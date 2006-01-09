Strategy Tester Report
Cyberia_Trader_1.93b_Euro

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.25; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=111111; OneTradePerBar=false;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit500.00
Total net profit-384.92Gross profit1440.00Gross loss-1824.92
Profit factor0.79Expected payoff-1.29
Absolute drawdown384.92Maximal drawdown481.36 (80.71%)Relative drawdown80.71% (481.36)
Total trades299Short positions (won %)275 (64.36%)Long positions (won %)24 (41.67%)
Profit trades (% of total)187 (62.54%)Loss trades (% of total)112 (37.46%)
Largestprofit trade16.00loss trade-17.00
Averageprofit trade7.70loss trade-16.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (82.00)consecutive losses (loss in money)6 (-99.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)82.00 (9)consecutive loss (count of losses)-99.00 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 21:19sell10.101.20941.21111.1997
22006.01.05 22:34close10.101.20871.21111.19977.00507.00
32006.01.06 01:13sell20.101.20941.21111.1997
42006.01.06 01:52modify20.101.20941.21101.1997
52006.01.06 01:52close20.101.20871.21101.19977.00514.00
62006.01.09 02:13sell30.101.21341.21511.2037
72006.01.09 02:22modify30.101.21341.21501.2037
82006.01.09 02:23modify30.101.21341.21491.2037
92006.01.09 02:23modify30.101.21341.21481.2037
102006.01.09 02:23modify30.101.21341.21471.2037
112006.01.09 02:23modify30.101.21341.21461.2037
122006.01.09 02:23close30.101.21271.21461.20377.00521.00
132006.01.09 07:40sell40.101.20841.21011.1987
142006.01.09 08:02close40.101.20771.21011.19877.00528.00
152006.01.09 09:21sell50.101.20841.21011.1987
162006.01.09 09:59close50.101.20771.21011.19877.00535.00
172006.01.09 10:25sell60.101.20801.20971.1983
182006.01.09 11:00close60.101.20731.20971.19837.00542.00
192006.01.09 12:32sell70.101.20691.20861.1972
202006.01.09 12:37s/l70.101.20861.20861.1972-17.00525.00
212006.01.09 12:37sell80.101.20841.21011.1987
222006.01.09 13:15close80.101.20761.21011.19878.00533.00
232006.01.09 14:12sell90.101.20841.21011.1987
242006.01.09 18:35close90.101.20761.21011.19878.00541.00
252006.01.09 20:11sell100.101.20791.20961.1982
262006.01.09 21:15modify100.101.20791.20951.1982
272006.01.09 21:15modify100.101.20791.20941.1982
282006.01.09 21:15close100.101.20711.20941.19828.00549.00
292006.01.09 22:13sell110.101.20671.20841.1970
302006.01.09 22:23close110.101.20621.20841.19705.00554.00
312006.01.10 02:07sell120.101.20631.20801.1966
322006.01.10 02:18modify120.101.20631.20791.1966
332006.01.10 02:27modify120.101.20631.20781.1966
342006.01.10 02:27modify120.101.20631.20771.1966
352006.01.10 02:27close120.101.20551.20771.19668.00562.00
362006.01.10 09:59sell130.101.20661.20831.1969
372006.01.10 11:05s/l130.101.20831.20831.1969-17.00545.00
382006.01.10 11:05sell140.101.20791.20961.1982
392006.01.10 11:36close140.101.20721.20961.19827.00552.00
402006.01.10 12:30sell150.101.20671.20841.1970
412006.01.10 17:23close150.101.20591.20841.19708.00560.00
422006.01.10 21:35sell160.101.20701.20871.1973
432006.01.11 00:04modify160.101.20701.20851.1973
442006.01.11 00:10modify160.101.20701.20841.1973
452006.01.11 00:16modify160.101.20701.20831.1973
462006.01.11 00:19modify160.101.20701.20821.1973
472006.01.11 00:20modify160.101.20701.20811.1973
482006.01.11 00:21modify160.101.20701.20801.1973
492006.01.11 00:21close160.101.20631.20801.19737.44567.44
502006.01.11 01:35sell170.101.20631.20801.1966
512006.01.11 01:37modify170.101.20631.20791.1966
522006.01.11 01:38modify170.101.20631.20781.1966
532006.01.11 01:38modify170.101.20631.20771.1966
542006.01.11 01:38modify170.101.20631.20761.1966
552006.01.11 01:47modify170.101.20631.20751.1966
562006.01.11 01:49modify170.101.20631.20741.1966
572006.01.11 02:02modify170.101.20631.20731.1966
582006.01.11 02:02close170.101.20571.20731.19666.00573.44
592006.01.11 05:26sell180.101.20591.20761.1962
602006.01.11 06:40s/l180.101.20761.20761.1962-17.00556.44
612006.01.12 10:58sell190.101.20371.20541.1940
622006.01.12 11:46close190.101.20271.20541.194010.00566.44
632006.01.12 14:55sell200.101.20391.20561.1942
642006.01.12 20:01close200.101.20301.20561.19429.00575.44
652006.01.13 07:39sell210.101.20631.20801.1966
662006.01.13 07:48modify210.101.20631.20791.1966
672006.01.13 07:50modify210.101.20631.20781.1966
682006.01.13 07:54modify210.101.20631.20771.1966
692006.01.13 07:54close210.101.20541.20771.19669.00584.44
702006.01.13 08:27sell220.101.20531.20701.1956
712006.01.13 08:30modify220.101.20531.20681.1956
722006.01.13 08:30modify220.101.20531.20671.1956
732006.01.13 08:30modify220.101.20531.20661.1956
742006.01.13 08:30modify220.101.20531.20651.1956
752006.01.13 08:30close220.101.20411.20651.195612.00596.44
762006.01.13 08:31sell230.101.20531.20701.1956
772006.01.13 08:34s/l230.101.20701.20701.1956-17.00579.44
782006.01.13 08:34sell240.101.20701.20871.1973
792006.01.13 08:40s/l240.101.20871.20871.1973-17.00562.44
802006.01.13 10:03sell250.101.20591.20761.1962
812006.01.13 10:41s/l250.101.20761.20761.1962-17.00545.44
822006.01.16 10:29sell260.101.21221.21391.2025
832006.01.16 11:42modify260.101.21221.21381.2025
842006.01.16 12:08modify260.101.21221.21371.2025
852006.01.16 16:46modify260.101.21221.21361.2025
862006.01.16 17:37modify260.101.21221.21351.2025
872006.01.16 17:39modify260.101.21221.21341.2025
882006.01.16 17:39modify260.101.21221.21331.2025
892006.01.16 17:40modify260.101.21221.21321.2025
902006.01.16 17:40modify260.101.21221.21311.2025
912006.01.16 17:40modify260.101.21221.21301.2025
922006.01.16 17:40modify260.101.21221.21291.2025
932006.01.16 17:40modify260.101.21221.21281.2025
942006.01.16 18:01close260.101.21151.21281.20257.00552.44
952006.01.16 20:25sell270.101.20901.21071.1993
962006.01.16 21:30s/l270.101.21071.21071.1993-17.00535.44
972006.01.16 22:08sell280.101.21111.21281.2014
982006.01.16 23:17modify280.101.21111.21271.2014
992006.01.16 23:17modify280.101.21111.21261.2014
1002006.01.17 01:29s/l280.101.21261.21261.2014-14.56520.88
1012006.01.17 07:33sell290.101.20801.20971.1983
1022006.01.17 08:18close290.101.20721.20971.19838.00528.88
1032006.01.17 11:08sell300.101.20711.20881.1974
1042006.01.17 11:45close300.101.20631.20881.19748.00536.88
1052006.01.17 11:55sell310.101.20711.20881.1974
1062006.01.17 13:39s/l310.101.20881.20881.1974-17.00519.88
1072006.01.17 13:39sell320.101.20861.21031.1989
1082006.01.17 15:24s/l320.101.21031.21031.1989-17.00502.88
1092006.01.18 00:49sell330.101.20981.21151.2001
1102006.01.18 00:59modify330.101.20981.21141.2001
1112006.01.18 00:59modify330.101.20981.21131.2001
1122006.01.18 00:59modify330.101.20981.21121.2001
1132006.01.18 00:59modify330.101.20981.21111.2001
1142006.01.18 00:59close330.101.20891.21111.20019.00511.88
1152006.01.18 02:09sell340.101.20921.21091.1995
1162006.01.18 02:15modify340.101.20921.21081.1995
1172006.01.18 02:17modify340.101.20921.21071.1995
1182006.01.18 02:18modify340.101.20921.21061.1995
1192006.01.18 02:20modify340.101.20921.21051.1995
1202006.01.18 02:20modify340.101.20921.21041.1995
1212006.01.18 02:47s/l340.101.21041.21041.1995-12.00499.88
1222006.01.18 02:54sell350.101.21071.21241.2010
1232006.01.18 03:00s/l350.101.21241.21241.2010-17.00482.88
1242006.01.19 09:42sell360.101.20711.20881.1974
1252006.01.19 10:08s/l360.101.20881.20881.1974-17.00465.88
1262006.01.19 10:08sell370.101.20871.21041.1990
1272006.01.19 10:34s/l370.101.21041.21041.1990-17.00448.88
1282006.01.19 14:50sell380.101.20961.21131.1999
1292006.01.19 15:05close380.101.20881.21131.19998.00456.88
1302006.01.19 15:25sell390.101.20961.21131.1999
1312006.01.19 17:35close390.101.20891.21131.19997.00463.88
1322006.01.20 04:00sell400.101.20761.20931.1979
1332006.01.20 04:13s/l400.101.20931.20931.1979-17.00446.88
