Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.03.01 00:00 - 2006.04.01 00:00 (2006.03.01 - 2006.04.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15449Ticks modelled77310Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit144.16Gross profit1202.54Gross loss-1058.38
Profit factor1.14Expected payoff0.31
Absolute drawdown38.30Maximal drawdown294.44 (54.67%)Relative drawdown79.90% (245.19)
Total trades466Short positions (won %)269 (76.95%)Long positions (won %)197 (73.10%)
Profit trades (% of total)351 (75.32%)Loss trades (% of total)115 (24.68%)
Largestprofit trade20.80loss trade-134.40
Averageprofit trade3.43loss trade-9.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (55.77)consecutive losses (loss in money)6 (-32.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)144.90 (22)consecutive loss (count of losses)-285.03 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.01 01:00buy10.051.19400.00001.1960
22006.03.01 01:10buy20.101.19340.00001.1954
32006.03.01 06:00sell30.051.19300.00001.1910
42006.03.01 06:04sell40.101.19390.00001.1919
52006.03.01 11:09sell50.201.19450.00001.1925
62006.03.01 13:59t/p10.051.19600.00001.19601.00101.00
72006.03.01 13:59t/p20.101.19540.00001.19542.00103.00
82006.03.01 13:59sell60.401.19610.00001.1941
92006.03.01 14:00buy70.051.19640.00001.1984
102006.03.01 14:00close70.051.19470.00001.1984-0.85102.15
112006.03.01 14:00close60.401.19490.00001.19414.80106.95
122006.03.01 14:00close50.201.19490.00001.1925-0.80106.15
132006.03.01 14:00close40.101.19490.00001.1919-1.00105.15
142006.03.01 14:00close30.051.19490.00001.1910-0.95104.20
152006.03.01 14:06buy80.061.19500.00001.1970
162006.03.01 15:59buy90.121.19320.00001.1952
172006.03.01 16:01close90.121.19520.00001.19522.40106.60
182006.03.01 16:01close80.061.19520.00001.19700.12106.72
192006.03.01 16:02buy100.061.19380.00001.1958
202006.03.01 16:31sell110.061.19360.00001.1916
212006.03.01 16:31sell120.121.19420.00001.1922
222006.03.01 16:54buy130.121.19330.00001.1953
232006.03.01 16:55buy140.241.19270.00001.1947
242006.03.01 16:59close140.241.19300.00001.19470.72107.44
252006.03.01 16:59close130.121.19300.00001.1953-0.36107.08
262006.03.01 16:59close120.121.19320.00001.19221.20108.28
272006.03.01 16:59close110.061.19320.00001.19160.24108.52
282006.03.01 16:59close100.061.19300.00001.1958-0.48108.04
292006.03.01 16:59sell150.061.19290.00001.1909
302006.03.01 16:59t/p150.061.19090.00001.19091.20109.24
312006.03.01 16:59sell160.061.18990.00001.1879
322006.03.01 17:00sell170.121.19290.00001.1909
332006.03.01 17:40close170.121.19140.00001.19091.80111.04
342006.03.01 17:40close160.061.19140.00001.1879-0.90110.14
352006.03.01 17:40sell180.061.19130.00001.1893
362006.03.01 21:00buy190.061.19160.00001.1936
372006.03.01 21:59sell200.121.19230.00001.1903
382006.03.02 06:59sell210.241.19290.00001.1909
392006.03.02 07:59sell220.481.19350.00001.1915
402006.03.02 08:00t/p190.061.19360.00001.19361.06111.20
412006.03.02 08:00buy230.061.19380.00001.1958
422006.03.02 13:45buy240.121.19320.00001.1952
432006.03.02 14:44t/p240.121.19520.00001.19522.40113.60
442006.03.02 14:44close230.061.19520.00001.19580.84114.44
452006.03.02 15:44buy250.051.19560.00001.1976
462006.03.02 15:59t/p250.051.19760.00001.19761.00115.44
472006.03.02 15:59buy260.041.19850.00001.2005
482006.03.02 16:09close260.041.19880.00001.20050.12115.56
492006.03.02 16:09close220.481.19900.00001.1915-26.4089.16
502006.03.02 16:09close210.241.19900.00001.1909-14.6474.52
512006.03.02 16:09close200.121.19900.00001.1903-7.8266.70
522006.03.02 16:09close180.061.19900.00001.1893-4.5162.19
532006.03.02 16:09buy270.031.19890.00001.2009
542006.03.02 16:59buy280.061.19840.00001.2004
552006.03.02 17:23t/p280.061.20040.00001.20041.2063.39
562006.03.02 17:23close270.031.20040.00001.20090.4563.84
572006.03.02 17:23buy290.031.20070.00001.2027
582006.03.02 19:59t/p290.031.20270.00001.20270.6064.44
592006.03.02 19:59buy300.031.20360.00001.2056
602006.03.02 20:24buy310.061.20300.00001.2050
612006.03.03 00:59buy320.121.20210.00001.2041
622006.03.03 01:00sell330.031.20180.00001.1998
632006.03.03 01:04sell340.081.20270.00001.2007
642006.03.03 01:04sell350.161.20330.00001.2013
652006.03.03 01:59t/p350.161.20130.00001.20133.2067.64
662006.03.03 01:59buy360.321.20130.00001.2033
672006.03.03 01:59close340.081.20130.00001.20071.1268.76
682006.03.03 02:00close330.031.20130.00001.19980.1568.91
692006.03.03 02:00sell370.041.20170.00001.1997
702006.03.03 02:29sell380.081.20230.00001.2003
712006.03.03 05:00sell390.161.20290.00001.2009
722006.03.03 13:59t/p360.321.20330.00001.20336.4075.31
732006.03.03 13:59close320.121.20390.00001.20412.1677.47
742006.03.03 13:59sell400.321.20390.00001.2019
752006.03.03 14:00close310.061.20380.00001.20500.4377.91
762006.03.03 14:57close300.031.20360.00001.2056-0.0277.88
772006.03.03 14:57buy410.041.20390.00001.2059
782006.03.03 15:59t/p400.321.20190.00001.20196.4084.28
792006.03.03 15:59buy420.101.20130.00001.2033
802006.03.03 15:59close390.161.20130.00001.20092.5686.84
812006.03.03 16:00close380.081.20140.00001.20030.7287.56
822006.03.03 16:00t/p420.101.20330.00001.20332.0089.56
832006.03.03 16:00close410.041.20370.00001.2059-0.0889.48
842006.03.03 16:00close370.041.20390.00001.1997-0.8888.60
852006.03.03 16:00buy430.051.20380.00001.2058
862006.03.03 16:01buy440.101.20330.00001.2053
872006.03.03 16:01buy450.201.20270.00001.2047
882006.03.03 16:02buy460.401.20210.00001.2041
892006.03.03 17:00sell470.051.20260.00001.2006
902006.03.03 17:13sell480.101.20310.00001.2011
912006.03.05 22:00t/p450.201.20470.00001.20474.0092.60
922006.03.05 22:00t/p460.401.20410.00001.20418.00100.60
932006.03.05 22:00close440.101.20510.00001.20531.80102.40
942006.03.05 22:00sell490.201.20510.00001.2031
952006.03.05 22:00close430.051.20520.00001.20580.70103.10
962006.03.05 23:00buy500.051.20510.00001.2071
972006.03.05 23:16sell510.401.20570.00001.2037
982006.03.05 23:26t/p500.051.20710.00001.20711.00104.10
992006.03.05 23:26buy520.051.20730.00001.2093
1002006.03.05 23:38t/p520.051.20930.00001.20931.00105.10
1012006.03.05 23:38buy530.041.20950.00001.2115
1022006.03.05 23:43buy540.081.20890.00001.2109
1032006.03.05 23:52buy550.161.20840.00001.2104
1042006.03.06 00:13buy560.401.20710.00001.2091
1052006.03.06 00:32t/p560.401.20910.00001.20918.00113.10
1062006.03.06 00:32close550.161.20910.00001.21041.00114.10
1072006.03.06 00:32close540.081.20920.00001.21090.18114.28
