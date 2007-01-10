FXDD
Account: xxxxxxxxx0 Name: FXDD_MT4_1 Currency: USD 2007 January 12, 23:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit Pips
5816725 2007.01.10 15:35 sell 0.2 eurusd 1.2967 1.3017 1.2917 2007.01.10 17:06 1.2964 0 0 0 6 3
5816728 2007.01.10 15:30 sell 0.2 eurusd 1.2968 1.3018 1.2868 2007.01.10 17:04 1.2968 0 0 0 0 0  
5846335 2007.01.11 14:00 buy 0.2 eurusd 1.2986 1.2936 1.3036 2007.01.11 14:08 1.2988 0 0 0 4 2
5846341 2007.01.11 14:00 buy 0.2 eurusd 1.2985 1.2935 1.3085 2007.01.11 14:10 1.2989 0 0 0 8 4  
5856569 2007.01.11 15:36 sell 0.2 eurusd 1.2969 1.3019 1.2919 2007.01.11 15:40 1.2969 0 0 0 0 0
5856581 2007.01.11 15:36 sell 0.2 eurusd 1.2969 1.3019 1.2869 2007.01.11 15:42 1.2955 0 0 0 28 14  
5892432 2007.01.12 15:30 sell 0.2 eurusd 1.2871 1.2921 1.2821 2007.01.12 15:33 1.2888 0 0 0 -34 -17  
5892434 2007.01.12 15:30 sell 0.2 eurusd 1.2870 1.2920 1.2770 2007.01.12 15:33 1.2891 0 0 0 -42 -21
      eurusd Total         0 -30 -15
5812785 2007.01.10 11:30 sell 0.2 gbpusd 1.9372 1.9422 1.9322 2007.01.10 15:34 1.9368 0 0 0 8 4  
5812793 2007.01.10 11:30 sell 0.2 gbpusd 1.9371 1.9421 1.9271 2007.01.10 15:36 1.9361 0 0 0 20 10
5841641 2007.01.11 11:30 buy 0.2 gbpusd 1.9386 1.9336 1.9400 2007.01.11 11:41 1.9400 0 0 0 28 14  
5841645 2007.01.11 11:30 buy 0.2 gbpusd 1.9387 1.9337 1.9408 2007.01.11 11:42 1.9408 0 0 0 42 21  
5846298 2007.01.11 14:00 buy 0.2 gbpusd 1.9399 1.9349 1.9449 2007.01.11 14:00 1.9449 0 0 0 100 50
5846304 2007.01.11 14:00 buy 0.2 gbpusd 1.9400 1.9453 1.9500 2007.01.11 14:00 1.9500 0 0 0 200 100  
5856564 2007.01.11 15:36 sell 0.2 gbpusd 1.9495 1.9545 1.9445 2007.01.11 15:39 1.9489 0 0 0 12 6
5856574 2007.01.11 15:36 sell 0.2 gbpusd 1.9497 1.9547 1.9450 2007.01.11 15:42 1.9481 0 0 0 32 16  
5892413 2007.01.12 15:30 sell 0.2 gbpusd 1.9469 1.9519 1.9369 2007.01.12 15:33 1.9500 0 0 0 -62 -31
gbpusd Total 0 380 190
5816736 2007.01.10 15:39 buy 0.2 usdchf 1.2447 1.2397 1.2497 2007.01.10 17:07 1.2448 0 0 0 1.61 1
5816743 2007.01.10 15:39 buy 0.2 usdchf 1.2447 1.2397 1.2547 2007.01.10 17:07 1.2453 0 0 0 9.64 6
5846309 2007.01.11 14:00 sell 0.2 usdchf 1.2446 1.2496 1.2396 2007.01.11 14:42 1.2432 0 0 0 22.52 14
5846312 2007.01.11 14:00 sell 0.2 usdchf 1.2447 1.2497 1.2347 2007.01.11 14:42 1.2437 0 0 0 16.08 10
5856586 2007.01.11 15:36 buy 0.2 usdchf 1.2442 1.2392 1.2492 2007.01.11 15:40 1.2445 0 0 0 4.82 3  
5856600 2007.01.11 15:38 buy 0.2 usdchf 1.2443 1.2393 1.2543 2007.01.11 15:42 1.2445 0 0 0 3.21 2
5892414 2007.01.12 15:30 buy 0.2 usdchf 1.2528 1.2478 1.2578 2007.01.12 15:33 1.2508 0 0 0 -31.98 -20  
5892454 2007.01.12 15:30 buy 0.2 usdchf 1.2528 1.2478 1.2628 2007.01.12 15:34 1.2500 0 0 0 -44.8 -28
usdchf Total 0 -18.9 -12
Grand Total 0 331.1 163
Closed P/L: 331.1 0