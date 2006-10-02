|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|14459
|Ticks modelled
|45751
|Modelling quality
|89.75%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|1993.69
|Gross profit
|5616.72
|Gross loss
|-3623.04
|Profit factor
|1.55
|Expected payoff
|4.08
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1846.78 (46.87%)
|Relative drawdown
|49.61% (963.78)
|Total trades
|489
|Short positions (won %)
|356 (62.36%)
|Long positions (won %)
|133 (66.17%)
|Profit trades (% of total)
|310 (63.39%)
|Loss trades (% of total)
|179 (36.61%)
|Largest
|profit trade
|277.88
|loss trade
|-892.09
|Average
|profit trade
|18.12
|loss trade
|-20.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (471.05)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1845.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|478.83 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1845.55 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 00:18
|sell
|1
|0.05
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|2
|2006.10.02 05:00
|buy
|2
|0.05
|1.2681
|0.0000
|1.2701
|3
|2006.10.02 05:00
|buy
|3
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2692
|4
|2006.10.02 09:59
|sell
|4
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|5
|2006.10.02 10:59
|t/p
|3
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|2.00
|102.00
|6
|2006.10.02 10:59
|close
|2
|0.05
|1.2692
|0.0000
|1.2701
|0.55
|102.55
|7
|2006.10.02 11:00
|buy
|5
|0.05
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|8
|2006.10.02 11:00
|sell
|6
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|9
|2006.10.02 11:32
|close
|6
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2673
|0.80
|103.35
|10
|2006.10.02 11:32
|close
|5
|0.05
|1.2687
|0.0000
|1.2715
|-0.40
|102.95
|11
|2006.10.02 11:32
|close
|4
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2668
|-0.10
|102.85
|12
|2006.10.02 11:32
|close
|1
|0.05
|1.2689
|0.0000
|1.2662
|-0.35
|102.50
|13
|2006.10.02 11:32
|buy
|7
|0.06
|1.2690
|0.0000
|1.2710
|14
|2006.10.02 13:59
|t/p
|7
|0.06
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|1.20
|103.70
|15
|2006.10.02 13:59
|buy
|8
|0.05
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|16
|2006.10.02 14:59
|buy
|9
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|17
|2006.10.02 14:59
|close
|9
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2753
|0.90
|104.60
|18
|2006.10.02 14:59
|close
|8
|0.05
|1.2742
|0.0000
|1.2759
|0.15
|104.75
|19
|2006.10.02 15:00
|buy
|10
|0.05
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|20
|2006.10.02 19:00
|sell
|11
|0.05
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|21
|2006.10.02 19:20
|sell
|12
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|22
|2006.10.02 20:00
|buy
|13
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|23
|2006.10.03 05:59
|sell
|14
|0.24
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|24
|2006.10.03 07:00
|close
|14
|0.24
|1.2749
|0.0000
|1.2736
|1.68
|106.43
|25
|2006.10.03 07:00
|close
|13
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2759
|0.73
|107.16
|26
|2006.10.03 07:00
|close
|12
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2727
|-0.14
|107.02
|27
|2006.10.03 07:00
|close
|11
|0.05
|1.2749
|0.0000
|1.2719
|-0.47
|106.55
|28
|2006.10.03 07:00
|close
|10
|0.05
|1.2747
|0.0000
|1.2765
|0.07
|106.62
|29
|2006.10.03 07:01
|buy
|15
|0.06
|1.2747
|0.0000
|1.2767
|30
|2006.10.03 08:59
|buy
|16
|0.12
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|31
|2006.10.03 09:00
|close
|16
|0.12
|1.2753
|0.0000
|1.2760
|1.56
|108.18
|32
|2006.10.03 09:00
|close
|15
|0.06
|1.2753
|0.0000
|1.2767
|0.36
|108.54
|33
|2006.10.03 09:00
|buy
|17
|0.06
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|34
|2006.10.03 09:15
|sell
|18
|0.06
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|35
|2006.10.03 09:18
|buy
|19
|0.12
|1.2748
|0.0000
|1.2768
|36
|2006.10.03 10:03
|buy
|20
|0.24
|1.2742
|0.0000
|1.2762
|37
|2006.10.03 12:59
|buy
|21
|0.48
|1.2734
|0.0000
|1.2754
|38
|2006.10.03 13:00
|close
|21
|0.48
|1.2741
|0.0000
|1.2754
|3.36
|111.90
|39
|2006.10.03 13:00
|close
|20
|0.24
|1.2741
|0.0000
|1.2762
|-0.24
|111.66
|40
|2006.10.03 13:00
|close
|19
|0.12
|1.2741
|0.0000
|1.2768
|-0.84
|110.82
|41
|2006.10.03 13:00
|close
|18
|0.06
|1.2743
|0.0000
|1.2730
|0.42
|111.24
|42
|2006.10.03 13:00
|close
|17
|0.06
|1.2741
|0.0000
|1.2774
|-0.78
|110.46
|43
|2006.10.03 13:02
|sell
|22
|0.06
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|44
|2006.10.03 22:00
|buy
|23
|0.06
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|45
|2006.10.04 01:59
|t/p
|22
|0.06
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|1.24
|111.70
|46
|2006.10.04 01:59
|buy
|24
|0.12
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|47
|2006.10.04 03:00
|sell
|25
|0.06
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|48
|2006.10.04 03:05
|sell
|26
|0.12
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|49
|2006.10.04 06:59
|sell
|27
|0.24
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|50
|2006.10.04 07:00
|close
|27
|0.24
|1.2720
|0.0000
|1.2714
|3.36
|115.06
|51
|2006.10.04 07:00
|close
|26
|0.12
|1.2720
|0.0000
|1.2705
|0.60
|115.66
|52
|2006.10.04 07:00
|close
|25
|0.06
|1.2720
|0.0000
|1.2697
|-0.18
|115.48
|53
|2006.10.04 07:00
|close
|24
|0.12
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|0.00
|115.48
|54
|2006.10.04 07:00
|close
|23
|0.06
|1.2718
|0.0000
|1.2753
|-0.94
|114.54
|55
|2006.10.04 09:00
|sell
|28
|0.06
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|56
|2006.10.04 09:00
|sell
|29
|0.12
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|57
|2006.10.04 09:01
|t/p
|29
|0.12
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|2.40
|116.94
|58
|2006.10.04 09:01
|close
|28
|0.06
|1.2699
|0.0000
|1.2666
|-0.78
|116.16
|59
|2006.10.04 09:01
|sell
|30
|0.06
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|60
|2006.10.04 09:02
|t/p
|30
|0.06
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|1.20
|117.36
|61
|2006.10.04 09:02
|sell
|31
|0.06
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|62
|2006.10.04 09:02
|sell
|32
|0.12
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|63
|2006.10.04 09:03
|t/p
|32
|0.12
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|2.40
|119.76
|64
|2006.10.04 09:03
|close
|31
|0.06
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.12
|119.64
|65
|2006.10.04 09:03
|sell
|33
|0.06
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|66
|2006.10.04 09:10
|t/p
|33
|0.06
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.20
|120.84
|67
|2006.10.04 09:10
|sell
|34
|0.06
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|68
|2006.10.04 09:10
|sell
|35
|0.12
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|69
|2006.10.04 09:11
|t/p
|35
|0.12
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|2.40
|123.24
|70
|2006.10.04 09:11
|close
|34
|0.06
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.12
|123.12
|71
|2006.10.04 09:11
|sell
|36
|0.07
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|72
|2006.10.04 09:13
|t/p
|36
|0.07
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|1.40
|124.52
|73
|2006.10.04 09:13
|sell
|37
|0.07
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|74
|2006.10.04 09:13
|sell
|38
|0.14
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|75
|2006.10.04 09:17
|t/p
|38
|0.14
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|2.80
|127.32
|76
|2006.10.04 09:17
|close
|37
|0.07
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.14
|127.18
|77
|2006.10.04 09:17
|sell
|39
|0.07
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|78
|2006.10.04 09:20
|t/p
|39
|0.07
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1.40
|128.58
|79
|2006.10.04 09:20
|sell
|40
|0.07
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|80
|2006.10.04 09:20
|sell
|41
|0.14
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|81
|2006.10.04 09:23
|t/p
|41
|0.14
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|2.80
|131.38
|82
|2006.10.04 09:23
|close
|40
|0.07
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.14
|131.24
|83
|2006.10.04 09:23
|sell
|42
|0.07
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|84
|2006.10.04 09:25
|t/p
|42
|0.07
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|1.40
|132.64
|85
|2006.10.04 09:25
|sell
|43
|0.07
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|86
|2006.10.04 09:25
|sell
|44
|0.14
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|87
|2006.10.04 09:32
|t/p
|44
|0.14
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|2.80
|135.44
|88
|2006.10.04 09:32
|close
|43
|0.07
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.14
|135.30
|89
|2006.10.04 09:32
|sell
|45
|0.07
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|90
|2006.10.04 09:34
|t/p
|45
|0.07
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|1.40
|136.70
|91
|2006.10.04 09:34
|sell
|46
|0.07
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|92
|2006.10.04 09:34
|sell
|47
|0.14
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|93
|2006.10.04 09:39
|t/p
|47
|0.14
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|2.80
|139.50
|94
|2006.10.04 09:39
|close
|46
|0.07
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.14
|139.36
|95
|2006.10.04 09:39
|sell
|48
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|96
|2006.10.04 09:45
|t/p
|48
|0.08
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|1.60
|140.96
|97
|2006.10.04 09:45
|sell
|49
|0.07
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|98
|2006.10.04 09:45
|sell
|50
|0.16
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|99
|2006.10.04 09:50
|t/p
|50
|0.16
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|3.20
|144.16
|100
|2006.10.04 09:50
|close
|49
|0.07
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.14
|144.02
|101
|2006.10.04 09:50
|sell
|51
|0.08
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|102
|2006.10.04 09:52
|t/p
|51
|0.08
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|1.60
|145.62
|103
|2006.10.04 09:52
|sell
|52
|0.08
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|104
|2006.10.04 09:52
|sell
|53
|0.16
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|105
|2006.10.04 09:56
|t/p
|53
|0.16
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|3.20
|148.82
|106
|2006.10.04 09:56
|close
|52
|0.08
|1.2699
|0.0000
|1.2677
|-0.16
|148.66
|107
|2006.10.04 09:56
|sell
|54
|0.08
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|108
|2006.10.04 09:59
|t/p
|54
|0.08
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|1.60
|150.26
|109
|2006.10.04 09:59
|sell
|55
|0.08
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|110
