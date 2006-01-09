Strategy Tester Report
Cyberia_Trader_1.93b_Euro
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=0.25; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; SymbolsCount=2; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=111111; OneTradePerBar=false;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-384.92
|Gross profit
|1440.00
|Gross loss
|-1824.92
|Profit factor
|0.79
|Expected payoff
|-1.29
|Absolute drawdown
|384.92
|Maximal drawdown
|481.36 (80.71%)
|Relative drawdown
|80.71% (481.36)
|Total trades
|299
|Short positions (won %)
|275 (64.36%)
|Long positions (won %)
|24 (41.67%)
|Profit trades (% of total)
|187 (62.54%)
|Loss trades (% of total)
|112 (37.46%)
|Largest
|profit trade
|16.00
|loss trade
|-17.00
|Average
|profit trade
|7.70
|loss trade
|-16.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (82.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-99.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|82.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-99.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 21:19
|sell
|1
|0.10
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|2
|2006.01.05 22:34
|close
|1
|0.10
|1.2087
|1.2111
|1.1997
|7.00
|507.00
|3
|2006.01.06 01:13
|sell
|2
|0.10
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|4
|2006.01.06 01:52
|modify
|2
|0.10
|1.2094
|1.2110
|1.1997
|5
|2006.01.06 01:52
|close
|2
|0.10
|1.2087
|1.2110
|1.1997
|7.00
|514.00
|6
|2006.01.09 02:13
|sell
|3
|0.10
|1.2134
|1.2151
|1.2037
|7
|2006.01.09 02:22
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2150
|1.2037
|8
|2006.01.09 02:23
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2149
|1.2037
|9
|2006.01.09 02:23
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2148
|1.2037
|10
|2006.01.09 02:23
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2147
|1.2037
|11
|2006.01.09 02:23
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2146
|1.2037
|12
|2006.01.09 02:23
|close
|3
|0.10
|1.2127
|1.2146
|1.2037
|7.00
|521.00
|13
|2006.01.09 07:40
|sell
|4
|0.10
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|14
|2006.01.09 08:02
|close
|4
|0.10
|1.2077
|1.2101
|1.1987
|7.00
|528.00
|15
|2006.01.09 09:21
|sell
|5
|0.10
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|16
|2006.01.09 09:59
|close
|5
|0.10
|1.2077
|1.2101
|1.1987
|7.00
|535.00
|17
|2006.01.09 10:25
|sell
|6
|0.10
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|18
|2006.01.09 11:00
|close
|6
|0.10
|1.2073
|1.2097
|1.1983
|7.00
|542.00
|19
|2006.01.09 12:32
|sell
|7
|0.10
|1.2069
|1.2086
|1.1972
|20
|2006.01.09 12:37
|s/l
|7
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1972
|-17.00
|525.00
|21
|2006.01.09 12:37
|sell
|8
|0.10
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|22
|2006.01.09 13:15
|close
|8
|0.10
|1.2076
|1.2101
|1.1987
|8.00
|533.00
|23
|2006.01.09 14:12
|sell
|9
|0.10
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|24
|2006.01.09 18:35
|close
|9
|0.10
|1.2076
|1.2101
|1.1987
|8.00
|541.00
|25
|2006.01.09 20:11
|sell
|10
|0.10
|1.2079
|1.2096
|1.1982
|26
|2006.01.09 21:15
|modify
|10
|0.10
|1.2079
|1.2095
|1.1982
|27
|2006.01.09 21:15
|modify
|10
|0.10
|1.2079
|1.2094
|1.1982
|28
|2006.01.09 21:15
|close
|10
|0.10
|1.2071
|1.2094
|1.1982
|8.00
|549.00
|29
|2006.01.09 22:13
|sell
|11
|0.10
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|30
|2006.01.09 22:23
|close
|11
|0.10
|1.2062
|1.2084
|1.1970
|5.00
|554.00
|31
|2006.01.10 02:07
|sell
|12
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|32
|2006.01.10 02:18
|modify
|12
|0.10
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|33
|2006.01.10 02:27
|modify
|12
|0.10
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|34
|2006.01.10 02:27
|modify
|12
|0.10
|1.2063
|1.2077
|1.1966
|35
|2006.01.10 02:27
|close
|12
|0.10
|1.2055
|1.2077
|1.1966
|8.00
|562.00
|36
|2006.01.10 09:59
|sell
|13
|0.10
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|37
|2006.01.10 11:05
|s/l
|13
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1969
|-17.00
|545.00
|38
|2006.01.10 11:05
|sell
|14
|0.10
|1.2079
|1.2096
|1.1982
|39
|2006.01.10 11:36
|close
|14
|0.10
|1.2072
|1.2096
|1.1982
|7.00
|552.00
|40
|2006.01.10 12:30
|sell
|15
|0.10
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|41
|2006.01.10 17:23
|close
|15
|0.10
|1.2059
|1.2084
|1.1970
|8.00
|560.00
|42
|2006.01.10 21:35
|sell
|16
|0.10
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|43
|2006.01.11 00:04
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2085
|1.1973
|44
|2006.01.11 00:10
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2084
|1.1973
|45
|2006.01.11 00:16
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2083
|1.1973
|46
|2006.01.11 00:19
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2082
|1.1973
|47
|2006.01.11 00:20
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2081
|1.1973
|48
|2006.01.11 00:21
|modify
|16
|0.10
|1.2070
|1.2080
|1.1973
|49
|2006.01.11 00:21
|close
|16
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1973
|7.44
|567.44
|50
|2006.01.11 01:35
|sell
|17
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|51
|2006.01.11 01:37
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|52
|2006.01.11 01:38
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|53
|2006.01.11 01:38
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2077
|1.1966
|54
|2006.01.11 01:38
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2076
|1.1966
|55
|2006.01.11 01:47
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2075
|1.1966
|56
|2006.01.11 01:49
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2074
|1.1966
|57
|2006.01.11 02:02
|modify
|17
|0.10
|1.2063
|1.2073
|1.1966
|58
|2006.01.11 02:02
|close
|17
|0.10
|1.2057
|1.2073
|1.1966
|6.00
|573.44
|59
|2006.01.11 05:26
|sell
|18
|0.10
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|60
|2006.01.11 06:40
|s/l
|18
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.1962
|-17.00
|556.44
|61
|2006.01.12 10:58
|sell
|19
|0.10
|1.2037
|1.2054
|1.1940
|62
|2006.01.12 11:46
|close
|19
|0.10
|1.2027
|1.2054
|1.1940
|10.00
|566.44
|63
|2006.01.12 14:55
|sell
|20
|0.10
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|64
|2006.01.12 20:01
|close
|20
|0.10
|1.2030
|1.2056
|1.1942
|9.00
|575.44
|65
|2006.01.13 07:39
|sell
|21
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|66
|2006.01.13 07:48
|modify
|21
|0.10
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|67
|2006.01.13 07:50
|modify
|21
|0.10
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|68
|2006.01.13 07:54
|modify
|21
|0.10
|1.2063
|1.2077
|1.1966
|69
|2006.01.13 07:54
|close
|21
|0.10
|1.2054
|1.2077
|1.1966
|9.00
|584.44
|70
|2006.01.13 08:27
|sell
|22
|0.10
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|71
|2006.01.13 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.2053
|1.2068
|1.1956
|72
|2006.01.13 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.2053
|1.2067
|1.1956
|73
|2006.01.13 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.2053
|1.2066
|1.1956
|74
|2006.01.13 08:30
|modify
|22
|0.10
|1.2053
|1.2065
|1.1956
|75
|2006.01.13 08:30
|close
|22
|0.10
|1.2041
|1.2065
|1.1956
|12.00
|596.44
|76
|2006.01.13 08:31
|sell
|23
|0.10
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|77
|2006.01.13 08:34
|s/l
|23
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.1956
|-17.00
|579.44
|78
|2006.01.13 08:34
|sell
|24
|0.10
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|79
|2006.01.13 08:40
|s/l
|24
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1973
|-17.00
|562.44
|80
|2006.01.13 10:03
|sell
|25
|0.10
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|81
|2006.01.13 10:41
|s/l
|25
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.1962
|-17.00
|545.44
|82
|2006.01.16 10:29
|sell
|26
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|83
|2006.01.16 11:42
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2138
|1.2025
|84
|2006.01.16 12:08
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2137
|1.2025
|85
|2006.01.16 16:46
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2136
|1.2025
|86
|2006.01.16 17:37
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2135
|1.2025
|87
|2006.01.16 17:39
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2134
|1.2025
|88
|2006.01.16 17:39
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2133
|1.2025
|89
|2006.01.16 17:40
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2132
|1.2025
|90
|2006.01.16 17:40
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2131
|1.2025
|91
|2006.01.16 17:40
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2130
|1.2025
|92
|2006.01.16 17:40
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2129
|1.2025
|93
|2006.01.16 17:40
|modify
|26
|0.10
|1.2122
|1.2128
|1.2025
|94
|2006.01.16 18:01
|close
|26
|0.10
|1.2115
|1.2128
|1.2025
|7.00
|552.44
|95
|2006.01.16 20:25
|sell
|27
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|96
|2006.01.16 21:30
|s/l
|27
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-17.00
|535.44
|97
|2006.01.16 22:08
|sell
|28
|0.10
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|98
|2006.01.16 23:17
|modify
|28
|0.10
|1.2111
|1.2127
|1.2014
|99
|2006.01.16 23:17
|modify
|28
|0.10
|1.2111
|1.2126
|1.2014
|100
|2006.01.17 01:29
|s/l
|28
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2014
|-14.56
|520.88
|101
|2006.01.17 07:33
|sell
|29
|0.10
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|102
|2006.01.17 08:18
|close
|29
|0.10
|1.2072
|1.2097
|1.1983
|8.00
|528.88
|103
|2006.01.17 11:08
|sell
|30
|0.10
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|104
|2006.01.17 11:45
|close
|30
|0.10
|1.2063
|1.2088
|1.1974
|8.00
|536.88
|105
|2006.01.17 11:55
|sell
|31
|0.10
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|106
|2006.01.17 13:39
|s/l
|31
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.1974
|-17.00
|519.88
|107
|2006.01.17 13:39
|sell
|32
|0.10
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|108
|2006.01.17 15:24
|s/l
|32
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.1989
|-17.00
|502.88
|109
|2006.01.18 00:49
|sell
|33
|0.10
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|110
|2006.01.18 00:59
|modify
|33
|0.10
|1.2098
|1.2114
|1.2001
|111
|2006.01.18 00:59
|modify
|33
|0.10
|1.2098
|1.2113
|1.2001
|112
|2006.01.18 00:59
|modify
|33
|0.10
|1.2098
|1.2112
|1.2001
|113
|2006.01.18 00:59
|modify
|33
|0.10
|1.2098
|1.2111
|1.2001
|114
|2006.01.18 00:59
|close
|33
|0.10
|1.2089
|1.2111
|1.2001
|9.00
|511.88
|115
|2006.01.18 02:09
|sell
|34
|0.10
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|116
|2006.01.18 02:15
|modify
|34
|0.10
|1.2092
|1.2108
|1.1995
|117
|2006.01.18 02:17
|modify
|34
|0.10
|1.2092
|1.2107
|1.1995
|118
|2006.01.18 02:18
|modify
|34
|0.10
|1.2092
|1.2106
|1.1995
|119
|2006.01.18 02:20
|modify
|34
|0.10
|1.2092
|1.2105
|1.1995
|120
|2006.01.18 02:20
|modify
|34
|0.10
|1.2092
|1.2104
|1.1995
|121
|2006.01.18 02:47
|s/l
|34
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1995
|-12.00
|499.88
|122
|2006.01.18 02:54
|sell
|35
|0.10
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|123
|2006.01.18 03:00
|s/l
|35
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2010
|-17.00
|482.88
|124
|2006.01.19 09:42
|sell
|36
|0.10
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|125
|2006.01.19 10:08
|s/l
|36
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.1974
|-17.00
|465.88
|126
|2006.01.19 10:08
|sell
|37
|0.10
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|127
|2006.01.19 10:34
|s/l
|37
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1990
|-17.00
|448.88
|128
|2006.01.19 14:50
|sell
