
|2022
|2006.08.10 03:41
|s/l
|1011
|0.14
|1.2871
|1.2871
|0.0000
|-23.80
|1189.93
|2023
|2006.08.10 03:41
|buy
|1012
|0.14
|1.2870
|1.2853
|0.0000
|2024
|2006.08.10 03:43
|close
|1012
|0.14
|1.2878
|1.2853
|0.0000
|11.20
|1201.13
|2025
|2006.08.10 03:49
|buy
|1013
|0.14
|1.2870
|1.2853
|0.0000
|2026
|2006.08.10 03:54
|s/l
|1013
|0.14
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-23.80
|1177.33
|2027
|2006.08.10 03:54
|buy
|1014
|0.14
|1.2855
|1.2838
|0.0000
|2028
|2006.08.10 04:02
|close
|1014
|0.14
|1.2863
|1.2838
|0.0000
|11.20
|1188.53
|2029
|2006.08.10 07:44
|sell
|1015
|0.14
|1.2865
|1.2882
|0.0000
|2030
|2006.08.10 07:52
|close
|1015
|0.14
|1.2859
|1.2882
|0.0000
|8.40
|1196.93
|2031
|2006.08.10 14:46
|sell
|1016
|0.14
|1.2790
|1.2807
|0.0000
|2032
|2006.08.10 21:14
|close
|1016
|0.14
|1.2782
|1.2807
|0.0000
|11.20
|1208.13
|2033
|2006.08.11 03:37
|sell
|1017
|0.14
|1.2784
|1.2801
|0.0000
|2034
|2006.08.11 07:00
|close
|1017
|0.14
|1.2773
|1.2801
|0.0000
|15.40
|1223.53
|2035
|2006.08.11 08:30
|buy
|1018
|0.14
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|2036
|2006.08.11 08:30
|s/l
|1018
|0.14
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-23.80
|1199.73
|2037
|2006.08.11 08:30
|buy
|1019
|0.14
|1.2743
|1.2726
|0.0000
|2038
|2006.08.11 08:31
|s/l
|1019
|0.14
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-23.80
|1175.93
|2039
|2006.08.11 08:31
|buy
|1020
|0.14
|1.2728
|1.2711
|0.0000
|2040
|2006.08.11 08:40
|close
|1020
|0.14
|1.2735
|1.2711
|0.0000
|9.80
|1185.73
|2041
|2006.08.11 08:40
|buy
|1021
|0.14
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|2042
|2006.08.11 09:36
|close
|1021
|0.14
|1.2744
|1.2719
|0.0000
|11.20
|1196.93
|2043
|2006.08.11 09:36
|sell
|1022
|0.14
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|2044
|2006.08.11 09:46
|s/l
|1022
|0.14
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-23.80
|1173.13
|2045
|2006.08.11 09:46
|sell
|1023
|0.14
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2046
|2006.08.11 09:57
|close
|1023
|0.14
|1.2752
|1.2777
|0.0000
|11.20
|1184.33
|2047
|2006.08.11 09:57
|sell
|1024
|0.14
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|2048
|2006.08.11 10:17
|s/l
|1024
|0.14
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|-23.80
|1160.53
|2049
|2006.08.11 10:17
|sell
|1025
|0.14
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2050
|2006.08.11 11:59
|close
|1025
|0.14
|1.2757
|1.2784
|0.0000
|14.00
|1174.53
|2051
|2006.08.11 12:32
|buy
|1026
|0.14
|1.2734
|1.2717
|0.0000
|2052
|2006.08.13 17:29
|s/l
|1026
|0.14
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-23.80
|1150.73
|2053
|2006.08.13 18:35
|sell
|1027
|0.14
|1.2725
|1.2742
|0.0000
|2054
|2006.08.13 19:07
|s/l
|1027
|0.14
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-23.80
|1126.93
|2055
|2006.08.13 19:08
|sell
|1028
|0.13
|1.2743
|1.2760
|0.0000
|2056
|2006.08.13 19:20
|close
|1028
|0.13
|1.2737
|1.2760
|0.0000
|7.80
|1134.73
|2057
|2006.08.13 19:20
|sell
|1029
|0.13
|1.2735
|1.2752
|0.0000
|2058
|2006.08.14 00:28
|s/l
|1029
|0.13
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-21.53
|1113.20
|2059
|2006.08.14 03:26
|buy
|1030
|0.13
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|2060
|2006.08.14 03:27
|s/l
|1030
|0.13
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-22.10
|1091.10
|2061
|2006.08.14 03:27
|buy
|1031
|0.13
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2062
|2006.08.14 03:36
|close
|1031
|0.13
|1.2727
|1.2698
|0.0000
|15.60
|1106.70
|2063
|2006.08.14 03:36
|buy
|1032
|0.13
|1.2730
|1.2713
|0.0000
|2064
|2006.08.14 04:02
|close
|1032
|0.13
|1.2742
|1.2713
|0.0000
|15.60
|1122.30
|2065
|2006.08.14 10:19
|sell
|1033
|0.13
|1.2749
|1.2766
|0.0000
|2066
|2006.08.14 11:34
|close
|1033
|0.13
|1.2736
|1.2766
|0.0000
|16.90
|1139.20
|2067
|2006.08.15 02:14
|buy
|1034
|0.13
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|2068
|2006.08.15 02:54
|s/l
|1034
|0.13
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-22.10
|1117.10
|2069
|2006.08.15 03:10
|sell
|1035
|0.13
|1.2727
|1.2744
|0.0000
|2070
|2006.08.15 05:03
|close
|1035
|0.13
|1.2717
|1.2744
|0.0000
|13.00
|1130.10
|2071
|2006.08.15 08:30
|sell
|1036
|0.13
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|2072
|2006.08.15 08:30
|s/l
|1036
|0.13
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-22.10
|1108.00
|2073
|2006.08.15 08:30
|sell
|1037
|0.13
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|2074
|2006.08.15 08:50
|s/l
|1037
|0.13
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-22.10
|1085.90
|2075
|2006.08.15 08:50
|sell
|1038
|0.13
|1.2772
|1.2789
|0.0000
|2076
|2006.08.15 09:00
|close
|1038
|0.13
|1.2761
|1.2789
|0.0000
|14.30
|1100.20
|2077
|2006.08.15 09:43
|sell
|1039
|0.13
|1.2796
|1.2813
|0.0000
|2078
|2006.08.15 10:47
|close
|1039
|0.13
|1.2784
|1.2813
|0.0000
|15.60
|1115.80
|2079
|2006.08.16 01:43
|sell
|1040
|0.13
|1.2792
|1.2809
|0.0000
|2080
|2006.08.16 02:10
|close
|1040
|0.13
|1.2785
|1.2809
|0.0000
|9.10
|1124.90
|2081
|2006.08.16 09:15
|sell
|1041
|0.13
|1.2852
|1.2869
|0.0000
|2082
|2006.08.16 10:31
|close
|1041
|0.13
|1.2843
|1.2869
|0.0000
|11.70
|1136.60
|2083
|2006.08.16 13:46
|buy
|1042
|0.13
|1.2843
|1.2826
|0.0000
|2084
|2006.08.16 19:58
|close
|1042
|0.13
|1.2848
|1.2826
|0.0000
|6.50
|1143.10
|2085
|2006.08.17 03:20
|sell
|1043
|0.13
|1.2863
|1.2880
|0.0000
|2086
|2006.08.17 07:46
|s/l
|1043
|0.13
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-22.10
|1121.00
|2087
|2006.08.17 08:35
|buy
|1044
|0.13
|1.2870
|1.2853
|0.0000
|2088
|2006.08.17 08:52
|close
|1044
|0.13
|1.2875
|1.2853
|0.0000
|6.50
|1127.50
|2089
|2006.08.17 12:00
|buy
|1045
|0.13
|1.2853
|1.2836
|0.0000
|2090
|2006.08.17 12:00
|close
|1045
|0.13
|1.2859
|1.2836
|0.0000
|7.80
|1135.30
|2091
|2006.08.17 12:26
|buy
|1046
|0.13
|1.2853
|1.2836
|0.0000
|2092
|2006.08.17 13:04
|s/l
|1046
|0.13
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|-22.10
|1113.20
|2093
|2006.08.18 04:32
|sell
|1047
|0.13
|1.2841
|1.2858
|0.0000
|2094
|2006.08.18 04:57
|close
|1047
|0.13
|1.2834
|1.2858
|0.0000
|9.10
|1122.30
|2095
|2006.08.18 09:02
|sell
|1048
|0.13
|1.2809
|1.2826
|0.0000
|2096
|2006.08.18 09:48
|s/l
|1048
|0.13
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-22.10
|1100.20
|2097
|2006.08.18 09:48
|sell
|1049
|0.13
|1.2824
|1.2841
|0.0000
|2098
|2006.08.18 09:52
|s/l
|1049
|0.13
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|-22.10
|1078.10
|2099
|2006.08.18 09:52
|sell
|1050
|0.13
|1.2839
|1.2856
|0.0000
|2100
|2006.08.18 10:00
|close
|1050
|0.13
|1.2833
|1.2856
|0.0000
|7.80
|1085.90
|2101
|2006.08.18 10:13
|buy
|1051
|0.13
|1.2820
|1.2803
|0.0000
|2102
|2006.08.18 10:17
|s/l
|1051
|0.13
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-22.10
|1063.80
|2103
|2006.08.18 10:17
|buy
|1052
|0.12
|1.2805
|1.2788
|0.0000
|2104
|2006.08.18 10:53
|close
|1052
|0.12
|1.2815
|1.2788
|0.0000
|12.00
|1075.80
|2105
|2006.08.18 10:53
|buy
|1053
|0.13
|1.2818
|1.2801
|0.0000
|2106
|2006.08.18 12:40
|s/l
|1053
|0.13
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|-22.10
|1053.70
|2107
|2006.08.22 05:00
|buy
|1054
|0.12
|1.2857
|1.2840
|0.0000
|2108
|2006.08.22 05:56
|s/l
|1054
|0.12
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|-20.40
|1033.30
|2109
|2006.08.22 05:56
|buy
|1055
|0.12
|1.2842
|1.2825
|0.0000
|2110
|2006.08.22 07:51
|s/l
|1055
|0.12
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-20.40
|1012.90
|2111
|2006.08.23 10:31
|buy
|1056
|0.12
|1.2807
|1.2790
|0.0000
|2112
|2006.08.23 10:36
|s/l
|1056
|0.12
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|-20.40
|992.50
|2113
|2006.08.23 10:36
|buy
|1057
|0.12
|1.2792
|1.2775
|0.0000
|2114
|2006.08.23 10:46
|close
|1057
|0.12
|1.2802
|1.2775
|0.0000
|12.00
|1004.50
|2115
|2006.08.23 10:46
|buy
|1058
|0.12
|1.2805
|1.2788
|0.0000
|2116
|2006.08.23 11:01
|s/l
|1058
|0.12
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-20.40
|984.10
|2117
|2006.08.23 21:17
|buy
|1059
|0.12
|1.2759
|1.2742
|0.0000
|2118
|2006.08.23 21:23
|close
|1059
|0.12
|1.2768
|1.2742
|0.0000
|10.80
|994.90
|2119
|2006.08.24 11:45
|buy
|1060
|0.12
|1.2775
|1.2758
|0.0000
|2120
|2006.08.24 12:00
|s/l
|1060
|0.12
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-20.40
|974.50
|2121
|2006.08.25 08:25
|buy
|1061
|0.11
|1.2752
|1.2735
|0.0000
|2122
|2006.08.25 08:52
|close
|1061
|0.11
|1.2760
|1.2735
|0.0000
|8.80
|983.30
|2123
|2006.08.25 10:14
|buy
|1062
|0.12
|1.2727
|1.2710
|0.0000
|2124
|2006.08.25 10:29
|close
|1062
|0.12
|1.2736
|1.2710
|0.0000
|10.80
|994.10
|2125
|2006.08.28 03:29
|sell
|1063
|0.12
|1.2814
|1.2831
|0.0000
|2126
|2006.08.28 03:36
|close
|1063
|0.12
|1.2807
|1.2831
|0.0000
|8.40
|1002.50
|2127
|2006.08.28 10:53
|buy
|1064
|0.12
|1.2794
|1.2777
|0.0000
|2128
|2006.08.28 16:58
|s/l
|1064
|0.12
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-20.40
|982.10
|2129
|2006.08.28 20:41
|sell
|1065
|0.12
|1.2807
|1.2824
|0.0000
|2130
|2006.08.29 00:17
|s/l
|1065
|0.12
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-19.87
|962.23
|2131
|2006.08.29 10:08
|buy
|1066
|0.11
|1.2783
|1.2766
|0.0000
|2132
|2006.08.29 10:22
|s/l
|1066
|0.11
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-18.70
|943.53
|2133
|2006.08.29 10:23
|buy
|1067
|0.11
|1.2767
|1.2750
|0.0000
|2134
|2006.08.29 10:52
|s/l
|1067
|0.11
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-18.70
|924.83
|2135
|2006.08.29 10:52
|buy
|1068
|0.11
|1.2752
|1.2735
|0.0000
|2136
|2006.08.29 10:56
|close
|1068
|0.11
|1.2758
|1.2735
|0.0000
|6.60
|931.43
|2137
|2006.08.29 10:56
|buy
|1069
|0.11
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|2138
|2006.08.29 11:23