|2006.10.04 10:00
|sell
|56
|0.16
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|111
|2006.10.04 10:01
|t/p
|56
|0.16
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|3.20
|153.46
|112
|2006.10.04 10:01
|close
|55
|0.08
|1.2692
|0.0000
|1.2664
|-0.64
|152.82
|113
|2006.10.04 10:01
|sell
|57
|0.08
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|114
|2006.10.04 10:02
|t/p
|57
|0.08
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|1.60
|154.42
|115
|2006.10.04 10:02
|sell
|58
|0.08
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|116
|2006.10.04 10:02
|sell
|59
|0.16
|1.2713
|0.0000
|1.2693
|117
|2006.10.04 10:03
|t/p
|59
|0.16
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|3.20
|157.62
|118
|2006.10.04 10:03
|close
|58
|0.08
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.16
|157.46
|119
|2006.10.04 10:03
|sell
|60
|0.08
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|120
|2006.10.04 10:59
|t/p
|60
|0.08
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|1.60
|159.06
|121
|2006.10.04 10:59
|sell
|61
|0.08
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|122
|2006.10.04 11:00
|sell
|62
|0.16
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|123
|2006.10.04 12:39
|close
|62
|0.16
|1.2678
|0.0000
|1.2666
|1.28
|160.34
|124
|2006.10.04 12:39
|close
|61
|0.08
|1.2678
|0.0000
|1.2655
|-0.24
|160.10
|125
|2006.10.04 12:39
|sell
|63
|0.08
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|126
|2006.10.04 12:59
|sell
|64
|0.16
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|127
|2006.10.04 15:00
|buy
|65
|0.08
|1.2688
|0.0000
|1.2708
|128
|2006.10.04 15:11
|buy
|66
|0.16
|1.2681
|0.0000
|1.2701
|129
|2006.10.04 16:01
|sell
|67
|0.32
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|130
|2006.10.04 16:06
|close
|67
|0.32
|1.2681
|0.0000
|1.2672
|3.52
|163.62
|131
|2006.10.04 16:06
|close
|66
|0.16
|1.2679
|0.0000
|1.2701
|-0.32
|163.30
|132
|2006.10.04 16:06
|close
|65
|0.08
|1.2679
|0.0000
|1.2708
|-0.72
|162.58
|133
|2006.10.04 16:06
|close
|64
|0.16
|1.2681
|0.0000
|1.2666
|0.80
|163.38
|134
|2006.10.04 16:06
|close
|63
|0.08
|1.2681
|0.0000
|1.2657
|-0.32
|163.06
|135
|2006.10.04 16:06
|buy
|68
|0.09
|1.2682
|0.0000
|1.2702
|136
|2006.10.04 18:59
|t/p
|68
|0.09
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|1.80
|164.86
|137
|2006.10.04 18:59
|buy
|69
|0.09
|1.2712
|0.0000
|1.2732
|138
|2006.10.05 00:59
|buy
|70
|0.18
|1.2706
|0.0000
|1.2726
|139
|2006.10.05 01:00
|sell
|71
|0.09
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|140
|2006.10.05 01:31
|sell
|72
|0.18
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|141
|2006.10.05 02:00
|buy
|73
|0.36
|1.2700
|0.0000
|1.2720
|142
|2006.10.05 02:14
|close
|73
|0.36
|1.2707
|0.0000
|1.2720
|2.52
|167.38
|143
|2006.10.05 02:14
|close
|72
|0.18
|1.2709
|0.0000
|1.2691
|0.36
|167.74
|144
|2006.10.05 02:14
|close
|71
|0.09
|1.2709
|0.0000
|1.2683
|-0.54
|167.20
|145
|2006.10.05 02:14
|close
|70
|0.18
|1.2707
|0.0000
|1.2726
|0.18
|167.38
|146
|2006.10.05 02:14
|close
|69
|0.09
|1.2707
|0.0000
|1.2732
|-0.63
|166.75
|147
|2006.10.05 02:16
|sell
|74
|0.09
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|148
|2006.10.05 02:16
|sell
|75
|0.18
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|149
|2006.10.05 06:00
|buy
|76
|0.09
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|150
|2006.10.05 07:00
|sell
|77
|0.36
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|151
|2006.10.05 08:12
|close
|77
|0.36
|1.2703
|0.0000
|1.2692
|3.24
|169.99
|152
|2006.10.05 08:12
|close
|76
|0.09
|1.2701
|0.0000
|1.2725
|-0.36
|169.63
|153
|2006.10.05 08:12
|close
|75
|0.18
|1.2703
|0.0000
|1.2687
|0.72
|170.35
|154
|2006.10.05 08:12
|close
|74
|0.09
|1.2703
|0.0000
|1.2681
|-0.18
|170.17
|155
|2006.10.05 08:12
|buy
|78
|0.09
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|156
|2006.10.05 12:59
|buy
|79
|0.18
|1.2689
|0.0000
|1.2709
|157
|2006.10.05 13:00
|sell
|80
|0.09
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|158
|2006.10.05 13:00
|sell
|81
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|159
|2006.10.05 13:01
|t/p
|79
|0.18
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|3.60
|173.77
|160
|2006.10.05 13:01
|close
|78
|0.09
|1.2709
|0.0000
|1.2724
|0.45
|174.22
|161
|2006.10.05 13:02
|close
|81
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2687
|1.40
|175.62
|162
|2006.10.05 13:02
|close
|80
|0.09
|1.2700
|0.0000
|1.2668
|-1.08
|174.54
|163
|2006.10.05 13:02
|sell
|82
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|164
|2006.10.05 13:07
|sell
|83
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|165
|2006.10.05 13:59
|t/p
|82
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|2.00
|176.54
|166
|2006.10.05 13:59
|t/p
|83
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|4.00
|180.54
|167
|2006.10.05 14:00
|sell
|84
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|168
|2006.10.05 14:01
|sell
|85
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|169
|2006.10.05 14:01
|sell
|86
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|170
|2006.10.05 14:04
|close
|86
|0.40
|1.2692
|0.0000
|1.2689
|6.80
|187.34
|171
|2006.10.05 14:04
|close
|85
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.40
|186.94
|172
|2006.10.05 14:04
|close
|84
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2658
|-1.40
|185.54
|173
|2006.10.05 14:04
|sell
|87
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|174
|2006.10.05 14:06
|t/p
|87
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|2.00
|187.54
|175
|2006.10.05 14:06
|sell
|88
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|176
|2006.10.05 14:06
|sell
|89
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|177
|2006.10.05 14:07
|t/p
|89
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|4.00
|191.54
|178
|2006.10.05 14:07
|close
|88
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.20
|191.34
|179
|2006.10.05 14:07
|sell
|90
|0.11
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|180
|2006.10.05 14:11
|t/p
|90
|0.11
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|2.20
|193.54
|181
|2006.10.05 14:11
|sell
|91
|0.11
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|182
|2006.10.05 14:11
|sell
|92
|0.22
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|183
|2006.10.05 14:14
|t/p
|92
|0.22
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|4.40
|197.94
|184
|2006.10.05 14:14
|close
|91
|0.11
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.22
|197.72
|185
|2006.10.05 14:14
|sell
|93
|0.11
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|186
|2006.10.05 14:15
|t/p
|93
|0.11
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|2.20
|199.92
|187
|2006.10.05 14:15
|sell
|94
|0.11
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|188
|2006.10.05 14:15
|sell
|95
|0.22
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|189
|2006.10.05 14:19
|t/p
|95
|0.22
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|4.40
|204.32
|190
|2006.10.05 14:19
|close
|94
|0.11
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.22
|204.10
|191
|2006.10.05 14:19
|sell
|96
|0.11
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|192
|2006.10.05 14:26
|t/p
|96
|0.11
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|2.20
|206.30
|193
|2006.10.05 14:26
|sell
|97
|0.11
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|194
|2006.10.05 14:26
|sell
|98
|0.22
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|195
|2006.10.05 14:28
|t/p
|98
|0.22
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|4.40
|210.70
|196
|2006.10.05 14:28
|close
|97
|0.11
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.22
|210.48
|197
|2006.10.05 14:28
|sell
|99
|0.12
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|198
|2006.10.05 14:31
|t/p
|99
|0.12
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|2.40
|212.88
|199
|2006.10.05 14:31
|sell
|100
|0.12
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|200
|2006.10.05 14:31
|sell
|101
|0.24
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|201
|2006.10.05 14:32
|close
|101
|0.24
|1.2692
|0.0000
|1.2687
|3.60
|216.48
|202
|2006.10.05 14:32
|close
|100
|0.12
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.24
|216.24
|203
|2006.10.05 14:32
|sell
|102
|0.12
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|204
|2006.10.05 15:00
|t/p
|102
|0.12
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|2.40
|218.64
|205
|2006.10.05 15:00
|sell
|103
|0.12
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|206
|2006.10.05 15:03
|sell
|104
|0.24
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|207
|2006.10.05 15:18
|sell
|105
|0.48
|1.2695
|0.0000
|1.2675
|208
|2006.10.05 15:59
|close
|105
|0.48
|1.2688
|0.0000
|1.2675
|3.36
|222.00
|209
|2006.10.05 15:59
|close
|104
|0.24
|1.2688
|0.0000
|1.2669
|0.24
|222.24
|210
|2006.10.05 15:59
|close
|103
|0.12
|1.2688
|0.0000
|1.2664
|-0.48
|221.76
|211
|2006.10.05 16:00
|sell
|106
|0.12
|1.2687
|0.0000
|1.2667
|212
|2006.10.05 17:04
|sell
|107
|0.24
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|213
|2006.10.05 17:15
|buy
|108
|0.12
|1.2689
|0.0000
|1.2709
|214
|2006.10.05 18:23
|sell
|109
|0.48
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|215
|2006.10.05 21:15
|close
|109
|0.48
|1.2690
|0.0000
|1.2679
|4.32
|226.08
|216
|2006.10.05 21:15
|close
|108
|0.12
|1.2688
|0.0000
|1.2709
|-0.12
|225.96
|217
|2006.10.05 21:15
|close
|107
|0.24
|1.2690
|0.0000
|1.2673
|0.72
|226.68
|218
|2006.10.05 21:15
|close
|106
|0.12
|1.2690
|0.0000
|1.2667
|-0.36
|226.32
|219
|2006.10.05 21:15
|buy
|110
|0.12
|1.2691
|0.0000
|1.2711
|220
|2006.10.06 01:00
|sell
|111
|0.13
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|221
|2006.10.06 01:07
|sell
|112
|0.26
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|222
|2006.10.06 06:59
|buy
|113
|0.26
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|223
|2006.10.06 11:59
|t/p
|111
|0.13
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|2.60
|228.92
|224
|2006.10.06 11:59
|t/p
|112
|0.26
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|5.20
|234.12
|225
|2006.10.06 11:59
|buy
|114
|0.52
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|226
|2006.10.06 12:00
|sell
|115
|0.13
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|227
|2006.10.06 12:00
|close
|115
|0.13
|1.2681
|0.0000
|1.2643
|-2.34
|231.78
|228
|2006.10.06 12:00
|close
|114
|0.52
|1.2679
|0.0000
|1.2686
|6.76
|238.54
|229
|2006.10.06 12:00
|close
|113
|0.26
|1.2679
|0.0000
|1.2700
|-0.26
|238.28
|230
|2006.10.06 12:00
|close
|110
|0.12
|1.2679
|0.0000
|1.2711
|-1.52
|236.76
|231
|2006.10.06 12:00
|sell
|116
|0.14
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|232
|2006.10.06 12:59
|t/p
|116
|0.14
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|2.80
|239.56
|233
