Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test14459Ticks modelled45751Modelling quality89.75%
Initial deposit100.00
Total net profit1993.69Gross profit5616.72Gross loss-3623.04
Profit factor1.55Expected payoff4.08
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1846.78 (46.87%)Relative drawdown49.61% (963.78)
Total trades489Short positions (won %)356 (62.36%)Long positions (won %)133 (66.17%)
Profit trades (% of total)310 (63.39%)Loss trades (% of total)179 (36.61%)
Largestprofit trade277.88loss trade-892.09
Averageprofit trade18.12loss trade-20.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (471.05)consecutive losses (loss in money)5 (-1845.55)
Maximalconsecutive profit (count of wins)478.83 (6)consecutive loss (count of losses)-1845.55 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 00:18sell10.051.26820.00001.2662
22006.10.02 05:00buy20.051.26810.00001.2701
32006.10.02 05:00buy30.101.26720.00001.2692
42006.10.02 09:59sell40.101.26880.00001.2668
52006.10.02 10:59t/p30.101.26920.00001.26922.00102.00
62006.10.02 10:59close20.051.26920.00001.27010.55102.55
72006.10.02 11:00buy50.051.26950.00001.2715
82006.10.02 11:00sell60.201.26930.00001.2673
92006.10.02 11:32close60.201.26890.00001.26730.80103.35
102006.10.02 11:32close50.051.26870.00001.2715-0.40102.95
112006.10.02 11:32close40.101.26890.00001.2668-0.10102.85
122006.10.02 11:32close10.051.26890.00001.2662-0.35102.50
132006.10.02 11:32buy70.061.26900.00001.2710
142006.10.02 13:59t/p70.061.27100.00001.27101.20103.70
152006.10.02 13:59buy80.051.27390.00001.2759
162006.10.02 14:59buy90.101.27330.00001.2753
172006.10.02 14:59close90.101.27420.00001.27530.90104.60
182006.10.02 14:59close80.051.27420.00001.27590.15104.75
192006.10.02 15:00buy100.051.27450.00001.2765
202006.10.02 19:00sell110.051.27390.00001.2719
212006.10.02 19:20sell120.101.27470.00001.2727
222006.10.02 20:00buy130.101.27390.00001.2759
232006.10.03 05:59sell140.241.27560.00001.2736
242006.10.03 07:00close140.241.27490.00001.27361.68106.43
252006.10.03 07:00close130.101.27470.00001.27590.73107.16
262006.10.03 07:00close120.101.27490.00001.2727-0.14107.02
272006.10.03 07:00close110.051.27490.00001.2719-0.47106.55
282006.10.03 07:00close100.051.27470.00001.27650.07106.62
292006.10.03 07:01buy150.061.27470.00001.2767
302006.10.03 08:59buy160.121.27400.00001.2760
312006.10.03 09:00close160.121.27530.00001.27601.56108.18
322006.10.03 09:00close150.061.27530.00001.27670.36108.54
332006.10.03 09:00buy170.061.27540.00001.2774
342006.10.03 09:15sell180.061.27500.00001.2730
352006.10.03 09:18buy190.121.27480.00001.2768
362006.10.03 10:03buy200.241.27420.00001.2762
372006.10.03 12:59buy210.481.27340.00001.2754
382006.10.03 13:00close210.481.27410.00001.27543.36111.90
392006.10.03 13:00close200.241.27410.00001.2762-0.24111.66
402006.10.03 13:00close190.121.27410.00001.2768-0.84110.82
412006.10.03 13:00close180.061.27430.00001.27300.42111.24
422006.10.03 13:00close170.061.27410.00001.2774-0.78110.46
432006.10.03 13:02sell220.061.27390.00001.2719
442006.10.03 22:00buy230.061.27330.00001.2753
452006.10.04 01:59t/p220.061.27190.00001.27191.24111.70
462006.10.04 01:59buy240.121.27180.00001.2738
472006.10.04 03:00sell250.061.27170.00001.2697
482006.10.04 03:05sell260.121.27250.00001.2705
492006.10.04 06:59sell270.241.27340.00001.2714
502006.10.04 07:00close270.241.27200.00001.27143.36115.06
512006.10.04 07:00close260.121.27200.00001.27050.60115.66
522006.10.04 07:00close250.061.27200.00001.2697-0.18115.48
532006.10.04 07:00close240.121.27180.00001.27380.00115.48
542006.10.04 07:00close230.061.27180.00001.2753-0.94114.54
552006.10.04 09:00sell280.061.26860.00001.2666
562006.10.04 09:00sell290.121.27320.00001.2712
572006.10.04 09:01t/p290.121.27120.00001.27122.40116.94
582006.10.04 09:01close280.061.26990.00001.2666-0.78116.16
592006.10.04 09:01sell300.061.27320.00001.2712
602006.10.04 09:02t/p300.061.27120.00001.27121.20117.36
612006.10.04 09:02sell310.061.26970.00001.2677
622006.10.04 09:02sell320.121.27330.00001.2713
632006.10.04 09:03t/p320.121.27130.00001.27132.40119.76
642006.10.04 09:03close310.061.26990.00001.2677-0.12119.64
652006.10.04 09:03sell330.061.27350.00001.2715
662006.10.04 09:10t/p330.061.27150.00001.27151.20120.84
672006.10.04 09:10sell340.061.26970.00001.2677
682006.10.04 09:10sell350.121.27360.00001.2716
692006.10.04 09:11t/p350.121.27160.00001.27162.40123.24
702006.10.04 09:11close340.061.26990.00001.2677-0.12123.12
712006.10.04 09:11sell360.071.27360.00001.2716
722006.10.04 09:13t/p360.071.27160.00001.27161.40124.52
732006.10.04 09:13sell370.071.26970.00001.2677
742006.10.04 09:13sell380.141.27330.00001.2713
752006.10.04 09:17t/p380.141.27130.00001.27132.80127.32
762006.10.04 09:17close370.071.26990.00001.2677-0.14127.18
772006.10.04 09:17sell390.071.27350.00001.2715
782006.10.04 09:20t/p390.071.27150.00001.27151.40128.58
792006.10.04 09:20sell400.071.26970.00001.2677
802006.10.04 09:20sell410.141.27340.00001.2714
812006.10.04 09:23t/p410.141.27140.00001.27142.80131.38
822006.10.04 09:23close400.071.26990.00001.2677-0.14131.24
832006.10.04 09:23sell420.071.27310.00001.2711
842006.10.04 09:25t/p420.071.27110.00001.27111.40132.64
852006.10.04 09:25sell430.071.26970.00001.2677
862006.10.04 09:25sell440.141.27310.00001.2711
872006.10.04 09:32t/p440.141.27110.00001.27112.80135.44
882006.10.04 09:32close430.071.26990.00001.2677-0.14135.30
892006.10.04 09:32sell450.071.27250.00001.2705
902006.10.04 09:34t/p450.071.27050.00001.27051.40136.70
912006.10.04 09:34sell460.071.26970.00001.2677
922006.10.04 09:34sell470.141.27270.00001.2707
932006.10.04 09:39t/p470.141.27070.00001.27072.80139.50
942006.10.04 09:39close460.071.26990.00001.2677-0.14139.36
952006.10.04 09:39sell480.081.27270.00001.2707
962006.10.04 09:45t/p480.081.27070.00001.27071.60140.96
972006.10.04 09:45sell490.071.26970.00001.2677
982006.10.04 09:45sell500.161.27250.00001.2705
992006.10.04 09:50t/p500.161.27050.00001.27053.20144.16
1002006.10.04 09:50close490.071.26990.00001.2677-0.14144.02
1012006.10.04 09:50sell510.081.27230.00001.2703
1022006.10.04 09:52t/p510.081.27030.00001.27031.60145.62
1032006.10.04 09:52sell520.081.26970.00001.2677
1042006.10.04 09:52sell530.161.27200.00001.2700
1052006.10.04 09:56t/p530.161.27000.00001.27003.20148.82
1062006.10.04 09:56close520.081.26990.00001.2677-0.16148.66
1072006.10.04 09:56sell540.081.27160.00001.2696
1082006.10.04 09:59t/p540.081.26960.00001.26961.60150.26
1092006.10.04 09:59sell550.081.26840.00001.2664
1102006.10.04 10:00sell560.161.27150.00001.2695
1112006.10.04 10:01t/p560.161.26950.00001.26953.20153.46
1122006.10.04 10:01close550.081.26920.00001.2664-0.64152.82
1132006.10.04 10:01sell570.081.27150.00001.2695
1142006.10.04 10:02t/p570.081.26950.00001.26951.60154.42
