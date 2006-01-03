Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|1568
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2195.29
|Gross profit
|16209.42
|Gross loss
|-18404.71
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-2.16
|Absolute drawdown
|2195.29
|Maximal drawdown
|7311.63 (48.37%)
|Relative drawdown
|48.37% (7311.63)
|Total trades
|1014
|Short positions (won %)
|343 (68.51%)
|Long positions (won %)
|671 (71.98%)
|Profit trades (% of total)
|718 (70.81%)
|Loss trades (% of total)
|296 (29.19%)
|Largest
|profit trade
|213.76
|loss trade
|-2876.48
|Average
|profit trade
|22.58
|loss trade
|-62.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (502.30)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-4920.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|502.30 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-5457.90 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 20:00
|buy
|1
|0.05
|1.1838
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.01.02 20:56
|close
|1
|0.05
|1.1859
|0.0000
|0.0000
|10.50
|10010.50
|3
|2006.01.02 20:56
|buy
|2
|0.05
|1.1859
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.01.03 00:02
|close
|2
|0.05
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|9.59
|10020.09
|5
|2006.01.03 01:45
|buy
|3
|0.05
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.01.03 03:02
|close
|3
|0.05
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10030.09
|7
|2006.01.03 03:15
|buy
|4
|0.05
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.01.03 03:17
|buy
|5
|0.10
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|9
|2006.01.03 04:10
|buy
|6
|0.20
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.01.03 04:15
|buy
|7
|0.40
|1.1862
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.01.03 04:52
|close
|7
|0.40
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10110.09
|12
|2006.01.03 04:52
|close
|6
|0.20
|1.1881
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10128.09
|13
|2006.01.03 04:52
|close
|5
|0.10
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10127.09
|14
|2006.01.03 04:52
|close
|4
|0.05
|1.1881
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10121.09
|15
|2006.01.03 04:52
|buy
|8
|0.05
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.01.03 05:03
|close
|8
|0.05
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10125.09
|17
|2006.01.03 05:03
|buy
|9
|0.05
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.01.03 05:11
|buy
|10
|0.10
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.01.03 08:00
|buy
|11
|0.20
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.01.03 08:30
|sell
|12
|0.05
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|21
|2006.01.03 08:55
|sell
|13
|0.10
|1.1881
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.01.03 09:28
|sell
|14
|0.20
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|23
|2006.01.03 09:28
|close
|11
|0.20
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10165.09
|24
|2006.01.03 09:28
|close
|10
|0.10
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10176.09
|25
|2006.01.03 09:28
|close
|9
|0.05
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|0.50
|10176.59
|26
|2006.01.03 09:30
|sell
|15
|0.40
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.01.03 16:00
|buy
|16
|0.05
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.01.03 18:56
|close
|16
|0.05
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10186.59
|29
|2006.01.03 18:56
|buy
|17
|0.05
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.01.03 19:04
|buy
|18
|0.10
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.01.03 19:46
|close
|18
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10206.59
|32
|2006.01.03 19:46
|close
|17
|0.05
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10210.59
|33
|2006.01.03 20:30
|buy
|19
|0.05
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.01.03 21:07
|close
|19
|0.05
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10220.59
|35
|2006.01.03 21:07
|buy
|20
|0.04
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.01.04 01:53
|buy
|21
|0.10
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|37
|2006.01.04 02:01
|buy
|22
|0.20
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.01.04 02:47
|close
|22
|0.20
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10260.59
|39
|2006.01.04 02:47
|close
|21
|0.10
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10270.59
|40
|2006.01.04 02:47
|close
|20
|0.04
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|-0.33
|10270.26
|41
|2006.01.04 03:15
|buy
|23
|0.05
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.01.04 04:19
|close
|23
|0.05
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10280.26
|43
|2006.01.04 04:19
|buy
|24
|0.04
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.01.04 04:24
|buy
|25
|0.10
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.01.04 04:32
|close
|25
|0.10
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10300.26
|46
|2006.01.04 04:32
|close
|24
|0.04
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10304.66
|47
|2006.01.04 04:32
|buy
|26
|0.04
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.01.04 04:41
|buy
|27
|0.08
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.01.04 05:05
|buy
|28
|0.20
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.01.04 07:27
|close
|28
|0.20
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10344.66
|51
|2006.01.04 07:27
|close
|27
|0.08
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10351.86
|52
|2006.01.04 07:27
|close
|26
|0.04
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|10350.66
|53
|2006.01.04 11:00
|buy
|29
|0.04
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.01.04 11:26
|buy
|30
|0.08
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|55
|2006.01.04 12:10
|close
|30
|0.08
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10366.66
|56
|2006.01.04 12:10
|close
|29
|0.04
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10369.86
|57
|2006.01.04 13:45
|buy
|31
|0.04
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|58
|2006.01.04 14:54
|buy
|32
|0.08
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.01.04 17:55
|buy
|33
|0.16
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|60
|2006.01.04 20:05
|buy
|34
|0.32
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|61
|2006.01.05 19:32
|close
|34
|0.32
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|56.13
|10425.99
|62
|2006.01.05 19:32
|close
|33
|0.16
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|12.06
|10438.05
|63
|2006.01.05 19:32
|close
|32
|0.08
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|-1.17
|10436.89
|64
|2006.01.05 19:32
|close
|31
|0.04
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|-4.58
|10432.30
|65
|2006.01.05 20:30
|buy
|35
|0.04
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.01.05 20:36
|buy
|36
|0.08
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.01.06 08:30
|close
|35
|0.04
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|11.27
|10443.57
|68
|2006.01.06 08:30
|close
|36
|0.08
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|32.94
|10476.52
|69
|2006.01.06 15:15
|buy
|37
|0.04
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.01.06 16:00
|buy
|38
|0.08
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.01.08 18:11
|buy
|39
|0.16
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|72
|2006.01.08 19:33
|buy
|40
|0.32
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|73
|2006.01.08 20:00
|close
|40
|0.32
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10540.52
|74
|2006.01.08 20:00
|close
|39
|0.16
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10556.52
|75
|2006.01.08 20:00
|close
|38
|0.08
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10555.72
|76
|2006.01.08 20:00
|close
|37
|0.04
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10550.52
|77
|2006.01.09 19:45
|buy
|41
|0.05
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.01.09 21:28
|buy
|42
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|79
|2006.01.09 21:31
|buy
|43
|0.20
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.01.10 02:29
|buy
|44
|0.40
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|81
|2006.01.10 03:01
|close
|44
|0.40
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10630.52
|82
|2006.01.10 03:01
|close
|43
|0.20
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|20.36
|10650.88
|83
|2006.01.10 03:01
|close
|42
|0.10
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|0.18
|10651.06
|84
|2006.01.10 03:01
|close
|41
|0.05
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|-4.41
|10646.65
|85
|2006.01.10 09:45
|buy
|45
|0.05
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.01.10 10:03
|close
|45
|0.05
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10656.65
|87
|2006.01.10 10:03
|buy
|46
|0.05
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.01.10 11:59
|buy
|47
|0.10
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.01.11 03:41
|buy
|48
|0.20
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|90
|2006.01.11 05:40
|close
|48
|0.20
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10696.65
|91
|2006.01.11 05:40
|close
|47
|0.10
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|9.18
|10705.83
|92
|2006.01.11 05:40
|close
|46
|0.05
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-0.91
|10704.92
|93
|2006.01.11 12:15
|buy
|49
|0.04
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.01.11 13:24
|buy
|50
|0.08
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|95
|2006.01.11 20:37
|close
|50
|0.08
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10720.92
|96
|2006.01.11 20:37
|close
|49
|0.04
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10724.52
|97
|2006.01.11 20:37
|buy
|51
|0.04
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.01.12 00:00
|buy
|52
|0.08
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|99
|2006.01.12 04:10
|close
|52
|0.08
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10740.52
|100
|2006.01.12 04:10
|close
|51
|0.04
|1.2157
|0.0000
|0.0000
|3.02
|10743.53
|101
|2006.01.12 04:10
|buy
|53
|0.04
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.01.12 04:20
|buy
|54
|0.08
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|103
|2006.01.12 05:04
|buy
|55
|0.16
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.01.12 07:09
|buy
|56
|0.32
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|105
|2006.01.12 09:28
|close
|15
|0.40
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|-496.64
|10246.89
|106
|2006.01.12 09:28
|close
|14
|0.20
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|-268.32
|9978.57
|107
|2006.01.12 09:28
|close
|13
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-143.16
|9835.41
|108
|2006.01.12 09:28
|close
|12
|0.05
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|-76.58
|9758.83
|109
|2006.01.12 13:30
|sell
|57
|0.05
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.01.12 18:19
|sell
|58
|0.10
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|111
|2006.01.13 01:53
|sell
|59
|0.20
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.01.13 02:03
|sell
|60
|0.40
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|113
|2006.01.13 07:57
|close
|60
|0.40
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|80.00
|9838.83
|114
|2006.01.13 07:57
|close
|59
|0.20
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9852.83
|115
|2006.01.13 07:57
|close
|58
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|-1.56
|9851.27
|116
|2006.01.13 07:58
|close
|57
|0.05
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|-6.78
|9844.49
|117
|2006.01.13 07:58
|sell
|61
|0.05
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.01.13 08:31
|sell
|62
|0.10
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|119
|2006.01.13 08:31
|sell
|63
|0.20
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|120
|2006.01.13 08:39
|sell
|64
|0.40
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|121
|2006.01.13 09:20
|close
|64
|0.40
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|80.00
|9924.49
|122
|2006.01.13 09:20
|close
|63
|0.20
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|22.00
|9946.49
|123
|2006.01.13 09:20
|close
|62
|0.10
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|9945.49
|124
|2006.01.13 09:20
|close
|61
|0.05
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9940.49
|125
|2006.01.13 10:15
|sell
|65
|0.05
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.01.13 10:38
|sell
|66
|0.10
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.01.13 10:43
|sell
|67
|0.20
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|128
|2006.01.13 10:47
|sell
|68
|0.40
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|129
|2006.01.13 11:05
|close
|68
|0.40
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10020.49
|130
|2006.01.13 11:05
|close
|67
|0.20
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10042.49
|131
|2006.01.13 11:05
|close
|66
|0.10
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10041.49
|132
|2006.01.13 11:05
|close
|65
|0.05
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|10035.99
|133
|2006.01.13 11:05
|sell
|69
|0.05
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|134
|2006.01.13 11:24
|sell
|70
|0.10
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|135
|2006.01.13 11:25
|sell
|71
|0.20
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.01.13 11:32
|sell
|72
|0.40
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|137
|2006.01.15 17:06
|close
|56
|0.32
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|61.38
|10097.37
|138
|2006.01.15 17:06
|close
|55
|0.16
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|13.09
|10110.46
|139
|2006.01.15 17:06
|close
|54
|0.08
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|10109.00
|140
|2006.01.15 17:07
|close
|53
|0.04
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|-5.13
|10103.87
|141
|2006.01.15 17:08
|buy
|73
|0.05
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|142
|2006.01.15 17:32
|buy
|74
|0.10
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|143
|2006.01.15 18:39
|close
|74
|0.10
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10123.87
|144
|2006.01.15 18:39
|close
|73
|0.05
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10128.37
|145
|2006.01.15 18:39
|buy
|75
|0.05
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.01.15 20:22
|buy
|76
|0.10
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|147
|2006.01.15 21:16
|buy
|77
|0.20
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.01.15 23:21
|close
|77
|0.20
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10168.37
|149
|2006.01.15 23:21
|close
|76
|0.10
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10177.37
|150
|2006.01.15 23:22
|close
|75
|0.05
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|10175.87
|151
|2006.01.15 23:22
|buy
|78
|0.05
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|152
|2006.01.16 00:09
|buy
|79
|0.10
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|153
|2006.01.16 00:36
|buy
|80
|0.20
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.01.16 06:46
|buy
|81
|0.40
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|155
|2006.01.17 06:40
|close
|72
|0.40
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|83.52
|10259.39
|156
|2006.01.17 06:40
|close
|71
|0.20
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|21.76
|10281.15
|157
|2006.01.17 06:40
|close
|70
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|1.88
|10283.03
|158
|2006.01.17 06:40
|close
|69
|0.05
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|-3.56
|10279.47
|159
|2006.01.17 11:00
|sell
|82
|0.05
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|160
|2006.01.17 11:08
|sell
|83
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|161
|2006.01.17 13:24
|sell
|84
|0.20
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.01.17 14:47
|sell
|85
|0.40
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.01.18 03:54
|close
|81
|0.40
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|73.44
|10352.91
|164
|2006.01.18 03:54
|close
|80
|0.20
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|12.72
|10365.63
|165
|2006.01.18 03:54
|close
|79
|0.10
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|10360.99
|166
|2006.01.18 03:54
|close
|78
|0.05
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|-7.73
|10353.26
|167
|2006.01.18 04:25
|close
|85
|0.40
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|-110.24
|10243.02
|168
|2006.01.18 04:25
|close
|84
|0.20
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|-75.12
|10167.90
|169
|2006.01.18 04:25
|close
|83
|0.10
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|-48.56
|10119.34
|170
|2006.01.18 04:25
|close
|82
|0.05
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|-29.28
|10090.06
|171
|2006.01.18 06:00
|sell
|86
|0.05
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|172
|2006.01.18 06:16
|sell
|87
|0.10
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|173
|2006.01.18 07:20
|close
|87
|0.10
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10110.06
|174
|2006.01.18 07:20
|close
|86
|0.05
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10115.56
|175
|2006.01.18 09:15
|buy
|88
|0.05
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|176
|2006.01.18 09:34
|close
|88
|0.05
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10125.56
|177
|2006.01.18 09:45
|buy
|89
|0.05
|1.2145
|0.0000
|0.0000
|178
|2006.01.18 10:01
|buy
|90
|0.10
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|179
|2006.01.18 10:04
|buy
|91
|0.20
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|180
|2006.01.18 10:12
|buy
|92
|0.40
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|181
|2006.01.18 17:11
|sell
|93
|0.05
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|182
|2006.01.18 18:03
|sell
|94
|0.10
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|183
|2006.01.18 19:18
|close
|94
|0.10
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10145.56
|184
|2006.01.18 19:19
|close
|93
|0.05
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10150.56
|185
|2006.01.18 19:19
|sell
|95
|0.05
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|186
|2006.01.19 01:26
|sell
|96
|0.10
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|187
|2006.01.19 02:27
|close
|96
|0.10
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10170.56
|188
|2006.01.19 02:27
|close
|95
|0.05
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|4.66
|10175.22
|189
|2006.01.19 09:15
|sell
|97
|0.05
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|190
|2006.01.19 09:43
|sell
|98
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|191
|2006.01.19 10:08
|sell
|99
|0.20
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|192
|2006.01.19 10:28
|sell
|100
|0.40
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|193
|2006.01.19 20:08
|close
|100
|0.40
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10255.22
|194
|2006.01.19 20:08
|close
|99
|0.20
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10271.22
|195
|2006.01.19 20:08
|close
|98
|0.10
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10269.22
|196
|2006.01.19 20:08
|close
|97
|0.05
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|10262.72
|197
|2006.01.19 20:08
|sell
|101
|0.05
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|198
|2006.01.20 02:29
|sell
|102
|0.10
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|199
|2006.01.20 03:18
|close
|102
|0.10
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10282.72
|200
|2006.01.20 03:18
|close
|101
|0.05
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|4.22
|10286.94
|201
|2006.01.20 03:18
|sell
|103
|0.05
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|202
|2006.01.20 03:37
|close
|103
|0.05
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|10.50
|10297.44
|203
|2006.01.20 03:37
|sell
|104
|0.05
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.01.20 03:38
|sell
|105
|0.10
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|205
|2006.01.20 03:40
|sell
|106
|0.20
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.01.20 04:00
|sell
|107
|0.40
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|207
|2006.01.20 04:13
|close
|92
|0.40
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|-101.12
|10196.32
|208
|2006.01.20 04:13
|close
|91
|0.20
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|-70.56
|10125.76
|209
|2006.01.20 04:13
|close
|90
|0.10
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|-46.28
|10079.48
|210
|2006.01.20 04:13
|close
|89
|0.05
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|-29.14
|10050.34
|211
|2006.01.20 15:15
|buy
|108
|0.05
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.01.22 18:29
|close
|108
|0.05
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10060.34
|213
|2006.01.22 18:30
|buy
|109
|0.05
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|214
|2006.01.22 19:06
|close
|109
|0.05
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10070.34
|215
|2006.01.22 19:06
|buy
|110
|0.05
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|216
|2006.01.22 19:11
|buy
|111
|0.10
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|217
|2006.01.22 19:40
|close
|111
|0.10
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10092.34
|218
|2006.01.22 19:40
|close
|110
|0.05
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|6.50
|10098.84
|219
|2006.01.22 19:40
|buy
|112
|0.05
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|220
|2006.01.22 19:41
|close
|112
|0.05
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|10.50
|10109.34
|221
|2006.01.22 19:41
|buy
|113
|0.04
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|222
|2006.01.22 19:41
|close
|113
|0.04
|1.2245
|0.0000
|0.0000
|11.20
|10120.54
|223
|2006.01.22 19:41
|buy
|114
|0.04
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.01.22 19:42
|buy
|115
|0.08
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|225
|2006.01.22 19:52
|buy
|116
|0.16
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|226
|2006.01.22 20:57
|close
|116
|0.16
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10152.54
|227
|2006.01.22 20:57
|close
|115
|0.08
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|5.60
|10158.14
|228
|2006.01.22 20:57
|close
|114
|0.04
|1.2236
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|10156.94
|229
|2006.01.22 20:57
|buy
|117
|0.04
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|230
|2006.01.22 22:55
|close
|117
|0.04
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10164.94
|231
|2006.01.22 22:55
|buy
|118
|0.04
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|232
|2006.01.22 23:01
|buy
|119
|0.08
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|233
|2006.01.22 23:10
|buy
|120
|0.16
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|234
|2006.01.23 03:59
|buy
|121
|0.32
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|235
|2006.01.23 04:35
|close
|121
|0.32
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10228.94
|236
|2006.01.23 04:35
|close
|120
|0.16
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|16.29
|10245.23
|237
|2006.01.23 04:35
|close
|119
|0.08
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|10243.78
|238
|2006.01.23 04:35
|close
|118
|0.04
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|-4.33
|10239.45
|239
|2006.01.23 04:35
|buy
|122
|0.04
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|240
|2006.01.23 05:35
|close
|122
|0.04
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10247.45
|241
|2006.01.23 05:35
|buy
|123
|0.04
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|242
|2006.01.23 12:41
|close
|123
|0.04
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10255.45
|243
|2006.01.23 12:41
|buy
|124
|0.04
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|244
|2006.01.23 13:02
|buy
|125
|0.08
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|245
|2006.01.23 16:03
|close
|125
|0.08
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10271.45
|246
|2006.01.23 16:03
|close
|124
|0.04
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10275.05
|247
|2006.01.23 16:03
|buy
|126
|0.04
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.01.23 17:22
|buy
|127
|0.08
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|249
|2006.01.23 18:38
|close
|127
|0.08
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10291.05
|250
|2006.01.23 18:38
|close
|126
|0.04
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10294.65
|251
|2006.01.23 18:38
|buy
|128
|0.04
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|252
