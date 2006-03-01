|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.01 00:00 (2006.03.01 - 2006.04.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15449
|Ticks modelled
|77310
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|144.16
|Gross profit
|1202.54
|Gross loss
|-1058.38
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|0.31
|Absolute drawdown
|38.30
|Maximal drawdown
|294.44 (54.67%)
|Relative drawdown
|79.90% (245.19)
|Total trades
|466
|Short positions (won %)
|269 (76.95%)
|Long positions (won %)
|197 (73.10%)
|Profit trades (% of total)
|351 (75.32%)
|Loss trades (% of total)
|115 (24.68%)
|Largest
|profit trade
|20.80
|loss trade
|-134.40
|Average
|profit trade
|3.43
|loss trade
|-9.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (55.77)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-32.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|144.90 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-285.03 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 01:00
|buy
|1
|0.05
|1.1940
|0.0000
|1.1960
|2
|2006.03.01 01:10
|buy
|2
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1954
|3
|2006.03.01 06:00
|sell
|3
|0.05
|1.1930
|0.0000
|1.1910
|4
|2006.03.01 06:04
|sell
|4
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|5
|2006.03.01 11:09
|sell
|5
|0.20
|1.1945
|0.0000
|1.1925
|6
|2006.03.01 13:59
|t/p
|1
|0.05
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|1.00
|101.00
|7
|2006.03.01 13:59
|t/p
|2
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1954
|2.00
|103.00
|8
|2006.03.01 13:59
|sell
|6
|0.40
|1.1961
|0.0000
|1.1941
|9
|2006.03.01 14:00
|buy
|7
|0.05
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|10
|2006.03.01 14:00
|close
|7
|0.05
|1.1947
|0.0000
|1.1984
|-0.85
|102.15
|11
|2006.03.01 14:00
|close
|6
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1941
|4.80
|106.95
|12
|2006.03.01 14:00
|close
|5
|0.20
|1.1949
|0.0000
|1.1925
|-0.80
|106.15
|13
|2006.03.01 14:00
|close
|4
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1919
|-1.00
|105.15
|14
|2006.03.01 14:00
|close
|3
|0.05
|1.1949
|0.0000
|1.1910
|-0.95
|104.20
|15
|2006.03.01 14:06
|buy
|8
|0.06
|1.1950
|0.0000
|1.1970
|16
|2006.03.01 15:59
|buy
|9
|0.12
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|17
|2006.03.01 16:01
|close
|9
|0.12
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|2.40
|106.60
|18
|2006.03.01 16:01
|close
|8
|0.06
|1.1952
|0.0000
|1.1970
|0.12
|106.72
|19
|2006.03.01 16:02
|buy
|10
|0.06
|1.1938
|0.0000
|1.1958
|20
|2006.03.01 16:31
|sell
|11
|0.06
|1.1936
|0.0000
|1.1916
|21
|2006.03.01 16:31
|sell
|12
|0.12
|1.1942
|0.0000
|1.1922
|22
|2006.03.01 16:54
|buy
|13
|0.12
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|23
|2006.03.01 16:55
|buy
|14
|0.24
|1.1927
|0.0000
|1.1947
|24
|2006.03.01 16:59
|close
|14
|0.24
|1.1930
|0.0000
|1.1947
|0.72
|107.44
|25
|2006.03.01 16:59
|close
|13
|0.12
|1.1930
|0.0000
|1.1953
|-0.36
|107.08
|26
|2006.03.01 16:59
|close
|12
|0.12
|1.1932
|0.0000
|1.1922
|1.20
|108.28
|27
|2006.03.01 16:59
|close
|11
|0.06
|1.1932
|0.0000
|1.1916
|0.24
|108.52
|28
|2006.03.01 16:59
|close
|10
|0.06
|1.1930
|0.0000
|1.1958
|-0.48
|108.04
|29
|2006.03.01 16:59
|sell
|15
|0.06
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|30
|2006.03.01 16:59
|t/p
|15
|0.06
|1.1909
|0.0000
|1.1909
|1.20
|109.24
|31
|2006.03.01 16:59
|sell
|16
|0.06
|1.1899
|0.0000
|1.1879
|32
|2006.03.01 17:00
|sell
|17
|0.12
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|33
|2006.03.01 17:40
|close
|17
|0.12
|1.1914
|0.0000
|1.1909
|1.80
|111.04
|34
|2006.03.01 17:40
|close
|16
|0.06
|1.1914
|0.0000
|1.1879
|-0.90
|110.14
|35
|2006.03.01 17:40
|sell
|18
|0.06
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|36
|2006.03.01 21:00
|buy
|19
|0.06
|1.1916
|0.0000
|1.1936
|37
|2006.03.01 21:59
|sell
|20
|0.12
|1.1923
|0.0000
|1.1903
|38
|2006.03.02 06:59
|sell
|21
|0.24
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|39
|2006.03.02 07:59
|sell
|22
|0.48
|1.1935
|0.0000
|1.1915
|40
|2006.03.02 08:00
|t/p
|19
|0.06
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|1.06
|111.20
|41
|2006.03.02 08:00
|buy
|23
|0.06
|1.1938
|0.0000
|1.1958
|42
|2006.03.02 13:45
|buy
|24
|0.12
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|43
|2006.03.02 14:44
|t/p
|24
|0.12
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|2.40
|113.60
|44
|2006.03.02 14:44
|close
|23
|0.06
|1.1952
|0.0000
|1.1958
|0.84
|114.44
|45
|2006.03.02 15:44
|buy
|25
|0.05
|1.1956
|0.0000
|1.1976
|46
|2006.03.02 15:59
|t/p
|25
|0.05
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|1.00
|115.44
|47
|2006.03.02 15:59
|buy
|26
|0.04
|1.1985
|0.0000
|1.2005
|48
|2006.03.02 16:09
|close
|26
|0.04
|1.1988
|0.0000
|1.2005
|0.12
|115.56
|49
|2006.03.02 16:09
|close
|22
|0.48
|1.1990
|0.0000
|1.1915
|-26.40
|89.16
|50
|2006.03.02 16:09
|close
|21
|0.24
|1.1990
|0.0000
|1.1909
|-14.64
|74.52
|51
|2006.03.02 16:09
|close
|20
|0.12
|1.1990
|0.0000
|1.1903
|-7.82
|66.70
|52
|2006.03.02 16:09
|close
|18
|0.06
|1.1990
|0.0000
|1.1893
|-4.51
|62.19
|53
|2006.03.02 16:09
|buy
|27
|0.03
|1.1989
|0.0000
|1.2009
|54
|2006.03.02 16:59
|buy
|28
|0.06
|1.1984
|0.0000
|1.2004
|55
|2006.03.02 17:23
|t/p
|28
|0.06
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|1.20
|63.39
|56
|2006.03.02 17:23
|close
|27
|0.03
|1.2004
|0.0000
|1.2009
|0.45
|63.84
|57
|2006.03.02 17:23
|buy
|29
|0.03
|1.2007
|0.0000
|1.2027
|58
|2006.03.02 19:59
|t/p
|29
|0.03
|1.2027
|0.0000
|1.2027
|0.60
|64.44
|59
|2006.03.02 19:59
|buy
|30
|0.03
|1.2036
|0.0000
|1.2056
|60
|2006.03.02 20:24
|buy
|31
|0.06
|1.2030
|0.0000
|1.2050
|61
|2006.03.03 00:59
|buy
|32
|0.12
|1.2021
|0.0000
|1.2041
|62
|2006.03.03 01:00
|sell
|33
|0.03
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|63
|2006.03.03 01:04
|sell
|34
|0.08
|1.2027
|0.0000
|1.2007
|64
|2006.03.03 01:04
|sell
|35
|0.16
|1.2033
|0.0000
|1.2013
|65
|2006.03.03 01:59
|t/p
|35
|0.16
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|3.20
|67.64
|66
|2006.03.03 01:59
|buy
|36
|0.32
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|67
|2006.03.03 01:59
|close
|34
|0.08
|1.2013
|0.0000
|1.2007
|1.12
|68.76
|68
|2006.03.03 02:00
|close
|33
|0.03
|1.2013
|0.0000
|1.1998
|0.15
|68.91
|69
|2006.03.03 02:00
|sell
|37
|0.04
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|70
|2006.03.03 02:29
|sell
|38
|0.08
|1.2023
|0.0000
|1.2003
|71
|2006.03.03 05:00
|sell
|39
|0.16
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|72
|2006.03.03 13:59
|t/p
|36
|0.32
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|6.40
|75.31
|73
|2006.03.03 13:59
|close
|32
|0.12
|1.2039
|0.0000
|1.2041
|2.16
|77.47
|74
|2006.03.03 13:59
|sell
|40
|0.32
|1.2039
|0.0000
|1.2019
|75
|2006.03.03 14:00
|close
|31
|0.06
|1.2038
|0.0000
|1.2050
|0.43
|77.91
|76
|2006.03.03 14:57
|close
|30
|0.03
|1.2036
|0.0000
|1.2056
|-0.02
|77.88
|77
|2006.03.03 14:57
|buy
|41
|0.04
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|78
|2006.03.03 15:59
|t/p
|40
|0.32
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|6.40
|84.28
|79
|2006.03.03 15:59
|buy
|42
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|80
|2006.03.03 15:59
|close
|39
|0.16
|1.2013
|0.0000
|1.2009
|2.56
|86.84
|81
|2006.03.03 16:00
|close
|38
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.2003
|0.72
|87.56
|82
|2006.03.03 16:00
|t/p
|42
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|2.00
|89.56
|83
|2006.03.03 16:00
|close
|41
|0.04
|1.2037
|0.0000
|1.2059
|-0.08
|89.48
|84
|2006.03.03 16:00
|close
|37
|0.04
|1.2039
|0.0000
|1.1997
|-0.88
|88.60
|85
|2006.03.03 16:00
|buy
|43
|0.05
|1.2038
|0.0000
|1.2058
|86
|2006.03.03 16:01
|buy
|44
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2053
|87
|2006.03.03 16:01
|buy
|45
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2047
|88
|2006.03.03 16:02
|buy
|46
|0.40
|1.2021
|0.0000
|1.2041
|89
|2006.03.03 17:00
|sell
|47
|0.05
|1.2026
|0.0000
|1.2006
|90
|2006.03.03 17:13
|sell
|48
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|91
|2006.03.05 22:00
|t/p
|45
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|4.00
|92.60
|92
|2006.03.05 22:00
|t/p
|46
|0.40
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|8.00
|100.60
|93
|2006.03.05 22:00
|close
|44
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2053
|1.80
|102.40
|94
|2006.03.05 22:00
|sell
|49
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2031
|95
|2006.03.05 22:00
|close
|43
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2058
|0.70
|103.10
|96
|2006.03.05 23:00
|buy
|50
|0.05
|1.2051
|0.0000
|1.2071
|97
|2006.03.05 23:16
|sell
|51
|0.40
|1.2057
|0.0000
|1.2037
|98
|2006.03.05 23:26
|t/p
|50
|0.05
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|1.00
|104.10
|99
|2006.03.05 23:26
|buy
|52
|0.05
|1.2073
|0.0000
|1.2093
|100
|2006.03.05 23:38
|t/p
|52
|0.05
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|1.00
|105.10
|101
|2006.03.05 23:38
|buy
|53
|0.04
|1.2095
|0.0000
|1.2115
|102
|2006.03.05 23:43
|buy
|54
|0.08
|1.2089
|0.0000
|1.2109
|103
|2006.03.05 23:52
|buy
|55
|0.16
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|104
|2006.03.06 00:13
|buy
|56
|0.40
|1.2071
|0.0000
|1.2091
|105
|2006.03.06 00:32
|t/p
|56
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|8.00
|113.10
|106
|2006.03.06 00:32
|close
|55
|0.16
|1.2091
|0.0000
|1.2104
|1.00
|114.10
|107
|2006.03.06 00:32
|close
|54
|0.08
|1.2092
|0.0000
|1.2109
|0.18
|114.28
|108
|2006.03.06 00:32
|close
|53
|0.04
|1.2091
|0.0000
|1.2115
|-0.19
|114.09
