Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2006.12.01 00:00 (2006.11.01 - 2006.12.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test14983Ticks modelled65285Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit-86.54Gross profit329.60Gross loss-416.14
Profit factor0.79Expected payoff-0.43
Absolute drawdown86.54Maximal drawdown162.84 (92.37%)Relative drawdown92.37% (162.84)
Total trades203Short positions (won %)108 (66.67%)Long positions (won %)95 (76.84%)
Profit trades (% of total)145 (71.43%)Loss trades (% of total)58 (28.57%)
Largestprofit trade10.83loss trade-48.16
Averageprofit trade2.27loss trade-7.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (28.32)consecutive losses (loss in money)5 (-7.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)38.66 (11)consecutive loss (count of losses)-92.49 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.01 12:00buy10.061.27670.00001.2787
22006.11.01 12:13buy20.121.27560.00001.2776
32006.11.01 15:59close20.121.27740.00001.27762.16102.16
42006.11.01 15:59close10.061.27740.00001.27870.42102.58
52006.11.01 16:00buy30.061.27750.00001.2795
62006.11.01 16:00buy40.121.27660.00001.2786
72006.11.01 17:03close40.121.27790.00001.27861.56104.14
82006.11.01 17:03close30.061.27790.00001.27950.24104.38
92006.11.01 17:59buy50.061.27670.00001.2787
102006.11.01 18:30sell60.061.27670.00001.2747
112006.11.01 19:59sell70.121.27770.00001.2757
122006.11.01 20:14close70.121.27620.00001.27571.80106.18
132006.11.01 20:14close60.061.27620.00001.27470.30106.48
142006.11.01 20:14close50.061.27600.00001.2787-0.42106.06
152006.11.01 22:00sell80.061.27580.00001.2738
162006.11.01 22:01sell90.121.27730.00001.2753
172006.11.01 22:13close90.121.27570.00001.27531.92107.98
182006.11.01 22:13close80.061.27570.00001.27380.06108.04
192006.11.01 22:13sell100.061.27560.00001.2736
202006.11.02 04:00buy110.061.27550.00001.2775
212006.11.02 07:27buy120.121.27500.00001.2770
222006.11.02 09:59close120.121.27660.00001.27701.92109.96
232006.11.02 09:59close110.061.27660.00001.27750.66110.62
242006.11.02 09:59close100.061.27680.00001.2736-0.61110.01
252006.11.02 10:00buy130.061.27670.00001.2787
262006.11.02 10:15buy140.121.27590.00001.2779
272006.11.02 13:44close140.121.27730.00001.27791.68111.69
282006.11.02 13:44close130.061.27730.00001.27870.36112.05
292006.11.02 13:44buy150.071.27740.00001.2794
302006.11.02 13:59buy160.141.27610.00001.2781
312006.11.02 16:37close160.141.27750.00001.27811.96114.01
322006.11.02 16:37close150.071.27750.00001.27940.07114.08
332006.11.02 17:00buy170.071.27800.00001.2800
342006.11.02 17:00buy180.141.27710.00001.2791
352006.11.03 01:00sell190.071.27760.00001.2756
362006.11.03 13:59t/p190.071.27560.00001.27561.40115.48
372006.11.03 13:59buy200.241.26880.00001.2708
382006.11.03 14:00sell210.061.26850.00001.2665
392006.11.03 14:00t/p200.241.27080.00001.27084.80120.28
402006.11.03 14:00close180.141.27690.00001.2791-0.37119.90
412006.11.03 14:00sell220.141.27690.00001.2749
422006.11.03 14:05t/p220.141.27490.00001.27492.80122.70
432006.11.03 14:05close210.061.27120.00001.2665-1.62121.08
442006.11.03 14:05close170.071.27100.00001.2800-4.95116.14
452006.11.03 14:05sell230.071.27660.00001.2746
