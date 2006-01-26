Strategy Tester Report
Cyberia_Trader1[1].9_R2.2_AlertEuro

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersOneTradePerBar=true; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.1; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=111111;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-1625.64Gross profit7940.53Gross loss-9566.17
Profit factor0.83Expected payoff-1.89
Absolute drawdown1776.42Maximal drawdown2009.10 (38.40%)Relative drawdown38.40% (2009.10)
Total trades859Short positions (won %)385 (61.30%)Long positions (won %)474 (59.70%)
Profit trades (% of total)519 (60.42%)Loss trades (% of total)340 (39.58%)
Largestprofit trade72.00loss trade-37.42
Averageprofit trade15.30loss trade-28.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (267.02)consecutive losses (loss in money)9 (-205.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)267.02 (14)consecutive loss (count of losses)-205.98 (9)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 06:04buy10.211.20561.20391.2153
22006.01.04 07:00close10.211.20631.20391.215314.705014.70
32006.01.04 08:18buy20.211.20791.20621.2176
42006.01.04 08:37close20.211.20891.20621.217621.005035.70
52006.01.04 09:50buy30.211.20671.20501.2164
62006.01.04 09:54close30.211.20771.20501.216421.005056.70
72006.01.04 11:26buy40.211.20791.20621.2176
82006.01.04 11:59close40.211.20891.20621.217621.005077.70
92006.01.05 15:20buy50.211.20981.20811.2195
102006.01.05 16:51close50.211.21061.20811.219516.805094.50
112006.01.05 17:38buy60.211.20991.20821.2196
122006.01.05 19:02close60.211.21051.20821.219612.605107.10
132006.01.05 20:27buy70.211.21041.20871.2201
142006.01.05 20:48s/l70.211.20871.20871.2201-35.705071.40
152006.01.05 20:48buy80.211.20891.20721.2186
162006.01.06 01:14modify80.211.20891.20731.2186
172006.01.06 04:02modify80.211.20891.20741.2186
182006.01.06 04:04modify80.211.20891.20751.2186
192006.01.06 04:09modify80.211.20891.20761.2186
202006.01.06 04:13modify80.211.20891.20771.2186
212006.01.06 04:14modify80.211.20891.20781.2186
222006.01.06 04:14modify80.211.20891.20791.2186
232006.01.06 04:14modify80.211.20891.20801.2186
242006.01.06 04:15modify80.211.20891.20811.2186
252006.01.06 04:17modify80.211.20891.20821.2186
262006.01.06 04:17modify80.211.20891.20831.2186
272006.01.06 08:01close80.211.20981.20831.218617.185088.58
282006.01.06 08:36buy90.211.20911.20741.2188
292006.01.06 08:36modify90.211.20911.20751.2188
302006.01.06 08:37modify90.211.20911.20761.2188
312006.01.06 08:37modify90.211.20911.20771.2188
322006.01.06 08:37modify90.211.20911.20781.2188
332006.01.06 08:37modify90.211.20911.20791.2188
342006.01.06 08:37modify90.211.20911.20801.2188
352006.01.06 08:37modify90.211.20911.20821.2188
362006.01.06 08:37modify90.211.20911.20841.2188
372006.01.06 08:37modify90.211.20911.20861.2188
382006.01.06 08:37modify90.211.20911.20881.2188
392006.01.06 08:37modify90.211.20911.20891.2188
402006.01.06 08:37modify90.211.20911.20901.2188
412006.01.06 08:37modify90.211.20911.20911.2188
422006.01.06 08:37modify90.211.20911.20921.2188
432006.01.06 08:38modify90.211.20911.20951.2188
442006.01.06 08:38modify90.211.20911.20961.2188
452006.01.06 08:38modify90.211.20911.20971.2188
462006.01.06 08:38modify90.211.20911.20981.2188
472006.01.06 08:41modify90.211.20911.20991.2188
482006.01.06 08:41modify90.211.20911.21001.2188
492006.01.06 08:41modify90.211.20911.21011.2188
502006.01.06 08:41modify90.211.20911.21021.2188
512006.01.06 08:41modify90.211.20911.21031.2188
522006.01.06 08:42s/l90.211.21031.21031.218825.205113.78
532006.01.06 09:24buy100.211.21411.21241.2238
542006.01.06 09:50close100.211.21491.21241.223816.805130.58
552006.01.09 02:13sell110.211.21341.21511.2037
562006.01.09 02:22modify110.211.21341.21501.2037
572006.01.09 02:23modify110.211.21341.21491.2037
582006.01.09 02:23modify110.211.21341.21481.2037
592006.01.09 02:23modify110.211.21341.21471.2037
602006.01.09 02:23modify110.211.21341.21461.2037
612006.01.09 02:23close110.211.21271.21461.203714.705145.28
622006.01.09 07:40sell120.211.20841.21011.1987
632006.01.09 08:02close120.211.20771.21011.198714.705159.98
642006.01.09 09:21sell130.211.20841.21011.1987
652006.01.09 09:59close130.211.20771.21011.198714.705174.68
662006.01.09 10:25sell140.211.20801.20971.1983
672006.01.09 11:00close140.211.20731.20971.198314.705189.38
682006.01.09 12:32sell150.211.20691.20861.1972
692006.01.09 12:37s/l150.211.20861.20861.1972-35.705153.68
702006.01.09 12:37sell160.211.20841.21011.1987
712006.01.09 13:15close160.211.20761.21011.198716.805170.48
722006.01.09 14:12sell170.211.20841.21011.1987
732006.01.09 18:35close170.211.20761.21011.198716.805187.28
742006.01.09 20:11sell180.211.20791.20961.1982
752006.01.09 21:15modify180.211.20791.20951.1982
762006.01.09 21:15modify180.211.20791.20941.1982
772006.01.09 21:15close180.211.20711.20941.198216.805204.08
782006.01.09 22:13sell190.221.20671.20841.1970
792006.01.09 22:23close190.221.20621.20841.197011.005215.08
802006.01.10 02:07sell200.221.20631.20801.1966
812006.01.10 02:18modify200.221.20631.20791.1966
822006.01.10 02:27modify200.221.20631.20781.1966
832006.01.10 02:27modify200.221.20631.20771.1966
842006.01.10 02:27close200.221.20551.20771.196617.605232.68
852006.01.10 06:02buy210.221.20991.20821.2196
862006.01.10 06:23s/l210.221.20821.20821.2196-37.405195.28
872006.01.10 06:23buy220.221.20841.20671.2181
882006.01.10 06:45close220.221.20931.20671.218119.805215.08
892006.01.10 06:50buy230.221.20881.20711.2185
902006.01.10 08:00s/l230.221.20711.20711.2185-37.405177.68
912006.01.10 08:03buy240.211.20671.20501.2164
922006.01.10 08:33s/l240.211.20501.20501.2164-35.705141.98
932006.01.10 09:59sell250.211.20661.20831.1969
942006.01.10 11:05s/l250.211.20831.20831.1969-35.705106.28
952006.01.10 11:05sell260.211.20791.20961.1982
962006.01.10 11:36close260.211.20721.20961.198214.705120.98
972006.01.10 12:30sell270.211.20671.20841.1970
982006.01.10 17:23close270.211.20591.20841.197016.805137.78
992006.01.10 21:35sell280.211.20701.20871.1973
1002006.01.11 00:04modify280.211.20701.20851.1973
1012006.01.11 00:10modify280.211.20701.20841.1973
1022006.01.11 00:16modify280.211.20701.20831.1973
1032006.01.11 00:19modify280.211.20701.20821.1973
1042006.01.11 00:20modify280.211.20701.20811.1973
1052006.01.11 00:21modify280.211.20701.20801.1973
1062006.01.11 00:21close280.211.20631.20801.197315.625153.40
1072006.01.11 01:35sell290.211.20631.20801.1966
1082006.01.11 01:37modify290.211.20631.20791.1966
1092006.01.11 01:38modify290.211.20631.20781.1966
1102006.01.11 01:38modify290.211.20631.20771.1966
1112006.01.11 01:38modify290.211.20631.20761.1966
1122006.01.11 01:47modify290.211.20631.20751.1966
1132006.01.11 01:49modify290.211.20631.20741.1966
1142006.01.11 02:02modify290.211.20631.20731.1966
1152006.01.11 02:02close290.211.20571.20731.196612.605166.00
1162006.01.11 05:26sell300.211.20591.20761.1962
1172006.01.11 06:40s/l300.211.20761.20761.1962-35.705130.30
1182006.01.11 10:02buy310.211.21061.20891.2203
1192006.01.11 10:08close310.211.21121.20891.220312.605142.90
1202006.01.11 10:14buy320.211.21061.20891.2203
1212006.01.11 11:47modify320.211.21061.20901.2203
1222006.01.11 11:47close320.211.21161.20901.220321.005163.90
1232006.01.11 14:11buy330.211.21221.21051.2219
1242006.01.11 14:27close330.211.21321.21051.221921.005184.90
1252006.01.11 23:50buy340.211.21381.21211.2235
1262006.01.12 00:57modify340.211.21381.21221.2235
1272006.01.12 00:57modify340.211.21381.21231.2235
1282006.01.12 01:14close340.211.21451.21231.22359.535194.44
1292006.01.12 06:15buy350.211.21401.21231.2237
1302006.01.12 07:13s/l350.211.21231.21231.2237-35.705158.74
1312006.01.12 10:58sell360.211.20371.20541.1940
1322006.01.12 11:46close360.211.20271.20541.194021.005179.74
1332006.01.12 14:55sell370.221.20391.20561.1942
1342006.01.12 20:01close370.221.20301.20561.194219.805199.54
1352006.01.13 03:57buy380.221.20601.20431.2157
1362006.01.13 04:01modify380.221.20601.20441.2157
1372006.01.13 04:01modify380.221.20601.20451.2157
1382006.01.13 04:01modify380.221.20601.20461.2157
1392006.01.13 04:01close380.221.20671.20461.215715.405214.94
1402006.01.13 05:30buy390.221.20601.20431.2157
1412006.01.13 05:33modify390.221.20601.20441.2157
1422006.01.13 07:55s/l390.221.20441.20441.2157-35.205179.74
1432006.01.13 07:55buy400.221.20461.20291.2143
1442006.01.13 08:31modify400.221.20461.20301.2143
1452006.01.13 08:31modify400.221.20461.20311.2143
1462006.01.13 08:31modify400.221.20461.20321.2143
1472006.01.13 08:31modify400.221.20461.20331.2143
1482006.01.13 08:31modify400.221.20461.20341.2143
1492006.01.13 08:31close400.221.20581.20341.214326.405206.14
1502006.01.13 08:31sell410.221.20591.20761.1962
1512006.01.13 08:35s/l410.221.20761.20761.1962-37.405168.74
1522006.01.13 08:36sell420.211.20701.20871.1973
1532006.01.13 08:40s/l420.211.20871.20871.1973-35.705133.04
1542006.01.13 09:23buy430.211.20501.20331.2147
1552006.01.13 09:42modify430.211.20501.20341.2147
1562006.01.13 09:43modify430.211.20501.20351.2147
1572006.01.13 09:43close430.211.20621.20351.214725.205158.24
1582006.01.13 09:56buy440.211.20501.20331.2147
1592006.01.13 10:03close440.211.20571.20331.214714.705172.94
1602006.01.13 10:03sell450.211.20591.20761.1962
1612006.01.13 10:41s/l450.211.20761.20761.1962-35.705137.24
1622006.01.13 13:50buy460.211.21281.21111.2225
1632006.01.13 15:00close460.211.21371.21111.222518.905156.14
1642006.01.15 20:22buy470.211.21511.21341.2248
1652006.01.16 00:43s/l470.211.21341.21341.2248-37.425118.71
1662006.01.16 00:43buy480.211.21361.21191.2233
1672006.01.16 00:59close480.211.21451.21191.223318.905137.61
1682006.01.16 00:59buy490.211.21481.21311.2245
1692006.01.16 06:46s/l490.211.21311.21311.2245-35.705101.91
1702006.01.16 10:29sell500.211.21221.21391.2025
1712006.01.16 11:42modify500.211.21221.21381.2025
1722006.01.16 12:08modify500.211.21221.21371.2025
1732006.01.16 16:46modify500.211.21221.21361.2025
1742006.01.16 17:37modify500.211.21221.21351.2025
1752006.01.16 17:39modify500.211.21221.21341.2025
1762006.01.16 17:39modify500.211.21221.21331.2025
1772006.01.16 17:40modify500.211.21221.21321.2025
1782006.01.16 17:40modify500.211.21221.21311.2025
1792006.01.16 17:40modify500.211.21221.21301.2025
1802006.01.16 17:40modify500.211.21221.21291.2025
1812006.01.16 17:40modify500.211.21221.21281.2025
1822006.01.16 18:01close500.211.21151.21281.202514.705116.61
1832006.01.16 20:25sell510.211.20901.21071.1993
1842006.01.16 21:30s/l510.211.21071.21071.1993-35.705080.91
1852006.01.16 22:08sell520.211.21111.21281.2014
1862006.01.16 23:17modify520.211.21111.21271.2014
1872006.01.16 23:17modify520.211.21111.21261.2014
1882006.01.17 01:29s/l520.211.21261.21261.2014-30.585050.34
1892006.01.17 03:23buy530.211.21291.21121.2226
1902006.01.17 04:43s/l530.211.21121.21121.2226-35.705014.64
1912006.01.17 04:43buy540.211.21141.20971.2211
1922006.01.17 06:12s/l540.211.20971.20971.2211-35.704978.94
1932006.01.17 07:33sell550.211.20801.20971.1983
1942006.01.17 08:18close550.211.20721.20971.198316.804995.74
1952006.01.17 11:08sell560.211.20711.20881.1974
1962006.01.17 11:45close560.211.20631.20881.197416.805012.54
1972006.01.17 11:55sell570.211.20711.20881.1974
1982006.01.17 13:39s/l570.211.20881.20881.1974-35.704976.84
1992006.01.17 13:39sell580.211.20861.21031.1989
2002006.01.17 15:24s/l580.211.21031.21031.1989-35.704941.14
2012006.01.17 18:54buy590.201.21081.20911.2205
2022006.01.17 20:03s/l590.201.20911.20911.2205-34.004907.14
2032006.01.17 23:20buy600.201.20841.20671.2181
2042006.01.17 23:42modify600.201.20841.20681.2181
2052006.01.17 23:48modify600.201.20841.20691.2181
2062006.01.17 23:52modify600.201.20841.20701.2181
2072006.01.17 23:52modify600.201.20841.20711.2181
2082006.01.17 23:52close600.201.20931.20711.218118.004925.14
2092006.01.18 00:49sell610.201.20981.21151.2001
2102006.01.18 00:59modify610.201.20981.21141.2001
2112006.01.18 00:59modify610.201.20981.21131.2001
2122006.01.18 00:59modify610.201.20981.21121.2001
2132006.01.18 00:59modify610.201.20981.21111.2001
2142006.01.18 00:59close610.201.20891.21111.200118.004943.14
2152006.01.18 02:09sell620.201.20921.21091.1995
2162006.01.18 02:15modify620.201.20921.21081.1995
2172006.01.18 02:17modify620.201.20921.21071.1995
2182006.01.18 02:18modify620.201.20921.21061.1995
2192006.01.18 02:20modify620.201.20921.21051.1995
2202006.01.18 02:20modify620.201.20921.21041.1995
2212006.01.18 02:47s/l620.201.21041.21041.1995-24.004919.14
2222006.01.18 02:54sell630.201.21071.21241.2010
2232006.01.18 03:00s/l630.201.21241.21241.2010-34.004885.14
2242006.01.18 04:22buy640.201.21261.21091.2223
2252006.01.18 04:59s/l640.201.21091.21091.2223-34.004851.14
2262006.01.18 09:02buy650.201.21251.21081.2222
2272006.01.18 09:34modify650.201.21251.21101.2222
2282006.01.18 09:34close650.201.21421.21101.222234.004885.14
2292006.01.18 10:02buy660.201.21321.21151.2229
2302006.01.18 10:12s/l660.201.21151.21151.2229-34.004851.14
2312006.01.18 10:12buy670.201.21131.20961.2210
2322006.01.18 10:16s/l670.201.20961.20961.2210-34.004817.14
2332006.01.18 10:16buy680.201.20981.20811.2195
2342006.01.18 11:43s/l680.201.20811.20811.2195-34.004783.14
2352006.01.19 09:42sell690.201.20711.20881.1974
2362006.01.19 10:08s/l690.201.20881.20881.1974-34.004749.14
2372006.01.19 10:08sell700.201.20871.21041.1990
2382006.01.19 10:34s/l700.201.21041.21041.1990-34.004715.14
2392006.01.19 13:35buy710.191.20971.20801.2194
2402006.01.19 19:16s/l710.191.20801.20801.2194-32.304682.84
2412006.01.19 19:16buy720.191.20811.20641.2178
2422006.01.19 19:55close720.191.20891.20641.217815.204698.04
2432006.01.20 04:00sell730.191.20761.20931.1979
2442006.01.20 04:13s/l730.191.20931.20931.1979-32.304665.74
2452006.01.20 04:13sell740.191.20911.21081.1994
2462006.01.20 04:16modify740.191.20911.21071.1994
2472006.01.20 04:18modify740.191.20911.21061.1994
2482006.01.20 04:18modify740.191.20911.21051.1994
2492006.01.20 04:18modify740.191.20911.21041.1994
2502006.01.20 04:19modify740.191.20911.21031.1994
2512006.01.20 04:19close740.191.20831.21031.199415.204680.94
2522006.01.20 04:20sell750.191.20851.21021.1988
2532006.01.20 04:24modify750.191.20851.21011.1988
2542006.01.20 04:24modify750.191.20851.21001.1988
2552006.01.20 04:24modify750.191.20851.20991.1988
2562006.01.20 04:24modify750.191.20851.20981.1988
2572006.01.20 04:24close750.191.20781.20981.198813.304694.24
2582006.01.20 04:24sell760.191.20771.20941.1980
2592006.01.20 04:27modify760.191.20771.20931.1980
2602006.01.20 05:58modify760.191.20771.20921.1980
2612006.01.20 05:59modify760.191.20771.20911.1980
2622006.01.20 05:59close760.191.20691.20911.198015.204709.44
2632006.01.20 09:50buy770.191.20841.20671.2181
2642006.01.20 09:56modify770.191.20841.20681.2181
2652006.01.20 09:56modify770.191.20841.20691.2181
2662006.01.20 10:00modify770.191.20841.20701.2181
2672006.01.20 10:00modify770.191.20841.20711.2181
2682006.01.20 10:01modify770.191.20841.20721.2181
2692006.01.20 10:01close770.191.20981.20721.218126.604736.04
2702006.01.20 10:42buy780.201.20811.20641.2178
2712006.01.20 10:59modify780.201.20811.20651.2178
2722006.01.20 10:59modify780.201.20811.20661.2178
2732006.01.20 10:59modify780.201.20811.20671.2178
2742006.01.20 10:59modify780.201.20811.20681.2178
2752006.01.20 10:59modify780.201.20811.20691.2178
2762006.01.20 10:59close780.201.20951.20691.217828.004764.04
2772006.01.22 20:02buy790.201.22141.21971.2311
2782006.01.22 20:15close790.201.22231.21971.231118.004782.04
2792006.01.22 21:02buy800.201.22281.22111.2325
2802006.01.22 21:08close800.201.22361.22111.232516.004798.04
2812006.01.22 23:01buy810.201.22431.22261.2340
2822006.01.23 02:12close810.201.22511.22261.234014.364812.40
2832006.01.23 03:59buy820.201.22261.22091.2323
2842006.01.23 04:15close820.201.22361.22091.232320.004832.40
2852006.01.23 06:08buy830.201.22741.22571.2371
2862006.01.23 07:40close830.201.22841.22571.237120.004852.40
2872006.01.23 08:54buy840.201.22771.22601.2374
2882006.01.23 12:38close840.201.22871.22601.237420.004872.40
2892006.01.23 13:06buy850.201.22841.22671.2381
2902006.01.23 13:21close850.201.22941.22671.238120.004892.40
2912006.01.23 19:03buy860.201.22951.22781.2392
2922006.01.24 00:40modify860.201.22951.22791.2392
2932006.01.24 00:40modify860.201.22951.22801.2392
2942006.01.24 00:44modify860.201.22951.22811.2392
2952006.01.24 00:45modify860.201.22951.22821.2392
2962006.01.24 00:45modify860.201.22951.22831.2392
2972006.01.24 00:48modify860.201.22951.22841.2392
2982006.01.24 00:49modify860.201.22951.22851.2392
2992006.01.24 00:49modify860.201.22951.22871.2392
3002006.01.24 00:49close860.201.23091.22871.239226.364918.76
3012006.01.24 00:50sell870.201.23041.23211.2207
3022006.01.24 00:53modify870.201.23041.23201.2207
3032006.01.24 01:30modify870.201.23041.23191.2207
3042006.01.24 01:30close870.201.22971.23191.220714.004932.76
3052006.01.24 01:30buy880.201.22981.22811.2395
3062006.01.24 03:10s/l880.201.22811.22811.2395-34.004898.76
3072006.01.24 07:42sell890.201.22881.23051.2191
3082006.01.24 07:49modify890.201.22881.23041.2191
3092006.01.24 07:51modify890.201.22881.23031.2191
3102006.01.24 08:00close890.201.22811.23031.219114.004912.76
3112006.01.24 09:06sell900.201.22751.22921.2178
3122006.01.24 09:26modify900.201.22751.22911.2178
3132006.01.24 09:32modify900.201.22751.22901.2178
3142006.01.24 09:40modify900.201.22751.22891.2178
3152006.01.24 09:40modify900.201.22751.22881.2178
3162006.01.24 09:40close900.201.22651.22881.217820.004932.76
3172006.01.24 10:33sell910.201.22821.22991.2185
3182006.01.24 11:00modify910.201.22821.22981.2185
3192006.01.24 11:09modify910.201.22821.22971.2185
3202006.01.24 11:10modify910.201.22821.22961.2185
3212006.01.24 11:10close910.201.22731.22961.218518.004950.76
3222006.01.24 14:19buy920.201.22861.22691.2383
3232006.01.24 14:24s/l920.201.22691.22691.2383-34.004916.76
3242006.01.24 14:24buy930.201.22711.22541.2368
3252006.01.24 14:47modify930.201.22711.22551.2368
3262006.01.24 14:47close930.201.22791.22551.236816.004932.76
3272006.01.24 14:58buy940.201.22851.22681.2382
3282006.01.24 17:37s/l940.201.22681.22681.2382-34.004898.76
3292006.01.25 05:12buy950.201.23121.22951.2409
3302006.01.25 05:43s/l950.201.22951.22951.2409-34.004864.76
3312006.01.25 05:43buy960.201.22971.22801.2394
3322006.01.25 06:52modify960.201.22971.22811.2394
3332006.01.25 06:54modify960.201.22971.22821.2394
3342006.01.25 06:55modify960.201.22971.22831.2394
3352006.01.25 06:55close960.201.23071.22831.239420.004884.76
3362006.01.25 07:25buy970.201.22971.22801.2394
3372006.01.25 07:46modify970.201.22971.22811.2394
3382006.01.25 07:46close970.201.23071.22811.239420.004904.76
3392006.01.25 08:12buy980.201.22941.22771.2391
3402006.01.25 08:32s/l980.201.22771.22771.2391-34.004870.76
3412006.01.25 08:32buy990.201.22751.22581.2372
3422006.01.25 09:50s/l990.201.22581.22581.2372-34.004836.76
3432006.01.25 10:03sell1000.201.22681.22851.2171
3442006.01.25 10:42close1000.201.22591.22851.217118.004854.76
3452006.01.25 12:16sell1010.201.22601.22771.2163
3462006.01.25 12:26s/l1010.201.22771.22771.2163-34.004820.76
3472006.01.25 12:26sell1020.201.22751.22921.2178
3482006.01.25 13:55close1020.201.22651.22921.217820.004840.76
3492006.01.26 03:03buy1030.201.22551.22381.2352
3502006.01.26 03:56s/l1030.201.22381.22381.2352-34.004806.76
3512006.01.26 03:56buy1040.201.22401.22231.2337
3522006.01.26 04:00modify1040.201.22401.22241.2337
3532006.01.26 04:00modify1040.201.22401.22251.2337
3542006.01.26 04:11modify1040.201.22401.22261.2337
3552006.01.26 04:12modify1040.201.22401.22271.2337
3562006.01.26 04:12modify1040.201.22401.22281.2337
3572006.01.26 04:12modify1040.201.22401.22291.2337
3582006.01.26 04:12modify1040.201.22401.22301.2337
3592006.01.26 04:12modify1040.201.22401.22311.2337
3602006.01.26 04:38modify1040.201.22401.22321.2337
3612006.01.26 04:38modify1040.201.22401.22331.2337
3622006.01.26 04:38modify1040.201.22401.22341.2337
3632006.01.26 04:38modify1040.201.22401.22351.2337
3642006.01.26 04:38close1040.201.22541.22351.233728.004834.76
3652006.01.26 04:38sell1050.201.22541.22711.2157
3662006.01.26 04:48modify1050.201.22541.22701.2157
3672006.01.26 05:34modify1050.201.22541.22691.2157
3682006.01.26 05:34modify1050.201.22541.22681.2157
3692006.01.26 05:34modify1050.201.22541.22671.2157
3702006.01.26 05:34modify1050.201.22541.22661.2157
3712006.01.26 05:37modify1050.201.22541.22651.2157
3722006.01.26 05:39modify1050.201.22541.22641.2157
3732006.01.26 05:39modify1050.201.22541.22621.2157
3742006.01.26 05:39close1050.201.22431.22621.215722.004856.76
3752006.01.26 05:40buy1060.201.22431.22261.2340
3762006.01.26 06:57modify1060.201.22431.22271.2340
3772006.01.26 06:58modify1060.201.22431.22281.2340
3782006.01.26 06:58modify1060.201.22431.22291.2340
3792006.01.26 07:05modify1060.201.22431.22301.2340
3802006.01.26 07:06modify1060.201.22431.22311.2340
3812006.01.26 08:14modify1060.201.22431.22321.2340
3822006.01.26 08:33s/l1060.201.22321.22321.2340-22.004834.76
3832006.01.26 08:45sell1070.201.22521.22691.2155
3842006.01.26 09:28modify1070.201.22521.22681.2155
3852006.01.26 09:28modify1070.201.22521.22671.2155
3862006.01.26 09:28modify1070.201.22521.22661.2155
3872006.01.26 09:32modify1070.201.22521.22651.2155
3882006.01.26 09:32close1070.201.22421.22651.215520.004854.76
3892006.01.26 09:33buy1080.201.22421.22251.2339
3902006.01.26 10:02modify1080.201.22421.22261.2339
3912006.01.26 10:02modify1080.201.22421.22271.2339
3922006.01.26 10:02modify1080.201.22421.22281.2339
3932006.01.26 10:02close1080.201.22521.22281.233920.004874.76
3942006.01.26 12:11sell1090.201.22381.22551.2141
3952006.01.26 13:00close1090.201.22291.22551.214118.004892.76
3962006.01.26 19:24sell1100.201.22211.22381.2124
3972006.01.26 19:36close1100.201.22131.22381.212416.004908.76
3982006.01.27 00:24buy1110.201.22071.21901.2304
3992006.01.27 01:40modify1110.201.22071.21911.2304
4002006.01.27 01:40modify1110.201.22071.21921.2304
4012006.01.27 01:45modify1110.201.22071.21931.2304
4022006.01.27 02:12s/l1110.201.21931.21931.2304-28.004880.76
4032006.01.27 04:13buy1120.201.22051.21881.2302
4042006.01.27 04:29modify1120.201.22051.21901.2302
4052006.01.27 04:29modify1120.201.22051.21911.2302
4062006.01.27 04:29modify1120.201.22051.21921.2302
4072006.01.27 04:29close1120.201.22121.21921.230214.004894.76
4082006.01.27 07:23sell1130.201.21821.21991.2085
4092006.01.27 08:11modify1130.201.21821.21981.2085
4102006.01.27 08:11modify1130.201.21821.21961.2085
4112006.01.27 08:11close1130.201.21721.21961.208520.004914.76
4122006.01.27 08:30sell1140.201.21931.22101.2096
4132006.01.27 08:32s/l1140.201.22101.22101.2096-34.004880.76
4142006.01.27 08:32sell1150.201.22081.22251.2111
4152006.01.27 08:38s/l1150.201.22251.22251.2111-34.004846.76
4162006.01.27 08:38sell1160.201.22231.22401.2126