|close
|1069
|0.11
|1.2764
|1.2741
|0.0000
|6.60
|938.03
|2139
|2006.08.29 13:35
|sell
|1070
|0.11
|1.2775
|1.2792
|0.0000
|2140
|2006.08.29 13:54
|close
|1070
|0.11
|1.2769
|1.2792
|0.0000
|6.60
|944.63
|2141
|2006.08.29 21:46
|buy
|1071
|0.11
|1.2829
|1.2812
|0.0000
|2142
|2006.08.30 00:06
|close
|1071
|0.11
|1.2835
|1.2812
|0.0000
|5.70
|950.33
|2143
|2006.08.30 01:36
|buy
|1072
|0.11
|1.2831
|1.2814
|0.0000
|2144
|2006.08.30 02:58
|close
|1072
|0.11
|1.2839
|1.2814
|0.0000
|8.80
|959.13
|2145
|2006.08.31 09:30
|buy
|1073
|0.11
|1.2853
|1.2836
|0.0000
|2146
|2006.08.31 09:43
|s/l
|1073
|0.11
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|-18.70
|940.43
|2147
|2006.08.31 09:43
|buy
|1074
|0.11
|1.2838
|1.2821
|0.0000
|2148
|2006.08.31 10:01
|s/l
|1074
|0.11
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-18.70
|921.73
|2149
|2006.08.31 10:01
|buy
|1075
|0.11
|1.2823
|1.2806
|0.0000
|2150
|2006.08.31 10:28
|s/l
|1075
|0.11
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-18.70
|903.03
|2151
|2006.08.31 10:28
|buy
|1076
|0.11
|1.2808
|1.2791
|0.0000
|2152
|2006.08.31 11:46
|s/l
|1076
|0.11
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-18.70
|884.33
|2153
|2006.08.31 11:53
|buy
|1077
|0.10
|1.2790
|1.2773
|0.0000
|2154
|2006.08.31 12:08
|close
|1077
|0.10
|1.2801
|1.2773
|0.0000
|11.00
|895.33
|2155
|2006.09.01 10:01
|sell
|1078
|0.11
|1.2786
|1.2803
|0.0000
|2156
|2006.09.01 10:21
|close
|1078
|0.11
|1.2776
|1.2803
|0.0000
|11.00
|906.33
|2157
|2006.09.01 10:37
|sell
|1079
|0.11
|1.2786
|1.2803
|0.0000
|2158
|2006.09.01 10:48
|s/l
|1079
|0.11
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-18.70
|887.63
|2159
|2006.09.01 10:58
|sell
|1080
|0.10
|1.2805
|1.2822
|0.0000
|2160
|2006.09.01 11:00
|close
|1080
|0.10
|1.2797
|1.2822
|0.0000
|8.00
|895.63
|2161
|2006.09.01 11:55
|sell
|1081
|0.10
|1.2821
|1.2838
|0.0000
|2162
|2006.09.01 12:01
|s/l
|1081
|0.10
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-17.00
|878.63
|2163
|2006.09.01 12:03
|sell
|1082
|0.10
|1.2845
|1.2862
|0.0000
|2164
|2006.09.01 12:05
|close
|1082
|0.10
|1.2838
|1.2862
|0.0000
|7.00
|885.63
|2165
|2006.09.04 20:27
|buy
|1083
|0.10
|1.2844
|1.2827
|0.0000
|2166
|2006.09.05 03:25
|s/l
|1083
|0.10
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-17.82
|867.81
|2167
|2006.09.05 09:40
|buy
|1084
|0.10
|1.2804
|1.2787
|0.0000
|2168
|2006.09.05 09:58
|close
|1084
|0.10
|1.2812
|1.2787
|0.0000
|8.00
|875.81
|2169
|2006.09.06 04:46
|buy
|1085
|0.10
|1.2816
|1.2799
|0.0000
|2170
|2006.09.06 05:51
|close
|1085
|0.10
|1.2824
|1.2799
|0.0000
|8.00
|883.81
|2171
|2006.09.06 06:30
|buy
|1086
|0.10
|1.2820
|1.2803
|0.0000
|2172
|2006.09.06 07:15
|s/l
|1086
|0.10
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-17.00
|866.81
|2173
|2006.09.06 07:27
|buy
|1087
|0.10
|1.2798
|1.2781
|0.0000
|2174
|2006.09.06 08:30
|s/l
|1087
|0.10
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-17.00
|849.81
|2175
|2006.09.06 10:06
|sell
|1088
|0.10
|1.2792
|1.2809
|0.0000
|2176
|2006.09.06 10:08
|close
|1088
|0.10
|1.2787
|1.2809
|0.0000
|5.00
|854.81
|2177
|2006.09.06 10:15
|sell
|1089
|0.10
|1.2792
|1.2809
|0.0000
|2178
|2006.09.06 10:43
|close
|1089
|0.10
|1.2787
|1.2809
|0.0000
|5.00
|859.81
|2179
|2006.09.06 14:12
|sell
|1090
|0.10
|1.2798
|1.2815
|0.0000
|2180
|2006.09.06 14:42
|s/l
|1090
|0.10
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-17.00
|842.81
|2181
|2006.09.06 14:42
|sell
|1091
|0.10
|1.2814
|1.2831
|0.0000
|2182
|2006.09.06 14:52
|close
|1091
|0.10
|1.2806
|1.2831
|0.0000
|8.00
|850.81
|2183
|2006.09.06 14:52
|sell
|1092
|0.10
|1.2806
|1.2823
|0.0000
|2184
|2006.09.06 20:23
|s/l
|1092
|0.10
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-17.00
|833.81
|2185
|2006.09.07 04:44
|buy
|1093
|0.10
|1.2795
|1.2778
|0.0000
|2186
|2006.09.07 04:52
|close
|1093
|0.10
|1.2802
|1.2778
|0.0000
|7.00
|840.81
|2187
|2006.09.07 04:54
|buy
|1094
|0.10
|1.2795
|1.2778
|0.0000
|2188
|2006.09.07 04:59
|s/l
|1094
|0.10
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-17.00
|823.81
|2189
|2006.09.07 04:59
|buy
|1095
|0.10
|1.2780
|1.2763
|0.0000
|2190
|2006.09.07 05:22
|close
|1095
|0.10
|1.2789
|1.2763
|0.0000
|9.00
|832.81
|2191
|2006.09.07 06:34
|buy
|1096
|0.10
|1.2770
|1.2753
|0.0000
|2192
|2006.09.07 07:06
|s/l
|1096
|0.10
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-17.00
|815.81
|2193
|2006.09.07 07:07
|buy
|1097
|0.10
|1.2747
|1.2730
|0.0000
|2194
|2006.09.07 07:13
|s/l
|1097
|0.10
|1.2730
|1.2730
|0.0000
|-17.00
|798.81
|2195
|2006.09.07 07:13
|buy
|1098
|0.09
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|2196
|2006.09.07 07:22
|close
|1098
|0.09
|1.2739
|1.2714
|0.0000
|7.20
|806.01
|2197
|2006.09.07 07:22
|buy
|1099
|0.09
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|2198
|2006.09.07 08:42
|s/l
|1099
|0.09
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-15.30
|790.71
|2199
|2006.09.07 12:02
|buy
|1100
|0.09
|1.2741
|1.2724
|0.0000
|2200
|2006.09.07 13:25
|close
|1100
|0.09
|1.2748
|1.2724
|0.0000
|6.30
|797.01
|2201
|2006.09.08 03:36
|buy
|1101
|0.09
|1.2700
|1.2683
|0.0000
|2202
|2006.09.08 03:37
|close
|1101
|0.09
|1.2708
|1.2683
|0.0000
|7.20
|804.21
|2203
|2006.09.08 07:24
|sell
|1102
|0.09
|1.2713
|1.2730
|0.0000
|2204
|2006.09.08 08:26
|close
|1102
|0.09
|1.2703
|1.2730
|0.0000
|9.00
|813.21
|2205
|2006.09.11 05:51
|sell
|1103
|0.10
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|2206
|2006.09.11 06:26
|close
|1103
|0.10
|1.2724
|1.2750
|0.0000
|9.00
|822.21
|2207
|2006.09.11 10:09
|buy
|1104
|0.10
|1.2683
|1.2666
|0.0000
|2208
|2006.09.11 11:00
|close
|1104
|0.10
|1.2692
|1.2666
|0.0000
|9.00
|831.21
|2209
|2006.09.11 13:45
|buy
|1105
|0.10
|1.2688
|1.2671
|0.0000
|2210
|2006.09.11 14:38
|close
|1105
|0.10
|1.2697
|1.2671
|0.0000
|9.00
|840.21
|2211
|2006.09.12 08:30
|sell
|1106
|0.10
|1.2727
|1.2744
|0.0000
|2212
|2006.09.12 08:31
|close
|1106
|0.10
|1.2719
|1.2744
|0.0000
|8.00
|848.21
|2213
|2006.09.12 09:33
|buy
|1107
|0.10
|1.2708
|1.2691
|0.0000
|2214
|2006.09.12 10:11
|s/l
|1107
|0.10
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-17.00
|831.21
|2215
|2006.09.12 10:11
|buy
|1108
|0.10
|1.2693
|1.2676
|0.0000
|2216
|2006.09.12 10:14
|s/l
|1108
|0.10
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-17.00
|814.21
|2217
|2006.09.12 10:14
|buy
|1109
|0.10
|1.2677
|1.2660
|0.0000
|2218
|2006.09.12 10:44
|close
|1109
|0.10
|1.2687
|1.2660
|0.0000
|10.00
|824.21
|2219
|2006.09.12 10:55
|buy
|1110
|0.10
|1.2693
|1.2676
|0.0000
|2220
|2006.09.12 14:08
|s/l
|1110
|0.10
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-17.00
|807.21
|2221
|2006.09.13 04:37
|sell
|1111
|0.10
|1.2686
|1.2703
|0.0000
|2222
|2006.09.13 08:07
|close
|1111
|0.10
|1.2678
|1.2703
|0.0000
|8.00
|815.21
|2223
|2006.09.13 10:30
|buy
|1112
|0.10
|1.2668
|1.2651
|0.0000
|2224
|2006.09.13 10:38
|close
|1112
|0.10
|1.2676
|1.2651
|0.0000
|8.00
|823.21
|2225
|2006.09.13 11:49
|sell
|1113
|0.10
|1.2706
|1.2723
|0.0000
|2226
|2006.09.13 12:11
|close
|1113
|0.10
|1.2696
|1.2723
|0.0000
|10.00
|833.21
|2227
|2006.09.13 21:07
|sell
|1114
|0.10
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|2228
|2006.09.13 23:57
|close
|1114
|0.10
|1.2692
|1.2716
|0.0000
|7.00
|840.21
|2229
|2006.09.14 05:48
|sell
|1115
|0.10
|1.2698
|1.2715
|0.0000
|2230
|2006.09.14 06:39
|s/l
|1115
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-17.00
|823.21
|2231
|2006.09.14 06:39
|sell
|1116
|0.10
|1.2713
|1.2730
|0.0000
|2232
|2006.09.14 07:32
|s/l
|1116
|0.10
|1.2730
|1.2730
|0.0000
|-17.00
|806.21
|2233
|2006.09.14 08:21
|buy
|1117
|0.10
|1.2723
|1.2706
|0.0000
|2234
|2006.09.14 08:29
|close
|1117
|0.10
|1.2730
|1.2706
|0.0000
|7.00
|813.21
|2235
|2006.09.14 08:30
|buy
|1118
|0.10
|1.2723
|1.2706
|0.0000
|2236
|2006.09.14 08:33
|close
|1118
|0.10
|1.2730
|1.2706
|0.0000
|7.00
|820.21
|2237
|2006.09.14 08:36
|buy
|1119
|0.10
|1.2716
|1.2699
|0.0000
|2238
|2006.09.14 08:41
|s/l
|1119
|0.10
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-17.00
|803.21
|2239
|2006.09.14 08:41
|buy
|1120
|0.09
|1.2701
|1.2684
|0.0000
|2240
|2006.09.14 08:54
|close
|1120
|0.09
|1.2708
|1.2684
|0.0000
|6.30
|809.51
|2241
|2006.09.14 08:54
|buy
|1121
|0.10
|1.2709
|1.2692
|0.0000
|2242
|2006.09.14 08:58
|close
|1121
|0.10
|1.2714
|1.2692
|0.0000
|5.00
|814.51
|2243
|2006.09.14 08:58
|buy
|1122
|0.10
|1.2717
|1.2700
|0.0000
|2244
|2006.09.14 10:25
|close
|1122
|0.10
|1.2726
|1.2700
|0.0000
|9.00
|823.51
|2245
|2006.09.14 10:55
|sell
|1123
|0.10
|1.2743
|1.2760
|0.0000
|2246
|2006.09.14 11:38
|close
|1123
|0.10
|1.2734
|1.2760
|0.0000
|9.00
|832.51
|2247
|2006.09.14 11:38
|buy
|1124
|0.10
|1.2733
|1.2716
|0.0000
|2248
|2006.09.14 11:51
|close
|1124
|0.10
|1.2741
|1.2716
|0.0000
|8.00
|840.51
|2249
|2006.09.14 11:57
|buy
|1125
|0.10
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|2250
|2006.09.14 12:16
|close
|1125
|0.10
|1.2741
|1.2718
|0.0000
|6.00
|846.51
|2251
|2006.09.15 02:58
|buy
|1126
|0.10
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|2252
|2006.09.15 04:28
|s/l
|1126
|0.10
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-17.00
|829.51
|2253
|2006.09.15 05:47
|buy
|1127
|0.10
|1.2695
|1.2678
|0.0000
|2254
|2006.09.15 07:17
|s/l
|1127
|0.10
|1.2678
|1.2678
|0.0000
|-17.00
|812.51
|2255
|2006.09.18 02:21
|sell
|1128
|0.10
|1.2676
|1.2693
|0.0000
|2256
|2006.09.18 02:41
|close
|1128
|0.10
|1.2667
|1.2693
|0.0000
|9.00
|821.51
|2257
|2006.09.18 02:59
|sell
|1129
|0.10
|1.2676
|1.2693
|0.0000
|2258
|2006.09.18 05:00
|close
|1129
|0.10
|1.2669
|1.2693
|0.0000
|7.00
|828.51
|2259
|2006.09.18 09:00
|sell
|1130
|0.10
|1.2693
|1.2710
|0.0000
|2260
|2006.09.18 09:00
|close
|1130
|0.10
|1.2684