|2006.10.06 12:59
|sell
|117
|0.13
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|234
|2006.10.06 13:04
|sell
|118
|0.26
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|235
|2006.10.06 13:04
|sell
|119
|0.48
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|236
|2006.10.06 13:18
|t/p
|119
|0.48
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|9.60
|249.16
|237
|2006.10.06 13:18
|close
|118
|0.26
|1.2612
|0.0000
|1.2590
|-0.52
|248.64
|238
|2006.10.06 13:18
|close
|117
|0.13
|1.2612
|0.0000
|1.2581
|-1.43
|247.21
|239
|2006.10.06 13:18
|sell
|120
|0.14
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|240
|2006.10.06 13:22
|t/p
|120
|0.14
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|2.80
|250.01
|241
|2006.10.06 13:22
|sell
|121
|0.14
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|242
|2006.10.06 13:22
|sell
|122
|0.28
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|243
|2006.10.06 13:23
|t/p
|122
|0.28
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|5.60
|255.61
|244
|2006.10.06 13:23
|close
|121
|0.14
|1.2612
|0.0000
|1.2590
|-0.28
|255.33
|245
|2006.10.06 13:23
|sell
|123
|0.15
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|246
|2006.10.06 13:42
|t/p
|123
|0.15
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|3.00
|258.33
|247
|2006.10.06 13:42
|sell
|124
|0.14
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|248
|2006.10.06 13:42
|sell
|125
|0.28
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|249
|2006.10.06 13:49
|t/p
|125
|0.28
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|5.60
|263.93
|250
|2006.10.06 13:49
|close
|124
|0.14
|1.2612
|0.0000
|1.2590
|-0.28
|263.65
|251
|2006.10.06 13:49
|sell
|126
|0.15
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|252
|2006.10.06 13:52
|t/p
|126
|0.15
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.00
|266.65
|253
|2006.10.06 13:52
|sell
|127
|0.15
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|254
|2006.10.06 13:52
|sell
|128
|0.30
|1.2669
|0.0000
|1.2649
|255
|2006.10.06 13:54
|t/p
|128
|0.30
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|6.00
|272.65
|256
|2006.10.06 13:54
|close
|127
|0.15
|1.2612
|0.0000
|1.2590
|-0.30
|272.35
|257
|2006.10.06 13:54
|sell
|129
|0.15
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|258
|2006.10.06 13:58
|t/p
|129
|0.15
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|3.00
|275.35
|259
|2006.10.06 13:58
|sell
|130
|0.15
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|260
|2006.10.06 13:58
|sell
|131
|0.30
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|261
|2006.10.06 13:58
|t/p
|131
|0.30
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|6.00
|281.35
|262
|2006.10.06 13:58
|close
|130
|0.15
|1.2612
|0.0000
|1.2590
|-0.30
|281.05
|263
|2006.10.06 13:59
|sell
|132
|0.15
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|264
|2006.10.06 14:01
|sell
|133
|0.30
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|265
|2006.10.06 14:01
|sell
|134
|0.56
|1.2662
|0.0000
|1.2642
|266
|2006.10.06 14:02
|t/p
|134
|0.56
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|11.20
|292.25
|267
|2006.10.06 14:02
|close
|133
|0.30
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.60
|291.65
|268
|2006.10.06 14:02
|close
|132
|0.15
|1.2597
|0.0000
|1.2569
|-1.20
|290.45
|269
|2006.10.06 14:02
|sell
|135
|0.16
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|270
|2006.10.06 14:07
|t/p
|135
|0.16
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|3.20
|293.65
|271
|2006.10.06 14:07
|sell
|136
|0.16
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|272
|2006.10.06 14:07
|sell
|137
|0.32
|1.2664
|0.0000
|1.2644
|273
|2006.10.06 14:08
|t/p
|137
|0.32
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|6.40
|300.05
|274
|2006.10.06 14:08
|close
|136
|0.16
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.32
|299.73
|275
|2006.10.06 14:08
|sell
|138
|0.17
|1.2662
|0.0000
|1.2642
|276
|2006.10.06 14:12
|t/p
|138
|0.17
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|3.40
|303.13
|277
|2006.10.06 14:12
|sell
|139
|0.16
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|278
|2006.10.06 14:12
|sell
|140
|0.32
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|279
|2006.10.06 14:17
|t/p
|140
|0.32
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|6.40
|309.53
|280
|2006.10.06 14:17
|close
|139
|0.16
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.32
|309.21
|281
|2006.10.06 14:17
|sell
|141
|0.17
|1.2662
|0.0000
|1.2642
|282
|2006.10.06 14:18
|t/p
|141
|0.17
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|3.40
|312.61
|283
|2006.10.06 14:18
|sell
|142
|0.17
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|284
|2006.10.06 14:18
|sell
|143
|0.34
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|285
|2006.10.06 14:20
|t/p
|143
|0.34
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|6.80
|319.41
|286
|2006.10.06 14:20
|close
|142
|0.17
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.34
|319.07
|287
|2006.10.06 14:20
|sell
|144
|0.18
|1.2662
|0.0000
|1.2642
|288
|2006.10.06 14:21
|t/p
|144
|0.18
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|3.60
|322.67
|289
|2006.10.06 14:21
|sell
|145
|0.17
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|290
|2006.10.06 14:21
|sell
|146
|0.36
|1.2662
|0.0000
|1.2642
|291
|2006.10.06 14:24
|t/p
|146
|0.36
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|7.20
|329.87
|292
|2006.10.06 14:24
|close
|145
|0.17
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.34
|329.53
|293
|2006.10.06 14:24
|sell
|147
|0.19
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|294
|2006.10.06 14:26
|t/p
|147
|0.19
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|3.80
|333.33
|295
|2006.10.06 14:26
|sell
|148
|0.18
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|296
|2006.10.06 14:26
|sell
|149
|0.36
|1.2661
|0.0000
|1.2641
|297
|2006.10.06 14:28
|t/p
|149
|0.36
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|7.20
|340.53
|298
|2006.10.06 14:28
|close
|148
|0.18
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.36
|340.17
|299
|2006.10.06 14:28
|sell
|150
|0.19
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|300
|2006.10.06 14:29
|t/p
|150
|0.19
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|3.80
|343.97
|301
|2006.10.06 14:29
|sell
|151
|0.19
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|302
|2006.10.06 14:29
|sell
|152
|0.38
|1.2661
|0.0000
|1.2641
|303
|2006.10.06 14:30
|t/p
|152
|0.38
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|7.60
|351.57
|304
|2006.10.06 14:30
|close
|151
|0.19
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.38
|351.19
|305
|2006.10.06 14:30
|sell
|153
|0.20
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|306
|2006.10.06 14:31
|t/p
|153
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.00
|355.19
|307
|2006.10.06 14:31
|sell
|154
|0.19
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|308
|2006.10.06 14:31
|sell
|155
|0.38
|1.2666
|0.0000
|1.2646
|309
|2006.10.06 14:32
|t/p
|155
|0.38
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|7.60
|362.79
|310
|2006.10.06 14:32
|close
|154
|0.19
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.38
|362.41
|311
|2006.10.06 14:32
|sell
|156
|0.20
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|312
|2006.10.06 14:33
|t/p
|156
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|4.00
|366.41
|313
|2006.10.06 14:33
|sell
|157
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|314
|2006.10.06 14:33
|sell
|158
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|315
|2006.10.06 14:34
|t/p
|158
|0.40
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|8.00
|374.41
|316
|2006.10.06 14:34
|close
|157
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.40
|374.01
|317
|2006.10.06 14:34
|sell
|159
|0.21
|1.2633
|0.0000
|1.2613
|318
|2006.10.06 14:35
|t/p
|159
|0.21
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|4.20
|378.21
|319
|2006.10.06 14:35
|sell
|160
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|320
|2006.10.06 14:35
|sell
|161
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2596
|321
|2006.10.06 14:35
|close
|161
|0.40
|1.2597
|0.0000
|1.2596
|7.60
|385.81
|322
|2006.10.06 14:35
|close
|160
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2575
|-0.40
|385.41
|323
|2006.10.06 14:59
|sell
|162
|0.21
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|324
|2006.10.06 15:00
|sell
|163
|0.42
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|325
|2006.10.06 15:02
|sell
|164
|0.80
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|326
|2006.10.06 15:08
|close
|164
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2582
|8.00
|393.41
|327
|2006.10.06 15:08
|close
|163
|0.42
|1.2592
|0.0000
|1.2576
|1.68
|395.09
|328
|2006.10.06 15:08
|close
|162
|0.21
|1.2592
|0.0000
|1.2566
|-1.26
|393.83
|329
|2006.10.06 15:08
|sell
|165
|0.21
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|330
|2006.10.06 15:12
|sell
|166
|0.42
|1.2594
|0.0000
|1.2574
|331
|2006.10.06 15:16
|sell
|167
|0.84
|1.2600
|0.0000
|1.2580
|332
|2006.10.06 16:00
|close
|167
|0.84
|1.2589
|0.0000
|1.2580
|9.24
|403.07
|333
|2006.10.06 16:00
|close
|166
|0.42
|1.2589
|0.0000
|1.2574
|2.10
|405.17
|334
|2006.10.06 16:00
|close
|165
|0.21
|1.2589
|0.0000
|1.2568
|-0.21
|404.96
|335
|2006.10.06 16:00
|sell
|168
|0.22
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|336
|2006.10.06 16:59
|sell
|169
|0.44
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|337
|2006.10.06 18:00
|buy
|170
|0.22
|1.2600
|0.0000
|1.2620
|338
|2006.10.08 22:00
|t/p
|169
|0.44
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|8.80
|413.76
|339
|2006.10.08 22:00
|buy
|171
|0.44
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|340
|2006.10.08 22:00
|close
|168
|0.22
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|0.00
|413.76
|341
|2006.10.08 22:26
|close
|171
|0.44
|1.2591
|0.0000
|1.2608
|1.32
|415.08
|342
|2006.10.08 22:26
|close
|170
|0.22
|1.2591
|0.0000
|1.2620
|-1.98
|413.10
|343
|2006.10.09 04:00
|buy
|172
|0.23
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|344
|2006.10.09 04:00
|buy
|173
|0.46
|1.2598
|0.0000
|1.2618
|345
|2006.10.09 06:59
|buy
|174
|0.88
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|346
|2006.10.09 07:00
|sell
|175
|0.22
|1.2591
|0.0000
|1.2571
|347
|2006.10.09 07:00
|sell
|176
|0.46
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|348
|2006.10.09 07:48
|sell
|177
|0.92
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|349
|2006.10.09 11:27
|sell
|178
|1.84
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|350
|2006.10.09 12:16
|close
|178
|1.84
|1.2604
|0.0000
|1.2588
|7.36
|420.46
|351
|2006.10.09 12:16
|close
|177
|0.92
|1.2604
|0.0000
|1.2582
|-1.84
|418.62
|352
|2006.10.09 12:16
|close
