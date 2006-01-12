Strategy Tester Report
MACD_modified

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFastMA=80; SlowMA=540; SignalMA=40; MACDOpenLevel=4; MACDCloseLevel=20; MATrendPeriod=10; TakeProfit=120; StopLoss=60; TrailingStop=40; Lots=0.1; OptimizeLots=1; IncreaseLotsPer=1000; MaxLots=50; MagicNumber=26122006;
Bars in test24171Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit447.42Gross profit2983.24Gross loss-2535.82
Profit factor1.18Expected payoff3.70
Absolute drawdown60.24Maximal drawdown375.72 (27.61%)Relative drawdown27.61% (375.72)
Total trades121Short positions (won %)71 (63.38%)Long positions (won %)50 (70.00%)
Profit trades (% of total)80 (66.12%)Loss trades (% of total)41 (33.88%)
Largestprofit trade120.88loss trade-65.28
Averageprofit trade37.29loss trade-61.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (247.76)consecutive losses (loss in money)4 (-246.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)331.12 (4)consecutive loss (count of losses)-246.24 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 22:30sell10.101.21001.21621.1980
22006.01.06 08:50s/l10.101.21621.21621.1980-60.24939.76
32006.01.08 21:36sell20.101.21431.22051.2023
42006.01.09 03:22modify20.101.21431.21431.2023
52006.01.09 03:34modify20.101.21431.21421.2023
62006.01.09 03:35modify20.101.21431.21411.2023
72006.01.09 03:35modify20.101.21431.21401.2023
82006.01.09 03:36modify20.101.21431.21381.2023
92006.01.09 03:36modify20.101.21431.21371.2023
102006.01.09 03:36modify20.101.21431.21361.2023
112006.01.09 03:37modify20.101.21431.21351.2023
122006.01.09 03:41modify20.101.21431.21341.2023
132006.01.09 03:41modify20.101.21431.21331.2023
142006.01.09 03:41modify20.101.21431.21321.2023
152006.01.09 03:41modify20.101.21431.21311.2023
162006.01.09 03:41modify20.101.21431.21301.2023
172006.01.09 03:54modify20.101.21431.21291.2023
182006.01.09 03:54modify20.101.21431.21281.2023
192006.01.09 03:54modify20.101.21431.21271.2023
202006.01.09 03:55modify20.101.21431.21261.2023
212006.01.09 03:55modify20.101.21431.21251.2023
222006.01.09 03:55modify20.101.21431.21241.2023
232006.01.09 03:55modify20.101.21431.21231.2023
242006.01.09 04:08modify20.101.21431.21221.2023
252006.01.09 04:08modify20.101.21431.21211.2023
262006.01.09 04:08modify20.101.21431.21201.2023
272006.01.09 04:08modify20.101.21431.21191.2023
282006.01.09 04:08modify20.101.21431.21181.2023
292006.01.09 04:09modify20.101.21431.21171.2023
302006.01.09 04:13modify20.101.21431.21161.2023
312006.01.09 04:13modify20.101.21431.21151.2023
322006.01.09 04:14modify20.101.21431.21141.2023
332006.01.09 04:14modify20.101.21431.21131.2023
342006.01.09 04:14modify20.101.21431.21121.2023
352006.01.09 04:18modify20.101.21431.21111.2023
362006.01.09 04:18modify20.101.21431.21071.2023
372006.01.09 04:18modify20.101.21431.21051.2023
382006.01.09 11:16modify20.101.21431.21041.2023
392006.01.09 11:17modify20.101.21431.21011.2023
402006.01.09 11:17modify20.101.21431.21001.2023
412006.01.09 11:17modify20.101.21431.20991.2023
422006.01.09 11:17modify20.101.21431.20981.2023
432006.01.09 11:17modify20.101.21431.20971.2023
442006.01.09 11:17modify20.101.21431.20961.2023
452006.01.09 11:17modify20.101.21431.20941.2023
462006.01.09 11:17modify20.101.21431.20931.2023
472006.01.09 14:46s/l20.101.20931.20931.202350.44990.20
482006.01.12 08:15sell30.101.21101.21721.1990
492006.01.12 09:01modify30.101.21101.21101.1990
502006.01.12 09:01modify30.101.21101.21091.1990
512006.01.12 09:01modify30.101.21101.21081.1990
522006.01.12 09:01modify30.101.21101.21071.1990
532006.01.12 09:01modify30.101.21101.21061.1990
542006.01.12 09:01modify30.101.21101.21051.1990
552006.01.12 09:01modify30.101.21101.21041.1990
562006.01.12 09:02modify30.101.21101.21031.1990
572006.01.12 09:02modify30.101.21101.21021.1990
582006.01.12 09:02modify30.101.21101.21011.1990
592006.01.12 09:02modify30.101.21101.21001.1990
602006.01.12 09:02modify30.101.21101.20991.1990
612006.01.12 09:02modify30.101.21101.20981.1990
622006.01.12 09:05modify30.101.21101.20971.1990
632006.01.12 09:05modify30.101.21101.20961.1990
642006.01.12 09:05modify30.101.21101.20951.1990
652006.01.12 09:06modify30.101.21101.20941.1990
662006.01.12 09:06modify30.101.21101.20931.1990
672006.01.12 09:06modify30.101.21101.20921.1990
682006.01.12 09:06modify30.101.21101.20901.1990
692006.01.12 09:06modify30.101.21101.20891.1990
702006.01.12 09:06modify30.101.21101.20881.1990
712006.01.12 09:06modify30.101.21101.20871.1990
722006.01.12 09:06modify30.101.21101.20861.1990
732006.01.12 09:06modify30.101.21101.20851.1990
742006.01.12 09:06modify30.101.21101.20841.1990
752006.01.12 09:06modify30.101.21101.20831.1990
762006.01.12 09:27modify30.101.21101.20821.1990
772006.01.12 09:27modify30.101.21101.20801.1990
782006.01.12 09:27modify30.101.21101.20781.1990
792006.01.12 09:27modify30.101.21101.20771.1990
802006.01.12 09:27modify30.101.21101.20751.1990
812006.01.12 09:27modify30.101.21101.20741.1990
822006.01.12 09:27modify30.101.21101.20731.1990
832006.01.12 09:27modify30.101.21101.20721.1990
842006.01.12 09:28modify30.101.21101.20711.1990
852006.01.12 09:28modify30.101.21101.20701.1990
862006.01.12 09:28modify30.101.21101.20691.1990
872006.01.12 09:28modify30.101.21101.20681.1990
882006.01.12 09:28modify30.101.21101.20671.1990
892006.01.12 09:28modify30.101.21101.20631.1990
902006.01.12 09:28modify30.101.21101.20621.1990
912006.01.12 09:28modify30.101.21101.20601.1990
922006.01.12 09:28modify30.101.21101.20591.1990
932006.01.12 09:28modify30.101.21101.20571.1990
942006.01.12 09:29modify30.101.21101.20561.1990
952006.01.12 10:07modify30.101.21101.20551.1990
962006.01.12 10:07modify30.101.21101.20541.1990
972006.01.12 10:08modify30.101.21101.20531.1990
982006.01.12 10:08modify30.101.21101.20521.1990
992006.01.12 10:08modify30.101.21101.20511.1990
1002006.01.12 10:15modify30.101.21101.20501.1990
1012006.01.12 10:16modify30.101.21101.20491.1990
1022006.01.12 10:16modify30.101.21101.20481.1990
1032006.01.12 18:20s/l30.101.20481.20481.199062.001052.20
1042006.01.13 04:45buy40.101.20831.20211.2203
1052006.01.13 12:38modify40.101.20831.20831.2203
1062006.01.13 12:38modify40.101.20831.20841.2203
1072006.01.13 12:38modify40.101.20831.20851.2203
1082006.01.13 12:38modify40.101.20831.20861.2203
1092006.01.13 12:38modify40.101.20831.20871.2203
1102006.01.13 12:38modify40.101.20831.20881.2203
1112006.01.13 12:38modify40.101.20831.20891.2203
1122006.01.13 12:38modify40.101.20831.20901.2203
1132006.01.13 12:38modify40.101.20831.20911.2203
1142006.01.13 12:38modify40.101.20831.20921.2203
1152006.01.13 12:38modify40.101.20831.20931.2203
1162006.01.13 12:38modify40.101.20831.20941.2203
1172006.01.13 12:42modify40.101.20831.20951.2203
1182006.01.13 12:42modify40.101.20831.20971.2203
1192006.01.13 12:42modify40.101.20831.20981.2203
1202006.01.13 12:42modify40.101.20831.20991.2203
1212006.01.13 12:49modify40.101.20831.21001.2203
1222006.01.13 12:49modify40.101.20831.21011.2203
1232006.01.13 12:49modify40.101.20831.21021.2203
1242006.01.15 17:00modify40.101.20831.21061.2203
1252006.01.15 17:00modify40.101.20831.21071.2203
1262006.01.15 17:06modify40.101.20831.21081.2203
1272006.01.15 17:06modify40.101.20831.21091.2203
1282006.01.15 17:39modify40.101.20831.21101.2203
1292006.01.15 17:39modify40.101.20831.21111.2203
1302006.01.15 17:40modify40.101.20831.21121.2203
1312006.01.15 17:40modify40.101.20831.21131.2203
1322006.01.15 17:41modify40.101.20831.21141.2203
1332006.01.15 17:45modify40.101.20831.21151.2203
1342006.01.15 18:21modify40.101.20831.21161.2203
1352006.01.15 18:29modify40.101.20831.21171.2203
1362006.01.15 18:29modify40.101.20831.21181.2203
1372006.01.15 18:37modify40.101.20831.21191.2203
1382006.01.15 18:39modify40.101.20831.21201.2203
1392006.01.15 18:39modify40.101.20831.21211.2203
1402006.01.15 18:49modify40.101.20831.21221.2203
1412006.01.15 18:49modify40.101.20831.21241.2203
1422006.01.15 18:49modify40.101.20831.21261.2203
1432006.01.15 18:49modify40.101.20831.21271.2203
1442006.01.15 18:49modify40.101.20831.21281.2203
1452006.01.15 18:50modify40.101.20831.21291.2203
1462006.01.15 18:50modify40.101.20831.21301.2203
1472006.01.15 18:50modify40.101.20831.21311.2203
1482006.01.15 18:50modify40.101.20831.21331.2203
1492006.01.15 18:53modify40.101.20831.21341.2203
1502006.01.16 00:43s/l40.101.21341.21341.220350.181102.38
1512006.01.16 08:30sell50.101.21161.21781.1996
1522006.01.17 06:40modify50.101.21161.21161.1996
1532006.01.17 06:40modify50.101.21161.21151.1996
1542006.01.17 06:40modify50.101.21161.21141.1996
1552006.01.17 06:40modify50.101.21161.21131.1996
1562006.01.17 06:40modify50.101.21161.21121.1996
1572006.01.17 06:41modify50.101.21161.21111.1996
1582006.01.17 06:41modify50.101.21161.21101.1996
1592006.01.17 06:41modify50.101.21161.21091.1996
1602006.01.17 06:41modify50.101.21161.21081.1996
1612006.01.17 06:42modify50.101.21161.21071.1996
1622006.01.17 06:42modify50.101.21161.21061.1996
1632006.01.17 06:42modify50.101.21161.21051.1996
1642006.01.17 06:44modify50.101.21161.21041.1996
1652006.01.17 06:44modify50.101.21161.21031.1996
1662006.01.17 06:44modify50.101.21161.21011.1996
1672006.01.17 06:44modify50.101.21161.21001.1996
1682006.01.17 09:15modify50.101.21161.20991.1996
1692006.01.17 09:15modify50.101.21161.20971.1996
1702006.01.17 10:03modify50.101.21161.20961.1996
1712006.01.17 10:03modify50.101.21161.20951.1996
1722006.01.17 10:06modify50.101.21161.20941.1996
1732006.01.17 10:06modify50.101.21161.20931.1996
1742006.01.17 10:07modify50.101.21161.20921.1996
1752006.01.17 10:12modify50.101.21161.20911.1996
1762006.01.17 14:30s/l50.101.20911.20911.199625.441127.82
1772006.01.18 12:45sell60.101.20771.21391.1957
1782006.01.20 14:04s/l60.101.21391.21391.1957-60.241067.58
1792006.01.25 08:45sell70.101.22691.23311.2149
1802006.01.26 08:41modify70.101.22691.22681.2149
1812006.01.26 11:27modify70.101.22691.22671.2149
1822006.01.26 11:27modify70.101.22691.22661.2149
1832006.01.26 11:27modify70.101.22691.22651.2149
1842006.01.26 11:27modify70.101.22691.22641.2149
1852006.01.26 13:01modify70.101.22691.22631.2149
1862006.01.26 13:01modify70.101.22691.22611.2149
1872006.01.26 13:01modify70.101.22691.22601.2149
1882006.01.26 13:01modify70.101.22691.22591.2149
1892006.01.26 13:01modify70.101.22691.22571.2149
1902006.01.26 13:01modify70.101.22691.22551.2149
1912006.01.26 13:01modify70.101.22691.22541.2149
1922006.01.26 13:01modify70.101.22691.22531.2149
1932006.01.26 13:09modify70.101.22691.22521.2149
1942006.01.26 13:09modify70.101.22691.22511.2149
1952006.01.26 13:09modify70.101.22691.22501.2149
1962006.01.26 13:13modify70.101.22691.22491.2149
1972006.01.26 13:13modify70.101.22691.22481.2149
1982006.01.26 13:13modify70.101.22691.22471.2149
1992006.01.26 13:14modify70.101.22691.22461.2149
2002006.01.26 14:14modify70.101.22691.22451.2149
2012006.01.26 14:14modify70.101.22691.22441.2149
2022006.01.26 14:14modify70.101.22691.22431.2149
2032006.01.26 14:15modify70.101.22691.22421.2149
2042006.01.26 14:18modify70.101.22691.22411.2149
2052006.01.26 14:20modify70.101.22691.22391.2149
2062006.01.26 20:28modify70.101.22691.22381.2149
2072006.01.26 20:29modify70.101.22691.22371.2149
2082006.01.26 20:29modify70.101.22691.22361.2149
2092006.01.26 21:20modify70.101.22691.22351.2149
2102006.01.26 21:21modify70.101.22691.22341.2149
2112006.01.27 05:48modify70.101.22691.22331.2149
2122006.01.27 05:52modify70.101.22691.22321.2149
2132006.01.27 05:52modify70.101.22691.22311.2149
2142006.01.27 05:52modify70.101.22691.22301.2149
2152006.01.27 05:52modify70.101.22691.22291.2149
2162006.01.27 05:52modify70.101.22691.22281.2149
2172006.01.27 05:53modify70.101.22691.22271.2149
2182006.01.27 05:53modify70.101.22691.22261.2149
2192006.01.27 06:00modify70.101.22691.22251.2149
2202006.01.27 06:00modify70.101.22691.22241.2149
2212006.01.27 06:00modify70.101.22691.22231.2149
2222006.01.27 06:00modify70.101.22691.22221.2149
2232006.01.27 06:04modify70.101.22691.22211.2149
2242006.01.27 06:04modify70.101.22691.22201.2149
2252006.01.27 06:09modify70.101.22691.22191.2149
2262006.01.27 06:09modify70.101.22691.22161.2149
2272006.01.27 06:09modify70.101.22691.22151.2149
2282006.01.27 06:09modify70.101.22691.22131.2149
2292006.01.27 06:09modify70.101.22691.22121.2149
2302006.01.27 06:09modify70.101.22691.22111.2149
2312006.01.27 06:09modify70.101.22691.22101.2149
2322006.01.27 06:09modify70.101.22691.22091.2149
2332006.01.27 06:09modify70.101.22691.22081.2149
2342006.01.27 06:09modify70.101.22691.22061.2149
2352006.01.27 08:18modify70.101.22691.22051.2149
2362006.01.27 08:20modify70.101.22691.22041.2149
2372006.01.27 08:21modify70.101.22691.22031.2149
2382006.01.27 08:21modify70.101.22691.22021.2149
2392006.01.27 08:30s/l70.101.22021.22021.214968.761136.34
2402006.01.30 16:30buy80.101.20891.20271.2209
2412006.01.31 10:18modify80.101.20891.20891.2209
2422006.01.31 10:18modify80.101.20891.20901.2209
2432006.01.31 10:18modify80.101.20891.20911.2209
2442006.01.31 10:18modify80.101.20891.20921.2209
2452006.01.31 10:45modify80.101.20891.20931.2209
2462006.01.31 10:45modify80.101.20891.20941.2209
2472006.01.31 10:45modify80.101.20891.20951.2209
2482006.01.31 10:45modify80.101.20891.20961.2209
2492006.01.31 10:47modify80.101.20891.20971.2209
2502006.01.31 10:51modify80.101.20891.20981.2209
2512006.01.31 10:51modify80.101.20891.20991.2209
2522006.01.31 10:57modify80.101.20891.21001.2209
2532006.01.31 10:58modify80.101.20891.21011.2209
2542006.01.31 10:59modify80.101.20891.21021.2209
2552006.01.31 10:59modify80.101.20891.21031.2209
2562006.01.31 11:23modify80.101.20891.21041.2209
2572006.01.31 11:23modify80.101.20891.21051.2209
2582006.01.31 11:24modify80.101.20891.21061.2209
2592006.01.31 11:24modify80.101.20891.21071.2209
2602006.01.31 11:39modify80.101.20891.21081.2209
2612006.01.31 11:39modify80.101.20891.21091.2209
2622006.01.31 11:43modify80.101.20891.21101.2209
2632006.01.31 11:43modify80.101.20891.21111.2209
2642006.01.31 11:53modify80.101.20891.21121.2209
2652006.01.31 11:53modify80.101.20891.21131.2209
2662006.01.31 11:54modify80.101.20891.21141.2209
2672006.01.31 11:54modify80.101.20891.21151.2209
2682006.01.31 11:54modify80.101.20891.21161.2209
2692006.01.31 11:54modify80.101.20891.21171.2209
2702006.01.31 11:55modify80.101.20891.21181.2209
2712006.01.31 11:55modify80.101.20891.21191.2209
2722006.01.31 11:55modify80.101.20891.21201.2209
2732006.01.31 11:55modify80.101.20891.21211.2209
2742006.01.31 12:13modify80.101.20891.21221.2209
2752006.01.31 12:14modify80.101.20891.21231.2209
2762006.01.31 12:14modify80.101.20891.21241.2209
2772006.01.31 12:14modify80.101.20891.21251.2209
2782006.01.31 12:14modify80.101.20891.21271.2209
2792006.01.31 12:17modify80.101.20891.21281.2209
2802006.01.31 12:17modify80.101.20891.21291.2209
2812006.01.31 12:17modify80.101.20891.21301.2209
2822006.01.31 12:17modify80.101.20891.21311.2209
2832006.01.31 12:17modify80.101.20891.21321.2209
2842006.01.31 12:17modify80.101.20891.21331.2209
2852006.01.31 12:17modify80.101.20891.21341.2209
2862006.01.31 12:17modify80.101.20891.21351.2209
2872006.01.31 12:17modify80.101.20891.21361.2209
2882006.01.31 12:17modify80.101.20891.21371.2209
2892006.01.31 12:18modify80.101.20891.21381.2209
2902006.01.31 12:18modify80.101.20891.21391.2209
2912006.01.31 12:18modify80.101.20891.21401.2209
2922006.01.31 12:37modify80.101.20891.21411.2209
2932006.01.31 12:37modify80.101.20891.21421.2209
2942006.01.31 12:37modify80.101.20891.21431.2209
2952006.01.31 12:37modify80.101.20891.21441.2209
2962006.01.31 12:38modify80.101.20891.21451.2209
2972006.01.31 12:40modify80.101.20891.21461.2209
2982006.01.31 12:41modify80.101.20891.21471.2209
2992006.01.31 12:41modify80.101.20891.21481.2209
3002006.01.31 12:41modify80.101.20891.21491.2209
3012006.01.31 14:21s/l80.101.21491.21491.220959.181195.52
3022006.02.02 10:12buy90.101.20731.20111.2193
3032006.02.03 08:56s/l90.101.20111.20111.2193-62.821132.70
3042006.02.06 22:45buy100.101.19761.19141.2096
3052006.02.10 08:56modify100.101.19761.19761.2096
3062006.02.10 08:56modify100.101.19761.19771.2096
3072006.02.10 08:56modify100.101.19761.19781.2096
3082006.02.10 08:56modify100.101.19761.19791.2096
3092006.02.10 09:08modify100.101.19761.19801.2096
3102006.02.10 09:08modify100.101.19761.19811.2096
3112006.02.10 09:08modify100.101.19761.19821.2096
3122006.02.10 09:11modify100.101.19761.19831.2096
3132006.02.10 10:21s/l100.101.19831.19831.20962.081134.78
3142006.02.13 11:45buy110.101.19061.18441.2026
3152006.02.15 10:18modify110.101.19061.19061.2026
3162006.02.15 10:18modify110.101.19061.19071.2026
3172006.02.15 10:19modify110.101.19061.19081.2026
3182006.02.15 10:19modify110.101.19061.19091.2026
3192006.02.15 10:19modify110.101.19061.19101.2026
3202006.02.15 10:19modify110.101.19061.19111.2026
3212006.02.15 10:19modify110.101.19061.19121.2026
3222006.02.15 10:33s/l110.101.19121.19121.20264.361139.14
3232006.02.16 12:23buy120.101.18811.18191.2001
3242006.02.17 10:14modify120.101.18811.18811.2001
3252006.02.17 10:18modify120.101.18811.18821.2001