|1.2710
|0.0000
|9.00
|837.51
|2261
|2006.09.18 10:57
|sell
|1131
|0.10
|1.2690
|1.2707
|0.0000
|2262
|2006.09.18 11:05
|close
|1131
|0.10
|1.2682
|1.2707
|0.0000
|8.00
|845.51
|2263
|2006.09.18 11:12
|buy
|1132
|0.10
|1.2678
|1.2661
|0.0000
|2264
|2006.09.18 12:48
|close
|1132
|0.10
|1.2686
|1.2661
|0.0000
|8.00
|853.51
|2265
|2006.09.19 08:52
|sell
|1133
|0.10
|1.2697
|1.2714
|0.0000
|2266
|2006.09.19 10:03
|s/l
|1133
|0.10
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-17.00
|836.51
|2267
|2006.09.19 11:02
|buy
|1134
|0.10
|1.2696
|1.2679
|0.0000
|2268
|2006.09.19 11:21
|s/l
|1134
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-17.00
|819.51
|2269
|2006.09.19 11:21
|buy
|1135
|0.10
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|2270
|2006.09.19 12:58
|s/l
|1135
|0.10
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-17.00
|802.51
|2271
|2006.09.20 09:14
|buy
|1136
|0.09
|1.2678
|1.2661
|0.0000
|2272
|2006.09.20 09:28
|close
|1136
|0.09
|1.2684
|1.2661
|0.0000
|5.40
|807.91
|2273
|2006.09.20 14:15
|buy
|1137
|0.10
|1.2685
|1.2668
|0.0000
|2274
|2006.09.20 14:17
|close
|1137
|0.10
|1.2697
|1.2668
|0.0000
|12.00
|819.91
|2275
|2006.09.20 21:52
|sell
|1138
|0.10
|1.2724
|1.2741
|0.0000
|2276
|2006.09.20 22:57
|close
|1138
|0.10
|1.2715
|1.2741
|0.0000
|9.00
|828.91
|2277
|2006.09.21 10:20
|buy
|1139
|0.10
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2278
|2006.09.21 10:41
|close
|1139
|0.10
|1.2725
|1.2698
|0.0000
|10.00
|838.91
|2279
|2006.09.21 12:03
|sell
|1140
|0.10
|1.2748
|1.2765
|0.0000
|2280
|2006.09.21 12:04
|s/l
|1140
|0.10
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-17.00
|821.91
|2281
|2006.09.21 12:04
|sell
|1141
|0.10
|1.2763
|1.2780
|0.0000
|2282
|2006.09.21 12:15
|s/l
|1141
|0.10
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-17.00
|804.91
|2283
|2006.09.21 12:15
|sell
|1142
|0.09
|1.2778
|1.2795
|0.0000
|2284
|2006.09.21 13:28
|close
|1142
|0.09
|1.2768
|1.2795
|0.0000
|9.00
|813.91
|2285
|2006.09.22 08:19
|sell
|1143
|0.10
|1.2821
|1.2838
|0.0000
|2286
|2006.09.22 08:38
|close
|1143
|0.10
|1.2812
|1.2838
|0.0000
|9.00
|822.91
|2287
|2006.09.22 08:56
|sell
|1144
|0.10
|1.2821
|1.2838
|0.0000
|2288
|2006.09.22 09:13
|close
|1144
|0.10
|1.2812
|1.2838
|0.0000
|9.00
|831.91
|2289
|2006.09.22 10:44
|sell
|1145
|0.10
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|2290
|2006.09.22 11:00
|close
|1145
|0.10
|1.2801
|1.2827
|0.0000
|9.00
|840.91
|2291
|2006.09.22 12:26
|sell
|1146
|0.10
|1.2803
|1.2820
|0.0000
|2292
|2006.09.22 13:18
|close
|1146
|0.10
|1.2794
|1.2820
|0.0000
|9.00
|849.91
|2293
|2006.09.24 20:43
|buy
|1147
|0.10
|1.2781
|1.2764
|0.0000
|2294
|2006.09.24 21:28
|close
|1147
|0.10
|1.2789
|1.2764
|0.0000
|8.00
|857.91
|2295
|2006.09.25 03:25
|buy
|1148
|0.10
|1.2794
|1.2777
|0.0000
|2296
|2006.09.25 05:01
|s/l
|1148
|0.10
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-17.00
|840.91
|2297
|2006.09.26 04:58
|buy
|1149
|0.10
|1.2714
|1.2697
|0.0000
|2298
|2006.09.26 05:59
|s/l
|1149
|0.10
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-17.00
|823.91
|2299
|2006.09.26 09:37
|sell
|1150
|0.10
|1.2700
|1.2717
|0.0000
|2300
|2006.09.26 09:57
|close
|1150
|0.10
|1.2691
|1.2717
|0.0000
|9.00
|832.91
|2301
|2006.09.26 11:50
|sell
|1151
|0.10
|1.2687
|1.2704
|0.0000
|2302
|2006.09.26 12:38
|close
|1151
|0.10
|1.2680
|1.2704
|0.0000
|7.00
|839.91
|2303
|2006.09.27 02:24
|buy
|1152
|0.10
|1.2674
|1.2657
|0.0000
|2304
|2006.09.27 02:51
|close
|1152
|0.10
|1.2681
|1.2657
|0.0000
|7.00
|846.91
|2305
|2006.09.27 08:30
|sell
|1153
|0.10
|1.2707
|1.2724
|0.0000
|2306
|2006.09.27 08:37
|close
|1153
|0.10
|1.2700
|1.2724
|0.0000
|7.00
|853.91
|2307
|2006.09.27 09:55
|sell
|1154
|0.10
|1.2701
|1.2718
|0.0000
|2308
|2006.09.27 10:00
|close
|1154
|0.10
|1.2692
|1.2718
|0.0000
|9.00
|862.91
|2309
|2006.09.27 20:26
|sell
|1155
|0.10
|1.2723
|1.2740
|0.0000
|2310
|2006.09.27 22:27
|close
|1155
|0.10
|1.2716
|1.2740
|0.0000
|7.00
|869.91
|2311
|2006.09.28 03:48
|buy
|1156
|0.10
|1.2712
|1.2695
|0.0000
|2312
|2006.09.28 04:03
|close
|1156
|0.10
|1.2718
|1.2695
|0.0000
|6.00
|875.91
|2313
|2006.09.28 05:12
|buy
|1157
|0.10
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|2314
|2006.09.28 05:16
|close
|1157
|0.10
|1.2712
|1.2688
|0.0000
|7.00
|882.91
|2315
|2006.09.28 08:35
|buy
|1158
|0.10
|1.2701
|1.2684
|0.0000
|2316
|2006.09.28 10:27
|s/l
|1158
|0.10
|1.2684
|1.2684
|0.0000
|-17.00
|865.91
|2317
|2006.09.29 08:41
|buy
|1159
|0.10
|1.2643
|1.2626
|0.0000
|2318
|2006.09.29 08:56
|close
|1159
|0.10
|1.2651
|1.2626
|0.0000
|8.00
|873.91
|2319
|2006.09.29 09:53
|sell
|1160
|0.10
|1.2669
|1.2686
|0.0000
|2320
|2006.09.29 09:57
|close
|1160
|0.10
|1.2660
|1.2686
|0.0000
|9.00
|882.91
|2321
|2006.09.29 10:04
|sell
|1161
|0.10
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|2322
|2006.09.29 10:05
|close
|1161
|0.10
|1.2659
|1.2682
|0.0000
|6.00
|888.91
|2323
|2006.09.29 10:15
|sell
|1162
|0.11
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|2324
|2006.09.29 10:20
|close
|1162
|0.11
|1.2659
|1.2682
|0.0000
|6.60
|895.51
|2325
|2006.09.29 10:24
|sell
|1163
|0.11
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|2326
|2006.09.29 10:35
|close
|1163
|0.11
|1.2659
|1.2682
|0.0000
|6.60
|902.11
|2327
|2006.09.29 10:44
|sell
|1164
|0.11
|1.2665
|1.2682
|0.0000
|2328
|2006.09.29 11:03
|s/l
|1164
|0.11
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|-18.70
|883.41
|2329
|2006.09.29 11:22
|sell
|1165
|0.10
|1.2690
|1.2707
|0.0000
|2330
|2006.09.29 11:30
|s/l
|1165
|0.10
|1.2707
|1.2707
|0.0000
|-17.00
|866.41
|2331
|2006.09.29 11:30
|sell
|1166
|0.10
|1.2705
|1.2722
|0.0000
|2332
|2006.09.29 11:42
|close
|1166
|0.10
|1.2695
|1.2722
|0.0000
|10.00
|876.41
|2333
|2006.09.29 11:42
|sell
|1167
|0.10
|1.2694
|1.2711
|0.0000
|2334
|2006.09.29 12:00
|close
|1167
|0.10
|1.2688
|1.2711
|0.0000
|6.00
|882.41
|2335
|2006.10.02 02:12
|sell
|1168
|0.10
|1.2685
|1.2702
|0.0000
|2336
|2006.10.02 02:18
|close
|1168
|0.10
|1.2678
|1.2702
|0.0000
|7.00
|889.41
|2337
|2006.10.02 04:02
|sell
|1169
|0.11
|1.2673
|1.2690
|0.0000
|2338
|2006.10.02 05:34
|s/l
|1169
|0.11
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-18.70
|870.71
|2339
|2006.10.02 06:28
|sell
|1170
|0.10
|1.2703
|1.2720
|0.0000
|2340
|2006.10.02 06:59
|close
|1170
|0.10
|1.2697
|1.2720
|0.0000
|6.00
|876.71
|2341
|2006.10.02 10:23
|sell
|1171
|0.10
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|2342
|2006.10.02 11:00
|close
|1171
|0.10
|1.2745
|1.2768
|0.0000
|6.00
|882.71
|2343
|2006.10.03 05:58
|sell
|1172
|0.10
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|2344
|2006.10.03 06:00
|close
|1172
|0.10
|1.2745
|1.2768
|0.0000
|6.00
|888.71
|2345
|2006.10.03 07:08
|sell
|1173
|0.10
|1.2745
|1.2762
|0.0000
|2346
|2006.10.03 07:41
|close
|1173
|0.10
|1.2739
|1.2762
|0.0000
|6.00
|894.71
|2347
|2006.10.03 10:39
|sell
|1174
|0.11
|1.2737
|1.2754
|0.0000
|2348
|2006.10.03 11:58
|close
|1174
|0.11
|1.2727
|1.2754
|0.0000
|11.00
|905.71
|2349
|2006.10.03 21:46
|buy
|1175
|0.11
|1.2718
|1.2701
|0.0000
|2350
|2006.10.03 23:31
|close
|1175
|0.11
|1.2725
|1.2701
|0.0000
|7.70
|913.41
|2351
|2006.10.04 03:56
|buy
|1176
|0.11
|1.2714
|1.2697
|0.0000
|2352
|2006.10.04 04:45
|s/l
|1176
|0.11
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-18.70
|894.71
|2353
|2006.10.04 04:45
|buy
|1177
|0.11
|1.2699
|1.2682
|0.0000
|2354
|2006.10.04 05:18
|s/l
|1177
|0.11
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|-18.70
|876.01
|2355
|2006.10.04 05:50
|sell
|1178
|0.10
|1.2698
|1.2715
|0.0000
|2356
|2006.10.04 05:54
|close
|1178
|0.10
|1.2693
|1.2715
|0.0000
|5.00
|881.01
|2357
|2006.10.04 10:01
|sell
|1179
|0.10
|1.2694
|1.2711
|0.0000
|2358
|2006.10.04 10:02
|close
|1179
|0.10
|1.2689
|1.2711
|0.0000
|5.00
|886.01
|2359
|2006.10.04 11:24
|buy
|1180
|0.10
|1.2680
|1.2663
|0.0000
|2360
|2006.10.04 11:32
|close
|1180
|0.10
|1.2688
|1.2663
|0.0000
|8.00
|894.01
|2361
|2006.10.04 12:14
|buy
|1181
|0.11
|1.2681
|1.2664
|0.0000
|2362
|2006.10.04 12:38
|close
|1181
|0.11
|1.2689
|1.2664
|0.0000
|8.80
|902.81
|2363
|2006.10.05 08:59
|buy
|1182
|0.11
|1.2691
|1.2674
|0.0000
|2364
|2006.10.05 09:52
|s/l
|1182
|0.11
|1.2674
|1.2674
|0.0000
|-18.70
|884.11
|2365
|2006.10.06 08:30
|sell
|1183
|0.10
|1.2678
|1.2695
|0.0000
|2366
|2006.10.06 08:30
|s/l
|1183
|0.10
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|-17.00
|867.11
|2367
|2006.10.06 08:30
|sell
|1184
|0.10
|1.2697
|1.2714
|0.0000
|2368
|2006.10.06 08:30
|s/l
|1184
|0.10
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-17.00
|850.11
|2369
|2006.10.06 08:30
|sell
|1185
|0.10
|1.2720
|1.2737
|0.0000
|2370
|2006.10.06 08:31
|close
|1185
|0.10
|1.2710
|1.2737
|0.0000
|10.00
|860.11
|2371
|2006.10.06 08:31
|sell
|1186
|0.10
|1.2704
|1.2721
|0.0000
|2372
|2006.10.06 08:31
|close
|1186
|0.10
|1.2696
|1.2721
|0.0000
|8.00
|868.11
|2373
|2006.10.06 08:31
|sell
|1187
|0.10
|1.2693
|1.2710
|0.0000
|2374
|2006.10.06 08:31
|close
|1187
|0.10
|1.2683
|1.2710
|0.0000
|10.00
|878.11
|2375
|2006.10.06 08:31
|sell
|1188
|0.10
|1.2681
|1.2698
|0.0000
|2376
|2006.10.06 08:31
|close
|1188
|0.10
|1.2674
|1.2698
|0.0000
|7.00
|885.11
|2377
|2006.10.09 06:19
|buy
|1189
|0.11
|1.2602
|1.2585
|0.0000
|2378
|2006.10.09 07:02
|close
|1189
|0.11
|1.2608
|1.2585
|0.0000
|6.60
|891.71
|2379
|2006.10.10 02:18
|sell
|1190
|0.11
|1.2610
|1.2627
|0.0000
|2380
|2006.10.10 02:28
|close
|1190
|0.11
|1.2604
|1.2627
|0.0000
|6.60
|898.31
|2381
|2006.10.10 04:09
|buy
|1191
|0.11
|1.2590
|1.2573
|0.0000
|2382
|2006.10.10 04:22
|s/l
|1191
|0.11
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-18.70
|879.61
|2383
|2006.10.10 04:22
|buy
|1192
|0.10
|1.2575
|1.2558
