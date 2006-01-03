Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test1568Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-2195.29Gross profit16209.42Gross loss-18404.71
Profit factor0.88Expected payoff-2.16
Absolute drawdown2195.29Maximal drawdown7311.63 (48.37%)Relative drawdown48.37% (7311.63)
Total trades1014Short positions (won %)343 (68.51%)Long positions (won %)671 (71.98%)
Profit trades (% of total)718 (70.81%)Loss trades (% of total)296 (29.19%)
Largestprofit trade213.76loss trade-2876.48
Averageprofit trade22.58loss trade-62.18
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (502.30)consecutive losses (loss in money)8 (-4920.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)502.30 (13)consecutive loss (count of losses)-5457.90 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:00buy10.051.18380.00000.0000
22006.01.02 20:56close10.051.18590.00000.000010.5010010.50
32006.01.02 20:56buy20.051.18590.00000.0000
42006.01.03 00:02close20.051.18790.00000.00009.5910020.09
52006.01.03 01:45buy30.051.18750.00000.0000
62006.01.03 03:02close30.051.18950.00000.000010.0010030.09
72006.01.03 03:15buy40.051.18930.00000.0000
82006.01.03 03:17buy50.101.18830.00000.0000
92006.01.03 04:10buy60.201.18720.00000.0000
102006.01.03 04:15buy70.401.18620.00000.0000
112006.01.03 04:52close70.401.18820.00000.000080.0010110.09
122006.01.03 04:52close60.201.18810.00000.000018.0010128.09
132006.01.03 04:52close50.101.18820.00000.0000-1.0010127.09
142006.01.03 04:52close40.051.18810.00000.0000-6.0010121.09
152006.01.03 04:52buy80.051.18840.00000.0000
162006.01.03 05:03close80.051.18920.00000.00004.0010125.09
172006.01.03 05:03buy90.051.18940.00000.0000
182006.01.03 05:11buy100.101.18840.00000.0000
192006.01.03 08:00buy110.201.18730.00000.0000
202006.01.03 08:30sell120.051.18700.00000.0000
212006.01.03 08:55sell130.101.18810.00000.0000
222006.01.03 09:28sell140.201.18910.00000.0000
232006.01.03 09:28close110.201.18930.00000.000040.0010165.09
242006.01.03 09:28close100.101.18950.00000.000011.0010176.09
252006.01.03 09:28close90.051.18950.00000.00000.5010176.59
262006.01.03 09:30sell150.401.19020.00000.0000
272006.01.03 16:00buy160.051.20140.00000.0000
282006.01.03 18:56close160.051.20340.00000.000010.0010186.59
292006.01.03 18:56buy170.051.20370.00000.0000
302006.01.03 19:04buy180.101.20260.00000.0000
312006.01.03 19:46close180.101.20460.00000.000020.0010206.59
322006.01.03 19:46close170.051.20450.00000.00004.0010210.59
332006.01.03 20:30buy190.051.20390.00000.0000
342006.01.03 21:07close190.051.20590.00000.000010.0010220.59
352006.01.03 21:07buy200.041.20620.00000.0000
362006.01.04 01:53buy210.101.20510.00000.0000
372006.01.04 02:01buy220.201.20400.00000.0000
382006.01.04 02:47close220.201.20600.00000.000040.0010260.59
392006.01.04 02:47close210.101.20610.00000.000010.0010270.59
402006.01.04 02:47close200.041.20620.00000.0000-0.3310270.26
412006.01.04 03:15buy230.051.20460.00000.0000
422006.01.04 04:19close230.051.20660.00000.000010.0010280.26
432006.01.04 04:19buy240.041.20690.00000.0000
442006.01.04 04:24buy250.101.20590.00000.0000
452006.01.04 04:32close250.101.20790.00000.000020.0010300.26
462006.01.04 04:32close240.041.20800.00000.00004.4010304.66
472006.01.04 04:32buy260.041.20810.00000.0000
482006.01.04 04:41buy270.081.20700.00000.0000
492006.01.04 05:05buy280.201.20600.00000.0000
502006.01.04 07:27close280.201.20800.00000.000040.0010344.66
512006.01.04 07:27close270.081.20790.00000.00007.2010351.86
522006.01.04 07:27close260.041.20780.00000.0000-1.2010350.66
532006.01.04 11:00buy290.041.20890.00000.0000
542006.01.04 11:26buy300.081.20780.00000.0000
552006.01.04 12:10close300.081.20980.00000.000016.0010366.66
562006.01.04 12:10close290.041.20970.00000.00003.2010369.86
572006.01.04 13:45buy310.041.21290.00000.0000
582006.01.04 14:54buy320.081.21180.00000.0000
592006.01.04 17:55buy330.161.21080.00000.0000
602006.01.04 20:05buy340.321.20970.00000.0000
612006.01.05 19:32close340.321.21170.00000.000056.1310425.99
622006.01.05 19:32close330.161.21180.00000.000012.0610438.05
632006.01.05 19:32close320.081.21190.00000.0000-1.1710436.89
642006.01.05 19:32close310.041.21200.00000.0000-4.5810432.30
652006.01.05 20:30buy350.041.21020.00000.0000
662006.01.05 20:36buy360.081.20910.00000.0000
672006.01.06 08:30close350.041.21310.00000.000011.2710443.57
682006.01.06 08:30close360.081.21330.00000.000032.9410476.52
692006.01.06 15:15buy370.041.21630.00000.0000
702006.01.06 16:00buy380.081.21520.00000.0000
712006.01.08 18:11buy390.161.21420.00000.0000
722006.01.08 19:33buy400.321.21310.00000.0000
732006.01.08 20:00close400.321.21510.00000.000064.0010540.52
742006.01.08 20:00close390.161.21520.00000.000016.0010556.52
752006.01.08 20:00close380.081.21510.00000.0000-0.8010555.72
762006.01.08 20:00close370.041.21500.00000.0000-5.2010550.52
772006.01.09 19:45buy410.051.20730.00000.0000
782006.01.09 21:28buy420.101.20630.00000.0000
792006.01.09 21:31buy430.201.20520.00000.0000
802006.01.10 02:29buy440.401.20420.00000.0000
812006.01.10 03:01close440.401.20620.00000.000080.0010630.52
822006.01.10 03:01close430.201.20630.00000.000020.3610650.88
832006.01.10 03:01close420.101.20640.00000.00000.1810651.06
842006.01.10 03:01close410.051.20650.00000.0000-4.4110646.65
852006.01.10 09:45buy450.051.20480.00000.0000
862006.01.10 10:03close450.051.20680.00000.000010.0010656.65
872006.01.10 10:03buy460.051.20690.00000.0000
882006.01.10 11:59buy470.101.20590.00000.0000
892006.01.11 03:41buy480.201.20480.00000.0000
902006.01.11 05:40close480.201.20680.00000.000040.0010696.65
912006.01.11 05:40close470.101.20690.00000.00009.1810705.83
922006.01.11 05:40close460.051.20680.00000.0000-0.9110704.92
932006.01.11 12:15buy490.041.21370.00000.0000
942006.01.11 13:24buy500.081.21270.00000.0000
952006.01.11 20:37close500.081.21470.00000.000016.0010720.92
962006.01.11 20:37close490.041.21460.00000.00003.6010724.52
972006.01.11 20:37buy510.041.21470.00000.0000
982006.01.12 00:00buy520.081.21360.00000.0000
992006.01.12 04:10close520.081.21560.00000.000016.0010740.52
1002006.01.12 04:10close510.041.21570.00000.00003.0210743.53
1012006.01.12 04:10buy530.041.21600.00000.0000
1022006.01.12 04:20buy540.081.21500.00000.0000
1032006.01.12 05:04buy550.161.21390.00000.0000
1042006.01.12 07:09buy560.321.21290.00000.0000
1052006.01.12 09:28close150.401.20310.00000.0000-496.6410246.89
1062006.01.12 09:28close140.201.20300.00000.0000-268.329978.57
1072006.01.12 09:28close130.101.20290.00000.0000-143.169835.41
1082006.01.12 09:28close120.051.20280.00000.0000-76.589758.83
1092006.01.12 13:30sell570.051.20330.00000.0000
1102006.01.12 18:19sell580.101.20440.00000.0000
1112006.01.13 01:53sell590.201.20540.00000.0000
1122006.01.13 02:03sell600.401.20650.00000.0000
1132006.01.13 07:57close600.401.20450.00000.000080.009838.83
1142006.01.13 07:57close590.201.20470.00000.000014.009852.83
1152006.01.13 07:57close580.101.20460.00000.0000-1.569851.27
1162006.01.13 07:58close570.051.20470.00000.0000-6.789844.49
1172006.01.13 07:58sell610.051.20440.00000.0000
1182006.01.13 08:31sell620.101.20540.00000.0000
1192006.01.13 08:31sell630.201.20650.00000.0000
1202006.01.13 08:39sell640.401.20750.00000.0000
1212006.01.13 09:20close640.401.20550.00000.000080.009924.49
1222006.01.13 09:20close630.201.20540.00000.000022.009946.49
1232006.01.13 09:20close620.101.20550.00000.0000-1.009945.49
1242006.01.13 09:20close610.051.20540.00000.0000-5.009940.49
1252006.01.13 10:15sell650.051.20560.00000.0000
1262006.01.13 10:38sell660.101.20670.00000.0000
1272006.01.13 10:43sell670.201.20780.00000.0000
1282006.01.13 10:47sell680.401.20880.00000.0000
1292006.01.13 11:05close680.401.20680.00000.000080.0010020.49
1302006.01.13 11:05close670.201.20670.00000.000022.0010042.49
1312006.01.13 11:05close660.101.20680.00000.0000-1.0010041.49
1322006.01.13 11:05close650.051.20670.00000.0000-5.5010035.99
1332006.01.13 11:05sell690.051.20660.00000.0000
1342006.01.13 11:24sell700.101.20760.00000.0000
1352006.01.13 11:25sell710.201.20860.00000.0000
1362006.01.13 11:32sell720.401.20970.00000.0000
1372006.01.15 17:06close560.321.21490.00000.000061.3810097.37
1382006.01.15 17:06close550.161.21480.00000.000013.0910110.46
1392006.01.15 17:06close540.081.21490.00000.0000-1.4610109.00
1402006.01.15 17:07close530.041.21480.00000.0000-5.1310103.87
1412006.01.15 17:08buy730.051.21510.00000.0000
1422006.01.15 17:32buy740.101.21410.00000.0000
1432006.01.15 18:39close740.101.21610.00000.000020.0010123.87
1442006.01.15 18:39close730.051.21600.00000.00004.5010128.37
1452006.01.15 18:39buy750.051.21630.00000.0000
1462006.01.15 20:22buy760.101.21520.00000.0000
1472006.01.15 21:16buy770.201.21420.00000.0000
1482006.01.15 23:21close770.201.21620.00000.000040.0010168.37
1492006.01.15 23:21close760.101.21610.00000.00009.0010177.37
1502006.01.15 23:22close750.051.21600.00000.0000-1.5010175.87
1512006.01.15 23:22buy780.051.21630.00000.0000
1522006.01.16 00:09buy790.101.21520.00000.0000
1532006.01.16 00:36buy800.201.21420.00000.0000
1542006.01.16 06:46buy810.401.21310.00000.0000
1552006.01.17 06:40close720.401.20770.00000.000083.5210259.39
1562006.01.17 06:40close710.201.20760.00000.000021.7610281.15
1572006.01.17 06:40close700.101.20750.00000.00001.8810283.03
1582006.01.17 06:40close690.051.20740.00000.0000-3.5610279.47
1592006.01.17 11:00sell820.051.20630.00000.0000
1602006.01.17 11:08sell830.101.20730.00000.0000
1612006.01.17 13:24sell840.201.20840.00000.0000
1622006.01.17 14:47sell850.401.20940.00000.0000
1632006.01.18 03:54close810.401.21510.00000.000073.4410352.91
1642006.01.18 03:54close800.201.21500.00000.000012.7210365.63
1652006.01.18 03:54close790.101.21490.00000.0000-4.6410360.99
1662006.01.18 03:54close780.051.21500.00000.0000-7.7310353.26
1672006.01.18 04:25close850.401.21220.00000.0000-110.2410243.02
1682006.01.18 04:25close840.201.21220.00000.0000-75.1210167.90
1692006.01.18 04:25close830.101.21220.00000.0000-48.5610119.34
1702006.01.18 04:25close820.051.21220.00000.0000-29.2810090.06
1712006.01.18 06:00sell860.051.21240.00000.0000
1722006.01.18 06:16sell870.101.21340.00000.0000
1732006.01.18 07:20close870.101.21140.00000.000020.0010110.06
1742006.01.18 07:20close860.051.21130.00000.00005.5010115.56
1752006.01.18 09:15buy880.051.21240.00000.0000
1762006.01.18 09:34close880.051.21440.00000.000010.0010125.56
1772006.01.18 09:45buy890.051.21450.00000.0000
1782006.01.18 10:01buy900.101.21340.00000.0000
1792006.01.18 10:04buy910.201.21240.00000.0000
1802006.01.18 10:12buy920.401.21130.00000.0000
1812006.01.18 17:11sell930.051.21100.00000.0000
1822006.01.18 18:03sell940.101.21210.00000.0000
1832006.01.18 19:18close940.101.21010.00000.000020.0010145.56
1842006.01.18 19:19close930.051.21000.00000.00005.0010150.56
1852006.01.18 19:19sell950.051.20970.00000.0000
1862006.01.19 01:26sell960.101.21070.00000.0000
1872006.01.19 02:27close960.101.20870.00000.000020.0010170.56
1882006.01.19 02:27close950.051.20890.00000.00004.6610175.22
1892006.01.19 09:15sell970.051.20650.00000.0000
1902006.01.19 09:43sell980.101.20750.00000.0000
1912006.01.19 10:08sell990.201.20860.00000.0000
1922006.01.19 10:28sell1000.401.20970.00000.0000
1932006.01.19 20:08close1000.401.20770.00000.000080.0010255.22
1942006.01.19 20:08close990.201.20780.00000.000016.0010271.22
1952006.01.19 20:08close980.101.20770.00000.0000-2.0010269.22
1962006.01.19 20:08close970.051.20780.00000.0000-6.5010262.72
1972006.01.19 20:08sell1010.051.20750.00000.0000
1982006.01.20 02:29sell1020.101.20860.00000.0000
1992006.01.20 03:18close1020.101.20660.00000.000020.0010282.72
2002006.01.20 03:18close1010.051.20670.00000.00004.2210286.94
2012006.01.20 03:18sell1030.051.20640.00000.0000
2022006.01.20 03:37close1030.051.20430.00000.000010.5010297.44
2032006.01.20 03:37sell1040.051.20400.00000.0000
2042006.01.20 03:38sell1050.101.20510.00000.0000
2052006.01.20 03:40sell1060.201.20620.00000.0000
2062006.01.20 04:00sell1070.401.20720.00000.0000
2072006.01.20 04:13close920.401.20910.00000.0000-101.1210196.32
2082006.01.20 04:13close910.201.20920.00000.0000-70.5610125.76
2092006.01.20 04:13close900.101.20910.00000.0000-46.2810079.48
2102006.01.20 04:13close890.051.20900.00000.0000-29.1410050.34
2112006.01.20 15:15buy1080.051.21340.00000.0000
2122006.01.22 18:29close1080.051.21540.00000.000010.0010060.34
2132006.01.22 18:30buy1090.051.21550.00000.0000
2142006.01.22 19:06close1090.051.21750.00000.000010.0010070.34
2152006.01.22 19:06buy1100.051.21790.00000.0000
2162006.01.22 19:11buy1110.101.21690.00000.0000
2172006.01.22 19:40close1110.101.21910.00000.000022.0010092.34
2182006.01.22 19:40close1100.051.21920.00000.00006.5010098.84
2192006.01.22 19:40buy1120.051.21930.00000.0000
2202006.01.22 19:41close1120.051.22140.00000.000010.5010109.34
2212006.01.22 19:41buy1130.041.22170.00000.0000
2222006.01.22 19:41close1130.041.22450.00000.000011.2010120.54
2232006.01.22 19:41buy1140.041.22390.00000.0000
2242006.01.22 19:42buy1150.081.22280.00000.0000
2252006.01.22 19:52buy1160.161.22170.00000.0000
2262006.01.22 20:57close1160.161.22370.00000.000032.0010152.54
2272006.01.22 20:57close1150.081.22350.00000.00005.6010158.14
2282006.01.22 20:57close1140.041.22360.00000.0000-1.2010156.94
2292006.01.22 20:57buy1170.041.22370.00000.0000
2302006.01.22 22:55close1170.041.22570.00000.00008.0010164.94
2312006.01.22 22:55buy1180.041.22580.00000.0000
2322006.01.22 23:01buy1190.081.22480.00000.0000
2332006.01.22 23:10buy1200.161.22370.00000.0000
2342006.01.23 03:59buy1210.321.22270.00000.0000
2352006.01.23 04:35close1210.321.22470.00000.000064.0010228.94
2362006.01.23 04:35close1200.161.22480.00000.000016.2910245.23
2372006.01.23 04:35close1190.081.22470.00000.0000-1.4610243.78
2382006.01.23 04:35close1180.041.22480.00000.0000-4.3310239.45
2392006.01.23 04:35buy1220.041.22510.00000.0000
2402006.01.23 05:35close1220.041.22710.00000.00008.0010247.45
2412006.01.23 05:35buy1230.041.22740.00000.0000
2422006.01.23 12:41close1230.041.22940.00000.00008.0010255.45
2432006.01.23 12:41buy1240.041.22970.00000.0000
2442006.01.23 13:02buy1250.081.22870.00000.0000
2452006.01.23 16:03close1250.081.23070.00000.000016.0010271.45
2462006.01.23 16:03close1240.041.23060.00000.00003.6010275.05
2472006.01.23 16:03buy1260.041.23090.00000.0000
2482006.01.23 17:22buy1270.081.22980.00000.0000
