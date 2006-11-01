|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2006.12.01 00:00 (2006.11.01 - 2006.12.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|14983
|Ticks modelled
|65285
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-86.54
|Gross profit
|329.60
|Gross loss
|-416.14
|Profit factor
|0.79
|Expected payoff
|-0.43
|Absolute drawdown
|86.54
|Maximal drawdown
|162.84 (92.37%)
|Relative drawdown
|92.37% (162.84)
|Total trades
|203
|Short positions (won %)
|108 (66.67%)
|Long positions (won %)
|95 (76.84%)
|Profit trades (% of total)
|145 (71.43%)
|Loss trades (% of total)
|58 (28.57%)
|Largest
|profit trade
|10.83
|loss trade
|-48.16
|Average
|profit trade
|2.27
|loss trade
|-7.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (28.32)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-7.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|38.66 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-92.49 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.01 12:00
|buy
|1
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|2
|2006.11.01 12:13
|buy
|2
|0.12
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|3
|2006.11.01 15:59
|close
|2
|0.12
|1.2774
|0.0000
|1.2776
|2.16
|102.16
|4
|2006.11.01 15:59
|close
|1
|0.06
|1.2774
|0.0000
|1.2787
|0.42
|102.58
|5
|2006.11.01 16:00
|buy
|3
|0.06
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|6
|2006.11.01 16:00
|buy
|4
|0.12
|1.2766
|0.0000
|1.2786
|7
|2006.11.01 17:03
|close
|4
|0.12
|1.2779
|0.0000
|1.2786
|1.56
|104.14
|8
|2006.11.01 17:03
|close
|3
|0.06
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|0.24
|104.38
|9
|2006.11.01 17:59
|buy
|5
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|10
|2006.11.01 18:30
|sell
|6
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|11
|2006.11.01 19:59
|sell
|7
|0.12
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|12
|2006.11.01 20:14
|close
|7
|0.12
|1.2762
|0.0000
|1.2757
|1.80
|106.18
|13
|2006.11.01 20:14
|close
|6
|0.06
|1.2762
|0.0000
|1.2747
|0.30
|106.48
|14
|2006.11.01 20:14
|close
|5
|0.06
|1.2760
|0.0000
|1.2787
|-0.42
|106.06
|15
|2006.11.01 22:00
|sell
|8
|0.06
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|16
|2006.11.01 22:01
|sell
|9
|0.12
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|17
|2006.11.01 22:13
|close
|9
|0.12
|1.2757
|0.0000
|1.2753
|1.92
|107.98
|18
|2006.11.01 22:13
|close
|8
|0.06
|1.2757
|0.0000
|1.2738
|0.06
|108.04
|19
|2006.11.01 22:13
|sell
|10
|0.06
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|20
|2006.11.02 04:00
|buy
|11
|0.06
|1.2755
|0.0000
|1.2775
|21
|2006.11.02 07:27
|buy
|12
|0.12
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|22
|2006.11.02 09:59
|close
|12
|0.12
|1.2766
|0.0000
|1.2770
|1.92
|109.96
|23
|2006.11.02 09:59
|close
|11
|0.06
|1.2766
|0.0000
|1.2775
|0.66
|110.62
|24
|2006.11.02 09:59
|close
|10
|0.06
|1.2768
|0.0000
|1.2736
|-0.61
|110.01
|25
|2006.11.02 10:00
|buy
|13
|0.06
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|26
|2006.11.02 10:15
|buy
|14
|0.12
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|27
|2006.11.02 13:44
|close
|14
|0.12
|1.2773
|0.0000
|1.2779
|1.68
|111.69
|28
|2006.11.02 13:44
|close
|13
|0.06
|1.2773
|0.0000
|1.2787
|0.36
|112.05
|29
|2006.11.02 13:44
|buy
|15
|0.07
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|30
|2006.11.02 13:59
|buy
|16
|0.14
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|31
|2006.11.02 16:37
|close
|16
|0.14
|1.2775
|0.0000
|1.2781
|1.96
|114.01
|32
|2006.11.02 16:37
|close
|15
|0.07
|1.2775
|0.0000
|1.2794
|0.07
|114.08
|33
|2006.11.02 17:00
|buy
|17
|0.07
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|34
|2006.11.02 17:00
|buy
|18
|0.14
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|35
|2006.11.03 01:00
|sell
|19
|0.07
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|36
|2006.11.03 13:59
|t/p
|19
|0.07
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|1.40
|115.48
|37
|2006.11.03 13:59
|buy
|20
|0.24
|1.2688
|0.0000
|1.2708
|38
|2006.11.03 14:00
|sell
|21
|0.06
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|39
|2006.11.03 14:00
|t/p
|20
|0.24
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|4.80
|120.28
|40
|2006.11.03 14:00
|close
|18
|0.14
|1.2769
|0.0000
|1.2791
|-0.37
|119.90
|41
|2006.11.03 14:00
|sell
|22
|0.14
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|42
|2006.11.03 14:05
|t/p
|22
|0.14
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|2.80
|122.70
|43
|2006.11.03 14:05
|close
|21
|0.06
|1.2712
|0.0000
|1.2665
|-1.62
|121.08
|44
|2006.11.03 14:05
|close
|17
|0.07
|1.2710
|0.0000