|0.0000
|2384
|2006.10.10 04:35
|s/l
|1192
|0.10
|1.2558
|1.2558
|0.0000
|-17.00
|862.61
|2385
|2006.10.10 04:35
|buy
|1193
|0.10
|1.2560
|1.2543
|0.0000
|2386
|2006.10.10 04:38
|close
|1193
|0.10
|1.2566
|1.2543
|0.0000
|6.00
|868.61
|2387
|2006.10.10 04:38
|buy
|1194
|0.10
|1.2571
|1.2554
|0.0000
|2388
|2006.10.10 04:38
|close
|1194
|0.10
|1.2578
|1.2554
|0.0000
|7.00
|875.61
|2389
|2006.10.10 04:38
|buy
|1195
|0.10
|1.2581
|1.2564
|0.0000
|2390
|2006.10.10 04:38
|close
|1195
|0.10
|1.2587
|1.2564
|0.0000
|6.00
|881.61
|2391
|2006.10.10 04:38
|buy
|1196
|0.11
|1.2590
|1.2573
|0.0000
|2392
|2006.10.10 04:42
|s/l
|1196
|0.11
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-18.70
|862.91
|2393
|2006.10.10 04:42
|buy
|1197
|0.10
|1.2575
|1.2558
|0.0000
|2394
|2006.10.10 04:44
|close
|1197
|0.10
|1.2580
|1.2558
|0.0000
|5.00
|867.91
|2395
|2006.10.10 04:44
|buy
|1198
|0.10
|1.2581
|1.2564
|0.0000
|2396
|2006.10.10 04:55
|s/l
|1198
|0.10
|1.2564
|1.2564
|0.0000
|-17.00
|850.91
|2397
|2006.10.10 04:55
|buy
|1199
|0.10
|1.2566
|1.2549
|0.0000
|2398
|2006.10.10 06:10
|close
|1199
|0.10
|1.2572
|1.2549
|0.0000
|6.00
|856.91
|2399
|2006.10.10 07:09
|buy
|1200
|0.10
|1.2547
|1.2530
|0.0000
|2400
|2006.10.10 07:48
|s/l
|1200
|0.10
|1.2530
|1.2530
|0.0000
|-17.00
|839.91
|2401
|2006.10.10 07:48
|buy
|1201
|0.10
|1.2531
|1.2514
|0.0000
|2402
|2006.10.10 08:12
|close
|1201
|0.10
|1.2537
|1.2514
|0.0000
|6.00
|845.91
|2403
|2006.10.10 08:32
|sell
|1202
|0.10
|1.2542
|1.2559
|0.0000
|2404
|2006.10.10 08:57
|close
|1202
|0.10
|1.2536
|1.2559
|0.0000
|6.00
|851.91
|2405
|2006.10.10 10:55
|sell
|1203
|0.10
|1.2538
|1.2555
|0.0000
|2406
|2006.10.10 12:15
|close
|1203
|0.10
|1.2533
|1.2555
|0.0000
|5.00
|856.91
|2407
|2006.10.11 02:34
|buy
|1204
|0.10
|1.2533
|1.2516
|0.0000
|2408
|2006.10.11 03:05
|close
|1204
|0.10
|1.2539
|1.2516
|0.0000
|6.00
|862.91
|2409
|2006.10.11 03:26
|sell
|1205
|0.10
|1.2546
|1.2563
|0.0000
|2410
|2006.10.11 04:39
|close
|1205
|0.10
|1.2540
|1.2563
|0.0000
|6.00
|868.91
|2411
|2006.10.11 08:21
|buy
|1206
|0.10
|1.2540
|1.2523
|0.0000
|2412
|2006.10.11 08:41
|close
|1206
|0.10
|1.2545
|1.2523
|0.0000
|5.00
|873.91
|2413
|2006.10.11 10:08
|sell
|1207
|0.10
|1.2548
|1.2565
|0.0000
|2414
|2006.10.11 11:06
|close
|1207
|0.10
|1.2541
|1.2565
|0.0000
|7.00
|880.91
|2415
|2006.10.11 12:05
|sell
|1208
|0.11
|1.2551
|1.2568
|0.0000
|2416
|2006.10.11 14:01
|close
|1208
|0.11
|1.2545
|1.2568
|0.0000
|6.60
|887.51
|2417
|2006.10.11 14:05
|buy
|1209
|0.11
|1.2528
|1.2511
|0.0000
|2418
|2006.10.11 14:07
|close
|1209
|0.11
|1.2532
|1.2511
|0.0000
|4.40
|891.91
|2419
|2006.10.11 14:07
|buy
|1210
|0.11
|1.2528
|1.2511
|0.0000
|2420
|2006.10.11 14:09
|close
|1210
|0.11
|1.2533
|1.2511
|0.0000
|5.50
|897.41
|2421
|2006.10.11 14:17
|buy
|1211
|0.11
|1.2528
|1.2511
|0.0000
|2422
|2006.10.11 14:24
|s/l
|1211
|0.11
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-18.70
|878.71
|2423
|2006.10.11 14:24
|buy
|1212
|0.11
|1.2513
|1.2496
|0.0000
|2424
|2006.10.11 14:52
|close
|1212
|0.11
|1.2517
|1.2496
|0.0000
|4.40
|883.11
|2425
|2006.10.11 14:52
|buy
|1213
|0.11
|1.2518
|1.2501
|0.0000
|2426
|2006.10.11 14:52
|close
|1213
|0.11
|1.2522
|1.2501
|0.0000
|4.40
|887.51
|2427
|2006.10.11 14:52
|buy
|1214
|0.11
|1.2524
|1.2507
|0.0000
|2428
|2006.10.11 14:52
|close
|1214
|0.11
|1.2528
|1.2507
|0.0000
|4.40
|891.91
|2429
|2006.10.11 14:53
|buy
|1215
|0.11
|1.2528
|1.2511
|0.0000
|2430
|2006.10.11 16:10
|s/l
|1215
|0.11
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-18.70
|873.21
|2431
|2006.10.11 16:10
|buy
|1216
|0.10
|1.2513
|1.2496
|0.0000
|2432
|2006.10.11 17:16
|close
|1216
|0.10
|1.2519
|1.2496
|0.0000
|6.00
|879.21
|2433
|2006.10.12 03:05
|sell
|1217
|0.11
|1.2543
|1.2560
|0.0000
|2434
|2006.10.12 03:11
|s/l
|1217
|0.11
|1.2560
|1.2560
|0.0000
|-18.70
|860.51
|2435
|2006.10.12 03:11
|sell
|1218
|0.10
|1.2558
|1.2575
|0.0000
|2436
|2006.10.12 03:29
|close
|1218
|0.10
|1.2552
|1.2575
|0.0000
|6.00
|866.51
|2437
|2006.10.12 03:29
|sell
|1219
|0.10
|1.2551
|1.2568
|0.0000
|2438
|2006.10.12 04:24
|close
|1219
|0.10
|1.2546
|1.2568
|0.0000
|5.00
|871.51
|2439
|2006.10.12 06:35
|buy
|1220
|0.10
|1.2538
|1.2521
|0.0000
|2440
|2006.10.12 07:18
|close
|1220
|0.10
|1.2544
|1.2521
|0.0000
|6.00
|877.51
|2441
|2006.10.12 08:08
|sell
|1221
|0.11
|1.2532
|1.2549
|0.0000
|2442
|2006.10.12 08:25
|close
|1221
|0.11
|1.2527
|1.2549
|0.0000
|5.50
|883.01
|2443
|2006.10.12 08:30
|sell
|1222
|0.11
|1.2539
|1.2556
|0.0000
|2444
|2006.10.12 08:31
|s/l
|1222
|0.11
|1.2556
|1.2556
|0.0000
|-18.70
|864.31
|2445
|2006.10.12 08:31
|sell
|1223
|0.10
|1.2557
|1.2574
|0.0000
|2446
|2006.10.12 08:31
|close
|1223
|0.10
|1.2547
|1.2574
|0.0000
|10.00
|874.31
|2447
|2006.10.12 08:31
|sell
|1224
|0.10
|1.2546
|1.2563
|0.0000
|2448
|2006.10.12 08:31
|close
|1224
|0.10
|1.2540
|1.2563
|0.0000
|6.00
|880.31
|2449
|2006.10.12 08:31
|sell
|1225
|0.11
|1.2539
|1.2556
|0.0000
|2450
|2006.10.12 08:31
|close
|1225
|0.11
|1.2534
|1.2556
|0.0000
|5.50
|885.81
|2451
|2006.10.12 08:32
|sell
|1226
|0.11
|1.2532
|1.2549
|0.0000
|2452
|2006.10.12 08:36
|s/l
|1226
|0.11
|1.2549
|1.2549
|0.0000
|-18.70
|867.11
|2453
|2006.10.12 08:36
|sell
|1227
|0.10
|1.2547
|1.2564
|0.0000
|2454
|2006.10.12 08:36
|close
|1227
|0.10
|1.2541
|1.2564
|0.0000
|6.00
|873.11
|2455
|2006.10.12 08:36
|sell
|1228
|0.10
|1.2538
|1.2555
|0.0000
|2456
|2006.10.12 08:52
|close
|1228
|0.10
|1.2533
|1.2555
|0.0000
|5.00
|878.11
|2457
|2006.10.12 08:52
|sell
|1229
|0.11
|1.2532
|1.2549
|0.0000
|2458
|2006.10.12 09:00
|close
|1229
|0.11
|1.2527
|1.2549
|0.0000
|5.50
|883.61
|2459
|2006.10.12 12:50
|sell
|1230
|0.11
|1.2541
|1.2558
|0.0000
|2460
|2006.10.12 16:24
|s/l
|1230
|0.11
|1.2558
|1.2558
|0.0000
|-18.70
|864.91
|2461
|2006.10.12 21:18
|sell
|1231
|0.10
|1.2572
|1.2589
|0.0000
|2462
|2006.10.12 21:21
|close
|1231
|0.10
|1.2567
|1.2589
|0.0000
|5.00
|869.91
|2463
|2006.10.12 21:34
|sell
|1232
|0.10
|1.2572
|1.2589
|0.0000
|2464
|2006.10.12 21:46
|close
|1232
|0.10
|1.2567
|1.2589
|0.0000
|5.00
|874.91
|2465
|2006.10.13 08:30
|sell
|1233
|0.10
|1.2566
|1.2583
|0.0000
|2466
|2006.10.13 08:31
|close
|1233
|0.10
|1.2560
|1.2583
|0.0000
|6.00
|880.91
|2467
|2006.10.13 10:38
|buy
|1234
|0.11
|1.2494
|1.2477
|0.0000
|2468
|2006.10.13 12:05
|close
|1234
|0.11
|1.2502
|1.2477
|0.0000
|8.80
|889.71
|2469
|2006.10.16 08:41
|sell
|1235
|0.11
|1.2523
|1.2540
|0.0000
|2470
|2006.10.16 11:00
|close
|1235
|0.11
|1.2517
|1.2540
|0.0000
|6.60
|896.31
|2471
|2006.10.16 20:36
|sell
|1236
|0.11
|1.2543
|1.2560
|0.0000
|2472
|2006.10.16 21:13
|close
|1236
|0.11
|1.2536
|1.2560
|0.0000
|7.70
|904.01
|2473
|2006.10.17 08:31
|buy
|1237
|0.11
|1.2515
|1.2498
|0.0000
|2474
|2006.10.17 08:32
|close
|1237
|0.11
|1.2522
|1.2498
|0.0000
|7.70
|911.71
|2475
|2006.10.17 09:20
|sell
|1238
|0.11
|1.2543
|1.2560
|0.0000
|2476
|2006.10.17 11:40
|s/l
|1238
|0.11
|1.2560
|1.2560
|0.0000
|-18.70
|893.01
|2477
|2006.10.17 11:40
|sell
|1239
|0.11
|1.2560
|1.2577
|0.0000
|2478
|2006.10.17 12:46
|close
|1239
|0.11
|1.2553
|1.2577
|0.0000
|7.70
|900.71
|2479
|2006.10.17 14:26
|buy
|1240
|0.11
|1.2544
|1.2527
|0.0000
|2480
|2006.10.17 15:40
|close
|1240
|0.11
|1.2550
|1.2527
|0.0000
|6.60
|907.31
|2481
|2006.10.17 19:48
|buy
|1241
|0.11
|1.2538
|1.2521
|0.0000
|2482
|2006.10.17 20:55
|close
|1241
|0.11
|1.2544
|1.2521
|0.0000
|6.60
|913.91
|2483
|2006.10.18 04:05
|buy
|1242
|0.11
|1.2548
|1.2531
|0.0000
|2484
|2006.10.18 08:37
|s/l
|1242
|0.11
|1.2531
|1.2531
|0.0000
|-18.70
|895.21
|2485
|2006.10.18 08:37
|buy
|1243
|0.11
|1.2533
|1.2516
|0.0000
|2486
|2006.10.18 09:10
|s/l
|1243
|0.11
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-18.70
|876.51
|2487
|2006.10.18 09:12
|buy
|1244
|0.11
|1.2508
|1.2491
|0.0000
|2488
|2006.10.18 09:28
|close
|1244
|0.11
|1.2513
|1.2491
|0.0000
|5.50
|882.01
|2489
|2006.10.18 09:32
|buy
|1245
|0.11
|1.2508
|1.2491
|0.0000
|2490
|2006.10.18 09:49
|close
|1245
|0.11
|1.2513
|1.2491
|0.0000
|5.50
|887.51
|2491
|2006.10.19 09:27
|sell
|1246
|0.11
|1.2575
|1.2592
|0.0000
|2492
|2006.10.19 09:47
|s/l
|1246
|0.11
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-18.70
|868.81
|2493
|2006.10.19 09:47
|sell
|1247
|0.10
|1.2591
|1.2608
|0.0000
|2494
|2006.10.19 10:01
|close
|1247
|0.10
|1.2583
|1.2608
|0.0000
|8.00
|876.81
|2495
|2006.10.19 12:02
|sell
|1248
|0.10
|1.2615
|1.2632
|0.0000
|2496
|2006.10.19 12:03
|close
|1248
|0.10
|1.2606
|1.2632
|0.0000
|9.00
|885.81
|2497
|2006.10.20 05:43
|buy
|1249
|0.11
|1.2621
|1.2604
|0.0000
|2498
|2006.10.20 06:00
|s/l
|1249
|0.11
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-18.70
|867.11
|2499
|2006.10.20 08:42
|sell
|1250
|0.10
|1.2622
|1.2639
|0.0000
|2500
|2006.10.20 10:02
|close
|1250
|0.10
|1.2616
|1.2639
|0.0000
|6.00
|873.11
|2501
|2006.10.20 10:40
|buy
|1251
|0.10
|1.2602
|1.2585
|0.0000
|2502
|2006.10.20 11:05
|close
|1251
|0.10
|1.2610
|1.2585
|0.0000
|8.00
|881.11
|2503
|2006.10.23 05:12
|buy
|1252
|0.11
|1.2569
|1.2552
|0.0000
|2504
|2006.10.23 06:00
|s/l
|1252
|0.11
|1.2552
|1.2552
|0.0000
|-18.70
|862.41
|2505
|2006.10.23 06:24
|buy
|1253
|0.10
|1.2545
|1.2528
|0.0000
|2506
|2006.10.23 06:27
|close
|1253
|0.10
|1.2551
|1.2528
|0.0000
|6.00
|868.41
|2507
|2006.10.24 04:45
|sell
|1254
|0.10
|1.2545
|1.2562
|0.0000
|2508
|2006.10.24 06:33
|close
|1254
|0.10
|1.2540
|1.2562
|0.0000
|5.00
|873.41
|2509
|2006.10.25 09:21
|buy
|1255
|0.10
|1.2572
|1.2555
|0.0000
|2510
|2006.10.25 09:46
|close
|1255
|0.10
|1.2578
|1.2555
|0.0000
|6.00
|879.41
|2511
|2006.10.25 10:28
|sell
|1256
|0.10
|1.2593
|1.2610
|0.0000
|2512
|2006.10.25 10:39
|close
|1256
|0.10
|1.2585
|1.2610
|0.0000
|8.00
|887.41
|2513
|2006.10.25 14:19
|sell
|1257
|0.11
|1.2603
|1.2620
