Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|1568
|Ticks modelled
|1890639
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-260.80
|Gross profit
|16696.53
|Gross loss
|-16957.33
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.21
|Absolute drawdown
|1813.84
|Maximal drawdown
|4723.25 (36.59%)
|Relative drawdown
|36.59% (4723.25)
|Total trades
|1233
|Short positions (won %)
|652 (69.33%)
|Long positions (won %)
|581 (71.08%)
|Profit trades (% of total)
|865 (70.15%)
|Loss trades (% of total)
|368 (29.85%)
|Largest
|profit trade
|255.60
|loss trade
|-2495.62
|Average
|profit trade
|19.30
|loss trade
|-46.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (272.49)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-35.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|549.74 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-4723.25 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 20:01
|buy
|1
|0.05
|117.79
|0.00
|0.00
|2
|2006.01.02 20:52
|buy
|2
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|3
|2006.01.02 20:58
|buy
|3
|0.20
|117.57
|0.00
|0.00
|4
|2006.01.02 21:05
|buy
|4
|0.40
|117.44
|0.00
|0.00
|5
|2006.01.03 03:15
|sell
|5
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|6
|2006.01.03 03:35
|sell
|6
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|7
|2006.01.03 03:52
|close
|6
|0.10
|117.00
|0.00
|0.00
|17.09
|10017.09
|8
|2006.01.03 03:52
|close
|5
|0.05
|116.99
|0.00
|0.00
|4.70
|10021.79
|9
|2006.01.03 03:52
|sell
|7
|0.05
|116.96
|0.00
|0.00
|10
|2006.01.03 04:09
|sell
|8
|0.10
|117.06
|0.00
|0.00
|11
|2006.01.03 05:45
|sell
|9
|0.20
|117.17
|0.00
|0.00
|12
|2006.01.03 06:27
|sell
|10
|0.40
|117.28
|0.00
|0.00
|13
|2006.01.03 09:49
|close
|10
|0.40
|117.08
|0.00
|0.00
|68.33
|10090.12
|14
|2006.01.03 09:49
|close
|9
|0.20
|117.07
|0.00
|0.00
|17.08
|10107.20
|15
|2006.01.03 09:49
|close
|8
|0.10
|117.08
|0.00
|0.00
|-1.71
|10105.49
|16
|2006.01.03 09:49
|close
|7
|0.05
|117.08
|0.00
|0.00
|-5.12
|10100.37
|17
|2006.01.03 10:30
|sell
|11
|0.05
|116.70
|0.00
|0.00
|18
|2006.01.03 11:28
|close
|11
|0.05
|116.50
|0.00
|0.00
|8.58
|10108.95
|19
|2006.01.03 16:00
|sell
|12
|0.05
|116.19
|0.00
|0.00
|20
|2006.01.03 18:28
|sell
|13
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|21
|2006.01.03 18:52
|close
|13
|0.10
|116.09
|0.00
|0.00
|17.23
|10126.18
|22
|2006.01.03 18:52
|close
|12
|0.05
|116.08
|0.00
|0.00
|4.74
|10130.92
|23
|2006.01.03 18:53
|sell
|14
|0.05
|116.05
|0.00
|0.00
|24
|2006.01.03 18:54
|close
|14
|0.05
|115.85
|0.00
|0.00
|8.63
|10139.55
|25
|2006.01.03 18:54
|sell
|15
|0.05
|115.84
|0.00
|0.00
|26
|2006.01.03 18:58
|sell
|16
|0.10
|115.95
|0.00
|0.00
|27
|2006.01.03 19:04
|sell
|17
|0.20
|116.06
|0.00
|0.00
|28
|2006.01.03 21:14
|close
|17
|0.20
|115.86
|0.00
|0.00
|34.52
|10174.07
|29
|2006.01.03 21:14
|close
|16
|0.10
|115.85
|0.00
|0.00
|8.63
|10182.70
|30
|2006.01.03 21:14
|close
|15
|0.05
|115.86
|0.00
|0.00
|-0.86
|10181.84
|31
|2006.01.03 21:14
|sell
|18
|0.05
|115.84
|0.00
|0.00
|32
|2006.01.03 22:13
|close
|18
|0.05
|115.64
|0.00
|0.00
|8.65
|10190.49
|33
|2006.01.03 22:13
|sell
|19
|0.04
|115.61
|0.00
|0.00
|34
|2006.01.03 22:39
|sell
|20
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|35
|2006.01.03 23:49
|sell
|21
|0.20
|115.83
|0.00
|0.00
|36
|2006.01.04 02:06
|sell
|22
|0.40
|115.93
|0.00
|0.00
|37
|2006.01.06 08:30
|close
|22
|0.40
|115.73
|0.00
|0.00
|45.19
|10235.68
|38
|2006.01.06 08:30
|close
|21
|0.20
|115.71
|0.00
|0.00
|5.78
|10241.46
|39
|2006.01.06 08:30
|close
|20
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|-6.62
|10234.84
|40
|2006.01.06 08:30
|close
|19
|0.04
|115.66
|0.00
|0.00
|-4.72
|10230.12
|41
|2006.01.06 14:00
|sell
|23
|0.04
|114.37
|0.00
|0.00
|42
|2006.01.08 17:00
|sell
|24
|0.08
|114.53
|0.00
|0.00
|43
|2006.01.08 19:09
|close
|24
|0.08
|114.33
|0.00
|0.00
|13.99
|10244.11
|44
|2006.01.08 19:09
|close
|23
|0.04
|114.34
|0.00
|0.00
|1.05
|10245.16
|45
|2006.01.09 01:45
|sell
|25
|0.04
|114.19
|0.00
|0.00
|46
|2006.01.09 03:00
|sell
|26
|0.08
|114.29
|0.00
|0.00
|47
|2006.01.09 03:47
|close
|26
|0.08
|114.09
|0.00
|0.00
|14.02
|10259.18
|48
|2006.01.09 03:47
|close
|25
|0.04
|114.09
|0.00
|0.00
|3.51
|10262.69
|49
|2006.01.09 11:00
|sell
|27
|0.04
|114.26
|0.00
|0.00
|50
|2006.01.09 11:17
|sell
|28
|0.08
|114.37
|0.00
|0.00
|51
|2006.01.09 11:25
|sell
|29
|0.16
|114.48
|0.00
|0.00
|52
|2006.01.09 11:42
|sell
|30
|0.32
|114.59
|0.00
|0.00
|53
|2006.01.09 12:37
|close
|30
|0.32
|114.39
|0.00
|0.00
|55.95
|10318.64
|54
|2006.01.09 12:37
|close
|29
|0.16
|114.38
|0.00
|0.00
|13.99
|10332.63
|55
|2006.01.09 12:37
|close
|28
|0.08
|114.38
|0.00
|0.00
|-0.70
|10331.93
|56
|2006.01.09 12:37
|close
|27
|0.04
|114.37
|0.00
|0.00
|-3.85
|10328.08
|57
|2006.01.09 22:30
|sell
|31
|0.04
|114.63
|0.00
|0.00
|58
|2006.01.09 23:14
|sell
|32
|0.08
|114.73
|0.00
|0.00
|59
|2006.01.10 01:16
|close
|32
|0.08
|114.52
|0.00
|0.00
|13.47
|10341.56
|60
|2006.01.10 01:16
|close
|31
|0.04
|114.56
|0.00
|0.00
|1.84
|10343.40
|61
|2006.01.10 03:30
|sell
|33
|0.04
|114.23
|0.00
|0.00
|62
|2006.01.10 04:41
|sell
|34
|0.08
|114.34
|0.00
|0.00
|63
|2006.01.10 05:55
|close
|34
|0.08
|114.14
|0.00
|0.00
|14.02
|10357.42
|64
|2006.01.10 05:55
|close
|33
|0.04
|114.15
|0.00
|0.00
|2.80
|10360.22
|65
|2006.01.10 09:30
|sell
|35
|0.04
|114.47
|0.00
|0.00
|66
|2006.01.10 10:03
|close
|35
|0.04
|114.27
|0.00
|0.00
|7.00
|10367.22
|67
|2006.01.10 10:03
|sell
|36
|0.04
|114.24
|0.00
|0.00
|68
|2006.01.10 10:11
|sell
|37
|0.08
|114.34
|0.00
|0.00
|69
|2006.01.10 10:58
|sell
|38
|0.16
|114.45
|0.00
|0.00
|70
|2006.01.10 11:36
|sell
|39
|0.32
|114.56
|0.00
|0.00
|71
|2006.01.10 14:18
|close
|39
|0.32
|114.36
|0.00
|0.00
|55.96
|10423.18
|72
|2006.01.10 14:18
|close
|38
|0.16
|114.35
|0.00
|0.00
|13.99
|10437.17
|73
|2006.01.10 14:18
|close
|37
|0.08
|114.35
|0.00
|0.00
|-0.70
|10436.47
|74
|2006.01.10 14:18
|close
|36
|0.04
|114.35
|0.00
|0.00
|-3.85
|10432.62
|75
|2006.01.10 17:11
|sell
|40
|0.04
|114.40
|0.00
|0.00
|76
|2006.01.10 19:08
|sell
|41
|0.08
|114.51
|0.00
|0.00
|77
|2006.01.10 20:09
|sell
|42
|0.16
|114.62
|0.00
|0.00
|78
|2006.01.10 22:33
|close
|42
|0.16
|114.41
|0.00
|0.00
|29.37
|10461.99
|79
|2006.01.10 22:33
|close
|41
|0.08
|114.41
|0.00
|0.00
|6.99
|10468.98
|80
|2006.01.10 22:33
|close
|40
|0.04
|114.43
|0.00
|0.00
|-1.05
|10467.93
|81
|2006.01.10 23:18
|sell
|43
|0.04
|114.49
|0.00
|0.00
|82
|2006.01.11 00:20
|sell
|44
|0.08
|114.59
|0.00
|0.00
|83
|2006.01.11 00:25
|sell
|45
|0.16
|114.70
|0.00
|0.00
|84
|2006.01.11 00:26
|sell
|46
|0.32
|114.81
|0.00
|0.00
|85
|2006.01.11 02:32
|close
|46
|0.32
|114.61
|0.00
|0.00
|55.84
|10523.77
|86
|2006.01.11 02:32
|close
|45
|0.16
|114.62
|0.00
|0.00
|11.17
|10534.94
|87
|2006.01.11 02:33
|close
|44
|0.08
|114.61
|0.00
|0.00
|-1.40
|10533.54
|88
|2006.01.11 02:33
|close
|43
|0.04
|114.62
|0.00
|0.00
|-5.14
|10528.40
|89
|2006.01.11 12:16
|sell
|47
|0.04
|114.04
|0.00
|0.00
|90
|2006.01.11 13:25
|sell
|48
|0.08
|114.15
|0.00
|0.00
|91
|2006.01.11 17:19
|sell
|49
|0.16
|114.26
|0.00
|0.00
|92
|2006.01.11 20:50
|close
|49
|0.16
|114.06
|0.00
|0.00
|28.06
|10556.46
|93
|2006.01.11 20:50
|close
|48
|0.08
|114.08
|0.00
|0.00
|4.91
|10561.37
|94
|2006.01.11 20:50
|close
|47
|0.04
|114.06
|0.00
|0.00
|-0.70
|10560.67
|95
|2006.01.11 20:51
|sell
|50
|0.04
|114.04
|0.00
|0.00
|96
|2006.01.12 00:08
|sell
|51
|0.08
|114.15
|0.00
|0.00
|97
|2006.01.12 01:15
|close
|51
|0.08
|113.95
|0.00
|0.00
|14.04
|10574.71
|98
|2006.01.12 01:15
|close
|50
|0.04
|113.97
|0.00
|0.00
|0.66
|10575.37
|99
|2006.01.12 01:15
|sell
|52
|0.04
|113.94
|0.00
|0.00
|100
|2006.01.12 03:01
|sell
|53
|0.08
|114.04
|0.00
|0.00
|101
|2006.01.12 04:10
|close
|53
|0.08
|113.84
|0.00
|0.00
|14.05
|10589.42
|102
|2006.01.12 04:10
|close
|52
|0.04
|113.83
|0.00
|0.00
|3.87
|10593.29
|103
|2006.01.12 04:30
|sell
|54
|0.04
|113.81
|0.00
|0.00
|104
|2006.01.12 05:54
|close
|54
|0.04
|113.61
|0.00
|0.00
|7.04
|10600.33
|105
|2006.01.12 07:45
|sell
|55
|0.04
|113.74
|0.00
|0.00
|106
|2006.01.12 08:14
|close
|55
|0.04
|113.54
|0.00
|0.00
|7.05
|10607.38
|107
|2006.01.12 08:14
|sell
|56
|0.04
|113.51
|0.00
|0.00
|108
|2006.01.12 08:18
|sell
|57
|0.08
|113.62
|0.00
|0.00
|109
|2006.01.12 08:30
|sell
|58
|0.16
|113.73
|0.00
|0.00
|110
|2006.01.12 08:34
|close
|58
|0.16
|113.53
|0.00
|0.00
|28.19
|10635.57
|111
|2006.01.12 08:34
|close
|57
|0.08
|113.54
|0.00
|0.00
|5.64
|10641.21
|112
|2006.01.12 08:34
|close
|56
|0.04
|113.55
|0.00
|0.00
|-1.41
|10639.80
|113
|2006.01.12 08:34
|sell
|59
|0.04
|113.54
|0.00
|0.00
|114
|2006.01.12 08:38
|sell
|60
|0.08
|113.65
|0.00
|0.00
|115
|2006.01.12 08:42
|close
|60
|0.08
|113.44
|0.00
|0.00
|14.81
|10654.61
|116
|2006.01.12 08:42
|close
|59
|0.04
|113.42
|0.00
|0.00
|4.23
|10658.84
|117
|2006.01.12 08:42
|sell
|61
|0.04
|113.41
|0.00
|0.00
|118
|2006.01.12 08:42
|sell
|62
|0.08
|113.51
|0.00
|0.00
|119
|2006.01.12 08:46
|sell
|63
|0.16
|113.62
|0.00
|0.00
|120
|2006.01.12 08:55
|sell
|64
|0.32
|113.73
|0.00
|0.00
|121
|2006.01.30 03:50
|close
|4
|0.40
|117.64
|0.00
|0.00
|198.42
|10857.27
|122
|2006.01.30 03:50
|close
|3
|0.20
|117.65
|0.00
|0.00
|78.81
|10936.08
|123
|2006.01.30 03:50
|close
|2
|0.10
|117.66
|0.00
|0.00
|30.91
|10966.99
|124
|2006.01.30 03:50
|close
|1
|0.05
|117.65
|0.00
|0.00
|10.35
|10977.34
|125
|2006.01.30 03:50
|buy
|65
|0.04
|117.69
|0.00
|0.00
|126
|2006.01.30 04:56
|buy
|66
|0.08
|117.59
|0.00
|0.00
|127
|2006.01.30 08:42
|buy
|67
|0.16
|117.48
|0.00
|0.00
|128
|2006.01.30 09:59
|close
|67
|0.16
|117.68
|0.00
|0.00
|27.19
|11004.53
|129
|2006.01.30 09:59
|close
|66
|0.08
|117.69
|0.00
|0.00
|6.80
|11011.33
|130
|2006.01.30 09:59
|close
|65
|0.04
|117.70
|0.00
|0.00
|0.34
|11011.67
|131
|2006.01.30 09:59
|buy
|68
|0.04
|117.74
|0.00
|0.00
|132
|2006.01.30 10:29
|buy
|69
|0.08
|117.63
|0.00
|0.00
|133
|2006.01.30 11:28
|buy
|70
|0.16
|117.52
|0.00
|0.00
|134
|2006.01.30 18:39
|close
|70
|0.16
|117.72
|0.00
|0.00
|27.18
|11038.85
|135
|2006.01.30 18:39
|close
|69
|0.08
|117.73
|0.00
|0.00
|6.80
|11045.65
|136
|2006.01.30 18:39
|close
|68
|0.04
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|11045.65
|137
|2006.01.31 02:51
|close
|64
|0.32
|117.19
|0.00
|0.00
|-1026.17
|10019.48
|138
|2006.01.31 02:51
|close
|63
|0.16
|117.20
|0.00
|0.00
|-529.43
|9490.04
|139
|2006.01.31 02:51
|close
|62
|0.08
|117.19
|0.00
|0.00
|-271.57
|9218.48
|140
|2006.01.31 02:51
|close
|61
|0.04
|117.18
|0.00
|0.00
|-138.86
|9079.62
|141
|2006.01.31 03:45
|sell
|71
|0.05
|117.29
|0.00
|0.00
|142
|2006.01.31 04:05
|close
|71
|0.05
|117.09
|0.00
|0.00
|8.54
|9088.16
|143
|2006.01.31 04:05
|sell
|72
|0.05
|117.08
|0.00
|0.00
|144
|2006.01.31 05:18
|sell
|73
|0.10
|117.18
|0.00
|0.00
|145
|2006.01.31 08:09
|sell
|74
|0.20
|117.29
|0.00
|0.00
|146
|2006.01.31 10:16
|close
|74
|0.20
|117.09
|0.00
|0.00
|34.16
|9122.32
|147
|2006.01.31 10:16
|close
|73
|0.10
|117.10
|0.00
|0.00
|6.83
|9129.15
|148
|2006.01.31 10:16
|close
|72
|0.05
|117.09
|0.00
|0.00
|-0.43
|9128.72
|149
|2006.01.31 10:16
|sell
|75
|0.05
|117.08
|0.00
|0.00
|150
|2006.01.31 11:02
|sell
|76
|0.10
|117.18
|0.00
|0.00
|151
|2006.01.31 11:52
|close
|76
|0.10
|116.98
|0.00
|0.00
|17.10
|9145.82
|152
|2006.01.31 11:52
|close
|75
|0.05
|116.97
|0.00
|0.00
|4.70
|9150.52
|153
|2006.01.31 14:30
|buy
|77
|0.05
|117.46
|0.00
|0.00
|154
|2006.01.31 14:45
|buy
|78
|0.10
|117.35
|0.00
|0.00
|155
|2006.01.31 15:06
|buy
|79
|0.20
|117.24
|0.00
|0.00
|156
|2006.01.31 16:00
|sell
|80
|0.05
|117.27
|0.00
|0.00
|157
|2006.01.31 19:06
|sell
|81
|0.10
|117.37
|0.00
|0.00
|158
|2006.01.31 20:41
|close
|81
|0.10
|117.17
|0.00
|0.00
|17.07
|9167.59
|159
|2006.01.31 20:41
|close
|80
|0.05
|117.17
|0.00
|0.00
|4.27
|9171.86
|160
|2006.01.31 20:41
|sell
|82
|0.05
|117.15
|0.00
|0.00
|161
|2006.01.31 20:59
|buy
|83
|0.40
|117.13
|0.00
|0.00
|162
|2006.01.31 22:55
|sell
|84
|0.10
|117.26
|0.00
|0.00
|163
|2006.02.01 03:01
|close
|83
|0.40
|117.33
|0.00
|0.00
|72.84
|9244.69
|164
|2006.02.01 03:01
|close
|79
|0.20
|117.32
|0.00
|0.00
|15.97
|9260.66
|165
|2006.02.01 03:01
|close
|78
|0.10
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.54
|9260.13
|166
|2006.02.01 03:02
|close
|77
|0.05
|117.33
|0.00
|0.00
|-4.96
|9255.17
|167
|2006.02.01 03:03
|sell
|85
|0.20
|117.37
|0.00
|0.00
|168
|2006.02.01 03:48
|sell
|86
|0.40
|117.48
|0.00
|0.00
|169
|2006.02.01 09:45
|buy
|87
|0.05
|117.62
|0.00
|0.00
|170
|2006.02.01 10:07
|buy
|88
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|171
|2006.02.01 10:25
|close
|88
|0.10
|117.71
|0.00
|0.00
|16.99
|9272.16
|172
|2006.02.01 10:25
|close
|87
|0.05
|117.70
|0.00
|0.00
|3.40
|9275.56
|173
|2006.02.01 10:25
|buy
|89
|0.05
|117.72
|0.00
|0.00
|174
|2006.02.01 11:35
|close
|89
|0.05
|117.92
|0.00
|0.00
|8.48
|9284.04
|175
|2006.02.01 11:35
|buy
|90
|0.04
|117.93
|0.00
|0.00
|176
|2006.02.01 16:22
|close
|90
|0.04
|118.13
|0.00
|0.00
|6.77
|9290.81
|177
|2006.02.01 16:22
|buy
|91
|0.04
|118.14
|0.00
|0.00
|178
|2006.02.01 16:51
|buy
|92
|0.08
|118.03
|0.00
|0.00
|179
|2006.02.01 19:11
|buy
|93
|0.16
|117.93
|0.00
|0.00
|180
|2006.02.01 20:11
|close
|93
|0.16
|118.13
|0.00
|0.00
|27.09
|9317.90
|181
|2006.02.01 20:11
|close
|92
|0.08
|118.12
|0.00
|0.00
|6.10
|9324.00
|182
|2006.02.01 20:11
|close
|91
|0.04
|118.13
|0.00
|0.00
|-0.34
|9323.66
|183
|2006.02.01 20:11
|buy
|94
|0.04
|118.14
|0.00
|0.00
|184
|2006.02.02 00:34
|close
|94
|0.04
|118.34
|0.00
|0.00
|8.16
|9331.82
|185
|2006.02.02 00:34
|buy
|95
|0.04
|118.36
|0.00
|0.00
|186
|2006.02.02 00:48
|close
|95
|0.04
|118.56
|0.00
|0.00
|6.75
|9338.57
|187
|2006.02.02 00:48
|buy
|96
|0.04
|118.60
|0.00
|0.00
|188
|2006.02.02 00:53
|buy
|97
|0.08
|118.49
|0.00
|0.00
|189
|2006.02.02 02:31
|buy
|98
|0.16
|118.38
|0.00
|0.00
|190
|2006.02.02 03:43
|close
|98
|0.16
|118.58
|0.00
|0.00
|26.99
|9365.56
|191
|2006.02.02 03:43
|close
|97
|0.08
|118.57
|0.00
|0.00
|5.40
|9370.96
|192
|2006.02.02 03:43
|close
|96
|0.04
|118.57
|0.00
|0.00
|-1.01
|9369.95
|193
|2006.02.02 03:43
|buy
|99
|0.04
|118.60
|0.00
|0.00
|194
|2006.02.02 04:56
|buy
|100
|0.08
|118.49
|0.00
|0.00
|195
|2006.02.02 05:14
|buy
|101
|0.16
|118.38
|0.00
|0.00
|196
|2006.02.02 06:36
|close
|101
|0.16
|118.58
|0.00
|0.00
|26.99
|9396.94
|197
|2006.02.02 06:36
|close
|100
|0.08
|118.57
|0.00
|0.00
|5.40
|9402.34
|198
|2006.02.02 06:36
|close
|99
|0.04
|118.58
|0.00
|0.00
|-0.67
|9401.67
|199
|2006.02.02 06:36
|buy
|102
|0.04
|118.61
|0.00
|0.00
|200
|2006.02.02 08:05
|buy
|103
|0.08
|118.51
|0.00
|0.00
|201
|2006.02.02 10:23
|buy
|104
|0.16
|118.40
|0.00
|0.00
|202
|2006.02.02 11:28
|buy
|105
|0.32
|118.29
|0.00
|0.00
|203
|2006.02.02 13:19
|close
|105
|0.32
|118.49
|0.00
|0.00
|54.01
|9455.68
|204
|2006.02.02 13:19
|close
|104
|0.16
|118.50
|0.00
|0.00
|13.50
|9469.18
|205
|2006.02.02 13:19
|close
|103
|0.08
|118.49
|0.00
|0.00
|-1.35
|9467.83
|206
|2006.02.02 13:19
|close
|102
|0.04
|118.50
|0.00
|0.00
|-3.71
|9464.12
|207
|2006.02.02 13:19
|buy
|106
|0.04
|118.53
|0.00
|0.00
|208
|2006.02.02 14:46
|buy
|107
|0.08
|118.43
|0.00
|0.00
|209
|2006.02.03 06:26
|close
|107
|0.08
|118.63
|0.00
|0.00
|14.42
|9478.54
|210
|2006.02.03 06:26
|close
|106
|0.04
|118.63
|0.00
|0.00
|3.84
|9482.37
|211
|2006.02.03 06:26
|buy
|108
|0.04
|118.64
|0.00
|0.00
|212
|2006.02.03 08:02
|buy
|109
|0.08
|118.54
|0.00
|0.00
|213
|2006.02.03 08:30
|buy
|110
|0.16
|118.43
|0.00
|0.00
|214
|2006.02.03 08:30
|close
|110
|0.16
|118.64
|0.00
|0.00
|28.32
|9510.69
|215
|2006.02.03 08:30
|close
|109
|0.08
|118.63
|0.00
|0.00
|6.07
|9516.76
|216
|2006.02.03 08:30
|close
|108
|0.04
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9516.76
|217
|2006.02.03 08:30
|buy
|111
|0.04
|118.66
|0.00
|0.00
|218
|2006.02.03 08:35
|close
|111
|0.04
|118.86
|0.00
|0.00
|6.73
|9523.49
|219
|2006.02.03 08:35
|buy
|112
|0.04
|118.89
|0.00
|0.00
|220
|2006.02.03 08:45
|buy
|113
|0.08
|118.79
|0.00
|0.00
|221
|2006.02.03 08:57
|close
|113
|0.08
|118.99
|0.00
|0.00
|13.45
|9536.94
|222
|2006.02.03 08:57
|close
|112
|0.04
|119.02
|0.00
|0.00
|4.37
|9541.31
|223
|2006.02.03 08:57
|buy
|114
|0.04
|119.05
|0.00
|0.00
|224
|2006.02.03 09:14
|close
|114
|0.04
|119.26
|0.00
|0.00
|7.04
|9548.35
|225
|2006.02.03 09:14
|buy
|115
|0.04
|119.29
|0.00
|0.00
|226
|2006.02.03 09:47
|buy
|116
|0.08
|119.18
|0.00
|0.00
|227
|2006.02.03 10:21
|buy
|117
|0.16
|119.07
|0.00
|0.00
|228
|2006.02.03 11:35
|buy
|118
|0.32
|118.96
|0.00
|0.00
|229
|2006.02.10 08:47
|close
|86
|0.40
|117.28
|0.00
|0.00
|2.39
|9550.74
|230
|2006.02.10 08:47
|close
|85
|0.20
|117.27
|0.00
|0.00
|-15.86
|9534.88
|231
|2006.02.10 08:47
|close
|84
|0.10
|117.28
|0.00
|0.00
|-19.66
|9515.22
|232
|2006.02.10 08:47
|close
|82
|0.05
|117.29
|0.00
|0.00
|-14.95
|9500.27
|233
|2006.02.10 08:47
|sell
|119
|0.04
|117.26
|0.00
|0.00
|234
|2006.02.10 08:57
|close
|119
|0.04
|117.06
|0.00
|0.00
|6.83
|9507.10
|235
|2006.02.10 08:57
|sell
|120
|0.04
|117.03
|0.00
|0.00
|236
|2006.02.10 10:18
|sell
|121
|0.08
|117.14
|0.00
|0.00
|237
|2006.02.10 10:21
|sell
|122
|0.16
|117.25
|0.00
|0.00
|238
|2006.02.10 10:23
|sell
|123
|0.32
|117.36
|0.00
|0.00
|239
|2006.02.14 01:15
|close
|123
|0.32
|117.16
|0.00
|0.00
|45.06
|9552.16
|240
|2006.02.14 01:15
|close
|122
|0.16
|117.16
|0.00
|0.00
|7.50
|9559.66
|241
|2006.02.14 01:16
|close
|121
|0.08
|117.17
|0.00
|0.00
|-4.44
|9555.22
|242
|2006.02.14 01:16
|close
|120
|0.04
|117.18
|0.00
|0.00
|-6.32
|9548.90
|243
|2006.02.14 01:45
|sell
|124
|0.04
|117.14
|0.00
|0.00
|244
|2006.02.14 02:48
|sell
|125
|0.08
|117.25
|0.00
|0.00
|245
|2006.02.14 04:31
|sell
|126
|0.16
|117.36
|0.00
|0.00
|246
|2006.02.14 08:30
|sell
|127
|0.32
|117.47
|0.00
|0.00
|247
|2006.02.15 09:03
|close
|127
|0.32
|117.27
|0.00
|0.00
|49.78
|9598.68
|248
|2006.02.15 09:03
|close
|126
|0.16
|117.26
|0.00
|0.00
|11.25
|9609.93
|249
|2006.02.15 09:03
|close
|125
|0.08
|117.25
|0.00
|0.00
|-1.20
|9608.73
|250
|2006.02.15 09:03
|close
|124
|0.04
|117.24
|0.00
|0.00
|-4.01
|9604.72
|251
|2006.02.15 15:30
|sell
|128
|0.05
|117.87
|0.00
|0.00
|252
|2006.02.15 18:47
|sell
|129
|0.10
|117.98
|0.00
|0.00
|253
|2006.02.15 23:44
|close
|129
|0.10
|117.78
|0.00
|0.00
|16.98
|9621.70
|254
|2006.02.15 23:44
|close
|128
|0.05
|117.78
|0.00
|0.00
|3.82
|9625.52
|255
|2006.02.16 00:15
|sell
|130
|0.05
|117.70
|0.00
|0.00
|256
|2006.02.16 01:47
|sell
|131
|0.10
|117.81
|0.00
|0.00
|257
|2006.02.16 04:49
|sell
|132
|0.20
|117.92
|0.00
|0.00
|258
|2006.02.16 05:39
|sell
|133
|0.40
|118.03
|0.00
|0.00
|259
|2006.02.16 11:14
|close
|133
|0.40
|117.83
|0.00
|0.00
|67.89
|9693.41
|260
|2006.02.16 11:14
|close
|132
|0.20
|117.84
|0.00
|0.00
|13.58
|9706.99
|261
|2006.02.16 11:14
|close
|131
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|-1.70
|9705.29
|262
|2006.02.16 11:14
|close
|130
|0.05
|117.84
|0.00
|0.00
|-5.94
|9699.35
|263
|2006.02.16 17:15
|sell
|134
|0.05
|117.64
|0.00
|0.00
|264
|2006.02.16 18:50
|close
|134
|0.05
|117.42
|0.00
|0.00
|9.37
|9708.72
|265
|2006.02.16 21:15
|sell
|135
|0.05
|118.13
|0.00
|0.00
|266
|2006.02.16 21:39
|sell
|136
|0.10
|118.23
|0.00
|0.00
|267
|2006.02.17 00:39
|close
|136
|0.10
|118.03
|0.00
|0.00
|15.44
|9724.17
|268
|2006.02.17 00:39
|close
|135
|0.05
|118.02
|0.00
|0.00
|3.91
|9728.08
|269
|2006.02.17 06:19
|close
|118
|0.32
|118.58
|0.00
|0.00
|-50.38
|9677.70
|270
|2006.02.17 06:19
|close
|117
|0.16
|118.58
|0.00
|0.00
|-40.04
|9637.66
|271
|2006.02.17 06:19
|close
|116
|0.08
|118.58
|0.00
|0.00
|-27.44
|9610.23
|272
|2006.02.17 06:19
|close
|115
|0.04
|118.58
|0.00
|0.00
|-17.43
|9592.80
|273
|2006.02.17 06:19
|buy
|137
|0.05
|118.58
|0.00
|0.00
|274
|2006.02.17 07:58
|close
|137
|0.05
|118.78
|0.00
|0.00
|8.42
|9601.22
|275
|2006.02.17 07:58
|buy
|138
|0.05
|118.80
|0.00
|0.00
|276
|2006.02.17 08:07
|buy
|139
|0.10
|118.69
|0.00
|0.00
|277
|2006.02.17 08:34
|buy
|140
|0.20
|118.59
|0.00
|0.00
|278
|2006.02.17 09:00
|sell
|141
|0.05
|118.57
|0.00
|0.00
|279
|2006.02.17 09:30
|sell
|142
|0.10
|118.67
|0.00
|0.00
|280
|2006.02.17 09:49
|buy
|143
|0.40
|118.48
|0.00
|0.00
|281
|2006.02.17 09:52
|close
|142
|0.10
|118.47
|0.00
|0.00
|16.88
|9618.10
|282
|2006.02.17 09:52
|close
|141
|0.05
|118.47
|0.00
|0.00
|4.22
|9622.32
|283
|2006.02.20 00:15
|sell
|144
|0.05
|118.16
|0.00
|0.00
|284
|2006.02.20 03:45
|sell
|145
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|285
|2006.02.20 18:59
|sell
|146
|0.20
|118.37
|0.00
|0.00
|286
|2006.02.20 19:36
|sell
|147
|0.40
|118.48
|0.00
|0.00
|287
|2006.02.21 03:20
|close
|143
|0.40
|118.68
|0.00
|0.00
|76.73
|9699.04
|288
|2006.02.21 03:20
|close
|140
|0.20
|118.68
|0.00
|0.00
|19.83
|9718.87
|289
|2006.02.21 03:20
|close
|139
|0.10
|118.69
|0.00
|0.00
|2.33
|9721.20
|290
|2006.02.21 03:20
|close
|138
|0.05
|118.69
|0.00
|0.00
|-3.47
|9717.73
|291
|2006.02.21 03:20
|buy
|148
|0.05
|118.70
|0.00
|0.00
|292
|2006.02.21 06:51
|close
|148
|0.05
|118.90
|0.00
|0.00
|8.41
|9726.14
|293
|2006.02.21 06:51
|buy
|149
|0.05
|118.91
|0.00
|0.00
|294
|2006.02.21 07:44
|buy
|150
|0.10
|118.80
|0.00
|0.00
|295
|2006.02.21 14:03
|buy
|151
|0.20
|118.69
|0.00
|0.00
|296
|2006.02.21 20:17
|buy
|152
|0.40
|118.59
|0.00
|0.00
|297
|2006.02.21 20:26
|close
|151
|0.20
|118.52
|0.00
|0.00
|-28.69
|9697.45
|298
|2006.02.21 20:26
|close
|152
|0.40
|118.51
|0.00
|0.00
|-27.00
|9670.45
|299
|2006.02.21 20:26
|close
|150
|0.10
|118.50
|0.00
|0.00
|-25.32
|9645.13
|300
|2006.02.21 20:26
|close
|149
|0.05
|118.49
|0.00
|0.00
|-17.72
|9627.41
|301
|2006.02.21 20:26
|buy
|153
|0.05
|118.50
|0.00
|0.00
|302
|2006.02.21 22:05
|buy
|154
|0.10
|118.40
|0.00
|0.00
|303
|2006.02.21 23:06
|close
|154
|0.10
|118.60
|0.00
|0.00
|16.86
|9644.27
|304
|2006.02.21 23:06
|close
|153
|0.05
