|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FastMA=80; SlowMA=540; SignalMA=40; MACDOpenLevel=4; MACDCloseLevel=20; MATrendPeriod=10; TakeProfit=120; StopLoss=60; TrailingStop=40; Lots=0.1; OptimizeLots=1; IncreaseLotsPer=1000; MaxLots=50; MagicNumber=26122006;
|Bars in test
|24171
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|447.42
|Gross profit
|2983.24
|Gross loss
|-2535.82
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|3.70
|Absolute drawdown
|60.24
|Maximal drawdown
|375.72 (27.61%)
|Relative drawdown
|27.61% (375.72)
|Total trades
|121
|Short positions (won %)
|71 (63.38%)
|Long positions (won %)
|50 (70.00%)
|Profit trades (% of total)
|80 (66.12%)
|Loss trades (% of total)
|41 (33.88%)
|Largest
|profit trade
|120.88
|loss trade
|-65.28
|Average
|profit trade
|37.29
|loss trade
|-61.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (247.76)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-246.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|331.12 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-246.24 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 22:30
|sell
|1
|0.10
|1.2100
|1.2162
|1.1980
|2
|2006.01.06 08:50
|s/l
|1
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.1980
|-60.24
|939.76
|3
|2006.01.08 21:36
|sell
|2
|0.10
|1.2143
|1.2205
|1.2023
|4
|2006.01.09 03:22
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2023
|5
|2006.01.09 03:34
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2142
|1.2023
|6
|2006.01.09 03:35
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2141
|1.2023
|7
|2006.01.09 03:35
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2140
|1.2023
|8
|2006.01.09 03:36
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2138
|1.2023
|9
|2006.01.09 03:36
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2137
|1.2023
|10
|2006.01.09 03:36
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2136
|1.2023
|11
|2006.01.09 03:37
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2135
|1.2023
|12
|2006.01.09 03:41
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2134
|1.2023
|13
|2006.01.09 03:41
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2133
|1.2023
|14
|2006.01.09 03:41
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2132
|1.2023
|15
|2006.01.09 03:41
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2131
|1.2023
|16
|2006.01.09 03:41
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2130
|1.2023
|17
|2006.01.09 03:54
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2129
|1.2023
|18
|2006.01.09 03:54
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2128
|1.2023
|19
|2006.01.09 03:54
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2127
|1.2023
|20
|2006.01.09 03:55
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2126
|1.2023
|21
|2006.01.09 03:55
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2125
|1.2023
|22
|2006.01.09 03:55
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2124
|1.2023
|23
|2006.01.09 03:55
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2123
|1.2023
|24
|2006.01.09 04:08
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2122
|1.2023
|25
|2006.01.09 04:08
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2121
|1.2023
|26
|2006.01.09 04:08
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2120
|1.2023
|27
|2006.01.09 04:08
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2119
|1.2023
|28
|2006.01.09 04:08
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2118
|1.2023
|29
|2006.01.09 04:09
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2117
|1.2023
|30
|2006.01.09 04:13
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2116
|1.2023
|31
|2006.01.09 04:13
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2115
|1.2023
|32
|2006.01.09 04:14
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2114
|1.2023
|33
|2006.01.09 04:14
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2113
|1.2023
|34
|2006.01.09 04:14
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2112
|1.2023
|35
|2006.01.09 04:18
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2111
|1.2023
|36
|2006.01.09 04:18
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2107
|1.2023
|37
|2006.01.09 04:18
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2105
|1.2023
|38
|2006.01.09 11:16
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2104
|1.2023
|39
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2101
|1.2023
|40
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2100
|1.2023
|41
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2099
|1.2023
|42
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2098
|1.2023
|43
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2097
|1.2023
|44
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2096
|1.2023
|45
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2094
|1.2023
|46
|2006.01.09 11:17
|modify
|2
|0.10
|1.2143
|1.2093
|1.2023
|47
|2006.01.09 14:46
|s/l
|2
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2023
|50.44
|990.20
|48
|2006.01.12 08:15
|sell
|3
|0.10
|1.2110
|1.2172
|1.1990
|49
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.1990
|50
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2109
|1.1990
|51
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2108
|1.1990
|52
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2107
|1.1990
|53
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2106
|1.1990
|54
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2105
|1.1990
|55
|2006.01.12 09:01
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2104
|1.1990
|56
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2103
|1.1990
|57
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2102
|1.1990
|58
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2101
|1.1990
|59
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2100
|1.1990
|60
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2099
|1.1990
|61
|2006.01.12 09:02
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2098
|1.1990
|62
|2006.01.12 09:05
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2097
|1.1990
|63
|2006.01.12 09:05
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2096
|1.1990
|64
|2006.01.12 09:05
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2095
|1.1990
|65
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2094
|1.1990
|66
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2093
|1.1990
|67
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2092
|1.1990
|68
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2090
|1.1990
|69
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2089
|1.1990
|70
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2088
|1.1990
|71
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2087
|1.1990
|72
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2086
|1.1990
|73
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2085
|1.1990
|74
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2084
|1.1990
|75
|2006.01.12 09:06
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2083
|1.1990
|76
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2082
|1.1990
|77
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2080
|1.1990
|78
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.1990
|79
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2077
|1.1990
|80
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2075
|1.1990
|81
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2074
|1.1990
|82
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2073
|1.1990
|83
|2006.01.12 09:27
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2072
|1.1990
|84
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2071
|1.1990
|85
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2070
|1.1990
|86
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2069
|1.1990
|87
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2068
|1.1990
|88
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2067
|1.1990
|89
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2063
|1.1990
|90
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2062
|1.1990
|91
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2060
|1.1990
|92
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2059
|1.1990
|93
|2006.01.12 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2057
|1.1990
|94
|2006.01.12 09:29
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2056
|1.1990
|95
|2006.01.12 10:07
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2055
|1.1990
|96
|2006.01.12 10:07
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2054
|1.1990
|97
|2006.01.12 10:08
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2053
|1.1990
|98
|2006.01.12 10:08
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2052
|1.1990
|99
|2006.01.12 10:08
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2051
|1.1990
|100
|2006.01.12 10:15
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2050
|1.1990
|101
|2006.01.12 10:16
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2049
|1.1990
|102
|2006.01.12 10:16
|modify
|3
|0.10
|1.2110
|1.2048
|1.1990
|103
|2006.01.12 18:20
|s/l
|3
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.1990
|62.00
|1052.20
|104
|2006.01.13 04:45
|buy
|4
|0.10
|1.2083
|1.2021
|1.2203
|105
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2203
|106
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2084
|1.2203
|107
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2085
|1.2203
|108
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2086
|1.2203
|109
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2087
|1.2203
|110
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2088
|1.2203
|111
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2089
|1.2203
|112
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2090
|1.2203
|113
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2091
|1.2203
|114
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2092
|1.2203
|115
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2093
|1.2203
|116
|2006.01.13 12:38
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2094
|1.2203
|117
|2006.01.13 12:42
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2095
|1.2203
|118
|2006.01.13 12:42
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2097
|1.2203
|119
|2006.01.13 12:42
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2098
|1.2203
|120
|2006.01.13 12:42
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2099
|1.2203
|121
|2006.01.13 12:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2100
|1.2203
|122
|2006.01.13 12:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2101
|1.2203
|123
|2006.01.13 12:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2102
|1.2203
|124
|2006.01.15 17:00
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2106
|1.2203
|125
|2006.01.15 17:00
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2107
|1.2203
|126
|2006.01.15 17:06
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2108
|1.2203
|127
|2006.01.15 17:06
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2109
|1.2203
|128
|2006.01.15 17:39
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2110
|1.2203
|129
|2006.01.15 17:39
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2111
|1.2203
|130
|2006.01.15 17:40
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2112
|1.2203
|131
|2006.01.15 17:40
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2113
|1.2203
|132
|2006.01.15 17:41
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2114
|1.2203
|133
|2006.01.15 17:45
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.2203
|134
|2006.01.15 18:21
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2116
|1.2203
|135
|2006.01.15 18:29
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2117
|1.2203
|136
|2006.01.15 18:29
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2118
|1.2203
|137
|2006.01.15 18:37
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2119
|1.2203
|138
|2006.01.15 18:39
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2120
|1.2203
|139
|2006.01.15 18:39
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2121
|1.2203
|140
|2006.01.15 18:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2122
|1.2203
|141
|2006.01.15 18:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2203
|142
|2006.01.15 18:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2126
|1.2203
|143
|2006.01.15 18:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2127
|1.2203
|144
|2006.01.15 18:49
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2128
|1.2203
|145
|2006.01.15 18:50
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2129
|1.2203
|146
|2006.01.15 18:50
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2130
|1.2203
|147
|2006.01.15 18:50
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2131
|1.2203
|148
|2006.01.15 18:50
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2133
|1.2203
|149
|2006.01.15 18:53
|modify
|4
|0.10
|1.2083
|1.2134
|1.2203
|150
|2006.01.16 00:43
|s/l
|4
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2203
|50.18
|1102.38
|151
|2006.01.16 08:30
|sell
|5
|0.10
|1.2116
|1.2178
|1.1996
|152
|2006.01.17 06:40
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.1996
|153
|2006.01.17 06:40
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2115
|1.1996
|154
|2006.01.17 06:40
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2114
|1.1996
|155
|2006.01.17 06:40
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2113
|1.1996
|156
|2006.01.17 06:40
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2112
|1.1996
|157
|2006.01.17 06:41
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2111
|1.1996
|158
|2006.01.17 06:41
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2110
|1.1996
|159
|2006.01.17 06:41
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2109
|1.1996
|160
|2006.01.17 06:41
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2108
|1.1996
|161
|2006.01.17 06:42
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2107
|1.1996
|162
|2006.01.17 06:42
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2106
|1.1996
|163
|2006.01.17 06:42
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2105
|1.1996
|164
|2006.01.17 06:44
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2104
|1.1996
|165
|2006.01.17 06:44
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2103
|1.1996
|166
|2006.01.17 06:44
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2101
|1.1996
|167
|2006.01.17 06:44
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2100
|1.1996
|168
|2006.01.17 09:15
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2099
|1.1996
|169
|2006.01.17 09:15
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2097
|1.1996
|170
|2006.01.17 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2096
|1.1996
|171
|2006.01.17 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2095
|1.1996
|172
|2006.01.17 10:06
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2094
|1.1996
|173
|2006.01.17 10:06
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2093
|1.1996
|174
|2006.01.17 10:07
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2092
|1.1996
|175
|2006.01.17 10:12
|modify
|5
|0.10
|1.2116
|1.2091
|1.1996
|176
|2006.01.17 14:30
|s/l
|5
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.1996
|25.44
|1127.82
|177
|2006.01.18 12:45
|sell
|6
|0.10
|1.2077
|1.2139
|1.1957
|178
|2006.01.20 14:04
|s/l
|6
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.1957
|-60.24
|1067.58
|179
|2006.01.25 08:45
|sell
|7
|0.10
|1.2269
|1.2331
|1.2149
|180
|2006.01.26 08:41
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2268
|1.2149
|181
|2006.01.26 11:27
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2267
|1.2149
|182
|2006.01.26 11:27
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2266
|1.2149
|183
|2006.01.26 11:27
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2265
|1.2149
|184
|2006.01.26 11:27
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2264
|1.2149
|185
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2263
|1.2149
|186
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2261
|1.2149
|187
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2260
|1.2149
|188
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2259
|1.2149
|189
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2257
|1.2149
|190
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2255
|1.2149
|191
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2254
|1.2149
|192
|2006.01.26 13:01
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2253
|1.2149
|193
|2006.01.26 13:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2252
|1.2149
|194
|2006.01.26 13:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2251
|1.2149
|195
|2006.01.26 13:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2250
|1.2149
|196
|2006.01.26 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2249
|1.2149
|197
|2006.01.26 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2248
|1.2149
|198
|2006.01.26 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2247
|1.2149
|199
|2006.01.26 13:14
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2246
|1.2149
|200
|2006.01.26 14:14
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2245
|1.2149
|201
|2006.01.26 14:14
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2244
|1.2149
|202
|2006.01.26 14:14
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2243
|1.2149
|203
|2006.01.26 14:15
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2242
|1.2149
|204
|2006.01.26 14:18
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2241
|1.2149
|205
|2006.01.26 14:20
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2149
|206
|2006.01.26 20:28
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2238
|1.2149
|207
|2006.01.26 20:29
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2237
|1.2149
|208
|2006.01.26 20:29
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2236
|1.2149
|209
|2006.01.26 21:20
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2235
|1.2149
|210
|2006.01.26 21:21
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2234
|1.2149
|211
|2006.01.27 05:48
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2233
|1.2149
|212
|2006.01.27 05:52
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2232
|1.2149
|213
|2006.01.27 05:52
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2231
|1.2149
|214
|2006.01.27 05:52
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2230
|1.2149
|215
|2006.01.27 05:52
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2229
|1.2149
|216
|2006.01.27 05:52
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2228
|1.2149
|217
|2006.01.27 05:53
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2227
|1.2149
|218
|2006.01.27 05:53
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2226
|1.2149
|219
|2006.01.27 06:00
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2225
|1.2149
|220
|2006.01.27 06:00
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2224
|1.2149
|221
|2006.01.27 06:00
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2223
|1.2149
|222
|2006.01.27 06:00
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2222
|1.2149
|223
|2006.01.27 06:04
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2221
|1.2149
|224
|2006.01.27 06:04
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2220
|1.2149
|225
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2219
|1.2149
|226
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2216
|1.2149
|227
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2215
|1.2149
|228
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2213
|1.2149
|229
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2212
|1.2149
|230
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2211
|1.2149
|231
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2210
|1.2149
|232
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2209
|1.2149
|233
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2208
|1.2149
|234
|2006.01.27 06:09
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2206
|1.2149
|235
|2006.01.27 08:18
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2205
|1.2149
|236
|2006.01.27 08:20
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2204
|1.2149
|237
|2006.01.27 08:21
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2203
|1.2149
|238
|2006.01.27 08:21
|modify
|7
|0.10
|1.2269
|1.2202
|1.2149
|239
|2006.01.27 08:30
|s/l
|7
|0.10
|1.2202
|1.2202
|1.2149
|68.76
|1136.34
|240
|2006.01.30 16:30
|buy
|8
|0.10
|1.2089
|1.2027
|1.2209
|241
|2006.01.31 10:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2209
|242
|2006.01.31 10:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2090
|1.2209
|243
|2006.01.31 10:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2091
|1.2209
|244
|2006.01.31 10:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2092
|1.2209
|245
|2006.01.31 10:45
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2093
|1.2209
|246
|2006.01.31 10:45
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2094
|1.2209
|247
|2006.01.31 10:45
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2095
|1.2209
|248
|2006.01.31 10:45
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2096
|1.2209
|249
|2006.01.31 10:47
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2097
|1.2209
|250
|2006.01.31 10:51
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2098
|1.2209
|251
|2006.01.31 10:51
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2099
|1.2209
|252
|2006.01.31 10:57
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2100
|1.2209
|253
|2006.01.31 10:58
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2101
|1.2209
|254
|2006.01.31 10:59
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2102
|1.2209
|255
|2006.01.31 10:59
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2103
|1.2209
|256
|2006.01.31 11:23
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2104
|1.2209
|257
|2006.01.31 11:23
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2105
|1.2209
|258
|2006.01.31 11:24
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2106
|1.2209
|259
|2006.01.31 11:24
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2107
|1.2209
|260
|2006.01.31 11:39
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2108
|1.2209
|261
|2006.01.31 11:39
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2109
|1.2209
|262
|2006.01.31 11:43
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2110
|1.2209
|263
|2006.01.31 11:43
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2111
|1.2209
|264
|2006.01.31 11:53
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2112
|1.2209
|265
|2006.01.31 11:53
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2113
|1.2209
|266
|2006.01.31 11:54
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2114
|1.2209
|267
|2006.01.31 11:54
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2115
|1.2209
|268
|2006.01.31 11:54
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2116
|1.2209
|269
|2006.01.31 11:54
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2209
|270
|2006.01.31 11:55
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2118
|1.2209
|271
|2006.01.31 11:55
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2209
|272
|2006.01.31 11:55
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2120
|1.2209
|273
|2006.01.31 11:55
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2121
|1.2209
|274
|2006.01.31 12:13
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2122
|1.2209
|275
|2006.01.31 12:14
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2123
|1.2209
|276
|2006.01.31 12:14
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2124
|1.2209
|277
|2006.01.31 12:14
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2125
|1.2209
|278
|2006.01.31 12:14
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2127
|1.2209
|279
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2128
|1.2209
|280
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2129
|1.2209
|281
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2130
|1.2209
|282
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2131
|1.2209
|283
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2132
|1.2209
|284
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2133
|1.2209
|285
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2134
|1.2209
|286
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2135
|1.2209
|287
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2136
|1.2209
|288
|2006.01.31 12:17
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2137
|1.2209
|289
|2006.01.31 12:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2138
|1.2209
|290
|2006.01.31 12:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2139
|1.2209
|291
|2006.01.31 12:18
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2140
|1.2209
|292
|2006.01.31 12:37
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2141
|1.2209
|293
|2006.01.31 12:37
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2142
|1.2209
|294
|2006.01.31 12:37
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2143
|1.2209
|295
|2006.01.31 12:37
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2144
|1.2209
|296
|2006.01.31 12:38
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2145
|1.2209
|297
|2006.01.31 12:40
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2146
|1.2209
|298
|2006.01.31 12:41
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2147
|1.2209
|299
|2006.01.31 12:41
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2148
|1.2209
|300
|2006.01.31 12:41
|modify
|8
|0.10
|1.2089
|1.2149
|1.2209
|301
|2006.01.31 14:21
|s/l
|8
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2209
|59.18
|1195.52
|302
|2006.02.02 10:12
|buy
|9
|0.10
|1.2073
|1.2011
|1.2193
|303
|2006.02.03 08:56
|s/l
|9
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.2193
|-62.82
|1132.70
|304
|2006.02.06 22:45
|buy
|10
|0.10
|1.1976
|1.1914
|1.2096
|305
|2006.02.10 08:56
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.2096
|306
|2006.02.10 08:56
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1977
|1.2096
|307
|2006.02.10 08:56
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1978
|1.2096
|308
|2006.02.10 08:56
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1979
|1.2096
|309
|2006.02.10 09:08
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1980
|1.2096
|310
|2006.02.10 09:08
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1981
|1.2096
|311
|2006.02.10 09:08
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1982
|1.2096
|312
|2006.02.10 09:11
|modify
|10
|0.10
|1.1976
|1.1983
|1.2096
|313
|2006.02.10 10:21
|s/l
|10
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.2096
|2.08
|1134.78
|314
|2006.02.13 11:45
|buy
|11
|0.10
|1.1906
|1.1844
|1.2026
|315
|2006.02.15 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.2026
|316
|2006.02.15 10:18
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1907
|1.2026
|317
|2006.02.15 10:19
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1908
|1.2026
|318
|2006.02.15 10:19
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1909
|1.2026
|319
|2006.02.15 10:19
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1910
|1.2026
|320
|2006.02.15 10:19
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1911
|1.2026