1152006.10.04 10:02sell580.081.26900.00001.2670
1162006.10.04 10:02sell590.161.27130.00001.2693
1172006.10.04 10:03t/p590.161.26930.00001.26933.20157.62
1182006.10.04 10:03close580.081.26920.00001.2670-0.16157.46
1192006.10.04 10:03sell600.081.27100.00001.2690
1202006.10.04 10:59t/p600.081.26900.00001.26901.60159.06
1212006.10.04 10:59sell610.081.26750.00001.2655
1222006.10.04 11:00sell620.161.26860.00001.2666
1232006.10.04 12:39close620.161.26780.00001.26661.28160.34
1242006.10.04 12:39close610.081.26780.00001.2655-0.24160.10
1252006.10.04 12:39sell630.081.26770.00001.2657
1262006.10.04 12:59sell640.161.26860.00001.2666
1272006.10.04 15:00buy650.081.26880.00001.2708
1282006.10.04 15:11buy660.161.26810.00001.2701
1292006.10.04 16:01sell670.321.26920.00001.2672
1302006.10.04 16:06close670.321.26810.00001.26723.52163.62
1312006.10.04 16:06close660.161.26790.00001.2701-0.32163.30
1322006.10.04 16:06close650.081.26790.00001.2708-0.72162.58
1332006.10.04 16:06close640.161.26810.00001.26660.80163.38
1342006.10.04 16:06close630.081.26810.00001.2657-0.32163.06
1352006.10.04 16:06buy680.091.26820.00001.2702
1362006.10.04 18:59t/p680.091.27020.00001.27021.80164.86
1372006.10.04 18:59buy690.091.27120.00001.2732
1382006.10.05 00:59buy700.181.27060.00001.2726
1392006.10.05 01:00sell710.091.27030.00001.2683
1402006.10.05 01:31sell720.181.27110.00001.2691
1412006.10.05 02:00buy730.361.27000.00001.2720
1422006.10.05 02:14close730.361.27070.00001.27202.52167.38
1432006.10.05 02:14close720.181.27090.00001.26910.36167.74
1442006.10.05 02:14close710.091.27090.00001.2683-0.54167.20
1452006.10.05 02:14close700.181.27070.00001.27260.18167.38
1462006.10.05 02:14close690.091.27070.00001.2732-0.63166.75
1472006.10.05 02:16sell740.091.27010.00001.2681
1482006.10.05 02:16sell750.181.27070.00001.2687
1492006.10.05 06:00buy760.091.27050.00001.2725
1502006.10.05 07:00sell770.361.27120.00001.2692
1512006.10.05 08:12close770.361.27030.00001.26923.24169.99
1522006.10.05 08:12close760.091.27010.00001.2725-0.36169.63
1532006.10.05 08:12close750.181.27030.00001.26870.72170.35
1542006.10.05 08:12close740.091.27030.00001.2681-0.18170.17
1552006.10.05 08:12buy780.091.27040.00001.2724
1562006.10.05 12:59buy790.181.26890.00001.2709
1572006.10.05 13:00sell800.091.26880.00001.2668
1582006.10.05 13:00sell810.201.27070.00001.2687
1592006.10.05 13:01t/p790.181.27090.00001.27093.60173.77
1602006.10.05 13:01close780.091.27090.00001.27240.45174.22
1612006.10.05 13:02close810.201.27000.00001.26871.40175.62
1622006.10.05 13:02close800.091.27000.00001.2668-1.08174.54
1632006.10.05 13:02sell820.101.27060.00001.2686
1642006.10.05 13:07sell830.201.27110.00001.2691
1652006.10.05 13:59t/p820.101.26860.00001.26862.00176.54
1662006.10.05 13:59t/p830.201.26910.00001.26914.00180.54
1672006.10.05 14:00sell840.101.26780.00001.2658
1682006.10.05 14:01sell850.201.26900.00001.2670
1692006.10.05 14:01sell860.401.27090.00001.2689
1702006.10.05 14:04close860.401.26920.00001.26896.80187.34
1712006.10.05 14:04close850.201.26920.00001.2670-0.40186.94
1722006.10.05 14:04close840.101.26920.00001.2658-1.40185.54
1732006.10.05 14:04sell870.101.27120.00001.2692
1742006.10.05 14:06t/p870.101.26920.00001.26922.00187.54
1752006.10.05 14:06sell880.101.26900.00001.2670
1762006.10.05 14:06sell890.201.27150.00001.2695
1772006.10.05 14:07t/p890.201.26950.00001.26954.00191.54
1782006.10.05 14:07close880.101.26920.00001.2670-0.20191.34
1792006.10.05 14:07sell900.111.27210.00001.2701
1802006.10.05 14:11t/p900.111.27010.00001.27012.20193.54
1812006.10.05 14:11sell910.111.26900.00001.2670
1822006.10.05 14:11sell920.221.27170.00001.2697
1832006.10.05 14:14t/p920.221.26970.00001.26974.40197.94
1842006.10.05 14:14close910.111.26920.00001.2670-0.22197.72
1852006.10.05 14:14sell930.111.27190.00001.2699
1862006.10.05 14:15t/p930.111.26990.00001.26992.20199.92
1872006.10.05 14:15sell940.111.26900.00001.2670
1882006.10.05 14:15sell950.221.27190.00001.2699
1892006.10.05 14:19t/p950.221.26990.00001.26994.40204.32
1902006.10.05 14:19close940.111.26920.00001.2670-0.22204.10
1912006.10.05 14:19sell960.111.27150.00001.2695
1922006.10.05 14:26t/p960.111.26950.00001.26952.20206.30
1932006.10.05 14:26sell970.111.26900.00001.2670
1942006.10.05 14:26sell980.221.27150.00001.2695
1952006.10.05 14:28t/p980.221.26950.00001.26954.40210.70
1962006.10.05 14:28close970.111.26920.00001.2670-0.22210.48
1972006.10.05 14:28sell990.121.27160.00001.2696
1982006.10.05 14:31t/p990.121.26960.00001.26962.40212.88
1992006.10.05 14:31sell1000.121.26900.00001.2670
2002006.10.05 14:31sell1010.241.27070.00001.2687
2012006.10.05 14:32close1010.241.26920.00001.26873.60216.48
2022006.10.05 14:32close1000.121.26920.00001.2670-0.24216.24
2032006.10.05 14:32sell1020.121.27060.00001.2686
2042006.10.05 15:00t/p1020.121.26860.00001.26862.40218.64
2052006.10.05 15:00sell1030.121.26840.00001.2664
2062006.10.05 15:03sell1040.241.26890.00001.2669
2072006.10.05 15:18sell1050.481.26950.00001.2675
2082006.10.05 15:59close1050.481.26880.00001.26753.36222.00
2092006.10.05 15:59close1040.241.26880.00001.26690.24222.24
2102006.10.05 15:59close1030.121.26880.00001.2664-0.48221.76
2112006.10.05 16:00sell1060.121.26870.00001.2667
2122006.10.05 17:04sell1070.241.26930.00001.2673
2132006.10.05 17:15buy1080.121.26890.00001.2709
2142006.10.05 18:23sell1090.481.26990.00001.2679
2152006.10.05 21:15close1090.481.26900.00001.26794.32226.08
2162006.10.05 21:15close1080.121.26880.00001.2709-0.12225.96
2172006.10.05 21:15close1070.241.26900.00001.26730.72226.68
2182006.10.05 21:15close1060.121.26900.00001.2667-0.36226.32
2192006.10.05 21:15buy1100.121.26910.00001.2711
2202006.10.06 01:00sell1110.131.26860.00001.2666
2212006.10.06 01:07sell1120.261.26920.00001.2672
2222006.10.06 06:59buy1130.261.26800.00001.2700
2232006.10.06 11:59t/p1110.131.26660.00001.26662.60228.92
2242006.10.06 11:59t/p1120.261.26720.00001.26725.20234.12
2252006.10.06 11:59buy1140.521.26660.00001.2686
2262006.10.06 12:00sell1150.131.26630.00001.2643
2272006.10.06 12:00close1150.131.26810.00001.2643-2.34231.78
2282006.10.06 12:00close1140.521.26790.00001.26866.76238.54
2292006.10.06 12:00close1130.261.26790.00001.2700-0.26238.28
2302006.10.06 12:00close1100.121.26790.00001.2711-1.52236.76
2312006.10.06 12:00sell1160.141.26820.00001.2662
2322006.10.06 12:59t/p1160.141.26620.00001.26622.80239.56
2332006.10.06 12:59sell1170.131.26010.00001.2581
2342006.10.06 13:04sell1180.261.26100.00001.2590
2352006.10.06 13:04sell1190.481.26780.00001.2658
2362006.10.06 13:18t/p1190.481.26580.00001.26589.60249.16
2372006.10.06 13:18close1180.261.26120.00001.2590-0.52248.64
2382006.10.06 13:18close1170.131.26120.00001.2581-1.43247.21
2392006.10.06 13:18sell1200.141.26740.00001.2654
2402006.10.06 13:22t/p1200.141.26540.00001.26542.80250.01
