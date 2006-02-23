Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test1568Ticks modelled1890639Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-260.80Gross profit16696.53Gross loss-16957.33
Profit factor0.98Expected payoff-0.21
Absolute drawdown1813.84Maximal drawdown4723.25 (36.59%)Relative drawdown36.59% (4723.25)
Total trades1233Short positions (won %)652 (69.33%)Long positions (won %)581 (71.08%)
Profit trades (% of total)865 (70.15%)Loss trades (% of total)368 (29.85%)
Largestprofit trade255.60loss trade-2495.62
Averageprofit trade19.30loss trade-46.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (272.49)consecutive losses (loss in money)6 (-35.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)549.74 (11)consecutive loss (count of losses)-4723.25 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:01buy10.05117.790.000.00
22006.01.02 20:52buy20.10117.680.000.00
32006.01.02 20:58buy30.20117.570.000.00
42006.01.02 21:05buy40.40117.440.000.00
52006.01.03 03:15sell50.05117.100.000.00
62006.01.03 03:35sell60.10117.200.000.00
72006.01.03 03:52close60.10117.000.000.0017.0910017.09
82006.01.03 03:52close50.05116.990.000.004.7010021.79
92006.01.03 03:52sell70.05116.960.000.00
102006.01.03 04:09sell80.10117.060.000.00
112006.01.03 05:45sell90.20117.170.000.00
122006.01.03 06:27sell100.40117.280.000.00
132006.01.03 09:49close100.40117.080.000.0068.3310090.12
142006.01.03 09:49close90.20117.070.000.0017.0810107.20
152006.01.03 09:49close80.10117.080.000.00-1.7110105.49
162006.01.03 09:49close70.05117.080.000.00-5.1210100.37
172006.01.03 10:30sell110.05116.700.000.00
182006.01.03 11:28close110.05116.500.000.008.5810108.95
192006.01.03 16:00sell120.05116.190.000.00
202006.01.03 18:28sell130.10116.290.000.00
212006.01.03 18:52close130.10116.090.000.0017.2310126.18
222006.01.03 18:52close120.05116.080.000.004.7410130.92
232006.01.03 18:53sell140.05116.050.000.00
242006.01.03 18:54close140.05115.850.000.008.6310139.55
252006.01.03 18:54sell150.05115.840.000.00
262006.01.03 18:58sell160.10115.950.000.00
272006.01.03 19:04sell170.20116.060.000.00
282006.01.03 21:14close170.20115.860.000.0034.5210174.07
292006.01.03 21:14close160.10115.850.000.008.6310182.70
302006.01.03 21:14close150.05115.860.000.00-0.8610181.84
312006.01.03 21:14sell180.05115.840.000.00
322006.01.03 22:13close180.05115.640.000.008.6510190.49
332006.01.03 22:13sell190.04115.610.000.00
342006.01.03 22:39sell200.10115.720.000.00
352006.01.03 23:49sell210.20115.830.000.00
362006.01.04 02:06sell220.40115.930.000.00
372006.01.06 08:30close220.40115.730.000.0045.1910235.68
382006.01.06 08:30close210.20115.710.000.005.7810241.46
392006.01.06 08:30close200.10115.710.000.00-6.6210234.84
402006.01.06 08:30close190.04115.660.000.00-4.7210230.12
412006.01.06 14:00sell230.04114.370.000.00
422006.01.08 17:00sell240.08114.530.000.00
432006.01.08 19:09close240.08114.330.000.0013.9910244.11
442006.01.08 19:09close230.04114.340.000.001.0510245.16
452006.01.09 01:45sell250.04114.190.000.00
462006.01.09 03:00sell260.08114.290.000.00
472006.01.09 03:47close260.08114.090.000.0014.0210259.18
482006.01.09 03:47close250.04114.090.000.003.5110262.69
492006.01.09 11:00sell270.04114.260.000.00
502006.01.09 11:17sell280.08114.370.000.00
512006.01.09 11:25sell290.16114.480.000.00
522006.01.09 11:42sell300.32114.590.000.00
532006.01.09 12:37close300.32114.390.000.0055.9510318.64
542006.01.09 12:37close290.16114.380.000.0013.9910332.63
552006.01.09 12:37close280.08114.380.000.00-0.7010331.93
562006.01.09 12:37close270.04114.370.000.00-3.8510328.08
572006.01.09 22:30sell310.04114.630.000.00
582006.01.09 23:14sell320.08114.730.000.00
592006.01.10 01:16close320.08114.520.000.0013.4710341.56
602006.01.10 01:16close310.04114.560.000.001.8410343.40
612006.01.10 03:30sell330.04114.230.000.00
622006.01.10 04:41sell340.08114.340.000.00
632006.01.10 05:55close340.08114.140.000.0014.0210357.42
642006.01.10 05:55close330.04114.150.000.002.8010360.22
652006.01.10 09:30sell350.04114.470.000.00
662006.01.10 10:03close350.04114.270.000.007.0010367.22
672006.01.10 10:03sell360.04114.240.000.00
682006.01.10 10:11sell370.08114.340.000.00
692006.01.10 10:58sell380.16114.450.000.00
702006.01.10 11:36sell390.32114.560.000.00
712006.01.10 14:18close390.32114.360.000.0055.9610423.18
722006.01.10 14:18close380.16114.350.000.0013.9910437.17
732006.01.10 14:18close370.08114.350.000.00-0.7010436.47
742006.01.10 14:18close360.04114.350.000.00-3.8510432.62
752006.01.10 17:11sell400.04114.400.000.00
762006.01.10 19:08sell410.08114.510.000.00
772006.01.10 20:09sell420.16114.620.000.00
782006.01.10 22:33close420.16114.410.000.0029.3710461.99
792006.01.10 22:33close410.08114.410.000.006.9910468.98
802006.01.10 22:33close400.04114.430.000.00-1.0510467.93
812006.01.10 23:18sell430.04114.490.000.00
822006.01.11 00:20sell440.08114.590.000.00
832006.01.11 00:25sell450.16114.700.000.00
842006.01.11 00:26sell460.32114.810.000.00
852006.01.11 02:32close460.32114.610.000.0055.8410523.77
862006.01.11 02:32close450.16114.620.000.0011.1710534.94
872006.01.11 02:33close440.08114.610.000.00-1.4010533.54
882006.01.11 02:33close430.04114.620.000.00-5.1410528.40
892006.01.11 12:16sell470.04114.040.000.00
902006.01.11 13:25sell480.08114.150.000.00
912006.01.11 17:19sell490.16114.260.000.00
922006.01.11 20:50close490.16114.060.000.0028.0610556.46
932006.01.11 20:50close480.08114.080.000.004.9110561.37
942006.01.11 20:50close470.04114.060.000.00-0.7010560.67
952006.01.11 20:51sell500.04114.040.000.00
962006.01.12 00:08sell510.08114.150.000.00
972006.01.12 01:15close510.08113.950.000.0014.0410574.71
982006.01.12 01:15close500.04113.970.000.000.6610575.37
992006.01.12 01:15sell520.04113.940.000.00
1002006.01.12 03:01sell530.08114.040.000.00
1012006.01.12 04:10close530.08113.840.000.0014.0510589.42
1022006.01.12 04:10close520.04113.830.000.003.8710593.29
1032006.01.12 04:30sell540.04113.810.000.00
1042006.01.12 05:54close540.04113.610.000.007.0410600.33
1052006.01.12 07:45sell550.04113.740.000.00
1062006.01.12 08:14close550.04113.540.000.007.0510607.38
1072006.01.12 08:14sell560.04113.510.000.00
1082006.01.12 08:18sell570.08113.620.000.00
1092006.01.12 08:30sell580.16113.730.000.00
1102006.01.12 08:34close580.16113.530.000.0028.1910635.57
1112006.01.12 08:34close570.08113.540.000.005.6410641.21
1122006.01.12 08:34close560.04113.550.000.00-1.4110639.80
1132006.01.12 08:34sell590.04113.540.000.00
1142006.01.12 08:38sell600.08113.650.000.00
1152006.01.12 08:42close600.08113.440.000.0014.8110654.61
1162006.01.12 08:42close590.04113.420.000.004.2310658.84
1172006.01.12 08:42sell610.04113.410.000.00
1182006.01.12 08:42sell620.08113.510.000.00
1192006.01.12 08:46sell630.16113.620.000.00
1202006.01.12 08:55sell640.32113.730.000.00
1212006.01.30 03:50close40.40117.640.000.00198.4210857.27
1222006.01.30 03:50close30.20117.650.000.0078.8110936.08
1232006.01.30 03:50close20.10117.660.000.0030.9110966.99
1242006.01.30 03:50close10.05117.650.000.0010.3510977.34
1252006.01.30 03:50buy650.04117.690.000.00
1262006.01.30 04:56buy660.08117.590.000.00
1272006.01.30 08:42buy670.16117.480.000.00
1282006.01.30 09:59close670.16117.680.000.0027.1911004.53
1292006.01.30 09:59close660.08117.690.000.006.8011011.33
1302006.01.30 09:59close650.04117.700.000.000.3411011.67
1312006.01.30 09:59buy680.04117.740.000.00
1322006.01.30 10:29buy690.08117.630.000.00
1332006.01.30 11:28buy700.16117.520.000.00
1342006.01.30 18:39close700.16117.720.000.0027.1811038.85
1352006.01.30 18:39close690.08117.730.000.006.8011045.65
1362006.01.30 18:39close680.04117.740.000.000.0011045.65
1372006.01.31 02:51close640.32117.190.000.00-1026.1710019.48
1382006.01.31 02:51close630.16117.200.000.00-529.439490.04
1392006.01.31 02:51close620.08117.190.000.00-271.579218.48
1402006.01.31 02:51close610.04117.180.000.00-138.869079.62
1412006.01.31 03:45sell710.05117.290.000.00
1422006.01.31 04:05close710.05117.090.000.008.549088.16
1432006.01.31 04:05sell720.05117.080.000.00
1442006.01.31 05:18sell730.10117.180.000.00
1452006.01.31 08:09sell740.20117.290.000.00
1462006.01.31 10:16close740.20117.090.000.0034.169122.32
1472006.01.31 10:16close730.10117.100.000.006.839129.15
1482006.01.31 10:16close720.05117.090.000.00-0.439128.72
1492006.01.31 10:16sell750.05117.080.000.00
1502006.01.31 11:02sell760.10117.180.000.00
1512006.01.31 11:52close760.10116.980.000.0017.109145.82
1522006.01.31 11:52close750.05116.970.000.004.709150.52
1532006.01.31 14:30buy770.05117.460.000.00
1542006.01.31 14:45buy780.10117.350.000.00
1552006.01.31 15:06buy790.20117.240.000.00
1562006.01.31 16:00sell800.05117.270.000.00
1572006.01.31 19:06sell810.10117.370.000.00
1582006.01.31 20:41close810.10117.170.000.0017.079167.59
1592006.01.31 20:41close800.05117.170.000.004.279171.86
1602006.01.31 20:41sell820.05117.150.000.00
1612006.01.31 20:59buy830.40117.130.000.00
1622006.01.31 22:55sell840.10117.260.000.00
1632006.02.01 03:01close830.40117.330.000.0072.849244.69
1642006.02.01 03:01close790.20117.320.000.0015.979260.66
1652006.02.01 03:01close780.10117.330.000.00-0.549260.13
1662006.02.01 03:02close770.05117.330.000.00-4.969255.17
1672006.02.01 03:03sell850.20117.370.000.00
1682006.02.01 03:48sell860.40117.480.000.00
1692006.02.01 09:45buy870.05117.620.000.00
1702006.02.01 10:07buy880.10117.510.000.00
1712006.02.01 10:25close880.10117.710.000.0016.999272.16
1722006.02.01 10:25close870.05117.700.000.003.409275.56
1732006.02.01 10:25buy890.05117.720.000.00
1742006.02.01 11:35close890.05117.920.000.008.489284.04
1752006.02.01 11:35buy900.04117.930.000.00
1762006.02.01 16:22close900.04118.130.000.006.779290.81
1772006.02.01 16:22buy910.04118.140.000.00
1782006.02.01 16:51buy920.08118.030.000.00
1792006.02.01 19:11buy930.16117.930.000.00
1802006.02.01 20:11close930.16118.130.000.0027.099317.90
1812006.02.01 20:11close920.08118.120.000.006.109324.00
1822006.02.01 20:11close910.04118.130.000.00-0.349323.66
1832006.02.01 20:11buy940.04118.140.000.00
1842006.02.02 00:34close940.04118.340.000.008.169331.82
1852006.02.02 00:34buy950.04118.360.000.00
1862006.02.02 00:48close950.04118.560.000.006.759338.57
1872006.02.02 00:48buy960.04118.600.000.00
1882006.02.02 00:53buy970.08118.490.000.00
1892006.02.02 02:31buy980.16118.380.000.00
1902006.02.02 03:43close980.16118.580.000.0026.999365.56
1912006.02.02 03:43close970.08118.570.000.005.409370.96
1922006.02.02 03:43close960.04118.570.000.00-1.019369.95
1932006.02.02 03:43buy990.04118.600.000.00
1942006.02.02 04:56buy1000.08118.490.000.00
1952006.02.02 05:14buy1010.16118.380.000.00
1962006.02.02 06:36close1010.16118.580.000.0026.999396.94
1972006.02.02 06:36close1000.08118.570.000.005.409402.34
1982006.02.02 06:36close990.04118.580.000.00-0.679401.67
1992006.02.02 06:36buy1020.04118.610.000.00
2002006.02.02 08:05buy1030.08118.510.000.00
2012006.02.02 10:23buy1040.16118.400.000.00
2022006.02.02 11:28buy1050.32118.290.000.00
2032006.02.02 13:19close1050.32118.490.000.0054.019455.68
2042006.02.02 13:19close1040.16118.500.000.0013.509469.18
2052006.02.02 13:19close1030.08118.490.000.00-1.359467.83
2062006.02.02 13:19close1020.04118.500.000.00-3.719464.12
2072006.02.02 13:19buy1060.04118.530.000.00
2082006.02.02 14:46buy1070.08118.430.000.00
2092006.02.03 06:26close1070.08118.630.000.0014.429478.54
2102006.02.03 06:26close1060.04118.630.000.003.849482.37
2112006.02.03 06:26buy1080.04118.640.000.00
2122006.02.03 08:02buy1090.08118.540.000.00
2132006.02.03 08:30buy1100.16118.430.000.00
2142006.02.03 08:30close1100.16118.640.000.0028.329510.69
2152006.02.03 08:30close1090.08118.630.000.006.079516.76
2162006.02.03 08:30close1080.04118.640.000.000.009516.76
2172006.02.03 08:30buy1110.04118.660.000.00
2182006.02.03 08:35close1110.04118.860.000.006.739523.49
2192006.02.03 08:35buy1120.04118.890.000.00
2202006.02.03 08:45buy1130.08118.790.000.00
2212006.02.03 08:57close1130.08118.990.000.0013.459536.94
2222006.02.03 08:57close1120.04119.020.000.004.379541.31
2232006.02.03 08:57buy1140.04119.050.000.00
2242006.02.03 09:14close1140.04119.260.000.007.049548.35
2252006.02.03 09:14buy1150.04119.290.000.00
2262006.02.03 09:47buy1160.08119.180.000.00
2272006.02.03 10:21buy1170.16119.070.000.00
2282006.02.03 11:35buy1180.32118.960.000.00
2292006.02.10 08:47close860.40117.280.000.002.399550.74
2302006.02.10 08:47close850.20117.270.000.00-15.869534.88
2312006.02.10 08:47close840.10117.280.000.00-19.669515.22
2322006.02.10 08:47close820.05117.290.000.00-14.959500.27
2332006.02.10 08:47sell1190.04117.260.000.00
2342006.02.10 08:57close1190.04117.060.000.006.839507.10
2352006.02.10 08:57sell1200.04117.030.000.00
2362006.02.10 10:18sell1210.08117.140.000.00
2372006.02.10 10:21sell1220.16117.250.000.00
2382006.02.10 10:23sell1230.32117.360.000.00
2392006.02.14 01:15close1230.32117.160.000.0045.069552.16
2402006.02.14 01:15close1220.16117.160.000.007.509559.66
2412006.02.14 01:16close1210.08117.170.000.00-4.449555.22
2422006.02.14 01:16close1200.04117.180.000.00-6.329548.90
2432006.02.14 01:45sell1240.04117.140.000.00
2442006.02.14 02:48sell1250.08117.250.000.00
2452006.02.14 04:31sell1260.16117.360.000.00
2462006.02.14 08:30sell1270.32117.470.000.00
2472006.02.15 09:03close1270.32117.270.000.0049.789598.68
2482006.02.15 09:03close1260.16117.260.000.0011.259609.93
2492006.02.15 09:03close1250.08117.250.000.00-1.209608.73
2502006.02.15 09:03close1240.04117.240.000.00-4.019604.72
2512006.02.15 15:30sell1280.05117.870.000.00
2522006.02.15 18:47sell1290.10117.980.000.00
2532006.02.15 23:44close1290.10117.780.000.0016.989621.70
2542006.02.15 23:44close1280.05117.780.000.003.829625.52
2552006.02.16 00:15sell1300.05117.700.000.00
2562006.02.16 01:47sell1310.10117.810.000.00
2572006.02.16 04:49sell1320.20117.920.000.00
2582006.02.16 05:39sell1330.40118.030.000.00
2592006.02.16 11:14close1330.40117.830.000.0067.899693.41
2602006.02.16 11:14close1320.20117.840.000.0013.589706.99
2612006.02.16 11:14close1310.10117.830.000.00-1.709705.29
2622006.02.16 11:14close1300.05117.840.000.00-5.949699.35
2632006.02.16 17:15sell1340.05117.640.000.00
2642006.02.16 18:50close1340.05117.420.000.009.379708.72
2652006.02.16 21:15sell1350.05118.130.000.00
2662006.02.16 21:39sell1360.10118.230.000.00
2672006.02.17 00:39close1360.10118.030.000.0015.449724.17
2682006.02.17 00:39close1350.05118.020.000.003.919728.08
2692006.02.17 06:19close1180.32118.580.000.00-50.389677.70
2702006.02.17 06:19close1170.16118.580.000.00-40.049637.66
2712006.02.17 06:19close1160.08118.580.000.00-27.449610.23
2722006.02.17 06:19close1150.04118.580.000.00-17.439592.80
2732006.02.17 06:19buy1370.05118.580.000.00
2742006.02.17 07:58close1370.05118.780.000.008.429601.22
2752006.02.17 07:58buy1380.05118.800.000.00
2762006.02.17 08:07buy1390.10118.690.000.00
2772006.02.17 08:34buy1400.20118.590.000.00
2782006.02.17 09:00sell1410.05118.570.000.00
2792006.02.17 09:30sell1420.10118.670.000.00
2802006.02.17 09:49buy1430.40118.480.000.00
2812006.02.17 09:52close1420.10118.470.000.0016.889618.10
2822006.02.17 09:52close1410.05118.470.000.004.229622.32
2832006.02.20 00:15sell1440.05118.160.000.00
2842006.02.20 03:45sell1450.10118.260.000.00
2852006.02.20 18:59sell1460.20118.370.000.00
2862006.02.20 19:36sell1470.40118.480.000.00
2872006.02.21 03:20close1430.40118.680.000.0076.739699.04
2882006.02.21 03:20close1400.20118.680.000.0019.839718.87
2892006.02.21 03:20close1390.10118.690.000.002.339721.20
2902006.02.21 03:20close1380.05118.690.000.00-3.479717.73
2912006.02.21 03:20buy1480.05118.700.000.00
2922006.02.21 06:51close1480.05118.900.000.008.419726.14
2932006.02.21 06:51buy1490.05118.910.000.00
2942006.02.21 07:44buy1500.10118.800.000.00
2952006.02.21 14:03buy1510.20118.690.000.00
2962006.02.21 20:17buy1520.40118.590.000.00
2972006.02.21 20:26close1510.20118.520.000.00-28.699697.45
2982006.02.21 20:26close1520.40118.510.000.00-27.009670.45
2992006.02.21 20:26close1500.10118.500.000.00-25.329645.13
3002006.02.21 20:26close1490.05118.490.000.00-17.729627.41
3012006.02.21 20:26buy1530.05118.500.000.00
3022006.02.21 22:05buy1540.10118.400.000.00
3032006.02.21 23:06close1540.10118.600.000.0016.869644.27
3042006.02.21 23:06close1530.05118.590.000.003.799648.06