|2006.01.23 18:51
|buy
|129
|0.08
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|253
|2006.01.23 18:55
|buy
|130
|0.16
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|254
|2006.01.23 19:04
|buy
|131
|0.32
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|255
|2006.01.24 00:49
|close
|131
|0.32
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|61.38
|10356.02
|256
|2006.01.24 00:49
|close
|130
|0.16
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|14.69
|10370.71
|257
|2006.01.24 00:49
|close
|129
|0.08
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|-3.06
|10367.66
|258
|2006.01.24 00:49
|close
|128
|0.04
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|-5.13
|10362.53
|259
|2006.01.24 00:49
|buy
|132
|0.04
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|260
|2006.01.24 00:53
|buy
|133
|0.08
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|261
|2006.01.24 02:03
|buy
|134
|0.16
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.01.24 03:13
|buy
|135
|0.32
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|263
|2006.01.24 12:37
|close
|135
|0.32
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10426.53
|264
|2006.01.24 12:37
|close
|134
|0.16
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10442.53
|265
|2006.01.24 12:37
|close
|133
|0.08
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10441.73
|266
|2006.01.24 12:37
|close
|132
|0.04
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|10436.93
|267
|2006.01.24 19:00
|buy
|136
|0.04
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|268
|2006.01.24 19:20
|buy
|137
|0.10
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|269
|2006.01.24 19:57
|close
|137
|0.10
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10456.93
|270
|2006.01.24 19:57
|close
|136
|0.04
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|3.20
|10460.13
|271
|2006.01.24 20:30
|buy
|138
|0.04
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|272
|2006.01.24 21:42
|buy
|139
|0.10
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|273
|2006.01.25 01:00
|close
|139
|0.10
|1.2275
|0.0000
|0.0000
|19.18
|10479.31
|274
|2006.01.25 01:00
|close
|138
|0.04
|1.2275
|0.0000
|0.0000
|3.27
|10482.58
|275
|2006.01.25 10:15
|buy
|140
|0.04
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|276
|2006.01.25 10:40
|buy
|141
|0.10
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|277
|2006.01.25 10:48
|buy
|142
|0.20
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|278
|2006.01.25 10:50
|buy
|143
|0.40
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|279
|2006.01.25 10:58
|close
|143
|0.40
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10562.58
|280
|2006.01.25 10:58
|close
|142
|0.20
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10578.58
|281
|2006.01.25 10:58
|close
|141
|0.10
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10575.58
|282
|2006.01.25 10:58
|close
|140
|0.04
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10570.38
|283
|2006.01.25 10:58
|buy
|144
|0.05
|1.2261
|0.0000
|0.0000
|284
|2006.01.25 11:50
|buy
|145
|0.10
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|285
|2006.01.25 12:22
|close
|145
|0.10
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10590.38
|286
|2006.01.25 12:22
|close
|144
|0.05
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10594.38
|287
|2006.01.25 19:15
|buy
|146
|0.05
|1.2246
|0.0000
|0.0000
|288
|2006.01.26 02:57
|close
|146
|0.05
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|8.77
|10603.15
|289
|2006.01.26 03:30
|buy
|147
|0.05
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.01.26 04:03
|buy
|148
|0.10
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|291
|2006.01.26 05:03
|close
|148
|0.10
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10623.15
|292
|2006.01.26 05:03
|close
|147
|0.05
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10627.15
|293
|2006.01.27 10:46
|close
|107
|0.40
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|-315.68
|10311.47
|294
|2006.01.27 10:46
|close
|106
|0.20
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|-179.84
|10131.63
|295
|2006.01.27 10:47
|close
|105
|0.10
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|-101.92
|10029.71
|296
|2006.01.27 10:47
|close
|104
|0.05
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|-56.46
|9973.25
|297
|2006.01.27 10:47
|sell
|149
|0.05
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|298
|2006.01.27 10:55
|close
|149
|0.05
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9983.25
|299
|2006.01.27 10:55
|sell
|150
|0.05
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|300
|2006.01.27 11:01
|sell
|151
|0.10
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|301
|2006.01.27 11:12
|close
|151
|0.10
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10003.25
|302
|2006.01.27 11:13
|close
|150
|0.05
|1.2121
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10007.75
|303
|2006.01.27 11:13
|sell
|152
|0.05
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|304
|2006.01.27 11:17
|sell
|153
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|305
|2006.01.27 11:30
|sell
|154
|0.20
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|306
|2006.01.27 12:26
|close
|154
|0.20
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10047.75
|307
|2006.01.27 12:26
|close
|153
|0.10
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10056.75
|308
|2006.01.27 12:26
|close
|152
|0.05
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10055.75
|309
|2006.01.27 12:26
|sell
|155
|0.05
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|310
|2006.01.27 12:46
|sell
|156
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|311
|2006.01.27 13:18
|close
|156
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10075.75
|312
|2006.01.27 13:18
|close
|155
|0.05
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10080.25
|313
|2006.01.27 13:18
|sell
|157
|0.05
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|314
|2006.01.27 15:16
|buy
|158
|0.05
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|315
|2006.01.27 15:57
|buy
|159
|0.10
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|316
|2006.01.29 20:25
|buy
|160
|0.20
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|317
|2006.01.30 02:30
|close
|160
|0.20
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|38.36
|10118.61
|318
|2006.01.30 02:30
|close
|159
|0.10
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|10.18
|10128.79
|319
|2006.01.30 02:30
|close
|158
|0.05
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|0.09
|10128.88
|320
|2006.01.30 03:04
|sell
|161
|0.10
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|321
|2006.01.30 03:28
|close
|161
|0.10
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10148.88
|322
|2006.01.30 03:28
|close
|157
|0.05
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|5.72
|10154.60
|323
|2006.01.30 03:28
|sell
|162
|0.05
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|324
|2006.01.30 08:00
|buy
|163
|0.05
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|325
|2006.01.30 08:19
|buy
|164
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|326
|2006.01.30 08:20
|close
|162
|0.05
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10164.60
|327
|2006.01.30 08:30
|sell
|165
|0.05
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|328
|2006.01.30 08:37
|sell
|166
|0.10
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|329
|2006.01.30 08:42
|close
|164
|0.10
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10184.60
|330
|2006.01.30 08:42
|close
|163
|0.05
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10189.10
|331
|2006.01.30 08:42
|sell
|167
|0.20
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|332
|2006.01.30 13:47
|close
|165
|0.05
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|10188.60
|333
|2006.01.30 13:47
|close
|167
|0.20
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10228.60
|334
|2006.01.30 13:47
|close
|166
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10238.60
|335
|2006.01.30 13:47
|sell
|168
|0.05
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|336
|2006.01.30 14:08
|sell
|169
|0.10
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|337
|2006.01.30 16:47
|sell
|170
|0.20
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|338
|2006.01.30 21:05
|sell
|171
|0.40
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|339
|2006.01.31 03:30
|buy
|172
|0.05
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|340
|2006.01.31 07:11
|close
|172
|0.05
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10248.60
|341
|2006.01.31 09:30
|buy
|173
|0.05
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|342
|2006.01.31 10:45
|close
|173
|0.05
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10258.60
|343
|2006.01.31 13:45
|buy
|174
|0.05
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|344
|2006.01.31 14:15
|buy
|175
|0.10
|1.2157
|0.0000
|0.0000
|345
|2006.01.31 14:22
|buy
|176
|0.20
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|346
|2006.01.31 14:24
|buy
|177
|0.40
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|347
|2006.01.31 15:01
|close
|177
|0.40
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10338.60
|348
|2006.01.31 15:01
|close
|176
|0.20
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10354.60
|349
|2006.01.31 15:01
|close
|175
|0.10
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10353.60
|350
|2006.01.31 15:01
|close
|174
|0.05
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|10347.10
|351
|2006.01.31 15:01
|buy
|178
|0.05
|1.2158
|0.0000
|0.0000
|352
|2006.01.31 15:29
|buy
|179
|0.10
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|353
|2006.02.01 03:00
|buy
|180
|0.20
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|354
|2006.02.01 04:22
|buy
|181
|0.40
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|355
|2006.02.01 08:43
|close
|171
|0.40
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|83.52
|10430.62
|356
|2006.02.01 08:43
|close
|170
|0.20
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|19.76
|10450.38
|357
|2006.02.01 08:43
|close
|169
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|-0.12
|10450.26
|358
|2006.02.01 08:43
|close
|168
|0.05
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|-5.56
|10444.70
|359
|2006.02.01 09:45
|sell
|182
|0.05
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|360
|2006.02.01 10:02
|close
|181
|0.40
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|10344.70
|361
|2006.02.01 10:02
|close
|180
|0.20
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|10272.70
|362
|2006.02.01 10:02
|close
|179
|0.10
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|-48.82
|10223.88
|363
|2006.02.01 10:02
|close
|178
|0.05
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|-29.41
|10194.47
|364
|2006.02.01 10:02
|buy
|183
|0.05
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|365
|2006.02.01 10:07
|sell
|184
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|366
|2006.02.01 11:06
|buy
|185
|0.10
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|367
|2006.02.01 12:07
|close
|184
|0.10
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10214.47
|368
|2006.02.01 12:07
|close
|182
|0.05
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10218.97
|369
|2006.02.01 12:09
|buy
|186
|0.20
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|370
|2006.02.01 12:15
|sell
|187
|0.05
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|371
|2006.02.01 14:08
|buy
|188
|0.40
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|372
|2006.02.01 14:21
|close
|187
|0.05
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10228.97
|373
|2006.02.01 15:00
|sell
|189
|0.05
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|374
|2006.02.01 18:47
|sell
|190
|0.10
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|375
|2006.02.01 19:18
|sell
|191
|0.20
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|376
|2006.02.01 23:24
|close
|191
|0.20
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|42.00
|10270.97
|377
|2006.02.01 23:24
|close
|190
|0.10
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10279.97
|378
|2006.02.01 23:24
|close
|189
|0.05
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|10279.47
|379
|2006.02.01 23:24
|sell
|192
|0.05
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|380
|2006.02.02 00:47
|close
|192
|0.05
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|11.16
|10290.63
|381
|2006.02.02 00:47
|sell
|193
|0.05
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|382
|2006.02.02 00:59
|sell
|194
|0.10
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|383
|2006.02.02 01:59
|sell
|195
|0.20
|1.2053
|0.0000
|0.0000
|384
|2006.02.02 02:59
|sell
|196
|0.40
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|385
|2006.02.02 08:58
|close
|196
|0.40
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10370.63
|386
|2006.02.02 08:58
|close
|195
|0.20
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10388.63
|387
|2006.02.02 08:58
|close
|194
|0.10
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10386.63
|388
|2006.02.02 08:58
|close
|193
|0.05
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10380.63
|389
|2006.02.02 08:58
|sell
|197
|0.05
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|390
|2006.02.02 09:03
|sell
|198
|0.10
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|391
|2006.02.02 10:01
|sell
|199
|0.20
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|392
|2006.02.02 10:12
|sell
|200
|0.40
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|393
|2006.02.02 10:23
|close
|188
|0.40
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|70.16
|10450.79
|394
|2006.02.02 10:23
|close
|186
|0.20
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|15.08
|10465.87
|395
|2006.02.02 10:23
|close
|185
|0.10
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|-3.46
|10462.41
|396
|2006.02.02 10:23
|close
|183
|0.05
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|-6.73
|10455.68
|397
|2006.02.02 11:30
|buy
|201
|0.05
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|398
|2006.02.02 11:49
|buy
|202
|0.10
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|399
|2006.02.02 18:38
|buy
|203
|0.20
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|400
|2006.02.02 20:07
|close
|203
|0.20
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10495.68
|401
|2006.02.02 20:07
|close
|202
|0.10
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10504.68
|402
|2006.02.02 20:07
|close
|201
|0.05
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|10504.18
|403
|2006.02.03 02:07
|close
|200
|0.40
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|-54.24
|10449.94
|404
|2006.02.03 02:07
|close
|199
|0.20
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-49.12
|10400.82
|405
|2006.02.03 02:07
|close
|198
|0.10
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-35.56
|10365.26
|406
|2006.02.03 02:07
|close
|197
|0.05
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-22.78
|10342.48
|407
|2006.02.03 02:15
|buy
|204
|0.05
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|408
|2006.02.03 02:40
|buy
|205
|0.10
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|409
|2006.02.03 06:14
|buy
|206
|0.20
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|410
|2006.02.03 08:30
|close
|206
|0.20
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10382.48
|411
|2006.02.03 08:30
|close
|205
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10392.48
|412
|2006.02.03 08:30
|close
|204
|0.05
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10392.48
|413
|2006.02.03 09:00
|sell
|207
|0.05
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|414
|2006.02.03 09:00
|sell
|208
|0.10
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|415
|2006.02.03 09:03
|close
|208
|0.10
|1.1994
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10412.48
|416
|2006.02.03 09:03
|close
|207
|0.05
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|5.50
|10417.98
|417
|2006.02.03 09:03
|sell
|209
|0.05
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.02.03 09:04
|sell
|210
|0.10
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|419
|2006.02.03 09:19
|close
|210
|0.10
|1.1981
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10437.98
|420
|2006.02.03 09:19
|close
|209
|0.05
|1.1982
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10441.98
|421
|2006.02.03 09:19
|sell
|211
|0.05
|1.1981
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.02.03 09:44
|sell
|212
|0.10
|1.1991
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.02.03 10:08
|sell
|213
|0.20
|1.2002
|0.0000
|0.0000
|424
|2006.02.03 11:06
|sell
|214
|0.40
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|425
|2006.02.06 00:30
|buy
|215
|0.05
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.02.06 02:19
|buy
|216
|0.10
|1.2009
|0.0000
|0.0000
|427
|2006.02.06 02:57
|buy
|217
|0.20
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|428
|2006.02.06 03:33
|close
|214
|0.40
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|81.76
|10523.74
|429
|2006.02.06 03:33
|close
|213
|0.20
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|20.88
|10544.62
|430
|2006.02.06 03:33
|close
|212
|0.10
|1.1991
|0.0000
|0.0000
|0.44
|10545.06
|431
|2006.02.06 03:33
|close
|211
|0.05
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|-5.28
|10539.78
|432
|2006.02.06 03:33
|sell
|218
|0.05
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|433
|2006.02.06 03:50
|close
|218
|0.05
|1.1997
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|10536.28
|434
|2006.02.06 03:50
|close
|217
|0.20
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10530.28
|435
|2006.02.06 03:50
|close
|216
|0.10
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10516.28
|436
|2006.02.06 03:50
|close
|215
|0.05
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10504.28
|437
|2006.02.06 03:50
|sell
|219
|0.05
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.02.06 06:36
|close
|219
|0.05
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10514.28
|439
|2006.02.06 06:36
|sell
|220
|0.05
|1.1973
|0.0000
|0.0000
|440
|2006.02.06 07:52
|sell
|221
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|441
|2006.02.06 12:00
|close
|221
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10534.28
|442
|2006.02.06 12:00
|close
|220
|0.05
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10538.78
|443
|2006.02.06 12:00
|sell
|222
|0.05
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.02.06 17:54
|sell
|223
|0.10
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|445
|2006.02.06 20:37
|close
|223
|0.10
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10558.78
|446
|2006.02.06 20:37
|close
|222
|0.05
|1.1955
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10563.28
|447
|2006.02.06 20:38
|sell
|224
|0.05
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|448
|2006.02.06 21:18
|sell
|225
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|449
|2006.02.06 22:23
|sell
|226
|0.20
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.02.07 02:50
|sell
|227
|0.40
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|451
|2006.02.07 04:45
|buy
|228
|0.05
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.02.07 04:58
|buy
|229
|0.10
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|453
|2006.02.07 06:21
|buy
|230
|0.20
|1.1989
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.02.07 07:02
|buy
|231
|0.40
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|455
|2006.02.07 10:14
|close
|227
|0.40
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10643.28
|456
|2006.02.07 10:14
|close
|226
|0.20
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|16.88
|10660.16
|457
|2006.02.07 10:14
|close
|225
|0.10
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|-0.56
|10659.60
|458
|2006.02.07 10:14
|close
|224
|0.05
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|-6.28
|10653.32
|459
|2006.02.07 12:55
|close
|230
|0.20
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|10629.32
|460
|2006.02.07 12:55
|close
|231
|0.40
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10625.32
|461
|2006.02.07 12:55
|close
|229
|0.10
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|10602.32
|462
|2006.02.07 12:55
|close
|228
|0.05
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|10585.32
|463
|2006.02.07 13:30
|sell
|232
|0.05
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|464
|2006.02.07 17:15
|sell
|233
|0.10
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|465
|2006.02.07 19:30
|buy
|234
|0.05
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|466
|2006.02.07 20:00
|buy
|235
|0.10
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|467
|2006.02.07 20:08
|close
|233
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10605.32
|468
|2006.02.07 20:08
|close
|232
|0.05
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10610.32
|469
|2006.02.08 02:15
|sell
|236
|0.05
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.02.08 07:07
|buy
|237
|0.20
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.02.08 07:24
|close
|236
|0.05
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10620.32
|472
|2006.02.08 07:25
|buy
|238
|0.40
|1.1951
|0.0000
|0.0000
|473
|2006.02.08 13:45
|sell
|239
|0.05
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|474
|2006.02.08 16:22
|sell
|240
|0.10
|1.1956
|0.0000
|0.0000
|475
|2006.02.08 18:51
|sell
|241
|0.20
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|476
|2006.02.08 19:41
|close
|238
|0.40
|1.1971
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10700.32
|477
|2006.02.08 19:41
|close
|237
|0.20
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10716.32
|478
|2006.02.08 19:41
|close
|235
|0.10
|1.1971
|0.0000
|0.0000
|-1.82
|10714.50
|479
|2006.02.08 19:41
|close
|234
|0.05
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|-6.91
|10707.59
|480
|2006.02.08 19:52
|sell
|242
|0.40
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|481
|2006.02.08 20:15
|buy
|243
|0.05
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.02.08 20:24
|close
|243
|0.05
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|10703.09
|483
|2006.02.08 20:24
|close
|241
|0.20
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10699.09
|484
|2006.02.08 20:24
|close
|240
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10687.09
|485
|2006.02.08 20:24
|close
|239
|0.05
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|-11.50
|10675.59
|486
|2006.02.08 20:24
|close
|242
|0.40
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10711.59
|487
|2006.02.08 20:24
|buy
|244
|0.05
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.02.09 06:49
|close
|244
|0.05
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|8.77
|10720.36
|489
|2006.02.09 07:00
|buy
|245
|0.05
|1.1989
|0.0000
|0.0000
|490
|2006.02.09 07:31
|buy
|246
|0.10
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|491
|2006.02.09 09:57
|buy
|247
|0.20
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|492
|2006.02.09 10:06
|buy
|248
|0.40
|1.1958
|0.0000
|0.0000
|493
|2006.02.09 13:02
|close
|248
|0.40
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10800.36
|494
|2006.02.09 13:02
|close
|247
|0.20
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10822.36
|495
|2006.02.09 13:02
|close
|246
|0.10
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10822.36
|496
|2006.02.09 13:02
|close
|245
|0.05
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|10816.86
|497
|2006.02.09 16:30
|sell
|249
|0.05
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|498
|2006.02.09 18:09
|sell
|250
|0.10
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|499
|2006.02.09 19:00
|sell
|251
|0.20
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|500
|2006.02.09 19:02
|sell
|252
|0.40
|1.2009
|0.0000
|0.0000
|501
|2006.02.09 19:04
|close
|251
|0.20
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10814.86
|502
|2006.02.09 19:04
|close
|250
|0.10
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10802.86
|503
|2006.02.09 19:04
|close
|249
|0.05
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|10791.86
|504
|2006.02.09 19:04
|close
|252
|0.40
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10831.86
|505
|2006.02.09 20:00
|buy
|253
|0.05
|1.1973
|0.0000
|0.0000
|506
|2006.02.10 00:32
|close
|253
|0.05
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|9.59
|10841.45
|507
|2006.02.10 00:32
|buy
|254
|0.05
|1.1996
|0.0000
|0.0000
|508
|2006.02.10 01:00
|buy
|255
|0.10
|1.1986
|0.0000
|0.0000
|509
|2006.02.10 02:14
|buy
|256
|0.20
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|510
|2006.02.10 02:15
|sell
|257
|0.05
|1.1971
