|Account: 209xx
|Name: Ahmad Kamal Hashim
|Currency: USD
|2007 January 19, 01:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13457597
|2007.01.18 16:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 19:47
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|13455806
|2007.01.18 16:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2939
|2007.01.18 16:58
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13454893
|2007.01.18 16:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2932
|2007.01.18 16:58
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13453630
|2007.01.18 15:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2967
|2007.01.18 20:23
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|13453497
|2007.01.18 15:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2974
|2007.01.18 23:27
|1.2959
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.01
|13450684
|2007.01.18 15:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2961
|2007.01.18 15:50
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|13449461
|2007.01.18 15:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2969
|2007.01.18 15:50
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13448967
|2007.01.18 15:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|2007.01.18 15:50
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|13448610
|2007.01.18 15:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2951
|0.0000
|1.2966
|2007.01.18 15:17
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13446773
|2007.01.18 15:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2927
|2007.01.18 15:15
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13445773
|2007.01.18 14:54
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2952
|2007.01.18 15:15
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|13444783
|2007.01.18 14:44
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2961
|2007.01.18 15:15
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13444121
|2007.01.18 14:37
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2968
|2007.01.18 15:15
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|13443611
|2007.01.18 14:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2977
|2007.01.18 15:15
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|13443588
|2007.01.18 14:35
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2946
|2007.01.18 14:44
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|13443185
|2007.01.18 14:33
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2937
|2007.01.18 14:44
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13441499
|2007.01.18 14:22
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.01.18 14:44
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|13441441
|2007.01.18 14:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 14:35
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13441141
|2007.01.18 14:21
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2919
|2007.01.18 14:44
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|13439592
|2007.01.18 14:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2943
|2007.01.18 14:22
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|13439461
|2007.01.18 14:06
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2911
|2007.01.18 14:44
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|13438406
|2007.01.18 13:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2902
|2007.01.18 14:45
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|13434037
|2007.01.18 13:30
|buy
|0.41
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2926
|2007.01.18 14:06
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|13405972
|2007.01.18 13:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9670
|1.9658
|1.9640
|2007.01.18 13:36
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13427697
|2007.01.18 12:16
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2933
|2007.01.18 14:06
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|13426812
|2007.01.18 12:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2942
|2007.01.18 14:07
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|13419714
|2007.01.18 10:32
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.2936
|0.0000
|1.2950
|2007.01.18 14:07
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|13418565
|2007.01.18 10:11
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2958
|2007.01.18 14:07
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|13417195
|2007.01.18 09:14
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9747
|1.9710
|0.0000
|2007.01.18 10:13
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|13416870
|2007.01.18 09:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2967
|2007.01.18 14:07
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|13416810
|2007.01.18 09:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2940
|2007.01.18 09:34
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13416028
|2007.01.18 08:42
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9768
|1.9748
|0.0000
|2007.01.18 09:06
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13415524
|2007.01.18 08:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9768
|1.9815
|0.0000
|2007.01.18 08:41
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13414252
|2007.01.18 07:42
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2956
|2007.01.18 09:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|13411886
|2007.01.18 06:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2976
|2007.01.18 14:07
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|13411879
|2007.01.18 06:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2961
|0.0000
|1.2948
|2007.01.18 09:01
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|13409837
|2007.01.18 03:56
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:05
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|13409010
|2007.01.18 03:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2971
|0.0000
|1.2984
|2007.01.18 14:07
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|13408619
|2007.01.18 03:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2950
|2007.01.18 06:05
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|13407618
|2007.01.18 02:22
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2940
|2007.01.18 06:05
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|13405961
|2007.01.18 02:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9727
|1.9690
|1.9750
|2007.01.18 02:35
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13407480
|2007.01.18 02:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2968
|2007.01.18 03:28
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|13406622
|2007.01.18 00:53
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2952
|2007.01.18 02:08
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|13405653
|2007.01.17 22:56
|sell limit
|0.01
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|2007.01.17 23:54
|1.9703
|cancelled
|13405161
|2007.01.17 22:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2961
|2007.01.18 02:08