|0.0000
|2514
|2006.10.25 14:30
|close
|1257
|0.11
|1.2595
|1.2620
|0.0000
|8.80
|896.21
|2515
|2006.10.25 14:36
|sell
|1258
|0.11
|1.2603
|1.2620
|0.0000
|2516
|2006.10.25 15:04
|s/l
|1258
|0.11
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-18.70
|877.51
|2517
|2006.10.26 03:02
|sell
|1259
|0.10
|1.2655
|1.2672
|0.0000
|2518
|2006.10.26 06:48
|close
|1259
|0.10
|1.2649
|1.2672
|0.0000
|6.00
|883.51
|2519
|2006.10.26 12:44
|sell
|1260
|0.10
|1.2695
|1.2712
|0.0000
|2520
|2006.10.26 14:27
|close
|1260
|0.10
|1.2687
|1.2712
|0.0000
|8.00
|891.51
|2521
|2006.10.26 20:46
|sell
|1261
|0.11
|1.2699
|1.2716
|0.0000
|2522
|2006.10.27 02:09
|close
|1261
|0.11
|1.2693
|1.2716
|0.0000
|7.08
|898.59
|2523
|2006.10.27 02:09
|buy
|1262
|0.11
|1.2692
|1.2675
|0.0000
|2524
|2006.10.27 03:00
|s/l
|1262
|0.11
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-18.70
|879.89
|2525
|2006.10.27 08:31
|sell
|1263
|0.10
|1.2703
|1.2720
|0.0000
|2526
|2006.10.27 08:33
|s/l
|1263
|0.10
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-17.00
|862.89
|2527
|2006.10.27 08:33
|sell
|1264
|0.10
|1.2718
|1.2735
|0.0000
|2528
|2006.10.27 08:41
|close
|1264
|0.10
|1.2710
|1.2735
|0.0000
|8.00
|870.89
|2529
|2006.10.27 08:41
|sell
|1265
|0.10
|1.2709
|1.2726
|0.0000
|2530
|2006.10.27 08:45
|close
|1265
|0.10
|1.2701
|1.2726
|0.0000
|8.00
|878.89
|2531
|2006.10.27 08:46
|sell
|1266
|0.10
|1.2702
|1.2719
|0.0000
|2532
|2006.10.27 08:57
|s/l
|1266
|0.10
|1.2719
|1.2719
|0.0000
|-17.00
|861.89
|2533
|2006.10.27 08:57
|sell
|1267
|0.10
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|2534
|2006.10.27 09:08
|s/l
|1267
|0.10
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-17.00
|844.89
|2535
|2006.10.29 19:31
|buy
|1268
|0.10
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|2536
|2006.10.30 00:01
|close
|1268
|0.10
|1.2730
|1.2709
|0.0000
|3.18
|848.07
|2537
|2006.10.30 00:51
|buy
|1269
|0.10
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|2538
|2006.10.30 02:12
|close
|1269
|0.10
|1.2727
|1.2703
|0.0000
|7.00
|855.07
|2539
|2006.10.30 08:32
|buy
|1270
|0.10
|1.2709
|1.2692
|0.0000
|2540
|2006.10.30 08:54
|close
|1270
|0.10
|1.2716
|1.2692
|0.0000
|7.00
|862.07
|2541
|2006.10.31 02:26
|buy
|1271
|0.10
|1.2702
|1.2685
|0.0000
|2542
|2006.10.31 02:38
|s/l
|1271
|0.10
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-17.00
|845.07
|2543
|2006.10.31 02:38
|buy
|1272
|0.10
|1.2687
|1.2670
|0.0000
|2544
|2006.10.31 03:06
|close
|1272
|0.10
|1.2692
|1.2670
|0.0000
|5.00
|850.07
|2545
|2006.10.31 09:59
|sell
|1273
|0.10
|1.2717
|1.2734
|0.0000
|2546
|2006.10.31 10:03
|s/l
|1273
|0.10
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-17.00
|833.07
|2547
|2006.10.31 13:55
|buy
|1274
|0.10
|1.2764
|1.2747
|0.0000
|2548
|2006.11.01 02:53
|s/l
|1274
|0.10
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-17.82
|815.25
|2549
|2006.11.01 15:12
|buy
|1275
|0.10
|1.2755
|1.2738
|0.0000
|2550
|2006.11.01 15:19
|close
|1275
|0.10
|1.2762
|1.2738
|0.0000
|7.00
|822.25
|2551
|2006.11.01 15:33
|buy
|1276
|0.10
|1.2756
|1.2739
|0.0000
|2552
|2006.11.01 20:17
|s/l
|1276
|0.10
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-17.00
|805.25
|2553
|2006.11.02 04:34
|sell
|1277
|0.09
|1.2766
|1.2783
|0.0000
|2554
|2006.11.02 04:41
|close
|1277
|0.09
|1.2761
|1.2783
|0.0000
|4.50
|809.75
|2555
|2006.11.02 10:29
|buy
|1278
|0.10
|1.2760
|1.2743
|0.0000
|2556
|2006.11.02 11:00
|close
|1278
|0.10
|1.2766
|1.2743
|0.0000
|6.00
|815.75
|2557
|2006.11.02 13:22
|sell
|1279
|0.10
|1.2777
|1.2794
|0.0000
|2558
|2006.11.03 02:36
|close
|1279
|0.10
|1.2771
|1.2794
|0.0000
|6.44
|822.19
|2559
|2006.11.03 08:14
|buy
|1280
|0.10
|1.2760
|1.2743
|0.0000
|2560
|2006.11.03 08:28
|close
|1280
|0.10
|1.2765
|1.2743
|0.0000
|5.00
|827.19
|2561
|2006.11.03 08:31
|sell
|1281
|0.10
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2562
|2006.11.03 08:31
|close
|1281
|0.10
|1.2781
|1.2805
|0.0000
|7.00
|834.19
|2563
|2006.11.03 08:31
|buy
|1282
|0.10
|1.2761
|1.2744
|0.0000
|2564
|2006.11.03 08:31
|s/l
|1282
|0.10
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-17.00
|817.19
|2565
|2006.11.03 08:31
|buy
|1283
|0.10
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|2566
|2006.11.03 08:31
|s/l
|1283
|0.10
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-17.00
|800.19
|2567
|2006.11.03 08:31
|buy
|1284
|0.09
|1.2730
|1.2713
|0.0000
|2568
|2006.11.03 08:33
|s/l
|1284
|0.09
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-15.30
|784.89
|2569
|2006.11.03 08:33
|buy
|1285
|0.09
|1.2714
|1.2697
|0.0000
|2570
|2006.11.03 08:34
|close
|1285
|0.09
|1.2732
|1.2697
|0.0000
|16.20
|801.09
|2571
|2006.11.03 08:34
|buy
|1286
|0.09
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|2572
|2006.11.03 08:35
|s/l
|1286
|0.09
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-15.30
|785.79
|2573
|2006.11.03 08:35
|buy
|1287
|0.09
|1.2720
|1.2703
|0.0000
|2574
|2006.11.03 08:39
|s/l
|1287
|0.09
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-15.30
|770.49
|2575
|2006.11.03 08:39
|buy
|1288
|0.09
|1.2705
|1.2688
|0.0000
|2576
|2006.11.03 08:47
|s/l
|1288
|0.09
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-15.30
|755.19
|2577
|2006.11.03 08:47
|buy
|1289
|0.09
|1.2690
|1.2673
|0.0000
|2578
|2006.11.03 09:15
|close
|1289
|0.09
|1.2697
|1.2673
|0.0000
|6.30
|761.49
|2579
|2006.11.03 09:44
|sell
|1290
|0.09
|1.2705
|1.2722
|0.0000
|2580
|2006.11.03 10:01
|close
|1290
|0.09
|1.2695
|1.2722
|0.0000
|9.00
|770.49
|2581
|2006.11.03 10:01
|buy
|1291
|0.09
|1.2690
|1.2673
|0.0000
|2582
|2006.11.03 10:08
|close
|1291
|0.09
|1.2697
|1.2673
|0.0000
|6.30
|776.79
|2583
|2006.11.06 23:24
|sell
|1292
|0.09
|1.2756
|1.2773
|0.0000
|2584
|2006.11.07 08:33
|s/l
|1292
|0.09
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-14.90
|761.89
|2585
|2006.11.07 08:39
|sell
|1293
|0.09
|1.2775
|1.2792
|0.0000
|2586
|2006.11.07 09:03
|s/l
|1293
|0.09
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-15.30
|746.59
|2587
|2006.11.08 11:12
|sell
|1294
|0.09
|1.2771
|1.2788
|0.0000
|2588
|2006.11.08 15:57
|close
|1294
|0.09
|1.2764
|1.2788
|0.0000
|6.30
|752.89
|2589
|2006.11.09 02:58
|sell
|1295
|0.09
|1.2781
|1.2798
|0.0000
|2590
|2006.11.09 05:00
|close
|1295
|0.09
|1.2775
|1.2798
|0.0000
|5.40
|758.29
|2591
|2006.11.09 08:30
|buy
|1296
|0.09
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|2592
|2006.11.09 08:33
|close
|1296
|0.09
|1.2792
|1.2767
|0.0000
|7.20
|765.49
|2593
|2006.11.09 08:36
|buy
|1297
|0.09
|1.2784
|1.2767
|0.0000
|2594
|2006.11.09 08:38
|s/l
|1297
|0.09
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-15.30
|750.19
|2595
|2006.11.09 08:38
|buy
|1298
|0.09
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2596
|2006.11.09 08:48
|s/l
|1298
|0.09
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-15.30
|734.89
|2597
|2006.11.09 08:48
|buy
|1299
|0.09
|1.2754
|1.2737
|0.0000
|2598
|2006.11.09 08:51
|close
|1299
|0.09
|1.2764
|1.2737
|0.0000
|9.00
|743.89
|2599
|2006.11.09 08:51
|buy
|1300
|0.09
|1.2765
|1.2748
|0.0000
|2600
|2006.11.09 09:06
|close
|1300
|0.09
|1.2775
|1.2748
|0.0000
|9.00
|752.89
|2601
|2006.11.09 14:38
|buy
|1301
|0.09
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|2602
|2006.11.09 17:24
|close
|1301
|0.09
|1.2835
|1.2810
|0.0000
|7.20
|760.09
|2603
|2006.11.10 04:46
|buy
|1302
|0.09
|1.2877
|1.2860
|0.0000
|2604
|2006.11.10 10:02
|s/l
|1302
|0.09
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-15.30
|744.79
|2605
|2006.11.10 10:08
|buy
|1303
|0.09
|1.2855
|1.2838
|0.0000
|2606
|2006.11.10 10:23
|close
|1303
|0.09
|1.2865
|1.2838
|0.0000
|9.00
|753.79
|2607
|2006.11.10 10:52
|buy
|1304
|0.09
|1.2855
|1.2838
|0.0000
|2608
|2006.11.10 11:27
|close
|1304
|0.09
|1.2865
|1.2838
|0.0000
|9.00
|762.79
|2609
|2006.11.12 19:48
|sell
|1305
|0.09
|1.2865
|1.2882
|0.0000
|2610
|2006.11.13 03:05
|close
|1305
|0.09
|1.2856
|1.2882
|0.0000
|8.50
|771.28
|2611
|2006.11.13 04:54
|buy
|1306
|0.09
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|2612
|2006.11.13 09:19
|s/l
|1306
|0.09
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-15.30
|755.98
|2613
|2006.11.13 09:50
|buy
|1307
|0.09
|1.2820
|1.2803
|0.0000
|2614
|2006.11.13 10:18
|s/l
|1307
|0.09
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-15.30
|740.68
|2615
|2006.11.14 08:30
|sell
|1308
|0.09
|1.2844
|1.2861
|0.0000
|2616
|2006.11.14 08:33
|s/l
|1308
|0.09
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-15.30
|725.38
|2617
|2006.11.14 08:33
|sell
|1309
|0.08
|1.2859
|1.2876
|0.0000
|2618
|2006.11.14 08:52
|close
|1309
|0.08
|1.2851
|1.2876
|0.0000
|6.40
|731.78
|2619
|2006.11.14 08:52
|sell
|1310
|0.09
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|2620
|2006.11.14 09:00
|s/l
|1310
|0.09
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-15.30
|716.48
|2621
|2006.11.14 10:10
|buy
|1311
|0.08
|1.2813
|1.2796
|0.0000
|2622
|2006.11.14 10:12
|s/l
|1311
|0.08
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-13.60
|702.88
|2623
|2006.11.14 10:12
|buy
|1312
|0.08
|1.2798
|1.2781
|0.0000
|2624
|2006.11.14 10:18
|close
|1312
|0.08
|1.2810
|1.2781
|0.0000
|9.60
|712.48
|2625
|2006.11.14 10:18
|buy
|1313
|0.08
|1.2811
|1.2794
|0.0000
|2626
|2006.11.14 14:18
|close
|1313
|0.08
|1.2823
|1.2794
|0.0000
|9.60
|722.08
|2627
|2006.11.15 02:25
|sell
|1314
|0.08
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|2628
|2006.11.15 05:02
|close
|1314
|0.08
|1.2812
|1.2834
|0.0000
|4.00
|726.08
|2629
|2006.11.15 05:39
|buy
|1315
|0.09
|1.2789
|1.2772
|0.0000
|2630
|2006.11.15 05:42
|close
|1315
|0.09
|1.2794
|1.2772
|0.0000
|4.50
|730.58
|2631
|2006.11.15 05:47
|buy
|1316
|0.09
|1.2789
|1.2772
|0.0000
|2632
|2006.11.15 07:34