462006.11.03 14:13t/p230.071.27460.00001.27461.40117.54
472006.11.03 14:13sell240.071.27100.00001.2690
482006.11.03 14:13sell250.141.27540.00001.2734
492006.11.03 14:14t/p250.141.27340.00001.27342.80120.34
502006.11.03 14:14close240.071.27120.00001.2690-0.14120.20
512006.11.03 14:14sell260.071.27550.00001.2735
522006.11.03 14:15t/p260.071.27350.00001.27351.40121.60
532006.11.03 14:15sell270.071.27100.00001.2690
542006.11.03 14:15sell280.141.27570.00001.2737
552006.11.03 14:16t/p280.141.27370.00001.27372.80124.40
562006.11.03 14:16close270.071.27120.00001.2690-0.14124.26
572006.11.03 14:16sell290.081.27580.00001.2738
582006.11.03 14:17t/p290.081.27380.00001.27381.60125.86
592006.11.03 14:17sell300.081.27100.00001.2690
602006.11.03 14:17sell310.161.27580.00001.2738
612006.11.03 14:18t/p310.161.27380.00001.27383.20129.06
622006.11.03 14:18close300.081.27120.00001.2690-0.16128.90
632006.11.03 14:18sell320.081.27600.00001.2740
642006.11.03 14:19t/p320.081.27400.00001.27401.60130.50
652006.11.03 14:19sell330.081.27100.00001.2690
662006.11.03 14:19sell340.161.27600.00001.2740
672006.11.03 14:20t/p340.161.27400.00001.27403.20133.70
682006.11.03 14:20close330.081.27120.00001.2690-0.16133.54
692006.11.03 14:20sell350.081.27580.00001.2738
702006.11.03 14:23t/p350.081.27380.00001.27381.60135.14
712006.11.03 14:23sell360.081.27100.00001.2690
722006.11.03 14:23sell370.161.27590.00001.2739
732006.11.03 14:24t/p370.161.27390.00001.27393.20138.34
742006.11.03 14:24close360.081.27120.00001.2690-0.16138.18
752006.11.03 14:24sell380.091.27590.00001.2739
762006.11.03 14:25t/p380.091.27390.00001.27391.80139.98
772006.11.03 14:25sell390.081.27100.00001.2690
782006.11.03 14:25sell400.161.27600.00001.2740
792006.11.03 14:26t/p400.161.27400.00001.27403.20143.18
802006.11.03 14:26close390.081.27120.00001.2690-0.16143.02
812006.11.03 14:26sell410.091.27620.00001.2742
822006.11.03 14:27t/p410.091.27420.00001.27421.80144.82
832006.11.03 14:27sell420.091.27100.00001.2690
842006.11.03 14:27sell430.181.27630.00001.2743
852006.11.03 14:28t/p430.181.27430.00001.27433.60148.42
862006.11.03 14:28close420.091.27120.00001.2690-0.18148.24
872006.11.03 14:28sell440.091.27640.00001.2744
882006.11.03 14:29t/p440.091.27440.00001.27441.80150.04
892006.11.03 14:29sell450.091.27100.00001.2690
902006.11.03 14:29sell460.181.27650.00001.2745
912006.11.03 14:30t/p460.181.27450.00001.27453.60153.64
922006.11.03 14:30close450.091.27120.00001.2690-0.18153.46
932006.11.03 14:30sell470.101.27660.00001.2746
942006.11.03 14:31t/p470.101.27460.00001.27462.00155.46
952006.11.03 14:31sell480.091.27100.00001.2690
962006.11.03 14:31sell490.181.27210.00001.2701
972006.11.03 14:32close490.181.27120.00001.27011.62157.08
982006.11.03 14:32close480.091.27120.00001.2690-0.18156.90
992006.11.03 14:32sell500.091.27090.00001.2689
1002006.11.03 14:33sell510.181.27150.00001.2695
1012006.11.03 14:43close510.181.27010.00001.26952.52159.42
1022006.11.03 14:43close500.091.27010.00001.26890.72160.14
1032006.11.03 14:43sell520.101.26980.00001.2678
1042006.11.03 14:59sell530.201.27090.00001.2689
1052006.11.03 15:00t/p530.201.26890.00001.26894.00164.14
1062006.11.03 15:00close520.101.26840.00001.26781.40165.54
1072006.11.03 15:00sell540.101.26830.00001.2663