4172006.01.27 08:39modify1160.201.22231.22391.2126
4182006.01.27 08:39modify1160.201.22231.22381.2126
4192006.01.27 08:49modify1160.201.22231.22371.2126
4202006.01.27 09:01close1160.201.22161.22371.212614.004860.76
4212006.01.27 10:02buy1170.201.22091.21921.2306
4222006.01.27 10:06s/l1170.201.21921.21921.2306-34.004826.76
4232006.01.27 10:06buy1180.201.21941.21771.2291
4242006.01.27 10:20s/l1180.201.21771.21771.2291-34.004792.76
4252006.01.27 15:19sell1190.201.21091.21261.2012
4262006.01.27 15:52close1190.201.21001.21261.201218.004810.76
4272006.01.30 00:20sell1200.201.20971.21141.2000
4282006.01.30 03:04s/l1200.201.21141.21141.2000-34.004776.76
4292006.01.30 03:22buy1210.201.20991.20821.2196
4302006.01.30 03:31s/l1210.201.20821.20821.2196-34.004742.76
4312006.01.30 04:47sell1220.201.20951.21121.1998
4322006.01.30 05:24modify1220.201.20951.21111.1998
4332006.01.30 05:25modify1220.201.20951.21101.1998
4342006.01.30 05:25modify1220.201.20951.21091.1998
4352006.01.30 05:26modify1220.201.20951.21081.1998
4362006.01.30 05:26close1220.201.20871.21081.199816.004758.76
4372006.01.30 06:06sell1230.201.20881.21051.1991
4382006.01.30 06:23modify1230.201.20881.21041.1991
4392006.01.30 07:33modify1230.201.20881.21031.1991
4402006.01.30 07:33close1230.201.20811.21031.199114.004772.76
4412006.01.30 08:42sell1240.201.20901.21071.1993
4422006.01.30 08:46modify1240.201.20901.21061.1993
4432006.01.30 08:47modify1240.201.20901.21051.1993
4442006.01.30 08:47modify1240.201.20901.21041.1993
4452006.01.30 08:47close1240.201.20821.21041.199316.004788.76
4462006.01.30 10:06sell1250.201.20891.21061.1992
4472006.01.30 10:12close1250.201.20811.21061.199216.004804.76
4482006.01.30 10:29sell1260.201.20891.21061.1992
4492006.01.30 13:22close1260.201.20821.21061.199214.004818.76
4502006.01.30 14:20sell1270.201.20851.21021.1988
4512006.01.30 21:04s/l1270.201.21021.21021.1988-34.004784.76
4522006.01.31 03:30buy1280.201.20961.20791.2193
4532006.01.31 03:31modify1280.201.20961.20801.2193
4542006.01.31 03:32modify1280.201.20961.20811.2193
4552006.01.31 04:05modify1280.201.20961.20821.2193
4562006.01.31 04:05modify1280.201.20961.20831.2193
4572006.01.31 04:05modify1280.201.20961.20841.2193
4582006.01.31 04:12modify1280.201.20961.20851.2193
4592006.01.31 04:14modify1280.201.20961.20861.2193
4602006.01.31 04:14modify1280.201.20961.20871.2193
4612006.01.31 04:14modify1280.201.20961.20881.2193
4622006.01.31 04:14close1280.201.21061.20881.219320.004804.76
4632006.01.31 08:22buy1290.201.21101.20931.2207
4642006.01.31 08:34modify1290.201.21101.20941.2207
4652006.01.31 08:34modify1290.201.21101.20951.2207
4662006.01.31 08:55modify1290.201.21101.20961.2207
4672006.01.31 08:58modify1290.201.21101.20971.2207
4682006.01.31 08:58close1290.201.21181.20971.220716.004820.76
4692006.01.31 14:15buy1300.201.21601.21431.2257
4702006.01.31 14:18close1300.201.21681.21431.225716.004836.76
4712006.01.31 14:20buy1310.201.21611.21441.2258
4722006.01.31 14:22s/l1310.201.21441.21441.2258-34.004802.76
4732006.01.31 14:22buy1320.201.21431.21261.2240
4742006.01.31 14:30s/l1320.201.21261.21261.2240-34.004768.76
4752006.01.31 14:30buy1330.201.21261.21091.2223
4762006.01.31 14:45close1330.201.21331.21091.222314.004782.76
4772006.01.31 14:45buy1340.201.21341.21171.2231
4782006.01.31 14:47close1340.201.21411.21171.223114.004796.76
4792006.01.31 14:47buy1350.201.21431.21261.2240
4802006.01.31 15:00close1350.201.21501.21261.224014.004810.76
4812006.01.31 19:10buy1360.201.21421.21251.2239
4822006.01.31 21:04close1360.201.21491.21251.223914.004824.76
4832006.02.01 03:34sell1370.201.21451.21621.2048
4842006.02.01 03:52modify1370.201.21451.21611.2048
4852006.02.01 03:54modify1370.201.21451.21601.2048
4862006.02.01 04:04close1370.201.21381.21601.204814.004838.76
4872006.02.01 18:41sell1380.201.20651.20821.1968
4882006.02.01 19:19s/l1380.201.20821.20821.1968-34.004804.76
4892006.02.01 19:19sell1390.201.20801.20971.1983
4902006.02.01 19:20close1390.201.20741.20971.198312.004816.76
4912006.02.01 19:20sell1400.201.20731.20901.1976
4922006.02.01 20:01close1400.201.20681.20901.197610.004826.76
4932006.02.01 21:11sell1410.201.20721.20891.1975
4942006.02.01 22:43close1410.201.20671.20891.197510.004836.76
4952006.02.02 01:54sell1420.201.20481.20651.1951
4962006.02.02 02:15s/l1420.201.20651.20651.1951-34.004802.76
4972006.02.02 02:15sell1430.201.20631.20801.1966
4982006.02.02 02:19modify1430.201.20631.20781.1966
4992006.02.02 02:19close1430.201.20551.20781.196616.004818.76
5002006.02.02 02:59sell1440.201.20621.20791.1965
5012006.02.02 03:35modify1440.201.20621.20781.1965
5022006.02.02 03:35close1440.201.20561.20781.196512.004830.76
5032006.02.02 03:35buy1450.201.20551.20381.2152
5042006.02.02 04:31close1450.201.20621.20381.215214.004844.76
5052006.02.02 04:31sell1460.201.20611.20781.1964
5062006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20771.1964
5072006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20761.1964
5082006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20751.1964
5092006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20741.1964
5102006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20731.1964
5112006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20721.1964
5122006.02.02 08:55modify1460.201.20611.20711.1964
5132006.02.02 08:58modify1460.201.20611.20701.1964
5142006.02.02 08:58modify1460.201.20611.20691.1964
5152006.02.02 08:58modify1460.201.20611.20681.1964
5162006.02.02 08:58modify1460.201.20611.20671.1964
5172006.02.02 09:00close1460.201.20481.20671.196426.004870.76
5182006.02.02 09:14sell1470.201.20541.20711.1957
5192006.02.02 10:09s/l1470.201.20711.20711.1957-34.004836.76
5202006.02.02 18:54buy1480.201.20791.20621.2176
5212006.02.02 19:13close1480.201.20851.20621.217612.004848.76
5222006.02.02 19:20sell1490.201.20901.21071.1993
5232006.02.02 20:11s/l1490.201.21071.21071.1993-34.004814.76
5242006.02.03 09:00sell1500.201.20111.20281.1914
5252006.02.03 09:02close1500.201.20041.20281.191414.004828.76
5262006.02.03 10:00sell1510.201.19881.20051.1891
5272006.02.03 10:08s/l1510.201.20051.20051.1891-34.004794.76
5282006.02.03 10:08sell1520.201.20031.20201.1906
5292006.02.03 10:11close1520.201.19941.20201.190618.004812.76
5302006.02.03 10:11sell1530.201.19931.20101.1896
5312006.02.03 11:04s/l1530.201.20101.20101.1896-34.004778.76
5322006.02.03 11:05sell1540.201.20101.20271.1913
5332006.02.03 11:34s/l1540.201.20271.20271.1913-34.004744.76
5342006.02.03 11:34sell1550.201.20251.20421.1928
5352006.02.03 12:00close1550.201.20181.20421.192814.004758.76
5362006.02.05 20:12buy1560.201.20311.20141.2128
5372006.02.05 22:35s/l1560.201.20141.20141.2128-34.004724.76
5382006.02.06 01:31buy1570.201.20191.20021.2116
5392006.02.06 02:02modify1570.201.20191.20031.2116
5402006.02.06 02:27s/l1570.201.20031.20031.2116-32.004692.76
5412006.02.06 05:25sell1580.201.19951.20121.1898
5422006.02.06 05:52modify1580.201.19951.20111.1898
5432006.02.06 05:59modify1580.201.19951.20101.1898
5442006.02.06 05:59modify1580.201.19951.20091.1898
5452006.02.06 06:12modify1580.201.19951.20081.1898
5462006.02.06 06:13modify1580.201.19951.20071.1898
5472006.02.06 06:17modify1580.201.19951.20061.1898
5482006.02.06 06:17close1580.201.19851.20061.189820.004712.76
5492006.02.06 07:54sell1590.201.19851.20021.1888
5502006.02.06 08:20modify1590.201.19851.20011.1888
5512006.02.06 08:21modify1590.201.19851.20001.1888
5522006.02.06 08:22modify1590.201.19851.19991.1888
5532006.02.06 08:22close1590.201.19761.19991.188818.004730.76
5542006.02.06 09:11sell1600.201.19781.19951.1881
5552006.02.06 09:58modify1600.201.19781.19941.1881
5562006.02.06 09:58modify1600.201.19781.19931.1881
5572006.02.06 10:03modify1600.201.19781.19921.1881
5582006.02.06 10:03modify1600.201.19781.19911.1881
5592006.02.06 10:03close1600.201.19681.19911.188120.004750.76
5602006.02.06 17:33sell1610.201.19701.19871.1873
5612006.02.06 18:49modify1610.201.19701.19861.1873
5622006.02.06 18:49modify1610.201.19701.19851.1873
5632006.02.06 18:57modify1610.201.19701.19841.1873
5642006.02.06 18:57close1610.201.19601.19841.187320.004770.76
5652006.02.06 18:58buy1620.201.19601.19431.2057
5662006.02.06 21:38modify1620.201.19601.19441.2057
5672006.02.06 21:38close1620.201.19681.19441.205716.004786.76
5682006.02.06 21:38sell1630.201.19681.19851.1871
5692006.02.07 01:44s/l1630.201.19851.19851.1871-33.124753.64
5702006.02.07 02:20buy1640.201.19731.19561.2070
5712006.02.07 02:49modify1640.201.19731.19571.2070
5722006.02.07 02:49modify1640.201.19731.19581.2070
5732006.02.07 02:49modify1640.201.19731.19591.2070
5742006.02.07 02:49modify1640.201.19731.19601.2070
5752006.02.07 02:49modify1640.201.19731.19611.2070
5762006.02.07 02:50modify1640.201.19731.19621.2070
5772006.02.07 02:50close1640.201.19821.19621.207018.004771.64
5782006.02.07 06:56buy1650.201.19841.19671.2081
5792006.02.07 07:21s/l1650.201.19671.19671.2081-34.004737.64
5802006.02.07 07:21buy1660.201.19701.19531.2067
5812006.02.07 08:23modify1660.201.19701.19541.2067
5822006.02.07 08:23modify1660.201.19701.19551.2067
5832006.02.07 08:24modify1660.201.19701.19561.2067
5842006.02.07 08:24modify1660.201.19701.19571.2067
5852006.02.07 08:24modify1660.201.19701.19581.2067
5862006.02.07 08:24modify1660.201.19701.19591.2067
5872006.02.07 08:24close1660.201.19821.19591.206724.004761.64
5882006.02.07 09:16buy1670.201.19751.19581.2072
5892006.02.07 09:20modify1670.201.19751.19591.2072
5902006.02.07 09:23modify1670.201.19751.19601.2072
5912006.02.07 09:23close1670.201.19841.19601.207218.004779.64
5922006.02.07 09:47buy1680.201.19751.19581.2072
5932006.02.07 10:38s/l1680.201.19581.19581.2072-34.004745.64
5942006.02.07 11:11sell1690.201.19631.19801.1866
5952006.02.07 12:55s/l1690.201.19801.19801.1866-34.004711.64
5962006.02.07 16:34sell1700.201.19801.19971.1883
5972006.02.07 19:58modify1700.201.19801.19961.1883
5982006.02.07 20:03modify1700.201.19801.19951.1883
5992006.02.07 20:04modify1700.201.19801.19941.1883
6002006.02.07 20:08modify1700.201.19801.19931.1883
6012006.02.07 20:08modify1700.201.19801.19921.1883
6022006.02.07 20:08close1700.201.19681.19921.188324.004735.64
6032006.02.08 00:56sell1710.201.19751.19921.1878
6042006.02.08 02:17modify1710.201.19751.19911.1878
6052006.02.08 02:17modify1710.201.19751.19901.1878
6062006.02.08 02:17modify1710.201.19751.19891.1878
6072006.02.08 02:18modify1710.201.19751.19881.1878
6082006.02.08 02:19modify1710.201.19751.19871.1878
6092006.02.08 02:19modify1710.201.19751.19861.1878
6102006.02.08 03:02modify1710.201.19751.19851.1878
6112006.02.08 03:10modify1710.201.19751.19841.1878
6122006.02.08 03:10close1710.201.19671.19841.187816.004751.64
6132006.02.08 03:23sell1720.201.19791.19961.1882
6142006.02.08 03:24modify1720.201.19791.19951.1882
6152006.02.08 03:26modify1720.201.19791.19941.1882
6162006.02.08 03:30modify1720.201.19791.19931.1882
6172006.02.08 03:30modify1720.201.19791.19921.1882
6182006.02.08 03:33modify1720.201.19791.19911.1882
6192006.02.08 03:34modify1720.201.19791.19901.1882
6202006.02.08 03:35modify1720.201.19791.19891.1882
6212006.02.08 03:35modify1720.201.19791.19881.1882
6222006.02.08 03:54modify1720.201.19791.19871.1882
6232006.02.08 03:54close1720.201.19701.19871.188218.004769.64
6242006.02.08 04:25sell1730.201.19781.19951.1881
6252006.02.08 04:30modify1730.201.19781.19941.1881
6262006.02.08 04:31modify1730.201.19781.19931.1881
6272006.02.08 04:31modify1730.201.19781.19921.1881
6282006.02.08 04:34modify1730.201.19781.19911.1881
6292006.02.08 04:35modify1730.201.19781.19901.1881
6302006.02.08 04:35modify1730.201.19781.19891.1881
6312006.02.08 04:36modify1730.201.19781.19881.1881
6322006.02.08 04:44modify1730.201.19781.19871.1881
6332006.02.08 05:28close1730.201.19691.19871.188118.004787.64
6342006.02.08 08:34sell1740.201.19611.19781.1864
6352006.02.08 08:59modify1740.201.19611.19771.1864
6362006.02.08 08:59modify1740.201.19611.19761.1864
6372006.02.08 09:40modify1740.201.19611.19751.1864
6382006.02.08 09:40modify1740.201.19611.19741.1864
6392006.02.08 10:10modify1740.201.19611.19731.1864
6402006.02.08 10:13modify1740.201.19611.19721.1864
6412006.02.08 10:14modify1740.201.19611.19711.1864
6422006.02.08 10:14close1740.201.19511.19711.186420.004807.64
6432006.02.08 12:50sell1750.201.19441.19611.1847
6442006.02.08 16:27s/l1750.201.19611.19611.1847-34.004773.64
6452006.02.08 16:27sell1760.201.19591.19761.1862
6462006.02.08 19:50s/l1760.201.19761.19761.1862-34.004739.64
6472006.02.08 20:08buy1770.201.19761.19591.2073
6482006.02.09 00:06modify1770.201.19761.19601.2073
6492006.02.09 00:06modify1770.201.19761.19621.2073
6502006.02.09 00:08modify1770.201.19761.19631.2073
6512006.02.09 00:08modify1770.201.19761.19641.2073
6522006.02.09 01:54close1770.201.19841.19641.207311.084750.72
6532006.02.09 05:23sell1780.201.19771.19941.1880
6542006.02.09 06:50s/l1780.201.19941.19941.1880-34.004716.72
6552006.02.09 07:31buy1790.201.19791.19621.2076
6562006.02.09 09:36close1790.201.19851.19621.207612.004728.72
6572006.02.09 09:57buy1800.201.19721.19551.2069
6582006.02.09 10:06s/l1800.201.19551.19551.2069-34.004694.72
6592006.02.09 11:03sell1810.201.19561.19731.1859
6602006.02.09 12:59s/l1810.201.19731.19731.1859-34.004660.72
6612006.02.09 12:59sell1820.191.19711.19881.1874
6622006.02.09 13:20modify1820.191.19711.19871.1874
6632006.02.09 13:20close1820.191.19631.19871.187415.204675.92
6642006.02.10 02:14buy1830.201.19771.19601.2074
6652006.02.10 02:29modify1830.201.19771.19611.2074
6662006.02.10 02:29modify1830.201.19771.19621.2074
6672006.02.10 02:30modify1830.201.19771.19631.2074
6682006.02.10 02:30modify1830.201.19771.19641.2074
6692006.02.10 02:30close1830.201.19861.19641.207418.004693.92
6702006.02.10 04:34sell1840.201.19741.19911.1877
6712006.02.10 07:42modify1840.201.19741.19901.1877
6722006.02.10 07:42close1840.201.19671.19901.187714.004707.92
6732006.02.10 09:36buy1850.201.20061.19891.2103
6742006.02.10 09:47close1850.201.20141.19891.210316.004723.92
6752006.02.10 10:15buy1860.201.20061.19891.2103
6762006.02.10 10:20s/l1860.201.19891.19891.2103-34.004689.92
6772006.02.10 10:20buy1870.201.19911.19741.2088
6782006.02.10 10:28s/l1870.201.19741.19741.2088-34.004655.92
6792006.02.10 10:28buy1880.191.19761.19591.2073
6802006.02.10 10:30s/l1880.191.19591.19591.2073-32.304623.62
6812006.02.10 10:30buy1890.191.19611.19441.2058
6822006.02.10 10:31s/l1890.191.19441.19441.2058-32.304591.32
6832006.02.10 11:34sell1900.191.19231.19401.1826
6842006.02.10 12:58close1900.191.19161.19401.182613.304604.62
6852006.02.12 18:09sell1910.191.19021.19191.1805
6862006.02.12 20:02close1910.191.18941.19191.180515.204619.82
6872006.02.12 23:27sell1920.191.18981.19151.1801
6882006.02.13 00:58close1920.191.18921.19151.180112.244632.05
6892006.02.13 01:17sell1930.191.18991.19161.1802
6902006.02.13 02:29s/l1930.191.19161.19161.1802-32.304599.75
6912006.02.13 03:06buy1940.191.18921.18751.1989
6922006.02.13 03:08modify1940.191.18921.18761.1989
6932006.02.13 03:12modify1940.191.18921.18771.1989
6942006.02.13 03:13modify1940.191.18921.18781.1989
6952006.02.13 03:14modify1940.191.18921.18791.1989
6962006.02.13 03:16modify1940.191.18921.18801.1989
6972006.02.13 03:16modify1940.191.18921.18811.1989
6982006.02.13 03:16close1940.191.18991.18811.198913.304613.05
6992006.02.13 07:44sell1950.191.18921.19091.1795
7002006.02.13 07:58modify1950.191.18921.19081.1795
7012006.02.13 07:58modify1950.191.18921.19071.1795
7022006.02.13 07:58modify1950.191.18921.19061.1795
7032006.02.13 07:59modify1950.191.18921.19051.1795
7042006.02.13 07:59close1950.191.18861.19051.179511.404624.45
7052006.02.13 11:27buy1960.191.18971.18801.1994
7062006.02.13 11:44modify1960.191.18971.18811.1994
7072006.02.13 11:44modify1960.191.18971.18821.1994
7082006.02.13 11:45modify1960.191.18971.18831.1994
7092006.02.13 11:46modify1960.191.18971.18841.1994
7102006.02.13 11:46close1960.191.19051.18841.199415.204639.65
7112006.02.13 19:21buy1970.191.19011.18841.1998
7122006.02.13 19:23modify1970.191.19011.18851.1998
7132006.02.13 21:29modify1970.191.19011.18861.1998
7142006.02.13 23:09modify1970.191.19011.18871.1998
7152006.02.13 23:09modify1970.191.19011.18881.1998
7162006.02.14 00:01modify1970.191.19011.18891.1998
7172006.02.14 00:06modify1970.191.19011.18901.1998
7182006.02.14 00:32modify1970.191.19011.18911.1998
7192006.02.14 00:35modify1970.191.19011.18921.1998
7202006.02.14 00:35modify1970.191.19011.18931.1998
7212006.02.14 00:35modify1970.191.19011.18941.1998
7222006.02.14 01:00modify1970.191.19011.18951.1998
7232006.02.14 01:00close1970.191.19091.18951.199813.644653.30
7242006.02.14 05:35buy1980.201.19041.18871.2001
7252006.02.14 05:37modify1980.201.19041.18881.2001
7262006.02.14 05:40modify1980.201.19041.18891.2001
7272006.02.14 05:41modify1980.201.19041.18901.2001
7282006.02.14 06:21modify1980.201.19041.18911.2001
7292006.02.14 08:30s/l1980.201.18911.18911.2001-26.004627.30
7302006.02.14 11:05sell1990.191.18801.18971.1783
7312006.02.14 11:20s/l1990.191.18971.18971.1783-32.304595.00
7322006.02.14 11:20sell2000.191.18951.19121.1798
7332006.02.14 11:37s/l2000.191.19121.19121.1798-32.304562.70
7342006.02.14 11:37sell2010.191.19101.19271.1813
7352006.02.14 11:40modify2010.191.19101.19261.1813
7362006.02.14 11:44modify2010.191.19101.19251.1813
7372006.02.14 11:45modify2010.191.19101.19241.1813
7382006.02.14 11:45close2010.191.19011.19241.181317.104579.80
7392006.02.14 11:45sell2020.191.18981.19151.1801
7402006.02.14 14:39s/l2020.191.19151.19151.1801-32.304547.50
7412006.02.15 08:36sell2030.191.19161.19331.1819
7422006.02.15 08:37modify2030.191.19161.19321.1819
7432006.02.15 08:39modify2030.191.19161.19311.1819
7442006.02.15 09:00s/l2030.191.19311.19311.1819-28.504519.00
7452006.02.15 10:00buy2040.191.19211.19041.2018
7462006.02.15 10:00modify2040.191.19211.19061.2018
7472006.02.15 10:00modify2040.191.19211.19071.2018
7482006.02.15 10:00modify2040.191.19211.19081.2018
7492006.02.15 10:01s/l2040.191.19081.19081.2018-24.704494.30
7502006.02.15 10:01buy2050.191.19181.19011.2015
7512006.02.15 10:01modify2050.191.19181.19021.2015
7522006.02.15 10:01modify2050.191.19181.19031.2015
7532006.02.15 10:01modify2050.191.19181.19041.2015
7542006.02.15 10:01modify2050.191.19181.19051.2015
7552006.02.15 10:01modify2050.191.19181.19061.2015
7562006.02.15 10:03modify2050.191.19181.19071.2015
7572006.02.15 10:03modify2050.191.19181.19081.2015
7582006.02.15 10:05modify2050.191.19181.19091.2015
7592006.02.15 10:07modify2050.191.19181.19101.2015
7602006.02.15 10:07modify2050.191.19181.19121.2015
7612006.02.15 10:07close2050.191.19291.19121.201520.904515.20
7622006.02.15 10:28buy2060.191.19221.19051.2019
7632006.02.15 10:29modify2060.191.19221.19061.2019
7642006.02.15 10:29modify2060.191.19221.19071.2019
7652006.02.15 10:29modify2060.191.19221.19081.2019
7662006.02.15 10:29modify2060.191.19221.19091.2019
7672006.02.15 10:29modify2060.191.19221.19101.2019
7682006.02.15 10:35s/l2060.191.19101.19101.2019-22.804492.40
7692006.02.15 10:35buy2070.191.19071.18901.2004
7702006.02.15 10:36s/l2070.191.18901.18901.2004-32.304460.10
7712006.02.15 10:38buy2080.191.18971.18801.1994
7722006.02.15 10:39modify2080.191.18971.18811.1994
7732006.02.15 10:39modify2080.191.18971.18821.1994
7742006.02.15 10:40modify2080.191.18971.18831.1994
7752006.02.15 10:40modify2080.191.18971.18841.1994
7762006.02.15 10:40modify2080.191.18971.18851.1994
7772006.02.15 10:44s/l2080.191.18851.18851.1994-22.804437.30
7782006.02.15 12:15sell2090.191.18921.19091.1795
7792006.02.15 12:27close2090.191.18851.19091.179513.304450.60
7802006.02.16 01:42sell2100.191.18871.19041.1790
7812006.02.16 01:53modify2100.191.18871.19031.1790
7822006.02.16 01:53modify2100.191.18871.19021.1790
7832006.02.16 01:53modify2100.191.18871.19011.1790
7842006.02.16 02:13modify2100.191.18871.19001.1790
7852006.02.16 02:13modify2100.191.18871.18991.1790
7862006.02.16 02:13modify2100.191.18871.18981.1790
7872006.02.16 02:51modify2100.191.18871.18971.1790
7882006.02.16 03:11modify2100.191.18871.18961.1790
7892006.02.16 03:21modify2100.191.18871.18951.1790
7902006.02.16 03:23modify2100.191.18871.18941.1790
7912006.02.16 03:35modify2100.191.18871.18931.1790
7922006.02.16 03:35close2100.191.18801.18931.179013.304463.90
7932006.02.16 07:20sell2110.191.18701.18871.1773
7942006.02.16 07:20modify2110.191.18701.18861.1773
7952006.02.16 07:21modify2110.191.18701.18851.1773
7962006.02.16 07:22modify2110.191.18701.18841.1773
7972006.02.16 07:24modify2110.191.18701.18831.1773
7982006.02.16 07:30modify2110.191.18701.18821.1773
7992006.02.16 07:31modify2110.191.18701.18811.1773
8002006.02.16 07:47modify2110.191.18701.18801.1773
8012006.02.16 07:47modify2110.191.18701.18791.1773
8022006.02.16 07:47close2110.191.18631.18791.177313.304477.20
8032006.02.16 08:53sell2120.191.18771.18941.1780
8042006.02.16 08:54modify2120.191.18771.18931.1780
8052006.02.16 08:54modify2120.191.18771.18921.1780
8062006.02.16 08:56modify2120.191.18771.18911.1780
8072006.02.16 08:58modify2120.191.18771.18901.1780
8082006.02.16 09:03modify2120.191.18771.18891.1780
8092006.02.16 09:05modify2120.191.18771.18881.1780
8102006.02.16 10:11close2120.191.18701.18881.178013.304490.50
8112006.02.16 10:40sell2130.191.18821.18991.1785
8122006.02.16 10:43modify2130.191.18821.18981.1785
8132006.02.16 10:54modify2130.191.18821.18971.1785
8142006.02.16 12:00modify2130.191.18821.18961.1785
8152006.02.16 12:37modify2130.191.18821.18951.1785
8162006.02.16 12:37close2130.191.18751.18951.178513.304503.80
8172006.02.16 12:37buy2140.191.18731.18561.1970
8182006.02.16 12:51modify2140.191.18731.18571.1970
8192006.02.16 12:52modify2140.191.18731.18581.1970
8202006.02.16 12:52modify2140.191.18731.18591.1970
8212006.02.16 12:53modify2140.191.18731.18601.1970
8222006.02.16 12:53close2140.191.18801.18601.197013.304517.10
8232006.02.16 19:06buy2150.191.18971.18801.1994
8242006.02.16 19:47modify2150.191.18971.18811.1994
8252006.02.16 19:47close2150.191.19041.18811.199413.304530.40
8262006.02.16 20:10buy2160.191.18951.18781.1992
8272006.02.16 20:46s/l2160.191.18781.18781.1992-32.304498.10
8282006.02.16 20:46buy2170.191.18801.18631.1977
8292006.02.16 21:08close2170.191.18871.18631.197713.304511.40
8302006.02.16 21:10sell2180.191.18891.19061.1792
8312006.02.16 21:39close2180.191.18821.19061.179213.304524.70
8322006.02.16 23:34sell2190.191.18841.19011.1787
8332006.02.17 03:00modify2190.191.18841.19001.1787
8342006.02.17 03:00modify2190.191.18841.18991.1787
8352006.02.17 03:00modify2190.191.18841.18981.1787
8362006.02.17 03:01modify2190.191.18841.18971.1787
8372006.02.17 03:01modify2190.191.18841.18961.1787
8382006.02.17 03:01modify2190.191.18841.18951.1787
8392006.02.17 03:01close2190.191.18771.18951.178714.144538.83
8402006.02.17 08:34sell2200.191.18751.18921.1778
8412006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18911.1778
