|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.05.01 00:00 - 2006.06.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.06.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|11888
|Ticks modelled
|98763
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|83604.72
|Gross profit
|115073.75
|Gross loss
|-31469.03
|Profit factor
|3.66
|Expected payoff
|69.79
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8732.57 (46.30%)
|Relative drawdown
|63.68% (814.20)
|Total trades
|1198
|Short positions (won %)
|751 (71.11%)
|Long positions (won %)
|447 (70.02%)
|Profit trades (% of total)
|847 (70.70%)
|Loss trades (% of total)
|351 (29.30%)
|Largest
|profit trade
|1030.25
|loss trade
|-4449.92
|Average
|profit trade
|135.86
|loss trade
|-89.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|36 (5171.94)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-254.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7162.74 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-8732.57 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:00
|sell
|1
|0.04
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|2
|2006.05.01 02:59
|sell
|2
|0.08
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|3
|2006.05.01 03:00
|buy
|3
|0.04
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|4
|2006.05.01 05:59
|sell
|4
|0.16
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|5
|2006.05.01 07:59
|close
|4
|0.16
|1.2621
|0.0000
|1.2614
|2.08
|102.08
|6
|2006.05.01 07:59
|close
|3
|0.04
|1.2619
|0.0000
|1.2650
|-0.44
|101.64
|7
|2006.05.01 07:59
|close
|2
|0.08
|1.2621
|0.0000
|1.2609
|0.64
|102.28
|8
|2006.05.01 07:59
|close
|1
|0.04
|1.2621
|0.0000
|1.2595
|-0.24
|102.04
|9
|2006.05.01 10:00
|sell
|5
|0.05
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|10
|2006.05.01 11:59
|sell
|6
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|11
|2006.05.01 12:59
|sell
|7
|0.16
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|12
|2006.05.01 13:00
|buy
|8
|0.04
|1.2671
|0.0000
|1.2691
|13
|2006.05.01 13:59
|buy
|9
|0.08
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|14
|2006.05.01 14:00
|t/p
|7
|0.16
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|3.20
|105.24
|15
|2006.05.01 14:00
|buy
|10
|0.16
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|16
|2006.05.01 14:00
|close
|6
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|0.00
|105.24
|17
|2006.05.01 14:00
|close
|5
|0.05
|1.2628
|0.0000
|1.2602
|-0.30
|104.94
|18
|2006.05.01 14:09
|close
|10
|0.16
|1.2642
|0.0000
|1.2650
|1.92
|106.86
|19
|2006.05.01 14:09
|close
|9
|0.08
|1.2642
|0.0000
|1.2676
|-1.12
|105.74
|20
|2006.05.01 14:09
|close
|8
|0.04
|1.2642
|0.0000
|1.2691
|-1.16
|104.58
|21
|2006.05.01 14:09
|buy
|11
|0.05
|1.2642
|0.0000
|1.2662
|22
|2006.05.01 14:11
|buy
|12
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2657
|23
|2006.05.01 14:26
|buy
|13
|0.20
|1.2631
|0.0000
|1.2651
|24
|2006.05.01 14:30
|buy
|14
|0.32
|1.2624
|0.0000
|1.2644
|25
|2006.05.01 14:36
|close
|14
|0.32
|1.2633
|0.0000
|1.2644
|2.88
|107.46
|26
|2006.05.01 14:36
|close
|13
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2651
|0.40
|107.86
|27
|2006.05.01 14:36
|close
|12
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2657
|-0.40
|107.46
|28
|2006.05.01 14:36
|close
|11
|0.05
|1.2633
|0.0000
|1.2662
|-0.45
|107.01
|29
|2006.05.01 14:36
|buy
|15
|0.05
|1.2637
|0.0000
|1.2657
|30
|2006.05.01 14:56
|t/p
|15
|0.05
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|1.00
|108.01
|31
|2006.05.01 14:56
|buy
|16
|0.05
|1.2661
|0.0000
|1.2681
|32
|2006.05.01 14:59
|buy
|17
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2640
|33
|2006.05.01 15:00
|sell
|18
|0.05
|1.2618
|0.0000
|1.2598
|34
|2006.05.01 15:00
|t/p
|17
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|2.00
|110.01
|35
|2006.05.01 15:00
|close
|16
|0.05
|1.2664
|0.0000
|1.2681
|0.15
|110.16
|36
|2006.05.01 15:00
|sell
|19
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2644
|37
|2006.05.01 15:01
|t/p
|19
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|2.00
|112.16
|38
|2006.05.01 15:01
|close
|18
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2598
|-0.70
|111.46
|39
|2006.05.01 15:01
|sell
|20
|0.05
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|40
|2006.05.01 15:02
|t/p
|20
|0.05
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|1.00
|112.46
|41
|2006.05.01 15:02
|sell
|21
|0.05
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|42
|2006.05.01 15:02
|sell
|22
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|43
|2006.05.01 15:03
|t/p
|22
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|2.00
|114.46
|44
|2006.05.01 15:03
|close
|21
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.10
|114.36
|45
|2006.05.01 15:03
|sell
|23
|0.05
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|46
|2006.05.01 15:04
|t/p
|23
|0.05
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|1.00
|115.36
|47
|2006.05.01 15:04
|sell
|24
|0.05
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|48
|2006.05.01 15:04
|sell
|25
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|49
|2006.05.01 15:05
|t/p
|25
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|2.00
|117.36
|50
|2006.05.01 15:05
|close
|24
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.10
|117.26
|51
|2006.05.01 15:05
|sell
|26
|0.05
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|52
|2006.05.01 15:06
|t/p
|26
|0.05
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|1.00
|118.26
|53
|2006.05.01 15:06
|sell
|27
|0.05
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|54
|2006.05.01 15:06
|sell
|28
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|55
|2006.05.01 15:07
|t/p
|28
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|2.00
|120.26
|56
|2006.05.01 15:07
|close
|27
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.10
|120.16
|57
|2006.05.01 15:07
|sell
|29
|0.05
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|58
|2006.05.01 15:08
|t/p
|29
|0.05
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|1.00
|121.16
|59
|2006.05.01 15:08
|sell
|30
|0.05
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|60
|2006.05.01 15:08
|sell
|31
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|61
|2006.05.01 15:09
|t/p
|31
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|2.00
|123.16
|62
|2006.05.01 15:09
|close
|30
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.10
|123.06
|63
|2006.05.01 15:09
|sell
|32
|0.05
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|64
|2006.05.01 15:10
|t/p
|32
|0.05
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|1.00
|124.06
|65
|2006.05.01 15:10
|sell
|33
|0.05
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|66
|2006.05.01 15:10
|sell
|34
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|67
|2006.05.01 15:11
|t/p
|34
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|2.00
|126.06
|68
|2006.05.01 15:11
|close
|33
|0.05
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.10
|125.96
|69
|2006.05.01 15:11
|sell
|35
|0.05
|1.2680
|0.0000
|1.2660
|70
|2006.05.01 15:12
|t/p
|35
|0.05
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|1.00
|126.96
|71
|2006.05.01 15:12
|sell
|36
|0.06
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|72
|2006.05.01 15:12
|sell
|37
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|73
|2006.05.01 15:13
|t/p
|37
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|2.00
|128.96
|74
|2006.05.01 15:13
|close
|36
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.12
|128.84
|75
|2006.05.01 15:13
|sell
|38
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|76
|2006.05.01 15:14
|t/p
|38
|0.06
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|1.20
|130.04
|77
|2006.05.01 15:14
|sell
|39
|0.06
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|78
|2006.05.01 15:14
|sell
|40
|0.12
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|79
|2006.05.01 15:15
|t/p
|40
|0.12
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|2.40
|132.44
|80
|2006.05.01 15:15
|close
|39
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2610
|-0.12
|132.32
|81
|2006.05.01 15:15
|buy
|41
|0.06
|1.2677
|0.0000
|1.2697
|82
|2006.05.01 15:16
|buy
|42
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|83
|2006.05.01 15:16
|t/p
|42
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|134.72
|84
|2006.05.01 15:16
|close
|41
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2697
|0.06
|134.78
|85
|2006.05.01 15:17
|buy
|43
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|86
|2006.05.01 15:17
|t/p
|43
|0.06
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.20
|135.98
|87
|2006.05.01 15:17
|buy
|44
|0.06
|1.2677
|0.0000
|1.2697
|88
|2006.05.01 15:18
|buy
|45
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|89
|2006.05.01 15:18
|t/p
|45
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|138.38
|90
|2006.05.01 15:18
|close
|44
|0.06
|1.2673
|0.0000
|1.2697
|-0.24
|138.14
|91
|2006.05.01 15:19
|buy
|46
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|92
|2006.05.01 15:19
|t/p
|46
|0.06
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.20
|139.34
|93
|2006.05.01 15:19
|buy
|47
|0.06
|1.2676
|0.0000
|1.2696
|94
|2006.05.01 15:20
|buy
|48
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|95
|2006.05.01 15:20
|t/p
|48
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|141.74
|96
|2006.05.01 15:20
|close
|47
|0.06
|1.2675
|0.0000
|1.2696
|-0.06
|141.68
|97
|2006.05.01 15:21
|buy
|49
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|98
|2006.05.01 15:21
|t/p
|49
|0.06
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.20
|142.88
|99
|2006.05.01 15:21
|buy
|50
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2698
|100
|2006.05.01 15:22
|buy
|51
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|101
|2006.05.01 15:22
|t/p
|51
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|145.28
|102
|2006.05.01 15:22
|close
|50
|0.06
|1.2677
|0.0000
|1.2698
|-0.06
|145.22
|103
|2006.05.01 15:23
|buy
|52
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|104
|2006.05.01 15:23
|t/p
|52
|0.06
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.20
|146.42
|105
|2006.05.01 15:23
|buy
|53
|0.06
|1.2678
|0.0000
|1.2698
|106
|2006.05.01 15:24
|buy
|54
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|107
|2006.05.01 15:24
|t/p
|54
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|148.82
|108
|2006.05.01 15:24
|close
|53
|0.06
|1.2674
|0.0000
|1.2698
|-0.24
|148.58
|109
|2006.05.01 15:25
|buy
|55
|0.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|110
|2006.05.01 15:25
|t/p
|55
|0.06
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.20
|149.78
|111
|2006.05.01 15:25
|buy
|56
|0.07
|1.2677
|0.0000
|1.2697
|112
|2006.05.01 15:27
|buy
|57
|0.12
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|113
|2006.05.01 15:27
|t/p
|57
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.40
|152.18
|114
|2006.05.01 15:27
|close
|56
|0.07
|1.2676
|0.0000
|1.2697
|-0.07
|152.11
|115
|2006.05.01 15:29
|buy
|58
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|116
|2006.05.01 15:29
|t/p
|58
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|153.51
|117
|2006.05.01 15:29
|buy
|59
|0.07
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|118
|2006.05.01 15:31
|buy
|60
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|119
|2006.05.01 15:31
|t/p
|60
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|156.31
|120
|2006.05.01 15:31
|close
|59
|0.07
|1.2669
|0.0000
|1.2694
|-0.35
|155.96
|121
|2006.05.01 15:32
|buy
|61
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|122
|2006.05.01 15:32
|t/p
|61
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|157.36
|123
|2006.05.01 15:32
|buy
|62
|0.07
|1.2672
|0.0000
|1.2692
|124
|2006.05.01 15:34
|buy
|63
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|125
|2006.05.01 15:34
|t/p
|63
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|160.16
|126
|2006.05.01 15:34
|close
|62
|0.07
|1.2670
|0.0000
|1.2692
|-0.14
|160.02
|127
|2006.05.01 15:35
|buy
|64
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|128
|2006.05.01 15:35
|t/p
|64
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|161.42
|129
|2006.05.01 15:35
|buy
|65
|0.07
|1.2679
|0.0000
|1.2699
|130
|2006.05.01 15:36
|buy
|66
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|131
|2006.05.01 15:36
|t/p
|66
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|164.22
|132
|2006.05.01 15:36
|close
|65
|0.07
|1.2672
|0.0000
|1.2699
|-0.49
|163.73
|133
|2006.05.01 15:37
|buy
|67
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|134
|2006.05.01 15:37
|t/p
|67
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|165.13
|135
|2006.05.01 15:37
|buy
|68
|0.07
|1.2675
|0.0000
|1.2695
|136
|2006.05.01 15:38
|buy
|69
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|137
|2006.05.01 15:38
|t/p
|69
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|167.93
|138
|2006.05.01 15:38
|close
|68
|0.07
|1.2676
|0.0000
|1.2695
|0.07
|168.00
|139
|2006.05.01 15:39
|buy
|70
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|140
|2006.05.01 15:39
|t/p
|70
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|169.40
|141
|2006.05.01 15:39
|buy
|71
|0.07
|1.2682
|0.0000
|1.2702
|142
|2006.05.01 15:40
|buy
|72
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|143
|2006.05.01 15:40
|t/p
|72
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|172.20
|144
|2006.05.01 15:40
|close
|71
|0.07
|1.2677
|0.0000
|1.2702
|-0.35
|171.85
|145
|2006.05.01 15:41
|buy
|73
|0.07
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|146
|2006.05.01 15:41
|t/p
|73
|0.07
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.40
|173.25
|147
|2006.05.01 15:41
|buy
|74
|0.08
|1.2675
|0.0000
|1.2695
|148
|2006.05.01 15:42
|buy
|75
|0.14
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|149
|2006.05.01 15:42
|t/p
|75
|0.14
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|2.80
|176.05
|150
|2006.05.01 15:42
|close
|74
|0.08
|1.2673
|0.0000
|1.2695
|-0.16
|175.89
|151
|2006.05.01 15:43
|buy
|76
|0.08
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|152
|2006.05.01 15:43
|t/p
|76
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.60
|177.49
|153
|2006.05.01 15:43
|buy
|77
|0.08
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|154
|2006.05.01 15:44
|buy
|78
|0.16
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|155
|2006.05.01 15:44
|t/p
|78
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.20
|180.69
|156
|2006.05.01 15:44
|close
|77
|0.08
|1.2675
|0.0000
|1.2694
|0.08
|180.77
|157
|2006.05.01 15:45
|buy
|79
|0.08
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|158
|2006.05.01 15:45
|t/p
|79
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.60
|182.37
|159
|2006.05.01 15:45
|buy
|80
|0.08
|1.2679
|0.0000
|1.2699
|160
|2006.05.01 15:46
|buy
|81
|0.16
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|161
|2006.05.01 15:46
|t/p
|81
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.20
|185.57
|162
|2006.05.01 15:46
|close
|80
|0.08
|1.2673
|0.0000
|1.2699
|-0.48
|185.09
|163
|2006.05.01 15:47
|buy
|82
|0.08
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|164
|2006.05.01 15:47
|t/p
|82
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.60
|186.69
|165
|2006.05.01 15:47
|buy
|83
|0.08
|1.2671
|0.0000
|1.2691
|166
|2006.05.01 15:48
|buy
|84
|0.16
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|167
|2006.05.01 15:48
|t/p
|84
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.20
|189.89
|168
|2006.05.01 15:48
|close
|83
|0.08
|1.2669
|0.0000
|1.2691
|-0.16
|189.73
|169
|2006.05.01 15:49
|buy
|85
|0.08
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|170
|2006.05.01 15:49
|t/p
|85
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.60
|191.33
|171
|2006.05.01 15:49
|buy
|86
|0.08
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|172
|2006.05.01 15:50
|buy
|87
|0.16
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|173
|2006.05.01 15:50
|t/p
|87
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.20
|194.53
|174
|2006.05.01 15:50
|close
|86
|0.08
|1.2664
|0.0000
|1.2686
|-0.16
|194.37
|175
|2006.05.01 15:51
|buy
|88
|0.08
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|176
|2006.05.01 15:51
|t/p
|88
|0.08
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.60
|195.97
|177
|2006.05.01 15:51
|buy
|89
|0.09
|1.2661
|0.0000
|1.2681
|178
|2006.05.01 15:52
|buy
|90
|0.16
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|179
|2006.05.01 15:52
|t/p
|90
|0.16
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.20
|199.17
|180
|2006.05.01 15:52
|close
|89
|0.09
|1.2656
|0.0000
|1.2681
|-0.45
|198.72
|181
|2006.05.01 15:53
|buy
|91
|0.09
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|182
|2006.05.01 15:53
|t/p
|91
|0.09
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.80
|200.52
|183
|2006.05.01 15:53
|buy
|92
|0.09
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|184
|2006.05.01 15:54
|buy
|93
|0.18
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|185
|2006.05.01 15:54
|t/p
|93
|0.18
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.60
|204.12
|186
|2006.05.01 15:54
|close
|92
|0.09
|1.2655
|0.0000
|1.2676
|-0.09
|204.03
|187
|2006.05.01 15:55
|buy
|94
|0.09
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|188
|2006.05.01 15:55
|t/p
|94
|0.09
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.80
|205.83
|189
|2006.05.01 15:55
|buy
|95
|0.09
|1.2657
|0.0000
|1.2677
|190
|2006.05.01 15:56
|buy
|96
|0.18
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|191
|2006.05.01 15:56
|t/p
|96
|0.18
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.60
|209.43
|192
|2006.05.01 15:56
|close
|95
|0.09
|1.2655
|0.0000
|1.2677
|-0.18
|209.25
|193
|2006.05.01 15:57
|buy
|97
|0.09
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|194
|2006.05.01 15:57
|t/p
|97
|0.09
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.80
|211.05
|195
|2006.05.01 15:57
|buy
|98
|0.09
|1.2659
|0.0000
|1.2679
|196
|2006.05.01 15:58
|buy
|99
|0.18
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|197
|2006.05.01 15:58
|t/p
|99
|0.18
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|3.60
|214.65
|198
|2006.05.01 15:58
|close
|98
|0.09
|1.2657
|0.0000
|1.2679
|-0.18
|214.47
|199
|2006.05.01 15:59
|buy
|100
|0.09
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|200
|2006.05.01 15:59
|t/p
|100
|0.09
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1.80
|216.27
|201
|2006.05.01 15:59
|buy
|101
|0.09
|1.2657
|0.0000
|1.2677
|202
|2006.05.01 15:59
|buy
|102
|0.18
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|203
|2006.05.01 15:59
|buy
|103
|0.36
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|204
|2006.05.01 16:00
|t/p
|103
|0.36
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|7.20
|223.47
|205
|2006.05.01 16:00
|close
|102
|0.18
|1.2639
|0.0000
|1.2652
|1.26
|224.73
|206
|2006.05.01 16:00
|close
|101
|0.09
|1.2639
|0.0000
|1.2677
|-1.62
|223.11
|207
|2006.05.01 16:01
|buy
|104
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|208
|2006.05.01 16:03
|t/p
|104
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.00
|225.11
|209
|2006.05.01 16:03
|buy
|105
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|210
|2006.05.01 16:04
|buy
|106
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|211
|2006.05.01 16:04
|t/p
|106
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.00
|229.11
|212
|2006.05.01 16:04
|close
|105
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2668
|0.30
|229.41
|213
|2006.05.01 16:05
|buy
|107
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|214
|2006.05.01 16:05
|t/p
|107
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.00
|231.41
|215
|2006.05.01 16:05
|buy
|108
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2669
|216
|2006.05.01 16:06
|buy
|109
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|217
|2006.05.01 16:06
|t/p
|109
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.00
|235.41
|218
|2006.05.01 16:06
|close
|108
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.2669
|-0.30
|235.11
|219
|2006.05.01 16:07
|buy
|110
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|220
|2006.05.01 16:07
|t/p
|110
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.00
|237.11
|221
|2006.05.01 16:07
|buy
|111
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|222
|2006.05.01 16:08
|buy
|112
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|223
|2006.05.01 16:08
|close
|112
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.00
|241.11
|224
|2006.05.01 16:08
|close
|111
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2670
|-0.70
|240.41
|225
|2006.05.01 16:09
|buy
|113
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|226
|2006.05.01 16:23
|t/p
|113
|0.10
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.00
|242.41
|227
|2006.05.01 16:23
|buy
|114
|0.11
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|228
|2006.05.01 16:24
|buy
|115
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|229
|2006.05.01 16:24
|t/p
|115
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.00
|246.41
|230
|2006.05.01 16:24
|close
|114
|0.11
|1.2646
|0.0000
|1.2668
|-0.22
|246.19
|231
|2006.05.01 16:25
|buy
|116
|0.11
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|232
|2006.05.01 16:25
|t/p
|116
|0.11
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.20
|248.39
|233
|2006.05.01 16:25
|buy
|117
|0.11
|1.2646
|0.0000
|1.2666
|234
|2006.05.01 16:26
|buy
|118
|0.22
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|235
|2006.05.01 16:26
|t/p
|118
|0.22
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.40
|252.79
|236
|2006.05.01 16:26
|close
|117
|0.11
|1.2645
|0.0000
|1.2666
|-0.11
|252.68
|237
|2006.05.01 16:28
|buy
|119
|0.11
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|238
|2006.05.01 16:28
|t/p
|119
|0.11
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.20
|254.88
|239
|2006.05.01 16:28
|buy
|120
|0.11
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|240
|2006.05.01 16:29
|buy
|121
|0.22
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|241
|2006.05.01 16:29
|t/p
|121
|0.22
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.40
|259.28
|242
|2006.05.01 16:29
|close
|120
|0.11
|1.2657
|0.0000
|1.2673
|0.44
|259.72
|243
|2006.05.01 16:30
|buy
|122
|0.11
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|244
|2006.05.01 16:30
|t/p
|122
|0.11
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.20
|261.92
|245
|2006.05.01 16:30
|buy
|123
|0.11
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|246
|2006.05.01 16:31
|buy
|124
|0.22
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|247
|2006.05.01 16:31
|t/p
|124
|0.22
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.40
|266.32
|248
|2006.05.01 16:31
|close
|123
|0.11
|1.2659
|0.0000
|1.2684
|-0.55
|265.77
|249
|2006.05.01 16:32
|buy
|125
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|250
|2006.05.01 16:32
|t/p
|125
|0.12
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.40
|268.17
|251
|2006.05.01 16:32
|buy
|126
|0.12
|1.2658
|0.0000
|1.2678
|252
|2006.05.01 16:33
|buy
|127
|0.22
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|253
|2006.05.01 16:33
|t/p
|127
|0.22
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.40
|272.57
|254
|2006.05.01 16:33
|close
|126
|0.12
|1.2656
|0.0000
|1.2678
|-0.24
|272.33
|255
|2006.05.01 16:37
|buy
|128
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|256
|2006.05.01 16:37
|t/p
|128
|0.12
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|2.40
|274.73
|257
|2006.05.01 16:37
|buy
|129
|0.12
|1.2652
|0.0000
|1.2672
|258
|2006.05.01 16:38
|buy
|130
|0.24
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|259
|2006.05.01 16:38
|t/p
|130
|0.24
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|4.80
|279.53
|260
|2006.05.01 16:38
|close
|129
|0.12
|1.2647
|0.0000
|1.2672
|-0.60
|278.93
|261
|2006.05.01 16:39
|buy
|131
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|262
|2006.05.01 16:45
|sell
|132
|0.12
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|263
|2006.05.01 16:45
|sell
|133
|0.24
|1.2642
|0.0000
|1.2622
|264
|2006.05.01 16:59
|t/p
|133
|0.24
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|4.80
|283.73
|265
|2006.05.01 16:59
|close
|132
|0.12
|1.2622
|0.0000
|1.2601
|-0.12
|283.61
|266
|2006.05.01 17:00
|sell
|134
|0.12
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|267
|2006.05.01 17:06
|sell
|135
|0.24
|1.2625
|0.0000
|1.2605
|268
|2006.05.01 17:07
|close
|135
|0.24
|1.2620
|0.0000
|1.2605
|1.20
|284.81
|269
|2006.05.01 17:07
|close
|134
|0.12
|1.2620
|0.0000
|1.2599
|-0.12
|284.69
|270
|2006.05.01 17:07
|close
|131
|0.12
|1.2618
|0.0000
|1.2643
|-0.60
|284.09
|271
|2006.05.01 17:07
|sell
|136
|0.12
|1.2616
|0.0000
|1.2596
|272
|2006.05.01 17:14
|sell
|137
|0.24
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|273
|2006.05.01 19:59
|t/p
|136
|0.12
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|2.40
|286.49
|274
|2006.05.01 19:59
|t/p
|137
|0.24
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|4.80
|291.29
|275
|2006.05.01 20:00
|sell
|138
|0.13
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|276
|2006.05.01 20:02
|sell
|139
|0.24
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|277
|2006.05.01 20:02
|sell
|140
|0.48
|1.2618
|0.0000
|1.2598
|278
|2006.05.01 20:59
|t/p
|140
|0.48
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|9.60
|300.89
|279
|2006.05.01 20:59
|close
|139
|0.24
|1.2589
|0.0000
|1.2582
|3.12
|304.01
|280
|2006.05.01 20:59
|close
|138
|0.13
|1.2589
|0.0000
|1.2570
|0.13
|304.14
|281
|2006.05.01 21:00
|sell
|141
|0.13
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|282
|2006.05.01 21:12
|sell
|142
|0.26
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|283
|2006.05.01 21:12
|sell
|143
|0.52
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|284
|2006.05.01 21:17
|close
|143
|0.52
|1.2593
|0.0000
|1.2588
|7.80
|311.94
|285
|2006.05.01 21:17
|close
|142
|0.26
|1.2593
|0.0000
|1.2572
|-0.26
|311.68
|286
|2006.05.01 21:17
|close
|141
|0.13
|1.2593
|0.0000
|1.2566
|-0.91
|310.77
|287
|2006.05.01 21:17
|sell
|144
|0.13
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|288
|2006.05.01 21:59
|t/p
|144
|0.13
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|2.60
|313.37
|289
|2006.05.01 21:59
|sell
|145
|0.13
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|290
|2006.05.01 22:00
|sell
|146
|0.26
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|291
|2006.05.01 22:09
|sell
|147
|0.52
|1.2594
|0.0000
|1.2574
|292
|2006.05.01 22:10
|close
|147
|0.52
|1.2583
|0.0000
|1.2574
|5.72
|319.09
|293
|2006.05.01 22:10
|close
|146
|0.26
|1.2583
|0.0000
|1.2567
|1.04
|320.13
|294
|2006.05.01 22:10
|close
|145
|0.13
|1.2583
|0.0000
|1.2546
|-2.21
|317.92
|295
|2006.05.01 22:10
|sell
|148
|0.13
|1.2594
|0.0000
|1.2574
|296
|2006.05.01 23:36
|t/p
|148
|0.13
|1.2574
|0.0000
|1.2574
|2.60
|320.52
|297
|2006.05.01 23:36
|sell
|149
|0.14
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|298
|2006.05.02 00:59
|sell
|150
|0.28
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|299
|2006.05.02 01:31
|sell
|151
|0.56
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|300
|2006.05.02 01:36
|close
|151
|0.56
|1.2575
|0.0000
|1.2562
|3.92
|324.44
|301
|2006.05.02 01:36
|close
|150
|0.28
|1.2575
|0.0000
|1.2557
|0.56
|325.00
|302
|2006.05.02 01:36
|close
|149
|0.14
|1.2575
|0.0000
|1.2551
|-0.48
|324.52
|303
|2006.05.02 01:36
|sell
