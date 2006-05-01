Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.05.01 00:00 - 2006.06.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.06.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test11888Ticks modelled98763Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit83604.72Gross profit115073.75Gross loss-31469.03
Profit factor3.66Expected payoff69.79
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown8732.57 (46.30%)Relative drawdown63.68% (814.20)
Total trades1198Short positions (won %)751 (71.11%)Long positions (won %)447 (70.02%)
Profit trades (% of total)847 (70.70%)Loss trades (% of total)351 (29.30%)
Largestprofit trade1030.25loss trade-4449.92
Averageprofit trade135.86loss trade-89.66
Maximumconsecutive wins (profit in money)36 (5171.94)consecutive losses (loss in money)6 (-254.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7162.74 (17)consecutive loss (count of losses)-8732.57 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 01:00sell10.041.26150.00001.2595
22006.05.01 02:59sell20.081.26290.00001.2609
32006.05.01 03:00buy30.041.26300.00001.2650
42006.05.01 05:59sell40.161.26340.00001.2614
52006.05.01 07:59close40.161.26210.00001.26142.08102.08
62006.05.01 07:59close30.041.26190.00001.2650-0.44101.64
72006.05.01 07:59close20.081.26210.00001.26090.64102.28
82006.05.01 07:59close10.041.26210.00001.2595-0.24102.04
92006.05.01 10:00sell50.051.26220.00001.2602
102006.05.01 11:59sell60.101.26300.00001.2610
112006.05.01 12:59sell70.161.26700.00001.2650
122006.05.01 13:00buy80.041.26710.00001.2691
132006.05.01 13:59buy90.081.26560.00001.2676
142006.05.01 14:00t/p70.161.26500.00001.26503.20105.24
152006.05.01 14:00buy100.161.26300.00001.2650
162006.05.01 14:00close60.101.26300.00001.26100.00105.24
172006.05.01 14:00close50.051.26280.00001.2602-0.30104.94
182006.05.01 14:09close100.161.26420.00001.26501.92106.86
192006.05.01 14:09close90.081.26420.00001.2676-1.12105.74
202006.05.01 14:09close80.041.26420.00001.2691-1.16104.58
212006.05.01 14:09buy110.051.26420.00001.2662
222006.05.01 14:11buy120.101.26370.00001.2657
232006.05.01 14:26buy130.201.26310.00001.2651
242006.05.01 14:30buy140.321.26240.00001.2644
252006.05.01 14:36close140.321.26330.00001.26442.88107.46
262006.05.01 14:36close130.201.26330.00001.26510.40107.86
272006.05.01 14:36close120.101.26330.00001.2657-0.40107.46
282006.05.01 14:36close110.051.26330.00001.2662-0.45107.01
292006.05.01 14:36buy150.051.26370.00001.2657
302006.05.01 14:56t/p150.051.26570.00001.26571.00108.01
312006.05.01 14:56buy160.051.26610.00001.2681
322006.05.01 14:59buy170.101.26200.00001.2640
332006.05.01 15:00sell180.051.26180.00001.2598
342006.05.01 15:00t/p170.101.26400.00001.26402.00110.01
352006.05.01 15:00close160.051.26640.00001.26810.15110.16
362006.05.01 15:00sell190.101.26640.00001.2644
372006.05.01 15:01t/p190.101.26440.00001.26442.00112.16
382006.05.01 15:01close180.051.26320.00001.2598-0.70111.46
392006.05.01 15:01sell200.051.26680.00001.2648
402006.05.01 15:02t/p200.051.26480.00001.26481.00112.46
412006.05.01 15:02sell210.051.26300.00001.2610
422006.05.01 15:02sell220.101.26670.00001.2647
432006.05.01 15:03t/p220.101.26470.00001.26472.00114.46
442006.05.01 15:03close210.051.26320.00001.2610-0.10114.36
452006.05.01 15:03sell230.051.26670.00001.2647
462006.05.01 15:04t/p230.051.26470.00001.26471.00115.36
472006.05.01 15:04sell240.051.26300.00001.2610
482006.05.01 15:04sell250.101.26700.00001.2650
492006.05.01 15:05t/p250.101.26500.00001.26502.00117.36
502006.05.01 15:05close240.051.26320.00001.2610-0.10117.26
512006.05.01 15:05sell260.051.26680.00001.2648
522006.05.01 15:06t/p260.051.26480.00001.26481.00118.26
532006.05.01 15:06sell270.051.26300.00001.2610
542006.05.01 15:06sell280.101.26700.00001.2650
552006.05.01 15:07t/p280.101.26500.00001.26502.00120.26
562006.05.01 15:07close270.051.26320.00001.2610-0.10120.16
572006.05.01 15:07sell290.051.26680.00001.2648
582006.05.01 15:08t/p290.051.26480.00001.26481.00121.16
592006.05.01 15:08sell300.051.26300.00001.2610
602006.05.01 15:08sell310.101.26750.00001.2655
612006.05.01 15:09t/p310.101.26550.00001.26552.00123.16
622006.05.01 15:09close300.051.26320.00001.2610-0.10123.06
632006.05.01 15:09sell320.051.26820.00001.2662
642006.05.01 15:10t/p320.051.26620.00001.26621.00124.06
652006.05.01 15:10sell330.051.26300.00001.2610
662006.05.01 15:10sell340.101.26840.00001.2664
672006.05.01 15:11t/p340.101.26640.00001.26642.00126.06
682006.05.01 15:11close330.051.26320.00001.2610-0.10125.96
692006.05.01 15:11sell350.051.26800.00001.2660
702006.05.01 15:12t/p350.051.26600.00001.26601.00126.96
712006.05.01 15:12sell360.061.26300.00001.2610
722006.05.01 15:12sell370.101.26820.00001.2662
732006.05.01 15:13t/p370.101.26620.00001.26622.00128.96
742006.05.01 15:13close360.061.26320.00001.2610-0.12128.84
752006.05.01 15:13sell380.061.26780.00001.2658
762006.05.01 15:14t/p380.061.26580.00001.26581.20130.04
772006.05.01 15:14sell390.061.26300.00001.2610
782006.05.01 15:14sell400.121.26740.00001.2654
792006.05.01 15:15t/p400.121.26540.00001.26542.40132.44
802006.05.01 15:15close390.061.26320.00001.2610-0.12132.32
812006.05.01 15:15buy410.061.26770.00001.2697
822006.05.01 15:16buy420.121.26320.00001.2652
832006.05.01 15:16t/p420.121.26520.00001.26522.40134.72
842006.05.01 15:16close410.061.26780.00001.26970.06134.78
852006.05.01 15:17buy430.061.26320.00001.2652
862006.05.01 15:17t/p430.061.26520.00001.26521.20135.98
872006.05.01 15:17buy440.061.26770.00001.2697
882006.05.01 15:18buy450.121.26320.00001.2652
892006.05.01 15:18t/p450.121.26520.00001.26522.40138.38
902006.05.01 15:18close440.061.26730.00001.2697-0.24138.14
912006.05.01 15:19buy460.061.26320.00001.2652
922006.05.01 15:19t/p460.061.26520.00001.26521.20139.34
932006.05.01 15:19buy470.061.26760.00001.2696
942006.05.01 15:20buy480.121.26320.00001.2652
952006.05.01 15:20t/p480.121.26520.00001.26522.40141.74
962006.05.01 15:20close470.061.26750.00001.2696-0.06141.68
972006.05.01 15:21buy490.061.26320.00001.2652
982006.05.01 15:21t/p490.061.26520.00001.26521.20142.88
992006.05.01 15:21buy500.061.26780.00001.2698
1002006.05.01 15:22buy510.121.26320.00001.2652
1012006.05.01 15:22t/p510.121.26520.00001.26522.40145.28
1022006.05.01 15:22close500.061.26770.00001.2698-0.06145.22
1032006.05.01 15:23buy520.061.26320.00001.2652
1042006.05.01 15:23t/p520.061.26520.00001.26521.20146.42
1052006.05.01 15:23buy530.061.26780.00001.2698
1062006.05.01 15:24buy540.121.26320.00001.2652
1072006.05.01 15:24t/p540.121.26520.00001.26522.40148.82
1082006.05.01 15:24close530.061.26740.00001.2698-0.24148.58
1092006.05.01 15:25buy550.061.26320.00001.2652
1102006.05.01 15:25t/p550.061.26520.00001.26521.20149.78
1112006.05.01 15:25buy560.071.26770.00001.2697
1122006.05.01 15:27buy570.121.26320.00001.2652
1132006.05.01 15:27t/p570.121.26520.00001.26522.40152.18
1142006.05.01 15:27close560.071.26760.00001.2697-0.07152.11
1152006.05.01 15:29buy580.071.26320.00001.2652
1162006.05.01 15:29t/p580.071.26520.00001.26521.40153.51
1172006.05.01 15:29buy590.071.26740.00001.2694
1182006.05.01 15:31buy600.141.26320.00001.2652
1192006.05.01 15:31t/p600.141.26520.00001.26522.80156.31
1202006.05.01 15:31close590.071.26690.00001.2694-0.35155.96
1212006.05.01 15:32buy610.071.26320.00001.2652
1222006.05.01 15:32t/p610.071.26520.00001.26521.40157.36
1232006.05.01 15:32buy620.071.26720.00001.2692
1242006.05.01 15:34buy630.141.26320.00001.2652
1252006.05.01 15:34t/p630.141.26520.00001.26522.80160.16
1262006.05.01 15:34close620.071.26700.00001.2692-0.14160.02
1272006.05.01 15:35buy640.071.26320.00001.2652
1282006.05.01 15:35t/p640.071.26520.00001.26521.40161.42
1292006.05.01 15:35buy650.071.26790.00001.2699
1302006.05.01 15:36buy660.141.26320.00001.2652
1312006.05.01 15:36t/p660.141.26520.00001.26522.80164.22
1322006.05.01 15:36close650.071.26720.00001.2699-0.49163.73
1332006.05.01 15:37buy670.071.26320.00001.2652
1342006.05.01 15:37t/p670.071.26520.00001.26521.40165.13
1352006.05.01 15:37buy680.071.26750.00001.2695
1362006.05.01 15:38buy690.141.26320.00001.2652
1372006.05.01 15:38t/p690.141.26520.00001.26522.80167.93
1382006.05.01 15:38close680.071.26760.00001.26950.07168.00
1392006.05.01 15:39buy700.071.26320.00001.2652
1402006.05.01 15:39t/p700.071.26520.00001.26521.40169.40
1412006.05.01 15:39buy710.071.26820.00001.2702
1422006.05.01 15:40buy720.141.26320.00001.2652
1432006.05.01 15:40t/p720.141.26520.00001.26522.80172.20
1442006.05.01 15:40close710.071.26770.00001.2702-0.35171.85
1452006.05.01 15:41buy730.071.26320.00001.2652
1462006.05.01 15:41t/p730.071.26520.00001.26521.40173.25
1472006.05.01 15:41buy740.081.26750.00001.2695
1482006.05.01 15:42buy750.141.26320.00001.2652
1492006.05.01 15:42t/p750.141.26520.00001.26522.80176.05
1502006.05.01 15:42close740.081.26730.00001.2695-0.16175.89
1512006.05.01 15:43buy760.081.26320.00001.2652
1522006.05.01 15:43t/p760.081.26520.00001.26521.60177.49
1532006.05.01 15:43buy770.081.26740.00001.2694
1542006.05.01 15:44buy780.161.26320.00001.2652
1552006.05.01 15:44t/p780.161.26520.00001.26523.20180.69
1562006.05.01 15:44close770.081.26750.00001.26940.08180.77
1572006.05.01 15:45buy790.081.26320.00001.2652
1582006.05.01 15:45t/p790.081.26520.00001.26521.60182.37
1592006.05.01 15:45buy800.081.26790.00001.2699
1602006.05.01 15:46buy810.161.26320.00001.2652
1612006.05.01 15:46t/p810.161.26520.00001.26523.20185.57
1622006.05.01 15:46close800.081.26730.00001.2699-0.48185.09
1632006.05.01 15:47buy820.081.26320.00001.2652
1642006.05.01 15:47t/p820.081.26520.00001.26521.60186.69
1652006.05.01 15:47buy830.081.26710.00001.2691
1662006.05.01 15:48buy840.161.26320.00001.2652
1672006.05.01 15:48t/p840.161.26520.00001.26523.20189.89
1682006.05.01 15:48close830.081.26690.00001.2691-0.16189.73
1692006.05.01 15:49buy850.081.26320.00001.2652
1702006.05.01 15:49t/p850.081.26520.00001.26521.60191.33
1712006.05.01 15:49buy860.081.26660.00001.2686
1722006.05.01 15:50buy870.161.26320.00001.2652
1732006.05.01 15:50t/p870.161.26520.00001.26523.20194.53
1742006.05.01 15:50close860.081.26640.00001.2686-0.16194.37
1752006.05.01 15:51buy880.081.26320.00001.2652
1762006.05.01 15:51t/p880.081.26520.00001.26521.60195.97
1772006.05.01 15:51buy890.091.26610.00001.2681
1782006.05.01 15:52buy900.161.26320.00001.2652
1792006.05.01 15:52t/p900.161.26520.00001.26523.20199.17
1802006.05.01 15:52close890.091.26560.00001.2681-0.45198.72
1812006.05.01 15:53buy910.091.26320.00001.2652
1822006.05.01 15:53t/p910.091.26520.00001.26521.80200.52
1832006.05.01 15:53buy920.091.26560.00001.2676
1842006.05.01 15:54buy930.181.26320.00001.2652
1852006.05.01 15:54t/p930.181.26520.00001.26523.60204.12
1862006.05.01 15:54close920.091.26550.00001.2676-0.09204.03
1872006.05.01 15:55buy940.091.26320.00001.2652
1882006.05.01 15:55t/p940.091.26520.00001.26521.80205.83
1892006.05.01 15:55buy950.091.26570.00001.2677
1902006.05.01 15:56buy960.181.26320.00001.2652
1912006.05.01 15:56t/p960.181.26520.00001.26523.60209.43
1922006.05.01 15:56close950.091.26550.00001.2677-0.18209.25
1932006.05.01 15:57buy970.091.26320.00001.2652
1942006.05.01 15:57t/p970.091.26520.00001.26521.80211.05
1952006.05.01 15:57buy980.091.26590.00001.2679
1962006.05.01 15:58buy990.181.26320.00001.2652
1972006.05.01 15:58t/p990.181.26520.00001.26523.60214.65
1982006.05.01 15:58close980.091.26570.00001.2679-0.18214.47
1992006.05.01 15:59buy1000.091.26320.00001.2652
2002006.05.01 15:59t/p1000.091.26520.00001.26521.80216.27
2012006.05.01 15:59buy1010.091.26570.00001.2677
2022006.05.01 15:59buy1020.181.26320.00001.2652
2032006.05.01 15:59buy1030.361.26090.00001.2629
2042006.05.01 16:00t/p1030.361.26290.00001.26297.20223.47
2052006.05.01 16:00close1020.181.26390.00001.26521.26224.73
2062006.05.01 16:00close1010.091.26390.00001.2677-1.62223.11
2072006.05.01 16:01buy1040.101.26230.00001.2643
2082006.05.01 16:03t/p1040.101.26430.00001.26432.00225.11
2092006.05.01 16:03buy1050.101.26480.00001.2668
2102006.05.01 16:04buy1060.201.26230.00001.2643
2112006.05.01 16:04t/p1060.201.26430.00001.26434.00229.11
2122006.05.01 16:04close1050.101.26510.00001.26680.30229.41
2132006.05.01 16:05buy1070.101.26230.00001.2643
2142006.05.01 16:05t/p1070.101.26430.00001.26432.00231.41
2152006.05.01 16:05buy1080.101.26490.00001.2669
2162006.05.01 16:06buy1090.201.26230.00001.2643
2172006.05.01 16:06t/p1090.201.26430.00001.26434.00235.41
2182006.05.01 16:06close1080.101.26460.00001.2669-0.30235.11
2192006.05.01 16:07buy1100.101.26230.00001.2643
2202006.05.01 16:07t/p1100.101.26430.00001.26432.00237.11
2212006.05.01 16:07buy1110.101.26500.00001.2670
2222006.05.01 16:08buy1120.201.26230.00001.2643
2232006.05.01 16:08close1120.201.26430.00001.26434.00241.11
2242006.05.01 16:08close1110.101.26430.00001.2670-0.70240.41
2252006.05.01 16:09buy1130.101.26230.00001.2643
2262006.05.01 16:23t/p1130.101.26430.00001.26432.00242.41
2272006.05.01 16:23buy1140.111.26480.00001.2668
2282006.05.01 16:24buy1150.201.26230.00001.2643
2292006.05.01 16:24t/p1150.201.26430.00001.26434.00246.41
2302006.05.01 16:24close1140.111.26460.00001.2668-0.22246.19
2312006.05.01 16:25buy1160.111.26230.00001.2643
2322006.05.01 16:25t/p1160.111.26430.00001.26432.20248.39
2332006.05.01 16:25buy1170.111.26460.00001.2666
2342006.05.01 16:26buy1180.221.26230.00001.2643
2352006.05.01 16:26t/p1180.221.26430.00001.26434.40252.79
2362006.05.01 16:26close1170.111.26450.00001.2666-0.11252.68
2372006.05.01 16:28buy1190.111.26230.00001.2643
2382006.05.01 16:28t/p1190.111.26430.00001.26432.20254.88
2392006.05.01 16:28buy1200.111.26530.00001.2673
2402006.05.01 16:29buy1210.221.26230.00001.2643
2412006.05.01 16:29t/p1210.221.26430.00001.26434.40259.28
2422006.05.01 16:29close1200.111.26570.00001.26730.44259.72
2432006.05.01 16:30buy1220.111.26230.00001.2643
2442006.05.01 16:30t/p1220.111.26430.00001.26432.20261.92
2452006.05.01 16:30buy1230.111.26640.00001.2684
2462006.05.01 16:31buy1240.221.26230.00001.2643
2472006.05.01 16:31t/p1240.221.26430.00001.26434.40266.32
2482006.05.01 16:31close1230.111.26590.00001.2684-0.55265.77
2492006.05.01 16:32buy1250.121.26230.00001.2643
2502006.05.01 16:32t/p1250.121.26430.00001.26432.40268.17
2512006.05.01 16:32buy1260.121.26580.00001.2678
2522006.05.01 16:33buy1270.221.26230.00001.2643
2532006.05.01 16:33t/p1270.221.26430.00001.26434.40272.57
2542006.05.01 16:33close1260.121.26560.00001.2678-0.24272.33
2552006.05.01 16:37buy1280.121.26230.00001.2643
2562006.05.01 16:37t/p1280.121.26430.00001.26432.40274.73
2572006.05.01 16:37buy1290.121.26520.00001.2672
2582006.05.01 16:38buy1300.241.26230.00001.2643
2592006.05.01 16:38t/p1300.241.26430.00001.26434.80279.53
2602006.05.01 16:38close1290.121.26470.00001.2672-0.60278.93
2612006.05.01 16:39buy1310.121.26230.00001.2643
2622006.05.01 16:45sell1320.121.26210.00001.2601
2632006.05.01 16:45sell1330.241.26420.00001.2622
2642006.05.01 16:59t/p1330.241.26220.00001.26224.80283.73
2652006.05.01 16:59close1320.121.26220.00001.2601-0.12283.61
2662006.05.01 17:00sell1340.121.26190.00001.2599
2672006.05.01 17:06sell1350.241.26250.00001.2605
2682006.05.01 17:07close1350.241.26200.00001.26051.20284.81
2692006.05.01 17:07close1340.121.26200.00001.2599-0.12284.69
2702006.05.01 17:07close1310.121.26180.00001.2643-0.60284.09
2712006.05.01 17:07sell1360.121.26160.00001.2596
2722006.05.01 17:14sell1370.241.26220.00001.2602
2732006.05.01 19:59t/p1360.121.25960.00001.25962.40286.49
2742006.05.01 19:59t/p1370.241.26020.00001.26024.80291.29
2752006.05.01 20:00sell1380.131.25900.00001.2570
2762006.05.01 20:02sell1390.241.26020.00001.2582
2772006.05.01 20:02sell1400.481.26180.00001.2598
2782006.05.01 20:59t/p1400.481.25980.00001.25989.60300.89
2792006.05.01 20:59close1390.241.25890.00001.25823.12304.01
2802006.05.01 20:59close1380.131.25890.00001.25700.13304.14
2812006.05.01 21:00sell1410.131.25860.00001.2566
2822006.05.01 21:12sell1420.261.25920.00001.2572
2832006.05.01 21:12sell1430.521.26080.00001.2588
2842006.05.01 21:17close1430.521.25930.00001.25887.80311.94
2852006.05.01 21:17close1420.261.25930.00001.2572-0.26311.68
2862006.05.01 21:17close1410.131.25930.00001.2566-0.91310.77
2872006.05.01 21:17sell1440.131.25920.00001.2572
2882006.05.01 21:59t/p1440.131.25720.00001.25722.60313.37
2892006.05.01 21:59sell1450.131.25660.00001.2546
2902006.05.01 22:00sell1460.261.25870.00001.2567
2912006.05.01 22:09sell1470.521.25940.00001.2574
2922006.05.01 22:10close1470.521.25830.00001.25745.72319.09
2932006.05.01 22:10close1460.261.25830.00001.25671.04320.13
2942006.05.01 22:10close1450.131.25830.00001.2546-2.21317.92
2952006.05.01 22:10sell1480.131.25940.00001.2574
2962006.05.01 23:36t/p1480.131.25740.00001.25742.60320.52
2972006.05.01 23:36sell1490.141.25710.00001.2551
2982006.05.02 00:59sell1500.281.25770.00001.2557
2992006.05.02 01:31sell1510.561.25820.00001.2562