1082006.03.06 00:32close530.041.20910.00001.2115-0.19114.09
1092006.03.06 00:32buy570.051.20920.00001.2112
1102006.03.06 00:35buy580.101.20870.00001.2107
1112006.03.06 00:38buy590.201.20820.00001.2102
1122006.03.06 03:12buy600.401.20750.00001.2095
1132006.03.06 11:41t/p510.401.20370.00001.20378.24122.33
1142006.03.06 11:41close490.201.20370.00001.20312.92125.25
1152006.03.06 11:41close480.101.20380.00001.2011-0.64124.61
1162006.03.06 11:41close470.051.20370.00001.2006-0.52124.10
1172006.03.06 11:41sell610.051.20330.00001.2013
1182006.03.06 16:39t/p610.051.20130.00001.20131.00125.10
1192006.03.06 16:59close600.401.20030.00001.2095-28.8096.30
1202006.03.06 16:59close590.201.20030.00001.2102-15.8080.50
1212006.03.06 16:59close580.101.20030.00001.2107-8.4072.10
1222006.03.06 16:59close570.051.20030.00001.2112-4.4567.65
1232006.03.06 18:00sell620.041.19950.00001.1975
1242006.03.06 18:00sell630.081.20000.00001.1980
1252006.03.06 18:15sell640.161.20060.00001.1986
1262006.03.06 18:59sell650.321.20130.00001.1993
1272006.03.06 20:28buy660.031.20170.00001.2037
1282006.03.06 23:48buy670.081.20120.00001.2032
1292006.03.07 00:02buy680.161.20060.00001.2026
1302006.03.07 00:59t/p650.321.19930.00001.19936.5974.24
1312006.03.07 00:59buy690.321.19930.00001.2013
1322006.03.07 00:59close640.161.19930.00001.19862.1876.42
1332006.03.07 01:00close630.081.19930.00001.19800.6177.02
1342006.03.07 01:00close620.041.20060.00001.1975-0.4276.61
1352006.03.07 01:05t/p690.321.20130.00001.20136.4083.01
1362006.03.07 01:05close680.161.20170.00001.20261.7684.77
1372006.03.07 01:05sell700.051.20170.00001.1997
1382006.03.07 01:08close670.081.20040.00001.2032-0.7084.07
1392006.03.07 01:08close660.031.20160.00001.2037-0.0584.02
1402006.03.07 01:46t/p700.051.19970.00001.19971.0085.02
1412006.03.07 01:46sell710.051.19950.00001.1975
1422006.03.07 02:54sell720.101.20010.00001.1981
1432006.03.07 04:59t/p710.051.19750.00001.19751.0086.02
1442006.03.07 04:59t/p720.101.19810.00001.19812.0088.02
1452006.03.07 05:00sell730.051.19510.00001.1931
1462006.03.07 05:00sell740.101.19680.00001.1948
1472006.03.07 05:10sell750.201.19920.00001.1972
1482006.03.07 05:23t/p750.201.19720.00001.19724.0092.02
1492006.03.07 05:23sell760.201.19920.00001.1972
1502006.03.07 05:37t/p760.201.19720.00001.19724.0096.02
1512006.03.07 05:37sell770.201.19870.00001.1967
1522006.03.07 05:53t/p770.201.19670.00001.19674.00100.02
1532006.03.07 05:53close740.101.19670.00001.19480.10100.12
1542006.03.07 05:53close730.051.19660.00001.1931-0.7599.37
1552006.03.07 05:53sell780.051.19650.00001.1945
1562006.03.07 06:59sell790.101.19710.00001.1951
1572006.03.07 08:52t/p790.101.19510.00001.19512.00101.37
1582006.03.07 08:52close780.051.19510.00001.19450.70102.07
1592006.03.07 09:00sell800.051.19390.00001.1919
1602006.03.07 09:03sell810.101.19480.00001.1928
1612006.03.07 09:10sell820.201.19550.00001.1935
1622006.03.07 09:31t/p820.201.19350.00001.19354.00106.07
1632006.03.07 09:31close810.101.19350.00001.19281.30107.37
1642006.03.07 09:31close800.051.19330.00001.19190.30107.67
1652006.03.07 09:31sell830.061.19320.00001.1912
1662006.03.07 09:36sell840.121.19390.00001.1919
1672006.03.07 10:31t/p840.121.19190.00001.19192.40110.07
1682006.03.07 10:31close830.061.19190.00001.19120.78110.85
1692006.03.07 10:31sell850.061.19150.00001.1895
1702006.03.07 10:36sell860.121.19220.00001.1902
1712006.03.07 10:59sell870.241.19270.00001.1907
1722006.03.07 10:59close870.241.19150.00001.19072.88113.73
1732006.03.07 10:59close860.121.19150.00001.19020.84114.57
1742006.03.07 10:59close850.061.19150.00001.18950.00114.57
1752006.03.07 11:00sell880.061.19130.00001.1893
1762006.03.07 11:00sell890.121.19240.00001.1904
1772006.03.07 11:36close890.121.19110.00001.19041.56116.13
1782006.03.07 11:36close880.061.19110.00001.18930.12116.25
1792006.03.07 11:36sell900.061.19100.00001.1890
1802006.03.07 12:10sell910.121.19160.00001.1896
1812006.03.07 12:48close910.121.19040.00001.18961.44117.69
1822006.03.07 12:48close900.061.19040.00001.18900.36118.05
1832006.03.07 12:48sell920.061.19020.00001.1882
1842006.03.07 12:59sell930.121.19160.00001.1896
1852006.03.07 13:25close930.121.19000.00001.18961.92119.97
1862006.03.07 13:25close920.061.19000.00001.18820.12120.09
1872006.03.07 13:25sell940.061.18990.00001.1879
1882006.03.07 13:28sell950.121.19060.00001.1886
1892006.03.07 13:39sell960.241.19110.00001.1891
1902006.03.07 13:55sell970.481.19180.00001.1898
1912006.03.07 13:59close970.481.19070.00001.18985.28125.37
1922006.03.07 13:59close960.241.19070.00001.18910.96126.33
1932006.03.07 13:59close950.121.19070.00001.1886-0.12126.21
1942006.03.07 13:59close940.061.19070.00001.1879-0.48125.73
1952006.03.07 16:00sell980.061.18830.00001.1863
1962006.03.07 16:01sell990.121.18960.00001.1876
1972006.03.07 16:26sell1000.241.19020.00001.1882
1982006.03.07 16:34close1000.241.18910.00001.18822.64128.37
1992006.03.07 16:34close990.121.18910.00001.18760.60128.97
2002006.03.07 16:34close980.061.18910.00001.1863-0.48128.49
2012006.03.07 16:34sell1010.071.18900.00001.1870
2022006.03.07 22:00buy1020.071.18880.00001.1908
2032006.03.07 22:08buy1030.141.18820.00001.1902
2042006.03.08 01:37buy1040.281.18760.00001.1896
2052006.03.08 01:59close1040.281.18910.00001.18964.20132.69
2062006.03.08 01:59close1030.141.18910.00001.19021.15133.84
2072006.03.08 01:59close1020.071.18910.00001.19080.16134.00
2082006.03.08 01:59close1010.071.18930.00001.1870-0.17133.83
2092006.03.08 04:00buy1050.071.18980.00001.1918
2102006.03.08 09:00t/p1050.071.19180.00001.19181.40135.23
2112006.03.08 09:00buy1060.071.19210.00001.1941
2122006.03.08 09:10buy1070.141.19150.00001.1935
2132006.03.08 09:12buy1080.281.19100.00001.1930
2142006.03.08 09:29close1080.281.19150.00001.19301.40136.63
2152006.03.08 09:29close1070.141.19150.00001.19350.00136.63
2162006.03.08 09:29close1060.071.19150.00001.1941-0.42136.21
2172006.03.08 09:30buy1090.071.19180.00001.1938
2182006.03.08 09:33buy1100.141.19120.00001.1932
2192006.03.08 09:43buy1110.281.19060.00001.1926
2202006.03.08 09:59close1110.281.19190.00001.19263.64139.85
2212006.03.08 09:59close1100.141.19190.00001.19320.98140.83
2222006.03.08 09:59close1090.071.19190.00001.19380.07140.90
2232006.03.08 10:00buy1120.071.19220.00001.1942
2242006.03.08 12:48buy1130.141.19160.00001.1936
2252006.03.08 12:59buy1140.281.19110.00001.1931
2262006.03.08 13:14close1140.281.19190.00001.19312.24143.14