|109
|2006.03.06 00:32
|buy
|57
|0.05
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|110
|2006.03.06 00:35
|buy
|58
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2107
|111
|2006.03.06 00:38
|buy
|59
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2102
|112
|2006.03.06 03:12
|buy
|60
|0.40
|1.2075
|0.0000
|1.2095
|113
|2006.03.06 11:41
|t/p
|51
|0.40
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|8.24
|122.33
|114
|2006.03.06 11:41
|close
|49
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.2031
|2.92
|125.25
|115
|2006.03.06 11:41
|close
|48
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2011
|-0.64
|124.61
|116
|2006.03.06 11:41
|close
|47
|0.05
|1.2037
|0.0000
|1.2006
|-0.52
|124.10
|117
|2006.03.06 11:41
|sell
|61
|0.05
|1.2033
|0.0000
|1.2013
|118
|2006.03.06 16:39
|t/p
|61
|0.05
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|1.00
|125.10
|119
|2006.03.06 16:59
|close
|60
|0.40
|1.2003
|0.0000
|1.2095
|-28.80
|96.30
|120
|2006.03.06 16:59
|close
|59
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2102
|-15.80
|80.50
|121
|2006.03.06 16:59
|close
|58
|0.10
|1.2003
|0.0000
|1.2107
|-8.40
|72.10
|122
|2006.03.06 16:59
|close
|57
|0.05
|1.2003
|0.0000
|1.2112
|-4.45
|67.65
|123
|2006.03.06 18:00
|sell
|62
|0.04
|1.1995
|0.0000
|1.1975
|124
|2006.03.06 18:00
|sell
|63
|0.08
|1.2000
|0.0000
|1.1980
|125
|2006.03.06 18:15
|sell
|64
|0.16
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|126
|2006.03.06 18:59
|sell
|65
|0.32
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|127
|2006.03.06 20:28
|buy
|66
|0.03
|1.2017
|0.0000
|1.2037
|128
|2006.03.06 23:48
|buy
|67
|0.08
|1.2012
|0.0000
|1.2032
|129
|2006.03.07 00:02
|buy
|68
|0.16
|1.2006
|0.0000
|1.2026
|130
|2006.03.07 00:59
|t/p
|65
|0.32
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|6.59
|74.24
|131
|2006.03.07 00:59
|buy
|69
|0.32
|1.1993
|0.0000
|1.2013
|132
|2006.03.07 00:59
|close
|64
|0.16
|1.1993
|0.0000
|1.1986
|2.18
|76.42
|133
|2006.03.07 01:00
|close
|63
|0.08
|1.1993
|0.0000
|1.1980
|0.61
|77.02
|134
|2006.03.07 01:00
|close
|62
|0.04
|1.2006
|0.0000
|1.1975
|-0.42
|76.61
|135
|2006.03.07 01:05
|t/p
|69
|0.32
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|6.40
|83.01
|136
|2006.03.07 01:05
|close
|68
|0.16
|1.2017
|0.0000
|1.2026
|1.76
|84.77
|137
|2006.03.07 01:05
|sell
|70
|0.05
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|138
|2006.03.07 01:08
|close
|67
|0.08
|1.2004
|0.0000
|1.2032
|-0.70
|84.07
|139
|2006.03.07 01:08
|close
|66
|0.03
|1.2016
|0.0000
|1.2037
|-0.05
|84.02
|140
|2006.03.07 01:46
|t/p
|70
|0.05
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|1.00
|85.02
|141
|2006.03.07 01:46
|sell
|71
|0.05
|1.1995
|0.0000
|1.1975
|142
|2006.03.07 02:54
|sell
|72
|0.10
|1.2001
|0.0000
|1.1981
|143
|2006.03.07 04:59
|t/p
|71
|0.05
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|1.00
|86.02
|144
|2006.03.07 04:59
|t/p
|72
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1981
|2.00
|88.02
|145
|2006.03.07 05:00
|sell
|73
|0.05
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|146
|2006.03.07 05:00
|sell
|74
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1948
|147
|2006.03.07 05:10
|sell
|75
|0.20
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|148
|2006.03.07 05:23
|t/p
|75
|0.20
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|4.00
|92.02
|149
|2006.03.07 05:23
|sell
|76
|0.20
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|150
|2006.03.07 05:37
|t/p
|76
|0.20
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|4.00
|96.02
|151
|2006.03.07 05:37
|sell
|77
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.1967
|152
|2006.03.07 05:53
|t/p
|77
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|4.00
|100.02
|153
|2006.03.07 05:53
|close
|74
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.1948
|0.10
|100.12
|154
|2006.03.07 05:53
|close
|73
|0.05
|1.1966
|0.0000
|1.1931
|-0.75
|99.37
|155
|2006.03.07 05:53
|sell
|78
|0.05
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|156
|2006.03.07 06:59
|sell
|79
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.1951
|157
|2006.03.07 08:52
|t/p
|79
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1951
|2.00
|101.37
|158
|2006.03.07 08:52
|close
|78
|0.05
|1.1951
|0.0000
|1.1945
|0.70
|102.07
|159
|2006.03.07 09:00
|sell
|80
|0.05
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|160
|2006.03.07 09:03
|sell
|81
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.1928
|161
|2006.03.07 09:10
|sell
|82
|0.20
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|162
|2006.03.07 09:31
|t/p
|82
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|4.00
|106.07
|163
|2006.03.07 09:31
|close
|81
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1928
|1.30
|107.37
|164
|2006.03.07 09:31
|close
|80
|0.05
|1.1933
|0.0000
|1.1919
|0.30
|107.67
|165
|2006.03.07 09:31
|sell
|83
|0.06
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|166
|2006.03.07 09:36
|sell
|84
|0.12
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|167
|2006.03.07 10:31
|t/p
|84
|0.12
|1.1919
|0.0000
|1.1919
|2.40
|110.07
|168
|2006.03.07 10:31
|close
|83
|0.06
|1.1919
|0.0000
|1.1912
|0.78
|110.85
|169
|2006.03.07 10:31
|sell
|85
|0.06
|1.1915
|0.0000
|1.1895
|170
|2006.03.07 10:36
|sell
|86
|0.12
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|171
|2006.03.07 10:59
|sell
|87
|0.24
|1.1927
|0.0000
|1.1907
|172
|2006.03.07 10:59
|close
|87
|0.24
|1.1915
|0.0000
|1.1907
|2.88
|113.73
|173
|2006.03.07 10:59
|close
|86
|0.12
|1.1915
|0.0000
|1.1902
|0.84
|114.57
|174
|2006.03.07 10:59
|close
|85
|0.06
|1.1915
|0.0000
|1.1895
|0.00
|114.57
|175
|2006.03.07 11:00
|sell
|88
|0.06
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|176
|2006.03.07 11:00
|sell
|89
|0.12
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|177
|2006.03.07 11:36
|close
|89
|0.12
|1.1911
|0.0000
|1.1904
|1.56
|116.13
|178
|2006.03.07 11:36
|close
|88
|0.06
|1.1911
|0.0000
|1.1893
|0.12
|116.25
|179
|2006.03.07 11:36
|sell
|90
|0.06
|1.1910
|0.0000
|1.1890
|180
|2006.03.07 12:10
|sell
|91
|0.12
|1.1916
|0.0000
|1.1896
|181
|2006.03.07 12:48
|close
|91
|0.12
|1.1904
|0.0000
|1.1896
|1.44
|117.69
|182
|2006.03.07 12:48
|close
|90
|0.06
|1.1904
|0.0000
|1.1890
|0.36
|118.05
|183
|2006.03.07 12:48
|sell
|92
|0.06
|1.1902
|0.0000
|1.1882
|184
|2006.03.07 12:59
|sell
|93
|0.12
|1.1916
|0.0000
|1.1896
|185
|2006.03.07 13:25
|close
|93
|0.12
|1.1900
|0.0000
|1.1896
|1.92
|119.97
|186
|2006.03.07 13:25
|close
|92
|0.06
|1.1900
|0.0000
|1.1882
|0.12
|120.09
|187
|2006.03.07 13:25
|sell
|94
|0.06
|1.1899
|0.0000
|1.1879
|188
|2006.03.07 13:28
|sell
|95
|0.12
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|189
|2006.03.07 13:39
|sell
|96
|0.24
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|190
|2006.03.07 13:55
|sell
|97
|0.48
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|191
|2006.03.07 13:59
|close
|97
|0.48
|1.1907
|0.0000
|1.1898
|5.28
|125.37
|192
|2006.03.07 13:59
|close
|96
|0.24
|1.1907
|0.0000
|1.1891
|0.96
|126.33
|193
|2006.03.07 13:59
|close
|95
|0.12
|1.1907
|0.0000
|1.1886
|-0.12
|126.21
|194
|2006.03.07 13:59
|close
|94
|0.06
|1.1907
|0.0000
|1.1879
|-0.48
|125.73
|195
|2006.03.07 16:00
|sell
|98
|0.06
|1.1883
|0.0000
|1.1863
|196
|2006.03.07 16:01
|sell
|99
|0.12
|1.1896
|0.0000
|1.1876
|197
|2006.03.07 16:26
|sell
|100
|0.24
|1.1902
|0.0000
|1.1882
|198
|2006.03.07 16:34
|close
|100
|0.24
|1.1891
|0.0000
|1.1882
|2.64
|128.37
|199
|2006.03.07 16:34
|close
|99
|0.12
|1.1891
|0.0000
|1.1876
|0.60
|128.97
|200
|2006.03.07 16:34
|close
|98
|0.06
|1.1891
|0.0000
|1.1863
|-0.48
|128.49
|201
|2006.03.07 16:34
|sell
|101
|0.07
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|202
|2006.03.07 22:00
|buy
|102
|0.07
|1.1888
|0.0000
|1.1908
|203
|2006.03.07 22:08
|buy
|103
|0.14
|1.1882
|0.0000
|1.1902
|204
|2006.03.08 01:37
|buy
|104
|0.28
|1.1876
|0.0000
|1.1896
|205
|2006.03.08 01:59
|close
|104
|0.28
|1.1891
|0.0000
|1.1896
|4.20
|132.69
|206
|2006.03.08 01:59
|close
|103
|0.14
|1.1891
|0.0000
|1.1902
|1.15
|133.84
|207
|2006.03.08 01:59
|close
|102
|0.07
|1.1891
|0.0000
|1.1908
|0.16
|134.00
|208
|2006.03.08 01:59
|close
|101
|0.07
|1.1893
|0.0000
|1.1870
|-0.17
|133.83
|209
|2006.03.08 04:00
|buy
|105
|0.07
|1.1898
|0.0000
|1.1918
|210
|2006.03.08 09:00
|t/p
|105
|0.07
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|1.40
|135.23
|211
|2006.03.08 09:00
|buy
|106
|0.07
|1.1921
|0.0000
|1.1941
|212
|2006.03.08 09:10
|buy
|107
|0.14
|1.1915
|0.0000
|1.1935
|213
|2006.03.08 09:12
|buy
|108
|0.28
|1.1910
|0.0000
|1.1930
|214
|2006.03.08 09:29
|close
|108
|0.28
|1.1915
|0.0000
|1.1930
|1.40
|136.63
|215
|2006.03.08 09:29
|close
|107
|0.14
|1.1915
|0.0000
|1.1935
|0.00
|136.63
|216
|2006.03.08 09:29
|close
|106
|0.07
|1.1915
|0.0000
|1.1941
|-0.42
|136.21
|217
|2006.03.08 09:30
|buy
|109
|0.07
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|218
|2006.03.08 09:33
|buy
|110
|0.14
|1.1912
|0.0000
|1.1932
|219
|2006.03.08 09:43
|buy
|111
|0.28
|1.1906
|0.0000
|1.1926
|220
|2006.03.08 09:59
|close
|111
|0.28
|1.1919
|0.0000
|1.1926
|3.64
|139.85
|221
|2006.03.08 09:59
|close
|110
|0.14
|1.1919
|0.0000
|1.1932
|0.98
|140.83
|222
|2006.03.08 09:59
|close
|109
|0.07
|1.1919
|0.0000
|1.1938
|0.07
|140.90
|223
|2006.03.08 10:00
|buy
|112
|0.07
|1.1922
|0.0000
|1.1942
|224
|2006.03.08 12:48
|buy
|113
|0.14
|1.1916
|0.0000
|1.1936
|225
|2006.03.08 12:59
|buy
|114
|0.28
|1.1911
|0.0000
|1.1931
|226
|2006.03.08 13:14
|close
|114
|0.28
|1.1919
|0.0000
|1.1931
|2.24
|143.14
|227
|2006.03.08 13:14
|close
|113
|0.14
|1.1919
|0.0000
|1.1936
|0.42