3002006.05.02 01:36close1510.561.25750.00001.25623.92324.44
3012006.05.02 01:36close1500.281.25750.00001.25570.56325.00
3022006.05.02 01:36close1490.141.25750.00001.2551-0.48324.52
3032006.05.02 01:36sell1520.141.25710.00001.2551
3042006.05.02 01:59sell1530.281.25860.00001.2566
3052006.05.02 02:00buy1540.141.25870.00001.2607
3062006.05.02 05:43buy1550.281.25810.00001.2601
3072006.05.02 05:59buy1560.561.25720.00001.2592
3082006.05.02 07:00t/p1530.281.25660.00001.25665.60330.12
3092006.05.02 07:00buy1571.121.25660.00001.2586
3102006.05.02 07:00close1520.141.25660.00001.25510.70330.82
3112006.05.02 07:00close1571.121.25770.00001.258612.32343.14
3122006.05.02 07:00close1560.561.25770.00001.25922.80345.94
3132006.05.02 07:00close1550.281.25770.00001.2601-1.12344.82
3142006.05.02 07:00close1540.141.25770.00001.2607-1.40343.42
3152006.05.02 08:00buy1580.151.25980.00001.2618
3162006.05.02 08:59buy1590.301.25920.00001.2612
3172006.05.02 08:59t/p1580.151.26180.00001.26183.00346.42
3182006.05.02 08:59t/p1590.301.26120.00001.26126.00352.42
3192006.05.02 09:00buy1600.151.26230.00001.2643
3202006.05.02 09:59t/p1600.151.26430.00001.26433.00355.42
3212006.05.02 09:59buy1610.151.26480.00001.2668
3222006.05.02 10:59buy1620.301.26400.00001.2660
3232006.05.02 11:02buy1630.561.26210.00001.2641
3242006.05.02 11:45close1630.561.26350.00001.26417.84363.26
3252006.05.02 11:45close1620.301.26350.00001.2660-1.50361.76
3262006.05.02 11:45close1610.151.26350.00001.2668-1.95359.81
3272006.05.02 11:45buy1640.151.26360.00001.2656
3282006.05.02 12:14t/p1640.151.26560.00001.26563.00362.81
3292006.05.02 12:14buy1650.151.26640.00001.2684
3302006.05.02 12:15buy1660.301.26550.00001.2675
3312006.05.02 12:28buy1670.601.26490.00001.2669
3322006.05.02 12:32buy1681.121.26430.00001.2663
3332006.05.02 12:50close1681.121.26500.00001.26637.84370.65
3342006.05.02 12:50close1670.601.26500.00001.26690.60371.25
3352006.05.02 12:50close1660.301.26500.00001.2675-1.50369.75
3362006.05.02 12:50close1650.151.26500.00001.2684-2.10367.65
3372006.05.02 12:50buy1690.151.26510.00001.2671
3382006.05.02 12:56buy1700.301.26440.00001.2664
3392006.05.02 12:59buy1710.601.26380.00001.2658
3402006.05.02 13:05buy1721.201.26320.00001.2652
3412006.05.02 14:00sell1730.151.26390.00001.2619
3422006.05.02 14:12close1730.151.26420.00001.2619-0.45367.20
3432006.05.02 14:12close1721.201.26400.00001.26529.60376.80
3442006.05.02 14:12close1710.601.26400.00001.26581.20378.00
3452006.05.02 14:12close1700.301.26400.00001.2664-1.20376.80
3462006.05.02 14:12close1690.151.26400.00001.2671-1.65375.15
3472006.05.02 14:12sell1740.151.26420.00001.2622
3482006.05.02 14:19sell1750.301.26480.00001.2628
3492006.05.02 16:06close1750.301.26300.00001.26285.40380.55
3502006.05.02 16:06close1740.151.26300.00001.26221.80382.35
3512006.05.02 17:00sell1760.161.26090.00001.2589
3522006.05.02 17:00sell1770.321.26400.00001.2620
3532006.05.02 17:48sell1780.601.26460.00001.2626
3542006.05.02 17:51close1780.601.26270.00001.262611.40393.75
3552006.05.02 17:51close1770.321.26270.00001.26204.16397.91
3562006.05.02 17:51close1760.161.26270.00001.2589-2.88395.03
3572006.05.02 17:51sell1790.161.26440.00001.2624
3582006.05.02 17:59t/p1790.161.26240.00001.26243.20398.23
3592006.05.02 17:59sell1800.161.26150.00001.2595
3602006.05.02 18:02sell1810.321.26320.00001.2612
3612006.05.02 18:24close1810.321.26180.00001.26124.48402.71
3622006.05.02 18:24close1800.161.26180.00001.2595-0.48402.23
3632006.05.02 18:24sell1820.171.26170.00001.2597
3642006.05.02 18:25sell1830.341.26230.00001.2603
3652006.05.02 18:27sell1840.641.26290.00001.2609
3662006.05.02 18:43close1840.641.26180.00001.26097.04409.27
3672006.05.02 18:43close1830.341.26180.00001.26031.70410.97
3682006.05.02 18:43close1820.171.26180.00001.2597-0.17410.80
3692006.05.02 18:43sell1850.171.26150.00001.2595
3702006.05.02 18:45sell1860.341.26210.00001.2601
3712006.05.02 20:18sell1870.681.26270.00001.2607
3722006.05.02 20:31close1870.681.26160.00001.26077.48418.28
3732006.05.02 20:31close1860.341.26160.00001.26011.70419.98
3742006.05.02 20:31close1850.171.26160.00001.2595-0.17419.81
3752006.05.02 20:31sell1880.171.26150.00001.2595
3762006.05.02 20:45sell1890.341.26210.00001.2601
3772006.05.02 21:11sell1900.681.26280.00001.2608
3782006.05.02 21:59close1900.681.26120.00001.260810.88430.69
3792006.05.02 21:59close1890.341.26120.00001.26013.06433.75
3802006.05.02 21:59close1880.171.26120.00001.25950.51434.26
3812006.05.02 22:00sell1910.181.26090.00001.2589
3822006.05.02 22:00sell1920.361.26190.00001.2599
3832006.05.03 01:59sell1930.721.26340.00001.2614
3842006.05.03 02:00buy1940.181.26370.00001.2657
3852006.05.03 02:59sell1951.441.26450.00001.2625
3862006.05.03 07:59close1951.441.26260.00001.262527.36461.62
3872006.05.03 07:59close1940.181.26240.00001.2657-2.34459.28
3882006.05.03 07:59close1930.721.26260.00001.26145.76465.04
3892006.05.03 07:59close1920.361.26260.00001.2599-2.30462.74
3902006.05.03 07:59close1910.181.26260.00001.2589-2.95459.79
3912006.05.03 09:00buy1960.201.26470.00001.2667
3922006.05.03 09:27buy1970.401.26410.00001.2661
3932006.05.03 09:38buy1980.761.26360.00001.2656
3942006.05.03 09:45sell1990.191.26350.00001.2615
3952006.05.03 10:03buy2001.521.26260.00001.2646
3962006.05.03 10:39close2001.521.26370.00001.264616.72476.51
3972006.05.03 10:39close1990.191.26390.00001.2615-0.76475.75
3982006.05.03 10:39close1980.761.26370.00001.26560.76476.51
3992006.05.03 10:39close1970.401.26370.00001.2661-1.60474.91
4002006.05.03 10:39close1960.201.26370.00001.2667-2.00472.91
4012006.05.03 10:39sell2010.201.26360.00001.2616
4022006.05.03 14:59t/p2010.201.26160.00001.26164.00476.91
4032006.05.03 14:59sell2020.201.26100.00001.2590
4042006.05.03 15:00sell2030.401.26280.00001.2608
4052006.05.03 15:13close2030.401.26130.00001.26086.00482.91
4062006.05.03 15:13close2020.201.26130.00001.2590-0.60482.31
4072006.05.03 15:13sell2040.211.26090.00001.2589
4082006.05.03 15:14sell2050.421.26150.00001.2595
4092006.05.03 15:15sell2060.801.26210.00001.2601
4102006.05.03 15:54close2060.801.26100.00001.26018.80491.11
4112006.05.03 15:54close2050.421.26100.00001.25952.10493.21
4122006.05.03 15:54close2040.211.26100.00001.2589-0.21493.00
4132006.05.03 15:54sell2070.211.26090.00001.2589
4142006.05.03 15:55sell2080.421.26140.00001.2594
4152006.05.03 15:55sell2090.841.26210.00001.2601
4162006.05.03 15:57sell2101.601.26260.00001.2606
4172006.05.03 16:00buy2110.181.26420.00001.2662
4182006.05.03 16:59buy2120.381.26340.00001.2654
4192006.05.03 17:04buy2130.801.26260.00001.2646
4202006.05.03 17:24t/p2130.801.26460.00001.264616.00509.00
4212006.05.03 17:24close2120.381.26460.00001.26544.56513.56
4222006.05.03 17:24close2110.181.26450.00001.26620.54514.10
4232006.05.03 17:45buy2140.191.26410.00001.2661
4242006.05.03 17:54buy2150.401.26360.00001.2656
4252006.05.03 17:59buy2160.841.26280.00001.2648
4262006.05.03 18:11t/p2160.841.26480.00001.264816.80530.90
4272006.05.03 18:11close2150.401.26520.00001.26566.40537.30
4282006.05.03 18:12close2140.191.26390.00001.2661-0.38536.92
4292006.05.03 18:12buy2170.191.26530.00001.2673
4302006.05.03 18:13buy2180.401.26410.00001.2661
4312006.05.03 18:24buy2190.841.26350.00001.2655
4322006.05.03 18:59close2190.841.26230.00001.2655-10.08526.84
4332006.05.03 18:59close2180.401.26230.00001.2661-7.20519.64
4342006.05.03 18:59close2170.191.26230.00001.2673-5.70513.94
4352006.05.03 18:59close2101.601.26250.00001.26061.60515.54
4362006.05.03 18:59close2090.841.26250.00001.2601-3.36512.18
4372006.05.03 18:59close2080.421.26250.00001.2594-4.62507.56
4382006.05.03 18:59close2070.211.26250.00001.2589-3.36504.20
4392006.05.03 19:00buy2200.221.26260.00001.2646
4402006.05.03 19:22t/p2200.221.26460.00001.26464.40508.60
4412006.05.03 19:22buy2210.221.26480.00001.2668
4422006.05.03 19:25buy2220.441.26310.00001.2651
4432006.05.03 19:25close2220.441.26500.00001.26518.36516.96
4442006.05.03 19:25close2210.221.26500.00001.26680.44517.40
4452006.05.03 19:26buy2230.221.26310.00001.2651
4462006.05.03 19:30sell2240.221.26290.00001.2609
4472006.05.03 19:33sell2250.441.26360.00001.2616
4482006.05.03 20:00buy2260.441.26250.00001.2645
4492006.05.04 03:59t/p2250.441.26160.00001.26169.60527.00
4502006.05.04 03:59buy2270.921.26130.00001.2633
4512006.05.04 03:59close2240.221.26130.00001.26093.92530.92
4522006.05.04 04:03close2270.921.26260.00001.263311.96542.88
4532006.05.04 04:03close2260.441.26260.00001.2645-0.56542.32
4542006.05.04 04:03close2230.221.26260.00001.2651-1.60540.72
4552006.05.04 05:00sell2280.241.26240.00001.2604
4562006.05.04 05:00sell2290.481.26310.00001.2611
4572006.05.04 06:00close2290.481.26130.00001.26118.64549.36
4582006.05.04 06:00close2280.241.26130.00001.26042.64552.00
4592006.05.04 06:15sell2300.251.26110.00001.2591
4602006.05.04 06:34sell2310.501.26170.00001.2597
4612006.05.04 06:45sell2320.961.26230.00001.2603
4622006.05.04 06:59close2320.961.26070.00001.260315.36567.36
4632006.05.04 06:59close2310.501.26070.00001.25975.00572.36
4642006.05.04 06:59close2300.251.26070.00001.25911.00573.36
4652006.05.04 07:00sell2330.261.26050.00001.2585
4662006.05.04 07:08sell2340.521.26140.00001.2594
4672006.05.04 07:08sell2351.001.26230.00001.2603
4682006.05.04 07:59close2351.001.26040.00001.260319.00592.36
4692006.05.04 07:59close2340.521.26040.00001.25945.20597.56
4702006.05.04 07:59close2330.261.26040.00001.25850.26597.82
4712006.05.04 08:00sell2360.271.26020.00001.2582
4722006.05.04 08:03sell2370.521.26190.00001.2599
4732006.05.04 08:35t/p2370.521.25990.00001.259910.40608.22
4742006.05.04 08:35close2360.271.25990.00001.25820.81609.03
4752006.05.04 08:35sell2380.271.25960.00001.2576
4762006.05.04 08:42sell2390.541.26020.00001.2582
4772006.05.04 10:34close2390.541.25850.00001.25829.18618.21
4782006.05.04 10:34close2380.271.25850.00001.25762.97621.18
4792006.05.04 10:34sell2400.271.25840.00001.2564
4802006.05.04 10:59sell2410.541.25950.00001.2575
4812006.05.04 11:53buy2420.271.25910.00001.2611
4822006.05.04 12:23sell2431.081.26010.00001.2581
4832006.05.04 12:34sell2442.161.26070.00001.2587
4842006.05.04 12:37close2442.161.25980.00001.258719.44640.62
4852006.05.04 12:37close2431.081.25980.00001.25813.24643.86
4862006.05.04 12:37close2420.271.25960.00001.26111.35645.21
4872006.05.04 12:37close2410.541.25980.00001.2575-1.62643.59
4882006.05.04 12:37close2400.271.25980.00001.2564-3.78639.81
4892006.05.04 12:37buy2450.281.25990.00001.2619
4902006.05.04 13:59t/p2450.281.26190.00001.26195.60645.41
4912006.05.04 13:59buy2460.281.26480.00001.2668
4922006.05.04 14:59buy2470.561.26410.00001.2661
4932006.05.04 14:59t/p2460.281.26680.00001.26685.60651.01
4942006.05.04 14:59t/p2470.561.26610.00001.266111.20662.21
4952006.05.04 15:00buy2480.281.26890.00001.2709
4962006.05.04 15:59buy2490.561.26740.00001.2694
4972006.05.04 16:07buy2501.121.26670.00001.2687
4982006.05.04 16:19close2501.121.26790.00001.268713.44675.65
4992006.05.04 16:19close2490.561.26790.00001.26942.80678.45
5002006.05.04 16:19close2480.281.26790.00001.2709-2.80675.65
5012006.05.04 16:19buy2510.291.26800.00001.2700
5022006.05.04 16:31buy2520.581.26740.00001.2694
5032006.05.04 18:59t/p2510.291.27000.00001.27005.80681.45
5042006.05.04 18:59t/p2520.581.26940.00001.269411.60693.05
5052006.05.04 19:00buy2530.291.27160.00001.2736
5062006.05.04 19:59buy2540.581.27080.00001.2728
5072006.05.04 20:00buy2551.161.26930.00001.2713
5082006.05.04 20:10close2551.161.27070.00001.271316.24709.29
5092006.05.04 20:10close2540.581.27070.00001.2728-0.58708.71
5102006.05.04 20:10close2530.291.27070.00001.2736-2.61706.10
5112006.05.04 20:10buy2560.301.27100.00001.2730
5122006.05.04 20:59buy2570.601.26940.00001.2714
5132006.05.04 21:00sell2580.301.26920.00001.2672
5142006.05.04 21:02sell2590.601.27030.00001.2683
5152006.05.04 21:02sell2601.201.27110.00001.2691
5162006.05.04 21:16t/p2570.601.27140.00001.271412.00718.10
5172006.05.04 21:16close2560.301.27150.00001.27301.50719.60
5182006.05.04 21:17close2601.201.27050.00001.26917.20726.80
5192006.05.04 21:17close2590.601.27050.00001.2683-1.20725.60
5202006.05.04 21:17close2580.301.27050.00001.2672-3.90721.70
5212006.05.04 21:17buy2610.311.27160.00001.2736
5222006.05.04 21:27buy2620.601.27050.00001.2725
5232006.05.04 22:30sell2630.301.27040.00001.2684
5242006.05.04 22:42buy2641.201.27000.00001.2720
5252006.05.05 00:10buy2652.321.26940.00001.2714
5262006.05.05 00:23close2652.321.27030.00001.271420.88742.58
5272006.05.05 00:23close2641.201.27030.00001.27202.69745.28
5282006.05.05 00:23close2630.301.27050.00001.2684-0.12745.16
5292006.05.05 00:23close2620.601.27030.00001.2725-1.65743.51
5302006.05.05 00:23close2610.311.27030.00001.2736-4.26739.24
5312006.05.05 01:00sell2660.311.26900.00001.2670
5322006.05.05 01:05sell2670.621.26980.00001.2678
5332006.05.05 01:10sell2681.241.27040.00001.2684
5342006.05.05 01:59close2681.241.26900.00001.268417.36756.60
5352006.05.05 01:59close2670.621.26900.00001.26784.96761.56
5362006.05.05 01:59close2660.311.26900.00001.26700.00761.56
5372006.05.05 02:00sell2690.321.26870.00001.2667
5382006.05.05 02:00sell2700.641.26960.00001.2676
5392006.05.05 05:00buy2710.311.27030.00001.2723
5402006.05.05 05:00buy2720.641.26950.00001.2715
5412006.05.05 06:59buy2731.241.26860.00001.2706
5422006.05.05 07:15sell2741.281.27020.00001.2682
5432006.05.05 09:11t/p2741.281.26820.00001.268225.60787.16
5442006.05.05 09:11buy2752.561.26790.00001.2699
5452006.05.05 09:11close2700.641.26790.00001.267610.88798.04
5462006.05.05 09:12close2690.321.26800.00001.26672.24800.28
5472006.05.05 09:16close2752.561.26800.00001.26992.56802.84
5482006.05.05 09:16close2731.241.26800.00001.2706-7.44795.40
5492006.05.05 09:16close2720.641.26800.00001.2715-9.60785.80
5502006.05.05 09:16close2710.311.26800.00001.2723-7.13778.67
5512006.05.05 10:00sell2760.321.26890.00001.2669
5522006.05.05 10:00sell2770.641.26990.00001.2679
5532006.05.05 10:30t/p2770.641.26790.00001.267912.80791.47
5542006.05.05 10:30close2760.321.26790.00001.26693.20794.67
5552006.05.05 10:30sell2780.331.26780.00001.2658
5562006.05.05 10:32sell2790.661.26830.00001.2663
5572006.05.05 10:37sell2801.321.26890.00001.2669
5582006.05.05 11:43sell2812.561.26950.00001.2675
5592006.05.05 12:01close2812.561.26870.00001.267520.48815.15
5602006.05.05 12:01close2801.321.26870.00001.26692.64817.79
5612006.05.05 12:01close2790.661.26870.00001.2663-2.64815.15
5622006.05.05 12:01close2780.331.26870.00001.2658-2.97812.18
5632006.05.05 13:00buy2820.331.27440.00001.2764
5642006.05.05 13:59buy2830.661.27320.00001.2752
5652006.05.05 14:30buy2841.281.27200.00001.2740
5662006.05.05 14:30close2841.281.27340.00001.274017.92830.10
5672006.05.05 14:30close2830.661.27340.00001.27521.32831.42
5682006.05.05 14:30close2820.331.27340.00001.2764-3.30828.12
5692006.05.05 14:30buy2850.341.27370.00001.2757
5702006.05.05 14:31t/p2850.341.27570.00001.27576.80834.92
5712006.05.05 14:31buy2860.341.27590.00001.2779
5722006.05.05 14:31buy2870.681.27540.00001.2774
5732006.05.05 14:32buy2881.321.27480.00001.2768
5742006.05.05 14:33close2881.321.27560.00001.276810.56845.48
5752006.05.05 14:33close2870.681.27560.00001.27741.36846.84
5762006.05.05 14:33close2860.341.27560.00001.2779-1.02845.82
5772006.05.05 14:33buy2890.341.27570.00001.2777
5782006.05.05 14:34buy2900.681.27520.00001.2772
5792006.05.05 14:35buy2911.361.27460.00001.2766
5802006.05.05 14:37buy2922.641.27400.00001.2760
5812006.05.05 15:08close2922.641.27480.00001.276021.12866.94
5822006.05.05 15:08close2911.361.27480.00001.27662.72869.66
5832006.05.05 15:08close2900.681.27480.00001.2772-2.72866.94
5842006.05.05 15:08close2890.341.27480.00001.2777-3.06863.88
5852006.05.05 15:09buy2930.351.27420.00001.2762
5862006.05.05 15:59buy2940.701.27350.00001.2755
5872006.05.05 17:03buy2951.401.27300.00001.2750
5882006.05.05 17:59close2951.401.27410.00001.275015.40879.28
5892006.05.05 17:59close2940.701.27410.00001.27554.20883.48
5902006.05.05 17:59close2930.351.27410.00001.2762-0.35883.13
5912006.05.05 20:00sell2960.361.27280.00001.2708
5922006.05.05 20:00sell2970.721.27380.00001.2718
5932006.05.07 21:00sell2981.401.27440.00001.2724
5942006.05.07 22:00buy2990.351.27460.00001.2766
5952006.05.07 22:27buy3000.721.27400.00001.2760
5962006.05.07 22:37buy3011.441.27340.00001.2754
5972006.05.07 23:12buy3022.881.27290.00001.2749
5982006.05.07 23:18close3022.881.27350.00001.274917.28900.41
5992006.05.07 23:18close3011.441.27350.00001.27541.44901.85
6002006.05.07 23:18close3000.721.27350.00001.2760-3.60898.25
6012006.05.07 23:18close2990.351.27350.00001.2766-3.85894.40
6022006.05.07 23:18close2981.401.27370.00001.27249.80904.20
6032006.05.07 23:18close2970.721.27370.00001.27180.72904.92
6042006.05.07 23:18close2960.361.27370.00001.2708-3.24901.68
6052006.05.08 00:00buy3030.371.27470.00001.2767
6062006.05.08 00:06buy3040.741.27410.00001.2761
6072006.05.08 00:16sell3050.371.27380.00001.2718
6082006.05.08 00:30buy3061.481.27360.00001.2756
6092006.05.08 00:59buy3072.801.27240.00001.2744