|321
|2006.02.15 10:19
|modify
|11
|0.10
|1.1906
|1.1912
|1.2026
|322
|2006.02.15 10:33
|s/l
|11
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.2026
|4.36
|1139.14
|323
|2006.02.16 12:23
|buy
|12
|0.10
|1.1881
|1.1819
|1.2001
|324
|2006.02.17 10:14
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.2001
|325
|2006.02.17 10:18
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1882
|1.2001
|326
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1883
|1.2001
|327
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1884
|1.2001
|328
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1885
|1.2001
|329
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1887
|1.2001
|330
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1889
|1.2001
|331
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1890
|1.2001
|332
|2006.02.17 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1891
|1.2001
|333
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1892
|1.2001
|334
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1893
|1.2001
|335
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1894
|1.2001
|336
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1895
|1.2001
|337
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1896
|1.2001
|338
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1897
|1.2001
|339
|2006.02.17 10:31
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1898
|1.2001
|340
|2006.02.17 10:36
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1899
|1.2001
|341
|2006.02.17 10:36
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1900
|1.2001
|342
|2006.02.17 10:36
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1901
|1.2001
|343
|2006.02.17 10:41
|modify
|12
|0.10
|1.1881
|1.1902
|1.2001
|344
|2006.02.17 11:52
|s/l
|12
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.2001
|20.18
|1159.32
|345
|2006.02.20 09:47
|sell
|13
|0.10
|1.1937
|1.1999
|1.1817
|346
|2006.02.21 10:07
|modify
|13
|0.10
|1.1937
|1.1936
|1.1817
|347
|2006.02.21 10:07
|modify
|13
|0.10
|1.1937
|1.1935
|1.1817
|348
|2006.02.21 10:40
|modify
|13
|0.10
|1.1937
|1.1934
|1.1817
|349
|2006.02.21 10:40
|modify
|13
|0.10
|1.1937
|1.1933
|1.1817
|350
|2006.02.21 10:40
|modify
|13
|0.10
|1.1937
|1.1931
|1.1817
|351
|2006.02.21 14:27
|s/l
|13
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1817
|6.44
|1165.76
|352
|2006.02.21 21:06
|buy
|14
|0.10
|1.1926
|1.1864
|1.2046
|353
|2006.02.22 08:30
|s/l
|14
|0.10
|1.1864
|1.1864
|1.2046
|-62.82
|1102.94
|354
|2006.02.22 16:13
|buy
|15
|0.10
|1.1910
|1.1848
|1.2030
|355
|2006.02.23 05:22
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.2030
|356
|2006.02.23 05:22
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1911
|1.2030
|357
|2006.02.23 05:22
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1912
|1.2030
|358
|2006.02.23 05:52
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1913
|1.2030
|359
|2006.02.23 05:53
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1914
|1.2030
|360
|2006.02.23 05:53
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1915
|1.2030
|361
|2006.02.23 05:53
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1916
|1.2030
|362
|2006.02.23 05:53
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1917
|1.2030
|363
|2006.02.23 05:53
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1918
|1.2030
|364
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1919
|1.2030
|365
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1920
|1.2030
|366
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1921
|1.2030
|367
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1922
|1.2030
|368
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1923
|1.2030
|369
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1924
|1.2030
|370
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1925
|1.2030
|371
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1926
|1.2030
|372
|2006.02.23 05:55
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1927
|1.2030
|373
|2006.02.23 05:56
|modify
|15
|0.10
|1.1910
|1.1928
|1.2030
|374
|2006.02.23 09:46
|s/l
|15
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.2030
|15.54
|1118.48
|375
|2006.02.23 16:00
|sell
|16
|0.10
|1.1915
|1.1977
|1.1795
|376
|2006.02.24 10:37
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1795
|377
|2006.02.24 10:37
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1914
|1.1795
|378
|2006.02.24 10:54
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1913
|1.1795
|379
|2006.02.24 10:55
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1912
|1.1795
|380
|2006.02.24 10:55
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1911
|1.1795
|381
|2006.02.24 10:55
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1910
|1.1795
|382
|2006.02.24 10:55
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1909
|1.1795
|383
|2006.02.24 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1908
|1.1795
|384
|2006.02.24 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1907
|1.1795
|385
|2006.02.24 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1906
|1.1795
|386
|2006.02.24 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1905
|1.1795
|387
|2006.02.24 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1904
|1.1795
|388
|2006.02.27 17:10
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1795
|389
|2006.02.27 17:12
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1884
|1.1795
|390
|2006.02.27 18:04
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1795
|391
|2006.02.27 19:04
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1882
|1.1795
|392
|2006.02.27 19:06
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1881
|1.1795
|393
|2006.02.27 19:26
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1880
|1.1795
|394
|2006.02.27 19:30
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1879
|1.1795
|395
|2006.02.27 19:30
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1878
|1.1795
|396
|2006.02.27 19:56
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1877
|1.1795
|397
|2006.02.27 19:56
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1876
|1.1795
|398
|2006.02.27 19:56
|modify
|16
|0.10
|1.1915
|1.1875
|1.1795
|399
|2006.02.28 04:15
|s/l
|16
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1795
|41.32
|1159.80
|400
|2006.02.28 05:30
|buy
|17
|0.10
|1.1881
|1.1819
|1.2001
|401
|2006.02.28 10:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1882
|1.2001
|402
|2006.02.28 10:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1883
|1.2001
|403
|2006.02.28 10:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1884
|1.2001
|404
|2006.02.28 10:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1885
|1.2001
|405
|2006.02.28 10:25
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1886
|1.2001
|406
|2006.02.28 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1887
|1.2001
|407
|2006.02.28 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1888
|1.2001
|408
|2006.02.28 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1889
|1.2001
|409
|2006.02.28 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1890
|1.2001
|410
|2006.02.28 10:31
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1891
|1.2001
|411
|2006.02.28 13:52
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1892
|1.2001
|412
|2006.02.28 13:52
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1893
|1.2001
|413
|2006.02.28 13:53
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1894
|1.2001
|414
|2006.02.28 13:53
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1895
|1.2001
|415
|2006.02.28 13:54
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1896
|1.2001
|416
|2006.02.28 13:54
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1897
|1.2001
|417
|2006.02.28 13:56
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1898
|1.2001
|418
|2006.02.28 13:57
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1899
|1.2001
|419
|2006.02.28 13:58
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1900
|1.2001
|420
|2006.02.28 19:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1902
|1.2001
|421
|2006.02.28 19:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1903
|1.2001
|422
|2006.02.28 19:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1904
|1.2001
|423
|2006.02.28 19:25
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1906
|1.2001
|424
|2006.02.28 19:38
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1907
|1.2001
|425
|2006.02.28 19:38
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1908
|1.2001
|426
|2006.03.01 05:09
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1909
|1.2001
|427
|2006.03.01 08:06
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1910
|1.2001
|428
|2006.03.01 08:06
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1912
|1.2001
|429
|2006.03.01 08:07
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1913
|1.2001
|430
|2006.03.01 08:07
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1914
|1.2001
|431
|2006.03.01 08:08
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1915
|1.2001
|432
|2006.03.01 08:08
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1916
|1.2001
|433
|2006.03.01 08:08
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1917
|1.2001
|434
|2006.03.01 08:08
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1918
|1.2001
|435
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1919
|1.2001
|436
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1920
|1.2001
|437
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1921
|1.2001
|438
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1922
|1.2001
|439
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1923
|1.2001
|440
|2006.03.01 08:32
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1924
|1.2001
|441
|2006.03.01 08:37
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1925
|1.2001
|442
|2006.03.01 08:37
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1926
|1.2001
|443
|2006.03.01 08:37
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1927
|1.2001
|444
|2006.03.01 09:23
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1928
|1.2001
|445
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1929
|1.2001
|446
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1930
|1.2001
|447
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.2001
|448
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1932
|1.2001
|449
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1933
|1.2001
|450
|2006.03.01 09:24
|modify
|17
|0.10
|1.1881
|1.1934
|1.2001
|451
|2006.03.01 10:09
|s/l
|17
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2001
|52.18
|1211.98
|452
|2006.03.01 12:31
|sell
|18
|0.10
|1.1903
|1.1965
|1.1783
|453
|2006.03.02 08:46
|s/l
|18
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.1783
|-60.68
|1151.30
|454
|2006.03.03 14:26
|sell
|19
|0.10
|1.2021
|1.2083
|1.1901
|455
|2006.03.05 18:29
|s/l
|19
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1901
|-62.00
|1089.30
|456
|2006.03.06 05:17
|sell
|20
|0.10
|1.2053
|1.2115
|1.1933
|457
|2006.03.06 08:35
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.1933
|458
|2006.03.06 08:38
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2052
|1.1933
|459
|2006.03.06 08:42
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2051
|1.1933
|460
|2006.03.06 10:59
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2050
|1.1933
|461
|2006.03.06 10:59
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2049
|1.1933
|462
|2006.03.06 11:01
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2048
|1.1933
|463
|2006.03.06 11:01
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2047
|1.1933
|464
|2006.03.06 11:14
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2046
|1.1933
|465
|2006.03.06 11:15
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2045
|1.1933
|466
|2006.03.06 11:23
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2044
|1.1933
|467
|2006.03.06 11:23
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2043
|1.1933
|468
|2006.03.06 11:25
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2042
|1.1933
|469
|2006.03.06 11:25
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2041
|1.1933
|470
|2006.03.06 11:26
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2040
|1.1933
|471
|2006.03.06 11:26
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2039
|1.1933
|472
|2006.03.06 11:27
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2038
|1.1933
|473
|2006.03.06 11:27
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2037
|1.1933
|474
|2006.03.06 12:56
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2036
|1.1933
|475
|2006.03.06 12:56
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2035
|1.1933
|476
|2006.03.06 12:56
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2034
|1.1933
|477
|2006.03.06 12:56
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2033
|1.1933
|478
|2006.03.06 12:56
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2032
|1.1933
|479
|2006.03.06 12:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2031
|1.1933
|480
|2006.03.06 19:46
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2030
|1.1933
|481
|2006.03.06 19:46
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2029
|1.1933
|482
|2006.03.06 19:46
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2026
|1.1933
|483
|2006.03.06 20:08
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2025
|1.1933
|484
|2006.03.06 20:10
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2024
|1.1933
|485
|2006.03.06 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2023
|1.1933
|486
|2006.03.06 23:52
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2022
|1.1933
|487
|2006.03.06 23:52
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2021
|1.1933
|488
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2020
|1.1933
|489
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2019
|1.1933
|490
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2018
|1.1933
|491
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2016
|1.1933
|492
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2015
|1.1933
|493
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2014
|1.1933
|494
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2012
|1.1933
|495
|2006.03.06 23:53
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2006
|1.1933
|496
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2005
|1.1933
|497
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2004
|1.1933
|498
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2003
|1.1933
|499
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.2002
|1.1933
|500
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1999
|1.1933
|501
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1997
|1.1933
|502
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1996
|1.1933
|503
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1995
|1.1933
|504
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1994
|1.1933
|505
|2006.03.06 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1993
|1.1933
|506
|2006.03.06 23:58
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1992
|1.1933
|507
|2006.03.06 23:58
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1991
|1.1933
|508
|2006.03.06 23:58
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1989
|1.1933
|509
|2006.03.07 02:59
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1988
|1.1933
|510
|2006.03.07 02:59
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1987
|1.1933
|511
|2006.03.07 02:59
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1986
|1.1933
|512
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1984
|1.1933
|513
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1983
|1.1933
|514
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1982
|1.1933
|515
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1981
|1.1933
|516
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1980
|1.1933
|517
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1979
|1.1933
|518
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1978
|1.1933
|519
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1977
|1.1933
|520
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1976
|1.1933
|521
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1975
|1.1933
|522
|2006.03.07 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.2053
|1.1974
|1.1933
|523
|2006.03.07 03:32
|t/p
|20
|0.10
|1.1933
|1.1974
|1.1933
|120.44
|1209.74
|524
|2006.03.08 02:59
|buy
|21
|0.10
|1.1919
|1.1857
|1.2039
|525
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.2039
|526
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1920
|1.2039
|527
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1921
|1.2039
|528
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1922
|1.2039
|529
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1923
|1.2039
|530
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1924
|1.2039
|531
|2006.03.13 02:37
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1925
|1.2039
|532
|2006.03.13 02:38
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1926
|1.2039
|533
|2006.03.13 02:38
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1927
|1.2039
|534
|2006.03.13 02:38
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1928
|1.2039
|535
|2006.03.13 02:38
|modify
|21
|0.10
|1.1919
|1.1929
|1.2039
|536
|2006.03.13 03:58
|s/l
|21
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.2039
|5.90
|1215.64
|537
|2006.03.14 07:46
|sell
|22
|0.10
|1.1944
|1.2006
|1.1824
|538
|2006.03.14 10:24
|s/l
|22
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.1824
|-62.00
|1153.64
|539
|2006.03.16 00:45
|sell
|23
|0.10
|1.2052
|1.2114
|1.1932
|540
|2006.03.16 08:33
|s/l
|23
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1932
|-62.00
|1091.64
|541
|2006.03.19 17:30
|sell
|24
|0.10
|1.2168
|1.2230
|1.2048
|542
|2006.03.20 22:02
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2167
|1.2048
|543
|2006.03.20 22:02
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2166
|1.2048
|544
|2006.03.20 22:02
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2165
|1.2048
|545
|2006.03.20 23:31
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2164
|1.2048
|546
|2006.03.21 03:27
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2163
|1.2048
|547
|2006.03.21 03:27
|modify
|24
|0.10
|1.2168
|1.2162
|1.2048
|548
|2006.03.21 08:30
|s/l
|24
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2048
|6.88
|1098.52
|549
|2006.03.24 10:00
|buy
|25
|0.10
|1.1975
|1.1913
|1.2095
|550
|2006.03.24 10:10
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2095
|551
|2006.03.24 10:12
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1976
|1.2095
|552
|2006.03.24 10:12
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1977
|1.2095
|553
|2006.03.24 10:13
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1978
|1.2095
|554
|2006.03.24 10:13
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1979
|1.2095
|555
|2006.03.24 10:13
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1980
|1.2095
|556
|2006.03.24 10:17
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1981
|1.2095
|557
|2006.03.24 10:17
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1982
|1.2095
|558
|2006.03.24 10:17
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1983
|1.2095
|559
|2006.03.24 10:17
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1984
|1.2095
|560
|2006.03.24 11:29
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1985
|1.2095
|561
|2006.03.24 11:29
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1986
|1.2095
|562
|2006.03.24 11:29
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1988
|1.2095
|563
|2006.03.24 11:29
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1989
|1.2095
|564
|2006.03.24 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1990
|1.2095
|565
|2006.03.24 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1992
|1.2095
|566
|2006.03.24 11:46
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1993
|1.2095
|567
|2006.03.24 11:48
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1994
|1.2095
|568
|2006.03.24 11:49
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1995
|1.2095
|569
|2006.03.24 11:51
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1996
|1.2095
|570
|2006.03.24 11:51
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1997
|1.2095
|571
|2006.03.24 11:51
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1998
|1.2095
|572
|2006.03.24 12:52
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.1999
|1.2095
|573
|2006.03.24 13:06
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2000
|1.2095
|574
|2006.03.24 13:06
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2001
|1.2095
|575
|2006.03.24 13:07
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2002
|1.2095
|576
|2006.03.24 13:08
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2003
|1.2095
|577
|2006.03.24 13:10
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2004
|1.2095
|578
|2006.03.26 22:10
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2005
|1.2095
|579
|2006.03.26 22:23
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2007
|1.2095
|580
|2006.03.26 22:26
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2008
|1.2095
|581
|2006.03.26 22:32
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2009
|1.2095
|582
|2006.03.26 22:32
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2010
|1.2095
|583
|2006.03.26 22:33
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2011
|1.2095
|584
|2006.03.26 22:33
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2012
|1.2095
|585
|2006.03.26 22:33
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2013
|1.2095
|586
|2006.03.26 22:33
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2015
|1.2095
|587
|2006.03.26 22:33
|modify
|25
|0.10
|1.1975
|1.2016
|1.2095
|588
|2006.03.27 11:05
|s/l
|25
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2095
|40.18
|1138.70
|589
|2006.03.28 03:00
|buy
|26
|0.10
|1.2029
|1.1967
|1.2149
|590
|2006.03.28 03:22
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2149
|591
|2006.03.28 03:23
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2030
|1.2149
|592
|2006.03.28 03:23
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2031
|1.2149
|593
|2006.03.28 03:23
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2032
|1.2149
|594
|2006.03.28 03:31
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2033
|1.2149
|595
|2006.03.28 06:58
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2034
|1.2149
|596
|2006.03.28 06:58
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2035
|1.2149
|597
|2006.03.28 06:58
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2036
|1.2149
|598
|2006.03.28 06:58
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2038
|1.2149
|599
|2006.03.28 07:01
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2039
|1.2149
|600
|2006.03.28 07:01
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2040
|1.2149
|601
|2006.03.28 07:01
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2041
|1.2149
|602
|2006.03.28 07:01
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2042
|1.2149
|603
|2006.03.28 07:01
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2043
|1.2149
|604
|2006.03.28 07:02
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2044
|1.2149
|605
|2006.03.28 07:02
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2045
|1.2149
|606
|2006.03.28 07:03
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2046
|1.2149
|607
|2006.03.28 07:03
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2047
|1.2149
|608
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2048
|1.2149
|609
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2049
|1.2149
|610
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2050
|1.2149
|611
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2051
|1.2149
|612
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2052
|1.2149
|613
|2006.03.28 07:04
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2053
|1.2149
|614
|2006.03.28 08:26
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2054
|1.2149
|615
|2006.03.28 08:26
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2055
|1.2149
|616
|2006.03.28 08:28
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2056
|1.2149
|617
|2006.03.28 08:28
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2057
|1.2149
|618
|2006.03.28 08:29
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2058
|1.2149
|619
|2006.03.28 08:29
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2059
|1.2149
|620
|2006.03.28 08:29
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2060
|1.2149
|621
|2006.03.28 08:32
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2061
|1.2149
|622
|2006.03.28 08:32
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2062
|1.2149
|623
|2006.03.28 08:34
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2063
|1.2149
|624
|2006.03.28 08:47
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2064
|1.2149
|625
|2006.03.28 08:47
|modify
|26
|0.10
|1.2029
|1.2065
|1.2149
|626
|2006.03.28 10:11
|s/l
|26
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2149
|36.00
|1174.70
|627
|2006.03.29 11:45
|buy
|27
|0.10
|1.2032
|1.1970
|1.2152
|628
|2006.03.29 23:16
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2152
|629
|2006.03.29 23:16
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2033
|1.2152
|630
|2006.03.29 23:37
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2034
|1.2152
|631
|2006.03.29 23:38
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2152
|632
|2006.03.30 00:02
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2036
|1.2152
|633
|2006.03.30 00:03
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2037
|1.2152
|634
|2006.03.30 00:04
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2038
|1.2152
|635
|2006.03.30 00:23
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2039
|1.2152
|636
|2006.03.30 00:25
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2040
|1.2152
|637
|2006.03.30 00:25
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2041
|1.2152
|638
|2006.03.30 00:25
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2042
|1.2152
|639
|2006.03.30 00:26
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2043
|1.2152
|640
|2006.03.30 06:22
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2044
|1.2152
|641
|2006.03.30 06:22
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2045
|1.2152
|642
|2006.03.30 06:22
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2046
|1.2152
|643
|2006.03.30 06:22
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2047
|1.2152
|644
|2006.03.30 06:33
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2048
|1.2152
|645
|2006.03.30 06:34
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2049
|1.2152
|646
|2006.03.30 06:34
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2051
|1.2152
|647
|2006.03.30 06:38
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2052
|1.2152
|648
|2006.03.30 06:38
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2053
|1.2152
|649
|2006.03.30 06:38
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2054
|1.2152
|650
|2006.03.30 06:49
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2055
|1.2152
|651
|2006.03.30 06:49
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2056