3052006.02.21 23:06buy1550.05118.610.000.00
3062006.02.22 03:51close1550.05118.810.000.009.009657.07
3072006.02.22 06:00buy1560.05118.820.000.00
3082006.02.22 07:39buy1570.10118.710.000.00
3092006.02.22 08:01buy1580.20118.600.000.00
3102006.02.22 08:43buy1590.40118.490.000.00
3112006.02.22 18:33close1470.40118.280.000.0055.679712.74
3122006.02.22 18:33close1460.20118.290.000.007.559720.28
3132006.02.22 18:33close1450.10118.300.000.00-6.379713.91
3142006.02.22 18:33close1440.05118.290.000.00-6.999706.93
3152006.02.23 00:00sell1600.05117.700.000.00
3162006.02.23 01:07close1600.05117.500.000.008.519715.44
3172006.02.23 01:07sell1610.05117.490.000.00
3182006.02.23 02:31sell1620.10117.590.000.00
3192006.02.23 03:38close1620.10117.390.000.0017.049732.48
3202006.02.23 03:38close1610.05117.380.000.004.699737.17
3212006.02.23 03:38sell1630.04117.350.000.00
3222006.02.23 03:52sell1640.10117.450.000.00
3232006.02.23 04:07close1640.10117.250.000.0017.069754.23
3242006.02.23 04:07close1630.04117.240.000.003.759757.98
3252006.02.23 04:07sell1650.04117.230.000.00
3262006.02.23 05:53close1650.04117.020.000.007.189765.16
3272006.02.23 05:53sell1660.04116.990.000.00
3282006.02.23 06:12sell1670.08117.090.000.00
3292006.02.23 08:19close1670.08116.880.000.0014.379779.53
3302006.02.23 08:19close1660.04116.890.000.003.429782.95
3312006.02.23 08:19sell1680.04116.860.000.00
3322006.02.23 08:34sell1690.08116.970.000.00
3332006.02.23 09:32sell1700.16117.080.000.00
3342006.02.23 09:47sell1710.32117.180.000.00
3352006.02.23 11:09close1710.32116.980.000.0054.719837.66
3362006.02.23 11:09close1700.16116.970.000.0015.059852.71
3372006.02.23 11:09close1690.08116.970.000.000.009852.71
3382006.02.23 11:09close1680.04116.980.000.00-4.109848.61
3392006.02.23 11:09sell1720.04116.970.000.00
3402006.02.23 12:57sell1730.08117.080.000.00
3412006.02.23 15:30sell1740.16117.180.000.00
3422006.02.23 19:14close1740.16116.980.000.0027.369875.97
3432006.02.23 19:14close1730.08116.990.000.006.159882.12
3442006.02.23 19:14close1720.04116.980.000.00-0.349881.78
3452006.02.23 19:14sell1750.04116.970.000.00
3462006.02.23 19:17close1750.04116.750.000.007.549889.32
3472006.02.23 19:17sell1760.04116.740.000.00
3482006.02.23 19:27close1760.04116.530.000.007.219896.53
3492006.02.23 19:27sell1770.04116.520.000.00
3502006.02.23 19:31sell1780.08116.620.000.00
3512006.02.23 22:23sell1790.16116.730.000.00
3522006.02.24 03:14sell1800.32116.840.000.00
3532006.02.24 04:41close1800.32116.640.000.0054.879951.40
3542006.02.24 04:41close1790.16116.640.000.009.969961.35
3552006.02.24 04:41close1780.08116.650.000.00-3.269958.10
3562006.02.24 04:41close1770.04116.640.000.00-4.729953.38
3572006.02.24 04:41sell1810.04116.630.000.00
3582006.02.24 05:28sell1820.08116.730.000.00
3592006.02.24 05:54sell1830.16116.840.000.00
3602006.02.24 08:18sell1840.32116.950.000.00
3612006.02.24 08:30close1840.32116.750.000.0054.8210008.20
3622006.02.24 08:30close1830.16116.760.000.0010.9610019.16
3632006.02.24 08:30close1820.08116.770.000.00-2.7410016.42
3642006.02.24 08:30close1810.04116.780.000.00-5.1410011.28
3652006.02.24 08:30sell1850.04116.750.000.00
3662006.02.24 10:05sell1860.08116.860.000.00
3672006.02.24 12:07sell1870.20116.970.000.00
3682006.02.27 17:10close1850.04116.070.000.0022.8310034.11
3692006.02.27 17:12close1860.08116.120.000.0049.7810083.89
3702006.02.27 17:12close1870.20116.110.000.00145.1510229.04
3712006.02.27 18:15sell1880.04116.210.000.00
3722006.02.27 19:26sell1890.08116.310.000.00
3732006.02.27 21:25sell1900.16116.420.000.00
3742006.02.28 00:51close1900.16116.220.000.0025.1410254.18
3752006.02.28 00:51close1890.08116.230.000.004.3110258.49
3762006.02.28 00:51close1880.04116.220.000.00-0.9410257.55
3772006.02.28 07:30sell1910.04116.330.000.00
3782006.02.28 08:39close1910.04116.130.000.006.8910264.44
3792006.02.28 15:15sell1920.04115.760.000.00
3802006.02.28 18:03sell1930.08115.870.000.00
3812006.02.28 18:28close1930.08115.670.000.0013.8310278.27
3822006.02.28 18:28close1920.04115.670.000.003.1110281.38
3832006.02.28 18:28sell1940.04115.630.000.00
3842006.02.28 18:49sell1950.08115.730.000.00
3852006.02.28 18:52sell1960.16115.850.000.00
3862006.02.28 20:01sell1970.32115.950.000.00
3872006.02.28 22:19close1970.32115.750.000.0055.2910336.67
3882006.02.28 22:19close1960.16115.760.000.0012.4410349.11
3892006.02.28 22:19close1950.08115.770.000.00-2.7610346.35
3902006.02.28 22:19close1940.04115.760.000.00-4.4910341.86
3912006.02.28 22:19sell1980.04115.750.000.00
3922006.03.01 01:52sell1990.08115.860.000.00
3932006.03.01 03:35sell2000.16115.970.000.00
3942006.03.01 05:36sell2010.32116.080.000.00
3952006.03.01 08:08close2010.32115.880.000.0055.2310397.09
3962006.03.01 08:08close2000.16115.890.000.0011.0410408.13
3972006.03.01 08:08close1990.08115.880.000.00-1.3810406.75
3982006.03.01 08:08close1980.04115.890.000.00-5.4310401.32
3992006.03.01 14:30sell2020.04116.110.000.00
4002006.03.01 14:38sell2030.08116.220.000.00
4012006.03.01 17:19close2030.08116.020.000.0013.7910415.11
4022006.03.01 17:19close2020.04116.030.000.002.7610417.87
4032006.03.02 09:00sell2040.05116.330.000.00
4042006.03.02 10:02close2040.05116.130.000.008.6110426.48
4052006.03.02 16:45sell2050.04115.820.000.00
4062006.03.02 17:26sell2060.08115.920.000.00
4072006.03.02 18:30close2060.08115.720.000.0013.8310440.31
4082006.03.02 18:30close2050.04115.670.000.005.1910445.50
4092006.03.02 19:55close1590.40116.600.000.00-601.799843.71
4102006.03.02 19:55close1580.20116.590.000.00-321.519522.20
4112006.03.02 19:55close1570.10116.600.000.00-169.329352.89
4122006.03.02 19:55close1560.05116.590.000.00-89.819263.08
4132006.03.02 19:55buy2070.05116.610.000.00
4142006.03.02 20:06buy2080.10116.500.000.00
4152006.03.02 20:10buy2090.20116.400.000.00
4162006.03.02 20:15sell2100.05116.350.000.00
4172006.03.02 21:23sell2110.10116.450.000.00
4182006.03.03 02:53buy2120.40116.290.000.00
4192006.03.03 02:53close2110.10116.250.000.0015.709278.78
4202006.03.03 02:53close2100.05116.240.000.003.989282.77
4212006.03.03 04:22close2120.40116.490.000.0068.689351.45
4222006.03.03 04:22close2090.20116.500.000.0019.509370.95
4232006.03.03 04:22close2080.10116.500.000.001.169372.11
4242006.03.03 04:22close2070.05116.510.000.00-3.719368.40
4252006.03.03 04:22buy2130.05116.520.000.00
4262006.03.03 05:06buy2140.10116.410.000.00
4272006.03.03 09:03buy2150.20116.300.000.00
4282006.03.03 10:04close2150.20116.500.000.0034.339402.73
4292006.03.03 10:04close2140.10116.510.000.008.589411.31
4302006.03.03 10:04close2130.05116.520.000.000.009411.31
4312006.03.03 10:04buy2160.05116.560.000.00
4322006.03.03 10:06close2160.05116.760.000.008.569419.87
4332006.03.03 10:06buy2170.05116.770.000.00
4342006.03.03 10:09buy2180.10116.660.000.00
4352006.03.03 10:14buy2190.20116.550.000.00
4362006.03.03 11:03buy2200.40116.440.000.00
4372006.03.05 21:27close2200.40116.640.000.0068.599488.46
4382006.03.05 21:27close2190.20116.630.000.0013.729502.18
4392006.03.05 21:27close2180.10116.630.000.00-2.579499.61
4402006.03.05 21:27close2170.05116.630.000.00-6.009493.61
4412006.03.05 21:27buy2210.05116.660.000.00
4422006.03.05 22:21close2210.05116.860.000.008.569502.17
4432006.03.05 22:21buy2220.05116.870.000.00
4442006.03.05 22:46close2220.05117.070.000.008.549510.71
4452006.03.05 22:46buy2230.05117.100.000.00
4462006.03.05 22:47buy2240.10116.990.000.00
4472006.03.05 22:51buy2250.20116.880.000.00
4482006.03.05 23:46close2250.20117.080.000.0034.169544.87
4492006.03.05 23:46close2240.10117.080.000.007.699552.56
4502006.03.05 23:46close2230.05117.090.000.00-0.439552.13
4512006.03.05 23:46buy2260.05117.100.000.00
4522006.03.06 00:10buy2270.10116.990.000.00
4532006.03.06 00:45sell2280.05117.010.000.00
4542006.03.06 02:12buy2290.20116.880.000.00
4552006.03.06 04:51close2290.20117.080.000.0034.169586.29
4562006.03.06 04:52close2270.10117.070.000.006.839593.12
4572006.03.06 04:52close2260.05117.070.000.00-0.709592.42
4582006.03.06 04:52buy2300.05117.100.000.00
4592006.03.06 04:53buy2310.10116.990.000.00
4602006.03.06 05:39sell2320.10117.120.000.00
4612006.03.06 05:41close2310.10117.190.000.0017.079609.49
4622006.03.06 05:41close2300.05117.200.000.004.279613.76
4632006.03.06 05:41buy2330.05117.230.000.00
4642006.03.06 05:42sell2340.20117.230.000.00
4652006.03.06 07:07close2330.05117.100.000.00-5.559608.21
4662006.03.06 07:07close2280.05117.120.000.00-4.709603.51
4672006.03.06 07:07close2340.20117.120.000.0018.789622.29
4682006.03.06 07:07close2320.10117.120.000.000.009622.29
4692006.03.06 07:07buy2350.05117.100.000.00
4702006.03.06 07:42close2350.05117.300.000.008.539630.82
4712006.03.06 07:42buy2360.05117.310.000.00
4722006.03.06 08:30sell2370.05117.440.000.00
4732006.03.06 08:34close2360.05117.510.000.008.519639.33
4742006.03.06 08:35sell2380.10117.540.000.00
4752006.03.06 08:45buy2390.05117.500.000.00
4762006.03.06 09:43buy2400.10117.400.000.00
4772006.03.06 09:47close2380.10117.340.000.0017.049656.37
4782006.03.06 09:47close2370.05117.350.000.003.839660.20
4792006.03.06 10:15sell2410.05117.410.000.00
4802006.03.06 10:35sell2420.10117.510.000.00
4812006.03.06 12:56close2400.10117.600.000.0017.019677.21
4822006.03.06 12:56close2390.05117.610.000.004.689681.89
4832006.03.06 12:56buy2430.05117.620.000.00
4842006.03.06 12:56sell2440.20117.620.000.00
4852006.03.06 14:58buy2450.10117.510.000.00
4862006.03.06 18:41close2450.10117.720.000.0017.849699.73
4872006.03.06 18:41close2430.05117.710.000.003.829703.55
4882006.03.06 18:41buy2460.05117.740.000.00
4892006.03.06 18:43buy2470.10117.630.000.00
4902006.03.06 19:04buy2480.20117.520.000.00
4912006.03.06 22:02close2440.20117.420.000.0034.079737.62
4922006.03.06 22:02buy2490.40117.410.000.00
4932006.03.06 22:02close2420.10117.410.000.008.529746.14
4942006.03.06 22:02close2410.05117.420.000.00-0.439745.71
4952006.03.06 22:03close2470.10117.420.000.00-17.889727.83
4962006.03.06 22:03close2490.40117.430.000.006.819734.64
4972006.03.06 22:03close2480.20117.420.000.00-17.039717.61
4982006.03.06 22:03close2460.05117.430.000.00-13.209704.41
4992006.03.06 22:04buy2500.05117.440.000.00
5002006.03.06 23:58close2500.05117.650.000.008.929713.33
5012006.03.06 23:58buy2510.05117.670.000.00
5022006.03.07 00:32buy2520.10117.570.000.00
5032006.03.07 02:59close2520.10117.770.000.0016.989730.31
5042006.03.07 02:59close2510.05117.750.000.003.989734.30
5052006.03.07 02:59buy2530.05117.780.000.00
5062006.03.07 03:31close2530.05117.980.000.008.489742.78
5072006.03.07 03:31buy2540.05117.990.000.00
5082006.03.07 03:54buy2550.10117.880.000.00
5092006.03.07 03:58buy2560.20117.770.000.00
5102006.03.07 04:30sell2570.05117.860.000.00
5112006.03.07 09:27close2570.05117.660.000.008.509751.28
5122006.03.07 09:27buy2580.40117.660.000.00
5132006.03.07 13:29close2580.40117.860.000.0067.889819.16
5142006.03.07 13:29close2560.20117.850.000.0013.589832.74
5152006.03.07 13:30close2550.10117.850.000.00-2.559830.19
5162006.03.07 13:30close2540.05117.860.000.00-5.529824.67
5172006.03.07 13:30buy2590.05117.870.000.00
5182006.03.07 16:00sell2600.05117.930.000.00
5192006.03.07 17:31buy2610.10117.760.000.00
5202006.03.07 17:38close2590.05117.770.000.00-4.259820.42
5212006.03.07 17:38close2610.10117.770.000.000.859821.27
5222006.03.07 17:38close2600.05117.790.000.005.949827.21
5232006.03.07 17:38buy2620.05117.790.000.00
5242006.03.07 18:34buy2630.10117.680.000.00
5252006.03.07 20:00buy2640.20117.570.000.00
5262006.03.07 20:26buy2650.40117.460.000.00
5272006.03.07 23:45sell2660.05117.600.000.00
5282006.03.08 00:28close2650.40117.660.000.0072.659899.86
5292006.03.08 00:28close2640.20117.650.000.0015.939915.78
5302006.03.08 00:28close2630.10117.660.000.00-0.549915.25
5312006.03.08 00:28close2620.05117.650.000.00-5.379909.88
5322006.03.08 00:47sell2670.10117.700.000.00
5332006.03.08 05:49sell2680.20117.810.000.00
5342006.03.08 06:45sell2690.40117.920.000.00
5352006.03.08 07:00buy2700.05117.940.000.00
5362006.03.08 07:14buy2710.10117.840.000.00
5372006.03.08 07:54close2710.10117.780.000.00-5.099904.79
5382006.03.08 07:54close2700.05117.780.000.00-6.799898.00
5392006.03.08 07:54close2670.10117.800.000.00-8.499889.51
5402006.03.08 07:54close2660.05117.800.000.00-9.249880.27
5412006.03.08 07:54close2690.40117.800.000.0040.759921.02
5422006.03.08 07:54close2680.20117.800.000.001.709922.72
5432006.03.08 07:54buy2720.05117.800.000.00
5442006.03.08 10:00close2720.05118.000.000.008.479931.19
5452006.03.08 13:00buy2730.05117.820.000.00
5462006.03.08 19:15sell2740.05117.840.000.00
5472006.03.08 19:33buy2750.10117.710.000.00
5482006.03.08 23:06close2740.05117.640.000.008.509939.69
5492006.03.08 23:11buy2760.20117.600.000.00
5502006.03.08 23:51close2760.20117.810.000.0035.659975.34
5512006.03.08 23:51close2750.10117.820.000.009.349984.68
5522006.03.08 23:51close2730.05117.830.000.000.429985.10
5532006.03.09 05:45sell2770.05117.190.000.00
5542006.03.09 06:41sell2780.10117.290.000.00
5552006.03.09 07:16buy2790.05117.290.000.00
5562006.03.09 07:52sell2800.20117.410.000.00
5572006.03.09 08:00close2790.05117.490.000.008.519993.61
5582006.03.09 08:00buy2810.05117.520.000.00
5592006.03.09 08:00sell2820.40117.520.000.00
5602006.03.09 08:36buy2830.10117.410.000.00
5612006.03.09 08:52close2830.10117.610.000.0017.0110010.62
5622006.03.09 08:52close2810.05117.600.000.003.4010014.02
5632006.03.09 09:03close2800.20117.420.000.00-1.7010012.32
5642006.03.09 09:03close2780.10117.420.000.00-11.0710001.25
5652006.03.09 09:03close2770.05117.420.000.00-9.799991.46
5662006.03.09 09:03close2820.40117.420.000.0034.0710025.53
5672006.03.09 09:03sell2840.05117.400.000.00
5682006.03.09 09:16sell2850.10117.510.000.00
5692006.03.09 11:09sell2860.20117.620.000.00
5702006.03.09 11:13sell2870.40117.730.000.00
5712006.03.09 14:31buy2880.05118.200.000.00
5722006.03.09 19:15buy2890.10118.100.000.00
5732006.03.09 19:40close2890.10118.300.000.0016.9110042.44
5742006.03.09 19:40close2880.05118.310.000.004.6510047.09
5752006.03.09 19:40buy2900.05118.340.000.00
5762006.03.09 20:03close2900.05118.540.000.008.4410055.53
5772006.03.09 20:03buy2910.05118.570.000.00
5782006.03.09 20:10buy2920.10118.460.000.00
5792006.03.09 20:18buy2930.20118.350.000.00
5802006.03.09 20:27buy2940.40118.240.000.00
5812006.03.09 20:53close2940.40118.440.000.0067.5410123.07
5822006.03.09 20:53close2930.20118.450.000.0016.8810139.95
5832006.03.09 20:54close2920.10118.440.000.00-1.6910138.26
5842006.03.09 20:54close2910.05118.450.000.00-5.0710133.19
5852006.03.09 20:54buy2950.05118.480.000.00
5862006.03.10 00:06close2950.05118.680.000.009.0110142.21
5872006.03.10 00:06buy2960.05118.690.000.00
5882006.03.10 00:17buy2970.10118.590.000.00
5892006.03.10 00:41buy2980.20118.480.000.00
5902006.03.10 00:52buy2990.40118.370.000.00
5912006.03.10 08:33close2990.40118.570.000.0067.4710209.68
5922006.03.10 08:33close2980.20118.560.000.0013.5010223.18
5932006.03.10 08:33close2970.10118.570.000.00-1.6910221.49
5942006.03.10 08:33close2960.05118.560.000.00-5.4810216.01
5952006.03.10 08:33buy3000.05118.590.000.00
5962006.03.10 08:35buy3010.10118.480.000.00
5972006.03.10 08:37buy3020.20118.370.000.00
5982006.03.10 08:44close3020.20118.570.000.0033.7410249.75
5992006.03.10 08:44close3010.10118.580.000.008.4310258.18
6002006.03.10 08:44close3000.05118.590.000.000.0010258.18
6012006.03.10 08:44buy3030.05118.620.000.00
6022006.03.10 09:24close3030.05118.820.000.008.4210266.60
6032006.03.10 10:30buy3040.05119.050.000.00
6042006.03.10 16:05buy3050.10118.940.000.00
6052006.03.12 17:33buy3060.20118.840.000.00
6062006.03.12 18:49close3060.20119.040.000.0033.6010300.20
6072006.03.12 18:49close3050.10119.030.000.007.5610307.76
6082006.03.12 18:49close3040.05119.020.000.00-1.2610306.50
6092006.03.12 18:50buy3070.05119.050.000.00
6102006.03.12 19:05buy3080.10118.940.000.00
6112006.03.12 19:28buy3090.20118.840.000.00
6122006.03.13 07:23close3090.20119.040.000.0035.9310342.42
6132006.03.13 07:23close3080.10119.030.000.008.7210351.15
6142006.03.13 07:24close3070.05119.040.000.000.1610351.31
6152006.03.13 07:24buy3100.05119.050.000.00
6162006.03.13 11:19buy3110.10118.940.000.00
6172006.03.13 15:26buy3120.20118.840.000.00
6182006.03.13 17:10buy3130.40118.720.000.00
6192006.03.14 02:06close2870.40118.390.000.00-240.9410110.37
