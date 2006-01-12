Strategy Tester Report
Cyberia_Trader1.85g_jpy

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9469.83Gross profit27273.26Gross loss-36743.09
Profit factor0.74Expected payoff-6.27
Absolute drawdown9475.23Maximal drawdown9487.83 (94.76%)Relative drawdown94.76% (9487.83)
Total trades1511Short positions (won %)752 (61.70%)Long positions (won %)759 (61.13%)
Profit trades (% of total)928 (61.42%)Loss trades (% of total)583 (38.58%)
Largestprofit trade146.90loss trade-214.20
Averageprofit trade29.39loss trade-63.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (401.40)consecutive losses (loss in money)8 (-98.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)769.67 (9)consecutive loss (count of losses)-901.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 21:01buy11.261.18611.18440.0000
22006.01.02 21:05close11.261.18621.18440.000012.6010012.60
32006.01.02 22:55buy21.271.18681.18510.0000
42006.01.02 22:55close21.271.18681.18510.00000.0010012.60
52006.01.03 01:33buy31.261.18901.18730.0000
62006.01.03 01:44s/l31.261.18731.18730.0000-214.209798.40
72006.01.03 02:37buy41.241.18741.18570.0000
82006.01.03 02:52close41.241.18781.18570.000049.609848.00
92006.01.03 10:00sell51.241.19361.19530.0000
102006.01.03 10:11s/l51.241.19531.19530.0000-210.809637.20
112006.01.03 12:53sell61.211.19801.19970.0000
122006.01.03 14:01s/l61.211.19971.19970.0000-205.709431.50
132006.01.03 14:01sell71.181.19961.20130.0000
142006.01.03 14:33s/l71.181.20131.20130.0000-200.609230.90
152006.01.03 18:02sell81.151.20171.20340.0000
162006.01.03 18:43s/l81.151.20341.20340.0000-195.509035.40
172006.01.03 19:01buy91.131.20301.20130.0000
182006.01.03 19:42close91.131.20431.20130.0000146.909182.30
192006.01.03 20:01sell101.141.20341.20510.0000
202006.01.03 21:05s/l101.141.20511.20510.0000-193.808988.50
212006.01.04 02:00buy111.121.20441.20270.0000
222006.01.04 02:42close111.121.20521.20270.000089.609078.10
232006.01.04 02:59buy121.131.20441.20270.0000
242006.01.04 03:04close121.131.20511.20270.000079.109157.20
252006.01.04 07:09sell131.141.20741.20910.0000
262006.01.04 07:35s/l131.141.20911.20910.0000-193.808963.40
272006.01.04 07:35sell141.111.20891.21060.0000
282006.01.04 07:38s/l141.111.21061.21060.0000-188.708774.70
292006.01.04 07:38sell151.091.21041.21210.0000
302006.01.04 07:46close151.091.20941.21210.0000109.008883.70
312006.01.04 07:46sell161.101.20911.21080.0000
322006.01.04 08:02close161.101.20811.21080.0000110.008993.70
332006.01.04 09:01sell171.121.20981.21150.0000
342006.01.04 09:02close171.121.20931.21150.000056.009049.70
352006.01.04 09:38sell181.121.20981.21150.0000
362006.01.04 09:41close181.121.20931.21150.000056.009105.70
372006.01.04 09:50buy191.131.20671.20500.0000
382006.01.04 09:54close191.131.20771.20500.0000113.009218.70
392006.01.04 18:35buy201.141.21031.20860.0000
402006.01.04 18:42close201.141.21101.20860.000079.809298.50
412006.01.05 20:34buy211.151.20941.20770.0000
422006.01.06 04:15close211.151.21011.20770.000071.079369.57
432006.01.06 08:36buy221.161.20911.20740.0000
442006.01.06 08:37close221.161.20981.20740.000081.209450.77
452006.01.06 09:24buy231.171.21411.21240.0000
462006.01.06 09:50close231.171.21491.21240.000093.609544.37
472006.01.09 03:41buy241.181.20931.20760.0000
482006.01.09 04:08s/l241.181.20761.20760.0000-200.609343.77
492006.01.09 10:32sell251.161.20901.21070.0000
502006.01.09 10:42close251.161.20831.21070.000081.209424.97
512006.01.09 11:17buy261.171.20601.20430.0000
522006.01.09 11:34close261.171.20671.20430.000081.909506.87
532006.01.09 11:42buy271.181.20601.20430.0000
542006.01.09 11:55close271.181.20671.20430.000082.609589.47
552006.01.09 12:37sell281.191.20781.20950.0000
562006.01.09 14:46s/l281.191.20951.20950.0000-202.309387.17
572006.01.09 21:30buy291.171.20621.20450.0000
582006.01.09 21:31s/l291.171.20451.20450.0000-198.909188.27
592006.01.09 21:31buy301.141.20471.20300.0000
602006.01.09 21:33close301.141.20551.20300.000091.209279.47
612006.01.09 21:33buy311.151.20561.20390.0000
622006.01.09 22:12close311.151.20611.20390.000057.509336.97
632006.01.09 23:14buy321.161.20581.20410.0000
642006.01.10 02:29s/l321.161.20411.20410.0000-206.719130.26
652006.01.10 06:23buy331.131.20881.20710.0000
662006.01.10 08:00s/l331.131.20711.20710.0000-192.108938.16
672006.01.10 08:31buy341.111.20561.20390.0000
682006.01.10 08:42s/l341.111.20391.20390.0000-188.708749.46
692006.01.10 08:42buy351.091.20411.20240.0000
702006.01.10 08:51close351.091.20481.20240.000076.308825.76
712006.01.10 08:51buy361.101.20491.20320.0000
722006.01.10 09:53close361.101.20581.20320.000099.008924.76
732006.01.11 04:02buy371.111.20461.20290.0000
742006.01.11 04:12close371.111.20531.20290.000077.709002.46
752006.01.11 05:47sell381.121.20701.20870.0000
762006.01.11 06:00close381.121.20621.20870.000089.609092.06
772006.01.11 07:30sell391.131.20931.21100.0000
782006.01.11 07:41close391.131.20871.21100.000067.809159.86
792006.01.11 10:19buy401.141.20991.20820.0000
802006.01.11 10:40close401.141.21061.20820.000079.809239.66
812006.01.11 10:59buy411.151.20991.20820.0000
822006.01.11 11:26close411.151.21091.20820.0000115.009354.66
832006.01.11 11:47sell421.161.21201.21370.0000
842006.01.11 11:57s/l421.161.21371.21370.0000-197.209157.46
852006.01.11 11:57sell431.131.21351.21520.0000
862006.01.11 13:23close431.131.21281.21520.000079.109236.56
872006.01.11 17:31sell441.141.21371.21540.0000
882006.01.11 20:42s/l441.141.21541.21540.0000-193.809042.76
892006.01.11 23:50buy451.121.21381.21210.0000
902006.01.12 01:14close451.121.21451.21210.000050.859093.61
912006.01.12 08:13buy461.131.21251.21080.0000
922006.01.12 08:15s/l461.131.21081.21080.0000-192.108901.51
932006.01.12 08:15buy471.101.21101.20930.0000
942006.01.12 08:34close471.101.21191.20930.000099.009000.51
952006.01.12 08:36buy481.111.21251.21080.0000
962006.01.12 08:39s/l481.111.21081.21080.0000-188.708811.81
972006.01.12 08:39buy491.091.21091.20920.0000
982006.01.12 08:42close491.091.21181.20920.000098.108909.91
992006.01.12 08:43buy501.101.21251.21080.0000
1002006.01.12 08:46s/l501.101.21081.21080.0000-187.008722.91
1012006.01.12 08:46buy511.081.21101.20930.0000
1022006.01.12 08:55s/l511.081.20931.20930.0000-183.608539.31
1032006.01.12 08:55buy521.061.20951.20780.0000
1042006.01.12 08:59s/l521.061.20781.20780.0000-180.208359.11
1052006.01.12 08:59buy531.041.20801.20630.0000
1062006.01.12 09:01s/l531.041.20631.20630.0000-176.808182.31
1072006.01.12 09:02buy541.021.20621.20450.0000
1082006.01.12 09:06s/l541.021.20451.20450.0000-173.408008.91
1092006.01.12 09:06buy551.001.20471.20300.0000
1102006.01.12 09:08close551.001.20561.20300.000090.008098.91
1112006.01.12 09:08buy561.011.20571.20400.0000
1122006.01.12 09:14close561.011.20651.20400.000080.808179.71
1132006.01.12 09:18buy571.021.20621.20450.0000
1142006.01.12 09:27s/l571.021.20451.20450.0000-173.408006.31
1152006.01.12 09:27buy581.001.20471.20300.0000
1162006.01.12 09:27s/l581.001.20301.20300.0000-170.007836.31
1172006.01.12 09:27buy590.981.20321.20150.0000
1182006.01.12 09:28s/l590.981.20151.20150.0000-166.607669.71
1192006.01.12 09:28buy600.961.20171.20000.0000
1202006.01.12 09:32close600.961.20301.20000.0000124.807794.51
1212006.01.12 09:32buy610.971.20331.20160.0000
1222006.01.12 10:05s/l610.971.20161.20160.0000-164.907629.61
1232006.01.12 10:58sell620.951.20361.20530.0000
1242006.01.12 11:46close620.951.20261.20530.000095.007724.61
1252006.01.12 14:55sell630.961.20391.20560.0000
1262006.01.12 17:31close630.961.20281.20560.0000105.607830.21
1272006.01.13 01:18sell640.971.20521.20690.0000
1282006.01.13 02:31s/l640.971.20691.20690.0000-164.907665.31
1292006.01.13 02:31sell650.951.20711.20880.0000
1302006.01.13 02:40close650.951.20601.20880.0000104.507769.81
1312006.01.13 02:56sell660.971.20711.20880.0000
1322006.01.13 03:57close660.971.20581.20880.0000126.107895.91
1332006.01.13 05:30buy670.981.20601.20430.0000
1342006.01.13 07:57s/l670.981.20431.20430.0000-166.607729.31
1352006.01.13 08:27sell680.961.20531.20700.0000
1362006.01.13 08:30close680.961.20411.20700.0000115.207844.51
1372006.01.13 08:31sell690.981.20531.20700.0000
1382006.01.13 08:34s/l690.981.20701.20700.0000-166.607677.91
1392006.01.13 08:34sell700.951.20681.20850.0000
1402006.01.13 08:40s/l700.951.20851.20850.0000-161.507516.41
1412006.01.13 08:40sell710.931.20831.21000.0000
1422006.01.13 08:44close710.931.20701.21000.0000120.907637.31
1432006.01.13 08:44sell720.951.20701.20870.0000
1442006.01.13 09:20close720.951.20591.20870.0000104.507741.81
1452006.01.13 10:03sell730.961.20581.20750.0000
1462006.01.13 10:41s/l730.961.20751.20750.0000-163.207578.61
1472006.01.13 10:41sell740.941.20731.20900.0000
1482006.01.13 10:47s/l740.941.20901.20900.0000-159.807418.81
1492006.01.13 10:47sell750.921.20881.21050.0000
1502006.01.13 10:52close750.921.20791.21050.000082.807501.61
1512006.01.13 10:52sell760.931.20761.20930.0000
1522006.01.13 11:26s/l760.931.20931.20930.0000-158.107343.51
1532006.01.13 12:38sell770.911.21321.21490.0000
1542006.01.15 17:00s/l770.911.21491.21490.0000-154.707188.81
1552006.01.15 20:22buy780.891.21511.21340.0000
1562006.01.16 00:43s/l780.891.21341.21340.0000-158.607030.21
1572006.01.16 00:43buy790.871.21361.21190.0000
1582006.01.16 00:59close790.871.21451.21190.000078.307108.51
1592006.01.16 10:29sell800.881.21221.21390.0000
1602006.01.16 17:40close800.881.21141.21390.000070.407178.91
1612006.01.16 19:54buy810.891.21011.20840.0000
1622006.01.16 19:56s/l810.891.20841.20840.0000-151.307027.61
1632006.01.16 19:56buy820.871.20861.20690.0000
1642006.01.16 20:46close820.871.20951.20690.000078.307105.91
1652006.01.16 22:08sell830.881.21111.21280.0000
1662006.01.17 01:30s/l830.881.21281.21280.0000-145.736960.18
1672006.01.17 04:51buy840.861.21031.20860.0000
1682006.01.17 05:44close840.861.21101.20860.000060.207020.38
1692006.01.17 07:36sell850.871.20881.21050.0000
1702006.01.17 08:04close850.871.20801.21050.000069.607089.98
1712006.01.17 11:24sell860.881.20811.20980.0000
1722006.01.17 11:30close860.881.20731.20980.000070.407160.38
1732006.01.17 13:14sell870.891.20811.20980.0000
1742006.01.17 14:48s/l870.891.20981.20980.0000-151.307009.08
1752006.01.17 17:30sell880.871.21171.21340.0000
1762006.01.17 18:14close880.871.21101.21340.000060.907069.98
1772006.01.17 18:54buy890.881.21081.20910.0000
1782006.01.17 20:03s/l890.881.20911.20910.0000-149.606920.38
1792006.01.18 02:54sell900.861.21071.21240.0000
1802006.01.18 03:00s/l900.861.21241.21240.0000-146.206774.18
1812006.01.18 03:48sell910.841.21391.21560.0000
1822006.01.18 04:06close910.841.21271.21560.0000100.806874.98
1832006.01.18 10:12buy920.851.21131.20960.0000
1842006.01.18 10:16s/l920.851.20961.20960.0000-144.506730.48
1852006.01.18 10:16buy930.831.20981.20810.0000
1862006.01.18 11:43s/l930.831.20811.20810.0000-141.106589.38
1872006.01.18 11:43buy940.821.20831.20660.0000
1882006.01.18 13:32close940.821.20941.20660.000090.206679.58
1892006.01.18 19:45buy950.831.20901.20730.0000
1902006.01.18 21:01close950.831.21001.20730.000083.006762.58
1912006.01.19 03:35buy960.841.20621.20450.0000
1922006.01.19 03:41close960.841.20711.20450.000075.606838.18
1932006.01.19 10:34sell970.851.21071.21240.0000
1942006.01.19 10:56s/l970.851.21241.21240.0000-144.506693.68
1952006.01.19 10:56sell980.831.21221.21390.0000
1962006.01.19 11:04close980.831.21101.21390.000099.606793.28
1972006.01.19 13:35buy990.841.20971.20800.0000
1982006.01.19 19:16s/l990.841.20801.20800.0000-142.806650.48
1992006.01.19 20:08buy1000.831.20781.20610.0000
2002006.01.20 01:16s/l1000.831.20611.20610.0000-147.916502.57
2012006.01.20 03:37buy1010.811.20581.20410.0000
2022006.01.20 03:37s/l1010.811.20411.20410.0000-137.706364.87
2032006.01.20 03:37buy1020.791.20431.20260.0000
2042006.01.20 03:38close1020.791.20521.20260.000071.106435.97
2052006.01.20 03:38buy1030.801.20551.20380.0000
2062006.01.20 03:41close1030.801.20641.20380.000072.006507.97
2072006.01.20 03:44buy1040.811.20581.20410.0000
2082006.01.20 03:50close1040.811.20671.20410.000072.906580.87
2092006.01.20 04:01sell1050.821.20851.21020.0000
2102006.01.20 04:02close1050.821.20781.21020.000057.406638.27
2112006.01.20 04:12sell1060.821.20851.21020.0000
2122006.01.20 04:24close1060.821.20781.21020.000057.406695.67
2132006.01.20 04:46sell1070.831.20851.21020.0000
2142006.01.20 05:08close1070.831.20771.21020.000066.406762.07
2152006.01.20 05:58buy1080.841.20721.20550.0000
2162006.01.20 08:43close1080.841.20801.20550.000067.206829.27
2172006.01.22 19:40sell1090.841.22031.22200.0000
2182006.01.22 19:41s/l1090.841.22201.22200.0000-142.806686.47
2192006.01.22 19:41sell1100.821.22191.22360.0000
2202006.01.22 19:41s/l1100.821.22361.22360.0000-139.406547.07
2212006.01.22 19:41sell1110.801.22451.22620.0000
2222006.01.22 19:41close1110.801.22371.22620.000064.006611.07
2232006.01.22 19:42sell1120.811.22341.22510.0000
2242006.01.22 19:42close1120.811.22261.22510.000064.806675.87
2252006.01.22 19:42sell1130.821.22231.22400.0000
2262006.01.22 19:44s/l1130.821.22401.22400.0000-139.406536.47
2272006.01.22 19:44sell1140.801.22381.22550.0000
2282006.01.22 19:45close1140.801.22301.22550.000064.006600.47
2292006.01.22 19:45sell1150.811.22271.22440.0000
2302006.01.22 19:52close1150.811.22191.22440.000064.806665.27
2312006.01.22 19:52sell1160.821.22161.22330.0000
2322006.01.22 20:18s/l1160.821.22331.22330.0000-139.406525.87
2332006.01.22 22:55sell1170.801.22541.22710.0000
2342006.01.22 23:01close1170.801.22471.22710.000056.006581.87
2352006.01.22 23:13buy1180.811.22331.22160.0000
2362006.01.22 23:52close1180.811.22411.22160.000064.806646.67
2372006.01.23 04:38sell1190.811.22611.22780.0000
2382006.01.23 05:38s/l1190.811.22781.22780.0000-137.706508.97
2392006.01.24 01:07buy1200.791.23001.22830.0000
2402006.01.24 02:05s/l1200.791.22831.22830.0000-134.306374.67
2412006.01.24 08:58buy1210.781.22611.22440.0000
2422006.01.24 09:05close1210.781.22711.22440.000078.006452.67
2432006.01.24 14:21buy1220.791.22761.22590.0000
2442006.01.24 14:25s/l1220.791.22591.22590.0000-134.306318.37
2452006.01.24 14:25buy1230.771.22611.22440.0000
2462006.01.24 14:27close1230.771.22701.22440.000069.306387.67
2472006.01.24 14:27buy1240.781.22711.22540.0000
2482006.01.24 14:47close1240.781.22791.22540.000062.406450.07
2492006.01.24 15:50buy1250.791.22801.22630.0000
2502006.01.24 18:24s/l1250.791.22631.22630.0000-134.306315.77
2512006.01.25 04:15sell1260.771.23091.23260.0000
2522006.01.25 05:43close1260.771.23001.23260.000069.306385.07
2532006.01.25 05:43buy1270.781.22981.22810.0000
2542006.01.25 06:56close1270.781.23081.22810.000078.006463.07
2552006.01.25 08:32buy1280.791.22751.22580.0000
2562006.01.25 09:50s/l1280.791.22581.22580.0000-134.306328.77
2572006.01.25 12:16sell1290.771.22601.22770.0000
2582006.01.25 12:26s/l1290.771.22771.22770.0000-130.906197.87
2592006.01.25 12:26sell1300.761.22751.22920.0000
2602006.01.25 13:55close1300.761.22651.22920.000076.006273.87
2612006.01.26 03:42buy1310.771.22431.22260.0000
2622006.01.26 05:00close1310.771.22541.22260.000084.706358.57
2632006.01.26 05:37buy1320.781.22461.22290.0000
2642006.01.26 08:41s/l1320.781.22291.22290.0000-132.606225.97
2652006.01.26 08:45sell1330.761.22521.22690.0000
2662006.01.26 09:32close1330.761.22421.22690.000076.006301.97
2672006.01.26 09:33buy1340.771.22421.22250.0000
2682006.01.26 10:02close1340.771.22521.22250.000077.006378.97
2692006.01.27 00:24buy1350.781.22071.21900.0000
2702006.01.27 04:04close1350.781.22141.21900.000054.606433.57
2712006.01.27 04:13buy1360.791.22051.21880.0000
2722006.01.27 04:29close1360.791.22121.21880.000055.306488.87
2732006.01.27 06:09buy1370.801.21661.21490.0000
2742006.01.27 06:10close1370.801.21751.21490.000072.006560.87
2752006.01.27 08:32sell1380.811.22081.22250.0000
2762006.01.27 08:38s/l1380.811.22251.22250.0000-137.706423.17
2772006.01.27 08:38sell1390.791.22231.22400.0000
2782006.01.27 09:01close1390.791.22161.22400.000055.306478.47
2792006.01.27 10:06buy1400.801.21941.21770.0000
2802006.01.27 10:20s/l1400.801.21771.21770.0000-136.006342.47
2812006.01.27 10:20buy1410.781.21781.21610.0000
2822006.01.27 10:45s/l1410.781.21611.21610.0000-132.606209.87
2832006.01.27 10:45buy1420.771.21621.21450.0000
2842006.01.27 10:51s/l1420.771.21451.21450.0000-130.906078.97
2852006.01.27 10:51buy1430.751.21471.21300.0000
2862006.01.27 10:55s/l1430.751.21301.21300.0000-127.505951.47
2872006.01.27 10:55buy1440.741.21321.21150.0000
2882006.01.27 11:13s/l1440.741.21151.21150.0000-125.805825.67
2892006.01.27 11:13buy1450.721.21161.20990.0000
2902006.01.27 11:16close1450.721.21251.20990.000064.805890.47
2912006.01.27 15:19sell1460.731.21091.21260.0000
2922006.01.27 15:52close1460.731.21001.21260.000065.705956.17
2932006.01.29 21:17buy1470.741.20871.20700.0000
2942006.01.29 21:22close1470.741.20931.20700.000044.406000.57
2952006.01.30 03:22buy1480.741.20991.20820.0000
2962006.01.30 03:31s/l1480.741.20821.20820.0000-125.805874.77
2972006.01.30 03:31buy1490.731.20841.20670.0000
2982006.01.30 04:42close1490.731.20911.20670.000051.105925.87
2992006.01.30 04:47sell1500.731.20951.21120.0000
3002006.01.30 05:26close1500.731.20871.21120.000058.405984.27
3012006.01.30 10:45sell1510.741.20991.21160.0000
3022006.01.30 10:50close1510.741.20911.21160.000059.206043.47
3032006.01.30 18:39buy1520.751.20821.20650.0000
3042006.01.30 20:53close1520.751.20951.20650.000097.506140.97
3052006.01.31 06:37sell1530.761.21091.21260.0000
3062006.01.31 07:27s/l1530.761.21261.21260.0000-129.206011.77
3072006.01.31 14:22buy1540.741.21431.21260.0000
3082006.01.31 14:30s/l1540.741.21261.21260.0000-125.805885.97
3092006.01.31 14:30buy1550.731.21261.21090.0000
3102006.01.31 14:45close1550.731.21331.21090.000051.105937.07
3112006.01.31 14:45buy1560.731.21341.21170.0000
3122006.01.31 14:47close1560.731.21411.21170.000051.105988.17
3132006.01.31 14:47buy1570.741.21431.21260.0000
3142006.01.31 15:00close1570.741.21501.21260.000051.806039.97
3152006.01.31 23:22sell1580.751.21541.21710.0000
3162006.02.01 02:59close1580.751.21411.21710.0000100.806140.77
3172006.02.01 04:21buy1590.761.21281.21110.0000
3182006.02.01 05:47s/l1590.761.21111.21110.0000-129.206011.57
3192006.02.01 05:51buy1600.751.21051.20880.0000
3202006.02.01 08:17s/l1600.751.20881.20880.0000-127.505884.07
3212006.02.01 08:19buy1610.731.20881.20710.0000
3222006.02.01 09:22close1610.731.20931.20710.000036.505920.57
3232006.02.01 14:22buy1620.741.20551.20380.0000
3242006.02.01 14:38close1620.741.20611.20380.000044.405964.97
3252006.02.01 19:18sell1630.741.20771.20940.0000
3262006.02.01 19:21close1630.741.20721.20940.000037.006001.97
3272006.02.01 19:23sell1640.751.20771.20940.0000
3282006.02.01 19:41close1640.751.20721.20940.000037.506039.47
3292006.02.02 00:04sell1650.751.20651.20820.0000
3302006.02.02 00:34close1650.751.20601.20820.000037.506076.97
3312006.02.02 00:47buy1660.761.20351.20180.0000
3322006.02.02 00:47close1660.761.20411.20180.000045.606122.57
3332006.02.02 00:48buy1670.761.20361.20190.0000
3342006.02.02 00:59close1670.761.20421.20190.000045.606168.17
3352006.02.02 01:59sell1680.771.20531.20700.0000
3362006.02.02 03:45close1680.771.20471.20700.000046.206214.37
3372006.02.02 04:11sell1690.771.20541.20710.0000
3382006.02.02 04:59s/l1690.771.20711.20710.0000-130.906083.47
3392006.02.02 04:59sell1700.761.20691.20860.0000
3402006.02.02 06:18close1700.761.20621.20860.000053.206136.67
3412006.02.02 08:54buy1710.761.20551.20380.0000
3422006.02.02 10:01close1710.761.20611.20380.000045.606182.27
3432006.02.02 10:12sell1720.771.20711.20880.0000
3442006.02.02 10:23s/l1720.771.20881.20880.0000-130.906051.37
3452006.02.02 10:23sell1730.751.20861.21030.0000
3462006.02.02 11:27s/l1730.751.21031.21030.0000-127.505923.87
3472006.02.02 19:41sell1740.731.20961.21130.0000
3482006.02.02 20:11s/l1740.731.21131.21130.0000-124.105799.77
3492006.02.03 06:27buy1750.721.20601.20430.0000
3502006.02.03 07:32close1750.721.20671.20430.000050.405850.17
3512006.02.03 08:32buy1760.731.20521.20350.0000
3522006.02.03 08:35s/l1760.731.20351.20350.0000-124.105726.07
3532006.02.03 08:35buy1770.711.20361.20190.0000
3542006.02.03 08:35s/l1770.711.20191.20190.0000-120.705605.37
3552006.02.03 08:35buy1780.701.20201.20030.0000
3562006.02.03 08:37close1780.701.20301.20030.000070.005675.37
3572006.02.03 08:37buy1790.711.20331.20160.0000
3582006.02.03 08:53s/l1790.711.20161.20160.0000-120.705554.67
3592006.02.03 08:53buy1800.691.20181.20010.0000
3602006.02.03 08:59s/l1800.691.20011.20010.0000-117.305437.37
3612006.02.03 08:59buy1810.681.20021.19850.0000
3622006.02.03 09:00close1810.681.20091.19850.000047.605484.97
3632006.02.03 10:08sell1820.691.19991.20160.0000
3642006.02.03 10:16close1820.691.19901.20160.000062.105547.07
3652006.02.03 10:55sell1830.691.19991.20160.0000
3662006.02.03 11:06s/l1830.691.20161.20160.0000-117.305429.77
3672006.02.03 11:31sell1840.681.20231.20400.0000
3682006.02.03 12:01close1840.681.20161.20400.000047.605477.37
3692006.02.05 21:50buy1850.681.20221.20050.0000
3702006.02.06 02:20s/l1850.681.20051.20050.0000-121.185356.20
3712006.02.06 08:26buy1860.671.19671.19500.0000
3722006.02.06 08:38close1860.671.19761.19500.000060.305416.50
3732006.02.06 12:13buy1870.681.19591.19420.0000