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13405142
|2007.01.17 22:32
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2930
|2007.01.18 06:05
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|13403499
|2007.01.17 19:27
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2945
|2007.01.17 22:32
|1.2945
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.70
|13403233
|2007.01.17 19:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2920
|2007.01.18 06:05
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.58
|13402561
|2007.01.17 17:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2936
|2007.01.17 19:10
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13399862
|2007.01.17 15:52
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2926
|2007.01.17 19:10
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|13399128
|2007.01.17 15:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2917
|2007.01.17 19:10
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|13398771
|2007.01.17 15:37
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2954
|2007.01.17 22:32
|1.2946
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.18
|13398276
|2007.01.17 15:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2934
|2007.01.17 15:41
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|13398264
|2007.01.17 15:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2963
|2007.01.17 22:32
|1.2946
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.08
|13397448
|2007.01.17 15:23
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2924
|2007.01.17 15:41
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13396977
|2007.01.17 15:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2915
|2007.01.17 15:41
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13396277
|2007.01.17 15:04
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2946
|2007.01.17 15:32
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|13395159
|2007.01.17 14:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2955
|2007.01.17 15:32
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|13395083
|2007.01.17 14:51
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2924
|2007.01.17 15:12
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13394466
|2007.01.17 14:46
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2915
|2007.01.17 15:12
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13393890
|2007.01.17 14:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2922
|1.2923
|1.2947
|2007.01.17 14:51
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13392938
|2007.01.17 14:23
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2905
|2007.01.17 15:13
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|13392263
|2007.01.17 14:16
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2912
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 14:34
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13392236
|2007.01.17 14:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2895
|2007.01.17 15:13
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|13391198
|2007.01.17 14:01
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2936
|2007.01.17 14:34
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|13390957
|2007.01.17 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2946
|2007.01.17 14:34
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13390933
|2007.01.17 14:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2913
|2007.01.17 14:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|13390817
|2007.01.17 13:59
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9650
|2007.01.17 14:01
|1.9679
|cancelled
|13389132
|2007.01.17 13:44
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2901
|2007.01.17 14:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13387844
|2007.01.17 13:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2906
|0.0000
|1.2891
|2007.01.17 14:14
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|13387289
|2007.01.17 13:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2896
|0.0000
|1.2881
|2007.01.17 14:15
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|13385876
|2007.01.17 13:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2901
|2007.01.17 13:31
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|13385547
|2007.01.17 13:17
|sell stop
|0.05
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9625
|2007.01.17 13:25
|1.9673
|cancelled
|13384644
|2007.01.17 13:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2907
|0.0000
|1.2892
|2007.01.17 13:31
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|13384622
|2007.01.17 13:07
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2908
|0.0000
|1.2923
|2007.01.17 13:56
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13377897
|2007.01.17 11:01
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2909
|2007.01.17 13:07
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|13377217
|2007.01.17 10:48
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2899
|2007.01.17 13:07
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13377201
|2007.01.17 10:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2917
|0.0000
|1.2931
|2007.01.17 13:56
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|13375131
|2007.01.17 10:06
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2916
|2007.01.17 10:48
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|13374720
|2007.01.17 10:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2941
|2007.01.17 13:56
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13374424
|2007.01.17 09:51
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2906
|2007.01.17 10:48
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|13373779
|2007.01.17 09:38
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2939
|2007.01.17 09:42
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13372725
|2007.01.17 09:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2947
|2007.01.17 09:41
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|13368567
|2007.01.17 08:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2919
|2007.01.17 09:41
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|13367844
|2007.01.17 08:15
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.74
|2007.01.17 09:41
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13366995
|2007.01.17 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2933
|2007.01.17 08:26
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|13366511
|2007.01.17 07:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.51
|2007.01.17 08:27
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|13366430
|2007.01.17 07:57
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.82
|2007.01.17 09:41
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|13365953
|2007.01.17 07:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2500
|2007.01.17 08:00
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13365787
|2007.01.17 07:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2942
|2007.01.17 08:26
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|13364762