6102006.05.08 01:35close3072.801.27430.00001.274453.20954.88
6112006.05.08 01:35close3061.481.27430.00001.275610.36965.24
6122006.05.08 01:35close3050.371.27450.00001.2718-2.59962.65
6132006.05.08 01:35close3040.741.27430.00001.27611.48964.13
6142006.05.08 01:35close3030.371.27430.00001.2767-1.48962.65
6152006.05.08 01:44sell3080.391.27320.00001.2712
6162006.05.08 01:44sell3090.781.27430.00001.2723
6172006.05.08 02:58t/p3090.781.27230.00001.272315.60978.25
6182006.05.08 02:58close3080.391.27230.00001.27123.51981.76
6192006.05.08 02:59sell3100.401.27220.00001.2702
6202006.05.08 03:00sell3110.801.27270.00001.2707
6212006.05.08 04:59sell3121.601.27320.00001.2712
6222006.05.08 05:00buy3130.401.27340.00001.2754
6232006.05.08 06:00buy3140.801.27260.00001.2746
6242006.05.08 06:59sell3153.121.27420.00001.2722
6252006.05.08 07:59t/p3140.801.27460.00001.274616.00997.76
6262006.05.08 07:59close3130.401.27470.00001.27545.201002.96
6272006.05.08 08:00buy3160.381.27490.00001.2769
6282006.05.08 08:59t/p3160.381.27690.00001.27697.601010.56
6292006.05.08 08:59buy3170.321.27710.00001.2791
6302006.05.08 09:59buy3180.681.27640.00001.2784
6312006.05.08 12:54buy3191.401.27590.00001.2779
6322006.05.08 12:59buy3202.881.27520.00001.2772
6332006.05.08 14:59t/p3153.121.27220.00001.272262.401072.96
6342006.05.08 14:59close3121.601.27200.00001.271219.201092.16
6352006.05.08 15:00close3110.801.27190.00001.27076.401098.56
6362006.05.08 15:00close3202.881.27460.00001.2772-17.281081.28
6372006.05.08 15:00close3191.401.27460.00001.2779-18.201063.08
6382006.05.08 15:00close3180.681.27460.00001.2784-12.241050.84
6392006.05.08 15:00close3170.321.27460.00001.2791-8.001042.84
6402006.05.08 15:00close3100.401.27480.00001.2702-10.401032.44
6412006.05.08 15:01sell3210.411.27320.00001.2712
6422006.05.08 15:01sell3220.821.27490.00001.2729
6432006.05.08 15:37t/p3220.821.27290.00001.272916.401048.84
6442006.05.08 15:37close3210.411.27290.00001.27121.231050.07
6452006.05.08 15:37sell3230.421.27250.00001.2705
6462006.05.08 15:39sell3240.841.27310.00001.2711
6472006.05.08 15:51close3240.841.27250.00001.27115.041055.11
6482006.05.08 15:51close3230.421.27250.00001.27050.001055.11
6492006.05.08 15:51sell3250.421.27240.00001.2704
6502006.05.08 19:16t/p3250.421.27040.00001.27048.401063.51
6512006.05.08 19:16sell3260.421.27010.00001.2681
6522006.05.08 19:32sell3270.841.27070.00001.2687
6532006.05.08 21:00buy3280.421.27120.00001.2732
6542006.05.08 21:00buy3290.841.27070.00001.2727
6552006.05.08 21:04buy3301.681.27010.00001.2721
6562006.05.09 02:14buy3313.361.26940.00001.2714
6572006.05.09 02:36close3313.361.27020.00001.271426.881090.39
6582006.05.09 02:36close3301.681.27020.00001.27210.411090.80
6592006.05.09 02:36close3290.841.27020.00001.2727-4.831085.97
6602006.05.09 02:36close3280.421.27020.00001.2732-4.521081.45
6612006.05.09 02:36close3270.841.27040.00001.26873.031084.48
6622006.05.09 02:36close3260.421.27040.00001.2681-1.011083.48
6632006.05.09 02:39sell3320.441.26960.00001.2676
6642006.05.09 03:28sell3330.881.27020.00001.2682
6652006.05.09 06:59t/p3330.881.26820.00001.268217.601101.08
6662006.05.09 06:59close3320.441.26790.00001.26767.481108.56
6672006.05.09 07:00sell3340.451.26770.00001.2657
6682006.05.09 07:11sell3350.881.26930.00001.2673
6692006.05.09 08:01sell3361.761.26980.00001.2678
6702006.05.09 08:22close3361.761.26850.00001.267822.881131.44
6712006.05.09 08:22close3350.881.26850.00001.26737.041138.48
6722006.05.09 08:22close3340.451.26850.00001.2657-3.601134.88
6732006.05.09 08:22sell3370.451.26840.00001.2664
6742006.05.09 08:26sell3380.901.26890.00001.2669
6752006.05.09 08:56close3380.901.26700.00001.266917.101151.98
6762006.05.09 08:56close3370.451.26700.00001.26646.301158.28
6772006.05.09 08:56sell3390.461.26670.00001.2647
6782006.05.09 08:59sell3400.921.26730.00001.2653
6792006.05.09 08:59sell3411.801.26970.00001.2677
6802006.05.09 09:00buy3420.451.26990.00001.2719
6812006.05.09 09:00buy3430.941.26800.00001.2700
6822006.05.09 10:01t/p3411.801.26770.00001.267736.001194.28
6832006.05.09 10:01buy3441.881.26740.00001.2694
6842006.05.09 10:01close3400.921.26740.00001.2653-0.921193.36
6852006.05.09 10:01close3390.461.26750.00001.2647-3.681189.68
6862006.05.09 10:08sell3450.471.26720.00001.2652
6872006.05.09 10:11close3450.471.26800.00001.2652-3.761185.92
6882006.05.09 10:11close3441.881.26780.00001.26947.521193.44
6892006.05.09 10:11close3430.941.26780.00001.2700-1.881191.56
6902006.05.09 10:11close3420.451.26780.00001.2719-9.451182.11
6912006.05.09 10:11sell3460.471.26770.00001.2657
6922006.05.09 10:11sell3470.941.26830.00001.2663
6932006.05.09 10:15buy3480.471.26850.00001.2705
6942006.05.09 10:24buy3490.941.26800.00001.2700
6952006.05.09 10:44sell3501.881.26890.00001.2669
6962006.05.09 10:54sell3513.761.26940.00001.2674
6972006.05.09 12:59t/p3480.471.27050.00001.27059.401191.51
6982006.05.09 12:59t/p3490.941.27000.00001.270018.801210.31
6992006.05.09 12:59buy3520.421.27110.00001.2731
7002006.05.09 13:59t/p3520.421.27310.00001.27318.401218.71
7012006.05.09 13:59buy3530.311.27490.00001.2769
7022006.05.09 16:34close3530.311.27670.00001.27695.581224.29
7032006.05.09 16:34close3513.761.27690.00001.2674-282.00942.29
7042006.05.09 16:34close3501.881.27690.00001.2669-150.40791.89
7052006.05.09 16:34close3470.941.27690.00001.2663-80.84711.05
7062006.05.09 16:34close3460.471.27690.00001.2657-43.24667.81
7072006.05.09 16:35buy3540.261.27680.00001.2788
7082006.05.09 16:37buy3550.521.27620.00001.2782
7092006.05.09 17:31buy3561.041.27560.00001.2776
7102006.05.10 00:00sell3570.271.27560.00001.2736
7112006.05.10 00:55sell3580.541.27630.00001.2743
7122006.05.10 01:08sell3591.081.27680.00001.2748
7132006.05.10 06:59t/p3540.261.27880.00001.27885.00672.81
7142006.05.10 06:59t/p3550.521.27820.00001.278210.01682.82
7152006.05.10 06:59t/p3561.041.27760.00001.277620.01702.83
7162006.05.10 06:59buy3600.261.27920.00001.2812
7172006.05.10 06:59sell3612.081.27900.00001.2770
7182006.05.10 07:59buy3620.541.27830.00001.2803
7192006.05.10 08:03buy3631.121.27720.00001.2792
7202006.05.10 08:53t/p3631.121.27920.00001.279222.40725.23
7212006.05.10 08:53close3620.541.27920.00001.28034.86730.09
7222006.05.10 08:53close3600.261.27910.00001.2812-0.26729.83
7232006.05.10 08:53buy3640.261.27940.00001.2814
7242006.05.10 08:54buy3650.541.27890.00001.2809
7252006.05.10 08:59buy3661.121.27810.00001.2801
7262006.05.10 14:00t/p3661.121.28010.00001.280122.40752.23
7272006.05.10 17:33t/p3650.541.28090.00001.280910.80763.03
7282006.05.10 17:33close3640.261.28090.00001.28143.90766.93
7292006.05.10 20:00buy3670.241.28140.00001.2834
7302006.05.10 20:00buy3680.561.27930.00001.2813
7312006.05.10 20:17buy3691.121.27870.00001.2807
7322006.05.10 20:17buy3702.321.27810.00001.2801
7332006.05.10 20:19t/p3702.321.28010.00001.280146.40813.33
7342006.05.10 20:19close3691.121.28010.00001.280715.68829.01
7352006.05.10 20:19close3680.561.28020.00001.28135.04834.05
7362006.05.10 20:19close3670.241.28030.00001.2834-2.64831.41
7372006.05.10 20:19buy3710.281.28060.00001.2826
7382006.05.10 20:19buy3720.581.28000.00001.2820
7392006.05.10 20:20buy3731.201.27940.00001.2814
7402006.05.10 20:22buy3742.401.27880.00001.2808
7412006.05.10 21:09t/p3742.401.28080.00001.280848.00879.41
7422006.05.10 21:09close3731.201.28120.00001.281421.60901.01
7432006.05.10 21:10close3720.581.27940.00001.2820-3.48897.53
7442006.05.10 21:10close3710.281.28100.00001.28261.12898.65
7452006.05.10 21:15buy3750.321.27960.00001.2816
7462006.05.10 21:59buy3760.681.27830.00001.2803
7472006.05.10 22:00t/p3760.681.28030.00001.280313.60912.25
7482006.05.10 22:00close3750.321.28030.00001.28162.24914.49
7492006.05.10 22:01buy3770.341.27910.00001.2811
7502006.05.10 22:07buy3780.701.27850.00001.2805
7512006.05.10 22:08buy3791.401.27800.00001.2800
7522006.05.10 23:59t/p3612.081.27700.00001.277041.60956.09
7532006.05.10 23:59buy3802.881.27620.00001.2782
7542006.05.10 23:59close3591.081.27620.00001.27486.48962.57
7552006.05.11 00:00close3580.541.27630.00001.27430.98963.55
7562006.05.11 00:01close3570.271.27720.00001.2736-3.83959.72
7572006.05.11 00:01sell3810.401.27810.00001.2761
7582006.05.11 00:02t/p3802.881.27820.00001.278251.081010.80
7592006.05.11 00:02close3791.401.27840.00001.28002.431013.23
7602006.05.11 00:27close3780.701.27700.00001.2805-12.091001.14
7612006.05.11 00:27close3770.341.27760.00001.2811-5.87995.27
7622006.05.11 00:59t/p3810.401.27610.00001.27618.001003.27
7632006.05.11 00:59sell3820.401.27530.00001.2733
7642006.05.11 01:13sell3830.781.27700.00001.2750
7652006.05.11 01:59t/p3820.401.27330.00001.27338.001011.27
7662006.05.11 01:59t/p3830.781.27500.00001.275015.601026.87
7672006.05.11 01:59sell3840.401.27170.00001.2697
7682006.05.11 02:00sell3850.781.27570.00001.2737
7692006.05.11 02:06sell3861.561.27640.00001.2744
7702006.05.11 02:12t/p3861.561.27440.00001.274431.201058.07
7712006.05.11 02:12sell3871.601.27630.00001.2743
7722006.05.11 02:59t/p3871.601.27430.00001.274332.001090.07
7732006.05.11 02:59close3850.781.27390.00001.273714.041104.11
7742006.05.11 03:00close3840.401.27390.00001.2697-8.801095.31
7752006.05.11 03:02sell3880.421.27400.00001.2720
7762006.05.11 03:02sell3890.841.27520.00001.2732
7772006.05.11 03:16t/p3890.841.27320.00001.273216.801112.11
7782006.05.11 03:16close3880.421.27320.00001.27203.361115.47
7792006.05.11 03:16sell3900.431.27310.00001.2711
7802006.05.11 03:59sell3910.861.27380.00001.2718
7812006.05.11 07:00buy3920.431.27350.00001.2755
7822006.05.11 07:00buy3930.861.27300.00001.2750
7832006.05.11 07:59t/p3900.431.27110.00001.27118.601124.07
7842006.05.11 07:59t/p3910.861.27180.00001.271817.201141.27
7852006.05.11 07:59buy3941.681.26980.00001.2718
7862006.05.11 08:01t/p3941.681.27180.00001.271833.601174.87
7872006.05.11 08:01close3930.861.27280.00001.2750-1.721173.15
7882006.05.11 08:01close3920.431.27340.00001.2755-0.431172.72
7892006.05.11 09:00sell3950.451.27070.00001.2687
7902006.05.11 09:00sell3960.901.27310.00001.2711
7912006.05.11 09:06sell3971.761.27380.00001.2718
7922006.05.11 09:18close3971.761.27210.00001.271829.921202.64
7932006.05.11 09:18close3960.901.27210.00001.27119.001211.64
7942006.05.11 09:18close3950.451.27210.00001.2687-6.301205.34
7952006.05.11 09:18sell3980.461.27200.00001.2700
7962006.05.11 09:20sell3990.921.27250.00001.2705
7972006.05.11 12:59sell4001.801.27390.00001.2719
7982006.05.11 13:00buy4010.451.27410.00001.2761
7992006.05.11 13:59buy4020.921.27340.00001.2754
8002006.05.11 13:59t/p4010.451.27610.00001.27619.001214.34
8012006.05.11 13:59t/p4020.921.27540.00001.275418.401232.74
8022006.05.11 13:59buy4030.421.27800.00001.2800
8032006.05.11 13:59sell4043.361.27780.00001.2758
8042006.05.11 14:00buy4050.901.27650.00001.2785
8052006.05.11 14:59t/p4030.421.28000.00001.28008.401241.14
8062006.05.11 14:59t/p4050.901.27850.00001.278518.001259.14
8072006.05.11 14:59buy4060.311.28220.00001.2842
8082006.05.11 15:59buy4070.661.28150.00001.2835
8092006.05.11 15:59t/p4060.311.28420.00001.28426.201265.34
8102006.05.11 15:59t/p4070.661.28350.00001.283513.201278.54
8112006.05.11 15:59close4043.361.28520.00001.2758-248.641029.90
8122006.05.11 15:59close4001.801.28520.00001.2719-203.40826.50
8132006.05.11 15:59close3990.921.28520.00001.2705-116.84709.66
8142006.05.11 15:59close3980.461.28520.00001.2700-60.72648.94
8152006.05.11 16:00buy4080.241.28520.00001.2872
8162006.05.11 16:40buy4090.481.28360.00001.2856
8172006.05.11 16:59t/p4090.481.28560.00001.28569.60658.54
8182006.05.11 17:35buy4100.481.28380.00001.2858
8192006.05.11 17:58t/p4100.481.28580.00001.28589.60668.14
8202006.05.11 17:58close4080.241.28600.00001.28721.92670.06
8212006.05.11 17:58buy4110.251.28630.00001.2883
8222006.05.11 17:58buy4120.501.28560.00001.2876
8232006.05.11 18:01buy4131.001.28510.00001.2871
8242006.05.11 19:23buy4141.921.28450.00001.2865
8252006.05.11 20:16sell4150.241.28430.00001.2823
8262006.05.11 20:16sell4160.501.28520.00001.2832
8272006.05.12 01:30sell4171.001.28570.00001.2837
8282006.05.12 02:09sell4182.001.28630.00001.2843
8292006.05.12 02:13t/p4141.921.28650.00001.286536.95707.01
8302006.05.12 02:13close4131.001.28660.00001.287114.24721.26
8312006.05.12 02:14close4120.501.28540.00001.2876-1.38719.88
8322006.05.12 02:14close4110.251.28640.00001.28830.06719.94
8332006.05.12 05:00buy4190.261.28640.00001.2884
8342006.05.12 05:12buy4200.541.28540.00001.2874
8352006.05.12 06:59t/p4200.541.28740.00001.287410.80730.74
8362006.05.12 06:59close4190.261.28740.00001.28842.60733.34
8372006.05.12 07:00buy4210.241.28760.00001.2896
8382006.05.12 07:46buy4220.501.28680.00001.2888
8392006.05.12 08:59t/p4210.241.28960.00001.28964.80738.14
8402006.05.12 08:59t/p4220.501.28880.00001.288810.00748.14
8412006.05.12 08:59buy4230.211.29010.00001.2921
8422006.05.12 09:25buy4240.461.28900.00001.2910
8432006.05.12 09:59t/p4240.461.29100.00001.29109.20757.34
8442006.05.12 09:59close4230.211.29200.00001.29213.99761.33
8452006.05.12 10:00buy4250.191.29230.00001.2943
8462006.05.12 10:59buy4260.401.29120.00001.2932
8472006.05.12 11:00buy4270.841.29010.00001.2921
8482006.05.12 11:37t/p4270.841.29210.00001.292116.80778.13
8492006.05.12 11:37close4260.401.29210.00001.29323.60781.73
8502006.05.12 11:37close4250.191.29220.00001.2943-0.19781.54
8512006.05.12 11:37buy4280.191.29230.00001.2943
8522006.05.12 11:59buy4290.441.29020.00001.2922
8532006.05.12 12:01t/p4290.441.29220.00001.29228.80790.34
8542006.05.12 12:01close4280.191.29230.00001.29430.00790.34
8552006.05.12 12:01buy4300.191.29240.00001.2944
8562006.05.12 12:03buy4310.401.29180.00001.2938
8572006.05.12 12:34buy4320.841.29120.00001.2932
8582006.05.12 13:51buy4331.681.29070.00001.2927
8592006.05.12 19:59t/p4331.681.29270.00001.292733.60823.94
8602006.05.12 19:59close4320.841.29290.00001.293214.28838.22
8612006.05.12 20:00close4310.401.29280.00001.29384.00842.22
8622006.05.12 20:00close4300.191.29150.00001.2944-1.71840.51
8632006.05.12 20:40buy4340.221.29180.00001.2938
8642006.05.14 22:00t/p4340.221.29380.00001.29384.40844.91
8652006.05.14 22:00buy4350.181.29490.00001.2969
8662006.05.14 22:26close4350.181.29590.00001.29691.80846.71
8672006.05.14 22:26close4182.001.29610.00001.2843-196.00650.71
8682006.05.14 22:26close4171.001.29610.00001.2837-104.00546.71
8692006.05.14 22:26close4160.501.29610.00001.2832-54.20492.51
8702006.05.14 22:26close4150.241.29610.00001.2823-28.17464.34
8712006.05.14 22:26buy4360.161.29600.00001.2980
8722006.05.14 23:37buy4370.321.29550.00001.2975
8732006.05.15 00:00buy4380.681.29470.00001.2967
8742006.05.15 00:59buy4391.281.29260.00001.2946
8752006.05.15 01:22t/p4391.281.29460.00001.294625.60489.94
8762006.05.15 01:22close4380.681.29520.00001.29673.40493.34
8772006.05.15 01:23close4370.321.29520.00001.2975-1.20492.14
8782006.05.15 01:24close4360.161.29520.00001.2980-1.40490.74
8792006.05.15 01:24buy4400.181.29540.00001.2974
8802006.05.15 01:59buy4410.361.29280.00001.2948
8812006.05.15 02:30sell4420.181.29260.00001.2906
8822006.05.15 03:01buy4430.721.29230.00001.2943
8832006.05.15 03:10sell4440.361.29320.00001.2912
8842006.05.15 03:19sell4450.761.29390.00001.2919
8852006.05.15 03:28t/p4430.721.29430.00001.294314.40505.14
8862006.05.15 03:28close4410.361.29450.00001.29486.12511.26
8872006.05.15 03:28sell4461.441.29450.00001.2925
8882006.05.15 03:29close4400.181.29330.00001.2974-3.78507.48
8892006.05.15 03:49t/p4461.441.29250.00001.292528.80536.28
8902006.05.15 03:49close4450.761.29250.00001.291910.64546.92
8912006.05.15 03:50close4440.361.29260.00001.29122.16549.08
8922006.05.15 03:50close4420.181.29230.00001.29060.54549.62
8932006.05.15 03:51sell4470.201.29220.00001.2902
8942006.05.15 04:04sell4480.401.29270.00001.2907
8952006.05.15 05:59sell4490.801.29330.00001.2913
8962006.05.15 06:59t/p4480.401.29070.00001.29078.00557.62
8972006.05.15 06:59t/p4490.801.29130.00001.291316.00573.62
8982006.05.15 06:59close4470.201.29070.00001.29023.00576.62
8992006.05.15 07:00sell4500.211.29040.00001.2884
9002006.05.15 07:45sell4510.421.29300.00001.2910
9012006.05.15 07:46t/p4510.421.29100.00001.29108.40585.02
9022006.05.15 07:46sell4520.421.29270.00001.2907
9032006.05.15 07:59t/p4500.211.28840.00001.28844.20589.22
9042006.05.15 07:59t/p4520.421.29070.00001.29078.40597.62
9052006.05.15 07:59sell4530.221.28720.00001.2852
9062006.05.15 08:02sell4540.441.28770.00001.2857
9072006.05.15 08:02sell4550.841.29200.00001.2900
9082006.05.15 08:04t/p4550.841.29000.00001.290016.80614.42
9092006.05.15 08:04sell4560.841.29190.00001.2899
9102006.05.15 08:06t/p4560.841.28990.00001.289916.80631.22
9112006.05.15 08:06sell4570.881.29190.00001.2899
9122006.05.15 08:07t/p4570.881.28990.00001.289917.60648.82
9132006.05.15 08:07sell4580.921.29200.00001.2900
9142006.05.15 08:08t/p4580.921.29000.00001.290018.40667.22
9152006.05.15 08:08sell4590.921.29210.00001.2901
9162006.05.15 08:09t/p4590.921.29010.00001.290118.40685.62
9172006.05.15 08:09sell4600.961.29220.00001.2902