3262006.02.17 10:20modify120.101.18811.18831.2001
3272006.02.17 10:20modify120.101.18811.18841.2001
3282006.02.17 10:20modify120.101.18811.18851.2001
3292006.02.17 10:20modify120.101.18811.18871.2001
3302006.02.17 10:20modify120.101.18811.18891.2001
3312006.02.17 10:20modify120.101.18811.18901.2001
3322006.02.17 10:20modify120.101.18811.18911.2001
3332006.02.17 10:31modify120.101.18811.18921.2001
3342006.02.17 10:31modify120.101.18811.18931.2001
3352006.02.17 10:31modify120.101.18811.18941.2001
3362006.02.17 10:31modify120.101.18811.18951.2001
3372006.02.17 10:31modify120.101.18811.18961.2001
3382006.02.17 10:31modify120.101.18811.18971.2001
3392006.02.17 10:31modify120.101.18811.18981.2001
3402006.02.17 10:36modify120.101.18811.18991.2001
3412006.02.17 10:36modify120.101.18811.19001.2001
3422006.02.17 10:36modify120.101.18811.19011.2001
3432006.02.17 10:41modify120.101.18811.19021.2001
3442006.02.17 11:52s/l120.101.19021.19021.200120.181159.32
3452006.02.20 09:47sell130.101.19371.19991.1817
3462006.02.21 10:07modify130.101.19371.19361.1817
3472006.02.21 10:07modify130.101.19371.19351.1817
3482006.02.21 10:40modify130.101.19371.19341.1817
3492006.02.21 10:40modify130.101.19371.19331.1817
3502006.02.21 10:40modify130.101.19371.19311.1817
3512006.02.21 14:27s/l130.101.19311.19311.18176.441165.76
3522006.02.21 21:06buy140.101.19261.18641.2046
3532006.02.22 08:30s/l140.101.18641.18641.2046-62.821102.94
3542006.02.22 16:13buy150.101.19101.18481.2030
3552006.02.23 05:22modify150.101.19101.19101.2030
3562006.02.23 05:22modify150.101.19101.19111.2030
3572006.02.23 05:22modify150.101.19101.19121.2030
3582006.02.23 05:52modify150.101.19101.19131.2030
3592006.02.23 05:53modify150.101.19101.19141.2030
3602006.02.23 05:53modify150.101.19101.19151.2030
3612006.02.23 05:53modify150.101.19101.19161.2030
3622006.02.23 05:53modify150.101.19101.19171.2030
3632006.02.23 05:53modify150.101.19101.19181.2030
3642006.02.23 05:55modify150.101.19101.19191.2030
3652006.02.23 05:55modify150.101.19101.19201.2030
3662006.02.23 05:55modify150.101.19101.19211.2030
3672006.02.23 05:55modify150.101.19101.19221.2030
3682006.02.23 05:55modify150.101.19101.19231.2030
3692006.02.23 05:55modify150.101.19101.19241.2030
3702006.02.23 05:55modify150.101.19101.19251.2030
3712006.02.23 05:55modify150.101.19101.19261.2030
3722006.02.23 05:55modify150.101.19101.19271.2030
3732006.02.23 05:56modify150.101.19101.19281.2030
3742006.02.23 09:46s/l150.101.19281.19281.203015.541118.48
3752006.02.23 16:00sell160.101.19151.19771.1795
3762006.02.24 10:37modify160.101.19151.19151.1795
3772006.02.24 10:37modify160.101.19151.19141.1795
3782006.02.24 10:54modify160.101.19151.19131.1795
3792006.02.24 10:55modify160.101.19151.19121.1795
3802006.02.24 10:55modify160.101.19151.19111.1795
3812006.02.24 10:55modify160.101.19151.19101.1795
3822006.02.24 10:55modify160.101.19151.19091.1795
3832006.02.24 10:57modify160.101.19151.19081.1795
3842006.02.24 10:57modify160.101.19151.19071.1795
3852006.02.24 10:57modify160.101.19151.19061.1795
3862006.02.24 10:57modify160.101.19151.19051.1795
3872006.02.24 10:57modify160.101.19151.19041.1795
3882006.02.27 17:10modify160.101.19151.18851.1795
3892006.02.27 17:12modify160.101.19151.18841.1795
3902006.02.27 18:04modify160.101.19151.18831.1795
3912006.02.27 19:04modify160.101.19151.18821.1795
3922006.02.27 19:06modify160.101.19151.18811.1795
3932006.02.27 19:26modify160.101.19151.18801.1795
3942006.02.27 19:30modify160.101.19151.18791.1795
3952006.02.27 19:30modify160.101.19151.18781.1795
3962006.02.27 19:56modify160.101.19151.18771.1795
3972006.02.27 19:56modify160.101.19151.18761.1795
3982006.02.27 19:56modify160.101.19151.18751.1795
3992006.02.28 04:15s/l160.101.18751.18751.179541.321159.80
4002006.02.28 05:30buy170.101.18811.18191.2001
4012006.02.28 10:24modify170.101.18811.18821.2001
4022006.02.28 10:24modify170.101.18811.18831.2001
4032006.02.28 10:24modify170.101.18811.18841.2001
4042006.02.28 10:24modify170.101.18811.18851.2001
4052006.02.28 10:25modify170.101.18811.18861.2001
4062006.02.28 10:30modify170.101.18811.18871.2001
4072006.02.28 10:30modify170.101.18811.18881.2001
4082006.02.28 10:30modify170.101.18811.18891.2001
4092006.02.28 10:30modify170.101.18811.18901.2001
4102006.02.28 10:31modify170.101.18811.18911.2001
4112006.02.28 13:52modify170.101.18811.18921.2001
4122006.02.28 13:52modify170.101.18811.18931.2001
4132006.02.28 13:53modify170.101.18811.18941.2001
4142006.02.28 13:53modify170.101.18811.18951.2001
4152006.02.28 13:54modify170.101.18811.18961.2001
4162006.02.28 13:54modify170.101.18811.18971.2001
4172006.02.28 13:56modify170.101.18811.18981.2001
4182006.02.28 13:57modify170.101.18811.18991.2001
4192006.02.28 13:58modify170.101.18811.19001.2001
4202006.02.28 19:24modify170.101.18811.19021.2001
4212006.02.28 19:24modify170.101.18811.19031.2001
4222006.02.28 19:24modify170.101.18811.19041.2001
4232006.02.28 19:25modify170.101.18811.19061.2001
4242006.02.28 19:38modify170.101.18811.19071.2001
4252006.02.28 19:38modify170.101.18811.19081.2001
4262006.03.01 05:09modify170.101.18811.19091.2001
4272006.03.01 08:06modify170.101.18811.19101.2001
4282006.03.01 08:06modify170.101.18811.19121.2001
4292006.03.01 08:07modify170.101.18811.19131.2001
4302006.03.01 08:07modify170.101.18811.19141.2001
4312006.03.01 08:08modify170.101.18811.19151.2001
4322006.03.01 08:08modify170.101.18811.19161.2001
4332006.03.01 08:08modify170.101.18811.19171.2001
4342006.03.01 08:08modify170.101.18811.19181.2001
4352006.03.01 08:32modify170.101.18811.19191.2001
4362006.03.01 08:32modify170.101.18811.19201.2001
4372006.03.01 08:32modify170.101.18811.19211.2001
4382006.03.01 08:32modify170.101.18811.19221.2001
4392006.03.01 08:32modify170.101.18811.19231.2001
4402006.03.01 08:32modify170.101.18811.19241.2001
4412006.03.01 08:37modify170.101.18811.19251.2001
4422006.03.01 08:37modify170.101.18811.19261.2001
4432006.03.01 08:37modify170.101.18811.19271.2001
4442006.03.01 09:23modify170.101.18811.19281.2001
4452006.03.01 09:24modify170.101.18811.19291.2001
4462006.03.01 09:24modify170.101.18811.19301.2001
4472006.03.01 09:24modify170.101.18811.19311.2001
4482006.03.01 09:24modify170.101.18811.19321.2001
4492006.03.01 09:24modify170.101.18811.19331.2001
4502006.03.01 09:24modify170.101.18811.19341.2001
4512006.03.01 10:09s/l170.101.19341.19341.200152.181211.98
4522006.03.01 12:31sell180.101.19031.19651.1783
4532006.03.02 08:46s/l180.101.19651.19651.1783-60.681151.30
4542006.03.03 14:26sell190.101.20211.20831.1901
4552006.03.05 18:29s/l190.101.20831.20831.1901-62.001089.30
4562006.03.06 05:17sell200.101.20531.21151.1933
4572006.03.06 08:35modify200.101.20531.20531.1933
4582006.03.06 08:38modify200.101.20531.20521.1933
4592006.03.06 08:42modify200.101.20531.20511.1933
4602006.03.06 10:59modify200.101.20531.20501.1933
4612006.03.06 10:59modify200.101.20531.20491.1933
4622006.03.06 11:01modify200.101.20531.20481.1933
4632006.03.06 11:01modify200.101.20531.20471.1933
4642006.03.06 11:14modify200.101.20531.20461.1933
4652006.03.06 11:15modify200.101.20531.20451.1933
4662006.03.06 11:23modify200.101.20531.20441.1933
4672006.03.06 11:23modify200.101.20531.20431.1933
4682006.03.06 11:25modify200.101.20531.20421.1933
4692006.03.06 11:25modify200.101.20531.20411.1933
4702006.03.06 11:26modify200.101.20531.20401.1933
4712006.03.06 11:26modify200.101.20531.20391.1933
4722006.03.06 11:27modify200.101.20531.20381.1933
4732006.03.06 11:27modify200.101.20531.20371.1933
4742006.03.06 12:56modify200.101.20531.20361.1933
4752006.03.06 12:56modify200.101.20531.20351.1933
4762006.03.06 12:56modify200.101.20531.20341.1933
4772006.03.06 12:56modify200.101.20531.20331.1933
4782006.03.06 12:56modify200.101.20531.20321.1933
4792006.03.06 12:57modify200.101.20531.20311.1933
4802006.03.06 19:46modify200.101.20531.20301.1933
4812006.03.06 19:46modify200.101.20531.20291.1933
4822006.03.06 19:46modify200.101.20531.20261.1933
4832006.03.06 20:08modify200.101.20531.20251.1933
4842006.03.06 20:10modify200.101.20531.20241.1933
4852006.03.06 23:50modify200.101.20531.20231.1933
4862006.03.06 23:52modify200.101.20531.20221.1933
4872006.03.06 23:52modify200.101.20531.20211.1933
4882006.03.06 23:53modify200.101.20531.20201.1933
4892006.03.06 23:53modify200.101.20531.20191.1933
4902006.03.06 23:53modify200.101.20531.20181.1933
4912006.03.06 23:53modify200.101.20531.20161.1933
4922006.03.06 23:53modify200.101.20531.20151.1933
4932006.03.06 23:53modify200.101.20531.20141.1933
4942006.03.06 23:53modify200.101.20531.20121.1933
4952006.03.06 23:53modify200.101.20531.20061.1933
4962006.03.06 23:57modify200.101.20531.20051.1933
4972006.03.06 23:57modify200.101.20531.20041.1933
4982006.03.06 23:57modify200.101.20531.20031.1933
4992006.03.06 23:57modify200.101.20531.20021.1933
5002006.03.06 23:57modify200.101.20531.19991.1933
5012006.03.06 23:57modify200.101.20531.19971.1933
5022006.03.06 23:57modify200.101.20531.19961.1933
5032006.03.06 23:57modify200.101.20531.19951.1933
5042006.03.06 23:57modify200.101.20531.19941.1933
5052006.03.06 23:57modify200.101.20531.19931.1933
5062006.03.06 23:58modify200.101.20531.19921.1933
5072006.03.06 23:58modify200.101.20531.19911.1933
5082006.03.06 23:58modify200.101.20531.19891.1933
5092006.03.07 02:59modify200.101.20531.19881.1933
5102006.03.07 02:59modify200.101.20531.19871.1933
5112006.03.07 02:59modify200.101.20531.19861.1933
5122006.03.07 03:31modify200.101.20531.19841.1933
5132006.03.07 03:31modify200.101.20531.19831.1933
5142006.03.07 03:31modify200.101.20531.19821.1933
5152006.03.07 03:31modify200.101.20531.19811.1933
5162006.03.07 03:31modify200.101.20531.19801.1933
5172006.03.07 03:31modify200.101.20531.19791.1933
5182006.03.07 03:31modify200.101.20531.19781.1933
5192006.03.07 03:31modify200.101.20531.19771.1933
5202006.03.07 03:31modify200.101.20531.19761.1933
5212006.03.07 03:31modify200.101.20531.19751.1933
5222006.03.07 03:31modify200.101.20531.19741.1933
5232006.03.07 03:32t/p200.101.19331.19741.1933120.441209.74
5242006.03.08 02:59buy210.101.19191.18571.2039
5252006.03.13 02:37modify210.101.19191.19191.2039
5262006.03.13 02:37modify210.101.19191.19201.2039
5272006.03.13 02:37modify210.101.19191.19211.2039
5282006.03.13 02:37modify210.101.19191.19221.2039
5292006.03.13 02:37modify210.101.19191.19231.2039
5302006.03.13 02:37modify210.101.19191.19241.2039
5312006.03.13 02:37modify210.101.19191.19251.2039
5322006.03.13 02:38modify210.101.19191.19261.2039
5332006.03.13 02:38modify210.101.19191.19271.2039
5342006.03.13 02:38modify210.101.19191.19281.2039
5352006.03.13 02:38modify210.101.19191.19291.2039
5362006.03.13 03:58s/l210.101.19291.19291.20395.901215.64
5372006.03.14 07:46sell220.101.19441.20061.1824
5382006.03.14 10:24s/l220.101.20061.20061.1824-62.001153.64
5392006.03.16 00:45sell230.101.20521.21141.1932
5402006.03.16 08:33s/l230.101.21141.21141.1932-62.001091.64
5412006.03.19 17:30sell240.101.21681.22301.2048
5422006.03.20 22:02modify240.101.21681.21671.2048
5432006.03.20 22:02modify240.101.21681.21661.2048
5442006.03.20 22:02modify240.101.21681.21651.2048
5452006.03.20 23:31modify240.101.21681.21641.2048
5462006.03.21 03:27modify240.101.21681.21631.2048
5472006.03.21 03:27modify240.101.21681.21621.2048
5482006.03.21 08:30s/l240.101.21621.21621.20486.881098.52
5492006.03.24 10:00buy250.101.19751.19131.2095
5502006.03.24 10:10modify250.101.19751.19751.2095
5512006.03.24 10:12modify250.101.19751.19761.2095
5522006.03.24 10:12modify250.101.19751.19771.2095
5532006.03.24 10:13modify250.101.19751.19781.2095
5542006.03.24 10:13modify250.101.19751.19791.2095
5552006.03.24 10:13modify250.101.19751.19801.2095
5562006.03.24 10:17modify250.101.19751.19811.2095
5572006.03.24 10:17modify250.101.19751.19821.2095
5582006.03.24 10:17modify250.101.19751.19831.2095
5592006.03.24 10:17modify250.101.19751.19841.2095
5602006.03.24 11:29modify250.101.19751.19851.2095
5612006.03.24 11:29modify250.101.19751.19861.2095
5622006.03.24 11:29modify250.101.19751.19881.2095
5632006.03.24 11:29modify250.101.19751.19891.2095
5642006.03.24 11:40modify250.101.19751.19901.2095
5652006.03.24 11:40modify250.101.19751.19921.2095
5662006.03.24 11:46modify250.101.19751.19931.2095
5672006.03.24 11:48modify250.101.19751.19941.2095
5682006.03.24 11:49modify250.101.19751.19951.2095
5692006.03.24 11:51modify250.101.19751.19961.2095
5702006.03.24 11:51modify250.101.19751.19971.2095
5712006.03.24 11:51modify250.101.19751.19981.2095
5722006.03.24 12:52modify250.101.19751.19991.2095
5732006.03.24 13:06modify250.101.19751.20001.2095
5742006.03.24 13:06modify250.101.19751.20011.2095
5752006.03.24 13:07modify250.101.19751.20021.2095
5762006.03.24 13:08modify250.101.19751.20031.2095
5772006.03.24 13:10modify250.101.19751.20041.2095
5782006.03.26 22:10modify250.101.19751.20051.2095
5792006.03.26 22:23modify250.101.19751.20071.2095
5802006.03.26 22:26modify250.101.19751.20081.2095
5812006.03.26 22:32modify250.101.19751.20091.2095
5822006.03.26 22:32modify250.101.19751.20101.2095
5832006.03.26 22:33modify250.101.19751.20111.2095
5842006.03.26 22:33modify250.101.19751.20121.2095
5852006.03.26 22:33modify250.101.19751.20131.2095
5862006.03.26 22:33modify250.101.19751.20151.2095
5872006.03.26 22:33modify250.101.19751.20161.2095
5882006.03.27 11:05s/l250.101.20161.20161.209540.181138.70
5892006.03.28 03:00buy260.101.20291.19671.2149
5902006.03.28 03:22modify260.101.20291.20291.2149
5912006.03.28 03:23modify260.101.20291.20301.2149
5922006.03.28 03:23modify260.101.20291.20311.2149
5932006.03.28 03:23modify260.101.20291.20321.2149
5942006.03.28 03:31modify260.101.20291.20331.2149
5952006.03.28 06:58modify260.101.20291.20341.2149
5962006.03.28 06:58modify260.101.20291.20351.2149
5972006.03.28 06:58modify260.101.20291.20361.2149
5982006.03.28 06:58modify260.101.20291.20381.2149
5992006.03.28 07:01modify260.101.20291.20391.2149
6002006.03.28 07:01modify260.101.20291.20401.2149
6012006.03.28 07:01modify260.101.20291.20411.2149
6022006.03.28 07:01modify260.101.20291.20421.2149
6032006.03.28 07:01modify260.101.20291.20431.2149
6042006.03.28 07:02modify260.101.20291.20441.2149
6052006.03.28 07:02modify260.101.20291.20451.2149
6062006.03.28 07:03modify260.101.20291.20461.2149
6072006.03.28 07:03modify260.101.20291.20471.2149
6082006.03.28 07:04modify260.101.20291.20481.2149
6092006.03.28 07:04modify260.101.20291.20491.2149
6102006.03.28 07:04modify260.101.20291.20501.2149
6112006.03.28 07:04modify260.101.20291.20511.2149
6122006.03.28 07:04modify260.101.20291.20521.2149
6132006.03.28 07:04modify260.101.20291.20531.2149
6142006.03.28 08:26modify260.101.20291.20541.2149
6152006.03.28 08:26modify260.101.20291.20551.2149
6162006.03.28 08:28modify260.101.20291.20561.2149
6172006.03.28 08:28modify260.101.20291.20571.2149
6182006.03.28 08:29modify260.101.20291.20581.2149
6192006.03.28 08:29modify260.101.20291.20591.2149
6202006.03.28 08:29modify260.101.20291.20601.2149
6212006.03.28 08:32modify260.101.20291.20611.2149
6222006.03.28 08:32modify260.101.20291.20621.2149
6232006.03.28 08:34modify260.101.20291.20631.2149
6242006.03.28 08:47modify260.101.20291.20641.2149
6252006.03.28 08:47modify260.101.20291.20651.2149
6262006.03.28 10:11s/l260.101.20651.20651.214936.001174.70
6272006.03.29 11:45buy270.101.20321.19701.2152
6282006.03.29 23:16modify270.101.20321.20321.2152
6292006.03.29 23:16modify270.101.20321.20331.2152
6302006.03.29 23:37modify270.101.20321.20341.2152
6312006.03.29 23:38modify270.101.20321.20351.2152
6322006.03.30 00:02modify270.101.20321.20361.2152
6332006.03.30 00:03modify270.101.20321.20371.2152
6342006.03.30 00:04modify270.101.20321.20381.2152
6352006.03.30 00:23modify270.101.20321.20391.2152
6362006.03.30 00:25modify270.101.20321.20401.2152
6372006.03.30 00:25modify270.101.20321.20411.2152
6382006.03.30 00:25modify270.101.20321.20421.2152
6392006.03.30 00:26modify270.101.20321.20431.2152
6402006.03.30 06:22modify270.101.20321.20441.2152
6412006.03.30 06:22modify270.101.20321.20451.2152
6422006.03.30 06:22modify270.101.20321.20461.2152
6432006.03.30 06:22modify270.101.20321.20471.2152
6442006.03.30 06:33modify270.101.20321.20481.2152
6452006.03.30 06:34modify270.101.20321.20491.2152
6462006.03.30 06:34modify270.101.20321.20511.2152
6472006.03.30 06:38modify270.101.20321.20521.2152
6482006.03.30 06:38modify270.101.20321.20531.2152
6492006.03.30 06:38modify270.101.20321.20541.2152
6502006.03.30 06:49modify270.101.20321.20551.2152
6512006.03.30 06:49modify270.101.20321.20561.2152
6522006.03.30 07:05modify270.101.20321.20571.2152
6532006.03.30 07:05modify270.101.20321.20581.2152
6542006.03.30 08:52s/l270.101.20581.20581.215223.541198.24
6552006.03.31 03:45sell280.101.21201.21821.2000
6562006.04.02 23:01modify280.101.21201.21181.2000
6572006.04.02 23:01modify280.101.21201.21171.2000
6582006.04.02 23:01modify280.101.21201.21151.2000
6592006.04.02 23:01modify280.101.21201.21141.2000
6602006.04.02 23:01modify280.101.21201.21131.2000
6612006.04.02 23:01modify280.101.21201.21121.2000
6622006.04.02 23:01modify280.101.21201.21101.2000
6632006.04.02 23:02modify280.101.21201.21091.2000