2492006.01.23 18:38close1270.081.23180.00000.000016.0010291.05
2502006.01.23 18:38close1260.041.23180.00000.00003.6010294.65
2512006.01.23 18:38buy1280.041.23200.00000.0000
2522006.01.23 18:51buy1290.081.23100.00000.0000
2532006.01.23 18:55buy1300.161.22990.00000.0000
2542006.01.23 19:04buy1310.321.22890.00000.0000
2552006.01.24 00:49close1310.321.23090.00000.000061.3810356.02
2562006.01.24 00:49close1300.161.23090.00000.000014.6910370.71
2572006.01.24 00:49close1290.081.23070.00000.0000-3.0610367.66
2582006.01.24 00:49close1280.041.23080.00000.0000-5.1310362.53
2592006.01.24 00:49buy1320.041.23090.00000.0000
2602006.01.24 00:53buy1330.081.22980.00000.0000
2612006.01.24 02:03buy1340.161.22880.00000.0000
2622006.01.24 03:13buy1350.321.22770.00000.0000
2632006.01.24 12:37close1350.321.22970.00000.000064.0010426.53
2642006.01.24 12:37close1340.161.22980.00000.000016.0010442.53
2652006.01.24 12:37close1330.081.22970.00000.0000-0.8010441.73
2662006.01.24 12:37close1320.041.22970.00000.0000-4.8010436.93
2672006.01.24 19:00buy1360.041.22640.00000.0000
2682006.01.24 19:20buy1370.101.22530.00000.0000
2692006.01.24 19:57close1370.101.22730.00000.000020.0010456.93
2702006.01.24 19:57close1360.041.22720.00000.00003.2010460.13
2712006.01.24 20:30buy1380.041.22660.00000.0000
2722006.01.24 21:42buy1390.101.22550.00000.0000
2732006.01.25 01:00close1390.101.22750.00000.000019.1810479.31
2742006.01.25 01:00close1380.041.22750.00000.00003.2710482.58
2752006.01.25 10:15buy1400.041.22720.00000.0000
2762006.01.25 10:40buy1410.101.22620.00000.0000
2772006.01.25 10:48buy1420.201.22510.00000.0000
2782006.01.25 10:50buy1430.401.22390.00000.0000
2792006.01.25 10:58close1430.401.22590.00000.000080.0010562.58
2802006.01.25 10:58close1420.201.22590.00000.000016.0010578.58
2812006.01.25 10:58close1410.101.22590.00000.0000-3.0010575.58
2822006.01.25 10:58close1400.041.22590.00000.0000-5.2010570.38
2832006.01.25 10:58buy1440.051.22610.00000.0000
2842006.01.25 11:50buy1450.101.22490.00000.0000
2852006.01.25 12:22close1450.101.22690.00000.000020.0010590.38
2862006.01.25 12:22close1440.051.22690.00000.00004.0010594.38
2872006.01.25 19:15buy1460.051.22460.00000.0000
2882006.01.26 02:57close1460.051.22660.00000.00008.7710603.15
2892006.01.26 03:30buy1470.051.22480.00000.0000
2902006.01.26 04:03buy1480.101.22370.00000.0000
2912006.01.26 05:03close1480.101.22570.00000.000020.0010623.15
2922006.01.26 05:03close1470.051.22560.00000.00004.0010627.15
2932006.01.27 10:46close1070.401.21540.00000.0000-315.6810311.47
2942006.01.27 10:46close1060.201.21550.00000.0000-179.8410131.63
2952006.01.27 10:47close1050.101.21560.00000.0000-101.9210029.71
2962006.01.27 10:47close1040.051.21560.00000.0000-56.469973.25
2972006.01.27 10:47sell1490.051.21540.00000.0000
2982006.01.27 10:55close1490.051.21340.00000.000010.009983.25
2992006.01.27 10:55sell1500.051.21300.00000.0000
3002006.01.27 11:01sell1510.101.21410.00000.0000
3012006.01.27 11:12close1510.101.21210.00000.000020.0010003.25
3022006.01.27 11:13close1500.051.21210.00000.00004.5010007.75
3032006.01.27 11:13sell1520.051.21160.00000.0000
3042006.01.27 11:17sell1530.101.21260.00000.0000
3052006.01.27 11:30sell1540.201.21370.00000.0000
3062006.01.27 12:26close1540.201.21170.00000.000040.0010047.75
3072006.01.27 12:26close1530.101.21170.00000.00009.0010056.75
3082006.01.27 12:26close1520.051.21180.00000.0000-1.0010055.75
3092006.01.27 12:26sell1550.051.21160.00000.0000
3102006.01.27 12:46sell1560.101.21260.00000.0000
3112006.01.27 13:18close1560.101.21060.00000.000020.0010075.75
3122006.01.27 13:18close1550.051.21070.00000.00004.5010080.25
3132006.01.27 13:18sell1570.051.21040.00000.0000
3142006.01.27 15:16buy1580.051.21090.00000.0000
3152006.01.27 15:57buy1590.101.20990.00000.0000
3162006.01.29 20:25buy1600.201.20890.00000.0000
3172006.01.30 02:30close1600.201.21090.00000.000038.3610118.61
3182006.01.30 02:30close1590.101.21100.00000.000010.1810128.79
3192006.01.30 02:30close1580.051.21100.00000.00000.0910128.88
3202006.01.30 03:04sell1610.101.21140.00000.0000
3212006.01.30 03:28close1610.101.20940.00000.000020.0010148.88
3222006.01.30 03:28close1570.051.20930.00000.00005.7210154.60
3232006.01.30 03:28sell1620.051.20900.00000.0000
3242006.01.30 08:00buy1630.051.20840.00000.0000
3252006.01.30 08:19buy1640.101.20730.00000.0000
3262006.01.30 08:20close1620.051.20700.00000.000010.0010164.60
3272006.01.30 08:30sell1650.051.20720.00000.0000
3282006.01.30 08:37sell1660.101.20830.00000.0000
3292006.01.30 08:42close1640.101.20930.00000.000020.0010184.60
3302006.01.30 08:42close1630.051.20930.00000.00004.5010189.10
3312006.01.30 08:42sell1670.201.20930.00000.0000
3322006.01.30 13:47close1650.051.20730.00000.0000-0.5010188.60
3332006.01.30 13:47close1670.201.20730.00000.000040.0010228.60
3342006.01.30 13:47close1660.101.20730.00000.000010.0010238.60
3352006.01.30 13:47sell1680.051.20700.00000.0000
3362006.01.30 14:08sell1690.101.20810.00000.0000
3372006.01.30 16:47sell1700.201.20910.00000.0000
3382006.01.30 21:05sell1710.401.21020.00000.0000
3392006.01.31 03:30buy1720.051.20960.00000.0000
3402006.01.31 07:11close1720.051.21160.00000.000010.0010248.60
3412006.01.31 09:30buy1730.051.21160.00000.0000
3422006.01.31 10:45close1730.051.21360.00000.000010.0010258.60
3432006.01.31 13:45buy1740.051.21680.00000.0000
3442006.01.31 14:15buy1750.101.21570.00000.0000
3452006.01.31 14:22buy1760.201.21470.00000.0000
3462006.01.31 14:24buy1770.401.21360.00000.0000
3472006.01.31 15:01close1770.401.21560.00000.000080.0010338.60
3482006.01.31 15:01close1760.201.21550.00000.000016.0010354.60
3492006.01.31 15:01close1750.101.21560.00000.0000-1.0010353.60
3502006.01.31 15:01close1740.051.21550.00000.0000-6.5010347.10
3512006.01.31 15:01buy1780.051.21580.00000.0000
3522006.01.31 15:29buy1790.101.21480.00000.0000
3532006.02.01 03:00buy1800.201.21370.00000.0000
3542006.02.01 04:22buy1810.401.21270.00000.0000
3552006.02.01 08:43close1710.401.20820.00000.000083.5210430.62
3562006.02.01 08:43close1700.201.20820.00000.000019.7610450.38
3572006.02.01 08:43close1690.101.20820.00000.0000-0.1210450.26
3582006.02.01 08:43close1680.051.20820.00000.0000-5.5610444.70
3592006.02.01 09:45sell1820.051.20930.00000.0000
3602006.02.01 10:02close1810.401.21020.00000.0000-100.0010344.70
3612006.02.01 10:02close1800.201.21010.00000.0000-72.0010272.70
3622006.02.01 10:02close1790.101.21000.00000.0000-48.8210223.88
3632006.02.01 10:02close1780.051.21000.00000.0000-29.4110194.47
3642006.02.01 10:02buy1830.051.21020.00000.0000
3652006.02.01 10:07sell1840.101.21040.00000.0000
3662006.02.01 11:06buy1850.101.20910.00000.0000
3672006.02.01 12:07close1840.101.20840.00000.000020.0010214.47
3682006.02.01 12:07close1820.051.20840.00000.00004.5010218.97
3692006.02.01 12:09buy1860.201.20810.00000.0000
3702006.02.01 12:15sell1870.051.20810.00000.0000
3712006.02.01 14:08buy1880.401.20700.00000.0000
3722006.02.01 14:21close1870.051.20610.00000.000010.0010228.97
3732006.02.01 15:00sell1890.051.20580.00000.0000
3742006.02.01 18:47sell1900.101.20680.00000.0000
3752006.02.01 19:18sell1910.201.20790.00000.0000
3762006.02.01 23:24close1910.201.20580.00000.000042.0010270.97
3772006.02.01 23:24close1900.101.20590.00000.00009.0010279.97
3782006.02.01 23:24close1890.051.20590.00000.0000-0.5010279.47
3792006.02.01 23:24sell1920.051.20560.00000.0000
3802006.02.02 00:47close1920.051.20350.00000.000011.1610290.63
3812006.02.02 00:47sell1930.051.20320.00000.0000
3822006.02.02 00:59sell1940.101.20430.00000.0000
3832006.02.02 01:59sell1950.201.20530.00000.0000
3842006.02.02 02:59sell1960.401.20640.00000.0000
3852006.02.02 08:58close1960.401.20440.00000.000080.0010370.63
3862006.02.02 08:58close1950.201.20440.00000.000018.0010388.63
3872006.02.02 08:58close1940.101.20450.00000.0000-2.0010386.63
3882006.02.02 08:58close1930.051.20440.00000.0000-6.0010380.63
3892006.02.02 08:58sell1970.051.20410.00000.0000
3902006.02.02 09:03sell1980.101.20510.00000.0000
3912006.02.02 10:01sell1990.201.20620.00000.0000
3922006.02.02 10:12sell2000.401.20720.00000.0000
3932006.02.02 10:23close1880.401.20900.00000.000070.1610450.79
3942006.02.02 10:23close1860.201.20910.00000.000015.0810465.87
3952006.02.02 10:23close1850.101.20900.00000.0000-3.4610462.41
3962006.02.02 10:23close1830.051.20910.00000.0000-6.7310455.68
3972006.02.02 11:30buy2010.051.21040.00000.0000
3982006.02.02 11:49buy2020.101.20930.00000.0000
3992006.02.02 18:38buy2030.201.20830.00000.0000
4002006.02.02 20:07close2030.201.21030.00000.000040.0010495.68
4012006.02.02 20:07close2020.101.21020.00000.00009.0010504.68
4022006.02.02 20:07close2010.051.21030.00000.0000-0.5010504.18
4032006.02.03 02:07close2000.401.20860.00000.0000-54.2410449.94
4042006.02.03 02:07close1990.201.20870.00000.0000-49.1210400.82
4052006.02.03 02:07close1980.101.20870.00000.0000-35.5610365.26
4062006.02.03 02:07close1970.051.20870.00000.0000-22.7810342.48
4072006.02.03 02:15buy2040.051.20830.00000.0000
4082006.02.03 02:40buy2050.101.20720.00000.0000
4092006.02.03 06:14buy2060.201.20620.00000.0000
4102006.02.03 08:30close2060.201.20820.00000.000040.0010382.48
4112006.02.03 08:30close2050.101.20820.00000.000010.0010392.48
4122006.02.03 08:30close2040.051.20830.00000.00000.0010392.48
4132006.02.03 09:00sell2070.051.20040.00000.0000
4142006.02.03 09:00sell2080.101.20140.00000.0000
4152006.02.03 09:03close2080.101.19940.00000.000020.0010412.48
4162006.02.03 09:03close2070.051.19930.00000.00005.5010417.98
4172006.02.03 09:03sell2090.051.19900.00000.0000
4182006.02.03 09:04sell2100.101.20010.00000.0000
4192006.02.03 09:19close2100.101.19810.00000.000020.0010437.98
4202006.02.03 09:19close2090.051.19820.00000.00004.0010441.98
4212006.02.03 09:19sell2110.051.19810.00000.0000
4222006.02.03 09:44sell2120.101.19910.00000.0000
4232006.02.03 10:08sell2130.201.20020.00000.0000
4242006.02.03 11:06sell2140.401.20120.00000.0000
4252006.02.06 00:30buy2150.051.20190.00000.0000
4262006.02.06 02:19buy2160.101.20090.00000.0000
4272006.02.06 02:57buy2170.201.19980.00000.0000
4282006.02.06 03:33close2140.401.19920.00000.000081.7610523.74
4292006.02.06 03:33close2130.201.19920.00000.000020.8810544.62
4302006.02.06 03:33close2120.101.19910.00000.00000.4410545.06
4312006.02.06 03:33close2110.051.19920.00000.0000-5.2810539.78
4322006.02.06 03:33sell2180.051.19900.00000.0000
4332006.02.06 03:50close2180.051.19970.00000.0000-3.5010536.28
4342006.02.06 03:50close2170.201.19950.00000.0000-6.0010530.28
4352006.02.06 03:50close2160.101.19950.00000.0000-14.0010516.28
4362006.02.06 03:50close2150.051.19950.00000.0000-12.0010504.28
4372006.02.06 03:50sell2190.051.19950.00000.0000
4382006.02.06 06:36close2190.051.19750.00000.000010.0010514.28
4392006.02.06 06:36sell2200.051.19730.00000.0000
4402006.02.06 07:52sell2210.101.19840.00000.0000
4412006.02.06 12:00close2210.101.19640.00000.000020.0010534.28
4422006.02.06 12:00close2200.051.19640.00000.00004.5010538.78
4432006.02.06 12:00sell2220.051.19640.00000.0000
4442006.02.06 17:54sell2230.101.19740.00000.0000
4452006.02.06 20:37close2230.101.19540.00000.000020.0010558.78
4462006.02.06 20:37close2220.051.19550.00000.00004.5010563.28
4472006.02.06 20:38sell2240.051.19530.00000.0000
4482006.02.06 21:18sell2250.101.19640.00000.0000
4492006.02.06 22:23sell2260.201.19740.00000.0000
4502006.02.07 02:50sell2270.401.19850.00000.0000
4512006.02.07 04:45buy2280.051.20100.00000.0000
4522006.02.07 04:58buy2290.101.20000.00000.0000
4532006.02.07 06:21buy2300.201.19890.00000.0000
4542006.02.07 07:02buy2310.401.19790.00000.0000
4552006.02.07 10:14close2270.401.19650.00000.000080.0010643.28
4562006.02.07 10:14close2260.201.19660.00000.000016.8810660.16
4572006.02.07 10:14close2250.101.19650.00000.0000-0.5610659.60
4582006.02.07 10:14close2240.051.19660.00000.0000-6.2810653.32
4592006.02.07 12:55close2300.201.19770.00000.0000-24.0010629.32
4602006.02.07 12:55close2310.401.19780.00000.0000-4.0010625.32
4612006.02.07 12:55close2290.101.19770.00000.0000-23.0010602.32
4622006.02.07 12:55close2280.051.19760.00000.0000-17.0010585.32
4632006.02.07 13:30sell2320.051.19780.00000.0000
4642006.02.07 17:15sell2330.101.19880.00000.0000
4652006.02.07 19:30buy2340.051.19830.00000.0000
4662006.02.07 20:00buy2350.101.19720.00000.0000
4672006.02.07 20:08close2330.101.19680.00000.000020.0010605.32
4682006.02.07 20:08close2320.051.19680.00000.00005.0010610.32
4692006.02.08 02:15sell2360.051.19770.00000.0000
4702006.02.08 07:07buy2370.201.19620.00000.0000
4712006.02.08 07:24close2360.051.19570.00000.000010.0010620.32
4722006.02.08 07:25buy2380.401.19510.00000.0000
4732006.02.08 13:45sell2390.051.19450.00000.0000
4742006.02.08 16:22sell2400.101.19560.00000.0000
4752006.02.08 18:51sell2410.201.19660.00000.0000
4762006.02.08 19:41close2380.401.19710.00000.000080.0010700.32
4772006.02.08 19:41close2370.201.19700.00000.000016.0010716.32
4782006.02.08 19:41close2350.101.19710.00000.0000-1.8210714.50
4792006.02.08 19:41close2340.051.19700.00000.0000-6.9110707.59
4802006.02.08 19:52sell2420.401.19770.00000.0000
4812006.02.08 20:15buy2430.051.19750.00000.0000
4822006.02.08 20:24close2430.051.19660.00000.0000-4.5010703.09
4832006.02.08 20:24close2410.201.19680.00000.0000-4.0010699.09
4842006.02.08 20:24close2400.101.19680.00000.0000-12.0010687.09
4852006.02.08 20:24close2390.051.19680.00000.0000-11.5010675.59
4862006.02.08 20:24close2420.401.19680.00000.000036.0010711.59
4872006.02.08 20:24buy2440.051.19680.00000.0000
4882006.02.09 06:49close2440.051.19880.00000.00008.7710720.36
4892006.02.09 07:00buy2450.051.19890.00000.0000
4902006.02.09 07:31buy2460.101.19790.00000.0000
4912006.02.09 09:57buy2470.201.19680.00000.0000
4922006.02.09 10:06buy2480.401.19580.00000.0000
4932006.02.09 13:02close2480.401.19780.00000.000080.0010800.36
4942006.02.09 13:02close2470.201.19790.00000.000022.0010822.36
4952006.02.09 13:02close2460.101.19790.00000.00000.0010822.36
4962006.02.09 13:02close2450.051.19780.00000.0000-5.5010816.86
4972006.02.09 16:30sell2490.051.19770.00000.0000
4982006.02.09 18:09sell2500.101.19870.00000.0000
4992006.02.09 19:00sell2510.201.19980.00000.0000
5002006.02.09 19:02sell2520.401.20090.00000.0000
5012006.02.09 19:04close2510.201.19990.00000.0000-2.0010814.86
5022006.02.09 19:04close2500.101.19990.00000.0000-12.0010802.86
5032006.02.09 19:04close2490.051.19990.00000.0000-11.0010791.86
5042006.02.09 19:04close2520.401.19990.00000.000040.0010831.86