1342006.01.20 04:13sell410.101.20911.21081.1994
1352006.01.20 04:16modify410.101.20911.21071.1994
1362006.01.20 04:18modify410.101.20911.21061.1994
1372006.01.20 04:18modify410.101.20911.21051.1994
1382006.01.20 04:18modify410.101.20911.21041.1994
1392006.01.20 04:19modify410.101.20911.21031.1994
1402006.01.20 04:19close410.101.20831.21031.19948.00454.88
1412006.01.20 04:20sell420.101.20851.21021.1988
1422006.01.20 04:24modify420.101.20851.21011.1988
1432006.01.20 04:24modify420.101.20851.21001.1988
1442006.01.20 04:24modify420.101.20851.20991.1988
1452006.01.20 04:24modify420.101.20851.20981.1988
1462006.01.20 04:24close420.101.20781.20981.19887.00461.88
1472006.01.20 04:24sell430.101.20771.20941.1980
1482006.01.20 04:27modify430.101.20771.20931.1980
1492006.01.20 05:58modify430.101.20771.20921.1980
1502006.01.20 05:59modify430.101.20771.20911.1980
1512006.01.20 05:59close430.101.20691.20911.19808.00469.88
1522006.01.24 00:40sell440.101.23011.23181.2204
1532006.01.24 01:30modify440.101.23011.23171.2204
1542006.01.24 01:38modify440.101.23011.23161.2204
1552006.01.24 01:38close440.101.22941.23161.22047.00476.88
1562006.01.24 01:41buy450.101.22951.22781.2392
1572006.01.24 03:12s/l450.101.22781.22781.2392-17.00459.88
1582006.01.24 07:42sell460.101.22881.23051.2191
1592006.01.24 07:49modify460.101.22881.23041.2191
1602006.01.24 07:51modify460.101.22881.23031.2191
1612006.01.24 08:00close460.101.22811.23031.21917.00466.88
1622006.01.24 09:06sell470.101.22751.22921.2178
1632006.01.24 09:26modify470.101.22751.22911.2178
1642006.01.24 09:32modify470.101.22751.22901.2178
1652006.01.24 09:40modify470.101.22751.22891.2178
1662006.01.24 09:40modify470.101.22751.22881.2178
1672006.01.24 09:40close470.101.22651.22881.217810.00476.88
1682006.01.24 10:33sell480.101.22821.22991.2185
1692006.01.24 11:00modify480.101.22821.22981.2185
1702006.01.24 11:09modify480.101.22821.22971.2185
1712006.01.24 11:10modify480.101.22821.22961.2185
1722006.01.24 11:10close480.101.22731.22961.21859.00485.88
1732006.01.25 09:31sell490.101.22771.22941.2180
1742006.01.25 09:50modify490.101.22771.22931.2180
1752006.01.25 09:50modify490.101.22771.22911.2180
1762006.01.25 09:50close490.101.22611.22911.218016.00501.88
1772006.01.25 10:03sell500.101.22681.22851.2171
1782006.01.25 10:42close500.101.22591.22851.21719.00510.88
1792006.01.25 12:16sell510.101.22601.22771.2163
1802006.01.25 12:26s/l510.101.22771.22771.2163-17.00493.88
1812006.01.25 12:26sell520.101.22751.22921.2178
1822006.01.25 13:55close520.101.22651.22921.217810.00503.88
1832006.01.26 04:38sell530.101.22541.22711.2157
1842006.01.26 04:48modify530.101.22541.22701.2157
1852006.01.26 05:34modify530.101.22541.22691.2157
1862006.01.26 05:34modify530.101.22541.22681.2157
1872006.01.26 05:34modify530.101.22541.22671.2157
1882006.01.26 05:34modify530.101.22541.22661.2157
1892006.01.26 05:37modify530.101.22541.22651.2157
1902006.01.26 05:39modify530.101.22541.22641.2157
1912006.01.26 05:39modify530.101.22541.22621.2157
1922006.01.26 05:39close530.101.22431.22621.215711.00514.88
1932006.01.26 08:14sell540.101.22521.22691.2155
1942006.01.26 08:30modify540.101.22521.22681.2155
1952006.01.26 08:30modify540.101.22521.22661.2155
1962006.01.26 08:30modify540.101.22521.22651.2155
1972006.01.26 08:30modify540.101.22521.22641.2155
1982006.01.26 08:30modify540.101.22521.22631.2155
1992006.01.26 08:30close540.101.22421.22631.215510.00524.88
2002006.01.26 08:45sell550.101.22521.22691.2155
2012006.01.26 09:28modify550.101.22521.22681.2155
2022006.01.26 09:28modify550.101.22521.22671.2155
2032006.01.26 09:28modify550.101.22521.22661.2155
2042006.01.26 09:32modify550.101.22521.22651.2155
2052006.01.26 09:32close550.101.22421.22651.215510.00534.88
2062006.01.26 12:11sell560.101.22381.22551.2141
2072006.01.26 13:00close560.101.22291.22551.21419.00543.88
2082006.01.26 19:24sell570.101.22211.22381.2124
2092006.01.26 19:36close570.101.22131.22381.21248.00551.88
2102006.01.27 01:19sell580.101.22091.22261.2112
2112006.01.27 01:49close580.101.22051.22261.21124.00555.88
2122006.01.27 01:57sell590.101.22091.22261.2112
2132006.01.27 02:07modify590.101.22091.22251.2112
2142006.01.27 02:08modify590.101.22091.22241.2112
2152006.01.27 02:11modify590.101.22091.22231.2112
2162006.01.27 02:11modify590.101.22091.22201.2112
2172006.01.27 02:11close590.101.21991.22201.211210.00565.88
2182006.01.27 07:23sell600.101.21821.21991.2085
2192006.01.27 08:11modify600.101.21821.21981.2085
2202006.01.27 08:11modify600.101.21821.21961.2085
2212006.01.27 08:11close600.101.21721.21961.208510.00575.88
2222006.01.27 08:30sell610.101.21931.22101.2096
2232006.01.27 08:32s/l610.101.22101.22101.2096-17.00558.88
2242006.01.27 08:32sell620.101.22081.22251.2111
2252006.01.27 08:38s/l620.101.22251.22251.2111-17.00541.88
2262006.01.27 08:38sell630.101.22231.22401.2126
2272006.01.27 08:39modify630.101.22231.22391.2126
2282006.01.27 08:39modify630.101.22231.22381.2126
2292006.01.27 08:49modify630.101.22231.22371.2126
2302006.01.27 09:01close630.101.22161.22371.21267.00548.88
2312006.01.27 15:19sell640.101.21091.21261.2012
2322006.01.27 15:52close640.101.21001.21261.20129.00557.88
2332006.01.30 00:20sell650.101.20971.21141.2000
2342006.01.30 03:04s/l650.101.21141.21141.2000-17.00540.88
2352006.01.30 04:47sell660.101.20951.21121.1998
2362006.01.30 05:24modify660.101.20951.21111.1998
2372006.01.30 05:25modify660.101.20951.21101.1998
2382006.01.30 05:25modify660.101.20951.21091.1998
2392006.01.30 05:26modify660.101.20951.21081.1998
2402006.01.30 05:26close660.101.20871.21081.19988.00548.88
2412006.01.30 06:06sell670.101.20881.21051.1991
2422006.01.30 06:23modify670.101.20881.21041.1991
2432006.01.30 07:33modify670.101.20881.21031.1991
2442006.01.30 07:33close670.101.20811.21031.19917.00555.88
2452006.01.30 08:42sell680.101.20901.21071.1993
2462006.01.30 08:46modify680.101.20901.21061.1993
2472006.01.30 08:47modify680.101.20901.21051.1993
2482006.01.30 08:47modify680.101.20901.21041.1993
2492006.01.30 08:47close680.101.20821.21041.19938.00563.88
2502006.01.30 10:06sell690.101.20891.21061.1992
2512006.01.30 10:12close690.101.20811.21061.19928.00571.88
2522006.01.30 10:29sell700.101.20891.21061.1992
2532006.01.30 13:22close700.101.20821.21061.19927.00578.88
2542006.01.30 14:20sell710.101.20851.21021.1988
2552006.01.30 21:04s/l710.101.21021.21021.1988-17.00561.88
2562006.02.01 03:34sell720.101.21451.21621.2048
2572006.02.01 03:52modify720.101.21451.21611.2048
2582006.02.01 03:54modify720.101.21451.21601.2048
2592006.02.01 04:04close720.101.21381.21601.20487.00568.88
2602006.02.01 18:41sell730.101.20651.20821.1968
2612006.02.01 19:19s/l730.101.20821.20821.1968-17.00551.88
2622006.02.01 19:19sell740.101.20801.20971.1983
2632006.02.01 19:20close740.101.20741.20971.19836.00557.88
2642006.02.01 19:20sell750.101.20731.20901.1976
2652006.02.01 20:01close750.101.20681.20901.19765.00562.88
2662006.02.01 21:11sell760.101.20721.20891.1975
2672006.02.01 22:43close760.101.20671.20891.19755.00567.88
2682006.02.02 01:54sell770.101.20481.20651.1951
2692006.02.02 02:15s/l770.101.20651.20651.1951-17.00550.88
2702006.02.02 02:15sell780.101.20631.20801.1966
2712006.02.02 02:19modify780.101.20631.20781.1966
2722006.02.02 02:19close780.101.20551.20781.19668.00558.88
2732006.02.02 02:59sell790.101.20621.20791.1965
2742006.02.02 03:35modify790.101.20621.20781.1965
2752006.02.02 03:35close790.101.20561.20781.19656.00564.88
2762006.02.02 04:12sell800.101.20561.20731.1959
2772006.02.02 05:06s/l800.101.20731.20731.1959-17.00547.88
2782006.02.02 07:28sell810.101.20681.20851.1971
2792006.02.02 08:47modify810.101.20681.20831.1971
2802006.02.02 08:47close810.101.20591.20831.19719.00556.88
2812006.02.02 09:14sell820.101.20541.20711.1957
2822006.02.02 10:09s/l820.101.20711.20711.1957-17.00539.88
2832006.02.02 19:20sell830.101.20901.21071.1993
2842006.02.02 20:11s/l830.101.21071.21071.1993-17.00522.88