|143.56
|228
|2006.03.08 13:14
|close
|112
|0.07
|1.1919
|0.0000
|1.1942
|-0.21
|143.35
|229
|2006.03.08 13:14
|buy
|115
|0.07
|1.1923
|0.0000
|1.1943
|230
|2006.03.08 13:15
|sell
|116
|0.07
|1.1919
|0.0000
|1.1899
|231
|2006.03.08 13:17
|buy
|117
|0.14
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|232
|2006.03.08 13:38
|buy
|118
|0.28
|1.1912
|0.0000
|1.1932
|233
|2006.03.08 13:59
|buy
|119
|0.56
|1.1905
|0.0000
|1.1925
|234
|2006.03.08 14:00
|close
|119
|0.56
|1.1913
|0.0000
|1.1925
|4.48
|147.83
|235
|2006.03.08 14:00
|close
|118
|0.28
|1.1913
|0.0000
|1.1932
|0.28
|148.11
|236
|2006.03.08 14:00
|close
|117
|0.14
|1.1913
|0.0000
|1.1938
|-0.70
|147.41
|237
|2006.03.08 14:00
|close
|116
|0.07
|1.1915
|0.0000
|1.1899
|0.28
|147.69
|238
|2006.03.08 14:00
|close
|115
|0.07
|1.1913
|0.0000
|1.1943
|-0.70
|146.99
|239
|2006.03.08 14:00
|sell
|120
|0.08
|1.1914
|0.0000
|1.1894
|240
|2006.03.08 15:59
|sell
|121
|0.16
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|241
|2006.03.08 16:05
|close
|121
|0.16
|1.1911
|0.0000
|1.1904
|2.08
|149.07
|242
|2006.03.08 16:05
|close
|120
|0.08
|1.1911
|0.0000
|1.1894
|0.24
|149.31
|243
|2006.03.08 16:05
|sell
|122
|0.08
|1.1910
|0.0000
|1.1890
|244
|2006.03.08 16:08
|sell
|123
|0.16
|1.1916
|0.0000
|1.1896
|245
|2006.03.08 16:08
|sell
|124
|0.32
|1.1921
|0.0000
|1.1901
|246
|2006.03.08 16:45
|buy
|125
|0.08
|1.1921
|0.0000
|1.1941
|247
|2006.03.08 16:59
|buy
|126
|0.16
|1.1914
|0.0000
|1.1934
|248
|2006.03.08 17:59
|sell
|127
|0.56
|1.1928
|0.0000
|1.1908
|249
|2006.03.08 18:01
|close
|127
|0.56
|1.1917
|0.0000
|1.1908
|6.16
|155.47
|250
|2006.03.08 18:01
|close
|126
|0.16
|1.1915
|0.0000
|1.1934
|0.16
|155.63
|251
|2006.03.08 18:01
|close
|125
|0.08
|1.1915
|0.0000
|1.1941
|-0.48
|155.15
|252
|2006.03.08 18:01
|close
|124
|0.32
|1.1917
|0.0000
|1.1901
|1.28
|156.43
|253
|2006.03.08 18:01
|close
|123
|0.16
|1.1917
|0.0000
|1.1896
|-0.16
|156.27
|254
|2006.03.08 18:01
|close
|122
|0.08
|1.1917
|0.0000
|1.1890
|-0.56
|155.71
|255
|2006.03.08 19:00
|buy
|128
|0.08
|1.1928
|0.0000
|1.1948
|256
|2006.03.08 19:15
|buy
|129
|0.16
|1.1923
|0.0000
|1.1943
|257
|2006.03.08 20:58
|buy
|130
|0.32
|1.1917
|0.0000
|1.1937
|258
|2006.03.08 21:59
|close
|130
|0.32
|1.1927
|0.0000
|1.1937
|3.20
|158.91
|259
|2006.03.08 21:59
|close
|129
|0.16
|1.1927
|0.0000
|1.1943
|0.64
|159.55
|260
|2006.03.08 21:59
|close
|128
|0.08
|1.1927
|0.0000
|1.1948
|-0.08
|159.47
|261
|2006.03.08 23:00
|buy
|131
|0.08
|1.1929
|0.0000
|1.1949
|262
|2006.03.08 23:00
|buy
|132
|0.16
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|263
|2006.03.09 04:59
|close
|132
|0.16
|1.1939
|0.0000
|1.1944
|2.04
|161.51
|264
|2006.03.09 04:59
|close
|131
|0.08
|1.1939
|0.0000
|1.1949
|0.62
|162.13
|265
|2006.03.09 05:00
|buy
|133
|0.08
|1.1941
|0.0000
|1.1961
|266
|2006.03.09 05:00
|buy
|134
|0.16
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|267
|2006.03.09 05:59
|buy
|135
|0.32
|1.1922
|0.0000
|1.1942
|268
|2006.03.09 06:00
|sell
|136
|0.08
|1.1919
|0.0000
|1.1899
|269
|2006.03.09 06:00
|t/p
|135
|0.32
|1.1942
|0.0000
|1.1942
|6.40
|168.53
|270
|2006.03.09 06:00
|close
|136
|0.08
|1.1947
|0.0000
|1.1899
|-2.24
|166.29
|271
|2006.03.09 06:00
|close
|134
|0.16
|1.1945
|0.0000
|1.1952
|2.08
|168.37
|272
|2006.03.09 06:00
|close
|133
|0.08
|1.1945
|0.0000
|1.1961
|0.32
|168.69
|273
|2006.03.09 06:01
|sell
|137
|0.09
|1.1931
|0.0000
|1.1911
|274
|2006.03.09 06:01
|sell
|138
|0.18
|1.1943
|0.0000
|1.1923
|275
|2006.03.09 06:54
|close
|138
|0.18
|1.1926
|0.0000
|1.1923
|3.06
|171.75
|276
|2006.03.09 06:54
|close
|137
|0.09
|1.1926
|0.0000
|1.1911
|0.45
|172.20
|277
|2006.03.09 06:54
|sell
|139
|0.09
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|278
|2006.03.09 07:59
|sell
|140
|0.18
|1.1942
|0.0000
|1.1922
|279
|2006.03.09 08:06
|close
|140
|0.18
|1.1924
|0.0000
|1.1922
|3.24
|175.44
|280
|2006.03.09 08:06
|close
|139
|0.09
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|0.00
|175.44
|281
|2006.03.09 08:06
|sell
|141
|0.09
|1.1923
|0.0000
|1.1903
|282
|2006.03.09 08:12
|sell
|142
|0.18
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|283
|2006.03.09 08:25
|sell
|143
|0.36
|1.1934
|0.0000
|1.1914
|284
|2006.03.09 08:45
|buy
|144
|0.09
|1.1937
|0.0000
|1.1957
|285
|2006.03.09 08:50
|sell
|145
|0.72
|1.1940
|0.0000
|1.1920
|286
|2006.03.09 08:59
|close
|145
|0.72
|1.1928
|0.0000
|1.1920
|8.64
|184.08
|287
|2006.03.09 08:59
|close
|144
|0.09
|1.1926
|0.0000
|1.1957
|-0.99
|183.09
|288
|2006.03.09 08:59
|close
|143
|0.36
|1.1928
|0.0000
|1.1914
|2.16
|185.25
|289
|2006.03.09 08:59
|close
|142
|0.18
|1.1928
|0.0000
|1.1909
|0.18
|185.43
|290
|2006.03.09 08:59
|close
|141
|0.09
|1.1928
|0.0000
|1.1903
|-0.45
|184.98
|291
|2006.03.09 09:30
|buy
|146
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1957
|292
|2006.03.09 09:36
|buy
|147
|0.20
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|293
|2006.03.09 09:52
|buy
|148
|0.36
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|294
|2006.03.09 11:34
|close
|148
|0.36
|1.1936
|0.0000
|1.1946
|3.60
|188.58
|295
|2006.03.09 11:34
|close
|147
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1952
|0.80
|189.38
|296
|2006.03.09 11:34
|close
|146
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.1957
|-0.10
|189.28
|297
|2006.03.09 13:00
|sell
|149
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|298
|2006.03.09 13:06
|sell
|150
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.1910
|299
|2006.03.09 13:59
|close
|150
|0.20
|1.1915
|0.0000
|1.1910
|3.00
|192.28
|300
|2006.03.09 13:59
|close
|149
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1904
|0.90
|193.18
|301
|2006.03.09 14:00
|sell
|151
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1892
|302
|2006.03.09 14:00
|sell
|152
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|303
|2006.03.09 14:32
|sell
|153
|0.40
|1.1929
|0.0000
|1.1909
|304
|2006.03.09 14:51
|close
|153
|0.40
|1.1919
|0.0000
|1.1909
|4.00
|197.18
|305
|2006.03.09 14:51
|close
|152
|0.20
|1.1919
|0.0000
|1.1904
|1.00
|198.18
|306
|2006.03.09 14:51
|close
|151
|0.10
|1.1919
|0.0000
|1.1892
|-0.70
|197.48
|307
|2006.03.09 14:51
|sell
|154
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1896
|308
|2006.03.09 15:09
|sell
|155
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1901
|309
|2006.03.09 18:40
|close
|155
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1901
|2.80
|200.28
|310
|2006.03.09 18:40
|close
|154
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.1896
|0.90
|201.18
|311
|2006.03.09 18:40
|sell
|156
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|312
|2006.03.09 18:45
|sell
|157
|0.20
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|313
|2006.03.10 00:59
|close
|157
|0.20
|1.1894
|0.0000
|1.1891
|3.52
|204.70
|314
|2006.03.10 00:59
|close
|156
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1886
|1.26
|205.96
|315
|2006.03.10 01:00
|sell
|158
|0.11
|1.1892
|0.0000
|1.1872
|316
|2006.03.10 01:00
|sell
|159
|0.22
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|317
|2006.03.10 04:00
|buy
|160
|0.11
|1.1907
|0.0000
|1.1927
|318
|2006.03.10 05:08
|sell
|161
|0.44
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|319
|2006.03.10 06:59
|sell
|162
|0.88
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|320
|2006.03.10 13:59
|close
|162
|0.88
|1.1895
|0.0000
|1.1893
|15.84
|221.80
|321
|2006.03.10 13:59
|close
|161
|0.44
|1.1895
|0.0000
|1.1886
|4.84
|226.64
|322
|2006.03.10 13:59
|close
|160
|0.11
|1.1893
|0.0000
|1.1927
|-1.54
|225.10
|323
|2006.03.10 13:59
|close
|159
|0.22
|1.1895
|0.0000
|1.1880
|1.10
|226.20
|324
|2006.03.10 13:59
|close
|158
|0.11
|1.1895
|0.0000
|1.1872
|-0.33
|225.87
|325
|2006.03.10 14:00
|sell
|163
|0.12
|1.1894
|0.0000
|1.1874
|326
|2006.03.10 14:03
|sell
|164
|0.24
|1.1908
|0.0000
|1.1888
|327
|2006.03.10 14:03
|sell
|165
|0.48
|1.1914
|0.0000
|1.1894
|328
|2006.03.10 14:30
|close
|165
|0.48
|1.1904
|0.0000
|1.1894
|4.80
|230.67
|329
|2006.03.10 14:30
|close
|164
|0.24
|1.1904
|0.0000
|1.1888
|0.96
|231.63
|330
|2006.03.10 14:30
|close
|163
|0.12
|1.1904
|0.0000
|1.1874
|-1.20
|230.43
|331
|2006.03.10 14:30
|sell
|166
|0.13
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|332
|2006.03.10 14:30
|sell
|167
|0.26
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|333
|2006.03.10 14:38
|sell
|168
|0.48
|1.1912
|0.0000
|1.1892
|334
|2006.03.10 14:40
|close
|168
|0.48
|1.1903
|0.0000
|1.1892
|4.32
|234.75
|335
|2006.03.10 14:40
|close
|167
|0.26
|1.1903
|0.0000
|1.1886
|0.78
|235.53
|336
|2006.03.10 14:40
|close
|166
|0.13
|1.1903
|0.0000
|1.1880
|-0.39
|235.14
|337
|2006.03.10 14:40
|sell
|169
|0.13
|1.1901
|0.0000
|1.1881
|338
|2006.03.10 14:40
|sell
|170
|0.26
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|339
|2006.03.10 14:46
|close
|170
|0.26
|1.1894
|0.0000
|1.1886
|3.12
|238.26
|340
|2006.03.10 14:46
|close
|169
|0.13
|1.1894
|0.0000
|1.1881
|0.91
|239.17
|341
|2006.03.10 14:46
|sell
|171
|0.13
|1.1893
|0.0000
|1.1873
|342
|2006.03.10 14:47
|sell
|172
|0.26
|1.1898
|0.0000
|1.1878
|343
|2006.03.10 14:48
|close
|172
|0.26
|1.1886
|0.0000
|1.1878
|3.12
|242.29
|344
|2006.03.10 14:48
|close
|171
|0.13
|1.1886
|0.0000
|1.1873
|0.91
|243.20
|345
|2006.03.10 14:48
|sell
|173
|0.13
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|346
|2006.03.10 14:50
|sell
|174
|0.26
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|347
|2006.03.10 14:51
|sell
|175
|0.52
|1.1896
|0.0000
|1.1876
|348
|2006.03.10 14:53
|close
|175
|0.52
|1.1887
|0.0000
|1.1876
|4.68
|247.88
|349
|2006.03.10 14:53
|close
|174
|0.26
|1.1887
|0.0000
|1.1870
|0.78
|248.66
|350
|2006.03.10 14:53