8422006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18901.1778
8432006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18891.1778
8442006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18881.1778
8452006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18871.1778
8462006.02.17 08:41modify2200.191.18751.18861.1778
8472006.02.17 08:42modify2200.191.18751.18841.1778
8482006.02.17 08:42close2200.191.18651.18841.177819.004557.83
8492006.02.17 08:51sell2210.191.18751.18921.1778
8502006.02.17 08:51modify2210.191.18751.18911.1778
8512006.02.17 08:51modify2210.191.18751.18901.1778
8522006.02.17 08:57modify2210.191.18751.18891.1778
8532006.02.17 09:46s/l2210.191.18891.18891.1778-26.604531.23
8542006.02.17 09:46sell2220.191.18871.19041.1790
8552006.02.17 10:06s/l2220.191.19041.19041.1790-32.304498.93
8562006.02.17 11:49buy2230.191.19121.18951.2009
8572006.02.17 12:23s/l2230.191.18951.18951.2009-32.304466.63
8582006.02.19 19:31buy2240.191.19401.19231.2037
8592006.02.19 19:59close2240.191.19461.19231.203711.404478.03
8602006.02.19 20:00buy2250.191.19471.19301.2044
8612006.02.19 21:20close2250.191.19551.19301.204415.204493.23
8622006.02.20 02:21buy2260.191.19621.19451.2059
8632006.02.20 03:34s/l2260.191.19451.19451.2059-32.304460.93
8642006.02.20 16:28buy2270.191.19391.19221.2036
8652006.02.20 16:28modify2270.191.19391.19231.2036
8662006.02.20 16:30modify2270.191.19391.19241.2036
8672006.02.20 16:36modify2270.191.19391.19251.2036
8682006.02.20 16:39modify2270.191.19391.19261.2036
8692006.02.20 17:23modify2270.191.19391.19271.2036
8702006.02.20 17:24modify2270.191.19391.19281.2036
8712006.02.20 18:17s/l2270.191.19281.19281.2036-20.904440.03
8722006.02.21 05:18sell2280.191.19201.19371.1823
8732006.02.21 05:18modify2280.191.19201.19361.1823
8742006.02.21 05:18modify2280.191.19201.19351.1823
8752006.02.21 05:18modify2280.191.19201.19341.1823
8762006.02.21 05:20modify2280.191.19201.19331.1823
8772006.02.21 05:35modify2280.191.19201.19321.1823
8782006.02.21 05:37modify2280.191.19201.19311.1823
8792006.02.21 05:38modify2280.191.19201.19301.1823
8802006.02.21 05:42modify2280.191.19201.19291.1823
8812006.02.21 05:45modify2280.191.19201.19281.1823
8822006.02.21 06:01close2280.191.19121.19281.182315.204455.23
8832006.02.21 07:35sell2290.191.19141.19311.1817
8842006.02.21 07:37modify2290.191.19141.19291.1817
8852006.02.21 07:41modify2290.191.19141.19281.1817
8862006.02.21 07:41modify2290.191.19141.19271.1817
8872006.02.21 07:43modify2290.191.19141.19261.1817
8882006.02.21 08:09modify2290.191.19141.19251.1817
8892006.02.21 08:11modify2290.191.19141.19241.1817
8902006.02.21 08:13modify2290.191.19141.19231.1817
8912006.02.21 08:13close2290.191.19071.19231.181713.304468.53
8922006.02.21 11:27sell2300.191.19051.19221.1808
8932006.02.21 11:28modify2300.191.19051.19211.1808
8942006.02.21 11:33modify2300.191.19051.19201.1808
8952006.02.21 11:33modify2300.191.19051.19191.1808
8962006.02.21 12:01s/l2300.191.19191.19191.1808-26.604441.93
8972006.02.21 18:56sell2310.191.19151.19321.1818
8982006.02.21 19:19modify2310.191.19151.19311.1818
8992006.02.21 20:01modify2310.191.19151.19301.1818
9002006.02.21 20:01modify2310.191.19151.19291.1818
9012006.02.21 20:02modify2310.191.19151.19281.1818
9022006.02.21 20:04modify2310.191.19151.19271.1818
9032006.02.21 20:04modify2310.191.19151.19261.1818
9042006.02.21 20:04close2310.191.19091.19261.181811.404453.33
9052006.02.21 22:52buy2320.191.19221.19051.2019
9062006.02.22 01:00modify2320.191.19221.19061.2019
9072006.02.22 01:04modify2320.191.19221.19071.2019
9082006.02.22 01:11modify2320.191.19221.19081.2019
9092006.02.22 01:28modify2320.191.19221.19091.2019
9102006.02.22 01:42modify2320.191.19221.19101.2019
9112006.02.22 01:43modify2320.191.19221.19111.2019
9122006.02.22 02:16s/l2320.191.19111.19111.2019-22.464430.87
9132006.02.22 08:52sell2330.191.18941.19111.1797
9142006.02.22 08:52modify2330.191.18941.19101.1797
9152006.02.22 08:52modify2330.191.18941.19091.1797
9162006.02.22 08:53modify2330.191.18941.19081.1797
9172006.02.22 08:53modify2330.191.18941.19071.1797
9182006.02.22 08:53modify2330.191.18941.19061.1797
9192006.02.22 08:53modify2330.191.18941.19051.1797
9202006.02.22 08:53modify2330.191.18941.19041.1797
9212006.02.22 08:54modify2330.191.18941.19031.1797
9222006.02.22 08:56modify2330.191.18941.19021.1797
9232006.02.22 09:00close2330.191.18841.19021.179719.004449.87
9242006.02.22 09:10sell2340.191.18901.19071.1793
9252006.02.22 09:14modify2340.191.18901.19061.1793
9262006.02.22 09:29modify2340.191.18901.19051.1793
9272006.02.22 09:29modify2340.191.18901.19041.1793
9282006.02.22 09:29close2340.191.18851.19041.17939.504459.37
9292006.02.22 11:03sell2350.191.18841.19011.1787
9302006.02.22 11:10modify2350.191.18841.19001.1787
9312006.02.22 11:11modify2350.191.18841.18991.1787
9322006.02.22 11:11close2350.191.18781.18991.178711.404470.77
9332006.02.22 11:29sell2360.191.18841.19011.1787
9342006.02.22 11:32s/l2360.191.19011.19011.1787-32.304438.47
9352006.02.22 11:32sell2370.191.18991.19161.1802
9362006.02.22 12:39s/l2370.191.19161.19161.1802-32.304406.17
9372006.02.22 13:33buy2380.191.19051.18881.2002
9382006.02.22 18:10close2380.191.19111.18881.200211.404417.57
9392006.02.22 19:10buy2390.191.19091.18921.2006
9402006.02.22 22:52s/l2390.191.18921.18921.2006-32.304385.27
9412006.02.22 23:34sell2400.181.19071.19241.1810
9422006.02.22 23:50modify2400.181.19071.19231.1810
9432006.02.23 00:32modify2400.181.19071.19221.1810
9442006.02.23 02:37modify2400.181.19071.19211.1810
9452006.02.23 02:37modify2400.181.19071.19201.1810
9462006.02.23 02:38modify2400.181.19071.19191.1810
9472006.02.23 02:38modify2400.181.19071.19181.1810
9482006.02.23 02:38modify2400.181.19071.19171.1810
9492006.02.23 04:02s/l2400.181.19171.19171.1810-15.624369.65
9502006.02.23 08:34buy2410.181.19481.19311.2045
9512006.02.23 08:55modify2410.181.19481.19321.2045
9522006.02.23 09:00close2410.181.19541.19321.204510.804380.45
9532006.02.23 09:25buy2420.181.19461.19291.2043
9542006.02.23 09:46s/l2420.181.19291.19291.2043-30.604349.85
9552006.02.23 09:46buy2430.181.19311.19141.2028
9562006.02.23 09:56s/l2430.181.19141.19141.2028-30.604319.25
9572006.02.23 09:56buy2440.181.19151.18981.2012
9582006.02.23 10:00close2440.181.19221.18981.201212.604331.85
9592006.02.23 10:17buy2450.181.19131.18961.2010
9602006.02.23 10:49close2450.181.19191.18961.201010.804342.65
9612006.02.23 12:18sell2460.181.19261.19431.1829
9622006.02.23 12:28close2460.181.19191.19431.182912.604355.25
9632006.02.23 12:31sell2470.181.19261.19431.1829
9642006.02.23 13:25close2470.181.19181.19431.182914.404369.65
9652006.02.23 19:27sell2480.181.19311.19481.1834
9662006.02.23 19:31close2480.181.19241.19481.183412.604382.25
9672006.02.24 04:09sell2490.181.19071.19241.1810
9682006.02.24 04:09modify2490.181.19071.19231.1810
9692006.02.24 04:13modify2490.181.19071.19221.1810
9702006.02.24 04:17modify2490.181.19071.19211.1810
9712006.02.24 04:17modify2490.181.19071.19201.1810
9722006.02.24 04:17modify2490.181.19071.19191.1810
9732006.02.24 04:18modify2490.181.19071.19181.1810
9742006.02.24 04:18modify2490.181.19071.19171.1810
9752006.02.24 04:18modify2490.181.19071.19161.1810
9762006.02.24 04:18close2490.181.19011.19161.181010.804393.05
9772006.02.24 04:40sell2500.181.19071.19241.1810
9782006.02.24 04:41modify2500.181.19071.19231.1810
9792006.02.24 04:42modify2500.181.19071.19221.1810
9802006.02.24 04:42modify2500.181.19071.19211.1810
9812006.02.24 04:44modify2500.181.19071.19201.1810
9822006.02.24 04:48modify2500.181.19071.19191.1810
9832006.02.24 04:48modify2500.181.19071.19181.1810
9842006.02.24 04:48modify2500.181.19071.19171.1810
9852006.02.24 04:48modify2500.181.19071.19161.1810
9862006.02.24 04:48close2500.181.19011.19161.181010.804403.85
9872006.02.27 18:32sell2510.191.18521.18691.1755
9882006.02.27 19:04modify2510.191.18521.18681.1755
9892006.02.27 19:04close2510.191.18421.18681.175519.004422.85
9902006.02.27 20:40sell2520.191.18451.18621.1748
9912006.02.27 22:23s/l2520.191.18621.18621.1748-32.304390.55
9922006.02.28 02:19buy2530.191.18471.18301.1944
9932006.02.28 02:43modify2530.191.18471.18311.1944
9942006.02.28 02:44modify2530.191.18471.18321.1944
9952006.02.28 03:07modify2530.191.18471.18331.1944
9962006.02.28 03:07modify2530.191.18471.18341.1944
9972006.02.28 03:07close2530.191.18531.18341.194411.404401.95
9982006.02.28 03:08sell2540.191.18551.18721.1758
9992006.02.28 04:15s/l2540.191.18721.18721.1758-32.304369.65
10002006.02.28 06:53buy2550.181.18781.18611.1975
10012006.02.28 08:28modify2550.181.18781.18621.1975
10022006.02.28 08:40modify2550.181.18781.18631.1975
10032006.02.28 08:41modify2550.181.18781.18641.1975
10042006.02.28 08:44modify2550.181.18781.18651.1975
10052006.02.28 09:57modify2550.181.18781.18661.1975
10062006.02.28 09:57close2550.181.18861.18661.197514.404384.05
10072006.02.28 11:05buy2560.181.19141.18971.2011
10082006.02.28 11:14modify2560.181.19141.18981.2011
10092006.02.28 11:14close2560.181.19221.18981.201114.404398.45
10102006.02.28 14:45buy2570.181.19281.19111.2025
10112006.02.28 18:34close2570.181.19331.19111.20259.004407.45
10122006.02.28 23:23buy2580.181.19371.19201.2034
10132006.03.01 03:03modify2580.181.19371.19211.2034
10142006.03.01 03:03modify2580.181.19371.19221.2034
10152006.03.01 03:05modify2580.181.19371.19231.2034
10162006.03.01 03:05modify2580.181.19371.19241.2034
10172006.03.01 03:06modify2580.181.19371.19251.2034
10182006.03.01 04:09modify2580.181.19371.19261.2034
10192006.03.01 04:09close2580.181.19431.19261.20349.324416.77
10202006.03.01 06:34sell2590.181.19391.19561.1842
10212006.03.01 06:55modify2590.181.19391.19551.1842
10222006.03.01 06:59modify2590.181.19391.19541.1842
10232006.03.01 06:59modify2590.181.19391.19531.1842
10242006.03.01 08:06s/l2590.181.19531.19531.1842-25.204391.57
10252006.03.01 09:40buy2600.181.19551.19381.2052
10262006.03.01 10:08s/l2600.181.19381.19381.2052-30.604360.97
10272006.03.01 10:08buy2610.181.19401.19231.2037
10282006.03.01 10:32modify2610.181.19401.19241.2037
10292006.03.01 10:35modify2610.181.19401.19251.2037
10302006.03.01 10:38modify2610.181.19401.19261.2037
10312006.03.01 10:38close2610.181.19471.19261.203712.604373.57
10322006.03.01 10:38buy2620.181.19481.19311.2045
10332006.03.01 10:54s/l2620.181.19311.19311.2045-30.604342.97
10342006.03.01 10:54buy2630.181.19331.19161.2030
10352006.03.01 11:33s/l2630.181.19161.19161.2030-30.604312.37
10362006.03.01 12:08sell2640.181.19051.19221.1808
10372006.03.01 17:19s/l2640.181.19221.19221.1808-30.604281.77
10382006.03.02 09:02buy2650.181.19321.19151.2029
10392006.03.02 09:02modify2650.181.19321.19161.2029
10402006.03.02 09:04modify2650.181.19321.19171.2029
10412006.03.02 09:04modify2650.181.19321.19181.2029
10422006.03.02 09:04modify2650.181.19321.19191.2029
10432006.03.02 09:04modify2650.181.19321.19201.2029
10442006.03.02 09:04modify2650.181.19321.19211.2029
10452006.03.02 09:12modify2650.181.19321.19221.2029
10462006.03.02 09:12close2650.181.19391.19221.202912.604294.37
10472006.03.02 19:43buy2660.181.20251.20081.2122
10482006.03.03 05:29modify2660.181.20251.20091.2122
10492006.03.03 05:29modify2660.181.20251.20101.2122
10502006.03.03 05:29modify2660.181.20251.20111.2122
10512006.03.03 06:01s/l2660.181.20111.20111.2122-26.684267.70
10522006.03.03 10:00buy2670.181.20391.20221.2136
10532006.03.03 10:02s/l2670.181.20221.20221.2136-30.604237.10
10542006.03.03 10:02buy2680.181.20211.20041.2118
10552006.03.03 10:03modify2680.181.20211.20051.2118
10562006.03.03 10:06s/l2680.181.20051.20051.2118-28.804208.30
10572006.03.03 10:06buy2690.181.20071.19901.2104
10582006.03.03 10:09modify2690.181.20071.19911.2104
10592006.03.03 10:09modify2690.181.20071.19921.2104
10602006.03.03 10:09modify2690.181.20071.19931.2104
10612006.03.03 10:09modify2690.181.20071.19941.2104
10622006.03.03 10:09modify2690.181.20071.19951.2104
10632006.03.03 10:09close2690.181.20131.19951.210410.804219.10
10642006.03.03 10:09buy2700.181.20141.19971.2111
10652006.03.03 10:13modify2700.181.20141.19981.2111
10662006.03.03 10:13modify2700.181.20141.19991.2111
10672006.03.03 10:13modify2700.181.20141.20001.2111
10682006.03.03 10:13modify2700.181.20141.20011.2111
10692006.03.03 10:14modify2700.181.20141.20021.2111
10702006.03.03 10:14close2700.181.20201.20021.211110.804229.90
10712006.03.03 10:14buy2710.181.20211.20041.2118
10722006.03.03 10:14modify2710.181.20211.20051.2118
10732006.03.03 10:14modify2710.181.20211.20061.2118
10742006.03.03 10:15modify2710.181.20211.20071.2118
10752006.03.03 10:23modify2710.181.20211.20081.2118
10762006.03.03 10:23modify2710.181.20211.20091.2118
10772006.03.03 10:23close2710.181.20271.20091.211810.804240.70
10782006.03.03 10:27buy2720.181.20211.20041.2118
10792006.03.03 10:31modify2720.181.20211.20051.2118
10802006.03.03 10:31modify2720.181.20211.20061.2118
10812006.03.03 10:31modify2720.181.20211.20071.2118
10822006.03.03 10:33modify2720.181.20211.20081.2118
10832006.03.03 10:33modify2720.181.20211.20091.2118
10842006.03.03 10:33close2720.181.20271.20091.211810.804251.50
10852006.03.03 10:34buy2730.181.20211.20041.2118
10862006.03.03 10:35modify2730.181.20211.20051.2118
10872006.03.03 10:35modify2730.181.20211.20061.2118
10882006.03.03 11:12modify2730.181.20211.20071.2118
10892006.03.03 11:12modify2730.181.20211.20081.2118
10902006.03.03 11:12modify2730.181.20211.20091.2118
10912006.03.03 11:12modify2730.181.20211.20101.2118
10922006.03.03 11:12close2730.181.20321.20101.211819.804271.30
10932006.03.05 19:28buy2740.181.20701.20531.2167
10942006.03.05 19:40close2740.181.20811.20531.216719.804291.10
10952006.03.05 21:29buy2750.181.20711.20541.2168
10962006.03.06 02:09modify2750.181.20711.20551.2168
10972006.03.06 02:09modify2750.181.20711.20561.2168
10982006.03.06 02:11modify2750.181.20711.20571.2168
10992006.03.06 02:11modify2750.181.20711.20581.2168
11002006.03.06 02:14modify2750.181.20711.20591.2168
11012006.03.06 02:14modify2750.181.20711.20601.2168
11022006.03.06 03:49s/l2750.181.20601.20601.2168-21.284269.82
11032006.03.06 06:49sell2760.181.20361.20531.1939
11042006.03.06 07:19close2760.181.20291.20531.193912.604282.42
11052006.03.06 09:44sell2770.181.20271.20441.1930
11062006.03.06 10:17modify2770.181.20271.20431.1930
11072006.03.06 10:17modify2770.181.20271.20421.1930
11082006.03.06 10:17close2770.181.20201.20421.193012.604295.02
11092006.03.06 12:17sell2780.181.20081.20251.1911
11102006.03.06 12:30close2780.181.20041.20251.19117.204302.22
11112006.03.06 12:36sell2790.181.20081.20251.1911
11122006.03.06 12:43close2790.181.20041.20251.19117.204309.42
11132006.03.06 13:09sell2800.181.20041.20211.1907
11142006.03.06 15:00s/l2800.181.20211.20211.1907-30.604278.82
11152006.03.06 20:35sell2810.181.19981.20151.1901
11162006.03.06 23:29close2810.181.19921.20151.190110.804289.62
11172006.03.07 00:21sell2820.181.19641.19811.1867
11182006.03.07 02:44close2820.181.19591.19811.18679.004298.62
11192006.03.07 07:29sell2830.181.19081.19251.1811
11202006.03.07 08:17close2830.181.19031.19251.18119.004307.62
11212006.03.07 11:28sell2840.181.18921.19091.1795
11222006.03.07 11:31close2840.181.18841.19091.179514.404322.02
11232006.03.07 14:59sell2850.181.18841.19011.1787
11242006.03.07 19:52modify2850.181.18841.19001.1787
11252006.03.07 19:52close2850.181.18741.19001.178718.004340.02
11262006.03.07 20:15sell2860.181.18851.19021.1788
11272006.03.07 22:25s/l2860.181.19021.19021.1788-30.604309.42
11282006.03.08 03:43buy2870.181.19051.18881.2002
11292006.03.08 04:30modify2870.181.19051.18891.2002
11302006.03.08 04:30modify2870.181.19051.18901.2002
11312006.03.08 04:32modify2870.181.19051.18911.2002
11322006.03.08 04:32modify2870.181.19051.18921.2002
11332006.03.08 04:35modify2870.181.19051.18931.2002
11342006.03.08 04:37modify2870.181.19051.18941.2002
11352006.03.08 04:49modify2870.181.19051.18951.2002
11362006.03.08 04:50modify2870.181.19051.18961.2002
11372006.03.08 04:50close2870.181.19161.18961.200219.804329.22
11382006.03.08 06:48buy2880.181.19181.19011.2015
11392006.03.08 08:57s/l2880.181.19011.19011.2015-30.604298.62
11402006.03.08 08:57buy2890.181.19031.18861.2000
11412006.03.08 10:05modify2890.181.19031.18871.2000
11422006.03.08 10:05modify2890.181.19031.18881.2000
11432006.03.08 10:06modify2890.181.19031.18891.2000
11442006.03.08 10:06modify2890.181.19031.18901.2000
11452006.03.08 10:06close2890.181.19151.18901.200021.604320.22
11462006.03.08 10:06sell2900.181.19141.19311.1817
11472006.03.08 10:11s/l2900.181.19311.19311.1817-30.604289.62
11482006.03.08 11:57buy2910.181.19091.18921.2006
11492006.03.08 12:05modify2910.181.19091.18931.2006
11502006.03.08 12:05modify2910.181.19091.18941.2006
11512006.03.08 12:05close2910.181.19211.18941.200621.604311.22
11522006.03.08 13:23buy2920.181.19171.19001.2014
11532006.03.08 14:32close2920.181.19271.19001.201418.004329.22
11542006.03.08 20:28buy2930.181.19271.19101.2024
11552006.03.08 22:07modify2930.181.19271.19111.2024
11562006.03.08 23:11modify2930.181.19271.19121.2024
11572006.03.08 23:11modify2930.181.19271.19131.2024
11582006.03.08 23:11modify2930.181.19271.19141.2024
11592006.03.08 23:14modify2930.181.19271.19151.2024
11602006.03.08 23:57modify2930.181.19271.19161.2024
11612006.03.08 23:58modify2930.181.19271.19171.2024
11622006.03.08 23:58modify2930.181.19271.19181.2024
11632006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19191.2024
11642006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19201.2024
11652006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19211.2024
11662006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19221.2024
11672006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19231.2024
11682006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19241.2024
11692006.03.08 23:59modify2930.181.19271.19261.2024
11702006.03.09 00:00modify2930.181.19271.19271.2024
11712006.03.09 00:00modify2930.181.19271.19281.2024
11722006.03.09 00:02modify2930.181.19271.19291.2024
11732006.03.09 00:17close2930.181.19371.19291.202413.574342.79
11742006.03.09 00:17buy2940.181.19381.19211.2035
11752006.03.09 00:19modify2940.181.19381.19221.2035
11762006.03.09 00:19modify2940.181.19381.19231.2035
11772006.03.09 00:21modify2940.181.19381.19241.2035
11782006.03.09 00:21modify2940.181.19381.19251.2035
11792006.03.09 00:21close2940.181.19471.19251.203516.204358.99
11802006.03.09 00:29buy2950.181.19411.19241.2038
11812006.03.09 00:54s/l2950.181.19241.19241.2038-30.604328.39
11822006.03.09 00:54buy2960.181.19261.19091.2023
11832006.03.09 02:25modify2960.181.19261.19101.2023
11842006.03.09 02:25modify2960.181.19261.19111.2023
11852006.03.09 02:25modify2960.181.19261.19121.2023
11862006.03.09 02:27modify2960.181.19261.19131.2023
11872006.03.09 02:28modify2960.181.19261.19141.2023
11882006.03.09 02:28modify2960.181.19261.19151.2023
11892006.03.09 02:28modify2960.181.19261.19161.2023
11902006.03.09 02:32modify2960.181.19261.19171.2023
11912006.03.09 02:49modify2960.181.19261.19181.2023
11922006.03.09 02:50modify2960.181.19261.19191.2023
11932006.03.09 02:52modify2960.181.19261.19201.2023
11942006.03.09 02:53modify2960.181.19261.19211.2023
11952006.03.09 02:53modify2960.181.19261.19221.2023
11962006.03.09 02:58modify2960.181.19261.19231.2023
11972006.03.09 02:59modify2960.181.19261.19241.2023
11982006.03.09 03:00close2960.181.19451.19241.202334.204362.59
11992006.03.09 08:36sell2970.181.19341.19511.1837
12002006.03.09 08:46modify2970.181.19341.19501.1837
12012006.03.09 08:46modify2970.181.19341.19491.1837
12022006.03.09 08:46close2970.181.19241.19491.183718.004380.59
12032006.03.09 20:27sell2980.181.19001.19171.1803
12042006.03.09 20:46modify2980.181.19001.19161.1803
12052006.03.09 20:46modify2980.181.19001.19151.1803
12062006.03.09 20:50modify2980.181.19001.19141.1803
12072006.03.09 21:41modify2980.181.19001.19131.1803
12082006.03.09 21:47modify2980.181.19001.19121.1803
12092006.03.09 23:19s/l2980.181.19121.19121.1803-21.604358.99
12102006.03.10 00:51sell2990.181.19081.19251.1811
12112006.03.10 00:51modify2990.181.19081.19241.1811
12122006.03.10 00:53modify2990.181.19081.19231.1811
12132006.03.10 00:58modify2990.181.19081.19221.1811
12142006.03.10 01:09modify2990.181.19081.19211.1811
12152006.03.10 01:12modify2990.181.19081.19201.1811
12162006.03.10 01:12modify2990.181.19081.19191.1811
12172006.03.10 01:12modify2990.181.19081.19181.1811
12182006.03.10 01:13modify2990.181.19081.19171.1811
12192006.03.10 01:13modify2990.181.19081.19161.1811
12202006.03.10 01:13close2990.181.19011.19161.181112.604371.59
12212006.03.10 12:33sell3000.181.18921.19091.1795
12222006.03.10 14:22s/l3000.181.19091.19091.1795-30.604340.99
12232006.03.13 00:26buy3010.181.19391.19221.2036
12242006.03.13 00:39modify3010.181.19391.19231.2036
12252006.03.13 00:40modify3010.181.19391.19241.2036
12262006.03.13 00:40modify3010.181.19391.19251.2036
12272006.03.13 02:07modify3010.181.19391.19261.2036
12282006.03.13 02:09modify3010.181.19391.19271.2036
12292006.03.13 02:10modify3010.181.19391.19281.2036
12302006.03.13 02:11modify3010.181.19391.19291.2036
12312006.03.13 02:17modify3010.181.19391.19301.2036
12322006.03.13 02:17modify3010.181.19391.19311.2036
12332006.03.13 02:18modify3010.181.19391.19321.2036
12342006.03.13 02:36modify3010.181.19391.19331.2036
12352006.03.13 02:36modify3010.181.19391.19341.2036
12362006.03.13 02:36modify3010.181.19391.19351.2036
12372006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19361.2036
12382006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19381.2036
12392006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19391.2036
12402006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19401.2036
12412006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19411.2036
12422006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19421.2036
12432006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19431.2036
12442006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19441.2036
12452006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19451.2036
12462006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19461.2036
12472006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19471.2036
12482006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19481.2036
12492006.03.13 02:37modify3010.181.19391.19491.2036
12502006.03.13 02:38modify3010.181.19391.19501.2036
12512006.03.13 02:38modify3010.181.19391.19511.2036
12522006.03.13 02:38modify3010.181.19391.19521.2036
12532006.03.13 02:38modify3010.181.19391.19531.2036
12542006.03.13 02:49s/l3010.181.19531.19531.203625.204366.19
12552006.03.13 08:26sell3020.181.19311.19481.1834
12562006.03.13 08:49modify3020.181.19311.19471.1834
12572006.03.13 08:49modify3020.181.19311.19461.1834
12582006.03.13 08:51modify3020.181.19311.19451.1834
12592006.03.13 08:55modify3020.181.19311.19441.1834
12602006.03.13 08:55close3020.181.19241.19441.183412.604378.79