6202006.03.14 02:06close2860.20118.380.000.00-137.389972.99
6212006.03.14 02:06close2850.10118.390.000.00-78.829894.17
6222006.03.14 02:06close2840.05118.400.000.00-44.479849.70
6232006.03.14 02:15sell3140.05118.450.000.00
6242006.03.14 02:27sell3150.10118.560.000.00
6252006.03.14 04:32close3150.10118.360.000.0016.909866.60
6262006.03.14 04:32close3140.05118.350.000.004.229870.82
6272006.03.14 04:32sell3160.05118.320.000.00
6282006.03.14 04:37sell3170.10118.420.000.00
6292006.03.14 08:19close3170.10118.220.000.0016.929887.74
6302006.03.14 08:19close3160.05118.220.000.004.239891.97
6312006.03.14 08:19sell3180.05118.210.000.00
6322006.03.14 08:46close3180.05118.010.000.008.479900.44
6332006.03.14 08:46sell3190.05117.980.000.00
6342006.03.14 08:54sell3200.10118.090.000.00
6352006.03.14 09:44close3200.10117.890.000.0016.969917.40
6362006.03.14 09:44close3190.05117.900.000.003.399920.79
6372006.03.14 09:44sell3210.05117.870.000.00
6382006.03.14 10:24close3210.05117.670.000.008.509929.29
6392006.03.14 10:24sell3220.05117.640.000.00
6402006.03.14 11:27close3220.05117.440.000.008.519937.80
6412006.03.14 11:27sell3230.05117.430.000.00
6422006.03.14 16:32sell3240.10117.540.000.00
6432006.03.14 17:16sell3250.20117.650.000.00
6442006.03.14 19:37sell3260.40117.760.000.00
6452006.03.14 20:03close3260.40117.560.000.0068.0510005.85
6462006.03.14 20:03close3250.20117.550.000.0017.0110022.86
6472006.03.14 20:03close3240.10117.540.000.000.0010022.86
6482006.03.14 20:03close3230.05117.550.000.00-5.1010017.76
6492006.03.14 20:03sell3270.05117.510.000.00
6502006.03.15 04:25sell3280.10117.620.000.00
6512006.03.15 08:07close3280.10117.420.000.0017.0310034.79
6522006.03.15 08:07close3270.05117.430.000.002.6610037.45
6532006.03.15 08:07sell3290.05117.400.000.00
6542006.03.15 08:30sell3300.10117.510.000.00
6552006.03.15 09:09close3300.10117.310.000.0017.0510054.50
6562006.03.15 09:09close3290.05117.320.000.003.4110057.91
6572006.03.15 09:09sell3310.05117.310.000.00
6582006.03.15 09:43sell3320.10117.420.000.00
6592006.03.15 10:53sell3330.20117.530.000.00
6602006.03.15 11:54close3330.20117.330.000.0034.0910092.00
6612006.03.15 11:54close3320.10117.320.000.008.5210100.52
6622006.03.15 11:54close3310.05117.330.000.00-0.8510099.67
6632006.03.15 11:54sell3340.05117.300.000.00
6642006.03.15 13:07sell3350.10117.400.000.00
6652006.03.15 18:28sell3360.20117.510.000.00
6662006.03.15 19:32sell3370.40117.620.000.00
6672006.03.16 08:33close3370.40117.420.000.0050.1810149.85
6682006.03.16 08:33close3360.20117.410.000.008.0510157.90
6692006.03.16 08:33close3350.10117.410.000.00-5.3410152.57
6702006.03.16 08:34close3340.05117.390.000.00-6.0710146.49
6712006.03.16 11:45sell3380.05117.190.000.00
6722006.03.16 12:14close3380.05116.990.000.008.5510155.04
6732006.03.16 15:15sell3390.04116.840.000.00
6742006.03.16 18:17sell3400.10116.950.000.00
6752006.03.17 00:00close3400.10116.700.000.0019.9210174.97
6762006.03.17 00:01close3390.04116.690.000.004.5410179.51
6772006.03.17 00:01sell3410.04116.680.000.00
6782006.03.17 03:19sell3420.08116.790.000.00
6792006.03.17 03:52close3420.08116.590.000.0013.7210193.23
6802006.03.17 03:52close3410.04116.580.000.003.4310196.66
6812006.03.17 03:52sell3430.04116.550.000.00
6822006.03.17 04:36close3430.04116.350.000.006.8810203.54
6832006.03.17 04:36sell3440.04116.320.000.00
6842006.03.17 05:06sell3450.08116.420.000.00
6852006.03.17 06:45close3450.08116.220.000.0013.7710217.31
6862006.03.17 06:45close3440.04116.230.000.003.1010220.41
6872006.03.17 06:45sell3460.04116.190.000.00
6882006.03.17 07:38sell3470.08116.290.000.00
6892006.03.17 07:58close3470.08116.090.000.0013.7810234.19
6902006.03.17 07:58close3460.04116.100.000.003.1010237.29
6912006.03.17 07:58sell3480.04116.070.000.00
6922006.03.17 08:47close3480.04115.870.000.006.9010244.19
6932006.03.17 08:48sell3490.04115.840.000.00
6942006.03.17 09:01sell3500.08115.950.000.00
6952006.03.17 09:19sell3510.16116.060.000.00
6962006.03.17 09:51sell3520.32116.170.000.00
6972006.03.17 11:16close3520.32115.970.000.0055.1910299.38
6982006.03.17 11:16close3510.16115.980.000.0011.0410310.42
6992006.03.17 11:16close3500.08115.980.000.00-2.0710308.35
7002006.03.17 11:16close3490.04115.990.000.00-5.1710303.18
7012006.03.17 11:16sell3530.04115.960.000.00
7022006.03.17 12:09close3530.04115.760.000.006.9110310.09
7032006.03.17 12:09sell3540.04115.730.000.00
7042006.03.17 12:17sell3550.08115.840.000.00
7052006.03.17 12:30sell3560.16115.950.000.00
7062006.03.19 17:02sell3570.32116.080.000.00
7072006.03.20 04:42close3570.32115.880.000.0050.4410360.53
7082006.03.20 04:42close3560.16115.870.000.008.6610369.19
7092006.03.20 04:42close3550.08115.880.000.00-3.9610365.23
7102006.03.20 04:42close3540.04115.870.000.00-5.4310359.80
7112006.03.20 10:45sell3580.04116.240.000.00
7122006.03.20 10:52sell3590.08116.340.000.00
7132006.03.20 13:26close3590.08116.140.000.0013.7810373.58
7142006.03.20 13:26close3580.04116.130.000.003.7910377.37
7152006.03.20 14:45sell3600.04116.260.000.00
7162006.03.20 16:51sell3610.08116.370.000.00
7172006.03.20 17:05sell3620.16116.480.000.00
7182006.03.20 20:47close3620.16116.280.000.0027.5210404.89
7192006.03.20 20:48close3610.08116.270.000.006.8810411.77
7202006.03.20 20:48close3600.04116.280.000.00-0.6910411.08
7212006.03.20 21:45sell3630.04116.450.000.00
7222006.03.20 21:46sell3640.10116.570.000.00
7232006.03.20 21:48sell3650.20116.670.000.00
7242006.03.21 02:32close3650.20116.470.000.0031.3510442.43
7252006.03.21 02:32close3640.10116.480.000.006.2310448.66
7262006.03.21 02:32close3630.04116.470.000.00-1.2910447.38
7272006.03.21 14:30sell3660.05117.170.000.00
7282006.03.21 15:52sell3670.10117.280.000.00
7292006.03.21 18:00close3670.10117.080.000.0017.0810464.46
7302006.03.21 18:00close3660.05117.090.000.003.4210467.88
7312006.03.22 00:30sell3680.05117.210.000.00
7322006.03.22 08:23close3680.05117.010.000.008.5510476.43
7332006.03.22 09:00sell3690.05116.700.000.00
7342006.03.22 09:09sell3700.10116.810.000.00
7352006.03.22 10:23close3700.10116.610.000.0017.1510493.58
7362006.03.22 10:23close3690.05116.620.000.003.4310497.01
7372006.03.22 15:00sell3710.05116.870.000.00
7382006.03.22 16:56sell3720.10116.980.000.00
7392006.03.22 20:07close3720.10116.780.000.0017.1310514.14
7402006.03.22 20:07close3710.05116.770.000.004.2810518.42
7412006.03.23 02:30sell3730.05117.000.000.00
7422006.03.23 06:18sell3740.10117.110.000.00
7432006.03.23 09:46close3740.10116.910.000.0017.1110535.53
7442006.03.23 09:46close3730.05116.910.000.003.8510539.38
7452006.03.23 09:46sell3750.05116.880.000.00
7462006.03.23 10:00sell3760.10116.980.000.00
7472006.03.23 10:02sell3770.20117.090.000.00
7482006.03.23 10:12sell3780.40117.200.000.00
7492006.03.23 14:08close3130.40117.760.000.00-270.1910269.18
7502006.03.23 14:08close3120.20117.740.000.00-158.9010110.28
7512006.03.23 14:08close3110.10117.730.000.00-88.8110021.47
7522006.03.23 14:08close3100.05117.740.000.00-48.649972.83
7532006.03.23 16:00buy3790.05117.890.000.00
7542006.03.23 17:13buy3800.10117.790.000.00
7552006.03.23 19:41close3800.10117.990.000.0016.959989.78
7562006.03.23 19:41close3790.05117.980.000.003.819993.59
7572006.03.23 19:41buy3810.05118.020.000.00
7582006.03.23 19:54buy3820.10117.910.000.00
7592006.03.24 03:12close3820.10118.110.000.0018.0910011.69
7602006.03.24 03:13close3810.05118.120.000.004.8110016.50
7612006.03.24 03:13buy3830.05118.130.000.00
7622006.03.24 03:35buy3840.10118.020.000.00
7632006.03.24 04:11close3840.10118.220.000.0016.9210033.42
7642006.03.24 04:11close3830.05118.210.000.003.3810036.80
7652006.03.24 04:11buy3850.05118.220.000.00
7662006.03.24 08:38buy3860.10118.120.000.00
7672006.03.24 09:05close3860.10118.320.000.0016.9010053.70
7682006.03.24 09:05close3850.05118.330.000.004.6510058.35
7692006.03.24 09:06buy3870.05118.360.000.00
7702006.03.24 10:00buy3880.10118.260.000.00
7712006.03.24 10:01buy3890.20118.150.000.00
7722006.03.24 10:03buy3900.40118.040.000.00
7732006.03.26 20:01close3780.40117.000.000.0062.4010120.74
7742006.03.26 20:01close3770.20117.010.000.0010.6810131.42
7752006.03.26 20:01close3760.10117.020.000.00-4.9210126.51
7762006.03.26 20:01close3750.05117.010.000.00-6.3110120.20
7772006.03.27 00:00sell3910.05116.440.000.00
7782006.03.27 00:39sell3920.10116.540.000.00
7792006.03.27 00:59sell3930.20116.650.000.00
7802006.03.27 03:02sell3940.40116.760.000.00
7812006.03.27 06:38close3940.40116.560.000.0068.6310188.83
7822006.03.27 06:38close3930.20116.550.000.0017.1610205.99
7832006.03.27 06:38close3920.10116.560.000.00-1.7210204.27
7842006.03.27 06:38close3910.05116.550.000.00-4.7210199.55
7852006.03.27 06:38sell3950.05116.540.000.00
7862006.03.27 07:58sell3960.10116.650.000.00
7872006.03.27 08:13sell3970.20116.760.000.00
7882006.03.27 08:55close3970.20116.560.000.0034.3210233.87
7892006.03.27 08:55close3960.10116.570.000.006.8610240.73
7902006.03.27 08:55close3950.05116.550.000.00-0.4310240.30
7912006.03.27 08:55sell3980.05116.520.000.00
7922006.03.27 10:08sell3990.10116.620.000.00
7932006.03.27 15:14sell4000.20116.730.000.00
7942006.03.27 18:43close4000.20116.530.000.0034.3310274.63
7952006.03.27 18:43close3990.10116.520.000.008.5810283.21
7962006.03.27 18:43close3980.05116.530.000.00-0.4310282.78
7972006.03.27 18:43sell4010.05116.500.000.00
7982006.03.27 19:11close4010.05116.300.000.008.6010291.38
7992006.03.27 19:11sell4020.05116.270.000.00
8002006.03.27 19:19sell4030.10116.370.000.00
8012006.03.27 20:00sell4040.20116.480.000.00
8022006.03.27 20:08sell4050.40116.590.000.00
8032006.04.03 00:25close3900.40118.240.000.00104.9210396.30
8042006.04.03 00:25close3890.20118.250.000.0035.5410431.84
8052006.04.03 00:25close3880.10118.260.000.009.3210441.16
8062006.04.03 00:25close3870.05118.270.000.000.8610442.02
8072006.04.03 00:25buy4060.05118.310.000.00
8082006.04.03 00:42close4060.05118.510.000.008.4410450.46
8092006.04.03 00:42buy4070.05118.540.000.00
8102006.04.03 03:11close4070.05118.740.000.008.4210458.88
8112006.04.03 03:11buy4080.04118.770.000.00
8122006.04.03 03:22buy4090.10118.660.000.00
8132006.04.03 03:50buy4100.20118.550.000.00
8142006.04.03 04:15buy4110.40118.440.000.00
8152006.04.03 04:30close4110.40118.640.000.0067.4310526.31
8162006.04.03 04:30close4100.20118.630.000.0013.4910539.80
8172006.04.03 04:30close4090.10118.640.000.00-1.6910538.11
8182006.04.03 04:30close4080.04118.630.000.00-4.7210533.39
8192006.04.03 04:30buy4120.05118.660.000.00
8202006.04.03 04:40buy4130.10118.550.000.00
8212006.04.03 05:57buy4140.20118.440.000.00
8222006.04.03 05:58buy4150.40118.340.000.00
8232006.04.03 06:53close4150.40118.540.000.0067.4910600.88
8242006.04.03 06:54close4140.20118.540.000.0016.8710617.75
8252006.04.03 06:54close4130.10118.520.000.00-2.5310615.22
8262006.04.03 06:54close4120.05118.530.000.00-5.4810609.74
8272006.04.03 06:54buy4160.05118.540.000.00
8282006.04.03 06:59buy4170.10118.430.000.00
8292006.04.03 07:20buy4180.20118.320.000.00
8302006.04.03 10:00buy4190.40118.200.000.00
8312006.04.10 05:27close4190.40118.400.000.00100.1810709.91
8322006.04.10 05:27close4180.20118.420.000.0033.1910743.11
8332006.04.10 05:27close4170.10118.430.000.008.1510751.26
8342006.04.10 05:28close4160.05118.420.000.00-0.9910750.26
8352006.04.10 05:28buy4200.05118.430.000.00
8362006.04.10 07:56buy4210.10118.320.000.00
8372006.04.10 11:38close4210.10118.520.000.0016.8710767.13
8382006.04.10 11:38close4200.05118.530.000.004.2210771.35
8392006.04.10 11:38buy4220.05118.540.000.00
8402006.04.10 15:54buy4230.10118.430.000.00
8412006.04.10 17:05buy4240.20118.280.000.00
8422006.04.10 19:37close4240.20118.490.000.0035.4510806.80
8432006.04.10 19:37close4230.10118.480.000.004.2210811.02
8442006.04.10 19:37close4220.05118.480.000.00-2.5310808.49
8452006.04.10 19:37buy4250.05118.500.000.00
8462006.04.10 23:07buy4260.10118.400.000.00
8472006.04.11 05:52close4260.10118.600.000.0018.0210826.52
8482006.04.11 05:52close4250.05118.610.000.005.2210831.74
8492006.04.11 08:00buy4270.05118.730.000.00
8502006.04.11 09:33buy4280.10118.620.000.00
8512006.04.11 09:52buy4290.20118.510.000.00
8522006.04.11 12:52buy4300.40118.400.000.00
8532006.04.11 20:39close4050.40117.950.000.00-550.9710280.77
8542006.04.11 20:39close4040.20117.960.000.00-295.819984.96
8552006.04.11 20:39close4030.10117.950.000.00-156.409828.56
8562006.04.11 20:39close4020.05117.960.000.00-82.859745.71
8572006.04.11 20:39sell4310.05117.950.000.00
8582006.04.11 23:05sell4320.10118.060.000.00
8592006.04.12 01:02sell4330.20118.170.000.00
8602006.04.12 02:07sell4340.40118.280.000.00
8612006.04.12 03:09close4340.40118.080.000.0067.759813.46
8622006.04.12 03:09close4330.20118.090.000.0013.559827.01
8632006.04.12 03:10close4320.10118.080.000.00-3.199823.82
8642006.04.12 03:10close4310.05118.070.000.00-5.839818.00
8652006.04.12 03:10sell4350.05118.060.000.00
8662006.04.12 03:40sell4360.10118.170.000.00
8672006.04.12 03:54sell4370.20118.280.000.00
8682006.04.12 04:10sell4380.40118.390.000.00
8692006.04.12 04:43close4380.40118.190.000.0067.699885.69
8702006.04.12 04:43close4370.20118.200.000.0013.549899.23
8712006.04.12 04:43close4360.10118.210.000.00-3.389895.85
8722006.04.12 04:43close4350.05118.200.000.00-5.929889.93
8732006.04.12 11:45sell4390.05118.450.000.00
8742006.04.12 13:20sell4400.10118.570.000.00
8752006.04.12 14:17close4300.40118.600.000.0072.119962.03
8762006.04.12 14:17close4290.20118.590.000.0015.829977.85
8772006.04.12 14:17close4280.10118.580.000.00-2.219975.65
8782006.04.12 14:18close4270.05118.570.000.00-6.179969.48
8792006.04.12 15:30buy4410.05118.560.000.00
8802006.04.12 16:27buy4420.10118.460.000.00
8812006.04.12 21:08close4400.10118.370.000.0016.909986.38
8822006.04.12 21:08close4390.05118.380.000.002.969989.34
8832006.04.13 00:12buy4430.20118.350.000.00
8842006.04.13 06:57close4430.20118.550.000.0033.7410023.08
8852006.04.13 06:57close4420.10118.540.000.0010.2410033.32
8862006.04.13 06:57close4410.05118.550.000.001.3310034.65
8872006.04.13 12:00buy4440.05118.440.000.00
8882006.04.13 18:15sell4450.05118.440.000.00
8892006.04.13 18:40sell4460.10118.540.000.00
8902006.04.13 19:16close4440.05118.640.000.008.4310043.08
8912006.04.13 19:16buy4470.05118.670.000.00
8922006.04.13 19:16sell4480.20118.650.000.00
8932006.04.13 20:15buy4490.10118.570.000.00
8942006.04.16 18:18buy4500.20118.460.000.00
8952006.04.16 18:18close4480.20118.450.000.0030.7810073.86
8962006.04.16 18:18close4460.10118.450.000.006.1010079.96
8972006.04.16 18:18close4450.05118.440.000.00-0.7510079.21
8982006.04.16 18:25buy4510.40118.350.000.00
8992006.04.16 18:35close4500.20118.450.000.00-1.6910077.52
9002006.04.16 18:35close4490.10118.450.000.00-8.9710068.56
9012006.04.16 18:35close4470.05118.450.000.00-8.7110059.85
9022006.04.16 18:35close4510.40118.450.000.0033.7710093.62
9032006.04.16 18:36buy4520.05118.470.000.00
9042006.04.16 19:54buy4530.10118.370.000.00
9052006.04.16 20:04buy4540.20118.260.000.00
9062006.04.16 20:26buy4550.40118.150.000.00
9072006.04.17 00:45sell4560.05118.240.000.00
9082006.04.17 04:26sell4570.10118.340.000.00
9092006.04.17 04:26close4550.40118.350.000.0072.2610165.88
9102006.04.17 04:26close4540.20118.360.000.0019.2310185.11
9112006.04.17 04:26close4530.10118.340.000.00-1.3810183.73
9122006.04.17 04:26close4520.05118.350.000.00-4.4910179.25
9132006.04.17 05:45buy4580.05118.310.000.00
9142006.04.17 06:48buy4590.10118.210.000.00
9152006.04.17 07:38close4570.10118.140.000.0016.9310196.18
9162006.04.17 07:38close4560.05118.130.000.004.6610200.84
9172006.04.17 07:40buy4600.20118.100.000.00
9182006.04.17 07:46buy4610.40117.990.000.00
9192006.04.17 08:00sell4620.05117.950.000.00
9202006.04.17 08:21close4620.05117.750.000.008.4910209.33
9212006.04.17 08:22sell4630.05117.740.000.00
9222006.04.17 09:00sell4640.10117.840.000.00
9232006.04.17 09:03sell4650.20117.950.000.00
9242006.04.17 09:27close4650.20117.750.000.0033.9710243.30
9252006.04.17 09:27close4640.10117.740.000.008.4910251.79
9262006.04.17 09:27close4630.05117.750.000.00-0.4210251.37
9272006.04.17 09:27sell4660.05117.720.000.00
9282006.04.17 09:33close4610.40117.830.000.00-54.3210197.05
9292006.04.17 09:33close4600.20117.830.000.00-45.8310151.22
9302006.04.17 09:33sell4670.10117.830.000.00
9312006.04.17 09:33close4590.10117.830.000.00-32.2510118.97
9322006.04.17 09:33close4580.05117.840.000.00-19.9410099.03