|152
|0.14
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|304
|2006.05.02 01:59
|sell
|153
|0.28
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|305
|2006.05.02 02:00
|buy
|154
|0.14
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|306
|2006.05.02 05:43
|buy
|155
|0.28
|1.2581
|0.0000
|1.2601
|307
|2006.05.02 05:59
|buy
|156
|0.56
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|308
|2006.05.02 07:00
|t/p
|153
|0.28
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|5.60
|330.12
|309
|2006.05.02 07:00
|buy
|157
|1.12
|1.2566
|0.0000
|1.2586
|310
|2006.05.02 07:00
|close
|152
|0.14
|1.2566
|0.0000
|1.2551
|0.70
|330.82
|311
|2006.05.02 07:00
|close
|157
|1.12
|1.2577
|0.0000
|1.2586
|12.32
|343.14
|312
|2006.05.02 07:00
|close
|156
|0.56
|1.2577
|0.0000
|1.2592
|2.80
|345.94
|313
|2006.05.02 07:00
|close
|155
|0.28
|1.2577
|0.0000
|1.2601
|-1.12
|344.82
|314
|2006.05.02 07:00
|close
|154
|0.14
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|-1.40
|343.42
|315
|2006.05.02 08:00
|buy
|158
|0.15
|1.2598
|0.0000
|1.2618
|316
|2006.05.02 08:59
|buy
|159
|0.30
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|317
|2006.05.02 08:59
|t/p
|158
|0.15
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|3.00
|346.42
|318
|2006.05.02 08:59
|t/p
|159
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|6.00
|352.42
|319
|2006.05.02 09:00
|buy
|160
|0.15
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|320
|2006.05.02 09:59
|t/p
|160
|0.15
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|3.00
|355.42
|321
|2006.05.02 09:59
|buy
|161
|0.15
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|322
|2006.05.02 10:59
|buy
|162
|0.30
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|323
|2006.05.02 11:02
|buy
|163
|0.56
|1.2621
|0.0000
|1.2641
|324
|2006.05.02 11:45
|close
|163
|0.56
|1.2635
|0.0000
|1.2641
|7.84
|363.26
|325
|2006.05.02 11:45
|close
|162
|0.30
|1.2635
|0.0000
|1.2660
|-1.50
|361.76
|326
|2006.05.02 11:45
|close
|161
|0.15
|1.2635
|0.0000
|1.2668
|-1.95
|359.81
|327
|2006.05.02 11:45
|buy
|164
|0.15
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|328
|2006.05.02 12:14
|t/p
|164
|0.15
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|3.00
|362.81
|329
|2006.05.02 12:14
|buy
|165
|0.15
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|330
|2006.05.02 12:15
|buy
|166
|0.30
|1.2655
|0.0000
|1.2675
|331
|2006.05.02 12:28
|buy
|167
|0.60
|1.2649
|0.0000
|1.2669
|332
|2006.05.02 12:32
|buy
|168
|1.12
|1.2643
|0.0000
|1.2663
|333
|2006.05.02 12:50
|close
|168
|1.12
|1.2650
|0.0000
|1.2663
|7.84
|370.65
|334
|2006.05.02 12:50
|close
|167
|0.60
|1.2650
|0.0000
|1.2669
|0.60
|371.25
|335
|2006.05.02 12:50
|close
|166
|0.30
|1.2650
|0.0000
|1.2675
|-1.50
|369.75
|336
|2006.05.02 12:50
|close
|165
|0.15
|1.2650
|0.0000
|1.2684
|-2.10
|367.65
|337
|2006.05.02 12:50
|buy
|169
|0.15
|1.2651
|0.0000
|1.2671
|338
|2006.05.02 12:56
|buy
|170
|0.30
|1.2644
|0.0000
|1.2664
|339
|2006.05.02 12:59
|buy
|171
|0.60
|1.2638
|0.0000
|1.2658
|340
|2006.05.02 13:05
|buy
|172
|1.20
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|341
|2006.05.02 14:00
|sell
|173
|0.15
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|342
|2006.05.02 14:12
|close
|173
|0.15
|1.2642
|0.0000
|1.2619
|-0.45
|367.20
|343
|2006.05.02 14:12
|close
|172
|1.20
|1.2640
|0.0000
|1.2652
|9.60
|376.80
|344
|2006.05.02 14:12
|close
|171
|0.60
|1.2640
|0.0000
|1.2658
|1.20
|378.00
|345
|2006.05.02 14:12
|close
|170
|0.30
|1.2640
|0.0000
|1.2664
|-1.20
|376.80
|346
|2006.05.02 14:12
|close
|169
|0.15
|1.2640
|0.0000
|1.2671
|-1.65
|375.15
|347
|2006.05.02 14:12
|sell
|174
|0.15
|1.2642
|0.0000
|1.2622
|348
|2006.05.02 14:19
|sell
|175
|0.30
|1.2648
|0.0000
|1.2628
|349
|2006.05.02 16:06
|close
|175
|0.30
|1.2630
|0.0000
|1.2628
|5.40
|380.55
|350
|2006.05.02 16:06
|close
|174
|0.15
|1.2630
|0.0000
|1.2622
|1.80
|382.35
|351
|2006.05.02 17:00
|sell
|176
|0.16
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|352
|2006.05.02 17:00
|sell
|177
|0.32
|1.2640
|0.0000
|1.2620
|353
|2006.05.02 17:48
|sell
|178
|0.60
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|354
|2006.05.02 17:51
|close
|178
|0.60
|1.2627
|0.0000
|1.2626
|11.40
|393.75
|355
|2006.05.02 17:51
|close
|177
|0.32
|1.2627
|0.0000
|1.2620
|4.16
|397.91
|356
|2006.05.02 17:51
|close
|176
|0.16
|1.2627
|0.0000
|1.2589
|-2.88
|395.03
|357
|2006.05.02 17:51
|sell
|179
|0.16
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|358
|2006.05.02 17:59
|t/p
|179
|0.16
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|3.20
|398.23
|359
|2006.05.02 17:59
|sell
|180
|0.16
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|360
|2006.05.02 18:02
|sell
|181
|0.32
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|361
|2006.05.02 18:24
|close
|181
|0.32
|1.2618
|0.0000
|1.2612
|4.48
|402.71
|362
|2006.05.02 18:24
|close
|180
|0.16
|1.2618
|0.0000
|1.2595
|-0.48
|402.23
|363
|2006.05.02 18:24
|sell
|182
|0.17
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|364
|2006.05.02 18:25
|sell
|183
|0.34
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|365
|2006.05.02 18:27
|sell
|184
|0.64
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|366
|2006.05.02 18:43
|close
|184
|0.64
|1.2618
|0.0000
|1.2609
|7.04
|409.27
|367
|2006.05.02 18:43
|close
|183
|0.34
|1.2618
|0.0000
|1.2603
|1.70
|410.97
|368
|2006.05.02 18:43
|close
|182
|0.17
|1.2618
|0.0000
|1.2597
|-0.17
|410.80
|369
|2006.05.02 18:43
|sell
|185
|0.17
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|370
|2006.05.02 18:45
|sell
|186
|0.34
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|371
|2006.05.02 20:18
|sell
|187
|0.68
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|372
|2006.05.02 20:31
|close
|187
|0.68
|1.2616
|0.0000
|1.2607
|7.48
|418.28
|373
|2006.05.02 20:31
|close
|186
|0.34
|1.2616
|0.0000
|1.2601
|1.70
|419.98
|374
|2006.05.02 20:31
|close
|185
|0.17
|1.2616
|0.0000
|1.2595
|-0.17
|419.81
|375
|2006.05.02 20:31
|sell
|188
|0.17
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|376
|2006.05.02 20:45
|sell
|189
|0.34
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|377
|2006.05.02 21:11
|sell
|190
|0.68
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|378
|2006.05.02 21:59
|close
|190
|0.68
|1.2612
|0.0000
|1.2608
|10.88
|430.69
|379
|2006.05.02 21:59
|close
|189
|0.34
|1.2612
|0.0000
|1.2601
|3.06
|433.75
|380
|2006.05.02 21:59
|close
|188
|0.17
|1.2612
|0.0000
|1.2595
|0.51
|434.26
|381
|2006.05.02 22:00
|sell
|191
|0.18
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|382
|2006.05.02 22:00
|sell
|192
|0.36
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|383
|2006.05.03 01:59
|sell
|193
|0.72
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|384
|2006.05.03 02:00
|buy
|194
|0.18
|1.2637
|0.0000
|1.2657
|385
|2006.05.03 02:59
|sell
|195
|1.44
|1.2645
|0.0000
|1.2625
|386
|2006.05.03 07:59
|close
|195
|1.44
|1.2626
|0.0000
|1.2625
|27.36
|461.62
|387
|2006.05.03 07:59
|close
|194
|0.18
|1.2624
|0.0000
|1.2657
|-2.34
|459.28
|388
|2006.05.03 07:59
|close
|193
|0.72
|1.2626
|0.0000
|1.2614
|5.76
|465.04
|389
|2006.05.03 07:59
|close
|192
|0.36
|1.2626
|0.0000
|1.2599
|-2.30
|462.74
|390
|2006.05.03 07:59
|close
|191
|0.18
|1.2626
|0.0000
|1.2589
|-2.95
|459.79
|391
|2006.05.03 09:00
|buy
|196
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2667
|392
|2006.05.03 09:27
|buy
|197
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|393
|2006.05.03 09:38
|buy
|198
|0.76
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|394
|2006.05.03 09:45
|sell
|199
|0.19
|1.2635
|0.0000
|1.2615
|395
|2006.05.03 10:03
|buy
|200
|1.52
|1.2626
|0.0000
|1.2646
|396
|2006.05.03 10:39
|close
|200
|1.52
|1.2637
|0.0000
|1.2646
|16.72
|476.51
|397
|2006.05.03 10:39
|close
|199
|0.19
|1.2639
|0.0000
|1.2615
|-0.76
|475.75
|398
|2006.05.03 10:39
|close
|198
|0.76
|1.2637
|0.0000
|1.2656
|0.76
|476.51
|399
|2006.05.03 10:39
|close
|197
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2661
|-1.60
|474.91
|400
|2006.05.03 10:39
|close
|196
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2667
|-2.00
|472.91
|401
|2006.05.03 10:39
|sell
|201
|0.20
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|402
|2006.05.03 14:59
|t/p
|201
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|4.00
|476.91
|403
|2006.05.03 14:59
|sell
|202
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|404
|2006.05.03 15:00
|sell
|203
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|405
|2006.05.03 15:13
|close
|203
|0.40
|1.2613
|0.0000
|1.2608
|6.00
|482.91
|406
|2006.05.03 15:13
|close
|202
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2590
|-0.60
|482.31
|407
|2006.05.03 15:13
|sell
|204
|0.21
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|408
|2006.05.03 15:14
|sell
|205
|0.42
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|409
|2006.05.03 15:15
|sell
|206
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|410
|2006.05.03 15:54
|close
|206
|0.80
|1.2610
|0.0000
|1.2601
|8.80
|491.11
|411
|2006.05.03 15:54
|close
|205
|0.42
|1.2610
|0.0000
|1.2595
|2.10
|493.21
|412
|2006.05.03 15:54
|close
|204
|0.21
|1.2610
|0.0000
|1.2589
|-0.21
|493.00
|413
|2006.05.03 15:54
|sell
|207
|0.21
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|414
|2006.05.03 15:55
|sell
|208
|0.42
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|415
|2006.05.03 15:55
|sell
|209
|0.84
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|416
|2006.05.03 15:57
|sell
|210
|1.60
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|417
|2006.05.03 16:00
|buy
|211
|0.18
|1.2642
|0.0000
|1.2662
|418
|2006.05.03 16:59
|buy
|212
|0.38
|1.2634
|0.0000
|1.2654
|419
|2006.05.03 17:04
|buy
|213
|0.80
|1.2626
|0.0000
|1.2646
|420
|2006.05.03 17:24
|t/p
|213
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|16.00
|509.00
|421
|2006.05.03 17:24
|close
|212
|0.38
|1.2646
|0.0000
|1.2654
|4.56
|513.56
|422
|2006.05.03 17:24
|close
|211
|0.18
|1.2645
|0.0000
|1.2662
|0.54
|514.10
|423
|2006.05.03 17:45
|buy
|214
|0.19
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|424
|2006.05.03 17:54
|buy
|215
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|425
|2006.05.03 17:59
|buy
|216
|0.84
|1.2628
|0.0000
|1.2648
|426
|2006.05.03 18:11
|t/p
|216
|0.84
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|16.80
|530.90
|427
|2006.05.03 18:11
|close
|215
|0.40
|1.2652
|0.0000
|1.2656
|6.40
|537.30
|428
|2006.05.03 18:12
|close
|214
|0.19
|1.2639
|0.0000
|1.2661
|-0.38
|536.92
|429
|2006.05.03 18:12
|buy
|217
|0.19
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|430
|2006.05.03 18:13
|buy
|218
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|431
|2006.05.03 18:24
|buy
|219
|0.84
|1.2635
|0.0000
|1.2655
|432
|2006.05.03 18:59
|close
|219
|0.84
|1.2623
|0.0000
|1.2655
|-10.08
|526.84
|433
|2006.05.03 18:59
|close
|218
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2661
|-7.20
|519.64
|434
|2006.05.03 18:59
|close
|217
|0.19
|1.2623
|0.0000
|1.2673
|-5.70
|513.94
|435
|2006.05.03 18:59
|close
|210
|1.60
|1.2625
|0.0000
|1.2606
|1.60
|515.54
|436
|2006.05.03 18:59
|close
|209
|0.84
|1.2625
|0.0000
|1.2601
|-3.36
|512.18
|437
|2006.05.03 18:59
|close
|208
|0.42
|1.2625
|0.0000
|1.2594
|-4.62
|507.56
|438
|2006.05.03 18:59
|close
|207
|0.21
|1.2625
|0.0000
|1.2589
|-3.36
|504.20
|439
|2006.05.03 19:00
|buy
|220
|0.22
|1.2626
|0.0000
|1.2646
|440
|2006.05.03 19:22
|t/p
|220
|0.22
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|4.40
|508.60
|441
|2006.05.03 19:22
|buy
|221
|0.22
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|442
|2006.05.03 19:25
|buy
|222
|0.44
|1.2631
|0.0000
|1.2651
|443
|2006.05.03 19:25
|close
|222
|0.44
|1.2650
|0.0000
|1.2651
|8.36
|516.96
|444
|2006.05.03 19:25
|close
|221
|0.22
|1.2650
|0.0000
|1.2668
|0.44
|517.40
|445
|2006.05.03 19:26
|buy
|223
|0.22
|1.2631
|0.0000
|1.2651
|446
|2006.05.03 19:30
|sell
|224
|0.22
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|447
|2006.05.03 19:33
|sell
|225
|0.44
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|448
|2006.05.03 20:00
|buy
|226
|0.44
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|449
|2006.05.04 03:59
|t/p
|225
|0.44
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|9.60
|527.00
|450
|2006.05.04 03:59
|buy
|227
|0.92
|1.2613
|0.0000
|1.2633
|451
|2006.05.04 03:59
|close
|224
|0.22
|1.2613
|0.0000
|1.2609
|3.92
|530.92
|452
|2006.05.04 04:03
|close
|227
|0.92
|1.2626
|0.0000
|1.2633
|11.96
|542.88
|453
|2006.05.04 04:03
|close
|226
|0.44
|1.2626
|0.0000
|1.2645
|-0.56
|542.32
|454
|2006.05.04 04:03
|close
|223
|0.22
|1.2626
|0.0000
|1.2651
|-1.60
|540.72
|455
|2006.05.04 05:00
|sell
|228
|0.24
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|456
|2006.05.04 05:00
|sell
|229
|0.48
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|457
|2006.05.04 06:00
|close
|229
|0.48
|1.2613
|0.0000
|1.2611
|8.64
|549.36
|458
|2006.05.04 06:00
|close
|228
|0.24
|1.2613
|0.0000
|1.2604
|2.64
|552.00
|459
|2006.05.04 06:15
|sell
|230
|0.25
|1.2611
|0.0000
|1.2591
|460
|2006.05.04 06:34
|sell
|231
|0.50
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|461
|2006.05.04 06:45
|sell
|232
|0.96
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|462
|2006.05.04 06:59
|close
|232
|0.96
|1.2607
|0.0000
|1.2603
|15.36
|567.36
|463
|2006.05.04 06:59
|close
|231
|0.50
|1.2607
|0.0000
|1.2597
|5.00
|572.36
|464
|2006.05.04 06:59
|close
|230
|0.25
|1.2607
|0.0000
|1.2591
|1.00
|573.36
|465
|2006.05.04 07:00
|sell
|233
|0.26
|1.2605
|0.0000
|1.2585
|466
|2006.05.04 07:08
|sell
|234
|0.52
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|467
|2006.05.04 07:08
|sell
|235
|1.00
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|468
|2006.05.04 07:59
|close
|235
|1.00
|1.2604
|0.0000
|1.2603
|19.00
|592.36
|469
|2006.05.04 07:59
|close
|234
|0.52
|1.2604
|0.0000
|1.2594
|5.20
|597.56
|470
|2006.05.04 07:59
|close
|233
|0.26
|1.2604
|0.0000
|1.2585
|0.26
|597.82
|471
|2006.05.04 08:00
|sell
|236
|0.27
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|472
|2006.05.04 08:03
|sell
|237
|0.52
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|473
|2006.05.04 08:35
|t/p
|237
|0.52
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|10.40
|608.22
|474
|2006.05.04 08:35
|close
|236
|0.27
|1.2599
|0.0000
|1.2582
|0.81
|609.03
|475
|2006.05.04 08:35
|sell
|238
|0.27
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|476
|2006.05.04 08:42
|sell
|239
|0.54
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|477
|2006.05.04 10:34
|close
|239
|0.54
|1.2585
|0.0000
|1.2582
|9.18
|618.21
|478
|2006.05.04 10:34
|close
|238
|0.27
|1.2585
|0.0000
|1.2576
|2.97
|621.18
|479
|2006.05.04 10:34
|sell
|240
|0.27
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|480
|2006.05.04 10:59
|sell
|241
|0.54
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|481
|2006.05.04 11:53
|buy
|242
|0.27
|1.2591
|0.0000
|1.2611
|482
|2006.05.04 12:23
|sell
|243
|1.08
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|483
|2006.05.04 12:34
|sell
|244
|2.16
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|484
|2006.05.04 12:37
|close
|244
|2.16
|1.2598
|0.0000
|1.2587
|19.44
|640.62
|485
|2006.05.04 12:37
|close
|243
|1.08
|1.2598
|0.0000
|1.2581
|3.24
|643.86
|486
|2006.05.04 12:37
|close
|242
|0.27
|1.2596
|0.0000
|1.2611
|1.35
|645.21
|487
|2006.05.04 12:37
|close
|241
|0.54
|1.2598
|0.0000
|1.2575
|-1.62
|643.59
|488
|2006.05.04 12:37
|close
|240
|0.27
|1.2598
|0.0000
|1.2564
|-3.78
|639.81
|489
|2006.05.04 12:37
|buy
|245
|0.28
|1.2599
|0.0000
|1.2619
|490
|2006.05.04 13:59
|t/p
|245
|0.28
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|5.60
|645.41
|491
|2006.05.04 13:59
|buy
|246
|0.28
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|492
|2006.05.04 14:59
|buy
|247
|0.56
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|493
|2006.05.04 14:59
|t/p
|246
|0.28
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|5.60
|651.01
|494
|2006.05.04 14:59
|t/p
|247
|0.56
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|11.20
|662.21
|495
|2006.05.04 15:00
|buy
|248
|0.28
|1.2689
|0.0000
|1.2709
|496
|2006.05.04 15:59
|buy
|249
|0.56
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|497
|2006.05.04 16:07
|buy
|250
|1.12
|1.2667
|0.0000
|1.2687
|498
|2006.05.04 16:19
|close
|250
|1.12
|1.2679
|0.0000
|1.2687
|13.44
|675.65
|499
|2006.05.04 16:19
|close
|249
|0.56
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|2.80
|678.45
|500
|2006.05.04 16:19
|close
|248
|0.28
|1.2679
|0.0000
|1.2709
|-2.80
|675.65
|501
|2006.05.04 16:19
|buy
|251
|0.29
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|502
|2006.05.04 16:31
|buy
|252
|0.58
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|503
|2006.05.04 18:59
|t/p
|251
|0.29
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|5.80
|681.45
|504
|2006.05.04 18:59
|t/p
|252
|0.58
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|11.60
|693.05
|505
|2006.05.04 19:00
|buy
|253
|0.29
|1.2716
|0.0000
|1.2736
|506
|2006.05.04 19:59
|buy
|254
|0.58
|1.2708
|0.0000
|1.2728
|507
|2006.05.04 20:00
|buy
|255
|1.16
|1.2693
|0.0000
|1.2713
|508
|2006.05.04 20:10
|close
|255
|1.16
|1.2707
|0.0000
|1.2713
|16.24
|709.29
|509
|2006.05.04 20:10
|close
|254
|0.58
|1.2707
|0.0000
|1.2728
|-0.58
|708.71
|510
|2006.05.04 20:10
|close
|253
|0.29
|1.2707
|0.0000
|1.2736
|-2.61
|706.10
|511
|2006.05.04 20:10
|buy
|256
|0.30
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|512
|2006.05.04 20:59
|buy
|257
|0.60
|1.2694
|0.0000
|1.2714
|513
|2006.05.04 21:00
|sell
|258
|0.30
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|514
|2006.05.04 21:02
|sell
|259
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|515
|2006.05.04 21:02
|sell
|260
|1.20
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|516
|2006.05.04 21:16
|t/p
|257
|0.60
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|12.00
|718.10
|517
|2006.05.04 21:16
|close
|256
|0.30
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|1.50
|719.60
|518
|2006.05.04 21:17
|close
|260
|1.20
|1.2705
|0.0000
|1.2691
|7.20
|726.80
|519
|2006.05.04 21:17
|close
|259
|0.60
|1.2705
|0.0000
|1.2683
|-1.20
|725.60
|520
|2006.05.04 21:17
|close
|258
|0.30
|1.2705
|0.0000
|1.2672
|-3.90
|721.70
|521
|2006.05.04 21:17
|buy
|261
|0.31
|1.2716
|0.0000
|1.2736
|522
|2006.05.04 21:27
|buy
|262
|0.60
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|523
|2006.05.04 22:30
|sell
|263
|0.30
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|524
|2006.05.04 22:42
|buy
|264
|1.20
|1.2700
|0.0000
|1.2720
|525
|2006.05.05 00:10
|buy
|265
|2.32
|1.2694
|0.0000
|1.2714
|526
|2006.05.05 00:23
|close
|265
|2.32
|1.2703
|0.0000
|1.2714
|20.88
|742.58
|527
|2006.05.05 00:23
|close
|264
|1.20
|1.2703
|0.0000
|1.2720
|2.69
|745.28
|528
|2006.05.05 00:23
|close
|263
|0.30
|1.2705
|0.0000
|1.2684
|-0.12
|745.16
|529
|2006.05.05 00:23
|close
|262
|0.60
|1.2703
|0.0000
|1.2725
|-1.65
|743.51
|530
|2006.05.05 00:23
|close
|261
|0.31
|1.2703
|0.0000
|1.2736
|-4.26
|739.24
|531
|2006.05.05 01:00
|sell
|266
|0.31
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|532
|2006.05.05 01:05
|sell
|267
|0.62
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|533
|2006.05.05 01:10
|sell
|268
|1.24
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|534
|2006.05.05 01:59
|close
|268
|1.24
|1.2690
|0.0000
|1.2684
|17.36
|756.60
|535
|2006.05.05 01:59
|close
|267
|0.62
|1.2690
|0.0000
|1.2678
|4.96
|761.56
|536
|2006.05.05 01:59
|close
|266
|0.31
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|0.00
|761.56
|537
|2006.05.05 02:00
|sell
|269
|0.32
|1.2687
|0.0000
|1.2667
|538
|2006.05.05 02:00
|sell
|270
|0.64
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|539
|2006.05.05 05:00
|buy
|271
|0.31
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|540
|2006.05.05 05:00
|buy
|272
|0.64
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|541
|2006.05.05 06:59
|buy
|273
|1.24
|1.2686
|0.0000
|1.2706
|542
|2006.05.05 07:15
|sell
|274
|1.28
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|543
|2006.05.05 09:11
|t/p
|274
|1.28
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|25.60
|787.16
|544
|2006.05.05 09:11
|buy
|275
|2.56
|1.2679
|0.0000
|1.2699
|545
|2006.05.05 09:11
|close
|270
|0.64
|1.2679
|0.0000
|1.2676
|10.88
|798.04
|546
|2006.05.05 09:12
|close
|269
|0.32
|1.2680
|0.0000
|1.2667
|2.24
|800.28
|547
|2006.05.05 09:16
|close
|275
|2.56
|1.2680
|0.0000
|1.2699
|2.56
|802.84
|548
|2006.05.05 09:16
|close
|273
|1.24
|1.2680
|0.0000
|1.2706
|-7.44
|795.40
|549
|2006.05.05 09:16
|close
|272
|0.64
|1.2680
|0.0000
|1.2715
|-9.60
|785.80
|550
|2006.05.05 09:16
|close
|271
|0.31
|1.2680
|0.0000
|1.2723
|-7.13
|778.67
|551
|2006.05.05 10:00
|sell
|276
|0.32
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|552
|2006.05.05 10:00
|sell
|277
|0.64
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|553
|2006.05.05 10:30
|t/p
|277
|0.64
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|12.80
|791.47
|554
|2006.05.05 10:30
|close
|276
|0.32
|1.2679
|0.0000
|1.2669
|3.20
|794.67
|555
|2006.05.05 10:30
|sell
|278
|0.33
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|556
|2006.05.05 10:32
|sell
|279
|0.66
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|557
|2006.05.05 10:37
|sell
|280
|1.32
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|558
|2006.05.05 11:43
|sell
|281
|2.56
|1.2695
|0.0000
|1.2675
|559
|2006.05.05 12:01
|close
|281
|2.56
|1.2687
|0.0000
|1.2675
|20.48
|815.15
|560
|2006.05.05 12:01
|close
|280
|1.32
|1.2687
|0.0000
|1.2669
|2.64
|817.79
|561
|2006.05.05 12:01
|close
|279
|0.66
|1.2687
|0.0000
|1.2663
|-2.64
|815.15
|562
|2006.05.05 12:01
|close
|278
|0.33
|1.2687
|0.0000
|1.2658
|-2.97
|812.18
|563
|2006.05.05 13:00
|buy
|282
|0.33
|1.2744
|0.0000
|1.2764
|564
|2006.05.05 13:59
|buy
|283
|0.66
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|565
|2006.05.05 14:30
|buy
|284
|1.28
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|566
|2006.05.05 14:30
|close
|284
|1.28
|1.2734
|0.0000
|1.2740
|17.92
|830.10
|567
|2006.05.05 14:30
|close
|283
|0.66
|1.2734
|0.0000
|1.2752
|1.32
|831.42
|568
|2006.05.05 14:30
|close
|282
|0.33
|1.2734
|0.0000
|1.2764
|-3.30
|828.12
|569
|2006.05.05 14:30
|buy
|285
|0.34
|1.2737
|0.0000
|1.2757
|570
|2006.05.05 14:31
|t/p
|285
|0.34
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|6.80
|834.92
|571
|2006.05.05 14:31
|buy
|286
|0.34
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|572
|2006.05.05 14:31
|buy
|287
|0.68
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|573
|2006.05.05 14:32
|buy
|288
|1.32
|1.2748
|0.0000
|1.2768
|574
|2006.05.05 14:33
|close
|288
|1.32
|1.2756
|0.0000
|1.2768
|10.56
|845.48
|575
|2006.05.05 14:33
|close
|287
|0.68
|1.2756
|0.0000
|1.2774
|1.36
|846.84
|576
|2006.05.05 14:33
|close
|286
|0.34
|1.2756
|0.0000
|1.2779
|-1.02
|845.82
|577
|2006.05.05 14:33
|buy
|289
|0.34
|1.2757
|0.0000
|1.2777
|578
|2006.05.05 14:34
|buy
|290
|0.68
|1.2752
|0.0000
|1.2772
|579
|2006.05.05 14:35
|buy
|291
|1.36
|1.2746
|0.0000
|1.2766
|580
|2006.05.05 14:37
|buy
|292
|2.64
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|581
|2006.05.05 15:08
|close
|292
|2.64
|1.2748
|0.0000
|1.2760
|21.12
|866.94
|582
|2006.05.05 15:08
|close
|291
|1.36
|1.2748
|0.0000
|1.2766
|2.72
|869.66
|583
|2006.05.05 15:08
|close
|290
|0.68
|1.2748
|0.0000
|1.2772
|-2.72
|866.94
|584
|2006.05.05 15:08
|close
|289
|0.34
|1.2748
|0.0000
|1.2777
|-3.06
|863.88
|585
|2006.05.05 15:09
|buy
|293
|0.35
|1.2742
|0.0000
|1.2762
|586
|2006.05.05 15:59
|buy
|294
|0.70
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|587
|2006.05.05 17:03
|buy
|295
|1.40
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|588
|2006.05.05 17:59
|close
|295
|1.40
|1.2741
|0.0000
|1.2750
|15.40
|879.28
|589
|2006.05.05 17:59
|close
|294
|0.70
|1.2741
|0.0000
|1.2755
|4.20
|883.48
|590
|2006.05.05 17:59
|close
|293
|0.35
|1.2741
|0.0000
|1.2762
|-0.35
|883.13
|591
|2006.05.05 20:00
|sell
|296
|0.36
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|592
|2006.05.05 20:00
|sell
|297
|0.72
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|593
|2006.05.07 21:00
|sell
|298
|1.40
|1.2744
|0.0000
|1.2724
|594
|2006.05.07 22:00
|buy
|299
|0.35
|1.2746
|0.0000
|1.2766
|595
|2006.05.07 22:27
|buy
|300
|0.72
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|596
|2006.05.07 22:37
|buy
|301
|1.44
|1.2734
|0.0000
|1.2754
|597
|2006.05.07 23:12
|buy
|302
|2.88
|1.2729
|0.0000
|1.2749
|598
|2006.05.07 23:18
|close
|302
|2.88
|1.2735
|0.0000
|1.2749
|17.28
|900.41
|599
|2006.05.07 23:18
|close
|301
|1.44
|1.2735
|0.0000
|1.2754
|1.44
|901.85
|600
|2006.05.07 23:18
|close
|300
|0.72
|1.2735
|0.0000
|1.2760
|-3.60
|898.25
|601
|2006.05.07 23:18
|close
|299
|0.35
|1.2735
|0.0000
|1.2766
|-3.85
|894.40
|602
|2006.05.07 23:18
|close
|298
|1.40
|1.2737
|0.0000
|1.2724
|9.80
|904.20
|603
|2006.05.07 23:18
|close
|297
|0.72
|1.2737
|0.0000
|1.2718
|0.72
|904.92
|604
|2006.05.07 23:18
|close
|296
|0.36
|1.2737
|0.0000
|1.2708
|-3.24
|901.68
|605
|2006.05.08 00:00
|buy
|303
|0.37
|1.2747
|0.0000
|1.2767
|606
|2006.05.08 00:06
|buy
|304
|0.74
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|607
|2006.05.08 00:16
|sell
|305
|0.37
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|608
|2006.05.08 00:30
|buy
|306
|1.48
|1.2736
|0.0000
|1.2756
|609
|2006.05.08 00:59
|buy
|307
|2.80
|1.2724
|0.0000
|1.2744
|610
|2006.05.08 01:35
|close
|307
|2.80
|1.2743
|0.0000
|1.2744
|53.20
|954.88
|611
|2006.05.08 01:35
|close
|306
|1.48
|1.2743
|0.0000
|1.2756
|10.36
|965.24
|612
|2006.05.08 01:35
|close
|305
|0.37
|1.2745
|0.0000
|1.2718
|-2.59
|962.65
|613
|2006.05.08 01:35
|close
|304
|0.74
|1.2743
|0.0000
|1.2761
|1.48
|964.13
|614
|2006.05.08 01:35
|close
|303
|0.37
|1.2743
|0.0000
|1.2767
|-1.48
|962.65
|615
|2006.05.08 01:44
|sell
|308
|0.39
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|616
|2006.05.08 01:44
|sell
|309
|0.78
|1.2743
|0.0000
|1.2723
|617
|2006.05.08 02:58
|t/p
|309
|0.78
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|15.60
|978.25
|618
|2006.05.08 02:58
|close
|308
|0.39
|1.2723
|0.0000
|1.2712
|3.51
|981.76
|619
|2006.05.08 02:59
|sell
|310
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2702
|620
|2006.05.08 03:00
|sell
|311
|0.80
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|621
|2006.05.08 04:59
|sell
|312
|1.60
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|622
|2006.05.08 05:00
|buy
|313
|0.40
|1.2734
|0.0000
|1.2754
|623
|2006.05.08 06:00
|buy
|314
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2746
|624
|2006.05.08 06:59
|sell
|315
|3.12
|1.2742
|0.0000
|1.2722
|625
|2006.05.08 07:59
|t/p
|314
|0.80
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|16.00
|997.76
|626
|2006.05.08 07:59
|close
|313
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2754
|5.20
|1002.96
|627
|2006.05.08 08:00
|buy
|316
|0.38
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|628
|2006.05.08 08:59
|t/p
|316
|0.38
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|7.60
|1010.56
|629
|2006.05.08 08:59
|buy
|317
|0.32
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|630
|2006.05.08 09:59
|buy
|318
|0.68
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|631
|2006.05.08 12:54
|buy
|319
|1.40
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|632
|2006.05.08 12:59
|buy
|320
|2.88
|1.2752
|0.0000
|1.2772
|633
|2006.05.08 14:59
|t/p
|315
|3.12
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|62.40
|1072.96
|634
|2006.05.08 14:59
|close
|312
|1.60
|1.2720
|0.0000
