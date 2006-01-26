Strategy Tester Report
Cyberia_Trader1[1].9_R2.2_AlertEuro
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|OneTradePerBar=true;
ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=0.1; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=true;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=111111;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-1625.64
|Gross profit
|7940.53
|Gross loss
|-9566.17
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-1.89
|Absolute drawdown
|1776.42
|Maximal drawdown
|2009.10 (38.40%)
|Relative drawdown
|38.40% (2009.10)
|Total trades
|859
|Short positions (won %)
|385 (61.30%)
|Long positions (won %)
|474 (59.70%)
|Profit trades (% of total)
|519 (60.42%)
|Loss trades (% of total)
|340 (39.58%)
|Largest
|profit trade
|72.00
|loss trade
|-37.42
|Average
|profit trade
|15.30
|loss trade
|-28.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (267.02)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-205.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|267.02 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-205.98 (9)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 06:04
|buy
|1
|0.21
|1.2056
|1.2039
|1.2153
|2
|2006.01.04 07:00
|close
|1
|0.21
|1.2063
|1.2039
|1.2153
|14.70
|5014.70
|3
|2006.01.04 08:18
|buy
|2
|0.21
|1.2079
|1.2062
|1.2176
|4
|2006.01.04 08:37
|close
|2
|0.21
|1.2089
|1.2062
|1.2176
|21.00
|5035.70
|5
|2006.01.04 09:50
|buy
|3
|0.21
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|6
|2006.01.04 09:54
|close
|3
|0.21
|1.2077
|1.2050
|1.2164
|21.00
|5056.70
|7
|2006.01.04 11:26
|buy
|4
|0.21
|1.2079
|1.2062
|1.2176
|8
|2006.01.04 11:59
|close
|4
|0.21
|1.2089
|1.2062
|1.2176
|21.00
|5077.70
|9
|2006.01.05 15:20
|buy
|5
|0.21
|1.2098
|1.2081
|1.2195
|10
|2006.01.05 16:51
|close
|5
|0.21
|1.2106
|1.2081
|1.2195
|16.80
|5094.50
|11
|2006.01.05 17:38
|buy
|6
|0.21
|1.2099
|1.2082
|1.2196
|12
|2006.01.05 19:02
|close
|6
|0.21
|1.2105
|1.2082
|1.2196
|12.60
|5107.10
|13
|2006.01.05 20:27
|buy
|7
|0.21
|1.2104
|1.2087
|1.2201
|14
|2006.01.05 20:48
|s/l
|7
|0.21
|1.2087
|1.2087
|1.2201
|-35.70
|5071.40
|15
|2006.01.05 20:48
|buy
|8
|0.21
|1.2089
|1.2072
|1.2186
|16
|2006.01.06 01:14
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2073
|1.2186
|17
|2006.01.06 04:02
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2074
|1.2186
|18
|2006.01.06 04:04
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2075
|1.2186
|19
|2006.01.06 04:09
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2076
|1.2186
|20
|2006.01.06 04:13
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2077
|1.2186
|21
|2006.01.06 04:14
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2078
|1.2186
|22
|2006.01.06 04:14
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2079
|1.2186
|23
|2006.01.06 04:14
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2080
|1.2186
|24
|2006.01.06 04:15
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2081
|1.2186
|25
|2006.01.06 04:17
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2082
|1.2186
|26
|2006.01.06 04:17
|modify
|8
|0.21
|1.2089
|1.2083
|1.2186
|27
|2006.01.06 08:01
|close
|8
|0.21
|1.2098
|1.2083
|1.2186
|17.18
|5088.58
|28
|2006.01.06 08:36
|buy
|9
|0.21
|1.2091
|1.2074
|1.2188
|29
|2006.01.06 08:36
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2075
|1.2188
|30
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2076
|1.2188
|31
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2077
|1.2188
|32
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2078
|1.2188
|33
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2079
|1.2188
|34
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2080
|1.2188
|35
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2082
|1.2188
|36
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2084
|1.2188
|37
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2086
|1.2188
|38
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2088
|1.2188
|39
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2089
|1.2188
|40
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2090
|1.2188
|41
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2091
|1.2188
|42
|2006.01.06 08:37
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2092
|1.2188
|43
|2006.01.06 08:38
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2095
|1.2188
|44
|2006.01.06 08:38
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2096
|1.2188
|45
|2006.01.06 08:38
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2097
|1.2188
|46
|2006.01.06 08:38
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2098
|1.2188
|47
|2006.01.06 08:41
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2099
|1.2188
|48
|2006.01.06 08:41
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2100
|1.2188
|49
|2006.01.06 08:41
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2101
|1.2188
|50
|2006.01.06 08:41
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2102
|1.2188
|51
|2006.01.06 08:41
|modify
|9
|0.21
|1.2091
|1.2103
|1.2188
|52
|2006.01.06 08:42
|s/l
|9
|0.21
|1.2103
|1.2103
|1.2188
|25.20
|5113.78
|53
|2006.01.06 09:24
|buy
|10
|0.21
|1.2141
|1.2124
|1.2238
|54
|2006.01.06 09:50
|close
|10
|0.21
|1.2149
|1.2124
|1.2238
|16.80
|5130.58
|55
|2006.01.09 02:13
|sell
|11
|0.21
|1.2134
|1.2151
|1.2037
|56
|2006.01.09 02:22
|modify
|11
|0.21
|1.2134
|1.2150
|1.2037
|57
|2006.01.09 02:23
|modify
|11
|0.21
|1.2134
|1.2149
|1.2037
|58
|2006.01.09 02:23
|modify
|11
|0.21
|1.2134
|1.2148
|1.2037
|59
|2006.01.09 02:23
|modify
|11
|0.21
|1.2134
|1.2147
|1.2037
|60
|2006.01.09 02:23
|modify
|11
|0.21
|1.2134
|1.2146
|1.2037
|61
|2006.01.09 02:23
|close
|11
|0.21
|1.2127
|1.2146
|1.2037
|14.70
|5145.28
|62
|2006.01.09 07:40
|sell
|12
|0.21
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|63
|2006.01.09 08:02
|close
|12
|0.21
|1.2077
|1.2101
|1.1987
|14.70
|5159.98
|64
|2006.01.09 09:21
|sell
|13
|0.21
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|65
|2006.01.09 09:59
|close
|13
|0.21
|1.2077
|1.2101
|1.1987
|14.70
|5174.68
|66
|2006.01.09 10:25
|sell
|14
|0.21
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|67
|2006.01.09 11:00
|close
|14
|0.21
|1.2073
|1.2097
|1.1983
|14.70
|5189.38
|68
|2006.01.09 12:32
|sell
|15
|0.21
|1.2069
|1.2086
|1.1972
|69
|2006.01.09 12:37
|s/l
|15
|0.21
|1.2086
|1.2086
|1.1972
|-35.70
|5153.68
|70
|2006.01.09 12:37
|sell
|16
|0.21
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|71
|2006.01.09 13:15
|close
|16
|0.21
|1.2076
|1.2101
|1.1987
|16.80
|5170.48
|72
|2006.01.09 14:12
|sell
|17
|0.21
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|73
|2006.01.09 18:35
|close
|17
|0.21
|1.2076
|1.2101
|1.1987
|16.80
|5187.28
|74
|2006.01.09 20:11
|sell
|18
|0.21
|1.2079
|1.2096
|1.1982
|75
|2006.01.09 21:15
|modify
|18
|0.21
|1.2079
|1.2095
|1.1982
|76
|2006.01.09 21:15
|modify
|18
|0.21
|1.2079
|1.2094
|1.1982
|77
|2006.01.09 21:15
|close
|18
|0.21
|1.2071
|1.2094
|1.1982
|16.80
|5204.08
|78
|2006.01.09 22:13
|sell
|19
|0.22
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|79
|2006.01.09 22:23
|close
|19
|0.22
|1.2062
|1.2084
|1.1970
|11.00
|5215.08
|80
|2006.01.10 02:07
|sell
|20
|0.22
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|81
|2006.01.10 02:18
|modify
|20
|0.22
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|82
|2006.01.10 02:27
|modify
|20
|0.22
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|83
|2006.01.10 02:27
|modify
|20
|0.22
|1.2063
|1.2077
|1.1966
|84
|2006.01.10 02:27
|close
|20
|0.22
|1.2055
|1.2077
|1.1966
|17.60
|5232.68
|85
|2006.01.10 06:02
|buy
|21
|0.22
|1.2099
|1.2082
|1.2196
|86
|2006.01.10 06:23
|s/l
|21
|0.22
|1.2082
|1.2082
|1.2196
|-37.40
|5195.28
|87
|2006.01.10 06:23
|buy
|22
|0.22
|1.2084
|1.2067
|1.2181
|88
|2006.01.10 06:45
|close
|22
|0.22
|1.2093
|1.2067
|1.2181
|19.80
|5215.08
|89
|2006.01.10 06:50
|buy
|23
|0.22
|1.2088
|1.2071
|1.2185
|90
|2006.01.10 08:00
|s/l
|23
|0.22
|1.2071
|1.2071
|1.2185
|-37.40
|5177.68
|91
|2006.01.10 08:03
|buy
|24
|0.21
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|92
|2006.01.10 08:33
|s/l
|24
|0.21
|1.2050
|1.2050
|1.2164
|-35.70
|5141.98
|93
|2006.01.10 09:59
|sell
|25
|0.21
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|94
|2006.01.10 11:05
|s/l
|25
|0.21
|1.2083
|1.2083
|1.1969
|-35.70
|5106.28
|95
|2006.01.10 11:05
|sell
|26
|0.21
|1.2079
|1.2096
|1.1982
|96
|2006.01.10 11:36
|close
|26
|0.21
|1.2072
|1.2096
|1.1982
|14.70
|5120.98
|97
|2006.01.10 12:30
|sell
|27
|0.21
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|98
|2006.01.10 17:23
|close
|27
|0.21
|1.2059
|1.2084
|1.1970
|16.80
|5137.78
|99
|2006.01.10 21:35
|sell
|28
|0.21
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|100
|2006.01.11 00:04
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2085
|1.1973
|101
|2006.01.11 00:10
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2084
|1.1973
|102
|2006.01.11 00:16
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2083
|1.1973
|103
|2006.01.11 00:19
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2082
|1.1973
|104
|2006.01.11 00:20
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2081
|1.1973
|105
|2006.01.11 00:21
|modify
|28
|0.21
|1.2070
|1.2080
|1.1973
|106
|2006.01.11 00:21
|close
|28
|0.21
|1.2063
|1.2080
|1.1973
|15.62
|5153.40
|107
|2006.01.11 01:35
|sell
|29
|0.21
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|108
|2006.01.11 01:37
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|109
|2006.01.11 01:38
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|110
|2006.01.11 01:38
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2077
|1.1966
|111
|2006.01.11 01:38
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2076
|1.1966
|112
|2006.01.11 01:47
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2075
|1.1966
|113
|2006.01.11 01:49
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2074
|1.1966
|114
|2006.01.11 02:02
|modify
|29
|0.21
|1.2063
|1.2073
|1.1966
|115
|2006.01.11 02:02
|close
|29
|0.21
|1.2057
|1.2073
|1.1966
|12.60
|5166.00
|116
|2006.01.11 05:26
|sell
|30
|0.21
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|117
|2006.01.11 06:40
|s/l
|30
|0.21
|1.2076
|1.2076
|1.1962
|-35.70
|5130.30
|118
|2006.01.11 10:02
|buy
|31
|0.21
|1.2106
|1.2089
|1.2203
|119
|2006.01.11 10:08
|close
|31
|0.21
|1.2112
|1.2089
|1.2203
|12.60
|5142.90
|120
|2006.01.11 10:14
|buy
|32
|0.21
|1.2106
|1.2089
|1.2203
|121
|2006.01.11 11:47
|modify
|32
|0.21
|1.2106
|1.2090
|1.2203
|122
|2006.01.11 11:47
|close
|32
|0.21
|1.2116
|1.2090
|1.2203
|21.00
|5163.90
|123
|2006.01.11 14:11
|buy
|33
|0.21
|1.2122
|1.2105
|1.2219
|124
|2006.01.11 14:27
|close
|33
|0.21
|1.2132
|1.2105
|1.2219
|21.00
|5184.90
|125
|2006.01.11 23:50
|buy
|34
|0.21
|1.2138
|1.2121
|1.2235
|126
|2006.01.12 00:57
|modify
|34
|0.21
|1.2138
|1.2122
|1.2235
|127
|2006.01.12 00:57
|modify
|34
|0.21
|1.2138
|1.2123
|1.2235
|128
|2006.01.12 01:14
|close
|34
|0.21
|1.2145
|1.2123
|1.2235
|9.53
|5194.44
|129
|2006.01.12 06:15
|buy
|35
|0.21
|1.2140
|1.2123
|1.2237
|130
|2006.01.12 07:13
|s/l
|35
|0.21
|1.2123
|1.2123
|1.2237
|-35.70
|5158.74
|131
|2006.01.12 10:58
|sell
|36
|0.21
|1.2037
|1.2054
|1.1940
|132
|2006.01.12 11:46
|close
|36
|0.21
|1.2027
|1.2054
|1.1940
|21.00
|5179.74
|133
|2006.01.12 14:55
|sell
|37
|0.22
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|134
|2006.01.12 20:01
|close
|37
|0.22
|1.2030
|1.2056
|1.1942
|19.80
|5199.54
|135
|2006.01.13 03:57
|buy
|38
|0.22
|1.2060
|1.2043
|1.2157
|136
|2006.01.13 04:01
|modify
|38
|0.22
|1.2060
|1.2044
|1.2157
|137
|2006.01.13 04:01
|modify
|38
|0.22
|1.2060
|1.2045
|1.2157
|138
|2006.01.13 04:01
|modify
|38
|0.22
|1.2060
|1.2046
|1.2157
|139
|2006.01.13 04:01
|close
|38
|0.22
|1.2067
|1.2046
|1.2157
|15.40
|5214.94
|140
|2006.01.13 05:30
|buy
|39
|0.22
|1.2060
|1.2043
|1.2157
|141
|2006.01.13 05:33
|modify
|39
|0.22
|1.2060
|1.2044
|1.2157
|142
|2006.01.13 07:55
|s/l
|39
|0.22
|1.2044
|1.2044
|1.2157
|-35.20
|5179.74
|143
|2006.01.13 07:55
|buy
|40
|0.22
|1.2046
|1.2029
|1.2143
|144
|2006.01.13 08:31
|modify
|40
|0.22
|1.2046
|1.2030
|1.2143
|145
|2006.01.13 08:31
|modify
|40
|0.22
|1.2046
|1.2031
|1.2143
|146
|2006.01.13 08:31
|modify
|40
|0.22
|1.2046
|1.2032
|1.2143
|147
|2006.01.13 08:31
|modify
|40
|0.22
|1.2046
|1.2033
|1.2143
|148
|2006.01.13 08:31
|modify
|40
|0.22
|1.2046
|1.2034
|1.2143
|149
|2006.01.13 08:31
|close
|40
|0.22
|1.2058
|1.2034
|1.2143
|26.40
|5206.14
|150
|2006.01.13 08:31
|sell
|41
|0.22
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|151
|2006.01.13 08:35
|s/l
|41
|0.22
|1.2076
|1.2076
|1.1962
|-37.40
|5168.74
|152
|2006.01.13 08:36
|sell
|42
|0.21
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|153
|2006.01.13 08:40
|s/l
|42
|0.21
|1.2087
|1.2087
|1.1973
|-35.70
|5133.04
|154
|2006.01.13 09:23
|buy
|43
|0.21
|1.2050
|1.2033
|1.2147
|155
|2006.01.13 09:42
|modify
|43
|0.21
|1.2050
|1.2034
|1.2147
|156
|2006.01.13 09:43
|modify
|43
|0.21
|1.2050
|1.2035
|1.2147
|157
|2006.01.13 09:43
|close
|43
|0.21
|1.2062
|1.2035
|1.2147
|25.20
|5158.24
|158
|2006.01.13 09:56
|buy
|44
|0.21
|1.2050
|1.2033
|1.2147
|159
|2006.01.13 10:03
|close
|44
|0.21
|1.2057
|1.2033
|1.2147
|14.70
|5172.94
|160
|2006.01.13 10:03
|sell
|45
|0.21
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|161
|2006.01.13 10:41
|s/l
|45
|0.21
|1.2076
|1.2076
|1.1962
|-35.70
|5137.24
|162
|2006.01.13 13:50
|buy
|46
|0.21
|1.2128
|1.2111
|1.2225
|163
|2006.01.13 15:00
|close
|46
|0.21
|1.2137
|1.2111
|1.2225
|18.90
|5156.14
|164
|2006.01.15 20:22
|buy
|47
|0.21
|1.2151
|1.2134
|1.2248
|165
|2006.01.16 00:43
|s/l
|47
|0.21
|1.2134
|1.2134
|1.2248
|-37.42
|5118.71
|166
|2006.01.16 00:43
|buy
|48
|0.21
|1.2136
|1.2119
|1.2233
|167
|2006.01.16 00:59
|close
|48
|0.21
|1.2145
|1.2119
|1.2233
|18.90
|5137.61
|168
|2006.01.16 00:59
|buy
|49
|0.21
|1.2148
|1.2131
|1.2245
|169
|2006.01.16 06:46
|s/l
|49
|0.21
|1.2131
|1.2131
|1.2245
|-35.70
|5101.91
|170
|2006.01.16 10:29
|sell
|50
|0.21
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|171
|2006.01.16 11:42
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2138
|1.2025
|172
|2006.01.16 12:08
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2137
|1.2025
|173
|2006.01.16 16:46
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2136
|1.2025
|174
|2006.01.16 17:37
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2135
|1.2025
|175
|2006.01.16 17:39
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2134
|1.2025
|176
|2006.01.16 17:39
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2133
|1.2025
|177
|2006.01.16 17:40
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2132
|1.2025
|178
|2006.01.16 17:40
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2131
|1.2025
|179
|2006.01.16 17:40
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2130
|1.2025
|180
|2006.01.16 17:40
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2129
|1.2025
|181
|2006.01.16 17:40
|modify
|50
|0.21
|1.2122
|1.2128
|1.2025
|182
|2006.01.16 18:01
|close
|50
|0.21
|1.2115
|1.2128
|1.2025
|14.70
|5116.61
|183
|2006.01.16 20:25
|sell
|51
|0.21
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|184
|2006.01.16 21:30
|s/l
|51
|0.21
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-35.70
|5080.91
|185
|2006.01.16 22:08
|sell
|52
|0.21
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|186
|2006.01.16 23:17
|modify
|52
|0.21
|1.2111
|1.2127
|1.2014
|187
|2006.01.16 23:17
|modify
|52
|0.21
|1.2111
|1.2126
|1.2014
|188
|2006.01.17 01:29
|s/l
|52
|0.21
|1.2126
|1.2126
|1.2014
|-30.58
|5050.34
|189
|2006.01.17 03:23
|buy
|53
|0.21
|1.2129
|1.2112
|1.2226
|190
|2006.01.17 04:43
|s/l
|53
|0.21
|1.2112
|1.2112
|1.2226
|-35.70
|5014.64
|191
|2006.01.17 04:43
|buy
|54
|0.21
|1.2114
|1.2097
|1.2211
|192
|2006.01.17 06:12
|s/l
|54
|0.21
|1.2097
|1.2097
|1.2211
|-35.70
|4978.94
|193
|2006.01.17 07:33
|sell
|55
|0.21
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|194
|2006.01.17 08:18
|close
|55
|0.21
|1.2072
|1.2097
|1.1983
|16.80
|4995.74
|195
|2006.01.17 11:08
|sell
|56
|0.21
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|196
|2006.01.17 11:45
|close
|56
|0.21
|1.2063
|1.2088
|1.1974
|16.80
|5012.54
|197
|2006.01.17 11:55
|sell
|57
|0.21
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|198
|2006.01.17 13:39
|s/l
|57
|0.21
|1.2088
|1.2088
|1.1974
|-35.70
|4976.84
|199
|2006.01.17 13:39
|sell
|58
|0.21
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|200
|2006.01.17 15:24
|s/l
|58
|0.21
|1.2103
|1.2103
|1.1989
|-35.70
|4941.14
|201
|2006.01.17 18:54
|buy
|59
|0.20
|1.2108
|1.2091
|1.2205
|202
|2006.01.17 20:03
|s/l
|59
|0.20
|1.2091
|1.2091
|1.2205
|-34.00
|4907.14
|203
|2006.01.17 23:20
|buy
|60
|0.20
|1.2084
|1.2067
|1.2181
|204
|2006.01.17 23:42
|modify
|60
|0.20
|1.2084
|1.2068
|1.2181
|205
|2006.01.17 23:48
|modify
|60
|0.20
|1.2084
|1.2069
|1.2181
|206
|2006.01.17 23:52
|modify
|60
|0.20
|1.2084
|1.2070
|1.2181
|207
|2006.01.17 23:52
|modify
|60
|0.20
|1.2084
|1.2071
|1.2181
|208
|2006.01.17 23:52
|close
|60
|0.20
|1.2093
|1.2071
|1.2181
|18.00
|4925.14
|209
|2006.01.18 00:49
|sell
|61
|0.20
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|210
|2006.01.18 00:59
|modify
|61
|0.20
|1.2098
|1.2114
|1.2001
|211
|2006.01.18 00:59
|modify
|61
|0.20
|1.2098
|1.2113
|1.2001
|212
|2006.01.18 00:59
|modify
|61
|0.20
|1.2098
|1.2112
|1.2001
|213
|2006.01.18 00:59
|modify
|61
|0.20
|1.2098
|1.2111
|1.2001
|214
|2006.01.18 00:59
|close
|61
|0.20
|1.2089
|1.2111
|1.2001
|18.00
|4943.14
|215
|2006.01.18 02:09
|sell
|62
|0.20
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|216
|2006.01.18 02:15
|modify
|62
|0.20
|1.2092
|1.2108
|1.1995
|217
|2006.01.18 02:17
|modify
|62
|0.20
|1.2092
|1.2107
|1.1995
|218
|2006.01.18 02:18
|modify
|62
|0.20
|1.2092
|1.2106
|1.1995
|219
|2006.01.18 02:20
|modify
|62
|0.20
|1.2092
|1.2105
|1.1995
|220
|2006.01.18 02:20
|modify
|62
|0.20
|1.2092
|1.2104
|1.1995
|221
|2006.01.18 02:47
|s/l
|62
|0.20
|1.2104
|1.2104
|1.1995
|-24.00
|4919.14
|222
|2006.01.18 02:54
|sell
|63
|0.20
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|223
|2006.01.18 03:00
|s/l
|63
|0.20
|1.2124
|1.2124
|1.2010
|-34.00
|4885.14
|224
|2006.01.18 04:22
|buy
|64
|0.20
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|225
|2006.01.18 04:59
|s/l
|64
|0.20
|1.2109
|1.2109
|1.2223
|-34.00
|4851.14
|226
|2006.01.18 09:02
|buy
|65
|0.20
|1.2125
|1.2108
|1.2222
|227
|2006.01.18 09:34
|modify
|65
|0.20
|1.2125
|1.2110
|1.2222
|228
|2006.01.18 09:34
|close
|65
|0.20
|1.2142
|1.2110
|1.2222
|34.00
|4885.14
|229
|2006.01.18 10:02
|buy
|66
|0.20
|1.2132
|1.2115
|1.2229
|230
|2006.01.18 10:12
|s/l
|66
|0.20
|1.2115
|1.2115
|1.2229
|-34.00
|4851.14
|231
|2006.01.18 10:12
|buy
|67
|0.20
|1.2113
|1.2096
|1.2210
|232
|2006.01.18 10:16
|s/l
|67
|0.20
|1.2096
|1.2096
|1.2210
|-34.00
|4817.14
|233
|2006.01.18 10:16
|buy
|68
|0.20
|1.2098
|1.2081
|1.2195
|234
|2006.01.18 11:43
|s/l
|68
|0.20
|1.2081
|1.2081
|1.2195
|-34.00
|4783.14
|235
|2006.01.19 09:42
|sell
|69
|0.20
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|236
|2006.01.19 10:08
|s/l
|69
|0.20
|1.2088
|1.2088
|1.1974
|-34.00
|4749.14
|237
|2006.01.19 10:08
|sell
|70
|0.20
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|238
|2006.01.19 10:34
|s/l
|70
|0.20
|1.2104
|1.2104
|1.1990
|-34.00
|4715.14
|239
|2006.01.19 13:35
|buy
|71
|0.19
|1.2097
|1.2080
|1.2194
|240
|2006.01.19 19:16
|s/l
|71
|0.19
|1.2080
|1.2080
|1.2194
|-32.30
|4682.84
|241
|2006.01.19 19:16
|buy
|72
|0.19
|1.2081
|1.2064
|1.2178
|242
|2006.01.19 19:55
|close
|72
|0.19
|1.2089
|1.2064
|1.2178
|15.20
|4698.04
|243
|2006.01.20 04:00
|sell
|73
|0.19
|1.2076
|1.2093
|1.1979
|244
|2006.01.20 04:13
|s/l
|73
|0.19
|1.2093
|1.2093
|1.1979
|-32.30
|4665.74
|245
|2006.01.20 04:13
|sell
|74
|0.19
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|246
|2006.01.20 04:16
|modify
|74
|0.19
|1.2091
|1.2107
|1.1994
|247
|2006.01.20 04:18
|modify
|74
|0.19
|1.2091
|1.2106
|1.1994
|248
|2006.01.20 04:18
|modify
|74
|0.19
|1.2091
|1.2105
|1.1994
|249
|2006.01.20 04:18
|modify
|74
|0.19
|1.2091
|1.2104
|1.1994
|250
|2006.01.20 04:19
|modify
|74
|0.19
|1.2091
|1.2103
|1.1994
|251
|2006.01.20 04:19
|close
|74
|0.19
|1.2083
|1.2103
|1.1994
|15.20
|4680.94
|252
|2006.01.20 04:20
|sell
|75
|0.19
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|253
|2006.01.20 04:24
|modify
|75
|0.19
|1.2085
|1.2101
|1.1988
|254
|2006.01.20 04:24
|modify
|75
|0.19
|1.2085
|1.2100
|1.1988
|255
|2006.01.20 04:24
|modify
|75
|0.19
|1.2085
|1.2099
|1.1988
|256
|2006.01.20 04:24
|modify
|75
|0.19
|1.2085
|1.2098
|1.1988
|257
|2006.01.20 04:24
|close
|75
|0.19
|1.2078
|1.2098
|1.1988
|13.30
|4694.24
|258
|2006.01.20 04:24
|sell
|76
|0.19
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|259
|2006.01.20 04:27
|modify
|76
|0.19
|1.2077
|1.2093
|1.1980
|260
|2006.01.20 05:58
|modify
|76
|0.19
|1.2077
|1.2092
|1.1980
|261
|2006.01.20 05:59
|modify
|76
|0.19
|1.2077
|1.2091
|1.1980
|262
|2006.01.20 05:59
|close
|76
|0.19
|1.2069
|1.2091
|1.1980
|15.20
|4709.44
|263
|2006.01.20 09:50
|buy
|77
|0.19
|1.2084
|1.2067
|1.2181
|264
|2006.01.20 09:56
|modify
|77
|0.19
|1.2084
|1.2068
|1.2181
|265
|2006.01.20 09:56
|modify
|77
|0.19
|1.2084
|1.2069
|1.2181
|266
|2006.01.20 10:00
|modify
|77
|0.19
|1.2084
|1.2070
|1.2181
|267
|2006.01.20 10:00
|modify
|77
|0.19
|1.2084
|1.2071
|1.2181
|268
|2006.01.20 10:01
|modify
|77
|0.19
|1.2084
|1.2072
|1.2181
|269
|2006.01.20 10:01
|close
|77
|0.19
|1.2098
|1.2072
|1.2181
|26.60
|4736.04
|270
|2006.01.20 10:42
|buy
|78
|0.20
|1.2081
|1.2064
|1.2178
|271
|2006.01.20 10:59
|modify
|78
|0.20
|1.2081
|1.2065
|1.2178
|272
|2006.01.20 10:59
|modify
|78
|0.20
|1.2081
|1.2066
|1.2178
|273
|2006.01.20 10:59
|modify
|78
|0.20
|1.2081
|1.2067
|1.2178
|274
|2006.01.20 10:59
|modify
|78
|0.20
|1.2081
|1.2068
|1.2178
|275
|2006.01.20 10:59
|modify
|78
|0.20
|1.2081
|1.2069
|1.2178
|276
|2006.01.20 10:59
|close
|78
|0.20
|1.2095
|1.2069
|1.2178
|28.00
|4764.04
|277
|2006.01.22 20:02
|buy
|79
|0.20
|1.2214
|1.2197
|1.2311
|278
|2006.01.22 20:15
|close
|79
|0.20
|1.2223
|1.2197
|1.2311
|18.00
|4782.04
|279
|2006.01.22 21:02
|buy
|80
|0.20
|1.2228
|1.2211
|1.2325
|280
|2006.01.22 21:08
|close
|80
|0.20
|1.2236
|1.2211
|1.2325
|16.00
|4798.04
|281
|2006.01.22 23:01
|buy
|81
|0.20
|1.2243
|1.2226
|1.2340
|282
|2006.01.23 02:12
|close
|81
|0.20
|1.2251
|1.2226
|1.2340
|14.36
|4812.40
|283
|2006.01.23 03:59
|buy
|82
|0.20
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|284
|2006.01.23 04:15
|close
|82
|0.20
|1.2236
|1.2209
|1.2323
|20.00
|4832.40
|285
|2006.01.23 06:08
|buy
|83
|0.20
|1.2274
|1.2257
|1.2371
|286
|2006.01.23 07:40
|close
|83
|0.20
|1.2284
|1.2257
|1.2371
|20.00
|4852.40
|287
|2006.01.23 08:54
|buy
|84
|0.20
|1.2277
|1.2260
|1.2374
|288
|2006.01.23 12:38
|close
|84
|0.20
|1.2287
|1.2260
|1.2374
|20.00
|4872.40
|289
|2006.01.23 13:06
|buy
|85
|0.20
|1.2284
|1.2267
|1.2381
|290
|2006.01.23 13:21
|close
|85
|0.20
|1.2294
|1.2267
|1.2381
|20.00
|4892.40
|291
|2006.01.23 19:03
|buy
|86
|0.20
|1.2295
|1.2278
|1.2392
|292
|2006.01.24 00:40
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2279
|1.2392
|293
|2006.01.24 00:40
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2280
|1.2392
|294
|2006.01.24 00:44
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2281
|1.2392
|295
|2006.01.24 00:45
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2282
|1.2392
|296
|2006.01.24 00:45
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2283
|1.2392
|297
|2006.01.24 00:48
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2284
|1.2392
|298
|2006.01.24 00:49
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2285
|1.2392
|299
|2006.01.24 00:49
|modify
|86
|0.20
|1.2295
|1.2287
|1.2392
|300
|2006.01.24 00:49
|close
|86
|0.20
|1.2309
|1.2287
|1.2392
|26.36
|4918.76
|301
|2006.01.24 00:50
|sell
|87
|0.20
|1.2304
|1.2321
|1.2207
|302
|2006.01.24 00:53
|modify
|87
|0.20
|1.2304
|1.2320
|1.2207
|303
|2006.01.24 01:30
|modify
|87
|0.20
|1.2304
|1.2319
|1.2207
|304
|2006.01.24 01:30
|close
|87
|0.20
|1.2297
|1.2319
|1.2207
|14.00
|4932.76
|305
|2006.01.24 01:30
|buy
|88
|0.20
|1.2298
|1.2281
|1.2395
|306
|2006.01.24 03:10
|s/l
|88
|0.20
|1.2281
|1.2281
|1.2395
|-34.00
|4898.76
|307
|2006.01.24 07:42
|sell
|89
|0.20
|1.2288
|1.2305
|1.2191
|308
|2006.01.24 07:49
|modify
|89
|0.20
|1.2288
|1.2304
|1.2191
|309
|2006.01.24 07:51
|modify
|89
|0.20
|1.2288
|1.2303
|1.2191
|310
|2006.01.24 08:00
|close
|89
|0.20
|1.2281
|1.2303
|1.2191
|14.00
|4912.76
|311
|2006.01.24 09:06
|sell
|90
|0.20
|1.2275
|1.2292
|1.2178
|312
|2006.01.24 09:26
|modify
|90
|0.20
|1.2275
|1.2291
|1.2178
|313
|2006.01.24 09:32
|modify
|90
|0.20
|1.2275
|1.2290
|1.2178
|314
|2006.01.24 09:40
|modify
|90
|0.20
|1.2275
|1.2289
|1.2178
|315
|2006.01.24 09:40
|modify
|90
|0.20
|1.2275
|1.2288
|1.2178
|316
|2006.01.24 09:40
|close
|90
|0.20
|1.2265
|1.2288
|1.2178
|20.00
|4932.76
|317
|2006.01.24 10:33
|sell
|91
|0.20
|1.2282
|1.2299
|1.2185
|318
|2006.01.24 11:00
|modify
|91
|0.20
|1.2282
|1.2298
|1.2185
|319
|2006.01.24 11:09
|modify
|91
|0.20
|1.2282
|1.2297
|1.2185
|320
|2006.01.24 11:10
|modify
|91
|0.20
|1.2282
|1.2296
|1.2185
|321
|2006.01.24 11:10
|close
|91
|0.20
|1.2273
|1.2296
|1.2185
|18.00
|4950.76
|322
|2006.01.24 14:19
|buy
|92
|0.20
|1.2286
|1.2269
|1.2383
|323
|2006.01.24 14:24
|s/l
|92
|0.20
|1.2269
|1.2269
|1.2383
|-34.00
|4916.76
|324
|2006.01.24 14:24
|buy
|93
|0.20
|1.2271
|1.2254
|1.2368
|325
|2006.01.24 14:47
|modify
|93
|0.20
|1.2271
|1.2255
|1.2368
|326
|2006.01.24 14:47
|close
|93
|0.20
|1.2279
|1.2255
|1.2368
|16.00
|4932.76
|327
|2006.01.24 14:58
|buy
|94
|0.20
|1.2285
|1.2268
|1.2382
|328
|2006.01.24 17:37
|s/l
|94
|0.20
|1.2268
|1.2268
|1.2382
|-34.00
|4898.76
|329
|2006.01.25 05:12
|buy
|95
|0.20
|1.2312
|1.2295
|1.2409
|330
|2006.01.25 05:43
|s/l
|95
|0.20
|1.2295
|1.2295
|1.2409
|-34.00
|4864.76
|331
|2006.01.25 05:43
|buy
|96
|0.20
|1.2297
|1.2280
|1.2394
|332
|2006.01.25 06:52
|modify
|96
|0.20
|1.2297
|1.2281
|1.2394
|333
|2006.01.25 06:54
|modify
|96
|0.20
|1.2297
|1.2282
|1.2394
|334
|2006.01.25 06:55
|modify
|96
|0.20
|1.2297
|1.2283
|1.2394
|335
|2006.01.25 06:55
|close
|96
|0.20
|1.2307
|1.2283
|1.2394
|20.00
|4884.76
|336
|2006.01.25 07:25
|buy
|97
|0.20
|1.2297
|1.2280
|1.2394
|337
|2006.01.25 07:46
|modify
|97
|0.20
|1.2297
|1.2281
|1.2394
|338
|2006.01.25 07:46
|close
|97
|0.20
|1.2307
|1.2281
|1.2394
|20.00
|4904.76
|339
|2006.01.25 08:12
|buy
|98
|0.20
|1.2294
|1.2277
|1.2391
|340
|2006.01.25 08:32
|s/l
|98
|0.20
|1.2277
|1.2277
|1.2391
|-34.00
|4870.76
|341
|2006.01.25 08:32
|buy
|99
|0.20
|1.2275
|1.2258
|1.2372
|342
|2006.01.25 09:50
|s/l
|99
|0.20
|1.2258
|1.2258
|1.2372
|-34.00
|4836.76
|343
|2006.01.25 10:03
|sell
|100
|0.20
|1.2268
|1.2285
|1.2171
|344
|2006.01.25 10:42
|close
|100
|0.20
|1.2259
|1.2285
|1.2171
|18.00
|4854.76
|345
|2006.01.25 12:16
|sell
|101
|0.20
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|346
|2006.01.25 12:26
|s/l
|101
|0.20
|1.2277
|1.2277
|1.2163
|-34.00
|4820.76
|347
|2006.01.25 12:26
|sell
|102
|0.20
|1.2275
|1.2292
|1.2178
|348
|2006.01.25 13:55
|close
|102
|0.20
|1.2265
|1.2292
|1.2178
|20.00
|4840.76
|349
|2006.01.26 03:03
|buy
|103
|0.20
|1.2255
|1.2238
|1.2352
|350
|2006.01.26 03:56
|s/l
|103
|0.20
|1.2238
|1.2238
|1.2352
|-34.00
|4806.76
|351
|2006.01.26 03:56
|buy
|104
|0.20
|1.2240
|1.2223
|1.2337
|352
|2006.01.26 04:00
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2224
|1.2337
|353
|2006.01.26 04:00
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2225
|1.2337
|354
|2006.01.26 04:11
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2226
|1.2337
|355
|2006.01.26 04:12
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2227
|1.2337
|356
|2006.01.26 04:12
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2228
|1.2337
|357
|2006.01.26 04:12
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2229
|1.2337
|358
|2006.01.26 04:12
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2230
|1.2337
|359
|2006.01.26 04:12
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2231
|1.2337
|360
|2006.01.26 04:38
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2232
|1.2337
|361
|2006.01.26 04:38
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2233
|1.2337
|362
|2006.01.26 04:38
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2234
|1.2337
|363
|2006.01.26 04:38
|modify
|104
|0.20
|1.2240
|1.2235
|1.2337
|364
|2006.01.26 04:38
|close
|104
|0.20
|1.2254
|1.2235
|1.2337
|28.00
|4834.76
|365
|2006.01.26 04:38
|sell
|105
|0.20
|1.2254
|1.2271
|1.2157
|366
|2006.01.26 04:48
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2270
|1.2157
|367
|2006.01.26 05:34
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2269
|1.2157
|368
|2006.01.26 05:34
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2268
|1.2157
|369
|2006.01.26 05:34
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2267
|1.2157
|370
|2006.01.26 05:34
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2266
|1.2157
|371
|2006.01.26 05:37
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2265
|1.2157
|372
|2006.01.26 05:39
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2264
|1.2157
|373
|2006.01.26 05:39
|modify
|105
|0.20
|1.2254
|1.2262
|1.2157
|374
|2006.01.26 05:39
|close
|105
|0.20
|1.2243
|1.2262
|1.2157
|22.00
|4856.76
|375
|2006.01.26 05:40
|buy
|106
|0.20
|1.2243
|1.2226
|1.2340
|376
|2006.01.26 06:57
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2227
|1.2340
|377
|2006.01.26 06:58
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2228
|1.2340
|378
|2006.01.26 06:58
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2229
|1.2340
|379
|2006.01.26 07:05
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2230
|1.2340
|380
|2006.01.26 07:06
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2231
|1.2340
|381
|2006.01.26 08:14
|modify
|106
|0.20
|1.2243
|1.2232
|1.2340
|382
|2006.01.26 08:33
|s/l
|106
|0.20
|1.2232
|1.2232
|1.2340
|-22.00
|4834.76
|383
|2006.01.26 08:45
|sell
|107
|0.20
|1.2252
|1.2269
|1.2155
|384
|2006.01.26 09:28
|modify
|107
|0.20
|1.2252
|1.2268
|1.2155
|385
|2006.01.26 09:28
|modify
|107
|0.20
|1.2252
|1.2267
|1.2155
|386
|2006.01.26 09:28
|modify
|107
|0.20
|1.2252
|1.2266
|1.2155
|387
|2006.01.26 09:32
|modify
|107
|0.20
|1.2252
|1.2265
|1.2155
|388
|2006.01.26 09:32
|close
|107
|0.20
|1.2242
|1.2265
|1.2155
|20.00
|4854.76
|389
|2006.01.26 09:33
|buy
|108
|0.20
|1.2242
|1.2225
|1.2339
|390
|2006.01.26 10:02
|modify
|108
|0.20
|1.2242
|1.2226
|1.2339
|391
|2006.01.26 10:02
|modify
|108
|0.20
|1.2242
|1.2227
|1.2339
|392
|2006.01.26 10:02
|modify
|108
|0.20
|1.2242
|1.2228
|1.2339
|393
|2006.01.26 10:02
|close
|108
|0.20
|1.2252
|1.2228
|1.2339
|20.00
|4874.76
|394
|2006.01.26 12:11
|sell
|109
|0.20
|1.2238
|1.2255
|1.2141
|395
|2006.01.26 13:00
|close
|109
|0.20
|1.2229
|1.2255
|1.2141
|18.00
|4892.76
|396
|2006.01.26 19:24
|sell
|110
|0.20
|1.2221
|1.2238
|1.2124
|397
|2006.01.26 19:36
|close
|110
|0.20
|1.2213
|1.2238
|1.2124
|16.00
|4908.76
|398
|2006.01.27 00:24
|buy
|111
|0.20
|1.2207
|1.2190
|1.2304
|399
|2006.01.27 01:40
|modify
|111
|0.20
|1.2207
|1.2191
|1.2304
|400
|2006.01.27 01:40
|modify
|111
|0.20
|1.2207
|1.2192
|1.2304
|401
|2006.01.27 01:45
|modify
|111
|0.20
|1.2207
|1.2193
|1.2304
|402
|2006.01.27 02:12
|s/l
|111
|0.20
|1.2193
|1.2193
|1.2304
|-28.00
|4880.76
|403
|2006.01.27 04:13
|buy
|112
|0.20
|1.2205
|1.2188
|1.2302
|404
|2006.01.27 04:29
|modify
|112
|0.20
|1.2205
|1.2190
|1.2302
|405
|2006.01.27 04:29
|modify
|112
|0.20
|1.2205
|1.2191
|1.2302
|406
|2006.01.27 04:29
|modify
|112
|0.20
|1.2205
|1.2192
|1.2302
|407
|2006.01.27 04:29
|close
|112
|0.20
|1.2212
|1.2192
|1.2302
|14.00
|4894.76
|408
|2006.01.27 07:23
|sell
|113
|0.20
|1.2182
|1.2199
|1.2085
|409
|2006.01.27 08:11
|modify
|113
|0.20
|1.2182
|1.2198
|1.2085
|410
|2006.01.27 08:11
|modify
|113
|0.20
|1.2182
|1.2196
|1.2085
|411
|2006.01.27 08:11
|close
|113
|0.20
|1.2172
|1.2196
|1.2085
|20.00
|4914.76
|412
|2006.01.27 08:30
|sell
|114
|0.20
|1.2193
|1.2210
|1.2096
|413
|2006.01.27 08:32
|s/l
|114
|0.20
|1.2210
|1.2210
|1.2096
|-34.00
|4880.76
|414
|2006.01.27 08:32
|sell
|115
|0.20
|1.2208
|1.2225
|1.2111
|415
|2006.01.27 08:38
|s/l
|115
|0.20
|1.2225
|1.2225
|1.2111
|-34.00
|4846.76
|416
|2006.01.27 08:38
|sell
|116
|0.20
|1.2223
|1.2240
|1.2126
|417
|2006.01.27 08:39
|modify
|116
|0.20
|1.2223
|1.2239
|1.2126
|418
|2006.01.27 08:39
|modify
|116
|0.20
|1.2223
|1.2238