|close
|1316
|0.09
|1.2794
|1.2772
|0.0000
|4.50
|735.08
|2633
|2006.11.15 07:36
|sell
|1317
|0.09
|1.2796
|1.2813
|0.0000
|2634
|2006.11.15 07:55
|close
|1317
|0.09
|1.2791
|1.2813
|0.0000
|4.50
|739.58
|2635
|2006.11.15 14:08
|sell
|1318
|0.09
|1.2828
|1.2845
|0.0000
|2636
|2006.11.15 14:28
|close
|1318
|0.09
|1.2821
|1.2845
|0.0000
|6.30
|745.88
|2637
|2006.11.16 08:30
|sell
|1319
|0.09
|1.2828
|1.2845
|0.0000
|2638
|2006.11.16 08:35
|close
|1319
|0.09
|1.2819
|1.2845
|0.0000
|8.10
|753.98
|2639
|2006.11.16 09:00
|sell
|1320
|0.09
|1.2823
|1.2840
|0.0000
|2640
|2006.11.16 09:00
|close
|1320
|0.09
|1.2817
|1.2840
|0.0000
|5.40
|759.38
|2641
|2006.11.16 09:01
|buy
|1321
|0.09
|1.2804
|1.2787
|0.0000
|2642
|2006.11.16 09:08
|close
|1321
|0.09
|1.2811
|1.2787
|0.0000
|6.30
|765.68
|2643
|2006.11.16 09:15
|buy
|1322
|0.09
|1.2805
|1.2788
|0.0000
|2644
|2006.11.16 09:22
|close
|1322
|0.09
|1.2812
|1.2788
|0.0000
|6.30
|771.98
|2645
|2006.11.17 01:36
|sell
|1323
|0.09
|1.2773
|1.2790
|0.0000
|2646
|2006.11.17 02:35
|s/l
|1323
|0.09
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|-15.30
|756.68
|2647
|2006.11.17 03:13
|sell
|1324
|0.09
|1.2787
|1.2804
|0.0000
|2648
|2006.11.17 04:09
|close
|1324
|0.09
|1.2780
|1.2804
|0.0000
|6.30
|762.98
|2649
|2006.11.17 08:30
|sell
|1325
|0.09
|1.2782
|1.2799
|0.0000
|2650
|2006.11.17 08:39
|close
|1325
|0.09
|1.2775
|1.2799
|0.0000
|6.30
|769.28
|2651
|2006.11.17 08:47
|sell
|1326
|0.09
|1.2782
|1.2799
|0.0000
|2652
|2006.11.17 09:50
|s/l
|1326
|0.09
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-15.30
|753.98
|2653
|2006.11.17 09:50
|sell
|1327
|0.09
|1.2797
|1.2814
|0.0000
|2654
|2006.11.17 10:00
|s/l
|1327
|0.09
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-15.30
|738.68
|2655
|2006.11.17 10:04
|sell
|1328
|0.09
|1.2822
|1.2839
|0.0000
|2656
|2006.11.17 10:17
|s/l
|1328
|0.09
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-15.30
|723.38
|2657
|2006.11.17 10:17
|sell
|1329
|0.08
|1.2837
|1.2854
|0.0000
|2658
|2006.11.17 10:42
|close
|1329
|0.08
|1.2831
|1.2854
|0.0000
|4.80
|728.18
|2659
|2006.11.17 10:42
|sell
|1330
|0.09
|1.2830
|1.2847
|0.0000
|2660
|2006.11.17 11:45
|close
|1330
|0.09
|1.2820
|1.2847
|0.0000
|9.00
|737.18
|2661
|2006.11.20 04:56
|sell
|1331
|0.09
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|2662
|2006.11.20 04:59
|close
|1331
|0.09
|1.2843
|1.2868
|0.0000
|7.20
|744.38
|2663
|2006.11.21 23:09
|sell
|1332
|0.09
|1.2867
|1.2884
|0.0000
|2664
|2006.11.22 01:00
|close
|1332
|0.09
|1.2863
|1.2884
|0.0000
|4.00
|748.38
|2665
|2006.11.22 02:35
|sell
|1333
|0.09
|1.2869
|1.2886
|0.0000
|2666
|2006.11.22 03:12
|close
|1333
|0.09
|1.2864
|1.2886
|0.0000
|4.50
|752.88
|2667
|2006.11.22 05:46
|buy
|1334
|0.09
|1.2858
|1.2841
|0.0000
|2668
|2006.11.22 05:48
|close
|1334
|0.09
|1.2862
|1.2841
|0.0000
|3.60
|756.48
|2669
|2006.11.22 08:28
|sell
|1335
|0.09
|1.2905
|1.2922
|0.0000
|2670
|2006.11.22 08:32
|s/l
|1335
|0.09
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-15.30
|741.18
|2671
|2006.11.22 08:32
|sell
|1336
|0.09
|1.2920
|1.2937
|0.0000
|2672
|2006.11.22 08:36
|close
|1336
|0.09
|1.2914
|1.2937
|0.0000
|5.40
|746.58
|2673
|2006.11.22 08:36
|sell
|1337
|0.09
|1.2913
|1.2930
|0.0000
|2674
|2006.11.22 08:39
|close
|1337
|0.09
|1.2907
|1.2930
|0.0000
|5.40
|751.98
|2675
|2006.11.22 08:39
|sell
|1338
|0.09
|1.2905
|1.2922
|0.0000
|2676
|2006.11.22 08:53
|s/l
|1338
|0.09
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-15.30
|736.68
|2677
|2006.11.22 08:53
|sell
|1339
|0.09
|1.2920
|1.2937
|0.0000
|2678
|2006.11.22 09:07
|close
|1339
|0.09
|1.2914
|1.2937
|0.0000
|5.40
|742.08
|2679
|2006.11.23 04:07
|sell
|1340
|0.09
|1.2957
|1.2974
|0.0000
|2680
|2006.11.23 04:11
|s/l
|1340
|0.09
|1.2974
|1.2974
|0.0000
|-15.30
|726.78
|2681
|2006.11.23 04:11
|sell
|1341
|0.08
|1.2972
|1.2989
|0.0000
|2682
|2006.11.23 04:15
|close
|1341
|0.08
|1.2966
|1.2989
|0.0000
|4.80
|731.58
|2683
|2006.11.23 04:15
|sell
|1342
|0.08
|1.2965
|1.2982
|0.0000
|2684
|2006.11.23 05:32
|close
|1342
|0.08
|1.2959
|1.2982
|0.0000
|4.80
|736.38
|2685
|2006.11.23 05:32
|buy
|1343
|0.09
|1.2958
|1.2941
|0.0000
|2686
|2006.11.23 05:52
|close
|1343
|0.09
|1.2963
|1.2941
|0.0000
|4.50
|740.88
|2687
|2006.11.23 06:07
|buy
|1344
|0.09
|1.2955
|1.2938
|0.0000
|2688
|2006.11.23 06:15
|close
|1344
|0.09
|1.2960
|1.2938
|0.0000
|4.50
|745.38
|2689
|2006.11.23 06:33
|buy
|1345
|0.09
|1.2955
|1.2938
|0.0000
|2690
|2006.11.23 06:45
|close
|1345
|0.09
|1.2960
|1.2938
|0.0000
|4.50
|749.88
|2691
|2006.11.23 10:37
|buy
|1346
|0.09
|1.2951
|1.2934
|0.0000
|2692
|2006.11.23 17:10
|close
|1346
|0.09
|1.2957
|1.2934
|0.0000
|5.40
|755.28
|2693
|2006.11.24 03:26
|sell
|1347
|0.09
|1.2994
|1.3011
|0.0000
|2694
|2006.11.24 03:30
|s/l
|1347
|0.09
|1.3011
|1.3011
|0.0000
|-15.30
|739.98
|2695
|2006.11.24 03:30
|sell
|1348
|0.09
|1.3009
|1.3026
|0.0000
|2696
|2006.11.24 03:31
|s/l
|1348
|0.09
|1.3026
|1.3026
|0.0000
|-15.30
|724.68
|2697
|2006.11.24 03:31
|sell
|1349
|0.08
|1.3024
|1.3041
|0.0000
|2698
|2006.11.24 03:32
|s/l
|1349
|0.08
|1.3041
|1.3041
|0.0000
|-13.60
|711.08
|2699
|2006.11.24 03:32
|sell
|1350
|0.08
|1.3040
|1.3057
|0.0000
|2700
|2006.11.24 03:32
|s/l
|1350
|0.08
|1.3057
|1.3057
|0.0000
|-13.60
|697.48
|2701
|2006.11.24 03:32
|sell
|1351
|0.08
|1.3057
|1.3074
|0.0000
|2702
|2006.11.24 03:33
|s/l
|1351
|0.08
|1.3074
|1.3074
|0.0000
|-13.60
|683.88
|2703
|2006.11.24 03:33
|sell
|1352
|0.08
|1.3072
|1.3089
|0.0000
|2704
|2006.11.24 03:34
|close
|1352
|0.08
|1.3066
|1.3089
|0.0000
|4.80
|688.68
|2705
|2006.11.24 03:34
|sell
|1353
|0.08
|1.3064
|1.3081
|0.0000
|2706
|2006.11.24 03:34
|close
|1353
|0.08
|1.3057
|1.3081
|0.0000
|5.60
|694.28
|2707
|2006.11.24 03:34
|sell
|1354
|0.08
|1.3054
|1.3071
|0.0000
|2708
|2006.11.24 03:35
|close
|1354
|0.08
|1.3048
|1.3071
|0.0000
|4.80
|699.08
|2709
|2006.11.24 03:35
|sell
|1355
|0.08
|1.3047
|1.3064
|0.0000
|2710
|2006.11.24 03:37
|close
|1355
|0.08
|1.3041
|1.3064
|0.0000
|4.80
|703.88
|2711
|2006.11.24 03:37
|sell
|1356
|0.08
|1.3038
|1.3055
|0.0000
|2712
|2006.11.24 03:42
|s/l
|1356
|0.08
|1.3055
|1.3055
|0.0000
|-13.60
|690.28
|2713
|2006.11.24 03:42
|sell
|1357
|0.08
|1.3054
|1.3071
|0.0000
|2714
|2006.11.24 03:47
|s/l
|1357
|0.08
|1.3071
|1.3071
|0.0000
|-13.60
|676.68
|2715
|2006.11.24 03:47
|sell
|1358
|0.08
|1.3069
|1.3086
|0.0000
|2716
|2006.11.24 03:48
|s/l
|1358
|0.08
|1.3086
|1.3086
|0.0000
|-13.60
|663.08
|2717
|2006.11.24 03:48
|sell
|1359
|0.08
|1.3084
|1.3101
|0.0000
|2718
|2006.11.24 03:49
|close
|1359
|0.08
|1.3078
|1.3101
|0.0000
|4.80
|667.88
|2719
|2006.11.24 03:49
|sell
|1360
|0.08
|1.3075
|1.3092
|0.0000
|2720
|2006.11.24 03:49
|close
|1360
|0.08
|1.3069
|1.3092
|0.0000
|4.80
|672.68
|2721
|2006.11.24 03:49
|sell
|1361
|0.08
|1.3066
|1.3083
|0.0000
|2722
|2006.11.24 03:53
|close
|1361
|0.08
|1.3060
|1.3083
|0.0000
|4.80
|677.48
|2723
|2006.11.24 03:53
|sell
|1362
|0.08
|1.3059
|1.3076
|0.0000
|2724
|2006.11.24 05:14
|s/l
|1362
|0.08
|1.3076
|1.3076
|0.0000
|-13.60
|663.88
|2725
|2006.11.24 06:32
|sell
|1363
|0.08
|1.3090
|1.3107
|0.0000
|2726
|2006.11.24 06:34
|close
|1363
|0.08
|1.3085
|1.3107
|0.0000
|4.00
|667.88
|2727
|2006.11.24 06:58
|sell
|1364
|0.08
|1.3090
|1.3107
|0.0000
|2728
|2006.11.24 07:42
|close
|1364
|0.08
|1.3084
|1.3107
|0.0000
|4.80
|672.68
|2729
|2006.11.24 10:13
|sell
|1365
|0.08
|1.3094
|1.3111
|0.0000
|2730
|2006.11.24 10:25
|close
|1365
|0.08
|1.3088
|1.3111
|0.0000
|4.80
|677.48
|2731
|2006.11.24 10:34
|sell
|1366
|0.08
|1.3094
|1.3111
|0.0000
|2732
|2006.11.24 11:08
|close
|1366
|0.08
|1.3088
|1.3111
|0.0000
|4.80
|682.28
|2733
|2006.11.24 11:48
|buy
|1367
|0.08
|1.3079
|1.3062
|0.0000
|2734
|2006.11.24 11:50
|close
|1367
|0.08
|1.3086
|1.3062
|0.0000
|5.60
|687.88
|2735
|2006.11.26 17:30
|buy
|1368
|0.08
|1.3148
|1.3131
|0.0000
|2736
|2006.11.26 18:00
|close
|1368
|0.08
|1.3158
|1.3131
|0.0000
|8.00
|695.88
|2737
|2006.11.26 19:19
|buy
|1369
|0.08
|1.3147
|1.3130
|0.0000
|2738
|2006.11.26 20:03
|s/l
|1369
|0.08
|1.3130
|1.3130
|0.0000
|-13.60
|682.28
|2739
|2006.11.27 00:25
|buy
|1370
|0.08
|1.3118
|1.3101
|0.0000
|2740
|2006.11.27 00:37
|close
|1370
|0.08
|1.3123
|1.3101
|0.0000
|4.00
|686.28
|2741
|2006.11.27 00:41
|buy
|1371
|0.08
|1.3118
|1.3101
|0.0000
|2742
|2006.11.27 01:18
|close
|1371
|0.08
|1.3125
|1.3101
|0.0000
|5.60
|691.88
|2743
|2006.11.27 01:28
|sell
|1372
|0.08
|1.3132
|1.3149
|0.0000
|2744
|2006.11.27 01:36
|close
|1372
|0.08
|1.3125
|1.3149
|0.0000
|5.60
|697.48
|2745
|2006.11.27 03:29
|buy
|1373
|0.08
|1.3104
|1.3087
|0.0000
|2746
|2006.11.27 03:33
|close
|1373
|0.08
|1.3111
|1.3087
|0.0000
|5.60
|703.08
|2747
|2006.11.27 03:54
|buy
|1374
|0.08
|1.3105
|1.3088
|0.0000
|2748
|2006.11.27 03:58
|s/l
|1374
|0.08
|1.3088
|1.3088
|0.0000
|-13.60
|689.48
|2749
|2006.11.27 03:58
|buy
|1375
|0.08
|1.3089
|1.3072
|0.0000
|2750
|2006.11.27 03:59
|close
|1375
|0.08
|1.3096
|1.3072
|0.0000
|5.60
|695.08
|2751
|2006.11.27 03:59
|buy
|1376
|0.08
|1.3097
|1.3080
|0.0000
|2752
|2006.11.27 04:02
|close
|1376
|0.08
|1.3103
|1.3080
|0.0000
|4.80
|699.88
|2753
|2006.11.27 04:32
|sell
|1377
|0.08
|1.3120
|1.3137
|0.0000
|2754
|2006.11.27 05:14
|close
|1377
|0.08
|1.3113
|1.3137
|0.0000
|5.60
|705.48
|2755
|2006.11.27 05:14
|buy
|1378
|0.08
|1.3113
|1.3096
|0.0000
|2756
|2006.11.27 05:33
|close
|1378
|0.08
|1.3119
|1.3096
|0.0000
|4.80
|710.28
|2757
|2006.11.27 09:25
|sell
|1379
|0.08
|1.3122
|1.3139
|0.0000
|2758
|2006.11.27 09:27
|close
|1379
|0.08
|1.3118
|1.3139
|0.0000
|3.20
|713.48
|2759
|2006.11.28 08:34
|sell
|1380
|0.08
|1.3174
|1.3191
|0.0000
|2760
|2006.11.28 08:36
|close
|1380
|0.08
|1.3167
|1.3191
|0.0000
|5.60
|719.08
|2761
|2006.11.28 08:42
|sell
|1381
|0.08