|0.0000
|0.0000
|511
|2006.02.10 02:28
|sell
|258
|0.10
|1.1982
|0.0000
|0.0000
|512
|2006.02.10 03:29
|buy
|259
|0.40
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|513
|2006.02.10 03:30
|close
|258
|0.10
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10861.45
|514
|2006.02.10 03:30
|close
|257
|0.05
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10866.45
|515
|2006.02.10 06:30
|close
|255
|0.10
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10863.45
|516
|2006.02.10 06:30
|close
|254
|0.05
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|10856.95
|517
|2006.02.10 06:30
|close
|259
|0.40
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|72.00
|10928.95
|518
|2006.02.10 06:30
|close
|256
|0.20
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10944.95
|519
|2006.02.10 06:30
|buy
|260
|0.05
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|520
|2006.02.10 06:38
|buy
|261
|0.10
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|521
|2006.02.10 07:42
|buy
|262
|0.20
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|522
|2006.02.10 08:40
|close
|262
|0.20
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|42.00
|10986.95
|523
|2006.02.10 08:40
|close
|261
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10996.95
|524
|2006.02.10 08:40
|close
|260
|0.05
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10996.95
|525
|2006.02.10 09:15
|sell
|263
|0.05
|1.2021
|0.0000
|0.0000
|526
|2006.02.10 10:17
|close
|263
|0.05
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11006.95
|527
|2006.02.10 10:18
|sell
|264
|0.06
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|528
|2006.02.10 10:28
|close
|264
|0.06
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11018.95
|529
|2006.02.10 10:28
|sell
|265
|0.06
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.02.10 10:31
|close
|265
|0.06
|1.1955
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11030.95
|531
|2006.02.10 15:16
|buy
|266
|0.06
|1.1906
|0.0000
|0.0000
|532
|2006.02.10 15:31
|buy
|267
|0.12
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|533
|2006.02.12 17:00
|sell
|268
|0.06
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|534
|2006.02.13 02:17
|sell
|269
|0.12
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|535
|2006.02.13 02:29
|close
|267
|0.12
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|23.02
|11053.97
|536
|2006.02.13 02:29
|close
|266
|0.06
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|3.71
|11057.67
|537
|2006.02.13 04:16
|close
|269
|0.12
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11081.67
|538
|2006.02.13 04:16
|close
|268
|0.06
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|6.26
|11087.94
|539
|2006.02.13 04:16
|sell
|270
|0.06
|1.1887
|0.0000
|0.0000
|540
|2006.02.13 09:52
|sell
|271
|0.12
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|541
|2006.02.13 10:37
|sell
|272
|0.24
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|542
|2006.02.13 10:54
|close
|271
|0.12
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|11084.34
|543
|2006.02.13 10:54
|close
|270
|0.06
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|11075.94
|544
|2006.02.13 10:54
|close
|272
|0.24
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11092.74
|545
|2006.02.13 10:54
|sell
|273
|0.06
|1.1899
|0.0000
|0.0000
|546
|2006.02.13 11:02
|sell
|274
|0.12
|1.1909
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.02.13 17:11
|buy
|275
|0.06
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|548
|2006.02.14 01:15
|close
|275
|0.06
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|11.51
|11104.25
|549
|2006.02.14 01:15
|sell
|276
|0.24
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|550
|2006.02.14 06:40
|close
|276
|0.24
|1.1900
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11152.25
|551
|2006.02.14 06:40
|close
|274
|0.12
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|10.13
|11162.37
|552
|2006.02.14 06:40
|close
|273
|0.06
|1.1900
|0.0000
|0.0000
|-0.34
|11162.04
|553
|2006.02.14 08:00
|buy
|277
|0.06
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|554
|2006.02.14 08:30
|buy
|278
|0.12
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|555
|2006.02.14 08:30
|buy
|279
|0.24
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|556
|2006.02.14 08:38
|buy
|280
|0.48
|1.1871
|0.0000
|0.0000
|557
|2006.02.14 09:44
|close
|278
|0.12
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|11153.64
|558
|2006.02.14 09:44
|close
|277
|0.06
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|11142.84
|559
|2006.02.14 09:44
|close
|280
|0.48
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|67.20
|11210.04
|560
|2006.02.14 09:44
|close
|279
|0.24
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11217.24
|561
|2006.02.14 15:00
|sell
|281
|0.06
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|562
|2006.02.14 18:14
|sell
|282
|0.12
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.02.14 18:15
|buy
|283
|0.06
|1.1926
|0.0000
|0.0000
|564
|2006.02.14 18:37
|buy
|284
|0.12
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.02.14 20:45
|sell
|285
|0.24
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|566
|2006.02.15 02:30
|close
|285
|0.24
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|49.06
|11266.29
|567
|2006.02.15 02:30
|close
|282
|0.12
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|13.73
|11280.02
|568
|2006.02.15 02:30
|close
|281
|0.06
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|-0.34
|11279.69
|569
|2006.02.15 06:57
|buy
|286
|0.24
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|570
|2006.02.15 08:43
|close
|283
|0.06
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|-2.89
|11276.79
|571
|2006.02.15 08:43
|close
|286
|0.24
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|40.80
|11317.59
|572
|2006.02.15 08:43
|close
|284
|0.12
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|7.42
|11325.01
|573
|2006.02.15 15:32
|buy
|287
|0.06
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|574
|2006.02.15 17:30
|sell
|288
|0.06
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|575
|2006.02.16 03:42
|buy
|289
|0.12
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|576
|2006.02.16 04:20
|close
|288
|0.06
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|12.79
|11337.80
|577
|2006.02.16 04:20
|sell
|290
|0.06
|1.1871
|0.0000
|0.0000
|578
|2006.02.16 04:39
|sell
|291
|0.12
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|579
|2006.02.16 06:06
|buy
|292
|0.24
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|580
|2006.02.16 06:15
|close
|291
|0.12
|1.1862
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11361.80
|581
|2006.02.16 06:15
|close
|290
|0.06
|1.1862
|0.0000
|0.0000
|5.40
|11367.20
|582
|2006.02.16 06:15
|sell
|293
|0.06
|1.1859
|0.0000
|0.0000
|583
|2006.02.16 06:19
|buy
|294
|0.48
|1.1853
|0.0000
|0.0000
|584
|2006.02.16 07:07
|sell
|295
|0.12
|1.1869
|0.0000
|0.0000
|585
|2006.02.16 08:38
|close
|295
|0.12
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|11361.20
|586
|2006.02.16 08:38
|close
|293
|0.06
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|11352.20
|587
|2006.02.16 08:38
|close
|289
|0.12
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11349.80
|588
|2006.02.16 08:38
|close
|287
|0.06
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|-9.28
|11340.53
|589
|2006.02.16 08:38
|close
|294
|0.48
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|91.20
|11431.73
|590
|2006.02.16 08:38
|close
|292
|0.24
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11450.93
|591
|2006.02.16 08:38
|sell
|296
|0.06
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|592
|2006.02.16 09:43
|sell
|297
|0.12
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|593
|2006.02.16 11:06
|sell
|298
|0.24
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|594
|2006.02.16 12:37
|close
|298
|0.24
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11498.93
|595
|2006.02.16 12:37
|close
|297
|0.12
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11509.73
|596
|2006.02.16 12:37
|close
|296
|0.06
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|11507.93
|597
|2006.02.16 12:37
|sell
|299
|0.06
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|598
|2006.02.16 12:56
|sell
|300
|0.12
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|599
|2006.02.16 15:24
|sell
|301
|0.24
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|600
|2006.02.16 16:00
|buy
|302
|0.06
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|601
|2006.02.16 16:28
|sell
|303
|0.48
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|602
|2006.02.16 18:50
|close
|302
|0.06
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|12.60
|11520.53
|603
|2006.02.16 20:22
|close
|300
|0.12
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|11508.53
|604
|2006.02.16 20:22
|close
|299
|0.06
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|11495.93
|605
|2006.02.16 20:22
|close
|303
|0.48
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|52.80
|11548.73
|606
|2006.02.16 20:22
|close
|301
|0.24
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11548.73
|607
|2006.02.16 22:45
|buy
|304
|0.06
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|608
|2006.02.17 03:30
|sell
|305
|0.06
|1.1880
|0.0000
|0.0000
|609
|2006.02.17 04:08
|buy
|306
|0.12
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|610
|2006.02.17 04:47
|close
|306
|0.12
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11572.73
|611
|2006.02.17 04:47
|close
|304
|0.06
|1.1887
|0.0000
|0.0000
|4.31
|11577.03
|612
|2006.02.17 09:48
|sell
|307
|0.12
|1.1890
|0.0000
|0.0000
|613
|2006.02.17 10:06
|sell
|308
|0.24
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|614
|2006.02.17 10:13
|sell
|309
|0.48
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|615
|2006.02.17 12:23
|close
|307
|0.12
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11574.63
|616
|2006.02.17 12:23
|close
|305
|0.06
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|11567.43
|617
|2006.02.17 12:23
|close
|309
|0.48
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|91.20
|11658.63
|618
|2006.02.17 12:23
|close
|308
|0.24
|1.1892
|0.0000
|0.0000
|21.60
|11680.23
|619
|2006.02.17 16:15
|buy
|310
|0.06
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|620
|2006.02.19 17:13
|buy
|311
|0.12
|1.1924
|0.0000
|0.0000
|621
|2006.02.19 18:45
|close
|311
|0.12
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11704.23
|622
|2006.02.19 18:46
|close
|310
|0.06
|1.1943
|0.0000
|0.0000
|5.40
|11709.63
|623
|2006.02.19 20:00
|buy
|312
|0.06
|1.1955
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.02.19 20:06
|buy
|313
|0.12
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|625
|2006.02.19 21:20
|close
|313
|0.12
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11733.63
|626
|2006.02.19 21:20
|close
|312
|0.06
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|6.60
|11740.23
|627
|2006.02.19 21:20
|buy
|314
|0.06
|1.1967
|0.0000
|0.0000
|628
|2006.02.20 02:22
|buy
|315
|0.12
|1.1956
|0.0000
|0.0000
|629
|2006.02.20 03:34
|buy
|316
|0.24
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|630
|2006.02.20 03:43
|buy
|317
|0.48
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|631
|2006.02.20 09:33
|sell
|318
|0.06
|1.1939
|0.0000
|0.0000
|632
|2006.02.20 21:39
|close
|318
|0.06
|1.1919
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11752.23
|633
|2006.02.21 08:00
|sell
|319
|0.06
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|634
|2006.02.21 10:40
|close
|319
|0.06
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11764.23
|635
|2006.02.21 10:40
|sell
|320
|0.06
|1.1889
|0.0000
|0.0000
|636
|2006.02.21 11:03
|sell
|321
|0.12
|1.1900
|0.0000
|0.0000
|637
|2006.02.21 11:55
|sell
|322
|0.24
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|638
|2006.02.21 14:02
|sell
|323
|0.48
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|639
|2006.02.22 04:03
|close
|323
|0.48
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|98.11
|11862.35
|640
|2006.02.22 04:03
|close
|322
|0.24
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|20.26
|11882.60
|641
|2006.02.22 04:03
|close
|321
|0.12
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|-0.67
|11881.93
|642
|2006.02.22 04:04
|close
|320
|0.06
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|-6.94
|11874.99
|643
|2006.02.22 04:04
|sell
|324
|0.06
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.02.22 05:26
|close
|324
|0.06
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11886.99
|645
|2006.02.22 05:26
|sell
|325
|0.06
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|646
|2006.02.22 06:12
|sell
|326
|0.12
|1.1887
|0.0000
|0.0000
|647
|2006.02.22 08:30
|close
|326
|0.12
|1.1867
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11910.99
|648
|2006.02.22 08:30
|close
|325
|0.06
|1.1865
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11918.19
|649
|2006.02.22 08:30
|sell
|327
|0.06
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|650
|2006.02.22 08:31
|sell
|328
|0.12
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|651
|2006.02.22 08:43
|sell
|329
|0.24
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|652
|2006.02.22 09:21
|sell
|330
|0.48
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|653
|2006.02.22 12:23
|close
|317
|0.48
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|-113.47
|11804.72
|654
|2006.02.22 12:23
|close
|316
|0.24
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|-85.54
|11719.19
|655
|2006.02.22 12:24
|close
|315
|0.12
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|-53.57
|11665.62
|656
|2006.02.22 12:24
|close
|314
|0.06
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|-34.48
|11631.14
|657
|2006.02.22 19:00
|buy
|331
|0.06
|1.1917
|0.0000
|0.0000
|658
|2006.02.22 19:14
|buy
|332
|0.12
|1.1906
|0.0000
|0.0000
|659
|2006.02.22 22:52
|buy
|333
|0.24
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|660
|2006.02.23 01:13
|close
|333
|0.24
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|42.10
|11673.24
|661
|2006.02.23 01:13
|close
|332
|0.12
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|9.05
|11682.29
|662
|2006.02.23 01:13
|close
|331
|0.06
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|-2.68
|11679.61
|663
|2006.02.23 10:45
|buy
|334
|0.06
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|664
|2006.02.24 03:06
|buy
|335
|0.12
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|665
|2006.02.24 03:14
|buy
|336
|0.24
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|666
|2006.02.24 08:35
|close
|336
|0.24
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11727.61
|667
|2006.02.24 08:35
|close
|335
|0.12
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11739.61
|668
|2006.02.24 08:35
|close
|334
|0.06
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|-1.69
|11737.92
|669
|2006.02.24 10:37
|close
|328
|0.12
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|-1.49
|11736.43
|670
|2006.02.24 10:37
|close
|327
|0.06
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|-6.74
|11729.69
|671
|2006.02.24 10:37
|close
|330
|0.48
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|94.85
|11824.53
|672
|2006.02.24 10:37
|close
|329
|0.24
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|21.02
|11845.56
|673
|2006.02.24 10:37
|sell
|337
|0.06
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|674
|2006.02.27 17:10
|close
|337
|0.06
|1.1845
|0.0000
|0.0000
|18.26
|11863.82
|675
|2006.02.27 17:12
|sell
|338
|0.06
|1.1843
|0.0000
|0.0000
|676
|2006.02.27 18:32
|sell
|339
|0.12
|1.1853
|0.0000
|0.0000
|677
|2006.02.28 01:10
|sell
|340
|0.24
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|678
|2006.02.28 02:33
|close
|340
|0.24
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11911.82
|679
|2006.02.28 02:33
|close
|339
|0.12
|1.1845
|0.0000
|0.0000
|10.13
|11921.95
|680
|2006.02.28 02:33
|close
|338
|0.06
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|-0.34
|11921.61
|681
|2006.02.28 02:33
|sell
|341
|0.06
|1.1843
|0.0000
|0.0000
|682
|2006.02.28 03:07
|sell
|342
|0.12
|1.1853
|0.0000
|0.0000
|683
|2006.02.28 03:48
|sell
|343
|0.24
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|684
|2006.02.28 04:15
|sell
|344
|0.48
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|685
|2006.02.28 04:45
|buy
|345
|0.06
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.02.28 10:06
|close
|345
|0.06
|1.1899
|0.0000
|0.0000
|12.00
|11933.61
|687
|2006.02.28 10:45
|buy
|346
|0.06
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|688
|2006.02.28 11:05
|buy
|347
|0.12
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|689
|2006.02.28 13:52
|close
|347
|0.12
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11957.61
|690
|2006.02.28 13:52
|close
|346
|0.06
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11963.61
|691
|2006.02.28 17:18
|buy
|348
|0.06
|1.1925
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.02.28 19:25
|close
|348
|0.06
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|12.60
|11976.21
|693
|2006.02.28 20:00
|buy
|349
|0.06
|1.1937
|0.0000
|0.0000
|694
|2006.03.01 08:08
|close
|349
|0.06
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|11.51
|11987.72
|695
|2006.03.01 08:08
|buy
|350
|0.06
|1.1960
|0.0000
|0.0000
|696
|2006.03.01 09:50
|buy
|351
|0.12
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|697
|2006.03.01 10:08
|buy
|352
|0.24
|1.1939
|0.0000
|0.0000
|698
|2006.03.01 10:55
|buy
|353
|0.48
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|699
|2006.03.02 08:43
|close
|353
|0.48
|1.1948
|0.0000
|0.0000
|84.19
|12071.91
|700
|2006.03.02 08:43
|close
|352
|0.24
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|18.10
|12090.01
|701
|2006.03.02 08:43
|close
|351
|0.12
|1.1950
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|12088.26
|702
|2006.03.02 08:44
|close
|350
|0.06
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|-8.08
|12080.18
|703
|2006.03.02 09:30
|buy
|354
|0.06
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|704
|2006.03.02 10:03
|close
|354
|0.06
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12092.18
|705
|2006.03.02 10:30
|buy
|355
|0.05
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|706
|2006.03.02 11:24
|close
|355
|0.05
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12102.18
|707
|2006.03.02 12:00
|buy
|356
|0.05
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|708
|2006.03.02 14:22
|close
|356
|0.05
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12112.18
|709
|2006.03.02 14:22
|buy
|357
|0.05
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|710
|2006.03.02 20:02
|buy
|358
|0.10
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|711
|2006.03.03 08:34
|close
|358
|0.10
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|19.18
|12131.36
|712
|2006.03.03 08:34
|close
|357
|0.05
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|3.59
|12134.95
|713
|2006.03.03 08:34
|buy
|359
|0.05
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.03.03 10:01
|buy
|360
|0.10
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|715
|2006.03.03 10:04
|buy
|361
|0.20
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|716
|2006.03.03 10:06
|buy
|362
|0.40
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|717
|2006.03.03 10:15
|close
|362
|0.40
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12214.95
|718
|2006.03.03 10:15
|close
|361
|0.20
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12232.95
|719
|2006.03.03 10:15
|close
|360
|0.10
|1.2023
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|12229.95
|720
|2006.03.03 10:15
|close
|359
|0.05
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|12223.45
|721
|2006.03.03 10:15
|buy
|363
|0.05
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.03.03 10:59
|buy
|364
|0.10
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|723
|2006.03.03 11:13
|close
|364
|0.10
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12243.45
|724
|2006.03.03 11:13
|close
|363
|0.05
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12248.45
|725
|2006.03.03 11:13
|buy
|365
|0.05
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|726
|2006.03.03 11:30
|buy
|366
|0.10
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|727
|2006.03.05 17:02
|close
|366
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12268.45
|728
|2006.03.05 17:02
|close
|365
|0.05
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12273.45
|729
|2006.03.05 17:02
|buy
|367
|0.05
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|730
|2006.03.05 18:13
|close
|367
|0.05
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12283.45
|731
|2006.03.05 18:13
|buy
|368
|0.05
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|732
|2006.03.05 18:30
|close
|368
|0.05
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|10.50
|12293.95
|733
|2006.03.05 18:30
|buy
|369
|0.05
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.03.05 18:36
|buy
|370
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|735
|2006.03.05 19:26
|buy
|371
|0.20
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|736
|2006.03.06 00:00
|buy
|372
|0.40
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.03.16 05:15
|close
|372
|0.40
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|40.64
|12334.59
|738
|2006.03.16 05:15
|close
|371
|0.20
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|-3.32
|12331.27
|739
|2006.03.16 05:15
|close
|370
|0.10
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|-11.66
|12319.61
|740
|2006.03.16 05:15
|close
|369
|0.05
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|-11.33
|12308.28
|741
|2006.03.16 05:16
|buy
|373
|0.05
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|742
|2006.03.16 06:18
|buy
|374
|0.10
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|743
|2006.03.16 08:30
|close
|374
|0.10
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12328.28
|744
|2006.03.16 08:30
|close
|373
|0.05
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12332.28
|745
|2006.03.16 08:30
|buy
|375
|0.05
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|746
|2006.03.16 08:39
|close
|375
|0.05
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12342.28
|747
|2006.03.16 08:39
|buy
|376
|0.05
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|748
|2006.03.16 09:02
|close
|376
|0.05
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12352.28
|749
|2006.03.16 09:02
|buy
|377
|0.05
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|750
|2006.03.16 09:06
|buy
|378
|0.10
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|751
|2006.03.16 09:17
|buy
|379
|0.20
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|752
|2006.03.16 09:55
|close
|379
|0.20
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12392.28
|753
|2006.03.16 09:55
|close
|378
|0.10
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12403.28
|754
|2006.03.16 09:55
|close
|377
|0.05
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|0.50
|12403.78
|755
|2006.03.16 09:55
|buy
|380
|0.05
|1.2143
|0.0000
|0.0000
|756
|2006.03.16 11:19
|close
|380
|0.05
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12413.78
|757
|2006.03.16 11:19
|buy
|381
|0.05
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|758
|2006.03.16 11:28
|buy
|382
|0.10
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|759
|2006.03.16 12:24
|close
|382
|0.10
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12433.78
|760
|2006.03.16 12:24
|close
|381
|0.05
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12438.78
|761
|2006.03.16 12:24
|buy
|383
|0.05
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|762
|2006.03.17 01:05
|buy
|384
|0.10
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|763
|2006.03.17 02:14
|buy
|385
|0.20
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|764
|2006.03.17 03:51
|close
|385
|0.20
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12478.78
|765
|2006.03.17 03:51
|close
|384
|0.10
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12486.78
|766
|2006.03.17 03:51
|close
|383
|0.05
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|-0.91
|12485.87
|767
|2006.03.17 03:51
|buy
|386
|0.05
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|768
|2006.03.17 04:29
|buy
|387
|0.10
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|769
|2006.03.17 04:49
|close
|387
|0.10
|1.2185
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12505.87
|770
|2006.03.17 04:49
|close
|386
|0.05
|1.2186
|0.0000
|0.0000
|5.50
|12511.37
|771
|2006.03.17 04:49
|buy
|388
|0.05
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|772
|2006.03.17 04:57
|buy
|389
|0.10
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|773
|2006.03.17 06:15
|buy
|390
|0.20