2852006.02.03 09:00sell840.101.20111.20281.1914
2862006.02.03 09:02close840.101.20041.20281.19147.00529.88
2872006.02.03 10:00sell850.101.19881.20051.1891
2882006.02.03 10:08s/l850.101.20051.20051.1891-17.00512.88
2892006.02.03 10:08sell860.101.20031.20201.1906
2902006.02.03 10:11close860.101.19941.20201.19069.00521.88
2912006.02.03 10:11sell870.101.19931.20101.1896
2922006.02.03 11:04s/l870.101.20101.20101.1896-17.00504.88
2932006.02.03 11:05sell880.101.20101.20271.1913
2942006.02.03 11:34s/l880.101.20271.20271.1913-17.00487.88
2952006.02.03 11:34sell890.101.20251.20421.1928
2962006.02.03 12:00close890.101.20181.20421.19287.00494.88
2972006.02.06 05:25sell900.101.19951.20121.1898
2982006.02.06 05:52modify900.101.19951.20111.1898
2992006.02.06 05:59modify900.101.19951.20101.1898
3002006.02.06 05:59modify900.101.19951.20091.1898
3012006.02.06 06:12modify900.101.19951.20081.1898
3022006.02.06 06:13modify900.101.19951.20071.1898
3032006.02.06 06:17modify900.101.19951.20061.1898
3042006.02.06 06:17close900.101.19851.20061.189810.00504.88
3052006.02.06 07:54sell910.101.19851.20021.1888
3062006.02.06 08:20modify910.101.19851.20011.1888
3072006.02.06 08:21modify910.101.19851.20001.1888
3082006.02.06 08:22modify910.101.19851.19991.1888
3092006.02.06 08:22close910.101.19761.19991.18889.00513.88
3102006.02.06 09:11sell920.101.19781.19951.1881
3112006.02.06 09:58modify920.101.19781.19941.1881
3122006.02.06 09:58modify920.101.19781.19931.1881
3132006.02.06 10:03modify920.101.19781.19921.1881
3142006.02.06 10:03modify920.101.19781.19911.1881
3152006.02.06 10:03close920.101.19681.19911.188110.00523.88
3162006.02.06 17:33sell930.101.19701.19871.1873
3172006.02.06 18:49modify930.101.19701.19861.1873
3182006.02.06 18:49modify930.101.19701.19851.1873
3192006.02.06 18:57modify930.101.19701.19841.1873
3202006.02.06 18:57close930.101.19601.19841.187310.00533.88
3212006.02.06 21:38sell940.101.19671.19841.1870
3222006.02.07 01:41s/l940.101.19841.19841.1870-16.56517.32
3232006.02.07 11:11sell950.101.19631.19801.1866
3242006.02.07 12:55s/l950.101.19801.19801.1866-17.00500.32
3252006.02.07 16:34sell960.101.19801.19971.1883
3262006.02.07 19:58modify960.101.19801.19961.1883
3272006.02.07 20:03modify960.101.19801.19951.1883
3282006.02.07 20:04modify960.101.19801.19941.1883
3292006.02.07 20:08modify960.101.19801.19931.1883
3302006.02.07 20:08modify960.101.19801.19921.1883
3312006.02.07 20:08close960.101.19681.19921.188312.00512.32
3322006.02.08 00:56sell970.101.19751.19921.1878
3332006.02.08 02:17modify970.101.19751.19911.1878
3342006.02.08 02:17modify970.101.19751.19901.1878
3352006.02.08 02:17modify970.101.19751.19891.1878
3362006.02.08 02:18modify970.101.19751.19881.1878
3372006.02.08 02:19modify970.101.19751.19871.1878
3382006.02.08 02:19modify970.101.19751.19861.1878
3392006.02.08 03:02modify970.101.19751.19851.1878
3402006.02.08 03:10modify970.101.19751.19841.1878
3412006.02.08 03:10close970.101.19671.19841.18788.00520.32
3422006.02.08 03:23sell980.101.19791.19961.1882
3432006.02.08 03:24modify980.101.19791.19951.1882
3442006.02.08 03:26modify980.101.19791.19941.1882
3452006.02.08 03:30modify980.101.19791.19931.1882
3462006.02.08 03:30modify980.101.19791.19921.1882
3472006.02.08 03:33modify980.101.19791.19911.1882
3482006.02.08 03:34modify980.101.19791.19901.1882
3492006.02.08 03:35modify980.101.19791.19891.1882
3502006.02.08 03:35modify980.101.19791.19881.1882
3512006.02.08 03:54modify980.101.19791.19871.1882
3522006.02.08 03:54close980.101.19701.19871.18829.00529.32
3532006.02.08 04:25sell990.101.19781.19951.1881
3542006.02.08 04:30modify990.101.19781.19941.1881
3552006.02.08 04:31modify990.101.19781.19931.1881
3562006.02.08 04:31modify990.101.19781.19921.1881
3572006.02.08 04:34modify990.101.19781.19911.1881
3582006.02.08 04:35modify990.101.19781.19901.1881
3592006.02.08 04:35modify990.101.19781.19891.1881
3602006.02.08 04:36modify990.101.19781.19881.1881
3612006.02.08 04:44modify990.101.19781.19871.1881
3622006.02.08 05:28close990.101.19691.19871.18819.00538.32
3632006.02.08 08:34sell1000.101.19611.19781.1864
3642006.02.08 08:59modify1000.101.19611.19771.1864
3652006.02.08 08:59modify1000.101.19611.19761.1864
3662006.02.08 09:40modify1000.101.19611.19751.1864
3672006.02.08 09:40modify1000.101.19611.19741.1864
3682006.02.08 10:10modify1000.101.19611.19731.1864
3692006.02.08 10:13modify1000.101.19611.19721.1864
3702006.02.08 10:14modify1000.101.19611.19711.1864
3712006.02.08 10:14close1000.101.19511.19711.186410.00548.32
3722006.02.08 12:50sell1010.101.19441.19611.1847
3732006.02.08 16:27s/l1010.101.19611.19611.1847-17.00531.32
3742006.02.08 16:27sell1020.101.19591.19761.1862
3752006.02.08 19:50s/l1020.101.19761.19761.1862-17.00514.32
3762006.02.09 05:23sell1030.101.19771.19941.1880
3772006.02.09 06:50s/l1030.101.19941.19941.1880-17.00497.32
3782006.02.09 08:40sell1040.101.19811.19981.1884
3792006.02.09 09:56close1040.101.19751.19981.18846.00503.32
3802006.02.09 11:03sell1050.101.19561.19731.1859
3812006.02.09 12:59s/l1050.101.19731.19731.1859-17.00486.32
3822006.02.09 12:59sell1060.101.19711.19881.1874
3832006.02.09 13:20modify1060.101.19711.19871.1874
3842006.02.09 13:20close1060.101.19631.19871.18748.00494.32
3852006.02.10 04:34sell1070.101.19741.19911.1877
3862006.02.10 07:42modify1070.101.19741.19901.1877
3872006.02.10 07:42close1070.101.19671.19901.18777.00501.32
3882006.02.10 11:34sell1080.101.19231.19401.1826
3892006.02.10 12:58close1080.101.19161.19401.18267.00508.32
3902006.02.12 18:09sell1090.101.19021.19191.1805
3912006.02.12 20:02close1090.101.18941.19191.18058.00516.32
3922006.02.12 23:27sell1100.101.18981.19151.1801
3932006.02.13 00:58close1100.101.18921.19151.18016.44522.76
3942006.02.13 01:17sell1110.101.18991.19161.1802
3952006.02.13 02:29s/l1110.101.19161.19161.1802-17.00505.76
3962006.02.13 07:44sell1120.101.18921.19091.1795
3972006.02.13 07:58modify1120.101.18921.19081.1795
3982006.02.13 07:58modify1120.101.18921.19071.1795
3992006.02.13 07:58modify1120.101.18921.19061.1795
4002006.02.13 07:59modify1120.101.18921.19051.1795
4012006.02.13 07:59close1120.101.18861.19051.17956.00511.76
4022006.02.13 21:23sell1130.101.19001.19171.1803
4032006.02.14 01:15s/l1130.101.19171.19171.1803-16.56495.20
4042006.02.14 07:26sell1140.101.19041.19211.1807
4052006.02.14 07:58modify1140.101.19041.19201.1807
4062006.02.14 07:59modify1140.101.19041.19191.1807
4072006.02.14 08:05modify1140.101.19041.19181.1807
4082006.02.14 08:05modify1140.101.19041.19171.1807
4092006.02.14 08:12modify1140.101.19041.19161.1807
4102006.02.14 08:13modify1140.101.19041.19151.1807
4112006.02.14 08:30modify1140.101.19041.19131.1807
4122006.02.14 08:30close1140.101.18951.19131.18079.00504.20
4132006.02.14 11:05sell1150.101.18801.18971.1783
4142006.02.14 11:20s/l1150.101.18971.18971.1783-17.00487.20
4152006.02.14 11:20sell1160.101.18951.19121.1798
4162006.02.14 11:37s/l1160.101.19121.19121.1798-17.00470.20
4172006.02.14 11:37sell1170.101.19101.19271.1813
4182006.02.14 11:40modify1170.101.19101.19261.1813
4192006.02.14 11:44modify1170.101.19101.19251.1813
4202006.02.14 11:45modify1170.101.19101.19241.1813
4212006.02.14 11:45close1170.101.19011.19241.18139.00479.20
4222006.02.14 11:45sell1180.101.18981.19151.1801
4232006.02.14 14:39s/l1180.101.19151.19151.1801-17.00462.20
4242006.02.15 08:36sell1190.101.19161.19331.1819
4252006.02.15 08:37modify1190.101.19161.19321.1819
4262006.02.15 08:39modify1190.101.19161.19311.1819
4272006.02.15 09:00s/l1190.101.19311.19311.1819-15.00447.20
4282006.02.15 12:15sell1200.101.18921.19091.1795
4292006.02.15 12:27close1200.101.18851.19091.17957.00454.20
4302006.02.16 01:42sell1210.101.18871.19041.1790
4312006.02.16 01:53modify1210.101.18871.19031.1790
4322006.02.16 01:53modify1210.101.18871.19021.1790
4332006.02.16 01:53modify1210.101.18871.19011.1790
4342006.02.16 02:13modify1210.101.18871.19001.1790