|1.3174
|1.3191
|0.0000
|2762
|2006.11.28 08:42
|close
|1381
|0.08
|1.3167
|1.3191
|0.0000
|5.60
|724.68
|2763
|2006.11.28 10:03
|buy
|1382
|0.08
|1.3149
|1.3132
|0.0000
|2764
|2006.11.28 10:11
|close
|1382
|0.08
|1.3156
|1.3132
|0.0000
|5.60
|730.28
|2765
|2006.11.28 10:14
|buy
|1383
|0.08
|1.3149
|1.3132
|0.0000
|2766
|2006.11.28 10:20
|close
|1383
|0.08
|1.3156
|1.3132
|0.0000
|5.60
|735.88
|2767
|2006.11.28 10:25
|buy
|1384
|0.08
|1.3149
|1.3132
|0.0000
|2768
|2006.11.28 11:46
|close
|1384
|0.08
|1.3157
|1.3132
|0.0000
|6.40
|742.28
|2769
|2006.11.28 13:16
|sell
|1385
|0.08
|1.3179
|1.3196
|0.0000
|2770
|2006.11.28 13:17
|s/l
|1385
|0.08
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|-13.60
|728.68
|2771
|2006.11.28 13:17
|sell
|1386
|0.08
|1.3195
|1.3212
|0.0000
|2772
|2006.11.28 13:19
|close
|1386
|0.08
|1.3188
|1.3212
|0.0000
|5.60
|734.28
|2773
|2006.11.28 13:19
|sell
|1387
|0.08
|1.3187
|1.3204
|0.0000
|2774
|2006.11.28 13:19
|close
|1387
|0.08
|1.3180
|1.3204
|0.0000
|5.60
|739.88
|2775
|2006.11.28 13:19
|sell
|1388
|0.08
|1.3179
|1.3196
|0.0000
|2776
|2006.11.28 13:20
|close
|1388
|0.08
|1.3172
|1.3196
|0.0000
|5.60
|745.48
|2777
|2006.11.28 13:24
|sell
|1389
|0.08
|1.3179
|1.3196
|0.0000
|2778
|2006.11.28 13:37
|s/l
|1389
|0.08
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|-13.60
|731.88
|2779
|2006.11.28 13:37
|sell
|1390
|0.08
|1.3195
|1.3212
|0.0000
|2780
|2006.11.28 13:38
|close
|1390
|0.08
|1.3188
|1.3212
|0.0000
|5.60
|737.48
|2781
|2006.11.28 13:38
|sell
|1391
|0.08
|1.3187
|1.3204
|0.0000
|2782
|2006.11.28 13:39
|close
|1391
|0.08
|1.3180
|1.3204
|0.0000
|5.60
|743.08
|2783
|2006.11.28 13:39
|sell
|1392
|0.08
|1.3179
|1.3196
|0.0000
|2784
|2006.11.28 13:51
|close
|1392
|0.08
|1.3172
|1.3196
|0.0000
|5.60
|748.68
|2785
|2006.11.28 13:57
|sell
|1393
|0.09
|1.3179
|1.3196
|0.0000
|2786
|2006.11.28 14:57
|s/l
|1393
|0.09
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|-15.30
|733.38
|2787
|2006.11.29 02:46
|buy
|1394
|0.08
|1.3180
|1.3163
|0.0000
|2788
|2006.11.29 03:25
|s/l
|1394
|0.08
|1.3163
|1.3163
|0.0000
|-13.60
|719.78
|2789
|2006.11.29 03:25
|buy
|1395
|0.08
|1.3165
|1.3148
|0.0000
|2790
|2006.11.29 03:33
|close
|1395
|0.08
|1.3170
|1.3148
|0.0000
|4.00
|723.78
|2791
|2006.11.29 04:17
|buy
|1396
|0.08
|1.3160
|1.3143
|0.0000
|2792
|2006.11.29 04:36
|close
|1396
|0.08
|1.3166
|1.3143
|0.0000
|4.80
|728.58
|2793
|2006.11.29 04:58
|buy
|1397
|0.08
|1.3160
|1.3143
|0.0000
|2794
|2006.11.29 08:30
|s/l
|1397
|0.08
|1.3143
|1.3143
|0.0000
|-13.60
|714.98
|2795
|2006.11.29 08:33
|sell
|1398
|0.08
|1.3161
|1.3178
|0.0000
|2796
|2006.11.29 08:38
|close
|1398
|0.08
|1.3154
|1.3178
|0.0000
|5.60
|720.58
|2797
|2006.11.29 09:01
|sell
|1399
|0.08
|1.3152
|1.3169
|0.0000
|2798
|2006.11.29 09:28
|s/l
|1399
|0.08
|1.3169
|1.3169
|0.0000
|-13.60
|706.98
|2799
|2006.11.29 09:28
|sell
|1400
|0.08
|1.3167
|1.3184
|0.0000
|2800
|2006.11.29 10:05
|close
|1400
|0.08
|1.3162
|1.3184
|0.0000
|4.00
|710.98
|2801
|2006.11.29 10:06
|buy
|1401
|0.08
|1.3152
|1.3135
|0.0000
|2802
|2006.11.29 10:10
|close
|1401
|0.08
|1.3158
|1.3135
|0.0000
|4.80
|715.78
|2803
|2006.11.29 10:26
|buy
|1402
|0.08
|1.3152
|1.3135
|0.0000
|2804
|2006.11.29 11:20
|s/l
|1402
|0.08
|1.3135
|1.3135
|0.0000
|-13.60
|702.18
|2805
|2006.11.29 12:30
|sell
|1403
|0.08
|1.3157
|1.3174
|0.0000
|2806
|2006.11.29 13:23
|close
|1403
|0.08
|1.3148
|1.3174
|0.0000
|7.20
|709.38
|2807
|2006.11.29 16:44
|sell
|1404
|0.08
|1.3155
|1.3172
|0.0000
|2808
|2006.11.29 20:32
|close
|1404
|0.08
|1.3148
|1.3172
|0.0000
|5.60
|714.98
|2809
|2006.11.29 21:04
|sell
|1405
|0.08
|1.3156
|1.3173
|0.0000
|2810
|2006.11.29 21:15
|s/l
|1405
|0.08
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|-13.60
|701.38
|2811
|2006.11.29 21:15
|sell
|1406
|0.08
|1.3172
|1.3189
|0.0000
|2812
|2006.11.29 22:15
|close
|1406
|0.08
|1.3164
|1.3189
|0.0000
|6.40
|707.78
|2813
|2006.11.30 04:20
|sell
|1407
|0.08
|1.3197
|1.3214
|0.0000
|2814
|2006.11.30 05:11
|close
|1407
|0.08
|1.3192
|1.3214
|0.0000
|4.00
|711.78
|2815
|2006.11.30 05:19
|buy
|1408
|0.08
|1.3189
|1.3172
|0.0000
|2816
|2006.11.30 05:32
|close
|1408
|0.08
|1.3194
|1.3172
|0.0000
|4.00
|715.78
|2817
|2006.11.30 05:49
|buy
|1409
|0.08
|1.3189
|1.3172
|0.0000
|2818
|2006.11.30 06:13
|close
|1409
|0.08
|1.3196
|1.3172
|0.0000
|5.60
|721.38
|2819
|2006.11.30 09:57
|sell
|1410
|0.08
|1.3204
|1.3221
|0.0000
|2820
|2006.11.30 09:57
|s/l
|1410
|0.08
|1.3221
|1.3221
|0.0000
|-13.60
|707.78
|2821
|2006.11.30 09:57
|sell
|1411
|0.08
|1.3219
|1.3236
|0.0000
|2822
|2006.11.30 09:58
|close
|1411
|0.08
|1.3212
|1.3236
|0.0000
|5.60
|713.38
|2823
|2006.11.30 09:59
|sell
|1412
|0.08
|1.3216
|1.3233
|0.0000
|2824
|2006.11.30 10:00
|close
|1412
|0.08
|1.3209
|1.3233
|0.0000
|5.60
|718.98
|2825
|2006.11.30 11:06
|buy
|1413
|0.08
|1.3249
|1.3232
|0.0000
|2826
|2006.11.30 11:12
|close
|1413
|0.08
|1.3256
|1.3232
|0.0000
|5.60
|724.58
|2827
|2006.11.30 20:15
|buy
|1414
|0.08
|1.3246
|1.3229
|0.0000
|2828
|2006.11.30 20:44
|close
|1414
|0.08
|1.3252
|1.3229
|0.0000
|4.80
|729.38
|2829
|2006.11.30 22:15
|buy
|1415
|0.08
|1.3254
|1.3237
|0.0000
|2830
|2006.12.01 01:21
|close
|1415
|0.08
|1.3259
|1.3237
|0.0000
|3.34
|732.72
|2831
|2006.12.01 03:22
|buy
|1416
|0.08
|1.3259
|1.3242
|0.0000
|2832
|2006.12.01 03:29
|s/l
|1416
|0.08
|1.3242
|1.3242
|0.0000
|-13.60
|719.12
|2833
|2006.12.01 03:29
|buy
|1417
|0.08
|1.3244
|1.3227
|0.0000
|2834
|2006.12.01 04:51
|s/l
|1417
|0.08
|1.3227
|1.3227
|0.0000
|-13.60
|705.52
|2835
|2006.12.01 04:51
|buy
|1418
|0.08
|1.3227
|1.3210
|0.0000
|2836
|2006.12.01 04:54
|close
|1418
|0.08
|1.3233
|1.3210
|0.0000
|4.80
|710.32
|2837
|2006.12.01 04:54
|buy
|1419
|0.08
|1.3234
|1.3217
|0.0000
|2838
|2006.12.01 06:40
|close
|1419
|0.08
|1.3245
|1.3217
|0.0000
|8.80
|719.12
|2839
|2006.12.01 09:14
|sell
|1420
|0.08
|1.3263
|1.3280
|0.0000
|2840
|2006.12.01 09:21
|s/l
|1420
|0.08
|1.3280
|1.3280
|0.0000
|-13.60
|705.52
|2841
|2006.12.01 09:21
|sell
|1421
|0.08
|1.3279
|1.3296
|0.0000
|2842
|2006.12.01 09:30
|close
|1421
|0.08
|1.3270
|1.3296
|0.0000
|7.20
|712.72
|2843
|2006.12.01 09:30
|sell
|1422
|0.08
|1.3267
|1.3284
|0.0000
|2844
|2006.12.01 10:00
|s/l
|1422
|0.08
|1.3284
|1.3284
|0.0000
|-13.60
|699.12
|2845
|2006.12.01 11:11
|buy
|1423
|0.08
|1.3323
|1.3306
|0.0000
|2846
|2006.12.01 11:38
|s/l
|1423
|0.08
|1.3306
|1.3306
|0.0000
|-13.60
|685.52
|2847
|2006.12.01 11:38
|buy
|1424
|0.08
|1.3308
|1.3291
|0.0000
|2848
|2006.12.01 11:44
|close
|1424
|0.08
|1.3316
|1.3291
|0.0000
|6.40
|691.92
|2849
|2006.12.01 11:44
|buy
|1425
|0.08
|1.3317
|1.3300
|0.0000
|2850
|2006.12.01 13:04
|close
|1425
|0.08
|1.3328
|1.3300
|0.0000
|8.80
|700.72
|2851
|2006.12.03 17:55
|sell
|1426
|0.08
|1.3353
|1.3370
|0.0000
|2852
|2006.12.03 19:06
|close
|1426
|0.08
|1.3342
|1.3370
|0.0000
|8.80
|709.52
|2853
|2006.12.03 20:11
|buy
|1427
|0.08
|1.3338
|1.3321
|0.0000
|2854
|2006.12.03 20:28
|s/l
|1427
|0.08
|1.3321
|1.3321
|0.0000
|-13.60
|695.92
|2855
|2006.12.03 20:28
|buy
|1428
|0.08
|1.3322
|1.3305
|0.0000
|2856
|2006.12.03 20:54
|close
|1428
|0.08
|1.3329
|1.3305
|0.0000
|5.60
|701.52
|2857
|2006.12.03 20:54
|buy
|1429
|0.08
|1.3330
|1.3313
|0.0000
|2858
|2006.12.03 23:06
|s/l
|1429
|0.08
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|-13.60
|687.92
|2859
|2006.12.04 00:30
|sell
|1430
|0.08
|1.3329
|1.3346
|0.0000
|2860
|2006.12.04 01:13
|close
|1430
|0.08
|1.3324
|1.3346
|0.0000
|4.00
|691.92
|2861
|2006.12.04 04:02
|buy
|1431
|0.08
|1.3299
|1.3282
|0.0000
|2862
|2006.12.04 04:17
|close
|1431
|0.08
|1.3306
|1.3282
|0.0000
|5.60
|697.52
|2863
|2006.12.04 04:57
|buy
|1432
|0.08
|1.3299
|1.3282
|0.0000
|2864
|2006.12.04 05:39
|close
|1432
|0.08
|1.3307
|1.3282
|0.0000
|6.40
|703.92
|2865
|2006.12.04 20:15
|buy
|1433
|0.08
|1.3333
|1.3316
|0.0000
|2866
|2006.12.05 02:34
|s/l
|1433
|0.08
|1.3316
|1.3316
|0.0000
|-14.26
|689.67
|2867
|2006.12.05 02:35
|buy
|1434
|0.08
|1.3311
|1.3294
|0.0000
|2868
|2006.12.05 02:41
|close
|1434
|0.08
|1.3320
|1.3294
|0.0000
|7.20
|696.87
|2869
|2006.12.05 02:48
|buy
|1435
|0.08
|1.3311
|1.3294
|0.0000
|2870
|2006.12.05 03:11
|close
|1435
|0.08
|1.3320
|1.3294
|0.0000
|7.20
|704.07
|2871
|2006.12.05 05:33
|sell
|1436
|0.08
|1.3322
|1.3339
|0.0000
|2872
|2006.12.05 05:42
|close
|1436
|0.08
|1.3312
|1.3339
|0.0000
|8.00
|712.07
|2873
|2006.12.05 05:48
|sell
|1437
|0.08
|1.3322
|1.3339
|0.0000
|2874
|2006.12.05 08:27
|s/l
|1437
|0.08
|1.3339
|1.3339
|0.0000
|-13.60
|698.47
|2875
|2006.12.05 10:00
|buy
|1438
|0.08
|1.3321
|1.3304
|0.0000
|2876
|2006.12.05 10:04
|close
|1438
|0.08
|1.3330
|1.3304
|0.0000
|7.20
|705.67
|2877
|2006.12.05 10:08
|buy
|1439
|0.08
|1.3321
|1.3304
|0.0000
|2878
|2006.12.05 10:12
|s/l
|1439
|0.08
|1.3304
|1.3304
|0.0000
|-13.60
|692.07
|2879
|2006.12.05 10:12
|buy
|1440
|0.08
|1.3305
|1.3288
|0.0000
|2880
|2006.12.05 10:27
|s/l
|1440
|0.08
|1.3288
|1.3288
|0.0000
|-13.60
|678.47
|2881
|2006.12.05 10:27
|buy
|1441
|0.08
|1.3290
|1.3273
|0.0000
|2882
|2006.12.05 10:39
|close
|1441
|0.08
|1.3299
|1.3273
|0.0000
|7.20
|685.67
|2883
|2006.12.05 10:39
|buy
|1442
|0.08
|1.3302
|1.3285
|0.0000
|2884
|2006.12.05 11:10
|close
|1442
|0.08
|1.3312
|1.3285
|0.0000
|8.00
|693.67
|2885
|2006.12.05 11:35
|sell
|1443
|0.08
|1.3327
|1.3344
|0.0000
|2886
|2006.12.05 11:47
|close
|1443
|0.08
|1.3317
|1.3344
|0.0000
|8.00
|701.67
|2887
|2006.12.06 02:59
|buy
|1444
|0.08
|1.3306
|1.3289
|0.0000
|2888
|2006.12.06 03:05
|close
|1444
|0.08
|1.3314
|1.3289
|0.0000
|6.40
|708.07
|2889
|2006.12.06 09:53
|sell
|1445
|0.08
|1.3291
|1.3308
|0.0000
|2890
|2006.12.06 10:22
|s/l
|1445
|0.08
|1.3308
|1.3308
|0.0000
|-13.60
|694.47
|2891
|2006.12.06 10:38
|sell
|1446
|0.08
|1.3311
|1.3328
|0.0000