5052006.02.09 20:00buy2530.051.19730.00000.0000
5062006.02.10 00:32close2530.051.19930.00000.00009.5910841.45
5072006.02.10 00:32buy2540.051.19960.00000.0000
5082006.02.10 01:00buy2550.101.19860.00000.0000
5092006.02.10 02:14buy2560.201.19750.00000.0000
5102006.02.10 02:15sell2570.051.19710.00000.0000
5112006.02.10 02:28sell2580.101.19820.00000.0000
5122006.02.10 03:29buy2590.401.19650.00000.0000
5132006.02.10 03:30close2580.101.19620.00000.000020.0010861.45
5142006.02.10 03:30close2570.051.19610.00000.00005.0010866.45
5152006.02.10 06:30close2550.101.19830.00000.0000-3.0010863.45
5162006.02.10 06:30close2540.051.19830.00000.0000-6.5010856.95
5172006.02.10 06:30close2590.401.19830.00000.000072.0010928.95
5182006.02.10 06:30close2560.201.19830.00000.000016.0010944.95
5192006.02.10 06:30buy2600.051.19850.00000.0000
5202006.02.10 06:38buy2610.101.19740.00000.0000
5212006.02.10 07:42buy2620.201.19640.00000.0000
5222006.02.10 08:40close2620.201.19850.00000.000042.0010986.95
5232006.02.10 08:40close2610.101.19840.00000.000010.0010996.95
5242006.02.10 08:40close2600.051.19850.00000.00000.0010996.95
5252006.02.10 09:15sell2630.051.20210.00000.0000
5262006.02.10 10:17close2630.051.20010.00000.000010.0011006.95
5272006.02.10 10:18sell2640.061.19980.00000.0000
5282006.02.10 10:28close2640.061.19780.00000.000012.0011018.95
5292006.02.10 10:28sell2650.061.19750.00000.0000
5302006.02.10 10:31close2650.061.19550.00000.000012.0011030.95
5312006.02.10 15:16buy2660.061.19060.00000.0000
5322006.02.10 15:31buy2670.121.18940.00000.0000
5332006.02.12 17:00sell2680.061.18980.00000.0000
5342006.02.13 02:17sell2690.121.19080.00000.0000
5352006.02.13 02:29close2670.121.19140.00000.000023.0211053.97
5362006.02.13 02:29close2660.061.19130.00000.00003.7111057.67
5372006.02.13 04:16close2690.121.18880.00000.000024.0011081.67
5382006.02.13 04:16close2680.061.18880.00000.00006.2611087.94
5392006.02.13 04:16sell2700.061.18870.00000.0000
5402006.02.13 09:52sell2710.121.18980.00000.0000
5412006.02.13 10:37sell2720.241.19080.00000.0000
5422006.02.13 10:54close2710.121.19010.00000.0000-3.6011084.34
5432006.02.13 10:54close2700.061.19010.00000.0000-8.4011075.94
5442006.02.13 10:54close2720.241.19010.00000.000016.8011092.74
5452006.02.13 10:54sell2730.061.18990.00000.0000
5462006.02.13 11:02sell2740.121.19090.00000.0000
5472006.02.13 17:11buy2750.061.18980.00000.0000
5482006.02.14 01:15close2750.061.19180.00000.000011.5111104.25
5492006.02.14 01:15sell2760.241.19200.00000.0000
5502006.02.14 06:40close2760.241.19000.00000.000048.0011152.25
5512006.02.14 06:40close2740.121.19010.00000.000010.1311162.37
5522006.02.14 06:40close2730.061.19000.00000.0000-0.3411162.04
5532006.02.14 08:00buy2770.061.19030.00000.0000
5542006.02.14 08:30buy2780.121.18920.00000.0000
5552006.02.14 08:30buy2790.241.18820.00000.0000
5562006.02.14 08:38buy2800.481.18710.00000.0000
5572006.02.14 09:44close2780.121.18850.00000.0000-8.4011153.64
5582006.02.14 09:44close2770.061.18850.00000.0000-10.8011142.84
5592006.02.14 09:44close2800.481.18850.00000.000067.2011210.04
5602006.02.14 09:44close2790.241.18850.00000.00007.2011217.24
5612006.02.14 15:00sell2810.061.19110.00000.0000
5622006.02.14 18:14sell2820.121.19220.00000.0000
5632006.02.14 18:15buy2830.061.19260.00000.0000
5642006.02.14 18:37buy2840.121.19150.00000.0000
5652006.02.14 20:45sell2850.241.19320.00000.0000
5662006.02.15 02:30close2850.241.19120.00000.000049.0611266.29
5672006.02.15 02:30close2820.121.19110.00000.000013.7311280.02
5682006.02.15 02:30close2810.061.19120.00000.0000-0.3411279.69
5692006.02.15 06:57buy2860.241.19050.00000.0000
5702006.02.15 08:43close2830.061.19220.00000.0000-2.8911276.79
5712006.02.15 08:43close2860.241.19220.00000.000040.8011317.59
5722006.02.15 08:43close2840.121.19220.00000.00007.4211325.01
5732006.02.15 15:32buy2870.061.18850.00000.0000
5742006.02.15 17:30sell2880.061.18920.00000.0000
5752006.02.16 03:42buy2890.121.18740.00000.0000
5762006.02.16 04:20close2880.061.18720.00000.000012.7911337.80
5772006.02.16 04:20sell2900.061.18710.00000.0000
5782006.02.16 04:39sell2910.121.18820.00000.0000
5792006.02.16 06:06buy2920.241.18640.00000.0000
5802006.02.16 06:15close2910.121.18620.00000.000024.0011361.80
5812006.02.16 06:15close2900.061.18620.00000.00005.4011367.20
5822006.02.16 06:15sell2930.061.18590.00000.0000
5832006.02.16 06:19buy2940.481.18530.00000.0000
5842006.02.16 07:07sell2950.121.18690.00000.0000
5852006.02.16 08:38close2950.121.18740.00000.0000-6.0011361.20
5862006.02.16 08:38close2930.061.18740.00000.0000-9.0011352.20
5872006.02.16 08:38close2890.121.18720.00000.0000-2.4011349.80
5882006.02.16 08:38close2870.061.18720.00000.0000-9.2811340.53
5892006.02.16 08:38close2940.481.18720.00000.000091.2011431.73
5902006.02.16 08:38close2920.241.18720.00000.000019.2011450.93
5912006.02.16 08:38sell2960.061.18720.00000.0000
5922006.02.16 09:43sell2970.121.18830.00000.0000
5932006.02.16 11:06sell2980.241.18930.00000.0000
5942006.02.16 12:37close2980.241.18730.00000.000048.0011498.93
5952006.02.16 12:37close2970.121.18740.00000.000010.8011509.73
5962006.02.16 12:37close2960.061.18750.00000.0000-1.8011507.93
5972006.02.16 12:37sell2990.061.18720.00000.0000
5982006.02.16 12:56sell3000.121.18830.00000.0000
5992006.02.16 15:24sell3010.241.18930.00000.0000
6002006.02.16 16:00buy3020.061.18920.00000.0000
6012006.02.16 16:28sell3030.481.19040.00000.0000
6022006.02.16 18:50close3020.061.19130.00000.000012.6011520.53
6032006.02.16 20:22close3000.121.18930.00000.0000-12.0011508.53
6042006.02.16 20:22close2990.061.18930.00000.0000-12.6011495.93
6052006.02.16 20:22close3030.481.18930.00000.000052.8011548.73
6062006.02.16 20:22close3010.241.18930.00000.00000.0011548.73
6072006.02.16 22:45buy3040.061.18790.00000.0000
6082006.02.17 03:30sell3050.061.18800.00000.0000
6092006.02.17 04:08buy3060.121.18680.00000.0000
6102006.02.17 04:47close3060.121.18880.00000.000024.0011572.73
6112006.02.17 04:47close3040.061.18870.00000.00004.3111577.03
6122006.02.17 09:48sell3070.121.18900.00000.0000
6132006.02.17 10:06sell3080.241.19010.00000.0000
6142006.02.17 10:13sell3090.481.19110.00000.0000
6152006.02.17 12:23close3070.121.18920.00000.0000-2.4011574.63
6162006.02.17 12:23close3050.061.18920.00000.0000-7.2011567.43
6172006.02.17 12:23close3090.481.18920.00000.000091.2011658.63
6182006.02.17 12:23close3080.241.18920.00000.000021.6011680.23
6192006.02.17 16:15buy3100.061.19340.00000.0000
6202006.02.19 17:13buy3110.121.19240.00000.0000
6212006.02.19 18:45close3110.121.19440.00000.000024.0011704.23
6222006.02.19 18:46close3100.061.19430.00000.00005.4011709.63
6232006.02.19 20:00buy3120.061.19550.00000.0000
6242006.02.19 20:06buy3130.121.19450.00000.0000
6252006.02.19 21:20close3130.121.19650.00000.000024.0011733.63
6262006.02.19 21:20close3120.061.19660.00000.00006.6011740.23
6272006.02.19 21:20buy3140.061.19670.00000.0000
6282006.02.20 02:22buy3150.121.19560.00000.0000
6292006.02.20 03:34buy3160.241.19460.00000.0000
6302006.02.20 03:43buy3170.481.19350.00000.0000
6312006.02.20 09:33sell3180.061.19390.00000.0000
6322006.02.20 21:39close3180.061.19190.00000.000012.0011752.23
6332006.02.21 08:00sell3190.061.19130.00000.0000
6342006.02.21 10:40close3190.061.18930.00000.000012.0011764.23
6352006.02.21 10:40sell3200.061.18890.00000.0000
6362006.02.21 11:03sell3210.121.19000.00000.0000
6372006.02.21 11:55sell3220.241.19100.00000.0000
6382006.02.21 14:02sell3230.481.19210.00000.0000
6392006.02.22 04:03close3230.481.19010.00000.000098.1111862.35
6402006.02.22 04:03close3220.241.19020.00000.000020.2611882.60
6412006.02.22 04:03close3210.121.19010.00000.0000-0.6711881.93
6422006.02.22 04:04close3200.061.19010.00000.0000-6.9411874.99
6432006.02.22 04:04sell3240.061.18980.00000.0000
6442006.02.22 05:26close3240.061.18780.00000.000012.0011886.99
6452006.02.22 05:26sell3250.061.18770.00000.0000
6462006.02.22 06:12sell3260.121.18870.00000.0000
6472006.02.22 08:30close3260.121.18670.00000.000024.0011910.99
6482006.02.22 08:30close3250.061.18650.00000.00007.2011918.19
6492006.02.22 08:30sell3270.061.18640.00000.0000
6502006.02.22 08:31sell3280.121.18740.00000.0000
6512006.02.22 08:43sell3290.241.18840.00000.0000
6522006.02.22 09:21sell3300.481.18950.00000.0000
6532006.02.22 12:23close3170.481.19130.00000.0000-113.4711804.72
6542006.02.22 12:23close3160.241.19120.00000.0000-85.5411719.19
6552006.02.22 12:24close3150.121.19130.00000.0000-53.5711665.62
6562006.02.22 12:24close3140.061.19120.00000.0000-34.4811631.14
6572006.02.22 19:00buy3310.061.19170.00000.0000
6582006.02.22 19:14buy3320.121.19060.00000.0000
6592006.02.22 22:52buy3330.241.18950.00000.0000
6602006.02.23 01:13close3330.241.19150.00000.000042.1011673.24
6612006.02.23 01:13close3320.121.19160.00000.00009.0511682.29
6622006.02.23 01:13close3310.061.19150.00000.0000-2.6811679.61
6632006.02.23 10:45buy3340.061.19150.00000.0000
6642006.02.24 03:06buy3350.121.19050.00000.0000
6652006.02.24 03:14buy3360.241.18940.00000.0000
6662006.02.24 08:35close3360.241.19140.00000.000048.0011727.61
6672006.02.24 08:35close3350.121.19150.00000.000012.0011739.61
6682006.02.24 08:35close3340.061.19130.00000.0000-1.6911737.92
6692006.02.24 10:37close3280.121.18770.00000.0000-1.4911736.43
6702006.02.24 10:37close3270.061.18770.00000.0000-6.7411729.69
6712006.02.24 10:37close3300.481.18770.00000.000094.8511824.53
6722006.02.24 10:37close3290.241.18770.00000.000021.0211845.56
6732006.02.24 10:37sell3370.061.18750.00000.0000
6742006.02.27 17:10close3370.061.18450.00000.000018.2611863.82
6752006.02.27 17:12sell3380.061.18430.00000.0000
6762006.02.27 18:32sell3390.121.18530.00000.0000
6772006.02.28 01:10sell3400.241.18640.00000.0000
6782006.02.28 02:33close3400.241.18440.00000.000048.0011911.82
6792006.02.28 02:33close3390.121.18450.00000.000010.1311921.95
6802006.02.28 02:33close3380.061.18440.00000.0000-0.3411921.61
6812006.02.28 02:33sell3410.061.18430.00000.0000
6822006.02.28 03:07sell3420.121.18530.00000.0000
6832006.02.28 03:48sell3430.241.18640.00000.0000
6842006.02.28 04:15sell3440.481.18740.00000.0000
6852006.02.28 04:45buy3450.061.18790.00000.0000
6862006.02.28 10:06close3450.061.18990.00000.000012.0011933.61
6872006.02.28 10:45buy3460.061.19230.00000.0000
6882006.02.28 11:05buy3470.121.19120.00000.0000
6892006.02.28 13:52close3470.121.19320.00000.000024.0011957.61
6902006.02.28 13:52close3460.061.19330.00000.00006.0011963.61
6912006.02.28 17:18buy3480.061.19250.00000.0000
6922006.02.28 19:25close3480.061.19460.00000.000012.6011976.21
6932006.02.28 20:00buy3490.061.19370.00000.0000
6942006.03.01 08:08close3490.061.19570.00000.000011.5111987.72
6952006.03.01 08:08buy3500.061.19600.00000.0000
6962006.03.01 09:50buy3510.121.19490.00000.0000
6972006.03.01 10:08buy3520.241.19390.00000.0000
6982006.03.01 10:55buy3530.481.19280.00000.0000
6992006.03.02 08:43close3530.481.19480.00000.000084.1912071.91
7002006.03.02 08:43close3520.241.19490.00000.000018.1012090.01
7012006.03.02 08:43close3510.121.19500.00000.0000-1.7512088.26
7022006.03.02 08:44close3500.061.19490.00000.0000-8.0812080.18
7032006.03.02 09:30buy3540.061.19450.00000.0000
7042006.03.02 10:03close3540.061.19650.00000.000012.0012092.18
7052006.03.02 10:30buy3550.051.19900.00000.0000
7062006.03.02 11:24close3550.051.20100.00000.000010.0012102.18
7072006.03.02 12:00buy3560.051.20040.00000.0000
7082006.03.02 14:22close3560.051.20240.00000.000010.0012112.18
7092006.03.02 14:22buy3570.051.20260.00000.0000
7102006.03.02 20:02buy3580.101.20150.00000.0000
7112006.03.03 08:34close3580.101.20350.00000.000019.1812131.36
7122006.03.03 08:34close3570.051.20340.00000.00003.5912134.95
7132006.03.03 08:34buy3590.051.20370.00000.0000
7142006.03.03 10:01buy3600.101.20260.00000.0000
7152006.03.03 10:04buy3610.201.20150.00000.0000
7162006.03.03 10:06buy3620.401.20050.00000.0000
7172006.03.03 10:15close3620.401.20250.00000.000080.0012214.95
7182006.03.03 10:15close3610.201.20240.00000.000018.0012232.95
7192006.03.03 10:15close3600.101.20230.00000.0000-3.0012229.95
7202006.03.03 10:15close3590.051.20240.00000.0000-6.5012223.45
7212006.03.03 10:15buy3630.051.20250.00000.0000
7222006.03.03 10:59buy3640.101.20140.00000.0000
7232006.03.03 11:13close3640.101.20340.00000.000020.0012243.45
7242006.03.03 11:13close3630.051.20350.00000.00005.0012248.45
7252006.03.03 11:13buy3650.051.20360.00000.0000
7262006.03.03 11:30buy3660.101.20260.00000.0000
7272006.03.05 17:02close3660.101.20460.00000.000020.0012268.45
7282006.03.05 17:02close3650.051.20460.00000.00005.0012273.45
7292006.03.05 17:02buy3670.051.20490.00000.0000
7302006.03.05 18:13close3670.051.20690.00000.000010.0012283.45
7312006.03.05 18:13buy3680.051.20690.00000.0000
7322006.03.05 18:30close3680.051.20900.00000.000010.5012293.95
7332006.03.05 18:30buy3690.051.20920.00000.0000
7342006.03.05 18:36buy3700.101.20820.00000.0000
7352006.03.05 19:26buy3710.201.20710.00000.0000
7362006.03.06 00:00buy3720.401.20610.00000.0000
7372006.03.16 05:15close3720.401.20810.00000.000040.6412334.59
7382006.03.16 05:15close3710.201.20800.00000.0000-3.3212331.27
7392006.03.16 05:15close3700.101.20810.00000.0000-11.6612319.61
7402006.03.16 05:15close3690.051.20800.00000.0000-11.3312308.28
7412006.03.16 05:16buy3730.051.20830.00000.0000
7422006.03.16 06:18buy3740.101.20720.00000.0000
7432006.03.16 08:30close3740.101.20920.00000.000020.0012328.28
7442006.03.16 08:30close3730.051.20910.00000.00004.0012332.28
7452006.03.16 08:30buy3750.051.20940.00000.0000
7462006.03.16 08:39close3750.051.21140.00000.000010.0012342.28
7472006.03.16 08:39buy3760.051.21180.00000.0000
7482006.03.16 09:02close3760.051.21380.00000.000010.0012352.28
7492006.03.16 09:02buy3770.051.21410.00000.0000
7502006.03.16 09:06buy3780.101.21300.00000.0000
7512006.03.16 09:17buy3790.201.21200.00000.0000
7522006.03.16 09:55close3790.201.21400.00000.000040.0012392.28
7532006.03.16 09:55close3780.101.21410.00000.000011.0012403.28
7542006.03.16 09:55close3770.051.21420.00000.00000.5012403.78
7552006.03.16 09:55buy3800.051.21430.00000.0000
7562006.03.16 11:19close3800.051.21630.00000.000010.0012413.78
7572006.03.16 11:19buy3810.051.21640.00000.0000
7582006.03.16 11:28buy3820.101.21530.00000.0000
7592006.03.16 12:24close3820.101.21730.00000.000020.0012433.78
7602006.03.16 12:24close3810.051.21740.00000.00005.0012438.78
7612006.03.16 12:24buy3830.051.21750.00000.0000