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|774
|2006.03.17 08:45
|close
|390
|0.20
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12551.37
|775
|2006.03.17 08:45
|close
|389
|0.10
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12562.37
|776
|2006.03.17 08:45
|close
|388
|0.05
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12562.37
|777
|2006.03.17 08:45
|buy
|391
|0.05
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|778
|2006.03.17 09:03
|buy
|392
|0.10
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|779
|2006.03.17 09:19
|buy
|393
|0.20
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|780
|2006.03.17 09:56
|buy
|394
|0.40
|1.2158
|0.0000
|0.0000
|781
|2006.03.17 11:03
|close
|394
|0.40
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12642.37
|782
|2006.03.17 11:04
|close
|393
|0.20
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12662.37
|783
|2006.03.17 11:04
|close
|392
|0.10
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|1.00
|12663.37
|784
|2006.03.17 11:04
|close
|391
|0.05
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|12657.87
|785
|2006.03.17 11:04
|buy
|395
|0.05
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|786
|2006.03.17 12:08
|close
|395
|0.05
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12667.87
|787
|2006.03.17 12:08
|buy
|396
|0.05
|1.2205
|0.0000
|0.0000
|788
|2006.03.17 12:13
|buy
|397
|0.10
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|789
|2006.03.17 13:50
|buy
|398
|0.20
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|790
|2006.03.19 17:03
|buy
|399
|0.40
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|791
|2006.03.20 04:16
|close
|399
|0.40
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|76.72
|12744.59
|792
|2006.03.20 04:16
|close
|398
|0.20
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|14.36
|12758.95
|793
|2006.03.20 04:16
|close
|397
|0.10
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|-3.82
|12755.13
|794
|2006.03.20 04:17
|close
|396
|0.05
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|-7.91
|12747.22
|795
|2006.03.20 09:30
|buy
|400
|0.05
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|796
|2006.03.20 09:48
|buy
|401
|0.10
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.03.20 10:30
|close
|401
|0.10
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12767.22
|798
|2006.03.20 10:30
|close
|400
|0.05
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|4.50
|12771.72
|799
|2006.03.20 10:45
|buy
|402
|0.05
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.03.20 11:19
|buy
|403
|0.10
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|801
|2006.03.20 12:37
|buy
|404
|0.20
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|802
|2006.03.20 19:27
|buy
|405
|0.40
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|803
|2006.03.21 08:33
|close
|405
|0.40
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|76.72
|12848.44
|804
|2006.03.21 08:33
|close
|404
|0.20
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|16.36
|12864.80
|805
|2006.03.21 08:33
|close
|403
|0.10
|1.2159
|0.0000
|0.0000
|-3.82
|12860.98
|806
|2006.03.21 08:33
|close
|402
|0.05
|1.2160
|0.0000
|0.0000
|-6.41
|12854.57
|807
|2006.03.21 11:45
|buy
|406
|0.05
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|808
|2006.03.21 17:56
|close
|406
|0.05
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|10.50
|12865.07
|809
|2006.03.22 00:31
|buy
|407
|0.05
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|810
|2006.03.22 03:31
|buy
|408
|0.12
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|811
|2006.03.22 05:05
|buy
|409
|0.24
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|812
|2006.03.22 08:34
|close
|409
|0.24
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12913.07
|813
|2006.03.22 08:34
|close
|408
|0.12
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12922.67
|814
|2006.03.22 08:34
|close
|407
|0.05
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|12921.67
|815
|2006.03.22 15:15
|buy
|410
|0.06
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|816
|2006.03.22 19:56
|close
|344
|0.48
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|-889.54
|12032.14
|817
|2006.03.22 19:56
|buy
|411
|0.12
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|818
|2006.03.22 19:56
|close
|343
|0.24
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-466.37
|11565.77
|819
|2006.03.22 19:56
|close
|342
|0.12
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|-242.78
|11322.98
|820
|2006.03.22 19:56
|close
|341
|0.06
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|-126.79
|11196.19
|821
|2006.03.22 19:56
|sell
|412
|0.06
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|822
|2006.03.22 19:57
|buy
|413
|0.24
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|823
|2006.03.23 02:24
|sell
|414
|0.12
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|824
|2006.03.23 08:34
|close
|414
|0.12
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11220.19
|825
|2006.03.23 08:35
|close
|412
|0.06
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|7.39
|11227.58
|826
|2006.03.23 08:43
|buy
|415
|0.48
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|827
|2006.03.23 12:00
|sell
|416
|0.05
|1.1981
|0.0000
|0.0000
|828
|2006.03.23 14:06
|close
|416
|0.05
|1.1960
|0.0000
|0.0000
|10.50
|11238.08
|829
|2006.03.23 14:06
|sell
|417
|0.05
|1.1958
|0.0000
|0.0000
|830
|2006.03.23 15:33
|sell
|418
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|831
|2006.03.24 08:39
|sell
|419
|0.20
|1.1980
|0.0000
|0.0000
|832
|2006.03.24 08:51
|close
|419
|0.20
|1.1959
|0.0000
|0.0000
|42.00
|11280.08
|833
|2006.03.24 08:51
|close
|418
|0.10
|1.1958
|0.0000
|0.0000
|10.44
|11290.52
|834
|2006.03.24 08:51
|close
|417
|0.05
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|0.72
|11291.24
|835
|2006.03.24 08:51
|sell
|420
|0.05
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|836
|2006.03.24 08:54
|sell
|421
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|837
|2006.03.24 09:27
|sell
|422
|0.20
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|838
|2006.03.24 10:00
|sell
|423
|0.40
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.03.28 03:20
|close
|415
|0.48
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|84.19
|11375.44
|840
|2006.03.28 03:20
|close
|413
|0.24
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|9.79
|11385.23
|841
|2006.03.28 03:20
|close
|411
|0.12
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|-7.10
|11378.12
|842
|2006.03.28 03:20
|close
|410
|0.06
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|-10.15
|11367.97
|843
|2006.03.28 04:00
|buy
|424
|0.05
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|844
|2006.03.28 05:12
|buy
|425
|0.10
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|845
|2006.03.28 06:58
|close
|425
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11387.97
|846
|2006.03.28 06:58
|close
|424
|0.05
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|5.00
|11392.97
|847
|2006.03.28 06:58
|buy
|426
|0.05
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|848
|2006.03.28 08:28
|close
|426
|0.05
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11402.97
|849
|2006.03.28 08:28
|buy
|427
|0.05
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|850
|2006.03.28 09:29
|buy
|428
|0.10
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|851
|2006.03.28 10:00
|buy
|429
|0.20
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|852
|2006.03.28 10:11
|buy
|430
|0.40
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|853
|2006.03.30 06:22
|close
|430
|0.40
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|66.88
|11469.85
|854
|2006.03.30 06:22
|close
|429
|0.20
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|11.44
|11481.29
|855
|2006.03.30 06:22
|close
|428
|0.10
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|-4.28
|11477.01
|856
|2006.03.30 06:22
|close
|427
|0.05
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|-8.14
|11468.87
|857
|2006.03.30 06:22
|buy
|431
|0.05
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|858
|2006.03.30 08:43
|buy
|432
|0.10
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|859
|2006.03.30 08:48
|buy
|433
|0.20
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.03.30 09:19
|close
|433
|0.20
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|40.00
|11508.87
|861
|2006.03.30 09:19
|close
|432
|0.10
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11519.87
|862
|2006.03.30 09:19
|close
|431
|0.05
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|1.00
|11520.87
|863
|2006.03.30 09:19
|buy
|434
|0.05
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|864
|2006.03.30 09:30
|close
|434
|0.05
|1.2115
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11531.87
|865
|2006.03.30 09:30
|buy
|435
|0.05
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.03.30 09:32
|close
|435
|0.05
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|10.50
|11542.37
|867
|2006.03.30 09:32
|buy
|436
|0.05
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|868
|2006.03.30 09:33
|buy
|437
|0.10
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.03.30 09:38
|close
|437
|0.10
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11562.37
|870
|2006.03.30 09:38
|close
|436
|0.05
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11567.87
|871
|2006.03.30 09:38
|buy
|438
|0.05
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|872
|2006.03.30 09:39
|buy
|439
|0.10
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|873
|2006.03.30 10:43
|buy
|440
|0.20
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|874
|2006.03.30 10:52
|buy
|441
|0.40
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.03.30 13:33
|close
|441
|0.40
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|80.00
|11647.87
|876
|2006.03.30 13:33
|close
|440
|0.20
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|22.00
|11669.87
|877
|2006.03.30 13:33
|close
|439
|0.10
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|11667.87
|878
|2006.03.30 13:33
|close
|438
|0.05
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|11661.87
|879
|2006.03.30 13:33
|buy
|442
|0.05
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|880
|2006.03.30 14:21
|close
|442
|0.05
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11671.87
|881
|2006.03.30 14:21
|buy
|443
|0.05
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|882
|2006.03.30 14:39
|buy
|444
|0.10
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|883
|2006.03.30 16:27
|close
|444
|0.10
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|21.00
|11692.87
|884
|2006.03.30 16:27
|close
|443
|0.05
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|4.50
|11697.37
|885
|2006.03.30 16:27
|buy
|445
|0.05
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|886
|2006.03.30 16:48
|buy
|446
|0.10
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|887
|2006.03.30 23:28
|buy
|447
|0.20
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|888
|2006.03.31 01:39
|buy
|448
|0.40
|1.2143
|0.0000
|0.0000
|889
|2006.04.04 04:00
|close
|448
|0.40
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|73.44
|11770.81
|890
|2006.04.04 04:00
|close
|447
|0.20
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|17.08
|11787.89
|891
|2006.04.04 04:00
|close
|446
|0.10
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|11786.43
|892
|2006.04.04 04:00
|close
|445
|0.05
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|-6.23
|11780.20
|893
|2006.04.04 04:00
|buy
|449
|0.05
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|894
|2006.04.04 04:08
|buy
|450
|0.10
|1.2157
|0.0000
|0.0000
|895
|2006.04.04 05:37
|close
|450
|0.10
|1.2177
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11800.20
|896
|2006.04.04 05:37
|close
|449
|0.05
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|5.00
|11805.20
|897
|2006.04.04 05:37
|buy
|451
|0.05
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|898
|2006.04.04 06:44
|buy
|452
|0.10
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|899
|2006.04.04 08:01
|close
|452
|0.10
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11825.20
|900
|2006.04.04 08:01
|close
|451
|0.05
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11830.70
|901
|2006.04.04 08:01
|buy
|453
|0.05
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.04.04 08:04
|close
|453
|0.05
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11840.70
|903
|2006.04.04 08:04
|buy
|454
|0.05
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|904
|2006.04.04 08:21
|close
|454
|0.05
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11850.70
|905
|2006.04.04 08:21
|buy
|455
|0.05
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|906
|2006.04.04 09:44
|close
|455
|0.05
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11860.70
|907
|2006.04.04 09:44
|buy
|456
|0.05
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.04.04 10:54
|buy
|457
|0.10
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|909
|2006.04.04 23:13
|close
|457
|0.10
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11880.70
|910
|2006.04.04 23:13
|close
|456
|0.05
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11884.70
|911
|2006.04.04 23:13
|buy
|458
|0.05
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|912
|2006.04.05 02:06
|buy
|459
|0.10
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|913
|2006.04.05 03:37
|buy
|460
|0.20
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|914
|2006.04.05 04:51
|close
|460
|0.20
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|40.00
|11924.70
|915
|2006.04.05 04:51
|close
|459
|0.10
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11932.70
|916
|2006.04.05 04:51
|close
|458
|0.05
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|-1.41
|11931.29
|917
|2006.04.05 04:51
|buy
|461
|0.05
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|918
|2006.04.05 05:14
|buy
|462
|0.10
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|919
|2006.04.05 05:32
|buy
|463
|0.20
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|920
|2006.04.05 08:20
|close
|463
|0.20
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|40.00
|11971.29
|921
|2006.04.05 08:20
|close
|462
|0.10
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|7.00
|11978.29
|922
|2006.04.05 08:20
|close
|461
|0.05
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|11977.29
|923
|2006.04.05 08:21
|buy
|464
|0.05
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|924
|2006.04.05 08:36
|close
|464
|0.05
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11987.29
|925
|2006.04.05 08:36
|buy
|465
|0.05
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.04.05 08:46
|buy
|466
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|927
|2006.04.05 10:06
|buy
|467
|0.20
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|928
|2006.04.05 10:29
|buy
|468
|0.40
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|929
|2006.04.05 11:16
|close
|468
|0.40
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12067.29
|930
|2006.04.05 11:16
|close
|467
|0.20
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12085.29
|931
|2006.04.05 11:16
|close
|466
|0.10
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|12084.29
|932
|2006.04.05 11:16
|close
|465
|0.05
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12078.29
|933
|2006.04.05 11:16
|buy
|469
|0.05
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|934
|2006.04.05 11:22
|buy
|470
|0.10
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.04.05 11:43
|buy
|471
|0.20
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|936
|2006.04.05 12:50
|close
|471
|0.20
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12118.29
|937
|2006.04.05 12:50
|close
|470
|0.10
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|9.00
|12127.29
|938
|2006.04.05 12:50
|close
|469
|0.05
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|12125.79
|939
|2006.04.05 12:50
|buy
|472
|0.05
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|940
|2006.04.06 03:24
|close
|472
|0.05
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|8.77
|12134.56
|941
|2006.04.06 03:24
|buy
|473
|0.05
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|942
|2006.04.06 03:31
|buy
|474
|0.10
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|943
|2006.04.06 03:52
|buy
|475
|0.20
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.04.06 04:15
|close
|475
|0.20
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12174.56
|945
|2006.04.06 04:15
|close
|474
|0.10
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|9.00
|12183.56
|946
|2006.04.06 04:15
|close
|473
|0.05
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|12183.06
|947
|2006.04.06 04:15
|buy
|476
|0.05
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|948
|2006.04.06 04:19
|buy
|477
|0.10
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|949
|2006.04.06 04:58
|close
|477
|0.10
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12203.06
|950
|2006.04.06 04:58
|close
|476
|0.05
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12208.06
|951
|2006.04.06 04:58
|buy
|478
|0.05
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.04.06 06:29
|buy
|479
|0.10
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|953
|2006.04.06 08:21
|buy
|480
|0.20
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|954
|2006.04.06 08:37
|buy
|481
|0.40
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|955
|2006.04.18 14:02
|close
|481
|0.40
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|47.20
|12255.26
|956
|2006.04.18 14:02
|close
|480
|0.20
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|5.60
|12260.86
|957
|2006.04.18 14:02
|close
|479
|0.10
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|-8.20
|12252.66
|958
|2006.04.18 14:02
|close
|478
|0.05
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|12244.06
|959
|2006.04.18 15:15
|buy
|482
|0.05
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|960
|2006.04.18 16:41
|close
|482
|0.05
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|10.50
|12254.56
|961
|2006.04.18 16:42
|buy
|483
|0.05
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|962
|2006.04.18 16:51
|close
|483
|0.05
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12265.56
|963
|2006.04.18 20:45
|buy
|484
|0.05
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|964
|2006.04.18 22:35
|buy
|485
|0.10
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|965
|2006.04.19 05:14
|close
|485
|0.10
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|19.18
|12284.74
|966
|2006.04.19 05:14
|close
|484
|0.05
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|4.59
|12289.33
|967
|2006.04.19 05:14
|buy
|486
|0.05
|1.2368
|0.0000
|0.0000
|968
|2006.04.19 05:35
|buy
|487
|0.10
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|969
|2006.04.19 05:59
|buy
|488
|0.20
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|970
|2006.04.19 06:02
|buy
|489
|0.40
|1.2335
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.04.19 12:07
|close
|489
|0.40
|1.2355
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12369.33
|972
|2006.04.19 12:07
|close
|488
|0.20
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12389.33
|973
|2006.04.19 12:07
|close
|487
|0.10
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12385.33
|974
|2006.04.19 12:07
|close
|486
|0.05
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|12377.83
|975
|2006.04.19 16:45
|buy
|490
|0.05
|1.2379
|0.0000
|0.0000
|976
|2006.04.19 18:46
|buy
|491
|0.10
|1.2369
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.04.19 20:23
|buy
|492
|0.20
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|978
|2006.04.19 20:33
|buy
|493
|0.40
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|979
|2006.04.23 17:05
|close
|493
|0.40
|1.2369
|0.0000
|0.0000
|70.88
|12448.71
|980
|2006.04.23 17:05
|close
|492
|0.20
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|9.44
|12458.15
|981
|2006.04.23 17:05
|close
|491
|0.10
|1.2365
|0.0000
|0.0000
|-7.28
|12450.87
|982
|2006.04.23 17:05
|close
|490
|0.05
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|-8.14
|12442.73
|983
|2006.04.24 00:30
|buy
|494
|0.05
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|984
|2006.04.24 02:37
|close
|494
|0.05
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12452.73
|985
|2006.04.24 04:15
|buy
|495
|0.05
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.04.24 04:32
|buy
|496
|0.10
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|987
|2006.04.24 05:30
|buy
|497
|0.20
|1.2368
|0.0000
|0.0000
|988
|2006.04.24 08:40
|buy
|498
|0.40
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|989
|2006.04.24 12:06
|close
|498
|0.40
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12532.73
|990
|2006.04.24 12:06
|close
|497
|0.20
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12552.73
|991
|2006.04.24 12:06
|close
|496
|0.10
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|12551.73
|992
|2006.04.24 12:06
|close
|495
|0.05
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|12546.23
|993
|2006.04.24 12:06
|buy
|499
|0.05
|1.2379
|0.0000
|0.0000
|994
|2006.04.24 12:43
|close
|499
|0.05
|1.2399
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12556.23
|995
|2006.04.24 12:43
|buy
|500
|0.05
|1.2402
|0.0000
|0.0000
|996
|2006.04.24 12:45
|buy
|501
|0.10
|1.2392
|0.0000
|0.0000
|997
|2006.04.24 15:26
|close
|501
|0.10
|1.2412
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12576.23
|998
|2006.04.24 15:26
|close
|500
|0.05
|1.2411
|0.0000
|0.0000
|4.50
|12580.73
|999
|2006.04.24 15:26
|buy
|502
|0.05
|1.2414
|0.0000
|0.0000
|1000
|2006.04.24 15:40
|buy
|503
|0.10
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|1001
|2006.04.24 16:54
|buy
|504
|0.20
|1.2393
|0.0000
|0.0000
|1002
|2006.04.24 17:59
|buy
|505
|0.40
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|1003
|2006.04.25 04:01
|close
|505
|0.40
|1.2403
|0.0000
|0.0000
|76.72
|12657.45
|1004
|2006.04.25 04:01
|close
|504
|0.20
|1.2402
|0.0000
|0.0000
|16.36
|12673.81
|1005
|2006.04.25 04:01
|close
|503
|0.10
|1.2402
|0.0000
|0.0000
|-2.82
|12670.99
|1006
|2006.04.25 04:01
|close
|502
|0.05
|1.2401
|0.0000
|0.0000
|-6.91
|12664.08
|1007
|2006.04.25 04:01
|buy
|506
|0.05
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|1008
|2006.04.25 04:11
|buy
|507
|0.10
|1.2393
|0.0000
|0.0000
|1009
|2006.04.25 06:04
|buy
|508
|0.20
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|1010
|2006.04.25 08:07
|close
|508
|0.20
|1.2403
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12704.08
|1011
|2006.04.25 08:07
|close
|507
|0.10
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12715.08
|1012
|2006.04.25 08:07
|close
|506
|0.05
|1.2405
|0.0000
|0.0000
|0.50
|12715.58
|1013
|2006.04.25 08:07
|buy
|509
|0.05
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|1014
|2006.04.25 08:09
|close
|509
|0.05
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12725.58
|1015
|2006.04.25 08:09
|buy
|510
|0.05
|1.2429
|0.0000
|0.0000
|1016
|2006.04.25 08:34
|buy
|511
|0.10
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|1017
|2006.04.25 09:38
|close
|511
|0.10
|1.2438
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12745.58
|1018
|2006.04.25 09:38
|close
|510
|0.05
|1.2439
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12750.58
|1019
|2006.04.25 09:38
|buy
|512
|0.05
|1.2440
|0.0000
|0.0000
|1020
|2006.04.25 09:58
|buy
|513
|0.10
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|1021
|2006.04.25 09:59
|buy
|514
|0.20
|1.2419
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.04.25 10:00
|buy
|515
|0.40
|1.2409
|0.0000
|0.0000
|1023
|2006.04.25 14:56
|close
|515
|0.40
|1.2429
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12830.58
|1024
|2006.04.25 14:56
|close
|514
|0.20
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12848.58
|1025
|2006.04.25 14:57
|close
|513
|0.10
|1.2427
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|12845.58
|1026
|2006.04.25 14:57
|close
|512
|0.05
|1.2427
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|12839.08
|1027
|2006.04.25 14:57
|buy
|516
|0.05
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.04.25 23:45
|buy
|517
|0.10
|1.2419
|0.0000
|0.0000
|1029
|2006.04.26 02:46
|buy
|518
|0.20
|1.2409
|0.0000
|0.0000
|1030
|2006.04.26 04:36
|buy
|519
|0.40
|1.2398
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.04.26 06:06
|close
|519
|0.40
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12919.08
|1032
|2006.04.26 06:06
|close
|518
|0.20
|1.2417
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12935.08
|1033
|2006.04.26 06:06
|close
|517
|0.10
|1.2419
|0.0000
|0.0000
|-0.82
|12934.26
|1034
|2006.04.26 06:06
|close
|516
|0.05
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|-6.41