|2007.01.17 07:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.79
|0.00
|120.92
|2007.01.17 09:41
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|13363612
|2007.01.17 07:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2910
|2007.01.17 09:41
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|13361609
|2007.01.17 06:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2924
|2007.01.17 07:07
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|13360629
|2007.01.17 06:02
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.65
|0.00
|120.77
|2007.01.17 07:25
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|13357601
|2007.01.17 04:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.86
|2007.01.17 07:25
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13356843
|2007.01.17 04:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.60
|2007.01.17 06:06
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13355444
|2007.01.17 03:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2941
|2007.01.17 05:50
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|13355151
|2007.01.17 02:58
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2913
|2007.01.17 07:07
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|13353037
|2007.01.17 01:07
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.74
|2007.01.17 04:08
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13348202
|2007.01.16 23:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.97
|2007.01.17 07:26
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|13348195
|2007.01.16 23:12
|sell
|0.05
|usdjpym
|120.78
|0.00
|120.64
|2007.01.17 04:08
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|13345659
|2007.01.16 22:09
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 02:58
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|13345476
|2007.01.16 22:06
|sell
|0.03
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.55
|2007.01.17 04:09
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|13343792
|2007.01.16 20:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2917
|0.0000
|1.2902
|2007.01.17 07:07
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|13342620
|2007.01.16 20:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.79
|2007.01.16 23:12
|120.79
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|13341666
|2007.01.16 19:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.46
|2007.01.17 04:10
|120.76
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.25
|13341629
|2007.01.16 19:29
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 02:58
|1.2926
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.24
|13326577
|2007.01.16 14:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2947
|2007.01.17 02:59
|1.2925
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.45
|13325545
|2007.01.16 14:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2924
|2007.01.16 15:38
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13325306
|2007.01.16 14:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2916
|2007.01.16 16:50
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13325029
|2007.01.16 14:25
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2955
|2007.01.17 03:00
|1.2926
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.42
|13324783
|2007.01.16 14:24
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.51
|0.00
|120.36
|2007.01.17 04:10
|120.75
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|13324730
|2007.01.16 14:23
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2963
|2007.01.17 03:01
|1.2925
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|13324509
|2007.01.16 14:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2933
|2007.01.16 14:27
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13323355
|2007.01.16 14:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.46
|2007.01.16 14:24
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13323346
|2007.01.16 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2971
|2007.01.17 03:01
|1.2925
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|13321130
|2007.01.16 13:36
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2469
|2007.01.16 13:56
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|13320469
|2007.01.16 13:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2478
|2007.01.16 13:56
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|13319459
|2007.01.16 13:22
|sell
|0.13
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2453
|2007.01.16 13:35
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|13319439
|2007.01.16 13:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2487
|2007.01.16 13:56
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13319309
|2007.01.16 13:22
|buy
|0.13
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|2007.01.16 13:35
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|13319012
|2007.01.16 13:19
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2444
|2007.01.16 13:35
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|13318425
|2007.01.16 13:14
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2970
|2007.01.16 13:35
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|13318155
|2007.01.16 13:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2939
|2007.01.16 13:57
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|13317812
|2007.01.16 13:11
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.01.16 13:36
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13317643
|2007.01.16 13:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2467
|2007.01.16 13:22
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|13315905
|2007.01.16 12:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|2007.01.16 13:35
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|13314379
|2007.01.16 12:13
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2428
|2007.01.16 13:36
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|13313877
|2007.01.16 12:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2971
|0.0000
|1.2956
|2007.01.16 13:13
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13313537
|2007.01.16 12:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2988
|2007.01.16 13:36
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|13310354
|2007.01.16 10:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2420
|2007.01.16 13:36
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|13310065
|2007.01.16 10:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2996
|2007.01.16 13:36
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|13308849
|2007.01.16 10:22
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.3005
|2007.01.16 13:36
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|13308693
|2007.01.16 10:21
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2968
|2007.01.16 12:05
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13308599
|2007.01.16 10:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2411
|2007.01.16 13:36
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|13307058
|2007.01.16 10:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2987
|2007.01.16 10:22