1082006.11.03 15:01sell550.201.26900.00001.2670
1092006.11.03 15:10sell560.401.26950.00001.2675
1102006.11.03 15:21sell570.721.27010.00001.2681
1112006.11.03 15:23close570.721.26940.00001.26815.04170.58
1122006.11.03 15:23close560.401.26940.00001.26750.40170.98
1132006.11.03 15:23close550.201.26940.00001.2670-0.80170.18
1142006.11.03 15:23close540.101.26940.00001.2663-1.10169.08
1152006.11.03 15:23sell580.101.26920.00001.2672
1162006.11.03 15:28sell590.201.26980.00001.2678
1172006.11.03 15:43sell600.401.27040.00001.2684
1182006.11.03 18:59sell610.801.27120.00001.2692
1192006.11.03 19:00buy620.091.27150.00001.2735
1202006.11.06 02:09buy630.201.27100.00001.2730
1212006.11.06 06:35buy640.401.27040.00001.2724
1222006.11.06 09:15close640.401.26990.00001.2724-2.00167.08
1232006.11.06 09:15close630.201.26990.00001.2730-2.20164.88
1242006.11.06 09:15close620.091.26990.00001.2735-1.50163.38
1252006.11.06 09:15close610.801.27010.00001.26929.27172.65
1262006.11.06 09:15close600.401.27010.00001.26841.44174.09
1272006.11.06 09:15close590.201.27010.00001.2678-0.48173.61
1282006.11.06 09:15close580.101.27010.00001.2672-0.84172.76
1292006.11.06 10:00sell650.101.27010.00001.2681
1302006.11.06 14:25sell660.201.27070.00001.2687
1312006.11.06 15:00buy670.101.27140.00001.2734
1322006.11.06 15:00sell680.401.27120.00001.2692
1332006.11.06 17:59sell690.801.27230.00001.2703
1342006.11.07 01:59t/p670.101.27340.00001.27341.93174.70
1352006.11.07 03:00buy700.081.27440.00001.2764
1362006.11.07 04:59t/p700.081.27640.00001.27641.60176.30
1372006.11.07 04:59close690.801.27700.00001.2703-37.13139.17
1382006.11.07 04:59close680.401.27700.00001.2692-22.96116.21
1392006.11.07 04:59close660.201.27700.00001.2687-12.48103.73
1402006.11.07 04:59close650.101.27700.00001.2681-6.8496.88
1412006.11.07 05:00buy710.061.27710.00001.2791
1422006.11.07 06:59buy720.121.27590.00001.2779
1432006.11.07 07:52buy730.241.27530.00001.2773
1442006.11.07 11:00sell740.061.27560.00001.2736
1452006.11.07 11:03sell750.121.27610.00001.2741
1462006.11.07 13:59t/p720.121.27790.00001.27792.4099.28
1472006.11.07 13:59t/p730.241.27730.00001.27734.80104.08
1482006.11.07 13:59close710.061.27820.00001.27910.66104.74
1492006.11.07 13:59sell760.241.27820.00001.2762
1502006.11.07 14:00buy770.061.27850.00001.2805
1512006.11.07 14:59t/p770.061.28050.00001.28051.20105.94
1522006.11.07 14:59buy780.051.28100.00001.2830
1532006.11.07 14:59sell790.401.28080.00001.2788
1542006.11.07 15:19buy800.121.27980.00001.2818
1552006.11.07 19:59t/p790.401.27880.00001.27888.00113.94
1562006.11.07 19:59buy810.281.27710.00001.2791
1572006.11.07 19:59close760.241.27710.00001.27622.64116.58
1582006.11.07 20:00close750.121.27700.00001.2741-1.08115.50
1592006.11.07 20:01close740.061.27760.00001.2736-1.20114.30
1602006.11.07 20:01t/p810.281.27910.00001.27915.60119.90
1612006.11.07 20:01close800.121.28000.00001.28180.24120.14
1622006.11.07 20:01sell820.071.28000.00001.2780
1632006.11.07 20:08t/p820.071.27800.00001.27801.40121.54
1642006.11.07 20:08close780.051.27740.00001.2830-1.80119.74
1652006.11.07 20:08sell830.071.27740.00001.2754
1662006.11.07 20:08sell840.141.27960.00001.2776
1672006.11.07 20:18t/p840.141.27760.00001.27762.80122.54