7622006.03.17 01:05buy3840.101.21650.00000.0000
7632006.03.17 02:14buy3850.201.21540.00000.0000
7642006.03.17 03:51close3850.201.21740.00000.000040.0012478.78
7652006.03.17 03:51close3840.101.21730.00000.00008.0012486.78
7662006.03.17 03:51close3830.051.21740.00000.0000-0.9112485.87
7672006.03.17 03:51buy3860.051.21750.00000.0000
7682006.03.17 04:29buy3870.101.21650.00000.0000
7692006.03.17 04:49close3870.101.21850.00000.000020.0012505.87
7702006.03.17 04:49close3860.051.21860.00000.00005.5012511.37
7712006.03.17 04:49buy3880.051.21890.00000.0000
7722006.03.17 04:57buy3890.101.21790.00000.0000
7732006.03.17 06:15buy3900.201.21690.00000.0000
7742006.03.17 08:45close3900.201.21890.00000.000040.0012551.37
7752006.03.17 08:45close3890.101.21900.00000.000011.0012562.37
7762006.03.17 08:45close3880.051.21890.00000.00000.0012562.37
7772006.03.17 08:45buy3910.051.21900.00000.0000
7782006.03.17 09:03buy3920.101.21790.00000.0000
7792006.03.17 09:19buy3930.201.21690.00000.0000
7802006.03.17 09:56buy3940.401.21580.00000.0000
7812006.03.17 11:03close3940.401.21780.00000.000080.0012642.37
7822006.03.17 11:04close3930.201.21790.00000.000020.0012662.37
7832006.03.17 11:04close3920.101.21800.00000.00001.0012663.37
7842006.03.17 11:04close3910.051.21790.00000.0000-5.5012657.87
7852006.03.17 11:04buy3950.051.21820.00000.0000
7862006.03.17 12:08close3950.051.22020.00000.000010.0012667.87
7872006.03.17 12:08buy3960.051.22050.00000.0000
7882006.03.17 12:13buy3970.101.21940.00000.0000
7892006.03.17 13:50buy3980.201.21840.00000.0000
7902006.03.19 17:03buy3990.401.21730.00000.0000
7912006.03.20 04:16close3990.401.21930.00000.000076.7212744.59
7922006.03.20 04:16close3980.201.21920.00000.000014.3612758.95
7932006.03.20 04:16close3970.101.21910.00000.0000-3.8212755.13
7942006.03.20 04:17close3960.051.21900.00000.0000-7.9112747.22
7952006.03.20 09:30buy4000.051.21700.00000.0000
7962006.03.20 09:48buy4010.101.21600.00000.0000
7972006.03.20 10:30close4010.101.21800.00000.000020.0012767.22
7982006.03.20 10:30close4000.051.21790.00000.00004.5012771.72
7992006.03.20 10:45buy4020.051.21720.00000.0000
8002006.03.20 11:19buy4030.101.21620.00000.0000
8012006.03.20 12:37buy4040.201.21510.00000.0000
8022006.03.20 19:27buy4050.401.21410.00000.0000
8032006.03.21 08:33close4050.401.21610.00000.000076.7212848.44
8042006.03.21 08:33close4040.201.21600.00000.000016.3612864.80
8052006.03.21 08:33close4030.101.21590.00000.0000-3.8212860.98
8062006.03.21 08:33close4020.051.21600.00000.0000-6.4112854.57
8072006.03.21 11:45buy4060.051.20830.00000.0000
8082006.03.21 17:56close4060.051.21040.00000.000010.5012865.07
8092006.03.22 00:31buy4070.051.20890.00000.0000
8102006.03.22 03:31buy4080.121.20780.00000.0000
8112006.03.22 05:05buy4090.241.20670.00000.0000
8122006.03.22 08:34close4090.241.20870.00000.000048.0012913.07
8132006.03.22 08:34close4080.121.20860.00000.00009.6012922.67
8142006.03.22 08:34close4070.051.20870.00000.0000-1.0012921.67
8152006.03.22 15:15buy4100.061.20780.00000.0000
8162006.03.22 19:56close3440.481.20690.00000.0000-889.5412032.14
8172006.03.22 19:56buy4110.121.20680.00000.0000
8182006.03.22 19:56close3430.241.20680.00000.0000-466.3711565.77
8192006.03.22 19:56close3420.121.20650.00000.0000-242.7811322.98
8202006.03.22 19:56close3410.061.20640.00000.0000-126.7911196.19
8212006.03.22 19:56sell4120.061.20610.00000.0000
8222006.03.22 19:57buy4130.241.20570.00000.0000
8232006.03.23 02:24sell4140.121.20710.00000.0000
8242006.03.23 08:34close4140.121.20510.00000.000024.0011220.19
8252006.03.23 08:35close4120.061.20500.00000.00007.3911227.58
8262006.03.23 08:43buy4150.481.20470.00000.0000
8272006.03.23 12:00sell4160.051.19810.00000.0000
8282006.03.23 14:06close4160.051.19600.00000.000010.5011238.08
8292006.03.23 14:06sell4170.051.19580.00000.0000
8302006.03.23 15:33sell4180.101.19680.00000.0000
8312006.03.24 08:39sell4190.201.19800.00000.0000
8322006.03.24 08:51close4190.201.19590.00000.000042.0011280.08
8332006.03.24 08:51close4180.101.19580.00000.000010.4411290.52
8342006.03.24 08:51close4170.051.19570.00000.00000.7211291.24
8352006.03.24 08:51sell4200.051.19530.00000.0000
8362006.03.24 08:54sell4210.101.19640.00000.0000
8372006.03.24 09:27sell4220.201.19740.00000.0000
8382006.03.24 10:00sell4230.401.19850.00000.0000
8392006.03.28 03:20close4150.481.20670.00000.000084.1911375.44
8402006.03.28 03:20close4130.241.20660.00000.00009.7911385.23
8412006.03.28 03:20close4110.121.20670.00000.0000-7.1011378.12
8422006.03.28 03:20close4100.061.20660.00000.0000-10.1511367.97
8432006.03.28 04:00buy4240.051.20660.00000.0000
8442006.03.28 05:12buy4250.101.20550.00000.0000
8452006.03.28 06:58close4250.101.20750.00000.000020.0011387.97
8462006.03.28 06:58close4240.051.20760.00000.00005.0011392.97
8472006.03.28 06:58buy4260.051.20770.00000.0000
8482006.03.28 08:28close4260.051.20970.00000.000010.0011402.97
8492006.03.28 08:28buy4270.051.20980.00000.0000
8502006.03.28 09:29buy4280.101.20870.00000.0000
8512006.03.28 10:00buy4290.201.20760.00000.0000
8522006.03.28 10:11buy4300.401.20660.00000.0000
8532006.03.30 06:22close4300.401.20860.00000.000066.8811469.85
8542006.03.30 06:22close4290.201.20850.00000.000011.4411481.29
8552006.03.30 06:22close4280.101.20860.00000.0000-4.2811477.01
8562006.03.30 06:22close4270.051.20850.00000.0000-8.1411468.87
8572006.03.30 06:22buy4310.051.20880.00000.0000
8582006.03.30 08:43buy4320.101.20780.00000.0000
8592006.03.30 08:48buy4330.201.20680.00000.0000
8602006.03.30 09:19close4330.201.20880.00000.000040.0011508.87
8612006.03.30 09:19close4320.101.20890.00000.000011.0011519.87
8622006.03.30 09:19close4310.051.20900.00000.00001.0011520.87
8632006.03.30 09:19buy4340.051.20930.00000.0000
8642006.03.30 09:30close4340.051.21150.00000.000011.0011531.87
8652006.03.30 09:30buy4350.051.21180.00000.0000
8662006.03.30 09:32close4350.051.21390.00000.000010.5011542.37
8672006.03.30 09:32buy4360.051.21390.00000.0000
8682006.03.30 09:33buy4370.101.21290.00000.0000
8692006.03.30 09:38close4370.101.21490.00000.000020.0011562.37
8702006.03.30 09:38close4360.051.21500.00000.00005.5011567.87
8712006.03.30 09:38buy4380.051.21510.00000.0000
8722006.03.30 09:39buy4390.101.21410.00000.0000
8732006.03.30 10:43buy4400.201.21300.00000.0000
8742006.03.30 10:52buy4410.401.21200.00000.0000
8752006.03.30 13:33close4410.401.21400.00000.000080.0011647.87
8762006.03.30 13:33close4400.201.21410.00000.000022.0011669.87
8772006.03.30 13:33close4390.101.21390.00000.0000-2.0011667.87
8782006.03.30 13:33close4380.051.21390.00000.0000-6.0011661.87
8792006.03.30 13:33buy4420.051.21410.00000.0000
8802006.03.30 14:21close4420.051.21610.00000.000010.0011671.87
8812006.03.30 14:21buy4430.051.21620.00000.0000
8822006.03.30 14:39buy4440.101.21510.00000.0000
8832006.03.30 16:27close4440.101.21720.00000.000021.0011692.87
8842006.03.30 16:27close4430.051.21710.00000.00004.5011697.37
8852006.03.30 16:27buy4450.051.21740.00000.0000
8862006.03.30 16:48buy4460.101.21640.00000.0000
8872006.03.30 23:28buy4470.201.21530.00000.0000
8882006.03.31 01:39buy4480.401.21430.00000.0000
8892006.04.04 04:00close4480.401.21630.00000.000073.4411770.81
8902006.04.04 04:00close4470.201.21640.00000.000017.0811787.89
8912006.04.04 04:00close4460.101.21650.00000.0000-1.4611786.43
8922006.04.04 04:00close4450.051.21640.00000.0000-6.2311780.20
8932006.04.04 04:00buy4490.051.21680.00000.0000
8942006.04.04 04:08buy4500.101.21570.00000.0000
8952006.04.04 05:37close4500.101.21770.00000.000020.0011800.20
8962006.04.04 05:37close4490.051.21780.00000.00005.0011805.20
8972006.04.04 05:37buy4510.051.21790.00000.0000
8982006.04.04 06:44buy4520.101.21690.00000.0000
8992006.04.04 08:01close4520.101.21890.00000.000020.0011825.20
9002006.04.04 08:01close4510.051.21900.00000.00005.5011830.70
9012006.04.04 08:01buy4530.051.21910.00000.0000
9022006.04.04 08:04close4530.051.22110.00000.000010.0011840.70
9032006.04.04 08:04buy4540.051.22170.00000.0000
9042006.04.04 08:21close4540.051.22370.00000.000010.0011850.70
9052006.04.04 08:21buy4550.051.22390.00000.0000
9062006.04.04 09:44close4550.051.22590.00000.000010.0011860.70
9072006.04.04 09:44buy4560.051.22620.00000.0000
9082006.04.04 10:54buy4570.101.22510.00000.0000
9092006.04.04 23:13close4570.101.22710.00000.000020.0011880.70
9102006.04.04 23:13close4560.051.22700.00000.00004.0011884.70
9112006.04.04 23:13buy4580.051.22730.00000.0000
9122006.04.05 02:06buy4590.101.22630.00000.0000
9132006.04.05 03:37buy4600.201.22520.00000.0000
9142006.04.05 04:51close4600.201.22720.00000.000040.0011924.70
9152006.04.05 04:51close4590.101.22710.00000.00008.0011932.70
9162006.04.05 04:51close4580.051.22710.00000.0000-1.4111931.29
9172006.04.05 04:51buy4610.051.22740.00000.0000
9182006.04.05 05:14buy4620.101.22640.00000.0000
9192006.04.05 05:32buy4630.201.22520.00000.0000
9202006.04.05 08:20close4630.201.22720.00000.000040.0011971.29
9212006.04.05 08:20close4620.101.22710.00000.00007.0011978.29
9222006.04.05 08:20close4610.051.22720.00000.0000-1.0011977.29
9232006.04.05 08:21buy4640.051.22730.00000.0000
9242006.04.05 08:36close4640.051.22930.00000.000010.0011987.29
9252006.04.05 08:36buy4650.051.22940.00000.0000
9262006.04.05 08:46buy4660.101.22840.00000.0000
9272006.04.05 10:06buy4670.201.22730.00000.0000
9282006.04.05 10:29buy4680.401.22630.00000.0000
9292006.04.05 11:16close4680.401.22830.00000.000080.0012067.29
9302006.04.05 11:16close4670.201.22820.00000.000018.0012085.29
9312006.04.05 11:16close4660.101.22830.00000.0000-1.0012084.29
9322006.04.05 11:16close4650.051.22820.00000.0000-6.0012078.29
9332006.04.05 11:16buy4690.051.22850.00000.0000
9342006.04.05 11:22buy4700.101.22740.00000.0000
9352006.04.05 11:43buy4710.201.22640.00000.0000
9362006.04.05 12:50close4710.201.22840.00000.000040.0012118.29
9372006.04.05 12:50close4700.101.22830.00000.00009.0012127.29
9382006.04.05 12:50close4690.051.22820.00000.0000-1.5012125.79
9392006.04.05 12:50buy4720.051.22850.00000.0000
9402006.04.06 03:24close4720.051.23050.00000.00008.7712134.56
9412006.04.06 03:24buy4730.051.23080.00000.0000
9422006.04.06 03:31buy4740.101.22970.00000.0000
9432006.04.06 03:52buy4750.201.22870.00000.0000
9442006.04.06 04:15close4750.201.23070.00000.000040.0012174.56
9452006.04.06 04:15close4740.101.23060.00000.00009.0012183.56
9462006.04.06 04:15close4730.051.23070.00000.0000-0.5012183.06
9472006.04.06 04:15buy4760.051.23080.00000.0000
9482006.04.06 04:19buy4770.101.22970.00000.0000
9492006.04.06 04:58close4770.101.23170.00000.000020.0012203.06
9502006.04.06 04:58close4760.051.23180.00000.00005.0012208.06
9512006.04.06 04:58buy4780.051.23190.00000.0000
9522006.04.06 06:29buy4790.101.23090.00000.0000
9532006.04.06 08:21buy4800.201.22980.00000.0000
9542006.04.06 08:37buy4810.401.22880.00000.0000
9552006.04.18 14:02close4810.401.23080.00000.000047.2012255.26
9562006.04.18 14:02close4800.201.23090.00000.00005.6012260.86
9572006.04.18 14:02close4790.101.23090.00000.0000-8.2012252.66
9582006.04.18 14:02close4780.051.23100.00000.0000-8.6012244.06
9592006.04.18 15:15buy4820.051.23060.00000.0000
9602006.04.18 16:41close4820.051.23270.00000.000010.5012254.56
9612006.04.18 16:42buy4830.051.23280.00000.0000
9622006.04.18 16:51close4830.051.23500.00000.000011.0012265.56
9632006.04.18 20:45buy4840.051.23570.00000.0000
9642006.04.18 22:35buy4850.101.23470.00000.0000
9652006.04.19 05:14close4850.101.23670.00000.000019.1812284.74
9662006.04.19 05:14close4840.051.23670.00000.00004.5912289.33
9672006.04.19 05:14buy4860.051.23680.00000.0000
9682006.04.19 05:35buy4870.101.23570.00000.0000
9692006.04.19 05:59buy4880.201.23460.00000.0000
9702006.04.19 06:02buy4890.401.23350.00000.0000
9712006.04.19 12:07close4890.401.23550.00000.000080.0012369.33
9722006.04.19 12:07close4880.201.23560.00000.000020.0012389.33
9732006.04.19 12:07close4870.101.23530.00000.0000-4.0012385.33
9742006.04.19 12:07close4860.051.23530.00000.0000-7.5012377.83
9752006.04.19 16:45buy4900.051.23790.00000.0000
9762006.04.19 18:46buy4910.101.23690.00000.0000
9772006.04.19 20:23buy4920.201.23580.00000.0000
9782006.04.19 20:33buy4930.401.23480.00000.0000
9792006.04.23 17:05close4930.401.23690.00000.000070.8812448.71
9802006.04.23 17:05close4920.201.23660.00000.00009.4412458.15
9812006.04.23 17:05close4910.101.23650.00000.0000-7.2812450.87
9822006.04.23 17:05close4900.051.23660.00000.0000-8.1412442.73
9832006.04.24 00:30buy4940.051.23520.00000.0000
9842006.04.24 02:37close4940.051.23720.00000.000010.0012452.73
9852006.04.24 04:15buy4950.051.23890.00000.0000
9862006.04.24 04:32buy4960.101.23780.00000.0000
9872006.04.24 05:30buy4970.201.23680.00000.0000
9882006.04.24 08:40buy4980.401.23570.00000.0000
9892006.04.24 12:06close4980.401.23770.00000.000080.0012532.73
9902006.04.24 12:06close4970.201.23780.00000.000020.0012552.73
9912006.04.24 12:06close4960.101.23770.00000.0000-1.0012551.73
9922006.04.24 12:06close4950.051.23780.00000.0000-5.5012546.23
9932006.04.24 12:06buy4990.051.23790.00000.0000
9942006.04.24 12:43close4990.051.23990.00000.000010.0012556.23
9952006.04.24 12:43buy5000.051.24020.00000.0000
9962006.04.24 12:45buy5010.101.23920.00000.0000
9972006.04.24 15:26close5010.101.24120.00000.000020.0012576.23
9982006.04.24 15:26close5000.051.24110.00000.00004.5012580.73
9992006.04.24 15:26buy5020.051.24140.00000.0000
10002006.04.24 15:40buy5030.101.24040.00000.0000
10012006.04.24 16:54buy5040.201.23930.00000.0000
10022006.04.24 17:59buy5050.401.23830.00000.0000
10032006.04.25 04:01close5050.401.24030.00000.000076.7212657.45
10042006.04.25 04:01close5040.201.24020.00000.000016.3612673.81
10052006.04.25 04:01close5030.101.24020.00000.0000-2.8212670.99
10062006.04.25 04:01close5020.051.24010.00000.0000-6.9112664.08
10072006.04.25 04:01buy5060.051.24040.00000.0000
10082006.04.25 04:11buy5070.101.23930.00000.0000
10092006.04.25 06:04buy5080.201.23830.00000.0000
10102006.04.25 08:07close5080.201.24030.00000.000040.0012704.08
10112006.04.25 08:07close5070.101.24040.00000.000011.0012715.08
10122006.04.25 08:07close5060.051.24050.00000.00000.5012715.58
10132006.04.25 08:07buy5090.051.24060.00000.0000
10142006.04.25 08:09close5090.051.24260.00000.000010.0012725.58
10152006.04.25 08:09buy5100.051.24290.00000.0000
10162006.04.25 08:34buy5110.101.24180.00000.0000
10172006.04.25 09:38close5110.101.24380.00000.000020.0012745.58
10182006.04.25 09:38close5100.051.24390.00000.00005.0012750.58
10192006.04.25 09:38buy5120.051.24400.00000.0000