|2892
|2006.12.06 13:00
|close
|1446
|0.08
|1.3302
|1.3328
|0.0000
|7.20
|701.67
|2893
|2006.12.07 00:43
|buy
|1447
|0.08
|1.3298
|1.3281
|0.0000
|2894
|2006.12.07 01:05
|close
|1447
|0.08
|1.3305
|1.3281
|0.0000
|5.60
|707.27
|2895
|2006.12.07 04:29
|buy
|1448
|0.08
|1.3303
|1.3286
|0.0000
|2896
|2006.12.07 05:15
|s/l
|1448
|0.08
|1.3286
|1.3286
|0.0000
|-13.60
|693.67
|2897
|2006.12.07 08:36
|sell
|1449
|0.08
|1.3318
|1.3335
|0.0000
|2898
|2006.12.07 08:39
|close
|1449
|0.08
|1.3308
|1.3335
|0.0000
|8.00
|701.67
|2899
|2006.12.07 09:01
|buy
|1450
|0.08
|1.3278
|1.3261
|0.0000
|2900
|2006.12.07 09:03
|close
|1450
|0.08
|1.3284
|1.3261
|0.0000
|4.80
|706.47
|2901
|2006.12.07 10:15
|buy
|1451
|0.08
|1.3286
|1.3269
|0.0000
|2902
|2006.12.07 10:20
|close
|1451
|0.08
|1.3293
|1.3269
|0.0000
|5.60
|712.07
|2903
|2006.12.07 14:42
|buy
|1452
|0.08
|1.3278
|1.3261
|0.0000
|2904
|2006.12.07 15:49
|close
|1452
|0.08
|1.3286
|1.3261
|0.0000
|6.40
|718.47
|2905
|2006.12.08 08:30
|buy
|1453
|0.08
|1.3250
|1.3233
|0.0000
|2906
|2006.12.08 08:31
|close
|1453
|0.08
|1.3261
|1.3233
|0.0000
|8.80
|727.27
|2907
|2006.12.08 08:32
|buy
|1454
|0.08
|1.3250
|1.3233
|0.0000
|2908
|2006.12.08 08:33
|close
|1454
|0.08
|1.3259
|1.3233
|0.0000
|7.20
|734.47
|2909
|2006.12.08 08:45
|sell
|1455
|0.08
|1.3291
|1.3308
|0.0000
|2910
|2006.12.08 08:45
|s/l
|1455
|0.08
|1.3308
|1.3308
|0.0000
|-13.60
|720.87
|2911
|2006.12.08 08:45
|sell
|1456
|0.08
|1.3307
|1.3324
|0.0000
|2912
|2006.12.08 08:52
|s/l
|1456
|0.08
|1.3324
|1.3324
|0.0000
|-13.60
|707.27
|2913
|2006.12.08 08:52
|sell
|1457
|0.08
|1.3322
|1.3339
|0.0000
|2914
|2006.12.08 08:53
|s/l
|1457
|0.08
|1.3339
|1.3339
|0.0000
|-13.60
|693.67
|2915
|2006.12.08 08:53
|sell
|1458
|0.08
|1.3340
|1.3357
|0.0000
|2916
|2006.12.08 08:54
|close
|1458
|0.08
|1.3332
|1.3357
|0.0000
|6.40
|700.07
|2917
|2006.12.08 08:54
|sell
|1459
|0.08
|1.3331
|1.3348
|0.0000
|2918
|2006.12.08 09:15
|s/l
|1459
|0.08
|1.3348
|1.3348
|0.0000
|-13.60
|686.47
|2919
|2006.12.08 10:26
|buy
|1460
|0.08
|1.3325
|1.3308
|0.0000
|2920
|2006.12.08 10:34
|s/l
|1460
|0.08
|1.3308
|1.3308
|0.0000
|-13.60
|672.87
|2921
|2006.12.08 10:34
|buy
|1461
|0.08
|1.3310
|1.3293
|0.0000
|2922
|2006.12.08 10:39
|close
|1461
|0.08
|1.3319
|1.3293
|0.0000
|7.20
|680.07
|2923
|2006.12.08 10:40
|buy
|1462
|0.08
|1.3322
|1.3305
|0.0000
|2924
|2006.12.08 11:25
|s/l
|1462
|0.08
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|-13.60
|666.47
|2925
|2006.12.08 11:40
|buy
|1463
|0.08
|1.3301
|1.3284
|0.0000
|2926
|2006.12.08 11:43
|s/l
|1463
|0.08
|1.3284
|1.3284
|0.0000
|-13.60
|652.87
|2927
|2006.12.08 11:43
|buy
|1464
|0.07
|1.3286
|1.3269
|0.0000
|2928
|2006.12.08 11:49
|s/l
|1464
|0.07
|1.3269
|1.3269
|0.0000
|-11.90
|640.97
|2929
|2006.12.08 11:49
|buy
|1465
|0.07
|1.3271
|1.3254
|0.0000
|2930
|2006.12.08 11:51
|s/l
|1465
|0.07
|1.3254
|1.3254
|0.0000
|-11.90
|629.07
|2931
|2006.12.08 11:51
|buy
|1466
|0.07
|1.3255
|1.3238
|0.0000
|2932
|2006.12.08 11:52
|s/l
|1466
|0.07
|1.3238
|1.3238
|0.0000
|-11.90
|617.17
|2933
|2006.12.08 11:52
|buy
|1467
|0.07
|1.3240
|1.3223
|0.0000
|2934
|2006.12.08 11:54
|s/l
|1467
|0.07
|1.3223
|1.3223
|0.0000
|-11.90
|605.27
|2935
|2006.12.08 11:54
|buy
|1468
|0.07
|1.3225
|1.3208
|0.0000
|2936
|2006.12.08 11:55
|s/l
|1468
|0.07
|1.3208
|1.3208
|0.0000
|-11.90
|593.37
|2937
|2006.12.08 11:55
|buy
|1469
|0.07
|1.3210
|1.3193
|0.0000
|2938
|2006.12.08 11:55
|s/l
|1469
|0.07
|1.3193
|1.3193
|0.0000
|-11.90
|581.47
|2939
|2006.12.08 11:55
|buy
|1470
|0.07
|1.3195
|1.3178
|0.0000
|2940
|2006.12.08 11:55
|close
|1470
|0.07
|1.3206
|1.3178
|0.0000
|7.70
|589.17
|2941
|2006.12.08 11:55
|buy
|1471
|0.07
|1.3206
|1.3189
|0.0000
|2942
|2006.12.08 11:56
|close
|1471
|0.07
|1.3217
|1.3189
|0.0000
|7.70
|596.87
|2943
|2006.12.08 11:56
|buy
|1472
|0.07
|1.3220
|1.3203
|0.0000
|2944
|2006.12.08 12:01
|s/l
|1472
|0.07
|1.3203
|1.3203
|0.0000
|-11.90
|584.97
|2945
|2006.12.08 12:02
|buy
|1473
|0.07
|1.3202
|1.3185
|0.0000
|2946
|2006.12.08 12:02
|close
|1473
|0.07
|1.3209
|1.3185
|0.0000
|4.90
|589.87
|2947
|2006.12.11 03:18
|sell
|1474
|0.07
|1.3219
|1.3236
|0.0000
|2948
|2006.12.11 03:26
|close
|1474
|0.07
|1.3208
|1.3236
|0.0000
|7.70
|597.57
|2949
|2006.12.11 11:32
|sell
|1475
|0.07
|1.3230
|1.3247
|0.0000
|2950
|2006.12.11 11:58
|close
|1475
|0.07
|1.3223
|1.3247
|0.0000
|4.90
|602.47
|2951
|2006.12.11 12:31
|sell
|1476
|0.07
|1.3263
|1.3280
|0.0000
|2952
|2006.12.11 13:03
|close
|1476
|0.07
|1.3255
|1.3280
|0.0000
|5.60
|608.07
|2953
|2006.12.12 02:50
|buy
|1477
|0.07
|1.3238
|1.3221
|0.0000
|2954
|2006.12.12 04:49
|close
|1477
|0.07
|1.3248
|1.3221
|0.0000
|7.00
|615.07
|2955
|2006.12.12 09:37
|sell
|1478
|0.07
|1.3256
|1.3273
|0.0000
|2956
|2006.12.12 10:00
|close
|1478
|0.07
|1.3245
|1.3273
|0.0000
|7.70
|622.77
|2957
|2006.12.12 14:21
|sell
|1479
|0.07
|1.3265
|1.3282
|0.0000
|2958
|2006.12.12 14:32
|s/l
|1479
|0.07
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|-11.90
|610.87
|2959
|2006.12.12 14:32
|sell
|1480
|0.07
|1.3280
|1.3297
|0.0000
|2960
|2006.12.12 19:59
|close
|1480
|0.07
|1.3271
|1.3297
|0.0000
|6.30
|617.17
|2961
|2006.12.13 10:56
|sell
|1481
|0.07
|1.3224
|1.3241
|0.0000
|2962
|2006.12.13 11:38
|close
|1481
|0.07
|1.3216
|1.3241
|0.0000
|5.60
|622.77
|2963
|2006.12.13 12:53
|buy
|1482
|0.07
|1.3199
|1.3182
|0.0000
|2964
|2006.12.13 12:59
|close
|1482
|0.07
|1.3207
|1.3182
|0.0000
|5.60
|628.37
|2965
|2006.12.14 04:56
|buy
|1483
|0.07
|1.3224
|1.3207
|0.0000
|2966
|2006.12.14 06:13
|s/l
|1483
|0.07
|1.3207
|1.3207
|0.0000
|-11.90
|616.47
|2967
|2006.12.14 06:13
|buy
|1484
|0.07
|1.3209
|1.3192
|0.0000
|2968
|2006.12.14 06:34
|s/l
|1484
|0.07
|1.3192
|1.3192
|0.0000
|-11.90
|604.57
|2969
|2006.12.14 06:34
|buy
|1485
|0.07
|1.3194
|1.3177
|0.0000
|2970
|2006.12.14 08:30
|s/l
|1485
|0.07
|1.3177
|1.3177
|0.0000
|-11.90
|592.67
|2971
|2006.12.14 08:30
|buy
|1486
|0.07
|1.3176
|1.3159
|0.0000
|2972
|2006.12.14 08:59
|close
|1486
|0.07
|1.3184
|1.3159
|0.0000
|5.60
|598.27
|2973
|2006.12.14 09:04
|sell
|1487
|0.07
|1.3196
|1.3213
|0.0000
|2974
|2006.12.14 09:30
|close
|1487
|0.07
|1.3187
|1.3213
|0.0000
|6.30
|604.57
|2975
|2006.12.14 10:25
|buy
|1488
|0.07
|1.3170
|1.3153
|0.0000
|2976
|2006.12.14 10:29
|s/l
|1488
|0.07
|1.3153
|1.3153
|0.0000
|-11.90
|592.67
|2977
|2006.12.14 10:29
|buy
|1489
|0.07
|1.3154
|1.3137
|0.0000
|2978
|2006.12.14 10:52
|close
|1489
|0.07
|1.3163
|1.3137
|0.0000
|6.30
|598.97
|2979
|2006.12.14 10:59
|buy
|1490
|0.07
|1.3170
|1.3153
|0.0000
|2980
|2006.12.14 11:25
|s/l
|1490
|0.07
|1.3153
|1.3153
|0.0000
|-11.90
|587.07
|2981
|2006.12.14 14:14
|sell
|1491
|0.07
|1.3164
|1.3181
|0.0000
|2982
|2006.12.14 14:21
|close
|1491
|0.07
|1.3155
|1.3181
|0.0000
|6.30
|593.37
|2983
|2006.12.15 02:46
|sell
|1492
|0.07
|1.3162
|1.3179
|0.0000
|2984
|2006.12.15 04:01
|close
|1492
|0.07
|1.3155
|1.3179
|0.0000
|4.90
|598.27
|2985
|2006.12.15 04:19
|buy
|1493
|0.07
|1.3142
|1.3125
|0.0000
|2986
|2006.12.15 04:29
|s/l
|1493
|0.07
|1.3125
|1.3125
|0.0000
|-11.90
|586.37
|2987
|2006.12.15 04:29
|buy
|1494
|0.07
|1.3126
|1.3109
|0.0000
|2988
|2006.12.15 04:30
|s/l
|1494
|0.07
|1.3109
|1.3109
|0.0000
|-11.90
|574.47
|2989
|2006.12.15 04:30
|buy
|1495
|0.07
|1.3111
|1.3094
|0.0000
|2990
|2006.12.15 05:51
|close
|1495
|0.07
|1.3119
|1.3094
|0.0000
|5.60
|580.07
|2991
|2006.12.15 05:51
|sell
|1496
|0.07
|1.3121
|1.3138
|0.0000
|2992
|2006.12.15 06:08
|close
|1496
|0.07
|1.3112
|1.3138
|0.0000
|6.30
|586.37
|2993
|2006.12.15 08:26
|sell
|1497
|0.07
|1.3131
|1.3148
|0.0000
|2994
|2006.12.15 08:29
|s/l
|1497
|0.07
|1.3148
|1.3148
|0.0000
|-11.90
|574.47
|2995
|2006.12.15 08:29
|sell
|1498
|0.07
|1.3146
|1.3163
|0.0000
|2996
|2006.12.15 08:29
|s/l
|1498
|0.07
|1.3163
|1.3163
|0.0000
|-11.90
|562.57
|2997
|2006.12.15 08:29
|sell
|1499
|0.06
|1.3169
|1.3186
|0.0000
|2998
|2006.12.15 08:30
|s/l
|1499
|0.06
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|-10.20
|552.37
|2999
|2006.12.15 08:30
|sell
|1500
|0.06
|1.3184
|1.3201
|0.0000
|3000
|2006.12.15 08:34
|close
|1500
|0.06
|1.3169
|1.3201
|0.0000
|9.00
|561.37
|3001
|2006.12.15 08:34
|sell
|1501
|0.06
|1.3166
|1.3183
|0.0000
|3002
|2006.12.15 08:58
|s/l
|1501
|0.06
|1.3183
|1.3183
|0.0000
|-10.20
|551.17
|3003
|2006.12.15 08:58
|sell
|1502
|0.06
|1.3181
|1.3198
|0.0000
|3004
|2006.12.15 09:02
|close
|1502
|0.06
|1.3173
|1.3198
|0.0000
|4.80
|555.97
|3005
|2006.12.15 10:06
|buy
|1503
|0.06
|1.3085
|1.3068
|0.0000
|3006
|2006.12.15 11:01
|close
|1503
|0.06
|1.3093
|1.3068
|0.0000
|4.80
|560.77
|3007
|2006.12.15 13:24
|buy
|1504
|0.06
|1.3060
|1.3043
|0.0000
|3008
|2006.12.15 13:29
|close
|1504
|0.06
|1.3068
|1.3043
|0.0000
|4.80
|565.57
|3009
|2006.12.18 11:46
|sell
|1505
|0.06
|1.3074
|1.3091
|0.0000
|3010
|2006.12.18 14:17
|s/l
|1505
|0.06
|1.3091
|1.3091
|0.0000
|-10.20
|555.37
|3011
|2006.12.19 02:50
|sell
|1506
|0.06
|1.3112
|1.3129
|0.0000
|3012
|2006.12.19 03:08
|s/l
|1506
|0.06
|1.3129
|1.3129
|0.0000
|-10.20
|545.17
|3013
|2006.12.19 03:51
|sell
|1507
|0.06
|1.3138
|1.3155
|0.0000
|3014
|2006.12.19 04:00
|s/l
|1507
|0.06
|1.3155
|1.3155
|0.0000
|-10.20
|534.97
|3015
|2006.12.19 11:52
|sell
|1508
|0.06
|1.3187
|1.3204
|0.0000
|3016
|2006.12.19 13:31
|s/l
|1508
|0.06
|1.3204
|1.3204
|0.0000
|-10.20
|524.77
|3017
|2006.12.20 02:58
|buy
|1509
|0.06
|1.3210
|1.3193
|0.0000
|3018
|2006.12.20 03:19
|close
|1509
|0.06
|1.3223
|1.3193
|0.0000
|7.80
|532.57
|3019
|2006.12.20 10:17
|sell
|1510
|0.06
|1.3211
|1.3228
|0.0000
|3020
|2006.12.20 10:37
|close
|1510
|0.06
|1.3198
|1.3228
|0.0000
|7.80
|540.37
|3021
|2006.12.20 13:33
|sell
|1511
|0.06
|1.3174
|1.3191
|0.0000
|3022
|2006.12.20 20:04
|s/l
|1511
|0.06
|1.3191
|1.3191
|0.0000
|-10.20
|530.17