1682006.11.07 20:18sell850.141.27890.00001.2769
1692006.11.08 09:00buy860.071.27910.00001.2811
1702006.11.08 09:59sell870.281.27990.00001.2779
1712006.11.08 12:59buy880.161.27820.00001.2802
1722006.11.08 13:59t/p870.281.27790.00001.27795.60128.14
1732006.11.08 13:59buy890.321.27750.00001.2795
1742006.11.08 13:59close850.141.27750.00001.27692.04130.19
1752006.11.08 14:00close830.071.27740.00001.27540.04130.23
1762006.11.08 14:01sell900.081.27730.00001.2753
1772006.11.08 14:01sell910.161.27790.00001.2759
1782006.11.08 14:40buy920.561.27700.00001.2790
1792006.11.08 14:59t/p910.161.27590.00001.27593.20133.43
1802006.11.08 14:59close900.081.27580.00001.27531.20134.63
1812006.11.08 15:00sell930.071.27550.00001.2735
1822006.11.08 15:00sell940.141.27680.00001.2748
1832006.11.08 16:59sell950.321.27740.00001.2754
1842006.11.09 00:59t/p950.321.27540.00001.27546.97141.59
1852006.11.09 00:59close940.141.27530.00001.27482.35143.94
1862006.11.09 01:00close930.071.27540.00001.27350.19144.14
1872006.11.09 01:00sell960.071.27570.00001.2737
1882006.11.09 04:35sell970.161.27620.00001.2742
1892006.11.09 04:59sell980.321.27680.00001.2748
1902006.11.09 07:59sell990.641.27850.00001.2765
1912006.11.09 13:00t/p920.561.27900.00001.279010.10154.24
1922006.11.09 13:00close890.321.27900.00001.27954.17158.41
1932006.11.09 13:00close880.161.27780.00001.2802-0.95157.45
1942006.11.09 13:00close860.071.27790.00001.2811-0.98156.48
1952006.11.09 14:30buy1000.081.27910.00001.2811
1962006.11.09 14:30buy1010.161.27840.00001.2804
1972006.11.09 14:30buy1020.361.27780.00001.2798
1982006.11.09 16:02t/p1020.361.27980.00001.27987.20163.68
1992006.11.09 16:02close1010.161.27980.00001.28042.24165.92
2002006.11.09 16:02close1000.081.28000.00001.28110.72166.64
2012006.11.09 16:02buy1030.081.28010.00001.2821
2022006.11.09 16:37buy1040.161.27960.00001.2816
2032006.11.09 16:59t/p1030.081.28210.00001.28211.60168.24
2042006.11.09 16:59t/p1040.161.28160.00001.28163.20171.44
2052006.11.09 16:59buy1050.061.28350.00001.2855
2062006.11.09 17:32buy1060.121.28290.00001.2849
2072006.11.10 01:59close1060.121.28480.00001.28492.20173.64
2082006.11.10 01:59close1050.061.28480.00001.28550.74174.38
2092006.11.10 01:59close990.641.28500.00001.2765-41.22133.15
2102006.11.10 01:59close980.321.28500.00001.2748-26.05107.10
2112006.11.10 01:59close970.161.28500.00001.2742-13.9993.12
2122006.11.10 01:59close960.071.28500.00001.2737-6.4786.65
2132006.11.10 02:00buy1070.051.28490.00001.2869
2142006.11.10 08:59t/p1070.051.28690.00001.28691.0087.65
2152006.11.10 09:00buy1080.051.28890.00001.2909
2162006.11.10 09:30buy1090.101.28740.00001.2894
2172006.11.10 12:00sell1100.051.28790.00001.2859
2182006.11.10 12:34buy1110.201.28680.00001.2888
2192006.11.10 15:59buy1120.401.28600.00001.2880
2202006.11.10 17:00t/p1100.051.28590.00001.28591.0088.65
2212006.11.10 17:00sell1130.051.28570.00001.2837
2222006.11.10 17:03sell1140.101.28620.00001.2842
2232006.11.13 01:59sell1150.201.28730.00001.2853
2242006.11.13 09:06t/p1150.201.28530.00001.28534.0092.65
2252006.11.13 09:06close1140.101.28530.00001.28420.9693.61
2262006.11.13 09:06close1130.051.28540.00001.28370.1893.79
2272006.11.13 09:06sell1160.051.28510.00001.2831
2282006.11.13 09:46sell1170.101.28560.00001.2836