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13307000
|2007.01.16 10:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2995
|2007.01.16 10:22
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|13304990
|2007.01.16 09:35
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2974
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 12:05
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13304782
|2007.01.16 09:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2979
|2007.01.16 10:00
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|13304654
|2007.01.16 09:32
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2427
|2007.01.16 10:20
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|13304320
|2007.01.16 09:30
|buy
|0.34
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2460
|2007.01.16 13:08
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|13304264
|2007.01.16 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2418
|2007.01.16 10:20
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|13304258
|2007.01.16 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2988
|2007.01.16 10:01
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13303928
|2007.01.16 09:28
|buy
|0.21
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2460
|2007.01.16 13:08
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|13303331
|2007.01.16 09:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2950
|2007.01.16 12:05
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13300477
|2007.01.16 08:23
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2941
|2007.01.16 12:06
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|13300371
|2007.01.16 08:21
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2972
|2007.01.16 09:30
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|13300156
|2007.01.16 08:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2440
|2007.01.16 09:30
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|13297998
|2007.01.16 07:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2981
|2007.01.16 09:30
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13297706
|2007.01.16 07:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2974
|0.0000
|1.2989
|2007.01.16 09:30
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13297604
|2007.01.16 07:39
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2432
|2007.01.16 09:30
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13297504
|2007.01.16 07:39
|buy
|0.13
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2468
|2007.01.16 13:08
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|13297258
|2007.01.16 07:38
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2952
|2007.01.16 08:22
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|13296931
|2007.01.16 07:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2945
|2007.01.16 08:23
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13296631
|2007.01.16 07:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2937
|2007.01.16 08:23
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|13296023
|2007.01.16 07:17
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2451
|2007.01.16 07:39
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|13295296
|2007.01.16 07:07
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2952
|2007.01.16 07:25
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|13295207
|2007.01.16 07:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2442
|2007.01.16 07:39
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|13295099
|2007.01.16 07:06
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2477
|2007.01.16 13:09
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|13294972
|2007.01.16 07:06
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2943
|2007.01.16 07:25
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|13294948
|2007.01.16 07:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2973
|2007.01.16 07:41
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13292182
|2007.01.16 05:54
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2484
|2007.01.16 13:09
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|13291992
|2007.01.16 05:49
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2935
|2007.01.16 07:25
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|13289974
|2007.01.16 04:44
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2493
|2007.01.16 13:09
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|13289969
|2007.01.16 04:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2957
|2007.01.16 07:06
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13289964
|2007.01.16 04:43
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2926
|2007.01.16 07:25
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|13289962
|2007.01.16 04:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2460
|2007.01.16 07:06
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|13286927
|2007.01.16 02:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2918
|2007.01.16 07:25
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|13284536
|2007.01.16 01:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2909
|2007.01.16 07:25
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|13284046
|2007.01.16 00:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2942
|2007.01.16 04:42
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|13279349
|2007.01.15 18:21
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2502
|2007.01.16 13:09
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.63
|13278950
|2007.01.15 17:39
|sell
|0.13
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2478
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.35
|13278941
|2007.01.15 17:39
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2510
|2007.01.16 13:09
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.39
|13278507
|2007.01.15 17:36
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2470
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.32
|13276927
|2007.01.15 15:08
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2490
|2007.01.15 17:39
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|13276700
|2007.01.15 14:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2499
|2007.01.15 17:39
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13276614
|2007.01.15 14:54
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2949
|2007.01.16 04:42
|1.2940
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|13276602
|2007.01.15 14:54
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2461
|2007.01.16 04:42
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.16
|13276441
|2007.01.15 14:42
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2453
|2007.01.16 04:42
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.29
|13275874
|2007.01.15 13:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2480
|2007.01.15 14:55
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|13275857
|2007.01.15 13:11
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2444
|2007.01.16 04:42
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.34
|13275422