2412006.10.06 13:22sell1210.141.26100.00001.2590
2422006.10.06 13:22sell1220.281.26770.00001.2657
2432006.10.06 13:23t/p1220.281.26570.00001.26575.60255.61
2442006.10.06 13:23close1210.141.26120.00001.2590-0.28255.33
2452006.10.06 13:23sell1230.151.26770.00001.2657
2462006.10.06 13:42t/p1230.151.26570.00001.26573.00258.33
2472006.10.06 13:42sell1240.141.26100.00001.2590
2482006.10.06 13:42sell1250.281.26750.00001.2655
2492006.10.06 13:49t/p1250.281.26550.00001.26555.60263.93
2502006.10.06 13:49close1240.141.26120.00001.2590-0.28263.65
2512006.10.06 13:49sell1260.151.26720.00001.2652
2522006.10.06 13:52t/p1260.151.26520.00001.26523.00266.65
2532006.10.06 13:52sell1270.151.26100.00001.2590
2542006.10.06 13:52sell1280.301.26690.00001.2649
2552006.10.06 13:54t/p1280.301.26490.00001.26496.00272.65
2562006.10.06 13:54close1270.151.26120.00001.2590-0.30272.35
2572006.10.06 13:54sell1290.151.26700.00001.2650
2582006.10.06 13:58t/p1290.151.26500.00001.26503.00275.35
2592006.10.06 13:58sell1300.151.26100.00001.2590
2602006.10.06 13:58sell1310.301.26650.00001.2645
2612006.10.06 13:58t/p1310.301.26450.00001.26456.00281.35
2622006.10.06 13:58close1300.151.26120.00001.2590-0.30281.05
2632006.10.06 13:59sell1320.151.25890.00001.2569
2642006.10.06 14:01sell1330.301.25950.00001.2575
2652006.10.06 14:01sell1340.561.26620.00001.2642
2662006.10.06 14:02t/p1340.561.26420.00001.264211.20292.25
2672006.10.06 14:02close1330.301.25970.00001.2575-0.60291.65
2682006.10.06 14:02close1320.151.25970.00001.2569-1.20290.45
2692006.10.06 14:02sell1350.161.26670.00001.2647
2702006.10.06 14:07t/p1350.161.26470.00001.26473.20293.65
2712006.10.06 14:07sell1360.161.25950.00001.2575
2722006.10.06 14:07sell1370.321.26640.00001.2644
2732006.10.06 14:08t/p1370.321.26440.00001.26446.40300.05
2742006.10.06 14:08close1360.161.25970.00001.2575-0.32299.73
2752006.10.06 14:08sell1380.171.26620.00001.2642
2762006.10.06 14:12t/p1380.171.26420.00001.26423.40303.13
2772006.10.06 14:12sell1390.161.25950.00001.2575
2782006.10.06 14:12sell1400.321.26680.00001.2648
2792006.10.06 14:17t/p1400.321.26480.00001.26486.40309.53
2802006.10.06 14:17close1390.161.25970.00001.2575-0.32309.21
2812006.10.06 14:17sell1410.171.26620.00001.2642
2822006.10.06 14:18t/p1410.171.26420.00001.26423.40312.61
2832006.10.06 14:18sell1420.171.25950.00001.2575
2842006.10.06 14:18sell1430.341.26630.00001.2643
2852006.10.06 14:20t/p1430.341.26430.00001.26436.80319.41
2862006.10.06 14:20close1420.171.25970.00001.2575-0.34319.07
2872006.10.06 14:20sell1440.181.26620.00001.2642
2882006.10.06 14:21t/p1440.181.26420.00001.26423.60322.67
2892006.10.06 14:21sell1450.171.25950.00001.2575
2902006.10.06 14:21sell1460.361.26620.00001.2642
2912006.10.06 14:24t/p1460.361.26420.00001.26427.20329.87
2922006.10.06 14:24close1450.171.25970.00001.2575-0.34329.53
2932006.10.06 14:24sell1470.191.26630.00001.2643
2942006.10.06 14:26t/p1470.191.26430.00001.26433.80333.33
2952006.10.06 14:26sell1480.181.25950.00001.2575
2962006.10.06 14:26sell1490.361.26610.00001.2641
2972006.10.06 14:28t/p1490.361.26410.00001.26417.20340.53
2982006.10.06 14:28close1480.181.25970.00001.2575-0.36340.17
2992006.10.06 14:28sell1500.191.26630.00001.2643
3002006.10.06 14:29t/p1500.191.26430.00001.26433.80343.97
3012006.10.06 14:29sell1510.191.25950.00001.2575
3022006.10.06 14:29sell1520.381.26610.00001.2641
3032006.10.06 14:30t/p1520.381.26410.00001.26417.60351.57
3042006.10.06 14:30close1510.191.25970.00001.2575-0.38351.19
3052006.10.06 14:30sell1530.201.26630.00001.2643
3062006.10.06 14:31t/p1530.201.26430.00001.26434.00355.19
3072006.10.06 14:31sell1540.191.25950.00001.2575
3082006.10.06 14:31sell1550.381.26660.00001.2646
3092006.10.06 14:32t/p1550.381.26460.00001.26467.60362.79
3102006.10.06 14:32close1540.191.25970.00001.2575-0.38362.41
3112006.10.06 14:32sell1560.201.26580.00001.2638
3122006.10.06 14:33t/p1560.201.26380.00001.26384.00366.41
3132006.10.06 14:33sell1570.201.25950.00001.2575
3142006.10.06 14:33sell1580.401.26530.00001.2633
3152006.10.06 14:34t/p1580.401.26330.00001.26338.00374.41
3162006.10.06 14:34close1570.201.25970.00001.2575-0.40374.01
3172006.10.06 14:34sell1590.211.26330.00001.2613
3182006.10.06 14:35t/p1590.211.26130.00001.26134.20378.21
3192006.10.06 14:35sell1600.201.25950.00001.2575
3202006.10.06 14:35sell1610.401.26160.00001.2596
3212006.10.06 14:35close1610.401.25970.00001.25967.60385.81
3222006.10.06 14:35close1600.201.25970.00001.2575-0.40385.41
3232006.10.06 14:59sell1620.211.25860.00001.2566
3242006.10.06 15:00sell1630.421.25960.00001.2576
3252006.10.06 15:02sell1640.801.26020.00001.2582
3262006.10.06 15:08close1640.801.25920.00001.25828.00393.41
3272006.10.06 15:08close1630.421.25920.00001.25761.68395.09
3282006.10.06 15:08close1620.211.25920.00001.2566-1.26393.83
3292006.10.06 15:08sell1650.211.25880.00001.2568
3302006.10.06 15:12sell1660.421.25940.00001.2574
3312006.10.06 15:16sell1670.841.26000.00001.2580
3322006.10.06 16:00close1670.841.25890.00001.25809.24403.07
3332006.10.06 16:00close1660.421.25890.00001.25742.10405.17
3342006.10.06 16:00close1650.211.25890.00001.2568-0.21404.96
3352006.10.06 16:00sell1680.221.25880.00001.2568
3362006.10.06 16:59sell1690.441.26100.00001.2590
3372006.10.06 18:00buy1700.221.26000.00001.2620
3382006.10.08 22:00t/p1690.441.25900.00001.25908.80413.76
3392006.10.08 22:00buy1710.441.25880.00001.2608
3402006.10.08 22:00close1680.221.25880.00001.25680.00413.76
3412006.10.08 22:26close1710.441.25910.00001.26081.32415.08
3422006.10.08 22:26close1700.221.25910.00001.2620-1.98413.10
3432006.10.09 04:00buy1720.231.26050.00001.2625
3442006.10.09 04:00buy1730.461.25980.00001.2618
3452006.10.09 06:59buy1740.881.25920.00001.2612
3462006.10.09 07:00sell1750.221.25910.00001.2571
3472006.10.09 07:00sell1760.461.25960.00001.2576
3482006.10.09 07:48sell1770.921.26020.00001.2582
3492006.10.09 11:27sell1781.841.26080.00001.2588
3502006.10.09 12:16close1781.841.26040.00001.25887.36420.46
3512006.10.09 12:16close1770.921.26040.00001.2582-1.84418.62
3522006.10.09 12:16close1760.461.26040.00001.2576-3.68414.94
3532006.10.09 12:16close1750.221.26040.00001.2571-2.86412.08
3542006.10.09 12:16close1740.881.26020.00001.26128.80420.88
3552006.10.09 12:16close1730.461.26020.00001.26181.84422.72
3562006.10.09 12:16close1720.231.26020.00001.2625-0.69422.03
3572006.10.09 12:16buy1790.231.26050.00001.2625
3582006.10.09 15:00buy1800.461.26000.00001.2620
3592006.10.09 16:00sell1810.231.25960.00001.2576
3602006.10.09 16:01sell1820.461.26020.00001.2582
3612006.10.09 23:01buy1830.921.25950.00001.2615
3622006.10.10 00:59buy1841.841.25870.00001.2607
3632006.10.10 01:01close1841.841.25940.00001.260712.88434.91
3642006.10.10 01:01close1830.921.25940.00001.2615-1.52433.39