2292006.11.13 11:59t/p1170.101.28360.00001.28362.0095.79
2302006.11.13 11:59close1160.051.28350.00001.28310.8096.59
2312006.11.13 12:00sell1180.041.28340.00001.2814
2322006.11.13 16:06t/p1180.041.28140.00001.28140.8097.39
2332006.11.13 16:06sell1190.031.28120.00001.2792
2342006.11.13 16:07close1190.031.28090.00001.27920.0997.48
2352006.11.13 16:07close1120.401.28070.00001.2880-21.4676.02
2362006.11.13 16:07close1110.201.28070.00001.2888-12.3363.68
2372006.11.13 16:07close1090.101.28070.00001.2894-6.7756.92
2382006.11.13 16:07close1080.051.28070.00001.2909-4.1352.79
2392006.11.13 16:07sell1200.031.28080.00001.2788
2402006.11.13 17:04sell1210.061.28140.00001.2794
2412006.11.13 23:00buy1220.031.28110.00001.2831
2422006.11.13 23:59sell1230.121.28210.00001.2801
2432006.11.14 04:59sell1240.241.28270.00001.2807
2442006.11.14 08:59t/p1220.031.28310.00001.28310.5853.37
2452006.11.14 08:59buy1250.031.28370.00001.2857
2462006.11.14 09:00buy1260.061.28300.00001.2850
2472006.11.14 11:06buy1270.121.28240.00001.2844
2482006.11.14 13:59t/p1250.031.28570.00001.28570.6053.97
2492006.11.14 13:59t/p1260.061.28500.00001.28501.2055.17
2502006.11.14 13:59t/p1270.121.28440.00001.28442.4057.57
2512006.11.14 14:00buy1280.021.28620.00001.2882
2522006.11.14 14:30buy1290.061.28400.00001.2860
2532006.11.14 14:34t/p1290.061.28600.00001.28601.2058.77
2542006.11.14 14:34close1280.021.28600.00001.2882-0.0458.73
2552006.11.14 14:34buy1300.021.28630.00001.2883
2562006.11.14 14:36buy1310.041.28560.00001.2876
2572006.11.14 14:59buy1320.121.28400.00001.2860
2582006.11.14 15:01t/p1320.121.28600.00001.28602.4061.13
2592006.11.14 15:01close1310.041.28600.00001.28760.1661.29
2602006.11.14 15:02close1300.021.28430.00001.2883-0.4060.89
2612006.11.14 15:02buy1330.021.28650.00001.2885
2622006.11.14 15:03buy1340.061.28450.00001.2865
2632006.11.14 15:06t/p1340.061.28650.00001.28651.2062.09
2642006.11.14 15:06close1330.021.28660.00001.28850.0262.11
2652006.11.14 15:07buy1350.031.28450.00001.2865
2662006.11.14 15:07t/p1350.031.28650.00001.28650.6062.71
2672006.11.14 15:07buy1360.021.28690.00001.2889
2682006.11.14 15:08buy1370.061.28450.00001.2865
2692006.11.14 15:08t/p1370.061.28650.00001.28651.2063.91
2702006.11.14 15:09buy1380.061.28450.00001.2865
2712006.11.14 15:09t/p1380.061.28650.00001.28651.2065.11
2722006.11.14 15:10buy1390.061.28450.00001.2865
2732006.11.14 15:12t/p1390.061.28650.00001.28651.2066.31
2742006.11.14 15:12close1360.021.28660.00001.2889-0.0666.25
2752006.11.14 15:13buy1400.031.28450.00001.2865
2762006.11.14 15:59buy1410.081.28120.00001.2832
2772006.11.14 16:00t/p1410.081.28320.00001.28321.6067.85
2782006.11.14 16:00close1400.031.28360.00001.2865-0.2767.58
2792006.11.14 16:01buy1420.041.28190.00001.2839
2802006.11.14 16:11buy1430.081.28130.00001.2833
2812006.11.14 16:12t/p1240.241.28070.00001.28074.8072.38
2822006.11.14 16:12buy1440.161.28060.00001.2826
2832006.11.14 16:12close1230.121.28060.00001.28011.8774.25
2842006.11.14 16:12close1210.061.28070.00001.27940.4674.70
2852006.11.14 16:12close1200.031.28050.00001.27880.1174.81
2862006.11.14 16:59sell1450.041.28100.00001.2790
2872006.11.14 17:59sell1460.081.28170.00001.2797
2882006.11.14 19:59sell1470.161.28230.00001.2803