|12927.85
|1035
|2006.04.26 06:06
|buy
|520
|0.05
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|1036
|2006.04.26 06:24
|buy
|521
|0.10
|1.2410
|0.0000
|0.0000
|1037
|2006.04.26 08:20
|close
|521
|0.10
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12947.85
|1038
|2006.04.26 08:20
|close
|520
|0.05
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12951.85
|1039
|2006.04.26 08:20
|buy
|522
|0.05
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|1040
|2006.04.26 08:30
|buy
|523
|0.10
|1.2413
|0.0000
|0.0000
|1041
|2006.04.26 08:30
|buy
|524
|0.20
|1.2403
|0.0000
|0.0000
|1042
|2006.04.26 08:44
|buy
|525
|0.40
|1.2392
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.04.26 08:49
|close
|525
|0.40
|1.2412
|0.0000
|0.0000
|80.00
|13031.85
|1044
|2006.04.26 08:49
|close
|524
|0.20
|1.2411
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13047.85
|1045
|2006.04.26 08:49
|close
|523
|0.10
|1.2410
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|13044.85
|1046
|2006.04.26 08:49
|close
|522
|0.05
|1.2409
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|13034.35
|1047
|2006.04.26 08:50
|buy
|526
|0.05
|1.2412
|0.0000
|0.0000
|1048
|2006.04.26 09:04
|close
|526
|0.05
|1.2432
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13044.35
|1049
|2006.04.26 09:04
|buy
|527
|0.05
|1.2436
|0.0000
|0.0000
|1050
|2006.04.26 09:09
|buy
|528
|0.10
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|1051
|2006.04.26 09:25
|close
|528
|0.10
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13064.35
|1052
|2006.04.26 09:25
|close
|527
|0.05
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|5.00
|13069.35
|1053
|2006.04.26 09:25
|buy
|529
|0.05
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|1054
|2006.04.26 09:26
|buy
|530
|0.10
|1.2436
|0.0000
|0.0000
|1055
|2006.04.26 09:27
|buy
|531
|0.20
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|1056
|2006.04.26 10:07
|close
|531
|0.20
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|40.00
|13109.35
|1057
|2006.04.26 10:07
|close
|530
|0.10
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|11.00
|13120.35
|1058
|2006.04.26 10:07
|close
|529
|0.05
|1.2448
|0.0000
|0.0000
|0.50
|13120.85
|1059
|2006.04.26 10:07
|buy
|532
|0.05
|1.2451
|0.0000
|0.0000
|1060
|2006.04.26 10:13
|buy
|533
|0.10
|1.2440
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.04.26 10:19
|buy
|534
|0.20
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|1062
|2006.04.26 11:51
|close
|534
|0.20
|1.2450
|0.0000
|0.0000
|40.00
|13160.85
|1063
|2006.04.26 11:51
|close
|533
|0.10
|1.2449
|0.0000
|0.0000
|9.00
|13169.85
|1064
|2006.04.26 11:51
|close
|532
|0.05
|1.2450
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|13169.35
|1065
|2006.04.26 11:51
|buy
|535
|0.05
|1.2453
|0.0000
|0.0000
|1066
|2006.04.26 13:40
|buy
|536
|0.10
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|1067
|2006.04.26 21:09
|close
|536
|0.10
|1.2463
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13189.35
|1068
|2006.04.26 21:09
|close
|535
|0.05
|1.2462
|0.0000
|0.0000
|4.50
|13193.85
|1069
|2006.04.26 21:09
|buy
|537
|0.05
|1.2465
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.04.26 22:19
|buy
|538
|0.10
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|1071
|2006.04.27 02:26
|buy
|539
|0.20
|1.2444
|0.0000
|0.0000
|1072
|2006.04.27 03:58
|buy
|540
|0.40
|1.2433
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.04.27 10:00
|close
|540
|0.40
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|84.00
|13277.85
|1074
|2006.04.27 10:00
|close
|539
|0.20
|1.2455
|0.0000
|0.0000
|22.00
|13299.85
|1075
|2006.04.27 10:00
|close
|538
|0.10
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|-0.46
|13299.39
|1076
|2006.04.27 10:00
|close
|537
|0.05
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|-5.73
|13293.66
|1077
|2006.04.27 15:46
|buy
|541
|0.05
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|1078
|2006.04.27 21:59
|buy
|542
|0.10
|1.2522
|0.0000
|0.0000
|1079
|2006.04.28 02:27
|close
|542
|0.10
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|19.18
|13312.84
|1080
|2006.04.28 02:27
|close
|541
|0.05
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|3.59
|13316.43
|1081
|2006.04.28 02:27
|buy
|543
|0.05
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1082
|2006.04.28 02:38
|buy
|544
|0.10
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|1083
|2006.04.28 03:51
|close
|544
|0.10
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13336.43
|1084
|2006.04.28 03:51
|close
|543
|0.05
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|4.00
|13340.43
|1085
|2006.04.28 03:51
|buy
|545
|0.05
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|1086
|2006.04.28 03:58
|buy
|546
|0.10
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|1087
|2006.04.28 04:36
|close
|546
|0.10
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13360.43
|1088
|2006.04.28 04:36
|close
|545
|0.05
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|5.50
|13365.93
|1089
|2006.04.28 04:36
|buy
|547
|0.05
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1090
|2006.04.28 04:38
|buy
|548
|0.10
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.04.28 05:09
|buy
|549
|0.20
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1092
|2006.04.28 07:18
|buy
|550
|0.40
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1093
|2006.04.28 08:39
|close
|550
|0.40
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|80.00
|13445.93
|1094
|2006.04.28 08:39
|close
|549
|0.20
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13461.93
|1095
|2006.04.28 08:39
|close
|548
|0.10
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|13460.93
|1096
|2006.04.28 08:39
|close
|547
|0.05
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|13455.43
|1097
|2006.04.28 08:39
|buy
|551
|0.05
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1098
|2006.04.28 08:51
|buy
|552
|0.10
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1099
|2006.04.28 09:42
|close
|552
|0.10
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13475.43
|1100
|2006.04.28 09:42
|close
|551
|0.05
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|5.50
|13480.93
|1101
|2006.04.28 09:42
|buy
|553
|0.05
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|1102
|2006.04.28 10:57
|close
|553
|0.05
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13490.93
|1103
|2006.04.28 10:58
|buy
|554
|0.04
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|1104
|2006.04.28 11:05
|close
|554
|0.04
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|8.80
|13499.73
|1105
|2006.04.28 11:05
|buy
|555
|0.04
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1106
|2006.04.28 11:06
|buy
|556
|0.08
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|1107
|2006.04.28 11:09
|close
|556
|0.08
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|16.80
|13516.53
|1108
|2006.04.28 11:09
|close
|555
|0.04
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|4.80
|13521.33
|1109
|2006.04.28 11:09
|buy
|557
|0.04
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|1110
|2006.04.28 11:11
|buy
|558
|0.08
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1111
|2006.04.28 11:18
|buy
|559
|0.16
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1112
|2006.04.28 12:02
|close
|559
|0.16
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13553.33
|1113
|2006.04.28 12:02
|close
|558
|0.08
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|8.80
|13562.13
|1114
|2006.04.28 12:02
|close
|557
|0.04
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|13561.73
|1115
|2006.04.28 12:02
|buy
|560
|0.04
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|1116
|2006.04.28 12:37
|buy
|561
|0.08
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1117
|2006.04.28 15:41
|buy
|562
|0.16
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1118
|2006.04.28 16:11
|close
|562
|0.16
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13593.73
|1119
|2006.04.28 16:11
|close
|561
|0.08
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|7.20
|13600.93
|1120
|2006.04.28 16:11
|close
|560
|0.04
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|13600.53
|1121
|2006.04.28 16:11
|buy
|563
|0.04
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|1122
|2006.04.30 18:57
|buy
|564
|0.08
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1123
|2006.04.30 21:45
|buy
|565
|0.16
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1124
|2006.04.30 22:47
|close
|565
|0.16
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13632.53
|1125
|2006.04.30 22:47
|close
|564
|0.08
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|8.80
|13641.33
|1126
|2006.04.30 22:47
|close
|563
|0.04
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|0.40
|13641.73
|1127
|2006.04.30 22:47
|buy
|566
|0.04
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|1128
|2006.05.01 03:44
|buy
|567
|0.08
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|1129
|2006.05.01 08:09
|close
|567
|0.08
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13657.73
|1130
|2006.05.01 08:09
|close
|566
|0.04
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|2.87
|13660.60
|1131
|2006.05.01 08:09
|buy
|568
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|1132
|2006.05.01 08:27
|buy
|569
|0.08
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|1133
|2006.05.01 08:30
|buy
|570
|0.16
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1134
|2006.05.01 08:39
|close
|570
|0.16
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|33.60
|13694.20
|1135
|2006.05.01 08:40
|close
|569
|0.08
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|8.80
|13703.00
|1136
|2006.05.01 08:40
|close
|568
|0.04
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|13702.60
|1137
|2006.05.01 08:40
|buy
|571
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|1138
|2006.05.01 08:56
|close
|571
|0.04
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|8.00
|13710.60
|1139
|2006.05.01 08:56
|buy
|572
|0.04
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1140
|2006.05.01 09:09
|close
|572
|0.04
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|8.00
|13718.60
|1141
|2006.05.01 09:09
|buy
|573
|0.04
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|1142
|2006.05.01 09:31
|buy
|574
|0.08
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1143
|2006.05.01 09:51
|buy
|575
|0.16
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1144
|2006.05.01 10:00
|buy
|576
|0.32
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1145
|2006.05.04 10:18
|close
|576
|0.32
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|50.88
|13769.48
|1146
|2006.05.04 10:18
|close
|575
|0.16
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|9.44
|13778.92
|1147
|2006.05.04 10:18
|close
|574
|0.08
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|-4.88
|13774.04
|1148
|2006.05.04 10:18
|close
|573
|0.04
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|-7.24
|13766.80
|1149
|2006.05.04 13:00
|buy
|577
|0.04
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|1150
|2006.05.04 14:10
|close
|577
|0.04
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|9.20
|13776.00
|1151
|2006.05.04 14:45
|buy
|578
|0.04
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1152
|2006.05.04 16:16
|buy
|579
|0.08
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|1153
|2006.05.04 16:46
|buy
|580
|0.16
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.05.05 02:34
|buy
|581
|0.32
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1155
|2006.05.05 03:59
|close
|581
|0.32
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|64.00
|13840.00
|1156
|2006.05.05 03:59
|close
|580
|0.16
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|14.69
|13854.69
|1157
|2006.05.05 03:59
|close
|579
|0.08
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|0.14
|13854.84
|1158
|2006.05.05 03:59
|close
|578
|0.04
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|-4.33
|13850.51
|1159
|2006.05.05 03:59
|buy
|582
|0.04
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|1160
|2006.05.05 04:05
|buy
|583
|0.08
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|1161
|2006.05.05 04:10
|buy
|584
|0.16
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1162
|2006.05.05 08:30
|close
|584
|0.16
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|43.20
|13893.71
|1163
|2006.05.05 08:30
|close
|583
|0.08
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|17.60
|13911.31
|1164
|2006.05.05 08:30
|close
|582
|0.04
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|4.80
|13916.11
|1165
|2006.05.05 08:30
|buy
|585
|0.04
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.05.05 08:31
|close
|585
|0.04
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|8.00
|13924.11
|1167
|2006.05.05 08:31
|buy
|586
|0.04
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1168
|2006.05.05 08:38
|buy
|587
|0.08
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.05.05 09:10
|close
|587
|0.08
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13940.11
|1170
|2006.05.05 09:10
|close
|586
|0.04
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|4.00
|13944.11
|1171
|2006.05.05 09:10
|buy
|588
|0.04
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.05.05 09:14
|buy
|589
|0.08
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1173
|2006.05.05 09:40
|buy
|590
|0.16
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1174
|2006.05.05 10:46
|buy
|591
|0.32
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1175
|2006.05.07 17:26
|close
|591
|0.32
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|64.00
|14008.11
|1176
|2006.05.07 17:26
|close
|590
|0.16
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14024.11
|1177
|2006.05.07 17:27
|close
|589
|0.08
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|14021.71
|1178
|2006.05.07 17:27
|close
|588
|0.04
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|14016.91
|1179
|2006.05.07 17:27
|buy
|592
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1180
|2006.05.07 17:34
|buy
|593
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.05.07 19:05
|buy
|594
|0.16
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1182
|2006.05.07 19:32
|close
|594
|0.16
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|32.00
|14048.91
|1183
|2006.05.07 19:33
|close
|593
|0.08
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|8.80
|14057.71
|1184
|2006.05.07 19:33
|close
|592
|0.04
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|14057.31
|1185
|2006.05.07 19:34
|buy
|595
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1186
|2006.05.07 20:09
|buy
|596
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1187
|2006.05.07 20:50
|buy
|597
|0.16
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1188
|2006.05.07 21:35
|buy
|598
|0.32
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1189
|2006.05.08 01:27
|close
|598
|0.32
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|61.38
|14118.68
|1190
|2006.05.08 01:27
|close
|597
|0.16
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|11.49
|14130.17
|1191
|2006.05.08 01:28
|close
|596
|0.08
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|14128.72
|1192
|2006.05.08 01:28
|close
|595
|0.04
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-4.73
|14123.99
|1193
|2006.05.08 01:28
|buy
|599
|0.04
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1194
|2006.05.08 02:31
|buy
|600
|0.08
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1195
|2006.05.08 03:11
|close
|600
|0.08
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14139.99
|1196
|2006.05.08 03:11
|close
|599
|0.04
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|3.60
|14143.59
|1197
|2006.05.08 03:11
|buy
|601
|0.04
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1198
|2006.05.08 04:28
|close
|601
|0.04
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|8.00
|14151.59
|1199
|2006.05.08 04:28
|buy
|602
|0.04
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1200
|2006.05.08 05:03
|buy
|603
|0.08
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|1201
|2006.05.08 08:14
|buy
|604
|0.16
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1202
|2006.05.08 08:50
|buy
|605
|0.32
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|1203
|2006.05.09 10:08
|close
|605
|0.32
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|61.38
|14212.96
|1204
|2006.05.09 10:08
|close
|604
|0.16
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|9.89
|14222.85
|1205
|2006.05.09 10:08
|close
|603
|0.08
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|-3.86
|14219.00
|1206
|2006.05.09 10:08
|close
|602
|0.04
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|-6.73
|14212.27
|1207
|2006.05.09 11:30
|buy
|606
|0.04
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|1208
|2006.05.09 11:32
|buy
|607
|0.08
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1209
|2006.05.10 02:45
|close
|607
|0.08
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|15.34
|14227.61
|1210
|2006.05.10 02:45
|close
|606
|0.04
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2.87
|14230.48
|1211
|2006.05.10 02:45
|buy
|608
|0.04
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1212
|2006.05.10 02:53
|close
|608
|0.04
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|8.40
|14238.88
|1213
|2006.05.10 02:53
|buy
|609
|0.04
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1214
|2006.05.10 02:59
|buy
|610
|0.08
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|1215
|2006.05.10 04:22
|buy
|611
|0.16
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1216
|2006.05.10 06:10
|close
|611
|0.16
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|32.00
|14270.88
|1217
|2006.05.10 06:10
|close
|610
|0.08
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|7.20
|14278.08
|1218
|2006.05.10 06:10
|close
|609
|0.04
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|14277.68
|1219
|2006.05.10 06:10
|buy
|612
|0.04
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1220
|2006.05.10 06:42
|buy
|613
|0.08
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|1221
|2006.05.10 08:16
|buy
|614
|0.16
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1222
|2006.05.10 10:16
|close
|614
|0.16
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|32.00
|14309.68
|1223
|2006.05.10 10:16
|close
|613
|0.08
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|7.20
|14316.88
|1224
|2006.05.10 10:16
|close
|612
|0.04
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|14316.48
|1225
|2006.05.10 10:17
|buy
|615
|0.04
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|1226
|2006.05.10 12:18
|buy
|616
|0.08
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1227
|2006.05.10 14:13
|close
|616
|0.08
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14332.48
|1228
|2006.05.10 14:13
|close
|615
|0.04
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|3.60
|14336.08
|1229
|2006.05.10 14:13
|buy
|617
|0.04
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|1230
|2006.05.10 14:15
|buy
|618
|0.08
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1231
|2006.05.10 14:17
|buy
|619
|0.16
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|1232
|2006.05.10 14:17
|buy
|620
|0.32
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1233
|2006.05.10 14:19
|close
|620
|0.32
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|64.00
|14400.08
|1234
|2006.05.10 14:19
|close
|619
|0.16
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14416.08
|1235
|2006.05.10 14:19
|close
|618
|0.08
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|14414.48
|1236
|2006.05.10 14:19
|close
|617
|0.04
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|14410.48
|1237
|2006.05.10 14:19
|buy
|621
|0.04
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1238
|2006.05.10 14:22
|buy
|622
|0.08
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1239
|2006.05.10 14:22
|buy
|623
|0.16
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1240
|2006.05.10 14:23
|buy
|624
|0.32
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1241
|2006.05.10 14:34
|close
|624
|0.32
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|64.00
|14474.48
|1242
|2006.05.10 14:34
|close
|623
|0.16
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|20.80
|14495.28
|1243
|2006.05.10 14:34
|close
|622
|0.08
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|0.80
|14496.08
|1244
|2006.05.10 14:34
|close
|621
|0.04
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|14492.48
|1245
|2006.05.10 14:34
|buy
|625
|0.04
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1246
|2006.05.10 14:35
|buy
|626
|0.08
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1247
|2006.05.10 14:40
|close
|626
|0.08
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14508.48
|1248
|2006.05.10 14:40
|close
|625
|0.04
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|4.40
|14512.88
|1249
|2006.05.10 14:40
|buy
|627
|0.04
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|1250
|2006.05.10 14:40
|buy
|628
|0.08
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1251
|2006.05.10 14:43
|close
|628
|0.08
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14528.88
|1252
|2006.05.10 14:43
|close
|627
|0.04
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|3.60
|14532.48
|1253
|2006.05.10 14:43
|buy
|629
|0.04
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|1254
|2006.05.10 14:51
|buy
|630
|0.08
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|1255
|2006.05.10 15:12
|buy
|631
|0.16
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1256
|2006.05.10 16:05
|buy
|632
|0.32
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1257
|2006.05.11 10:35
|close
|632
|0.32
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|56.13
|14588.61
|1258
|2006.05.11 10:35
|close
|631
|0.16
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|13.66
|14602.28
|1259
|2006.05.11 10:35
|close
|630
|0.08
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-2.77
|14599.51
|1260
|2006.05.11 10:35
|close
|629
|0.04
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|-5.38
|14594.12
|1261
|2006.05.11 15:00
|buy
|633
|0.04
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|1262
|2006.05.11 15:44
|buy
|634
|0.08
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|1263
|2006.05.11 16:49
|buy
|635
|0.16
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1264
|2006.05.11 18:59
|close
|635
|0.16
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|32.00
|14626.12
|1265
|2006.05.11 18:59
|close
|634
|0.08
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|8.80
|14634.92
|1266
|2006.05.11 18:59
|close
|633
|0.04
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|14634.52
|1267
|2006.05.11 18:59
|buy
|636
|0.04
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|1268
|2006.05.11 22:04
|buy
|637
|0.08
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|1269
|2006.05.12 01:06
|close
|637
|0.08
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|15.34
|14649.87
|1270
|2006.05.12 01:06
|close
|636
|0.04
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|3.27
|14653.14
|1271
|2006.05.12 01:06
|buy
|638
|0.04
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1272
|2006.05.12 01:25
|buy
|639
|0.08
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|1273
|2006.05.12 02:18
|close
|639
|0.08
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14669.14
|1274
|2006.05.12 02:18
|close
|638
|0.04
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|4.00
|14673.14
|1275
|2006.05.12 02:19
|buy
|640
|0.04
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1276
|2006.05.12 02:34
|buy
|641
|0.08
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|1277
|2006.05.12 03:26
|close
|641
|0.08
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14689.14
|1278
|2006.05.12 03:26
|close
|640
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|4.40
|14693.54
|1279
|2006.05.12 03:26
|buy
|642
|0.04
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|1280
|2006.05.12 05:34
|close
|642
|0.04
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|8.00
|14701.54
|1281
|2006.05.12 05:34
|buy
|643
|0.04
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|1282
|2006.05.12 05:40
|close
|643
|0.04
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|8.40
|14709.94
|1283
|2006.05.12 05:40
|buy
|644
|0.04
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|1284
|2006.05.12 05:50
|buy
|645
|0.08
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|1285
|2006.05.12 05:59
|buy
|646
|0.16
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|1286
|2006.05.12 07:51
|buy
|647
|0.32
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|1287
|2006.05.12 08:52
|close
|647
|0.32