|1.2800
|-4.95
|116.14
|45
|2006.11.03 14:05
|sell
|23
|0.07
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|46
|2006.11.03 14:13
|t/p
|23
|0.07
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|1.40
|117.54
|47
|2006.11.03 14:13
|sell
|24
|0.07
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|48
|2006.11.03 14:13
|sell
|25
|0.14
|1.2754
|0.0000
|1.2734
|49
|2006.11.03 14:14
|t/p
|25
|0.14
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|2.80
|120.34
|50
|2006.11.03 14:14
|close
|24
|0.07
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.14
|120.20
|51
|2006.11.03 14:14
|sell
|26
|0.07
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|52
|2006.11.03 14:15
|t/p
|26
|0.07
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|1.40
|121.60
|53
|2006.11.03 14:15
|sell
|27
|0.07
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|54
|2006.11.03 14:15
|sell
|28
|0.14
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|55
|2006.11.03 14:16
|t/p
|28
|0.14
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|2.80
|124.40
|56
|2006.11.03 14:16
|close
|27
|0.07
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.14
|124.26
|57
|2006.11.03 14:16
|sell
|29
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|58
|2006.11.03 14:17
|t/p
|29
|0.08
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|1.60
|125.86
|59
|2006.11.03 14:17
|sell
|30
|0.08
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|60
|2006.11.03 14:17
|sell
|31
|0.16
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|61
|2006.11.03 14:18
|t/p
|31
|0.16
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|3.20
|129.06
|62
|2006.11.03 14:18
|close
|30
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.16
|128.90
|63
|2006.11.03 14:18
|sell
|32
|0.08
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|64
|2006.11.03 14:19
|t/p
|32
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|1.60
|130.50
|65
|2006.11.03 14:19
|sell
|33
|0.08
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|66
|2006.11.03 14:19
|sell
|34
|0.16
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|67
|2006.11.03 14:20
|t/p
|34
|0.16
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|3.20
|133.70
|68
|2006.11.03 14:20
|close
|33
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.16
|133.54
|69
|2006.11.03 14:20
|sell
|35
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|70
|2006.11.03 14:23
|t/p
|35
|0.08
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|1.60
|135.14
|71
|2006.11.03 14:23
|sell
|36
|0.08
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|72
|2006.11.03 14:23
|sell
|37
|0.16
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|73
|2006.11.03 14:24
|t/p
|37
|0.16
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|3.20
|138.34
|74
|2006.11.03 14:24
|close
|36
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.16
|138.18
|75
|2006.11.03 14:24
|sell
|38
|0.09
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|76
|2006.11.03 14:25
|t/p
|38
|0.09
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|1.80
|139.98
|77
|2006.11.03 14:25
|sell
|39
|0.08
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|78
|2006.11.03 14:25
|sell
|40
|0.16
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|79
|2006.11.03 14:26
|t/p
|40
|0.16
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|3.20
|143.18
|80
|2006.11.03 14:26
|close
|39
|0.08
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.16
|143.02
|81
|2006.11.03 14:26
|sell
|41
|0.09
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|82
|2006.11.03 14:27
|t/p
|41
|0.09
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|1.80
|144.82
|83
|2006.11.03 14:27
|sell
|42
|0.09
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|84
|2006.11.03 14:27
|sell
|43
|0.18
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|85
|2006.11.03 14:28
|t/p
|43
|0.18
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|3.60
|148.42
|86
|2006.11.03 14:28
|close
|42
|0.09
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.18
|148.24
|87
|2006.11.03 14:28
|sell
|44
|0.09
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|88
|2006.11.03 14:29
|t/p
|44
|0.09
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|1.80
|150.04
|89
|2006.11.03 14:29
|sell
|45
|0.09
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|90
|2006.11.03 14:29
|sell
|46
|0.18
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|91
|2006.11.03 14:30
|t/p
|46
|0.18
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|3.60
|153.64
|92
|2006.11.03 14:30
|close
|45
|0.09
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.18
|153.46
|93
|2006.11.03 14:30
|sell
|47
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|94