|176
|0.46
|1.2604
|0.0000
|1.2576
|-3.68
|414.94
|353
|2006.10.09 12:16
|close
|175
|0.22
|1.2604
|0.0000
|1.2571
|-2.86
|412.08
|354
|2006.10.09 12:16
|close
|174
|0.88
|1.2602
|0.0000
|1.2612
|8.80
|420.88
|355
|2006.10.09 12:16
|close
|173
|0.46
|1.2602
|0.0000
|1.2618
|1.84
|422.72
|356
|2006.10.09 12:16
|close
|172
|0.23
|1.2602
|0.0000
|1.2625
|-0.69
|422.03
|357
|2006.10.09 12:16
|buy
|179
|0.23
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|358
|2006.10.09 15:00
|buy
|180
|0.46
|1.2600
|0.0000
|1.2620
|359
|2006.10.09 16:00
|sell
|181
|0.23
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|360
|2006.10.09 16:01
|sell
|182
|0.46
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|361
|2006.10.09 23:01
|buy
|183
|0.92
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|362
|2006.10.10 00:59
|buy
|184
|1.84
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|363
|2006.10.10 01:01
|close
|184
|1.84
|1.2594
|0.0000
|1.2607
|12.88
|434.91
|364
|2006.10.10 01:01
|close
|183
|0.92
|1.2594
|0.0000
|1.2615
|-1.52
|433.39
|365
|2006.10.10 01:01
|close
|182
|0.46
|1.2596
|0.0000
|1.2582
|3.03
|436.42
|366
|2006.10.10 01:01
|close
|181
|0.23
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|0.14
|436.56
|367
|2006.10.10 01:01
|close
|180
|0.46
|1.2594
|0.0000
|1.2620
|-3.06
|433.49
|368
|2006.10.10 01:01
|close
|179
|0.23
|1.2594
|0.0000
|1.2625
|-2.68
|430.81
|369
|2006.10.10 01:16
|sell
|185
|0.24
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|370
|2006.10.10 06:00
|buy
|186
|0.24
|1.2597
|0.0000
|1.2617
|371
|2006.10.10 06:59
|sell
|187
|0.48
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|372
|2006.10.10 08:21
|sell
|188
|0.96
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|373
|2006.10.10 08:55
|close
|188
|0.96
|1.2598
|0.0000
|1.2587
|8.64
|439.45
|374
|2006.10.10 08:55
|close
|187
|0.48
|1.2598
|0.0000
|1.2581
|1.44
|440.89
|375
|2006.10.10 08:55
|close
|186
|0.24
|1.2596
|0.0000
|1.2617
|-0.24
|440.65
|376
|2006.10.10 08:55
|close
|185
|0.24
|1.2598
|0.0000
|1.2573
|-1.20
|439.45
|377
|2006.10.10 08:56
|buy
|189
|0.25
|1.2599
|0.0000
|1.2619
|378
|2006.10.10 08:59
|buy
|190
|0.48
|1.2570
|0.0000
|1.2590
|379
|2006.10.10 09:02
|t/p
|190
|0.48
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|9.60
|449.05
|380
|2006.10.10 09:02
|close
|189
|0.25
|1.2597
|0.0000
|1.2619
|-0.50
|448.55
|381
|2006.10.10 09:03
|buy
|191
|0.25
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|382
|2006.10.10 09:03
|t/p
|191
|0.25
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|5.00
|453.55
|383
|2006.10.10 09:03
|buy
|192
|0.26
|1.2597
|0.0000
|1.2617
|384
|2006.10.10 09:04
|buy
|193
|0.50
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|385
|2006.10.10 09:04
|t/p
|193
|0.50
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|10.00
|463.55
|386
|2006.10.10 09:04
|close
|192
|0.26
|1.2596
|0.0000
|1.2617
|-0.26
|463.29
|387
|2006.10.10 09:06
|buy
|194
|0.26
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|388
|2006.10.10 09:06
|t/p
|194
|0.26
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|5.20
|468.49
|389
|2006.10.10 09:06
|buy
|195
|0.27
|1.2598
|0.0000
|1.2618
|390
|2006.10.10 09:10
|buy
|196
|0.52
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|391
|2006.10.10 09:10
|close
|196
|0.52
|1.2589
|0.0000
|1.2591
|9.36
|477.85
|392
|2006.10.10 09:10
|close
|195
|0.27
|1.2589
|0.0000
|1.2618
|-2.43
|475.42
|393
|2006.10.10 09:11
|buy
|197
|0.27
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|394
|2006.10.10 09:37
|sell
|198
|0.27
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|395
|2006.10.10 09:37
|t/p
|197
|0.27
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|5.40
|480.82
|396
|2006.10.10 09:37
|sell
|199
|0.54
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|397
|2006.10.10 09:41
|t/p
|199
|0.54
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|10.80
|491.62
|398
|2006.10.10 09:41
|close
|198
|0.27
|1.2571
|0.0000
|1.2549
|-0.54
|491.08
|399
|2006.10.10 09:41
|sell
|200
|0.28
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|400
|2006.10.10 09:47
|t/p
|200
|0.28
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|5.60
|496.68
|401
|2006.10.10 09:47
|sell
|201
|0.28
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|402
|2006.10.10 09:47
|sell
|202
|0.56
|1.2594
|0.0000
|1.2574
|403
|2006.10.10 09:48
|t/p
|202
|0.56
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|11.20
|507.88
|404
|2006.10.10 09:48
|close
|201
|0.28
|1.2571
|0.0000
|1.2549
|-0.56
|507.32
|405
|2006.10.10 09:48
|sell
|203
|0.29
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|406
|2006.10.10 09:52
|t/p
|203
|0.29
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|5.80
|513.12
|407
|2006.10.10 09:52
|sell
|204
|0.29
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|408
|2006.10.10 09:52
|sell
|205
|0.58
|1.2598
|0.0000
|1.2578
|409
|2006.10.10 09:53
|t/p
|205
|0.58
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|11.60
|524.72
|410
|2006.10.10 09:53
|close
|204
|0.29
|1.2571
|0.0000
|1.2549
|-0.58
|524.14
|411
|2006.10.10 09:53
|sell
|206
|0.30
|1.2597
|0.0000
|1.2577
|412
|2006.10.10 09:57
|t/p
|206
|0.30
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|6.00
|530.14
|413
|2006.10.10 09:57
|sell
|207
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|414
|2006.10.10 09:57
|sell
|208
|0.58
|1.2598
|0.0000
|1.2578
|415
|2006.10.10 09:58
|t/p
|208
|0.58
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|11.60
|541.74
|416
|2006.10.10 09:58
|close
|207
|0.30
|1.2571
|0.0000
|1.2549
|-0.60
|541.14
|417
|2006.10.10 09:58
|sell
|209
|0.31
|1.2598
|0.0000
|1.2578
|418
|2006.10.10 09:59
|t/p
|209
|0.31
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|6.20
|547.34
|419
|2006.10.10 09:59
|sell
|210
|0.31
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|420
|2006.10.10 10:03
|sell
|211
|0.62
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|421
|2006.10.10 10:05
|t/p
|211
|0.62
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|12.40
|559.74
|422
|2006.10.10 10:05
|close
|210
|0.31
|1.2575
|0.0000
|1.2549
|-1.86
|557.88
|423
|2006.10.10 10:05
|sell
|212
|0.32
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|424
|2006.10.10 10:22
|t/p
|212
|0.32
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|6.40
|564.28
|425
|2006.10.10 10:22
|sell
|213
|0.32
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|426
|2006.10.10 10:40
|sell
|214
|0.64
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|427
|2006.10.10 10:41
|close
|214
|0.64
|1.2575
|0.0000
|1.2565
|6.40
|570.68
|428
|2006.10.10 10:41
|close
|213
|0.32
|1.2575
|0.0000
|1.2551
|-1.28
|569.40
|429
|2006.10.10 10:41
|sell
|215
|0.32
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|430
|2006.10.10 11:59
|t/p
|215
|0.32
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|6.40
|575.80
|431
|2006.10.10 11:59
|sell
|216
|0.31
|1.2531
|0.0000
|1.2511
|432
|2006.10.10 12:04
|sell
|217
|0.62
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|433
|2006.10.10 12:04
|sell
|218
|1.24
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|434
|2006.10.10 12:07
|t/p
|218
|1.24
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|24.80
|600.60
|435
|2006.10.10 12:07
|close
|217
|0.62
|1.2546
|0.0000
|1.2524
|-1.24
|599.36
|436
|2006.10.10 12:07
|close
|216
|0.31
|1.2546
|0.0000
|1.2511
|-4.65
|594.71
|437
|2006.10.10 12:07
|sell
|219
|0.33
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|438
|2006.10.10 12:09
|t/p
|219
|0.33
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|6.60
|601.31
|439
|2006.10.10 12:09
|sell
|220
|0.33
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|440
|2006.10.10 12:09
|sell
|221
|0.66
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|441
|2006.10.10 12:10
|t/p
|221
|0.66
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|13.20
|614.51
|442
|2006.10.10 12:10
|close
|220
|0.33
|1.2546
|0.0000
|1.2524
|-0.66
|613.85
|443
|2006.10.10 12:10
|sell
|222
|0.34
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|444
|2006.10.10 12:11
|t/p
|222
|0.34
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|6.80
|620.65
|445
|2006.10.10 12:11
|sell
|223
|0.34
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|446
|2006.10.10 12:11
|sell
|224
|0.68
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|447
|2006.10.10 12:13
|t/p
|224
|0.68
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|13.60
|634.25
|448
|2006.10.10 12:13
|close
|223
|0.34
|1.2546
|0.0000
|1.2524
|-0.68
|633.57
|449
|2006.10.10 12:13
|sell
|225
|0.35
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|450
|2006.10.10 12:15
|t/p
|225
|0.35
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|7.00
|640.57
|451
|2006.10.10 12:15
|sell
|226
|0.35
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|452
|2006.10.10 12:15
|sell
|227
|0.70
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|453
|2006.10.10 12:21
|t/p
|227
|0.70
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|14.00
|654.57
|454
|2006.10.10 12:21
|close
|226
|0.35
|1.2546
|0.0000
|1.2524
|-0.70
|653.87
|455
|2006.10.10 12:21
|sell
|228
|0.37
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|456
|2006.10.10 12:22
|t/p
|228
|0.37
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|7.40
|661.27
|457
|2006.10.10 12:22
|sell
|229
|0.36
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|458
|2006.10.10 12:22
|sell
|230
|0.72
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|459
|2006.10.10 12:29
|t/p
|230
|0.72
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|14.40
|675.67
|460
|2006.10.10 12:29
|close
|229
|0.36
|1.2546
|0.0000
|1.2524
|-0.72
|674.95
|461
|2006.10.10 12:29
|sell
|231
|0.37
|1.2562
|0.0000
|1.2542
|462
|2006.10.10 12:59
|t/p
|231
|0.37
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|7.40
|682.35
|463
|2006.10.10 12:59
|sell
|232
|0.37
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|464
|2006.10.10 13:00
|sell
|233
|0.74
|1.2557
|0.0000
|1.2537
|465
|2006.10.10 13:09
|close
|233
|0.74
|1.2541
|0.0000
|1.2537
|11.84
|694.19
|466
|2006.10.10 13:09
|close
|232
|0.37
|1.2541
|0.0000
|1.2520
|-0.37
|693.82
|467
|2006.10.10 13:09
|sell
|234
|0.38
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|468
|2006.10.10 17:00
|buy
|235
|0.38
|1.2541
|0.0000
|1.2561
|469
|2006.10.10 17:10
|buy
|236
|0.76
|1.2536
|0.0000
|1.2556
|470
|2006.10.10 23:39
|buy
|237
|1.48
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|471
|2006.10.11 02:39
|close
|237
|1.48
|1.2539
|0.0000
|1.2550
|12.35
|706.17
|472
|2006.10.11 02:39
|close
|236
|0.76
|1.2539
|0.0000
|1.2556
|1.78
|707.96
|473
|2006.10.11 02:39
|close
|235
|0.38
|1.2539
|0.0000
|1.2561
|-1.01
|706.95
|474
|2006.10.11 02:39
|close
|234
|0.38
|1.2541
|0.0000
|1.2526
|2.12
|709.07
|475
|2006.10.11 04:00
|buy
|238
|0.39
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|476