12612006.03.13 10:30sell3030.181.19331.19501.1836
12622006.03.13 10:37modify3030.181.19331.19491.1836
12632006.03.13 10:55modify3030.181.19331.19481.1836
12642006.03.13 10:57modify3030.181.19331.19471.1836
12652006.03.13 10:57close3030.181.19271.19471.183610.804389.59
12662006.03.13 13:58sell3040.181.19431.19601.1846
12672006.03.13 14:28s/l3040.181.19601.19601.1846-30.604358.99
12682006.03.14 05:00buy3050.181.19631.19461.2060
12692006.03.14 05:05modify3050.181.19631.19471.2060
12702006.03.14 05:07modify3050.181.19631.19481.2060
12712006.03.14 06:05s/l3050.181.19481.19481.2060-27.004331.99
12722006.03.14 12:55buy3060.181.20161.19991.2113
12732006.03.14 20:21modify3060.181.20161.20001.2113
12742006.03.14 20:22modify3060.181.20161.20011.2113
12752006.03.14 20:23modify3060.181.20161.20021.2113
12762006.03.14 21:09close3060.181.20231.20021.211312.604344.59
12772006.03.15 05:34sell3070.181.20261.20431.1929
12782006.03.15 05:39modify3070.181.20261.20421.1929
12792006.03.15 05:40modify3070.181.20261.20411.1929
12802006.03.15 06:13modify3070.181.20261.20401.1929
12812006.03.15 07:43s/l3070.181.20401.20401.1929-25.204319.39
12822006.03.15 08:37buy3080.181.20181.20011.2115
12832006.03.15 08:45modify3080.181.20181.20021.2115
12842006.03.15 08:45modify3080.181.20181.20031.2115
12852006.03.15 08:46modify3080.181.20181.20041.2115
12862006.03.15 08:46modify3080.181.20181.20051.2115
12872006.03.15 08:46modify3080.181.20181.20061.2115
12882006.03.15 08:46modify3080.181.20181.20071.2115
12892006.03.15 08:47modify3080.181.20181.20081.2115
12902006.03.15 08:48modify3080.181.20181.20091.2115
12912006.03.15 08:48close3080.181.20251.20091.211512.604331.99
12922006.03.15 08:57buy3090.181.20181.20011.2115
12932006.03.15 08:58modify3090.181.20181.20021.2115
12942006.03.15 08:59modify3090.181.20181.20031.2115
12952006.03.15 09:00modify3090.181.20181.20041.2115
12962006.03.15 09:00modify3090.181.20181.20051.2115
12972006.03.15 09:01modify3090.181.20181.20061.2115
12982006.03.15 09:01modify3090.181.20181.20071.2115
12992006.03.15 09:01close3090.181.20251.20071.211512.604344.59
13002006.03.15 09:02sell3100.181.20271.20441.1930
13012006.03.15 09:04modify3100.181.20271.20431.1930
13022006.03.15 09:11s/l3100.181.20431.20431.1930-28.804315.79
13032006.03.15 10:39buy3110.181.20351.20181.2132
13042006.03.15 10:40modify3110.181.20351.20191.2132
13052006.03.15 10:41modify3110.181.20351.20201.2132
13062006.03.15 10:41modify3110.181.20351.20211.2132
13072006.03.15 10:41modify3110.181.20351.20221.2132
13082006.03.15 10:41close3110.181.20431.20221.213214.404330.19
13092006.03.15 10:47buy3120.181.20351.20181.2132
13102006.03.15 11:07modify3120.181.20351.20191.2132
13112006.03.15 11:07modify3120.181.20351.20201.2132
13122006.03.15 11:07modify3120.181.20351.20211.2132
13132006.03.15 11:08modify3120.181.20351.20221.2132
13142006.03.15 11:08close3120.181.20441.20221.213216.204346.39
13152006.03.15 19:52buy3130.181.20611.20441.2158
13162006.03.15 23:47s/l3130.181.20441.20441.2158-30.604315.79
13172006.03.16 02:58sell3140.181.20601.20771.1963
13182006.03.16 02:58modify3140.181.20601.20761.1963
13192006.03.16 02:58modify3140.181.20601.20751.1963
13202006.03.16 02:58modify3140.181.20601.20741.1963
13212006.03.16 02:59modify3140.181.20601.20731.1963
13222006.03.16 03:47modify3140.181.20601.20721.1963
13232006.03.16 03:48modify3140.181.20601.20711.1963
13242006.03.16 04:25s/l3140.181.20711.20711.1963-19.804295.99
13252006.03.16 06:19buy3150.181.20691.20521.2166
13262006.03.16 06:23modify3150.181.20691.20531.2166
13272006.03.16 06:36modify3150.181.20691.20541.2166
13282006.03.16 06:38modify3150.181.20691.20551.2166
13292006.03.16 06:38modify3150.181.20691.20561.2166
13302006.03.16 06:38modify3150.181.20691.20571.2166
13312006.03.16 06:38close3150.181.20751.20571.216610.804306.79
13322006.03.16 06:48buy3160.181.20691.20521.2166
13332006.03.16 07:48modify3160.181.20691.20531.2166
13342006.03.16 07:50modify3160.181.20691.20541.2166
13352006.03.16 07:50modify3160.181.20691.20551.2166
13362006.03.16 07:53modify3160.181.20691.20561.2166
13372006.03.16 07:53close3160.181.20751.20561.216610.804317.59
13382006.03.16 08:09buy3170.181.20681.20511.2165
13392006.03.16 08:16modify3170.181.20681.20521.2165
13402006.03.16 08:17modify3170.181.20681.20531.2165
13412006.03.16 08:19modify3170.181.20681.20541.2165
13422006.03.16 08:19modify3170.181.20681.20551.2165
13432006.03.16 08:20modify3170.181.20681.20561.2165
13442006.03.16 08:20modify3170.181.20681.20571.2165
13452006.03.16 08:20modify3170.181.20681.20581.2165
13462006.03.16 08:20modify3170.181.20681.20591.2165
13472006.03.16 08:20close3170.181.20781.20591.216518.004335.59
13482006.03.16 15:14buy3180.181.21701.21531.2267
13492006.03.16 15:20close3180.181.21791.21531.226716.204351.79
13502006.03.16 17:32buy3190.181.21681.21511.2265
13512006.03.17 02:16s/l3190.181.21511.21511.2265-32.084319.72
13522006.03.17 03:07sell3200.181.21631.21801.2066
13532006.03.17 04:44s/l3200.181.21801.21801.2066-30.604289.12
13542006.03.17 06:14buy3210.181.21711.21541.2268
13552006.03.17 06:39close3210.181.21771.21541.226810.804299.92
13562006.03.17 07:31buy3220.181.21721.21551.2269
13572006.03.17 07:58close3220.181.21791.21551.226912.604312.52
13582006.03.17 09:04buy3230.181.21761.21591.2273
13592006.03.17 09:06modify3230.181.21761.21601.2273
13602006.03.17 09:06close3230.181.21821.21601.227310.804323.32
13612006.03.17 09:12buy3240.181.21761.21591.2273
13622006.03.17 09:15modify3240.181.21761.21601.2273
13632006.03.17 09:15close3240.181.21821.21601.227310.804334.12
13642006.03.17 09:18buy3250.181.21761.21591.2273
13652006.03.17 09:28modify3250.181.21761.21601.2273
13662006.03.17 09:28close3250.181.21821.21601.227310.804344.92
13672006.03.17 09:34buy3260.181.21761.21591.2273
13682006.03.17 09:51s/l3260.181.21591.21591.2273-30.604314.32
13692006.03.17 09:51buy3270.181.21611.21441.2258
13702006.03.17 10:01s/l3270.181.21441.21441.2258-30.604283.72
13712006.03.17 16:17buy3280.181.21881.21711.2285
13722006.03.19 17:03s/l3280.181.21711.21711.2285-30.604253.12
13732006.03.20 02:14sell3290.171.21671.21841.2070
13742006.03.20 02:56s/l3290.171.21841.21841.2070-28.904224.22
13752006.03.20 02:56sell3300.171.21821.21991.2085
13762006.03.20 03:04modify3300.171.21821.21981.2085
13772006.03.20 03:04modify3300.171.21821.21971.2085
13782006.03.20 03:08modify3300.171.21821.21961.2085
13792006.03.20 03:08modify3300.171.21821.21951.2085
13802006.03.20 03:08modify3300.171.21821.21941.2085
13812006.03.20 04:16s/l3300.171.21941.21941.2085-20.404203.82
13822006.03.20 09:02buy3310.171.21721.21551.2269
13832006.03.20 09:03modify3310.171.21721.21561.2269
13842006.03.20 09:04modify3310.171.21721.21571.2269
13852006.03.20 09:04modify3310.171.21721.21581.2269
13862006.03.20 09:05modify3310.171.21721.21591.2269
13872006.03.20 09:32s/l3310.171.21591.21591.2269-22.104181.72
13882006.03.20 09:39buy3320.171.21721.21551.2269
13892006.03.20 09:49s/l3320.171.21551.21551.2269-28.904152.82
13902006.03.20 10:11sell3330.171.21741.21911.2077
13912006.03.20 10:12modify3330.171.21741.21901.2077
13922006.03.20 10:12modify3330.171.21741.21891.2077
13932006.03.20 10:17modify3330.171.21741.21881.2077
13942006.03.20 10:17close3330.171.21671.21881.207711.904164.72
13952006.03.20 10:25sell3340.171.21751.21921.2078
13962006.03.20 10:42modify3340.171.21751.21911.2078
13972006.03.20 10:46modify3340.171.21751.21901.2078
13982006.03.20 10:46modify3340.171.21751.21891.2078
13992006.03.20 10:46close3340.171.21681.21891.207811.904176.62
14002006.03.20 10:57sell3350.171.21741.21911.2077
14012006.03.20 11:09modify3350.171.21741.21901.2077
14022006.03.20 11:09close3350.171.21671.21901.207711.904188.52
14032006.03.20 22:15sell3360.171.21421.21591.2045
14042006.03.20 23:28modify3360.171.21421.21581.2045
14052006.03.20 23:28close3360.171.21341.21581.204513.604202.12
14062006.03.21 04:59sell3370.171.21431.21601.2046
14072006.03.21 05:35modify3370.171.21431.21591.2046
14082006.03.21 05:35modify3370.171.21431.21581.2046
14092006.03.21 05:36modify3370.171.21431.21571.2046
14102006.03.21 05:36modify3370.171.21431.21561.2046
14112006.03.21 05:37modify3370.171.21431.21551.2046
14122006.03.21 05:37close3370.171.21341.21551.204615.304217.42
14132006.03.21 05:37buy3380.171.21351.21181.2232
14142006.03.21 06:24modify3380.171.21351.21191.2232
14152006.03.21 06:31modify3380.171.21351.21201.2232
14162006.03.21 06:31close3380.171.21431.21201.223213.604231.02
14172006.03.21 06:32sell3390.171.21461.21631.2049
14182006.03.21 06:48modify3390.171.21461.21621.2049
14192006.03.21 06:48modify3390.171.21461.21611.2049
14202006.03.21 06:48close3390.171.21381.21611.204913.604244.62
14212006.03.21 08:45buy3400.171.21381.21211.2235
14222006.03.21 09:05s/l3400.171.21211.21211.2235-28.904215.72
14232006.03.21 12:14sell3410.171.20881.21051.1991
14242006.03.21 17:56s/l3410.171.21051.21051.1991-28.904186.82
14252006.03.21 17:56sell3420.171.21051.21221.2008
14262006.03.21 20:00close3420.171.20951.21221.200817.004203.82
14272006.03.22 01:40sell3430.171.20901.21071.1993
14282006.03.22 02:39modify3430.171.20901.21061.1993
14292006.03.22 02:42modify3430.171.20901.21051.1993
14302006.03.22 02:43modify3430.171.20901.21041.1993
14312006.03.22 02:43modify3430.171.20901.21031.1993
14322006.03.22 03:30modify3430.171.20901.21021.1993
14332006.03.22 03:30close3430.171.20821.21021.199313.604217.42
14342006.03.22 06:12sell3440.171.20801.20971.1983
14352006.03.22 06:21modify3440.171.20801.20961.1983
14362006.03.22 06:25modify3440.171.20801.20951.1983
14372006.03.22 06:26modify3440.171.20801.20941.1983
14382006.03.22 06:26modify3440.171.20801.20931.1983
14392006.03.22 07:45modify3440.171.20801.20921.1983
14402006.03.22 07:45close3440.171.20721.20921.198313.604231.02
14412006.03.22 08:24sell3450.181.20821.20991.1985
14422006.03.22 08:51s/l3450.181.20991.20991.1985-30.604200.42
14432006.03.22 08:51sell3460.171.20971.21141.2000
14442006.03.22 08:55modify3460.171.20971.21131.2000
14452006.03.22 09:08modify3460.171.20971.21121.2000
14462006.03.22 09:08modify3460.171.20971.21111.2000
14472006.03.22 09:08modify3460.171.20971.21101.2000
14482006.03.22 09:08close3460.171.20891.21101.200013.604214.02
14492006.03.22 09:09buy3470.171.20871.20701.2184
14502006.03.22 09:22modify3470.171.20871.20711.2184
14512006.03.22 09:25modify3470.171.20871.20721.2184
14522006.03.22 09:27modify3470.171.20871.20731.2184
14532006.03.22 09:28modify3470.171.20871.20741.2184
14542006.03.22 09:28close3470.171.20951.20741.218413.604227.62
14552006.03.22 12:22buy3480.171.20851.20681.2182
14562006.03.22 19:55s/l3480.171.20681.20681.2182-28.904198.72
14572006.03.23 09:24sell3490.171.20651.20821.1968
14582006.03.23 09:27modify3490.171.20651.20811.1968
14592006.03.23 09:28modify3490.171.20651.20801.1968
14602006.03.23 09:29modify3490.171.20651.20791.1968
14612006.03.23 09:35modify3490.171.20651.20781.1968
14622006.03.23 09:35modify3490.171.20651.20771.1968
14632006.03.23 09:51modify3490.171.20651.20761.1968
14642006.03.23 09:51modify3490.171.20651.20751.1968
14652006.03.23 09:51close3490.171.20581.20751.196811.904210.62
14662006.03.23 11:19sell3500.181.19891.20061.1892
14672006.03.23 11:20modify3500.181.19891.20051.1892
14682006.03.23 11:20close3500.181.19821.20051.189212.604223.22
14692006.03.23 15:58sell3510.181.19711.19881.1874
14702006.03.23 18:07close3510.181.19651.19881.187410.804234.02
14712006.03.24 03:19sell3520.181.19711.19881.1874
14722006.03.24 03:20modify3520.181.19711.19861.1874
14732006.03.24 03:22modify3520.181.19711.19851.1874
14742006.03.24 03:22modify3520.181.19711.19841.1874
14752006.03.24 03:23modify3520.181.19711.19831.1874
14762006.03.24 03:26modify3520.181.19711.19821.1874
14772006.03.24 05:21modify3520.181.19711.19811.1874
14782006.03.24 05:36modify3520.181.19711.19801.1874
14792006.03.24 06:22modify3520.181.19711.19791.1874
14802006.03.24 06:58modify3520.181.19711.19781.1874
14812006.03.24 07:01modify3520.181.19711.19771.1874
14822006.03.24 07:02modify3520.181.19711.19761.1874
14832006.03.24 07:02close3520.181.19631.19761.187414.404248.42
14842006.03.24 09:06sell3530.181.19711.19881.1874
14852006.03.24 09:06modify3530.181.19711.19871.1874
14862006.03.24 09:06modify3530.181.19711.19861.1874
14872006.03.24 09:06modify3530.181.19711.19851.1874
14882006.03.24 09:06modify3530.181.19711.19841.1874
14892006.03.24 09:06modify3530.181.19711.19831.1874
14902006.03.24 09:17modify3530.181.19711.19821.1874
14912006.03.24 09:18modify3530.181.19711.19811.1874
14922006.03.24 09:18modify3530.181.19711.19801.1874
14932006.03.24 09:18close3530.181.19641.19801.187412.604261.02
14942006.03.24 09:23sell3540.181.19711.19881.1874
14952006.03.24 09:25modify3540.181.19711.19871.1874
14962006.03.24 09:39modify3540.181.19711.19861.1874
14972006.03.24 09:41modify3540.181.19711.19851.1874
14982006.03.24 09:41modify3540.181.19711.19841.1874
14992006.03.24 09:41modify3540.181.19711.19831.1874
15002006.03.24 10:00s/l3540.181.19831.19831.1874-21.604239.42
15012006.03.24 14:40buy3550.181.20291.20121.2126
15022006.03.24 15:11close3550.181.20341.20121.21269.004248.42
15032006.03.26 17:53buy3560.181.20291.20121.2126
15042006.03.26 18:55close3560.181.20351.20121.212610.804259.22
15052006.03.26 20:05sell3570.181.20371.20541.1940
15062006.03.26 20:39modify3570.181.20371.20531.1940
15072006.03.26 20:39close3570.181.20281.20531.194016.204275.42
15082006.03.26 20:50buy3580.181.20221.20051.2119
15092006.03.26 21:30close3580.181.20311.20051.211916.204291.62
15102006.03.27 05:35sell3590.181.20301.20471.1933
15112006.03.27 05:38modify3590.181.20301.20461.1933
15122006.03.27 05:38modify3590.181.20301.20451.1933
15132006.03.27 05:38modify3590.181.20301.20441.1933
15142006.03.27 05:49modify3590.181.20301.20431.1933
15152006.03.27 07:12close3590.181.20251.20431.19339.004300.62
15162006.03.27 19:11sell3600.181.20211.20381.1924
15172006.03.27 19:11modify3600.181.20211.20371.1924
15182006.03.27 19:12modify3600.181.20211.20361.1924
15192006.03.27 19:12modify3600.181.20211.20351.1924
15202006.03.27 19:18modify3600.181.20211.20341.1924
15212006.03.27 19:18modify3600.181.20211.20331.1924
15222006.03.27 19:19modify3600.181.20211.20321.1924
15232006.03.27 19:19modify3600.181.20211.20311.1924
15242006.03.27 19:37modify3600.181.20211.20301.1924
15252006.03.27 19:40modify3600.181.20211.20291.1924
15262006.03.27 19:40modify3600.181.20211.20281.1924
15272006.03.27 19:40close3600.181.20151.20281.192410.804311.42
15282006.03.28 01:32sell3610.181.20131.20301.1916
15292006.03.28 01:33modify3610.181.20131.20281.1916
15302006.03.28 01:33modify3610.181.20131.20271.1916
15312006.03.28 01:37modify3610.181.20131.20261.1916
15322006.03.28 01:37modify3610.181.20131.20251.1916
15332006.03.28 01:37modify3610.181.20131.20241.1916
15342006.03.28 02:48s/l3610.181.20241.20241.1916-19.804291.62
15352006.03.28 05:12buy3620.181.20551.20381.2152
15362006.03.28 05:19modify3620.181.20551.20391.2152
15372006.03.28 05:23modify3620.181.20551.20401.2152
15382006.03.28 05:23modify3620.181.20551.20411.2152
15392006.03.28 05:32modify3620.181.20551.20421.2152
15402006.03.28 05:47modify3620.181.20551.20431.2152
15412006.03.28 05:47close3620.181.20621.20431.215212.604304.22
15422006.03.28 10:00buy3630.181.20771.20601.2174
15432006.03.28 10:31s/l3630.181.20601.20601.2174-30.604273.62
15442006.03.28 10:31buy3640.181.20621.20451.2159
15452006.03.28 10:38modify3640.181.20621.20461.2159
15462006.03.28 10:43modify3640.181.20621.20471.2159
15472006.03.28 10:43close3640.181.20711.20471.215916.204289.82
15482006.03.28 10:43buy3650.181.20741.20571.2171
15492006.03.28 11:41close3650.181.20811.20571.217112.604302.42
15502006.03.28 13:21buy3660.181.20691.20521.2166
15512006.03.28 14:17s/l3660.181.20521.20521.2166-30.604271.82
15522006.03.28 14:17buy3670.181.20531.20361.2150
15532006.03.28 14:20s/l3670.181.20361.20361.2150-30.604241.22
15542006.03.28 15:12sell3680.181.20141.20311.1917
15552006.03.28 15:16close3680.181.20081.20311.191710.804252.02
15562006.03.28 15:33sell3690.181.20141.20311.1917
15572006.03.28 16:16close3690.181.20061.20311.191714.404266.42
15582006.03.29 00:27sell3700.181.20101.20271.1913
15592006.03.29 01:25modify3700.181.20101.20261.1913
15602006.03.29 01:25modify3700.181.20101.20251.1913
15612006.03.29 01:32modify3700.181.20101.20241.1913
15622006.03.29 01:32close3700.181.20011.20241.191316.204282.62
15632006.03.29 01:34buy3710.181.20041.19871.2101
15642006.03.29 01:40modify3710.181.20041.19881.2101
15652006.03.29 01:42modify3710.181.20041.19891.2101
15662006.03.29 01:42close3710.181.20121.19891.210114.404297.02
15672006.03.29 01:46buy3720.181.20071.19901.2104
15682006.03.29 01:51modify3720.181.20071.19911.2104
15692006.03.29 01:52modify3720.181.20071.19921.2104
15702006.03.29 01:52close3720.181.20151.19921.210414.404311.42
15712006.03.29 03:16sell3730.181.19881.20051.1891
15722006.03.29 03:28s/l3730.181.20051.20051.1891-30.604280.82
15732006.03.29 03:28sell3740.181.20031.20201.1906
15742006.03.29 05:23s/l3740.181.20201.20201.1906-30.604250.22
15752006.03.29 06:19buy3750.181.20141.19971.2111
15762006.03.29 07:05modify3750.181.20141.19981.2111
15772006.03.29 07:05modify3750.181.20141.19991.2111
15782006.03.29 07:37s/l3750.181.19991.19991.2111-27.004223.22
15792006.03.29 07:37buy3760.181.20011.19841.2098
15802006.03.29 07:51modify3760.181.20011.19851.2098
15812006.03.29 07:52modify3760.181.20011.19861.2098
15822006.03.29 08:07modify3760.181.20011.19871.2098
15832006.03.29 08:42modify3760.181.20011.19881.2098
15842006.03.29 10:08close3760.181.20081.19881.209812.604235.82
15852006.03.29 10:08sell3770.181.20071.20241.1910
15862006.03.29 11:16s/l3770.181.20241.20241.1910-30.604205.22
15872006.03.29 13:18buy3780.171.20351.20181.2132
15882006.03.29 14:01s/l3780.171.20181.20181.2132-28.904176.32
15892006.03.29 16:55buy3790.171.20251.20081.2122
15902006.03.29 18:47modify3790.171.20251.20091.2122
15912006.03.29 18:48modify3790.171.20251.20101.2122
15922006.03.29 18:48modify3790.171.20251.20111.2122
15932006.03.29 19:58close3790.171.20351.20111.212217.004193.32
15942006.03.30 00:42buy3800.171.20651.20481.2162
15952006.03.30 02:06s/l3800.171.20481.20481.2162-28.904164.42
15962006.03.30 05:38buy3810.171.20671.20501.2164
15972006.03.30 06:00modify3810.171.20671.20511.2164
15982006.03.30 06:03modify3810.171.20671.20521.2164
15992006.03.30 06:16modify3810.171.20671.20531.2164
16002006.03.30 06:17modify3810.171.20671.20541.2164
16012006.03.30 06:18modify3810.171.20671.20551.2164
16022006.03.30 06:18modify3810.171.20671.20561.2164
16032006.03.30 06:19modify3810.171.20671.20571.2164
16042006.03.30 06:19close3810.171.20771.20571.216417.004181.42
16052006.03.30 07:59buy3820.171.20831.20661.2180
16062006.03.30 08:20modify3820.171.20831.20671.2180
16072006.03.30 08:24modify3820.171.20831.20681.2180
16082006.03.30 08:27modify3820.171.20831.20691.2180
16092006.03.30 08:35modify3820.171.20831.20701.2180
16102006.03.30 08:35close3820.171.20931.20701.218017.004198.42
16112006.03.30 08:46buy3830.171.20751.20581.2172
16122006.03.30 08:52s/l3830.171.20581.20581.2172-28.904169.52
16132006.03.30 08:52buy3840.171.20601.20431.2157
16142006.03.30 08:53modify3840.171.20601.20441.2157
16152006.03.30 08:53close3840.171.20671.20441.215711.904181.42
16162006.03.30 08:53buy3850.171.20681.20511.2165
16172006.03.30 08:57close3850.171.20741.20511.216510.204191.62
16182006.03.30 08:57buy3860.171.20751.20581.2172
16192006.03.30 09:17modify3860.171.20751.20591.2172
16202006.03.30 09:17close3860.171.20851.20591.217217.004208.62
16212006.03.30 10:43buy3870.171.21311.21141.2228
16222006.03.30 13:52modify3870.171.21311.21151.2228
16232006.03.30 13:52modify3870.171.21311.21161.2228
16242006.03.30 13:52modify3870.171.21311.21171.2228
16252006.03.30 14:01close3870.171.21481.21171.222828.904237.52
16262006.03.30 19:15buy3880.171.21561.21391.2253
16272006.03.30 20:10close3880.171.21681.21391.225320.404257.92
16282006.03.31 00:49buy3890.181.21501.21331.2247
16292006.03.31 01:47s/l3890.181.21331.21331.2247-30.604227.32
16302006.03.31 06:56sell3900.171.21021.21191.2005
16312006.03.31 07:06modify3900.171.21021.21181.2005
16322006.03.31 08:15close3900.171.20951.21181.200511.904239.22
16332006.03.31 08:33sell3910.171.21191.21361.2022
16342006.03.31 08:43modify3910.171.21191.21351.2022
16352006.03.31 08:43close3910.171.21121.21351.202211.904251.12
16362006.03.31 09:04sell3920.181.21241.21411.2027
16372006.03.31 09:11close3920.181.21151.21411.202716.204267.32
16382006.03.31 10:38sell3930.181.21221.21391.2025
16392006.03.31 10:54close3930.181.21131.21391.202516.204283.52
16402006.03.31 11:31sell3940.181.21261.21431.2029
16412006.03.31 11:53s/l3940.181.21431.21431.2029-30.604252.92
16422006.03.31 11:53sell3950.181.21411.21581.2044
16432006.03.31 12:07close3950.181.21331.21581.204414.404267.32
16442006.03.31 12:07buy3960.181.21321.21151.2229
16452006.03.31 14:28s/l3960.181.21151.21151.2229-30.604236.72
16462006.04.02 20:02sell3970.171.21141.21311.2017
16472006.04.02 20:30close3970.171.21051.21311.201715.304252.02
16482006.04.03 08:29buy3980.181.20581.20411.2155
16492006.04.03 08:56close3980.181.20661.20411.215514.404266.42
16502006.04.03 09:21buy3990.181.20611.20441.2158
16512006.04.03 09:54close3990.181.20711.20441.215818.004284.42
16522006.04.03 11:05buy4000.181.21081.20911.2205
16532006.04.03 11:15close4000.181.21161.20911.220514.404298.82
16542006.04.03 13:15buy4010.181.21191.21021.2216
16552006.04.03 13:21close4010.181.21261.21021.221612.604311.42
16562006.04.03 20:13buy4020.181.21341.21171.2231
16572006.04.03 22:04modify4020.181.21341.21181.2231
16582006.04.03 22:04modify4020.181.21341.21191.2231
16592006.04.03 22:04modify4020.181.21341.21201.2231
16602006.04.03 22:04modify4020.181.21341.21211.2231
16612006.04.03 22:07modify4020.181.21341.21221.2231
16622006.04.03 22:08modify4020.181.21341.21231.2231
16632006.04.03 23:00close4020.181.21421.21231.223114.404325.82
16642006.04.04 01:28buy4030.181.21541.21371.2251
16652006.04.04 02:38s/l4030.181.21371.21371.2251-30.604295.22
16662006.04.04 03:21sell4040.181.21401.21571.2043
16672006.04.04 03:48s/l4040.181.21571.21571.2043-30.604264.62
16682006.04.04 04:08buy4050.181.21571.21401.2254
16692006.04.04 04:12modify4050.181.21571.21411.2254
16702006.04.04 04:12modify4050.181.21571.21421.2254
16712006.04.04 04:13modify4050.181.21571.21431.2254
16722006.04.04 04:13modify4050.181.21571.21441.2254
16732006.04.04 04:13modify4050.181.21571.21451.2254
16742006.04.04 05:35close4050.181.21671.21451.225418.004282.62
16752006.04.04 06:44buy4060.181.21691.21521.2266
16762006.04.04 07:35close4060.181.21791.21521.226618.004300.62
16772006.04.04 10:53buy4070.181.22541.22371.2351
16782006.04.04 11:09close4070.181.22631.22371.235116.204316.82
16792006.04.04 13:20buy4080.181.22461.22291.2343
16802006.04.04 13:23close4080.181.22521.22291.234310.804327.62