|1.2152
|652
|2006.03.30 07:05
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2057
|1.2152
|653
|2006.03.30 07:05
|modify
|27
|0.10
|1.2032
|1.2058
|1.2152
|654
|2006.03.30 08:52
|s/l
|27
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2152
|23.54
|1198.24
|655
|2006.03.31 03:45
|sell
|28
|0.10
|1.2120
|1.2182
|1.2000
|656
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2118
|1.2000
|657
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2117
|1.2000
|658
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2115
|1.2000
|659
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2114
|1.2000
|660
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2113
|1.2000
|661
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2112
|1.2000
|662
|2006.04.02 23:01
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2110
|1.2000
|663
|2006.04.02 23:02
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2109
|1.2000
|664
|2006.04.02 23:02
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2108
|1.2000
|665
|2006.04.02 23:02
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2107
|1.2000
|666
|2006.04.02 23:02
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2106
|1.2000
|667
|2006.04.02 23:07
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2105
|1.2000
|668
|2006.04.03 00:34
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2103
|1.2000
|669
|2006.04.03 00:35
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2102
|1.2000
|670
|2006.04.03 00:35
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2101
|1.2000
|671
|2006.04.03 00:38
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2100
|1.2000
|672
|2006.04.03 00:39
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2099
|1.2000
|673
|2006.04.03 00:39
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2098
|1.2000
|674
|2006.04.03 00:39
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2097
|1.2000
|675
|2006.04.03 00:40
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2096
|1.2000
|676
|2006.04.03 00:42
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2095
|1.2000
|677
|2006.04.03 00:42
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2093
|1.2000
|678
|2006.04.03 00:42
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2091
|1.2000
|679
|2006.04.03 00:42
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2090
|1.2000
|680
|2006.04.03 00:42
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2089
|1.2000
|681
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2000
|682
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2086
|1.2000
|683
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2085
|1.2000
|684
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2082
|1.2000
|685
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2079
|1.2000
|686
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2077
|1.2000
|687
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2076
|1.2000
|688
|2006.04.03 00:43
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2075
|1.2000
|689
|2006.04.03 03:11
|modify
|28
|0.10
|1.2120
|1.2074
|1.2000
|690
|2006.04.03 10:00
|s/l
|28
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2000
|46.44
|1244.68
|691
|2006.04.05 06:45
|sell
|29
|0.10
|1.2255
|1.2317
|1.2135
|692
|2006.04.06 04:58
|s/l
|29
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2135
|-60.68
|1184.00
|693
|2006.04.06 08:40
|sell
|30
|0.10
|1.2285
|1.2347
|1.2165
|694
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2284
|1.2165
|695
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2283
|1.2165
|696
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2282
|1.2165
|697
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2281
|1.2165
|698
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2280
|1.2165
|699
|2006.04.06 08:47
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2278
|1.2165
|700
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2277
|1.2165
|701
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2276
|1.2165
|702
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2275
|1.2165
|703
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2274
|1.2165
|704
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2273
|1.2165
|705
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2272
|1.2165
|706
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2271
|1.2165
|707
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2269
|1.2165
|708
|2006.04.06 08:50
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2268
|1.2165
|709
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2267
|1.2165
|710
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2266
|1.2165
|711
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2265
|1.2165
|712
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2264
|1.2165
|713
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2263
|1.2165
|714
|2006.04.06 08:51
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2261
|1.2165
|715
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2260
|1.2165
|716
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2258
|1.2165
|717
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2257
|1.2165
|718
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2256
|1.2165
|719
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2253
|1.2165
|720
|2006.04.06 08:56
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2252
|1.2165
|721
|2006.04.06 08:57
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2251
|1.2165
|722
|2006.04.06 09:36
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2250
|1.2165
|723
|2006.04.06 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2249
|1.2165
|724
|2006.04.06 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2248
|1.2165
|725
|2006.04.06 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2247
|1.2165
|726
|2006.04.06 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2246
|1.2165
|727
|2006.04.06 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2245
|1.2165
|728
|2006.04.06 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2165
|729
|2006.04.06 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2243
|1.2165
|730
|2006.04.06 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2242
|1.2165
|731
|2006.04.06 10:02
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2241
|1.2165
|732
|2006.04.06 10:03
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2240
|1.2165
|733
|2006.04.06 10:03
|modify
|30
|0.10
|1.2285
|1.2239
|1.2165
|734
|2006.04.06 10:30
|s/l
|30
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2165
|46.00
|1230.00
|735
|2006.04.10 18:01
|buy
|31
|0.10
|1.2113
|1.2051
|1.2233
|736
|2006.04.11 15:50
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2233
|737
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2114
|1.2233
|738
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2115
|1.2233
|739
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2117
|1.2233
|740
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2118
|1.2233
|741
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2119
|1.2233
|742
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2120
|1.2233
|743
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2121
|1.2233
|744
|2006.04.11 19:54
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2122
|1.2233
|745
|2006.04.11 20:16
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2123
|1.2233
|746
|2006.04.11 20:16
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2124
|1.2233
|747
|2006.04.11 20:24
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2125
|1.2233
|748
|2006.04.11 20:24
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2126
|1.2233
|749
|2006.04.11 20:24
|modify
|31
|0.10
|1.2113
|1.2127
|1.2233
|750
|2006.04.12 08:03
|s/l
|31
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2233
|12.36
|1242.36
|751
|2006.04.13 03:30
|buy
|32
|0.10
|1.2129
|1.2067
|1.2249
|752
|2006.04.16 21:04
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2249
|753
|2006.04.16 21:04
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2130
|1.2249
|754
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2131
|1.2249
|755
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2132
|1.2249
|756
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2133
|1.2249
|757
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2134
|1.2249
|758
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2135
|1.2249
|759
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2136
|1.2249
|760
|2006.04.16 21:05
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2137
|1.2249
|761
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2138
|1.2249
|762
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2140
|1.2249
|763
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2141
|1.2249
|764
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2142
|1.2249
|765
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2143
|1.2249
|766
|2006.04.16 21:07
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2144
|1.2249
|767
|2006.04.16 21:19
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2145
|1.2249
|768
|2006.04.16 21:19
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2146
|1.2249
|769
|2006.04.16 21:20
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2147
|1.2249
|770
|2006.04.16 21:20
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2148
|1.2249
|771
|2006.04.16 21:20
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2149
|1.2249
|772
|2006.04.16 21:20
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2150
|1.2249
|773
|2006.04.16 21:22
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2151
|1.2249
|774
|2006.04.16 21:22
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2152
|1.2249
|775
|2006.04.16 21:22
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2153
|1.2249
|776
|2006.04.16 21:33
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2155
|1.2249
|777
|2006.04.16 21:33
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2156
|1.2249
|778
|2006.04.17 07:39
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.2249
|779
|2006.04.17 07:40
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2158
|1.2249
|780
|2006.04.17 07:40
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.2249
|781
|2006.04.17 07:40
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2160
|1.2249
|782
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2161
|1.2249
|783
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2162
|1.2249
|784
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2163
|1.2249
|785
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2164
|1.2249
|786
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2165
|1.2249
|787
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2166
|1.2249
|788
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2167
|1.2249
|789
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2168
|1.2249
|790
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2169
|1.2249
|791
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2170
|1.2249
|792
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2171
|1.2249
|793
|2006.04.17 07:41
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2173
|1.2249
|794
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2175
|1.2249
|795
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2176
|1.2249
|796
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2177
|1.2249
|797
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2178
|1.2249
|798
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2179
|1.2249
|799
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2180
|1.2249
|800
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2181
|1.2249
|801
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2182
|1.2249
|802
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2183
|1.2249
|803
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2184
|1.2249
|804
|2006.04.17 07:42
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2185
|1.2249
|805
|2006.04.17 07:51
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2186
|1.2249
|806
|2006.04.17 07:51
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2189
|1.2249
|807
|2006.04.17 07:51
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2190
|1.2249
|808
|2006.04.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2191
|1.2249
|809
|2006.04.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2192
|1.2249
|810
|2006.04.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2193
|1.2249
|811
|2006.04.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2194
|1.2249
|812
|2006.04.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2195
|1.2249
|813
|2006.04.17 07:54
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2196
|1.2249
|814
|2006.04.17 07:54
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2197
|1.2249
|815
|2006.04.17 07:54
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2198
|1.2249
|816
|2006.04.17 07:55
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2199
|1.2249
|817
|2006.04.17 07:55
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2200
|1.2249
|818
|2006.04.17 08:18
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2201
|1.2249
|819
|2006.04.17 08:19
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2202
|1.2249
|820
|2006.04.17 08:19
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2203
|1.2249
|821
|2006.04.17 08:19
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2204
|1.2249
|822
|2006.04.17 08:21
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2205
|1.2249
|823
|2006.04.17 08:21
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2206
|1.2249
|824
|2006.04.17 08:21
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2207
|1.2249
|825
|2006.04.17 08:21
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2208
|1.2249
|826
|2006.04.17 08:23
|modify
|32
|0.10
|1.2129
|1.2209
|1.2249
|827
|2006.04.17 08:23
|t/p
|32
|0.10
|1.2249
|1.2209
|1.2249
|118.36
|1360.72
|828
|2006.04.18 04:00
|sell
|33
|0.10
|1.2234
|1.2296
|1.2114
|829
|2006.04.18 08:54
|s/l
|33
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2114
|-62.00
|1298.72
|830
|2006.04.19 07:45
|sell
|34
|0.10
|1.2332
|1.2394
|1.2212
|831
|2006.04.19 09:22
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2212
|832
|2006.04.19 09:22
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2331
|1.2212
|833
|2006.04.19 09:22
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2330
|1.2212
|834
|2006.04.19 09:22
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2329
|1.2212
|835
|2006.04.19 09:22
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2328
|1.2212
|836
|2006.04.19 09:23
|modify
|34
|0.10
|1.2332
|1.2327
|1.2212
|837
|2006.04.19 10:04
|s/l
|34
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2212
|5.00
|1303.72
|838
|2006.04.19 21:15
|sell
|35
|0.10
|1.2347
|1.2409
|1.2227
|839
|2006.04.20 10:06
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2227
|840
|2006.04.20 10:06
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2346
|1.2227
|841
|2006.04.20 10:06
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2345
|1.2227
|842
|2006.04.20 10:06
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2344
|1.2227
|843
|2006.04.20 10:07
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2343
|1.2227
|844
|2006.04.20 10:07
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2342
|1.2227
|845
|2006.04.20 10:07
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2341
|1.2227
|846
|2006.04.20 10:48
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2340
|1.2227
|847
|2006.04.20 10:49
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2338
|1.2227
|848
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2337
|1.2227
|849
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2336
|1.2227
|850
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2335
|1.2227
|851
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2334
|1.2227
|852
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2333
|1.2227
|853
|2006.04.20 10:50
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2332
|1.2227
|854
|2006.04.20 10:51
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2331
|1.2227
|855
|2006.04.20 10:51
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2330
|1.2227
|856
|2006.04.20 10:51
|modify
|35
|0.10
|1.2347
|1.2329
|1.2227
|857
|2006.04.20 11:13
|s/l
|35
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2227
|19.32
|1323.04
|858
|2006.04.24 10:30
|sell
|36
|0.10
|1.2343
|1.2405
|1.2223
|859
|2006.04.24 14:04
|s/l
|36
|0.10
|1.2405
|1.2405
|1.2223
|-62.00
|1261.04
|860
|2006.04.24 21:30
|sell
|37
|0.10
|1.2370
|1.2432
|1.2250
|861
|2006.04.25 08:19
|s/l
|37
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2250
|-61.56
|1199.48
|862
|2006.04.26 01:00
|sell
|38
|0.10
|1.2415
|1.2477
|1.2295
|863
|2006.04.27 10:00
|s/l
|38
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2295
|-60.68
|1138.80
|864
|2006.05.01 04:52
|sell
|39
|0.10
|1.2615
|1.2677
|1.2495
|865
|2006.05.01 08:57
|s/l
|39
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2495
|-62.00
|1076.80
|866
|2006.05.01 11:00
|sell
|40
|0.10
|1.2615
|1.2677
|1.2495
|867
|2006.05.01 15:40
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2615
|1.2495
|868
|2006.05.01 15:40
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2613
|1.2495
|869
|2006.05.01 15:40
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2612
|1.2495
|870
|2006.05.01 15:40
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2611
|1.2495
|871
|2006.05.01 15:41
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2610
|1.2495
|872
|2006.05.01 15:41
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2609
|1.2495
|873
|2006.05.01 15:41
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2608
|1.2495
|874
|2006.05.01 15:41
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2607
|1.2495
|875
|2006.05.01 15:42
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2606
|1.2495
|876
|2006.05.01 15:42
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2605
|1.2495
|877
|2006.05.01 15:42
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2604
|1.2495
|878
|2006.05.01 15:42
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2602
|1.2495
|879
|2006.05.01 15:43
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2601
|1.2495
|880
|2006.05.01 15:43
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2600
|1.2495
|881
|2006.05.01 15:45
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2599
|1.2495
|882
|2006.05.01 15:45
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2598
|1.2495
|883
|2006.05.01 15:45
|modify
|40
|0.10
|1.2615
|1.2596
|1.2495
|884
|2006.05.01 16:08
|s/l
|40
|0.10
|1.2596
|1.2596
|1.2495
|19.00
|1095.80
|885
|2006.05.02 15:40
|sell
|41
|0.10
|1.2624
|1.2686
|1.2504
|886
|2006.05.04 04:34
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2504
|887
|2006.05.04 04:34
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2623
|1.2504
|888
|2006.05.04 04:34
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2622
|1.2504
|889
|2006.05.04 04:34
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2621
|1.2504
|890
|2006.05.04 04:35
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2620
|1.2504
|891
|2006.05.04 04:35
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2619
|1.2504
|892
|2006.05.04 04:35
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2618
|1.2504
|893
|2006.05.04 04:35
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2617
|1.2504
|894
|2006.05.04 04:35
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2616
|1.2504
|895
|2006.05.04 04:54
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2615
|1.2504
|896
|2006.05.04 04:54
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2614
|1.2504
|897
|2006.05.04 04:54
|modify
|41
|0.10
|1.2624
|1.2613
|1.2504
|898
|2006.05.04 08:33
|s/l
|41
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2504
|12.76
|1108.56
|899
|2006.05.05 04:30
|sell
|42
|0.10
|1.2677
|1.2739
|1.2557
|900
|2006.05.05 08:30
|s/l
|42
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2557
|-62.00
|1046.56
|901
|2006.05.07 22:00
|sell
|43
|0.10
|1.2718
|1.2780
|1.2598
|902
|2006.05.08 04:30
|s/l
|43
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2598
|-61.56
|985.00
|903
|2006.05.08 10:00
|sell
|44
|0.10
|1.2710
|1.2772
|1.2590
|904
|2006.05.09 02:56
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2590
|905
|2006.05.09 02:56
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2709
|1.2590
|906
|2006.05.09 02:56
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2708
|1.2590
|907
|2006.05.09 02:56
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2707
|1.2590
|908
|2006.05.09 03:12
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2706
|1.2590
|909
|2006.05.09 03:12
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2705
|1.2590
|910
|2006.05.09 03:13
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2704
|1.2590
|911
|2006.05.09 03:13
|modify
|44
|0.10
|1.2710
|1.2703
|1.2590
|912
|2006.05.09 07:22
|s/l
|44
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2590
|7.44
|992.44
|913
|2006.05.10 18:45
|sell
|45
|0.10
|1.2773
|1.2835
|1.2653
|914
|2006.05.10 21:14
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2653
|915
|2006.05.10 21:14
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2772
|1.2653
|916
|2006.05.10 21:14
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2771
|1.2653
|917
|2006.05.10 21:15
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2770
|1.2653
|918
|2006.05.10 21:16
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2769
|1.2653
|919
|2006.05.10 21:17
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2768
|1.2653
|920
|2006.05.10 21:17
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2766
|1.2653
|921
|2006.05.10 21:18
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2765
|1.2653
|922
|2006.05.10 21:19
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2764
|1.2653
|923
|2006.05.10 21:19
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2763
|1.2653
|924
|2006.05.10 21:19
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2762
|1.2653
|925
|2006.05.10 21:33
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2761
|1.2653
|926
|2006.05.10 21:34
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2760
|1.2653
|927
|2006.05.10 21:34
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2759
|1.2653
|928
|2006.05.10 21:34
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2758
|1.2653
|929
|2006.05.10 21:35
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2757
|1.2653
|930
|2006.05.10 21:35
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2756
|1.2653
|931
|2006.05.10 21:35
|modify
|45
|0.10
|1.2773
|1.2755
|1.2653
|932
|2006.05.11 02:36
|s/l
|45
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2653
|19.32
|1011.76
|933
|2006.05.15 02:28
|sell
|46
|0.10
|1.2904
|1.2966
|1.2784
|934
|2006.05.15 04:04
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2784
|935
|2006.05.15 04:05
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2903
|1.2784
|936
|2006.05.15 04:05
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2902
|1.2784
|937
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2901
|1.2784
|938
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2900
|1.2784
|939
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2899
|1.2784
|940
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2898
|1.2784
|941
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2897
|1.2784
|942
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2896
|1.2784
|943
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2895
|1.2784
|944
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2894
|1.2784
|945
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2893
|1.2784
|946
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2892
|1.2784
|947
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2891
|1.2784
|948
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2890
|1.2784
|949
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2889
|1.2784
|950
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2888
|1.2784
|951
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2887
|1.2784
|952
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2886
|1.2784
|953
|2006.05.15 04:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2885
|1.2784
|954
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2884
|1.2784
|955
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2883
|1.2784
|956
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2882
|1.2784
|957
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2881
|1.2784
|958
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2880
|1.2784
|959
|2006.05.15 04:07
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2879
|1.2784
|960
|2006.05.15 04:08
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2878
|1.2784
|961
|2006.05.15 04:08
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2877
|1.2784
|962
|2006.05.15 04:16
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2876
|1.2784
|963
|2006.05.15 04:16
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2875
|1.2784
|964
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2874
|1.2784
|965
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2873
|1.2784
|966
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2872
|1.2784
|967
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2871
|1.2784
|968
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2870
|1.2784
|969
|2006.05.15 04:19
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2869
|1.2784
|970
|2006.05.15 04:20
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2868
|1.2784
|971
|2006.05.15 04:20
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2867
|1.2784
|972
|2006.05.15 04:25
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2866
|1.2784
|973
|2006.05.15 04:25
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2865
|1.2784
|974
|2006.05.15 04:25
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2864
|1.2784
|975
|2006.05.15 04:25
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2863
|1.2784
|976
|2006.05.15 04:30
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2862
|1.2784
|977
|2006.05.15 06:40
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2861
|1.2784
|978
|2006.05.15 06:41
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2860
|1.2784
|979
|2006.05.15 06:41
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2859
|1.2784
|980
|2006.05.15 06:41
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2858
|1.2784
|981
|2006.05.15 06:41
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2857
|1.2784
|982
|2006.05.15 06:42
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2856
|1.2784
|983
|2006.05.15 06:42
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2855
|1.2784
|984
|2006.05.15 06:42
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2854
|1.2784
|985
|2006.05.15 06:48
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2853
|1.2784
|986
|2006.05.15 06:48
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2852
|1.2784
|987
|2006.05.15 06:52
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2851
|1.2784
|988
|2006.05.15 06:52
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2850
|1.2784
|989
|2006.05.15 06:52
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2849
|1.2784
|990
|2006.05.15 06:52