|38
|0.10
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|129
|2006.01.19 15:05
|close
|38
|0.10
|1.2088
|1.2113
|1.1999
|8.00
|456.88
|130
|2006.01.19 15:25
|sell
|39
|0.10
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|131
|2006.01.19 17:35
|close
|39
|0.10
|1.2089
|1.2113
|1.1999
|7.00
|463.88
|132
|2006.01.20 04:00
|sell
|40
|0.10
|1.2076
|1.2093
|1.1979
|133
|2006.01.20 04:13
|s/l
|40
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.1979
|-17.00
|446.88
|134
|2006.01.20 04:13
|sell
|41
|0.10
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|135
|2006.01.20 04:16
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|1.2107
|1.1994
|136
|2006.01.20 04:18
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|1.2106
|1.1994
|137
|2006.01.20 04:18
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|1.2105
|1.1994
|138
|2006.01.20 04:18
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|1.2104
|1.1994
|139
|2006.01.20 04:19
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|1.2103
|1.1994
|140
|2006.01.20 04:19
|close
|41
|0.10
|1.2083
|1.2103
|1.1994
|8.00
|454.88
|141
|2006.01.20 04:20
|sell
|42
|0.10
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|142
|2006.01.20 04:24
|modify
|42
|0.10
|1.2085
|1.2101
|1.1988
|143
|2006.01.20 04:24
|modify
|42
|0.10
|1.2085
|1.2100
|1.1988
|144
|2006.01.20 04:24
|modify
|42
|0.10
|1.2085
|1.2099
|1.1988
|145
|2006.01.20 04:24
|modify
|42
|0.10
|1.2085
|1.2098
|1.1988
|146
|2006.01.20 04:24
|close
|42
|0.10
|1.2078
|1.2098
|1.1988
|7.00
|461.88
|147
|2006.01.20 04:24
|sell
|43
|0.10
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|148
|2006.01.20 04:27
|modify
|43
|0.10
|1.2077
|1.2093
|1.1980
|149
|2006.01.20 05:58
|modify
|43
|0.10
|1.2077
|1.2092
|1.1980
|150
|2006.01.20 05:59
|modify
|43
|0.10
|1.2077
|1.2091
|1.1980
|151
|2006.01.20 05:59
|close
|43
|0.10
|1.2069
|1.2091
|1.1980
|8.00
|469.88
|152
|2006.01.24 00:40
|sell
|44
|0.10
|1.2301
|1.2318
|1.2204
|153
|2006.01.24 01:30
|modify
|44
|0.10
|1.2301
|1.2317
|1.2204
|154
|2006.01.24 01:38
|modify
|44
|0.10
|1.2301
|1.2316
|1.2204
|155
|2006.01.24 01:38
|close
|44
|0.10
|1.2294
|1.2316
|1.2204
|7.00
|476.88
|156
|2006.01.24 01:41
|buy
|45
|0.10
|1.2295
|1.2278
|1.2392
|157
|2006.01.24 03:12
|s/l
|45
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2392
|-17.00
|459.88
|158
|2006.01.24 07:42
|sell
|46
|0.10
|1.2288
|1.2305
|1.2191
|159
|2006.01.24 07:49
|modify
|46
|0.10
|1.2288
|1.2304
|1.2191
|160
|2006.01.24 07:51
|modify
|46
|0.10
|1.2288
|1.2303
|1.2191
|161
|2006.01.24 08:00
|close
|46
|0.10
|1.2281
|1.2303
|1.2191
|7.00
|466.88
|162
|2006.01.24 09:06
|sell
|47
|0.10
|1.2275
|1.2292
|1.2178
|163
|2006.01.24 09:26
|modify
|47
|0.10
|1.2275
|1.2291
|1.2178
|164
|2006.01.24 09:32
|modify
|47
|0.10
|1.2275
|1.2290
|1.2178
|165
|2006.01.24 09:40
|modify
|47
|0.10
|1.2275
|1.2289
|1.2178
|166
|2006.01.24 09:40
|modify
|47
|0.10
|1.2275
|1.2288
|1.2178
|167
|2006.01.24 09:40
|close
|47
|0.10
|1.2265
|1.2288
|1.2178
|10.00
|476.88
|168
|2006.01.24 10:33
|sell
|48
|0.10
|1.2282
|1.2299
|1.2185
|169
|2006.01.24 11:00
|modify
|48
|0.10
|1.2282
|1.2298
|1.2185
|170
|2006.01.24 11:09
|modify
|48
|0.10
|1.2282
|1.2297
|1.2185
|171
|2006.01.24 11:10
|modify
|48
|0.10
|1.2282
|1.2296
|1.2185
|172
|2006.01.24 11:10
|close
|48
|0.10
|1.2273
|1.2296
|1.2185
|9.00
|485.88
|173
|2006.01.25 09:31
|sell
|49
|0.10
|1.2277
|1.2294
|1.2180
|174
|2006.01.25 09:50
|modify
|49
|0.10
|1.2277
|1.2293
|1.2180
|175
|2006.01.25 09:50
|modify
|49
|0.10
|1.2277
|1.2291
|1.2180
|176
|2006.01.25 09:50
|close
|49
|0.10
|1.2261
|1.2291
|1.2180
|16.00
|501.88
|177
|2006.01.25 10:03
|sell
|50
|0.10
|1.2268
|1.2285
|1.2171
|178
|2006.01.25 10:42
|close
|50
|0.10
|1.2259
|1.2285
|1.2171
|9.00
|510.88
|179
|2006.01.25 12:16
|sell
|51
|0.10
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|180
|2006.01.25 12:26
|s/l
|51
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2163
|-17.00
|493.88
|181
|2006.01.25 12:26
|sell
|52
|0.10
|1.2275
|1.2292
|1.2178
|182
|2006.01.25 13:55
|close
|52
|0.10
|1.2265
|1.2292
|1.2178
|10.00
|503.88
|183
|2006.01.26 04:38
|sell
|53
|0.10
|1.2254
|1.2271
|1.2157
|184
|2006.01.26 04:48
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2270
|1.2157
|185
|2006.01.26 05:34
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2269
|1.2157
|186
|2006.01.26 05:34
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2268
|1.2157
|187
|2006.01.26 05:34
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2267
|1.2157
|188
|2006.01.26 05:34
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2266
|1.2157
|189
|2006.01.26 05:37
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2265
|1.2157
|190
|2006.01.26 05:39
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2264
|1.2157
|191
|2006.01.26 05:39
|modify
|53
|0.10
|1.2254
|1.2262
|1.2157
|192
|2006.01.26 05:39
|close
|53
|0.10
|1.2243
|1.2262
|1.2157
|11.00
|514.88
|193
|2006.01.26 08:14
|sell
|54
|0.10
|1.2252
|1.2269
|1.2155
|194
|2006.01.26 08:30
|modify
|54
|0.10
|1.2252
|1.2268
|1.2155
|195
|2006.01.26 08:30
|modify
|54
|0.10
|1.2252
|1.2266
|1.2155
|196
|2006.01.26 08:30
|modify
|54
|0.10
|1.2252
|1.2265
|1.2155
|197
|2006.01.26 08:30
|modify
|54
|0.10
|1.2252
|1.2264
|1.2155
|198
|2006.01.26 08:30
|modify
|54
|0.10
|1.2252
|1.2263
|1.2155
|199
|2006.01.26 08:30
|close
|54
|0.10
|1.2242
|1.2263
|1.2155
|10.00
|524.88
|200
|2006.01.26 08:45
|sell
|55
|0.10
|1.2252
|1.2269
|1.2155
|201
|2006.01.26 09:28
|modify
|55
|0.10
|1.2252
|1.2268
|1.2155
|202
|2006.01.26 09:28
|modify
|55
|0.10
|1.2252
|1.2267
|1.2155
|203
|2006.01.26 09:28
|modify
|55
|0.10
|1.2252
|1.2266
|1.2155
|204
|2006.01.26 09:32
|modify
|55
|0.10
|1.2252
|1.2265
|1.2155
|205
|2006.01.26 09:32
|close
|55
|0.10
|1.2242
|1.2265
|1.2155
|10.00
|534.88
|206
|2006.01.26 12:11
|sell
|56
|0.10
|1.2238
|1.2255
|1.2141
|207
|2006.01.26 13:00
|close
|56
|0.10
|1.2229
|1.2255
|1.2141
|9.00
|543.88
|208
|2006.01.26 19:24
|sell
|57
|0.10
|1.2221
|1.2238
|1.2124
|209
|2006.01.26 19:36
|close
|57
|0.10
|1.2213
|1.2238
|1.2124
|8.00
|551.88
|210
|2006.01.27 01:19
|sell
|58
|0.10
|1.2209
|1.2226
|1.2112
|211
|2006.01.27 01:49
|close
|58
|0.10
|1.2205
|1.2226
|1.2112
|4.00
|555.88
|212
|2006.01.27 01:57
|sell
|59
|0.10
|1.2209
|1.2226
|1.2112
|213
|2006.01.27 02:07
|modify
|59
|0.10
|1.2209
|1.2225
|1.2112
|214
|2006.01.27 02:08
|modify
|59
|0.10
|1.2209
|1.2224
|1.2112
|215
|2006.01.27 02:11
|modify
|59
|0.10
|1.2209
|1.2223
|1.2112
|216
|2006.01.27 02:11
|modify
|59
|0.10
|1.2209
|1.2220
|1.2112
|217
|2006.01.27 02:11
|close
|59
|0.10
|1.2199
|1.2220
|1.2112
|10.00
|565.88
|218
|2006.01.27 07:23
|sell
|60
|0.10
|1.2182
|1.2199
|1.2085
|219
|2006.01.27 08:11
|modify
|60
|0.10
|1.2182
|1.2198
|1.2085
|220
|2006.01.27 08:11
|modify
|60
|0.10
|1.2182
|1.2196
|1.2085
|221
|2006.01.27 08:11
|close
|60
|0.10
|1.2172
|1.2196
|1.2085
|10.00
|575.88
|222
|2006.01.27 08:30
|sell
|61
|0.10
|1.2193
|1.2210
|1.2096
|223
|2006.01.27 08:32
|s/l
|61
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2096
|-17.00
|558.88
|224
|2006.01.27 08:32
|sell
|62
|0.10
|1.2208
|1.2225
|1.2111
|225
|2006.01.27 08:38
|s/l
|62
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2111
|-17.00
|541.88
|226
|2006.01.27 08:38
|sell
|63
|0.10
|1.2223
|1.2240
|1.2126
|227
|2006.01.27 08:39
|modify
|63
|0.10
|1.2223
|1.2239
|1.2126
|228
|2006.01.27 08:39
|modify
|63
|0.10
|1.2223
|1.2238
|1.2126
|229
|2006.01.27 08:49
|modify
|63
|0.10
|1.2223
|1.2237
|1.2126
|230
|2006.01.27 09:01
|close
|63
|0.10
|1.2216
|1.2237
|1.2126
|7.00
|548.88
|231
|2006.01.27 15:19
|sell
|64
|0.10
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|232
|2006.01.27 15:52
|close
|64
|0.10
|1.2100
|1.2126
|1.2012
|9.00
|557.88
|233
|2006.01.30 00:20
|sell
|65
|0.10
|1.2097
|1.2114
|1.2000
|234
|2006.01.30 03:04
|s/l
|65
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2000
|-17.00
|540.88
|235
|2006.01.30 04:47
|sell
|66
|0.10
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|236
|2006.01.30 05:24
|modify
|66
|0.10
|1.2095
|1.2111
|1.1998
|237
|2006.01.30 05:25
|modify
|66
|0.10
|1.2095
|1.2110
|1.1998
|238
|2006.01.30 05:25
|modify
|66
|0.10
|1.2095
|1.2109
|1.1998
|239
|2006.01.30 05:26
|modify
|66
|0.10
|1.2095
|1.2108
|1.1998
|240
|2006.01.30 05:26
|close
|66
|0.10
|1.2087
|1.2108
|1.1998
|8.00
|548.88
|241
|2006.01.30 06:06
|sell
|67
|0.10
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|242
|2006.01.30 06:23
|modify
|67
|0.10
|1.2088
|1.2104
|1.1991
|243
|2006.01.30 07:33
|modify
|67
|0.10
|1.2088
|1.2103
|1.1991
|244
|2006.01.30 07:33
|close
|67
|0.10
|1.2081
|1.2103
|1.1991
|7.00
|555.88
|245
|2006.01.30 08:42
|sell
|68
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|246
|2006.01.30 08:46
|modify
|68
|0.10
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|247
|2006.01.30 08:47
|modify
|68
|0.10
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|248
|2006.01.30 08:47
|modify
|68
|0.10
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|249
|2006.01.30 08:47
|close
|68
|0.10
|1.2082
|1.2104
|1.1993
|8.00
|563.88
|250
|2006.01.30 10:06
|sell
|69
|0.10
|1.2089
|1.2106
|1.1992
|251
|2006.01.30 10:12
|close
|69
|0.10
|1.2081
|1.2106
|1.1992
|8.00
|571.88
|252
|2006.01.30 10:29
|sell
|70
|0.10
|1.2089
|1.2106
|1.1992
|253
|2006.01.30 13:22
|close
|70
|0.10
|1.2082
|1.2106
|1.1992
|7.00
|578.88
|254
|2006.01.30 14:20
|sell
|71
|0.10
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|255
|2006.01.30 21:04
|s/l
|71
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1988
|-17.00
|561.88
|256
|2006.02.01 03:34
|sell
|72
|0.10
|1.2145
|1.2162
|1.2048
|257
|2006.02.01 03:52
|modify
|72
|0.10
|1.2145
|1.2161
|1.2048
|258
|2006.02.01 03:54
|modify
|72
|0.10
|1.2145
|1.2160
|1.2048
|259
|2006.02.01 04:04
|close
|72
|0.10
|1.2138
|1.2160
|1.2048
|7.00
|568.88
|260
|2006.02.01 18:41
|sell
|73
|0.10
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|261
|2006.02.01 19:19
|s/l
|73
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.1968
|-17.00
|551.88
|262
|2006.02.01 19:19
|sell
|74
|0.10
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|263
|2006.02.01 19:20
|close
|74
|0.10
|1.2074
|1.2097
|1.1983
|6.00
|557.88
|264
|2006.02.01 19:20
|sell
|75
|0.10
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|265
|2006.02.01 20:01
|close
|75
|0.10
|1.2068
|1.2090
|1.1976
|5.00
|562.88
|266
|2006.02.01 21:11
|sell
|76
|0.10
|1.2072
|1.2089
|1.1975
|267
|2006.02.01 22:43
|close
|76
|0.10
|1.2067
|1.2089
|1.1975
|5.00
|567.88
|268
|2006.02.02 01:54
|sell
|77
|0.10
|1.2048
|1.2065
|1.1951
|269
|2006.02.02 02:15
|s/l
|77
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.1951
|-17.00
|550.88
|270
|2006.02.02 02:15
|sell
|78
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|271
|2006.02.02 02:19
|modify
|78
|0.10
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|272
|2006.02.02 02:19
|close
|78
|0.10
|1.2055
|1.2078
|1.1966
|8.00
|558.88
|273
|2006.02.02 02:59
|sell
|79
|0.10
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|274
|2006.02.02 03:35
|modify
|79
|0.10
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|275
|2006.02.02 03:35
|close
|79
|0.10
|1.2056
|1.2078
|1.1965
|6.00
|564.88
|276
|2006.02.02 04:12
|sell
|80
|0.10
|1.2056
|1.2073
|1.1959
|277
|2006.02.02 05:06
|s/l
|80
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.1959
|-17.00
|547.88
|278
|2006.02.02 07:28
|sell
|81
|0.10
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|279
|2006.02.02 08:47
|modify
|81
|0.10
|1.2068
|1.2083
|1.1971
|280
|2006.02.02 08:47
|close
|81
|0.10
|1.2059
|1.2083
|1.1971
|9.00
|556.88
|281
|2006.02.02 09:14
|sell
|82
|0.10
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|282
|2006.02.02 10:09
|s/l
|82
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1957
|-17.00
|539.88
|283