|118.59
|0.00
|0.00
|3.79
|9648.06
|305
|2006.02.21 23:06
|buy
|155
|0.05
|118.61
|0.00
|0.00
|306
|2006.02.22 03:51
|close
|155
|0.05
|118.81
|0.00
|0.00
|9.00
|9657.07
|307
|2006.02.22 06:00
|buy
|156
|0.05
|118.82
|0.00
|0.00
|308
|2006.02.22 07:39
|buy
|157
|0.10
|118.71
|0.00
|0.00
|309
|2006.02.22 08:01
|buy
|158
|0.20
|118.60
|0.00
|0.00
|310
|2006.02.22 08:43
|buy
|159
|0.40
|118.49
|0.00
|0.00
|311
|2006.02.22 18:33
|close
|147
|0.40
|118.28
|0.00
|0.00
|55.67
|9712.74
|312
|2006.02.22 18:33
|close
|146
|0.20
|118.29
|0.00
|0.00
|7.55
|9720.28
|313
|2006.02.22 18:33
|close
|145
|0.10
|118.30
|0.00
|0.00
|-6.37
|9713.91
|314
|2006.02.22 18:33
|close
|144
|0.05
|118.29
|0.00
|0.00
|-6.99
|9706.93
|315
|2006.02.23 00:00
|sell
|160
|0.05
|117.70
|0.00
|0.00
|316
|2006.02.23 01:07
|close
|160
|0.05
|117.50
|0.00
|0.00
|8.51
|9715.44
|317
|2006.02.23 01:07
|sell
|161
|0.05
|117.49
|0.00
|0.00
|318
|2006.02.23 02:31
|sell
|162
|0.10
|117.59
|0.00
|0.00
|319
|2006.02.23 03:38
|close
|162
|0.10
|117.39
|0.00
|0.00
|17.04
|9732.48
|320
|2006.02.23 03:38
|close
|161
|0.05
|117.38
|0.00
|0.00
|4.69
|9737.17
|321
|2006.02.23 03:38
|sell
|163
|0.04
|117.35
|0.00
|0.00
|322
|2006.02.23 03:52
|sell
|164
|0.10
|117.45
|0.00
|0.00
|323
|2006.02.23 04:07
|close
|164
|0.10
|117.25
|0.00
|0.00
|17.06
|9754.23
|324
|2006.02.23 04:07
|close
|163
|0.04
|117.24
|0.00
|0.00
|3.75
|9757.98
|325
|2006.02.23 04:07
|sell
|165
|0.04
|117.23
|0.00
|0.00
|326
|2006.02.23 05:53
|close
|165
|0.04
|117.02
|0.00
|0.00
|7.18
|9765.16
|327
|2006.02.23 05:53
|sell
|166
|0.04
|116.99
|0.00
|0.00
|328
|2006.02.23 06:12
|sell
|167
|0.08
|117.09
|0.00
|0.00
|329
|2006.02.23 08:19
|close
|167
|0.08
|116.88
|0.00
|0.00
|14.37
|9779.53
|330
|2006.02.23 08:19
|close
|166
|0.04
|116.89
|0.00
|0.00
|3.42
|9782.95
|331
|2006.02.23 08:19
|sell
|168
|0.04
|116.86
|0.00
|0.00
|332
|2006.02.23 08:34
|sell
|169
|0.08
|116.97
|0.00
|0.00
|333
|2006.02.23 09:32
|sell
|170
|0.16
|117.08
|0.00
|0.00
|334
|2006.02.23 09:47
|sell
|171
|0.32
|117.18
|0.00
|0.00
|335
|2006.02.23 11:09
|close
|171
|0.32
|116.98
|0.00
|0.00
|54.71
|9837.66
|336
|2006.02.23 11:09
|close
|170
|0.16
|116.97
|0.00
|0.00
|15.05
|9852.71
|337
|2006.02.23 11:09
|close
|169
|0.08
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|9852.71
|338
|2006.02.23 11:09
|close
|168
|0.04
|116.98
|0.00
|0.00
|-4.10
|9848.61
|339
|2006.02.23 11:09
|sell
|172
|0.04
|116.97
|0.00
|0.00
|340
|2006.02.23 12:57
|sell
|173
|0.08
|117.08
|0.00
|0.00
|341
|2006.02.23 15:30
|sell
|174
|0.16
|117.18
|0.00
|0.00
|342
|2006.02.23 19:14
|close
|174
|0.16
|116.98
|0.00
|0.00
|27.36
|9875.97
|343
|2006.02.23 19:14
|close
|173
|0.08
|116.99
|0.00
|0.00
|6.15
|9882.12
|344
|2006.02.23 19:14
|close
|172
|0.04
|116.98
|0.00
|0.00
|-0.34
|9881.78
|345
|2006.02.23 19:14
|sell
|175
|0.04
|116.97
|0.00
|0.00
|346
|2006.02.23 19:17
|close
|175
|0.04
|116.75
|0.00
|0.00
|7.54
|9889.32
|347
|2006.02.23 19:17
|sell
|176
|0.04
|116.74
|0.00
|0.00
|348
|2006.02.23 19:27
|close
|176
|0.04
|116.53
|0.00
|0.00
|7.21
|9896.53
|349
|2006.02.23 19:27
|sell
|177
|0.04
|116.52
|0.00
|0.00
|350
|2006.02.23 19:31
|sell
|178
|0.08
|116.62
|0.00
|0.00
|351
|2006.02.23 22:23
|sell
|179
|0.16
|116.73
|0.00
|0.00
|352
|2006.02.24 03:14
|sell
|180
|0.32
|116.84
|0.00
|0.00
|353
|2006.02.24 04:41
|close
|180
|0.32
|116.64
|0.00
|0.00
|54.87
|9951.40
|354
|2006.02.24 04:41
|close
|179
|0.16
|116.64
|0.00
|0.00
|9.96
|9961.35
|355
|2006.02.24 04:41
|close
|178
|0.08
|116.65
|0.00
|0.00
|-3.26
|9958.10
|356
|2006.02.24 04:41
|close
|177
|0.04
|116.64
|0.00
|0.00
|-4.72
|9953.38
|357
|2006.02.24 04:41
|sell
|181
|0.04
|116.63
|0.00
|0.00
|358
|2006.02.24 05:28
|sell
|182
|0.08
|116.73
|0.00
|0.00
|359
|2006.02.24 05:54
|sell
|183
|0.16
|116.84
|0.00
|0.00
|360
|2006.02.24 08:18
|sell
|184
|0.32
|116.95
|0.00
|0.00
|361
|2006.02.24 08:30
|close
|184
|0.32
|116.75
|0.00
|0.00
|54.82
|10008.20
|362
|2006.02.24 08:30
|close
|183
|0.16
|116.76
|0.00
|0.00
|10.96
|10019.16
|363
|2006.02.24 08:30
|close
|182
|0.08
|116.77
|0.00
|0.00
|-2.74
|10016.42
|364
|2006.02.24 08:30
|close
|181
|0.04
|116.78
|0.00
|0.00
|-5.14
|10011.28
|365
|2006.02.24 08:30
|sell
|185
|0.04
|116.75
|0.00
|0.00
|366
|2006.02.24 10:05
|sell
|186
|0.08
|116.86
|0.00
|0.00
|367
|2006.02.24 12:07
|sell
|187
|0.20
|116.97
|0.00
|0.00
|368
|2006.02.27 17:10
|close
|185
|0.04
|116.07
|0.00
|0.00
|22.83
|10034.11
|369
|2006.02.27 17:12
|close
|186
|0.08
|116.12
|0.00
|0.00
|49.78
|10083.89
|370
|2006.02.27 17:12
|close
|187
|0.20
|116.11
|0.00
|0.00
|145.15
|10229.04
|371
|2006.02.27 18:15
|sell
|188
|0.04
|116.21
|0.00
|0.00
|372
|2006.02.27 19:26
|sell
|189
|0.08
|116.31
|0.00
|0.00
|373
|2006.02.27 21:25
|sell
|190
|0.16
|116.42
|0.00
|0.00
|374
|2006.02.28 00:51
|close
|190
|0.16
|116.22
|0.00
|0.00
|25.14
|10254.18
|375
|2006.02.28 00:51
|close
|189
|0.08
|116.23
|0.00
|0.00
|4.31
|10258.49
|376
|2006.02.28 00:51
|close
|188
|0.04
|116.22
|0.00
|0.00
|-0.94
|10257.55
|377
|2006.02.28 07:30
|sell
|191
|0.04
|116.33
|0.00
|0.00
|378
|2006.02.28 08:39
|close
|191
|0.04
|116.13
|0.00
|0.00
|6.89
|10264.44
|379
|2006.02.28 15:15
|sell
|192
|0.04
|115.76
|0.00
|0.00
|380
|2006.02.28 18:03
|sell
|193
|0.08
|115.87
|0.00
|0.00
|381
|2006.02.28 18:28
|close
|193
|0.08
|115.67
|0.00
|0.00
|13.83
|10278.27
|382
|2006.02.28 18:28
|close
|192
|0.04
|115.67
|0.00
|0.00
|3.11
|10281.38
|383
|2006.02.28 18:28
|sell
|194
|0.04
|115.63
|0.00
|0.00
|384
|2006.02.28 18:49
|sell
|195
|0.08
|115.73
|0.00
|0.00
|385
|2006.02.28 18:52
|sell
|196
|0.16
|115.85
|0.00
|0.00
|386
|2006.02.28 20:01
|sell
|197
|0.32
|115.95
|0.00
|0.00
|387
|2006.02.28 22:19
|close
|197
|0.32
|115.75
|0.00
|0.00
|55.29
|10336.67
|388
|2006.02.28 22:19
|close
|196
|0.16
|115.76
|0.00
|0.00
|12.44
|10349.11
|389
|2006.02.28 22:19
|close
|195
|0.08
|115.77
|0.00
|0.00
|-2.76
|10346.35
|390
|2006.02.28 22:19
|close
|194
|0.04
|115.76
|0.00
|0.00
|-4.49
|10341.86
|391
|2006.02.28 22:19
|sell
|198
|0.04
|115.75
|0.00
|0.00
|392
|2006.03.01 01:52
|sell
|199
|0.08
|115.86
|0.00
|0.00
|393
|2006.03.01 03:35
|sell
|200
|0.16
|115.97
|0.00
|0.00
|394
|2006.03.01 05:36
|sell
|201
|0.32
|116.08
|0.00
|0.00
|395
|2006.03.01 08:08
|close
|201
|0.32
|115.88
|0.00
|0.00
|55.23
|10397.09
|396
|2006.03.01 08:08
|close
|200
|0.16
|115.89
|0.00
|0.00
|11.04
|10408.13
|397
|2006.03.01 08:08
|close
|199
|0.08
|115.88
|0.00
|0.00
|-1.38
|10406.75
|398
|2006.03.01 08:08
|close
|198
|0.04
|115.89
|0.00
|0.00
|-5.43
|10401.32
|399
|2006.03.01 14:30
|sell
|202
|0.04
|116.11
|0.00
|0.00
|400
|2006.03.01 14:38
|sell
|203
|0.08
|116.22
|0.00
|0.00
|401
|2006.03.01 17:19
|close
|203
|0.08
|116.02
|0.00
|0.00
|13.79
|10415.11
|402
|2006.03.01 17:19
|close
|202
|0.04
|116.03
|0.00
|0.00
|2.76
|10417.87
|403
|2006.03.02 09:00
|sell
|204
|0.05
|116.33
|0.00
|0.00
|404
|2006.03.02 10:02
|close
|204
|0.05
|116.13
|0.00
|0.00
|8.61
|10426.48
|405
|2006.03.02 16:45
|sell
|205
|0.04
|115.82
|0.00
|0.00
|406
|2006.03.02 17:26
|sell
|206
|0.08
|115.92
|0.00
|0.00
|407
|2006.03.02 18:30
|close
|206
|0.08
|115.72
|0.00
|0.00
|13.83
|10440.31
|408
|2006.03.02 18:30
|close
|205
|0.04
|115.67
|0.00
|0.00
|5.19
|10445.50
|409
|2006.03.02 19:55
|close
|159
|0.40
|116.60
|0.00
|0.00
|-601.79
|9843.71
|410
|2006.03.02 19:55
|close
|158
|0.20
|116.59
|0.00
|0.00
|-321.51
|9522.20
|411
|2006.03.02 19:55
|close
|157
|0.10
|116.60
|0.00
|0.00
|-169.32
|9352.89
|412
|2006.03.02 19:55
|close
|156
|0.05
|116.59
|0.00
|0.00
|-89.81
|9263.08
|413
|2006.03.02 19:55
|buy
|207
|0.05
|116.61
|0.00
|0.00
|414
|2006.03.02 20:06
|buy
|208
|0.10
|116.50
|0.00
|0.00
|415
|2006.03.02 20:10
|buy
|209
|0.20
|116.40
|0.00
|0.00
|416
|2006.03.02 20:15
|sell
|210
|0.05
|116.35
|0.00
|0.00
|417
|2006.03.02 21:23
|sell
|211
|0.10
|116.45
|0.00
|0.00
|418
|2006.03.03 02:53
|buy
|212
|0.40
|116.29
|0.00
|0.00
|419
|2006.03.03 02:53
|close
|211
|0.10
|116.25
|0.00
|0.00
|15.70
|9278.78
|420
|2006.03.03 02:53
|close
|210
|0.05
|116.24
|0.00
|0.00
|3.98
|9282.77
|421
|2006.03.03 04:22
|close
|212
|0.40
|116.49
|0.00
|0.00
|68.68
|9351.45
|422
|2006.03.03 04:22
|close
|209
|0.20
|116.50
|0.00
|0.00
|19.50
|9370.95
|423
|2006.03.03 04:22
|close
|208
|0.10
|116.50
|0.00
|0.00
|1.16
|9372.11
|424
|2006.03.03 04:22
|close
|207
|0.05
|116.51
|0.00
|0.00
|-3.71
|9368.40
|425
|2006.03.03 04:22
|buy
|213
|0.05
|116.52
|0.00
|0.00
|426
|2006.03.03 05:06
|buy
|214
|0.10
|116.41
|0.00
|0.00
|427
|2006.03.03 09:03
|buy
|215
|0.20
|116.30
|0.00
|0.00
|428
|2006.03.03 10:04
|close
|215
|0.20
|116.50
|0.00
|0.00
|34.33
|9402.73
|429
|2006.03.03 10:04
|close
|214
|0.10
|116.51
|0.00
|0.00
|8.58
|9411.31
|430
|2006.03.03 10:04
|close
|213
|0.05
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|9411.31
|431
|2006.03.03 10:04
|buy
|216
|0.05
|116.56
|0.00
|0.00
|432
|2006.03.03 10:06
|close
|216
|0.05
|116.76
|0.00
|0.00
|8.56
|9419.87
|433
|2006.03.03 10:06
|buy
|217
|0.05
|116.77
|0.00
|0.00
|434
|2006.03.03 10:09
|buy
|218
|0.10
|116.66
|0.00
|0.00
|435
|2006.03.03 10:14
|buy
|219
|0.20
|116.55
|0.00
|0.00
|436
|2006.03.03 11:03
|buy
|220
|0.40
|116.44
|0.00
|0.00
|437
|2006.03.05 21:27
|close
|220
|0.40
|116.64
|0.00
|0.00
|68.59
|9488.46
|438
|2006.03.05 21:27
|close
|219
|0.20
|116.63
|0.00
|0.00
|13.72
|9502.18
|439
|2006.03.05 21:27
|close
|218
|0.10
|116.63
|0.00
|0.00
|-2.57
|9499.61
|440
|2006.03.05 21:27
|close
|217
|0.05
|116.63
|0.00
|0.00
|-6.00
|9493.61
|441
|2006.03.05 21:27
|buy
|221
|0.05
|116.66
|0.00
|0.00
|442
|2006.03.05 22:21
|close
|221
|0.05
|116.86
|0.00
|0.00
|8.56
|9502.17
|443
|2006.03.05 22:21
|buy
|222
|0.05
|116.87
|0.00
|0.00
|444
|2006.03.05 22:46
|close
|222
|0.05
|117.07
|0.00
|0.00
|8.54
|9510.71
|445
|2006.03.05 22:46
|buy
|223
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|446
|2006.03.05 22:47
|buy
|224
|0.10
|116.99
|0.00
|0.00
|447
|2006.03.05 22:51
|buy
|225
|0.20
|116.88
|0.00
|0.00
|448
|2006.03.05 23:46
|close
|225
|0.20
|117.08
|0.00
|0.00
|34.16
|9544.87
|449
|2006.03.05 23:46
|close
|224
|0.10
|117.08
|0.00
|0.00
|7.69
|9552.56
|450
|2006.03.05 23:46
|close
|223
|0.05
|117.09
|0.00
|0.00
|-0.43
|9552.13
|451
|2006.03.05 23:46
|buy
|226
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|452
|2006.03.06 00:10
|buy
|227
|0.10
|116.99
|0.00
|0.00
|453
|2006.03.06 00:45
|sell
|228
|0.05
|117.01
|0.00
|0.00
|454
|2006.03.06 02:12
|buy
|229
|0.20
|116.88
|0.00
|0.00
|455
|2006.03.06 04:51
|close
|229
|0.20
|117.08
|0.00
|0.00
|34.16
|9586.29
|456
|2006.03.06 04:52
|close
|227
|0.10
|117.07
|0.00
|0.00
|6.83
|9593.12
|457
|2006.03.06 04:52
|close
|226
|0.05
|117.07
|0.00
|0.00
|-0.70
|9592.42
|458
|2006.03.06 04:52
|buy
|230
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|459
|2006.03.06 04:53
|buy
|231
|0.10
|116.99
|0.00
|0.00
|460
|2006.03.06 05:39
|sell
|232
|0.10
|117.12
|0.00
|0.00
|461
|2006.03.06 05:41
|close
|231
|0.10
|117.19
|0.00
|0.00
|17.07
|9609.49
|462
|2006.03.06 05:41
|close
|230
|0.05
|117.20
|0.00
|0.00
|4.27
|9613.76
|463
|2006.03.06 05:41
|buy
|233
|0.05
|117.23
|0.00
|0.00
|464
|2006.03.06 05:42
|sell
|234
|0.20
|117.23
|0.00
|0.00
|465
|2006.03.06 07:07
|close
|233
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|-5.55
|9608.21
|466
|2006.03.06 07:07
|close
|228
|0.05
|117.12
|0.00
|0.00
|-4.70
|9603.51
|467
|2006.03.06 07:07
|close
|234
|0.20
|117.12
|0.00
|0.00
|18.78
|9622.29
|468
|2006.03.06 07:07
|close
|232
|0.10
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|9622.29
|469
|2006.03.06 07:07
|buy
|235
|0.05
|117.10
|0.00
|0.00
|470
|2006.03.06 07:42
|close
|235
|0.05
|117.30
|0.00
|0.00
|8.53
|9630.82
|471
|2006.03.06 07:42
|buy
|236
|0.05
|117.31
|0.00
|0.00
|472
|2006.03.06 08:30
|sell
|237
|0.05
|117.44
|0.00
|0.00
|473
|2006.03.06 08:34
|close
|236
|0.05
|117.51
|0.00
|0.00
|8.51
|9639.33
|474
|2006.03.06 08:35
|sell
|238
|0.10
|117.54
|0.00
|0.00
|475
|2006.03.06 08:45
|buy
|239
|0.05
|117.50
|0.00
|0.00
|476
|2006.03.06 09:43
|buy
|240
|0.10
|117.40
|0.00
|0.00
|477
|2006.03.06 09:47
|close
|238
|0.10
|117.34
|0.00
|0.00
|17.04
|9656.37
|478
|2006.03.06 09:47
|close
|237
|0.05
|117.35
|0.00
|0.00
|3.83
|9660.20
|479
|2006.03.06 10:15
|sell
|241
|0.05
|117.41
|0.00
|0.00
|480
|2006.03.06 10:35
|sell
|242
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|481
|2006.03.06 12:56
|close
|240
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|17.01
|9677.21
|482
|2006.03.06 12:56
|close
|239
|0.05
|117.61
|0.00
|0.00
|4.68
|9681.89
|483
|2006.03.06 12:56
|buy
|243
|0.05
|117.62
|0.00
|0.00
|484
|2006.03.06 12:56
|sell
|244
|0.20
|117.62
|0.00
|0.00
|485
|2006.03.06 14:58
|buy
|245
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|486
|2006.03.06 18:41
|close
|245
|0.10
|117.72
|0.00
|0.00
|17.84
|9699.73
|487
|2006.03.06 18:41
|close
|243
|0.05
|117.71
|0.00
|0.00
|3.82
|9703.55
|488
|2006.03.06 18:41
|buy
|246
|0.05
|117.74
|0.00
|0.00
|489
|2006.03.06 18:43
|buy
|247
|0.10
|117.63
|0.00
|0.00
|490
|2006.03.06 19:04
|buy
|248
|0.20
|117.52
|0.00
|0.00
|491
|2006.03.06 22:02
|close
|244
|0.20
|117.42
|0.00
|0.00
|34.07
|9737.62
|492
|2006.03.06 22:02
|buy
|249
|0.40
|117.41
|0.00
|0.00
|493
|2006.03.06 22:02
|close
|242
|0.10
|117.41
|0.00
|0.00
|8.52
|9746.14
|494
|2006.03.06 22:02
|close
|241
|0.05
|117.42
|0.00
|0.00
|-0.43
|9745.71
|495
|2006.03.06 22:03
|close
|247
|0.10
|117.42
|0.00
|0.00
|-17.88
|9727.83
|496
|2006.03.06 22:03
|close
|249
|0.40
|117.43
|0.00
|0.00
|6.81
|9734.64
|497
|2006.03.06 22:03
|close
|248
|0.20
|117.42
|0.00
|0.00
|-17.03
|9717.61
|498
|2006.03.06 22:03
|close
|246
|0.05
|117.43
|0.00
|0.00
|-13.20
|9704.41
|499
|2006.03.06 22:04
|buy
|250
|0.05
|117.44
|0.00
|0.00
|500
|2006.03.06 23:58
|close
|250
|0.05
|117.65
|0.00
|0.00
|8.92
|9713.33
|501
|2006.03.06 23:58
|buy
|251
|0.05
|117.67
|0.00
|0.00
|502
|2006.03.07 00:32
|buy
|252
|0.10
|117.57
|0.00
|0.00
|503
|2006.03.07 02:59
|close
|252
|0.10
|117.77
|0.00
|0.00
|16.98
|9730.31
|504
|2006.03.07 02:59
|close
|251
|0.05
|117.75
|0.00
|0.00
|3.98
|9734.30
|505
|2006.03.07 02:59
|buy
|253
|0.05
|117.78
|0.00
|0.00
|506
|2006.03.07 03:31
|close
|253
|0.05
|117.98
|0.00
|0.00
|8.48
|9742.78
|507
|2006.03.07 03:31
|buy
|254
|0.05
|117.99
|0.00
|0.00
|508
|2006.03.07 03:54
|buy
|255
|0.10
|117.88
|0.00
|0.00
|509
|2006.03.07 03:58
|buy
|256
|0.20
|117.77
|0.00
|0.00
|510
|2006.03.07 04:30
|sell
|257
|0.05
|117.86
|0.00
|0.00
|511
|2006.03.07 09:27
|close
|257
|0.05
|117.66
|0.00
|0.00
|8.50
|9751.28
|512
|2006.03.07 09:27
|buy
|258
|0.40
|117.66
|0.00
|0.00
|513
|2006.03.07 13:29
|close
|258
|0.40
|117.86
|0.00
|0.00
|67.88
|9819.16
|514
|2006.03.07 13:29
|close
|256
|0.20
|117.85
|0.00
|0.00
|13.58
|9832.74
|515
|2006.03.07 13:30
|close
|255
|0.10
|117.85
|0.00
|0.00
|-2.55
|9830.19
|516
|2006.03.07 13:30
|close
|254
|0.05
|117.86
|0.00
|0.00
|-5.52
|9824.67
|517
|2006.03.07 13:30
|buy
|259
|0.05
|117.87
|0.00
|0.00
|518
|2006.03.07 16:00
|sell
|260
|0.05
|117.93
|0.00
|0.00
|519
|2006.03.07 17:31
|buy
|261
|0.10
|117.76
|0.00
|0.00
|520
|2006.03.07 17:38
|close
|259
|0.05
|117.77
|0.00
|0.00
|-4.25
|9820.42
|521
|2006.03.07 17:38
|close
|261
|0.10
|117.77
|0.00
|0.00
|0.85
|9821.27
|522
|2006.03.07 17:38
|close
|260
|0.05
|117.79
|0.00
|0.00
|5.94
|9827.21
|523
|2006.03.07 17:38
|buy
|262
|0.05
|117.79
|0.00
|0.00
|524
|2006.03.07 18:34
|buy
|263
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|525
|2006.03.07 20:00
|buy
|264
|0.20
|117.57
|0.00
|0.00
|526
|2006.03.07 20:26
|buy
|265
|0.40
|117.46
|0.00
|0.00
|527
|2006.03.07 23:45
|sell
|266
|0.05
|117.60
|0.00
|0.00
|528
|2006.03.08 00:28
|close
|265
|0.40
|117.66
|0.00
|0.00
|72.65
|9899.86
|529
|2006.03.08 00:28
|close
|264
|0.20
|117.65
|0.00
|0.00
|15.93
|9915.78
|530
|2006.03.08 00:28
|close
|263
|0.10
|117.66
|0.00
|0.00
|-0.54
|9915.25
|531
|2006.03.08 00:28
|close
|262
|0.05
|117.65
|0.00
|0.00
|-5.37
|9909.88
|532
|2006.03.08 00:47
|sell
|267
|0.10
|117.70
|0.00
|0.00
|533
|2006.03.08 05:49
|sell
|268
|0.20
|117.81
|0.00
|0.00
|534
|2006.03.08 06:45
|sell
|269
|0.40
|117.92
|0.00
|0.00
|535
|2006.03.08 07:00
|buy
|270
|0.05
|117.94
|0.00
|0.00
|536
|2006.03.08 07:14
|buy
|271
|0.10
|117.84
|0.00
|0.00
|537
|2006.03.08 07:54
|close
|271
|0.10
|117.78
|0.00
|0.00
|-5.09
|9904.79
|538
|2006.03.08 07:54
|close
|270
|0.05
|117.78
|0.00
|0.00
|-6.79
|9898.00
|539
|2006.03.08 07:54
|close
|267
|0.10
|117.80
|0.00
|0.00
|-8.49
|9889.51
|540
|2006.03.08 07:54
|close
|266
|0.05
|117.80
|0.00
|0.00
|-9.24
|9880.27
|541
|2006.03.08 07:54
|close
|269
|0.40
|117.80
|0.00
|0.00
|40.75
|9921.02
|542
|2006.03.08 07:54
|close
|268
|0.20
|117.80
|0.00
|0.00
|1.70
|9922.72
|543
|2006.03.08 07:54
|buy
|272
|0.05
|117.80
|0.00
|0.00
|544
|2006.03.08 10:00
|close
|272
|0.05
|118.00
|0.00
|0.00
|8.47
|9931.19
|545
|2006.03.08 13:00
|buy
|273
|0.05
|117.82
|0.00
|0.00
|546
|2006.03.08 19:15
|sell
|274
|0.05
|117.84
|0.00
|0.00
|547
|2006.03.08 19:33
|buy
|275
|0.10
|117.71
|0.00
|0.00
|548
|2006.03.08 23:06
|close
|274
|0.05
|117.64
|0.00
|0.00
|8.50
|9939.69
|549
|2006.03.08 23:11
|buy
|276
|0.20
|117.60
|0.00
|0.00
|550
|2006.03.08 23:51
|close
|276
|0.20
|117.81
|0.00
|0.00
|35.65
|9975.34
|551
|2006.03.08 23:51
|close
|275
|0.10
|117.82
|0.00
|0.00
|9.34
|9984.68
|552
|2006.03.08 23:51
|close
|273
|0.05
|117.83
|0.00
|0.00
|0.42
|9985.10
|553
|2006.03.09 05:45
|sell
|277
|0.05
|117.19
|0.00
|0.00
|554
|2006.03.09 06:41
|sell
|278
|0.10
|117.29
|0.00
|0.00
|555
|2006.03.09 07:16
|buy
|279
|0.05
|117.29
|0.00
|0.00
|556
|2006.03.09 07:52
|sell
|280
|0.20
|117.41
|0.00
|0.00
|557
|2006.03.09 08:00
|close
|279
|0.05
|117.49
|0.00
|0.00
|8.51
|9993.61
|558
|2006.03.09 08:00
|buy
|281
|0.05
|117.52
|0.00
|0.00
|559
|2006.03.09 08:00
|sell
|282
|0.40
|117.52
|0.00
|0.00
|560
|2006.03.09 08:36
|buy
|283
|0.10
|117.41
|0.00
|0.00
|561
|2006.03.09 08:52
|close
|283
|0.10
|117.61
|0.00
|0.00
|17.01
|10010.62
|562
|2006.03.09 08:52
|close
|281
|0.05
|117.60
|0.00
|0.00
|3.40
|10014.02
|563
|2006.03.09 09:03
|close
|280
|0.20
|117.42
|0.00
|0.00
|-1.70
|10012.32
|564
|2006.03.09 09:03
|close
|278
|0.10
|117.42
|0.00
|0.00
|-11.07
|10001.25
|565
|2006.03.09 09:03
|close
|277
|0.05
|117.42
|0.00
|0.00
|-9.79
|9991.46
|566
|2006.03.09 09:03
|close
|282
|0.40
|117.42
|0.00
|0.00
|34.07
|10025.53
|567
|2006.03.09 09:03
|sell
|284
|0.05
|117.40
|0.00
|0.00
|568
|2006.03.09 09:16
|sell
|285
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|569
|2006.03.09 11:09
|sell
|286
|0.20
|117.62
|0.00
|0.00
|570
|2006.03.09 11:13
|sell
|287
|0.40
|117.73
|0.00
|0.00
|571
|2006.03.09 14:31
|buy
|288
|0.05
|118.20
|0.00
|0.00
|572
|2006.03.09 19:15
|buy
|289
|0.10
|118.10
|0.00
|0.00
|573
|2006.03.09 19:40
|close
|289
|0.10
|118.30
|0.00
|0.00
|16.91
|10042.44
|574
|2006.03.09 19:40
|close
|288
|0.05
|118.31
|0.00
|0.00
|4.65
|10047.09
|575
|2006.03.09 19:40
|buy
|290
|0.05
|118.34
|0.00
|0.00
|576
|2006.03.09 20:03
|close
|290
|0.05
|118.54
|0.00
|0.00
|8.44
|10055.53
|577
|2006.03.09 20:03
|buy
|291
|0.05
|118.57
|0.00
|0.00
|578
|2006.03.09 20:10
|buy
|292
|0.10
|118.46
|0.00
|0.00
|579
|2006.03.09 20:18
|buy
|293
|0.20
|118.35
|0.00
|0.00
|580
|2006.03.09 20:27
|buy
|294
|0.40
|118.24
|0.00
|0.00
|581
|2006.03.09 20:53
|close
|294
|0.40
|118.44
|0.00
|0.00
|67.54
|10123.07
|582
|2006.03.09 20:53
|close
|293
|0.20
|118.45
|0.00
|0.00
|16.88
|10139.95
|583
|2006.03.09 20:54
|close
|292
|0.10
|118.44
|0.00
|0.00
|-1.69
|10138.26
|584
|2006.03.09 20:54
|close
|291
|0.05
|118.45
|0.00
|0.00
|-5.07
|10133.19
|585
|2006.03.09 20:54
|buy
|295
|0.05
|118.48
|0.00
|0.00
|586
|2006.03.10 00:06
|close
|295
|0.05
|118.68
|0.00
|0.00
|9.01
|10142.21
|587
|2006.03.10 00:06
|buy
|296
|0.05
|118.69
|0.00
|0.00
|588
|2006.03.10 00:17
|buy
|297
|0.10
|118.59
|0.00
|0.00
|589
|2006.03.10 00:41
|buy
|298
|0.20
|118.48
|0.00
|0.00
|590
|2006.03.10 00:52
|buy
|299
|0.40
|118.37
|0.00
|0.00
|591
|2006.03.10 08:33
|close
|299
|0.40
|118.57
|0.00
|0.00
|67.47
|10209.68
|592
|2006.03.10 08:33
|close
|298
|0.20
|118.56
|0.00
|0.00
|13.50
|10223.18
|593
|2006.03.10 08:33
|close
|297
|0.10
|118.57
|0.00
|0.00
|-1.69
|10221.49
|594
|2006.03.10 08:33
|close
|296
|0.05
|118.56
|0.00
|0.00
|-5.48
|10216.01
|595
|2006.03.10 08:33
|buy
|300
|0.05
|118.59
|0.00
|0.00
|596
|2006.03.10 08:35
|buy
|301
|0.10
|118.48
|0.00
|0.00
|597
|2006.03.10 08:37
|buy
|302
|0.20
|118.37
|0.00
|0.00
|598
|2006.03.10 08:44
|close
|302
|0.20
|118.57
|0.00
|0.00
|33.74
|10249.75
|599
|2006.03.10 08:44
|close
|301
|0.10
|118.58
|0.00
|0.00
|8.43
|10258.18
|600
|2006.03.10 08:44
|close
|300
|0.05
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|10258.18
|601
|2006.03.10 08:44
|buy
|303
|0.05
|118.62
|0.00
|0.00
|602
|2006.03.10 09:24
|close
|303
|0.05
|118.82
|0.00
|0.00
|8.42
|10266.60
|603
|2006.03.10 10:30
|buy
|304
|0.05
|119.05
|0.00
|0.00
|604
|2006.03.10 16:05
|buy
|305
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|605
|2006.03.12 17:33
|buy
|306
|0.20
|118.84
|0.00
|0.00
|606
|2006.03.12 18:49
|close
|306
|0.20
|119.04
|0.00
|0.00
|33.60
|10300.20
|607
|2006.03.12 18:49
|close
|305
|0.10
|119.03
|0.00
|0.00
|7.56
|10307.76
|608
|2006.03.12 18:49
|close
|304
|0.05
|119.02
|0.00
|0.00
|-1.26
|10306.50
|609
|2006.03.12 18:50
|buy
|307
|0.05
|119.05
|0.00
|0.00
|610
|2006.03.12 19:05
|buy
|308
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|611
|2006.03.12 19:28
|buy
|309
|0.20
|118.84
|0.00
|0.00
|612
|2006.03.13 07:23
|close
|309
|0.20
|119.04
|0.00
|0.00
|35.93
|10342.42
|613
|2006.03.13 07:23
|close
|308
|0.10
|119.03
|0.00
|0.00
|8.72
|10351.15
|614
|2006.03.13 07:24
|close
|307
|0.05
|119.04
|0.00
|0.00
|0.16
|10351.31
|615
|2006.03.13 07:24
|buy
|310
|0.05