|2006.10.11 06:59
|buy
|239
|0.78
|1.2534
|0.0000
|1.2554
|477
|2006.10.11 07:00
|sell
|240
|0.39
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|478
|2006.10.11 07:01
|sell
|241
|0.78
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|479
|2006.10.11 09:26
|sell
|242
|1.56
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|480
|2006.10.11 10:16
|sell
|243
|3.04
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|481
|2006.10.11 11:00
|close
|243
|3.04
|1.2546
|0.0000
|1.2531
|15.20
|724.27
|482
|2006.10.11 11:00
|close
|242
|1.56
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|0.00
|724.27
|483
|2006.10.11 11:00
|close
|241
|0.78
|1.2546
|0.0000
|1.2521
|-3.90
|720.37
|484
|2006.10.11 11:00
|close
|240
|0.39
|1.2546
|0.0000
|1.2513
|-5.07
|715.30
|485
|2006.10.11 11:00
|close
|239
|0.78
|1.2544
|0.0000
|1.2554
|7.80
|723.10
|486
|2006.10.11 11:00
|close
|238
|0.39
|1.2544
|0.0000
|1.2562
|0.78
|723.88
|487
|2006.10.11 11:00
|buy
|244
|0.40
|1.2546
|0.0000
|1.2566
|488
|2006.10.11 15:34
|buy
|245
|0.80
|1.2541
|0.0000
|1.2561
|489
|2006.10.11 18:59
|buy
|246
|1.48
|1.2516
|0.0000
|1.2536
|490
|2006.10.11 19:00
|sell
|247
|0.37
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|491
|2006.10.11 19:11
|sell
|248
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|492
|2006.10.11 19:11
|t/p
|246
|1.48
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|29.60
|753.48
|493
|2006.10.11 19:11
|close
|245
|0.80
|1.2550
|0.0000
|1.2561
|7.20
|760.68
|494
|2006.10.11 19:11
|sell
|249
|1.60
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|495
|2006.10.11 19:13
|close
|249
|1.60
|1.2531
|0.0000
|1.2530
|30.40
|791.08
|496
|2006.10.11 19:13
|close
|248
|0.80
|1.2531
|0.0000
|1.2509
|-1.60
|789.48
|497
|2006.10.11 19:13
|close
|247
|0.37
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|-6.66
|782.82
|498
|2006.10.11 19:13
|close
|244
|0.40
|1.2529
|0.0000
|1.2566
|-6.80
|776.02
|499
|2006.10.11 19:13
|sell
|250
|0.42
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|500
|2006.10.11 19:59
|t/p
|250
|0.42
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|8.40
|784.42
|501
|2006.10.11 19:59
|sell
|251
|0.43
|1.2523
|0.0000
|1.2503
|502
|2006.10.11 20:00
|sell
|252
|0.86
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|503
|2006.10.11 20:02
|close
|252
|0.86
|1.2526
|0.0000
|1.2520
|12.04
|796.46
|504
|2006.10.11 20:02
|close
|251
|0.43
|1.2526
|0.0000
|1.2503
|-1.29
|795.17
|505
|2006.10.11 20:02
|sell
|253
|0.44
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|506
|2006.10.11 20:59
|t/p
|253
|0.44
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|8.80
|803.97
|507
|2006.10.11 20:59
|sell
|254
|0.44
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|508
|2006.10.11 21:05
|sell
|255
|0.88
|1.2519
|0.0000
|1.2499
|509
|2006.10.12 00:05
|sell
|256
|1.76
|1.2525
|0.0000
|1.2505
|510
|2006.10.12 00:12
|close
|256
|1.76
|1.2520
|0.0000
|1.2505
|8.80
|812.77
|511
|2006.10.12 00:12
|close
|255
|0.88
|1.2520
|0.0000
|1.2499
|0.68
|813.45
|512
|2006.10.12 00:12
|close
|254
|0.44
|1.2520
|0.0000
|1.2493
|-2.30
|811.15
|513
|2006.10.12 02:00
|buy
|257
|0.45
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|514
|2006.10.12 07:59
|t/p
|257
|0.45
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|9.00
|820.15
|515
|2006.10.12 08:00
|buy
|258
|0.45
|1.2557
|0.0000
|1.2577
|516
|2006.10.12 08:59
|buy
|259
|0.90
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|517
|2006.10.12 08:59
|close
|259
|0.90
|1.2555
|0.0000
|1.2562
|11.70
|831.85
|518
|2006.10.12 08:59
|close
|258
|0.45
|1.2555
|0.0000
|1.2577
|-0.90
|830.95
|519
|2006.10.12 09:00
|buy
|260
|0.45
|1.2556
|0.0000
|1.2576
|520
|2006.10.12 09:04
|buy
|261
|0.90
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|521
|2006.10.12 11:16
|sell
|262
|0.46
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|522
|2006.10.12 11:59
|buy
|263
|1.80
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|523
|2006.10.12 12:00
|close
|263
|1.80
|1.2548
|0.0000
|1.2550
|32.40
|863.35
|524
|2006.10.12 12:00
|close
|262
|0.46
|1.2550
|0.0000
|1.2524
|-2.76
|860.59
|525
|2006.10.12 12:00
|close
|261
|0.90
|1.2548
|0.0000
|1.2562
|5.40
|865.99
|526
|2006.10.12 12:00
|close
|260
|0.45
|1.2548
|0.0000
|1.2576
|-3.60
|862.39
|527
|2006.10.12 12:00
|sell
|264
|0.47
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|528
|2006.10.12 12:59
|t/p
|264
|0.47
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|9.40
|871.79
|529
|2006.10.12 12:59
|sell
|265
|0.49
|1.2521
|0.0000
|1.2501
|530
|2006.10.12 13:00
|sell
|266
|0.96
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|531
|2006.10.12 13:18
|sell
|267
|1.88
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|532
|2006.10.12 13:30
|close
|267
|1.88
|1.2532
|0.0000
|1.2523
|20.68
|892.47
|533
|2006.10.12 13:30
|close
|266
|0.96
|1.2532
|0.0000
|1.2517
|4.80
|897.27
|534
|2006.10.12 13:30
|close
|265
|0.49
|1.2532
|0.0000
|1.2501
|-5.39
|891.88
|535
|2006.10.12 13:30
|sell
|268
|0.50
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|536
|2006.10.12 13:59
|sell
|269
|0.98
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|537
|2006.10.12 14:30
|sell
|270
|1.92
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|538
|2006.10.12 14:31
|close
|270
|1.92
|1.2535
|0.0000
|1.2524
|17.28
|909.16
|539
|2006.10.12 14:31
|close
|269
|0.98
|1.2535
|0.0000
|1.2518
|2.94
|912.10
|540
|2006.10.12 14:31
|close
|268
|0.50
|1.2535
|0.0000
|1.2512
|-1.50
|910.60
|541
|2006.10.12 14:31
|sell
|271
|0.50
|1.2534
|0.0000
|1.2514
|542
|2006.10.12 14:32
|sell
|272
|1.00
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|543
|2006.10.12 16:00
|buy
|273
|0.51
|1.2535
|0.0000
|1.2555
|544
|2006.10.12 17:59
|sell
|274
|1.96
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|545
|2006.10.12 19:59
|sell
|275
|3.84
|1.2552
|0.0000
|1.2532
|546
|2006.10.12 20:59
|t/p
|273
|0.51
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|10.20
|920.80
|547
|2006.10.12 20:59
|buy
|276
|0.47
|1.2557
|0.0000
|1.2577
|548
|2006.10.13 10:59
|buy
|277
|1.04
|1.2550
|0.0000
|1.2570
|549
|2006.10.13 12:56
|close
|277
|1.04
|1.2543
|0.0000
|1.2570
|-7.28
|913.52
|550
|2006.10.13 12:56
|close
|276
|0.47
|1.2543
|0.0000
|1.2577
|-6.89
|906.63
|551
|2006.10.13 12:56
|close
|275
|3.84
|1.2545
|0.0000
|1.2532
|29.15
|935.78
|552
|2006.10.13 12:56
|close
|274
|1.96
|1.2545
|0.0000
|1.2527
|5.08
|940.85
|553
|2006.10.13 12:56
|close
|272
|1.00
|1.2545
|0.0000
|1.2520
|-4.41
|936.44
|554
|2006.10.13 12:56
|close
|271
|0.50
|1.2545
|0.0000
|1.2514
|-5.21
|931.24
|555
|2006.10.13 12:56
|sell
|278
|0.54
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|556
|2006.10.13 12:59
|t/p
|278
|0.54
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|10.80
|942.04
|557
|2006.10.13 12:59
|sell
|279
|0.53
|1.2520
|0.0000
|1.2500
|558
|2006.10.13 13:02
|sell
|280
|1.06
|1.2527
|0.0000
|1.2507
|559
|2006.10.13 13:02
|sell
|281
|2.08
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|560
|2006.10.13 13:07
|close
|281
|2.08
|1.2529
|0.0000
|1.2526
|35.36
|977.40
|561
|2006.10.13 13:07
|close
|280
|1.06
|1.2529
|0.0000
|1.2507
|-2.12
|975.28
|562
|2006.10.13 13:07
|close
|279
|0.53
|1.2529
|0.0000
|1.2500
|-4.77
|970.51
|563
|2006.10.13 13:07
|sell
|282
|0.56
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|564
|2006.10.13 13:57
|sell
|283
|1.12
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|565
|2006.10.13 13:59
|t/p
|283
|1.12
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|22.40
|992.91
|566
|2006.10.13 13:59
|close
|282
|0.56
|1.2529
|0.0000
|1.2522
|7.28
|1000.19
|567
|2006.10.13 13:59
|sell
|284
|0.57
|1.2526
|0.0000
|1.2506
|568
|2006.10.13 14:03
|sell
|285
|1.14
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|569
|2006.10.13 14:05
|t/p
|285
|1.14
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|22.80
|1022.99
|570
|2006.10.13 14:05
|close
|284
|0.57
|1.2529
|0.0000
|1.2506
|-1.71
|1021.28
|571
|2006.10.13 14:05
|sell
|286
|0.59
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|572
|2006.10.13 14:08
|t/p
|286
|0.59
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|11.80
|1033.08
|573
|2006.10.13 14:08
|sell
|287
|0.59
|1.2527
|0.0000
|1.2507
|574
|2006.10.13 14:08
|sell
|288
|1.18
|1.2552
|0.0000
|1.2532
|575
|2006.10.13 14:30
|t/p
|288
|1.18
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|23.60
|1056.68
|576
|2006.10.13 14:30
|close
|287
|0.59
|1.2529
|0.0000
|1.2507
|-1.18
|1055.50
|577
|2006.10.13 14:30
|sell
|289
|0.61
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|578
|2006.10.13 14:31
|t/p
|289
|0.61
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|12.20
|1067.70
|579
|2006.10.13 14:31
|sell
|290
|0.61
|1.2527
|0.0000
|1.2507
|580
|2006.10.13 14:31
|sell
|291
|1.22
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|581
|2006.10.13 14:32
|close
|291
|1.22
|1.2529
|0.0000
|1.2525
|19.52
|1087.22
|582
|2006.10.13 14:32
|close
|290
|0.61
|1.2529
|0.0000
|1.2507
|-1.22
|1086.00
|583
|2006.10.13 14:32
|sell
|292
|0.62
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|584
|2006.10.13 14:38
|t/p
|292
|0.62
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|12.40
|1098.40
|585
|2006.10.13 14:38
|sell
|293
|0.62
|1.2516
|0.0000
|1.2496
|586
|2006.10.13 14:41
|sell
|294
|1.24
|1.2522
|0.0000
|1.2502
|587
|2006.10.13 14:59
|t/p
|293
|0.62
|1.2496
|0.0000
|1.2496
|12.40
|1110.80
|588
|2006.10.13 14:59
|t/p
|294
|1.24
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|24.80
|1135.60
|589
|2006.10.13 15:00
|sell
|295
|0.63
|1.2493
|0.0000
|1.2473
|590
|2006.10.13 15:05
|sell
|296
|1.26
|1.2502
|0.0000
|1.2482
|591
|2006.10.13 15:05
|sell
|297
|2.48
|1.2523
|0.0000
|1.2503
|592
|2006.10.13 15:07
|close
|297
|2.48
|1.2504
|0.0000
|1.2503
|47.12
|1182.72
|593
|2006.10.13 15:07
|close
|296
|1.26
|1.2504
|0.0000
|1.2482
|-2.52
|1180.20
|594
|2006.10.13 15:07
|close
|295
|0.63
|1.2504
|0.0000
|1.2473
|-6.93
|1173.27
|595
|2006.10.13 15:07
|sell
|298
|0.67
|1.2522
|0.0000
|1.2502
|596
|2006.10.13 15:59
|t/p
|298
|0.67
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|13.40
|1186.67
|597
|2006.10.13 15:59
|sell
|299
|0.66
|1.2500
|0.0000
|1.2480
|598
|2006.10.13 16:01
|sell
|300
|1.32
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|599
|2006.10.13 16:05
|close
|300
|1.32
|1.2500
|0.0000
|1.2488
|10.56
|1197.23
|600
|2006.10.13 16:05
|close
|299
|0.66
|1.2500
|0.0000
|1.2480
|0.00
|1197.23
|601
|2006.10.13 16:05
|sell
|301
|0.67
|1.2499
|0.0000
|1.2479
|602
|2006.10.13 16:07
|sell
|302
|1.34
|1.2505
|0.0000
|1.2485
|603
|2006.10.13 17:59
|sell
|303
|2.64
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|604
|2006.10.13 18:57
|buy
|304
|0.66
|1.2513
|0.0000
|1.2533
|605
|2006.10.13 19:00
|buy
|305
|1.36
|1.2504
|0.0000
|1.2524
|606
|2006.10.15 22:13
|close
|305
|1.36
|1.2497
|0.0000
|1.2524
|-9.52