|2006.02.02 19:20
|sell
|83
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|284
|2006.02.02 20:11
|s/l
|83
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-17.00
|522.88
|285
|2006.02.03 09:00
|sell
|84
|0.10
|1.2011
|1.2028
|1.1914
|286
|2006.02.03 09:02
|close
|84
|0.10
|1.2004
|1.2028
|1.1914
|7.00
|529.88
|287
|2006.02.03 10:00
|sell
|85
|0.10
|1.1988
|1.2005
|1.1891
|288
|2006.02.03 10:08
|s/l
|85
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1891
|-17.00
|512.88
|289
|2006.02.03 10:08
|sell
|86
|0.10
|1.2003
|1.2020
|1.1906
|290
|2006.02.03 10:11
|close
|86
|0.10
|1.1994
|1.2020
|1.1906
|9.00
|521.88
|291
|2006.02.03 10:11
|sell
|87
|0.10
|1.1993
|1.2010
|1.1896
|292
|2006.02.03 11:04
|s/l
|87
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1896
|-17.00
|504.88
|293
|2006.02.03 11:05
|sell
|88
|0.10
|1.2010
|1.2027
|1.1913
|294
|2006.02.03 11:34
|s/l
|88
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1913
|-17.00
|487.88
|295
|2006.02.03 11:34
|sell
|89
|0.10
|1.2025
|1.2042
|1.1928
|296
|2006.02.03 12:00
|close
|89
|0.10
|1.2018
|1.2042
|1.1928
|7.00
|494.88
|297
|2006.02.06 05:25
|sell
|90
|0.10
|1.1995
|1.2012
|1.1898
|298
|2006.02.06 05:52
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2011
|1.1898
|299
|2006.02.06 05:59
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2010
|1.1898
|300
|2006.02.06 05:59
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2009
|1.1898
|301
|2006.02.06 06:12
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2008
|1.1898
|302
|2006.02.06 06:13
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2007
|1.1898
|303
|2006.02.06 06:17
|modify
|90
|0.10
|1.1995
|1.2006
|1.1898
|304
|2006.02.06 06:17
|close
|90
|0.10
|1.1985
|1.2006
|1.1898
|10.00
|504.88
|305
|2006.02.06 07:54
|sell
|91
|0.10
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|306
|2006.02.06 08:20
|modify
|91
|0.10
|1.1985
|1.2001
|1.1888
|307
|2006.02.06 08:21
|modify
|91
|0.10
|1.1985
|1.2000
|1.1888
|308
|2006.02.06 08:22
|modify
|91
|0.10
|1.1985
|1.1999
|1.1888
|309
|2006.02.06 08:22
|close
|91
|0.10
|1.1976
|1.1999
|1.1888
|9.00
|513.88
|310
|2006.02.06 09:11
|sell
|92
|0.10
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|311
|2006.02.06 09:58
|modify
|92
|0.10
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|312
|2006.02.06 09:58
|modify
|92
|0.10
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|313
|2006.02.06 10:03
|modify
|92
|0.10
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|314
|2006.02.06 10:03
|modify
|92
|0.10
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|315
|2006.02.06 10:03
|close
|92
|0.10
|1.1968
|1.1991
|1.1881
|10.00
|523.88
|316
|2006.02.06 17:33
|sell
|93
|0.10
|1.1970
|1.1987
|1.1873
|317
|2006.02.06 18:49
|modify
|93
|0.10
|1.1970
|1.1986
|1.1873
|318
|2006.02.06 18:49
|modify
|93
|0.10
|1.1970
|1.1985
|1.1873
|319
|2006.02.06 18:57
|modify
|93
|0.10
|1.1970
|1.1984
|1.1873
|320
|2006.02.06 18:57
|close
|93
|0.10
|1.1960
|1.1984
|1.1873
|10.00
|533.88
|321
|2006.02.06 21:38
|sell
|94
|0.10
|1.1967
|1.1984
|1.1870
|322
|2006.02.07 01:41
|s/l
|94
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.1870
|-16.56
|517.32
|323
|2006.02.07 11:11
|sell
|95
|0.10
|1.1963
|1.1980
|1.1866
|324
|2006.02.07 12:55
|s/l
|95
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.1866
|-17.00
|500.32
|325
|2006.02.07 16:34
|sell
|96
|0.10
|1.1980
|1.1997
|1.1883
|326
|2006.02.07 19:58
|modify
|96
|0.10
|1.1980
|1.1996
|1.1883
|327
|2006.02.07 20:03
|modify
|96
|0.10
|1.1980
|1.1995
|1.1883
|328
|2006.02.07 20:04
|modify
|96
|0.10
|1.1980
|1.1994
|1.1883
|329
|2006.02.07 20:08
|modify
|96
|0.10
|1.1980
|1.1993
|1.1883
|330
|2006.02.07 20:08
|modify
|96
|0.10
|1.1980
|1.1992
|1.1883
|331
|2006.02.07 20:08
|close
|96
|0.10
|1.1968
|1.1992
|1.1883
|12.00
|512.32
|332
|2006.02.08 00:56
|sell
|97
|0.10
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|333
|2006.02.08 02:17
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|334
|2006.02.08 02:17
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1990
|1.1878
|335
|2006.02.08 02:17
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1989
|1.1878
|336
|2006.02.08 02:18
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|337
|2006.02.08 02:19
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1987
|1.1878
|338
|2006.02.08 02:19
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1986
|1.1878
|339
|2006.02.08 03:02
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1985
|1.1878
|340
|2006.02.08 03:10
|modify
|97
|0.10
|1.1975
|1.1984
|1.1878
|341
|2006.02.08 03:10
|close
|97
|0.10
|1.1967
|1.1984
|1.1878
|8.00
|520.32
|342
|2006.02.08 03:23
|sell
|98
|0.10
|1.1979
|1.1996
|1.1882
|343
|2006.02.08 03:24
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1995
|1.1882
|344
|2006.02.08 03:26
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1994
|1.1882
|345
|2006.02.08 03:30
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1993
|1.1882
|346
|2006.02.08 03:30
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1992
|1.1882
|347
|2006.02.08 03:33
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1991
|1.1882
|348
|2006.02.08 03:34
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1990
|1.1882
|349
|2006.02.08 03:35
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1989
|1.1882
|350
|2006.02.08 03:35
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1988
|1.1882
|351
|2006.02.08 03:54
|modify
|98
|0.10
|1.1979
|1.1987
|1.1882
|352
|2006.02.08 03:54
|close
|98
|0.10
|1.1970
|1.1987
|1.1882
|9.00
|529.32
|353
|2006.02.08 04:25
|sell
|99
|0.10
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|354
|2006.02.08 04:30
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|355
|2006.02.08 04:31
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|356
|2006.02.08 04:31
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|357
|2006.02.08 04:34
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|358
|2006.02.08 04:35
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1990
|1.1881
|359
|2006.02.08 04:35
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1989
|1.1881
|360
|2006.02.08 04:36
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1988
|1.1881
|361
|2006.02.08 04:44
|modify
|99
|0.10
|1.1978
|1.1987
|1.1881
|362
|2006.02.08 05:28
|close
|99
|0.10
|1.1969
|1.1987
|1.1881
|9.00
|538.32
|363
|2006.02.08 08:34
|sell
|100
|0.10
|1.1961
|1.1978
|1.1864
|364
|2006.02.08 08:59
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1977
|1.1864
|365
|2006.02.08 08:59
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1976
|1.1864
|366
|2006.02.08 09:40
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1975
|1.1864
|367
|2006.02.08 09:40
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1974
|1.1864
|368
|2006.02.08 10:10
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1973
|1.1864
|369
|2006.02.08 10:13
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1972
|1.1864
|370
|2006.02.08 10:14
|modify
|100
|0.10
|1.1961
|1.1971
|1.1864
|371
|2006.02.08 10:14
|close
|100
|0.10
|1.1951
|1.1971
|1.1864
|10.00
|548.32
|372
|2006.02.08 12:50
|sell
|101
|0.10
|1.1944
|1.1961
|1.1847
|373
|2006.02.08 16:27
|s/l
|101
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.1847
|-17.00
|531.32
|374
|2006.02.08 16:27
|sell
|102
|0.10
|1.1959
|1.1976
|1.1862
|375
|2006.02.08 19:50
|s/l
|102
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.1862
|-17.00
|514.32
|376
|2006.02.09 05:23
|sell
|103
|0.10
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|377
|2006.02.09 06:50
|s/l
|103
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.1880
|-17.00
|497.32
|378
|2006.02.09 08:40
|sell
|104
|0.10
|1.1981
|1.1998
|1.1884
|379
|2006.02.09 09:56
|close
|104
|0.10
|1.1975
|1.1998
|1.1884
|6.00
|503.32
|380
|2006.02.09 11:03
|sell
|105
|0.10
|1.1956
|1.1973
|1.1859
|381
|2006.02.09 12:59
|s/l
|105
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1859
|-17.00
|486.32
|382
|2006.02.09 12:59
|sell
|106
|0.10
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|383
|2006.02.09 13:20
|modify
|106
|0.10
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|384
|2006.02.09 13:20
|close
|106
|0.10
|1.1963
|1.1987
|1.1874
|8.00
|494.32
|385
|2006.02.10 04:34
|sell
|107
|0.10
|1.1974
|1.1991
|1.1877
|386
|2006.02.10 07:42
|modify
|107
|0.10
|1.1974
|1.1990
|1.1877
|387
|2006.02.10 07:42
|close
|107
|0.10
|1.1967
|1.1990
|1.1877
|7.00
|501.32
|388
|2006.02.10 11:34
|sell
|108
|0.10
|1.1923
|1.1940
|1.1826
|389
|2006.02.10 12:58
|close
|108
|0.10
|1.1916
|1.1940
|1.1826
|7.00
|508.32
|390
|2006.02.12 18:09
|sell
|109
|0.10
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|391
|2006.02.12 20:02
|close
|109
|0.10
|1.1894
|1.1919
|1.1805
|8.00
|516.32
|392
|2006.02.12 23:27
|sell
|110
|0.10
|1.1898
|1.1915
|1.1801
|393
|2006.02.13 00:58
|close
|110
|0.10
|1.1892
|1.1915
|1.1801
|6.44
|522.76
|394
|2006.02.13 01:17
|sell
|111
|0.10
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|395
|2006.02.13 02:29
|s/l
|111
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1802
|-17.00
|505.76
|396
|2006.02.13 07:44
|sell
|112
|0.10
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|397
|2006.02.13 07:58
|modify
|112
|0.10
|1.1892
|1.1908
|1.1795
|398
|2006.02.13 07:58
|modify
|112
|0.10
|1.1892
|1.1907
|1.1795
|399
|2006.02.13 07:58
|modify
|112
|0.10
|1.1892
|1.1906
|1.1795
|400
|2006.02.13 07:59
|modify
|112
|0.10
|1.1892
|1.1905
|1.1795
|401
|2006.02.13 07:59
|close
|112
|0.10
|1.1886
|1.1905
|1.1795
|6.00
|511.76
|402
|2006.02.13 21:23
|sell
|113
|0.10
|1.1900
|1.1917
|1.1803
|403
|2006.02.14 01:15
|s/l
|113
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1803
|-16.56
|495.20
|404
|2006.02.14 07:26
|sell
|114
|0.10
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|405
|2006.02.14 07:58
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1920
|1.1807
|406
|2006.02.14 07:59
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1919
|1.1807
|407
|2006.02.14 08:05
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1918
|1.1807
|408
|2006.02.14 08:05
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1917
|1.1807
|409
|2006.02.14 08:12
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1916
|1.1807
|410
|2006.02.14 08:13
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1915
|1.1807
|411
|2006.02.14 08:30
|modify
|114
|0.10
|1.1904
|1.1913
|1.1807
|412
|2006.02.14 08:30
|close
|114
|0.10
|1.1895
|1.1913
|1.1807
|9.00
|504.20
|413
|2006.02.14 11:05
|sell
|115
|0.10
|1.1880
|1.1897
|1.1783
|414
|2006.02.14 11:20
|s/l
|115
|0.10
|1.1897
|1.1897
|1.1783
|-17.00
|487.20
|415
|2006.02.14 11:20
|sell
|116
|0.10
|1.1895
|1.1912
|1.1798
|416
|2006.02.14 11:37
|s/l
|116
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1798
|-17.00
|470.20
|417
|2006.02.14 11:37
|sell
|117
|0.10
|1.1910
|1.1927
|1.1813
|418
|2006.02.14 11:40
|modify
|117
|0.10
|1.1910
|1.1926
|1.1813
|419
|2006.02.14 11:44
|modify
|117
|0.10
|1.1910
|1.1925
|1.1813
|420
|2006.02.14 11:45
|modify
|117
|0.10
|1.1910
|1.1924
|1.1813
|421
|2006.02.14 11:45
|close
|117
|0.10
|1.1901
|1.1924
|1.1813
|9.00
|479.20
|422
|2006.02.14 11:45
|sell
|118
|0.10
|1.1898
|1.1915
|1.1801
|423
|2006.02.14 14:39
|s/l
|118
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1801
|-17.00
|462.20
|424
|2006.02.15 08:36
|sell
|119
|0.10
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|425
|2006.02.15 08:37
|modify
|119
|0.10
|1.1916
|1.1932
|1.1819
|426
|2006.02.15 08:39
|modify
|119
|0.10
|1.1916
|1.1931
|1.1819
|427
|2006.02.15 09:00
|s/l
|119
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1819
|-15.00
|447.20
|428
|2006.02.15 12:15
|sell
|120
|0.10
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|429
|2006.02.15 12:27
|close
|120
|0.10
|1.1885
|1.1909
|1.1795
|7.00
|454.20
|430