9332006.04.17 09:57sell4680.20117.930.000.00
9342006.04.17 10:31close4680.20117.730.000.0033.9810133.01
9352006.04.17 10:31close4670.10117.740.000.007.6410140.65
9362006.04.17 10:32close4660.05117.730.000.00-0.4210140.23
9372006.04.17 10:32sell4690.05117.720.000.00
9382006.04.17 15:00sell4700.10117.830.000.00
9392006.04.17 19:30buy4710.05117.860.000.00
9402006.04.17 20:51sell4720.20117.930.000.00
9412006.04.17 21:17buy4730.10117.760.000.00
9422006.04.18 02:31close4720.20117.730.000.0030.9910171.21
9432006.04.18 02:31close4700.10117.740.000.006.1410177.36
9442006.04.18 02:31close4690.05117.730.000.00-1.1710176.19
9452006.04.18 02:31sell4740.05117.720.000.00
9462006.04.18 02:59sell4750.10117.830.000.00
9472006.04.18 03:40sell4760.20117.930.000.00
9482006.04.18 03:41close4730.10117.960.000.0018.1110194.30
9492006.04.18 03:41close4710.05117.960.000.004.8210199.13
9502006.04.18 03:41sell4770.40118.050.000.00
9512006.04.18 06:20close4750.10117.890.000.00-5.0910194.04
9522006.04.18 06:20close4740.05117.890.000.00-7.2110186.83
9532006.04.18 06:20close4770.40117.890.000.0054.2910241.12
9542006.04.18 06:20close4760.20117.890.000.006.7910247.91
9552006.04.18 06:20sell4780.05117.870.000.00
9562006.04.18 08:52close4780.05117.670.000.008.5010256.41
9572006.04.18 10:00buy4790.05117.670.000.00
9582006.04.18 10:28buy4800.10117.570.000.00
9592006.04.18 12:02close4800.10117.770.000.0016.9810273.39
9602006.04.18 12:02close4790.05117.760.000.003.8210277.21
9612006.04.18 15:15sell4810.05117.370.000.00
9622006.04.18 16:50close4810.05117.170.000.008.5310285.74
9632006.04.18 16:50sell4820.05117.160.000.00
9642006.04.18 18:49close4820.05116.960.000.008.5510294.29
9652006.04.18 18:49sell4830.05116.950.000.00
9662006.04.18 19:33sell4840.10117.060.000.00
9672006.04.18 20:57close4840.10116.860.000.0017.1110311.40
9682006.04.18 20:57close4830.05116.870.000.003.4210314.82
9692006.04.18 20:57sell4850.05116.840.000.00
9702006.04.18 21:35sell4860.10116.950.000.00
9712006.04.19 02:06sell4870.20117.060.000.00
9722006.04.19 03:43sell4880.40117.170.000.00
9732006.04.19 04:34close4860.10117.000.000.00-5.7710309.05
9742006.04.19 04:34close4850.05117.000.000.00-7.5910301.46
9752006.04.19 04:34close4880.40117.000.000.0058.1210359.58
9762006.04.19 04:34close4870.20117.000.000.0010.2610369.84
9772006.04.19 04:34sell4890.05116.980.000.00
9782006.04.19 07:42sell4900.10117.090.000.00
9792006.04.19 08:30sell4910.20117.200.000.00
9802006.04.19 08:34sell4920.40117.310.000.00
9812006.04.19 14:00buy4930.05117.380.000.00
9822006.04.19 15:37buy4940.10117.270.000.00
9832006.04.19 15:39buy4950.20117.160.000.00
9842006.04.19 15:40close4920.40117.110.000.0068.3110438.15
9852006.04.19 15:40close4910.20117.100.000.0017.0810455.23
9862006.04.19 15:40close4900.10117.120.000.00-2.5610452.67
9872006.04.19 15:40close4890.05117.130.000.00-6.4010446.27
9882006.04.19 18:06close4930.05117.310.000.00-2.9810443.29
9892006.04.19 18:06close4950.20117.310.000.0025.5710468.86
9902006.04.19 18:06close4940.10117.310.000.003.4110472.27
9912006.04.19 19:00sell4960.05117.350.000.00
9922006.04.19 20:33sell4970.10117.450.000.00
9932006.04.19 21:11sell4980.20117.560.000.00
9942006.04.20 01:15buy4990.05117.590.000.00
9952006.04.20 02:07sell5000.40117.670.000.00
9962006.04.20 04:36close4990.05117.800.000.008.9110481.18
9972006.04.20 05:00buy5010.05117.600.000.00
9982006.04.20 05:28buy5020.10117.490.000.00
9992006.04.20 05:33close5000.40117.470.000.0068.1010549.28
10002006.04.20 05:34close4980.20117.460.000.008.0510557.34
10012006.04.20 05:34close4970.10117.450.000.00-4.4910552.85
10022006.04.20 05:34close4960.05117.460.000.00-6.9210545.92
10032006.04.20 06:41close5020.10117.690.000.0016.9910562.91
10042006.04.20 06:41close5010.05117.700.000.004.2510567.16
10052006.04.20 06:41buy5030.05117.710.000.00
10062006.04.20 08:20buy5040.10117.600.000.00
10072006.04.20 08:38close5040.10117.760.000.0013.5910580.75
10082006.04.20 08:38close5030.05117.760.000.002.1210582.87
10092006.04.20 08:38buy5050.05117.780.000.00
10102006.04.20 09:14buy5060.10117.680.000.00
10112006.04.20 09:36buy5070.20117.570.000.00
10122006.04.20 09:42buy5080.40117.460.000.00
10132006.04.20 10:51close5080.40117.670.000.0071.3910654.26
10142006.04.20 10:51close5070.20117.660.000.0015.3010669.56
10152006.04.20 10:51close5060.10117.670.000.00-0.8510668.71
10162006.04.20 10:51close5050.05117.660.000.00-5.1010663.61
10172006.04.20 10:51buy5090.05117.670.000.00
10182006.04.20 10:55buy5100.10117.570.000.00
10192006.04.20 11:07buy5110.20117.460.000.00
10202006.04.20 11:13buy5120.40117.350.000.00
10212006.04.20 11:27close5100.10117.480.000.00-7.6610655.95
10222006.04.20 11:27close5090.05117.480.000.00-8.0910647.86
10232006.04.20 11:27close5120.40117.480.000.0044.2610692.12
10242006.04.20 11:27close5110.20117.480.000.003.4010695.52
10252006.04.20 11:27buy5130.05117.500.000.00
10262006.04.20 16:15sell5140.05117.470.000.00
10272006.04.20 18:09buy5150.10117.400.000.00
10282006.04.20 19:50sell5160.10117.580.000.00
10292006.04.20 19:50close5150.10117.600.000.0017.0110712.53
10302006.04.20 19:50close5130.05117.610.000.004.6810717.21
10312006.04.20 19:51buy5170.05117.620.000.00
10322006.04.20 20:00buy5180.10117.510.000.00
10332006.04.21 02:22sell5190.20117.680.000.00
10342006.04.21 02:23close5180.10117.710.000.0018.1510735.37
10352006.04.21 02:23close5170.05117.700.000.003.9810739.35
10362006.04.21 02:23buy5200.05117.730.000.00
10372006.04.21 03:00buy5210.10117.620.000.00
10382006.04.21 04:05buy5220.20117.510.000.00
10392006.04.21 04:35close5190.20117.480.000.0034.0510773.40
10402006.04.21 04:35close5160.10117.490.000.006.1610779.56
10412006.04.21 04:35close5140.05117.500.000.00-2.0310777.54
10422006.04.21 04:40buy5230.40117.400.000.00
10432006.04.21 11:00sell5240.05116.930.000.00
10442006.04.21 13:01sell5250.10117.040.000.00
10452006.04.21 13:02sell5260.20117.150.000.00
10462006.04.21 13:24close5260.20116.950.000.0034.2010811.74
10472006.04.21 13:24close5250.10116.930.000.009.4110821.15
10482006.04.21 13:24close5240.05116.950.000.00-0.8610820.29
10492006.04.21 15:00sell5270.05116.780.000.00
10502006.04.21 16:25close5270.05116.580.000.008.5810828.87
10512006.04.21 16:25sell5280.05116.570.000.00
10522006.04.23 17:00close5280.05115.570.000.0043.2610872.13
10532006.04.23 17:00sell5290.05115.560.000.00
10542006.04.23 17:16sell5300.10115.670.000.00
10552006.04.23 18:11close5300.10115.470.000.0017.3210889.45
10562006.04.23 18:11close5290.05115.460.000.004.3310893.78
10572006.04.23 18:11sell5310.05115.450.000.00
10582006.04.23 18:12sell5320.10115.560.000.00
10592006.04.23 18:22sell5330.20115.670.000.00
10602006.04.23 18:54sell5340.40115.780.000.00
10612006.04.23 21:00close5340.40115.580.000.0069.2210963.00
10622006.04.23 21:00close5330.20115.600.000.0012.1110975.11
10632006.04.23 21:00close5320.10115.610.000.00-4.3210970.79
10642006.04.23 21:00close5310.05115.610.000.00-6.9210963.87
10652006.04.23 21:00sell5350.05115.580.000.00
10662006.04.23 21:03sell5360.10115.680.000.00
10672006.04.23 21:27sell5370.20115.790.000.00
10682006.04.24 02:31close5370.20115.590.000.0031.6210995.48
10692006.04.24 02:31close5360.10115.580.000.007.1511002.64
10702006.04.24 02:32close5350.05115.570.000.00-0.3211002.32
10712006.04.24 02:32sell5380.05115.560.000.00
10722006.04.24 02:50close5380.05115.360.000.008.6711010.99
10732006.04.24 02:50sell5390.05115.350.000.00
10742006.04.24 03:18sell5400.10115.450.000.00
10752006.04.24 03:27close5400.10115.250.000.0017.3511028.34
10762006.04.24 03:27close5390.05115.240.000.004.7711033.11
10772006.04.24 03:27sell5410.05115.230.000.00
10782006.04.24 03:37close5410.05115.030.000.008.6911041.80
10792006.04.24 03:37sell5420.05115.020.000.00
10802006.04.24 04:15sell5430.10115.120.000.00
10812006.04.24 05:07sell5440.20115.230.000.00
10822006.04.24 06:42close5440.20115.030.000.0034.7711076.57
10832006.04.24 06:42close5430.10115.040.000.006.9511083.52
10842006.04.24 06:43close5420.05115.050.000.00-1.3011082.22
10852006.04.24 06:43sell5450.05115.020.000.00
10862006.04.24 08:40sell5460.10115.120.000.00
10872006.04.24 09:43close5460.10114.920.000.0017.4011099.62
10882006.04.24 09:43close5450.05114.930.000.003.9211103.54
10892006.04.24 09:44sell5470.05114.900.000.00
10902006.04.24 12:16close5470.05114.690.000.009.1611112.70
10912006.04.24 12:16sell5480.05114.680.000.00
10922006.04.24 12:19close5480.05114.470.000.009.1711121.87
10932006.04.24 12:19sell5490.05114.400.000.00
10942006.04.24 12:20sell5500.10114.510.000.00
10952006.04.24 12:30sell5510.20114.620.000.00
10962006.04.24 13:14close5510.20114.420.000.0034.9611156.83
10972006.04.24 13:14close5500.10114.410.000.008.7411165.57
10982006.04.24 13:14close5490.05114.430.000.00-1.3111164.26
10992006.04.24 13:14sell5520.05114.420.000.00
11002006.04.24 13:20sell5530.10114.530.000.00
11012006.04.24 14:12close5530.10114.330.000.0017.4911181.75
11022006.04.24 14:12close5520.05114.340.000.003.5011185.25
11032006.04.24 14:12sell5540.05114.330.000.00
11042006.04.24 15:48sell5550.10114.430.000.00
11052006.04.24 16:45sell5560.20114.540.000.00
11062006.04.24 17:28sell5570.40114.660.000.00
11072006.04.24 20:10close5570.40114.460.000.0069.8911255.14
11082006.04.24 20:10close5560.20114.480.000.0010.4811265.62
11092006.04.24 20:10close5550.10114.470.000.00-3.4911262.13
11102006.04.24 20:10close5540.05114.480.000.00-6.5511255.58
11112006.04.24 20:10sell5580.05114.470.000.00
11122006.04.24 21:25sell5590.10114.580.000.00
11132006.04.24 21:46close5590.10114.380.000.0017.4911273.07
11142006.04.24 21:46close5580.05114.390.000.003.5011276.57
11152006.04.24 21:46sell5600.05114.360.000.00
11162006.04.24 22:18sell5610.10114.470.000.00
11172006.04.24 23:16sell5620.20114.580.000.00
11182006.04.25 01:43sell5630.40114.680.000.00
11192006.04.25 02:54close5630.40114.470.000.0073.3811349.95
11202006.04.25 02:54close5620.20114.480.000.0014.4811364.43
11212006.04.25 02:54close5610.10114.470.000.00-1.5011362.93
11222006.04.25 02:54close5600.05114.480.000.00-5.9911356.94
11232006.04.25 02:55sell5640.05114.450.000.00
11242006.04.25 04:56sell5650.10114.560.000.00
11252006.04.25 05:24sell5660.20114.670.000.00
11262006.04.25 08:07close5660.20114.470.000.0034.9411391.88
11272006.04.25 08:07close5650.10114.480.000.006.9911398.87
11282006.04.25 08:08close5640.05114.470.000.00-0.8711398.00
11292006.04.25 08:08sell5670.05114.440.000.00
11302006.04.25 08:28sell5680.10114.540.000.00
11312006.04.25 08:37sell5690.20114.650.000.00
11322006.04.25 10:06sell5700.40114.760.000.00
11332006.04.27 05:43close5700.40114.560.000.0045.8911443.90
11342006.04.27 05:44close5690.20114.570.000.002.0011445.90
11352006.04.27 05:44close5680.10114.580.000.00-9.4711436.43
11362006.04.27 05:44close5670.05114.590.000.00-9.5411426.88
11372006.04.27 12:30sell5710.05113.900.000.00
11382006.04.27 12:45sell5720.10114.020.000.00
11392006.04.27 15:19sell5730.20114.120.000.00
11402006.04.27 20:08sell5740.40114.230.000.00
11412006.04.28 09:48close5740.40114.030.000.0064.1811491.06
11422006.04.28 09:48close5730.20114.040.000.0011.0411502.10
11432006.04.28 09:48close5720.10114.030.000.00-2.3811499.72
11442006.04.28 09:48close5710.05114.010.000.00-5.5711494.15
11452006.04.28 11:30sell5750.05113.830.000.00
11462006.04.30 17:16close5750.05113.630.000.008.8011502.95
11472006.04.30 17:17sell5760.05113.620.000.00
11482006.04.30 18:28sell5770.10113.730.000.00
11492006.04.30 21:23close5770.10113.530.000.0017.6211520.57
11502006.04.30 21:23close5760.05113.540.000.003.5211524.09
11512006.04.30 21:23sell5780.04113.520.000.00
11522006.04.30 22:16close5780.04113.320.000.007.0611531.15
11532006.04.30 22:16sell5790.04113.290.000.00
11542006.04.30 22:37close5790.04113.090.000.007.0711538.22
11552006.04.30 22:37sell5800.04113.080.000.00
11562006.04.30 23:23sell5810.08113.180.000.00
11572006.05.01 04:46sell5820.16113.290.000.00
11582006.05.01 07:21close5820.16113.090.000.0028.3011566.52
11592006.05.01 07:21close5810.08113.080.000.005.8711572.40
11602006.05.01 07:21close5800.04113.090.000.00-0.9511571.45
11612006.05.01 07:21sell5830.04113.060.000.00
11622006.05.01 08:27sell5840.08113.170.000.00
11632006.05.01 08:40close5840.08112.970.000.0014.1611585.61
11642006.05.01 08:40close5830.04112.960.000.003.5411589.15
11652006.05.01 08:40sell5850.04112.950.000.00
11662006.05.01 08:55close5850.04112.750.000.007.1011596.25
11672006.05.01 08:56sell5860.04112.740.000.00
11682006.05.01 09:08close5860.04112.540.000.007.1111603.36
11692006.05.01 09:08sell5870.04112.510.000.00
11702006.05.01 09:31sell5880.08112.620.000.00
11712006.05.01 09:38close5880.08112.400.000.0015.6611619.02
11722006.05.01 09:38close5870.04112.390.000.004.2711623.29
11732006.05.01 09:38sell5890.04112.350.000.00
11742006.05.01 09:40sell5900.08112.450.000.00
11752006.05.01 09:49sell5910.16112.560.000.00
11762006.05.01 10:00sell5920.32112.670.000.00
11772006.05.05 10:14close5920.32112.470.000.0028.1811651.47
11782006.05.05 10:14close5910.16112.480.000.00-2.9811648.48
11792006.05.05 10:14close5900.08112.490.000.00-10.0211638.46
11802006.05.05 10:14close5890.04112.480.000.00-8.2111630.25
11812006.05.05 12:15sell5930.04112.510.000.00
11822006.05.05 13:17close5930.04112.310.000.007.1211637.37
11832006.05.05 13:17sell5940.04112.280.000.00
11842006.05.05 13:25sell5950.08112.390.000.00
11852006.05.05 15:19sell5960.16112.500.000.00
11862006.05.07 17:00close5940.04112.030.000.008.9311646.30
11872006.05.07 17:00close5950.08112.010.000.0027.1411673.44
11882006.05.07 17:00close5960.16112.000.000.0071.4311744.87
11892006.05.07 17:01sell5970.04111.990.000.00
11902006.05.07 19:09sell5980.08112.090.000.00
11912006.05.07 20:48close5980.08111.890.000.0014.3011759.17
11922006.05.07 20:48close5970.04111.910.000.002.8611762.03
11932006.05.07 20:48sell5990.04111.880.000.00
11942006.05.07 21:02close5990.04111.670.000.007.5211769.55
11952006.05.07 21:02sell6000.04111.670.000.00
11962006.05.07 21:32sell6010.08111.780.000.00
11972006.05.07 21:43sell6020.16111.890.000.00
11982006.05.07 22:14close6020.16111.690.000.0028.6511798.20
11992006.05.07 22:14close6010.08111.700.000.005.7311803.93
12002006.05.07 22:15close6000.04111.710.000.00-1.4311802.50
12012006.05.07 22:15sell6030.04111.680.000.00
12022006.05.08 02:46sell6040.08111.790.000.00
12032006.05.08 03:03close6040.08111.590.000.0014.3411816.84
12042006.05.08 03:03close6030.04111.580.000.002.9811819.83
12052006.05.08 03:03sell6050.04111.550.000.00
12062006.05.08 03:18close6050.04111.350.000.007.1811827.01
12072006.05.08 03:18sell6060.04111.340.000.00
12082006.05.08 03:40sell6070.08111.450.000.00
12092006.05.08 04:03close6070.08111.250.000.0014.3811841.39
12102006.05.08 04:03close6060.04111.250.000.003.2411844.63
12112006.05.08 04:03sell6080.04111.240.000.00
12122006.05.08 04:33close6080.04111.040.000.007.2011851.83
12132006.05.08 04:33sell6090.04111.040.000.00
12142006.05.08 04:53sell6100.08111.150.000.00
12152006.05.08 05:02sell6110.16111.260.000.00
12162006.05.08 06:05close6110.16111.060.000.0028.8111880.64
12172006.05.08 06:05close6100.08111.070.000.005.7611886.40
12182006.05.08 06:05close6090.04111.060.000.00-0.7211885.68
12192006.05.08 06:05sell6120.04111.050.000.00
12202006.05.08 06:10sell6130.08111.150.000.00
12212006.05.08 08:17sell6140.16111.260.000.00
12222006.05.08 09:36sell6150.32111.370.000.00
12232006.05.09 10:05close6150.32111.170.000.0052.7811938.46
12242006.05.09 10:05close6140.16111.160.000.0012.0011950.45
12252006.05.09 10:06close6130.08111.160.000.00-1.9211948.54
12262006.05.09 10:06close6120.04111.160.000.00-4.5611943.98
12272006.05.09 12:00sell6160.04111.290.000.00
12282006.05.09 16:00close6160.04111.090.000.007.2011951.18
12292006.05.09 16:45sell6170.04111.040.000.00
12302006.05.09 20:29sell6180.08111.150.000.00
12312006.05.09 21:11sell6190.16111.260.000.00
12322006.05.09 23:50close6190.16111.060.000.0028.8111979.99
12332006.05.09 23:50close6180.08111.070.000.005.7611985.75
12342006.05.09 23:50close6170.04111.060.000.00-0.7211985.03
12352006.05.10 00:00sell6200.04110.900.000.00
12362006.05.10 00:07sell6210.08111.010.000.00
12372006.05.10 00:23sell6220.16111.120.000.00
12382006.05.10 01:49close6220.16110.920.000.0028.8512013.88
12392006.05.10 01:49close6210.08110.930.000.005.7712019.65
12402006.05.10 01:49close6200.04110.940.000.00-1.4412018.21