|1187.71
|607
|2006.10.15 22:13
|close
|304
|0.66
|1.2497
|0.0000
|1.2533
|-10.56
|1177.15
|608
|2006.10.15 22:13
|close
|303
|2.64
|1.2499
|0.0000
|1.2493
|36.96
|1214.11
|609
|2006.10.15 22:13
|close
|302
|1.34
|1.2499
|0.0000
|1.2485
|8.04
|1222.15
|610
|2006.10.15 22:13
|close
|301
|0.67
|1.2499
|0.0000
|1.2479
|0.00
|1222.15
|611
|2006.10.15 22:14
|buy
|306
|0.68
|1.2500
|0.0000
|1.2520
|612
|2006.10.16 01:00
|sell
|307
|0.69
|1.2494
|0.0000
|1.2474
|613
|2006.10.16 01:34
|sell
|308
|1.40
|1.2500
|0.0000
|1.2480
|614
|2006.10.16 04:59
|sell
|309
|2.76
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|615
|2006.10.16 06:59
|sell
|310
|5.36
|1.2514
|0.0000
|1.2494
|616
|2006.10.16 07:46
|close
|310
|5.36
|1.2506
|0.0000
|1.2494
|42.88
|1265.03
|617
|2006.10.16 07:46
|close
|309
|2.76
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|0.00
|1265.03
|618
|2006.10.16 07:46
|close
|308
|1.40
|1.2506
|0.0000
|1.2480
|-8.40
|1256.63
|619
|2006.10.16 07:46
|close
|307
|0.69
|1.2506
|0.0000
|1.2474
|-8.28
|1248.35
|620
|2006.10.16 07:46
|close
|306
|0.68
|1.2504
|0.0000
|1.2520
|2.27
|1250.62
|621
|2006.10.16 07:46
|buy
|311
|0.72
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|622
|2006.10.16 13:59
|t/p
|311
|0.72
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|14.40
|1265.02
|623
|2006.10.16 13:59
|buy
|312
|0.72
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|624
|2006.10.16 14:01
|buy
|313
|1.44
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|625
|2006.10.16 14:41
|close
|313
|1.44
|1.2527
|0.0000
|1.2537
|14.40
|1279.42
|626
|2006.10.16 14:41
|close
|312
|0.72
|1.2527
|0.0000
|1.2551
|-2.88
|1276.54
|627
|2006.10.16 14:41
|buy
|314
|0.72
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|628
|2006.10.16 14:59
|buy
|315
|1.44
|1.2518
|0.0000
|1.2538
|629
|2006.10.16 16:00
|sell
|316
|0.72
|1.2516
|0.0000
|1.2496
|630
|2006.10.16 16:00
|sell
|317
|1.44
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|631
|2006.10.16 22:59
|t/p
|315
|1.44
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|28.80
|1305.34
|632
|2006.10.16 22:59
|close
|314
|0.72
|1.2538
|0.0000
|1.2550
|5.76
|1311.10
|633
|2006.10.16 22:59
|sell
|318
|2.88
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|634
|2006.10.16 23:00
|buy
|319
|0.71
|1.2541
|0.0000
|1.2561
|635
|2006.10.16 23:00
|buy
|320
|1.46
|1.2534
|0.0000
|1.2554
|636
|2006.10.16 23:18
|close
|320
|1.46
|1.2528
|0.0000
|1.2554
|-8.76
|1302.34
|637
|2006.10.16 23:18
|close
|319
|0.71
|1.2528
|0.0000
|1.2561
|-9.23
|1293.11
|638
|2006.10.16 23:18
|close
|318
|2.88
|1.2530
|0.0000
|1.2518
|23.04
|1316.15
|639
|2006.10.16 23:18
|close
|317
|1.44
|1.2530
|0.0000
|1.2509
|-1.44
|1314.71
|640
|2006.10.16 23:18
|close
|316
|0.72
|1.2530
|0.0000
|1.2496
|-10.08
|1304.63
|641
|2006.10.16 23:19
|buy
|321
|0.74
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|642
|2006.10.17 07:00
|sell
|322
|0.77
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|643
|2006.10.17 07:26
|sell
|323
|1.52
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|644
|2006.10.17 07:59
|sell
|324
|3.00
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|645
|2006.10.17 08:04
|close
|324
|3.00
|1.2533
|0.0000
|1.2522
|27.00
|1331.63
|646
|2006.10.17 08:04
|close
|323
|1.52
|1.2533
|0.0000
|1.2515
|3.04
|1334.67
|647
|2006.10.17 08:04
|close
|322
|0.77
|1.2533
|0.0000
|1.2509
|-3.08
|1331.59
|648
|2006.10.17 08:04
|close
|321
|0.74
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|-0.48
|1331.11
|649
|2006.10.17 08:05
|buy
|325
|0.78
|1.2534
|0.0000
|1.2554
|650
|2006.10.17 09:01
|buy
|326
|1.56
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|651
|2006.10.17 09:57
|close
|326
|1.56
|1.2542
|0.0000
|1.2549
|20.28
|1351.39
|652
|2006.10.17 09:57
|close
|325
|0.78
|1.2542
|0.0000
|1.2554
|6.24
|1357.63
|653
|2006.10.17 09:59
|buy
|327
|0.79
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|654
|2006.10.17 09:59
|buy
|328
|1.58
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|655
|2006.10.17 10:00
|sell
|329
|0.79
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|656
|2006.10.17 10:01
|sell
|330
|1.58
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|657
|2006.10.17 12:42
|buy
|331
|3.16
|1.2525
|0.0000
|1.2545
|658
|2006.10.17 13:59
|close
|331
|3.16
|1.2544
|0.0000
|1.2545
|60.04
|1417.67
|659
|2006.10.17 13:59
|close
|330
|1.58
|1.2546
|0.0000
|1.2516
|-15.80
|1401.87
|660
|2006.10.17 13:59
|close
|329
|0.79
|1.2546
|0.0000
|1.2510
|-12.64
|1389.23
|661
|2006.10.17 13:59
|close
|328
|1.58
|1.2544
|0.0000
|1.2551
|20.54
|1409.77
|662
|2006.10.17 13:59
|close
|327
|0.79
|1.2544
|0.0000
|1.2562
|1.58
|1411.35
|663
|2006.10.17 15:00
|buy
|332
|0.83
|1.2540
|0.0000
|1.2560
|664
|2006.10.17 15:59
|t/p
|332
|0.83
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|16.60
|1427.95
|665
|2006.10.17 15:59
|buy
|333
|0.82
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|666
|2006.10.17 16:08
|buy
|334
|1.64
|1.2554
|0.0000
|1.2574
|667
|2006.10.17 18:59
|buy
|335
|3.24
|1.2544
|0.0000
|1.2564
|668
|2006.10.17 19:01
|close
|335
|3.24
|1.2552
|0.0000
|1.2564
|25.92
|1453.87
|669
|2006.10.17 19:01
|close
|334
|1.64
|1.2552
|0.0000
|1.2574
|-3.28
|1450.59
|670
|2006.10.17 19:01
|close
|333
|0.82
|1.2552
|0.0000
|1.2585
|-10.66
|1439.93
|671
|2006.10.17 22:00
|sell
|336
|0.84
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|672
|2006.10.17 22:00
|sell
|337
|1.66
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|673
|2006.10.18 06:00
|buy
|338
|0.84
|1.2550
|0.0000
|1.2570
|674
|2006.10.18 06:00
|buy
|339
|1.68
|1.2545
|0.0000
|1.2565
|675
|2006.10.18 09:34
|sell
|340
|3.32
|1.2554
|0.0000
|1.2534
|676
|2006.10.18 09:59
|close
|340
|3.32
|1.2541
|0.0000
|1.2534
|43.16
|1483.09
|677
|2006.10.18 09:59
|close
|339
|1.68
|1.2539
|0.0000
|1.2565
|-10.08
|1473.01
|678
|2006.10.18 09:59
|close
|338
|0.84
|1.2539
|0.0000
|1.2570
|-9.24
|1463.77
|679
|2006.10.18 09:59
|close
|337
|1.66
|1.2541
|0.0000
|1.2526
|9.28
|1473.05
|680
|2006.10.18 09:59
|close
|336
|0.84
|1.2541
|0.0000
|1.2518
|-2.02
|1471.02
|681
|2006.10.18 11:00
|sell
|341
|0.87
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|682
|2006.10.18 11:37
|sell
|342
|1.72
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|683
|2006.10.18 12:59
|close
|342
|1.72
|1.2524
|0.0000
|1.2522
|30.96
|1501.98
|684
|2006.10.18 12:59
|close
|341
|0.87
|1.2524
|0.0000
|1.2516
|10.44
|1512.42
|685
|2006.10.18 13:00
|sell
|343
|0.88
|1.2521
|0.0000
|1.2501
|686
|2006.10.18 13:00
|sell
|344
|1.76
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|687
|2006.10.18 13:37
|sell
|345
|3.48
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|688
|2006.10.18 13:39
|close
|345
|3.48
|1.2528
|0.0000
|1.2523
|52.20
|1564.62
|689
|2006.10.18 13:39
|close
|344
|1.76
|1.2528
|0.0000
|1.2516
|14.08
|1578.70
|690
|2006.10.18 13:39
|close
|343
|0.88
|1.2528
|0.0000
|1.2501
|-6.16
|1572.54
|691
|2006.10.18 13:39
|sell
|346
|0.93
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|692
|2006.10.18 13:59
|t/p
|346
|0.93
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|18.60
|1591.14
|693
|2006.10.18 13:59
|sell
|347
|0.93
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|694
|2006.10.18 14:11
|sell
|348
|1.84
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|695
|2006.10.18 14:13
|t/p
|348
|1.84
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|36.80
|1627.94
|696
|2006.10.18 14:13
|close
|347
|0.93
|1.2519
|0.0000
|1.2497
|-1.86
|1626.08
|697
|2006.10.18 14:13
|sell
|349
|0.96
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|698
|2006.10.18 14:20
|t/p
|349
|0.96
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|19.20
|1645.28
|699
|2006.10.18 14:20
|sell
|350
|0.96
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|700
|2006.10.18 14:20
|sell
|351
|1.90
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|701
|2006.10.18 14:23
|t/p
|351
|1.90
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|38.00
|1683.28
|702
|2006.10.18 14:23
|close
|350
|0.96
|1.2519
|0.0000
|1.2497
|-1.92
|1681.36
|703
|2006.10.18 14:23
|sell
|352
|0.99
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|704
|2006.10.18 14:28
|t/p
|352
|0.99
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|19.80
|1701.16
|705
|2006.10.18 14:28
|sell
|353
|0.99
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|706
|2006.10.18 14:28
|sell
|354
|1.96
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|707
|2006.10.18 14:30
|t/p
|354
|1.96
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|39.20
|1740.36
|708
|2006.10.18 14:30
|close
|353
|0.99
|1.2519
|0.0000
|1.2497
|-1.98
|1738.38
|709
|2006.10.18 14:30
|sell
|355
|1.02
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|710
|2006.10.18 14:31
|t/p
|355
|1.02
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|20.40
|1758.78
|711
|2006.10.18 14:31
|sell
|356
|1.02
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|712
|2006.10.18 14:31
|sell
|357
|2.06
|1.2534
|0.0000
|1.2514
|713
|2006.10.18 14:32
|close
|357
|2.06
|1.2519
|0.0000
|1.2514
|30.90
|1789.68
|714
|2006.10.18 14:32
|close
|356
|1.02
|1.2519
|0.0000
|1.2497
|-2.04
|1787.64
|715
|2006.10.18 14:32
|sell
|358
|1.06
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|716
|2006.10.18 14:59
|t/p
|358
|1.06
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|21.20
|1808.84
|717
|2006.10.18 14:59
|sell
|359
|1.05
|1.2514
|0.0000
|1.2494
|718
|2006.10.18 15:05
|sell
|360
|2.10
|1.2521
|0.0000
|1.2501
|719
|2006.10.18 15:11
|close
|360
|2.10
|1.2514
|0.0000
|1.2501
|14.70
|1823.54
|720
|2006.10.18 15:11
|close
|359
|1.05
|1.2514
|0.0000
|1.2494
|0.00
|1823.54
|721
|2006.10.18 15:11
|sell
|361
|1.06
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|722
|2006.10.18 16:59
|sell
|362
|2.12
|1.2519
|0.0000
|1.2499
|723
|2006.10.18 18:00
|buy
|363
|1.05
|1.2523
|0.0000
|1.2543
|724
|2006.10.18 18:59
|sell
|364
|4.20
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|725
|2006.10.18 23:59
|sell
|365
|8.08
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|726
|2006.10.19 07:59
|t/p
|363
|1.05
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|18.94
|1842.48
|727
|2006.10.19 08:00
|buy
|366
|0.90
|1.2559
|0.0000
|1.2579
|728
|2006.10.19 08:01
|buy
|367
|1.98
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|729
|2006.10.19 09:59
|t/p
|367
|1.98
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|39.60
|1882.08
|730
|2006.10.19 09:59
|close
|366
|0.90
|1.2569
|0.0000
|1.2579
|9.00
|1891.08
|731
|2006.10.19 10:00
|buy
|368
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|732
|2006.10.19 10:48
|buy
|369
|1.78
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|733
|2006.10.19 14:59
|t/p
|368
|0.80
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|16.00
|1907.08
|734
|2006.10.19 14:59
|t/p
|369
|1.78
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|35.60