4352006.02.16 02:13modify1210.101.18871.18991.1790
4362006.02.16 02:13modify1210.101.18871.18981.1790
4372006.02.16 02:51modify1210.101.18871.18971.1790
4382006.02.16 03:11modify1210.101.18871.18961.1790
4392006.02.16 03:21modify1210.101.18871.18951.1790
4402006.02.16 03:23modify1210.101.18871.18941.1790
4412006.02.16 03:35modify1210.101.18871.18931.1790
4422006.02.16 03:35close1210.101.18801.18931.17907.00461.20
4432006.02.16 07:20sell1220.101.18701.18871.1773
4442006.02.16 07:20modify1220.101.18701.18861.1773
4452006.02.16 07:21modify1220.101.18701.18851.1773
4462006.02.16 07:22modify1220.101.18701.18841.1773
4472006.02.16 07:24modify1220.101.18701.18831.1773
4482006.02.16 07:30modify1220.101.18701.18821.1773
4492006.02.16 07:31modify1220.101.18701.18811.1773
4502006.02.16 07:47modify1220.101.18701.18801.1773
4512006.02.16 07:47modify1220.101.18701.18791.1773
4522006.02.16 07:47close1220.101.18631.18791.17737.00468.20
4532006.02.16 08:53sell1230.101.18771.18941.1780
4542006.02.16 08:54modify1230.101.18771.18931.1780
4552006.02.16 08:54modify1230.101.18771.18921.1780
4562006.02.16 08:56modify1230.101.18771.18911.1780
4572006.02.16 08:58modify1230.101.18771.18901.1780
4582006.02.16 09:03modify1230.101.18771.18891.1780
4592006.02.16 09:05modify1230.101.18771.18881.1780
4602006.02.16 10:11close1230.101.18701.18881.17807.00475.20
4612006.02.16 10:40sell1240.101.18821.18991.1785
4622006.02.16 10:43modify1240.101.18821.18981.1785
4632006.02.16 10:54modify1240.101.18821.18971.1785
4642006.02.16 12:00modify1240.101.18821.18961.1785
4652006.02.16 12:37modify1240.101.18821.18951.1785
4662006.02.16 12:37close1240.101.18751.18951.17857.00482.20
4672006.02.16 21:10sell1250.101.18891.19061.1792
4682006.02.16 21:39close1250.101.18821.19061.17927.00489.20
4692006.02.16 23:34sell1260.101.18841.19011.1787
4702006.02.17 03:00modify1260.101.18841.19001.1787
4712006.02.17 03:00modify1260.101.18841.18991.1787
4722006.02.17 03:00modify1260.101.18841.18981.1787
4732006.02.17 03:01modify1260.101.18841.18971.1787
4742006.02.17 03:01modify1260.101.18841.18961.1787
4752006.02.17 03:01modify1260.101.18841.18951.1787
4762006.02.17 03:01close1260.101.18771.18951.17877.44496.64
4772006.02.17 08:34sell1270.101.18751.18921.1778
4782006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18911.1778
4792006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18901.1778
4802006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18891.1778
4812006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18881.1778
4822006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18871.1778
4832006.02.17 08:41modify1270.101.18751.18861.1778
4842006.02.17 08:42modify1270.101.18751.18841.1778
4852006.02.17 08:42close1270.101.18651.18841.177810.00506.64
4862006.02.17 08:51sell1280.101.18751.18921.1778
4872006.02.17 08:51modify1280.101.18751.18911.1778
4882006.02.17 08:51modify1280.101.18751.18901.1778
4892006.02.17 08:57modify1280.101.18751.18891.1778
4902006.02.17 09:46s/l1280.101.18891.18891.1778-14.00492.64
4912006.02.17 09:46sell1290.101.18871.19041.1790
4922006.02.17 10:06s/l1290.101.19041.19041.1790-17.00475.64
4932006.02.21 05:18sell1300.101.19201.19371.1823
4942006.02.21 05:18modify1300.101.19201.19361.1823
4952006.02.21 05:18modify1300.101.19201.19351.1823
4962006.02.21 05:18modify1300.101.19201.19341.1823
4972006.02.21 05:20modify1300.101.19201.19331.1823
4982006.02.21 05:35modify1300.101.19201.19321.1823
4992006.02.21 05:37modify1300.101.19201.19311.1823
5002006.02.21 05:38modify1300.101.19201.19301.1823
5012006.02.21 05:42modify1300.101.19201.19291.1823
5022006.02.21 05:45modify1300.101.19201.19281.1823
5032006.02.21 06:01close1300.101.19121.19281.18238.00483.64
5042006.02.21 07:35sell1310.101.19141.19311.1817
5052006.02.21 07:37modify1310.101.19141.19291.1817
5062006.02.21 07:41modify1310.101.19141.19281.1817
5072006.02.21 07:41modify1310.101.19141.19271.1817
5082006.02.21 07:43modify1310.101.19141.19261.1817
5092006.02.21 08:09modify1310.101.19141.19251.1817
5102006.02.21 08:11modify1310.101.19141.19241.1817
5112006.02.21 08:13modify1310.101.19141.19231.1817
5122006.02.21 08:13close1310.101.19071.19231.18177.00490.64
5132006.02.21 11:27sell1320.101.19051.19221.1808
5142006.02.21 11:28modify1320.101.19051.19211.1808
5152006.02.21 11:33modify1320.101.19051.19201.1808
5162006.02.21 11:33modify1320.101.19051.19191.1808
5172006.02.21 12:01s/l1320.101.19191.19191.1808-14.00476.64
5182006.02.21 18:56sell1330.101.19151.19321.1818
5192006.02.21 19:19modify1330.101.19151.19311.1818
5202006.02.21 20:01modify1330.101.19151.19301.1818
5212006.02.21 20:01modify1330.101.19151.19291.1818
5222006.02.21 20:02modify1330.101.19151.19281.1818
5232006.02.21 20:04modify1330.101.19151.19271.1818
5242006.02.21 20:04modify1330.101.19151.19261.1818
5252006.02.21 20:04close1330.101.19091.19261.18186.00482.64
5262006.02.22 08:52sell1340.101.18941.19111.1797
5272006.02.22 08:52modify1340.101.18941.19101.1797
5282006.02.22 08:52modify1340.101.18941.19091.1797
5292006.02.22 08:53modify1340.101.18941.19081.1797
5302006.02.22 08:53modify1340.101.18941.19071.1797
5312006.02.22 08:53modify1340.101.18941.19061.1797
5322006.02.22 08:53modify1340.101.18941.19051.1797
5332006.02.22 08:53modify1340.101.18941.19041.1797
5342006.02.22 08:54modify1340.101.18941.19031.1797
5352006.02.22 08:56modify1340.101.18941.19021.1797
5362006.02.22 09:00close1340.101.18841.19021.179710.00492.64
5372006.02.22 09:10sell1350.101.18901.19071.1793
5382006.02.22 09:14modify1350.101.18901.19061.1793
5392006.02.22 09:29modify1350.101.18901.19051.1793
5402006.02.22 09:29modify1350.101.18901.19041.1793
5412006.02.22 09:29close1350.101.18851.19041.17935.00497.64
5422006.02.22 11:03sell1360.101.18841.19011.1787
5432006.02.22 11:10modify1360.101.18841.19001.1787
5442006.02.22 11:11modify1360.101.18841.18991.1787
5452006.02.22 11:11close1360.101.18781.18991.17876.00503.64
5462006.02.22 11:29sell1370.101.18841.19011.1787
5472006.02.22 11:32s/l1370.101.19011.19011.1787-17.00486.64
5482006.02.22 11:32sell1380.101.18991.19161.1802
5492006.02.22 12:39s/l1380.101.19161.19161.1802-17.00469.64
5502006.02.22 13:33buy1390.101.19051.18881.2002
5512006.02.22 18:10close1390.101.19111.18881.20026.00475.64
5522006.02.22 23:34sell1400.101.19071.19241.1810
5532006.02.22 23:50modify1400.101.19071.19231.1810
5542006.02.23 00:32modify1400.101.19071.19221.1810
5552006.02.23 02:37modify1400.101.19071.19211.1810
5562006.02.23 02:37modify1400.101.19071.19201.1810
5572006.02.23 02:38modify1400.101.19071.19191.1810
5582006.02.23 02:38modify1400.101.19071.19181.1810
5592006.02.23 02:38modify1400.101.19071.19171.1810
5602006.02.23 04:02s/l1400.101.19171.19171.1810-8.68466.96
5612006.02.23 09:25buy1410.101.19461.19291.2043
5622006.02.23 09:46s/l1410.101.19291.19291.2043-17.00449.96
5632006.02.23 12:18sell1420.101.19261.19431.1829
5642006.02.23 12:28close1420.101.19191.19431.18297.00456.96
5652006.02.23 12:31sell1430.101.19261.19431.1829
5662006.02.23 13:25close1430.101.19181.19431.18298.00464.96
5672006.02.23 19:27sell1440.101.19311.19481.1834
5682006.02.23 19:31close1440.101.19241.19481.18347.00471.96
5692006.02.24 04:09sell1450.101.19071.19241.1810
5702006.02.24 04:09modify1450.101.19071.19231.1810
5712006.02.24 04:13modify1450.101.19071.19221.1810
5722006.02.24 04:17modify1450.101.19071.19211.1810
5732006.02.24 04:17modify1450.101.19071.19201.1810
5742006.02.24 04:17modify1450.101.19071.19191.1810
5752006.02.24 04:18modify1450.101.19071.19181.1810
5762006.02.24 04:18modify1450.101.19071.19171.1810
5772006.02.24 04:18modify1450.101.19071.19161.1810
5782006.02.24 04:18close1450.101.19011.19161.18106.00477.96
5792006.02.24 04:40sell1460.101.19071.19241.1810
5802006.02.24 04:41modify1460.101.19071.19231.1810
5812006.02.24 04:42modify1460.101.19071.19221.1810
5822006.02.24 04:42modify1460.101.19071.19211.1810