9182006.05.15 08:10t/p4600.961.29020.00001.290219.20704.82
9192006.05.15 08:10sell4610.961.29230.00001.2903
9202006.05.15 08:13t/p4610.961.29030.00001.290319.20724.02
9212006.05.15 08:13sell4621.001.29220.00001.2902
9222006.05.15 08:15t/p4621.001.29020.00001.290220.00744.02
9232006.05.15 08:15sell4631.041.29230.00001.2903
9242006.05.15 08:17t/p4631.041.29030.00001.290320.80764.82
9252006.05.15 08:17sell4641.081.29210.00001.2901
9262006.05.15 08:18t/p4641.081.29010.00001.290121.60786.42
9272006.05.15 08:18sell4651.081.29210.00001.2901
9282006.05.15 08:19t/p4651.081.29010.00001.290121.60808.02
9292006.05.15 08:19sell4661.121.29210.00001.2901
9302006.05.15 08:20t/p4661.121.29010.00001.290122.40830.42
9312006.05.15 08:20sell4671.161.29210.00001.2901
9322006.05.15 08:25t/p4671.161.29010.00001.290123.20853.62
9332006.05.15 08:25sell4681.201.29140.00001.2894
9342006.05.15 08:26t/p4681.201.28940.00001.289424.00877.62
9352006.05.15 08:26sell4691.241.29130.00001.2893
9362006.05.15 08:27t/p4691.241.28930.00001.289324.80902.42
9372006.05.15 08:27sell4701.281.29120.00001.2892
9382006.05.15 08:28t/p4701.281.28920.00001.289225.60928.02
9392006.05.15 08:28sell4711.321.29050.00001.2885
9402006.05.15 08:29t/p4711.321.28850.00001.288526.40954.42
9412006.05.15 08:29sell4721.361.29030.00001.2883
9422006.05.15 08:30t/p4721.361.28830.00001.288327.20981.62
9432006.05.15 08:30sell4731.401.29010.00001.2881
9442006.05.15 08:32t/p4731.401.28810.00001.288128.001009.62
9452006.05.15 08:32sell4741.441.28960.00001.2876
9462006.05.15 08:41sell4752.801.29050.00001.2885
9472006.05.15 08:47t/p4752.801.28850.00001.288556.001065.62
9482006.05.15 08:47sell4762.961.29060.00001.2886
9492006.05.15 08:48t/p4762.961.28860.00001.288659.201124.82
9502006.05.15 08:48sell4773.121.29110.00001.2891
9512006.05.15 08:49t/p4773.121.28910.00001.289162.401187.22
9522006.05.15 08:49sell4783.281.29110.00001.2891
9532006.05.15 08:50t/p4783.281.28910.00001.289165.601252.82
9542006.05.15 08:50close4741.441.28790.00001.287624.481277.30
9552006.05.15 08:50close4540.441.28790.00001.2857-0.881276.42
9562006.05.15 08:50close4530.221.28790.00001.2852-1.541274.88
9572006.05.15 08:50sell4790.461.29120.00001.2892
9582006.05.15 08:51t/p4790.461.28920.00001.28929.201284.08
9592006.05.15 08:51sell4800.471.28770.00001.2857
9602006.05.15 08:51sell4810.921.29120.00001.2892
9612006.05.15 08:54t/p4810.921.28920.00001.289218.401302.48
9622006.05.15 08:54close4800.471.28790.00001.2857-0.941301.54
9632006.05.15 08:54sell4820.471.29100.00001.2890
9642006.05.15 08:55t/p4820.471.28900.00001.28909.401310.94
9652006.05.15 08:55sell4830.481.28770.00001.2857
9662006.05.15 08:55sell4840.941.29130.00001.2893
9672006.05.15 08:56t/p4840.941.28930.00001.289318.801329.74
9682006.05.15 08:56close4830.481.28790.00001.2857-0.961328.78
9692006.05.15 08:56sell4850.481.29110.00001.2891
9702006.05.15 08:57t/p4850.481.28910.00001.28919.601338.38
9712006.05.15 08:57sell4860.491.28770.00001.2857
9722006.05.15 08:57sell4870.961.29090.00001.2889
9732006.05.15 08:58t/p4870.961.28890.00001.288919.201357.58
9742006.05.15 08:58close4860.491.28790.00001.2857-0.981356.60
9752006.05.15 08:58sell4880.491.29060.00001.2886
9762006.05.15 08:59t/p4880.491.28860.00001.28869.801366.40
9772006.05.15 08:59sell4890.501.28770.00001.2857
9782006.05.15 08:59sell4900.981.29030.00001.2883
9792006.05.15 08:59t/p4900.981.28830.00001.288319.601386.00
9802006.05.15 08:59close4890.501.28790.00001.2857-1.001385.00
9812006.05.15 08:59sell4910.501.28370.00001.2817
9822006.05.15 09:00sell4920.961.29030.00001.2883
9832006.05.15 09:02t/p4920.961.28830.00001.288319.201404.20
9842006.05.15 09:02sell4931.001.28500.00001.2830
9852006.05.15 09:02sell4941.881.29050.00001.2885
9862006.05.15 09:04t/p4941.881.28850.00001.288537.601441.80
9872006.05.15 09:04close4931.001.28520.00001.2830-2.001439.80
9882006.05.15 09:04close4910.501.28520.00001.2817-7.501432.30
9892006.05.15 09:04sell4950.511.28990.00001.2879
9902006.05.15 09:05t/p4950.511.28790.00001.287910.201442.50
9912006.05.15 09:05sell4960.521.28500.00001.2830
9922006.05.15 09:05sell4971.021.28960.00001.2876
9932006.05.15 09:08t/p4971.021.28760.00001.287620.401462.90
9942006.05.15 09:08close4960.521.28520.00001.2830-1.041461.86
9952006.05.15 09:08sell4980.521.28850.00001.2865
9962006.05.15 09:09t/p4980.521.28650.00001.286510.401472.26
9972006.05.15 09:09sell4990.531.28500.00001.2830
9982006.05.15 09:09sell5001.041.28810.00001.2861
9992006.05.15 09:10t/p5001.041.28610.00001.286120.801493.06
10002006.05.15 09:10close4990.531.28520.00001.2830-1.061492.00
10012006.05.15 09:10sell5010.531.28770.00001.2857
10022006.05.15 09:12t/p5010.531.28570.00001.285710.601502.60
10032006.05.15 09:12sell5020.541.28500.00001.2830
10042006.05.15 09:12sell5031.061.28800.00001.2860
10052006.05.15 09:13t/p5031.061.28600.00001.286021.201523.80
10062006.05.15 09:13close5020.541.28520.00001.2830-1.081522.72
10072006.05.15 09:13sell5040.551.28830.00001.2863
10082006.05.15 09:14t/p5040.551.28630.00001.286311.001533.72
10092006.05.15 09:14sell5050.551.28500.00001.2830
10102006.05.15 09:14sell5061.081.28830.00001.2863
10112006.05.15 09:18t/p5061.081.28630.00001.286321.601555.32
10122006.05.15 09:18close5050.551.28520.00001.2830-1.101554.22
10132006.05.15 09:18sell5070.561.28860.00001.2866
10142006.05.15 09:23t/p5070.561.28660.00001.286611.201565.42
10152006.05.15 09:23sell5080.561.28500.00001.2830
10162006.05.15 09:23sell5091.101.28900.00001.2870
10172006.05.15 09:25t/p5091.101.28700.00001.287022.001587.42
10182006.05.15 09:25close5080.561.28520.00001.2830-1.121586.30
10192006.05.15 09:25sell5100.571.28880.00001.2868
10202006.05.15 09:26t/p5100.571.28680.00001.286811.401597.70
10212006.05.15 09:26sell5110.571.28500.00001.2830
10222006.05.15 09:26sell5121.121.28910.00001.2871
10232006.05.15 09:27t/p5121.121.28710.00001.287122.401620.10
10242006.05.15 09:27close5110.571.28520.00001.2830-1.141618.96
10252006.05.15 09:27sell5130.581.28910.00001.2871
10262006.05.15 09:28t/p5130.581.28710.00001.287111.601630.56
10272006.05.15 09:28sell5140.581.28500.00001.2830
10282006.05.15 09:28sell5151.161.28920.00001.2872
10292006.05.15 09:30t/p5151.161.28720.00001.287223.201653.76
10302006.05.15 09:30close5140.581.28520.00001.2830-1.161652.60
10312006.05.15 09:30sell5160.591.28950.00001.2875
10322006.05.15 09:31t/p5160.591.28750.00001.287511.801664.40
10332006.05.15 09:31sell5170.601.28500.00001.2830
10342006.05.15 09:31sell5181.181.28950.00001.2875
10352006.05.15 09:34t/p5181.181.28750.00001.287523.601688.00
10362006.05.15 09:34close5170.601.28520.00001.2830-1.201686.80
10372006.05.15 09:34sell5190.601.28910.00001.2871
10382006.05.15 09:35t/p5190.601.28710.00001.287112.001698.80
10392006.05.15 09:35sell5200.611.28500.00001.2830
10402006.05.15 09:35sell5211.201.28860.00001.2866
10412006.05.15 09:36t/p5211.201.28660.00001.286624.001722.80
10422006.05.15 09:36close5200.611.28520.00001.2830-1.221721.58
10432006.05.15 09:36sell5220.621.28860.00001.2866
10442006.05.15 09:38t/p5220.621.28660.00001.286612.401733.98
10452006.05.15 09:38sell5230.621.28500.00001.2830
10462006.05.15 09:38sell5241.221.28870.00001.2867
10472006.05.15 09:41t/p5241.221.28670.00001.286724.401758.38
10482006.05.15 09:41close5230.621.28520.00001.2830-1.241757.14
10492006.05.15 09:41sell5250.631.28810.00001.2861
10502006.05.15 09:42t/p5250.631.28610.00001.286112.601769.74
10512006.05.15 09:42sell5260.631.28500.00001.2830
10522006.05.15 09:42sell5271.261.28790.00001.2859
10532006.05.15 09:44t/p5271.261.28590.00001.285925.201794.94
10542006.05.15 09:44close5260.631.28520.00001.2830-1.261793.68
10552006.05.15 09:44sell5280.641.28840.00001.2864
10562006.05.15 09:47t/p5280.641.28640.00001.286412.801806.48
10572006.05.15 09:47sell5290.651.28500.00001.2830
10582006.05.15 09:47sell5301.281.28830.00001.2863
10592006.05.15 09:48t/p5301.281.28630.00001.286325.601832.08
10602006.05.15 09:48close5290.651.28520.00001.2830-1.301830.78
10612006.05.15 09:48sell5310.661.28810.00001.2861
10622006.05.15 09:49t/p5310.661.28610.00001.286113.201843.98
10632006.05.15 09:49sell5320.661.28500.00001.2830
10642006.05.15 09:49sell5331.301.28840.00001.2864
10652006.05.15 09:50t/p5331.301.28640.00001.286426.001869.98
10662006.05.15 09:50close5320.661.28520.00001.2830-1.321868.66
10672006.05.15 09:50sell5340.671.28810.00001.2861
10682006.05.15 09:51t/p5340.671.28610.00001.286113.401882.06
10692006.05.15 09:51sell5350.671.28500.00001.2830
10702006.05.15 09:51sell5361.341.28750.00001.2855
10712006.05.15 09:52t/p5361.341.28550.00001.285526.801908.86
10722006.05.15 09:52close5350.671.28520.00001.2830-1.341907.52
10732006.05.15 09:52sell5370.681.28750.00001.2855
10742006.05.15 09:53t/p5370.681.28550.00001.285513.601921.12
10752006.05.15 09:53sell5380.691.28500.00001.2830
10762006.05.15 09:53sell5391.361.28770.00001.2857
10772006.05.15 09:55t/p5391.361.28570.00001.285727.201948.32
10782006.05.15 09:55close5380.691.28520.00001.2830-1.381946.94
10792006.05.15 09:55sell5400.701.28700.00001.2850
10802006.05.15 09:59t/p5400.701.28500.00001.285014.001960.94
10812006.05.15 09:59sell5410.701.28370.00001.2817
10822006.05.15 10:00sell5421.381.28680.00001.2848
10832006.05.15 10:02t/p5421.381.28480.00001.284827.601988.54
10842006.05.15 10:02close5410.701.28410.00001.2817-2.801985.74
10852006.05.15 10:02sell5430.711.28730.00001.2853
10862006.05.15 10:03t/p5430.711.28530.00001.285314.201999.94
10872006.05.15 10:03sell5440.721.28390.00001.2819
10882006.05.15 10:03sell5451.421.28680.00001.2848
10892006.05.15 10:05t/p5451.421.28480.00001.284828.402028.34
10902006.05.15 10:05close5440.721.28410.00001.2819-1.442026.90
10912006.05.15 10:05sell5460.731.28640.00001.2844
10922006.05.15 10:06t/p5460.731.28440.00001.284414.602041.50
10932006.05.15 10:06sell5470.731.28390.00001.2819
10942006.05.15 10:06sell5481.461.28510.00001.2831
10952006.05.15 10:19close5481.461.28350.00001.283123.362064.86
10962006.05.15 10:19close5470.731.28350.00001.28192.922067.78
10972006.05.15 10:19sell5490.741.28320.00001.2812
10982006.05.15 10:19sell5501.481.28390.00001.2819
10992006.05.15 10:59t/p5490.741.28120.00001.281214.802082.58
11002006.05.15 10:59t/p5501.481.28190.00001.281929.602112.18
11012006.05.15 11:00sell5510.751.28060.00001.2786
11022006.05.15 11:00sell5521.481.28350.00001.2815
11032006.05.15 11:01sell5532.921.28440.00001.2824
11042006.05.15 12:38close5532.921.28270.00001.282449.642161.82
11052006.05.15 12:38close5521.481.28270.00001.281511.842173.66
11062006.05.15 12:38close5510.751.28270.00001.2786-15.752157.91
11072006.05.15 12:38sell5540.761.28260.00001.2806
11082006.05.15 12:59sell5551.521.28450.00001.2825
11092006.05.15 13:00buy5560.761.28460.00001.2866
11102006.05.15 13:00t/p5540.761.28060.00001.280615.202173.11
11112006.05.15 13:00t/p5551.521.28250.00001.282530.402203.51
11122006.05.15 13:00buy5571.541.28050.00001.2825
11132006.05.15 13:15sell5580.781.28150.00001.2795
11142006.05.15 13:25close5580.781.28220.00001.2795-5.462198.05
11152006.05.15 13:25close5571.541.28200.00001.282523.102221.15
11162006.05.15 13:25close5560.761.28200.00001.2866-19.762201.39
11172006.05.15 13:25sell5590.781.28190.00001.2799
11182006.05.15 13:59sell5601.541.28250.00001.2805
11192006.05.15 14:03sell5613.081.28310.00001.2811
11202006.05.15 14:22sell5626.081.28370.00001.2817
11212006.05.15 14:30buy5630.741.28410.00001.2861
11222006.05.15 14:59buy5641.541.28330.00001.2853
11232006.05.15 15:07buy5653.161.28270.00001.2847
11242006.05.15 15:09close5653.161.28230.00001.2847-12.642188.75
11252006.05.15 15:09close5641.541.28230.00001.2853-15.402173.35
11262006.05.15 15:09close5630.741.28230.00001.2861-13.322160.03
11272006.05.15 15:09close5626.081.28250.00001.281772.962232.99
11282006.05.15 15:09close5613.081.28250.00001.281118.482251.47
11292006.05.15 15:09close5601.541.28250.00001.28050.002251.47
11302006.05.15 15:09close5590.781.28250.00001.2799-4.682246.79
11312006.05.15 17:00buy5660.791.27950.00001.2815
11322006.05.15 17:00t/p5660.791.28150.00001.281515.802262.59
11332006.05.15 17:00buy5670.801.28300.00001.2850
11342006.05.15 17:01buy5681.581.28180.00001.2838
11352006.05.15 17:31sell5690.791.28160.00001.2796
11362006.05.15 17:31sell5701.601.28270.00001.2807
11372006.05.15 18:21buy5713.161.28130.00001.2833
11382006.05.15 18:23t/p5701.601.28070.00001.280732.002294.59
11392006.05.15 18:23buy5726.321.28070.00001.2827
11402006.05.15 18:23close5690.791.28070.00001.27967.112301.70
11412006.05.15 18:23sell5730.791.28060.00001.2786
11422006.05.15 18:39sell5741.601.28110.00001.2791
11432006.05.15 19:58close5741.601.28140.00001.2791-4.802296.90
11442006.05.15 19:58close5730.791.28140.00001.2786-6.322290.58
11452006.05.15 19:58close5726.321.28120.00001.282731.602322.18
11462006.05.15 19:58close5713.161.28120.00001.2833-3.162319.02
11472006.05.15 19:58close5681.581.28120.00001.2838-9.482309.54
11482006.05.15 19:58close5670.801.28120.00001.2850-14.402295.14
11492006.05.15 20:00sell5750.801.27860.00001.2766
11502006.05.15 20:00sell5761.601.28140.00001.2794
11512006.05.15 21:51t/p5761.601.27940.00001.279432.002327.14
11522006.05.15 21:51close5750.801.27940.00001.2766-6.402320.74
11532006.05.15 21:51sell5770.811.27920.00001.2772
11542006.05.15 21:59sell5781.621.28000.00001.2780
11552006.05.15 22:00close5781.621.27870.00001.278021.062341.80
11562006.05.15 22:00close5770.811.27870.00001.27724.052345.85
11572006.05.15 23:31sell5790.821.27950.00001.2775
11582006.05.16 00:30sell5801.721.28010.00001.2781
11592006.05.16 00:59sell5813.401.28070.00001.2787
11602006.05.16 01:00buy5820.851.28100.00001.2830
11612006.05.16 01:59buy5831.741.27990.00001.2819
11622006.05.16 01:59sell5846.721.28130.00001.2793
11632006.05.16 03:59t/p5820.851.28300.00001.283017.002362.85
11642006.05.16 03:59t/p5831.741.28190.00001.281934.802397.65
11652006.05.16 03:59buy5850.721.28400.00001.2860
11662006.05.16 04:37buy5861.641.28180.00001.2838
11672006.05.16 07:02buy5873.361.28130.00001.2833
11682006.05.16 07:02buy5886.801.28070.00001.2827
11692006.05.16 08:03t/p5886.801.28270.00001.2827136.002533.65
11702006.05.16 08:03close5873.361.28270.00001.283347.042580.69
11712006.05.16 08:03close5861.641.28260.00001.283813.122593.81
11722006.05.16 08:03close5850.721.28270.00001.2860-9.362584.45
11732006.05.16 08:05close5846.721.28230.00001.2793-67.202517.25
11742006.05.16 08:05close5813.401.28230.00001.2787-54.402462.85
11752006.05.16 08:05close5801.721.28230.00001.2781-37.842425.01
11762006.05.16 08:05close5790.821.28230.00001.2775-22.462402.54
11772006.05.16 10:00sell5890.871.28120.00001.2792
11782006.05.16 10:02sell5901.741.28210.00001.2801
11792006.05.16 12:44buy5910.881.28130.00001.2833
11802006.05.16 12:59t/p5910.881.28330.00001.283317.602420.14
11812006.05.16 12:59buy5920.831.28570.00001.2877
11822006.05.16 12:59sell5933.321.28550.00001.2835
11832006.05.16 13:59buy5941.741.28360.00001.2856
11842006.05.16 14:40t/p5941.741.28560.00001.285634.802454.94
11852006.05.16 14:40close5920.831.28560.00001.2877-0.832454.11
11862006.05.16 14:40buy5950.841.28570.00001.2877
11872006.05.16 14:42sell5966.641.28600.00001.2840
11882006.05.16 14:50buy5971.741.28520.00001.2872
11892006.05.16 15:11close5971.741.28460.00001.2872-10.442443.67
11902006.05.16 15:11close5966.641.28480.00001.284079.682523.35
11912006.05.16 15:11close5950.841.28460.00001.2877-9.242514.11
11922006.05.16 15:11close5933.321.28480.00001.283523.242537.35
11932006.05.16 15:11close5901.741.28480.00001.2801-46.982490.37
11942006.05.16 15:11close5890.871.28480.00001.2792-31.322459.05
11952006.05.16 15:11buy5980.881.28490.00001.2869
11962006.05.16 15:12buy5991.761.28440.00001.2864
11972006.05.16 15:15buy6003.481.28380.00001.2858
11982006.05.16 15:20close6003.481.28510.00001.285845.242504.29
11992006.05.16 15:20close5991.761.28510.00001.286412.322516.61
12002006.05.16 15:20close5980.881.28510.00001.28691.762518.37
12012006.05.16 15:20buy6010.901.28520.00001.2872
12022006.05.16 15:39buy6021.801.28460.00001.2866
12032006.05.16 15:42buy6033.561.28400.00001.2860
12042006.05.16 15:59close6033.561.28520.00001.286042.722561.09
12052006.05.16 15:59close6021.801.28520.00001.286610.802571.89
12062006.05.16 15:59close6010.901.28520.00001.28720.002571.89
12072006.05.16 15:59buy6040.921.28530.00001.2873
12082006.05.16 15:59buy6051.821.28180.00001.2838
12092006.05.16 16:00t/p6051.821.28380.00001.283836.402608.29
12102006.05.16 16:00close6040.921.28480.00001.2873-4.602603.69
12112006.05.16 16:01buy6060.931.28330.00001.2853
12122006.05.16 16:17t/p6060.931.28530.00001.285318.602622.29
12132006.05.16 16:17buy6070.941.28550.00001.2875
12142006.05.16 16:19buy6081.861.28330.00001.2853
12152006.05.16 16:19close6081.861.28520.00001.285335.342657.63
12162006.05.16 16:19close6070.941.28520.00001.2875-2.822654.81
12172006.05.16 16:20buy6090.951.28330.00001.2853
12182006.05.16 16:24t/p6090.951.28530.00001.285319.002673.81
12192006.05.16 16:24buy6100.961.28550.00001.2875
12202006.05.16 16:25buy6111.901.28330.00001.2853