6642006.04.02 23:02modify280.101.21201.21081.2000
6652006.04.02 23:02modify280.101.21201.21071.2000
6662006.04.02 23:02modify280.101.21201.21061.2000
6672006.04.02 23:07modify280.101.21201.21051.2000
6682006.04.03 00:34modify280.101.21201.21031.2000
6692006.04.03 00:35modify280.101.21201.21021.2000
6702006.04.03 00:35modify280.101.21201.21011.2000
6712006.04.03 00:38modify280.101.21201.21001.2000
6722006.04.03 00:39modify280.101.21201.20991.2000
6732006.04.03 00:39modify280.101.21201.20981.2000
6742006.04.03 00:39modify280.101.21201.20971.2000
6752006.04.03 00:40modify280.101.21201.20961.2000
6762006.04.03 00:42modify280.101.21201.20951.2000
6772006.04.03 00:42modify280.101.21201.20931.2000
6782006.04.03 00:42modify280.101.21201.20911.2000
6792006.04.03 00:42modify280.101.21201.20901.2000
6802006.04.03 00:42modify280.101.21201.20891.2000
6812006.04.03 00:43modify280.101.21201.20881.2000
6822006.04.03 00:43modify280.101.21201.20861.2000
6832006.04.03 00:43modify280.101.21201.20851.2000
6842006.04.03 00:43modify280.101.21201.20821.2000
6852006.04.03 00:43modify280.101.21201.20791.2000
6862006.04.03 00:43modify280.101.21201.20771.2000
6872006.04.03 00:43modify280.101.21201.20761.2000
6882006.04.03 00:43modify280.101.21201.20751.2000
6892006.04.03 03:11modify280.101.21201.20741.2000
6902006.04.03 10:00s/l280.101.20741.20741.200046.441244.68
6912006.04.05 06:45sell290.101.22551.23171.2135
6922006.04.06 04:58s/l290.101.23171.23171.2135-60.681184.00
6932006.04.06 08:40sell300.101.22851.23471.2165
6942006.04.06 08:47modify300.101.22851.22841.2165
6952006.04.06 08:47modify300.101.22851.22831.2165
6962006.04.06 08:47modify300.101.22851.22821.2165
6972006.04.06 08:47modify300.101.22851.22811.2165
6982006.04.06 08:47modify300.101.22851.22801.2165
6992006.04.06 08:47modify300.101.22851.22781.2165
7002006.04.06 08:50modify300.101.22851.22771.2165
7012006.04.06 08:50modify300.101.22851.22761.2165
7022006.04.06 08:50modify300.101.22851.22751.2165
7032006.04.06 08:50modify300.101.22851.22741.2165
7042006.04.06 08:50modify300.101.22851.22731.2165
7052006.04.06 08:50modify300.101.22851.22721.2165
7062006.04.06 08:50modify300.101.22851.22711.2165
7072006.04.06 08:50modify300.101.22851.22691.2165
7082006.04.06 08:50modify300.101.22851.22681.2165
7092006.04.06 08:51modify300.101.22851.22671.2165
7102006.04.06 08:51modify300.101.22851.22661.2165
7112006.04.06 08:51modify300.101.22851.22651.2165
7122006.04.06 08:51modify300.101.22851.22641.2165
7132006.04.06 08:51modify300.101.22851.22631.2165
7142006.04.06 08:51modify300.101.22851.22611.2165
7152006.04.06 08:56modify300.101.22851.22601.2165
7162006.04.06 08:56modify300.101.22851.22581.2165
7172006.04.06 08:56modify300.101.22851.22571.2165
7182006.04.06 08:56modify300.101.22851.22561.2165
7192006.04.06 08:56modify300.101.22851.22531.2165
7202006.04.06 08:56modify300.101.22851.22521.2165
7212006.04.06 08:57modify300.101.22851.22511.2165
7222006.04.06 09:36modify300.101.22851.22501.2165
7232006.04.06 10:00modify300.101.22851.22491.2165
7242006.04.06 10:00modify300.101.22851.22481.2165
7252006.04.06 10:00modify300.101.22851.22471.2165
7262006.04.06 10:01modify300.101.22851.22461.2165
7272006.04.06 10:01modify300.101.22851.22451.2165
7282006.04.06 10:01modify300.101.22851.22441.2165
7292006.04.06 10:01modify300.101.22851.22431.2165
7302006.04.06 10:01modify300.101.22851.22421.2165
7312006.04.06 10:02modify300.101.22851.22411.2165
7322006.04.06 10:03modify300.101.22851.22401.2165
7332006.04.06 10:03modify300.101.22851.22391.2165
7342006.04.06 10:30s/l300.101.22391.22391.216546.001230.00
7352006.04.10 18:01buy310.101.21131.20511.2233
7362006.04.11 15:50modify310.101.21131.21131.2233
7372006.04.11 19:54modify310.101.21131.21141.2233
7382006.04.11 19:54modify310.101.21131.21151.2233
7392006.04.11 19:54modify310.101.21131.21171.2233
7402006.04.11 19:54modify310.101.21131.21181.2233
7412006.04.11 19:54modify310.101.21131.21191.2233
7422006.04.11 19:54modify310.101.21131.21201.2233
7432006.04.11 19:54modify310.101.21131.21211.2233
7442006.04.11 19:54modify310.101.21131.21221.2233
7452006.04.11 20:16modify310.101.21131.21231.2233
7462006.04.11 20:16modify310.101.21131.21241.2233
7472006.04.11 20:24modify310.101.21131.21251.2233
7482006.04.11 20:24modify310.101.21131.21261.2233
7492006.04.11 20:24modify310.101.21131.21271.2233
7502006.04.12 08:03s/l310.101.21271.21271.223312.361242.36
7512006.04.13 03:30buy320.101.21291.20671.2249
7522006.04.16 21:04modify320.101.21291.21291.2249
7532006.04.16 21:04modify320.101.21291.21301.2249
7542006.04.16 21:05modify320.101.21291.21311.2249
7552006.04.16 21:05modify320.101.21291.21321.2249
7562006.04.16 21:05modify320.101.21291.21331.2249
7572006.04.16 21:05modify320.101.21291.21341.2249
7582006.04.16 21:05modify320.101.21291.21351.2249
7592006.04.16 21:05modify320.101.21291.21361.2249
7602006.04.16 21:05modify320.101.21291.21371.2249
7612006.04.16 21:07modify320.101.21291.21381.2249
7622006.04.16 21:07modify320.101.21291.21401.2249
7632006.04.16 21:07modify320.101.21291.21411.2249
7642006.04.16 21:07modify320.101.21291.21421.2249
7652006.04.16 21:07modify320.101.21291.21431.2249
7662006.04.16 21:07modify320.101.21291.21441.2249
7672006.04.16 21:19modify320.101.21291.21451.2249
7682006.04.16 21:19modify320.101.21291.21461.2249
7692006.04.16 21:20modify320.101.21291.21471.2249
7702006.04.16 21:20modify320.101.21291.21481.2249
7712006.04.16 21:20modify320.101.21291.21491.2249
7722006.04.16 21:20modify320.101.21291.21501.2249
7732006.04.16 21:22modify320.101.21291.21511.2249
7742006.04.16 21:22modify320.101.21291.21521.2249
7752006.04.16 21:22modify320.101.21291.21531.2249
7762006.04.16 21:33modify320.101.21291.21551.2249
7772006.04.16 21:33modify320.101.21291.21561.2249
7782006.04.17 07:39modify320.101.21291.21571.2249
7792006.04.17 07:40modify320.101.21291.21581.2249
7802006.04.17 07:40modify320.101.21291.21591.2249
7812006.04.17 07:40modify320.101.21291.21601.2249
7822006.04.17 07:41modify320.101.21291.21611.2249
7832006.04.17 07:41modify320.101.21291.21621.2249
7842006.04.17 07:41modify320.101.21291.21631.2249
7852006.04.17 07:41modify320.101.21291.21641.2249
7862006.04.17 07:41modify320.101.21291.21651.2249
7872006.04.17 07:41modify320.101.21291.21661.2249
7882006.04.17 07:41modify320.101.21291.21671.2249
7892006.04.17 07:41modify320.101.21291.21681.2249
7902006.04.17 07:41modify320.101.21291.21691.2249
7912006.04.17 07:41modify320.101.21291.21701.2249
7922006.04.17 07:41modify320.101.21291.21711.2249
7932006.04.17 07:41modify320.101.21291.21731.2249
7942006.04.17 07:42modify320.101.21291.21751.2249
7952006.04.17 07:42modify320.101.21291.21761.2249
7962006.04.17 07:42modify320.101.21291.21771.2249
7972006.04.17 07:42modify320.101.21291.21781.2249
7982006.04.17 07:42modify320.101.21291.21791.2249
7992006.04.17 07:42modify320.101.21291.21801.2249
8002006.04.17 07:42modify320.101.21291.21811.2249
8012006.04.17 07:42modify320.101.21291.21821.2249
8022006.04.17 07:42modify320.101.21291.21831.2249
8032006.04.17 07:42modify320.101.21291.21841.2249
8042006.04.17 07:42modify320.101.21291.21851.2249
8052006.04.17 07:51modify320.101.21291.21861.2249
8062006.04.17 07:51modify320.101.21291.21891.2249
8072006.04.17 07:51modify320.101.21291.21901.2249
8082006.04.17 07:52modify320.101.21291.21911.2249
8092006.04.17 07:52modify320.101.21291.21921.2249
8102006.04.17 07:52modify320.101.21291.21931.2249
8112006.04.17 07:52modify320.101.21291.21941.2249
8122006.04.17 07:52modify320.101.21291.21951.2249
8132006.04.17 07:54modify320.101.21291.21961.2249
8142006.04.17 07:54modify320.101.21291.21971.2249
8152006.04.17 07:54modify320.101.21291.21981.2249
8162006.04.17 07:55modify320.101.21291.21991.2249
8172006.04.17 07:55modify320.101.21291.22001.2249
8182006.04.17 08:18modify320.101.21291.22011.2249
8192006.04.17 08:19modify320.101.21291.22021.2249
8202006.04.17 08:19modify320.101.21291.22031.2249
8212006.04.17 08:19modify320.101.21291.22041.2249
8222006.04.17 08:21modify320.101.21291.22051.2249
8232006.04.17 08:21modify320.101.21291.22061.2249
8242006.04.17 08:21modify320.101.21291.22071.2249
8252006.04.17 08:21modify320.101.21291.22081.2249
8262006.04.17 08:23modify320.101.21291.22091.2249
8272006.04.17 08:23t/p320.101.22491.22091.2249118.361360.72
8282006.04.18 04:00sell330.101.22341.22961.2114
8292006.04.18 08:54s/l330.101.22961.22961.2114-62.001298.72
8302006.04.19 07:45sell340.101.23321.23941.2212
8312006.04.19 09:22modify340.101.23321.23321.2212
8322006.04.19 09:22modify340.101.23321.23311.2212
8332006.04.19 09:22modify340.101.23321.23301.2212
8342006.04.19 09:22modify340.101.23321.23291.2212
8352006.04.19 09:22modify340.101.23321.23281.2212
8362006.04.19 09:23modify340.101.23321.23271.2212
8372006.04.19 10:04s/l340.101.23271.23271.22125.001303.72
8382006.04.19 21:15sell350.101.23471.24091.2227
8392006.04.20 10:06modify350.101.23471.23471.2227
8402006.04.20 10:06modify350.101.23471.23461.2227
8412006.04.20 10:06modify350.101.23471.23451.2227
8422006.04.20 10:06modify350.101.23471.23441.2227
8432006.04.20 10:07modify350.101.23471.23431.2227
8442006.04.20 10:07modify350.101.23471.23421.2227
8452006.04.20 10:07modify350.101.23471.23411.2227
8462006.04.20 10:48modify350.101.23471.23401.2227
8472006.04.20 10:49modify350.101.23471.23381.2227
8482006.04.20 10:50modify350.101.23471.23371.2227
8492006.04.20 10:50modify350.101.23471.23361.2227
8502006.04.20 10:50modify350.101.23471.23351.2227
8512006.04.20 10:50modify350.101.23471.23341.2227
8522006.04.20 10:50modify350.101.23471.23331.2227
8532006.04.20 10:50modify350.101.23471.23321.2227
8542006.04.20 10:51modify350.101.23471.23311.2227
8552006.04.20 10:51modify350.101.23471.23301.2227
8562006.04.20 10:51modify350.101.23471.23291.2227
8572006.04.20 11:13s/l350.101.23291.23291.222719.321323.04
8582006.04.24 10:30sell360.101.23431.24051.2223
8592006.04.24 14:04s/l360.101.24051.24051.2223-62.001261.04
8602006.04.24 21:30sell370.101.23701.24321.2250
8612006.04.25 08:19s/l370.101.24321.24321.2250-61.561199.48
8622006.04.26 01:00sell380.101.24151.24771.2295
8632006.04.27 10:00s/l380.101.24771.24771.2295-60.681138.80
8642006.05.01 04:52sell390.101.26151.26771.2495
8652006.05.01 08:57s/l390.101.26771.26771.2495-62.001076.80
8662006.05.01 11:00sell400.101.26151.26771.2495
8672006.05.01 15:40modify400.101.26151.26151.2495
8682006.05.01 15:40modify400.101.26151.26131.2495
8692006.05.01 15:40modify400.101.26151.26121.2495
8702006.05.01 15:40modify400.101.26151.26111.2495
8712006.05.01 15:41modify400.101.26151.26101.2495
8722006.05.01 15:41modify400.101.26151.26091.2495
8732006.05.01 15:41modify400.101.26151.26081.2495
8742006.05.01 15:41modify400.101.26151.26071.2495
8752006.05.01 15:42modify400.101.26151.26061.2495
8762006.05.01 15:42modify400.101.26151.26051.2495
8772006.05.01 15:42modify400.101.26151.26041.2495
8782006.05.01 15:42modify400.101.26151.26021.2495
8792006.05.01 15:43modify400.101.26151.26011.2495
8802006.05.01 15:43modify400.101.26151.26001.2495
8812006.05.01 15:45modify400.101.26151.25991.2495
8822006.05.01 15:45modify400.101.26151.25981.2495
8832006.05.01 15:45modify400.101.26151.25961.2495
8842006.05.01 16:08s/l400.101.25961.25961.249519.001095.80
8852006.05.02 15:40sell410.101.26241.26861.2504
8862006.05.04 04:34modify410.101.26241.26241.2504
8872006.05.04 04:34modify410.101.26241.26231.2504
8882006.05.04 04:34modify410.101.26241.26221.2504
8892006.05.04 04:34modify410.101.26241.26211.2504
8902006.05.04 04:35modify410.101.26241.26201.2504
8912006.05.04 04:35modify410.101.26241.26191.2504
8922006.05.04 04:35modify410.101.26241.26181.2504
8932006.05.04 04:35modify410.101.26241.26171.2504
8942006.05.04 04:35modify410.101.26241.26161.2504
8952006.05.04 04:54modify410.101.26241.26151.2504
8962006.05.04 04:54modify410.101.26241.26141.2504
8972006.05.04 04:54modify410.101.26241.26131.2504
8982006.05.04 08:33s/l410.101.26131.26131.250412.761108.56
8992006.05.05 04:30sell420.101.26771.27391.2557
9002006.05.05 08:30s/l420.101.27391.27391.2557-62.001046.56
9012006.05.07 22:00sell430.101.27181.27801.2598
9022006.05.08 04:30s/l430.101.27801.27801.2598-61.56985.00
9032006.05.08 10:00sell440.101.27101.27721.2590
9042006.05.09 02:56modify440.101.27101.27101.2590
9052006.05.09 02:56modify440.101.27101.27091.2590
9062006.05.09 02:56modify440.101.27101.27081.2590
9072006.05.09 02:56modify440.101.27101.27071.2590
9082006.05.09 03:12modify440.101.27101.27061.2590
9092006.05.09 03:12modify440.101.27101.27051.2590
9102006.05.09 03:13modify440.101.27101.27041.2590
9112006.05.09 03:13modify440.101.27101.27031.2590
9122006.05.09 07:22s/l440.101.27031.27031.25907.44992.44
9132006.05.10 18:45sell450.101.27731.28351.2653
9142006.05.10 21:14modify450.101.27731.27731.2653
9152006.05.10 21:14modify450.101.27731.27721.2653
9162006.05.10 21:14modify450.101.27731.27711.2653
9172006.05.10 21:15modify450.101.27731.27701.2653
9182006.05.10 21:16modify450.101.27731.27691.2653
9192006.05.10 21:17modify450.101.27731.27681.2653
9202006.05.10 21:17modify450.101.27731.27661.2653
9212006.05.10 21:18modify450.101.27731.27651.2653
9222006.05.10 21:19modify450.101.27731.27641.2653
9232006.05.10 21:19modify450.101.27731.27631.2653
9242006.05.10 21:19modify450.101.27731.27621.2653
9252006.05.10 21:33modify450.101.27731.27611.2653
9262006.05.10 21:34modify450.101.27731.27601.2653
9272006.05.10 21:34modify450.101.27731.27591.2653
9282006.05.10 21:34modify450.101.27731.27581.2653
9292006.05.10 21:35modify450.101.27731.27571.2653
9302006.05.10 21:35modify450.101.27731.27561.2653
9312006.05.10 21:35modify450.101.27731.27551.2653
9322006.05.11 02:36s/l450.101.27551.27551.265319.321011.76
9332006.05.15 02:28sell460.101.29041.29661.2784
9342006.05.15 04:04modify460.101.29041.29041.2784
9352006.05.15 04:05modify460.101.29041.29031.2784
9362006.05.15 04:05modify460.101.29041.29021.2784
9372006.05.15 04:06modify460.101.29041.29011.2784
9382006.05.15 04:06modify460.101.29041.29001.2784
9392006.05.15 04:06modify460.101.29041.28991.2784
9402006.05.15 04:06modify460.101.29041.28981.2784
9412006.05.15 04:06modify460.101.29041.28971.2784
9422006.05.15 04:06modify460.101.29041.28961.2784
9432006.05.15 04:06modify460.101.29041.28951.2784
9442006.05.15 04:06modify460.101.29041.28941.2784
9452006.05.15 04:06modify460.101.29041.28931.2784
9462006.05.15 04:06modify460.101.29041.28921.2784
9472006.05.15 04:06modify460.101.29041.28911.2784
9482006.05.15 04:06modify460.101.29041.28901.2784
9492006.05.15 04:06modify460.101.29041.28891.2784
9502006.05.15 04:06modify460.101.29041.28881.2784
9512006.05.15 04:06modify460.101.29041.28871.2784
9522006.05.15 04:06modify460.101.29041.28861.2784
9532006.05.15 04:06modify460.101.29041.28851.2784
9542006.05.15 04:07modify460.101.29041.28841.2784
9552006.05.15 04:07modify460.101.29041.28831.2784
9562006.05.15 04:07modify460.101.29041.28821.2784
9572006.05.15 04:07modify460.101.29041.28811.2784
9582006.05.15 04:07modify460.101.29041.28801.2784
9592006.05.15 04:07modify460.101.29041.28791.2784
9602006.05.15 04:08modify460.101.29041.28781.2784
9612006.05.15 04:08modify460.101.29041.28771.2784
9622006.05.15 04:16modify460.101.29041.28761.2784
9632006.05.15 04:16modify460.101.29041.28751.2784
9642006.05.15 04:19modify460.101.29041.28741.2784
9652006.05.15 04:19modify460.101.29041.28731.2784
9662006.05.15 04:19modify460.101.29041.28721.2784
9672006.05.15 04:19modify460.101.29041.28711.2784
9682006.05.15 04:19modify460.101.29041.28701.2784
9692006.05.15 04:19modify460.101.29041.28691.2784
9702006.05.15 04:20modify460.101.29041.28681.2784
9712006.05.15 04:20modify460.101.29041.28671.2784
9722006.05.15 04:25modify460.101.29041.28661.2784
9732006.05.15 04:25modify460.101.29041.28651.2784
9742006.05.15 04:25modify460.101.29041.28641.2784
9752006.05.15 04:25modify460.101.29041.28631.2784
9762006.05.15 04:30modify460.101.29041.28621.2784
9772006.05.15 06:40modify460.101.29041.28611.2784
9782006.05.15 06:41modify460.101.29041.28601.2784
9792006.05.15 06:41modify460.101.29041.28591.2784
9802006.05.15 06:41modify460.101.29041.28581.2784
9812006.05.15 06:41modify460.101.29041.28571.2784
9822006.05.15 06:42modify460.101.29041.28561.2784
9832006.05.15 06:42modify460.101.29041.28551.2784
9842006.05.15 06:42modify460.101.29041.28541.2784
9852006.05.15 06:48modify460.101.29041.28531.2784
9862006.05.15 06:48modify460.101.29041.28521.2784
9872006.05.15 06:52modify460.101.29041.28511.2784
9882006.05.15 06:52modify460.101.29041.28501.2784
9892006.05.15 06:52modify460.101.29041.28491.2784
9902006.05.15 06:52modify460.101.29041.28481.2784
9912006.05.15 06:52modify460.101.29041.28471.2784
9922006.05.15 06:54modify460.101.29041.28461.2784
9932006.05.15 06:55modify460.101.29041.28451.2784
9942006.05.15 06:56modify460.101.29041.28441.2784
9952006.05.15 06:58modify460.101.29041.28431.2784
9962006.05.15 06:58modify460.101.29041.28421.2784
9972006.05.15 07:06modify460.101.29041.28411.2784
9982006.05.15 08:22s/l460.101.28411.28411.278463.001074.76
9992006.05.17 10:30sell470.101.27871.28491.2667
10002006.05.17 11:30modify470.101.27871.27871.2667
10012006.05.17 11:30modify470.101.27871.27861.2667