2892006.11.14 20:26t/p1440.161.28260.00001.28263.2078.01
2902006.11.14 20:26close1430.081.28260.00001.28331.0479.05
2912006.11.14 20:26close1420.041.28250.00001.28390.2479.29
2922006.11.15 08:00buy1480.041.28220.00001.2842
2932006.11.15 09:12sell1490.321.28290.00001.2809
2942006.11.15 09:59buy1500.101.28140.00001.2834
2952006.11.15 10:37t/p1490.321.28090.00001.28096.4085.69
2962006.11.15 10:37close1470.161.28090.00001.28032.3388.03
2972006.11.15 10:37close1460.081.28100.00001.27970.6188.63
2982006.11.15 10:37close1450.041.28090.00001.27900.0688.70
2992006.11.15 10:37buy1510.201.28070.00001.2827
3002006.11.15 10:59buy1520.321.27860.00001.2806
3012006.11.15 11:00sell1530.041.27830.00001.2763
3022006.11.15 11:00t/p1520.321.28060.00001.28066.4095.10
3032006.11.15 11:00close1510.201.28110.00001.28270.8095.90
3042006.11.15 11:00sell1540.101.28110.00001.2791
3052006.11.15 11:04close1500.101.27930.00001.2834-2.1093.80
3062006.11.15 11:04close1480.041.28060.00001.2842-0.6493.16
3072006.11.15 11:38t/p1540.101.27910.00001.27912.0095.16
3082006.11.15 11:38close1530.041.27910.00001.2763-0.3294.84
3092006.11.15 11:38sell1550.051.27900.00001.2770
3102006.11.15 13:34sell1560.101.27950.00001.2775
3112006.11.15 15:59sell1570.201.28070.00001.2787
3122006.11.15 16:00buy1580.051.28080.00001.2828
3132006.11.15 17:59sell1590.401.28150.00001.2795
3142006.11.15 22:43t/p1580.051.28280.00001.28281.0095.84
3152006.11.15 22:43buy1600.041.28310.00001.2851
3162006.11.15 23:59buy1610.101.28230.00001.2843
3172006.11.16 07:30buy1620.201.28170.00001.2837
3182006.11.16 08:59buy1630.401.28110.00001.2831
3192006.11.16 17:59t/p1590.401.27950.00001.27958.71104.54
3202006.11.16 17:59close1570.201.27950.00001.27872.75107.30
3212006.11.16 18:00close1560.101.27940.00001.27750.28107.57
3222006.11.16 18:00close1550.051.28040.00001.2770-0.61106.96
3232006.11.16 18:01sell1640.051.27970.00001.2777
3242006.11.16 18:01sell1650.121.28030.00001.2783
3252006.11.16 18:03sell1660.241.28110.00001.2791
3262006.11.16 18:14t/p1660.241.27910.00001.27914.80111.76
3272006.11.16 18:14close1650.121.27880.00001.27831.80113.56
3282006.11.16 18:14close1640.051.27890.00001.27770.40113.96
3292006.11.16 18:14sell1670.051.27880.00001.2768
3302006.11.16 18:19sell1680.121.27940.00001.2774
3312006.11.17 05:51t/p1680.121.27740.00001.27742.47116.43
3322006.11.17 05:51close1670.051.27740.00001.27680.73117.16
3332006.11.17 05:52sell1690.051.27730.00001.2753
3342006.11.17 07:56sell1700.101.27790.00001.2759
3352006.11.17 08:29sell1710.201.27870.00001.2767
3362006.11.17 09:27sell1720.401.27930.00001.2773
3372006.11.17 10:55t/p1720.401.27730.00001.27738.00125.16
3382006.11.17 10:55close1710.201.27730.00001.27672.80127.96
3392006.11.17 10:56close1700.101.27740.00001.27590.50128.46
3402006.11.17 10:56close1690.051.27750.00001.2753-0.10128.36
3412006.11.17 12:00sell1730.051.27710.00001.2751
3422006.11.17 12:05sell1740.121.27760.00001.2756
3432006.11.17 14:31sell1750.241.27820.00001.2762
3442006.11.17 14:59sell1760.481.28040.00001.2784
3452006.11.17 16:18t/p1630.401.28310.00001.28317.74136.10
3462006.11.17 16:18close1620.201.28310.00001.28372.67138.77
3472006.11.17 16:19close1610.101.28290.00001.28430.34139.11