|2006.02.16 01:42
|sell
|121
|0.10
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|431
|2006.02.16 01:53
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1903
|1.1790
|432
|2006.02.16 01:53
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1902
|1.1790
|433
|2006.02.16 01:53
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1901
|1.1790
|434
|2006.02.16 02:13
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1900
|1.1790
|435
|2006.02.16 02:13
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1899
|1.1790
|436
|2006.02.16 02:13
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1898
|1.1790
|437
|2006.02.16 02:51
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1897
|1.1790
|438
|2006.02.16 03:11
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1896
|1.1790
|439
|2006.02.16 03:21
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1895
|1.1790
|440
|2006.02.16 03:23
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1894
|1.1790
|441
|2006.02.16 03:35
|modify
|121
|0.10
|1.1887
|1.1893
|1.1790
|442
|2006.02.16 03:35
|close
|121
|0.10
|1.1880
|1.1893
|1.1790
|7.00
|461.20
|443
|2006.02.16 07:20
|sell
|122
|0.10
|1.1870
|1.1887
|1.1773
|444
|2006.02.16 07:20
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1886
|1.1773
|445
|2006.02.16 07:21
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1885
|1.1773
|446
|2006.02.16 07:22
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1884
|1.1773
|447
|2006.02.16 07:24
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1883
|1.1773
|448
|2006.02.16 07:30
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1882
|1.1773
|449
|2006.02.16 07:31
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1881
|1.1773
|450
|2006.02.16 07:47
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1880
|1.1773
|451
|2006.02.16 07:47
|modify
|122
|0.10
|1.1870
|1.1879
|1.1773
|452
|2006.02.16 07:47
|close
|122
|0.10
|1.1863
|1.1879
|1.1773
|7.00
|468.20
|453
|2006.02.16 08:53
|sell
|123
|0.10
|1.1877
|1.1894
|1.1780
|454
|2006.02.16 08:54
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1893
|1.1780
|455
|2006.02.16 08:54
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1892
|1.1780
|456
|2006.02.16 08:56
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1891
|1.1780
|457
|2006.02.16 08:58
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1890
|1.1780
|458
|2006.02.16 09:03
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1889
|1.1780
|459
|2006.02.16 09:05
|modify
|123
|0.10
|1.1877
|1.1888
|1.1780
|460
|2006.02.16 10:11
|close
|123
|0.10
|1.1870
|1.1888
|1.1780
|7.00
|475.20
|461
|2006.02.16 10:40
|sell
|124
|0.10
|1.1882
|1.1899
|1.1785
|462
|2006.02.16 10:43
|modify
|124
|0.10
|1.1882
|1.1898
|1.1785
|463
|2006.02.16 10:54
|modify
|124
|0.10
|1.1882
|1.1897
|1.1785
|464
|2006.02.16 12:00
|modify
|124
|0.10
|1.1882
|1.1896
|1.1785
|465
|2006.02.16 12:37
|modify
|124
|0.10
|1.1882
|1.1895
|1.1785
|466
|2006.02.16 12:37
|close
|124
|0.10
|1.1875
|1.1895
|1.1785
|7.00
|482.20
|467
|2006.02.16 21:10
|sell
|125
|0.10
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|468
|2006.02.16 21:39
|close
|125
|0.10
|1.1882
|1.1906
|1.1792
|7.00
|489.20
|469
|2006.02.16 23:34
|sell
|126
|0.10
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|470
|2006.02.17 03:00
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|471
|2006.02.17 03:00
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1899
|1.1787
|472
|2006.02.17 03:00
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1898
|1.1787
|473
|2006.02.17 03:01
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1897
|1.1787
|474
|2006.02.17 03:01
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1896
|1.1787
|475
|2006.02.17 03:01
|modify
|126
|0.10
|1.1884
|1.1895
|1.1787
|476
|2006.02.17 03:01
|close
|126
|0.10
|1.1877
|1.1895
|1.1787
|7.44
|496.64
|477
|2006.02.17 08:34
|sell
|127
|0.10
|1.1875
|1.1892
|1.1778
|478
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1891
|1.1778
|479
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1890
|1.1778
|480
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1889
|1.1778
|481
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1888
|1.1778
|482
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1887
|1.1778
|483
|2006.02.17 08:41
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1886
|1.1778
|484
|2006.02.17 08:42
|modify
|127
|0.10
|1.1875
|1.1884
|1.1778
|485
|2006.02.17 08:42
|close
|127
|0.10
|1.1865
|1.1884
|1.1778
|10.00
|506.64
|486
|2006.02.17 08:51
|sell
|128
|0.10
|1.1875
|1.1892
|1.1778
|487
|2006.02.17 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.1875
|1.1891
|1.1778
|488
|2006.02.17 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.1875
|1.1890
|1.1778
|489
|2006.02.17 08:57
|modify
|128
|0.10
|1.1875
|1.1889
|1.1778
|490
|2006.02.17 09:46
|s/l
|128
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1778
|-14.00
|492.64
|491
|2006.02.17 09:46
|sell
|129
|0.10
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|492
|2006.02.17 10:06
|s/l
|129
|0.10
|1.1904
|1.1904
|1.1790
|-17.00
|475.64
|493
|2006.02.21 05:18
|sell
|130
|0.10
|1.1920
|1.1937
|1.1823
|494
|2006.02.21 05:18
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1936
|1.1823
|495
|2006.02.21 05:18
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1935
|1.1823
|496
|2006.02.21 05:18
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1934
|1.1823
|497
|2006.02.21 05:20
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1933
|1.1823
|498
|2006.02.21 05:35
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1932
|1.1823
|499
|2006.02.21 05:37
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1931
|1.1823
|500
|2006.02.21 05:38
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1930
|1.1823
|501
|2006.02.21 05:42
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1929
|1.1823
|502
|2006.02.21 05:45
|modify
|130
|0.10
|1.1920
|1.1928
|1.1823
|503
|2006.02.21 06:01
|close
|130
|0.10
|1.1912
|1.1928
|1.1823
|8.00
|483.64
|504
|2006.02.21 07:35
|sell
|131
|0.10
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|505
|2006.02.21 07:37
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1929
|1.1817
|506
|2006.02.21 07:41
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1928
|1.1817
|507
|2006.02.21 07:41
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1927
|1.1817
|508
|2006.02.21 07:43
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1926
|1.1817
|509
|2006.02.21 08:09
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1925
|1.1817
|510
|2006.02.21 08:11
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1924
|1.1817
|511
|2006.02.21 08:13
|modify
|131
|0.10
|1.1914
|1.1923
|1.1817
|512
|2006.02.21 08:13
|close
|131
|0.10
|1.1907
|1.1923
|1.1817
|7.00
|490.64
|513
|2006.02.21 11:27
|sell
|132
|0.10
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|514
|2006.02.21 11:28
|modify
|132
|0.10
|1.1905
|1.1921
|1.1808
|515
|2006.02.21 11:33
|modify
|132
|0.10
|1.1905
|1.1920
|1.1808
|516
|2006.02.21 11:33
|modify
|132
|0.10
|1.1905
|1.1919
|1.1808
|517
|2006.02.21 12:01
|s/l
|132
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1808
|-14.00
|476.64
|518
|2006.02.21 18:56
|sell
|133
|0.10
|1.1915
|1.1932
|1.1818
|519
|2006.02.21 19:19
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1931
|1.1818
|520
|2006.02.21 20:01
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1930
|1.1818
|521
|2006.02.21 20:01
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1929
|1.1818
|522
|2006.02.21 20:02
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1928
|1.1818
|523
|2006.02.21 20:04
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1927
|1.1818
|524
|2006.02.21 20:04
|modify
|133
|0.10
|1.1915
|1.1926
|1.1818
|525
|2006.02.21 20:04
|close
|133
|0.10
|1.1909
|1.1926
|1.1818
|6.00
|482.64
|526
|2006.02.22 08:52
|sell
|134
|0.10
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|527
|2006.02.22 08:52
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|528
|2006.02.22 08:52
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|529
|2006.02.22 08:53
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1908
|1.1797
|530
|2006.02.22 08:53
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1907
|1.1797
|531
|2006.02.22 08:53
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1906
|1.1797
|532
|2006.02.22 08:53
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1905
|1.1797
|533
|2006.02.22 08:53
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1904
|1.1797
|534
|2006.02.22 08:54
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1903
|1.1797
|535
|2006.02.22 08:56
|modify
|134
|0.10
|1.1894
|1.1902
|1.1797
|536
|2006.02.22 09:00
|close
|134
|0.10
|1.1884
|1.1902
|1.1797
|10.00
|492.64
|537
|2006.02.22 09:10
|sell
|135
|0.10
|1.1890
|1.1907
|1.1793
|538
|2006.02.22 09:14
|modify
|135
|0.10
|1.1890
|1.1906
|1.1793
|539
|2006.02.22 09:29
|modify
|135
|0.10
|1.1890
|1.1905
|1.1793
|540
|2006.02.22 09:29
|modify
|135
|0.10
|1.1890
|1.1904
|1.1793
|541
|2006.02.22 09:29
|close
|135
|0.10
|1.1885
|1.1904
|1.1793
|5.00
|497.64
|542
|2006.02.22 11:03
|sell
|136
|0.10
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|543
|2006.02.22 11:10
|modify
|136
|0.10
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|544
|2006.02.22 11:11
|modify
|136
|0.10
|1.1884
|1.1899
|1.1787
|545
|2006.02.22 11:11
|close
|136
|0.10
|1.1878
|1.1899
|1.1787
|6.00
|503.64
|546
|2006.02.22 11:29
|sell
|137
|0.10
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|547
|2006.02.22 11:32
|s/l
|137
|0.10
|1.1901
|1.1901
|1.1787
|-17.00
|486.64
|548
|2006.02.22 11:32
|sell
|138
|0.10
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|549
|2006.02.22 12:39
|s/l
|138
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1802
|-17.00
|469.64
|550
|2006.02.22 13:33
|buy
|139
|0.10
|1.1905
|1.1888
|1.2002
|551
|2006.02.22 18:10
|close
|139
|0.10
|1.1911
|1.1888
|1.2002
|6.00
|475.64
|552
|2006.02.22 23:34
|sell
|140
|0.10
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|553
|2006.02.22 23:50
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|554
|2006.02.23 00:32
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|555
|2006.02.23 02:37
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|556
|2006.02.23 02:37
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|557
|2006.02.23 02:38
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|558
|2006.02.23 02:38
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|559
|2006.02.23 02:38
|modify
|140
|0.10
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|560
|2006.02.23 04:02
|s/l
|140
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1810
|-8.68
|466.96
|561
|2006.02.23 09:25
|buy
|141
|0.10
|1.1946
|1.1929
|1.2043
|562
|2006.02.23 09:46
|s/l
|141
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.2043
|-17.00
|449.96
|563
|2006.02.23 12:18
|sell
|142
|0.10
|1.1926
|1.1943
|1.1829
|564
|2006.02.23 12:28
|close
|142
|0.10
|1.1919
|1.1943
|1.1829
|7.00
|456.96
|565
|2006.02.23 12:31
|sell
|143
|0.10
|1.1926
|1.1943
|1.1829
|566
|2006.02.23 13:25
|close
|143
|0.10
|1.1918
|1.1943
|1.1829
|8.00
|464.96
|567
|2006.02.23 19:27
|sell
|144
|0.10
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|568
|2006.02.23 19:31
|close
|144
|0.10
|1.1924
|1.1948
|1.1834
|7.00
|471.96
|569
|2006.02.24 04:09
|sell
|145
|0.10
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|570
|2006.02.24 04:09
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|571
|2006.02.24 04:13
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|572
|2006.02.24 04:17
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|573
|2006.02.24 04:17
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|574
|2006.02.24 04:17
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|575
|2006.02.24 04:18