|1.2712
|19.20
|1092.16
|635
|2006.05.08 15:00
|close
|311
|0.80
|1.2719
|0.0000
|1.2707
|6.40
|1098.56
|636
|2006.05.08 15:00
|close
|320
|2.88
|1.2746
|0.0000
|1.2772
|-17.28
|1081.28
|637
|2006.05.08 15:00
|close
|319
|1.40
|1.2746
|0.0000
|1.2779
|-18.20
|1063.08
|638
|2006.05.08 15:00
|close
|318
|0.68
|1.2746
|0.0000
|1.2784
|-12.24
|1050.84
|639
|2006.05.08 15:00
|close
|317
|0.32
|1.2746
|0.0000
|1.2791
|-8.00
|1042.84
|640
|2006.05.08 15:00
|close
|310
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2702
|-10.40
|1032.44
|641
|2006.05.08 15:01
|sell
|321
|0.41
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|642
|2006.05.08 15:01
|sell
|322
|0.82
|1.2749
|0.0000
|1.2729
|643
|2006.05.08 15:37
|t/p
|322
|0.82
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|16.40
|1048.84
|644
|2006.05.08 15:37
|close
|321
|0.41
|1.2729
|0.0000
|1.2712
|1.23
|1050.07
|645
|2006.05.08 15:37
|sell
|323
|0.42
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|646
|2006.05.08 15:39
|sell
|324
|0.84
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|647
|2006.05.08 15:51
|close
|324
|0.84
|1.2725
|0.0000
|1.2711
|5.04
|1055.11
|648
|2006.05.08 15:51
|close
|323
|0.42
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|0.00
|1055.11
|649
|2006.05.08 15:51
|sell
|325
|0.42
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|650
|2006.05.08 19:16
|t/p
|325
|0.42
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|8.40
|1063.51
|651
|2006.05.08 19:16
|sell
|326
|0.42
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|652
|2006.05.08 19:32
|sell
|327
|0.84
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|653
|2006.05.08 21:00
|buy
|328
|0.42
|1.2712
|0.0000
|1.2732
|654
|2006.05.08 21:00
|buy
|329
|0.84
|1.2707
|0.0000
|1.2727
|655
|2006.05.08 21:04
|buy
|330
|1.68
|1.2701
|0.0000
|1.2721
|656
|2006.05.09 02:14
|buy
|331
|3.36
|1.2694
|0.0000
|1.2714
|657
|2006.05.09 02:36
|close
|331
|3.36
|1.2702
|0.0000
|1.2714
|26.88
|1090.39
|658
|2006.05.09 02:36
|close
|330
|1.68
|1.2702
|0.0000
|1.2721
|0.41
|1090.80
|659
|2006.05.09 02:36
|close
|329
|0.84
|1.2702
|0.0000
|1.2727
|-4.83
|1085.97
|660
|2006.05.09 02:36
|close
|328
|0.42
|1.2702
|0.0000
|1.2732
|-4.52
|1081.45
|661
|2006.05.09 02:36
|close
|327
|0.84
|1.2704
|0.0000
|1.2687
|3.03
|1084.48
|662
|2006.05.09 02:36
|close
|326
|0.42
|1.2704
|0.0000
|1.2681
|-1.01
|1083.48
|663
|2006.05.09 02:39
|sell
|332
|0.44
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|664
|2006.05.09 03:28
|sell
|333
|0.88
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|665
|2006.05.09 06:59
|t/p
|333
|0.88
|1.2682
|0.0000
|1.2682
|17.60
|1101.08
|666
|2006.05.09 06:59
|close
|332
|0.44
|1.2679
|0.0000
|1.2676
|7.48
|1108.56
|667
|2006.05.09 07:00
|sell
|334
|0.45
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|668
|2006.05.09 07:11
|sell
|335
|0.88
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|669
|2006.05.09 08:01
|sell
|336
|1.76
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|670
|2006.05.09 08:22
|close
|336
|1.76
|1.2685
|0.0000
|1.2678
|22.88
|1131.44
|671
|2006.05.09 08:22
|close
|335
|0.88
|1.2685
|0.0000
|1.2673
|7.04
|1138.48
|672
|2006.05.09 08:22
|close
|334
|0.45
|1.2685
|0.0000
|1.2657
|-3.60
|1134.88
|673
|2006.05.09 08:22
|sell
|337
|0.45
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|674
|2006.05.09 08:26
|sell
|338
|0.90
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|675
|2006.05.09 08:56
|close
|338
|0.90
|1.2670
|0.0000
|1.2669
|17.10
|1151.98
|676
|2006.05.09 08:56
|close
|337
|0.45
|1.2670
|0.0000
|1.2664
|6.30
|1158.28
|677
|2006.05.09 08:56
|sell
|339
|0.46
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|678
|2006.05.09 08:59
|sell
|340
|0.92
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|679
|2006.05.09 08:59
|sell
|341
|1.80
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|680
|2006.05.09 09:00
|buy
|342
|0.45
|1.2699
|0.0000
|1.2719
|681
|2006.05.09 09:00
|buy
|343
|0.94
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|682
|2006.05.09 10:01
|t/p
|341
|1.80
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|36.00
|1194.28
|683
|2006.05.09 10:01
|buy
|344
|1.88
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|684
|2006.05.09 10:01
|close
|340
|0.92
|1.2674
|0.0000
|1.2653
|-0.92
|1193.36
|685
|2006.05.09 10:01
|close
|339
|0.46
|1.2675
|0.0000
|1.2647
|-3.68
|1189.68
|686
|2006.05.09 10:08
|sell
|345
|0.47
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|687
|2006.05.09 10:11
|close
|345
|0.47
|1.2680
|0.0000
|1.2652
|-3.76
|1185.92
|688
|2006.05.09 10:11
|close
|344
|1.88
|1.2678
|0.0000
|1.2694
|7.52
|1193.44
|689
|2006.05.09 10:11
|close
|343
|0.94
|1.2678
|0.0000
|1.2700
|-1.88
|1191.56
|690
|2006.05.09 10:11
|close
|342
|0.45
|1.2678
|0.0000
|1.2719
|-9.45
|1182.11
|691
|2006.05.09 10:11
|sell
|346
|0.47
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|692
|2006.05.09 10:11
|sell
|347
|0.94
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|693
|2006.05.09 10:15
|buy
|348
|0.47
|1.2685
|0.0000
|1.2705
|694
|2006.05.09 10:24
|buy
|349
|0.94
|1.2680
|0.0000
|1.2700
|695
|2006.05.09 10:44
|sell
|350
|1.88
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|696
|2006.05.09 10:54
|sell
|351
|3.76
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|697
|2006.05.09 12:59
|t/p
|348
|0.47
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|9.40
|1191.51
|698
|2006.05.09 12:59
|t/p
|349
|0.94
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|18.80
|1210.31
|699
|2006.05.09 12:59
|buy
|352
|0.42
|1.2711
|0.0000
|1.2731
|700
|2006.05.09 13:59
|t/p
|352
|0.42
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|8.40
|1218.71
|701
|2006.05.09 13:59
|buy
|353
|0.31
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|702
|2006.05.09 16:34
|close
|353
|0.31
|1.2767
|0.0000
|1.2769
|5.58
|1224.29
|703
|2006.05.09 16:34
|close
|351
|3.76
|1.2769
|0.0000
|1.2674
|-282.00
|942.29
|704
|2006.05.09 16:34
|close
|350
|1.88
|1.2769
|0.0000
|1.2669
|-150.40
|791.89
|705
|2006.05.09 16:34
|close
|347
|0.94
|1.2769
|0.0000
|1.2663
|-80.84
|711.05
|706
|2006.05.09 16:34
|close
|346
|0.47
|1.2769
|0.0000
|1.2657
|-43.24
|667.81
|707
|2006.05.09 16:35
|buy
|354
|0.26
|1.2768
|0.0000
|1.2788
|708
|2006.05.09 16:37
|buy
|355
|0.52
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|709
|2006.05.09 17:31
|buy
|356
|1.04
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|710
|2006.05.10 00:00
|sell
|357
|0.27
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|711
|2006.05.10 00:55
|sell
|358
|0.54
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|712
|2006.05.10 01:08
|sell
|359
|1.08
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|713
|2006.05.10 06:59
|t/p
|354
|0.26
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|5.00
|672.81
|714
|2006.05.10 06:59
|t/p
|355
|0.52
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|10.01
|682.82
|715
|2006.05.10 06:59
|t/p
|356
|1.04
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|20.01
|702.83
|716
|2006.05.10 06:59
|buy
|360
|0.26
|1.2792
|0.0000
|1.2812
|717
|2006.05.10 06:59
|sell
|361
|2.08
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|718
|2006.05.10 07:59
|buy
|362
|0.54
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|719
|2006.05.10 08:03
|buy
|363
|1.12
|1.2772
|0.0000
|1.2792
|720
|2006.05.10 08:53
|t/p
|363
|1.12
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|22.40
|725.23
|721
|2006.05.10 08:53
|close
|362
|0.54
|1.2792
|0.0000
|1.2803
|4.86
|730.09
|722
|2006.05.10 08:53
|close
|360
|0.26
|1.2791
|0.0000
|1.2812
|-0.26
|729.83
|723
|2006.05.10 08:53
|buy
|364
|0.26
|1.2794
|0.0000
|1.2814
|724
|2006.05.10 08:54
|buy
|365
|0.54
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|725
|2006.05.10 08:59
|buy
|366
|1.12
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|726
|2006.05.10 14:00
|t/p
|366
|1.12
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|22.40
|752.23
|727
|2006.05.10 17:33
|t/p
|365
|0.54
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|10.80
|763.03
|728
|2006.05.10 17:33
|close
|364
|0.26
|1.2809
|0.0000
|1.2814
|3.90
|766.93
|729
|2006.05.10 20:00
|buy
|367
|0.24
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|730
|2006.05.10 20:00
|buy
|368
|0.56
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|731
|2006.05.10 20:17
|buy
|369
|1.12
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|732
|2006.05.10 20:17
|buy
|370
|2.32
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|733
|2006.05.10 20:19
|t/p
|370
|2.32
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|46.40
|813.33
|734
|2006.05.10 20:19
|close
|369
|1.12
|1.2801
|0.0000
|1.2807
|15.68
|829.01
|735
|2006.05.10 20:19
|close
|368
|0.56
|1.2802
|0.0000
|1.2813
|5.04
|834.05
|736
|2006.05.10 20:19
|close
|367
|0.24
|1.2803
|0.0000
|1.2834
|-2.64
|831.41
|737
|2006.05.10 20:19
|buy
|371
|0.28
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|738
|2006.05.10 20:19
|buy
|372
|0.58
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|739
|2006.05.10 20:20
|buy
|373
|1.20
|1.2794
|0.0000
|1.2814
|740
|2006.05.10 20:22
|buy
|374
|2.40
|1.2788
|0.0000
|1.2808
|741
|2006.05.10 21:09
|t/p
|374
|2.40
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|48.00
|879.41
|742
|2006.05.10 21:09
|close
|373
|1.20
|1.2812
|0.0000
|1.2814
|21.60
|901.01
|743
|2006.05.10 21:10
|close
|372
|0.58
|1.2794
|0.0000
|1.2820
|-3.48
|897.53
|744
|2006.05.10 21:10
|close
|371
|0.28
|1.2810
|0.0000
|1.2826
|1.12
|898.65
|745
|2006.05.10 21:15
|buy
|375
|0.32
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|746
|2006.05.10 21:59
|buy
|376
|0.68
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|747
|2006.05.10 22:00
|t/p
|376
|0.68
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|13.60
|912.25
|748
|2006.05.10 22:00
|close
|375
|0.32
|1.2803
|0.0000
|1.2816
|2.24
|914.49
|749
|2006.05.10 22:01
|buy
|377
|0.34
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|750
|2006.05.10 22:07
|buy
|378
|0.70
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|751
|2006.05.10 22:08
|buy
|379
|1.40
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|752
|2006.05.10 23:59
|t/p
|361
|2.08
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|41.60
|956.09
|753
|2006.05.10 23:59
|buy
|380
|2.88
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|754
|2006.05.10 23:59
|close
|359
|1.08
|1.2762
|0.0000
|1.2748
|6.48
|962.57
|755
|2006.05.11 00:00
|close
|358
|0.54
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|0.98
|963.55
|756
|2006.05.11 00:01
|close
|357
|0.27
|1.2772
|0.0000
|1.2736
|-3.83
|959.72
|757
|2006.05.11 00:01
|sell
|381
|0.40
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|758
|2006.05.11 00:02
|t/p
|380
|2.88
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|51.08
|1010.80
|759
|2006.05.11 00:02
|close
|379
|1.40
|1.2784
|0.0000
|1.2800
|2.43
|1013.23
|760
|2006.05.11 00:27
|close
|378
|0.70
|1.2770
|0.0000
|1.2805
|-12.09
|1001.14
|761
|2006.05.11 00:27
|close
|377
|0.34
|1.2776
|0.0000
|1.2811
|-5.87
|995.27
|762
|2006.05.11 00:59
|t/p
|381
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|8.00
|1003.27
|763
|2006.05.11 00:59
|sell
|382
|0.40
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|764
|2006.05.11 01:13
|sell
|383
|0.78
|1.2770
|0.0000
|1.2750
|765
|2006.05.11 01:59
|t/p
|382
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|8.00
|1011.27
|766
|2006.05.11 01:59
|t/p
|383
|0.78
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|15.60
|1026.87
|767
|2006.05.11 01:59
|sell
|384
|0.40
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|768
|2006.05.11 02:00
|sell
|385
|0.78
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|769
|2006.05.11 02:06
|sell
|386
|1.56
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|770
|2006.05.11 02:12
|t/p
|386
|1.56
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|31.20
|1058.07
|771
|2006.05.11 02:12
|sell
|387
|1.60
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|772
|2006.05.11 02:59
|t/p
|387
|1.60
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|32.00
|1090.07
|773
|2006.05.11 02:59
|close
|385
|0.78
|1.2739
|0.0000
|1.2737
|14.04
|1104.11
|774
|2006.05.11 03:00
|close
|384
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2697
|-8.80
|1095.31
|775
|2006.05.11 03:02
|sell
|388
|0.42
|1.2740
|0.0000
|1.2720
|776
|2006.05.11 03:02
|sell
|389
|0.84
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|777
|2006.05.11 03:16
|t/p
|389
|0.84
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|16.80
|1112.11
|778
|2006.05.11 03:16
|close
|388
|0.42
|1.2732
|0.0000
|1.2720
|3.36
|1115.47
|779
|2006.05.11 03:16
|sell
|390
|0.43
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|780
|2006.05.11 03:59
|sell
|391
|0.86
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|781
|2006.05.11 07:00
|buy
|392
|0.43
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|782
|2006.05.11 07:00
|buy
|393
|0.86
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|783
|2006.05.11 07:59
|t/p
|390
|0.43
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|8.60
|1124.07
|784
|2006.05.11 07:59
|t/p
|391
|0.86
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|17.20
|1141.27
|785
|2006.05.11 07:59
|buy
|394
|1.68
|1.2698
|0.0000
|1.2718
|786
|2006.05.11 08:01
|t/p
|394
|1.68
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|33.60
|1174.87
|787
|2006.05.11 08:01
|close
|393
|0.86
|1.2728
|0.0000
|1.2750
|-1.72
|1173.15
|788
|2006.05.11 08:01
|close
|392
|0.43
|1.2734
|0.0000
|1.2755
|-0.43
|1172.72
|789
|2006.05.11 09:00
|sell
|395
|0.45
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|790
|2006.05.11 09:00
|sell
|396
|0.90
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|791
|2006.05.11 09:06
|sell
|397
|1.76
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|792
|2006.05.11 09:18
|close
|397
|1.76
|1.2721
|0.0000
|1.2718
|29.92
|1202.64
|793
|2006.05.11 09:18
|close
|396
|0.90
|1.2721
|0.0000
|1.2711
|9.00
|1211.64
|794
|2006.05.11 09:18
|close
|395
|0.45
|1.2721
|0.0000
|1.2687
|-6.30
|1205.34
|795
|2006.05.11 09:18
|sell
|398
|0.46
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|796
|2006.05.11 09:20
|sell
|399
|0.92
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|797
|2006.05.11 12:59
|sell
|400
|1.80
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|798
|2006.05.11 13:00
|buy
|401
|0.45
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|799
|2006.05.11 13:59
|buy
|402
|0.92
|1.2734
|0.0000
|1.2754
|800
|2006.05.11 13:59
|t/p
|401
|0.45
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|9.00
|1214.34
|801
|2006.05.11 13:59
|t/p
|402
|0.92
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|18.40
|1232.74
|802
|2006.05.11 13:59
|buy
|403
|0.42
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|803
|2006.05.11 13:59
|sell
|404
|3.36
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|804
|2006.05.11 14:00
|buy
|405
|0.90
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|805
|2006.05.11 14:59
|t/p
|403
|0.42
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|8.40
|1241.14
|806
|2006.05.11 14:59
|t/p
|405
|0.90
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|18.00
|1259.14
|807
|2006.05.11 14:59
|buy
|406
|0.31
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|808
|2006.05.11 15:59
|buy
|407
|0.66
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|809
|2006.05.11 15:59
|t/p
|406
|0.31
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|6.20
|1265.34
|810
|2006.05.11 15:59
|t/p
|407
|0.66
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|13.20
|1278.54
|811
|2006.05.11 15:59
|close
|404
|3.36
|1.2852
|0.0000
|1.2758
|-248.64
|1029.90
|812
|2006.05.11 15:59
|close
|400
|1.80
|1.2852
|0.0000
|1.2719
|-203.40
|826.50
|813
|2006.05.11 15:59
|close
|399
|0.92
|1.2852
|0.0000
|1.2705
|-116.84
|709.66
|814
|2006.05.11 15:59
|close
|398
|0.46
|1.2852
|0.0000
|1.2700
|-60.72
|648.94
|815
|2006.05.11 16:00
|buy
|408
|0.24
|1.2852
|0.0000
|1.2872
|816
|2006.05.11 16:40
|buy
|409
|0.48
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|817
|2006.05.11 16:59
|t/p
|409
|0.48
|1.2856
|0.0000
|1.2856
|9.60
|658.54
|818
|2006.05.11 17:35
|buy
|410
|0.48
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|819
|2006.05.11 17:58
|t/p
|410
|0.48
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|9.60
|668.14
|820
|2006.05.11 17:58
|close
|408
|0.24
|1.2860
|0.0000
|1.2872
|1.92
|670.06
|821
|2006.05.11 17:58
|buy
|411
|0.25
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|822
|2006.05.11 17:58
|buy
|412
|0.50
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|823
|2006.05.11 18:01
|buy
|413
|1.00
|1.2851
|0.0000
|1.2871
|824
|2006.05.11 19:23
|buy
|414
|1.92
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|825
|2006.05.11 20:16
|sell
|415
|0.24
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|826
|2006.05.11 20:16
|sell
|416
|0.50
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|827
|2006.05.12 01:30
|sell
|417
|1.00
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|828
|2006.05.12 02:09
|sell
|418
|2.00
|1.2863
|0.0000
|1.2843
|829
|2006.05.12 02:13
|t/p
|414
|1.92
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|36.95
|707.01
|830
|2006.05.12 02:13
|close
|413
|1.00
|1.2866
|0.0000
|1.2871
|14.24
|721.26
|831
|2006.05.12 02:14
|close
|412
|0.50
|1.2854
|0.0000
|1.2876
|-1.38
|719.88
|832
|2006.05.12 02:14
|close
|411
|0.25
|1.2864
|0.0000
|1.2883
|0.06
|719.94
|833
|2006.05.12 05:00
|buy
|419
|0.26
|1.2864
|0.0000
|1.2884
|834
|2006.05.12 05:12
|buy
|420
|0.54
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|835
|2006.05.12 06:59
|t/p
|420
|0.54
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|10.80
|730.74
|836
|2006.05.12 06:59
|close
|419
|0.26
|1.2874
|0.0000
|1.2884
|2.60
|733.34
|837
|2006.05.12 07:00
|buy
|421
|0.24
|1.2876
|0.0000
|1.2896
|838
|2006.05.12 07:46
|buy
|422
|0.50
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|839
|2006.05.12 08:59
|t/p
|421
|0.24
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|4.80
|738.14
|840
|2006.05.12 08:59
|t/p
|422
|0.50
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|10.00
|748.14
|841
|2006.05.12 08:59
|buy
|423
|0.21
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|842
|2006.05.12 09:25
|buy
|424
|0.46
|1.2890
|0.0000
|1.2910
|843
|2006.05.12 09:59
|t/p
|424
|0.46
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|9.20
|757.34
|844
|2006.05.12 09:59
|close
|423
|0.21
|1.2920
|0.0000
|1.2921
|3.99
|761.33
|845
|2006.05.12 10:00
|buy
|425
|0.19
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|846
|2006.05.12 10:59
|buy
|426
|0.40
|1.2912
|0.0000
|1.2932
|847
|2006.05.12 11:00
|buy
|427
|0.84
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|848
|2006.05.12 11:37
|t/p
|427
|0.84
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|16.80
|778.13
|849
|2006.05.12 11:37
|close
|426
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2932
|3.60
|781.73
|850
|2006.05.12 11:37
|close
|425
|0.19
|1.2922
|0.0000
|1.2943
|-0.19
|781.54
|851
|2006.05.12 11:37
|buy
|428
|0.19
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|852
|2006.05.12 11:59
|buy
|429
|0.44
|1.2902
|0.0000
|1.2922
|853
|2006.05.12 12:01
|t/p
|429
|0.44
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|8.80
|790.34
|854
|2006.05.12 12:01
|close
|428
|0.19
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|0.00
|790.34
|855
|2006.05.12 12:01
|buy
|430
|0.19
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|856
|2006.05.12 12:03
|buy
|431
|0.40
|1.2918
|0.0000
|1.2938
|857
|2006.05.12 12:34
|buy
|432
|0.84
|1.2912
|0.0000
|1.2932
|858
|2006.05.12 13:51
|buy
|433
|1.68
|1.2907
|0.0000
|1.2927
|859
|2006.05.12 19:59
|t/p
|433
|1.68
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|33.60
|823.94
|860
|2006.05.12 19:59
|close
|432
|0.84
|1.2929
|0.0000
|1.2932
|14.28
|838.22
|861
|2006.05.12 20:00
|close
|431
|0.40
|1.2928
|0.0000
|1.2938
|4.00
|842.22
|862
|2006.05.12 20:00
|close
|430
|0.19
|1.2915
|0.0000
|1.2944
|-1.71
|840.51
|863
|2006.05.12 20:40
|buy
|434
|0.22
|1.2918
|0.0000
|1.2938
|864
|2006.05.14 22:00
|t/p
|434
|0.22
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|4.40
|844.91
|865
|2006.05.14 22:00
|buy
|435
|0.18
|1.2949
|0.0000
|1.2969
|866
|2006.05.14 22:26
|close
|435
|0.18
|1.2959
|0.0000
|1.2969
|1.80
|846.71
|867
|2006.05.14 22:26
|close
|418
|2.00
|1.2961
|0.0000
|1.2843
|-196.00
|650.71
|868
|2006.05.14 22:26
|close
|417
|1.00
|1.2961
|0.0000
|1.2837
|-104.00
|546.71
|869
|2006.05.14 22:26
|close
|416
|0.50
|1.2961
|0.0000
|1.2832
|-54.20
|492.51
|870
|2006.05.14 22:26
|close
|415
|0.24
|1.2961
|0.0000
|1.2823
|-28.17
|464.34
|871
|2006.05.14 22:26
|buy
|436
|0.16
|1.2960
|0.0000
|1.2980
|872
|2006.05.14 23:37
|buy
|437
|0.32
|1.2955
|0.0000
|1.2975
|873
|2006.05.15 00:00
|buy
|438
|0.68
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|874
|2006.05.15 00:59
|buy
|439
|1.28
|1.2926
|0.0000
|1.2946
|875
|2006.05.15 01:22
|t/p
|439
|1.28
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|25.60
|489.94
|876
|2006.05.15 01:22
|close
|438
|0.68
|1.2952
|0.0000
|1.2967
|3.40
|493.34
|877
|2006.05.15 01:23
|close
|437
|0.32
|1.2952
|0.0000
|1.2975
|-1.20
|492.14
|878
|2006.05.15 01:24
|close
|436
|0.16
|1.2952
|0.0000
|1.2980
|-1.40
|490.74
|879
|2006.05.15 01:24
|buy
|440
|0.18
|1.2954
|0.0000
|1.2974
|880
|2006.05.15 01:59
|buy
|441
|0.36
|1.2928
|0.0000
|1.2948
|881
|2006.05.15 02:30
|sell
|442
|0.18
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|882
|2006.05.15 03:01
|buy
|443
|0.72
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|883
|2006.05.15 03:10
|sell
|444
|0.36
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|884
|2006.05.15 03:19
|sell
|445
|0.76
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|885
|2006.05.15 03:28
|t/p
|443
|0.72
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|14.40
|505.14
|886
|2006.05.15 03:28
|close
|441
|0.36
|1.2945
|0.0000
|1.2948
|6.12
|511.26
|887
|2006.05.15 03:28
|sell
|446
|1.44
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|888
|2006.05.15 03:29
|close
|440
|0.18
|1.2933
|0.0000
|1.2974
|-3.78
|507.48
|889
|2006.05.15 03:49
|t/p
|446
|1.44
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|28.80
|536.28
|890
|2006.05.15 03:49
|close
|445
|0.76
|1.2925
|0.0000
|1.2919
|10.64
|546.92
|891
|2006.05.15 03:50
|close
|444
|0.36
|1.2926
|0.0000
|1.2912
|2.16
|549.08
|892
|2006.05.15 03:50
|close
|442
|0.18
|1.2923
|0.0000
|1.2906
|0.54
|549.62
|893
|2006.05.15 03:51
|sell
|447
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|894
|2006.05.15 04:04
|sell
|448
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2907
|895
|2006.05.15 05:59
|sell
|449
|0.80
|1.2933
|0.0000
|1.2913
|896
|2006.05.15 06:59
|t/p
|448
|0.40
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|8.00
|557.62
|897
|2006.05.15 06:59
|t/p
|449
|0.80
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|16.00
|573.62
|898
|2006.05.15 06:59
|close
|447
|0.20
|1.2907
|0.0000
|1.2902
|3.00
|576.62
|899
|2006.05.15 07:00
|sell
|450
|0.21
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|900
|2006.05.15 07:45
|sell
|451
|0.42
|1.2930
|0.0000
|1.2910
|901
|2006.05.15 07:46
|t/p
|451
|0.42
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|8.40
|585.02
|902
|2006.05.15 07:46
|sell
|452
|0.42
|1.2927
|0.0000
|1.2907
|903
|2006.05.15 07:59
|t/p
|450
|0.21
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|4.20
|589.22
|904
|2006.05.15 07:59
|t/p
|452
|0.42
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|8.40
|597.62
|905
|2006.05.15 07:59
|sell
|453
|0.22
|1.2872
|0.0000
|1.2852
|906
|2006.05.15 08:02
|sell
|454
|0.44
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|907
|2006.05.15 08:02
|sell
|455
|0.84
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|908
|2006.05.15 08:04
|t/p
|455
|0.84
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|16.80
|614.42
|909
|2006.05.15 08:04
|sell
|456
|0.84
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|910
|2006.05.15 08:06
|t/p
|456
|0.84
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|16.80
|631.22
|911
|2006.05.15 08:06
|sell
|457
|0.88
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|912
|2006.05.15 08:07
|t/p
|457
|0.88
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|17.60
|648.82
|913
|2006.05.15 08:07
|sell
|458
|0.92
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|914
|2006.05.15 08:08
|t/p
|458
|0.92
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|18.40
|667.22
|915
|2006.05.15 08:08
|sell
|459
|0.92
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|916
|2006.05.15 08:09
|t/p
|459
|0.92
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|18.40
|685.62
|917
|2006.05.15 08:09
|sell
|460
|0.96
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|918
|2006.05.15 08:10
|t/p
|460
|0.96
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|19.20
|704.82
|919
|2006.05.15 08:10
|sell
|461
|0.96
|1.2923
|0.0000
|1.2903
|920
|2006.05.15 08:13
|t/p
|461
|0.96
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|19.20
|724.02
|921
|2006.05.15 08:13
|sell
|462
|1.00
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|922
|2006.05.15 08:15
|t/p
|462
|1.00
|1.2902
|0.0000
|1.2902
|20.00
|744.02
|923
|2006.05.15 08:15
|sell
|463
|1.04
|1.2923
|0.0000
|1.2903
|924
|2006.05.15 08:17
|t/p
|463
|1.04
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|20.80
|764.82
|925
|2006.05.15 08:17
|sell
|464
|1.08
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|926
|2006.05.15 08:18
|t/p
|464
|1.08
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|21.60
|786.42
|927
|2006.05.15 08:18
|sell
|465
|1.08
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|928
|2006.05.15 08:19
|t/p
|465
|1.08
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|21.60
|808.02
|929
|2006.05.15 08:19
|sell
|466
|1.12
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|930
|2006.05.15 08:20
|t/p
|466
|1.12
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|22.40
|830.42
|931
|2006.05.15 08:20
|sell
|467
|1.16
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|932
|2006.05.15 08:25
|t/p
|467
|1.16
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|23.20
|853.62
|933
|2006.05.15 08:25
|sell
|468
|1.20
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|934
|2006.05.15 08:26
|t/p
|468
|1.20
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|24.00
|877.62
|935
|2006.05.15 08:26
|sell
|469
|1.24
|1.2913
|0.0000
|1.2893
|936
|2006.05.15 08:27
|t/p
|469
|1.24
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|24.80
|902.42
|937
|2006.05.15 08:27
|sell
|470
|1.28
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|938
|2006.05.15 08:28
|t/p
|470
|1.28
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|25.60
|928.02
|939
|2006.05.15 08:28
|sell
|471
|1.32
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|940
|2006.05.15 08:29
|t/p
|471
|1.32
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|26.40
|954.42
|941
|2006.05.15 08:29
|sell
|472
|1.36
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|942
|2006.05.15 08:30
|t/p
|472
|1.36
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|27.20
|981.62
|943
|2006.05.15 08:30
|sell
|473
|1.40
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|944
|2006.05.15 08:32
|t/p
|473
|1.40
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|28.00
|1009.62
|945
|2006.05.15 08:32
|sell
|474
|1.44
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|946
|2006.05.15 08:41
|sell
|475
|2.80
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|947