10202006.04.25 09:58buy5130.101.24300.00000.0000
10212006.04.25 09:59buy5140.201.24190.00000.0000
10222006.04.25 10:00buy5150.401.24090.00000.0000
10232006.04.25 14:56close5150.401.24290.00000.000080.0012830.58
10242006.04.25 14:56close5140.201.24280.00000.000018.0012848.58
10252006.04.25 14:57close5130.101.24270.00000.0000-3.0012845.58
10262006.04.25 14:57close5120.051.24270.00000.0000-6.5012839.08
10272006.04.25 14:57buy5160.051.24300.00000.0000
10282006.04.25 23:45buy5170.101.24190.00000.0000
10292006.04.26 02:46buy5180.201.24090.00000.0000
10302006.04.26 04:36buy5190.401.23980.00000.0000
10312006.04.26 06:06close5190.401.24180.00000.000080.0012919.08
10322006.04.26 06:06close5180.201.24170.00000.000016.0012935.08
10332006.04.26 06:06close5170.101.24190.00000.0000-0.8212934.26
10342006.04.26 06:06close5160.051.24180.00000.0000-6.4112927.85
10352006.04.26 06:06buy5200.051.24200.00000.0000
10362006.04.26 06:24buy5210.101.24100.00000.0000
10372006.04.26 08:20close5210.101.24300.00000.000020.0012947.85
10382006.04.26 08:20close5200.051.24280.00000.00004.0012951.85
10392006.04.26 08:20buy5220.051.24300.00000.0000
10402006.04.26 08:30buy5230.101.24130.00000.0000
10412006.04.26 08:30buy5240.201.24030.00000.0000
10422006.04.26 08:44buy5250.401.23920.00000.0000
10432006.04.26 08:49close5250.401.24120.00000.000080.0013031.85
10442006.04.26 08:49close5240.201.24110.00000.000016.0013047.85
10452006.04.26 08:49close5230.101.24100.00000.0000-3.0013044.85
10462006.04.26 08:49close5220.051.24090.00000.0000-10.5013034.35
10472006.04.26 08:50buy5260.051.24120.00000.0000
10482006.04.26 09:04close5260.051.24320.00000.000010.0013044.35
10492006.04.26 09:04buy5270.051.24360.00000.0000
10502006.04.26 09:09buy5280.101.24260.00000.0000
10512006.04.26 09:25close5280.101.24460.00000.000020.0013064.35
10522006.04.26 09:25close5270.051.24460.00000.00005.0013069.35
10532006.04.26 09:25buy5290.051.24470.00000.0000
10542006.04.26 09:26buy5300.101.24360.00000.0000
10552006.04.26 09:27buy5310.201.24260.00000.0000
10562006.04.26 10:07close5310.201.24460.00000.000040.0013109.35
10572006.04.26 10:07close5300.101.24470.00000.000011.0013120.35
10582006.04.26 10:07close5290.051.24480.00000.00000.5013120.85
10592006.04.26 10:07buy5320.051.24510.00000.0000
10602006.04.26 10:13buy5330.101.24400.00000.0000
10612006.04.26 10:19buy5340.201.24300.00000.0000
10622006.04.26 11:51close5340.201.24500.00000.000040.0013160.85
10632006.04.26 11:51close5330.101.24490.00000.00009.0013169.85
10642006.04.26 11:51close5320.051.24500.00000.0000-0.5013169.35
10652006.04.26 11:51buy5350.051.24530.00000.0000
10662006.04.26 13:40buy5360.101.24430.00000.0000
10672006.04.26 21:09close5360.101.24630.00000.000020.0013189.35
10682006.04.26 21:09close5350.051.24620.00000.00004.5013193.85
10692006.04.26 21:09buy5370.051.24650.00000.0000
10702006.04.26 22:19buy5380.101.24540.00000.0000
10712006.04.27 02:26buy5390.201.24440.00000.0000
10722006.04.27 03:58buy5400.401.24330.00000.0000
10732006.04.27 10:00close5400.401.24540.00000.000084.0013277.85
10742006.04.27 10:00close5390.201.24550.00000.000022.0013299.85
10752006.04.27 10:00close5380.101.24560.00000.0000-0.4613299.39
10762006.04.27 10:00close5370.051.24560.00000.0000-5.7313293.66
10772006.04.27 15:46buy5410.051.25330.00000.0000
10782006.04.27 21:59buy5420.101.25220.00000.0000
10792006.04.28 02:27close5420.101.25420.00000.000019.1813312.84
10802006.04.28 02:27close5410.051.25410.00000.00003.5913316.43
10812006.04.28 02:27buy5430.051.25440.00000.0000
10822006.04.28 02:38buy5440.101.25330.00000.0000
10832006.04.28 03:51close5440.101.25530.00000.000020.0013336.43
10842006.04.28 03:51close5430.051.25520.00000.00004.0013340.43
10852006.04.28 03:51buy5450.051.25550.00000.0000
10862006.04.28 03:58buy5460.101.25450.00000.0000
10872006.04.28 04:36close5460.101.25650.00000.000020.0013360.43
10882006.04.28 04:36close5450.051.25660.00000.00005.5013365.93
10892006.04.28 04:36buy5470.051.25690.00000.0000
10902006.04.28 04:38buy5480.101.25580.00000.0000
10912006.04.28 05:09buy5490.201.25480.00000.0000
10922006.04.28 07:18buy5500.401.25370.00000.0000
10932006.04.28 08:39close5500.401.25570.00000.000080.0013445.93
10942006.04.28 08:39close5490.201.25560.00000.000016.0013461.93
10952006.04.28 08:39close5480.101.25570.00000.0000-1.0013460.93
10962006.04.28 08:39close5470.051.25580.00000.0000-5.5013455.43
10972006.04.28 08:39buy5510.051.25590.00000.0000
10982006.04.28 08:51buy5520.101.25490.00000.0000
10992006.04.28 09:42close5520.101.25690.00000.000020.0013475.43
11002006.04.28 09:42close5510.051.25700.00000.00005.5013480.93
11012006.04.28 09:42buy5530.051.25710.00000.0000
11022006.04.28 10:57close5530.051.25910.00000.000010.0013490.93
11032006.04.28 10:58buy5540.041.25920.00000.0000
11042006.04.28 11:05close5540.041.26140.00000.00008.8013499.73
11052006.04.28 11:05buy5550.041.26170.00000.0000
11062006.04.28 11:06buy5560.081.26070.00000.0000
11072006.04.28 11:09close5560.081.26280.00000.000016.8013516.53
11082006.04.28 11:09close5550.041.26290.00000.00004.8013521.33
11092006.04.28 11:09buy5570.041.26320.00000.0000
11102006.04.28 11:11buy5580.081.26210.00000.0000
11112006.04.28 11:18buy5590.161.26110.00000.0000
11122006.04.28 12:02close5590.161.26310.00000.000032.0013553.33
11132006.04.28 12:02close5580.081.26320.00000.00008.8013562.13
11142006.04.28 12:02close5570.041.26310.00000.0000-0.4013561.73
11152006.04.28 12:02buy5600.041.26320.00000.0000
11162006.04.28 12:37buy5610.081.26210.00000.0000
11172006.04.28 15:41buy5620.161.26110.00000.0000
11182006.04.28 16:11close5620.161.26310.00000.000032.0013593.73
11192006.04.28 16:11close5610.081.26300.00000.00007.2013600.93
11202006.04.28 16:11close5600.041.26310.00000.0000-0.4013600.53
11212006.04.28 16:11buy5630.041.26320.00000.0000
11222006.04.30 18:57buy5640.081.26210.00000.0000
11232006.04.30 21:45buy5650.161.26110.00000.0000
11242006.04.30 22:47close5650.161.26310.00000.000032.0013632.53
11252006.04.30 22:47close5640.081.26320.00000.00008.8013641.33
11262006.04.30 22:47close5630.041.26330.00000.00000.4013641.73
11272006.04.30 22:47buy5660.041.26340.00000.0000
11282006.05.01 03:44buy5670.081.26220.00000.0000
11292006.05.01 08:09close5670.081.26420.00000.000016.0013657.73
11302006.05.01 08:09close5660.041.26420.00000.00002.8713660.60
11312006.05.01 08:09buy5680.041.26430.00000.0000
11322006.05.01 08:27buy5690.081.26320.00000.0000
11332006.05.01 08:30buy5700.161.26210.00000.0000
11342006.05.01 08:39close5700.161.26420.00000.000033.6013694.20
11352006.05.01 08:40close5690.081.26430.00000.00008.8013703.00
11362006.05.01 08:40close5680.041.26420.00000.0000-0.4013702.60
11372006.05.01 08:40buy5710.041.26430.00000.0000
11382006.05.01 08:56close5710.041.26630.00000.00008.0013710.60
11392006.05.01 08:56buy5720.041.26660.00000.0000
11402006.05.01 09:09close5720.041.26860.00000.00008.0013718.60
11412006.05.01 09:09buy5730.041.26870.00000.0000
11422006.05.01 09:31buy5740.081.26760.00000.0000
11432006.05.01 09:51buy5750.161.26660.00000.0000
11442006.05.01 10:00buy5760.321.26550.00000.0000
11452006.05.04 10:18close5760.321.26750.00000.000050.8813769.48
11462006.05.04 10:18close5750.161.26760.00000.00009.4413778.92
11472006.05.04 10:18close5740.081.26740.00000.0000-4.8813774.04
11482006.05.04 10:18close5730.041.26730.00000.0000-7.2413766.80
11492006.05.04 13:00buy5770.041.26830.00000.0000
11502006.05.04 14:10close5770.041.27060.00000.00009.2013776.00
11512006.05.04 14:45buy5780.041.27150.00000.0000
11522006.05.04 16:16buy5790.081.27050.00000.0000
11532006.05.04 16:46buy5800.161.26950.00000.0000
11542006.05.05 02:34buy5810.321.26840.00000.0000
11552006.05.05 03:59close5810.321.27040.00000.000064.0013840.00
11562006.05.05 03:59close5800.161.27050.00000.000014.6913854.69
11572006.05.05 03:59close5790.081.27060.00000.00000.1413854.84
11582006.05.05 03:59close5780.041.27050.00000.0000-4.3313850.51
11592006.05.05 03:59buy5820.041.27070.00000.0000
11602006.05.05 04:05buy5830.081.26960.00000.0000
11612006.05.05 04:10buy5840.161.26860.00000.0000
11622006.05.05 08:30close5840.161.27130.00000.000043.2013893.71
11632006.05.05 08:30close5830.081.27180.00000.000017.6013911.31
11642006.05.05 08:30close5820.041.27190.00000.00004.8013916.11
11652006.05.05 08:30buy5850.041.27270.00000.0000
11662006.05.05 08:31close5850.041.27470.00000.00008.0013924.11
11672006.05.05 08:31buy5860.041.27480.00000.0000
11682006.05.05 08:38buy5870.081.27370.00000.0000
11692006.05.05 09:10close5870.081.27570.00000.000016.0013940.11
11702006.05.05 09:10close5860.041.27580.00000.00004.0013944.11
11712006.05.05 09:10buy5880.041.27610.00000.0000
11722006.05.05 09:14buy5890.081.27510.00000.0000
11732006.05.05 09:40buy5900.161.27400.00000.0000
11742006.05.05 10:46buy5910.321.27300.00000.0000
11752006.05.07 17:26close5910.321.27500.00000.000064.0014008.11
11762006.05.07 17:26close5900.161.27500.00000.000016.0014024.11
11772006.05.07 17:27close5890.081.27480.00000.0000-2.4014021.71
11782006.05.07 17:27close5880.041.27490.00000.0000-4.8014016.91
11792006.05.07 17:27buy5920.041.27500.00000.0000
11802006.05.07 17:34buy5930.081.27390.00000.0000
11812006.05.07 19:05buy5940.161.27290.00000.0000
11822006.05.07 19:32close5940.161.27490.00000.000032.0014048.91
11832006.05.07 19:33close5930.081.27500.00000.00008.8014057.71
11842006.05.07 19:33close5920.041.27490.00000.0000-0.4014057.31
11852006.05.07 19:34buy5950.041.27500.00000.0000
11862006.05.07 20:09buy5960.081.27390.00000.0000
11872006.05.07 20:50buy5970.161.27290.00000.0000
11882006.05.07 21:35buy5980.321.27180.00000.0000
11892006.05.08 01:27close5980.321.27380.00000.000061.3814118.68
11902006.05.08 01:27close5970.161.27370.00000.000011.4914130.17
11912006.05.08 01:28close5960.081.27380.00000.0000-1.4614128.72
11922006.05.08 01:28close5950.041.27390.00000.0000-4.7314123.99
11932006.05.08 01:28buy5990.041.27400.00000.0000
11942006.05.08 02:31buy6000.081.27300.00000.0000
11952006.05.08 03:11close6000.081.27500.00000.000016.0014139.99
11962006.05.08 03:11close5990.041.27490.00000.00003.6014143.59
11972006.05.08 03:11buy6010.041.27520.00000.0000
11982006.05.08 04:28close6010.041.27720.00000.00008.0014151.59
11992006.05.08 04:28buy6020.041.27750.00000.0000
12002006.05.08 05:03buy6030.081.27640.00000.0000
12012006.05.08 08:14buy6040.161.27540.00000.0000
12022006.05.08 08:50buy6050.321.27420.00000.0000
12032006.05.09 10:08close6050.321.27620.00000.000061.3814212.96
12042006.05.09 10:08close6040.161.27610.00000.00009.8914222.85
12052006.05.09 10:08close6030.081.27600.00000.0000-3.8614219.00
12062006.05.09 10:08close6020.041.27590.00000.0000-6.7314212.27
12072006.05.09 11:30buy6060.041.27630.00000.0000
12082006.05.09 11:32buy6070.081.27520.00000.0000
12092006.05.10 02:45close6070.081.27720.00000.000015.3414227.61
12102006.05.10 02:45close6060.041.27710.00000.00002.8714230.48
12112006.05.10 02:45buy6080.041.27740.00000.0000
12122006.05.10 02:53close6080.041.27950.00000.00008.4014238.88
12132006.05.10 02:53buy6090.041.27960.00000.0000
12142006.05.10 02:59buy6100.081.27850.00000.0000
12152006.05.10 04:22buy6110.161.27750.00000.0000
12162006.05.10 06:10close6110.161.27950.00000.000032.0014270.88
12172006.05.10 06:10close6100.081.27940.00000.00007.2014278.08
12182006.05.10 06:10close6090.041.27950.00000.0000-0.4014277.68
12192006.05.10 06:10buy6120.041.27960.00000.0000
12202006.05.10 06:42buy6130.081.27850.00000.0000
12212006.05.10 08:16buy6140.161.27750.00000.0000
12222006.05.10 10:16close6140.161.27950.00000.000032.0014309.68
12232006.05.10 10:16close6130.081.27940.00000.00007.2014316.88
12242006.05.10 10:16close6120.041.27950.00000.0000-0.4014316.48
12252006.05.10 10:17buy6150.041.27980.00000.0000
12262006.05.10 12:18buy6160.081.27880.00000.0000
12272006.05.10 14:13close6160.081.28080.00000.000016.0014332.48
12282006.05.10 14:13close6150.041.28070.00000.00003.6014336.08
12292006.05.10 14:13buy6170.041.28080.00000.0000
12302006.05.10 14:15buy6180.081.27970.00000.0000
12312006.05.10 14:17buy6190.161.27840.00000.0000
12322006.05.10 14:17buy6200.321.27730.00000.0000
12332006.05.10 14:19close6200.321.27930.00000.000064.0014400.08
12342006.05.10 14:19close6190.161.27940.00000.000016.0014416.08
12352006.05.10 14:19close6180.081.27950.00000.0000-1.6014414.48
12362006.05.10 14:19close6170.041.27980.00000.0000-4.0014410.48
12372006.05.10 14:19buy6210.041.28030.00000.0000
12382006.05.10 14:22buy6220.081.27920.00000.0000
12392006.05.10 14:22buy6230.161.27810.00000.0000
12402006.05.10 14:23buy6240.321.27700.00000.0000
12412006.05.10 14:34close6240.321.27900.00000.000064.0014474.48
12422006.05.10 14:34close6230.161.27940.00000.000020.8014495.28
12432006.05.10 14:34close6220.081.27930.00000.00000.8014496.08
12442006.05.10 14:34close6210.041.27940.00000.0000-3.6014492.48
12452006.05.10 14:34buy6250.041.27970.00000.0000
12462006.05.10 14:35buy6260.081.27870.00000.0000
12472006.05.10 14:40close6260.081.28070.00000.000016.0014508.48
12482006.05.10 14:40close6250.041.28080.00000.00004.4014512.88
12492006.05.10 14:40buy6270.041.28110.00000.0000
12502006.05.10 14:40buy6280.081.27990.00000.0000
12512006.05.10 14:43close6280.081.28190.00000.000016.0014528.88
12522006.05.10 14:43close6270.041.28200.00000.00003.6014532.48
12532006.05.10 14:43buy6290.041.28240.00000.0000
12542006.05.10 14:51buy6300.081.28130.00000.0000
12552006.05.10 15:12buy6310.161.28020.00000.0000
12562006.05.10 16:05buy6320.321.27920.00000.0000
12572006.05.11 10:35close6320.321.28120.00000.000056.1314588.61
12582006.05.11 10:35close6310.161.28130.00000.000013.6614602.28
12592006.05.11 10:35close6300.081.28120.00000.0000-2.7714599.51
12602006.05.11 10:35close6290.041.28130.00000.0000-5.3814594.12
12612006.05.11 15:00buy6330.041.28520.00000.0000
12622006.05.11 15:44buy6340.081.28410.00000.0000
12632006.05.11 16:49buy6350.161.28310.00000.0000
12642006.05.11 18:59close6350.161.28510.00000.000032.0014626.12
12652006.05.11 18:59close6340.081.28520.00000.00008.8014634.92
12662006.05.11 18:59close6330.041.28510.00000.0000-0.4014634.52
12672006.05.11 18:59buy6360.041.28540.00000.0000
12682006.05.11 22:04buy6370.081.28440.00000.0000
12692006.05.12 01:06close6370.081.28640.00000.000015.3414649.87
12702006.05.12 01:06close6360.041.28630.00000.00003.2714653.14
12712006.05.12 01:06buy6380.041.28660.00000.0000
12722006.05.12 01:25buy6390.081.28550.00000.0000