|close
|173
|0.13
|1.1887
|0.0000
|1.1865
|-0.26
|248.40
|351
|2006.03.10 14:53
|sell
|176
|0.13
|1.1886
|0.0000
|1.1866
|352
|2006.03.10 14:54
|sell
|177
|0.26
|1.1893
|0.0000
|1.1873
|353
|2006.03.10 14:58
|sell
|178
|0.52
|1.1899
|0.0000
|1.1879
|354
|2006.03.10 14:59
|sell
|179
|1.04
|1.1905
|0.0000
|1.1885
|355
|2006.03.10 14:59
|t/p
|178
|0.52
|1.1879
|0.0000
|1.1879
|10.40
|258.80
|356
|2006.03.10 14:59
|t/p
|179
|1.04
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|20.80
|279.60
|357
|2006.03.10 14:59
|close
|177
|0.26
|1.1874
|0.0000
|1.1873
|4.94
|284.54
|358
|2006.03.10 14:59
|close
|176
|0.13
|1.1874
|0.0000
|1.1866
|1.56
|286.10
|359
|2006.03.10 15:00
|sell
|180
|0.15
|1.1873
|0.0000
|1.1853
|360
|2006.03.10 15:00
|sell
|181
|0.30
|1.1901
|0.0000
|1.1881
|361
|2006.03.10 15:20
|t/p
|181
|0.30
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|6.00
|292.10
|362
|2006.03.10 15:20
|close
|180
|0.15
|1.1880
|0.0000
|1.1853
|-1.05
|291.05
|363
|2006.03.10 15:20
|sell
|182
|0.16
|1.1879
|0.0000
|1.1859
|364
|2006.03.10 15:20
|sell
|183
|0.32
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|365
|2006.03.10 15:29
|close
|183
|0.32
|1.1871
|0.0000
|1.1864
|4.16
|295.21
|366
|2006.03.10 15:29
|close
|182
|0.16
|1.1871
|0.0000
|1.1859
|1.28
|296.49
|367
|2006.03.10 15:29
|sell
|184
|0.16
|1.1870
|0.0000
|1.1850
|368
|2006.03.10 15:59
|sell
|185
|0.32
|1.1881
|0.0000
|1.1861
|369
|2006.03.10 16:07
|sell
|186
|0.64
|1.1886
|0.0000
|1.1866
|370
|2006.03.10 17:06
|sell
|187
|1.28
|1.1891
|0.0000
|1.1871
|371
|2006.03.10 18:00
|buy
|188
|0.15
|1.1896
|0.0000
|1.1916
|372
|2006.03.10 19:59
|t/p
|188
|0.15
|1.1916
|0.0000
|1.1916
|3.00
|299.49
|373
|2006.03.10 19:59
|buy
|189
|0.12
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|374
|2006.03.10 20:27
|buy
|190
|0.26
|1.1912
|0.0000
|1.1932
|375
|2006.03.13 01:59
|t/p
|189
|0.12
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|2.31
|301.80
|376
|2006.03.13 01:59
|t/p
|190
|0.26
|1.1932
|0.0000
|1.1932
|5.00
|306.80
|377
|2006.03.13 01:59
|buy
|191
|0.09
|1.1943
|0.0000
|1.1963
|378
|2006.03.13 03:04
|close
|191
|0.09
|1.1944
|0.0000
|1.1963
|0.09
|306.89
|379
|2006.03.13 03:04
|close
|187
|1.28
|1.1946
|0.0000
|1.1871
|-69.63
|237.26
|380
|2006.03.13 03:04
|close
|186
|0.64
|1.1946
|0.0000
|1.1866
|-38.01
|199.25
|381
|2006.03.13 03:04
|close
|185
|0.32
|1.1946
|0.0000
|1.1861
|-20.61
|178.65
|382
|2006.03.13 03:04
|close
|184
|0.16
|1.1946
|0.0000
|1.1850
|-12.06
|166.58
|383
|2006.03.13 03:04
|buy
|192
|0.09
|1.1945
|0.0000
|1.1965
|384
|2006.03.13 06:26
|buy
|193
|0.18
|1.1940
|0.0000
|1.1960
|385
|2006.03.13 07:59
|t/p
|193
|0.18
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|3.60
|170.18
|386
|2006.03.13 07:59
|close
|192
|0.09
|1.1964
|0.0000
|1.1965
|1.71
|171.89
|387
|2006.03.13 09:00
|sell
|194
|0.09
|1.1931
|0.0000
|1.1911
|388
|2006.03.13 09:00
|sell
|195
|0.18
|1.1958
|0.0000
|1.1938
|389
|2006.03.13 09:32
|buy
|196
|0.09
|1.1941
|0.0000
|1.1961
|390
|2006.03.13 09:59
|t/p
|195
|0.18
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|3.60
|175.49
|391
|2006.03.13 09:59
|buy
|197
|0.18
|1.1930
|0.0000
|1.1950
|392
|2006.03.13 09:59
|close
|194
|0.09
|1.1930
|0.0000
|1.1911
|0.09
|175.58
|393
|2006.03.13 10:00
|sell
|198
|0.09
|1.1927
|0.0000
|1.1907
|394
|2006.03.13 10:09
|sell
|199
|0.18
|1.1933
|0.0000
|1.1913
|395
|2006.03.13 13:08
|buy
|200
|0.36
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|396
|2006.03.13 16:59
|sell
|201
|0.40
|1.1943
|0.0000
|1.1923
|397
|2006.03.13 17:16
|t/p
|200
|0.36
|1.1944
|0.0000
|1.1944
|7.20
|182.78
|398
|2006.03.13 17:16
|close
|197
|0.18
|1.1945
|0.0000
|1.1950
|2.70
|185.48
|399
|2006.03.13 17:16
|close
|196
|0.09
|1.1944
|0.0000
|1.1961
|0.27
|185.75
|400
|2006.03.13 18:00
|buy
|202
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1954
|401
|2006.03.13 19:59
|t/p
|202
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1954
|2.00
|187.75
|402
|2006.03.13 19:59
|buy
|203
|0.09
|1.1959
|0.0000
|1.1979
|403
|2006.03.13 19:59
|sell
|204
|0.72
|1.1957
|0.0000
|1.1937
|404
|2006.03.14 01:54
|t/p
|203
|0.09
|1.1979
|0.0000
|1.1979
|1.73
|189.48
|405
|2006.03.14 01:54
|buy
|205
|0.08
|1.1981
|0.0000
|1.2001
|406
|2006.03.14 01:54
|buy
|206
|0.16
|1.1975
|0.0000
|1.1995
|407
|2006.03.14 01:59
|buy
|207
|0.36
|1.1965
|0.0000
|1.1985
|408
|2006.03.14 10:59
|buy
|208
|0.72
|1.1955
|0.0000
|1.1975
|409
|2006.03.14 14:30
|t/p
|208
|0.72
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|14.40
|203.88
|410
|2006.03.14 14:30
|close
|207
|0.36
|1.1976
|0.0000
|1.1985
|3.96
|207.84
|411
|2006.03.14 14:30
|close
|206
|0.16
|1.1975
|0.0000
|1.1995
|0.00
|207.84
|412
|2006.03.14 14:30
|close
|205
|0.08
|1.1973
|0.0000
|1.2001
|-0.64
|207.20
|413
|2006.03.14 15:00
|buy
|209
|0.07
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|414
|2006.03.14 15:59
|buy
|210
|0.16
|1.1994
|0.0000
|1.2014
|415
|2006.03.14 15:59
|t/p
|210
|0.16
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|3.20
|210.40
|416
|2006.03.14 16:00
|close
|209
|0.07
|1.2016
|0.0000
|1.2020
|1.12
|211.52
|417
|2006.03.14 16:00
|close
|204
|0.72
|1.2018
|0.0000
|1.1937
|-43.48
|168.04
|418
|2006.03.14 16:00
|close
|201
|0.40
|1.2018
|0.0000
|1.1923
|-29.76
|138.28
|419
|2006.03.14 16:00
|close
|199
|0.18
|1.2018
|0.0000
|1.1913
|-15.19
|123.09
|420
|2006.03.14 16:00
|close
|198
|0.09
|1.2018
|0.0000
|1.1907
|-8.14
|114.95
|421
|2006.03.14 16:25
|buy
|211
|0.06
|1.2009
|0.0000
|1.2029
|422
|2006.03.14 21:00
|sell
|212
|0.06
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|423
|2006.03.15 01:00
|sell
|213
|0.12
|1.2022
|0.0000
|1.2002
|424
|2006.03.15 06:59
|sell
|214
|0.24
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|425
|2006.03.15 07:59
|t/p
|211
|0.06
|1.2029
|0.0000
|1.2029
|1.15
|116.11
|426
|2006.03.15 07:59
|buy
|215
|0.06
|1.2031
|0.0000
|1.2051
|427
|2006.03.15 09:18
|sell
|216
|0.48
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|428
|2006.03.15 09:59
|buy
|217
|0.14
|1.2021
|0.0000
|1.2041
|429
|2006.03.15 14:59
|t/p
|217
|0.14
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|2.80
|118.91
|430
|2006.03.15 14:59
|close
|215
|0.06
|1.2046
|0.0000
|1.2051
|0.90
|119.81
|431
|2006.03.15 15:00
|buy
|218
|0.05
|1.2049
|0.0000
|1.2069
|432
|2006.03.15 15:08
|buy
|219
|0.12
|1.2032
|0.0000
|1.2052
|433
|2006.03.15 15:22
|t/p
|219
|0.12
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|2.40
|122.21
|434
|2006.03.15 15:22
|close
|218
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2069
|0.15
|122.36
|435
|2006.03.15 15:22
|buy
|220
|0.05
|1.2053
|0.0000
|1.2073
|436
|2006.03.15 15:39
|buy
|221
|0.12
|1.2048
|0.0000
|1.2068
|437
|2006.03.15 15:41
|buy
|222
|0.24
|1.2042
|0.0000
|1.2062
|438
|2006.03.15 15:41
|buy
|223
|0.48
|1.2033
|0.0000
|1.2053
|439
|2006.03.15 18:23
|t/p
|223
|0.48
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|9.60
|131.96
|440
|2006.03.15 18:23
|close
|222
|0.24
|1.2054
|0.0000
|1.2062
|2.88
|134.84
|441
|2006.03.15 18:23
|close
|221
|0.12
|1.2053
|0.0000
|1.2068
|0.60
|135.44
|442
|2006.03.15 18:23
|close
|220
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2073
|-0.05
|135.39
|443
|2006.03.15 18:24
|buy
|224
|0.06
|1.2055
|0.0000
|1.2075
|444
|2006.03.15 18:42
|buy
|225
|0.12
|1.2049
|0.0000
|1.2069
|445
|2006.03.15 19:59
|t/p
|225
|0.12
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|2.40
|137.79
|446
|2006.03.15 19:59
|close
|224
|0.06
|1.2072
|0.0000
|1.2075
|1.02
|138.81
|447
|2006.03.15 20:00
|buy
|226
|0.05
|1.2075
|0.0000
|1.2095
|448
|2006.03.15 21:20
|buy
|227
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2090
|449
|2006.03.16 00:59
|buy
|228
|0.24
|1.2063
|0.0000
|1.2083
|450
|2006.03.16 02:07
|buy
|229
|0.48
|1.2057
|0.0000
|1.2077
|451
|2006.03.16 11:12
|t/p
|229
|0.48
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|9.60
|148.41
|452
|2006.03.16 11:12
|close
|228
|0.24
|1.2077
|0.0000
|1.2083
|3.36
|151.77
|453
|2006.03.16 11:12
|close
|227
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2090
|0.37
|152.14
|454
|2006.03.16 11:12
|close
|226
|0.05
|1.2078
|0.0000
|1.2095
|0.04
|152.18
|455
|2006.03.16 11:12
|buy
|230
|0.06
|1.2079
|0.0000
|1.2099
|456
|2006.03.16 11:59
|buy
|231
|0.12
|1.2072
|0.0000
|1.2092
|457
|2006.03.16 13:59
|t/p
|230
|0.06
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.20
|153.38
|458
|2006.03.16 13:59
|t/p
|231
|0.12
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|2.40
|155.78
|459
|2006.03.16 13:59
|close
|216
|0.48
|1.2132
|0.0000
|1.2014
|-46.17
|109.61
|460
|2006.03.16 13:59
|close
|214
|0.24
|1.2132
|0.0000
|1.2008
|-24.52
|85.09
|461
|2006.03.16 13:59
|close
|213
|0.12
|1.2132
|0.0000
|1.2002
|-12.98
|72.10
|462
|2006.03.16 13:59
|close
|212
|0.06
|1.2132
|0.0000
|1.1996
|-6.81
|65.29
|463
|2006.03.16 14:00
|buy
|232
|0.03
|1.2132
|0.0000
|1.2152
|464
|2006.03.16 14:41
|buy
|233
|0.06
|1.2122
|0.0000
|1.2142
|465
|2006.03.16 15:03
|t/p
|233
|0.06
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|1.20
|66.49
|466
|2006.03.16 15:03
|close
|232
|0.03
|1.2142
|0.0000
|1.2152
|0.30
|66.79
|467
|2006.03.16 15:03
|buy
|234
|0.03
|1.2145
|0.0000
|1.2165
|468
|2006.03.16 17:59
|t/p
|234
|0.03
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|0.60
|67.39
|469
|2006.03.16 17:59
|buy
|235
|0.03
|1.2178
|0.0000
|1.2198
|470
|2006.03.16 18:15
|buy
|236
|0.06
|1.2169
|0.0000
|1.2189
|471
|2006.03.16 23:00
|sell
|237
|0.03
|1.2175
|0.0000
|1.2155
|472
|2006.03.17 01:43
|sell
|238
|0.06
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|473
|2006.03.17 06:59
|buy
|239
|0.12
|1.2162
|0.0000
|1.2182
|474
|2006.03.17 07:59
|t/p