12212006.05.16 16:25t/p6111.901.28530.00001.285338.002711.81
12222006.05.16 16:25close6100.961.28550.00001.28750.002711.81
12232006.05.16 16:27buy6120.971.28330.00001.2853
12242006.05.16 16:27t/p6120.971.28530.00001.285319.402731.21
12252006.05.16 16:27buy6130.981.28550.00001.2875
12262006.05.16 16:29buy6141.941.28330.00001.2853
12272006.05.16 16:29t/p6141.941.28530.00001.285338.802770.01
12282006.05.16 16:29close6130.981.28530.00001.2875-1.962768.05
12292006.05.16 16:30buy6150.991.28330.00001.2853
12302006.05.16 16:30t/p6150.991.28530.00001.285319.802787.85
12312006.05.16 16:30buy6161.001.28560.00001.2876
12322006.05.16 16:33buy6171.981.28330.00001.2853
12332006.05.16 16:33t/p6171.981.28530.00001.285339.602827.45
12342006.05.16 16:33close6161.001.28540.00001.2876-2.002825.45
12352006.05.16 16:34buy6181.011.28330.00001.2853
12362006.05.16 16:53t/p6181.011.28530.00001.285320.202845.65
12372006.05.16 16:53buy6191.021.28560.00001.2876
12382006.05.16 16:55buy6202.021.28330.00001.2853
12392006.05.16 16:59buy6214.001.28270.00001.2847
12402006.05.16 17:00sell6221.001.28240.00001.2804
12412006.05.16 17:00t/p6214.001.28470.00001.284780.002925.65
12422006.05.16 17:00close6221.001.28490.00001.2804-25.002900.65
12432006.05.16 17:00close6202.021.28470.00001.285328.282928.93
12442006.05.16 17:00close6191.021.28470.00001.2876-9.182919.75
12452006.05.16 17:01sell6231.051.28460.00001.2826
12462006.05.16 17:13t/p6231.051.28260.00001.282621.002940.75
12472006.05.16 17:13sell6241.051.28240.00001.2804
12482006.05.16 17:59sell6252.101.28440.00001.2824
12492006.05.16 18:59sell6264.121.28580.00001.2838
12502006.05.16 19:00buy6271.031.28600.00001.2880
12512006.05.16 19:59buy6282.081.28530.00001.2873
12522006.05.17 00:59buy6294.321.28470.00001.2867
12532006.05.17 00:59buy6308.641.28420.00001.2862
12542006.05.17 01:03close6308.641.28490.00001.286260.483001.23
12552006.05.17 01:03close6294.321.28490.00001.28678.643009.87
12562006.05.17 01:03close6282.081.28490.00001.2873-9.892999.98
12572006.05.17 01:03close6271.031.28490.00001.2880-12.112987.87
12582006.05.17 01:03close6264.121.28510.00001.283831.333019.21
12592006.05.17 01:03close6252.101.28510.00001.2824-13.433005.78
12602006.05.17 01:03close6241.051.28510.00001.2804-27.712978.06
12612006.05.17 03:00buy6311.101.28610.00001.2881
12622006.05.17 07:00sell6321.091.28710.00001.2851
12632006.05.17 07:25sell6332.181.28760.00001.2856
12642006.05.17 07:59t/p6311.101.28810.00001.288122.003000.06
12652006.05.17 07:59sell6344.201.29000.00001.2880
12662006.05.17 08:00buy6351.051.29010.00001.2921
12672006.05.17 08:59buy6362.141.28920.00001.2912
12682006.05.17 08:59sell6378.321.29100.00001.2890
12692006.05.17 09:11close6378.321.28960.00001.2890116.483116.54
12702006.05.17 09:11close6362.141.28940.00001.29124.283120.82
12712006.05.17 09:11close6351.051.28940.00001.2921-7.353113.47
12722006.05.17 09:11close6344.201.28960.00001.288016.803130.27
12732006.05.17 09:11close6332.181.28960.00001.2856-43.603086.67
12742006.05.17 09:11close6321.091.28960.00001.2851-27.253059.42
12752006.05.17 09:11buy6381.101.28970.00001.2917
12762006.05.17 10:15buy6392.201.28920.00001.2912
12772006.05.17 11:00sell6401.101.28920.00001.2872
12782006.05.17 11:00sell6412.221.29020.00001.2882
12792006.05.17 11:08sell6424.441.29100.00001.2890
12802006.05.17 11:09t/p6392.201.29120.00001.291244.003103.42
12812006.05.17 11:09close6381.101.29140.00001.291718.703122.12
12822006.05.17 11:10close6424.441.29030.00001.289031.083153.20
12832006.05.17 11:10close6412.221.29030.00001.2882-2.223150.98
12842006.05.17 11:10close6401.101.29030.00001.2872-12.103138.88
12852006.05.17 11:10sell6431.131.29140.00001.2894
12862006.05.17 11:15buy6441.131.29030.00001.2923
12872006.05.17 11:49buy6452.261.28970.00001.2917
12882006.05.17 11:59t/p6431.131.28940.00001.289422.603161.48
12892006.05.17 11:59buy6464.481.28890.00001.2909
12902006.05.17 12:00close6464.481.28990.00001.290944.803206.28
12912006.05.17 12:00close6452.261.28990.00001.29174.523210.80
12922006.05.17 12:00close6441.131.28990.00001.2923-4.523206.28
12932006.05.17 12:00buy6471.151.29000.00001.2920
12942006.05.17 12:12buy6482.301.28950.00001.2915
12952006.05.17 12:30sell6491.151.28940.00001.2874
12962006.05.17 13:00buy6504.561.28890.00001.2909
12972006.05.17 13:52buy6519.041.28830.00001.2903
12982006.05.17 13:59t/p6491.151.28740.00001.287423.003229.28
12992006.05.17 13:59sell6520.851.28370.00001.2817
13002006.05.17 14:00sell6532.261.28850.00001.2865
13012006.05.17 14:01t/p6532.261.28650.00001.286545.203274.48
13022006.05.17 14:01sell6541.881.28490.00001.2829
13032006.05.17 14:01sell6554.481.28850.00001.2865
13042006.05.17 14:02t/p6554.481.28650.00001.286589.603364.08
13052006.05.17 14:02sell6564.561.28820.00001.2862
13062006.05.17 14:03t/p6564.561.28620.00001.286291.203455.28
13072006.05.17 14:03sell6574.601.28780.00001.2858
13082006.05.17 14:04t/p6574.601.28580.00001.285892.003547.28
13092006.05.17 14:04close6541.881.28800.00001.2829-58.283489.00
13102006.05.17 14:04close6520.851.28800.00001.2817-36.553452.45
13112006.05.17 14:04close6519.041.28780.00001.2903-45.203407.25
13122006.05.17 14:04close6504.561.28780.00001.2909-50.163357.09
13132006.05.17 14:04close6482.301.28780.00001.2915-39.103317.99
13142006.05.17 14:04close6471.151.28780.00001.2920-25.303292.69
13152006.05.17 14:05sell6581.181.28490.00001.2829
13162006.05.17 14:05sell6592.341.28790.00001.2859
13172006.05.17 14:06t/p6592.341.28590.00001.285946.803339.49
13182006.05.17 14:06sell6602.381.28790.00001.2859
13192006.05.17 14:07t/p6602.381.28590.00001.285947.603387.09
13202006.05.17 14:07close6581.181.28510.00001.2829-2.363384.73
13212006.05.17 14:07sell6611.221.28750.00001.2855
13222006.05.17 14:08t/p6611.221.28550.00001.285524.403409.13
13232006.05.17 14:08sell6621.231.28490.00001.2829
13242006.05.17 14:08sell6632.421.28760.00001.2856
13252006.05.17 14:10t/p6632.421.28560.00001.285648.403457.53
13262006.05.17 14:10close6621.231.28510.00001.2829-2.463455.07
13272006.05.17 14:10sell6641.241.28780.00001.2858
13282006.05.17 14:11t/p6641.241.28580.00001.285824.803479.87
13292006.05.17 14:11sell6651.251.28490.00001.2829
13302006.05.17 14:11sell6662.481.28790.00001.2859
13312006.05.17 14:13t/p6662.481.28590.00001.285949.603529.47
13322006.05.17 14:13close6651.251.28510.00001.2829-2.503526.97
13332006.05.17 14:13sell6671.271.28800.00001.2860
13342006.05.17 14:14t/p6671.271.28600.00001.286025.403552.37
13352006.05.17 14:14sell6681.281.28490.00001.2829
13362006.05.17 14:14sell6692.521.28800.00001.2860
13372006.05.17 14:16t/p6692.521.28600.00001.286050.403602.77
13382006.05.17 14:16close6681.281.28510.00001.2829-2.563600.21
13392006.05.17 14:16sell6701.291.28810.00001.2861
13402006.05.17 14:23t/p6701.291.28610.00001.286125.803626.01
13412006.05.17 14:23sell6711.301.28490.00001.2829
13422006.05.17 14:23sell6722.581.28790.00001.2859
13432006.05.17 14:24t/p6722.581.28590.00001.285951.603677.61
13442006.05.17 14:24close6711.301.28510.00001.2829-2.603675.01
13452006.05.17 14:24sell6731.321.28810.00001.2861
13462006.05.17 14:25t/p6731.321.28610.00001.286126.403701.41
13472006.05.17 14:25sell6741.331.28490.00001.2829
13482006.05.17 14:25sell6752.621.28810.00001.2861
13492006.05.17 14:29t/p6752.621.28610.00001.286152.403753.81
13502006.05.17 14:29close6741.331.28510.00001.2829-2.663751.15
13512006.05.17 14:29sell6761.351.28790.00001.2859
13522006.05.17 14:30t/p6761.351.28590.00001.285927.003778.15
13532006.05.17 14:30sell6771.361.28490.00001.2829
13542006.05.17 14:30sell6782.701.28610.00001.2841
13552006.05.17 14:31sell6795.321.28740.00001.2854
13562006.05.17 14:32t/p6795.321.28540.00001.2854106.403884.55
13572006.05.17 14:32close6782.701.28510.00001.284127.003911.55
13582006.05.17 14:32close6771.361.28510.00001.2829-2.723908.83
13592006.05.17 14:32sell6801.411.28730.00001.2853
13602006.05.17 14:33t/p6801.411.28530.00001.285328.203937.03
13612006.05.17 14:33sell6811.421.28490.00001.2829
13622006.05.17 14:33sell6822.801.28690.00001.2849
13632006.05.17 14:39sell6835.561.28770.00001.2857
13642006.05.17 14:40t/p6835.561.28570.00001.2857111.204048.23
13652006.05.17 14:40close6822.801.28510.00001.284950.404098.63
13662006.05.17 14:40close6811.421.28510.00001.2829-2.844095.79
13672006.05.17 14:40sell6841.471.28840.00001.2864
13682006.05.17 14:41t/p6841.471.28640.00001.286429.404125.19
13692006.05.17 14:41sell6851.481.28490.00001.2829
13702006.05.17 14:41sell6862.921.28880.00001.2868
13712006.05.17 14:42t/p6862.921.28680.00001.286858.404183.59
13722006.05.17 14:42close6851.481.28510.00001.2829-2.964180.63
13732006.05.17 14:42sell6871.501.28950.00001.2875
13742006.05.17 14:43t/p6871.501.28750.00001.287530.004210.63
13752006.05.17 14:43sell6881.511.28490.00001.2829
13762006.05.17 14:43sell6892.961.29040.00001.2884
13772006.05.17 14:44t/p6892.961.28840.00001.288459.204269.83
13782006.05.17 14:44close6881.511.28510.00001.2829-3.024266.81
13792006.05.17 14:44sell6901.531.29050.00001.2885
13802006.05.17 14:45t/p6901.531.28850.00001.288530.604297.41
13812006.05.17 14:45sell6911.551.28490.00001.2829
13822006.05.17 14:45sell6923.021.29040.00001.2884
13832006.05.17 14:46t/p6923.021.28840.00001.288460.404357.81
13842006.05.17 14:46close6911.551.28510.00001.2829-3.104354.71
13852006.05.17 14:46sell6931.571.29010.00001.2881
13862006.05.17 14:47t/p6931.571.28810.00001.288131.404386.11
13872006.05.17 14:47sell6941.581.28490.00001.2829
13882006.05.17 14:47sell6953.101.28980.00001.2878
13892006.05.17 14:48t/p6953.101.28780.00001.287862.004448.11
13902006.05.17 14:48close6941.581.28510.00001.2829-3.164444.95
13912006.05.17 14:48sell6961.601.28930.00001.2873
13922006.05.17 14:49t/p6961.601.28730.00001.287332.004476.95
13932006.05.17 14:49sell6971.611.28490.00001.2829
13942006.05.17 14:49sell6983.181.28870.00001.2867
13952006.05.17 14:50t/p6983.181.28670.00001.286763.604540.55
13962006.05.17 14:50close6971.611.28510.00001.2829-3.224537.33
13972006.05.17 14:50sell6991.631.28900.00001.2870
13982006.05.17 14:51t/p6991.631.28700.00001.287032.604569.93
13992006.05.17 14:51sell7001.641.28490.00001.2829
14002006.05.17 14:51sell7013.241.28880.00001.2868
14012006.05.17 14:52t/p7013.241.28680.00001.286864.804634.73
14022006.05.17 14:52close7001.641.28510.00001.2829-3.284631.45
14032006.05.17 14:52sell7021.671.28830.00001.2863
14042006.05.17 14:53t/p7021.671.28630.00001.286333.404664.85
14052006.05.17 14:53sell7031.681.28490.00001.2829
14062006.05.17 14:53sell7043.321.28780.00001.2858
14072006.05.17 14:54t/p7043.321.28580.00001.285866.404731.25
14082006.05.17 14:54close7031.681.28510.00001.2829-3.364727.89
14092006.05.17 14:54sell7051.701.28800.00001.2860
14102006.05.17 14:55t/p7051.701.28600.00001.286034.004761.89
14112006.05.17 14:55sell7061.711.28490.00001.2829
14122006.05.17 14:55sell7073.381.28840.00001.2864
14132006.05.17 14:56t/p7073.381.28640.00001.286467.604829.49
14142006.05.17 14:56close7061.711.28510.00001.2829-3.424826.07
14152006.05.17 14:56sell7081.741.28890.00001.2869
14162006.05.17 14:57t/p7081.741.28690.00001.286934.804860.87
14172006.05.17 14:57sell7091.751.28490.00001.2829
14182006.05.17 14:57sell7103.441.28880.00001.2868
14192006.05.17 14:58t/p7103.441.28680.00001.286868.804929.67
14202006.05.17 14:58close7091.751.28510.00001.2829-3.504926.17
14212006.05.17 14:58sell7111.771.28880.00001.2868
14222006.05.17 14:59t/p7111.771.28680.00001.286835.404961.57
14232006.05.17 14:59sell7121.781.28490.00001.2829
14242006.05.17 14:59sell7133.521.28840.00001.2864
14252006.05.17 14:59t/p7133.521.28640.00001.286470.405031.97
14262006.05.17 14:59close7121.781.28510.00001.2829-3.565028.41
14272006.05.17 14:59sell7141.771.27880.00001.2768
14282006.05.17 15:00sell7153.421.28830.00001.2863
14292006.05.17 15:01t/p7153.421.28630.00001.286368.405096.81
14302006.05.17 15:01sell7163.461.28840.00001.2864
14312006.05.17 15:02t/p7163.461.28640.00001.286469.205166.01
14322006.05.17 15:02close7141.771.27920.00001.2768-7.085158.93
14332006.05.17 15:02sell7171.811.28810.00001.2861
14342006.05.17 15:03t/p7171.811.28610.00001.286136.205195.13
14352006.05.17 15:03sell7181.831.27900.00001.2770
14362006.05.17 15:03sell7193.541.28810.00001.2861
14372006.05.17 15:04t/p7193.541.28610.00001.286170.805265.93
14382006.05.17 15:04close7181.831.27920.00001.2770-3.665262.27
14392006.05.17 15:04sell7201.851.28830.00001.2863
14402006.05.17 15:05t/p7201.851.28630.00001.286337.005299.27
14412006.05.17 15:05sell7211.861.27900.00001.2770
14422006.05.17 15:05sell7223.601.28850.00001.2865
14432006.05.17 15:06t/p7223.601.28650.00001.286572.005371.27
14442006.05.17 15:06close7211.861.27920.00001.2770-3.725367.55
14452006.05.17 15:06sell7231.891.28870.00001.2867
14462006.05.17 15:07t/p7231.891.28670.00001.286737.805405.35
14472006.05.17 15:07sell7241.901.27900.00001.2770
14482006.05.17 15:07sell7253.681.28850.00001.2865
14492006.05.17 15:08t/p7253.681.28650.00001.286573.605478.95
14502006.05.17 15:08close7241.901.27920.00001.2770-3.805475.15
14512006.05.17 15:08sell7261.931.28840.00001.2864
14522006.05.17 15:09t/p7261.931.28640.00001.286438.605513.75
14532006.05.17 15:09sell7271.941.27900.00001.2770
14542006.05.17 15:09sell7283.741.28840.00001.2864
14552006.05.17 15:10t/p7283.741.28640.00001.286474.805588.55
14562006.05.17 15:10close7271.941.27920.00001.2770-3.885584.67
14572006.05.17 15:10sell7291.961.28810.00001.2861
14582006.05.17 15:11t/p7291.961.28610.00001.286139.205623.87
14592006.05.17 15:11sell7301.981.27900.00001.2770
14602006.05.17 15:11sell7313.841.28790.00001.2859
14612006.05.17 15:12t/p7313.841.28590.00001.285976.805700.67
14622006.05.17 15:12close7301.981.27920.00001.2770-3.965696.71
14632006.05.17 15:12sell7322.001.28690.00001.2849
14642006.05.17 15:13t/p7322.001.28490.00001.284940.005736.71
14652006.05.17 15:13sell7332.021.27900.00001.2770
14662006.05.17 15:13sell7343.921.28720.00001.2852
14672006.05.17 15:14t/p7343.921.28520.00001.285278.405815.11
14682006.05.17 15:14close7332.021.27920.00001.2770-4.045811.07
14692006.05.17 15:14sell7352.041.28700.00001.2850
14702006.05.17 15:15t/p7352.041.28500.00001.285040.805851.87
14712006.05.17 15:15sell7362.061.27900.00001.2770
14722006.05.17 15:15sell7374.001.28700.00001.2850
14732006.05.17 15:16t/p7374.001.28500.00001.285080.005931.87
14742006.05.17 15:16close7362.061.27920.00001.2770-4.125927.75
14752006.05.17 15:16sell7382.091.28630.00001.2843
14762006.05.17 15:17t/p7382.091.28430.00001.284341.805969.55
14772006.05.17 15:17sell7392.101.27900.00001.2770
14782006.05.17 15:17sell7404.101.28620.00001.2842
14792006.05.17 15:18t/p7404.101.28420.00001.284282.006051.55
14802006.05.17 15:18close7392.101.27920.00001.2770-4.206047.35
14812006.05.17 15:18sell7412.131.28650.00001.2845
14822006.05.17 15:19t/p7412.131.28450.00001.284542.606089.95
14832006.05.17 15:19sell7422.141.27900.00001.2770
14842006.05.17 15:19sell7434.181.28560.00001.2836
14852006.05.17 15:20t/p7434.181.28360.00001.283683.606173.55
14862006.05.17 15:20close7422.141.27920.00001.2770-4.286169.27
14872006.05.17 15:20sell7442.171.28480.00001.2828
14882006.05.17 15:21t/p7442.171.28280.00001.282843.406212.67
14892006.05.17 15:21sell7452.191.27900.00001.2770
14902006.05.17 15:21sell7464.281.28500.00001.2830
14912006.05.17 15:22t/p7464.281.28300.00001.283085.606298.27
14922006.05.17 15:22close7452.191.27920.00001.2770-4.386293.89
14932006.05.17 15:22sell7472.211.28530.00001.2833
14942006.05.17 15:23t/p7472.211.28330.00001.283344.206338.09
14952006.05.17 15:23sell7482.231.27900.00001.2770
14962006.05.17 15:23sell7494.361.28550.00001.2835
14972006.05.17 15:24t/p7494.361.28350.00001.283587.206425.29
14982006.05.17 15:24close7482.231.27920.00001.2770-4.466420.83
14992006.05.17 15:24sell7502.261.28520.00001.2832
15002006.05.17 15:25t/p7502.261.28320.00001.283245.206466.03
15012006.05.17 15:25sell7512.271.27900.00001.2770
15022006.05.17 15:25sell7524.461.28480.00001.2828
15032006.05.17 15:26t/p7524.461.28280.00001.282889.206555.23
15042006.05.17 15:26close7512.271.27920.00001.2770-4.546550.69
15052006.05.17 15:26sell7532.301.28480.00001.2828
15062006.05.17 15:28t/p7532.301.28280.00001.282846.006596.69
15072006.05.17 15:28sell7542.321.27900.00001.2770
15082006.05.17 15:28sell7554.561.28440.00001.2824
15092006.05.17 15:29t/p7554.561.28240.00001.282491.206687.89
15102006.05.17 15:29close7542.321.27920.00001.2770-4.646683.25
15112006.05.17 15:29sell7562.351.28440.00001.2824
15122006.05.17 15:31t/p7562.351.28240.00001.282447.006730.25
15132006.05.17 15:31sell7572.371.27900.00001.2770
15142006.05.17 15:31sell7584.641.28490.00001.2829
15152006.05.17 15:33t/p7584.641.28290.00001.282992.806823.05
15162006.05.17 15:33close7572.371.27920.00001.2770-4.746818.31
15172006.05.17 15:33sell7592.401.28450.00001.2825
15182006.05.17 15:34t/p7592.401.28250.00001.282548.006866.31
15192006.05.17 15:34sell7602.421.27900.00001.2770
15202006.05.17 15:34sell7614.741.28450.00001.2825
15212006.05.17 15:35t/p7614.741.28250.00001.282594.806961.11