12412006.05.10 01:49sell6230.04110.910.000.00
12422006.05.10 02:51close6230.04110.710.000.007.2312025.44
12432006.05.10 02:51sell6240.04110.680.000.00
12442006.05.10 02:56sell6250.08110.790.000.00
12452006.05.10 04:23sell6260.16110.900.000.00
12462006.05.10 04:49close6260.16110.700.000.0028.9112054.35
12472006.05.10 04:49close6250.08110.710.000.005.7812060.13
12482006.05.10 04:49close6240.04110.720.000.00-1.4512058.68
12492006.05.10 04:49sell6270.04110.690.000.00
12502006.05.10 05:26close6270.04110.490.000.007.2412065.92
12512006.05.10 05:26sell6280.04110.460.000.00
12522006.05.10 08:11sell6290.08110.560.000.00
12532006.05.10 08:17sell6300.16110.670.000.00
12542006.05.10 08:43close6300.16110.470.000.0028.9712094.89
12552006.05.10 08:43close6290.08110.480.000.005.7912100.68
12562006.05.10 08:43close6280.04110.480.000.00-0.7212099.96
12572006.05.10 08:43sell6310.04110.450.000.00
12582006.05.10 09:13sell6320.08110.560.000.00
12592006.05.10 09:19sell6330.16110.670.000.00
12602006.05.10 10:32close6330.16110.470.000.0028.9712128.93
12612006.05.10 10:32close6320.08110.480.000.005.7912134.72
12622006.05.10 10:32close6310.04110.470.000.00-0.7212134.00
12632006.05.10 10:32sell6340.04110.460.000.00
12642006.05.10 10:37sell6350.08110.560.000.00
12652006.05.10 11:02sell6360.16110.670.000.00
12662006.05.10 11:44close6360.16110.470.000.0028.9712162.97
12672006.05.10 11:44close6350.08110.480.000.005.7912168.76
12682006.05.10 11:44close6340.04110.500.000.00-1.4512167.31
12692006.05.10 11:44sell6370.04110.490.000.00
12702006.05.10 12:33sell6380.08110.590.000.00
12712006.05.10 13:10close6380.08110.390.000.0014.4912181.80
12722006.05.10 13:10close6370.04110.380.000.003.9912185.79
12732006.05.10 13:10sell6390.04110.350.000.00
12742006.05.10 13:38sell6400.08110.450.000.00
12752006.05.10 14:17sell6410.16110.570.000.00
12762006.05.10 14:19close6410.16110.370.000.0028.9912214.78
12772006.05.10 14:19close6400.08110.380.000.005.0712219.85
12782006.05.10 14:19close6390.04110.390.000.00-1.4512218.40
12792006.05.10 14:19sell6420.04110.380.000.00
12802006.05.10 14:22sell6430.08110.480.000.00
12812006.05.10 14:24sell6440.16110.590.000.00
12822006.05.10 14:42close6440.16110.380.000.0030.4412248.84
12832006.05.10 14:42close6430.08110.370.000.007.9712256.81
12842006.05.10 14:42close6420.04110.360.000.000.7212257.53
12852006.05.10 14:42sell6450.04110.330.000.00
12862006.05.10 14:48close6450.04110.130.000.007.2612264.79
12872006.05.10 14:48sell6460.04110.120.000.00
12882006.05.10 14:51sell6470.08110.230.000.00
12892006.05.10 15:04sell6480.16110.340.000.00
12902006.05.10 15:58close6480.16110.140.000.0029.0512293.84
12912006.05.10 15:59close6470.08110.130.000.007.2612301.10
12922006.05.10 15:59close6460.04110.140.000.00-0.7312300.37
12932006.05.10 15:59sell6490.04110.130.000.00
12942006.05.10 16:00sell6500.08110.270.000.00
12952006.05.10 16:03sell6510.16110.370.000.00
12962006.05.10 16:07sell6520.32110.480.000.00
12972006.05.11 11:39close6520.32110.280.000.0043.6712344.04
12982006.05.11 11:39close6510.16110.290.000.004.4312348.47
12992006.05.11 11:39close6500.08110.280.000.00-4.3212344.15
13002006.05.11 11:39close6490.04110.290.000.00-7.6012336.55
13012006.05.11 13:15sell6530.04110.290.000.00
13022006.05.11 13:31sell6540.08110.400.000.00
13032006.05.11 14:00sell6550.16110.520.000.00
13042006.05.11 16:34sell6560.32110.620.000.00
13052006.05.11 19:03close6560.32110.420.000.0057.9612394.51
13062006.05.11 19:03close6550.16110.410.000.0015.9412410.45
13072006.05.11 19:03close6540.08110.420.000.00-1.4512409.00
13082006.05.11 19:03close6530.04110.410.000.00-4.3512404.65
13092006.05.11 19:04sell6570.04110.380.000.00
13102006.05.11 20:01close6570.04110.180.000.007.2612411.91
13112006.05.12 00:15sell6580.04110.230.000.00
13122006.05.12 02:25close6580.04110.030.000.007.2712419.18
13132006.05.12 02:25sell6590.04110.030.000.00
13142006.05.12 02:35sell6600.08110.140.000.00
13152006.05.12 03:19close6600.08109.940.000.0014.5512433.73
13162006.05.12 03:19close6590.04109.950.000.002.9112436.64
13172006.05.12 03:19sell6610.04109.940.000.00
13182006.05.12 03:25close6610.04109.740.000.007.2912443.93
13192006.05.12 03:25sell6620.04109.720.000.00
13202006.05.12 03:25sell6630.08109.830.000.00
13212006.05.12 03:37close6630.08109.630.000.0014.5912458.52
13222006.05.12 03:37close6620.04109.620.000.003.6512462.17
13232006.05.12 03:37sell6640.04109.610.000.00
13242006.05.12 03:39sell6650.08109.720.000.00
13252006.05.12 03:42sell6660.16109.830.000.00
13262006.05.12 04:58close6660.16109.630.000.0029.1912491.36
13272006.05.12 04:58close6650.08109.640.000.005.8412497.20
13282006.05.12 04:58close6640.04109.630.000.00-0.7312496.47
13292006.05.12 04:58sell6670.04109.620.000.00
13302006.05.12 05:34close6670.04109.410.000.007.6812504.15
13312006.05.12 05:34sell6680.04109.380.000.00
13322006.05.12 05:58sell6690.08109.480.000.00
13332006.05.12 06:00sell6700.16109.590.000.00
13342006.05.12 06:43close6700.16109.390.000.0029.2512533.40
13352006.05.12 06:43close6690.08109.400.000.005.8512539.25
13362006.05.12 06:44close6680.04109.410.000.00-1.1012538.15
13372006.05.12 06:44sell6710.04109.390.000.00
13382006.05.12 06:50sell6720.08109.500.000.00
13392006.05.12 07:50sell6730.16109.610.000.00
13402006.05.12 08:20sell6740.32109.720.000.00
13412006.05.12 08:51close6740.32109.520.000.0058.4412596.59
13422006.05.12 08:51close6730.16109.530.000.0011.6912608.28
13432006.05.12 08:51close6720.08109.530.000.00-2.1912606.09
13442006.05.12 08:51close6710.04109.490.000.00-3.6512602.44
13452006.05.12 08:51sell6750.04109.470.000.00
13462006.05.12 08:53sell6760.08109.580.000.00
13472006.05.12 09:01sell6770.16109.680.000.00
13482006.05.12 09:03sell6780.32109.790.000.00
13492006.05.14 17:00close6780.32109.580.000.0061.3312663.77
13502006.05.14 17:00close6770.16109.570.000.0016.0612679.83
13512006.05.14 17:00close6760.08109.580.000.000.0012679.83
13522006.05.14 17:00close6750.04109.570.000.00-3.6512676.18
13532006.05.14 20:00sell6790.04109.640.000.00
13542006.05.14 20:01sell6800.08109.750.000.00
13552006.05.14 20:40sell6810.16109.860.000.00
13562006.05.14 21:18close6810.16109.660.000.0029.1812705.36
13572006.05.14 21:18close6800.08109.670.000.005.8412711.20
13582006.05.14 21:18close6790.04109.660.000.00-0.7312710.47
13592006.05.14 21:18sell6820.04109.650.000.00
13602006.05.14 21:28close6820.04109.450.000.007.3112717.78
13612006.05.14 21:28sell6830.04109.430.000.00
13622006.05.14 21:39sell6840.08109.540.000.00
13632006.05.14 21:41sell6850.16109.650.000.00
13642006.05.15 02:25sell6860.32109.760.000.00
13652006.05.16 20:24close6860.32109.560.000.0053.6312771.41
13662006.05.16 20:24close6850.16109.570.000.006.8912778.31
13672006.05.16 20:24close6840.08109.560.000.00-3.8512774.45
13682006.05.16 20:25close6830.04109.550.000.00-5.5812768.88
13692006.05.16 20:45sell6870.04109.570.000.00
13702006.05.16 23:32close6870.04109.370.000.007.3112776.19
13712006.05.17 00:00sell6880.04109.410.000.00
13722006.05.17 00:58sell6890.08109.510.000.00
13732006.05.17 02:34sell6900.16109.620.000.00
13742006.05.17 03:02close6900.16109.420.000.0029.2512805.44
13752006.05.17 03:02close6890.08109.410.000.007.3112812.75
13762006.05.17 03:03close6880.04109.400.000.000.3712813.12
13772006.05.17 03:03sell6910.04109.370.000.00
13782006.05.17 03:10close6910.04109.170.000.007.3312820.45
13792006.05.17 03:10sell6920.04109.140.000.00
13802006.05.17 06:21sell6930.08109.250.000.00
13812006.05.17 06:27sell6940.16109.360.000.00
13822006.05.17 08:30sell6950.32109.480.000.00
13832006.05.17 08:39close6950.32109.280.000.0058.5712879.02
13842006.05.17 08:39close6940.16109.290.000.0010.2512889.27
13852006.05.17 08:39close6930.08109.300.000.00-3.6612885.61
13862006.05.17 08:39close6920.04109.290.000.00-5.4912880.12
13872006.05.17 08:39sell6960.04109.260.000.00
13882006.05.17 08:43close6960.04109.060.000.007.3412887.46
13892006.05.17 08:43sell6970.04109.030.000.00
13902006.05.17 08:45sell6980.08109.140.000.00
13912006.05.17 08:49sell6990.16109.250.000.00
13922006.05.17 08:53sell7000.32109.360.000.00
13932006.05.19 03:44close5230.40111.590.000.00-1952.2010935.26
13942006.05.19 03:44close5220.20111.600.000.00-993.939941.33
13952006.05.19 03:44close5210.10111.620.000.00-504.939436.40
13962006.05.19 03:44close5200.05111.630.000.00-256.929179.48
13972006.05.19 03:44buy7010.04111.660.000.00
13982006.05.19 03:46buy7020.08111.550.000.00
13992006.05.19 04:00close7020.08111.750.000.0014.329193.80
14002006.05.19 04:00close7010.04111.730.000.002.519196.31
14012006.05.19 04:00buy7030.04111.760.000.00
14022006.05.19 05:51close7030.04111.960.000.007.159203.46
14032006.05.19 05:51buy7040.04111.990.000.00
14042006.05.19 06:12buy7050.08111.880.000.00
14052006.05.19 06:21buy7060.16111.770.000.00
14062006.05.19 07:32close7060.16111.970.000.0028.589232.04
14072006.05.19 07:32close7050.08111.960.000.005.729237.76
14082006.05.19 07:32close7040.04111.970.000.00-0.719237.05
14092006.05.19 07:32buy7070.04112.000.000.00
14102006.05.19 07:42buy7080.08111.900.000.00
14112006.05.19 07:53buy7090.16111.790.000.00
14122006.05.19 08:21buy7100.32111.680.000.00
14132006.05.19 09:05close7100.32111.880.000.0057.209294.25
14142006.05.19 09:05close7090.16111.890.000.0014.309308.55
14152006.05.19 09:05close7080.08111.900.000.000.009308.55
14162006.05.19 09:05close7070.04111.890.000.00-3.939304.62
14172006.05.19 09:05buy7110.04111.900.000.00
14182006.05.19 09:14buy7120.08111.790.000.00
14192006.05.19 09:22buy7130.16111.680.000.00
14202006.05.19 09:27buy7140.32111.570.000.00
14212006.05.19 10:10close7140.32111.770.000.0057.269361.88
14222006.05.19 10:10close7130.16111.780.000.0014.319376.19
14232006.05.19 10:10close7120.08111.770.000.00-1.439374.76
14242006.05.19 10:11close7110.04111.760.000.00-5.019369.75
14252006.05.19 10:11buy7150.04111.790.000.00
14262006.05.19 10:29close7150.04111.990.000.007.149376.89
14272006.05.19 10:29buy7160.04112.040.000.00
14282006.05.19 10:38buy7170.08111.930.000.00
14292006.05.19 10:44close7170.08112.140.000.0014.989391.87
14302006.05.19 10:44close7160.04112.130.000.003.219395.08
14312006.05.19 10:44buy7180.04112.160.000.00
14322006.05.19 10:45buy7190.08112.040.000.00
14332006.05.19 10:50buy7200.16111.930.000.00
14342006.05.19 10:58close7200.16112.130.000.0028.549423.62
14352006.05.19 10:58close7190.08112.120.000.005.719429.33
14362006.05.19 10:58close7180.04112.110.000.00-1.789427.55
14372006.05.19 10:58buy7210.04112.140.000.00
14382006.05.19 11:06buy7220.08112.040.000.00
14392006.05.19 11:14close7220.08112.240.000.0014.269441.81
14402006.05.19 11:14close7210.04112.230.000.003.219445.02
14412006.05.19 11:14buy7230.04112.260.000.00
14422006.05.19 11:16buy7240.08112.150.000.00
14432006.05.19 11:23buy7250.16112.040.000.00
14442006.05.19 11:31buy7260.32111.930.000.00
14452006.05.21 22:24close7260.32112.130.000.0057.089502.10
14462006.05.21 22:24close7250.16112.130.000.0012.849514.94
14472006.05.21 22:24close7240.08112.140.000.00-0.719514.23
14482006.05.21 22:25close7230.04112.140.000.00-4.289509.95
14492006.05.21 22:25buy7270.04112.170.000.00
14502006.05.21 23:12buy7280.08112.070.000.00
14512006.05.21 23:19buy7290.16111.960.000.00
14522006.05.21 23:34buy7300.32111.850.000.00
14532006.05.22 00:23close7300.32112.050.000.0060.859570.80
14542006.05.22 00:23close7290.16112.040.000.0013.289584.08
14552006.05.22 00:23close7280.08112.050.000.00-0.509583.58
14562006.05.22 00:23close7270.04112.060.000.00-3.469580.12
14572006.05.22 00:23buy7310.04112.090.000.00
14582006.05.22 01:45close7310.04112.290.000.007.129587.24
14592006.05.22 01:45buy7320.04112.310.000.00
14602006.05.22 02:24close7320.04112.510.000.007.119594.35
14612006.05.22 02:24buy7330.04112.540.000.00
14622006.05.22 02:43close7330.04112.740.000.007.109601.45
14632006.05.22 02:43buy7340.04112.770.000.00
14642006.05.22 03:52buy7350.08112.660.000.00
14652006.05.22 04:30buy7360.16112.550.000.00
14662006.05.22 05:59buy7370.32112.440.000.00
14672006.05.24 01:44close7370.32112.640.000.0064.279665.72
14682006.05.24 01:44close7360.16112.640.000.0016.519682.23
14692006.05.24 01:44close7350.08112.610.000.00-1.699680.54
14702006.05.24 01:44close7340.04112.600.000.00-5.119675.43
14712006.05.24 01:44buy7380.04112.630.000.00
14722006.05.24 01:54buy7390.08112.520.000.00
14732006.05.24 02:09buy7400.16112.410.000.00
14742006.05.24 02:47buy7410.32112.300.000.00
14752006.05.24 10:07close7410.32112.500.000.0056.899732.32
14762006.05.24 10:07close7400.16112.490.000.0011.389743.70
14772006.05.24 10:07close7390.08112.480.000.00-2.849740.86
14782006.05.24 10:07close7380.04112.490.000.00-4.989735.88
14792006.05.24 12:00buy7420.04112.810.000.00
14802006.05.24 12:25buy7430.08112.710.000.00
14812006.05.24 15:47buy7440.16112.600.000.00
14822006.05.24 16:39close7440.16112.800.000.0028.379764.25
14832006.05.24 16:39close7430.08112.790.000.005.679769.92
14842006.05.24 16:39close7420.04112.780.000.00-1.069768.86
14852006.05.24 16:39buy7450.04112.810.000.00
14862006.05.24 18:46buy7460.08112.710.000.00
14872006.05.25 02:19buy7470.16112.600.000.00
14882006.05.25 02:26buy7480.32112.480.000.00
14892006.05.25 02:43close7480.32112.680.000.0056.809825.66
14902006.05.25 02:43close7470.16112.670.000.009.949835.60
14912006.05.25 02:43close7460.08112.670.000.00-0.059835.56
14922006.05.25 02:43close7450.04112.680.000.00-3.219832.34
14932006.05.25 02:43buy7490.04112.690.000.00
14942006.05.25 04:40buy7500.08112.590.000.00
14952006.05.25 04:42buy7510.16112.480.000.00
14962006.05.25 07:11buy7520.32112.370.000.00
14972006.05.26 09:50close7520.32112.570.000.0060.589892.92
14982006.05.26 09:50close7510.16112.580.000.0016.079908.99
14992006.05.26 09:50close7500.08112.590.000.000.939909.93
15002006.05.26 09:50close7490.04112.600.000.00-2.739907.19
15012006.05.26 14:36buy7530.04112.650.000.00
15022006.05.28 17:03buy7540.08112.530.000.00
15032006.05.28 19:01buy7550.16112.430.000.00
15042006.05.28 20:17buy7560.32112.320.000.00
15052006.05.29 10:55close7560.32112.520.000.0060.619967.80
15062006.05.29 10:55close7550.16112.530.000.0016.089983.88
15072006.05.29 10:55close7540.08112.520.000.000.229984.10
15082006.05.29 10:55close7530.04112.530.000.00-3.809980.30
15092006.05.29 12:01buy7570.04112.600.000.00
15102006.05.29 14:13buy7580.08112.490.000.00
15112006.05.29 14:23buy7590.16112.380.000.00
15122006.05.29 19:51close7590.16112.580.000.0028.4210008.72
15132006.05.29 19:51close7580.08112.570.000.005.6910014.41
15142006.05.29 19:51close7570.04112.580.000.00-0.7110013.70
15152006.05.29 19:51buy7600.04112.590.000.00
15162006.05.29 21:49buy7610.08112.480.000.00
15172006.05.29 22:41buy7620.16112.370.000.00
15182006.05.29 22:51buy7630.32112.260.000.00
15192006.05.30 08:34close7630.32112.460.000.0060.6410074.33
15202006.05.30 08:34close7620.16112.450.000.0013.2410087.58
15212006.05.30 08:34close7610.08112.440.000.00-1.9210085.66
15222006.05.30 08:34close7600.04112.430.000.00-5.2210080.44
15232006.05.30 12:00buy7640.04112.180.000.00
15242006.05.30 12:29buy7650.08112.070.000.00
15252006.05.30 12:51buy7660.16111.960.000.00
15262006.05.30 13:39close7660.16112.160.000.0028.5310108.97
15272006.05.30 13:39close7650.08112.180.000.007.8410116.81
15282006.05.30 13:39close7640.04112.170.000.00-0.3610116.45
15292006.05.30 14:30buy7670.04112.030.000.00
15302006.05.30 16:00close7670.04112.230.000.007.1310123.58
15312006.05.30 16:00buy7680.04112.240.000.00
15322006.05.30 16:39buy7690.08112.130.000.00
15332006.05.30 20:08close7690.08112.330.000.0014.2410137.82
15342006.05.30 20:08close7680.04112.320.000.002.8510140.67
15352006.05.31 02:00buy7700.04112.000.000.00
15362006.05.31 02:17buy7710.08111.900.000.00
15372006.05.31 02:30buy7720.16111.790.000.00
15382006.05.31 02:44buy7730.32111.680.000.00
15392006.05.31 04:14close7730.32111.890.000.0060.0610200.73
15402006.05.31 04:14close7720.16111.890.000.0014.3010215.03
15412006.05.31 04:14close7710.08111.900.000.000.0010215.03
15422006.05.31 04:14close7700.04111.890.000.00-3.9310211.10
15432006.05.31 10:45buy7740.04112.340.000.00
15442006.05.31 10:58buy7750.08112.230.000.00
15452006.05.31 10:59buy7760.16112.110.000.00
15462006.05.31 11:51close7760.16112.310.000.0028.4910239.59
15472006.05.31 11:51close7750.08112.320.000.006.4110246.00
15482006.05.31 11:51close7740.04112.310.000.00-1.0710244.93
15492006.05.31 12:00buy7770.04112.270.000.00