|2006.11.03 14:31
|t/p
|47
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|2.00
|155.46
|95
|2006.11.03 14:31
|sell
|48
|0.09
|1.2710
|0.0000
|1.2690
|96
|2006.11.03 14:31
|sell
|49
|0.18
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|97
|2006.11.03 14:32
|close
|49
|0.18
|1.2712
|0.0000
|1.2701
|1.62
|157.08
|98
|2006.11.03 14:32
|close
|48
|0.09
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|-0.18
|156.90
|99
|2006.11.03 14:32
|sell
|50
|0.09
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|100
|2006.11.03 14:33
|sell
|51
|0.18
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|101
|2006.11.03 14:43
|close
|51
|0.18
|1.2701
|0.0000
|1.2695
|2.52
|159.42
|102
|2006.11.03 14:43
|close
|50
|0.09
|1.2701
|0.0000
|1.2689
|0.72
|160.14
|103
|2006.11.03 14:43
|sell
|52
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|104
|2006.11.03 14:59
|sell
|53
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|105
|2006.11.03 15:00
|t/p
|53
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|4.00
|164.14
|106
|2006.11.03 15:00
|close
|52
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2678
|1.40
|165.54
|107
|2006.11.03 15:00
|sell
|54
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|108
|2006.11.03 15:01
|sell
|55
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|109
|2006.11.03 15:10
|sell
|56
|0.40
|1.2695
|0.0000
|1.2675
|110
|2006.11.03 15:21
|sell
|57
|0.72
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|111
|2006.11.03 15:23
|close
|57
|0.72
|1.2694
|0.0000
|1.2681
|5.04
|170.58
|112
|2006.11.03 15:23
|close
|56
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2675
|0.40
|170.98
|113
|2006.11.03 15:23
|close
|55
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2670
|-0.80
|170.18
|114
|2006.11.03 15:23
|close
|54
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2663
|-1.10
|169.08
|115
|2006.11.03 15:23
|sell
|58
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|116
|2006.11.03 15:28
|sell
|59
|0.20
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|117
|2006.11.03 15:43
|sell
|60
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|118
|2006.11.03 18:59
|sell
|61
|0.80
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|119
|2006.11.03 19:00
|buy
|62
|0.09
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|120
|2006.11.06 02:09
|buy
|63
|0.20
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|121
|2006.11.06 06:35
|buy
|64
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|122
|2006.11.06 09:15
|close
|64
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2724
|-2.00
|167.08
|123
|2006.11.06 09:15
|close
|63
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2730
|-2.20
|164.88
|124
|2006.11.06 09:15
|close
|62
|0.09
|1.2699
|0.0000
|1.2735
|-1.50
|163.38
|125
|2006.11.06 09:15
|close
|61
|0.80
|1.2701
|0.0000
|1.2692
|9.27
|172.65
|126
|2006.11.06 09:15
|close
|60
|0.40
|1.2701
|0.0000
|1.2684
|1.44
|174.09
|127
|2006.11.06 09:15
|close
|59
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2678
|-0.48
|173.61
|128
|2006.11.06 09:15
|close
|58
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2672
|-0.84
|172.76
|129
|2006.11.06 10:00
|sell
|65
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|130
|2006.11.06 14:25
|sell
|66
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|131
|2006.11.06 15:00
|buy
|67
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2734
|132
|2006.11.06 15:00
|sell
|68
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|133
|2006.11.06 17:59
|sell
|69
|0.80
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|134
|2006.11.07 01:59
|t/p
|67
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|1.93
|174.70
|135
|2006.11.07 03:00
|buy
|70
|0.08
|1.2744
|0.0000
|1.2764
|136
|2006.11.07 04:59
|t/p
|70
|0.08
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|1.60
|176.30
|137
|2006.11.07 04:59
|close
|69
|0.80
|1.2770
|0.0000
|1.2703
|-37.13
|139.17
|138
|2006.11.07 04:59
|close
|68
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2692
|-22.96
|116.21
|139
|2006.11.07 04:59
|close
|66
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2687
|-12.48
|103.73
|140
|2006.11.07 04:59
|close
|65
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2681
|-6.84
|96.88
|141
|2006.11.07 05:00
|buy
|71
|0.06
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|142
|2006.11.07 06:59
|buy
|72
|0.12
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|143
|2006.11.07 07:52
|buy
|73
|0.24
|1.2753
|0.0000
|1.2773
|144
|2006.11.07 11:00
|sell
|74
|0.06
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|145
|2006.11.07 11:03
|sell
|75
|0.12
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|146
|2006.11.07 13:59
