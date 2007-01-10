|FXDD
|
|
|
|
|Account: xxxxxxxxx0
|Name: FXDD_MT4_1
|Currency: USD
|2007 January 12, 23:00
|
|Closed Transactions:
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|Pips
|
|5816725
|2007.01.10 15:35
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2967
|1.3017
|1.2917
|2007.01.10 17:06
|1.2964
|0
|0
|0
|6
|3
|
|5816728
|2007.01.10 15:30
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2968
|1.3018
|1.2868
|2007.01.10 17:04
|1.2968
|0
|0
|0
|0
|0
|
|5846335
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.2
|eurusd
|1.2986
|1.2936
|1.3036
|2007.01.11 14:08
|1.2988
|0
|0
|0
|4
|2
|
|5846341
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.2
|eurusd
|1.2985
|1.2935
|1.3085
|2007.01.11 14:10
|1.2989
|0
|0
|0
|8
|4
|
|5856569
|2007.01.11 15:36
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2969
|1.3019
|1.2919
|2007.01.11 15:40
|1.2969
|0
|0
|0
|0
|0
|
|5856581
|2007.01.11 15:36
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2969
|1.3019
|1.2869
|2007.01.11 15:42
|1.2955
|0
|0
|0
|28
|14
|
|5892432
|2007.01.12 15:30
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2871
|1.2921
|1.2821
|2007.01.12 15:33
|1.2888
|0
|0
|0
|-34
|-17
|
|5892434
|2007.01.12 15:30
|sell
|0.2
|eurusd
|1.2870
|1.2920
|1.2770
|2007.01.12 15:33
|1.2891
|0
|0
|0
|-42
|-21
|
|
|
|
|eurusd Total
|
|
|
|
|0
|-30
|-15
|
|5812785
|2007.01.10 11:30
|sell
|0.2
|gbpusd
|1.9372
|1.9422
|1.9322
|2007.01.10 15:34
|1.9368
|0
|0
|0
|8
|4
|
|5812793
|2007.01.10 11:30
|sell
|0.2
|gbpusd
|1.9371
|1.9421
|1.9271
|2007.01.10 15:36
|1.9361
|0
|0
|0
|20
|10
|
|5841641
|2007.01.11 11:30
|buy
|0.2
|gbpusd
|1.9386
|1.9336
|1.9400
|2007.01.11 11:41
|1.9400
|0
|0
|0
|28
|14
|
|5841645
|2007.01.11 11:30
|buy
|0.2
|gbpusd
|1.9387
|1.9337
|1.9408
|2007.01.11 11:42
|1.9408
|0
|0
|0
|42
|21
|
|5846298
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.2
|gbpusd
|1.9399
|1.9349
|1.9449
|2007.01.11 14:00
|1.9449
|0
|0
|0
|100
|50
|
|5846304
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.2
|gbpusd
|1.9400
|1.9453
|1.9500
|2007.01.11 14:00
|1.9500
|0
|0
|0
|200
|100
|
|5856564
|2007.01.11 15:36
|sell
|0.2
|gbpusd
|1.9495
|1.9545
|1.9445
|2007.01.11 15:39
|1.9489
|0
|0
|0
|12
|6
|
|5856574
|2007.01.11 15:36
|sell
|0.2
|gbpusd
|1.9497
|1.9547
|1.9450
|2007.01.11 15:42
|1.9481
|0
|0
|0
|32
|16
|
|5892413
|2007.01.12 15:30
|sell
|0.2
|gbpusd
|1.9469
|1.9519
|1.9369
|2007.01.12 15:33
|1.9500
|0
|0
|0
|-62
|-31
|
|
|
|
|gbpusd Total
|
|
|
|
|0
|380
|190
|
|5816736
|2007.01.10 15:39
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2447
|1.2397
|1.2497
|2007.01.10 17:07
|1.2448
|0
|0
|0
|1.61
|1
|
|5816743
|2007.01.10 15:39
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2447
|1.2397
|1.2547
|2007.01.10 17:07
|1.2453
|0
|0
|0
|9.64
|6
|
|5846309
|2007.01.11 14:00
|sell
|0.2
|usdchf
|1.2446
|1.2496
|1.2396
|2007.01.11 14:42
|1.2432
|0
|0
|0
|22.52
|14
|
|5846312
|2007.01.11 14:00
|sell
|0.2
|usdchf
|1.2447
|1.2497
|1.2347
|2007.01.11 14:42
|1.2437
|0
|0
|0
|16.08
|10
|
|5856586
|2007.01.11 15:36
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2442
|1.2392
|1.2492
|2007.01.11 15:40
|1.2445
|0
|0
|0
|4.82
|3
|
|5856600
|2007.01.11 15:38
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2443
|1.2393
|1.2543
|2007.01.11 15:42
|1.2445
|0
|0
|0
|3.21
|2
|
|5892414
|2007.01.12 15:30
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2528
|1.2478
|1.2578
|2007.01.12 15:33
|1.2508
|0
|0
|0
|-31.98
|-20
|
|5892454
|2007.01.12 15:30
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2528
|1.2478
|1.2628
|2007.01.12 15:34
|1.2500
|0
|0
|0
|-44.8
|-28
|
|
|
|
|usdchf Total
|
|
|
|
|0
|-18.9
|-12
|
|
|
|
|Grand Total
|
|
|
|
|0
|331.1
|163
|
|Closed P/L:
|331.1
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|