Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_06

SímboloGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período15 Minutos (M15) 2006.11.05 22:30 - 2007.01.05 00:00 (2006.11.05 - 2007.01.05)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosGeneralSettings="=== General Settings - M15 Charts with Defaults =="; PhoenixMode=3; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=true; PeriodGraceHours=0; PeriodForceHours=0; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; signal_count=5; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0; Signal5="====== Signal 5 ================================="; UseSignal5=true; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0;
Barras em teste20280Ticks modelados358430Qualidade do modelamento64.56%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total-148.44Lucro Bruto55.02Perda Bruta-203.47
Fator de lucro0.27Compensação esperada-12.37
diminuição absoluta148.44Perda máxima159.45 (1.59%)Relative drawdown1.59% (159.45)
Total de negociações12Posições de Venda (ganhos %)6 (50.00%)Posições de Compras (ganhos %)6 (16.67%)
Negociações com Lucro (% do total)4 (33.33%)Negociações com perdas (% do total)8 (66.67%)
MaiorNegociações com lucro22.01Negociações com perda-91.18
MédiaNegociações com lucro13.76Negociações com perda-25.43
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)2 (33.02)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)5 (-80.24)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)33.02 (2)perdas consecutivas (contagem de perdas)-91.18 (1)
Médiaganhos consecutivos1perdas consecutivas3
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12006.11.05 23:00sell10.201.90141.90941.8959
22006.11.05 23:00sell20.201.90141.90941.8904
32006.11.05 23:00sell30.201.90141.90941.8849
42006.11.06 09:39t/p10.201.89591.90941.895911.0110011.01
52006.11.07 14:22s/l20.201.90941.90941.8904-15.989995.02
62006.11.07 14:22s/l30.201.90941.90941.8849-15.989979.04
72006.11.07 21:00buy40.201.90601.89801.9115
82006.11.07 21:00buy50.201.90601.89801.9170
92006.11.07 21:00buy60.201.90601.89801.9225
102006.11.09 13:45s/l40.201.89801.89801.9115-16.099962.95
112006.11.09 13:45s/l50.201.89801.89801.9170-16.099946.86
122006.11.09 13:45s/l60.201.89801.89801.9225-16.099930.76
132006.11.10 07:15buy70.201.90891.90091.9144
142006.11.10 07:15buy80.201.90891.90091.9199
152006.11.10 07:15buy90.201.90891.90091.9254
162006.11.10 08:52t/p70.201.91441.90091.914411.009941.76
172006.11.13 14:46s/l80.201.90091.90091.9199-16.029925.74
182006.11.13 14:46s/l90.201.90091.90091.9254-16.029909.72
192006.11.14 20:30sell100.201.89731.90531.8918
202006.11.14 20:30sell110.201.89731.90531.8863
212006.11.14 20:30sell120.201.89731.90531.8808
222006.11.15 09:39t/p100.201.89181.90531.891811.019920.73
232006.11.15 10:54t/p110.201.88631.90531.886322.019942.73
242006.11.15 10:54modify120.201.89736.88911.8808
252007.01.04 23:59close at stop120.201.94316.88911.8808-91.189851.56