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|64.00
|14773.94
|1288
|2006.05.12 08:52
|close
|646
|0.16
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|19.20
|14793.14
|1289
|2006.05.12 08:52
|close
|645
|0.08
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|2.40
|14795.54
|1290
|2006.05.12 08:52
|close
|644
|0.04
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|14791.94
|1291
|2006.05.12 08:52
|buy
|648
|0.04
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|1292
|2006.05.12 08:53
|buy
|649
|0.08
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|1293
|2006.05.12 08:54
|buy
|650
|0.16
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|1294
|2006.05.12 09:03
|buy
|651
|0.32
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|1295
|2006.05.12 09:53
|close
|651
|0.32
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|67.20
|14859.14
|1296
|2006.05.12 09:53
|close
|650
|0.16
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14875.14
|1297
|2006.05.12 09:53
|close
|649
|0.08
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|14874.34
|1298
|2006.05.12 09:53
|close
|648
|0.04
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|14870.34
|1299
|2006.05.12 09:53
|buy
|652
|0.04
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|1300
|2006.05.12 09:54
|buy
|653
|0.08
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1301
|2006.05.12 09:56
|buy
|654
|0.16
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1302
|2006.05.12 09:58
|buy
|655
|0.32
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|1303
|2006.05.12 10:01
|close
|655
|0.32
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|67.20
|14937.54
|1304
|2006.05.12 10:02
|close
|654
|0.16
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|14.40
|14951.94
|1305
|2006.05.12 10:02
|close
|653
|0.08
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|14950.34
|1306
|2006.05.12 10:02
|close
|652
|0.04
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|14944.74
|1307
|2006.05.12 10:02
|buy
|656
|0.04
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|1308
|2006.05.12 10:11
|buy
|657
|0.08
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|1309
|2006.05.12 10:14
|buy
|658
|0.16
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|1310
|2006.05.12 10:36
|buy
|659
|0.32
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1311
|2006.05.12 11:16
|close
|659
|0.32
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|64.00
|15008.74
|1312
|2006.05.12 11:16
|close
|658
|0.16
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|12.80
|15021.54
|1313
|2006.05.12 11:16
|close
|657
|0.08
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|15019.14
|1314
|2006.05.12 11:16
|close
|656
|0.04
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|15013.94
|1315
|2006.05.12 11:17
|buy
|660
|0.04
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|1316
|2006.05.12 11:19
|buy
|661
|0.08
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|1317
|2006.05.12 11:31
|buy
|662
|0.16
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1318
|2006.05.12 11:33
|buy
|663
|0.32
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.05.12 12:57
|close
|663
|0.32
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|64.00
|15077.94
|1320
|2006.05.12 12:57
|close
|662
|0.16
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|14.40
|15092.34
|1321
|2006.05.12 12:57
|close
|661
|0.08
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|0.00
|15092.34
|1322
|2006.05.12 12:57
|close
|660
|0.04
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|15088.74
|1323
|2006.05.12 12:57
|buy
|664
|0.04
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|1324
|2006.05.12 14:39
|close
|664
|0.04
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|8.00
|15096.74
|1325
|2006.05.12 14:39
|buy
|665
|0.04
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1326
|2006.05.14 17:00
|close
|665
|0.04
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|11.60
|15108.34
|1327
|2006.05.14 17:01
|buy
|666
|0.04
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|1328
|2006.05.14 18:52
|close
|666
|0.04
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|8.00
|15116.34
|1329
|2006.05.14 18:52
|buy
|667
|0.04
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|1330
|2006.05.14 19:17
|buy
|668
|0.08
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|1331
|2006.05.14 20:00
|buy
|669
|0.16
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|1332
|2006.05.14 20:06
|buy
|670
|0.32
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1333
|2006.05.17 11:57
|close
|423
|0.40
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-2876.48
|12239.86
|1334
|2006.05.17 11:57
|close
|422
|0.20
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|-1462.24
|10777.62
|1335
|2006.05.17 11:57
|close
|421
|0.10
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|-742.12
|10035.50
|1336
|2006.05.17 11:57
|close
|420
|0.05
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|-377.06
|9658.44
|1337
|2006.05.17 14:45
|sell
|671
|0.04
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1338
|2006.05.17 14:48
|sell
|672
|0.08
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1339
|2006.05.17 14:53
|sell
|673
|0.16
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.05.17 15:05
|sell
|674
|0.32
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1341
|2006.05.17 17:45
|close
|674
|0.32
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|64.00
|9722.44
|1342
|2006.05.17 17:45
|close
|673
|0.16
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|14.40
|9736.84
|1343
|2006.05.17 17:45
|close
|672
|0.08
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|0.00
|9736.84
|1344
|2006.05.17 17:45
|close
|671
|0.04
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|9733.64
|1345
|2006.05.17 17:45
|sell
|675
|0.04
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|1346
|2006.05.17 18:14
|sell
|676
|0.08
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1347
|2006.05.17 20:04
|sell
|677
|0.16
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1348
|2006.05.17 20:23
|sell
|678
|0.32
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1349
|2006.05.18 02:38
|close
|678
|0.32
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|68.22
|9801.86
|1350
|2006.05.18 02:38
|close
|677
|0.16
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|14.91
|9816.78
|1351
|2006.05.18 02:38
|close
|676
|0.08
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-0.54
|9816.23
|1352
|2006.05.18 02:38
|close
|675
|0.04
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-4.67
|9811.56
|1353
|2006.05.18 02:38
|sell
|679
|0.04
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1354
|2006.05.18 02:42
|sell
|680
|0.08
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1355
|2006.05.18 03:03
|sell
|681
|0.16
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1356
|2006.05.18 03:29
|sell
|682
|0.32
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1357
|2006.05.19 05:50
|close
|682
|0.32
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|65.41
|9876.97
|1358
|2006.05.19 05:50
|close
|681
|0.16
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|16.70
|9893.67
|1359
|2006.05.19 05:50
|close
|680
|0.08
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|0.35
|9894.02
|1360
|2006.05.19 05:50
|close
|679
|0.04
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-4.62
|9889.40
|1361
|2006.05.19 06:15
|sell
|683
|0.04
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|1362
|2006.05.19 06:35
|sell
|684
|0.08
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1363
|2006.05.19 08:12
|sell
|685
|0.16
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1364
|2006.05.19 08:25
|close
|685
|0.16
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|32.00
|9921.40
|1365
|2006.05.19 08:25
|close
|684
|0.08
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|6.40
|9927.80
|1366
|2006.05.19 08:25
|close
|683
|0.04
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|9926.60
|1367
|2006.05.19 08:45
|sell
|686
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1368
|2006.05.19 09:00
|close
|686
|0.04
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|8.00
|9934.60
|1369
|2006.05.19 09:00
|sell
|687
|0.04
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1370
|2006.05.19 09:27
|sell
|688
|0.08
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|1371
|2006.05.19 09:36
|sell
|689
|0.16
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1372
|2006.05.19 10:07
|close
|689
|0.16
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|32.00
|9966.60
|1373
|2006.05.19 10:07
|close
|688
|0.08
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|6.40
|9973.00
|1374
|2006.05.19 10:07
|close
|687
|0.04
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|0.00
|9973.00
|1375
|2006.05.19 10:07
|sell
|690
|0.04
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1376
|2006.05.19 10:32
|close
|690
|0.04
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|8.00
|9981.00
|1377
|2006.05.19 10:32
|sell
|691
|0.04
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1378
|2006.05.19 10:37
|sell
|692
|0.08
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|1379
|2006.05.19 10:49
|sell
|693
|0.16
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1380
|2006.05.19 10:55
|close
|693
|0.16
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10013.00
|1381
|2006.05.19 10:55
|close
|692
|0.08
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|6.40
|10019.40
|1382
|2006.05.19 10:55
|close
|691
|0.04
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10019.00
|1383
|2006.05.19 10:55
|sell
|694
|0.04
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1384
|2006.05.19 11:24
|sell
|695
|0.08
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|1385
|2006.05.19 11:33
|sell
|696
|0.16
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1386
|2006.05.19 11:52
|sell
|697
|0.32
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1387
|2006.05.22 02:42
|close
|697
|0.32
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|65.41
|10084.41
|1388
|2006.05.22 02:42
|close
|696
|0.16
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|18.30
|10102.71
|1389
|2006.05.22 02:42
|close
|695
|0.08
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|1.95
|10104.66
|1390
|2006.05.22 02:42
|close
|694
|0.04
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|-2.62
|10102.04
|1391
|2006.05.22 02:42
|sell
|698
|0.04
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|1392
|2006.05.22 03:17
|sell
|699
|0.08
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1393
|2006.05.22 03:36
|sell
|700
|0.16
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|1394
|2006.05.22 03:53
|sell
|701
|0.32
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|1395
|2006.05.26 10:19
|close
|701
|0.32
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|72.45
|10174.49
|1396
|2006.05.26 10:19
|close
|700
|0.16
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|18.62
|10193.11
|1397
|2006.05.26 10:19
|close
|699
|0.08
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|-0.29
|10192.82
|1398
|2006.05.26 10:19
|close
|698
|0.04
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|-4.54
|10188.28
|1399
|2006.05.26 14:45
|sell
|702
|0.04
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1400
|2006.05.28 17:03
|sell
|703
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1401
|2006.05.28 18:11
|close
|703
|0.08
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10204.28
|1402
|2006.05.28 18:11
|close
|702
|0.04
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10207.88
|1403
|2006.05.28 18:11
|sell
|704
|0.04
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1404
|2006.05.28 18:35
|sell
|705
|0.08
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1405
|2006.05.28 19:34
|sell
|706
|0.16
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1406
|2006.05.28 19:35
|sell
|707
|0.32
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1407
|2006.06.01 08:19
|close
|707
|0.32
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|75.65
|10283.53
|1408
|2006.06.01 08:19
|close
|706
|0.16
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|21.82
|10305.35
|1409
|2006.06.01 08:19
|close
|705
|0.08
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|1.31
|10306.66
|1410
|2006.06.01 08:19
|close
|704
|0.04
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|-3.74
|10302.92
|1411
|2006.06.01 08:19
|sell
|708
|0.04
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|1412
|2006.06.01 08:30
|sell
|709
|0.08
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1413
|2006.06.01 10:00
|sell
|710
|0.20
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1414
|2006.06.01 10:03
|sell
|711
|0.40
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1415
|2006.06.05 02:26
|close
|670
|0.32
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|6.27
|10309.19
|1416
|2006.06.05 02:27
|close
|669
|0.16
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|-14.46
|10294.73
|1417
|2006.06.05 02:27
|close
|668
|0.08
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|-15.23
|10279.50
|1418
|2006.06.05 02:27
|close
|667
|0.04
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|-12.42
|10267.08
|1419
|2006.06.05 02:27
|buy
|712
|0.04
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|1420
|2006.06.05 02:49
|buy
|713
|0.08
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|1421
|2006.06.05 03:03
|buy
|714
|0.16
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1422
|2006.06.05 03:26
|close
|714
|0.16
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10299.08
|1423
|2006.06.05 03:26
|close
|713
|0.08
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|8.80
|10307.88
|1424
|2006.06.05 03:26
|close
|712
|0.04
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|0.40
|10308.28
|1425
|2006.06.05 03:26
|buy
|715
|0.04
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|1426
|2006.06.05 03:32
|close
|715
|0.04
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10316.28
|1427
|2006.06.05 03:32
|buy
|716
|0.04
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|1428
|2006.06.05 03:35
|buy
|717
|0.08
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|1429
|2006.06.05 03:47
|buy
|718
|0.16
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|1430
|2006.06.05 04:17
|buy
|719
|0.32
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|1431
|2006.06.05 04:40
|close
|719
|0.32
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|67.20
|10383.48
|1432
|2006.06.05 04:40
|close
|718
|0.16
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|17.60
|10401.08
|1433
|2006.06.05 04:40
|close
|717
|0.08
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|0.80
|10401.88
|1434
|2006.06.05 04:40
|close
|716
|0.04
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10397.88
|1435
|2006.06.05 04:40
|buy
|720
|0.04
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|1436
|2006.06.05 05:46
|buy
|721
|0.08
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|1437
|2006.06.05 08:38
|buy
|722
|0.16
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|1438
|2006.06.05 08:54
|buy
|723
|0.40
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|1439
|2006.06.05 12:05
|close
|723
|0.40
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10477.88
|1440
|2006.06.05 12:05
|close
|722
|0.16
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10493.88
|1441
|2006.06.05 12:06
|close
|721
|0.08
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10493.08
|1442
|2006.06.05 12:06
|close
|720
|0.04
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10487.88
|1443
|2006.06.05 12:06
|buy
|724
|0.05
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|1444
|2006.06.05 14:23
|buy
|725
|0.10
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|1445
|2006.06.05 14:33
|buy
|726
|0.20
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|1446
|2006.06.05 14:43
|buy
|727
|0.40
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|1447
|2006.06.08 07:49
|close
|711
|0.40
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|92.32
|10580.20
|1448
|2006.06.08 07:49
|close
|710
|0.20
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|28.16
|10608.36
|1449
|2006.06.08 07:49
|close
|709
|0.08
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|4.86
|10613.22
|1450
|2006.06.08 07:49
|close
|708
|0.04
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-1.97
|10611.26
|1451
|2006.06.08 07:49
|sell
|728
|0.05
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|1452
|2006.06.08 08:04
|close
|728
|0.05
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10621.26
|1453
|2006.06.08 08:04
|sell
|729
|0.04
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1454
|2006.06.08 08:06
|sell
|730
|0.10
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1455
|2006.06.08 08:32
|close
|730
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10641.26
|1456
|2006.06.08 08:32
|close
|729
|0.04
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10645.66
|1457
|2006.06.08 08:32
|sell
|731
|0.04
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|1458
|2006.06.08 08:32
|close
|731
|0.04
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|9.60
|10655.26
|1459
|2006.06.08 08:32
|sell
|732
|0.04
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1460
|2006.06.08 08:38
|sell
|733
|0.08
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1461
|2006.06.08 08:39
|sell
|734
|0.16
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|1462
|2006.06.08 08:43
|close
|734
|0.16
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10687.26
|1463
|2006.06.08 08:43
|close
|733
|0.08
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10694.46
|1464
|2006.06.08 08:43
|close
|732
|0.04
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10694.06
|1465
|2006.06.08 08:43
|sell
|735
|0.04
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1466
|2006.06.08 08:44
|close
|735
|0.04
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10702.06
|1467
|2006.06.08 08:44
|sell
|736
|0.04
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|1468
|2006.06.08 08:46
|sell
|737
|0.08
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1469
|2006.06.08 08:48
|sell
|738
|0.16
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|1470
|2006.06.08 08:58
|sell
|739
|0.32
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1471
|2006.06.08 09:12
|close
|739
|0.32
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10766.06
|1472
|2006.06.08 09:12
|close
|738
|0.16
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10782.06
|1473
|2006.06.08 09:12
|close
|737
|0.08
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10781.26
|1474
|2006.06.08 09:12
|close
|736
|0.04
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10776.06
|1475
|2006.06.08 09:12
|sell
|740
|0.04
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1476
|2006.06.08 09:13
|sell
|741
|0.08
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|1477
|2006.06.08 09:32
|close
|741
|0.08
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|16.80
|10792.86
|1478
|2006.06.08 09:32
|close
|740
|0.04
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10797.26
|1479
|2006.06.08 09:32
|sell
|742
|0.04
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|1480
|2006.06.08 09:47
|close
|742
|0.04
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10805.26
|1481
|2006.06.08 09:47
|sell
|743
|0.04
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|1482
|2006.06.08 09:50
|sell
|744
|0.08
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|1483
|2006.06.08 09:57
|sell
|745
|0.16
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|1484
|2006.06.08 10:08
|sell
|746
|0.32
|1.2658
|0.0000
|0.0000
|1485
|2006.06.08 10:54
|close
|746
|0.32
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10869.26
|1486
|2006.06.08 10:54
|close
|745
|0.16
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|14.40
|10883.66
|1487
|2006.06.08 10:54
|close
|744
|0.08
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10881.26
|1488
|2006.06.08 10:54
|close
|743
|0.04
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|10876.46
|1489
|2006.06.08 10:54
|sell
|747
|0.04
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|1490
|2006.06.08 11:39
|sell
|748
|0.08
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|1491
|2006.06.08 12:08
|sell
|749
|0.16
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|1492
|2006.06.08 12:16
|sell
|750
|0.32
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|1493
|2006.06.08 13:03
|close
|750
|0.32
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10940.46
|1494
|2006.06.08 13:03
|close
|749
|0.16
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10956.46
|1495
|2006.06.08 13:03
|close
|748
|0.08
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|0.80
|10957.26
|1496
|2006.06.08 13:03
|close
|747
|0.04
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|10953.66
|1497
|2006.06.08 13:03
|sell
|751
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|1498
|2006.06.08 16:35
|sell
|752
|0.08
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|1499
|2006.06.09 02:12
|close
|752
|0.08
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|16.35
|10970.01
|1500
|2006.06.09 02:12
|close
|751
|0.04
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|3.78
|10973.78
|1501
|2006.06.09 02:13
|sell
|753
|0.04
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|1502
|2006.06.09 02:50
|sell
|754
|0.08
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|1503
|2006.06.09 03:01
|sell
|755
|0.16
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|1504
|2006.06.09 05:16
|sell
|756
|0.32
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1505
|2006.06.09 08:30
|close
|756
|0.32
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|76.80
|11050.58
|1506
|2006.06.09 08:30
|close
|755
|0.16
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|36.80
|11087.38
|1507
|2006.06.09 08:30
|close
|754
|0.08
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|0.80
|11088.18
|1508
|2006.06.09 08:30
|close
|753
|0.04
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|0.40
|11088.58
|1509
|2006.06.09 08:30
|sell
|757
|0.04
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|1510
|2006.06.09 08:33
|close
|757
|0.04
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11096.58
|1511
|2006.06.09 08:33
|sell
|758
|0.04
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|1512
|2006.06.09 08:47
|sell
|759
|0.08
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1513
|2006.06.09 09:18
|sell
|760
|0.16
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|1514
|2006.06.09 09:24
|sell
|761
|0.32
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|1515
|2006.06.09 11:20
|close
|761
|0.32
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|67.20
|11163.78
|1516
|2006.06.09 11:20
|close
|760
|0.16
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11182.98
|1517
|2006.06.09 11:20
|close
|759
|0.08
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|1.60
|11184.58
|1518
|2006.06.09 11:20
|close
|758
|0.04
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|11180.58
|1519
|2006.06.09 11:20
|sell
|762
|0.04
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|1520
|2006.06.09 11:24
|sell
|763
|0.08
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|1521
|2006.06.09 11:36
|sell
|764
|0.16
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|1522
|2006.06.11 17:02
|close
|764
|0.16
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11212.58
|1523
|2006.06.11 17:02
|close
|763
|0.08
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|5.60
|11218.18
|1524
|2006.06.11 17:02
|close
|762
|0.04
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|11216.58
|1525
|2006.06.12 00:30
|sell
|765
|0.04
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1526
|2006.06.12 01:13
|sell
|766
|0.08
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|1527
|2006.06.12 02:32
|sell
|767
|0.16
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|1528
|2006.06.12 03:34
|close
|767
|0.16
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11248.58
|1529
|2006.06.12 03:34
|close
|766
|0.08
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11255.78
|1530
|2006.06.12 03:34
|close
|765
|0.04
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11255.78
|1531
|2006.06.12 10:15
|sell
|768
|0.04
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|1532
|2006.06.12 11:07
|close
|768
|0.04
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11263.78
|1533
|2006.06.12 12:15
|sell
|769
|0.04
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|1534
|2006.06.12 14:11
|sell
|770
|0.08
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|1535
|2006.06.12 14:33
|sell
|771
|0.16