10022006.05.17 11:30modify470.101.27871.27851.2667
10032006.05.17 11:30modify470.101.27871.27841.2667
10042006.05.17 11:30modify470.101.27871.27831.2667
10052006.05.17 11:30modify470.101.27871.27821.2667
10062006.05.17 11:30modify470.101.27871.27791.2667
10072006.05.17 11:30modify470.101.27871.27781.2667
10082006.05.17 11:30modify470.101.27871.27771.2667
10092006.05.17 11:30modify470.101.27871.27761.2667
10102006.05.17 11:30modify470.101.27871.27751.2667
10112006.05.17 11:30modify470.101.27871.27741.2667
10122006.05.17 11:32modify470.101.27871.27731.2667
10132006.05.17 11:32modify470.101.27871.27721.2667
10142006.05.17 11:32modify470.101.27871.27711.2667
10152006.05.17 11:32modify470.101.27871.27701.2667
10162006.05.17 11:56modify470.101.27871.27691.2667
10172006.05.17 11:57modify470.101.27871.27681.2667
10182006.05.17 11:57modify470.101.27871.27671.2667
10192006.05.17 11:58modify470.101.27871.27661.2667
10202006.05.17 11:58modify470.101.27871.27651.2667
10212006.05.17 11:58modify470.101.27871.27641.2667
10222006.05.17 11:59modify470.101.27871.27631.2667
10232006.05.17 11:59modify470.101.27871.27621.2667
10242006.05.17 11:59modify470.101.27871.27611.2667
10252006.05.17 12:00modify470.101.27871.27601.2667
10262006.05.17 12:00modify470.101.27871.27591.2667
10272006.05.17 12:00modify470.101.27871.27581.2667
10282006.05.17 14:01modify470.101.27871.27571.2667
10292006.05.17 14:01modify470.101.27871.27561.2667
10302006.05.17 14:16modify470.101.27871.27551.2667
10312006.05.17 14:16modify470.101.27871.27541.2667
10322006.05.17 14:16modify470.101.27871.27531.2667
10332006.05.17 14:16modify470.101.27871.27521.2667
10342006.05.17 14:17modify470.101.27871.27511.2667
10352006.05.17 14:17modify470.101.27871.27501.2667
10362006.05.17 14:17modify470.101.27871.27491.2667
10372006.05.17 14:17modify470.101.27871.27481.2667
10382006.05.17 14:25modify470.101.27871.27471.2667
10392006.05.17 14:25modify470.101.27871.27461.2667
10402006.05.17 14:25modify470.101.27871.27451.2667
10412006.05.17 14:25modify470.101.27871.27441.2667
10422006.05.17 14:25modify470.101.27871.27431.2667
10432006.05.17 14:53s/l470.101.27431.27431.266744.001118.76
10442006.05.18 06:00buy480.101.27901.27281.2910
10452006.05.18 09:35modify480.101.27901.27901.2910
10462006.05.18 09:35modify480.101.27901.27911.2910
10472006.05.18 09:35modify480.101.27901.27921.2910
10482006.05.18 09:35modify480.101.27901.27951.2910
10492006.05.18 09:36modify480.101.27901.27961.2910
10502006.05.18 10:26s/l480.101.27961.27961.29106.001124.76
10512006.05.19 03:45sell490.101.27651.28271.2645
10522006.05.19 09:03modify490.101.27651.27651.2645
10532006.05.19 09:03modify490.101.27651.27641.2645
10542006.05.19 09:03modify490.101.27651.27631.2645
10552006.05.19 09:03modify490.101.27651.27621.2645
10562006.05.19 09:03modify490.101.27651.27601.2645
10572006.05.19 09:04modify490.101.27651.27591.2645
10582006.05.19 09:04modify490.101.27651.27571.2645
10592006.05.19 09:04modify490.101.27651.27561.2645
10602006.05.19 09:04modify490.101.27651.27551.2645
10612006.05.19 09:04modify490.101.27651.27541.2645
10622006.05.19 09:04modify490.101.27651.27531.2645
10632006.05.19 09:04modify490.101.27651.27521.2645
10642006.05.19 09:36s/l490.101.27521.27521.264513.001137.76
10652006.05.22 07:00buy500.101.27721.27101.2892
10662006.05.22 10:21modify500.101.27721.27721.2892
10672006.05.22 10:22modify500.101.27721.27731.2892
10682006.05.22 10:22modify500.101.27721.27741.2892
10692006.05.22 10:22modify500.101.27721.27751.2892
10702006.05.22 10:22modify500.101.27721.27761.2892
10712006.05.22 11:00modify500.101.27721.27771.2892
10722006.05.22 11:02modify500.101.27721.27781.2892
10732006.05.22 11:02modify500.101.27721.27791.2892
10742006.05.22 11:02modify500.101.27721.27801.2892
10752006.05.22 11:11modify500.101.27721.27811.2892
10762006.05.22 11:11modify500.101.27721.27821.2892
10772006.05.22 11:11modify500.101.27721.27831.2892
10782006.05.22 11:11modify500.101.27721.27841.2892
10792006.05.22 11:12modify500.101.27721.27851.2892
10802006.05.22 11:12modify500.101.27721.27861.2892
10812006.05.22 11:12modify500.101.27721.27871.2892
10822006.05.22 11:12modify500.101.27721.27881.2892
10832006.05.22 11:12modify500.101.27721.27891.2892
10842006.05.22 11:12modify500.101.27721.27901.2892
10852006.05.22 11:14modify500.101.27721.27911.2892
10862006.05.22 11:14modify500.101.27721.27921.2892
10872006.05.22 11:14modify500.101.27721.27931.2892
10882006.05.22 11:14modify500.101.27721.27941.2892
10892006.05.22 11:14modify500.101.27721.27951.2892
10902006.05.22 11:14modify500.101.27721.27961.2892
10912006.05.22 11:14modify500.101.27721.27971.2892
10922006.05.22 11:15modify500.101.27721.27991.2892
10932006.05.22 11:15modify500.101.27721.28001.2892
10942006.05.22 11:50modify500.101.27721.28011.2892
10952006.05.22 11:50modify500.101.27721.28021.2892
10962006.05.22 11:50modify500.101.27721.28031.2892
10972006.05.22 11:50modify500.101.27721.28041.2892
10982006.05.22 11:50modify500.101.27721.28051.2892
10992006.05.22 11:50modify500.101.27721.28061.2892
11002006.05.22 11:51modify500.101.27721.28071.2892
11012006.05.22 11:51modify500.101.27721.28081.2892
11022006.05.22 11:51modify500.101.27721.28091.2892
11032006.05.22 11:52modify500.101.27721.28101.2892
11042006.05.22 11:54modify500.101.27721.28111.2892
11052006.05.22 11:55modify500.101.27721.28121.2892
11062006.05.22 14:02modify500.101.27721.28131.2892
11072006.05.22 14:02modify500.101.27721.28141.2892
11082006.05.22 14:02modify500.101.27721.28151.2892
11092006.05.22 14:02modify500.101.27721.28161.2892
11102006.05.22 14:02modify500.101.27721.28181.2892
11112006.05.22 14:02modify500.101.27721.28201.2892
11122006.05.22 14:02modify500.101.27721.28211.2892
11132006.05.22 14:02modify500.101.27721.28221.2892
11142006.05.22 14:07modify500.101.27721.28231.2892
11152006.05.22 14:07modify500.101.27721.28241.2892
11162006.05.22 14:08modify500.101.27721.28251.2892
11172006.05.22 14:08modify500.101.27721.28261.2892
11182006.05.22 14:09modify500.101.27721.28281.2892
11192006.05.22 14:09modify500.101.27721.28291.2892
11202006.05.22 14:09modify500.101.27721.28301.2892
11212006.05.22 14:09modify500.101.27721.28311.2892
11222006.05.22 14:09modify500.101.27721.28321.2892
11232006.05.22 14:09modify500.101.27721.28341.2892
11242006.05.22 14:09modify500.101.27721.28351.2892
11252006.05.22 14:09modify500.101.27721.28361.2892
11262006.05.22 14:09modify500.101.27721.28371.2892
11272006.05.22 14:12modify500.101.27721.28381.2892
11282006.05.22 14:13modify500.101.27721.28391.2892
11292006.05.22 14:13modify500.101.27721.28401.2892
11302006.05.22 14:13modify500.101.27721.28411.2892
11312006.05.22 14:13modify500.101.27721.28421.2892
11322006.05.22 14:13modify500.101.27721.28431.2892
11332006.05.22 14:14modify500.101.27721.28441.2892
11342006.05.22 14:14modify500.101.27721.28451.2892
11352006.05.22 19:01s/l500.101.28451.28451.289273.001210.76
11362006.05.23 08:32sell510.101.28301.28921.2710
11372006.05.23 17:58modify510.101.28301.28291.2710
11382006.05.23 17:58modify510.101.28301.28261.2710
11392006.05.23 17:58modify510.101.28301.28241.2710
11402006.05.23 17:59modify510.101.28301.28231.2710
11412006.05.23 17:59modify510.101.28301.28221.2710
11422006.05.23 17:59modify510.101.28301.28211.2710
11432006.05.23 18:01modify510.101.28301.28201.2710
11442006.05.23 18:01modify510.101.28301.28191.2710
11452006.05.23 18:02modify510.101.28301.28181.2710
11462006.05.23 18:02modify510.101.28301.28171.2710
11472006.05.23 18:02modify510.101.28301.28131.2710
11482006.05.23 18:02modify510.101.28301.28121.2710
11492006.05.23 18:07modify510.101.28301.28111.2710
11502006.05.23 18:07modify510.101.28301.28101.2710
11512006.05.23 18:07modify510.101.28301.28091.2710
11522006.05.23 18:08modify510.101.28301.28081.2710
11532006.05.23 20:13s/l510.101.28081.28081.271022.001232.76
11542006.05.24 11:30sell520.101.27381.28001.2618
11552006.05.25 04:42s/l520.101.28001.28001.2618-60.681172.08
11562006.05.26 04:00buy530.101.28151.27531.2935
11572006.05.26 09:35s/l530.101.27531.27531.2935-62.001110.08
11582006.05.29 03:15buy540.101.27511.26891.2871
11592006.05.29 22:46modify540.101.27511.27511.2871
11602006.05.29 22:46modify540.101.27511.27521.2871
11612006.05.29 22:47modify540.101.27511.27531.2871
11622006.05.29 22:47modify540.101.27511.27541.2871
11632006.05.29 22:47modify540.101.27511.27551.2871
11642006.05.29 22:47modify540.101.27511.27581.2871
11652006.05.29 22:47modify540.101.27511.27621.2871
11662006.05.29 22:52modify540.101.27511.27631.2871
11672006.05.29 22:52modify540.101.27511.27641.2871
11682006.05.29 22:53modify540.101.27511.27661.2871
11692006.05.29 22:53modify540.101.27511.27671.2871
11702006.05.29 22:53modify540.101.27511.27681.2871
11712006.05.29 23:03modify540.101.27511.27691.2871
11722006.05.29 23:03modify540.101.27511.27701.2871
11732006.05.29 23:03modify540.101.27511.27711.2871
11742006.05.29 23:03modify540.101.27511.27721.2871
11752006.05.29 23:03modify540.101.27511.27731.2871
11762006.05.29 23:04modify540.101.27511.27741.2871
11772006.05.29 23:04modify540.101.27511.27751.2871
11782006.05.29 23:04modify540.101.27511.27761.2871
11792006.05.29 23:04modify540.101.27511.27771.2871
11802006.05.29 23:04modify540.101.27511.27781.2871
11812006.05.29 23:13modify540.101.27511.27791.2871
11822006.05.29 23:13modify540.101.27511.27801.2871
11832006.05.29 23:33modify540.101.27511.27811.2871
11842006.05.29 23:33modify540.101.27511.27821.2871
11852006.05.30 02:05modify540.101.27511.27831.2871
11862006.05.30 02:05modify540.101.27511.27841.2871
11872006.05.30 02:05modify540.101.27511.27851.2871
11882006.05.30 02:05modify540.101.27511.27861.2871
11892006.05.30 02:05modify540.101.27511.27871.2871
11902006.05.30 02:08modify540.101.27511.27881.2871
11912006.05.30 02:08modify540.101.27511.27891.2871
11922006.05.30 02:08modify540.101.27511.27901.2871
11932006.05.30 02:08modify540.101.27511.27911.2871
11942006.05.30 02:08modify540.101.27511.27931.2871
11952006.05.30 02:09modify540.101.27511.27941.2871
11962006.05.30 02:09modify540.101.27511.27951.2871
11972006.05.30 02:10modify540.101.27511.27961.2871
11982006.05.30 02:10modify540.101.27511.27971.2871
11992006.05.30 02:10modify540.101.27511.27981.2871
12002006.05.30 02:10modify540.101.27511.27991.2871
12012006.05.30 02:10modify540.101.27511.28001.2871
12022006.05.30 02:10modify540.101.27511.28011.2871
12032006.05.30 02:10modify540.101.27511.28021.2871
12042006.05.30 02:16modify540.101.27511.28031.2871
12052006.05.30 02:21modify540.101.27511.28041.2871
12062006.05.30 03:01modify540.101.27511.28051.2871
12072006.05.30 03:01modify540.101.27511.28061.2871
12082006.05.30 03:02modify540.101.27511.28071.2871
12092006.05.30 03:02modify540.101.27511.28081.2871
12102006.05.30 03:02modify540.101.27511.28091.2871
12112006.05.30 03:02modify540.101.27511.28111.2871
12122006.05.30 03:02modify540.101.27511.28121.2871
12132006.05.30 03:02modify540.101.27511.28131.2871
12142006.05.30 03:03modify540.101.27511.28141.2871
12152006.05.30 03:03modify540.101.27511.28151.2871
12162006.05.30 03:04modify540.101.27511.28161.2871
12172006.05.30 03:04modify540.101.27511.28171.2871
12182006.05.30 03:04modify540.101.27511.28181.2871
12192006.05.30 03:04modify540.101.27511.28191.2871
12202006.05.30 03:05modify540.101.27511.28201.2871
12212006.05.30 03:05modify540.101.27511.28211.2871
12222006.05.30 03:05modify540.101.27511.28221.2871
12232006.05.30 03:05modify540.101.27511.28231.2871
12242006.05.30 03:05modify540.101.27511.28241.2871
12252006.05.30 03:05modify540.101.27511.28251.2871
12262006.05.30 03:05modify540.101.27511.28261.2871
12272006.05.30 03:05modify540.101.27511.28271.2871
12282006.05.30 05:50modify540.101.27511.28281.2871
12292006.05.30 05:50modify540.101.27511.28291.2871
12302006.05.30 05:50modify540.101.27511.28301.2871
12312006.05.30 05:51t/p540.101.28711.28301.2871119.181229.26
12322006.05.31 08:30sell550.101.28661.29281.2746
12332006.05.31 11:15modify550.101.28661.28661.2746
12342006.05.31 11:20modify550.101.28661.28651.2746
12352006.05.31 14:02modify550.101.28661.28631.2746
12362006.05.31 14:02modify550.101.28661.28621.2746
12372006.05.31 14:31modify550.101.28661.28611.2746
12382006.05.31 14:33modify550.101.28661.28591.2746
12392006.05.31 14:33modify550.101.28661.28581.2746
12402006.05.31 14:33modify550.101.28661.28571.2746
12412006.05.31 14:36modify550.101.28661.28561.2746
12422006.05.31 14:36modify550.101.28661.28551.2746
12432006.05.31 14:36modify550.101.28661.28541.2746
12442006.05.31 14:41modify550.101.28661.28531.2746
12452006.05.31 14:55modify550.101.28661.28521.2746
12462006.05.31 14:58modify550.101.28661.28511.2746
12472006.05.31 14:59modify550.101.28661.28501.2746
12482006.05.31 14:59modify550.101.28661.28491.2746
12492006.05.31 14:59modify550.101.28661.28481.2746
12502006.05.31 14:59modify550.101.28661.28471.2746
12512006.05.31 14:59modify550.101.28661.28461.2746
12522006.05.31 20:28modify550.101.28661.28441.2746
12532006.05.31 20:29modify550.101.28661.28431.2746
12542006.05.31 20:31modify550.101.28661.28421.2746
12552006.05.31 20:31modify550.101.28661.28411.2746
12562006.05.31 20:31modify550.101.28661.28401.2746
12572006.05.31 20:31modify550.101.28661.28381.2746
12582006.05.31 20:33modify550.101.28661.28371.2746
12592006.05.31 20:33modify550.101.28661.28351.2746
12602006.05.31 20:33modify550.101.28661.28331.2746
12612006.05.31 20:34modify550.101.28661.28311.2746
12622006.05.31 20:34modify550.101.28661.28301.2746
12632006.05.31 20:34modify550.101.28661.28291.2746
12642006.05.31 20:35modify550.101.28661.28281.2746
12652006.05.31 20:35modify550.101.28661.28261.2746
12662006.05.31 20:35modify550.101.28661.28251.2746
12672006.05.31 20:36modify550.101.28661.28241.2746
12682006.05.31 20:47modify550.101.28661.28231.2746
12692006.05.31 20:47modify550.101.28661.28221.2746
12702006.05.31 20:47modify550.101.28661.28211.2746
12712006.05.31 21:03modify550.101.28661.28201.2746
12722006.05.31 21:03modify550.101.28661.28191.2746
12732006.05.31 21:03modify550.101.28661.28171.2746
12742006.05.31 22:43modify550.101.28661.28161.2746
12752006.05.31 22:43modify550.101.28661.28141.2746
12762006.05.31 23:27modify550.101.28661.28131.2746
12772006.05.31 23:28modify550.101.28661.28121.2746
12782006.05.31 23:28modify550.101.28661.28101.2746
12792006.05.31 23:31modify550.101.28661.28091.2746
12802006.05.31 23:31modify550.101.28661.28081.2746
12812006.05.31 23:31modify550.101.28661.28071.2746
12822006.05.31 23:31modify550.101.28661.28061.2746
12832006.05.31 23:32modify550.101.28661.28051.2746
12842006.05.31 23:38modify550.101.28661.28041.2746
12852006.05.31 23:55modify550.101.28661.28031.2746
12862006.05.31 23:55modify550.101.28661.28021.2746
12872006.05.31 23:55modify550.101.28661.28011.2746
12882006.05.31 23:55modify550.101.28661.28001.2746
12892006.05.31 23:55modify550.101.28661.27971.2746
12902006.06.01 03:14modify550.101.28661.27961.2746
12912006.06.01 03:14modify550.101.28661.27951.2746
12922006.06.01 03:15modify550.101.28661.27941.2746
12932006.06.01 03:15modify550.101.28661.27931.2746
12942006.06.01 03:16modify550.101.28661.27921.2746
12952006.06.01 04:07s/l550.101.27921.27921.274675.321304.58
12962006.06.01 13:45buy560.101.28071.27451.2927
12972006.06.02 08:30modify560.101.28071.28131.2927
12982006.06.02 08:30modify560.101.28071.28311.2927
12992006.06.02 08:30modify560.101.28071.28371.2927
13002006.06.02 08:30modify560.101.28071.28421.2927
13012006.06.02 08:30modify560.101.28071.28441.2927
13022006.06.02 08:30modify560.101.28071.28471.2927
13032006.06.02 08:30modify560.101.28071.28541.2927
13042006.06.02 08:30modify560.101.28071.28561.2927
13052006.06.02 08:30modify560.101.28071.28571.2927
13062006.06.02 08:30modify560.101.28071.28581.2927
13072006.06.02 08:32modify560.101.28071.28591.2927
13082006.06.02 08:35modify560.101.28071.28601.2927
13092006.06.02 08:35modify560.101.28071.28621.2927
13102006.06.02 08:40modify560.101.28071.28631.2927
13112006.06.02 08:40modify560.101.28071.28651.2927
13122006.06.02 08:40modify560.101.28071.28671.2927
13132006.06.02 08:40modify560.101.28071.28681.2927
13142006.06.02 08:42modify560.101.28071.28711.2927
13152006.06.02 08:42modify560.101.28071.28721.2927
13162006.06.02 08:43modify560.101.28071.28731.2927
13172006.06.02 08:43modify560.101.28071.28741.2927
13182006.06.02 08:43modify560.101.28071.28761.2927
13192006.06.02 08:43modify560.101.28071.28771.2927
13202006.06.02 08:43modify560.101.28071.28781.2927
13212006.06.02 08:43modify560.101.28071.28791.2927
13222006.06.02 08:43modify560.101.28071.28811.2927
13232006.06.02 08:43modify560.101.28071.28821.2927
13242006.06.02 08:43modify560.101.28071.28841.2927
13252006.06.02 08:43modify560.101.28071.28861.2927
13262006.06.02 08:44t/p560.101.29271.28861.2927119.181423.76
13272006.06.05 14:30sell570.101.29421.30041.2822
13282006.06.05 18:08modify570.101.29421.29421.2822
13292006.06.05 18:08modify570.101.29421.29411.2822
13302006.06.05 18:08modify570.101.29421.29401.2822
13312006.06.05 18:08modify570.101.29421.29391.2822
13322006.06.05 18:11modify570.101.29421.29381.2822
13332006.06.05 18:46modify570.101.29421.29371.2822