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2848
|1.2784
|991
|2006.05.15 06:52
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2847
|1.2784
|992
|2006.05.15 06:54
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2846
|1.2784
|993
|2006.05.15 06:55
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2845
|1.2784
|994
|2006.05.15 06:56
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2844
|1.2784
|995
|2006.05.15 06:58
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2843
|1.2784
|996
|2006.05.15 06:58
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2842
|1.2784
|997
|2006.05.15 07:06
|modify
|46
|0.10
|1.2904
|1.2841
|1.2784
|998
|2006.05.15 08:22
|s/l
|46
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2784
|63.00
|1074.76
|999
|2006.05.17 10:30
|sell
|47
|0.10
|1.2787
|1.2849
|1.2667
|1000
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2667
|1001
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2786
|1.2667
|1002
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2785
|1.2667
|1003
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2784
|1.2667
|1004
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2783
|1.2667
|1005
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2782
|1.2667
|1006
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2779
|1.2667
|1007
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2778
|1.2667
|1008
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2777
|1.2667
|1009
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2776
|1.2667
|1010
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2775
|1.2667
|1011
|2006.05.17 11:30
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2774
|1.2667
|1012
|2006.05.17 11:32
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2773
|1.2667
|1013
|2006.05.17 11:32
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2772
|1.2667
|1014
|2006.05.17 11:32
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2771
|1.2667
|1015
|2006.05.17 11:32
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2770
|1.2667
|1016
|2006.05.17 11:56
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2769
|1.2667
|1017
|2006.05.17 11:57
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2768
|1.2667
|1018
|2006.05.17 11:57
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2767
|1.2667
|1019
|2006.05.17 11:58
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2766
|1.2667
|1020
|2006.05.17 11:58
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2765
|1.2667
|1021
|2006.05.17 11:58
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2764
|1.2667
|1022
|2006.05.17 11:59
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2763
|1.2667
|1023
|2006.05.17 11:59
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2762
|1.2667
|1024
|2006.05.17 11:59
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2761
|1.2667
|1025
|2006.05.17 12:00
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2760
|1.2667
|1026
|2006.05.17 12:00
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2759
|1.2667
|1027
|2006.05.17 12:00
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2758
|1.2667
|1028
|2006.05.17 14:01
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2757
|1.2667
|1029
|2006.05.17 14:01
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2756
|1.2667
|1030
|2006.05.17 14:16
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2755
|1.2667
|1031
|2006.05.17 14:16
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2754
|1.2667
|1032
|2006.05.17 14:16
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2753
|1.2667
|1033
|2006.05.17 14:16
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2752
|1.2667
|1034
|2006.05.17 14:17
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2751
|1.2667
|1035
|2006.05.17 14:17
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2750
|1.2667
|1036
|2006.05.17 14:17
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2749
|1.2667
|1037
|2006.05.17 14:17
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2748
|1.2667
|1038
|2006.05.17 14:25
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2747
|1.2667
|1039
|2006.05.17 14:25
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2746
|1.2667
|1040
|2006.05.17 14:25
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2745
|1.2667
|1041
|2006.05.17 14:25
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2744
|1.2667
|1042
|2006.05.17 14:25
|modify
|47
|0.10
|1.2787
|1.2743
|1.2667
|1043
|2006.05.17 14:53
|s/l
|47
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2667
|44.00
|1118.76
|1044
|2006.05.18 06:00
|buy
|48
|0.10
|1.2790
|1.2728
|1.2910
|1045
|2006.05.18 09:35
|modify
|48
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2910
|1046
|2006.05.18 09:35
|modify
|48
|0.10
|1.2790
|1.2791
|1.2910
|1047
|2006.05.18 09:35
|modify
|48
|0.10
|1.2790
|1.2792
|1.2910
|1048
|2006.05.18 09:35
|modify
|48
|0.10
|1.2790
|1.2795
|1.2910
|1049
|2006.05.18 09:36
|modify
|48
|0.10
|1.2790
|1.2796
|1.2910
|1050
|2006.05.18 10:26
|s/l
|48
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2910
|6.00
|1124.76
|1051
|2006.05.19 03:45
|sell
|49
|0.10
|1.2765
|1.2827
|1.2645
|1052
|2006.05.19 09:03
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2645
|1053
|2006.05.19 09:03
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2764
|1.2645
|1054
|2006.05.19 09:03
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2763
|1.2645
|1055
|2006.05.19 09:03
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2762
|1.2645
|1056
|2006.05.19 09:03
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2760
|1.2645
|1057
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2759
|1.2645
|1058
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2757
|1.2645
|1059
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2756
|1.2645
|1060
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2755
|1.2645
|1061
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2754
|1.2645
|1062
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2753
|1.2645
|1063
|2006.05.19 09:04
|modify
|49
|0.10
|1.2765
|1.2752
|1.2645
|1064
|2006.05.19 09:36
|s/l
|49
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2645
|13.00
|1137.76
|1065
|2006.05.22 07:00
|buy
|50
|0.10
|1.2772
|1.2710
|1.2892
|1066
|2006.05.22 10:21
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2892
|1067
|2006.05.22 10:22
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2773
|1.2892
|1068
|2006.05.22 10:22
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2774
|1.2892
|1069
|2006.05.22 10:22
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2775
|1.2892
|1070
|2006.05.22 10:22
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2776
|1.2892
|1071
|2006.05.22 11:00
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2777
|1.2892
|1072
|2006.05.22 11:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2778
|1.2892
|1073
|2006.05.22 11:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2779
|1.2892
|1074
|2006.05.22 11:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2780
|1.2892
|1075
|2006.05.22 11:11
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2781
|1.2892
|1076
|2006.05.22 11:11
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2782
|1.2892
|1077
|2006.05.22 11:11
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2783
|1.2892
|1078
|2006.05.22 11:11
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2784
|1.2892
|1079
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2785
|1.2892
|1080
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2786
|1.2892
|1081
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2787
|1.2892
|1082
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2788
|1.2892
|1083
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2789
|1.2892
|1084
|2006.05.22 11:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2790
|1.2892
|1085
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2791
|1.2892
|1086
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2792
|1.2892
|1087
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2793
|1.2892
|1088
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2794
|1.2892
|1089
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2795
|1.2892
|1090
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2796
|1.2892
|1091
|2006.05.22 11:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2797
|1.2892
|1092
|2006.05.22 11:15
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2799
|1.2892
|1093
|2006.05.22 11:15
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2800
|1.2892
|1094
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2801
|1.2892
|1095
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2802
|1.2892
|1096
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2803
|1.2892
|1097
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2804
|1.2892
|1098
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2805
|1.2892
|1099
|2006.05.22 11:50
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2806
|1.2892
|1100
|2006.05.22 11:51
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2807
|1.2892
|1101
|2006.05.22 11:51
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2808
|1.2892
|1102
|2006.05.22 11:51
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2809
|1.2892
|1103
|2006.05.22 11:52
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2810
|1.2892
|1104
|2006.05.22 11:54
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2811
|1.2892
|1105
|2006.05.22 11:55
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2812
|1.2892
|1106
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2813
|1.2892
|1107
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2814
|1.2892
|1108
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2815
|1.2892
|1109
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2816
|1.2892
|1110
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2818
|1.2892
|1111
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2820
|1.2892
|1112
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2821
|1.2892
|1113
|2006.05.22 14:02
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2822
|1.2892
|1114
|2006.05.22 14:07
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2823
|1.2892
|1115
|2006.05.22 14:07
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2824
|1.2892
|1116
|2006.05.22 14:08
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2825
|1.2892
|1117
|2006.05.22 14:08
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2826
|1.2892
|1118
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2828
|1.2892
|1119
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2829
|1.2892
|1120
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2830
|1.2892
|1121
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2831
|1.2892
|1122
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2832
|1.2892
|1123
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2834
|1.2892
|1124
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2835
|1.2892
|1125
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2836
|1.2892
|1126
|2006.05.22 14:09
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2837
|1.2892
|1127
|2006.05.22 14:12
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2838
|1.2892
|1128
|2006.05.22 14:13
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2839
|1.2892
|1129
|2006.05.22 14:13
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2840
|1.2892
|1130
|2006.05.22 14:13
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2841
|1.2892
|1131
|2006.05.22 14:13
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2842
|1.2892
|1132
|2006.05.22 14:13
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2843
|1.2892
|1133
|2006.05.22 14:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2844
|1.2892
|1134
|2006.05.22 14:14
|modify
|50
|0.10
|1.2772
|1.2845
|1.2892
|1135
|2006.05.22 19:01
|s/l
|50
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2892
|73.00
|1210.76
|1136
|2006.05.23 08:32
|sell
|51
|0.10
|1.2830
|1.2892
|1.2710
|1137
|2006.05.23 17:58
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2829
|1.2710
|1138
|2006.05.23 17:58
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2826
|1.2710
|1139
|2006.05.23 17:58
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2824
|1.2710
|1140
|2006.05.23 17:59
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2823
|1.2710
|1141
|2006.05.23 17:59
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2822
|1.2710
|1142
|2006.05.23 17:59
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2821
|1.2710
|1143
|2006.05.23 18:01
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2820
|1.2710
|1144
|2006.05.23 18:01
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2819
|1.2710
|1145
|2006.05.23 18:02
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2818
|1.2710
|1146
|2006.05.23 18:02
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2817
|1.2710
|1147
|2006.05.23 18:02
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2813
|1.2710
|1148
|2006.05.23 18:02
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2812
|1.2710
|1149
|2006.05.23 18:07
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2811
|1.2710
|1150
|2006.05.23 18:07
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2810
|1.2710
|1151
|2006.05.23 18:07
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2809
|1.2710
|1152
|2006.05.23 18:08
|modify
|51
|0.10
|1.2830
|1.2808
|1.2710
|1153
|2006.05.23 20:13
|s/l
|51
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2710
|22.00
|1232.76
|1154
|2006.05.24 11:30
|sell
|52
|0.10
|1.2738
|1.2800
|1.2618
|1155
|2006.05.25 04:42
|s/l
|52
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2618
|-60.68
|1172.08
|1156
|2006.05.26 04:00
|buy
|53
|0.10
|1.2815
|1.2753
|1.2935
|1157
|2006.05.26 09:35
|s/l
|53
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2935
|-62.00
|1110.08
|1158
|2006.05.29 03:15
|buy
|54
|0.10
|1.2751
|1.2689
|1.2871
|1159
|2006.05.29 22:46
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2871
|1160
|2006.05.29 22:46
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2752
|1.2871
|1161
|2006.05.29 22:47
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2753
|1.2871
|1162
|2006.05.29 22:47
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2754
|1.2871
|1163
|2006.05.29 22:47
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2755
|1.2871
|1164
|2006.05.29 22:47
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2758
|1.2871
|1165
|2006.05.29 22:47
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2762
|1.2871
|1166
|2006.05.29 22:52
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2763
|1.2871
|1167
|2006.05.29 22:52
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2764
|1.2871
|1168
|2006.05.29 22:53
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2766
|1.2871
|1169
|2006.05.29 22:53
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2767
|1.2871
|1170
|2006.05.29 22:53
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2768
|1.2871
|1171
|2006.05.29 23:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2769
|1.2871
|1172
|2006.05.29 23:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2770
|1.2871
|1173
|2006.05.29 23:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2771
|1.2871
|1174
|2006.05.29 23:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2772
|1.2871
|1175
|2006.05.29 23:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2773
|1.2871
|1176
|2006.05.29 23:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2774
|1.2871
|1177
|2006.05.29 23:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2775
|1.2871
|1178
|2006.05.29 23:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2776
|1.2871
|1179
|2006.05.29 23:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2777
|1.2871
|1180
|2006.05.29 23:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2778
|1.2871
|1181
|2006.05.29 23:13
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2779
|1.2871
|1182
|2006.05.29 23:13
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2780
|1.2871
|1183
|2006.05.29 23:33
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2781
|1.2871
|1184
|2006.05.29 23:33
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2782
|1.2871
|1185
|2006.05.30 02:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2783
|1.2871
|1186
|2006.05.30 02:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2784
|1.2871
|1187
|2006.05.30 02:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2785
|1.2871
|1188
|2006.05.30 02:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2786
|1.2871
|1189
|2006.05.30 02:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2787
|1.2871
|1190
|2006.05.30 02:08
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2788
|1.2871
|1191
|2006.05.30 02:08
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2789
|1.2871
|1192
|2006.05.30 02:08
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2790
|1.2871
|1193
|2006.05.30 02:08
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2791
|1.2871
|1194
|2006.05.30 02:08
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2793
|1.2871
|1195
|2006.05.30 02:09
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2794
|1.2871
|1196
|2006.05.30 02:09
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2795
|1.2871
|1197
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2796
|1.2871
|1198
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2797
|1.2871
|1199
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2798
|1.2871
|1200
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2799
|1.2871
|1201
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2800
|1.2871
|1202
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2871
|1203
|2006.05.30 02:10
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2802
|1.2871
|1204
|2006.05.30 02:16
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2803
|1.2871
|1205
|2006.05.30 02:21
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2804
|1.2871
|1206
|2006.05.30 03:01
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2805
|1.2871
|1207
|2006.05.30 03:01
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2806
|1.2871
|1208
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2807
|1.2871
|1209
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2808
|1.2871
|1210
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2809
|1.2871
|1211
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2811
|1.2871
|1212
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2812
|1.2871
|1213
|2006.05.30 03:02
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2813
|1.2871
|1214
|2006.05.30 03:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2814
|1.2871
|1215
|2006.05.30 03:03
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2815
|1.2871
|1216
|2006.05.30 03:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2816
|1.2871
|1217
|2006.05.30 03:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2817
|1.2871
|1218
|2006.05.30 03:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2818
|1.2871
|1219
|2006.05.30 03:04
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2819
|1.2871
|1220
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2820
|1.2871
|1221
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2871
|1222
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2822
|1.2871
|1223
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2823
|1.2871
|1224
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2824
|1.2871
|1225
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2825
|1.2871
|1226
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2826
|1.2871
|1227
|2006.05.30 03:05
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2827
|1.2871
|1228
|2006.05.30 05:50
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2828
|1.2871
|1229
|2006.05.30 05:50
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2829
|1.2871
|1230
|2006.05.30 05:50
|modify
|54
|0.10
|1.2751
|1.2830
|1.2871
|1231
|2006.05.30 05:51
|t/p
|54
|0.10
|1.2871
|1.2830
|1.2871
|119.18
|1229.26
|1232
|2006.05.31 08:30
|sell
|55
|0.10
|1.2866
|1.2928
|1.2746
|1233
|2006.05.31 11:15
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2746
|1234
|2006.05.31 11:20
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2865
|1.2746
|1235
|2006.05.31 14:02
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2863
|1.2746
|1236
|2006.05.31 14:02
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2862
|1.2746
|1237
|2006.05.31 14:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2861
|1.2746
|1238
|2006.05.31 14:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2859
|1.2746
|1239
|2006.05.31 14:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2858
|1.2746
|1240
|2006.05.31 14:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2857
|1.2746
|1241
|2006.05.31 14:36
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2856
|1.2746
|1242
|2006.05.31 14:36
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2855
|1.2746
|1243
|2006.05.31 14:36
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2854
|1.2746
|1244
|2006.05.31 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2853
|1.2746
|1245
|2006.05.31 14:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2852
|1.2746
|1246
|2006.05.31 14:58
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2851
|1.2746
|1247
|2006.05.31 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2850
|1.2746
|1248
|2006.05.31 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2849
|1.2746
|1249
|2006.05.31 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2848
|1.2746
|1250
|2006.05.31 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2847
|1.2746
|1251
|2006.05.31 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2846
|1.2746
|1252
|2006.05.31 20:28
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2844
|1.2746
|1253
|2006.05.31 20:29
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2843
|1.2746
|1254
|2006.05.31 20:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2842
|1.2746
|1255
|2006.05.31 20:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2841
|1.2746
|1256
|2006.05.31 20:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2840
|1.2746
|1257
|2006.05.31 20:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2838
|1.2746
|1258
|2006.05.31 20:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2837
|1.2746
|1259
|2006.05.31 20:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2835
|1.2746
|1260
|2006.05.31 20:33
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2833
|1.2746
|1261
|2006.05.31 20:34
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2831
|1.2746
|1262
|2006.05.31 20:34
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2830
|1.2746
|1263
|2006.05.31 20:34
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2829
|1.2746
|1264
|2006.05.31 20:35
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2828
|1.2746
|1265
|2006.05.31 20:35
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2826
|1.2746
|1266
|2006.05.31 20:35
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2825
|1.2746
|1267
|2006.05.31 20:36
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2824
|1.2746
|1268
|2006.05.31 20:47
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2823
|1.2746
|1269
|2006.05.31 20:47
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2822
|1.2746
|1270
|2006.05.31 20:47
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2821
|1.2746
|1271
|2006.05.31 21:03
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2820
|1.2746
|1272
|2006.05.31 21:03
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2819
|1.2746
|1273
|2006.05.31 21:03
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2817
|1.2746
|1274
|2006.05.31 22:43
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2746
|1275
|2006.05.31 22:43
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2814
|1.2746
|1276
|2006.05.31 23:27
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2813
|1.2746
|1277
|2006.05.31 23:28
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2812
|1.2746
|1278
|2006.05.31 23:28
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2810
|1.2746
|1279
|2006.05.31 23:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2809
|1.2746
|1280
|2006.05.31 23:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2808
|1.2746
|1281
|2006.05.31 23:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2807
|1.2746
|1282
|2006.05.31 23:31
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2806
|1.2746
|1283
|2006.05.31 23:32
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2805
|1.2746
|1284
|2006.05.31 23:38
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2804
|1.2746
|1285
|2006.05.31 23:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2803
|1.2746
|1286
|2006.05.31 23:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2802
|1.2746
|1287
|2006.05.31 23:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2801
|1.2746
|1288
|2006.05.31 23:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2800
|1.2746
|1289
|2006.05.31 23:55
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2797
|1.2746
|1290
|2006.06.01 03:14
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2796
|1.2746
|1291
|2006.06.01 03:14
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2795
|1.2746
|1292
|2006.06.01 03:15
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2794
|1.2746
|1293
|2006.06.01 03:15
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2793
|1.2746
|1294
|2006.06.01 03:16
|modify
|55
|0.10
|1.2866
|1.2792
|1.2746
|1295
|2006.06.01 04:07
|s/l
|55
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2746
|75.32
|1304.58
|1296
|2006.06.01 13:45
|buy
|56
|0.10
|1.2807
|1.2745
|1.2927
|1297
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2813
|1.2927
|1298
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2831
|1.2927
|1299
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2927
|1300
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2842
|1.2927
|1301
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2844
|1.2927
|1302
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2847
|1.2927
|1303
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2854
|1.2927
|1304
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2856
|1.2927
|1305
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2927
|1306
|2006.06.02 08:30
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2858
|1.2927
|1307
|2006.06.02 08:32
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2859
|1.2927
|1308
|2006.06.02 08:35
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2860
|1.2927
|1309
|2006.06.02 08:35
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2862
|1.2927
|1310
|2006.06.02 08:40
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2863
|1.2927
|1311
|2006.06.02 08:40
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2865
|1.2927
|1312
|2006.06.02 08:40
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2927
|1313
|2006.06.02 08:40
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2868
|1.2927
|1314
|2006.06.02 08:42
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2871
|1.2927
|1315
|2006.06.02 08:42
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2872
|1.2927
|1316
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2873
|1.2927
|1317
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2874
|1.2927
|1318
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2876