|t/p
|72
|0.12
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|2.40
|99.28
|147
|2006.11.07 13:59
|t/p
|73
|0.24
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|4.80
|104.08
|148
|2006.11.07 13:59
|close
|71
|0.06
|1.2782
|0.0000
|1.2791
|0.66
|104.74
|149
|2006.11.07 13:59
|sell
|76
|0.24
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|150
|2006.11.07 14:00
|buy
|77
|0.06
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|151
|2006.11.07 14:59
|t/p
|77
|0.06
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|1.20
|105.94
|152
|2006.11.07 14:59
|buy
|78
|0.05
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|153
|2006.11.07 14:59
|sell
|79
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|154
|2006.11.07 15:19
|buy
|80
|0.12
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|155
|2006.11.07 19:59
|t/p
|79
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|8.00
|113.94
|156
|2006.11.07 19:59
|buy
|81
|0.28
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|157
|2006.11.07 19:59
|close
|76
|0.24
|1.2771
|0.0000
|1.2762
|2.64
|116.58
|158
|2006.11.07 20:00
|close
|75
|0.12
|1.2770
|0.0000
|1.2741
|-1.08
|115.50
|159
|2006.11.07 20:01
|close
|74
|0.06
|1.2776
|0.0000
|1.2736
|-1.20
|114.30
|160
|2006.11.07 20:01
|t/p
|81
|0.28
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|5.60
|119.90
|161
|2006.11.07 20:01
|close
|80
|0.12
|1.2800
|0.0000
|1.2818
|0.24
|120.14
|162
|2006.11.07 20:01
|sell
|82
|0.07
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|163
|2006.11.07 20:08
|t/p
|82
|0.07
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|1.40
|121.54
|164
|2006.11.07 20:08
|close
|78
|0.05
|1.2774
|0.0000
|1.2830
|-1.80
|119.74
|165
|2006.11.07 20:08
|sell
|83
|0.07
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|166
|2006.11.07 20:08
|sell
|84
|0.14
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|167
|2006.11.07 20:18
|t/p
|84
|0.14
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|2.80
|122.54
|168
|2006.11.07 20:18
|sell
|85
|0.14
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|169
|2006.11.08 09:00
|buy
|86
|0.07
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|170
|2006.11.08 09:59
|sell
|87
|0.28
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|171
|2006.11.08 12:59
|buy
|88
|0.16
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|172
|2006.11.08 13:59
|t/p
|87
|0.28
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|5.60
|128.14
|173
|2006.11.08 13:59
|buy
|89
|0.32
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|174
|2006.11.08 13:59
|close
|85
|0.14
|1.2775
|0.0000
|1.2769
|2.04
|130.19
|175
|2006.11.08 14:00
|close
|83
|0.07
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|0.04
|130.23
|176
|2006.11.08 14:01
|sell
|90
|0.08
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|177
|2006.11.08 14:01
|sell
|91
|0.16
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|178
|2006.11.08 14:40
|buy
|92
|0.56
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|179
|2006.11.08 14:59
|t/p
|91
|0.16
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|3.20
|133.43
|180
|2006.11.08 14:59
|close
|90
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2753
|1.20
|134.63
|181
|2006.11.08 15:00
|sell
|93
|0.07
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|182
|2006.11.08 15:00
|sell
|94
|0.14
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|183
|2006.11.08 16:59
|sell
|95
|0.32
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|184
|2006.11.09 00:59
|t/p
|95
|0.32
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|6.97
|141.59
|185
|2006.11.09 00:59
|close
|94
|0.14
|1.2753
|0.0000
|1.2748
|2.35
|143.94
|186
|2006.11.09 01:00
|close
|93
|0.07
|1.2754
|0.0000
|1.2735
|0.19
|144.14
|187
|2006.11.09 01:00
|sell
|96
|0.07
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|188
|2006.11.09 04:35
|sell
|97
|0.16
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|189
|2006.11.09 04:59
|sell
|98
|0.32
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|190
|2006.11.09 07:59
|sell
|99
|0.64
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|191
|2006.11.09 13:00
|t/p
|92
|0.56
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|10.10
|154.24
|192
|2006.11.09 13:00
|close
|89
|0.32
|1.2790
|0.0000
|1.2795
|4.17
|158.41
|193
|2006.11.09 13:00
|close
|88
|0.16
|1.2778
|0.0000
|1.2802
|-0.95
|157.45
|194
|2006.11.09 13:00
|close
|86
|0.07
|1.2779
|0.0000
|1.2811
|-0.98
|156.48
|195
|2006.11.09 14:30
|buy
|100
|0.08
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|196
|2006.11.09 14:30
|buy
|101
|0.16
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|197
|2006.11.09 14:30
|buy
|102
|0.36