13342006.06.05 19:41modify570.101.29421.29361.2822
13352006.06.05 19:41modify570.101.29421.29351.2822
13362006.06.05 19:41modify570.101.29421.29341.2822
13372006.06.05 21:02modify570.101.29421.29331.2822
13382006.06.05 21:02modify570.101.29421.29321.2822
13392006.06.05 21:10modify570.101.29421.29311.2822
13402006.06.05 21:11modify570.101.29421.29301.2822
13412006.06.05 21:11modify570.101.29421.29291.2822
13422006.06.05 21:11modify570.101.29421.29281.2822
13432006.06.05 23:04modify570.101.29421.29271.2822
13442006.06.05 23:07modify570.101.29421.29261.2822
13452006.06.05 23:08modify570.101.29421.29251.2822
13462006.06.06 02:53s/l570.101.29251.29251.282217.441441.20
13472006.06.09 05:45buy580.101.26621.26001.2782
13482006.06.09 08:35s/l580.101.26001.26001.2782-62.001379.20
13492006.06.11 22:31buy590.101.26271.25651.2747
13502006.06.12 08:07s/l590.101.25651.25651.2747-62.821316.38
13512006.06.12 14:45buy600.101.26171.25551.2737
13522006.06.13 08:31s/l600.101.25551.25551.2737-62.821253.56
13532006.06.13 22:46buy610.101.25541.24921.2674
13542006.06.14 03:44modify610.101.25541.25541.2674
13552006.06.14 03:45modify610.101.25541.25551.2674
13562006.06.14 03:45modify610.101.25541.25561.2674
13572006.06.14 03:45modify610.101.25541.25571.2674
13582006.06.14 03:45modify610.101.25541.25581.2674
13592006.06.14 03:45modify610.101.25541.25591.2674
13602006.06.14 04:08modify610.101.25541.25601.2674
13612006.06.14 04:24modify610.101.25541.25611.2674
13622006.06.14 04:27modify610.101.25541.25621.2674
13632006.06.14 04:30modify610.101.25541.25641.2674
13642006.06.14 08:08s/l610.101.25641.25641.26749.181262.74
13652006.06.20 01:47buy620.101.25911.25291.2711
13662006.06.21 05:13modify620.101.25911.25911.2711
13672006.06.21 05:13modify620.101.25911.25921.2711
13682006.06.21 05:17modify620.101.25911.25931.2711
13692006.06.21 05:18modify620.101.25911.25941.2711
13702006.06.21 05:20modify620.101.25911.25951.2711
13712006.06.21 05:20modify620.101.25911.25961.2711
13722006.06.21 05:20modify620.101.25911.25971.2711
13732006.06.21 05:22modify620.101.25911.25991.2711
13742006.06.21 05:22modify620.101.25911.26001.2711
13752006.06.21 05:22modify620.101.25911.26011.2711
13762006.06.21 09:03modify620.101.25911.26021.2711
13772006.06.21 09:03modify620.101.25911.26031.2711
13782006.06.21 09:03modify620.101.25911.26041.2711
13792006.06.21 09:05modify620.101.25911.26051.2711
13802006.06.21 09:05modify620.101.25911.26061.2711
13812006.06.21 09:05modify620.101.25911.26071.2711
13822006.06.21 09:16modify620.101.25911.26081.2711
13832006.06.21 09:16modify620.101.25911.26091.2711
13842006.06.21 09:19modify620.101.25911.26101.2711
13852006.06.21 11:53modify620.101.25911.26111.2711
13862006.06.21 11:53modify620.101.25911.26121.2711
13872006.06.21 11:53modify620.101.25911.26131.2711
13882006.06.21 11:53modify620.101.25911.26141.2711
13892006.06.21 11:53modify620.101.25911.26151.2711
13902006.06.21 11:53modify620.101.25911.26161.2711
13912006.06.21 11:53modify620.101.25911.26171.2711
13922006.06.21 11:56modify620.101.25911.26181.2711
13932006.06.21 11:56modify620.101.25911.26191.2711
13942006.06.21 11:57modify620.101.25911.26201.2711
13952006.06.21 11:57modify620.101.25911.26211.2711
13962006.06.21 11:58modify620.101.25911.26221.2711
13972006.06.21 11:59modify620.101.25911.26231.2711
13982006.06.21 11:59modify620.101.25911.26241.2711
13992006.06.21 12:02modify620.101.25911.26251.2711
14002006.06.21 12:02modify620.101.25911.26261.2711
14012006.06.21 12:13modify620.101.25911.26271.2711
14022006.06.21 12:24modify620.101.25911.26281.2711
14032006.06.21 12:25modify620.101.25911.26291.2711
14042006.06.21 12:26modify620.101.25911.26301.2711
14052006.06.21 13:14modify620.101.25911.26311.2711
14062006.06.21 13:14modify620.101.25911.26321.2711
14072006.06.21 13:14modify620.101.25911.26331.2711
14082006.06.21 13:26modify620.101.25911.26341.2711
14092006.06.21 13:26modify620.101.25911.26351.2711
14102006.06.22 00:19modify620.101.25911.26361.2711
14112006.06.22 00:20modify620.101.25911.26371.2711
14122006.06.22 01:03modify620.101.25911.26381.2711
14132006.06.22 01:03modify620.101.25911.26391.2711
14142006.06.22 03:47s/l620.101.26391.26391.271144.721307.46
14152006.06.22 04:46sell630.101.26321.26941.2512
14162006.06.22 06:52modify630.101.26321.26321.2512
14172006.06.22 06:52modify630.101.26321.26311.2512
14182006.06.22 06:52modify630.101.26321.26291.2512
14192006.06.22 06:52modify630.101.26321.26281.2512
14202006.06.22 06:52modify630.101.26321.26271.2512
14212006.06.22 06:53modify630.101.26321.26261.2512
14222006.06.22 06:53modify630.101.26321.26251.2512
14232006.06.22 08:04modify630.101.26321.26241.2512
14242006.06.22 08:04modify630.101.26321.26231.2512
14252006.06.22 08:04modify630.101.26321.26221.2512
14262006.06.22 08:04modify630.101.26321.26211.2512
14272006.06.22 08:05modify630.101.26321.26201.2512
14282006.06.22 08:06modify630.101.26321.26191.2512
14292006.06.22 08:07modify630.101.26321.26181.2512
14302006.06.22 09:19modify630.101.26321.26171.2512
14312006.06.22 09:19modify630.101.26321.26161.2512
14322006.06.22 09:19modify630.101.26321.26151.2512
14332006.06.22 09:19modify630.101.26321.26141.2512
14342006.06.22 09:19modify630.101.26321.26121.2512
14352006.06.22 09:19modify630.101.26321.26111.2512
14362006.06.22 09:20modify630.101.26321.26101.2512
14372006.06.22 09:20modify630.101.26321.26091.2512
14382006.06.22 09:20modify630.101.26321.26081.2512
14392006.06.22 09:20modify630.101.26321.26071.2512
14402006.06.22 09:20modify630.101.26321.26061.2512
14412006.06.22 09:20modify630.101.26321.26051.2512
14422006.06.22 09:20modify630.101.26321.26041.2512
14432006.06.22 09:20modify630.101.26321.26031.2512
14442006.06.22 09:30modify630.101.26321.26021.2512
14452006.06.22 10:12modify630.101.26321.26011.2512
14462006.06.22 10:13modify630.101.26321.26001.2512
14472006.06.22 10:13modify630.101.26321.25991.2512
14482006.06.22 10:13modify630.101.26321.25981.2512
14492006.06.22 10:13modify630.101.26321.25971.2512
14502006.06.22 10:13modify630.101.26321.25961.2512
14512006.06.22 10:20modify630.101.26321.25951.2512
14522006.06.22 10:20modify630.101.26321.25941.2512
14532006.06.22 10:20modify630.101.26321.25931.2512
14542006.06.22 10:20modify630.101.26321.25921.2512
14552006.06.22 12:18s/l630.101.25921.25921.251240.001347.46
14562006.06.26 03:05buy640.101.25321.24701.2652
14572006.06.26 03:20modify640.101.25321.25321.2652
14582006.06.26 03:20modify640.101.25321.25331.2652
14592006.06.26 03:20modify640.101.25321.25341.2652
14602006.06.26 03:20modify640.101.25321.25351.2652
14612006.06.26 03:23modify640.101.25321.25361.2652
14622006.06.26 03:23modify640.101.25321.25371.2652
14632006.06.26 03:38modify640.101.25321.25381.2652
14642006.06.26 03:38modify640.101.25321.25391.2652
14652006.06.26 03:38modify640.101.25321.25401.2652
14662006.06.26 03:38modify640.101.25321.25411.2652
14672006.06.26 03:43modify640.101.25321.25421.2652
14682006.06.26 03:43modify640.101.25321.25431.2652
14692006.06.26 03:43modify640.101.25321.25441.2652
14702006.06.26 05:52s/l640.101.25441.25441.265212.001359.46
14712006.06.29 14:16buy650.101.25581.24961.2678
14722006.06.29 14:21modify650.101.25581.25601.2678
14732006.06.29 14:21modify650.101.25581.25611.2678
14742006.06.29 14:21modify650.101.25581.25621.2678
14752006.06.29 14:21modify650.101.25581.25631.2678
14762006.06.29 14:21modify650.101.25581.25641.2678
14772006.06.29 14:21modify650.101.25581.25661.2678
14782006.06.29 14:21modify650.101.25581.25691.2678
14792006.06.29 14:21modify650.101.25581.25711.2678
14802006.06.29 14:21modify650.101.25581.25721.2678
14812006.06.29 14:21modify650.101.25581.25731.2678
14822006.06.29 14:21modify650.101.25581.25761.2678
14832006.06.29 14:21modify650.101.25581.25771.2678
14842006.06.29 14:21modify650.101.25581.25791.2678
14852006.06.29 14:21modify650.101.25581.25801.2678
14862006.06.29 14:22modify650.101.25581.25821.2678
14872006.06.29 14:27modify650.101.25581.25831.2678
14882006.06.29 14:27modify650.101.25581.25841.2678
14892006.06.29 14:32modify650.101.25581.25851.2678
14902006.06.29 14:32modify650.101.25581.25861.2678
14912006.06.29 14:32modify650.101.25581.25871.2678
14922006.06.29 14:32modify650.101.25581.25881.2678
14932006.06.29 14:33modify650.101.25581.25891.2678
14942006.06.29 14:33modify650.101.25581.25901.2678
14952006.06.29 14:34modify650.101.25581.25911.2678
14962006.06.29 14:34modify650.101.25581.25921.2678
14972006.06.29 14:34modify650.101.25581.25931.2678
14982006.06.29 14:34modify650.101.25581.25941.2678
14992006.06.29 14:34modify650.101.25581.25951.2678
15002006.06.29 14:35modify650.101.25581.25961.2678
15012006.06.29 14:35modify650.101.25581.25981.2678
15022006.06.29 14:35modify650.101.25581.25991.2678
15032006.06.29 14:35modify650.101.25581.26001.2678
15042006.06.29 14:35modify650.101.25581.26011.2678
15052006.06.29 14:35modify650.101.25581.26021.2678
15062006.06.29 14:35modify650.101.25581.26031.2678
15072006.06.29 14:36modify650.101.25581.26041.2678
15082006.06.29 14:36modify650.101.25581.26051.2678
15092006.06.29 14:36modify650.101.25581.26061.2678
15102006.06.29 14:36modify650.101.25581.26071.2678
15112006.06.29 14:36modify650.101.25581.26101.2678
15122006.06.29 14:36modify650.101.25581.26111.2678
15132006.06.29 14:36modify650.101.25581.26121.2678
15142006.06.29 14:47modify650.101.25581.26131.2678
15152006.06.29 14:47modify650.101.25581.26151.2678
15162006.06.29 14:48modify650.101.25581.26161.2678
15172006.06.29 14:48modify650.101.25581.26171.2678
15182006.06.29 14:49modify650.101.25581.26181.2678
15192006.06.29 14:49modify650.101.25581.26191.2678
15202006.06.29 14:49modify650.101.25581.26201.2678
15212006.06.29 14:49modify650.101.25581.26211.2678
15222006.06.29 14:55modify650.101.25581.26221.2678
15232006.06.29 14:57modify650.101.25581.26231.2678
15242006.06.29 14:57modify650.101.25581.26241.2678
15252006.06.29 14:57modify650.101.25581.26251.2678
15262006.06.29 14:58modify650.101.25581.26261.2678
15272006.06.29 17:40modify650.101.25581.26271.2678
15282006.06.29 17:42modify650.101.25581.26281.2678
15292006.06.29 20:48modify650.101.25581.26291.2678
15302006.06.29 20:48modify650.101.25581.26301.2678
15312006.06.29 20:48modify650.101.25581.26311.2678
15322006.06.29 20:48modify650.101.25581.26321.2678
15332006.06.29 21:04modify650.101.25581.26331.2678
15342006.06.29 21:04modify650.101.25581.26341.2678
15352006.06.29 21:07modify650.101.25581.26351.2678
15362006.06.29 21:08modify650.101.25581.26371.2678
15372006.06.29 21:08t/p650.101.26781.26371.2678120.001479.46
15382006.07.03 04:00sell660.101.27761.28381.2656
15392006.07.05 02:02s/l660.101.28381.28381.2656-61.121418.34
15402006.07.09 21:30sell670.101.27911.28531.2671
15412006.07.10 08:22modify670.101.27911.27911.2671
15422006.07.10 08:23modify670.101.27911.27901.2671
15432006.07.10 08:28modify670.101.27911.27881.2671
15442006.07.10 08:28modify670.101.27911.27871.2671
15452006.07.10 08:28modify670.101.27911.27861.2671
15462006.07.10 08:28modify670.101.27911.27841.2671
15472006.07.10 08:29modify670.101.27911.27831.2671
15482006.07.10 08:29modify670.101.27911.27821.2671
15492006.07.10 08:31modify670.101.27911.27811.2671
15502006.07.10 08:40modify670.101.27911.27801.2671
15512006.07.10 08:40modify670.101.27911.27781.2671
15522006.07.10 08:41modify670.101.27911.27771.2671
15532006.07.10 08:43modify670.101.27911.27761.2671
15542006.07.10 08:43modify670.101.27911.27751.2671
15552006.07.10 08:43modify670.101.27911.27741.2671
15562006.07.10 08:52modify670.101.27911.27731.2671
15572006.07.10 08:52modify670.101.27911.27721.2671
15582006.07.10 08:52modify670.101.27911.27711.2671
15592006.07.10 08:52modify670.101.27911.27701.2671
15602006.07.10 08:53modify670.101.27911.27691.2671
15612006.07.10 09:38modify670.101.27911.27681.2671
15622006.07.10 09:38modify670.101.27911.27671.2671
15632006.07.10 09:38modify670.101.27911.27661.2671
15642006.07.10 09:38modify670.101.27911.27651.2671
15652006.07.10 09:38modify670.101.27911.27641.2671
15662006.07.10 09:42modify670.101.27911.27631.2671
15672006.07.11 02:07modify670.101.27911.27621.2671
15682006.07.11 02:07modify670.101.27911.27611.2671
15692006.07.11 02:10modify670.101.27911.27601.2671
15702006.07.11 02:10modify670.101.27911.27591.2671
15712006.07.11 02:10modify670.101.27911.27581.2671
15722006.07.11 02:10modify670.101.27911.27571.2671
15732006.07.11 02:54modify670.101.27911.27561.2671
15742006.07.11 02:54modify670.101.27911.27551.2671
15752006.07.11 02:54modify670.101.27911.27521.2671
15762006.07.11 02:56modify670.101.27911.27511.2671
15772006.07.11 02:57modify670.101.27911.27501.2671
15782006.07.11 02:57modify670.101.27911.27491.2671
15792006.07.11 02:58modify670.101.27911.27481.2671
15802006.07.11 02:58modify670.101.27911.27471.2671
15812006.07.11 04:27s/l670.101.27471.27471.267144.881463.22
15822006.07.11 11:15buy680.101.27541.26921.2874
15832006.07.12 08:31s/l680.101.26921.26921.2874-62.821400.40
15842006.07.13 01:45buy690.101.27191.26571.2839
15852006.07.14 02:23s/l690.101.26571.26571.2839-62.821337.58
15862006.07.18 01:15buy700.101.25301.24681.2650
15872006.07.19 08:30s/l700.101.24681.24681.2650-62.821274.76
15882006.07.23 22:16sell710.101.26531.27151.2533
15892006.07.24 04:47modify710.101.26531.26531.2533
15902006.07.24 04:48modify710.101.26531.26521.2533
15912006.07.24 04:49modify710.101.26531.26511.2533
15922006.07.24 20:32modify710.101.26531.26491.2533
15932006.07.24 20:36modify710.101.26531.26481.2533
15942006.07.24 20:36modify710.101.26531.26471.2533
15952006.07.24 20:42modify710.101.26531.26461.2533
15962006.07.25 01:18s/l710.101.26461.26461.25337.881282.64
15972006.07.25 11:11sell720.101.26051.26671.2485
15982006.07.25 12:19modify720.101.26051.26051.2485
15992006.07.26 02:14modify720.101.26051.26041.2485
16002006.07.26 02:14modify720.101.26051.26031.2485
16012006.07.26 02:14modify720.101.26051.26021.2485
16022006.07.26 02:14modify720.101.26051.26011.2485
16032006.07.26 02:14modify720.101.26051.26001.2485
16042006.07.26 06:20s/l720.101.26001.26001.24855.441288.08
16052006.07.26 08:05buy730.101.25901.25281.2710
16062006.07.26 12:01modify730.101.25901.25901.2710
16072006.07.26 12:01modify730.101.25901.25911.2710
16082006.07.26 12:01modify730.101.25901.25921.2710
16092006.07.26 12:04modify730.101.25901.25931.2710
16102006.07.26 12:04modify730.101.25901.25941.2710
16112006.07.26 12:05modify730.101.25901.25951.2710
16122006.07.26 12:05modify730.101.25901.25961.2710
16132006.07.26 12:05modify730.101.25901.25971.2710
16142006.07.26 12:05modify730.101.25901.25981.2710
16152006.07.26 12:29modify730.101.25901.25991.2710
16162006.07.26 12:29modify730.101.25901.26001.2710
16172006.07.26 12:29modify730.101.25901.26021.2710
16182006.07.26 12:29modify730.101.25901.26031.2710
16192006.07.26 12:29modify730.101.25901.26041.2710
16202006.07.26 12:29modify730.101.25901.26051.2710
16212006.07.26 12:30modify730.101.25901.26061.2710
16222006.07.26 12:30modify730.101.25901.26071.2710
16232006.07.26 12:32modify730.101.25901.26081.2710
16242006.07.26 12:33modify730.101.25901.26091.2710
16252006.07.26 12:40modify730.101.25901.26101.2710
16262006.07.26 12:40modify730.101.25901.26111.2710
16272006.07.26 12:40modify730.101.25901.26121.2710
16282006.07.26 12:40modify730.101.25901.26131.2710
16292006.07.26 12:51modify730.101.25901.26141.2710
16302006.07.26 12:51modify730.101.25901.26151.2710
16312006.07.26 12:51modify730.101.25901.26161.2710
16322006.07.26 12:55modify730.101.25901.26171.2710
16332006.07.26 12:55modify730.101.25901.26181.2710
16342006.07.26 13:36modify730.101.25901.26191.2710
16352006.07.26 13:36modify730.101.25901.26201.2710
16362006.07.26 13:38modify730.101.25901.26211.2710
16372006.07.26 13:39modify730.101.25901.26221.2710
16382006.07.26 13:39modify730.101.25901.26231.2710
16392006.07.26 13:40modify730.101.25901.26241.2710
16402006.07.26 14:01modify730.101.25901.26251.2710
16412006.07.26 14:01modify730.101.25901.26261.2710
16422006.07.26 14:01modify730.101.25901.26271.2710
16432006.07.26 14:01modify730.101.25901.26281.2710
16442006.07.26 14:01modify730.101.25901.26291.2710
16452006.07.26 14:01modify730.101.25901.26301.2710
16462006.07.26 14:01modify730.101.25901.26311.2710
16472006.07.26 14:01modify730.101.25901.26321.2710
16482006.07.26 14:08modify730.101.25901.26331.2710
16492006.07.26 14:08modify730.101.25901.26341.2710
16502006.07.26 14:08modify730.101.25901.26351.2710
16512006.07.26 14:08modify730.101.25901.26361.2710
16522006.07.26 14:08modify730.101.25901.26371.2710
16532006.07.26 14:09modify730.101.25901.26381.2710
16542006.07.26 14:13modify730.101.25901.26391.2710
16552006.07.26 14:19modify730.101.25901.26401.2710
16562006.07.26 14:19modify730.101.25901.26411.2710
16572006.07.26 14:19modify730.101.25901.26421.2710
16582006.07.26 14:19modify730.101.25901.26431.2710
16592006.07.26 14:19modify730.101.25901.26441.2710
16602006.07.26 14:19modify730.101.25901.26451.2710
16612006.07.26 14:20modify730.101.25901.26461.2710
16622006.07.26 14:20modify730.101.25901.26471.2710
16632006.07.26 14:22modify730.101.25901.26481.2710
16642006.07.26 14:22modify730.101.25901.26501.2710
16652006.07.26 14:22modify730.101.25901.26511.2710