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|1536
|2006.06.12 16:09
|close
|771
|0.16
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11295.78
|1537
|2006.06.12 16:09
|close
|770
|0.08
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11302.98
|1538
|2006.06.12 16:10
|close
|769
|0.04
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11301.78
|1539
|2006.06.12 22:45
|sell
|772
|0.04
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1540
|2006.06.13 03:01
|close
|772
|0.04
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|8.18
|11309.96
|1541
|2006.06.13 14:30
|sell
|773
|0.04
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1542
|2006.06.13 22:49
|sell
|774
|0.08
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|1543
|2006.06.14 00:47
|sell
|775
|0.16
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1544
|2006.06.14 02:21
|sell
|776
|0.32
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1545
|2006.06.14 08:30
|close
|776
|0.32
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|67.20
|11377.16
|1546
|2006.06.14 08:30
|close
|775
|0.16
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|22.40
|11399.56
|1547
|2006.06.14 08:30
|close
|774
|0.08
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|5.15
|11404.71
|1548
|2006.06.14 08:30
|close
|773
|0.04
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|-0.22
|11404.49
|1549
|2006.06.14 13:00
|sell
|777
|0.05
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1550
|2006.06.14 14:30
|close
|777
|0.05
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11414.49
|1551
|2006.06.14 15:00
|sell
|778
|0.04
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|1552
|2006.06.14 15:06
|sell
|779
|0.08
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|1553
|2006.06.14 18:08
|sell
|780
|0.16
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|1554
|2006.06.15 02:21
|sell
|781
|0.32
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1555
|2006.06.15 03:46
|close
|781
|0.32
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|64.00
|11478.49
|1556
|2006.06.15 03:46
|close
|780
|0.16
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|14.91
|11493.40
|1557
|2006.06.15 03:46
|close
|779
|0.08
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|-1.34
|11492.06
|1558
|2006.06.15 03:46
|close
|778
|0.04
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|-5.07
|11486.98
|1559
|2006.06.15 14:00
|sell
|782
|0.05
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|1560
|2006.06.15 16:38
|sell
|783
|0.10
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|1561
|2006.06.15 19:03
|sell
|784
|0.20
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|1562
|2006.06.16 01:56
|sell
|785
|0.40
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|1563
|2006.06.16 09:53
|close
|785
|0.40
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|80.00
|11566.98
|1564
|2006.06.16 09:53
|close
|784
|0.20
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|20.88
|11587.86
|1565
|2006.06.16 09:53
|close
|783
|0.10
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|1.44
|11589.30
|1566
|2006.06.16 09:53
|close
|782
|0.05
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|-5.78
|11583.52
|1567
|2006.06.16 15:45
|sell
|786
|0.05
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|1568
|2006.06.18 17:07
|sell
|787
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|1569
|2006.06.18 20:28
|close
|787
|0.10
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11603.52
|1570
|2006.06.18 20:29
|close
|786
|0.05
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|5.00
|11608.52
|1571
|2006.06.19 03:15
|sell
|788
|0.04
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|1572
|2006.06.19 08:21
|close
|788
|0.04
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11616.52
|1573
|2006.06.19 12:00
|sell
|789
|0.04
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|1574
|2006.06.20 01:31
|sell
|790
|0.08
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|1575
|2006.06.20 05:29
|close
|790
|0.08
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11632.52
|1576
|2006.06.20 05:29
|close
|789
|0.04
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|3.38
|11635.90
|1577
|2006.06.20 05:29
|sell
|791
|0.04
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1578
|2006.06.20 08:12
|close
|791
|0.04
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11643.90
|1579
|2006.06.20 08:12
|sell
|792
|0.04
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1580
|2006.06.20 08:28
|sell
|793
|0.08
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|1581
|2006.06.20 08:58
|sell
|794
|0.16
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1582
|2006.06.20 10:25
|sell
|795
|0.32
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1583
|2006.06.22 10:20
|close
|795
|0.32
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|69.63
|11713.53
|1584
|2006.06.22 10:20
|close
|794
|0.16
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|18.82
|11732.35
|1585
|2006.06.22 10:20
|close
|793
|0.08
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|1.41
|11733.76
|1586
|2006.06.22 10:20
|close
|792
|0.04
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|11730.86
|1587
|2006.06.22 10:20
|sell
|796
|0.04
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|1588
|2006.06.22 10:26
|sell
|797
|0.08
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|1589
|2006.06.22 10:42
|sell
|798
|0.16
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1590
|2006.06.22 11:41
|sell
|799
|0.32
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1591
|2006.06.22 21:38
|close
|799
|0.32
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|64.00
|11794.86
|1592
|2006.06.22 21:39
|close
|798
|0.16
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11807.66
|1593
|2006.06.22 21:39
|close
|797
|0.08
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11805.26
|1594
|2006.06.22 21:39
|close
|796
|0.04
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11800.46
|1595
|2006.06.22 21:39
|sell
|800
|0.04
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1596
|2006.06.22 23:04
|sell
|801
|0.08
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1597
|2006.06.23 02:30
|sell
|802
|0.16
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1598
|2006.06.23 04:11
|close
|802
|0.16
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11832.46
|1599
|2006.06.23 04:11
|close
|801
|0.08
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|6.75
|11839.21
|1600
|2006.06.23 04:11
|close
|800
|0.04
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|-0.62
|11838.59
|1601
|2006.06.23 04:11
|sell
|803
|0.04
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|1602
|2006.06.23 06:14
|close
|803
|0.04
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11846.59
|1603
|2006.06.23 06:14
|sell
|804
|0.04
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1604
|2006.06.23 07:47
|close
|804
|0.04
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11854.59
|1605
|2006.06.23 07:47
|sell
|805
|0.04
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|1606
|2006.06.23 08:15
|close
|805
|0.04
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|8.40
|11862.99
|1607
|2006.06.23 08:15
|sell
|806
|0.04
|1.2491
|0.0000
|0.0000
|1608
|2006.06.23 08:33
|sell
|807
|0.08
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|1609
|2006.06.23 08:49
|close
|807
|0.08
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11879.79
|1610
|2006.06.23 08:49
|close
|806
|0.04
|1.2481
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11883.79
|1611
|2006.06.23 08:49
|sell
|808
|0.04
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|1612
|2006.06.23 08:55
|sell
|809
|0.08
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|1613
|2006.06.23 09:00
|sell
|810
|0.16
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|1614
|2006.06.23 09:06
|sell
|811
|0.32
|1.2513
|0.0000
|0.0000
|1615
|2006.07.18 10:31
|close
|811
|0.32
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|96.38
|11980.17
|1616
|2006.07.18 10:31
|close
|810
|0.16
|1.2494
|0.0000
|0.0000
|27.39
|12007.56
|1617
|2006.07.18 10:31
|close
|809
|0.08
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|4.10
|12011.66
|1618
|2006.07.18 10:31
|close
|808
|0.04
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|12009.71
|1619
|2006.07.18 11:30
|sell
|812
|0.04
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|1620
|2006.07.18 11:33
|sell
|813
|0.08
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|1621
|2006.07.18 20:59
|close
|813
|0.08
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12025.71
|1622
|2006.07.18 20:59
|close
|812
|0.04
|1.2484
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12028.91
|1623
|2006.07.19 03:15
|sell
|814
|0.04
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|1624
|2006.07.19 04:02
|close
|814
|0.04
|1.2484
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12036.91
|1625
|2006.07.19 04:02
|sell
|815
|0.04
|1.2481
|0.0000
|0.0000
|1626
|2006.07.19 04:16
|sell
|816
|0.08
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|1627
|2006.07.19 04:24
|sell
|817
|0.16
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|1628
|2006.07.19 08:14
|close
|817
|0.16
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12068.91
|1629
|2006.07.19 08:14
|close
|816
|0.08
|1.2484
|0.0000
|0.0000
|6.40
|12075.31
|1630
|2006.07.19 08:15
|close
|815
|0.04
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|12074.91
|1631
|2006.07.19 15:00
|sell
|818
|0.05
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|1632
|2006.07.19 21:07
|sell
|819
|0.10
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|1633
|2006.07.20 03:09
|close
|819
|0.10
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|21.32
|12096.23
|1634
|2006.07.20 03:09
|close
|818
|0.05
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|4.66
|12100.89
|1635
|2006.07.21 08:45
|sell
|820
|0.05
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|1636
|2006.07.21 14:02
|sell
|821
|0.10
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|1637
|2006.07.23 17:00
|sell
|822
|0.20
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1638
|2006.07.23 20:00
|close
|822
|0.20
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|42.00
|12142.89
|1639
|2006.07.23 20:00
|close
|821
|0.10
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12147.89
|1640
|2006.07.23 20:00
|close
|820
|0.05
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|12145.39
|1641
|2006.07.24 02:30
|sell
|823
|0.05
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|1642
|2006.07.24 03:25
|close
|823
|0.05
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12155.39
|1643
|2006.07.24 03:25
|sell
|824
|0.05
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|1644
|2006.07.24 05:21
|sell
|825
|0.10
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|1645
|2006.07.24 08:16
|sell
|826
|0.20
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|1646
|2006.07.24 20:23
|close
|826
|0.20
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12195.39
|1647
|2006.07.24 20:24
|close
|825
|0.10
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|9.00
|12204.39
|1648
|2006.07.24 20:24
|close
|824
|0.05
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|12202.89
|1649
|2006.07.24 20:24
|sell
|827
|0.05
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|1650
|2006.07.25 00:10
|sell
|828
|0.10
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|1651
|2006.07.25 00:16
|sell
|829
|0.20
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|1652
|2006.07.25 01:19
|sell
|830
|0.40
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|1653
|2006.07.25 10:11
|close
|830
|0.40
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12282.89
|1654
|2006.07.25 10:11
|close
|829
|0.20
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|20.00
|12302.89
|1655
|2006.07.25 10:11
|close
|828
|0.10
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1.00
|12303.89
|1656
|2006.07.25 10:11
|close
|827
|0.05
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|-5.28
|12298.61
|1657
|2006.07.25 10:11
|sell
|831
|0.05
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1658
|2006.07.25 11:11
|close
|831
|0.05
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12308.61
|1659
|2006.07.25 11:11
|sell
|832
|0.05
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|1660
|2006.07.25 11:27
|close
|832
|0.05
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12318.61
|1661
|2006.07.25 11:27
|sell
|833
|0.05
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1662
|2006.07.26 02:14
|close
|833
|0.05
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|10.22
|12328.83
|1663
|2006.07.26 02:14
|sell
|834
|0.05
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1664
|2006.07.26 02:31
|sell
|835
|0.10
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1665
|2006.07.26 02:54
|sell
|836
|0.20
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1666
|2006.07.26 04:28
|sell
|837
|0.40
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1667
|2006.10.10 04:23
|close
|837
|0.40
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|213.76
|12542.59
|1668
|2006.10.10 04:23
|close
|836
|0.20
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|88.88
|12631.47
|1669
|2006.10.10 04:23
|close
|835
|0.10
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|34.44
|12665.91
|1670
|2006.10.10 04:23
|close
|834
|0.05
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|12.22
|12678.13
|1671
|2006.10.10 10:45
|sell
|838
|0.04
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|1672
|2006.10.10 11:59
|sell
|839
|0.08
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1673
|2006.10.11 04:15
|sell
|840
|0.16
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1674
|2006.10.11 14:05
|close
|840
|0.16
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12710.13
|1675
|2006.10.11 14:05
|close
|839
|0.08
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|8.35
|12718.48
|1676
|2006.10.11 14:05
|close
|838
|0.04
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|0.58
|12719.06
|1677
|2006.10.11 21:00
|sell
|841
|0.04
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|1678
|2006.10.11 21:59
|sell
|842
|0.08
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|1679
|2006.10.12 02:32
|sell
|843
|0.16
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1680
|2006.10.12 03:08
|sell
|844
|0.32
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1681
|2006.10.12 07:31
|close
|844
|0.32
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12783.06
|1682
|2006.10.12 07:31
|close
|843
|0.16
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|17.60
|12800.66
|1683
|2006.10.12 07:31
|close
|842
|0.08
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|0.26
|12800.91
|1684
|2006.10.12 07:31
|close
|841
|0.04
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|-3.47
|12797.44
|1685
|2006.10.12 14:15
|sell
|845
|0.05
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|1686
|2006.10.12 15:05
|sell
|846
|0.10
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1687
|2006.10.12 18:04
|sell
|847
|0.20
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.10.12 21:34
|sell
|848
|0.40
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|1689
|2006.10.13 05:57
|close
|848
|0.40
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|81.76
|12879.20
|1690
|2006.10.13 05:57
|close
|847
|0.20
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|22.88
|12902.08
|1691
|2006.10.13 05:57
|close
|846
|0.10
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|1.44
|12903.52
|1692
|2006.10.13 05:57
|close
|845
|0.05
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|-4.78
|12898.74
|1693
|2006.10.13 15:31
|sell
|849
|0.04
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|1694
|2006.10.16 03:01
|sell
|850
|0.08
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|1695
|2006.10.16 03:40
|close
|850
|0.08
|1.2494
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12914.74
|1696
|2006.10.16 03:40
|close
|849
|0.04
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|4.58
|12919.32
|1697
|2006.10.16 03:40
|sell
|851
|0.04
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|1698
|2006.10.16 03:57
|sell
|852
|0.08
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|1699
|2006.10.16 04:07
|sell
|853
|0.16
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|1700
|2006.10.16 08:43
|sell
|854
|0.32
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|1701
|2006.10.18 09:12
|close
|854
|0.32
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|66.82
|12986.13
|1702
|2006.10.18 09:12
|close
|853
|0.16
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|17.41
|13003.54
|1703
|2006.10.18 09:12
|close
|852
|0.08
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|1.50
|13005.04
|1704
|2006.10.18 09:12
|close
|851
|0.04
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|-4.85
|13000.20
|1705
|2006.10.18 15:32
|sell
|855
|0.05
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1706
|2006.10.19 03:05
|sell
|856
|0.10
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|1707
|2006.10.19 03:35
|sell
|857
|0.20
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|1708
|2006.10.19 05:01
|sell
|858
|0.40
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|1709
|2006.10.23 06:24
|close
|858
|0.40
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|83.52
|13083.72
|1710
|2006.10.23 06:24
|close
|857
|0.20
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|21.76
|13105.48
|1711
|2006.10.23 06:24
|close
|856
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|-0.12
|13105.36
|1712
|2006.10.23 06:25
|close
|855
|0.05
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|13099.96
|1713
|2006.10.23 08:00
|sell
|859
|0.05
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1714
|2006.10.24 02:00
|close
|859
|0.05
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|10.22
|13110.18
|1715
|2006.10.24 02:00
|sell
|860
|0.05
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|1716
|2006.10.24 04:45
|sell
|861
|0.10
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|1717
|2006.10.24 11:11
|sell
|862
|0.20
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1718
|2006.10.24 11:23
|sell
|863
|0.40
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1719
|2006.10.27 09:08
|close
|727
|0.40
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-1238.88
|11871.30
|1720
|2006.10.27 09:08
|close
|726
|0.20
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-639.44
|11231.86
|1721
|2006.10.27 09:08
|close
|725
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-331.72
|10900.14
|1722
|2006.10.27 09:08
|close
|724
|0.05
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-170.36
|10729.78
|1723
|2006.10.27 13:45
|buy
|864
|0.05
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1724
|2006.10.29 19:33
|buy
|865
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1725
|2006.10.30 01:21
|buy
|866
|0.20
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1726
|2006.10.30 07:22
|close
|866
|0.20
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10769.78
|1727
|2006.10.30 07:22
|close
|865
|0.10
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|8.18
|10777.96
|1728
|2006.10.30 07:22
|close
|864
|0.05
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|-1.91
|10776.05
|1729
|2006.10.31 17:03
|buy
|867
|0.05
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1730
|2006.11.01 02:07
|buy
|868
|0.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1731
|2006.11.01 02:59
|buy
|869
|0.20
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1732
|2006.11.01 07:00
|close
|869
|0.20
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10816.05
|1733
|2006.11.01 07:00
|close
|868
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10826.05
|1734
|2006.11.01 07:00
|close
|867
|0.05
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-0.91
|10825.14
|1735
|2006.11.01 07:01
|buy
|870
|0.05
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1736
|2006.11.01 07:50
|buy
|871
|0.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1737
|2006.11.01 10:01
|close
|871
|0.10
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10845.14
|1738
|2006.11.01 10:01
|close
|870
|0.05
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10849.64
|1739
|2006.11.01 10:01
|buy
|872
|0.05
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|1740
|2006.11.01 10:52
|buy
|873
|0.10
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1741
|2006.11.01 15:12
|buy
|874
|0.20
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1742
|2006.11.01 19:51
|buy
|875
|0.40
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|1743
|2006.11.02 05:37
|close
|875
|0.40
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|70.16
|10919.80
|1744
|2006.11.02 05:37
|close
|874
|0.20
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|13.08
|10932.88
|1745
|2006.11.02 05:38
|close
|873
|0.10
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-3.46
|10929.42
|1746
|2006.11.02 05:38
|close
|872
|0.05
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|-6.23
|10923.19
|1747
|2006.11.02 16:01
|buy
|876
|0.05
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1748
|2006.11.03 08:09
|buy
|877
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1749
|2006.11.03 08:14
|buy
|878
|0.20
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1750
|2006.11.03 08:31
|close
|878
|0.20
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|44.00
|10967.19
|1751
|2006.11.03 08:31
|close
|877
|0.10
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10988.19
|1752
|2006.11.03 08:31
|close
|876
|0.05
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|5.59
|10993.78
|1753
|2006.11.03 08:31
|buy
|879
|0.05
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|1754
|2006.11.03 08:31
|buy
|880
|0.10
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1755
|2006.11.03 08:31
|buy
|881
|0.20
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1756
|2006.11.03 08:31
|buy
|882
|0.40
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1757
|2006.11.07 00:02
|close
|882
|0.40
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|73.44
|11067.22
|1758
|2006.11.07 00:02
|close
|881
|0.20
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|16.72
|11083.94
|1759
|2006.11.07 00:02
|close
|880
|0.10
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|-2.64
|11081.30
|1760
|2006.11.07 00:02
|close
|879
|0.05
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|-11.82
|11069.48
|1761
|2006.11.07 03:30
|buy
|883
|0.05
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1762
|2006.11.07 08:40
|close
|883
|0.05
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11079.48
|1763
|2006.11.07 08:40
|buy
|884
|0.05
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|1764
|2006.11.07 09:18
|close
|884
|0.05
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11089.48
|1765
|2006.11.07 09:18
|buy
|885
|0.05
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|1766
|2006.11.07 09:19
|buy
|886
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|1767
|2006.11.07 09:45
|close
|886
|0.10
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11109.48
|1768
|2006.11.07 09:45
|close
|885
|0.05
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11114.98
|1769
|2006.11.07 09:45
|buy
|887
|0.05
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|1770
|2006.11.07 10:38
|buy
|888
|0.10
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1771
|2006.11.07 14:26
|buy
|889
|0.20
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1772
|2006.11.07 14:43
|buy
|890
|0.40
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1773
|2006.11.08 04:21
|close
|890
|0.40
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|76.72
|11191.70
|1774
|2006.11.08 04:21
|close
|889
|0.20
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|14.36
|11206.06
|1775
|2006.11.08 04:21
|close
|888
|0.10
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|-3.82
|11202.24
|1776
|2006.11.08 04:21
|close
|887
|0.05
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|-6.41
|11195.83
|1777
|2006.11.08 04:21
|buy
|891
|0.05
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1778
|2006.11.08 05:36
|buy
|892
|0.10
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1779
|2006.11.08 07:57
|buy
|893
|0.20
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1780
|2006.11.08 08:24
|buy
|894
|0.40
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1781
|2006.11.09 07:50
|close
|894
|0.40
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|70.16
|11265.99
|1782
|2006.11.09 07:50
|close
|893
|0.20
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|13.08
|11279.07
|1783
|2006.11.09 07:50
|close
|892
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-3.46