|1942.68
|735
|2006.10.19 14:59
|close
|365
|8.08
|1.2598
|0.0000
|1.2521
|-446.26
|1496.42
|736
|2006.10.19 14:59
|close
|364
|4.20
|1.2598
|0.0000
|1.2513
|-265.57
|1230.85
|737
|2006.10.19 14:59
|close
|362
|2.12
|1.2598
|0.0000
|1.2499
|-163.73
|1067.13
|738
|2006.10.19 14:59
|close
|361
|1.06
|1.2598
|0.0000
|1.2493
|-88.22
|978.90
|739
|2006.10.19 15:00
|buy
|370
|0.58
|1.2597
|0.0000
|1.2617
|740
|2006.10.19 15:43
|buy
|371
|1.16
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|741
|2006.10.19 17:59
|t/p
|370
|0.58
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|11.60
|990.50
|742
|2006.10.19 17:59
|t/p
|371
|1.16
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|23.20
|1013.70
|743
|2006.10.19 17:59
|buy
|372
|0.59
|1.2624
|0.0000
|1.2644
|744
|2006.10.20 06:00
|sell
|373
|0.60
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|745
|2006.10.20 06:43
|sell
|374
|1.20
|1.2635
|0.0000
|1.2615
|746
|2006.10.20 09:59
|t/p
|373
|0.60
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|12.00
|1025.70
|747
|2006.10.20 09:59
|t/p
|374
|1.20
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|24.00
|1049.70
|748
|2006.10.20 09:59
|buy
|375
|1.22
|1.2607
|0.0000
|1.2627
|749
|2006.10.20 10:00
|sell
|376
|0.60
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|750
|2006.10.20 10:05
|sell
|377
|1.24
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|751
|2006.10.20 10:05
|sell
|378
|2.48
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|752
|2006.10.20 10:44
|sell
|379
|4.80
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|753
|2006.10.20 11:00
|t/p
|375
|1.22
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|24.40
|1074.10
|754
|2006.10.20 11:00
|close
|372
|0.59
|1.2630
|0.0000
|1.2644
|3.15
|1077.26
|755
|2006.10.20 14:59
|t/p
|379
|4.80
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|96.00
|1173.26
|756
|2006.10.20 14:59
|close
|378
|2.48
|1.2603
|0.0000
|1.2601
|44.64
|1217.90
|757
|2006.10.20 15:00
|close
|377
|1.24
|1.2604
|0.0000
|1.2594
|12.40
|1230.30
|758
|2006.10.20 15:01
|close
|376
|0.60
|1.2618
|0.0000
|1.2584
|-8.40
|1221.90
|759
|2006.10.20 15:01
|sell
|380
|0.72
|1.2625
|0.0000
|1.2605
|760
|2006.10.20 15:30
|buy
|381
|0.72
|1.2618
|0.0000
|1.2638
|761
|2006.10.20 15:59
|buy
|382
|1.44
|1.2612
|0.0000
|1.2632
|762
|2006.10.22 23:05
|buy
|383
|2.84
|1.2606
|0.0000
|1.2626
|763
|2006.10.22 23:14
|t/p
|380
|0.72
|1.2605
|0.0000
|1.2605
|14.40
|1236.30
|764
|2006.10.23 06:00
|sell
|384
|0.73
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|765
|2006.10.23 06:34
|sell
|385
|1.52
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|766
|2006.10.23 06:59
|t/p
|385
|1.52
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|30.40
|1266.70
|767
|2006.10.23 06:59
|buy
|386
|5.68
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|768
|2006.10.23 06:59
|close
|384
|0.73
|1.2592
|0.0000
|1.2584
|8.76
|1275.46
|769
|2006.10.23 07:00
|sell
|387
|0.69
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|770
|2006.10.23 07:00
|t/p
|386
|5.68
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|113.60
|1389.06
|771
|2006.10.23 07:00
|close
|383
|2.84
|1.2613
|0.0000
|1.2626
|18.02
|1407.08
|772
|2006.10.23 07:00
|sell
|388
|1.70
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|773
|2006.10.23 07:33
|close
|382
|1.44
|1.2592
|0.0000
|1.2632
|-29.74
|1377.33
|774
|2006.10.23 07:33
|close
|381
|0.72
|1.2613
|0.0000
|1.2638
|-4.07
|1373.26
|775
|2006.10.23 07:59
|t/p
|388
|1.70
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|34.00
|1407.26
|776
|2006.10.23 07:59
|close
|387
|0.69
|1.2592
|0.0000
|1.2569
|-2.07
|1405.19
|777
|2006.10.23 08:00
|sell
|389
|0.85
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|778
|2006.10.23 08:00
|sell
|390
|1.70
|1.2605
|0.0000
|1.2585
|779
|2006.10.23 08:59
|t/p
|390
|1.70
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|34.00
|1439.19
|780
|2006.10.23 08:59
|close
|389
|0.85
|1.2576
|0.0000
|1.2569
|11.05
|1450.24
|781
|2006.10.23 09:00
|sell
|391
|0.86
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|782
|2006.10.23 09:05
|sell
|392
|1.72
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|783
|2006.10.23 09:59
|t/p
|391
|0.86
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|17.20
|1467.44
|784
|2006.10.23 09:59
|t/p
|392
|1.72
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|34.40
|1501.84
|785
|2006.10.23 09:59
|sell
|393
|0.88
|1.2552
|0.0000
|1.2532
|786
|2006.10.23 10:02
|sell
|394
|1.76
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|787
|2006.10.23 10:02
|sell
|395
|3.40
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|788
|2006.10.23 10:09
|t/p
|395
|3.40
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|68.00
|1569.84
|789
|2006.10.23 10:09
|sell
|396
|3.56
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|790
|2006.10.23 10:10
|t/p
|396
|3.56
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|71.20
|1641.04
|791
|2006.10.23 10:10
|sell
|397
|3.72
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|792
|2006.10.23 10:13
|t/p
|397
|3.72
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|74.40
|1715.44
|793
|2006.10.23 10:13
|sell
|398
|3.92
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|794
|2006.10.23 10:15
|t/p
|398
|3.92
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|78.40
|1793.84
|795
|2006.10.23 10:15
|sell
|399
|4.12
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|796
|2006.10.23 10:17
|t/p
|399
|4.12
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|82.40
|1876.24
|797
|2006.10.23 10:17
|close
|394
|1.76
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-3.52
|1872.72
|798
|2006.10.23 10:17
|close
|393
|0.88
|1.2562
|0.0000
|1.2532
|-8.80
|1863.92
|799
|2006.10.23 10:17
|sell
|400
|1.12
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|800
|2006.10.23 10:21
|t/p
|400
|1.12
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|22.40
|1886.32
|801
|2006.10.23 10:21
|sell
|401
|1.11
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|802
|2006.10.23 10:21
|sell
|402
|2.22
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|803
|2006.10.23 10:25
|t/p
|402
|2.22
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|44.40
|1930.72
|804
|2006.10.23 10:25
|close
|401
|1.11
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.22
|1928.50
|805
|2006.10.23 10:25
|sell
|403
|1.16
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|806
|2006.10.23 10:26
|t/p
|403
|1.16
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|23.20
|1951.70
|807
|2006.10.23 10:26
|sell
|404
|1.15
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|808
|2006.10.23 10:26
|sell
|405
|2.30
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|809
|2006.10.23 10:27
|t/p
|405
|2.30
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|46.00
|1997.70
|810
|2006.10.23 10:27
|close
|404
|1.15
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.30
|1995.40
|811
|2006.10.23 10:27
|sell
|406
|1.20
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|812
|2006.10.23 10:28
|t/p
|406
|1.20
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|24.00
|2019.40
|813
|2006.10.23 10:28
|sell
|407
|1.19
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|814
|2006.10.23 10:28
|sell
|408
|2.38
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|815
|2006.10.23 10:30
|t/p
|408
|2.38
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|47.60
|2067.00
|816
|2006.10.23 10:30
|close
|407
|1.19
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.38
|2064.62
|817
|2006.10.23 10:30
|sell
|409
|1.24
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|818
|2006.10.23 10:32
|t/p
|409
|1.24
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|24.80
|2089.42
|819
|2006.10.23 10:32
|sell
|410
|1.23
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|820
|2006.10.23 10:32
|sell
|411
|2.46
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|821
|2006.10.23 10:35
|t/p
|411
|2.46
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|49.20
|2138.62
|822
|2006.10.23 10:35
|close
|410
|1.23
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.46
|2136.16
|823
|2006.10.23 10:35
|sell
|412
|1.28
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|824
|2006.10.23 10:36
|t/p
|412
|1.28
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|25.60
|2161.76
|825
|2006.10.23 10:36
|sell
|413
|1.27
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|826
|2006.10.23 10:36
|sell
|414
|2.56
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|827
|2006.10.23 10:42
|t/p
|414
|2.56
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|51.20
|2212.96
|828
|2006.10.23 10:42
|close
|413
|1.27
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.54
|2210.42
|829
|2006.10.23 10:42
|sell
|415
|1.32
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|830
|2006.10.23 10:43
|t/p
|415
|1.32
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|26.40
|2236.82
|831
|2006.10.23 10:43
|sell
|416
|1.32
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|832
|2006.10.23 10:43
|sell
|417
|2.64
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|833
|2006.10.23 10:45
|t/p
|417
|2.64
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|52.80
|2289.62
|834
|2006.10.23 10:45
|close
|416
|1.32
|1.2562
|0.0000
|1.2540
|-2.64
|2286.98
|835
|2006.10.23 10:45
|sell
|418
|1.37
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|836
|2006.10.23 10:59
|t/p
|418
|1.37
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|27.40
|2314.38
|837
|2006.10.23 10:59
|sell
|419
|1.35
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|838
|2006.10.23 11:10
|sell
|420
|2.70
|1.2557
|0.0000
|1.2537
|839
|2006.10.23 11:10
|sell
|421
|5.32
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|840
|2006.10.23 11:11
|close
|421
|5.32
|1.2559
|0.0000
|1.2548
|47.88
|2362.26
|841
|2006.10.23 11:11
|close
|420
|2.70
|1.2559
|0.0000
|1.2537
|-5.40
|2356.86
|842
|2006.10.23 11:11
|close
|419
|1.35
|1.2559
|0.0000
|1.2530
|-12.15
|2344.71
|843
|2006.10.23 11:11
|sell
|422
|1.39
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|844
|2006.10.23 12:24
|t/p
|422
|1.39
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|27.80
|2372.51
|845
|2006.10.23 12:24
|sell
|423
|1.38
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|846
|2006.10.23 12:27
|sell
|424
|2.76
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|847
|2006.10.23 13:53
|sell
|425
|5.48
|1.2557
|0.0000
|1.2537
|848
|2006.10.23 13:56
|close
|425
|5.48
|1.2551
|0.0000
|1.2537
|32.88
|2405.39
|849
|2006.10.23 13:56
|close
|424
|2.76
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|0.00
|2405.39
|850
|2006.10.23 13:56
|close
|423
|1.38
|1.2551
|0.0000
|1.2526
|-6.90
|2398.49
|851
|2006.10.23 13:56
|sell
|426
|1.41
|1.2555
|0.0000
|1.2535
|852
|2006.10.23 21:00
|buy
|427
|1.40