15222006.05.17 15:35close7602.421.27920.00001.2770-4.846956.27
15232006.05.17 15:35sell7622.451.28480.00001.2828
15242006.05.17 15:36t/p7622.451.28280.00001.282849.007005.27
15252006.05.17 15:36sell7632.461.27900.00001.2770
15262006.05.17 15:36sell7644.821.28530.00001.2833
15272006.05.17 15:37t/p7644.821.28330.00001.283396.407101.67
15282006.05.17 15:37close7632.461.27920.00001.2770-4.927096.75
15292006.05.17 15:37sell7652.501.28520.00001.2832
15302006.05.17 15:38t/p7652.501.28320.00001.283250.007146.75
15312006.05.17 15:38sell7662.511.27900.00001.2770
15322006.05.17 15:38sell7674.921.28500.00001.2830
15332006.05.17 15:39t/p7674.921.28300.00001.283098.407245.15
15342006.05.17 15:39close7662.511.27920.00001.2770-5.027240.13
15352006.05.17 15:39sell7682.551.28500.00001.2830
15362006.05.17 15:41t/p7682.551.28300.00001.283051.007291.13
15372006.05.17 15:41sell7692.571.27900.00001.2770
15382006.05.17 15:41sell7705.021.28460.00001.2826
15392006.05.17 15:42t/p7705.021.28260.00001.2826100.407391.53
15402006.05.17 15:42close7692.571.27920.00001.2770-5.147386.39
15412006.05.17 15:42sell7712.601.28420.00001.2822
15422006.05.17 15:43t/p7712.601.28220.00001.282252.007438.39
15432006.05.17 15:43sell7722.621.27900.00001.2770
15442006.05.17 15:43sell7735.141.28400.00001.2820
15452006.05.17 15:44t/p7735.141.28200.00001.2820102.807541.19
15462006.05.17 15:44close7722.621.27920.00001.2770-5.247535.95
15472006.05.17 15:44sell7742.651.28380.00001.2818
15482006.05.17 15:45t/p7742.651.28180.00001.281853.007588.95
15492006.05.17 15:45sell7752.671.27900.00001.2770
15502006.05.17 15:45sell7765.241.28410.00001.2821
15512006.05.17 15:46t/p7765.241.28210.00001.2821104.807693.75
15522006.05.17 15:46close7752.671.27920.00001.2770-5.347688.41
15532006.05.17 15:46sell7772.701.28440.00001.2824
15542006.05.17 15:48t/p7772.701.28240.00001.282454.007742.41
15552006.05.17 15:48sell7782.721.27900.00001.2770
15562006.05.17 15:48sell7795.341.28420.00001.2822
15572006.05.17 15:49t/p7795.341.28220.00001.2822106.807849.21
15582006.05.17 15:49close7782.721.27920.00001.2770-5.447843.77
15592006.05.17 15:49sell7802.761.28430.00001.2823
15602006.05.17 15:51t/p7802.761.28230.00001.282355.207898.97
15612006.05.17 15:51sell7812.781.27900.00001.2770
15622006.05.17 15:51sell7825.461.28420.00001.2822
15632006.05.17 15:52t/p7825.461.28220.00001.2822109.208008.17
15642006.05.17 15:52close7812.781.27920.00001.2770-5.568002.61
15652006.05.17 15:52sell7832.821.28400.00001.2820
15662006.05.17 15:53t/p7832.821.28200.00001.282056.408059.01
15672006.05.17 15:53sell7842.841.27900.00001.2770
15682006.05.17 15:53sell7855.561.28410.00001.2821
15692006.05.17 15:54t/p7855.561.28210.00001.2821111.208170.21
15702006.05.17 15:54close7842.841.27920.00001.2770-5.688164.53
15712006.05.17 15:54sell7862.871.28430.00001.2823
15722006.05.17 15:56t/p7862.871.28230.00001.282357.408221.93
15732006.05.17 15:56sell7872.891.27900.00001.2770
15742006.05.17 15:56sell7885.661.28450.00001.2825
15752006.05.17 15:57t/p7885.661.28250.00001.2825113.208335.13
15762006.05.17 15:57close7872.891.27920.00001.2770-5.788329.35
15772006.05.17 15:57sell7892.931.28410.00001.2821
15782006.05.17 15:58t/p7892.931.28210.00001.282158.608387.95
15792006.05.17 15:58sell7902.951.27900.00001.2770
15802006.05.17 15:58sell7915.801.28370.00001.2817
15812006.05.17 15:59t/p7915.801.28170.00001.2817116.008503.95
15822006.05.17 15:59close7902.951.27920.00001.2770-5.908498.05
15832006.05.17 15:59sell7922.991.28310.00001.2811
15842006.05.17 15:59t/p7922.991.28110.00001.281159.808557.85
15852006.05.17 15:59sell7933.011.27900.00001.2770
15862006.05.17 15:59t/p7933.011.27700.00001.277060.208618.05
15872006.05.17 15:59sell7942.951.27210.00001.2701
15882006.05.17 16:00sell7955.661.28310.00001.2811
15892006.05.17 16:01t/p7955.661.28110.00001.2811113.208731.25
15902006.05.17 16:01sell7965.901.27510.00001.2731
15912006.05.17 16:01sell79710.761.28370.00001.2817
15922006.05.17 16:02t/p79710.761.28170.00001.2817215.208946.45
15932006.05.17 16:02close7965.901.27530.00001.2731-11.808934.65
15942006.05.17 16:02close7942.951.27530.00001.2701-94.408840.25
15952006.05.17 16:02sell7983.021.28340.00001.2814
15962006.05.17 16:03t/p7983.021.28140.00001.281460.408900.65
15972006.05.17 16:03sell7993.041.27510.00001.2731
15982006.05.17 16:03sell8005.901.28360.00001.2816
15992006.05.17 16:04t/p8005.901.28160.00001.2816118.009018.65
16002006.05.17 16:04sell8015.981.28380.00001.2818
16012006.05.17 16:05t/p8015.981.28180.00001.2818119.609138.25
16022006.05.17 16:05close7993.041.27530.00001.2731-6.089132.17
16032006.05.17 16:05sell8023.121.28400.00001.2820
16042006.05.17 16:06t/p8023.121.28200.00001.282062.409194.57
16052006.05.17 16:06sell8033.141.27510.00001.2731
16062006.05.17 16:06sell8046.101.28370.00001.2817
16072006.05.17 16:07t/p8046.101.28170.00001.2817122.009316.57
16082006.05.17 16:07sell8056.181.28350.00001.2815
16092006.05.17 16:08t/p8056.181.28150.00001.2815123.609440.17
16102006.05.17 16:08close8033.141.27530.00001.2731-6.289433.89
16112006.05.17 16:08sell8063.221.28260.00001.2806
16122006.05.17 16:09t/p8063.221.28060.00001.280664.409498.29
16132006.05.17 16:09sell8073.251.27510.00001.2731
16142006.05.17 16:09sell8086.301.28310.00001.2811
16152006.05.17 16:10t/p8086.301.28110.00001.2811126.009624.29
16162006.05.17 16:10sell8096.401.28320.00001.2812
16172006.05.17 16:11t/p8096.401.28120.00001.2812128.009752.29
16182006.05.17 16:11close8073.251.27530.00001.2731-6.509745.79
16192006.05.17 16:11sell8103.331.28310.00001.2811
16202006.05.17 16:12t/p8103.331.28110.00001.281166.609812.39
16212006.05.17 16:12sell8113.351.27510.00001.2731
16222006.05.17 16:12sell8126.521.28320.00001.2812
16232006.05.17 16:13t/p8126.521.28120.00001.2812130.409942.79
16242006.05.17 16:13sell8136.601.28330.00001.2813
16252006.05.17 16:14t/p8136.601.28130.00001.2813132.0010074.79
16262006.05.17 16:14close8113.351.27530.00001.2731-6.7010068.09
16272006.05.17 16:14sell8143.441.28360.00001.2816
16282006.05.17 16:15t/p8143.441.28160.00001.281668.8010136.89
16292006.05.17 16:15sell8153.461.27510.00001.2731
16302006.05.17 16:15sell8166.721.28360.00001.2816
16312006.05.17 16:17t/p8166.721.28160.00001.2816134.4010271.29
16322006.05.17 16:17sell8176.801.28380.00001.2818
16332006.05.17 16:19t/p8176.801.28180.00001.2818136.0010407.29
16342006.05.17 16:19close8153.461.27530.00001.2731-6.9210400.37
16352006.05.17 16:19sell8183.551.28300.00001.2810
16362006.05.17 16:20t/p8183.551.28100.00001.281071.0010471.37
16372006.05.17 16:20sell8193.581.27510.00001.2731
16382006.05.17 16:20sell8206.961.28290.00001.2809
16392006.05.17 16:21t/p8206.961.28090.00001.2809139.2010610.57
16402006.05.17 16:21sell8217.061.28310.00001.2811
16412006.05.17 16:22t/p8217.061.28110.00001.2811141.2010751.77
16422006.05.17 16:22close8193.581.27530.00001.2731-7.1610744.61
16432006.05.17 16:22sell8223.671.28310.00001.2811
16442006.05.17 16:24t/p8223.671.28110.00001.281173.4010818.01
16452006.05.17 16:24sell8233.701.27510.00001.2731
16462006.05.17 16:24sell8247.241.28100.00001.2790
16472006.05.17 16:25t/p8247.241.27900.00001.2790144.8010962.81
16482006.05.17 16:25sell8257.361.28010.00001.2781
16492006.05.17 16:26t/p8257.361.27810.00001.2781147.2011110.01
16502006.05.17 16:26close8233.701.27530.00001.2731-7.4011102.61
16512006.05.17 16:26sell8263.791.27830.00001.2763
16522006.05.17 16:27t/p8263.791.27630.00001.276375.8011178.41
16532006.05.17 16:27sell8273.821.27510.00001.2731
16542006.05.17 16:27sell8287.541.27840.00001.2764
16552006.05.17 16:28t/p8287.541.27640.00001.2764150.8011329.21
16562006.05.17 16:28sell8297.641.27860.00001.2766
16572006.05.17 16:29t/p8297.641.27660.00001.2766152.8011482.01
16582006.05.17 16:29close8273.821.27530.00001.2731-7.6411474.37
16592006.05.17 16:29sell8303.921.27850.00001.2765
16602006.05.17 16:30t/p8303.921.27650.00001.276578.4011552.77
16612006.05.17 16:30sell8313.951.27510.00001.2731
16622006.05.17 16:30sell8327.801.27840.00001.2764
16632006.05.17 16:31t/p8327.801.27640.00001.2764156.0011708.77
16642006.05.17 16:31sell8337.921.27760.00001.2756
16652006.05.17 16:32t/p8337.921.27560.00001.2756158.4011867.17
16662006.05.17 16:32close8313.951.27530.00001.2731-7.9011859.27
16672006.05.17 16:32sell8344.051.27630.00001.2743
16682006.05.17 17:02sell8358.061.27780.00001.2758
16692006.05.17 17:03t/p8358.061.27580.00001.2758161.2012020.47
16702006.05.17 17:03sell8368.181.27750.00001.2755
16712006.05.17 17:04t/p8368.181.27550.00001.2755163.6012184.07
16722006.05.17 17:04close8344.051.27520.00001.274344.5512228.62
16732006.05.17 17:04sell8374.181.27770.00001.2757
16742006.05.17 17:09t/p8374.181.27570.00001.275783.6012312.22
16752006.05.17 17:09sell8384.211.27500.00001.2730
16762006.05.17 17:09sell8398.341.27750.00001.2755
16772006.05.17 17:10t/p8398.341.27550.00001.2755166.8012479.02
16782006.05.17 17:10sell8408.441.27760.00001.2756
16792006.05.17 17:12t/p8408.441.27560.00001.2756168.8012647.82
16802006.05.17 17:12close8384.211.27520.00001.2730-8.4212639.40
16812006.05.17 17:12sell8414.321.27760.00001.2756
16822006.05.17 17:17t/p8414.321.27560.00001.275686.4012725.80
16832006.05.17 17:17sell8424.351.27500.00001.2730
16842006.05.17 17:17sell8438.621.27750.00001.2755
16852006.05.17 17:18t/p8438.621.27550.00001.2755172.4012898.20
16862006.05.17 17:18sell8448.721.27780.00001.2758
16872006.05.17 17:19t/p8448.721.27580.00001.2758174.4013072.60
16882006.05.17 17:19close8424.351.27520.00001.2730-8.7013063.90
16892006.05.17 17:19sell8454.461.27780.00001.2758
16902006.05.17 17:21t/p8454.461.27580.00001.275889.2013153.10
16912006.05.17 17:21sell8464.491.27500.00001.2730
16922006.05.17 17:21sell8478.901.27740.00001.2754
16932006.05.17 17:22t/p8478.901.27540.00001.2754178.0013331.10
16942006.05.17 17:22sell8489.061.27680.00001.2748
16952006.05.17 17:23close8489.061.27520.00001.2748144.9613476.06
16962006.05.17 17:23close8464.491.27520.00001.2730-8.9813467.08
16972006.05.17 17:23sell8494.601.27640.00001.2744
16982006.05.17 17:30t/p8494.601.27440.00001.274492.0013559.08
16992006.05.17 17:30sell8504.631.27410.00001.2721
17002006.05.17 17:35sell8519.241.27470.00001.2727
17012006.05.17 17:59t/p8504.631.27210.00001.272192.6013651.68
17022006.05.17 17:59t/p8519.241.27270.00001.2727184.8013836.48
17032006.05.17 18:00sell8524.721.27190.00001.2699
17042006.05.17 18:01sell8539.421.27240.00001.2704
17052006.05.17 18:03sell85418.681.27300.00001.2710
17062006.05.17 18:11sell85536.721.27360.00001.2716
17072006.05.17 21:30buy8564.521.27400.00001.2760
17082006.05.17 21:59buy8579.561.27280.00001.2748
17092006.05.17 22:05t/p8579.561.27480.00001.2748191.2014027.68
17102006.05.17 22:05close8564.521.27500.00001.276045.2014072.88
17112006.05.17 22:31buy8584.391.27490.00001.2769
17122006.05.17 22:39buy8598.981.27440.00001.2764
17132006.05.17 23:13buy86018.401.27380.00001.2758
17142006.05.17 23:43buy86137.361.27320.00001.2752
17152006.05.18 01:59t/p86018.401.27580.00001.2758326.3214399.21
17162006.05.18 01:59t/p86137.361.27520.00001.2752662.5815061.79
17172006.05.18 01:59close8598.981.27620.00001.2764141.3015203.09
17182006.05.18 02:00close8584.391.27620.00001.276947.1315250.21
17192006.05.18 02:27buy8624.661.27590.00001.2779
17202006.05.18 05:59buy8639.741.27490.00001.2769
17212006.05.18 08:59t/p8624.661.27790.00001.277993.2015343.41
17222006.05.18 08:59t/p8639.741.27690.00001.2769194.8015538.21
17232006.05.18 09:00buy8643.871.27940.00001.2814
17242006.05.18 09:59buy8658.181.27840.00001.2804
17252006.05.18 10:08buy86617.121.27740.00001.2794
17262006.05.18 10:33t/p86617.121.27940.00001.2794342.4015880.61
17272006.05.18 10:33close8658.181.27980.00001.2804114.5215995.13
17282006.05.18 10:34close8643.871.27930.00001.2814-3.8715991.26
17292006.05.18 10:34buy8673.991.27950.00001.2815
17302006.05.18 10:47buy8688.341.27870.00001.2807
17312006.05.18 10:59buy86917.521.27760.00001.2796
17322006.05.18 12:59buy87035.441.27710.00001.2791
17332006.05.18 13:59t/p8673.991.28150.00001.281579.8016071.06
17342006.05.18 13:59t/p8688.341.28070.00001.2807166.8016237.86
17352006.05.18 13:59t/p86917.521.27960.00001.2796350.4016588.26
17362006.05.18 13:59t/p87035.441.27910.00001.2791708.8017297.06
17372006.05.18 14:00buy8713.811.28200.00001.2840
17382006.05.18 14:30buy8729.121.27860.00001.2806
17392006.05.18 14:59t/p8729.121.28060.00001.2806182.4017479.46
17402006.05.18 14:59close8713.811.28100.00001.2840-38.1017441.36
17412006.05.18 15:00buy8734.071.28110.00001.2831
17422006.05.18 15:06buy8749.101.27890.00001.2809
17432006.05.18 15:32t/p8749.101.28090.00001.2809182.0017623.36
17442006.05.18 15:32close8734.071.28090.00001.2831-8.1417615.22
17452006.05.18 15:32buy8754.151.28100.00001.2830
17462006.05.18 15:35t/p8754.151.28300.00001.283083.0017698.22
17472006.05.18 15:35buy8763.651.28320.00001.2852
17482006.05.18 15:38buy8777.561.28260.00001.2846
17492006.05.18 15:41buy87815.481.28210.00001.2841
17502006.05.18 15:54buy87931.521.28150.00001.2835
17512006.05.18 20:59t/p87815.481.28410.00001.2841309.6018007.82
17522006.05.18 20:59t/p87931.521.28350.00001.2835630.4018638.22
17532006.05.18 20:59close8777.561.28440.00001.2846136.0818774.30
17542006.05.18 21:00close8763.651.28440.00001.285243.8018818.10
17552006.05.18 21:59buy8803.701.28450.00001.2865
17562006.05.18 21:59close8803.701.28570.00001.286544.4018862.50
17572006.05.18 21:59close85536.721.28590.00001.2716-4449.9214412.58
17582006.05.18 21:59close85418.681.28590.00001.2710-2375.8212036.76
17592006.05.18 21:59close8539.421.28590.00001.2704-1254.6010782.16
17602006.05.18 21:59close8524.721.28590.00001.2699-652.2310129.93
17612006.05.18 22:00buy8813.371.28580.00001.2878
17622006.05.18 22:40buy8826.701.28440.00001.2864
17632006.05.18 23:18t/p8826.701.28640.00001.2864134.0010263.93
17642006.05.18 23:18close8813.371.28640.00001.287820.2210284.15
17652006.05.18 23:45buy8833.401.28590.00001.2879
17662006.05.19 00:29buy8847.001.28530.00001.2873
17672006.05.19 00:34buy88513.881.28470.00001.2867
17682006.05.19 01:59buy88627.121.28400.00001.2860
17692006.05.19 02:45sell8873.481.28440.00001.2824
17702006.05.19 03:03sell8887.141.28500.00001.2830
17712006.05.19 05:47t/p8887.141.28300.00001.2830142.8010426.95
17722006.05.19 05:47close8873.481.28300.00001.282448.7210475.67
17732006.05.19 05:47sell8893.271.28290.00001.2809
17742006.05.19 06:12sell8906.681.28340.00001.2814
17752006.05.19 07:59t/p8893.271.28090.00001.280965.4010541.07
17762006.05.19 07:59t/p8906.681.28140.00001.2814133.6010674.67
17772006.05.19 07:59sell8912.521.27850.00001.2765
17782006.05.19 08:01sell8926.401.28270.00001.2807
17792006.05.19 08:02t/p8926.401.28070.00001.2807128.0010802.67
17802006.05.19 08:02sell8936.461.28260.00001.2806
17812006.05.19 08:04t/p8936.461.28060.00001.2806129.2010931.87
17822006.05.19 08:04sell8946.701.28310.00001.2811
17832006.05.19 08:06t/p8946.701.28110.00001.2811134.0011065.87
17842006.05.19 08:06sell8956.641.28260.00001.2806
17852006.05.19 08:08t/p8956.641.28060.00001.2806132.8011198.67
17862006.05.19 08:08sell8966.761.28270.00001.2807
17872006.05.19 08:09t/p8966.761.28070.00001.2807135.2011333.87
17882006.05.19 08:09sell8976.881.28280.00001.2808
17892006.05.19 08:10t/p8976.881.28080.00001.2808137.6011471.47
17902006.05.19 08:10sell8986.901.28260.00001.2806
17912006.05.19 08:13t/p8986.901.28060.00001.2806138.0011609.47
17922006.05.19 08:13sell8996.961.28250.00001.2805
17932006.05.19 08:15t/p8996.961.28050.00001.2805139.2011748.67
17942006.05.19 08:15sell9007.081.28260.00001.2806
17952006.05.19 08:16t/p9007.081.28060.00001.2806141.6011890.27
17962006.05.19 08:16sell9017.021.28210.00001.2801
17972006.05.19 08:21t/p9017.021.28010.00001.2801140.4012030.67
17982006.05.19 08:21sell9027.221.28240.00001.2804
17992006.05.19 08:22t/p9027.221.28040.00001.2804144.4012175.07
18002006.05.19 08:22sell9037.221.28210.00001.2801
18012006.05.19 08:23t/p9037.221.28010.00001.2801144.4012319.47
18022006.05.19 08:23sell9047.241.28190.00001.2799
18032006.05.19 08:24t/p9047.241.27990.00001.2799144.8012464.27
18042006.05.19 08:24sell9057.401.28210.00001.2801
18052006.05.19 08:25t/p9057.401.28010.00001.2801148.0012612.27
18062006.05.19 08:25sell9067.501.28210.00001.2801
18072006.05.19 08:26t/p9067.501.28010.00001.2801150.0012762.27
18082006.05.19 08:26sell9077.641.28220.00001.2802
18092006.05.19 08:27t/p9077.641.28020.00001.2802152.8012915.07
18102006.05.19 08:27sell9087.801.28240.00001.2804
18112006.05.19 08:29t/p9087.801.28040.00001.2804156.0013071.07
18122006.05.19 08:29sell9097.801.28210.00001.2801
18132006.05.19 08:31t/p9097.801.28010.00001.2801156.0013227.07
18142006.05.19 08:31sell9108.041.28250.00001.2805
18152006.05.19 08:32t/p9108.041.28050.00001.2805160.8013387.87
18162006.05.19 08:32sell9118.181.28260.00001.2806
18172006.05.19 08:33t/p9118.181.28060.00001.2806163.6013551.47
18182006.05.19 08:33sell9128.321.28270.00001.2807
18192006.05.19 08:34t/p9128.321.28070.00001.2807166.4013717.87