|1.2126
|419
|2006.01.27 08:49
|modify
|116
|0.20
|1.2223
|1.2237
|1.2126
|420
|2006.01.27 09:01
|close
|116
|0.20
|1.2216
|1.2237
|1.2126
|14.00
|4860.76
|421
|2006.01.27 10:02
|buy
|117
|0.20
|1.2209
|1.2192
|1.2306
|422
|2006.01.27 10:06
|s/l
|117
|0.20
|1.2192
|1.2192
|1.2306
|-34.00
|4826.76
|423
|2006.01.27 10:06
|buy
|118
|0.20
|1.2194
|1.2177
|1.2291
|424
|2006.01.27 10:20
|s/l
|118
|0.20
|1.2177
|1.2177
|1.2291
|-34.00
|4792.76
|425
|2006.01.27 15:19
|sell
|119
|0.20
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|426
|2006.01.27 15:52
|close
|119
|0.20
|1.2100
|1.2126
|1.2012
|18.00
|4810.76
|427
|2006.01.30 00:20
|sell
|120
|0.20
|1.2097
|1.2114
|1.2000
|428
|2006.01.30 03:04
|s/l
|120
|0.20
|1.2114
|1.2114
|1.2000
|-34.00
|4776.76
|429
|2006.01.30 03:22
|buy
|121
|0.20
|1.2099
|1.2082
|1.2196
|430
|2006.01.30 03:31
|s/l
|121
|0.20
|1.2082
|1.2082
|1.2196
|-34.00
|4742.76
|431
|2006.01.30 04:47
|sell
|122
|0.20
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|432
|2006.01.30 05:24
|modify
|122
|0.20
|1.2095
|1.2111
|1.1998
|433
|2006.01.30 05:25
|modify
|122
|0.20
|1.2095
|1.2110
|1.1998
|434
|2006.01.30 05:25
|modify
|122
|0.20
|1.2095
|1.2109
|1.1998
|435
|2006.01.30 05:26
|modify
|122
|0.20
|1.2095
|1.2108
|1.1998
|436
|2006.01.30 05:26
|close
|122
|0.20
|1.2087
|1.2108
|1.1998
|16.00
|4758.76
|437
|2006.01.30 06:06
|sell
|123
|0.20
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|438
|2006.01.30 06:23
|modify
|123
|0.20
|1.2088
|1.2104
|1.1991
|439
|2006.01.30 07:33
|modify
|123
|0.20
|1.2088
|1.2103
|1.1991
|440
|2006.01.30 07:33
|close
|123
|0.20
|1.2081
|1.2103
|1.1991
|14.00
|4772.76
|441
|2006.01.30 08:42
|sell
|124
|0.20
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|442
|2006.01.30 08:46
|modify
|124
|0.20
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|443
|2006.01.30 08:47
|modify
|124
|0.20
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|444
|2006.01.30 08:47
|modify
|124
|0.20
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|445
|2006.01.30 08:47
|close
|124
|0.20
|1.2082
|1.2104
|1.1993
|16.00
|4788.76
|446
|2006.01.30 10:06
|sell
|125
|0.20
|1.2089
|1.2106
|1.1992
|447
|2006.01.30 10:12
|close
|125
|0.20
|1.2081
|1.2106
|1.1992
|16.00
|4804.76
|448
|2006.01.30 10:29
|sell
|126
|0.20
|1.2089
|1.2106
|1.1992
|449
|2006.01.30 13:22
|close
|126
|0.20
|1.2082
|1.2106
|1.1992
|14.00
|4818.76
|450
|2006.01.30 14:20
|sell
|127
|0.20
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|451
|2006.01.30 21:04
|s/l
|127
|0.20
|1.2102
|1.2102
|1.1988
|-34.00
|4784.76
|452
|2006.01.31 03:30
|buy
|128
|0.20
|1.2096
|1.2079
|1.2193
|453
|2006.01.31 03:31
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2080
|1.2193
|454
|2006.01.31 03:32
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2081
|1.2193
|455
|2006.01.31 04:05
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2082
|1.2193
|456
|2006.01.31 04:05
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2083
|1.2193
|457
|2006.01.31 04:05
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2084
|1.2193
|458
|2006.01.31 04:12
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2085
|1.2193
|459
|2006.01.31 04:14
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2086
|1.2193
|460
|2006.01.31 04:14
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2087
|1.2193
|461
|2006.01.31 04:14
|modify
|128
|0.20
|1.2096
|1.2088
|1.2193
|462
|2006.01.31 04:14
|close
|128
|0.20
|1.2106
|1.2088
|1.2193
|20.00
|4804.76
|463
|2006.01.31 08:22
|buy
|129
|0.20
|1.2110
|1.2093
|1.2207
|464
|2006.01.31 08:34
|modify
|129
|0.20
|1.2110
|1.2094
|1.2207
|465
|2006.01.31 08:34
|modify
|129
|0.20
|1.2110
|1.2095
|1.2207
|466
|2006.01.31 08:55
|modify
|129
|0.20
|1.2110
|1.2096
|1.2207
|467
|2006.01.31 08:58
|modify
|129
|0.20
|1.2110
|1.2097
|1.2207
|468
|2006.01.31 08:58
|close
|129
|0.20
|1.2118
|1.2097
|1.2207
|16.00
|4820.76
|469
|2006.01.31 14:15
|buy
|130
|0.20
|1.2160
|1.2143
|1.2257
|470
|2006.01.31 14:18
|close
|130
|0.20
|1.2168
|1.2143
|1.2257
|16.00
|4836.76
|471
|2006.01.31 14:20
|buy
|131
|0.20
|1.2161
|1.2144
|1.2258
|472
|2006.01.31 14:22
|s/l
|131
|0.20
|1.2144
|1.2144
|1.2258
|-34.00
|4802.76
|473
|2006.01.31 14:22
|buy
|132
|0.20
|1.2143
|1.2126
|1.2240
|474
|2006.01.31 14:30
|s/l
|132
|0.20
|1.2126
|1.2126
|1.2240
|-34.00
|4768.76
|475
|2006.01.31 14:30
|buy
|133
|0.20
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|476
|2006.01.31 14:45
|close
|133
|0.20
|1.2133
|1.2109
|1.2223
|14.00
|4782.76
|477
|2006.01.31 14:45
|buy
|134
|0.20
|1.2134
|1.2117
|1.2231
|478
|2006.01.31 14:47
|close
|134
|0.20
|1.2141
|1.2117
|1.2231
|14.00
|4796.76
|479
|2006.01.31 14:47
|buy
|135
|0.20
|1.2143
|1.2126
|1.2240
|480
|2006.01.31 15:00
|close
|135
|0.20
|1.2150
|1.2126
|1.2240
|14.00
|4810.76
|481
|2006.01.31 19:10
|buy
|136
|0.20
|1.2142
|1.2125
|1.2239
|482
|2006.01.31 21:04
|close
|136
|0.20
|1.2149
|1.2125
|1.2239
|14.00
|4824.76
|483
|2006.02.01 03:34
|sell
|137
|0.20
|1.2145
|1.2162
|1.2048
|484
|2006.02.01 03:52
|modify
|137
|0.20
|1.2145
|1.2161
|1.2048
|485
|2006.02.01 03:54
|modify
|137
|0.20
|1.2145
|1.2160
|1.2048
|486
|2006.02.01 04:04
|close
|137
|0.20
|1.2138
|1.2160
|1.2048
|14.00
|4838.76
|487
|2006.02.01 18:41
|sell
|138
|0.20
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|488
|2006.02.01 19:19
|s/l
|138
|0.20
|1.2082
|1.2082
|1.1968
|-34.00
|4804.76
|489
|2006.02.01 19:19
|sell
|139
|0.20
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|490
|2006.02.01 19:20
|close
|139
|0.20
|1.2074
|1.2097
|1.1983
|12.00
|4816.76
|491
|2006.02.01 19:20
|sell
|140
|0.20
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|492
|2006.02.01 20:01
|close
|140
|0.20
|1.2068
|1.2090
|1.1976
|10.00
|4826.76
|493
|2006.02.01 21:11
|sell
|141
|0.20
|1.2072
|1.2089
|1.1975
|494
|2006.02.01 22:43
|close
|141
|0.20
|1.2067
|1.2089
|1.1975
|10.00
|4836.76
|495
|2006.02.02 01:54
|sell
|142
|0.20
|1.2048
|1.2065
|1.1951
|496
|2006.02.02 02:15
|s/l
|142
|0.20
|1.2065
|1.2065
|1.1951
|-34.00
|4802.76
|497
|2006.02.02 02:15
|sell
|143
|0.20
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|498
|2006.02.02 02:19
|modify
|143
|0.20
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|499
|2006.02.02 02:19
|close
|143
|0.20
|1.2055
|1.2078
|1.1966
|16.00
|4818.76
|500
|2006.02.02 02:59
|sell
|144
|0.20
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|501
|2006.02.02 03:35
|modify
|144
|0.20
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|502
|2006.02.02 03:35
|close
|144
|0.20
|1.2056
|1.2078
|1.1965
|12.00
|4830.76
|503
|2006.02.02 03:35
|buy
|145
|0.20
|1.2055
|1.2038
|1.2152
|504
|2006.02.02 04:31
|close
|145
|0.20
|1.2062
|1.2038
|1.2152
|14.00
|4844.76
|505
|2006.02.02 04:31
|sell
|146
|0.20
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|506
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2077
|1.1964
|507
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2076
|1.1964
|508
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2075
|1.1964
|509
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2074
|1.1964
|510
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2073
|1.1964
|511
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2072
|1.1964
|512
|2006.02.02 08:55
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2071
|1.1964
|513
|2006.02.02 08:58
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2070
|1.1964
|514
|2006.02.02 08:58
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2069
|1.1964
|515
|2006.02.02 08:58
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2068
|1.1964
|516
|2006.02.02 08:58
|modify
|146
|0.20
|1.2061
|1.2067
|1.1964
|517
|2006.02.02 09:00
|close
|146
|0.20
|1.2048
|1.2067
|1.1964
|26.00
|4870.76
|518
|2006.02.02 09:14
|sell
|147
|0.20
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|519
|2006.02.02 10:09
|s/l
|147
|0.20
|1.2071
|1.2071
|1.1957
|-34.00
|4836.76
|520
|2006.02.02 18:54
|buy
|148
|0.20
|1.2079
|1.2062
|1.2176
|521
|2006.02.02 19:13
|close
|148
|0.20
|1.2085
|1.2062
|1.2176
|12.00
|4848.76
|522
|2006.02.02 19:20
|sell
|149
|0.20
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|523
|2006.02.02 20:11
|s/l
|149
|0.20
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-34.00
|4814.76
|524
|2006.02.03 09:00
|sell
|150
|0.20
|1.2011
|1.2028
|1.1914
|525
|2006.02.03 09:02
|close
|150
|0.20
|1.2004
|1.2028
|1.1914
|14.00
|4828.76
|526
|2006.02.03 10:00
|sell
|151
|0.20
|1.1988
|1.2005
|1.1891
|527
|2006.02.03 10:08
|s/l
|151
|0.20
|1.2005
|1.2005
|1.1891
|-34.00
|4794.76
|528
|2006.02.03 10:08
|sell
|152
|0.20
|1.2003
|1.2020
|1.1906
|529
|2006.02.03 10:11
|close
|152
|0.20
|1.1994
|1.2020
|1.1906
|18.00
|4812.76
|530
|2006.02.03 10:11
|sell
|153
|0.20
|1.1993
|1.2010
|1.1896
|531
|2006.02.03 11:04
|s/l
|153
|0.20
|1.2010
|1.2010
|1.1896
|-34.00
|4778.76
|532
|2006.02.03 11:05
|sell
|154
|0.20
|1.2010
|1.2027
|1.1913
|533
|2006.02.03 11:34
|s/l
|154
|0.20
|1.2027
|1.2027
|1.1913
|-34.00
|4744.76
|534
|2006.02.03 11:34
|sell
|155
|0.20
|1.2025
|1.2042
|1.1928
|535
|2006.02.03 12:00
|close
|155
|0.20
|1.2018
|1.2042
|1.1928
|14.00
|4758.76
|536
|2006.02.05 20:12
|buy
|156
|0.20
|1.2031
|1.2014
|1.2128
|537
|2006.02.05 22:35
|s/l
|156
|0.20
|1.2014
|1.2014
|1.2128
|-34.00
|4724.76
|538
|2006.02.06 01:31
|buy
|157
|0.20
|1.2019
|1.2002
|1.2116
|539
|2006.02.06 02:02
|modify
|157
|0.20
|1.2019
|1.2003
|1.2116
|540
|2006.02.06 02:27
|s/l
|157
|0.20
|1.2003
|1.2003
|1.2116
|-32.00
|4692.76
|541
|2006.02.06 05:25
|sell
|158
|0.20
|1.1995
|1.2012
|1.1898
|542
|2006.02.06 05:52
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2011
|1.1898
|543
|2006.02.06 05:59
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2010
|1.1898
|544
|2006.02.06 05:59
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2009
|1.1898
|545
|2006.02.06 06:12
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2008
|1.1898
|546
|2006.02.06 06:13
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2007
|1.1898
|547
|2006.02.06 06:17
|modify
|158
|0.20
|1.1995
|1.2006
|1.1898
|548
|2006.02.06 06:17
|close
|158
|0.20
|1.1985
|1.2006
|1.1898
|20.00
|4712.76
|549
|2006.02.06 07:54
|sell
|159
|0.20
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|550
|2006.02.06 08:20
|modify
|159
|0.20
|1.1985
|1.2001
|1.1888
|551
|2006.02.06 08:21
|modify
|159
|0.20
|1.1985
|1.2000
|1.1888
|552
|2006.02.06 08:22
|modify
|159
|0.20
|1.1985
|1.1999
|1.1888
|553
|2006.02.06 08:22
|close
|159
|0.20
|1.1976
|1.1999
|1.1888
|18.00
|4730.76
|554
|2006.02.06 09:11
|sell
|160
|0.20
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|555
|2006.02.06 09:58
|modify
|160
|0.20
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|556
|2006.02.06 09:58
|modify
|160
|0.20
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|557
|2006.02.06 10:03
|modify
|160
|0.20
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|558
|2006.02.06 10:03
|modify
|160
|0.20
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|559
|2006.02.06 10:03
|close
|160
|0.20
|1.1968
|1.1991
|1.1881
|20.00
|4750.76
|560
|2006.02.06 17:33
|sell
|161
|0.20
|1.1970
|1.1987
|1.1873
|561
|2006.02.06 18:49
|modify
|161
|0.20
|1.1970
|1.1986
|1.1873
|562
|2006.02.06 18:49
|modify
|161
|0.20
|1.1970
|1.1985
|1.1873
|563
|2006.02.06 18:57
|modify
|161
|0.20
|1.1970
|1.1984
|1.1873
|564
|2006.02.06 18:57
|close
|161
|0.20
|1.1960
|1.1984
|1.1873
|20.00
|4770.76
|565
|2006.02.06 18:58
|buy
|162
|0.20
|1.1960
|1.1943
|1.2057
|566
|2006.02.06 21:38
|modify
|162
|0.20
|1.1960
|1.1944
|1.2057
|567
|2006.02.06 21:38
|close
|162
|0.20
|1.1968
|1.1944
|1.2057
|16.00
|4786.76
|568
|2006.02.06 21:38
|sell
|163
|0.20
|1.1968
|1.1985
|1.1871
|569
|2006.02.07 01:44
|s/l
|163
|0.20
|1.1985
|1.1985
|1.1871
|-33.12
|4753.64
|570
|2006.02.07 02:20
|buy
|164
|0.20
|1.1973
|1.1956
|1.2070
|571
|2006.02.07 02:49
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1957
|1.2070
|572
|2006.02.07 02:49
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1958
|1.2070
|573
|2006.02.07 02:49
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1959
|1.2070
|574
|2006.02.07 02:49
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1960
|1.2070
|575
|2006.02.07 02:49
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1961
|1.2070
|576
|2006.02.07 02:50
|modify
|164
|0.20
|1.1973
|1.1962
|1.2070
|577
|2006.02.07 02:50
|close
|164
|0.20
|1.1982
|1.1962
|1.2070
|18.00
|4771.64
|578
|2006.02.07 06:56
|buy
|165
|0.20
|1.1984
|1.1967
|1.2081
|579
|2006.02.07 07:21
|s/l
|165
|0.20
|1.1967
|1.1967
|1.2081
|-34.00
|4737.64
|580
|2006.02.07 07:21
|buy
|166
|0.20
|1.1970
|1.1953
|1.2067
|581
|2006.02.07 08:23
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1954
|1.2067
|582
|2006.02.07 08:23
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1955
|1.2067
|583
|2006.02.07 08:24
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1956
|1.2067
|584
|2006.02.07 08:24
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1957
|1.2067
|585
|2006.02.07 08:24
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1958
|1.2067
|586
|2006.02.07 08:24
|modify
|166
|0.20
|1.1970
|1.1959
|1.2067
|587
|2006.02.07 08:24
|close
|166
|0.20
|1.1982
|1.1959
|1.2067
|24.00
|4761.64
|588
|2006.02.07 09:16
|buy
|167
|0.20
|1.1975
|1.1958
|1.2072
|589
|2006.02.07 09:20
|modify
|167
|0.20
|1.1975
|1.1959
|1.2072
|590
|2006.02.07 09:23
|modify
|167
|0.20
|1.1975
|1.1960
|1.2072
|591
|2006.02.07 09:23
|close
|167
|0.20
|1.1984
|1.1960
|1.2072
|18.00
|4779.64
|592
|2006.02.07 09:47
|buy
|168
|0.20
|1.1975
|1.1958
|1.2072
|593
|2006.02.07 10:38
|s/l
|168
|0.20
|1.1958
|1.1958
|1.2072
|-34.00
|4745.64
|594
|2006.02.07 11:11
|sell
|169
|0.20
|1.1963
|1.1980
|1.1866
|595
|2006.02.07 12:55
|s/l
|169
|0.20
|1.1980
|1.1980
|1.1866
|-34.00
|4711.64
|596
|2006.02.07 16:34
|sell
|170
|0.20
|1.1980
|1.1997
|1.1883
|597
|2006.02.07 19:58
|modify
|170
|0.20
|1.1980
|1.1996
|1.1883
|598
|2006.02.07 20:03
|modify
|170
|0.20
|1.1980
|1.1995
|1.1883
|599
|2006.02.07 20:04
|modify
|170
|0.20
|1.1980
|1.1994
|1.1883
|600
|2006.02.07 20:08
|modify
|170
|0.20
|1.1980
|1.1993
|1.1883
|601
|2006.02.07 20:08
|modify
|170
|0.20
|1.1980
|1.1992
|1.1883
|602
|2006.02.07 20:08
|close
|170
|0.20
|1.1968
|1.1992
|1.1883
|24.00
|4735.64
|603
|2006.02.08 00:56
|sell
|171
|0.20
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|604
|2006.02.08 02:17
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|605
|2006.02.08 02:17
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1990
|1.1878
|606
|2006.02.08 02:17
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1989
|1.1878
|607
|2006.02.08 02:18
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|608
|2006.02.08 02:19
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1987
|1.1878
|609
|2006.02.08 02:19
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1986
|1.1878
|610
|2006.02.08 03:02
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1985
|1.1878
|611
|2006.02.08 03:10
|modify
|171
|0.20
|1.1975
|1.1984
|1.1878
|612
|2006.02.08 03:10
|close
|171
|0.20
|1.1967
|1.1984
|1.1878
|16.00
|4751.64
|613
|2006.02.08 03:23
|sell
|172
|0.20
|1.1979
|1.1996
|1.1882
|614
|2006.02.08 03:24
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1995
|1.1882
|615
|2006.02.08 03:26
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1994
|1.1882
|616
|2006.02.08 03:30
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1993
|1.1882
|617
|2006.02.08 03:30
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1992
|1.1882
|618
|2006.02.08 03:33
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1991
|1.1882
|619
|2006.02.08 03:34
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1990
|1.1882
|620
|2006.02.08 03:35
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1989
|1.1882
|621
|2006.02.08 03:35
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1988
|1.1882
|622
|2006.02.08 03:54
|modify
|172
|0.20
|1.1979
|1.1987
|1.1882
|623
|2006.02.08 03:54
|close
|172
|0.20
|1.1970
|1.1987
|1.1882
|18.00
|4769.64
|624
|2006.02.08 04:25
|sell
|173
|0.20
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|625
|2006.02.08 04:30
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|626
|2006.02.08 04:31
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|627
|2006.02.08 04:31
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|628
|2006.02.08 04:34
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|629
|2006.02.08 04:35
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1990
|1.1881
|630
|2006.02.08 04:35
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1989
|1.1881
|631
|2006.02.08 04:36
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1988
|1.1881
|632
|2006.02.08 04:44
|modify
|173
|0.20
|1.1978
|1.1987
|1.1881
|633
|2006.02.08 05:28
|close
|173
|0.20
|1.1969
|1.1987
|1.1881
|18.00
|4787.64
|634
|2006.02.08 08:34
|sell
|174
|0.20
|1.1961
|1.1978
|1.1864
|635
|2006.02.08 08:59
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1977
|1.1864
|636
|2006.02.08 08:59
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1976
|1.1864
|637
|2006.02.08 09:40
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1975
|1.1864
|638
|2006.02.08 09:40
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1974
|1.1864
|639
|2006.02.08 10:10
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1973
|1.1864
|640
|2006.02.08 10:13
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1972
|1.1864
|641
|2006.02.08 10:14
|modify
|174
|0.20
|1.1961
|1.1971
|1.1864
|642
|2006.02.08 10:14
|close
|174
|0.20
|1.1951
|1.1971
|1.1864
|20.00
|4807.64
|643
|2006.02.08 12:50
|sell
|175
|0.20
|1.1944
|1.1961
|1.1847
|644
|2006.02.08 16:27
|s/l
|175
|0.20
|1.1961
|1.1961
|1.1847
|-34.00
|4773.64
|645
|2006.02.08 16:27
|sell
|176
|0.20
|1.1959
|1.1976
|1.1862
|646
|2006.02.08 19:50
|s/l
|176
|0.20
|1.1976
|1.1976
|1.1862
|-34.00
|4739.64
|647
|2006.02.08 20:08
|buy
|177
|0.20
|1.1976
|1.1959
|1.2073
|648
|2006.02.09 00:06
|modify
|177
|0.20
|1.1976
|1.1960
|1.2073
|649
|2006.02.09 00:06
|modify
|177
|0.20
|1.1976
|1.1962
|1.2073
|650
|2006.02.09 00:08
|modify
|177
|0.20
|1.1976
|1.1963
|1.2073
|651
|2006.02.09 00:08
|modify
|177
|0.20
|1.1976
|1.1964
|1.2073
|652
|2006.02.09 01:54
|close
|177
|0.20
|1.1984
|1.1964
|1.2073
|11.08
|4750.72
|653
|2006.02.09 05:23
|sell
|178
|0.20
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|654
|2006.02.09 06:50
|s/l
|178
|0.20
|1.1994
|1.1994
|1.1880
|-34.00
|4716.72
|655
|2006.02.09 07:31
|buy
|179
|0.20
|1.1979
|1.1962
|1.2076
|656
|2006.02.09 09:36
|close
|179
|0.20
|1.1985
|1.1962
|1.2076
|12.00
|4728.72
|657
|2006.02.09 09:57
|buy
|180
|0.20
|1.1972
|1.1955
|1.2069
|658
|2006.02.09 10:06
|s/l
|180
|0.20
|1.1955
|1.1955
|1.2069
|-34.00
|4694.72
|659
|2006.02.09 11:03
|sell
|181
|0.20
|1.1956
|1.1973
|1.1859
|660
|2006.02.09 12:59
|s/l
|181
|0.20
|1.1973
|1.1973
|1.1859
|-34.00
|4660.72
|661
|2006.02.09 12:59
|sell
|182
|0.19
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|662
|2006.02.09 13:20
|modify
|182
|0.19
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|663
|2006.02.09 13:20
|close
|182
|0.19
|1.1963
|1.1987
|1.1874
|15.20
|4675.92
|664
|2006.02.10 02:14
|buy
|183
|0.20
|1.1977
|1.1960
|1.2074
|665
|2006.02.10 02:29
|modify
|183
|0.20
|1.1977
|1.1961
|1.2074
|666
|2006.02.10 02:29
|modify
|183
|0.20
|1.1977
|1.1962
|1.2074
|667
|2006.02.10 02:30
|modify
|183
|0.20
|1.1977
|1.1963
|1.2074
|668
|2006.02.10 02:30
|modify
|183
|0.20
|1.1977
|1.1964
|1.2074
|669
|2006.02.10 02:30
|close
|183
|0.20
|1.1986
|1.1964
|1.2074
|18.00
|4693.92
|670
|2006.02.10 04:34
|sell
|184
|0.20
|1.1974
|1.1991
|1.1877
|671
|2006.02.10 07:42
|modify
|184
|0.20
|1.1974
|1.1990
|1.1877
|672
|2006.02.10 07:42
|close
|184
|0.20
|1.1967
|1.1990
|1.1877
|14.00
|4707.92
|673
|2006.02.10 09:36
|buy
|185
|0.20
|1.2006
|1.1989
|1.2103
|674
|2006.02.10 09:47
|close
|185
|0.20
|1.2014
|1.1989
|1.2103
|16.00
|4723.92
|675
|2006.02.10 10:15
|buy
|186
|0.20
|1.2006
|1.1989
|1.2103
|676
|2006.02.10 10:20
|s/l
|186
|0.20
|1.1989
|1.1989
|1.2103
|-34.00
|4689.92
|677
|2006.02.10 10:20
|buy
|187
|0.20
|1.1991
|1.1974
|1.2088
|678
|2006.02.10 10:28
|s/l
|187
|0.20
|1.1974
|1.1974
|1.2088
|-34.00
|4655.92
|679
|2006.02.10 10:28
|buy
|188
|0.19
|1.1976
|1.1959
|1.2073
|680
|2006.02.10 10:30
|s/l
|188
|0.19
|1.1959
|1.1959
|1.2073
|-32.30
|4623.62
|681
|2006.02.10 10:30
|buy
|189
|0.19
|1.1961
|1.1944
|1.2058
|682
|2006.02.10 10:31
|s/l
|189
|0.19
|1.1944
|1.1944
|1.2058
|-32.30
|4591.32
|683
|2006.02.10 11:34
|sell
|190
|0.19
|1.1923
|1.1940
|1.1826
|684
|2006.02.10 12:58
|close
|190
|0.19
|1.1916
|1.1940
|1.1826
|13.30
|4604.62
|685
|2006.02.12 18:09
|sell
|191
|0.19
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|686
|2006.02.12 20:02
|close
|191
|0.19
|1.1894
|1.1919
|1.1805
|15.20
|4619.82
|687
|2006.02.12 23:27
|sell
|192
|0.19
|1.1898
|1.1915
|1.1801
|688
|2006.02.13 00:58
|close
|192
|0.19
|1.1892
|1.1915
|1.1801
|12.24
|4632.05
|689
|2006.02.13 01:17
|sell
|193
|0.19
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|690
|2006.02.13 02:29
|s/l
|193
|0.19
|1.1916
|1.1916
|1.1802
|-32.30
|4599.75
|691
|2006.02.13 03:06
|buy
|194
|0.19
|1.1892
|1.1875
|1.1989
|692
|2006.02.13 03:08
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1876
|1.1989
|693
|2006.02.13 03:12
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1877
|1.1989
|694
|2006.02.13 03:13
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1878
|1.1989
|695
|2006.02.13 03:14
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1879
|1.1989
|696
|2006.02.13 03:16
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1880
|1.1989
|697
|2006.02.13 03:16
|modify
|194
|0.19
|1.1892
|1.1881
|1.1989
|698
|2006.02.13 03:16
|close
|194
|0.19
|1.1899
|1.1881
|1.1989
|13.30
|4613.05
|699
|2006.02.13 07:44
|sell
|195
|0.19
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|700
|2006.02.13 07:58
|modify
|195
|0.19
|1.1892
|1.1908
|1.1795
|701
|2006.02.13 07:58
|modify
|195
|0.19
|1.1892
|1.1907
|1.1795
|702
|2006.02.13 07:58
|modify
|195
|0.19
|1.1892
|1.1906
|1.1795
|703
|2006.02.13 07:59
|modify
|195
|0.19
|1.1892
|1.1905
|1.1795
|704
|2006.02.13 07:59
|close
|195
|0.19
|1.1886
|1.1905
|1.1795
|11.40
|4624.45
|705
|2006.02.13 11:27
|buy
|196
|0.19
|1.1897
|1.1880
|1.1994
|706
|2006.02.13 11:44
|modify
|196
|0.19
|1.1897
|1.1881
|1.1994
|707
|2006.02.13 11:44
|modify
|196
|0.19
|1.1897
|1.1882
|1.1994
|708
|2006.02.13 11:45
|modify
|196
|0.19
|1.1897
|1.1883
|1.1994
|709
|2006.02.13 11:46
|modify
|196
|0.19
|1.1897
|1.1884
|1.1994
|710
|2006.02.13 11:46
|close
|196
|0.19
|1.1905
|1.1884
|1.1994
|15.20
|4639.65
|711
|2006.02.13 19:21
|buy
|197
|0.19
|1.1901
|1.1884
|1.1998
|712
|2006.02.13 19:23
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1885
|1.1998
|713
|2006.02.13 21:29
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1886
|1.1998
|714
|2006.02.13 23:09
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1887
|1.1998
|715
|2006.02.13 23:09
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1888
|1.1998
|716
|2006.02.14 00:01
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1889
|1.1998
|717
|2006.02.14 00:06
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1890
|1.1998
|718
|2006.02.14 00:32
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1891
|1.1998
|719
|2006.02.14 00:35
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1892
|1.1998
|720
|2006.02.14 00:35
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1893
|1.1998
|721
|2006.02.14 00:35
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1894
|1.1998
|722
|2006.02.14 01:00
|modify
|197
|0.19
|1.1901
|1.1895
|1.1998
|723
|2006.02.14 01:00
|close
|197
|0.19
|1.1909
|1.1895
|1.1998
|13.64
|4653.30
|724
|2006.02.14 05:35
|buy
|198
|0.20
|1.1904
|1.1887
|1.2001
|725
|2006.02.14 05:37
|modify
|198
|0.20
|1.1904
|1.1888
|1.2001
|726
|2006.02.14 05:40
|modify
|198
|0.20
|1.1904
|1.1889
|1.2001
|727
|2006.02.14 05:41
|modify
|198
|0.20
|1.1904
|1.1890
|1.2001
|728
|2006.02.14 06:21
|modify
|198
|0.20
|1.1904
|1.1891
|1.2001
|729
|2006.02.14 08:30
|s/l
|198
|0.20
|1.1891
|1.1891
|1.2001
|-26.00
|4627.30
|730
|2006.02.14 11:05
|sell
|199
|0.19
|1.1880
|1.1897
|1.1783
|731
|2006.02.14 11:20
|s/l
|199
|0.19
|1.1897
|1.1897
|1.1783
|-32.30
|4595.00
|732
|2006.02.14 11:20
|sell
|200
|0.19
|1.1895
|1.1912
|1.1798
|733
|2006.02.14 11:37
|s/l
|200
|0.19
|1.1912
|1.1912
|1.1798
|-32.30
|4562.70
|734
|2006.02.14 11:37
|sell
|201
|0.19
|1.1910
|1.1927
|1.1813
|735
|2006.02.14 11:40
|modify
|201
|0.19
|1.1910
|1.1926
|1.1813
|736
|2006.02.14 11:44
|modify
|201
|0.19
|1.1910
|1.1925
|1.1813
|737
|2006.02.14 11:45
|modify
|201
|0.19
|1.1910
|1.1924
|1.1813
|738
|2006.02.14 11:45
|close
|201
|0.19
|1.1901
|1.1924
|1.1813
|17.10
|4579.80
|739
|2006.02.14 11:45
|sell
|202
|0.19
|1.1898
|1.1915
|1.1801
|740
|2006.02.14 14:39
|s/l
|202
|0.19
|1.1915
|1.1915
|1.1801
|-32.30
|4547.50
|741
|2006.02.15 08:36
|sell
|203
|0.19
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|742
|2006.02.15 08:37
|modify
|203
|0.19
|1.1916
|1.1932
|1.1819
|743
|2006.02.15 08:39
|modify
|203
|0.19
|1.1916
|1.1931
|1.1819
|744
|2006.02.15 09:00
|s/l
|203
|0.19
|1.1931
|1.1931
|1.1819
|-28.50
|4519.00
|745
|2006.02.15 10:00
|buy
|204
|0.19
|1.1921
|1.1904
|1.2018
|746
|2006.02.15 10:00
|modify
|204
|0.19
|1.1921
|1.1906
|1.2018
|747
|2006.02.15 10:00
|modify
|204
|0.19
|1.1921
|1.1907
|1.2018
|748
|2006.02.15 10:00
|modify
|204
|0.19
|1.1921
|1.1908
|1.2018
|749
|2006.02.15 10:01
|s/l
|204
|0.19
|1.1908
|1.1908
|1.2018
|-24.70
|4494.30
|750
|2006.02.15 10:01
|buy
|205
|0.19
|1.1918
|1.1901
|1.2015
|751
|2006.02.15 10:01
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1902
|1.2015
|752
|2006.02.15 10:01
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1903
|1.2015
|753
|2006.02.15 10:01
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1904
|1.2015
|754
|2006.02.15 10:01
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1905
|1.2015
|755
|2006.02.15 10:01
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1906
|1.2015
|756
|2006.02.15 10:03
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1907
|1.2015
|757
|2006.02.15 10:03
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1908
|1.2015
|758
|2006.02.15 10:05
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1909
|1.2015
|759
|2006.02.15 10:07
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1910
|1.2015
|760
|2006.02.15 10:07
|modify
|205
|0.19
|1.1918
|1.1912
|1.2015
|761
|2006.02.15 10:07
|close
|205
|0.19
|1.1929
|1.1912
|1.2015
|20.90
|4515.20
|762
|2006.02.15 10:28
|buy
|206
|0.19
|1.1922
|1.1905
|1.2019
|763
|2006.02.15 10:29
|modify
|206
|0.19
|1.1922
|1.1906
|1.2019
|764
|2006.02.15 10:29
|modify
|206
|0.19
|1.1922
|1.1907
|1.2019
|765
|2006.02.15 10:29
|modify
|206
|0.19
|1.1922
|1.1908
|1.2019
|766
|2006.02.15 10:29
|modify
|206
|0.19
|1.1922
|1.1909
|1.2019
|767
|2006.02.15 10:29
|modify
|206
|0.19
|1.1922
|1.1910
|1.2019
|768
|2006.02.15 10:35
|s/l
|206
|0.19
|1.1910
|1.1910
|1.2019
|-22.80
|4492.40
|769
|2006.02.15 10:35
|buy
|207
|0.19
|1.1907
|1.1890
|1.2004
|770
|2006.02.15 10:36
|s/l
|207
|0.19
|1.1890
|1.1890
|1.2004
|-32.30
|4460.10
|771
|2006.02.15 10:38
|buy
|208
|0.19
|1.1897
|1.1880
|1.1994
|772
|2006.02.15 10:39
|modify
|208
|0.19
|1.1897
|1.1881
|1.1994
|773
|2006.02.15 10:39
|modify
|208
|0.19
|1.1897
|1.1882
|1.1994
|774
|2006.02.15 10:40
|modify
|208
|0.19
|1.1897
|1.1883
|1.1994
|775
|2006.02.15 10:40
|modify
|208
|0.19
|1.1897
|1.1884
|1.1994
|776
|2006.02.15 10:40
|modify
|208
|0.19
|1.1897
|1.1885
|1.1994
|777
|2006.02.15 10:44
|s/l
|208
|0.19
|1.1885
|1.1885
|1.1994
|-22.80
|4437.30
|778
|2006.02.15 12:15
|sell
|209
|0.19
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|779
|2006.02.15 12:27
|close
|209
|0.19
|1.1885
|1.1909
|1.1795
|13.30
|4450.60
|780
|2006.02.16 01:42
|sell
|210
|0.19
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|781
|2006.02.16 01:53
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1903
|1.1790
|782
|2006.02.16 01:53
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1902
|1.1790
|783
|2006.02.16 01:53
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1901
|1.1790
|784
|2006.02.16 02:13
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1900
|1.1790
|785
|2006.02.16 02:13
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1899
|1.1790
|786
|2006.02.16 02:13
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1898
|1.1790
|787
|2006.02.16 02:51
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1897
|1.1790
|788
|2006.02.16 03:11
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1896
|1.1790
|789
|2006.02.16 03:21
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1895
|1.1790
|790
|2006.02.16 03:23
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1894
|1.1790
|791
|2006.02.16 03:35
|modify
|210
|0.19
|1.1887
|1.1893
|1.1790
|792
|2006.02.16 03:35
|close
|210
|0.19
|1.1880
|1.1893
|1.1790
|13.30
|4463.90
|793
|2006.02.16 07:20
|sell
|211
|0.19
|1.1870
|1.1887
|1.1773
|794
|2006.02.16 07:20
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1886
|1.1773
|795
|2006.02.16 07:21
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1885
|1.1773
|796
|2006.02.16 07:22
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1884
|1.1773
|797
|2006.02.16 07:24
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1883
|1.1773
|798
|2006.02.16 07:30
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1882
|1.1773
|799
|2006.02.16 07:31
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1881
|1.1773
|800
|2006.02.16 07:47
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1880
|1.1773
|801
|2006.02.16 07:47
|modify
|211
|0.19
|1.1870
|1.1879
|1.1773
|802
|2006.02.16 07:47
|close
|211
|0.19
|1.1863
|1.1879
|1.1773
|13.30
|4477.20
|803
|2006.02.16 08:53
|sell
|212
|0.19
|1.1877
|1.1894
|1.1780
|804
|2006.02.16 08:54
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1893
|1.1780
|805
|2006.02.16 08:54
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1892
|1.1780
|806
|2006.02.16 08:56
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1891
|1.1780
|807
|2006.02.16 08:58
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1890
|1.1780
|808
|2006.02.16 09:03
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1889
|1.1780
|809
|2006.02.16 09:05
|modify
|212
|0.19
|1.1877
|1.1888
|1.1780
|810
|2006.02.16 10:11
|close
|212
|0.19
|1.1870
|1.1888
|1.1780
|13.30
|4490.50
|811
|2006.02.16 10:40
|sell
|213
|0.19
|1.1882
|1.1899
|1.1785
|812
|2006.02.16 10:43
|modify
|213
|0.19
|1.1882
|1.1898
|1.1785
|813
|2006.02.16 10:54
|modify
|213
|0.19
|1.1882
|1.1897
|1.1785
|814
|2006.02.16 12:00
|modify
|213
|0.19
|1.1882
|1.1896
|1.1785
|815
|2006.02.16 12:37
|modify
|213
|0.19
|1.1882
|1.1895
|1.1785
|816
|2006.02.16 12:37
|close
|213
|0.19
|1.1875
|1.1895
|1.1785
|13.30
|4503.80
|817
|2006.02.16 12:37
|buy
|214
|0.19
|1.1873
|1.1856
|1.1970
|818
|2006.02.16 12:51
|modify
|214
|0.19
|1.1873
|1.1857
|1.1970
|819
|2006.02.16 12:52
|modify
|214
|0.19
|1.1873
|1.1858
|1.1970
|820
|2006.02.16 12:52
|modify
|214
|0.19
|1.1873
|1.1859
|1.1970
|821
|2006.02.16 12:53
|modify
|214
|0.19
|1.1873
|1.1860
|1.1970
|822
|2006.02.16 12:53
|close
|214
|0.19
|1.1880
|1.1860
|1.1970
|13.30
|4517.10
|823
|2006.02.16 19:06
|buy
|215
|0.19
|1.1897
|1.1880
|1.1994
|824
|2006.02.16 19:47
|modify
|215
|0.19
|1.1897
|1.1881
|1.1994
|825
|2006.02.16 19:47
|close
|215
|0.19
|1.1904
|1.1881
|1.1994
|13.30
|4530.40
|826
|2006.02.16 20:10
|buy
|216
|0.19
|1.1895
|1.1878
|1.1992
|827
|2006.02.16 20:46
|s/l
|216
|0.19
|1.1878
|1.1878
|1.1992
|-32.30
|4498.10
|828
|2006.02.16 20:46
|buy
|217
|0.19
|1.1880
|1.1863
|1.1977
|829
|2006.02.16 21:08
|close
|217
|0.19
|1.1887
|1.1863
|1.1977
|13.30
|4511.40
|830
|2006.02.16 21:10
|sell
|218
|0.19
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|831
|2006.02.16 21:39
|close
|218
|0.19
|1.1882
|1.1906
|1.1792
|13.30
|4524.70
|832
|2006.02.16 23:34
|sell
|219
|0.19
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|833
|2006.02.17 03:00
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|834
|2006.02.17 03:00
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1899
|1.1787
|835
|2006.02.17 03:00
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1898
|1.1787
|836
|2006.02.17 03:01
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1897
|1.1787
|837
|2006.02.17 03:01
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1896
|1.1787
|838
|2006.02.17 03:01
|modify
|219
|0.19
|1.1884
|1.1895
|1.1787
|839
|2006.02.17 03:01
|close
|219
|0.19
|1.1877
|1.1895
|1.1787
|14.14
|4538.83
|840