15502006.05.31 14:31close7770.04112.470.000.007.1110252.04
15512006.05.31 14:31buy7780.04112.500.000.00
15522006.05.31 20:44close7780.04112.700.000.007.1010259.14
15532006.05.31 21:30buy7790.04112.510.000.00
15542006.05.31 23:47close7790.04112.710.000.007.1010266.24
15552006.06.01 04:00buy7800.04112.770.000.00
15562006.06.01 04:17buy7810.08112.660.000.00
15572006.06.01 05:19close7810.08112.860.000.0014.1810280.42
15582006.06.01 05:20close7800.04112.850.000.002.8410283.26
15592006.06.01 05:20buy7820.04112.880.000.00
15602006.06.01 06:41close7820.04113.080.000.007.0710290.33
15612006.06.01 06:41buy7830.04113.120.000.00
15622006.06.01 06:45buy7840.08113.010.000.00
15632006.06.01 07:11close7840.08113.210.000.0014.1310304.46
15642006.06.01 07:11close7830.04113.200.000.002.8310307.29
15652006.06.01 07:11buy7850.04113.210.000.00
15662006.06.01 10:01buy7860.08113.100.000.00
15672006.06.01 10:03buy7870.16112.990.000.00
15682006.06.01 10:07buy7880.32112.880.000.00
15692006.06.06 09:37close7880.32113.080.000.0067.7810375.06
15702006.06.06 09:37close7870.16113.070.000.0016.9110391.97
15712006.06.06 09:38close7860.08113.060.000.00-0.0410391.94
15722006.06.06 09:38close7850.04113.070.000.00-3.5510388.39
15732006.06.06 10:30buy7890.04113.070.000.00
15742006.06.06 10:42close7890.04113.270.000.007.0610395.45
15752006.06.06 10:42buy7900.04113.280.000.00
15762006.06.06 10:59close7900.04113.490.000.007.4010402.85
15772006.06.06 10:59buy7910.04113.530.000.00
15782006.06.06 11:04buy7920.08113.430.000.00
15792006.06.06 11:37buy7930.16113.320.000.00
15802006.06.06 12:34buy7940.32113.210.000.00
15812006.06.07 02:38close7940.32113.410.000.0060.1610463.00
15822006.06.07 02:38close7930.16113.420.000.0015.9710478.98
15832006.06.07 02:38close7920.08113.410.000.00-0.4810478.50
15842006.06.07 02:38close7910.04113.420.000.00-3.4110475.08
15852006.06.07 02:38buy7950.04113.430.000.00
15862006.06.07 03:53buy7960.08113.320.000.00
15872006.06.07 04:08buy7970.16113.210.000.00
15882006.06.07 06:14buy7980.32113.100.000.00
15892006.06.07 07:33close7980.32113.300.000.0056.4910531.57
15902006.06.07 07:33close7970.16113.310.000.0014.1210545.69
15912006.06.07 07:33close7960.08113.300.000.00-1.4110544.28
15922006.06.07 07:33close7950.04113.310.000.00-4.2410540.04
15932006.06.07 07:33buy7990.04113.340.000.00
15942006.06.07 09:32close7990.04113.550.000.007.4010547.44
15952006.06.07 09:32buy8000.04113.570.000.00
15962006.06.07 11:16buy8010.08113.460.000.00
15972006.06.07 11:22buy8020.16113.350.000.00
15982006.06.07 16:49close8020.16113.550.000.0028.1810575.62
15992006.06.07 16:50close8010.08113.560.000.007.0410582.66
16002006.06.07 16:50close8000.04113.570.000.000.0010582.66
16012006.06.07 16:51buy8030.04113.580.000.00
16022006.06.07 17:27buy8040.08113.480.000.00
16032006.06.07 19:10buy8050.16113.370.000.00
16042006.06.07 20:55close8050.16113.570.000.0028.1810610.84
16052006.06.07 20:55close8040.08113.560.000.005.6410616.48
16062006.06.07 20:55close8030.04113.570.000.00-0.3510616.13
16072006.06.07 20:55buy8060.04113.580.000.00
16082006.06.08 02:34close8060.04113.780.000.008.4310624.56
16092006.06.08 02:34buy8070.04113.790.000.00
16102006.06.08 03:59close8070.04114.000.000.007.3710631.93
16112006.06.08 03:59buy8080.04114.030.000.00
16122006.06.08 04:00buy8090.08113.930.000.00
16132006.06.08 04:10buy8100.16113.820.000.00
16142006.06.08 05:58buy8110.32113.710.000.00
16152006.06.08 06:15close8110.32113.910.000.0056.1810688.11
16162006.06.08 06:15close8100.16113.900.000.0011.2410699.35
16172006.06.08 06:15close8090.08113.910.000.00-1.4010697.95
16182006.06.08 06:15close8080.04113.900.000.00-4.5710693.38
16192006.06.08 06:15buy8120.04113.930.000.00
16202006.06.08 07:15buy8130.08113.820.000.00
16212006.06.08 07:52close8130.08114.020.000.0014.0310707.41
16222006.06.08 07:52close8120.04114.040.000.003.8610711.27
16232006.06.08 07:52buy8140.04114.070.000.00
16242006.06.08 07:55close8140.04114.270.000.007.0010718.27
16252006.06.08 07:55buy8150.04114.300.000.00
16262006.06.08 07:56buy8160.08114.180.000.00
16272006.06.08 08:15close8160.08114.380.000.0013.9910732.26
16282006.06.08 08:15close8150.04114.390.000.003.1510735.41
16292006.06.08 08:15buy8170.04114.420.000.00
16302006.06.08 08:33close8170.04114.620.000.006.9810742.39
16312006.06.08 08:33buy8180.04114.650.000.00
16322006.06.08 08:38buy8190.08114.540.000.00
16332006.06.08 08:39buy8200.16114.430.000.00
16342006.06.08 09:13buy8210.32114.320.000.00
16352006.06.12 08:06close8210.32114.540.000.0068.9110811.30
16362006.06.12 08:06close8200.16114.560.000.0021.8910833.19
16372006.06.12 08:06close8190.08114.550.000.002.5610835.75
16382006.06.12 08:06close8180.04114.570.000.00-1.8610833.89
16392006.06.12 10:30buy8220.04114.240.000.00
16402006.06.12 17:54close8220.04114.440.000.006.9910840.88
16412006.06.12 20:00buy8230.04114.420.000.00
16422006.06.12 20:11buy8240.08114.320.000.00
16432006.06.13 00:13close8240.08114.520.000.0014.9010855.79
16442006.06.13 00:14close8230.04114.510.000.003.6110859.39
16452006.06.13 00:14buy8250.04114.540.000.00
16462006.06.13 03:07close8250.04114.740.000.006.9710866.36
16472006.06.13 03:07buy8260.04114.750.000.00
16482006.06.13 03:09buy8270.08114.650.000.00
16492006.06.13 03:15buy8280.16114.530.000.00
16502006.06.13 03:23buy8290.32114.430.000.00
16512006.06.13 06:57close8290.32114.630.000.0055.8310922.19
16522006.06.13 06:57close8280.16114.620.000.0012.5610934.75
16532006.06.13 06:57close8270.08114.610.000.00-2.7910931.96
16542006.06.13 06:57close8260.04114.600.000.00-5.2410926.72
16552006.06.13 06:57buy8300.04114.630.000.00
16562006.06.13 07:24buy8310.08114.520.000.00
16572006.06.13 08:30close8310.08114.720.000.0013.9510940.67
16582006.06.13 08:31close8300.04114.710.000.002.7910943.46
16592006.06.13 08:31buy8320.04114.740.000.00
16602006.06.13 08:34buy8330.08114.630.000.00
16612006.06.13 09:03buy8340.16114.520.000.00
16622006.06.13 09:14close8340.16114.720.000.0027.8910971.35
16632006.06.13 09:14close8330.08114.710.000.005.5810976.93
16642006.06.13 09:14close8320.04114.720.000.00-0.7010976.23
16652006.06.13 09:14buy8350.04114.750.000.00
16662006.06.13 09:19buy8360.08114.650.000.00
16672006.06.13 09:37buy8370.16114.540.000.00
16682006.06.13 10:05close8370.16114.740.000.0027.8911004.12
16692006.06.13 10:05close8360.08114.750.000.006.9711011.09
16702006.06.13 10:05close8350.04114.740.000.00-0.3511010.74
16712006.06.13 10:05buy8380.04114.750.000.00
16722006.06.13 10:18close8380.04114.950.000.006.9611017.70
16732006.06.13 10:18buy8390.04114.960.000.00
16742006.06.13 10:22close8390.04115.160.000.006.9511024.65
16752006.06.13 10:22buy8400.04115.170.000.00
16762006.06.13 11:50buy8410.08115.070.000.00
16772006.06.13 13:09close8410.08115.270.000.0013.8811038.53
16782006.06.13 13:09close8400.04115.250.000.002.7811041.31
16792006.06.13 13:09buy8420.04115.290.000.00
16802006.06.13 20:08buy8430.08115.180.000.00
16812006.06.13 21:33buy8440.16115.070.000.00
16822006.06.14 02:26buy8450.32114.960.000.00
16832006.06.14 08:30close8450.32115.160.000.0055.5711096.88
16842006.06.14 08:30close8440.16115.140.000.0011.5911108.48
16852006.06.14 08:30close8430.08115.150.000.00-1.1511107.33
16862006.06.14 08:30close8420.04115.180.000.00-3.3511103.97
16872006.06.14 15:00buy8460.04115.100.000.00
16882006.06.14 17:45buy8470.08114.990.000.00
16892006.06.14 18:08buy8480.16114.880.000.00
16902006.06.15 00:48close8480.16115.090.000.0034.7811138.75
16912006.06.15 00:48close8470.08115.060.000.007.6611146.42
16922006.06.15 00:48close8460.04115.070.000.000.3611146.77
16932006.06.15 18:15buy8490.04114.870.000.00
16942006.06.15 18:40buy8500.08114.760.000.00
16952006.06.15 20:06buy8510.16114.650.000.00
16962006.06.16 05:31close8510.16114.850.000.0029.7211176.50
16972006.06.16 05:31close8500.08114.860.000.007.9011184.40
16982006.06.16 05:31close8490.04114.850.000.00-0.2311184.17
16992006.06.16 12:00buy8520.04115.140.000.00
17002006.06.16 14:33buy8530.08115.040.000.00
17012006.06.18 18:19close8530.08115.240.000.0013.8811198.05
17022006.06.18 18:19close8520.04115.240.000.003.4711201.52
17032006.06.19 00:00buy8540.04115.670.000.00
17042006.06.19 02:38buy8550.08115.570.000.00
17052006.06.19 10:33buy8560.16115.460.000.00
17062006.06.19 11:05buy8570.32115.350.000.00
17072006.06.19 20:43close8570.32115.550.000.0055.3911256.91
17082006.06.19 20:43close8560.16115.540.000.0011.0811267.99
17092006.06.19 20:43close8550.08115.530.000.00-2.7711265.22
17102006.06.19 20:43close8540.04115.540.000.00-4.5011260.72
17112006.06.20 03:15buy8580.04114.680.000.00
17122006.06.20 05:10close8580.04114.880.000.006.9611267.68
17132006.06.20 12:00buy8590.04115.030.000.00
17142006.06.20 12:14buy8600.08114.930.000.00
17152006.06.20 13:05buy8610.16114.820.000.00
17162006.06.20 13:50buy8620.32114.710.000.00
17172006.06.20 15:31close8620.32114.910.000.0055.7011323.38
17182006.06.20 15:31close8610.16114.900.000.0011.1411334.52
17192006.06.20 15:31close8600.08114.910.000.00-1.3911333.13
17202006.06.20 15:31close8590.04114.920.000.00-3.8311329.30
17212006.06.20 18:17buy8630.04114.900.000.00
17222006.06.20 20:08buy8640.08114.790.000.00
17232006.06.20 21:19buy8650.16114.680.000.00
17242006.06.20 22:19buy8660.32114.570.000.00
17252006.06.21 00:24close8660.32114.770.000.0059.4911388.78
17262006.06.21 00:24close8650.16114.760.000.0013.0111401.79
17272006.06.21 00:24close8640.08114.770.000.00-0.4611401.34
17282006.06.21 00:24close8630.04114.760.000.00-4.4111396.92
17292006.06.21 06:30buy8670.04114.970.000.00
17302006.06.21 07:12buy8680.08114.870.000.00
17312006.06.21 08:20close8680.08115.070.000.0013.9011410.82
17322006.06.21 08:20close8670.04115.060.000.003.1311413.95
17332006.06.21 12:45buy8690.04114.750.000.00
17342006.06.22 01:24close8690.04114.950.000.008.3611422.31
17352006.06.22 10:15buy8700.04115.830.000.00
17362006.06.22 12:10close8700.04116.040.000.007.2411429.55
17372006.06.22 12:10buy8710.04116.070.000.00
17382006.06.23 00:40buy8720.08115.960.000.00
17392006.06.23 02:36buy8730.16115.850.000.00
17402006.06.23 02:53close8730.16116.050.000.0027.5711457.12
17412006.06.23 02:53close8720.08116.040.000.005.5211462.64
17422006.06.23 02:53close8710.04116.030.000.00-0.9111461.73
17432006.06.23 02:53buy8740.04116.040.000.00
17442006.06.23 04:56close8740.04116.240.000.006.8811468.61
17452006.06.23 04:56buy8750.04116.250.000.00
17462006.06.23 08:20close8750.04116.450.000.006.8711475.48
17472006.06.23 08:20buy8760.04116.460.000.00
17482006.06.23 08:58buy8770.08116.350.000.00
17492006.06.23 09:00buy8780.16116.240.000.00
17502006.06.23 09:02buy8790.32116.130.000.00
17512006.06.23 13:18close8790.32116.330.000.0055.0211530.50
17522006.06.23 13:18close8780.16116.320.000.0011.0011541.50
17532006.06.23 13:18close8770.08116.310.000.00-2.7511538.75
17542006.06.23 13:18close8760.04116.320.000.00-4.8111533.94
17552006.06.23 13:18buy8800.04116.350.000.00
17562006.06.23 15:51close8800.04116.550.000.006.8611540.80
17572006.06.23 15:51buy8810.04116.560.000.00
17582006.06.25 18:42buy8820.08116.450.000.00
17592006.06.25 19:30buy8830.16116.350.000.00
17602006.06.26 03:20buy8840.32116.240.000.00
17612006.06.26 05:06close8840.32116.440.000.0054.9611595.76
17622006.06.26 05:06close8830.16116.430.000.0012.8511608.61
17632006.06.26 05:06close8820.08116.440.000.000.2411608.85
17642006.06.26 05:07close8810.04116.430.000.00-4.0011604.85
17652006.06.26 12:00buy8850.04116.380.000.00
17662006.06.26 13:05buy8860.08116.270.000.00
17672006.06.26 13:23buy8870.16116.160.000.00
17682006.06.26 15:44close8870.16116.360.000.0027.5011632.35
17692006.06.26 15:45close8860.08116.350.000.005.5011637.85
17702006.06.26 15:45close8850.04116.340.000.00-1.3811636.47
17712006.06.26 17:36buy8880.04116.240.000.00
17722006.06.26 19:41buy8890.08116.130.000.00
17732006.06.26 20:50buy8900.16116.020.000.00
17742006.06.26 21:10buy8910.32115.910.000.00
17752006.06.26 23:59close8910.32116.110.000.0055.1211691.59
17762006.06.26 23:59close8900.16116.100.000.0011.0211702.61
17772006.06.26 23:59close8890.08116.110.000.00-1.3811701.23
17782006.06.26 23:59close8880.04116.100.000.00-4.8211696.41
17792006.06.27 06:30buy8920.04116.570.000.00
17802006.06.27 06:38buy8930.08116.460.000.00
17812006.06.27 08:39buy8940.16116.350.000.00
17822006.06.27 08:57buy8950.32116.230.000.00
17832006.06.27 19:15close8950.32116.430.000.0054.9711751.38
17842006.06.27 19:15close8940.16116.410.000.008.2511759.63
17852006.06.27 19:15close8930.08116.420.000.00-2.7511756.88
17862006.06.27 19:15close8920.04116.430.000.00-4.8111752.07
17872006.06.27 20:15buy8960.04116.330.000.00
17882006.06.27 20:54buy8970.08116.220.000.00
17892006.06.27 22:30buy8980.16116.120.000.00
17902006.06.28 03:06close8980.16116.320.000.0029.3711781.44
17912006.06.28 03:06close8970.08116.310.000.007.1211788.56
17922006.06.28 03:06close8960.04116.310.000.00-0.2211788.34
17932006.06.28 10:00buy8990.04116.240.000.00
17942006.06.28 12:06close8990.04116.440.000.006.8711795.21
17952006.06.28 19:45buy9000.04116.380.000.00
17962006.06.28 21:08close9000.04116.590.000.007.2011802.41
17972006.06.28 21:08buy9010.04116.620.000.00
17982006.06.28 23:56buy9020.08116.510.000.00
17992006.06.29 01:17buy9030.16116.400.000.00
18002006.06.29 09:05buy9040.32116.290.000.00
18012006.07.17 03:52close9040.32116.490.000.00114.5611916.97
18022006.07.17 03:52close9030.16116.480.000.0040.8011957.77
18032006.07.17 03:52close9020.08116.490.000.0016.3311974.10
18042006.07.17 03:52close9010.04116.480.000.004.0411978.14
18052006.07.17 03:52buy9050.04116.490.000.00
18062006.07.17 04:15close9050.04116.690.000.006.8611985.00
18072006.07.17 04:15buy9060.04116.700.000.00
18082006.07.17 04:15buy9070.08116.600.000.00
18092006.07.17 04:38close9070.08116.810.000.0014.3811999.38
18102006.07.17 04:38close9060.04116.810.000.003.7712003.15
18112006.07.17 04:38buy9080.04116.840.000.00
18122006.07.17 06:01close9080.04117.070.000.007.8612011.01
18132006.07.17 06:01buy9090.04117.100.000.00
18142006.07.17 06:16buy9100.08116.990.000.00
18152006.07.17 09:17close9100.08117.190.000.0013.6512024.66
18162006.07.17 09:17close9090.04117.200.000.003.4112028.07
18172006.07.17 09:17buy9110.04117.240.000.00
18182006.07.17 09:34buy9120.08117.130.000.00
18192006.07.17 11:07buy9130.16117.020.000.00
18202006.07.17 15:16close9130.16117.220.000.0027.3012055.37
18212006.07.17 15:16close9120.08117.210.000.005.4612060.83
18222006.07.17 15:17close9110.04117.200.000.00-1.3712059.46
18232006.07.17 15:17buy9140.04117.230.000.00
18242006.07.17 17:42buy9150.08117.110.000.00
18252006.07.17 19:27buy9160.16117.010.000.00
18262006.07.17 20:09buy9170.32116.900.000.00
18272006.07.18 05:04close9170.32117.100.000.0058.3812117.84
18282006.07.18 05:04close9160.16117.090.000.0012.7912130.63
18292006.07.18 05:04close9150.08117.100.000.000.2512130.88
18302006.07.18 05:04close9140.04117.090.000.00-4.3112126.57
18312006.07.18 11:15buy9180.04117.360.000.00
18322006.07.18 11:33buy9190.08117.260.000.00
18332006.07.18 11:57close9190.08117.460.000.0013.6212140.19
18342006.07.18 11:57close9180.04117.450.000.003.0712143.26
18352006.07.18 18:17buy9200.04117.360.000.00
18362006.07.18 21:06buy9210.08117.260.000.00
18372006.07.19 02:29close9210.08117.460.000.0014.5512157.81
18382006.07.19 02:29close9200.04117.470.000.004.2212162.03
18392006.07.19 07:30buy9220.04117.610.000.00
18402006.07.19 08:35close9220.04117.810.000.006.7912168.82
18412006.07.19 09:00buy9230.04117.840.000.00
18422006.07.19 09:35buy9240.08117.730.000.00
18432006.07.19 10:00buy9250.16117.610.000.00
18442006.07.19 10:00buy9260.32117.510.000.00
18452006.09.11 10:46close9260.32117.710.000.00255.6012424.41
18462006.09.11 10:46close9250.16117.720.000.00115.5612539.97
18472006.09.11 10:46close9240.08117.720.000.0049.6312589.60
18482006.09.11 10:46close9230.04117.730.000.0021.4112611.01
18492006.09.11 10:46buy9270.04117.760.000.00
18502006.09.11 11:26buy9280.08117.650.000.00
18512006.09.11 12:37buy9290.16117.540.000.00
18522006.09.11 20:16buy9300.32117.430.000.00
18532006.09.11 20:59close9300.32117.630.000.0054.4112665.42
18542006.09.11 20:59close9290.16117.620.000.0010.8812676.30
18552006.09.11 20:59close9280.08117.630.000.00-1.3612674.94
18562006.09.11 20:59close9270.04117.620.000.00-4.7612670.18
18572006.09.11 21:00buy9310.04117.650.000.00
18582006.09.12 00:18buy9320.08117.540.000.00