16662006.07.26 14:22modify730.101.25901.26521.2710
16672006.07.26 14:22modify730.101.25901.26531.2710
16682006.07.26 14:22modify730.101.25901.26541.2710
16692006.07.26 14:22modify730.101.25901.26551.2710
16702006.07.26 14:22modify730.101.25901.26561.2710
16712006.07.26 14:24modify730.101.25901.26571.2710
16722006.07.26 14:25modify730.101.25901.26581.2710
16732006.07.26 14:25modify730.101.25901.26591.2710
16742006.07.26 14:25modify730.101.25901.26601.2710
16752006.07.26 14:25modify730.101.25901.26611.2710
16762006.07.26 14:25modify730.101.25901.26621.2710
16772006.07.26 14:25modify730.101.25901.26631.2710
16782006.07.26 15:53modify730.101.25901.26641.2710
16792006.07.26 15:55modify730.101.25901.26651.2710
16802006.07.26 16:08modify730.101.25901.26661.2710
16812006.07.26 16:08modify730.101.25901.26671.2710
16822006.07.26 16:09modify730.101.25901.26681.2710
16832006.07.26 16:09modify730.101.25901.26691.2710
16842006.07.26 16:21t/p730.101.27101.26691.2710120.001408.08
16852006.07.27 14:30sell740.101.26851.27471.2565
16862006.07.28 09:06s/l740.101.27471.27471.2565-61.561346.52
16872006.07.31 05:15sell750.101.27511.28131.2631
16882006.08.01 12:15s/l750.101.28131.28131.2631-61.561284.96
16892006.08.02 05:20sell760.101.27961.28581.2676
16902006.08.02 20:58modify760.101.27961.27961.2676
16912006.08.02 20:58modify760.101.27961.27951.2676
16922006.08.02 21:10modify760.101.27961.27941.2676
16932006.08.02 21:10modify760.101.27961.27931.2676
16942006.08.02 21:10modify760.101.27961.27921.2676
16952006.08.02 21:11modify760.101.27961.27911.2676
16962006.08.02 21:11modify760.101.27961.27901.2676
16972006.08.02 21:11modify760.101.27961.27891.2676
16982006.08.02 21:11modify760.101.27961.27881.2676
16992006.08.02 21:11modify760.101.27961.27871.2676
17002006.08.02 21:15modify760.101.27961.27861.2676
17012006.08.02 21:15modify760.101.27961.27851.2676
17022006.08.02 21:15modify760.101.27961.27841.2676
17032006.08.02 21:15modify760.101.27961.27831.2676
17042006.08.02 21:15modify760.101.27961.27821.2676
17052006.08.03 07:09s/l760.101.27821.27821.267615.321300.28
17062006.08.04 00:30sell770.101.27971.28591.2677
17072006.08.04 08:31s/l770.101.28591.28591.2677-62.001238.28
17082006.08.07 04:15sell780.101.28671.29291.2747
17092006.08.07 17:56modify780.101.28671.28671.2747
17102006.08.07 17:56modify780.101.28671.28661.2747
17112006.08.07 17:57modify780.101.28671.28651.2747
17122006.08.07 17:57modify780.101.28671.28641.2747
17132006.08.07 17:57modify780.101.28671.28631.2747
17142006.08.07 17:57modify780.101.28671.28621.2747
17152006.08.07 17:57modify780.101.28671.28611.2747
17162006.08.07 17:58modify780.101.28671.28591.2747
17172006.08.07 17:58modify780.101.28671.28581.2747
17182006.08.07 17:58modify780.101.28671.28571.2747
17192006.08.07 17:58modify780.101.28671.28561.2747
17202006.08.07 18:10modify780.101.28671.28551.2747
17212006.08.07 18:10modify780.101.28671.28541.2747
17222006.08.07 18:10modify780.101.28671.28531.2747
17232006.08.07 18:10modify780.101.28671.28521.2747
17242006.08.07 18:11modify780.101.28671.28511.2747
17252006.08.07 18:11modify780.101.28671.28501.2747
17262006.08.07 18:11modify780.101.28671.28491.2747
17272006.08.07 18:11modify780.101.28671.28481.2747
17282006.08.07 18:16modify780.101.28671.28471.2747
17292006.08.08 03:04s/l780.101.28471.28471.274720.441258.72
17302006.08.10 05:15sell790.101.28641.29261.2744
17312006.08.10 08:39modify790.101.28641.28641.2744
17322006.08.10 08:39modify790.101.28641.28621.2744
17332006.08.10 09:50modify790.101.28641.28611.2744
17342006.08.10 10:02modify790.101.28641.28601.2744
17352006.08.10 10:02modify790.101.28641.28591.2744
17362006.08.10 10:02modify790.101.28641.28571.2744
17372006.08.10 10:02modify790.101.28641.28561.2744
17382006.08.10 10:02modify790.101.28641.28551.2744
17392006.08.10 10:03modify790.101.28641.28541.2744
17402006.08.10 10:03modify790.101.28641.28531.2744
17412006.08.10 10:05modify790.101.28641.28521.2744
17422006.08.10 10:06modify790.101.28641.28511.2744
17432006.08.10 10:06modify790.101.28641.28501.2744
17442006.08.10 10:06modify790.101.28641.28491.2744
17452006.08.10 10:06modify790.101.28641.28481.2744
17462006.08.10 10:06modify790.101.28641.28471.2744
17472006.08.10 10:16modify790.101.28641.28461.2744
17482006.08.10 10:16modify790.101.28641.28451.2744
17492006.08.10 10:16modify790.101.28641.28441.2744
17502006.08.10 10:16modify790.101.28641.28431.2744
17512006.08.10 10:16modify790.101.28641.28411.2744
17522006.08.10 10:16modify790.101.28641.28401.2744
17532006.08.10 10:16modify790.101.28641.28381.2744
17542006.08.10 10:16modify790.101.28641.28371.2744
17552006.08.10 10:22modify790.101.28641.28351.2744
17562006.08.10 10:23modify790.101.28641.28341.2744
17572006.08.10 10:23modify790.101.28641.28331.2744
17582006.08.10 10:23modify790.101.28641.28321.2744
17592006.08.10 10:24modify790.101.28641.28311.2744
17602006.08.10 10:24modify790.101.28641.28301.2744
17612006.08.10 10:24modify790.101.28641.28281.2744
17622006.08.10 10:24modify790.101.28641.28271.2744
17632006.08.10 10:24modify790.101.28641.28261.2744
17642006.08.10 10:24modify790.101.28641.28251.2744
17652006.08.10 10:24modify790.101.28641.28241.2744
17662006.08.10 10:25modify790.101.28641.28231.2744
17672006.08.10 10:26modify790.101.28641.28221.2744
17682006.08.10 10:34modify790.101.28641.28211.2744
17692006.08.10 10:34modify790.101.28641.28201.2744
17702006.08.10 10:34modify790.101.28641.28191.2744
17712006.08.10 10:34modify790.101.28641.28181.2744
17722006.08.10 10:34modify790.101.28641.28171.2744
17732006.08.10 10:35modify790.101.28641.28161.2744
17742006.08.10 10:35modify790.101.28641.28151.2744
17752006.08.10 10:35modify790.101.28641.28141.2744
17762006.08.10 10:35modify790.101.28641.28131.2744
17772006.08.10 10:35modify790.101.28641.28121.2744
17782006.08.10 10:35modify790.101.28641.28111.2744
17792006.08.10 10:35modify790.101.28641.28101.2744
17802006.08.10 10:36modify790.101.28641.28091.2744
17812006.08.10 10:36modify790.101.28641.28071.2744
17822006.08.10 10:36modify790.101.28641.28061.2744
17832006.08.10 10:37modify790.101.28641.28051.2744
17842006.08.10 10:37modify790.101.28641.28041.2744
17852006.08.10 10:37modify790.101.28641.28031.2744
17862006.08.10 10:37modify790.101.28641.28011.2744
17872006.08.10 10:37modify790.101.28641.27991.2744
17882006.08.10 10:37modify790.101.28641.27981.2744
17892006.08.10 11:17modify790.101.28641.27971.2744
17902006.08.10 11:17modify790.101.28641.27951.2744
17912006.08.10 11:17modify790.101.28641.27931.2744
17922006.08.10 11:18modify790.101.28641.27911.2744
17932006.08.10 11:18modify790.101.28641.27901.2744
17942006.08.10 11:19modify790.101.28641.27891.2744
17952006.08.10 14:41s/l790.101.27891.27891.274475.001333.72
17962006.08.14 01:00buy800.101.27541.26921.2874
17972006.08.15 09:08modify800.101.27541.27541.2874
17982006.08.15 09:08modify800.101.27541.27551.2874
17992006.08.15 09:43modify800.101.27541.27561.2874
18002006.08.15 09:43modify800.101.27541.27571.2874
18012006.08.15 09:43modify800.101.27541.27581.2874
18022006.08.15 09:43modify800.101.27541.27591.2874
18032006.08.15 09:44modify800.101.27541.27601.2874
18042006.08.15 09:46modify800.101.27541.27611.2874
18052006.08.15 09:46modify800.101.27541.27621.2874
18062006.08.16 08:30modify800.101.27541.27641.2874
18072006.08.16 08:30modify800.101.27541.27681.2874
18082006.08.16 08:30modify800.101.27541.27711.2874
18092006.08.16 08:30modify800.101.27541.27741.2874
18102006.08.16 08:30modify800.101.27541.27771.2874
18112006.08.16 08:30modify800.101.27541.27781.2874
18122006.08.16 08:30modify800.101.27541.27791.2874
18132006.08.16 08:30modify800.101.27541.27811.2874
18142006.08.16 08:30modify800.101.27541.27831.2874
18152006.08.16 08:30modify800.101.27541.27841.2874
18162006.08.16 08:30modify800.101.27541.27851.2874
18172006.08.16 08:30modify800.101.27541.27861.2874
18182006.08.16 08:30modify800.101.27541.27871.2874
18192006.08.16 08:30modify800.101.27541.27881.2874
18202006.08.16 08:30modify800.101.27541.27891.2874
18212006.08.16 08:30modify800.101.27541.27901.2874
18222006.08.16 08:30modify800.101.27541.27911.2874
18232006.08.16 08:30modify800.101.27541.27921.2874
18242006.08.16 08:31modify800.101.27541.27931.2874
18252006.08.16 08:31modify800.101.27541.27941.2874
18262006.08.16 08:31modify800.101.27541.27961.2874
18272006.08.16 08:31modify800.101.27541.27971.2874
18282006.08.16 08:31modify800.101.27541.27991.2874
18292006.08.16 08:36modify800.101.27541.28001.2874
18302006.08.16 08:36modify800.101.27541.28011.2874
18312006.08.16 08:36modify800.101.27541.28021.2874
18322006.08.16 08:37modify800.101.27541.28031.2874
18332006.08.16 08:50modify800.101.27541.28051.2874
18342006.08.16 08:50modify800.101.27541.28061.2874
18352006.08.16 09:06modify800.101.27541.28071.2874
18362006.08.16 09:06modify800.101.27541.28081.2874
18372006.08.16 09:06modify800.101.27541.28091.2874
18382006.08.16 09:15modify800.101.27541.28101.2874
18392006.08.16 09:15modify800.101.27541.28111.2874
18402006.08.16 09:15modify800.101.27541.28121.2874
18412006.08.16 09:15modify800.101.27541.28131.2874
18422006.08.16 09:15modify800.101.27541.28141.2874
18432006.08.16 09:15modify800.101.27541.28151.2874
18442006.08.16 09:16modify800.101.27541.28161.2874
18452006.08.16 09:17modify800.101.27541.28171.2874
18462006.08.16 09:17modify800.101.27541.28181.2874
18472006.08.16 09:18modify800.101.27541.28191.2874
18482006.08.16 09:18modify800.101.27541.28201.2874
18492006.08.16 09:18modify800.101.27541.28211.2874
18502006.08.16 09:18modify800.101.27541.28221.2874
18512006.08.16 09:18modify800.101.27541.28231.2874
18522006.08.17 03:21modify800.101.27541.28241.2874
18532006.08.17 03:22modify800.101.27541.28251.2874
18542006.08.17 03:22modify800.101.27541.28261.2874
18552006.08.17 03:24modify800.101.27541.28271.2874
18562006.08.17 03:24modify800.101.27541.28281.2874
18572006.08.17 03:24modify800.101.27541.28291.2874
18582006.08.17 03:24modify800.101.27541.28301.2874
18592006.08.17 03:25modify800.101.27541.28311.2874
18602006.08.17 03:25modify800.101.27541.28321.2874
18612006.08.17 03:33modify800.101.27541.28331.2874
18622006.08.17 03:34modify800.101.27541.28341.2874
18632006.08.17 03:34t/p800.101.28741.28341.2874115.901449.62
18642006.08.17 13:15sell810.101.28351.28971.2715
18652006.08.18 07:50modify810.101.28351.28341.2715
18662006.08.18 07:50modify810.101.28351.28331.2715
18672006.08.18 08:21modify810.101.28351.28311.2715
18682006.08.18 08:21modify810.101.28351.28301.2715
18692006.08.18 08:21modify810.101.28351.28291.2715
18702006.08.18 08:29modify810.101.28351.28281.2715
18712006.08.18 08:30modify810.101.28351.28271.2715
18722006.08.18 08:30modify810.101.28351.28251.2715
18732006.08.18 08:30modify810.101.28351.28241.2715
18742006.08.18 08:32modify810.101.28351.28231.2715
18752006.08.18 08:32modify810.101.28351.28221.2715
18762006.08.18 09:48s/l810.101.28221.28221.271513.441463.06
18772006.08.21 18:30sell820.101.28651.29271.2745
18782006.08.22 07:51modify820.101.28651.28651.2745
18792006.08.22 07:55modify820.101.28651.28641.2745
18802006.08.22 07:55modify820.101.28651.28631.2745
18812006.08.22 07:55modify820.101.28651.28621.2745
18822006.08.22 07:55modify820.101.28651.28611.2745
18832006.08.22 07:55modify820.101.28651.28601.2745
18842006.08.22 07:55modify820.101.28651.28591.2745
18852006.08.22 07:56modify820.101.28651.28581.2745
18862006.08.22 07:56modify820.101.28651.28571.2745
18872006.08.22 07:56modify820.101.28651.28551.2745
18882006.08.22 07:56modify820.101.28651.28541.2745
18892006.08.22 07:56modify820.101.28651.28521.2745
18902006.08.22 07:56modify820.101.28651.28501.2745
18912006.08.22 08:00modify820.101.28651.28491.2745
18922006.08.22 08:00modify820.101.28651.28481.2745
18932006.08.22 08:02modify820.101.28651.28471.2745
18942006.08.22 09:06modify820.101.28651.28461.2745
18952006.08.22 09:06modify820.101.28651.28451.2745
18962006.08.22 09:06modify820.101.28651.28441.2745
18972006.08.22 09:10modify820.101.28651.28431.2745
18982006.08.22 09:11modify820.101.28651.28421.2745
18992006.08.22 09:11modify820.101.28651.28411.2745
19002006.08.22 09:11modify820.101.28651.28401.2745
19012006.08.22 09:11modify820.101.28651.28391.2745
19022006.08.22 10:24modify820.101.28651.28381.2745
19032006.08.22 10:24modify820.101.28651.28371.2745
19042006.08.22 10:25modify820.101.28651.28361.2745
19052006.08.22 13:29modify820.101.28651.28351.2745
19062006.08.22 13:29modify820.101.28651.28341.2745
19072006.08.22 13:30modify820.101.28651.28331.2745
19082006.08.22 13:32modify820.101.28651.28321.2745
19092006.08.22 13:58modify820.101.28651.28311.2745
19102006.08.22 13:58modify820.101.28651.28291.2745
19112006.08.22 13:58modify820.101.28651.28281.2745
19122006.08.22 13:59modify820.101.28651.28271.2745
19132006.08.22 14:09modify820.101.28651.28261.2745
19142006.08.22 14:12modify820.101.28651.28251.2745
19152006.08.22 14:13modify820.101.28651.28241.2745
19162006.08.23 03:27s/l820.101.28241.28241.274541.881504.94
19172006.08.23 06:15buy830.101.28211.27591.2941
19182006.08.23 21:07s/l830.101.27591.27591.2941-62.001442.94
19192006.08.24 05:00buy840.101.28341.27721.2954
19202006.08.24 11:46s/l840.101.27721.27721.2954-62.001380.94
19212006.08.25 05:15buy850.101.27721.27101.2892
19222006.08.28 03:28modify850.101.27721.27721.2892
19232006.08.28 03:29modify850.101.27721.27731.2892
19242006.08.28 03:29modify850.101.27721.27741.2892
19252006.08.28 03:29modify850.101.27721.27751.2892
19262006.08.28 06:44modify850.101.27721.27761.2892
19272006.08.28 06:45modify850.101.27721.27771.2892
19282006.08.28 06:46modify850.101.27721.27781.2892
19292006.08.28 06:53modify850.101.27721.27791.2892
19302006.08.28 06:53modify850.101.27721.27801.2892
19312006.08.28 11:38s/l850.101.27801.27801.28927.181388.12
19322006.08.28 20:30buy860.101.28011.27391.2921
19332006.08.29 20:26modify860.101.28011.28011.2921
19342006.08.29 20:31modify860.101.28011.28021.2921
19352006.08.29 21:01modify860.101.28011.28031.2921
19362006.08.29 21:01modify860.101.28011.28041.2921
19372006.08.29 21:03modify860.101.28011.28051.2921
19382006.08.29 21:03modify860.101.28011.28061.2921
19392006.08.29 21:30modify860.101.28011.28071.2921
19402006.08.29 21:32modify860.101.28011.28081.2921
19412006.08.29 21:33modify860.101.28011.28091.2921
19422006.08.29 21:34modify860.101.28011.28111.2921
19432006.08.29 21:34modify860.101.28011.28121.2921
19442006.08.29 21:34modify860.101.28011.28131.2921
19452006.08.30 07:08s/l860.101.28131.28131.292110.361398.48
19462006.08.30 08:45sell870.101.28161.28781.2696
19472006.08.31 08:39s/l870.101.28781.28781.2696-60.681337.80
19482006.08.31 11:15sell880.101.28051.28671.2685
19492006.09.01 08:53modify880.101.28051.28051.2685
19502006.09.01 08:53modify880.101.28051.28041.2685
19512006.09.01 08:53modify880.101.28051.28031.2685
19522006.09.01 09:09modify880.101.28051.28021.2685
19532006.09.01 09:09modify880.101.28051.28011.2685
19542006.09.01 09:09modify880.101.28051.28001.2685
19552006.09.01 09:09modify880.101.28051.27991.2685
19562006.09.01 09:09modify880.101.28051.27981.2685
19572006.09.01 09:20modify880.101.28051.27971.2685
19582006.09.01 10:01s/l880.101.27971.27971.26858.441346.24
19592006.09.04 20:15sell890.101.28471.29091.2727
19602006.09.05 08:01modify890.101.28471.28461.2727
19612006.09.05 08:01modify890.101.28471.28451.2727
19622006.09.05 08:02modify890.101.28471.28441.2727
19632006.09.05 09:40modify890.101.28471.28431.2727
19642006.09.05 09:40modify890.101.28471.28421.2727
19652006.09.05 09:41modify890.101.28471.28411.2727
19662006.09.05 09:41modify890.101.28471.28401.2727
19672006.09.05 10:31modify890.101.28471.28391.2727
19682006.09.05 10:31modify890.101.28471.28381.2727
19692006.09.05 10:31modify890.101.28471.28371.2727
19702006.09.06 07:28modify890.101.28471.28361.2727
19712006.09.06 07:28modify890.101.28471.28351.2727
19722006.09.06 07:29modify890.101.28471.28341.2727
19732006.09.06 07:29modify890.101.28471.28331.2727
19742006.09.06 07:30modify890.101.28471.28321.2727
19752006.09.06 08:04modify890.101.28471.28311.2727
19762006.09.06 08:04modify890.101.28471.28301.2727
19772006.09.06 08:04modify890.101.28471.28291.2727
19782006.09.06 08:04modify890.101.28471.28281.2727
19792006.09.06 08:04modify890.101.28471.28271.2727
19802006.09.06 08:30modify890.101.28471.28251.2727
19812006.09.06 08:30modify890.101.28471.28221.2727
19822006.09.06 08:30modify890.101.28471.28211.2727
19832006.09.06 09:44modify890.101.28471.28201.2727
19842006.09.06 09:44modify890.101.28471.28191.2727
19852006.09.06 09:44modify890.101.28471.28181.2727
19862006.09.06 09:44modify890.101.28471.28171.2727
19872006.09.06 09:44modify890.101.28471.28161.2727
19882006.09.06 09:44modify890.101.28471.28151.2727
19892006.09.06 09:49modify890.101.28471.28141.2727
19902006.09.06 09:50modify890.101.28471.28131.2727
19912006.09.06 12:46modify890.101.28471.28121.2727
19922006.09.06 14:42s/l890.101.28121.28121.272735.881382.12
19932006.09.06 19:00buy900.101.28171.27551.2937
19942006.09.07 06:38s/l900.101.27551.27551.2937-64.461317.66
19952006.09.11 01:29buy910.101.26881.26261.2808
19962006.09.11 05:49modify910.101.26881.26881.2808