|2006.02.17 08:34
|sell
|220
|0.19
|1.1875
|1.1892
|1.1778
|841
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1891
|1.1778
|842
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1890
|1.1778
|843
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1889
|1.1778
|844
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1888
|1.1778
|845
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1887
|1.1778
|846
|2006.02.17 08:41
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1886
|1.1778
|847
|2006.02.17 08:42
|modify
|220
|0.19
|1.1875
|1.1884
|1.1778
|848
|2006.02.17 08:42
|close
|220
|0.19
|1.1865
|1.1884
|1.1778
|19.00
|4557.83
|849
|2006.02.17 08:51
|sell
|221
|0.19
|1.1875
|1.1892
|1.1778
|850
|2006.02.17 08:51
|modify
|221
|0.19
|1.1875
|1.1891
|1.1778
|851
|2006.02.17 08:51
|modify
|221
|0.19
|1.1875
|1.1890
|1.1778
|852
|2006.02.17 08:57
|modify
|221
|0.19
|1.1875
|1.1889
|1.1778
|853
|2006.02.17 09:46
|s/l
|221
|0.19
|1.1889
|1.1889
|1.1778
|-26.60
|4531.23
|854
|2006.02.17 09:46
|sell
|222
|0.19
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|855
|2006.02.17 10:06
|s/l
|222
|0.19
|1.1904
|1.1904
|1.1790
|-32.30
|4498.93
|856
|2006.02.17 11:49
|buy
|223
|0.19
|1.1912
|1.1895
|1.2009
|857
|2006.02.17 12:23
|s/l
|223
|0.19
|1.1895
|1.1895
|1.2009
|-32.30
|4466.63
|858
|2006.02.19 19:31
|buy
|224
|0.19
|1.1940
|1.1923
|1.2037
|859
|2006.02.19 19:59
|close
|224
|0.19
|1.1946
|1.1923
|1.2037
|11.40
|4478.03
|860
|2006.02.19 20:00
|buy
|225
|0.19
|1.1947
|1.1930
|1.2044
|861
|2006.02.19 21:20
|close
|225
|0.19
|1.1955
|1.1930
|1.2044
|15.20
|4493.23
|862
|2006.02.20 02:21
|buy
|226
|0.19
|1.1962
|1.1945
|1.2059
|863
|2006.02.20 03:34
|s/l
|226
|0.19
|1.1945
|1.1945
|1.2059
|-32.30
|4460.93
|864
|2006.02.20 16:28
|buy
|227
|0.19
|1.1939
|1.1922
|1.2036
|865
|2006.02.20 16:28
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1923
|1.2036
|866
|2006.02.20 16:30
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1924
|1.2036
|867
|2006.02.20 16:36
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1925
|1.2036
|868
|2006.02.20 16:39
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1926
|1.2036
|869
|2006.02.20 17:23
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1927
|1.2036
|870
|2006.02.20 17:24
|modify
|227
|0.19
|1.1939
|1.1928
|1.2036
|871
|2006.02.20 18:17
|s/l
|227
|0.19
|1.1928
|1.1928
|1.2036
|-20.90
|4440.03
|872
|2006.02.21 05:18
|sell
|228
|0.19
|1.1920
|1.1937
|1.1823
|873
|2006.02.21 05:18
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1936
|1.1823
|874
|2006.02.21 05:18
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1935
|1.1823
|875
|2006.02.21 05:18
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1934
|1.1823
|876
|2006.02.21 05:20
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1933
|1.1823
|877
|2006.02.21 05:35
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1932
|1.1823
|878
|2006.02.21 05:37
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1931
|1.1823
|879
|2006.02.21 05:38
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1930
|1.1823
|880
|2006.02.21 05:42
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1929
|1.1823
|881
|2006.02.21 05:45
|modify
|228
|0.19
|1.1920
|1.1928
|1.1823
|882
|2006.02.21 06:01
|close
|228
|0.19
|1.1912
|1.1928
|1.1823
|15.20
|4455.23
|883
|2006.02.21 07:35
|sell
|229
|0.19
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|884
|2006.02.21 07:37
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1929
|1.1817
|885
|2006.02.21 07:41
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1928
|1.1817
|886
|2006.02.21 07:41
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1927
|1.1817
|887
|2006.02.21 07:43
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1926
|1.1817
|888
|2006.02.21 08:09
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1925
|1.1817
|889
|2006.02.21 08:11
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1924
|1.1817
|890
|2006.02.21 08:13
|modify
|229
|0.19
|1.1914
|1.1923
|1.1817
|891
|2006.02.21 08:13
|close
|229
|0.19
|1.1907
|1.1923
|1.1817
|13.30
|4468.53
|892
|2006.02.21 11:27
|sell
|230
|0.19
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|893
|2006.02.21 11:28
|modify
|230
|0.19
|1.1905
|1.1921
|1.1808
|894
|2006.02.21 11:33
|modify
|230
|0.19
|1.1905
|1.1920
|1.1808
|895
|2006.02.21 11:33
|modify
|230
|0.19
|1.1905
|1.1919
|1.1808
|896
|2006.02.21 12:01
|s/l
|230
|0.19
|1.1919
|1.1919
|1.1808
|-26.60
|4441.93
|897
|2006.02.21 18:56
|sell
|231
|0.19
|1.1915
|1.1932
|1.1818
|898
|2006.02.21 19:19
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1931
|1.1818
|899
|2006.02.21 20:01
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1930
|1.1818
|900
|2006.02.21 20:01
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1929
|1.1818
|901
|2006.02.21 20:02
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1928
|1.1818
|902
|2006.02.21 20:04
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1927
|1.1818
|903
|2006.02.21 20:04
|modify
|231
|0.19
|1.1915
|1.1926
|1.1818
|904
|2006.02.21 20:04
|close
|231
|0.19
|1.1909
|1.1926
|1.1818
|11.40
|4453.33
|905
|2006.02.21 22:52
|buy
|232
|0.19
|1.1922
|1.1905
|1.2019
|906
|2006.02.22 01:00
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1906
|1.2019
|907
|2006.02.22 01:04
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1907
|1.2019
|908
|2006.02.22 01:11
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1908
|1.2019
|909
|2006.02.22 01:28
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1909
|1.2019
|910
|2006.02.22 01:42
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1910
|1.2019
|911
|2006.02.22 01:43
|modify
|232
|0.19
|1.1922
|1.1911
|1.2019
|912
|2006.02.22 02:16
|s/l
|232
|0.19
|1.1911
|1.1911
|1.2019
|-22.46
|4430.87
|913
|2006.02.22 08:52
|sell
|233
|0.19
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|914
|2006.02.22 08:52
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|915
|2006.02.22 08:52
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|916
|2006.02.22 08:53
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1908
|1.1797
|917
|2006.02.22 08:53
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1907
|1.1797
|918
|2006.02.22 08:53
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1906
|1.1797
|919
|2006.02.22 08:53
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1905
|1.1797
|920
|2006.02.22 08:53
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1904
|1.1797
|921
|2006.02.22 08:54
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1903
|1.1797
|922
|2006.02.22 08:56
|modify
|233
|0.19
|1.1894
|1.1902
|1.1797
|923
|2006.02.22 09:00
|close
|233
|0.19
|1.1884
|1.1902
|1.1797
|19.00
|4449.87
|924
|2006.02.22 09:10
|sell
|234
|0.19
|1.1890
|1.1907
|1.1793
|925
|2006.02.22 09:14
|modify
|234
|0.19
|1.1890
|1.1906
|1.1793
|926
|2006.02.22 09:29
|modify
|234
|0.19
|1.1890
|1.1905
|1.1793
|927
|2006.02.22 09:29
|modify
|234
|0.19
|1.1890
|1.1904
|1.1793
|928
|2006.02.22 09:29
|close
|234
|0.19
|1.1885
|1.1904
|1.1793
|9.50
|4459.37
|929
|2006.02.22 11:03
|sell
|235
|0.19
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|930
|2006.02.22 11:10
|modify
|235
|0.19
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|931
|2006.02.22 11:11
|modify
|235
|0.19
|1.1884
|1.1899
|1.1787
|932
|2006.02.22 11:11
|close
|235
|0.19
|1.1878
|1.1899
|1.1787
|11.40
|4470.77
|933
|2006.02.22 11:29
|sell
|236
|0.19
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|934
|2006.02.22 11:32
|s/l
|236
|0.19
|1.1901
|1.1901
|1.1787
|-32.30
|4438.47
|935
|2006.02.22 11:32
|sell
|237
|0.19
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|936
|2006.02.22 12:39
|s/l
|237
|0.19
|1.1916
|1.1916
|1.1802
|-32.30
|4406.17
|937
|2006.02.22 13:33
|buy
|238
|0.19
|1.1905
|1.1888
|1.2002
|938
|2006.02.22 18:10
|close
|238
|0.19
|1.1911
|1.1888
|1.2002
|11.40
|4417.57
|939
|2006.02.22 19:10
|buy
|239
|0.19
|1.1909
|1.1892
|1.2006
|940
|2006.02.22 22:52
|s/l
|239
|0.19
|1.1892
|1.1892
|1.2006
|-32.30
|4385.27
|941
|2006.02.22 23:34
|sell
|240
|0.18
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|942
|2006.02.22 23:50
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|943
|2006.02.23 00:32
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|944
|2006.02.23 02:37
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|945
|2006.02.23 02:37
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|946
|2006.02.23 02:38
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|947
|2006.02.23 02:38
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|948
|2006.02.23 02:38
|modify
|240
|0.18
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|949
|2006.02.23 04:02
|s/l
|240
|0.18
|1.1917
|1.1917
|1.1810
|-15.62
|4369.65
|950
|2006.02.23 08:34
|buy
|241
|0.18
|1.1948
|1.1931
|1.2045
|951
|2006.02.23 08:55
|modify
|241
|0.18
|1.1948
|1.1932
|1.2045
|952
|2006.02.23 09:00
|close
|241
|0.18
|1.1954
|1.1932
|1.2045
|10.80
|4380.45
|953
|2006.02.23 09:25
|buy
|242
|0.18
|1.1946
|1.1929
|1.2043
|954
|2006.02.23 09:46
|s/l
|242
|0.18
|1.1929
|1.1929
|1.2043
|-30.60
|4349.85
|955
|2006.02.23 09:46
|buy
|243
|0.18
|1.1931
|1.1914
|1.2028
|956
|2006.02.23 09:56
|s/l
|243
|0.18
|1.1914
|1.1914
|1.2028
|-30.60
|4319.25
|957
|2006.02.23 09:56
|buy
|244
|0.18
|1.1915
|1.1898
|1.2012
|958
|2006.02.23 10:00
|close
|244
|0.18
|1.1922
|1.1898
|1.2012
|12.60
|4331.85
|959
|2006.02.23 10:17
|buy
|245
|0.18
|1.1913
|1.1896
|1.2010
|960
|2006.02.23 10:49
|close
|245
|0.18
|1.1919
|1.1896
|1.2010
|10.80
|4342.65
|961
|2006.02.23 12:18
|sell
|246
|0.18
|1.1926
|1.1943
|1.1829
|962
|2006.02.23 12:28
|close
|246
|0.18
|1.1919
|1.1943
|1.1829
|12.60
|4355.25
|963
|2006.02.23 12:31
|sell
|247
|0.18
|1.1926
|1.1943
|1.1829
|964
|2006.02.23 13:25
|close
|247
|0.18
|1.1918
|1.1943
|1.1829
|14.40
|4369.65
|965
|2006.02.23 19:27
|sell
|248
|0.18
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|966
|2006.02.23 19:31
|close
|248
|0.18
|1.1924
|1.1948
|1.1834
|12.60
|4382.25
|967
|2006.02.24 04:09
|sell
|249
|0.18
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|968
|2006.02.24 04:09
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|969
|2006.02.24 04:13
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|970
|2006.02.24 04:17
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|971
|2006.02.24 04:17
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|972
|2006.02.24 04:17
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|973
|2006.02.24 04:18
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|974
|2006.02.24 04:18
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|975
|2006.02.24 04:18
|modify
|249
|0.18
|1.1907
|1.1916
|1.1810
|976
|2006.02.24 04:18
|close
|249
|0.18
|1.1901
|1.1916
|1.1810
|10.80
|4393.05
|977
|2006.02.24 04:40
|sell
|250
|0.18
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|978
|2006.02.24 04:41
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|979
|2006.02.24 04:42
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|980
|2006.02.24 04:42
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|981
|2006.02.24 04:44
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|982
|2006.02.24 04:48
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|983
|2006.02.24 04:48
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|984
|2006.02.24 04:48
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|985
|2006.02.24 04:48
|modify
|250
|0.18
|1.1907
|1.1916
|1.1810
|986
|2006.02.24 04:48
|close
|250
|0.18
|1.1901
|1.1916
|1.1810
|10.80
|4403.85
|987
|2006.02.27 18:32
|sell
|251
|0.19
|1.1852
|1.1869
|1.1755
|988
|2006.02.27 19:04
|modify
|251
|0.19
|1.1852
|1.1868
|1.1755
|989
|2006.02.27 19:04
|close
|251
|0.19
|1.1842
|1.1868
|1.1755
|19.00
|4422.85
|990
|2006.02.27 20:40
|sell
|252
|0.19
|1.1845
|1.1862
|1.1748
|991
|2006.02.27 22:23
|s/l
|252
|0.19
|1.1862
|1.1862
|1.1748
|-32.30
|4390.55
|992
|2006.02.28 02:19
|buy
|253
|0.19
|1.1847
|1.1830
|1.1944
|993
|2006.02.28 02:43
|modify
|253
|0.19
|1.1847
|1.1831
|1.1944
|994
|2006.02.28 02:44
|modify
|253
|0.19
|1.1847
|1.1832
|1.1944
|995
|2006.02.28 03:07
|modify
|253
|0.19
|1.1847
|1.1833
|1.1944
|996
|2006.02.28 03:07
|modify
|253
|0.19
|1.1847
|1.1834
|1.1944
|997
|2006.02.28 03:07
|close
|253
|0.19
|1.1853
|1.1834
|1.1944
|11.40
|4401.95
|998
|2006.02.28 03:08
|sell
|254
|0.19
|1.1855
|1.1872
|1.1758
|999
|2006.02.28 04:15
|s/l
|254
|0.19
|1.1872
|1.1872
|1.1758
|-32.30
|4369.65
|1000
|2006.02.28 06:53
|buy
|255
|0.18
|1.1878
|1.1861
|1.1975
|1001
|2006.02.28 08:28
|modify
|255
|0.18
|1.1878
|1.1862
|1.1975
|1002
|2006.02.28 08:40
|modify
|255
|0.18
|1.1878
|1.1863
|1.1975
|1003
|2006.02.28 08:41
|modify
|255
|0.18
|1.1878
|1.1864
|1.1975
|1004
|2006.02.28 08:44
|modify
|255
|0.18
|1.1878
|1.1865
|1.1975
|1005
|2006.02.28 09:57
|modify
|255
|0.18
|1.1878
|1.1866
|1.1975
|1006
|2006.02.28 09:57
|close
|255
|0.18
|1.1886
|1.1866
|1.1975
|14.40
|4384.05
|1007
|2006.02.28 11:05
|buy
|256
|0.18
|1.1914
|1.1897
|1.2011
|1008
|2006.02.28 11:14
|modify
|256
|0.18
|1.1914
|1.1898
|1.2011
|1009
|2006.02.28 11:14
|close
|256
|0.18
|1.1922
|1.1898
|1.2011
|14.40
|4398.45
|1010
|2006.02.28 14:45
|buy
|257
|0.18
|1.1928
|1.1911
|1.2025
|1011
|2006.02.28 18:34
|close
|257
|0.18
|1.1933
|1.1911
|1.2025
|9.00
|4407.45
|1012
|2006.02.28 23:23
|buy
|258
|0.18
|1.1937
|1.1920
|1.2034
|1013
|2006.03.01 03:03
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1921
|1.2034
|1014
|2006.03.01 03:03
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1922
|1.2034
|1015
|2006.03.01 03:05
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1923
|1.2034
|1016
|2006.03.01 03:05
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1924
|1.2034
|1017
|2006.03.01 03:06
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1925
|1.2034
|1018
|2006.03.01 04:09
|modify
|258
|0.18
|1.1937
|1.1926
|1.2034
|1019
|2006.03.01 04:09
|close
|258
|0.18
|1.1943
|1.1926
|1.2034
|9.32
|4416.77
|1020
|2006.03.01 06:34
|sell
|259
|0.18
|1.1939
|1.1956
|1.1842
|1021
|2006.03.01 06:55
|modify
|259
|0.18
|1.1939
|1.1955
|1.1842
|1022
|2006.03.01 06:59
|modify
|259
|0.18
|1.1939
|1.1954
|1.1842
|1023
|2006.03.01 06:59
|modify
|259
|0.18
|1.1939
|1.1953
|1.1842
|1024
|2006.03.01 08:06
|s/l
|259
|0.18
|1.1953
|1.1953
|1.1842
|-25.20
|4391.57
|1025
|2006.03.01 09:40
|buy
|260
|0.18
|1.1955
|1.1938
|1.2052
|1026
|2006.03.01 10:08
|s/l
|260
|0.18
|1.1938
|1.1938
|1.2052
|-30.60
|4360.97
|1027
|2006.03.01 10:08
|buy
|261
|0.18
|1.1940
|1.1923
|1.2037
|1028
|2006.03.01 10:32
|modify
|261
|0.18
|1.1940
|1.1924
|1.2037
|1029
|2006.03.01 10:35
|modify
|261
|0.18
|1.1940
|1.1925
|1.2037
|1030
|2006.03.01 10:38
|modify
|261
|0.18
|1.1940
|1.1926
|1.2037
|1031
|2006.03.01 10:38
|close
|261
|0.18
|1.1947
|1.1926
|1.2037
|12.60
|4373.57
|1032
|2006.03.01 10:38
|buy
|262
|0.18
|1.1948
|1.1931
|1.2045
|1033
|2006.03.01 10:54
|s/l
|262
|0.18
|1.1931
|1.1931
|1.2045
|-30.60
|4342.97
|1034
|2006.03.01 10:54
|buy
|263
|0.18
|1.1933
|1.1916
|1.2030
|1035
|2006.03.01 11:33
|s/l
|263
|0.18
|1.1916
|1.1916
|1.2030
|-30.60
|4312.37
|1036
|2006.03.01 12:08
|sell
|264
|0.18
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|1037
|2006.03.01 17:19
|s/l
|264
|0.18
|1.1922
|1.1922
|1.1808
|-30.60
|4281.77
|1038
|2006.03.02 09:02
|buy
|265
|0.18
|1.1932
|1.1915
|1.2029
|1039
|2006.03.02 09:02
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1916
|1.2029
|1040
|2006.03.02 09:04
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1917
|1.2029
|1041
|2006.03.02 09:04
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1918
|1.2029
|1042
|2006.03.02 09:04
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1919
|1.2029
|1043
|2006.03.02 09:04
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1920
|1.2029
|1044
|2006.03.02 09:04
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1921
|1.2029
|1045
|2006.03.02 09:12
|modify
|265
|0.18
|1.1932
|1.1922
|1.2029
|1046
|2006.03.02 09:12
|close
|265
|0.18
|1.1939
|1.1922
|1.2029
|12.60
|4294.37
|1047
|2006.03.02 19:43
|buy
|266
|0.18
|1.2025
|1.2008
|1.2122
|1048
|2006.03.03 05:29
|modify
|266
|0.18
|1.2025
|1.2009
|1.2122
|1049
|2006.03.03 05:29
|modify
|266
|0.18
|1.2025
|1.2010
|1.2122
|1050
|2006.03.03 05:29
|modify
|266
|0.18
|1.2025
|1.2011
|1.2122
|1051
|2006.03.03 06:01
|s/l
|266
|0.18
|1.2011
|1.2011
|1.2122
|-26.68
|4267.70
|1052
|2006.03.03 10:00
|buy
|267
|0.18
|1.2039
|1.2022
|1.2136
|1053
|2006.03.03 10:02
|s/l
|267
|0.18
|1.2022
|1.2022
|1.2136
|-30.60
|4237.10
|1054
|2006.03.03 10:02
|buy
|268
|0.18
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1055
|2006.03.03 10:03
|modify
|268
|0.18
|1.2021
|1.2005
|1.2118
|1056
|2006.03.03 10:06
|s/l
|268
|0.18
|1.2005
|1.2005
|1.2118
|-28.80
|4208.30
|1057
|2006.03.03 10:06
|buy
|269
|0.18
|1.2007
|1.1990
|1.2104
|1058
|2006.03.03 10:09
|modify
|269
|0.18
|1.2007
|1.1991
|1.2104
|1059
|2006.03.03 10:09
|modify
|269
|0.18
|1.2007
|1.1992
|1.2104
|1060
|2006.03.03 10:09
|modify
|269
|0.18
|1.2007
|1.1993
|1.2104
|1061
|2006.03.03 10:09
|modify
|269
|0.18
|1.2007
|1.1994
|1.2104
|1062
|2006.03.03 10:09
|modify
|269
|0.18
|1.2007
|1.1995
|1.2104
|1063
|2006.03.03 10:09
|close
|269
|0.18
|1.2013
|1.1995
|1.2104
|10.80
|4219.10
|1064
|2006.03.03 10:09
|buy
|270
|0.18
|1.2014
|1.1997
|1.2111
|1065
|2006.03.03 10:13
|modify
|270
|0.18
|1.2014
|1.1998
|1.2111
|1066
|2006.03.03 10:13
|modify
|270
|0.18
|1.2014
|1.1999
|1.2111
|1067
|2006.03.03 10:13
|modify
|270
|0.18
|1.2014
|1.2000
|1.2111
|1068
|2006.03.03 10:13
|modify
|270
|0.18
|1.2014
|1.2001
|1.2111
|1069
|2006.03.03 10:14
|modify
|270
|0.18
|1.2014
|1.2002
|1.2111
|1070
|2006.03.03 10:14
|close
|270
|0.18
|1.2020
|1.2002
|1.2111
|10.80
|4229.90
|1071
|2006.03.03 10:14
|buy
|271
|0.18
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1072
|2006.03.03 10:14
|modify
|271
|0.18
|1.2021
|1.2005
|1.2118
|1073
|2006.03.03 10:14
|modify
|271
|0.18
|1.2021
|1.2006
|1.2118
|1074
|2006.03.03 10:15
|modify
|271
|0.18
|1.2021
|1.2007
|1.2118
|1075
|2006.03.03 10:23
|modify
|271
|0.18
|1.2021
|1.2008
|1.2118
|1076
|2006.03.03 10:23
|modify
|271
|0.18
|1.2021
|1.2009
|1.2118
|1077
|2006.03.03 10:23
|close
|271
|0.18
|1.2027
|1.2009
|1.2118
|10.80
|4240.70
|1078
|2006.03.03 10:27
|buy
|272
|0.18
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1079
|2006.03.03 10:31
|modify
|272
|0.18
|1.2021
|1.2005
|1.2118
|1080
|2006.03.03 10:31
|modify
|272
|0.18
|1.2021
|1.2006
|1.2118
|1081
|2006.03.03 10:31
|modify
|272
|0.18
|1.2021
|1.2007
|1.2118
|1082
|2006.03.03 10:33
|modify
|272
|0.18
|1.2021
|1.2008
|1.2118
|1083
|2006.03.03 10:33
|modify
|272
|0.18
|1.2021
|1.2009
|1.2118
|1084
|2006.03.03 10:33
|close
|272
|0.18
|1.2027
|1.2009
|1.2118
|10.80
|4251.50
|1085
|2006.03.03 10:34
|buy
|273
|0.18
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1086
|2006.03.03 10:35
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2005
|1.2118
|1087
|2006.03.03 10:35
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2006
|1.2118
|1088
|2006.03.03 11:12
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2007
|1.2118
|1089
|2006.03.03 11:12
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2008
|1.2118
|1090
|2006.03.03 11:12
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2009
|1.2118
|1091
|2006.03.03 11:12
|modify
|273
|0.18
|1.2021
|1.2010
|1.2118
|1092
|2006.03.03 11:12
|close
|273
|0.18
|1.2032
|1.2010
|1.2118
|19.80
|4271.30
|1093
|2006.03.05 19:28
|buy
|274
|0.18
|1.2070
|1.2053
|1.2167
|1094
|2006.03.05 19:40
|close
|274
|0.18
|1.2081
|1.2053
|1.2167
|19.80
|4291.10
|1095
|2006.03.05 21:29
|buy
|275
|0.18
|1.2071
|1.2054
|1.2168
|1096
|2006.03.06 02:09
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2055
|1.2168
|1097
|2006.03.06 02:09
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2056
|1.2168
|1098
|2006.03.06 02:11
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2057
|1.2168
|1099
|2006.03.06 02:11
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2058
|1.2168
|1100
|2006.03.06 02:14
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2059
|1.2168
|1101
|2006.03.06 02:14
|modify
|275
|0.18
|1.2071
|1.2060
|1.2168
|1102
|2006.03.06 03:49
|s/l
|275
|0.18
|1.2060
|1.2060
|1.2168
|-21.28
|4269.82
|1103
|2006.03.06 06:49
|sell
|276
|0.18
|1.2036
|1.2053
|1.1939
|1104
|2006.03.06 07:19
|close
|276
|0.18
|1.2029
|1.2053
|1.1939
|12.60
|4282.42
|1105
|2006.03.06 09:44
|sell
|277
|0.18
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|1106
|2006.03.06 10:17
|modify
|277
|0.18
|1.2027
|1.2043
|1.1930
|1107
|2006.03.06 10:17
|modify
|277
|0.18
|1.2027
|1.2042
|1.1930
|1108
|2006.03.06 10:17
|close
|277
|0.18
|1.2020
|1.2042
|1.1930
|12.60
|4295.02
|1109
|2006.03.06 12:17
|sell
|278
|0.18
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|1110
|2006.03.06 12:30
|close
|278
|0.18
|1.2004
|1.2025
|1.1911
|7.20
|4302.22
|1111
|2006.03.06 12:36
|sell
|279
|0.18
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|1112
|2006.03.06 12:43
|close
|279
|0.18
|1.2004
|1.2025
|1.1911
|7.20
|4309.42
|1113
|2006.03.06 13:09
|sell
|280
|0.18
|1.2004
|1.2021
|1.1907
|1114
|2006.03.06 15:00
|s/l
|280
|0.18
|1.2021
|1.2021
|1.1907
|-30.60
|4278.82
|1115
|2006.03.06 20:35
|sell
|281
|0.18
|1.1998
|1.2015
|1.1901
|1116
|2006.03.06 23:29
|close
|281
|0.18
|1.1992
|1.2015
|1.1901
|10.80
|4289.62
|1117
|2006.03.07 00:21
|sell
|282
|0.18
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|1118
|2006.03.07 02:44
|close
|282
|0.18
|1.1959
|1.1981
|1.1867
|9.00
|4298.62
|1119
|2006.03.07 07:29
|sell
|283
|0.18
|1.1908
|1.1925
|1.1811
|1120
|2006.03.07 08:17
|close
|283
|0.18
|1.1903
|1.1925
|1.1811
|9.00
|4307.62
|1121
|2006.03.07 11:28
|sell
|284
|0.18
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|1122
|2006.03.07 11:31
|close
|284
|0.18
|1.1884
|1.1909
|1.1795
|14.40
|4322.02
|1123
|2006.03.07 14:59
|sell
|285
|0.18
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|1124
|2006.03.07 19:52
|modify
|285
|0.18
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|1125
|2006.03.07 19:52
|close
|285
|0.18
|1.1874
|1.1900
|1.1787
|18.00
|4340.02
|1126
|2006.03.07 20:15
|sell
|286
|0.18
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|1127
|2006.03.07 22:25
|s/l
|286
|0.18
|1.1902
|1.1902
|1.1788
|-30.60
|4309.42
|1128
|2006.03.08 03:43
|buy
|287
|0.18
|1.1905
|1.1888
|1.2002
|1129
|2006.03.08 04:30
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1889
|1.2002
|1130
|2006.03.08 04:30
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1890
|1.2002
|1131
|2006.03.08 04:32
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1891
|1.2002
|1132
|2006.03.08 04:32
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1892
|1.2002
|1133
|2006.03.08 04:35
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1893
|1.2002
|1134
|2006.03.08 04:37
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1894
|1.2002
|1135
|2006.03.08 04:49
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1895
|1.2002
|1136
|2006.03.08 04:50
|modify
|287
|0.18
|1.1905
|1.1896
|1.2002
|1137
|2006.03.08 04:50
|close
|287
|0.18
|1.1916
|1.1896
|1.2002
|19.80
|4329.22
|1138
|2006.03.08 06:48
|buy
|288
|0.18
|1.1918
|1.1901
|1.2015
|1139
|2006.03.08 08:57
|s/l
|288
|0.18
|1.1901
|1.1901
|1.2015
|-30.60
|4298.62
|1140
|2006.03.08 08:57
|buy
|289
|0.18
|1.1903
|1.1886
|1.2000
|1141
|2006.03.08 10:05
|modify
|289
|0.18
|1.1903
|1.1887
|1.2000
|1142
|2006.03.08 10:05
|modify
|289
|0.18
|1.1903
|1.1888
|1.2000
|1143
|2006.03.08 10:06
|modify
|289
|0.18
|1.1903
|1.1889
|1.2000
|1144
|2006.03.08 10:06
|modify
|289
|0.18
|1.1903
|1.1890
|1.2000
|1145
|2006.03.08 10:06
|close
|289
|0.18
|1.1915
|1.1890
|1.2000
|21.60
|4320.22
|1146
|2006.03.08 10:06
|sell
|290
|0.18
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|1147
|2006.03.08 10:11
|s/l
|290
|0.18
|1.1931
|1.1931
|1.1817
|-30.60
|4289.62
|1148
|2006.03.08 11:57
|buy
|291
|0.18
|1.1909
|1.1892
|1.2006
|1149
|2006.03.08 12:05
|modify
|291
|0.18
|1.1909
|1.1893
|1.2006
|1150
|2006.03.08 12:05
|modify
|291
|0.18
|1.1909
|1.1894
|1.2006
|1151
|2006.03.08 12:05
|close
|291
|0.18
|1.1921
|1.1894
|1.2006
|21.60
|4311.22
|1152
|2006.03.08 13:23
|buy
|292
|0.18
|1.1917
|1.1900
|1.2014
|1153
|2006.03.08 14:32
|close
|292
|0.18
|1.1927
|1.1900
|1.2014
|18.00
|4329.22
|1154
|2006.03.08 20:28
|buy
|293
|0.18
|1.1927
|1.1910
|1.2024
|1155
|2006.03.08 22:07
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1911
|1.2024
|1156
|2006.03.08 23:11
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1912
|1.2024
|1157
|2006.03.08 23:11
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1913
|1.2024
|1158
|2006.03.08 23:11
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1914
|1.2024
|1159
|2006.03.08 23:14
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1915
|1.2024
|1160
|2006.03.08 23:57
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1916
|1.2024
|1161
|2006.03.08 23:58
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1917
|1.2024
|1162
|2006.03.08 23:58
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1918
|1.2024
|1163
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1919
|1.2024
|1164
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1920
|1.2024
|1165
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1921
|1.2024
|1166
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1922
|1.2024
|1167
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1923
|1.2024
|1168
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1924
|1.2024
|1169
|2006.03.08 23:59
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1926
|1.2024
|1170
|2006.03.09 00:00
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1927
|1.2024
|1171
|2006.03.09 00:00
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1928
|1.2024
|1172
|2006.03.09 00:02
|modify
|293
|0.18
|1.1927
|1.1929
|1.2024
|1173
|2006.03.09 00:17
|close
|293
|0.18
|1.1937
|1.1929
|1.2024
|13.57
|4342.79
|1174
|2006.03.09 00:17
|buy
|294
|0.18
|1.1938
|1.1921
|1.2035
|1175
|2006.03.09 00:19
|modify
|294
|0.18
|1.1938
|1.1922
|1.2035
|1176
|2006.03.09 00:19
|modify
|294
|0.18
|1.1938
|1.1923
|1.2035
|1177
|2006.03.09 00:21
|modify
|294
|0.18
|1.1938
|1.1924
|1.2035
|1178
|2006.03.09 00:21
|modify
|294
|0.18
|1.1938
|1.1925
|1.2035
|1179
|2006.03.09 00:21
|close
|294
|0.18
|1.1947
|1.1925
|1.2035
|16.20
|4358.99
|1180
|2006.03.09 00:29
|buy
|295
|0.18
|1.1941
|1.1924
|1.2038
|1181
|2006.03.09 00:54
|s/l
|295
|0.18
|1.1924
|1.1924
|1.2038
|-30.60
|4328.39
|1182
|2006.03.09 00:54
|buy
|296
|0.18
|1.1926
|1.1909
|1.2023
|1183
|2006.03.09 02:25
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1910
|1.2023
|1184
|2006.03.09 02:25
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1911
|1.2023
|1185
|2006.03.09 02:25
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1912
|1.2023
|1186
|2006.03.09 02:27
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1913
|1.2023
|1187
|2006.03.09 02:28
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1914
|1.2023
|1188
|2006.03.09 02:28
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1915
|1.2023
|1189
|2006.03.09 02:28
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1916
|1.2023
|1190
|2006.03.09 02:32
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1917
|1.2023
|1191
|2006.03.09 02:49
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1918
|1.2023
|1192
|2006.03.09 02:50
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1919
|1.2023
|1193
|2006.03.09 02:52
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1920
|1.2023
|1194
|2006.03.09 02:53
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1921
|1.2023
|1195
|2006.03.09 02:53
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1922
|1.2023
|1196
|2006.03.09 02:58
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1923
|1.2023
|1197
|2006.03.09 02:59
|modify
|296
|0.18
|1.1926
|1.1924
|1.2023
|1198
|2006.03.09 03:00
|close
|296
|0.18
|1.1945
|1.1924
|1.2023
|34.20
|4362.59
|1199
|2006.03.09 08:36
|sell
|297
|0.18
|1.1934
|1.1951
|1.1837
|1200
|2006.03.09 08:46
|modify
|297
|0.18
|1.1934
|1.1950
|1.1837
|1201
|2006.03.09 08:46
|modify
|297
|0.18
|1.1934
|1.1949
|1.1837
|1202
|2006.03.09 08:46
|close
|297
|0.18
|1.1924
|1.1949
|1.1837
|18.00
|4380.59
|1203
|2006.03.09 20:27
|sell
|298
|0.18
|1.1900
|1.1917
|1.1803
|1204
|2006.03.09 20:46
|modify
|298
|0.18
|1.1900
|1.1916
|1.1803
|1205
|2006.03.09 20:46
|modify
|298
|0.18
|1.1900
|1.1915
|1.1803
|1206
|2006.03.09 20:50
|modify
|298
|0.18
|1.1900
|1.1914
|1.1803
|1207
|2006.03.09 21:41
|modify
|298
|0.18
|1.1900
|1.1913
|1.1803
|1208
|2006.03.09 21:47
|modify
|298
|0.18
|1.1900
|1.1912
|1.1803
|1209
|2006.03.09 23:19
|s/l
|298
|0.18
|1.1912
|1.1912
|1.1803
|-21.60
|4358.99
|1210
|2006.03.10 00:51
|sell
|299
|0.18
|1.1908
|1.1925
|1.1811
|1211
|2006.03.10 00:51
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1924
|1.1811
|1212
|2006.03.10 00:53
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1923
|1.1811
|1213
|2006.03.10 00:58
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1922
|1.1811
|1214
|2006.03.10 01:09
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1921
|1.1811
|1215
|2006.03.10 01:12
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1920
|1.1811
|1216
|2006.03.10 01:12
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1919
|1.1811
|1217
|2006.03.10 01:12
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1918
|1.1811
|1218
|2006.03.10 01:13
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1917
|1.1811
|1219
|2006.03.10 01:13
|modify
|299
|0.18
|1.1908
|1.1916
|1.1811
|1220
|2006.03.10 01:13
|close
|299
|0.18
|1.1901
|1.1916
|1.1811
|12.60
|4371.59
|1221
|2006.03.10 12:33
|sell
|300
|0.18
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|1222
|2006.03.10 14:22
|s/l
|300
|0.18
|1.1909
|1.1909
|1.1795
|-30.60
|4340.99
|1223
|2006.03.13 00:26
|buy
|301
|0.18
|1.1939
|1.1922
|1.2036
|1224
|2006.03.13 00:39
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1923
|1.2036
|1225
|2006.03.13 00:40
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1924
|1.2036
|1226
|2006.03.13 00:40
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1925
|1.2036
|1227
|2006.03.13 02:07
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1926
|1.2036
|1228
|2006.03.13 02:09
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1927
|1.2036
|1229
|2006.03.13 02:10
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1928
|1.2036
|1230
|2006.03.13 02:11
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1929
|1.2036
|1231
|2006.03.13 02:17
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1930
|1.2036
|1232
|2006.03.13 02:17
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1931
|1.2036
|1233
|2006.03.13 02:18
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1932
|1.2036
|1234
|2006.03.13 02:36
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1933
|1.2036
|1235
|2006.03.13 02:36
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1934
|1.2036
|1236
|2006.03.13 02:36
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1935
|1.2036
|1237
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1936
|1.2036
|1238
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1938
|1.2036
|1239
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1939
|1.2036
|1240
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1940
|1.2036
|1241
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1941
|1.2036
|1242
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1942
|1.2036
|1243
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1943
|1.2036
|1244
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1944
|1.2036
|1245
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1945
|1.2036
|1246
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1946
|1.2036
|1247
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1947
|1.2036
|1248
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1948
|1.2036
|1249
|2006.03.13 02:37
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1949
|1.2036
|1250
|2006.03.13 02:38
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1950
|1.2036
|1251
|2006.03.13 02:38
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1951
|1.2036
|1252
|2006.03.13 02:38
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1952
|1.2036
|1253
|2006.03.13 02:38
|modify
|301
|0.18
|1.1939
|1.1953
|1.2036
|1254
|2006.03.13 02:49
|s/l
|301
|0.18
|1.1953
|1.1953
|1.2036
|25.20
|4366.19
|1255
|2006.03.13 08:26
|sell
|302
|0.18
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|1256
|2006.03.13 08:49
|modify
|302
|0.18
|1.1931
|1.1947
|1.1834
|1257
|2006.03.13 08:49
|modify
|302
|0.18