2272006.03.08 13:14close1130.141.19190.00001.19360.42143.56
2282006.03.08 13:14close1120.071.19190.00001.1942-0.21143.35
2292006.03.08 13:14buy1150.071.19230.00001.1943
2302006.03.08 13:15sell1160.071.19190.00001.1899
2312006.03.08 13:17buy1170.141.19180.00001.1938
2322006.03.08 13:38buy1180.281.19120.00001.1932
2332006.03.08 13:59buy1190.561.19050.00001.1925
2342006.03.08 14:00close1190.561.19130.00001.19254.48147.83
2352006.03.08 14:00close1180.281.19130.00001.19320.28148.11
2362006.03.08 14:00close1170.141.19130.00001.1938-0.70147.41
2372006.03.08 14:00close1160.071.19150.00001.18990.28147.69
2382006.03.08 14:00close1150.071.19130.00001.1943-0.70146.99
2392006.03.08 14:00sell1200.081.19140.00001.1894
2402006.03.08 15:59sell1210.161.19240.00001.1904
2412006.03.08 16:05close1210.161.19110.00001.19042.08149.07
2422006.03.08 16:05close1200.081.19110.00001.18940.24149.31
2432006.03.08 16:05sell1220.081.19100.00001.1890
2442006.03.08 16:08sell1230.161.19160.00001.1896
2452006.03.08 16:08sell1240.321.19210.00001.1901
2462006.03.08 16:45buy1250.081.19210.00001.1941
2472006.03.08 16:59buy1260.161.19140.00001.1934
2482006.03.08 17:59sell1270.561.19280.00001.1908
2492006.03.08 18:01close1270.561.19170.00001.19086.16155.47
2502006.03.08 18:01close1260.161.19150.00001.19340.16155.63
2512006.03.08 18:01close1250.081.19150.00001.1941-0.48155.15
2522006.03.08 18:01close1240.321.19170.00001.19011.28156.43
2532006.03.08 18:01close1230.161.19170.00001.1896-0.16156.27
2542006.03.08 18:01close1220.081.19170.00001.1890-0.56155.71
2552006.03.08 19:00buy1280.081.19280.00001.1948
2562006.03.08 19:15buy1290.161.19230.00001.1943
2572006.03.08 20:58buy1300.321.19170.00001.1937
2582006.03.08 21:59close1300.321.19270.00001.19373.20158.91
2592006.03.08 21:59close1290.161.19270.00001.19430.64159.55
2602006.03.08 21:59close1280.081.19270.00001.1948-0.08159.47
2612006.03.08 23:00buy1310.081.19290.00001.1949
2622006.03.08 23:00buy1320.161.19240.00001.1944
2632006.03.09 04:59close1320.161.19390.00001.19442.04161.51
2642006.03.09 04:59close1310.081.19390.00001.19490.62162.13
2652006.03.09 05:00buy1330.081.19410.00001.1961
2662006.03.09 05:00buy1340.161.19320.00001.1952
2672006.03.09 05:59buy1350.321.19220.00001.1942
2682006.03.09 06:00sell1360.081.19190.00001.1899
2692006.03.09 06:00t/p1350.321.19420.00001.19426.40168.53
2702006.03.09 06:00close1360.081.19470.00001.1899-2.24166.29
2712006.03.09 06:00close1340.161.19450.00001.19522.08168.37
2722006.03.09 06:00close1330.081.19450.00001.19610.32168.69
2732006.03.09 06:01sell1370.091.19310.00001.1911
2742006.03.09 06:01sell1380.181.19430.00001.1923
2752006.03.09 06:54close1380.181.19260.00001.19233.06171.75
2762006.03.09 06:54close1370.091.19260.00001.19110.45172.20
2772006.03.09 06:54sell1390.091.19240.00001.1904
2782006.03.09 07:59sell1400.181.19420.00001.1922
2792006.03.09 08:06close1400.181.19240.00001.19223.24175.44
2802006.03.09 08:06close1390.091.19240.00001.19040.00175.44
2812006.03.09 08:06sell1410.091.19230.00001.1903
2822006.03.09 08:12sell1420.181.19290.00001.1909
2832006.03.09 08:25sell1430.361.19340.00001.1914
2842006.03.09 08:45buy1440.091.19370.00001.1957
2852006.03.09 08:50sell1450.721.19400.00001.1920
2862006.03.09 08:59close1450.721.19280.00001.19208.64184.08
2872006.03.09 08:59close1440.091.19260.00001.1957-0.99183.09
2882006.03.09 08:59close1430.361.19280.00001.19142.16185.25
2892006.03.09 08:59close1420.181.19280.00001.19090.18185.43
2902006.03.09 08:59close1410.091.19280.00001.1903-0.45184.98
2912006.03.09 09:30buy1460.101.19370.00001.1957
2922006.03.09 09:36buy1470.201.19320.00001.1952
2932006.03.09 09:52buy1480.361.19260.00001.1946
2942006.03.09 11:34close1480.361.19360.00001.19463.60188.58
2952006.03.09 11:34close1470.201.19360.00001.19520.80189.38
2962006.03.09 11:34close1460.101.19360.00001.1957-0.10189.28
2972006.03.09 13:00sell1490.101.19240.00001.1904
2982006.03.09 13:06sell1500.201.19300.00001.1910
2992006.03.09 13:59close1500.201.19150.00001.19103.00192.28
3002006.03.09 13:59close1490.101.19150.00001.19040.90193.18
3012006.03.09 14:00sell1510.101.19120.00001.1892
3022006.03.09 14:00sell1520.201.19240.00001.1904
3032006.03.09 14:32sell1530.401.19290.00001.1909
3042006.03.09 14:51close1530.401.19190.00001.19094.00197.18
3052006.03.09 14:51close1520.201.19190.00001.19041.00198.18
3062006.03.09 14:51close1510.101.19190.00001.1892-0.70197.48
3072006.03.09 14:51sell1540.101.19160.00001.1896
3082006.03.09 15:09sell1550.201.19210.00001.1901
3092006.03.09 18:40close1550.201.19070.00001.19012.80200.28
3102006.03.09 18:40close1540.101.19070.00001.18960.90201.18
3112006.03.09 18:40sell1560.101.19060.00001.1886
3122006.03.09 18:45sell1570.201.19110.00001.1891
3132006.03.10 00:59close1570.201.18940.00001.18913.52204.70
3142006.03.10 00:59close1560.101.18940.00001.18861.26205.96
3152006.03.10 01:00sell1580.111.18920.00001.1872
3162006.03.10 01:00sell1590.221.19000.00001.1880
3172006.03.10 04:00buy1600.111.19070.00001.1927
3182006.03.10 05:08sell1610.441.19060.00001.1886
3192006.03.10 06:59sell1620.881.19130.00001.1893
3202006.03.10 13:59close1620.881.18950.00001.189315.84221.80
3212006.03.10 13:59close1610.441.18950.00001.18864.84226.64
3222006.03.10 13:59close1600.111.18930.00001.1927-1.54225.10
3232006.03.10 13:59close1590.221.18950.00001.18801.10226.20
3242006.03.10 13:59close1580.111.18950.00001.1872-0.33225.87
3252006.03.10 14:00sell1630.121.18940.00001.1874
3262006.03.10 14:03sell1640.241.19080.00001.1888
3272006.03.10 14:03sell1650.481.19140.00001.1894
3282006.03.10 14:30close1650.481.19040.00001.18944.80230.67
3292006.03.10 14:30close1640.241.19040.00001.18880.96231.63
3302006.03.10 14:30close1630.121.19040.00001.1874-1.20230.43
3312006.03.10 14:30sell1660.131.19000.00001.1880
3322006.03.10 14:30sell1670.261.19060.00001.1886
3332006.03.10 14:38sell1680.481.19120.00001.1892
3342006.03.10 14:40close1680.481.19030.00001.18924.32234.75
3352006.03.10 14:40close1670.261.19030.00001.18860.78235.53
3362006.03.10 14:40close1660.131.19030.00001.1880-0.39235.14
3372006.03.10 14:40sell1690.131.19010.00001.1881
3382006.03.10 14:40sell1700.261.19060.00001.1886
3392006.03.10 14:46close1700.261.18940.00001.18863.12238.26
3402006.03.10 14:46close1690.131.18940.00001.18810.91239.17
3412006.03.10 14:46sell1710.131.18930.00001.1873
3422006.03.10 14:47sell1720.261.18980.00001.1878
3432006.03.10 14:48close1720.261.18860.00001.18783.12242.29