3742006.02.06 14:58close1870.681.19691.19420.000068.005484.50
3752006.02.06 18:49buy1880.691.19631.19460.0000
3762006.02.06 22:14close1880.691.19711.19460.000055.205539.70
3772006.02.07 02:20buy1890.691.19731.19560.0000
3782006.02.07 02:50close1890.691.19821.19560.000062.105601.80
3792006.02.07 03:11sell1900.701.19971.20140.0000
3802006.02.07 03:23close1900.701.19881.20140.000063.005664.80
3812006.02.07 07:21buy1910.711.19671.19500.0000
3822006.02.07 07:27close1910.711.19741.19500.000049.705714.50
3832006.02.07 09:16buy1920.721.19751.19580.0000
3842006.02.07 09:23close1920.721.19841.19580.000064.805779.30
3852006.02.07 09:47buy1930.721.19751.19580.0000
3862006.02.07 10:38s/l1930.721.19581.19580.0000-122.405656.90
3872006.02.07 12:21buy1940.711.19651.19480.0000
3882006.02.07 12:50close1940.711.19751.19480.000071.005727.90
3892006.02.07 16:34sell1950.721.19801.19970.0000
3902006.02.07 20:08close1950.721.19681.19970.000086.405814.30
3912006.02.08 00:56sell1960.731.19751.19920.0000
3922006.02.08 03:10close1960.731.19671.19920.000058.405872.70
3932006.02.08 03:23sell1970.741.19791.19960.0000
3942006.02.08 03:54close1970.741.19701.19960.000066.605939.30
3952006.02.08 07:25buy1980.751.19511.19340.0000
3962006.02.08 08:34close1980.751.19611.19340.000075.006014.30
3972006.02.08 08:34sell1990.751.19611.19780.0000
3982006.02.08 10:14close1990.751.19511.19780.000075.006089.30
3992006.02.08 11:07buy2000.771.19271.19100.0000
4002006.02.08 11:16close2000.771.19371.19100.000077.006166.30
4012006.02.08 16:27sell2010.771.19591.19760.0000
4022006.02.08 19:50s/l2010.771.19761.19760.0000-130.906035.40
4032006.02.08 19:58sell2020.761.19841.20010.0000
4042006.02.08 20:09close2020.761.19741.20010.000076.006111.40
4052006.02.08 20:10buy2030.771.19751.19580.0000
4062006.02.09 00:06close2030.771.19851.19580.000058.066169.46
4072006.02.09 08:39sell2040.771.19791.19960.0000
4082006.02.09 09:57close2040.771.19731.19960.000046.206215.66
4092006.02.09 09:57buy2050.781.19721.19550.0000
4102006.02.09 10:06s/l2050.781.19551.19550.0000-132.606083.06
4112006.02.09 10:06buy2060.761.19571.19400.0000
4122006.02.09 11:30close2060.761.19641.19400.000053.206136.26
4132006.02.09 11:30sell2070.771.19631.19800.0000
4142006.02.09 11:46close2070.771.19571.19800.000046.206182.46
4152006.02.09 11:46sell2080.781.19541.19710.0000
4162006.02.09 12:59s/l2080.781.19711.19710.0000-132.606049.86
4172006.02.09 12:59sell2090.761.19701.19870.0000
4182006.02.09 13:20close2090.761.19631.19870.000053.206103.06
4192006.02.09 15:48sell2100.761.19811.19980.0000
4202006.02.09 19:00s/l2100.761.19981.19980.0000-129.205973.86
4212006.02.09 19:02sell2110.751.20131.20300.0000
4222006.02.09 19:03close2110.751.20041.20300.000067.506041.36
4232006.02.10 00:43sell2120.761.19991.20160.0000
4242006.02.10 00:50close2120.761.19921.20160.000053.206094.56
4252006.02.10 06:29sell2130.761.19841.20010.0000
4262006.02.10 06:37close2130.761.19771.20010.000053.206147.76
4272006.02.10 10:20buy2140.771.19921.19750.0000
4282006.02.10 10:28s/l2140.771.19751.19750.0000-130.906016.86
4292006.02.10 10:28buy2150.751.19771.19600.0000
4302006.02.10 10:30s/l2150.751.19601.19600.0000-127.505889.36
4312006.02.10 10:30buy2160.741.19621.19450.0000
4322006.02.10 10:31s/l2160.741.19451.19450.0000-125.805763.56
4332006.02.10 10:31buy2170.721.19461.19290.0000
4342006.02.10 10:53s/l2170.721.19291.19290.0000-122.405641.16
4352006.02.10 10:53buy2180.711.19311.19140.0000
4362006.02.10 10:53s/l2180.711.19141.19140.0000-120.705520.46
4372006.02.10 10:53buy2190.701.19161.18990.0000
4382006.02.10 10:54s/l2190.701.18991.18990.0000-119.005401.46
4392006.02.10 10:54buy2200.681.19011.18840.0000
4402006.02.10 10:54close2200.681.19101.18840.000061.205462.66
4412006.02.10 10:54buy2210.691.19131.18960.0000
4422006.02.10 11:34close2210.691.19231.18960.000069.005531.66
4432006.02.13 01:19sell2220.701.19051.19220.0000
4442006.02.13 01:47close2220.701.18991.19220.000042.005573.66
4452006.02.13 07:42sell2230.701.18901.19070.0000
4462006.02.13 08:25close2230.701.18841.19070.000042.005615.66
4472006.02.13 18:37sell2240.711.19151.19320.0000
4482006.02.13 19:07close2240.711.19071.19320.000056.805672.46
4492006.02.14 08:30buy2250.721.18861.18690.0000
4502006.02.14 08:38s/l2250.721.18691.18690.0000-122.405550.06
4512006.02.14 08:39buy2260.701.18661.18490.0000
4522006.02.14 08:49close2260.701.18741.18490.000056.005606.06
4532006.02.14 11:06sell2270.711.18871.19040.0000
4542006.02.14 11:29s/l2270.711.19041.19040.0000-120.705485.36
4552006.02.14 11:29sell2280.691.19021.19190.0000
4562006.02.14 11:56close2280.691.18941.19190.000055.205540.56
4572006.02.14 11:56sell2290.701.18931.19100.0000
4582006.02.14 14:39s/l2290.701.19101.19100.0000-119.005421.56
4592006.02.14 15:07sell2300.681.19171.19340.0000
4602006.02.14 15:16close2300.681.19111.19340.000040.805462.36
4612006.02.14 15:39sell2310.691.19171.19340.0000
4622006.02.14 20:45s/l2310.691.19341.19340.0000-117.305345.06
4632006.02.15 08:41sell2320.671.19191.19360.0000
4642006.02.15 09:00s/l2320.671.19361.19360.0000-113.905231.16
4652006.02.15 09:00sell2330.661.19351.19520.0000
4662006.02.15 09:01close2330.661.19291.19520.000039.605270.76
4672006.02.15 09:01sell2340.661.19341.19510.0000
4682006.02.15 09:02close2340.661.19281.19510.000039.605310.36
4692006.02.15 09:03sell2350.671.19341.19510.0000
4702006.02.15 09:05close2350.671.19281.19510.000040.205350.56
4712006.02.15 09:08sell2360.671.19341.19510.0000
4722006.02.15 09:14close2360.671.19281.19510.000040.205390.76
4732006.02.15 09:15sell2370.681.19351.19520.0000
4742006.02.15 09:25close2370.681.19291.19520.000040.805431.56
4752006.02.15 10:18sell2380.681.19451.19620.0000
4762006.02.15 10:26close2380.681.19391.19620.000040.805472.36
4772006.02.15 10:35buy2390.691.19071.18900.0000
4782006.02.15 10:36s/l2390.691.18901.18900.0000-117.305355.06
4792006.02.15 10:36buy2400.681.18921.18750.0000
4802006.02.15 11:00close2400.681.18981.18750.000040.805395.86
4812006.02.15 11:23buy2410.681.18841.18670.0000
4822006.02.15 11:25close2410.681.18901.18670.000040.805436.66
4832006.02.15 11:30buy2420.691.18841.18670.0000
4842006.02.15 12:15close2420.691.18911.18670.000048.305484.96
4852006.02.15 12:15sell2430.691.18921.19090.0000
4862006.02.15 12:27close2430.691.18851.19090.000048.305533.26
4872006.02.16 18:50sell2440.701.19101.19270.0000
4882006.02.16 18:51close2440.701.19041.19270.000042.005575.26
4892006.02.16 18:54sell2450.701.19101.19270.0000
4902006.02.16 18:59close2450.701.19041.19270.000042.005617.26
4912006.02.16 20:25buy2460.711.18861.18690.0000
4922006.02.17 04:07s/l2460.711.18691.18690.0000-126.525490.73
4932006.02.17 09:46sell2470.691.18871.19040.0000
4942006.02.17 10:06s/l2470.691.19041.19040.0000-117.305373.43
4952006.02.17 10:06sell2480.681.19051.19220.0000
4962006.02.17 10:10close2480.681.18991.19220.000040.805414.23
4972006.02.17 10:12sell2490.681.19051.19220.0000
4982006.02.17 10:14s/l2490.681.19221.19220.0000-115.605298.63
4992006.02.17 10:14sell2500.671.19211.19380.0000
5002006.02.17 10:31s/l2500.671.19381.19380.0000-113.905184.73
5012006.02.17 10:31sell2510.651.19361.19530.0000
5022006.02.17 10:51close2510.651.19281.19530.000052.005236.73
5032006.02.17 10:51sell2520.661.19251.19420.0000
5042006.02.17 11:21s/l2520.661.19421.19420.0000-112.205124.53
5052006.02.17 13:14sell2530.641.19341.19510.0000
5062006.02.17 13:26close2530.641.19261.19510.000051.205175.73
5072006.02.19 18:49sell2540.651.19471.19640.0000
5082006.02.19 19:30close2540.651.19411.19640.000039.005214.73
5092006.02.19 20:00buy2550.651.19471.19300.0000
5102006.02.19 21:20close2550.651.19551.19300.000052.005266.73
5112006.02.20 02:58buy2560.661.19521.19350.0000
5122006.02.20 03:41s/l2560.661.19351.19350.0000-112.205154.53
5132006.02.20 16:28buy2570.651.19391.19220.0000
5142006.02.20 19:48s/l2570.651.19221.19220.0000-110.505044.03
5152006.02.21 11:59sell2580.641.19111.19280.0000
5162006.02.21 14:27s/l2580.641.19281.19280.0000-108.804935.23
5172006.02.21 22:46buy2590.621.19231.19060.0000
5182006.02.22 03:11s/l2590.621.19061.19060.0000-110.484824.75
5192006.02.22 05:21buy2600.611.18881.18710.0000
5202006.02.22 05:33s/l2600.611.18711.18710.0000-103.704721.05
5212006.02.22 05:33buy2610.601.18731.18560.0000
5222006.02.22 06:00close2610.601.18791.18560.000036.004757.05
5232006.02.22 11:31sell2620.601.18941.19110.0000
5242006.02.22 12:22s/l2620.601.19111.19110.0000-102.004655.05
5252006.02.23 02:37buy2630.591.19051.18880.0000
5262006.02.23 04:01close2630.591.19111.18880.000035.404690.45
5272006.02.23 05:56sell2640.591.19681.19850.0000
5282006.02.23 06:01close2640.591.19611.19850.000041.304731.75
5292006.02.23 08:34buy2650.591.19481.19310.0000
5302006.02.23 09:00close2650.591.19541.19310.000035.404767.15
5312006.02.23 09:31buy2660.601.19431.19260.0000
5322006.02.23 09:46s/l2660.601.19261.19260.0000-102.004665.15
5332006.02.23 09:46buy2670.591.19281.19110.0000
5342006.02.23 09:56s/l2670.591.19111.19110.0000-100.304564.85
5352006.02.23 09:56buy2680.571.19131.18960.0000
5362006.02.23 09:59close2680.571.19211.18960.000045.604610.45
5372006.02.23 09:59buy2690.581.19221.19050.0000
5382006.02.23 10:41s/l2690.581.19051.19050.0000-98.604511.85
5392006.02.24 03:06buy2700.571.19071.18900.0000
5402006.02.24 03:28s/l2700.571.18901.18900.0000-96.904414.95
5412006.02.24 03:28buy2710.561.18921.18750.0000
5422006.02.24 03:46close2710.561.19011.18750.000050.404465.35
5432006.02.28 03:48sell2720.561.18661.18830.0000
5442006.02.28 05:13s/l2720.561.18831.18830.0000-95.204370.15
5452006.02.28 10:00sell2730.551.18921.19090.0000
5462006.02.28 10:12s/l2730.551.19091.19090.0000-93.504276.65
5472006.02.28 10:12sell2740.541.19071.19240.0000
5482006.02.28 10:24s/l2740.541.19241.19240.0000-91.804184.85
5492006.02.28 10:24sell2750.531.19221.19390.0000
5502006.02.28 11:05close2750.531.19141.19390.000042.404227.25
5512006.02.28 14:45buy2760.531.19281.19110.0000
5522006.02.28 18:34close2760.531.19331.19110.000026.504253.75
5532006.03.01 10:08buy2770.531.19421.19250.0000
5542006.03.01 10:38close2770.531.19481.19250.000031.804285.55
5552006.03.01 10:51buy2780.541.19421.19250.0000
5562006.03.01 10:57s/l2780.541.19251.19250.0000-91.804193.75
5572006.03.01 10:57buy2790.531.19261.19090.0000
5582006.03.01 11:01close2790.531.19331.19090.000037.104230.85
5592006.03.01 11:40buy2800.531.19141.18970.0000
5602006.03.01 11:57s/l2800.531.18971.18970.0000-90.104140.75
5612006.03.01 11:57buy2810.521.18991.18820.0000
5622006.03.01 12:07close2810.521.19041.18820.000026.004166.75
5632006.03.01 12:08sell2820.531.19051.19220.0000
5642006.03.01 17:19s/l2820.531.19221.19220.0000-90.104076.65
5652006.03.02 08:43sell2830.511.19481.19650.0000
5662006.03.02 08:46s/l2830.511.19651.19650.0000-86.703989.95
5672006.03.02 08:46sell2840.501.19631.19800.0000
5682006.03.02 08:47close2840.501.19561.19800.000035.004024.95
5692006.03.02 08:47sell2850.511.19551.19720.0000
5702006.03.02 08:49close2850.511.19481.19720.000035.704060.65
5712006.03.02 08:49sell2860.511.19471.19640.0000
5722006.03.02 08:50close2860.511.19391.19640.000040.804101.45
5732006.03.02 10:04sell2870.511.19791.19960.0000
5742006.03.02 10:23s/l2870.511.19961.19960.0000-86.704014.75
5752006.03.02 10:23sell2880.501.19941.20110.0000
5762006.03.02 10:59close2880.501.19851.20110.000045.004059.75
5772006.03.02 10:59sell2890.511.19841.20010.0000
5782006.03.02 11:20s/l2890.511.20011.20010.0000-86.703973.05
5792006.03.02 12:19sell2900.501.20171.20340.0000
5802006.03.02 14:24s/l2900.501.20341.20340.0000-85.003888.05
5812006.03.03 05:29sell2910.481.20251.20420.0000
5822006.03.03 05:44close2910.481.20201.20420.000024.003912.05
5832006.03.03 08:57sell2920.491.20371.20540.0000
5842006.03.03 10:01close2920.491.20311.20540.000029.403941.45
5852006.03.03 10:02buy2930.491.20211.20040.0000
5862006.03.03 10:06s/l2930.491.20041.20040.0000-83.303858.15
5872006.03.03 10:06buy2940.481.20061.19890.0000
5882006.03.03 10:09close2940.481.20121.19890.000028.803886.95
5892006.03.03 10:09buy2950.491.20131.19960.0000
5902006.03.03 10:13close2950.491.20191.19960.000029.403916.35
5912006.03.03 10:13buy2960.491.20191.20020.0000
5922006.03.03 10:15close2960.491.20251.20020.000029.403945.75
5932006.03.03 10:16buy2970.491.20211.20040.0000
5942006.03.03 10:23close2970.491.20271.20040.000029.403975.15
5952006.03.03 10:27buy2980.501.20211.20040.0000
5962006.03.03 10:33close2980.501.20271.20040.000030.004005.15
5972006.03.03 10:34buy2990.501.20211.20040.0000
5982006.03.03 11:12close2990.501.20321.20040.000055.004060.15
5992006.03.06 13:31sell3000.511.20131.20300.0000
6002006.03.06 18:00close3000.511.20071.20300.000030.604090.75
6012006.03.06 23:53buy3010.511.19791.19620.0000
6022006.03.06 23:57s/l3010.511.19621.19620.0000-86.704004.05
6032006.03.06 23:57buy3020.501.19641.19470.0000
6042006.03.06 23:58s/l3020.501.19471.19470.0000-85.003919.05
6052006.03.06 23:58buy3030.491.19491.19320.0000
6062006.03.07 00:00close3030.491.19561.19320.000030.283949.33
6072006.03.07 02:59buy3040.501.19461.19290.0000
6082006.03.07 03:09close3040.501.19551.19290.000045.003994.33
6092006.03.07 07:43sell3050.501.19181.19350.0000
6102006.03.07 08:10close3050.501.19121.19350.000030.004024.33
6112006.03.07 14:59sell3060.511.18841.19010.0000
6122006.03.07 19:52close3060.511.18741.19010.000051.004075.33
6132006.03.07 22:25sell3070.511.18961.19130.0000
6142006.03.08 02:17s/l3070.511.19131.19130.0000-84.463990.88
6152006.03.08 02:24sell3080.501.19051.19220.0000
6162006.03.08 04:50s/l3080.501.19221.19220.0000-85.003905.88
6172006.03.08 04:57sell3090.491.19181.19350.0000
6182006.03.08 05:03s/l3090.491.19351.19350.0000-83.303822.58
6192006.03.08 08:57buy3100.481.19041.18870.0000
6202006.03.08 10:06close3100.481.19161.18870.000057.603880.18
6212006.03.08 10:06sell3110.491.19151.19320.0000
6222006.03.08 10:55s/l3110.491.19321.19320.0000-83.303796.88
6232006.03.08 10:55sell3120.481.19301.19470.0000
6242006.03.08 11:01close3120.481.19181.19470.000057.603854.48
6252006.03.08 11:57buy3130.491.19091.18920.0000
6262006.03.08 12:05close3130.491.19211.18920.000058.803913.28
6272006.03.08 12:06sell3140.491.19231.19400.0000
6282006.03.08 19:33s/l3140.491.19401.19400.0000-83.303829.98
6292006.03.08 20:28buy3150.481.19271.19100.0000
6302006.03.08 23:11close3150.481.19351.19100.000038.403868.38
6312006.03.09 00:08buy3160.491.19411.19240.0000
6322006.03.09 00:54s/l3160.491.19241.19240.0000-83.303785.08
6332006.03.09 00:54buy3170.481.19261.19090.0000
6342006.03.09 02:27close3170.481.19351.19090.000043.203828.28
6352006.03.09 02:53sell3180.481.19441.19610.0000
6362006.03.09 03:15close3180.481.19381.19610.000028.803857.08
6372006.03.10 09:19buy3190.491.18861.18690.0000
6382006.03.10 09:29s/l3190.491.18691.18690.0000-83.303773.78
6392006.03.10 09:29buy3200.481.18701.18530.0000
6402006.03.10 10:05close3200.481.18791.18530.000043.203816.98
6412006.03.13 00:26buy3210.481.19391.19220.0000
6422006.03.13 02:18close3210.481.19481.19220.000043.203860.18
6432006.03.13 13:58sell3220.481.19431.19600.0000
6442006.03.13 14:28s/l3220.481.19601.19600.0000-81.603778.58
6452006.03.14 02:23sell3230.471.19771.19940.0000
6462006.03.14 02:31close3230.471.19711.19940.000028.203806.78
6472006.03.14 03:06sell3240.481.19811.19980.0000
6482006.03.14 03:22close3240.481.19741.19980.000033.603840.38
6492006.03.15 08:37buy3250.481.20181.20010.0000
6502006.03.15 08:48close3250.481.20251.20010.000033.603873.98
6512006.03.15 08:57buy3260.481.20181.20010.0000
6522006.03.15 09:01close3260.481.20251.20010.000033.603907.58
6532006.03.15 09:09sell3270.491.20371.20540.0000
6542006.03.15 09:22s/l3270.491.20541.20540.0000-83.303824.28
6552006.03.15 09:22sell3280.481.20521.20690.0000
6562006.03.15 09:41close3280.481.20441.20690.000038.403862.68
6572006.03.15 09:41sell3290.481.20431.20600.0000
6582006.03.15 09:41close3290.481.20351.20600.000038.403901.08
6592006.03.15 09:53sell3300.491.20371.20540.0000
6602006.03.15 10:02s/l3300.491.20541.20540.0000-83.303817.78
6612006.03.16 02:58sell3310.471.20601.20770.0000
6622006.03.16 05:12s/l3310.471.20771.20770.0000-79.903737.88
6632006.03.16 05:16sell3320.461.20841.21010.0000
6642006.03.16 05:57close3320.461.20751.21010.000041.403779.28
6652006.03.17 03:07sell3330.471.21631.21800.0000
6662006.03.17 04:44s/l3330.471.21801.21800.0000-79.903699.38
6672006.03.17 04:50sell3340.461.21911.22080.0000
6682006.03.17 04:56close3340.461.21821.22080.000041.403740.78
6692006.03.17 06:17buy3350.461.21651.21480.0000
6702006.03.17 06:23close3350.461.21711.21480.000027.603768.38
6712006.03.17 09:19buy3360.461.21701.21530.0000
6722006.03.17 09:27close3360.461.21761.21530.000027.603795.98
6732006.03.17 09:46buy3370.471.21701.21530.0000
6742006.03.17 09:47close3370.471.21761.21530.000028.203824.18
6752006.03.17 09:50buy3380.471.21701.21530.0000
6762006.03.17 09:56s/l3380.471.21531.21530.0000-79.903744.28
6772006.03.17 09:56buy3390.461.21551.21380.0000
6782006.03.17 10:21close3390.461.21641.21380.000041.403785.68
6792006.03.20 02:28sell3400.471.21781.21950.0000
6802006.03.20 02:49close3400.471.21711.21950.000032.903818.58
6812006.03.20 02:54sell3410.471.21781.21950.0000
6822006.03.20 04:16s/l3410.471.21951.21950.0000-79.903738.68
6832006.03.20 09:48buy3420.461.21601.21430.0000
6842006.03.20 09:56close3420.461.21701.21430.000046.003784.68
6852006.03.20 10:11sell3430.471.21741.21910.0000
6862006.03.20 10:17close3430.471.21671.21910.000032.903817.58
6872006.03.20 10:25sell3440.471.21751.21920.0000
6882006.03.20 10:46close3440.471.21681.21920.000032.903850.48
6892006.03.20 10:57sell3450.471.21741.21910.0000
6902006.03.20 11:09close3450.471.21671.21910.000032.903883.38
6912006.03.20 12:37buy3460.481.21511.21340.0000
6922006.03.20 13:19close3460.481.21611.21340.000048.003931.38
6932006.03.20 19:27buy3470.491.21341.21170.0000
6942006.03.20 19:59close3470.491.21451.21170.000053.903985.28
6952006.03.20 21:59buy3480.491.21331.21160.0000
6962006.03.20 22:15close3480.491.21421.21160.000044.104029.38
6972006.03.21 06:32sell3490.501.21461.21630.0000
6982006.03.21 06:48close3490.501.21381.21630.000040.004069.38
6992006.03.21 10:10buy3500.501.21021.20850.0000
7002006.03.21 10:18close3500.501.21101.20850.000040.004109.38
7012006.03.21 10:28buy3510.511.21021.20850.0000
7022006.03.21 10:54s/l3510.511.20851.20850.0000-86.704022.68
7032006.03.21 10:54buy3520.501.20871.20700.0000
7042006.03.21 11:11close3520.501.20941.20700.000035.004057.68
7052006.03.21 16:28sell3530.501.20921.21090.0000
7062006.03.21 17:56s/l3530.501.21091.21090.0000-85.003972.68
7072006.03.22 08:48sell3540.491.20921.21090.0000
7082006.03.22 12:22close3540.491.20811.21090.000053.904026.58
7092006.03.23 09:24sell3550.501.20641.20810.0000
7102006.03.23 09:51close3550.501.20571.20810.000035.004061.58
7112006.03.24 03:19sell3560.511.19711.19880.0000
7122006.03.24 07:02close3560.511.19631.19880.000040.804102.38
7132006.03.24 09:31sell3570.511.19771.19940.0000
7142006.03.24 09:39close3570.511.19711.19940.000030.604132.98
7152006.03.24 10:00sell3580.521.19731.19900.0000
7162006.03.24 10:00s/l3580.521.19901.19900.0000-88.404044.58
7172006.03.24 11:51sell3590.501.20371.20540.0000
7182006.03.24 12:09close3590.501.20291.20540.000040.004084.58
7192006.03.27 04:18buy3600.511.20301.20130.0000
7202006.03.27 11:06s/l3600.511.20131.20130.0000-86.703997.88
7212006.03.27 20:41buy3610.501.20001.19830.0000
7222006.03.27 20:46close3610.501.20081.19830.000040.004037.88
7232006.03.28 03:03sell3620.501.20531.20700.0000
7242006.03.28 03:22s/l3620.501.20701.20700.0000-85.003952.88
7252006.03.28 03:22sell3630.491.20681.20850.0000
7262006.03.28 03:42close3630.491.20601.20850.000039.203992.08
7272006.03.28 03:42sell3640.501.20571.20740.0000
7282006.03.28 06:57s/l3640.501.20741.20740.0000-85.003907.08
7292006.03.28 07:04sell3650.481.20911.21080.0000
7302006.03.28 07:06close3650.481.20841.21080.000033.603940.68
7312006.03.28 10:20buy3660.491.20651.20480.0000
7322006.03.28 11:00close3660.491.20721.20480.000034.303974.98
7332006.03.28 14:17buy3670.491.20581.20410.0000
7342006.03.28 14:18s/l3670.491.20411.20410.0000-83.303891.68
7352006.03.28 14:18buy3680.481.20421.20250.0000
7362006.03.28 14:19close3680.481.20511.20250.000043.203934.88
7372006.03.28 14:19buy3690.491.20481.20310.0000
7382006.03.28 14:21s/l3690.491.20311.20310.0000-83.303851.58
7392006.03.28 14:21buy3700.481.20331.20160.0000
7402006.03.28 14:22s/l3700.481.20161.20160.0000-81.603769.98
7412006.03.28 14:22buy3710.471.20181.20010.0000
7422006.03.28 14:44s/l3710.471.20011.20010.0000-79.903690.08
7432006.03.28 14:44buy3720.461.20011.19840.0000
7442006.03.28 14:45close3720.461.20141.19840.000059.803749.88
7452006.03.28 14:45buy3730.471.20141.19970.0000
7462006.03.28 14:52s/l3730.471.19971.19970.0000-79.903669.98
7472006.03.28 14:52buy3740.461.19991.19820.0000
7482006.03.28 14:55close3740.461.20121.19820.000059.803729.78
7492006.03.28 14:55buy3750.471.20131.19960.0000
7502006.03.28 14:57s/l3750.471.19961.19960.0000-79.903649.88
7512006.03.28 14:57buy3760.461.19981.19810.0000
7522006.03.28 15:00close3760.461.20061.19810.000036.803686.68
7532006.03.29 03:27sell3770.461.19961.20130.0000
7542006.03.29 05:07s/l3770.461.20131.20130.0000-78.203608.48
7552006.03.29 06:25buy3780.451.20061.19890.0000
7562006.03.29 06:41close3780.451.20131.19890.000031.503639.98
7572006.03.29 10:09sell3790.451.20131.20300.0000