3652006.10.10 01:01close1820.461.25960.00001.25823.03436.42
3662006.10.10 01:01close1810.231.25960.00001.25760.14436.56
3672006.10.10 01:01close1800.461.25940.00001.2620-3.06433.49
3682006.10.10 01:01close1790.231.25940.00001.2625-2.68430.81
3692006.10.10 01:16sell1850.241.25930.00001.2573
3702006.10.10 06:00buy1860.241.25970.00001.2617
3712006.10.10 06:59sell1870.481.26010.00001.2581
3722006.10.10 08:21sell1880.961.26070.00001.2587
3732006.10.10 08:55close1880.961.25980.00001.25878.64439.45
3742006.10.10 08:55close1870.481.25980.00001.25811.44440.89
3752006.10.10 08:55close1860.241.25960.00001.2617-0.24440.65
3762006.10.10 08:55close1850.241.25980.00001.2573-1.20439.45
3772006.10.10 08:56buy1890.251.25990.00001.2619
3782006.10.10 08:59buy1900.481.25700.00001.2590
3792006.10.10 09:02t/p1900.481.25900.00001.25909.60449.05
3802006.10.10 09:02close1890.251.25970.00001.2619-0.50448.55
3812006.10.10 09:03buy1910.251.25710.00001.2591
3822006.10.10 09:03t/p1910.251.25910.00001.25915.00453.55
3832006.10.10 09:03buy1920.261.25970.00001.2617
3842006.10.10 09:04buy1930.501.25710.00001.2591
3852006.10.10 09:04t/p1930.501.25910.00001.259110.00463.55
3862006.10.10 09:04close1920.261.25960.00001.2617-0.26463.29
3872006.10.10 09:06buy1940.261.25710.00001.2591
3882006.10.10 09:06t/p1940.261.25910.00001.25915.20468.49
3892006.10.10 09:06buy1950.271.25980.00001.2618
3902006.10.10 09:10buy1960.521.25710.00001.2591
3912006.10.10 09:10close1960.521.25890.00001.25919.36477.85
3922006.10.10 09:10close1950.271.25890.00001.2618-2.43475.42
3932006.10.10 09:11buy1970.271.25710.00001.2591
3942006.10.10 09:37sell1980.271.25690.00001.2549
3952006.10.10 09:37t/p1970.271.25910.00001.25915.40480.82
3962006.10.10 09:37sell1990.541.25930.00001.2573
3972006.10.10 09:41t/p1990.541.25730.00001.257310.80491.62
3982006.10.10 09:41close1980.271.25710.00001.2549-0.54491.08
3992006.10.10 09:41sell2000.281.25930.00001.2573
4002006.10.10 09:47t/p2000.281.25730.00001.25735.60496.68
4012006.10.10 09:47sell2010.281.25690.00001.2549
4022006.10.10 09:47sell2020.561.25940.00001.2574
4032006.10.10 09:48t/p2020.561.25740.00001.257411.20507.88
4042006.10.10 09:48close2010.281.25710.00001.2549-0.56507.32
4052006.10.10 09:48sell2030.291.25990.00001.2579
4062006.10.10 09:52t/p2030.291.25790.00001.25795.80513.12
4072006.10.10 09:52sell2040.291.25690.00001.2549
4082006.10.10 09:52sell2050.581.25980.00001.2578
4092006.10.10 09:53t/p2050.581.25780.00001.257811.60524.72
4102006.10.10 09:53close2040.291.25710.00001.2549-0.58524.14
4112006.10.10 09:53sell2060.301.25970.00001.2577
4122006.10.10 09:57t/p2060.301.25770.00001.25776.00530.14
4132006.10.10 09:57sell2070.301.25690.00001.2549
4142006.10.10 09:57sell2080.581.25980.00001.2578
4152006.10.10 09:58t/p2080.581.25780.00001.257811.60541.74
4162006.10.10 09:58close2070.301.25710.00001.2549-0.60541.14
4172006.10.10 09:58sell2090.311.25980.00001.2578
4182006.10.10 09:59t/p2090.311.25780.00001.25786.20547.34
4192006.10.10 09:59sell2100.311.25690.00001.2549
4202006.10.10 10:03sell2110.621.25950.00001.2575
4212006.10.10 10:05t/p2110.621.25750.00001.257512.40559.74
4222006.10.10 10:05close2100.311.25750.00001.2549-1.86557.88
4232006.10.10 10:05sell2120.321.25930.00001.2573
4242006.10.10 10:22t/p2120.321.25730.00001.25736.40564.28
4252006.10.10 10:22sell2130.321.25710.00001.2551
4262006.10.10 10:40sell2140.641.25850.00001.2565
4272006.10.10 10:41close2140.641.25750.00001.25656.40570.68
4282006.10.10 10:41close2130.321.25750.00001.2551-1.28569.40
4292006.10.10 10:41sell2150.321.25730.00001.2553
4302006.10.10 11:59t/p2150.321.25530.00001.25536.40575.80
4312006.10.10 11:59sell2160.311.25310.00001.2511
4322006.10.10 12:04sell2170.621.25440.00001.2524
4332006.10.10 12:04sell2181.241.25660.00001.2546
4342006.10.10 12:07t/p2181.241.25460.00001.254624.80600.60
4352006.10.10 12:07close2170.621.25460.00001.2524-1.24599.36
4362006.10.10 12:07close2160.311.25460.00001.2511-4.65594.71
4372006.10.10 12:07sell2190.331.25660.00001.2546
4382006.10.10 12:09t/p2190.331.25460.00001.25466.60601.31
4392006.10.10 12:09sell2200.331.25440.00001.2524
4402006.10.10 12:09sell2210.661.25680.00001.2548
4412006.10.10 12:10t/p2210.661.25480.00001.254813.20614.51
4422006.10.10 12:10close2200.331.25460.00001.2524-0.66613.85
4432006.10.10 12:10sell2220.341.25690.00001.2549
4442006.10.10 12:11t/p2220.341.25490.00001.25496.80620.65
4452006.10.10 12:11sell2230.341.25440.00001.2524
4462006.10.10 12:11sell2240.681.25690.00001.2549
4472006.10.10 12:13t/p2240.681.25490.00001.254913.60634.25
4482006.10.10 12:13close2230.341.25460.00001.2524-0.68633.57
4492006.10.10 12:13sell2250.351.25690.00001.2549
4502006.10.10 12:15t/p2250.351.25490.00001.25497.00640.57
4512006.10.10 12:15sell2260.351.25440.00001.2524
4522006.10.10 12:15sell2270.701.25680.00001.2548
4532006.10.10 12:21t/p2270.701.25480.00001.254814.00654.57
4542006.10.10 12:21close2260.351.25460.00001.2524-0.70653.87
4552006.10.10 12:21sell2280.371.25690.00001.2549
4562006.10.10 12:22t/p2280.371.25490.00001.25497.40661.27
4572006.10.10 12:22sell2290.361.25440.00001.2524
4582006.10.10 12:22sell2300.721.25700.00001.2550
4592006.10.10 12:29t/p2300.721.25500.00001.255014.40675.67
4602006.10.10 12:29close2290.361.25460.00001.2524-0.72674.95
4612006.10.10 12:29sell2310.371.25620.00001.2542
4622006.10.10 12:59t/p2310.371.25420.00001.25427.40682.35
4632006.10.10 12:59sell2320.371.25400.00001.2520
4642006.10.10 13:00sell2330.741.25570.00001.2537
4652006.10.10 13:09close2330.741.25410.00001.253711.84694.19
4662006.10.10 13:09close2320.371.25410.00001.2520-0.37693.82
4672006.10.10 13:09sell2340.381.25460.00001.2526
4682006.10.10 17:00buy2350.381.25410.00001.2561
4692006.10.10 17:10buy2360.761.25360.00001.2556
4702006.10.10 23:39buy2371.481.25300.00001.2550
4712006.10.11 02:39close2371.481.25390.00001.255012.35706.17
4722006.10.11 02:39close2360.761.25390.00001.25561.78707.96
4732006.10.11 02:39close2350.381.25390.00001.2561-1.01706.95
4742006.10.11 02:39close2340.381.25410.00001.25262.12709.07
4752006.10.11 04:00buy2380.391.25420.00001.2562
4762006.10.11 06:59buy2390.781.25340.00001.2554
4772006.10.11 07:00sell2400.391.25330.00001.2513
4782006.10.11 07:01sell2410.781.25410.00001.2521
4792006.10.11 09:26sell2421.561.25460.00001.2526
4802006.10.11 10:16sell2433.041.25510.00001.2531
4812006.10.11 11:00close2433.041.25460.00001.253115.20724.27
4822006.10.11 11:00close2421.561.25460.00001.25260.00724.27
4832006.10.11 11:00close2410.781.25460.00001.2521-3.90720.37
4842006.10.11 11:00close2400.391.25460.00001.2513-5.07715.30
4852006.10.11 11:00close2390.781.25440.00001.25547.80723.10
4862006.10.11 11:00close2380.391.25440.00001.25620.78723.88
4872006.10.11 11:00buy2440.401.25460.00001.2566
4882006.10.11 15:34buy2450.801.25410.00001.2561