|1.2927
|1319
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2877
|1.2927
|1320
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2878
|1.2927
|1321
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2879
|1.2927
|1322
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2881
|1.2927
|1323
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2882
|1.2927
|1324
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2884
|1.2927
|1325
|2006.06.02 08:43
|modify
|56
|0.10
|1.2807
|1.2886
|1.2927
|1326
|2006.06.02 08:44
|t/p
|56
|0.10
|1.2927
|1.2886
|1.2927
|119.18
|1423.76
|1327
|2006.06.05 14:30
|sell
|57
|0.10
|1.2942
|1.3004
|1.2822
|1328
|2006.06.05 18:08
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2822
|1329
|2006.06.05 18:08
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2941
|1.2822
|1330
|2006.06.05 18:08
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2940
|1.2822
|1331
|2006.06.05 18:08
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2939
|1.2822
|1332
|2006.06.05 18:11
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2938
|1.2822
|1333
|2006.06.05 18:46
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2937
|1.2822
|1334
|2006.06.05 19:41
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2936
|1.2822
|1335
|2006.06.05 19:41
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2935
|1.2822
|1336
|2006.06.05 19:41
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2934
|1.2822
|1337
|2006.06.05 21:02
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2933
|1.2822
|1338
|2006.06.05 21:02
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2932
|1.2822
|1339
|2006.06.05 21:10
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2931
|1.2822
|1340
|2006.06.05 21:11
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2930
|1.2822
|1341
|2006.06.05 21:11
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2929
|1.2822
|1342
|2006.06.05 21:11
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2928
|1.2822
|1343
|2006.06.05 23:04
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2927
|1.2822
|1344
|2006.06.05 23:07
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2926
|1.2822
|1345
|2006.06.05 23:08
|modify
|57
|0.10
|1.2942
|1.2925
|1.2822
|1346
|2006.06.06 02:53
|s/l
|57
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2822
|17.44
|1441.20
|1347
|2006.06.09 05:45
|buy
|58
|0.10
|1.2662
|1.2600
|1.2782
|1348
|2006.06.09 08:35
|s/l
|58
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2782
|-62.00
|1379.20
|1349
|2006.06.11 22:31
|buy
|59
|0.10
|1.2627
|1.2565
|1.2747
|1350
|2006.06.12 08:07
|s/l
|59
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2747
|-62.82
|1316.38
|1351
|2006.06.12 14:45
|buy
|60
|0.10
|1.2617
|1.2555
|1.2737
|1352
|2006.06.13 08:31
|s/l
|60
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2737
|-62.82
|1253.56
|1353
|2006.06.13 22:46
|buy
|61
|0.10
|1.2554
|1.2492
|1.2674
|1354
|2006.06.14 03:44
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2674
|1355
|2006.06.14 03:45
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2555
|1.2674
|1356
|2006.06.14 03:45
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2556
|1.2674
|1357
|2006.06.14 03:45
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2557
|1.2674
|1358
|2006.06.14 03:45
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2558
|1.2674
|1359
|2006.06.14 03:45
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2559
|1.2674
|1360
|2006.06.14 04:08
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2560
|1.2674
|1361
|2006.06.14 04:24
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2561
|1.2674
|1362
|2006.06.14 04:27
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2562
|1.2674
|1363
|2006.06.14 04:30
|modify
|61
|0.10
|1.2554
|1.2564
|1.2674
|1364
|2006.06.14 08:08
|s/l
|61
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2674
|9.18
|1262.74
|1365
|2006.06.20 01:47
|buy
|62
|0.10
|1.2591
|1.2529
|1.2711
|1366
|2006.06.21 05:13
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2591
|1.2711
|1367
|2006.06.21 05:13
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2592
|1.2711
|1368
|2006.06.21 05:17
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2593
|1.2711
|1369
|2006.06.21 05:18
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2594
|1.2711
|1370
|2006.06.21 05:20
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2595
|1.2711
|1371
|2006.06.21 05:20
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2596
|1.2711
|1372
|2006.06.21 05:20
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2597
|1.2711
|1373
|2006.06.21 05:22
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2599
|1.2711
|1374
|2006.06.21 05:22
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2600
|1.2711
|1375
|2006.06.21 05:22
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2601
|1.2711
|1376
|2006.06.21 09:03
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2602
|1.2711
|1377
|2006.06.21 09:03
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2603
|1.2711
|1378
|2006.06.21 09:03
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2604
|1.2711
|1379
|2006.06.21 09:05
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2605
|1.2711
|1380
|2006.06.21 09:05
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2606
|1.2711
|1381
|2006.06.21 09:05
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2607
|1.2711
|1382
|2006.06.21 09:16
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2608
|1.2711
|1383
|2006.06.21 09:16
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2609
|1.2711
|1384
|2006.06.21 09:19
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2610
|1.2711
|1385
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2611
|1.2711
|1386
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2612
|1.2711
|1387
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2613
|1.2711
|1388
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2614
|1.2711
|1389
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2615
|1.2711
|1390
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2616
|1.2711
|1391
|2006.06.21 11:53
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2617
|1.2711
|1392
|2006.06.21 11:56
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2618
|1.2711
|1393
|2006.06.21 11:56
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2619
|1.2711
|1394
|2006.06.21 11:57
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2620
|1.2711
|1395
|2006.06.21 11:57
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2621
|1.2711
|1396
|2006.06.21 11:58
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2622
|1.2711
|1397
|2006.06.21 11:59
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2623
|1.2711
|1398
|2006.06.21 11:59
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2624
|1.2711
|1399
|2006.06.21 12:02
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2625
|1.2711
|1400
|2006.06.21 12:02
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2626
|1.2711
|1401
|2006.06.21 12:13
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2627
|1.2711
|1402
|2006.06.21 12:24
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2628
|1.2711
|1403
|2006.06.21 12:25
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2629
|1.2711
|1404
|2006.06.21 12:26
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2630
|1.2711
|1405
|2006.06.21 13:14
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2631
|1.2711
|1406
|2006.06.21 13:14
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2632
|1.2711
|1407
|2006.06.21 13:14
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2633
|1.2711
|1408
|2006.06.21 13:26
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2634
|1.2711
|1409
|2006.06.21 13:26
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2635
|1.2711
|1410
|2006.06.22 00:19
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2636
|1.2711
|1411
|2006.06.22 00:20
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2637
|1.2711
|1412
|2006.06.22 01:03
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2638
|1.2711
|1413
|2006.06.22 01:03
|modify
|62
|0.10
|1.2591
|1.2639
|1.2711
|1414
|2006.06.22 03:47
|s/l
|62
|0.10
|1.2639
|1.2639
|1.2711
|44.72
|1307.46
|1415
|2006.06.22 04:46
|sell
|63
|0.10
|1.2632
|1.2694
|1.2512
|1416
|2006.06.22 06:52
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2512
|1417
|2006.06.22 06:52
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2631
|1.2512
|1418
|2006.06.22 06:52
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2629
|1.2512
|1419
|2006.06.22 06:52
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2628
|1.2512
|1420
|2006.06.22 06:52
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2627
|1.2512
|1421
|2006.06.22 06:53
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2626
|1.2512
|1422
|2006.06.22 06:53
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2625
|1.2512
|1423
|2006.06.22 08:04
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2624
|1.2512
|1424
|2006.06.22 08:04
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2623
|1.2512
|1425
|2006.06.22 08:04
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2622
|1.2512
|1426
|2006.06.22 08:04
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2621
|1.2512
|1427
|2006.06.22 08:05
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2620
|1.2512
|1428
|2006.06.22 08:06
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2619
|1.2512
|1429
|2006.06.22 08:07
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2618
|1.2512
|1430
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2617
|1.2512
|1431
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2616
|1.2512
|1432
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2615
|1.2512
|1433
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2614
|1.2512
|1434
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2612
|1.2512
|1435
|2006.06.22 09:19
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2611
|1.2512
|1436
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2610
|1.2512
|1437
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2609
|1.2512
|1438
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2608
|1.2512
|1439
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2607
|1.2512
|1440
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2606
|1.2512
|1441
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2605
|1.2512
|1442
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2604
|1.2512
|1443
|2006.06.22 09:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2603
|1.2512
|1444
|2006.06.22 09:30
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2602
|1.2512
|1445
|2006.06.22 10:12
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2601
|1.2512
|1446
|2006.06.22 10:13
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2600
|1.2512
|1447
|2006.06.22 10:13
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2599
|1.2512
|1448
|2006.06.22 10:13
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2598
|1.2512
|1449
|2006.06.22 10:13
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2597
|1.2512
|1450
|2006.06.22 10:13
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2596
|1.2512
|1451
|2006.06.22 10:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2595
|1.2512
|1452
|2006.06.22 10:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2594
|1.2512
|1453
|2006.06.22 10:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2593
|1.2512
|1454
|2006.06.22 10:20
|modify
|63
|0.10
|1.2632
|1.2592
|1.2512
|1455
|2006.06.22 12:18
|s/l
|63
|0.10
|1.2592
|1.2592
|1.2512
|40.00
|1347.46
|1456
|2006.06.26 03:05
|buy
|64
|0.10
|1.2532
|1.2470
|1.2652
|1457
|2006.06.26 03:20
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2652
|1458
|2006.06.26 03:20
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2533
|1.2652
|1459
|2006.06.26 03:20
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2534
|1.2652
|1460
|2006.06.26 03:20
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2535
|1.2652
|1461
|2006.06.26 03:23
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2536
|1.2652
|1462
|2006.06.26 03:23
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2537
|1.2652
|1463
|2006.06.26 03:38
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2538
|1.2652
|1464
|2006.06.26 03:38
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2539
|1.2652
|1465
|2006.06.26 03:38
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2540
|1.2652
|1466
|2006.06.26 03:38
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2541
|1.2652
|1467
|2006.06.26 03:43
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2542
|1.2652
|1468
|2006.06.26 03:43
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2543
|1.2652
|1469
|2006.06.26 03:43
|modify
|64
|0.10
|1.2532
|1.2544
|1.2652
|1470
|2006.06.26 05:52
|s/l
|64
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2652
|12.00
|1359.46
|1471
|2006.06.29 14:16
|buy
|65
|0.10
|1.2558
|1.2496
|1.2678
|1472
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2560
|1.2678
|1473
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2561
|1.2678
|1474
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2562
|1.2678
|1475
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2563
|1.2678
|1476
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2564
|1.2678
|1477
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2566
|1.2678
|1478
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2569
|1.2678
|1479
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2571
|1.2678
|1480
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2572
|1.2678
|1481
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2573
|1.2678
|1482
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2576
|1.2678
|1483
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2577
|1.2678
|1484
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2579
|1.2678
|1485
|2006.06.29 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2580
|1.2678
|1486
|2006.06.29 14:22
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2582
|1.2678
|1487
|2006.06.29 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2583
|1.2678
|1488
|2006.06.29 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2584
|1.2678
|1489
|2006.06.29 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2585
|1.2678
|1490
|2006.06.29 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2586
|1.2678
|1491
|2006.06.29 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2587
|1.2678
|1492
|2006.06.29 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2588
|1.2678
|1493
|2006.06.29 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2589
|1.2678
|1494
|2006.06.29 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2590
|1.2678
|1495
|2006.06.29 14:34
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2591
|1.2678
|1496
|2006.06.29 14:34
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2592
|1.2678
|1497
|2006.06.29 14:34
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2593
|1.2678
|1498
|2006.06.29 14:34
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2594
|1.2678
|1499
|2006.06.29 14:34
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2595
|1.2678
|1500
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2596
|1.2678
|1501
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2598
|1.2678
|1502
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2599
|1.2678
|1503
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2600
|1.2678
|1504
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2601
|1.2678
|1505
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2602
|1.2678
|1506
|2006.06.29 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2603
|1.2678
|1507
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2604
|1.2678
|1508
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2605
|1.2678
|1509
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2606
|1.2678
|1510
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2607
|1.2678
|1511
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2610
|1.2678
|1512
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2611
|1.2678
|1513
|2006.06.29 14:36
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2612
|1.2678
|1514
|2006.06.29 14:47
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2613
|1.2678
|1515
|2006.06.29 14:47
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2615
|1.2678
|1516
|2006.06.29 14:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2616
|1.2678
|1517
|2006.06.29 14:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2617
|1.2678
|1518
|2006.06.29 14:49
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2618
|1.2678
|1519
|2006.06.29 14:49
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2619
|1.2678
|1520
|2006.06.29 14:49
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2620
|1.2678
|1521
|2006.06.29 14:49
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2621
|1.2678
|1522
|2006.06.29 14:55
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2622
|1.2678
|1523
|2006.06.29 14:57
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2623
|1.2678
|1524
|2006.06.29 14:57
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2624
|1.2678
|1525
|2006.06.29 14:57
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2625
|1.2678
|1526
|2006.06.29 14:58
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2626
|1.2678
|1527
|2006.06.29 17:40
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2627
|1.2678
|1528
|2006.06.29 17:42
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2628
|1.2678
|1529
|2006.06.29 20:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2629
|1.2678
|1530
|2006.06.29 20:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2630
|1.2678
|1531
|2006.06.29 20:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2631
|1.2678
|1532
|2006.06.29 20:48
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2632
|1.2678
|1533
|2006.06.29 21:04
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2633
|1.2678
|1534
|2006.06.29 21:04
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2634
|1.2678
|1535
|2006.06.29 21:07
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2635
|1.2678
|1536
|2006.06.29 21:08
|modify
|65
|0.10
|1.2558
|1.2637
|1.2678
|1537
|2006.06.29 21:08
|t/p
|65
|0.10
|1.2678
|1.2637
|1.2678
|120.00
|1479.46
|1538
|2006.07.03 04:00
|sell
|66
|0.10
|1.2776
|1.2838
|1.2656
|1539
|2006.07.05 02:02
|s/l
|66
|0.10
|1.2838
|1.2838
|1.2656
|-61.12
|1418.34
|1540
|2006.07.09 21:30
|sell
|67
|0.10
|1.2791
|1.2853
|1.2671
|1541
|2006.07.10 08:22
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2671
|1542
|2006.07.10 08:23
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2790
|1.2671
|1543
|2006.07.10 08:28
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2788
|1.2671
|1544
|2006.07.10 08:28
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2787
|1.2671
|1545
|2006.07.10 08:28
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2786
|1.2671
|1546
|2006.07.10 08:28
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2784
|1.2671
|1547
|2006.07.10 08:29
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2783
|1.2671
|1548
|2006.07.10 08:29
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2782
|1.2671
|1549
|2006.07.10 08:31
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2781
|1.2671
|1550
|2006.07.10 08:40
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2780
|1.2671
|1551
|2006.07.10 08:40
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2778
|1.2671
|1552
|2006.07.10 08:41
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2777
|1.2671
|1553
|2006.07.10 08:43
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2776
|1.2671
|1554
|2006.07.10 08:43
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2775
|1.2671
|1555
|2006.07.10 08:43
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2774
|1.2671
|1556
|2006.07.10 08:52
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2773
|1.2671
|1557
|2006.07.10 08:52
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2772
|1.2671
|1558
|2006.07.10 08:52
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2771
|1.2671
|1559
|2006.07.10 08:52
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2770
|1.2671
|1560
|2006.07.10 08:53
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2769
|1.2671
|1561
|2006.07.10 09:38
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2768
|1.2671
|1562
|2006.07.10 09:38
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2767
|1.2671
|1563
|2006.07.10 09:38
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2766
|1.2671
|1564
|2006.07.10 09:38
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2765
|1.2671
|1565
|2006.07.10 09:38
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2764
|1.2671
|1566
|2006.07.10 09:42
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2763
|1.2671
|1567
|2006.07.11 02:07
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2762
|1.2671
|1568
|2006.07.11 02:07
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2761
|1.2671
|1569
|2006.07.11 02:10
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2760
|1.2671
|1570
|2006.07.11 02:10
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2759
|1.2671
|1571
|2006.07.11 02:10
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2758
|1.2671
|1572
|2006.07.11 02:10
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2757
|1.2671
|1573
|2006.07.11 02:54
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2756
|1.2671
|1574
|2006.07.11 02:54
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2755
|1.2671
|1575
|2006.07.11 02:54
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2752
|1.2671
|1576
|2006.07.11 02:56
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2751
|1.2671
|1577
|2006.07.11 02:57
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2750
|1.2671
|1578
|2006.07.11 02:57
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2749
|1.2671
|1579
|2006.07.11 02:58
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2748
|1.2671
|1580
|2006.07.11 02:58
|modify
|67
|0.10
|1.2791
|1.2747
|1.2671
|1581
|2006.07.11 04:27
|s/l
|67
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2671
|44.88
|1463.22
|1582
|2006.07.11 11:15
|buy
|68
|0.10
|1.2754
|1.2692
|1.2874
|1583
|2006.07.12 08:31
|s/l
|68
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2874
|-62.82
|1400.40
|1584
|2006.07.13 01:45
|buy
|69
|0.10
|1.2719
|1.2657
|1.2839
|1585
|2006.07.14 02:23
|s/l
|69
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2839
|-62.82
|1337.58
|1586
|2006.07.18 01:15
|buy
|70
|0.10
|1.2530
|1.2468
|1.2650
|1587
|2006.07.19 08:30
|s/l
|70
|0.10
|1.2468
|1.2468
|1.2650
|-62.82
|1274.76
|1588
|2006.07.23 22:16
|sell
|71
|0.10
|1.2653
|1.2715
|1.2533
|1589
|2006.07.24 04:47
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2533
|1590
|2006.07.24 04:48
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2652
|1.2533
|1591
|2006.07.24 04:49
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2651
|1.2533
|1592
|2006.07.24 20:32
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2649
|1.2533
|1593
|2006.07.24 20:36
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2648
|1.2533
|1594
|2006.07.24 20:36
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2647
|1.2533
|1595
|2006.07.24 20:42
|modify
|71
|0.10
|1.2653
|1.2646
|1.2533
|1596
|2006.07.25 01:18
|s/l
|71
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2533
|7.88
|1282.64
|1597
|2006.07.25 11:11
|sell
|72
|0.10
|1.2605
|1.2667
|1.2485
|1598
|2006.07.25 12:19
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2485
|1599
|2006.07.26 02:14
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2604
|1.2485
|1600
|2006.07.26 02:14
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2603
|1.2485
|1601
|2006.07.26 02:14
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2602
|1.2485
|1602
|2006.07.26 02:14
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2601
|1.2485
|1603
|2006.07.26 02:14
|modify
|72
|0.10
|1.2605
|1.2600
|1.2485
|1604
|2006.07.26 06:20
|s/l
|72
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2485
|5.44
|1288.08
|1605
|2006.07.26 08:05
|buy
|73
|0.10
|1.2590
|1.2528
|1.2710
|1606
|2006.07.26 12:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2710
|1607
|2006.07.26 12:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2591
|1.2710
|1608
|2006.07.26 12:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2592
|1.2710
|1609
|2006.07.26 12:04
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2593
|1.2710
|1610
|2006.07.26 12:04
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2594
|1.2710
|1611
|2006.07.26 12:05
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2595
|1.2710
|1612
|2006.07.26 12:05
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2596
|1.2710
|1613
|2006.07.26 12:05
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2597
|1.2710
|1614
|2006.07.26 12:05
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2598
|1.2710
|1615
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2599
|1.2710
|1616
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2600
|1.2710
|1617
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2602
|1.2710
|1618
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2603
|1.2710
|1619
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2604
|1.2710
|1620
|2006.07.26 12:29
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2605
|1.2710
|1621
|2006.07.26 12:30
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2606
|1.2710
|1622
|2006.07.26 12:30
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2607
|1.2710
|1623
|2006.07.26 12:32
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2608
|1.2710
|1624
|2006.07.26 12:33
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2609
|1.2710
|1625
|2006.07.26 12:40
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2610
|1.2710
|1626
|2006.07.26 12:40
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2611
|1.2710
|1627
|2006.07.26 12:40
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2612
|1.2710
|1628
|2006.07.26 12:40
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2613
|1.2710
|1629
|2006.07.26 12:51
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2614
|1.2710
|1630
|2006.07.26 12:51
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2615
|1.2710
|1631
|2006.07.26 12:51
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2616
|1.2710
|1632
|2006.07.26 12:55
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2617
|1.2710
|1633
|2006.07.26 12:55
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2618
|1.2710
|1634
|2006.07.26 13:36
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2619
|1.2710
|1635
|2006.07.26 13:36
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2710
|1636
|2006.07.26 13:38
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2621
|1.2710
|1637
|2006.07.26 13:39
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2622
|1.2710
|1638
|2006.07.26 13:39
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2623
|1.2710
|1639
|2006.07.26 13:40
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2624
|1.2710
|1640
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2625
|1.2710
|1641
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2626
|1.2710
|1642
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2627
|1.2710
|1643
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2628
|1.2710
|1644