16812006.04.04 19:31buy4090.181.22521.22351.2349
16822006.04.04 19:50close4090.181.22571.22351.23499.004336.62
16832006.04.04 21:22sell4100.181.22611.22781.2164
16842006.04.04 23:24s/l4100.181.22781.22781.2164-30.604306.02
16852006.04.05 01:48buy4110.181.22711.22541.2368
16862006.04.05 02:37modify4110.181.22711.22551.2368
16872006.04.05 02:38modify4110.181.22711.22561.2368
16882006.04.05 02:41modify4110.181.22711.22571.2368
16892006.04.05 02:41modify4110.181.22711.22581.2368
16902006.04.05 02:42modify4110.181.22711.22591.2368
16912006.04.05 02:42modify4110.181.22711.22601.2368
16922006.04.05 02:43modify4110.181.22711.22611.2368
16932006.04.05 02:45modify4110.181.22711.22621.2368
16942006.04.05 02:45modify4110.181.22711.22631.2368
16952006.04.05 02:45modify4110.181.22711.22641.2368
16962006.04.05 02:45close4110.181.22821.22641.236819.804325.82
16972006.04.05 03:13buy4120.181.22651.22481.2362
16982006.04.05 03:23modify4120.181.22651.22491.2362
16992006.04.05 03:23modify4120.181.22651.22501.2362
17002006.04.05 03:23modify4120.181.22651.22511.2362
17012006.04.05 03:24modify4120.181.22651.22521.2362
17022006.04.05 03:25modify4120.181.22651.22531.2362
17032006.04.05 03:25modify4120.181.22651.22541.2362
17042006.04.05 03:26modify4120.181.22651.22551.2362
17052006.04.05 03:26modify4120.181.22651.22561.2362
17062006.04.05 03:26close4120.181.22751.22561.236218.004343.82
17072006.04.05 03:34buy4130.181.22651.22481.2362
17082006.04.05 03:45modify4130.181.22651.22491.2362
17092006.04.05 03:52modify4130.181.22651.22501.2362
17102006.04.05 03:52modify4130.181.22651.22511.2362
17112006.04.05 03:53modify4130.181.22651.22521.2362
17122006.04.05 04:13s/l4130.181.22521.22521.2362-23.404320.42
17132006.04.05 04:51sell4140.181.22731.22901.2176
17142006.04.05 05:03modify4140.181.22731.22891.2176
17152006.04.05 05:04modify4140.181.22731.22881.2176
17162006.04.05 05:04modify4140.181.22731.22871.2176
17172006.04.05 05:05modify4140.181.22731.22861.2176
17182006.04.05 05:14modify4140.181.22731.22851.2176
17192006.04.05 05:14modify4140.181.22731.22841.2176
17202006.04.05 05:14modify4140.181.22731.22831.2176
17212006.04.05 05:14close4140.181.22621.22831.217619.804340.22
17222006.04.05 05:17buy4150.181.22601.22431.2357
17232006.04.05 08:18modify4150.181.22601.22441.2357
17242006.04.05 08:19modify4150.181.22601.22451.2357
17252006.04.05 08:20modify4150.181.22601.22461.2357
17262006.04.05 08:20modify4150.181.22601.22471.2357
17272006.04.05 08:20modify4150.181.22601.22481.2357
17282006.04.05 08:22modify4150.181.22601.22491.2357
17292006.04.05 08:23modify4150.181.22601.22501.2357
17302006.04.05 08:23modify4150.181.22601.22511.2357
17312006.04.05 08:24modify4150.181.22601.22521.2357
17322006.04.05 08:27modify4150.181.22601.22531.2357
17332006.04.05 08:28modify4150.181.22601.22541.2357
17342006.04.05 08:28modify4150.181.22601.22551.2357
17352006.04.05 08:31modify4150.181.22601.22561.2357
17362006.04.05 08:32modify4150.181.22601.22571.2357
17372006.04.05 08:32modify4150.181.22601.22581.2357
17382006.04.05 08:33modify4150.181.22601.22591.2357
17392006.04.05 08:33modify4150.181.22601.22601.2357
17402006.04.05 08:33modify4150.181.22601.22611.2357
17412006.04.05 08:35modify4150.181.22601.22621.2357
17422006.04.05 08:35modify4150.181.22601.22631.2357
17432006.04.05 08:35modify4150.181.22601.22641.2357
17442006.04.05 08:35modify4150.181.22601.22651.2357
17452006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22661.2357
17462006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22671.2357
17472006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22681.2357
17482006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22691.2357
17492006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22701.2357
17502006.04.05 08:36modify4150.181.22601.22711.2357
17512006.04.05 08:37modify4150.181.22601.22721.2357
17522006.04.05 08:37modify4150.181.22601.22731.2357
17532006.04.05 09:00close4150.181.22871.22731.235748.604388.82
17542006.04.05 09:07buy4160.181.22811.22641.2378
17552006.04.05 09:35close4160.181.22891.22641.237814.404403.22
17562006.04.05 10:00buy4170.181.22871.22701.2384
17572006.04.05 10:00close4170.181.22931.22701.238410.804414.02
17582006.04.05 10:04buy4180.181.22881.22711.2385
17592006.04.05 10:06s/l4180.181.22711.22711.2385-30.604383.42
17602006.04.05 10:06buy4190.181.22731.22561.2370
17612006.04.05 10:12close4190.181.22801.22561.237012.604396.02
17622006.04.05 10:12buy4200.181.22811.22641.2378
17632006.04.05 10:29s/l4200.181.22641.22641.2378-30.604365.42
17642006.04.05 10:29buy4210.181.22661.22491.2363
17652006.04.05 11:04close4210.181.22731.22491.236312.604378.02
17662006.04.05 11:44buy4220.181.22621.22451.2359
17672006.04.05 11:52close4220.181.22691.22451.235912.604390.62
17682006.04.05 15:13buy4230.181.22941.22771.2391
17692006.04.05 21:00s/l4230.181.22771.22771.2391-30.604360.02
17702006.04.06 06:25buy4240.181.23131.22961.2410
17712006.04.06 06:47modify4240.181.23131.22971.2410
17722006.04.06 06:47modify4240.181.23131.22981.2410
17732006.04.06 06:48modify4240.181.23131.22991.2410
17742006.04.06 08:21s/l4240.181.22991.22991.2410-25.204334.82
17752006.04.06 08:21buy4250.181.22991.22821.2396
17762006.04.06 08:28close4250.181.23061.22821.239612.604347.42
17772006.04.06 08:32buy4260.181.22991.22821.2396
17782006.04.06 08:34close4260.181.23061.22821.239612.604360.02
17792006.04.06 08:34buy4270.181.22971.22801.2394
17802006.04.06 08:35close4270.181.23041.22801.239412.604372.62
17812006.04.06 08:35buy4280.181.22991.22821.2396
17822006.04.06 08:41s/l4280.181.22821.22821.2396-30.604342.02
17832006.04.06 08:41buy4290.181.22801.22631.2377
17842006.04.06 08:46s/l4290.181.22631.22631.2377-30.604311.42
17852006.04.06 09:00sell4300.181.22481.22651.2151
17862006.04.06 09:00close4300.181.22411.22651.215112.604324.02
17872006.04.06 10:25sell4310.181.22241.22411.2127
17882006.04.06 10:33s/l4310.181.22411.22411.2127-30.604293.42
17892006.04.06 10:33sell4320.181.22391.22561.2142
17902006.04.06 10:44close4320.181.22311.22561.214214.404307.82
17912006.04.06 10:47sell4330.181.22331.22501.2136
17922006.04.06 11:08close4330.181.22251.22501.213614.404322.22
17932006.04.06 12:53sell4340.181.22231.22401.2126
17942006.04.06 14:16close4340.181.22151.22401.212614.404336.62
17952006.04.06 22:30sell4350.181.22031.22201.2106
17962006.04.07 02:38modify4350.181.22031.22191.2106
17972006.04.07 02:38modify4350.181.22031.22181.2106
17982006.04.07 02:38modify4350.181.22031.22171.2106
17992006.04.07 02:46modify4350.181.22031.22161.2106
18002006.04.07 02:46modify4350.181.22031.22151.2106
18012006.04.07 02:46close4350.181.21951.22151.210615.194351.81
18022006.04.07 06:02sell4360.181.22001.22171.2103
18032006.04.07 06:19modify4360.181.22001.22161.2103
18042006.04.07 06:35modify4360.181.22001.22151.2103
18052006.04.07 06:35modify4360.181.22001.22141.2103
18062006.04.07 06:37modify4360.181.22001.22131.2103
18072006.04.07 06:37close4360.181.21921.22131.210314.404366.21
18082006.04.07 08:30sell4370.181.21921.22091.2095
18092006.04.07 08:30close4370.181.21861.22091.209510.804377.01
18102006.04.07 08:30sell4380.181.21911.22081.2094
18112006.04.07 08:31s/l4380.181.22081.22081.2094-30.604346.41
18122006.04.07 08:31sell4390.181.22071.22241.2110
18132006.04.07 08:32s/l4390.181.22241.22241.2110-30.604315.81
18142006.04.07 08:34sell4400.181.22041.22211.2107
18152006.04.07 08:38modify4400.181.22041.22201.2107
18162006.04.07 08:38close4400.181.21961.22201.210714.404330.21
18172006.04.07 08:38sell4410.181.21951.22121.2098
18182006.04.07 08:39close4410.181.21881.22121.209812.604342.81
18192006.04.07 08:40sell4420.181.21911.22081.2094
18202006.04.07 08:41s/l4420.181.22081.22081.2094-30.604312.21
18212006.04.07 08:43sell4430.181.22041.22211.2107
18222006.04.07 08:53modify4430.181.22041.22201.2107
18232006.04.07 08:53close4430.181.21961.22201.210714.404326.61
18242006.04.07 08:53sell4440.181.21941.22111.2097
18252006.04.07 09:12close4440.181.21861.22111.209714.404341.01
18262006.04.10 02:32buy4450.181.21011.20841.2198
18272006.04.10 02:50modify4450.181.21011.20851.2198
18282006.04.10 02:50modify4450.181.21011.20861.2198
18292006.04.10 02:50modify4450.181.21011.20871.2198
18302006.04.10 02:56modify4450.181.21011.20881.2198
18312006.04.10 02:56modify4450.181.21011.20891.2198
18322006.04.10 02:59modify4450.181.21011.20901.2198
18332006.04.10 02:59modify4450.181.21011.20911.2198
18342006.04.10 02:59close4450.181.21081.20911.219812.604353.61
18352006.04.10 06:18buy4460.181.21111.20941.2208
18362006.04.10 06:48modify4460.181.21111.20951.2208
18372006.04.10 09:41modify4460.181.21111.20961.2208
18382006.04.10 09:41modify4460.181.21111.20971.2208
18392006.04.10 09:41modify4460.181.21111.20981.2208
18402006.04.10 09:41modify4460.181.21111.20991.2208
18412006.04.10 09:41modify4460.181.21111.21001.2208
18422006.04.10 09:41modify4460.181.21111.21011.2208
18432006.04.10 09:41close4460.181.21201.21011.220816.204369.81
18442006.04.10 09:41sell4470.181.21211.21381.2024
18452006.04.10 09:42modify4470.181.21211.21371.2024
18462006.04.10 09:42modify4470.181.21211.21361.2024
18472006.04.10 09:42modify4470.181.21211.21351.2024
18482006.04.10 09:42modify4470.181.21211.21341.2024
18492006.04.10 09:52modify4470.181.21211.21331.2024
18502006.04.10 10:21modify4470.181.21211.21321.2024
18512006.04.10 10:21modify4470.181.21211.21311.2024
18522006.04.10 10:21modify4470.181.21211.21301.2024
18532006.04.10 10:21close4470.181.21091.21301.202421.604391.41
18542006.04.10 10:59buy4480.181.21051.20881.2202
18552006.04.10 11:40s/l4480.181.20881.20881.2202-30.604360.81
18562006.04.10 13:05sell4490.181.20871.21041.1990
18572006.04.10 15:36s/l4490.181.21041.21041.1990-30.604330.21
18582006.04.10 19:56buy4500.181.21041.20871.2201
18592006.04.10 23:07modify4500.181.21041.20881.2201
18602006.04.10 23:12modify4500.181.21041.20891.2201
18612006.04.11 00:00modify4500.181.21041.20901.2201
18622006.04.11 00:00modify4500.181.21041.20911.2201
18632006.04.11 00:03modify4500.181.21041.20921.2201
18642006.04.11 00:03modify4500.181.21041.20931.2201
18652006.04.11 00:03modify4500.181.21041.20941.2201
18662006.04.11 00:35modify4500.181.21041.20951.2201
18672006.04.11 00:36modify4500.181.21041.20961.2201
18682006.04.11 00:42modify4500.181.21041.20971.2201
18692006.04.11 00:43modify4500.181.21041.20981.2201
18702006.04.11 00:53modify4500.181.21041.20991.2201
18712006.04.11 00:54modify4500.181.21041.21001.2201
18722006.04.11 00:57modify4500.181.21041.21011.2201
18732006.04.11 01:04close4500.181.21161.21011.220120.124350.33
18742006.04.11 05:01buy4510.181.21311.21141.2228
18752006.04.11 06:03s/l4510.181.21141.21141.2228-30.604319.73
18762006.04.11 06:09buy4520.181.21131.20961.2210
18772006.04.11 06:40modify4520.181.21131.20971.2210
18782006.04.11 06:41modify4520.181.21131.20981.2210
18792006.04.11 06:41modify4520.181.21131.20991.2210
18802006.04.11 06:41modify4520.181.21131.21001.2210
18812006.04.11 06:41modify4520.181.21131.21011.2210
18822006.04.11 08:17s/l4520.181.21011.21011.2210-21.604298.13
18832006.04.11 09:33sell4530.181.21241.21411.2027
18842006.04.11 14:23s/l4530.181.21411.21411.2027-30.604267.53
18852006.04.12 03:31sell4540.181.21571.21741.2060
18862006.04.12 03:32modify4540.181.21571.21731.2060
18872006.04.12 03:35modify4540.181.21571.21721.2060
18882006.04.12 03:37modify4540.181.21571.21711.2060
18892006.04.12 03:38modify4540.181.21571.21701.2060
18902006.04.12 03:38modify4540.181.21571.21691.2060
18912006.04.12 03:40modify4540.181.21571.21681.2060
18922006.04.12 03:46modify4540.181.21571.21671.2060
18932006.04.12 03:47modify4540.181.21571.21661.2060
18942006.04.12 03:47close4540.181.21491.21661.206014.404281.93
18952006.04.12 09:03sell4550.181.20921.21091.1995
18962006.04.12 09:24s/l4550.181.21091.21091.1995-30.604251.33
18972006.04.12 09:24sell4560.181.21071.21241.2010
18982006.04.12 10:05s/l4560.181.21241.21241.2010-30.604220.73
18992006.04.12 10:05sell4570.171.21241.21411.2027
19002006.04.12 10:53close4570.171.21171.21411.202711.904232.63
19012006.04.12 21:33sell4580.171.21091.21261.2012
19022006.04.12 21:50close4580.171.21011.21261.201213.604246.23
19032006.04.13 05:13buy4590.181.21071.20901.2204
19042006.04.13 05:15modify4590.181.21071.20911.2204
19052006.04.13 05:15modify4590.181.21071.20921.2204
19062006.04.13 05:26modify4590.181.21071.20931.2204
19072006.04.13 05:26modify4590.181.21071.20941.2204
19082006.04.13 05:28modify4590.181.21071.20951.2204
19092006.04.13 05:30modify4590.181.21071.20961.2204
19102006.04.13 05:32modify4590.181.21071.20971.2204
19112006.04.13 05:32modify4590.181.21071.20981.2204
19122006.04.13 05:32modify4590.181.21071.20991.2204
19132006.04.13 05:32close4590.181.21161.20991.220416.204262.43
19142006.04.13 05:55buy4600.181.21071.20901.2204
19152006.04.13 05:56modify4600.181.21071.20911.2204
19162006.04.13 05:57modify4600.181.21071.20921.2204
19172006.04.13 05:58modify4600.181.21071.20931.2204
19182006.04.13 05:59modify4600.181.21071.20941.2204
19192006.04.13 05:59modify4600.181.21071.20951.2204
19202006.04.13 07:00s/l4600.181.20951.20951.2204-21.604240.83
19212006.04.13 08:32sell4610.181.21041.21211.2007
19222006.04.13 08:34modify4610.181.21041.21201.2007
19232006.04.13 08:34modify4610.181.21041.21191.2007
19242006.04.13 08:34modify4610.181.21041.21181.2007
19252006.04.13 08:36modify4610.181.21041.21171.2007
19262006.04.13 08:36modify4610.181.21041.21151.2007
19272006.04.13 08:36modify4610.181.21041.21141.2007
19282006.04.13 08:36modify4610.181.21041.21121.2007
19292006.04.13 08:55modify4610.181.21041.21111.2007
19302006.04.13 08:55modify4610.181.21041.21101.2007
19312006.04.13 08:55close4610.181.20911.21101.200723.404264.23
19322006.04.13 10:04sell4620.181.20901.21071.1993
19332006.04.13 10:21modify4620.181.20901.21061.1993
19342006.04.13 10:23modify4620.181.20901.21051.1993
19352006.04.13 10:24modify4620.181.20901.21041.1993
19362006.04.13 10:24close4620.181.20821.21041.199314.404278.63
19372006.04.13 10:43sell4630.181.20901.21071.1993
19382006.04.13 13:25s/l4630.181.21071.21071.1993-30.604248.03
19392006.04.13 13:27sell4640.181.21121.21291.2015
19402006.04.13 14:18close4640.181.21071.21291.20159.004257.03
19412006.04.13 19:16buy4650.181.21081.20911.2205
19422006.04.13 21:34modify4650.181.21081.20921.2205
19432006.04.13 23:04modify4650.181.21081.20931.2205
19442006.04.14 00:01modify4650.181.21081.20951.2205
19452006.04.14 00:23modify4650.181.21081.20961.2205
19462006.04.14 00:23modify4650.181.21081.20971.2205
19472006.04.14 00:25modify4650.181.21081.20981.2205
19482006.04.14 01:00modify4650.181.21081.21001.2205
19492006.04.14 01:00close4650.181.21131.21001.22057.524264.56
19502006.04.14 12:39sell4660.181.21101.21271.2013
19512006.04.16 18:16s/l4660.181.21271.21271.2013-30.604233.96
19522006.04.16 23:33buy4670.171.21821.21651.2279
19532006.04.16 23:54modify4670.171.21821.21661.2279
19542006.04.17 00:13modify4670.171.21821.21671.2279
19552006.04.17 00:13modify4670.171.21821.21681.2279
19562006.04.17 00:15modify4670.171.21821.21691.2279
19572006.04.17 00:16modify4670.171.21821.21701.2279
19582006.04.17 01:44s/l4670.171.21701.21701.2279-21.794212.16
19592006.04.17 01:44buy4680.171.21721.21551.2269
19602006.04.17 02:00modify4680.171.21721.21561.2269
19612006.04.17 02:00modify4680.171.21721.21571.2269
19622006.04.17 02:03modify4680.171.21721.21581.2269
19632006.04.17 02:03modify4680.171.21721.21591.2269
19642006.04.17 02:04modify4680.171.21721.21601.2269
19652006.04.17 02:06modify4680.171.21721.21611.2269
19662006.04.17 02:07modify4680.171.21721.21621.2269
19672006.04.17 03:01close4680.171.21791.21621.226911.904224.06
19682006.04.17 04:24buy4690.171.21761.21591.2273
19692006.04.17 04:56modify4690.171.21761.21601.2273
19702006.04.17 04:57modify4690.171.21761.21611.2273
19712006.04.17 04:59modify4690.171.21761.21621.2273
19722006.04.17 04:59modify4690.171.21761.21631.2273
19732006.04.17 04:59close4690.171.21821.21631.227310.204234.26
19742006.04.17 05:12buy4700.171.21791.21621.2276
19752006.04.17 06:02close4700.171.21841.21621.22768.504242.76
19762006.04.17 09:01buy4710.171.22261.22091.2323
19772006.04.17 09:10close4710.171.22321.22091.232310.204252.96
19782006.04.17 09:50buy4720.171.22261.22091.2323
19792006.04.17 09:52close4720.171.22321.22091.232310.204263.16
19802006.04.17 11:07buy4730.171.22741.22571.2371
19812006.04.17 12:33s/l4730.171.22571.22571.2371-28.904234.26
19822006.04.17 14:26buy4740.171.22721.22551.2369
19832006.04.17 14:59s/l4740.171.22551.22551.2369-28.904205.36
19842006.04.18 03:07sell4750.171.22451.22621.2148
19852006.04.18 03:14modify4750.171.22451.22611.2148
19862006.04.18 03:14modify4750.171.22451.22601.2148
19872006.04.18 03:14modify4750.171.22451.22591.2148
19882006.04.18 03:14modify4750.171.22451.22581.2148
19892006.04.18 03:15modify4750.171.22451.22571.2148
19902006.04.18 03:16modify4750.171.22451.22561.2148
19912006.04.18 03:16close4750.171.22381.22561.214811.904217.26
19922006.04.18 03:23sell4760.171.22451.22621.2148
19932006.04.18 03:29modify4760.171.22451.22611.2148
19942006.04.18 03:29modify4760.171.22451.22601.2148
19952006.04.18 03:34modify4760.171.22451.22591.2148
19962006.04.18 03:34modify4760.171.22451.22581.2148
19972006.04.18 03:34modify4760.171.22451.22571.2148
19982006.04.18 03:35modify4760.171.22451.22561.2148
19992006.04.18 03:35close4760.171.22381.22561.214811.904229.16
20002006.04.18 04:48sell4770.171.22421.22591.2145
20012006.04.18 05:00modify4770.171.22421.22581.2145
20022006.04.18 05:01modify4770.171.22421.22571.2145
20032006.04.18 05:01modify4770.171.22421.22561.2145
20042006.04.18 05:03modify4770.171.22421.22551.2145
20052006.04.18 05:03modify4770.171.22421.22541.2145
20062006.04.18 05:03modify4770.171.22421.22531.2145
20072006.04.18 05:03modify4770.171.22421.22521.2145
20082006.04.18 05:09s/l4770.171.22521.22521.2145-17.004212.16
20092006.04.18 05:09sell4780.171.22511.22681.2154
20102006.04.18 05:13modify4780.171.22511.22671.2154
20112006.04.18 05:28s/l4780.171.22671.22671.2154-27.204184.96
20122006.04.18 05:32sell4790.171.22661.22831.2169
20132006.04.18 05:36modify4790.171.22661.22821.2169
20142006.04.18 05:37modify4790.171.22661.22811.2169
20152006.04.18 05:37modify4790.171.22661.22801.2169
20162006.04.18 05:40modify4790.171.22661.22791.2169
20172006.04.18 05:41modify4790.171.22661.22781.2169
20182006.04.18 05:45modify4790.171.22661.22771.2169
20192006.04.18 05:47modify4790.171.22661.22761.2169
20202006.04.18 05:47modify4790.171.22661.22751.2169
20212006.04.18 05:47close4790.171.22581.22751.216913.604198.56
20222006.04.18 05:57sell4800.171.22541.22711.2157
20232006.04.18 06:15s/l4800.171.22711.22711.2157-28.904169.66
20242006.04.18 08:14buy4810.171.22531.22361.2350
20252006.04.18 08:19modify4810.171.22531.22371.2350
20262006.04.18 08:20modify4810.171.22531.22381.2350
20272006.04.18 08:20modify4810.171.22531.22391.2350
20282006.04.18 08:20close4810.171.22611.22391.235013.604183.26
20292006.04.18 08:24buy4820.171.22531.22361.2350
20302006.04.18 08:30modify4820.171.22531.22391.2350
20312006.04.18 08:30close4820.171.22611.22391.235013.604196.86
20322006.04.18 11:14buy4830.171.22751.22581.2372
20332006.04.18 12:06close4830.171.22821.22581.237211.904208.76
20342006.04.18 15:07buy4840.171.23021.22851.2399
20352006.04.18 15:38close4840.171.23141.22851.239920.404229.16
20362006.04.18 19:31buy4850.171.23581.23411.2455
20372006.04.18 23:12s/l4850.171.23411.23411.2455-28.904200.26
20382006.04.19 02:51sell4860.171.23601.23771.2263
20392006.04.19 03:01close4860.171.23541.23771.226310.204210.46
20402006.04.19 05:59buy4870.171.23471.23301.2444
20412006.04.19 07:44s/l4870.171.23301.23301.2444-28.904181.56
20422006.04.19 08:14sell4880.171.23451.23621.2248
20432006.04.19 08:20modify4880.171.23451.23611.2248
20442006.04.19 08:30modify4880.171.23451.23601.2248
20452006.04.19 08:30modify4880.171.23451.23581.2248
20462006.04.19 08:30close4880.171.23351.23581.224817.004198.56
20472006.04.19 10:04sell4890.171.23271.23441.2230
20482006.04.19 10:06s/l4890.171.23441.23441.2230-28.904169.66
20492006.04.19 10:06sell4900.171.23421.23591.2245
20502006.04.19 10:11close4900.171.23371.23591.22458.504178.16
20512006.04.19 10:11sell4910.171.23351.23521.2238
20522006.04.19 10:21close4910.171.23301.23521.22388.504186.66
20532006.04.19 10:21sell4920.171.23291.23461.2232
20542006.04.19 11:06s/l4920.171.23461.23461.2232-28.904157.76
20552006.04.19 11:06sell4930.171.23441.23611.2247
20562006.04.19 11:26close4930.171.23361.23611.224713.604171.36
20572006.04.19 11:59sell4940.171.23411.23581.2244
20582006.04.19 12:07s/l4940.171.23581.23581.2244-28.904142.46
20592006.04.19 15:21buy4950.171.23781.23611.2475
20602006.04.19 15:37close4950.171.23841.23611.247510.204152.66
20612006.04.19 17:29buy4960.171.23751.23581.2472
20622006.04.19 20:18s/l4960.171.23581.23581.2472-28.904123.76
20632006.04.19 20:18buy4970.171.23601.23431.2457
20642006.04.19 21:20s/l4970.171.23431.23431.2457-28.904094.86
20652006.04.20 07:23sell4980.171.23301.23471.2233
20662006.04.20 07:36modify4980.171.23301.23461.2233
20672006.04.20 07:36modify4980.171.23301.23451.2233
20682006.04.20 07:38modify4980.171.23301.23441.2233
20692006.04.20 07:39modify4980.171.23301.23431.2233
20702006.04.20 07:39close4980.171.23211.23431.223315.304110.16
20712006.04.20 08:02sell4990.171.23361.23531.2239
20722006.04.20 08:35modify4990.171.23361.23521.2239
20732006.04.20 08:35close4990.171.23291.23521.223911.904122.06
20742006.04.20 09:42sell5000.171.23401.23571.2243
20752006.04.20 09:43close5000.171.23321.23571.224313.604135.66
20762006.04.20 11:02sell5010.171.23141.23311.2217
20772006.04.20 11:13s/l5010.171.23311.23311.2217-28.904106.76
20782006.04.20 11:13sell5020.171.23301.23471.2233
20792006.04.20 11:27close5020.171.23201.23471.223317.004123.76
20802006.04.20 11:27sell5030.171.23171.23341.2220
20812006.04.20 13:03close5030.171.23111.23341.222010.204133.96
20822006.04.20 22:42sell5040.171.23141.23311.2217
20832006.04.21 01:01modify5040.171.23141.23301.2217
20842006.04.21 01:05modify5040.171.23141.23291.2217
20852006.04.21 01:06modify5040.171.23141.23281.2217
20862006.04.21 01:06close5040.171.23071.23281.221712.654146.61
20872006.04.21 06:59buy5050.171.23161.22991.2413
20882006.04.21 08:19close5050.171.23241.22991.241313.604160.21
20892006.04.21 09:16buy5060.171.23211.23041.2418
20902006.04.21 10:31close5060.171.23291.23041.241813.604173.81
20912006.04.23 19:09buy5070.171.23691.23521.2466
20922006.04.23 20:31s/l5070.171.23521.23521.2466-28.904144.91
20932006.04.23 20:31buy5080.171.23551.23381.2452
20942006.04.24 02:02modify5080.171.23551.23391.2452
20952006.04.24 02:03modify5080.171.23551.23401.2452
20962006.04.24 02:03modify5080.171.23551.23411.2452
20972006.04.24 02:04modify5080.171.23551.23421.2452
20982006.04.24 02:04modify5080.171.23551.23431.2452
20992006.04.24 02:32modify5080.171.23551.23441.2452