|2007.01.15 12:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2926
|2007.01.16 01:06
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.01
|0.15
|13275127
|2007.01.15 12:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2951
|0.0000
|1.2936
|2007.01.15 12:54
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|13275058
|2007.01.15 12:15
|sell
|0.05
|audusdm
|0.7847
|0.7860
|0.7820
|2007.01.15 12:36
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13273767
|2007.01.15 10:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.01.16 04:42
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|13273597
|2007.01.15 10:04
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2468
|2007.01.15 13:12
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|13272935
|2007.01.15 09:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 04:43
|1.2940
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|13272902
|2007.01.15 09:19
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2926
|2007.01.15 12:55
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|13272893
|2007.01.15 09:18
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2477
|2007.01.15 13:12
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13272004
|2007.01.15 08:38
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2948
|2007.01.15 09:23
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|13271503
|2007.01.15 08:12
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9622
|1.9588
|0.0000
|2007.01.15 08:50
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|13271116
|2007.01.15 08:02
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2448
|2007.01.15 10:04
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|13271100
|2007.01.15 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2956
|2007.01.15 09:23
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13270649
|2007.01.15 07:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2937
|2007.01.15 08:03
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|13270505
|2007.01.15 07:44
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2440
|2007.01.15 10:05
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13270423
|2007.01.15 07:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2964
|2007.01.15 09:23
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|13270395
|2007.01.15 07:42
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2467
|2007.01.15 08:04
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|13270346
|2007.01.15 07:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2434
|2007.01.15 10:05
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|13270271
|2007.01.15 07:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2928
|2007.01.15 08:03
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13270226
|2007.01.15 07:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2475
|2007.01.15 08:05
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|13269634
|2007.01.15 06:24
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2455
|2007.01.15 07:42
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|13269074
|2007.01.15 04:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2484
|2007.01.15 08:05
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|13269039
|2007.01.15 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2919
|2007.01.15 08:05
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|13268925
|2007.01.15 04:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2446
|2007.01.15 07:42
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13268464
|2007.01.15 03:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2951
|2007.01.15 07:42
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|13264784
|2007.01.15 01:13
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7855
|0.7825
|0.7890
|2007.01.15 02:30
|0.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|13264383
|2007.01.15 01:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2934
|2007.01.15 03:25
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13263919
|2007.01.15 00:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2922
|1.2940
|0.0000
|2007.01.15 00:51
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|13263855
|2007.01.15 00:25
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9588
|1.9586
|1.9550
|2007.01.15 00:51
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|13263083
|2007.01.15 00:02
|sell
|0.03
|usdjpym
|120.22
|0.00
|119.80
|2007.01.15 00:17
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13263082
|2007.01.15 00:02
|sell
|0.03
|audusdm
|0.7846
|0.7870
|0.7831
|2007.01.15 01:12
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|13263080
|2007.01.15 00:02
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.47
|155.00
|156.00
|2007.01.15 00:52
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|13263077
|2007.01.15 00:02
|buy
|0.03
|audusdm
|0.7849
|0.0000
|0.7864
|2007.01.15 00:19
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13261864
|2007.01.12 23:09
|balance
|Deposit Visa #160249051
|100.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|19.09
|Closed P/L:
|18.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13458703
|2007.01.18 16:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2923
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.33
|13459402
|2007.01.18 17:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2932
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.50
|13478668
|2007.01.18 23:25
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2945
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|13481664
|2007.01.19 00:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|13482709
|2007.01.19 01:17
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2954
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.25
|Floating P/L:
|-1.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|13481389
|2007.01.19 00:20
|sell stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9719
|1.9741
|1.9699
|1.9745
|13481392
|2007.01.19 00:20
|sell stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9719
|1.9741
|1.9689
|1.9745
|13481400
|2007.01.19 00:22
|sell stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9697
|1.9741
|1.9677
|1.9745
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|18.47
|Floating P/L:
|-1.23
|Margin:
|5.50
|Balance:
|118.47
|Equity:
|117.24
|Free Margin:
|111.74
|Details:
|Gross Profit:
|46.46
|Gross Loss:
|27.99
|Total Net Profit:
|18.47
|Profit Factor:
|1.66
|Expected Payoff:
|0.09
|Absolute Drawdown:
|0.15
|Maximal Drawdown:
|7.04 (5.82%)
|Relative Drawdown:
|5.82% (7.04)
|Total Trades:
|210
|Short Positions (won %):
|105 (60.95%)
|Long Positions (won %):
|105 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|124 (59.05%)
|Loss trades (% of total):
|86 (40.95%)
|Largest
|profit trade:
|5.74
|loss trade:
|-1.60
|Average
|profit trade:
|0.37
|loss trade:
|-0.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (1.47)
|consecutive losses ($):
|7 (-2.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.39 (3)
|consecutive loss (count):
|-7.04 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2