|1.1931
|1.1946
|1.1834
|1258
|2006.03.13 08:51
|modify
|302
|0.18
|1.1931
|1.1945
|1.1834
|1259
|2006.03.13 08:55
|modify
|302
|0.18
|1.1931
|1.1944
|1.1834
|1260
|2006.03.13 08:55
|close
|302
|0.18
|1.1924
|1.1944
|1.1834
|12.60
|4378.79
|1261
|2006.03.13 10:30
|sell
|303
|0.18
|1.1933
|1.1950
|1.1836
|1262
|2006.03.13 10:37
|modify
|303
|0.18
|1.1933
|1.1949
|1.1836
|1263
|2006.03.13 10:55
|modify
|303
|0.18
|1.1933
|1.1948
|1.1836
|1264
|2006.03.13 10:57
|modify
|303
|0.18
|1.1933
|1.1947
|1.1836
|1265
|2006.03.13 10:57
|close
|303
|0.18
|1.1927
|1.1947
|1.1836
|10.80
|4389.59
|1266
|2006.03.13 13:58
|sell
|304
|0.18
|1.1943
|1.1960
|1.1846
|1267
|2006.03.13 14:28
|s/l
|304
|0.18
|1.1960
|1.1960
|1.1846
|-30.60
|4358.99
|1268
|2006.03.14 05:00
|buy
|305
|0.18
|1.1963
|1.1946
|1.2060
|1269
|2006.03.14 05:05
|modify
|305
|0.18
|1.1963
|1.1947
|1.2060
|1270
|2006.03.14 05:07
|modify
|305
|0.18
|1.1963
|1.1948
|1.2060
|1271
|2006.03.14 06:05
|s/l
|305
|0.18
|1.1948
|1.1948
|1.2060
|-27.00
|4331.99
|1272
|2006.03.14 12:55
|buy
|306
|0.18
|1.2016
|1.1999
|1.2113
|1273
|2006.03.14 20:21
|modify
|306
|0.18
|1.2016
|1.2000
|1.2113
|1274
|2006.03.14 20:22
|modify
|306
|0.18
|1.2016
|1.2001
|1.2113
|1275
|2006.03.14 20:23
|modify
|306
|0.18
|1.2016
|1.2002
|1.2113
|1276
|2006.03.14 21:09
|close
|306
|0.18
|1.2023
|1.2002
|1.2113
|12.60
|4344.59
|1277
|2006.03.15 05:34
|sell
|307
|0.18
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|1278
|2006.03.15 05:39
|modify
|307
|0.18
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|1279
|2006.03.15 05:40
|modify
|307
|0.18
|1.2026
|1.2041
|1.1929
|1280
|2006.03.15 06:13
|modify
|307
|0.18
|1.2026
|1.2040
|1.1929
|1281
|2006.03.15 07:43
|s/l
|307
|0.18
|1.2040
|1.2040
|1.1929
|-25.20
|4319.39
|1282
|2006.03.15 08:37
|buy
|308
|0.18
|1.2018
|1.2001
|1.2115
|1283
|2006.03.15 08:45
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2002
|1.2115
|1284
|2006.03.15 08:45
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2003
|1.2115
|1285
|2006.03.15 08:46
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2004
|1.2115
|1286
|2006.03.15 08:46
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2005
|1.2115
|1287
|2006.03.15 08:46
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2006
|1.2115
|1288
|2006.03.15 08:46
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2007
|1.2115
|1289
|2006.03.15 08:47
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2008
|1.2115
|1290
|2006.03.15 08:48
|modify
|308
|0.18
|1.2018
|1.2009
|1.2115
|1291
|2006.03.15 08:48
|close
|308
|0.18
|1.2025
|1.2009
|1.2115
|12.60
|4331.99
|1292
|2006.03.15 08:57
|buy
|309
|0.18
|1.2018
|1.2001
|1.2115
|1293
|2006.03.15 08:58
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2002
|1.2115
|1294
|2006.03.15 08:59
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2003
|1.2115
|1295
|2006.03.15 09:00
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2004
|1.2115
|1296
|2006.03.15 09:00
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2005
|1.2115
|1297
|2006.03.15 09:01
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2006
|1.2115
|1298
|2006.03.15 09:01
|modify
|309
|0.18
|1.2018
|1.2007
|1.2115
|1299
|2006.03.15 09:01
|close
|309
|0.18
|1.2025
|1.2007
|1.2115
|12.60
|4344.59
|1300
|2006.03.15 09:02
|sell
|310
|0.18
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|1301
|2006.03.15 09:04
|modify
|310
|0.18
|1.2027
|1.2043
|1.1930
|1302
|2006.03.15 09:11
|s/l
|310
|0.18
|1.2043
|1.2043
|1.1930
|-28.80
|4315.79
|1303
|2006.03.15 10:39
|buy
|311
|0.18
|1.2035
|1.2018
|1.2132
|1304
|2006.03.15 10:40
|modify
|311
|0.18
|1.2035
|1.2019
|1.2132
|1305
|2006.03.15 10:41
|modify
|311
|0.18
|1.2035
|1.2020
|1.2132
|1306
|2006.03.15 10:41
|modify
|311
|0.18
|1.2035
|1.2021
|1.2132
|1307
|2006.03.15 10:41
|modify
|311
|0.18
|1.2035
|1.2022
|1.2132
|1308
|2006.03.15 10:41
|close
|311
|0.18
|1.2043
|1.2022
|1.2132
|14.40
|4330.19
|1309
|2006.03.15 10:47
|buy
|312
|0.18
|1.2035
|1.2018
|1.2132
|1310
|2006.03.15 11:07
|modify
|312
|0.18
|1.2035
|1.2019
|1.2132
|1311
|2006.03.15 11:07
|modify
|312
|0.18
|1.2035
|1.2020
|1.2132
|1312
|2006.03.15 11:07
|modify
|312
|0.18
|1.2035
|1.2021
|1.2132
|1313
|2006.03.15 11:08
|modify
|312
|0.18
|1.2035
|1.2022
|1.2132
|1314
|2006.03.15 11:08
|close
|312
|0.18
|1.2044
|1.2022
|1.2132
|16.20
|4346.39
|1315
|2006.03.15 19:52
|buy
|313
|0.18
|1.2061
|1.2044
|1.2158
|1316
|2006.03.15 23:47
|s/l
|313
|0.18
|1.2044
|1.2044
|1.2158
|-30.60
|4315.79
|1317
|2006.03.16 02:58
|sell
|314
|0.18
|1.2060
|1.2077
|1.1963
|1318
|2006.03.16 02:58
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2076
|1.1963
|1319
|2006.03.16 02:58
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2075
|1.1963
|1320
|2006.03.16 02:58
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2074
|1.1963
|1321
|2006.03.16 02:59
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2073
|1.1963
|1322
|2006.03.16 03:47
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2072
|1.1963
|1323
|2006.03.16 03:48
|modify
|314
|0.18
|1.2060
|1.2071
|1.1963
|1324
|2006.03.16 04:25
|s/l
|314
|0.18
|1.2071
|1.2071
|1.1963
|-19.80
|4295.99
|1325
|2006.03.16 06:19
|buy
|315
|0.18
|1.2069
|1.2052
|1.2166
|1326
|2006.03.16 06:23
|modify
|315
|0.18
|1.2069
|1.2053
|1.2166
|1327
|2006.03.16 06:36
|modify
|315
|0.18
|1.2069
|1.2054
|1.2166
|1328
|2006.03.16 06:38
|modify
|315
|0.18
|1.2069
|1.2055
|1.2166
|1329
|2006.03.16 06:38
|modify
|315
|0.18
|1.2069
|1.2056
|1.2166
|1330
|2006.03.16 06:38
|modify
|315
|0.18
|1.2069
|1.2057
|1.2166
|1331
|2006.03.16 06:38
|close
|315
|0.18
|1.2075
|1.2057
|1.2166
|10.80
|4306.79
|1332
|2006.03.16 06:48
|buy
|316
|0.18
|1.2069
|1.2052
|1.2166
|1333
|2006.03.16 07:48
|modify
|316
|0.18
|1.2069
|1.2053
|1.2166
|1334
|2006.03.16 07:50
|modify
|316
|0.18
|1.2069
|1.2054
|1.2166
|1335
|2006.03.16 07:50
|modify
|316
|0.18
|1.2069
|1.2055
|1.2166
|1336
|2006.03.16 07:53
|modify
|316
|0.18
|1.2069
|1.2056
|1.2166
|1337
|2006.03.16 07:53
|close
|316
|0.18
|1.2075
|1.2056
|1.2166
|10.80
|4317.59
|1338
|2006.03.16 08:09
|buy
|317
|0.18
|1.2068
|1.2051
|1.2165
|1339
|2006.03.16 08:16
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2052
|1.2165
|1340
|2006.03.16 08:17
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2053
|1.2165
|1341
|2006.03.16 08:19
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2054
|1.2165
|1342
|2006.03.16 08:19
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2055
|1.2165
|1343
|2006.03.16 08:20
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2056
|1.2165
|1344
|2006.03.16 08:20
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2057
|1.2165
|1345
|2006.03.16 08:20
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2058
|1.2165
|1346
|2006.03.16 08:20
|modify
|317
|0.18
|1.2068
|1.2059
|1.2165
|1347
|2006.03.16 08:20
|close
|317
|0.18
|1.2078
|1.2059
|1.2165
|18.00
|4335.59
|1348
|2006.03.16 15:14
|buy
|318
|0.18
|1.2170
|1.2153
|1.2267
|1349
|2006.03.16 15:20
|close
|318
|0.18
|1.2179
|1.2153
|1.2267
|16.20
|4351.79
|1350
|2006.03.16 17:32
|buy
|319
|0.18
|1.2168
|1.2151
|1.2265
|1351
|2006.03.17 02:16
|s/l
|319
|0.18
|1.2151
|1.2151
|1.2265
|-32.08
|4319.72
|1352
|2006.03.17 03:07
|sell
|320
|0.18
|1.2163
|1.2180
|1.2066
|1353
|2006.03.17 04:44
|s/l
|320
|0.18
|1.2180
|1.2180
|1.2066
|-30.60
|4289.12
|1354
|2006.03.17 06:14
|buy
|321
|0.18
|1.2171
|1.2154
|1.2268
|1355
|2006.03.17 06:39
|close
|321
|0.18
|1.2177
|1.2154
|1.2268
|10.80
|4299.92
|1356
|2006.03.17 07:31
|buy
|322
|0.18
|1.2172
|1.2155
|1.2269
|1357
|2006.03.17 07:58
|close
|322
|0.18
|1.2179
|1.2155
|1.2269
|12.60
|4312.52
|1358
|2006.03.17 09:04
|buy
|323
|0.18
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|1359
|2006.03.17 09:06
|modify
|323
|0.18
|1.2176
|1.2160
|1.2273
|1360
|2006.03.17 09:06
|close
|323
|0.18
|1.2182
|1.2160
|1.2273
|10.80
|4323.32
|1361
|2006.03.17 09:12
|buy
|324
|0.18
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|1362
|2006.03.17 09:15
|modify
|324
|0.18
|1.2176
|1.2160
|1.2273
|1363
|2006.03.17 09:15
|close
|324
|0.18
|1.2182
|1.2160
|1.2273
|10.80
|4334.12
|1364
|2006.03.17 09:18
|buy
|325
|0.18
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|1365
|2006.03.17 09:28
|modify
|325
|0.18
|1.2176
|1.2160
|1.2273
|1366
|2006.03.17 09:28
|close
|325
|0.18
|1.2182
|1.2160
|1.2273
|10.80
|4344.92
|1367
|2006.03.17 09:34
|buy
|326
|0.18
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|1368
|2006.03.17 09:51
|s/l
|326
|0.18
|1.2159
|1.2159
|1.2273
|-30.60
|4314.32
|1369
|2006.03.17 09:51
|buy
|327
|0.18
|1.2161
|1.2144
|1.2258
|1370
|2006.03.17 10:01
|s/l
|327
|0.18
|1.2144
|1.2144
|1.2258
|-30.60
|4283.72
|1371
|2006.03.17 16:17
|buy
|328
|0.18
|1.2188
|1.2171
|1.2285
|1372
|2006.03.19 17:03
|s/l
|328
|0.18
|1.2171
|1.2171
|1.2285
|-30.60
|4253.12
|1373
|2006.03.20 02:14
|sell
|329
|0.17
|1.2167
|1.2184
|1.2070
|1374
|2006.03.20 02:56
|s/l
|329
|0.17
|1.2184
|1.2184
|1.2070
|-28.90
|4224.22
|1375
|2006.03.20 02:56
|sell
|330
|0.17
|1.2182
|1.2199
|1.2085
|1376
|2006.03.20 03:04
|modify
|330
|0.17
|1.2182
|1.2198
|1.2085
|1377
|2006.03.20 03:04
|modify
|330
|0.17
|1.2182
|1.2197
|1.2085
|1378
|2006.03.20 03:08
|modify
|330
|0.17
|1.2182
|1.2196
|1.2085
|1379
|2006.03.20 03:08
|modify
|330
|0.17
|1.2182
|1.2195
|1.2085
|1380
|2006.03.20 03:08
|modify
|330
|0.17
|1.2182
|1.2194
|1.2085
|1381
|2006.03.20 04:16
|s/l
|330
|0.17
|1.2194
|1.2194
|1.2085
|-20.40
|4203.82
|1382
|2006.03.20 09:02
|buy
|331
|0.17
|1.2172
|1.2155
|1.2269
|1383
|2006.03.20 09:03
|modify
|331
|0.17
|1.2172
|1.2156
|1.2269
|1384
|2006.03.20 09:04
|modify
|331
|0.17
|1.2172
|1.2157
|1.2269
|1385
|2006.03.20 09:04
|modify
|331
|0.17
|1.2172
|1.2158
|1.2269
|1386
|2006.03.20 09:05
|modify
|331
|0.17
|1.2172
|1.2159
|1.2269
|1387
|2006.03.20 09:32
|s/l
|331
|0.17
|1.2159
|1.2159
|1.2269
|-22.10
|4181.72
|1388
|2006.03.20 09:39
|buy
|332
|0.17
|1.2172
|1.2155
|1.2269
|1389
|2006.03.20 09:49
|s/l
|332
|0.17
|1.2155
|1.2155
|1.2269
|-28.90
|4152.82
|1390
|2006.03.20 10:11
|sell
|333
|0.17
|1.2174
|1.2191
|1.2077
|1391
|2006.03.20 10:12
|modify
|333
|0.17
|1.2174
|1.2190
|1.2077
|1392
|2006.03.20 10:12
|modify
|333
|0.17
|1.2174
|1.2189
|1.2077
|1393
|2006.03.20 10:17
|modify
|333
|0.17
|1.2174
|1.2188
|1.2077
|1394
|2006.03.20 10:17
|close
|333
|0.17
|1.2167
|1.2188
|1.2077
|11.90
|4164.72
|1395
|2006.03.20 10:25
|sell
|334
|0.17
|1.2175
|1.2192
|1.2078
|1396
|2006.03.20 10:42
|modify
|334
|0.17
|1.2175
|1.2191
|1.2078
|1397
|2006.03.20 10:46
|modify
|334
|0.17
|1.2175
|1.2190
|1.2078
|1398
|2006.03.20 10:46
|modify
|334
|0.17
|1.2175
|1.2189
|1.2078
|1399
|2006.03.20 10:46
|close
|334
|0.17
|1.2168
|1.2189
|1.2078
|11.90
|4176.62
|1400
|2006.03.20 10:57
|sell
|335
|0.17
|1.2174
|1.2191
|1.2077
|1401
|2006.03.20 11:09
|modify
|335
|0.17
|1.2174
|1.2190
|1.2077
|1402
|2006.03.20 11:09
|close
|335
|0.17
|1.2167
|1.2190
|1.2077
|11.90
|4188.52
|1403
|2006.03.20 22:15
|sell
|336
|0.17
|1.2142
|1.2159
|1.2045
|1404
|2006.03.20 23:28
|modify
|336
|0.17
|1.2142
|1.2158
|1.2045
|1405
|2006.03.20 23:28
|close
|336
|0.17
|1.2134
|1.2158
|1.2045
|13.60
|4202.12
|1406
|2006.03.21 04:59
|sell
|337
|0.17
|1.2143
|1.2160
|1.2046
|1407
|2006.03.21 05:35
|modify
|337
|0.17
|1.2143
|1.2159
|1.2046
|1408
|2006.03.21 05:35
|modify
|337
|0.17
|1.2143
|1.2158
|1.2046
|1409
|2006.03.21 05:36
|modify
|337
|0.17
|1.2143
|1.2157
|1.2046
|1410
|2006.03.21 05:36
|modify
|337
|0.17
|1.2143
|1.2156
|1.2046
|1411
|2006.03.21 05:37
|modify
|337
|0.17
|1.2143
|1.2155
|1.2046
|1412
|2006.03.21 05:37
|close
|337
|0.17
|1.2134
|1.2155
|1.2046
|15.30
|4217.42
|1413
|2006.03.21 05:37
|buy
|338
|0.17
|1.2135
|1.2118
|1.2232
|1414
|2006.03.21 06:24
|modify
|338
|0.17
|1.2135
|1.2119
|1.2232
|1415
|2006.03.21 06:31
|modify
|338
|0.17
|1.2135
|1.2120
|1.2232
|1416
|2006.03.21 06:31
|close
|338
|0.17
|1.2143
|1.2120
|1.2232
|13.60
|4231.02
|1417
|2006.03.21 06:32
|sell
|339
|0.17
|1.2146
|1.2163
|1.2049
|1418
|2006.03.21 06:48
|modify
|339
|0.17
|1.2146
|1.2162
|1.2049
|1419
|2006.03.21 06:48
|modify
|339
|0.17
|1.2146
|1.2161
|1.2049
|1420
|2006.03.21 06:48
|close
|339
|0.17
|1.2138
|1.2161
|1.2049
|13.60
|4244.62
|1421
|2006.03.21 08:45
|buy
|340
|0.17
|1.2138
|1.2121
|1.2235
|1422
|2006.03.21 09:05
|s/l
|340
|0.17
|1.2121
|1.2121
|1.2235
|-28.90
|4215.72
|1423
|2006.03.21 12:14
|sell
|341
|0.17
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|1424
|2006.03.21 17:56
|s/l
|341
|0.17
|1.2105
|1.2105
|1.1991
|-28.90
|4186.82
|1425
|2006.03.21 17:56
|sell
|342
|0.17
|1.2105
|1.2122
|1.2008
|1426
|2006.03.21 20:00
|close
|342
|0.17
|1.2095
|1.2122
|1.2008
|17.00
|4203.82
|1427
|2006.03.22 01:40
|sell
|343
|0.17
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|1428
|2006.03.22 02:39
|modify
|343
|0.17
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|1429
|2006.03.22 02:42
|modify
|343
|0.17
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|1430
|2006.03.22 02:43
|modify
|343
|0.17
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|1431
|2006.03.22 02:43
|modify
|343
|0.17
|1.2090
|1.2103
|1.1993
|1432
|2006.03.22 03:30
|modify
|343
|0.17
|1.2090
|1.2102
|1.1993
|1433
|2006.03.22 03:30
|close
|343
|0.17
|1.2082
|1.2102
|1.1993
|13.60
|4217.42
|1434
|2006.03.22 06:12
|sell
|344
|0.17
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|1435
|2006.03.22 06:21
|modify
|344
|0.17
|1.2080
|1.2096
|1.1983
|1436
|2006.03.22 06:25
|modify
|344
|0.17
|1.2080
|1.2095
|1.1983
|1437
|2006.03.22 06:26
|modify
|344
|0.17
|1.2080
|1.2094
|1.1983
|1438
|2006.03.22 06:26
|modify
|344
|0.17
|1.2080
|1.2093
|1.1983
|1439
|2006.03.22 07:45
|modify
|344
|0.17
|1.2080
|1.2092
|1.1983
|1440
|2006.03.22 07:45
|close
|344
|0.17
|1.2072
|1.2092
|1.1983
|13.60
|4231.02
|1441
|2006.03.22 08:24
|sell
|345
|0.18
|1.2082
|1.2099
|1.1985
|1442
|2006.03.22 08:51
|s/l
|345
|0.18
|1.2099
|1.2099
|1.1985
|-30.60
|4200.42
|1443
|2006.03.22 08:51
|sell
|346
|0.17
|1.2097
|1.2114
|1.2000
|1444
|2006.03.22 08:55
|modify
|346
|0.17
|1.2097
|1.2113
|1.2000
|1445
|2006.03.22 09:08
|modify
|346
|0.17
|1.2097
|1.2112
|1.2000
|1446
|2006.03.22 09:08
|modify
|346
|0.17
|1.2097
|1.2111
|1.2000
|1447
|2006.03.22 09:08
|modify
|346
|0.17
|1.2097
|1.2110
|1.2000
|1448
|2006.03.22 09:08
|close
|346
|0.17
|1.2089
|1.2110
|1.2000
|13.60
|4214.02
|1449
|2006.03.22 09:09
|buy
|347
|0.17
|1.2087
|1.2070
|1.2184
|1450
|2006.03.22 09:22
|modify
|347
|0.17
|1.2087
|1.2071
|1.2184
|1451
|2006.03.22 09:25
|modify
|347
|0.17
|1.2087
|1.2072
|1.2184
|1452
|2006.03.22 09:27
|modify
|347
|0.17
|1.2087
|1.2073
|1.2184
|1453
|2006.03.22 09:28
|modify
|347
|0.17
|1.2087
|1.2074
|1.2184
|1454
|2006.03.22 09:28
|close
|347
|0.17
|1.2095
|1.2074
|1.2184
|13.60
|4227.62
|1455
|2006.03.22 12:22
|buy
|348
|0.17
|1.2085
|1.2068
|1.2182
|1456
|2006.03.22 19:55
|s/l
|348
|0.17
|1.2068
|1.2068
|1.2182
|-28.90
|4198.72
|1457
|2006.03.23 09:24
|sell
|349
|0.17
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|1458
|2006.03.23 09:27
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2081
|1.1968
|1459
|2006.03.23 09:28
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2080
|1.1968
|1460
|2006.03.23 09:29
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2079
|1.1968
|1461
|2006.03.23 09:35
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2078
|1.1968
|1462
|2006.03.23 09:35
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2077
|1.1968
|1463
|2006.03.23 09:51
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2076
|1.1968
|1464
|2006.03.23 09:51
|modify
|349
|0.17
|1.2065
|1.2075
|1.1968
|1465
|2006.03.23 09:51
|close
|349
|0.17
|1.2058
|1.2075
|1.1968
|11.90
|4210.62
|1466
|2006.03.23 11:19
|sell
|350
|0.18
|1.1989
|1.2006
|1.1892
|1467
|2006.03.23 11:20
|modify
|350
|0.18
|1.1989
|1.2005
|1.1892
|1468
|2006.03.23 11:20
|close
|350
|0.18
|1.1982
|1.2005
|1.1892
|12.60
|4223.22
|1469
|2006.03.23 15:58
|sell
|351
|0.18
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|1470
|2006.03.23 18:07
|close
|351
|0.18
|1.1965
|1.1988
|1.1874
|10.80
|4234.02
|1471
|2006.03.24 03:19
|sell
|352
|0.18
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|1472
|2006.03.24 03:20
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|1473
|2006.03.24 03:22
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|1474
|2006.03.24 03:22
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|1475
|2006.03.24 03:23
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|1476
|2006.03.24 03:26
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1982
|1.1874
|1477
|2006.03.24 05:21
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1981
|1.1874
|1478
|2006.03.24 05:36
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1980
|1.1874
|1479
|2006.03.24 06:22
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1979
|1.1874
|1480
|2006.03.24 06:58
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1978
|1.1874
|1481
|2006.03.24 07:01
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1977
|1.1874
|1482
|2006.03.24 07:02
|modify
|352
|0.18
|1.1971
|1.1976
|1.1874
|1483
|2006.03.24 07:02
|close
|352
|0.18
|1.1963
|1.1976
|1.1874
|14.40
|4248.42
|1484
|2006.03.24 09:06
|sell
|353
|0.18
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|1485
|2006.03.24 09:06
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|1486
|2006.03.24 09:06
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|1487
|2006.03.24 09:06
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|1488
|2006.03.24 09:06
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|1489
|2006.03.24 09:06
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|1490
|2006.03.24 09:17
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1982
|1.1874
|1491
|2006.03.24 09:18
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1981
|1.1874
|1492
|2006.03.24 09:18
|modify
|353
|0.18
|1.1971
|1.1980
|1.1874
|1493
|2006.03.24 09:18
|close
|353
|0.18
|1.1964
|1.1980
|1.1874
|12.60
|4261.02
|1494
|2006.03.24 09:23
|sell
|354
|0.18
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|1495
|2006.03.24 09:25
|modify
|354
|0.18
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|1496
|2006.03.24 09:39
|modify
|354
|0.18
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|1497
|2006.03.24 09:41
|modify
|354
|0.18
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|1498
|2006.03.24 09:41
|modify
|354
|0.18
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|1499
|2006.03.24 09:41
|modify
|354
|0.18
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|1500
|2006.03.24 10:00
|s/l
|354
|0.18
|1.1983
|1.1983
|1.1874
|-21.60
|4239.42
|1501
|2006.03.24 14:40
|buy
|355
|0.18
|1.2029
|1.2012
|1.2126
|1502
|2006.03.24 15:11
|close
|355
|0.18
|1.2034
|1.2012
|1.2126
|9.00
|4248.42
|1503
|2006.03.26 17:53
|buy
|356
|0.18
|1.2029
|1.2012
|1.2126
|1504
|2006.03.26 18:55
|close
|356
|0.18
|1.2035
|1.2012
|1.2126
|10.80
|4259.22
|1505
|2006.03.26 20:05
|sell
|357
|0.18
|1.2037
|1.2054
|1.1940
|1506
|2006.03.26 20:39
|modify
|357
|0.18
|1.2037
|1.2053
|1.1940
|1507
|2006.03.26 20:39
|close
|357
|0.18
|1.2028
|1.2053
|1.1940
|16.20
|4275.42
|1508
|2006.03.26 20:50
|buy
|358
|0.18
|1.2022
|1.2005
|1.2119
|1509
|2006.03.26 21:30
|close
|358
|0.18
|1.2031
|1.2005
|1.2119
|16.20
|4291.62
|1510
|2006.03.27 05:35
|sell
|359
|0.18
|1.2030
|1.2047
|1.1933
|1511
|2006.03.27 05:38
|modify
|359
|0.18
|1.2030
|1.2046
|1.1933
|1512
|2006.03.27 05:38
|modify
|359
|0.18
|1.2030
|1.2045
|1.1933
|1513
|2006.03.27 05:38
|modify
|359
|0.18
|1.2030
|1.2044
|1.1933
|1514
|2006.03.27 05:49
|modify
|359
|0.18
|1.2030
|1.2043
|1.1933
|1515
|2006.03.27 07:12
|close
|359
|0.18
|1.2025
|1.2043
|1.1933
|9.00
|4300.62
|1516
|2006.03.27 19:11
|sell
|360
|0.18
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|1517
|2006.03.27 19:11
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2037
|1.1924
|1518
|2006.03.27 19:12
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2036
|1.1924
|1519
|2006.03.27 19:12
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2035
|1.1924
|1520
|2006.03.27 19:18
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2034
|1.1924
|1521
|2006.03.27 19:18
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2033
|1.1924
|1522
|2006.03.27 19:19
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2032
|1.1924
|1523
|2006.03.27 19:19
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2031
|1.1924
|1524
|2006.03.27 19:37
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2030
|1.1924
|1525
|2006.03.27 19:40
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2029
|1.1924
|1526
|2006.03.27 19:40
|modify
|360
|0.18
|1.2021
|1.2028
|1.1924
|1527
|2006.03.27 19:40
|close
|360
|0.18
|1.2015
|1.2028
|1.1924
|10.80
|4311.42
|1528
|2006.03.28 01:32
|sell
|361
|0.18
|1.2013
|1.2030
|1.1916
|1529
|2006.03.28 01:33
|modify
|361
|0.18
|1.2013
|1.2028
|1.1916
|1530
|2006.03.28 01:33
|modify
|361
|0.18
|1.2013
|1.2027
|1.1916
|1531
|2006.03.28 01:37
|modify
|361
|0.18
|1.2013
|1.2026
|1.1916
|1532
|2006.03.28 01:37
|modify
|361
|0.18
|1.2013
|1.2025
|1.1916
|1533
|2006.03.28 01:37
|modify
|361
|0.18
|1.2013
|1.2024
|1.1916
|1534
|2006.03.28 02:48
|s/l
|361
|0.18
|1.2024
|1.2024
|1.1916
|-19.80
|4291.62
|1535
|2006.03.28 05:12
|buy
|362
|0.18
|1.2055
|1.2038
|1.2152
|1536
|2006.03.28 05:19
|modify
|362
|0.18
|1.2055
|1.2039
|1.2152
|1537
|2006.03.28 05:23
|modify
|362
|0.18
|1.2055
|1.2040
|1.2152
|1538
|2006.03.28 05:23
|modify
|362
|0.18
|1.2055
|1.2041
|1.2152
|1539
|2006.03.28 05:32
|modify
|362
|0.18
|1.2055
|1.2042
|1.2152
|1540
|2006.03.28 05:47
|modify
|362
|0.18
|1.2055
|1.2043
|1.2152
|1541
|2006.03.28 05:47
|close
|362
|0.18
|1.2062
|1.2043
|1.2152
|12.60
|4304.22
|1542
|2006.03.28 10:00
|buy
|363
|0.18
|1.2077
|1.2060
|1.2174
|1543
|2006.03.28 10:31
|s/l
|363
|0.18
|1.2060
|1.2060
|1.2174
|-30.60
|4273.62
|1544
|2006.03.28 10:31
|buy
|364
|0.18
|1.2062
|1.2045
|1.2159
|1545
|2006.03.28 10:38
|modify
|364
|0.18
|1.2062
|1.2046
|1.2159
|1546
|2006.03.28 10:43
|modify
|364
|0.18
|1.2062
|1.2047
|1.2159
|1547
|2006.03.28 10:43
|close
|364
|0.18
|1.2071
|1.2047
|1.2159
|16.20
|4289.82
|1548
|2006.03.28 10:43
|buy
|365
|0.18
|1.2074
|1.2057
|1.2171
|1549
|2006.03.28 11:41
|close
|365
|0.18
|1.2081
|1.2057
|1.2171
|12.60
|4302.42
|1550
|2006.03.28 13:21
|buy
|366
|0.18
|1.2069
|1.2052
|1.2166
|1551
|2006.03.28 14:17
|s/l
|366
|0.18
|1.2052
|1.2052
|1.2166
|-30.60
|4271.82
|1552
|2006.03.28 14:17
|buy
|367
|0.18
|1.2053
|1.2036
|1.2150
|1553
|2006.03.28 14:20
|s/l
|367
|0.18
|1.2036
|1.2036
|1.2150
|-30.60
|4241.22
|1554
|2006.03.28 15:12
|sell
|368
|0.18
|1.2014
|1.2031
|1.1917
|1555
|2006.03.28 15:16
|close
|368
|0.18
|1.2008
|1.2031
|1.1917
|10.80
|4252.02
|1556
|2006.03.28 15:33
|sell
|369
|0.18
|1.2014
|1.2031
|1.1917
|1557
|2006.03.28 16:16
|close
|369
|0.18
|1.2006
|1.2031
|1.1917
|14.40
|4266.42
|1558
|2006.03.29 00:27
|sell
|370
|0.18
|1.2010
|1.2027
|1.1913
|1559
|2006.03.29 01:25
|modify
|370
|0.18
|1.2010
|1.2026
|1.1913
|1560
|2006.03.29 01:25
|modify
|370
|0.18
|1.2010
|1.2025
|1.1913
|1561
|2006.03.29 01:32
|modify
|370
|0.18
|1.2010
|1.2024
|1.1913
|1562
|2006.03.29 01:32
|close
|370
|0.18
|1.2001
|1.2024
|1.1913
|16.20
|4282.62
|1563
|2006.03.29 01:34
|buy
|371
|0.18
|1.2004
|1.1987
|1.2101
|1564
|2006.03.29 01:40
|modify
|371
|0.18
|1.2004
|1.1988
|1.2101
|1565
|2006.03.29 01:42
|modify
|371
|0.18
|1.2004
|1.1989
|1.2101
|1566
|2006.03.29 01:42
|close
|371
|0.18
|1.2012
|1.1989
|1.2101
|14.40
|4297.02
|1567
|2006.03.29 01:46
|buy
|372
|0.18
|1.2007
|1.1990
|1.2104
|1568
|2006.03.29 01:51
|modify
|372
|0.18
|1.2007
|1.1991
|1.2104
|1569
|2006.03.29 01:52
|modify
|372
|0.18
|1.2007
|1.1992
|1.2104
|1570
|2006.03.29 01:52
|close
|372
|0.18
|1.2015
|1.1992
|1.2104
|14.40
|4311.42
|1571
|2006.03.29 03:16
|sell
|373
|0.18
|1.1988
|1.2005
|1.1891
|1572
|2006.03.29 03:28
|s/l
|373
|0.18
|1.2005
|1.2005
|1.1891
|-30.60
|4280.82
|1573
|2006.03.29 03:28
|sell
|374
|0.18
|1.2003
|1.2020
|1.1906
|1574
|2006.03.29 05:23
|s/l
|374
|0.18
|1.2020
|1.2020
|1.1906
|-30.60
|4250.22
|1575
|2006.03.29 06:19
|buy
|375
|0.18
|1.2014
|1.1997
|1.2111
|1576
|2006.03.29 07:05
|modify
|375
|0.18
|1.2014
|1.1998
|1.2111
|1577
|2006.03.29 07:05
|modify
|375
|0.18
|1.2014
|1.1999
|1.2111
|1578
|2006.03.29 07:37
|s/l
|375
|0.18
|1.1999
|1.1999
|1.2111
|-27.00
|4223.22
|1579
|2006.03.29 07:37
|buy
|376
|0.18
|1.2001
|1.1984
|1.2098
|1580
|2006.03.29 07:51
|modify
|376
|0.18
|1.2001
|1.1985
|1.2098
|1581
|2006.03.29 07:52
|modify
|376
|0.18
|1.2001
|1.1986
|1.2098
|1582
|2006.03.29 08:07
|modify
|376
|0.18
|1.2001
|1.1987
|1.2098
|1583
|2006.03.29 08:42
|modify
|376
|0.18
|1.2001
|1.1988
|1.2098
|1584
|2006.03.29 10:08
|close
|376
|0.18
|1.2008
|1.1988
|1.2098
|12.60
|4235.82
|1585
|2006.03.29 10:08
|sell
|377
|0.18
|1.2007
|1.2024
|1.1910
|1586
|2006.03.29 11:16
|s/l
|377
|0.18
|1.2024
|1.2024
|1.1910
|-30.60
|4205.22
|1587
|2006.03.29 13:18
|buy
|378
|0.17
|1.2035
|1.2018
|1.2132
|1588
|2006.03.29 14:01
|s/l
|378
|0.17
|1.2018
|1.2018
|1.2132
|-28.90
|4176.32
|1589
|2006.03.29 16:55
|buy
|379
|0.17
|1.2025
|1.2008
|1.2122
|1590
|2006.03.29 18:47
|modify
|379
|0.17
|1.2025
|1.2009
|1.2122
|1591
|2006.03.29 18:48
|modify
|379
|0.17
|1.2025
|1.2010
|1.2122
|1592
|2006.03.29 18:48
|modify
|379
|0.17
|1.2025
|1.2011
|1.2122
|1593
|2006.03.29 19:58
|close
|379
|0.17
|1.2035
|1.2011
|1.2122
|17.00
|4193.32
|1594
|2006.03.30 00:42
|buy
|380
|0.17
|1.2065
|1.2048
|1.2162
|1595
|2006.03.30 02:06
|s/l
|380
|0.17
|1.2048
|1.2048
|1.2162
|-28.90
|4164.42
|1596
|2006.03.30 05:38
|buy
|381
|0.17
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|1597
|2006.03.30 06:00
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2051
|1.2164
|1598
|2006.03.30 06:03
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2052
|1.2164
|1599
|2006.03.30 06:16
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2053
|1.2164
|1600
|2006.03.30 06:17
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2054
|1.2164
|1601
|2006.03.30 06:18
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2055
|1.2164
|1602
|2006.03.30 06:18
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2056
|1.2164
|1603
|2006.03.30 06:19
|modify
|381
|0.17
|1.2067
|1.2057
|1.2164
|1604
|2006.03.30 06:19
|close
|381
|0.17
|1.2077
|1.2057
|1.2164
|17.00
|4181.42
|1605
|2006.03.30 07:59
|buy
|382
|0.17
|1.2083
|1.2066
|1.2180
|1606
|2006.03.30 08:20
|modify
|382
|0.17
|1.2083
|1.2067
|1.2180
|1607
|2006.03.30 08:24
|modify
|382
|0.17
|1.2083
|1.2068
|1.2180
|1608
|2006.03.30 08:27
|modify
|382
|0.17
|1.2083
|1.2069
|1.2180
|1609
|2006.03.30 08:35
|modify
|382
|0.17
|1.2083
|1.2070
|1.2180
|1610
|2006.03.30 08:35
|close
|382
|0.17
|1.2093
|1.2070
|1.2180
|17.00
|4198.42
|1611
|2006.03.30 08:46
|buy
|383
|0.17
|1.2075
|1.2058
|1.2172
|1612
|2006.03.30 08:52
|s/l
|383
|0.17
|1.2058
|1.2058
|1.2172
|-28.90
|4169.52
|1613
|2006.03.30 08:52
|buy
|384
|0.17
|1.2060
|1.2043
|1.2157
|1614
|2006.03.30 08:53
|modify
|384
|0.17
|1.2060
|1.2044
|1.2157
|1615
|2006.03.30 08:53
|close
|384
|0.17
|1.2067
|1.2044
|1.2157
|11.90
|4181.42
|1616
|2006.03.30 08:53
|buy
|385
|0.17
|1.2068
|1.2051
|1.2165
|1617
|2006.03.30 08:57
|close
|385
|0.17
|1.2074
|1.2051
|1.2165
|10.20
|4191.62
|1618
|2006.03.30 08:57
|buy
|386
|0.17
|1.2075
|1.2058
|1.2172
|1619
|2006.03.30 09:17
|modify
|386
|0.17
|1.2075
|1.2059
|1.2172
|1620
|2006.03.30 09:17
|close
|386
|0.17
|1.2085
|1.2059
|1.2172
|17.00
|4208.62
|1621
|2006.03.30 10:43
|buy
|387
|0.17
|1.2131
|1.2114
|1.2228
|1622
|2006.03.30 13:52
|modify
|387
|0.17
|1.2131
|1.2115
|1.2228
|1623
|2006.03.30 13:52
|modify
|387
|0.17
|1.2131
|1.2116
|1.2228
|1624
|2006.03.30 13:52
|modify
|387
|0.17
|1.2131
|1.2117
|1.2228
|1625
|2006.03.30 14:01
|close
|387
|0.17
|1.2148
|1.2117
|1.2228
|28.90
|4237.52
|1626
|2006.03.30 19:15
|buy
|388
|0.17
|1.2156
|1.2139
|1.2253
|1627
|2006.03.30 20:10
|close
|388
|0.17
|1.2168
|1.2139
|1.2253
|20.40
|4257.92
|1628
|2006.03.31 00:49
|buy
|389
|0.18
|1.2150
|1.2133
|1.2247
|1629
|2006.03.31 01:47
|s/l
|389
|0.18
|1.2133
|1.2133
|1.2247
|-30.60
|4227.32
|1630
|2006.03.31 06:56
|sell
|390
|0.17
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|1631
|2006.03.31 07:06
|modify
|390
|0.17
|1.2102
|1.2118
|1.2005
|1632
|2006.03.31 08:15
|close
|390
|0.17
|1.2095
|1.2118
|1.2005
|11.90
|4239.22
|1633
|2006.03.31 08:33
|sell
|391
|0.17
|1.2119
|1.2136
|1.2022
|1634
|2006.03.31 08:43
|modify
|391
|0.17
|1.2119
|1.2135
|1.2022
|1635
|2006.03.31 08:43
|close
|391
|0.17
|1.2112
|1.2135
|1.2022
|11.90
|4251.12
|1636
|2006.03.31 09:04
|sell
|392
|0.18
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|1637
|2006.03.31 09:11
|close
|392
|0.18
|1.2115
|1.2141
|1.2027
|16.20
|4267.32
|1638
|2006.03.31 10:38
|sell
|393
|0.18
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|1639
|2006.03.31 10:54
|close
|393
|0.18
|1.2113
|1.2139
|1.2025
|16.20
|4283.52
|1640
|2006.03.31 11:31
|sell
|394
|0.18
|1.2126
|1.2143
|1.2029
|1641
|2006.03.31 11:53
|s/l
|394
|0.18
|1.2143
|1.2143
|1.2029
|-30.60
|4252.92
|1642
|2006.03.31 11:53
|sell
|395
|0.18
|1.2141
|1.2158
|1.2044
|1643
|2006.03.31 12:07
|close
|395
|0.18
|1.2133
|1.2158
|1.2044
|14.40
|4267.32
|1644
|2006.03.31 12:07
|buy
|396
|0.18
|1.2132
|1.2115
|1.2229
|1645
|2006.03.31 14:28
|s/l
|396
|0.18
|1.2115
|1.2115
|1.2229
|-30.60
|4236.72
|1646
|2006.04.02 20:02
|sell
|397
|0.17
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|1647
|2006.04.02 20:30
|close
|397
|0.17
|1.2105
|1.2131
|1.2017
|15.30
|4252.02
|1648
|2006.04.03 08:29
|buy
|398
|0.18
|1.2058
|1.2041
|1.2155
|1649
|2006.04.03 08:56
|close
|398
|0.18
|1.2066
|1.2041
|1.2155
|14.40
|4266.42
|1650
|2006.04.03 09:21
|buy
|399
|0.18
|1.2061
|1.2044
|1.2158
|1651
|2006.04.03 09:54
|close
|399
|0.18
|1.2071
|1.2044
|1.2158
|18.00
|4284.42
|1652
|2006.04.03 11:05
|buy
|400
|0.18
|1.2108
|1.2091
|1.2205
|1653
|2006.04.03 11:15
|close
|400
|0.18
|1.2116
|1.2091
|1.2205
|14.40
|4298.82
|1654
|2006.04.03 13:15
|buy
|401
|0.18
|1.2119
|1.2102
|1.2216
|1655
|2006.04.03 13:21
|close
|401
|0.18
|1.2126
|1.2102
|1.2216
|12.60
|4311.42
|1656
|2006.04.03 20:13
|buy
|402
|0.18
|1.2134
|1.2117
|1.2231
|1657
|2006.04.03 22:04
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2118
|1.2231
|1658
|2006.04.03 22:04
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2119
|1.2231
|1659
|2006.04.03 22:04
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2120
|1.2231
|1660
|2006.04.03 22:04
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2121
|1.2231
|1661
|2006.04.03 22:07
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2122
|1.2231
|1662
|2006.04.03 22:08
|modify
|402
|0.18
|1.2134
|1.2123
|1.2231
|1663
|2006.04.03 23:00
|close
|402
|0.18
|1.2142
|1.2123
|1.2231
|14.40
|4325.82
|1664
|2006.04.04 01:28
|buy
|403
|0.18
|1.2154
|1.2137
|1.2251
|1665
|2006.04.04 02:38
|s/l
|403
|0.18
|1.2137
|1.2137
|1.2251
|-30.60
|4295.22
|1666
|2006.04.04 03:21
|sell
|404
|0.18
|1.2140
|1.2157
|1.2043
|1667
|2006.04.04 03:48
|s/l
|404
|0.18
|1.2157
|1.2157
|1.2043
|-30.60
|4264.62
|1668
|2006.04.04 04:08
|buy
|405
|0.18
|1.2157
|1.2140
|1.2254
|1669
|2006.04.04 04:12
|modify
|405
|0.18
|1.2157
|1.2141
|1.2254
|1670
|2006.04.04 04:12
|modify
|405
|0.18
|1.2157
|1.2142
|1.2254
|1671
|2006.04.04 04:13
|modify
|405
|0.18
|1.2157
|1.2143
|1.2254
|1672
|2006.04.04 04:13
|modify
|405
|0.18
|1.2157
|1.2144
|1.2254
|1673
|2006.04.04 04:13
|modify
|405
|0.18
|1.2157
|1.2145
|1.2254
|1674
|2006.04.04 05:35
|close
|405
|0.18
|1.2167
|1.2145
|1.2254
|18.00
|4282.62
|1675
|2006.04.04 06:44
|buy
|406
|0.18
|1.2169
|1.2152
|1.2266
|1676
|2006.04.04 07:35
|close
|406
|0.18
|1.2179
|1.2152
|1.2266
|18.00
|4300.62
|1677
|2006.04.04 10:53
|buy
|407
|0.18
|1.2254
|1.2237
|1.2351
|1678
|2006.04.04 11:09
|close
|407
|0.18
|1.2263
|1.2237
|1.2351
|16.20
|4316.82
|1679
|2006.04.04 13:20
|buy
|408
|0.18
|1.2246
|1.2229
|1.2343
|1680
|2006.04.04 13:23
|close
|408
|0.18
|1.2252
|1.2229
|1.2343
|10.80
|4327.62
|1681
|2006.04.04 19:31
|buy
|409
|0.18
|1.2252
|1.2235
|1.2349
|1682
|2006.04.04 19:50
|close
|409
|0.18
|1.2257
|1.2235
|1.2349
|9.00
|4336.62
|1683
|2006.04.04 21:22
|sell
|410
|0.18
|1.2261
|1.2278
|1.2164
|1684
|2006.04.04 23:24
|s/l
|410
|0.18
|1.2278
|1.2278
|1.2164
|-30.60
|4306.02
|1685
|2006.04.05 01:48
|buy
|411
|0.18
|1.2271
|1.2254
|1.2368
|1686
|2006.04.05 02:37
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2255
|1.2368
|1687
|2006.04.05 02:38
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2256
|1.2368
|1688
|2006.04.05 02:41
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2257
|1.2368
|1689
|2006.04.05 02:41