|119.05
|0.00
|0.00
|616
|2006.03.13 11:19
|buy
|311
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|617
|2006.03.13 15:26
|buy
|312
|0.20
|118.84
|0.00
|0.00
|618
|2006.03.13 17:10
|buy
|313
|0.40
|118.72
|0.00
|0.00
|619
|2006.03.14 02:06
|close
|287
|0.40
|118.39
|0.00
|0.00
|-240.94
|10110.37
|620
|2006.03.14 02:06
|close
|286
|0.20
|118.38
|0.00
|0.00
|-137.38
|9972.99
|621
|2006.03.14 02:06
|close
|285
|0.10
|118.39
|0.00
|0.00
|-78.82
|9894.17
|622
|2006.03.14 02:06
|close
|284
|0.05
|118.40
|0.00
|0.00
|-44.47
|9849.70
|623
|2006.03.14 02:15
|sell
|314
|0.05
|118.45
|0.00
|0.00
|624
|2006.03.14 02:27
|sell
|315
|0.10
|118.56
|0.00
|0.00
|625
|2006.03.14 04:32
|close
|315
|0.10
|118.36
|0.00
|0.00
|16.90
|9866.60
|626
|2006.03.14 04:32
|close
|314
|0.05
|118.35
|0.00
|0.00
|4.22
|9870.82
|627
|2006.03.14 04:32
|sell
|316
|0.05
|118.32
|0.00
|0.00
|628
|2006.03.14 04:37
|sell
|317
|0.10
|118.42
|0.00
|0.00
|629
|2006.03.14 08:19
|close
|317
|0.10
|118.22
|0.00
|0.00
|16.92
|9887.74
|630
|2006.03.14 08:19
|close
|316
|0.05
|118.22
|0.00
|0.00
|4.23
|9891.97
|631
|2006.03.14 08:19
|sell
|318
|0.05
|118.21
|0.00
|0.00
|632
|2006.03.14 08:46
|close
|318
|0.05
|118.01
|0.00
|0.00
|8.47
|9900.44
|633
|2006.03.14 08:46
|sell
|319
|0.05
|117.98
|0.00
|0.00
|634
|2006.03.14 08:54
|sell
|320
|0.10
|118.09
|0.00
|0.00
|635
|2006.03.14 09:44
|close
|320
|0.10
|117.89
|0.00
|0.00
|16.96
|9917.40
|636
|2006.03.14 09:44
|close
|319
|0.05
|117.90
|0.00
|0.00
|3.39
|9920.79
|637
|2006.03.14 09:44
|sell
|321
|0.05
|117.87
|0.00
|0.00
|638
|2006.03.14 10:24
|close
|321
|0.05
|117.67
|0.00
|0.00
|8.50
|9929.29
|639
|2006.03.14 10:24
|sell
|322
|0.05
|117.64
|0.00
|0.00
|640
|2006.03.14 11:27
|close
|322
|0.05
|117.44
|0.00
|0.00
|8.51
|9937.80
|641
|2006.03.14 11:27
|sell
|323
|0.05
|117.43
|0.00
|0.00
|642
|2006.03.14 16:32
|sell
|324
|0.10
|117.54
|0.00
|0.00
|643
|2006.03.14 17:16
|sell
|325
|0.20
|117.65
|0.00
|0.00
|644
|2006.03.14 19:37
|sell
|326
|0.40
|117.76
|0.00
|0.00
|645
|2006.03.14 20:03
|close
|326
|0.40
|117.56
|0.00
|0.00
|68.05
|10005.85
|646
|2006.03.14 20:03
|close
|325
|0.20
|117.55
|0.00
|0.00
|17.01
|10022.86
|647
|2006.03.14 20:03
|close
|324
|0.10
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|10022.86
|648
|2006.03.14 20:03
|close
|323
|0.05
|117.55
|0.00
|0.00
|-5.10
|10017.76
|649
|2006.03.14 20:03
|sell
|327
|0.05
|117.51
|0.00
|0.00
|650
|2006.03.15 04:25
|sell
|328
|0.10
|117.62
|0.00
|0.00
|651
|2006.03.15 08:07
|close
|328
|0.10
|117.42
|0.00
|0.00
|17.03
|10034.79
|652
|2006.03.15 08:07
|close
|327
|0.05
|117.43
|0.00
|0.00
|2.66
|10037.45
|653
|2006.03.15 08:07
|sell
|329
|0.05
|117.40
|0.00
|0.00
|654
|2006.03.15 08:30
|sell
|330
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|655
|2006.03.15 09:09
|close
|330
|0.10
|117.31
|0.00
|0.00
|17.05
|10054.50
|656
|2006.03.15 09:09
|close
|329
|0.05
|117.32
|0.00
|0.00
|3.41
|10057.91
|657
|2006.03.15 09:09
|sell
|331
|0.05
|117.31
|0.00
|0.00
|658
|2006.03.15 09:43
|sell
|332
|0.10
|117.42
|0.00
|0.00
|659
|2006.03.15 10:53
|sell
|333
|0.20
|117.53
|0.00
|0.00
|660
|2006.03.15 11:54
|close
|333
|0.20
|117.33
|0.00
|0.00
|34.09
|10092.00
|661
|2006.03.15 11:54
|close
|332
|0.10
|117.32
|0.00
|0.00
|8.52
|10100.52
|662
|2006.03.15 11:54
|close
|331
|0.05
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.85
|10099.67
|663
|2006.03.15 11:54
|sell
|334
|0.05
|117.30
|0.00
|0.00
|664
|2006.03.15 13:07
|sell
|335
|0.10
|117.40
|0.00
|0.00
|665
|2006.03.15 18:28
|sell
|336
|0.20
|117.51
|0.00
|0.00
|666
|2006.03.15 19:32
|sell
|337
|0.40
|117.62
|0.00
|0.00
|667
|2006.03.16 08:33
|close
|337
|0.40
|117.42
|0.00
|0.00
|50.18
|10149.85
|668
|2006.03.16 08:33
|close
|336
|0.20
|117.41
|0.00
|0.00
|8.05
|10157.90
|669
|2006.03.16 08:33
|close
|335
|0.10
|117.41
|0.00
|0.00
|-5.34
|10152.57
|670
|2006.03.16 08:34
|close
|334
|0.05
|117.39
|0.00
|0.00
|-6.07
|10146.49
|671
|2006.03.16 11:45
|sell
|338
|0.05
|117.19
|0.00
|0.00
|672
|2006.03.16 12:14
|close
|338
|0.05
|116.99
|0.00
|0.00
|8.55
|10155.04
|673
|2006.03.16 15:15
|sell
|339
|0.04
|116.84
|0.00
|0.00
|674
|2006.03.16 18:17
|sell
|340
|0.10
|116.95
|0.00
|0.00
|675
|2006.03.17 00:00
|close
|340
|0.10
|116.70
|0.00
|0.00
|19.92
|10174.97
|676
|2006.03.17 00:01
|close
|339
|0.04
|116.69
|0.00
|0.00
|4.54
|10179.51
|677
|2006.03.17 00:01
|sell
|341
|0.04
|116.68
|0.00
|0.00
|678
|2006.03.17 03:19
|sell
|342
|0.08
|116.79
|0.00
|0.00
|679
|2006.03.17 03:52
|close
|342
|0.08
|116.59
|0.00
|0.00
|13.72
|10193.23
|680
|2006.03.17 03:52
|close
|341
|0.04
|116.58
|0.00
|0.00
|3.43
|10196.66
|681
|2006.03.17 03:52
|sell
|343
|0.04
|116.55
|0.00
|0.00
|682
|2006.03.17 04:36
|close
|343
|0.04
|116.35
|0.00
|0.00
|6.88
|10203.54
|683
|2006.03.17 04:36
|sell
|344
|0.04
|116.32
|0.00
|0.00
|684
|2006.03.17 05:06
|sell
|345
|0.08
|116.42
|0.00
|0.00
|685
|2006.03.17 06:45
|close
|345
|0.08
|116.22
|0.00
|0.00
|13.77
|10217.31
|686
|2006.03.17 06:45
|close
|344
|0.04
|116.23
|0.00
|0.00
|3.10
|10220.41
|687
|2006.03.17 06:45
|sell
|346
|0.04
|116.19
|0.00
|0.00
|688
|2006.03.17 07:38
|sell
|347
|0.08
|116.29
|0.00
|0.00
|689
|2006.03.17 07:58
|close
|347
|0.08
|116.09
|0.00
|0.00
|13.78
|10234.19
|690
|2006.03.17 07:58
|close
|346
|0.04
|116.10
|0.00
|0.00
|3.10
|10237.29
|691
|2006.03.17 07:58
|sell
|348
|0.04
|116.07
|0.00
|0.00
|692
|2006.03.17 08:47
|close
|348
|0.04
|115.87
|0.00
|0.00
|6.90
|10244.19
|693
|2006.03.17 08:48
|sell
|349
|0.04
|115.84
|0.00
|0.00
|694
|2006.03.17 09:01
|sell
|350
|0.08
|115.95
|0.00
|0.00
|695
|2006.03.17 09:19
|sell
|351
|0.16
|116.06
|0.00
|0.00
|696
|2006.03.17 09:51
|sell
|352
|0.32
|116.17
|0.00
|0.00
|697
|2006.03.17 11:16
|close
|352
|0.32
|115.97
|0.00
|0.00
|55.19
|10299.38
|698
|2006.03.17 11:16
|close
|351
|0.16
|115.98
|0.00
|0.00
|11.04
|10310.42
|699
|2006.03.17 11:16
|close
|350
|0.08
|115.98
|0.00
|0.00
|-2.07
|10308.35
|700
|2006.03.17 11:16
|close
|349
|0.04
|115.99
|0.00
|0.00
|-5.17
|10303.18
|701
|2006.03.17 11:16
|sell
|353
|0.04
|115.96
|0.00
|0.00
|702
|2006.03.17 12:09
|close
|353
|0.04
|115.76
|0.00
|0.00
|6.91
|10310.09
|703
|2006.03.17 12:09
|sell
|354
|0.04
|115.73
|0.00
|0.00
|704
|2006.03.17 12:17
|sell
|355
|0.08
|115.84
|0.00
|0.00
|705
|2006.03.17 12:30
|sell
|356
|0.16
|115.95
|0.00
|0.00
|706
|2006.03.19 17:02
|sell
|357
|0.32
|116.08
|0.00
|0.00
|707
|2006.03.20 04:42
|close
|357
|0.32
|115.88
|0.00
|0.00
|50.44
|10360.53
|708
|2006.03.20 04:42
|close
|356
|0.16
|115.87
|0.00
|0.00
|8.66
|10369.19
|709
|2006.03.20 04:42
|close
|355
|0.08
|115.88
|0.00
|0.00
|-3.96
|10365.23
|710
|2006.03.20 04:42
|close
|354
|0.04
|115.87
|0.00
|0.00
|-5.43
|10359.80
|711
|2006.03.20 10:45
|sell
|358
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|712
|2006.03.20 10:52
|sell
|359
|0.08
|116.34
|0.00
|0.00
|713
|2006.03.20 13:26
|close
|359
|0.08
|116.14
|0.00
|0.00
|13.78
|10373.58
|714
|2006.03.20 13:26
|close
|358
|0.04
|116.13
|0.00
|0.00
|3.79
|10377.37
|715
|2006.03.20 14:45
|sell
|360
|0.04
|116.26
|0.00
|0.00
|716
|2006.03.20 16:51
|sell
|361
|0.08
|116.37
|0.00
|0.00
|717
|2006.03.20 17:05
|sell
|362
|0.16
|116.48
|0.00
|0.00
|718
|2006.03.20 20:47
|close
|362
|0.16
|116.28
|0.00
|0.00
|27.52
|10404.89
|719
|2006.03.20 20:48
|close
|361
|0.08
|116.27
|0.00
|0.00
|6.88
|10411.77
|720
|2006.03.20 20:48
|close
|360
|0.04
|116.28
|0.00
|0.00
|-0.69
|10411.08
|721
|2006.03.20 21:45
|sell
|363
|0.04
|116.45
|0.00
|0.00
|722
|2006.03.20 21:46
|sell
|364
|0.10
|116.57
|0.00
|0.00
|723
|2006.03.20 21:48
|sell
|365
|0.20
|116.67
|0.00
|0.00
|724
|2006.03.21 02:32
|close
|365
|0.20
|116.47
|0.00
|0.00
|31.35
|10442.43
|725
|2006.03.21 02:32
|close
|364
|0.10
|116.48
|0.00
|0.00
|6.23
|10448.66
|726
|2006.03.21 02:32
|close
|363
|0.04
|116.47
|0.00
|0.00
|-1.29
|10447.38
|727
|2006.03.21 14:30
|sell
|366
|0.05
|117.17
|0.00
|0.00
|728
|2006.03.21 15:52
|sell
|367
|0.10
|117.28
|0.00
|0.00
|729
|2006.03.21 18:00
|close
|367
|0.10
|117.08
|0.00
|0.00
|17.08
|10464.46
|730
|2006.03.21 18:00
|close
|366
|0.05
|117.09
|0.00
|0.00
|3.42
|10467.88
|731
|2006.03.22 00:30
|sell
|368
|0.05
|117.21
|0.00
|0.00
|732
|2006.03.22 08:23
|close
|368
|0.05
|117.01
|0.00
|0.00
|8.55
|10476.43
|733
|2006.03.22 09:00
|sell
|369
|0.05
|116.70
|0.00
|0.00
|734
|2006.03.22 09:09
|sell
|370
|0.10
|116.81
|0.00
|0.00
|735
|2006.03.22 10:23
|close
|370
|0.10
|116.61
|0.00
|0.00
|17.15
|10493.58
|736
|2006.03.22 10:23
|close
|369
|0.05
|116.62
|0.00
|0.00
|3.43
|10497.01
|737
|2006.03.22 15:00
|sell
|371
|0.05
|116.87
|0.00
|0.00
|738
|2006.03.22 16:56
|sell
|372
|0.10
|116.98
|0.00
|0.00
|739
|2006.03.22 20:07
|close
|372
|0.10
|116.78
|0.00
|0.00
|17.13
|10514.14
|740
|2006.03.22 20:07
|close
|371
|0.05
|116.77
|0.00
|0.00
|4.28
|10518.42
|741
|2006.03.23 02:30
|sell
|373
|0.05
|117.00
|0.00
|0.00
|742
|2006.03.23 06:18
|sell
|374
|0.10
|117.11
|0.00
|0.00
|743
|2006.03.23 09:46
|close
|374
|0.10
|116.91
|0.00
|0.00
|17.11
|10535.53
|744
|2006.03.23 09:46
|close
|373
|0.05
|116.91
|0.00
|0.00
|3.85
|10539.38
|745
|2006.03.23 09:46
|sell
|375
|0.05
|116.88
|0.00
|0.00
|746
|2006.03.23 10:00
|sell
|376
|0.10
|116.98
|0.00
|0.00
|747
|2006.03.23 10:02
|sell
|377
|0.20
|117.09
|0.00
|0.00
|748
|2006.03.23 10:12
|sell
|378
|0.40
|117.20
|0.00
|0.00
|749
|2006.03.23 14:08
|close
|313
|0.40
|117.76
|0.00
|0.00
|-270.19
|10269.18
|750
|2006.03.23 14:08
|close
|312
|0.20
|117.74
|0.00
|0.00
|-158.90
|10110.28
|751
|2006.03.23 14:08
|close
|311
|0.10
|117.73
|0.00
|0.00
|-88.81
|10021.47
|752
|2006.03.23 14:08
|close
|310
|0.05
|117.74
|0.00
|0.00
|-48.64
|9972.83
|753
|2006.03.23 16:00
|buy
|379
|0.05
|117.89
|0.00
|0.00
|754
|2006.03.23 17:13
|buy
|380
|0.10
|117.79
|0.00
|0.00
|755
|2006.03.23 19:41
|close
|380
|0.10
|117.99
|0.00
|0.00
|16.95
|9989.78
|756
|2006.03.23 19:41
|close
|379
|0.05
|117.98
|0.00
|0.00
|3.81
|9993.59
|757
|2006.03.23 19:41
|buy
|381
|0.05
|118.02
|0.00
|0.00
|758
|2006.03.23 19:54
|buy
|382
|0.10
|117.91
|0.00
|0.00
|759
|2006.03.24 03:12
|close
|382
|0.10
|118.11
|0.00
|0.00
|18.09
|10011.69
|760
|2006.03.24 03:13
|close
|381
|0.05
|118.12
|0.00
|0.00
|4.81
|10016.50
|761
|2006.03.24 03:13
|buy
|383
|0.05
|118.13
|0.00
|0.00
|762
|2006.03.24 03:35
|buy
|384
|0.10
|118.02
|0.00
|0.00
|763
|2006.03.24 04:11
|close
|384
|0.10
|118.22
|0.00
|0.00
|16.92
|10033.42
|764
|2006.03.24 04:11
|close
|383
|0.05
|118.21
|0.00
|0.00
|3.38
|10036.80
|765
|2006.03.24 04:11
|buy
|385
|0.05
|118.22
|0.00
|0.00
|766
|2006.03.24 08:38
|buy
|386
|0.10
|118.12
|0.00
|0.00
|767
|2006.03.24 09:05
|close
|386
|0.10
|118.32
|0.00
|0.00
|16.90
|10053.70
|768
|2006.03.24 09:05
|close
|385
|0.05
|118.33
|0.00
|0.00
|4.65
|10058.35
|769
|2006.03.24 09:06
|buy
|387
|0.05
|118.36
|0.00
|0.00
|770
|2006.03.24 10:00
|buy
|388
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|771
|2006.03.24 10:01
|buy
|389
|0.20
|118.15
|0.00
|0.00
|772
|2006.03.24 10:03
|buy
|390
|0.40
|118.04
|0.00
|0.00
|773
|2006.03.26 20:01
|close
|378
|0.40
|117.00
|0.00
|0.00
|62.40
|10120.74
|774
|2006.03.26 20:01
|close
|377
|0.20
|117.01
|0.00
|0.00
|10.68
|10131.42
|775
|2006.03.26 20:01
|close
|376
|0.10
|117.02
|0.00
|0.00
|-4.92
|10126.51
|776
|2006.03.26 20:01
|close
|375
|0.05
|117.01
|0.00
|0.00
|-6.31
|10120.20
|777
|2006.03.27 00:00
|sell
|391
|0.05
|116.44
|0.00
|0.00
|778
|2006.03.27 00:39
|sell
|392
|0.10
|116.54
|0.00
|0.00
|779
|2006.03.27 00:59
|sell
|393
|0.20
|116.65
|0.00
|0.00
|780
|2006.03.27 03:02
|sell
|394
|0.40
|116.76
|0.00
|0.00
|781
|2006.03.27 06:38
|close
|394
|0.40
|116.56
|0.00
|0.00
|68.63
|10188.83
|782
|2006.03.27 06:38
|close
|393
|0.20
|116.55
|0.00
|0.00
|17.16
|10205.99
|783
|2006.03.27 06:38
|close
|392
|0.10
|116.56
|0.00
|0.00
|-1.72
|10204.27
|784
|2006.03.27 06:38
|close
|391
|0.05
|116.55
|0.00
|0.00
|-4.72
|10199.55
|785
|2006.03.27 06:38
|sell
|395
|0.05
|116.54
|0.00
|0.00
|786
|2006.03.27 07:58
|sell
|396
|0.10
|116.65
|0.00
|0.00
|787
|2006.03.27 08:13
|sell
|397
|0.20
|116.76
|0.00
|0.00
|788
|2006.03.27 08:55
|close
|397
|0.20
|116.56
|0.00
|0.00
|34.32
|10233.87
|789
|2006.03.27 08:55
|close
|396
|0.10
|116.57
|0.00
|0.00
|6.86
|10240.73
|790
|2006.03.27 08:55
|close
|395
|0.05
|116.55
|0.00
|0.00
|-0.43
|10240.30
|791
|2006.03.27 08:55
|sell
|398
|0.05
|116.52
|0.00
|0.00
|792
|2006.03.27 10:08
|sell
|399
|0.10
|116.62
|0.00
|0.00
|793
|2006.03.27 15:14
|sell
|400
|0.20
|116.73
|0.00
|0.00
|794
|2006.03.27 18:43
|close
|400
|0.20
|116.53
|0.00
|0.00
|34.33
|10274.63
|795
|2006.03.27 18:43
|close
|399
|0.10
|116.52
|0.00
|0.00
|8.58
|10283.21
|796
|2006.03.27 18:43
|close
|398
|0.05
|116.53
|0.00
|0.00
|-0.43
|10282.78
|797
|2006.03.27 18:43
|sell
|401
|0.05
|116.50
|0.00
|0.00
|798
|2006.03.27 19:11
|close
|401
|0.05
|116.30
|0.00
|0.00
|8.60
|10291.38
|799
|2006.03.27 19:11
|sell
|402
|0.05
|116.27
|0.00
|0.00
|800
|2006.03.27 19:19
|sell
|403
|0.10
|116.37
|0.00
|0.00
|801
|2006.03.27 20:00
|sell
|404
|0.20
|116.48
|0.00
|0.00
|802
|2006.03.27 20:08
|sell
|405
|0.40
|116.59
|0.00
|0.00
|803
|2006.04.03 00:25
|close
|390
|0.40
|118.24
|0.00
|0.00
|104.92
|10396.30
|804
|2006.04.03 00:25
|close
|389
|0.20
|118.25
|0.00
|0.00
|35.54
|10431.84
|805
|2006.04.03 00:25
|close
|388
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|9.32
|10441.16
|806
|2006.04.03 00:25
|close
|387
|0.05
|118.27
|0.00
|0.00
|0.86
|10442.02
|807
|2006.04.03 00:25
|buy
|406
|0.05
|118.31
|0.00
|0.00
|808
|2006.04.03 00:42
|close
|406
|0.05
|118.51
|0.00
|0.00
|8.44
|10450.46
|809
|2006.04.03 00:42
|buy
|407
|0.05
|118.54
|0.00
|0.00
|810
|2006.04.03 03:11
|close
|407
|0.05
|118.74
|0.00
|0.00
|8.42
|10458.88
|811
|2006.04.03 03:11
|buy
|408
|0.04
|118.77
|0.00
|0.00
|812
|2006.04.03 03:22
|buy
|409
|0.10
|118.66
|0.00
|0.00
|813
|2006.04.03 03:50
|buy
|410
|0.20
|118.55
|0.00
|0.00
|814
|2006.04.03 04:15
|buy
|411
|0.40
|118.44
|0.00
|0.00
|815
|2006.04.03 04:30
|close
|411
|0.40
|118.64
|0.00
|0.00
|67.43
|10526.31
|816
|2006.04.03 04:30
|close
|410
|0.20
|118.63
|0.00
|0.00
|13.49
|10539.80
|817
|2006.04.03 04:30
|close
|409
|0.10
|118.64
|0.00
|0.00
|-1.69
|10538.11
|818
|2006.04.03 04:30
|close
|408
|0.04
|118.63
|0.00
|0.00
|-4.72
|10533.39
|819
|2006.04.03 04:30
|buy
|412
|0.05
|118.66
|0.00
|0.00
|820
|2006.04.03 04:40
|buy
|413
|0.10
|118.55
|0.00
|0.00
|821
|2006.04.03 05:57
|buy
|414
|0.20
|118.44
|0.00
|0.00
|822
|2006.04.03 05:58
|buy
|415
|0.40
|118.34
|0.00
|0.00
|823
|2006.04.03 06:53
|close
|415
|0.40
|118.54
|0.00
|0.00
|67.49
|10600.88
|824
|2006.04.03 06:54
|close
|414
|0.20
|118.54
|0.00
|0.00
|16.87
|10617.75
|825
|2006.04.03 06:54
|close
|413
|0.10
|118.52
|0.00
|0.00
|-2.53
|10615.22
|826
|2006.04.03 06:54
|close
|412
|0.05
|118.53
|0.00
|0.00
|-5.48
|10609.74
|827
|2006.04.03 06:54
|buy
|416
|0.05
|118.54
|0.00
|0.00
|828
|2006.04.03 06:59
|buy
|417
|0.10
|118.43
|0.00
|0.00
|829
|2006.04.03 07:20
|buy
|418
|0.20
|118.32
|0.00
|0.00
|830
|2006.04.03 10:00
|buy
|419
|0.40
|118.20
|0.00
|0.00
|831
|2006.04.10 05:27
|close
|419
|0.40
|118.40
|0.00
|0.00
|100.18
|10709.91
|832
|2006.04.10 05:27
|close
|418
|0.20
|118.42
|0.00
|0.00
|33.19
|10743.11
|833
|2006.04.10 05:27
|close
|417
|0.10
|118.43
|0.00
|0.00
|8.15
|10751.26
|834
|2006.04.10 05:28
|close
|416
|0.05
|118.42
|0.00
|0.00
|-0.99
|10750.26
|835
|2006.04.10 05:28
|buy
|420
|0.05
|118.43
|0.00
|0.00
|836
|2006.04.10 07:56
|buy
|421
|0.10
|118.32
|0.00
|0.00
|837
|2006.04.10 11:38
|close
|421
|0.10
|118.52
|0.00
|0.00
|16.87
|10767.13
|838
|2006.04.10 11:38
|close
|420
|0.05
|118.53
|0.00
|0.00
|4.22
|10771.35
|839
|2006.04.10 11:38
|buy
|422
|0.05
|118.54
|0.00
|0.00
|840
|2006.04.10 15:54
|buy
|423
|0.10
|118.43
|0.00
|0.00
|841
|2006.04.10 17:05
|buy
|424
|0.20
|118.28
|0.00
|0.00
|842
|2006.04.10 19:37
|close
|424
|0.20
|118.49
|0.00
|0.00
|35.45
|10806.80
|843
|2006.04.10 19:37
|close
|423
|0.10
|118.48
|0.00
|0.00
|4.22
|10811.02
|844
|2006.04.10 19:37
|close
|422
|0.05
|118.48
|0.00
|0.00
|-2.53
|10808.49
|845
|2006.04.10 19:37
|buy
|425
|0.05
|118.50
|0.00
|0.00
|846
|2006.04.10 23:07
|buy
|426
|0.10
|118.40
|0.00
|0.00
|847
|2006.04.11 05:52
|close
|426
|0.10
|118.60
|0.00
|0.00
|18.02
|10826.52
|848
|2006.04.11 05:52
|close
|425
|0.05
|118.61
|0.00
|0.00
|5.22
|10831.74
|849
|2006.04.11 08:00
|buy
|427
|0.05
|118.73
|0.00
|0.00
|850
|2006.04.11 09:33
|buy
|428
|0.10
|118.62
|0.00
|0.00
|851
|2006.04.11 09:52
|buy
|429
|0.20
|118.51
|0.00
|0.00
|852
|2006.04.11 12:52
|buy
|430
|0.40
|118.40
|0.00
|0.00
|853
|2006.04.11 20:39
|close
|405
|0.40
|117.95
|0.00
|0.00
|-550.97
|10280.77
|854
|2006.04.11 20:39
|close
|404
|0.20
|117.96
|0.00
|0.00
|-295.81
|9984.96
|855
|2006.04.11 20:39
|close
|403
|0.10
|117.95
|0.00
|0.00
|-156.40
|9828.56
|856
|2006.04.11 20:39
|close
|402
|0.05
|117.96
|0.00
|0.00
|-82.85
|9745.71
|857
|2006.04.11 20:39
|sell
|431
|0.05
|117.95
|0.00
|0.00
|858
|2006.04.11 23:05
|sell
|432
|0.10
|118.06
|0.00
|0.00
|859
|2006.04.12 01:02
|sell
|433
|0.20
|118.17
|0.00
|0.00
|860
|2006.04.12 02:07
|sell
|434
|0.40
|118.28
|0.00
|0.00
|861
|2006.04.12 03:09
|close
|434
|0.40
|118.08
|0.00
|0.00
|67.75
|9813.46
|862
|2006.04.12 03:09
|close
|433
|0.20
|118.09
|0.00
|0.00
|13.55
|9827.01
|863
|2006.04.12 03:10
|close
|432
|0.10
|118.08
|0.00
|0.00
|-3.19
|9823.82
|864
|2006.04.12 03:10
|close
|431
|0.05
|118.07
|0.00
|0.00
|-5.83
|9818.00
|865
|2006.04.12 03:10
|sell
|435
|0.05
|118.06
|0.00
|0.00
|866
|2006.04.12 03:40
|sell
|436
|0.10
|118.17
|0.00
|0.00
|867
|2006.04.12 03:54
|sell
|437
|0.20
|118.28
|0.00
|0.00
|868
|2006.04.12 04:10
|sell
|438
|0.40
|118.39
|0.00
|0.00
|869
|2006.04.12 04:43
|close
|438
|0.40
|118.19
|0.00
|0.00
|67.69
|9885.69
|870
|2006.04.12 04:43
|close
|437
|0.20
|118.20
|0.00
|0.00
|13.54
|9899.23
|871
|2006.04.12 04:43
|close
|436
|0.10
|118.21
|0.00
|0.00
|-3.38
|9895.85
|872
|2006.04.12 04:43
|close
|435
|0.05
|118.20
|0.00
|0.00
|-5.92
|9889.93
|873
|2006.04.12 11:45
|sell
|439
|0.05
|118.45
|0.00
|0.00
|874
|2006.04.12 13:20
|sell
|440
|0.10
|118.57
|0.00
|0.00
|875
|2006.04.12 14:17
|close
|430
|0.40
|118.60
|0.00
|0.00
|72.11
|9962.03
|876
|2006.04.12 14:17
|close
|429
|0.20
|118.59
|0.00
|0.00
|15.82
|9977.85
|877
|2006.04.12 14:17
|close
|428
|0.10
|118.58
|0.00
|0.00
|-2.21
|9975.65
|878
|2006.04.12 14:18
|close
|427
|0.05
|118.57
|0.00
|0.00
|-6.17
|9969.48
|879
|2006.04.12 15:30
|buy
|441
|0.05
|118.56
|0.00
|0.00
|880
|2006.04.12 16:27
|buy
|442
|0.10
|118.46
|0.00
|0.00
|881
|2006.04.12 21:08
|close
|440
|0.10
|118.37
|0.00
|0.00
|16.90
|9986.38
|882
|2006.04.12 21:08
|close
|439
|0.05
|118.38
|0.00
|0.00
|2.96
|9989.34
|883
|2006.04.13 00:12
|buy
|443
|0.20
|118.35
|0.00
|0.00
|884
|2006.04.13 06:57
|close
|443
|0.20
|118.55
|0.00
|0.00
|33.74
|10023.08
|885
|2006.04.13 06:57
|close
|442
|0.10
|118.54
|0.00
|0.00
|10.24
|10033.32
|886
|2006.04.13 06:57
|close
|441
|0.05
|118.55
|0.00
|0.00
|1.33
|10034.65
|887
|2006.04.13 12:00
|buy
|444
|0.05
|118.44
|0.00
|0.00
|888
|2006.04.13 18:15
|sell
|445
|0.05
|118.44
|0.00
|0.00
|889
|2006.04.13 18:40
|sell
|446
|0.10
|118.54
|0.00
|0.00
|890
|2006.04.13 19:16
|close
|444
|0.05
|118.64
|0.00
|0.00
|8.43
|10043.08
|891
|2006.04.13 19:16
|buy
|447
|0.05
|118.67
|0.00
|0.00
|892
|2006.04.13 19:16
|sell
|448
|0.20
|118.65
|0.00
|0.00
|893
|2006.04.13 20:15
|buy
|449
|0.10
|118.57
|0.00
|0.00
|894
|2006.04.16 18:18
|buy
|450
|0.20
|118.46
|0.00
|0.00
|895
|2006.04.16 18:18
|close
|448
|0.20
|118.45
|0.00
|0.00
|30.78
|10073.86
|896
|2006.04.16 18:18
|close
|446
|0.10
|118.45
|0.00
|0.00
|6.10
|10079.96
|897
|2006.04.16 18:18
|close
|445
|0.05
|118.44
|0.00
|0.00
|-0.75
|10079.21
|898
|2006.04.16 18:25
|buy
|451
|0.40
|118.35
|0.00
|0.00
|899
|2006.04.16 18:35
|close
|450
|0.20
|118.45
|0.00
|0.00
|-1.69
|10077.52
|900
|2006.04.16 18:35
|close
|449
|0.10
|118.45
|0.00
|0.00
|-8.97
|10068.56
|901
|2006.04.16 18:35
|close
|447
|0.05
|118.45
|0.00
|0.00
|-8.71
|10059.85
|902
|2006.04.16 18:35
|close
|451
|0.40
|118.45
|0.00
|0.00
|33.77
|10093.62
|903
|2006.04.16 18:36
|buy
|452
|0.05
|118.47
|0.00
|0.00
|904
|2006.04.16 19:54
|buy
|453
|0.10
|118.37
|0.00
|0.00
|905
|2006.04.16 20:04
|buy
|454
|0.20
|118.26
|0.00
|0.00
|906
|2006.04.16 20:26
|buy
|455
|0.40
|118.15
|0.00
|0.00
|907
|2006.04.17 00:45
|sell
|456
|0.05
|118.24
|0.00
|0.00
|908
|2006.04.17 04:26
|sell
|457
|0.10
|118.34
|0.00
|0.00
|909
|2006.04.17 04:26
|close
|455
|0.40
|118.35
|0.00
|0.00
|72.26
|10165.88
|910
|2006.04.17 04:26
|close
|454
|0.20
|118.36
|0.00
|0.00
|19.23
|10185.11
|911
|2006.04.17 04:26
|close
|453
|0.10
|118.34
|0.00
|0.00
|-1.38
|10183.73
|912
|2006.04.17 04:26
|close
|452
|0.05
|118.35
|0.00
|0.00
|-4.49
|10179.25
|913
|2006.04.17 05:45
|buy
|458
|0.05
|118.31
|0.00
|0.00
|914
|2006.04.17 06:48
|buy
|459
|0.10
|118.21
|0.00
|0.00
|915
|2006.04.17 07:38
|close
|457
|0.10
|118.14
|0.00
|0.00
|16.93
|10196.18
|916
|2006.04.17 07:38
|close
|456
|0.05
|118.13
|0.00
|0.00
|4.66
|10200.84
|917
|2006.04.17 07:40
|buy
|460
|0.20
|118.10
|0.00
|0.00
|918
|2006.04.17 07:46
|buy
|461
|0.40
|117.99
|0.00
|0.00
|919
|2006.04.17 08:00
|sell
|462
|0.05
|117.95
|0.00
|0.00
|920
|2006.04.17 08:21
|close
|462
|0.05
|117.75
|0.00
|0.00
|8.49
|10209.33
|921
|2006.04.17 08:22
|sell
|463
|0.05
|117.74
|0.00
|0.00
|922
|2006.04.17 09:00
|sell
|464
|0.10
|117.84
|0.00
|0.00
|923
|2006.04.17 09:03
|sell
|465
|0.20
|117.95
|0.00
|0.00
|924
|2006.04.17 09:27
|close
|465
|0.20
|117.75
|0.00
|0.00
|33.97
|10243.30
|925
|2006.04.17 09:27
|close
|464
|0.10
|117.74
|0.00
|0.00
|8.49
|10251.79
|926
|2006.04.17 09:27
|close
|463
|0.05
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.42
|10251.37
|927
|2006.04.17 09:27
|sell
|466
|0.05
|117.72