12732006.05.12 02:18close6390.081.28750.00000.000016.0014669.14
12742006.05.12 02:18close6380.041.28760.00000.00004.0014673.14
12752006.05.12 02:19buy6400.041.28790.00000.0000
12762006.05.12 02:34buy6410.081.28690.00000.0000
12772006.05.12 03:26close6410.081.28890.00000.000016.0014689.14
12782006.05.12 03:26close6400.041.28900.00000.00004.4014693.54
12792006.05.12 03:26buy6420.041.28920.00000.0000
12802006.05.12 05:34close6420.041.29120.00000.00008.0014701.54
12812006.05.12 05:34buy6430.041.29150.00000.0000
12822006.05.12 05:40close6430.041.29360.00000.00008.4014709.94
12832006.05.12 05:40buy6440.041.29400.00000.0000
12842006.05.12 05:50buy6450.081.29300.00000.0000
12852006.05.12 05:59buy6460.161.29190.00000.0000
12862006.05.12 07:51buy6470.321.29090.00000.0000
12872006.05.12 08:52close6470.321.29290.00000.000064.0014773.94
12882006.05.12 08:52close6460.161.29310.00000.000019.2014793.14
12892006.05.12 08:52close6450.081.29330.00000.00002.4014795.54
12902006.05.12 08:52close6440.041.29310.00000.0000-3.6014791.94
12912006.05.12 08:52buy6480.041.29320.00000.0000
12922006.05.12 08:53buy6490.081.29200.00000.0000
12932006.05.12 08:54buy6500.161.29100.00000.0000
12942006.05.12 09:03buy6510.321.28990.00000.0000
12952006.05.12 09:53close6510.321.29200.00000.000067.2014859.14
12962006.05.12 09:53close6500.161.29200.00000.000016.0014875.14
12972006.05.12 09:53close6490.081.29190.00000.0000-0.8014874.34
12982006.05.12 09:53close6480.041.29220.00000.0000-4.0014870.34
12992006.05.12 09:53buy6520.041.29240.00000.0000
13002006.05.12 09:54buy6530.081.29140.00000.0000
13012006.05.12 09:56buy6540.161.29030.00000.0000
13022006.05.12 09:58buy6550.321.28930.00000.0000
13032006.05.12 10:01close6550.321.29140.00000.000067.2014937.54
13042006.05.12 10:02close6540.161.29120.00000.000014.4014951.94
13052006.05.12 10:02close6530.081.29120.00000.0000-1.6014950.34
13062006.05.12 10:02close6520.041.29100.00000.0000-5.6014944.74
13072006.05.12 10:02buy6560.041.29110.00000.0000
13082006.05.12 10:11buy6570.081.29000.00000.0000
13092006.05.12 10:14buy6580.161.28900.00000.0000
13102006.05.12 10:36buy6590.321.28790.00000.0000
13112006.05.12 11:16close6590.321.28990.00000.000064.0015008.74
13122006.05.12 11:16close6580.161.28980.00000.000012.8015021.54
13132006.05.12 11:16close6570.081.28970.00000.0000-2.4015019.14
13142006.05.12 11:16close6560.041.28980.00000.0000-5.2015013.94
13152006.05.12 11:17buy6600.041.29010.00000.0000
13162006.05.12 11:19buy6610.081.28910.00000.0000
13172006.05.12 11:31buy6620.161.28800.00000.0000
13182006.05.12 11:33buy6630.321.28700.00000.0000
13192006.05.12 12:57close6630.321.28900.00000.000064.0015077.94
13202006.05.12 12:57close6620.161.28890.00000.000014.4015092.34
13212006.05.12 12:57close6610.081.28910.00000.00000.0015092.34
13222006.05.12 12:57close6600.041.28920.00000.0000-3.6015088.74
13232006.05.12 12:57buy6640.041.28930.00000.0000
13242006.05.12 14:39close6640.041.29130.00000.00008.0015096.74
13252006.05.12 14:39buy6650.041.29140.00000.0000
13262006.05.14 17:00close6650.041.29430.00000.000011.6015108.34
13272006.05.14 17:01buy6660.041.29440.00000.0000
13282006.05.14 18:52close6660.041.29640.00000.00008.0015116.34
13292006.05.14 18:52buy6670.041.29670.00000.0000
13302006.05.14 19:17buy6680.081.29560.00000.0000
13312006.05.14 20:00buy6690.161.29450.00000.0000
13322006.05.14 20:06buy6700.321.29350.00000.0000
13332006.05.17 11:57close4230.401.27270.00000.0000-2876.4812239.86
13342006.05.17 11:57close4220.201.27280.00000.0000-1462.2410777.62
13352006.05.17 11:57close4210.101.27290.00000.0000-742.1210035.50
13362006.05.17 11:57close4200.051.27300.00000.0000-377.069658.44
13372006.05.17 14:45sell6710.041.27200.00000.0000
13382006.05.17 14:48sell6720.081.27300.00000.0000
13392006.05.17 14:53sell6730.161.27410.00000.0000
13402006.05.17 15:05sell6740.321.27510.00000.0000
13412006.05.17 17:45close6740.321.27310.00000.000064.009722.44
13422006.05.17 17:45close6730.161.27320.00000.000014.409736.84
13432006.05.17 17:45close6720.081.27300.00000.00000.009736.84
13442006.05.17 17:45close6710.041.27280.00000.0000-3.209733.64
13452006.05.17 17:45sell6750.041.27250.00000.0000
13462006.05.17 18:14sell6760.081.27350.00000.0000
13472006.05.17 20:04sell6770.161.27460.00000.0000
13482006.05.17 20:23sell6780.321.27560.00000.0000
13492006.05.18 02:38close6780.321.27360.00000.000068.229801.86
13502006.05.18 02:38close6770.161.27380.00000.000014.919816.78
13512006.05.18 02:38close6760.081.27370.00000.0000-0.549816.23
13522006.05.18 02:38close6750.041.27380.00000.0000-4.679811.56
13532006.05.18 02:38sell6790.041.27350.00000.0000
13542006.05.18 02:42sell6800.081.27460.00000.0000
13552006.05.18 03:03sell6810.161.27560.00000.0000
13562006.05.18 03:29sell6820.321.27670.00000.0000
13572006.05.19 05:50close6820.321.27470.00000.000065.419876.97
13582006.05.19 05:50close6810.161.27460.00000.000016.709893.67
13592006.05.19 05:50close6800.081.27460.00000.00000.359894.02
13602006.05.19 05:50close6790.041.27470.00000.0000-4.629889.40
13612006.05.19 06:15sell6830.041.27490.00000.0000
13622006.05.19 06:35sell6840.081.27590.00000.0000
13632006.05.19 08:12sell6850.161.27700.00000.0000
13642006.05.19 08:25close6850.161.27500.00000.000032.009921.40
13652006.05.19 08:25close6840.081.27510.00000.00006.409927.80
13662006.05.19 08:25close6830.041.27520.00000.0000-1.209926.60
13672006.05.19 08:45sell6860.041.27500.00000.0000
13682006.05.19 09:00close6860.041.27300.00000.00008.009934.60
13692006.05.19 09:00sell6870.041.27270.00000.0000
13702006.05.19 09:27sell6880.081.27370.00000.0000
13712006.05.19 09:36sell6890.161.27480.00000.0000
13722006.05.19 10:07close6890.161.27280.00000.000032.009966.60
13732006.05.19 10:07close6880.081.27290.00000.00006.409973.00
13742006.05.19 10:07close6870.041.27270.00000.00000.009973.00
13752006.05.19 10:07sell6900.041.27260.00000.0000
13762006.05.19 10:32close6900.041.27060.00000.00008.009981.00
13772006.05.19 10:32sell6910.041.27030.00000.0000
13782006.05.19 10:37sell6920.081.27130.00000.0000
13792006.05.19 10:49sell6930.161.27240.00000.0000
13802006.05.19 10:55close6930.161.27040.00000.000032.0010013.00
13812006.05.19 10:55close6920.081.27050.00000.00006.4010019.40
13822006.05.19 10:55close6910.041.27040.00000.0000-0.4010019.00
13832006.05.19 10:55sell6940.041.27030.00000.0000
13842006.05.19 11:24sell6950.081.27130.00000.0000
13852006.05.19 11:33sell6960.161.27240.00000.0000
13862006.05.19 11:52sell6970.321.27340.00000.0000
13872006.05.22 02:42close6970.321.27140.00000.000065.4110084.41
13882006.05.22 02:42close6960.161.27130.00000.000018.3010102.71
13892006.05.22 02:42close6950.081.27110.00000.00001.9510104.66
13902006.05.22 02:42close6940.041.27100.00000.0000-2.6210102.04
13912006.05.22 02:42sell6980.041.27070.00000.0000
13922006.05.22 03:17sell6990.081.27170.00000.0000
13932006.05.22 03:36sell7000.161.27280.00000.0000
13942006.05.22 03:53sell7010.321.27380.00000.0000
13952006.05.26 10:19close7010.321.27180.00000.000072.4510174.49
13962006.05.26 10:19close7000.161.27190.00000.000018.6210193.11
13972006.05.26 10:19close6990.081.27200.00000.0000-0.2910192.82
13982006.05.26 10:19close6980.041.27210.00000.0000-4.5410188.28
13992006.05.26 14:45sell7020.041.27290.00000.0000
14002006.05.28 17:03sell7030.081.27390.00000.0000
14012006.05.28 18:11close7030.081.27190.00000.000016.0010204.28
14022006.05.28 18:11close7020.041.27200.00000.00003.6010207.88
14032006.05.28 18:11sell7040.041.27200.00000.0000
14042006.05.28 18:35sell7050.081.27300.00000.0000
14052006.05.28 19:34sell7060.161.27410.00000.0000
14062006.05.28 19:35sell7070.321.27520.00000.0000
14072006.06.01 08:19close7070.321.27310.00000.000075.6510283.53
14082006.06.01 08:19close7060.161.27300.00000.000021.8210305.35
14092006.06.01 08:19close7050.081.27310.00000.00001.3110306.66
14102006.06.01 08:19close7040.041.27320.00000.0000-3.7410302.92
14112006.06.01 08:19sell7080.041.27310.00000.0000
14122006.06.01 08:30sell7090.081.27410.00000.0000
14132006.06.01 10:00sell7100.201.27510.00000.0000
14142006.06.01 10:03sell7110.401.27620.00000.0000
14152006.06.05 02:26close6700.321.29550.00000.00006.2710309.19
14162006.06.05 02:27close6690.161.29540.00000.0000-14.4610294.73
14172006.06.05 02:27close6680.081.29550.00000.0000-15.2310279.50
14182006.06.05 02:27close6670.041.29540.00000.0000-12.4210267.08
14192006.06.05 02:27buy7120.041.29560.00000.0000
14202006.06.05 02:49buy7130.081.29450.00000.0000
14212006.06.05 03:03buy7140.161.29350.00000.0000
14222006.06.05 03:26close7140.161.29550.00000.000032.0010299.08
14232006.06.05 03:26close7130.081.29560.00000.00008.8010307.88
14242006.06.05 03:26close7120.041.29570.00000.00000.4010308.28
14252006.06.05 03:26buy7150.041.29580.00000.0000
14262006.06.05 03:32close7150.041.29780.00000.00008.0010316.28
14272006.06.05 03:32buy7160.041.29800.00000.0000
14282006.06.05 03:35buy7170.081.29700.00000.0000
14292006.06.05 03:47buy7180.161.29590.00000.0000
14302006.06.05 04:17buy7190.321.29490.00000.0000
14312006.06.05 04:40close7190.321.29700.00000.000067.2010383.48
14322006.06.05 04:40close7180.161.29700.00000.000017.6010401.08
14332006.06.05 04:40close7170.081.29710.00000.00000.8010401.88
14342006.06.05 04:40close7160.041.29700.00000.0000-4.0010397.88
14352006.06.05 04:40buy7200.041.29710.00000.0000
14362006.06.05 05:46buy7210.081.29600.00000.0000
14372006.06.05 08:38buy7220.161.29500.00000.0000
14382006.06.05 08:54buy7230.401.29390.00000.0000
14392006.06.05 12:05close7230.401.29590.00000.000080.0010477.88
14402006.06.05 12:05close7220.161.29600.00000.000016.0010493.88
14412006.06.05 12:06close7210.081.29590.00000.0000-0.8010493.08
14422006.06.05 12:06close7200.041.29580.00000.0000-5.2010487.88
14432006.06.05 12:06buy7240.051.29590.00000.0000
14442006.06.05 14:23buy7250.101.29490.00000.0000
14452006.06.05 14:33buy7260.201.29380.00000.0000
14462006.06.05 14:43buy7270.401.29280.00000.0000
14472006.06.08 07:49close7110.401.27420.00000.000092.3210580.20
14482006.06.08 07:49close7100.201.27400.00000.000028.1610608.36
14492006.06.08 07:49close7090.081.27380.00000.00004.8610613.22
14502006.06.08 07:49close7080.041.27390.00000.0000-1.9710611.26
14512006.06.08 07:49sell7280.051.27380.00000.0000
14522006.06.08 08:04close7280.051.27180.00000.000010.0010621.26
14532006.06.08 08:04sell7290.041.27150.00000.0000
14542006.06.08 08:06sell7300.101.27260.00000.0000
14552006.06.08 08:32close7300.101.27060.00000.000020.0010641.26
14562006.06.08 08:32close7290.041.27040.00000.00004.4010645.66
14572006.06.08 08:32sell7310.041.27010.00000.0000
14582006.06.08 08:32close7310.041.26770.00000.00009.6010655.26
14592006.06.08 08:32sell7320.041.26780.00000.0000
14602006.06.08 08:38sell7330.081.26890.00000.0000
14612006.06.08 08:39sell7340.161.26990.00000.0000
14622006.06.08 08:43close7340.161.26790.00000.000032.0010687.26
14632006.06.08 08:43close7330.081.26800.00000.00007.2010694.46
14642006.06.08 08:43close7320.041.26790.00000.0000-0.4010694.06
14652006.06.08 08:43sell7350.041.26760.00000.0000
14662006.06.08 08:44close7350.041.26560.00000.00008.0010702.06
14672006.06.08 08:44sell7360.041.26520.00000.0000
14682006.06.08 08:46sell7370.081.26630.00000.0000
14692006.06.08 08:48sell7380.161.26730.00000.0000
14702006.06.08 08:58sell7390.321.26840.00000.0000
14712006.06.08 09:12close7390.321.26640.00000.000064.0010766.06
14722006.06.08 09:12close7380.161.26630.00000.000016.0010782.06
14732006.06.08 09:12close7370.081.26640.00000.0000-0.8010781.26
14742006.06.08 09:12close7360.041.26650.00000.0000-5.2010776.06
14752006.06.08 09:12sell7400.041.26640.00000.0000
14762006.06.08 09:13sell7410.081.26740.00000.0000
14772006.06.08 09:32close7410.081.26530.00000.000016.8010792.86
14782006.06.08 09:32close7400.041.26530.00000.00004.4010797.26
14792006.06.08 09:32sell7420.041.26500.00000.0000
14802006.06.08 09:47close7420.041.26300.00000.00008.0010805.26
14812006.06.08 09:47sell7430.041.26270.00000.0000
14822006.06.08 09:50sell7440.081.26370.00000.0000
14832006.06.08 09:57sell7450.161.26480.00000.0000
14842006.06.08 10:08sell7460.321.26580.00000.0000
14852006.06.08 10:54close7460.321.26380.00000.000064.0010869.26
14862006.06.08 10:54close7450.161.26390.00000.000014.4010883.66
14872006.06.08 10:54close7440.081.26400.00000.0000-2.4010881.26
14882006.06.08 10:54close7430.041.26390.00000.0000-4.8010876.46
14892006.06.08 10:54sell7470.041.26360.00000.0000
14902006.06.08 11:39sell7480.081.26470.00000.0000
14912006.06.08 12:08sell7490.161.26570.00000.0000
14922006.06.08 12:16sell7500.321.26680.00000.0000
14932006.06.08 13:03close7500.321.26480.00000.000064.0010940.46
14942006.06.08 13:03close7490.161.26470.00000.000016.0010956.46
14952006.06.08 13:03close7480.081.26460.00000.00000.8010957.26
14962006.06.08 13:03close7470.041.26450.00000.0000-3.6010953.66
14972006.06.08 13:03sell7510.041.26430.00000.0000
14982006.06.08 16:35sell7520.081.26540.00000.0000
14992006.06.09 02:12close7520.081.26340.00000.000016.3510970.01
15002006.06.09 02:12close7510.041.26340.00000.00003.7810973.78
15012006.06.09 02:13sell7530.041.26310.00000.0000
15022006.06.09 02:50sell7540.081.26420.00000.0000
15032006.06.09 03:01sell7550.161.26520.00000.0000
15042006.06.09 05:16sell7560.321.26630.00000.0000
15052006.06.09 08:30close7560.321.26390.00000.000076.8011050.58
15062006.06.09 08:30close7550.161.26290.00000.000036.8011087.38
15072006.06.09 08:30close7540.081.26410.00000.00000.8011088.18
15082006.06.09 08:30close7530.041.26300.00000.00000.4011088.58
15092006.06.09 08:30sell7570.041.26310.00000.0000
15102006.06.09 08:33close7570.041.26110.00000.00008.0011096.58
15112006.06.09 08:33sell7580.041.26100.00000.0000
15122006.06.09 08:47sell7590.081.26210.00000.0000
15132006.06.09 09:18sell7600.161.26310.00000.0000
15142006.06.09 09:24sell7610.321.26420.00000.0000
15152006.06.09 11:20close7610.321.26210.00000.000067.2011163.78
15162006.06.09 11:20close7600.161.26190.00000.000019.2011182.98
15172006.06.09 11:20close7590.081.26190.00000.00001.6011184.58
15182006.06.09 11:20close7580.041.26200.00000.0000-4.0011180.58
15192006.06.09 11:20sell7620.041.26190.00000.0000
15202006.06.09 11:24sell7630.081.26290.00000.0000
15212006.06.09 11:36sell7640.161.26400.00000.0000
15222006.06.11 17:02close7640.161.26200.00000.000032.0011212.58
15232006.06.11 17:02close7630.081.26220.00000.00005.6011218.18
15242006.06.11 17:02close7620.041.26230.00000.0000-1.6011216.58
15252006.06.12 00:30sell7650.041.26240.00000.0000