21002006.04.24 02:32modify5080.171.23551.23451.2452
21012006.04.24 02:37modify5080.171.23551.23471.2452
21022006.04.24 02:37modify5080.171.23551.23481.2452
21032006.04.24 02:37modify5080.171.23551.23491.2452
21042006.04.24 02:37modify5080.171.23551.23501.2452
21052006.04.24 02:37modify5080.171.23551.23511.2452
21062006.04.24 02:39modify5080.171.23551.23521.2452
21072006.04.24 02:39modify5080.171.23551.23531.2452
21082006.04.24 02:44modify5080.171.23551.23541.2452
21092006.04.24 02:44modify5080.171.23551.23551.2452
21102006.04.24 02:44modify5080.171.23551.23561.2452
21112006.04.24 02:44modify5080.171.23551.23571.2452
21122006.04.24 02:45modify5080.171.23551.23581.2452
21132006.04.24 02:45modify5080.171.23551.23591.2452
21142006.04.24 02:45modify5080.171.23551.23601.2452
21152006.04.24 02:46modify5080.171.23551.23611.2452
21162006.04.24 02:46modify5080.171.23551.23621.2452
21172006.04.24 02:46modify5080.171.23551.23631.2452
21182006.04.24 02:47modify5080.171.23551.23641.2452
21192006.04.24 02:47modify5080.171.23551.23651.2452
21202006.04.24 02:56modify5080.171.23551.23661.2452
21212006.04.24 02:56modify5080.171.23551.23671.2452
21222006.04.24 03:00close5080.171.23831.23671.245246.214191.12
21232006.04.24 05:28buy5090.171.23711.23541.2468
21242006.04.24 05:56close5090.171.23781.23541.246811.904203.02
21252006.04.24 08:09buy5100.171.23631.23461.2460
21262006.04.24 09:41s/l5100.171.23461.23461.2460-28.904174.12
21272006.04.24 15:03buy5110.171.23971.23801.2494
21282006.04.24 15:12close5110.171.24041.23801.249411.904186.02
21292006.04.24 16:50buy5120.171.23951.23781.2492
21302006.04.24 19:10s/l5120.171.23781.23781.2492-28.904157.12
21312006.04.24 19:44buy5130.171.23771.23601.2474
21322006.04.25 01:09modify5130.171.23771.23611.2474
21332006.04.25 01:09modify5130.171.23771.23621.2474
21342006.04.25 01:21modify5130.171.23771.23631.2474
21352006.04.25 01:31modify5130.171.23771.23641.2474
21362006.04.25 01:34modify5130.171.23771.23651.2474
21372006.04.25 01:55modify5130.171.23771.23661.2474
21382006.04.25 01:55close5130.171.23841.23661.247410.514167.62
21392006.04.25 02:11buy5140.171.23781.23611.2475
21402006.04.25 02:13modify5140.171.23781.23621.2475
21412006.04.25 02:20modify5140.171.23781.23631.2475
21422006.04.25 02:21modify5140.171.23781.23641.2475
21432006.04.25 03:03modify5140.171.23781.23651.2475
21442006.04.25 03:04modify5140.171.23781.23661.2475
21452006.04.25 03:04modify5140.171.23781.23671.2475
21462006.04.25 03:04modify5140.171.23781.23681.2475
21472006.04.25 03:04close5140.171.23851.23681.247511.904179.52
21482006.04.25 03:04sell5150.171.23871.24041.2290
21492006.04.25 03:06modify5150.171.23871.24031.2290
21502006.04.25 03:07modify5150.171.23871.24021.2290
21512006.04.25 04:00s/l5150.171.24021.24021.2290-25.504154.02
21522006.04.25 04:14buy5160.171.23851.23681.2482
21532006.04.25 04:15modify5160.171.23851.23691.2482
21542006.04.25 04:15modify5160.171.23851.23701.2482
21552006.04.25 04:16modify5160.171.23851.23721.2482
21562006.04.25 04:16modify5160.171.23851.23731.2482
21572006.04.25 04:16modify5160.171.23851.23741.2482
21582006.04.25 04:16modify5160.171.23851.23751.2482
21592006.04.25 04:19modify5160.171.23851.23761.2482
21602006.04.25 04:19modify5160.171.23851.23771.2482
21612006.04.25 04:19modify5160.171.23851.23781.2482
21622006.04.25 04:19modify5160.171.23851.23791.2482
21632006.04.25 04:19modify5160.171.23851.23801.2482
21642006.04.25 04:20modify5160.171.23851.23811.2482
21652006.04.25 04:20modify5160.171.23851.23821.2482
21662006.04.25 04:20modify5160.171.23851.23831.2482
21672006.04.25 04:20modify5160.171.23851.23841.2482
21682006.04.25 04:20modify5160.171.23851.23851.2482
21692006.04.25 05:00close5160.171.23941.23851.248215.304169.32
21702006.04.25 06:10buy5170.171.23811.23641.2478
21712006.04.25 06:24modify5170.171.23811.23651.2478
21722006.04.25 06:24modify5170.171.23811.23661.2478
21732006.04.25 06:24modify5170.171.23811.23671.2478
21742006.04.25 06:25modify5170.171.23811.23681.2478
21752006.04.25 07:02close5170.171.23871.23681.247810.204179.52
21762006.04.25 09:59buy5180.171.24161.23991.2513
21772006.04.25 10:00s/l5180.171.23991.23991.2513-28.904150.62
21782006.04.25 10:00buy5190.171.23951.23781.2492
21792006.04.25 10:02modify5190.171.23951.23791.2492
21802006.04.25 10:02close5190.171.24041.23791.249215.304165.92
21812006.04.25 10:02buy5200.171.24071.23901.2504
21822006.04.25 10:07s/l5200.171.23901.23901.2504-28.904137.02
21832006.04.25 10:07buy5210.171.23921.23751.2489
21842006.04.25 10:09s/l5210.171.23751.23751.2489-28.904108.12
21852006.04.25 10:09buy5220.171.23761.23591.2473
21862006.04.25 10:10modify5220.171.23761.23601.2473
21872006.04.25 10:10modify5220.171.23761.23611.2473
21882006.04.25 10:11modify5220.171.23761.23621.2473
21892006.04.25 10:11close5220.171.23871.23621.247318.704126.82
21902006.04.25 10:11buy5230.171.23911.23741.2488
21912006.04.25 10:21s/l5230.171.23741.23741.2488-28.904097.92
21922006.04.25 10:21buy5240.171.23761.23591.2473
21932006.04.25 10:26modify5240.171.23761.23601.2473
21942006.04.25 10:26modify5240.171.23761.23611.2473
21952006.04.25 10:27modify5240.171.23761.23621.2473
21962006.04.25 10:27close5240.171.23871.23621.247318.704116.62
21972006.04.25 10:27buy5250.171.23881.23711.2485
21982006.04.25 10:49modify5250.171.23881.23721.2485
21992006.04.25 10:49close5250.171.23971.23721.248515.304131.92
22002006.04.25 10:49buy5260.171.24031.23861.2500
22012006.04.25 11:04close5260.171.24101.23861.250011.904143.82
22022006.04.25 11:35buy5270.171.23971.23801.2494
22032006.04.25 11:47close5270.171.24051.23801.249413.604157.42
22042006.04.25 15:02buy5280.171.24301.24131.2527
22052006.04.25 23:57s/l5280.171.24131.24131.2527-28.904128.52
22062006.04.25 23:57buy5290.171.24161.23991.2513
22072006.04.26 00:31close5290.171.24231.23991.251310.514139.03
22082006.04.26 01:35sell5300.171.24241.24411.2327
22092006.04.26 02:06modify5300.171.24241.24401.2327
22102006.04.26 02:08modify5300.171.24241.24391.2327
22112006.04.26 02:09modify5300.171.24241.24381.2327
22122006.04.26 02:09modify5300.171.24241.24371.2327
22132006.04.26 02:10modify5300.171.24241.24361.2327
22142006.04.26 02:10modify5300.171.24241.24351.2327
22152006.04.26 02:10close5300.171.24171.24351.232711.904150.93
22162006.04.26 04:09sell5310.171.24081.24251.2311
22172006.04.26 04:17modify5310.171.24081.24241.2311
22182006.04.26 04:35modify5310.171.24081.24231.2311
22192006.04.26 04:36modify5310.171.24081.24221.2311
22202006.04.26 04:36modify5310.171.24081.24211.2311
22212006.04.26 04:36close5310.171.24011.24211.231111.904162.83
22222006.04.26 05:24sell5320.171.24121.24291.2315
22232006.04.26 05:32modify5320.171.24121.24281.2315
22242006.04.26 06:57modify5320.171.24121.24271.2315
22252006.04.26 06:57modify5320.171.24121.24261.2315
22262006.04.26 07:58s/l5320.171.24261.24261.2315-23.804139.03
22272006.04.26 08:30buy5330.171.24131.23961.2510
22282006.04.26 08:31s/l5330.171.23961.23961.2510-28.904110.13
22292006.04.26 10:00buy5340.171.24281.24111.2525
22302006.04.26 10:05close5340.171.24351.24111.252511.904122.03
22312006.04.26 10:19buy5350.171.24301.24131.2527
22322006.04.26 11:00close5350.171.24401.24131.252717.004139.03
22332006.04.26 13:11buy5360.171.24541.24371.2551
22342006.04.26 13:44s/l5360.171.24371.24371.2551-28.904110.13
22352006.04.26 13:44buy5370.171.24391.24221.2536
22362006.04.26 14:07close5370.171.24481.24221.253615.304125.43
22372006.04.26 15:12buy5380.171.24501.24331.2547
22382006.04.26 21:00close5380.171.24611.24331.254718.704144.13
22392006.04.27 08:58sell5390.171.24271.24441.2330
22402006.04.27 10:00s/l5390.171.24441.24441.2330-28.904115.23
22412006.04.27 11:15buy5400.161.25301.25131.2627
22422006.04.27 11:52s/l5400.161.25131.25131.2627-27.204088.03
22432006.04.27 11:52buy5410.161.25151.24981.2612
22442006.04.27 11:53s/l5410.161.24981.24981.2612-27.204060.83
22452006.04.27 11:53buy5420.161.25001.24831.2597
22462006.04.27 11:53close5420.161.25081.24831.259712.804073.63
22472006.04.27 11:53buy5430.161.25111.24941.2608
22482006.04.27 11:53close5430.161.25191.24941.260812.804086.43
22492006.04.27 11:53buy5440.161.25221.25051.2619
22502006.04.27 12:01close5440.161.25331.25051.261917.604104.03
22512006.04.27 20:27buy5450.161.25311.25141.2628
22522006.04.27 21:00close5450.161.25391.25141.262812.804116.83
22532006.04.27 21:27buy5460.161.25281.25111.2625
22542006.04.28 02:21modify5460.161.25281.25121.2625
22552006.04.28 02:22modify5460.161.25281.25131.2625
22562006.04.28 02:23modify5460.161.25281.25141.2625
22572006.04.28 02:24modify5460.161.25281.25151.2625
22582006.04.28 02:25modify5460.161.25281.25161.2625
22592006.04.28 02:25modify5460.161.25281.25171.2625
22602006.04.28 02:25modify5460.161.25281.25191.2625
22612006.04.28 02:26modify5460.161.25281.25201.2625
22622006.04.28 02:27modify5460.161.25281.25211.2625
22632006.04.28 02:27modify5460.161.25281.25221.2625
22642006.04.28 02:27modify5460.161.25281.25231.2625
22652006.04.28 02:27modify5460.161.25281.25251.2625
22662006.04.28 02:27modify5460.161.25281.25261.2625
22672006.04.28 02:28modify5460.161.25281.25271.2625
22682006.04.28 02:28modify5460.161.25281.25311.2625
22692006.04.28 02:28modify5460.161.25281.25321.2625
22702006.04.28 02:28modify5460.161.25281.25331.2625
22712006.04.28 02:28modify5460.161.25281.25361.2625
22722006.04.28 02:32s/l5460.161.25361.25361.262511.494128.32
22732006.04.28 05:07buy5470.161.25541.25371.2651
22742006.04.28 05:27modify5470.161.25541.25381.2651
22752006.04.28 05:28modify5470.161.25541.25391.2651
22762006.04.28 05:30modify5470.161.25541.25401.2651
22772006.04.28 05:30close5470.161.25621.25401.265112.804141.12
22782006.04.28 05:34buy5480.161.25541.25371.2651
22792006.04.28 07:17s/l5480.161.25371.25371.2651-27.204113.92
22802006.04.28 07:17buy5490.161.25391.25221.2636
22812006.04.28 08:30close5490.161.25471.25221.263612.804126.72
22822006.04.28 08:32sell5500.161.25511.25681.2454
22832006.04.28 09:41s/l5500.161.25681.25681.2454-27.204099.52
22842006.04.28 13:35buy5510.161.26171.26001.2714
22852006.04.28 13:56close5510.161.26291.26001.271419.204118.72
22862006.04.28 14:41buy5520.161.26201.26031.2717
22872006.04.28 16:14modify5520.161.26201.26041.2717
22882006.04.28 16:15modify5520.161.26201.26061.2717
22892006.04.30 17:09close5520.161.26321.26061.271719.204137.92
22902006.05.01 08:30buy5530.161.26241.26071.2721
22912006.05.01 08:32modify5530.161.26241.26081.2721
22922006.05.01 08:32modify5530.161.26241.26091.2721
22932006.05.01 08:33modify5530.161.26241.26101.2721
22942006.05.01 08:33modify5530.161.26241.26111.2721
22952006.05.01 08:33modify5530.161.26241.26121.2721
22962006.05.01 08:33modify5530.161.26241.26131.2721
22972006.05.01 08:33modify5530.161.26241.26141.2721
22982006.05.01 08:35modify5530.161.26241.26151.2721
22992006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26161.2721
23002006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26171.2721
23012006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26181.2721
23022006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26191.2721
23032006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26201.2721
23042006.05.01 08:36modify5530.161.26241.26211.2721
23052006.05.01 08:39modify5530.161.26241.26221.2721
23062006.05.01 08:39modify5530.161.26241.26231.2721
23072006.05.01 08:39modify5530.161.26241.26251.2721
23082006.05.01 08:40modify5530.161.26241.26261.2721
23092006.05.01 08:41modify5530.161.26241.26271.2721
23102006.05.01 08:41modify5530.161.26241.26281.2721
23112006.05.01 08:41modify5530.161.26241.26291.2721
23122006.05.01 08:42modify5530.161.26241.26301.2721
23132006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26311.2721
23142006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26321.2721
23152006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26331.2721
23162006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26351.2721
23172006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26361.2721
23182006.05.01 08:54modify5530.161.26241.26371.2721
23192006.05.01 08:55modify5530.161.26241.26381.2721
23202006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26391.2721
23212006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26401.2721
23222006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26411.2721
23232006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26431.2721
23242006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26451.2721
23252006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26461.2721
23262006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26471.2721
23272006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26481.2721
23282006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26491.2721
23292006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26501.2721
23302006.05.01 08:56modify5530.161.26241.26511.2721
23312006.05.01 08:57modify5530.161.26241.26531.2721
23322006.05.01 08:57modify5530.161.26241.26551.2721
23332006.05.01 08:57modify5530.161.26241.26571.2721
23342006.05.01 08:57modify5530.161.26241.26581.2721
23352006.05.01 08:57modify5530.161.26241.26591.2721
23362006.05.01 08:58modify5530.161.26241.26601.2721
23372006.05.01 08:59modify5530.161.26241.26611.2721
23382006.05.01 09:00close5530.161.26691.26611.272172.004209.92
23392006.05.01 09:51buy5540.171.26641.26471.2761
23402006.05.01 10:00s/l5540.171.26471.26471.2761-28.904181.02
23412006.05.01 10:00buy5550.171.26491.26321.2746
23422006.05.01 10:03close5550.171.26571.26321.274613.604194.62
23432006.05.01 10:05buy5560.171.26491.26321.2746
23442006.05.01 10:12s/l5560.171.26321.26321.2746-28.904165.72
23452006.05.01 10:12buy5570.161.26341.26171.2731
23462006.05.01 10:20modify5570.161.26341.26181.2731
23472006.05.01 10:21modify5570.161.26341.26191.2731
23482006.05.01 10:22modify5570.161.26341.26201.2731
23492006.05.01 10:22modify5570.161.26341.26211.2731
23502006.05.01 10:22close5570.161.26461.26211.273119.204184.92
23512006.05.01 10:22buy5580.171.26491.26321.2746
23522006.05.01 10:28close5580.171.26571.26321.274613.604198.52
23532006.05.01 10:38buy5590.171.26491.26321.2746
23542006.05.01 10:47s/l5590.171.26321.26321.2746-28.904169.62
23552006.05.01 10:47buy5600.171.26341.26171.2731
23562006.05.01 10:54s/l5600.171.26171.26171.2731-28.904140.72
23572006.05.01 10:54buy5610.161.26191.26021.2716
23582006.05.01 10:57modify5610.161.26191.26031.2716
23592006.05.01 10:57modify5610.161.26191.26041.2716
23602006.05.01 11:06close5610.161.26271.26041.271612.804153.52
23612006.05.02 03:13sell5620.171.25751.25921.2478
23622006.05.02 03:37s/l5620.171.25921.25921.2478-28.904124.62
23632006.05.02 03:37sell5630.161.25911.26081.2494
23642006.05.02 03:44s/l5630.161.26081.26081.2494-27.204097.42
23652006.05.02 07:19buy5640.161.26231.26061.2720
23662006.05.02 07:52modify5640.161.26231.26071.2720
23672006.05.02 07:52close5640.161.26391.26071.272025.604123.02
23682006.05.02 09:07buy5650.161.26271.26101.2724
23692006.05.02 09:20close5650.161.26381.26101.272417.604140.62
23702006.05.02 12:03buy5660.161.26341.26171.2731
23712006.05.02 12:24s/l5660.161.26171.26171.2731-27.204113.42
23722006.05.02 12:24buy5670.161.26191.26021.2716
23732006.05.02 12:27close5670.161.26291.26021.271616.004129.42
23742006.05.02 12:27buy5680.161.26311.26141.2728
23752006.05.02 12:58s/l5680.161.26141.26141.2728-27.204102.22
23762006.05.02 12:58buy5690.161.26161.25991.2713
23772006.05.02 14:17close5690.161.26281.25991.271319.204121.42
23782006.05.02 21:12sell5700.161.26291.26461.2532
23792006.05.02 22:29s/l5700.161.26461.26461.2532-27.204094.22
23802006.05.03 03:11buy5710.161.26431.26261.2740
23812006.05.03 03:15modify5710.161.26431.26271.2740
23822006.05.03 03:15modify5710.161.26431.26281.2740
23832006.05.03 03:15modify5710.161.26431.26291.2740
23842006.05.03 03:51s/l5710.161.26291.26291.2740-22.404071.82
23852006.05.03 03:59buy5720.161.26241.26071.2721
23862006.05.03 04:36modify5720.161.26241.26081.2721
23872006.05.03 04:37modify5720.161.26241.26091.2721
23882006.05.03 04:37modify5720.161.26241.26101.2721
23892006.05.03 04:38modify5720.161.26241.26111.2721
23902006.05.03 04:39modify5720.161.26241.26121.2721
23912006.05.03 04:39modify5720.161.26241.26131.2721
23922006.05.03 04:39modify5720.161.26241.26141.2721
23932006.05.03 04:39modify5720.161.26241.26151.2721
23942006.05.03 04:39close5720.161.26361.26151.272119.204091.02
23952006.05.03 04:39sell5730.161.26361.26531.2539
23962006.05.03 06:33modify5730.161.26361.26521.2539
23972006.05.03 06:33modify5730.161.26361.26511.2539
23982006.05.03 06:34modify5730.161.26361.26501.2539
23992006.05.03 06:35modify5730.161.26361.26491.2539
24002006.05.03 06:35modify5730.161.26361.26481.2539
24012006.05.03 06:36modify5730.161.26361.26471.2539
24022006.05.03 06:42modify5730.161.26361.26461.2539
24032006.05.03 06:43modify5730.161.26361.26451.2539
24042006.05.03 09:12close5730.161.26231.26451.253920.804111.82
24052006.05.03 11:03sell5740.161.26181.26351.2521
24062006.05.03 11:16s/l5740.161.26351.26351.2521-27.204084.62
24072006.05.03 11:16sell5750.161.26331.26501.2536
24082006.05.03 11:26s/l5750.161.26501.26501.2536-27.204057.42
24092006.05.03 11:26sell5760.161.26481.26651.2551
24102006.05.03 11:31close5760.161.26371.26651.255117.604075.02
24112006.05.03 11:31sell5770.161.26341.26511.2537
24122006.05.03 12:05s/l5770.161.26511.26511.2537-27.204047.82
24132006.05.04 05:59sell5780.161.25961.26131.2499
24142006.05.04 06:02modify5780.161.25961.26121.2499
24152006.05.04 06:03modify5780.161.25961.26111.2499
24162006.05.04 06:03modify5780.161.25961.26101.2499
24172006.05.04 06:03close5780.161.25871.26101.249914.404062.22
24182006.05.04 06:33sell5790.161.26051.26221.2508
24192006.05.04 06:58modify5790.161.26051.26211.2508
24202006.05.04 06:59modify5790.161.26051.26201.2508
24212006.05.04 06:59modify5790.161.26051.26191.2508
24222006.05.04 06:59modify5790.161.26051.26181.2508
24232006.05.04 06:59close5790.161.25951.26181.250816.004078.22
24242006.05.04 11:18buy5800.161.26751.26581.2772
24252006.05.04 11:29close5800.161.26871.26581.277219.204097.42
24262006.05.04 12:12buy5810.161.26711.26541.2768
24272006.05.04 12:53close5810.161.26831.26541.276819.204116.62
24282006.05.05 01:44buy5820.161.26951.26781.2792
24292006.05.05 03:03s/l5820.161.26781.26781.2792-27.204089.42
24302006.05.05 03:48sell5830.161.26961.27131.2599
24312006.05.05 04:10modify5830.161.26961.27121.2599
24322006.05.05 04:10modify5830.161.26961.27111.2599
24332006.05.05 04:10modify5830.161.26961.27101.2599
24342006.05.05 04:10modify5830.161.26961.27091.2599
24352006.05.05 04:10close5830.161.26861.27091.259916.004105.42
24362006.05.05 10:36buy5840.161.27371.27201.2834
24372006.05.05 10:46s/l5840.161.27201.27201.2834-27.204078.22
24382006.05.05 10:46buy5850.161.27191.27021.2816
24392006.05.05 10:53close5850.161.27301.27021.281617.604095.82
24402006.05.05 10:53buy5860.161.27311.27141.2828
24412006.05.05 12:58close5860.161.27411.27141.282816.004111.82
24422006.05.07 20:43buy5870.161.27351.27181.2832
24432006.05.07 21:35s/l5870.161.27181.27181.2832-27.204084.62
24442006.05.07 22:30sell5880.161.27301.27471.2633
24452006.05.08 02:56s/l5880.161.27471.27471.2633-26.504058.12
24462006.05.08 06:13buy5890.161.27671.27501.2864
24472006.05.08 08:18s/l5890.161.27501.27501.2864-27.204030.92
24482006.05.08 08:18buy5900.161.27521.27351.2849
24492006.05.08 09:33s/l5900.161.27351.27351.2849-27.204003.72
24502006.05.08 10:02sell5910.161.27201.27371.2623
24512006.05.08 10:12close5910.161.27101.27371.262316.004019.72
24522006.05.08 10:30sell5920.161.27201.27371.2623
24532006.05.08 10:41close5920.161.27101.27371.262316.004035.72
24542006.05.08 21:31sell5930.161.27061.27231.2609
24552006.05.08 21:55modify5930.161.27061.27221.2609
24562006.05.08 21:55close5930.161.26981.27221.260912.804048.52
24572006.05.09 00:02sell5940.161.27021.27191.2605
24582006.05.09 00:13modify5940.161.27021.27181.2605
24592006.05.09 00:14modify5940.161.27021.27171.2605
24602006.05.09 00:20modify5940.161.27021.27161.2605
24612006.05.09 00:20modify5940.161.27021.27151.2605
24622006.05.09 00:48modify5940.161.27021.27141.2605
24632006.05.09 00:48modify5940.161.27021.27131.2605
24642006.05.09 00:48close5940.161.26921.27131.260516.004064.52
24652006.05.09 04:11sell5950.161.26821.26991.2585
24662006.05.09 04:53s/l5950.161.26991.26991.2585-27.204037.32
24672006.05.09 04:53sell5960.161.26971.27141.2600
24682006.05.09 05:13modify5960.161.26971.27131.2600
24692006.05.09 05:13modify5960.161.26971.27121.2600
24702006.05.09 05:13modify5960.161.26971.27111.2600
24712006.05.09 05:56modify5960.161.26971.27101.2600
24722006.05.09 05:56modify5960.161.26971.27091.2600
24732006.05.09 05:57modify5960.161.26971.27081.2600
24742006.05.09 05:58modify5960.161.26971.27071.2600
24752006.05.09 05:58modify5960.161.26971.27061.2600
24762006.05.09 05:58close5960.161.26841.27061.260020.804058.12
24772006.05.09 11:37buy5970.161.27491.27321.2846
24782006.05.09 12:30close5970.161.27581.27321.284614.404072.52
24792006.05.10 04:18buy5980.161.27801.27631.2877
24802006.05.10 05:47modify5980.161.27801.27641.2877
24812006.05.10 05:47modify5980.161.27801.27651.2877
24822006.05.10 05:49modify5980.161.27801.27661.2877
24832006.05.10 05:49modify5980.161.27801.27671.2877
24842006.05.10 06:10modify5980.161.27801.27681.2877
24852006.05.10 06:10modify5980.161.27801.27691.2877
24862006.05.10 06:10close5980.161.27921.27691.287719.204091.72
24872006.05.10 08:12buy5990.161.27771.27601.2874
24882006.05.10 08:35modify5990.161.27771.27611.2874
24892006.05.10 08:35modify5990.161.27771.27621.2874
24902006.05.10 08:35modify5990.161.27771.27631.2874
24912006.05.10 08:35close5990.161.27871.27631.287416.004107.72
24922006.05.10 12:18buy6000.161.27881.27711.2885
24932006.05.10 14:11close6000.161.27981.27711.288516.004123.72
24942006.05.10 14:17buy6010.161.27781.27611.2875
24952006.05.10 14:17s/l6010.161.27611.27611.2875-27.204096.52
24962006.05.10 15:12buy6020.161.28001.27831.2897
24972006.05.10 15:23close6020.161.28101.27831.289716.004112.52
24982006.05.10 16:01buy6030.161.28021.27851.2899
24992006.05.10 16:07s/l6030.161.27851.27851.2899-27.204085.32
25002006.05.10 16:07buy6040.161.27861.27691.2883
25012006.05.10 16:19close6040.161.27981.27691.288319.204104.52
25022006.05.10 16:19buy6050.161.28011.27841.2898
25032006.05.10 16:53s/l6050.161.27841.27841.2898-27.204077.32
25042006.05.10 16:53buy6060.161.27861.27691.2883
25052006.05.10 18:54s/l6060.161.27691.27691.2883-27.204050.12
25062006.05.10 22:14sell6070.161.27321.27491.2635
25072006.05.10 23:31close6070.161.27241.27491.263512.804062.92
25082006.05.11 02:36sell6080.161.27501.27671.2653
25092006.05.11 02:50close6080.161.27381.27671.265319.204082.12
25102006.05.11 03:05sell6090.161.27431.27601.2646
25112006.05.11 03:11close6090.161.27331.27601.264616.004098.12
25122006.05.11 04:08sell6100.161.27081.27251.2611