7582006.03.29 10:13close3790.451.20071.20300.000027.003666.98
7592006.03.29 10:24sell3800.461.20131.20300.0000
7602006.03.29 11:20s/l3800.461.20301.20300.0000-78.203588.78
7612006.03.29 12:57sell3810.451.20431.20600.0000
7622006.03.29 13:18close3810.451.20341.20600.000040.503629.28
7632006.03.29 13:47buy3820.451.20261.20090.0000
7642006.03.29 19:59close3820.451.20361.20090.000045.003674.28
7652006.03.30 08:48buy3830.461.20691.20520.0000
7662006.03.30 08:59close3830.461.20751.20520.000027.603701.88
7672006.03.30 09:30sell3840.461.21121.21290.0000
7682006.03.30 09:31s/l3840.461.21291.21290.0000-78.203623.68
7692006.03.30 09:31sell3850.451.21281.21450.0000
7702006.03.30 09:37s/l3850.451.21451.21450.0000-76.503547.18
7712006.03.30 09:37sell3860.441.21431.21600.0000
7722006.03.30 10:25close3860.441.21331.21600.000044.003591.18
7732006.03.30 10:52buy3870.441.21171.21000.0000
7742006.03.30 11:10close3870.441.21291.21000.000052.803643.98
7752006.03.31 11:53sell3880.451.21411.21580.0000
7762006.03.31 12:07close3880.451.21331.21580.000036.003679.98
7772006.03.31 12:14buy3890.461.21231.21060.0000
7782006.04.02 19:50s/l3890.461.21061.21060.0000-78.203601.78
7792006.04.03 05:26buy3900.451.20491.20320.0000
7802006.04.03 05:56close3900.451.20551.20320.000027.003628.78
7812006.04.03 10:27sell3910.451.20861.21030.0000
7822006.04.03 10:40s/l3910.451.21031.21030.0000-76.503552.28
7832006.04.03 10:40sell3920.441.21011.21180.0000
7842006.04.03 10:54s/l3920.441.21181.21180.0000-74.803477.48
7852006.04.03 10:54sell3930.431.21161.21330.0000
7862006.04.03 11:05close3930.431.21101.21330.000025.803503.28
7872006.04.03 20:13buy3940.431.21341.21170.0000
7882006.04.03 22:04close3940.431.21431.21170.000038.703541.98
7892006.04.03 22:04sell3950.441.21441.21610.0000
7902006.04.03 22:15close3950.441.21361.21610.000035.203577.18
7912006.04.03 22:46sell3960.441.21441.21610.0000
7922006.04.03 23:17close3960.441.21371.21610.000030.803607.98
7932006.04.05 04:51sell3970.441.22731.22900.0000
7942006.04.05 05:14close3970.441.22621.22900.000048.403656.38
7952006.04.05 05:37buy3980.451.22461.22290.0000
7962006.04.05 05:41close3980.451.22571.22290.000049.503705.88
7972006.04.05 10:05buy3990.451.22811.22640.0000
7982006.04.05 10:29s/l3990.451.22641.22640.0000-76.503629.38
7992006.04.05 10:29buy4000.441.22661.22490.0000
8002006.04.05 11:04close4000.441.22731.22490.000030.803660.18
8012006.04.06 04:56sell4010.451.23141.23310.0000
8022006.04.06 04:58s/l4010.451.23311.23310.0000-76.503583.68
8032006.04.06 04:58sell4020.441.23301.23470.0000
8042006.04.06 04:59close4020.441.23211.23470.000039.603623.28
8052006.04.06 04:59sell4030.441.23211.23380.0000
8062006.04.06 05:03close4030.441.23151.23380.000026.403649.68
8072006.04.06 06:29buy4040.441.23101.22930.0000
8082006.04.06 06:45close4040.441.23151.22930.000022.003671.68
8092006.04.06 06:56buy4050.451.23101.22930.0000
8102006.04.06 07:37close4050.451.23191.22930.000040.503712.18
8112006.04.06 08:41buy4060.451.22801.22630.0000
8122006.04.06 08:46s/l4060.451.22631.22630.0000-76.503635.68
8132006.04.06 08:46buy4070.441.22651.22480.0000
8142006.04.06 08:46s/l4070.441.22481.22480.0000-74.803560.88
8152006.04.06 08:46buy4080.441.22501.22330.0000
8162006.04.06 08:50s/l4080.441.22331.22330.0000-74.803486.08
8172006.04.06 08:50buy4090.431.22351.22180.0000
8182006.04.06 08:56s/l4090.431.22181.22180.0000-73.103412.98
8192006.04.06 08:56buy4100.421.22201.22030.0000
8202006.04.06 08:58close4100.421.22271.22030.000029.403442.38
8212006.04.06 08:58buy4110.421.22301.22130.0000
8222006.04.06 08:58close4110.421.22371.22130.000029.403471.78
8232006.04.06 08:58buy4120.431.22401.22230.0000
8242006.04.06 09:00close4120.431.22471.22230.000030.103501.88
8252006.04.06 10:29sell4130.431.22331.22500.0000
8262006.04.06 11:08close4130.431.22251.22500.000034.403536.28
8272006.04.07 03:16buy4140.441.21731.21560.0000
8282006.04.07 03:37close4140.441.21831.21560.000044.003580.28
8292006.04.07 08:30sell4150.441.21841.22010.0000
8302006.04.07 08:30close4150.441.21721.22010.000052.803633.08
8312006.04.07 08:30sell4160.451.21921.22090.0000
8322006.04.07 08:30close4160.451.21861.22090.000027.003660.08
8332006.04.07 08:30sell4170.451.21911.22080.0000
8342006.04.07 08:31s/l4170.451.22081.22080.0000-76.503583.58
8352006.04.07 08:31sell4180.441.22071.22240.0000
8362006.04.07 08:32s/l4180.441.22241.22240.0000-74.803508.78
8372006.04.07 08:32sell4190.431.22221.22390.0000
8382006.04.07 08:33close4190.431.22121.22390.000043.003551.78
8392006.04.07 08:33sell4200.441.22081.22250.0000
8402006.04.07 08:38close4200.441.22001.22250.000035.203586.98
8412006.04.07 08:38sell4210.441.21961.22130.0000
8422006.04.07 08:39close4210.441.21891.22130.000030.803617.78
8432006.04.07 08:40sell4220.451.21911.22080.0000
8442006.04.07 08:41s/l4220.451.22081.22080.0000-76.503541.28
8452006.04.07 08:41sell4230.441.22071.22240.0000
8462006.04.07 08:52close4230.441.21991.22240.000035.203576.48
8472006.04.07 08:52sell4240.441.21961.22130.0000
8482006.04.07 09:11close4240.441.21881.22130.000035.203611.68
8492006.04.07 09:21buy4250.451.21491.21320.0000
8502006.04.07 09:23close4250.451.21571.21320.000036.003647.68
8512006.04.10 12:58buy4260.451.20801.20630.0000
8522006.04.10 13:13close4260.451.20881.20630.000036.003683.68
8532006.04.10 19:34buy4270.461.21051.20880.0000
8542006.04.11 00:36close4270.461.21131.20880.000033.033716.70
8552006.04.11 05:01buy4280.461.21311.21140.0000
8562006.04.11 06:03s/l4280.461.21141.21140.0000-78.203638.50
8572006.04.11 06:26buy4290.451.21031.20860.0000
8582006.04.11 06:38close4290.451.21101.20860.000031.503670.00
8592006.04.11 09:33sell4300.451.21231.21400.0000
8602006.04.11 10:08s/l4300.451.21401.21400.0000-76.503593.50
8612006.04.12 09:03sell4310.451.20921.21090.0000
8622006.04.12 09:24s/l4310.451.21091.21090.0000-76.503517.00
8632006.04.12 09:24sell4320.441.21071.21240.0000
8642006.04.12 10:05s/l4320.441.21241.21240.0000-74.803442.20
8652006.04.13 10:07sell4330.431.21011.21180.0000
8662006.04.13 10:10close4330.431.20941.21180.000030.103472.30
8672006.04.16 20:24sell4340.431.21671.21840.0000
8682006.04.16 21:07s/l4340.431.21841.21840.0000-73.103399.20
8692006.04.17 01:40buy4350.421.21751.21580.0000
8702006.04.17 03:01close4350.421.21801.21580.000021.003420.20
8712006.04.17 04:33buy4360.421.21711.21540.0000
8722006.04.17 04:56close4360.421.21771.21540.000025.203445.40
8732006.04.17 06:39sell4370.421.21951.22120.0000
8742006.04.17 07:02close4370.421.21901.22120.000021.003466.40
8752006.04.17 07:41sell4380.431.22041.22210.0000
8762006.04.17 07:42s/l4380.431.22211.22210.0000-73.103393.30
8772006.04.17 07:42sell4390.421.22191.22360.0000
8782006.04.17 07:46close4390.421.22141.22360.000021.003414.30
8792006.04.17 07:46sell4400.421.22081.22250.0000
8802006.04.17 07:51s/l4400.421.22251.22250.0000-71.403342.90
8812006.04.17 07:51sell4410.411.22231.22400.0000
8822006.04.17 07:54s/l4410.411.22401.22400.0000-69.703273.20
8832006.04.17 07:54sell4420.401.22381.22550.0000
8842006.04.17 07:58close4420.401.22331.22550.000020.003293.20
8852006.04.17 07:58sell4430.401.22301.22470.0000
8862006.04.17 08:21s/l4430.401.22471.22470.0000-68.003225.20
8872006.04.17 08:31sell4440.391.22531.22700.0000
8882006.04.17 09:00close4440.391.22481.22700.000019.503244.70
8892006.04.17 09:01buy4450.401.22261.22090.0000
8902006.04.17 09:10close4450.401.22321.22090.000024.003268.70
8912006.04.17 09:50buy4460.401.22261.22090.0000
8922006.04.17 09:52close4460.401.22321.22090.000024.003292.70
8932006.04.17 10:31sell4470.401.22541.22710.0000
8942006.04.17 10:46s/l4470.401.22711.22710.0000-68.003224.70
8952006.04.17 10:46sell4480.391.22691.22860.0000
8962006.04.17 10:51s/l4480.391.22861.22860.0000-66.303158.40
8972006.04.17 10:51sell4490.391.22841.23010.0000
8982006.04.17 11:07close4490.391.22761.23010.000031.203189.60
8992006.04.18 04:08buy4500.391.22261.22090.0000
9002006.04.18 04:37close4500.391.22361.22090.000039.003228.60
9012006.04.18 04:50sell4510.401.22481.22650.0000
9022006.04.18 04:59close4510.401.22421.22650.000024.003252.60
9032006.04.18 05:32sell4520.401.22661.22830.0000
9042006.04.18 05:47close4520.401.22581.22830.000032.003284.60
9052006.04.18 11:33buy4530.401.22651.22480.0000
9062006.04.18 11:39close4530.401.22731.22480.000032.003316.60
9072006.04.18 14:02sell4540.401.23091.23260.0000
9082006.04.18 14:08close4540.401.23011.23260.000032.003348.60
9092006.04.18 14:11sell4550.411.23091.23260.0000
9102006.04.18 14:40close4550.411.23011.23260.000032.803381.40
9112006.04.18 14:56sell4560.411.23091.23260.0000
9122006.04.18 16:41s/l4560.411.23261.23260.0000-69.703311.70
9132006.04.18 16:51sell4570.401.23501.23670.0000
9142006.04.18 16:57close4570.401.23431.23670.000028.003339.70
9152006.04.18 22:18buy4580.411.23481.23310.0000
9162006.04.19 00:43close4580.411.23531.23310.000017.143356.84
9172006.04.19 07:07buy4590.411.23381.23210.0000
9182006.04.19 08:30s/l4590.411.23211.23210.0000-69.703287.14
9192006.04.19 09:00buy4600.401.22961.22790.0000
9202006.04.19 09:03close4600.401.23021.22790.000024.003311.14
9212006.04.19 09:05buy4610.401.22981.22810.0000
9222006.04.19 09:46close4610.401.23041.22810.000024.003335.14
9232006.04.19 10:05sell4620.411.23391.23560.0000
9242006.04.19 10:13close4620.411.23341.23560.000020.503355.64
9252006.04.19 10:35sell4630.411.23391.23560.0000
9262006.04.19 10:40close4630.411.23341.23560.000020.503376.14
9272006.04.19 12:22sell4640.411.23801.23970.0000
9282006.04.19 12:28close4640.411.23731.23970.000028.703404.84
9292006.04.19 17:29buy4650.411.23761.23590.0000
9302006.04.19 20:18s/l4650.411.23591.23590.0000-69.703335.14
9312006.04.19 20:18buy4660.401.23611.23440.0000
9322006.04.19 20:33s/l4660.401.23441.23440.0000-68.003267.14
9332006.04.19 20:33buy4670.401.23461.23290.0000
9342006.04.19 20:39close4670.401.23531.23290.000028.003295.14
9352006.04.19 20:39buy4680.401.23541.23370.0000
9362006.04.19 22:06close4680.401.23611.23370.000028.003323.14
9372006.04.20 06:41buy4690.401.23301.23130.0000
9382006.04.20 08:03close4690.401.23391.23130.000036.003359.14
9392006.04.20 08:38buy4700.411.23231.23060.0000
9402006.04.20 08:53close4700.411.23301.23060.000028.703387.84
9412006.04.20 11:13sell4710.411.23291.23460.0000
9422006.04.20 11:27close4710.411.23191.23460.000041.003428.84
9432006.04.20 18:20buy4720.421.23111.22940.0000
9442006.04.20 19:41s/l4720.421.22941.22940.0000-71.403357.44
9452006.04.21 09:11buy4730.411.23231.23060.0000
9462006.04.21 10:31close4730.411.23331.23060.000041.003398.44
9472006.04.21 10:31sell4740.411.23311.23480.0000
9482006.04.21 10:38s/l4740.411.23481.23480.0000-69.703328.74
9492006.04.21 10:38sell4750.401.23461.23630.0000
9502006.04.21 10:43close4750.401.23371.23630.000036.003364.74
9512006.04.21 10:43sell4760.411.23311.23480.0000
9522006.04.21 10:54s/l4760.411.23481.23480.0000-69.703295.04
9532006.04.21 10:54sell4770.401.23461.23630.0000
9542006.04.21 10:57close4770.401.23381.23630.000032.003327.04
9552006.04.21 13:37sell4780.401.23431.23600.0000
9562006.04.21 15:06close4780.401.23371.23600.000024.003351.04
9572006.04.23 17:41sell4790.411.23731.23900.0000
9582006.04.23 19:12close4790.411.23671.23900.000024.603375.64
9592006.04.23 19:15buy4800.411.23641.23470.0000
9602006.04.23 19:26close4800.411.23701.23470.000024.603400.24
9612006.04.23 19:48buy4810.411.23641.23470.0000
9622006.04.23 19:55close4810.411.23701.23470.000024.603424.84
9632006.04.24 03:42sell4820.411.24071.24240.0000
9642006.04.24 03:43close4820.411.24011.24240.000024.603449.44
9652006.04.24 05:28buy4830.421.23721.23550.0000
9662006.04.24 05:56close4830.421.23791.23550.000029.403478.84
9672006.04.24 08:09buy4840.421.23631.23460.0000
9682006.04.24 09:41s/l4840.421.23461.23460.0000-71.403407.44
9692006.04.24 09:41buy4850.411.23481.23310.0000
9702006.04.24 09:48close4850.411.23541.23310.000024.603432.04
9712006.04.24 09:49buy4860.421.23511.23340.0000
9722006.04.24 10:03s/l4860.421.23341.23340.0000-71.403360.64
9732006.04.24 10:04buy4870.411.23341.23170.0000
9742006.04.24 10:06close4870.411.23411.23170.000028.703389.34
9752006.04.24 10:06buy4880.411.23421.23250.0000
9762006.04.24 10:10close4880.411.23491.23250.000028.703418.04
9772006.04.24 10:24buy4890.421.23421.23250.0000
9782006.04.24 10:39close4890.421.23491.23250.000029.403447.44
9792006.04.24 15:02buy4900.421.23981.23810.0000
9802006.04.24 15:12close4900.421.24051.23810.000029.403476.84
9812006.04.25 03:13sell4910.421.23951.24120.0000
9822006.04.25 04:05s/l4910.421.24121.24120.0000-71.403405.44
9832006.04.25 04:14buy4920.411.23851.23680.0000
9842006.04.25 04:19close4920.411.23941.23680.000036.903442.34
9852006.04.25 06:04buy4930.421.23821.23650.0000
9862006.04.25 07:02close4930.421.23881.23650.000025.203467.54
9872006.04.25 08:18sell4940.421.24291.24460.0000
9882006.04.25 08:32close4940.421.24211.24460.000033.603501.14
9892006.04.25 09:04buy4950.421.24171.24000.0000
9902006.04.25 09:12close4950.421.24261.24000.000037.803538.94
9912006.04.25 09:24sell4960.431.24311.24480.0000
9922006.04.25 09:59close4960.431.24221.24480.000038.703577.64
9932006.04.25 09:59buy4970.431.24171.24000.0000
9942006.04.25 10:00s/l4970.431.24001.24000.0000-73.103504.54
9952006.04.25 10:00buy4980.421.23951.23780.0000
9962006.04.25 10:02close4980.421.24041.23780.000037.803542.34
9972006.04.25 10:06buy4990.431.23981.23810.0000
9982006.04.25 10:08s/l4990.431.23811.23810.0000-73.103469.24
9992006.04.25 10:08buy5000.421.23831.23660.0000
10002006.04.25 10:11close5000.421.23931.23660.000042.003511.24
10012006.04.25 10:11buy5010.421.23961.23790.0000
10022006.04.25 10:21s/l5010.421.23791.23790.0000-71.403439.84
10032006.04.25 10:21buy5020.421.23811.23640.0000
10042006.04.25 10:34close5020.421.23911.23640.000042.003481.84
10052006.04.25 10:34buy5030.421.23931.23760.0000
10062006.04.25 10:49close5030.421.24021.23760.000037.803519.64
10072006.04.25 10:50buy5040.431.23981.23810.0000
10082006.04.25 11:01close5040.431.24061.23810.000034.403554.04
10092006.04.26 02:45buy5050.431.24111.23940.0000
10102006.04.26 02:56close5050.431.24181.23940.000030.103584.14
10112006.04.26 08:30buy5060.431.24071.23900.0000
10122006.04.26 08:44s/l5060.431.23901.23900.0000-73.103511.04
10132006.04.26 08:44buy5070.431.23921.23750.0000
10142006.04.26 08:48close5070.431.24011.23750.000038.703549.74
10152006.04.26 08:48buy5080.431.24041.23870.0000
10162006.04.26 08:49close5080.431.24121.23870.000034.403584.14
10172006.04.26 08:53buy5090.431.24071.23900.0000
10182006.04.26 08:58close5090.431.24141.23900.000030.103614.24
10192006.04.26 09:25sell5100.441.24441.24610.0000
10202006.04.26 09:26close5100.441.24361.24610.000035.203649.44
10212006.04.26 10:00buy5110.441.24221.24050.0000
10222006.04.26 10:00close5110.441.24301.24050.000035.203684.64
10232006.04.26 10:01buy5120.451.24221.24050.0000
10242006.04.26 10:02close5120.451.24291.24050.000031.503716.14
10252006.04.26 10:27buy5130.451.24221.24050.0000
10262006.04.26 10:35close5130.451.24291.24050.000031.503747.64
10272006.04.26 10:47buy5140.451.24211.24040.0000
10282006.04.26 10:51close5140.451.24291.24040.000036.003783.64
10292006.04.26 13:27buy5150.461.24451.24280.0000
10302006.04.26 14:28close5150.461.24541.24280.000041.403825.04
10312006.04.26 15:12buy5160.461.24501.24330.0000
10322006.04.26 20:51close5160.461.24591.24330.000041.403866.44
10332006.04.27 10:00sell5170.461.24761.24930.0000
10342006.04.27 10:02close5170.461.24661.24930.000046.003912.44
10352006.04.27 10:06sell5180.471.24761.24930.0000
10362006.04.27 10:09s/l5180.471.24931.24930.0000-79.903832.54
10372006.04.27 10:09sell5190.461.24921.25090.0000
10382006.04.27 10:28s/l5190.461.25091.25090.0000-78.203754.34
10392006.04.27 10:28sell5200.451.25071.25240.0000
10402006.04.27 10:29s/l5200.451.25241.25240.0000-76.503677.84
10412006.04.27 10:29sell5210.441.25231.25400.0000
10422006.04.27 10:46s/l5210.441.25401.25400.0000-74.803603.04
10432006.04.27 10:46sell5220.431.25381.25550.0000
10442006.04.27 11:15close5220.431.25301.25550.000034.403637.44
10452006.04.27 11:52buy5230.441.25151.24980.0000
10462006.04.27 11:53s/l5230.441.24981.24980.0000-74.803562.64
10472006.04.27 11:53buy5240.431.25001.24830.0000
10482006.04.27 11:53close5240.431.25081.24830.000034.403597.04
10492006.04.27 11:53buy5250.431.25111.24940.0000
10502006.04.27 11:53close5250.431.25191.24940.000034.403631.44
10512006.04.27 21:27buy5260.431.25281.25110.0000
10522006.04.28 02:25close5260.431.25371.25110.000035.173666.62
10532006.04.28 02:28sell5270.441.25511.25680.0000
10542006.04.28 02:31close5270.441.25421.25680.000039.603706.22
10552006.04.28 08:32sell5280.441.25511.25680.0000
10562006.04.28 09:41s/l5280.441.25681.25680.0000-74.803631.42
10572006.04.28 14:41buy5290.431.26201.26030.0000
10582006.04.28 16:12close5290.431.26321.26030.000051.603683.02
10592006.05.01 08:09sell5300.441.26421.26590.0000
10602006.05.01 08:27close5300.441.26301.26590.000052.803735.82
10612006.05.01 08:39sell5310.441.26421.26590.0000
10622006.05.01 08:56s/l5310.441.26591.26590.0000-74.803661.02
10632006.05.01 08:56sell5320.431.26581.26750.0000
10642006.05.01 08:57s/l5320.431.26751.26750.0000-73.103587.92
10652006.05.01 08:57sell5330.421.26741.26910.0000
10662006.05.01 09:00close5330.421.26681.26910.000025.203613.12
10672006.05.01 09:10sell5340.431.26881.27050.0000
10682006.05.01 09:13close5340.431.26811.27050.000030.103643.22
10692006.05.01 10:12buy5350.431.26341.26170.0000
10702006.05.01 10:22close5350.431.26461.26170.000051.603694.82
10712006.05.01 10:47buy5360.441.26341.26170.0000
10722006.05.01 10:54s/l5360.441.26171.26170.0000-74.803620.02
10732006.05.01 10:54buy5370.431.26191.26020.0000
10742006.05.01 11:06close5370.431.26271.26020.000034.403654.42
10752006.05.02 03:36sell5380.441.25901.26070.0000
10762006.05.02 03:44s/l5380.441.26071.26070.0000-74.803579.62
10772006.05.02 03:44sell5390.431.26051.26220.0000
10782006.05.02 03:54close5390.431.25971.26220.000034.403614.02
10792006.05.02 03:54sell5400.431.25961.26130.0000
10802006.05.02 04:40s/l5400.431.26131.26130.0000-73.103540.92
10812006.05.02 04:41sell5410.421.26291.26460.0000
10822006.05.02 04:57close5410.421.26181.26460.000046.203587.12
10832006.05.02 05:40sell5420.431.26351.26520.0000
10842006.05.02 06:05s/l5420.431.26521.26520.0000-73.103514.02
10852006.05.02 12:22buy5430.421.26221.26050.0000
10862006.05.02 12:27close5430.421.26311.26050.000037.803551.82
10872006.05.02 12:41buy5440.421.26221.26050.0000
10882006.05.02 15:11close5440.421.26301.26050.000033.603585.42
10892006.05.03 03:59buy5450.431.26241.26070.0000
10902006.05.03 04:39close5450.431.26361.26070.000051.603637.02
10912006.05.03 11:16sell5460.431.26321.26490.0000
10922006.05.03 11:26s/l5460.431.26491.26490.0000-73.103563.92
10932006.05.03 11:26sell5470.421.26481.26650.0000
10942006.05.03 11:31close5470.421.26371.26650.000046.203610.12
10952006.05.03 11:31sell5480.431.26341.26510.0000
10962006.05.03 12:05s/l5480.431.26511.26510.0000-73.103537.02
10972006.05.03 23:56buy5490.421.26111.25940.0000
10982006.05.04 00:35close5490.421.26231.25940.000040.073577.08
10992006.05.04 05:59sell5500.431.25961.26130.0000
11002006.05.04 06:03close5500.431.25871.26130.000038.703615.78
11012006.05.04 06:33sell5510.431.26051.26220.0000
11022006.05.04 06:59close5510.431.25951.26220.000043.003658.78
11032006.05.04 10:18sell5520.431.26681.26850.0000
11042006.05.04 10:21s/l5520.431.26851.26850.0000-73.103585.68
11052006.05.04 10:21sell5530.421.26831.27000.0000
11062006.05.04 10:31close5530.421.26741.27000.000037.803623.48
11072006.05.04 10:31sell5540.431.26731.26900.0000
11082006.05.04 10:56s/l5540.431.26901.26900.0000-73.103550.38
11092006.05.04 10:56sell5550.421.26881.27050.0000
11102006.05.04 11:18close5550.421.26751.27050.000054.603604.98
11112006.05.04 13:29sell5560.431.26901.27070.0000
11122006.05.04 13:40close5560.431.26811.27070.000038.703643.68
11132006.05.04 14:09sell5570.431.26961.27130.0000
11142006.05.04 14:11s/l5570.431.27131.27130.0000-73.103570.58
11152006.05.04 14:11sell5580.421.27121.27290.0000
11162006.05.04 16:37close5580.421.27001.27290.000050.403620.98
11172006.05.05 08:30sell5590.431.27131.27300.0000
11182006.05.05 08:30s/l5590.431.27301.27300.0000-73.103547.88
11192006.05.05 08:30sell5600.421.27301.27470.0000
11202006.05.05 08:30s/l5600.421.27471.27470.0000-71.403476.48
11212006.05.05 08:30sell5610.411.27451.27620.0000
11222006.05.05 08:31s/l5610.411.27621.27620.0000-69.703406.78
11232006.05.05 08:31sell5620.401.27611.27780.0000
11242006.05.05 08:32close5620.401.27511.27780.000040.003446.78
11252006.05.05 08:32sell5630.411.27481.27650.0000
11262006.05.05 08:38close5630.411.27381.27650.000041.003487.78
11272006.05.05 08:38sell5640.411.27351.27520.0000
11282006.05.05 08:53s/l5640.411.27521.27520.0000-69.703418.08
11292006.05.05 08:53sell5650.401.27501.27670.0000
11302006.05.05 08:59close5650.401.27401.27670.000040.003458.08
11312006.05.05 08:59sell5660.411.27391.27560.0000
11322006.05.05 09:08s/l5660.411.27561.27560.0000-69.703388.38
11332006.05.05 10:46buy5670.401.27191.27020.0000
11342006.05.05 10:53close5670.401.27301.27020.000044.003432.38
11352006.05.07 20:55buy5680.401.27251.27080.0000
11362006.05.08 01:11close5680.401.27331.27080.000028.723461.10
11372006.05.08 04:30sell5690.411.27841.28010.0000
11382006.05.08 04:39close5690.411.27751.28010.000036.903498.00
11392006.05.08 10:18buy5700.411.26991.26820.0000