|2006.05.15 08:47
|t/p
|475
|2.80
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|56.00
|1065.62
|948
|2006.05.15 08:47
|sell
|476
|2.96
|1.2906
|0.0000
|1.2886
|949
|2006.05.15 08:48
|t/p
|476
|2.96
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|59.20
|1124.82
|950
|2006.05.15 08:48
|sell
|477
|3.12
|1.2911
|0.0000
|1.2891
|951
|2006.05.15 08:49
|t/p
|477
|3.12
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|62.40
|1187.22
|952
|2006.05.15 08:49
|sell
|478
|3.28
|1.2911
|0.0000
|1.2891
|953
|2006.05.15 08:50
|t/p
|478
|3.28
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|65.60
|1252.82
|954
|2006.05.15 08:50
|close
|474
|1.44
|1.2879
|0.0000
|1.2876
|24.48
|1277.30
|955
|2006.05.15 08:50
|close
|454
|0.44
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.88
|1276.42
|956
|2006.05.15 08:50
|close
|453
|0.22
|1.2879
|0.0000
|1.2852
|-1.54
|1274.88
|957
|2006.05.15 08:50
|sell
|479
|0.46
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|958
|2006.05.15 08:51
|t/p
|479
|0.46
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|9.20
|1284.08
|959
|2006.05.15 08:51
|sell
|480
|0.47
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|960
|2006.05.15 08:51
|sell
|481
|0.92
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|961
|2006.05.15 08:54
|t/p
|481
|0.92
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|18.40
|1302.48
|962
|2006.05.15 08:54
|close
|480
|0.47
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.94
|1301.54
|963
|2006.05.15 08:54
|sell
|482
|0.47
|1.2910
|0.0000
|1.2890
|964
|2006.05.15 08:55
|t/p
|482
|0.47
|1.2890
|0.0000
|1.2890
|9.40
|1310.94
|965
|2006.05.15 08:55
|sell
|483
|0.48
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|966
|2006.05.15 08:55
|sell
|484
|0.94
|1.2913
|0.0000
|1.2893
|967
|2006.05.15 08:56
|t/p
|484
|0.94
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|18.80
|1329.74
|968
|2006.05.15 08:56
|close
|483
|0.48
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.96
|1328.78
|969
|2006.05.15 08:56
|sell
|485
|0.48
|1.2911
|0.0000
|1.2891
|970
|2006.05.15 08:57
|t/p
|485
|0.48
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|9.60
|1338.38
|971
|2006.05.15 08:57
|sell
|486
|0.49
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|972
|2006.05.15 08:57
|sell
|487
|0.96
|1.2909
|0.0000
|1.2889
|973
|2006.05.15 08:58
|t/p
|487
|0.96
|1.2889
|0.0000
|1.2889
|19.20
|1357.58
|974
|2006.05.15 08:58
|close
|486
|0.49
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.98
|1356.60
|975
|2006.05.15 08:58
|sell
|488
|0.49
|1.2906
|0.0000
|1.2886
|976
|2006.05.15 08:59
|t/p
|488
|0.49
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|9.80
|1366.40
|977
|2006.05.15 08:59
|sell
|489
|0.50
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|978
|2006.05.15 08:59
|sell
|490
|0.98
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|979
|2006.05.15 08:59
|t/p
|490
|0.98
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|19.60
|1386.00
|980
|2006.05.15 08:59
|close
|489
|0.50
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-1.00
|1385.00
|981
|2006.05.15 08:59
|sell
|491
|0.50
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|982
|2006.05.15 09:00
|sell
|492
|0.96
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|983
|2006.05.15 09:02
|t/p
|492
|0.96
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|19.20
|1404.20
|984
|2006.05.15 09:02
|sell
|493
|1.00
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|985
|2006.05.15 09:02
|sell
|494
|1.88
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|986
|2006.05.15 09:04
|t/p
|494
|1.88
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|37.60
|1441.80
|987
|2006.05.15 09:04
|close
|493
|1.00
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-2.00
|1439.80
|988
|2006.05.15 09:04
|close
|491
|0.50
|1.2852
|0.0000
|1.2817
|-7.50
|1432.30
|989
|2006.05.15 09:04
|sell
|495
|0.51
|1.2899
|0.0000
|1.2879
|990
|2006.05.15 09:05
|t/p
|495
|0.51
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|10.20
|1442.50
|991
|2006.05.15 09:05
|sell
|496
|0.52
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|992
|2006.05.15 09:05
|sell
|497
|1.02
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|993
|2006.05.15 09:08
|t/p
|497
|1.02
|1.2876
|0.0000
|1.2876
|20.40
|1462.90
|994
|2006.05.15 09:08
|close
|496
|0.52
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.04
|1461.86
|995
|2006.05.15 09:08
|sell
|498
|0.52
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|996
|2006.05.15 09:09
|t/p
|498
|0.52
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|10.40
|1472.26
|997
|2006.05.15 09:09
|sell
|499
|0.53
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|998
|2006.05.15 09:09
|sell
|500
|1.04
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|999
|2006.05.15 09:10
|t/p
|500
|1.04
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|20.80
|1493.06
|1000
|2006.05.15 09:10
|close
|499
|0.53
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.06
|1492.00
|1001
|2006.05.15 09:10
|sell
|501
|0.53
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|1002
|2006.05.15 09:12
|t/p
|501
|0.53
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|10.60
|1502.60
|1003
|2006.05.15 09:12
|sell
|502
|0.54
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1004
|2006.05.15 09:12
|sell
|503
|1.06
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|1005
|2006.05.15 09:13
|t/p
|503
|1.06
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|21.20
|1523.80
|1006
|2006.05.15 09:13
|close
|502
|0.54
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.08
|1522.72
|1007
|2006.05.15 09:13
|sell
|504
|0.55
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1008
|2006.05.15 09:14
|t/p
|504
|0.55
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|11.00
|1533.72
|1009
|2006.05.15 09:14
|sell
|505
|0.55
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1010
|2006.05.15 09:14
|sell
|506
|1.08
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1011
|2006.05.15 09:18
|t/p
|506
|1.08
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|21.60
|1555.32
|1012
|2006.05.15 09:18
|close
|505
|0.55
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.10
|1554.22
|1013
|2006.05.15 09:18
|sell
|507
|0.56
|1.2886
|0.0000
|1.2866
|1014
|2006.05.15 09:23
|t/p
|507
|0.56
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|11.20
|1565.42
|1015
|2006.05.15 09:23
|sell
|508
|0.56
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1016
|2006.05.15 09:23
|sell
|509
|1.10
|1.2890
|0.0000
|1.2870
|1017
|2006.05.15 09:25
|t/p
|509
|1.10
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|22.00
|1587.42
|1018
|2006.05.15 09:25
|close
|508
|0.56
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.12
|1586.30
|1019
|2006.05.15 09:25
|sell
|510
|0.57
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|1020
|2006.05.15 09:26
|t/p
|510
|0.57
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|11.40
|1597.70
|1021
|2006.05.15 09:26
|sell
|511
|0.57
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1022
|2006.05.15 09:26
|sell
|512
|1.12
|1.2891
|0.0000
|1.2871
|1023
|2006.05.15 09:27
|t/p
|512
|1.12
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|22.40
|1620.10
|1024
|2006.05.15 09:27
|close
|511
|0.57
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.14
|1618.96
|1025
|2006.05.15 09:27
|sell
|513
|0.58
|1.2891
|0.0000
|1.2871
|1026
|2006.05.15 09:28
|t/p
|513
|0.58
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|11.60
|1630.56
|1027
|2006.05.15 09:28
|sell
|514
|0.58
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1028
|2006.05.15 09:28
|sell
|515
|1.16
|1.2892
|0.0000
|1.2872
|1029
|2006.05.15 09:30
|t/p
|515
|1.16
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|23.20
|1653.76
|1030
|2006.05.15 09:30
|close
|514
|0.58
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.16
|1652.60
|1031
|2006.05.15 09:30
|sell
|516
|0.59
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|1032
|2006.05.15 09:31
|t/p
|516
|0.59
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|11.80
|1664.40
|1033
|2006.05.15 09:31
|sell
|517
|0.60
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1034
|2006.05.15 09:31
|sell
|518
|1.18
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|1035
|2006.05.15 09:34
|t/p
|518
|1.18
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|23.60
|1688.00
|1036
|2006.05.15 09:34
|close
|517
|0.60
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.20
|1686.80
|1037
|2006.05.15 09:34
|sell
|519
|0.60
|1.2891
|0.0000
|1.2871
|1038
|2006.05.15 09:35
|t/p
|519
|0.60
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|12.00
|1698.80
|1039
|2006.05.15 09:35
|sell
|520
|0.61
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1040
|2006.05.15 09:35
|sell
|521
|1.20
|1.2886
|0.0000
|1.2866
|1041
|2006.05.15 09:36
|t/p
|521
|1.20
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|24.00
|1722.80
|1042
|2006.05.15 09:36
|close
|520
|0.61
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.22
|1721.58
|1043
|2006.05.15 09:36
|sell
|522
|0.62
|1.2886
|0.0000
|1.2866
|1044
|2006.05.15 09:38
|t/p
|522
|0.62
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|12.40
|1733.98
|1045
|2006.05.15 09:38
|sell
|523
|0.62
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1046
|2006.05.15 09:38
|sell
|524
|1.22
|1.2887
|0.0000
|1.2867
|1047
|2006.05.15 09:41
|t/p
|524
|1.22
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|24.40
|1758.38
|1048
|2006.05.15 09:41
|close
|523
|0.62
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.24
|1757.14
|1049
|2006.05.15 09:41
|sell
|525
|0.63
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1050
|2006.05.15 09:42
|t/p
|525
|0.63
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|12.60
|1769.74
|1051
|2006.05.15 09:42
|sell
|526
|0.63
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1052
|2006.05.15 09:42
|sell
|527
|1.26
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1053
|2006.05.15 09:44
|t/p
|527
|1.26
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|25.20
|1794.94
|1054
|2006.05.15 09:44
|close
|526
|0.63
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.26
|1793.68
|1055
|2006.05.15 09:44
|sell
|528
|0.64
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1056
|2006.05.15 09:47
|t/p
|528
|0.64
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|12.80
|1806.48
|1057
|2006.05.15 09:47
|sell
|529
|0.65
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1058
|2006.05.15 09:47
|sell
|530
|1.28
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1059
|2006.05.15 09:48
|t/p
|530
|1.28
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|25.60
|1832.08
|1060
|2006.05.15 09:48
|close
|529
|0.65
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.30
|1830.78
|1061
|2006.05.15 09:48
|sell
|531
|0.66
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1062
|2006.05.15 09:49
|t/p
|531
|0.66
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|13.20
|1843.98
|1063
|2006.05.15 09:49
|sell
|532
|0.66
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1064
|2006.05.15 09:49
|sell
|533
|1.30
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1065
|2006.05.15 09:50
|t/p
|533
|1.30
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|26.00
|1869.98
|1066
|2006.05.15 09:50
|close
|532
|0.66
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.32
|1868.66
|1067
|2006.05.15 09:50
|sell
|534
|0.67
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1068
|2006.05.15 09:51
|t/p
|534
|0.67
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|13.40
|1882.06
|1069
|2006.05.15 09:51
|sell
|535
|0.67
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1070
|2006.05.15 09:51
|sell
|536
|1.34
|1.2875
|0.0000
|1.2855
|1071
|2006.05.15 09:52
|t/p
|536
|1.34
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|26.80
|1908.86
|1072
|2006.05.15 09:52
|close
|535
|0.67
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.34
|1907.52
|1073
|2006.05.15 09:52
|sell
|537
|0.68
|1.2875
|0.0000
|1.2855
|1074
|2006.05.15 09:53
|t/p
|537
|0.68
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|13.60
|1921.12
|1075
|2006.05.15 09:53
|sell
|538
|0.69
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1076
|2006.05.15 09:53
|sell
|539
|1.36
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|1077
|2006.05.15 09:55
|t/p
|539
|1.36
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|27.20
|1948.32
|1078
|2006.05.15 09:55
|close
|538
|0.69
|1.2852
|0.0000
|1.2830
|-1.38
|1946.94
|1079
|2006.05.15 09:55
|sell
|540
|0.70
|1.2870
|0.0000
|1.2850
|1080
|2006.05.15 09:59
|t/p
|540
|0.70
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|14.00
|1960.94
|1081
|2006.05.15 09:59
|sell
|541
|0.70
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1082
|2006.05.15 10:00
|sell
|542
|1.38
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|1083
|2006.05.15 10:02
|t/p
|542
|1.38
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|27.60
|1988.54
|1084
|2006.05.15 10:02
|close
|541
|0.70
|1.2841
|0.0000
|1.2817
|-2.80
|1985.74
|1085
|2006.05.15 10:02
|sell
|543
|0.71
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|1086
|2006.05.15 10:03
|t/p
|543
|0.71
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|14.20
|1999.94
|1087
|2006.05.15 10:03
|sell
|544
|0.72
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|1088
|2006.05.15 10:03
|sell
|545
|1.42
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|1089
|2006.05.15 10:05
|t/p
|545
|1.42
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|28.40
|2028.34
|1090
|2006.05.15 10:05
|close
|544
|0.72
|1.2841
|0.0000
|1.2819
|-1.44
|2026.90
|1091
|2006.05.15 10:05
|sell
|546
|0.73
|1.2864
|0.0000
|1.2844
|1092
|2006.05.15 10:06
|t/p
|546
|0.73
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|14.60
|2041.50
|1093
|2006.05.15 10:06
|sell
|547
|0.73
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|1094
|2006.05.15 10:06
|sell
|548
|1.46
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|1095
|2006.05.15 10:19
|close
|548
|1.46
|1.2835
|0.0000
|1.2831
|23.36
|2064.86
|1096
|2006.05.15 10:19
|close
|547
|0.73
|1.2835
|0.0000
|1.2819
|2.92
|2067.78
|1097
|2006.05.15 10:19
|sell
|549
|0.74
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|1098
|2006.05.15 10:19
|sell
|550
|1.48
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|1099
|2006.05.15 10:59
|t/p
|549
|0.74
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|14.80
|2082.58
|1100
|2006.05.15 10:59
|t/p
|550
|1.48
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|29.60
|2112.18
|1101
|2006.05.15 11:00
|sell
|551
|0.75
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|1102
|2006.05.15 11:00
|sell
|552
|1.48
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|1103
|2006.05.15 11:01
|sell
|553
|2.92
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1104
|2006.05.15 12:38
|close
|553
|2.92
|1.2827
|0.0000
|1.2824
|49.64
|2161.82
|1105
|2006.05.15 12:38
|close
|552
|1.48
|1.2827
|0.0000
|1.2815
|11.84
|2173.66
|1106
|2006.05.15 12:38
|close
|551
|0.75
|1.2827
|0.0000
|1.2786
|-15.75
|2157.91
|1107
|2006.05.15 12:38
|sell
|554
|0.76
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1108
|2006.05.15 12:59
|sell
|555
|1.52
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|1109
|2006.05.15 13:00
|buy
|556
|0.76
|1.2846
|0.0000
|1.2866
|1110
|2006.05.15 13:00
|t/p
|554
|0.76
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|15.20
|2173.11
|1111
|2006.05.15 13:00
|t/p
|555
|1.52
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|30.40
|2203.51
|1112
|2006.05.15 13:00
|buy
|557
|1.54
|1.2805
|0.0000
|1.2825
|1113
|2006.05.15 13:15
|sell
|558
|0.78
|1.2815
|0.0000
|1.2795
|1114
|2006.05.15 13:25
|close
|558
|0.78
|1.2822
|0.0000
|1.2795
|-5.46
|2198.05
|1115
|2006.05.15 13:25
|close
|557
|1.54
|1.2820
|0.0000
|1.2825
|23.10
|2221.15
|1116
|2006.05.15 13:25
|close
|556
|0.76
|1.2820
|0.0000
|1.2866
|-19.76
|2201.39
|1117
|2006.05.15 13:25
|sell
|559
|0.78
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|1118
|2006.05.15 13:59
|sell
|560
|1.54
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1119
|2006.05.15 14:03
|sell
|561
|3.08
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1120
|2006.05.15 14:22
|sell
|562
|6.08
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1121
|2006.05.15 14:30
|buy
|563
|0.74
|1.2841
|0.0000
|1.2861
|1122
|2006.05.15 14:59
|buy
|564
|1.54
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1123
|2006.05.15 15:07
|buy
|565
|3.16
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|1124
|2006.05.15 15:09
|close
|565
|3.16
|1.2823
|0.0000
|1.2847
|-12.64
|2188.75
|1125
|2006.05.15 15:09
|close
|564
|1.54
|1.2823
|0.0000
|1.2853
|-15.40
|2173.35
|1126
|2006.05.15 15:09
|close
|563
|0.74
|1.2823
|0.0000
|1.2861
|-13.32
|2160.03
|1127
|2006.05.15 15:09
|close
|562
|6.08
|1.2825
|0.0000
|1.2817
|72.96
|2232.99
|1128
|2006.05.15 15:09
|close
|561
|3.08
|1.2825
|0.0000
|1.2811
|18.48
|2251.47
|1129
|2006.05.15 15:09
|close
|560
|1.54
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|0.00
|2251.47
|1130
|2006.05.15 15:09
|close
|559
|0.78
|1.2825
|0.0000
|1.2799
|-4.68
|2246.79
|1131
|2006.05.15 17:00
|buy
|566
|0.79
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|1132
|2006.05.15 17:00
|t/p
|566
|0.79
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|15.80
|2262.59
|1133
|2006.05.15 17:00
|buy
|567
|0.80
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|1134
|2006.05.15 17:01
|buy
|568
|1.58
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|1135
|2006.05.15 17:31
|sell
|569
|0.79
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|1136
|2006.05.15 17:31
|sell
|570
|1.60
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|1137
|2006.05.15 18:21
|buy
|571
|3.16
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|1138
|2006.05.15 18:23
|t/p
|570
|1.60
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|32.00
|2294.59
|1139
|2006.05.15 18:23
|buy
|572
|6.32
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|1140
|2006.05.15 18:23
|close
|569
|0.79
|1.2807
|0.0000
|1.2796
|7.11
|2301.70
|1141
|2006.05.15 18:23
|sell
|573
|0.79
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|1142
|2006.05.15 18:39
|sell
|574
|1.60
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|1143
|2006.05.15 19:58
|close
|574
|1.60
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|-4.80
|2296.90
|1144
|2006.05.15 19:58
|close
|573
|0.79
|1.2814
|0.0000
|1.2786
|-6.32
|2290.58
|1145
|2006.05.15 19:58
|close
|572
|6.32
|1.2812
|0.0000
|1.2827
|31.60
|2322.18
|1146
|2006.05.15 19:58
|close
|571
|3.16
|1.2812
|0.0000
|1.2833
|-3.16
|2319.02
|1147
|2006.05.15 19:58
|close
|568
|1.58
|1.2812
|0.0000
|1.2838
|-9.48
|2309.54
|1148
|2006.05.15 19:58
|close
|567
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.2850
|-14.40
|2295.14
|1149
|2006.05.15 20:00
|sell
|575
|0.80
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|1150
|2006.05.15 20:00
|sell
|576
|1.60
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|1151
|2006.05.15 21:51
|t/p
|576
|1.60
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|32.00
|2327.14
|1152
|2006.05.15 21:51
|close
|575
|0.80
|1.2794
|0.0000
|1.2766
|-6.40
|2320.74
|1153
|2006.05.15 21:51
|sell
|577
|0.81
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|1154
|2006.05.15 21:59
|sell
|578
|1.62
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|1155
|2006.05.15 22:00
|close
|578
|1.62
|1.2787
|0.0000
|1.2780
|21.06
|2341.80
|1156
|2006.05.15 22:00
|close
|577
|0.81
|1.2787
|0.0000
|1.2772
|4.05
|2345.85
|1157
|2006.05.15 23:31
|sell
|579
|0.82
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|1158
|2006.05.16 00:30
|sell
|580
|1.72
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|1159
|2006.05.16 00:59
|sell
|581
|3.40
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|1160
|2006.05.16 01:00
|buy
|582
|0.85
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|1161
|2006.05.16 01:59
|buy
|583
|1.74
|1.2799
|0.0000
|1.2819
|1162
|2006.05.16 01:59
|sell
|584
|6.72
|1.2813
|0.0000
|1.2793
|1163
|2006.05.16 03:59
|t/p
|582
|0.85
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|17.00
|2362.85
|1164
|2006.05.16 03:59
|t/p
|583
|1.74
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|34.80
|2397.65
|1165
|2006.05.16 03:59
|buy
|585
|0.72
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|1166
|2006.05.16 04:37
|buy
|586
|1.64
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|1167
|2006.05.16 07:02
|buy
|587
|3.36
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|1168
|2006.05.16 07:02
|buy
|588
|6.80
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|1169
|2006.05.16 08:03
|t/p
|588
|6.80
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|136.00
|2533.65
|1170
|2006.05.16 08:03
|close
|587
|3.36
|1.2827
|0.0000
|1.2833
|47.04
|2580.69
|1171
|2006.05.16 08:03
|close
|586
|1.64
|1.2826
|0.0000
|1.2838
|13.12
|2593.81
|1172
|2006.05.16 08:03
|close
|585
|0.72
|1.2827
|0.0000
|1.2860
|-9.36
|2584.45
|1173
|2006.05.16 08:05
|close
|584
|6.72
|1.2823
|0.0000
|1.2793
|-67.20
|2517.25
|1174
|2006.05.16 08:05
|close
|581
|3.40
|1.2823
|0.0000
|1.2787
|-54.40
|2462.85
|1175
|2006.05.16 08:05
|close
|580
|1.72
|1.2823
|0.0000
|1.2781
|-37.84
|2425.01
|1176
|2006.05.16 08:05
|close
|579
|0.82
|1.2823
|0.0000
|1.2775
|-22.46
|2402.54
|1177
|2006.05.16 10:00
|sell
|589
|0.87
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|1178
|2006.05.16 10:02
|sell
|590
|1.74
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1179
|2006.05.16 12:44
|buy
|591
|0.88
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|1180
|2006.05.16 12:59
|t/p
|591
|0.88
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|17.60
|2420.14
|1181
|2006.05.16 12:59
|buy
|592
|0.83
|1.2857
|0.0000
|1.2877
|1182
|2006.05.16 12:59
|sell
|593
|3.32
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|1183
|2006.05.16 13:59
|buy
|594
|1.74
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|1184
|2006.05.16 14:40
|t/p
|594
|1.74
|1.2856
|0.0000
|1.2856
|34.80
|2454.94
|1185
|2006.05.16 14:40
|close
|592
|0.83
|1.2856
|0.0000
|1.2877
|-0.83
|2454.11
|1186
|2006.05.16 14:40
|buy
|595
|0.84
|1.2857
|0.0000
|1.2877
|1187
|2006.05.16 14:42
|sell
|596
|6.64
|1.2860
|0.0000
|1.2840
|1188
|2006.05.16 14:50
|buy
|597
|1.74
|1.2852
|0.0000
|1.2872
|1189
|2006.05.16 15:11
|close
|597
|1.74
|1.2846
|0.0000
|1.2872
|-10.44
|2443.67
|1190
|2006.05.16 15:11
|close
|596
|6.64
|1.2848
|0.0000
|1.2840
|79.68
|2523.35
|1191
|2006.05.16 15:11
|close
|595
|0.84
|1.2846
|0.0000
|1.2877
|-9.24
|2514.11
|1192
|2006.05.16 15:11
|close
|593
|3.32
|1.2848
|0.0000
|1.2835
|23.24
|2537.35
|1193
|2006.05.16 15:11
|close
|590
|1.74
|1.2848
|0.0000
|1.2801
|-46.98
|2490.37
|1194
|2006.05.16 15:11
|close
|589
|0.87
|1.2848
|0.0000
|1.2792
|-31.32
|2459.05
|1195
|2006.05.16 15:11
|buy
|598
|0.88
|1.2849
|0.0000
|1.2869
|1196
|2006.05.16 15:12
|buy
|599
|1.76
|1.2844
|0.0000
|1.2864
|1197
|2006.05.16 15:15
|buy
|600
|3.48
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|1198
|2006.05.16 15:20
|close
|600
|3.48
|1.2851
|0.0000
|1.2858
|45.24
|2504.29
|1199
|2006.05.16 15:20
|close
|599
|1.76
|1.2851
|0.0000
|1.2864
|12.32
|2516.61
|1200
|2006.05.16 15:20
|close
|598
|0.88
|1.2851
|0.0000
|1.2869
|1.76
|2518.37
|1201
|2006.05.16 15:20
|buy
|601
|0.90
|1.2852
|0.0000
|1.2872
|1202
|2006.05.16 15:39
|buy
|602
|1.80
|1.2846
|0.0000
|1.2866
|1203
|2006.05.16 15:42
|buy
|603
|3.56
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|1204
|2006.05.16 15:59
|close
|603
|3.56
|1.2852
|0.0000
|1.2860
|42.72
|2561.09
|1205
|2006.05.16 15:59
|close
|602
|1.80
|1.2852
|0.0000
|1.2866
|10.80
|2571.89
|1206
|2006.05.16 15:59
|close
|601
|0.90
|1.2852
|0.0000
|1.2872
|0.00
|2571.89
|1207
|2006.05.16 15:59
|buy
|604
|0.92
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|1208
|2006.05.16 15:59
|buy
|605
|1.82
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|1209
|2006.05.16 16:00
|t/p
|605
|1.82
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|36.40
|2608.29
|1210
|2006.05.16 16:00
|close
|604
|0.92
|1.2848
|0.0000
|1.2873
|-4.60
|2603.69
|1211
|2006.05.16 16:01
|buy
|606
|0.93
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1212
|2006.05.16 16:17
|t/p
|606
|0.93
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|18.60
|2622.29
|1213
|2006.05.16 16:17
|buy
|607
|0.94
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|1214
|2006.05.16 16:19
|buy
|608
|1.86
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1215
|2006.05.16 16:19
|close
|608
|1.86
|1.2852
|0.0000
|1.2853
|35.34
|2657.63
|1216
|2006.05.16 16:19
|close
|607
|0.94
|1.2852
|0.0000
|1.2875
|-2.82
|2654.81
|1217
|2006.05.16 16:20
|buy
|609
|0.95
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1218
|2006.05.16 16:24
|t/p
|609
|0.95
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|19.00
|2673.81
|1219
|2006.05.16 16:24
|buy
|610
|0.96
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|1220
|2006.05.16 16:25
|buy
|611
|1.90
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1221
|2006.05.16 16:25
|t/p
|611
|1.90
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|38.00
|2711.81
|1222
|2006.05.16 16:25
|close
|610
|0.96
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|0.00
|2711.81
|1223
|2006.05.16 16:27
|buy
|612
|0.97
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1224
|2006.05.16 16:27
|t/p
|612
|0.97
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|19.40
|2731.21
|1225
|2006.05.16 16:27
|buy
|613
|0.98
|1.2855
|0.0000
|1.2875
|1226
|2006.05.16 16:29
|buy
|614
|1.94
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1227
|2006.05.16 16:29
|t/p
|614
|1.94
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|38.80
|2770.01
|1228
|2006.05.16 16:29
|close
|613
|0.98
|1.2853
|0.0000
|1.2875
|-1.96
|2768.05
|1229
|2006.05.16 16:30
|buy
|615
|0.99
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1230
|2006.05.16 16:30
|t/p
|615
|0.99
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|19.80
|2787.85
|1231
|2006.05.16 16:30
|buy
|616
|1.00
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|1232
|2006.05.16 16:33
|buy
|617
|1.98
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1233
|2006.05.16 16:33
|t/p
|617
|1.98
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|39.60
|2827.45
|1234
|2006.05.16 16:33
|close
|616
|1.00
|1.2854
|0.0000
|1.2876
|-2.00
|2825.45
|1235
|2006.05.16 16:34
|buy
|618
|1.01
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1236
|2006.05.16 16:53
|t/p
|618
|1.01
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|20.20
|2845.65
|1237
|2006.05.16 16:53
|buy
|619
|1.02
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|1238
|2006.05.16 16:55
|buy
|620
|2.02
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|1239
|2006.05.16 16:59
|buy
|621
|4.00
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|1240
|2006.05.16 17:00
|sell
|622
|1.00
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1241
|2006.05.16 17:00
|t/p
|621
|4.00
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|80.00
|2925.65
|1242
|2006.05.16 17:00
|close
|622
|1.00
|1.2849
|0.0000
|1.2804
|-25.00
|2900.65
|1243
|2006.05.16 17:00
|close
|620
|2.02
|1.2847
|0.0000
|1.2853
|28.28
|2928.93
|1244
|2006.05.16 17:00
|close
|619
|1.02
|1.2847
|0.0000
|1.2876
|-9.18
|2919.75
|1245
|2006.05.16 17:01
|sell
|623
|1.05
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|1246
|2006.05.16 17:13
|t/p
|623
|1.05
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|21.00