|0.00
|0.00
|928
|2006.04.17 09:33
|close
|461
|0.40
|117.83
|0.00
|0.00
|-54.32
|10197.05
|929
|2006.04.17 09:33
|close
|460
|0.20
|117.83
|0.00
|0.00
|-45.83
|10151.22
|930
|2006.04.17 09:33
|sell
|467
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|931
|2006.04.17 09:33
|close
|459
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|-32.25
|10118.97
|932
|2006.04.17 09:33
|close
|458
|0.05
|117.84
|0.00
|0.00
|-19.94
|10099.03
|933
|2006.04.17 09:57
|sell
|468
|0.20
|117.93
|0.00
|0.00
|934
|2006.04.17 10:31
|close
|468
|0.20
|117.73
|0.00
|0.00
|33.98
|10133.01
|935
|2006.04.17 10:31
|close
|467
|0.10
|117.74
|0.00
|0.00
|7.64
|10140.65
|936
|2006.04.17 10:32
|close
|466
|0.05
|117.73
|0.00
|0.00
|-0.42
|10140.23
|937
|2006.04.17 10:32
|sell
|469
|0.05
|117.72
|0.00
|0.00
|938
|2006.04.17 15:00
|sell
|470
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|939
|2006.04.17 19:30
|buy
|471
|0.05
|117.86
|0.00
|0.00
|940
|2006.04.17 20:51
|sell
|472
|0.20
|117.93
|0.00
|0.00
|941
|2006.04.17 21:17
|buy
|473
|0.10
|117.76
|0.00
|0.00
|942
|2006.04.18 02:31
|close
|472
|0.20
|117.73
|0.00
|0.00
|30.99
|10171.21
|943
|2006.04.18 02:31
|close
|470
|0.10
|117.74
|0.00
|0.00
|6.14
|10177.36
|944
|2006.04.18 02:31
|close
|469
|0.05
|117.73
|0.00
|0.00
|-1.17
|10176.19
|945
|2006.04.18 02:31
|sell
|474
|0.05
|117.72
|0.00
|0.00
|946
|2006.04.18 02:59
|sell
|475
|0.10
|117.83
|0.00
|0.00
|947
|2006.04.18 03:40
|sell
|476
|0.20
|117.93
|0.00
|0.00
|948
|2006.04.18 03:41
|close
|473
|0.10
|117.96
|0.00
|0.00
|18.11
|10194.30
|949
|2006.04.18 03:41
|close
|471
|0.05
|117.96
|0.00
|0.00
|4.82
|10199.13
|950
|2006.04.18 03:41
|sell
|477
|0.40
|118.05
|0.00
|0.00
|951
|2006.04.18 06:20
|close
|475
|0.10
|117.89
|0.00
|0.00
|-5.09
|10194.04
|952
|2006.04.18 06:20
|close
|474
|0.05
|117.89
|0.00
|0.00
|-7.21
|10186.83
|953
|2006.04.18 06:20
|close
|477
|0.40
|117.89
|0.00
|0.00
|54.29
|10241.12
|954
|2006.04.18 06:20
|close
|476
|0.20
|117.89
|0.00
|0.00
|6.79
|10247.91
|955
|2006.04.18 06:20
|sell
|478
|0.05
|117.87
|0.00
|0.00
|956
|2006.04.18 08:52
|close
|478
|0.05
|117.67
|0.00
|0.00
|8.50
|10256.41
|957
|2006.04.18 10:00
|buy
|479
|0.05
|117.67
|0.00
|0.00
|958
|2006.04.18 10:28
|buy
|480
|0.10
|117.57
|0.00
|0.00
|959
|2006.04.18 12:02
|close
|480
|0.10
|117.77
|0.00
|0.00
|16.98
|10273.39
|960
|2006.04.18 12:02
|close
|479
|0.05
|117.76
|0.00
|0.00
|3.82
|10277.21
|961
|2006.04.18 15:15
|sell
|481
|0.05
|117.37
|0.00
|0.00
|962
|2006.04.18 16:50
|close
|481
|0.05
|117.17
|0.00
|0.00
|8.53
|10285.74
|963
|2006.04.18 16:50
|sell
|482
|0.05
|117.16
|0.00
|0.00
|964
|2006.04.18 18:49
|close
|482
|0.05
|116.96
|0.00
|0.00
|8.55
|10294.29
|965
|2006.04.18 18:49
|sell
|483
|0.05
|116.95
|0.00
|0.00
|966
|2006.04.18 19:33
|sell
|484
|0.10
|117.06
|0.00
|0.00
|967
|2006.04.18 20:57
|close
|484
|0.10
|116.86
|0.00
|0.00
|17.11
|10311.40
|968
|2006.04.18 20:57
|close
|483
|0.05
|116.87
|0.00
|0.00
|3.42
|10314.82
|969
|2006.04.18 20:57
|sell
|485
|0.05
|116.84
|0.00
|0.00
|970
|2006.04.18 21:35
|sell
|486
|0.10
|116.95
|0.00
|0.00
|971
|2006.04.19 02:06
|sell
|487
|0.20
|117.06
|0.00
|0.00
|972
|2006.04.19 03:43
|sell
|488
|0.40
|117.17
|0.00
|0.00
|973
|2006.04.19 04:34
|close
|486
|0.10
|117.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|10309.05
|974
|2006.04.19 04:34
|close
|485
|0.05
|117.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|10301.46
|975
|2006.04.19 04:34
|close
|488
|0.40
|117.00
|0.00
|0.00
|58.12
|10359.58
|976
|2006.04.19 04:34
|close
|487
|0.20
|117.00
|0.00
|0.00
|10.26
|10369.84
|977
|2006.04.19 04:34
|sell
|489
|0.05
|116.98
|0.00
|0.00
|978
|2006.04.19 07:42
|sell
|490
|0.10
|117.09
|0.00
|0.00
|979
|2006.04.19 08:30
|sell
|491
|0.20
|117.20
|0.00
|0.00
|980
|2006.04.19 08:34
|sell
|492
|0.40
|117.31
|0.00
|0.00
|981
|2006.04.19 14:00
|buy
|493
|0.05
|117.38
|0.00
|0.00
|982
|2006.04.19 15:37
|buy
|494
|0.10
|117.27
|0.00
|0.00
|983
|2006.04.19 15:39
|buy
|495
|0.20
|117.16
|0.00
|0.00
|984
|2006.04.19 15:40
|close
|492
|0.40
|117.11
|0.00
|0.00
|68.31
|10438.15
|985
|2006.04.19 15:40
|close
|491
|0.20
|117.10
|0.00
|0.00
|17.08
|10455.23
|986
|2006.04.19 15:40
|close
|490
|0.10
|117.12
|0.00
|0.00
|-2.56
|10452.67
|987
|2006.04.19 15:40
|close
|489
|0.05
|117.13
|0.00
|0.00
|-6.40
|10446.27
|988
|2006.04.19 18:06
|close
|493
|0.05
|117.31
|0.00
|0.00
|-2.98
|10443.29
|989
|2006.04.19 18:06
|close
|495
|0.20
|117.31
|0.00
|0.00
|25.57
|10468.86
|990
|2006.04.19 18:06
|close
|494
|0.10
|117.31
|0.00
|0.00
|3.41
|10472.27
|991
|2006.04.19 19:00
|sell
|496
|0.05
|117.35
|0.00
|0.00
|992
|2006.04.19 20:33
|sell
|497
|0.10
|117.45
|0.00
|0.00
|993
|2006.04.19 21:11
|sell
|498
|0.20
|117.56
|0.00
|0.00
|994
|2006.04.20 01:15
|buy
|499
|0.05
|117.59
|0.00
|0.00
|995
|2006.04.20 02:07
|sell
|500
|0.40
|117.67
|0.00
|0.00
|996
|2006.04.20 04:36
|close
|499
|0.05
|117.80
|0.00
|0.00
|8.91
|10481.18
|997
|2006.04.20 05:00
|buy
|501
|0.05
|117.60
|0.00
|0.00
|998
|2006.04.20 05:28
|buy
|502
|0.10
|117.49
|0.00
|0.00
|999
|2006.04.20 05:33
|close
|500
|0.40
|117.47
|0.00
|0.00
|68.10
|10549.28
|1000
|2006.04.20 05:34
|close
|498
|0.20
|117.46
|0.00
|0.00
|8.05
|10557.34
|1001
|2006.04.20 05:34
|close
|497
|0.10
|117.45
|0.00
|0.00
|-4.49
|10552.85
|1002
|2006.04.20 05:34
|close
|496
|0.05
|117.46
|0.00
|0.00
|-6.92
|10545.92
|1003
|2006.04.20 06:41
|close
|502
|0.10
|117.69
|0.00
|0.00
|16.99
|10562.91
|1004
|2006.04.20 06:41
|close
|501
|0.05
|117.70
|0.00
|0.00
|4.25
|10567.16
|1005
|2006.04.20 06:41
|buy
|503
|0.05
|117.71
|0.00
|0.00
|1006
|2006.04.20 08:20
|buy
|504
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|1007
|2006.04.20 08:38
|close
|504
|0.10
|117.76
|0.00
|0.00
|13.59
|10580.75
|1008
|2006.04.20 08:38
|close
|503
|0.05
|117.76
|0.00
|0.00
|2.12
|10582.87
|1009
|2006.04.20 08:38
|buy
|505
|0.05
|117.78
|0.00
|0.00
|1010
|2006.04.20 09:14
|buy
|506
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|1011
|2006.04.20 09:36
|buy
|507
|0.20
|117.57
|0.00
|0.00
|1012
|2006.04.20 09:42
|buy
|508
|0.40
|117.46
|0.00
|0.00
|1013
|2006.04.20 10:51
|close
|508
|0.40
|117.67
|0.00
|0.00
|71.39
|10654.26
|1014
|2006.04.20 10:51
|close
|507
|0.20
|117.66
|0.00
|0.00
|15.30
|10669.56
|1015
|2006.04.20 10:51
|close
|506
|0.10
|117.67
|0.00
|0.00
|-0.85
|10668.71
|1016
|2006.04.20 10:51
|close
|505
|0.05
|117.66
|0.00
|0.00
|-5.10
|10663.61
|1017
|2006.04.20 10:51
|buy
|509
|0.05
|117.67
|0.00
|0.00
|1018
|2006.04.20 10:55
|buy
|510
|0.10
|117.57
|0.00
|0.00
|1019
|2006.04.20 11:07
|buy
|511
|0.20
|117.46
|0.00
|0.00
|1020
|2006.04.20 11:13
|buy
|512
|0.40
|117.35
|0.00
|0.00
|1021
|2006.04.20 11:27
|close
|510
|0.10
|117.48
|0.00
|0.00
|-7.66
|10655.95
|1022
|2006.04.20 11:27
|close
|509
|0.05
|117.48
|0.00
|0.00
|-8.09
|10647.86
|1023
|2006.04.20 11:27
|close
|512
|0.40
|117.48
|0.00
|0.00
|44.26
|10692.12
|1024
|2006.04.20 11:27
|close
|511
|0.20
|117.48
|0.00
|0.00
|3.40
|10695.52
|1025
|2006.04.20 11:27
|buy
|513
|0.05
|117.50
|0.00
|0.00
|1026
|2006.04.20 16:15
|sell
|514
|0.05
|117.47
|0.00
|0.00
|1027
|2006.04.20 18:09
|buy
|515
|0.10
|117.40
|0.00
|0.00
|1028
|2006.04.20 19:50
|sell
|516
|0.10
|117.58
|0.00
|0.00
|1029
|2006.04.20 19:50
|close
|515
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|17.01
|10712.53
|1030
|2006.04.20 19:50
|close
|513
|0.05
|117.61
|0.00
|0.00
|4.68
|10717.21
|1031
|2006.04.20 19:51
|buy
|517
|0.05
|117.62
|0.00
|0.00
|1032
|2006.04.20 20:00
|buy
|518
|0.10
|117.51
|0.00
|0.00
|1033
|2006.04.21 02:22
|sell
|519
|0.20
|117.68
|0.00
|0.00
|1034
|2006.04.21 02:23
|close
|518
|0.10
|117.71
|0.00
|0.00
|18.15
|10735.37
|1035
|2006.04.21 02:23
|close
|517
|0.05
|117.70
|0.00
|0.00
|3.98
|10739.35
|1036
|2006.04.21 02:23
|buy
|520
|0.05
|117.73
|0.00
|0.00
|1037
|2006.04.21 03:00
|buy
|521
|0.10
|117.62
|0.00
|0.00
|1038
|2006.04.21 04:05
|buy
|522
|0.20
|117.51
|0.00
|0.00
|1039
|2006.04.21 04:35
|close
|519
|0.20
|117.48
|0.00
|0.00
|34.05
|10773.40
|1040
|2006.04.21 04:35
|close
|516
|0.10
|117.49
|0.00
|0.00
|6.16
|10779.56
|1041
|2006.04.21 04:35
|close
|514
|0.05
|117.50
|0.00
|0.00
|-2.03
|10777.54
|1042
|2006.04.21 04:40
|buy
|523
|0.40
|117.40
|0.00
|0.00
|1043
|2006.04.21 11:00
|sell
|524
|0.05
|116.93
|0.00
|0.00
|1044
|2006.04.21 13:01
|sell
|525
|0.10
|117.04
|0.00
|0.00
|1045
|2006.04.21 13:02
|sell
|526
|0.20
|117.15
|0.00
|0.00
|1046
|2006.04.21 13:24
|close
|526
|0.20
|116.95
|0.00
|0.00
|34.20
|10811.74
|1047
|2006.04.21 13:24
|close
|525
|0.10
|116.93
|0.00
|0.00
|9.41
|10821.15
|1048
|2006.04.21 13:24
|close
|524
|0.05
|116.95
|0.00
|0.00
|-0.86
|10820.29
|1049
|2006.04.21 15:00
|sell
|527
|0.05
|116.78
|0.00
|0.00
|1050
|2006.04.21 16:25
|close
|527
|0.05
|116.58
|0.00
|0.00
|8.58
|10828.87
|1051
|2006.04.21 16:25
|sell
|528
|0.05
|116.57
|0.00
|0.00
|1052
|2006.04.23 17:00
|close
|528
|0.05
|115.57
|0.00
|0.00
|43.26
|10872.13
|1053
|2006.04.23 17:00
|sell
|529
|0.05
|115.56
|0.00
|0.00
|1054
|2006.04.23 17:16
|sell
|530
|0.10
|115.67
|0.00
|0.00
|1055
|2006.04.23 18:11
|close
|530
|0.10
|115.47
|0.00
|0.00
|17.32
|10889.45
|1056
|2006.04.23 18:11
|close
|529
|0.05
|115.46
|0.00
|0.00
|4.33
|10893.78
|1057
|2006.04.23 18:11
|sell
|531
|0.05
|115.45
|0.00
|0.00
|1058
|2006.04.23 18:12
|sell
|532
|0.10
|115.56
|0.00
|0.00
|1059
|2006.04.23 18:22
|sell
|533
|0.20
|115.67
|0.00
|0.00
|1060
|2006.04.23 18:54
|sell
|534
|0.40
|115.78
|0.00
|0.00
|1061
|2006.04.23 21:00
|close
|534
|0.40
|115.58
|0.00
|0.00
|69.22
|10963.00
|1062
|2006.04.23 21:00
|close
|533
|0.20
|115.60
|0.00
|0.00
|12.11
|10975.11
|1063
|2006.04.23 21:00
|close
|532
|0.10
|115.61
|0.00
|0.00
|-4.32
|10970.79
|1064
|2006.04.23 21:00
|close
|531
|0.05
|115.61
|0.00
|0.00
|-6.92
|10963.87
|1065
|2006.04.23 21:00
|sell
|535
|0.05
|115.58
|0.00
|0.00
|1066
|2006.04.23 21:03
|sell
|536
|0.10
|115.68
|0.00
|0.00
|1067
|2006.04.23 21:27
|sell
|537
|0.20
|115.79
|0.00
|0.00
|1068
|2006.04.24 02:31
|close
|537
|0.20
|115.59
|0.00
|0.00
|31.62
|10995.48
|1069
|2006.04.24 02:31
|close
|536
|0.10
|115.58
|0.00
|0.00
|7.15
|11002.64
|1070
|2006.04.24 02:32
|close
|535
|0.05
|115.57
|0.00
|0.00
|-0.32
|11002.32
|1071
|2006.04.24 02:32
|sell
|538
|0.05
|115.56
|0.00
|0.00
|1072
|2006.04.24 02:50
|close
|538
|0.05
|115.36
|0.00
|0.00
|8.67
|11010.99
|1073
|2006.04.24 02:50
|sell
|539
|0.05
|115.35
|0.00
|0.00
|1074
|2006.04.24 03:18
|sell
|540
|0.10
|115.45
|0.00
|0.00
|1075
|2006.04.24 03:27
|close
|540
|0.10
|115.25
|0.00
|0.00
|17.35
|11028.34
|1076
|2006.04.24 03:27
|close
|539
|0.05
|115.24
|0.00
|0.00
|4.77
|11033.11
|1077
|2006.04.24 03:27
|sell
|541
|0.05
|115.23
|0.00
|0.00
|1078
|2006.04.24 03:37
|close
|541
|0.05
|115.03
|0.00
|0.00
|8.69
|11041.80
|1079
|2006.04.24 03:37
|sell
|542
|0.05
|115.02
|0.00
|0.00
|1080
|2006.04.24 04:15
|sell
|543
|0.10
|115.12
|0.00
|0.00
|1081
|2006.04.24 05:07
|sell
|544
|0.20
|115.23
|0.00
|0.00
|1082
|2006.04.24 06:42
|close
|544
|0.20
|115.03
|0.00
|0.00
|34.77
|11076.57
|1083
|2006.04.24 06:42
|close
|543
|0.10
|115.04
|0.00
|0.00
|6.95
|11083.52
|1084
|2006.04.24 06:43
|close
|542
|0.05
|115.05
|0.00
|0.00
|-1.30
|11082.22
|1085
|2006.04.24 06:43
|sell
|545
|0.05
|115.02
|0.00
|0.00
|1086
|2006.04.24 08:40
|sell
|546
|0.10
|115.12
|0.00
|0.00
|1087
|2006.04.24 09:43
|close
|546
|0.10
|114.92
|0.00
|0.00
|17.40
|11099.62
|1088
|2006.04.24 09:43
|close
|545
|0.05
|114.93
|0.00
|0.00
|3.92
|11103.54
|1089
|2006.04.24 09:44
|sell
|547
|0.05
|114.90
|0.00
|0.00
|1090
|2006.04.24 12:16
|close
|547
|0.05
|114.69
|0.00
|0.00
|9.16
|11112.70
|1091
|2006.04.24 12:16
|sell
|548
|0.05
|114.68
|0.00
|0.00
|1092
|2006.04.24 12:19
|close
|548
|0.05
|114.47
|0.00
|0.00
|9.17
|11121.87
|1093
|2006.04.24 12:19
|sell
|549
|0.05
|114.40
|0.00
|0.00
|1094
|2006.04.24 12:20
|sell
|550
|0.10
|114.51
|0.00
|0.00
|1095
|2006.04.24 12:30
|sell
|551
|0.20
|114.62
|0.00
|0.00
|1096
|2006.04.24 13:14
|close
|551
|0.20
|114.42
|0.00
|0.00
|34.96
|11156.83
|1097
|2006.04.24 13:14
|close
|550
|0.10
|114.41
|0.00
|0.00
|8.74
|11165.57
|1098
|2006.04.24 13:14
|close
|549
|0.05
|114.43
|0.00
|0.00
|-1.31
|11164.26
|1099
|2006.04.24 13:14
|sell
|552
|0.05
|114.42
|0.00
|0.00
|1100
|2006.04.24 13:20
|sell
|553
|0.10
|114.53
|0.00
|0.00
|1101
|2006.04.24 14:12
|close
|553
|0.10
|114.33
|0.00
|0.00
|17.49
|11181.75
|1102
|2006.04.24 14:12
|close
|552
|0.05
|114.34
|0.00
|0.00
|3.50
|11185.25
|1103
|2006.04.24 14:12
|sell
|554
|0.05
|114.33
|0.00
|0.00
|1104
|2006.04.24 15:48
|sell
|555
|0.10
|114.43
|0.00
|0.00
|1105
|2006.04.24 16:45
|sell
|556
|0.20
|114.54
|0.00
|0.00
|1106
|2006.04.24 17:28
|sell
|557
|0.40
|114.66
|0.00
|0.00
|1107
|2006.04.24 20:10
|close
|557
|0.40
|114.46
|0.00
|0.00
|69.89
|11255.14
|1108
|2006.04.24 20:10
|close
|556
|0.20
|114.48
|0.00
|0.00
|10.48
|11265.62
|1109
|2006.04.24 20:10
|close
|555
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|-3.49
|11262.13
|1110
|2006.04.24 20:10
|close
|554
|0.05
|114.48
|0.00
|0.00
|-6.55
|11255.58
|1111
|2006.04.24 20:10
|sell
|558
|0.05
|114.47
|0.00
|0.00
|1112
|2006.04.24 21:25
|sell
|559
|0.10
|114.58
|0.00
|0.00
|1113
|2006.04.24 21:46
|close
|559
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|17.49
|11273.07
|1114
|2006.04.24 21:46
|close
|558
|0.05
|114.39
|0.00
|0.00
|3.50
|11276.57
|1115
|2006.04.24 21:46
|sell
|560
|0.05
|114.36
|0.00
|0.00
|1116
|2006.04.24 22:18
|sell
|561
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|1117
|2006.04.24 23:16
|sell
|562
|0.20
|114.58
|0.00
|0.00
|1118
|2006.04.25 01:43
|sell
|563
|0.40
|114.68
|0.00
|0.00
|1119
|2006.04.25 02:54
|close
|563
|0.40
|114.47
|0.00
|0.00
|73.38
|11349.95
|1120
|2006.04.25 02:54
|close
|562
|0.20
|114.48
|0.00
|0.00
|14.48
|11364.43
|1121
|2006.04.25 02:54
|close
|561
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|-1.50
|11362.93
|1122
|2006.04.25 02:54
|close
|560
|0.05
|114.48
|0.00
|0.00
|-5.99
|11356.94
|1123
|2006.04.25 02:55
|sell
|564
|0.05
|114.45
|0.00
|0.00
|1124
|2006.04.25 04:56
|sell
|565
|0.10
|114.56
|0.00
|0.00
|1125
|2006.04.25 05:24
|sell
|566
|0.20
|114.67
|0.00
|0.00
|1126
|2006.04.25 08:07
|close
|566
|0.20
|114.47
|0.00
|0.00
|34.94
|11391.88
|1127
|2006.04.25 08:07
|close
|565
|0.10
|114.48
|0.00
|0.00
|6.99
|11398.87
|1128
|2006.04.25 08:08
|close
|564
|0.05
|114.47
|0.00
|0.00
|-0.87
|11398.00
|1129
|2006.04.25 08:08
|sell
|567
|0.05
|114.44
|0.00
|0.00
|1130
|2006.04.25 08:28
|sell
|568
|0.10
|114.54
|0.00
|0.00
|1131
|2006.04.25 08:37
|sell
|569
|0.20
|114.65
|0.00
|0.00
|1132
|2006.04.25 10:06
|sell
|570
|0.40
|114.76
|0.00
|0.00
|1133
|2006.04.27 05:43
|close
|570
|0.40
|114.56
|0.00
|0.00
|45.89
|11443.90
|1134
|2006.04.27 05:44
|close
|569
|0.20
|114.57
|0.00
|0.00
|2.00
|11445.90
|1135
|2006.04.27 05:44
|close
|568
|0.10
|114.58
|0.00
|0.00
|-9.47
|11436.43
|1136
|2006.04.27 05:44
|close
|567
|0.05
|114.59
|0.00
|0.00
|-9.54
|11426.88
|1137
|2006.04.27 12:30
|sell
|571
|0.05
|113.90
|0.00
|0.00
|1138
|2006.04.27 12:45
|sell
|572
|0.10
|114.02
|0.00
|0.00
|1139
|2006.04.27 15:19
|sell
|573
|0.20
|114.12
|0.00
|0.00
|1140
|2006.04.27 20:08
|sell
|574
|0.40
|114.23
|0.00
|0.00
|1141
|2006.04.28 09:48
|close
|574
|0.40
|114.03
|0.00
|0.00
|64.18
|11491.06
|1142
|2006.04.28 09:48
|close
|573
|0.20
|114.04
|0.00
|0.00
|11.04
|11502.10
|1143
|2006.04.28 09:48
|close
|572
|0.10
|114.03
|0.00
|0.00
|-2.38
|11499.72
|1144
|2006.04.28 09:48
|close
|571
|0.05
|114.01
|0.00
|0.00
|-5.57
|11494.15
|1145
|2006.04.28 11:30
|sell
|575
|0.05
|113.83
|0.00
|0.00
|1146
|2006.04.30 17:16
|close
|575
|0.05
|113.63
|0.00
|0.00
|8.80
|11502.95
|1147
|2006.04.30 17:17
|sell
|576
|0.05
|113.62
|0.00
|0.00
|1148
|2006.04.30 18:28
|sell
|577
|0.10
|113.73
|0.00
|0.00
|1149
|2006.04.30 21:23
|close
|577
|0.10
|113.53
|0.00
|0.00
|17.62
|11520.57
|1150
|2006.04.30 21:23
|close
|576
|0.05
|113.54
|0.00
|0.00
|3.52
|11524.09
|1151
|2006.04.30 21:23
|sell
|578
|0.04
|113.52
|0.00
|0.00
|1152
|2006.04.30 22:16
|close
|578
|0.04
|113.32
|0.00
|0.00
|7.06
|11531.15
|1153
|2006.04.30 22:16
|sell
|579
|0.04
|113.29
|0.00
|0.00
|1154
|2006.04.30 22:37
|close
|579
|0.04
|113.09
|0.00
|0.00
|7.07
|11538.22
|1155
|2006.04.30 22:37
|sell
|580
|0.04
|113.08
|0.00
|0.00
|1156
|2006.04.30 23:23
|sell
|581
|0.08
|113.18
|0.00
|0.00
|1157
|2006.05.01 04:46
|sell
|582
|0.16
|113.29
|0.00
|0.00
|1158
|2006.05.01 07:21
|close
|582
|0.16
|113.09
|0.00
|0.00
|28.30
|11566.52
|1159
|2006.05.01 07:21
|close
|581
|0.08
|113.08
|0.00
|0.00
|5.87
|11572.40
|1160
|2006.05.01 07:21
|close
|580
|0.04
|113.09
|0.00
|0.00
|-0.95
|11571.45
|1161
|2006.05.01 07:21
|sell
|583
|0.04
|113.06
|0.00
|0.00
|1162
|2006.05.01 08:27
|sell
|584
|0.08
|113.17
|0.00
|0.00
|1163
|2006.05.01 08:40
|close
|584
|0.08
|112.97
|0.00
|0.00
|14.16
|11585.61
|1164
|2006.05.01 08:40
|close
|583
|0.04
|112.96
|0.00
|0.00
|3.54
|11589.15
|1165
|2006.05.01 08:40
|sell
|585
|0.04
|112.95
|0.00
|0.00
|1166
|2006.05.01 08:55
|close
|585
|0.04
|112.75
|0.00
|0.00
|7.10
|11596.25
|1167
|2006.05.01 08:56
|sell
|586
|0.04
|112.74
|0.00
|0.00
|1168
|2006.05.01 09:08
|close
|586
|0.04
|112.54
|0.00
|0.00
|7.11
|11603.36
|1169
|2006.05.01 09:08
|sell
|587
|0.04
|112.51
|0.00
|0.00
|1170
|2006.05.01 09:31
|sell
|588
|0.08
|112.62
|0.00
|0.00
|1171
|2006.05.01 09:38
|close
|588
|0.08
|112.40
|0.00
|0.00
|15.66
|11619.02
|1172
|2006.05.01 09:38
|close
|587
|0.04
|112.39
|0.00
|0.00
|4.27
|11623.29
|1173
|2006.05.01 09:38
|sell
|589
|0.04
|112.35
|0.00
|0.00
|1174
|2006.05.01 09:40
|sell
|590
|0.08
|112.45
|0.00
|0.00
|1175
|2006.05.01 09:49
|sell
|591
|0.16
|112.56
|0.00
|0.00
|1176
|2006.05.01 10:00
|sell
|592
|0.32
|112.67
|0.00
|0.00
|1177
|2006.05.05 10:14
|close
|592
|0.32
|112.47
|0.00
|0.00
|28.18
|11651.47
|1178
|2006.05.05 10:14
|close
|591
|0.16
|112.48
|0.00
|0.00
|-2.98
|11648.48
|1179
|2006.05.05 10:14
|close
|590
|0.08
|112.49
|0.00
|0.00
|-10.02
|11638.46
|1180
|2006.05.05 10:14
|close
|589
|0.04
|112.48
|0.00
|0.00
|-8.21
|11630.25
|1181
|2006.05.05 12:15
|sell
|593
|0.04
|112.51
|0.00
|0.00
|1182
|2006.05.05 13:17
|close
|593
|0.04
|112.31
|0.00
|0.00
|7.12
|11637.37
|1183
|2006.05.05 13:17
|sell
|594
|0.04
|112.28
|0.00
|0.00
|1184
|2006.05.05 13:25
|sell
|595
|0.08
|112.39
|0.00
|0.00
|1185
|2006.05.05 15:19
|sell
|596
|0.16
|112.50
|0.00
|0.00
|1186
|2006.05.07 17:00
|close
|594
|0.04
|112.03
|0.00
|0.00
|8.93
|11646.30
|1187
|2006.05.07 17:00
|close
|595
|0.08
|112.01
|0.00
|0.00
|27.14
|11673.44
|1188
|2006.05.07 17:00
|close
|596
|0.16
|112.00
|0.00
|0.00
|71.43
|11744.87
|1189
|2006.05.07 17:01
|sell
|597
|0.04
|111.99
|0.00
|0.00
|1190
|2006.05.07 19:09
|sell
|598
|0.08
|112.09
|0.00
|0.00
|1191
|2006.05.07 20:48
|close
|598
|0.08
|111.89
|0.00
|0.00
|14.30
|11759.17
|1192
|2006.05.07 20:48
|close
|597
|0.04
|111.91
|0.00
|0.00
|2.86
|11762.03
|1193
|2006.05.07 20:48
|sell
|599
|0.04
|111.88
|0.00
|0.00
|1194
|2006.05.07 21:02
|close
|599
|0.04
|111.67
|0.00
|0.00
|7.52
|11769.55
|1195
|2006.05.07 21:02
|sell
|600
|0.04
|111.67
|0.00
|0.00
|1196
|2006.05.07 21:32
|sell
|601
|0.08
|111.78
|0.00
|0.00
|1197
|2006.05.07 21:43
|sell
|602
|0.16
|111.89
|0.00
|0.00
|1198
|2006.05.07 22:14
|close
|602
|0.16
|111.69
|0.00
|0.00
|28.65
|11798.20
|1199
|2006.05.07 22:14
|close
|601
|0.08
|111.70
|0.00
|0.00
|5.73
|11803.93
|1200
|2006.05.07 22:15
|close
|600
|0.04
|111.71
|0.00
|0.00
|-1.43
|11802.50
|1201
|2006.05.07 22:15
|sell
|603
|0.04
|111.68
|0.00
|0.00
|1202
|2006.05.08 02:46
|sell
|604
|0.08
|111.79
|0.00
|0.00
|1203
|2006.05.08 03:03
|close
|604
|0.08
|111.59
|0.00
|0.00
|14.34
|11816.84
|1204
|2006.05.08 03:03
|close
|603
|0.04
|111.58
|0.00
|0.00
|2.98
|11819.83
|1205
|2006.05.08 03:03
|sell
|605
|0.04
|111.55
|0.00
|0.00
|1206
|2006.05.08 03:18
|close
|605
|0.04
|111.35
|0.00
|0.00
|7.18
|11827.01
|1207
|2006.05.08 03:18
|sell
|606
|0.04
|111.34
|0.00
|0.00
|1208
|2006.05.08 03:40
|sell
|607
|0.08
|111.45
|0.00
|0.00
|1209
|2006.05.08 04:03
|close
|607
|0.08
|111.25
|0.00
|0.00
|14.38
|11841.39
|1210
|2006.05.08 04:03
|close
|606
|0.04
|111.25
|0.00
|0.00
|3.24
|11844.63
|1211
|2006.05.08 04:03
|sell
|608
|0.04
|111.24
|0.00
|0.00
|1212
|2006.05.08 04:33
|close
|608
|0.04
|111.04
|0.00
|0.00
|7.20
|11851.83
|1213
|2006.05.08 04:33
|sell
|609
|0.04
|111.04
|0.00
|0.00
|1214
|2006.05.08 04:53
|sell
|610
|0.08
|111.15
|0.00
|0.00
|1215
|2006.05.08 05:02
|sell
|611
|0.16
|111.26
|0.00
|0.00
|1216
|2006.05.08 06:05
|close
|611
|0.16
|111.06
|0.00
|0.00
|28.81
|11880.64
|1217
|2006.05.08 06:05
|close
|610
|0.08
|111.07
|0.00
|0.00
|5.76
|11886.40
|1218
|2006.05.08 06:05
|close
|609
|0.04
|111.06
|0.00
|0.00
|-0.72
|11885.68
|1219
|2006.05.08 06:05
|sell
|612
|0.04
|111.05
|0.00
|0.00
|1220
|2006.05.08 06:10
|sell
|613
|0.08
|111.15
|0.00
|0.00
|1221
|2006.05.08 08:17
|sell
|614
|0.16
|111.26
|0.00
|0.00
|1222
|2006.05.08 09:36
|sell
|615
|0.32
|111.37
|0.00
|0.00
|1223
|2006.05.09 10:05
|close
|615
|0.32
|111.17
|0.00
|0.00
|52.78
|11938.46
|1224
|2006.05.09 10:05
|close
|614
|0.16
|111.16
|0.00
|0.00
|12.00
|11950.45
|1225
|2006.05.09 10:06
|close
|613
|0.08
|111.16
|0.00
|0.00
|-1.92
|11948.54
|1226
|2006.05.09 10:06
|close
|612
|0.04
|111.16
|0.00
|0.00
|-4.56
|11943.98
|1227
|2006.05.09 12:00
|sell
|616
|0.04
|111.29
|0.00
|0.00
|1228
|2006.05.09 16:00
|close
|616
|0.04
|111.09
|0.00
|0.00
|7.20
|11951.18
|1229
|2006.05.09 16:45
|sell
|617
|0.04
|111.04
|0.00
|0.00
|1230
|2006.05.09 20:29
|sell
|618
|0.08
|111.15
|0.00
|0.00
|1231
|2006.05.09 21:11
|sell
|619
|0.16
|111.26
|0.00
|0.00
|1232
|2006.05.09 23:50
|close
|619
|0.16
|111.06
|0.00
|0.00
|28.81
|11979.99
|1233
|2006.05.09 23:50
|close
|618
|0.08
|111.07
|0.00
|0.00
|5.76
|11985.75
|1234
|2006.05.09 23:50
|close