11402006.05.08 10:26close5700.411.27091.26820.000041.003539.00
11412006.05.09 02:22buy5710.421.26861.26690.0000
11422006.05.09 02:56s/l5710.421.26691.26690.0000-71.403467.60
11432006.05.09 02:56buy5720.411.26701.26530.0000
11442006.05.09 04:11close5720.411.26801.26530.000041.003508.60
11452006.05.09 04:44sell5730.411.26941.27110.0000
11462006.05.09 05:59close5730.411.26811.27110.000053.303561.90
11472006.05.09 08:59sell5740.421.27081.27250.0000
11482006.05.09 09:26s/l5740.421.27251.27250.0000-71.403490.50
11492006.05.09 09:52sell5750.411.27341.27510.0000
11502006.05.09 10:01s/l5750.411.27511.27510.0000-69.703420.80
11512006.05.09 11:37buy5760.401.27491.27320.0000
11522006.05.09 12:30close5760.401.27581.27320.000036.003456.80
11532006.05.10 04:18buy5770.411.27801.27630.0000
11542006.05.10 06:10close5770.411.27921.27630.000049.203506.00
11552006.05.10 10:19sell5780.411.28051.28220.0000
11562006.05.10 10:43close5780.411.27941.28220.000045.103551.10
11572006.05.10 10:55sell5790.421.28051.28220.0000
11582006.05.10 11:00close5790.421.27951.28220.000042.003593.10
11592006.05.10 14:17buy5800.421.27681.27510.0000
11602006.05.10 14:18close5800.421.27791.27510.000046.203639.30
11612006.05.10 14:23buy5810.431.27701.27530.0000
11622006.05.10 14:24s/l5810.431.27531.27530.0000-73.103566.20
11632006.05.10 14:24buy5820.421.27551.27380.0000
11642006.05.10 14:24close5820.421.27661.27380.000046.203612.40
11652006.05.10 14:24buy5830.421.27671.27500.0000
11662006.05.10 14:27close5830.421.27781.27500.000046.203658.60
11672006.05.10 14:28buy5840.431.27701.27530.0000
11682006.05.10 14:32close5840.431.27801.27530.000043.003701.60
11692006.05.10 16:07buy5850.431.27861.27690.0000
11702006.05.10 16:19close5850.431.27981.27690.000051.603753.20
11712006.05.10 16:53buy5860.441.27871.27700.0000
11722006.05.10 18:54s/l5860.441.27701.27700.0000-74.803678.40
11732006.05.10 21:35buy5870.431.27161.26990.0000
11742006.05.10 22:13close5870.431.27301.26990.000060.203738.60
11752006.05.11 02:36sell5880.441.27531.27700.0000
11762006.05.11 02:47close5880.441.27401.27700.000057.203795.80
11772006.05.11 04:30sell5890.451.27231.27400.0000
11782006.05.11 04:48close5890.451.27121.27400.000049.503845.30
11792006.05.11 08:30sell5900.451.27531.27700.0000
11802006.05.11 08:32s/l5900.451.27701.27700.0000-76.503768.80
11812006.05.11 08:32sell5910.441.27681.27850.0000
11822006.05.11 08:39close5910.441.27561.27850.000052.803821.60
11832006.05.11 08:39sell5920.451.27531.27700.0000
11842006.05.11 08:55close5920.451.27401.27700.000058.503880.10
11852006.05.11 09:52sell5930.461.27801.27970.0000
11862006.05.11 10:02close5930.461.27671.27970.000059.803939.90
11872006.05.11 10:35sell5940.461.28131.28300.0000
11882006.05.11 10:40s/l5940.461.28301.28300.0000-78.203861.70
11892006.05.11 10:40sell5950.451.28281.28450.0000
11902006.05.11 10:57close5950.451.28191.28450.000040.503902.20
11912006.05.11 10:58sell5960.461.28181.28350.0000
11922006.05.11 11:35s/l5960.461.28351.28350.0000-78.203824.00
11932006.05.11 12:28buy5970.451.28371.28200.0000
11942006.05.11 12:42close5970.451.28481.28200.000049.503873.50
11952006.05.11 13:33buy5980.451.28441.28270.0000
11962006.05.11 13:48close5980.451.28511.28270.000031.503905.00
11972006.05.11 15:44buy5990.461.28411.28240.0000
11982006.05.11 19:00close5990.461.28531.28240.000055.203960.20
11992006.05.12 02:29sell6000.461.28821.28990.0000
12002006.05.12 02:31close6000.461.28711.28990.000050.604010.80
12012006.05.12 07:59buy6010.471.29031.28860.0000
12022006.05.12 08:06close6010.471.29131.28860.000047.004057.80
12032006.05.12 08:30buy6020.471.28751.28580.0000
12042006.05.12 08:31close6020.471.28851.28580.000047.004104.80
12052006.05.12 08:33buy6030.481.28791.28620.0000
12062006.05.12 08:38s/l6030.481.28621.28620.0000-81.604023.20
12072006.05.12 08:38buy6040.471.28641.28470.0000
12082006.05.12 08:44close6040.471.28761.28470.000056.404079.60
12092006.05.12 08:44buy6050.481.28771.28600.0000
12102006.05.12 08:44close6050.481.28871.28600.000048.004127.60
12112006.05.12 09:10buy6060.481.28821.28650.0000
12122006.05.12 09:23close6060.481.29001.28650.000086.404214.00
12132006.05.12 10:01sell6070.491.29121.29290.0000
12142006.05.12 10:10close6070.491.29011.29290.000053.904267.90
12152006.05.14 19:13buy6080.491.29581.29410.0000
12162006.05.14 20:01s/l6080.491.29411.29410.0000-83.304184.60
12172006.05.14 20:29buy6090.491.29251.29080.0000
12182006.05.14 21:22close6090.491.29451.29080.000098.004282.60
12192006.05.15 02:28buy6100.501.29031.28860.0000
12202006.05.15 02:51close6100.501.29161.28860.000065.004347.60
12212006.05.15 03:08buy6110.511.28851.28680.0000
12222006.05.15 03:55s/l6110.511.28681.28680.0000-86.704260.90
12232006.05.15 06:41buy6120.501.28181.28010.0000
12242006.05.15 06:58s/l6120.501.28011.28010.0000-85.004175.90
12252006.05.15 06:58buy6130.491.28031.27860.0000
12262006.05.15 07:09close6130.491.28121.27860.000044.104220.00
12272006.05.15 07:59sell6140.491.28251.28420.0000
12282006.05.15 08:29s/l6140.491.28421.28420.0000-83.304136.70
12292006.05.15 10:40sell6150.481.28381.28550.0000
12302006.05.15 11:04close6150.481.28271.28550.000052.804189.50
12312006.05.15 12:10buy6160.491.28141.27970.0000
12322006.05.15 12:44s/l6160.491.27971.27970.0000-83.304106.20
12332006.05.15 12:44buy6170.481.27991.27820.0000
12342006.05.15 12:58s/l6170.481.27821.27820.0000-81.604024.60
12352006.05.15 12:58buy6180.471.27841.27670.0000
12362006.05.15 13:00close6180.471.27961.27670.000056.404081.00
12372006.05.15 15:51buy6190.481.27921.27750.0000
12382006.05.15 18:44close6190.481.28031.27750.000052.804133.80
12392006.05.15 20:20sell6200.481.28021.28190.0000
12402006.05.15 21:45s/l6200.481.28191.28190.0000-81.604052.20
12412006.05.16 02:25buy6210.471.28001.27830.0000
12422006.05.16 02:57close6210.471.28121.27830.000056.404108.60
12432006.05.16 03:35buy6220.481.28011.27840.0000
12442006.05.16 03:42close6220.481.28111.27840.000048.004156.60
12452006.05.16 04:12buy6230.491.28111.27940.0000
12462006.05.16 05:00s/l6230.491.27941.27940.0000-83.304073.30
12472006.05.16 07:03sell6240.481.28211.28380.0000
12482006.05.16 08:03close6240.481.28111.28380.000048.004121.30
12492006.05.16 08:30sell6250.481.28331.28500.0000
12502006.05.16 08:33s/l6250.481.28501.28500.0000-81.604039.70
12512006.05.16 08:36sell6260.471.28531.28700.0000
12522006.05.16 09:15close6260.471.28401.28700.000061.104100.80
12532006.05.16 19:05sell6270.481.28521.28690.0000
12542006.05.16 20:04close6270.481.28441.28690.000038.404139.20
12552006.05.16 21:20sell6280.481.28481.28650.0000
12562006.05.16 23:08s/l6280.481.28651.28650.0000-81.604057.60
12572006.05.16 23:29sell6290.471.28681.28850.0000
12582006.05.17 02:34close6290.471.28591.28850.000044.374101.97
12592006.05.17 03:08sell6300.481.28751.28920.0000
12602006.05.17 03:10s/l6300.481.28921.28920.0000-81.604020.37
12612006.05.17 03:10sell6310.471.28901.29070.0000
12622006.05.17 04:49s/l6310.471.29071.29070.0000-79.903940.47
12632006.05.17 08:30buy6320.461.28741.28570.0000
12642006.05.17 08:39close6320.461.28851.28570.000050.603991.07
12652006.05.17 08:42sell6330.461.29081.29250.0000
12662006.05.17 08:48close6330.461.28971.29250.000050.604041.67
12672006.05.17 09:58buy6340.471.28381.28210.0000
12682006.05.17 10:24s/l6340.471.28211.28210.0000-79.903961.77
12692006.05.17 10:24buy6350.461.28241.28070.0000
12702006.05.17 10:25s/l6350.461.28071.28070.0000-78.203883.57
12712006.05.17 10:25buy6360.451.28091.27920.0000
12722006.05.17 10:26s/l6360.451.27921.27920.0000-76.503807.07
12732006.05.17 10:26buy6370.451.27941.27770.0000
12742006.05.17 10:31s/l6370.451.27771.27770.0000-76.503730.57
12752006.05.17 10:31buy6380.441.27791.27620.0000
12762006.05.17 10:32s/l6380.441.27621.27620.0000-74.803655.77
12772006.05.17 10:32buy6390.431.27641.27470.0000
12782006.05.17 10:41close6390.431.27801.27470.000068.803724.57
12792006.05.17 10:41buy6400.441.27831.27660.0000
12802006.05.17 11:23s/l6400.441.27661.27660.0000-74.803649.77
12812006.05.17 12:04sell6410.431.27341.27510.0000
12822006.05.17 13:59close6410.431.27221.27510.000051.603701.37
12832006.05.17 14:53sell6420.441.27401.27570.0000
12842006.05.17 16:14s/l6420.441.27571.27570.0000-74.803626.57
12852006.05.17 17:45buy6430.431.27301.27130.0000
12862006.05.17 18:23close6430.431.27411.27130.000047.303673.87
12872006.05.17 18:29sell6440.431.27431.27600.0000
12882006.05.17 19:46close6440.431.27301.27600.000055.903729.77
12892006.05.18 04:33sell6450.441.27991.28160.0000
12902006.05.18 05:12close6450.441.27861.28160.000057.203786.97
12912006.05.18 09:31sell6460.441.28041.28210.0000
12922006.05.18 09:34s/l6460.441.28211.28210.0000-74.803712.17
12932006.05.18 09:34sell6470.431.28191.28360.0000
12942006.05.18 09:35s/l6470.431.28361.28360.0000-73.103639.07
12952006.05.18 09:35sell6480.431.28351.28520.0000
12962006.05.18 09:40close6480.431.28201.28520.000064.503703.57
12972006.05.18 09:40sell6490.431.28191.28360.0000
12982006.05.18 10:15close6490.431.28061.28360.000055.903759.47
12992006.05.19 03:31buy6500.441.27811.27640.0000
13002006.05.19 03:45s/l6500.441.27641.27640.0000-74.803684.67
13012006.05.19 03:45buy6510.431.27661.27490.0000
13022006.05.19 03:54close6510.431.27781.27490.000051.603736.27
13032006.05.19 03:54buy6520.441.27791.27620.0000
13042006.05.19 05:45s/l6520.441.27621.27620.0000-74.803661.47
13052006.05.19 05:50buy6530.431.27481.27310.0000
13062006.05.19 06:35close6530.431.27591.27310.000047.303708.77
13072006.05.19 09:29sell6540.441.27411.27580.0000
13082006.05.19 09:50close6540.441.27311.27580.000044.003752.77
13092006.05.19 09:57sell6550.441.27411.27580.0000
13102006.05.19 10:07close6550.441.27311.27580.000044.003796.77
13112006.05.19 10:21buy6560.451.27201.27030.0000
13122006.05.19 10:32s/l6560.451.27031.27030.0000-76.503720.27
13132006.05.19 10:32buy6570.441.27051.26880.0000
13142006.05.19 10:37close6570.441.27161.26880.000048.403768.67
13152006.05.19 10:37buy6580.441.27171.27000.0000
13162006.05.19 10:44s/l6580.441.27001.27000.0000-74.803693.87
13172006.05.19 10:44buy6590.441.27021.26850.0000
13182006.05.19 10:46close6590.441.27141.26850.000052.803746.67
13192006.05.19 10:46buy6600.441.27171.27000.0000
13202006.05.19 10:50close6600.441.27271.27000.000044.003790.67
13212006.05.19 10:51buy6610.451.27201.27030.0000
13222006.05.19 10:55s/l6610.451.27031.27030.0000-76.503714.17
13232006.05.19 10:55buy6620.441.27051.26880.0000
13242006.05.19 11:28close6620.441.27181.26880.000057.203771.37
13252006.05.19 11:58sell6630.441.27491.27660.0000
13262006.05.19 12:10close6630.441.27361.27660.000057.203828.57
13272006.05.22 02:18sell6640.451.27371.27540.0000
13282006.05.22 02:24close6640.451.27251.27540.000054.003882.57
13292006.05.22 03:52sell6650.461.27311.27480.0000
13302006.05.22 04:01s/l6650.461.27481.27480.0000-78.203804.37
13312006.05.22 04:24sell6660.451.27591.27760.0000
13322006.05.22 05:05close6660.451.27511.27760.000036.003840.37
13332006.05.22 06:05sell6670.451.27671.27840.0000
13342006.05.22 06:25s/l6670.451.27841.27840.0000-76.503763.87
13352006.05.22 06:25sell6680.441.27821.27990.0000
13362006.05.22 06:55close6680.441.27701.27990.000052.803816.67
13372006.05.22 06:55sell6690.451.27671.27840.0000
13382006.05.22 08:09close6690.451.27531.27840.000063.003879.67
13392006.05.22 08:13buy6700.461.27481.27310.0000
13402006.05.22 08:26close6700.461.27591.27310.000050.603930.27
13412006.05.22 11:51sell6710.461.28491.28660.0000
13422006.05.22 12:22close6710.461.28331.28660.000073.604003.87
13432006.05.22 14:02sell6720.471.28621.28790.0000
13442006.05.22 14:09s/l6720.471.28791.28790.0000-79.903923.97
13452006.05.22 14:13sell6730.461.28831.29000.0000
13462006.05.22 14:34close6730.461.28711.29000.000055.203979.17
13472006.05.22 14:36sell6740.461.28651.28820.0000
13482006.05.22 18:55close6740.461.28531.28820.000055.204034.37
13492006.05.23 01:49buy6750.471.28591.28420.0000
13502006.05.23 02:31s/l6750.471.28421.28420.0000-79.903954.47
13512006.05.23 09:29buy6760.461.28221.28050.0000
13522006.05.23 09:33s/l6760.461.28051.28050.0000-78.203876.27
13532006.05.23 09:41buy6770.451.28221.28050.0000
13542006.05.23 10:00close6770.451.28361.28050.000063.003939.27
13552006.05.23 10:31sell6780.461.28591.28760.0000
13562006.05.23 11:00close6780.461.28481.28760.000050.603989.87
13572006.05.23 11:08buy6790.471.28231.28060.0000
13582006.05.23 11:12close6790.471.28351.28060.000056.404046.27
13592006.05.23 17:58buy6800.471.27891.27720.0000
13602006.05.23 18:02s/l6800.471.27721.27720.0000-79.903966.37
13612006.05.23 19:24buy6810.471.27721.27550.0000
13622006.05.23 19:30close6810.471.27811.27550.000042.304008.67
13632006.05.24 02:27sell6820.471.27951.28120.0000
13642006.05.24 02:53s/l6820.471.28121.28120.0000-79.903928.77
13652006.05.24 02:55sell6830.461.28171.28340.0000
13662006.05.24 03:41s/l6830.461.28341.28340.0000-78.203850.57
13672006.05.24 03:42sell6840.451.28371.28540.0000
13682006.05.24 04:00s/l6840.451.28541.28540.0000-76.503774.07
13692006.05.24 07:35buy6850.441.28521.28350.0000
13702006.05.24 08:30close6850.441.28671.28350.000066.003840.07
13712006.05.24 09:14buy6860.451.28341.28170.0000
13722006.05.24 10:01s/l6860.451.28171.28170.0000-76.503763.57
13732006.05.24 10:02buy6870.441.28171.28000.0000
13742006.05.24 10:08s/l6870.441.28001.28000.0000-74.803688.77
13752006.05.24 10:08buy6880.431.28011.27840.0000
13762006.05.24 10:20s/l6880.431.27841.27840.0000-73.103615.67
13772006.05.24 10:20buy6890.421.27861.27690.0000
13782006.05.24 10:36s/l6890.421.27691.27690.0000-71.403544.27
13792006.05.24 10:36buy6900.421.27711.27540.0000
13802006.05.24 10:39s/l6900.421.27541.27540.0000-71.403472.87
13812006.05.24 10:39buy6910.411.27561.27390.0000
13822006.05.24 11:03close6910.411.27731.27390.000069.703542.57
13832006.05.24 18:47sell6920.421.27701.27870.0000
13842006.05.24 21:05close6920.421.27551.27870.000063.003605.57
13852006.05.24 21:47buy6930.421.27491.27320.0000
13862006.05.24 23:00close6930.421.27581.27320.000037.803643.37
13872006.05.25 03:38buy6940.431.27661.27490.0000
13882006.05.25 04:40close6940.431.27831.27490.000073.103716.47
13892006.05.25 09:49sell6950.441.27881.28050.0000
13902006.05.25 10:09close6950.441.27711.28050.000074.803791.27
13912006.05.25 14:32sell6960.441.28101.28270.0000
13922006.05.25 14:37close6960.441.27981.28270.000052.803844.07
13932006.05.25 14:43sell6970.451.28101.28270.0000
13942006.05.25 15:16close6970.451.27961.28270.000063.003907.07
13952006.05.25 21:24buy6980.461.27821.27650.0000
13962006.05.25 23:15s/l6980.461.27651.27650.0000-78.203828.87
13972006.05.26 09:20buy6990.451.28031.27860.0000
13982006.05.26 09:22s/l6990.451.27861.27860.0000-76.503752.37
13992006.05.26 09:22buy7000.441.27861.27690.0000
14002006.05.26 09:31s/l7000.441.27691.27690.0000-74.803677.57
14012006.05.26 09:31buy7010.431.27711.27540.0000
14022006.05.26 09:35s/l7010.431.27541.27540.0000-73.103604.47
14032006.05.26 09:35buy7020.421.27561.27390.0000
14042006.05.26 09:43s/l7020.421.27391.27390.0000-71.403533.07
14052006.05.26 09:43buy7030.421.27401.27230.0000
14062006.05.26 09:45close7030.421.27531.27230.000054.603587.67
14072006.05.26 09:45buy7040.421.27541.27370.0000
14082006.05.26 09:50s/l7040.421.27371.27370.0000-71.403516.27
14092006.05.26 09:50buy7050.411.27391.27220.0000
14102006.05.26 10:18s/l7050.411.27221.27220.0000-69.703446.57
14112006.05.28 18:08buy7060.411.27281.27110.0000
14122006.05.28 18:52close7060.411.27381.27110.000041.003487.57
14132006.05.29 03:49sell7070.411.27571.27740.0000
14142006.05.29 11:12close7070.411.27441.27740.000053.303540.87
14152006.05.29 12:59sell7080.421.27491.27660.0000
14162006.05.29 21:53s/l7080.421.27661.27660.0000-71.403469.47
14172006.05.29 22:39sell7090.411.27811.27980.0000
14182006.05.29 22:47s/l7090.411.27981.27980.0000-69.703399.77
14192006.05.29 22:47sell7100.401.27981.28150.0000
14202006.05.29 23:04s/l7100.401.28151.28150.0000-68.003331.77
14212006.05.30 08:23buy7110.391.28251.28080.0000
14222006.05.30 08:31s/l7110.391.28081.28080.0000-66.303265.47
14232006.05.30 08:38buy7120.381.28251.28080.0000
14242006.05.30 08:45s/l7120.381.28081.28080.0000-64.603200.87
14252006.05.30 08:54buy7130.371.28251.28080.0000
14262006.05.30 09:19close7130.371.28311.28080.000022.203223.07
14272006.05.30 09:27sell7140.381.28501.28670.0000
14282006.05.30 09:31close7140.381.28441.28670.000022.803245.87
14292006.05.30 09:38sell7150.381.28501.28670.0000
14302006.05.30 09:53s/l7150.381.28671.28670.0000-64.603181.27
14312006.05.30 09:53sell7160.371.28651.28820.0000
14322006.05.30 10:02s/l7160.371.28821.28820.0000-62.903118.37
14332006.05.30 12:34sell7170.361.28791.28960.0000
14342006.05.30 13:40close7170.361.28701.28960.000032.403150.77
14352006.05.30 13:40buy7180.371.28661.28490.0000
14362006.05.30 13:49close7180.371.28741.28490.000029.603180.37
14372006.05.30 21:11sell7190.371.28581.28750.0000
14382006.05.31 00:21s/l7190.371.28751.28750.0000-61.273119.10
14392006.05.31 00:21sell7200.361.28741.28910.0000
14402006.05.31 02:19s/l7200.361.28911.28910.0000-61.203057.90
14412006.05.31 03:59buy7210.361.28721.28550.0000
14422006.05.31 04:31s/l7210.361.28551.28550.0000-61.202996.70
14432006.05.31 20:36buy7220.351.27841.27670.0000
14442006.05.31 20:54close7220.351.27941.27670.000035.003031.70
14452006.06.01 07:12buy7230.361.27461.27290.0000
14462006.06.01 08:19s/l7230.361.27291.27290.0000-61.202970.50
14472006.06.01 10:01sell7240.351.27571.27740.0000
14482006.06.01 10:02close7240.351.27481.27740.000031.503002.00
14492006.06.01 10:03sell7250.351.27571.27740.0000
14502006.06.01 10:07s/l7250.351.27741.27740.0000-59.502942.50
14512006.06.01 10:07sell7260.351.27721.27890.0000
14522006.06.01 10:16close7260.351.27631.27890.000031.502974.00
14532006.06.01 10:16sell7270.351.27621.27790.0000
14542006.06.01 10:32s/l7270.351.27791.27790.0000-59.502914.50
14552006.06.01 10:32sell7280.341.27771.27940.0000
14562006.06.01 10:40s/l7280.341.27941.27940.0000-57.802856.70
14572006.06.01 10:40sell7290.331.27931.28100.0000
14582006.06.01 10:47s/l7290.331.28101.28100.0000-56.102800.60
14592006.06.01 10:47sell7300.331.28081.28250.0000
14602006.06.01 12:00s/l7300.331.28251.28250.0000-56.102744.50
14612006.06.02 09:40buy7310.321.29081.28910.0000
14622006.06.02 09:40close7310.321.29141.28910.000019.202763.70
14632006.06.02 09:42buy7320.321.29081.28910.0000
14642006.06.02 09:51close7320.321.29141.28910.000019.202782.90
14652006.06.02 10:03buy7330.321.28971.28800.0000
14662006.06.02 10:05close7330.321.29051.28800.000025.602808.50
14672006.06.02 10:55sell7340.331.29351.29520.0000
14682006.06.02 10:59close7340.331.29291.29520.000019.802828.30
14692006.06.02 11:25buy7350.331.29181.29010.0000
14702006.06.02 11:33close7350.331.29241.29010.000019.802848.10
14712006.06.02 11:57buy7360.331.29181.29010.0000
14722006.06.02 12:25close7360.331.29261.29010.000026.402874.50
14732006.06.02 12:49sell7370.331.29331.29500.0000
14742006.06.02 13:30close7370.331.29251.29500.000026.402900.90
14752006.06.04 23:30sell7380.341.29411.29580.0000
14762006.06.05 02:28s/l7380.341.29581.29580.0000-56.302844.60
14772006.06.05 10:32sell7390.331.29531.29700.0000
14782006.06.05 10:38close7390.331.29451.29700.000026.402871.00
14792006.06.05 11:35sell7400.331.29521.29690.0000
14802006.06.05 14:23close7400.331.29451.29690.000023.102894.10
14812006.06.05 14:42buy7410.341.29321.29150.0000
14822006.06.05 14:44s/l7410.341.29151.29150.0000-57.802836.30
14832006.06.05 14:44buy7420.331.29161.28990.0000
14842006.06.05 14:45close7420.331.29231.28990.000023.102859.40
14852006.06.05 14:45buy7430.331.29261.29090.0000
14862006.06.05 16:14s/l7430.331.29091.29090.0000-56.102803.30
14872006.06.06 04:55buy7440.331.28981.28810.0000
14882006.06.06 06:08s/l7440.331.28811.28810.0000-56.102747.20
14892006.06.06 11:39sell7450.321.28351.28520.0000
14902006.06.06 11:50close7450.321.28241.28520.000035.202782.40
14912006.06.06 17:10buy7460.331.28121.27950.0000
14922006.06.06 17:13close7460.331.28201.27950.000026.402808.80
14932006.06.06 17:13buy7470.331.28231.28060.0000
14942006.06.06 18:24s/l7470.331.28061.28060.0000-56.102752.70
14952006.06.07 02:52buy7480.321.27851.27680.0000
14962006.06.07 03:04close7480.321.27921.27680.000022.402775.10
14972006.06.07 06:45buy7490.331.28051.27880.0000
14982006.06.07 07:32s/l7490.331.27881.27880.0000-56.102719.00
14992006.06.07 09:15buy7500.321.27851.27680.0000
15002006.06.07 09:33s/l7500.321.27681.27680.0000-54.402664.60
15012006.06.07 09:33buy7510.311.27701.27530.0000
15022006.06.07 10:09close7510.311.27791.27530.000027.902692.50
15032006.06.08 02:34buy7520.321.27751.27580.0000
15042006.06.08 03:04s/l7520.321.27581.27580.0000-54.402638.10
15052006.06.08 03:20buy7530.311.27511.27340.0000
15062006.06.08 03:28close7530.311.27611.27340.000031.002669.10
15072006.06.08 03:42buy7540.311.27511.27340.0000
15082006.06.08 04:02close7540.311.27601.27340.000027.902697.00
15092006.06.09 08:30buy7550.321.26391.26220.0000
15102006.06.09 08:30s/l7550.321.26221.26220.0000-54.402642.60
15112006.06.09 08:30buy7560.311.26241.26070.0000
15122006.06.09 08:34s/l7560.311.26071.26070.0000-52.702589.90
15132006.06.09 08:34buy7570.311.26091.25920.0000
15142006.06.09 08:47close7570.311.26211.25920.000037.202627.10
15152006.06.09 08:47buy7580.311.26221.26050.0000
15162006.06.09 08:59s/l7580.311.26051.26050.0000-52.702574.40
15172006.06.09 08:59buy7590.311.26071.25900.0000