|2940.75
|1247
|2006.05.16 17:13
|sell
|624
|1.05
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1248
|2006.05.16 17:59
|sell
|625
|2.10
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1249
|2006.05.16 18:59
|sell
|626
|4.12
|1.2858
|0.0000
|1.2838
|1250
|2006.05.16 19:00
|buy
|627
|1.03
|1.2860
|0.0000
|1.2880
|1251
|2006.05.16 19:59
|buy
|628
|2.08
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|1252
|2006.05.17 00:59
|buy
|629
|4.32
|1.2847
|0.0000
|1.2867
|1253
|2006.05.17 00:59
|buy
|630
|8.64
|1.2842
|0.0000
|1.2862
|1254
|2006.05.17 01:03
|close
|630
|8.64
|1.2849
|0.0000
|1.2862
|60.48
|3001.23
|1255
|2006.05.17 01:03
|close
|629
|4.32
|1.2849
|0.0000
|1.2867
|8.64
|3009.87
|1256
|2006.05.17 01:03
|close
|628
|2.08
|1.2849
|0.0000
|1.2873
|-9.89
|2999.98
|1257
|2006.05.17 01:03
|close
|627
|1.03
|1.2849
|0.0000
|1.2880
|-12.11
|2987.87
|1258
|2006.05.17 01:03
|close
|626
|4.12
|1.2851
|0.0000
|1.2838
|31.33
|3019.21
|1259
|2006.05.17 01:03
|close
|625
|2.10
|1.2851
|0.0000
|1.2824
|-13.43
|3005.78
|1260
|2006.05.17 01:03
|close
|624
|1.05
|1.2851
|0.0000
|1.2804
|-27.71
|2978.06
|1261
|2006.05.17 03:00
|buy
|631
|1.10
|1.2861
|0.0000
|1.2881
|1262
|2006.05.17 07:00
|sell
|632
|1.09
|1.2871
|0.0000
|1.2851
|1263
|2006.05.17 07:25
|sell
|633
|2.18
|1.2876
|0.0000
|1.2856
|1264
|2006.05.17 07:59
|t/p
|631
|1.10
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|22.00
|3000.06
|1265
|2006.05.17 07:59
|sell
|634
|4.20
|1.2900
|0.0000
|1.2880
|1266
|2006.05.17 08:00
|buy
|635
|1.05
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|1267
|2006.05.17 08:59
|buy
|636
|2.14
|1.2892
|0.0000
|1.2912
|1268
|2006.05.17 08:59
|sell
|637
|8.32
|1.2910
|0.0000
|1.2890
|1269
|2006.05.17 09:11
|close
|637
|8.32
|1.2896
|0.0000
|1.2890
|116.48
|3116.54
|1270
|2006.05.17 09:11
|close
|636
|2.14
|1.2894
|0.0000
|1.2912
|4.28
|3120.82
|1271
|2006.05.17 09:11
|close
|635
|1.05
|1.2894
|0.0000
|1.2921
|-7.35
|3113.47
|1272
|2006.05.17 09:11
|close
|634
|4.20
|1.2896
|0.0000
|1.2880
|16.80
|3130.27
|1273
|2006.05.17 09:11
|close
|633
|2.18
|1.2896
|0.0000
|1.2856
|-43.60
|3086.67
|1274
|2006.05.17 09:11
|close
|632
|1.09
|1.2896
|0.0000
|1.2851
|-27.25
|3059.42
|1275
|2006.05.17 09:11
|buy
|638
|1.10
|1.2897
|0.0000
|1.2917
|1276
|2006.05.17 10:15
|buy
|639
|2.20
|1.2892
|0.0000
|1.2912
|1277
|2006.05.17 11:00
|sell
|640
|1.10
|1.2892
|0.0000
|1.2872
|1278
|2006.05.17 11:00
|sell
|641
|2.22
|1.2902
|0.0000
|1.2882
|1279
|2006.05.17 11:08
|sell
|642
|4.44
|1.2910
|0.0000
|1.2890
|1280
|2006.05.17 11:09
|t/p
|639
|2.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|44.00
|3103.42
|1281
|2006.05.17 11:09
|close
|638
|1.10
|1.2914
|0.0000
|1.2917
|18.70
|3122.12
|1282
|2006.05.17 11:10
|close
|642
|4.44
|1.2903
|0.0000
|1.2890
|31.08
|3153.20
|1283
|2006.05.17 11:10
|close
|641
|2.22
|1.2903
|0.0000
|1.2882
|-2.22
|3150.98
|1284
|2006.05.17 11:10
|close
|640
|1.10
|1.2903
|0.0000
|1.2872
|-12.10
|3138.88
|1285
|2006.05.17 11:10
|sell
|643
|1.13
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|1286
|2006.05.17 11:15
|buy
|644
|1.13
|1.2903
|0.0000
|1.2923
|1287
|2006.05.17 11:49
|buy
|645
|2.26
|1.2897
|0.0000
|1.2917
|1288
|2006.05.17 11:59
|t/p
|643
|1.13
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|22.60
|3161.48
|1289
|2006.05.17 11:59
|buy
|646
|4.48
|1.2889
|0.0000
|1.2909
|1290
|2006.05.17 12:00
|close
|646
|4.48
|1.2899
|0.0000
|1.2909
|44.80
|3206.28
|1291
|2006.05.17 12:00
|close
|645
|2.26
|1.2899
|0.0000
|1.2917
|4.52
|3210.80
|1292
|2006.05.17 12:00
|close
|644
|1.13
|1.2899
|0.0000
|1.2923
|-4.52
|3206.28
|1293
|2006.05.17 12:00
|buy
|647
|1.15
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|1294
|2006.05.17 12:12
|buy
|648
|2.30
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|1295
|2006.05.17 12:30
|sell
|649
|1.15
|1.2894
|0.0000
|1.2874
|1296
|2006.05.17 13:00
|buy
|650
|4.56
|1.2889
|0.0000
|1.2909
|1297
|2006.05.17 13:52
|buy
|651
|9.04
|1.2883
|0.0000
|1.2903
|1298
|2006.05.17 13:59
|t/p
|649
|1.15
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|23.00
|3229.28
|1299
|2006.05.17 13:59
|sell
|652
|0.85
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1300
|2006.05.17 14:00
|sell
|653
|2.26
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|1301
|2006.05.17 14:01
|t/p
|653
|2.26
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|45.20
|3274.48
|1302
|2006.05.17 14:01
|sell
|654
|1.88
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1303
|2006.05.17 14:01
|sell
|655
|4.48
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|1304
|2006.05.17 14:02
|t/p
|655
|4.48
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|89.60
|3364.08
|1305
|2006.05.17 14:02
|sell
|656
|4.56
|1.2882
|0.0000
|1.2862
|1306
|2006.05.17 14:03
|t/p
|656
|4.56
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|91.20
|3455.28
|1307
|2006.05.17 14:03
|sell
|657
|4.60
|1.2878
|0.0000
|1.2858
|1308
|2006.05.17 14:04
|t/p
|657
|4.60
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|92.00
|3547.28
|1309
|2006.05.17 14:04
|close
|654
|1.88
|1.2880
|0.0000
|1.2829
|-58.28
|3489.00
|1310
|2006.05.17 14:04
|close
|652
|0.85
|1.2880
|0.0000
|1.2817
|-36.55
|3452.45
|1311
|2006.05.17 14:04
|close
|651
|9.04
|1.2878
|0.0000
|1.2903
|-45.20
|3407.25
|1312
|2006.05.17 14:04
|close
|650
|4.56
|1.2878
|0.0000
|1.2909
|-50.16
|3357.09
|1313
|2006.05.17 14:04
|close
|648
|2.30
|1.2878
|0.0000
|1.2915
|-39.10
|3317.99
|1314
|2006.05.17 14:04
|close
|647
|1.15
|1.2878
|0.0000
|1.2920
|-25.30
|3292.69
|1315
|2006.05.17 14:05
|sell
|658
|1.18
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1316
|2006.05.17 14:05
|sell
|659
|2.34
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1317
|2006.05.17 14:06
|t/p
|659
|2.34
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|46.80
|3339.49
|1318
|2006.05.17 14:06
|sell
|660
|2.38
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1319
|2006.05.17 14:07
|t/p
|660
|2.38
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|47.60
|3387.09
|1320
|2006.05.17 14:07
|close
|658
|1.18
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.36
|3384.73
|1321
|2006.05.17 14:07
|sell
|661
|1.22
|1.2875
|0.0000
|1.2855
|1322
|2006.05.17 14:08
|t/p
|661
|1.22
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|24.40
|3409.13
|1323
|2006.05.17 14:08
|sell
|662
|1.23
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1324
|2006.05.17 14:08
|sell
|663
|2.42
|1.2876
|0.0000
|1.2856
|1325
|2006.05.17 14:10
|t/p
|663
|2.42
|1.2856
|0.0000
|1.2856
|48.40
|3457.53
|1326
|2006.05.17 14:10
|close
|662
|1.23
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.46
|3455.07
|1327
|2006.05.17 14:10
|sell
|664
|1.24
|1.2878
|0.0000
|1.2858
|1328
|2006.05.17 14:11
|t/p
|664
|1.24
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|24.80
|3479.87
|1329
|2006.05.17 14:11
|sell
|665
|1.25
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1330
|2006.05.17 14:11
|sell
|666
|2.48
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1331
|2006.05.17 14:13
|t/p
|666
|2.48
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|49.60
|3529.47
|1332
|2006.05.17 14:13
|close
|665
|1.25
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.50
|3526.97
|1333
|2006.05.17 14:13
|sell
|667
|1.27
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|1334
|2006.05.17 14:14
|t/p
|667
|1.27
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|25.40
|3552.37
|1335
|2006.05.17 14:14
|sell
|668
|1.28
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1336
|2006.05.17 14:14
|sell
|669
|2.52
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|1337
|2006.05.17 14:16
|t/p
|669
|2.52
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|50.40
|3602.77
|1338
|2006.05.17 14:16
|close
|668
|1.28
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.56
|3600.21
|1339
|2006.05.17 14:16
|sell
|670
|1.29
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1340
|2006.05.17 14:23
|t/p
|670
|1.29
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|25.80
|3626.01
|1341
|2006.05.17 14:23
|sell
|671
|1.30
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1342
|2006.05.17 14:23
|sell
|672
|2.58
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1343
|2006.05.17 14:24
|t/p
|672
|2.58
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|51.60
|3677.61
|1344
|2006.05.17 14:24
|close
|671
|1.30
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.60
|3675.01
|1345
|2006.05.17 14:24
|sell
|673
|1.32
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1346
|2006.05.17 14:25
|t/p
|673
|1.32
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|26.40
|3701.41
|1347
|2006.05.17 14:25
|sell
|674
|1.33
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1348
|2006.05.17 14:25
|sell
|675
|2.62
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1349
|2006.05.17 14:29
|t/p
|675
|2.62
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|52.40
|3753.81
|1350
|2006.05.17 14:29
|close
|674
|1.33
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.66
|3751.15
|1351
|2006.05.17 14:29
|sell
|676
|1.35
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1352
|2006.05.17 14:30
|t/p
|676
|1.35
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|27.00
|3778.15
|1353
|2006.05.17 14:30
|sell
|677
|1.36
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1354
|2006.05.17 14:30
|sell
|678
|2.70
|1.2861
|0.0000
|1.2841
|1355
|2006.05.17 14:31
|sell
|679
|5.32
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|1356
|2006.05.17 14:32
|t/p
|679
|5.32
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|106.40
|3884.55
|1357
|2006.05.17 14:32
|close
|678
|2.70
|1.2851
|0.0000
|1.2841
|27.00
|3911.55
|1358
|2006.05.17 14:32
|close
|677
|1.36
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.72
|3908.83
|1359
|2006.05.17 14:32
|sell
|680
|1.41
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|1360
|2006.05.17 14:33
|t/p
|680
|1.41
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|28.20
|3937.03
|1361
|2006.05.17 14:33
|sell
|681
|1.42
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1362
|2006.05.17 14:33
|sell
|682
|2.80
|1.2869
|0.0000
|1.2849
|1363
|2006.05.17 14:39
|sell
|683
|5.56
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|1364
|2006.05.17 14:40
|t/p
|683
|5.56
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|111.20
|4048.23
|1365
|2006.05.17 14:40
|close
|682
|2.80
|1.2851
|0.0000
|1.2849
|50.40
|4098.63
|1366
|2006.05.17 14:40
|close
|681
|1.42
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.84
|4095.79
|1367
|2006.05.17 14:40
|sell
|684
|1.47
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1368
|2006.05.17 14:41
|t/p
|684
|1.47
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|29.40
|4125.19
|1369
|2006.05.17 14:41
|sell
|685
|1.48
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1370
|2006.05.17 14:41
|sell
|686
|2.92
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|1371
|2006.05.17 14:42
|t/p
|686
|2.92
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|58.40
|4183.59
|1372
|2006.05.17 14:42
|close
|685
|1.48
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-2.96
|4180.63
|1373
|2006.05.17 14:42
|sell
|687
|1.50
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|1374
|2006.05.17 14:43
|t/p
|687
|1.50
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|30.00
|4210.63
|1375
|2006.05.17 14:43
|sell
|688
|1.51
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1376
|2006.05.17 14:43
|sell
|689
|2.96
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|1377
|2006.05.17 14:44
|t/p
|689
|2.96
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|59.20
|4269.83
|1378
|2006.05.17 14:44
|close
|688
|1.51
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.02
|4266.81
|1379
|2006.05.17 14:44
|sell
|690
|1.53
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|1380
|2006.05.17 14:45
|t/p
|690
|1.53
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|30.60
|4297.41
|1381
|2006.05.17 14:45
|sell
|691
|1.55
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1382
|2006.05.17 14:45
|sell
|692
|3.02
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|1383
|2006.05.17 14:46
|t/p
|692
|3.02
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|60.40
|4357.81
|1384
|2006.05.17 14:46
|close
|691
|1.55
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.10
|4354.71
|1385
|2006.05.17 14:46
|sell
|693
|1.57
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|1386
|2006.05.17 14:47
|t/p
|693
|1.57
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|31.40
|4386.11
|1387
|2006.05.17 14:47
|sell
|694
|1.58
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1388
|2006.05.17 14:47
|sell
|695
|3.10
|1.2898
|0.0000
|1.2878
|1389
|2006.05.17 14:48
|t/p
|695
|3.10
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|62.00
|4448.11
|1390
|2006.05.17 14:48
|close
|694
|1.58
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.16
|4444.95
|1391
|2006.05.17 14:48
|sell
|696
|1.60
|1.2893
|0.0000
|1.2873
|1392
|2006.05.17 14:49
|t/p
|696
|1.60
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|32.00
|4476.95
|1393
|2006.05.17 14:49
|sell
|697
|1.61
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1394
|2006.05.17 14:49
|sell
|698
|3.18
|1.2887
|0.0000
|1.2867
|1395
|2006.05.17 14:50
|t/p
|698
|3.18
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|63.60
|4540.55
|1396
|2006.05.17 14:50
|close
|697
|1.61
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.22
|4537.33
|1397
|2006.05.17 14:50
|sell
|699
|1.63
|1.2890
|0.0000
|1.2870
|1398
|2006.05.17 14:51
|t/p
|699
|1.63
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|32.60
|4569.93
|1399
|2006.05.17 14:51
|sell
|700
|1.64
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1400
|2006.05.17 14:51
|sell
|701
|3.24
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|1401
|2006.05.17 14:52
|t/p
|701
|3.24
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|64.80
|4634.73
|1402
|2006.05.17 14:52
|close
|700
|1.64
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.28
|4631.45
|1403
|2006.05.17 14:52
|sell
|702
|1.67
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1404
|2006.05.17 14:53
|t/p
|702
|1.67
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|33.40
|4664.85
|1405
|2006.05.17 14:53
|sell
|703
|1.68
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1406
|2006.05.17 14:53
|sell
|704
|3.32
|1.2878
|0.0000
|1.2858
|1407
|2006.05.17 14:54
|t/p
|704
|3.32
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|66.40
|4731.25
|1408
|2006.05.17 14:54
|close
|703
|1.68
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.36
|4727.89
|1409
|2006.05.17 14:54
|sell
|705
|1.70
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|1410
|2006.05.17 14:55
|t/p
|705
|1.70
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|34.00
|4761.89
|1411
|2006.05.17 14:55
|sell
|706
|1.71
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1412
|2006.05.17 14:55
|sell
|707
|3.38
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1413
|2006.05.17 14:56
|t/p
|707
|3.38
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|67.60
|4829.49
|1414
|2006.05.17 14:56
|close
|706
|1.71
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.42
|4826.07
|1415
|2006.05.17 14:56
|sell
|708
|1.74
|1.2889
|0.0000
|1.2869
|1416
|2006.05.17 14:57
|t/p
|708
|1.74
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|34.80
|4860.87
|1417
|2006.05.17 14:57
|sell
|709
|1.75
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1418
|2006.05.17 14:57
|sell
|710
|3.44
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|1419
|2006.05.17 14:58
|t/p
|710
|3.44
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|68.80
|4929.67
|1420
|2006.05.17 14:58
|close
|709
|1.75
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.50
|4926.17
|1421
|2006.05.17 14:58
|sell
|711
|1.77
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|1422
|2006.05.17 14:59
|t/p
|711
|1.77
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|35.40
|4961.57
|1423
|2006.05.17 14:59
|sell
|712
|1.78
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1424
|2006.05.17 14:59
|sell
|713
|3.52
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1425
|2006.05.17 14:59
|t/p
|713
|3.52
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|70.40
|5031.97
|1426
|2006.05.17 14:59
|close
|712
|1.78
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-3.56
|5028.41
|1427
|2006.05.17 14:59
|sell
|714
|1.77
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|1428
|2006.05.17 15:00
|sell
|715
|3.42
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1429
|2006.05.17 15:01
|t/p
|715
|3.42
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|68.40
|5096.81
|1430
|2006.05.17 15:01
|sell
|716
|3.46
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1431
|2006.05.17 15:02
|t/p
|716
|3.46
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|69.20
|5166.01
|1432
|2006.05.17 15:02
|close
|714
|1.77
|1.2792
|0.0000
|1.2768
|-7.08
|5158.93
|1433
|2006.05.17 15:02
|sell
|717
|1.81
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1434
|2006.05.17 15:03
|t/p
|717
|1.81
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|36.20
|5195.13
|1435
|2006.05.17 15:03
|sell
|718
|1.83
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1436
|2006.05.17 15:03
|sell
|719
|3.54
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1437
|2006.05.17 15:04
|t/p
|719
|3.54
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|70.80
|5265.93
|1438
|2006.05.17 15:04
|close
|718
|1.83
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-3.66
|5262.27
|1439
|2006.05.17 15:04
|sell
|720
|1.85
|1.2883
|0.0000
|1.2863
|1440
|2006.05.17 15:05
|t/p
|720
|1.85
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|37.00
|5299.27
|1441
|2006.05.17 15:05
|sell
|721
|1.86
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1442
|2006.05.17 15:05
|sell
|722
|3.60
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|1443
|2006.05.17 15:06
|t/p
|722
|3.60
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|72.00
|5371.27
|1444
|2006.05.17 15:06
|close
|721
|1.86
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-3.72
|5367.55
|1445
|2006.05.17 15:06
|sell
|723
|1.89
|1.2887
|0.0000
|1.2867
|1446
|2006.05.17 15:07
|t/p
|723
|1.89
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|37.80
|5405.35
|1447
|2006.05.17 15:07
|sell
|724
|1.90
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1448
|2006.05.17 15:07
|sell
|725
|3.68
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|1449
|2006.05.17 15:08
|t/p
|725
|3.68
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|73.60
|5478.95
|1450
|2006.05.17 15:08
|close
|724
|1.90
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-3.80
|5475.15
|1451
|2006.05.17 15:08
|sell
|726
|1.93
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1452
|2006.05.17 15:09
|t/p
|726
|1.93
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|38.60
|5513.75
|1453
|2006.05.17 15:09
|sell
|727
|1.94
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1454
|2006.05.17 15:09
|sell
|728
|3.74
|1.2884
|0.0000
|1.2864
|1455
|2006.05.17 15:10
|t/p
|728
|3.74
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|74.80
|5588.55
|1456
|2006.05.17 15:10
|close
|727
|1.94
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-3.88
|5584.67
|1457
|2006.05.17 15:10
|sell
|729
|1.96
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|1458
|2006.05.17 15:11
|t/p
|729
|1.96
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|39.20
|5623.87
|1459
|2006.05.17 15:11
|sell
|730
|1.98
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1460
|2006.05.17 15:11
|sell
|731
|3.84
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|1461
|2006.05.17 15:12
|t/p
|731
|3.84
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|76.80
|5700.67
|1462
|2006.05.17 15:12
|close
|730
|1.98
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-3.96
|5696.71
|1463
|2006.05.17 15:12
|sell
|732
|2.00
|1.2869
|0.0000
|1.2849
|1464
|2006.05.17 15:13
|t/p
|732
|2.00
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|40.00
|5736.71
|1465
|2006.05.17 15:13
|sell
|733
|2.02
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1466
|2006.05.17 15:13
|sell
|734
|3.92
|1.2872
|0.0000
|1.2852
|1467
|2006.05.17 15:14
|t/p
|734
|3.92
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|78.40
|5815.11
|1468
|2006.05.17 15:14
|close
|733
|2.02
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.04
|5811.07
|1469
|2006.05.17 15:14
|sell
|735
|2.04
|1.2870
|0.0000
|1.2850
|1470
|2006.05.17 15:15
|t/p
|735
|2.04
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|40.80
|5851.87
|1471
|2006.05.17 15:15
|sell
|736
|2.06
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1472
|2006.05.17 15:15
|sell
|737
|4.00
|1.2870
|0.0000
|1.2850
|1473
|2006.05.17 15:16
|t/p
|737
|4.00
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|80.00
|5931.87
|1474
|2006.05.17 15:16
|close
|736
|2.06
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.12
|5927.75
|1475
|2006.05.17 15:16
|sell
|738
|2.09
|1.2863
|0.0000
|1.2843
|1476
|2006.05.17 15:17
|t/p
|738
|2.09
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|41.80
|5969.55
|1477
|2006.05.17 15:17
|sell
|739
|2.10
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1478
|2006.05.17 15:17
|sell
|740
|4.10
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|1479
|2006.05.17 15:18
|t/p
|740
|4.10
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|82.00
|6051.55
|1480
|2006.05.17 15:18
|close
|739
|2.10
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.20
|6047.35
|1481
|2006.05.17 15:18
|sell
|741
|2.13
|1.2865
|0.0000
|1.2845
|1482
|2006.05.17 15:19
|t/p
|741
|2.13
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|42.60
|6089.95
|1483
|2006.05.17 15:19
|sell
|742
|2.14
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1484
|2006.05.17 15:19
|sell
|743
|4.18
|1.2856
|0.0000
|1.2836
|1485
|2006.05.17 15:20
|t/p
|743
|4.18
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|83.60
|6173.55
|1486
|2006.05.17 15:20
|close
|742
|2.14
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.28
|6169.27
|1487
|2006.05.17 15:20
|sell
|744
|2.17
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|1488
|2006.05.17 15:21
|t/p
|744
|2.17
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|43.40
|6212.67
|1489
|2006.05.17 15:21
|sell
|745
|2.19
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1490
|2006.05.17 15:21
|sell
|746
|4.28
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1491
|2006.05.17 15:22
|t/p
|746
|4.28
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|85.60
|6298.27
|1492
|2006.05.17 15:22
|close
|745
|2.19
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.38
|6293.89
|1493
|2006.05.17 15:22
|sell
|747
|2.21
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|1494
|2006.05.17 15:23
|t/p
|747
|2.21
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|44.20
|6338.09
|1495
|2006.05.17 15:23
|sell
|748
|2.23
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1496
|2006.05.17 15:23
|sell
|749
|4.36
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|1497
|2006.05.17 15:24
|t/p
|749
|4.36
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|87.20
|6425.29
|1498
|2006.05.17 15:24
|close
|748
|2.23
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.46
|6420.83
|1499
|2006.05.17 15:24
|sell
|750
|2.26
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|1500
|2006.05.17 15:25
|t/p
|750
|2.26
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|45.20
|6466.03
|1501
|2006.05.17 15:25
|sell
|751
|2.27
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1502
|2006.05.17 15:25
|sell
|752
|4.46
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|1503
|2006.05.17 15:26
|t/p
|752
|4.46
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|89.20
|6555.23
|1504
|2006.05.17 15:26
|close
|751
|2.27
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.54
|6550.69
|1505
|2006.05.17 15:26
|sell
|753
|2.30
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|1506
|2006.05.17 15:28
|t/p
|753
|2.30
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|46.00
|6596.69
|1507
|2006.05.17 15:28
|sell
|754
|2.32
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1508
|2006.05.17 15:28
|sell
|755
|4.56
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1509
|2006.05.17 15:29
|t/p
|755
|4.56
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|91.20
|6687.89
|1510
|2006.05.17 15:29
|close
|754
|2.32
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.64
|6683.25
|1511
|2006.05.17 15:29
|sell
|756
|2.35
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1512
|2006.05.17 15:31
|t/p
|756
|2.35
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|47.00
|6730.25
|1513
|2006.05.17 15:31
|sell
|757
|2.37
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1514
|2006.05.17 15:31
|sell
|758
|4.64
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1515
|2006.05.17 15:33
|t/p
|758
|4.64
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|92.80
|6823.05
|1516
|2006.05.17 15:33
|close
|757
|2.37
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.74
|6818.31
|1517
|2006.05.17 15:33
|sell
|759
|2.40
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|1518
|2006.05.17 15:34
|t/p
|759
|2.40
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|48.00
|6866.31
|1519
|2006.05.17 15:34
|sell
|760
|2.42
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1520
|2006.05.17 15:34
|sell
|761
|4.74
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|1521
|2006.05.17 15:35
|t/p
|761
|4.74
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|94.80
|6961.11
|1522
|2006.05.17 15:35
|close
|760
|2.42
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.84
|6956.27
|1523
|2006.05.17 15:35
|sell
|762
|2.45
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|1524
|2006.05.17 15:36
|t/p
|762
|2.45
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|49.00
|7005.27
|1525
|2006.05.17 15:36
|sell
|763
|2.46
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1526
|2006.05.17 15:36
|sell
|764
|4.82
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|1527
|2006.05.17 15:37
|t/p
|764
|4.82
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|96.40
|7101.67
|1528
|2006.05.17 15:37
|close
|763
|2.46
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-4.92
|7096.75
|1529
|2006.05.17 15:37
|sell
|765
|2.50
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|1530
|2006.05.17 15:38
|t/p
|765
|2.50
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|50.00
|7146.75
|1531
|2006.05.17 15:38
|sell
|766
|2.51
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1532
|2006.05.17 15:38
|sell
|767
|4.92
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1533
|2006.05.17 15:39
|t/p
|767
|4.92
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|98.40
|7245.15
|1534
|2006.05.17 15:39
|close
|766
|2.51
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.02
|7240.13
|1535
|2006.05.17 15:39
|sell
|768
|2.55
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1536
|2006.05.17 15:41
|t/p
|768
|2.55
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|51.00
|7291.13
|1537
|2006.05.17 15:41
|sell
|769
|2.57
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1538
|2006.05.17 15:41
|sell
|770
|5.02
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|1539
|2006.05.17 15:42
|t/p
|770
|5.02
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|100.40
|7391.53
|1540
|2006.05.17 15:42
|close
|769
|2.57
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.14