|237
|0.03
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|0.62
|68.01
|475
|2006.03.17 07:59
|t/p
|238
|0.06
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|1.20
|69.21
|476
|2006.03.17 07:59
|buy
|240
|0.24
|1.2155
|0.0000
|1.2175
|477
|2006.03.17 07:59
|sell
|241
|0.03
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|478
|2006.03.17 08:00
|sell
|242
|0.08
|1.2162
|0.0000
|1.2142
|479
|2006.03.17 08:59
|sell
|243
|0.16
|1.2171
|0.0000
|1.2151
|480
|2006.03.17 09:59
|t/p
|240
|0.24
|1.2175
|0.0000
|1.2175
|4.80
|74.01
|481
|2006.03.17 09:59
|close
|239
|0.12
|1.2177
|0.0000
|1.2182
|1.80
|75.81
|482
|2006.03.17 09:59
|sell
|244
|0.32
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|483
|2006.03.17 10:00
|close
|236
|0.06
|1.2176
|0.0000
|1.2189
|0.37
|76.18
|484
|2006.03.17 10:06
|close
|235
|0.03
|1.2173
|0.0000
|1.2198
|-0.17
|76.01
|485
|2006.03.17 10:07
|buy
|245
|0.04
|1.2175
|0.0000
|1.2195
|486
|2006.03.17 12:14
|buy
|246
|0.08
|1.2170
|0.0000
|1.2190
|487
|2006.03.17 14:48
|t/p
|246
|0.08
|1.2190
|0.0000
|1.2190
|1.60
|77.61
|488
|2006.03.17 14:48
|close
|245
|0.04
|1.2191
|0.0000
|1.2195
|0.64
|78.25
|489
|2006.03.17 14:49
|buy
|247
|0.03
|1.2189
|0.0000
|1.2209
|490
|2006.03.17 14:55
|buy
|248
|0.08
|1.2184
|0.0000
|1.2204
|491
|2006.03.17 14:59
|t/p
|243
|0.16
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|3.20
|81.45
|492
|2006.03.17 14:59
|t/p
|244
|0.32
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|6.40
|87.85
|493
|2006.03.17 14:59
|buy
|249
|0.16
|1.2146
|0.0000
|1.2166
|494
|2006.03.17 14:59
|close
|242
|0.08
|1.2146
|0.0000
|1.2142
|1.28
|89.13
|495
|2006.03.17 15:00
|close
|241
|0.03
|1.2147
|0.0000
|1.2133
|0.18
|89.31
|496
|2006.03.17 15:00
|t/p
|249
|0.16
|1.2166
|0.0000
|1.2166
|3.20
|92.51
|497
|2006.03.17 15:00
|close
|248
|0.08
|1.2180
|0.0000
|1.2204
|-0.32
|92.19
|498
|2006.03.17 15:00
|sell
|250
|0.05
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|499
|2006.03.17 15:01
|close
|247
|0.03
|1.2179
|0.0000
|1.2209
|-0.30
|91.89
|500
|2006.03.17 15:51
|t/p
|250
|0.05
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|1.00
|92.89
|501
|2006.03.17 15:51
|sell
|251
|0.05
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|502
|2006.03.17 15:59
|sell
|252
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|503
|2006.03.17 16:59
|sell
|253
|0.16
|1.2197
|0.0000
|1.2177
|504
|2006.03.17 17:15
|buy
|254
|0.05
|1.2189
|0.0000
|1.2209
|505
|2006.03.17 18:09
|sell
|255
|0.32
|1.2203
|0.0000
|1.2183
|506
|2006.03.19 22:00
|t/p
|255
|0.32
|1.2183
|0.0000
|1.2183
|6.40
|99.29
|507
|2006.03.19 22:00
|buy
|256
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2200
|508
|2006.03.19 22:00
|close
|253
|0.16
|1.2180
|0.0000
|1.2177
|2.72
|102.01
|509
|2006.03.19 22:00
|close
|252
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2157
|-0.20
|101.81
|510
|2006.03.19 22:00
|close
|251
|0.05
|1.2180
|0.0000
|1.2138
|-1.10
|100.71
|511
|2006.03.19 22:02
|buy
|257
|0.20
|1.2174
|0.0000
|1.2194
|512
|2006.03.19 23:00
|sell
|258
|0.05
|1.2181
|0.0000
|1.2161
|513
|2006.03.19 23:03
|sell
|259
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2167
|514
|2006.03.20 05:34
|buy
|260
|0.40
|1.2169
|0.0000
|1.2189
|515
|2006.03.20 06:13
|t/p
|259
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|2.06
|102.77
|516
|2006.03.20 06:13
|close
|258
|0.05
|1.2166
|0.0000
|1.2161
|0.78
|103.55
|517
|2006.03.20 06:13
|sell
|261
|0.05
|1.2165
|0.0000
|1.2145
|518
|2006.03.20 07:03
|sell
|262
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2152
|519
|2006.03.20 07:59
|sell
|263
|0.24
|1.2188
|0.0000
|1.2168
|520
|2006.03.20 10:16
|t/p
|260
|0.40
|1.2189
|0.0000
|1.2189
|8.00
|111.55
|521
|2006.03.20 10:16
|close
|257
|0.20
|1.2189
|0.0000
|1.2194
|2.85
|114.40
|522
|2006.03.20 10:16
|close
|256
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2200
|0.82
|115.22
|523
|2006.03.20 10:19
|close
|254
|0.05
|1.2189
|0.0000
|1.2209
|-0.04
|115.19
|524
|2006.03.20 10:19
|buy
|264
|0.06
|1.2193
|0.0000
|1.2213
|525
|2006.03.20 10:24
|sell
|265
|0.48
|1.2193
|0.0000
|1.2173
|526
|2006.03.20 10:31
|buy
|266
|0.12
|1.2186
|0.0000
|1.2206
|527
|2006.03.20 11:00
|buy
|267
|0.24
|1.2178
|0.0000
|1.2198
|528
|2006.03.20 11:59
|t/p
|265
|0.48
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|9.60
|124.79
|529
|2006.03.20 11:59
|buy
|268
|0.48
|1.2170
|0.0000
|1.2190
|530
|2006.03.20 11:59
|close
|263
|0.24
|1.2170
|0.0000
|1.2168
|4.32
|129.11
|531
|2006.03.20 12:00
|close
|262
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2152
|0.10
|129.21
|532
|2006.03.20 12:00
|close
|261
|0.05
|1.2181
|0.0000
|1.2145
|-0.80
|128.41
|533
|2006.03.20 15:00
|sell
|269
|0.06
|1.2167
|0.0000
|1.2147
|534
|2006.03.20 15:00
|sell
|270
|0.14
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|535
|2006.03.20 15:48
|t/p
|270
|0.14
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|2.80
|131.21
|536
|2006.03.20 15:48
|close
|269
|0.06
|1.2160
|0.0000
|1.2147
|0.42
|131.63
|537
|2006.03.20 15:48
|sell
|271
|0.06
|1.2159
|0.0000
|1.2139
|538
|2006.03.20 15:56
|sell
|272
|0.12
|1.2164
|0.0000
|1.2144
|539
|2006.03.20 15:56
|sell
|273
|0.24
|1.2170
|0.0000
|1.2150
|540
|2006.03.20 16:25
|sell
|274
|0.48
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|541
|2006.03.20 18:35
|t/p
|274
|0.48
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|9.60
|141.23
|542
|2006.03.20 18:35
|close
|273
|0.24
|1.2157
|0.0000
|1.2150
|3.12
|144.35
|543
|2006.03.20 18:35
|close
|272
|0.12
|1.2158
|0.0000
|1.2144
|0.72
|145.07
|544
|2006.03.20 18:35
|close
|271
|0.06
|1.2156
|0.0000
|1.2139
|0.18
|145.25
|545
|2006.03.20 18:35
|sell
|275
|0.06
|1.2154
|0.0000
|1.2134
|546
|2006.03.20 18:59
|sell
|276
|0.14
|1.2164
|0.0000
|1.2144
|547
|2006.03.20 19:35
|sell
|277
|0.28
|1.2169
|0.0000
|1.2149
|548
|2006.03.21 00:59
|t/p
|277
|0.28
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|5.77
|151.02
|549
|2006.03.21 00:59
|close
|276
|0.14
|1.2148
|0.0000
|1.2144
|2.32
|153.34
|550
|2006.03.21 01:00
|close
|275
|0.06
|1.2148
|0.0000
|1.2134
|0.40
|153.74
|551
|2006.03.21 01:00
|sell
|278
|0.07
|1.2157
|0.0000
|1.2137
|552
|2006.03.21 02:59
|t/p
|278
|0.07
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|1.40
|155.14
|553
|2006.03.21 02:59
|sell
|279
|0.06
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|554
|2006.03.21 03:01
|sell
|280
|0.12
|1.2148
|0.0000
|1.2128
|555
|2006.03.21 04:02
|t/p
|280
|0.12
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|2.40
|157.54
|556
|2006.03.21 04:02
|close
|279
|0.06
|1.2127
|0.0000
|1.2112
|0.30
|157.84
|557
|2006.03.21 04:02
|sell
|281
|0.06
|1.2126
|0.0000
|1.2106
|558
|2006.03.21 04:05
|sell
|282
|0.12
|1.2131
|0.0000
|1.2111
|559
|2006.03.21 04:05
|sell
|283
|0.24
|1.2136
|0.0000
|1.2116
|560
|2006.03.21 04:15
|sell
|284
|0.48
|1.2142
|0.0000
|1.2122
|561
|2006.03.21 09:27
|t/p
|284
|0.48
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|9.60
|167.44
|562
|2006.03.21 09:27
|close
|283
|0.24
|1.2121
|0.0000
|1.2116
|3.60
|171.04
|563
|2006.03.21 09:27
|close
|282
|0.12
|1.2122
|0.0000
|1.2111
|1.08
|172.12
|564
|2006.03.21 09:27
|close
|281
|0.06
|1.2123
|0.0000
|1.2106
|0.18
|172.30
|565
|2006.03.21 15:00
|sell
|285
|0.06
|1.2118
|0.0000
|1.2098
|566
|2006.03.21 15:00
|sell
|286
|0.12
|1.2125
|0.0000
|1.2105
|567
|2006.03.21 15:47
|t/p
|286
|0.12
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|2.40
|174.70
|568
|2006.03.21 15:47
|close
|285
|0.06
|1.2105
|0.0000
|1.2098
|0.78
|175.48
|569
|2006.03.21 15:47
|sell
|287
|0.05
|1.2104
|0.0000
|1.2084
|570
|2006.03.21 15:50
|sell
|288
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|571
|2006.03.21 15:54
|sell
|289
|0.24
|1.2114
|0.0000
|1.2094
|572
|2006.03.21 15:59
|t/p
|289
|0.24
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|4.80
|180.28
|573
|2006.03.21 15:59
|close
|288
|0.12
|1.2094
|0.0000
|1.2089
|1.80
|182.08
|574
|2006.03.21 16:00
|close
|287
|0.05
|1.2093
|0.0000
|1.2084
|0.55
|182.63
|575
|2006.03.21 16:00
|sell
|290
|0.06
|1.2114
|0.0000
|1.2094
|576
|2006.03.21 16:51
|t/p
|290
|0.06
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|1.20
|183.83
|577
|2006.03.21 16:51
|sell
|291
|0.05
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|578
|2006.03.21 16:54
|close
|291
|0.05
|1.2085
|0.0000
|1.2072
|0.35
|184.18
|579
|2006.03.21 16:54
|close
|268
|0.48
|1.2083
|0.0000
|1.2190
|-42.12
|142.05
|580
|2006.03.21 16:54
|close
|267
|0.24
|1.2083
|0.0000
|1.2198
|-22.98
|119.07
|581
|2006.03.21 16:54
|close
|266
|0.12
|1.2083
|0.0000
|1.2206
|-12.45
|106.62
|582
|2006.03.21 16:54
|close
|264
|0.06
|1.2083
|0.0000
|1.2213
|-6.65
|99.98
|583
|2006.03.21 16:54
|sell
|292
|0.05
|1.2084
|0.0000
|1.2064
|584
|2006.03.21 16:59
|sell
|293
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2069
|585
|2006.03.21 17:19
|sell
|294
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|586
|2006.03.21 19:15
|buy
|295
|0.05
|1.2093
|0.0000
|1.2113
|587
|2006.03.21 19:59
|sell
|296
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|588
|2006.03.21 21:56
|buy
|297
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2108
|589
|2006.03.21 22:59
|t/p
|295
|0.05
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|1.00
|100.98
|590
|2006.03.21 22:59
|t/p
|297
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|2.00
|102.98
|591
|2006.03.21 23:00
|buy
|298
|0.04
|1.2115
|0.0000
|1.2135
|592
|2006.03.21 23:00
|buy
|299
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2123
|593
|2006.03.22 00:59
|buy
|300
|0.20
|1.2097
|0.0000
|1.2117
|594
|2006.03.22 01:57
|buy
|301
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|595