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2258
|1.2368
|1690
|2006.04.05 02:42
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2259
|1.2368
|1691
|2006.04.05 02:42
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2260
|1.2368
|1692
|2006.04.05 02:43
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2261
|1.2368
|1693
|2006.04.05 02:45
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2262
|1.2368
|1694
|2006.04.05 02:45
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2263
|1.2368
|1695
|2006.04.05 02:45
|modify
|411
|0.18
|1.2271
|1.2264
|1.2368
|1696
|2006.04.05 02:45
|close
|411
|0.18
|1.2282
|1.2264
|1.2368
|19.80
|4325.82
|1697
|2006.04.05 03:13
|buy
|412
|0.18
|1.2265
|1.2248
|1.2362
|1698
|2006.04.05 03:23
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2249
|1.2362
|1699
|2006.04.05 03:23
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2250
|1.2362
|1700
|2006.04.05 03:23
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2251
|1.2362
|1701
|2006.04.05 03:24
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2252
|1.2362
|1702
|2006.04.05 03:25
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2253
|1.2362
|1703
|2006.04.05 03:25
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2254
|1.2362
|1704
|2006.04.05 03:26
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2255
|1.2362
|1705
|2006.04.05 03:26
|modify
|412
|0.18
|1.2265
|1.2256
|1.2362
|1706
|2006.04.05 03:26
|close
|412
|0.18
|1.2275
|1.2256
|1.2362
|18.00
|4343.82
|1707
|2006.04.05 03:34
|buy
|413
|0.18
|1.2265
|1.2248
|1.2362
|1708
|2006.04.05 03:45
|modify
|413
|0.18
|1.2265
|1.2249
|1.2362
|1709
|2006.04.05 03:52
|modify
|413
|0.18
|1.2265
|1.2250
|1.2362
|1710
|2006.04.05 03:52
|modify
|413
|0.18
|1.2265
|1.2251
|1.2362
|1711
|2006.04.05 03:53
|modify
|413
|0.18
|1.2265
|1.2252
|1.2362
|1712
|2006.04.05 04:13
|s/l
|413
|0.18
|1.2252
|1.2252
|1.2362
|-23.40
|4320.42
|1713
|2006.04.05 04:51
|sell
|414
|0.18
|1.2273
|1.2290
|1.2176
|1714
|2006.04.05 05:03
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2289
|1.2176
|1715
|2006.04.05 05:04
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2288
|1.2176
|1716
|2006.04.05 05:04
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2287
|1.2176
|1717
|2006.04.05 05:05
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2286
|1.2176
|1718
|2006.04.05 05:14
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2285
|1.2176
|1719
|2006.04.05 05:14
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2284
|1.2176
|1720
|2006.04.05 05:14
|modify
|414
|0.18
|1.2273
|1.2283
|1.2176
|1721
|2006.04.05 05:14
|close
|414
|0.18
|1.2262
|1.2283
|1.2176
|19.80
|4340.22
|1722
|2006.04.05 05:17
|buy
|415
|0.18
|1.2260
|1.2243
|1.2357
|1723
|2006.04.05 08:18
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2244
|1.2357
|1724
|2006.04.05 08:19
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2245
|1.2357
|1725
|2006.04.05 08:20
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2246
|1.2357
|1726
|2006.04.05 08:20
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2247
|1.2357
|1727
|2006.04.05 08:20
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2248
|1.2357
|1728
|2006.04.05 08:22
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2249
|1.2357
|1729
|2006.04.05 08:23
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2250
|1.2357
|1730
|2006.04.05 08:23
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2251
|1.2357
|1731
|2006.04.05 08:24
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2252
|1.2357
|1732
|2006.04.05 08:27
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2253
|1.2357
|1733
|2006.04.05 08:28
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2254
|1.2357
|1734
|2006.04.05 08:28
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2255
|1.2357
|1735
|2006.04.05 08:31
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2256
|1.2357
|1736
|2006.04.05 08:32
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2257
|1.2357
|1737
|2006.04.05 08:32
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2258
|1.2357
|1738
|2006.04.05 08:33
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2259
|1.2357
|1739
|2006.04.05 08:33
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2260
|1.2357
|1740
|2006.04.05 08:33
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2261
|1.2357
|1741
|2006.04.05 08:35
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2262
|1.2357
|1742
|2006.04.05 08:35
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2263
|1.2357
|1743
|2006.04.05 08:35
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2264
|1.2357
|1744
|2006.04.05 08:35
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2265
|1.2357
|1745
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2266
|1.2357
|1746
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2267
|1.2357
|1747
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2268
|1.2357
|1748
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2269
|1.2357
|1749
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2270
|1.2357
|1750
|2006.04.05 08:36
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2271
|1.2357
|1751
|2006.04.05 08:37
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2272
|1.2357
|1752
|2006.04.05 08:37
|modify
|415
|0.18
|1.2260
|1.2273
|1.2357
|1753
|2006.04.05 09:00
|close
|415
|0.18
|1.2287
|1.2273
|1.2357
|48.60
|4388.82
|1754
|2006.04.05 09:07
|buy
|416
|0.18
|1.2281
|1.2264
|1.2378
|1755
|2006.04.05 09:35
|close
|416
|0.18
|1.2289
|1.2264
|1.2378
|14.40
|4403.22
|1756
|2006.04.05 10:00
|buy
|417
|0.18
|1.2287
|1.2270
|1.2384
|1757
|2006.04.05 10:00
|close
|417
|0.18
|1.2293
|1.2270
|1.2384
|10.80
|4414.02
|1758
|2006.04.05 10:04
|buy
|418
|0.18
|1.2288
|1.2271
|1.2385
|1759
|2006.04.05 10:06
|s/l
|418
|0.18
|1.2271
|1.2271
|1.2385
|-30.60
|4383.42
|1760
|2006.04.05 10:06
|buy
|419
|0.18
|1.2273
|1.2256
|1.2370
|1761
|2006.04.05 10:12
|close
|419
|0.18
|1.2280
|1.2256
|1.2370
|12.60
|4396.02
|1762
|2006.04.05 10:12
|buy
|420
|0.18
|1.2281
|1.2264
|1.2378
|1763
|2006.04.05 10:29
|s/l
|420
|0.18
|1.2264
|1.2264
|1.2378
|-30.60
|4365.42
|1764
|2006.04.05 10:29
|buy
|421
|0.18
|1.2266
|1.2249
|1.2363
|1765
|2006.04.05 11:04
|close
|421
|0.18
|1.2273
|1.2249
|1.2363
|12.60
|4378.02
|1766
|2006.04.05 11:44
|buy
|422
|0.18
|1.2262
|1.2245
|1.2359
|1767
|2006.04.05 11:52
|close
|422
|0.18
|1.2269
|1.2245
|1.2359
|12.60
|4390.62
|1768
|2006.04.05 15:13
|buy
|423
|0.18
|1.2294
|1.2277
|1.2391
|1769
|2006.04.05 21:00
|s/l
|423
|0.18
|1.2277
|1.2277
|1.2391
|-30.60
|4360.02
|1770
|2006.04.06 06:25
|buy
|424
|0.18
|1.2313
|1.2296
|1.2410
|1771
|2006.04.06 06:47
|modify
|424
|0.18
|1.2313
|1.2297
|1.2410
|1772
|2006.04.06 06:47
|modify
|424
|0.18
|1.2313
|1.2298
|1.2410
|1773
|2006.04.06 06:48
|modify
|424
|0.18
|1.2313
|1.2299
|1.2410
|1774
|2006.04.06 08:21
|s/l
|424
|0.18
|1.2299
|1.2299
|1.2410
|-25.20
|4334.82
|1775
|2006.04.06 08:21
|buy
|425
|0.18
|1.2299
|1.2282
|1.2396
|1776
|2006.04.06 08:28
|close
|425
|0.18
|1.2306
|1.2282
|1.2396
|12.60
|4347.42
|1777
|2006.04.06 08:32
|buy
|426
|0.18
|1.2299
|1.2282
|1.2396
|1778
|2006.04.06 08:34
|close
|426
|0.18
|1.2306
|1.2282
|1.2396
|12.60
|4360.02
|1779
|2006.04.06 08:34
|buy
|427
|0.18
|1.2297
|1.2280
|1.2394
|1780
|2006.04.06 08:35
|close
|427
|0.18
|1.2304
|1.2280
|1.2394
|12.60
|4372.62
|1781
|2006.04.06 08:35
|buy
|428
|0.18
|1.2299
|1.2282
|1.2396
|1782
|2006.04.06 08:41
|s/l
|428
|0.18
|1.2282
|1.2282
|1.2396
|-30.60
|4342.02
|1783
|2006.04.06 08:41
|buy
|429
|0.18
|1.2280
|1.2263
|1.2377
|1784
|2006.04.06 08:46
|s/l
|429
|0.18
|1.2263
|1.2263
|1.2377
|-30.60
|4311.42
|1785
|2006.04.06 09:00
|sell
|430
|0.18
|1.2248
|1.2265
|1.2151
|1786
|2006.04.06 09:00
|close
|430
|0.18
|1.2241
|1.2265
|1.2151
|12.60
|4324.02
|1787
|2006.04.06 10:25
|sell
|431
|0.18
|1.2224
|1.2241
|1.2127
|1788
|2006.04.06 10:33
|s/l
|431
|0.18
|1.2241
|1.2241
|1.2127
|-30.60
|4293.42
|1789
|2006.04.06 10:33
|sell
|432
|0.18
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|1790
|2006.04.06 10:44
|close
|432
|0.18
|1.2231
|1.2256
|1.2142
|14.40
|4307.82
|1791
|2006.04.06 10:47
|sell
|433
|0.18
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|1792
|2006.04.06 11:08
|close
|433
|0.18
|1.2225
|1.2250
|1.2136
|14.40
|4322.22
|1793
|2006.04.06 12:53
|sell
|434
|0.18
|1.2223
|1.2240
|1.2126
|1794
|2006.04.06 14:16
|close
|434
|0.18
|1.2215
|1.2240
|1.2126
|14.40
|4336.62
|1795
|2006.04.06 22:30
|sell
|435
|0.18
|1.2203
|1.2220
|1.2106
|1796
|2006.04.07 02:38
|modify
|435
|0.18
|1.2203
|1.2219
|1.2106
|1797
|2006.04.07 02:38
|modify
|435
|0.18
|1.2203
|1.2218
|1.2106
|1798
|2006.04.07 02:38
|modify
|435
|0.18
|1.2203
|1.2217
|1.2106
|1799
|2006.04.07 02:46
|modify
|435
|0.18
|1.2203
|1.2216
|1.2106
|1800
|2006.04.07 02:46
|modify
|435
|0.18
|1.2203
|1.2215
|1.2106
|1801
|2006.04.07 02:46
|close
|435
|0.18
|1.2195
|1.2215
|1.2106
|15.19
|4351.81
|1802
|2006.04.07 06:02
|sell
|436
|0.18
|1.2200
|1.2217
|1.2103
|1803
|2006.04.07 06:19
|modify
|436
|0.18
|1.2200
|1.2216
|1.2103
|1804
|2006.04.07 06:35
|modify
|436
|0.18
|1.2200
|1.2215
|1.2103
|1805
|2006.04.07 06:35
|modify
|436
|0.18
|1.2200
|1.2214
|1.2103
|1806
|2006.04.07 06:37
|modify
|436
|0.18
|1.2200
|1.2213
|1.2103
|1807
|2006.04.07 06:37
|close
|436
|0.18
|1.2192
|1.2213
|1.2103
|14.40
|4366.21
|1808
|2006.04.07 08:30
|sell
|437
|0.18
|1.2192
|1.2209
|1.2095
|1809
|2006.04.07 08:30
|close
|437
|0.18
|1.2186
|1.2209
|1.2095
|10.80
|4377.01
|1810
|2006.04.07 08:30
|sell
|438
|0.18
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|1811
|2006.04.07 08:31
|s/l
|438
|0.18
|1.2208
|1.2208
|1.2094
|-30.60
|4346.41
|1812
|2006.04.07 08:31
|sell
|439
|0.18
|1.2207
|1.2224
|1.2110
|1813
|2006.04.07 08:32
|s/l
|439
|0.18
|1.2224
|1.2224
|1.2110
|-30.60
|4315.81
|1814
|2006.04.07 08:34
|sell
|440
|0.18
|1.2204
|1.2221
|1.2107
|1815
|2006.04.07 08:38
|modify
|440
|0.18
|1.2204
|1.2220
|1.2107
|1816
|2006.04.07 08:38
|close
|440
|0.18
|1.2196
|1.2220
|1.2107
|14.40
|4330.21
|1817
|2006.04.07 08:38
|sell
|441
|0.18
|1.2195
|1.2212
|1.2098
|1818
|2006.04.07 08:39
|close
|441
|0.18
|1.2188
|1.2212
|1.2098
|12.60
|4342.81
|1819
|2006.04.07 08:40
|sell
|442
|0.18
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|1820
|2006.04.07 08:41
|s/l
|442
|0.18
|1.2208
|1.2208
|1.2094
|-30.60
|4312.21
|1821
|2006.04.07 08:43
|sell
|443
|0.18
|1.2204
|1.2221
|1.2107
|1822
|2006.04.07 08:53
|modify
|443
|0.18
|1.2204
|1.2220
|1.2107
|1823
|2006.04.07 08:53
|close
|443
|0.18
|1.2196
|1.2220
|1.2107
|14.40
|4326.61
|1824
|2006.04.07 08:53
|sell
|444
|0.18
|1.2194
|1.2211
|1.2097
|1825
|2006.04.07 09:12
|close
|444
|0.18
|1.2186
|1.2211
|1.2097
|14.40
|4341.01
|1826
|2006.04.10 02:32
|buy
|445
|0.18
|1.2101
|1.2084
|1.2198
|1827
|2006.04.10 02:50
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2085
|1.2198
|1828
|2006.04.10 02:50
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2086
|1.2198
|1829
|2006.04.10 02:50
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2087
|1.2198
|1830
|2006.04.10 02:56
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2088
|1.2198
|1831
|2006.04.10 02:56
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2089
|1.2198
|1832
|2006.04.10 02:59
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2090
|1.2198
|1833
|2006.04.10 02:59
|modify
|445
|0.18
|1.2101
|1.2091
|1.2198
|1834
|2006.04.10 02:59
|close
|445
|0.18
|1.2108
|1.2091
|1.2198
|12.60
|4353.61
|1835
|2006.04.10 06:18
|buy
|446
|0.18
|1.2111
|1.2094
|1.2208
|1836
|2006.04.10 06:48
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2095
|1.2208
|1837
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2096
|1.2208
|1838
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2097
|1.2208
|1839
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2098
|1.2208
|1840
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2099
|1.2208
|1841
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2100
|1.2208
|1842
|2006.04.10 09:41
|modify
|446
|0.18
|1.2111
|1.2101
|1.2208
|1843
|2006.04.10 09:41
|close
|446
|0.18
|1.2120
|1.2101
|1.2208
|16.20
|4369.81
|1844
|2006.04.10 09:41
|sell
|447
|0.18
|1.2121
|1.2138
|1.2024
|1845
|2006.04.10 09:42
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2137
|1.2024
|1846
|2006.04.10 09:42
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2136
|1.2024
|1847
|2006.04.10 09:42
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2135
|1.2024
|1848
|2006.04.10 09:42
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2134
|1.2024
|1849
|2006.04.10 09:52
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2133
|1.2024
|1850
|2006.04.10 10:21
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2132
|1.2024
|1851
|2006.04.10 10:21
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2131
|1.2024
|1852
|2006.04.10 10:21
|modify
|447
|0.18
|1.2121
|1.2130
|1.2024
|1853
|2006.04.10 10:21
|close
|447
|0.18
|1.2109
|1.2130
|1.2024
|21.60
|4391.41
|1854
|2006.04.10 10:59
|buy
|448
|0.18
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|1855
|2006.04.10 11:40
|s/l
|448
|0.18
|1.2088
|1.2088
|1.2202
|-30.60
|4360.81
|1856
|2006.04.10 13:05
|sell
|449
|0.18
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|1857
|2006.04.10 15:36
|s/l
|449
|0.18
|1.2104
|1.2104
|1.1990
|-30.60
|4330.21
|1858
|2006.04.10 19:56
|buy
|450
|0.18
|1.2104
|1.2087
|1.2201
|1859
|2006.04.10 23:07
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2088
|1.2201
|1860
|2006.04.10 23:12
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2089
|1.2201
|1861
|2006.04.11 00:00
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2090
|1.2201
|1862
|2006.04.11 00:00
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2091
|1.2201
|1863
|2006.04.11 00:03
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2092
|1.2201
|1864
|2006.04.11 00:03
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2093
|1.2201
|1865
|2006.04.11 00:03
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2094
|1.2201
|1866
|2006.04.11 00:35
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2095
|1.2201
|1867
|2006.04.11 00:36
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2096
|1.2201
|1868
|2006.04.11 00:42
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2097
|1.2201
|1869
|2006.04.11 00:43
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2098
|1.2201
|1870
|2006.04.11 00:53
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2099
|1.2201
|1871
|2006.04.11 00:54
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2100
|1.2201
|1872
|2006.04.11 00:57
|modify
|450
|0.18
|1.2104
|1.2101
|1.2201
|1873
|2006.04.11 01:04
|close
|450
|0.18
|1.2116
|1.2101
|1.2201
|20.12
|4350.33
|1874
|2006.04.11 05:01
|buy
|451
|0.18
|1.2131
|1.2114
|1.2228
|1875
|2006.04.11 06:03
|s/l
|451
|0.18
|1.2114
|1.2114
|1.2228
|-30.60
|4319.73
|1876
|2006.04.11 06:09
|buy
|452
|0.18
|1.2113
|1.2096
|1.2210
|1877
|2006.04.11 06:40
|modify
|452
|0.18
|1.2113
|1.2097
|1.2210
|1878
|2006.04.11 06:41
|modify
|452
|0.18
|1.2113
|1.2098
|1.2210
|1879
|2006.04.11 06:41
|modify
|452
|0.18
|1.2113
|1.2099
|1.2210
|1880
|2006.04.11 06:41
|modify
|452
|0.18
|1.2113
|1.2100
|1.2210
|1881
|2006.04.11 06:41
|modify
|452
|0.18
|1.2113
|1.2101
|1.2210
|1882
|2006.04.11 08:17
|s/l
|452
|0.18
|1.2101
|1.2101
|1.2210
|-21.60
|4298.13
|1883
|2006.04.11 09:33
|sell
|453
|0.18
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|1884
|2006.04.11 14:23
|s/l
|453
|0.18
|1.2141
|1.2141
|1.2027
|-30.60
|4267.53
|1885
|2006.04.12 03:31
|sell
|454
|0.18
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|1886
|2006.04.12 03:32
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2173
|1.2060
|1887
|2006.04.12 03:35
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2172
|1.2060
|1888
|2006.04.12 03:37
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|1889
|2006.04.12 03:38
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2170
|1.2060
|1890
|2006.04.12 03:38
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2169
|1.2060
|1891
|2006.04.12 03:40
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2168
|1.2060
|1892
|2006.04.12 03:46
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2167
|1.2060
|1893
|2006.04.12 03:47
|modify
|454
|0.18
|1.2157
|1.2166
|1.2060
|1894
|2006.04.12 03:47
|close
|454
|0.18
|1.2149
|1.2166
|1.2060
|14.40
|4281.93
|1895
|2006.04.12 09:03
|sell
|455
|0.18
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|1896
|2006.04.12 09:24
|s/l
|455
|0.18
|1.2109
|1.2109
|1.1995
|-30.60
|4251.33
|1897
|2006.04.12 09:24
|sell
|456
|0.18
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|1898
|2006.04.12 10:05
|s/l
|456
|0.18
|1.2124
|1.2124
|1.2010
|-30.60
|4220.73
|1899
|2006.04.12 10:05
|sell
|457
|0.17
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|1900
|2006.04.12 10:53
|close
|457
|0.17
|1.2117
|1.2141
|1.2027
|11.90
|4232.63
|1901
|2006.04.12 21:33
|sell
|458
|0.17
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|1902
|2006.04.12 21:50
|close
|458
|0.17
|1.2101
|1.2126
|1.2012
|13.60
|4246.23
|1903
|2006.04.13 05:13
|buy
|459
|0.18
|1.2107
|1.2090
|1.2204
|1904
|2006.04.13 05:15
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2091
|1.2204
|1905
|2006.04.13 05:15
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2092
|1.2204
|1906
|2006.04.13 05:26
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2093
|1.2204
|1907
|2006.04.13 05:26
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2094
|1.2204
|1908
|2006.04.13 05:28
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2095
|1.2204
|1909
|2006.04.13 05:30
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2096
|1.2204
|1910
|2006.04.13 05:32
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2097
|1.2204
|1911
|2006.04.13 05:32
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2098
|1.2204
|1912
|2006.04.13 05:32
|modify
|459
|0.18
|1.2107
|1.2099
|1.2204
|1913
|2006.04.13 05:32
|close
|459
|0.18
|1.2116
|1.2099
|1.2204
|16.20
|4262.43
|1914
|2006.04.13 05:55
|buy
|460
|0.18
|1.2107
|1.2090
|1.2204
|1915
|2006.04.13 05:56
|modify
|460
|0.18
|1.2107
|1.2091
|1.2204
|1916
|2006.04.13 05:57
|modify
|460
|0.18
|1.2107
|1.2092
|1.2204
|1917
|2006.04.13 05:58
|modify
|460
|0.18
|1.2107
|1.2093
|1.2204
|1918
|2006.04.13 05:59
|modify
|460
|0.18
|1.2107
|1.2094
|1.2204
|1919
|2006.04.13 05:59
|modify
|460
|0.18
|1.2107
|1.2095
|1.2204
|1920
|2006.04.13 07:00
|s/l
|460
|0.18
|1.2095
|1.2095
|1.2204
|-21.60
|4240.83
|1921
|2006.04.13 08:32
|sell
|461
|0.18
|1.2104
|1.2121
|1.2007
|1922
|2006.04.13 08:34
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2120
|1.2007
|1923
|2006.04.13 08:34
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2119
|1.2007
|1924
|2006.04.13 08:34
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2118
|1.2007
|1925
|2006.04.13 08:36
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2117
|1.2007
|1926
|2006.04.13 08:36
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2115
|1.2007
|1927
|2006.04.13 08:36
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2114
|1.2007
|1928
|2006.04.13 08:36
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2112
|1.2007
|1929
|2006.04.13 08:55
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2111
|1.2007
|1930
|2006.04.13 08:55
|modify
|461
|0.18
|1.2104
|1.2110
|1.2007
|1931
|2006.04.13 08:55
|close
|461
|0.18
|1.2091
|1.2110
|1.2007
|23.40
|4264.23
|1932
|2006.04.13 10:04
|sell
|462
|0.18
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|1933
|2006.04.13 10:21
|modify
|462
|0.18
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|1934
|2006.04.13 10:23
|modify
|462
|0.18
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|1935
|2006.04.13 10:24
|modify
|462
|0.18
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|1936
|2006.04.13 10:24
|close
|462
|0.18
|1.2082
|1.2104
|1.1993
|14.40
|4278.63
|1937
|2006.04.13 10:43
|sell
|463
|0.18
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|1938
|2006.04.13 13:25
|s/l
|463
|0.18
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-30.60
|4248.03
|1939
|2006.04.13 13:27
|sell
|464
|0.18
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|1940
|2006.04.13 14:18
|close
|464
|0.18
|1.2107
|1.2129
|1.2015
|9.00
|4257.03
|1941
|2006.04.13 19:16
|buy
|465
|0.18
|1.2108
|1.2091
|1.2205
|1942
|2006.04.13 21:34
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2092
|1.2205
|1943
|2006.04.13 23:04
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2093
|1.2205
|1944
|2006.04.14 00:01
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2095
|1.2205
|1945
|2006.04.14 00:23
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2096
|1.2205
|1946
|2006.04.14 00:23
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2097
|1.2205
|1947
|2006.04.14 00:25
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2098
|1.2205
|1948
|2006.04.14 01:00
|modify
|465
|0.18
|1.2108
|1.2100
|1.2205
|1949
|2006.04.14 01:00
|close
|465
|0.18
|1.2113
|1.2100
|1.2205
|7.52
|4264.56
|1950
|2006.04.14 12:39
|sell
|466
|0.18
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|1951
|2006.04.16 18:16
|s/l
|466
|0.18
|1.2127
|1.2127
|1.2013
|-30.60
|4233.96
|1952
|2006.04.16 23:33
|buy
|467
|0.17
|1.2182
|1.2165
|1.2279
|1953
|2006.04.16 23:54
|modify
|467
|0.17
|1.2182
|1.2166
|1.2279
|1954
|2006.04.17 00:13
|modify
|467
|0.17
|1.2182
|1.2167
|1.2279
|1955
|2006.04.17 00:13
|modify
|467
|0.17
|1.2182
|1.2168
|1.2279
|1956
|2006.04.17 00:15
|modify
|467
|0.17
|1.2182
|1.2169
|1.2279
|1957
|2006.04.17 00:16
|modify
|467
|0.17
|1.2182
|1.2170
|1.2279
|1958
|2006.04.17 01:44
|s/l
|467
|0.17
|1.2170
|1.2170
|1.2279
|-21.79
|4212.16
|1959
|2006.04.17 01:44
|buy
|468
|0.17
|1.2172
|1.2155
|1.2269
|1960
|2006.04.17 02:00
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2156
|1.2269
|1961
|2006.04.17 02:00
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2157
|1.2269
|1962
|2006.04.17 02:03
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2158
|1.2269
|1963
|2006.04.17 02:03
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2159
|1.2269
|1964
|2006.04.17 02:04
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2160
|1.2269
|1965
|2006.04.17 02:06
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2161
|1.2269
|1966
|2006.04.17 02:07
|modify
|468
|0.17
|1.2172
|1.2162
|1.2269
|1967
|2006.04.17 03:01
|close
|468
|0.17
|1.2179
|1.2162
|1.2269
|11.90
|4224.06
|1968
|2006.04.17 04:24
|buy
|469
|0.17
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|1969
|2006.04.17 04:56
|modify
|469
|0.17
|1.2176
|1.2160
|1.2273
|1970
|2006.04.17 04:57
|modify
|469
|0.17
|1.2176
|1.2161
|1.2273
|1971
|2006.04.17 04:59
|modify
|469
|0.17
|1.2176
|1.2162
|1.2273
|1972
|2006.04.17 04:59
|modify
|469
|0.17
|1.2176
|1.2163
|1.2273
|1973
|2006.04.17 04:59
|close
|469
|0.17
|1.2182
|1.2163
|1.2273
|10.20
|4234.26
|1974
|2006.04.17 05:12
|buy
|470
|0.17
|1.2179
|1.2162
|1.2276
|1975
|2006.04.17 06:02
|close
|470
|0.17
|1.2184
|1.2162
|1.2276
|8.50
|4242.76
|1976
|2006.04.17 09:01
|buy
|471
|0.17
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|1977
|2006.04.17 09:10
|close
|471
|0.17
|1.2232
|1.2209
|1.2323
|10.20
|4252.96
|1978
|2006.04.17 09:50
|buy
|472
|0.17
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|1979
|2006.04.17 09:52
|close
|472
|0.17
|1.2232
|1.2209
|1.2323
|10.20
|4263.16
|1980
|2006.04.17 11:07
|buy
|473
|0.17
|1.2274
|1.2257
|1.2371
|1981
|2006.04.17 12:33
|s/l
|473
|0.17
|1.2257
|1.2257
|1.2371
|-28.90
|4234.26
|1982
|2006.04.17 14:26
|buy
|474
|0.17
|1.2272
|1.2255
|1.2369
|1983
|2006.04.17 14:59
|s/l
|474
|0.17
|1.2255
|1.2255
|1.2369
|-28.90
|4205.36
|1984
|2006.04.18 03:07
|sell
|475
|0.17
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|1985
|2006.04.18 03:14
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2261
|1.2148
|1986
|2006.04.18 03:14
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2260
|1.2148
|1987
|2006.04.18 03:14
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2259
|1.2148
|1988
|2006.04.18 03:14
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2258
|1.2148
|1989
|2006.04.18 03:15
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2257
|1.2148
|1990
|2006.04.18 03:16
|modify
|475
|0.17
|1.2245
|1.2256
|1.2148
|1991
|2006.04.18 03:16
|close
|475
|0.17
|1.2238
|1.2256
|1.2148
|11.90
|4217.26
|1992
|2006.04.18 03:23
|sell
|476
|0.17
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|1993
|2006.04.18 03:29
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2261
|1.2148
|1994
|2006.04.18 03:29
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2260
|1.2148
|1995
|2006.04.18 03:34
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2259
|1.2148
|1996
|2006.04.18 03:34
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2258
|1.2148
|1997
|2006.04.18 03:34
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2257
|1.2148
|1998
|2006.04.18 03:35
|modify
|476
|0.17
|1.2245
|1.2256
|1.2148
|1999
|2006.04.18 03:35
|close
|476
|0.17
|1.2238
|1.2256
|1.2148
|11.90
|4229.16
|2000
|2006.04.18 04:48
|sell
|477
|0.17
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|2001
|2006.04.18 05:00
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2258
|1.2145
|2002
|2006.04.18 05:01
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2257
|1.2145
|2003
|2006.04.18 05:01
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2256
|1.2145
|2004
|2006.04.18 05:03
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2255
|1.2145
|2005
|2006.04.18 05:03
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2254
|1.2145
|2006
|2006.04.18 05:03
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2253
|1.2145
|2007
|2006.04.18 05:03
|modify
|477
|0.17
|1.2242
|1.2252
|1.2145
|2008
|2006.04.18 05:09
|s/l
|477
|0.17
|1.2252
|1.2252
|1.2145
|-17.00
|4212.16
|2009
|2006.04.18 05:09
|sell
|478
|0.17
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|2010
|2006.04.18 05:13
|modify
|478
|0.17
|1.2251
|1.2267
|1.2154
|2011
|2006.04.18 05:28
|s/l
|478
|0.17
|1.2267
|1.2267
|1.2154
|-27.20
|4184.96
|2012
|2006.04.18 05:32
|sell
|479
|0.17
|1.2266
|1.2283
|1.2169
|2013
|2006.04.18 05:36
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2282
|1.2169
|2014
|2006.04.18 05:37
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2281
|1.2169
|2015
|2006.04.18 05:37
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2280
|1.2169
|2016
|2006.04.18 05:40
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2279
|1.2169
|2017
|2006.04.18 05:41
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2278
|1.2169
|2018
|2006.04.18 05:45
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2277
|1.2169
|2019
|2006.04.18 05:47
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2276
|1.2169
|2020
|2006.04.18 05:47
|modify
|479
|0.17
|1.2266
|1.2275
|1.2169
|2021
|2006.04.18 05:47
|close
|479
|0.17
|1.2258
|1.2275
|1.2169
|13.60
|4198.56
|2022
|2006.04.18 05:57
|sell
|480
|0.17
|1.2254
|1.2271
|1.2157
|2023
|2006.04.18 06:15
|s/l
|480
|0.17
|1.2271
|1.2271
|1.2157
|-28.90
|4169.66
|2024
|2006.04.18 08:14
|buy
|481
|0.17
|1.2253
|1.2236
|1.2350
|2025
|2006.04.18 08:19
|modify
|481
|0.17
|1.2253
|1.2237
|1.2350
|2026
|2006.04.18 08:20
|modify
|481
|0.17
|1.2253
|1.2238
|1.2350
|2027
|2006.04.18 08:20
|modify
|481
|0.17
|1.2253
|1.2239
|1.2350
|2028
|2006.04.18 08:20
|close
|481
|0.17
|1.2261
|1.2239
|1.2350
|13.60
|4183.26
|2029
|2006.04.18 08:24
|buy
|482
|0.17
|1.2253
|1.2236
|1.2350
|2030
|2006.04.18 08:30
|modify
|482
|0.17
|1.2253
|1.2239
|1.2350
|2031
|2006.04.18 08:30
|close
|482
|0.17
|1.2261
|1.2239
|1.2350
|13.60
|4196.86
|2032
|2006.04.18 11:14
|buy
|483
|0.17
|1.2275
|1.2258
|1.2372
|2033
|2006.04.18 12:06
|close
|483
|0.17
|1.2282
|1.2258
|1.2372
|11.90
|4208.76
|2034
|2006.04.18 15:07
|buy
|484
|0.17
|1.2302
|1.2285
|1.2399
|2035
|2006.04.18 15:38
|close
|484
|0.17
|1.2314
|1.2285
|1.2399
|20.40
|4229.16
|2036
|2006.04.18 19:31
|buy
|485
|0.17
|1.2358
|1.2341
|1.2455
|2037
|2006.04.18 23:12
|s/l
|485
|0.17
|1.2341
|1.2341
|1.2455
|-28.90
|4200.26
|2038
|2006.04.19 02:51
|sell
|486
|0.17
|1.2360
|1.2377
|1.2263
|2039
|2006.04.19 03:01
|close
|486
|0.17
|1.2354
|1.2377
|1.2263
|10.20
|4210.46
|2040
|2006.04.19 05:59
|buy
|487
|0.17
|1.2347
|1.2330
|1.2444
|2041
|2006.04.19 07:44
|s/l
|487
|0.17
|1.2330
|1.2330
|1.2444
|-28.90
|4181.56
|2042
|2006.04.19 08:14
|sell
|488
|0.17
|1.2345
|1.2362
|1.2248
|2043
|2006.04.19 08:20
|modify
|488
|0.17
|1.2345
|1.2361
|1.2248
|2044
|2006.04.19 08:30
|modify
|488
|0.17
|1.2345
|1.2360
|1.2248
|2045
|2006.04.19 08:30
|modify
|488
|0.17
|1.2345
|1.2358
|1.2248
|2046
|2006.04.19 08:30
|close
|488
|0.17
|1.2335
|1.2358
|1.2248
|17.00
|4198.56
|2047
|2006.04.19 10:04
|sell
|489
|0.17
|1.2327
|1.2344
|1.2230
|2048
|2006.04.19 10:06
|s/l
|489
|0.17
|1.2344
|1.2344
|1.2230
|-28.90
|4169.66
|2049
|2006.04.19 10:06
|sell
|490
|0.17
|1.2342
|1.2359
|1.2245
|2050
|2006.04.19 10:11
|close
|490
|0.17
|1.2337
|1.2359
|1.2245
|8.50
|4178.16
|2051
|2006.04.19 10:11
|sell
|491
|0.17
|1.2335
|1.2352
|1.2238
|2052
|2006.04.19 10:21
|close
|491
|0.17
|1.2330
|1.2352
|1.2238
|8.50
|4186.66
|2053
|2006.04.19 10:21
|sell
|492
|0.17
|1.2329
|1.2346
|1.2232
|2054
|2006.04.19 11:06
|s/l
|492
|0.17
|1.2346
|1.2346
|1.2232
|-28.90
|4157.76
|2055
|2006.04.19 11:06
|sell
|493
|0.17
|1.2344
|1.2361
|1.2247
|2056
|2006.04.19 11:26
|close
|493
|0.17
|1.2336
|1.2361
|1.2247
|13.60
|4171.36
|2057
|2006.04.19 11:59
|sell
|494
|0.17
|1.2341
|1.2358
|1.2244
|2058
|2006.04.19 12:07
|s/l
|494
|0.17
|1.2358
|1.2358
|1.2244
|-28.90
|4142.46
|2059
|2006.04.19 15:21
|buy
|495
|0.17
|1.2378
|1.2361
|1.2475
|2060
|2006.04.19 15:37
|close
|495
|0.17
|1.2384
|1.2361
|1.2475
|10.20
|4152.66
|2061
|2006.04.19 17:29
|buy
|496
|0.17
|1.2375
|1.2358
|1.2472
|2062
|2006.04.19 20:18
|s/l
|496
|0.17
|1.2358
|1.2358
|1.2472
|-28.90
|4123.76
|2063
|2006.04.19 20:18
|buy
|497
|0.17
|1.2360
|1.2343
|1.2457
|2064
|2006.04.19 21:20
|s/l
|497
|0.17
|1.2343
|1.2343
|1.2457
|-28.90
|4094.86
|2065
|2006.04.20 07:23
|sell
|498
|0.17
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|2066
|2006.04.20 07:36
|modify
|498
|0.17
|1.2330
|1.2346
|1.2233
|2067
|2006.04.20 07:36
|modify
|498
|0.17
|1.2330
|1.2345
|1.2233
|2068
|2006.04.20 07:38
|modify
|498
|0.17
|1.2330
|1.2344
|1.2233
|2069
|2006.04.20 07:39
|modify
|498
|0.17
|1.2330
|1.2343
|1.2233
|2070
|2006.04.20 07:39
|close
|498
|0.17
|1.2321
|1.2343
|1.2233
|15.30
|4110.16
|2071
|2006.04.20 08:02
|sell
|499
|0.17
|1.2336
|1.2353
|1.2239
|2072
|2006.04.20 08:35
|modify
|499
|0.17
|1.2336
|1.2352
|1.2239
|2073
|2006.04.20 08:35
|close
|499
|0.17
|1.2329
|1.2352
|1.2239
|11.90
|4122.06
|2074
|2006.04.20 09:42
|sell
|500
|0.17
|1.2340
|1.2357
|1.2243
|2075
|2006.04.20 09:43
|close
|500
|0.17
|1.2332
|1.2357
|1.2243
|13.60
|4135.66
|2076
|2006.04.20 11:02
|sell
|501
|0.17
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|2077
|2006.04.20 11:13
|s/l
|501
|0.17
|1.2331
|1.2331
|1.2217
|-28.90
|4106.76
|2078
|2006.04.20 11:13
|sell
|502
|0.17
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|2079
|2006.04.20 11:27
|close
|502
|0.17
|1.2320
|1.2347
|1.2233
|17.00
|4123.76
|2080
|2006.04.20 11:27
|sell
|503
|0.17
|1.2317
|1.2334
|1.2220
|2081
|2006.04.20 13:03
|close
|503
|0.17
|1.2311
|1.2334
|1.2220
|10.20
|4133.96
|2082
|2006.04.20 22:42
|sell
|504
|0.17
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|2083
|2006.04.21 01:01
|modify
|504
|0.17
|1.2314
|1.2330
|1.2217
|2084
|2006.04.21 01:05
|modify
|504
|0.17
|1.2314
|1.2329
|1.2217
|2085
|2006.04.21 01:06
|modify
|504
|0.17
|1.2314
|1.2328
|1.2217
|2086
|2006.04.21 01:06
|close
|504
|0.17
|1.2307
|1.2328
|1.2217
|12.65
|4146.61
|2087
|2006.04.21 06:59
|buy
|505
|0.17
|1.2316
|1.2299
|1.2413
|2088
|2006.04.21 08:19
|close
|505
|0.17
|1.2324
|1.2299
|1.2413
|13.60
|4160.21
|2089
|2006.04.21 09:16
|buy
|506
|0.17
|1.2321
|1.2304
|1.2418
|2090
|2006.04.21 10:31
|close
|506
|0.17
|1.2329
|1.2304
|1.2418
|13.60
|4173.81
|2091
|2006.04.23 19:09
|buy
|507
|0.17
|1.2369
|1.2352
|1.2466
|2092
|2006.04.23 20:31
|s/l
|507
|0.17
|1.2352
|1.2352
|1.2466
|-28.90
|4144.91
|2093
|2006.04.23 20:31
|buy
|508
|0.17
|1.2355
|1.2338
|1.2452
|2094
|2006.04.24 02:02
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2339
|1.2452
|2095
|2006.04.24 02:03
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2340
|1.2452
|2096
|2006.04.24 02:03
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2341
|1.2452
|2097
|2006.04.24 02:04
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2342
|1.2452
|2098
|2006.04.24 02:04
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2343