18592006.09.12 03:50buy9330.16117.430.000.00
18602006.09.12 04:03close9330.16117.630.000.0027.2012697.38
18612006.09.12 04:03close9320.08117.640.000.006.8012704.18
18622006.09.12 04:03close9310.04117.630.000.00-0.2112703.97
18632006.09.12 04:03buy9340.04117.660.000.00
18642006.09.12 04:24buy9350.08117.550.000.00
18652006.09.12 08:30buy9360.16117.440.000.00
18662006.09.12 08:34close9360.16117.640.000.0027.2012731.17
18672006.09.12 08:34close9350.08117.620.000.004.7612735.93
18682006.09.12 08:34close9340.04117.610.000.00-1.7012734.23
18692006.09.12 08:34buy9370.04117.620.000.00
18702006.09.12 08:56buy9380.08117.510.000.00
18712006.09.12 09:48close9380.08117.710.000.0013.5912747.82
18722006.09.12 09:48close9370.04117.720.000.003.4012751.22
18732006.09.12 09:48buy9390.04117.730.000.00
18742006.09.12 12:33close9390.04117.930.000.006.7812758.00
18752006.09.12 12:33buy9400.04117.940.000.00
18762006.09.12 17:22buy9410.08117.840.000.00
18772006.09.13 02:37buy9420.16117.730.000.00
18782006.09.13 03:16buy9430.32117.620.000.00
18792006.09.15 12:36close9430.32117.820.000.0069.2312827.22
18802006.09.15 12:36close9420.16117.830.000.0021.0312848.26
18812006.09.15 12:36close9410.08117.840.000.004.6612852.92
18822006.09.15 12:36close9400.04117.840.000.00-1.0612851.85
18832006.09.18 01:15buy9440.04117.880.000.00
18842006.09.18 03:52buy9450.08117.770.000.00
18852006.09.18 04:51close9450.08117.970.000.0013.5612865.41
18862006.09.18 04:51close9440.04117.980.000.003.3912868.80
18872006.09.18 04:51buy9460.04118.000.000.00
18882006.09.18 05:14close9460.04118.200.000.006.7712875.57
18892006.09.18 05:14buy9470.04118.230.000.00
18902006.09.18 05:21buy9480.08118.120.000.00
18912006.09.18 08:13buy9490.16118.010.000.00
18922006.09.18 09:16close9490.16118.210.000.0027.0712902.64
18932006.09.18 09:16close9480.08118.220.000.006.7712909.41
18942006.09.18 09:16close9470.04118.210.000.00-0.6812908.73
18952006.09.18 09:16buy9500.04118.240.000.00
18962006.09.18 09:35buy9510.08118.130.000.00
18972006.09.18 10:39buy9520.16118.020.000.00
18982006.09.18 11:12buy9530.32117.910.000.00
18992006.09.22 08:12close7000.32116.160.000.00-2495.6210413.12
19002006.09.22 08:12close6990.16116.170.000.00-1264.269148.86
19012006.09.22 08:13close6980.08116.160.000.00-639.058509.81
19022006.09.22 08:13close6970.04116.170.000.00-323.648186.16
19032006.09.22 08:13sell9540.04116.140.000.00
19042006.09.22 09:22sell9550.08116.250.000.00
19052006.09.22 10:00sell9560.16116.370.000.00
19062006.09.22 10:19sell9570.32116.480.000.00
19072006.09.25 00:33close9570.32116.280.000.0050.258236.42
19082006.09.25 00:33close9560.16116.290.000.008.628245.03
19092006.09.25 00:33close9550.08116.280.000.00-3.268241.78
19102006.09.25 00:33close9540.04116.290.000.00-5.768236.02
19112006.09.25 04:15sell9580.04116.310.000.00
19122006.09.25 05:01sell9590.08116.420.000.00
19132006.09.25 05:16sell9600.16116.530.000.00
19142006.09.25 05:36sell9610.32116.640.000.00
19152006.09.25 08:27close9610.32116.440.000.0054.968290.98
19162006.09.25 08:27close9600.16116.450.000.0010.998301.97
19172006.09.25 08:27close9590.08116.460.000.00-2.758299.22
19182006.09.25 08:27close9580.04116.440.000.00-4.478294.75
19192006.09.25 09:15sell9620.04116.520.000.00
19202006.09.25 17:09sell9630.08116.620.000.00
19212006.09.25 19:36close9630.08116.420.000.0013.748308.49
19222006.09.25 19:36close9620.04116.430.000.003.098311.58
19232006.09.26 02:15sell9640.04116.480.000.00
19242006.09.26 04:58sell9650.08116.590.000.00
19252006.09.26 05:45close9650.08116.390.000.0013.758325.33
19262006.09.26 05:46close9640.04116.400.000.002.758328.08
19272006.09.26 09:30sell9660.04116.510.000.00
19282006.09.26 10:00sell9670.08116.640.000.00
19292006.09.26 10:12sell9680.16116.760.000.00
19302006.09.26 10:25sell9690.32116.870.000.00
19312006.09.29 04:29close9530.32118.110.000.00102.638430.71
19322006.09.29 04:29close9520.16118.090.000.0033.708464.41
19332006.09.29 04:31close9510.08118.080.000.008.728473.13
19342006.09.29 04:31close9500.04118.070.000.000.308473.43
19352006.09.29 04:31buy9700.04118.080.000.00
19362006.09.29 04:46buy9710.08117.980.000.00
19372006.09.29 06:31buy9720.16117.870.000.00
19382006.09.29 06:33buy9730.32117.760.000.00
19392006.09.29 06:46close9730.32117.970.000.0056.968530.39
19402006.09.29 06:46close9720.16117.960.000.0012.218542.60
19412006.09.29 06:46close9710.08117.970.000.00-0.688541.92
19422006.09.29 06:46close9700.04117.980.000.00-3.398538.53
19432006.09.29 06:46buy9740.04118.010.000.00
19442006.09.29 06:47buy9750.08117.900.000.00
19452006.09.29 08:46close9750.08118.100.000.0013.558552.08
19462006.09.29 08:46close9740.04118.090.000.002.718554.79
19472006.09.29 09:30buy9760.04117.980.000.00
19482006.10.01 19:51buy9770.08117.870.000.00
19492006.10.01 20:01close9770.08118.070.000.0013.558568.34
19502006.10.01 20:02close9760.04118.080.000.003.398571.73
19512006.10.02 03:45buy9780.04118.360.000.00
19522006.10.02 03:51buy9790.08118.260.000.00
19532006.10.02 04:45buy9800.16118.150.000.00
19542006.10.02 08:32close9800.16118.350.000.0027.048598.77
19552006.10.02 08:32close9790.08118.360.000.006.768605.53
19562006.10.02 08:32close9780.04118.350.000.00-0.348605.19
19572006.10.03 12:00buy9810.04117.850.000.00
19582006.10.03 18:25close9810.04118.050.000.006.788611.97
19592006.10.04 01:00buy9820.04118.060.000.00
19602006.10.04 02:56buy9830.08117.960.000.00
19612006.10.04 04:51close9830.08118.160.000.0013.548625.51
19622006.10.04 04:51close9820.04118.150.000.003.058628.56
19632006.10.04 04:51buy9840.04118.180.000.00
19642006.10.04 05:35buy9850.08118.070.000.00
19652006.10.04 07:29close9850.08118.270.000.0013.538642.09
19662006.10.04 07:29close9840.04118.260.000.002.718644.80
19672006.10.04 07:29buy9860.04118.270.000.00
19682006.10.04 07:49buy9870.08118.160.000.00
19692006.10.04 08:15buy9880.16118.050.000.00
19702006.10.04 10:01buy9890.32117.940.000.00
19712006.10.06 08:33close9890.32118.150.000.0071.798716.59
19722006.10.06 08:33close9880.16118.140.000.0019.648736.23
19732006.10.06 08:33close9870.08118.130.000.001.708737.92
19742006.10.06 08:33close9860.04118.120.000.00-3.228734.71
19752006.10.06 12:00buy9900.04118.870.000.00
19762006.10.08 22:47close9900.04119.080.000.007.058741.76
19772006.10.08 22:47buy9910.04119.090.000.00
19782006.10.08 22:54buy9920.08118.980.000.00
19792006.10.09 01:02close9920.08119.180.000.0014.368756.12
19802006.10.09 01:02close9910.04119.190.000.003.838759.94
19812006.10.09 01:02buy9930.04119.200.000.00
19822006.10.09 04:25buy9940.08119.100.000.00
19832006.10.09 07:02buy9950.16118.990.000.00
19842006.10.09 09:55close9950.16119.190.000.0026.858786.79
19852006.10.09 09:55close9940.08119.200.000.006.718793.50
19862006.10.09 09:55close9930.04119.180.000.00-0.678792.83
19872006.10.09 09:55buy9960.04119.210.000.00
19882006.10.09 10:38buy9970.08119.100.000.00
19892006.10.09 18:31buy9980.16118.990.000.00
19902006.10.09 22:42close9980.16119.190.000.0026.858819.68
19912006.10.09 22:42close9970.08119.200.000.006.718826.39
19922006.10.09 22:42close9960.04119.190.000.00-0.678825.72
19932006.10.10 05:15buy9990.04119.390.000.00
19942006.10.10 07:17close9990.04119.590.000.006.698832.41
19952006.10.10 10:30buy10000.04119.660.000.00
19962006.10.11 01:57buy10010.08119.550.000.00
19972006.10.11 03:27buy10020.16119.440.000.00
19982006.10.11 08:58close10020.16119.640.000.0026.758859.16
19992006.10.11 08:58close10010.08119.650.000.006.698865.85
20002006.10.11 08:58close10000.04119.640.000.00-0.208865.65
20012006.10.11 14:45buy10030.04119.830.000.00
20022006.10.11 14:50buy10040.08119.730.000.00
20032006.10.11 14:52buy10050.16119.610.000.00
20042006.10.11 14:52buy10060.32119.500.000.00
20052006.10.11 14:53close10060.32119.700.000.0053.478919.12
20062006.10.11 14:54close10050.16119.690.000.0010.698929.81
20072006.10.11 14:54close10040.08119.680.000.00-3.348926.47
20082006.10.11 14:54close10030.04119.670.000.00-5.358921.12
20092006.10.11 14:54buy10070.04119.700.000.00
20102006.10.11 14:54buy10080.08119.600.000.00
20112006.10.12 02:22buy10090.16119.490.000.00
20122006.10.12 03:06buy10100.32119.380.000.00
20132006.10.12 04:22close10100.32119.580.000.0053.528974.64
20142006.10.12 04:22close10090.16119.590.000.0013.388988.02
20152006.10.12 04:22close10080.08119.580.000.001.458989.48
20162006.10.12 04:22close10070.04119.570.000.00-2.958986.52
20172006.10.13 12:15buy10110.04119.780.000.00
20182006.10.13 13:42buy10120.08119.680.000.00
20192006.10.16 03:00buy10130.16119.560.000.00
20202006.10.16 03:07buy10140.32119.460.000.00
20212006.10.31 12:51close9690.32116.670.000.00-112.698873.83
20222006.10.31 12:51close9680.16116.690.000.00-74.188799.65
20232006.10.31 12:52close9670.08116.700.000.00-46.008753.66
20242006.10.31 12:52close9660.04116.690.000.00-27.118726.54
20252006.10.31 17:00sell10150.04116.950.000.00
20262006.10.31 18:59close10150.04116.750.000.006.858733.39
20272006.10.31 18:59sell10160.04116.740.000.00
20282006.10.31 19:13sell10170.08116.840.000.00
20292006.10.31 21:56sell10180.16116.950.000.00
20302006.11.01 02:55sell10190.32117.060.000.00
20312006.11.01 10:01close10190.32116.850.000.0057.518790.90
20322006.11.01 10:01close10180.16116.840.000.0012.678803.57
20332006.11.01 10:01close10170.08116.850.000.00-1.888801.69
20342006.11.01 10:01close10160.04116.840.000.00-4.028797.67
20352006.11.01 16:30sell10200.04117.060.000.00
20362006.11.01 17:44sell10210.08117.170.000.00
20372006.11.01 19:54sell10220.16117.280.000.00
20382006.11.02 04:34close10220.16117.080.000.0020.158817.82
20392006.11.02 04:34close10210.08117.070.000.003.248821.06
20402006.11.02 04:34close10200.04117.060.000.00-1.808819.27
20412006.11.02 11:00sell10230.04117.080.000.00
20422006.11.02 12:42sell10240.08117.180.000.00
20432006.11.03 08:21sell10250.16117.290.000.00
20442006.11.03 08:31close10250.16117.070.000.0030.078849.34
20452006.11.03 08:31close10240.08117.040.000.008.378857.71
20462006.11.03 08:31close10230.04117.060.000.000.088857.79
20472006.11.06 00:45sell10260.04118.030.000.00
20482006.11.06 02:57sell10270.08118.140.000.00
20492006.11.06 03:22sell10280.16118.250.000.00
20502006.11.06 04:44sell10290.32118.360.000.00
20512006.11.06 20:19close10290.32118.160.000.0054.168911.95
20522006.11.06 20:19close10280.16118.170.000.0010.838922.78
20532006.11.06 20:19close10270.08118.160.000.00-1.358921.43
20542006.11.06 20:19close10260.04118.170.000.00-4.748916.69
20552006.11.06 20:45sell10300.04118.080.000.00
20562006.11.06 23:31close10300.04117.880.000.006.798923.48
20572006.11.07 03:00sell10310.04117.810.000.00
20582006.11.07 05:07sell10320.08117.920.000.00
20592006.11.07 08:34close10320.08117.720.000.0013.598937.07
20602006.11.07 08:34close10310.04117.730.000.002.728939.79
20612006.11.07 12:00sell10330.04117.420.000.00
20622006.11.07 14:18sell10340.08117.530.000.00
20632006.11.07 14:30sell10350.16117.640.000.00
20642006.11.08 02:17sell10360.32117.760.000.00
20652006.11.08 03:47close10360.32117.560.000.0054.448994.23
20662006.11.08 03:47close10350.16117.570.000.007.149001.37
20672006.11.08 03:47close10340.08117.570.000.00-3.928997.45
20682006.11.08 03:47close10330.04117.560.000.00-5.368992.09
20692006.11.08 03:47sell10370.04117.550.000.00
20702006.11.08 08:10sell10380.08117.650.000.00
20712006.11.08 08:39sell10390.16117.760.000.00
20722006.11.08 09:11sell10400.32117.870.000.00
20732006.11.09 20:34close10400.32117.670.000.0040.039032.12
20742006.11.09 20:34close10390.16117.660.000.006.429038.54
20752006.11.09 20:34close10380.08117.650.000.00-3.599034.95
20762006.11.09 20:35close10370.04117.660.000.00-5.549029.42
20772006.11.10 00:15sell10410.04117.570.000.00
20782006.11.10 03:55close10410.04117.370.000.006.829036.24
20792006.11.10 03:55sell10420.04117.340.000.00
20802006.11.10 06:35sell10430.08117.460.000.00
20812006.11.10 14:23sell10440.16117.560.000.00
20822006.11.10 15:13sell10450.32117.670.000.00
20832006.11.12 17:50close10450.32117.470.000.0054.489090.72
20842006.11.12 17:50close10440.16117.460.000.0013.629104.34
20852006.11.12 17:50close10430.08117.470.000.00-0.689103.66
20862006.11.12 17:50close10420.04117.480.000.00-4.779098.89
20872006.11.12 17:51sell10460.04117.470.000.00
20882006.11.12 20:24close10460.04117.270.000.006.829105.71
20892006.11.12 20:24sell10470.04117.240.000.00
20902006.11.13 01:05sell10480.08117.340.000.00
20912006.11.13 03:03sell10490.16117.450.000.00
20922006.11.13 04:27sell10500.32117.560.000.00
20932006.11.14 08:33close10500.32117.360.000.0049.749155.45
20942006.11.14 08:33close10490.16117.370.000.008.529163.96
20952006.11.14 08:33close10480.08117.360.000.00-2.569161.41
20962006.11.14 08:33close10470.04117.370.000.00-5.639155.78
20972006.11.14 09:00sell10510.04117.370.000.00
20982006.11.14 10:04sell10520.08117.480.000.00
20992006.11.14 10:05sell10530.16117.590.000.00
21002006.11.14 10:12sell10540.32117.700.000.00
21012006.11.14 14:45close10540.32117.500.000.0054.479210.25
21022006.11.14 14:45close10530.16117.510.000.0010.899221.14
21032006.11.14 14:46close10520.08117.500.000.00-1.369219.78
21042006.11.14 14:46close10510.04117.510.000.00-4.779215.01
21052006.11.14 15:00sell10550.04117.520.000.00
21062006.11.14 17:01sell10560.08117.620.000.00
21072006.11.14 22:28sell10570.16117.730.000.00
21082006.11.15 01:19sell10580.32117.850.000.00
21092006.11.17 10:18close10580.32117.650.000.0035.259250.26
21102006.11.17 10:18close10570.16117.640.000.000.279250.53
21112006.11.17 10:18close10560.08117.630.000.00-6.669243.87
21122006.11.17 10:18close10550.04117.640.000.00-7.079236.80
21132006.11.17 15:30sell10590.04117.770.000.00
21142006.11.19 17:04sell10600.08117.870.000.00
21152006.11.19 22:21sell10610.16117.980.000.00
21162006.11.20 03:09sell10620.32118.090.000.00
21172006.11.20 19:14close10620.32117.890.000.0054.299291.09
21182006.11.20 19:14close10610.16117.880.000.0011.189302.26
21192006.11.20 19:14close10600.08117.900.000.00-3.249299.03
21202006.11.20 19:14close10590.04117.890.000.00-4.679294.36
21212006.11.21 21:00sell10630.04117.710.000.00
21222006.11.21 23:38close10630.04117.510.000.006.819301.17
21232006.11.22 03:15sell10640.04117.470.000.00
21242006.11.22 04:32sell10650.08117.580.000.00
21252006.11.22 05:35close10650.08117.380.000.0013.639314.80
21262006.11.22 05:35close10640.04117.370.000.003.419318.21
21272006.11.22 05:35sell10660.04117.360.000.00
21282006.11.22 07:11close10660.04117.160.000.006.839325.04
21292006.11.22 07:11sell10670.04117.150.000.00
21302006.11.22 07:24close10670.04116.950.000.006.849331.88
21312006.11.22 07:24sell10680.04116.940.000.00
21322006.11.22 07:25sell10690.08117.040.000.00
21332006.11.22 08:26close10690.08116.840.000.0013.699345.57
21342006.11.22 08:26close10680.04116.830.000.003.779349.34
21352006.11.22 08:26sell10700.04116.800.000.00
21362006.11.22 08:38sell10710.08116.900.000.00
21372006.11.22 10:03close10710.08116.700.000.0013.719363.05
21382006.11.22 10:03close10700.04116.710.000.003.089366.13
21392006.11.22 10:03sell10720.04116.700.000.00
21402006.11.22 10:23close10720.04116.500.000.006.879373.00
21412006.11.22 10:23sell10730.04116.470.000.00
21422006.11.22 10:36sell10740.08116.580.000.00
21432006.11.22 12:33sell10750.16116.680.000.00
21442006.11.22 12:43sell10760.32116.790.000.00
21452006.11.23 01:10close10760.32116.590.000.0040.539413.53
21462006.11.23 01:10close10750.16116.590.000.005.179418.70
21472006.11.23 01:11close10740.08116.580.000.00-3.599415.11
21482006.11.23 01:11close10730.04116.590.000.00-5.929409.19
21492006.11.23 01:11sell10770.04116.560.000.00
21502006.11.23 02:30sell10780.08116.670.000.00
21512006.11.23 04:02close10780.08116.470.000.0013.749422.93
21522006.11.23 04:02close10770.04116.460.000.003.439426.36
21532006.11.23 04:02sell10790.04116.450.000.00
21542006.11.23 04:53close10790.04116.250.000.006.889433.24
21552006.11.23 04:53sell10800.04116.240.000.00
21562006.11.23 05:15sell10810.08116.340.000.00
21572006.11.23 05:19sell10820.16116.450.000.00
21582006.11.23 05:56close10820.16116.250.000.0027.539460.77
21592006.11.23 05:56close10810.08116.240.000.006.889467.65
21602006.11.23 05:56close10800.04116.250.000.00-0.349467.31
21612006.11.23 05:56sell10830.04116.240.000.00
21622006.11.23 06:10sell10840.08116.340.000.00
21632006.11.23 10:10close10840.08116.140.000.0013.789481.09
21642006.11.23 10:10close10830.04116.140.000.003.449484.53