5832006.02.24 04:44modify1460.101.19071.19201.1810
5842006.02.24 04:48modify1460.101.19071.19191.1810
5852006.02.24 04:48modify1460.101.19071.19181.1810
5862006.02.24 04:48modify1460.101.19071.19171.1810
5872006.02.24 04:48modify1460.101.19071.19161.1810
5882006.02.24 04:48close1460.101.19011.19161.18106.00483.96
5892006.02.27 18:32sell1470.101.18521.18691.1755
5902006.02.27 19:04modify1470.101.18521.18681.1755
5912006.02.27 19:04close1470.101.18421.18681.175510.00493.96
5922006.02.27 20:40sell1480.101.18451.18621.1748
5932006.02.27 22:23s/l1480.101.18621.18621.1748-17.00476.96
5942006.02.28 03:08sell1490.101.18551.18721.1758
5952006.02.28 04:15s/l1490.101.18721.18721.1758-17.00459.96
5962006.03.01 06:34sell1500.101.19391.19561.1842
5972006.03.01 06:55modify1500.101.19391.19551.1842
5982006.03.01 06:59modify1500.101.19391.19541.1842
5992006.03.01 06:59modify1500.101.19391.19531.1842
6002006.03.01 08:06s/l1500.101.19531.19531.1842-14.00445.96
6012006.03.01 10:07buy1510.101.19481.19311.2045
6022006.03.01 10:09s/l1510.101.19311.19311.2045-17.00428.96
6032006.03.01 10:32buy1520.101.19471.19301.2044
6042006.03.01 10:54s/l1520.101.19301.19301.2044-17.00411.96
6052006.03.01 12:08sell1530.101.19051.19221.1808
6062006.03.01 17:19s/l1530.101.19221.19221.1808-17.00394.96
6072006.03.02 23:50sell1540.101.20271.20441.1930
6082006.03.03 01:22modify1540.101.20271.20431.1930
6092006.03.03 01:27modify1540.101.20271.20421.1930
6102006.03.03 01:29modify1540.101.20271.20411.1930
6112006.03.03 01:33modify1540.101.20271.20401.1930
6122006.03.03 01:33modify1540.101.20271.20391.1930
6132006.03.03 01:33close1540.101.20181.20391.19309.44404.40
6142006.03.03 05:29sell1550.101.20251.20421.1928
6152006.03.03 05:33modify1550.101.20251.20411.1928
6162006.03.03 05:38modify1550.101.20251.20401.1928
6172006.03.03 05:38modify1550.101.20251.20391.1928
6182006.03.03 05:41modify1550.101.20251.20381.1928
6192006.03.03 05:43modify1550.101.20251.20371.1928
6202006.03.03 05:44modify1550.101.20251.20361.1928
6212006.03.03 05:44close1550.101.20201.20361.19285.00409.40
6222006.03.06 00:12sell1560.101.20681.20851.1971
6232006.03.06 01:43modify1560.101.20681.20841.1971
6242006.03.06 01:45modify1560.101.20681.20831.1971
6252006.03.06 01:45modify1560.101.20681.20821.1971
6262006.03.06 01:45close1560.101.20611.20821.19717.00416.40
6272006.03.06 06:49sell1570.101.20361.20531.1939
6282006.03.06 07:19close1570.101.20291.20531.19397.00423.40
6292006.03.06 09:44sell1580.101.20271.20441.1930
6302006.03.06 10:17modify1580.101.20271.20431.1930
6312006.03.06 10:17modify1580.101.20271.20421.1930
6322006.03.06 10:17close1580.101.20201.20421.19307.00430.40
6332006.03.06 12:17sell1590.101.20081.20251.1911
6342006.03.06 12:30close1590.101.20041.20251.19114.00434.40
6352006.03.06 12:36sell1600.101.20081.20251.1911
6362006.03.06 12:43close1600.101.20041.20251.19114.00438.40
6372006.03.06 13:09sell1610.101.20041.20211.1907
6382006.03.06 15:00s/l1610.101.20211.20211.1907-17.00421.40
6392006.03.06 20:35sell1620.101.19981.20151.1901
6402006.03.06 23:29close1620.101.19921.20151.19016.00427.40
6412006.03.07 00:21sell1630.101.19641.19811.1867
6422006.03.07 02:44close1630.101.19591.19811.18675.00432.40
6432006.03.07 07:29sell1640.101.19081.19251.1811
6442006.03.07 08:17close1640.101.19031.19251.18115.00437.40
6452006.03.07 11:28sell1650.101.18921.19091.1795
6462006.03.07 11:31close1650.101.18841.19091.17958.00445.40
6472006.03.07 14:59sell1660.101.18841.19011.1787
6482006.03.07 19:52modify1660.101.18841.19001.1787
6492006.03.07 19:52close1660.101.18741.19001.178710.00455.40
6502006.03.07 20:15sell1670.101.18851.19021.1788
6512006.03.07 22:25s/l1670.101.19021.19021.1788-17.00438.40
6522006.03.08 10:06sell1680.101.19141.19311.1817
6532006.03.08 10:11s/l1680.101.19311.19311.1817-17.00421.40
6542006.03.09 01:50sell1690.101.19291.19461.1832
6552006.03.09 02:02modify1690.101.19291.19441.1832
6562006.03.09 02:02modify1690.101.19291.19431.1832
6572006.03.09 02:03modify1690.101.19291.19421.1832
6582006.03.09 02:49s/l1690.101.19421.19421.1832-13.00408.40
6592006.03.09 08:36sell1700.101.19341.19511.1837
6602006.03.09 08:46modify1700.101.19341.19501.1837
6612006.03.09 08:46modify1700.101.19341.19491.1837
6622006.03.09 08:46close1700.101.19241.19491.183710.00418.40
6632006.03.09 20:27sell1710.101.19001.19171.1803
6642006.03.09 20:46modify1710.101.19001.19161.1803
6652006.03.09 20:46modify1710.101.19001.19151.1803
6662006.03.09 20:50modify1710.101.19001.19141.1803
6672006.03.09 21:41modify1710.101.19001.19131.1803
6682006.03.09 21:47modify1710.101.19001.19121.1803
6692006.03.09 23:19s/l1710.101.19121.19121.1803-12.00406.40
6702006.03.10 00:51sell1720.101.19081.19251.1811
6712006.03.10 00:51modify1720.101.19081.19241.1811
6722006.03.10 00:53modify1720.101.19081.19231.1811
6732006.03.10 00:58modify1720.101.19081.19221.1811
6742006.03.10 01:09modify1720.101.19081.19211.1811
6752006.03.10 01:12modify1720.101.19081.19201.1811
6762006.03.10 01:12modify1720.101.19081.19191.1811
6772006.03.10 01:12modify1720.101.19081.19181.1811
6782006.03.10 01:13modify1720.101.19081.19171.1811
6792006.03.10 01:13modify1720.101.19081.19161.1811
6802006.03.10 01:13close1720.101.19011.19161.18117.00413.40
6812006.03.10 12:33sell1730.101.18921.19091.1795
6822006.03.10 14:22s/l1730.101.19091.19091.1795-17.00396.40
6832006.03.13 08:26sell1740.101.19311.19481.1834
6842006.03.13 08:49modify1740.101.19311.19471.1834
6852006.03.13 08:49modify1740.101.19311.19461.1834
6862006.03.13 08:51modify1740.101.19311.19451.1834
6872006.03.13 08:55modify1740.101.19311.19441.1834
6882006.03.13 08:55close1740.101.19241.19441.18347.00403.40
6892006.03.13 10:30sell1750.101.19331.19501.1836
6902006.03.13 10:37modify1750.101.19331.19491.1836
6912006.03.13 10:55modify1750.101.19331.19481.1836
6922006.03.13 10:57modify1750.101.19331.19471.1836
6932006.03.13 10:57close1750.101.19271.19471.18366.00409.40
6942006.03.13 13:58sell1760.101.19431.19601.1846
6952006.03.13 14:28s/l1760.101.19601.19601.1846-17.00392.40
6962006.03.15 05:34sell1770.101.20261.20431.1929
6972006.03.15 05:39modify1770.101.20261.20421.1929
6982006.03.15 05:40modify1770.101.20261.20411.1929
6992006.03.15 06:13modify1770.101.20261.20401.1929
7002006.03.15 07:43s/l1770.101.20401.20401.1929-14.00378.40
7012006.03.15 09:02sell1780.101.20271.20441.1930
7022006.03.15 09:04modify1780.101.20271.20431.1930
7032006.03.15 09:11s/l1780.101.20431.20431.1930-16.00362.40
7042006.03.16 02:58sell1790.101.20601.20771.1963
7052006.03.16 02:58modify1790.101.20601.20761.1963
7062006.03.16 02:58modify1790.101.20601.20751.1963
7072006.03.16 02:58modify1790.101.20601.20741.1963
7082006.03.16 02:59modify1790.101.20601.20731.1963
7092006.03.16 03:47modify1790.101.20601.20721.1963
7102006.03.16 03:48modify1790.101.20601.20711.1963
7112006.03.16 04:25s/l1790.101.20711.20711.1963-11.00351.40
7122006.03.16 06:19buy1800.101.20691.20521.2166
7132006.03.16 06:23modify1800.101.20691.20531.2166
7142006.03.16 06:36modify1800.101.20691.20541.2166
7152006.03.16 06:38modify1800.101.20691.20551.2166
7162006.03.16 06:38modify1800.101.20691.20561.2166
7172006.03.16 06:38modify1800.101.20691.20571.2166
7182006.03.16 06:38close1800.101.20751.20571.21666.00357.40
7192006.03.16 06:48buy1810.101.20691.20521.2166
7202006.03.16 07:48modify1810.101.20691.20531.2166
7212006.03.16 07:50modify1810.101.20691.20541.2166
7222006.03.16 07:50modify1810.101.20691.20551.2166
7232006.03.16 07:53modify1810.101.20691.20561.2166
7242006.03.16 07:53close1810.101.20751.20561.21666.00363.40
7252006.03.17 03:07sell1820.101.21631.21801.2066
7262006.03.17 04:44s/l1820.101.21801.21801.2066-17.00346.40
7272006.03.17 16:17buy1830.101.21881.21711.2285
7282006.03.19 17:03s/l1830.101.21711.21711.2285-17.00329.40
7292006.03.20 02:14sell1840.101.21671.21841.2070
7302006.03.20 02:56s/l1840.101.21841.21841.2070-17.00312.40
7312006.03.20 02:56sell1850.101.21821.21991.2085