|1.2452
|2099
|2006.04.24 02:32
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2344
|1.2452
|2100
|2006.04.24 02:32
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2345
|1.2452
|2101
|2006.04.24 02:37
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2347
|1.2452
|2102
|2006.04.24 02:37
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2348
|1.2452
|2103
|2006.04.24 02:37
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2349
|1.2452
|2104
|2006.04.24 02:37
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2350
|1.2452
|2105
|2006.04.24 02:37
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2351
|1.2452
|2106
|2006.04.24 02:39
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2352
|1.2452
|2107
|2006.04.24 02:39
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2353
|1.2452
|2108
|2006.04.24 02:44
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2354
|1.2452
|2109
|2006.04.24 02:44
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2355
|1.2452
|2110
|2006.04.24 02:44
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2356
|1.2452
|2111
|2006.04.24 02:44
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2357
|1.2452
|2112
|2006.04.24 02:45
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2358
|1.2452
|2113
|2006.04.24 02:45
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2359
|1.2452
|2114
|2006.04.24 02:45
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2360
|1.2452
|2115
|2006.04.24 02:46
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2361
|1.2452
|2116
|2006.04.24 02:46
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2362
|1.2452
|2117
|2006.04.24 02:46
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2363
|1.2452
|2118
|2006.04.24 02:47
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2364
|1.2452
|2119
|2006.04.24 02:47
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2365
|1.2452
|2120
|2006.04.24 02:56
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2366
|1.2452
|2121
|2006.04.24 02:56
|modify
|508
|0.17
|1.2355
|1.2367
|1.2452
|2122
|2006.04.24 03:00
|close
|508
|0.17
|1.2383
|1.2367
|1.2452
|46.21
|4191.12
|2123
|2006.04.24 05:28
|buy
|509
|0.17
|1.2371
|1.2354
|1.2468
|2124
|2006.04.24 05:56
|close
|509
|0.17
|1.2378
|1.2354
|1.2468
|11.90
|4203.02
|2125
|2006.04.24 08:09
|buy
|510
|0.17
|1.2363
|1.2346
|1.2460
|2126
|2006.04.24 09:41
|s/l
|510
|0.17
|1.2346
|1.2346
|1.2460
|-28.90
|4174.12
|2127
|2006.04.24 15:03
|buy
|511
|0.17
|1.2397
|1.2380
|1.2494
|2128
|2006.04.24 15:12
|close
|511
|0.17
|1.2404
|1.2380
|1.2494
|11.90
|4186.02
|2129
|2006.04.24 16:50
|buy
|512
|0.17
|1.2395
|1.2378
|1.2492
|2130
|2006.04.24 19:10
|s/l
|512
|0.17
|1.2378
|1.2378
|1.2492
|-28.90
|4157.12
|2131
|2006.04.24 19:44
|buy
|513
|0.17
|1.2377
|1.2360
|1.2474
|2132
|2006.04.25 01:09
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2361
|1.2474
|2133
|2006.04.25 01:09
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2362
|1.2474
|2134
|2006.04.25 01:21
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2363
|1.2474
|2135
|2006.04.25 01:31
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2364
|1.2474
|2136
|2006.04.25 01:34
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2365
|1.2474
|2137
|2006.04.25 01:55
|modify
|513
|0.17
|1.2377
|1.2366
|1.2474
|2138
|2006.04.25 01:55
|close
|513
|0.17
|1.2384
|1.2366
|1.2474
|10.51
|4167.62
|2139
|2006.04.25 02:11
|buy
|514
|0.17
|1.2378
|1.2361
|1.2475
|2140
|2006.04.25 02:13
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2362
|1.2475
|2141
|2006.04.25 02:20
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2363
|1.2475
|2142
|2006.04.25 02:21
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2364
|1.2475
|2143
|2006.04.25 03:03
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2365
|1.2475
|2144
|2006.04.25 03:04
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2366
|1.2475
|2145
|2006.04.25 03:04
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2367
|1.2475
|2146
|2006.04.25 03:04
|modify
|514
|0.17
|1.2378
|1.2368
|1.2475
|2147
|2006.04.25 03:04
|close
|514
|0.17
|1.2385
|1.2368
|1.2475
|11.90
|4179.52
|2148
|2006.04.25 03:04
|sell
|515
|0.17
|1.2387
|1.2404
|1.2290
|2149
|2006.04.25 03:06
|modify
|515
|0.17
|1.2387
|1.2403
|1.2290
|2150
|2006.04.25 03:07
|modify
|515
|0.17
|1.2387
|1.2402
|1.2290
|2151
|2006.04.25 04:00
|s/l
|515
|0.17
|1.2402
|1.2402
|1.2290
|-25.50
|4154.02
|2152
|2006.04.25 04:14
|buy
|516
|0.17
|1.2385
|1.2368
|1.2482
|2153
|2006.04.25 04:15
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2369
|1.2482
|2154
|2006.04.25 04:15
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2370
|1.2482
|2155
|2006.04.25 04:16
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2372
|1.2482
|2156
|2006.04.25 04:16
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2373
|1.2482
|2157
|2006.04.25 04:16
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2374
|1.2482
|2158
|2006.04.25 04:16
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2375
|1.2482
|2159
|2006.04.25 04:19
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2376
|1.2482
|2160
|2006.04.25 04:19
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2377
|1.2482
|2161
|2006.04.25 04:19
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2378
|1.2482
|2162
|2006.04.25 04:19
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2379
|1.2482
|2163
|2006.04.25 04:19
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2380
|1.2482
|2164
|2006.04.25 04:20
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2381
|1.2482
|2165
|2006.04.25 04:20
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2382
|1.2482
|2166
|2006.04.25 04:20
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2383
|1.2482
|2167
|2006.04.25 04:20
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2384
|1.2482
|2168
|2006.04.25 04:20
|modify
|516
|0.17
|1.2385
|1.2385
|1.2482
|2169
|2006.04.25 05:00
|close
|516
|0.17
|1.2394
|1.2385
|1.2482
|15.30
|4169.32
|2170
|2006.04.25 06:10
|buy
|517
|0.17
|1.2381
|1.2364
|1.2478
|2171
|2006.04.25 06:24
|modify
|517
|0.17
|1.2381
|1.2365
|1.2478
|2172
|2006.04.25 06:24
|modify
|517
|0.17
|1.2381
|1.2366
|1.2478
|2173
|2006.04.25 06:24
|modify
|517
|0.17
|1.2381
|1.2367
|1.2478
|2174
|2006.04.25 06:25
|modify
|517
|0.17
|1.2381
|1.2368
|1.2478
|2175
|2006.04.25 07:02
|close
|517
|0.17
|1.2387
|1.2368
|1.2478
|10.20
|4179.52
|2176
|2006.04.25 09:59
|buy
|518
|0.17
|1.2416
|1.2399
|1.2513
|2177
|2006.04.25 10:00
|s/l
|518
|0.17
|1.2399
|1.2399
|1.2513
|-28.90
|4150.62
|2178
|2006.04.25 10:00
|buy
|519
|0.17
|1.2395
|1.2378
|1.2492
|2179
|2006.04.25 10:02
|modify
|519
|0.17
|1.2395
|1.2379
|1.2492
|2180
|2006.04.25 10:02
|close
|519
|0.17
|1.2404
|1.2379
|1.2492
|15.30
|4165.92
|2181
|2006.04.25 10:02
|buy
|520
|0.17
|1.2407
|1.2390
|1.2504
|2182
|2006.04.25 10:07
|s/l
|520
|0.17
|1.2390
|1.2390
|1.2504
|-28.90
|4137.02
|2183
|2006.04.25 10:07
|buy
|521
|0.17
|1.2392
|1.2375
|1.2489
|2184
|2006.04.25 10:09
|s/l
|521
|0.17
|1.2375
|1.2375
|1.2489
|-28.90
|4108.12
|2185
|2006.04.25 10:09
|buy
|522
|0.17
|1.2376
|1.2359
|1.2473
|2186
|2006.04.25 10:10
|modify
|522
|0.17
|1.2376
|1.2360
|1.2473
|2187
|2006.04.25 10:10
|modify
|522
|0.17
|1.2376
|1.2361
|1.2473
|2188
|2006.04.25 10:11
|modify
|522
|0.17
|1.2376
|1.2362
|1.2473
|2189
|2006.04.25 10:11
|close
|522
|0.17
|1.2387
|1.2362
|1.2473
|18.70
|4126.82
|2190
|2006.04.25 10:11
|buy
|523
|0.17
|1.2391
|1.2374
|1.2488
|2191
|2006.04.25 10:21
|s/l
|523
|0.17
|1.2374
|1.2374
|1.2488
|-28.90
|4097.92
|2192
|2006.04.25 10:21
|buy
|524
|0.17
|1.2376
|1.2359
|1.2473
|2193
|2006.04.25 10:26
|modify
|524
|0.17
|1.2376
|1.2360
|1.2473
|2194
|2006.04.25 10:26
|modify
|524
|0.17
|1.2376
|1.2361
|1.2473
|2195
|2006.04.25 10:27
|modify
|524
|0.17
|1.2376
|1.2362
|1.2473
|2196
|2006.04.25 10:27
|close
|524
|0.17
|1.2387
|1.2362
|1.2473
|18.70
|4116.62
|2197
|2006.04.25 10:27
|buy
|525
|0.17
|1.2388
|1.2371
|1.2485
|2198
|2006.04.25 10:49
|modify
|525
|0.17
|1.2388
|1.2372
|1.2485
|2199
|2006.04.25 10:49
|close
|525
|0.17
|1.2397
|1.2372
|1.2485
|15.30
|4131.92
|2200
|2006.04.25 10:49
|buy
|526
|0.17
|1.2403
|1.2386
|1.2500
|2201
|2006.04.25 11:04
|close
|526
|0.17
|1.2410
|1.2386
|1.2500
|11.90
|4143.82
|2202
|2006.04.25 11:35
|buy
|527
|0.17
|1.2397
|1.2380
|1.2494
|2203
|2006.04.25 11:47
|close
|527
|0.17
|1.2405
|1.2380
|1.2494
|13.60
|4157.42
|2204
|2006.04.25 15:02
|buy
|528
|0.17
|1.2430
|1.2413
|1.2527
|2205
|2006.04.25 23:57
|s/l
|528
|0.17
|1.2413
|1.2413
|1.2527
|-28.90
|4128.52
|2206
|2006.04.25 23:57
|buy
|529
|0.17
|1.2416
|1.2399
|1.2513
|2207
|2006.04.26 00:31
|close
|529
|0.17
|1.2423
|1.2399
|1.2513
|10.51
|4139.03
|2208
|2006.04.26 01:35
|sell
|530
|0.17
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|2209
|2006.04.26 02:06
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2440
|1.2327
|2210
|2006.04.26 02:08
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2439
|1.2327
|2211
|2006.04.26 02:09
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2438
|1.2327
|2212
|2006.04.26 02:09
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2437
|1.2327
|2213
|2006.04.26 02:10
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2436
|1.2327
|2214
|2006.04.26 02:10
|modify
|530
|0.17
|1.2424
|1.2435
|1.2327
|2215
|2006.04.26 02:10
|close
|530
|0.17
|1.2417
|1.2435
|1.2327
|11.90
|4150.93
|2216
|2006.04.26 04:09
|sell
|531
|0.17
|1.2408
|1.2425
|1.2311
|2217
|2006.04.26 04:17
|modify
|531
|0.17
|1.2408
|1.2424
|1.2311
|2218
|2006.04.26 04:35
|modify
|531
|0.17
|1.2408
|1.2423
|1.2311
|2219
|2006.04.26 04:36
|modify
|531
|0.17
|1.2408
|1.2422
|1.2311
|2220
|2006.04.26 04:36
|modify
|531
|0.17
|1.2408
|1.2421
|1.2311
|2221
|2006.04.26 04:36
|close
|531
|0.17
|1.2401
|1.2421
|1.2311
|11.90
|4162.83
|2222
|2006.04.26 05:24
|sell
|532
|0.17
|1.2412
|1.2429
|1.2315
|2223
|2006.04.26 05:32
|modify
|532
|0.17
|1.2412
|1.2428
|1.2315
|2224
|2006.04.26 06:57
|modify
|532
|0.17
|1.2412
|1.2427
|1.2315
|2225
|2006.04.26 06:57
|modify
|532
|0.17
|1.2412
|1.2426
|1.2315
|2226
|2006.04.26 07:58
|s/l
|532
|0.17
|1.2426
|1.2426
|1.2315
|-23.80
|4139.03
|2227
|2006.04.26 08:30
|buy
|533
|0.17
|1.2413
|1.2396
|1.2510
|2228
|2006.04.26 08:31
|s/l
|533
|0.17
|1.2396
|1.2396
|1.2510
|-28.90
|4110.13
|2229
|2006.04.26 10:00
|buy
|534
|0.17
|1.2428
|1.2411
|1.2525
|2230
|2006.04.26 10:05
|close
|534
|0.17
|1.2435
|1.2411
|1.2525
|11.90
|4122.03
|2231
|2006.04.26 10:19
|buy
|535
|0.17
|1.2430
|1.2413
|1.2527
|2232
|2006.04.26 11:00
|close
|535
|0.17
|1.2440
|1.2413
|1.2527
|17.00
|4139.03
|2233
|2006.04.26 13:11
|buy
|536
|0.17
|1.2454
|1.2437
|1.2551
|2234
|2006.04.26 13:44
|s/l
|536
|0.17
|1.2437
|1.2437
|1.2551
|-28.90
|4110.13
|2235
|2006.04.26 13:44
|buy
|537
|0.17
|1.2439
|1.2422
|1.2536
|2236
|2006.04.26 14:07
|close
|537
|0.17
|1.2448
|1.2422
|1.2536
|15.30
|4125.43
|2237
|2006.04.26 15:12
|buy
|538
|0.17
|1.2450
|1.2433
|1.2547
|2238
|2006.04.26 21:00
|close
|538
|0.17
|1.2461
|1.2433
|1.2547
|18.70
|4144.13
|2239
|2006.04.27 08:58
|sell
|539
|0.17
|1.2427
|1.2444
|1.2330
|2240
|2006.04.27 10:00
|s/l
|539
|0.17
|1.2444
|1.2444
|1.2330
|-28.90
|4115.23
|2241
|2006.04.27 11:15
|buy
|540
|0.16
|1.2530
|1.2513
|1.2627
|2242
|2006.04.27 11:52
|s/l
|540
|0.16
|1.2513
|1.2513
|1.2627
|-27.20
|4088.03
|2243
|2006.04.27 11:52
|buy
|541
|0.16
|1.2515
|1.2498
|1.2612
|2244
|2006.04.27 11:53
|s/l
|541
|0.16
|1.2498
|1.2498
|1.2612
|-27.20
|4060.83
|2245
|2006.04.27 11:53
|buy
|542
|0.16
|1.2500
|1.2483
|1.2597
|2246
|2006.04.27 11:53
|close
|542
|0.16
|1.2508
|1.2483
|1.2597
|12.80
|4073.63
|2247
|2006.04.27 11:53
|buy
|543
|0.16
|1.2511
|1.2494
|1.2608
|2248
|2006.04.27 11:53
|close
|543
|0.16
|1.2519
|1.2494
|1.2608
|12.80
|4086.43
|2249
|2006.04.27 11:53
|buy
|544
|0.16
|1.2522
|1.2505
|1.2619
|2250
|2006.04.27 12:01
|close
|544
|0.16
|1.2533
|1.2505
|1.2619
|17.60
|4104.03
|2251
|2006.04.27 20:27
|buy
|545
|0.16
|1.2531
|1.2514
|1.2628
|2252
|2006.04.27 21:00
|close
|545
|0.16
|1.2539
|1.2514
|1.2628
|12.80
|4116.83
|2253
|2006.04.27 21:27
|buy
|546
|0.16
|1.2528
|1.2511
|1.2625
|2254
|2006.04.28 02:21
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2512
|1.2625
|2255
|2006.04.28 02:22
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2513
|1.2625
|2256
|2006.04.28 02:23
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2514
|1.2625
|2257
|2006.04.28 02:24
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2515
|1.2625
|2258
|2006.04.28 02:25
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2516
|1.2625
|2259
|2006.04.28 02:25
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2517
|1.2625
|2260
|2006.04.28 02:25
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2519
|1.2625
|2261
|2006.04.28 02:26
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2520
|1.2625
|2262
|2006.04.28 02:27
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2521
|1.2625
|2263
|2006.04.28 02:27
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2522
|1.2625
|2264
|2006.04.28 02:27
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2523
|1.2625
|2265
|2006.04.28 02:27
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2525
|1.2625
|2266
|2006.04.28 02:27
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2526
|1.2625
|2267
|2006.04.28 02:28
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2527
|1.2625
|2268
|2006.04.28 02:28
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2531
|1.2625
|2269
|2006.04.28 02:28
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2532
|1.2625
|2270
|2006.04.28 02:28
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2533
|1.2625
|2271
|2006.04.28 02:28
|modify
|546
|0.16
|1.2528
|1.2536
|1.2625
|2272
|2006.04.28 02:32
|s/l
|546
|0.16
|1.2536
|1.2536
|1.2625
|11.49
|4128.32
|2273
|2006.04.28 05:07
|buy
|547
|0.16
|1.2554
|1.2537
|1.2651
|2274
|2006.04.28 05:27
|modify
|547
|0.16
|1.2554
|1.2538
|1.2651
|2275
|2006.04.28 05:28
|modify
|547
|0.16
|1.2554
|1.2539
|1.2651
|2276
|2006.04.28 05:30
|modify
|547
|0.16
|1.2554
|1.2540
|1.2651
|2277
|2006.04.28 05:30
|close
|547
|0.16
|1.2562
|1.2540
|1.2651
|12.80
|4141.12
|2278
|2006.04.28 05:34
|buy
|548
|0.16
|1.2554
|1.2537
|1.2651
|2279
|2006.04.28 07:17
|s/l
|548
|0.16
|1.2537
|1.2537
|1.2651
|-27.20
|4113.92
|2280
|2006.04.28 07:17
|buy
|549
|0.16
|1.2539
|1.2522
|1.2636
|2281
|2006.04.28 08:30
|close
|549
|0.16
|1.2547
|1.2522
|1.2636
|12.80
|4126.72
|2282
|2006.04.28 08:32
|sell
|550
|0.16
|1.2551
|1.2568
|1.2454
|2283
|2006.04.28 09:41
|s/l
|550
|0.16
|1.2568
|1.2568
|1.2454
|-27.20
|4099.52
|2284
|2006.04.28 13:35
|buy
|551
|0.16
|1.2617
|1.2600
|1.2714
|2285
|2006.04.28 13:56
|close
|551
|0.16
|1.2629
|1.2600
|1.2714
|19.20
|4118.72
|2286
|2006.04.28 14:41
|buy
|552
|0.16
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|2287
|2006.04.28 16:14
|modify
|552
|0.16
|1.2620
|1.2604
|1.2717
|2288
|2006.04.28 16:15
|modify
|552
|0.16
|1.2620
|1.2606
|1.2717
|2289
|2006.04.30 17:09
|close
|552
|0.16
|1.2632
|1.2606
|1.2717
|19.20
|4137.92
|2290
|2006.05.01 08:30
|buy
|553
|0.16
|1.2624
|1.2607
|1.2721
|2291
|2006.05.01 08:32
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2608
|1.2721
|2292
|2006.05.01 08:32
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2609
|1.2721
|2293
|2006.05.01 08:33
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2610
|1.2721
|2294
|2006.05.01 08:33
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2611
|1.2721
|2295
|2006.05.01 08:33
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2612
|1.2721
|2296
|2006.05.01 08:33
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2613
|1.2721
|2297
|2006.05.01 08:33
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2614
|1.2721
|2298
|2006.05.01 08:35
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2615
|1.2721
|2299
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2616
|1.2721
|2300
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2617
|1.2721
|2301
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2618
|1.2721
|2302
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2619
|1.2721
|2303
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2620
|1.2721
|2304
|2006.05.01 08:36
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2621
|1.2721
|2305
|2006.05.01 08:39
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2622
|1.2721
|2306
|2006.05.01 08:39
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2623
|1.2721
|2307
|2006.05.01 08:39
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2625
|1.2721
|2308
|2006.05.01 08:40
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2626
|1.2721
|2309
|2006.05.01 08:41
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2627
|1.2721
|2310
|2006.05.01 08:41
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2628
|1.2721
|2311
|2006.05.01 08:41
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2629
|1.2721
|2312
|2006.05.01 08:42
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2630
|1.2721
|2313
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2631
|1.2721
|2314
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2632
|1.2721
|2315
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2633
|1.2721
|2316
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2635
|1.2721
|2317
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2636
|1.2721
|2318
|2006.05.01 08:54
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2637
|1.2721
|2319
|2006.05.01 08:55
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2638
|1.2721
|2320
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2639
|1.2721
|2321
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2640
|1.2721
|2322
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2641
|1.2721
|2323
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2643
|1.2721
|2324
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2645
|1.2721
|2325
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2646
|1.2721
|2326
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2647
|1.2721
|2327
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2648
|1.2721
|2328
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2649
|1.2721
|2329
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2650
|1.2721
|2330
|2006.05.01 08:56
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2651
|1.2721
|2331
|2006.05.01 08:57
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2653
|1.2721
|2332
|2006.05.01 08:57
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2655
|1.2721
|2333
|2006.05.01 08:57
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2657
|1.2721
|2334
|2006.05.01 08:57
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2658
|1.2721
|2335
|2006.05.01 08:57
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2659
|1.2721
|2336
|2006.05.01 08:58
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2660
|1.2721
|2337
|2006.05.01 08:59
|modify
|553
|0.16
|1.2624
|1.2661
|1.2721
|2338
|2006.05.01 09:00
|close
|553
|0.16
|1.2669
|1.2661
|1.2721
|72.00
|4209.92
|2339
|2006.05.01 09:51
|buy
|554
|0.17
|1.2664
|1.2647
|1.2761
|2340
|2006.05.01 10:00
|s/l
|554
|0.17
|1.2647
|1.2647
|1.2761
|-28.90
|4181.02
|2341
|2006.05.01 10:00
|buy
|555
|0.17
|1.2649
|1.2632
|1.2746
|2342
|2006.05.01 10:03
|close
|555
|0.17
|1.2657
|1.2632
|1.2746
|13.60
|4194.62
|2343
|2006.05.01 10:05
|buy
|556
|0.17
|1.2649
|1.2632
|1.2746
|2344
|2006.05.01 10:12
|s/l
|556
|0.17
|1.2632
|1.2632
|1.2746
|-28.90
|4165.72
|2345
|2006.05.01 10:12
|buy
|557
|0.16
|1.2634
|1.2617
|1.2731
|2346
|2006.05.01 10:20
|modify
|557
|0.16
|1.2634
|1.2618
|1.2731
|2347
|2006.05.01 10:21
|modify
|557
|0.16
|1.2634
|1.2619
|1.2731
|2348
|2006.05.01 10:22
|modify
|557
|0.16
|1.2634
|1.2620
|1.2731
|2349
|2006.05.01 10:22
|modify
|557
|0.16
|1.2634
|1.2621
|1.2731
|2350
|2006.05.01 10:22
|close
|557
|0.16
|1.2646
|1.2621
|1.2731
|19.20
|4184.92
|2351
|2006.05.01 10:22
|buy
|558
|0.17
|1.2649
|1.2632
|1.2746
|2352
|2006.05.01 10:28
|close
|558
|0.17
|1.2657
|1.2632
|1.2746
|13.60
|4198.52
|2353
|2006.05.01 10:38
|buy
|559
|0.17
|1.2649
|1.2632
|1.2746
|2354
|2006.05.01 10:47
|s/l
|559
|0.17
|1.2632
|1.2632
|1.2746
|-28.90
|4169.62
|2355
|2006.05.01 10:47
|buy
|560
|0.17
|1.2634
|1.2617
|1.2731
|2356
|2006.05.01 10:54
|s/l
|560
|0.17
|1.2617
|1.2617
|1.2731
|-28.90
|4140.72
|2357
|2006.05.01 10:54
|buy
|561
|0.16
|1.2619
|1.2602
|1.2716
|2358
|2006.05.01 10:57
|modify
|561
|0.16
|1.2619
|1.2603
|1.2716
|2359
|2006.05.01 10:57
|modify
|561
|0.16
|1.2619
|1.2604
|1.2716
|2360
|2006.05.01 11:06
|close
|561
|0.16
|1.2627
|1.2604
|1.2716
|12.80
|4153.52
|2361
|2006.05.02 03:13
|sell
|562
|0.17
|1.2575
|1.2592
|1.2478
|2362
|2006.05.02 03:37
|s/l
|562
|0.17
|1.2592
|1.2592
|1.2478
|-28.90
|4124.62
|2363
|2006.05.02 03:37
|sell
|563
|0.16
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|2364
|2006.05.02 03:44
|s/l
|563
|0.16
|1.2608
|1.2608
|1.2494
|-27.20
|4097.42
|2365
|2006.05.02 07:19
|buy
|564
|0.16
|1.2623
|1.2606
|1.2720
|2366
|2006.05.02 07:52
|modify
|564
|0.16
|1.2623
|1.2607
|1.2720
|2367
|2006.05.02 07:52
|close
|564
|0.16
|1.2639
|1.2607
|1.2720
|25.60
|4123.02
|2368
|2006.05.02 09:07
|buy
|565
|0.16
|1.2627
|1.2610
|1.2724
|2369
|2006.05.02 09:20
|close
|565
|0.16
|1.2638
|1.2610
|1.2724
|17.60
|4140.62
|2370
|2006.05.02 12:03
|buy
|566
|0.16
|1.2634
|1.2617
|1.2731
|2371
|2006.05.02 12:24
|s/l
|566
|0.16
|1.2617
|1.2617
|1.2731
|-27.20
|4113.42
|2372
|2006.05.02 12:24
|buy
|567
|0.16
|1.2619
|1.2602
|1.2716
|2373
|2006.05.02 12:27
|close
|567
|0.16
|1.2629
|1.2602
|1.2716
|16.00
|4129.42
|2374
|2006.05.02 12:27
|buy
|568
|0.16
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|2375
|2006.05.02 12:58
|s/l
|568
|0.16
|1.2614
|1.2614
|1.2728
|-27.20
|4102.22
|2376
|2006.05.02 12:58
|buy
|569
|0.16
|1.2616
|1.2599
|1.2713
|2377
|2006.05.02 14:17
|close
|569
|0.16
|1.2628
|1.2599
|1.2713
|19.20
|4121.42
|2378
|2006.05.02 21:12
|sell
|570
|0.16
|1.2629
|1.2646
|1.2532
|2379
|2006.05.02 22:29
|s/l
|570
|0.16
|1.2646
|1.2646
|1.2532
|-27.20
|4094.22
|2380
|2006.05.03 03:11
|buy
|571
|0.16
|1.2643
|1.2626
|1.2740
|2381
|2006.05.03 03:15
|modify
|571
|0.16
|1.2643
|1.2627
|1.2740
|2382
|2006.05.03 03:15
|modify
|571
|0.16
|1.2643
|1.2628
|1.2740
|2383
|2006.05.03 03:15
|modify
|571
|0.16
|1.2643
|1.2629
|1.2740
|2384
|2006.05.03 03:51
|s/l
|571
|0.16
|1.2629
|1.2629
|1.2740
|-22.40
|4071.82
|2385
|2006.05.03 03:59
|buy
|572
|0.16
|1.2624
|1.2607
|1.2721
|2386
|2006.05.03 04:36
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2608
|1.2721
|2387
|2006.05.03 04:37
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2609
|1.2721
|2388
|2006.05.03 04:37
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2610
|1.2721
|2389
|2006.05.03 04:38
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2611
|1.2721
|2390
|2006.05.03 04:39
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2612
|1.2721
|2391
|2006.05.03 04:39
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2613
|1.2721
|2392
|2006.05.03 04:39
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2614
|1.2721
|2393
|2006.05.03 04:39
|modify
|572
|0.16
|1.2624
|1.2615
|1.2721
|2394
|2006.05.03 04:39
|close
|572
|0.16
|1.2636
|1.2615
|1.2721
|19.20
|4091.02
|2395
|2006.05.03 04:39
|sell
|573
|0.16
|1.2636
|1.2653
|1.2539
|2396
|2006.05.03 06:33
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2652
|1.2539
|2397
|2006.05.03 06:33
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2651
|1.2539
|2398
|2006.05.03 06:34
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2650
|1.2539
|2399
|2006.05.03 06:35
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2649
|1.2539
|2400
|2006.05.03 06:35
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2648
|1.2539
|2401
|2006.05.03 06:36
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2647
|1.2539
|2402
|2006.05.03 06:42
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2646
|1.2539
|2403
|2006.05.03 06:43
|modify
|573
|0.16
|1.2636
|1.2645
|1.2539
|2404
|2006.05.03 09:12
|close
|573
|0.16
|1.2623
|1.2645
|1.2539
|20.80
|4111.82
|2405
|2006.05.03 11:03
|sell
|574
|0.16
|1.2618
|1.2635
|1.2521
|2406
|2006.05.03 11:16
|s/l
|574
|0.16
|1.2635
|1.2635
|1.2521
|-27.20
|4084.62
|2407
|2006.05.03 11:16
|sell
|575
|0.16
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|2408
|2006.05.03 11:26
|s/l
|575
|0.16
|1.2650
|1.2650
|1.2536
|-27.20
|4057.42
|2409
|2006.05.03 11:26
|sell
|576
|0.16
|1.2648
|1.2665
|1.2551
|2410
|2006.05.03 11:31
|close
|576
|0.16
|1.2637
|1.2665
|1.2551
|17.60
|4075.02
|2411
|2006.05.03 11:31
|sell
|577
|0.16
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|2412
|2006.05.03 12:05
|s/l
|577
|0.16
|1.2651
|1.2651
|1.2537
|-27.20
|4047.82
|2413
|2006.05.04 05:59
|sell
|578
|0.16
|1.2596
|1.2613
|1.2499
|2414
|2006.05.04 06:02
|modify
|578
|0.16
|1.2596
|1.2612
|1.2499
|2415
|2006.05.04 06:03
|modify
|578
|0.16
|1.2596
|1.2611
|1.2499
|2416
|2006.05.04 06:03
|modify
|578
|0.16
|1.2596
|1.2610
|1.2499
|2417
|2006.05.04 06:03
|close
|578
|0.16
|1.2587
|1.2610
|1.2499
|14.40
|4062.22
|2418
|2006.05.04 06:33
|sell
|579
|0.16
|1.2605
|1.2622
|1.2508
|2419
|2006.05.04 06:58
|modify
|579
|0.16
|1.2605
|1.2621
|1.2508
|2420
|2006.05.04 06:59
|modify
|579
|0.16
|1.2605
|1.2620
|1.2508
|2421
|2006.05.04 06:59
|modify
|579
|0.16
|1.2605
|1.2619
|1.2508
|2422
|2006.05.04 06:59
|modify
|579
|0.16
|1.2605
|1.2618
|1.2508
|2423
|2006.05.04 06:59
|close
|579
|0.16
|1.2595
|1.2618
|1.2508
|16.00
|4078.22
|2424
|2006.05.04 11:18
|buy
|580
|0.16
|1.2675
|1.2658
|1.2772
|2425
|2006.05.04 11:29
|close
|580
|0.16
|1.2687
|1.2658
|1.2772
|19.20
|4097.42
|2426
|2006.05.04 12:12
|buy
|581
|0.16
|1.2671
|1.2654
|1.2768
|2427
|2006.05.04 12:53
|close
|581
|0.16
|1.2683
|1.2654
|1.2768
|19.20
|4116.62
|2428
|2006.05.05 01:44
|buy
|582
|0.16
|1.2695
|1.2678
|1.2792
|2429
|2006.05.05 03:03
|s/l
|582
|0.16
|1.2678
|1.2678
|1.2792
|-27.20
|4089.42
|2430
|2006.05.05 03:48
|sell
|583
|0.16
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|2431
|2006.05.05 04:10
|modify
|583
|0.16
|1.2696
|1.2712
|1.2599
|2432
|2006.05.05 04:10
|modify
|583
|0.16
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|2433
|2006.05.05 04:10
|modify
|583
|0.16
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|2434
|2006.05.05 04:10
|modify
|583
|0.16
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|2435
|2006.05.05 04:10
|close
|583
|0.16
|1.2686
|1.2709
|1.2599
|16.00
|4105.42
|2436
|2006.05.05 10:36
|buy
|584
|0.16
|1.2737
|1.2720
|1.2834
|2437
|2006.05.05 10:46
|s/l
|584
|0.16
|1.2720
|1.2720
|1.2834
|-27.20
|4078.22
|2438
|2006.05.05 10:46
|buy
|585
|0.16
|1.2719
|1.2702
|1.2816
|2439
|2006.05.05 10:53
|close
|585
|0.16
|1.2730
|1.2702
|1.2816
|17.60
|4095.82
|2440
|2006.05.05 10:53
|buy
|586
|0.16
|1.2731
|1.2714
|1.2828
|2441
|2006.05.05 12:58
|close
|586
|0.16
|1.2741
|1.2714
|1.2828
|16.00
|4111.82
|2442
|2006.05.07 20:43
|buy
|587
|0.16
|1.2735
|1.2718
|1.2832
|2443
|2006.05.07 21:35
|s/l
|587
|0.16
|1.2718
|1.2718
|1.2832
|-27.20
|4084.62
|2444
|2006.05.07 22:30
|sell
|588
|0.16
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2445
|2006.05.08 02:56
|s/l
|588
|0.16
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-26.50
|4058.12
|2446
|2006.05.08 06:13
|buy
|589
|0.16
|1.2767
|1.2750
|1.2864
|2447
|2006.05.08 08:18
|s/l
|589
|0.16
|1.2750
|1.2750
|1.2864
|-27.20
|4030.92
|2448
|2006.05.08 08:18
|buy
|590
|0.16
|1.2752
|1.2735
|1.2849
|2449
|2006.05.08 09:33
|s/l
|590
|0.16
|1.2735
|1.2735
|1.2849
|-27.20
|4003.72
|2450
|2006.05.08 10:02
|sell
|591
|0.16
|1.2720
|1.2737
|1.2623
|2451
|2006.05.08 10:12
|close
|591
|0.16
|1.2710
|1.2737
|1.2623
|16.00
|4019.72
|2452
|2006.05.08 10:30
|sell
|592
|0.16
|1.2720
|1.2737
|1.2623
|2453
|2006.05.08 10:41
|close
|592
|0.16
|1.2710
|1.2737
|1.2623
|16.00
|4035.72
|2454
|2006.05.08 21:31
|sell
|593
|0.16
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|2455
|2006.05.08 21:55
|modify
|593
|0.16
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|2456
|2006.05.08 21:55
|close
|593
|0.16
|1.2698
|1.2722
|1.2609
|12.80
|4048.52
|2457
|2006.05.09 00:02
|sell
|594
|0.16
|1.2702
|1.2719
|1.2605
|2458
|2006.05.09 00:13
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2718
|1.2605
|2459
|2006.05.09 00:14
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2717
|1.2605
|2460
|2006.05.09 00:20
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2716
|1.2605
|2461
|2006.05.09 00:20
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2715
|1.2605
|2462
|2006.05.09 00:48
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2714
|1.2605
|2463
|2006.05.09 00:48
|modify
|594
|0.16
|1.2702
|1.2713
|1.2605
|2464
|2006.05.09 00:48
|close
|594
|0.16
|1.2692
|1.2713
|1.2605
|16.00
|4064.52
|2465
|2006.05.09 04:11
|sell
|595
|0.16
|1.2682
|1.2699
|1.2585
|2466
|2006.05.09 04:53
|s/l
|595
|0.16
|1.2699
|1.2699
|1.2585
|-27.20
|4037.32
|2467
|2006.05.09 04:53
|sell
|596
|0.16
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|2468
|2006.05.09 05:13
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2713
|1.2600
|2469
|2006.05.09 05:13
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2712
|1.2600
|2470
|2006.05.09 05:13
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2711
|1.2600
|2471
|2006.05.09 05:56
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2710
|1.2600
|2472
|2006.05.09 05:56
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2709
|1.2600
|2473
|2006.05.09 05:57
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2708
|1.2600
|2474
|2006.05.09 05:58
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2707
|1.2600
|2475
|2006.05.09 05:58
|modify
|596
|0.16
|1.2697
|1.2706
|1.2600
|2476
|2006.05.09 05:58
|close
|596
|0.16
|1.2684
|1.2706
|1.2600
|20.80
|4058.12
|2477
|2006.05.09 11:37
|buy
|597
|0.16
|1.2749
|1.2732
|1.2846
|2478
|2006.05.09 12:30
|close
|597
|0.16
|1.2758
|1.2732
|1.2846
|14.40
|4072.52
|2479
|2006.05.10 04:18
|buy
|598
|0.16
|1.2780
|1.2763
|1.2877
|2480
|2006.05.10 05:47
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2764
|1.2877
|2481
|2006.05.10 05:47
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2765
|1.2877
|2482
|2006.05.10 05:49
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2766
|1.2877
|2483
|2006.05.10 05:49
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2767
|1.2877
|2484
|2006.05.10 06:10
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2768
|1.2877
|2485
|2006.05.10 06:10
|modify
|598
|0.16
|1.2780
|1.2769
|1.2877
|2486
|2006.05.10 06:10
|close
|598
|0.16
|1.2792
|1.2769
|1.2877
|19.20
|4091.72
|2487
|2006.05.10 08:12
|buy
|599
|0.16
|1.2777
|1.2760
|1.2874
|2488
|2006.05.10 08:35
|modify
|599
|0.16
|1.2777
|1.2761
|1.2874
|2489
|2006.05.10 08:35
|modify
|599
|0.16
|1.2777
|1.2762
|1.2874
|2490
|2006.05.10 08:35
|modify
|599
|0.16
|1.2777
|1.2763
|1.2874
|2491
|2006.05.10 08:35
|close
|599
|0.16
|1.2787
|1.2763
|1.2874
|16.00
|4107.72
|2492
|2006.05.10 12:18
|buy
|600
|0.16
|1.2788
|1.2771
|1.2885
|2493
|2006.05.10 14:11
|close
|600
|0.16
|1.2798
|1.2771
|1.2885
|16.00
|4123.72
|2494
|2006.05.10 14:17
|buy
|601
|0.16
|1.2778
|1.2761
|1.2875
|2495
|2006.05.10 14:17
|s/l
|601
|0.16
|1.2761
|1.2761
|1.2875
|-27.20
|4096.52
|2496
|2006.05.10 15:12
|buy
|602
|0.16
|1.2800
|1.2783
|1.2897
|2497
|2006.05.10 15:23
|close
|602
|0.16
|1.2810
|1.2783
|1.2897
|16.00
|4112.52
|2498
|2006.05.10 16:01
|buy
|603
|0.16
|1.2802
|1.2785
|1.2899
|2499
|2006.05.10 16:07
|s/l
|603
|0.16
|1.2785
|1.2785
|1.2899
|-27.20
|4085.32
|2500
|2006.05.10 16:07
|buy
|604
|0.16
|1.2786
|1.2769
|1.2883
|2501
|2006.05.10 16:19
|close
|604
|0.16
|1.2798
|1.2769
|1.2883
|19.20
|4104.52
|2502
|2006.05.10 16:19
|buy
|605
|0.16
|1.2801
|1.2784
|1.2898
|2503
|2006.05.10 16:53
|s/l
|605
|0.16
|1.2784
|1.2784
|1.2898
|-27.20
|4077.32
|2504
|2006.05.10 16:53
|buy
|606
|0.16
|1.2786
|1.2769
|1.2883
|2505
|2006.05.10 18:54
|s/l
|606
|0.16
|1.2769
|1.2769
|1.2883
|-27.20
|4050.12
|2506
|2006.05.10 22:14
|sell
|607
|0.16
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|2507
|2006.05.10 23:31
|close
|607
|0.16
|1.2724
|1.2749
|1.2635
|12.80
|4062.92
|2508
|2006.05.11 02:36
|sell
|608
|0.16
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|2509
|2006.05.11 02:50
|close
|608
|0.16
|1.2738
|1.2767
|1.2653
|19.20
|4082.12
|2510
|2006.05.11 03:05
|sell
|609
|0.16
|1.2743
|1.2760
|1.2646
|2511
|2006.05.11 03:11
|close
|609
|0.16
|1.2733
|1.2760
|1.2646
|16.00
|4098.12
|2512
|2006.05.11 04:08
|sell
|610
|0.16
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|2513
|2006.05.11 04:30
|s/l
|610
|0.16
|1.2725
|1.2725
|1.2611
|-27.20
|4070.92
|2514