21652006.11.23 10:10sell10850.04116.130.000.00
21662006.11.23 10:38sell10860.08116.230.000.00
21672006.11.23 19:23sell10870.16116.340.000.00
21682006.11.23 20:47sell10880.32116.450.000.00
21692006.11.23 22:54close10880.32116.240.000.0057.819542.34
21702006.11.23 22:54close10870.16116.250.000.0012.399554.73
21712006.11.23 22:54close10860.08116.250.000.00-1.389553.35
21722006.11.23 22:54close10850.04116.260.000.00-4.479548.88
21732006.11.24 05:15sell10890.04115.810.000.00
21742006.11.24 06:43close10890.04115.610.000.006.929555.80
21752006.11.24 09:45sell10900.04115.690.000.00
21762006.11.24 10:43sell10910.08115.790.000.00
21772006.11.24 11:46sell10920.16115.900.000.00
21782006.11.26 17:00close10910.08115.520.000.0018.709574.50
21792006.11.26 17:00close10920.16115.510.000.0054.029628.52
21802006.11.26 17:00close10900.04115.500.000.006.589635.10
21812006.11.27 00:30sell10930.04116.050.000.00
21822006.11.27 00:42sell10940.08116.150.000.00
21832006.11.27 01:31close10940.08115.950.000.0013.809648.90
21842006.11.27 01:31close10930.04115.960.000.003.109652.00
21852006.11.27 01:32sell10950.04115.930.000.00
21862006.11.27 01:39sell10960.08116.040.000.00
21872006.11.27 01:44sell10970.16116.150.000.00
21882006.11.27 03:13close10970.16115.950.000.0027.609679.60
21892006.11.27 03:13close10960.08115.940.000.006.909686.50
21902006.11.27 03:13close10950.04115.930.000.000.009686.50
21912006.11.28 15:17sell10980.04116.100.000.00
21922006.11.28 17:32sell10990.08116.200.000.00
21932006.11.28 18:54close10990.08116.000.000.0013.799700.29
21942006.11.28 18:54close10980.04116.010.000.003.109703.39
21952006.11.28 20:00sell11000.04115.760.000.00
21962006.11.29 02:06sell11010.08115.870.000.00
21972006.11.29 03:04sell11020.16115.980.000.00
21982006.11.29 03:18sell11030.32116.090.000.00
21992006.11.29 10:00close11030.32115.890.000.0055.229758.61
22002006.11.29 10:00close11020.16115.920.000.008.289766.89
22012006.11.29 10:00close11010.08115.920.000.00-3.459763.44
22022006.11.29 10:00close11000.04115.910.000.00-5.789757.66
22032006.11.29 15:34sell11040.04116.330.000.00
22042006.11.29 15:52sell11050.08116.430.000.00
22052006.11.29 20:47sell11060.16116.540.000.00
22062006.11.29 21:04close11060.16116.340.000.0027.519785.17
22072006.11.29 21:04close11050.08116.330.000.006.889792.05
22082006.11.29 21:04close11040.04116.320.000.000.349792.39
22092006.11.30 03:45sell11070.04116.070.000.00
22102006.11.30 04:28sell11080.08116.170.000.00
22112006.11.30 10:01close11080.08115.970.000.0013.809806.19
22122006.11.30 10:01close11070.04115.980.000.003.109809.29
22132006.11.30 16:01sell11090.04115.750.000.00
22142006.11.30 18:30sell11100.08115.860.000.00
22152006.11.30 18:38close11100.08115.660.000.0013.839823.12
22162006.11.30 18:38close11090.04115.670.000.002.779825.89
22172006.11.30 18:38sell11110.04115.640.000.00
22182006.11.30 23:54sell11120.08115.750.000.00
22192006.12.01 00:28sell11130.16115.860.000.00
22202006.12.01 01:33sell11140.32115.990.000.00
22212006.12.01 10:00close11140.32115.790.000.0055.279881.16
22222006.12.01 10:00close11130.16115.780.000.0011.069892.22
22232006.12.01 10:00close11120.08115.770.000.00-2.589889.65
22242006.12.01 10:00close11110.04115.760.000.00-4.759884.90
22252006.12.01 12:30sell11150.04115.310.000.00
22262006.12.01 15:28sell11160.08115.420.000.00
22272006.12.03 17:54close11160.08115.220.000.0013.899898.79
22282006.12.03 17:54close11150.04115.230.000.002.789901.57
22292006.12.03 17:54sell11170.04115.200.000.00
22302006.12.03 19:02sell11180.08115.310.000.00
22312006.12.03 20:25sell11190.16115.420.000.00
22322006.12.03 20:35sell11200.32115.540.000.00
22332006.12.04 11:33close11200.32115.340.000.0050.709952.27
22342006.12.04 11:33close11190.16115.350.000.007.329959.59
22352006.12.04 11:33close11180.08115.330.000.00-2.599957.00
22362006.12.04 11:33close11170.04115.340.000.00-5.469951.54
22372006.12.04 12:45sell11210.04115.390.000.00
22382006.12.05 02:02close11210.04115.190.000.006.359957.89
22392006.12.05 02:02sell11220.04115.160.000.00
22402006.12.05 02:41close11220.04114.960.000.006.969964.85
22412006.12.05 02:41sell11230.04114.920.000.00
22422006.12.05 03:46close11230.04114.720.000.006.979971.82
22432006.12.05 03:47sell11240.04114.710.000.00
22442006.12.05 04:10sell11250.08114.810.000.00
22452006.12.05 06:01close11250.08114.610.000.0013.969985.78
22462006.12.05 06:01close11240.04114.620.000.003.149988.92
22472006.12.05 06:01sell11260.04114.610.000.00
22482006.12.05 08:48sell11270.08114.720.000.00
22492006.12.05 09:03sell11280.16114.830.000.00
22502006.12.05 09:53close11280.16114.630.000.0027.9210016.84
22512006.12.05 09:53close11270.08114.630.000.006.2810023.12
22522006.12.05 09:53close11260.04114.620.000.00-0.3510022.77
22532006.12.05 09:53sell11290.04114.590.000.00
22542006.12.05 10:00sell11300.08114.710.000.00
22552006.12.05 10:00sell11310.16114.810.000.00
22562006.12.05 10:12sell11320.32114.920.000.00
22572006.12.06 00:00close11320.32114.720.000.0051.0010073.78
22582006.12.06 00:00close11310.16114.730.000.008.7710082.54
22592006.12.06 00:00close11300.08114.720.000.00-1.9010080.65
22602006.12.06 00:00close11290.04114.720.000.00-5.1310075.52
22612006.12.06 00:00sell11330.04114.690.000.00
22622006.12.06 03:00sell11340.08114.790.000.00
22632006.12.06 04:18sell11350.16114.900.000.00
22642006.12.06 04:51sell11360.32115.010.000.00
22652006.12.07 02:33close11360.32114.810.000.0041.3810116.90
22662006.12.07 02:33close11350.16114.800.000.006.7610123.66
22672006.12.07 02:33close11340.08114.810.000.00-4.9810118.67
22682006.12.07 02:33close11330.04114.820.000.00-6.3310112.35
22692006.12.07 03:00sell11370.04114.810.000.00
22702006.12.07 03:33sell11380.08114.920.000.00
22712006.12.07 07:09sell11390.16115.030.000.00
22722006.12.07 08:41sell11400.32115.140.000.00
22732006.12.08 10:01close11400.32114.940.000.0050.8910163.24
22742006.12.08 10:01close11390.16114.930.000.0011.5310174.77
22752006.12.08 10:01close11380.08114.920.000.00-1.2010173.57
22762006.12.08 10:01close11370.04114.930.000.00-4.7810168.79
22772006.12.08 15:15sell11410.04116.420.000.00
22782006.12.10 18:42close11410.04116.220.000.006.8810175.67
22792006.12.11 00:45sell11420.05116.680.000.00
22802006.12.11 01:43sell11430.10116.790.000.00
22812006.12.11 01:57sell11440.20116.900.000.00
22822006.12.11 02:42close11440.20116.700.000.0034.2810209.95
22832006.12.11 02:42close11430.10116.710.000.006.8510216.80
22842006.12.11 02:43close11420.05116.720.000.00-1.7110215.09
22852006.12.11 04:18close10140.32116.890.000.00-494.899720.20
22862006.12.11 04:18close10130.16116.890.000.00-261.139459.07
22872006.12.11 04:18close10120.08116.890.000.00-137.859321.22
22882006.12.11 04:18close10110.04116.890.000.00-72.359248.87
22892006.12.11 04:18buy11450.05116.910.000.00
22902006.12.11 07:31close11450.05117.110.000.008.549257.41
22912006.12.11 07:31buy11460.05117.120.000.00
22922006.12.11 09:30sell11470.05117.070.000.00
22932006.12.11 10:09sell11480.10117.170.000.00
22942006.12.11 11:04buy11490.10117.010.000.00
22952006.12.11 11:05close11480.10116.970.000.0017.109274.51
22962006.12.11 11:05close11470.05116.960.000.004.709279.21
22972006.12.11 12:01buy11500.20116.900.000.00
22982006.12.11 12:31buy11510.40116.790.000.00
22992006.12.11 15:59close11490.10117.000.000.00-0.859278.36
23002006.12.11 15:59close11460.05117.000.000.00-5.139273.23
23012006.12.11 15:59close11510.40117.000.000.0071.799345.02
23022006.12.11 15:59close11500.20117.000.000.0017.099362.11
23032006.12.11 15:59buy11520.05117.020.000.00
23042006.12.11 17:20buy11530.10116.910.000.00
23052006.12.11 17:23buy11540.20116.800.000.00
23062006.12.11 18:01sell11550.05116.790.000.00
23072006.12.11 20:06sell11560.10116.900.000.00
23082006.12.12 05:55close11540.20117.000.000.0036.529398.63
23092006.12.12 05:55close11530.10117.010.000.009.719408.35
23102006.12.12 05:55sell11570.20117.010.000.00
23112006.12.12 05:55close11520.05117.000.000.00-0.279408.08
23122006.12.12 08:30sell11580.40117.130.000.00
23132006.12.12 09:36close11560.10116.950.000.00-5.789402.30
23142006.12.12 09:36close11550.05116.950.000.00-7.599394.71
23152006.12.12 09:36close11580.40116.950.000.0061.569456.27
23162006.12.12 09:36close11570.20116.950.000.0010.269466.53
23172006.12.12 13:22buy11590.05117.070.000.00
23182006.12.12 14:18buy11600.10116.960.000.00
23192006.12.12 14:21buy11610.20116.850.000.00
23202006.12.12 15:21buy11620.40116.740.000.00
23212006.12.12 20:00sell11630.05116.880.000.00
23222006.12.12 20:25close11620.40116.940.000.0068.419534.94
23232006.12.12 20:25close11610.20116.930.000.0013.689548.62
23242006.12.12 20:25close11600.10116.940.000.00-1.719546.91
23252006.12.12 20:25close11590.05116.930.000.00-5.999540.92
23262006.12.12 20:48sell11640.10116.980.000.00
23272006.12.13 02:30buy11650.05116.990.000.00
23282006.12.13 03:36sell11660.20117.090.000.00
23292006.12.13 08:29close11650.05117.190.000.008.539549.45
23302006.12.13 08:29sell11670.40117.200.000.00
23312006.12.13 15:33buy11680.05117.580.000.00
23322006.12.13 18:04buy11690.10117.480.000.00
23332006.12.13 20:51buy11700.20117.370.000.00
23342006.12.13 23:15close11700.20117.570.000.0034.029583.47
23352006.12.13 23:15close11690.10117.560.000.006.819590.28
23362006.12.13 23:15close11680.05117.570.000.00-0.439589.85
23372006.12.13 23:15buy11710.05117.600.000.00
23382006.12.14 01:36buy11720.10117.490.000.00
23392006.12.14 03:02buy11730.20117.380.000.00
23402006.12.14 03:12buy11740.40117.270.000.00
23412006.12.14 05:32close11740.40117.470.000.0068.109657.95
23422006.12.14 05:32close11670.40117.480.000.00-113.299544.66
23432006.12.14 05:32close11730.20117.470.000.0015.329559.98
23442006.12.14 05:32close11660.20117.490.000.00-77.079482.92
23452006.12.14 05:32close11720.10117.460.000.00-2.559480.37
23462006.12.14 05:32close11640.10117.480.000.00-48.549431.82
23472006.12.14 05:32close11710.05117.470.000.00-3.789428.04
23482006.12.14 05:32close11630.05117.490.000.00-28.959399.09
23492006.12.14 05:32buy11750.05117.480.000.00
23502006.12.14 08:31close11750.05117.680.000.008.509407.59
23512006.12.14 08:31buy11760.05117.710.000.00
23522006.12.14 08:58buy11770.10117.600.000.00
23532006.12.14 09:30sell11780.05117.630.000.00
23542006.12.14 09:56sell11790.10117.730.000.00
23552006.12.14 10:26close11770.10117.800.000.0016.989424.57
23562006.12.14 10:26close11760.05117.790.000.003.409427.97
23572006.12.14 10:26buy11800.05117.820.000.00
23582006.12.14 10:30sell11810.20117.840.000.00
23592006.12.14 10:56buy11820.10117.710.000.00
23602006.12.14 10:59close11810.20117.640.000.0034.009461.97
23612006.12.14 10:59close11790.10117.660.000.005.959467.92
23622006.12.14 10:59close11780.05117.650.000.00-0.859467.07
23632006.12.14 11:02buy11830.20117.600.000.00
23642006.12.14 13:23close11830.20117.800.000.0033.969501.03
23652006.12.14 13:23close11820.10117.790.000.006.799507.82
23662006.12.14 13:24close11800.05117.800.000.00-0.859506.97
23672006.12.14 13:24buy11840.05117.810.000.00
23682006.12.14 17:45buy11850.10117.710.000.00
23692006.12.14 19:20close11850.10117.910.000.0016.969523.93
23702006.12.14 19:20close11840.05117.900.000.003.829527.75
23712006.12.14 19:21buy11860.05117.930.000.00
23722006.12.14 21:20buy11870.10117.820.000.00
23732006.12.15 04:00close11870.10118.020.000.0018.119545.86
23742006.12.15 04:00close11860.05118.030.000.004.829550.68
23752006.12.15 04:00buy11880.05118.040.000.00
23762006.12.15 04:48close11880.05118.240.000.008.469559.14
23772006.12.15 04:48buy11890.05118.270.000.00
23782006.12.15 05:51buy11900.10118.160.000.00
23792006.12.15 08:29buy11910.20118.010.000.00
23802006.12.15 08:30buy11920.40117.900.000.00
23812006.12.15 12:27close11900.10118.030.000.00-11.019548.13
23822006.12.15 12:27close11890.05118.030.000.00-10.179537.96
23832006.12.15 12:27close11920.40118.030.000.0044.069582.02
23842006.12.15 12:27close11910.20118.030.000.003.399585.41
23852006.12.15 15:00sell11930.05118.120.000.00
23862006.12.18 01:45close11930.05117.920.000.007.739593.15
23872006.12.18 10:00sell11940.05118.160.000.00
23882006.12.18 10:16sell11950.10118.260.000.00
23892006.12.18 15:27close11950.10118.060.000.0016.949610.09
23902006.12.18 15:27close11940.05118.050.000.004.669614.75
23912006.12.18 15:31buy11960.05118.090.000.00
23922006.12.18 20:03buy11970.10117.980.000.00
23932006.12.18 20:10buy11980.20117.870.000.00
23942006.12.19 02:16close11980.20118.070.000.0036.219650.96
23952006.12.19 02:16close11970.10118.060.000.007.949658.90
23962006.12.19 02:16close11960.05118.070.000.00-0.279658.63
23972006.12.19 02:30sell11990.05118.070.000.00
23982006.12.19 02:33sell12000.10118.170.000.00
23992006.12.19 03:04sell12010.20118.280.000.00
24002006.12.19 03:36close11990.05118.110.000.00-1.699656.94
24012006.12.19 03:36close12010.20118.110.000.0028.799685.73
24022006.12.19 03:36close12000.10118.110.000.005.089690.81
24032006.12.19 03:36sell12020.05118.090.000.00
24042006.12.19 08:30sell12030.10118.210.000.00
24052006.12.19 09:00buy12040.05118.190.000.00
24062006.12.19 09:39buy12050.10118.090.000.00
24072006.12.19 09:43close12030.10118.010.000.0016.959707.76
24082006.12.19 09:43close12020.05118.020.000.002.979710.73
24092006.12.19 09:45buy12060.20117.980.000.00
24102006.12.19 10:06close12060.20118.180.000.0033.859744.58
24112006.12.19 10:06close12050.10118.190.000.008.469753.04
24122006.12.19 10:06close12040.05118.200.000.000.429753.46
24132006.12.19 10:06buy12070.05118.220.000.00
24142006.12.19 10:28buy12080.10118.120.000.00
24152006.12.19 11:40buy12090.20118.000.000.00
24162006.12.19 12:00sell12100.05117.940.000.00
24172006.12.19 12:21buy12110.40117.900.000.00
24182006.12.19 14:40sell12120.10118.040.000.00
24192006.12.19 14:40close12120.10118.080.000.00-3.399750.07
24202006.12.19 14:40close12100.05118.080.000.00-5.939744.14
24212006.12.19 14:40close12080.10118.060.000.00-5.089739.06
24222006.12.19 14:40close12070.05118.060.000.00-6.789732.28
24232006.12.19 14:40close12110.40118.060.000.0054.219786.49
24242006.12.19 14:40close12090.20118.060.000.0010.169796.65
24252006.12.19 15:15buy12130.05118.100.000.00
24262006.12.19 18:17sell12140.05118.040.000.00
24272006.12.19 19:45sell12150.10118.150.000.00
24282006.12.20 05:43buy12160.10117.990.000.00
24292006.12.20 10:36close12160.10118.190.000.0016.929813.57
24302006.12.20 10:36close12130.05118.180.000.003.969817.53
24312006.12.20 10:37sell12170.20118.260.000.00
24322006.12.20 10:53sell12180.40118.370.000.00
24332006.12.20 16:00buy12190.05118.420.000.00
24342006.12.20 19:04buy12200.10118.320.000.00
24352006.12.21 04:29buy12210.20118.210.000.00
24362006.12.21 04:34close12180.40118.170.000.0049.759867.28
24372006.12.21 04:34close12170.20118.180.000.004.569871.85
24382006.12.21 04:34close12150.10118.170.000.00-7.679864.17
24392006.12.21 04:34close12140.05118.180.000.00-8.919855.26
24402006.12.21 04:53buy12220.40118.100.000.00
24412006.12.21 06:04close12200.10118.260.000.00-1.589853.68
24422006.12.21 06:04close12190.05118.260.000.00-5.019848.67
24432006.12.21 06:04close12220.40118.260.000.0054.129902.79
24442006.12.21 06:04close12210.20118.260.000.008.469911.25
24452006.12.21 06:04buy12230.05118.280.000.00
24462006.12.21 06:15buy12240.10118.180.000.00
24472006.12.21 08:36close12240.10118.380.000.0016.899928.14
24482006.12.21 08:36close12230.05118.390.000.004.659932.79
24492006.12.21 10:46sell12250.05118.430.000.00
24502006.12.21 12:00close12250.05118.230.000.008.469941.25
24512006.12.21 12:00sell12260.05118.200.000.00
24522006.12.21 12:07sell12270.10118.310.000.00
24532006.12.21 15:30buy12280.05118.370.000.00
24542006.12.21 21:32buy12290.10118.260.000.00
24552006.12.22 06:10sell12300.20118.420.000.00
24562006.12.22 08:29close12290.10118.460.000.0018.049959.30
24572006.12.22 08:29close12280.05118.450.000.003.969963.26
24582006.12.22 09:21sell12310.40118.530.000.00
24592006.12.22 12:00buy12320.05118.910.000.00
24602006.12.22 14:00buy12330.10118.780.000.00
24612006.12.22 16:29close at stop12330.10118.770.000.00-0.849962.42
24622006.12.22 16:29close at stop12320.05118.770.000.00-5.899956.53
24632006.12.22 16:29close at stop12310.40118.790.000.00-87.559868.98
24642006.12.22 16:29close at stop12300.20118.790.000.00-62.299806.69
24652006.12.22 16:29close at stop12270.10118.790.000.00-41.919764.78
24662006.12.22 16:29close at stop12260.05118.790.000.00-25.589739.20