19972006.09.11 05:50modify910.101.26881.26891.2808
19982006.09.11 05:51modify910.101.26881.26901.2808
19992006.09.11 05:51modify910.101.26881.26911.2808
20002006.09.11 05:51modify910.101.26881.26921.2808
20012006.09.11 05:51modify910.101.26881.26931.2808
20022006.09.11 05:51modify910.101.26881.26941.2808
20032006.09.11 05:52modify910.101.26881.26951.2808
20042006.09.11 05:52modify910.101.26881.26971.2808
20052006.09.11 05:52modify910.101.26881.26991.2808
20062006.09.11 05:52modify910.101.26881.27001.2808
20072006.09.11 10:02s/l910.101.27001.27001.280812.001329.66
20082006.09.13 02:15buy920.101.26901.26281.2810
20092006.09.14 07:35modify920.101.26901.26901.2810
20102006.09.14 07:35modify920.101.26901.26911.2810
20112006.09.14 07:52modify920.101.26901.26921.2810
20122006.09.14 07:52modify920.101.26901.26931.2810
20132006.09.14 08:30modify920.101.26901.26941.2810
20142006.09.14 08:42s/l920.101.26941.26941.28101.541331.20
20152006.09.18 03:00buy930.101.26821.26201.2802
20162006.09.18 22:33modify930.101.26821.26821.2802
20172006.09.18 22:34modify930.101.26821.26841.2802
20182006.09.19 03:47s/l930.101.26841.26841.28021.181332.38
20192006.09.20 09:00buy940.101.26821.26201.2802
20202006.09.20 14:21modify940.101.26821.26821.2802
20212006.09.20 14:21modify940.101.26821.26831.2802
20222006.09.20 14:21modify940.101.26821.26841.2802
20232006.09.20 14:22modify940.101.26821.26851.2802
20242006.09.20 14:22modify940.101.26821.26861.2802
20252006.09.20 14:22modify940.101.26821.26871.2802
20262006.09.20 14:22modify940.101.26821.26881.2802
20272006.09.20 14:22modify940.101.26821.26891.2802
20282006.09.20 14:38s/l940.101.26891.26891.28027.001339.38
20292006.09.22 14:02sell950.101.27941.28561.2674
20302006.09.25 10:00modify950.101.27941.27941.2674
20312006.09.25 10:00modify950.101.27941.27921.2674
20322006.09.25 10:00modify950.101.27941.27911.2674
20332006.09.25 10:00modify950.101.27941.27901.2674
20342006.09.25 10:00modify950.101.27941.27891.2674
20352006.09.25 10:00modify950.101.27941.27881.2674
20362006.09.25 10:00modify950.101.27941.27871.2674
20372006.09.25 10:00modify950.101.27941.27851.2674
20382006.09.25 10:01modify950.101.27941.27831.2674
20392006.09.25 10:01modify950.101.27941.27821.2674
20402006.09.25 10:01modify950.101.27941.27811.2674
20412006.09.25 10:01modify950.101.27941.27801.2674
20422006.09.25 10:32modify950.101.27941.27771.2674
20432006.09.25 10:32modify950.101.27941.27761.2674
20442006.09.25 10:33modify950.101.27941.27741.2674
20452006.09.25 10:33modify950.101.27941.27731.2674
20462006.09.25 10:37modify950.101.27941.27721.2674
20472006.09.26 04:15modify950.101.27941.27711.2674
20482006.09.26 04:15modify950.101.27941.27701.2674
20492006.09.26 04:15modify950.101.27941.27691.2674
20502006.09.26 04:15modify950.101.27941.27681.2674
20512006.09.26 04:18modify950.101.27941.27671.2674
20522006.09.26 04:47modify950.101.27941.27661.2674
20532006.09.26 04:47modify950.101.27941.27651.2674
20542006.09.26 04:47modify950.101.27941.27631.2674
20552006.09.26 04:47modify950.101.27941.27621.2674
20562006.09.26 04:47modify950.101.27941.27611.2674
20572006.09.26 04:50modify950.101.27941.27601.2674
20582006.09.26 04:50modify950.101.27941.27591.2674
20592006.09.26 04:50modify950.101.27941.27581.2674
20602006.09.26 04:52modify950.101.27941.27571.2674
20612006.09.26 04:52modify950.101.27941.27561.2674
20622006.09.26 04:52modify950.101.27941.27551.2674
20632006.09.26 04:58modify950.101.27941.27541.2674
20642006.09.26 04:59modify950.101.27941.27531.2674
20652006.09.26 04:59modify950.101.27941.27521.2674
20662006.09.26 05:00modify950.101.27941.27511.2674
20672006.09.26 05:49modify950.101.27941.27501.2674
20682006.09.26 05:51modify950.101.27941.27491.2674
20692006.09.26 05:51modify950.101.27941.27481.2674
20702006.09.26 05:51modify950.101.27941.27471.2674
20712006.09.26 05:53modify950.101.27941.27461.2674
20722006.09.26 05:54modify950.101.27941.27451.2674
20732006.09.26 05:54modify950.101.27941.27441.2674
20742006.09.26 05:55modify950.101.27941.27421.2674
20752006.09.26 05:55modify950.101.27941.27411.2674
20762006.09.26 05:59modify950.101.27941.27401.2674
20772006.09.26 05:59modify950.101.27941.27391.2674
20782006.09.26 05:59modify950.101.27941.27381.2674
20792006.09.26 06:00modify950.101.27941.27371.2674
20802006.09.26 06:00modify950.101.27941.27361.2674
20812006.09.26 06:00modify950.101.27941.27351.2674
20822006.09.26 06:01modify950.101.27941.27341.2674
20832006.09.26 06:04modify950.101.27941.27331.2674
20842006.09.26 07:00modify950.101.27941.27321.2674
20852006.09.26 07:08modify950.101.27941.27311.2674
20862006.09.26 07:08modify950.101.27941.27301.2674
20872006.09.26 07:08modify950.101.27941.27291.2674
20882006.09.26 07:09modify950.101.27941.27281.2674
20892006.09.26 07:10modify950.101.27941.27271.2674
20902006.09.26 07:10modify950.101.27941.27261.2674
20912006.09.26 10:00modify950.101.27941.27251.2674
20922006.09.26 10:04modify950.101.27941.27241.2674
20932006.09.26 10:04modify950.101.27941.27231.2674
20942006.09.26 10:04modify950.101.27941.27221.2674
20952006.09.26 10:04modify950.101.27941.27211.2674
20962006.09.26 10:04modify950.101.27941.27201.2674
20972006.09.26 10:04modify950.101.27941.27191.2674
20982006.09.26 10:05modify950.101.27941.27181.2674
20992006.09.26 10:05modify950.101.27941.27171.2674
21002006.09.26 10:06modify950.101.27941.27161.2674
21012006.09.26 10:06modify950.101.27941.27151.2674
21022006.09.26 10:06t/p950.101.26741.27151.2674120.881460.26
21032006.09.27 08:30buy960.101.26991.26371.2819
21042006.10.02 09:50modify960.101.26991.26991.2819
21052006.10.02 09:50modify960.101.26991.27001.2819
21062006.10.02 09:50modify960.101.26991.27011.2819
21072006.10.02 09:54modify960.101.26991.27021.2819
21082006.10.02 09:54modify960.101.26991.27041.2819
21092006.10.02 09:54modify960.101.26991.27051.2819
21102006.10.02 09:54modify960.101.26991.27061.2819
21112006.10.02 10:02modify960.101.26991.27071.2819
21122006.10.02 10:23modify960.101.26991.27081.2819
21132006.10.02 10:23modify960.101.26991.27091.2819
21142006.10.02 10:23modify960.101.26991.27101.2819
21152006.10.02 10:23modify960.101.26991.27111.2819
21162006.10.02 10:23modify960.101.26991.27121.2819
21172006.10.02 10:23modify960.101.26991.27131.2819
21182006.10.02 10:24modify960.101.26991.27141.2819
21192006.10.02 10:24modify960.101.26991.27151.2819
21202006.10.02 10:25modify960.101.26991.27161.2819
21212006.10.03 02:08modify960.101.26991.27171.2819
21222006.10.03 02:08modify960.101.26991.27181.2819
21232006.10.03 02:08modify960.101.26991.27191.2819
21242006.10.03 02:08modify960.101.26991.27201.2819
21252006.10.03 02:14modify960.101.26991.27211.2819
21262006.10.03 02:34modify960.101.26991.27221.2819
21272006.10.03 02:34modify960.101.26991.27231.2819
21282006.10.03 02:34modify960.101.26991.27241.2819
21292006.10.03 02:35modify960.101.26991.27251.2819
21302006.10.03 08:23s/l960.101.27251.27251.281921.081481.34
21312006.10.03 09:30sell970.101.27331.27951.2613
21322006.10.04 04:47modify970.101.27331.27331.2613
21332006.10.04 04:47modify970.101.27331.27321.2613
21342006.10.04 04:51modify970.101.27331.27311.2613
21352006.10.04 04:52modify970.101.27331.27301.2613
21362006.10.04 04:52modify970.101.27331.27291.2613
21372006.10.04 04:52modify970.101.27331.27281.2613
21382006.10.04 04:59modify970.101.27331.27271.2613
21392006.10.04 05:18modify970.101.27331.27261.2613
21402006.10.04 05:18modify970.101.27331.27251.2613
21412006.10.04 05:18modify970.101.27331.27241.2613
21422006.10.04 05:19modify970.101.27331.27231.2613
21432006.10.04 06:34modify970.101.27331.27221.2613
21442006.10.04 06:39modify970.101.27331.27211.2613
21452006.10.04 06:39modify970.101.27331.27201.2613
21462006.10.04 06:39modify970.101.27331.27191.2613
21472006.10.04 06:39modify970.101.27331.27181.2613
21482006.10.04 06:39modify970.101.27331.27171.2613
21492006.10.04 06:39modify970.101.27331.27161.2613
21502006.10.04 06:39modify970.101.27331.27151.2613
21512006.10.04 06:44modify970.101.27331.27141.2613
21522006.10.04 06:44modify970.101.27331.27131.2613
21532006.10.04 06:51modify970.101.27331.27121.2613
21542006.10.04 07:10modify970.101.27331.27111.2613
21552006.10.04 07:12modify970.101.27331.27101.2613
21562006.10.04 07:12modify970.101.27331.27091.2613
21572006.10.04 14:45s/l970.101.27091.27091.261324.441505.78
21582006.10.04 17:35buy980.101.27151.26531.2835
21592006.10.06 08:32s/l980.101.26531.26531.2835-65.281440.50
21602006.10.09 05:48buy990.101.26081.25461.2728
21612006.10.10 07:09s/l990.101.25461.25461.2728-62.821377.68
21622006.10.10 23:01buy1000.101.25421.24801.2662
21632006.10.19 09:44modify1000.101.25421.25421.2662
21642006.10.19 09:44modify1000.101.25421.25431.2662
21652006.10.19 09:44modify1000.101.25421.25441.2662
21662006.10.19 09:44modify1000.101.25421.25451.2662
21672006.10.19 09:46modify1000.101.25421.25461.2662
21682006.10.19 09:46modify1000.101.25421.25471.2662
21692006.10.19 09:46modify1000.101.25421.25481.2662
21702006.10.19 09:47modify1000.101.25421.25491.2662
21712006.10.19 09:47modify1000.101.25421.25501.2662
21722006.10.19 09:47modify1000.101.25421.25511.2662
21732006.10.19 09:47modify1000.101.25421.25531.2662
21742006.10.19 09:52modify1000.101.25421.25541.2662
21752006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25551.2662
21762006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25561.2662
21772006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25571.2662
21782006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25581.2662
21792006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25591.2662
21802006.10.19 10:37modify1000.101.25421.25601.2662
21812006.10.19 10:44modify1000.101.25421.25611.2662
21822006.10.19 10:44modify1000.101.25421.25621.2662
21832006.10.19 10:44modify1000.101.25421.25631.2662
21842006.10.19 11:02modify1000.101.25421.25641.2662
21852006.10.19 11:16modify1000.101.25421.25651.2662
21862006.10.19 12:01modify1000.101.25421.25671.2662
21872006.10.19 12:01modify1000.101.25421.25701.2662
21882006.10.19 12:01modify1000.101.25421.25711.2662
21892006.10.19 12:01modify1000.101.25421.25731.2662
21902006.10.19 12:02modify1000.101.25421.25751.2662
21912006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25761.2662
21922006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25781.2662
21932006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25791.2662
21942006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25801.2662
21952006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25811.2662
21962006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25821.2662
21972006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25831.2662
21982006.10.19 13:10modify1000.101.25421.25841.2662
21992006.10.19 13:48modify1000.101.25421.25851.2662
22002006.10.19 13:49modify1000.101.25421.25861.2662
22012006.10.19 13:56modify1000.101.25421.25871.2662
22022006.10.19 14:08modify1000.101.25421.25881.2662
22032006.10.19 14:08modify1000.101.25421.25891.2662
22042006.10.19 14:08modify1000.101.25421.25901.2662
22052006.10.19 14:09modify1000.101.25421.25911.2662
22062006.10.19 14:09modify1000.101.25421.25921.2662
22072006.10.19 14:09modify1000.101.25421.25931.2662
22082006.10.19 14:20modify1000.101.25421.25941.2662
22092006.10.19 14:21modify1000.101.25421.25951.2662
22102006.10.19 14:21modify1000.101.25421.25961.2662
22112006.10.19 14:21modify1000.101.25421.25971.2662
22122006.10.19 14:21modify1000.101.25421.25981.2662
22132006.10.19 14:21modify1000.101.25421.25991.2662
22142006.10.19 14:21modify1000.101.25421.26001.2662
22152006.10.19 14:21modify1000.101.25421.26011.2662
22162006.10.19 14:21modify1000.101.25421.26031.2662
22172006.10.20 06:00s/l1000.101.26031.26031.266251.161428.84
22182006.10.20 07:16sell1010.101.26091.26711.2489
22192006.10.23 05:12modify1010.101.26091.26091.2489
22202006.10.23 05:13modify1010.101.26091.26081.2489
22212006.10.23 05:14modify1010.101.26091.26071.2489
22222006.10.23 05:14modify1010.101.26091.26051.2489
22232006.10.23 05:14modify1010.101.26091.26041.2489
22242006.10.23 05:14modify1010.101.26091.26031.2489
22252006.10.23 05:28modify1010.101.26091.26021.2489
22262006.10.23 05:32modify1010.101.26091.26011.2489
22272006.10.23 05:55modify1010.101.26091.26001.2489
22282006.10.23 05:56modify1010.101.26091.25991.2489
22292006.10.23 05:57modify1010.101.26091.25981.2489
22302006.10.23 05:57modify1010.101.26091.25971.2489
22312006.10.23 05:57modify1010.101.26091.25961.2489
22322006.10.23 06:00modify1010.101.26091.25951.2489
22332006.10.23 06:00modify1010.101.26091.25941.2489
22342006.10.23 06:00modify1010.101.26091.25931.2489
22352006.10.23 06:01modify1010.101.26091.25921.2489
22362006.10.23 06:19modify1010.101.26091.25911.2489
22372006.10.23 06:19modify1010.101.26091.25901.2489
22382006.10.23 06:19modify1010.101.26091.25891.2489
22392006.10.23 06:19modify1010.101.26091.25881.2489
22402006.10.23 06:24modify1010.101.26091.25871.2489
22412006.10.23 06:24modify1010.101.26091.25861.2489
22422006.10.23 06:24modify1010.101.26091.25851.2489
22432006.10.23 08:48modify1010.101.26091.25841.2489
22442006.10.23 08:49modify1010.101.26091.25831.2489
22452006.10.23 08:49modify1010.101.26091.25821.2489
22462006.10.23 08:49modify1010.101.26091.25811.2489
22472006.10.23 08:50modify1010.101.26091.25801.2489
22482006.10.23 08:50modify1010.101.26091.25791.2489
22492006.10.23 08:50modify1010.101.26091.25781.2489
22502006.10.23 21:25modify1010.101.26091.25771.2489
22512006.10.24 01:55modify1010.101.26091.25761.2489
22522006.10.24 01:55modify1010.101.26091.25751.2489
22532006.10.24 02:00modify1010.101.26091.25741.2489
22542006.10.24 02:00modify1010.101.26091.25731.2489
22552006.10.24 02:01modify1010.101.26091.25721.2489
22562006.10.24 02:22modify1010.101.26091.25711.2489
22572006.10.24 03:35modify1010.101.26091.25701.2489
22582006.10.24 03:35modify1010.101.26091.25691.2489
22592006.10.24 03:35modify1010.101.26091.25681.2489
22602006.10.24 03:35modify1010.101.26091.25671.2489
22612006.10.24 11:26s/l1010.101.25671.25671.248942.881471.72
22622006.10.24 11:38buy1020.101.25701.25081.2690
22632006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25701.2690
22642006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25711.2690
22652006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25721.2690
22662006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25731.2690
22672006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25741.2690
22682006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25751.2690
22692006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25761.2690
22702006.10.25 14:21modify1020.101.25701.25771.2690
22712006.10.25 15:04modify1020.101.25701.25781.2690
22722006.10.25 15:04modify1020.101.25701.25791.2690
22732006.10.25 15:04modify1020.101.25701.25801.2690
22742006.10.25 15:04modify1020.101.25701.25811.2690
22752006.10.25 21:50modify1020.101.25701.25821.2690
22762006.10.25 21:50modify1020.101.25701.25831.2690
22772006.10.25 21:53modify1020.101.25701.25841.2690
22782006.10.25 21:58modify1020.101.25701.25851.2690
22792006.10.25 21:59modify1020.101.25701.25861.2690
22802006.10.25 21:59modify1020.101.25701.25871.2690
22812006.10.25 22:05modify1020.101.25701.25891.2690
22822006.10.25 22:09modify1020.101.25701.25901.2690
22832006.10.25 22:09modify1020.101.25701.25911.2690
22842006.10.25 22:10modify1020.101.25701.25931.2690
22852006.10.25 22:10modify1020.101.25701.25951.2690
22862006.10.25 22:10modify1020.101.25701.25961.2690
22872006.10.25 22:13modify1020.101.25701.25971.2690
22882006.10.25 22:43modify1020.101.25701.25981.2690
22892006.10.25 22:43modify1020.101.25701.25991.2690
22902006.10.25 23:10modify1020.101.25701.26001.2690
22912006.10.25 23:10modify1020.101.25701.26011.2690
22922006.10.26 02:54modify1020.101.25701.26031.2690
22932006.10.26 02:54modify1020.101.25701.26041.2690
22942006.10.26 02:57modify1020.101.25701.26051.2690
22952006.10.26 02:57modify1020.101.25701.26061.2690
22962006.10.26 02:57modify1020.101.25701.26071.2690
22972006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26081.2690
22982006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26091.2690
22992006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26101.2690
23002006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26111.2690
23012006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26121.2690
23022006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26131.2690
23032006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26141.2690
23042006.10.26 03:02modify1020.101.25701.26151.2690
23052006.10.26 03:09modify1020.101.25701.26161.2690
23062006.10.26 03:09modify1020.101.25701.26171.2690
23072006.10.26 03:26modify1020.101.25701.26201.2690
23082006.10.26 03:26modify1020.101.25701.26211.2690
23092006.10.26 03:26modify1020.101.25701.26221.2690
23102006.10.26 03:27modify1020.101.25701.26231.2690
23112006.10.26 03:27modify1020.101.25701.26241.2690
23122006.10.26 04:22modify1020.101.25701.26251.2690
23132006.10.26 04:22modify1020.101.25701.26261.2690
23142006.10.26 04:22modify1020.101.25701.26271.2690
23152006.10.26 04:22modify1020.101.25701.26291.2690