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|576
|2006.02.24 04:18
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|577
|2006.02.24 04:18
|modify
|145
|0.10
|1.1907
|1.1916
|1.1810
|578
|2006.02.24 04:18
|close
|145
|0.10
|1.1901
|1.1916
|1.1810
|6.00
|477.96
|579
|2006.02.24 04:40
|sell
|146
|0.10
|1.1907
|1.1924
|1.1810
|580
|2006.02.24 04:41
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1923
|1.1810
|581
|2006.02.24 04:42
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1922
|1.1810
|582
|2006.02.24 04:42
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1921
|1.1810
|583
|2006.02.24 04:44
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1920
|1.1810
|584
|2006.02.24 04:48
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1919
|1.1810
|585
|2006.02.24 04:48
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1918
|1.1810
|586
|2006.02.24 04:48
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1917
|1.1810
|587
|2006.02.24 04:48
|modify
|146
|0.10
|1.1907
|1.1916
|1.1810
|588
|2006.02.24 04:48
|close
|146
|0.10
|1.1901
|1.1916
|1.1810
|6.00
|483.96
|589
|2006.02.27 18:32
|sell
|147
|0.10
|1.1852
|1.1869
|1.1755
|590
|2006.02.27 19:04
|modify
|147
|0.10
|1.1852
|1.1868
|1.1755
|591
|2006.02.27 19:04
|close
|147
|0.10
|1.1842
|1.1868
|1.1755
|10.00
|493.96
|592
|2006.02.27 20:40
|sell
|148
|0.10
|1.1845
|1.1862
|1.1748
|593
|2006.02.27 22:23
|s/l
|148
|0.10
|1.1862
|1.1862
|1.1748
|-17.00
|476.96
|594
|2006.02.28 03:08
|sell
|149
|0.10
|1.1855
|1.1872
|1.1758
|595
|2006.02.28 04:15
|s/l
|149
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1758
|-17.00
|459.96
|596
|2006.03.01 06:34
|sell
|150
|0.10
|1.1939
|1.1956
|1.1842
|597
|2006.03.01 06:55
|modify
|150
|0.10
|1.1939
|1.1955
|1.1842
|598
|2006.03.01 06:59
|modify
|150
|0.10
|1.1939
|1.1954
|1.1842
|599
|2006.03.01 06:59
|modify
|150
|0.10
|1.1939
|1.1953
|1.1842
|600
|2006.03.01 08:06
|s/l
|150
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1842
|-14.00
|445.96
|601
|2006.03.01 10:07
|buy
|151
|0.10
|1.1948
|1.1931
|1.2045
|602
|2006.03.01 10:09
|s/l
|151
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.2045
|-17.00
|428.96
|603
|2006.03.01 10:32
|buy
|152
|0.10
|1.1947
|1.1930
|1.2044
|604
|2006.03.01 10:54
|s/l
|152
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2044
|-17.00
|411.96
|605
|2006.03.01 12:08
|sell
|153
|0.10
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|606
|2006.03.01 17:19
|s/l
|153
|0.10
|1.1922
|1.1922
|1.1808
|-17.00
|394.96
|607
|2006.03.02 23:50
|sell
|154
|0.10
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|608
|2006.03.03 01:22
|modify
|154
|0.10
|1.2027
|1.2043
|1.1930
|609
|2006.03.03 01:27
|modify
|154
|0.10
|1.2027
|1.2042
|1.1930
|610
|2006.03.03 01:29
|modify
|154
|0.10
|1.2027
|1.2041
|1.1930
|611
|2006.03.03 01:33
|modify
|154
|0.10
|1.2027
|1.2040
|1.1930
|612
|2006.03.03 01:33
|modify
|154
|0.10
|1.2027
|1.2039
|1.1930
|613
|2006.03.03 01:33
|close
|154
|0.10
|1.2018
|1.2039
|1.1930
|9.44
|404.40
|614
|2006.03.03 05:29
|sell
|155
|0.10
|1.2025
|1.2042
|1.1928
|615
|2006.03.03 05:33
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2041
|1.1928
|616
|2006.03.03 05:38
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2040
|1.1928
|617
|2006.03.03 05:38
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2039
|1.1928
|618
|2006.03.03 05:41
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2038
|1.1928
|619
|2006.03.03 05:43
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2037
|1.1928
|620
|2006.03.03 05:44
|modify
|155
|0.10
|1.2025
|1.2036
|1.1928
|621
|2006.03.03 05:44
|close
|155
|0.10
|1.2020
|1.2036
|1.1928
|5.00
|409.40
|622
|2006.03.06 00:12
|sell
|156
|0.10
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|623
|2006.03.06 01:43
|modify
|156
|0.10
|1.2068
|1.2084
|1.1971
|624
|2006.03.06 01:45
|modify
|156
|0.10
|1.2068
|1.2083
|1.1971
|625
|2006.03.06 01:45
|modify
|156
|0.10
|1.2068
|1.2082
|1.1971
|626
|2006.03.06 01:45
|close
|156
|0.10
|1.2061
|1.2082
|1.1971
|7.00
|416.40
|627
|2006.03.06 06:49
|sell
|157
|0.10
|1.2036
|1.2053
|1.1939
|628
|2006.03.06 07:19
|close
|157
|0.10
|1.2029
|1.2053
|1.1939
|7.00
|423.40
|629
|2006.03.06 09:44
|sell
|158
|0.10
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|630
|2006.03.06 10:17
|modify
|158
|0.10
|1.2027
|1.2043
|1.1930
|631
|2006.03.06 10:17
|modify
|158
|0.10
|1.2027
|1.2042
|1.1930
|632
|2006.03.06 10:17
|close
|158
|0.10
|1.2020
|1.2042
|1.1930
|7.00
|430.40
|633
|2006.03.06 12:17
|sell
|159
|0.10
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|634
|2006.03.06 12:30
|close
|159
|0.10
|1.2004
|1.2025
|1.1911
|4.00
|434.40
|635
|2006.03.06 12:36
|sell
|160
|0.10
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|636
|2006.03.06 12:43
|close
|160
|0.10
|1.2004
|1.2025
|1.1911
|4.00
|438.40
|637
|2006.03.06 13:09
|sell
|161
|0.10
|1.2004
|1.2021
|1.1907
|638
|2006.03.06 15:00
|s/l
|161
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1907
|-17.00
|421.40
|639
|2006.03.06 20:35
|sell
|162
|0.10
|1.1998
|1.2015
|1.1901
|640
|2006.03.06 23:29
|close
|162
|0.10
|1.1992
|1.2015
|1.1901
|6.00
|427.40
|641
|2006.03.07 00:21
|sell
|163
|0.10
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|642
|2006.03.07 02:44
|close
|163
|0.10
|1.1959
|1.1981
|1.1867
|5.00
|432.40
|643
|2006.03.07 07:29
|sell
|164
|0.10
|1.1908
|1.1925
|1.1811
|644
|2006.03.07 08:17
|close
|164
|0.10
|1.1903
|1.1925
|1.1811
|5.00
|437.40
|645
|2006.03.07 11:28
|sell
|165
|0.10
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|646
|2006.03.07 11:31
|close
|165
|0.10
|1.1884
|1.1909
|1.1795
|8.00
|445.40
|647
|2006.03.07 14:59
|sell
|166
|0.10
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|648
|2006.03.07 19:52
|modify
|166
|0.10
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|649
|2006.03.07 19:52
|close
|166
|0.10
|1.1874
|1.1900
|1.1787
|10.00
|455.40
|650
|2006.03.07 20:15
|sell
|167
|0.10
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|651
|2006.03.07 22:25
|s/l
|167
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.1788
|-17.00
|438.40
|652
|2006.03.08 10:06
|sell
|168
|0.10
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|653
|2006.03.08 10:11
|s/l
|168
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1817
|-17.00
|421.40
|654
|2006.03.09 01:50
|sell
|169
|0.10
|1.1929
|1.1946
|1.1832
|655
|2006.03.09 02:02
|modify
|169
|0.10
|1.1929
|1.1944
|1.1832
|656
|2006.03.09 02:02
|modify
|169
|0.10
|1.1929
|1.1943
|1.1832
|657
|2006.03.09 02:03
|modify
|169
|0.10
|1.1929
|1.1942
|1.1832
|658
|2006.03.09 02:49
|s/l
|169
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.1832
|-13.00
|408.40
|659
|2006.03.09 08:36
|sell
|170
|0.10
|1.1934
|1.1951
|1.1837
|660
|2006.03.09 08:46
|modify
|170
|0.10
|1.1934
|1.1950
|1.1837
|661
|2006.03.09 08:46
|modify
|170
|0.10
|1.1934
|1.1949
|1.1837
|662
|2006.03.09 08:46
|close
|170
|0.10
|1.1924
|1.1949
|1.1837
|10.00
|418.40
|663
|2006.03.09 20:27
|sell
|171
|0.10
|1.1900
|1.1917
|1.1803
|664
|2006.03.09 20:46
|modify
|171
|0.10
|1.1900
|1.1916
|1.1803
|665
|2006.03.09 20:46
|modify
|171
|0.10
|1.1900
|1.1915
|1.1803
|666
|2006.03.09 20:50
|modify
|171
|0.10
|1.1900
|1.1914
|1.1803
|667
|2006.03.09 21:41
|modify
|171
|0.10
|1.1900
|1.1913
|1.1803
|668
|2006.03.09 21:47
|modify
|171
|0.10
|1.1900
|1.1912
|1.1803
|669
|2006.03.09 23:19
|s/l
|171
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1803
|-12.00
|406.40
|670
|2006.03.10 00:51
|sell
|172
|0.10
|1.1908
|1.1925
|1.1811
|671
|2006.03.10 00:51
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1924
|1.1811
|672
|2006.03.10 00:53
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1923
|1.1811
|673
|2006.03.10 00:58
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1922
|1.1811
|674
|2006.03.10 01:09
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1921
|1.1811
|675
|2006.03.10 01:12
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1920
|1.1811
|676
|2006.03.10 01:12
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1919
|1.1811
|677
|2006.03.10 01:12
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1918
|1.1811
|678
|2006.03.10 01:13
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1917
|1.1811
|679
|2006.03.10 01:13
|modify
|172
|0.10
|1.1908
|1.1916
|1.1811
|680
|2006.03.10 01:13
|close
|172
|0.10
|1.1901
|1.1916
|1.1811
|7.00
|413.40
|681
|2006.03.10 12:33
|sell
|173
|0.10
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|682
|2006.03.10 14:22
|s/l
|173
|0.10
|1.1909
|1.1909
|1.1795
|-17.00
|396.40
|683
|2006.03.13 08:26
|sell
|174
|0.10
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|684
|2006.03.13 08:49
|modify
|174
|0.10
|1.1931
|1.1947
|1.1834
|685
|2006.03.13 08:49
|modify
|174
|0.10
|1.1931
|1.1946
|1.1834
|686
|2006.03.13 08:51
|modify
|174
|0.10
|1.1931
|1.1945
|1.1834
|687
|2006.03.13 08:55
|modify
|174
|0.10
|1.1931
|1.1944
|1.1834
|688
|2006.03.13 08:55
|close
|174
|0.10
|1.1924
|1.1944
|1.1834
|7.00
|403.40
|689
|2006.03.13 10:30
|sell
|175
|0.10
|1.1933
|1.1950
|1.1836
|690
|2006.03.13 10:37
|modify
|175
|0.10
|1.1933
|1.1949
|1.1836
|691
|2006.03.13 10:55
|modify
|175
|0.10
|1.1933
|1.1948
|1.1836
|692
|2006.03.13 10:57
|modify
|175
|0.10
|1.1933
|1.1947
|1.1836
|693
|2006.03.13 10:57
|close
|175
|0.10
|1.1927
|1.1947
|1.1836
|6.00
|409.40
|694
|2006.03.13 13:58
|sell
|176
|0.10
|1.1943
|1.1960
|1.1846
|695
|2006.03.13 14:28
|s/l
|176
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.1846
|-17.00
|392.40
|696
|2006.03.15 05:34
|sell
|177
|0.10
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|697
|2006.03.15 05:39
|modify
|177
|0.10
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|698
|2006.03.15 05:40
|modify
|177
|0.10
|1.2026
|1.2041
|1.1929
|699
|2006.03.15 06:13
|modify
|177
|0.10
|1.2026
|1.2040
|1.1929
|700
|2006.03.15 07:43
|s/l
|177
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.1929
|-14.00
|378.40
|701
|2006.03.15 09:02
|sell
|178
|0.10
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|702
|2006.03.15 09:04
|modify
|178
|0.10
|1.2027
|1.2043
|1.1930
|703
|2006.03.15 09:11
|s/l
|178
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1930
|-16.00
|362.40
|704
|2006.03.16 02:58
|sell
|179
|0.10
|1.2060
|1.2077
|1.1963
|705
|2006.03.16 02:58
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2076
|1.1963
|706
|2006.03.16 02:58
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2075
|1.1963
|707
|2006.03.16 02:58
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2074
|1.1963
|708
|2006.03.16 02:59
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2073
|1.1963
|709
|2006.03.16 03:47
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2072
|1.1963
|710
|2006.03.16 03:48
|modify
|179
|0.10
|1.2060
|1.2071
|1.1963
|711
|2006.03.16 04:25
|s/l
|179
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1963
|-11.00
|351.40
|712
|2006.03.16 06:19
|buy
|180
|0.10
|1.2069
|1.2052
|1.2166
|713
|2006.03.16 06:23
|modify
|180
|0.10
|1.2069
|1.2053
|1.2166
|714
|2006.03.16 06:36
|modify
|180
|0.10
|1.2069
|1.2054
|1.2166
|715
|2006.03.16 06:38
|modify
|180
|0.10
|1.2069
|1.2055
|1.2166
|716
|2006.03.16 06:38
|modify
|180
|0.10
|1.2069
|1.2056
|1.2166
|717
|2006.03.16 06:38
|modify
|180
|0.10
|1.2069
|1.2057
|1.2166
|718
|2006.03.16 06:38
|close
|180
|0.10
|1.2075
|1.2057
|1.2166
|6.00
|357.40
|719
|2006.03.16 06:48
|buy
|181
|0.10
|1.2069
|1.2052
|1.2166
|720
|2006.03.16 07:48
|modify
|181
|0.10
|1.2069
|1.2053
|1.2166
|721
|2006.03.16 07:50
|modify
|181
|0.10
|1.2069
|1.2054
|1.2166
|722
|2006.03.16 07:50
|modify
|181
|0.10
|1.2069
|1.2055
|1.2166
|723
|2006.03.16 07:53
|modify
|181
|0.10
|1.2069
|1.2056
|1.2166
|724
|2006.03.16 07:53
|close
|181
|0.10
|1.2075
|1.2056
|1.2166
|6.00
|363.40
|725
|2006.03.17 03:07
|sell
|182
|0.10
|1.2163
|1.2180
|1.2066
|726
|2006.03.17 04:44