|617
|0.04
|111.06
|0.00
|0.00
|-0.72
|11985.03
|1235
|2006.05.10 00:00
|sell
|620
|0.04
|110.90
|0.00
|0.00
|1236
|2006.05.10 00:07
|sell
|621
|0.08
|111.01
|0.00
|0.00
|1237
|2006.05.10 00:23
|sell
|622
|0.16
|111.12
|0.00
|0.00
|1238
|2006.05.10 01:49
|close
|622
|0.16
|110.92
|0.00
|0.00
|28.85
|12013.88
|1239
|2006.05.10 01:49
|close
|621
|0.08
|110.93
|0.00
|0.00
|5.77
|12019.65
|1240
|2006.05.10 01:49
|close
|620
|0.04
|110.94
|0.00
|0.00
|-1.44
|12018.21
|1241
|2006.05.10 01:49
|sell
|623
|0.04
|110.91
|0.00
|0.00
|1242
|2006.05.10 02:51
|close
|623
|0.04
|110.71
|0.00
|0.00
|7.23
|12025.44
|1243
|2006.05.10 02:51
|sell
|624
|0.04
|110.68
|0.00
|0.00
|1244
|2006.05.10 02:56
|sell
|625
|0.08
|110.79
|0.00
|0.00
|1245
|2006.05.10 04:23
|sell
|626
|0.16
|110.90
|0.00
|0.00
|1246
|2006.05.10 04:49
|close
|626
|0.16
|110.70
|0.00
|0.00
|28.91
|12054.35
|1247
|2006.05.10 04:49
|close
|625
|0.08
|110.71
|0.00
|0.00
|5.78
|12060.13
|1248
|2006.05.10 04:49
|close
|624
|0.04
|110.72
|0.00
|0.00
|-1.45
|12058.68
|1249
|2006.05.10 04:49
|sell
|627
|0.04
|110.69
|0.00
|0.00
|1250
|2006.05.10 05:26
|close
|627
|0.04
|110.49
|0.00
|0.00
|7.24
|12065.92
|1251
|2006.05.10 05:26
|sell
|628
|0.04
|110.46
|0.00
|0.00
|1252
|2006.05.10 08:11
|sell
|629
|0.08
|110.56
|0.00
|0.00
|1253
|2006.05.10 08:17
|sell
|630
|0.16
|110.67
|0.00
|0.00
|1254
|2006.05.10 08:43
|close
|630
|0.16
|110.47
|0.00
|0.00
|28.97
|12094.89
|1255
|2006.05.10 08:43
|close
|629
|0.08
|110.48
|0.00
|0.00
|5.79
|12100.68
|1256
|2006.05.10 08:43
|close
|628
|0.04
|110.48
|0.00
|0.00
|-0.72
|12099.96
|1257
|2006.05.10 08:43
|sell
|631
|0.04
|110.45
|0.00
|0.00
|1258
|2006.05.10 09:13
|sell
|632
|0.08
|110.56
|0.00
|0.00
|1259
|2006.05.10 09:19
|sell
|633
|0.16
|110.67
|0.00
|0.00
|1260
|2006.05.10 10:32
|close
|633
|0.16
|110.47
|0.00
|0.00
|28.97
|12128.93
|1261
|2006.05.10 10:32
|close
|632
|0.08
|110.48
|0.00
|0.00
|5.79
|12134.72
|1262
|2006.05.10 10:32
|close
|631
|0.04
|110.47
|0.00
|0.00
|-0.72
|12134.00
|1263
|2006.05.10 10:32
|sell
|634
|0.04
|110.46
|0.00
|0.00
|1264
|2006.05.10 10:37
|sell
|635
|0.08
|110.56
|0.00
|0.00
|1265
|2006.05.10 11:02
|sell
|636
|0.16
|110.67
|0.00
|0.00
|1266
|2006.05.10 11:44
|close
|636
|0.16
|110.47
|0.00
|0.00
|28.97
|12162.97
|1267
|2006.05.10 11:44
|close
|635
|0.08
|110.48
|0.00
|0.00
|5.79
|12168.76
|1268
|2006.05.10 11:44
|close
|634
|0.04
|110.50
|0.00
|0.00
|-1.45
|12167.31
|1269
|2006.05.10 11:44
|sell
|637
|0.04
|110.49
|0.00
|0.00
|1270
|2006.05.10 12:33
|sell
|638
|0.08
|110.59
|0.00
|0.00
|1271
|2006.05.10 13:10
|close
|638
|0.08
|110.39
|0.00
|0.00
|14.49
|12181.80
|1272
|2006.05.10 13:10
|close
|637
|0.04
|110.38
|0.00
|0.00
|3.99
|12185.79
|1273
|2006.05.10 13:10
|sell
|639
|0.04
|110.35
|0.00
|0.00
|1274
|2006.05.10 13:38
|sell
|640
|0.08
|110.45
|0.00
|0.00
|1275
|2006.05.10 14:17
|sell
|641
|0.16
|110.57
|0.00
|0.00
|1276
|2006.05.10 14:19
|close
|641
|0.16
|110.37
|0.00
|0.00
|28.99
|12214.78
|1277
|2006.05.10 14:19
|close
|640
|0.08
|110.38
|0.00
|0.00
|5.07
|12219.85
|1278
|2006.05.10 14:19
|close
|639
|0.04
|110.39
|0.00
|0.00
|-1.45
|12218.40
|1279
|2006.05.10 14:19
|sell
|642
|0.04
|110.38
|0.00
|0.00
|1280
|2006.05.10 14:22
|sell
|643
|0.08
|110.48
|0.00
|0.00
|1281
|2006.05.10 14:24
|sell
|644
|0.16
|110.59
|0.00
|0.00
|1282
|2006.05.10 14:42
|close
|644
|0.16
|110.38
|0.00
|0.00
|30.44
|12248.84
|1283
|2006.05.10 14:42
|close
|643
|0.08
|110.37
|0.00
|0.00
|7.97
|12256.81
|1284
|2006.05.10 14:42
|close
|642
|0.04
|110.36
|0.00
|0.00
|0.72
|12257.53
|1285
|2006.05.10 14:42
|sell
|645
|0.04
|110.33
|0.00
|0.00
|1286
|2006.05.10 14:48
|close
|645
|0.04
|110.13
|0.00
|0.00
|7.26
|12264.79
|1287
|2006.05.10 14:48
|sell
|646
|0.04
|110.12
|0.00
|0.00
|1288
|2006.05.10 14:51
|sell
|647
|0.08
|110.23
|0.00
|0.00
|1289
|2006.05.10 15:04
|sell
|648
|0.16
|110.34
|0.00
|0.00
|1290
|2006.05.10 15:58
|close
|648
|0.16
|110.14
|0.00
|0.00
|29.05
|12293.84
|1291
|2006.05.10 15:59
|close
|647
|0.08
|110.13
|0.00
|0.00
|7.26
|12301.10
|1292
|2006.05.10 15:59
|close
|646
|0.04
|110.14
|0.00
|0.00
|-0.73
|12300.37
|1293
|2006.05.10 15:59
|sell
|649
|0.04
|110.13
|0.00
|0.00
|1294
|2006.05.10 16:00
|sell
|650
|0.08
|110.27
|0.00
|0.00
|1295
|2006.05.10 16:03
|sell
|651
|0.16
|110.37
|0.00
|0.00
|1296
|2006.05.10 16:07
|sell
|652
|0.32
|110.48
|0.00
|0.00
|1297
|2006.05.11 11:39
|close
|652
|0.32
|110.28
|0.00
|0.00
|43.67
|12344.04
|1298
|2006.05.11 11:39
|close
|651
|0.16
|110.29
|0.00
|0.00
|4.43
|12348.47
|1299
|2006.05.11 11:39
|close
|650
|0.08
|110.28
|0.00
|0.00
|-4.32
|12344.15
|1300
|2006.05.11 11:39
|close
|649
|0.04
|110.29
|0.00
|0.00
|-7.60
|12336.55
|1301
|2006.05.11 13:15
|sell
|653
|0.04
|110.29
|0.00
|0.00
|1302
|2006.05.11 13:31
|sell
|654
|0.08
|110.40
|0.00
|0.00
|1303
|2006.05.11 14:00
|sell
|655
|0.16
|110.52
|0.00
|0.00
|1304
|2006.05.11 16:34
|sell
|656
|0.32
|110.62
|0.00
|0.00
|1305
|2006.05.11 19:03
|close
|656
|0.32
|110.42
|0.00
|0.00
|57.96
|12394.51
|1306
|2006.05.11 19:03
|close
|655
|0.16
|110.41
|0.00
|0.00
|15.94
|12410.45
|1307
|2006.05.11 19:03
|close
|654
|0.08
|110.42
|0.00
|0.00
|-1.45
|12409.00
|1308
|2006.05.11 19:03
|close
|653
|0.04
|110.41
|0.00
|0.00
|-4.35
|12404.65
|1309
|2006.05.11 19:04
|sell
|657
|0.04
|110.38
|0.00
|0.00
|1310
|2006.05.11 20:01
|close
|657
|0.04
|110.18
|0.00
|0.00
|7.26
|12411.91
|1311
|2006.05.12 00:15
|sell
|658
|0.04
|110.23
|0.00
|0.00
|1312
|2006.05.12 02:25
|close
|658
|0.04
|110.03
|0.00
|0.00
|7.27
|12419.18
|1313
|2006.05.12 02:25
|sell
|659
|0.04
|110.03
|0.00
|0.00
|1314
|2006.05.12 02:35
|sell
|660
|0.08
|110.14
|0.00
|0.00
|1315
|2006.05.12 03:19
|close
|660
|0.08
|109.94
|0.00
|0.00
|14.55
|12433.73
|1316
|2006.05.12 03:19
|close
|659
|0.04
|109.95
|0.00
|0.00
|2.91
|12436.64
|1317
|2006.05.12 03:19
|sell
|661
|0.04
|109.94
|0.00
|0.00
|1318
|2006.05.12 03:25
|close
|661
|0.04
|109.74
|0.00
|0.00
|7.29
|12443.93
|1319
|2006.05.12 03:25
|sell
|662
|0.04
|109.72
|0.00
|0.00
|1320
|2006.05.12 03:25
|sell
|663
|0.08
|109.83
|0.00
|0.00
|1321
|2006.05.12 03:37
|close
|663
|0.08
|109.63
|0.00
|0.00
|14.59
|12458.52
|1322
|2006.05.12 03:37
|close
|662
|0.04
|109.62
|0.00
|0.00
|3.65
|12462.17
|1323
|2006.05.12 03:37
|sell
|664
|0.04
|109.61
|0.00
|0.00
|1324
|2006.05.12 03:39
|sell
|665
|0.08
|109.72
|0.00
|0.00
|1325
|2006.05.12 03:42
|sell
|666
|0.16
|109.83
|0.00
|0.00
|1326
|2006.05.12 04:58
|close
|666
|0.16
|109.63
|0.00
|0.00
|29.19
|12491.36
|1327
|2006.05.12 04:58
|close
|665
|0.08
|109.64
|0.00
|0.00
|5.84
|12497.20
|1328
|2006.05.12 04:58
|close
|664
|0.04
|109.63
|0.00
|0.00
|-0.73
|12496.47
|1329
|2006.05.12 04:58
|sell
|667
|0.04
|109.62
|0.00
|0.00
|1330
|2006.05.12 05:34
|close
|667
|0.04
|109.41
|0.00
|0.00
|7.68
|12504.15
|1331
|2006.05.12 05:34
|sell
|668
|0.04
|109.38
|0.00
|0.00
|1332
|2006.05.12 05:58
|sell
|669
|0.08
|109.48
|0.00
|0.00
|1333
|2006.05.12 06:00
|sell
|670
|0.16
|109.59
|0.00
|0.00
|1334
|2006.05.12 06:43
|close
|670
|0.16
|109.39
|0.00
|0.00
|29.25
|12533.40
|1335
|2006.05.12 06:43
|close
|669
|0.08
|109.40
|0.00
|0.00
|5.85
|12539.25
|1336
|2006.05.12 06:44
|close
|668
|0.04
|109.41
|0.00
|0.00
|-1.10
|12538.15
|1337
|2006.05.12 06:44
|sell
|671
|0.04
|109.39
|0.00
|0.00
|1338
|2006.05.12 06:50
|sell
|672
|0.08
|109.50
|0.00
|0.00
|1339
|2006.05.12 07:50
|sell
|673
|0.16
|109.61
|0.00
|0.00
|1340
|2006.05.12 08:20
|sell
|674
|0.32
|109.72
|0.00
|0.00
|1341
|2006.05.12 08:51
|close
|674
|0.32
|109.52
|0.00
|0.00
|58.44
|12596.59
|1342
|2006.05.12 08:51
|close
|673
|0.16
|109.53
|0.00
|0.00
|11.69
|12608.28
|1343
|2006.05.12 08:51
|close
|672
|0.08
|109.53
|0.00
|0.00
|-2.19
|12606.09
|1344
|2006.05.12 08:51
|close
|671
|0.04
|109.49
|0.00
|0.00
|-3.65
|12602.44
|1345
|2006.05.12 08:51
|sell
|675
|0.04
|109.47
|0.00
|0.00
|1346
|2006.05.12 08:53
|sell
|676
|0.08
|109.58
|0.00
|0.00
|1347
|2006.05.12 09:01
|sell
|677
|0.16
|109.68
|0.00
|0.00
|1348
|2006.05.12 09:03
|sell
|678
|0.32
|109.79
|0.00
|0.00
|1349
|2006.05.14 17:00
|close
|678
|0.32
|109.58
|0.00
|0.00
|61.33
|12663.77
|1350
|2006.05.14 17:00
|close
|677
|0.16
|109.57
|0.00
|0.00
|16.06
|12679.83
|1351
|2006.05.14 17:00
|close
|676
|0.08
|109.58
|0.00
|0.00
|0.00
|12679.83
|1352
|2006.05.14 17:00
|close
|675
|0.04
|109.57
|0.00
|0.00
|-3.65
|12676.18
|1353
|2006.05.14 20:00
|sell
|679
|0.04
|109.64
|0.00
|0.00
|1354
|2006.05.14 20:01
|sell
|680
|0.08
|109.75
|0.00
|0.00
|1355
|2006.05.14 20:40
|sell
|681
|0.16
|109.86
|0.00
|0.00
|1356
|2006.05.14 21:18
|close
|681
|0.16
|109.66
|0.00
|0.00
|29.18
|12705.36
|1357
|2006.05.14 21:18
|close
|680
|0.08
|109.67
|0.00
|0.00
|5.84
|12711.20
|1358
|2006.05.14 21:18
|close
|679
|0.04
|109.66
|0.00
|0.00
|-0.73
|12710.47
|1359
|2006.05.14 21:18
|sell
|682
|0.04
|109.65
|0.00
|0.00
|1360
|2006.05.14 21:28
|close
|682
|0.04
|109.45
|0.00
|0.00
|7.31
|12717.78
|1361
|2006.05.14 21:28
|sell
|683
|0.04
|109.43
|0.00
|0.00
|1362
|2006.05.14 21:39
|sell
|684
|0.08
|109.54
|0.00
|0.00
|1363
|2006.05.14 21:41
|sell
|685
|0.16
|109.65
|0.00
|0.00
|1364
|2006.05.15 02:25
|sell
|686
|0.32
|109.76
|0.00
|0.00
|1365
|2006.05.16 20:24
|close
|686
|0.32
|109.56
|0.00
|0.00
|53.63
|12771.41
|1366
|2006.05.16 20:24
|close
|685
|0.16
|109.57
|0.00
|0.00
|6.89
|12778.31
|1367
|2006.05.16 20:24
|close
|684
|0.08
|109.56
|0.00
|0.00
|-3.85
|12774.45
|1368
|2006.05.16 20:25
|close
|683
|0.04
|109.55
|0.00
|0.00
|-5.58
|12768.88
|1369
|2006.05.16 20:45
|sell
|687
|0.04
|109.57
|0.00
|0.00
|1370
|2006.05.16 23:32
|close
|687
|0.04
|109.37
|0.00
|0.00
|7.31
|12776.19
|1371
|2006.05.17 00:00
|sell
|688
|0.04
|109.41
|0.00
|0.00
|1372
|2006.05.17 00:58
|sell
|689
|0.08
|109.51
|0.00
|0.00
|1373
|2006.05.17 02:34
|sell
|690
|0.16
|109.62
|0.00
|0.00
|1374
|2006.05.17 03:02
|close
|690
|0.16
|109.42
|0.00
|0.00
|29.25
|12805.44
|1375
|2006.05.17 03:02
|close
|689
|0.08
|109.41
|0.00
|0.00
|7.31
|12812.75
|1376
|2006.05.17 03:03
|close
|688
|0.04
|109.40
|0.00
|0.00
|0.37
|12813.12
|1377
|2006.05.17 03:03
|sell
|691
|0.04
|109.37
|0.00
|0.00
|1378
|2006.05.17 03:10
|close
|691
|0.04
|109.17
|0.00
|0.00
|7.33
|12820.45
|1379
|2006.05.17 03:10
|sell
|692
|0.04
|109.14
|0.00
|0.00
|1380
|2006.05.17 06:21
|sell
|693
|0.08
|109.25
|0.00
|0.00
|1381
|2006.05.17 06:27
|sell
|694
|0.16
|109.36
|0.00
|0.00
|1382
|2006.05.17 08:30
|sell
|695
|0.32
|109.48
|0.00
|0.00
|1383
|2006.05.17 08:39
|close
|695
|0.32
|109.28
|0.00
|0.00
|58.57
|12879.02
|1384
|2006.05.17 08:39
|close
|694
|0.16
|109.29
|0.00
|0.00
|10.25
|12889.27
|1385
|2006.05.17 08:39
|close
|693
|0.08
|109.30
|0.00
|0.00
|-3.66
|12885.61
|1386
|2006.05.17 08:39
|close
|692
|0.04
|109.29
|0.00
|0.00
|-5.49
|12880.12
|1387
|2006.05.17 08:39
|sell
|696
|0.04
|109.26
|0.00
|0.00
|1388
|2006.05.17 08:43
|close
|696
|0.04
|109.06
|0.00
|0.00
|7.34
|12887.46
|1389
|2006.05.17 08:43
|sell
|697
|0.04
|109.03
|0.00
|0.00
|1390
|2006.05.17 08:45
|sell
|698
|0.08
|109.14
|0.00
|0.00
|1391
|2006.05.17 08:49
|sell
|699
|0.16
|109.25
|0.00
|0.00
|1392
|2006.05.17 08:53
|sell
|700
|0.32
|109.36
|0.00
|0.00
|1393
|2006.05.19 03:44
|close
|523
|0.40
|111.59
|0.00
|0.00
|-1952.20
|10935.26
|1394
|2006.05.19 03:44
|close
|522
|0.20
|111.60
|0.00
|0.00
|-993.93
|9941.33
|1395
|2006.05.19 03:44
|close
|521
|0.10
|111.62
|0.00
|0.00
|-504.93
|9436.40
|1396
|2006.05.19 03:44
|close
|520
|0.05
|111.63
|0.00
|0.00
|-256.92
|9179.48
|1397
|2006.05.19 03:44
|buy
|701
|0.04
|111.66
|0.00
|0.00
|1398
|2006.05.19 03:46
|buy
|702
|0.08
|111.55
|0.00
|0.00
|1399
|2006.05.19 04:00
|close
|702
|0.08
|111.75
|0.00
|0.00
|14.32
|9193.80
|1400
|2006.05.19 04:00
|close
|701
|0.04
|111.73
|0.00
|0.00
|2.51
|9196.31
|1401
|2006.05.19 04:00
|buy
|703
|0.04
|111.76
|0.00
|0.00
|1402
|2006.05.19 05:51
|close
|703
|0.04
|111.96
|0.00
|0.00
|7.15
|9203.46
|1403
|2006.05.19 05:51
|buy
|704
|0.04
|111.99
|0.00
|0.00
|1404
|2006.05.19 06:12
|buy
|705
|0.08
|111.88
|0.00
|0.00
|1405
|2006.05.19 06:21
|buy
|706
|0.16
|111.77
|0.00
|0.00
|1406
|2006.05.19 07:32
|close
|706
|0.16
|111.97
|0.00
|0.00
|28.58
|9232.04
|1407
|2006.05.19 07:32
|close
|705
|0.08
|111.96
|0.00
|0.00
|5.72
|9237.76
|1408
|2006.05.19 07:32
|close
|704
|0.04
|111.97
|0.00
|0.00
|-0.71
|9237.05
|1409
|2006.05.19 07:32
|buy
|707
|0.04
|112.00
|0.00
|0.00
|1410
|2006.05.19 07:42
|buy
|708
|0.08
|111.90
|0.00
|0.00
|1411
|2006.05.19 07:53
|buy
|709
|0.16
|111.79
|0.00
|0.00
|1412
|2006.05.19 08:21
|buy
|710
|0.32
|111.68
|0.00
|0.00
|1413
|2006.05.19 09:05
|close
|710
|0.32
|111.88
|0.00
|0.00
|57.20
|9294.25
|1414
|2006.05.19 09:05
|close
|709
|0.16
|111.89
|0.00
|0.00
|14.30
|9308.55
|1415
|2006.05.19 09:05
|close
|708
|0.08
|111.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9308.55
|1416
|2006.05.19 09:05
|close
|707
|0.04
|111.89
|0.00
|0.00
|-3.93
|9304.62
|1417
|2006.05.19 09:05
|buy
|711
|0.04
|111.90
|0.00
|0.00
|1418
|2006.05.19 09:14
|buy
|712
|0.08
|111.79
|0.00
|0.00
|1419
|2006.05.19 09:22
|buy
|713
|0.16
|111.68
|0.00
|0.00
|1420
|2006.05.19 09:27
|buy
|714
|0.32
|111.57
|0.00
|0.00
|1421
|2006.05.19 10:10
|close
|714
|0.32
|111.77
|0.00
|0.00
|57.26
|9361.88
|1422
|2006.05.19 10:10
|close
|713
|0.16
|111.78
|0.00
|0.00
|14.31
|9376.19
|1423
|2006.05.19 10:10
|close
|712
|0.08
|111.77
|0.00
|0.00
|-1.43
|9374.76
|1424
|2006.05.19 10:11
|close
|711
|0.04
|111.76
|0.00
|0.00
|-5.01
|9369.75
|1425
|2006.05.19 10:11
|buy
|715
|0.04
|111.79
|0.00
|0.00
|1426
|2006.05.19 10:29
|close
|715
|0.04
|111.99
|0.00
|0.00
|7.14
|9376.89
|1427
|2006.05.19 10:29
|buy
|716
|0.04
|112.04
|0.00
|0.00
|1428
|2006.05.19 10:38
|buy
|717
|0.08
|111.93
|0.00
|0.00
|1429
|2006.05.19 10:44
|close
|717
|0.08
|112.14
|0.00
|0.00
|14.98
|9391.87
|1430
|2006.05.19 10:44
|close
|716
|0.04
|112.13
|0.00
|0.00
|3.21
|9395.08
|1431
|2006.05.19 10:44
|buy
|718
|0.04
|112.16
|0.00
|0.00
|1432
|2006.05.19 10:45
|buy
|719
|0.08
|112.04
|0.00
|0.00
|1433
|2006.05.19 10:50
|buy
|720
|0.16
|111.93
|0.00
|0.00
|1434
|2006.05.19 10:58
|close
|720
|0.16
|112.13
|0.00
|0.00
|28.54
|9423.62
|1435
|2006.05.19 10:58
|close
|719
|0.08
|112.12
|0.00
|0.00
|5.71
|9429.33
|1436
|2006.05.19 10:58
|close
|718
|0.04
|112.11
|0.00
|0.00
|-1.78
|9427.55
|1437
|2006.05.19 10:58
|buy
|721
|0.04
|112.14
|0.00
|0.00
|1438
|2006.05.19 11:06
|buy
|722
|0.08
|112.04
|0.00
|0.00
|1439
|2006.05.19 11:14
|close
|722
|0.08
|112.24
|0.00
|0.00
|14.26
|9441.81
|1440
|2006.05.19 11:14
|close
|721
|0.04
|112.23
|0.00
|0.00
|3.21
|9445.02
|1441
|2006.05.19 11:14
|buy
|723
|0.04
|112.26
|0.00
|0.00
|1442
|2006.05.19 11:16
|buy
|724
|0.08
|112.15
|0.00
|0.00
|1443
|2006.05.19 11:23
|buy
|725
|0.16
|112.04
|0.00
|0.00
|1444
|2006.05.19 11:31
|buy
|726
|0.32
|111.93
|0.00
|0.00
|1445
|2006.05.21 22:24
|close
|726
|0.32
|112.13
|0.00
|0.00
|57.08
|9502.10
|1446
|2006.05.21 22:24
|close
|725
|0.16
|112.13
|0.00
|0.00
|12.84
|9514.94
|1447
|2006.05.21 22:24
|close
|724
|0.08
|112.14
|0.00
|0.00
|-0.71
|9514.23
|1448
|2006.05.21 22:25
|close
|723
|0.04
|112.14
|0.00
|0.00
|-4.28
|9509.95
|1449
|2006.05.21 22:25
|buy
|727
|0.04
|112.17
|0.00
|0.00
|1450
|2006.05.21 23:12
|buy
|728
|0.08
|112.07
|0.00
|0.00
|1451
|2006.05.21 23:19
|buy
|729
|0.16
|111.96
|0.00
|0.00
|1452
|2006.05.21 23:34
|buy
|730
|0.32
|111.85
|0.00
|0.00
|1453
|2006.05.22 00:23
|close
|730
|0.32
|112.05
|0.00
|0.00
|60.85
|9570.80
|1454
|2006.05.22 00:23
|close
|729
|0.16
|112.04
|0.00
|0.00
|13.28
|9584.08
|1455
|2006.05.22 00:23
|close
|728
|0.08
|112.05
|0.00
|0.00
|-0.50
|9583.58
|1456
|2006.05.22 00:23
|close
|727
|0.04
|112.06
|0.00
|0.00
|-3.46
|9580.12
|1457
|2006.05.22 00:23
|buy
|731
|0.04
|112.09
|0.00
|0.00
|1458
|2006.05.22 01:45
|close
|731
|0.04
|112.29
|0.00
|0.00
|7.12
|9587.24
|1459
|2006.05.22 01:45
|buy
|732
|0.04
|112.31
|0.00
|0.00
|1460
|2006.05.22 02:24
|close
|732
|0.04
|112.51
|0.00
|0.00
|7.11
|9594.35
|1461
|2006.05.22 02:24
|buy
|733
|0.04
|112.54
|0.00
|0.00
|1462
|2006.05.22 02:43
|close
|733
|0.04
|112.74
|0.00
|0.00
|7.10
|9601.45
|1463
|2006.05.22 02:43
|buy
|734
|0.04
|112.77
|0.00
|0.00
|1464
|2006.05.22 03:52
|buy
|735
|0.08
|112.66
|0.00
|0.00
|1465
|2006.05.22 04:30
|buy
|736
|0.16
|112.55
|0.00
|0.00
|1466
|2006.05.22 05:59
|buy
|737
|0.32
|112.44
|0.00
|0.00
|1467
|2006.05.24 01:44
|close
|737
|0.32
|112.64
|0.00
|0.00
|64.27
|9665.72
|1468
|2006.05.24 01:44
|close
|736
|0.16
|112.64
|0.00
|0.00
|16.51
|9682.23
|1469
|2006.05.24 01:44
|close
|735
|0.08
|112.61
|0.00
|0.00
|-1.69
|9680.54
|1470
|2006.05.24 01:44
|close
|734
|0.04
|112.60
|0.00
|0.00
|-5.11
|9675.43
|1471
|2006.05.24 01:44
|buy
|738
|0.04
|112.63
|0.00
|0.00
|1472
|2006.05.24 01:54
|buy
|739
|0.08
|112.52
|0.00
|0.00
|1473
|2006.05.24 02:09
|buy
|740
|0.16
|112.41
|0.00
|0.00
|1474
|2006.05.24 02:47
|buy
|741
|0.32
|112.30
|0.00
|0.00
|1475
|2006.05.24 10:07
|close
|741
|0.32
|112.50
|0.00
|0.00
|56.89
|9732.32
|1476
|2006.05.24 10:07
|close
|740
|0.16
|112.49
|0.00
|0.00
|11.38
|9743.70
|1477
|2006.05.24 10:07
|close
|739
|0.08
|112.48
|0.00
|0.00
|-2.84
|9740.86
|1478
|2006.05.24 10:07
|close
|738
|0.04
|112.49
|0.00
|0.00
|-4.98
|9735.88
|1479
|2006.05.24 12:00
|buy
|742
|0.04
|112.81
|0.00
|0.00
|1480
|2006.05.24 12:25
|buy
|743
|0.08
|112.71
|0.00
|0.00
|1481
|2006.05.24 15:47
|buy
|744
|0.16
|112.60
|0.00
|0.00
|1482
|2006.05.24 16:39
|close
|744
|0.16
|112.80
|0.00
|0.00
|28.37
|9764.25
|1483
|2006.05.24 16:39
|close
|743
|0.08
|112.79
|0.00
|0.00
|5.67
|9769.92
|1484
|2006.05.24 16:39
|close
|742
|0.04
|112.78
|0.00
|0.00
|-1.06
|9768.86
|1485
|2006.05.24 16:39
|buy
|745
|0.04
|112.81
|0.00
|0.00
|1486
|2006.05.24 18:46
|buy
|746
|0.08
|112.71
|0.00
|0.00
|1487
|2006.05.25 02:19
|buy
|747
|0.16
|112.60
|0.00
|0.00
|1488
|2006.05.25 02:26
|buy
|748
|0.32
|112.48
|0.00
|0.00
|1489
|2006.05.25 02:43
|close
|748
|0.32
|112.68
|0.00
|0.00
|56.80
|9825.66
|1490
|2006.05.25 02:43
|close
|747
|0.16
|112.67
|0.00
|0.00
|9.94
|9835.60
|1491
|2006.05.25 02:43
|close
|746
|0.08
|112.67
|0.00
|0.00
|-0.05
|9835.56
|1492
|2006.05.25 02:43
|close
|745
|0.04
|112.68
|0.00
|0.00
|-3.21
|9832.34
|1493
|2006.05.25 02:43
|buy
|749
|0.04
|112.69
|0.00
|0.00
|1494
|2006.05.25 04:40
|buy
|750
|0.08
|112.59
|0.00
|0.00
|1495
|2006.05.25 04:42
|buy
|751
|0.16
|112.48
|0.00
|0.00
|1496
|2006.05.25 07:11
|buy
|752
|0.32
|112.37
|0.00
|0.00
|1497
|2006.05.26 09:50
|close
|752
|0.32
|112.57
|0.00
|0.00
|60.58
|9892.92
|1498
|2006.05.26 09:50
|close
|751
|0.16
|112.58
|0.00
|0.00
|16.07
|9908.99
|1499
|2006.05.26 09:50
|close
|750
|0.08
|112.59
|0.00
|0.00
|0.93
|9909.93
|1500
|2006.05.26 09:50
|close
|749
|0.04
|112.60
|0.00
|0.00
|-2.73
|9907.19
|1501
|2006.05.26 14:36
|buy
|753
|0.04
|112.65
|0.00
|0.00
|1502
|2006.05.28 17:03
|buy
|754
|0.08
|112.53
|0.00
|0.00
|1503
|2006.05.28 19:01
|buy
|755
|0.16
|112.43
|0.00
|0.00
|1504
|2006.05.28 20:17
|buy
|756
|0.32
|112.32
|0.00
|0.00
|1505
|2006.05.29 10:55
|close
|756
|0.32
|112.52
|0.00
|0.00
|60.61
|9967.80
|1506
|2006.05.29 10:55
|close
|755
|0.16
|112.53
|0.00
|0.00
|16.08
|9983.88
|1507
|2006.05.29 10:55
|close
|754
|0.08
|112.52
|0.00
|0.00
|0.22
|9984.10
|1508
|2006.05.29 10:55
|close
|753
|0.04
|112.53
|0.00
|0.00
|-3.80
|9980.30
|1509
|2006.05.29 12:01
|buy
|757
|0.04
|112.60
|0.00
|0.00
|1510
|2006.05.29 14:13
|buy
|758
|0.08
|112.49
|0.00
|0.00
|1511
|2006.05.29 14:23
|buy
|759
|0.16
|112.38
|0.00
|0.00
|1512
|2006.05.29 19:51
|close
|759
|0.16
|112.58
|0.00
|0.00
|28.42
|10008.72
|1513
|2006.05.29 19:51
|close
|758
|0.08
|112.57
|0.00
|0.00
|5.69
|10014.41
|1514
|2006.05.29 19:51
|close
|757
|0.04
|112.58
|0.00
|0.00
|-0.71
|10013.70
|1515
|2006.05.29 19:51
|buy
|760
|0.04
|112.59
|0.00
|0.00
|1516
|2006.05.29 21:49
|buy
|761
|0.08
|112.48
|0.00
|0.00
|1517
|2006.05.29 22:41
|buy
|762
|0.16
|112.37
|0.00
|0.00
|1518
|2006.05.29 22:51
|buy
|763
|0.32
|112.26
|0.00
|0.00
|1519
|2006.05.30 08:34
|close
|763
|0.32
|112.46
|0.00
|0.00
|60.64
|10074.33
|1520
|2006.05.30 08:34
|close
|762
|0.16
|112.45
|0.00
|0.00
|13.24
|10087.58
|1521
|2006.05.30 08:34
|close
|761
|0.08
|112.44
|0.00
|0.00
|-1.92
|10085.66
|1522
|2006.05.30 08:34
|close
|760
|0.04
|112.43
|0.00
|0.00
|-5.22
|10080.44
|1523
|2006.05.30 12:00
|buy
|764
|0.04
|112.18
|0.00
|0.00
|1524
|2006.05.30 12:29
|buy
|765
|0.08
|112.07
|0.00
|0.00
|1525
|2006.05.30 12:51
|buy
|766
|0.16
|111.96
|0.00
|0.00
|1526
|2006.05.30 13:39
|close
|766
|0.16
|112.16
|0.00
|0.00
|28.53
|10108.97
|1527
|2006.05.30 13:39
|close
|765
|0.08
|112.18
|0.00
|0.00
|7.84
|10116.81
|1528
|2006.05.30 13:39
|close
|764
|0.04
|112.17
|0.00
|0.00
|-0.36
|10116.45
|1529
|2006.05.30 14:30
|buy
|767
|0.04
|112.03
|0.00
|0.00
|1530
|2006.05.30 16:00
|close
|767
|0.04
|112.23
|0.00
|0.00
|7.13
|10123.58
|1531
|2006.05.30 16:00
|buy
|768
|0.04
|112.24
|0.00
|0.00
|1532
|2006.05.30 16:39
|buy
|769
|0.08
|112.13
|0.00
|0.00
|1533
|2006.05.30 20:08
|close
|769
|0.08
|112.33
|0.00
|0.00
|14.24
|10137.82
|1534
|2006.05.30 20:08
|close
|768
|0.04
|112.32
|0.00
|0.00
|2.85
|10140.67
|1535
|2006.05.31 02:00
|buy
|770
|0.04
|112.00
|0.00
|0.00
|1536
|2006.05.31 02:17
|buy
|771
|0.08
|111.90
|0.00
|0.00
|1537
|2006.05.31 02:30
|buy
|772
|0.16
|111.79
|0.00
|0.00
|1538
|2006.05.31 02:44
|buy
|773
|0.32
|111.68
|0.00
|0.00
|1539
|2006.05.31 04:14
|close
|773
|0.32
|111.89
|0.00
|0.00
|60.06
|10200.73
|1540
|2006.05.31 04:14
|close
|772
|0.16
|111.89
|0.00
|0.00
|14.30
|10215.03
|1541
|2006.05.31 04:14
|close
|771
|0.08
|111.90
|0.00
|0.00
|0.00
|10215.03
|1542
|2006.05.31 04:14
|close
|770
|0.04
|111.89
|0.00
|0.00
|-3.93
|10211.10
|1543
|2006.05.31 10:45
|buy
|774
|0.04
|112.34
|0.00
|0.00
|1544
|2006.05.31 10:58
|buy
|775
|0.08
|112.23
|0.00
|0.00
|1545
|2006.05.31 10:59
|buy
|776
|0.16
|112.11
|0.00