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|198
|2006.11.09 16:02
|t/p
|102
|0.36
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|7.20
|163.68
|199
|2006.11.09 16:02
|close
|101
|0.16
|1.2798
|0.0000
|1.2804
|2.24
|165.92
|200
|2006.11.09 16:02
|close
|100
|0.08
|1.2800
|0.0000
|1.2811
|0.72
|166.64
|201
|2006.11.09 16:02
|buy
|103
|0.08
|1.2801
|0.0000
|1.2821
|202
|2006.11.09 16:37
|buy
|104
|0.16
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|203
|2006.11.09 16:59
|t/p
|103
|0.08
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|1.60
|168.24
|204
|2006.11.09 16:59
|t/p
|104
|0.16
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|3.20
|171.44
|205
|2006.11.09 16:59
|buy
|105
|0.06
|1.2835
|0.0000
|1.2855
|206
|2006.11.09 17:32
|buy
|106
|0.12
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|207
|2006.11.10 01:59
|close
|106
|0.12
|1.2848
|0.0000
|1.2849
|2.20
|173.64
|208
|2006.11.10 01:59
|close
|105
|0.06
|1.2848
|0.0000
|1.2855
|0.74
|174.38
|209
|2006.11.10 01:59
|close
|99
|0.64
|1.2850
|0.0000
|1.2765
|-41.22
|133.15
|210
|2006.11.10 01:59
|close
|98
|0.32
|1.2850
|0.0000
|1.2748
|-26.05
|107.10
|211
|2006.11.10 01:59
|close
|97
|0.16
|1.2850
|0.0000
|1.2742
|-13.99
|93.12
|212
|2006.11.10 01:59
|close
|96
|0.07
|1.2850
|0.0000
|1.2737
|-6.47
|86.65
|213
|2006.11.10 02:00
|buy
|107
|0.05
|1.2849
|0.0000
|1.2869
|214
|2006.11.10 08:59
|t/p
|107
|0.05
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|1.00
|87.65
|215
|2006.11.10 09:00
|buy
|108
|0.05
|1.2889
|0.0000
|1.2909
|216
|2006.11.10 09:30
|buy
|109
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2894
|217
|2006.11.10 12:00
|sell
|110
|0.05
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|218
|2006.11.10 12:34
|buy
|111
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|219
|2006.11.10 15:59
|buy
|112
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|220
|2006.11.10 17:00
|t/p
|110
|0.05
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|1.00
|88.65
|221
|2006.11.10 17:00
|sell
|113
|0.05
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|222
|2006.11.10 17:03
|sell
|114
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|223
|2006.11.13 01:59
|sell
|115
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|224
|2006.11.13 09:06
|t/p
|115
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|4.00
|92.65
|225
|2006.11.13 09:06
|close
|114
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2842
|0.96
|93.61
|226
|2006.11.13 09:06
|close
|113
|0.05
|1.2854
|0.0000
|1.2837
|0.18
|93.79
|227
|2006.11.13 09:06
|sell
|116
|0.05
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|228
|2006.11.13 09:46
|sell
|117
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2836
|229
|2006.11.13 11:59
|t/p
|117
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|2.00
|95.79
|230
|2006.11.13 11:59
|close
|116
|0.05
|1.2835
|0.0000
|1.2831
|0.80
|96.59
|231
|2006.11.13 12:00
|sell
|118
|0.04
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|232
|2006.11.13 16:06
|t/p
|118
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|0.80
|97.39
|233
|2006.11.13 16:06
|sell
|119
|0.03
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|234
|2006.11.13 16:07
|close
|119
|0.03
|1.2809
|0.0000
|1.2792
|0.09
|97.48
|235
|2006.11.13 16:07
|close
|112
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2880
|-21.46
|76.02
|236
|2006.11.13 16:07
|close
|111
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2888
|-12.33
|63.68
|237
|2006.11.13 16:07
|close
|109
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2894
|-6.77
|56.92
|238
|2006.11.13 16:07
|close
|108
|0.05
|1.2807
|0.0000
|1.2909
|-4.13
|52.79
|239
|2006.11.13 16:07
|sell
|120
|0.03
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|240
|2006.11.13 17:04
|sell
|121
|0.06
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|241
|2006.11.13 23:00
|buy
|122
|0.03
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|242
|2006.11.13 23:59
|sell
|123
|0.12
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|243
|2006.11.14 04:59
|sell
|124
|0.24
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|244
|2006.11.14 08:59
|t/p
|122
|0.03
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|0.58
|53.37
|245
|2006.11.14 08:59
|buy
|125
|0.03
|1.2837
|0.0000
|1.2857
|246
|2006.11.14 09:00
|buy
|126
|0.06
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|247
|2006.11.14 11:06
|buy
|127
|0.12
|1.2824
|0.0000
|1.2844
|248
|2006.11.14 13:59
|t/p
|125
|0.03
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|0.60
|53.97
|249
|2006.11.14 13:59
|t/p
|126
|0.06
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|1.20
|55.17
|250
|2006.11.14 13:59
|t/p
|127
|0.12