3442006.03.10 14:48close1710.131.18860.00001.18730.91243.20
3452006.03.10 14:48sell1730.131.18850.00001.1865
3462006.03.10 14:50sell1740.261.18900.00001.1870
3472006.03.10 14:51sell1750.521.18960.00001.1876
3482006.03.10 14:53close1750.521.18870.00001.18764.68247.88
3492006.03.10 14:53close1740.261.18870.00001.18700.78248.66
3502006.03.10 14:53close1730.131.18870.00001.1865-0.26248.40
3512006.03.10 14:53sell1760.131.18860.00001.1866
3522006.03.10 14:54sell1770.261.18930.00001.1873
3532006.03.10 14:58sell1780.521.18990.00001.1879
3542006.03.10 14:59sell1791.041.19050.00001.1885
3552006.03.10 14:59t/p1780.521.18790.00001.187910.40258.80
3562006.03.10 14:59t/p1791.041.18850.00001.188520.80279.60
3572006.03.10 14:59close1770.261.18740.00001.18734.94284.54
3582006.03.10 14:59close1760.131.18740.00001.18661.56286.10
3592006.03.10 15:00sell1800.151.18730.00001.1853
3602006.03.10 15:00sell1810.301.19010.00001.1881
3612006.03.10 15:20t/p1810.301.18810.00001.18816.00292.10
3622006.03.10 15:20close1800.151.18800.00001.1853-1.05291.05
3632006.03.10 15:20sell1820.161.18790.00001.1859
3642006.03.10 15:20sell1830.321.18840.00001.1864
3652006.03.10 15:29close1830.321.18710.00001.18644.16295.21
3662006.03.10 15:29close1820.161.18710.00001.18591.28296.49
3672006.03.10 15:29sell1840.161.18700.00001.1850
3682006.03.10 15:59sell1850.321.18810.00001.1861
3692006.03.10 16:07sell1860.641.18860.00001.1866
3702006.03.10 17:06sell1871.281.18910.00001.1871
3712006.03.10 18:00buy1880.151.18960.00001.1916
3722006.03.10 19:59t/p1880.151.19160.00001.19163.00299.49
3732006.03.10 19:59buy1890.121.19180.00001.1938
3742006.03.10 20:27buy1900.261.19120.00001.1932
3752006.03.13 01:59t/p1890.121.19380.00001.19382.31301.80
3762006.03.13 01:59t/p1900.261.19320.00001.19325.00306.80
3772006.03.13 01:59buy1910.091.19430.00001.1963
3782006.03.13 03:04close1910.091.19440.00001.19630.09306.89
3792006.03.13 03:04close1871.281.19460.00001.1871-69.63237.26
3802006.03.13 03:04close1860.641.19460.00001.1866-38.01199.25
3812006.03.13 03:04close1850.321.19460.00001.1861-20.61178.65
3822006.03.13 03:04close1840.161.19460.00001.1850-12.06166.58
3832006.03.13 03:04buy1920.091.19450.00001.1965
3842006.03.13 06:26buy1930.181.19400.00001.1960
3852006.03.13 07:59t/p1930.181.19600.00001.19603.60170.18
3862006.03.13 07:59close1920.091.19640.00001.19651.71171.89
3872006.03.13 09:00sell1940.091.19310.00001.1911
3882006.03.13 09:00sell1950.181.19580.00001.1938
3892006.03.13 09:32buy1960.091.19410.00001.1961
3902006.03.13 09:59t/p1950.181.19380.00001.19383.60175.49
3912006.03.13 09:59buy1970.181.19300.00001.1950
3922006.03.13 09:59close1940.091.19300.00001.19110.09175.58
3932006.03.13 10:00sell1980.091.19270.00001.1907
3942006.03.13 10:09sell1990.181.19330.00001.1913
3952006.03.13 13:08buy2000.361.19240.00001.1944
3962006.03.13 16:59sell2010.401.19430.00001.1923
3972006.03.13 17:16t/p2000.361.19440.00001.19447.20182.78
3982006.03.13 17:16close1970.181.19450.00001.19502.70185.48
3992006.03.13 17:16close1960.091.19440.00001.19610.27185.75
4002006.03.13 18:00buy2020.101.19340.00001.1954
4012006.03.13 19:59t/p2020.101.19540.00001.19542.00187.75
4022006.03.13 19:59buy2030.091.19590.00001.1979
4032006.03.13 19:59sell2040.721.19570.00001.1937
4042006.03.14 01:54t/p2030.091.19790.00001.19791.73189.48
4052006.03.14 01:54buy2050.081.19810.00001.2001
4062006.03.14 01:54buy2060.161.19750.00001.1995
4072006.03.14 01:59buy2070.361.19650.00001.1985
4082006.03.14 10:59buy2080.721.19550.00001.1975
4092006.03.14 14:30t/p2080.721.19750.00001.197514.40203.88
4102006.03.14 14:30close2070.361.19760.00001.19853.96207.84
4112006.03.14 14:30close2060.161.19750.00001.19950.00207.84
4122006.03.14 14:30close2050.081.19730.00001.2001-0.64207.20
4132006.03.14 15:00buy2090.071.20000.00001.2020
4142006.03.14 15:59buy2100.161.19940.00001.2014
4152006.03.14 15:59t/p2100.161.20140.00001.20143.20210.40
4162006.03.14 16:00close2090.071.20160.00001.20201.12211.52
4172006.03.14 16:00close2040.721.20180.00001.1937-43.48168.04
4182006.03.14 16:00close2010.401.20180.00001.1923-29.76138.28
4192006.03.14 16:00close1990.181.20180.00001.1913-15.19123.09
4202006.03.14 16:00close1980.091.20180.00001.1907-8.14114.95
4212006.03.14 16:25buy2110.061.20090.00001.2029
4222006.03.14 21:00sell2120.061.20160.00001.1996
4232006.03.15 01:00sell2130.121.20220.00001.2002
4242006.03.15 06:59sell2140.241.20280.00001.2008
4252006.03.15 07:59t/p2110.061.20290.00001.20291.15116.11
4262006.03.15 07:59buy2150.061.20310.00001.2051
4272006.03.15 09:18sell2160.481.20340.00001.2014
4282006.03.15 09:59buy2170.141.20210.00001.2041
4292006.03.15 14:59t/p2170.141.20410.00001.20412.80118.91
4302006.03.15 14:59close2150.061.20460.00001.20510.90119.81
4312006.03.15 15:00buy2180.051.20490.00001.2069
4322006.03.15 15:08buy2190.121.20320.00001.2052
4332006.03.15 15:22t/p2190.121.20520.00001.20522.40122.21
4342006.03.15 15:22close2180.051.20520.00001.20690.15122.36
4352006.03.15 15:22buy2200.051.20530.00001.2073
4362006.03.15 15:39buy2210.121.20480.00001.2068
4372006.03.15 15:41buy2220.241.20420.00001.2062
4382006.03.15 15:41buy2230.481.20330.00001.2053
4392006.03.15 18:23t/p2230.481.20530.00001.20539.60131.96
4402006.03.15 18:23close2220.241.20540.00001.20622.88134.84
4412006.03.15 18:23close2210.121.20530.00001.20680.60135.44
4422006.03.15 18:23close2200.051.20520.00001.2073-0.05135.39
4432006.03.15 18:24buy2240.061.20550.00001.2075
4442006.03.15 18:42buy2250.121.20490.00001.2069
4452006.03.15 19:59t/p2250.121.20690.00001.20692.40137.79
4462006.03.15 19:59close2240.061.20720.00001.20751.02138.81
4472006.03.15 20:00buy2260.051.20750.00001.2095
4482006.03.15 21:20buy2270.101.20700.00001.2090
4492006.03.16 00:59buy2280.241.20630.00001.2083
4502006.03.16 02:07buy2290.481.20570.00001.2077
4512006.03.16 11:12t/p2290.481.20770.00001.20779.60148.41
4522006.03.16 11:12close2280.241.20770.00001.20833.36151.77
4532006.03.16 11:12close2270.101.20760.00001.20900.37152.14
4542006.03.16 11:12close2260.051.20780.00001.20950.04152.18
4552006.03.16 11:12buy2300.061.20790.00001.2099
4562006.03.16 11:59buy2310.121.20720.00001.2092
4572006.03.16 13:59t/p2300.061.20990.00001.20991.20153.38
4582006.03.16 13:59t/p2310.121.20920.00001.20922.40155.78
4592006.03.16 13:59close2160.481.21320.00001.2014-46.17109.61
4602006.03.16 13:59close2140.241.21320.00001.2008-24.5285.09