15182006.06.09 09:05close7590.311.26191.25900.000037.202611.60
15192006.06.09 09:19sell7600.311.26331.26500.0000
15202006.06.09 09:26s/l7600.311.26501.26500.0000-52.702558.90
15212006.06.09 09:26sell7610.301.26481.26650.0000
15222006.06.09 09:29s/l7610.301.26651.26650.0000-51.002507.90
15232006.06.09 09:29sell7620.301.26631.26800.0000
15242006.06.09 10:10s/l7620.301.26801.26800.0000-51.002456.90
15252006.06.12 03:35buy7630.291.26191.26020.0000
15262006.06.12 05:39s/l7630.291.26021.26020.0000-49.302407.60
15272006.06.12 05:40buy7640.291.26051.25880.0000
15282006.06.12 07:25s/l7640.291.25881.25880.0000-49.302358.30
15292006.06.12 10:55buy7650.281.25871.25700.0000
15302006.06.12 13:16close7650.281.25961.25700.000025.202383.50
15312006.06.12 21:08buy7660.281.25771.25600.0000
15322006.06.13 01:29close7660.281.25841.25600.000017.302400.80
15332006.06.13 03:22sell7670.291.25801.25970.0000
15342006.06.13 03:37close7670.291.25731.25970.000020.302421.10
15352006.06.13 05:00buy7680.291.25731.25560.0000
15362006.06.13 05:44close7680.291.25801.25560.000020.302441.40
15372006.06.13 10:23buy7690.291.25741.25570.0000
15382006.06.13 11:00s/l7690.291.25571.25570.0000-49.302392.10
15392006.06.14 00:29sell7700.291.25561.25730.0000
15402006.06.14 01:12s/l7700.291.25731.25730.0000-49.302342.80
15412006.06.14 02:50sell7710.281.25881.26050.0000
15422006.06.14 03:01close7710.281.25791.26050.000025.202368.00
15432006.06.14 08:36sell7720.281.25811.25980.0000
15442006.06.14 08:38close7720.281.25711.25980.000028.002396.00
15452006.06.14 09:09sell7730.291.25771.25940.0000
15462006.06.14 09:18s/l7730.291.25941.25940.0000-49.302346.70
15472006.06.14 09:18sell7740.281.25931.26100.0000
15482006.06.14 09:19s/l7740.281.26101.26100.0000-47.602299.10
15492006.06.14 09:19sell7750.271.26081.26250.0000
15502006.06.14 09:20s/l7750.271.26251.26250.0000-45.902253.20
15512006.06.14 09:20sell7760.271.26231.26400.0000
15522006.06.14 09:21close7760.271.26141.26400.000024.302277.50
15532006.06.14 09:21sell7770.271.26131.26300.0000
15542006.06.14 09:27s/l7770.271.26301.26300.0000-45.902231.60
15552006.06.14 09:27sell7780.271.26281.26450.0000
15562006.06.14 09:29s/l7780.271.26451.26450.0000-45.902185.70
15572006.06.14 09:29sell7790.261.26431.26600.0000
15582006.06.14 09:32close7790.261.26341.26600.000023.402209.10
15592006.06.14 09:32sell7800.261.26331.26500.0000
15602006.06.14 09:55close7800.261.26241.26500.000023.402232.50
15612006.06.14 09:56sell7810.271.26231.26400.0000
15622006.06.14 11:07close7810.271.26131.26400.000027.002259.50
15632006.06.15 02:21sell7820.271.26211.26380.0000
15642006.06.15 03:24close7820.271.26091.26380.000032.402291.90
15652006.06.15 08:33buy7830.271.25981.25810.0000
15662006.06.15 08:46close7830.271.26081.25810.000027.002318.90
15672006.06.15 11:29buy7840.281.26091.25920.0000
15682006.06.15 12:00close7840.281.26151.25920.000016.802335.70
15692006.06.15 16:42sell7850.281.26331.26500.0000
15702006.06.16 01:40s/l7850.281.26501.26500.0000-46.372289.33
15712006.06.16 09:23buy7860.271.26391.26220.0000
15722006.06.16 09:54s/l7860.271.26221.26220.0000-45.902243.43
15732006.06.16 09:54buy7870.271.26241.26070.0000
15742006.06.16 10:54close7870.271.26341.26070.000027.002270.43
15752006.06.16 15:49buy7880.271.26361.26190.0000
15762006.06.18 17:00close7880.271.26461.26190.000027.002297.43
15772006.06.18 20:47buy7890.271.26261.26090.0000
15782006.06.18 20:54s/l7890.271.26091.26090.0000-45.902251.53
15792006.06.18 20:54buy7900.271.26111.25940.0000
15802006.06.18 21:05s/l7900.271.25941.25940.0000-45.902205.63
15812006.06.19 03:57buy7910.261.25921.25750.0000
15822006.06.19 08:21s/l7910.261.25751.25750.0000-44.202161.43
15832006.06.19 09:07buy7920.261.25571.25400.0000
15842006.06.19 09:21close7920.261.25661.25400.000023.402184.83
15852006.06.19 11:05sell7930.261.25631.25800.0000
15862006.06.19 12:00s/l7930.261.25801.25800.0000-44.202140.63
15872006.06.19 21:35sell7940.261.25691.25860.0000
15882006.06.20 01:30s/l7940.261.25861.25860.0000-43.062097.58
15892006.06.20 01:37sell7950.251.25911.26080.0000
15902006.06.20 02:15close7950.251.25821.26080.000022.502120.08
15912006.06.20 07:02sell7960.251.25681.25850.0000
15922006.06.20 07:41close7960.251.25581.25850.000025.002145.08
15932006.06.20 08:30buy7970.261.25401.25230.0000
15942006.06.20 08:31close7970.261.25501.25230.000026.002171.08
15952006.06.20 08:37buy7980.261.25401.25230.0000
15962006.06.20 08:40close7980.261.25501.25230.000026.002197.08
15972006.06.20 11:45buy7990.261.25621.25450.0000
15982006.06.20 12:14close7990.261.25731.25450.000028.602225.68
15992006.06.20 12:28sell8000.271.25801.25970.0000
16002006.06.20 13:05s/l8000.271.25971.25970.0000-45.902179.78
16012006.06.20 13:05sell8010.261.25971.26140.0000
16022006.06.20 13:29s/l8010.261.26141.26140.0000-44.202135.58
16032006.06.20 13:29sell8020.251.26121.26290.0000
16042006.06.20 13:40close8020.251.26011.26290.000027.502163.08
16052006.06.20 13:41sell8030.261.25971.26140.0000
16062006.06.20 14:52close8030.261.25861.26140.000028.602191.68
16072006.06.22 01:22buy8040.261.26651.26480.0000
16082006.06.22 02:29close8040.261.26721.26480.000018.202209.88
16092006.06.22 05:29buy8050.261.26261.26090.0000
16102006.06.22 06:22s/l8050.261.26091.26090.0000-44.202165.68
16112006.06.22 06:24buy8060.261.26151.25980.0000
16122006.06.22 06:47s/l8060.261.25981.25980.0000-44.202121.48
16132006.06.22 06:48buy8070.251.25941.25770.0000
16142006.06.22 08:06s/l8070.251.25771.25770.0000-42.502078.98
16152006.06.22 13:31sell8080.251.25811.25980.0000
16162006.06.22 14:02close8080.251.25751.25980.000015.002093.98
16172006.06.22 19:11buy8090.251.25761.25590.0000
16182006.06.22 21:38s/l8090.251.25591.25590.0000-42.502051.48
16192006.06.23 02:12sell8100.241.25771.25940.0000
16202006.06.23 03:19close8100.241.25701.25940.000016.802068.28
16212006.06.23 03:20buy8110.251.25661.25490.0000
16222006.06.23 03:22close8110.251.25731.25490.000017.502085.78
16232006.06.23 03:22buy8120.251.25741.25570.0000
16242006.06.23 04:12s/l8120.251.25571.25570.0000-42.502043.28
16252006.06.23 07:52buy8130.251.25041.24870.0000
16262006.06.23 07:55close8130.251.25111.24870.000017.502060.78
16272006.06.23 08:16buy8140.251.24911.24740.0000
16282006.06.23 08:33close8140.251.25011.24740.000025.002085.78
16292006.06.23 08:43buy8150.251.24901.24730.0000
16302006.06.23 09:00close8150.251.24981.24730.000020.002105.78
16312006.06.23 09:06sell8160.251.25091.25260.0000
16322006.06.23 09:22close8160.251.25031.25260.000015.002120.78
16332006.06.23 09:39sell8170.251.25091.25260.0000
16342006.06.23 10:16s/l8170.251.25261.25260.0000-42.502078.28
16352006.06.23 10:16sell8180.251.25231.25400.0000
16362006.06.23 11:00close8180.251.25151.25400.000020.002098.28
16372006.06.23 12:18sell8190.251.25301.25470.0000
16382006.06.23 12:39close8190.251.25251.25470.000012.502110.78
16392006.06.23 15:56buy8200.251.25131.24960.0000
16402006.06.25 20:12close8200.251.25181.24960.000012.502123.28
16412006.06.25 21:30sell8210.251.25181.25350.0000
16422006.06.26 02:07close8210.251.25111.25350.000018.602141.88
16432006.06.26 03:05sell8220.261.25421.25590.0000
16442006.06.26 03:18s/l8220.261.25591.25590.0000-44.202097.68
16452006.06.26 03:18sell8230.251.25571.25740.0000
16462006.06.26 03:20s/l8230.251.25741.25740.0000-42.502055.18
16472006.06.26 03:20sell8240.251.25721.25890.0000
16482006.06.26 04:51close8240.251.25641.25890.000020.002075.18
16492006.06.26 06:22sell8250.251.25611.25780.0000
16502006.06.26 10:00close8250.251.25511.25780.000025.002100.18
16512006.06.26 13:20sell8260.251.25831.26000.0000
16522006.06.26 13:38s/l8260.251.26001.26000.0000-42.502057.68
16532006.06.26 13:38sell8270.251.25981.26150.0000
16542006.06.26 14:20close8270.251.25881.26150.000025.002082.68
16552006.06.27 04:18buy8280.251.25761.25590.0000
16562006.06.27 04:24close8280.251.25851.25590.000022.502105.18
16572006.06.27 08:44sell8290.251.25901.26070.0000
16582006.06.27 10:00close8290.251.25811.26070.000022.502127.68
16592006.06.27 23:23buy8300.251.25741.25570.0000
16602006.06.28 03:08s/l8300.251.25571.25570.0000-44.552083.13
16612006.06.28 03:08buy8310.251.25591.25420.0000
16622006.06.28 03:13close8310.251.25651.25420.000015.002098.13
16632006.06.28 03:18buy8320.251.25631.25460.0000
16642006.06.28 04:54close8320.251.25701.25460.000017.502115.63
16652006.06.28 10:22buy8330.251.25501.25330.0000
16662006.06.28 10:24s/l8330.251.25331.25330.0000-42.502073.13
16672006.06.28 10:24buy8340.251.25351.25180.0000
16682006.06.28 10:36s/l8340.251.25181.25180.0000-42.502030.63
16692006.06.28 10:36buy8350.241.25201.25030.0000
16702006.06.28 10:41close8350.241.25281.25030.000019.202049.83
16712006.06.28 10:41buy8360.251.25291.25120.0000
16722006.06.28 11:27close8360.251.25381.25120.000022.502072.33
16732006.06.28 17:51buy8370.251.25511.25340.0000
16742006.06.29 04:27s/l8370.251.25341.25340.0000-48.652023.68
16752006.06.29 04:27buy8380.241.25381.25210.0000
16762006.06.29 07:13s/l8380.241.25211.25210.0000-40.801982.88
16772006.06.29 08:41sell8390.241.25461.25630.0000
16782006.06.29 09:50close8390.241.25401.25630.000014.401997.28
16792006.06.29 13:52buy8400.241.25251.25080.0000
16802006.06.29 13:55close8400.241.25311.25080.000014.402011.68
16812006.06.29 14:16sell8410.241.25451.25620.0000
16822006.06.29 14:16s/l8410.241.25621.25620.0000-40.801970.88
16832006.06.29 14:16sell8420.241.25601.25770.0000
16842006.06.29 14:16s/l8420.241.25771.25770.0000-40.801930.08
16852006.06.29 14:16sell8430.231.25751.25920.0000
16862006.06.29 14:17s/l8430.231.25921.25920.0000-39.101890.98
16872006.06.29 14:17sell8440.231.25911.26080.0000
16882006.06.29 14:18close8440.231.25801.26080.000025.301916.28
16892006.06.29 14:18sell8450.231.25801.25970.0000
16902006.06.29 14:21s/l8450.231.25971.25970.0000-39.101877.18
16912006.06.29 14:21sell8460.221.25961.26130.0000
16922006.06.29 14:21s/l8460.221.26131.26130.0000-37.401839.78
16932006.06.29 14:21sell8470.221.26121.26290.0000
16942006.06.29 14:24close8470.221.26001.26290.000026.401866.18
16952006.06.29 14:24sell8480.221.25961.26130.0000
16962006.06.29 14:26s/l8480.221.26131.26130.0000-37.401828.78
16972006.06.29 14:26sell8490.221.26121.26290.0000
16982006.06.29 14:32s/l8490.221.26291.26290.0000-37.401791.38
16992006.06.29 14:32sell8500.211.26271.26440.0000
17002006.06.29 14:35s/l8500.211.26441.26440.0000-35.701755.68
17012006.06.29 14:35sell8510.211.26421.26590.0000
17022006.06.29 14:48s/l8510.211.26591.26590.0000-35.701719.98
17032006.06.29 14:48sell8520.201.26571.26740.0000
17042006.06.29 15:10close8520.201.26451.26740.000024.001743.98
17052006.06.29 15:13buy8530.211.26501.26330.0000
17062006.06.29 16:56close8530.211.26621.26330.000025.201769.18
17072006.06.29 20:48sell8540.211.26701.26870.0000
17082006.06.29 21:08s/l8540.211.26871.26870.0000-35.701733.48
17092006.06.30 02:16buy8550.201.27071.26900.0000
17102006.06.30 03:43close8550.201.27181.26900.000022.001755.48
17112006.06.30 08:31sell8560.211.27251.27420.0000
17122006.06.30 08:32s/l8560.211.27421.27420.0000-35.701719.78
17132006.06.30 08:38sell8570.201.27531.27700.0000
17142006.06.30 09:00close8570.201.27431.27700.000020.001739.78
17152006.06.30 09:49sell8580.201.27661.27830.0000
17162006.06.30 10:02close8580.201.27551.27830.000022.001761.78
17172006.07.03 02:47sell8590.211.27981.28150.0000
17182006.07.03 02:55close8590.211.27891.28150.000018.901780.68
17192006.07.03 06:34sell8600.211.27911.28080.0000
17202006.07.03 07:21s/l8600.211.28081.28080.0000-35.701744.98
17212006.07.03 08:43buy8610.201.27811.27640.0000
17222006.07.03 09:12close8610.201.27931.27640.000024.001768.98
17232006.07.03 10:14sell8620.211.28091.28260.0000
17242006.07.03 10:53close8620.211.28001.28260.000018.901787.88
17252006.07.04 02:19sell8630.211.28151.28320.0000
17262006.07.04 06:08close8630.211.28061.28320.000018.901806.78
17272006.07.04 13:56sell8640.211.28061.28230.0000
17282006.07.04 15:48close8640.211.27981.28230.000016.801823.58
17292006.07.05 02:20buy8650.211.28171.28000.0000
17302006.07.05 02:37s/l8650.211.28001.28000.0000-35.701787.88
17312006.07.05 02:37buy8660.211.28021.27850.0000
17322006.07.05 02:55s/l8660.211.27851.27850.0000-35.701752.18
17332006.07.05 02:55buy8670.211.27861.27690.0000
17342006.07.05 03:15s/l8670.211.27691.27690.0000-35.701716.48
17352006.07.05 03:45buy8680.201.27561.27390.0000
17362006.07.05 04:41close8680.201.27681.27390.000024.001740.48
17372006.07.05 05:05buy8690.201.27481.27310.0000
17382006.07.05 05:11close8690.201.27531.27310.000010.001750.48
17392006.07.05 05:18buy8700.211.27481.27310.0000
17402006.07.05 05:22close8700.211.27531.27310.000010.501760.98
17412006.07.05 08:18buy8710.211.27661.27490.0000
17422006.07.05 08:31s/l8710.211.27491.27490.0000-35.701725.28
17432006.07.05 08:31buy8720.201.27511.27340.0000
17442006.07.05 08:48close8720.201.27631.27340.000024.001749.28
17452006.07.05 08:48buy8730.211.27661.27490.0000
17462006.07.05 08:53s/l8730.211.27491.27490.0000-35.701713.58
17472006.07.05 08:53buy8740.201.27511.27340.0000
17482006.07.05 09:22s/l8740.201.27341.27340.0000-34.001679.58
17492006.07.05 09:27buy8750.201.27391.27220.0000
17502006.07.05 09:47s/l8750.201.27221.27220.0000-34.001645.58
17512006.07.05 09:47buy8760.191.27241.27070.0000
17522006.07.05 10:36s/l8760.191.27071.27070.0000-32.301613.28
17532006.07.05 10:36buy8770.191.27091.26920.0000
17542006.07.05 10:57close8770.191.27171.26920.000015.201628.48
17552006.07.06 04:05buy8780.191.27271.27100.0000
17562006.07.06 05:14close8780.191.27341.27100.000013.301641.78
17572006.07.06 09:06buy8790.191.27501.27330.0000
17582006.07.06 09:06s/l8790.191.27331.27330.0000-32.301609.48
17592006.07.06 09:06buy8800.191.27351.27180.0000
17602006.07.06 09:15close8800.191.27451.27180.000019.001628.48
17612006.07.06 09:22buy8810.191.27501.27330.0000
17622006.07.06 10:01close8810.191.27561.27330.000011.401639.88
17632006.07.07 03:21sell8820.191.27821.27990.0000
17642006.07.07 03:41close8820.191.27761.27990.000011.401651.28
17652006.07.07 05:37sell8830.191.27851.28020.0000
17662006.07.07 05:43close8830.191.27791.28020.000011.401662.68
17672006.07.07 09:32sell8840.191.28291.28460.0000
17682006.07.07 09:40close8840.191.28241.28460.00009.501672.18
17692006.07.10 02:10sell8850.201.27981.28150.0000
17702006.07.10 02:39close8850.201.27931.28150.000010.001682.18
17712006.07.10 07:11buy8860.201.27521.27350.0000
17722006.07.10 07:22close8860.201.27591.27350.000014.001696.18
17732006.07.10 07:42buy8870.201.27521.27350.0000
17742006.07.10 08:41s/l8870.201.27351.27350.0000-34.001662.18
17752006.07.11 03:14sell8880.201.27191.27360.0000
17762006.07.11 03:37s/l8880.201.27361.27360.0000-34.001628.18
17772006.07.11 03:37sell8890.191.27341.27510.0000
17782006.07.11 04:28s/l8890.191.27511.27510.0000-32.301595.88
17792006.07.11 09:14buy8900.191.27151.26980.0000
17802006.07.11 09:16close8900.191.27251.26980.000019.001614.88
17812006.07.11 12:32buy8910.191.27471.27300.0000
17822006.07.11 13:22close8910.191.27571.27300.000019.001633.88
17832006.07.11 14:40sell8920.191.27681.27850.0000
17842006.07.11 20:14close8920.191.27601.27850.000015.201649.08
17852006.07.12 03:33buy8930.191.27611.27440.0000
17862006.07.12 04:33s/l8930.191.27441.27440.0000-32.301616.78
17872006.07.12 06:02buy8940.191.27321.27150.0000
17882006.07.12 06:09close8940.191.27391.27150.000013.301630.08
17892006.07.12 06:26buy8950.191.27321.27150.0000
17902006.07.12 07:27s/l8950.191.27151.27150.0000-32.301597.78
17912006.07.12 08:17sell8960.191.27271.27440.0000
17922006.07.12 08:30close8960.191.27181.27440.000017.101614.88
17932006.07.12 11:58sell8970.191.27031.27200.0000
17942006.07.12 12:44close8970.191.26961.27200.000013.301628.18
17952006.07.13 09:29sell8980.191.27171.27340.0000
17962006.07.13 09:43close8980.191.27091.27340.000015.201643.38
17972006.07.13 14:52sell8990.191.26991.27160.0000
17982006.07.13 15:22close8990.191.26901.27160.000017.101660.48
17992006.07.14 02:24buy9000.201.26521.26350.0000
18002006.07.14 02:35close9000.201.26611.26350.000018.001678.48
18012006.07.14 08:30sell9010.201.26851.27020.0000
18022006.07.14 08:31close9010.201.26761.27020.000018.001696.48
18032006.07.14 08:35sell9020.201.26851.27020.0000
18042006.07.14 08:39close9020.201.26761.27020.000018.001714.48
18052006.07.17 04:05buy9030.201.26011.25840.0000
18062006.07.17 04:15s/l9030.201.25841.25840.0000-34.001680.48
18072006.07.17 04:15buy9040.201.25851.25680.0000
18082006.07.17 04:37s/l9040.201.25681.25680.0000-34.001646.48
18092006.07.17 04:37buy9050.201.25701.25530.0000
18102006.07.17 04:59s/l9050.201.25531.25530.0000-34.001612.48
18112006.07.17 04:59buy9060.191.25551.25380.0000
18122006.07.17 05:29s/l9060.191.25381.25380.0000-32.301580.18
18132006.07.17 10:57buy9070.191.25131.24960.0000
18142006.07.17 11:00close9070.191.25211.24960.000015.201595.38
18152006.07.18 06:18sell9080.191.25321.25490.0000
18162006.07.18 06:40s/l9080.191.25491.25490.0000-32.301563.08
18172006.07.18 06:40sell9090.191.25471.25640.0000
18182006.07.18 06:52close9090.191.25411.25640.000011.401574.48
18192006.07.18 06:52sell9100.191.25401.25570.0000
18202006.07.18 07:42close9100.191.25331.25570.000013.301587.78
18212006.07.18 07:59buy9110.191.25261.25090.0000
18222006.07.18 08:06close9110.191.25341.25090.000015.201602.98
18232006.07.18 09:01buy9120.191.25331.25160.0000
18242006.07.18 09:04close9120.191.25411.25160.000015.201618.18
18252006.07.18 09:31buy9130.191.25331.25160.0000
18262006.07.18 09:55s/l9130.191.25161.25160.0000-32.301585.88
18272006.07.18 09:55buy9140.191.25181.25010.0000
18282006.07.18 10:22s/l9140.191.25011.25010.0000-32.301553.58
18292006.07.18 11:34sell9150.191.25071.25240.0000
18302006.07.18 11:53close9150.191.24981.25240.000017.101570.68
18312006.07.18 12:05sell9160.191.25061.25230.0000
18322006.07.18 12:37close9160.191.24971.25230.000017.101587.78
18332006.07.18 12:45buy9170.191.24911.24740.0000
18342006.07.18 13:02close9170.191.25001.24740.000017.101604.88
18352006.07.19 03:23buy9180.191.24931.24760.0000
18362006.07.19 04:24close9180.191.25021.24760.000017.101621.98
18372006.07.19 04:28sell9190.191.25061.25230.0000
18382006.07.19 04:31close9190.191.24971.25230.000017.101639.08
18392006.07.19 04:32sell9200.201.24951.25120.0000
18402006.07.19 04:34close9200.201.24861.25120.000018.001657.08
18412006.07.19 04:53sell9210.201.24951.25120.0000
18422006.07.19 08:10close9210.201.24871.25120.000016.001673.08
18432006.07.19 09:58sell9220.201.24851.25020.0000
18442006.07.19 10:00s/l9220.201.25021.25020.0000-34.001639.08
18452006.07.19 10:00sell9230.201.25051.25220.0000
18462006.07.19 10:00s/l9230.201.25221.25220.0000-34.001605.08
18472006.07.19 10:00sell9240.191.25211.25380.0000
18482006.07.19 10:01s/l9240.191.25381.25380.0000-32.301572.78
18492006.07.19 10:01sell9250.191.25361.25530.0000
18502006.07.19 10:03close9250.191.25251.25530.000020.901593.68
18512006.07.19 10:03sell9260.191.25221.25390.0000
18522006.07.19 10:06s/l9260.191.25391.25390.0000-32.301561.38
18532006.07.19 10:06sell9270.191.25371.25540.0000
18542006.07.19 10:08s/l9270.191.25541.25540.0000-32.301529.08
18552006.07.19 10:08sell9280.181.25531.25700.0000
18562006.07.19 10:08s/l9280.181.25701.25700.0000-30.601498.48
18572006.07.19 10:08sell9290.181.25681.25850.0000
18582006.07.19 10:14close9290.181.25551.25850.000023.401521.88
18592006.07.19 10:14sell9300.181.25541.25710.0000
18602006.07.19 10:28s/l9300.181.25711.25710.0000-30.601491.28
18612006.07.19 10:28sell9310.181.25701.25870.0000
18622006.07.19 11:01close9310.181.25631.25870.000012.601503.88
18632006.07.19 11:04buy9320.181.25511.25340.0000
18642006.07.19 11:13close9320.181.25571.25340.000010.801514.68
18652006.07.19 12:39sell9330.181.25701.25870.0000
18662006.07.19 12:55s/l9330.181.25871.25870.0000-30.601484.08
18672006.07.19 12:55sell9340.181.25851.26020.0000
18682006.07.19 13:28s/l9340.181.26021.26020.0000-30.601453.48
18692006.07.19 13:28sell9350.171.26001.26170.0000
18702006.07.19 13:38close9350.171.25901.26170.000017.001470.48
18712006.07.19 13:44sell9360.181.25981.26150.0000
18722006.07.19 17:04close9360.181.25921.26150.000010.801481.28
18732006.07.20 06:55sell9370.181.26311.26480.0000
18742006.07.20 08:17s/l9370.181.26481.26480.0000-30.601450.68
18752006.07.20 11:29buy9380.171.26321.26150.0000
18762006.07.20 11:39close9380.171.26391.26150.000011.901462.58
18772006.07.21 03:19sell9390.171.26671.26840.0000
18782006.07.21 03:26close9390.171.26601.26840.000011.901474.48
18792006.07.21 03:41sell9400.171.26671.26840.0000
18802006.07.21 03:49close9400.171.26601.26840.000011.901486.38
18812006.07.21 07:41buy9410.181.26641.26470.0000
18822006.07.21 07:53close9410.181.26711.26470.000012.601498.98
18832006.07.21 09:40buy9420.181.26701.26530.0000
18842006.07.21 10:06close9420.181.26771.26530.000012.601511.58
18852006.07.24 01:32buy9430.181.26441.26270.0000
18862006.07.24 01:47s/l9430.181.26271.26270.0000-30.601480.98
18872006.07.24 01:47buy9440.181.26291.26120.0000
18882006.07.24 01:55close9440.181.26371.26120.000014.401495.38
18892006.07.24 01:55buy9450.181.26381.26210.0000
18902006.07.24 01:59close9450.181.26451.26210.000012.601507.98
18912006.07.24 08:16sell9460.181.26371.26540.0000
18922006.07.24 09:22close9460.181.26301.26540.000012.601520.58
18932006.07.24 10:27buy9470.181.26301.26130.0000
18942006.07.24 17:07close9470.181.26371.26130.000012.601533.18