|s/l
|182
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2066
|-17.00
|346.40
|727
|2006.03.17 16:17
|buy
|183
|0.10
|1.2188
|1.2171
|1.2285
|728
|2006.03.19 17:03
|s/l
|183
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2285
|-17.00
|329.40
|729
|2006.03.20 02:14
|sell
|184
|0.10
|1.2167
|1.2184
|1.2070
|730
|2006.03.20 02:56
|s/l
|184
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2070
|-17.00
|312.40
|731
|2006.03.20 02:56
|sell
|185
|0.10
|1.2182
|1.2199
|1.2085
|732
|2006.03.20 03:04
|modify
|185
|0.10
|1.2182
|1.2198
|1.2085
|733
|2006.03.20 03:04
|modify
|185
|0.10
|1.2182
|1.2197
|1.2085
|734
|2006.03.20 03:08
|modify
|185
|0.10
|1.2182
|1.2196
|1.2085
|735
|2006.03.20 03:08
|modify
|185
|0.10
|1.2182
|1.2195
|1.2085
|736
|2006.03.20 03:08
|modify
|185
|0.10
|1.2182
|1.2194
|1.2085
|737
|2006.03.20 04:16
|s/l
|185
|0.10
|1.2194
|1.2194
|1.2085
|-12.00
|300.40
|738
|2006.03.20 10:11
|sell
|186
|0.10
|1.2174
|1.2191
|1.2077
|739
|2006.03.20 10:12
|modify
|186
|0.10
|1.2174
|1.2190
|1.2077
|740
|2006.03.20 10:12
|modify
|186
|0.10
|1.2174
|1.2189
|1.2077
|741
|2006.03.20 10:17
|modify
|186
|0.10
|1.2174
|1.2188
|1.2077
|742
|2006.03.20 10:17
|close
|186
|0.10
|1.2167
|1.2188
|1.2077
|7.00
|307.40
|743
|2006.03.20 10:25
|sell
|187
|0.10
|1.2175
|1.2192
|1.2078
|744
|2006.03.20 10:42
|modify
|187
|0.10
|1.2175
|1.2191
|1.2078
|745
|2006.03.20 10:46
|modify
|187
|0.10
|1.2175
|1.2190
|1.2078
|746
|2006.03.20 10:46
|modify
|187
|0.10
|1.2175
|1.2189
|1.2078
|747
|2006.03.20 10:46
|close
|187
|0.10
|1.2168
|1.2189
|1.2078
|7.00
|314.40
|748
|2006.03.20 10:57
|sell
|188
|0.10
|1.2174
|1.2191
|1.2077
|749
|2006.03.20 11:09
|modify
|188
|0.10
|1.2174
|1.2190
|1.2077
|750
|2006.03.20 11:09
|close
|188
|0.10
|1.2167
|1.2190
|1.2077
|7.00
|321.40
|751
|2006.03.20 22:15
|sell
|189
|0.10
|1.2142
|1.2159
|1.2045
|752
|2006.03.20 23:28
|modify
|189
|0.10
|1.2142
|1.2158
|1.2045
|753
|2006.03.20 23:28
|close
|189
|0.10
|1.2134
|1.2158
|1.2045
|8.00
|329.40
|754
|2006.03.21 04:59
|sell
|190
|0.10
|1.2143
|1.2160
|1.2046
|755
|2006.03.21 05:35
|modify
|190
|0.10
|1.2143
|1.2159
|1.2046
|756
|2006.03.21 05:35
|modify
|190
|0.10
|1.2143
|1.2158
|1.2046
|757
|2006.03.21 05:36
|modify
|190
|0.10
|1.2143
|1.2157
|1.2046
|758
|2006.03.21 05:36
|modify
|190
|0.10
|1.2143
|1.2156
|1.2046
|759
|2006.03.21 05:37
|modify
|190
|0.10
|1.2143
|1.2155
|1.2046
|760
|2006.03.21 05:37
|close
|190
|0.10
|1.2134
|1.2155
|1.2046
|9.00
|338.40
|761
|2006.03.21 06:32
|sell
|191
|0.10
|1.2146
|1.2163
|1.2049
|762
|2006.03.21 06:48
|modify
|191
|0.10
|1.2146
|1.2162
|1.2049
|763
|2006.03.21 06:48
|modify
|191
|0.10
|1.2146
|1.2161
|1.2049
|764
|2006.03.21 06:48
|close
|191
|0.10
|1.2138
|1.2161
|1.2049
|8.00
|346.40
|765
|2006.03.21 12:14
|sell
|192
|0.10
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|766
|2006.03.21 17:56
|s/l
|192
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1991
|-17.00
|329.40
|767
|2006.03.21 17:56
|sell
|193
|0.10
|1.2105
|1.2122
|1.2008
|768
|2006.03.21 20:00
|close
|193
|0.10
|1.2095
|1.2122
|1.2008
|10.00
|339.40
|769
|2006.03.22 01:40
|sell
|194
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|770
|2006.03.22 02:39
|modify
|194
|0.10
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|771
|2006.03.22 02:42
|modify
|194
|0.10
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|772
|2006.03.22 02:43
|modify
|194
|0.10
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|773
|2006.03.22 02:43
|modify
|194
|0.10
|1.2090
|1.2103
|1.1993
|774
|2006.03.22 03:30
|modify
|194
|0.10
|1.2090
|1.2102
|1.1993
|775
|2006.03.22 03:30
|close
|194
|0.10
|1.2082
|1.2102
|1.1993
|8.00
|347.40
|776
|2006.03.22 06:12
|sell
|195
|0.10
|1.2080
|1.2097
|1.1983
|777
|2006.03.22 06:21
|modify
|195
|0.10
|1.2080
|1.2096
|1.1983
|778
|2006.03.22 06:25
|modify
|195
|0.10
|1.2080
|1.2095
|1.1983
|779
|2006.03.22 06:26
|modify
|195
|0.10
|1.2080
|1.2094
|1.1983
|780
|2006.03.22 06:26
|modify
|195
|0.10
|1.2080
|1.2093
|1.1983
|781
|2006.03.22 07:45
|modify
|195
|0.10
|1.2080
|1.2092
|1.1983
|782
|2006.03.22 07:45
|close
|195
|0.10
|1.2072
|1.2092
|1.1983
|8.00
|355.40
|783
|2006.03.22 08:24
|sell
|196
|0.10
|1.2082
|1.2099
|1.1985
|784
|2006.03.22 08:51
|s/l
|196
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1985
|-17.00
|338.40
|785
|2006.03.22 08:51
|sell
|197
|0.10
|1.2097
|1.2114
|1.2000
|786
|2006.03.22 08:55
|modify
|197
|0.10
|1.2097
|1.2113
|1.2000
|787
|2006.03.22 09:08
|modify
|197
|0.10
|1.2097
|1.2112
|1.2000
|788
|2006.03.22 09:08
|modify
|197
|0.10
|1.2097
|1.2111
|1.2000
|789
|2006.03.22 09:08
|modify
|197
|0.10
|1.2097
|1.2110
|1.2000
|790
|2006.03.22 09:08
|close
|197
|0.10
|1.2089
|1.2110
|1.2000
|8.00
|346.40
|791
|2006.03.23 09:24
|sell
|198
|0.10
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|792
|2006.03.23 09:27
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2081
|1.1968
|793
|2006.03.23 09:28
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2080
|1.1968
|794
|2006.03.23 09:29
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2079
|1.1968
|795
|2006.03.23 09:35
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2078
|1.1968
|796
|2006.03.23 09:35
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2077
|1.1968
|797
|2006.03.23 09:51
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2076
|1.1968
|798
|2006.03.23 09:51
|modify
|198
|0.10
|1.2065
|1.2075
|1.1968
|799
|2006.03.23 09:51
|close
|198
|0.10
|1.2058
|1.2075
|1.1968
|7.00
|353.40
|800
|2006.03.23 11:19
|sell
|199
|0.10
|1.1989
|1.2006
|1.1892
|801
|2006.03.23 11:20
|modify
|199
|0.10
|1.1989
|1.2005
|1.1892
|802
|2006.03.23 11:20
|close
|199
|0.10
|1.1982
|1.2005
|1.1892
|7.00
|360.40
|803
|2006.03.23 15:58
|sell
|200
|0.10
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|804
|2006.03.23 18:07
|close
|200
|0.10
|1.1965
|1.1988
|1.1874
|6.00
|366.40
|805
|2006.03.24 03:19
|sell
|201
|0.10
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|806
|2006.03.24 03:20
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|807
|2006.03.24 03:22
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|808
|2006.03.24 03:22
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|809
|2006.03.24 03:23
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|810
|2006.03.24 03:26
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1982
|1.1874
|811
|2006.03.24 05:21
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1981
|1.1874
|812
|2006.03.24 05:36
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1980
|1.1874
|813
|2006.03.24 06:22
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1979
|1.1874
|814
|2006.03.24 06:58
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1978
|1.1874
|815
|2006.03.24 07:01
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1977
|1.1874
|816
|2006.03.24 07:02
|modify
|201
|0.10
|1.1971
|1.1976
|1.1874
|817
|2006.03.24 07:02
|close
|201
|0.10
|1.1963
|1.1976
|1.1874
|8.00
|374.40
|818
|2006.03.24 09:06
|sell
|202
|0.10
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|819
|2006.03.24 09:06
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|820
|2006.03.24 09:06
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|821
|2006.03.24 09:06
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|822
|2006.03.24 09:06
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|823
|2006.03.24 09:06
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|824
|2006.03.24 09:17
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1982
|1.1874
|825
|2006.03.24 09:18
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1981
|1.1874
|826
|2006.03.24 09:18
|modify
|202
|0.10
|1.1971
|1.1980
|1.1874
|827
|2006.03.24 09:18
|close
|202
|0.10
|1.1964
|1.1980
|1.1874
|7.00
|381.40
|828
|2006.03.24 09:23
|sell
|203
|0.10
|1.1971
|1.1988
|1.1874
|829
|2006.03.24 09:25
|modify
|203
|0.10
|1.1971
|1.1987
|1.1874
|830
|2006.03.24 09:39
|modify
|203
|0.10
|1.1971
|1.1986
|1.1874
|831
|2006.03.24 09:41
|modify
|203
|0.10
|1.1971
|1.1985
|1.1874
|832
|2006.03.24 09:41
|modify
|203
|0.10
|1.1971
|1.1984
|1.1874
|833
|2006.03.24 09:41
|modify
|203
|0.10
|1.1971
|1.1983
|1.1874
|834
|2006.03.24 10:00
|s/l
|203
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.1874
|-12.00
|369.40
|835
|2006.03.26 20:05
|sell
|204
|0.10
|1.2037
|1.2054
|1.1940
|836
|2006.03.26 20:39
|modify
|204
|0.10
|1.2037
|1.2053
|1.1940
|837
|2006.03.26 20:39
|close
|204
|0.10
|1.2028
|1.2053
|1.1940
|9.00
|378.40
|838
|2006.03.27 05:35
|sell
|205
|0.10
|1.2030
|1.2047
|1.1933
|839
|2006.03.27 05:38
|modify
|205
|0.10
|1.2030
|1.2046
|1.1933
|840
|2006.03.27 05:38
|modify
|205
|0.10
|1.2030
|1.2045
|1.1933
|841
|2006.03.27 05:38
|modify
|205
|0.10
|1.2030
|1.2044
|1.1933
|842
|2006.03.27 05:49
|modify
|205
|0.10
|1.2030
|1.2043
|1.1933
|843
|2006.03.27 07:12
|close
|205
|0.10
|1.2025
|1.2043
|1.1933
|5.00
|383.40
|844
|2006.03.27 19:11
|sell
|206
|0.10
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|845
|2006.03.27 19:11
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2037
|1.1924
|846
|2006.03.27 19:12
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2036
|1.1924
|847
|2006.03.27 19:12
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2035
|1.1924
|848
|2006.03.27 19:18
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2034
|1.1924
|849
|2006.03.27 19:18
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2033
|1.1924
|850
|2006.03.27 19:19
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2032
|1.1924
|851
|2006.03.27 19:19
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2031
|1.1924
|852
|2006.03.27 19:37
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2030
|1.1924
|853
|2006.03.27 19:40
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2029
|1.1924
|854
|2006.03.27 19:40
|modify
|206
|0.10
|1.2021
|1.2028
|1.1924
|855
|2006.03.27 19:40
|close
|206
|0.10
|1.2015
|1.2028
|1.1924
|6.00
|389.40
|856
|2006.03.28 01:32
|sell
|207
|0.10
|1.2013
|1.2030
|1.1916
|857
|2006.03.28 01:33
|modify
|207
|0.10
|1.2013
|1.2028
|1.1916
|858
|2006.03.28 01:33
|modify
|207
|0.10
|1.2013
|1.2027
|1.1916
|859
|2006.03.28 01:37
|modify
|207
|0.10
|1.2013
|1.2026
|1.1916
|860
|2006.03.28 01:37
|modify
|207
|0.10
|1.2013
|1.2025
|1.1916
|861
|2006.03.28 01:37
|modify
|207
|0.10
|1.2013
|1.2024
|1.1916
|862
|2006.03.28 02:48
|s/l
|207
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.1916
|-11.00
|378.40
|863
|2006.03.28 14:15
|sell
|208
|0.10
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|864
|2006.03.28 14:17
|close
|208
|0.10
|1.2066
|1.2090
|1.1976
|7.00
|385.40
|865
|2006.03.28 15:12
|sell
|209
|0.10
|1.2014
|1.2031
|1.1917
|866
|2006.03.28 15:16
|close
|209
|0.10
|1.2008
|1.2031
|1.1917
|6.00
|391.40
|867
|2006.03.28 15:33
|sell
|210
|0.10
|1.2014
|1.2031
|1.1917
|868
|2006.03.28 16:16
|close
|210
|0.10
|1.2006
|1.2031
|1.1917
|8.00
|399.40
|869
|2006.03.29 00:27
|sell
|211
|0.10
|1.2010
|1.2027
|1.1913
|870
|2006.03.29 01:25
|modify
|211
|0.10
|1.2010
|1.2026
|1.1913
|871
|2006.03.29 01:25
|modify
|211
|0.10
|1.2010
|1.2025
|1.1913
|872
|2006.03.29 01:32
|modify
|211
|0.10
|1.2010
|1.2024
|1.1913
|873
|2006.03.29 01:32
|close
|211
|0.10
|1.2001
|1.2024
|1.1913
|9.00
|408.40
|874
|2006.03.29 03:16
|sell
|212
|0.10
|1.1988
|1.2005
|1.1891
|875
|2006.03.29 03:28
|s/l
|212
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1891
|-17.00
|391.40
|876
|2006.03.29 03:28
|sell
|213
|0.10
|1.2003
|1.2020
|1.1906
|877
|2006.03.29 05:23
|s/l
|213
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.1906
|-17.00
|374.40
|878
|2006.03.29 10:08
|sell
|214
|0.10
|1.2006
|1.2023
|1.1909
|879
|2006.03.29 11:07
|s/l
|214
|0.10
|1.2023
|1.2023
|1.1909
|-17.00
|357.40
|880
|2006.03.30 08:46
|buy
|215
|0.10
|1.2075
|1.2058
|1.2172
|881
|2006.03.30 08:52
|s/l
|215
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2172