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2629
|1.2710
|1645
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2630
|1.2710
|1646
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2631
|1.2710
|1647
|2006.07.26 14:01
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2632
|1.2710
|1648
|2006.07.26 14:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2633
|1.2710
|1649
|2006.07.26 14:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2634
|1.2710
|1650
|2006.07.26 14:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2635
|1.2710
|1651
|2006.07.26 14:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2636
|1.2710
|1652
|2006.07.26 14:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2637
|1.2710
|1653
|2006.07.26 14:09
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2638
|1.2710
|1654
|2006.07.26 14:13
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2639
|1.2710
|1655
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2640
|1.2710
|1656
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2641
|1.2710
|1657
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2642
|1.2710
|1658
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2643
|1.2710
|1659
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2644
|1.2710
|1660
|2006.07.26 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2645
|1.2710
|1661
|2006.07.26 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2646
|1.2710
|1662
|2006.07.26 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2647
|1.2710
|1663
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2648
|1.2710
|1664
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2650
|1.2710
|1665
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2651
|1.2710
|1666
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2652
|1.2710
|1667
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2653
|1.2710
|1668
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2654
|1.2710
|1669
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2655
|1.2710
|1670
|2006.07.26 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2656
|1.2710
|1671
|2006.07.26 14:24
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2657
|1.2710
|1672
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2658
|1.2710
|1673
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2659
|1.2710
|1674
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2660
|1.2710
|1675
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2661
|1.2710
|1676
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2662
|1.2710
|1677
|2006.07.26 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2663
|1.2710
|1678
|2006.07.26 15:53
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2664
|1.2710
|1679
|2006.07.26 15:55
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2665
|1.2710
|1680
|2006.07.26 16:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2666
|1.2710
|1681
|2006.07.26 16:08
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2667
|1.2710
|1682
|2006.07.26 16:09
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2668
|1.2710
|1683
|2006.07.26 16:09
|modify
|73
|0.10
|1.2590
|1.2669
|1.2710
|1684
|2006.07.26 16:21
|t/p
|73
|0.10
|1.2710
|1.2669
|1.2710
|120.00
|1408.08
|1685
|2006.07.27 14:30
|sell
|74
|0.10
|1.2685
|1.2747
|1.2565
|1686
|2006.07.28 09:06
|s/l
|74
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2565
|-61.56
|1346.52
|1687
|2006.07.31 05:15
|sell
|75
|0.10
|1.2751
|1.2813
|1.2631
|1688
|2006.08.01 12:15
|s/l
|75
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2631
|-61.56
|1284.96
|1689
|2006.08.02 05:20
|sell
|76
|0.10
|1.2796
|1.2858
|1.2676
|1690
|2006.08.02 20:58
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2676
|1691
|2006.08.02 20:58
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2795
|1.2676
|1692
|2006.08.02 21:10
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2794
|1.2676
|1693
|2006.08.02 21:10
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2793
|1.2676
|1694
|2006.08.02 21:10
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2792
|1.2676
|1695
|2006.08.02 21:11
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2791
|1.2676
|1696
|2006.08.02 21:11
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2790
|1.2676
|1697
|2006.08.02 21:11
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2789
|1.2676
|1698
|2006.08.02 21:11
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2788
|1.2676
|1699
|2006.08.02 21:11
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2787
|1.2676
|1700
|2006.08.02 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2786
|1.2676
|1701
|2006.08.02 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2785
|1.2676
|1702
|2006.08.02 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2784
|1.2676
|1703
|2006.08.02 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2783
|1.2676
|1704
|2006.08.02 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2796
|1.2782
|1.2676
|1705
|2006.08.03 07:09
|s/l
|76
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2676
|15.32
|1300.28
|1706
|2006.08.04 00:30
|sell
|77
|0.10
|1.2797
|1.2859
|1.2677
|1707
|2006.08.04 08:31
|s/l
|77
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2677
|-62.00
|1238.28
|1708
|2006.08.07 04:15
|sell
|78
|0.10
|1.2867
|1.2929
|1.2747
|1709
|2006.08.07 17:56
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2747
|1710
|2006.08.07 17:56
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2866
|1.2747
|1711
|2006.08.07 17:57
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2865
|1.2747
|1712
|2006.08.07 17:57
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2864
|1.2747
|1713
|2006.08.07 17:57
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2863
|1.2747
|1714
|2006.08.07 17:57
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2862
|1.2747
|1715
|2006.08.07 17:57
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2861
|1.2747
|1716
|2006.08.07 17:58
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2859
|1.2747
|1717
|2006.08.07 17:58
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2858
|1.2747
|1718
|2006.08.07 17:58
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2857
|1.2747
|1719
|2006.08.07 17:58
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2856
|1.2747
|1720
|2006.08.07 18:10
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2855
|1.2747
|1721
|2006.08.07 18:10
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2854
|1.2747
|1722
|2006.08.07 18:10
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2853
|1.2747
|1723
|2006.08.07 18:10
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2852
|1.2747
|1724
|2006.08.07 18:11
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2851
|1.2747
|1725
|2006.08.07 18:11
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2850
|1.2747
|1726
|2006.08.07 18:11
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2849
|1.2747
|1727
|2006.08.07 18:11
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2848
|1.2747
|1728
|2006.08.07 18:16
|modify
|78
|0.10
|1.2867
|1.2847
|1.2747
|1729
|2006.08.08 03:04
|s/l
|78
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2747
|20.44
|1258.72
|1730
|2006.08.10 05:15
|sell
|79
|0.10
|1.2864
|1.2926
|1.2744
|1731
|2006.08.10 08:39
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2744
|1732
|2006.08.10 08:39
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2862
|1.2744
|1733
|2006.08.10 09:50
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2861
|1.2744
|1734
|2006.08.10 10:02
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2860
|1.2744
|1735
|2006.08.10 10:02
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2859
|1.2744
|1736
|2006.08.10 10:02
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2857
|1.2744
|1737
|2006.08.10 10:02
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2856
|1.2744
|1738
|2006.08.10 10:02
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2855
|1.2744
|1739
|2006.08.10 10:03
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2854
|1.2744
|1740
|2006.08.10 10:03
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2853
|1.2744
|1741
|2006.08.10 10:05
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2852
|1.2744
|1742
|2006.08.10 10:06
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2851
|1.2744
|1743
|2006.08.10 10:06
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2850
|1.2744
|1744
|2006.08.10 10:06
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2849
|1.2744
|1745
|2006.08.10 10:06
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2848
|1.2744
|1746
|2006.08.10 10:06
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2847
|1.2744
|1747
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2846
|1.2744
|1748
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2845
|1.2744
|1749
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2844
|1.2744
|1750
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2843
|1.2744
|1751
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2841
|1.2744
|1752
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2840
|1.2744
|1753
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2838
|1.2744
|1754
|2006.08.10 10:16
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2837
|1.2744
|1755
|2006.08.10 10:22
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2835
|1.2744
|1756
|2006.08.10 10:23
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2834
|1.2744
|1757
|2006.08.10 10:23
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2833
|1.2744
|1758
|2006.08.10 10:23
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2832
|1.2744
|1759
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2831
|1.2744
|1760
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2830
|1.2744
|1761
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2828
|1.2744
|1762
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2827
|1.2744
|1763
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2826
|1.2744
|1764
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2825
|1.2744
|1765
|2006.08.10 10:24
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2824
|1.2744
|1766
|2006.08.10 10:25
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2823
|1.2744
|1767
|2006.08.10 10:26
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2822
|1.2744
|1768
|2006.08.10 10:34
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2821
|1.2744
|1769
|2006.08.10 10:34
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2820
|1.2744
|1770
|2006.08.10 10:34
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2819
|1.2744
|1771
|2006.08.10 10:34
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2818
|1.2744
|1772
|2006.08.10 10:34
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2817
|1.2744
|1773
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2816
|1.2744
|1774
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2815
|1.2744
|1775
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2814
|1.2744
|1776
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2813
|1.2744
|1777
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2812
|1.2744
|1778
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2811
|1.2744
|1779
|2006.08.10 10:35
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2810
|1.2744
|1780
|2006.08.10 10:36
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2809
|1.2744
|1781
|2006.08.10 10:36
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2807
|1.2744
|1782
|2006.08.10 10:36
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2806
|1.2744
|1783
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2805
|1.2744
|1784
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2804
|1.2744
|1785
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2803
|1.2744
|1786
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2801
|1.2744
|1787
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2799
|1.2744
|1788
|2006.08.10 10:37
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2798
|1.2744
|1789
|2006.08.10 11:17
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2797
|1.2744
|1790
|2006.08.10 11:17
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2795
|1.2744
|1791
|2006.08.10 11:17
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2793
|1.2744
|1792
|2006.08.10 11:18
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2791
|1.2744
|1793
|2006.08.10 11:18
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2790
|1.2744
|1794
|2006.08.10 11:19
|modify
|79
|0.10
|1.2864
|1.2789
|1.2744
|1795
|2006.08.10 14:41
|s/l
|79
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2744
|75.00
|1333.72
|1796
|2006.08.14 01:00
|buy
|80
|0.10
|1.2754
|1.2692
|1.2874
|1797
|2006.08.15 09:08
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2874
|1798
|2006.08.15 09:08
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2755
|1.2874
|1799
|2006.08.15 09:43
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2756
|1.2874
|1800
|2006.08.15 09:43
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2757
|1.2874
|1801
|2006.08.15 09:43
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2758
|1.2874
|1802
|2006.08.15 09:43
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2759
|1.2874
|1803
|2006.08.15 09:44
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2760
|1.2874
|1804
|2006.08.15 09:46
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2761
|1.2874
|1805
|2006.08.15 09:46
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2762
|1.2874
|1806
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2764
|1.2874
|1807
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2768
|1.2874
|1808
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2771
|1.2874
|1809
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2774
|1.2874
|1810
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2777
|1.2874
|1811
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2778
|1.2874
|1812
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2779
|1.2874
|1813
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2781
|1.2874
|1814
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2783
|1.2874
|1815
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2784
|1.2874
|1816
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2785
|1.2874
|1817
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2786
|1.2874
|1818
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2787
|1.2874
|1819
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2788
|1.2874
|1820
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2789
|1.2874
|1821
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2790
|1.2874
|1822
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2791
|1.2874
|1823
|2006.08.16 08:30
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2792
|1.2874
|1824
|2006.08.16 08:31
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2793
|1.2874
|1825
|2006.08.16 08:31
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2794
|1.2874
|1826
|2006.08.16 08:31
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2796
|1.2874
|1827
|2006.08.16 08:31
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2797
|1.2874
|1828
|2006.08.16 08:31
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2799
|1.2874
|1829
|2006.08.16 08:36
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2800
|1.2874
|1830
|2006.08.16 08:36
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2801
|1.2874
|1831
|2006.08.16 08:36
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2802
|1.2874
|1832
|2006.08.16 08:37
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2803
|1.2874
|1833
|2006.08.16 08:50
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2805
|1.2874
|1834
|2006.08.16 08:50
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2806
|1.2874
|1835
|2006.08.16 09:06
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2807
|1.2874
|1836
|2006.08.16 09:06
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2808
|1.2874
|1837
|2006.08.16 09:06
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2809
|1.2874
|1838
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2810
|1.2874
|1839
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2811
|1.2874
|1840
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2812
|1.2874
|1841
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2813
|1.2874
|1842
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2814
|1.2874
|1843
|2006.08.16 09:15
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2815
|1.2874
|1844
|2006.08.16 09:16
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2816
|1.2874
|1845
|2006.08.16 09:17
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2817
|1.2874
|1846
|2006.08.16 09:17
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2818
|1.2874
|1847
|2006.08.16 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2819
|1.2874
|1848
|2006.08.16 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2820
|1.2874
|1849
|2006.08.16 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2821
|1.2874
|1850
|2006.08.16 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2822
|1.2874
|1851
|2006.08.16 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2823
|1.2874
|1852
|2006.08.17 03:21
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2824
|1.2874
|1853
|2006.08.17 03:22
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2825
|1.2874
|1854
|2006.08.17 03:22
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2826
|1.2874
|1855
|2006.08.17 03:24
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2827
|1.2874
|1856
|2006.08.17 03:24
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2828
|1.2874
|1857
|2006.08.17 03:24
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2829
|1.2874
|1858
|2006.08.17 03:24
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2830
|1.2874
|1859
|2006.08.17 03:25
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2831
|1.2874
|1860
|2006.08.17 03:25
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2832
|1.2874
|1861
|2006.08.17 03:33
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2833
|1.2874
|1862
|2006.08.17 03:34
|modify
|80
|0.10
|1.2754
|1.2834
|1.2874
|1863
|2006.08.17 03:34
|t/p
|80
|0.10
|1.2874
|1.2834
|1.2874
|115.90
|1449.62
|1864
|2006.08.17 13:15
|sell
|81
|0.10
|1.2835
|1.2897
|1.2715
|1865
|2006.08.18 07:50
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2834
|1.2715
|1866
|2006.08.18 07:50
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2833
|1.2715
|1867
|2006.08.18 08:21
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2831
|1.2715
|1868
|2006.08.18 08:21
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2830
|1.2715
|1869
|2006.08.18 08:21
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2829
|1.2715
|1870
|2006.08.18 08:29
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2828
|1.2715
|1871
|2006.08.18 08:30
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2827
|1.2715
|1872
|2006.08.18 08:30
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2825
|1.2715
|1873
|2006.08.18 08:30
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2824
|1.2715
|1874
|2006.08.18 08:32
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2823
|1.2715
|1875
|2006.08.18 08:32
|modify
|81
|0.10
|1.2835
|1.2822
|1.2715
|1876
|2006.08.18 09:48
|s/l
|81
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2715
|13.44
|1463.06
|1877
|2006.08.21 18:30
|sell
|82
|0.10
|1.2865
|1.2927
|1.2745
|1878
|2006.08.22 07:51
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2745
|1879
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2864
|1.2745
|1880
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2863
|1.2745
|1881
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2862
|1.2745
|1882
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2861
|1.2745
|1883
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2860
|1.2745
|1884
|2006.08.22 07:55
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2859
|1.2745
|1885
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2858
|1.2745
|1886
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2857
|1.2745
|1887
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2855
|1.2745
|1888
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2854
|1.2745
|1889
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2852
|1.2745
|1890
|2006.08.22 07:56
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2850
|1.2745
|1891
|2006.08.22 08:00
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2849
|1.2745
|1892
|2006.08.22 08:00
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2848
|1.2745
|1893
|2006.08.22 08:02
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2847
|1.2745
|1894
|2006.08.22 09:06
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2846
|1.2745
|1895
|2006.08.22 09:06
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2845
|1.2745
|1896
|2006.08.22 09:06
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2844
|1.2745
|1897
|2006.08.22 09:10
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2843
|1.2745
|1898
|2006.08.22 09:11
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2842
|1.2745
|1899
|2006.08.22 09:11
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2841
|1.2745
|1900
|2006.08.22 09:11
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2840
|1.2745
|1901
|2006.08.22 09:11
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2839
|1.2745
|1902
|2006.08.22 10:24
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2838
|1.2745
|1903
|2006.08.22 10:24
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2837
|1.2745
|1904
|2006.08.22 10:25
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2836
|1.2745
|1905
|2006.08.22 13:29
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2835
|1.2745
|1906
|2006.08.22 13:29
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2834
|1.2745
|1907
|2006.08.22 13:30
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2833
|1.2745
|1908
|2006.08.22 13:32
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2832
|1.2745
|1909
|2006.08.22 13:58
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2831
|1.2745
|1910
|2006.08.22 13:58
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2829
|1.2745
|1911
|2006.08.22 13:58
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2828
|1.2745
|1912
|2006.08.22 13:59
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2827
|1.2745
|1913
|2006.08.22 14:09
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2826
|1.2745
|1914
|2006.08.22 14:12
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2825
|1.2745
|1915
|2006.08.22 14:13
|modify
|82
|0.10
|1.2865
|1.2824
|1.2745
|1916
|2006.08.23 03:27
|s/l
|82
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2745
|41.88
|1504.94
|1917
|2006.08.23 06:15
|buy
|83
|0.10
|1.2821
|1.2759
|1.2941
|1918
|2006.08.23 21:07
|s/l
|83
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2941
|-62.00
|1442.94
|1919
|2006.08.24 05:00
|buy
|84
|0.10
|1.2834
|1.2772
|1.2954
|1920
|2006.08.24 11:46
|s/l
|84
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2954
|-62.00
|1380.94
|1921
|2006.08.25 05:15
|buy
|85
|0.10
|1.2772
|1.2710
|1.2892
|1922
|2006.08.28 03:28
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2892
|1923
|2006.08.28 03:29
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2773
|1.2892
|1924
|2006.08.28 03:29
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2774
|1.2892
|1925
|2006.08.28 03:29
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2775
|1.2892
|1926
|2006.08.28 06:44
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2776
|1.2892
|1927
|2006.08.28 06:45
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2777
|1.2892
|1928
|2006.08.28 06:46
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2778
|1.2892
|1929
|2006.08.28 06:53
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2779
|1.2892
|1930
|2006.08.28 06:53
|modify
|85
|0.10
|1.2772
|1.2780
|1.2892
|1931
|2006.08.28 11:38
|s/l
|85
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2892
|7.18
|1388.12
|1932
|2006.08.28 20:30
|buy
|86
|0.10
|1.2801
|1.2739
|1.2921
|1933
|2006.08.29 20:26
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2921
|1934
|2006.08.29 20:31
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2802
|1.2921
|1935
|2006.08.29 21:01
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2803
|1.2921
|1936
|2006.08.29 21:01
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2804
|1.2921
|1937
|2006.08.29 21:03
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2805
|1.2921
|1938
|2006.08.29 21:03
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2806
|1.2921
|1939
|2006.08.29 21:30
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2807
|1.2921
|1940
|2006.08.29 21:32
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2808
|1.2921
|1941
|2006.08.29 21:33
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2809
|1.2921
|1942
|2006.08.29 21:34
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2811
|1.2921
|1943
|2006.08.29 21:34
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2812
|1.2921
|1944
|2006.08.29 21:34
|modify
|86
|0.10
|1.2801
|1.2813
|1.2921
|1945
|2006.08.30 07:08
|s/l
|86
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2921
|10.36
|1398.48
|1946
|2006.08.30 08:45
|sell
|87
|0.10
|1.2816
|1.2878
|1.2696
|1947
|2006.08.31 08:39
|s/l
|87
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2696
|-60.68
|1337.80
|1948
|2006.08.31 11:15
|sell
|88
|0.10
|1.2805
|1.2867
|1.2685
|1949
|2006.09.01 08:53
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2685
|1950
|2006.09.01 08:53
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2804
|1.2685
|1951
|2006.09.01 08:53
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2803
|1.2685
|1952
|2006.09.01 09:09
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2802
|1.2685
|1953
|2006.09.01 09:09
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2801
|1.2685
|1954
|2006.09.01 09:09
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2800
|1.2685
|1955
|2006.09.01 09:09
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2799
|1.2685
|1956
|2006.09.01 09:09
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2798
|1.2685
|1957
|2006.09.01 09:20
|modify
|88
|0.10
|1.2805
|1.2797
|1.2685
|1958
|2006.09.01 10:01
|s/l
|88
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2685
|8.44
|1346.24
|1959
|2006.09.04 20:15
|sell
|89
|0.10
|1.2847
|1.2909
|1.2727
|1960
|2006.09.05 08:01
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2846
|1.2727
|1961
|2006.09.05 08:01
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2845
|1.2727
|1962
|2006.09.05 08:02
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2844
|1.2727
|1963
|2006.09.05 09:40
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2843
|1.2727
|1964
|2006.09.05 09:40
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2842
|1.2727
|1965
|2006.09.05 09:41
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2841
|1.2727
|1966
|2006.09.05 09:41
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2840
|1.2727
|1967
|2006.09.05 10:31
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2839
|1.2727
|1968
|2006.09.05 10:31
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2838
|1.2727
|1969
|2006.09.05 10:31
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2837
|1.2727
|1970
|2006.09.06 07:28
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2836
|1.2727
|1971
|2006.09.06 07:28
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2835
