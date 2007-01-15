Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 January 16, 16:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
132641082007.01.15 00:44sell0.01eurusdm1.29200.00001.29152007.01.15 07:441.29470.000.000.00-0.27
132684742007.01.15 03:25sell0.02eurusdm1.29350.00001.29302007.01.15 07:441.29460.000.000.00-0.22
132703542007.01.15 07:42sell0.04eurusdm1.29500.00001.29462007.01.15 07:441.29460.000.000.000.16
132705082007.01.15 07:44buy0.01eurusdm1.29480.00001.29532007.01.15 07:531.29530.000.000.000.05
132707112007.01.15 07:54buy0.01eurusdm1.29570.00001.29622007.01.15 10:031.29470.000.000.00-0.10
132710842007.01.15 08:02buy0.02eurusdm1.29420.00001.29472007.01.15 10:031.29470.000.000.000.10
132735562007.01.15 10:03buy0.01eurusdm1.29480.00001.29532007.01.15 12:001.29530.000.000.000.05
132747642007.01.15 12:00buy0.01eurusdm1.29550.00001.29602007.01.15 13:571.29450.000.000.00-0.10
132760912007.01.15 13:43buy0.02eurusdm1.29400.00001.29452007.01.15 13:571.29450.000.000.000.10
132762182007.01.15 13:57sell0.01eurusdm1.29440.00001.29392007.01.15 14:421.29390.000.000.000.05
132764522007.01.15 14:43sell0.01eurusdm1.29370.00001.29322007.01.15 14:551.29320.000.000.000.05
132766732007.01.15 14:55sell0.01eurusdm1.29300.00001.29252007.01.16 07:181.29540.000.000.01-0.24
132914292007.01.16 05:40sell0.02eurusdm1.29450.00001.29402007.01.16 07:171.29550.000.000.00-0.20
132949902007.01.16 07:06sell0.04eurusdm1.29600.00001.29552007.01.16 07:171.29550.000.000.000.20
132960362007.01.16 07:18buy0.01eurusdm1.29540.00001.29582007.01.16 07:191.29580.000.000.000.04
132961542007.01.16 07:19buy0.01eurusdm1.29600.00001.29652007.01.16 07:361.29650.000.000.000.05
132971092007.01.16 07:36buy0.01eurusdm1.29670.00001.29722007.01.16 07:391.29720.000.000.000.05
132975242007.01.16 07:39buy0.01eurusdm1.29740.00001.29782007.01.16 09:201.29630.000.000.00-0.11
133001622007.01.16 08:19buy0.02eurusdm1.29590.00001.29642007.01.16 09:201.29640.000.000.000.10
133033212007.01.16 09:21buy0.01eurusdm1.29670.00001.29722007.01.16 09:301.29720.000.000.000.05
133042042007.01.16 09:30buy0.01eurusdm1.29740.00001.29782007.01.16 10:001.29780.000.000.000.04
133067612007.01.16 10:00buy0.01eurusdm1.29800.00001.29852007.01.16 10:141.29700.000.000.00-0.10
133071972007.01.16 10:02buy0.02eurusdm1.29650.00001.29702007.01.16 10:141.29700.000.000.000.10
133082182007.01.16 10:15buy0.01eurusdm1.29730.00001.29782007.01.16 10:161.29780.000.000.000.05
133083182007.01.16 10:16buy0.01eurusdm1.29790.00001.29842007.01.16 10:211.29840.000.000.000.05
133086912007.01.16 10:21buy0.01eurusdm1.29870.00001.29912007.01.16 13:301.29460.000.000.00-0.41
133135672007.01.16 12:03buy0.02eurusdm1.29720.00001.29772007.01.16 13:301.29440.000.000.00-0.56
133181412007.01.16 13:13buy0.04eurusdm1.29570.00001.29612007.01.16 13:301.29500.000.000.00-0.28
133194982007.01.16 13:22buy0.08eurusdm1.29430.00001.29472007.01.16 13:291.29470.000.000.000.32
133204602007.01.16 13:30sell0.01eurusdm1.29460.00001.29422007.01.16 14:161.29570.000.000.00-0.11
133235392007.01.16 14:07sell0.02eurusdm1.29600.00001.29562007.01.16 14:151.29560.000.000.000.08
133241912007.01.16 14:16sell0.01eurusdm1.29550.00001.29512007.01.16 14:211.29510.000.000.000.04
133244842007.01.16 14:21sell0.01eurusdm1.29490.00001.29442007.01.16 14:251.29440.000.000.000.05
133249642007.01.16 14:25sell0.01eurusdm1.29400.00001.29352007.01.16 14:261.29350.000.000.000.05
133252962007.01.16 14:27sell0.01eurusdm1.29320.00001.29282007.01.16 15:381.29280.000.000.000.04
133309452007.01.16 15:38sell0.01eurusdm1.29240.00001.29212007.01.16 15:391.29210.000.000.000.03
133311092007.01.16 15:39sell0.01eurusdm1.29190.00001.29142007.01.16 16:031.29290.000.000.00-0.10
133316282007.01.16 15:45sell0.02eurusdm1.29330.00001.29292007.01.16 16:021.29290.000.000.000.08
  0.00 0.00 0.01 -0.82
Closed P/L: -0.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
133332002007.01.16 16:03sell0.01eurusdm1.29260.00001.2921 1.29300.000.000.00-0.04
  0.00 0.00 0.00 -0.04
 Floating P/L: -0.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -0.81 Floating P/L: -0.04 Margin: 0.50
Balance: 229.49 Equity: 229.45 Free Margin: 228.95