15262006.06.12 01:13sell7660.081.26340.00000.0000
15272006.06.12 02:32sell7670.161.26450.00000.0000
15282006.06.12 03:34close7670.161.26250.00000.000032.0011248.58
15292006.06.12 03:34close7660.081.26250.00000.00007.2011255.78
15302006.06.12 03:34close7650.041.26240.00000.00000.0011255.78
15312006.06.12 10:15sell7680.041.26010.00000.0000
15322006.06.12 11:07close7680.041.25810.00000.00008.0011263.78
15332006.06.12 12:15sell7690.041.25890.00000.0000
15342006.06.12 14:11sell7700.081.26000.00000.0000
15352006.06.12 14:33sell7710.161.26100.00000.0000
15362006.06.12 16:09close7710.161.25900.00000.000032.0011295.78
15372006.06.12 16:09close7700.081.25910.00000.00007.2011302.98
15382006.06.12 16:10close7690.041.25920.00000.0000-1.2011301.78
15392006.06.12 22:45sell7720.041.25790.00000.0000
15402006.06.13 03:01close7720.041.25590.00000.00008.1811309.96
15412006.06.13 14:30sell7730.041.25440.00000.0000
15422006.06.13 22:49sell7740.081.25540.00000.0000
15432006.06.14 00:47sell7750.161.25650.00000.0000
15442006.06.14 02:21sell7760.321.25750.00000.0000
15452006.06.14 08:30close7760.321.25540.00000.000067.2011377.16
15462006.06.14 08:30close7750.161.25510.00000.000022.4011399.56
15472006.06.14 08:30close7740.081.25480.00000.00005.1511404.71
15482006.06.14 08:30close7730.041.25450.00000.0000-0.2211404.49
15492006.06.14 13:00sell7770.051.26260.00000.0000
15502006.06.14 14:30close7770.051.26060.00000.000010.0011414.49
15512006.06.14 15:00sell7780.041.25890.00000.0000
15522006.06.14 15:06sell7790.081.26000.00000.0000
15532006.06.14 18:08sell7800.161.26100.00000.0000
15542006.06.15 02:21sell7810.321.26210.00000.0000
15552006.06.15 03:46close7810.321.26010.00000.000064.0011478.49
15562006.06.15 03:46close7800.161.26020.00000.000014.9111493.40
15572006.06.15 03:46close7790.081.26030.00000.0000-1.3411492.06
15582006.06.15 03:46close7780.041.26030.00000.0000-5.0711486.98
15592006.06.15 14:00sell7820.051.26160.00000.0000
15602006.06.15 16:38sell7830.101.26280.00000.0000
15612006.06.15 19:03sell7840.201.26380.00000.0000
15622006.06.16 01:56sell7850.401.26490.00000.0000
15632006.06.16 09:53close7850.401.26290.00000.000080.0011566.98
15642006.06.16 09:53close7840.201.26280.00000.000020.8811587.86
15652006.06.16 09:53close7830.101.26270.00000.00001.4411589.30
15662006.06.16 09:53close7820.051.26280.00000.0000-5.7811583.52
15672006.06.16 15:45sell7860.051.26380.00000.0000
15682006.06.18 17:07sell7870.101.26490.00000.0000
15692006.06.18 20:28close7870.101.26290.00000.000020.0011603.52
15702006.06.18 20:29close7860.051.26280.00000.00005.0011608.52
15712006.06.19 03:15sell7880.041.25990.00000.0000
15722006.06.19 08:21close7880.041.25790.00000.00008.0011616.52
15732006.06.19 12:00sell7890.041.25760.00000.0000
15742006.06.20 01:31sell7900.081.25870.00000.0000
15752006.06.20 05:29close7900.081.25670.00000.000016.0011632.52
15762006.06.20 05:29close7890.041.25680.00000.00003.3811635.90
15772006.06.20 05:29sell7910.041.25650.00000.0000
15782006.06.20 08:12close7910.041.25450.00000.00008.0011643.90
15792006.06.20 08:12sell7920.041.25440.00000.0000
15802006.06.20 08:28sell7930.081.25540.00000.0000
15812006.06.20 08:58sell7940.161.25650.00000.0000
15822006.06.20 10:25sell7950.321.25750.00000.0000
15832006.06.22 10:20close7950.321.25550.00000.000069.6311713.53
15842006.06.22 10:20close7940.161.25550.00000.000018.8211732.35
15852006.06.22 10:20close7930.081.25540.00000.00001.4111733.76
15862006.06.22 10:20close7920.041.25530.00000.0000-2.9011730.86
15872006.06.22 10:20sell7960.041.25500.00000.0000
15882006.06.22 10:26sell7970.081.25600.00000.0000
15892006.06.22 10:42sell7980.161.25700.00000.0000
15902006.06.22 11:41sell7990.321.25810.00000.0000
15912006.06.22 21:38close7990.321.25610.00000.000064.0011794.86
15922006.06.22 21:39close7980.161.25620.00000.000012.8011807.66
15932006.06.22 21:39close7970.081.25630.00000.0000-2.4011805.26
15942006.06.22 21:39close7960.041.25620.00000.0000-4.8011800.46
15952006.06.22 21:39sell8000.041.25590.00000.0000
15962006.06.22 23:04sell8010.081.25700.00000.0000
15972006.06.23 02:30sell8020.161.25810.00000.0000
15982006.06.23 04:11close8020.161.25610.00000.000032.0011832.46
15992006.06.23 04:11close8010.081.25620.00000.00006.7511839.21
16002006.06.23 04:11close8000.041.25610.00000.0000-0.6211838.59
16012006.06.23 04:11sell8030.041.25600.00000.0000
16022006.06.23 06:14close8030.041.25400.00000.00008.0011846.59
16032006.06.23 06:14sell8040.041.25390.00000.0000
16042006.06.23 07:47close8040.041.25190.00000.00008.0011854.59
16052006.06.23 07:47sell8050.041.25160.00000.0000
16062006.06.23 08:15close8050.041.24950.00000.00008.4011862.99
16072006.06.23 08:15sell8060.041.24910.00000.0000
16082006.06.23 08:33sell8070.081.25010.00000.0000
16092006.06.23 08:49close8070.081.24800.00000.000016.8011879.79
16102006.06.23 08:49close8060.041.24810.00000.00004.0011883.79
16112006.06.23 08:49sell8080.041.24800.00000.0000
16122006.06.23 08:55sell8090.081.24900.00000.0000
16132006.06.23 09:00sell8100.161.25010.00000.0000
16142006.06.23 09:06sell8110.321.25130.00000.0000
16152006.07.18 10:31close8110.321.24930.00000.000096.3811980.17
16162006.07.18 10:31close8100.161.24940.00000.000027.3912007.56
16172006.07.18 10:31close8090.081.24950.00000.00004.1012011.66
16182006.07.18 10:31close8080.041.24950.00000.0000-1.9512009.71
16192006.07.18 11:30sell8120.041.24920.00000.0000
16202006.07.18 11:33sell8130.081.25030.00000.0000
16212006.07.18 20:59close8130.081.24830.00000.000016.0012025.71
16222006.07.18 20:59close8120.041.24840.00000.00003.2012028.91
16232006.07.19 03:15sell8140.041.25040.00000.0000
16242006.07.19 04:02close8140.041.24840.00000.00008.0012036.91
16252006.07.19 04:02sell8150.041.24810.00000.0000
16262006.07.19 04:16sell8160.081.24920.00000.0000
16272006.07.19 04:24sell8170.161.25030.00000.0000
16282006.07.19 08:14close8170.161.24830.00000.000032.0012068.91
16292006.07.19 08:14close8160.081.24840.00000.00006.4012075.31
16302006.07.19 08:15close8150.041.24820.00000.0000-0.4012074.91
16312006.07.19 15:00sell8180.051.25990.00000.0000
16322006.07.19 21:07sell8190.101.26100.00000.0000
16332006.07.20 03:09close8190.101.25900.00000.000021.3212096.23
16342006.07.20 03:09close8180.051.25910.00000.00004.6612100.89
16352006.07.21 08:45sell8200.051.26810.00000.0000
16362006.07.21 14:02sell8210.101.26920.00000.0000
16372006.07.23 17:00sell8220.201.27080.00000.0000
16382006.07.23 20:00close8220.201.26870.00000.000042.0012142.89
16392006.07.23 20:00close8210.101.26870.00000.00005.0012147.89
16402006.07.23 20:00close8200.051.26860.00000.0000-2.5012145.39
16412006.07.24 02:30sell8230.051.26370.00000.0000
16422006.07.24 03:25close8230.051.26170.00000.000010.0012155.39
16432006.07.24 03:25sell8240.051.26160.00000.0000
16442006.07.24 05:21sell8250.101.26270.00000.0000
16452006.07.24 08:16sell8260.201.26370.00000.0000
16462006.07.24 20:23close8260.201.26170.00000.000040.0012195.39
16472006.07.24 20:24close8250.101.26180.00000.00009.0012204.39
16482006.07.24 20:24close8240.051.26190.00000.0000-1.5012202.89
16492006.07.24 20:24sell8270.051.26160.00000.0000
16502006.07.25 00:10sell8280.101.26270.00000.0000
16512006.07.25 00:16sell8290.201.26370.00000.0000
16522006.07.25 01:19sell8300.401.26480.00000.0000
16532006.07.25 10:11close8300.401.26280.00000.000080.0012282.89
16542006.07.25 10:11close8290.201.26270.00000.000020.0012302.89
16552006.07.25 10:11close8280.101.26260.00000.00001.0012303.89
16562006.07.25 10:11close8270.051.26270.00000.0000-5.2812298.61
16572006.07.25 10:11sell8310.051.26240.00000.0000
16582006.07.25 11:11close8310.051.26040.00000.000010.0012308.61
16592006.07.25 11:11sell8320.051.26030.00000.0000
16602006.07.25 11:27close8320.051.25830.00000.000010.0012318.61
16612006.07.25 11:27sell8330.051.25800.00000.0000
16622006.07.26 02:14close8330.051.25600.00000.000010.2212328.83
16632006.07.26 02:14sell8340.051.25590.00000.0000
16642006.07.26 02:31sell8350.101.25700.00000.0000
16652006.07.26 02:54sell8360.201.25810.00000.0000
16662006.07.26 04:28sell8370.401.25910.00000.0000
16672006.10.10 04:23close8370.401.25710.00000.0000213.7612542.59
16682006.10.10 04:23close8360.201.25700.00000.000088.8812631.47
16692006.10.10 04:23close8350.101.25690.00000.000034.4412665.91
16702006.10.10 04:23close8340.051.25680.00000.000012.2212678.13
16712006.10.10 10:45sell8380.041.25290.00000.0000
16722006.10.10 11:59sell8390.081.25390.00000.0000
16732006.10.11 04:15sell8400.161.25490.00000.0000
16742006.10.11 14:05close8400.161.25290.00000.000032.0012710.13
16752006.10.11 14:05close8390.081.25290.00000.00008.3512718.48
16762006.10.11 14:05close8380.041.25280.00000.00000.5812719.06
16772006.10.11 21:00sell8410.041.25170.00000.0000
16782006.10.11 21:59sell8420.081.25280.00000.0000
16792006.10.12 02:32sell8430.161.25390.00000.0000
16802006.10.12 03:08sell8440.321.25490.00000.0000
16812006.10.12 07:31close8440.321.25290.00000.000064.0012783.06
16822006.10.12 07:31close8430.161.25280.00000.000017.6012800.66
16832006.10.12 07:31close8420.081.25290.00000.00000.2612800.91
16842006.10.12 07:31close8410.041.25270.00000.0000-3.4712797.44
16852006.10.12 14:15sell8450.051.25420.00000.0000
16862006.10.12 15:05sell8460.101.25530.00000.0000
16872006.10.12 18:04sell8470.201.25640.00000.0000
16882006.10.12 21:34sell8480.401.25740.00000.0000
16892006.10.13 05:57close8480.401.25540.00000.000081.7612879.20
16902006.10.13 05:57close8470.201.25530.00000.000022.8812902.08
16912006.10.13 05:57close8460.101.25520.00000.00001.4412903.52
16922006.10.13 05:57close8450.051.25520.00000.0000-4.7812898.74
16932006.10.13 15:31sell8490.041.25040.00000.0000
16942006.10.16 03:01sell8500.081.25140.00000.0000
16952006.10.16 03:40close8500.081.24940.00000.000016.0012914.74
16962006.10.16 03:40close8490.041.24930.00000.00004.5812919.32
16972006.10.16 03:40sell8510.041.24920.00000.0000
16982006.10.16 03:57sell8520.081.25070.00000.0000
16992006.10.16 04:07sell8530.161.25170.00000.0000
17002006.10.16 08:43sell8540.321.25280.00000.0000
17012006.10.18 09:12close8540.321.25080.00000.000066.8212986.13
17022006.10.18 09:12close8530.161.25070.00000.000017.4113003.54
17032006.10.18 09:12close8520.081.25060.00000.00001.5013005.04
17042006.10.18 09:12close8510.041.25050.00000.0000-4.8513000.20
17052006.10.18 15:32sell8550.051.25340.00000.0000
17062006.10.19 03:05sell8560.101.25450.00000.0000
17072006.10.19 03:35sell8570.201.25550.00000.0000
17082006.10.19 05:01sell8580.401.25660.00000.0000
17092006.10.23 06:24close8580.401.25460.00000.000083.5213083.72
17102006.10.23 06:24close8570.201.25450.00000.000021.7613105.48
17112006.10.23 06:24close8560.101.25460.00000.0000-0.1213105.36
17122006.10.23 06:25close8550.051.25470.00000.0000-5.4013099.96
17132006.10.23 08:00sell8590.051.25530.00000.0000
17142006.10.24 02:00close8590.051.25330.00000.000010.2213110.18
17152006.10.24 02:00sell8600.051.25320.00000.0000
17162006.10.24 04:45sell8610.101.25430.00000.0000
17172006.10.24 11:11sell8620.201.25530.00000.0000
17182006.10.24 11:23sell8630.401.25640.00000.0000
17192006.10.27 09:08close7270.401.27380.00000.0000-1238.8811871.30
17202006.10.27 09:08close7260.201.27380.00000.0000-639.4411231.86
17212006.10.27 09:08close7250.101.27370.00000.0000-331.7210900.14
17222006.10.27 09:08close7240.051.27380.00000.0000-170.3610729.78
17232006.10.27 13:45buy8640.051.27350.00000.0000
17242006.10.29 19:33buy8650.101.27240.00000.0000
17252006.10.30 01:21buy8660.201.27140.00000.0000
17262006.10.30 07:22close8660.201.27340.00000.000040.0010769.78
17272006.10.30 07:22close8650.101.27330.00000.00008.1810777.96
17282006.10.30 07:22close8640.051.27320.00000.0000-1.9110776.05
17292006.10.31 17:03buy8670.051.27660.00000.0000
17302006.11.01 02:07buy8680.101.27560.00000.0000
17312006.11.01 02:59buy8690.201.27450.00000.0000
17322006.11.01 07:00close8690.201.27650.00000.000040.0010816.05
17332006.11.01 07:00close8680.101.27660.00000.000010.0010826.05
17342006.11.01 07:00close8670.051.27650.00000.0000-0.9110825.14
17352006.11.01 07:01buy8700.051.27660.00000.0000
17362006.11.01 07:50buy8710.101.27560.00000.0000
17372006.11.01 10:01close8710.101.27760.00000.000020.0010845.14
17382006.11.01 10:01close8700.051.27750.00000.00004.5010849.64
17392006.11.01 10:01buy8720.051.27780.00000.0000
17402006.11.01 10:52buy8730.101.27680.00000.0000
17412006.11.01 15:12buy8740.201.27570.00000.0000
17422006.11.01 19:51buy8750.401.27470.00000.0000
17432006.11.02 05:37close8750.401.27670.00000.000070.1610919.80
17442006.11.02 05:37close8740.201.27660.00000.000013.0810932.88
17452006.11.02 05:38close8730.101.27670.00000.0000-3.4610929.42
17462006.11.02 05:38close8720.051.27680.00000.0000-6.2310923.19
17472006.11.02 16:01buy8760.051.27760.00000.0000
17482006.11.03 08:09buy8770.101.27660.00000.0000
17492006.11.03 08:14buy8780.201.27560.00000.0000
17502006.11.03 08:31close8780.201.27780.00000.000044.0010967.19
17512006.11.03 08:31close8770.101.27870.00000.000021.0010988.19
17522006.11.03 08:31close8760.051.27880.00000.00005.5910993.78
17532006.11.03 08:31buy8790.051.27910.00000.0000
17542006.11.03 08:31buy8800.101.27710.00000.0000
17552006.11.03 08:31buy8810.201.27590.00000.0000
17562006.11.03 08:31buy8820.401.27480.00000.0000
17572006.11.07 00:02close8820.401.27680.00000.000073.4411067.22
17582006.11.07 00:02close8810.201.27690.00000.000016.7211083.94
17592006.11.07 00:02close8800.101.27700.00000.0000-2.6411081.30
17602006.11.07 00:02close8790.051.27690.00000.0000-11.8211069.48
17612006.11.07 03:30buy8830.051.27570.00000.0000
17622006.11.07 08:40close8830.051.27770.00000.000010.0011079.48
17632006.11.07 08:40buy8840.051.27780.00000.0000
17642006.11.07 09:18close8840.051.27980.00000.000010.0011089.48
17652006.11.07 09:18buy8850.051.28010.00000.0000
17662006.11.07 09:19buy8860.101.27910.00000.0000
17672006.11.07 09:45close8860.101.28110.00000.000020.0011109.48
17682006.11.07 09:45close8850.051.28120.00000.00005.5011114.98
17692006.11.07 09:45buy8870.051.28120.00000.0000
17702006.11.07 10:38buy8880.101.28020.00000.0000
17712006.11.07 14:26buy8890.201.27920.00000.0000
17722006.11.07 14:43buy8900.401.27810.00000.0000
17732006.11.08 04:21close8900.401.28010.00000.000076.7211191.70
17742006.11.08 04:21close8890.201.28000.00000.000014.3611206.06
17752006.11.08 04:21close8880.101.27990.00000.0000-3.8211202.24
17762006.11.08 04:21close8870.051.28000.00000.0000-6.4111195.83
17772006.11.08 04:21buy8910.051.28030.00000.0000