4612006.03.16 13:59close2130.121.21320.00001.2002-12.9872.10
4622006.03.16 13:59close2120.061.21320.00001.1996-6.8165.29
4632006.03.16 14:00buy2320.031.21320.00001.2152
4642006.03.16 14:41buy2330.061.21220.00001.2142
4652006.03.16 15:03t/p2330.061.21420.00001.21421.2066.49
4662006.03.16 15:03close2320.031.21420.00001.21520.3066.79
4672006.03.16 15:03buy2340.031.21450.00001.2165
4682006.03.16 17:59t/p2340.031.21650.00001.21650.6067.39
4692006.03.16 17:59buy2350.031.21780.00001.2198
4702006.03.16 18:15buy2360.061.21690.00001.2189
4712006.03.16 23:00sell2370.031.21750.00001.2155
4722006.03.17 01:43sell2380.061.21800.00001.2160
4732006.03.17 06:59buy2390.121.21620.00001.2182
4742006.03.17 07:59t/p2370.031.21550.00001.21550.6268.01
4752006.03.17 07:59t/p2380.061.21600.00001.21601.2069.21
4762006.03.17 07:59buy2400.241.21550.00001.2175
4772006.03.17 07:59sell2410.031.21530.00001.2133
4782006.03.17 08:00sell2420.081.21620.00001.2142
4792006.03.17 08:59sell2430.161.21710.00001.2151
4802006.03.17 09:59t/p2400.241.21750.00001.21754.8074.01
4812006.03.17 09:59close2390.121.21770.00001.21821.8075.81
4822006.03.17 09:59sell2440.321.21770.00001.2157
4832006.03.17 10:00close2360.061.21760.00001.21890.3776.18
4842006.03.17 10:06close2350.031.21730.00001.2198-0.1776.01
4852006.03.17 10:07buy2450.041.21750.00001.2195
4862006.03.17 12:14buy2460.081.21700.00001.2190
4872006.03.17 14:48t/p2460.081.21900.00001.21901.6077.61
4882006.03.17 14:48close2450.041.21910.00001.21950.6478.25
4892006.03.17 14:49buy2470.031.21890.00001.2209
4902006.03.17 14:55buy2480.081.21840.00001.2204
4912006.03.17 14:59t/p2430.161.21510.00001.21513.2081.45
4922006.03.17 14:59t/p2440.321.21570.00001.21576.4087.85
4932006.03.17 14:59buy2490.161.21460.00001.2166
4942006.03.17 14:59close2420.081.21460.00001.21421.2889.13
4952006.03.17 15:00close2410.031.21470.00001.21330.1889.31
4962006.03.17 15:00t/p2490.161.21660.00001.21663.2092.51
4972006.03.17 15:00close2480.081.21800.00001.2204-0.3292.19
4982006.03.17 15:00sell2500.051.21800.00001.2160
4992006.03.17 15:01close2470.031.21790.00001.2209-0.3091.89
5002006.03.17 15:51t/p2500.051.21600.00001.21601.0092.89
5012006.03.17 15:51sell2510.051.21580.00001.2138
5022006.03.17 15:59sell2520.101.21770.00001.2157
5032006.03.17 16:59sell2530.161.21970.00001.2177
5042006.03.17 17:15buy2540.051.21890.00001.2209
5052006.03.17 18:09sell2550.321.22030.00001.2183
5062006.03.19 22:00t/p2550.321.21830.00001.21836.4099.29
5072006.03.19 22:00buy2560.101.21800.00001.2200
5082006.03.19 22:00close2530.161.21800.00001.21772.72102.01
5092006.03.19 22:00close2520.101.21790.00001.2157-0.20101.81
5102006.03.19 22:00close2510.051.21800.00001.2138-1.10100.71
5112006.03.19 22:02buy2570.201.21740.00001.2194
5122006.03.19 23:00sell2580.051.21810.00001.2161
5132006.03.19 23:03sell2590.101.21870.00001.2167
5142006.03.20 05:34buy2600.401.21690.00001.2189
5152006.03.20 06:13t/p2590.101.21670.00001.21672.06102.77
5162006.03.20 06:13close2580.051.21660.00001.21610.78103.55
5172006.03.20 06:13sell2610.051.21650.00001.2145
5182006.03.20 07:03sell2620.101.21720.00001.2152
5192006.03.20 07:59sell2630.241.21880.00001.2168
5202006.03.20 10:16t/p2600.401.21890.00001.21898.00111.55
5212006.03.20 10:16close2570.201.21890.00001.21942.85114.40
5222006.03.20 10:16close2560.101.21890.00001.22000.82115.22
5232006.03.20 10:19close2540.051.21890.00001.2209-0.04115.19
5242006.03.20 10:19buy2640.061.21930.00001.2213
5252006.03.20 10:24sell2650.481.21930.00001.2173
5262006.03.20 10:31buy2660.121.21860.00001.2206
5272006.03.20 11:00buy2670.241.21780.00001.2198
5282006.03.20 11:59t/p2650.481.21730.00001.21739.60124.79
5292006.03.20 11:59buy2680.481.21700.00001.2190
5302006.03.20 11:59close2630.241.21700.00001.21684.32129.11
5312006.03.20 12:00close2620.101.21710.00001.21520.10129.21
5322006.03.20 12:00close2610.051.21810.00001.2145-0.80128.41
5332006.03.20 15:00sell2690.061.21670.00001.2147
5342006.03.20 15:00sell2700.141.21800.00001.2160
5352006.03.20 15:48t/p2700.141.21600.00001.21602.80131.21
5362006.03.20 15:48close2690.061.21600.00001.21470.42131.63
5372006.03.20 15:48sell2710.061.21590.00001.2139
5382006.03.20 15:56sell2720.121.21640.00001.2144
5392006.03.20 15:56sell2730.241.21700.00001.2150
5402006.03.20 16:25sell2740.481.21770.00001.2157
5412006.03.20 18:35t/p2740.481.21570.00001.21579.60141.23
5422006.03.20 18:35close2730.241.21570.00001.21503.12144.35
5432006.03.20 18:35close2720.121.21580.00001.21440.72145.07
5442006.03.20 18:35close2710.061.21560.00001.21390.18145.25
5452006.03.20 18:35sell2750.061.21540.00001.2134
5462006.03.20 18:59sell2760.141.21640.00001.2144
5472006.03.20 19:35sell2770.281.21690.00001.2149
5482006.03.21 00:59t/p2770.281.21490.00001.21495.77151.02
5492006.03.21 00:59close2760.141.21480.00001.21442.32153.34
5502006.03.21 01:00close2750.061.21480.00001.21340.40153.74
5512006.03.21 01:00sell2780.071.21570.00001.2137
5522006.03.21 02:59t/p2780.071.21370.00001.21371.40155.14
5532006.03.21 02:59sell2790.061.21320.00001.2112
5542006.03.21 03:01sell2800.121.21480.00001.2128
5552006.03.21 04:02t/p2800.121.21280.00001.21282.40157.54
5562006.03.21 04:02close2790.061.21270.00001.21120.30157.84
5572006.03.21 04:02sell2810.061.21260.00001.2106
5582006.03.21 04:05sell2820.121.21310.00001.2111
5592006.03.21 04:05sell2830.241.21360.00001.2116
5602006.03.21 04:15sell2840.481.21420.00001.2122
5612006.03.21 09:27t/p2840.481.21220.00001.21229.60167.44
5622006.03.21 09:27close2830.241.21210.00001.21163.60171.04
5632006.03.21 09:27close2820.121.21220.00001.21111.08172.12
5642006.03.21 09:27close2810.061.21230.00001.21060.18172.30
5652006.03.21 15:00sell2850.061.21180.00001.2098
5662006.03.21 15:00sell2860.121.21250.00001.2105
5672006.03.21 15:47t/p2860.121.21050.00001.21052.40174.70
5682006.03.21 15:47close2850.061.21050.00001.20980.78175.48
5692006.03.21 15:47sell2870.051.21040.00001.2084
5702006.03.21 15:50sell2880.121.21090.00001.2089
5712006.03.21 15:54sell2890.241.21140.00001.2094
5722006.03.21 15:59t/p2890.241.20940.00001.20944.80180.28
5732006.03.21 15:59close2880.121.20940.00001.20891.80182.08
5742006.03.21 16:00close2870.051.20930.00001.20840.55182.63
5752006.03.21 16:00sell2900.061.21140.00001.2094
5762006.03.21 16:51t/p2900.061.20940.00001.20941.20183.83
5772006.03.21 16:51sell2910.051.20920.00001.2072
5782006.03.21 16:54close2910.051.20850.00001.20720.35184.18
5792006.03.21 16:54close2680.481.20830.00001.2190-42.12142.05