|2006.03.22 04:38
|t/p
|296
|0.40
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|8.24
|111.22
|596
|2006.03.22 04:38
|close
|294
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2074
|3.12
|114.34
|597
|2006.03.22 04:38
|close
|293
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2069
|0.96
|115.30
|598
|2006.03.22 04:38
|close
|292
|0.05
|1.2081
|0.0000
|1.2064
|0.18
|115.48
|599
|2006.03.22 04:38
|sell
|302
|0.05
|1.2081
|0.0000
|1.2061
|600
|2006.03.22 04:59
|sell
|303
|0.12
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|601
|2006.03.22 14:51
|sell
|304
|0.24
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|602
|2006.03.22 15:31
|sell
|305
|0.48
|1.2104
|0.0000
|1.2084
|603
|2006.03.22 17:59
|t/p
|305
|0.48
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|9.60
|125.08
|604
|2006.03.22 17:59
|close
|304
|0.24
|1.2084
|0.0000
|1.2078
|3.36
|128.44
|605
|2006.03.22 18:00
|close
|303
|0.12
|1.2085
|0.0000
|1.2072
|0.84
|129.28
|606
|2006.03.22 18:00
|close
|302
|0.05
|1.2094
|0.0000
|1.2061
|-0.65
|128.63
|607
|2006.03.22 19:00
|sell
|306
|0.06
|1.2077
|0.0000
|1.2057
|608
|2006.03.23 01:57
|t/p
|306
|0.06
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|1.31
|129.94
|609
|2006.03.23 01:57
|sell
|307
|0.05
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|610
|2006.03.23 02:04
|sell
|308
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|611
|2006.03.23 07:59
|sell
|309
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2046
|612
|2006.03.23 09:09
|sell
|310
|0.40
|1.2072
|0.0000
|1.2052
|613
|2006.03.23 15:59
|t/p
|307
|0.05
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|1.00
|130.94
|614
|2006.03.23 15:59
|t/p
|308
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|2.00
|132.94
|615
|2006.03.23 15:59
|t/p
|309
|0.20
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|4.00
|136.94
|616
|2006.03.23 15:59
|t/p
|310
|0.40
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|8.00
|144.94
|617
|2006.03.23 15:59
|close
|301
|0.40
|1.1986
|0.0000
|1.2112
|-43.31
|101.63
|618
|2006.03.23 15:59
|close
|300
|0.20
|1.1986
|0.0000
|1.2117
|-22.65
|78.98
|619
|2006.03.23 15:59
|close
|299
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2123
|-12.00
|66.98
|620
|2006.03.23 15:59
|close
|298
|0.04
|1.1986
|0.0000
|1.2135
|-5.28
|61.70
|621
|2006.03.23 16:00
|sell
|311
|0.03
|1.1985
|0.0000
|1.1965
|622
|2006.03.23 16:00
|sell
|312
|0.06
|1.2051
|0.0000
|1.2031
|623
|2006.03.23 16:01
|t/p
|312
|0.06
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|1.20
|62.90
|624
|2006.03.23 16:01
|sell
|313
|0.06
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|625
|2006.03.23 16:01
|sell
|314
|0.12
|1.2039
|0.0000
|1.2019
|626
|2006.03.23 16:02
|t/p
|314
|0.12
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|2.40
|65.30
|627
|2006.03.23 16:02
|sell
|315
|0.12
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|628
|2006.03.23 16:03
|t/p
|315
|0.12
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|2.40
|67.70
|629
|2006.03.23 16:03
|sell
|316
|0.12
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|630
|2006.03.23 16:04
|t/p
|316
|0.12
|1.2011
|0.0000
|1.2011
|2.40
|70.10
|631
|2006.03.23 16:04
|sell
|317
|0.12
|1.2036
|0.0000
|1.2016
|632
|2006.03.23 16:05
|t/p
|317
|0.12
|1.2016
|0.0000
|1.2016
|2.40
|72.50
|633
|2006.03.23 16:05
|sell
|318
|0.12
|1.2036
|0.0000
|1.2016
|634
|2006.03.23 16:06
|t/p
|318
|0.12
|1.2016
|0.0000
|1.2016
|2.40
|74.90
|635
|2006.03.23 16:06
|sell
|319
|0.16
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|636
|2006.03.23 16:07
|t/p
|319
|0.16
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|3.20
|78.10
|637
|2006.03.23 16:07
|sell
|320
|0.16
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|638
|2006.03.23 16:08
|t/p
|320
|0.16
|1.2010
|0.0000
|1.2010
|3.20
|81.30
|639
|2006.03.23 16:08
|sell
|321
|0.16
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|640
|2006.03.23 16:09
|t/p
|321
|0.16
|1.2010
|0.0000
|1.2010
|3.20
|84.50
|641
|2006.03.23 16:09
|sell
|322
|0.16
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|642
|2006.03.23 16:10
|t/p
|322
|0.16
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|3.20
|87.70
|643
|2006.03.23 16:10
|sell
|323
|0.16
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|644
|2006.03.23 16:11
|t/p
|323
|0.16
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|3.20
|90.90
|645
|2006.03.23 16:11
|sell
|324
|0.16
|1.2025
|0.0000
|1.2005
|646
|2006.03.23 16:12
|t/p
|324
|0.16
|1.2005
|0.0000
|1.2005
|3.20
|94.10
|647
|2006.03.23 16:12
|sell
|325
|0.16
|1.2020
|0.0000
|1.2000
|648
|2006.03.23 16:13
|t/p
|325
|0.16
|1.2000
|0.0000
|1.2000
|3.20
|97.30
|649
|2006.03.23 16:13
|sell
|326
|0.20
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|650
|2006.03.23 16:14
|t/p
|326
|0.20
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|4.00
|101.30
|651
|2006.03.23 16:14
|sell
|327
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|652
|2006.03.23 16:15
|t/p
|327
|0.20
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|4.00
|105.30
|653
|2006.03.23 16:15
|sell
|328
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|654
|2006.03.23 16:16
|t/p
|328
|0.20
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|4.00
|109.30
|655
|2006.03.23 16:16
|sell
|329
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|656
|2006.03.23 16:17
|t/p
|329
|0.20
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|4.00
|113.30
|657
|2006.03.23 16:17
|sell
|330
|0.20
|1.2020
|0.0000
|1.2000
|658
|2006.03.23 16:18
|t/p
|330
|0.20
|1.2000
|0.0000
|1.2000
|4.00
|117.30
|659
|2006.03.23 16:18
|sell
|331
|0.24
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|660
|2006.03.23 16:19
|t/p
|331
|0.24
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|4.80
|122.10
|661
|2006.03.23 16:19
|sell
|332
|0.24
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|662
|2006.03.23 16:28
|t/p
|332
|0.24
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|4.80
|126.90
|663
|2006.03.23 16:28
|close
|313
|0.06
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|0.00
|126.90
|664
|2006.03.23 16:28
|close
|311
|0.03
|1.1994
|0.0000
|1.1965
|-0.27
|126.63
|665
|2006.03.23 16:28
|sell
|333
|0.06
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|666
|2006.03.23 16:29
|t/p
|333
|0.06
|1.1973
|0.0000
|1.1973
|1.20
|127.83
|667
|2006.03.23 16:29
|sell
|334
|0.06
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|668
|2006.03.23 16:30
|sell
|335
|0.12
|1.1977
|0.0000
|1.1957
|669
|2006.03.23 16:31
|sell
|336
|0.24
|1.1983
|0.0000
|1.1963
|670
|2006.03.23 16:32
|sell
|337
|0.48
|1.1989
|0.0000
|1.1969
|671
|2006.03.23 19:59
|t/p
|337
|0.48
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|9.60
|137.43
|672
|2006.03.23 19:59
|close
|336
|0.24
|1.1968
|0.0000
|1.1963
|3.60
|141.03
|673
|2006.03.23 20:00
|close
|335
|0.12
|1.1969
|0.0000
|1.1957
|0.96
|141.99
|674
|2006.03.23 20:00
|close
|334
|0.06
|1.1976
|0.0000
|1.1950
|-0.36
|141.63
|675
|2006.03.23 20:00
|sell
|338
|0.07
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|676
|2006.03.24 07:00
|buy
|339
|0.07
|1.1976
|0.0000
|1.1996
|677
|2006.03.24 07:00
|buy
|340
|0.14
|1.1970
|0.0000
|1.1990
|678
|2006.03.24 12:22
|buy
|341
|0.28
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|679
|2006.03.24 13:12
|buy
|342
|0.56
|1.1959
|0.0000
|1.1979
|680
|2006.03.24 14:39
|t/p
|342
|0.56
|1.1979
|0.0000
|1.1979
|11.20
|152.83
|681
|2006.03.24 14:39
|close
|341
|0.28
|1.1979
|0.0000
|1.1984
|4.20
|157.03
|682
|2006.03.24 14:39
|sell
|343
|0.16
|1.1979
|0.0000
|1.1959
|683
|2006.03.24 14:40
|close
|340
|0.14
|1.1980
|0.0000
|1.1990
|1.40
|158.43
|684
|2006.03.24 14:40
|close
|339
|0.07
|1.1980
|0.0000
|1.1996
|0.28
|158.71
|685
|2006.03.24 15:59
|sell
|344
|0.28
|1.2014
|0.0000
|1.1994
|686
|2006.03.24 16:00
|buy
|345
|0.07
|1.2015
|0.0000
|1.2035
|687
|2006.03.24 16:06
|buy
|346
|0.14
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|688
|2006.03.24 16:17
|sell
|347
|0.56
|1.2021
|0.0000
|1.2001
|689
|2006.03.24 16:59
|t/p
|346
|0.14
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|2.80
|161.51
|690
|2006.03.24 16:59
|close
|345
|0.07
|1.2033
|0.0000
|1.2035
|1.26
|162.77
|691
|2006.03.24 17:00
|buy
|348
|0.06
|1.2036
|0.0000
|1.2056
|692
|2006.03.24 17:31
|buy
|349
|0.14
|1.2030
|0.0000
|1.2050
|693
|2006.03.27 01:59
|buy
|350
|0.28
|1.2023
|0.0000
|1.2043
|694
|2006.03.27 03:59
|t/p
|350
|0.28
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|5.60
|168.37
|695
|2006.03.27 03:59
|close
|349
|0.14
|1.2047
|0.0000
|1.2050
|2.27
|170.64
|696
|2006.03.27 04:00
|close
|348
|0.06
|1.2048
|0.0000
|1.2056
|0.67
|171.32
|697
|2006.03.27 04:59
|buy
|351
|0.06
|1.2045
|0.0000
|1.2065
|698
|2006.03.27 07:00
|buy
|352
|0.14
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|699
|2006.03.27 09:11
|buy
|353
|0.28
|1.2034
|0.0000
|1.2054
|700
|2006.03.27 09:59
|buy
|354
|0.56
|1.2023
|0.0000
|1.2043
|701
|2006.03.28 05:34
|t/p
|347
|0.56
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|11.88
|183.19
|702
|2006.03.28 05:34
|close
|344
|0.28
|1.2001
|0.0000
|1.1994
|3.98
|187.17
|703
|2006.03.28 05:34
|close
|343
|0.16
|1.2001
|0.0000
|1.1959
|-3.33
|183.85
|704
|2006.03.28 05:35
|close
|338
|0.07
|1.2002
|0.0000
|1.1953
|-1.90
|181.94
|705
|2006.03.28 07:59
|t/p
|354
|0.56
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|10.78
|192.72
|706
|2006.03.28 07:59
|close
|353
|0.28
|1.2048
|0.0000
|1.2054
|3.71
|196.43
|707
|2006.03.28 08:00
|close
|352
|0.14
|1.2048
|0.0000
|1.2059
|1.15
|197.58
|708
|2006.03.28 08:59
|close
|351
|0.06
|1.2044
|0.0000
|1.2065
|-0.11
|197.48
|709
|2006.03.28 08:59