4892006.10.11 18:59buy2461.481.25160.00001.2536
4902006.10.11 19:00sell2470.371.25130.00001.2493
4912006.10.11 19:11sell2480.801.25290.00001.2509
4922006.10.11 19:11t/p2461.481.25360.00001.253629.60753.48
4932006.10.11 19:11close2450.801.25500.00001.25617.20760.68
4942006.10.11 19:11sell2491.601.25500.00001.2530
4952006.10.11 19:13close2491.601.25310.00001.253030.40791.08
4962006.10.11 19:13close2480.801.25310.00001.2509-1.60789.48
4972006.10.11 19:13close2470.371.25310.00001.2493-6.66782.82
4982006.10.11 19:13close2440.401.25290.00001.2566-6.80776.02
4992006.10.11 19:13sell2500.421.25500.00001.2530
5002006.10.11 19:59t/p2500.421.25300.00001.25308.40784.42
5012006.10.11 19:59sell2510.431.25230.00001.2503
5022006.10.11 20:00sell2520.861.25400.00001.2520
5032006.10.11 20:02close2520.861.25260.00001.252012.04796.46
5042006.10.11 20:02close2510.431.25260.00001.2503-1.29795.17
5052006.10.11 20:02sell2530.441.25370.00001.2517
5062006.10.11 20:59t/p2530.441.25170.00001.25178.80803.97
5072006.10.11 20:59sell2540.441.25130.00001.2493
5082006.10.11 21:05sell2550.881.25190.00001.2499
5092006.10.12 00:05sell2561.761.25250.00001.2505
5102006.10.12 00:12close2561.761.25200.00001.25058.80812.77
5112006.10.12 00:12close2550.881.25200.00001.24990.68813.45
5122006.10.12 00:12close2540.441.25200.00001.2493-2.30811.15
5132006.10.12 02:00buy2570.451.25310.00001.2551
5142006.10.12 07:59t/p2570.451.25510.00001.25519.00820.15
5152006.10.12 08:00buy2580.451.25570.00001.2577
5162006.10.12 08:59buy2590.901.25420.00001.2562
5172006.10.12 08:59close2590.901.25550.00001.256211.70831.85
5182006.10.12 08:59close2580.451.25550.00001.2577-0.90830.95
5192006.10.12 09:00buy2600.451.25560.00001.2576
5202006.10.12 09:04buy2610.901.25420.00001.2562
5212006.10.12 11:16sell2620.461.25440.00001.2524
5222006.10.12 11:59buy2631.801.25300.00001.2550
5232006.10.12 12:00close2631.801.25480.00001.255032.40863.35
5242006.10.12 12:00close2620.461.25500.00001.2524-2.76860.59
5252006.10.12 12:00close2610.901.25480.00001.25625.40865.99
5262006.10.12 12:00close2600.451.25480.00001.2576-3.60862.39
5272006.10.12 12:00sell2640.471.25470.00001.2527
5282006.10.12 12:59t/p2640.471.25270.00001.25279.40871.79
5292006.10.12 12:59sell2650.491.25210.00001.2501
5302006.10.12 13:00sell2660.961.25370.00001.2517
5312006.10.12 13:18sell2671.881.25430.00001.2523
5322006.10.12 13:30close2671.881.25320.00001.252320.68892.47
5332006.10.12 13:30close2660.961.25320.00001.25174.80897.27
5342006.10.12 13:30close2650.491.25320.00001.2501-5.39891.88
5352006.10.12 13:30sell2680.501.25320.00001.2512
5362006.10.12 13:59sell2690.981.25380.00001.2518
5372006.10.12 14:30sell2701.921.25440.00001.2524
5382006.10.12 14:31close2701.921.25350.00001.252417.28909.16
5392006.10.12 14:31close2690.981.25350.00001.25182.94912.10
5402006.10.12 14:31close2680.501.25350.00001.2512-1.50910.60
5412006.10.12 14:31sell2710.501.25340.00001.2514
5422006.10.12 14:32sell2721.001.25400.00001.2520
5432006.10.12 16:00buy2730.511.25350.00001.2555
5442006.10.12 17:59sell2741.961.25470.00001.2527
5452006.10.12 19:59sell2753.841.25520.00001.2532
5462006.10.12 20:59t/p2730.511.25550.00001.255510.20920.80
5472006.10.12 20:59buy2760.471.25570.00001.2577
5482006.10.13 10:59buy2771.041.25500.00001.2570
5492006.10.13 12:56close2771.041.25430.00001.2570-7.28913.52
5502006.10.13 12:56close2760.471.25430.00001.2577-6.89906.63
5512006.10.13 12:56close2753.841.25450.00001.253229.15935.78
5522006.10.13 12:56close2741.961.25450.00001.25275.08940.85
5532006.10.13 12:56close2721.001.25450.00001.2520-4.41936.44
5542006.10.13 12:56close2710.501.25450.00001.2514-5.21931.24
5552006.10.13 12:56sell2780.541.25450.00001.2525
5562006.10.13 12:59t/p2780.541.25250.00001.252510.80942.04
5572006.10.13 12:59sell2790.531.25200.00001.2500
5582006.10.13 13:02sell2801.061.25270.00001.2507
5592006.10.13 13:02sell2812.081.25460.00001.2526
5602006.10.13 13:07close2812.081.25290.00001.252635.36977.40
5612006.10.13 13:07close2801.061.25290.00001.2507-2.12975.28
5622006.10.13 13:07close2790.531.25290.00001.2500-4.77970.51
5632006.10.13 13:07sell2820.561.25420.00001.2522
5642006.10.13 13:57sell2831.121.25500.00001.2530
5652006.10.13 13:59t/p2831.121.25300.00001.253022.40992.91
5662006.10.13 13:59close2820.561.25290.00001.25227.281000.19
5672006.10.13 13:59sell2840.571.25260.00001.2506
5682006.10.13 14:03sell2851.141.25530.00001.2533
5692006.10.13 14:05t/p2851.141.25330.00001.253322.801022.99
5702006.10.13 14:05close2840.571.25290.00001.2506-1.711021.28
5712006.10.13 14:05sell2860.591.25530.00001.2533
5722006.10.13 14:08t/p2860.591.25330.00001.253311.801033.08
5732006.10.13 14:08sell2870.591.25270.00001.2507
5742006.10.13 14:08sell2881.181.25520.00001.2532
5752006.10.13 14:30t/p2881.181.25320.00001.253223.601056.68
5762006.10.13 14:30close2870.591.25290.00001.2507-1.181055.50
5772006.10.13 14:30sell2890.611.25530.00001.2533
5782006.10.13 14:31t/p2890.611.25330.00001.253312.201067.70
5792006.10.13 14:31sell2900.611.25270.00001.2507
5802006.10.13 14:31sell2911.221.25450.00001.2525
5812006.10.13 14:32close2911.221.25290.00001.252519.521087.22
5822006.10.13 14:32close2900.611.25290.00001.2507-1.221086.00
5832006.10.13 14:32sell2920.621.25390.00001.2519
5842006.10.13 14:38t/p2920.621.25190.00001.251912.401098.40
5852006.10.13 14:38sell2930.621.25160.00001.2496
5862006.10.13 14:41sell2941.241.25220.00001.2502
5872006.10.13 14:59t/p2930.621.24960.00001.249612.401110.80
5882006.10.13 14:59t/p2941.241.25020.00001.250224.801135.60
5892006.10.13 15:00sell2950.631.24930.00001.2473
5902006.10.13 15:05sell2961.261.25020.00001.2482
5912006.10.13 15:05sell2972.481.25230.00001.2503
5922006.10.13 15:07close2972.481.25040.00001.250347.121182.72
5932006.10.13 15:07close2961.261.25040.00001.2482-2.521180.20
5942006.10.13 15:07close2950.631.25040.00001.2473-6.931173.27
5952006.10.13 15:07sell2980.671.25220.00001.2502
5962006.10.13 15:59t/p2980.671.25020.00001.250213.401186.67
5972006.10.13 15:59sell2990.661.25000.00001.2480
5982006.10.13 16:01sell3001.321.25080.00001.2488
5992006.10.13 16:05close3001.321.25000.00001.248810.561197.23
6002006.10.13 16:05close2990.661.25000.00001.24800.001197.23
6012006.10.13 16:05sell3010.671.24990.00001.2479
6022006.10.13 16:07sell3021.341.25050.00001.2485
6032006.10.13 17:59sell3032.641.25130.00001.2493
6042006.10.13 18:57buy3040.661.25130.00001.2533
6052006.10.13 19:00buy3051.361.25040.00001.2524
6062006.10.15 22:13close3051.361.24970.00001.2524-9.521187.71
6072006.10.15 22:13close3040.661.24970.00001.2533-10.561177.15
6082006.10.15 22:13close3032.641.24990.00001.249336.961214.11
6092006.10.15 22:13close3021.341.24990.00001.24858.041222.15
6102006.10.15 22:13close3010.671.24990.00001.24790.001222.15
6112006.10.15 22:14buy3060.681.25000.00001.2520