18202006.05.19 08:34sell9138.361.28250.00001.2805
18212006.05.19 08:35t/p9138.361.28050.00001.2805167.2013885.07
18222006.05.19 08:35sell9148.441.28240.00001.2804
18232006.05.19 08:36t/p9148.441.28040.00001.2804168.8014053.87
18242006.05.19 08:36sell9158.561.28240.00001.2804
18252006.05.19 08:38t/p9158.561.28040.00001.2804171.2014225.07
18262006.05.19 08:38sell9168.741.28260.00001.2806
18272006.05.19 08:40t/p9168.741.28060.00001.2806174.8014399.87
18282006.05.19 08:40sell9178.781.28240.00001.2804
18292006.05.19 08:41t/p9178.781.28040.00001.2804175.6014575.47
18302006.05.19 08:41sell9188.901.28240.00001.2804
18312006.05.19 08:44t/p9188.901.28040.00001.2804178.0014753.47
18322006.05.19 08:44sell9198.981.28230.00001.2803
18332006.05.19 08:45t/p9198.981.28030.00001.2803179.6014933.07
18342006.05.19 08:45sell9209.141.28240.00001.2804
18352006.05.19 08:50t/p9209.141.28040.00001.2804182.8015115.87
18362006.05.19 08:50sell9219.301.28250.00001.2805
18372006.05.19 08:51t/p9219.301.28050.00001.2805186.0015301.87
18382006.05.19 08:51close8912.521.28270.00001.2765-105.8415196.03
18392006.05.19 08:51close88627.121.28250.00001.2860-406.7914789.24
18402006.05.19 08:51close88513.881.28250.00001.2867-305.3614483.88
18412006.05.19 08:51close8847.001.28250.00001.2873-196.0014287.88
18422006.05.19 08:51close8833.401.28250.00001.2879-118.1714169.71
18432006.05.19 08:52sell9224.711.27870.00001.2767
18442006.05.19 08:52sell9239.301.28240.00001.2804
18452006.05.19 08:53t/p9239.301.28040.00001.2804186.0014355.71
18462006.05.19 08:53sell9249.421.28250.00001.2805
18472006.05.19 08:54t/p9249.421.28050.00001.2805188.4014544.11
18482006.05.19 08:54close9224.711.27890.00001.2767-9.4214534.69
18492006.05.19 08:54sell9254.831.28260.00001.2806
18502006.05.19 08:55t/p9254.831.28060.00001.280696.6014631.29
18512006.05.19 08:55sell9264.861.27870.00001.2767
18522006.05.19 08:55sell9279.581.28280.00001.2808
18532006.05.19 08:57t/p9279.581.28080.00001.2808191.6014822.89
18542006.05.19 08:57sell9289.721.28270.00001.2807
18552006.05.19 08:59t/p9289.721.28070.00001.2807194.3915017.28
18562006.05.19 08:59close9264.861.27890.00001.2767-9.7215007.56
18572006.05.19 08:59sell9294.991.28140.00001.2794
18582006.05.19 08:59t/p9294.991.27940.00001.279499.8015107.36
18592006.05.19 08:59sell9305.021.27870.00001.2767
18602006.05.19 09:00sell9319.941.28110.00001.2791
18612006.05.19 09:01t/p9319.941.27910.00001.2791198.8015306.16
18622006.05.19 09:01sell93210.061.28110.00001.2791
18632006.05.19 09:02t/p93210.061.27910.00001.2791201.2015507.36
18642006.05.19 09:02close9305.021.27910.00001.2767-20.0815487.28
18652006.05.19 09:02sell9335.141.28080.00001.2788
18662006.05.19 09:30t/p9335.141.27880.00001.2788102.8015590.08
18672006.05.19 09:30sell9345.171.27860.00001.2766
18682006.05.19 09:47t/p9345.171.27660.00001.2766103.4015693.48
18692006.05.19 09:47sell9355.171.27640.00001.2744
18702006.05.19 09:51sell93610.321.27690.00001.2749
18712006.05.19 09:53sell93720.481.27740.00001.2754
18722006.05.19 09:54sell93840.321.27800.00001.2760
18732006.05.19 09:59t/p93720.481.27540.00001.2754409.6016103.08
18742006.05.19 09:59t/p93840.321.27600.00001.2760806.4016909.48
18752006.05.19 09:59close93610.321.27510.00001.2749185.7617095.24
18762006.05.19 09:59close9355.171.27510.00001.274467.2117162.45
18772006.05.19 10:00sell9395.621.27490.00001.2729
18782006.05.19 10:00sell94011.121.27810.00001.2761
18792006.05.19 11:48t/p94011.121.27610.00001.2761222.4017384.85
18802006.05.19 11:48close9395.621.27610.00001.2729-67.4417317.41
18812006.05.19 11:48sell9415.671.27580.00001.2738
18822006.05.19 11:59sell94211.301.27640.00001.2744
18832006.05.19 12:00close94211.301.27490.00001.2744169.4917486.90
18842006.05.19 12:00close9415.671.27490.00001.273851.0317537.93
18852006.05.19 12:00sell9435.731.27450.00001.2725
18862006.05.19 12:10sell94411.401.27510.00001.2731
18872006.05.19 12:21sell94522.641.27570.00001.2737
18882006.05.19 12:40sell94644.641.27620.00001.2742
18892006.05.19 12:59t/p94522.641.27370.00001.2737452.7917990.72
18902006.05.19 12:59t/p94644.641.27420.00001.2742892.8318883.55
18912006.05.19 12:59close94411.401.27330.00001.2731205.2019088.75
18922006.05.19 12:59close9435.731.27330.00001.272568.7619157.51
18932006.05.19 13:00sell9476.231.27310.00001.2711
18942006.05.19 13:08sell94812.361.27540.00001.2734
18952006.05.19 13:08sell94924.441.27640.00001.2744
18962006.05.19 13:59close94924.441.27450.00001.2744464.3519621.86
18972006.05.19 13:59close94812.361.27450.00001.2734111.2419733.10
18982006.05.19 13:59close9476.231.27450.00001.2711-87.2219645.88
18992006.05.19 15:00sell9506.321.27060.00001.2686
19002006.05.19 15:00sell95112.561.27240.00001.2704
19012006.05.19 15:01sell95224.961.27300.00001.2710
19022006.05.19 15:04close95224.961.27150.00001.2710374.4020020.28
19032006.05.19 15:04close95112.561.27150.00001.2704113.0420133.32
19042006.05.19 15:04close9506.321.27150.00001.2686-56.8820076.44
19052006.05.19 15:04sell9536.461.27140.00001.2694
19062006.05.19 15:07sell95412.881.27200.00001.2700
19072006.05.19 15:11sell95525.601.27260.00001.2706
19082006.05.19 15:26sell95650.001.27350.00001.2715
19092006.05.19 18:59buy9575.461.27620.00001.2782
19102006.05.21 21:15buy95811.261.27560.00001.2776
19112006.05.22 00:59buy95923.561.27490.00001.2769
19122006.05.22 01:59buy96047.761.27430.00001.2763
19132006.05.22 06:59t/p95525.601.27060.00001.2706527.5020603.94
19142006.05.22 06:59t/p95650.001.27150.00001.27151030.2521634.19
19152006.05.22 06:59close95412.881.27050.00001.2700200.9821835.17
19162006.05.22 07:00close9536.461.27050.00001.269462.0521897.22
19172006.05.22 07:00close96047.761.27460.00001.2763143.2822040.50
19182006.05.22 07:00close95923.561.27460.00001.2769-70.6821969.82
19192006.05.22 07:00close95811.261.27460.00001.2776-121.1021848.72
19202006.05.22 07:00close9575.461.27460.00001.2782-91.4821757.24
19212006.05.22 07:00sell9616.981.27450.00001.2725
19222006.05.22 07:46t/p9616.981.27250.00001.2725139.6021896.84
19232006.05.22 07:46sell9627.021.27220.00001.2702
19242006.05.22 07:59sell96313.941.27440.00001.2724
19252006.05.22 08:59sell96427.401.27610.00001.2741
19262006.05.22 09:00buy9656.831.27630.00001.2783
19272006.05.22 09:59buy96614.081.27470.00001.2767
19282006.05.22 10:59t/p96614.081.27670.00001.2767281.6022178.44
19292006.05.22 10:59close9656.831.27730.00001.278368.3022246.74
19302006.05.22 11:00buy9676.771.27740.00001.2794
19312006.05.22 11:00buy96813.801.27640.00001.2784
19322006.05.22 12:00buy96927.761.27590.00001.2779
19332006.05.22 12:24t/p96927.761.27790.00001.2779555.2122801.95
19342006.05.22 12:24close96813.801.27790.00001.2784207.0023008.95
19352006.05.22 12:24close9676.771.27780.00001.279427.0823036.03
19362006.05.22 12:25buy9706.911.27810.00001.2801
19372006.05.22 12:37buy97113.961.27750.00001.2795
19382006.05.22 12:55buy97228.081.27690.00001.2789
19392006.05.22 13:59t/p97228.081.27890.00001.2789561.6023597.63
19402006.05.22 13:59close97113.961.27930.00001.2795251.2823848.91
19412006.05.22 14:00close9706.911.27920.00001.280176.0123924.92
19422006.05.22 14:59buy9737.061.27870.00001.2807
19432006.05.22 14:59t/p9737.061.28070.00001.2807141.2024066.12
19442006.05.22 14:59buy9746.631.28150.00001.2835
19452006.05.22 15:59t/p9746.631.28350.00001.2835132.6024198.72
19462006.05.22 15:59buy9756.081.28480.00001.2868
19472006.05.22 15:59sell97648.641.28460.00001.2826
19482006.05.22 16:59buy97713.001.28320.00001.2852
19492006.05.22 18:59t/p9756.081.28680.00001.2868121.6024320.32
19502006.05.22 18:59t/p97713.001.28520.00001.2852260.0024580.32
19512006.05.22 18:59buy9785.461.28700.00001.2890
19522006.05.22 19:59buy97911.361.28620.00001.2882
19532006.05.22 20:14t/p97911.361.28820.00001.2882227.2024807.52
19542006.05.22 20:14close9785.461.28820.00001.289065.5224873.04
19552006.05.22 20:15buy9805.401.28740.00001.2894
19562006.05.22 20:36buy98111.141.28680.00001.2888
19572006.05.22 21:05buy98222.841.28620.00001.2882
19582006.05.22 22:59buy98346.721.28540.00001.2874
19592006.05.23 07:00t/p98346.721.28740.00001.2874899.1325772.16
19602006.05.23 07:00close98222.841.28740.00001.2882256.8426029.00
19612006.05.23 07:02close98111.141.28620.00001.2888-75.2525953.75
19622006.05.23 07:02close9805.401.28720.00001.2894-14.8825938.87
19632006.05.23 07:59close97648.641.28340.00001.2826613.1126551.98
19642006.05.23 07:59close96427.401.28340.00001.2741-1983.6224568.35
19652006.05.23 07:59close96313.941.28340.00001.2724-1246.1723322.19
19662006.05.23 07:59close9627.021.28340.00001.2702-781.9922540.20
19672006.05.23 08:00sell9846.991.28330.00001.2813
19682006.05.23 08:03sell98513.881.28520.00001.2832
19692006.05.23 08:03sell98627.601.28580.00001.2838
19702006.05.23 09:00close98627.601.28430.00001.2838413.9922954.19
19712006.05.23 09:00close98513.881.28430.00001.2832124.9223079.11
19722006.05.23 09:00close9846.991.28430.00001.2813-69.9023009.21
19732006.05.23 09:00sell9877.131.28570.00001.2837
19742006.05.23 09:31t/p9877.131.28370.00001.2837142.6023151.81
19752006.05.23 09:31sell9887.181.28340.00001.2814
19762006.05.23 10:00sell98914.301.28430.00001.2823
19772006.05.23 10:52sell99028.441.28480.00001.2828
19782006.05.23 12:00buy9916.971.28580.00001.2878
19792006.05.23 12:00buy99214.381.28410.00001.2861
19802006.05.23 13:59close99214.381.28280.00001.2861-186.9422964.87
19812006.05.23 13:59close9916.971.28280.00001.2878-209.1022755.77
19822006.05.23 13:59close99028.441.28300.00001.2828511.9323267.70
19832006.05.23 13:59close98914.301.28300.00001.2823185.9023453.60
19842006.05.23 13:59close9887.181.28300.00001.281428.7223482.32
19852006.05.23 14:00sell9937.271.28290.00001.2809
19862006.05.23 14:00sell99414.421.28550.00001.2835
19872006.05.23 14:30t/p99414.421.28350.00001.2835288.4123770.73
19882006.05.23 14:30close9937.271.28350.00001.2809-43.6223727.11
19892006.05.23 14:30sell9957.351.28310.00001.2811
19902006.05.23 14:39sell99614.661.28370.00001.2817
19912006.05.23 14:59sell99728.961.28490.00001.2829
19922006.05.23 15:00close99728.961.28380.00001.2829318.5624045.67
19932006.05.23 15:00close99614.661.28380.00001.2817-14.6624031.01
19942006.05.23 15:00close9957.351.28380.00001.2811-51.4523979.56
19952006.05.23 16:00sell9987.391.28460.00001.2826
19962006.05.23 16:30sell99914.741.28530.00001.2833
19972006.05.23 16:31sell100029.241.28610.00001.2841
19982006.05.23 17:00buy10017.431.28540.00001.2874
19992006.05.23 17:00buy100215.061.28460.00001.2866
20002006.05.23 18:59t/p100215.061.28660.00001.2866301.2024280.76
20012006.05.23 18:59close10017.431.28700.00001.2874118.8824399.64
20022006.05.23 19:00buy10037.271.28720.00001.2892
20032006.05.23 19:00close10037.271.28480.00001.2892-174.4824225.16
20042006.05.23 19:00close100029.241.28500.00001.2841321.6224546.78
20052006.05.23 19:00close99914.741.28500.00001.283344.2124590.99
20062006.05.23 19:00close9987.391.28500.00001.2826-29.5624561.43
20072006.05.23 19:01buy10047.571.28520.00001.2872
20082006.05.23 20:14t/p10047.571.28720.00001.2872151.4024712.83
20092006.05.23 20:14buy10057.621.28750.00001.2895
20102006.05.23 20:16buy100615.141.28590.00001.2879
20112006.05.23 20:59buy100729.121.28180.00001.2838
20122006.05.23 21:00t/p100729.121.28380.00001.2838582.4025295.23
20132006.05.23 21:00close100615.141.28650.00001.287990.8425386.07
20142006.05.23 21:00close10057.621.28650.00001.2895-76.2025309.87
20152006.05.23 21:09buy10087.801.28280.00001.2848
20162006.05.23 21:09t/p10087.801.28480.00001.2848156.0025465.87
20172006.05.23 21:09buy10097.851.28630.00001.2883
20182006.05.23 21:52buy101015.521.28280.00001.2848
20192006.05.23 21:52sell10117.761.28260.00001.2806
20202006.05.23 21:52t/p101015.521.28480.00001.2848310.4025776.27
20212006.05.23 21:52sell101215.701.28630.00001.2843
20222006.05.23 21:53t/p101215.701.28430.00001.2843313.9926090.26
20232006.05.23 21:53buy101315.901.28280.00001.2848
20242006.05.23 21:53t/p101315.901.28480.00001.2848318.0026408.26
20252006.05.23 21:53close10117.761.28600.00001.2806-263.8426144.42
20262006.05.23 21:53close10097.851.28580.00001.2883-39.2526105.17
20272006.05.23 21:54sell10148.041.28260.00001.2806
20282006.05.23 21:54sell101515.921.28570.00001.2837
20292006.05.23 21:55t/p101515.921.28370.00001.2837318.3926423.56
20302006.05.23 21:55sell101616.161.28480.00001.2828
20312006.05.23 21:56t/p101616.161.28280.00001.2828323.2126746.77
20322006.05.23 21:56close10148.041.28280.00001.2806-16.0826730.69
20332006.05.23 21:56sell10178.241.28440.00001.2824
20342006.05.23 21:57sell101816.441.28500.00001.2830
20352006.05.23 21:58t/p101816.441.28300.00001.2830328.7927059.48
20362006.05.23 21:58sell101916.621.28520.00001.2832
20372006.05.23 21:59t/p101916.621.28320.00001.2832332.4027391.88
20382006.05.23 21:59close10178.241.28280.00001.2824131.8427523.72
20392006.05.23 21:59sell10208.481.28530.00001.2833
20402006.05.23 21:59t/p10208.481.28330.00001.2833169.6027693.32
20412006.05.23 21:59sell10218.531.28260.00001.2806
20422006.05.23 21:59t/p10218.531.28060.00001.2806170.6027863.92
20432006.05.23 21:59sell10228.481.27830.00001.2763
20442006.05.23 22:00sell102316.601.28500.00001.2830
20452006.05.23 22:03t/p102316.601.28300.00001.2830331.9928195.91
20462006.05.23 22:03close10228.481.27920.00001.2763-76.3228119.59
20472006.05.23 22:03sell10248.561.28500.00001.2830
20482006.05.23 22:06t/p10248.561.28300.00001.2830171.2028290.79
20492006.05.23 22:06sell10258.611.27900.00001.2770
20502006.05.23 22:06sell102616.881.28510.00001.2831
20512006.05.23 22:08t/p102616.881.28310.00001.2831337.6028628.39
20522006.05.23 22:08sell102717.181.28350.00001.2815
20532006.05.23 22:09t/p102717.181.28150.00001.2815343.5928971.98
20542006.05.23 22:09close10258.611.27920.00001.2770-17.2228954.76
20552006.05.23 22:09sell10288.811.28340.00001.2814
20562006.05.23 22:12t/p10288.811.28140.00001.2814176.2129130.97
20572006.05.23 22:12sell10298.861.27900.00001.2770
20582006.05.23 22:12sell103017.521.28270.00001.2807
20592006.05.23 22:13t/p103017.521.28070.00001.2807350.3929481.36
20602006.05.23 22:13sell103117.721.28310.00001.2811
20612006.05.23 22:14t/p103117.721.28110.00001.2811354.4029835.76
20622006.05.23 22:14close10298.861.27920.00001.2770-17.7229818.04
20632006.05.23 22:14sell10329.071.28350.00001.2815
20642006.05.23 22:15t/p10329.071.28150.00001.2815181.4029999.44
20652006.05.23 22:15sell10339.131.27900.00001.2770
20662006.05.23 22:15sell103418.021.28310.00001.2811
20672006.05.23 22:16t/p103418.021.28110.00001.2811360.4030359.84
20682006.05.23 22:16sell103518.241.28290.00001.2809
20692006.05.23 22:17t/p103518.241.28090.00001.2809364.8030724.64
20702006.05.23 22:17close10339.131.27920.00001.2770-18.2630706.38
20712006.05.23 22:17sell10369.341.28310.00001.2811
20722006.05.23 22:18t/p10369.341.28110.00001.2811186.8030893.18
20732006.05.23 22:18sell10379.401.27900.00001.2770
20742006.05.23 22:18sell103818.541.28350.00001.2815
20752006.05.23 22:19t/p103818.541.28150.00001.2815370.7931263.97
20762006.05.23 22:19sell103918.761.28360.00001.2816
20772006.05.23 22:20t/p103918.761.28160.00001.2816375.1931639.16
20782006.05.23 22:20close10379.401.27920.00001.2770-18.8031620.36
20792006.05.23 22:20sell10409.621.28370.00001.2817
20802006.05.23 22:21t/p10409.621.28170.00001.2817192.4031812.76
20812006.05.23 22:21sell10419.681.27900.00001.2770
20822006.05.23 22:21sell104219.061.28390.00001.2819
20832006.05.23 22:24t/p104219.061.28190.00001.2819381.2032193.96
20842006.05.23 22:24sell104319.301.28380.00001.2818
20852006.05.23 22:25t/p104319.301.28180.00001.2818386.0032579.96
20862006.05.23 22:25close10419.681.27920.00001.2770-19.3632560.60
20872006.05.23 22:25sell10449.911.28370.00001.2817
20882006.05.23 22:26t/p10449.911.28170.00001.2817198.2032758.80
20892006.05.23 22:26sell10459.971.27900.00001.2770
20902006.05.23 22:26sell104619.661.28330.00001.2813
20912006.05.23 22:27t/p104619.661.28130.00001.2813393.2133152.01
20922006.05.23 22:27sell104719.941.28270.00001.2807
20932006.05.23 22:30t/p104719.941.28070.00001.2807398.7933550.80
20942006.05.23 22:30close10459.971.27920.00001.2770-19.9433530.86
20952006.05.23 22:30sell104810.201.28270.00001.2807
20962006.05.23 22:31t/p104810.201.28070.00001.2807203.9933734.85
20972006.05.23 22:31sell104910.271.27900.00001.2770
20982006.05.23 22:31sell105020.261.28300.00001.2810
20992006.05.23 22:35t/p105020.261.28100.00001.2810405.2034140.05
21002006.05.23 22:35sell105120.501.28330.00001.2813
21012006.05.23 22:36t/p105120.501.28130.00001.2813410.0134550.06
21022006.05.23 22:36close104910.271.27920.00001.2770-20.5434529.52
21032006.05.23 22:36sell105210.511.28310.00001.2811
21042006.05.23 22:47t/p105210.511.28110.00001.2811210.2034739.72
21052006.05.23 22:47sell105310.571.27900.00001.2770
21062006.05.23 22:47sell105420.861.28320.00001.2812
21072006.05.23 22:49t/p105420.861.28120.00001.2812417.2135156.93
21082006.05.23 22:49sell105521.161.28250.00001.2805
21092006.05.23 22:50t/p105521.161.28050.00001.2805423.2135580.14
21102006.05.23 22:50close105310.571.27920.00001.2770-21.1435559.00