|buy
|355
|0.09
|1.2063
|0.0000
|1.2083
|710
|2006.03.28 09:59
|buy
|356
|0.18
|1.2056
|0.0000
|1.2076
|711
|2006.03.28 11:59
|t/p
|355
|0.09
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|1.80
|199.28
|712
|2006.03.28 11:59
|t/p
|356
|0.18
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|3.60
|202.88
|713
|2006.03.28 11:59
|buy
|357
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2106
|714
|2006.03.28 14:00
|buy
|358
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2098
|715
|2006.03.28 15:00
|sell
|359
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|716
|2006.03.28 15:00
|sell
|360
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|717
|2006.03.28 15:22
|sell
|361
|0.40
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|718
|2006.03.28 15:26
|sell
|362
|0.72
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|719
|2006.03.28 15:29
|t/p
|358
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|4.00
|206.88
|720
|2006.03.28 15:29
|close
|357
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2106
|1.20
|208.08
|721
|2006.03.28 15:30
|buy
|363
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2105
|722
|2006.03.28 15:59
|buy
|364
|0.22
|1.2076
|0.0000
|1.2096
|723
|2006.03.28 16:00
|t/p
|364
|0.22
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|4.40
|212.48
|724
|2006.03.28 16:00
|close
|363
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2105
|1.20
|213.68
|725
|2006.03.28 16:02
|buy
|365
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2109
|726
|2006.03.28 16:30
|buy
|366
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|727
|2006.03.28 16:59
|buy
|367
|0.44
|1.2077
|0.0000
|1.2097
|728
|2006.03.28 18:06
|buy
|368
|0.88
|1.2071
|0.0000
|1.2091
|729
|2006.03.28 18:10
|t/p
|362
|0.72
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|14.40
|228.08
|730
|2006.03.28 18:10
|close
|361
|0.40
|1.2070
|0.0000
|1.2065
|6.00
|234.08
|731
|2006.03.28 18:10
|close
|360
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|2.00
|236.08
|732
|2006.03.28 18:10
|close
|359
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2054
|0.50
|236.58
|733
|2006.03.28 18:10
|sell
|369
|0.11
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|734
|2006.03.28 18:21
|sell
|370
|0.22
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|735
|2006.03.28 18:35
|sell
|371
|0.44
|1.2080
|0.0000
|1.2060
|736
|2006.03.28 19:59
|t/p
|369
|0.11
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|2.20
|238.78
|737
|2006.03.28 19:59
|t/p
|370
|0.22
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|4.40
|243.18
|738
|2006.03.28 19:59
|t/p
|371
|0.44
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|8.80
|251.98
|739
|2006.03.28 19:59
|sell
|372
|0.07
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|740
|2006.03.28 20:17
|sell
|373
|0.16
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|741
|2006.03.28 20:17
|sell
|374
|0.44
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|742
|2006.03.28 20:21
|t/p
|374
|0.44
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|8.80
|260.78
|743
|2006.03.28 20:21
|sell
|375
|0.44
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|744
|2006.03.28 20:28
|t/p
|375
|0.44
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|8.80
|269.58
|745
|2006.03.28 20:28
|sell
|376
|0.48
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|746
|2006.03.28 20:29
|t/p
|376
|0.48
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|9.60
|279.18
|747
|2006.03.28 20:29
|sell
|377
|0.48
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|748
|2006.03.28 20:38
|t/p
|377
|0.48
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|9.60
|288.78
|749
|2006.03.28 20:38
|sell
|378
|0.52
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|750
|2006.03.28 20:40
|t/p
|378
|0.52
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|10.40
|299.18
|751
|2006.03.28 20:40
|sell
|379
|0.52
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|752
|2006.03.28 20:41
|t/p
|379
|0.52
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|10.40
|309.58
|753
|2006.03.28 20:41
|sell
|380
|0.52
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|754
|2006.03.28 20:42
|t/p
|380
|0.52
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|10.40
|319.98
|755
|2006.03.28 20:42
|sell
|381
|0.56
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|756
|2006.03.28 20:43
|t/p
|381
|0.56
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|11.20
|331.18
|757
|2006.03.28 20:43
|sell
|382
|0.56
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|758
|2006.03.28 20:59
|t/p
|382
|0.56
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|11.20
|342.38
|759
|2006.03.28 21:05
|close
|373
|0.16
|1.2064
|0.0000
|1.1999
|-7.20
|335.18
|760
|2006.03.28 21:05
|close
|372
|0.07
|1.2064
|0.0000
|1.1991
|-3.71
|331.47
|761
|2006.03.28 21:05
|close
|368
|0.88
|1.2062
|0.0000
|1.2091
|-7.92
|323.55
|762
|2006.03.28 21:05
|close
|367
|0.44
|1.2062
|0.0000
|1.2097
|-6.60
|316.95
|763
|2006.03.28 21:05
|close
|366
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2104
|-4.40
|312.55
|764
|2006.03.28 21:05
|close
|365
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2109
|-2.70
|309.85
|765
|2006.03.28 21:09
|sell
|383
|0.15
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|766
|2006.03.28 21:09
|sell
|384
|0.30
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|767
|2006.03.28 21:10
|t/p
|384
|0.30
|1.2040
|0.0000
|1.2040
|6.00
|315.85
|768
|2006.03.28 21:10
|sell
|385
|0.30
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|769
|2006.03.28 21:12
|t/p
|385
|0.30
|1.2040
|0.0000
|1.2040
|6.00
|321.85
|770
|2006.03.28 21:12
|close
|383
|0.15
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.30
|321.55
|771
|2006.03.28 21:12
|sell
|386
|0.15
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|772
|2006.03.28 21:13
|t/p
|386
|0.15
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|3.00
|324.55
|773
|2006.03.28 21:13
|sell
|387
|0.16
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|774
|2006.03.28 21:13
|sell
|388
|0.30
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|775
|2006.03.28 21:14
|t/p
|388
|0.30
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|6.00
|330.55
|776
|2006.03.28 21:14
|close
|387
|0.16
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.32
|330.23
|777
|2006.03.28 21:14
|sell
|389
|0.16
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|778
|2006.03.28 21:15
|t/p
|389
|0.16
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|3.20
|333.43
|779
|2006.03.28 21:15
|sell
|390
|0.16
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|780
|2006.03.28 21:15
|sell
|391
|0.32
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|781
|2006.03.28 21:16
|t/p
|391
|0.32
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|6.40
|339.83
|782
|2006.03.28 21:16
|close
|390
|0.16
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.32
|339.51
|783
|2006.03.28 21:16
|sell
|392
|0.16
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|784
|2006.03.28 21:17
|t/p
|392
|0.16
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|3.20
|342.71
|785
|2006.03.28 21:17
|sell
|393
|0.17
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|786
|2006.03.28 21:17
|sell
|394
|0.32
|1.2050
|0.0000
|1.2030
|787
|2006.03.28 21:18
|t/p
|394
|0.32
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|6.40
|349.11
|788
|2006.03.28 21:18
|close
|393
|0.17
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.34
|348.77
|789
|2006.03.28 21:18
|sell
|395
|0.17
|1.2037
|0.0000
|1.2017
|790
|2006.03.28 21:19
|t/p
|395
|0.17
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|3.40
|352.17
|791
|2006.03.28 21:19
|sell
|396
|0.17
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|792
|2006.03.28 21:19
|sell
|397
|0.34
|1.2039
|0.0000
|1.2019
|793
|2006.03.28 21:20
|t/p
|397
|0.34
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|6.80
|358.97
|794
|2006.03.28 21:20
|close
|396
|0.17
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.34
|358.63
|795
|2006.03.28 21:20
|sell
|398
|0.18
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|796
|2006.03.28 21:21
|t/p
|398
|0.18
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|3.60
|362.23
|797
|2006.03.28 21:21
|sell
|399
|0.18
|1.2011
|0.0000
|1.1991
|798
|2006.03.28 21:21
|sell
|400
|0.36
|1.2025
|0.0000
|1.2005
|799
|2006.03.28 21:22
|close
|400
|0.36
|1.2013
|0.0000
|1.2005
|4.32
|366.55
|800
|2006.03.28 21:22
|close
|399
|0.18
|1.2013
|0.0000
|1.1991
|-0.36
|366.19
|801
|2006.03.28 21:22
|sell
|401
|0.18
|1.2014
|0.0000
|1.1994
|802
|2006.03.29 06:00
|buy
|402
|0.18
|1.2016
|0.0000
|1.2036
|803
|2006.03.29 06:00
|buy
|403
|0.36
|1.2004
|0.0000
|1.2024
|804
|2006.03.29 07:59
|t/p
|401
|0.18
|1.1994
|0.0000
|1.1994
|3.71
|369.90
|805
|2006.03.29 07:59
|buy
|404
|0.68
|1.1988
|0.0000
|1.2008
|806
|2006.03.29 08:00
|sell
|405
|0.17
|1.1987
|0.0000
|1.1967
|807
|2006.03.29 08:00
|t/p
|404
|0.68
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|13.60
|383.50
|808
|2006.03.29 08:00
|close
|405
|0.17
|1.2014
|0.0000
|1.1967
|-4.59
|378.91
|809
|2006.03.29 08:00
|close
|403
|0.36
|1.2012
|0.0000
|1.2024
|2.88
|381.79
|810
|2006.03.29 08:00
|close
|402
|0.18
|1.2012
|0.0000
|1.2036
|-0.72
|381.07
|811
|2006.03.29 08:18
|sell
|406
|0.18
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|812
|2006.03.29 08:18
|sell
|407
|0.36
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|813
|2006.03.29 09:56
|close
|407
|0.36
|1.1997
|0.0000
|1.1993
|5.76
|386.83
|814
|2006.03.29 09:56
|close
|406
|0.18
|1.1997
|0.0000
|1.1986
|1.62
|388.45
|815