17782006.11.08 05:36buy8920.101.27920.00000.0000
17792006.11.08 07:57buy8930.201.27810.00000.0000
17802006.11.08 08:24buy8940.401.27710.00000.0000
17812006.11.09 07:50close8940.401.27910.00000.000070.1611265.99
17822006.11.09 07:50close8930.201.27900.00000.000013.0811279.07
17832006.11.09 07:50close8920.101.27910.00000.0000-3.4611275.61
17842006.11.09 07:50close8910.051.27920.00000.0000-6.7311268.88
17852006.11.09 09:15buy8950.051.27720.00000.0000
17862006.11.09 10:00close8950.051.27930.00000.000010.5011279.38
17872006.11.09 10:00buy8960.051.27960.00000.0000
17882006.11.09 11:25close8960.051.28160.00000.000010.0011289.38
17892006.11.09 12:00buy8970.051.28350.00000.0000
17902006.11.09 14:45buy8980.101.28250.00000.0000
17912006.11.09 20:59close8980.101.28450.00000.000020.0011309.38
17922006.11.09 21:00close8970.051.28460.00000.00005.5011314.88
17932006.11.09 21:00buy8990.051.28470.00000.0000
17942006.11.09 22:03close8990.051.28670.00000.000010.0011324.88
17952006.11.09 22:03buy9000.051.28680.00000.0000
17962006.11.09 22:13buy9010.101.28570.00000.0000
17972006.11.10 03:54close9010.101.28770.00000.000019.1811344.06
17982006.11.10 03:54close9000.051.28780.00000.00004.5911348.65
17992006.11.10 03:54buy9020.041.28790.00000.0000
18002006.11.10 04:05close9020.041.28990.00000.00008.0011356.65
18012006.11.10 04:05buy9030.041.28980.00000.0000
18022006.11.10 04:09buy9040.081.28880.00000.0000
18032006.11.10 04:46buy9050.161.28770.00000.0000
18042006.11.10 06:33buy9060.401.28670.00000.0000
18052006.11.22 07:23close9060.401.28880.00000.000051.2011407.85
18062006.11.22 07:23close9050.161.28870.00000.00002.8811410.73
18072006.11.22 07:23close9040.081.28890.00000.0000-5.7611404.97
18082006.11.22 07:23close9030.041.28900.00000.0000-6.4811398.49
18092006.11.22 07:23buy9070.041.28930.00000.0000
18102006.11.22 07:27buy9080.101.28820.00000.0000
18112006.11.22 08:27close9080.101.29020.00000.000020.0011418.49
18122006.11.22 08:27close9070.041.29010.00000.00003.2011421.69
18132006.11.22 08:27buy9090.041.29020.00000.0000
18142006.11.22 08:33close9090.041.29220.00000.00008.0011429.69
18152006.11.22 08:33buy9100.041.29250.00000.0000
18162006.11.22 08:36buy9110.081.29140.00000.0000
18172006.11.22 10:06close9110.081.29340.00000.000016.0011445.69
18182006.11.22 10:06close9100.041.29330.00000.00003.2011448.89
18192006.11.22 10:06buy9120.041.29350.00000.0000
18202006.11.22 10:26close9120.041.29550.00000.00008.0011456.89
18212006.11.22 10:26buy9130.041.29560.00000.0000
18222006.11.22 10:33buy9140.081.29450.00000.0000
18232006.11.22 10:52buy9150.161.29350.00000.0000
18242006.11.22 12:33buy9160.321.29240.00000.0000
18252006.11.22 16:23close9160.321.29440.00000.000064.0011520.89
18262006.11.22 16:23close9150.161.29430.00000.000012.8011533.69
18272006.11.22 16:25close9140.081.29420.00000.0000-2.4011531.29
18282006.11.22 16:25close9130.041.29430.00000.0000-5.2011526.09
18292006.11.22 16:25buy9170.041.29460.00000.0000
18302006.11.22 19:32buy9180.081.29350.00000.0000
18312006.11.23 04:07close9180.081.29570.00000.000015.6311541.72
18322006.11.23 04:07close9170.041.29580.00000.00003.8211545.53
18332006.11.23 04:07buy9190.041.29620.00000.0000
18342006.11.23 10:34buy9200.081.29520.00000.0000
18352006.11.24 03:00close9200.081.29720.00000.000015.3411560.88
18362006.11.24 03:00close9190.041.29720.00000.00003.6711564.55
18372006.11.24 04:00buy9210.041.30700.00000.0000
18382006.11.24 04:03buy9220.081.30590.00000.0000
18392006.11.24 05:19close9220.081.30790.00000.000016.0011580.55
18402006.11.24 05:19close9210.041.30780.00000.00003.2011583.75
18412006.11.24 05:19buy9230.041.30810.00000.0000
18422006.11.24 05:31close9230.041.31010.00000.00008.0011591.75
18432006.11.24 05:31buy9240.041.31030.00000.0000
18442006.11.24 05:35buy9250.081.30930.00000.0000
18452006.11.24 05:55buy9260.161.30820.00000.0000
18462006.11.24 14:25close9260.161.31020.00000.000032.0011623.75
18472006.11.24 14:25close9250.081.31010.00000.00006.4011630.15
18482006.11.24 14:25close9240.041.31020.00000.0000-0.4011629.75
18492006.11.24 14:26buy9270.041.31030.00000.0000
18502006.11.24 16:08buy9280.081.30920.00000.0000
18512006.11.26 17:00close9270.041.31620.00000.000023.6011653.35
18522006.11.26 17:00close9280.081.31610.00000.000055.2011708.55
18532006.11.26 17:00buy9290.041.31640.00000.0000
18542006.11.26 17:24buy9300.081.31540.00000.0000
18552006.11.26 19:32buy9310.161.31430.00000.0000
18562006.11.26 19:38buy9320.321.31330.00000.0000
18572006.11.28 03:07close9320.321.31530.00000.000058.7511767.30
18582006.11.28 03:07close9310.161.31540.00000.000014.9811782.28
18592006.11.28 03:07close9300.081.31530.00000.0000-2.1111780.17
18602006.11.28 03:07close9290.041.31540.00000.0000-4.6611775.51
18612006.11.28 09:30buy9330.041.31620.00000.0000
18622006.11.28 10:01buy9340.081.31520.00000.0000
18632006.11.28 10:04buy9350.161.31410.00000.0000
18642006.11.28 11:58close9350.161.31610.00000.000032.0011807.51
18652006.11.28 11:58close9340.081.31620.00000.00008.0011815.51
18662006.11.28 11:58close9330.041.31610.00000.0000-0.4011815.11
18672006.11.28 15:00buy9360.041.31920.00000.0000
18682006.11.28 18:52close9360.041.32120.00000.00008.0011823.11
18692006.11.28 18:52buy9370.031.32150.00000.0000
18702006.11.28 18:58buy9380.081.32040.00000.0000
18712006.11.28 21:19buy9390.161.31940.00000.0000
18722006.11.29 02:44buy9400.321.31830.00000.0000
18732006.11.30 04:24close9400.321.32030.00000.000056.1311879.24
18742006.11.30 04:24close9390.161.32020.00000.00007.5511886.79
18752006.11.30 04:24close9380.081.32030.00000.0000-3.4211883.37
18762006.11.30 04:24close9370.031.32040.00000.0000-4.2811879.08
18772006.11.30 04:45buy9410.041.32000.00000.0000
18782006.11.30 05:19buy9420.081.31890.00000.0000
18792006.11.30 08:30close9420.081.32090.00000.000016.0011895.08
18802006.11.30 08:30close9410.041.32100.00000.00004.0011899.08
18812006.11.30 08:45buy9430.041.31960.00000.0000
18822006.11.30 09:57close9430.041.32160.00000.00008.0011907.08
18832006.11.30 10:45buy9440.031.32440.00000.0000
18842006.11.30 11:14close9440.031.32640.00000.00006.0011913.08
18852006.11.30 11:14buy9450.031.32650.00000.0000
18862006.11.30 12:49buy9460.061.32550.00000.0000
18872006.11.30 14:24buy9470.121.32440.00000.0000
18882006.11.30 18:30buy9480.241.32340.00000.0000
18892006.11.30 19:00close9480.241.32540.00000.000048.0011961.08
18902006.11.30 19:00close9470.121.32550.00000.000013.2011974.28
18912006.11.30 19:00close9460.061.32530.00000.0000-1.2011973.08
18922006.11.30 19:01close9450.031.32550.00000.0000-3.0011970.08
18932006.11.30 19:01buy9490.031.32580.00000.0000
18942006.11.30 19:11buy9500.061.32480.00000.0000
18952006.12.01 01:28close9500.061.32680.00000.000011.5111981.59
18962006.12.01 01:28close9490.031.32650.00000.00001.8511983.44
18972006.12.01 01:28buy9510.031.32680.00000.0000
18982006.12.01 03:22buy9520.061.32570.00000.0000
18992006.12.01 03:29buy9530.121.32460.00000.0000
19002006.12.01 04:48buy9540.241.32360.00000.0000
19012006.12.01 09:14close9540.241.32560.00000.000048.0012031.44
19022006.12.01 09:14close9530.121.32570.00000.000013.2012044.64
19032006.12.01 09:14close9520.061.32580.00000.00000.6012045.24
19042006.12.01 09:14close9510.031.32590.00000.0000-2.7012042.54
19052006.12.01 09:14buy9550.031.32630.00000.0000
19062006.12.01 09:21close9550.031.32830.00000.00006.0012048.54
19072006.12.01 09:21buy9560.031.32840.00000.0000
19082006.12.01 09:23buy9570.061.32740.00000.0000
19092006.12.01 09:31buy9580.121.32630.00000.0000
19102006.12.01 10:00close9580.121.32840.00000.000025.2012073.74
19112006.12.01 10:00close9570.061.32870.00000.00007.8012081.54
19122006.12.01 10:00close9560.031.32900.00000.00001.8012083.34
19132006.12.01 10:00buy9590.031.32910.00000.0000
19142006.12.01 10:01close9590.031.33110.00000.00006.0012089.34
19152006.12.01 10:01buy9600.031.33120.00000.0000
19162006.12.01 10:02buy9610.061.33010.00000.0000
19172006.12.01 10:28close9610.061.33210.00000.000012.0012101.34
19182006.12.01 10:28close9600.031.33200.00000.00002.4012103.74
19192006.12.01 12:15buy9620.031.33210.00000.0000
19202006.12.03 17:33close9620.031.33410.00000.00006.0012109.74
19212006.12.03 17:33buy9630.031.33410.00000.0000
19222006.12.03 17:58close9630.031.33610.00000.00006.0012115.74
19232006.12.03 17:58buy9640.031.33640.00000.0000
19242006.12.03 18:11buy9650.061.33540.00000.0000
19252006.12.03 19:06buy9660.121.33430.00000.0000
19262006.12.03 20:13buy9670.241.33330.00000.0000
19272006.12.05 08:30close9670.241.33530.00000.000044.0612159.81
19282006.12.05 08:30close9660.121.33520.00000.00008.8312168.64
19292006.12.05 08:30close9650.061.33530.00000.0000-1.5812167.06
19302006.12.05 08:30close9640.031.33520.00000.0000-4.0912162.96
19312006.12.05 13:00buy9680.031.33240.00000.0000
19322006.12.05 17:11buy9690.061.33140.00000.0000
19332006.12.06 01:26close9690.061.33340.00000.000011.5112174.47
19342006.12.06 01:26close9680.031.33340.00000.00002.7512177.23
19352006.12.06 16:15buy9700.031.32890.00000.0000
19362006.12.06 17:46buy9710.061.32780.00000.0000
19372006.12.06 23:57close9710.061.32980.00000.000012.0012189.23
19382006.12.06 23:57close9700.031.32990.00000.00003.0012192.23
19392006.12.07 06:30buy9720.031.32890.00000.0000
19402006.12.07 08:36close9720.031.33090.00000.00006.0012198.23
19412006.12.07 09:00buy9730.031.32920.00000.0000
19422006.12.07 09:00buy9740.061.32800.00000.0000
19432006.12.07 09:16close9740.061.33000.00000.000012.0012210.23
19442006.12.07 09:16close9730.031.32990.00000.00002.1012212.33
19452006.12.07 09:16buy9750.031.33020.00000.0000
19462006.12.07 10:14buy9760.061.32920.00000.0000
19472006.12.07 14:40buy9770.121.32810.00000.0000
19482006.12.08 08:28buy9780.241.32710.00000.0000
19492006.12.08 08:45close9780.241.32910.00000.000048.0012260.33
19502006.12.08 08:45close9770.121.32940.00000.000014.6212274.94
19512006.12.08 08:45close9760.061.32950.00000.00001.3112276.25
19522006.12.08 08:45close9750.031.32970.00000.0000-1.7512274.50
19532006.12.08 15:15buy9790.041.32030.00000.0000
19542006.12.10 17:00buy9800.081.31770.00000.0000
19552006.12.10 19:13buy9810.161.31660.00000.0000
19562006.12.10 20:28buy9820.321.31560.00000.0000
19572006.12.11 01:25close9820.321.31760.00000.000061.3812335.88
19582006.12.11 01:25close9810.161.31750.00000.000013.0912348.97
19592006.12.11 01:25close9800.081.31760.00000.0000-1.4612347.51
19602006.12.11 01:26close9790.041.31750.00000.0000-11.5312335.98
19612006.12.11 05:15buy9830.041.31840.00000.0000
19622006.12.11 08:17buy9840.081.31740.00000.0000
19632006.12.11 08:34close9840.081.31940.00000.000016.0012351.98
19642006.12.11 08:34close9830.041.31950.00000.00004.4012356.38
19652006.12.11 08:45buy9850.041.31930.00000.0000
19662006.12.11 10:44close9850.041.32130.00000.00008.0012364.38
19672006.12.11 10:44buy9860.041.32140.00000.0000
19682006.12.11 12:01close9860.041.32340.00000.00008.0012372.38
19692006.12.11 12:01buy9870.041.32370.00000.0000
19702006.12.11 12:31close9870.041.32580.00000.00008.4012380.78
19712006.12.11 12:31buy9880.041.32610.00000.0000
19722006.12.11 13:12buy9890.081.32510.00000.0000
19732006.12.11 15:28buy9900.161.32400.00000.0000
19742006.12.11 21:57close9900.161.32600.00000.000032.0012412.78
19752006.12.11 21:57close9890.081.32610.00000.00008.0012420.78
19762006.12.11 21:57close9880.041.32600.00000.0000-0.4012420.38
19772006.12.11 21:57buy9910.041.32630.00000.0000
19782006.12.12 01:05buy9920.081.32530.00000.0000
19792006.12.12 02:49buy9930.161.32420.00000.0000
19802006.12.12 02:59buy9940.321.32310.00000.0000
19812006.12.12 04:49close9940.321.32510.00000.000064.0012484.38
19822006.12.12 04:49close9930.161.32500.00000.000012.8012497.18
19832006.12.12 04:49close9920.081.32490.00000.0000-3.2012493.98
19842006.12.12 04:49close9910.041.32500.00000.0000-5.5312488.46
19852006.12.12 04:49buy9950.041.32530.00000.0000
19862006.12.12 05:53buy9960.081.32420.00000.0000
19872006.12.12 08:30buy9970.161.32260.00000.0000
19882006.12.12 08:56buy9980.321.32150.00000.0000
19892006.12.12 09:05close9980.321.32350.00000.000064.0012552.46
19902006.12.12 09:05close9970.161.32360.00000.000016.0012568.46
19912006.12.12 09:05close9960.081.32370.00000.0000-4.0012564.46
19922006.12.12 09:06close9950.041.32360.00000.0000-6.8012557.66
19932006.12.12 09:06buy9990.041.32390.00000.0000
19942006.12.12 09:20buy10000.081.32290.00000.0000
19952006.12.12 09:36close10000.081.32490.00000.000016.0012573.66
19962006.12.12 09:36close9990.041.32500.00000.00004.4012578.06
19972006.12.12 09:36buy10010.041.32530.00000.0000
19982006.12.12 10:48buy10020.081.32420.00000.0000
19992006.12.12 11:34buy10030.161.32320.00000.0000
20002006.12.12 14:14buy10040.321.32190.00000.0000
20012006.12.12 14:14close10040.321.32410.00000.000070.4012648.46
20022006.12.12 14:14close10030.161.32400.00000.000012.8012661.26
20032006.12.12 14:14close10020.081.32400.00000.0000-1.6012659.66
20042006.12.12 14:14close10010.041.32410.00000.0000-4.8012654.86
20052006.12.12 14:14buy10050.041.32420.00000.0000
20062006.12.12 14:15buy10060.081.32310.00000.0000
20072006.12.12 14:20close10060.081.32510.00000.000016.0012670.86
20082006.12.12 14:20close10050.041.32500.00000.00003.2012674.06
20092006.12.12 14:20buy10070.041.32540.00000.0000
20102006.12.12 14:21close10070.041.32750.00000.00008.4012682.46
20112006.12.12 14:21buy10080.041.32750.00000.0000
20122006.12.12 14:22buy10090.081.32640.00000.0000
20132006.12.12 14:25buy10100.161.32540.00000.0000
20142006.12.12 14:32close10100.161.32740.00000.000032.0012714.46
20152006.12.12 14:32close10090.081.32770.00000.000010.4012724.86
20162006.12.12 14:32close10080.041.32770.00000.00000.8012725.66
20172006.12.12 14:32buy10110.041.32780.00000.0000
20182006.12.13 02:06buy10120.081.32670.00000.0000
20192006.12.13 04:06buy10130.161.32570.00000.0000
20202006.12.13 08:29buy10140.321.32440.00000.0000
20212006.12.22 16:29close at stop10140.321.31380.00000.0000-368.0612357.59
20222006.12.22 16:29close at stop10130.161.31380.00000.0000-204.8312152.76
20232006.12.22 16:29close at stop10120.081.31380.00000.0000-110.4212042.34
20242006.12.22 16:29close at stop10110.041.31380.00000.0000-59.9411982.41
20252006.12.22 16:29close at stop8630.401.31400.00000.0000-2196.649785.77
20262006.12.22 16:29close at stop8620.201.31400.00000.0000-1120.328665.45
20272006.12.22 16:29close at stop8610.101.31400.00000.0000-570.168095.29
20282006.12.22 16:29close at stop8600.051.31400.00000.0000-290.587804.71