|1.2727
|1972
|2006.09.06 07:29
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2834
|1.2727
|1973
|2006.09.06 07:29
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2833
|1.2727
|1974
|2006.09.06 07:30
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2832
|1.2727
|1975
|2006.09.06 08:04
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2831
|1.2727
|1976
|2006.09.06 08:04
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2830
|1.2727
|1977
|2006.09.06 08:04
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2829
|1.2727
|1978
|2006.09.06 08:04
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2828
|1.2727
|1979
|2006.09.06 08:04
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2827
|1.2727
|1980
|2006.09.06 08:30
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2825
|1.2727
|1981
|2006.09.06 08:30
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2822
|1.2727
|1982
|2006.09.06 08:30
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2821
|1.2727
|1983
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2820
|1.2727
|1984
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2819
|1.2727
|1985
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2818
|1.2727
|1986
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2817
|1.2727
|1987
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2816
|1.2727
|1988
|2006.09.06 09:44
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2815
|1.2727
|1989
|2006.09.06 09:49
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2814
|1.2727
|1990
|2006.09.06 09:50
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2813
|1.2727
|1991
|2006.09.06 12:46
|modify
|89
|0.10
|1.2847
|1.2812
|1.2727
|1992
|2006.09.06 14:42
|s/l
|89
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2727
|35.88
|1382.12
|1993
|2006.09.06 19:00
|buy
|90
|0.10
|1.2817
|1.2755
|1.2937
|1994
|2006.09.07 06:38
|s/l
|90
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2937
|-64.46
|1317.66
|1995
|2006.09.11 01:29
|buy
|91
|0.10
|1.2688
|1.2626
|1.2808
|1996
|2006.09.11 05:49
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2808
|1997
|2006.09.11 05:50
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2689
|1.2808
|1998
|2006.09.11 05:51
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2690
|1.2808
|1999
|2006.09.11 05:51
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2691
|1.2808
|2000
|2006.09.11 05:51
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2692
|1.2808
|2001
|2006.09.11 05:51
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2693
|1.2808
|2002
|2006.09.11 05:51
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2694
|1.2808
|2003
|2006.09.11 05:52
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2695
|1.2808
|2004
|2006.09.11 05:52
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2697
|1.2808
|2005
|2006.09.11 05:52
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2699
|1.2808
|2006
|2006.09.11 05:52
|modify
|91
|0.10
|1.2688
|1.2700
|1.2808
|2007
|2006.09.11 10:02
|s/l
|91
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2808
|12.00
|1329.66
|2008
|2006.09.13 02:15
|buy
|92
|0.10
|1.2690
|1.2628
|1.2810
|2009
|2006.09.14 07:35
|modify
|92
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2810
|2010
|2006.09.14 07:35
|modify
|92
|0.10
|1.2690
|1.2691
|1.2810
|2011
|2006.09.14 07:52
|modify
|92
|0.10
|1.2690
|1.2692
|1.2810
|2012
|2006.09.14 07:52
|modify
|92
|0.10
|1.2690
|1.2693
|1.2810
|2013
|2006.09.14 08:30
|modify
|92
|0.10
|1.2690
|1.2694
|1.2810
|2014
|2006.09.14 08:42
|s/l
|92
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2810
|1.54
|1331.20
|2015
|2006.09.18 03:00
|buy
|93
|0.10
|1.2682
|1.2620
|1.2802
|2016
|2006.09.18 22:33
|modify
|93
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2802
|2017
|2006.09.18 22:34
|modify
|93
|0.10
|1.2682
|1.2684
|1.2802
|2018
|2006.09.19 03:47
|s/l
|93
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2802
|1.18
|1332.38
|2019
|2006.09.20 09:00
|buy
|94
|0.10
|1.2682
|1.2620
|1.2802
|2020
|2006.09.20 14:21
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2802
|2021
|2006.09.20 14:21
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2683
|1.2802
|2022
|2006.09.20 14:21
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2684
|1.2802
|2023
|2006.09.20 14:22
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2685
|1.2802
|2024
|2006.09.20 14:22
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2686
|1.2802
|2025
|2006.09.20 14:22
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2687
|1.2802
|2026
|2006.09.20 14:22
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2688
|1.2802
|2027
|2006.09.20 14:22
|modify
|94
|0.10
|1.2682
|1.2689
|1.2802
|2028
|2006.09.20 14:38
|s/l
|94
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2802
|7.00
|1339.38
|2029
|2006.09.22 14:02
|sell
|95
|0.10
|1.2794
|1.2856
|1.2674
|2030
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2674
|2031
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2792
|1.2674
|2032
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2791
|1.2674
|2033
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2790
|1.2674
|2034
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2789
|1.2674
|2035
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2788
|1.2674
|2036
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2787
|1.2674
|2037
|2006.09.25 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2785
|1.2674
|2038
|2006.09.25 10:01
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2783
|1.2674
|2039
|2006.09.25 10:01
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2782
|1.2674
|2040
|2006.09.25 10:01
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2781
|1.2674
|2041
|2006.09.25 10:01
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2780
|1.2674
|2042
|2006.09.25 10:32
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2777
|1.2674
|2043
|2006.09.25 10:32
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2776
|1.2674
|2044
|2006.09.25 10:33
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2774
|1.2674
|2045
|2006.09.25 10:33
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2773
|1.2674
|2046
|2006.09.25 10:37
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2772
|1.2674
|2047
|2006.09.26 04:15
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2771
|1.2674
|2048
|2006.09.26 04:15
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2770
|1.2674
|2049
|2006.09.26 04:15
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2769
|1.2674
|2050
|2006.09.26 04:15
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2768
|1.2674
|2051
|2006.09.26 04:18
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2767
|1.2674
|2052
|2006.09.26 04:47
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2766
|1.2674
|2053
|2006.09.26 04:47
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2765
|1.2674
|2054
|2006.09.26 04:47
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2763
|1.2674
|2055
|2006.09.26 04:47
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2762
|1.2674
|2056
|2006.09.26 04:47
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2761
|1.2674
|2057
|2006.09.26 04:50
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2760
|1.2674
|2058
|2006.09.26 04:50
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2759
|1.2674
|2059
|2006.09.26 04:50
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2758
|1.2674
|2060
|2006.09.26 04:52
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2757
|1.2674
|2061
|2006.09.26 04:52
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2756
|1.2674
|2062
|2006.09.26 04:52
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2755
|1.2674
|2063
|2006.09.26 04:58
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2754
|1.2674
|2064
|2006.09.26 04:59
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2753
|1.2674
|2065
|2006.09.26 04:59
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2752
|1.2674
|2066
|2006.09.26 05:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2751
|1.2674
|2067
|2006.09.26 05:49
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2750
|1.2674
|2068
|2006.09.26 05:51
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2749
|1.2674
|2069
|2006.09.26 05:51
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2748
|1.2674
|2070
|2006.09.26 05:51
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2747
|1.2674
|2071
|2006.09.26 05:53
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2746
|1.2674
|2072
|2006.09.26 05:54
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2745
|1.2674
|2073
|2006.09.26 05:54
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2744
|1.2674
|2074
|2006.09.26 05:55
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2742
|1.2674
|2075
|2006.09.26 05:55
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2741
|1.2674
|2076
|2006.09.26 05:59
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2740
|1.2674
|2077
|2006.09.26 05:59
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2739
|1.2674
|2078
|2006.09.26 05:59
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2738
|1.2674
|2079
|2006.09.26 06:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2737
|1.2674
|2080
|2006.09.26 06:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2736
|1.2674
|2081
|2006.09.26 06:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2735
|1.2674
|2082
|2006.09.26 06:01
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2674
|2083
|2006.09.26 06:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2733
|1.2674
|2084
|2006.09.26 07:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2732
|1.2674
|2085
|2006.09.26 07:08
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2731
|1.2674
|2086
|2006.09.26 07:08
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2730
|1.2674
|2087
|2006.09.26 07:08
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2729
|1.2674
|2088
|2006.09.26 07:09
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2728
|1.2674
|2089
|2006.09.26 07:10
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2727
|1.2674
|2090
|2006.09.26 07:10
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2726
|1.2674
|2091
|2006.09.26 10:00
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2725
|1.2674
|2092
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2724
|1.2674
|2093
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2723
|1.2674
|2094
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2722
|1.2674
|2095
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2721
|1.2674
|2096
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2720
|1.2674
|2097
|2006.09.26 10:04
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2719
|1.2674
|2098
|2006.09.26 10:05
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2718
|1.2674
|2099
|2006.09.26 10:05
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2717
|1.2674
|2100
|2006.09.26 10:06
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2716
|1.2674
|2101
|2006.09.26 10:06
|modify
|95
|0.10
|1.2794
|1.2715
|1.2674
|2102
|2006.09.26 10:06
|t/p
|95
|0.10
|1.2674
|1.2715
|1.2674
|120.88
|1460.26
|2103
|2006.09.27 08:30
|buy
|96
|0.10
|1.2699
|1.2637
|1.2819
|2104
|2006.10.02 09:50
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2699
|1.2819
|2105
|2006.10.02 09:50
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2700
|1.2819
|2106
|2006.10.02 09:50
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2701
|1.2819
|2107
|2006.10.02 09:54
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2702
|1.2819
|2108
|2006.10.02 09:54
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2704
|1.2819
|2109
|2006.10.02 09:54
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2705
|1.2819
|2110
|2006.10.02 09:54
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2706
|1.2819
|2111
|2006.10.02 10:02
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2707
|1.2819
|2112
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2708
|1.2819
|2113
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2709
|1.2819
|2114
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2710
|1.2819
|2115
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2711
|1.2819
|2116
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2712
|1.2819
|2117
|2006.10.02 10:23
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2713
|1.2819
|2118
|2006.10.02 10:24
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2714
|1.2819
|2119
|2006.10.02 10:24
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2715
|1.2819
|2120
|2006.10.02 10:25
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2716
|1.2819
|2121
|2006.10.03 02:08
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2717
|1.2819
|2122
|2006.10.03 02:08
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2718
|1.2819
|2123
|2006.10.03 02:08
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2719
|1.2819
|2124
|2006.10.03 02:08
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2720
|1.2819
|2125
|2006.10.03 02:14
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2721
|1.2819
|2126
|2006.10.03 02:34
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2722
|1.2819
|2127
|2006.10.03 02:34
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2723
|1.2819
|2128
|2006.10.03 02:34
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2724
|1.2819
|2129
|2006.10.03 02:35
|modify
|96
|0.10
|1.2699
|1.2725
|1.2819
|2130
|2006.10.03 08:23
|s/l
|96
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2819
|21.08
|1481.34
|2131
|2006.10.03 09:30
|sell
|97
|0.10
|1.2733
|1.2795
|1.2613
|2132
|2006.10.04 04:47
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2613
|2133
|2006.10.04 04:47
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2732
|1.2613
|2134
|2006.10.04 04:51
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2731
|1.2613
|2135
|2006.10.04 04:52
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2730
|1.2613
|2136
|2006.10.04 04:52
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2729
|1.2613
|2137
|2006.10.04 04:52
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2728
|1.2613
|2138
|2006.10.04 04:59
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2727
|1.2613
|2139
|2006.10.04 05:18
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2726
|1.2613
|2140
|2006.10.04 05:18
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2725
|1.2613
|2141
|2006.10.04 05:18
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2724
|1.2613
|2142
|2006.10.04 05:19
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2723
|1.2613
|2143
|2006.10.04 06:34
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2722
|1.2613
|2144
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2721
|1.2613
|2145
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2720
|1.2613
|2146
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2719
|1.2613
|2147
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2718
|1.2613
|2148
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2717
|1.2613
|2149
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2716
|1.2613
|2150
|2006.10.04 06:39
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2715
|1.2613
|2151
|2006.10.04 06:44
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2714
|1.2613
|2152
|2006.10.04 06:44
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2713
|1.2613
|2153
|2006.10.04 06:51
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2712
|1.2613
|2154
|2006.10.04 07:10
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2711
|1.2613
|2155
|2006.10.04 07:12
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2710
|1.2613
|2156
|2006.10.04 07:12
|modify
|97
|0.10
|1.2733
|1.2709
|1.2613
|2157
|2006.10.04 14:45
|s/l
|97
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2613
|24.44
|1505.78
|2158
|2006.10.04 17:35
|buy
|98
|0.10
|1.2715
|1.2653
|1.2835
|2159
|2006.10.06 08:32
|s/l
|98
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2835
|-65.28
|1440.50
|2160
|2006.10.09 05:48
|buy
|99
|0.10
|1.2608
|1.2546
|1.2728
|2161
|2006.10.10 07:09
|s/l
|99
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2728
|-62.82
|1377.68
|2162
|2006.10.10 23:01
|buy
|100
|0.10
|1.2542
|1.2480
|1.2662
|2163
|2006.10.19 09:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2662
|2164
|2006.10.19 09:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2543
|1.2662
|2165
|2006.10.19 09:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2544
|1.2662
|2166
|2006.10.19 09:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2545
|1.2662
|2167
|2006.10.19 09:46
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2546
|1.2662
|2168
|2006.10.19 09:46
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2547
|1.2662
|2169
|2006.10.19 09:46
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2548
|1.2662
|2170
|2006.10.19 09:47
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2549
|1.2662
|2171
|2006.10.19 09:47
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2550
|1.2662
|2172
|2006.10.19 09:47
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2551
|1.2662
|2173
|2006.10.19 09:47
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2553
|1.2662
|2174
|2006.10.19 09:52
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2554
|1.2662
|2175
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2555
|1.2662
|2176
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2556
|1.2662
|2177
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2557
|1.2662
|2178
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2558
|1.2662
|2179
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2559
|1.2662
|2180
|2006.10.19 10:37
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2560
|1.2662
|2181
|2006.10.19 10:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2561
|1.2662
|2182
|2006.10.19 10:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2562
|1.2662
|2183
|2006.10.19 10:44
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2563
|1.2662
|2184
|2006.10.19 11:02
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2564
|1.2662
|2185
|2006.10.19 11:16
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2565
|1.2662
|2186
|2006.10.19 12:01
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2567
|1.2662
|2187
|2006.10.19 12:01
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2570
|1.2662
|2188
|2006.10.19 12:01
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2571
|1.2662
|2189
|2006.10.19 12:01
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2573
|1.2662
|2190
|2006.10.19 12:02
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2575
|1.2662
|2191
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2576
|1.2662
|2192
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2578
|1.2662
|2193
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2579
|1.2662
|2194
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2580
|1.2662
|2195
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2581
|1.2662
|2196
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2582
|1.2662
|2197
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2583
|1.2662
|2198
|2006.10.19 13:10
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2584
|1.2662
|2199
|2006.10.19 13:48
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2585
|1.2662
|2200
|2006.10.19 13:49
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2586
|1.2662
|2201
|2006.10.19 13:56
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2587
|1.2662
|2202
|2006.10.19 14:08
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2588
|1.2662
|2203
|2006.10.19 14:08
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2589
|1.2662
|2204
|2006.10.19 14:08
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2590
|1.2662
|2205
|2006.10.19 14:09
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2591
|1.2662
|2206
|2006.10.19 14:09
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2592
|1.2662
|2207
|2006.10.19 14:09
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2593
|1.2662
|2208
|2006.10.19 14:20
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2594
|1.2662
|2209
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2595
|1.2662
|2210
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2596
|1.2662
|2211
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2597
|1.2662
|2212
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2598
|1.2662
|2213
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2599
|1.2662
|2214
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2600
|1.2662
|2215
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2601
|1.2662
|2216
|2006.10.19 14:21
|modify
|100
|0.10
|1.2542
|1.2603
|1.2662
|2217
|2006.10.20 06:00
|s/l
|100
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2662
|51.16
|1428.84
|2218
|2006.10.20 07:16
|sell
|101
|0.10
|1.2609
|1.2671
|1.2489
|2219
|2006.10.23 05:12
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2489
|2220
|2006.10.23 05:13
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2608
|1.2489
|2221
|2006.10.23 05:14
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2607
|1.2489
|2222
|2006.10.23 05:14
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2605
|1.2489
|2223
|2006.10.23 05:14
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2604
|1.2489
|2224
|2006.10.23 05:14
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2603
|1.2489
|2225
|2006.10.23 05:28
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2602
|1.2489
|2226
|2006.10.23 05:32
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2601
|1.2489
|2227
|2006.10.23 05:55
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2600
|1.2489
|2228
|2006.10.23 05:56
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2599
|1.2489
|2229
|2006.10.23 05:57
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2598
|1.2489
|2230
|2006.10.23 05:57
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2597
|1.2489
|2231
|2006.10.23 05:57
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2596
|1.2489
|2232
|2006.10.23 06:00
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2595
|1.2489
|2233
|2006.10.23 06:00
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2594
|1.2489
|2234
|2006.10.23 06:00
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2593
|1.2489
|2235
|2006.10.23 06:01
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2592
|1.2489
|2236
|2006.10.23 06:19
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2591
|1.2489
|2237
|2006.10.23 06:19
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2590
|1.2489
|2238
|2006.10.23 06:19
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2589
|1.2489
|2239
|2006.10.23 06:19
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2588
|1.2489
|2240
|2006.10.23 06:24
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2587
|1.2489
|2241
|2006.10.23 06:24
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2586
|1.2489
|2242
|2006.10.23 06:24
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2585
|1.2489
|2243
|2006.10.23 08:48
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2584
|1.2489
|2244
|2006.10.23 08:49
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2583
|1.2489
|2245
|2006.10.23 08:49
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2582
|1.2489
|2246
|2006.10.23 08:49
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2581
|1.2489
|2247
|2006.10.23 08:50
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2580
|1.2489
|2248
|2006.10.23 08:50
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2579
|1.2489
|2249
|2006.10.23 08:50
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2578
|1.2489
|2250
|2006.10.23 21:25
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2577
|1.2489
|2251
|2006.10.24 01:55
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2576
|1.2489
|2252
|2006.10.24 01:55
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2575
|1.2489
|2253
|2006.10.24 02:00
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2574
|1.2489
|2254
|2006.10.24 02:00
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2573
|1.2489
|2255
|2006.10.24 02:01
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2572
|1.2489
|2256
|2006.10.24 02:22
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2571
|1.2489
|2257
|2006.10.24 03:35
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2570
|1.2489
|2258
|2006.10.24 03:35
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2569
|1.2489
|2259
|2006.10.24 03:35
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2568
|1.2489
|2260
|2006.10.24 03:35
|modify
|101
|0.10
|1.2609
|1.2567
|1.2489
|2261
|2006.10.24 11:26
|s/l
|101
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2489
|42.88
|1471.72
|2262
|2006.10.24 11:38
|buy
|102
|0.10
|1.2570
|1.2508
|1.2690
|2263
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2690
|2264
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2571
|1.2690
|2265
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2572
|1.2690
|2266
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2573
|1.2690
|2267
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2574
|1.2690
|2268
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2575
|1.2690
|2269
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2576
|1.2690
|2270
|2006.10.25 14:21
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2577
|1.2690
|2271
|2006.10.25 15:04
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2578
|1.2690
|2272
|2006.10.25 15:04
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2579
|1.2690
|2273
|2006.10.25 15:04
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2580
|1.2690
|2274
|2006.10.25 15:04
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2581
|1.2690
|2275
|2006.10.25 21:50
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2582
|1.2690
|2276
|2006.10.25 21:50
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2583
|1.2690
|2277
|2006.10.25 21:53
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2584
|1.2690
|2278
|2006.10.25 21:58
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2585
|1.2690
|2279
|2006.10.25 21:59
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2586
|1.2690
|2280
|2006.10.25 21:59
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2587
|1.2690
|2281
|2006.10.25 22:05
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2589
|1.2690
|2282
|2006.10.25 22:09
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2590
|1.2690
|2283
|2006.10.25 22:09
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2591
|1.2690
|2284
|2006.10.25 22:10
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2593
|1.2690
|2285
|2006.10.25 22:10
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2595
|1.2690
|2286
|2006.10.25 22:10
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2596
|1.2690
|2287
|2006.10.25 22:13
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2597
|1.2690
|2288
|2006.10.25 22:43
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2598
|1.2690
|2289
|2006.10.25 22:43
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2599
|1.2690
|2290
|2006.10.25 23:10
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2600
|1.2690
|2291
|2006.10.25 23:10
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2601
|1.2690
|2292
|2006.10.26 02:54
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2603
|1.2690
|2293
|2006.10.26 02:54
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2604
|1.2690
|2294
|2006.10.26 02:57