|-17.00
|340.40
|882
|2006.03.30 08:56
|buy
|216
|0.10
|1.2072
|1.2055
|1.2169
|883
|2006.03.30 09:16
|modify
|216
|0.10
|1.2072
|1.2056
|1.2169
|884
|2006.03.30 09:16
|close
|216
|0.10
|1.2082
|1.2056
|1.2169
|10.00
|350.40
|885
|2006.03.31 00:49
|buy
|217
|0.10
|1.2150
|1.2133
|1.2247
|886
|2006.03.31 01:47
|s/l
|217
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2247
|-17.00
|333.40
|887
|2006.03.31 06:56
|sell
|218
|0.10
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|888
|2006.03.31 07:06
|modify
|218
|0.10
|1.2102
|1.2118
|1.2005
|889
|2006.03.31 08:15
|close
|218
|0.10
|1.2095
|1.2118
|1.2005
|7.00
|340.40
|890
|2006.03.31 08:33
|sell
|219
|0.10
|1.2119
|1.2136
|1.2022
|891
|2006.03.31 08:43
|modify
|219
|0.10
|1.2119
|1.2135
|1.2022
|892
|2006.03.31 08:43
|close
|219
|0.10
|1.2112
|1.2135
|1.2022
|7.00
|347.40
|893
|2006.03.31 09:04
|sell
|220
|0.10
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|894
|2006.03.31 09:11
|close
|220
|0.10
|1.2115
|1.2141
|1.2027
|9.00
|356.40
|895
|2006.03.31 10:38
|sell
|221
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|896
|2006.03.31 10:54
|close
|221
|0.10
|1.2113
|1.2139
|1.2025
|9.00
|365.40
|897
|2006.03.31 11:31
|sell
|222
|0.10
|1.2126
|1.2143
|1.2029
|898
|2006.03.31 11:53
|s/l
|222
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2029
|-17.00
|348.40
|899
|2006.03.31 11:53
|sell
|223
|0.10
|1.2141
|1.2158
|1.2044
|900
|2006.03.31 12:07
|close
|223
|0.10
|1.2133
|1.2158
|1.2044
|8.00
|356.40
|901
|2006.04.02 20:02
|sell
|224
|0.10
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|902
|2006.04.02 20:30
|close
|224
|0.10
|1.2105
|1.2131
|1.2017
|9.00
|365.40
|903
|2006.04.03 22:02
|sell
|225
|0.10
|1.2134
|1.2151
|1.2037
|904
|2006.04.03 22:08
|s/l
|225
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2037
|-17.00
|348.40
|905
|2006.04.03 22:12
|sell
|226
|0.10
|1.2136
|1.2153
|1.2039
|906
|2006.04.04 00:12
|s/l
|226
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2039
|-16.56
|331.84
|907
|2006.04.04 03:21
|sell
|227
|0.10
|1.2140
|1.2157
|1.2043
|908
|2006.04.04 03:48
|s/l
|227
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2043
|-17.00
|314.84
|909
|2006.04.04 21:22
|sell
|228
|0.10
|1.2261
|1.2278
|1.2164
|910
|2006.04.04 23:24
|s/l
|228
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2164
|-17.00
|297.84
|911
|2006.04.05 04:51
|sell
|229
|0.10
|1.2273
|1.2290
|1.2176
|912
|2006.04.05 05:03
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2289
|1.2176
|913
|2006.04.05 05:04
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2288
|1.2176
|914
|2006.04.05 05:04
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2287
|1.2176
|915
|2006.04.05 05:05
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2286
|1.2176
|916
|2006.04.05 05:14
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2285
|1.2176
|917
|2006.04.05 05:14
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2284
|1.2176
|918
|2006.04.05 05:14
|modify
|229
|0.10
|1.2273
|1.2283
|1.2176
|919
|2006.04.05 05:14
|close
|229
|0.10
|1.2262
|1.2283
|1.2176
|11.00
|308.84
|920
|2006.04.05 10:00
|buy
|230
|0.10
|1.2287
|1.2270
|1.2384
|921
|2006.04.05 10:00
|close
|230
|0.10
|1.2293
|1.2270
|1.2384
|6.00
|314.84
|922
|2006.04.05 10:04
|buy
|231
|0.10
|1.2288
|1.2271
|1.2385
|923
|2006.04.05 10:06
|s/l
|231
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2385
|-17.00
|297.84
|924
|2006.04.06 06:25
|buy
|232
|0.10
|1.2313
|1.2296
|1.2410
|925
|2006.04.06 06:47
|modify
|232
|0.10
|1.2313
|1.2297
|1.2410
|926
|2006.04.06 06:47
|modify
|232
|0.10
|1.2313
|1.2298
|1.2410
|927
|2006.04.06 06:48
|modify
|232
|0.10
|1.2313
|1.2299
|1.2410
|928
|2006.04.06 08:21
|s/l
|232
|0.10
|1.2299
|1.2299
|1.2410
|-14.00
|283.84
|929
|2006.04.06 09:00
|sell
|233
|0.10
|1.2248
|1.2265
|1.2151
|930
|2006.04.06 09:00
|close
|233
|0.10
|1.2241
|1.2265
|1.2151
|7.00
|290.84
|931
|2006.04.06 10:25
|sell
|234
|0.10
|1.2224
|1.2241
|1.2127
|932
|2006.04.06 10:33
|s/l
|234
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2127
|-17.00
|273.84
|933
|2006.04.06 10:33
|sell
|235
|0.10
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|934
|2006.04.06 10:44
|close
|235
|0.10
|1.2231
|1.2256
|1.2142
|8.00
|281.84
|935
|2006.04.06 10:47
|sell
|236
|0.10
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|936
|2006.04.06 11:08
|close
|236
|0.10
|1.2225
|1.2250
|1.2136
|8.00
|289.84
|937
|2006.04.06 12:53
|sell
|237
|0.10
|1.2223
|1.2240
|1.2126
|938
|2006.04.06 14:16
|close
|237
|0.10
|1.2215
|1.2240
|1.2126
|8.00
|297.84
|939
|2006.04.06 22:30
|sell
|238
|0.10
|1.2203
|1.2220
|1.2106
|940
|2006.04.07 02:38
|modify
|238
|0.10
|1.2203
|1.2219
|1.2106
|941
|2006.04.07 02:38
|modify
|238
|0.10
|1.2203
|1.2218
|1.2106
|942
|2006.04.07 02:38
|modify
|238
|0.10
|1.2203
|1.2217
|1.2106
|943
|2006.04.07 02:46
|modify
|238
|0.10
|1.2203
|1.2216
|1.2106
|944
|2006.04.07 02:46
|modify
|238
|0.10
|1.2203
|1.2215
|1.2106
|945
|2006.04.07 02:46
|close
|238
|0.10
|1.2195
|1.2215
|1.2106
|8.44
|306.28
|946
|2006.04.07 06:02
|sell
|239
|0.10
|1.2200
|1.2217
|1.2103
|947
|2006.04.07 06:19
|modify
|239
|0.10
|1.2200
|1.2216
|1.2103
|948
|2006.04.07 06:35
|modify
|239
|0.10
|1.2200
|1.2215
|1.2103
|949
|2006.04.07 06:35
|modify
|239
|0.10
|1.2200
|1.2214
|1.2103
|950
|2006.04.07 06:37
|modify
|239
|0.10
|1.2200
|1.2213
|1.2103
|951
|2006.04.07 06:37
|close
|239
|0.10
|1.2192
|1.2213
|1.2103
|8.00
|314.28
|952
|2006.04.07 08:30
|sell
|240
|0.10
|1.2192
|1.2209
|1.2095
|953
|2006.04.07 08:30
|close
|240
|0.10
|1.2186
|1.2209
|1.2095
|6.00
|320.28
|954
|2006.04.07 08:30
|sell
|241
|0.10
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|955
|2006.04.07 08:31
|s/l
|241
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2094
|-17.00
|303.28
|956
|2006.04.07 08:31
|sell
|242
|0.10
|1.2207
|1.2224
|1.2110
|957
|2006.04.07 08:32
|s/l
|242
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2110
|-17.00
|286.28
|958
|2006.04.07 08:34
|sell
|243
|0.10
|1.2204
|1.2221
|1.2107
|959
|2006.04.07 08:38
|modify
|243
|0.10
|1.2204
|1.2220
|1.2107
|960
|2006.04.07 08:38
|close
|243
|0.10
|1.2196
|1.2220
|1.2107
|8.00
|294.28
|961
|2006.04.07 08:38
|sell
|244
|0.10
|1.2195
|1.2212
|1.2098
|962
|2006.04.07 08:39
|close
|244
|0.10
|1.2188
|1.2212
|1.2098
|7.00
|301.28
|963
|2006.04.07 08:40
|sell
|245
|0.10
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|964
|2006.04.07 08:41
|s/l
|245
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2094
|-17.00
|284.28
|965
|2006.04.07 08:43
|sell
|246
|0.10
|1.2204
|1.2221
|1.2107
|966
|2006.04.07 08:53
|modify
|246
|0.10
|1.2204
|1.2220
|1.2107
|967
|2006.04.07 08:53
|close
|246
|0.10
|1.2196
|1.2220
|1.2107
|8.00
|292.28
|968
|2006.04.07 08:53
|sell
|247
|0.10
|1.2194
|1.2211
|1.2097
|969
|2006.04.07 09:12
|close
|247
|0.10
|1.2186
|1.2211
|1.2097
|8.00
|300.28
|970
|2006.04.10 09:39
|sell
|248
|0.10
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|971
|2006.04.10 10:58
|modify
|248
|0.10
|1.2112
|1.2128
|1.2015
|972
|2006.04.10 10:59
|modify
|248
|0.10
|1.2112
|1.2127
|1.2015
|973
|2006.04.10 10:59
|modify
|248
|0.10
|1.2112
|1.2126
|1.2015
|974
|2006.04.10 11:00
|modify
|248
|0.10
|1.2112
|1.2125
|1.2015
|975
|2006.04.10 11:00
|modify
|248
|0.10
|1.2112
|1.2124
|1.2015
|976
|2006.04.10 11:00
|close
|248
|0.10
|1.2104
|1.2124
|1.2015
|8.00
|308.28
|977
|2006.04.10 13:05
|sell
|249
|0.10
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|978
|2006.04.10 15:36
|s/l
|249
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1990
|-17.00
|291.28
|979
|2006.04.10 19:56
|buy
|250
|0.10
|1.2104
|1.2087
|1.2201
|980
|2006.04.10 23:07
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2088
|1.2201
|981
|2006.04.10 23:12
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2089
|1.2201
|982
|2006.04.11 00:00
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2090
|1.2201
|983
|2006.04.11 00:00
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2091
|1.2201
|984
|2006.04.11 00:03
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2092
|1.2201
|985
|2006.04.11 00:03
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2093
|1.2201
|986
|2006.04.11 00:03
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2094
|1.2201
|987
|2006.04.11 00:35
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2095
|1.2201
|988
|2006.04.11 00:36
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2096
|1.2201
|989
|2006.04.11 00:42
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2097
|1.2201
|990
|2006.04.11 00:43
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2098
|1.2201
|991
|2006.04.11 00:53
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2099
|1.2201
|992
|2006.04.11 00:54
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2100
|1.2201
|993
|2006.04.11 00:57
|modify
|250
|0.10
|1.2104
|1.2101
|1.2201
|994
|2006.04.11 01:04
|close
|250
|0.10
|1.2116
|1.2101
|1.2201
|11.18
|302.46
|995
|2006.04.11 09:33
|sell
|251
|0.10
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|996
|2006.04.11 14:23
|s/l
|251
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2027
|-17.00
|285.46
|997
|2006.04.12 03:31
|sell
|252
|0.10
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|998
|2006.04.12 03:32
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2173
|1.2060
|999
|2006.04.12 03:35
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2172
|1.2060
|1000
|2006.04.12 03:37
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|1001
|2006.04.12 03:38
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2170
|1.2060
|1002
|2006.04.12 03:38
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2169
|1.2060
|1003
|2006.04.12 03:40
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2168
|1.2060
|1004
|2006.04.12 03:46
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2167
|1.2060
|1005
|2006.04.12 03:47
|modify
|252
|0.10
|1.2157
|1.2166
|1.2060
|1006
|2006.04.12 03:47
|close
|252
|0.10
|1.2149
|1.2166
|1.2060
|8.00
|293.46
|1007
|2006.04.12 09:03
|sell
|253
|0.10
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|1008
|2006.04.12 09:24
|s/l
|253
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.1995
|-17.00
|276.46
|1009
|2006.04.12 09:24
|sell
|254
|0.10
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|1010
|2006.04.12 10:05
|s/l
|254
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2010
|-17.00
|259.46
|1011
|2006.04.12 10:05
|sell
|255
|0.10
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|1012
|2006.04.12 10:53
|close
|255
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.2027
|7.00
|266.46
|1013
|2006.04.12 21:33
|sell
|256
|0.10
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|1014
|2006.04.12 21:50
|close
|256
|0.10
|1.2101
|1.2126
|1.2012
|8.00
|274.46
|1015
|2006.04.13 08:32
|sell
|257
|0.10
|1.2104
|1.2121
|1.2007
|1016
|2006.04.13 08:34
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2120
|1.2007
|1017
|2006.04.13 08:34
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2119
|1.2007
|1018
|2006.04.13 08:34
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2118
|1.2007
|1019
|2006.04.13 08:36
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2117
|1.2007
|1020
|2006.04.13 08:36
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2115
|1.2007
|1021
|2006.04.13 08:36
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2114
|1.2007
|1022
|2006.04.13 08:36
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2112
|1.2007
|1023
|2006.04.13 08:55
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2111
|1.2007
|1024
|2006.04.13 08:55
|modify
|257
|0.10
|1.2104
|1.2110
|1.2007
|1025
|2006.04.13 08:55
|close
|257
|0.10
|1.2091
|1.2110
|1.2007
|13.00
|287.46
|1026
|2006.04.13 10:04
|sell
|258
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|1027
|2006.04.13 10:21
|modify
|258
|0.10