|0.00
|1546
|2006.05.31 11:51
|close
|776
|0.16
|112.31
|0.00
|0.00
|28.49
|10239.59
|1547
|2006.05.31 11:51
|close
|775
|0.08
|112.32
|0.00
|0.00
|6.41
|10246.00
|1548
|2006.05.31 11:51
|close
|774
|0.04
|112.31
|0.00
|0.00
|-1.07
|10244.93
|1549
|2006.05.31 12:00
|buy
|777
|0.04
|112.27
|0.00
|0.00
|1550
|2006.05.31 14:31
|close
|777
|0.04
|112.47
|0.00
|0.00
|7.11
|10252.04
|1551
|2006.05.31 14:31
|buy
|778
|0.04
|112.50
|0.00
|0.00
|1552
|2006.05.31 20:44
|close
|778
|0.04
|112.70
|0.00
|0.00
|7.10
|10259.14
|1553
|2006.05.31 21:30
|buy
|779
|0.04
|112.51
|0.00
|0.00
|1554
|2006.05.31 23:47
|close
|779
|0.04
|112.71
|0.00
|0.00
|7.10
|10266.24
|1555
|2006.06.01 04:00
|buy
|780
|0.04
|112.77
|0.00
|0.00
|1556
|2006.06.01 04:17
|buy
|781
|0.08
|112.66
|0.00
|0.00
|1557
|2006.06.01 05:19
|close
|781
|0.08
|112.86
|0.00
|0.00
|14.18
|10280.42
|1558
|2006.06.01 05:20
|close
|780
|0.04
|112.85
|0.00
|0.00
|2.84
|10283.26
|1559
|2006.06.01 05:20
|buy
|782
|0.04
|112.88
|0.00
|0.00
|1560
|2006.06.01 06:41
|close
|782
|0.04
|113.08
|0.00
|0.00
|7.07
|10290.33
|1561
|2006.06.01 06:41
|buy
|783
|0.04
|113.12
|0.00
|0.00
|1562
|2006.06.01 06:45
|buy
|784
|0.08
|113.01
|0.00
|0.00
|1563
|2006.06.01 07:11
|close
|784
|0.08
|113.21
|0.00
|0.00
|14.13
|10304.46
|1564
|2006.06.01 07:11
|close
|783
|0.04
|113.20
|0.00
|0.00
|2.83
|10307.29
|1565
|2006.06.01 07:11
|buy
|785
|0.04
|113.21
|0.00
|0.00
|1566
|2006.06.01 10:01
|buy
|786
|0.08
|113.10
|0.00
|0.00
|1567
|2006.06.01 10:03
|buy
|787
|0.16
|112.99
|0.00
|0.00
|1568
|2006.06.01 10:07
|buy
|788
|0.32
|112.88
|0.00
|0.00
|1569
|2006.06.06 09:37
|close
|788
|0.32
|113.08
|0.00
|0.00
|67.78
|10375.06
|1570
|2006.06.06 09:37
|close
|787
|0.16
|113.07
|0.00
|0.00
|16.91
|10391.97
|1571
|2006.06.06 09:38
|close
|786
|0.08
|113.06
|0.00
|0.00
|-0.04
|10391.94
|1572
|2006.06.06 09:38
|close
|785
|0.04
|113.07
|0.00
|0.00
|-3.55
|10388.39
|1573
|2006.06.06 10:30
|buy
|789
|0.04
|113.07
|0.00
|0.00
|1574
|2006.06.06 10:42
|close
|789
|0.04
|113.27
|0.00
|0.00
|7.06
|10395.45
|1575
|2006.06.06 10:42
|buy
|790
|0.04
|113.28
|0.00
|0.00
|1576
|2006.06.06 10:59
|close
|790
|0.04
|113.49
|0.00
|0.00
|7.40
|10402.85
|1577
|2006.06.06 10:59
|buy
|791
|0.04
|113.53
|0.00
|0.00
|1578
|2006.06.06 11:04
|buy
|792
|0.08
|113.43
|0.00
|0.00
|1579
|2006.06.06 11:37
|buy
|793
|0.16
|113.32
|0.00
|0.00
|1580
|2006.06.06 12:34
|buy
|794
|0.32
|113.21
|0.00
|0.00
|1581
|2006.06.07 02:38
|close
|794
|0.32
|113.41
|0.00
|0.00
|60.16
|10463.00
|1582
|2006.06.07 02:38
|close
|793
|0.16
|113.42
|0.00
|0.00
|15.97
|10478.98
|1583
|2006.06.07 02:38
|close
|792
|0.08
|113.41
|0.00
|0.00
|-0.48
|10478.50
|1584
|2006.06.07 02:38
|close
|791
|0.04
|113.42
|0.00
|0.00
|-3.41
|10475.08
|1585
|2006.06.07 02:38
|buy
|795
|0.04
|113.43
|0.00
|0.00
|1586
|2006.06.07 03:53
|buy
|796
|0.08
|113.32
|0.00
|0.00
|1587
|2006.06.07 04:08
|buy
|797
|0.16
|113.21
|0.00
|0.00
|1588
|2006.06.07 06:14
|buy
|798
|0.32
|113.10
|0.00
|0.00
|1589
|2006.06.07 07:33
|close
|798
|0.32
|113.30
|0.00
|0.00
|56.49
|10531.57
|1590
|2006.06.07 07:33
|close
|797
|0.16
|113.31
|0.00
|0.00
|14.12
|10545.69
|1591
|2006.06.07 07:33
|close
|796
|0.08
|113.30
|0.00
|0.00
|-1.41
|10544.28
|1592
|2006.06.07 07:33
|close
|795
|0.04
|113.31
|0.00
|0.00
|-4.24
|10540.04
|1593
|2006.06.07 07:33
|buy
|799
|0.04
|113.34
|0.00
|0.00
|1594
|2006.06.07 09:32
|close
|799
|0.04
|113.55
|0.00
|0.00
|7.40
|10547.44
|1595
|2006.06.07 09:32
|buy
|800
|0.04
|113.57
|0.00
|0.00
|1596
|2006.06.07 11:16
|buy
|801
|0.08
|113.46
|0.00
|0.00
|1597
|2006.06.07 11:22
|buy
|802
|0.16
|113.35
|0.00
|0.00
|1598
|2006.06.07 16:49
|close
|802
|0.16
|113.55
|0.00
|0.00
|28.18
|10575.62
|1599
|2006.06.07 16:50
|close
|801
|0.08
|113.56
|0.00
|0.00
|7.04
|10582.66
|1600
|2006.06.07 16:50
|close
|800
|0.04
|113.57
|0.00
|0.00
|0.00
|10582.66
|1601
|2006.06.07 16:51
|buy
|803
|0.04
|113.58
|0.00
|0.00
|1602
|2006.06.07 17:27
|buy
|804
|0.08
|113.48
|0.00
|0.00
|1603
|2006.06.07 19:10
|buy
|805
|0.16
|113.37
|0.00
|0.00
|1604
|2006.06.07 20:55
|close
|805
|0.16
|113.57
|0.00
|0.00
|28.18
|10610.84
|1605
|2006.06.07 20:55
|close
|804
|0.08
|113.56
|0.00
|0.00
|5.64
|10616.48
|1606
|2006.06.07 20:55
|close
|803
|0.04
|113.57
|0.00
|0.00
|-0.35
|10616.13
|1607
|2006.06.07 20:55
|buy
|806
|0.04
|113.58
|0.00
|0.00
|1608
|2006.06.08 02:34
|close
|806
|0.04
|113.78
|0.00
|0.00
|8.43
|10624.56
|1609
|2006.06.08 02:34
|buy
|807
|0.04
|113.79
|0.00
|0.00
|1610
|2006.06.08 03:59
|close
|807
|0.04
|114.00
|0.00
|0.00
|7.37
|10631.93
|1611
|2006.06.08 03:59
|buy
|808
|0.04
|114.03
|0.00
|0.00
|1612
|2006.06.08 04:00
|buy
|809
|0.08
|113.93
|0.00
|0.00
|1613
|2006.06.08 04:10
|buy
|810
|0.16
|113.82
|0.00
|0.00
|1614
|2006.06.08 05:58
|buy
|811
|0.32
|113.71
|0.00
|0.00
|1615
|2006.06.08 06:15
|close
|811
|0.32
|113.91
|0.00
|0.00
|56.18
|10688.11
|1616
|2006.06.08 06:15
|close
|810
|0.16
|113.90
|0.00
|0.00
|11.24
|10699.35
|1617
|2006.06.08 06:15
|close
|809
|0.08
|113.91
|0.00
|0.00
|-1.40
|10697.95
|1618
|2006.06.08 06:15
|close
|808
|0.04
|113.90
|0.00
|0.00
|-4.57
|10693.38
|1619
|2006.06.08 06:15
|buy
|812
|0.04
|113.93
|0.00
|0.00
|1620
|2006.06.08 07:15
|buy
|813
|0.08
|113.82
|0.00
|0.00
|1621
|2006.06.08 07:52
|close
|813
|0.08
|114.02
|0.00
|0.00
|14.03
|10707.41
|1622
|2006.06.08 07:52
|close
|812
|0.04
|114.04
|0.00
|0.00
|3.86
|10711.27
|1623
|2006.06.08 07:52
|buy
|814
|0.04
|114.07
|0.00
|0.00
|1624
|2006.06.08 07:55
|close
|814
|0.04
|114.27
|0.00
|0.00
|7.00
|10718.27
|1625
|2006.06.08 07:55
|buy
|815
|0.04
|114.30
|0.00
|0.00
|1626
|2006.06.08 07:56
|buy
|816
|0.08
|114.18
|0.00
|0.00
|1627
|2006.06.08 08:15
|close
|816
|0.08
|114.38
|0.00
|0.00
|13.99
|10732.26
|1628
|2006.06.08 08:15
|close
|815
|0.04
|114.39
|0.00
|0.00
|3.15
|10735.41
|1629
|2006.06.08 08:15
|buy
|817
|0.04
|114.42
|0.00
|0.00
|1630
|2006.06.08 08:33
|close
|817
|0.04
|114.62
|0.00
|0.00
|6.98
|10742.39
|1631
|2006.06.08 08:33
|buy
|818
|0.04
|114.65
|0.00
|0.00
|1632
|2006.06.08 08:38
|buy
|819
|0.08
|114.54
|0.00
|0.00
|1633
|2006.06.08 08:39
|buy
|820
|0.16
|114.43
|0.00
|0.00
|1634
|2006.06.08 09:13
|buy
|821
|0.32
|114.32
|0.00
|0.00
|1635
|2006.06.12 08:06
|close
|821
|0.32
|114.54
|0.00
|0.00
|68.91
|10811.30
|1636
|2006.06.12 08:06
|close
|820
|0.16
|114.56
|0.00
|0.00
|21.89
|10833.19
|1637
|2006.06.12 08:06
|close
|819
|0.08
|114.55
|0.00
|0.00
|2.56
|10835.75
|1638
|2006.06.12 08:06
|close
|818
|0.04
|114.57
|0.00
|0.00
|-1.86
|10833.89
|1639
|2006.06.12 10:30
|buy
|822
|0.04
|114.24
|0.00
|0.00
|1640
|2006.06.12 17:54
|close
|822
|0.04
|114.44
|0.00
|0.00
|6.99
|10840.88
|1641
|2006.06.12 20:00
|buy
|823
|0.04
|114.42
|0.00
|0.00
|1642
|2006.06.12 20:11
|buy
|824
|0.08
|114.32
|0.00
|0.00
|1643
|2006.06.13 00:13
|close
|824
|0.08
|114.52
|0.00
|0.00
|14.90
|10855.79
|1644
|2006.06.13 00:14
|close
|823
|0.04
|114.51
|0.00
|0.00
|3.61
|10859.39
|1645
|2006.06.13 00:14
|buy
|825
|0.04
|114.54
|0.00
|0.00
|1646
|2006.06.13 03:07
|close
|825
|0.04
|114.74
|0.00
|0.00
|6.97
|10866.36
|1647
|2006.06.13 03:07
|buy
|826
|0.04
|114.75
|0.00
|0.00
|1648
|2006.06.13 03:09
|buy
|827
|0.08
|114.65
|0.00
|0.00
|1649
|2006.06.13 03:15
|buy
|828
|0.16
|114.53
|0.00
|0.00
|1650
|2006.06.13 03:23
|buy
|829
|0.32
|114.43
|0.00
|0.00
|1651
|2006.06.13 06:57
|close
|829
|0.32
|114.63
|0.00
|0.00
|55.83
|10922.19
|1652
|2006.06.13 06:57
|close
|828
|0.16
|114.62
|0.00
|0.00
|12.56
|10934.75
|1653
|2006.06.13 06:57
|close
|827
|0.08
|114.61
|0.00
|0.00
|-2.79
|10931.96
|1654
|2006.06.13 06:57
|close
|826
|0.04
|114.60
|0.00
|0.00
|-5.24
|10926.72
|1655
|2006.06.13 06:57
|buy
|830
|0.04
|114.63
|0.00
|0.00
|1656
|2006.06.13 07:24
|buy
|831
|0.08
|114.52
|0.00
|0.00
|1657
|2006.06.13 08:30
|close
|831
|0.08
|114.72
|0.00
|0.00
|13.95
|10940.67
|1658
|2006.06.13 08:31
|close
|830
|0.04
|114.71
|0.00
|0.00
|2.79
|10943.46
|1659
|2006.06.13 08:31
|buy
|832
|0.04
|114.74
|0.00
|0.00
|1660
|2006.06.13 08:34
|buy
|833
|0.08
|114.63
|0.00
|0.00
|1661
|2006.06.13 09:03
|buy
|834
|0.16
|114.52
|0.00
|0.00
|1662
|2006.06.13 09:14
|close
|834
|0.16
|114.72
|0.00
|0.00
|27.89
|10971.35
|1663
|2006.06.13 09:14
|close
|833
|0.08
|114.71
|0.00
|0.00
|5.58
|10976.93
|1664
|2006.06.13 09:14
|close
|832
|0.04
|114.72
|0.00
|0.00
|-0.70
|10976.23
|1665
|2006.06.13 09:14
|buy
|835
|0.04
|114.75
|0.00
|0.00
|1666
|2006.06.13 09:19
|buy
|836
|0.08
|114.65
|0.00
|0.00
|1667
|2006.06.13 09:37
|buy
|837
|0.16
|114.54
|0.00
|0.00
|1668
|2006.06.13 10:05
|close
|837
|0.16
|114.74
|0.00
|0.00
|27.89
|11004.12
|1669
|2006.06.13 10:05
|close
|836
|0.08
|114.75
|0.00
|0.00
|6.97
|11011.09
|1670
|2006.06.13 10:05
|close
|835
|0.04
|114.74
|0.00
|0.00
|-0.35
|11010.74
|1671
|2006.06.13 10:05
|buy
|838
|0.04
|114.75
|0.00
|0.00
|1672
|2006.06.13 10:18
|close
|838
|0.04
|114.95
|0.00
|0.00
|6.96
|11017.70
|1673
|2006.06.13 10:18
|buy
|839
|0.04
|114.96
|0.00
|0.00
|1674
|2006.06.13 10:22
|close
|839
|0.04
|115.16
|0.00
|0.00
|6.95
|11024.65
|1675
|2006.06.13 10:22
|buy
|840
|0.04
|115.17
|0.00
|0.00
|1676
|2006.06.13 11:50
|buy
|841
|0.08
|115.07
|0.00
|0.00
|1677
|2006.06.13 13:09
|close
|841
|0.08
|115.27
|0.00
|0.00
|13.88
|11038.53
|1678
|2006.06.13 13:09
|close
|840
|0.04
|115.25
|0.00
|0.00
|2.78
|11041.31
|1679
|2006.06.13 13:09
|buy
|842
|0.04
|115.29
|0.00
|0.00
|1680
|2006.06.13 20:08
|buy
|843
|0.08
|115.18
|0.00
|0.00
|1681
|2006.06.13 21:33
|buy
|844
|0.16
|115.07
|0.00
|0.00
|1682
|2006.06.14 02:26
|buy
|845
|0.32
|114.96
|0.00
|0.00
|1683
|2006.06.14 08:30
|close
|845
|0.32
|115.16
|0.00
|0.00
|55.57
|11096.88
|1684
|2006.06.14 08:30
|close
|844
|0.16
|115.14
|0.00
|0.00
|11.59
|11108.48
|1685
|2006.06.14 08:30
|close
|843
|0.08
|115.15
|0.00
|0.00
|-1.15
|11107.33
|1686
|2006.06.14 08:30
|close
|842
|0.04
|115.18
|0.00
|0.00
|-3.35
|11103.97
|1687
|2006.06.14 15:00
|buy
|846
|0.04
|115.10
|0.00
|0.00
|1688
|2006.06.14 17:45
|buy
|847
|0.08
|114.99
|0.00
|0.00
|1689
|2006.06.14 18:08
|buy
|848
|0.16
|114.88
|0.00
|0.00
|1690
|2006.06.15 00:48
|close
|848
|0.16
|115.09
|0.00
|0.00
|34.78
|11138.75
|1691
|2006.06.15 00:48
|close
|847
|0.08
|115.06
|0.00
|0.00
|7.66
|11146.42
|1692
|2006.06.15 00:48
|close
|846
|0.04
|115.07
|0.00
|0.00
|0.36
|11146.77
|1693
|2006.06.15 18:15
|buy
|849
|0.04
|114.87
|0.00
|0.00
|1694
|2006.06.15 18:40
|buy
|850
|0.08
|114.76
|0.00
|0.00
|1695
|2006.06.15 20:06
|buy
|851
|0.16
|114.65
|0.00
|0.00
|1696
|2006.06.16 05:31
|close
|851
|0.16
|114.85
|0.00
|0.00
|29.72
|11176.50
|1697
|2006.06.16 05:31
|close
|850
|0.08
|114.86
|0.00
|0.00
|7.90
|11184.40
|1698
|2006.06.16 05:31
|close
|849
|0.04
|114.85
|0.00
|0.00
|-0.23
|11184.17
|1699
|2006.06.16 12:00
|buy
|852
|0.04
|115.14
|0.00
|0.00
|1700
|2006.06.16 14:33
|buy
|853
|0.08
|115.04
|0.00
|0.00
|1701
|2006.06.18 18:19
|close
|853
|0.08
|115.24
|0.00
|0.00
|13.88
|11198.05
|1702
|2006.06.18 18:19
|close
|852
|0.04
|115.24
|0.00
|0.00
|3.47
|11201.52
|1703
|2006.06.19 00:00
|buy
|854
|0.04
|115.67
|0.00
|0.00
|1704
|2006.06.19 02:38
|buy
|855
|0.08
|115.57
|0.00
|0.00
|1705
|2006.06.19 10:33
|buy
|856
|0.16
|115.46
|0.00
|0.00
|1706
|2006.06.19 11:05
|buy
|857
|0.32
|115.35
|0.00
|0.00
|1707
|2006.06.19 20:43
|close
|857
|0.32
|115.55
|0.00
|0.00
|55.39
|11256.91
|1708
|2006.06.19 20:43
|close
|856
|0.16
|115.54
|0.00
|0.00
|11.08
|11267.99
|1709
|2006.06.19 20:43
|close
|855
|0.08
|115.53
|0.00
|0.00
|-2.77
|11265.22
|1710
|2006.06.19 20:43
|close
|854
|0.04
|115.54
|0.00
|0.00
|-4.50
|11260.72
|1711
|2006.06.20 03:15
|buy
|858
|0.04
|114.68
|0.00
|0.00
|1712
|2006.06.20 05:10
|close
|858
|0.04
|114.88
|0.00
|0.00
|6.96
|11267.68
|1713
|2006.06.20 12:00
|buy
|859
|0.04
|115.03
|0.00
|0.00
|1714
|2006.06.20 12:14
|buy
|860
|0.08
|114.93
|0.00
|0.00
|1715
|2006.06.20 13:05
|buy
|861
|0.16
|114.82
|0.00
|0.00
|1716
|2006.06.20 13:50
|buy
|862
|0.32
|114.71
|0.00
|0.00
|1717
|2006.06.20 15:31
|close
|862
|0.32
|114.91
|0.00
|0.00
|55.70
|11323.38
|1718
|2006.06.20 15:31
|close
|861
|0.16
|114.90
|0.00
|0.00
|11.14
|11334.52
|1719
|2006.06.20 15:31
|close
|860
|0.08
|114.91
|0.00
|0.00
|-1.39
|11333.13
|1720
|2006.06.20 15:31
|close
|859
|0.04
|114.92
|0.00
|0.00
|-3.83
|11329.30
|1721
|2006.06.20 18:17
|buy
|863
|0.04
|114.90
|0.00
|0.00
|1722
|2006.06.20 20:08
|buy
|864
|0.08
|114.79
|0.00
|0.00
|1723
|2006.06.20 21:19
|buy
|865
|0.16
|114.68
|0.00
|0.00
|1724
|2006.06.20 22:19
|buy
|866
|0.32
|114.57
|0.00
|0.00
|1725
|2006.06.21 00:24
|close
|866
|0.32
|114.77
|0.00
|0.00
|59.49
|11388.78
|1726
|2006.06.21 00:24
|close
|865
|0.16
|114.76
|0.00
|0.00
|13.01
|11401.79
|1727
|2006.06.21 00:24
|close
|864
|0.08
|114.77
|0.00
|0.00
|-0.46
|11401.34
|1728
|2006.06.21 00:24
|close
|863
|0.04
|114.76
|0.00
|0.00
|-4.41
|11396.92
|1729
|2006.06.21 06:30
|buy
|867
|0.04
|114.97
|0.00
|0.00
|1730
|2006.06.21 07:12
|buy
|868
|0.08
|114.87
|0.00
|0.00
|1731
|2006.06.21 08:20
|close
|868
|0.08
|115.07
|0.00
|0.00
|13.90
|11410.82
|1732
|2006.06.21 08:20
|close
|867
|0.04
|115.06
|0.00
|0.00
|3.13
|11413.95
|1733
|2006.06.21 12:45
|buy
|869
|0.04
|114.75
|0.00
|0.00
|1734
|2006.06.22 01:24
|close
|869
|0.04
|114.95
|0.00
|0.00
|8.36
|11422.31
|1735
|2006.06.22 10:15
|buy
|870
|0.04
|115.83
|0.00
|0.00
|1736
|2006.06.22 12:10
|close
|870
|0.04
|116.04
|0.00
|0.00
|7.24
|11429.55
|1737
|2006.06.22 12:10
|buy
|871
|0.04
|116.07
|0.00
|0.00
|1738
|2006.06.23 00:40
|buy
|872
|0.08
|115.96
|0.00
|0.00
|1739
|2006.06.23 02:36
|buy
|873
|0.16
|115.85
|0.00
|0.00
|1740
|2006.06.23 02:53
|close
|873
|0.16
|116.05
|0.00
|0.00
|27.57
|11457.12
|1741
|2006.06.23 02:53
|close
|872
|0.08
|116.04
|0.00
|0.00
|5.52
|11462.64
|1742
|2006.06.23 02:53
|close
|871
|0.04
|116.03
|0.00
|0.00
|-0.91
|11461.73
|1743
|2006.06.23 02:53
|buy
|874
|0.04
|116.04
|0.00
|0.00
|1744
|2006.06.23 04:56
|close
|874
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|6.88
|11468.61
|1745
|2006.06.23 04:56
|buy
|875
|0.04
|116.25
|0.00
|0.00
|1746
|2006.06.23 08:20
|close
|875
|0.04
|116.45
|0.00
|0.00
|6.87
|11475.48
|1747
|2006.06.23 08:20
|buy
|876
|0.04
|116.46
|0.00
|0.00
|1748
|2006.06.23 08:58
|buy
|877
|0.08
|116.35
|0.00
|0.00
|1749
|2006.06.23 09:00
|buy
|878
|0.16
|116.24
|0.00
|0.00
|1750
|2006.06.23 09:02
|buy
|879
|0.32
|116.13
|0.00
|0.00
|1751
|2006.06.23 13:18
|close
|879
|0.32
|116.33
|0.00
|0.00
|55.02
|11530.50
|1752
|2006.06.23 13:18
|close
|878
|0.16
|116.32
|0.00
|0.00
|11.00
|11541.50
|1753
|2006.06.23 13:18
|close
|877
|0.08
|116.31
|0.00
|0.00
|-2.75
|11538.75
|1754
|2006.06.23 13:18
|close
|876
|0.04
|116.32
|0.00
|0.00
|-4.81
|11533.94
|1755
|2006.06.23 13:18
|buy
|880
|0.04
|116.35
|0.00
|0.00
|1756
|2006.06.23 15:51
|close
|880
|0.04
|116.55
|0.00
|0.00
|6.86
|11540.80
|1757
|2006.06.23 15:51
|buy
|881
|0.04
|116.56
|0.00
|0.00
|1758
|2006.06.25 18:42
|buy
|882
|0.08
|116.45
|0.00
|0.00
|1759
|2006.06.25 19:30
|buy
|883
|0.16
|116.35
|0.00
|0.00
|1760
|2006.06.26 03:20
|buy
|884
|0.32
|116.24
|0.00
|0.00
|1761
|2006.06.26 05:06
|close
|884
|0.32
|116.44
|0.00
|0.00
|54.96
|11595.76
|1762
|2006.06.26 05:06
|close
|883
|0.16
|116.43
|0.00
|0.00
|12.85
|11608.61
|1763
|2006.06.26 05:06
|close
|882
|0.08
|116.44
|0.00
|0.00
|0.24
|11608.85
|1764
|2006.06.26 05:07
|close
|881
|0.04
|116.43
|0.00
|0.00
|-4.00
|11604.85
|1765
|2006.06.26 12:00
|buy
|885
|0.04
|116.38
|0.00
|0.00
|1766
|2006.06.26 13:05
|buy
|886
|0.08
|116.27
|0.00
|0.00
|1767
|2006.06.26 13:23
|buy
|887
|0.16
|116.16
|0.00
|0.00
|1768
|2006.06.26 15:44
|close
|887
|0.16
|116.36
|0.00
|0.00
|27.50
|11632.35
|1769
|2006.06.26 15:45
|close
|886
|0.08
|116.35
|0.00
|0.00
|5.50
|11637.85
|1770
|2006.06.26 15:45
|close
|885
|0.04
|116.34
|0.00
|0.00
|-1.38
|11636.47
|1771
|2006.06.26 17:36
|buy
|888
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|1772
|2006.06.26 19:41
|buy
|889
|0.08
|116.13
|0.00
|0.00
|1773
|2006.06.26 20:50
|buy
|890
|0.16
|116.02
|0.00
|0.00
|1774
|2006.06.26 21:10
|buy
|891
|0.32
|115.91
|0.00
|0.00
|1775
|2006.06.26 23:59
|close
|891
|0.32
|116.11
|0.00
|0.00
|55.12
|11691.59
|1776
|2006.06.26 23:59
|close
|890
|0.16
|116.10
|0.00
|0.00
|11.02
|11702.61
|1777
|2006.06.26 23:59
|close
|889
|0.08
|116.11
|0.00
|0.00
|-1.38
|11701.23
|1778
|2006.06.26 23:59
|close
|888
|0.04
|116.10
|0.00
|0.00
|-4.82
|11696.41
|1779
|2006.06.27 06:30
|buy
|892
|0.04
|116.57
|0.00
|0.00
|1780
|2006.06.27 06:38
|buy
|893
|0.08
|116.46
|0.00
|0.00
|1781
|2006.06.27 08:39
|buy
|894
|0.16
|116.35
|0.00
|0.00
|1782
|2006.06.27 08:57
|buy
|895
|0.32
|116.23
|0.00
|0.00
|1783
|2006.06.27 19:15
|close
|895
|0.32
|116.43
|0.00
|0.00
|54.97
|11751.38
|1784
|2006.06.27 19:15
|close
|894
|0.16
|116.41
|0.00
|0.00
|8.25
|11759.63
|1785
|2006.06.27 19:15
|close
|893
|0.08
|116.42
|0.00
|0.00
|-2.75
|11756.88
|1786
|2006.06.27 19:15
|close
|892
|0.04
|116.43
|0.00
|0.00
|-4.81
|11752.07
|1787
|2006.06.27 20:15
|buy
|896
|0.04
|116.33
|0.00
|0.00
|1788
|2006.06.27 20:54
|buy
|897
|0.08
|116.22
|0.00
|0.00
|1789
|2006.06.27 22:30
|buy
|898
|0.16
|116.12
|0.00
|0.00
|1790
|2006.06.28 03:06
|close
|898
|0.16
|116.32
|0.00
|0.00
|29.37
|11781.44
|1791
|2006.06.28 03:06
|close
|897
|0.08
|116.31
|0.00
|0.00
|7.12
|11788.56
|1792
|2006.06.28 03:06
|close
|896
|0.04
|116.31
|0.00
|0.00
|-0.22
|11788.34
|1793
|2006.06.28 10:00
|buy
|899
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|1794
|2006.06.28 12:06
|close
|899
|0.04
|116.44
|0.00
|0.00
|6.87
|11795.21
|1795
|2006.06.28 19:45
|buy
|900
|0.04
|116.38
|0.00
|0.00
|1796
|2006.06.28 21:08
|close
|900
|0.04
|116.59
|0.00
|0.00
|7.20
|11802.41
|1797
|2006.06.28 21:08
|buy
|901
|0.04
|116.62
|0.00
|0.00
|1798
|2006.06.28 23:56
|buy
|902
|0.08
|116.51
|0.00
|0.00
|1799
|2006.06.29 01:17
|buy
|903
|0.16
|116.40
|0.00
|0.00
|1800
|2006.06.29 09:05
|buy
|904
|0.32
|116.29
|0.00
|0.00
|1801
|2006.07.17 03:52
|close
|904
|0.32
|116.49
|0.00
|0.00
|114.56
|11916.97
|1802
|2006.07.17 03:52
|close
|903
|0.16
|116.48
|0.00
|0.00
|40.80
|11957.77
|1803
|2006.07.17 03:52
|close
|902
|0.08
|116.49
|0.00
|0.00
|16.33
|11974.10
|1804
|2006.07.17 03:52
|close
|901
|0.04
|116.48
|0.00
|0.00
|4.04
|11978.14
|1805
|2006.07.17 03:52
|buy
|905
|0.04
|116.49
|0.00
|0.00
|1806
|2006.07.17 04:15
|close
|905
|0.04
|116.69
|0.00
|0.00
|6.86
|11985.00
|1807
|2006.07.17 04:15
|buy
|906
|0.04
|116.70
|0.00
|0.00
|1808
|2006.07.17 04:15
|buy
|907
|0.08
|116.60
|0.00
|0.00
|1809
|2006.07.17 04:38
|close
|907
|0.08
|116.81
|0.00
|0.00
|14.38
|11999.38
|1810
|2006.07.17 04:38
|close
|906
|0.04
|116.81
|0.00
|0.00
|3.77
|12003.15
|1811
|2006.07.17 04:38
|buy
|908
|0.04
|116.84
|0.00
|0.00
|1812
|2006.07.17 06:01
|close
|908
|0.04
|117.07
|0.00
|0.00
|7.86
|12011.01
|1813
|2006.07.17 06:01
|buy
|909
|0.04
|117.10
|0.00
|0.00
|1814
|2006.07.17 06:16
|buy
|910
|0.08
|116.99
|0.00
|0.00
|1815
|2006.07.17 09:17
|close
|910
|0.08
|117.19
|0.00
|0.00
|13.65
|12024.66
|1816
|2006.07.17 09:17
|close
|909
|0.04
|117.20
|0.00
|0.00
|3.41
|12028.07
|1817
|2006.07.17 09:17
|buy
|911
|0.04
|117.24
|0.00
|0.00
|1818
|2006.07.17 09:34
|buy
|912
|0.08
|117.13
|0.00
|0.00
|1819
|2006.07.17 11:07
|buy
|913
|0.16
|117.02
|0.00
|0.00
|1820
|2006.07.17 15:16
|close
|913
|0.16
|117.22
|0.00
|0.00
|27.30
|12055.37
|1821
|2006.07.17 15:16
|close
|912
|0.08
|117.21
|0.00
|0.00
|5.46
|12060.83
|1822
|2006.07.17 15:17
|close
|911
|0.04
|117.20
|0.00
|0.00
|-1.37
|12059.46
|1823
|2006.07.17 15:17
|buy
|914
|0.04
|117.23
|0.00
|0.00
|1824
|2006.07.17 17:42
|buy
|915
|0.08
|117.11
|0.00
|0.00
|1825
|2006.07.17 19:27
|buy
|916
|0.16
|117.01
|0.00
|0.00
|1826
|2006.07.17 20:09
|buy
|917
|0.32
|116.90
|0.00
|0.00
|1827
|2006.07.18 05:04
|close
|917
|0.32
|117.10
|0.00
|0.00
|58.38
|12117.84
|1828
|2006.07.18 05:04
|close
|916
|0.16
|117.09
|0.00
|0.00
|12.79
|12130.63
|1829
|2006.07.18 05:04
|close
|915
|0.08
|117.10
|0.00
|0.00
|0.25
|12130.88
|1830
|2006.07.18 05:04
|close
|914
|0.04
|117.09
|0.00
|0.00
|-4.31
|12126.57
|1831
|2006.07.18 11:15
|buy
|918
|0.04
|117.36
|0.00
|0.00
|1832
|2006.07.18 11:33
|buy
|919
|0.08
|117.26
|0.00
|0.00
|1833
|2006.07.18 11:57
|close
|919
|0.08
|117.46
|0.00
|0.00
|13.62
|12140.19
|1834
|2006.07.18 11:57
|close
|918
|0.04
|117.45
|0.00
|0.00
|3.07
|12143.26
|1835
|2006.07.18 18:17
|buy
|920
|0.04
|117.36
|0.00
|0.00
|1836
|2006.07.18 21:06
|buy
|921
|0.08
|117.26
|0.00
|0.00
|1837
|2006.07.19 02:29
|close
|921
|0.08
|117.46
|0.00
|0.00
|14.55
|12157.81
|1838
|2006.07.19 02:29
|close
|920
|0.04
|117.47
|0.00
|0.00
|4.22
|12162.03
|1839
|2006.07.19 07:30
|buy
|922
|0.04
|117.61
|0.00
|0.00
|1840
|2006.07.19 08:35
|close
|922
|0.04
|117.81
|0.00
|0.00
|6.79
|12168.82
|1841
|2006.07.19 09:00
|buy
|923
|0.04
|117.84
|0.00
|0.00
|1842
|2006.07.19 09:35
|buy
|924
|0.08
|117.73
|0.00
|0.00
|1843
|2006.07.19 10:00
|buy
|925
|0.16
|117.61
|0.00
|0.00
|1844
|2006.07.19 10:00
|buy
|926
|0.32
|117.51
|0.00
|0.00
|1845
|2006.09.11 10:46
|close
|926
|0.32
|117.71
|0.00
|0.00
|255.60
|12424.41
|1846
|2006.09.11 10:46
|close
|925
|0.16
|117.72
|0.00
|0.00
|115.56
|12539.97
|1847
|2006.09.11 10:46
|close
|924
|0.08
|117.72
|0.00
|0.00
|49.63
|12589.60
|1848
|2006.09.11 10:46
|close
|923
|0.04
|117.73
|0.00
|0.00
|21.41
|12611.01
|1849
|2006.09.11 10:46
|buy
|927
|0.04
|117.76
|0.00
|0.00
|1850
|2006.09.11 11:26
|buy
|928
|0.08
|117.65
|0.00
|0.00
|1851
|2006.09.11 12:37
|buy
|929
|0.16
|117.54
|0.00
|0.00
|1852
|2006.09.11 20:16
|buy
|930
|0.32
|117.43
|0.00
|0.00
|1853
|2006.09.11 20:59
|close
|930
|0.32
|117.63
|0.00
|0.00
|54.41
|12665.42
|1854
|2006.09.11 20:59
|close
|929
|0.16
|117.62
|0.00
|0.00
|10.88
|12676.30
|1855
|2006.09.11 20:59
|close
|928
|0.08
|117.63
|0.00
|0.00
|-1.36
|12674.94
|1856
|2006.09.11 20:59
|close
|927
|0.04