18952006.07.24 17:40buy9480.181.26311.26140.0000
18962006.07.24 20:25s/l9480.181.26141.26140.0000-30.601502.58
18972006.07.24 20:30buy9490.181.26121.25950.0000
18982006.07.24 21:45close9490.181.26181.25950.000010.801513.38
18992006.07.24 21:49sell9500.181.26201.26370.0000
19002006.07.25 00:15s/l9500.181.26371.26370.0000-29.811483.57
19012006.07.25 08:53sell9510.181.26491.26660.0000
19022006.07.25 09:00close9510.181.26431.26660.000010.801494.37
19032006.07.25 10:02buy9520.181.26441.26270.0000
19042006.07.25 10:11s/l9520.181.26271.26270.0000-30.601463.77
19052006.07.25 10:11buy9530.171.26291.26120.0000
19062006.07.25 11:09s/l9530.171.26121.26120.0000-28.901434.87
19072006.07.25 11:11buy9540.171.26061.25890.0000
19082006.07.25 11:21s/l9540.171.25891.25890.0000-28.901405.97
19092006.07.25 11:21buy9550.171.25901.25730.0000
19102006.07.25 11:32s/l9550.171.25731.25730.0000-28.901377.07
19112006.07.25 11:32buy9560.161.25741.25570.0000
19122006.07.25 14:55close9560.161.25801.25570.00009.601386.67
19132006.07.26 04:01sell9570.171.25831.26000.0000
19142006.07.26 06:20s/l9570.171.26001.26000.0000-28.901357.77
19152006.07.26 09:24sell9580.161.26031.26200.0000
19162006.07.26 09:29close9580.161.25931.26200.000016.001373.77
19172006.07.26 09:55sell9590.161.26031.26200.0000
19182006.07.26 10:04close9590.161.25941.26200.000014.401388.17
19192006.07.27 08:30buy9600.161.27101.26930.0000
19202006.07.27 08:31close9600.161.27171.26930.000011.201399.37
19212006.07.27 10:00sell9610.161.27571.27740.0000
19222006.07.27 10:06close9610.161.27501.27740.000011.201410.57
19232006.07.28 01:47sell9620.171.26931.27100.0000
19242006.07.28 02:40close9620.171.26871.27100.000010.201420.77
19252006.07.28 05:59sell9630.171.26981.27150.0000
19262006.07.28 06:01close9630.171.26921.27150.000010.201430.97
19272006.07.28 06:39buy9640.171.26811.26640.0000
19282006.07.28 07:46s/l9640.171.26641.26640.0000-28.901402.07
19292006.07.28 08:13sell9650.171.26671.26840.0000
19302006.07.28 08:30s/l9650.171.26841.26840.0000-28.901373.17
19312006.07.28 08:30sell9660.161.26831.27000.0000
19322006.07.28 08:30s/l9660.161.27001.27000.0000-27.201345.97
19332006.07.28 08:30sell9670.161.26991.27160.0000
19342006.07.28 08:31s/l9670.161.27161.27160.0000-27.201318.77
19352006.07.28 08:31sell9680.161.27161.27330.0000
19362006.07.28 08:35s/l9680.161.27331.27330.0000-27.201291.57
19372006.07.28 08:35sell9690.151.27321.27490.0000
19382006.07.28 08:39close9690.151.27241.27490.000012.001303.57
19392006.07.28 08:39sell9700.151.27211.27380.0000
19402006.07.28 08:44s/l9700.151.27381.27380.0000-25.501278.07
19412006.07.28 08:44sell9710.151.27361.27530.0000
19422006.07.28 08:46close9710.151.27281.27530.000012.001290.07
19432006.07.28 08:46sell9720.151.27271.27440.0000
19442006.07.28 08:59close9720.151.27191.27440.000012.001302.07
19452006.07.28 08:59sell9730.151.27181.27350.0000
19462006.07.28 09:04s/l9730.151.27351.27350.0000-25.501276.57
19472006.07.31 08:52buy9740.151.27611.27440.0000
19482006.07.31 08:58close9740.151.27701.27440.000013.501290.07
19492006.07.31 20:38buy9750.151.27541.27370.0000
19502006.07.31 21:59s/l9750.151.27371.27370.0000-25.501264.57
19512006.07.31 22:30sell9760.151.27541.27710.0000
19522006.08.01 00:11close9760.151.27481.27710.00009.661274.23
19532006.08.01 00:55buy9770.151.27361.27190.0000
19542006.08.01 02:47s/l9770.151.27191.27190.0000-25.501248.73
19552006.08.01 04:44sell9780.151.27461.27630.0000
19562006.08.01 06:45s/l9780.151.27631.27630.0000-25.501223.23
19572006.08.01 08:37buy9790.141.27501.27330.0000
19582006.08.01 08:42s/l9790.141.27331.27330.0000-23.801199.43
19592006.08.01 08:42buy9800.141.27351.27180.0000
19602006.08.01 08:54close9800.141.27441.27180.000012.601212.03
19612006.08.01 08:54buy9810.141.27471.27300.0000
19622006.08.01 09:30close9810.141.27551.27300.000011.201223.23
19632006.08.01 10:19buy9820.141.27311.27140.0000
19642006.08.01 10:45close9820.141.27441.27140.000018.201241.43
19652006.08.03 07:01sell9830.151.27701.27870.0000
19662006.08.03 07:01close9830.151.27631.27870.000010.501251.93
19672006.08.03 07:05sell9840.151.27701.27870.0000
19682006.08.03 08:01s/l9840.151.27871.27870.0000-25.501226.43
19692006.08.03 08:35sell9850.141.28071.28240.0000
19702006.08.03 08:40s/l9850.141.28241.28240.0000-23.801202.63
19712006.08.03 08:40sell9860.141.28221.28390.0000
19722006.08.03 09:11close9860.141.28151.28390.00009.801212.43
19732006.08.03 09:27buy9870.141.28091.27920.0000
19742006.08.03 10:00close9870.141.28171.27920.000011.201223.63
19752006.08.03 10:00sell9880.141.28251.28420.0000
19762006.08.03 10:00close9880.141.28181.28420.00009.801233.43
19772006.08.04 08:30sell9890.141.28321.28490.0000
19782006.08.04 08:30s/l9890.141.28491.28490.0000-23.801209.63
19792006.08.04 08:30sell9900.141.28471.28640.0000
19802006.08.04 08:31s/l9900.141.28641.28640.0000-23.801185.83
19812006.08.04 08:31sell9910.141.28621.28790.0000
19822006.08.04 08:31s/l9910.141.28791.28790.0000-23.801162.03
19832006.08.04 08:31sell9920.141.28771.28940.0000
19842006.08.04 08:32close9920.141.28641.28940.000018.201180.23
19852006.08.04 08:32sell9930.141.28611.28780.0000
19862006.08.04 08:39s/l9930.141.28781.28780.0000-23.801156.43
19872006.08.04 08:39sell9940.131.28761.28930.0000
19882006.08.04 09:21close9940.131.28691.28930.00009.101165.53
19892006.08.04 09:51sell9950.141.28921.29090.0000
19902006.08.04 09:57s/l9950.141.29091.29090.0000-23.801141.73
19912006.08.04 09:57sell9960.131.29091.29260.0000
19922006.08.04 10:16close9960.131.28991.29260.000013.001154.73
19932006.08.07 05:38buy9970.131.28601.28430.0000
19942006.08.07 08:59close9970.131.28681.28430.000010.401165.13
19952006.08.07 13:23buy9980.141.28371.28200.0000
19962006.08.07 13:25close9980.141.28441.28200.00009.801174.93
19972006.08.07 13:53buy9990.141.28371.28200.0000
19982006.08.07 15:05close9990.141.28451.28200.000011.201186.13
19992006.08.08 14:14sell10000.141.28561.28730.0000
20002006.08.08 14:14s/l10000.141.28731.28730.0000-23.801162.33
20012006.08.08 14:14sell10010.141.28721.28890.0000
20022006.08.08 14:17s/l10010.141.28891.28890.0000-23.801138.53
20032006.08.08 14:17sell10020.131.28881.29050.0000
20042006.08.08 14:18close10020.131.28791.29050.000011.701150.23
20052006.08.08 14:18sell10030.131.28761.28930.0000
20062006.08.08 14:22close10030.131.28671.28930.000011.701161.93
20072006.08.08 14:22sell10040.141.28661.28830.0000
20082006.08.08 14:23close10040.141.28581.28830.000011.201173.13
20092006.08.08 14:23sell10050.141.28561.28730.0000
20102006.08.08 14:23close10050.141.28461.28730.000014.001187.13
20112006.08.08 14:33sell10060.141.28561.28730.0000
20122006.08.08 14:50s/l10060.141.28731.28730.0000-23.801163.33
20132006.08.08 14:50sell10070.141.28711.28880.0000
20142006.08.08 14:53close10070.141.28631.28880.000011.201174.53
20152006.08.08 14:53sell10080.141.28621.28790.0000
20162006.08.08 15:13close10080.141.28551.28790.00009.801184.33
20172006.08.08 15:19buy10090.141.28401.28230.0000
20182006.08.08 15:36close10090.141.28481.28230.000011.201195.53
20192006.08.08 19:33sell10100.141.27891.28060.0000
20202006.08.08 20:24close10100.141.27761.28060.000018.201213.73
20212006.08.10 03:25buy10110.141.28881.28710.0000
20222006.08.10 03:41s/l10110.141.28711.28710.0000-23.801189.93
20232006.08.10 03:41buy10120.141.28701.28530.0000
20242006.08.10 03:43close10120.141.28781.28530.000011.201201.13
20252006.08.10 03:49buy10130.141.28701.28530.0000
20262006.08.10 03:54s/l10130.141.28531.28530.0000-23.801177.33
20272006.08.10 03:54buy10140.141.28551.28380.0000
20282006.08.10 04:02close10140.141.28631.28380.000011.201188.53
20292006.08.10 07:44sell10150.141.28651.28820.0000
20302006.08.10 07:52close10150.141.28591.28820.00008.401196.93
20312006.08.10 14:46sell10160.141.27901.28070.0000
20322006.08.10 21:14close10160.141.27821.28070.000011.201208.13
20332006.08.11 03:37sell10170.141.27841.28010.0000
20342006.08.11 07:00close10170.141.27731.28010.000015.401223.53
20352006.08.11 08:30buy10180.141.27611.27440.0000
20362006.08.11 08:30s/l10180.141.27441.27440.0000-23.801199.73
20372006.08.11 08:30buy10190.141.27431.27260.0000
20382006.08.11 08:31s/l10190.141.27261.27260.0000-23.801175.93
20392006.08.11 08:31buy10200.141.27281.27110.0000
20402006.08.11 08:40close10200.141.27351.27110.00009.801185.73
20412006.08.11 08:40buy10210.141.27361.27190.0000
20422006.08.11 09:36close10210.141.27441.27190.000011.201196.93
20432006.08.11 09:36sell10220.141.27451.27620.0000
20442006.08.11 09:46s/l10220.141.27621.27620.0000-23.801173.13
20452006.08.11 09:46sell10230.141.27601.27770.0000
20462006.08.11 09:57close10230.141.27521.27770.000011.201184.33
20472006.08.11 09:57sell10240.141.27511.27680.0000
20482006.08.11 10:17s/l10240.141.27681.27680.0000-23.801160.53
20492006.08.11 10:17sell10250.141.27671.27840.0000
20502006.08.11 11:59close10250.141.27571.27840.000014.001174.53
20512006.08.11 12:32buy10260.141.27341.27170.0000
20522006.08.13 17:29s/l10260.141.27171.27170.0000-23.801150.73
20532006.08.13 18:35sell10270.141.27251.27420.0000
20542006.08.13 19:07s/l10270.141.27421.27420.0000-23.801126.93
20552006.08.13 19:08sell10280.131.27431.27600.0000
20562006.08.13 19:20close10280.131.27371.27600.00007.801134.73
20572006.08.13 19:20sell10290.131.27351.27520.0000
20582006.08.14 00:28s/l10290.131.27521.27520.0000-21.531113.20
20592006.08.14 03:26buy10300.131.27311.27140.0000
20602006.08.14 03:27s/l10300.131.27141.27140.0000-22.101091.10
20612006.08.14 03:27buy10310.131.27151.26980.0000
20622006.08.14 03:36close10310.131.27271.26980.000015.601106.70
20632006.08.14 03:36buy10320.131.27301.27130.0000
20642006.08.14 04:02close10320.131.27421.27130.000015.601122.30
20652006.08.14 10:19sell10330.131.27491.27660.0000
20662006.08.14 11:34close10330.131.27361.27660.000016.901139.20
20672006.08.15 02:14buy10340.131.27311.27140.0000
20682006.08.15 02:54s/l10340.131.27141.27140.0000-22.101117.10
20692006.08.15 03:10sell10350.131.27271.27440.0000
20702006.08.15 05:03close10350.131.27171.27440.000013.001130.10
20712006.08.15 08:30sell10360.131.27411.27580.0000
20722006.08.15 08:30s/l10360.131.27581.27580.0000-22.101108.00
20732006.08.15 08:30sell10370.131.27561.27730.0000
20742006.08.15 08:50s/l10370.131.27731.27730.0000-22.101085.90
20752006.08.15 08:50sell10380.131.27721.27890.0000
20762006.08.15 09:00close10380.131.27611.27890.000014.301100.20
20772006.08.15 09:43sell10390.131.27961.28130.0000
20782006.08.15 10:47close10390.131.27841.28130.000015.601115.80
20792006.08.16 01:43sell10400.131.27921.28090.0000
20802006.08.16 02:10close10400.131.27851.28090.00009.101124.90
20812006.08.16 09:15sell10410.131.28521.28690.0000
20822006.08.16 10:31close10410.131.28431.28690.000011.701136.60
20832006.08.16 13:46buy10420.131.28431.28260.0000
20842006.08.16 19:58close10420.131.28481.28260.00006.501143.10
20852006.08.17 03:20sell10430.131.28631.28800.0000
20862006.08.17 07:46s/l10430.131.28801.28800.0000-22.101121.00
20872006.08.17 08:35buy10440.131.28701.28530.0000
20882006.08.17 08:52close10440.131.28751.28530.00006.501127.50
20892006.08.17 12:00buy10450.131.28531.28360.0000
20902006.08.17 12:00close10450.131.28591.28360.00007.801135.30
20912006.08.17 12:26buy10460.131.28531.28360.0000
20922006.08.17 13:04s/l10460.131.28361.28360.0000-22.101113.20
20932006.08.18 04:32sell10470.131.28411.28580.0000
20942006.08.18 04:57close10470.131.28341.28580.00009.101122.30
20952006.08.18 09:02sell10480.131.28091.28260.0000
20962006.08.18 09:48s/l10480.131.28261.28260.0000-22.101100.20
20972006.08.18 09:48sell10490.131.28241.28410.0000
20982006.08.18 09:52s/l10490.131.28411.28410.0000-22.101078.10
20992006.08.18 09:52sell10500.131.28391.28560.0000
21002006.08.18 10:00close10500.131.28331.28560.00007.801085.90
21012006.08.18 10:13buy10510.131.28201.28030.0000
21022006.08.18 10:17s/l10510.131.28031.28030.0000-22.101063.80
21032006.08.18 10:17buy10520.121.28051.27880.0000
21042006.08.18 10:53close10520.121.28151.27880.000012.001075.80
21052006.08.18 10:53buy10530.131.28181.28010.0000
21062006.08.18 12:40s/l10530.131.28011.28010.0000-22.101053.70
21072006.08.22 05:00buy10540.121.28571.28400.0000
21082006.08.22 05:56s/l10540.121.28401.28400.0000-20.401033.30
21092006.08.22 05:56buy10550.121.28421.28250.0000
21102006.08.22 07:51s/l10550.121.28251.28250.0000-20.401012.90
21112006.08.23 10:31buy10560.121.28071.27900.0000
21122006.08.23 10:36s/l10560.121.27901.27900.0000-20.40992.50
21132006.08.23 10:36buy10570.121.27921.27750.0000
21142006.08.23 10:46close10570.121.28021.27750.000012.001004.50
21152006.08.23 10:46buy10580.121.28051.27880.0000
21162006.08.23 11:01s/l10580.121.27881.27880.0000-20.40984.10
21172006.08.23 21:17buy10590.121.27591.27420.0000
21182006.08.23 21:23close10590.121.27681.27420.000010.80994.90
21192006.08.24 11:45buy10600.121.27751.27580.0000
21202006.08.24 12:00s/l10600.121.27581.27580.0000-20.40974.50
21212006.08.25 08:25buy10610.111.27521.27350.0000
21222006.08.25 08:52close10610.111.27601.27350.00008.80983.30
21232006.08.25 10:14buy10620.121.27271.27100.0000
21242006.08.25 10:29close10620.121.27361.27100.000010.80994.10
21252006.08.28 03:29sell10630.121.28141.28310.0000
21262006.08.28 03:36close10630.121.28071.28310.00008.401002.50
21272006.08.28 10:53buy10640.121.27941.27770.0000
21282006.08.28 16:58s/l10640.121.27771.27770.0000-20.40982.10
21292006.08.28 20:41sell10650.121.28071.28240.0000
21302006.08.29 00:17s/l10650.121.28241.28240.0000-19.87962.23
21312006.08.29 10:08buy10660.111.27831.27660.0000
21322006.08.29 10:22s/l10660.111.27661.27660.0000-18.70943.53
21332006.08.29 10:23buy10670.111.27671.27500.0000
21342006.08.29 10:52s/l10670.111.27501.27500.0000-18.70924.83
21352006.08.29 10:52buy10680.111.27521.27350.0000
21362006.08.29 10:56close10680.111.27581.27350.00006.60931.43
21372006.08.29 10:56buy10690.111.27581.27410.0000
21382006.08.29 11:23close10690.111.27641.27410.00006.60938.03
21392006.08.29 13:35sell10700.111.27751.27920.0000
21402006.08.29 13:54close10700.111.27691.27920.00006.60944.63
21412006.08.29 21:46buy10710.111.28291.28120.0000
21422006.08.30 00:06close10710.111.28351.28120.00005.70950.33
21432006.08.30 01:36buy10720.111.28311.28140.0000
21442006.08.30 02:58close10720.111.28391.28140.00008.80959.13
21452006.08.31 09:30buy10730.111.28531.28360.0000
21462006.08.31 09:43s/l10730.111.28361.28360.0000-18.70940.43
21472006.08.31 09:43buy10740.111.28381.28210.0000
21482006.08.31 10:01s/l10740.111.28211.28210.0000-18.70921.73
21492006.08.31 10:01buy10750.111.28231.28060.0000
21502006.08.31 10:28s/l10750.111.28061.28060.0000-18.70903.03
21512006.08.31 10:28buy10760.111.28081.27910.0000
21522006.08.31 11:46s/l10760.111.27911.27910.0000-18.70884.33
21532006.08.31 11:53buy10770.101.27901.27730.0000
21542006.08.31 12:08close10770.101.28011.27730.000011.00895.33
21552006.09.01 10:01sell10780.111.27861.28030.0000
21562006.09.01 10:21close10780.111.27761.28030.000011.00906.33
21572006.09.01 10:37sell10790.111.27861.28030.0000
21582006.09.01 10:48s/l10790.111.28031.28030.0000-18.70887.63
21592006.09.01 10:58sell10800.101.28051.28220.0000
21602006.09.01 11:00close10800.101.27971.28220.00008.00895.63
21612006.09.01 11:55sell10810.101.28211.28380.0000
21622006.09.01 12:01s/l10810.101.28381.28380.0000-17.00878.63
21632006.09.01 12:03sell10820.101.28451.28620.0000
21642006.09.01 12:05close10820.101.28381.28620.00007.00885.63
21652006.09.04 20:27buy10830.101.28441.28270.0000
21662006.09.05 03:25s/l10830.101.28271.28270.0000-17.82867.81
21672006.09.05 09:40buy10840.101.28041.27870.0000
21682006.09.05 09:58close10840.101.28121.27870.00008.00875.81
21692006.09.06 04:46buy10850.101.28161.27990.0000
21702006.09.06 05:51close10850.101.28241.27990.00008.00883.81
21712006.09.06 06:30buy10860.101.28201.28030.0000
21722006.09.06 07:15s/l10860.101.28031.28030.0000-17.00866.81
21732006.09.06 07:27buy10870.101.27981.27810.0000
21742006.09.06 08:30s/l10870.101.27811.27810.0000-17.00849.81
21752006.09.06 10:06sell10880.101.27921.28090.0000
21762006.09.06 10:08close10880.101.27871.28090.00005.00854.81
21772006.09.06 10:15sell10890.101.27921.28090.0000
21782006.09.06 10:43close10890.101.27871.28090.00005.00859.81
21792006.09.06 14:12sell10900.101.27981.28150.0000
21802006.09.06 14:42s/l10900.101.28151.28150.0000-17.00842.81
21812006.09.06 14:42sell10910.101.28141.28310.0000
21822006.09.06 14:52close10910.101.28061.28310.00008.00850.81
21832006.09.06 14:52sell10920.101.28061.28230.0000
21842006.09.06 20:23s/l10920.101.28231.28230.0000-17.00833.81
21852006.09.07 04:44buy10930.101.27951.27780.0000
21862006.09.07 04:52close10930.101.28021.27780.00007.00840.81
21872006.09.07 04:54buy10940.101.27951.27780.0000
21882006.09.07 04:59s/l10940.101.27781.27780.0000-17.00823.81
21892006.09.07 04:59buy10950.101.27801.27630.0000
21902006.09.07 05:22close10950.101.27891.27630.00009.00832.81
21912006.09.07 06:34buy10960.101.27701.27530.0000
21922006.09.07 07:06s/l10960.101.27531.27530.0000-17.00815.81
21932006.09.07 07:07buy10970.101.27471.27300.0000
21942006.09.07 07:13s/l10970.101.27301.27300.0000-17.00798.81
21952006.09.07 07:13buy10980.091.27311.27140.0000
21962006.09.07 07:22close10980.091.27391.27140.00007.20806.01
21972006.09.07 07:22buy10990.091.27421.27250.0000
21982006.09.07 08:42s/l10990.091.27251.27250.0000-15.30790.71
21992006.09.07 12:02buy11000.091.27411.27240.0000
22002006.09.07 13:25close11000.091.27481.27240.00006.30797.01
22012006.09.08 03:36buy11010.091.27001.26830.0000
22022006.09.08 03:37close11010.091.27081.26830.00007.20804.21
22032006.09.08 07:24sell11020.091.27131.27300.0000
22042006.09.08 08:26close11020.091.27031.27300.00009.00813.21
22052006.09.11 05:51sell11030.101.27331.27500.0000
22062006.09.11 06:26close11030.101.27241.27500.00009.00822.21
22072006.09.11 10:09buy11040.101.26831.26660.0000
22082006.09.11 11:00close11040.101.26921.26660.00009.00831.21
22092006.09.11 13:45buy11050.101.26881.26710.0000
22102006.09.11 14:38close11050.101.26971.26710.00009.00840.21
22112006.09.12 08:30sell11060.101.27271.27440.0000
22122006.09.12 08:31close11060.101.27191.27440.00008.00848.21
22132006.09.12 09:33buy11070.101.27081.26910.0000
22142006.09.12 10:11s/l11070.101.26911.26910.0000-17.00831.21
22152006.09.12 10:11buy11080.101.26931.26760.0000
22162006.09.12 10:14s/l11080.101.26761.26760.0000-17.00814.21
22172006.09.12 10:14buy11090.101.26771.26600.0000
22182006.09.12 10:44close11090.101.26871.26600.000010.00824.21
22192006.09.12 10:55buy11100.101.26931.26760.0000
22202006.09.12 14:08s/l11100.101.26761.26760.0000-17.00807.21
22212006.09.13 04:37sell11110.101.26861.27030.0000
22222006.09.13 08:07close11110.101.26781.27030.00008.00815.21
22232006.09.13 10:30buy11120.101.26681.26510.0000
22242006.09.13 10:38close11120.101.26761.26510.00008.00823.21
22252006.09.13 11:49sell11130.101.27061.27230.0000
22262006.09.13 12:11close11130.101.26961.27230.000010.00833.21
22272006.09.13 21:07sell11140.101.26991.27160.0000
22282006.09.13 23:57close11140.101.26921.27160.00007.00840.21
22292006.09.14 05:48sell11150.101.26981.27150.0000
22302006.09.14 06:39s/l11150.101.27151.27150.0000-17.00823.21
22312006.09.14 06:39sell11160.101.27131.27300.0000
22322006.09.14 07:32s/l11160.101.27301.27300.0000-17.00806.21
22332006.09.14 08:21buy11170.101.27231.27060.0000
22342006.09.14 08:29close11170.101.27301.27060.00007.00813.21
22352006.09.14 08:30buy11180.101.27231.27060.0000
22362006.09.14 08:33close11180.101.27301.27060.00007.00820.21
22372006.09.14 08:36buy11190.101.27161.26990.0000
22382006.09.14 08:41s/l11190.101.26991.26990.0000-17.00803.21
22392006.09.14 08:41buy11200.091.27011.26840.0000
22402006.09.14 08:54close11200.091.27081.26840.00006.30809.51
22412006.09.14 08:54buy11210.101.27091.26920.0000
22422006.09.14 08:58close11210.101.27141.26920.00005.00814.51
22432006.09.14 08:58buy11220.101.27171.27000.0000
22442006.09.14 10:25close11220.101.27261.27000.00009.00823.51
22452006.09.14 10:55sell11230.101.27431.27600.0000
22462006.09.14 11:38close11230.101.27341.27600.00009.00832.51
22472006.09.14 11:38buy11240.101.27331.27160.0000
22482006.09.14 11:51close11240.101.27411.27160.00008.00840.51
22492006.09.14 11:57buy11250.101.27351.27180.0000
22502006.09.14 12:16close11250.101.27411.27180.00006.00846.51
22512006.09.15 02:58buy11260.101.27201.27030.0000
22522006.09.15 04:28s/l11260.101.27031.27030.0000-17.00829.51
22532006.09.15 05:47buy11270.101.26951.26780.0000
22542006.09.15 07:17s/l11270.101.26781.26780.0000-17.00812.51
22552006.09.18 02:21sell11280.101.26761.26930.0000
22562006.09.18 02:41close11280.101.26671.26930.00009.00821.51
22572006.09.18 02:59sell11290.101.26761.26930.0000
22582006.09.18 05:00close11290.101.26691.26930.00007.00828.51
22592006.09.18 09:00sell11300.101.26931.27100.0000
22602006.09.18 09:00close11300.101.26841.27100.00009.00837.51
22612006.09.18 10:57sell11310.101.26901.27070.0000
22622006.09.18 11:05close11310.101.26821.27070.00008.00845.51
22632006.09.18 11:12buy11320.101.26781.26610.0000
22642006.09.18 12:48close11320.101.26861.26610.00008.00853.51
22652006.09.19 08:52sell11330.101.26971.27140.0000
22662006.09.19 10:03s/l11330.101.27141.27140.0000-17.00836.51
22672006.09.19 11:02buy11340.101.26961.26790.0000
22682006.09.19 11:21s/l11340.101.26791.26790.0000-17.00819.51
22692006.09.19 11:21buy11350.101.26811.26640.0000
22702006.09.19 12:58s/l11350.101.26641.26640.0000-17.00802.51