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|2.40
|57.57
|251
|2006.11.14 14:00
|buy
|128
|0.02
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|252
|2006.11.14 14:30
|buy
|129
|0.06
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|253
|2006.11.14 14:34
|t/p
|129
|0.06
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|1.20
|58.77
|254
|2006.11.14 14:34
|close
|128
|0.02
|1.2860
|0.0000
|1.2882
|-0.04
|58.73
|255
|2006.11.14 14:34
|buy
|130
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|256
|2006.11.14 14:36
|buy
|131
|0.04
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|257
|2006.11.14 14:59
|buy
|132
|0.12
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|258
|2006.11.14 15:01
|t/p
|132
|0.12
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|2.40
|61.13
|259
|2006.11.14 15:01
|close
|131
|0.04
|1.2860
|0.0000
|1.2876
|0.16
|61.29
|260
|2006.11.14 15:02
|close
|130
|0.02
|1.2843
|0.0000
|1.2883
|-0.40
|60.89
|261
|2006.11.14 15:02
|buy
|133
|0.02
|1.2865
|0.0000
|1.2885
|262
|2006.11.14 15:03
|buy
|134
|0.06
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|263
|2006.11.14 15:06
|t/p
|134
|0.06
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|1.20
|62.09
|264
|2006.11.14 15:06
|close
|133
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2885
|0.02
|62.11
|265
|2006.11.14 15:07
|buy
|135
|0.03
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|266
|2006.11.14 15:07
|t/p
|135
|0.03
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|0.60
|62.71
|267
|2006.11.14 15:07
|buy
|136
|0.02
|1.2869
|0.0000
|1.2889
|268
|2006.11.14 15:08
|buy
|137
|0.06
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|269
|2006.11.14 15:08
|t/p
|137
|0.06
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|1.20
|63.91
|270
|2006.11.14 15:09
|buy
|138
|0.06
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|271
|2006.11.14 15:09
|t/p
|138
|0.06
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|1.20
|65.11
|272
|2006.11.14 15:10
|buy
|139
|0.06
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|273
|2006.11.14 15:12
|t/p
|139
|0.06
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|1.20
|66.31
|274
|2006.11.14 15:12
|close
|136
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2889
|-0.06
|66.25
|275
|2006.11.14 15:13
|buy
|140
|0.03
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|276
|2006.11.14 15:59
|buy
|141
|0.08
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|277
|2006.11.14 16:00
|t/p
|141
|0.08
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|1.60
|67.85
|278
|2006.11.14 16:00
|close
|140
|0.03
|1.2836
|0.0000
|1.2865
|-0.27
|67.58
|279
|2006.11.14 16:01
|buy
|142
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|280
|2006.11.14 16:11
|buy
|143
|0.08
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|281
|2006.11.14 16:12
|t/p
|124
|0.24
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|4.80
|72.38
|282
|2006.11.14 16:12
|buy
|144
|0.16
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|283
|2006.11.14 16:12
|close
|123
|0.12
|1.2806
|0.0000
|1.2801
|1.87
|74.25
|284
|2006.11.14 16:12
|close
|121
|0.06
|1.2807
|0.0000
|1.2794
|0.46
|74.70
|285
|2006.11.14 16:12
|close
|120
|0.03
|1.2805
|0.0000
|1.2788
|0.11
|74.81
|286
|2006.11.14 16:59
|sell
|145
|0.04
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|287
|2006.11.14 17:59
|sell
|146
|0.08
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|288
|2006.11.14 19:59
|sell
|147
|0.16
|1.2823
|0.0000
|1.2803
|289
|2006.11.14 20:26
|t/p
|144
|0.16
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|3.20
|78.01
|290
|2006.11.14 20:26
|close
|143
|0.08
|1.2826
|0.0000
|1.2833
|1.04
|79.05
|291
|2006.11.14 20:26
|close
|142
|0.04
|1.2825
|0.0000
|1.2839
|0.24
|79.29
|292
|2006.11.15 08:00
|buy
|148
|0.04
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|293
|2006.11.15 09:12
|sell
|149
|0.32
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|294
|2006.11.15 09:59
|buy
|150
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|295
|2006.11.15 10:37
|t/p
|149
|0.32
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|6.40
|85.69
|296
|2006.11.15 10:37
|close
|147
|0.16
|1.2809
|0.0000
|1.2803
|2.33
|88.03
|297
|2006.11.15 10:37
|close
|146
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2797
|0.61
|88.63
|298
|2006.11.15 10:37
|close
|145
|0.04
|1.2809
|0.0000
|1.2790
|0.06
|88.70
|299
|2006.11.15 10:37
|buy
|151
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|300
|2006.11.15 10:59
|buy
|152
|0.32
|1.2786
|0.0000
|1.2806
|301
|2006.11.15 11:00
|sell
|153
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|302
|2006.11.15 11:00
|t/p
|152
|0.32
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|6.40