|11275.61
|1784
|2006.11.09 07:50
|close
|891
|0.05
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|-6.73
|11268.88
|1785
|2006.11.09 09:15
|buy
|895
|0.05
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|1786
|2006.11.09 10:00
|close
|895
|0.05
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|10.50
|11279.38
|1787
|2006.11.09 10:00
|buy
|896
|0.05
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1788
|2006.11.09 11:25
|close
|896
|0.05
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11289.38
|1789
|2006.11.09 12:00
|buy
|897
|0.05
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|1790
|2006.11.09 14:45
|buy
|898
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1791
|2006.11.09 20:59
|close
|898
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11309.38
|1792
|2006.11.09 21:00
|close
|897
|0.05
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|5.50
|11314.88
|1793
|2006.11.09 21:00
|buy
|899
|0.05
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|1794
|2006.11.09 22:03
|close
|899
|0.05
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11324.88
|1795
|2006.11.09 22:03
|buy
|900
|0.05
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|1796
|2006.11.09 22:13
|buy
|901
|0.10
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.11.10 03:54
|close
|901
|0.10
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|19.18
|11344.06
|1798
|2006.11.10 03:54
|close
|900
|0.05
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|4.59
|11348.65
|1799
|2006.11.10 03:54
|buy
|902
|0.04
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1800
|2006.11.10 04:05
|close
|902
|0.04
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11356.65
|1801
|2006.11.10 04:05
|buy
|903
|0.04
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|1802
|2006.11.10 04:09
|buy
|904
|0.08
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|1803
|2006.11.10 04:46
|buy
|905
|0.16
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|1804
|2006.11.10 06:33
|buy
|906
|0.40
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|1805
|2006.11.22 07:23
|close
|906
|0.40
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|51.20
|11407.85
|1806
|2006.11.22 07:23
|close
|905
|0.16
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|2.88
|11410.73
|1807
|2006.11.22 07:23
|close
|904
|0.08
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|-5.76
|11404.97
|1808
|2006.11.22 07:23
|close
|903
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-6.48
|11398.49
|1809
|2006.11.22 07:23
|buy
|907
|0.04
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|1810
|2006.11.22 07:27
|buy
|908
|0.10
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|1811
|2006.11.22 08:27
|close
|908
|0.10
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11418.49
|1812
|2006.11.22 08:27
|close
|907
|0.04
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11421.69
|1813
|2006.11.22 08:27
|buy
|909
|0.04
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|1814
|2006.11.22 08:33
|close
|909
|0.04
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11429.69
|1815
|2006.11.22 08:33
|buy
|910
|0.04
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|1816
|2006.11.22 08:36
|buy
|911
|0.08
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1817
|2006.11.22 10:06
|close
|911
|0.08
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11445.69
|1818
|2006.11.22 10:06
|close
|910
|0.04
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11448.89
|1819
|2006.11.22 10:06
|buy
|912
|0.04
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1820
|2006.11.22 10:26
|close
|912
|0.04
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11456.89
|1821
|2006.11.22 10:26
|buy
|913
|0.04
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|1822
|2006.11.22 10:33
|buy
|914
|0.08
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|1823
|2006.11.22 10:52
|buy
|915
|0.16
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1824
|2006.11.22 12:33
|buy
|916
|0.32
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|1825
|2006.11.22 16:23
|close
|916
|0.32
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|64.00
|11520.89
|1826
|2006.11.22 16:23
|close
|915
|0.16
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|12.80
|11533.69
|1827
|2006.11.22 16:25
|close
|914
|0.08
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11531.29
|1828
|2006.11.22 16:25
|close
|913
|0.04
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|11526.09
|1829
|2006.11.22 16:25
|buy
|917
|0.04
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|1830
|2006.11.22 19:32
|buy
|918
|0.08
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1831
|2006.11.23 04:07
|close
|918
|0.08
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|15.63
|11541.72
|1832
|2006.11.23 04:07
|close
|917
|0.04
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|3.82
|11545.53
|1833
|2006.11.23 04:07
|buy
|919
|0.04
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|1834
|2006.11.23 10:34
|buy
|920
|0.08
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|1835
|2006.11.24 03:00
|close
|920
|0.08
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|15.34
|11560.88
|1836
|2006.11.24 03:00
|close
|919
|0.04
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|3.67
|11564.55
|1837
|2006.11.24 04:00
|buy
|921
|0.04
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|1838
|2006.11.24 04:03
|buy
|922
|0.08
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|1839
|2006.11.24 05:19
|close
|922
|0.08
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11580.55
|1840
|2006.11.24 05:19
|close
|921
|0.04
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|3.20
|11583.75
|1841
|2006.11.24 05:19
|buy
|923
|0.04
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|1842
|2006.11.24 05:31
|close
|923
|0.04
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11591.75
|1843
|2006.11.24 05:31
|buy
|924
|0.04
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|1844
|2006.11.24 05:35
|buy
|925
|0.08
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|1845
|2006.11.24 05:55
|buy
|926
|0.16
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|1846
|2006.11.24 14:25
|close
|926
|0.16
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11623.75
|1847
|2006.11.24 14:25
|close
|925
|0.08
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|6.40
|11630.15
|1848
|2006.11.24 14:25
|close
|924
|0.04
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|11629.75
|1849
|2006.11.24 14:26
|buy
|927
|0.04
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|1850
|2006.11.24 16:08
|buy
|928
|0.08
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|1851
|2006.11.26 17:00
|close
|927
|0.04
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|23.60
|11653.35
|1852
|2006.11.26 17:00
|close
|928
|0.08
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|55.20
|11708.55
|1853
|2006.11.26 17:00
|buy
|929
|0.04
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|1854
|2006.11.26 17:24
|buy
|930
|0.08
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|1855
|2006.11.26 19:32
|buy
|931
|0.16
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|1856
|2006.11.26 19:38
|buy
|932
|0.32
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|1857
|2006.11.28 03:07
|close
|932
|0.32
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|58.75
|11767.30
|1858
|2006.11.28 03:07
|close
|931
|0.16
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|14.98
|11782.28
|1859
|2006.11.28 03:07
|close
|930
|0.08
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-2.11
|11780.17
|1860
|2006.11.28 03:07
|close
|929
|0.04
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|-4.66
|11775.51
|1861
|2006.11.28 09:30
|buy
|933
|0.04
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|1862
|2006.11.28 10:01
|buy
|934
|0.08
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|1863
|2006.11.28 10:04
|buy
|935
|0.16
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|1864
|2006.11.28 11:58
|close
|935
|0.16
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11807.51
|1865
|2006.11.28 11:58
|close
|934
|0.08
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11815.51
|1866
|2006.11.28 11:58
|close
|933
|0.04
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|11815.11
|1867
|2006.11.28 15:00
|buy
|936
|0.04
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|1868
|2006.11.28 18:52
|close
|936
|0.04
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11823.11
|1869
|2006.11.28 18:52
|buy
|937
|0.03
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|1870
|2006.11.28 18:58
|buy
|938
|0.08
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|1871
|2006.11.28 21:19
|buy
|939
|0.16
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|1872
|2006.11.29 02:44
|buy
|940
|0.32
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|1873
|2006.11.30 04:24
|close
|940
|0.32
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|56.13
|11879.24
|1874
|2006.11.30 04:24
|close
|939
|0.16
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|7.55
|11886.79
|1875
|2006.11.30 04:24
|close
|938
|0.08
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|-3.42
|11883.37
|1876
|2006.11.30 04:24
|close
|937
|0.03
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|-4.28
|11879.08
|1877
|2006.11.30 04:45
|buy
|941
|0.04
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|1878
|2006.11.30 05:19
|buy
|942
|0.08
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|1879
|2006.11.30 08:30
|close
|942
|0.08
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11895.08
|1880
|2006.11.30 08:30
|close
|941
|0.04
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11899.08
|1881
|2006.11.30 08:45
|buy
|943
|0.04
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|1882
|2006.11.30 09:57
|close
|943
|0.04
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11907.08
|1883
|2006.11.30 10:45
|buy
|944
|0.03
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|1884
|2006.11.30 11:14
|close
|944
|0.03
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11913.08
|1885
|2006.11.30 11:14
|buy
|945
|0.03
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|1886
|2006.11.30 12:49
|buy
|946
|0.06
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|1887
|2006.11.30 14:24
|buy
|947
|0.12
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|1888
|2006.11.30 18:30
|buy
|948
|0.24
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|1889
|2006.11.30 19:00
|close
|948
|0.24
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|48.00
|11961.08
|1890
|2006.11.30 19:00
|close
|947
|0.12
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11974.28
|1891
|2006.11.30 19:00
|close
|946
|0.06
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11973.08
|1892
|2006.11.30 19:01
|close
|945
|0.03
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11970.08
|1893
|2006.11.30 19:01
|buy
|949
|0.03
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|1894
|2006.11.30 19:11
|buy
|950
|0.06
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|1895
|2006.12.01 01:28
|close
|950
|0.06
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|11.51
|11981.59
|1896
|2006.12.01 01:28
|close
|949
|0.03
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|1.85
|11983.44
|1897
|2006.12.01 01:28
|buy
|951
|0.03
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|1898
|2006.12.01 03:22
|buy
|952
|0.06
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|1899
|2006.12.01 03:29
|buy
|953
|0.12
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|1900
|2006.12.01 04:48
|buy
|954
|0.24
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|1901
|2006.12.01 09:14
|close
|954
|0.24
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12031.44
|1902
|2006.12.01 09:14
|close
|953
|0.12
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|13.20
|12044.64
|1903
|2006.12.01 09:14
|close
|952
|0.06
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|0.60
|12045.24
|1904
|2006.12.01 09:14
|close
|951
|0.03
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|12042.54
|1905
|2006.12.01 09:14
|buy
|955
|0.03
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|1906
|2006.12.01 09:21
|close
|955
|0.03
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12048.54
|1907
|2006.12.01 09:21
|buy
|956
|0.03
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|1908
|2006.12.01 09:23
|buy
|957
|0.06
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|1909
|2006.12.01 09:31
|buy
|958
|0.12
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|1910
|2006.12.01 10:00
|close
|958
|0.12
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12073.74
|1911
|2006.12.01 10:00
|close
|957
|0.06
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|7.80
|12081.54
|1912
|2006.12.01 10:00
|close
|956
|0.03
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|1.80
|12083.34
|1913
|2006.12.01 10:00
|buy
|959
|0.03
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|1914
|2006.12.01 10:01
|close
|959
|0.03
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12089.34
|1915
|2006.12.01 10:01
|buy
|960
|0.03
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|1916
|2006.12.01 10:02
|buy
|961
|0.06
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|1917
|2006.12.01 10:28
|close
|961
|0.06
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12101.34
|1918
|2006.12.01 10:28
|close
|960
|0.03
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|2.40
|12103.74
|1919
|2006.12.01 12:15
|buy
|962
|0.03
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|1920
|2006.12.03 17:33
|close
|962
|0.03
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12109.74
|1921
|2006.12.03 17:33
|buy
|963
|0.03
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|1922
|2006.12.03 17:58
|close
|963
|0.03
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12115.74
|1923
|2006.12.03 17:58
|buy
|964
|0.03
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|1924
|2006.12.03 18:11
|buy
|965
|0.06
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|1925
|2006.12.03 19:06
|buy
|966
|0.12
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|1926
|2006.12.03 20:13
|buy
|967
|0.24
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|1927
|2006.12.05 08:30
|close
|967
|0.24
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|44.06
|12159.81
|1928
|2006.12.05 08:30
|close
|966
|0.12
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|8.83
|12168.64
|1929
|2006.12.05 08:30
|close
|965
|0.06
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|-1.58
|12167.06
|1930
|2006.12.05 08:30
|close
|964
|0.03
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|-4.09
|12162.96
|1931
|2006.12.05 13:00
|buy
|968
|0.03
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|1932
|2006.12.05 17:11
|buy
|969
|0.06
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|1933
|2006.12.06 01:26
|close
|969
|0.06
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|11.51
|12174.47
|1934
|2006.12.06 01:26
|close
|968
|0.03
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|2.75
|12177.23
|1935
|2006.12.06 16:15
|buy
|970
|0.03
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|1936
|2006.12.06 17:46
|buy
|971
|0.06
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|1937
|2006.12.06 23:57
|close
|971
|0.06
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12189.23
|1938
|2006.12.06 23:57
|close
|970
|0.03
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|3.00
|12192.23
|1939
|2006.12.07 06:30
|buy
|972
|0.03
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|1940
|2006.12.07 08:36
|close
|972
|0.03
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|6.00
|12198.23
|1941
|2006.12.07 09:00
|buy
|973
|0.03
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|1942
|2006.12.07 09:00
|buy
|974
|0.06
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|1943
|2006.12.07 09:16
|close
|974
|0.06
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12210.23
|1944
|2006.12.07 09:16
|close
|973
|0.03
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|2.10
|12212.33
|1945
|2006.12.07 09:16
|buy
|975
|0.03
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|1946
|2006.12.07 10:14
|buy
|976
|0.06
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|1947
|2006.12.07 14:40
|buy
|977
|0.12
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|1948
|2006.12.08 08:28
|buy
|978
|0.24
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|1949
|2006.12.08 08:45
|close
|978
|0.24
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|48.00
|12260.33
|1950
|2006.12.08 08:45
|close
|977
|0.12
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|14.62
|12274.94
|1951
|2006.12.08 08:45
|close
|976
|0.06
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|1.31
|12276.25
|1952
|2006.12.08 08:45
|close
|975
|0.03
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|12274.50
|1953
|2006.12.08 15:15
|buy
|979
|0.04
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|1954
|2006.12.10 17:00
|buy
|980
|0.08
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|1955
|2006.12.10 19:13
|buy
|981
|0.16
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|1956
|2006.12.10 20:28
|buy
|982
|0.32
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|1957
|2006.12.11 01:25
|close
|982
|0.32
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|61.38
|12335.88
|1958
|2006.12.11 01:25
|close
|981
|0.16
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|13.09
|12348.97
|1959
|2006.12.11 01:25
|close
|980
|0.08
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-1.46
|12347.51
|1960
|2006.12.11 01:26
|close
|979
|0.04
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|-11.53
|12335.98
|1961
|2006.12.11 05:15
|buy
|983
|0.04
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|1962
|2006.12.11 08:17
|buy
|984
|0.08
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|1963
|2006.12.11 08:34
|close
|984
|0.08
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12351.98
|1964
|2006.12.11 08:34
|close
|983
|0.04
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|4.40
|12356.38
|1965
|2006.12.11 08:45
|buy
|985
|0.04
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|1966
|2006.12.11 10:44
|close
|985
|0.04
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12364.38
|1967
|2006.12.11 10:44
|buy
|986
|0.04
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|1968
|2006.12.11 12:01
|close
|986
|0.04
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12372.38
|1969
|2006.12.11 12:01
|buy
|987
|0.04
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.12.11 12:31
|close
|987
|0.04
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|8.40
|12380.78
|1971
|2006.12.11 12:31
|buy
|988
|0.04
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|1972
|2006.12.11 13:12
|buy
|989
|0.08
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|1973
|2006.12.11 15:28
|buy
|990
|0.16
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|1974
|2006.12.11 21:57
|close
|990
|0.16
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12412.78
|1975
|2006.12.11 21:57
|close
|989
|0.08
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|8.00
|12420.78
|1976
|2006.12.11 21:57
|close
|988
|0.04
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|12420.38
|1977
|2006.12.11 21:57
|buy
|991
|0.04
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|1978
|2006.12.12 01:05
|buy
|992
|0.08
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|1979
|2006.12.12 02:49
|buy
|993
|0.16
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|1980
|2006.12.12 02:59
|buy
|994
|0.32
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|1981
|2006.12.12 04:49
|close
|994
|0.32
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12484.38
|1982
|2006.12.12 04:49
|close
|993
|0.16
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|12.80
|12497.18
|1983
|2006.12.12 04:49
|close
|992
|0.08
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|12493.98
|1984
|2006.12.12 04:49
|close
|991
|0.04
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|-5.53
|12488.46
|1985
|2006.12.12 04:49
|buy
|995
|0.04
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|1986
|2006.12.12 05:53
|buy
|996
|0.08
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|1987
|2006.12.12 08:30
|buy
|997
|0.16
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|1988
|2006.12.12 08:56
|buy
|998
|0.32
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|1989
|2006.12.12 09:05
|close
|998
|0.32
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12552.46
|1990
|2006.12.12 09:05
|close
|997
|0.16
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12568.46
|1991
|2006.12.12 09:05
|close
|996
|0.08
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12564.46
|1992
|2006.12.12 09:06
|close
|995
|0.04
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|12557.66
|1993
|2006.12.12 09:06
|buy
|999
|0.04
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|1994
|2006.12.12 09:20
|buy
|1000
|0.08
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|1995
|2006.12.12 09:36
|close
|1000
|0.08
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12573.66
|1996
|2006.12.12 09:36
|close
|999
|0.04
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|4.40
|12578.06
|1997
|2006.12.12 09:36
|buy
|1001
|0.04
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|1998
|2006.12.12 10:48
|buy
|1002
|0.08
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|1999
|2006.12.12 11:34
|buy
|1003
|0.16
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2000
|2006.12.12 14:14
|buy
|1004
|0.32
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|2001
|2006.12.12 14:14
|close
|1004
|0.32
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|70.40
|12648.46
|2002
|2006.12.12 14:14
|close
|1003
|0.16
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|12.80
|12661.26
|2003
|2006.12.12 14:14
|close
|1002
|0.08
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|12659.66
|2004
|2006.12.12 14:14
|close
|1001
|0.04
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|12654.86
|2005
|2006.12.12 14:14
|buy
|1005
|0.04
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2006
|2006.12.12 14:15
|buy
|1006
|0.08
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|2007
|2006.12.12 14:20
|close
|1006
|0.08
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12670.86
|2008
|2006.12.12 14:20
|close
|1005
|0.04
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|3.20
|12674.06
|2009
|2006.12.12 14:20
|buy
|1007
|0.04
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2010
|2006.12.12 14:21
|close
|1007
|0.04
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|8.40
|12682.46
|2011
|2006.12.12 14:21
|buy
|1008
|0.04
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|2012
|2006.12.12 14:22
|buy
|1009
|0.08
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|2013
|2006.12.12 14:25
|buy
|1010
|0.16
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2014
|2006.12.12 14:32
|close
|1010
|0.16
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|32.00
|12714.46
|2015
|2006.12.12 14:32
|close
|1009
|0.08
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|10.40
|12724.86
|2016
|2006.12.12 14:32
|close
|1008
|0.04
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|0.80
|12725.66
|2017
|2006.12.12 14:32
|buy
|1011
|0.04
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.12.13 02:06
|buy
|1012
|0.08
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|2019
|2006.12.13 04:06
|buy
|1013
|0.16
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|2020
|2006.12.13 08:29
|buy
|1014
|0.32
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|2021
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1014
|0.32
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-368.06
|12357.59
|2022
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1013
|0.16
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-204.83
|12152.76
|2023
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1012
|0.08
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-110.42
|12042.34
|2024
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1011
|0.04
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-59.94
|11982.41
|2025
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|863
|0.40
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-2196.64
|9785.77
|2026
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|862
|0.20
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-1120.32
|8665.45
|2027
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|861
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-570.16
|8095.29
|2028
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|860
|0.05
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-290.58
|7804.71