|2006.05.11 04:30
|sell
|611
|0.16
|1.2723
|1.2740
|1.2626
|2515
|2006.05.11 04:48
|close
|611
|0.16
|1.2712
|1.2740
|1.2626
|17.60
|4088.52
|2516
|2006.05.11 04:48
|sell
|612
|0.16
|1.2709
|1.2726
|1.2612
|2517
|2006.05.11 05:25
|s/l
|612
|0.16
|1.2726
|1.2726
|1.2612
|-27.20
|4061.32
|2518
|2006.05.11 08:21
|sell
|613
|0.16
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2519
|2006.05.11 08:30
|s/l
|613
|0.16
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-27.20
|4034.12
|2520
|2006.05.11 10:02
|buy
|614
|0.16
|1.2767
|1.2750
|1.2864
|2521
|2006.05.11 10:09
|close
|614
|0.16
|1.2780
|1.2750
|1.2864
|20.80
|4054.92
|2522
|2006.05.11 12:28
|buy
|615
|0.16
|1.2837
|1.2820
|1.2934
|2523
|2006.05.11 12:42
|close
|615
|0.16
|1.2848
|1.2820
|1.2934
|17.60
|4072.52
|2524
|2006.05.11 13:15
|buy
|616
|0.16
|1.2855
|1.2838
|1.2952
|2525
|2006.05.11 15:46
|s/l
|616
|0.16
|1.2838
|1.2838
|1.2952
|-27.20
|4045.32
|2526
|2006.05.11 15:46
|buy
|617
|0.16
|1.2839
|1.2822
|1.2936
|2527
|2006.05.11 19:00
|close
|617
|0.16
|1.2853
|1.2822
|1.2936
|22.40
|4067.72
|2528
|2006.05.12 02:35
|buy
|618
|0.16
|1.2864
|1.2847
|1.2961
|2529
|2006.05.12 02:51
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2848
|1.2961
|2530
|2006.05.12 02:51
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2849
|1.2961
|2531
|2006.05.12 02:51
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2850
|1.2961
|2532
|2006.05.12 02:52
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2851
|1.2961
|2533
|2006.05.12 02:52
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2852
|1.2961
|2534
|2006.05.12 02:52
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2853
|1.2961
|2535
|2006.05.12 03:08
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2854
|1.2961
|2536
|2006.05.12 03:08
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2855
|1.2961
|2537
|2006.05.12 03:08
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2856
|1.2961
|2538
|2006.05.12 03:08
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2857
|1.2961
|2539
|2006.05.12 03:08
|modify
|618
|0.16
|1.2864
|1.2858
|1.2961
|2540
|2006.05.12 03:08
|close
|618
|0.16
|1.2882
|1.2858
|1.2961
|28.80
|4096.52
|2541
|2006.05.12 06:34
|buy
|619
|0.16
|1.2912
|1.2895
|1.3009
|2542
|2006.05.12 06:37
|close
|619
|0.16
|1.2920
|1.2895
|1.3009
|12.80
|4109.32
|2543
|2006.05.12 07:30
|buy
|620
|0.16
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|2544
|2006.05.12 08:00
|s/l
|620
|0.16
|1.2897
|1.2897
|1.3011
|-27.20
|4082.12
|2545
|2006.05.12 08:30
|buy
|621
|0.16
|1.2889
|1.2872
|1.2986
|2546
|2006.05.12 08:30
|s/l
|621
|0.16
|1.2872
|1.2872
|1.2986
|-27.20
|4054.92
|2547
|2006.05.12 08:30
|buy
|622
|0.16
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|2548
|2006.05.12 08:31
|close
|622
|0.16
|1.2882
|1.2854
|1.2968
|17.60
|4072.52
|2549
|2006.05.12 08:31
|buy
|623
|0.16
|1.2884
|1.2867
|1.2981
|2550
|2006.05.12 08:32
|close
|623
|0.16
|1.2893
|1.2867
|1.2981
|14.40
|4086.92
|2551
|2006.05.12 08:33
|buy
|624
|0.16
|1.2891
|1.2874
|1.2988
|2552
|2006.05.12 08:33
|s/l
|624
|0.16
|1.2874
|1.2874
|1.2988
|-27.20
|4059.72
|2553
|2006.05.12 08:33
|buy
|625
|0.16
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|2554
|2006.05.12 08:35
|close
|625
|0.16
|1.2886
|1.2859
|1.2973
|16.00
|4075.72
|2555
|2006.05.12 08:35
|buy
|626
|0.16
|1.2887
|1.2870
|1.2984
|2556
|2006.05.12 08:36
|s/l
|626
|0.16
|1.2870
|1.2870
|1.2984
|-27.20
|4048.52
|2557
|2006.05.12 08:36
|buy
|627
|0.16
|1.2872
|1.2855
|1.2969
|2558
|2006.05.12 08:39
|s/l
|627
|0.16
|1.2855
|1.2855
|1.2969
|-27.20
|4021.32
|2559
|2006.05.12 08:39
|buy
|628
|0.16
|1.2856
|1.2839
|1.2953
|2560
|2006.05.12 08:41
|close
|628
|0.16
|1.2869
|1.2839
|1.2953
|20.80
|4042.12
|2561
|2006.05.12 08:41
|buy
|629
|0.16
|1.2870
|1.2853
|1.2967
|2562
|2006.05.12 08:44
|close
|629
|0.16
|1.2881
|1.2853
|1.2967
|17.60
|4059.72
|2563
|2006.05.12 08:44
|buy
|630
|0.16
|1.2884
|1.2867
|1.2981
|2564
|2006.05.12 08:45
|close
|630
|0.16
|1.2893
|1.2867
|1.2981
|14.40
|4074.12
|2565
|2006.05.12 09:02
|buy
|631
|0.16
|1.2904
|1.2887
|1.3001
|2566
|2006.05.12 09:05
|s/l
|631
|0.16
|1.2887
|1.2887
|1.3001
|-27.20
|4046.92
|2567
|2006.05.12 09:05
|buy
|632
|0.16
|1.2888
|1.2871
|1.2985
|2568
|2006.05.12 09:39
|close
|632
|0.16
|1.2906
|1.2871
|1.2985
|28.80
|4075.72
|2569
|2006.05.12 09:42
|buy
|633
|0.16
|1.2904
|1.2887
|1.3001
|2570
|2006.05.12 09:53
|close
|633
|0.16
|1.2922
|1.2887
|1.3001
|28.80
|4104.52
|2571
|2006.05.12 09:56
|buy
|634
|0.16
|1.2903
|1.2886
|1.3000
|2572
|2006.05.12 09:59
|s/l
|634
|0.16
|1.2886
|1.2886
|1.3000
|-27.20
|4077.32
|2573
|2006.05.12 09:59
|buy
|635
|0.16
|1.2888
|1.2871
|1.2985
|2574
|2006.05.12 10:00
|close
|635
|0.16
|1.2899
|1.2871
|1.2985
|17.60
|4094.92
|2575
|2006.05.12 10:00
|sell
|636
|0.16
|1.2901
|1.2918
|1.2804
|2576
|2006.05.12 10:03
|s/l
|636
|0.16
|1.2918
|1.2918
|1.2804
|-27.20
|4067.72
|2577
|2006.05.12 10:10
|sell
|637
|0.16
|1.2901
|1.2918
|1.2804
|2578
|2006.05.12 10:14
|close
|637
|0.16
|1.2891
|1.2918
|1.2804
|16.00
|4083.72
|2579
|2006.05.12 10:19
|sell
|638
|0.16
|1.2897
|1.2914
|1.2800
|2580
|2006.05.12 10:27
|close
|638
|0.16
|1.2886
|1.2914
|1.2800
|17.60
|4101.32
|2581
|2006.05.12 10:31
|sell
|639
|0.16
|1.2897
|1.2914
|1.2800
|2582
|2006.05.12 10:35
|close
|639
|0.16
|1.2886
|1.2914
|1.2800
|17.60
|4118.92
|2583
|2006.05.12 14:15
|sell
|640
|0.16
|1.2905
|1.2922
|1.2808
|2584
|2006.05.12 15:45
|s/l
|640
|0.16
|1.2922
|1.2922
|1.2808
|-27.20
|4091.72
|2585
|2006.05.14 19:13
|buy
|641
|0.16
|1.2958
|1.2941
|1.3055
|2586
|2006.05.14 20:01
|s/l
|641
|0.16
|1.2941
|1.2941
|1.3055
|-27.20
|4064.52
|2587
|2006.05.14 20:01
|buy
|642
|0.16
|1.2939
|1.2922
|1.3036
|2588
|2006.05.14 20:30
|s/l
|642
|0.16
|1.2922
|1.2922
|1.3036
|-27.20
|4037.32
|2589
|2006.05.14 20:30
|buy
|643
|0.16
|1.2924
|1.2907
|1.3021
|2590
|2006.05.14 21:22
|close
|643
|0.16
|1.2944
|1.2907
|1.3021
|32.00
|4069.32
|2591
|2006.05.15 05:02
|sell
|644
|0.16
|1.2851
|1.2868
|1.2754
|2592
|2006.05.15 05:11
|close
|644
|0.16
|1.2842
|1.2868
|1.2754
|14.40
|4083.72
|2593
|2006.05.15 07:09
|sell
|645
|0.16
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|2594
|2006.05.15 08:01
|s/l
|645
|0.16
|1.2831
|1.2831
|1.2717
|-27.20
|4056.52
|2595
|2006.05.15 08:30
|sell
|646
|0.16
|1.2846
|1.2863
|1.2749
|2596
|2006.05.15 09:00
|s/l
|646
|0.16
|1.2863
|1.2863
|1.2749
|-27.20
|4029.32
|2597
|2006.05.15 10:40
|sell
|647
|0.16
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|2598
|2006.05.15 11:04
|close
|647
|0.16
|1.2827
|1.2855
|1.2741
|17.60
|4046.92
|2599
|2006.05.15 13:00
|sell
|648
|0.16
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|2600
|2006.05.15 16:00
|close
|648
|0.16
|1.2788
|1.2821
|1.2707
|25.60
|4072.52
|2601
|2006.05.15 19:15
|sell
|649
|0.16
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|2602
|2006.05.15 19:40
|close
|649
|0.16
|1.2781
|1.2810
|1.2696
|19.20
|4091.72
|2603
|2006.05.15 20:20
|sell
|650
|0.16
|1.2802
|1.2819
|1.2705
|2604
|2006.05.15 21:45
|s/l
|650
|0.16
|1.2819
|1.2819
|1.2705
|-27.20
|4064.52
|2605
|2006.05.16 00:47
|buy
|651
|0.16
|1.2823
|1.2806
|1.2920
|2606
|2006.05.16 01:02
|s/l
|651
|0.16
|1.2806
|1.2806
|1.2920
|-27.20
|4037.32
|2607
|2006.05.16 02:06
|buy
|652
|0.16
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|2608
|2006.05.16 02:25
|s/l
|652
|0.16
|1.2798
|1.2798
|1.2912
|-27.20
|4010.12
|2609
|2006.05.16 02:25
|buy
|653
|0.16
|1.2800
|1.2783
|1.2897
|2610
|2006.05.16 02:57
|close
|653
|0.16
|1.2812
|1.2783
|1.2897
|19.20
|4029.32
|2611
|2006.05.16 02:57
|buy
|654
|0.16
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|2612
|2006.05.16 03:15
|close
|654
|0.16
|1.2825
|1.2798
|1.2912
|16.00
|4045.32
|2613
|2006.05.16 03:35
|buy
|655
|0.16
|1.2801
|1.2784
|1.2898
|2614
|2006.05.16 03:42
|close
|655
|0.16
|1.2811
|1.2784
|1.2898
|16.00
|4061.32
|2615
|2006.05.16 04:12
|buy
|656
|0.16
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|2616
|2006.05.16 05:00
|s/l
|656
|0.16
|1.2794
|1.2794
|1.2908
|-27.20
|4034.12
|2617
|2006.05.16 07:03
|sell
|657
|0.16
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|2618
|2006.05.16 08:03
|close
|657
|0.16
|1.2811
|1.2838
|1.2724
|16.00
|4050.12
|2619
|2006.05.16 09:15
|buy
|658
|0.16
|1.2839
|1.2822
|1.2936
|2620
|2006.05.16 09:21
|close
|658
|0.16
|1.2850
|1.2822
|1.2936
|17.60
|4067.72
|2621
|2006.05.16 09:42
|buy
|659
|0.16
|1.2839
|1.2822
|1.2936
|2622
|2006.05.16 09:59
|close
|659
|0.16
|1.2850
|1.2822
|1.2936
|17.60
|4085.32
|2623
|2006.05.16 13:23
|sell
|660
|0.16
|1.2833
|1.2850
|1.2736
|2624
|2006.05.16 14:22
|s/l
|660
|0.16
|1.2850
|1.2850
|1.2736
|-27.20
|4058.12
|2625
|2006.05.16 18:56
|buy
|661
|0.16
|1.2848
|1.2831
|1.2945
|2626
|2006.05.16 21:52
|close
|661
|0.16
|1.2857
|1.2831
|1.2945
|14.40
|4072.52
|2627
|2006.05.16 21:52
|sell
|662
|0.16
|1.2856
|1.2873
|1.2759
|2628
|2006.05.16 23:32
|s/l
|662
|0.16
|1.2873
|1.2873
|1.2759
|-27.20
|4045.32
|2629
|2006.05.17 02:32
|buy
|663
|0.16
|1.2863
|1.2846
|1.2960
|2630
|2006.05.17 02:41
|modify
|663
|0.16
|1.2863
|1.2847
|1.2960
|2631
|2006.05.17 02:52
|modify
|663
|0.16
|1.2863
|1.2848
|1.2960
|2632
|2006.05.17 03:04
|modify
|663
|0.16
|1.2863
|1.2849
|1.2960
|2633
|2006.05.17 03:04
|close
|663
|0.16
|1.2872
|1.2849
|1.2960
|14.40
|4059.72
|2634
|2006.05.17 05:48
|buy
|664
|0.16
|1.2897
|1.2880
|1.2994
|2635
|2006.05.17 07:52
|s/l
|664
|0.16
|1.2880
|1.2880
|1.2994
|-27.20
|4032.52
|2636
|2006.05.17 08:30
|buy
|665
|0.16
|1.2873
|1.2856
|1.2970
|2637
|2006.05.17 08:39
|modify
|665
|0.16
|1.2873
|1.2857
|1.2970
|2638
|2006.05.17 08:39
|close
|665
|0.16
|1.2884
|1.2857
|1.2970
|17.60
|4050.12
|2639
|2006.05.17 09:16
|buy
|666
|0.16
|1.2865
|1.2848
|1.2962
|2640
|2006.05.17 09:20
|s/l
|666
|0.16
|1.2848
|1.2848
|1.2962
|-27.20
|4022.92
|2641
|2006.05.17 12:04
|sell
|667
|0.16
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|2642
|2006.05.17 13:59
|close
|667
|0.16
|1.2722
|1.2751
|1.2637
|19.20
|4042.12
|2643
|2006.05.17 14:53
|sell
|668
|0.16
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|2644
|2006.05.17 16:14
|s/l
|668
|0.16
|1.2757
|1.2757
|1.2643
|-27.20
|4014.92
|2645
|2006.05.17 18:29
|sell
|669
|0.16
|1.2743
|1.2760
|1.2646
|2646
|2006.05.17 19:46
|close
|669
|0.16
|1.2730
|1.2760
|1.2646
|20.80
|4035.72
|2647
|2006.05.17 20:23
|sell
|670
|0.16
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|2648
|2006.05.17 21:00
|close
|670
|0.16
|1.2744
|1.2772
|1.2658
|17.60
|4053.32
|2649
|2006.05.18 01:59
|buy
|671
|0.16
|1.2748
|1.2731
|1.2845
|2650
|2006.05.18 03:27
|close
|671
|0.16
|1.2761
|1.2731
|1.2845
|20.80
|4074.12
|2651
|2006.05.18 06:41
|buy
|672
|0.16
|1.2776
|1.2759
|1.2873
|2652
|2006.05.18 07:23
|s/l
|672
|0.16
|1.2759
|1.2759
|1.2873
|-27.20
|4046.92
|2653
|2006.05.18 12:00
|buy
|673
|0.16
|1.2780
|1.2763
|1.2877
|2654
|2006.05.18 12:02
|close
|673
|0.16
|1.2795
|1.2763
|1.2877
|24.00
|4070.92
|2655
|2006.05.18 20:30
|buy
|674
|0.16
|1.2848
|1.2831
|1.2945
|2656
|2006.05.18 23:47
|s/l
|674
|0.16
|1.2831
|1.2831
|1.2945
|-27.20
|4043.72
|2657
|2006.05.18 23:47
|buy
|675
|0.16
|1.2831
|1.2814
|1.2928
|2658
|2006.05.19 02:59
|s/l
|675
|0.16
|1.2814
|1.2814
|1.2928
|-28.51
|4015.21
|2659
|2006.05.19 06:35
|sell
|676
|0.16
|1.2758
|1.2775
|1.2661
|2660
|2006.05.19 08:29
|close
|676
|0.16
|1.2746
|1.2775
|1.2661
|19.20
|4034.41
|2661
|2006.05.19 09:29
|sell
|677
|0.16
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|2662
|2006.05.19 10:07
|close
|677
|0.16
|1.2731
|1.2758
|1.2644
|16.00
|4050.41
|2663
|2006.05.19 11:33
|sell
|678
|0.16
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|2664
|2006.05.19 11:55
|s/l
|678
|0.16
|1.2741
|1.2741
|1.2627
|-27.20
|4023.21
|2665
|2006.05.19 11:55
|sell
|679
|0.16
|1.2739
|1.2756
|1.2642
|2666
|2006.05.19 12:37
|s/l
|679
|0.16
|1.2756
|1.2756
|1.2642
|-27.20
|3996.01
|2667
|2006.05.19 13:54
|sell
|680
|0.16
|1.2769
|1.2786
|1.2672
|2668
|2006.05.21 17:49
|close
|680
|0.16
|1.2760
|1.2786
|1.2672
|14.40
|4010.41
|2669
|2006.05.22 02:18
|sell
|681
|0.16
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|2670
|2006.05.22 02:23
|modify
|681
|0.16
|1.2737
|1.2753
|1.2640
|2671
|2006.05.22 02:24
|modify
|681
|0.16
|1.2737
|1.2752
|1.2640
|2672
|2006.05.22 02:24
|close
|681
|0.16
|1.2725
|1.2752
|1.2640
|19.20
|4029.61
|2673
|2006.05.22 03:15
|sell
|682
|0.16
|1.2715
|1.2732
|1.2618
|2674
|2006.05.22 03:51
|s/l
|682
|0.16
|1.2732
|1.2732
|1.2618
|-27.20
|4002.41
|2675
|2006.05.22 03:52
|sell
|683
|0.16
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|2676
|2006.05.22 04:01
|s/l
|683
|0.16
|1.2748
|1.2748
|1.2634
|-27.20
|3975.21
|2677
|2006.05.22 04:24
|sell
|684
|0.16
|1.2759
|1.2776
|1.2662
|2678
|2006.05.22 05:05
|close
|684
|0.16
|1.2751
|1.2776
|1.2662
|12.80
|3988.01
|2679
|2006.05.22 07:09
|buy
|685
|0.16
|1.2762
|1.2745
|1.2859
|2680
|2006.05.22 08:42
|close
|685
|0.16
|1.2772
|1.2745
|1.2859
|16.00
|4004.01
|2681
|2006.05.23 01:10
|buy
|686
|0.16
|1.2868
|1.2851
|1.2965
|2682
|2006.05.23 02:11
|s/l
|686
|0.16
|1.2851
|1.2851
|1.2965
|-27.20
|3976.81
|2683
|2006.05.23 04:53
|sell
|687
|0.15
|1.2848
|1.2865
|1.2751
|2684
|2006.05.23 05:23
|modify
|687
|0.15
|1.2848
|1.2864
|1.2751
|2685
|2006.05.23 05:23
|close
|687
|0.15
|1.2838
|1.2864
|1.2751
|15.00
|3991.81
|2686
|2006.05.23 10:27
|sell
|688
|0.16
|1.2841
|1.2858
|1.2744
|2687
|2006.05.23 10:30
|s/l
|688
|0.16
|1.2858
|1.2858
|1.2744
|-27.20
|3964.61
|2688
|2006.05.23 10:31
|sell
|689
|0.15
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|2689
|2006.05.23 11:03
|close
|689
|0.15
|1.2843
|1.2871
|1.2757
|16.50
|3981.11
|2690
|2006.05.23 11:08
|buy
|690
|0.16
|1.2839
|1.2822
|1.2936
|2691
|2006.05.23 11:08
|s/l
|690
|0.16
|1.2822
|1.2822
|1.2936
|-27.20
|3953.91
|2692
|2006.05.23 15:54
|buy
|691
|0.15
|1.2859
|1.2842
|1.2956
|2693
|2006.05.23 16:08
|s/l
|691
|0.15
|1.2842
|1.2842
|1.2956
|-25.50
|3928.41
|2694
|2006.05.23 16:08
|buy
|692
|0.15
|1.2837
|1.2820
|1.2934
|2695
|2006.05.23 16:54
|s/l
|692
|0.15
|1.2820
|1.2820
|1.2934
|-25.50
|3902.91
|2696
|2006.05.23 20:14
|sell
|693
|0.15
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|2697
|2006.05.23 20:40
|close
|693
|0.15
|1.2792
|1.2825
|1.2711
|24.00
|3926.91
|2698
|2006.05.23 21:29
|sell
|694
|0.15
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|2699
|2006.05.23 22:35
|s/l
|694
|0.15
|1.2805
|1.2805
|1.2691
|-25.50
|3901.41
|2700
|2006.05.23 22:35
|sell
|695
|0.15
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|2701
|2006.05.23 23:28
|close
|695
|0.15
|1.2790
|1.2820
|1.2706
|19.50
|3920.91
|2702
|2006.05.24 02:27
|sell
|696
|0.15
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|2703
|2006.05.24 02:53
|s/l
|696
|0.15
|1.2812
|1.2812
|1.2698
|-25.50
|3895.41
|2704
|2006.05.24 02:53
|sell
|697
|0.15
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|2705
|2006.05.24 03:01
|s/l
|697
|0.15
|1.2827
|1.2827
|1.2713
|-25.50
|3869.91
|2706
|2006.05.24 07:13
|buy
|698
|0.15
|1.2859
|1.2842
|1.2956
|2707
|2006.05.24 08:45
|modify
|698
|0.15
|1.2859
|1.2844
|1.2956
|2708
|2006.05.24 08:45
|modify
|698
|0.15
|1.2859
|1.2846
|1.2956
|2709
|2006.05.24 08:45
|modify
|698
|0.15
|1.2859
|1.2847
|1.2956
|2710
|2006.05.24 08:45
|modify
|698
|0.15
|1.2859
|1.2848
|1.2956
|2711
|2006.05.24 08:45
|modify
|698
|0.15
|1.2859
|1.2850
|1.2956
|2712
|2006.05.24 09:11
|s/l
|698
|0.15
|1.2850
|1.2850
|1.2956
|-13.50
|3856.41
|2713
|2006.05.24 09:11
|buy
|699
|0.15
|1.2852
|1.2835
|1.2949
|2714
|2006.05.24 09:14
|s/l
|699
|0.15
|1.2835
|1.2835
|1.2949
|-25.50
|3830.91
|2715
|2006.05.24 09:14
|buy
|700
|0.15
|1.2834
|1.2817
|1.2931
|2716
|2006.05.24 10:01
|s/l
|700
|0.15
|1.2817
|1.2817
|1.2931
|-25.50
|3805.41
|2717
|2006.05.24 10:01
|buy
|701
|0.15
|1.2819
|1.2802
|1.2916
|2718
|2006.05.24 10:08
|s/l
|701
|0.15
|1.2802
|1.2802
|1.2916
|-25.50
|3779.91
|2719
|2006.05.24 10:08
|buy
|702
|0.15
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|2720
|2006.05.24 10:08
|s/l
|702
|0.15
|1.2787
|1.2787
|1.2901
|-25.50
|3754.41
|2721
|2006.05.24 10:08
|buy
|703
|0.15
|1.2788
|1.2771
|1.2885
|2722
|2006.05.24 10:11
|close
|703
|0.15
|1.2801
|1.2771
|1.2885
|19.50
|3773.91
|2723
|2006.05.24 10:11
|buy
|704
|0.15
|1.2804
|1.2787
|1.2901
|2724
|2006.05.24 10:19
|s/l
|704
|0.15
|1.2787
|1.2787
|1.2901
|-25.50
|3748.41
|2725
|2006.05.24 10:19
|buy
|705
|0.15
|1.2789
|1.2772
|1.2886
|2726
|2006.05.24 10:36
|s/l
|705
|0.15
|1.2772
|1.2772
|1.2886
|-25.50
|3722.91
|2727
|2006.05.24 18:47
|sell
|706
|0.15
|1.2770
|1.2787
|1.2673
|2728
|2006.05.24 21:05
|close
|706
|0.15
|1.2755
|1.2787
|1.2673
|22.50
|3745.41
|2729
|2006.05.25 03:38
|buy
|707
|0.15
|1.2766
|1.2749
|1.2863
|2730
|2006.05.25 04:35
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2750
|1.2863
|2731
|2006.05.25 04:35
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2751
|1.2863
|2732
|2006.05.25 04:35
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2752
|1.2863
|2733
|2006.05.25 04:39
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2753
|1.2863
|2734
|2006.05.25 04:39
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2754
|1.2863
|2735
|2006.05.25 04:40
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2755
|1.2863
|2736
|2006.05.25 04:40
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2756
|1.2863
|2737
|2006.05.25 04:40
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2757
|1.2863
|2738
|2006.05.25 04:40
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2758
|1.2863
|2739
|2006.05.25 04:40
|modify
|707
|0.15
|1.2766
|1.2759
|1.2863
|2740
|2006.05.25 04:40
|close
|707
|0.15
|1.2783
|1.2759
|1.2863
|25.50
|3770.91
|2741
|2006.05.25 10:11
|buy
|708
|0.15
|1.2759
|1.2742
|1.2856
|2742
|2006.05.25 10:22
|close
|708
|0.15
|1.2775
|1.2742
|1.2856
|24.00
|3794.91
|2743
|2006.05.25 19:32
|buy
|709
|0.15
|1.2798
|1.2781
|1.2895
|2744
|2006.05.25 19:49
|close
|709
|0.15
|1.2809
|1.2781
|1.2895
|16.50
|3811.41
|2745
|2006.05.25 19:59
|buy
|710
|0.15
|1.2798
|1.2781
|1.2895
|2746
|2006.05.25 20:07
|close
|710
|0.15
|1.2808
|1.2781
|1.2895
|15.00
|3826.41
|2747
|2006.05.25 21:24
|buy
|711
|0.15
|1.2782
|1.2765
|1.2879
|2748
|2006.05.25 23:15
|s/l
|711
|0.15
|1.2765
|1.2765
|1.2879
|-25.50
|3800.91
|2749
|2006.05.26 08:11
|buy
|712
|0.15
|1.2795
|1.2778
|1.2892
|2750
|2006.05.26 08:31
|modify
|712
|0.15
|1.2795
|1.2779
|1.2892
|2751
|2006.05.26 08:31
|close
|712
|0.15
|1.2807
|1.2779
|1.2892
|18.00
|3818.91
|2752
|2006.05.26 09:20
|buy
|713
|0.15
|1.2803
|1.2786
|1.2900
|2753
|2006.05.26 09:22
|s/l
|713
|0.15
|1.2786
|1.2786
|1.2900
|-25.50
|3793.41
|2754
|2006.05.26 09:22
|buy
|714
|0.15
|1.2788
|1.2771
|1.2885
|2755
|2006.05.26 09:30
|s/l
|714
|0.15
|1.2771
|1.2771
|1.2885
|-25.50
|3767.91
|2756
|2006.05.26 09:30
|buy
|715
|0.15
|1.2773
|1.2756
|1.2870
|2757
|2006.05.26 09:34
|s/l
|715
|0.15
|1.2756
|1.2756
|1.2870
|-25.50
|3742.41
|2758
|2006.05.26 13:37
|sell
|716
|0.15
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|2759
|2006.05.26 15:34
|close
|716
|0.15
|1.2721
|1.2749
|1.2635
|16.50
|3758.91
|2760
|2006.05.28 18:10
|buy
|717
|0.15
|1.2727
|1.2710
|1.2824
|2761
|2006.05.28 18:52
|close
|717
|0.15
|1.2737
|1.2710
|1.2824
|15.00
|3773.91
|2762
|2006.05.29 12:59
|sell
|718
|0.15
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|2763
|2006.05.29 13:00
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2765
|1.2652
|2764
|2006.05.29 13:00
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2764
|1.2652
|2765
|2006.05.29 13:02
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2763
|1.2652
|2766
|2006.05.29 13:02
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2762
|1.2652
|2767
|2006.05.29 13:08
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2761
|1.2652
|2768
|2006.05.29 13:10
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2760
|1.2652
|2769
|2006.05.29 13:16
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2759
|1.2652
|2770
|2006.05.29 13:17
|modify
|718
|0.15
|1.2749
|1.2758
|1.2652
|2771
|2006.05.29 17:23
|s/l
|718
|0.15
|1.2758
|1.2758
|1.2652
|-13.50
|3760.41
|2772
|2006.05.29 18:35
|sell
|719
|0.15
|1.2757
|1.2774
|1.2660
|2773
|2006.05.29 18:35
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2773
|1.2660
|2774
|2006.05.29 18:36
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2772
|1.2660
|2775
|2006.05.29 18:36
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2771
|1.2660
|2776
|2006.05.29 18:37
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2770
|1.2660
|2777
|2006.05.29 18:47
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2769
|1.2660
|2778
|2006.05.29 18:51
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2768
|1.2660
|2779
|2006.05.29 18:54
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2767
|1.2660
|2780
|2006.05.29 18:55
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2766
|1.2660
|2781
|2006.05.29 19:21
|modify
|719
|0.15
|1.2757
|1.2765
|1.2660
|2782
|2006.05.29 19:21
|close
|719
|0.15
|1.2749
|1.2765
|1.2660
|12.00
|3772.41
|2783
|2006.05.29 20:27
|sell
|720
|0.15
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|2784
|2006.05.29 20:29
|modify
|720
|0.15
|1.2756
|1.2772
|1.2659
|2785
|2006.05.29 20:31
|modify
|720
|0.15
|1.2756
|1.2771
|1.2659
|2786
|2006.05.29 20:41
|modify
|720
|0.15
|1.2756
|1.2770
|1.2659
|2787
|2006.05.29 20:41
|modify
|720
|0.15
|1.2756
|1.2769
|1.2659
|2788
|2006.05.29 20:41
|modify
|720
|0.15
|1.2756
|1.2768
|1.2659
|2789
|2006.05.29 21:54
|s/l
|720
|0.15
|1.2768
|1.2768
|1.2659
|-18.00
|3754.41
|2790
|2006.05.30 06:59
|buy
|721
|0.15
|1.2868
|1.2851
|1.2965
|2791
|2006.05.30 07:36
|s/l
|721
|0.15
|1.2851
|1.2851
|1.2965
|-25.50
|3728.91
|2792
|2006.05.30 08:10
|sell
|722
|0.15
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|2793
|2006.05.30 08:14
|close
|722
|0.15
|1.2842
|1.2866
|1.2752
|10.50
|3739.41
|2794
|2006.05.30 08:23
|buy
|723
|0.15
|1.2825
|1.2808
|1.2922
|2795
|2006.05.30 08:31
|s/l
|723
|0.15
|1.2808
|1.2808
|1.2922
|-25.50
|3713.91
|2796
|2006.05.30 08:31
|buy
|724
|0.14
|1.2810
|1.2793
|1.2907
|2797
|2006.05.30 08:38
|close
|724
|0.14
|1.2825
|1.2793
|1.2907
|21.00
|3734.91
|2798
|2006.05.30 08:39
|buy
|725
|0.15
|1.2825
|1.2808
|1.2922
|2799
|2006.05.30 08:45
|s/l
|725
|0.15
|1.2808
|1.2808
|1.2922
|-25.50
|3709.41
|2800
|2006.05.30 08:45
|buy
|726
|0.14
|1.2810
|1.2793
|1.2907
|2801
|2006.05.30 08:56
|close
|726
|0.14
|1.2825
|1.2793
|1.2907
|21.00
|3730.41
|2802
|2006.05.30 09:19
|sell
|727
|0.15
|1.2836
|1.2853
|1.2739
|2803
|2006.05.30 09:27
|s/l
|727
|0.15
|1.2853
|1.2853
|1.2739
|-25.50
|3704.91
|2804
|2006.05.30 09:27
|sell
|728
|0.14
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|2805
|2006.05.30 09:28
|close
|728
|0.14
|1.2846
|1.2869
|1.2755
|8.40
|3713.31
|2806
|2006.05.30 09:29
|sell
|729
|0.14
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|2807
|2006.05.30 09:52
|s/l
|729
|0.14
|1.2860
|1.2860
|1.2746
|-23.80
|3689.51
|2808
|2006.05.30 09:52
|sell
|730
|0.14
|1.2858
|1.2875
|1.2761
|2809
|2006.05.30 09:58
|s/l
|730
|0.14
|1.2875
|1.2875
|1.2761
|-23.80
|3665.71
|2810
|2006.05.30 13:16
|buy
|731
|0.14
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|2811
|2006.05.30 14:15
|close
|731
|0.14
|1.2884
|1.2859
|1.2973
|11.20
|3676.91
|2812
|2006.05.30 15:57
|buy
|732
|0.14
|1.2866
|1.2849
|1.2963
|2813
|2006.05.30 16:38
|close
|732
|0.14
|1.2874
|1.2849
|1.2963
|11.20
|3688.11
|2814
|2006.05.30 19:26
|buy
|733
|0.14
|1.2857
|1.2840
|1.2954
|2815
|2006.05.30 22:44
|close
|733
|0.14
|1.2864
|1.2840
|1.2954
|9.80
|3697.91
|2816
|2006.05.31 00:21
|sell
|734
|0.14
|1.2874
|1.2891
|1.2777
|2817
|2006.05.31 02:15
|modify
|734
|0.14
|1.2874
|1.2890
|1.2777
|2818
|2006.05.31 02:19
|s/l
|734
|0.14
|1.2890
|1.2890
|1.2777
|-22.40
|3675.51
|2819
|2006.05.31 03:37
|buy
|735
|0.14
|1.2883
|1.2866
|1.2980
|2820
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2867
|1.2980
|2821
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2868
|1.2980
|2822
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2869
|1.2980
|2823
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2870
|1.2980
|2824
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2871
|1.2980
|2825
|2006.05.31 03:41
|modify
|735
|0.14
|1.2883
|1.2872
|1.2980
|2826
|2006.05.31 03:59
|s/l
|735
|0.14
|1.2872
|1.2872
|1.2980
|-15.40
|3660.11
|2827
|2006.05.31 03:59
|buy
|736
|0.14
|1.2872
|1.2855
|1.2969
|2828
|2006.05.31 04:31
|s/l
|736
|0.14
|1.2855
|1.2855
|1.2969
|-23.80
|3636.31
|2829
|2006.05.31 11:01
|sell
|737
|0.14
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|2830
|2006.05.31 11:04
|close
|737
|0.14
|1.2847
|1.2871
|1.2757
|9.80
|3646.11
|2831
|2006.06.01 05:07
|sell
|738
|0.14
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|2832
|2006.06.01 05:17
|modify
|738
|0.14
|1.2795
|1.2811
|1.2698
|2833
|2006.06.01 05:19
|modify
|738
|0.14
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|2834
|2006.06.01 05:19
|close
|738
|0.14
|1.2782
|1.2810
|1.2698
|18.20
|3664.31
|2835
|2006.06.01 10:00
|sell
|739
|0.14
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|2836
|2006.06.01 10:03
|s/l
|739
|0.14
|1.2764
|1.2764
|1.2650
|-23.80
|3640.51
|2837
|2006.06.01 10:03
|sell
|740
|0.14
|1.2762
|1.2779
|1.2665
|2838
|2006.06.01 10:32
|s/l
|740
|0.14
|1.2779
|1.2779
|1.2665
|-23.80
|3616.71
|2839
|2006.06.01 10:32
|sell
|741
|0.14
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|2840
|2006.06.01 10:40
|s/l
|741
|0.14
|1.2794
|1.2794
|1.2680
|-23.80
|3592.91
|2841
|2006.06.01 10:40
|sell
|742
|0.14
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|2842
|2006.06.01 10:47
|s/l
|742
|0.14
|1.2810
|1.2810
|1.2696
|-23.80
|3569.11
|2843
|2006.06.01 12:21
|buy
|743
|0.14
|1.2812
|1.2795
|1.2909
|2844
|2006.06.01 15:08
|s/l
|743
|0.14
|1.2795
|1.2795
|1.2909
|-23.80
|3545.31
|2845
|2006.06.01 18:39
|buy
|744
|0.14
|1.2806
|1.2789
|1.2903
|2846
|2006.06.01 20:00
|close
|744
|0.14
|1.2817
|1.2789
|1.2903
|15.40
|3560.71
|2847
|2006.06.02 09:01
|buy
|745
|0.14
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|2848
|2006.06.02 09:05
|close
|745
|0.14
|1.2925
|1.2897
|1.3011
|15.40
|3576.11
|2849
|2006.06.02 09:28
|buy
|746
|0.14
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|2850
|2006.06.02 10:03
|s/l
|746
|0.14
|1.2897
|1.2897
|1.3011
|-23.80
|3552.31
|2851
|2006.06.02 10:03
|buy
|747
|0.14
|1.2900
|1.2883
|1.2997
|2852
|2006.06.02 10:06
|close
|747
|0.14
|1.2908
|1.2883
|1.2997
|11.20
|3563.51
|2853
|2006.06.02 10:06
|buy
|748
|0.14
|1.2907
|1.2890
|1.3004
|2854
|2006.06.02 10:07
|close
|748
|0.14
|1.2913
|1.2890
|1.3004
|8.40
|3571.91
|2855
|2006.06.02 10:09
|buy
|749
|0.14
|1.2907
|1.2890
|1.3004
|2856
|2006.06.02 10:10
|close
|749
|0.14
|1.2913
|1.2890
|1.3004
|8.40
|3580.31
|2857
|2006.06.02 10:19
|buy
|750
|0.14
|1.2907
|1.2890
|1.3004
|2858
|2006.06.02 10:21
|close
|750
|0.14
|1.2913
|1.2890
|1.3004
|8.40
|3588.71
|2859
|2006.06.02 11:14
|buy
|751
|0.14
|1.2923
|1.2906
|1.3020
|2860
|2006.06.02 11:20
|close
|751
|0.14
|1.2929
|1.2906
|1.3020
|8.40
|3597.11
|2861
|2006.06.02 11:22
|buy
|752
|0.14
|1.2923
|1.2906
|1.3020
|2862
|2006.06.02 11:40
|close
|752
|0.14
|1.2929
|1.2906
|1.3020
|8.40
|3605.51
|2863
|2006.06.02 11:53
|buy
|753
|0.14
|1.2923
|1.2906
|1.3020
|2864
|2006.06.02 12:47
|close
|753
|0.14
|1.2931
|1.2906
|1.3020
|11.20
|3616.71
|2865
|2006.06.02 13:07
|buy
|754
|0.14
|1.2929
|1.2912
|1.3026
|2866
|2006.06.04 20:50
|close
|754
|0.14
|1.2939
|1.2912
|1.3026
|14.00
|3630.71
|2867
|2006.06.05 01:16
|buy
|755
|0.14
|1.2940
|1.2923
|1.3037
|2868
|2006.06.05 01:32
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2924
|1.3037
|2869
|2006.06.05 01:32
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2925
|1.3037
|2870
|2006.06.05 01:44
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2926
|1.3037
|2871
|2006.06.05 01:58
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2927
|1.3037
|2872
|2006.06.05 02:00
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2929
|1.3037
|2873
|2006.06.05 02:01
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2930
|1.3037
|2874
|2006.06.05 02:03
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2931
|1.3037
|2875
|2006.06.05 02:07
|modify
|755
|0.14
|1.2940
|1.2932
|1.3037
|2876
|2006.06.05 02:07
|close
|755
|0.14
|1.2947
|1.2932
|1.3037
|9.80
|3640.51
|2877
|2006.06.05 04:11
|buy
|756
|0.14
|1.2955
|1.2938
|1.3052
|2878
|2006.06.05 04:14
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2939
|1.3052
|2879
|2006.06.05 04:31
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2940
|1.3052
|2880
|2006.06.05 04:32
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2941
|1.3052
|2881
|2006.06.05 04:32
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2942
|1.3052
|2882
|2006.06.05 04:32
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2943
|1.3052
|2883
|2006.06.05 04:32
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2944
|1.3052
|2884
|2006.06.05 04:35
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2945
|1.3052
|2885
|2006.06.05 04:35
|modify
|756
|0.14
|1.2955
|1.2946
|1.3052
|2886
|2006.06.05 04:35
|close
|756
|0.14
|1.2964
|1.2946
|1.3052
|12.60
|3653.11
|2887
|2006.06.05 05:22
|buy
|757
|0.14
|1.2964
|1.2947
|1.3061
|2888
|2006.06.05 08:38
|s/l
|757
|0.14
|1.2947
|1.2947
|1.3061
|-23.80
|3629.31
|2889
|2006.06.05 10:02
|sell
|758
|0.14
|1.2942
|1.2959
|1.2845
|2890
|2006.06.05 10:56
|close
|758
|0.14
|1.2935
|1.2959
|1.2845
|9.80
|3639.11
|2891
|2006.06.05 11:35
|sell
|759
|0.14
|1.2952
|1.2969
|1.2855
|2892
|2006.06.05 14:23
|close
|759
|0.14
|1.2945
|1.2969
|1.2855
|9.80
|3648.91
|2893
|2006.06.05 14:23
|buy
|760
|0.14
|1.2944
|1.2927
|1.3041
|2894
|2006.06.05 14:26
|close
|760
|0.14
|1.2951
|1.2927
|1.3041
|9.80
|3658.71
|2895
|2006.06.05 14:27
|buy
|761
|0.14
|1.2949
|1.2932
|1.3046
|2896
|2006.06.05 14:42
|s/l
|761
|0.14
|1.2932
|1.2932
|1.3046
|-23.80
|3634.91
|2897
|2006.06.05 20:05
|sell
|762
|0.14
|1.2904
|1.2921
|1.2807
|2898
|2006.06.05 20:55
|close
|762
|0.14
|1.2896
|1.2921
|1.2807
|11.20
|3646.11
|2899
|2006.06.06 03:44
|buy
|763
|0.14
|1.2915
|1.2898
|1.3012
|2900
|2006.06.06 04:49
|s/l
|763
|0.14
|1.2898
|1.2898
|1.3012
|-23.80
|3622.31
|2901
|2006.06.06 04:55
|buy
|764
|0.14
|1.2898
|1.2881
|1.2995
|2902
|2006.06.06 05:06
|modify
|764
|0.14
|1.2898
|1.2882
|1.2995
|2903
|2006.06.06 05:11
|modify
|764
|0.14
|1.2898
|1.2883
|1.2995
|2904
|2006.06.06 06:08
|s/l
|764
|0.14
|1.2883
|1.2883
|1.2995
|-21.00
|3601.31
|2905
|2006.06.06 11:21
|sell
|765
|0.14
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|2906
|2006.06.06 12:38
|s/l
|765
|0.14
|1.2838
|1.2838
|1.2724
|-23.80
|3577.51
|2907
|2006.06.06 12:38
|sell
|766
|0.14
|1.2836
|1.2853
|1.2739
|2908
|2006.06.06 12:46
|close
|766
|0.14
|1.2827
|1.2853
|1.2739
|12.60
|3590.11
|2909
|2006.06.06 14:43
|sell
|767
|0.14
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|2910
|2006.06.06 17:10
|modify
|767
|0.14
|1.2831
|1.2846
|1.2734
|2911
|2006.06.06 17:10
|modify
|767
|0.14
|1.2831
|1.2845
|1.2734
|2912
|2006.06.06 17:10
|modify
|767
|0.14
|1.2831
|1.2844
|1.2734
|2913
|2006.06.06 17:10
|modify
|767
|0.14
|1.2831
|1.2843
|1.2734
|2914
|2006.06.06 18:12
|close
|767
|0.14
|1.2822
|1.2843
|1.2734
|12.60
|3602.71
|2915
|2006.06.06 21:22
|sell
|768
|0.14
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|2916
|2006.06.07 00:27
|close
|768
|0.14
|1.2826
|1.2849
|1.2735
|9.02
|3611.73
|2917
|2006.06.07 03:56
|sell
|769
|0.14
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|2918
|2006.06.07 04:09
|s/l
|769
|0.14
|1.2828
|1.2828
|1.2714
|-23.80
|3587.93
|2919
|2006.06.07 08:21
|sell
|770
|0.14
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|2920
|2006.06.07 08:34
|close
|770
|0.14
|1.2786
|1.2809
|1.2695
|8.40
|3596.33
|2921
|2006.06.07 08:45
|sell
|771
|0.14
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|2922
|2006.06.07 09:15
|close
|771
|0.14
|1.2785
|1.2809
|1.2695
|9.80
|3606.13
|2923
|2006.06.07 10:15
|sell
|772
|0.14
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|2924
|2006.06.07 10:23
|close
|772
|0.14
|1.2777
|1.2804
|1.2690
|14.00
|3620.13
|2925
|2006.06.07 12:02
|sell
|773
|0.14
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|2926
|2006.06.07 13:01
|close
|773
|0.14
|1.2799
|1.2825
|1.2711
|12.60
|3632.73
|2927
|2006.06.07 14:12
|buy
|774
|0.14
|1.2790
|1.2773
|1.2887
|2928
|2006.06.07 14:33
|close
|774
|0.14
|1.2799
|1.2773
|1.2887
|12.60
|3645.33
|2929
|2006.06.07 15:54
|buy
|775
|0.14
|1.2792
|1.2775
|1.2889
|2930
|2006.06.07 17:57
|close
|775
|0.14
|1.2801
|1.2775
|1.2889
|12.60
|3657.93
|2931
|2006.06.07 20:47
|buy
|776
|0.14
|1.2793
|1.2776
|1.2890
|2932
|2006.06.07 21:27
|s/l
|776
|0.14
|1.2776
|1.2776