3482006.11.17 16:19close1600.041.28380.00001.28510.18139.28
3492006.11.17 16:20buy1770.061.28310.00001.2851
3502006.11.17 16:59buy1780.121.28220.00001.2842
3512006.11.17 19:59buy1790.281.28150.00001.2835
3522006.11.20 02:59t/p1780.121.28420.00001.28422.32141.61
3532006.11.20 02:59t/p1790.281.28350.00001.28355.42147.02
3542006.11.20 02:59close1770.061.28430.00001.28510.68147.70
3552006.11.20 03:00buy1800.061.28440.00001.2864
3562006.11.20 03:01buy1810.121.28360.00001.2856
3572006.11.20 15:59buy1820.241.28310.00001.2851
3582006.11.20 15:59buy1830.561.28180.00001.2838
3592006.11.21 19:59t/p1830.561.28380.00001.283810.83158.54
3602006.11.21 19:59close1820.241.28410.00001.28512.24160.78
3612006.11.21 20:00close1810.121.28420.00001.28560.64161.42
3622006.11.21 20:00close1800.061.28400.00001.2864-0.28161.14
3632006.11.21 20:27buy1840.071.28430.00001.2863
3642006.11.22 03:59t/p1840.071.28630.00001.28631.35162.49
3652006.11.22 03:59buy1850.061.28660.00001.2886
3662006.11.22 06:59buy1860.121.28600.00001.2880
3672006.11.22 12:59t/p1860.121.28800.00001.28802.40164.89
3682006.11.22 12:59close1850.061.28840.00001.28861.08165.97
3692006.11.22 12:59close1760.481.28860.00001.2784-38.51127.46
3702006.11.22 12:59close1750.241.28860.00001.2762-24.54102.93
3712006.11.22 12:59close1740.121.28860.00001.2756-12.9989.94
3722006.11.22 12:59close1730.051.28860.00001.2751-5.6684.28
3732006.11.22 13:00buy1870.051.28870.00001.2907
3742006.11.22 13:59t/p1870.051.29070.00001.29071.0085.28
3752006.11.22 13:59buy1880.051.29230.00001.2943
3762006.11.22 14:30buy1890.101.29120.00001.2932
3772006.11.22 16:00t/p1890.101.29320.00001.29322.0087.28
3782006.11.22 16:00close1880.051.29320.00001.29430.4587.73
3792006.11.22 16:00buy1900.051.29290.00001.2949
3802006.11.22 16:27t/p1900.051.29490.00001.29491.0088.73
3812006.11.22 16:27buy1910.051.29530.00001.2973
3822006.11.22 16:28buy1920.101.29450.00001.2965
3832006.11.22 16:59buy1930.201.29270.00001.2947
3842006.11.22 18:15sell1940.051.29320.00001.2912
3852006.11.22 20:18sell1950.101.29380.00001.2918
3862006.11.22 21:59sell1960.201.29430.00001.2923
3872006.11.23 09:10t/p1930.201.29470.00001.29473.6192.34
3882006.11.23 09:10close1920.101.29470.00001.29650.0092.34
3892006.11.23 09:10close1910.051.29480.00001.2973-0.3591.99
3902006.11.23 09:10sell1970.401.29480.00001.2928
3912006.11.23 10:00buy1980.041.29720.00001.2992
3922006.11.23 10:08buy1990.101.29580.00001.2978
3932006.11.23 15:59buy2000.201.29490.00001.2969
3942006.11.23 19:17buy2010.401.29440.00001.2964
3952006.11.24 06:59t/p2010.401.29640.00001.29647.7499.73
3962006.11.24 06:59close2000.201.29650.00001.29693.07102.80
3972006.11.24 07:00close1990.101.29660.00001.29780.73103.53
3982006.11.24 07:01close1980.041.29580.00001.2992-0.59102.95
3992006.11.24 08:00buy2020.051.29740.00001.2994
4002006.11.24 08:01buy2030.101.29670.00001.2987
4012006.11.24 08:59t/p2020.051.29940.00001.29941.00103.95
4022006.11.24 08:59t/p2030.101.29870.00001.29872.00105.95
4032006.11.24 08:59close at stop1970.401.30690.00001.2928-48.1657.78
4042006.11.24 08:59close at stop1960.201.30690.00001.2923-24.7333.06
4052006.11.24 08:59close at stop1950.101.30690.00001.2918-12.8620.19
4062006.11.24 08:59close at stop1940.051.30690.00001.2912-6.7313.46