5802006.03.21 16:54close2670.241.20830.00001.2198-22.98119.07
5812006.03.21 16:54close2660.121.20830.00001.2206-12.45106.62
5822006.03.21 16:54close2640.061.20830.00001.2213-6.6599.98
5832006.03.21 16:54sell2920.051.20840.00001.2064
5842006.03.21 16:59sell2930.101.20890.00001.2069
5852006.03.21 17:19sell2940.201.20940.00001.2074
5862006.03.21 19:15buy2950.051.20930.00001.2113
5872006.03.21 19:59sell2960.401.21000.00001.2080
5882006.03.21 21:56buy2970.101.20880.00001.2108
5892006.03.21 22:59t/p2950.051.21130.00001.21131.00100.98
5902006.03.21 22:59t/p2970.101.21080.00001.21082.00102.98
5912006.03.21 23:00buy2980.041.21150.00001.2135
5922006.03.21 23:00buy2990.101.21030.00001.2123
5932006.03.22 00:59buy3000.201.20970.00001.2117
5942006.03.22 01:57buy3010.401.20920.00001.2112
5952006.03.22 04:38t/p2960.401.20800.00001.20808.24111.22
5962006.03.22 04:38close2940.201.20790.00001.20743.12114.34
5972006.03.22 04:38close2930.101.20800.00001.20690.96115.30
5982006.03.22 04:38close2920.051.20810.00001.20640.18115.48
5992006.03.22 04:38sell3020.051.20810.00001.2061
6002006.03.22 04:59sell3030.121.20920.00001.2072
6012006.03.22 14:51sell3040.241.20980.00001.2078
6022006.03.22 15:31sell3050.481.21040.00001.2084
6032006.03.22 17:59t/p3050.481.20840.00001.20849.60125.08
6042006.03.22 17:59close3040.241.20840.00001.20783.36128.44
6052006.03.22 18:00close3030.121.20850.00001.20720.84129.28
6062006.03.22 18:00close3020.051.20940.00001.2061-0.65128.63
6072006.03.22 19:00sell3060.061.20770.00001.2057
6082006.03.23 01:57t/p3060.061.20570.00001.20571.31129.94
6092006.03.23 01:57sell3070.051.20550.00001.2035
6102006.03.23 02:04sell3080.101.20610.00001.2041
6112006.03.23 07:59sell3090.201.20660.00001.2046
6122006.03.23 09:09sell3100.401.20720.00001.2052
6132006.03.23 15:59t/p3070.051.20350.00001.20351.00130.94
6142006.03.23 15:59t/p3080.101.20410.00001.20412.00132.94
6152006.03.23 15:59t/p3090.201.20460.00001.20464.00136.94
6162006.03.23 15:59t/p3100.401.20520.00001.20528.00144.94
6172006.03.23 15:59close3010.401.19860.00001.2112-43.31101.63
6182006.03.23 15:59close3000.201.19860.00001.2117-22.6578.98
6192006.03.23 15:59close2990.101.19860.00001.2123-12.0066.98
6202006.03.23 15:59close2980.041.19860.00001.2135-5.2861.70
6212006.03.23 16:00sell3110.031.19850.00001.1965
6222006.03.23 16:00sell3120.061.20510.00001.2031
6232006.03.23 16:01t/p3120.061.20310.00001.20311.2062.90
6242006.03.23 16:01sell3130.061.19930.00001.1973
6252006.03.23 16:01sell3140.121.20390.00001.2019
6262006.03.23 16:02t/p3140.121.20190.00001.20192.4065.30
6272006.03.23 16:02sell3150.121.20340.00001.2014
6282006.03.23 16:03t/p3150.121.20140.00001.20142.4067.70
6292006.03.23 16:03sell3160.121.20310.00001.2011
6302006.03.23 16:04t/p3160.121.20110.00001.20112.4070.10
6312006.03.23 16:04sell3170.121.20360.00001.2016
6322006.03.23 16:05t/p3170.121.20160.00001.20162.4072.50
6332006.03.23 16:05sell3180.121.20360.00001.2016
6342006.03.23 16:06t/p3180.121.20160.00001.20162.4074.90
6352006.03.23 16:06sell3190.161.20290.00001.2009
6362006.03.23 16:07t/p3190.161.20090.00001.20093.2078.10
6372006.03.23 16:07sell3200.161.20300.00001.2010
6382006.03.23 16:08t/p3200.161.20100.00001.20103.2081.30
6392006.03.23 16:08sell3210.161.20300.00001.2010
6402006.03.23 16:09t/p3210.161.20100.00001.20103.2084.50
6412006.03.23 16:09sell3220.161.20290.00001.2009
6422006.03.23 16:10t/p3220.161.20090.00001.20093.2087.70
6432006.03.23 16:10sell3230.161.20280.00001.2008
6442006.03.23 16:11t/p3230.161.20080.00001.20083.2090.90
6452006.03.23 16:11sell3240.161.20250.00001.2005
6462006.03.23 16:12t/p3240.161.20050.00001.20053.2094.10
6472006.03.23 16:12sell3250.161.20200.00001.2000
6482006.03.23 16:13t/p3250.161.20000.00001.20003.2097.30
6492006.03.23 16:13sell3260.201.20190.00001.1999
6502006.03.23 16:14t/p3260.201.19990.00001.19994.00101.30
6512006.03.23 16:14sell3270.201.20180.00001.1998
6522006.03.23 16:15t/p3270.201.19980.00001.19984.00105.30
6532006.03.23 16:15sell3280.201.20180.00001.1998
6542006.03.23 16:16t/p3280.201.19980.00001.19984.00109.30
6552006.03.23 16:16sell3290.201.20180.00001.1998
6562006.03.23 16:17t/p3290.201.19980.00001.19984.00113.30
6572006.03.23 16:17sell3300.201.20200.00001.2000
6582006.03.23 16:18t/p3300.201.20000.00001.20004.00117.30
6592006.03.23 16:18sell3310.241.20190.00001.1999
6602006.03.23 16:19t/p3310.241.19990.00001.19994.80122.10
6612006.03.23 16:19sell3320.241.20130.00001.1993
6622006.03.23 16:28t/p3320.241.19930.00001.19934.80126.90
6632006.03.23 16:28close3130.061.19930.00001.19730.00126.90
6642006.03.23 16:28close3110.031.19940.00001.1965-0.27126.63
6652006.03.23 16:28sell3330.061.19930.00001.1973
6662006.03.23 16:29t/p3330.061.19730.00001.19731.20127.83
6672006.03.23 16:29sell3340.061.19700.00001.1950
6682006.03.23 16:30sell3350.121.19770.00001.1957
6692006.03.23 16:31sell3360.241.19830.00001.1963
6702006.03.23 16:32sell3370.481.19890.00001.1969
6712006.03.23 19:59t/p3370.481.19690.00001.19699.60137.43
6722006.03.23 19:59close3360.241.19680.00001.19633.60141.03
6732006.03.23 20:00close3350.121.19690.00001.19570.96141.99
6742006.03.23 20:00close3340.061.19760.00001.1950-0.36141.63
6752006.03.23 20:00sell3380.071.19730.00001.1953
6762006.03.24 07:00buy3390.071.19760.00001.1996
6772006.03.24 07:00buy3400.141.19700.00001.1990
6782006.03.24 12:22buy3410.281.19640.00001.1984
6792006.03.24 13:12buy3420.561.19590.00001.1979
6802006.03.24 14:39t/p3420.561.19790.00001.197911.20152.83
6812006.03.24 14:39close3410.281.19790.00001.19844.20157.03
6822006.03.24 14:39sell3430.161.19790.00001.1959
6832006.03.24 14:40close3400.141.19800.00001.19901.40158.43
6842006.03.24 14:40close3390.071.19800.00001.19960.28158.71
6852006.03.24 15:59sell3440.281.20140.00001.1994
6862006.03.24 16:00buy3450.071.20150.00001.2035
6872006.03.24 16:06buy3460.141.20080.00001.2028
6882006.03.24 16:17sell3470.561.20210.00001.2001
6892006.03.24 16:59t/p3460.141.20280.00001.20282.80161.51
6902006.03.24 16:59close3450.071.20330.00001.20351.26162.77
6912006.03.24 17:00buy3480.061.20360.00001.2056
6922006.03.24 17:31buy3490.141.20300.00001.2050
6932006.03.27 01:59buy3500.281.20230.00001.2043
6942006.03.27 03:59t/p3500.281.20430.00001.20435.60168.37
6952006.03.27 03:59close3490.141.20470.00001.20502.27170.64
6962006.03.27 04:00close3480.061.20480.00001.20560.67171.32
6972006.03.27 04:59buy3510.061.20450.00001.2065
6982006.03.27 07:00buy3520.141.20390.00001.2059