|117.62
|0.00
|0.00
|-4.76
|12670.18
|1857
|2006.09.11 21:00
|buy
|931
|0.04
|117.65
|0.00
|0.00
|1858
|2006.09.12 00:18
|buy
|932
|0.08
|117.54
|0.00
|0.00
|1859
|2006.09.12 03:50
|buy
|933
|0.16
|117.43
|0.00
|0.00
|1860
|2006.09.12 04:03
|close
|933
|0.16
|117.63
|0.00
|0.00
|27.20
|12697.38
|1861
|2006.09.12 04:03
|close
|932
|0.08
|117.64
|0.00
|0.00
|6.80
|12704.18
|1862
|2006.09.12 04:03
|close
|931
|0.04
|117.63
|0.00
|0.00
|-0.21
|12703.97
|1863
|2006.09.12 04:03
|buy
|934
|0.04
|117.66
|0.00
|0.00
|1864
|2006.09.12 04:24
|buy
|935
|0.08
|117.55
|0.00
|0.00
|1865
|2006.09.12 08:30
|buy
|936
|0.16
|117.44
|0.00
|0.00
|1866
|2006.09.12 08:34
|close
|936
|0.16
|117.64
|0.00
|0.00
|27.20
|12731.17
|1867
|2006.09.12 08:34
|close
|935
|0.08
|117.62
|0.00
|0.00
|4.76
|12735.93
|1868
|2006.09.12 08:34
|close
|934
|0.04
|117.61
|0.00
|0.00
|-1.70
|12734.23
|1869
|2006.09.12 08:34
|buy
|937
|0.04
|117.62
|0.00
|0.00
|1870
|2006.09.12 08:56
|buy
|938
|0.08
|117.51
|0.00
|0.00
|1871
|2006.09.12 09:48
|close
|938
|0.08
|117.71
|0.00
|0.00
|13.59
|12747.82
|1872
|2006.09.12 09:48
|close
|937
|0.04
|117.72
|0.00
|0.00
|3.40
|12751.22
|1873
|2006.09.12 09:48
|buy
|939
|0.04
|117.73
|0.00
|0.00
|1874
|2006.09.12 12:33
|close
|939
|0.04
|117.93
|0.00
|0.00
|6.78
|12758.00
|1875
|2006.09.12 12:33
|buy
|940
|0.04
|117.94
|0.00
|0.00
|1876
|2006.09.12 17:22
|buy
|941
|0.08
|117.84
|0.00
|0.00
|1877
|2006.09.13 02:37
|buy
|942
|0.16
|117.73
|0.00
|0.00
|1878
|2006.09.13 03:16
|buy
|943
|0.32
|117.62
|0.00
|0.00
|1879
|2006.09.15 12:36
|close
|943
|0.32
|117.82
|0.00
|0.00
|69.23
|12827.22
|1880
|2006.09.15 12:36
|close
|942
|0.16
|117.83
|0.00
|0.00
|21.03
|12848.26
|1881
|2006.09.15 12:36
|close
|941
|0.08
|117.84
|0.00
|0.00
|4.66
|12852.92
|1882
|2006.09.15 12:36
|close
|940
|0.04
|117.84
|0.00
|0.00
|-1.06
|12851.85
|1883
|2006.09.18 01:15
|buy
|944
|0.04
|117.88
|0.00
|0.00
|1884
|2006.09.18 03:52
|buy
|945
|0.08
|117.77
|0.00
|0.00
|1885
|2006.09.18 04:51
|close
|945
|0.08
|117.97
|0.00
|0.00
|13.56
|12865.41
|1886
|2006.09.18 04:51
|close
|944
|0.04
|117.98
|0.00
|0.00
|3.39
|12868.80
|1887
|2006.09.18 04:51
|buy
|946
|0.04
|118.00
|0.00
|0.00
|1888
|2006.09.18 05:14
|close
|946
|0.04
|118.20
|0.00
|0.00
|6.77
|12875.57
|1889
|2006.09.18 05:14
|buy
|947
|0.04
|118.23
|0.00
|0.00
|1890
|2006.09.18 05:21
|buy
|948
|0.08
|118.12
|0.00
|0.00
|1891
|2006.09.18 08:13
|buy
|949
|0.16
|118.01
|0.00
|0.00
|1892
|2006.09.18 09:16
|close
|949
|0.16
|118.21
|0.00
|0.00
|27.07
|12902.64
|1893
|2006.09.18 09:16
|close
|948
|0.08
|118.22
|0.00
|0.00
|6.77
|12909.41
|1894
|2006.09.18 09:16
|close
|947
|0.04
|118.21
|0.00
|0.00
|-0.68
|12908.73
|1895
|2006.09.18 09:16
|buy
|950
|0.04
|118.24
|0.00
|0.00
|1896
|2006.09.18 09:35
|buy
|951
|0.08
|118.13
|0.00
|0.00
|1897
|2006.09.18 10:39
|buy
|952
|0.16
|118.02
|0.00
|0.00
|1898
|2006.09.18 11:12
|buy
|953
|0.32
|117.91
|0.00
|0.00
|1899
|2006.09.22 08:12
|close
|700
|0.32
|116.16
|0.00
|0.00
|-2495.62
|10413.12
|1900
|2006.09.22 08:12
|close
|699
|0.16
|116.17
|0.00
|0.00
|-1264.26
|9148.86
|1901
|2006.09.22 08:13
|close
|698
|0.08
|116.16
|0.00
|0.00
|-639.05
|8509.81
|1902
|2006.09.22 08:13
|close
|697
|0.04
|116.17
|0.00
|0.00
|-323.64
|8186.16
|1903
|2006.09.22 08:13
|sell
|954
|0.04
|116.14
|0.00
|0.00
|1904
|2006.09.22 09:22
|sell
|955
|0.08
|116.25
|0.00
|0.00
|1905
|2006.09.22 10:00
|sell
|956
|0.16
|116.37
|0.00
|0.00
|1906
|2006.09.22 10:19
|sell
|957
|0.32
|116.48
|0.00
|0.00
|1907
|2006.09.25 00:33
|close
|957
|0.32
|116.28
|0.00
|0.00
|50.25
|8236.42
|1908
|2006.09.25 00:33
|close
|956
|0.16
|116.29
|0.00
|0.00
|8.62
|8245.03
|1909
|2006.09.25 00:33
|close
|955
|0.08
|116.28
|0.00
|0.00
|-3.26
|8241.78
|1910
|2006.09.25 00:33
|close
|954
|0.04
|116.29
|0.00
|0.00
|-5.76
|8236.02
|1911
|2006.09.25 04:15
|sell
|958
|0.04
|116.31
|0.00
|0.00
|1912
|2006.09.25 05:01
|sell
|959
|0.08
|116.42
|0.00
|0.00
|1913
|2006.09.25 05:16
|sell
|960
|0.16
|116.53
|0.00
|0.00
|1914
|2006.09.25 05:36
|sell
|961
|0.32
|116.64
|0.00
|0.00
|1915
|2006.09.25 08:27
|close
|961
|0.32
|116.44
|0.00
|0.00
|54.96
|8290.98
|1916
|2006.09.25 08:27
|close
|960
|0.16
|116.45
|0.00
|0.00
|10.99
|8301.97
|1917
|2006.09.25 08:27
|close
|959
|0.08
|116.46
|0.00
|0.00
|-2.75
|8299.22
|1918
|2006.09.25 08:27
|close
|958
|0.04
|116.44
|0.00
|0.00
|-4.47
|8294.75
|1919
|2006.09.25 09:15
|sell
|962
|0.04
|116.52
|0.00
|0.00
|1920
|2006.09.25 17:09
|sell
|963
|0.08
|116.62
|0.00
|0.00
|1921
|2006.09.25 19:36
|close
|963
|0.08
|116.42
|0.00
|0.00
|13.74
|8308.49
|1922
|2006.09.25 19:36
|close
|962
|0.04
|116.43
|0.00
|0.00
|3.09
|8311.58
|1923
|2006.09.26 02:15
|sell
|964
|0.04
|116.48
|0.00
|0.00
|1924
|2006.09.26 04:58
|sell
|965
|0.08
|116.59
|0.00
|0.00
|1925
|2006.09.26 05:45
|close
|965
|0.08
|116.39
|0.00
|0.00
|13.75
|8325.33
|1926
|2006.09.26 05:46
|close
|964
|0.04
|116.40
|0.00
|0.00
|2.75
|8328.08
|1927
|2006.09.26 09:30
|sell
|966
|0.04
|116.51
|0.00
|0.00
|1928
|2006.09.26 10:00
|sell
|967
|0.08
|116.64
|0.00
|0.00
|1929
|2006.09.26 10:12
|sell
|968
|0.16
|116.76
|0.00
|0.00
|1930
|2006.09.26 10:25
|sell
|969
|0.32
|116.87
|0.00
|0.00
|1931
|2006.09.29 04:29
|close
|953
|0.32
|118.11
|0.00
|0.00
|102.63
|8430.71
|1932
|2006.09.29 04:29
|close
|952
|0.16
|118.09
|0.00
|0.00
|33.70
|8464.41
|1933
|2006.09.29 04:31
|close
|951
|0.08
|118.08
|0.00
|0.00
|8.72
|8473.13
|1934
|2006.09.29 04:31
|close
|950
|0.04
|118.07
|0.00
|0.00
|0.30
|8473.43
|1935
|2006.09.29 04:31
|buy
|970
|0.04
|118.08
|0.00
|0.00
|1936
|2006.09.29 04:46
|buy
|971
|0.08
|117.98
|0.00
|0.00
|1937
|2006.09.29 06:31
|buy
|972
|0.16
|117.87
|0.00
|0.00
|1938
|2006.09.29 06:33
|buy
|973
|0.32
|117.76
|0.00
|0.00
|1939
|2006.09.29 06:46
|close
|973
|0.32
|117.97
|0.00
|0.00
|56.96
|8530.39
|1940
|2006.09.29 06:46
|close
|972
|0.16
|117.96
|0.00
|0.00
|12.21
|8542.60
|1941
|2006.09.29 06:46
|close
|971
|0.08
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|8541.92
|1942
|2006.09.29 06:46
|close
|970
|0.04
|117.98
|0.00
|0.00
|-3.39
|8538.53
|1943
|2006.09.29 06:46
|buy
|974
|0.04
|118.01
|0.00
|0.00
|1944
|2006.09.29 06:47
|buy
|975
|0.08
|117.90
|0.00
|0.00
|1945
|2006.09.29 08:46
|close
|975
|0.08
|118.10
|0.00
|0.00
|13.55
|8552.08
|1946
|2006.09.29 08:46
|close
|974
|0.04
|118.09
|0.00
|0.00
|2.71
|8554.79
|1947
|2006.09.29 09:30
|buy
|976
|0.04
|117.98
|0.00
|0.00
|1948
|2006.10.01 19:51
|buy
|977
|0.08
|117.87
|0.00
|0.00
|1949
|2006.10.01 20:01
|close
|977
|0.08
|118.07
|0.00
|0.00
|13.55
|8568.34
|1950
|2006.10.01 20:02
|close
|976
|0.04
|118.08
|0.00
|0.00
|3.39
|8571.73
|1951
|2006.10.02 03:45
|buy
|978
|0.04
|118.36
|0.00
|0.00
|1952
|2006.10.02 03:51
|buy
|979
|0.08
|118.26
|0.00
|0.00
|1953
|2006.10.02 04:45
|buy
|980
|0.16
|118.15
|0.00
|0.00
|1954
|2006.10.02 08:32
|close
|980
|0.16
|118.35
|0.00
|0.00
|27.04
|8598.77
|1955
|2006.10.02 08:32
|close
|979
|0.08
|118.36
|0.00
|0.00
|6.76
|8605.53
|1956
|2006.10.02 08:32
|close
|978
|0.04
|118.35
|0.00
|0.00
|-0.34
|8605.19
|1957
|2006.10.03 12:00
|buy
|981
|0.04
|117.85
|0.00
|0.00
|1958
|2006.10.03 18:25
|close
|981
|0.04
|118.05
|0.00
|0.00
|6.78
|8611.97
|1959
|2006.10.04 01:00
|buy
|982
|0.04
|118.06
|0.00
|0.00
|1960
|2006.10.04 02:56
|buy
|983
|0.08
|117.96
|0.00
|0.00
|1961
|2006.10.04 04:51
|close
|983
|0.08
|118.16
|0.00
|0.00
|13.54
|8625.51
|1962
|2006.10.04 04:51
|close
|982
|0.04
|118.15
|0.00
|0.00
|3.05
|8628.56
|1963
|2006.10.04 04:51
|buy
|984
|0.04
|118.18
|0.00
|0.00
|1964
|2006.10.04 05:35
|buy
|985
|0.08
|118.07
|0.00
|0.00
|1965
|2006.10.04 07:29
|close
|985
|0.08
|118.27
|0.00
|0.00
|13.53
|8642.09
|1966
|2006.10.04 07:29
|close
|984
|0.04
|118.26
|0.00
|0.00
|2.71
|8644.80
|1967
|2006.10.04 07:29
|buy
|986
|0.04
|118.27
|0.00
|0.00
|1968
|2006.10.04 07:49
|buy
|987
|0.08
|118.16
|0.00
|0.00
|1969
|2006.10.04 08:15
|buy
|988
|0.16
|118.05
|0.00
|0.00
|1970
|2006.10.04 10:01
|buy
|989
|0.32
|117.94
|0.00
|0.00
|1971
|2006.10.06 08:33
|close
|989
|0.32
|118.15
|0.00
|0.00
|71.79
|8716.59
|1972
|2006.10.06 08:33
|close
|988
|0.16
|118.14
|0.00
|0.00
|19.64
|8736.23
|1973
|2006.10.06 08:33
|close
|987
|0.08
|118.13
|0.00
|0.00
|1.70
|8737.92
|1974
|2006.10.06 08:33
|close
|986
|0.04
|118.12
|0.00
|0.00
|-3.22
|8734.71
|1975
|2006.10.06 12:00
|buy
|990
|0.04
|118.87
|0.00
|0.00
|1976
|2006.10.08 22:47
|close
|990
|0.04
|119.08
|0.00
|0.00
|7.05
|8741.76
|1977
|2006.10.08 22:47
|buy
|991
|0.04
|119.09
|0.00
|0.00
|1978
|2006.10.08 22:54
|buy
|992
|0.08
|118.98
|0.00
|0.00
|1979
|2006.10.09 01:02
|close
|992
|0.08
|119.18
|0.00
|0.00
|14.36
|8756.12
|1980
|2006.10.09 01:02
|close
|991
|0.04
|119.19
|0.00
|0.00
|3.83
|8759.94
|1981
|2006.10.09 01:02
|buy
|993
|0.04
|119.20
|0.00
|0.00
|1982
|2006.10.09 04:25
|buy
|994
|0.08
|119.10
|0.00
|0.00
|1983
|2006.10.09 07:02
|buy
|995
|0.16
|118.99
|0.00
|0.00
|1984
|2006.10.09 09:55
|close
|995
|0.16
|119.19
|0.00
|0.00
|26.85
|8786.79
|1985
|2006.10.09 09:55
|close
|994
|0.08
|119.20
|0.00
|0.00
|6.71
|8793.50
|1986
|2006.10.09 09:55
|close
|993
|0.04
|119.18
|0.00
|0.00
|-0.67
|8792.83
|1987
|2006.10.09 09:55
|buy
|996
|0.04
|119.21
|0.00
|0.00
|1988
|2006.10.09 10:38
|buy
|997
|0.08
|119.10
|0.00
|0.00
|1989
|2006.10.09 18:31
|buy
|998
|0.16
|118.99
|0.00
|0.00
|1990
|2006.10.09 22:42
|close
|998
|0.16
|119.19
|0.00
|0.00
|26.85
|8819.68
|1991
|2006.10.09 22:42
|close
|997
|0.08
|119.20
|0.00
|0.00
|6.71
|8826.39
|1992
|2006.10.09 22:42
|close
|996
|0.04
|119.19
|0.00
|0.00
|-0.67
|8825.72
|1993
|2006.10.10 05:15
|buy
|999
|0.04
|119.39
|0.00
|0.00
|1994
|2006.10.10 07:17
|close
|999
|0.04
|119.59
|0.00
|0.00
|6.69
|8832.41
|1995
|2006.10.10 10:30
|buy
|1000
|0.04
|119.66
|0.00
|0.00
|1996
|2006.10.11 01:57
|buy
|1001
|0.08
|119.55
|0.00
|0.00
|1997
|2006.10.11 03:27
|buy
|1002
|0.16
|119.44
|0.00
|0.00
|1998
|2006.10.11 08:58
|close
|1002
|0.16
|119.64
|0.00
|0.00
|26.75
|8859.16
|1999
|2006.10.11 08:58
|close
|1001
|0.08
|119.65
|0.00
|0.00
|6.69
|8865.85
|2000
|2006.10.11 08:58
|close
|1000
|0.04
|119.64
|0.00
|0.00
|-0.20
|8865.65
|2001
|2006.10.11 14:45
|buy
|1003
|0.04
|119.83
|0.00
|0.00
|2002
|2006.10.11 14:50
|buy
|1004
|0.08
|119.73
|0.00
|0.00
|2003
|2006.10.11 14:52
|buy
|1005
|0.16
|119.61
|0.00
|0.00
|2004
|2006.10.11 14:52
|buy
|1006
|0.32
|119.50
|0.00
|0.00
|2005
|2006.10.11 14:53
|close
|1006
|0.32
|119.70
|0.00
|0.00
|53.47
|8919.12
|2006
|2006.10.11 14:54
|close
|1005
|0.16
|119.69
|0.00
|0.00
|10.69
|8929.81
|2007
|2006.10.11 14:54
|close
|1004
|0.08
|119.68
|0.00
|0.00
|-3.34
|8926.47
|2008
|2006.10.11 14:54
|close
|1003
|0.04
|119.67
|0.00
|0.00
|-5.35
|8921.12
|2009
|2006.10.11 14:54
|buy
|1007
|0.04
|119.70
|0.00
|0.00
|2010
|2006.10.11 14:54
|buy
|1008
|0.08
|119.60
|0.00
|0.00
|2011
|2006.10.12 02:22
|buy
|1009
|0.16
|119.49
|0.00
|0.00
|2012
|2006.10.12 03:06
|buy
|1010
|0.32
|119.38
|0.00
|0.00
|2013
|2006.10.12 04:22
|close
|1010
|0.32
|119.58
|0.00
|0.00
|53.52
|8974.64
|2014
|2006.10.12 04:22
|close
|1009
|0.16
|119.59
|0.00
|0.00
|13.38
|8988.02
|2015
|2006.10.12 04:22
|close
|1008
|0.08
|119.58
|0.00
|0.00
|1.45
|8989.48
|2016
|2006.10.12 04:22
|close
|1007
|0.04
|119.57
|0.00
|0.00
|-2.95
|8986.52
|2017
|2006.10.13 12:15
|buy
|1011
|0.04
|119.78
|0.00
|0.00
|2018
|2006.10.13 13:42
|buy
|1012
|0.08
|119.68
|0.00
|0.00
|2019
|2006.10.16 03:00
|buy
|1013
|0.16
|119.56
|0.00
|0.00
|2020
|2006.10.16 03:07
|buy
|1014
|0.32
|119.46
|0.00
|0.00
|2021
|2006.10.31 12:51
|close
|969
|0.32
|116.67
|0.00
|0.00
|-112.69
|8873.83
|2022
|2006.10.31 12:51
|close
|968
|0.16
|116.69
|0.00
|0.00
|-74.18
|8799.65
|2023
|2006.10.31 12:52
|close
|967
|0.08
|116.70
|0.00
|0.00
|-46.00
|8753.66
|2024
|2006.10.31 12:52
|close
|966
|0.04
|116.69
|0.00
|0.00
|-27.11
|8726.54
|2025
|2006.10.31 17:00
|sell
|1015
|0.04
|116.95
|0.00
|0.00
|2026
|2006.10.31 18:59
|close
|1015
|0.04
|116.75
|0.00
|0.00
|6.85
|8733.39
|2027
|2006.10.31 18:59
|sell
|1016
|0.04
|116.74
|0.00
|0.00
|2028
|2006.10.31 19:13
|sell
|1017
|0.08
|116.84
|0.00
|0.00
|2029
|2006.10.31 21:56
|sell
|1018
|0.16
|116.95
|0.00
|0.00
|2030
|2006.11.01 02:55
|sell
|1019
|0.32
|117.06
|0.00
|0.00
|2031
|2006.11.01 10:01
|close
|1019
|0.32
|116.85
|0.00
|0.00
|57.51
|8790.90
|2032
|2006.11.01 10:01
|close
|1018
|0.16
|116.84
|0.00
|0.00
|12.67
|8803.57
|2033
|2006.11.01 10:01
|close
|1017
|0.08
|116.85
|0.00
|0.00
|-1.88
|8801.69
|2034
|2006.11.01 10:01
|close
|1016
|0.04
|116.84
|0.00
|0.00
|-4.02
|8797.67
|2035
|2006.11.01 16:30
|sell
|1020
|0.04
|117.06
|0.00
|0.00
|2036
|2006.11.01 17:44
|sell
|1021
|0.08
|117.17
|0.00
|0.00
|2037
|2006.11.01 19:54
|sell
|1022
|0.16
|117.28
|0.00
|0.00
|2038
|2006.11.02 04:34
|close
|1022
|0.16
|117.08
|0.00
|0.00
|20.15
|8817.82
|2039
|2006.11.02 04:34
|close
|1021
|0.08
|117.07
|0.00
|0.00
|3.24
|8821.06
|2040
|2006.11.02 04:34
|close
|1020
|0.04
|117.06
|0.00
|0.00
|-1.80
|8819.27
|2041
|2006.11.02 11:00
|sell
|1023
|0.04
|117.08
|0.00
|0.00
|2042
|2006.11.02 12:42
|sell
|1024
|0.08
|117.18
|0.00
|0.00
|2043
|2006.11.03 08:21
|sell
|1025
|0.16
|117.29
|0.00
|0.00
|2044
|2006.11.03 08:31
|close
|1025
|0.16
|117.07
|0.00
|0.00
|30.07
|8849.34
|2045
|2006.11.03 08:31
|close
|1024
|0.08
|117.04
|0.00
|0.00
|8.37
|8857.71
|2046
|2006.11.03 08:31
|close
|1023
|0.04
|117.06
|0.00
|0.00
|0.08
|8857.79
|2047
|2006.11.06 00:45
|sell
|1026
|0.04
|118.03
|0.00
|0.00
|2048
|2006.11.06 02:57
|sell
|1027
|0.08
|118.14
|0.00
|0.00
|2049
|2006.11.06 03:22
|sell
|1028
|0.16
|118.25
|0.00
|0.00
|2050
|2006.11.06 04:44
|sell
|1029
|0.32
|118.36
|0.00
|0.00
|2051
|2006.11.06 20:19
|close
|1029
|0.32
|118.16
|0.00
|0.00
|54.16
|8911.95
|2052
|2006.11.06 20:19
|close
|1028
|0.16
|118.17
|0.00
|0.00
|10.83
|8922.78
|2053
|2006.11.06 20:19
|close
|1027
|0.08
|118.16
|0.00
|0.00
|-1.35
|8921.43
|2054
|2006.11.06 20:19
|close
|1026
|0.04
|118.17
|0.00
|0.00
|-4.74
|8916.69
|2055
|2006.11.06 20:45
|sell
|1030
|0.04
|118.08
|0.00
|0.00
|2056
|2006.11.06 23:31
|close
|1030
|0.04
|117.88
|0.00
|0.00
|6.79
|8923.48
|2057
|2006.11.07 03:00
|sell
|1031
|0.04
|117.81
|0.00
|0.00
|2058
|2006.11.07 05:07
|sell
|1032
|0.08
|117.92
|0.00
|0.00
|2059
|2006.11.07 08:34
|close
|1032
|0.08
|117.72
|0.00
|0.00
|13.59
|8937.07
|2060
|2006.11.07 08:34
|close
|1031
|0.04
|117.73
|0.00
|0.00
|2.72
|8939.79
|2061
|2006.11.07 12:00
|sell
|1033
|0.04
|117.42
|0.00
|0.00
|2062
|2006.11.07 14:18
|sell
|1034
|0.08
|117.53
|0.00
|0.00
|2063
|2006.11.07 14:30
|sell
|1035
|0.16
|117.64
|0.00
|0.00
|2064
|2006.11.08 02:17
|sell
|1036
|0.32
|117.76
|0.00
|0.00
|2065
|2006.11.08 03:47
|close
|1036
|0.32
|117.56
|0.00
|0.00
|54.44
|8994.23
|2066
|2006.11.08 03:47
|close
|1035
|0.16
|117.57
|0.00
|0.00
|7.14
|9001.37
|2067
|2006.11.08 03:47
|close
|1034
|0.08
|117.57
|0.00
|0.00
|-3.92
|8997.45
|2068
|2006.11.08 03:47
|close
|1033
|0.04
|117.56
|0.00
|0.00
|-5.36
|8992.09
|2069
|2006.11.08 03:47
|sell
|1037
|0.04
|117.55
|0.00
|0.00
|2070
|2006.11.08 08:10
|sell
|1038
|0.08
|117.65
|0.00
|0.00
|2071
|2006.11.08 08:39
|sell
|1039
|0.16
|117.76
|0.00
|0.00
|2072
|2006.11.08 09:11
|sell
|1040
|0.32
|117.87
|0.00
|0.00
|2073
|2006.11.09 20:34
|close
|1040
|0.32
|117.67
|0.00
|0.00
|40.03
|9032.12
|2074
|2006.11.09 20:34
|close
|1039
|0.16
|117.66
|0.00
|0.00
|6.42
|9038.54
|2075
|2006.11.09 20:34
|close
|1038
|0.08
|117.65
|0.00
|0.00
|-3.59
|9034.95
|2076
|2006.11.09 20:35
|close
|1037
|0.04
|117.66
|0.00
|0.00
|-5.54
|9029.42
|2077
|2006.11.10 00:15
|sell
|1041
|0.04
|117.57
|0.00
|0.00
|2078
|2006.11.10 03:55
|close
|1041
|0.04
|117.37
|0.00
|0.00
|6.82
|9036.24
|2079
|2006.11.10 03:55
|sell
|1042
|0.04
|117.34
|0.00
|0.00
|2080
|2006.11.10 06:35
|sell
|1043
|0.08
|117.46
|0.00
|0.00
|2081
|2006.11.10 14:23
|sell
|1044
|0.16
|117.56
|0.00
|0.00
|2082
|2006.11.10 15:13
|sell
|1045
|0.32
|117.67
|0.00
|0.00
|2083
|2006.11.12 17:50
|close
|1045
|0.32
|117.47
|0.00
|0.00
|54.48
|9090.72
|2084
|2006.11.12 17:50
|close
|1044
|0.16
|117.46
|0.00
|0.00
|13.62
|9104.34
|2085
|2006.11.12 17:50
|close
|1043
|0.08
|117.47
|0.00
|0.00
|-0.68
|9103.66
|2086
|2006.11.12 17:50
|close
|1042
|0.04
|117.48
|0.00
|0.00
|-4.77
|9098.89
|2087
|2006.11.12 17:51
|sell
|1046
|0.04
|117.47
|0.00
|0.00
|2088
|2006.11.12 20:24
|close
|1046
|0.04
|117.27
|0.00
|0.00
|6.82
|9105.71
|2089
|2006.11.12 20:24
|sell
|1047
|0.04
|117.24
|0.00
|0.00
|2090
|2006.11.13 01:05
|sell
|1048
|0.08
|117.34
|0.00
|0.00
|2091
|2006.11.13 03:03
|sell
|1049
|0.16
|117.45
|0.00
|0.00
|2092
|2006.11.13 04:27
|sell
|1050
|0.32
|117.56
|0.00
|0.00
|2093
|2006.11.14 08:33
|close
|1050
|0.32
|117.36
|0.00
|0.00
|49.74
|9155.45
|2094
|2006.11.14 08:33
|close
|1049
|0.16
|117.37
|0.00
|0.00
|8.52
|9163.96
|2095
|2006.11.14 08:33
|close
|1048
|0.08
|117.36
|0.00
|0.00
|-2.56
|9161.41
|2096
|2006.11.14 08:33
|close
|1047
|0.04
|117.37
|0.00
|0.00
|-5.63
|9155.78
|2097
|2006.11.14 09:00
|sell
|1051
|0.04
|117.37
|0.00
|0.00
|2098
|2006.11.14 10:04
|sell
|1052
|0.08
|117.48
|0.00
|0.00
|2099
|2006.11.14 10:05
|sell
|1053
|0.16
|117.59
|0.00
|0.00
|2100
|2006.11.14 10:12
|sell
|1054
|0.32
|117.70
|0.00
|0.00
|2101
|2006.11.14 14:45
|close
|1054
|0.32
|117.50
|0.00
|0.00
|54.47
|9210.25
|2102
|2006.11.14 14:45
|close
|1053
|0.16
|117.51
|0.00
|0.00
|10.89
|9221.14
|2103
|2006.11.14 14:46
|close
|1052
|0.08
|117.50
|0.00
|0.00
|-1.36
|9219.78
|2104
|2006.11.14 14:46
|close
|1051
|0.04
|117.51
|0.00
|0.00
|-4.77
|9215.01
|2105
|2006.11.14 15:00
|sell
|1055
|0.04
|117.52
|0.00
|0.00
|2106
|2006.11.14 17:01
|sell
|1056
|0.08
|117.62
|0.00
|0.00
|2107
|2006.11.14 22:28
|sell
|1057
|0.16
|117.73
|0.00
|0.00
|2108
|2006.11.15 01:19
|sell
|1058
|0.32
|117.85
|0.00
|0.00
|2109
|2006.11.17 10:18
|close
|1058
|0.32
|117.65
|0.00
|0.00
|35.25
|9250.26
|2110
|2006.11.17 10:18
|close
|1057
|0.16
|117.64
|0.00
|0.00
|0.27
|9250.53
|2111
|2006.11.17 10:18
|close
|1056
|0.08
|117.63
|0.00
|0.00
|-6.66
|9243.87
|2112
|2006.11.17 10:18
|close
|1055
|0.04
|117.64
|0.00
|0.00
|-7.07
|9236.80
|2113
|2006.11.17 15:30
|sell
|1059
|0.04
|117.77
|0.00
|0.00
|2114
|2006.11.19 17:04
|sell
|1060
|0.08
|117.87
|0.00
|0.00
|2115
|2006.11.19 22:21
|sell
|1061
|0.16
|117.98
|0.00
|0.00
|2116
|2006.11.20 03:09
|sell
|1062
|0.32
|118.09
|0.00
|0.00
|2117
|2006.11.20 19:14
|close
|1062
|0.32
|117.89
|0.00
|0.00
|54.29
|9291.09
|2118
|2006.11.20 19:14
|close
|1061
|0.16
|117.88
|0.00
|0.00
|11.18
|9302.26
|2119
|2006.11.20 19:14
|close
|1060
|0.08
|117.90
|0.00
|0.00
|-3.24
|9299.03
|2120
|2006.11.20 19:14
|close
|1059
|0.04
|117.89
|0.00
|0.00
|-4.67
|9294.36
|2121
|2006.11.21 21:00
|sell
|1063
|0.04
|117.71
|0.00
|0.00
|2122
|2006.11.21 23:38
|close
|1063
|0.04
|117.51
|0.00
|0.00
|6.81
|9301.17
|2123
|2006.11.22 03:15
|sell
|1064
|0.04
|117.47
|0.00
|0.00
|2124
|2006.11.22 04:32
|sell
|1065
|0.08
|117.58
|0.00
|0.00
|2125
|2006.11.22 05:35
|close
|1065
|0.08
|117.38
|0.00
|0.00
|13.63
|9314.80
|2126
|2006.11.22 05:35
|close
|1064
|0.04
|117.37
|0.00
|0.00
|3.41
|9318.21
|2127
|2006.11.22 05:35
|sell
|1066
|0.04
|117.36
|0.00
|0.00
|2128
|2006.11.22 07:11
|close
|1066
|0.04
|117.16
|0.00
|0.00
|6.83
|9325.04
|2129
|2006.11.22 07:11
|sell
|1067
|0.04
|117.15
|0.00
|0.00
|2130
|2006.11.22 07:24
|close
|1067
|0.04
|116.95
|0.00
|0.00
|6.84
|9331.88
|2131
|2006.11.22 07:24
|sell
|1068
|0.04
|116.94
|0.00
|0.00
|2132
|2006.11.22 07:25
|sell
|1069
|0.08
|117.04
|0.00
|0.00
|2133
|2006.11.22 08:26
|close
|1069
|0.08
|116.84
|0.00
|0.00
|13.69
|9345.57
|2134
|2006.11.22 08:26
|close
|1068
|0.04
|116.83
|0.00
|0.00
|3.77
|9349.34
|2135
|2006.11.22 08:26
|sell
|1070
|0.04
|116.80
|0.00
|0.00
|2136
|2006.11.22 08:38
|sell
|1071
|0.08
|116.90
|0.00
|0.00
|2137
|2006.11.22 10:03
|close
|1071
|0.08
|116.70
|0.00
|0.00
|13.71
|9363.05
|2138
|2006.11.22 10:03
|close
|1070
|0.04
|116.71
|0.00
|0.00
|3.08
|9366.13
|2139
|2006.11.22 10:03
|sell
|1072
|0.04
|116.70
|0.00
|0.00
|2140
|2006.11.22 10:23
|close
|1072
|0.04
|116.50
|0.00
|0.00
|6.87
|9373.00
|2141
|2006.11.22 10:23
|sell
|1073
|0.04
|116.47
|0.00
|0.00
|2142
|2006.11.22 10:36
|sell
|1074
|0.08
|116.58
|0.00
|0.00
|2143
|2006.11.22 12:33
|sell
|1075
|0.16
|116.68
|0.00
|0.00
|2144
|2006.11.22 12:43
|sell
|1076
|0.32
|116.79
|0.00
|0.00
|2145
|2006.11.23 01:10
|close
|1076
|0.32
|116.59
|0.00
|0.00
|40.53
|9413.53
|2146
|2006.11.23 01:10
|close
|1075
|0.16
|116.59
|0.00
|0.00
|5.17
|9418.70
|2147
|2006.11.23 01:11
|close
|1074
|0.08
|116.58
|0.00
|0.00
|-3.59
|9415.11
|2148
|2006.11.23 01:11
|close
|1073
|0.04
|116.59
|0.00
|0.00
|-5.92
|9409.19
|2149
|2006.11.23 01:11
|sell
|1077
|0.04
|116.56
|0.00
|0.00
|2150
|2006.11.23 02:30
|sell
|1078
|0.08
|116.67
|0.00
|0.00
|2151
|2006.11.23 04:02
|close
|1078
|0.08
|116.47
|0.00
|0.00
|13.74
|9422.93
|2152
|2006.11.23 04:02
|close
|1077
|0.04
|116.46
|0.00
|0.00
|3.43
|9426.36
|2153
|2006.11.23 04:02
|sell
|1079
|0.04
|116.45
|0.00
|0.00
|2154
|2006.11.23 04:53
|close
|1079
|0.04
|116.25
|0.00
|0.00
|6.88
|9433.24
|2155
|2006.11.23 04:53
|sell
|1080
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|2156
|2006.11.23 05:15
|sell
|1081
|0.08
|116.34
|0.00
|0.00
|2157
|2006.11.23 05:19
|sell
|1082
|0.16
|116.45
|0.00
|0.00
|2158
|2006.11.23 05:56
|close
|1082
|0.16
|116.25
|0.00
|0.00
|27.53
|9460.77
|2159
|2006.11.23 05:56
|close
|1081
|0.08
|116.24
|0.00
|0.00
|6.88
|9467.65
|2160
|2006.11.23 05:56
|close
|1080
|0.04
|116.25
|0.00
|0.00
|-0.34
|9467.31
|2161
|2006.11.23 05:56
|sell
|1083
|0.04
|116.24
|0.00
|0.00
|2162
|2006.11.23 06:10
|sell
|1084
|0.08
|116.34
|0.00
|0.00
|2163
|2006.11.23 10:10
|close
|1084
|0.08
|116.14
|0.00
|0.00
|13.78
|9481.09
|2164
|2006.11.23 10:10
|close
|1083
|0.04
|116.14
|0.00
|0.00
|3.44
|9484.53
|2165
|2006.11.23 10:10
|sell
|1085
|0.04
|116.13
|0.00
|0.00
|2166