|7386.39
|1541
|2006.05.17 15:42
|sell
|771
|2.60
|1.2842
|0.0000
|1.2822
|1542
|2006.05.17 15:43
|t/p
|771
|2.60
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|52.00
|7438.39
|1543
|2006.05.17 15:43
|sell
|772
|2.62
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1544
|2006.05.17 15:43
|sell
|773
|5.14
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|1545
|2006.05.17 15:44
|t/p
|773
|5.14
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|102.80
|7541.19
|1546
|2006.05.17 15:44
|close
|772
|2.62
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.24
|7535.95
|1547
|2006.05.17 15:44
|sell
|774
|2.65
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|1548
|2006.05.17 15:45
|t/p
|774
|2.65
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|53.00
|7588.95
|1549
|2006.05.17 15:45
|sell
|775
|2.67
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1550
|2006.05.17 15:45
|sell
|776
|5.24
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|1551
|2006.05.17 15:46
|t/p
|776
|5.24
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|104.80
|7693.75
|1552
|2006.05.17 15:46
|close
|775
|2.67
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.34
|7688.41
|1553
|2006.05.17 15:46
|sell
|777
|2.70
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1554
|2006.05.17 15:48
|t/p
|777
|2.70
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|54.00
|7742.41
|1555
|2006.05.17 15:48
|sell
|778
|2.72
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1556
|2006.05.17 15:48
|sell
|779
|5.34
|1.2842
|0.0000
|1.2822
|1557
|2006.05.17 15:49
|t/p
|779
|5.34
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|106.80
|7849.21
|1558
|2006.05.17 15:49
|close
|778
|2.72
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.44
|7843.77
|1559
|2006.05.17 15:49
|sell
|780
|2.76
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|1560
|2006.05.17 15:51
|t/p
|780
|2.76
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|55.20
|7898.97
|1561
|2006.05.17 15:51
|sell
|781
|2.78
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1562
|2006.05.17 15:51
|sell
|782
|5.46
|1.2842
|0.0000
|1.2822
|1563
|2006.05.17 15:52
|t/p
|782
|5.46
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|109.20
|8008.17
|1564
|2006.05.17 15:52
|close
|781
|2.78
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.56
|8002.61
|1565
|2006.05.17 15:52
|sell
|783
|2.82
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|1566
|2006.05.17 15:53
|t/p
|783
|2.82
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|56.40
|8059.01
|1567
|2006.05.17 15:53
|sell
|784
|2.84
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1568
|2006.05.17 15:53
|sell
|785
|5.56
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|1569
|2006.05.17 15:54
|t/p
|785
|5.56
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|111.20
|8170.21
|1570
|2006.05.17 15:54
|close
|784
|2.84
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.68
|8164.53
|1571
|2006.05.17 15:54
|sell
|786
|2.87
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|1572
|2006.05.17 15:56
|t/p
|786
|2.87
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|57.40
|8221.93
|1573
|2006.05.17 15:56
|sell
|787
|2.89
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1574
|2006.05.17 15:56
|sell
|788
|5.66
|1.2845
|0.0000
|1.2825
|1575
|2006.05.17 15:57
|t/p
|788
|5.66
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|113.20
|8335.13
|1576
|2006.05.17 15:57
|close
|787
|2.89
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.78
|8329.35
|1577
|2006.05.17 15:57
|sell
|789
|2.93
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|1578
|2006.05.17 15:58
|t/p
|789
|2.93
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|58.60
|8387.95
|1579
|2006.05.17 15:58
|sell
|790
|2.95
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1580
|2006.05.17 15:58
|sell
|791
|5.80
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1581
|2006.05.17 15:59
|t/p
|791
|5.80
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|116.00
|8503.95
|1582
|2006.05.17 15:59
|close
|790
|2.95
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-5.90
|8498.05
|1583
|2006.05.17 15:59
|sell
|792
|2.99
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1584
|2006.05.17 15:59
|t/p
|792
|2.99
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|59.80
|8557.85
|1585
|2006.05.17 15:59
|sell
|793
|3.01
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|1586
|2006.05.17 15:59
|t/p
|793
|3.01
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|60.20
|8618.05
|1587
|2006.05.17 15:59
|sell
|794
|2.95
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|1588
|2006.05.17 16:00
|sell
|795
|5.66
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1589
|2006.05.17 16:01
|t/p
|795
|5.66
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|113.20
|8731.25
|1590
|2006.05.17 16:01
|sell
|796
|5.90
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1591
|2006.05.17 16:01
|sell
|797
|10.76
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1592
|2006.05.17 16:02
|t/p
|797
|10.76
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|215.20
|8946.45
|1593
|2006.05.17 16:02
|close
|796
|5.90
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-11.80
|8934.65
|1594
|2006.05.17 16:02
|close
|794
|2.95
|1.2753
|0.0000
|1.2701
|-94.40
|8840.25
|1595
|2006.05.17 16:02
|sell
|798
|3.02
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|1596
|2006.05.17 16:03
|t/p
|798
|3.02
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|60.40
|8900.65
|1597
|2006.05.17 16:03
|sell
|799
|3.04
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1598
|2006.05.17 16:03
|sell
|800
|5.90
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|1599
|2006.05.17 16:04
|t/p
|800
|5.90
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|118.00
|9018.65
|1600
|2006.05.17 16:04
|sell
|801
|5.98
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|1601
|2006.05.17 16:05
|t/p
|801
|5.98
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|119.60
|9138.25
|1602
|2006.05.17 16:05
|close
|799
|3.04
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-6.08
|9132.17
|1603
|2006.05.17 16:05
|sell
|802
|3.12
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|1604
|2006.05.17 16:06
|t/p
|802
|3.12
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|62.40
|9194.57
|1605
|2006.05.17 16:06
|sell
|803
|3.14
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1606
|2006.05.17 16:06
|sell
|804
|6.10
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1607
|2006.05.17 16:07
|t/p
|804
|6.10
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|122.00
|9316.57
|1608
|2006.05.17 16:07
|sell
|805
|6.18
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|1609
|2006.05.17 16:08
|t/p
|805
|6.18
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|123.60
|9440.17
|1610
|2006.05.17 16:08
|close
|803
|3.14
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-6.28
|9433.89
|1611
|2006.05.17 16:08
|sell
|806
|3.22
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1612
|2006.05.17 16:09
|t/p
|806
|3.22
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|64.40
|9498.29
|1613
|2006.05.17 16:09
|sell
|807
|3.25
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1614
|2006.05.17 16:09
|sell
|808
|6.30
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1615
|2006.05.17 16:10
|t/p
|808
|6.30
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|126.00
|9624.29
|1616
|2006.05.17 16:10
|sell
|809
|6.40
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|1617
|2006.05.17 16:11
|t/p
|809
|6.40
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|128.00
|9752.29
|1618
|2006.05.17 16:11
|close
|807
|3.25
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-6.50
|9745.79
|1619
|2006.05.17 16:11
|sell
|810
|3.33
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1620
|2006.05.17 16:12
|t/p
|810
|3.33
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|66.60
|9812.39
|1621
|2006.05.17 16:12
|sell
|811
|3.35
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1622
|2006.05.17 16:12
|sell
|812
|6.52
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|1623
|2006.05.17 16:13
|t/p
|812
|6.52
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|130.40
|9942.79
|1624
|2006.05.17 16:13
|sell
|813
|6.60
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|1625
|2006.05.17 16:14
|t/p
|813
|6.60
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|132.00
|10074.79
|1626
|2006.05.17 16:14
|close
|811
|3.35
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-6.70
|10068.09
|1627
|2006.05.17 16:14
|sell
|814
|3.44
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|1628
|2006.05.17 16:15
|t/p
|814
|3.44
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|68.80
|10136.89
|1629
|2006.05.17 16:15
|sell
|815
|3.46
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1630
|2006.05.17 16:15
|sell
|816
|6.72
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|1631
|2006.05.17 16:17
|t/p
|816
|6.72
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|134.40
|10271.29
|1632
|2006.05.17 16:17
|sell
|817
|6.80
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|1633
|2006.05.17 16:19
|t/p
|817
|6.80
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|136.00
|10407.29
|1634
|2006.05.17 16:19
|close
|815
|3.46
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-6.92
|10400.37
|1635
|2006.05.17 16:19
|sell
|818
|3.55
|1.2830
|0.0000
|1.2810
|1636
|2006.05.17 16:20
|t/p
|818
|3.55
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|71.00
|10471.37
|1637
|2006.05.17 16:20
|sell
|819
|3.58
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1638
|2006.05.17 16:20
|sell
|820
|6.96
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|1639
|2006.05.17 16:21
|t/p
|820
|6.96
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|139.20
|10610.57
|1640
|2006.05.17 16:21
|sell
|821
|7.06
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1641
|2006.05.17 16:22
|t/p
|821
|7.06
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|141.20
|10751.77
|1642
|2006.05.17 16:22
|close
|819
|3.58
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-7.16
|10744.61
|1643
|2006.05.17 16:22
|sell
|822
|3.67
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1644
|2006.05.17 16:24
|t/p
|822
|3.67
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|73.40
|10818.01
|1645
|2006.05.17 16:24
|sell
|823
|3.70
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1646
|2006.05.17 16:24
|sell
|824
|7.24
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|1647
|2006.05.17 16:25
|t/p
|824
|7.24
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|144.80
|10962.81
|1648
|2006.05.17 16:25
|sell
|825
|7.36
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|1649
|2006.05.17 16:26
|t/p
|825
|7.36
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|147.20
|11110.01
|1650
|2006.05.17 16:26
|close
|823
|3.70
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-7.40
|11102.61
|1651
|2006.05.17 16:26
|sell
|826
|3.79
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|1652
|2006.05.17 16:27
|t/p
|826
|3.79
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|75.80
|11178.41
|1653
|2006.05.17 16:27
|sell
|827
|3.82
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1654
|2006.05.17 16:27
|sell
|828
|7.54
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|1655
|2006.05.17 16:28
|t/p
|828
|7.54
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|150.80
|11329.21
|1656
|2006.05.17 16:28
|sell
|829
|7.64
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|1657
|2006.05.17 16:29
|t/p
|829
|7.64
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|152.80
|11482.01
|1658
|2006.05.17 16:29
|close
|827
|3.82
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-7.64
|11474.37
|1659
|2006.05.17 16:29
|sell
|830
|3.92
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|1660
|2006.05.17 16:30
|t/p
|830
|3.92
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|78.40
|11552.77
|1661
|2006.05.17 16:30
|sell
|831
|3.95
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1662
|2006.05.17 16:30
|sell
|832
|7.80
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|1663
|2006.05.17 16:31
|t/p
|832
|7.80
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|156.00
|11708.77
|1664
|2006.05.17 16:31
|sell
|833
|7.92
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|1665
|2006.05.17 16:32
|t/p
|833
|7.92
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|158.40
|11867.17
|1666
|2006.05.17 16:32
|close
|831
|3.95
|1.2753
|0.0000
|1.2731
|-7.90
|11859.27
|1667
|2006.05.17 16:32
|sell
|834
|4.05
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|1668
|2006.05.17 17:02
|sell
|835
|8.06
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|1669
|2006.05.17 17:03
|t/p
|835
|8.06
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|161.20
|12020.47
|1670
|2006.05.17 17:03
|sell
|836
|8.18
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|1671
|2006.05.17 17:04
|t/p
|836
|8.18
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|163.60
|12184.07
|1672
|2006.05.17 17:04
|close
|834
|4.05
|1.2752
|0.0000
|1.2743
|44.55
|12228.62
|1673
|2006.05.17 17:04
|sell
|837
|4.18
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|1674
|2006.05.17 17:09
|t/p
|837
|4.18
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|83.60
|12312.22
|1675
|2006.05.17 17:09
|sell
|838
|4.21
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|1676
|2006.05.17 17:09
|sell
|839
|8.34
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|1677
|2006.05.17 17:10
|t/p
|839
|8.34
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|166.80
|12479.02
|1678
|2006.05.17 17:10
|sell
|840
|8.44
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|1679
|2006.05.17 17:12
|t/p
|840
|8.44
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|168.80
|12647.82
|1680
|2006.05.17 17:12
|close
|838
|4.21
|1.2752
|0.0000
|1.2730
|-8.42
|12639.40
|1681
|2006.05.17 17:12
|sell
|841
|4.32
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|1682
|2006.05.17 17:17
|t/p
|841
|4.32
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|86.40
|12725.80
|1683
|2006.05.17 17:17
|sell
|842
|4.35
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|1684
|2006.05.17 17:17
|sell
|843
|8.62
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|1685
|2006.05.17 17:18
|t/p
|843
|8.62
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|172.40
|12898.20
|1686
|2006.05.17 17:18
|sell
|844
|8.72
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|1687
|2006.05.17 17:19
|t/p
|844
|8.72
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|174.40
|13072.60
|1688
|2006.05.17 17:19
|close
|842
|4.35
|1.2752
|0.0000
|1.2730
|-8.70
|13063.90
|1689
|2006.05.17 17:19
|sell
|845
|4.46
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|1690
|2006.05.17 17:21
|t/p
|845
|4.46
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|89.20
|13153.10
|1691
|2006.05.17 17:21
|sell
|846
|4.49
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|1692
|2006.05.17 17:21
|sell
|847
|8.90
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|1693
|2006.05.17 17:22
|t/p
|847
|8.90
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|178.00
|13331.10
|1694
|2006.05.17 17:22
|sell
|848
|9.06
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|1695
|2006.05.17 17:23
|close
|848
|9.06
|1.2752
|0.0000
|1.2748
|144.96
|13476.06
|1696
|2006.05.17 17:23
|close
|846
|4.49
|1.2752
|0.0000
|1.2730
|-8.98
|13467.08
|1697
|2006.05.17 17:23
|sell
|849
|4.60
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|1698
|2006.05.17 17:30
|t/p
|849
|4.60
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|92.00
|13559.08
|1699
|2006.05.17 17:30
|sell
|850
|4.63
|1.2741
|0.0000
|1.2721
|1700
|2006.05.17 17:35
|sell
|851
|9.24
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|1701
|2006.05.17 17:59
|t/p
|850
|4.63
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|92.60
|13651.68
|1702
|2006.05.17 17:59
|t/p
|851
|9.24
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|184.80
|13836.48
|1703
|2006.05.17 18:00
|sell
|852
|4.72
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|1704
|2006.05.17 18:01
|sell
|853
|9.42
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|1705
|2006.05.17 18:03
|sell
|854
|18.68
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|1706
|2006.05.17 18:11
|sell
|855
|36.72
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|1707
|2006.05.17 21:30
|buy
|856
|4.52
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|1708
|2006.05.17 21:59
|buy
|857
|9.56
|1.2728
|0.0000
|1.2748
|1709
|2006.05.17 22:05
|t/p
|857
|9.56
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|191.20
|14027.68
|1710
|2006.05.17 22:05
|close
|856
|4.52
|1.2750
|0.0000
|1.2760
|45.20
|14072.88
|1711
|2006.05.17 22:31
|buy
|858
|4.39
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|1712
|2006.05.17 22:39
|buy
|859
|8.98
|1.2744
|0.0000
|1.2764
|1713
|2006.05.17 23:13
|buy
|860
|18.40
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|1714
|2006.05.17 23:43
|buy
|861
|37.36
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|1715
|2006.05.18 01:59
|t/p
|860
|18.40
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|326.32
|14399.21
|1716
|2006.05.18 01:59
|t/p
|861
|37.36
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|662.58
|15061.79
|1717
|2006.05.18 01:59
|close
|859
|8.98
|1.2762
|0.0000
|1.2764
|141.30
|15203.09
|1718
|2006.05.18 02:00
|close
|858
|4.39
|1.2762
|0.0000
|1.2769
|47.13
|15250.21
|1719
|2006.05.18 02:27
|buy
|862
|4.66
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|1720
|2006.05.18 05:59
|buy
|863
|9.74
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|1721
|2006.05.18 08:59
|t/p
|862
|4.66
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|93.20
|15343.41
|1722
|2006.05.18 08:59
|t/p
|863
|9.74
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|194.80
|15538.21
|1723
|2006.05.18 09:00
|buy
|864
|3.87
|1.2794
|0.0000
|1.2814
|1724
|2006.05.18 09:59
|buy
|865
|8.18
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|1725
|2006.05.18 10:08
|buy
|866
|17.12
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|1726
|2006.05.18 10:33
|t/p
|866
|17.12
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|342.40
|15880.61
|1727
|2006.05.18 10:33
|close
|865
|8.18
|1.2798
|0.0000
|1.2804
|114.52
|15995.13
|1728
|2006.05.18 10:34
|close
|864
|3.87
|1.2793
|0.0000
|1.2814
|-3.87
|15991.26
|1729
|2006.05.18 10:34
|buy
|867
|3.99
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|1730
|2006.05.18 10:47
|buy
|868
|8.34
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|1731
|2006.05.18 10:59
|buy
|869
|17.52
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|1732
|2006.05.18 12:59
|buy
|870
|35.44
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|1733
|2006.05.18 13:59
|t/p
|867
|3.99
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|79.80
|16071.06
|1734
|2006.05.18 13:59
|t/p
|868
|8.34
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|166.80
|16237.86
|1735
|2006.05.18 13:59
|t/p
|869
|17.52
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|350.40
|16588.26
|1736
|2006.05.18 13:59
|t/p
|870
|35.44
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|708.80
|17297.06
|1737
|2006.05.18 14:00
|buy
|871
|3.81
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|1738
|2006.05.18 14:30
|buy
|872
|9.12
|1.2786
|0.0000
|1.2806
|1739
|2006.05.18 14:59
|t/p
|872
|9.12
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|182.40
|17479.46
|1740
|2006.05.18 14:59
|close
|871
|3.81
|1.2810
|0.0000
|1.2840
|-38.10
|17441.36
|1741
|2006.05.18 15:00
|buy
|873
|4.07
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|1742
|2006.05.18 15:06
|buy
|874
|9.10
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|1743
|2006.05.18 15:32
|t/p
|874
|9.10
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|182.00
|17623.36
|1744
|2006.05.18 15:32
|close
|873
|4.07
|1.2809
|0.0000
|1.2831
|-8.14
|17615.22
|1745
|2006.05.18 15:32
|buy
|875
|4.15
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|1746
|2006.05.18 15:35
|t/p
|875
|4.15
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|83.00
|17698.22
|1747
|2006.05.18 15:35
|buy
|876
|3.65
|1.2832
|0.0000
|1.2852
|1748
|2006.05.18 15:38
|buy
|877
|7.56
|1.2826
|0.0000
|1.2846
|1749
|2006.05.18 15:41
|buy
|878
|15.48
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|1750
|2006.05.18 15:54
|buy
|879
|31.52
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|1751
|2006.05.18 20:59
|t/p
|878
|15.48
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|309.60
|18007.82
|1752
|2006.05.18 20:59
|t/p
|879
|31.52
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|630.40
|18638.22
|1753
|2006.05.18 20:59
|close
|877
|7.56
|1.2844
|0.0000
|1.2846
|136.08
|18774.30
|1754
|2006.05.18 21:00
|close
|876
|3.65
|1.2844
|0.0000
|1.2852
|43.80
|18818.10
|1755
|2006.05.18 21:59
|buy
|880
|3.70
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|1756
|2006.05.18 21:59
|close
|880
|3.70
|1.2857
|0.0000
|1.2865
|44.40
|18862.50
|1757
|2006.05.18 21:59
|close
|855
|36.72
|1.2859
|0.0000
|1.2716
|-4449.92
|14412.58
|1758
|2006.05.18 21:59
|close
|854
|18.68
|1.2859
|0.0000
|1.2710
|-2375.82
|12036.76
|1759
|2006.05.18 21:59
|close
|853
|9.42
|1.2859
|0.0000
|1.2704
|-1254.60
|10782.16
|1760
|2006.05.18 21:59
|close
|852
|4.72
|1.2859
|0.0000
|1.2699
|-652.23
|10129.93
|1761
|2006.05.18 22:00
|buy
|881
|3.37
|1.2858
|0.0000
|1.2878
|1762
|2006.05.18 22:40
|buy
|882
|6.70
|1.2844
|0.0000
|1.2864
|1763
|2006.05.18 23:18
|t/p
|882
|6.70
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|134.00
|10263.93
|1764
|2006.05.18 23:18
|close
|881
|3.37
|1.2864
|0.0000
|1.2878
|20.22
|10284.15
|1765
|2006.05.18 23:45
|buy
|883
|3.40
|1.2859
|0.0000
|1.2879
|1766
|2006.05.19 00:29
|buy
|884
|7.00
|1.2853
|0.0000
|1.2873
|1767
|2006.05.19 00:34
|buy
|885
|13.88
|1.2847
|0.0000
|1.2867
|1768
|2006.05.19 01:59
|buy
|886
|27.12
|1.2840
|0.0000
|1.2860
|1769
|2006.05.19 02:45
|sell
|887
|3.48
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|1770
|2006.05.19 03:03
|sell
|888
|7.14
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|1771
|2006.05.19 05:47
|t/p
|888
|7.14
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|142.80
|10426.95
|1772
|2006.05.19 05:47
|close
|887
|3.48
|1.2830
|0.0000
|1.2824
|48.72
|10475.67
|1773
|2006.05.19 05:47
|sell
|889
|3.27
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|1774
|2006.05.19 06:12
|sell
|890
|6.68
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|1775
|2006.05.19 07:59
|t/p
|889
|3.27
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|65.40
|10541.07
|1776
|2006.05.19 07:59
|t/p
|890
|6.68
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|133.60
|10674.67
|1777
|2006.05.19 07:59
|sell
|891
|2.52
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|1778
|2006.05.19 08:01
|sell
|892
|6.40
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|1779
|2006.05.19 08:02
|t/p
|892
|6.40
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|128.00
|10802.67
|1780
|2006.05.19 08:02
|sell
|893
|6.46
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1781
|2006.05.19 08:04
|t/p
|893
|6.46
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|129.20
|10931.87
|1782
|2006.05.19 08:04
|sell
|894
|6.70
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1783
|2006.05.19 08:06
|t/p
|894
|6.70
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|134.00
|11065.87
|1784
|2006.05.19 08:06
|sell
|895
|6.64
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1785
|2006.05.19 08:08
|t/p
|895
|6.64
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|132.80
|11198.67
|1786
|2006.05.19 08:08
|sell
|896
|6.76
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|1787
|2006.05.19 08:09
|t/p
|896
|6.76
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|135.20
|11333.87
|1788
|2006.05.19 08:09
|sell
|897
|6.88
|1.2828
|0.0000
|1.2808
|1789
|2006.05.19 08:10
|t/p
|897
|6.88
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|137.60
|11471.47
|1790
|2006.05.19 08:10
|sell
|898
|6.90
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1791
|2006.05.19 08:13
|t/p
|898
|6.90
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|138.00
|11609.47
|1792
|2006.05.19 08:13
|sell
|899
|6.96
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1793
|2006.05.19 08:15
|t/p
|899
|6.96
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|139.20
|11748.67
|1794
|2006.05.19 08:15
|sell
|900
|7.08
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1795
|2006.05.19 08:16
|t/p
|900
|7.08
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|141.60
|11890.27
|1796
|2006.05.19 08:16
|sell
|901
|7.02
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1797
|2006.05.19 08:21
|t/p
|901
|7.02
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|140.40
|12030.67
|1798
|2006.05.19 08:21
|sell
|902
|7.22
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1799
|2006.05.19 08:22
|t/p
|902
|7.22
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|144.40
|12175.07
|1800
|2006.05.19 08:22
|sell
|903
|7.22
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1801
|2006.05.19 08:23
|t/p
|903
|7.22
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|144.40
|12319.47
|1802
|2006.05.19 08:23
|sell
|904
|7.24
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|1803
|2006.05.19 08:24
|t/p
|904
|7.24
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|144.80
|12464.27
|1804
|2006.05.19 08:24
|sell
|905
|7.40
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1805
|2006.05.19 08:25
|t/p
|905
|7.40
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|148.00
|12612.27
|1806
|2006.05.19 08:25
|sell
|906
|7.50
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1807
|2006.05.19 08:26
|t/p
|906
|7.50
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|150.00
|12762.27
|1808
|2006.05.19 08:26
|sell
|907
|7.64
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|1809
|2006.05.19 08:27
|t/p
|907
|7.64
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|152.80
|12915.07
|1810
|2006.05.19 08:27
|sell
|908
|7.80
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1811
|2006.05.19 08:29
|t/p
|908
|7.80
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|156.00
|13071.07
|1812
|2006.05.19 08:29
|sell
|909
|7.80
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|1813
|2006.05.19 08:31
|t/p
|909
|7.80
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|156.00
|13227.07
|1814
|2006.05.19 08:31
|sell
|910
|8.04
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1815
|2006.05.19 08:32
|t/p
|910
|8.04
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|160.80
|13387.87
|1816
|2006.05.19 08:32
|sell
|911
|8.18
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1817
|2006.05.19 08:33
|t/p
|911
|8.18
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|163.60
|13551.47
|1818
|2006.05.19 08:33
|sell
|912
|8.32
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|1819
|2006.05.19 08:34
|t/p
|912
|8.32
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|166.40
|13717.87
|1820
|2006.05.19 08:34
|sell
|913
|8.36
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1821
|2006.05.19 08:35
|t/p
|913
|8.36
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|167.20
|13885.07
|1822
|2006.05.19 08:35
|sell
|914
|8.44
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1823
|2006.05.19 08:36
|t/p
|914
|8.44
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|168.80