6992006.03.27 09:11buy3530.281.20340.00001.2054
7002006.03.27 09:59buy3540.561.20230.00001.2043
7012006.03.28 05:34t/p3470.561.20010.00001.200111.88183.19
7022006.03.28 05:34close3440.281.20010.00001.19943.98187.17
7032006.03.28 05:34close3430.161.20010.00001.1959-3.33183.85
7042006.03.28 05:35close3380.071.20020.00001.1953-1.90181.94
7052006.03.28 07:59t/p3540.561.20430.00001.204310.78192.72
7062006.03.28 07:59close3530.281.20480.00001.20543.71196.43
7072006.03.28 08:00close3520.141.20480.00001.20591.15197.58
7082006.03.28 08:59close3510.061.20440.00001.2065-0.11197.48
7092006.03.28 08:59buy3550.091.20630.00001.2083
7102006.03.28 09:59buy3560.181.20560.00001.2076
7112006.03.28 11:59t/p3550.091.20830.00001.20831.80199.28
7122006.03.28 11:59t/p3560.181.20760.00001.20763.60202.88
7132006.03.28 11:59buy3570.101.20860.00001.2106
7142006.03.28 14:00buy3580.201.20780.00001.2098
7152006.03.28 15:00sell3590.101.20740.00001.2054
7162006.03.28 15:00sell3600.201.20790.00001.2059
7172006.03.28 15:22sell3610.401.20850.00001.2065
7182006.03.28 15:26sell3620.721.20910.00001.2071
7192006.03.28 15:29t/p3580.201.20980.00001.20984.00206.88
7202006.03.28 15:29close3570.101.20980.00001.21061.20208.08
7212006.03.28 15:30buy3630.101.20850.00001.2105
7222006.03.28 15:59buy3640.221.20760.00001.2096
7232006.03.28 16:00t/p3640.221.20960.00001.20964.40212.48
7242006.03.28 16:00close3630.101.20970.00001.21051.20213.68
7252006.03.28 16:02buy3650.101.20890.00001.2109
7262006.03.28 16:30buy3660.201.20840.00001.2104
7272006.03.28 16:59buy3670.441.20770.00001.2097
7282006.03.28 18:06buy3680.881.20710.00001.2091
7292006.03.28 18:10t/p3620.721.20710.00001.207114.40228.08
7302006.03.28 18:10close3610.401.20700.00001.20656.00234.08
7312006.03.28 18:10close3600.201.20690.00001.20592.00236.08
7322006.03.28 18:10close3590.101.20690.00001.20540.50236.58
7332006.03.28 18:10sell3690.111.20680.00001.2048
7342006.03.28 18:21sell3700.221.20740.00001.2054
7352006.03.28 18:35sell3710.441.20800.00001.2060
7362006.03.28 19:59t/p3690.111.20480.00001.20482.20238.78
7372006.03.28 19:59t/p3700.221.20540.00001.20544.40243.18
7382006.03.28 19:59t/p3710.441.20600.00001.20608.80251.98
7392006.03.28 19:59sell3720.071.20110.00001.1991
7402006.03.28 20:17sell3730.161.20190.00001.1999
7412006.03.28 20:17sell3740.441.20740.00001.2054
7422006.03.28 20:21t/p3740.441.20540.00001.20548.80260.78
7432006.03.28 20:21sell3750.441.20640.00001.2044
7442006.03.28 20:28t/p3750.441.20440.00001.20448.80269.58
7452006.03.28 20:28sell3760.481.20640.00001.2044
7462006.03.28 20:29t/p3760.481.20440.00001.20449.60279.18
7472006.03.28 20:29sell3770.481.20640.00001.2044
7482006.03.28 20:38t/p3770.481.20440.00001.20449.60288.78
7492006.03.28 20:38sell3780.521.20670.00001.2047
7502006.03.28 20:40t/p3780.521.20470.00001.204710.40299.18
7512006.03.28 20:40sell3790.521.20630.00001.2043
7522006.03.28 20:41t/p3790.521.20430.00001.204310.40309.58
7532006.03.28 20:41sell3800.521.20620.00001.2042
7542006.03.28 20:42t/p3800.521.20420.00001.204210.40319.98
7552006.03.28 20:42sell3810.561.20630.00001.2043
7562006.03.28 20:43t/p3810.561.20430.00001.204311.20331.18
7572006.03.28 20:43sell3820.561.20640.00001.2044
7582006.03.28 20:59t/p3820.561.20440.00001.204411.20342.38
7592006.03.28 21:05close3730.161.20640.00001.1999-7.20335.18
7602006.03.28 21:05close3720.071.20640.00001.1991-3.71331.47
7612006.03.28 21:05close3680.881.20620.00001.2091-7.92323.55
7622006.03.28 21:05close3670.441.20620.00001.2097-6.60316.95
7632006.03.28 21:05close3660.201.20620.00001.2104-4.40312.55
7642006.03.28 21:05close3650.101.20620.00001.2109-2.70309.85
7652006.03.28 21:09sell3830.151.20110.00001.1991
7662006.03.28 21:09sell3840.301.20600.00001.2040
7672006.03.28 21:10t/p3840.301.20400.00001.20406.00315.85
7682006.03.28 21:10sell3850.301.20600.00001.2040
7692006.03.28 21:12t/p3850.301.20400.00001.20406.00321.85
7702006.03.28 21:12close3830.151.20130.00001.1991-0.30321.55
7712006.03.28 21:12sell3860.151.20640.00001.2044
7722006.03.28 21:13t/p3860.151.20440.00001.20443.00324.55
7732006.03.28 21:13sell3870.161.20110.00001.1991
7742006.03.28 21:13sell3880.301.20640.00001.2044
7752006.03.28 21:14t/p3880.301.20440.00001.20446.00330.55
7762006.03.28 21:14close3870.161.20130.00001.1991-0.32330.23
7772006.03.28 21:14sell3890.161.20690.00001.2049
7782006.03.28 21:15t/p3890.161.20490.00001.20493.20333.43
7792006.03.28 21:15sell3900.161.20110.00001.1991
7802006.03.28 21:15sell3910.321.20680.00001.2048
7812006.03.28 21:16t/p3910.321.20480.00001.20486.40339.83
7822006.03.28 21:16close3900.161.20130.00001.1991-0.32339.51
7832006.03.28 21:16sell3920.161.20680.00001.2048
7842006.03.28 21:17t/p3920.161.20480.00001.20483.20342.71
7852006.03.28 21:17sell3930.171.20110.00001.1991
7862006.03.28 21:17sell3940.321.20500.00001.2030
7872006.03.28 21:18t/p3940.321.20300.00001.20306.40349.11
7882006.03.28 21:18close3930.171.20130.00001.1991-0.34348.77
7892006.03.28 21:18sell3950.171.20370.00001.2017
7902006.03.28 21:19t/p3950.171.20170.00001.20173.40352.17
7912006.03.28 21:19sell3960.171.20110.00001.1991
7922006.03.28 21:19sell3970.341.20390.00001.2019
7932006.03.28 21:20t/p3970.341.20190.00001.20196.80358.97
7942006.03.28 21:20close3960.171.20130.00001.1991-0.34358.63
7952006.03.28 21:20sell3980.181.20340.00001.2014
7962006.03.28 21:21t/p3980.181.20140.00001.20143.60362.23
7972006.03.28 21:21sell3990.181.20110.00001.1991
7982006.03.28 21:21sell4000.361.20250.00001.2005
7992006.03.28 21:22close4000.361.20130.00001.20054.32366.55
8002006.03.28 21:22close3990.181.20130.00001.1991-0.36366.19
8012006.03.28 21:22sell4010.181.20140.00001.1994
8022006.03.29 06:00buy4020.181.20160.00001.2036
8032006.03.29 06:00buy4030.361.20040.00001.2024
8042006.03.29 07:59t/p4010.181.19940.00001.19943.71369.90
8052006.03.29 07:59buy4040.681.19880.00001.2008
8062006.03.29 08:00sell4050.171.19870.00001.1967
8072006.03.29 08:00t/p4040.681.20080.00001.200813.60383.50
8082006.03.29 08:00close4050.171.20140.00001.1967-4.59378.91
8092006.03.29 08:00close4030.361.20120.00001.20242.88381.79
8102006.03.29 08:00close4020.181.20120.00001.2036-0.72381.07
8112006.03.29 08:18sell4060.181.20060.00001.1986
8122006.03.29 08:18sell4070.361.20130.00001.1993
8132006.03.29 09:56close4070.361.19970.00001.19935.76386.83
8142006.03.29 09:56close4060.181.19970.00001.19861.62388.45
8152006.03.29 09:56sell4080.191.19960.00001.1976
