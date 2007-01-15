Interbank FX, LLC
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 January 16, 16:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13264108
|2007.01.15 00:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2915
|2007.01.15 07:44
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|13268474
|2007.01.15 03:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2930
|2007.01.15 07:44
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|13270354
|2007.01.15 07:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2946
|2007.01.15 07:44
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|13270508
|2007.01.15 07:44
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2953
|2007.01.15 07:53
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13270711
|2007.01.15 07:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2962
|2007.01.15 10:03
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13271084
|2007.01.15 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2947
|2007.01.15 10:03
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13273556
|2007.01.15 10:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2953
|2007.01.15 12:00
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13274764
|2007.01.15 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2960
|2007.01.15 13:57
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13276091
|2007.01.15 13:43
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2945
|2007.01.15 13:57
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13276218
|2007.01.15 13:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2939
|2007.01.15 14:42
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13276452
|2007.01.15 14:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2932
|2007.01.15 14:55
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13276673
|2007.01.15 14:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2925
|2007.01.16 07:18
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.24
|13291429
|2007.01.16 05:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2940
|2007.01.16 07:17
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13294990
|2007.01.16 07:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2955
|2007.01.16 07:17
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13296036
|2007.01.16 07:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2958
|2007.01.16 07:19
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13296154
|2007.01.16 07:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2965
|2007.01.16 07:36
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13297109
|2007.01.16 07:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2972
|2007.01.16 07:39
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13297524
|2007.01.16 07:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2974
|0.0000
|1.2978
|2007.01.16 09:20
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|13300162
|2007.01.16 08:19
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2964
|2007.01.16 09:20
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13303321
|2007.01.16 09:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2972
|2007.01.16 09:30
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13304204
|2007.01.16 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2974
|0.0000
|1.2978
|2007.01.16 10:00
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13306761
|2007.01.16 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2985
|2007.01.16 10:14
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13307197
|2007.01.16 10:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2970
|2007.01.16 10:14
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13308218
|2007.01.16 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2978
|2007.01.16 10:16
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13308318
|2007.01.16 10:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2979
|0.0000
|1.2984
|2007.01.16 10:21
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13308691
|2007.01.16 10:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2991
|2007.01.16 13:30
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|13313567
|2007.01.16 12:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2977
|2007.01.16 13:30
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|13318141
|2007.01.16 13:13
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2961
|2007.01.16 13:30
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|13319498
|2007.01.16 13:22
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2947
|2007.01.16 13:29
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|13320460
|2007.01.16 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2942
|2007.01.16 14:16
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|13323539
|2007.01.16 14:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2956
|2007.01.16 14:15
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|13324191
|2007.01.16 14:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2951
|2007.01.16 14:21
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13324484
|2007.01.16 14:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2944
|2007.01.16 14:25
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13324964
|2007.01.16 14:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2935
|2007.01.16 14:26
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13325296
|2007.01.16 14:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2928
|2007.01.16 15:38
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13330945
|2007.01.16 15:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2921
|2007.01.16 15:39
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|13331109
|2007.01.16 15:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2914
|2007.01.16 16:03
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13331628
|2007.01.16 15:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2929
|2007.01.16 16:02
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.82
|Closed P/L:
|-0.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13333200
|2007.01.16 16:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2921
|
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|Floating P/L:
|-0.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-0.81
|Floating P/L:
|-0.04
|Margin:
|0.50
|Balance:
|229.49
|Equity:
|229.45
|Free Margin:
|228.95