22712006.09.20 09:14buy11360.091.26781.26610.0000
22722006.09.20 09:28close11360.091.26841.26610.00005.40807.91
22732006.09.20 14:15buy11370.101.26851.26680.0000
22742006.09.20 14:17close11370.101.26971.26680.000012.00819.91
22752006.09.20 21:52sell11380.101.27241.27410.0000
22762006.09.20 22:57close11380.101.27151.27410.00009.00828.91
22772006.09.21 10:20buy11390.101.27151.26980.0000
22782006.09.21 10:41close11390.101.27251.26980.000010.00838.91
22792006.09.21 12:03sell11400.101.27481.27650.0000
22802006.09.21 12:04s/l11400.101.27651.27650.0000-17.00821.91
22812006.09.21 12:04sell11410.101.27631.27800.0000
22822006.09.21 12:15s/l11410.101.27801.27800.0000-17.00804.91
22832006.09.21 12:15sell11420.091.27781.27950.0000
22842006.09.21 13:28close11420.091.27681.27950.00009.00813.91
22852006.09.22 08:19sell11430.101.28211.28380.0000
22862006.09.22 08:38close11430.101.28121.28380.00009.00822.91
22872006.09.22 08:56sell11440.101.28211.28380.0000
22882006.09.22 09:13close11440.101.28121.28380.00009.00831.91
22892006.09.22 10:44sell11450.101.28101.28270.0000
22902006.09.22 11:00close11450.101.28011.28270.00009.00840.91
22912006.09.22 12:26sell11460.101.28031.28200.0000
22922006.09.22 13:18close11460.101.27941.28200.00009.00849.91
22932006.09.24 20:43buy11470.101.27811.27640.0000
22942006.09.24 21:28close11470.101.27891.27640.00008.00857.91
22952006.09.25 03:25buy11480.101.27941.27770.0000
22962006.09.25 05:01s/l11480.101.27771.27770.0000-17.00840.91
22972006.09.26 04:58buy11490.101.27141.26970.0000
22982006.09.26 05:59s/l11490.101.26971.26970.0000-17.00823.91
22992006.09.26 09:37sell11500.101.27001.27170.0000
23002006.09.26 09:57close11500.101.26911.27170.00009.00832.91
23012006.09.26 11:50sell11510.101.26871.27040.0000
23022006.09.26 12:38close11510.101.26801.27040.00007.00839.91
23032006.09.27 02:24buy11520.101.26741.26570.0000
23042006.09.27 02:51close11520.101.26811.26570.00007.00846.91
23052006.09.27 08:30sell11530.101.27071.27240.0000
23062006.09.27 08:37close11530.101.27001.27240.00007.00853.91
23072006.09.27 09:55sell11540.101.27011.27180.0000
23082006.09.27 10:00close11540.101.26921.27180.00009.00862.91
23092006.09.27 20:26sell11550.101.27231.27400.0000
23102006.09.27 22:27close11550.101.27161.27400.00007.00869.91
23112006.09.28 03:48buy11560.101.27121.26950.0000
23122006.09.28 04:03close11560.101.27181.26950.00006.00875.91
23132006.09.28 05:12buy11570.101.27051.26880.0000
23142006.09.28 05:16close11570.101.27121.26880.00007.00882.91
23152006.09.28 08:35buy11580.101.27011.26840.0000
23162006.09.28 10:27s/l11580.101.26841.26840.0000-17.00865.91
23172006.09.29 08:41buy11590.101.26431.26260.0000
23182006.09.29 08:56close11590.101.26511.26260.00008.00873.91
23192006.09.29 09:53sell11600.101.26691.26860.0000
23202006.09.29 09:57close11600.101.26601.26860.00009.00882.91
23212006.09.29 10:04sell11610.101.26651.26820.0000
23222006.09.29 10:05close11610.101.26591.26820.00006.00888.91
23232006.09.29 10:15sell11620.111.26651.26820.0000
23242006.09.29 10:20close11620.111.26591.26820.00006.60895.51
23252006.09.29 10:24sell11630.111.26651.26820.0000
23262006.09.29 10:35close11630.111.26591.26820.00006.60902.11
23272006.09.29 10:44sell11640.111.26651.26820.0000
23282006.09.29 11:03s/l11640.111.26821.26820.0000-18.70883.41
23292006.09.29 11:22sell11650.101.26901.27070.0000
23302006.09.29 11:30s/l11650.101.27071.27070.0000-17.00866.41
23312006.09.29 11:30sell11660.101.27051.27220.0000
23322006.09.29 11:42close11660.101.26951.27220.000010.00876.41
23332006.09.29 11:42sell11670.101.26941.27110.0000
23342006.09.29 12:00close11670.101.26881.27110.00006.00882.41
23352006.10.02 02:12sell11680.101.26851.27020.0000
23362006.10.02 02:18close11680.101.26781.27020.00007.00889.41
23372006.10.02 04:02sell11690.111.26731.26900.0000
23382006.10.02 05:34s/l11690.111.26901.26900.0000-18.70870.71
23392006.10.02 06:28sell11700.101.27031.27200.0000
23402006.10.02 06:59close11700.101.26971.27200.00006.00876.71
23412006.10.02 10:23sell11710.101.27511.27680.0000
23422006.10.02 11:00close11710.101.27451.27680.00006.00882.71
23432006.10.03 05:58sell11720.101.27511.27680.0000
23442006.10.03 06:00close11720.101.27451.27680.00006.00888.71
23452006.10.03 07:08sell11730.101.27451.27620.0000
23462006.10.03 07:41close11730.101.27391.27620.00006.00894.71
23472006.10.03 10:39sell11740.111.27371.27540.0000
23482006.10.03 11:58close11740.111.27271.27540.000011.00905.71
23492006.10.03 21:46buy11750.111.27181.27010.0000
23502006.10.03 23:31close11750.111.27251.27010.00007.70913.41
23512006.10.04 03:56buy11760.111.27141.26970.0000
23522006.10.04 04:45s/l11760.111.26971.26970.0000-18.70894.71
23532006.10.04 04:45buy11770.111.26991.26820.0000
23542006.10.04 05:18s/l11770.111.26821.26820.0000-18.70876.01
23552006.10.04 05:50sell11780.101.26981.27150.0000
23562006.10.04 05:54close11780.101.26931.27150.00005.00881.01
23572006.10.04 10:01sell11790.101.26941.27110.0000
23582006.10.04 10:02close11790.101.26891.27110.00005.00886.01
23592006.10.04 11:24buy11800.101.26801.26630.0000
23602006.10.04 11:32close11800.101.26881.26630.00008.00894.01
23612006.10.04 12:14buy11810.111.26811.26640.0000
23622006.10.04 12:38close11810.111.26891.26640.00008.80902.81
23632006.10.05 08:59buy11820.111.26911.26740.0000
23642006.10.05 09:52s/l11820.111.26741.26740.0000-18.70884.11
23652006.10.06 08:30sell11830.101.26781.26950.0000
23662006.10.06 08:30s/l11830.101.26951.26950.0000-17.00867.11
23672006.10.06 08:30sell11840.101.26971.27140.0000
23682006.10.06 08:30s/l11840.101.27141.27140.0000-17.00850.11
23692006.10.06 08:30sell11850.101.27201.27370.0000
23702006.10.06 08:31close11850.101.27101.27370.000010.00860.11
23712006.10.06 08:31sell11860.101.27041.27210.0000
23722006.10.06 08:31close11860.101.26961.27210.00008.00868.11
23732006.10.06 08:31sell11870.101.26931.27100.0000
23742006.10.06 08:31close11870.101.26831.27100.000010.00878.11
23752006.10.06 08:31sell11880.101.26811.26980.0000
23762006.10.06 08:31close11880.101.26741.26980.00007.00885.11
23772006.10.09 06:19buy11890.111.26021.25850.0000
23782006.10.09 07:02close11890.111.26081.25850.00006.60891.71
23792006.10.10 02:18sell11900.111.26101.26270.0000
23802006.10.10 02:28close11900.111.26041.26270.00006.60898.31
23812006.10.10 04:09buy11910.111.25901.25730.0000
23822006.10.10 04:22s/l11910.111.25731.25730.0000-18.70879.61
23832006.10.10 04:22buy11920.101.25751.25580.0000
23842006.10.10 04:35s/l11920.101.25581.25580.0000-17.00862.61
23852006.10.10 04:35buy11930.101.25601.25430.0000
23862006.10.10 04:38close11930.101.25661.25430.00006.00868.61
23872006.10.10 04:38buy11940.101.25711.25540.0000
23882006.10.10 04:38close11940.101.25781.25540.00007.00875.61
23892006.10.10 04:38buy11950.101.25811.25640.0000
23902006.10.10 04:38close11950.101.25871.25640.00006.00881.61
23912006.10.10 04:38buy11960.111.25901.25730.0000
23922006.10.10 04:42s/l11960.111.25731.25730.0000-18.70862.91
23932006.10.10 04:42buy11970.101.25751.25580.0000
23942006.10.10 04:44close11970.101.25801.25580.00005.00867.91
23952006.10.10 04:44buy11980.101.25811.25640.0000
23962006.10.10 04:55s/l11980.101.25641.25640.0000-17.00850.91
23972006.10.10 04:55buy11990.101.25661.25490.0000
23982006.10.10 06:10close11990.101.25721.25490.00006.00856.91
23992006.10.10 07:09buy12000.101.25471.25300.0000
24002006.10.10 07:48s/l12000.101.25301.25300.0000-17.00839.91
24012006.10.10 07:48buy12010.101.25311.25140.0000
24022006.10.10 08:12close12010.101.25371.25140.00006.00845.91
24032006.10.10 08:32sell12020.101.25421.25590.0000
24042006.10.10 08:57close12020.101.25361.25590.00006.00851.91
24052006.10.10 10:55sell12030.101.25381.25550.0000
24062006.10.10 12:15close12030.101.25331.25550.00005.00856.91
24072006.10.11 02:34buy12040.101.25331.25160.0000
24082006.10.11 03:05close12040.101.25391.25160.00006.00862.91
24092006.10.11 03:26sell12050.101.25461.25630.0000
24102006.10.11 04:39close12050.101.25401.25630.00006.00868.91
24112006.10.11 08:21buy12060.101.25401.25230.0000
24122006.10.11 08:41close12060.101.25451.25230.00005.00873.91
24132006.10.11 10:08sell12070.101.25481.25650.0000
24142006.10.11 11:06close12070.101.25411.25650.00007.00880.91
24152006.10.11 12:05sell12080.111.25511.25680.0000
24162006.10.11 14:01close12080.111.25451.25680.00006.60887.51
24172006.10.11 14:05buy12090.111.25281.25110.0000
24182006.10.11 14:07close12090.111.25321.25110.00004.40891.91
24192006.10.11 14:07buy12100.111.25281.25110.0000
24202006.10.11 14:09close12100.111.25331.25110.00005.50897.41
24212006.10.11 14:17buy12110.111.25281.25110.0000
24222006.10.11 14:24s/l12110.111.25111.25110.0000-18.70878.71
24232006.10.11 14:24buy12120.111.25131.24960.0000
24242006.10.11 14:52close12120.111.25171.24960.00004.40883.11
24252006.10.11 14:52buy12130.111.25181.25010.0000
24262006.10.11 14:52close12130.111.25221.25010.00004.40887.51
24272006.10.11 14:52buy12140.111.25241.25070.0000
24282006.10.11 14:52close12140.111.25281.25070.00004.40891.91
24292006.10.11 14:53buy12150.111.25281.25110.0000
24302006.10.11 16:10s/l12150.111.25111.25110.0000-18.70873.21
24312006.10.11 16:10buy12160.101.25131.24960.0000
24322006.10.11 17:16close12160.101.25191.24960.00006.00879.21
24332006.10.12 03:05sell12170.111.25431.25600.0000
24342006.10.12 03:11s/l12170.111.25601.25600.0000-18.70860.51
24352006.10.12 03:11sell12180.101.25581.25750.0000
24362006.10.12 03:29close12180.101.25521.25750.00006.00866.51
24372006.10.12 03:29sell12190.101.25511.25680.0000
24382006.10.12 04:24close12190.101.25461.25680.00005.00871.51
24392006.10.12 06:35buy12200.101.25381.25210.0000
24402006.10.12 07:18close12200.101.25441.25210.00006.00877.51
24412006.10.12 08:08sell12210.111.25321.25490.0000
24422006.10.12 08:25close12210.111.25271.25490.00005.50883.01
24432006.10.12 08:30sell12220.111.25391.25560.0000
24442006.10.12 08:31s/l12220.111.25561.25560.0000-18.70864.31
24452006.10.12 08:31sell12230.101.25571.25740.0000
24462006.10.12 08:31close12230.101.25471.25740.000010.00874.31
24472006.10.12 08:31sell12240.101.25461.25630.0000
24482006.10.12 08:31close12240.101.25401.25630.00006.00880.31
24492006.10.12 08:31sell12250.111.25391.25560.0000
24502006.10.12 08:31close12250.111.25341.25560.00005.50885.81
24512006.10.12 08:32sell12260.111.25321.25490.0000
24522006.10.12 08:36s/l12260.111.25491.25490.0000-18.70867.11
24532006.10.12 08:36sell12270.101.25471.25640.0000
24542006.10.12 08:36close12270.101.25411.25640.00006.00873.11
24552006.10.12 08:36sell12280.101.25381.25550.0000
24562006.10.12 08:52close12280.101.25331.25550.00005.00878.11
24572006.10.12 08:52sell12290.111.25321.25490.0000
24582006.10.12 09:00close12290.111.25271.25490.00005.50883.61
24592006.10.12 12:50sell12300.111.25411.25580.0000
24602006.10.12 16:24s/l12300.111.25581.25580.0000-18.70864.91
24612006.10.12 21:18sell12310.101.25721.25890.0000
24622006.10.12 21:21close12310.101.25671.25890.00005.00869.91
24632006.10.12 21:34sell12320.101.25721.25890.0000
24642006.10.12 21:46close12320.101.25671.25890.00005.00874.91
24652006.10.13 08:30sell12330.101.25661.25830.0000
24662006.10.13 08:31close12330.101.25601.25830.00006.00880.91
24672006.10.13 10:38buy12340.111.24941.24770.0000
24682006.10.13 12:05close12340.111.25021.24770.00008.80889.71
24692006.10.16 08:41sell12350.111.25231.25400.0000
24702006.10.16 11:00close12350.111.25171.25400.00006.60896.31
24712006.10.16 20:36sell12360.111.25431.25600.0000
24722006.10.16 21:13close12360.111.25361.25600.00007.70904.01
24732006.10.17 08:31buy12370.111.25151.24980.0000
24742006.10.17 08:32close12370.111.25221.24980.00007.70911.71
24752006.10.17 09:20sell12380.111.25431.25600.0000
24762006.10.17 11:40s/l12380.111.25601.25600.0000-18.70893.01
24772006.10.17 11:40sell12390.111.25601.25770.0000
24782006.10.17 12:46close12390.111.25531.25770.00007.70900.71
24792006.10.17 14:26buy12400.111.25441.25270.0000
24802006.10.17 15:40close12400.111.25501.25270.00006.60907.31
24812006.10.17 19:48buy12410.111.25381.25210.0000
24822006.10.17 20:55close12410.111.25441.25210.00006.60913.91
24832006.10.18 04:05buy12420.111.25481.25310.0000
24842006.10.18 08:37s/l12420.111.25311.25310.0000-18.70895.21
24852006.10.18 08:37buy12430.111.25331.25160.0000
24862006.10.18 09:10s/l12430.111.25161.25160.0000-18.70876.51
24872006.10.18 09:12buy12440.111.25081.24910.0000
24882006.10.18 09:28close12440.111.25131.24910.00005.50882.01
24892006.10.18 09:32buy12450.111.25081.24910.0000
24902006.10.18 09:49close12450.111.25131.24910.00005.50887.51
24912006.10.19 09:27sell12460.111.25751.25920.0000
24922006.10.19 09:47s/l12460.111.25921.25920.0000-18.70868.81
24932006.10.19 09:47sell12470.101.25911.26080.0000
24942006.10.19 10:01close12470.101.25831.26080.00008.00876.81
24952006.10.19 12:02sell12480.101.26151.26320.0000
24962006.10.19 12:03close12480.101.26061.26320.00009.00885.81
24972006.10.20 05:43buy12490.111.26211.26040.0000
24982006.10.20 06:00s/l12490.111.26041.26040.0000-18.70867.11
24992006.10.20 08:42sell12500.101.26221.26390.0000
25002006.10.20 10:02close12500.101.26161.26390.00006.00873.11
25012006.10.20 10:40buy12510.101.26021.25850.0000
25022006.10.20 11:05close12510.101.26101.25850.00008.00881.11
25032006.10.23 05:12buy12520.111.25691.25520.0000
25042006.10.23 06:00s/l12520.111.25521.25520.0000-18.70862.41
25052006.10.23 06:24buy12530.101.25451.25280.0000
25062006.10.23 06:27close12530.101.25511.25280.00006.00868.41
25072006.10.24 04:45sell12540.101.25451.25620.0000
25082006.10.24 06:33close12540.101.25401.25620.00005.00873.41
25092006.10.25 09:21buy12550.101.25721.25550.0000
25102006.10.25 09:46close12550.101.25781.25550.00006.00879.41
25112006.10.25 10:28sell12560.101.25931.26100.0000
25122006.10.25 10:39close12560.101.25851.26100.00008.00887.41
25132006.10.25 14:19sell12570.111.26031.26200.0000
25142006.10.25 14:30close12570.111.25951.26200.00008.80896.21
25152006.10.25 14:36sell12580.111.26031.26200.0000
25162006.10.25 15:04s/l12580.111.26201.26200.0000-18.70877.51
25172006.10.26 03:02sell12590.101.26551.26720.0000
25182006.10.26 06:48close12590.101.26491.26720.00006.00883.51
25192006.10.26 12:44sell12600.101.26951.27120.0000
25202006.10.26 14:27close12600.101.26871.27120.00008.00891.51
25212006.10.26 20:46sell12610.111.26991.27160.0000
25222006.10.27 02:09close12610.111.26931.27160.00007.08898.59
25232006.10.27 02:09buy12620.111.26921.26750.0000
25242006.10.27 03:00s/l12620.111.26751.26750.0000-18.70879.89
25252006.10.27 08:31sell12630.101.27031.27200.0000
25262006.10.27 08:33s/l12630.101.27201.27200.0000-17.00862.89
25272006.10.27 08:33sell12640.101.27181.27350.0000
25282006.10.27 08:41close12640.101.27101.27350.00008.00870.89
25292006.10.27 08:41sell12650.101.27091.27260.0000
25302006.10.27 08:45close12650.101.27011.27260.00008.00878.89
25312006.10.27 08:46sell12660.101.27021.27190.0000
25322006.10.27 08:57s/l12660.101.27191.27190.0000-17.00861.89
25332006.10.27 08:57sell12670.101.27171.27340.0000
25342006.10.27 09:08s/l12670.101.27341.27340.0000-17.00844.89
25352006.10.29 19:31buy12680.101.27261.27090.0000
25362006.10.30 00:01close12680.101.27301.27090.00003.18848.07
25372006.10.30 00:51buy12690.101.27201.27030.0000
25382006.10.30 02:12close12690.101.27271.27030.00007.00855.07
25392006.10.30 08:32buy12700.101.27091.26920.0000
25402006.10.30 08:54close12700.101.27161.26920.00007.00862.07
25412006.10.31 02:26buy12710.101.27021.26850.0000
25422006.10.31 02:38s/l12710.101.26851.26850.0000-17.00845.07
25432006.10.31 02:38buy12720.101.26871.26700.0000
25442006.10.31 03:06close12720.101.26921.26700.00005.00850.07
25452006.10.31 09:59sell12730.101.27171.27340.0000
25462006.10.31 10:03s/l12730.101.27341.27340.0000-17.00833.07
25472006.10.31 13:55buy12740.101.27641.27470.0000
25482006.11.01 02:53s/l12740.101.27471.27470.0000-17.82815.25
25492006.11.01 15:12buy12750.101.27551.27380.0000
25502006.11.01 15:19close12750.101.27621.27380.00007.00822.25
25512006.11.01 15:33buy12760.101.27561.27390.0000
25522006.11.01 20:17s/l12760.101.27391.27390.0000-17.00805.25
25532006.11.02 04:34sell12770.091.27661.27830.0000
25542006.11.02 04:41close12770.091.27611.27830.00004.50809.75
25552006.11.02 10:29buy12780.101.27601.27430.0000
25562006.11.02 11:00close12780.101.27661.27430.00006.00815.75
25572006.11.02 13:22sell12790.101.27771.27940.0000
25582006.11.03 02:36close12790.101.27711.27940.00006.44822.19
25592006.11.03 08:14buy12800.101.27601.27430.0000
25602006.11.03 08:28close12800.101.27651.27430.00005.00827.19
25612006.11.03 08:31sell12810.101.27881.28050.0000
25622006.11.03 08:31close12810.101.27811.28050.00007.00834.19
25632006.11.03 08:31buy12820.101.27611.27440.0000
25642006.11.03 08:31s/l12820.101.27441.27440.0000-17.00817.19
25652006.11.03 08:31buy12830.101.27461.27290.0000
25662006.11.03 08:31s/l12830.101.27291.27290.0000-17.00800.19
25672006.11.03 08:31buy12840.091.27301.27130.0000
25682006.11.03 08:33s/l12840.091.27131.27130.0000-15.30784.89
25692006.11.03 08:33buy12850.091.27141.26970.0000
25702006.11.03 08:34close12850.091.27321.26970.000016.20801.09
25712006.11.03 08:34buy12860.091.27351.27180.0000
25722006.11.03 08:35s/l12860.091.27181.27180.0000-15.30785.79
25732006.11.03 08:35buy12870.091.27201.27030.0000
25742006.11.03 08:39s/l12870.091.27031.27030.0000-15.30770.49
25752006.11.03 08:39buy12880.091.27051.26880.0000
25762006.11.03 08:47s/l12880.091.26881.26880.0000-15.30755.19
25772006.11.03 08:47buy12890.091.26901.26730.0000
25782006.11.03 09:15close12890.091.26971.26730.00006.30761.49
25792006.11.03 09:44sell12900.091.27051.27220.0000
25802006.11.03 10:01close12900.091.26951.27220.00009.00770.49
25812006.11.03 10:01buy12910.091.26901.26730.0000
25822006.11.03 10:08close12910.091.26971.26730.00006.30776.79
25832006.11.06 23:24sell12920.091.27561.27730.0000
25842006.11.07 08:33s/l12920.091.27731.27730.0000-14.90761.89
25852006.11.07 08:39sell12930.091.27751.27920.0000
25862006.11.07 09:03s/l12930.091.27921.27920.0000-15.30746.59
25872006.11.08 11:12sell12940.091.27711.27880.0000
25882006.11.08 15:57close12940.091.27641.27880.00006.30752.89
25892006.11.09 02:58sell12950.091.27811.27980.0000
25902006.11.09 05:00close12950.091.27751.27980.00005.40758.29
25912006.11.09 08:30buy12960.091.27841.27670.0000
25922006.11.09 08:33close12960.091.27921.27670.00007.20765.49
25932006.11.09 08:36buy12970.091.27841.27670.0000
25942006.11.09 08:38s/l12970.091.27671.27670.0000-15.30750.19
25952006.11.09 08:38buy12980.091.27691.27520.0000
25962006.11.09 08:48s/l12980.091.27521.27520.0000-15.30734.89
25972006.11.09 08:48buy12990.091.27541.27370.0000
25982006.11.09 08:51close12990.091.27641.27370.00009.00743.89
25992006.11.09 08:51buy13000.091.27651.27480.0000
26002006.11.09 09:06close13000.091.27751.27480.00009.00752.89
26012006.11.09 14:38buy13010.091.28271.28100.0000
26022006.11.09 17:24close13010.091.28351.28100.00007.20760.09
26032006.11.10 04:46buy13020.091.28771.28600.0000
26042006.11.10 10:02s/l13020.091.28601.28600.0000-15.30744.79
26052006.11.10 10:08buy13030.091.28551.28380.0000
26062006.11.10 10:23close13030.091.28651.28380.00009.00753.79
26072006.11.10 10:52buy13040.091.28551.28380.0000
26082006.11.10 11:27close13040.091.28651.28380.00009.00762.79
26092006.11.12 19:48sell13050.091.28651.28820.0000
26102006.11.13 03:05close13050.091.28561.28820.00008.50771.28
26112006.11.13 04:54buy13060.091.28411.28240.0000
26122006.11.13 09:19s/l13060.091.28241.28240.0000-15.30755.98
26132006.11.13 09:50buy13070.091.28201.28030.0000
26142006.11.13 10:18s/l13070.091.28031.28030.0000-15.30740.68
26152006.11.14 08:30sell13080.091.28441.28610.0000
26162006.11.14 08:33s/l13080.091.28611.28610.0000-15.30725.38
26172006.11.14 08:33sell13090.081.28591.28760.0000
26182006.11.14 08:52close13090.081.28511.28760.00006.40731.78
26192006.11.14 08:52sell13100.091.28511.28680.0000
26202006.11.14 09:00s/l13100.091.28681.28680.0000-15.30716.48
26212006.11.14 10:10buy13110.081.28131.27960.0000
26222006.11.14 10:12s/l13110.081.27961.27960.0000-13.60702.88
26232006.11.14 10:12buy13120.081.27981.27810.0000
26242006.11.14 10:18close13120.081.28101.27810.00009.60712.48
26252006.11.14 10:18buy13130.081.28111.27940.0000
26262006.11.14 14:18close13130.081.28231.27940.00009.60722.08
26272006.11.15 02:25sell13140.081.28171.28340.0000
26282006.11.15 05:02close13140.081.28121.28340.00004.00726.08
26292006.11.15 05:39buy13150.091.27891.27720.0000
26302006.11.15 05:42close13150.091.27941.27720.00004.50730.58
26312006.11.15 05:47buy13160.091.27891.27720.0000
26322006.11.15 07:34close13160.091.27941.27720.00004.50735.08
26332006.11.15 07:36sell13170.091.27961.28130.0000
26342006.11.15 07:55close13170.091.27911.28130.00004.50739.58
26352006.11.15 14:08sell13180.091.28281.28450.0000
26362006.11.15 14:28close13180.091.28211.28450.00006.30745.88
26372006.11.16 08:30sell13190.091.28281.28450.0000
26382006.11.16 08:35close13190.091.28191.28450.00008.10753.98
26392006.11.16 09:00sell13200.091.28231.28400.0000
26402006.11.16 09:00close13200.091.28171.28400.00005.40759.38
26412006.11.16 09:01buy13210.091.28041.27870.0000
26422006.11.16 09:08close13210.091.28111.27870.00006.30765.68
26432006.11.16 09:15buy13220.091.28051.27880.0000
26442006.11.16 09:22close13220.091.28121.27880.00006.30771.98
26452006.11.17 01:36sell13230.091.27731.27900.0000
26462006.11.17 02:35s/l13230.091.27901.27900.0000-15.30756.68