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2605
|1.2690
|2295
|2006.10.26 02:57
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2606
|1.2690
|2296
|2006.10.26 02:57
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2607
|1.2690
|2297
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2608
|1.2690
|2298
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2609
|1.2690
|2299
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2610
|1.2690
|2300
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2611
|1.2690
|2301
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2612
|1.2690
|2302
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2613
|1.2690
|2303
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2614
|1.2690
|2304
|2006.10.26 03:02
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2615
|1.2690
|2305
|2006.10.26 03:09
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2616
|1.2690
|2306
|2006.10.26 03:09
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2617
|1.2690
|2307
|2006.10.26 03:26
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2620
|1.2690
|2308
|2006.10.26 03:26
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2621
|1.2690
|2309
|2006.10.26 03:26
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2622
|1.2690
|2310
|2006.10.26 03:27
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2623
|1.2690
|2311
|2006.10.26 03:27
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2624
|1.2690
|2312
|2006.10.26 04:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2625
|1.2690
|2313
|2006.10.26 04:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2626
|1.2690
|2314
|2006.10.26 04:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2627
|1.2690
|2315
|2006.10.26 04:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2629
|1.2690
|2316
|2006.10.26 08:37
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2631
|1.2690
|2317
|2006.10.26 08:37
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2632
|1.2690
|2318
|2006.10.26 08:37
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2633
|1.2690
|2319
|2006.10.26 10:37
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2634
|1.2690
|2320
|2006.10.26 10:37
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2636
|1.2690
|2321
|2006.10.26 12:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2637
|1.2690
|2322
|2006.10.26 12:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2638
|1.2690
|2323
|2006.10.26 12:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2640
|1.2690
|2324
|2006.10.26 12:22
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2642
|1.2690
|2325
|2006.10.26 12:24
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2643
|1.2690
|2326
|2006.10.26 12:24
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2644
|1.2690
|2327
|2006.10.26 12:24
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2645
|1.2690
|2328
|2006.10.26 12:24
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2646
|1.2690
|2329
|2006.10.26 12:24
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2647
|1.2690
|2330
|2006.10.26 12:26
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2648
|1.2690
|2331
|2006.10.26 12:28
|modify
|102
|0.10
|1.2570
|1.2649
|1.2690
|2332
|2006.10.26 12:28
|t/p
|102
|0.10
|1.2690
|1.2649
|1.2690
|116.72
|1588.44
|2333
|2006.10.27 04:30
|sell
|103
|0.10
|1.2677
|1.2739
|1.2557
|2334
|2006.10.27 09:08
|s/l
|103
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2557
|-62.00
|1526.44
|2335
|2006.11.01 03:00
|sell
|104
|0.10
|1.2746
|1.2808
|1.2626
|2336
|2006.11.03 08:33
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2626
|2337
|2006.11.03 08:39
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2745
|1.2626
|2338
|2006.11.03 08:39
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2744
|1.2626
|2339
|2006.11.03 08:39
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2742
|1.2626
|2340
|2006.11.03 08:41
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2741
|1.2626
|2341
|2006.11.03 08:44
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2740
|1.2626
|2342
|2006.11.03 08:44
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2739
|1.2626
|2343
|2006.11.03 08:44
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2738
|1.2626
|2344
|2006.11.03 08:45
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2736
|1.2626
|2345
|2006.11.03 08:45
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2735
|1.2626
|2346
|2006.11.03 08:45
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2734
|1.2626
|2347
|2006.11.03 08:45
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2733
|1.2626
|2348
|2006.11.03 08:46
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2732
|1.2626
|2349
|2006.11.03 08:47
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2731
|1.2626
|2350
|2006.11.03 08:47
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2730
|1.2626
|2351
|2006.11.03 08:55
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2729
|1.2626
|2352
|2006.11.03 08:55
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2728
|1.2626
|2353
|2006.11.03 09:00
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2727
|1.2626
|2354
|2006.11.03 09:01
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2726
|1.2626
|2355
|2006.11.03 09:01
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2725
|1.2626
|2356
|2006.11.03 10:02
|modify
|104
|0.10
|1.2746
|1.2724
|1.2626
|2357
|2006.11.05 19:03
|s/l
|104
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2626
|23.76
|1550.20
|2358
|2006.11.06 13:00
|buy
|105
|0.10
|1.2723
|1.2661
|1.2843
|2359
|2006.11.06 23:41
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2843
|2360
|2006.11.06 23:41
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2724
|1.2843
|2361
|2006.11.06 23:41
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2725
|1.2843
|2362
|2006.11.06 23:41
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2726
|1.2843
|2363
|2006.11.06 23:46
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2727
|1.2843
|2364
|2006.11.07 00:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2728
|1.2843
|2365
|2006.11.07 00:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2729
|1.2843
|2366
|2006.11.07 00:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2730
|1.2843
|2367
|2006.11.07 00:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2731
|1.2843
|2368
|2006.11.07 08:33
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2732
|1.2843
|2369
|2006.11.07 08:33
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2733
|1.2843
|2370
|2006.11.07 08:33
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2734
|1.2843
|2371
|2006.11.07 08:39
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2735
|1.2843
|2372
|2006.11.07 08:40
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2736
|1.2843
|2373
|2006.11.07 08:40
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2737
|1.2843
|2374
|2006.11.07 08:40
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2738
|1.2843
|2375
|2006.11.07 08:40
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2739
|1.2843
|2376
|2006.11.07 08:58
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2740
|1.2843
|2377
|2006.11.07 08:58
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2741
|1.2843
|2378
|2006.11.07 08:58
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2742
|1.2843
|2379
|2006.11.07 08:58
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2743
|1.2843
|2380
|2006.11.07 08:58
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2744
|1.2843
|2381
|2006.11.07 08:59
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2746
|1.2843
|2382
|2006.11.07 09:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2747
|1.2843
|2383
|2006.11.07 09:02
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2748
|1.2843
|2384
|2006.11.07 09:03
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2749
|1.2843
|2385
|2006.11.07 09:03
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2750
|1.2843
|2386
|2006.11.07 09:08
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2843
|2387
|2006.11.07 09:10
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2752
|1.2843
|2388
|2006.11.07 09:10
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2843
|2389
|2006.11.07 09:10
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2754
|1.2843
|2390
|2006.11.07 09:10
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2843
|2391
|2006.11.07 09:18
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2756
|1.2843
|2392
|2006.11.07 09:18
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2758
|1.2843
|2393
|2006.11.07 09:18
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2759
|1.2843
|2394
|2006.11.07 09:32
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2760
|1.2843
|2395
|2006.11.07 09:32
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2761
|1.2843
|2396
|2006.11.07 09:32
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2763
|1.2843
|2397
|2006.11.07 09:32
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2764
|1.2843
|2398
|2006.11.07 09:32
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2765
|1.2843
|2399
|2006.11.07 09:41
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2766
|1.2843
|2400
|2006.11.07 09:42
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2767
|1.2843
|2401
|2006.11.07 09:43
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2769
|1.2843
|2402
|2006.11.07 09:43
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2770
|1.2843
|2403
|2006.11.07 09:45
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2771
|1.2843
|2404
|2006.11.07 09:45
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2772
|1.2843
|2405
|2006.11.07 09:50
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2773
|1.2843
|2406
|2006.11.07 09:50
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2774
|1.2843
|2407
|2006.11.07 09:51
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2775
|1.2843
|2408
|2006.11.07 09:51
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2776
|1.2843
|2409
|2006.11.07 10:19
|modify
|105
|0.10
|1.2723
|1.2777
|1.2843
|2410
|2006.11.07 14:54
|s/l
|105
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2843
|53.18
|1603.38
|2411
|2006.11.07 21:46
|sell
|106
|0.10
|1.2775
|1.2837
|1.2655
|2412
|2006.11.09 11:34
|s/l
|106
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2655
|-60.24
|1543.14
|2413
|2006.11.10 13:30
|sell
|107
|0.10
|1.2859
|1.2921
|1.2739
|2414
|2006.11.13 09:50
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2739
|2415
|2006.11.13 09:50
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2858
|1.2739
|2416
|2006.11.13 09:51
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2857
|1.2739
|2417
|2006.11.13 09:51
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2856
|1.2739
|2418
|2006.11.13 10:05
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2855
|1.2739
|2419
|2006.11.13 10:05
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2854
|1.2739
|2420
|2006.11.13 10:05
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2853
|1.2739
|2421
|2006.11.13 10:06
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2852
|1.2739
|2422
|2006.11.13 10:06
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2851
|1.2739
|2423
|2006.11.13 10:07
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2850
|1.2739
|2424
|2006.11.13 10:07
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2849
|1.2739
|2425
|2006.11.13 10:07
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2848
|1.2739
|2426
|2006.11.13 10:08
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2847
|1.2739
|2427
|2006.11.13 10:08
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2846
|1.2739
|2428
|2006.11.13 10:18
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2845
|1.2739
|2429
|2006.11.13 10:22
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2844
|1.2739
|2430
|2006.11.13 10:28
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2843
|1.2739
|2431
|2006.11.13 10:28
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2842
|1.2739
|2432
|2006.11.13 10:31
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2841
|1.2739
|2433
|2006.11.13 12:47
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2840
|1.2739
|2434
|2006.11.13 12:48
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2839
|1.2739
|2435
|2006.11.13 12:48
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2838
|1.2739
|2436
|2006.11.13 12:48
|modify
|107
|0.10
|1.2859
|1.2837
|1.2739
|2437
|2006.11.14 03:43
|s/l
|107
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2739
|22.88
|1566.02
|2438
|2006.11.14 11:11
|sell
|108
|0.10
|1.2803
|1.2865
|1.2683
|2439
|2006.11.21 23:00
|s/l
|108
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2683
|-58.92
|1507.10
|2440
|2006.11.23 13:33
|sell
|109
|0.10
|1.2943
|1.3005
|1.2823
|2441
|2006.11.24 03:30
|s/l
|109
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.2823
|-61.56
|1445.54
|2442
|2006.11.27 04:00
|sell
|110
|0.10
|1.3097
|1.3159
|1.2977
|2443
|2006.11.28 03:07
|s/l
|110
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.2977
|-61.56
|1383.98
|2444
|2006.11.29 00:30
|sell
|111
|0.10
|1.3185
|1.3247
|1.3065
|2445
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3184
|1.3065
|2446
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3183
|1.3065
|2447
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3182
|1.3065
|2448
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3180
|1.3065
|2449
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3178
|1.3065
|2450
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3177
|1.3065
|2451
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3176
|1.3065
|2452
|2006.11.29 08:30
|modify
|111
|0.10
|1.3185
|1.3174
|1.3065
|2453
|2006.11.29 09:29
|s/l
|111
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3065
|11.00
|1394.98
|2454
|2006.12.01 04:30
|sell
|112
|0.10
|1.3242
|1.3304
|1.3122
|2455
|2006.12.01 10:00
|s/l
|112
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.3122
|-62.00
|1332.98
|2456
|2006.12.04 01:45
|sell
|113
|0.10
|1.3320
|1.3382
|1.3200
|2457
|2006.12.06 04:18
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3200
|2458
|2006.12.06 04:18
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3318
|1.3200
|2459
|2006.12.06 04:18
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3317
|1.3200
|2460
|2006.12.06 04:18
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3316
|1.3200
|2461
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3315
|1.3200
|2462
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3314
|1.3200
|2463
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3313
|1.3200
|2464
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3312
|1.3200
|2465
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3311
|1.3200
|2466
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3310
|1.3200
|2467
|2006.12.06 04:39
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3309
|1.3200
|2468
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3308
|1.3200
|2469
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3307
|1.3200
|2470
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3306
|1.3200
|2471
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3305
|1.3200
|2472
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3304
|1.3200
|2473
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3302
|1.3200
|2474
|2006.12.06 04:40
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3301
|1.3200
|2475
|2006.12.06 08:17
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3300
|1.3200
|2476
|2006.12.06 08:17
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3299
|1.3200
|2477
|2006.12.06 08:18
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3298
|1.3200
|2478
|2006.12.06 08:19
|modify
|113
|0.10
|1.3320
|1.3296
|1.3200
|2479
|2006.12.06 09:53
|s/l
|113
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3200
|24.88
|1357.86
|2480
|2006.12.07 06:15
|sell
|114
|0.10
|1.3286
|1.3348
|1.3166
|2481
|2006.12.08 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.3286
|1.3284
|1.3166
|2482
|2006.12.08 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.3286
|1.3283
|1.3166
|2483
|2006.12.08 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.3286
|1.3281
|1.3166
|2484
|2006.12.08 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.3286
|1.3280
|1.3166
|2485
|2006.12.08 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.3286
|1.3279
|1.3166
|2486
|2006.12.08 08:42
|s/l
|114
|0.10
|1.3279
|1.3279
|1.3166
|7.44
|1365.30
|2487
|2006.12.08 12:15
|sell
|115
|0.10
|1.3220
|1.3282
|1.3100
|2488
|2006.12.10 17:00
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3217
|1.3100
|2489
|2006.12.10 19:11
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3216
|1.3100
|2490
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3215
|1.3100
|2491
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3214
|1.3100
|2492
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3212
|1.3100
|2493
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3211
|1.3100
|2494
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3210
|1.3100
|2495
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3209
|1.3100
|2496
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3208
|1.3100
|2497
|2006.12.10 19:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3207
|1.3100
|2498
|2006.12.10 19:13
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3206
|1.3100
|2499
|2006.12.10 19:27
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3205
|1.3100
|2500
|2006.12.10 19:27
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3204
|1.3100
|2501
|2006.12.10 19:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3203
|1.3100
|2502
|2006.12.10 19:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3202
|1.3100
|2503
|2006.12.10 19:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3201
|1.3100
|2504
|2006.12.10 20:26
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3200
|1.3100
|2505
|2006.12.10 20:26
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3199
|1.3100
|2506
|2006.12.10 20:27
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3198
|1.3100
|2507
|2006.12.10 20:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3197
|1.3100
|2508
|2006.12.10 20:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3196
|1.3100
|2509
|2006.12.10 20:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3195
|1.3100
|2510
|2006.12.10 20:28
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3194
|1.3100
|2511
|2006.12.10 20:53
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3193
|1.3100
|2512
|2006.12.10 20:54
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3191
|1.3100
|2513
|2006.12.10 20:54
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3190
|1.3100
|2514
|2006.12.10 20:54
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3188
|1.3100
|2515
|2006.12.10 20:54
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3187
|1.3100
|2516
|2006.12.10 20:54
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3186
|1.3100
|2517
|2006.12.10 20:55
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3185
|1.3100
|2518
|2006.12.10 20:55
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3184
|1.3100
|2519
|2006.12.10 20:57
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3183
|1.3100
|2520
|2006.12.10 20:57
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3182
|1.3100
|2521
|2006.12.10 21:09
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3181
|1.3100
|2522
|2006.12.10 21:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3180
|1.3100
|2523
|2006.12.10 21:12
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3179
|1.3100
|2524
|2006.12.10 21:13
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3178
|1.3100
|2525
|2006.12.10 21:14
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3177
|1.3100
|2526
|2006.12.10 21:18
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3176
|1.3100
|2527
|2006.12.10 21:19
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3175
|1.3100
|2528
|2006.12.10 21:19
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3174
|1.3100
|2529
|2006.12.10 21:19
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3173
|1.3100
|2530
|2006.12.10 21:19
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3172
|1.3100
|2531
|2006.12.10 21:19
|modify
|115
|0.10
|1.3220
|1.3171
|1.3100
|2532
|2006.12.11 01:14
|s/l
|115
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3100
|49.44
|1414.74
|2533
|2006.12.11 09:43
|buy
|116
|0.10
|1.3200
|1.3138
|1.3320
|2534
|2006.12.11 12:01
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3201
|1.3320
|2535
|2006.12.11 12:01
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3202
|1.3320
|2536
|2006.12.11 12:01
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3203
|1.3320
|2537
|2006.12.11 12:02
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3204
|1.3320
|2538
|2006.12.11 12:02
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3205
|1.3320
|2539
|2006.12.11 12:02
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3206
|1.3320
|2540
|2006.12.11 12:02
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3207
|1.3320
|2541
|2006.12.11 12:02
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3208
|1.3320
|2542
|2006.12.11 12:15
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3209
|1.3320
|2543
|2006.12.11 12:15
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3210
|1.3320
|2544
|2006.12.11 12:15
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3211
|1.3320
|2545
|2006.12.11 12:16
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3212
|1.3320
|2546
|2006.12.11 12:16
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3213
|1.3320
|2547
|2006.12.11 12:18
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3214
|1.3320
|2548
|2006.12.11 12:18
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3215
|1.3320
|2549
|2006.12.11 12:30
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3216
|1.3320
|2550
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3217
|1.3320
|2551
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3218
|1.3320
|2552
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3219
|1.3320
|2553
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3220
|1.3320
|2554
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3221
|1.3320
|2555
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3222
|1.3320
|2556
|2006.12.11 12:31
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3223
|1.3320
|2557
|2006.12.11 22:03
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3224
|1.3320
|2558
|2006.12.11 22:03
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3225
|1.3320
|2559
|2006.12.11 22:03
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3226
|1.3320
|2560
|2006.12.11 23:26
|modify
|116
|0.10
|1.3200
|1.3227
|1.3320
|2561
|2006.12.12 03:05
|s/l
|116
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3320
|26.18
|1440.92
|2562
|2006.12.13 07:19
|sell
|117
|0.10
|1.3258
|1.3320
|1.3138
|2563
|2006.12.13 08:34
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3258
|1.3138
|2564
|2006.12.13 08:34
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3257
|1.3138
|2565
|2006.12.13 08:34
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3255
|1.3138
|2566
|2006.12.13 08:34
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3254
|1.3138
|2567
|2006.12.13 08:34
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3253
|1.3138
|2568
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3252
|1.3138
|2569
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3251
|1.3138
|2570
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3249
|1.3138
|2571
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3248
|1.3138
|2572
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3247
|1.3138
|2573
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3246
|1.3138
|2574
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3245
|1.3138
|2575
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3244
|1.3138
|2576
|2006.12.13 08:35
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3242
|1.3138
|2577
|2006.12.13 09:36
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3241
|1.3138
|2578
|2006.12.13 09:36
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3240
|1.3138
|2579
|2006.12.13 09:36
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3239
|1.3138
|2580
|2006.12.13 09:36
|modify
|117
|0.10
|1.3258
|1.3238
|1.3138
|2581
|2006.12.13 11:11
|s/l
|117
|0.10
|1.3238
|1.3238
|1.3138
|20.00
|1460.92
|2582
|2006.12.14 03:45
|buy
|118
|0.10
|1.3239
|1.3177
|1.3359
|2583
|2006.12.14 08:30
|s/l
|118
|0.10
|1.3177
|1.3177
|1.3359
|-62.00
|1398.92
|2584
|2006.12.18 00:45
|buy
|119
|0.10
|1.3100
|1.3038
|1.3220
|2585
|2006.12.19 03:51
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3220
|2586
|2006.12.19 03:53
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3101
|1.3220
|2587
|2006.12.19 03:53
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3102
|1.3220
|2588
|2006.12.19 03:56
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3103
|1.3220
|2589
|2006.12.19 03:56
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3104
|1.3220
|2590
|2006.12.19 03:57
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3105
|1.3220
|2591
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3111
|1.3220
|2592
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3114
|1.3220
|2593
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3116
|1.3220
|2594
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3118
|1.3220
|2595
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3119
|1.3220
|2596
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3120
|1.3220
|2597
|2006.12.19 04:00
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3121
|1.3220
|2598
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3122
|1.3220
|2599
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3123
|1.3220
|2600
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3124
|1.3220
|2601
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3125
|1.3220
|2602
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3127
|1.3220
|2603
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3128
|1.3220
|2604
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3129
|1.3220
|2605
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3130
|1.3220
|2606
|2006.12.19 04:01
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3131
|1.3220
|2607
|2006.12.19 04:14
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3133
|1.3220
|2608
|2006.12.19 04:14
|modify
|119
|0.10
|1.3100
|1.3134
|1.3220
|2609
|2006.12.19 08:30
|s/l
|119
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.3220
|33.18
|1432.10
|2610
|2006.12.20 10:53
|sell
|120
|0.10
|1.3183
|1.3245
|1.3063
|2611
|2006.12.21 09:38
|modify
|120
|0.10
|1.3183
|1.3183
|1.3063
|2612
|2006.12.21 12:00
|s/l
|120
|0.10
|1.3183
|1.3183
|1.3063
|1.32
|1433.42
|2613
|2006.12.22 10:26
|sell
|121
|0.10
|1.3154
|1.3216
|1.3034
|2614
|2006.12.22 12:02
|modify
|121
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3034
|2615
|2006.12.22 12:02
|modify
|121
|0.10
|1.3154
|1.3153
|1.3034
|2616
|2006.12.22 12:02
|modify
|121
|0.10
|1.3154
|1.3152
|1.3034
|2617
|2006.12.22 12:02
|modify
|121
|0.10
|1.3154
|1.3151
|1.3034
|2618
|2006.12.22 12:02
|modify
|121
|0.10
|1.3154
|1.3150
|1.3034
|2619
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|121
|0.10
|1.3140
|1.3150
|1.3034
|14.00
|1447.42