6122006.10.16 01:00sell3070.691.24940.00001.2474
6132006.10.16 01:34sell3081.401.25000.00001.2480
6142006.10.16 04:59sell3092.761.25060.00001.2486
6152006.10.16 06:59sell3105.361.25140.00001.2494
6162006.10.16 07:46close3105.361.25060.00001.249442.881265.03
6172006.10.16 07:46close3092.761.25060.00001.24860.001265.03
6182006.10.16 07:46close3081.401.25060.00001.2480-8.401256.63
6192006.10.16 07:46close3070.691.25060.00001.2474-8.281248.35
6202006.10.16 07:46close3060.681.25040.00001.25202.271250.62
6212006.10.16 07:46buy3110.721.25070.00001.2527
6222006.10.16 13:59t/p3110.721.25270.00001.252714.401265.02
6232006.10.16 13:59buy3120.721.25310.00001.2551
6242006.10.16 14:01buy3131.441.25170.00001.2537
6252006.10.16 14:41close3131.441.25270.00001.253714.401279.42
6262006.10.16 14:41close3120.721.25270.00001.2551-2.881276.54
6272006.10.16 14:41buy3140.721.25300.00001.2550
6282006.10.16 14:59buy3151.441.25180.00001.2538
6292006.10.16 16:00sell3160.721.25160.00001.2496
6302006.10.16 16:00sell3171.441.25290.00001.2509
6312006.10.16 22:59t/p3151.441.25380.00001.253828.801305.34
6322006.10.16 22:59close3140.721.25380.00001.25505.761311.10
6332006.10.16 22:59sell3182.881.25380.00001.2518
6342006.10.16 23:00buy3190.711.25410.00001.2561
6352006.10.16 23:00buy3201.461.25340.00001.2554
6362006.10.16 23:18close3201.461.25280.00001.2554-8.761302.34
6372006.10.16 23:18close3190.711.25280.00001.2561-9.231293.11
6382006.10.16 23:18close3182.881.25300.00001.251823.041316.15
6392006.10.16 23:18close3171.441.25300.00001.2509-1.441314.71
6402006.10.16 23:18close3160.721.25300.00001.2496-10.081304.63
6412006.10.16 23:19buy3210.741.25310.00001.2551
6422006.10.17 07:00sell3220.771.25290.00001.2509
6432006.10.17 07:26sell3231.521.25350.00001.2515
6442006.10.17 07:59sell3243.001.25420.00001.2522
6452006.10.17 08:04close3243.001.25330.00001.252227.001331.63
6462006.10.17 08:04close3231.521.25330.00001.25153.041334.67
6472006.10.17 08:04close3220.771.25330.00001.2509-3.081331.59
6482006.10.17 08:04close3210.741.25310.00001.2551-0.481331.11
6492006.10.17 08:05buy3250.781.25340.00001.2554
6502006.10.17 09:01buy3261.561.25290.00001.2549
6512006.10.17 09:57close3261.561.25420.00001.254920.281351.39
6522006.10.17 09:57close3250.781.25420.00001.25546.241357.63
6532006.10.17 09:59buy3270.791.25420.00001.2562
6542006.10.17 09:59buy3281.581.25310.00001.2551
6552006.10.17 10:00sell3290.791.25300.00001.2510
6562006.10.17 10:01sell3301.581.25360.00001.2516
6572006.10.17 12:42buy3313.161.25250.00001.2545
6582006.10.17 13:59close3313.161.25440.00001.254560.041417.67
6592006.10.17 13:59close3301.581.25460.00001.2516-15.801401.87
6602006.10.17 13:59close3290.791.25460.00001.2510-12.641389.23
6612006.10.17 13:59close3281.581.25440.00001.255120.541409.77
6622006.10.17 13:59close3270.791.25440.00001.25621.581411.35
6632006.10.17 15:00buy3320.831.25400.00001.2560
6642006.10.17 15:59t/p3320.831.25600.00001.256016.601427.95
6652006.10.17 15:59buy3330.821.25650.00001.2585
6662006.10.17 16:08buy3341.641.25540.00001.2574
6672006.10.17 18:59buy3353.241.25440.00001.2564
6682006.10.17 19:01close3353.241.25520.00001.256425.921453.87
6692006.10.17 19:01close3341.641.25520.00001.2574-3.281450.59
6702006.10.17 19:01close3330.821.25520.00001.2585-10.661439.93
6712006.10.17 22:00sell3360.841.25380.00001.2518
6722006.10.17 22:00sell3371.661.25460.00001.2526
6732006.10.18 06:00buy3380.841.25500.00001.2570
6742006.10.18 06:00buy3391.681.25450.00001.2565
6752006.10.18 09:34sell3403.321.25540.00001.2534
6762006.10.18 09:59close3403.321.25410.00001.253443.161483.09
6772006.10.18 09:59close3391.681.25390.00001.2565-10.081473.01
6782006.10.18 09:59close3380.841.25390.00001.2570-9.241463.77
6792006.10.18 09:59close3371.661.25410.00001.25269.281473.05
6802006.10.18 09:59close3360.841.25410.00001.2518-2.021471.02
6812006.10.18 11:00sell3410.871.25360.00001.2516
6822006.10.18 11:37sell3421.721.25420.00001.2522
6832006.10.18 12:59close3421.721.25240.00001.252230.961501.98
6842006.10.18 12:59close3410.871.25240.00001.251610.441512.42
6852006.10.18 13:00sell3430.881.25210.00001.2501
6862006.10.18 13:00sell3441.761.25360.00001.2516
6872006.10.18 13:37sell3453.481.25430.00001.2523
6882006.10.18 13:39close3453.481.25280.00001.252352.201564.62
6892006.10.18 13:39close3441.761.25280.00001.251614.081578.70
6902006.10.18 13:39close3430.881.25280.00001.2501-6.161572.54
6912006.10.18 13:39sell3460.931.25430.00001.2523
6922006.10.18 13:59t/p3460.931.25230.00001.252318.601591.14
6932006.10.18 13:59sell3470.931.25170.00001.2497
6942006.10.18 14:11sell3481.841.25430.00001.2523
6952006.10.18 14:13t/p3481.841.25230.00001.252336.801627.94
6962006.10.18 14:13close3470.931.25190.00001.2497-1.861626.08
6972006.10.18 14:13sell3490.961.25430.00001.2523
6982006.10.18 14:20t/p3490.961.25230.00001.252319.201645.28
6992006.10.18 14:20sell3500.961.25170.00001.2497
7002006.10.18 14:20sell3511.901.25430.00001.2523
7012006.10.18 14:23t/p3511.901.25230.00001.252338.001683.28
7022006.10.18 14:23close3500.961.25190.00001.2497-1.921681.36
7032006.10.18 14:23sell3520.991.25460.00001.2526
7042006.10.18 14:28t/p3520.991.25260.00001.252619.801701.16
7052006.10.18 14:28sell3530.991.25170.00001.2497
7062006.10.18 14:28sell3541.961.25450.00001.2525
7072006.10.18 14:30t/p3541.961.25250.00001.252539.201740.36
7082006.10.18 14:30close3530.991.25190.00001.2497-1.981738.38
7092006.10.18 14:30sell3551.021.25450.00001.2525
7102006.10.18 14:31t/p3551.021.25250.00001.252520.401758.78
7112006.10.18 14:31sell3561.021.25170.00001.2497
7122006.10.18 14:31sell3572.061.25340.00001.2514
7132006.10.18 14:32close3572.061.25190.00001.251430.901789.68
7142006.10.18 14:32close3561.021.25190.00001.2497-2.041787.64
7152006.10.18 14:32sell3581.061.25370.00001.2517
7162006.10.18 14:59t/p3581.061.25170.00001.251721.201808.84
7172006.10.18 14:59sell3591.051.25140.00001.2494
7182006.10.18 15:05sell3602.101.25210.00001.2501
7192006.10.18 15:11close3602.101.25140.00001.250114.701823.54
7202006.10.18 15:11close3591.051.25140.00001.24940.001823.54
7212006.10.18 15:11sell3611.061.25130.00001.2493
7222006.10.18 16:59sell3622.121.25190.00001.2499
7232006.10.18 18:00buy3631.051.25230.00001.2543
7242006.10.18 18:59sell3644.201.25330.00001.2513
7252006.10.18 23:59sell3658.081.25410.00001.2521
7262006.10.19 07:59t/p3631.051.25430.00001.254318.941842.48
7272006.10.19 08:00buy3660.901.25590.00001.2579
7282006.10.19 08:01buy3671.981.25490.00001.2569
7292006.10.19 09:59t/p3671.981.25690.00001.256939.601882.08
7302006.10.19 09:59close3660.901.25690.00001.25799.001891.08
7312006.10.19 10:00buy3680.801.25720.00001.2592
7322006.10.19 10:48buy3691.781.25620.00001.2582
7332006.10.19 14:59t/p3680.801.25920.00001.259216.001907.08
7342006.10.19 14:59t/p3691.781.25820.00001.258235.601942.68