|14053.87
|1824
|2006.05.19 08:36
|sell
|915
|8.56
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1825
|2006.05.19 08:38
|t/p
|915
|8.56
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|171.20
|14225.07
|1826
|2006.05.19 08:38
|sell
|916
|8.74
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1827
|2006.05.19 08:40
|t/p
|916
|8.74
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|174.80
|14399.87
|1828
|2006.05.19 08:40
|sell
|917
|8.78
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1829
|2006.05.19 08:41
|t/p
|917
|8.78
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|175.60
|14575.47
|1830
|2006.05.19 08:41
|sell
|918
|8.90
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1831
|2006.05.19 08:44
|t/p
|918
|8.90
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|178.00
|14753.47
|1832
|2006.05.19 08:44
|sell
|919
|8.98
|1.2823
|0.0000
|1.2803
|1833
|2006.05.19 08:45
|t/p
|919
|8.98
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|179.60
|14933.07
|1834
|2006.05.19 08:45
|sell
|920
|9.14
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1835
|2006.05.19 08:50
|t/p
|920
|9.14
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|182.80
|15115.87
|1836
|2006.05.19 08:50
|sell
|921
|9.30
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1837
|2006.05.19 08:51
|t/p
|921
|9.30
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|186.00
|15301.87
|1838
|2006.05.19 08:51
|close
|891
|2.52
|1.2827
|0.0000
|1.2765
|-105.84
|15196.03
|1839
|2006.05.19 08:51
|close
|886
|27.12
|1.2825
|0.0000
|1.2860
|-406.79
|14789.24
|1840
|2006.05.19 08:51
|close
|885
|13.88
|1.2825
|0.0000
|1.2867
|-305.36
|14483.88
|1841
|2006.05.19 08:51
|close
|884
|7.00
|1.2825
|0.0000
|1.2873
|-196.00
|14287.88
|1842
|2006.05.19 08:51
|close
|883
|3.40
|1.2825
|0.0000
|1.2879
|-118.17
|14169.71
|1843
|2006.05.19 08:52
|sell
|922
|4.71
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|1844
|2006.05.19 08:52
|sell
|923
|9.30
|1.2824
|0.0000
|1.2804
|1845
|2006.05.19 08:53
|t/p
|923
|9.30
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|186.00
|14355.71
|1846
|2006.05.19 08:53
|sell
|924
|9.42
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|1847
|2006.05.19 08:54
|t/p
|924
|9.42
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|188.40
|14544.11
|1848
|2006.05.19 08:54
|close
|922
|4.71
|1.2789
|0.0000
|1.2767
|-9.42
|14534.69
|1849
|2006.05.19 08:54
|sell
|925
|4.83
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|1850
|2006.05.19 08:55
|t/p
|925
|4.83
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|96.60
|14631.29
|1851
|2006.05.19 08:55
|sell
|926
|4.86
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|1852
|2006.05.19 08:55
|sell
|927
|9.58
|1.2828
|0.0000
|1.2808
|1853
|2006.05.19 08:57
|t/p
|927
|9.58
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|191.60
|14822.89
|1854
|2006.05.19 08:57
|sell
|928
|9.72
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|1855
|2006.05.19 08:59
|t/p
|928
|9.72
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|194.39
|15017.28
|1856
|2006.05.19 08:59
|close
|926
|4.86
|1.2789
|0.0000
|1.2767
|-9.72
|15007.56
|1857
|2006.05.19 08:59
|sell
|929
|4.99
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|1858
|2006.05.19 08:59
|t/p
|929
|4.99
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|99.80
|15107.36
|1859
|2006.05.19 08:59
|sell
|930
|5.02
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|1860
|2006.05.19 09:00
|sell
|931
|9.94
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|1861
|2006.05.19 09:01
|t/p
|931
|9.94
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|198.80
|15306.16
|1862
|2006.05.19 09:01
|sell
|932
|10.06
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|1863
|2006.05.19 09:02
|t/p
|932
|10.06
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|201.20
|15507.36
|1864
|2006.05.19 09:02
|close
|930
|5.02
|1.2791
|0.0000
|1.2767
|-20.08
|15487.28
|1865
|2006.05.19 09:02
|sell
|933
|5.14
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|1866
|2006.05.19 09:30
|t/p
|933
|5.14
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|102.80
|15590.08
|1867
|2006.05.19 09:30
|sell
|934
|5.17
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|1868
|2006.05.19 09:47
|t/p
|934
|5.17
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|103.40
|15693.48
|1869
|2006.05.19 09:47
|sell
|935
|5.17
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|1870
|2006.05.19 09:51
|sell
|936
|10.32
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|1871
|2006.05.19 09:53
|sell
|937
|20.48
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|1872
|2006.05.19 09:54
|sell
|938
|40.32
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|1873
|2006.05.19 09:59
|t/p
|937
|20.48
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|409.60
|16103.08
|1874
|2006.05.19 09:59
|t/p
|938
|40.32
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|806.40
|16909.48
|1875
|2006.05.19 09:59
|close
|936
|10.32
|1.2751
|0.0000
|1.2749
|185.76
|17095.24
|1876
|2006.05.19 09:59
|close
|935
|5.17
|1.2751
|0.0000
|1.2744
|67.21
|17162.45
|1877
|2006.05.19 10:00
|sell
|939
|5.62
|1.2749
|0.0000
|1.2729
|1878
|2006.05.19 10:00
|sell
|940
|11.12
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|1879
|2006.05.19 11:48
|t/p
|940
|11.12
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|222.40
|17384.85
|1880
|2006.05.19 11:48
|close
|939
|5.62
|1.2761
|0.0000
|1.2729
|-67.44
|17317.41
|1881
|2006.05.19 11:48
|sell
|941
|5.67
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|1882
|2006.05.19 11:59
|sell
|942
|11.30
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|1883
|2006.05.19 12:00
|close
|942
|11.30
|1.2749
|0.0000
|1.2744
|169.49
|17486.90
|1884
|2006.05.19 12:00
|close
|941
|5.67
|1.2749
|0.0000
|1.2738
|51.03
|17537.93
|1885
|2006.05.19 12:00
|sell
|943
|5.73
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|1886
|2006.05.19 12:10
|sell
|944
|11.40
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|1887
|2006.05.19 12:21
|sell
|945
|22.64
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|1888
|2006.05.19 12:40
|sell
|946
|44.64
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|1889
|2006.05.19 12:59
|t/p
|945
|22.64
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|452.79
|17990.72
|1890
|2006.05.19 12:59
|t/p
|946
|44.64
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|892.83
|18883.55
|1891
|2006.05.19 12:59
|close
|944
|11.40
|1.2733
|0.0000
|1.2731
|205.20
|19088.75
|1892
|2006.05.19 12:59
|close
|943
|5.73
|1.2733
|0.0000
|1.2725
|68.76
|19157.51
|1893
|2006.05.19 13:00
|sell
|947
|6.23
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|1894
|2006.05.19 13:08
|sell
|948
|12.36
|1.2754
|0.0000
|1.2734
|1895
|2006.05.19 13:08
|sell
|949
|24.44
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|1896
|2006.05.19 13:59
|close
|949
|24.44
|1.2745
|0.0000
|1.2744
|464.35
|19621.86
|1897
|2006.05.19 13:59
|close
|948
|12.36
|1.2745
|0.0000
|1.2734
|111.24
|19733.10
|1898
|2006.05.19 13:59
|close
|947
|6.23
|1.2745
|0.0000
|1.2711
|-87.22
|19645.88
|1899
|2006.05.19 15:00
|sell
|950
|6.32
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|1900
|2006.05.19 15:00
|sell
|951
|12.56
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|1901
|2006.05.19 15:01
|sell
|952
|24.96
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|1902
|2006.05.19 15:04
|close
|952
|24.96
|1.2715
|0.0000
|1.2710
|374.40
|20020.28
|1903
|2006.05.19 15:04
|close
|951
|12.56
|1.2715
|0.0000
|1.2704
|113.04
|20133.32
|1904
|2006.05.19 15:04
|close
|950
|6.32
|1.2715
|0.0000
|1.2686
|-56.88
|20076.44
|1905
|2006.05.19 15:04
|sell
|953
|6.46
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|1906
|2006.05.19 15:07
|sell
|954
|12.88
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|1907
|2006.05.19 15:11
|sell
|955
|25.60
|1.2726
|0.0000
|1.2706
|1908
|2006.05.19 15:26
|sell
|956
|50.00
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|1909
|2006.05.19 18:59
|buy
|957
|5.46
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|1910
|2006.05.21 21:15
|buy
|958
|11.26
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|1911
|2006.05.22 00:59
|buy
|959
|23.56
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|1912
|2006.05.22 01:59
|buy
|960
|47.76
|1.2743
|0.0000
|1.2763
|1913
|2006.05.22 06:59
|t/p
|955
|25.60
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|527.50
|20603.94
|1914
|2006.05.22 06:59
|t/p
|956
|50.00
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|1030.25
|21634.19
|1915
|2006.05.22 06:59
|close
|954
|12.88
|1.2705
|0.0000
|1.2700
|200.98
|21835.17
|1916
|2006.05.22 07:00
|close
|953
|6.46
|1.2705
|0.0000
|1.2694
|62.05
|21897.22
|1917
|2006.05.22 07:00
|close
|960
|47.76
|1.2746
|0.0000
|1.2763
|143.28
|22040.50
|1918
|2006.05.22 07:00
|close
|959
|23.56
|1.2746
|0.0000
|1.2769
|-70.68
|21969.82
|1919
|2006.05.22 07:00
|close
|958
|11.26
|1.2746
|0.0000
|1.2776
|-121.10
|21848.72
|1920
|2006.05.22 07:00
|close
|957
|5.46
|1.2746
|0.0000
|1.2782
|-91.48
|21757.24
|1921
|2006.05.22 07:00
|sell
|961
|6.98
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|1922
|2006.05.22 07:46
|t/p
|961
|6.98
|1.2725
|0.0000
|1.2725
|139.60
|21896.84
|1923
|2006.05.22 07:46
|sell
|962
|7.02
|1.2722
|0.0000
|1.2702
|1924
|2006.05.22 07:59
|sell
|963
|13.94
|1.2744
|0.0000
|1.2724
|1925
|2006.05.22 08:59
|sell
|964
|27.40
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|1926
|2006.05.22 09:00
|buy
|965
|6.83
|1.2763
|0.0000
|1.2783
|1927
|2006.05.22 09:59
|buy
|966
|14.08
|1.2747
|0.0000
|1.2767
|1928
|2006.05.22 10:59
|t/p
|966
|14.08
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|281.60
|22178.44
|1929
|2006.05.22 10:59
|close
|965
|6.83
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|68.30
|22246.74
|1930
|2006.05.22 11:00
|buy
|967
|6.77
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|1931
|2006.05.22 11:00
|buy
|968
|13.80
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|1932
|2006.05.22 12:00
|buy
|969
|27.76
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|1933
|2006.05.22 12:24
|t/p
|969
|27.76
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|555.21
|22801.95
|1934
|2006.05.22 12:24
|close
|968
|13.80
|1.2779
|0.0000
|1.2784
|207.00
|23008.95
|1935
|2006.05.22 12:24
|close
|967
|6.77
|1.2778
|0.0000
|1.2794
|27.08
|23036.03
|1936
|2006.05.22 12:25
|buy
|970
|6.91
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|1937
|2006.05.22 12:37
|buy
|971
|13.96
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|1938
|2006.05.22 12:55
|buy
|972
|28.08
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|1939
|2006.05.22 13:59
|t/p
|972
|28.08
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|561.60
|23597.63
|1940
|2006.05.22 13:59
|close
|971
|13.96
|1.2793
|0.0000
|1.2795
|251.28
|23848.91
|1941
|2006.05.22 14:00
|close
|970
|6.91
|1.2792
|0.0000
|1.2801
|76.01
|23924.92
|1942
|2006.05.22 14:59
|buy
|973
|7.06
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|1943
|2006.05.22 14:59
|t/p
|973
|7.06
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|141.20
|24066.12
|1944
|2006.05.22 14:59
|buy
|974
|6.63
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|1945
|2006.05.22 15:59
|t/p
|974
|6.63
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|132.60
|24198.72
|1946
|2006.05.22 15:59
|buy
|975
|6.08
|1.2848
|0.0000
|1.2868
|1947
|2006.05.22 15:59
|sell
|976
|48.64
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|1948
|2006.05.22 16:59
|buy
|977
|13.00
|1.2832
|0.0000
|1.2852
|1949
|2006.05.22 18:59
|t/p
|975
|6.08
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|121.60
|24320.32
|1950
|2006.05.22 18:59
|t/p
|977
|13.00
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|260.00
|24580.32
|1951
|2006.05.22 18:59
|buy
|978
|5.46
|1.2870
|0.0000
|1.2890
|1952
|2006.05.22 19:59
|buy
|979
|11.36
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|1953
|2006.05.22 20:14
|t/p
|979
|11.36
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|227.20
|24807.52
|1954
|2006.05.22 20:14
|close
|978
|5.46
|1.2882
|0.0000
|1.2890
|65.52
|24873.04
|1955
|2006.05.22 20:15
|buy
|980
|5.40
|1.2874
|0.0000
|1.2894
|1956
|2006.05.22 20:36
|buy
|981
|11.14
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|1957
|2006.05.22 21:05
|buy
|982
|22.84
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|1958
|2006.05.22 22:59
|buy
|983
|46.72
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|1959
|2006.05.23 07:00
|t/p
|983
|46.72
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|899.13
|25772.16
|1960
|2006.05.23 07:00
|close
|982
|22.84
|1.2874
|0.0000
|1.2882
|256.84
|26029.00
|1961
|2006.05.23 07:02
|close
|981
|11.14
|1.2862
|0.0000
|1.2888
|-75.25
|25953.75
|1962
|2006.05.23 07:02
|close
|980
|5.40
|1.2872
|0.0000
|1.2894
|-14.88
|25938.87
|1963
|2006.05.23 07:59
|close
|976
|48.64
|1.2834
|0.0000
|1.2826
|613.11
|26551.98
|1964
|2006.05.23 07:59
|close
|964
|27.40
|1.2834
|0.0000
|1.2741
|-1983.62
|24568.35
|1965
|2006.05.23 07:59
|close
|963
|13.94
|1.2834
|0.0000
|1.2724
|-1246.17
|23322.19
|1966
|2006.05.23 07:59
|close
|962
|7.02
|1.2834
|0.0000
|1.2702
|-781.99
|22540.20
|1967
|2006.05.23 08:00
|sell
|984
|6.99
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|1968
|2006.05.23 08:03
|sell
|985
|13.88
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|1969
|2006.05.23 08:03
|sell
|986
|27.60
|1.2858
|0.0000
|1.2838
|1970
|2006.05.23 09:00
|close
|986
|27.60
|1.2843
|0.0000
|1.2838
|413.99
|22954.19
|1971
|2006.05.23 09:00
|close
|985
|13.88
|1.2843
|0.0000
|1.2832
|124.92
|23079.11
|1972
|2006.05.23 09:00
|close
|984
|6.99
|1.2843
|0.0000
|1.2813
|-69.90
|23009.21
|1973
|2006.05.23 09:00
|sell
|987
|7.13
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|1974
|2006.05.23 09:31
|t/p
|987
|7.13
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|142.60
|23151.81
|1975
|2006.05.23 09:31
|sell
|988
|7.18
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|1976
|2006.05.23 10:00
|sell
|989
|14.30
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|1977
|2006.05.23 10:52
|sell
|990
|28.44
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|1978
|2006.05.23 12:00
|buy
|991
|6.97
|1.2858
|0.0000
|1.2878
|1979
|2006.05.23 12:00
|buy
|992
|14.38
|1.2841
|0.0000
|1.2861
|1980
|2006.05.23 13:59
|close
|992
|14.38
|1.2828
|0.0000
|1.2861
|-186.94
|22964.87
|1981
|2006.05.23 13:59
|close
|991
|6.97
|1.2828
|0.0000
|1.2878
|-209.10
|22755.77
|1982
|2006.05.23 13:59
|close
|990
|28.44
|1.2830
|0.0000
|1.2828
|511.93
|23267.70
|1983
|2006.05.23 13:59
|close
|989
|14.30
|1.2830
|0.0000
|1.2823
|185.90
|23453.60
|1984
|2006.05.23 13:59
|close
|988
|7.18
|1.2830
|0.0000
|1.2814
|28.72
|23482.32
|1985
|2006.05.23 14:00
|sell
|993
|7.27
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|1986
|2006.05.23 14:00
|sell
|994
|14.42
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|1987
|2006.05.23 14:30
|t/p
|994
|14.42
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|288.41
|23770.73
|1988
|2006.05.23 14:30
|close
|993
|7.27
|1.2835
|0.0000
|1.2809
|-43.62
|23727.11
|1989
|2006.05.23 14:30
|sell
|995
|7.35
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|1990
|2006.05.23 14:39
|sell
|996
|14.66
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|1991
|2006.05.23 14:59
|sell
|997
|28.96
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|1992
|2006.05.23 15:00
|close
|997
|28.96
|1.2838
|0.0000
|1.2829
|318.56
|24045.67
|1993
|2006.05.23 15:00
|close
|996
|14.66
|1.2838
|0.0000
|1.2817
|-14.66
|24031.01
|1994
|2006.05.23 15:00
|close
|995
|7.35
|1.2838
|0.0000
|1.2811
|-51.45
|23979.56
|1995
|2006.05.23 16:00
|sell
|998
|7.39
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|1996
|2006.05.23 16:30
|sell
|999
|14.74
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|1997
|2006.05.23 16:31
|sell
|1000
|29.24
|1.2861
|0.0000
|1.2841
|1998
|2006.05.23 17:00
|buy
|1001
|7.43
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|1999
|2006.05.23 17:00
|buy
|1002
|15.06
|1.2846
|0.0000
|1.2866
|2000
|2006.05.23 18:59
|t/p
|1002
|15.06
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|301.20
|24280.76
|2001
|2006.05.23 18:59
|close
|1001
|7.43
|1.2870
|0.0000
|1.2874
|118.88
|24399.64
|2002
|2006.05.23 19:00
|buy
|1003
|7.27
|1.2872
|0.0000
|1.2892
|2003
|2006.05.23 19:00
|close
|1003
|7.27
|1.2848
|0.0000
|1.2892
|-174.48
|24225.16
|2004
|2006.05.23 19:00
|close
|1000
|29.24
|1.2850
|0.0000
|1.2841
|321.62
|24546.78
|2005
|2006.05.23 19:00
|close
|999
|14.74
|1.2850
|0.0000
|1.2833
|44.21
|24590.99
|2006
|2006.05.23 19:00
|close
|998
|7.39
|1.2850
|0.0000
|1.2826
|-29.56
|24561.43
|2007
|2006.05.23 19:01
|buy
|1004
|7.57
|1.2852
|0.0000
|1.2872
|2008
|2006.05.23 20:14
|t/p
|1004
|7.57
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|151.40
|24712.83
|2009
|2006.05.23 20:14
|buy
|1005
|7.62
|1.2875
|0.0000
|1.2895
|2010
|2006.05.23 20:16
|buy
|1006
|15.14
|1.2859
|0.0000
|1.2879
|2011
|2006.05.23 20:59
|buy
|1007
|29.12
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|2012
|2006.05.23 21:00
|t/p
|1007
|29.12
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|582.40
|25295.23
|2013
|2006.05.23 21:00
|close
|1006
|15.14
|1.2865
|0.0000
|1.2879
|90.84
|25386.07
|2014
|2006.05.23 21:00
|close
|1005
|7.62
|1.2865
|0.0000
|1.2895
|-76.20
|25309.87
|2015
|2006.05.23 21:09
|buy
|1008
|7.80
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|2016
|2006.05.23 21:09
|t/p
|1008
|7.80
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|156.00
|25465.87
|2017
|2006.05.23 21:09
|buy
|1009
|7.85
|1.2863
|0.0000
|1.2883
|2018
|2006.05.23 21:52
|buy
|1010
|15.52
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|2019
|2006.05.23 21:52
|sell
|1011
|7.76
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|2020
|2006.05.23 21:52
|t/p
|1010
|15.52
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|310.40
|25776.27
|2021
|2006.05.23 21:52
|sell
|1012
|15.70
|1.2863
|0.0000
|1.2843
|2022
|2006.05.23 21:53
|t/p
|1012
|15.70
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|313.99
|26090.26
|2023
|2006.05.23 21:53
|buy
|1013
|15.90
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|2024
|2006.05.23 21:53
|t/p
|1013
|15.90
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|318.00
|26408.26
|2025
|2006.05.23 21:53
|close
|1011
|7.76
|1.2860
|0.0000
|1.2806
|-263.84
|26144.42
|2026
|2006.05.23 21:53
|close
|1009
|7.85
|1.2858
|0.0000
|1.2883
|-39.25
|26105.17
|2027
|2006.05.23 21:54
|sell
|1014
|8.04
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|2028
|2006.05.23 21:54
|sell
|1015
|15.92
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|2029
|2006.05.23 21:55
|t/p
|1015
|15.92
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|318.39
|26423.56
|2030
|2006.05.23 21:55
|sell
|1016
|16.16
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|2031
|2006.05.23 21:56
|t/p
|1016
|16.16
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|323.21
|26746.77
|2032
|2006.05.23 21:56
|close
|1014
|8.04
|1.2828
|0.0000
|1.2806
|-16.08
|26730.69
|2033
|2006.05.23 21:56
|sell
|1017
|8.24
|1.2844
|0.0000
|1.2824
|2034
|2006.05.23 21:57
|sell
|1018
|16.44
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|2035
|2006.05.23 21:58
|t/p
|1018
|16.44
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|328.79
|27059.48
|2036
|2006.05.23 21:58
|sell
|1019
|16.62
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|2037
|2006.05.23 21:59
|t/p
|1019
|16.62
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|332.40
|27391.88
|2038
|2006.05.23 21:59
|close
|1017
|8.24
|1.2828
|0.0000
|1.2824
|131.84
|27523.72
|2039
|2006.05.23 21:59
|sell
|1020
|8.48
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|2040
|2006.05.23 21:59
|t/p
|1020
|8.48
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|169.60
|27693.32
|2041
|2006.05.23 21:59
|sell
|1021
|8.53
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|2042
|2006.05.23 21:59
|t/p
|1021
|8.53
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|170.60
|27863.92
|2043
|2006.05.23 21:59
|sell
|1022
|8.48
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|2044
|2006.05.23 22:00
|sell
|1023
|16.60
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|2045
|2006.05.23 22:03
|t/p
|1023
|16.60
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|331.99
|28195.91
|2046
|2006.05.23 22:03
|close
|1022
|8.48
|1.2792
|0.0000
|1.2763
|-76.32
|28119.59
|2047
|2006.05.23 22:03
|sell
|1024
|8.56
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|2048
|2006.05.23 22:06
|t/p
|1024
|8.56
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|171.20
|28290.79
|2049
|2006.05.23 22:06
|sell
|1025
|8.61
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2050
|2006.05.23 22:06
|sell
|1026
|16.88
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|2051
|2006.05.23 22:08
|t/p
|1026
|16.88
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|337.60
|28628.39
|2052
|2006.05.23 22:08
|sell
|1027
|17.18
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|2053
|2006.05.23 22:09
|t/p
|1027
|17.18
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|343.59
|28971.98
|2054
|2006.05.23 22:09
|close
|1025
|8.61
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-17.22
|28954.76
|2055
|2006.05.23 22:09
|sell
|1028
|8.81
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|2056
|2006.05.23 22:12
|t/p
|1028
|8.81
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|176.21
|29130.97
|2057
|2006.05.23 22:12
|sell
|1029
|8.86
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2058
|2006.05.23 22:12
|sell
|1030
|17.52
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|2059
|2006.05.23 22:13
|t/p
|1030
|17.52
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|350.39
|29481.36
|2060
|2006.05.23 22:13
|sell
|1031
|17.72
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|2061
|2006.05.23 22:14
|t/p
|1031
|17.72
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|354.40
|29835.76
|2062
|2006.05.23 22:14
|close
|1029
|8.86
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-17.72
|29818.04
|2063
|2006.05.23 22:14
|sell
|1032
|9.07
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|2064
|2006.05.23 22:15
|t/p
|1032
|9.07
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|181.40
|29999.44
|2065
|2006.05.23 22:15
|sell
|1033
|9.13
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2066
|2006.05.23 22:15
|sell
|1034
|18.02
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|2067
|2006.05.23 22:16
|t/p
|1034
|18.02
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|360.40
|30359.84
|2068
|2006.05.23 22:16
|sell
|1035
|18.24
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|2069
|2006.05.23 22:17
|t/p
|1035
|18.24
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|364.80
|30724.64
|2070
|2006.05.23 22:17
|close
|1033
|9.13
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-18.26
|30706.38
|2071
|2006.05.23 22:17
|sell
|1036
|9.34
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|2072
|2006.05.23 22:18
|t/p
|1036
|9.34
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|186.80
|30893.18
|2073
|2006.05.23 22:18
|sell
|1037
|9.40
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2074
|2006.05.23 22:18
|sell
|1038
|18.54
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|2075
|2006.05.23 22:19
|t/p
|1038
|18.54
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|370.79
|31263.97
|2076
|2006.05.23 22:19
|sell
|1039
|18.76
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2077
|2006.05.23 22:20
|t/p
|1039
|18.76
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|375.19
|31639.16
|2078
|2006.05.23 22:20
|close
|1037
|9.40
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-18.80
|31620.36
|2079
|2006.05.23 22:20
|sell
|1040
|9.62
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|2080
|2006.05.23 22:21
|t/p
|1040
|9.62
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|192.40
|31812.76
|2081
|2006.05.23 22:21
|sell
|1041
|9.68
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2082
|2006.05.23 22:21
|sell
|1042
|19.06
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|2083
|2006.05.23 22:24
|t/p
|1042
|19.06
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|381.20
|32193.96
|2084
|2006.05.23 22:24
|sell
|1043
|19.30
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|2085
|2006.05.23 22:25
|t/p
|1043
|19.30
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|386.00
|32579.96
|2086
|2006.05.23 22:25
|close
|1041
|9.68
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-19.36
|32560.60
|2087
|2006.05.23 22:25
|sell
|1044
|9.91
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|2088
|2006.05.23 22:26
|t/p
|1044
|9.91
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|198.20
|32758.80
|2089
|2006.05.23 22:26
|sell
|1045
|9.97
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2090
|2006.05.23 22:26
|sell
|1046
|19.66
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|2091
|2006.05.23 22:27
|t/p
|1046
|19.66
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|393.21
|33152.01
|2092
|2006.05.23 22:27
|sell
|1047
|19.94
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|2093
|2006.05.23 22:30
|t/p
|1047
|19.94
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|398.79
|33550.80
|2094
|2006.05.23 22:30
|close
|1045
|9.97
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-19.94
|33530.86
|2095
|2006.05.23 22:30
|sell
|1048
|10.20
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|2096
|2006.05.23 22:31
|t/p
|1048
|10.20
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|203.99
|33734.85
|2097
|2006.05.23 22:31
|sell
|1049
|10.27
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2098
|2006.05.23 22:31
|sell
|1050
|20.26
|1.2830
|0.0000
|1.2810
|2099
|2006.05.23 22:35
|t/p
|1050
|20.26
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|405.20
|34140.05
|2100
|2006.05.23 22:35
|sell
|1051
|20.50
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|2101
|2006.05.23 22:36
|t/p
|1051
|20.50
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|410.01
|34550.06
|2102
|2006.05.23 22:36
|close
|1049
|10.27
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-20.54
|34529.52
|2103
|2006.05.23 22:36
|sell
|1052
|10.51
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|2104
|2006.05.23 22:47
|t/p
|1052
|10.51
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|210.20
|34739.72
|2105
|2006.05.23 22:47
|sell
|1053
|10.57
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2106
|2006.05.23 22:47
|sell
|1054
|20.86
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|2107
|2006.05.23 22:49
|t/p
|1054
|20.86
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|417.21
|35156.93
|2108
|2006.05.23 22:49
|sell
|1055
|21.16
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|2109
|2006.05.23 22:50
|t/p
|1055
|21.16
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|423.21
|35580.14
|2110
|2006.05.23 22:50
|close
|1053
|10.57
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-21.14
|35559.00
|2111
|2006.05.23 22:50
|sell
|1056
|10.82
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|2112
|2006.05.23 22:54
|t/p
|1056
|10.82
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|216.40
|35775.40
|2113
|2006.05.23 22:54
|sell
|1057
|10.89
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|2114
|2006.05.23 22:54
|sell
|1058
|21.54
|1.2823
|0.0000
|1.2803
|2115
|2006.05.23 22:57
|t/p
|1058
|21.54
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|430.80