26472006.11.17 03:13sell13240.091.27871.28040.0000
26482006.11.17 04:09close13240.091.27801.28040.00006.30762.98
26492006.11.17 08:30sell13250.091.27821.27990.0000
26502006.11.17 08:39close13250.091.27751.27990.00006.30769.28
26512006.11.17 08:47sell13260.091.27821.27990.0000
26522006.11.17 09:50s/l13260.091.27991.27990.0000-15.30753.98
26532006.11.17 09:50sell13270.091.27971.28140.0000
26542006.11.17 10:00s/l13270.091.28141.28140.0000-15.30738.68
26552006.11.17 10:04sell13280.091.28221.28390.0000
26562006.11.17 10:17s/l13280.091.28391.28390.0000-15.30723.38
26572006.11.17 10:17sell13290.081.28371.28540.0000
26582006.11.17 10:42close13290.081.28311.28540.00004.80728.18
26592006.11.17 10:42sell13300.091.28301.28470.0000
26602006.11.17 11:45close13300.091.28201.28470.00009.00737.18
26612006.11.20 04:56sell13310.091.28511.28680.0000
26622006.11.20 04:59close13310.091.28431.28680.00007.20744.38
26632006.11.21 23:09sell13320.091.28671.28840.0000
26642006.11.22 01:00close13320.091.28631.28840.00004.00748.38
26652006.11.22 02:35sell13330.091.28691.28860.0000
26662006.11.22 03:12close13330.091.28641.28860.00004.50752.88
26672006.11.22 05:46buy13340.091.28581.28410.0000
26682006.11.22 05:48close13340.091.28621.28410.00003.60756.48
26692006.11.22 08:28sell13350.091.29051.29220.0000
26702006.11.22 08:32s/l13350.091.29221.29220.0000-15.30741.18
26712006.11.22 08:32sell13360.091.29201.29370.0000
26722006.11.22 08:36close13360.091.29141.29370.00005.40746.58
26732006.11.22 08:36sell13370.091.29131.29300.0000
26742006.11.22 08:39close13370.091.29071.29300.00005.40751.98
26752006.11.22 08:39sell13380.091.29051.29220.0000
26762006.11.22 08:53s/l13380.091.29221.29220.0000-15.30736.68
26772006.11.22 08:53sell13390.091.29201.29370.0000
26782006.11.22 09:07close13390.091.29141.29370.00005.40742.08
26792006.11.23 04:07sell13400.091.29571.29740.0000
26802006.11.23 04:11s/l13400.091.29741.29740.0000-15.30726.78
26812006.11.23 04:11sell13410.081.29721.29890.0000
26822006.11.23 04:15close13410.081.29661.29890.00004.80731.58
26832006.11.23 04:15sell13420.081.29651.29820.0000
26842006.11.23 05:32close13420.081.29591.29820.00004.80736.38
26852006.11.23 05:32buy13430.091.29581.29410.0000
26862006.11.23 05:52close13430.091.29631.29410.00004.50740.88
26872006.11.23 06:07buy13440.091.29551.29380.0000
26882006.11.23 06:15close13440.091.29601.29380.00004.50745.38
26892006.11.23 06:33buy13450.091.29551.29380.0000
26902006.11.23 06:45close13450.091.29601.29380.00004.50749.88
26912006.11.23 10:37buy13460.091.29511.29340.0000
26922006.11.23 17:10close13460.091.29571.29340.00005.40755.28
26932006.11.24 03:26sell13470.091.29941.30110.0000
26942006.11.24 03:30s/l13470.091.30111.30110.0000-15.30739.98
26952006.11.24 03:30sell13480.091.30091.30260.0000
26962006.11.24 03:31s/l13480.091.30261.30260.0000-15.30724.68
26972006.11.24 03:31sell13490.081.30241.30410.0000
26982006.11.24 03:32s/l13490.081.30411.30410.0000-13.60711.08
26992006.11.24 03:32sell13500.081.30401.30570.0000
27002006.11.24 03:32s/l13500.081.30571.30570.0000-13.60697.48
27012006.11.24 03:32sell13510.081.30571.30740.0000
27022006.11.24 03:33s/l13510.081.30741.30740.0000-13.60683.88
27032006.11.24 03:33sell13520.081.30721.30890.0000
27042006.11.24 03:34close13520.081.30661.30890.00004.80688.68
27052006.11.24 03:34sell13530.081.30641.30810.0000
27062006.11.24 03:34close13530.081.30571.30810.00005.60694.28
27072006.11.24 03:34sell13540.081.30541.30710.0000
27082006.11.24 03:35close13540.081.30481.30710.00004.80699.08
27092006.11.24 03:35sell13550.081.30471.30640.0000
27102006.11.24 03:37close13550.081.30411.30640.00004.80703.88
27112006.11.24 03:37sell13560.081.30381.30550.0000
27122006.11.24 03:42s/l13560.081.30551.30550.0000-13.60690.28
27132006.11.24 03:42sell13570.081.30541.30710.0000
27142006.11.24 03:47s/l13570.081.30711.30710.0000-13.60676.68
27152006.11.24 03:47sell13580.081.30691.30860.0000
27162006.11.24 03:48s/l13580.081.30861.30860.0000-13.60663.08
27172006.11.24 03:48sell13590.081.30841.31010.0000
27182006.11.24 03:49close13590.081.30781.31010.00004.80667.88
27192006.11.24 03:49sell13600.081.30751.30920.0000
27202006.11.24 03:49close13600.081.30691.30920.00004.80672.68
27212006.11.24 03:49sell13610.081.30661.30830.0000
27222006.11.24 03:53close13610.081.30601.30830.00004.80677.48
27232006.11.24 03:53sell13620.081.30591.30760.0000
27242006.11.24 05:14s/l13620.081.30761.30760.0000-13.60663.88
27252006.11.24 06:32sell13630.081.30901.31070.0000
27262006.11.24 06:34close13630.081.30851.31070.00004.00667.88
27272006.11.24 06:58sell13640.081.30901.31070.0000
27282006.11.24 07:42close13640.081.30841.31070.00004.80672.68
27292006.11.24 10:13sell13650.081.30941.31110.0000
27302006.11.24 10:25close13650.081.30881.31110.00004.80677.48
27312006.11.24 10:34sell13660.081.30941.31110.0000
27322006.11.24 11:08close13660.081.30881.31110.00004.80682.28
27332006.11.24 11:48buy13670.081.30791.30620.0000
27342006.11.24 11:50close13670.081.30861.30620.00005.60687.88
27352006.11.26 17:30buy13680.081.31481.31310.0000
27362006.11.26 18:00close13680.081.31581.31310.00008.00695.88
27372006.11.26 19:19buy13690.081.31471.31300.0000
27382006.11.26 20:03s/l13690.081.31301.31300.0000-13.60682.28
27392006.11.27 00:25buy13700.081.31181.31010.0000
27402006.11.27 00:37close13700.081.31231.31010.00004.00686.28
27412006.11.27 00:41buy13710.081.31181.31010.0000
27422006.11.27 01:18close13710.081.31251.31010.00005.60691.88
27432006.11.27 01:28sell13720.081.31321.31490.0000
27442006.11.27 01:36close13720.081.31251.31490.00005.60697.48
27452006.11.27 03:29buy13730.081.31041.30870.0000
27462006.11.27 03:33close13730.081.31111.30870.00005.60703.08
27472006.11.27 03:54buy13740.081.31051.30880.0000
27482006.11.27 03:58s/l13740.081.30881.30880.0000-13.60689.48
27492006.11.27 03:58buy13750.081.30891.30720.0000
27502006.11.27 03:59close13750.081.30961.30720.00005.60695.08
27512006.11.27 03:59buy13760.081.30971.30800.0000
27522006.11.27 04:02close13760.081.31031.30800.00004.80699.88
27532006.11.27 04:32sell13770.081.31201.31370.0000
27542006.11.27 05:14close13770.081.31131.31370.00005.60705.48
27552006.11.27 05:14buy13780.081.31131.30960.0000
27562006.11.27 05:33close13780.081.31191.30960.00004.80710.28
27572006.11.27 09:25sell13790.081.31221.31390.0000
27582006.11.27 09:27close13790.081.31181.31390.00003.20713.48
27592006.11.28 08:34sell13800.081.31741.31910.0000
27602006.11.28 08:36close13800.081.31671.31910.00005.60719.08
27612006.11.28 08:42sell13810.081.31741.31910.0000
27622006.11.28 08:42close13810.081.31671.31910.00005.60724.68
27632006.11.28 10:03buy13820.081.31491.31320.0000
27642006.11.28 10:11close13820.081.31561.31320.00005.60730.28
27652006.11.28 10:14buy13830.081.31491.31320.0000
27662006.11.28 10:20close13830.081.31561.31320.00005.60735.88
27672006.11.28 10:25buy13840.081.31491.31320.0000
27682006.11.28 11:46close13840.081.31571.31320.00006.40742.28
27692006.11.28 13:16sell13850.081.31791.31960.0000
27702006.11.28 13:17s/l13850.081.31961.31960.0000-13.60728.68
27712006.11.28 13:17sell13860.081.31951.32120.0000
27722006.11.28 13:19close13860.081.31881.32120.00005.60734.28
27732006.11.28 13:19sell13870.081.31871.32040.0000
27742006.11.28 13:19close13870.081.31801.32040.00005.60739.88
27752006.11.28 13:19sell13880.081.31791.31960.0000
27762006.11.28 13:20close13880.081.31721.31960.00005.60745.48
27772006.11.28 13:24sell13890.081.31791.31960.0000
27782006.11.28 13:37s/l13890.081.31961.31960.0000-13.60731.88
27792006.11.28 13:37sell13900.081.31951.32120.0000
27802006.11.28 13:38close13900.081.31881.32120.00005.60737.48
27812006.11.28 13:38sell13910.081.31871.32040.0000
27822006.11.28 13:39close13910.081.31801.32040.00005.60743.08
27832006.11.28 13:39sell13920.081.31791.31960.0000
27842006.11.28 13:51close13920.081.31721.31960.00005.60748.68
27852006.11.28 13:57sell13930.091.31791.31960.0000
27862006.11.28 14:57s/l13930.091.31961.31960.0000-15.30733.38
27872006.11.29 02:46buy13940.081.31801.31630.0000
27882006.11.29 03:25s/l13940.081.31631.31630.0000-13.60719.78
27892006.11.29 03:25buy13950.081.31651.31480.0000
27902006.11.29 03:33close13950.081.31701.31480.00004.00723.78
27912006.11.29 04:17buy13960.081.31601.31430.0000
27922006.11.29 04:36close13960.081.31661.31430.00004.80728.58
27932006.11.29 04:58buy13970.081.31601.31430.0000
27942006.11.29 08:30s/l13970.081.31431.31430.0000-13.60714.98
27952006.11.29 08:33sell13980.081.31611.31780.0000
27962006.11.29 08:38close13980.081.31541.31780.00005.60720.58
27972006.11.29 09:01sell13990.081.31521.31690.0000
27982006.11.29 09:28s/l13990.081.31691.31690.0000-13.60706.98
27992006.11.29 09:28sell14000.081.31671.31840.0000
28002006.11.29 10:05close14000.081.31621.31840.00004.00710.98
28012006.11.29 10:06buy14010.081.31521.31350.0000
28022006.11.29 10:10close14010.081.31581.31350.00004.80715.78
28032006.11.29 10:26buy14020.081.31521.31350.0000
28042006.11.29 11:20s/l14020.081.31351.31350.0000-13.60702.18
28052006.11.29 12:30sell14030.081.31571.31740.0000
28062006.11.29 13:23close14030.081.31481.31740.00007.20709.38
28072006.11.29 16:44sell14040.081.31551.31720.0000
28082006.11.29 20:32close14040.081.31481.31720.00005.60714.98
28092006.11.29 21:04sell14050.081.31561.31730.0000
28102006.11.29 21:15s/l14050.081.31731.31730.0000-13.60701.38
28112006.11.29 21:15sell14060.081.31721.31890.0000
28122006.11.29 22:15close14060.081.31641.31890.00006.40707.78
28132006.11.30 04:20sell14070.081.31971.32140.0000
28142006.11.30 05:11close14070.081.31921.32140.00004.00711.78
28152006.11.30 05:19buy14080.081.31891.31720.0000
28162006.11.30 05:32close14080.081.31941.31720.00004.00715.78
28172006.11.30 05:49buy14090.081.31891.31720.0000
28182006.11.30 06:13close14090.081.31961.31720.00005.60721.38
28192006.11.30 09:57sell14100.081.32041.32210.0000
28202006.11.30 09:57s/l14100.081.32211.32210.0000-13.60707.78
28212006.11.30 09:57sell14110.081.32191.32360.0000
28222006.11.30 09:58close14110.081.32121.32360.00005.60713.38
28232006.11.30 09:59sell14120.081.32161.32330.0000
28242006.11.30 10:00close14120.081.32091.32330.00005.60718.98
28252006.11.30 11:06buy14130.081.32491.32320.0000
28262006.11.30 11:12close14130.081.32561.32320.00005.60724.58
28272006.11.30 20:15buy14140.081.32461.32290.0000
28282006.11.30 20:44close14140.081.32521.32290.00004.80729.38
28292006.11.30 22:15buy14150.081.32541.32370.0000
28302006.12.01 01:21close14150.081.32591.32370.00003.34732.72
28312006.12.01 03:22buy14160.081.32591.32420.0000
28322006.12.01 03:29s/l14160.081.32421.32420.0000-13.60719.12
28332006.12.01 03:29buy14170.081.32441.32270.0000
28342006.12.01 04:51s/l14170.081.32271.32270.0000-13.60705.52
28352006.12.01 04:51buy14180.081.32271.32100.0000
28362006.12.01 04:54close14180.081.32331.32100.00004.80710.32
28372006.12.01 04:54buy14190.081.32341.32170.0000
28382006.12.01 06:40close14190.081.32451.32170.00008.80719.12
28392006.12.01 09:14sell14200.081.32631.32800.0000
28402006.12.01 09:21s/l14200.081.32801.32800.0000-13.60705.52
28412006.12.01 09:21sell14210.081.32791.32960.0000
28422006.12.01 09:30close14210.081.32701.32960.00007.20712.72
28432006.12.01 09:30sell14220.081.32671.32840.0000
28442006.12.01 10:00s/l14220.081.32841.32840.0000-13.60699.12
28452006.12.01 11:11buy14230.081.33231.33060.0000
28462006.12.01 11:38s/l14230.081.33061.33060.0000-13.60685.52
28472006.12.01 11:38buy14240.081.33081.32910.0000
28482006.12.01 11:44close14240.081.33161.32910.00006.40691.92
28492006.12.01 11:44buy14250.081.33171.33000.0000
28502006.12.01 13:04close14250.081.33281.33000.00008.80700.72
28512006.12.03 17:55sell14260.081.33531.33700.0000
28522006.12.03 19:06close14260.081.33421.33700.00008.80709.52
28532006.12.03 20:11buy14270.081.33381.33210.0000
28542006.12.03 20:28s/l14270.081.33211.33210.0000-13.60695.92
28552006.12.03 20:28buy14280.081.33221.33050.0000
28562006.12.03 20:54close14280.081.33291.33050.00005.60701.52
28572006.12.03 20:54buy14290.081.33301.33130.0000
28582006.12.03 23:06s/l14290.081.33131.33130.0000-13.60687.92
28592006.12.04 00:30sell14300.081.33291.33460.0000
28602006.12.04 01:13close14300.081.33241.33460.00004.00691.92
28612006.12.04 04:02buy14310.081.32991.32820.0000
28622006.12.04 04:17close14310.081.33061.32820.00005.60697.52
28632006.12.04 04:57buy14320.081.32991.32820.0000
28642006.12.04 05:39close14320.081.33071.32820.00006.40703.92
28652006.12.04 20:15buy14330.081.33331.33160.0000
28662006.12.05 02:34s/l14330.081.33161.33160.0000-14.26689.67
28672006.12.05 02:35buy14340.081.33111.32940.0000
28682006.12.05 02:41close14340.081.33201.32940.00007.20696.87
28692006.12.05 02:48buy14350.081.33111.32940.0000
28702006.12.05 03:11close14350.081.33201.32940.00007.20704.07
28712006.12.05 05:33sell14360.081.33221.33390.0000
28722006.12.05 05:42close14360.081.33121.33390.00008.00712.07
28732006.12.05 05:48sell14370.081.33221.33390.0000
28742006.12.05 08:27s/l14370.081.33391.33390.0000-13.60698.47
28752006.12.05 10:00buy14380.081.33211.33040.0000
28762006.12.05 10:04close14380.081.33301.33040.00007.20705.67
28772006.12.05 10:08buy14390.081.33211.33040.0000
28782006.12.05 10:12s/l14390.081.33041.33040.0000-13.60692.07
28792006.12.05 10:12buy14400.081.33051.32880.0000
28802006.12.05 10:27s/l14400.081.32881.32880.0000-13.60678.47
28812006.12.05 10:27buy14410.081.32901.32730.0000
28822006.12.05 10:39close14410.081.32991.32730.00007.20685.67
28832006.12.05 10:39buy14420.081.33021.32850.0000
28842006.12.05 11:10close14420.081.33121.32850.00008.00693.67
28852006.12.05 11:35sell14430.081.33271.33440.0000
28862006.12.05 11:47close14430.081.33171.33440.00008.00701.67
28872006.12.06 02:59buy14440.081.33061.32890.0000
28882006.12.06 03:05close14440.081.33141.32890.00006.40708.07
28892006.12.06 09:53sell14450.081.32911.33080.0000
28902006.12.06 10:22s/l14450.081.33081.33080.0000-13.60694.47
28912006.12.06 10:38sell14460.081.33111.33280.0000
28922006.12.06 13:00close14460.081.33021.33280.00007.20701.67
28932006.12.07 00:43buy14470.081.32981.32810.0000
28942006.12.07 01:05close14470.081.33051.32810.00005.60707.27
28952006.12.07 04:29buy14480.081.33031.32860.0000
28962006.12.07 05:15s/l14480.081.32861.32860.0000-13.60693.67
28972006.12.07 08:36sell14490.081.33181.33350.0000
28982006.12.07 08:39close14490.081.33081.33350.00008.00701.67
28992006.12.07 09:01buy14500.081.32781.32610.0000
29002006.12.07 09:03close14500.081.32841.32610.00004.80706.47
29012006.12.07 10:15buy14510.081.32861.32690.0000
29022006.12.07 10:20close14510.081.32931.32690.00005.60712.07
29032006.12.07 14:42buy14520.081.32781.32610.0000
29042006.12.07 15:49close14520.081.32861.32610.00006.40718.47
29052006.12.08 08:30buy14530.081.32501.32330.0000
29062006.12.08 08:31close14530.081.32611.32330.00008.80727.27
29072006.12.08 08:32buy14540.081.32501.32330.0000
29082006.12.08 08:33close14540.081.32591.32330.00007.20734.47
29092006.12.08 08:45sell14550.081.32911.33080.0000
29102006.12.08 08:45s/l14550.081.33081.33080.0000-13.60720.87
29112006.12.08 08:45sell14560.081.33071.33240.0000
29122006.12.08 08:52s/l14560.081.33241.33240.0000-13.60707.27
29132006.12.08 08:52sell14570.081.33221.33390.0000
29142006.12.08 08:53s/l14570.081.33391.33390.0000-13.60693.67
29152006.12.08 08:53sell14580.081.33401.33570.0000
29162006.12.08 08:54close14580.081.33321.33570.00006.40700.07
29172006.12.08 08:54sell14590.081.33311.33480.0000
29182006.12.08 09:15s/l14590.081.33481.33480.0000-13.60686.47
29192006.12.08 10:26buy14600.081.33251.33080.0000
29202006.12.08 10:34s/l14600.081.33081.33080.0000-13.60672.87
29212006.12.08 10:34buy14610.081.33101.32930.0000
29222006.12.08 10:39close14610.081.33191.32930.00007.20680.07
29232006.12.08 10:40buy14620.081.33221.33050.0000
29242006.12.08 11:25s/l14620.081.33051.33050.0000-13.60666.47
29252006.12.08 11:40buy14630.081.33011.32840.0000
29262006.12.08 11:43s/l14630.081.32841.32840.0000-13.60652.87
29272006.12.08 11:43buy14640.071.32861.32690.0000
29282006.12.08 11:49s/l14640.071.32691.32690.0000-11.90640.97
29292006.12.08 11:49buy14650.071.32711.32540.0000
29302006.12.08 11:51s/l14650.071.32541.32540.0000-11.90629.07
29312006.12.08 11:51buy14660.071.32551.32380.0000
29322006.12.08 11:52s/l14660.071.32381.32380.0000-11.90617.17
29332006.12.08 11:52buy14670.071.32401.32230.0000
29342006.12.08 11:54s/l14670.071.32231.32230.0000-11.90605.27
29352006.12.08 11:54buy14680.071.32251.32080.0000
29362006.12.08 11:55s/l14680.071.32081.32080.0000-11.90593.37
29372006.12.08 11:55buy14690.071.32101.31930.0000
29382006.12.08 11:55s/l14690.071.31931.31930.0000-11.90581.47
29392006.12.08 11:55buy14700.071.31951.31780.0000
29402006.12.08 11:55close14700.071.32061.31780.00007.70589.17
29412006.12.08 11:55buy14710.071.32061.31890.0000
29422006.12.08 11:56close14710.071.32171.31890.00007.70596.87
29432006.12.08 11:56buy14720.071.32201.32030.0000
29442006.12.08 12:01s/l14720.071.32031.32030.0000-11.90584.97
29452006.12.08 12:02buy14730.071.32021.31850.0000
29462006.12.08 12:02close14730.071.32091.31850.00004.90589.87
29472006.12.11 03:18sell14740.071.32191.32360.0000
29482006.12.11 03:26close14740.071.32081.32360.00007.70597.57
29492006.12.11 11:32sell14750.071.32301.32470.0000
29502006.12.11 11:58close14750.071.32231.32470.00004.90602.47
29512006.12.11 12:31sell14760.071.32631.32800.0000
29522006.12.11 13:03close14760.071.32551.32800.00005.60608.07
29532006.12.12 02:50buy14770.071.32381.32210.0000
29542006.12.12 04:49close14770.071.32481.32210.00007.00615.07
29552006.12.12 09:37sell14780.071.32561.32730.0000
29562006.12.12 10:00close14780.071.32451.32730.00007.70622.77
29572006.12.12 14:21sell14790.071.32651.32820.0000
29582006.12.12 14:32s/l14790.071.32821.32820.0000-11.90610.87
29592006.12.12 14:32sell14800.071.32801.32970.0000
29602006.12.12 19:59close14800.071.32711.32970.00006.30617.17
29612006.12.13 10:56sell14810.071.32241.32410.0000
29622006.12.13 11:38close14810.071.32161.32410.00005.60622.77
29632006.12.13 12:53buy14820.071.31991.31820.0000
29642006.12.13 12:59close14820.071.32071.31820.00005.60628.37
29652006.12.14 04:56buy14830.071.32241.32070.0000
29662006.12.14 06:13s/l14830.071.32071.32070.0000-11.90616.47
29672006.12.14 06:13buy14840.071.32091.31920.0000
29682006.12.14 06:34s/l14840.071.31921.31920.0000-11.90604.57
29692006.12.14 06:34buy14850.071.31941.31770.0000
29702006.12.14 08:30s/l14850.071.31771.31770.0000-11.90592.67
29712006.12.14 08:30buy14860.071.31761.31590.0000
29722006.12.14 08:59close14860.071.31841.31590.00005.60598.27
29732006.12.14 09:04sell14870.071.31961.32130.0000
29742006.12.14 09:30close14870.071.31871.32130.00006.30604.57
29752006.12.14 10:25buy14880.071.31701.31530.0000
29762006.12.14 10:29s/l14880.071.31531.31530.0000-11.90592.67
29772006.12.14 10:29buy14890.071.31541.31370.0000
29782006.12.14 10:52close14890.071.31631.31370.00006.30598.97
29792006.12.14 10:59buy14900.071.31701.31530.0000
29802006.12.14 11:25s/l14900.071.31531.31530.0000-11.90587.07
29812006.12.14 14:14sell14910.071.31641.31810.0000
29822006.12.14 14:21close14910.071.31551.31810.00006.30593.37
29832006.12.15 02:46sell14920.071.31621.31790.0000
29842006.12.15 04:01close14920.071.31551.31790.00004.90598.27
29852006.12.15 04:19buy14930.071.31421.31250.0000
29862006.12.15 04:29s/l14930.071.31251.31250.0000-11.90586.37
29872006.12.15 04:29buy14940.071.31261.31090.0000
29882006.12.15 04:30s/l14940.071.31091.31090.0000-11.90574.47
29892006.12.15 04:30buy14950.071.31111.30940.0000
29902006.12.15 05:51close14950.071.31191.30940.00005.60580.07
29912006.12.15 05:51sell14960.071.31211.31380.0000
29922006.12.15 06:08close14960.071.31121.31380.00006.30586.37
29932006.12.15 08:26sell14970.071.31311.31480.0000
29942006.12.15 08:29s/l14970.071.31481.31480.0000-11.90574.47
29952006.12.15 08:29sell14980.071.31461.31630.0000
29962006.12.15 08:29s/l14980.071.31631.31630.0000-11.90562.57
29972006.12.15 08:29sell14990.061.31691.31860.0000
29982006.12.15 08:30s/l14990.061.31861.31860.0000-10.20552.37
29992006.12.15 08:30sell15000.061.31841.32010.0000
30002006.12.15 08:34close15000.061.31691.32010.00009.00561.37
30012006.12.15 08:34sell15010.061.31661.31830.0000
30022006.12.15 08:58s/l15010.061.31831.31830.0000-10.20551.17
30032006.12.15 08:58sell15020.061.31811.31980.0000
30042006.12.15 09:02close15020.061.31731.31980.00004.80555.97
30052006.12.15 10:06buy15030.061.30851.30680.0000
30062006.12.15 11:01close15030.061.30931.30680.00004.80560.77
30072006.12.15 13:24buy15040.061.30601.30430.0000
30082006.12.15 13:29close15040.061.30681.30430.00004.80565.57
30092006.12.18 11:46sell15050.061.30741.30910.0000
30102006.12.18 14:17s/l15050.061.30911.30910.0000-10.20555.37
30112006.12.19 02:50sell15060.061.31121.31290.0000
30122006.12.19 03:08s/l15060.061.31291.31290.0000-10.20545.17
30132006.12.19 03:51sell15070.061.31381.31550.0000
30142006.12.19 04:00s/l15070.061.31551.31550.0000-10.20534.97
30152006.12.19 11:52sell15080.061.31871.32040.0000
30162006.12.19 13:31s/l15080.061.32041.32040.0000-10.20524.77
30172006.12.20 02:58buy15090.061.32101.31930.0000
30182006.12.20 03:19close15090.061.32231.31930.00007.80532.57
30192006.12.20 10:17sell15100.061.32111.32280.0000
30202006.12.20 10:37close15100.061.31981.32280.00007.80540.37
30212006.12.20 13:33sell15110.061.31741.31910.0000
30222006.12.20 20:04s/l15110.061.31911.31910.0000-10.20530.17