25132006.05.11 04:30s/l6100.161.27251.27251.2611-27.204070.92
25142006.05.11 04:30sell6110.161.27231.27401.2626
25152006.05.11 04:48close6110.161.27121.27401.262617.604088.52
25162006.05.11 04:48sell6120.161.27091.27261.2612
25172006.05.11 05:25s/l6120.161.27261.27261.2612-27.204061.32
25182006.05.11 08:21sell6130.161.27301.27471.2633
25192006.05.11 08:30s/l6130.161.27471.27471.2633-27.204034.12
25202006.05.11 10:02buy6140.161.27671.27501.2864
25212006.05.11 10:09close6140.161.27801.27501.286420.804054.92
25222006.05.11 12:28buy6150.161.28371.28201.2934
25232006.05.11 12:42close6150.161.28481.28201.293417.604072.52
25242006.05.11 13:15buy6160.161.28551.28381.2952
25252006.05.11 15:46s/l6160.161.28381.28381.2952-27.204045.32
25262006.05.11 15:46buy6170.161.28391.28221.2936
25272006.05.11 19:00close6170.161.28531.28221.293622.404067.72
25282006.05.12 02:35buy6180.161.28641.28471.2961
25292006.05.12 02:51modify6180.161.28641.28481.2961
25302006.05.12 02:51modify6180.161.28641.28491.2961
25312006.05.12 02:51modify6180.161.28641.28501.2961
25322006.05.12 02:52modify6180.161.28641.28511.2961
25332006.05.12 02:52modify6180.161.28641.28521.2961
25342006.05.12 02:52modify6180.161.28641.28531.2961
25352006.05.12 03:08modify6180.161.28641.28541.2961
25362006.05.12 03:08modify6180.161.28641.28551.2961
25372006.05.12 03:08modify6180.161.28641.28561.2961
25382006.05.12 03:08modify6180.161.28641.28571.2961
25392006.05.12 03:08modify6180.161.28641.28581.2961
25402006.05.12 03:08close6180.161.28821.28581.296128.804096.52
25412006.05.12 06:34buy6190.161.29121.28951.3009
25422006.05.12 06:37close6190.161.29201.28951.300912.804109.32
25432006.05.12 07:30buy6200.161.29141.28971.3011
25442006.05.12 08:00s/l6200.161.28971.28971.3011-27.204082.12
25452006.05.12 08:30buy6210.161.28891.28721.2986
25462006.05.12 08:30s/l6210.161.28721.28721.2986-27.204054.92
25472006.05.12 08:30buy6220.161.28711.28541.2968
25482006.05.12 08:31close6220.161.28821.28541.296817.604072.52
25492006.05.12 08:31buy6230.161.28841.28671.2981
25502006.05.12 08:32close6230.161.28931.28671.298114.404086.92
25512006.05.12 08:33buy6240.161.28911.28741.2988
25522006.05.12 08:33s/l6240.161.28741.28741.2988-27.204059.72
25532006.05.12 08:33buy6250.161.28761.28591.2973
25542006.05.12 08:35close6250.161.28861.28591.297316.004075.72
25552006.05.12 08:35buy6260.161.28871.28701.2984
25562006.05.12 08:36s/l6260.161.28701.28701.2984-27.204048.52
25572006.05.12 08:36buy6270.161.28721.28551.2969
25582006.05.12 08:39s/l6270.161.28551.28551.2969-27.204021.32
25592006.05.12 08:39buy6280.161.28561.28391.2953
25602006.05.12 08:41close6280.161.28691.28391.295320.804042.12
25612006.05.12 08:41buy6290.161.28701.28531.2967
25622006.05.12 08:44close6290.161.28811.28531.296717.604059.72
25632006.05.12 08:44buy6300.161.28841.28671.2981
25642006.05.12 08:45close6300.161.28931.28671.298114.404074.12
25652006.05.12 09:02buy6310.161.29041.28871.3001
25662006.05.12 09:05s/l6310.161.28871.28871.3001-27.204046.92
25672006.05.12 09:05buy6320.161.28881.28711.2985
25682006.05.12 09:39close6320.161.29061.28711.298528.804075.72
25692006.05.12 09:42buy6330.161.29041.28871.3001
25702006.05.12 09:53close6330.161.29221.28871.300128.804104.52
25712006.05.12 09:56buy6340.161.29031.28861.3000
25722006.05.12 09:59s/l6340.161.28861.28861.3000-27.204077.32
25732006.05.12 09:59buy6350.161.28881.28711.2985
25742006.05.12 10:00close6350.161.28991.28711.298517.604094.92
25752006.05.12 10:00sell6360.161.29011.29181.2804
25762006.05.12 10:03s/l6360.161.29181.29181.2804-27.204067.72
25772006.05.12 10:10sell6370.161.29011.29181.2804
25782006.05.12 10:14close6370.161.28911.29181.280416.004083.72
25792006.05.12 10:19sell6380.161.28971.29141.2800
25802006.05.12 10:27close6380.161.28861.29141.280017.604101.32
25812006.05.12 10:31sell6390.161.28971.29141.2800
25822006.05.12 10:35close6390.161.28861.29141.280017.604118.92
25832006.05.12 14:15sell6400.161.29051.29221.2808
25842006.05.12 15:45s/l6400.161.29221.29221.2808-27.204091.72
25852006.05.14 19:13buy6410.161.29581.29411.3055
25862006.05.14 20:01s/l6410.161.29411.29411.3055-27.204064.52
25872006.05.14 20:01buy6420.161.29391.29221.3036
25882006.05.14 20:30s/l6420.161.29221.29221.3036-27.204037.32
25892006.05.14 20:30buy6430.161.29241.29071.3021
25902006.05.14 21:22close6430.161.29441.29071.302132.004069.32
25912006.05.15 05:02sell6440.161.28511.28681.2754
25922006.05.15 05:11close6440.161.28421.28681.275414.404083.72
25932006.05.15 07:09sell6450.161.28141.28311.2717
25942006.05.15 08:01s/l6450.161.28311.28311.2717-27.204056.52
25952006.05.15 08:30sell6460.161.28461.28631.2749
25962006.05.15 09:00s/l6460.161.28631.28631.2749-27.204029.32
25972006.05.15 10:40sell6470.161.28381.28551.2741
25982006.05.15 11:04close6470.161.28271.28551.274117.604046.92
25992006.05.15 13:00sell6480.161.28041.28211.2707
26002006.05.15 16:00close6480.161.27881.28211.270725.604072.52
26012006.05.15 19:15sell6490.161.27931.28101.2696
26022006.05.15 19:40close6490.161.27811.28101.269619.204091.72
26032006.05.15 20:20sell6500.161.28021.28191.2705
26042006.05.15 21:45s/l6500.161.28191.28191.2705-27.204064.52
26052006.05.16 00:47buy6510.161.28231.28061.2920
26062006.05.16 01:02s/l6510.161.28061.28061.2920-27.204037.32
26072006.05.16 02:06buy6520.161.28151.27981.2912
26082006.05.16 02:25s/l6520.161.27981.27981.2912-27.204010.12
26092006.05.16 02:25buy6530.161.28001.27831.2897
26102006.05.16 02:57close6530.161.28121.27831.289719.204029.32
26112006.05.16 02:57buy6540.161.28151.27981.2912
26122006.05.16 03:15close6540.161.28251.27981.291216.004045.32
26132006.05.16 03:35buy6550.161.28011.27841.2898
26142006.05.16 03:42close6550.161.28111.27841.289816.004061.32
26152006.05.16 04:12buy6560.161.28111.27941.2908
26162006.05.16 05:00s/l6560.161.27941.27941.2908-27.204034.12
26172006.05.16 07:03sell6570.161.28211.28381.2724
26182006.05.16 08:03close6570.161.28111.28381.272416.004050.12
26192006.05.16 09:15buy6580.161.28391.28221.2936
26202006.05.16 09:21close6580.161.28501.28221.293617.604067.72
26212006.05.16 09:42buy6590.161.28391.28221.2936
26222006.05.16 09:59close6590.161.28501.28221.293617.604085.32
26232006.05.16 13:23sell6600.161.28331.28501.2736
26242006.05.16 14:22s/l6600.161.28501.28501.2736-27.204058.12
26252006.05.16 18:56buy6610.161.28481.28311.2945
26262006.05.16 21:52close6610.161.28571.28311.294514.404072.52
26272006.05.16 21:52sell6620.161.28561.28731.2759
26282006.05.16 23:32s/l6620.161.28731.28731.2759-27.204045.32
26292006.05.17 02:32buy6630.161.28631.28461.2960
26302006.05.17 02:41modify6630.161.28631.28471.2960
26312006.05.17 02:52modify6630.161.28631.28481.2960
26322006.05.17 03:04modify6630.161.28631.28491.2960
26332006.05.17 03:04close6630.161.28721.28491.296014.404059.72
26342006.05.17 05:48buy6640.161.28971.28801.2994
26352006.05.17 07:52s/l6640.161.28801.28801.2994-27.204032.52
26362006.05.17 08:30buy6650.161.28731.28561.2970
26372006.05.17 08:39modify6650.161.28731.28571.2970
26382006.05.17 08:39close6650.161.28841.28571.297017.604050.12
26392006.05.17 09:16buy6660.161.28651.28481.2962
26402006.05.17 09:20s/l6660.161.28481.28481.2962-27.204022.92
26412006.05.17 12:04sell6670.161.27341.27511.2637
26422006.05.17 13:59close6670.161.27221.27511.263719.204042.12
26432006.05.17 14:53sell6680.161.27401.27571.2643
26442006.05.17 16:14s/l6680.161.27571.27571.2643-27.204014.92
26452006.05.17 18:29sell6690.161.27431.27601.2646
26462006.05.17 19:46close6690.161.27301.27601.264620.804035.72
26472006.05.17 20:23sell6700.161.27551.27721.2658
26482006.05.17 21:00close6700.161.27441.27721.265817.604053.32
26492006.05.18 01:59buy6710.161.27481.27311.2845
26502006.05.18 03:27close6710.161.27611.27311.284520.804074.12
26512006.05.18 06:41buy6720.161.27761.27591.2873
26522006.05.18 07:23s/l6720.161.27591.27591.2873-27.204046.92
26532006.05.18 12:00buy6730.161.27801.27631.2877
26542006.05.18 12:02close6730.161.27951.27631.287724.004070.92
26552006.05.18 20:30buy6740.161.28481.28311.2945
26562006.05.18 23:47s/l6740.161.28311.28311.2945-27.204043.72
26572006.05.18 23:47buy6750.161.28311.28141.2928
26582006.05.19 02:59s/l6750.161.28141.28141.2928-28.514015.21
26592006.05.19 06:35sell6760.161.27581.27751.2661
26602006.05.19 08:29close6760.161.27461.27751.266119.204034.41
26612006.05.19 09:29sell6770.161.27411.27581.2644
26622006.05.19 10:07close6770.161.27311.27581.264416.004050.41
26632006.05.19 11:33sell6780.161.27241.27411.2627
26642006.05.19 11:55s/l6780.161.27411.27411.2627-27.204023.21
26652006.05.19 11:55sell6790.161.27391.27561.2642
26662006.05.19 12:37s/l6790.161.27561.27561.2642-27.203996.01
26672006.05.19 13:54sell6800.161.27691.27861.2672
26682006.05.21 17:49close6800.161.27601.27861.267214.404010.41
26692006.05.22 02:18sell6810.161.27371.27541.2640
26702006.05.22 02:23modify6810.161.27371.27531.2640
26712006.05.22 02:24modify6810.161.27371.27521.2640
26722006.05.22 02:24close6810.161.27251.27521.264019.204029.61
26732006.05.22 03:15sell6820.161.27151.27321.2618
26742006.05.22 03:51s/l6820.161.27321.27321.2618-27.204002.41
26752006.05.22 03:52sell6830.161.27311.27481.2634
26762006.05.22 04:01s/l6830.161.27481.27481.2634-27.203975.21
26772006.05.22 04:24sell6840.161.27591.27761.2662
26782006.05.22 05:05close6840.161.27511.27761.266212.803988.01
26792006.05.22 07:09buy6850.161.27621.27451.2859
26802006.05.22 08:42close6850.161.27721.27451.285916.004004.01
26812006.05.23 01:10buy6860.161.28681.28511.2965
26822006.05.23 02:11s/l6860.161.28511.28511.2965-27.203976.81
26832006.05.23 04:53sell6870.151.28481.28651.2751
26842006.05.23 05:23modify6870.151.28481.28641.2751
26852006.05.23 05:23close6870.151.28381.28641.275115.003991.81
26862006.05.23 10:27sell6880.161.28411.28581.2744
26872006.05.23 10:30s/l6880.161.28581.28581.2744-27.203964.61
26882006.05.23 10:31sell6890.151.28541.28711.2757
26892006.05.23 11:03close6890.151.28431.28711.275716.503981.11
26902006.05.23 11:08buy6900.161.28391.28221.2936
26912006.05.23 11:08s/l6900.161.28221.28221.2936-27.203953.91
26922006.05.23 15:54buy6910.151.28591.28421.2956
26932006.05.23 16:08s/l6910.151.28421.28421.2956-25.503928.41
26942006.05.23 16:08buy6920.151.28371.28201.2934
26952006.05.23 16:54s/l6920.151.28201.28201.2934-25.503902.91
26962006.05.23 20:14sell6930.151.28081.28251.2711
26972006.05.23 20:40close6930.151.27921.28251.271124.003926.91
26982006.05.23 21:29sell6940.151.27881.28051.2691
26992006.05.23 22:35s/l6940.151.28051.28051.2691-25.503901.41
27002006.05.23 22:35sell6950.151.28031.28201.2706
27012006.05.23 23:28close6950.151.27901.28201.270619.503920.91
27022006.05.24 02:27sell6960.151.27951.28121.2698
27032006.05.24 02:53s/l6960.151.28121.28121.2698-25.503895.41
27042006.05.24 02:53sell6970.151.28101.28271.2713
27052006.05.24 03:01s/l6970.151.28271.28271.2713-25.503869.91
27062006.05.24 07:13buy6980.151.28591.28421.2956
27072006.05.24 08:45modify6980.151.28591.28441.2956
27082006.05.24 08:45modify6980.151.28591.28461.2956
27092006.05.24 08:45modify6980.151.28591.28471.2956
27102006.05.24 08:45modify6980.151.28591.28481.2956
27112006.05.24 08:45modify6980.151.28591.28501.2956
27122006.05.24 09:11s/l6980.151.28501.28501.2956-13.503856.41
27132006.05.24 09:11buy6990.151.28521.28351.2949
27142006.05.24 09:14s/l6990.151.28351.28351.2949-25.503830.91
27152006.05.24 09:14buy7000.151.28341.28171.2931
27162006.05.24 10:01s/l7000.151.28171.28171.2931-25.503805.41
27172006.05.24 10:01buy7010.151.28191.28021.2916
27182006.05.24 10:08s/l7010.151.28021.28021.2916-25.503779.91
27192006.05.24 10:08buy7020.151.28041.27871.2901
27202006.05.24 10:08s/l7020.151.27871.27871.2901-25.503754.41
27212006.05.24 10:08buy7030.151.27881.27711.2885
27222006.05.24 10:11close7030.151.28011.27711.288519.503773.91
27232006.05.24 10:11buy7040.151.28041.27871.2901
27242006.05.24 10:19s/l7040.151.27871.27871.2901-25.503748.41
27252006.05.24 10:19buy7050.151.27891.27721.2886
27262006.05.24 10:36s/l7050.151.27721.27721.2886-25.503722.91
27272006.05.24 18:47sell7060.151.27701.27871.2673
27282006.05.24 21:05close7060.151.27551.27871.267322.503745.41
27292006.05.25 03:38buy7070.151.27661.27491.2863
27302006.05.25 04:35modify7070.151.27661.27501.2863
27312006.05.25 04:35modify7070.151.27661.27511.2863
27322006.05.25 04:35modify7070.151.27661.27521.2863
27332006.05.25 04:39modify7070.151.27661.27531.2863
27342006.05.25 04:39modify7070.151.27661.27541.2863
27352006.05.25 04:40modify7070.151.27661.27551.2863
27362006.05.25 04:40modify7070.151.27661.27561.2863
27372006.05.25 04:40modify7070.151.27661.27571.2863
27382006.05.25 04:40modify7070.151.27661.27581.2863
27392006.05.25 04:40modify7070.151.27661.27591.2863
27402006.05.25 04:40close7070.151.27831.27591.286325.503770.91
27412006.05.25 10:11buy7080.151.27591.27421.2856
27422006.05.25 10:22close7080.151.27751.27421.285624.003794.91
27432006.05.25 19:32buy7090.151.27981.27811.2895
27442006.05.25 19:49close7090.151.28091.27811.289516.503811.41
27452006.05.25 19:59buy7100.151.27981.27811.2895
27462006.05.25 20:07close7100.151.28081.27811.289515.003826.41
27472006.05.25 21:24buy7110.151.27821.27651.2879
27482006.05.25 23:15s/l7110.151.27651.27651.2879-25.503800.91
27492006.05.26 08:11buy7120.151.27951.27781.2892
27502006.05.26 08:31modify7120.151.27951.27791.2892
27512006.05.26 08:31close7120.151.28071.27791.289218.003818.91
27522006.05.26 09:20buy7130.151.28031.27861.2900
27532006.05.26 09:22s/l7130.151.27861.27861.2900-25.503793.41
27542006.05.26 09:22buy7140.151.27881.27711.2885
27552006.05.26 09:30s/l7140.151.27711.27711.2885-25.503767.91
27562006.05.26 09:30buy7150.151.27731.27561.2870
27572006.05.26 09:34s/l7150.151.27561.27561.2870-25.503742.41
27582006.05.26 13:37sell7160.151.27321.27491.2635
27592006.05.26 15:34close7160.151.27211.27491.263516.503758.91
27602006.05.28 18:10buy7170.151.27271.27101.2824
27612006.05.28 18:52close7170.151.27371.27101.282415.003773.91
27622006.05.29 12:59sell7180.151.27491.27661.2652
27632006.05.29 13:00modify7180.151.27491.27651.2652
27642006.05.29 13:00modify7180.151.27491.27641.2652
27652006.05.29 13:02modify7180.151.27491.27631.2652
27662006.05.29 13:02modify7180.151.27491.27621.2652
27672006.05.29 13:08modify7180.151.27491.27611.2652
27682006.05.29 13:10modify7180.151.27491.27601.2652
27692006.05.29 13:16modify7180.151.27491.27591.2652
27702006.05.29 13:17modify7180.151.27491.27581.2652
27712006.05.29 17:23s/l7180.151.27581.27581.2652-13.503760.41
27722006.05.29 18:35sell7190.151.27571.27741.2660
27732006.05.29 18:35modify7190.151.27571.27731.2660
27742006.05.29 18:36modify7190.151.27571.27721.2660
27752006.05.29 18:36modify7190.151.27571.27711.2660
27762006.05.29 18:37modify7190.151.27571.27701.2660
27772006.05.29 18:47modify7190.151.27571.27691.2660
27782006.05.29 18:51modify7190.151.27571.27681.2660
27792006.05.29 18:54modify7190.151.27571.27671.2660
27802006.05.29 18:55modify7190.151.27571.27661.2660
27812006.05.29 19:21modify7190.151.27571.27651.2660
27822006.05.29 19:21close7190.151.27491.27651.266012.003772.41
27832006.05.29 20:27sell7200.151.27561.27731.2659
27842006.05.29 20:29modify7200.151.27561.27721.2659
27852006.05.29 20:31modify7200.151.27561.27711.2659
27862006.05.29 20:41modify7200.151.27561.27701.2659
27872006.05.29 20:41modify7200.151.27561.27691.2659
27882006.05.29 20:41modify7200.151.27561.27681.2659
27892006.05.29 21:54s/l7200.151.27681.27681.2659-18.003754.41
27902006.05.30 06:59buy7210.151.28681.28511.2965
27912006.05.30 07:36s/l7210.151.28511.28511.2965-25.503728.91
27922006.05.30 08:10sell7220.151.28491.28661.2752
27932006.05.30 08:14close7220.151.28421.28661.275210.503739.41
27942006.05.30 08:23buy7230.151.28251.28081.2922
27952006.05.30 08:31s/l7230.151.28081.28081.2922-25.503713.91
27962006.05.30 08:31buy7240.141.28101.27931.2907
27972006.05.30 08:38close7240.141.28251.27931.290721.003734.91
27982006.05.30 08:39buy7250.151.28251.28081.2922
27992006.05.30 08:45s/l7250.151.28081.28081.2922-25.503709.41
28002006.05.30 08:45buy7260.141.28101.27931.2907
28012006.05.30 08:56close7260.141.28251.27931.290721.003730.41
28022006.05.30 09:19sell7270.151.28361.28531.2739
28032006.05.30 09:27s/l7270.151.28531.28531.2739-25.503704.91
28042006.05.30 09:27sell7280.141.28521.28691.2755
28052006.05.30 09:28close7280.141.28461.28691.27558.403713.31
28062006.05.30 09:29sell7290.141.28431.28601.2746
28072006.05.30 09:52s/l7290.141.28601.28601.2746-23.803689.51
28082006.05.30 09:52sell7300.141.28581.28751.2761
28092006.05.30 09:58s/l7300.141.28751.28751.2761-23.803665.71
28102006.05.30 13:16buy7310.141.28761.28591.2973
28112006.05.30 14:15close7310.141.28841.28591.297311.203676.91
28122006.05.30 15:57buy7320.141.28661.28491.2963
28132006.05.30 16:38close7320.141.28741.28491.296311.203688.11
28142006.05.30 19:26buy7330.141.28571.28401.2954
28152006.05.30 22:44close7330.141.28641.28401.29549.803697.91
28162006.05.31 00:21sell7340.141.28741.28911.2777
28172006.05.31 02:15modify7340.141.28741.28901.2777
28182006.05.31 02:19s/l7340.141.28901.28901.2777-22.403675.51
28192006.05.31 03:37buy7350.141.28831.28661.2980
28202006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28671.2980
28212006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28681.2980
28222006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28691.2980
28232006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28701.2980
28242006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28711.2980
28252006.05.31 03:41modify7350.141.28831.28721.2980
28262006.05.31 03:59s/l7350.141.28721.28721.2980-15.403660.11
28272006.05.31 03:59buy7360.141.28721.28551.2969
28282006.05.31 04:31s/l7360.141.28551.28551.2969-23.803636.31
28292006.05.31 11:01sell7370.141.28541.28711.2757
28302006.05.31 11:04close7370.141.28471.28711.27579.803646.11
28312006.06.01 05:07sell7380.141.27951.28121.2698
28322006.06.01 05:17modify7380.141.27951.28111.2698
28332006.06.01 05:19modify7380.141.27951.28101.2698
28342006.06.01 05:19close7380.141.27821.28101.269818.203664.31
28352006.06.01 10:00sell7390.141.27471.27641.2650
28362006.06.01 10:03s/l7390.141.27641.27641.2650-23.803640.51
28372006.06.01 10:03sell7400.141.27621.27791.2665
28382006.06.01 10:32s/l7400.141.27791.27791.2665-23.803616.71
28392006.06.01 10:32sell7410.141.27771.27941.2680
28402006.06.01 10:40s/l7410.141.27941.27941.2680-23.803592.91
28412006.06.01 10:40sell7420.141.27931.28101.2696
28422006.06.01 10:47s/l7420.141.28101.28101.2696-23.803569.11
28432006.06.01 12:21buy7430.141.28121.27951.2909
28442006.06.01 15:08s/l7430.141.27951.27951.2909-23.803545.31
28452006.06.01 18:39buy7440.141.28061.27891.2903
28462006.06.01 20:00close7440.141.28171.27891.290315.403560.71
28472006.06.02 09:01buy7450.141.29141.28971.3011
28482006.06.02 09:05close7450.141.29251.28971.301115.403576.11
28492006.06.02 09:28buy7460.141.29141.28971.3011
28502006.06.02 10:03s/l7460.141.28971.28971.3011-23.803552.31
28512006.06.02 10:03buy7470.141.29001.28831.2997
28522006.06.02 10:06close7470.141.29081.28831.299711.203563.51
28532006.06.02 10:06buy7480.141.29071.28901.3004
28542006.06.02 10:07close7480.141.29131.28901.30048.403571.91
28552006.06.02 10:09buy7490.141.29071.28901.3004
28562006.06.02 10:10close7490.141.29131.28901.30048.403580.31
28572006.06.02 10:19buy7500.141.29071.28901.3004
28582006.06.02 10:21close7500.141.29131.28901.30048.403588.71
28592006.06.02 11:14buy7510.141.29231.29061.3020
28602006.06.02 11:20close7510.141.29291.29061.30208.403597.11
28612006.06.02 11:22buy7520.141.29231.29061.3020
28622006.06.02 11:40close7520.141.29291.29061.30208.403605.51
28632006.06.02 11:53buy7530.141.29231.29061.3020
28642006.06.02 12:47close7530.141.29311.29061.302011.203616.71
28652006.06.02 13:07buy7540.141.29291.29121.3026
28662006.06.04 20:50close7540.141.29391.29121.302614.003630.71
28672006.06.05 01:16buy7550.141.29401.29231.3037
28682006.06.05 01:32modify7550.141.29401.29241.3037
28692006.06.05 01:32modify7550.141.29401.29251.3037
28702006.06.05 01:44modify7550.141.29401.29261.3037
28712006.06.05 01:58modify7550.141.29401.29271.3037
28722006.06.05 02:00modify7550.141.29401.29291.3037
28732006.06.05 02:01modify7550.141.29401.29301.3037
28742006.06.05 02:03modify7550.141.29401.29311.3037
28752006.06.05 02:07modify7550.141.29401.29321.3037
28762006.06.05 02:07close7550.141.29471.29321.30379.803640.51
28772006.06.05 04:11buy7560.141.29551.29381.3052
28782006.06.05 04:14modify7560.141.29551.29391.3052
28792006.06.05 04:31modify7560.141.29551.29401.3052
28802006.06.05 04:32modify7560.141.29551.29411.3052
28812006.06.05 04:32modify7560.141.29551.29421.3052
28822006.06.05 04:32modify7560.141.29551.29431.3052
28832006.06.05 04:32modify7560.141.29551.29441.3052
28842006.06.05 04:35modify7560.141.29551.29451.3052
28852006.06.05 04:35modify7560.141.29551.29461.3052
28862006.06.05 04:35close7560.141.29641.29461.305212.603653.11
28872006.06.05 05:22buy7570.141.29641.29471.3061
28882006.06.05 08:38s/l7570.141.29471.29471.3061-23.803629.31
28892006.06.05 10:02sell7580.141.29421.29591.2845
28902006.06.05 10:56close7580.141.29351.29591.28459.803639.11
28912006.06.05 11:35sell7590.141.29521.29691.2855
28922006.06.05 14:23close7590.141.29451.29691.28559.803648.91
28932006.06.05 14:23buy7600.141.29441.29271.3041
28942006.06.05 14:26close7600.141.29511.29271.30419.803658.71
28952006.06.05 14:27buy7610.141.29491.29321.3046
28962006.06.05 14:42s/l7610.141.29321.29321.3046-23.803634.91
28972006.06.05 20:05sell7620.141.29041.29211.2807
28982006.06.05 20:55close7620.141.28961.29211.280711.203646.11
28992006.06.06 03:44buy7630.141.29151.28981.3012
29002006.06.06 04:49s/l7630.141.28981.28981.3012-23.803622.31
29012006.06.06 04:55buy7640.141.28981.28811.2995
29022006.06.06 05:06modify7640.141.28981.28821.2995
29032006.06.06 05:11modify7640.141.28981.28831.2995
29042006.06.06 06:08s/l7640.141.28831.28831.2995-21.003601.31
29052006.06.06 11:21sell7650.141.28211.28381.2724
29062006.06.06 12:38s/l7650.141.28381.28381.2724-23.803577.51
29072006.06.06 12:38sell7660.141.28361.28531.2739
29082006.06.06 12:46close7660.141.28271.28531.273912.603590.11
29092006.06.06 14:43sell7670.141.28311.28481.2734
29102006.06.06 17:10modify7670.141.28311.28461.2734
29112006.06.06 17:10modify7670.141.28311.28451.2734
29122006.06.06 17:10modify7670.141.28311.28441.2734
29132006.06.06 17:10modify7670.141.28311.28431.2734
29142006.06.06 18:12close7670.141.28221.28431.273412.603602.71
29152006.06.06 21:22sell7680.141.28321.28491.2735
29162006.06.07 00:27close7680.141.28261.28491.27359.023611.73
29172006.06.07 03:56sell7690.141.28111.28281.2714
29182006.06.07 04:09s/l7690.141.28281.28281.2714-23.803587.93
29192006.06.07 08:21sell7700.141.27921.28091.2695
29202006.06.07 08:34close7700.141.27861.28091.26958.403596.33
29212006.06.07 08:45sell7710.141.27921.28091.2695
29222006.06.07 09:15close7710.141.27851.28091.26959.803606.13
29232006.06.07 10:15sell7720.141.27871.28041.2690