7352006.10.19 14:59close3658.081.25980.00001.2521-446.261496.42
7362006.10.19 14:59close3644.201.25980.00001.2513-265.571230.85
7372006.10.19 14:59close3622.121.25980.00001.2499-163.731067.13
7382006.10.19 14:59close3611.061.25980.00001.2493-88.22978.90
7392006.10.19 15:00buy3700.581.25970.00001.2617
7402006.10.19 15:43buy3711.161.25920.00001.2612
7412006.10.19 17:59t/p3700.581.26170.00001.261711.60990.50
7422006.10.19 17:59t/p3711.161.26120.00001.261223.201013.70
7432006.10.19 17:59buy3720.591.26240.00001.2644
7442006.10.20 06:00sell3730.601.26270.00001.2607
7452006.10.20 06:43sell3741.201.26350.00001.2615
7462006.10.20 09:59t/p3730.601.26070.00001.260712.001025.70
7472006.10.20 09:59t/p3741.201.26150.00001.261524.001049.70
7482006.10.20 09:59buy3751.221.26070.00001.2627
7492006.10.20 10:00sell3760.601.26040.00001.2584
7502006.10.20 10:05sell3771.241.26140.00001.2594
7512006.10.20 10:05sell3782.481.26210.00001.2601
7522006.10.20 10:44sell3794.801.26270.00001.2607
7532006.10.20 11:00t/p3751.221.26270.00001.262724.401074.10
7542006.10.20 11:00close3720.591.26300.00001.26443.151077.26
7552006.10.20 14:59t/p3794.801.26070.00001.260796.001173.26
7562006.10.20 14:59close3782.481.26030.00001.260144.641217.90
7572006.10.20 15:00close3771.241.26040.00001.259412.401230.30
7582006.10.20 15:01close3760.601.26180.00001.2584-8.401221.90
7592006.10.20 15:01sell3800.721.26250.00001.2605
7602006.10.20 15:30buy3810.721.26180.00001.2638
7612006.10.20 15:59buy3821.441.26120.00001.2632
7622006.10.22 23:05buy3832.841.26060.00001.2626
7632006.10.22 23:14t/p3800.721.26050.00001.260514.401236.30
7642006.10.23 06:00sell3840.731.26040.00001.2584
7652006.10.23 06:34sell3851.521.26140.00001.2594
7662006.10.23 06:59t/p3851.521.25940.00001.259430.401266.70
7672006.10.23 06:59buy3865.681.25920.00001.2612
7682006.10.23 06:59close3840.731.25920.00001.25848.761275.46
7692006.10.23 07:00sell3870.691.25890.00001.2569
7702006.10.23 07:00t/p3865.681.26120.00001.2612113.601389.06
7712006.10.23 07:00close3832.841.26130.00001.262618.021407.08
7722006.10.23 07:00sell3881.701.26130.00001.2593
7732006.10.23 07:33close3821.441.25920.00001.2632-29.741377.33
7742006.10.23 07:33close3810.721.26130.00001.2638-4.071373.26
7752006.10.23 07:59t/p3881.701.25930.00001.259334.001407.26
7762006.10.23 07:59close3870.691.25920.00001.2569-2.071405.19
7772006.10.23 08:00sell3890.851.25890.00001.2569
7782006.10.23 08:00sell3901.701.26050.00001.2585
7792006.10.23 08:59t/p3901.701.25850.00001.258534.001439.19
7802006.10.23 08:59close3890.851.25760.00001.256911.051450.24
7812006.10.23 09:00sell3910.861.25750.00001.2555
7822006.10.23 09:05sell3921.721.25850.00001.2565
7832006.10.23 09:59t/p3910.861.25550.00001.255517.201467.44
7842006.10.23 09:59t/p3921.721.25650.00001.256534.401501.84
7852006.10.23 09:59sell3930.881.25520.00001.2532
7862006.10.23 10:02sell3941.761.25600.00001.2540
7872006.10.23 10:02sell3953.401.25880.00001.2568
7882006.10.23 10:09t/p3953.401.25680.00001.256868.001569.84
7892006.10.23 10:09sell3963.561.25900.00001.2570
7902006.10.23 10:10t/p3963.561.25700.00001.257071.201641.04
7912006.10.23 10:10sell3973.721.25890.00001.2569
7922006.10.23 10:13t/p3973.721.25690.00001.256974.401715.44
7932006.10.23 10:13sell3983.921.25900.00001.2570
7942006.10.23 10:15t/p3983.921.25700.00001.257078.401793.84
7952006.10.23 10:15sell3994.121.25870.00001.2567
7962006.10.23 10:17t/p3994.121.25670.00001.256782.401876.24
7972006.10.23 10:17close3941.761.25620.00001.2540-3.521872.72
7982006.10.23 10:17close3930.881.25620.00001.2532-8.801863.92
7992006.10.23 10:17sell4001.121.25880.00001.2568
8002006.10.23 10:21t/p4001.121.25680.00001.256822.401886.32
8012006.10.23 10:21sell4011.111.25600.00001.2540
8022006.10.23 10:21sell4022.221.25850.00001.2565
8032006.10.23 10:25t/p4022.221.25650.00001.256544.401930.72
8042006.10.23 10:25close4011.111.25620.00001.2540-2.221928.50
8052006.10.23 10:25sell4031.161.25850.00001.2565
8062006.10.23 10:26t/p4031.161.25650.00001.256523.201951.70
8072006.10.23 10:26sell4041.151.25600.00001.2540
8082006.10.23 10:26sell4052.301.25850.00001.2565
8092006.10.23 10:27t/p4052.301.25650.00001.256546.001997.70
8102006.10.23 10:27close4041.151.25620.00001.2540-2.301995.40
8112006.10.23 10:27sell4061.201.25840.00001.2564
8122006.10.23 10:28t/p4061.201.25640.00001.256424.002019.40
8132006.10.23 10:28sell4071.191.25600.00001.2540
8142006.10.23 10:28sell4082.381.25830.00001.2563
8152006.10.23 10:30t/p4082.381.25630.00001.256347.602067.00
8162006.10.23 10:30close4071.191.25620.00001.2540-2.382064.62
8172006.10.23 10:30sell4091.241.25840.00001.2564
8182006.10.23 10:32t/p4091.241.25640.00001.256424.802089.42
8192006.10.23 10:32sell4101.231.25600.00001.2540
8202006.10.23 10:32sell4112.461.25850.00001.2565
8212006.10.23 10:35t/p4112.461.25650.00001.256549.202138.62
8222006.10.23 10:35close4101.231.25620.00001.2540-2.462136.16
8232006.10.23 10:35sell4121.281.25840.00001.2564
8242006.10.23 10:36t/p4121.281.25640.00001.256425.602161.76
8252006.10.23 10:36sell4131.271.25600.00001.2540
8262006.10.23 10:36sell4142.561.25840.00001.2564
8272006.10.23 10:42t/p4142.561.25640.00001.256451.202212.96
8282006.10.23 10:42close4131.271.25620.00001.2540-2.542210.42
8292006.10.23 10:42sell4151.321.25830.00001.2563
8302006.10.23 10:43t/p4151.321.25630.00001.256326.402236.82
8312006.10.23 10:43sell4161.321.25600.00001.2540
8322006.10.23 10:43sell4172.641.25830.00001.2563
8332006.10.23 10:45t/p4172.641.25630.00001.256352.802289.62
8342006.10.23 10:45close4161.321.25620.00001.2540-2.642286.98
8352006.10.23 10:45sell4181.371.25790.00001.2559
8362006.10.23 10:59t/p4181.371.25590.00001.255927.402314.38
8372006.10.23 10:59sell4191.351.25500.00001.2530
8382006.10.23 11:10sell4202.701.25570.00001.2537
8392006.10.23 11:10sell4215.321.25680.00001.2548
8402006.10.23 11:11close4215.321.25590.00001.254847.882362.26
8412006.10.23 11:11close4202.701.25590.00001.2537-5.402356.86
8422006.10.23 11:11close4191.351.25590.00001.2530-12.152344.71
8432006.10.23 11:11sell4221.391.25680.00001.2548
8442006.10.23 12:24t/p4221.391.25480.00001.254827.802372.51
8452006.10.23 12:24sell4231.381.25460.00001.2526
8462006.10.23 12:27sell4242.761.25510.00001.2531
8472006.10.23 13:53sell4255.481.25570.00001.2537
8482006.10.23 13:56close4255.481.25510.00001.253732.882405.39
8492006.10.23 13:56close4242.761.25510.00001.25310.002405.39
8502006.10.23 13:56close4231.381.25510.00001.2526-6.902398.49
8512006.10.23 13:56sell4261.411.25550.00001.2535
8522006.10.23 21:00buy4271.401.25520.00001.2572
8532006.10.23 23:52buy4282.801.25460.00001.2566
8542006.10.24 05:59t/p4261.411.25350.00001.253529.032427.52
8552006.10.24 05:59buy4295.761.25330.00001.2553
8562006.10.24 06:00sell4301.431.25300.00001.2510
8572006.10.24 06:00sell4313.021.25430.00001.2523