|2006.11.23 10:38
|sell
|1086
|0.08
|116.23
|0.00
|0.00
|2167
|2006.11.23 19:23
|sell
|1087
|0.16
|116.34
|0.00
|0.00
|2168
|2006.11.23 20:47
|sell
|1088
|0.32
|116.45
|0.00
|0.00
|2169
|2006.11.23 22:54
|close
|1088
|0.32
|116.24
|0.00
|0.00
|57.81
|9542.34
|2170
|2006.11.23 22:54
|close
|1087
|0.16
|116.25
|0.00
|0.00
|12.39
|9554.73
|2171
|2006.11.23 22:54
|close
|1086
|0.08
|116.25
|0.00
|0.00
|-1.38
|9553.35
|2172
|2006.11.23 22:54
|close
|1085
|0.04
|116.26
|0.00
|0.00
|-4.47
|9548.88
|2173
|2006.11.24 05:15
|sell
|1089
|0.04
|115.81
|0.00
|0.00
|2174
|2006.11.24 06:43
|close
|1089
|0.04
|115.61
|0.00
|0.00
|6.92
|9555.80
|2175
|2006.11.24 09:45
|sell
|1090
|0.04
|115.69
|0.00
|0.00
|2176
|2006.11.24 10:43
|sell
|1091
|0.08
|115.79
|0.00
|0.00
|2177
|2006.11.24 11:46
|sell
|1092
|0.16
|115.90
|0.00
|0.00
|2178
|2006.11.26 17:00
|close
|1091
|0.08
|115.52
|0.00
|0.00
|18.70
|9574.50
|2179
|2006.11.26 17:00
|close
|1092
|0.16
|115.51
|0.00
|0.00
|54.02
|9628.52
|2180
|2006.11.26 17:00
|close
|1090
|0.04
|115.50
|0.00
|0.00
|6.58
|9635.10
|2181
|2006.11.27 00:30
|sell
|1093
|0.04
|116.05
|0.00
|0.00
|2182
|2006.11.27 00:42
|sell
|1094
|0.08
|116.15
|0.00
|0.00
|2183
|2006.11.27 01:31
|close
|1094
|0.08
|115.95
|0.00
|0.00
|13.80
|9648.90
|2184
|2006.11.27 01:31
|close
|1093
|0.04
|115.96
|0.00
|0.00
|3.10
|9652.00
|2185
|2006.11.27 01:32
|sell
|1095
|0.04
|115.93
|0.00
|0.00
|2186
|2006.11.27 01:39
|sell
|1096
|0.08
|116.04
|0.00
|0.00
|2187
|2006.11.27 01:44
|sell
|1097
|0.16
|116.15
|0.00
|0.00
|2188
|2006.11.27 03:13
|close
|1097
|0.16
|115.95
|0.00
|0.00
|27.60
|9679.60
|2189
|2006.11.27 03:13
|close
|1096
|0.08
|115.94
|0.00
|0.00
|6.90
|9686.50
|2190
|2006.11.27 03:13
|close
|1095
|0.04
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|9686.50
|2191
|2006.11.28 15:17
|sell
|1098
|0.04
|116.10
|0.00
|0.00
|2192
|2006.11.28 17:32
|sell
|1099
|0.08
|116.20
|0.00
|0.00
|2193
|2006.11.28 18:54
|close
|1099
|0.08
|116.00
|0.00
|0.00
|13.79
|9700.29
|2194
|2006.11.28 18:54
|close
|1098
|0.04
|116.01
|0.00
|0.00
|3.10
|9703.39
|2195
|2006.11.28 20:00
|sell
|1100
|0.04
|115.76
|0.00
|0.00
|2196
|2006.11.29 02:06
|sell
|1101
|0.08
|115.87
|0.00
|0.00
|2197
|2006.11.29 03:04
|sell
|1102
|0.16
|115.98
|0.00
|0.00
|2198
|2006.11.29 03:18
|sell
|1103
|0.32
|116.09
|0.00
|0.00
|2199
|2006.11.29 10:00
|close
|1103
|0.32
|115.89
|0.00
|0.00
|55.22
|9758.61
|2200
|2006.11.29 10:00
|close
|1102
|0.16
|115.92
|0.00
|0.00
|8.28
|9766.89
|2201
|2006.11.29 10:00
|close
|1101
|0.08
|115.92
|0.00
|0.00
|-3.45
|9763.44
|2202
|2006.11.29 10:00
|close
|1100
|0.04
|115.91
|0.00
|0.00
|-5.78
|9757.66
|2203
|2006.11.29 15:34
|sell
|1104
|0.04
|116.33
|0.00
|0.00
|2204
|2006.11.29 15:52
|sell
|1105
|0.08
|116.43
|0.00
|0.00
|2205
|2006.11.29 20:47
|sell
|1106
|0.16
|116.54
|0.00
|0.00
|2206
|2006.11.29 21:04
|close
|1106
|0.16
|116.34
|0.00
|0.00
|27.51
|9785.17
|2207
|2006.11.29 21:04
|close
|1105
|0.08
|116.33
|0.00
|0.00
|6.88
|9792.05
|2208
|2006.11.29 21:04
|close
|1104
|0.04
|116.32
|0.00
|0.00
|0.34
|9792.39
|2209
|2006.11.30 03:45
|sell
|1107
|0.04
|116.07
|0.00
|0.00
|2210
|2006.11.30 04:28
|sell
|1108
|0.08
|116.17
|0.00
|0.00
|2211
|2006.11.30 10:01
|close
|1108
|0.08
|115.97
|0.00
|0.00
|13.80
|9806.19
|2212
|2006.11.30 10:01
|close
|1107
|0.04
|115.98
|0.00
|0.00
|3.10
|9809.29
|2213
|2006.11.30 16:01
|sell
|1109
|0.04
|115.75
|0.00
|0.00
|2214
|2006.11.30 18:30
|sell
|1110
|0.08
|115.86
|0.00
|0.00
|2215
|2006.11.30 18:38
|close
|1110
|0.08
|115.66
|0.00
|0.00
|13.83
|9823.12
|2216
|2006.11.30 18:38
|close
|1109
|0.04
|115.67
|0.00
|0.00
|2.77
|9825.89
|2217
|2006.11.30 18:38
|sell
|1111
|0.04
|115.64
|0.00
|0.00
|2218
|2006.11.30 23:54
|sell
|1112
|0.08
|115.75
|0.00
|0.00
|2219
|2006.12.01 00:28
|sell
|1113
|0.16
|115.86
|0.00
|0.00
|2220
|2006.12.01 01:33
|sell
|1114
|0.32
|115.99
|0.00
|0.00
|2221
|2006.12.01 10:00
|close
|1114
|0.32
|115.79
|0.00
|0.00
|55.27
|9881.16
|2222
|2006.12.01 10:00
|close
|1113
|0.16
|115.78
|0.00
|0.00
|11.06
|9892.22
|2223
|2006.12.01 10:00
|close
|1112
|0.08
|115.77
|0.00
|0.00
|-2.58
|9889.65
|2224
|2006.12.01 10:00
|close
|1111
|0.04
|115.76
|0.00
|0.00
|-4.75
|9884.90
|2225
|2006.12.01 12:30
|sell
|1115
|0.04
|115.31
|0.00
|0.00
|2226
|2006.12.01 15:28
|sell
|1116
|0.08
|115.42
|0.00
|0.00
|2227
|2006.12.03 17:54
|close
|1116
|0.08
|115.22
|0.00
|0.00
|13.89
|9898.79
|2228
|2006.12.03 17:54
|close
|1115
|0.04
|115.23
|0.00
|0.00
|2.78
|9901.57
|2229
|2006.12.03 17:54
|sell
|1117
|0.04
|115.20
|0.00
|0.00
|2230
|2006.12.03 19:02
|sell
|1118
|0.08
|115.31
|0.00
|0.00
|2231
|2006.12.03 20:25
|sell
|1119
|0.16
|115.42
|0.00
|0.00
|2232
|2006.12.03 20:35
|sell
|1120
|0.32
|115.54
|0.00
|0.00
|2233
|2006.12.04 11:33
|close
|1120
|0.32
|115.34
|0.00
|0.00
|50.70
|9952.27
|2234
|2006.12.04 11:33
|close
|1119
|0.16
|115.35
|0.00
|0.00
|7.32
|9959.59
|2235
|2006.12.04 11:33
|close
|1118
|0.08
|115.33
|0.00
|0.00
|-2.59
|9957.00
|2236
|2006.12.04 11:33
|close
|1117
|0.04
|115.34
|0.00
|0.00
|-5.46
|9951.54
|2237
|2006.12.04 12:45
|sell
|1121
|0.04
|115.39
|0.00
|0.00
|2238
|2006.12.05 02:02
|close
|1121
|0.04
|115.19
|0.00
|0.00
|6.35
|9957.89
|2239
|2006.12.05 02:02
|sell
|1122
|0.04
|115.16
|0.00
|0.00
|2240
|2006.12.05 02:41
|close
|1122
|0.04
|114.96
|0.00
|0.00
|6.96
|9964.85
|2241
|2006.12.05 02:41
|sell
|1123
|0.04
|114.92
|0.00
|0.00
|2242
|2006.12.05 03:46
|close
|1123
|0.04
|114.72
|0.00
|0.00
|6.97
|9971.82
|2243
|2006.12.05 03:47
|sell
|1124
|0.04
|114.71
|0.00
|0.00
|2244
|2006.12.05 04:10
|sell
|1125
|0.08
|114.81
|0.00
|0.00
|2245
|2006.12.05 06:01
|close
|1125
|0.08
|114.61
|0.00
|0.00
|13.96
|9985.78
|2246
|2006.12.05 06:01
|close
|1124
|0.04
|114.62
|0.00
|0.00
|3.14
|9988.92
|2247
|2006.12.05 06:01
|sell
|1126
|0.04
|114.61
|0.00
|0.00
|2248
|2006.12.05 08:48
|sell
|1127
|0.08
|114.72
|0.00
|0.00
|2249
|2006.12.05 09:03
|sell
|1128
|0.16
|114.83
|0.00
|0.00
|2250
|2006.12.05 09:53
|close
|1128
|0.16
|114.63
|0.00
|0.00
|27.92
|10016.84
|2251
|2006.12.05 09:53
|close
|1127
|0.08
|114.63
|0.00
|0.00
|6.28
|10023.12
|2252
|2006.12.05 09:53
|close
|1126
|0.04
|114.62
|0.00
|0.00
|-0.35
|10022.77
|2253
|2006.12.05 09:53
|sell
|1129
|0.04
|114.59
|0.00
|0.00
|2254
|2006.12.05 10:00
|sell
|1130
|0.08
|114.71
|0.00
|0.00
|2255
|2006.12.05 10:00
|sell
|1131
|0.16
|114.81
|0.00
|0.00
|2256
|2006.12.05 10:12
|sell
|1132
|0.32
|114.92
|0.00
|0.00
|2257
|2006.12.06 00:00
|close
|1132
|0.32
|114.72
|0.00
|0.00
|51.00
|10073.78
|2258
|2006.12.06 00:00
|close
|1131
|0.16
|114.73
|0.00
|0.00
|8.77
|10082.54
|2259
|2006.12.06 00:00
|close
|1130
|0.08
|114.72
|0.00
|0.00
|-1.90
|10080.65
|2260
|2006.12.06 00:00
|close
|1129
|0.04
|114.72
|0.00
|0.00
|-5.13
|10075.52
|2261
|2006.12.06 00:00
|sell
|1133
|0.04
|114.69
|0.00
|0.00
|2262
|2006.12.06 03:00
|sell
|1134
|0.08
|114.79
|0.00
|0.00
|2263
|2006.12.06 04:18
|sell
|1135
|0.16
|114.90
|0.00
|0.00
|2264
|2006.12.06 04:51
|sell
|1136
|0.32
|115.01
|0.00
|0.00
|2265
|2006.12.07 02:33
|close
|1136
|0.32
|114.81
|0.00
|0.00
|41.38
|10116.90
|2266
|2006.12.07 02:33
|close
|1135
|0.16
|114.80
|0.00
|0.00
|6.76
|10123.66
|2267
|2006.12.07 02:33
|close
|1134
|0.08
|114.81
|0.00
|0.00
|-4.98
|10118.67
|2268
|2006.12.07 02:33
|close
|1133
|0.04
|114.82
|0.00
|0.00
|-6.33
|10112.35
|2269
|2006.12.07 03:00
|sell
|1137
|0.04
|114.81
|0.00
|0.00
|2270
|2006.12.07 03:33
|sell
|1138
|0.08
|114.92
|0.00
|0.00
|2271
|2006.12.07 07:09
|sell
|1139
|0.16
|115.03
|0.00
|0.00
|2272
|2006.12.07 08:41
|sell
|1140
|0.32
|115.14
|0.00
|0.00
|2273
|2006.12.08 10:01
|close
|1140
|0.32
|114.94
|0.00
|0.00
|50.89
|10163.24
|2274
|2006.12.08 10:01
|close
|1139
|0.16
|114.93
|0.00
|0.00
|11.53
|10174.77
|2275
|2006.12.08 10:01
|close
|1138
|0.08
|114.92
|0.00
|0.00
|-1.20
|10173.57
|2276
|2006.12.08 10:01
|close
|1137
|0.04
|114.93
|0.00
|0.00
|-4.78
|10168.79
|2277
|2006.12.08 15:15
|sell
|1141
|0.04
|116.42
|0.00
|0.00
|2278
|2006.12.10 18:42
|close
|1141
|0.04
|116.22
|0.00
|0.00
|6.88
|10175.67
|2279
|2006.12.11 00:45
|sell
|1142
|0.05
|116.68
|0.00
|0.00
|2280
|2006.12.11 01:43
|sell
|1143
|0.10
|116.79
|0.00
|0.00
|2281
|2006.12.11 01:57
|sell
|1144
|0.20
|116.90
|0.00
|0.00
|2282
|2006.12.11 02:42
|close
|1144
|0.20
|116.70
|0.00
|0.00
|34.28
|10209.95
|2283
|2006.12.11 02:42
|close
|1143
|0.10
|116.71
|0.00
|0.00
|6.85
|10216.80
|2284
|2006.12.11 02:43
|close
|1142
|0.05
|116.72
|0.00
|0.00
|-1.71
|10215.09
|2285
|2006.12.11 04:18
|close
|1014
|0.32
|116.89
|0.00
|0.00
|-494.89
|9720.20
|2286
|2006.12.11 04:18
|close
|1013
|0.16
|116.89
|0.00
|0.00
|-261.13
|9459.07
|2287
|2006.12.11 04:18
|close
|1012
|0.08
|116.89
|0.00
|0.00
|-137.85
|9321.22
|2288
|2006.12.11 04:18
|close
|1011
|0.04
|116.89
|0.00
|0.00
|-72.35
|9248.87
|2289
|2006.12.11 04:18
|buy
|1145
|0.05
|116.91
|0.00
|0.00
|2290
|2006.12.11 07:31
|close
|1145
|0.05
|117.11
|0.00
|0.00
|8.54
|9257.41
|2291
|2006.12.11 07:31
|buy
|1146
|0.05
|117.12
|0.00
|0.00
|2292
|2006.12.11 09:30
|sell
|1147
|0.05
|117.07
|0.00
|0.00
|2293
|2006.12.11 10:09
|sell
|1148
|0.10
|117.17
|0.00
|0.00
|2294
|2006.12.11 11:04
|buy
|1149
|0.10
|117.01
|0.00
|0.00
|2295
|2006.12.11 11:05
|close
|1148
|0.10
|116.97
|0.00
|0.00
|17.10
|9274.51
|2296
|2006.12.11 11:05
|close
|1147
|0.05
|116.96
|0.00
|0.00
|4.70
|9279.21
|2297
|2006.12.11 12:01
|buy
|1150
|0.20
|116.90
|0.00
|0.00
|2298
|2006.12.11 12:31
|buy
|1151
|0.40
|116.79
|0.00
|0.00
|2299
|2006.12.11 15:59
|close
|1149
|0.10
|117.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|9278.36
|2300
|2006.12.11 15:59
|close
|1146
|0.05
|117.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|9273.23
|2301
|2006.12.11 15:59
|close
|1151
|0.40
|117.00
|0.00
|0.00
|71.79
|9345.02
|2302
|2006.12.11 15:59
|close
|1150
|0.20
|117.00
|0.00
|0.00
|17.09
|9362.11
|2303
|2006.12.11 15:59
|buy
|1152
|0.05
|117.02
|0.00
|0.00
|2304
|2006.12.11 17:20
|buy
|1153
|0.10
|116.91
|0.00
|0.00
|2305
|2006.12.11 17:23
|buy
|1154
|0.20
|116.80
|0.00
|0.00
|2306
|2006.12.11 18:01
|sell
|1155
|0.05
|116.79
|0.00
|0.00
|2307
|2006.12.11 20:06
|sell
|1156
|0.10
|116.90
|0.00
|0.00
|2308
|2006.12.12 05:55
|close
|1154
|0.20
|117.00
|0.00
|0.00
|36.52
|9398.63
|2309
|2006.12.12 05:55
|close
|1153
|0.10
|117.01
|0.00
|0.00
|9.71
|9408.35
|2310
|2006.12.12 05:55
|sell
|1157
|0.20
|117.01
|0.00
|0.00
|2311
|2006.12.12 05:55
|close
|1152
|0.05
|117.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|9408.08
|2312
|2006.12.12 08:30
|sell
|1158
|0.40
|117.13
|0.00
|0.00
|2313
|2006.12.12 09:36
|close
|1156
|0.10
|116.95
|0.00
|0.00
|-5.78
|9402.30
|2314
|2006.12.12 09:36
|close
|1155
|0.05
|116.95
|0.00
|0.00
|-7.59
|9394.71
|2315
|2006.12.12 09:36
|close
|1158
|0.40
|116.95
|0.00
|0.00
|61.56
|9456.27
|2316
|2006.12.12 09:36
|close
|1157
|0.20
|116.95
|0.00
|0.00
|10.26
|9466.53
|2317
|2006.12.12 13:22
|buy
|1159
|0.05
|117.07
|0.00
|0.00
|2318
|2006.12.12 14:18
|buy
|1160
|0.10
|116.96
|0.00
|0.00
|2319
|2006.12.12 14:21
|buy
|1161
|0.20
|116.85
|0.00
|0.00
|2320
|2006.12.12 15:21
|buy
|1162
|0.40
|116.74
|0.00
|0.00
|2321
|2006.12.12 20:00
|sell
|1163
|0.05
|116.88
|0.00
|0.00
|2322
|2006.12.12 20:25
|close
|1162
|0.40
|116.94
|0.00
|0.00
|68.41
|9534.94
|2323
|2006.12.12 20:25
|close
|1161
|0.20
|116.93
|0.00
|0.00
|13.68
|9548.62
|2324
|2006.12.12 20:25
|close
|1160
|0.10
|116.94
|0.00
|0.00
|-1.71
|9546.91
|2325
|2006.12.12 20:25
|close
|1159
|0.05
|116.93
|0.00
|0.00
|-5.99
|9540.92
|2326
|2006.12.12 20:48
|sell
|1164
|0.10
|116.98
|0.00
|0.00
|2327
|2006.12.13 02:30
|buy
|1165
|0.05
|116.99
|0.00
|0.00
|2328
|2006.12.13 03:36
|sell
|1166
|0.20
|117.09
|0.00
|0.00
|2329
|2006.12.13 08:29
|close
|1165
|0.05
|117.19
|0.00
|0.00
|8.53
|9549.45
|2330
|2006.12.13 08:29
|sell
|1167
|0.40
|117.20
|0.00
|0.00
|2331
|2006.12.13 15:33
|buy
|1168
|0.05
|117.58
|0.00
|0.00
|2332
|2006.12.13 18:04
|buy
|1169
|0.10
|117.48
|0.00
|0.00
|2333
|2006.12.13 20:51
|buy
|1170
|0.20
|117.37
|0.00
|0.00
|2334
|2006.12.13 23:15
|close
|1170
|0.20
|117.57
|0.00
|0.00
|34.02
|9583.47
|2335
|2006.12.13 23:15
|close
|1169
|0.10
|117.56
|0.00
|0.00
|6.81
|9590.28
|2336
|2006.12.13 23:15
|close
|1168
|0.05
|117.57
|0.00
|0.00
|-0.43
|9589.85
|2337
|2006.12.13 23:15
|buy
|1171
|0.05
|117.60
|0.00
|0.00
|2338
|2006.12.14 01:36
|buy
|1172
|0.10
|117.49
|0.00
|0.00
|2339
|2006.12.14 03:02
|buy
|1173
|0.20
|117.38
|0.00
|0.00
|2340
|2006.12.14 03:12
|buy
|1174
|0.40
|117.27
|0.00
|0.00
|2341
|2006.12.14 05:32
|close
|1174
|0.40
|117.47
|0.00
|0.00
|68.10
|9657.95
|2342
|2006.12.14 05:32
|close
|1167
|0.40
|117.48
|0.00
|0.00
|-113.29
|9544.66
|2343
|2006.12.14 05:32
|close
|1173
|0.20
|117.47
|0.00
|0.00
|15.32
|9559.98
|2344
|2006.12.14 05:32
|close
|1166
|0.20
|117.49
|0.00
|0.00
|-77.07
|9482.92
|2345
|2006.12.14 05:32
|close
|1172
|0.10
|117.46
|0.00
|0.00
|-2.55
|9480.37
|2346
|2006.12.14 05:32
|close
|1164
|0.10
|117.48
|0.00
|0.00
|-48.54
|9431.82
|2347
|2006.12.14 05:32
|close
|1171
|0.05
|117.47
|0.00
|0.00
|-3.78
|9428.04
|2348
|2006.12.14 05:32
|close
|1163
|0.05
|117.49
|0.00
|0.00
|-28.95
|9399.09
|2349
|2006.12.14 05:32
|buy
|1175
|0.05
|117.48
|0.00
|0.00
|2350
|2006.12.14 08:31
|close
|1175
|0.05
|117.68
|0.00
|0.00
|8.50
|9407.59
|2351
|2006.12.14 08:31
|buy
|1176
|0.05
|117.71
|0.00
|0.00
|2352
|2006.12.14 08:58
|buy
|1177
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|2353
|2006.12.14 09:30
|sell
|1178
|0.05
|117.63
|0.00
|0.00
|2354
|2006.12.14 09:56
|sell
|1179
|0.10
|117.73
|0.00
|0.00
|2355
|2006.12.14 10:26
|close
|1177
|0.10
|117.80
|0.00
|0.00
|16.98
|9424.57
|2356
|2006.12.14 10:26
|close
|1176
|0.05
|117.79
|0.00
|0.00
|3.40
|9427.97
|2357
|2006.12.14 10:26
|buy
|1180
|0.05
|117.82
|0.00
|0.00
|2358
|2006.12.14 10:30
|sell
|1181
|0.20
|117.84
|0.00
|0.00
|2359
|2006.12.14 10:56
|buy
|1182
|0.10
|117.71
|0.00
|0.00
|2360
|2006.12.14 10:59
|close
|1181
|0.20
|117.64
|0.00
|0.00
|34.00
|9461.97
|2361
|2006.12.14 10:59
|close
|1179
|0.10
|117.66
|0.00
|0.00
|5.95
|9467.92
|2362
|2006.12.14 10:59
|close
|1178
|0.05
|117.65
|0.00
|0.00
|-0.85
|9467.07
|2363
|2006.12.14 11:02
|buy
|1183
|0.20
|117.60
|0.00
|0.00
|2364
|2006.12.14 13:23
|close
|1183
|0.20
|117.80
|0.00
|0.00
|33.96
|9501.03
|2365
|2006.12.14 13:23
|close
|1182
|0.10
|117.79
|0.00
|0.00
|6.79
|9507.82
|2366
|2006.12.14 13:24
|close
|1180
|0.05
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.85
|9506.97
|2367
|2006.12.14 13:24
|buy
|1184
|0.05
|117.81
|0.00
|0.00
|2368
|2006.12.14 17:45
|buy
|1185
|0.10
|117.71
|0.00
|0.00
|2369
|2006.12.14 19:20
|close
|1185
|0.10
|117.91
|0.00
|0.00
|16.96
|9523.93
|2370
|2006.12.14 19:20
|close
|1184
|0.05
|117.90
|0.00
|0.00
|3.82
|9527.75
|2371
|2006.12.14 19:21
|buy
|1186
|0.05
|117.93
|0.00
|0.00
|2372
|2006.12.14 21:20
|buy
|1187
|0.10
|117.82
|0.00
|0.00
|2373
|2006.12.15 04:00
|close
|1187
|0.10
|118.02
|0.00
|0.00
|18.11
|9545.86
|2374
|2006.12.15 04:00
|close
|1186
|0.05
|118.03
|0.00
|0.00
|4.82
|9550.68
|2375
|2006.12.15 04:00
|buy
|1188
|0.05
|118.04
|0.00
|0.00
|2376
|2006.12.15 04:48
|close
|1188
|0.05
|118.24
|0.00
|0.00
|8.46
|9559.14
|2377
|2006.12.15 04:48
|buy
|1189
|0.05
|118.27
|0.00
|0.00
|2378
|2006.12.15 05:51
|buy
|1190
|0.10
|118.16
|0.00
|0.00
|2379
|2006.12.15 08:29
|buy
|1191
|0.20
|118.01
|0.00
|0.00
|2380
|2006.12.15 08:30
|buy
|1192
|0.40
|117.90
|0.00
|0.00
|2381
|2006.12.15 12:27
|close
|1190
|0.10
|118.03
|0.00
|0.00
|-11.01
|9548.13
|2382
|2006.12.15 12:27
|close
|1189
|0.05
|118.03
|0.00
|0.00
|-10.17
|9537.96
|2383
|2006.12.15 12:27
|close
|1192
|0.40
|118.03
|0.00
|0.00
|44.06
|9582.02
|2384
|2006.12.15 12:27
|close
|1191
|0.20
|118.03
|0.00
|0.00
|3.39
|9585.41
|2385
|2006.12.15 15:00
|sell
|1193
|0.05
|118.12
|0.00
|0.00
|2386
|2006.12.18 01:45
|close
|1193
|0.05
|117.92
|0.00
|0.00
|7.73
|9593.15
|2387
|2006.12.18 10:00
|sell
|1194
|0.05
|118.16
|0.00
|0.00
|2388
|2006.12.18 10:16
|sell
|1195
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|2389
|2006.12.18 15:27
|close
|1195
|0.10
|118.06
|0.00
|0.00
|16.94
|9610.09
|2390
|2006.12.18 15:27
|close
|1194
|0.05
|118.05
|0.00
|0.00
|4.66
|9614.75
|2391
|2006.12.18 15:31
|buy
|1196
|0.05
|118.09
|0.00
|0.00
|2392
|2006.12.18 20:03
|buy
|1197
|0.10
|117.98
|0.00
|0.00
|2393
|2006.12.18 20:10
|buy
|1198
|0.20
|117.87
|0.00
|0.00
|2394
|2006.12.19 02:16
|close
|1198
|0.20
|118.07
|0.00
|0.00
|36.21
|9650.96
|2395
|2006.12.19 02:16
|close
|1197
|0.10
|118.06
|0.00
|0.00
|7.94
|9658.90
|2396
|2006.12.19 02:16
|close
|1196
|0.05
|118.07
|0.00
|0.00
|-0.27
|9658.63
|2397
|2006.12.19 02:30
|sell
|1199
|0.05
|118.07
|0.00
|0.00
|2398
|2006.12.19 02:33
|sell
|1200
|0.10
|118.17
|0.00
|0.00
|2399
|2006.12.19 03:04
|sell
|1201
|0.20
|118.28
|0.00
|0.00
|2400
|2006.12.19 03:36
|close
|1199
|0.05
|118.11
|0.00
|0.00
|-1.69
|9656.94
|2401
|2006.12.19 03:36
|close
|1201
|0.20
|118.11
|0.00
|0.00
|28.79
|9685.73
|2402
|2006.12.19 03:36
|close
|1200
|0.10
|118.11
|0.00
|0.00
|5.08
|9690.81
|2403
|2006.12.19 03:36
|sell
|1202
|0.05
|118.09
|0.00
|0.00
|2404
|2006.12.19 08:30
|sell
|1203
|0.10
|118.21
|0.00
|0.00
|2405
|2006.12.19 09:00
|buy
|1204
|0.05
|118.19
|0.00
|0.00
|2406
|2006.12.19 09:39
|buy
|1205
|0.10
|118.09
|0.00
|0.00
|2407
|2006.12.19 09:43
|close
|1203
|0.10
|118.01
|0.00
|0.00
|16.95
|9707.76
|2408
|2006.12.19 09:43
|close
|1202
|0.05
|118.02
|0.00
|0.00
|2.97
|9710.73
|2409
|2006.12.19 09:45
|buy
|1206
|0.20
|117.98
|0.00
|0.00
|2410
|2006.12.19 10:06
|close
|1206
|0.20
|118.18
|0.00
|0.00
|33.85
|9744.58
|2411
|2006.12.19 10:06
|close
|1205
|0.10
|118.19
|0.00
|0.00
|8.46
|9753.04
|2412
|2006.12.19 10:06
|close
|1204
|0.05
|118.20
|0.00
|0.00
|0.42
|9753.46
|2413
|2006.12.19 10:06
|buy
|1207
|0.05
|118.22
|0.00
|0.00
|2414
|2006.12.19 10:28
|buy
|1208
|0.10
|118.12
|0.00
|0.00
|2415
|2006.12.19 11:40
|buy
|1209
|0.20
|118.00
|0.00
|0.00
|2416
|2006.12.19 12:00
|sell
|1210
|0.05
|117.94
|0.00
|0.00
|2417
|2006.12.19 12:21
|buy
|1211
|0.40
|117.90
|0.00
|0.00
|2418
|2006.12.19 14:40
|sell
|1212
|0.10
|118.04
|0.00
|0.00
|2419
|2006.12.19 14:40
|close
|1212
|0.10
|118.08
|0.00
|0.00
|-3.39
|9750.07
|2420
|2006.12.19 14:40
|close
|1210
|0.05
|118.08
|0.00
|0.00
|-5.93
|9744.14
|2421
|2006.12.19 14:40
|close
|1208
|0.10
|118.06
|0.00
|0.00
|-5.08
|9739.06
|2422
|2006.12.19 14:40
|close
|1207
|0.05
|118.06
|0.00
|0.00
|-6.78
|9732.28
|2423
|2006.12.19 14:40
|close
|1211
|0.40
|118.06
|0.00
|0.00
|54.21
|9786.49
|2424
|2006.12.19 14:40
|close
|1209
|0.20
|118.06
|0.00
|0.00
|10.16
|9796.65
|2425
|2006.12.19 15:15
|buy
|1213
|0.05
|118.10
|0.00
|0.00
|2426
|2006.12.19 18:17
|sell
|1214
|0.05
|118.04
|0.00
|0.00
|2427
|2006.12.19 19:45
|sell
|1215
|0.10
|118.15
|0.00
|0.00
|2428
|2006.12.20 05:43
|buy
|1216
|0.10
|117.99
|0.00
|0.00
|2429
|2006.12.20 10:36
|close
|1216
|0.10
|118.19
|0.00
|0.00
|16.92
|9813.57
|2430
|2006.12.20 10:36
|close
|1213
|0.05
|118.18
|0.00
|0.00
|3.96
|9817.53
|2431
|2006.12.20 10:37
|sell
|1217
|0.20
|118.26
|0.00
|0.00
|2432
|2006.12.20 10:53
|sell
|1218
|0.40
|118.37
|0.00
|0.00
|2433
|2006.12.20 16:00
|buy
|1219
|0.05
|118.42
|0.00
|0.00
|2434
|2006.12.20 19:04
|buy
|1220
|0.10
|118.32
|0.00
|0.00
|2435
|2006.12.21 04:29
|buy
|1221
|0.20
|118.21
|0.00
|0.00
|2436
|2006.12.21 04:34
|close
|1218
|0.40
|118.17
|0.00
|0.00
|49.75
|9867.28
|2437
|2006.12.21 04:34
|close
|1217
|0.20
|118.18
|0.00
|0.00
|4.56
|9871.85
|2438
|2006.12.21 04:34
|close
|1215
|0.10
|118.17
|0.00
|0.00
|-7.67
|9864.17
|2439
|2006.12.21 04:34
|close
|1214
|0.05
|118.18
|0.00
|0.00
|-8.91
|9855.26
|2440
|2006.12.21 04:53
|buy
|1222
|0.40
|118.10
|0.00
|0.00
|2441
|2006.12.21 06:04
|close
|1220
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|-1.58
|9853.68
|2442
|2006.12.21 06:04
|close
|1219
|0.05
|118.26
|0.00
|0.00
|-5.01
|9848.67
|2443
|2006.12.21 06:04
|close
|1222
|0.40
|118.26
|0.00
|0.00
|54.12
|9902.79
|2444
|2006.12.21 06:04
|close
|1221
|0.20
|118.26
|0.00
|0.00
|8.46
|9911.25
|2445
|2006.12.21 06:04
|buy
|1223
|0.05
|118.28
|0.00
|0.00
|2446
|2006.12.21 06:15
|buy
|1224
|0.10
|118.18
|0.00
|0.00
|2447
|2006.12.21 08:36
|close
|1224
|0.10
|118.38
|0.00
|0.00
|16.89
|9928.14
|2448
|2006.12.21 08:36
|close
|1223
|0.05
|118.39
|0.00
|0.00
|4.65
|9932.79
|2449
|2006.12.21 10:46
|sell
|1225
|0.05
|118.43
|0.00
|0.00
|2450
|2006.12.21 12:00
|close
|1225
|0.05
|118.23
|0.00
|0.00
|8.46
|9941.25
|2451
|2006.12.21 12:00
|sell
|1226
|0.05
|118.20
|0.00
|0.00
|2452
|2006.12.21 12:07
|sell
|1227
|0.10
|118.31
|0.00
|0.00
|2453
|2006.12.21 15:30
|buy
|1228
|0.05
|118.37
|0.00
|0.00
|2454
|2006.12.21 21:32
|buy
|1229
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|2455
|2006.12.22 06:10
|sell
|1230
|0.20
|118.42
|0.00
|0.00
|2456
|2006.12.22 08:29
|close
|1229
|0.10
|118.46
|0.00
|0.00
|18.04
|9959.30
|2457
|2006.12.22 08:29
|close
|1228
|0.05
|118.45
|0.00
|0.00
|3.96
|9963.26
|2458
|2006.12.22 09:21
|sell
|1231
|0.40
|118.53
|0.00
|0.00
|2459
|2006.12.22 12:00
|buy
|1232
|0.05
|118.91
|0.00
|0.00
|2460
|2006.12.22 14:00
|buy
|1233
|0.10
|118.78
|0.00
|0.00
|2461
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1233
|0.10
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.84
|9962.42
|2462
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1232
|0.05
|118.77
|0.00
|0.00
|-5.89
|9956.53
|2463
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1231
|0.40
|118.79
|0.00
|0.00
|-87.55
|9868.98
|2464
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1230
|0.20
|118.79
|0.00
|0.00
|-62.29
|9806.69
|2465
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1227
|0.10
|118.79
|0.00
|0.00
|-41.91
|9764.78
|2466
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|1226
|0.05
|118.79
|0.00
|0.00
|-25.58
|9739.20