|36206.20
|2116
|2006.05.23 22:57
|sell
|1059
|21.82
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|2117
|2006.05.23 22:59
|t/p
|1059
|21.82
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|436.41
|36642.61
|2118
|2006.05.23 22:59
|close
|1057
|10.89
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-21.78
|36620.83
|2119
|2006.05.23 22:59
|sell
|1060
|11.14
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|2120
|2006.05.23 23:00
|sell
|1061
|22.08
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|2121
|2006.05.23 23:14
|sell
|1062
|43.84
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|2122
|2006.05.23 23:23
|t/p
|1062
|43.84
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|876.80
|37497.63
|2123
|2006.05.23 23:23
|close
|1061
|22.08
|1.2796
|0.0000
|1.2790
|309.12
|37806.75
|2124
|2006.05.23 23:23
|close
|1060
|11.14
|1.2796
|0.0000
|1.2762
|-155.96
|37650.79
|2125
|2006.05.23 23:23
|sell
|1063
|11.45
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|2126
|2006.05.23 23:45
|t/p
|1063
|11.45
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|229.00
|37879.79
|2127
|2006.05.23 23:45
|sell
|1064
|11.52
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|2128
|2006.05.23 23:45
|sell
|1065
|22.84
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|2129
|2006.05.23 23:46
|t/p
|1065
|22.84
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|456.79
|38336.58
|2130
|2006.05.23 23:46
|sell
|1066
|23.12
|1.2820
|0.0000
|1.2800
|2131
|2006.05.23 23:50
|t/p
|1066
|23.12
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|462.39
|38798.97
|2132
|2006.05.23 23:50
|close
|1064
|11.52
|1.2796
|0.0000
|1.2774
|-23.04
|38775.93
|2133
|2006.05.23 23:50
|sell
|1067
|11.79
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|2134
|2006.05.23 23:59
|t/p
|1067
|11.79
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|235.81
|39011.74
|2135
|2006.05.23 23:59
|sell
|1068
|11.86
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|2136
|2006.05.23 23:59
|sell
|1069
|23.60
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|2137
|2006.05.24 00:03
|close
|1069
|23.60
|1.2774
|0.0000
|1.2773
|462.68
|39474.41
|2138
|2006.05.24 00:03
|close
|1068
|11.86
|1.2774
|0.0000
|1.2761
|90.20
|39564.61
|2139
|2006.05.24 00:03
|sell
|1070
|12.30
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|2140
|2006.05.24 00:04
|sell
|1071
|24.54
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|2141
|2006.05.24 00:15
|sell
|1072
|48.68
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|2142
|2006.05.24 03:00
|buy
|1073
|11.79
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|2143
|2006.05.24 03:16
|buy
|1074
|24.12
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|2144
|2006.05.24 06:13
|buy
|1075
|48.48
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|2145
|2006.05.24 06:59
|t/p
|1073
|11.79
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|235.80
|39800.41
|2146
|2006.05.24 06:59
|t/p
|1074
|24.12
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|482.40
|40282.81
|2147
|2006.05.24 06:59
|t/p
|1075
|48.48
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|969.63
|41252.44
|2148
|2006.05.24 07:00
|buy
|1076
|11.62
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|2149
|2006.05.24 08:59
|t/p
|1076
|11.62
|1.2840
|0.0000
|1.2840
|232.40
|41484.84
|2150
|2006.05.24 08:59
|buy
|1077
|10.65
|1.2854
|0.0000
|1.2874
|2151
|2006.05.24 09:43
|buy
|1078
|21.88
|1.2841
|0.0000
|1.2861
|2152
|2006.05.24 10:03
|t/p
|1078
|21.88
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|437.60
|41922.44
|2153
|2006.05.24 10:03
|close
|1077
|10.65
|1.2861
|0.0000
|1.2874
|74.55
|41996.99
|2154
|2006.05.24 10:03
|buy
|1079
|10.57
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|2155
|2006.05.24 10:10
|buy
|1080
|21.36
|1.2856
|0.0000
|1.2876
|2156
|2006.05.24 11:07
|buy
|1081
|43.04
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|2157
|2006.05.24 12:32
|t/p
|1081
|43.04
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|860.78
|42857.77
|2158
|2006.05.24 12:32
|close
|1080
|21.36
|1.2872
|0.0000
|1.2876
|341.75
|43199.52
|2159
|2006.05.24 12:32
|close
|1079
|10.57
|1.2871
|0.0000
|1.2882
|95.13
|43294.65
|2160
|2006.05.24 14:59
|close
|1072
|48.68
|1.2766
|0.0000
|1.2763
|827.56
|44122.21
|2161
|2006.05.24 14:59
|close
|1071
|24.54
|1.2766
|0.0000
|1.2756
|245.40
|44367.61
|2162
|2006.05.24 14:59
|close
|1070
|12.30
|1.2766
|0.0000
|1.2751
|61.50
|44429.11
|2163
|2006.05.24 15:00
|sell
|1082
|13.29
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|2164
|2006.05.24 15:00
|sell
|1083
|25.76
|1.2863
|0.0000
|1.2843
|2165
|2006.05.24 15:01
|t/p
|1083
|25.76
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|515.19
|44944.30
|2166
|2006.05.24 15:01
|sell
|1084
|26.74
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2167
|2006.05.24 15:01
|sell
|1085
|49.72
|1.2856
|0.0000
|1.2836
|2168
|2006.05.24 15:02
|t/p
|1085
|49.72
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|994.37
|45938.67
|2169
|2006.05.24 15:02
|close
|1084
|26.74
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-53.48
|45885.19
|2170
|2006.05.24 15:02
|close
|1082
|13.29
|1.2781
|0.0000
|1.2743
|-239.22
|45645.97
|2171
|2006.05.24 15:02
|sell
|1086
|13.65
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|2172
|2006.05.24 15:03
|t/p
|1086
|13.65
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|273.01
|45918.98
|2173
|2006.05.24 15:03
|sell
|1087
|13.73
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2174
|2006.05.24 15:03
|sell
|1088
|26.84
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|2175
|2006.05.24 15:04
|t/p
|1088
|26.84
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|536.80
|46455.78
|2176
|2006.05.24 15:04
|sell
|1089
|27.12
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|2177
|2006.05.24 15:05
|t/p
|1089
|27.12
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|542.39
|46998.17
|2178
|2006.05.24 15:05
|close
|1087
|13.73
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-27.46
|46970.71
|2179
|2006.05.24 15:05
|sell
|1090
|14.05
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|2180
|2006.05.24 15:06
|t/p
|1090
|14.05
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|280.99
|47251.70
|2181
|2006.05.24 15:06
|sell
|1091
|14.13
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2182
|2006.05.24 15:06
|sell
|1092
|27.56
|1.2861
|0.0000
|1.2841
|2183
|2006.05.24 15:07
|t/p
|1092
|27.56
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|551.21
|47802.91
|2184
|2006.05.24 15:07
|sell
|1093
|27.90
|1.2859
|0.0000
|1.2839
|2185
|2006.05.24 15:08
|t/p
|1093
|27.90
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|558.00
|48360.91
|2186
|2006.05.24 15:08
|close
|1091
|14.13
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-28.26
|48332.65
|2187
|2006.05.24 15:08
|sell
|1094
|14.45
|1.2857
|0.0000
|1.2837
|2188
|2006.05.24 15:09
|t/p
|1094
|14.45
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|288.99
|48621.64
|2189
|2006.05.24 15:09
|sell
|1095
|14.54
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2190
|2006.05.24 15:09
|sell
|1096
|28.40
|1.2855
|0.0000
|1.2835
|2191
|2006.05.24 15:10
|t/p
|1096
|28.40
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|568.01
|49189.65
|2192
|2006.05.24 15:10
|sell
|1097
|28.78
|1.2850
|0.0000
|1.2830
|2193
|2006.05.24 15:11
|t/p
|1097
|28.78
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|575.59
|49765.24
|2194
|2006.05.24 15:11
|close
|1095
|14.54
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-29.08
|49736.16
|2195
|2006.05.24 15:11
|sell
|1098
|14.87
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2196
|2006.05.24 15:12
|t/p
|1098
|14.87
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|297.40
|50033.56
|2197
|2006.05.24 15:12
|sell
|1099
|14.96
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2198
|2006.05.24 15:12
|sell
|1100
|29.38
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|2199
|2006.05.24 15:13
|t/p
|1100
|29.38
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|587.60
|50621.16
|2200
|2006.05.24 15:13
|sell
|1101
|29.76
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2201
|2006.05.24 15:14
|t/p
|1101
|29.76
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|595.19
|51216.35
|2202
|2006.05.24 15:14
|close
|1099
|14.96
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-29.92
|51186.43
|2203
|2006.05.24 15:14
|sell
|1102
|15.31
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|2204
|2006.05.24 15:15
|t/p
|1102
|15.31
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|306.19
|51492.62
|2205
|2006.05.24 15:15
|buy
|1103
|15.40
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2206
|2006.05.24 15:15
|t/p
|1103
|15.40
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|308.00
|51800.62
|2207
|2006.05.24 15:15
|buy
|1104
|15.49
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|2208
|2006.05.24 15:16
|buy
|1105
|30.58
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2209
|2006.05.24 15:16
|t/p
|1105
|30.58
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|611.60
|52412.22
|2210
|2006.05.24 15:16
|close
|1104
|15.49
|1.2821
|0.0000
|1.2843
|-30.98
|52381.24
|2211
|2006.05.24 15:17
|buy
|1106
|15.67
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2212
|2006.05.24 15:17
|t/p
|1106
|15.67
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|313.40
|52694.64
|2213
|2006.05.24 15:17
|buy
|1107
|15.76
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|2214
|2006.05.24 15:18
|buy
|1108
|31.06
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2215
|2006.05.24 15:18
|t/p
|1108
|31.06
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|621.20
|53315.84
|2216
|2006.05.24 15:19
|buy
|1109
|31.44
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2217
|2006.05.24 15:19
|t/p
|1109
|31.44
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|628.80
|53944.64
|2218
|2006.05.24 15:19
|close
|1107
|15.76
|1.2825
|0.0000
|1.2847
|-31.52
|53913.12
|2219
|2006.05.24 15:20
|buy
|1110
|16.12
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2220
|2006.05.24 15:20
|t/p
|1110
|16.12
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|322.40
|54235.52
|2221
|2006.05.24 15:20
|buy
|1111
|16.22
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|2222
|2006.05.24 15:21
|buy
|1112
|31.94
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2223
|2006.05.24 15:21
|t/p
|1112
|31.94
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|638.80
|54874.32
|2224
|2006.05.24 15:22
|buy
|1113
|32.32
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2225
|2006.05.24 15:22
|t/p
|1113
|32.32
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|646.40
|55520.72
|2226
|2006.05.24 15:22
|close
|1111
|16.22
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|0.00
|55520.72
|2227
|2006.05.24 15:23
|buy
|1114
|16.60
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2228
|2006.05.24 15:23
|t/p
|1114
|16.60
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|332.00
|55852.72
|2229
|2006.05.24 15:23
|buy
|1115
|16.70
|1.2834
|0.0000
|1.2854
|2230
|2006.05.24 15:24
|buy
|1116
|32.86
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2231
|2006.05.24 15:24
|t/p
|1116
|32.86
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|657.20
|56509.92
|2232
|2006.05.24 15:25
|buy
|1117
|33.26
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2233
|2006.05.24 15:25
|t/p
|1117
|33.26
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|665.20
|57175.12
|2234
|2006.05.24 15:25
|close
|1115
|16.70
|1.2832
|0.0000
|1.2854
|-33.40
|57141.72
|2235
|2006.05.24 15:26
|buy
|1118
|17.09
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2236
|2006.05.24 15:26
|t/p
|1118
|17.09
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|341.80
|57483.52
|2237
|2006.05.24 15:26
|buy
|1119
|17.19
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|2238
|2006.05.24 15:27
|buy
|1120
|33.80
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2239
|2006.05.24 15:27
|t/p
|1120
|33.80
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|676.00
|58159.52
|2240
|2006.05.24 15:28
|buy
|1121
|34.20
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2241
|2006.05.24 15:28
|t/p
|1121
|34.20
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|684.00
|58843.52
|2242
|2006.05.24 15:28
|close
|1119
|17.19
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|-0.01
|58843.51
|2243
|2006.05.24 15:29
|buy
|1122
|17.60
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2244
|2006.05.24 15:29
|t/p
|1122
|17.60
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|352.00
|59195.51
|2245
|2006.05.24 15:29
|buy
|1123
|17.70
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|2246
|2006.05.24 15:30
|buy
|1124
|34.78
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2247
|2006.05.24 15:30
|sell
|1125
|17.39
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2248
|2006.05.24 15:30
|t/p
|1124
|34.78
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|695.60
|59891.11
|2249
|2006.05.24 15:30
|sell
|1126
|35.18
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2250
|2006.05.24 15:34
|t/p
|1126
|35.18
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|703.59
|60594.70
|2251
|2006.05.24 15:34
|buy
|1127
|35.60
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|2252
|2006.05.24 15:34
|t/p
|1127
|35.60
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|712.00
|61306.70
|2253
|2006.05.24 15:34
|close
|1125
|17.39
|1.2844
|0.0000
|1.2759
|-1130.34
|60176.36
|2254
|2006.05.24 15:34
|close
|1123
|17.70
|1.2842
|0.0000
|1.2858
|70.79
|60247.15
|2255
|2006.05.24 15:38
|sell
|1128
|18.02
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2256
|2006.05.24 15:38
|sell
|1129
|35.36
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|2257
|2006.05.24 15:39
|t/p
|1129
|35.36
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|707.21
|60954.36
|2258
|2006.05.24 15:39
|sell
|1130
|35.80
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|2259
|2006.05.24 15:40
|t/p
|1130
|35.80
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|716.01
|61670.37
|2260
|2006.05.24 15:40
|close
|1128
|18.02
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-36.04
|61634.33
|2261
|2006.05.24 15:40
|sell
|1131
|18.43
|1.2842
|0.0000
|1.2822
|2262
|2006.05.24 15:41
|t/p
|1131
|18.43
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|368.59
|62002.92
|2263
|2006.05.24 15:41
|sell
|1132
|18.54
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2264
|2006.05.24 15:41
|sell
|1133
|36.38
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|2265
|2006.05.24 15:43
|t/p
|1133
|36.38
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|727.61
|62730.53
|2266
|2006.05.24 15:43
|sell
|1134
|36.84
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|2267
|2006.05.24 15:46
|t/p
|1134
|36.84
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|736.80
|63467.33
|2268
|2006.05.24 15:46
|close
|1132
|18.54
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-37.08
|63430.25
|2269
|2006.05.24 15:46
|sell
|1135
|18.97
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|2270
|2006.05.24 15:47
|t/p
|1135
|18.97
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|379.40
|63809.65
|2271
|2006.05.24 15:47
|sell
|1136
|19.08
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2272
|2006.05.24 15:47
|sell
|1137
|37.52
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|2273
|2006.05.24 15:48
|t/p
|1137
|37.52
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|750.42
|64560.07
|2274
|2006.05.24 15:48
|sell
|1138
|37.96
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|2275
|2006.05.24 15:53
|t/p
|1138
|37.96
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|759.18
|65319.25
|2276
|2006.05.24 15:53
|close
|1136
|19.08
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-38.16
|65281.09
|2277
|2006.05.24 15:53
|sell
|1139
|19.52
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|2278
|2006.05.24 15:54
|t/p
|1139
|19.52
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|390.40
|65671.49
|2279
|2006.05.24 15:54
|sell
|1140
|19.64
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2280
|2006.05.24 15:54
|sell
|1141
|38.58
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2281
|2006.05.24 15:55
|t/p
|1141
|38.58
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|771.59
|66443.08
|2282
|2006.05.24 15:55
|sell
|1142
|39.04
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|2283
|2006.05.24 15:57
|t/p
|1142
|39.04
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|780.79
|67223.87
|2284
|2006.05.24 15:57
|close
|1140
|19.64
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-39.28
|67184.59
|2285
|2006.05.24 15:57
|sell
|1143
|20.09
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|2286
|2006.05.24 15:58
|t/p
|1143
|20.09
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|401.79
|67586.38
|2287
|2006.05.24 15:58
|sell
|1144
|20.21
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2288
|2006.05.24 15:58
|sell
|1145
|39.74
|1.2834
|0.0000
|1.2814
|2289
|2006.05.24 15:59
|t/p
|1145
|39.74
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|794.82
|68381.20
|2290
|2006.05.24 15:59
|sell
|1146
|40.18
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|2291
|2006.05.24 15:59
|t/p
|1146
|40.18
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|803.60
|69184.80
|2292
|2006.05.24 15:59
|close
|1144
|20.21
|1.2781
|0.0000
|1.2759
|-40.42
|69144.38
|2293
|2006.05.24 15:59
|sell
|1147
|20.56
|1.2748
|0.0000
|1.2728
|2294
|2006.05.24 16:00
|sell
|1148
|40.10
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|2295
|2006.05.24 16:01
|t/p
|1148
|40.10
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|801.98
|69946.36
|2296
|2006.05.24 16:01
|sell
|1149
|41.44
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|2297
|2006.05.24 19:42
|buy
|1150
|20.45
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|2298
|2006.05.24 20:00
|buy
|1151
|41.00
|1.2766
|0.0000
|1.2786
|2299
|2006.05.25 08:52
|t/p
|1151
|41.00
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|727.14
|70673.50
|2300
|2006.05.25 08:52
|close
|1150
|20.45
|1.2787
|0.0000
|1.2791
|280.88
|70954.38
|2301
|2006.05.25 08:52
|buy
|1152
|21.10
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|2302
|2006.05.25 08:59
|buy
|1153
|42.30
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|2303
|2006.05.25 18:59
|t/p
|1153
|42.30
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|846.00
|71800.38
|2304
|2006.05.25 18:59
|close
|1152
|21.10
|1.2807
|0.0000
|1.2811
|337.60
|72137.98
|2305
|2006.05.25 19:00
|buy
|1154
|20.95
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|2306
|2006.05.25 19:59
|buy
|1155
|42.38
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|2307
|2006.05.25 20:44
|t/p
|1155
|42.38
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|847.60
|72985.58
|2308
|2006.05.25 20:44
|close
|1154
|20.95
|1.2812
|0.0000
|1.2830
|41.91
|73027.49
|2309
|2006.05.25 20:45
|buy
|1156
|21.25
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|2310
|2006.05.25 21:13
|buy
|1157
|42.60
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|2311
|2006.05.25 21:59
|t/p
|1157
|42.60
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|852.01
|73879.50
|2312
|2006.05.25 21:59
|close
|1156
|21.25
|1.2826
|0.0000
|1.2827
|403.75
|74283.25
|2313
|2006.05.25 22:00
|buy
|1158
|21.14
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|2314
|2006.05.25 22:56
|close
|1158
|21.14
|1.2804
|0.0000
|1.2847
|-486.22
|73797.03
|2315
|2006.05.25 22:56
|close
|1149
|41.44
|1.2806
|0.0000
|1.2737
|-1955.35
|71841.69
|2316
|2006.05.25 22:56
|close
|1147
|20.56
|1.2806
|0.0000
|1.2728
|-1155.16
|70686.52
|2317
|2006.05.25 22:56
|buy
|1159
|21.39
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|2318
|2006.05.25 23:00
|buy
|1160
|42.68
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|2319
|2006.05.25 23:54
|t/p
|1160
|42.68
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|853.58
|71540.10
|2320
|2006.05.25 23:54
|close
|1159
|21.39
|1.2823
|0.0000
|1.2826
|363.62
|71903.72
|2321
|2006.05.25 23:56
|buy
|1161
|21.76
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|2322
|2006.05.25 23:59
|buy
|1162
|43.32
|1.2804
|0.0000
|1.2824
|2323
|2006.05.26 02:00
|sell
|1163
|21.72
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2324
|2006.05.26 02:00
|sell
|1164
|44.04
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|2325
|2006.05.26 03:31
|t/p
|1164
|44.04
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|880.80
|72784.52
|2326
|2006.05.26 03:31
|close
|1163
|21.72
|1.2780
|0.0000
|1.2759
|-21.71
|72762.81
|2327
|2006.05.26 03:31
|sell
|1165
|21.96
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|2328
|2006.05.26 04:40
|sell
|1166
|44.02
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|2329
|2006.05.26 10:09
|t/p
|1162
|43.32
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|833.69
|73596.51
|2330
|2006.05.26 10:09
|close
|1161
|21.76
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|201.16
|73797.67
|2331
|2006.05.26 10:10
|buy
|1167
|22.10
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|2332
|2006.05.26 10:31
|buy
|1168
|44.34
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|2333
|2006.05.26 13:59
|t/p
|1165
|21.96
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|439.19
|74236.86
|2334
|2006.05.26 13:59
|t/p
|1166
|44.02
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|880.40
|75117.26
|2335
|2006.05.26 14:00
|sell
|1169
|21.37
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|2336
|2006.05.26 14:01
|sell
|1170
|43.00
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2337
|2006.05.26 14:59
|t/p
|1170
|43.00
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|860.00
|75977.26
|2338
|2006.05.26 14:59
|close
|1169
|21.37
|1.2723
|0.0000
|1.2717
|299.18
|76276.44
|2339
|2006.05.26 15:00
|sell
|1171
|21.27
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|2340
|2006.05.26 15:00
|close
|1171
|21.27
|1.2815
|0.0000
|1.2701
|-1999.37
|74277.07
|2341
|2006.05.26 15:00
|close
|1168
|44.34
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|-0.04
|74277.03
|2342
|2006.05.26 15:00
|close
|1167
|22.10
|1.2813
|0.0000
|1.2839
|-132.61
|74144.42
|2343
|2006.05.26 15:01
|sell
|1172
|22.52
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2344
|2006.05.26 15:01
|sell
|1173
|44.24
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|2345
|2006.05.26 15:03
|t/p
|1173
|44.24
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|884.82
|75029.24
|2346
|2006.05.26 15:03
|sell
|1174
|44.72
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|2347
|2006.05.26 15:04
|t/p
|1174
|44.72
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|894.39
|75923.63
|2348
|2006.05.26 15:04
|close
|1172
|22.52
|1.2749
|0.0000
|1.2727
|-45.04
|75878.59
|2349
|2006.05.26 15:04
|sell
|1175
|23.05
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|2350
|2006.05.26 15:05
|t/p
|1175
|23.05
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|461.00
|76339.59
|2351
|2006.05.26 15:05
|sell
|1176
|23.19
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2352
|2006.05.26 15:05
|sell
|1177
|45.42
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|2353
|2006.05.26 15:06
|t/p
|1177
|45.42
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|908.42
|77248.01
|2354
|2006.05.26 15:06
|sell
|1178
|46.00
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|2355
|2006.05.26 15:08
|t/p
|1178
|46.00
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|920.01
|78168.02
|2356
|2006.05.26 15:08
|close
|1176
|23.19
|1.2749
|0.0000
|1.2727
|-46.38
|78121.64
|2357
|2006.05.26 15:08
|sell
|1179
|23.73
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|2358
|2006.05.26 15:09
|t/p
|1179
|23.73
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|474.60
|78596.24
|2359
|2006.05.26 15:09
|sell
|1180
|23.87
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2360
|2006.05.26 15:09
|sell
|1181
|46.82
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|2361
|2006.05.26 15:10
|t/p
|1181
|46.82
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|936.39
|79532.63
|2362
|2006.05.26 15:10
|sell
|1182
|47.36
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|2363
|2006.05.26 15:11
|t/p
|1182
|47.36
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|947.22
|80479.85
|2364
|2006.05.26 15:11
|close
|1180
|23.87
|1.2749
|0.0000
|1.2727
|-47.74
|80432.11
|2365
|2006.05.26 15:11
|sell
|1183
|24.43
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|2366
|2006.05.26 15:13
|t/p
|1183
|24.43
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|488.60
|80920.71
|2367
|2006.05.26 15:13
|sell
|1184
|24.58
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2368
|2006.05.26 15:13
|sell
|1185
|48.16
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|2369
|2006.05.26 15:17
|t/p
|1185
|48.16
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|963.22
|81883.93
|2370
|2006.05.26 15:17
|sell
|1186
|48.76
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|2371
|2006.05.26 15:18
|t/p
|1186
|48.76
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|975.21
|82859.14
|2372
|2006.05.26 15:18
|close
|1184
|24.58
|1.2749
|0.0000
|1.2727
|-49.16
|82809.98
|2373
|2006.05.26 15:18
|sell
|1187
|25.15
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|2374
|2006.05.26 15:19
|t/p
|1187
|25.15
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|503.00
|83312.98
|2375
|2006.05.26 15:19
|sell
|1188
|25.30
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|2376
|2006.05.26 15:19
|sell
|1189
|49.68
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|2377
|2006.05.26 15:20
|t/p
|1189
|49.68
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|993.58
|84306.56
|2378
|2006.05.26 15:43
|close
|1188
|25.30
|1.2740
|0.0000
|1.2727
|177.10
|84483.66
|2379
|2006.05.26 15:43
|sell
|1190
|25.66
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|2380
|2006.05.26 16:27
|t/p
|1190
|25.66
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|513.20
|84996.86
|2381
|2006.05.26 16:27
|sell
|1191
|25.78
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|2382
|2006.05.28 23:00
|buy
|1192
|25.58
|1.2740
|0.0000
|1.2760
|2383
|2006.05.29 09:59
|t/p
|1192
|25.58
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|492.29
|85489.15
|2384
|2006.05.29 09:59
|buy
|1193
|26.37
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|2385
|2006.05.30 02:59
|t/p
|1193
|26.37
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|507.49
|85996.64
|2386
|2006.05.30 02:59
|buy
|1194
|26.50
|1.2807
|0.0000
|1.2827
|2387
|2006.05.30 06:59
|t/p
|1194
|26.50
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|530.00
|86526.64
|2388
|2006.05.30 06:59
|buy
|1195
|26.09
|1.2838
|0.0000
|1.2858
|2389
|2006.05.30 09:05
|t/p
|1195
|26.09
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|521.80
|87048.44
|2390
|2006.05.30 09:05
|buy
|1196
|25.73
|1.2867
|0.0000
|1.2887
|2391
|2006.05.30 14:59
|t/p
|1196
|25.73
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|514.61
|87563.05
|2392
|2006.05.30 15:53
|buy
|1197
|25.67
|1.2864
|0.0000
|1.2884
|2393
|2006.05.30 16:02
|t/p
|1197
|25.67
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|513.40
|88076.45
|2394
|2006.05.30 16:02
|buy
|1198
|25.65
|1.2886
|0.0000
|1.2906
|2395
|2006.05.31 23:59
|close at stop
|1198
|25.65
|1.2815
|0.0000
|1.2906
|-1840.52
|86235.93
|2396
|2006.05.31 23:59
|close at stop
|1191
|25.78
|1.2817
|0.0000
|1.2697
|-2531.21
|83704.72