|1.2890
|-23.80
|3634.13
|2933
|2006.06.08 04:29
|sell
|777
|0.14
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|2934
|2006.06.08 04:30
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2782
|1.2669
|2935
|2006.06.08 06:08
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|2936
|2006.06.08 06:11
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|2937
|2006.06.08 06:15
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2779
|1.2669
|2938
|2006.06.08 06:17
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2778
|1.2669
|2939
|2006.06.08 06:27
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2777
|1.2669
|2940
|2006.06.08 06:39
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2776
|1.2669
|2941
|2006.06.08 06:40
|modify
|777
|0.14
|1.2766
|1.2775
|1.2669
|2942
|2006.06.08 07:48
|close
|777
|0.14
|1.2754
|1.2775
|1.2669
|16.80
|3650.93
|2943
|2006.06.08 12:08
|sell
|778
|0.14
|1.2656
|1.2673
|1.2559
|2944
|2006.06.08 13:03
|close
|778
|0.14
|1.2644
|1.2673
|1.2559
|16.80
|3667.73
|2945
|2006.06.08 15:26
|sell
|779
|0.14
|1.2650
|1.2667
|1.2553
|2946
|2006.06.08 21:16
|close
|779
|0.14
|1.2639
|1.2667
|1.2553
|15.40
|3683.13
|2947
|2006.06.09 04:10
|buy
|780
|0.15
|1.2645
|1.2628
|1.2742
|2948
|2006.06.09 04:10
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2629
|1.2742
|2949
|2006.06.09 04:12
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2630
|1.2742
|2950
|2006.06.09 04:12
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2631
|1.2742
|2951
|2006.06.09 04:14
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2632
|1.2742
|2952
|2006.06.09 04:32
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2633
|1.2742
|2953
|2006.06.09 04:33
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2634
|1.2742
|2954
|2006.06.09 04:33
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2635
|1.2742
|2955
|2006.06.09 04:33
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2636
|1.2742
|2956
|2006.06.09 04:34
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2637
|1.2742
|2957
|2006.06.09 04:36
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2638
|1.2742
|2958
|2006.06.09 05:08
|modify
|780
|0.15
|1.2645
|1.2639
|1.2742
|2959
|2006.06.09 05:08
|close
|780
|0.15
|1.2654
|1.2639
|1.2742
|13.50
|3696.63
|2960
|2006.06.09 06:51
|buy
|781
|0.15
|1.2653
|1.2636
|1.2750
|2961
|2006.06.09 06:52
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2637
|1.2750
|2962
|2006.06.09 06:52
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2638
|1.2750
|2963
|2006.06.09 07:01
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2639
|1.2750
|2964
|2006.06.09 07:01
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2640
|1.2750
|2965
|2006.06.09 07:01
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2641
|1.2750
|2966
|2006.06.09 07:02
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2642
|1.2750
|2967
|2006.06.09 07:02
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2643
|1.2750
|2968
|2006.06.09 07:02
|modify
|781
|0.15
|1.2653
|1.2644
|1.2750
|2969
|2006.06.09 07:02
|close
|781
|0.15
|1.2661
|1.2644
|1.2750
|12.00
|3708.63
|2970
|2006.06.09 08:06
|buy
|782
|0.15
|1.2651
|1.2634
|1.2748
|2971
|2006.06.09 08:06
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2635
|1.2748
|2972
|2006.06.09 08:06
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2636
|1.2748
|2973
|2006.06.09 08:07
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2637
|1.2748
|2974
|2006.06.09 08:10
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2638
|1.2748
|2975
|2006.06.09 08:14
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2639
|1.2748
|2976
|2006.06.09 08:14
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2640
|1.2748
|2977
|2006.06.09 08:15
|modify
|782
|0.15
|1.2651
|1.2641
|1.2748
|2978
|2006.06.09 08:15
|close
|782
|0.15
|1.2659
|1.2641
|1.2748
|12.00
|3720.63
|2979
|2006.06.09 08:30
|buy
|783
|0.15
|1.2639
|1.2622
|1.2736
|2980
|2006.06.09 08:30
|modify
|783
|0.15
|1.2639
|1.2623
|1.2736
|2981
|2006.06.09 08:30
|s/l
|783
|0.15
|1.2623
|1.2623
|1.2736
|-24.00
|3696.63
|2982
|2006.06.09 09:04
|sell
|784
|0.15
|1.2616
|1.2633
|1.2519
|2983
|2006.06.09 09:18
|s/l
|784
|0.15
|1.2633
|1.2633
|1.2519
|-25.50
|3671.13
|2984
|2006.06.09 09:19
|sell
|785
|0.15
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|2985
|2006.06.09 09:26
|s/l
|785
|0.15
|1.2650
|1.2650
|1.2536
|-25.50
|3645.63
|2986
|2006.06.09 09:26
|sell
|786
|0.14
|1.2648
|1.2665
|1.2551
|2987
|2006.06.09 09:29
|s/l
|786
|0.14
|1.2665
|1.2665
|1.2551
|-23.80
|3621.83
|2988
|2006.06.09 09:29
|sell
|787
|0.14
|1.2663
|1.2680
|1.2566
|2989
|2006.06.09 09:38
|modify
|787
|0.14
|1.2663
|1.2679
|1.2566
|2990
|2006.06.09 09:40
|modify
|787
|0.14
|1.2663
|1.2678
|1.2566
|2991
|2006.06.09 09:40
|modify
|787
|0.14
|1.2663
|1.2677
|1.2566
|2992
|2006.06.09 09:40
|modify
|787
|0.14
|1.2663
|1.2676
|1.2566
|2993
|2006.06.09 09:43
|modify
|787
|0.14
|1.2663
|1.2675
|1.2566
|2994
|2006.06.09 10:09
|s/l
|787
|0.14
|1.2675
|1.2675
|1.2566
|-16.80
|3605.03
|2995
|2006.06.09 10:42
|buy
|788
|0.14
|1.2648
|1.2631
|1.2745
|2996
|2006.06.09 10:52
|s/l
|788
|0.14
|1.2631
|1.2631
|1.2745
|-23.80
|3581.23
|2997
|2006.06.09 10:54
|buy
|789
|0.14
|1.2638
|1.2621
|1.2735
|2998
|2006.06.09 11:20
|s/l
|789
|0.14
|1.2621
|1.2621
|1.2735
|-23.80
|3557.43
|2999
|2006.06.11 20:56
|sell
|790
|0.14
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|3000
|2006.06.12 02:31
|s/l
|790
|0.14
|1.2641
|1.2641
|1.2527
|-23.18
|3534.24
|3001
|2006.06.12 03:35
|buy
|791
|0.14
|1.2619
|1.2602
|1.2716
|3002
|2006.06.12 03:37
|modify
|791
|0.14
|1.2619
|1.2603
|1.2716
|3003
|2006.06.12 03:42
|modify
|791
|0.14
|1.2619
|1.2604
|1.2716
|3004
|2006.06.12 03:43
|modify
|791
|0.14
|1.2619
|1.2605
|1.2716
|3005
|2006.06.12 04:08
|s/l
|791
|0.14
|1.2605
|1.2605
|1.2716
|-19.60
|3514.64
|3006
|2006.06.12 09:28
|sell
|792
|0.14
|1.2598
|1.2615
|1.2501
|3007
|2006.06.12 10:38
|close
|792
|0.14
|1.2591
|1.2615
|1.2501
|9.80
|3524.44
|3008
|2006.06.12 12:35
|sell
|793
|0.14
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|3009
|2006.06.12 14:33
|s/l
|793
|0.14
|1.2611
|1.2611
|1.2497
|-23.80
|3500.64
|3010
|2006.06.12 16:09
|buy
|794
|0.14
|1.2590
|1.2573
|1.2687
|3011
|2006.06.13 00:17
|s/l
|794
|0.14
|1.2573
|1.2573
|1.2687
|-24.95
|3475.69
|3012
|2006.06.13 01:27
|sell
|795
|0.14
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|3013
|2006.06.13 01:39
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|3014
|2006.06.13 01:40
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2598
|1.2486
|3015
|2006.06.13 01:41
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2597
|1.2486
|3016
|2006.06.13 01:41
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2596
|1.2486
|3017
|2006.06.13 01:41
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2595
|1.2486
|3018
|2006.06.13 02:04
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2594
|1.2486
|3019
|2006.06.13 02:04
|modify
|795
|0.14
|1.2583
|1.2593
|1.2486
|3020
|2006.06.13 02:04
|close
|795
|0.14
|1.2576
|1.2593
|1.2486
|9.80
|3485.49
|3021
|2006.06.13 03:14
|sell
|796
|0.14
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|3022
|2006.06.13 03:25
|s/l
|796
|0.14
|1.2589
|1.2589
|1.2475
|-23.80
|3461.69
|3023
|2006.06.13 03:25
|sell
|797
|0.14
|1.2587
|1.2604
|1.2490
|3024
|2006.06.13 03:25
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2603
|1.2490
|3025
|2006.06.13 03:26
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2602
|1.2490
|3026
|2006.06.13 03:27
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2601
|1.2490
|3027
|2006.06.13 03:28
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2600
|1.2490
|3028
|2006.06.13 03:29
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2599
|1.2490
|3029
|2006.06.13 03:30
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2598
|1.2490
|3030
|2006.06.13 03:31
|modify
|797
|0.14
|1.2587
|1.2597
|1.2490
|3031
|2006.06.13 03:31
|close
|797
|0.14
|1.2579
|1.2597
|1.2490
|11.20
|3472.89
|3032
|2006.06.13 03:31
|sell
|798
|0.14
|1.2578
|1.2595
|1.2481
|3033
|2006.06.13 03:37
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2594
|1.2481
|3034
|2006.06.13 03:37
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2593
|1.2481
|3035
|2006.06.13 03:37
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2592
|1.2481
|3036
|2006.06.13 03:37
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2591
|1.2481
|3037
|2006.06.13 03:37
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2590
|1.2481
|3038
|2006.06.13 03:38
|modify
|798
|0.14
|1.2578
|1.2589
|1.2481
|3039
|2006.06.13 03:38
|close
|798
|0.14
|1.2571
|1.2589
|1.2481
|9.80
|3482.69
|3040
|2006.06.13 03:38
|sell
|799
|0.14
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|3041
|2006.06.13 03:42
|modify
|799
|0.14
|1.2572
|1.2588
|1.2475
|3042
|2006.06.13 03:43
|modify
|799
|0.14
|1.2572
|1.2587
|1.2475
|3043
|2006.06.13 03:45
|modify
|799
|0.14
|1.2572
|1.2586
|1.2475
|3044
|2006.06.13 03:52
|modify
|799
|0.14
|1.2572
|1.2585
|1.2475
|3045
|2006.06.13 04:11
|s/l
|799
|0.14
|1.2585
|1.2585
|1.2475
|-18.20
|3464.49
|3046
|2006.06.13 06:47
|buy
|800
|0.14
|1.2588
|1.2571
|1.2685
|3047
|2006.06.13 08:03
|s/l
|800
|0.14
|1.2571
|1.2571
|1.2685
|-23.80
|3440.69
|3048
|2006.06.13 10:07
|buy
|801
|0.14
|1.2590
|1.2573
|1.2687
|3049
|2006.06.13 10:23
|s/l
|801
|0.14
|1.2573
|1.2573
|1.2687
|-23.80
|3416.89
|3050
|2006.06.13 10:23
|buy
|802
|0.14
|1.2574
|1.2557
|1.2671
|3051
|2006.06.13 11:00
|s/l
|802
|0.14
|1.2557
|1.2557
|1.2671
|-23.80
|3393.09
|3052
|2006.06.13 11:09
|sell
|803
|0.13
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|3053
|2006.06.13 13:03
|close
|803
|0.13
|1.2562
|1.2588
|1.2474
|11.70
|3404.79
|3054
|2006.06.13 21:26
|sell
|804
|0.14
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|3055
|2006.06.14 00:47
|s/l
|804
|0.14
|1.2566
|1.2566
|1.2452
|-23.18
|3381.61
|3056
|2006.06.14 03:09
|buy
|805
|0.13
|1.2572
|1.2555
|1.2669
|3057
|2006.06.14 03:24
|modify
|805
|0.13
|1.2572
|1.2556
|1.2669
|3058
|2006.06.14 03:24
|modify
|805
|0.13
|1.2572
|1.2557
|1.2669
|3059
|2006.06.14 03:25
|modify
|805
|0.13
|1.2572
|1.2558
|1.2669
|3060
|2006.06.14 03:25
|modify
|805
|0.13
|1.2572
|1.2559
|1.2669
|3061
|2006.06.14 03:25
|close
|805
|0.13
|1.2581
|1.2559
|1.2669
|11.70
|3393.31
|3062
|2006.06.14 06:14
|buy
|806
|0.13
|1.2576
|1.2559
|1.2673
|3063
|2006.06.14 08:29
|s/l
|806
|0.13
|1.2559
|1.2559
|1.2673
|-22.10
|3371.21
|3064
|2006.06.14 08:36
|sell
|807
|0.13
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|3065
|2006.06.14 08:37
|modify
|807
|0.13
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|3066
|2006.06.14 08:37
|modify
|807
|0.13
|1.2581
|1.2596
|1.2484
|3067
|2006.06.14 08:38
|modify
|807
|0.13
|1.2581
|1.2595
|1.2484
|3068
|2006.06.14 08:38
|modify
|807
|0.13
|1.2581
|1.2594
|1.2484
|3069
|2006.06.14 08:38
|close
|807
|0.13
|1.2571
|1.2594
|1.2484
|13.00
|3384.21
|3070
|2006.06.14 09:03
|sell
|808
|0.13
|1.2554
|1.2571
|1.2457
|3071
|2006.06.14 09:07
|s/l
|808
|0.13
|1.2571
|1.2571
|1.2457
|-22.10
|3362.11
|3072
|2006.06.14 09:07
|sell
|809
|0.13
|1.2566
|1.2583
|1.2469
|3073
|2006.06.14 09:16
|s/l
|809
|0.13
|1.2583
|1.2583
|1.2469
|-22.10
|3340.01
|3074
|2006.06.14 09:16
|sell
|810
|0.13
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|3075
|2006.06.14 09:18
|s/l
|810
|0.13
|1.2598
|1.2598
|1.2484
|-22.10
|3317.91
|3076
|2006.06.14 09:18
|sell
|811
|0.13
|1.2596
|1.2613
|1.2499
|3077
|2006.06.14 09:20
|s/l
|811
|0.13
|1.2613
|1.2613
|1.2499
|-22.10
|3295.81
|3078
|2006.06.14 14:41
|buy
|812
|0.13
|1.2598
|1.2581
|1.2695
|3079
|2006.06.14 18:02
|close
|812
|0.13
|1.2607
|1.2581
|1.2695
|11.70
|3307.51
|3080
|2006.06.15 03:15
|buy
|813
|0.13
|1.2614
|1.2597
|1.2711
|3081
|2006.06.15 04:09
|modify
|813
|0.13
|1.2614
|1.2598
|1.2711
|3082
|2006.06.15 04:30
|modify
|813
|0.13
|1.2614
|1.2599
|1.2711
|3083
|2006.06.15 04:35
|modify
|813
|0.13
|1.2614
|1.2600
|1.2711
|3084
|2006.06.15 04:36
|modify
|813
|0.13
|1.2614
|1.2601
|1.2711
|3085
|2006.06.15 04:36
|close
|813
|0.13
|1.2624
|1.2601
|1.2711
|13.00
|3320.51
|3086
|2006.06.15 07:08
|buy
|814
|0.13
|1.2607
|1.2590
|1.2704
|3087
|2006.06.15 07:23
|modify
|814
|0.13
|1.2607
|1.2591
|1.2704
|3088
|2006.06.15 07:24
|modify
|814
|0.13
|1.2607
|1.2592
|1.2704
|3089
|2006.06.15 07:52
|modify
|814
|0.13
|1.2607
|1.2593
|1.2704
|3090
|2006.06.15 07:53
|modify
|814
|0.13
|1.2607
|1.2594
|1.2704
|3091
|2006.06.15 07:53
|modify
|814
|0.13
|1.2607
|1.2595
|1.2704
|3092
|2006.06.15 07:53
|close
|814
|0.13
|1.2616
|1.2595
|1.2704
|11.70
|3332.21
|3093
|2006.06.15 08:14
|buy
|815
|0.13
|1.2610
|1.2593
|1.2707
|3094
|2006.06.15 08:18
|modify
|815
|0.13
|1.2610
|1.2594
|1.2707
|3095
|2006.06.15 08:18
|modify
|815
|0.13
|1.2610
|1.2595
|1.2707
|3096
|2006.06.15 08:18
|modify
|815
|0.13
|1.2610
|1.2596
|1.2707
|3097
|2006.06.15 08:18
|modify
|815
|0.13
|1.2610
|1.2597
|1.2707
|3098
|2006.06.15 08:18
|close
|815
|0.13
|1.2619
|1.2597
|1.2707
|11.70
|3343.91
|3099
|2006.06.15 08:30
|buy
|816
|0.13
|1.2610
|1.2593
|1.2707
|3100
|2006.06.15 08:31
|modify
|816
|0.13
|1.2610
|1.2594
|1.2707
|3101
|2006.06.15 08:33
|s/l
|816
|0.13
|1.2594
|1.2594
|1.2707
|-20.80
|3323.11
|3102
|2006.06.15 08:46
|buy
|817
|0.13
|1.2610
|1.2593
|1.2707
|3103
|2006.06.15 08:46
|modify
|817
|0.13
|1.2610
|1.2594
|1.2707
|3104
|2006.06.15 08:47
|modify
|817
|0.13
|1.2610
|1.2595
|1.2707
|3105
|2006.06.15 08:53
|modify
|817
|0.13
|1.2610
|1.2596
|1.2707
|3106
|2006.06.15 08:53
|modify
|817
|0.13
|1.2610
|1.2597
|1.2707
|3107
|2006.06.15 08:53
|close
|817
|0.13
|1.2619
|1.2597
|1.2707
|11.70
|3334.81
|3108
|2006.06.15 10:04
|buy
|818
|0.13
|1.2632
|1.2615
|1.2729
|3109
|2006.06.15 10:15
|close
|818
|0.13
|1.2639
|1.2615
|1.2729
|9.10
|3343.91
|3110
|2006.06.15 10:27
|buy
|819
|0.13
|1.2632
|1.2615
|1.2729
|3111
|2006.06.15 11:28
|s/l
|819
|0.13
|1.2615
|1.2615
|1.2729
|-22.10
|3321.81
|3112
|2006.06.15 11:29
|buy
|820
|0.13
|1.2609
|1.2592
|1.2706
|3113
|2006.06.15 12:00
|close
|820
|0.13
|1.2615
|1.2592
|1.2706
|7.80
|3329.61
|3114
|2006.06.15 13:19
|sell
|821
|0.13
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|3115
|2006.06.15 14:09
|close
|821
|0.13
|1.2615
|1.2642
|1.2528
|13.00
|3342.61
|3116
|2006.06.15 16:11
|sell
|822
|0.13
|1.2621
|1.2638
|1.2524
|3117
|2006.06.15 16:53
|s/l
|822
|0.13
|1.2638
|1.2638
|1.2524
|-22.10
|3320.51
|3118
|2006.06.16 05:48
|buy
|823
|0.13
|1.2658
|1.2641
|1.2755
|3119
|2006.06.16 05:51
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2642
|1.2755
|3120
|2006.06.16 05:51
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2643
|1.2755
|3121
|2006.06.16 05:51
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2644
|1.2755
|3122
|2006.06.16 06:33
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2645
|1.2755
|3123
|2006.06.16 06:33
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2646
|1.2755
|3124
|2006.06.16 06:33
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2647
|1.2755
|3125
|2006.06.16 06:33
|modify
|823
|0.13
|1.2658
|1.2648
|1.2755
|3126
|2006.06.16 07:25
|s/l
|823
|0.13
|1.2648
|1.2648
|1.2755
|-13.00
|3307.51
|3127
|2006.06.16 08:30
|buy
|824
|0.13
|1.2642
|1.2625
|1.2739
|3128
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2626
|1.2739
|3129
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2627
|1.2739
|3130
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2628
|1.2739
|3131
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2629
|1.2739
|3132
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2630
|1.2739
|3133
|2006.06.16 08:30
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2631
|1.2739
|3134
|2006.06.16 08:32
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2632
|1.2739
|3135
|2006.06.16 08:49
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2633
|1.2739
|3136
|2006.06.16 08:49
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2634
|1.2739
|3137
|2006.06.16 08:49
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2635
|1.2739
|3138
|2006.06.16 08:49
|modify
|824
|0.13
|1.2642
|1.2636
|1.2739
|3139
|2006.06.16 08:49
|close
|824
|0.13
|1.2652
|1.2636
|1.2739
|13.00
|3320.51
|3140
|2006.06.16 08:55
|buy
|825
|0.13
|1.2644
|1.2627
|1.2741
|3141
|2006.06.16 08:55
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2628
|1.2741
|3142
|2006.06.16 08:56
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2629
|1.2741
|3143
|2006.06.16 08:59
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2630
|1.2741
|3144
|2006.06.16 08:59
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2632
|1.2741
|3145
|2006.06.16 08:59
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2633
|1.2741
|3146
|2006.06.16 08:59
|modify
|825
|0.13
|1.2644
|1.2634
|1.2741
|3147
|2006.06.16 09:24
|s/l
|825
|0.13
|1.2634
|1.2634
|1.2741
|-13.00
|3307.51
|3148
|2006.06.16 12:43
|sell
|826
|0.13
|1.2628
|1.2645
|1.2531
|3149
|2006.06.16 14:30
|s/l
|826
|0.13
|1.2645
|1.2645
|1.2531
|-22.10
|3285.41
|3150
|2006.06.16 15:49
|buy
|827
|0.13
|1.2636
|1.2619
|1.2733
|3151
|2006.06.18 17:00
|modify
|827
|0.13
|1.2636
|1.2621
|1.2733
|3152
|2006.06.18 17:00
|modify
|827
|0.13
|1.2636
|1.2622
|1.2733
|3153
|2006.06.18 17:07
|modify
|827
|0.13
|1.2636
|1.2624
|1.2733
|3154
|2006.06.18 18:00
|close
|827
|0.13
|1.2647
|1.2624
|1.2733
|14.30
|3299.71
|3155
|2006.06.18 18:46
|buy
|828
|0.13
|1.2639
|1.2622
|1.2736
|3156
|2006.06.18 20:47
|s/l
|828
|0.13
|1.2622
|1.2622
|1.2736
|-22.10
|3277.61
|3157
|2006.06.19 01:57
|sell
|829
|0.13
|1.2595
|1.2612
|1.2498
|3158
|2006.06.19 02:17
|close
|829
|0.13
|1.2589
|1.2612
|1.2498
|7.80
|3285.41
|3159
|2006.06.19 03:57
|buy
|830
|0.13
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|3160
|2006.06.19 08:21
|s/l
|830
|0.13
|1.2575
|1.2575
|1.2689
|-22.10
|3263.31
|3161
|2006.06.19 11:05
|sell
|831
|0.13
|1.2563
|1.2580
|1.2466
|3162
|2006.06.19 12:00
|s/l
|831
|0.13
|1.2580
|1.2580
|1.2466
|-22.10
|3241.21
|3163
|2006.06.19 14:14
|sell
|832
|0.13
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|3164
|2006.06.19 20:10
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2588
|1.2475
|3165
|2006.06.19 20:35
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2587
|1.2475
|3166
|2006.06.19 20:43
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2586
|1.2475
|3167
|2006.06.19 20:43
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2585
|1.2475
|3168
|2006.06.19 20:44
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2584
|1.2475
|3169
|2006.06.19 20:44
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2583
|1.2475
|3170
|2006.06.19 20:45
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2582
|1.2475
|3171
|2006.06.19 20:46
|modify
|832
|0.13
|1.2572
|1.2580
|1.2475
|3172
|2006.06.19 21:01
|close
|832
|0.13
|1.2562
|1.2580
|1.2475
|13.00
|3254.21
|3173
|2006.06.19 21:35
|sell
|833
|0.13
|1.2569
|1.2586
|1.2472
|3174
|2006.06.20 01:30
|s/l
|833
|0.13
|1.2586
|1.2586
|1.2472
|-21.53
|3232.68
|3175
|2006.06.20 02:34
|buy
|834
|0.13
|1.2579
|1.2562
|1.2676
|3176
|2006.06.20 02:38
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2563
|1.2676
|3177
|2006.06.20 02:38
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2564
|1.2676
|3178
|2006.06.20 02:43
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2565
|1.2676
|3179
|2006.06.20 02:48
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2566
|1.2676
|3180
|2006.06.20 02:55
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2567
|1.2676
|3181
|2006.06.20 02:55
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2568
|1.2676
|3182
|2006.06.20 02:55
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2569
|1.2676
|3183
|2006.06.20 02:55
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2570
|1.2676
|3184
|2006.06.20 02:56
|modify
|834
|0.13
|1.2579
|1.2571
|1.2676
|3185
|2006.06.20 02:56
|close
|834
|0.13
|1.2589
|1.2571
|1.2676
|13.00
|3245.68
|3186
|2006.06.20 04:29
|buy
|835
|0.13
|1.2575
|1.2558
|1.2672
|3187
|2006.06.20 05:53
|s/l
|835
|0.13
|1.2558
|1.2558
|1.2672
|-22.10
|3223.58
|3188
|2006.06.20 06:19
|sell
|836
|0.13
|1.2565
|1.2582
|1.2468
|3189
|2006.06.20 06:26
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2581
|1.2468
|3190
|2006.06.20 06:28
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2580
|1.2468
|3191
|2006.06.20 06:28
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2579
|1.2468
|3192
|2006.06.20 06:31
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2578
|1.2468
|3193
|2006.06.20 08:07
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2577
|1.2468
|3194
|2006.06.20 08:10
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2576
|1.2468
|3195
|2006.06.20 08:11
|modify
|836
|0.13
|1.2565
|1.2575
|1.2468
|3196
|2006.06.20 08:11
|close
|836
|0.13
|1.2555
|1.2575
|1.2468
|13.00
|3236.58
|3197
|2006.06.20 10:12
|buy
|837
|0.13
|1.2563
|1.2546
|1.2660
|3198
|2006.06.20 10:22
|modify
|837
|0.13
|1.2563
|1.2547
|1.2660
|3199
|2006.06.20 10:25
|modify
|837
|0.13
|1.2563
|1.2548
|1.2660
|3200
|2006.06.20 10:25
|modify
|837
|0.13
|1.2563
|1.2549
|1.2660
|3201
|2006.06.20 10:25
|close
|837
|0.13
|1.2573
|1.2549
|1.2660
|13.00
|3249.58
|3202
|2006.06.20 10:26
|sell
|838
|0.13
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|3203
|2006.06.20 10:41
|modify
|838
|0.13
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|3204
|2006.06.20 10:44
|modify
|838
|0.13
|1.2581
|1.2596
|1.2484
|3205
|2006.06.20 10:44
|modify
|838
|0.13
|1.2581
|1.2595
|1.2484
|3206
|2006.06.20 10:44
|close
|838
|0.13
|1.2571
|1.2595
|1.2484
|13.00
|3262.58
|3207
|2006.06.20 11:45
|buy
|839
|0.13
|1.2562
|1.2545
|1.2659
|3208
|2006.06.20 12:07
|modify
|839
|0.13
|1.2562
|1.2546
|1.2659
|3209
|2006.06.20 12:14
|modify
|839
|0.13
|1.2562
|1.2547
|1.2659
|3210
|2006.06.20 12:14
|modify
|839
|0.13
|1.2562
|1.2548
|1.2659
|3211
|2006.06.20 12:14
|close
|839
|0.13
|1.2573
|1.2548
|1.2659
|14.30
|3276.88
|3212
|2006.06.20 12:28
|sell
|840
|0.13
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|3213
|2006.06.20 13:05
|s/l
|840
|0.13
|1.2597
|1.2597
|1.2483
|-22.10
|3254.78
|3214
|2006.06.20 14:19
|buy
|841
|0.13
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|3215
|2006.06.20 21:18
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2576
|1.2689
|3216
|2006.06.20 21:19
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2577
|1.2689
|3217
|2006.06.20 21:19
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2578
|1.2689
|3218
|2006.06.20 21:21
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2579
|1.2689
|3219
|2006.06.20 21:26
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2580
|1.2689
|3220
|2006.06.20 21:28
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2581
|1.2689
|3221
|2006.06.20 21:32
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2583
|1.2689
|3222
|2006.06.20 21:33
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2584
|1.2689
|3223
|2006.06.20 21:33
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2585
|1.2689
|3224
|2006.06.20 21:33
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2586
|1.2689
|3225
|2006.06.20 21:34
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2587
|1.2689
|3226
|2006.06.20 21:36
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2588
|1.2689
|3227
|2006.06.20 21:36
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2589
|1.2689
|3228
|2006.06.20 21:43
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2590
|1.2689
|3229
|2006.06.20 21:43
|modify
|841
|0.13
|1.2592
|1.2591
|1.2689
|3230
|2006.06.20 22:00
|close
|841
|0.13
|1.2609
|1.2591
|1.2689
|22.10
|3276.88
|3231
|2006.06.21 01:49
|buy
|842
|0.13
|1.2618
|1.2601
|1.2715
|3232
|2006.06.21 02:03
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2602
|1.2715
|3233
|2006.06.21 03:27
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2603
|1.2715
|3234
|2006.06.21 03:40
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2604
|1.2715
|3235
|2006.06.21 04:55
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2605
|1.2715
|3236
|2006.06.21 04:55
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2606
|1.2715
|3237
|2006.06.21 04:55
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2607
|1.2715
|3238
|2006.06.21 04:55
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2608
|1.2715
|3239
|2006.06.21 04:56
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2609
|1.2715
|3240
|2006.06.21 05:12
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2610
|1.2715
|3241
|2006.06.21 05:12
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2611
|1.2715
|3242
|2006.06.21 05:12
|modify
|842
|0.13
|1.2618
|1.2612
|1.2715
|3243
|2006.06.21 05:12
|close
|842
|0.13
|1.2629
|1.2612
|1.2715
|14.30
|3291.18
|3244
|2006.06.21 11:12
|buy
|843
|0.13
|1.2635
|1.2618
|1.2732
|3245
|2006.06.21 11:26
|modify
|843
|0.13
|1.2635
|1.2619
|1.2732
|3246
|2006.06.21 11:26
|modify
|843
|0.13
|1.2635
|1.2620
|1.2732
|3247
|2006.06.21 11:29
|modify
|843
|0.13
|1.2635
|1.2621
|1.2732
|3248
|2006.06.21 11:29
|close
|843
|0.13
|1.2643
|1.2621
|1.2732
|10.40
|3301.58
|3249
|2006.06.21 14:54
|buy
|844
|0.13
|1.2661
|1.2644
|1.2758
|3250
|2006.06.21 17:06
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2645
|1.2758
|3251
|2006.06.21 17:29
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2646
|1.2758
|3252
|2006.06.21 22:01
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2647
|1.2758
|3253
|2006.06.21 22:42
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2648
|1.2758
|3254
|2006.06.21 23:08
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2649
|1.2758
|3255
|2006.06.21 23:28
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2650
|1.2758
|3256
|2006.06.21 23:52
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2651
|1.2758
|3257
|2006.06.21 23:52
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2652
|1.2758
|3258
|2006.06.22 00:00
|modify
|844
|0.13
|1.2661
|1.2653
|1.2758
|3259
|2006.06.22 00:00
|close
|844
|0.13
|1.2670
|1.2653
|1.2758
|8.50
|3310.08
|3260
|2006.06.22 01:04
|buy
|845
|0.13
|1.2672
|1.2655
|1.2769
|3261
|2006.06.22 02:28
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2656
|1.2769
|3262
|2006.06.22 02:29
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2657
|1.2769
|3263
|2006.06.22 02:29
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2658
|1.2769
|3264
|2006.06.22 02:42
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2659
|1.2769
|3265
|2006.06.22 02:42
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2660
|1.2769
|3266
|2006.06.22 02:42
|modify
|845
|0.13
|1.2672
|1.2661
|1.2769
|3267
|2006.06.22 02:49
|s/l
|845
|0.13
|1.2661
|1.2661
|1.2769
|-14.30
|3295.78
|3268
|2006.06.22 04:26
|sell
|846
|0.13
|1.2643
|1.2660
|1.2546
|3269
|2006.06.22 04:38
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2659
|1.2546
|3270
|2006.06.22 04:39
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2658
|1.2546
|3271
|2006.06.22 04:39
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2657
|1.2546
|3272
|2006.06.22 04:39
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2656
|1.2546
|3273
|2006.06.22 04:44
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2655
|1.2546
|3274
|2006.06.22 04:45
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2654
|1.2546
|3275
|2006.06.22 04:45
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2653
|1.2546
|3276
|2006.06.22 04:45
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2652
|1.2546
|3277
|2006.06.22 04:46
|modify
|846
|0.13
|1.2643
|1.2651
|1.2546
|3278
|2006.06.22 04:46
|close
|846
|0.13
|1.2634
|1.2651
|1.2546
|11.70
|3307.48
|3279
|2006.06.22 11:30
|sell
|847
|0.13
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|3280
|2006.06.22 13:13
|close
|847
|0.13
|1.2570
|1.2597
|1.2483
|13.00
|3320.48
|3281
|2006.06.22 13:31
|sell
|848
|0.13
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|3282
|2006.06.22 14:02
|close
|848
|0.13
|1.2575
|1.2598
|1.2484
|7.80
|3328.28
|3283
|2006.06.22 14:36
|sell
|849
|0.13
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|3284
|2006.06.22 16:04
|close
|849
|0.13
|1.2576
|1.2600
|1.2486
|9.10
|3337.38
|3285
|2006.06.22 17:38
|buy
|850
|0.13
|1.2573
|1.2556
|1.2670
|3286
|2006.06.22 18:57
|close
|850
|0.13
|1.2580
|1.2556
|1.2670
|9.10
|3346.48
|3287
|2006.06.22 18:57
|sell
|851
|0.13
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|3288
|2006.06.22 21:07
|modify
|851
|0.13
|1.2579
|1.2595
|1.2482
|3289
|2006.06.22 21:07
|close
|851
|0.13
|1.2572
|1.2595
|1.2482
|9.10
|3355.58
|3290
|2006.06.23 02:27
|sell
|852
|0.13
|1.2578
|1.2595
|1.2481
|3291
|2006.06.23 02:55
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2594
|1.2481
|3292
|2006.06.23 03:17
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2593
|1.2481
|3293
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2592
|1.2481
|3294
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2591
|1.2481
|3295
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2590
|1.2481
|3296
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2589
|1.2481
|3297
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2588
|1.2481
|3298
|2006.06.23 03:18
|modify
|852
|0.13
|1.2578
|1.2587
|1.2481
|3299
|2006.06.23 03:18
|close
|852
|0.13
|1.2571
|1.2587
|1.2481
|9.10
|3364.68
|3300
|2006.06.23 03:19
|buy
|853
|0.13
|1.2570
|1.2553
|1.2667
|3301
|2006.06.23 03:20
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2554
|1.2667
|3302
|2006.06.23 03:22
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2555
|1.2667
|3303
|2006.06.23 03:22
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2556
|1.2667
|3304
|2006.06.23 03:22
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2557
|1.2667
|3305
|2006.06.23 03:22
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2558
|1.2667
|3306
|2006.06.23 03:31
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2559
|1.2667
|3307
|2006.06.23 03:31
|modify
|853
|0.13
|1.2570
|1.2560
|1.2667
|3308
|2006.06.23 03:31
|close
|853
|0.13
|1.2576
|1.2560
|1.2667
|7.80
|3372.48
|3309
|2006.06.23 03:45
|buy
|854
|0.13
|1.2573
|1.2556
|1.2670
|3310
|2006.06.23 03:47
|modify
|854
|0.13
|1.2573
|1.2557
|1.2670
|3311
|2006.06.23 03:47
|modify
|854
|0.13
|1.2573
|1.2558
|1.2670
|3312
|2006.06.23 03:47
|modify
|854
|0.13
|1.2573
|1.2559
|1.2670
|3313
|2006.06.23 03:49
|modify
|854
|0.13
|1.2573
|1.2560
|1.2670
|3314
|2006.06.23 04:10
|s/l
|854
|0.13
|1.2560
|1.2560
|1.2670
|-16.90
|3355.58
|3315
|2006.06.23 05:05
|sell
|855
|0.13
|1.2555
|1.2572
|1.2458
|3316
|2006.06.23 05:19
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2571
|1.2458
|3317
|2006.06.23 05:19
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2570
|1.2458
|3318
|2006.06.23 05:19
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2569
|1.2458
|3319
|2006.06.23 05:23
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2568
|1.2458
|3320
|2006.06.23 05:23
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2567
|1.2458
|3321
|2006.06.23 05:37
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2566
|1.2458
|3322
|2006.06.23 05:39
|modify
|855
|0.13
|1.2555
|1.2565
|1.2458
|3323
|2006.06.23 05:39
|close
|855
|0.13
|1.2548
|1.2565
|1.2458
|9.10
|3364.68
|3324
|2006.06.23 09:00
|sell
|856
|0.13
|1.2503
|1.2520
|1.2406
|3325
|2006.06.23 09:46
|s/l
|856
|0.13
|1.2520
|1.2520
|1.2406
|-22.10
|3342.58
|3326
|2006.06.23 09:46
|sell
|857
|0.13
|1.2518
|1.2535
|1.2421
|3327
|2006.06.23 15:58
|close
|857
|0.13
|1.2511
|1.2535
|1.2421
|9.10
|3351.68
|3328
|2006.06.25 19:19
|sell
|858
|0.13
|1.2515
|1.2532
|1.2418
|3329
|2006.06.25 20:36
|modify
|858
|0.13
|1.2515
|1.2531
|1.2418
|3330
|2006.06.25 20:40
|modify
|858
|0.13
|1.2515
|1.2530
|1.2418
|3331
|2006.06.25 20:41
|modify
|858
|0.13
|1.2515
|1.2529
|1.2418
|3332
|2006.06.25 20:42
|modify
|858
|0.13
|1.2515
|1.2528
|1.2418
|3333
|2006.06.25 20:42
|close
|858
|0.13
|1.2505
|1.2528
|1.2418
|13.00
|3364.68
|3334
|2006.06.25 21:33
|sell
|859
|0.13
|1.2519
|1.2536
|1.2422
|3335
|2006.06.25 22:21
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2535
|1.2422
|3336
|2006.06.25 23:59
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2534
|1.2422
|3337
|2006.06.26 00:03
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2533
|1.2422
|3338
|2006.06.26 00:17
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2532
|1.2422
|3339
|2006.06.26 00:17
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2531
|1.2422
|3340
|2006.06.26 00:18
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2530
|1.2422
|3341
|2006.06.26 00:19
|modify
|859
|0.13
|1.2519
|1.2529
|1.2422
|3342
|2006.06.26 00:19
|close
|859
|0.13
|1.2512
|1.2529
|1.2422
|9.67
|3374.36