|95.10
|303
|2006.11.15 11:00
|close
|151
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2827
|0.80
|95.90
|304
|2006.11.15 11:00
|sell
|154
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|305
|2006.11.15 11:04
|close
|150
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2834
|-2.10
|93.80
|306
|2006.11.15 11:04
|close
|148
|0.04
|1.2806
|0.0000
|1.2842
|-0.64
|93.16
|307
|2006.11.15 11:38
|t/p
|154
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|2.00
|95.16
|308
|2006.11.15 11:38
|close
|153
|0.04
|1.2791
|0.0000
|1.2763
|-0.32
|94.84
|309
|2006.11.15 11:38
|sell
|155
|0.05
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|310
|2006.11.15 13:34
|sell
|156
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|311
|2006.11.15 15:59
|sell
|157
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|312
|2006.11.15 16:00
|buy
|158
|0.05
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|313
|2006.11.15 17:59
|sell
|159
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2795
|314
|2006.11.15 22:43
|t/p
|158
|0.05
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|1.00
|95.84
|315
|2006.11.15 22:43
|buy
|160
|0.04
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|316
|2006.11.15 23:59
|buy
|161
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|317
|2006.11.16 07:30
|buy
|162
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|318
|2006.11.16 08:59
|buy
|163
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|319
|2006.11.16 17:59
|t/p
|159
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|8.71
|104.54
|320
|2006.11.16 17:59
|close
|157
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2787
|2.75
|107.30
|321
|2006.11.16 18:00
|close
|156
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2775
|0.28
|107.57
|322
|2006.11.16 18:00
|close
|155
|0.05
|1.2804
|0.0000
|1.2770
|-0.61
|106.96
|323
|2006.11.16 18:01
|sell
|164
|0.05
|1.2797
|0.0000
|1.2777
|324
|2006.11.16 18:01
|sell
|165
|0.12
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|325
|2006.11.16 18:03
|sell
|166
|0.24
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|326
|2006.11.16 18:14
|t/p
|166
|0.24
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|4.80
|111.76
|327
|2006.11.16 18:14
|close
|165
|0.12
|1.2788
|0.0000
|1.2783
|1.80
|113.56
|328
|2006.11.16 18:14
|close
|164
|0.05
|1.2789
|0.0000
|1.2777
|0.40
|113.96
|329
|2006.11.16 18:14
|sell
|167
|0.05
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|330
|2006.11.16 18:19
|sell
|168
|0.12
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|331
|2006.11.17 05:51
|t/p
|168
|0.12
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|2.47
|116.43
|332
|2006.11.17 05:51
|close
|167
|0.05
|1.2774
|0.0000
|1.2768
|0.73
|117.16
|333
|2006.11.17 05:52
|sell
|169
|0.05
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|334
|2006.11.17 07:56
|sell
|170
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|335
|2006.11.17 08:29
|sell
|171
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|336
|2006.11.17 09:27
|sell
|172
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|337
|2006.11.17 10:55
|t/p
|172
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|8.00
|125.16
|338
|2006.11.17 10:55
|close
|171
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2767
|2.80
|127.96
|339
|2006.11.17 10:56
|close
|170
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2759
|0.50
|128.46
|340
|2006.11.17 10:56
|close
|169
|0.05
|1.2775
|0.0000
|1.2753
|-0.10
|128.36
|341
|2006.11.17 12:00
|sell
|173
|0.05
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|342
|2006.11.17 12:05
|sell
|174
|0.12
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|343
|2006.11.17 14:31
|sell
|175
|0.24
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|344
|2006.11.17 14:59
|sell
|176
|0.48
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|345
|2006.11.17 16:18
|t/p
|163
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|7.74
|136.10
|346
|2006.11.17 16:18
|close
|162
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2837
|2.67
|138.77
|347
|2006.11.17 16:19
|close
|161
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2843
|0.34
|139.11
|348
|2006.11.17 16:19
|close
|160
|0.04
|1.2838
|0.0000
|1.2851
|0.18
|139.28
|349
|2006.11.17 16:20
|buy
|177
|0.06
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|350
|2006.11.17 16:59
|buy
|178
|0.12
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|351
|2006.11.17 19:59
|buy
|179
|0.28
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|352
|2006.11.20 02:59
|t/p
|178
|0.12
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|2.32
|141.61
|353
|2006.11.20 02:59
|t/p
|179
|0.28