7322006.03.20 03:04modify1850.101.21821.21981.2085
7332006.03.20 03:04modify1850.101.21821.21971.2085
7342006.03.20 03:08modify1850.101.21821.21961.2085
7352006.03.20 03:08modify1850.101.21821.21951.2085
7362006.03.20 03:08modify1850.101.21821.21941.2085
7372006.03.20 04:16s/l1850.101.21941.21941.2085-12.00300.40
7382006.03.20 10:11sell1860.101.21741.21911.2077
7392006.03.20 10:12modify1860.101.21741.21901.2077
7402006.03.20 10:12modify1860.101.21741.21891.2077
7412006.03.20 10:17modify1860.101.21741.21881.2077
7422006.03.20 10:17close1860.101.21671.21881.20777.00307.40
7432006.03.20 10:25sell1870.101.21751.21921.2078
7442006.03.20 10:42modify1870.101.21751.21911.2078
7452006.03.20 10:46modify1870.101.21751.21901.2078
7462006.03.20 10:46modify1870.101.21751.21891.2078
7472006.03.20 10:46close1870.101.21681.21891.20787.00314.40
7482006.03.20 10:57sell1880.101.21741.21911.2077
7492006.03.20 11:09modify1880.101.21741.21901.2077
7502006.03.20 11:09close1880.101.21671.21901.20777.00321.40
7512006.03.20 22:15sell1890.101.21421.21591.2045
7522006.03.20 23:28modify1890.101.21421.21581.2045
7532006.03.20 23:28close1890.101.21341.21581.20458.00329.40
7542006.03.21 04:59sell1900.101.21431.21601.2046
7552006.03.21 05:35modify1900.101.21431.21591.2046
7562006.03.21 05:35modify1900.101.21431.21581.2046
7572006.03.21 05:36modify1900.101.21431.21571.2046
7582006.03.21 05:36modify1900.101.21431.21561.2046
7592006.03.21 05:37modify1900.101.21431.21551.2046
7602006.03.21 05:37close1900.101.21341.21551.20469.00338.40
7612006.03.21 06:32sell1910.101.21461.21631.2049
7622006.03.21 06:48modify1910.101.21461.21621.2049
7632006.03.21 06:48modify1910.101.21461.21611.2049
7642006.03.21 06:48close1910.101.21381.21611.20498.00346.40
7652006.03.21 12:14sell1920.101.20881.21051.1991
7662006.03.21 17:56s/l1920.101.21051.21051.1991-17.00329.40
7672006.03.21 17:56sell1930.101.21051.21221.2008
7682006.03.21 20:00close1930.101.20951.21221.200810.00339.40
7692006.03.22 01:40sell1940.101.20901.21071.1993
7702006.03.22 02:39modify1940.101.20901.21061.1993
7712006.03.22 02:42modify1940.101.20901.21051.1993
7722006.03.22 02:43modify1940.101.20901.21041.1993
7732006.03.22 02:43modify1940.101.20901.21031.1993
7742006.03.22 03:30modify1940.101.20901.21021.1993
7752006.03.22 03:30close1940.101.20821.21021.19938.00347.40
7762006.03.22 06:12sell1950.101.20801.20971.1983
7772006.03.22 06:21modify1950.101.20801.20961.1983
7782006.03.22 06:25modify1950.101.20801.20951.1983
7792006.03.22 06:26modify1950.101.20801.20941.1983
7802006.03.22 06:26modify1950.101.20801.20931.1983
7812006.03.22 07:45modify1950.101.20801.20921.1983
7822006.03.22 07:45close1950.101.20721.20921.19838.00355.40
7832006.03.22 08:24sell1960.101.20821.20991.1985
7842006.03.22 08:51s/l1960.101.20991.20991.1985-17.00338.40
7852006.03.22 08:51sell1970.101.20971.21141.2000
7862006.03.22 08:55modify1970.101.20971.21131.2000
7872006.03.22 09:08modify1970.101.20971.21121.2000
7882006.03.22 09:08modify1970.101.20971.21111.2000
7892006.03.22 09:08modify1970.101.20971.21101.2000
7902006.03.22 09:08close1970.101.20891.21101.20008.00346.40
7912006.03.23 09:24sell1980.101.20651.20821.1968
7922006.03.23 09:27modify1980.101.20651.20811.1968
7932006.03.23 09:28modify1980.101.20651.20801.1968
7942006.03.23 09:29modify1980.101.20651.20791.1968
7952006.03.23 09:35modify1980.101.20651.20781.1968
7962006.03.23 09:35modify1980.101.20651.20771.1968
7972006.03.23 09:51modify1980.101.20651.20761.1968
7982006.03.23 09:51modify1980.101.20651.20751.1968
7992006.03.23 09:51close1980.101.20581.20751.19687.00353.40
8002006.03.23 11:19sell1990.101.19891.20061.1892
8012006.03.23 11:20modify1990.101.19891.20051.1892
8022006.03.23 11:20close1990.101.19821.20051.18927.00360.40
8032006.03.23 15:58sell2000.101.19711.19881.1874
8042006.03.23 18:07close2000.101.19651.19881.18746.00366.40
8052006.03.24 03:19sell2010.101.19711.19881.1874
8062006.03.24 03:20modify2010.101.19711.19861.1874
8072006.03.24 03:22modify2010.101.19711.19851.1874
8082006.03.24 03:22modify2010.101.19711.19841.1874
8092006.03.24 03:23modify2010.101.19711.19831.1874
8102006.03.24 03:26modify2010.101.19711.19821.1874
8112006.03.24 05:21modify2010.101.19711.19811.1874
8122006.03.24 05:36modify2010.101.19711.19801.1874
8132006.03.24 06:22modify2010.101.19711.19791.1874
8142006.03.24 06:58modify2010.101.19711.19781.1874
8152006.03.24 07:01modify2010.101.19711.19771.1874
8162006.03.24 07:02modify2010.101.19711.19761.1874
8172006.03.24 07:02close2010.101.19631.19761.18748.00374.40
8182006.03.24 09:06sell2020.101.19711.19881.1874
8192006.03.24 09:06modify2020.101.19711.19871.1874
8202006.03.24 09:06modify2020.101.19711.19861.1874
8212006.03.24 09:06modify2020.101.19711.19851.1874
8222006.03.24 09:06modify2020.101.19711.19841.1874
8232006.03.24 09:06modify2020.101.19711.19831.1874
8242006.03.24 09:17modify2020.101.19711.19821.1874
8252006.03.24 09:18modify2020.101.19711.19811.1874
8262006.03.24 09:18modify2020.101.19711.19801.1874
8272006.03.24 09:18close2020.101.19641.19801.18747.00381.40
8282006.03.24 09:23sell2030.101.19711.19881.1874
8292006.03.24 09:25modify2030.101.19711.19871.1874
8302006.03.24 09:39modify2030.101.19711.19861.1874
8312006.03.24 09:41modify2030.101.19711.19851.1874
8322006.03.24 09:41modify2030.101.19711.19841.1874
8332006.03.24 09:41modify2030.101.19711.19831.1874
8342006.03.24 10:00s/l2030.101.19831.19831.1874-12.00369.40
8352006.03.26 20:05sell2040.101.20371.20541.1940
8362006.03.26 20:39modify2040.101.20371.20531.1940
8372006.03.26 20:39close2040.101.20281.20531.19409.00378.40
8382006.03.27 05:35sell2050.101.20301.20471.1933
8392006.03.27 05:38modify2050.101.20301.20461.1933
8402006.03.27 05:38modify2050.101.20301.20451.1933
8412006.03.27 05:38modify2050.101.20301.20441.1933
8422006.03.27 05:49modify2050.101.20301.20431.1933
8432006.03.27 07:12close2050.101.20251.20431.19335.00383.40
8442006.03.27 19:11sell2060.101.20211.20381.1924
8452006.03.27 19:11modify2060.101.20211.20371.1924
8462006.03.27 19:12modify2060.101.20211.20361.1924
8472006.03.27 19:12modify2060.101.20211.20351.1924
8482006.03.27 19:18modify2060.101.20211.20341.1924
8492006.03.27 19:18modify2060.101.20211.20331.1924
8502006.03.27 19:19modify2060.101.20211.20321.1924
8512006.03.27 19:19modify2060.101.20211.20311.1924
8522006.03.27 19:37modify2060.101.20211.20301.1924
8532006.03.27 19:40modify2060.101.20211.20291.1924
8542006.03.27 19:40modify2060.101.20211.20281.1924
8552006.03.27 19:40close2060.101.20151.20281.19246.00389.40
8562006.03.28 01:32sell2070.101.20131.20301.1916
8572006.03.28 01:33modify2070.101.20131.20281.1916
8582006.03.28 01:33modify2070.101.20131.20271.1916
8592006.03.28 01:37modify2070.101.20131.20261.1916
8602006.03.28 01:37modify2070.101.20131.20251.1916
8612006.03.28 01:37modify2070.101.20131.20241.1916
8622006.03.28 02:48s/l2070.101.20241.20241.1916-11.00378.40
8632006.03.28 14:15sell2080.101.20731.20901.1976
8642006.03.28 14:17close2080.101.20661.20901.19767.00385.40
8652006.03.28 15:12sell2090.101.20141.20311.1917
8662006.03.28 15:16close2090.101.20081.20311.19176.00391.40
8672006.03.28 15:33sell2100.101.20141.20311.1917
8682006.03.28 16:16close2100.101.20061.20311.19178.00399.40
8692006.03.29 00:27sell2110.101.20101.20271.1913
8702006.03.29 01:25modify2110.101.20101.20261.1913
8712006.03.29 01:25modify2110.101.20101.20251.1913
8722006.03.29 01:32modify2110.101.20101.20241.1913
8732006.03.29 01:32close2110.101.20011.20241.19139.00408.40
8742006.03.29 03:16sell2120.101.19881.20051.1891
8752006.03.29 03:28s/l2120.101.20051.20051.1891-17.00391.40
8762006.03.29 03:28sell2130.101.20031.20201.1906
8772006.03.29 05:23s/l2130.101.20201.20201.1906-17.00374.40
8782006.03.29 10:08sell2140.101.20061.20231.1909
8792006.03.29 11:07s/l2140.101.20231.20231.1909-17.00357.40
8802006.03.30 08:46buy2150.101.20751.20581.2172
