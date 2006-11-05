|Símbolo
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minutos (M15) 2006.11.05 22:30 - 2007.01.05 00:00 (2006.11.05 - 2007.01.05)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|GeneralSettings="=== General Settings - M15 Charts with Defaults =="; PhoenixMode=3; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true;
AccountIsMicro=false;
PrefSettings=true;
PeriodGraceHours=0; PeriodForceHours=0; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; signal_count=5; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false;
Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true;
Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true;
SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true;
OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0; Signal5="====== Signal 5 ================================="; UseSignal5=true;
TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0;
|Barras em teste
|20280
|Ticks modelados
|358430
|Qualidade do modelamento
|64.56%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|-148.44
|Lucro Bruto
|55.02
|Perda Bruta
|-203.47
|Fator de lucro
|0.27
|Compensação esperada
|-12.37
|diminuição absoluta
|148.44
|Perda máxima
|159.45 (1.59%)
|Relative drawdown
|1.59% (159.45)
|Total de negociações
|12
|Posições de Venda (ganhos %)
|6 (50.00%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|6 (16.67%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|4 (33.33%)
|Negociações com perdas (% do total)
|8 (66.67%)
|Maior
|Negociações com lucro
|22.01
|Negociações com perda
|-91.18
|Média
|Negociações com lucro
|13.76
|Negociações com perda
|-25.43
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|2 (33.02)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|5 (-80.24)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|33.02 (2)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-91.18 (1)
|Média
|ganhos consecutivos
|1
|perdas consecutivas
|3