8582006.10.24 09:00close4313.021.25480.00001.2523-15.102412.42
8592006.10.24 09:00close4301.431.25480.00001.2510-25.742386.68
8602006.10.24 09:00close4295.761.25460.00001.255374.882461.56
8612006.10.24 09:00close4282.801.25460.00001.2566-1.832459.73
8622006.10.24 09:00close4271.401.25460.00001.2572-9.322450.41
8632006.10.24 12:00buy4321.521.25490.00001.2569
8642006.10.24 12:00buy4333.001.25420.00001.2562
8652006.10.24 15:59t/p4333.001.25620.00001.256260.002510.41
8662006.10.24 15:59close4321.521.25640.00001.256922.802533.21
8672006.10.24 16:00buy4341.551.25650.00001.2585
8682006.10.24 20:00sell4351.551.25590.00001.2539
8692006.10.24 20:02sell4363.061.25710.00001.2551
8702006.10.24 20:59buy4373.161.25580.00001.2578
8712006.10.25 10:07sell4386.201.25780.00001.2558
8722006.10.25 10:08close4386.201.25730.00001.255831.002564.21
8732006.10.25 10:08close4373.161.25710.00001.257839.012603.22
8742006.10.25 10:08close4363.061.25730.00001.2551-4.312598.91
8752006.10.25 10:08close4351.551.25730.00001.2539-20.792578.12
8762006.10.25 10:08close4341.551.25710.00001.25858.282586.41
8772006.10.25 11:00buy4391.561.25870.00001.2607
8782006.10.25 12:25buy4403.121.25790.00001.2599
8792006.10.25 17:19close4403.121.25940.00001.259946.802633.21
8802006.10.25 17:19close4391.561.25940.00001.260710.922644.13
8812006.10.25 18:00sell4411.591.25850.00001.2565
8822006.10.25 18:59sell4423.061.26130.00001.2593
8832006.10.25 19:00buy4431.531.26140.00001.2634
8842006.10.25 19:58buy4443.101.26090.00001.2629
8852006.10.25 20:18buy4456.201.26010.00001.2621
8862006.10.26 01:59t/p4456.201.26210.00001.2621111.822755.94
8872006.10.26 01:59close4443.101.26270.00001.262949.712805.65
8882006.10.26 01:59close4431.531.26270.00001.263416.882822.54
8892006.10.26 01:59close4423.061.26290.00001.2593-43.542778.99
8902006.10.26 01:59close4411.591.26290.00001.2565-67.152711.85
8912006.10.26 02:00buy4461.631.26300.00001.2650
8922006.10.26 07:59t/p4461.631.26500.00001.265032.602744.45
8932006.10.26 08:00buy4471.621.26560.00001.2676
8942006.10.26 10:59buy4483.241.26500.00001.2670
8952006.10.26 11:00close4483.241.26580.00001.267025.922770.37
8962006.10.26 11:00close4471.621.26580.00001.26763.242773.61
8972006.10.26 11:01buy4491.631.26610.00001.2681
8982006.10.26 11:15sell4501.631.26580.00001.2638
8992006.10.26 12:35buy4513.261.26550.00001.2675
9002006.10.26 12:59sell4523.261.26630.00001.2643
9012006.10.26 14:35sell4536.481.26680.00001.2648
9022006.10.26 14:46close4536.481.26600.00001.264851.842825.45
9032006.10.26 14:46close4523.261.26600.00001.26439.782835.23
9042006.10.26 14:46close4513.261.26580.00001.26759.782845.01
9052006.10.26 14:46close4501.631.26600.00001.2638-3.262841.75
9062006.10.26 14:46close4491.631.26580.00001.2681-4.892836.86
9072006.10.26 15:00buy4541.651.26700.00001.2690
9082006.10.26 15:00buy4553.301.26650.00001.2685
9092006.10.26 16:59t/p4541.651.26900.00001.269033.002869.86
9102006.10.26 16:59t/p4553.301.26850.00001.268566.002935.86
9112006.10.26 17:00buy4561.671.27010.00001.2721
9122006.10.26 18:24buy4573.361.26880.00001.2708
9132006.10.26 20:00sell4581.671.26880.00001.2668
9142006.10.26 20:05sell4593.361.26940.00001.2674
9152006.10.27 00:59sell4606.961.27020.00001.2682
9162006.10.27 01:59t/p4573.361.27080.00001.270865.003000.86
9172006.10.27 01:59close4561.671.27080.00001.272110.603011.45
9182006.10.27 01:59sell46113.601.27080.00001.2688
9192006.10.27 02:00buy4621.661.27110.00001.2731
9202006.10.27 02:34close4621.661.27010.00001.2731-16.602994.85
9212006.10.27 02:34close46113.601.27030.00001.268868.003062.85
9222006.10.27 02:34close4606.961.27030.00001.2682-6.963055.89
9232006.10.27 02:34close4593.361.27030.00001.2674-28.263027.63
9242006.10.27 02:34close4581.671.27030.00001.2668-24.063003.57
9252006.10.27 02:59buy4631.781.27040.00001.2724
9262006.10.27 06:00sell4641.781.26980.00001.2678
9272006.10.27 06:59t/p4641.781.26780.00001.267835.603039.17
9282006.10.27 06:59buy4653.561.26760.00001.2696
9292006.10.27 06:59sell4661.781.26740.00001.2654
9302006.10.27 07:00t/p4653.561.26960.00001.269671.203110.37
9312006.10.27 07:00close4631.781.26970.00001.2724-12.463097.91
9322006.10.27 07:00sell4673.641.26970.00001.2677
9332006.10.27 07:02close4673.641.26840.00001.267747.323145.23
9342006.10.27 07:02close4661.781.26840.00001.2654-17.803127.43
9352006.10.27 07:02sell4681.861.26970.00001.2677
9362006.10.27 08:59t/p4681.861.26770.00001.267737.203164.63
9372006.10.27 08:59sell4691.881.26740.00001.2654
9382006.10.27 09:57sell4703.761.26810.00001.2661
9392006.10.27 09:59close4703.761.26690.00001.266145.123209.75
9402006.10.27 09:59close4691.881.26690.00001.26549.403219.15
9412006.10.27 10:00sell4711.901.26660.00001.2646
9422006.10.27 10:00sell4723.821.26790.00001.2659
9432006.10.27 12:00buy4731.891.26860.00001.2706
9442006.10.27 12:00sell4747.561.26840.00001.2664
9452006.10.27 12:59t/p4731.891.27060.00001.270637.803256.95
9462006.10.27 12:59buy4751.641.27150.00001.2735
9472006.10.27 12:59sell47613.121.27130.00001.2693
9482006.10.27 15:10t/p4751.641.27350.00001.273532.803289.75
9492006.10.27 15:10buy4771.251.27390.00001.2759
9502006.10.27 15:11buy4782.761.27310.00001.2751
9512006.10.29 23:10buy4795.841.27250.00001.2745
9522006.10.30 08:01buy48012.321.27190.00001.2739
9532006.10.31 07:59t/p47613.121.26930.00001.2693277.883567.63
9542006.10.31 07:59close4747.561.26870.00001.2664-13.763553.87
9552006.10.31 08:00close4723.821.26880.00001.2659-29.873524.00
9562006.10.31 08:09close4711.901.27000.00001.2646-62.363461.64
9572006.10.31 08:09sell4811.951.27140.00001.2694
9582006.10.31 09:28t/p4811.951.26940.00001.269439.003500.64
9592006.10.31 09:28sell4821.651.26920.00001.2672
9602006.10.31 13:00sell4833.461.26980.00001.2678
9612006.10.31 14:00sell4847.161.27040.00001.2684
9622006.10.31 14:59sell48515.121.27190.00001.2699
9632006.10.31 15:59t/p4771.251.27590.00001.275923.363524.00
9642006.10.31 15:59t/p4782.761.27510.00001.275151.583575.59
9652006.10.31 15:59t/p4795.841.27450.00001.2745109.153684.74
9662006.10.31 15:59t/p48012.321.27390.00001.2739238.333923.07
9672006.10.31 15:59buy4861.451.27640.00001.2784
9682006.10.31 19:07close4861.451.27760.00001.278417.403940.47
9692006.10.31 19:07close48515.121.27780.00001.2699-892.093048.38
9702006.10.31 19:07close4847.161.27780.00001.2684-529.842518.54
9712006.10.31 19:07close4833.461.27780.00001.2678-276.802241.74
9722006.10.31 19:07close4821.651.27780.00001.2672-141.902099.84
9732006.10.31 19:09buy4871.231.27700.00001.2790
9742006.10.31 21:00buy4882.461.27630.00001.2783
9752006.10.31 22:00sell4891.231.27630.00001.2743
9762006.10.31 23:59close at stop4891.231.27670.00001.2743-4.922094.92
9772006.10.31 23:59close at stop4882.461.27650.00001.27834.922099.84
9782006.10.31 23:59close at stop4871.231.27650.00001.2790-6.152093.69