8812006.03.30 08:52s/l2150.101.20581.20581.2172-17.00340.40
8822006.03.30 08:56buy2160.101.20721.20551.2169
8832006.03.30 09:16modify2160.101.20721.20561.2169
8842006.03.30 09:16close2160.101.20821.20561.216910.00350.40
8852006.03.31 00:49buy2170.101.21501.21331.2247
8862006.03.31 01:47s/l2170.101.21331.21331.2247-17.00333.40
8872006.03.31 06:56sell2180.101.21021.21191.2005
8882006.03.31 07:06modify2180.101.21021.21181.2005
8892006.03.31 08:15close2180.101.20951.21181.20057.00340.40
8902006.03.31 08:33sell2190.101.21191.21361.2022
8912006.03.31 08:43modify2190.101.21191.21351.2022
8922006.03.31 08:43close2190.101.21121.21351.20227.00347.40
8932006.03.31 09:04sell2200.101.21241.21411.2027
8942006.03.31 09:11close2200.101.21151.21411.20279.00356.40
8952006.03.31 10:38sell2210.101.21221.21391.2025
8962006.03.31 10:54close2210.101.21131.21391.20259.00365.40
8972006.03.31 11:31sell2220.101.21261.21431.2029
8982006.03.31 11:53s/l2220.101.21431.21431.2029-17.00348.40
8992006.03.31 11:53sell2230.101.21411.21581.2044
9002006.03.31 12:07close2230.101.21331.21581.20448.00356.40
9012006.04.02 20:02sell2240.101.21141.21311.2017
9022006.04.02 20:30close2240.101.21051.21311.20179.00365.40
9032006.04.03 22:02sell2250.101.21341.21511.2037
9042006.04.03 22:08s/l2250.101.21511.21511.2037-17.00348.40
9052006.04.03 22:12sell2260.101.21361.21531.2039
9062006.04.04 00:12s/l2260.101.21531.21531.2039-16.56331.84
9072006.04.04 03:21sell2270.101.21401.21571.2043
9082006.04.04 03:48s/l2270.101.21571.21571.2043-17.00314.84
9092006.04.04 21:22sell2280.101.22611.22781.2164
9102006.04.04 23:24s/l2280.101.22781.22781.2164-17.00297.84
9112006.04.05 04:51sell2290.101.22731.22901.2176
9122006.04.05 05:03modify2290.101.22731.22891.2176
9132006.04.05 05:04modify2290.101.22731.22881.2176
9142006.04.05 05:04modify2290.101.22731.22871.2176
9152006.04.05 05:05modify2290.101.22731.22861.2176
9162006.04.05 05:14modify2290.101.22731.22851.2176
9172006.04.05 05:14modify2290.101.22731.22841.2176
9182006.04.05 05:14modify2290.101.22731.22831.2176
9192006.04.05 05:14close2290.101.22621.22831.217611.00308.84
9202006.04.05 10:00buy2300.101.22871.22701.2384
9212006.04.05 10:00close2300.101.22931.22701.23846.00314.84
9222006.04.05 10:04buy2310.101.22881.22711.2385
9232006.04.05 10:06s/l2310.101.22711.22711.2385-17.00297.84
9242006.04.06 06:25buy2320.101.23131.22961.2410
9252006.04.06 06:47modify2320.101.23131.22971.2410
9262006.04.06 06:47modify2320.101.23131.22981.2410
9272006.04.06 06:48modify2320.101.23131.22991.2410
9282006.04.06 08:21s/l2320.101.22991.22991.2410-14.00283.84
9292006.04.06 09:00sell2330.101.22481.22651.2151
9302006.04.06 09:00close2330.101.22411.22651.21517.00290.84
9312006.04.06 10:25sell2340.101.22241.22411.2127
9322006.04.06 10:33s/l2340.101.22411.22411.2127-17.00273.84
9332006.04.06 10:33sell2350.101.22391.22561.2142
9342006.04.06 10:44close2350.101.22311.22561.21428.00281.84
9352006.04.06 10:47sell2360.101.22331.22501.2136
9362006.04.06 11:08close2360.101.22251.22501.21368.00289.84
9372006.04.06 12:53sell2370.101.22231.22401.2126
9382006.04.06 14:16close2370.101.22151.22401.21268.00297.84
9392006.04.06 22:30sell2380.101.22031.22201.2106
9402006.04.07 02:38modify2380.101.22031.22191.2106
9412006.04.07 02:38modify2380.101.22031.22181.2106
9422006.04.07 02:38modify2380.101.22031.22171.2106
9432006.04.07 02:46modify2380.101.22031.22161.2106
9442006.04.07 02:46modify2380.101.22031.22151.2106
9452006.04.07 02:46close2380.101.21951.22151.21068.44306.28
9462006.04.07 06:02sell2390.101.22001.22171.2103
9472006.04.07 06:19modify2390.101.22001.22161.2103
9482006.04.07 06:35modify2390.101.22001.22151.2103
9492006.04.07 06:35modify2390.101.22001.22141.2103
9502006.04.07 06:37modify2390.101.22001.22131.2103
9512006.04.07 06:37close2390.101.21921.22131.21038.00314.28
9522006.04.07 08:30sell2400.101.21921.22091.2095
9532006.04.07 08:30close2400.101.21861.22091.20956.00320.28
9542006.04.07 08:30sell2410.101.21911.22081.2094
9552006.04.07 08:31s/l2410.101.22081.22081.2094-17.00303.28
9562006.04.07 08:31sell2420.101.22071.22241.2110
9572006.04.07 08:32s/l2420.101.22241.22241.2110-17.00286.28
9582006.04.07 08:34sell2430.101.22041.22211.2107
9592006.04.07 08:38modify2430.101.22041.22201.2107
9602006.04.07 08:38close2430.101.21961.22201.21078.00294.28
9612006.04.07 08:38sell2440.101.21951.22121.2098
9622006.04.07 08:39close2440.101.21881.22121.20987.00301.28
9632006.04.07 08:40sell2450.101.21911.22081.2094
9642006.04.07 08:41s/l2450.101.22081.22081.2094-17.00284.28
9652006.04.07 08:43sell2460.101.22041.22211.2107
9662006.04.07 08:53modify2460.101.22041.22201.2107
9672006.04.07 08:53close2460.101.21961.22201.21078.00292.28
9682006.04.07 08:53sell2470.101.21941.22111.2097
9692006.04.07 09:12close2470.101.21861.22111.20978.00300.28
9702006.04.10 09:39sell2480.101.21121.21291.2015
9712006.04.10 10:58modify2480.101.21121.21281.2015
9722006.04.10 10:59modify2480.101.21121.21271.2015
9732006.04.10 10:59modify2480.101.21121.21261.2015
9742006.04.10 11:00modify2480.101.21121.21251.2015
9752006.04.10 11:00modify2480.101.21121.21241.2015
9762006.04.10 11:00close2480.101.21041.21241.20158.00308.28
9772006.04.10 13:05sell2490.101.20871.21041.1990
9782006.04.10 15:36s/l2490.101.21041.21041.1990-17.00291.28
9792006.04.10 19:56buy2500.101.21041.20871.2201
9802006.04.10 23:07modify2500.101.21041.20881.2201
9812006.04.10 23:12modify2500.101.21041.20891.2201
9822006.04.11 00:00modify2500.101.21041.20901.2201
9832006.04.11 00:00modify2500.101.21041.20911.2201
9842006.04.11 00:03modify2500.101.21041.20921.2201
9852006.04.11 00:03modify2500.101.21041.20931.2201
9862006.04.11 00:03modify2500.101.21041.20941.2201
9872006.04.11 00:35modify2500.101.21041.20951.2201
9882006.04.11 00:36modify2500.101.21041.20961.2201
9892006.04.11 00:42modify2500.101.21041.20971.2201
9902006.04.11 00:43modify2500.101.21041.20981.2201
9912006.04.11 00:53modify2500.101.21041.20991.2201
9922006.04.11 00:54modify2500.101.21041.21001.2201
9932006.04.11 00:57modify2500.101.21041.21011.2201
9942006.04.11 01:04close2500.101.21161.21011.220111.18302.46
9952006.04.11 09:33sell2510.101.21241.21411.2027
9962006.04.11 14:23s/l2510.101.21411.21411.2027-17.00285.46
9972006.04.12 03:31sell2520.101.21571.21741.2060
9982006.04.12 03:32modify2520.101.21571.21731.2060
9992006.04.12 03:35modify2520.101.21571.21721.2060
10002006.04.12 03:37modify2520.101.21571.21711.2060
10012006.04.12 03:38modify2520.101.21571.21701.2060
10022006.04.12 03:38modify2520.101.21571.21691.2060
10032006.04.12 03:40modify2520.101.21571.21681.2060
10042006.04.12 03:46modify2520.101.21571.21671.2060
10052006.04.12 03:47modify2520.101.21571.21661.2060
10062006.04.12 03:47close2520.101.21491.21661.20608.00293.46
10072006.04.12 09:03sell2530.101.20921.21091.1995
10082006.04.12 09:24s/l2530.101.21091.21091.1995-17.00276.46
10092006.04.12 09:24sell2540.101.21071.21241.2010
10102006.04.12 10:05s/l2540.101.21241.21241.2010-17.00259.46
10112006.04.12 10:05sell2550.101.21241.21411.2027
10122006.04.12 10:53close2550.101.21171.21411.20277.00266.46
10132006.04.12 21:33sell2560.101.21091.21261.2012
10142006.04.12 21:50close2560.101.21011.21261.20128.00274.46
10152006.04.13 08:32sell2570.101.21041.21211.2007
10162006.04.13 08:34modify2570.101.21041.21201.2007
10172006.04.13 08:34modify2570.101.21041.21191.2007
10182006.04.13 08:34modify2570.101.21041.21181.2007
10192006.04.13 08:36modify2570.101.21041.21171.2007
10202006.04.13 08:36modify2570.101.21041.21151.2007
10212006.04.13 08:36modify2570.101.21041.21141.2007
10222006.04.13 08:36modify2570.101.21041.21121.2007
10232006.04.13 08:55modify2570.101.21041.21111.2007
10242006.04.13 08:55modify2570.101.21041.21101.2007
10252006.04.13 08:55close2570.101.20911.21101.200713.00287.46
10262006.04.13 10:04sell2580.101.20901.21071.1993
10272006.04.13 10:21modify2580.101.20901.21061.1993
10282006.04.13 10:23modify2580.101.20901.21051.1993