29242006.06.07 10:23close7720.141.27771.28041.269014.003620.13
29252006.06.07 12:02sell7730.141.28081.28251.2711
29262006.06.07 13:01close7730.141.27991.28251.271112.603632.73
29272006.06.07 14:12buy7740.141.27901.27731.2887
29282006.06.07 14:33close7740.141.27991.27731.288712.603645.33
29292006.06.07 15:54buy7750.141.27921.27751.2889
29302006.06.07 17:57close7750.141.28011.27751.288912.603657.93
29312006.06.07 20:47buy7760.141.27931.27761.2890
29322006.06.07 21:27s/l7760.141.27761.27761.2890-23.803634.13
29332006.06.08 04:29sell7770.141.27661.27831.2669
29342006.06.08 04:30modify7770.141.27661.27821.2669
29352006.06.08 06:08modify7770.141.27661.27811.2669
29362006.06.08 06:11modify7770.141.27661.27801.2669
29372006.06.08 06:15modify7770.141.27661.27791.2669
29382006.06.08 06:17modify7770.141.27661.27781.2669
29392006.06.08 06:27modify7770.141.27661.27771.2669
29402006.06.08 06:39modify7770.141.27661.27761.2669
29412006.06.08 06:40modify7770.141.27661.27751.2669
29422006.06.08 07:48close7770.141.27541.27751.266916.803650.93
29432006.06.08 12:08sell7780.141.26561.26731.2559
29442006.06.08 13:03close7780.141.26441.26731.255916.803667.73
29452006.06.08 15:26sell7790.141.26501.26671.2553
29462006.06.08 21:16close7790.141.26391.26671.255315.403683.13
29472006.06.09 04:10buy7800.151.26451.26281.2742
29482006.06.09 04:10modify7800.151.26451.26291.2742
29492006.06.09 04:12modify7800.151.26451.26301.2742
29502006.06.09 04:12modify7800.151.26451.26311.2742
29512006.06.09 04:14modify7800.151.26451.26321.2742
29522006.06.09 04:32modify7800.151.26451.26331.2742
29532006.06.09 04:33modify7800.151.26451.26341.2742
29542006.06.09 04:33modify7800.151.26451.26351.2742
29552006.06.09 04:33modify7800.151.26451.26361.2742
29562006.06.09 04:34modify7800.151.26451.26371.2742
29572006.06.09 04:36modify7800.151.26451.26381.2742
29582006.06.09 05:08modify7800.151.26451.26391.2742
29592006.06.09 05:08close7800.151.26541.26391.274213.503696.63
29602006.06.09 06:51buy7810.151.26531.26361.2750
29612006.06.09 06:52modify7810.151.26531.26371.2750
29622006.06.09 06:52modify7810.151.26531.26381.2750
29632006.06.09 07:01modify7810.151.26531.26391.2750
29642006.06.09 07:01modify7810.151.26531.26401.2750
29652006.06.09 07:01modify7810.151.26531.26411.2750
29662006.06.09 07:02modify7810.151.26531.26421.2750
29672006.06.09 07:02modify7810.151.26531.26431.2750
29682006.06.09 07:02modify7810.151.26531.26441.2750
29692006.06.09 07:02close7810.151.26611.26441.275012.003708.63
29702006.06.09 08:06buy7820.151.26511.26341.2748
29712006.06.09 08:06modify7820.151.26511.26351.2748
29722006.06.09 08:06modify7820.151.26511.26361.2748
29732006.06.09 08:07modify7820.151.26511.26371.2748
29742006.06.09 08:10modify7820.151.26511.26381.2748
29752006.06.09 08:14modify7820.151.26511.26391.2748
29762006.06.09 08:14modify7820.151.26511.26401.2748
29772006.06.09 08:15modify7820.151.26511.26411.2748
29782006.06.09 08:15close7820.151.26591.26411.274812.003720.63
29792006.06.09 08:30buy7830.151.26391.26221.2736
29802006.06.09 08:30modify7830.151.26391.26231.2736
29812006.06.09 08:30s/l7830.151.26231.26231.2736-24.003696.63
29822006.06.09 09:04sell7840.151.26161.26331.2519
29832006.06.09 09:18s/l7840.151.26331.26331.2519-25.503671.13
29842006.06.09 09:19sell7850.151.26331.26501.2536
29852006.06.09 09:26s/l7850.151.26501.26501.2536-25.503645.63
29862006.06.09 09:26sell7860.141.26481.26651.2551
29872006.06.09 09:29s/l7860.141.26651.26651.2551-23.803621.83
29882006.06.09 09:29sell7870.141.26631.26801.2566
29892006.06.09 09:38modify7870.141.26631.26791.2566
29902006.06.09 09:40modify7870.141.26631.26781.2566
29912006.06.09 09:40modify7870.141.26631.26771.2566
29922006.06.09 09:40modify7870.141.26631.26761.2566
29932006.06.09 09:43modify7870.141.26631.26751.2566
29942006.06.09 10:09s/l7870.141.26751.26751.2566-16.803605.03
29952006.06.09 10:42buy7880.141.26481.26311.2745
29962006.06.09 10:52s/l7880.141.26311.26311.2745-23.803581.23
29972006.06.09 10:54buy7890.141.26381.26211.2735
29982006.06.09 11:20s/l7890.141.26211.26211.2735-23.803557.43
29992006.06.11 20:56sell7900.141.26241.26411.2527
30002006.06.12 02:31s/l7900.141.26411.26411.2527-23.183534.24
30012006.06.12 03:35buy7910.141.26191.26021.2716
30022006.06.12 03:37modify7910.141.26191.26031.2716
30032006.06.12 03:42modify7910.141.26191.26041.2716
30042006.06.12 03:43modify7910.141.26191.26051.2716
30052006.06.12 04:08s/l7910.141.26051.26051.2716-19.603514.64
30062006.06.12 09:28sell7920.141.25981.26151.2501
30072006.06.12 10:38close7920.141.25911.26151.25019.803524.44
30082006.06.12 12:35sell7930.141.25941.26111.2497
30092006.06.12 14:33s/l7930.141.26111.26111.2497-23.803500.64
30102006.06.12 16:09buy7940.141.25901.25731.2687
30112006.06.13 00:17s/l7940.141.25731.25731.2687-24.953475.69
30122006.06.13 01:27sell7950.141.25831.26001.2486
30132006.06.13 01:39modify7950.141.25831.25991.2486
30142006.06.13 01:40modify7950.141.25831.25981.2486
30152006.06.13 01:41modify7950.141.25831.25971.2486
30162006.06.13 01:41modify7950.141.25831.25961.2486
30172006.06.13 01:41modify7950.141.25831.25951.2486
30182006.06.13 02:04modify7950.141.25831.25941.2486
30192006.06.13 02:04modify7950.141.25831.25931.2486
30202006.06.13 02:04close7950.141.25761.25931.24869.803485.49
30212006.06.13 03:14sell7960.141.25721.25891.2475
30222006.06.13 03:25s/l7960.141.25891.25891.2475-23.803461.69
30232006.06.13 03:25sell7970.141.25871.26041.2490
30242006.06.13 03:25modify7970.141.25871.26031.2490
30252006.06.13 03:26modify7970.141.25871.26021.2490
30262006.06.13 03:27modify7970.141.25871.26011.2490
30272006.06.13 03:28modify7970.141.25871.26001.2490
30282006.06.13 03:29modify7970.141.25871.25991.2490
30292006.06.13 03:30modify7970.141.25871.25981.2490
30302006.06.13 03:31modify7970.141.25871.25971.2490
30312006.06.13 03:31close7970.141.25791.25971.249011.203472.89
30322006.06.13 03:31sell7980.141.25781.25951.2481
30332006.06.13 03:37modify7980.141.25781.25941.2481
30342006.06.13 03:37modify7980.141.25781.25931.2481
30352006.06.13 03:37modify7980.141.25781.25921.2481
30362006.06.13 03:37modify7980.141.25781.25911.2481
30372006.06.13 03:37modify7980.141.25781.25901.2481
30382006.06.13 03:38modify7980.141.25781.25891.2481
30392006.06.13 03:38close7980.141.25711.25891.24819.803482.69
30402006.06.13 03:38sell7990.141.25721.25891.2475
30412006.06.13 03:42modify7990.141.25721.25881.2475
30422006.06.13 03:43modify7990.141.25721.25871.2475
30432006.06.13 03:45modify7990.141.25721.25861.2475
30442006.06.13 03:52modify7990.141.25721.25851.2475
30452006.06.13 04:11s/l7990.141.25851.25851.2475-18.203464.49
30462006.06.13 06:47buy8000.141.25881.25711.2685
30472006.06.13 08:03s/l8000.141.25711.25711.2685-23.803440.69
30482006.06.13 10:07buy8010.141.25901.25731.2687
30492006.06.13 10:23s/l8010.141.25731.25731.2687-23.803416.89
30502006.06.13 10:23buy8020.141.25741.25571.2671
30512006.06.13 11:00s/l8020.141.25571.25571.2671-23.803393.09
30522006.06.13 11:09sell8030.131.25711.25881.2474
30532006.06.13 13:03close8030.131.25621.25881.247411.703404.79
30542006.06.13 21:26sell8040.141.25491.25661.2452
30552006.06.14 00:47s/l8040.141.25661.25661.2452-23.183381.61
30562006.06.14 03:09buy8050.131.25721.25551.2669
30572006.06.14 03:24modify8050.131.25721.25561.2669
30582006.06.14 03:24modify8050.131.25721.25571.2669
30592006.06.14 03:25modify8050.131.25721.25581.2669
30602006.06.14 03:25modify8050.131.25721.25591.2669
30612006.06.14 03:25close8050.131.25811.25591.266911.703393.31
30622006.06.14 06:14buy8060.131.25761.25591.2673
30632006.06.14 08:29s/l8060.131.25591.25591.2673-22.103371.21
30642006.06.14 08:36sell8070.131.25811.25981.2484
30652006.06.14 08:37modify8070.131.25811.25971.2484
30662006.06.14 08:37modify8070.131.25811.25961.2484
30672006.06.14 08:38modify8070.131.25811.25951.2484
30682006.06.14 08:38modify8070.131.25811.25941.2484
30692006.06.14 08:38close8070.131.25711.25941.248413.003384.21
30702006.06.14 09:03sell8080.131.25541.25711.2457
30712006.06.14 09:07s/l8080.131.25711.25711.2457-22.103362.11
30722006.06.14 09:07sell8090.131.25661.25831.2469
30732006.06.14 09:16s/l8090.131.25831.25831.2469-22.103340.01
30742006.06.14 09:16sell8100.131.25811.25981.2484
30752006.06.14 09:18s/l8100.131.25981.25981.2484-22.103317.91
30762006.06.14 09:18sell8110.131.25961.26131.2499
30772006.06.14 09:20s/l8110.131.26131.26131.2499-22.103295.81
30782006.06.14 14:41buy8120.131.25981.25811.2695
30792006.06.14 18:02close8120.131.26071.25811.269511.703307.51
30802006.06.15 03:15buy8130.131.26141.25971.2711
30812006.06.15 04:09modify8130.131.26141.25981.2711
30822006.06.15 04:30modify8130.131.26141.25991.2711
30832006.06.15 04:35modify8130.131.26141.26001.2711
30842006.06.15 04:36modify8130.131.26141.26011.2711
30852006.06.15 04:36close8130.131.26241.26011.271113.003320.51
30862006.06.15 07:08buy8140.131.26071.25901.2704
30872006.06.15 07:23modify8140.131.26071.25911.2704
30882006.06.15 07:24modify8140.131.26071.25921.2704
30892006.06.15 07:52modify8140.131.26071.25931.2704
30902006.06.15 07:53modify8140.131.26071.25941.2704
30912006.06.15 07:53modify8140.131.26071.25951.2704
30922006.06.15 07:53close8140.131.26161.25951.270411.703332.21
30932006.06.15 08:14buy8150.131.26101.25931.2707
30942006.06.15 08:18modify8150.131.26101.25941.2707
30952006.06.15 08:18modify8150.131.26101.25951.2707
30962006.06.15 08:18modify8150.131.26101.25961.2707
30972006.06.15 08:18modify8150.131.26101.25971.2707
30982006.06.15 08:18close8150.131.26191.25971.270711.703343.91
30992006.06.15 08:30buy8160.131.26101.25931.2707
31002006.06.15 08:31modify8160.131.26101.25941.2707
31012006.06.15 08:33s/l8160.131.25941.25941.2707-20.803323.11
31022006.06.15 08:46buy8170.131.26101.25931.2707
31032006.06.15 08:46modify8170.131.26101.25941.2707
31042006.06.15 08:47modify8170.131.26101.25951.2707
31052006.06.15 08:53modify8170.131.26101.25961.2707
31062006.06.15 08:53modify8170.131.26101.25971.2707
31072006.06.15 08:53close8170.131.26191.25971.270711.703334.81
31082006.06.15 10:04buy8180.131.26321.26151.2729
31092006.06.15 10:15close8180.131.26391.26151.27299.103343.91
31102006.06.15 10:27buy8190.131.26321.26151.2729
31112006.06.15 11:28s/l8190.131.26151.26151.2729-22.103321.81
31122006.06.15 11:29buy8200.131.26091.25921.2706
31132006.06.15 12:00close8200.131.26151.25921.27067.803329.61
31142006.06.15 13:19sell8210.131.26251.26421.2528
31152006.06.15 14:09close8210.131.26151.26421.252813.003342.61
31162006.06.15 16:11sell8220.131.26211.26381.2524
31172006.06.15 16:53s/l8220.131.26381.26381.2524-22.103320.51
31182006.06.16 05:48buy8230.131.26581.26411.2755
31192006.06.16 05:51modify8230.131.26581.26421.2755
31202006.06.16 05:51modify8230.131.26581.26431.2755
31212006.06.16 05:51modify8230.131.26581.26441.2755
31222006.06.16 06:33modify8230.131.26581.26451.2755
31232006.06.16 06:33modify8230.131.26581.26461.2755
31242006.06.16 06:33modify8230.131.26581.26471.2755
31252006.06.16 06:33modify8230.131.26581.26481.2755
31262006.06.16 07:25s/l8230.131.26481.26481.2755-13.003307.51
31272006.06.16 08:30buy8240.131.26421.26251.2739
31282006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26261.2739
31292006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26271.2739
31302006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26281.2739
31312006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26291.2739
31322006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26301.2739
31332006.06.16 08:30modify8240.131.26421.26311.2739
31342006.06.16 08:32modify8240.131.26421.26321.2739
31352006.06.16 08:49modify8240.131.26421.26331.2739
31362006.06.16 08:49modify8240.131.26421.26341.2739
31372006.06.16 08:49modify8240.131.26421.26351.2739
31382006.06.16 08:49modify8240.131.26421.26361.2739
31392006.06.16 08:49close8240.131.26521.26361.273913.003320.51
31402006.06.16 08:55buy8250.131.26441.26271.2741
31412006.06.16 08:55modify8250.131.26441.26281.2741
31422006.06.16 08:56modify8250.131.26441.26291.2741
31432006.06.16 08:59modify8250.131.26441.26301.2741
31442006.06.16 08:59modify8250.131.26441.26321.2741
31452006.06.16 08:59modify8250.131.26441.26331.2741
31462006.06.16 08:59modify8250.131.26441.26341.2741
31472006.06.16 09:24s/l8250.131.26341.26341.2741-13.003307.51
31482006.06.16 12:43sell8260.131.26281.26451.2531
31492006.06.16 14:30s/l8260.131.26451.26451.2531-22.103285.41
31502006.06.16 15:49buy8270.131.26361.26191.2733
31512006.06.18 17:00modify8270.131.26361.26211.2733
31522006.06.18 17:00modify8270.131.26361.26221.2733
31532006.06.18 17:07modify8270.131.26361.26241.2733
31542006.06.18 18:00close8270.131.26471.26241.273314.303299.71
31552006.06.18 18:46buy8280.131.26391.26221.2736
31562006.06.18 20:47s/l8280.131.26221.26221.2736-22.103277.61
31572006.06.19 01:57sell8290.131.25951.26121.2498
31582006.06.19 02:17close8290.131.25891.26121.24987.803285.41
31592006.06.19 03:57buy8300.131.25921.25751.2689
31602006.06.19 08:21s/l8300.131.25751.25751.2689-22.103263.31
31612006.06.19 11:05sell8310.131.25631.25801.2466
31622006.06.19 12:00s/l8310.131.25801.25801.2466-22.103241.21
31632006.06.19 14:14sell8320.131.25721.25891.2475
31642006.06.19 20:10modify8320.131.25721.25881.2475
31652006.06.19 20:35modify8320.131.25721.25871.2475
31662006.06.19 20:43modify8320.131.25721.25861.2475
31672006.06.19 20:43modify8320.131.25721.25851.2475
31682006.06.19 20:44modify8320.131.25721.25841.2475
31692006.06.19 20:44modify8320.131.25721.25831.2475
31702006.06.19 20:45modify8320.131.25721.25821.2475
31712006.06.19 20:46modify8320.131.25721.25801.2475
31722006.06.19 21:01close8320.131.25621.25801.247513.003254.21
31732006.06.19 21:35sell8330.131.25691.25861.2472
31742006.06.20 01:30s/l8330.131.25861.25861.2472-21.533232.68
31752006.06.20 02:34buy8340.131.25791.25621.2676
31762006.06.20 02:38modify8340.131.25791.25631.2676
31772006.06.20 02:38modify8340.131.25791.25641.2676
31782006.06.20 02:43modify8340.131.25791.25651.2676
31792006.06.20 02:48modify8340.131.25791.25661.2676
31802006.06.20 02:55modify8340.131.25791.25671.2676
31812006.06.20 02:55modify8340.131.25791.25681.2676
31822006.06.20 02:55modify8340.131.25791.25691.2676
31832006.06.20 02:55modify8340.131.25791.25701.2676
31842006.06.20 02:56modify8340.131.25791.25711.2676
31852006.06.20 02:56close8340.131.25891.25711.267613.003245.68
31862006.06.20 04:29buy8350.131.25751.25581.2672
31872006.06.20 05:53s/l8350.131.25581.25581.2672-22.103223.58
31882006.06.20 06:19sell8360.131.25651.25821.2468
31892006.06.20 06:26modify8360.131.25651.25811.2468
31902006.06.20 06:28modify8360.131.25651.25801.2468
31912006.06.20 06:28modify8360.131.25651.25791.2468
31922006.06.20 06:31modify8360.131.25651.25781.2468
31932006.06.20 08:07modify8360.131.25651.25771.2468
31942006.06.20 08:10modify8360.131.25651.25761.2468
31952006.06.20 08:11modify8360.131.25651.25751.2468
31962006.06.20 08:11close8360.131.25551.25751.246813.003236.58
31972006.06.20 10:12buy8370.131.25631.25461.2660
31982006.06.20 10:22modify8370.131.25631.25471.2660
31992006.06.20 10:25modify8370.131.25631.25481.2660
32002006.06.20 10:25modify8370.131.25631.25491.2660
32012006.06.20 10:25close8370.131.25731.25491.266013.003249.58
32022006.06.20 10:26sell8380.131.25811.25981.2484
32032006.06.20 10:41modify8380.131.25811.25971.2484
32042006.06.20 10:44modify8380.131.25811.25961.2484
32052006.06.20 10:44modify8380.131.25811.25951.2484
32062006.06.20 10:44close8380.131.25711.25951.248413.003262.58
32072006.06.20 11:45buy8390.131.25621.25451.2659
32082006.06.20 12:07modify8390.131.25621.25461.2659
32092006.06.20 12:14modify8390.131.25621.25471.2659
32102006.06.20 12:14modify8390.131.25621.25481.2659
32112006.06.20 12:14close8390.131.25731.25481.265914.303276.88
32122006.06.20 12:28sell8400.131.25801.25971.2483
32132006.06.20 13:05s/l8400.131.25971.25971.2483-22.103254.78
32142006.06.20 14:19buy8410.131.25921.25751.2689
32152006.06.20 21:18modify8410.131.25921.25761.2689
32162006.06.20 21:19modify8410.131.25921.25771.2689
32172006.06.20 21:19modify8410.131.25921.25781.2689
32182006.06.20 21:21modify8410.131.25921.25791.2689
32192006.06.20 21:26modify8410.131.25921.25801.2689
32202006.06.20 21:28modify8410.131.25921.25811.2689
32212006.06.20 21:32modify8410.131.25921.25831.2689
32222006.06.20 21:33modify8410.131.25921.25841.2689
32232006.06.20 21:33modify8410.131.25921.25851.2689
32242006.06.20 21:33modify8410.131.25921.25861.2689
32252006.06.20 21:34modify8410.131.25921.25871.2689
32262006.06.20 21:36modify8410.131.25921.25881.2689
32272006.06.20 21:36modify8410.131.25921.25891.2689
32282006.06.20 21:43modify8410.131.25921.25901.2689
32292006.06.20 21:43modify8410.131.25921.25911.2689
32302006.06.20 22:00close8410.131.26091.25911.268922.103276.88
32312006.06.21 01:49buy8420.131.26181.26011.2715
32322006.06.21 02:03modify8420.131.26181.26021.2715
32332006.06.21 03:27modify8420.131.26181.26031.2715
32342006.06.21 03:40modify8420.131.26181.26041.2715
32352006.06.21 04:55modify8420.131.26181.26051.2715
32362006.06.21 04:55modify8420.131.26181.26061.2715
32372006.06.21 04:55modify8420.131.26181.26071.2715
32382006.06.21 04:55modify8420.131.26181.26081.2715
32392006.06.21 04:56modify8420.131.26181.26091.2715
32402006.06.21 05:12modify8420.131.26181.26101.2715
32412006.06.21 05:12modify8420.131.26181.26111.2715
32422006.06.21 05:12modify8420.131.26181.26121.2715
32432006.06.21 05:12close8420.131.26291.26121.271514.303291.18
32442006.06.21 11:12buy8430.131.26351.26181.2732
32452006.06.21 11:26modify8430.131.26351.26191.2732
32462006.06.21 11:26modify8430.131.26351.26201.2732
32472006.06.21 11:29modify8430.131.26351.26211.2732
32482006.06.21 11:29close8430.131.26431.26211.273210.403301.58
32492006.06.21 14:54buy8440.131.26611.26441.2758
32502006.06.21 17:06modify8440.131.26611.26451.2758
32512006.06.21 17:29modify8440.131.26611.26461.2758
32522006.06.21 22:01modify8440.131.26611.26471.2758
32532006.06.21 22:42modify8440.131.26611.26481.2758
32542006.06.21 23:08modify8440.131.26611.26491.2758
32552006.06.21 23:28modify8440.131.26611.26501.2758
32562006.06.21 23:52modify8440.131.26611.26511.2758
32572006.06.21 23:52modify8440.131.26611.26521.2758
32582006.06.22 00:00modify8440.131.26611.26531.2758
32592006.06.22 00:00close8440.131.26701.26531.27588.503310.08
32602006.06.22 01:04buy8450.131.26721.26551.2769
32612006.06.22 02:28modify8450.131.26721.26561.2769
32622006.06.22 02:29modify8450.131.26721.26571.2769
32632006.06.22 02:29modify8450.131.26721.26581.2769
32642006.06.22 02:42modify8450.131.26721.26591.2769
32652006.06.22 02:42modify8450.131.26721.26601.2769
32662006.06.22 02:42modify8450.131.26721.26611.2769
32672006.06.22 02:49s/l8450.131.26611.26611.2769-14.303295.78
32682006.06.22 04:26sell8460.131.26431.26601.2546
32692006.06.22 04:38modify8460.131.26431.26591.2546
32702006.06.22 04:39modify8460.131.26431.26581.2546
32712006.06.22 04:39modify8460.131.26431.26571.2546
32722006.06.22 04:39modify8460.131.26431.26561.2546
32732006.06.22 04:44modify8460.131.26431.26551.2546
32742006.06.22 04:45modify8460.131.26431.26541.2546
32752006.06.22 04:45modify8460.131.26431.26531.2546
32762006.06.22 04:45modify8460.131.26431.26521.2546
32772006.06.22 04:46modify8460.131.26431.26511.2546
32782006.06.22 04:46close8460.131.26341.26511.254611.703307.48
32792006.06.22 11:30sell8470.131.25801.25971.2483
32802006.06.22 13:13close8470.131.25701.25971.248313.003320.48
32812006.06.22 13:31sell8480.131.25811.25981.2484
32822006.06.22 14:02close8480.131.25751.25981.24847.803328.28
32832006.06.22 14:36sell8490.131.25831.26001.2486
32842006.06.22 16:04close8490.131.25761.26001.24869.103337.38
32852006.06.22 17:38buy8500.131.25731.25561.2670
32862006.06.22 18:57close8500.131.25801.25561.26709.103346.48
32872006.06.22 18:57sell8510.131.25791.25961.2482
32882006.06.22 21:07modify8510.131.25791.25951.2482
32892006.06.22 21:07close8510.131.25721.25951.24829.103355.58
32902006.06.23 02:27sell8520.131.25781.25951.2481
32912006.06.23 02:55modify8520.131.25781.25941.2481
32922006.06.23 03:17modify8520.131.25781.25931.2481
32932006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25921.2481
32942006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25911.2481
32952006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25901.2481
32962006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25891.2481
32972006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25881.2481
32982006.06.23 03:18modify8520.131.25781.25871.2481
32992006.06.23 03:18close8520.131.25711.25871.24819.103364.68
33002006.06.23 03:19buy8530.131.25701.25531.2667
33012006.06.23 03:20modify8530.131.25701.25541.2667
33022006.06.23 03:22modify8530.131.25701.25551.2667
33032006.06.23 03:22modify8530.131.25701.25561.2667
33042006.06.23 03:22modify8530.131.25701.25571.2667
33052006.06.23 03:22modify8530.131.25701.25581.2667
33062006.06.23 03:31modify8530.131.25701.25591.2667
33072006.06.23 03:31modify8530.131.25701.25601.2667
33082006.06.23 03:31close8530.131.25761.25601.26677.803372.48
33092006.06.23 03:45buy8540.131.25731.25561.2670
33102006.06.23 03:47modify8540.131.25731.25571.2670
33112006.06.23 03:47modify8540.131.25731.25581.2670
33122006.06.23 03:47modify8540.131.25731.25591.2670
33132006.06.23 03:49modify8540.131.25731.25601.2670
33142006.06.23 04:10s/l8540.131.25601.25601.2670-16.903355.58
33152006.06.23 05:05sell8550.131.25551.25721.2458
33162006.06.23 05:19modify8550.131.25551.25711.2458
33172006.06.23 05:19modify8550.131.25551.25701.2458
33182006.06.23 05:19modify8550.131.25551.25691.2458
33192006.06.23 05:23modify8550.131.25551.25681.2458
33202006.06.23 05:23modify8550.131.25551.25671.2458
33212006.06.23 05:37modify8550.131.25551.25661.2458
33222006.06.23 05:39modify8550.131.25551.25651.2458
33232006.06.23 05:39close8550.131.25481.25651.24589.103364.68
33242006.06.23 09:00sell8560.131.25031.25201.2406
33252006.06.23 09:46s/l8560.131.25201.25201.2406-22.103342.58
33262006.06.23 09:46sell8570.131.25181.25351.2421
33272006.06.23 15:58close8570.131.25111.25351.24219.103351.68
33282006.06.25 19:19sell8580.131.25151.25321.2418
33292006.06.25 20:36modify8580.131.25151.25311.2418
33302006.06.25 20:40modify8580.131.25151.25301.2418
33312006.06.25 20:41modify8580.131.25151.25291.2418
33322006.06.25 20:42modify8580.131.25151.25281.2418
33332006.06.25 20:42close8580.131.25051.25281.241813.003364.68
33342006.06.25 21:33sell8590.131.25191.25361.2422
33352006.06.25 22:21modify8590.131.25191.25351.2422
33362006.06.25 23:59modify8590.131.25191.25341.2422
33372006.06.26 00:03modify8590.131.25191.25331.2422
33382006.06.26 00:17modify8590.131.25191.25321.2422
33392006.06.26 00:17modify8590.131.25191.25311.2422
33402006.06.26 00:18modify8590.131.25191.25301.2422
33412006.06.26 00:19modify8590.131.25191.25291.2422
33422006.06.26 00:19close8590.131.25121.25291.24229.673374.36