|1.2090
|1.2106
|1.1993
|1028
|2006.04.13 10:23
|modify
|258
|0.10
|1.2090
|1.2105
|1.1993
|1029
|2006.04.13 10:24
|modify
|258
|0.10
|1.2090
|1.2104
|1.1993
|1030
|2006.04.13 10:24
|close
|258
|0.10
|1.2082
|1.2104
|1.1993
|8.00
|295.46
|1031
|2006.04.13 10:43
|sell
|259
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|1032
|2006.04.13 13:25
|s/l
|259
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-17.00
|278.46
|1033
|2006.04.13 13:27
|sell
|260
|0.10
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|1034
|2006.04.13 14:18
|close
|260
|0.10
|1.2107
|1.2129
|1.2015
|5.00
|283.46
|1035
|2006.04.13 19:16
|buy
|261
|0.10
|1.2108
|1.2091
|1.2205
|1036
|2006.04.13 21:34
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2092
|1.2205
|1037
|2006.04.13 23:04
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2093
|1.2205
|1038
|2006.04.14 00:01
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2095
|1.2205
|1039
|2006.04.14 00:23
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2096
|1.2205
|1040
|2006.04.14 00:23
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2097
|1.2205
|1041
|2006.04.14 00:25
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2098
|1.2205
|1042
|2006.04.14 01:00
|modify
|261
|0.10
|1.2108
|1.2100
|1.2205
|1043
|2006.04.14 01:00
|close
|261
|0.10
|1.2113
|1.2100
|1.2205
|4.18
|287.64
|1044
|2006.04.14 12:39
|sell
|262
|0.10
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|1045
|2006.04.16 18:16
|s/l
|262
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2013
|-17.00
|270.64
|1046
|2006.04.18 03:07
|sell
|263
|0.10
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|1047
|2006.04.18 03:14
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2261
|1.2148
|1048
|2006.04.18 03:14
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2260
|1.2148
|1049
|2006.04.18 03:14
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2259
|1.2148
|1050
|2006.04.18 03:14
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2258
|1.2148
|1051
|2006.04.18 03:15
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2257
|1.2148
|1052
|2006.04.18 03:16
|modify
|263
|0.10
|1.2245
|1.2256
|1.2148
|1053
|2006.04.18 03:16
|close
|263
|0.10
|1.2238
|1.2256
|1.2148
|7.00
|277.64
|1054
|2006.04.18 03:23
|sell
|264
|0.10
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|1055
|2006.04.18 03:29
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2261
|1.2148
|1056
|2006.04.18 03:29
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2260
|1.2148
|1057
|2006.04.18 03:34
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2259
|1.2148
|1058
|2006.04.18 03:34
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2258
|1.2148
|1059
|2006.04.18 03:34
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2257
|1.2148
|1060
|2006.04.18 03:35
|modify
|264
|0.10
|1.2245
|1.2256
|1.2148
|1061
|2006.04.18 03:35
|close
|264
|0.10
|1.2238
|1.2256
|1.2148
|7.00
|284.64
|1062
|2006.04.18 04:48
|sell
|265
|0.10
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|1063
|2006.04.18 05:00
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2258
|1.2145
|1064
|2006.04.18 05:01
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2257
|1.2145
|1065
|2006.04.18 05:01
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2256
|1.2145
|1066
|2006.04.18 05:03
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2255
|1.2145
|1067
|2006.04.18 05:03
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2254
|1.2145
|1068
|2006.04.18 05:03
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2253
|1.2145
|1069
|2006.04.18 05:03
|modify
|265
|0.10
|1.2242
|1.2252
|1.2145
|1070
|2006.04.18 05:09
|s/l
|265
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2145
|-10.00
|274.64
|1071
|2006.04.18 05:09
|sell
|266
|0.10
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|1072
|2006.04.18 05:13
|modify
|266
|0.10
|1.2251
|1.2267
|1.2154
|1073
|2006.04.18 05:28
|s/l
|266
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2154
|-16.00
|258.64
|1074
|2006.04.18 05:32
|sell
|267
|0.10
|1.2266
|1.2283
|1.2169
|1075
|2006.04.18 05:36
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2282
|1.2169
|1076
|2006.04.18 05:37
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2281
|1.2169
|1077
|2006.04.18 05:37
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2280
|1.2169
|1078
|2006.04.18 05:40
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2279
|1.2169
|1079
|2006.04.18 05:41
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2278
|1.2169
|1080
|2006.04.18 05:45
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2277
|1.2169
|1081
|2006.04.18 05:47
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2276
|1.2169
|1082
|2006.04.18 05:47
|modify
|267
|0.10
|1.2266
|1.2275
|1.2169
|1083
|2006.04.18 05:47
|close
|267
|0.10
|1.2258
|1.2275
|1.2169
|8.00
|266.64
|1084
|2006.04.18 05:57
|sell
|268
|0.10
|1.2254
|1.2271
|1.2157
|1085
|2006.04.18 06:15
|s/l
|268
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2157
|-17.00
|249.64
|1086
|2006.04.19 02:51
|sell
|269
|0.10
|1.2360
|1.2377
|1.2263
|1087
|2006.04.19 03:01
|close
|269
|0.10
|1.2354
|1.2377
|1.2263
|6.00
|255.64
|1088
|2006.04.19 05:59
|buy
|270
|0.10
|1.2347
|1.2330
|1.2444
|1089
|2006.04.19 07:44
|s/l
|270
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2444
|-17.00
|238.64
|1090
|2006.04.19 08:14
|sell
|271
|0.10
|1.2345
|1.2362
|1.2248
|1091
|2006.04.19 08:20
|modify
|271
|0.10
|1.2345
|1.2361
|1.2248
|1092
|2006.04.19 08:30
|modify
|271
|0.10
|1.2345
|1.2360
|1.2248
|1093
|2006.04.19 08:30
|modify
|271
|0.10
|1.2345
|1.2358
|1.2248
|1094
|2006.04.19 08:30
|close
|271
|0.10
|1.2335
|1.2358
|1.2248
|10.00
|248.64
|1095
|2006.04.19 10:04
|sell
|272
|0.10
|1.2327
|1.2344
|1.2230
|1096
|2006.04.19 10:06
|s/l
|272
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2230
|-17.00
|231.64
|1097
|2006.04.19 10:06
|sell
|273
|0.10
|1.2342
|1.2359
|1.2245
|1098
|2006.04.19 10:11
|close
|273
|0.10
|1.2337
|1.2359
|1.2245
|5.00
|236.64
|1099
|2006.04.19 10:11
|sell
|274
|0.10
|1.2335
|1.2352
|1.2238
|1100
|2006.04.19 10:21
|close
|274
|0.10
|1.2330
|1.2352
|1.2238
|5.00
|241.64
|1101
|2006.04.19 10:21
|sell
|275
|0.10
|1.2329
|1.2346
|1.2232
|1102
|2006.04.19 11:06
|s/l
|275
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2232
|-17.00
|224.64
|1103
|2006.04.19 11:06
|sell
|276
|0.10
|1.2344
|1.2361
|1.2247
|1104
|2006.04.19 11:26
|close
|276
|0.10
|1.2336
|1.2361
|1.2247
|8.00
|232.64
|1105
|2006.04.19 11:59
|sell
|277
|0.10
|1.2341
|1.2358
|1.2244
|1106
|2006.04.19 12:07
|s/l
|277
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2244
|-17.00
|215.64
|1107
|2006.04.19 15:21
|buy
|278
|0.10
|1.2378
|1.2361
|1.2475
|1108
|2006.04.19 15:37
|close
|278
|0.10
|1.2384
|1.2361
|1.2475
|6.00
|221.64
|1109
|2006.04.19 20:15
|buy
|279
|0.10
|1.2367
|1.2350
|1.2464
|1110
|2006.04.19 20:25
|s/l
|279
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.2464
|-17.00
|204.64
|1111
|2006.04.19 20:29
|buy
|280
|0.10
|1.2359
|1.2342
|1.2456
|1112
|2006.04.19 21:20
|s/l
|280
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2456
|-17.00
|187.64
|1113
|2006.04.20 07:23
|sell
|281
|0.10
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|1114
|2006.04.20 07:36
|modify
|281
|0.10
|1.2330
|1.2346
|1.2233
|1115
|2006.04.20 07:36
|modify
|281
|0.10
|1.2330
|1.2345
|1.2233
|1116
|2006.04.20 07:38
|modify
|281
|0.10
|1.2330
|1.2344
|1.2233
|1117
|2006.04.20 07:39
|modify
|281
|0.10
|1.2330
|1.2343
|1.2233
|1118
|2006.04.20 07:39
|close
|281
|0.10
|1.2321
|1.2343
|1.2233
|9.00
|196.64
|1119
|2006.04.20 08:02
|sell
|282
|0.10
|1.2336
|1.2353
|1.2239
|1120
|2006.04.20 08:35
|modify
|282
|0.10
|1.2336
|1.2352
|1.2239
|1121
|2006.04.20 08:35
|close
|282
|0.10
|1.2329
|1.2352
|1.2239
|7.00
|203.64
|1122
|2006.04.20 09:42
|sell
|283
|0.10
|1.2340
|1.2357
|1.2243
|1123
|2006.04.20 09:43
|close
|283
|0.10
|1.2332
|1.2357
|1.2243
|8.00
|211.64
|1124
|2006.04.20 11:02
|sell
|284
|0.10
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|1125
|2006.04.20 11:13
|s/l
|284
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2217
|-17.00
|194.64
|1126
|2006.04.20 11:13
|sell
|285
|0.10
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|1127
|2006.04.20 11:27
|close
|285
|0.10
|1.2320
|1.2347
|1.2233
|10.00
|204.64
|1128
|2006.04.20 11:27
|sell
|286
|0.10
|1.2317
|1.2334
|1.2220
|1129
|2006.04.20 13:03
|close
|286
|0.10
|1.2311
|1.2334
|1.2220
|6.00
|210.64
|1130
|2006.04.20 22:42
|sell
|287
|0.10
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|1131
|2006.04.21 01:01
|modify
|287
|0.10
|1.2314
|1.2330
|1.2217
|1132
|2006.04.21 01:05
|modify
|287
|0.10
|1.2314
|1.2329
|1.2217
|1133
|2006.04.21 01:06
|modify
|287
|0.10
|1.2314
|1.2328
|1.2217
|1134
|2006.04.21 01:06
|close
|287
|0.10
|1.2307
|1.2328
|1.2217
|7.44
|218.08
|1135
|2006.04.21 09:16
|buy
|288
|0.10
|1.2321
|1.2304
|1.2418
|1136
|2006.04.21 10:31
|close
|288
|0.10
|1.2329
|1.2304
|1.2418
|8.00
|226.08
|1137
|2006.04.23 19:09
|buy
|289
|0.10
|1.2369
|1.2352
|1.2466
|1138
|2006.04.23 20:31
|s/l
|289
|0.10
|1.2352
|1.2352
|1.2466
|-17.00
|209.08
|1139
|2006.04.24 09:17
|buy
|290
|0.10
|1.2356
|1.2339
|1.2453
|1140
|2006.04.24 09:36
|close
|290
|0.10
|1.2362
|1.2339
|1.2453
|6.00
|215.08
|1141
|2006.04.24 09:39
|buy
|291
|0.10
|1.2356
|1.2339
|1.2453
|1142
|2006.04.24 10:01
|s/l
|291
|0.10
|1.2339
|1.2339
|1.2453
|-17.00
|198.08
|1143
|2006.04.25 03:04
|sell
|292
|0.10
|1.2387
|1.2404
|1.2290
|1144
|2006.04.25 03:06
|modify
|292
|0.10
|1.2387
|1.2403
|1.2290
|1145
|2006.04.25 03:07
|modify
|292
|0.10
|1.2387
|1.2402
|1.2290
|1146
|2006.04.25 04:00
|s/l
|292
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2290
|-15.00
|183.08
|1147
|2006.04.26 01:35
|sell
|293
|0.10
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|1148
|2006.04.26 02:06
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2440
|1.2327
|1149
|2006.04.26 02:08
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2439
|1.2327
|1150
|2006.04.26 02:09
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2438
|1.2327
|1151
|2006.04.26 02:09
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2437
|1.2327
|1152
|2006.04.26 02:10
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2436
|1.2327
|1153
|2006.04.26 02:10
|modify
|293
|0.10
|1.2424
|1.2435
|1.2327
|1154
|2006.04.26 02:10
|close
|293
|0.10
|1.2417
|1.2435
|1.2327
|7.00
|190.08
|1155
|2006.04.26 04:09
|sell
|294
|0.10
|1.2408
|1.2425
|1.2311
|1156
|2006.04.26 04:17
|modify
|294
|0.10
|1.2408
|1.2424
|1.2311
|1157
|2006.04.26 04:35
|modify
|294
|0.10
|1.2408
|1.2423
|1.2311
|1158
|2006.04.26 04:36
|modify
|294
|0.10
|1.2408
|1.2422
|1.2311
|1159
|2006.04.26 04:36
|modify
|294
|0.10
|1.2408
|1.2421
|1.2311
|1160
|2006.04.26 04:36
|close
|294
|0.10
|1.2401
|1.2421
|1.2311
|7.00
|197.08
|1161
|2006.04.26 05:24
|sell
|295
|0.10
|1.2412
|1.2429
|1.2315
|1162
|2006.04.26 05:32
|modify
|295
|0.10
|1.2412
|1.2428
|1.2315
|1163
|2006.04.26 06:57
|modify
|295
|0.10
|1.2412
|1.2427
|1.2315
|1164
|2006.04.26 06:57
|modify
|295
|0.10
|1.2412
|1.2426
|1.2315
|1165
|2006.04.26 07:58
|s/l
|295
|0.10
|1.2426
|1.2426
|1.2315
|-14.00
|183.08
|1166
|2006.04.27 08:58
|sell
|296
|0.10
|1.2427
|1.2444
|1.2330
|1167
|2006.04.27 10:00
|s/l
|296
|0.10
|1.2444
|1.2444
|1.2330
|-17.00
|166.08
|1168
|2006.04.28 08:32
|sell
|297
|0.10
|1.2551
|1.2568
|1.2454
|1169
|2006.04.28 09:41
|s/l
|297
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2454
|-17.00
|149.08
|1170
|2006.05.02 03:13
|sell
|298
|0.10
|1.2575
|1.2592
|1.2478
|1171
|2006.05.02 03:37
|s/l
|298
|0.10
|1.2592
|1.2592
|1.2478
|-17.00
|132.08
|1172
|2006.05.02 03:37
|sell
|299
|0.10
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|1173
|2006.05.02 03:44
|s/l
|299
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2494
|-17.00
|115.08