10292006.04.13 10:24modify2580.101.20901.21041.1993
10302006.04.13 10:24close2580.101.20821.21041.19938.00295.46
10312006.04.13 10:43sell2590.101.20901.21071.1993
10322006.04.13 13:25s/l2590.101.21071.21071.1993-17.00278.46
10332006.04.13 13:27sell2600.101.21121.21291.2015
10342006.04.13 14:18close2600.101.21071.21291.20155.00283.46
10352006.04.13 19:16buy2610.101.21081.20911.2205
10362006.04.13 21:34modify2610.101.21081.20921.2205
10372006.04.13 23:04modify2610.101.21081.20931.2205
10382006.04.14 00:01modify2610.101.21081.20951.2205
10392006.04.14 00:23modify2610.101.21081.20961.2205
10402006.04.14 00:23modify2610.101.21081.20971.2205
10412006.04.14 00:25modify2610.101.21081.20981.2205
10422006.04.14 01:00modify2610.101.21081.21001.2205
10432006.04.14 01:00close2610.101.21131.21001.22054.18287.64
10442006.04.14 12:39sell2620.101.21101.21271.2013
10452006.04.16 18:16s/l2620.101.21271.21271.2013-17.00270.64
10462006.04.18 03:07sell2630.101.22451.22621.2148
10472006.04.18 03:14modify2630.101.22451.22611.2148
10482006.04.18 03:14modify2630.101.22451.22601.2148
10492006.04.18 03:14modify2630.101.22451.22591.2148
10502006.04.18 03:14modify2630.101.22451.22581.2148
10512006.04.18 03:15modify2630.101.22451.22571.2148
10522006.04.18 03:16modify2630.101.22451.22561.2148
10532006.04.18 03:16close2630.101.22381.22561.21487.00277.64
10542006.04.18 03:23sell2640.101.22451.22621.2148
10552006.04.18 03:29modify2640.101.22451.22611.2148
10562006.04.18 03:29modify2640.101.22451.22601.2148
10572006.04.18 03:34modify2640.101.22451.22591.2148
10582006.04.18 03:34modify2640.101.22451.22581.2148
10592006.04.18 03:34modify2640.101.22451.22571.2148
10602006.04.18 03:35modify2640.101.22451.22561.2148
10612006.04.18 03:35close2640.101.22381.22561.21487.00284.64
10622006.04.18 04:48sell2650.101.22421.22591.2145
10632006.04.18 05:00modify2650.101.22421.22581.2145
10642006.04.18 05:01modify2650.101.22421.22571.2145
10652006.04.18 05:01modify2650.101.22421.22561.2145
10662006.04.18 05:03modify2650.101.22421.22551.2145
10672006.04.18 05:03modify2650.101.22421.22541.2145
10682006.04.18 05:03modify2650.101.22421.22531.2145
10692006.04.18 05:03modify2650.101.22421.22521.2145
10702006.04.18 05:09s/l2650.101.22521.22521.2145-10.00274.64
10712006.04.18 05:09sell2660.101.22511.22681.2154
10722006.04.18 05:13modify2660.101.22511.22671.2154
10732006.04.18 05:28s/l2660.101.22671.22671.2154-16.00258.64
10742006.04.18 05:32sell2670.101.22661.22831.2169
10752006.04.18 05:36modify2670.101.22661.22821.2169
10762006.04.18 05:37modify2670.101.22661.22811.2169
10772006.04.18 05:37modify2670.101.22661.22801.2169
10782006.04.18 05:40modify2670.101.22661.22791.2169
10792006.04.18 05:41modify2670.101.22661.22781.2169
10802006.04.18 05:45modify2670.101.22661.22771.2169
10812006.04.18 05:47modify2670.101.22661.22761.2169
10822006.04.18 05:47modify2670.101.22661.22751.2169
10832006.04.18 05:47close2670.101.22581.22751.21698.00266.64
10842006.04.18 05:57sell2680.101.22541.22711.2157
10852006.04.18 06:15s/l2680.101.22711.22711.2157-17.00249.64
10862006.04.19 02:51sell2690.101.23601.23771.2263
10872006.04.19 03:01close2690.101.23541.23771.22636.00255.64
10882006.04.19 05:59buy2700.101.23471.23301.2444
10892006.04.19 07:44s/l2700.101.23301.23301.2444-17.00238.64
10902006.04.19 08:14sell2710.101.23451.23621.2248
10912006.04.19 08:20modify2710.101.23451.23611.2248
10922006.04.19 08:30modify2710.101.23451.23601.2248
10932006.04.19 08:30modify2710.101.23451.23581.2248
10942006.04.19 08:30close2710.101.23351.23581.224810.00248.64
10952006.04.19 10:04sell2720.101.23271.23441.2230
10962006.04.19 10:06s/l2720.101.23441.23441.2230-17.00231.64
10972006.04.19 10:06sell2730.101.23421.23591.2245
10982006.04.19 10:11close2730.101.23371.23591.22455.00236.64
10992006.04.19 10:11sell2740.101.23351.23521.2238
11002006.04.19 10:21close2740.101.23301.23521.22385.00241.64
11012006.04.19 10:21sell2750.101.23291.23461.2232
11022006.04.19 11:06s/l2750.101.23461.23461.2232-17.00224.64
11032006.04.19 11:06sell2760.101.23441.23611.2247
11042006.04.19 11:26close2760.101.23361.23611.22478.00232.64
11052006.04.19 11:59sell2770.101.23411.23581.2244
11062006.04.19 12:07s/l2770.101.23581.23581.2244-17.00215.64
11072006.04.19 15:21buy2780.101.23781.23611.2475
11082006.04.19 15:37close2780.101.23841.23611.24756.00221.64
11092006.04.19 20:15buy2790.101.23671.23501.2464
11102006.04.19 20:25s/l2790.101.23501.23501.2464-17.00204.64
11112006.04.19 20:29buy2800.101.23591.23421.2456
11122006.04.19 21:20s/l2800.101.23421.23421.2456-17.00187.64
11132006.04.20 07:23sell2810.101.23301.23471.2233
11142006.04.20 07:36modify2810.101.23301.23461.2233
11152006.04.20 07:36modify2810.101.23301.23451.2233
11162006.04.20 07:38modify2810.101.23301.23441.2233
11172006.04.20 07:39modify2810.101.23301.23431.2233
11182006.04.20 07:39close2810.101.23211.23431.22339.00196.64
11192006.04.20 08:02sell2820.101.23361.23531.2239
11202006.04.20 08:35modify2820.101.23361.23521.2239
11212006.04.20 08:35close2820.101.23291.23521.22397.00203.64
11222006.04.20 09:42sell2830.101.23401.23571.2243
11232006.04.20 09:43close2830.101.23321.23571.22438.00211.64
11242006.04.20 11:02sell2840.101.23141.23311.2217
11252006.04.20 11:13s/l2840.101.23311.23311.2217-17.00194.64
11262006.04.20 11:13sell2850.101.23301.23471.2233
11272006.04.20 11:27close2850.101.23201.23471.223310.00204.64
11282006.04.20 11:27sell2860.101.23171.23341.2220
11292006.04.20 13:03close2860.101.23111.23341.22206.00210.64
11302006.04.20 22:42sell2870.101.23141.23311.2217
11312006.04.21 01:01modify2870.101.23141.23301.2217
11322006.04.21 01:05modify2870.101.23141.23291.2217
11332006.04.21 01:06modify2870.101.23141.23281.2217
11342006.04.21 01:06close2870.101.23071.23281.22177.44218.08
11352006.04.21 09:16buy2880.101.23211.23041.2418
11362006.04.21 10:31close2880.101.23291.23041.24188.00226.08
11372006.04.23 19:09buy2890.101.23691.23521.2466
11382006.04.23 20:31s/l2890.101.23521.23521.2466-17.00209.08
11392006.04.24 09:17buy2900.101.23561.23391.2453
11402006.04.24 09:36close2900.101.23621.23391.24536.00215.08
11412006.04.24 09:39buy2910.101.23561.23391.2453
11422006.04.24 10:01s/l2910.101.23391.23391.2453-17.00198.08
11432006.04.25 03:04sell2920.101.23871.24041.2290
11442006.04.25 03:06modify2920.101.23871.24031.2290
11452006.04.25 03:07modify2920.101.23871.24021.2290
11462006.04.25 04:00s/l2920.101.24021.24021.2290-15.00183.08
11472006.04.26 01:35sell2930.101.24241.24411.2327
11482006.04.26 02:06modify2930.101.24241.24401.2327
11492006.04.26 02:08modify2930.101.24241.24391.2327
11502006.04.26 02:09modify2930.101.24241.24381.2327
11512006.04.26 02:09modify2930.101.24241.24371.2327
11522006.04.26 02:10modify2930.101.24241.24361.2327
11532006.04.26 02:10modify2930.101.24241.24351.2327
11542006.04.26 02:10close2930.101.24171.24351.23277.00190.08
11552006.04.26 04:09sell2940.101.24081.24251.2311
11562006.04.26 04:17modify2940.101.24081.24241.2311
11572006.04.26 04:35modify2940.101.24081.24231.2311
11582006.04.26 04:36modify2940.101.24081.24221.2311
11592006.04.26 04:36modify2940.101.24081.24211.2311
11602006.04.26 04:36close2940.101.24011.24211.23117.00197.08
11612006.04.26 05:24sell2950.101.24121.24291.2315
11622006.04.26 05:32modify2950.101.24121.24281.2315
11632006.04.26 06:57modify2950.101.24121.24271.2315
11642006.04.26 06:57modify2950.101.24121.24261.2315
11652006.04.26 07:58s/l2950.101.24261.24261.2315-14.00183.08
11662006.04.27 08:58sell2960.101.24271.24441.2330
11672006.04.27 10:00s/l2960.101.24441.24441.2330-17.00166.08
11682006.04.28 08:32sell2970.101.25511.25681.2454
11692006.04.28 09:41s/l2970.101.25681.25681.2454-17.00149.08
11702006.05.02 03:13sell2980.101.25751.25921.2478
11712006.05.02 03:37s/l2980.101.25921.25921.2478-17.00132.08
11722006.05.02 03:37sell2990.101.25911.26081.2494
11732006.05.02 03:44s/l2990.101.26081.26081.2494-17.00115.08