23162006.10.26 08:37modify1020.101.25701.26311.2690
23172006.10.26 08:37modify1020.101.25701.26321.2690
23182006.10.26 08:37modify1020.101.25701.26331.2690
23192006.10.26 10:37modify1020.101.25701.26341.2690
23202006.10.26 10:37modify1020.101.25701.26361.2690
23212006.10.26 12:22modify1020.101.25701.26371.2690
23222006.10.26 12:22modify1020.101.25701.26381.2690
23232006.10.26 12:22modify1020.101.25701.26401.2690
23242006.10.26 12:22modify1020.101.25701.26421.2690
23252006.10.26 12:24modify1020.101.25701.26431.2690
23262006.10.26 12:24modify1020.101.25701.26441.2690
23272006.10.26 12:24modify1020.101.25701.26451.2690
23282006.10.26 12:24modify1020.101.25701.26461.2690
23292006.10.26 12:24modify1020.101.25701.26471.2690
23302006.10.26 12:26modify1020.101.25701.26481.2690
23312006.10.26 12:28modify1020.101.25701.26491.2690
23322006.10.26 12:28t/p1020.101.26901.26491.2690116.721588.44
23332006.10.27 04:30sell1030.101.26771.27391.2557
23342006.10.27 09:08s/l1030.101.27391.27391.2557-62.001526.44
23352006.11.01 03:00sell1040.101.27461.28081.2626
23362006.11.03 08:33modify1040.101.27461.27461.2626
23372006.11.03 08:39modify1040.101.27461.27451.2626
23382006.11.03 08:39modify1040.101.27461.27441.2626
23392006.11.03 08:39modify1040.101.27461.27421.2626
23402006.11.03 08:41modify1040.101.27461.27411.2626
23412006.11.03 08:44modify1040.101.27461.27401.2626
23422006.11.03 08:44modify1040.101.27461.27391.2626
23432006.11.03 08:44modify1040.101.27461.27381.2626
23442006.11.03 08:45modify1040.101.27461.27361.2626
23452006.11.03 08:45modify1040.101.27461.27351.2626
23462006.11.03 08:45modify1040.101.27461.27341.2626
23472006.11.03 08:45modify1040.101.27461.27331.2626
23482006.11.03 08:46modify1040.101.27461.27321.2626
23492006.11.03 08:47modify1040.101.27461.27311.2626
23502006.11.03 08:47modify1040.101.27461.27301.2626
23512006.11.03 08:55modify1040.101.27461.27291.2626
23522006.11.03 08:55modify1040.101.27461.27281.2626
23532006.11.03 09:00modify1040.101.27461.27271.2626
23542006.11.03 09:01modify1040.101.27461.27261.2626
23552006.11.03 09:01modify1040.101.27461.27251.2626
23562006.11.03 10:02modify1040.101.27461.27241.2626
23572006.11.05 19:03s/l1040.101.27241.27241.262623.761550.20
23582006.11.06 13:00buy1050.101.27231.26611.2843
23592006.11.06 23:41modify1050.101.27231.27231.2843
23602006.11.06 23:41modify1050.101.27231.27241.2843
23612006.11.06 23:41modify1050.101.27231.27251.2843
23622006.11.06 23:41modify1050.101.27231.27261.2843
23632006.11.06 23:46modify1050.101.27231.27271.2843
23642006.11.07 00:02modify1050.101.27231.27281.2843
23652006.11.07 00:02modify1050.101.27231.27291.2843
23662006.11.07 00:02modify1050.101.27231.27301.2843
23672006.11.07 00:02modify1050.101.27231.27311.2843
23682006.11.07 08:33modify1050.101.27231.27321.2843
23692006.11.07 08:33modify1050.101.27231.27331.2843
23702006.11.07 08:33modify1050.101.27231.27341.2843
23712006.11.07 08:39modify1050.101.27231.27351.2843
23722006.11.07 08:40modify1050.101.27231.27361.2843
23732006.11.07 08:40modify1050.101.27231.27371.2843
23742006.11.07 08:40modify1050.101.27231.27381.2843
23752006.11.07 08:40modify1050.101.27231.27391.2843
23762006.11.07 08:58modify1050.101.27231.27401.2843
23772006.11.07 08:58modify1050.101.27231.27411.2843
23782006.11.07 08:58modify1050.101.27231.27421.2843
23792006.11.07 08:58modify1050.101.27231.27431.2843
23802006.11.07 08:58modify1050.101.27231.27441.2843
23812006.11.07 08:59modify1050.101.27231.27461.2843
23822006.11.07 09:02modify1050.101.27231.27471.2843
23832006.11.07 09:02modify1050.101.27231.27481.2843
23842006.11.07 09:03modify1050.101.27231.27491.2843
23852006.11.07 09:03modify1050.101.27231.27501.2843
23862006.11.07 09:08modify1050.101.27231.27511.2843
23872006.11.07 09:10modify1050.101.27231.27521.2843
23882006.11.07 09:10modify1050.101.27231.27531.2843
23892006.11.07 09:10modify1050.101.27231.27541.2843
23902006.11.07 09:10modify1050.101.27231.27551.2843
23912006.11.07 09:18modify1050.101.27231.27561.2843
23922006.11.07 09:18modify1050.101.27231.27581.2843
23932006.11.07 09:18modify1050.101.27231.27591.2843
23942006.11.07 09:32modify1050.101.27231.27601.2843
23952006.11.07 09:32modify1050.101.27231.27611.2843
23962006.11.07 09:32modify1050.101.27231.27631.2843
23972006.11.07 09:32modify1050.101.27231.27641.2843
23982006.11.07 09:32modify1050.101.27231.27651.2843
23992006.11.07 09:41modify1050.101.27231.27661.2843
24002006.11.07 09:42modify1050.101.27231.27671.2843
24012006.11.07 09:43modify1050.101.27231.27691.2843
24022006.11.07 09:43modify1050.101.27231.27701.2843
24032006.11.07 09:45modify1050.101.27231.27711.2843
24042006.11.07 09:45modify1050.101.27231.27721.2843
24052006.11.07 09:50modify1050.101.27231.27731.2843
24062006.11.07 09:50modify1050.101.27231.27741.2843
24072006.11.07 09:51modify1050.101.27231.27751.2843
24082006.11.07 09:51modify1050.101.27231.27761.2843
24092006.11.07 10:19modify1050.101.27231.27771.2843
24102006.11.07 14:54s/l1050.101.27771.27771.284353.181603.38
24112006.11.07 21:46sell1060.101.27751.28371.2655
24122006.11.09 11:34s/l1060.101.28371.28371.2655-60.241543.14
24132006.11.10 13:30sell1070.101.28591.29211.2739
24142006.11.13 09:50modify1070.101.28591.28591.2739
24152006.11.13 09:50modify1070.101.28591.28581.2739
24162006.11.13 09:51modify1070.101.28591.28571.2739
24172006.11.13 09:51modify1070.101.28591.28561.2739
24182006.11.13 10:05modify1070.101.28591.28551.2739
24192006.11.13 10:05modify1070.101.28591.28541.2739
24202006.11.13 10:05modify1070.101.28591.28531.2739
24212006.11.13 10:06modify1070.101.28591.28521.2739
24222006.11.13 10:06modify1070.101.28591.28511.2739
24232006.11.13 10:07modify1070.101.28591.28501.2739
24242006.11.13 10:07modify1070.101.28591.28491.2739
24252006.11.13 10:07modify1070.101.28591.28481.2739
24262006.11.13 10:08modify1070.101.28591.28471.2739
24272006.11.13 10:08modify1070.101.28591.28461.2739
24282006.11.13 10:18modify1070.101.28591.28451.2739
24292006.11.13 10:22modify1070.101.28591.28441.2739
24302006.11.13 10:28modify1070.101.28591.28431.2739
24312006.11.13 10:28modify1070.101.28591.28421.2739
24322006.11.13 10:31modify1070.101.28591.28411.2739
24332006.11.13 12:47modify1070.101.28591.28401.2739
24342006.11.13 12:48modify1070.101.28591.28391.2739
24352006.11.13 12:48modify1070.101.28591.28381.2739
24362006.11.13 12:48modify1070.101.28591.28371.2739
24372006.11.14 03:43s/l1070.101.28371.28371.273922.881566.02
24382006.11.14 11:11sell1080.101.28031.28651.2683
24392006.11.21 23:00s/l1080.101.28651.28651.2683-58.921507.10
24402006.11.23 13:33sell1090.101.29431.30051.2823
24412006.11.24 03:30s/l1090.101.30051.30051.2823-61.561445.54
24422006.11.27 04:00sell1100.101.30971.31591.2977
24432006.11.28 03:07s/l1100.101.31591.31591.2977-61.561383.98
24442006.11.29 00:30sell1110.101.31851.32471.3065
24452006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31841.3065
24462006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31831.3065
24472006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31821.3065
24482006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31801.3065
24492006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31781.3065
24502006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31771.3065
24512006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31761.3065
24522006.11.29 08:30modify1110.101.31851.31741.3065
24532006.11.29 09:29s/l1110.101.31741.31741.306511.001394.98
24542006.12.01 04:30sell1120.101.32421.33041.3122
24552006.12.01 10:00s/l1120.101.33041.33041.3122-62.001332.98
24562006.12.04 01:45sell1130.101.33201.33821.3200
24572006.12.06 04:18modify1130.101.33201.33201.3200
24582006.12.06 04:18modify1130.101.33201.33181.3200
24592006.12.06 04:18modify1130.101.33201.33171.3200
24602006.12.06 04:18modify1130.101.33201.33161.3200
24612006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33151.3200
24622006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33141.3200
24632006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33131.3200
24642006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33121.3200
24652006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33111.3200
24662006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33101.3200
24672006.12.06 04:39modify1130.101.33201.33091.3200
24682006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33081.3200
24692006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33071.3200
24702006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33061.3200
24712006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33051.3200
24722006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33041.3200
24732006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33021.3200
24742006.12.06 04:40modify1130.101.33201.33011.3200
24752006.12.06 08:17modify1130.101.33201.33001.3200
24762006.12.06 08:17modify1130.101.33201.32991.3200
24772006.12.06 08:18modify1130.101.33201.32981.3200
24782006.12.06 08:19modify1130.101.33201.32961.3200
24792006.12.06 09:53s/l1130.101.32961.32961.320024.881357.86
24802006.12.07 06:15sell1140.101.32861.33481.3166
24812006.12.08 08:30modify1140.101.32861.32841.3166
24822006.12.08 08:30modify1140.101.32861.32831.3166
24832006.12.08 08:30modify1140.101.32861.32811.3166
24842006.12.08 08:30modify1140.101.32861.32801.3166
24852006.12.08 08:30modify1140.101.32861.32791.3166
24862006.12.08 08:42s/l1140.101.32791.32791.31667.441365.30
24872006.12.08 12:15sell1150.101.32201.32821.3100
24882006.12.10 17:00modify1150.101.32201.32171.3100
24892006.12.10 19:11modify1150.101.32201.32161.3100
24902006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32151.3100
24912006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32141.3100
24922006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32121.3100
24932006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32111.3100
24942006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32101.3100
24952006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32091.3100
24962006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32081.3100
24972006.12.10 19:12modify1150.101.32201.32071.3100
24982006.12.10 19:13modify1150.101.32201.32061.3100
24992006.12.10 19:27modify1150.101.32201.32051.3100
25002006.12.10 19:27modify1150.101.32201.32041.3100
25012006.12.10 19:28modify1150.101.32201.32031.3100
25022006.12.10 19:28modify1150.101.32201.32021.3100
25032006.12.10 19:28modify1150.101.32201.32011.3100
25042006.12.10 20:26modify1150.101.32201.32001.3100
25052006.12.10 20:26modify1150.101.32201.31991.3100
25062006.12.10 20:27modify1150.101.32201.31981.3100
25072006.12.10 20:28modify1150.101.32201.31971.3100
25082006.12.10 20:28modify1150.101.32201.31961.3100
25092006.12.10 20:28modify1150.101.32201.31951.3100
25102006.12.10 20:28modify1150.101.32201.31941.3100
25112006.12.10 20:53modify1150.101.32201.31931.3100
25122006.12.10 20:54modify1150.101.32201.31911.3100
25132006.12.10 20:54modify1150.101.32201.31901.3100
25142006.12.10 20:54modify1150.101.32201.31881.3100
25152006.12.10 20:54modify1150.101.32201.31871.3100
25162006.12.10 20:54modify1150.101.32201.31861.3100
25172006.12.10 20:55modify1150.101.32201.31851.3100
25182006.12.10 20:55modify1150.101.32201.31841.3100
25192006.12.10 20:57modify1150.101.32201.31831.3100
25202006.12.10 20:57modify1150.101.32201.31821.3100
25212006.12.10 21:09modify1150.101.32201.31811.3100
25222006.12.10 21:12modify1150.101.32201.31801.3100
25232006.12.10 21:12modify1150.101.32201.31791.3100
25242006.12.10 21:13modify1150.101.32201.31781.3100
25252006.12.10 21:14modify1150.101.32201.31771.3100
25262006.12.10 21:18modify1150.101.32201.31761.3100
25272006.12.10 21:19modify1150.101.32201.31751.3100
25282006.12.10 21:19modify1150.101.32201.31741.3100
25292006.12.10 21:19modify1150.101.32201.31731.3100
25302006.12.10 21:19modify1150.101.32201.31721.3100
25312006.12.10 21:19modify1150.101.32201.31711.3100
25322006.12.11 01:14s/l1150.101.31711.31711.310049.441414.74
25332006.12.11 09:43buy1160.101.32001.31381.3320
25342006.12.11 12:01modify1160.101.32001.32011.3320
25352006.12.11 12:01modify1160.101.32001.32021.3320
25362006.12.11 12:01modify1160.101.32001.32031.3320
25372006.12.11 12:02modify1160.101.32001.32041.3320
25382006.12.11 12:02modify1160.101.32001.32051.3320
25392006.12.11 12:02modify1160.101.32001.32061.3320
25402006.12.11 12:02modify1160.101.32001.32071.3320
25412006.12.11 12:02modify1160.101.32001.32081.3320
25422006.12.11 12:15modify1160.101.32001.32091.3320
25432006.12.11 12:15modify1160.101.32001.32101.3320
25442006.12.11 12:15modify1160.101.32001.32111.3320
25452006.12.11 12:16modify1160.101.32001.32121.3320
25462006.12.11 12:16modify1160.101.32001.32131.3320
25472006.12.11 12:18modify1160.101.32001.32141.3320
25482006.12.11 12:18modify1160.101.32001.32151.3320
25492006.12.11 12:30modify1160.101.32001.32161.3320
25502006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32171.3320
25512006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32181.3320
25522006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32191.3320
25532006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32201.3320
25542006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32211.3320
25552006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32221.3320
25562006.12.11 12:31modify1160.101.32001.32231.3320
25572006.12.11 22:03modify1160.101.32001.32241.3320
25582006.12.11 22:03modify1160.101.32001.32251.3320
25592006.12.11 22:03modify1160.101.32001.32261.3320
25602006.12.11 23:26modify1160.101.32001.32271.3320
25612006.12.12 03:05s/l1160.101.32271.32271.332026.181440.92
25622006.12.13 07:19sell1170.101.32581.33201.3138
25632006.12.13 08:34modify1170.101.32581.32581.3138
25642006.12.13 08:34modify1170.101.32581.32571.3138
25652006.12.13 08:34modify1170.101.32581.32551.3138
25662006.12.13 08:34modify1170.101.32581.32541.3138
25672006.12.13 08:34modify1170.101.32581.32531.3138
25682006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32521.3138
25692006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32511.3138
25702006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32491.3138
25712006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32481.3138
25722006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32471.3138
25732006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32461.3138
25742006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32451.3138
25752006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32441.3138
25762006.12.13 08:35modify1170.101.32581.32421.3138
25772006.12.13 09:36modify1170.101.32581.32411.3138
25782006.12.13 09:36modify1170.101.32581.32401.3138
25792006.12.13 09:36modify1170.101.32581.32391.3138
25802006.12.13 09:36modify1170.101.32581.32381.3138
25812006.12.13 11:11s/l1170.101.32381.32381.313820.001460.92
25822006.12.14 03:45buy1180.101.32391.31771.3359
25832006.12.14 08:30s/l1180.101.31771.31771.3359-62.001398.92
25842006.12.18 00:45buy1190.101.31001.30381.3220
25852006.12.19 03:51modify1190.101.31001.31001.3220
25862006.12.19 03:53modify1190.101.31001.31011.3220
25872006.12.19 03:53modify1190.101.31001.31021.3220
25882006.12.19 03:56modify1190.101.31001.31031.3220
25892006.12.19 03:56modify1190.101.31001.31041.3220
25902006.12.19 03:57modify1190.101.31001.31051.3220
25912006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31111.3220
25922006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31141.3220
25932006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31161.3220
25942006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31181.3220
25952006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31191.3220
25962006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31201.3220
25972006.12.19 04:00modify1190.101.31001.31211.3220
25982006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31221.3220
25992006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31231.3220
26002006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31241.3220
26012006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31251.3220
26022006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31271.3220
26032006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31281.3220
26042006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31291.3220
26052006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31301.3220
26062006.12.19 04:01modify1190.101.31001.31311.3220
26072006.12.19 04:14modify1190.101.31001.31331.3220
26082006.12.19 04:14modify1190.101.31001.31341.3220
26092006.12.19 08:30s/l1190.101.31341.31341.322033.181432.10
26102006.12.20 10:53sell1200.101.31831.32451.3063
26112006.12.21 09:38modify1200.101.31831.31831.3063
26122006.12.21 12:00s/l1200.101.31831.31831.30631.321433.42
26132006.12.22 10:26sell1210.101.31541.32161.3034
26142006.12.22 12:02modify1210.101.31541.31541.3034
26152006.12.22 12:02modify1210.101.31541.31531.3034
26162006.12.22 12:02modify1210.101.31541.31521.3034
26172006.12.22 12:02modify1210.101.31541.31511.3034
26182006.12.22 12:02modify1210.101.31541.31501.3034
26192006.12.22 16:29close at stop1210.101.31401.31501.303414.001447.42