8162006.03.29 09:59sell4090.381.20030.00001.1983
8172006.03.29 10:59sell4100.721.20190.00001.1999
8182006.03.29 11:00buy4110.181.20200.00001.2040
8192006.03.29 11:00buy4120.381.20060.00001.2026
8202006.03.29 14:39buy4130.761.20000.00001.2020
8212006.03.29 14:39t/p4100.721.19990.00001.199914.40402.85
8222006.03.29 14:39close4090.381.19990.00001.19831.52404.37
8232006.03.29 14:39close4080.191.20000.00001.1976-0.76403.61
8242006.03.29 14:40close4130.761.20000.00001.20200.00403.61
8252006.03.29 14:40close4120.381.20000.00001.2026-2.28401.33
8262006.03.29 14:40close4110.181.20000.00001.2040-3.60397.73
8272006.03.29 16:00buy4140.191.20170.00001.2037
8282006.03.29 17:59t/p4140.191.20370.00001.20373.80401.53
8292006.03.29 17:59buy4150.191.20470.00001.2067
8302006.03.29 18:06buy4160.381.20210.00001.2041
8312006.03.29 18:27close4160.381.20360.00001.20415.70407.23
8322006.03.29 18:27close4150.191.20360.00001.2067-2.09405.14
8332006.03.29 18:27buy4170.191.20370.00001.2057
8342006.03.29 18:30buy4180.381.20320.00001.2052
8352006.03.29 18:59buy4190.761.20240.00001.2044
8362006.03.29 19:48close4190.761.20350.00001.20448.36413.50
8372006.03.29 19:48close4180.381.20350.00001.20521.14414.64
8382006.03.29 19:48close4170.191.20350.00001.2057-0.38414.26
8392006.03.29 19:59buy4200.201.20320.00001.2052
8402006.03.29 19:59buy4210.401.20250.00001.2045
8412006.03.29 20:07close4210.401.20410.00001.20456.40420.66
8422006.03.29 20:07close4200.201.20410.00001.20521.80422.46
8432006.03.29 20:11buy4220.201.20380.00001.2058
8442006.03.29 20:22buy4230.401.20310.00001.2051
8452006.03.29 20:47buy4240.801.20260.00001.2046
8462006.03.29 20:59close4240.801.20350.00001.20467.20429.66
8472006.03.29 20:59close4230.401.20350.00001.20511.60431.26
8482006.03.29 20:59close4220.201.20350.00001.2058-0.60430.66
8492006.03.29 21:00buy4250.201.20360.00001.2056
8502006.03.29 21:00buy4260.401.20260.00001.2046
8512006.03.29 22:30sell4270.211.20300.00001.2010
8522006.03.30 00:59sell4280.441.20370.00001.2017
8532006.03.30 01:59t/p4260.401.20460.00001.20467.09437.75
8542006.03.30 01:59close4250.201.20470.00001.20561.75439.50
8552006.03.30 01:59sell4290.841.20470.00001.2027
8562006.03.30 02:00buy4300.211.20480.00001.2068
8572006.03.30 02:59sell4311.601.20590.00001.2039
8582006.03.30 04:59t/p4300.211.20680.00001.20684.20443.70
8592006.03.30 04:59buy4320.181.20770.00001.2097
8602006.03.30 05:58buy4330.401.20640.00001.2084
8612006.03.30 06:00buy4340.801.20580.00001.2078
8622006.03.30 07:26t/p4340.801.20780.00001.207816.00459.70
8632006.03.30 07:26close4330.401.20790.00001.20846.00465.70
8642006.03.30 07:33close4320.181.20660.00001.2097-1.98463.72
8652006.03.30 07:33buy4350.201.20700.00001.2090
8662006.03.30 07:42buy4360.421.20640.00001.2084
8672006.03.30 08:32buy4370.841.20590.00001.2079
8682006.03.30 11:59t/p4350.201.20900.00001.20904.00467.72
8692006.03.30 11:59t/p4360.421.20840.00001.20848.40476.12
8702006.03.30 11:59t/p4370.841.20790.00001.207916.80492.92
8712006.03.30 11:59buy4380.171.20990.00001.2119
8722006.03.30 12:59buy4390.381.20840.00001.2104
8732006.03.30 13:00buy4400.841.20710.00001.2091
8742006.03.30 13:38t/p4400.841.20910.00001.209116.80509.72
8752006.03.30 13:38close4390.381.20920.00001.21043.04512.76
8762006.03.30 13:38close4380.171.20910.00001.2119-1.36511.40
8772006.03.30 13:38buy4410.181.20950.00001.2115
8782006.03.30 13:41buy4420.381.20900.00001.2110
8792006.03.30 13:59buy4430.801.20810.00001.2101
8802006.03.30 14:59t/p4410.181.21150.00001.21153.60515.00
8812006.03.30 14:59t/p4420.381.21100.00001.21107.60522.60
8822006.03.30 14:59t/p4430.801.21010.00001.210116.00538.60
8832006.03.30 14:59close4311.601.21430.00001.2039-134.40404.20
8842006.03.30 14:59close4290.841.21430.00001.2027-80.64323.56
8852006.03.30 14:59close4280.441.21430.00001.2017-46.64276.92
8862006.03.30 14:59close4270.211.21430.00001.2010-23.35253.57
8872006.03.30 15:00buy4440.121.21440.00001.2164
8882006.03.30 15:59buy4450.241.21160.00001.2136
8892006.03.30 16:32t/p4450.241.21360.00001.21364.80258.37
8902006.03.30 16:32close4440.121.21360.00001.2164-0.96257.41
8912006.03.30 16:32buy4460.121.21370.00001.2157
8922006.03.30 16:33buy4470.241.21310.00001.2151
8932006.03.30 17:59buy4480.481.21260.00001.2146
8942006.03.30 18:59t/p4480.481.21460.00001.21469.60267.01
8952006.03.30 18:59close4470.241.21500.00001.21514.56271.57
8962006.03.30 19:00close4460.121.21500.00001.21571.56273.13
8972006.03.30 19:59buy4490.131.21490.00001.2169
8982006.03.30 23:27t/p4490.131.21690.00001.21692.60275.73
8992006.03.30 23:27buy4500.131.21730.00001.2193
9002006.03.30 23:38buy4510.261.21680.00001.2188
9012006.03.30 23:48buy4520.521.21620.00001.2182
9022006.03.31 01:00sell4530.131.21640.00001.2144
9032006.03.31 01:40sell4540.261.21690.00001.2149
9042006.03.31 05:59t/p4540.261.21490.00001.21495.20280.93
9052006.03.31 05:59buy4551.041.21490.00001.2169
9062006.03.31 05:59close4530.131.21490.00001.21441.95282.88
9072006.03.31 06:00sell4560.121.21470.00001.2127
9082006.03.31 06:01sell4570.261.21530.00001.2133
9092006.03.31 08:47t/p4570.261.21330.00001.21335.20288.08
9102006.03.31 08:47close4560.121.21330.00001.21271.68289.76
9112006.03.31 08:47sell4580.111.21320.00001.2112
9122006.03.31 09:59t/p4580.111.21120.00001.21122.20291.96
9132006.03.31 09:59sell4590.091.21060.00001.2086
9142006.03.31 10:00sell4600.221.21320.00001.2112
9152006.03.31 10:01t/p4600.221.21120.00001.21124.40296.36
9162006.03.31 10:01sell4610.221.21310.00001.2111
9172006.03.31 10:59t/p4610.221.21110.00001.21114.40300.76
9182006.03.31 10:59close4590.091.20960.00001.20860.90301.66
9192006.03.31 11:00sell4620.081.20940.00001.2074
9202006.03.31 11:01sell4630.181.21070.00001.2087
9212006.03.31 11:30sell4640.401.21130.00001.2093
9222006.03.31 15:33sell4650.801.21200.00001.2100
9232006.03.31 15:47t/p4650.801.21000.00001.210016.00317.66
9242006.03.31 15:47close4640.401.21000.00001.20935.20322.86
9252006.03.31 15:47close4630.181.21010.00001.20871.08323.94
9262006.03.31 15:47close4620.081.20990.00001.2074-0.40323.54
9272006.03.31 20:38sell4660.121.21220.00001.2102
9282006.03.31 20:59close at stop4660.121.21180.00001.21020.48324.02
9292006.03.31 20:59close at stop4551.041.21160.00001.2169-34.32289.70
9302006.03.31 20:59close at stop4520.521.21160.00001.2182-24.31265.39
9312006.03.31 20:59close at stop4510.261.21160.00001.2188-13.72251.67
9322006.03.31 20:59close at stop4500.131.21160.00001.2193-7.51244.16