|2006.03.29 09:56
|sell
|408
|0.19
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|816
|2006.03.29 09:59
|sell
|409
|0.38
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|817
|2006.03.29 10:59
|sell
|410
|0.72
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|818
|2006.03.29 11:00
|buy
|411
|0.18
|1.2020
|0.0000
|1.2040
|819
|2006.03.29 11:00
|buy
|412
|0.38
|1.2006
|0.0000
|1.2026
|820
|2006.03.29 14:39
|buy
|413
|0.76
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|821
|2006.03.29 14:39
|t/p
|410
|0.72
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|14.40
|402.85
|822
|2006.03.29 14:39
|close
|409
|0.38
|1.1999
|0.0000
|1.1983
|1.52
|404.37
|823
|2006.03.29 14:39
|close
|408
|0.19
|1.2000
|0.0000
|1.1976
|-0.76
|403.61
|824
|2006.03.29 14:40
|close
|413
|0.76
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|0.00
|403.61
|825
|2006.03.29 14:40
|close
|412
|0.38
|1.2000
|0.0000
|1.2026
|-2.28
|401.33
|826
|2006.03.29 14:40
|close
|411
|0.18
|1.2000
|0.0000
|1.2040
|-3.60
|397.73
|827
|2006.03.29 16:00
|buy
|414
|0.19
|1.2017
|0.0000
|1.2037
|828
|2006.03.29 17:59
|t/p
|414
|0.19
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|3.80
|401.53
|829
|2006.03.29 17:59
|buy
|415
|0.19
|1.2047
|0.0000
|1.2067
|830
|2006.03.29 18:06
|buy
|416
|0.38
|1.2021
|0.0000
|1.2041
|831
|2006.03.29 18:27
|close
|416
|0.38
|1.2036
|0.0000
|1.2041
|5.70
|407.23
|832
|2006.03.29 18:27
|close
|415
|0.19
|1.2036
|0.0000
|1.2067
|-2.09
|405.14
|833
|2006.03.29 18:27
|buy
|417
|0.19
|1.2037
|0.0000
|1.2057
|834
|2006.03.29 18:30
|buy
|418
|0.38
|1.2032
|0.0000
|1.2052
|835
|2006.03.29 18:59
|buy
|419
|0.76
|1.2024
|0.0000
|1.2044
|836
|2006.03.29 19:48
|close
|419
|0.76
|1.2035
|0.0000
|1.2044
|8.36
|413.50
|837
|2006.03.29 19:48
|close
|418
|0.38
|1.2035
|0.0000
|1.2052
|1.14
|414.64
|838
|2006.03.29 19:48
|close
|417
|0.19
|1.2035
|0.0000
|1.2057
|-0.38
|414.26
|839
|2006.03.29 19:59
|buy
|420
|0.20
|1.2032
|0.0000
|1.2052
|840
|2006.03.29 19:59
|buy
|421
|0.40
|1.2025
|0.0000
|1.2045
|841
|2006.03.29 20:07
|close
|421
|0.40
|1.2041
|0.0000
|1.2045
|6.40
|420.66
|842
|2006.03.29 20:07
|close
|420
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2052
|1.80
|422.46
|843
|2006.03.29 20:11
|buy
|422
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.2058
|844
|2006.03.29 20:22
|buy
|423
|0.40
|1.2031
|0.0000
|1.2051
|845
|2006.03.29 20:47
|buy
|424
|0.80
|1.2026
|0.0000
|1.2046
|846
|2006.03.29 20:59
|close
|424
|0.80
|1.2035
|0.0000
|1.2046
|7.20
|429.66
|847
|2006.03.29 20:59
|close
|423
|0.40
|1.2035
|0.0000
|1.2051
|1.60
|431.26
|848
|2006.03.29 20:59
|close
|422
|0.20
|1.2035
|0.0000
|1.2058
|-0.60
|430.66
|849
|2006.03.29 21:00
|buy
|425
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2056
|850
|2006.03.29 21:00
|buy
|426
|0.40
|1.2026
|0.0000
|1.2046
|851
|2006.03.29 22:30
|sell
|427
|0.21
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|852
|2006.03.30 00:59
|sell
|428
|0.44
|1.2037
|0.0000
|1.2017
|853
|2006.03.30 01:59
|t/p
|426
|0.40
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|7.09
|437.75
|854
|2006.03.30 01:59
|close
|425
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.2056
|1.75
|439.50
|855
|2006.03.30 01:59
|sell
|429
|0.84
|1.2047
|0.0000
|1.2027
|856
|2006.03.30 02:00
|buy
|430
|0.21
|1.2048
|0.0000
|1.2068
|857
|2006.03.30 02:59
|sell
|431
|1.60
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|858
|2006.03.30 04:59
|t/p
|430
|0.21
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|4.20
|443.70
|859
|2006.03.30 04:59
|buy
|432
|0.18
|1.2077
|0.0000
|1.2097
|860
|2006.03.30 05:58
|buy
|433
|0.40
|1.2064
|0.0000
|1.2084
|861
|2006.03.30 06:00
|buy
|434
|0.80
|1.2058
|0.0000
|1.2078
|862
|2006.03.30 07:26
|t/p
|434
|0.80
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|16.00
|459.70
|863
|2006.03.30 07:26
|close
|433
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2084
|6.00
|465.70
|864
|2006.03.30 07:33
|close
|432
|0.18
|1.2066
|0.0000
|1.2097
|-1.98
|463.72
|865
|2006.03.30 07:33
|buy
|435
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2090
|866
|2006.03.30 07:42
|buy
|436
|0.42
|1.2064
|0.0000
|1.2084
|867
|2006.03.30 08:32
|buy
|437
|0.84
|1.2059
|0.0000
|1.2079
|868
|2006.03.30 11:59
|t/p
|435
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|4.00
|467.72
|869
|2006.03.30 11:59
|t/p
|436
|0.42
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|8.40
|476.12
|870
|2006.03.30 11:59
|t/p
|437
|0.84
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|16.80
|492.92
|871
|2006.03.30 11:59
|buy
|438
|0.17
|1.2099
|0.0000
|1.2119
|872
|2006.03.30 12:59
|buy
|439
|0.38
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|873
|2006.03.30 13:00
|buy
|440
|0.84
|1.2071
|0.0000
|1.2091
|874
|2006.03.30 13:38
|t/p
|440
|0.84
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|16.80
|509.72
|875
|2006.03.30 13:38
|close
|439
|0.38
|1.2092
|0.0000
|1.2104
|3.04
|512.76
|876
|2006.03.30 13:38
|close
|438
|0.17
|1.2091
|0.0000
|1.2119
|-1.36
|511.40
|877
|2006.03.30 13:38
|buy
|441
|0.18
|1.2095
|0.0000
|1.2115
|878
|2006.03.30 13:41
|buy
|442
|0.38
|1.2090
|0.0000
|1.2110
|879
|2006.03.30 13:59
|buy
|443
|0.80
|1.2081
|0.0000
|1.2101
|880
|2006.03.30 14:59
|t/p
|441
|0.18
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|3.60
|515.00
|881
|2006.03.30 14:59
|t/p
|442
|0.38
|1.2110
|0.0000
|1.2110
|7.60
|522.60
|882
|2006.03.30 14:59
|t/p
|443
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|16.00
|538.60
|883
|2006.03.30 14:59
|close
|431
|1.60
|1.2143
|0.0000
|1.2039
|-134.40
|404.20
|884
|2006.03.30 14:59
|close
|429
|0.84
|1.2143
|0.0000
|1.2027
|-80.64
|323.56
|885
|2006.03.30 14:59
|close
|428
|0.44
|1.2143
|0.0000
|1.2017
|-46.64
|276.92
|886
|2006.03.30 14:59
|close
|427
|0.21
|1.2143
|0.0000
|1.2010
|-23.35
|253.57
|887
|2006.03.30 15:00
|buy
|444
|0.12
|1.2144
|0.0000
|1.2164
|888
|2006.03.30 15:59
|buy
|445
|0.24
|1.2116
|0.0000
|1.2136
|889
|2006.03.30 16:32
|t/p
|445
|0.24
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|4.80
|258.37
|890
|2006.03.30 16:32
|close
|444
|0.12
|1.2136
|0.0000
|1.2164
|-0.96
|257.41
|891
|2006.03.30 16:32
|buy
|446
|0.12
|1.2137
|0.0000
|1.2157
|892
|2006.03.30 16:33
|buy
|447
|0.24
|1.2131
|0.0000
|1.2151
|893
|2006.03.30 17:59
|buy
|448
|0.48
|1.2126
|0.0000
|1.2146
|894
|2006.03.30 18:59
|t/p
|448
|0.48
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|9.60
|267.01
|895
|2006.03.30 18:59
|close
|447
|0.24
|1.2150
|0.0000
|1.2151
|4.56
|271.57
|896
|2006.03.30 19:00
|close
|446
|0.12
|1.2150
|0.0000
|1.2157
|1.56
|273.13
|897
|2006.03.30 19:59
|buy
|449
|0.13
|1.2149
|0.0000
|1.2169
|898
|2006.03.30 23:27
|t/p
|449
|0.13
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|2.60
|275.73
|899
|2006.03.30 23:27
|buy
|450
|0.13
|1.2173
|0.0000
|1.2193
|900
|2006.03.30 23:38
|buy
|451
|0.26
|1.2168
|0.0000
|1.2188
|901
|2006.03.30 23:48
|buy
|452
|0.52
|1.2162
|0.0000
|1.2182
|902
|2006.03.31 01:00
|sell
|453
|0.13
|1.2164
|0.0000
|1.2144
|903
|2006.03.31 01:40
|sell
|454
|0.26
|1.2169
|0.0000
|1.2149
|904
|2006.03.31 05:59
|t/p
|454
|0.26
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|5.20
|280.93
|905
|2006.03.31 05:59
|buy
|455
|1.04
|1.2149
|0.0000
|1.2169
|906
|2006.03.31 05:59
|close
|453
|0.13
|1.2149
|0.0000
|1.2144
|1.95
|282.88
|907
|2006.03.31 06:00
|sell
|456
|0.12
|1.2147
|0.0000
|1.2127
|908
|2006.03.31 06:01
|sell
|457
|0.26
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|909
|2006.03.31 08:47
|t/p
|457
|0.26
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|5.20
|288.08
|910
|2006.03.31 08:47
|close
|456
|0.12
|1.2133
|0.0000
|1.2127
|1.68
|289.76
|911
|2006.03.31 08:47
|sell
|458
|0.11
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|912
|2006.03.31 09:59
|t/p
|458
|0.11
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|2.20
|291.96
|913
|2006.03.31 09:59
|sell
|459
|0.09
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|914
|2006.03.31 10:00
|sell
|460
|0.22
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|915
|2006.03.31 10:01
|t/p
|460
|0.22
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|4.40
|296.36
|916
|2006.03.31 10:01
|sell
|461
|0.22
|1.2131
|0.0000
|1.2111
|917
|2006.03.31 10:59
|t/p
|461
|0.22
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|4.40
|300.76
|918
|2006.03.31 10:59
|close
|459
|0.09
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|0.90
|301.66
|919
|2006.03.31 11:00
|sell
|462
|0.08
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|920
|2006.03.31 11:01
|sell
|463
|0.18
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|921
|2006.03.31 11:30
|sell
|464
|0.40
|1.2113
|0.0000
|1.2093
|922
|2006.03.31 15:33
|sell
|465
|0.80
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|923
|2006.03.31 15:47
|t/p
|465
|0.80
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|16.00
|317.66
|924
|2006.03.31 15:47
|close
|464
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2093
|5.20
|322.86
|925
|2006.03.31 15:47
|close
|463
|0.18
|1.2101
|0.0000
|1.2087
|1.08
|323.94
|926
|2006.03.31 15:47
|close
|462
|0.08
|1.2099
|0.0000
|1.2074
|-0.40
|323.54
|927
|2006.03.31 20:38
|sell
|466
|0.12
|1.2122
|0.0000
|1.2102
|928
|2006.03.31 20:59
|close at stop
|466
|0.12
|1.2118
|0.0000
|1.2102
|0.48
|324.02
|929
|2006.03.31 20:59
|close at stop
|455
|1.04
|1.2116
|0.0000
|1.2169
|-34.32
|289.70
|930
|2006.03.31 20:59
|close at stop
|452
|0.52
|1.2116
|0.0000
|1.2182
|-24.31
|265.39
|931
|2006.03.31 20:59
|close at stop
|451
|0.26
|1.2116
|0.0000
|1.2188
|-13.72
|251.67
|932
|2006.03.31 20:59
|close at stop
|450
|0.13
|1.2116
|0.0000
|1.2193
|-7.51
|244.16