21112006.05.23 22:50sell105610.821.28250.00001.2805
21122006.05.23 22:54t/p105610.821.28050.00001.2805216.4035775.40
21132006.05.23 22:54sell105710.891.27900.00001.2770
21142006.05.23 22:54sell105821.541.28230.00001.2803
21152006.05.23 22:57t/p105821.541.28030.00001.2803430.8036206.20
21162006.05.23 22:57sell105921.821.28190.00001.2799
21172006.05.23 22:59t/p105921.821.27990.00001.2799436.4136642.61
21182006.05.23 22:59close105710.891.27920.00001.2770-21.7836620.83
21192006.05.23 22:59sell106011.141.27820.00001.2762
21202006.05.23 23:00sell106122.081.28100.00001.2790
21212006.05.23 23:14sell106243.841.28160.00001.2796
21222006.05.23 23:23t/p106243.841.27960.00001.2796876.8037497.63
21232006.05.23 23:23close106122.081.27960.00001.2790309.1237806.75
21242006.05.23 23:23close106011.141.27960.00001.2762-155.9637650.79
21252006.05.23 23:23sell106311.451.28180.00001.2798
21262006.05.23 23:45t/p106311.451.27980.00001.2798229.0037879.79
21272006.05.23 23:45sell106411.521.27940.00001.2774
21282006.05.23 23:45sell106522.841.28210.00001.2801
21292006.05.23 23:46t/p106522.841.28010.00001.2801456.7938336.58
21302006.05.23 23:46sell106623.121.28200.00001.2800
21312006.05.23 23:50t/p106623.121.28000.00001.2800462.3938798.97
21322006.05.23 23:50close106411.521.27960.00001.2774-23.0438775.93
21332006.05.23 23:50sell106711.791.28120.00001.2792
21342006.05.23 23:59t/p106711.791.27920.00001.2792235.8139011.74
21352006.05.23 23:59sell106811.861.27810.00001.2761
21362006.05.23 23:59sell106923.601.27930.00001.2773
21372006.05.24 00:03close106923.601.27740.00001.2773462.6839474.41
21382006.05.24 00:03close106811.861.27740.00001.276190.2039564.61
21392006.05.24 00:03sell107012.301.27710.00001.2751
21402006.05.24 00:04sell107124.541.27760.00001.2756
21412006.05.24 00:15sell107248.681.27830.00001.2763
21422006.05.24 03:00buy107311.791.27960.00001.2816
21432006.05.24 03:16buy107424.121.27840.00001.2804
21442006.05.24 06:13buy107548.481.27790.00001.2799
21452006.05.24 06:59t/p107311.791.28160.00001.2816235.8039800.41
21462006.05.24 06:59t/p107424.121.28040.00001.2804482.4040282.81
21472006.05.24 06:59t/p107548.481.27990.00001.2799969.6341252.44
21482006.05.24 07:00buy107611.621.28200.00001.2840
21492006.05.24 08:59t/p107611.621.28400.00001.2840232.4041484.84
21502006.05.24 08:59buy107710.651.28540.00001.2874
21512006.05.24 09:43buy107821.881.28410.00001.2861
21522006.05.24 10:03t/p107821.881.28610.00001.2861437.6041922.44
21532006.05.24 10:03close107710.651.28610.00001.287474.5541996.99
21542006.05.24 10:03buy107910.571.28620.00001.2882
21552006.05.24 10:10buy108021.361.28560.00001.2876
21562006.05.24 11:07buy108143.041.28500.00001.2870
21572006.05.24 12:32t/p108143.041.28700.00001.2870860.7842857.77
21582006.05.24 12:32close108021.361.28720.00001.2876341.7543199.52
21592006.05.24 12:32close107910.571.28710.00001.288295.1343294.65
21602006.05.24 14:59close107248.681.27660.00001.2763827.5644122.21
21612006.05.24 14:59close107124.541.27660.00001.2756245.4044367.61
21622006.05.24 14:59close107012.301.27660.00001.275161.5044429.11
21632006.05.24 15:00sell108213.291.27630.00001.2743
21642006.05.24 15:00sell108325.761.28630.00001.2843
21652006.05.24 15:01t/p108325.761.28430.00001.2843515.1944944.30
21662006.05.24 15:01sell108426.741.27790.00001.2759
21672006.05.24 15:01sell108549.721.28560.00001.2836
21682006.05.24 15:02t/p108549.721.28360.00001.2836994.3745938.67
21692006.05.24 15:02close108426.741.27810.00001.2759-53.4845885.19
21702006.05.24 15:02close108213.291.27810.00001.2743-239.2245645.97
21712006.05.24 15:02sell108613.651.28550.00001.2835
21722006.05.24 15:03t/p108613.651.28350.00001.2835273.0145918.98
21732006.05.24 15:03sell108713.731.27790.00001.2759
21742006.05.24 15:03sell108826.841.28530.00001.2833
21752006.05.24 15:04t/p108826.841.28330.00001.2833536.8046455.78
21762006.05.24 15:04sell108927.121.28570.00001.2837
21772006.05.24 15:05t/p108927.121.28370.00001.2837542.3946998.17
21782006.05.24 15:05close108713.731.27810.00001.2759-27.4646970.71
21792006.05.24 15:05sell109014.051.28570.00001.2837
21802006.05.24 15:06t/p109014.051.28370.00001.2837280.9947251.70
21812006.05.24 15:06sell109114.131.27790.00001.2759
21822006.05.24 15:06sell109227.561.28610.00001.2841
21832006.05.24 15:07t/p109227.561.28410.00001.2841551.2147802.91
21842006.05.24 15:07sell109327.901.28590.00001.2839
21852006.05.24 15:08t/p109327.901.28390.00001.2839558.0048360.91
21862006.05.24 15:08close109114.131.27810.00001.2759-28.2648332.65
21872006.05.24 15:08sell109414.451.28570.00001.2837
21882006.05.24 15:09t/p109414.451.28370.00001.2837288.9948621.64
21892006.05.24 15:09sell109514.541.27790.00001.2759
21902006.05.24 15:09sell109628.401.28550.00001.2835
21912006.05.24 15:10t/p109628.401.28350.00001.2835568.0149189.65
21922006.05.24 15:10sell109728.781.28500.00001.2830
21932006.05.24 15:11t/p109728.781.28300.00001.2830575.5949765.24
21942006.05.24 15:11close109514.541.27810.00001.2759-29.0849736.16
21952006.05.24 15:11sell109814.871.28360.00001.2816
21962006.05.24 15:12t/p109814.871.28160.00001.2816297.4050033.56
21972006.05.24 15:12sell109914.961.27790.00001.2759
21982006.05.24 15:12sell110029.381.28380.00001.2818
21992006.05.24 15:13t/p110029.381.28180.00001.2818587.6050621.16
22002006.05.24 15:13sell110129.761.28360.00001.2816
22012006.05.24 15:14t/p110129.761.28160.00001.2816595.1951216.35
22022006.05.24 15:14close109914.961.27810.00001.2759-29.9251186.43
22032006.05.24 15:14sell110215.311.28210.00001.2801
22042006.05.24 15:15t/p110215.311.28010.00001.2801306.1951492.62
22052006.05.24 15:15buy110315.401.27810.00001.2801
22062006.05.24 15:15t/p110315.401.28010.00001.2801308.0051800.62
22072006.05.24 15:15buy110415.491.28230.00001.2843
22082006.05.24 15:16buy110530.581.27810.00001.2801
22092006.05.24 15:16t/p110530.581.28010.00001.2801611.6052412.22
22102006.05.24 15:16close110415.491.28210.00001.2843-30.9852381.24
22112006.05.24 15:17buy110615.671.27810.00001.2801
22122006.05.24 15:17t/p110615.671.28010.00001.2801313.4052694.64
22132006.05.24 15:17buy110715.761.28270.00001.2847
22142006.05.24 15:18buy110831.061.27810.00001.2801
22152006.05.24 15:18t/p110831.061.28010.00001.2801621.2053315.84
22162006.05.24 15:19buy110931.441.27810.00001.2801
22172006.05.24 15:19t/p110931.441.28010.00001.2801628.8053944.64
22182006.05.24 15:19close110715.761.28250.00001.2847-31.5253913.12
22192006.05.24 15:20buy111016.121.27810.00001.2801
22202006.05.24 15:20t/p111016.121.28010.00001.2801322.4054235.52
22212006.05.24 15:20buy111116.221.28310.00001.2851
22222006.05.24 15:21buy111231.941.27810.00001.2801
22232006.05.24 15:21t/p111231.941.28010.00001.2801638.8054874.32
22242006.05.24 15:22buy111332.321.27810.00001.2801
22252006.05.24 15:22t/p111332.321.28010.00001.2801646.4055520.72
22262006.05.24 15:22close111116.221.28310.00001.28510.0055520.72
22272006.05.24 15:23buy111416.601.27810.00001.2801
22282006.05.24 15:23t/p111416.601.28010.00001.2801332.0055852.72
22292006.05.24 15:23buy111516.701.28340.00001.2854
22302006.05.24 15:24buy111632.861.27810.00001.2801
22312006.05.24 15:24t/p111632.861.28010.00001.2801657.2056509.92
22322006.05.24 15:25buy111733.261.27810.00001.2801
22332006.05.24 15:25t/p111733.261.28010.00001.2801665.2057175.12
22342006.05.24 15:25close111516.701.28320.00001.2854-33.4057141.72
22352006.05.24 15:26buy111817.091.27810.00001.2801
22362006.05.24 15:26t/p111817.091.28010.00001.2801341.8057483.52
22372006.05.24 15:26buy111917.191.28360.00001.2856
22382006.05.24 15:27buy112033.801.27810.00001.2801
22392006.05.24 15:27t/p112033.801.28010.00001.2801676.0058159.52
22402006.05.24 15:28buy112134.201.27810.00001.2801
22412006.05.24 15:28t/p112134.201.28010.00001.2801684.0058843.52
22422006.05.24 15:28close111917.191.28360.00001.2856-0.0158843.51
22432006.05.24 15:29buy112217.601.27810.00001.2801
22442006.05.24 15:29t/p112217.601.28010.00001.2801352.0059195.51
22452006.05.24 15:29buy112317.701.28380.00001.2858
22462006.05.24 15:30buy112434.781.27810.00001.2801
22472006.05.24 15:30sell112517.391.27790.00001.2759
22482006.05.24 15:30t/p112434.781.28010.00001.2801695.6059891.11
22492006.05.24 15:30sell112635.181.28360.00001.2816
22502006.05.24 15:34t/p112635.181.28160.00001.2816703.5960594.70
22512006.05.24 15:34buy112735.601.27810.00001.2801
22522006.05.24 15:34t/p112735.601.28010.00001.2801712.0061306.70
22532006.05.24 15:34close112517.391.28440.00001.2759-1130.3460176.36
22542006.05.24 15:34close112317.701.28420.00001.285870.7960247.15
22552006.05.24 15:38sell112818.021.27790.00001.2759
22562006.05.24 15:38sell112935.361.28400.00001.2820
22572006.05.24 15:39t/p112935.361.28200.00001.2820707.2160954.36
22582006.05.24 15:39sell113035.801.28390.00001.2819
22592006.05.24 15:40t/p113035.801.28190.00001.2819716.0161670.37
22602006.05.24 15:40close112818.021.27810.00001.2759-36.0461634.33
22612006.05.24 15:40sell113118.431.28420.00001.2822
22622006.05.24 15:41t/p113118.431.28220.00001.2822368.5962002.92
22632006.05.24 15:41sell113218.541.27790.00001.2759
22642006.05.24 15:41sell113336.381.28400.00001.2820
22652006.05.24 15:43t/p113336.381.28200.00001.2820727.6162730.53
22662006.05.24 15:43sell113436.841.28380.00001.2818
22672006.05.24 15:46t/p113436.841.28180.00001.2818736.8063467.33
22682006.05.24 15:46close113218.541.27810.00001.2759-37.0863430.25
22692006.05.24 15:46sell113518.971.28380.00001.2818
22702006.05.24 15:47t/p113518.971.28180.00001.2818379.4063809.65
22712006.05.24 15:47sell113619.081.27790.00001.2759
22722006.05.24 15:47sell113737.521.28340.00001.2814
22732006.05.24 15:48t/p113737.521.28140.00001.2814750.4264560.07
22742006.05.24 15:48sell113837.961.28350.00001.2815
22752006.05.24 15:53t/p113837.961.28150.00001.2815759.1865319.25
22762006.05.24 15:53close113619.081.27810.00001.2759-38.1665281.09
22772006.05.24 15:53sell113919.521.28380.00001.2818
22782006.05.24 15:54t/p113919.521.28180.00001.2818390.4065671.49
22792006.05.24 15:54sell114019.641.27790.00001.2759
22802006.05.24 15:54sell114138.581.28360.00001.2816
22812006.05.24 15:55t/p114138.581.28160.00001.2816771.5966443.08
22822006.05.24 15:55sell114239.041.28360.00001.2816
22832006.05.24 15:57t/p114239.041.28160.00001.2816780.7967223.87
22842006.05.24 15:57close114019.641.27810.00001.2759-39.2867184.59
22852006.05.24 15:57sell114320.091.28350.00001.2815
22862006.05.24 15:58t/p114320.091.28150.00001.2815401.7967586.38
22872006.05.24 15:58sell114420.211.27790.00001.2759
22882006.05.24 15:58sell114539.741.28340.00001.2814
22892006.05.24 15:59t/p114539.741.28140.00001.2814794.8268381.20
22902006.05.24 15:59sell114640.181.28370.00001.2817
22912006.05.24 15:59t/p114640.181.28170.00001.2817803.6069184.80
22922006.05.24 15:59close114420.211.27810.00001.2759-40.4269144.38
22932006.05.24 15:59sell114720.561.27480.00001.2728
22942006.05.24 16:00sell114840.101.28270.00001.2807
22952006.05.24 16:01t/p114840.101.28070.00001.2807801.9869946.36
22962006.05.24 16:01sell114941.441.27570.00001.2737
22972006.05.24 19:42buy115020.451.27710.00001.2791
22982006.05.24 20:00buy115141.001.27660.00001.2786
22992006.05.25 08:52t/p115141.001.27860.00001.2786727.1470673.50
23002006.05.25 08:52close115020.451.27870.00001.2791280.8870954.38
23012006.05.25 08:52buy115221.101.27910.00001.2811
23022006.05.25 08:59buy115342.301.27850.00001.2805
23032006.05.25 18:59t/p115342.301.28050.00001.2805846.0071800.38
23042006.05.25 18:59close115221.101.28070.00001.2811337.6072137.98
23052006.05.25 19:00buy115420.951.28100.00001.2830
23062006.05.25 19:59buy115542.381.27900.00001.2810
23072006.05.25 20:44t/p115542.381.28100.00001.2810847.6072985.58
23082006.05.25 20:44close115420.951.28120.00001.283041.9173027.49
23092006.05.25 20:45buy115621.251.28070.00001.2827
23102006.05.25 21:13buy115742.601.28020.00001.2822
23112006.05.25 21:59t/p115742.601.28220.00001.2822852.0173879.50
23122006.05.25 21:59close115621.251.28260.00001.2827403.7574283.25
23132006.05.25 22:00buy115821.141.28270.00001.2847
23142006.05.25 22:56close115821.141.28040.00001.2847-486.2273797.03
23152006.05.25 22:56close114941.441.28060.00001.2737-1955.3571841.69
23162006.05.25 22:56close114720.561.28060.00001.2728-1155.1670686.52
23172006.05.25 22:56buy115921.391.28060.00001.2826
23182006.05.25 23:00buy116042.681.28000.00001.2820
23192006.05.25 23:54t/p116042.681.28200.00001.2820853.5871540.10
23202006.05.25 23:54close115921.391.28230.00001.2826363.6271903.72
23212006.05.25 23:56buy116121.761.28170.00001.2837
23222006.05.25 23:59buy116243.321.28040.00001.2824
23232006.05.26 02:00sell116321.721.27790.00001.2759
23242006.05.26 02:00sell116444.041.28020.00001.2782
23252006.05.26 03:31t/p116444.041.27820.00001.2782880.8072784.52
23262006.05.26 03:31close116321.721.27800.00001.2759-21.7172762.81
23272006.05.26 03:31sell116521.961.27780.00001.2758
23282006.05.26 04:40sell116644.021.27870.00001.2767
23292006.05.26 10:09t/p116243.321.28240.00001.2824833.6973596.51
23302006.05.26 10:09close116121.761.28270.00001.2837201.1673797.67
23312006.05.26 10:10buy116722.101.28190.00001.2839
23322006.05.26 10:31buy116844.341.28130.00001.2833
23332006.05.26 13:59t/p116521.961.27580.00001.2758439.1974236.86
23342006.05.26 13:59t/p116644.021.27670.00001.2767880.4075117.26
23352006.05.26 14:00sell116921.371.27370.00001.2717
23362006.05.26 14:01sell117043.001.27470.00001.2727
23372006.05.26 14:59t/p117043.001.27270.00001.2727860.0075977.26
23382006.05.26 14:59close116921.371.27230.00001.2717299.1876276.44
23392006.05.26 15:00sell117121.271.27210.00001.2701
23402006.05.26 15:00close117121.271.28150.00001.2701-1999.3774277.07
23412006.05.26 15:00close116844.341.28130.00001.2833-0.0474277.03
23422006.05.26 15:00close116722.101.28130.00001.2839-132.6174144.42
23432006.05.26 15:01sell117222.521.27470.00001.2727
23442006.05.26 15:01sell117344.241.28040.00001.2784
23452006.05.26 15:03t/p117344.241.27840.00001.2784884.8275029.24
23462006.05.26 15:03sell117444.721.28080.00001.2788
23472006.05.26 15:04t/p117444.721.27880.00001.2788894.3975923.63
23482006.05.26 15:04close117222.521.27490.00001.2727-45.0475878.59
23492006.05.26 15:04sell117523.051.28080.00001.2788
23502006.05.26 15:05t/p117523.051.27880.00001.2788461.0076339.59
23512006.05.26 15:05sell117623.191.27470.00001.2727
23522006.05.26 15:05sell117745.421.28120.00001.2792
23532006.05.26 15:06t/p117745.421.27920.00001.2792908.4277248.01
23542006.05.26 15:06sell117846.001.28100.00001.2790
23552006.05.26 15:08t/p117846.001.27900.00001.2790920.0178168.02
23562006.05.26 15:08close117623.191.27490.00001.2727-46.3878121.64
23572006.05.26 15:08sell117923.731.28080.00001.2788
23582006.05.26 15:09t/p117923.731.27880.00001.2788474.6078596.24
23592006.05.26 15:09sell118023.871.27470.00001.2727
23602006.05.26 15:09sell118146.821.28080.00001.2788
23612006.05.26 15:10t/p118146.821.27880.00001.2788936.3979532.63
23622006.05.26 15:10sell118247.361.28110.00001.2791
23632006.05.26 15:11t/p118247.361.27910.00001.2791947.2280479.85
23642006.05.26 15:11close118023.871.27490.00001.2727-47.7480432.11
23652006.05.26 15:11sell118324.431.28080.00001.2788
23662006.05.26 15:13t/p118324.431.27880.00001.2788488.6080920.71
23672006.05.26 15:13sell118424.581.27470.00001.2727
23682006.05.26 15:13sell118548.161.28120.00001.2792
23692006.05.26 15:17t/p118548.161.27920.00001.2792963.2281883.93
23702006.05.26 15:17sell118648.761.28100.00001.2790
23712006.05.26 15:18t/p118648.761.27900.00001.2790975.2182859.14
23722006.05.26 15:18close118424.581.27490.00001.2727-49.1682809.98
23732006.05.26 15:18sell118725.151.28100.00001.2790
23742006.05.26 15:19t/p118725.151.27900.00001.2790503.0083312.98
23752006.05.26 15:19sell118825.301.27470.00001.2727
23762006.05.26 15:19sell118949.681.28060.00001.2786
23772006.05.26 15:20t/p118949.681.27860.00001.2786993.5884306.56
23782006.05.26 15:43close118825.301.27400.00001.2727177.1084483.66
23792006.05.26 15:43sell119025.661.27390.00001.2719
23802006.05.26 16:27t/p119025.661.27190.00001.2719513.2084996.86
23812006.05.26 16:27sell119125.781.27170.00001.2697
23822006.05.28 23:00buy119225.581.27400.00001.2760
23832006.05.29 09:59t/p119225.581.27600.00001.2760492.2985489.15
23842006.05.29 09:59buy119326.371.27650.00001.2785
23852006.05.30 02:59t/p119326.371.27850.00001.2785507.4985996.64
23862006.05.30 02:59buy119426.501.28070.00001.2827
23872006.05.30 06:59t/p119426.501.28270.00001.2827530.0086526.64
23882006.05.30 06:59buy119526.091.28380.00001.2858
23892006.05.30 09:05t/p119526.091.28580.00001.2858521.8087048.44
23902006.05.30 09:05buy119625.731.28670.00001.2887
23912006.05.30 14:59t/p119625.731.28870.00001.2887514.6187563.05
23922006.05.30 15:53buy119725.671.28640.00001.2884
23932006.05.30 16:02t/p119725.671.28840.00001.2884513.4088076.45
23942006.05.30 16:02buy119825.651.28860.00001.2906
23952006.05.31 23:59close at stop119825.651.28150.00001.2906-1840.5286235.93
23962006.05.31 23:59close at stop119125.781.28170.00001.2697-2531.2183704.72