|1.2552
|0.0000
|1.2572
|853
|2006.10.23 23:52
|buy
|428
|2.80
|1.2546
|0.0000
|1.2566
|854
|2006.10.24 05:59
|t/p
|426
|1.41
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|29.03
|2427.52
|855
|2006.10.24 05:59
|buy
|429
|5.76
|1.2533
|0.0000
|1.2553
|856
|2006.10.24 06:00
|sell
|430
|1.43
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|857
|2006.10.24 06:00
|sell
|431
|3.02
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|858
|2006.10.24 09:00
|close
|431
|3.02
|1.2548
|0.0000
|1.2523
|-15.10
|2412.42
|859
|2006.10.24 09:00
|close
|430
|1.43
|1.2548
|0.0000
|1.2510
|-25.74
|2386.68
|860
|2006.10.24 09:00
|close
|429
|5.76
|1.2546
|0.0000
|1.2553
|74.88
|2461.56
|861
|2006.10.24 09:00
|close
|428
|2.80
|1.2546
|0.0000
|1.2566
|-1.83
|2459.73
|862
|2006.10.24 09:00
|close
|427
|1.40
|1.2546
|0.0000
|1.2572
|-9.32
|2450.41
|863
|2006.10.24 12:00
|buy
|432
|1.52
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|864
|2006.10.24 12:00
|buy
|433
|3.00
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|865
|2006.10.24 15:59
|t/p
|433
|3.00
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|60.00
|2510.41
|866
|2006.10.24 15:59
|close
|432
|1.52
|1.2564
|0.0000
|1.2569
|22.80
|2533.21
|867
|2006.10.24 16:00
|buy
|434
|1.55
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|868
|2006.10.24 20:00
|sell
|435
|1.55
|1.2559
|0.0000
|1.2539
|869
|2006.10.24 20:02
|sell
|436
|3.06
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|870
|2006.10.24 20:59
|buy
|437
|3.16
|1.2558
|0.0000
|1.2578
|871
|2006.10.25 10:07
|sell
|438
|6.20
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|872
|2006.10.25 10:08
|close
|438
|6.20
|1.2573
|0.0000
|1.2558
|31.00
|2564.21
|873
|2006.10.25 10:08
|close
|437
|3.16
|1.2571
|0.0000
|1.2578
|39.01
|2603.22
|874
|2006.10.25 10:08
|close
|436
|3.06
|1.2573
|0.0000
|1.2551
|-4.31
|2598.91
|875
|2006.10.25 10:08
|close
|435
|1.55
|1.2573
|0.0000
|1.2539
|-20.79
|2578.12
|876
|2006.10.25 10:08
|close
|434
|1.55
|1.2571
|0.0000
|1.2585
|8.28
|2586.41
|877
|2006.10.25 11:00
|buy
|439
|1.56
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|878
|2006.10.25 12:25
|buy
|440
|3.12
|1.2579
|0.0000
|1.2599
|879
|2006.10.25 17:19
|close
|440
|3.12
|1.2594
|0.0000
|1.2599
|46.80
|2633.21
|880
|2006.10.25 17:19
|close
|439
|1.56
|1.2594
|0.0000
|1.2607
|10.92
|2644.13
|881
|2006.10.25 18:00
|sell
|441
|1.59
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|882
|2006.10.25 18:59
|sell
|442
|3.06
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|883
|2006.10.25 19:00
|buy
|443
|1.53
|1.2614
|0.0000
|1.2634
|884
|2006.10.25 19:58
|buy
|444
|3.10
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|885
|2006.10.25 20:18
|buy
|445
|6.20
|1.2601
|0.0000
|1.2621
|886
|2006.10.26 01:59
|t/p
|445
|6.20
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|111.82
|2755.94
|887
|2006.10.26 01:59
|close
|444
|3.10
|1.2627
|0.0000
|1.2629
|49.71
|2805.65
|888
|2006.10.26 01:59
|close
|443
|1.53
|1.2627
|0.0000
|1.2634
|16.88
|2822.54
|889
|2006.10.26 01:59
|close
|442
|3.06
|1.2629
|0.0000
|1.2593
|-43.54
|2778.99
|890
|2006.10.26 01:59
|close
|441
|1.59
|1.2629
|0.0000
|1.2565
|-67.15
|2711.85
|891
|2006.10.26 02:00
|buy
|446
|1.63
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|892
|2006.10.26 07:59
|t/p
|446
|1.63
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|32.60
|2744.45
|893
|2006.10.26 08:00
|buy
|447
|1.62
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|894
|2006.10.26 10:59
|buy
|448
|3.24
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|895
|2006.10.26 11:00
|close
|448
|3.24
|1.2658
|0.0000
|1.2670
|25.92
|2770.37
|896
|2006.10.26 11:00
|close
|447
|1.62
|1.2658
|0.0000
|1.2676
|3.24
|2773.61
|897
|2006.10.26 11:01
|buy
|449
|1.63
|1.2661
|0.0000
|1.2681
|898
|2006.10.26 11:15
|sell
|450
|1.63
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|899
|2006.10.26 12:35
|buy
|451
|3.26
|1.2655
|0.0000
|1.2675
|900
|2006.10.26 12:59
|sell
|452
|3.26
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|901
|2006.10.26 14:35
|sell
|453
|6.48
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|902
|2006.10.26 14:46
|close
|453
|6.48
|1.2660
|0.0000
|1.2648
|51.84
|2825.45
|903
|2006.10.26 14:46
|close
|452
|3.26
|1.2660
|0.0000
|1.2643
|9.78
|2835.23
|904
|2006.10.26 14:46
|close
|451
|3.26
|1.2658
|0.0000
|1.2675
|9.78
|2845.01
|905
|2006.10.26 14:46
|close
|450
|1.63
|1.2660
|0.0000
|1.2638
|-3.26
|2841.75
|906
|2006.10.26 14:46
|close
|449
|1.63
|1.2658
|0.0000
|1.2681
|-4.89
|2836.86
|907
|2006.10.26 15:00
|buy
|454
|1.65
|1.2670
|0.0000
|1.2690
|908
|2006.10.26 15:00
|buy
|455
|3.30
|1.2665
|0.0000
|1.2685
|909
|2006.10.26 16:59
|t/p
|454
|1.65
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|33.00
|2869.86
|910
|2006.10.26 16:59
|t/p
|455
|3.30
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|66.00
|2935.86
|911
|2006.10.26 17:00
|buy
|456
|1.67
|1.2701
|0.0000
|1.2721
|912
|2006.10.26 18:24
|buy
|457
|3.36
|1.2688
|0.0000
|1.2708
|913
|2006.10.26 20:00
|sell
|458
|1.67
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|914
|2006.10.26 20:05
|sell
|459
|3.36
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|915
|2006.10.27 00:59
|sell
|460
|6.96
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|916
|2006.10.27 01:59
|t/p
|457
|3.36
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|65.00
|3000.86
|917
|2006.10.27 01:59
|close
|456
|1.67
|1.2708
|0.0000
|1.2721
|10.60
|3011.45
|918
|2006.10.27 01:59
|sell
|461
|13.60
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|919
|2006.10.27 02:00
|buy
|462
|1.66
|1.2711
|0.0000
|1.2731
|920
|2006.10.27 02:34
|close
|462
|1.66
|1.2701
|0.0000
|1.2731
|-16.60
|2994.85
|921
|2006.10.27 02:34
|close
|461
|13.60
|1.2703
|0.0000
|1.2688
|68.00
|3062.85
|922
|2006.10.27 02:34
|close
|460
|6.96
|1.2703
|0.0000
|1.2682
|-6.96
|3055.89
|923
|2006.10.27 02:34
|close
|459
|3.36
|1.2703
|0.0000
|1.2674
|-28.26
|3027.63
|924
|2006.10.27 02:34
|close
|458
|1.67
|1.2703
|0.0000
|1.2668
|-24.06
|3003.57
|925
|2006.10.27 02:59
|buy
|463
|1.78
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|926
|2006.10.27 06:00
|sell
|464
|1.78
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|927
|2006.10.27 06:59
|t/p
|464
|1.78
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|35.60
|3039.17
|928
|2006.10.27 06:59
|buy
|465
|3.56
|1.2676
|0.0000
|1.2696
|929
|2006.10.27 06:59
|sell
|466
|1.78
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|930
|2006.10.27 07:00
|t/p
|465
|3.56
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|71.20
|3110.37
|931
|2006.10.27 07:00
|close
|463
|1.78
|1.2697
|0.0000
|1.2724
|-12.46
|3097.91
|932
|2006.10.27 07:00
|sell
|467
|3.64
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|933
|2006.10.27 07:02
|close
|467
|3.64
|1.2684
|0.0000
|1.2677
|47.32
|3145.23
|934
|2006.10.27 07:02
|close
|466
|1.78
|1.2684
|0.0000
|1.2654
|-17.80
|3127.43
|935
|2006.10.27 07:02
|sell
|468
|1.86
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|936
|2006.10.27 08:59
|t/p
|468
|1.86
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|37.20
|3164.63
|937
|2006.10.27 08:59
|sell
|469
|1.88
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|938
|2006.10.27 09:57
|sell
|470
|3.76
|1.2681
|0.0000
|1.2661
|939
|2006.10.27 09:59
|close
|470
|3.76
|1.2669
|0.0000
|1.2661
|45.12
|3209.75
|940
|2006.10.27 09:59
|close
|469
|1.88
|1.2669
|0.0000
|1.2654
|9.40
|3219.15
|941
|2006.10.27 10:00
|sell
|471
|1.90
|1.2666
|0.0000
|1.2646
|942
|2006.10.27 10:00
|sell
|472
|3.82
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|943
|2006.10.27 12:00
|buy
|473
|1.89
|1.2686
|0.0000
|1.2706
|944
|2006.10.27 12:00
|sell
|474
|7.56
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|945
|2006.10.27 12:59
|t/p
|473
|1.89
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|37.80
|3256.95
|946
|2006.10.27 12:59
|buy
|475
|1.64
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|947
|2006.10.27 12:59
|sell
|476
|13.12
|1.2713
|0.0000
|1.2693
|948
|2006.10.27 15:10
|t/p
|475
|1.64
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|32.80
|3289.75
|949
|2006.10.27 15:10
|buy
|477
|1.25
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|950
|2006.10.27 15:11
|buy
|478
|2.76
|1.2731
|0.0000
|1.2751
|951
|2006.10.29 23:10
|buy
|479
|5.84
|1.2725
|0.0000
|1.2745
|952
|2006.10.30 08:01
|buy
|480
|12.32
|1.2719
|0.0000
|1.2739
|953
|2006.10.31 07:59
|t/p
|476
|13.12
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|277.88
|3567.63
|954
|2006.10.31 07:59
|close
|474
|7.56
|1.2687
|0.0000
|1.2664
|-13.76
|3553.87
|955
|2006.10.31 08:00
|close
|472
|3.82
|1.2688
|0.0000
|1.2659
|-29.87
|3524.00
|956
|2006.10.31 08:09
|close
|471
|1.90
|1.2700
|0.0000
|1.2646
|-62.36
|3461.64
|957
|2006.10.31 08:09
|sell
|481
|1.95
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|958
|2006.10.31 09:28
|t/p
|481
|1.95
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|39.00
|3500.64
|959
|2006.10.31 09:28
|sell
|482
|1.65
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|960
|2006.10.31 13:00
|sell
|483
|3.46
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|961
|2006.10.31 14:00
|sell
|484
|7.16
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|962
|2006.10.31 14:59
|sell
|485
|15.12
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|963
|2006.10.31 15:59
|t/p
|477
|1.25
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|23.36
|3524.00
|964
|2006.10.31 15:59
|t/p
|478
|2.76
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|51.58
|3575.59
|965
|2006.10.31 15:59
|t/p
|479
|5.84
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|109.15
|3684.74
|966
|2006.10.31 15:59
|t/p
|480
|12.32
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|238.33
|3923.07
|967
|2006.10.31 15:59
|buy
|486
|1.45
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|968
|2006.10.31 19:07
|close
|486
|1.45
|1.2776
|0.0000
|1.2784
|17.40
|3940.47
|969
|2006.10.31 19:07
|close
|485
|15.12
|1.2778
|0.0000
|1.2699
|-892.09
|3048.38
|970
|2006.10.31 19:07
|close
|484
|7.16
|1.2778
|0.0000
|1.2684
|-529.84
|2518.54
|971
|2006.10.31 19:07
|close
|483
|3.46
|1.2778
|0.0000
|1.2678
|-276.80
|2241.74
|972
|2006.10.31 19:07
|close
|482
|1.65
|1.2778
|0.0000
|1.2672
|-141.90
|2099.84
|973
|2006.10.31 19:09
|buy
|487
|1.23
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|974
|2006.10.31 21:00
|buy
|488
|2.46
|1.2763
|0.0000
|1.2783
|975
|2006.10.31 22:00
|sell
|489
|1.23
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|976
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|489
|1.23
|1.2767
|0.0000
|1.2743
|-4.92
|2094.92
|977
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|488
|2.46
|1.2765
|0.0000
|1.2783
|4.92
|2099.84
|978
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|487
|1.23
|1.2765
|0.0000
|1.2790
|-6.15
|2093.69