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|5.42
|147.02
|354
|2006.11.20 02:59
|close
|177
|0.06
|1.2843
|0.0000
|1.2851
|0.68
|147.70
|355
|2006.11.20 03:00
|buy
|180
|0.06
|1.2844
|0.0000
|1.2864
|356
|2006.11.20 03:01
|buy
|181
|0.12
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|357
|2006.11.20 15:59
|buy
|182
|0.24
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|358
|2006.11.20 15:59
|buy
|183
|0.56
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|359
|2006.11.21 19:59
|t/p
|183
|0.56
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|10.83
|158.54
|360
|2006.11.21 19:59
|close
|182
|0.24
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|2.24
|160.78
|361
|2006.11.21 20:00
|close
|181
|0.12
|1.2842
|0.0000
|1.2856
|0.64
|161.42
|362
|2006.11.21 20:00
|close
|180
|0.06
|1.2840
|0.0000
|1.2864
|-0.28
|161.14
|363
|2006.11.21 20:27
|buy
|184
|0.07
|1.2843
|0.0000
|1.2863
|364
|2006.11.22 03:59
|t/p
|184
|0.07
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|1.35
|162.49
|365
|2006.11.22 03:59
|buy
|185
|0.06
|1.2866
|0.0000
|1.2886
|366
|2006.11.22 06:59
|buy
|186
|0.12
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|367
|2006.11.22 12:59
|t/p
|186
|0.12
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|2.40
|164.89
|368
|2006.11.22 12:59
|close
|185
|0.06
|1.2884
|0.0000
|1.2886
|1.08
|165.97
|369
|2006.11.22 12:59
|close
|176
|0.48
|1.2886
|0.0000
|1.2784
|-38.51
|127.46
|370
|2006.11.22 12:59
|close
|175
|0.24
|1.2886
|0.0000
|1.2762
|-24.54
|102.93
|371
|2006.11.22 12:59
|close
|174
|0.12
|1.2886
|0.0000
|1.2756
|-12.99
|89.94
|372
|2006.11.22 12:59
|close
|173
|0.05
|1.2886
|0.0000
|1.2751
|-5.66
|84.28
|373
|2006.11.22 13:00
|buy
|187
|0.05
|1.2887
|0.0000
|1.2907
|374
|2006.11.22 13:59
|t/p
|187
|0.05
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|1.00
|85.28
|375
|2006.11.22 13:59
|buy
|188
|0.05
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|376
|2006.11.22 14:30
|buy
|189
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2932
|377
|2006.11.22 16:00
|t/p
|189
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|2.00
|87.28
|378
|2006.11.22 16:00
|close
|188
|0.05
|1.2932
|0.0000
|1.2943
|0.45
|87.73
|379
|2006.11.22 16:00
|buy
|190
|0.05
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|380
|2006.11.22 16:27
|t/p
|190
|0.05
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|1.00
|88.73
|381
|2006.11.22 16:27
|buy
|191
|0.05
|1.2953
|0.0000
|1.2973
|382
|2006.11.22 16:28
|buy
|192
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2965
|383
|2006.11.22 16:59
|buy
|193
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2947
|384
|2006.11.22 18:15
|sell
|194
|0.05
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|385
|2006.11.22 20:18
|sell
|195
|0.10
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|386
|2006.11.22 21:59
|sell
|196
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2923
|387
|2006.11.23 09:10
|t/p
|193
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|3.61
|92.34
|388
|2006.11.23 09:10
|close
|192
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2965
|0.00
|92.34
|389
|2006.11.23 09:10
|close
|191
|0.05
|1.2948
|0.0000
|1.2973
|-0.35
|91.99
|390
|2006.11.23 09:10
|sell
|197
|0.40
|1.2948
|0.0000
|1.2928
|391
|2006.11.23 10:00
|buy
|198
|0.04
|1.2972
|0.0000
|1.2992
|392
|2006.11.23 10:08
|buy
|199
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2978
|393
|2006.11.23 15:59
|buy
|200
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2969
|394
|2006.11.23 19:17
|buy
|201
|0.40
|1.2944
|0.0000
|1.2964
|395
|2006.11.24 06:59
|t/p
|201
|0.40
|1.2964
|0.0000
|1.2964
|7.74
|99.73
|396
|2006.11.24 06:59
|close
|200
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2969
|3.07
|102.80
|397
|2006.11.24 07:00
|close
|199
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2978
|0.73
|103.53
|398
|2006.11.24 07:01
|close
|198
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2992
|-0.59
|102.95
|399
|2006.11.24 08:00
|buy
|202
|0.05
|1.2974
|0.0000
|1.2994
|400
|2006.11.24 08:01
|buy
|203
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2987
|401
|2006.11.24 08:59
|t/p
|202
|0.05
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|1.00
|103.95
|402
|2006.11.24 08:59
|t/p
|203
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2987
|2.00
|105.95
|403
|2006.11.24 08:59
|close at stop
|197
|0.40
|1.3069
|0.0000
|1.2928
|-48.16
|57.78
|404
|2006.11.24 08:59
|close at stop
|196
|0.20
|1.3069
|0.0000
|1.2923
|-24.73
|33.06
|405
|2006.11.24 08:59
|close at stop
|195
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.2918
|-12.86
|20.19
|406
|2006.11.24 08:59
|close at stop
|194
|0.05
|1.3069
|0.0000
|1.2912
|-6.73
|13.46