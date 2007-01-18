Interbank FX, LLC

Account: 209xx Name: Ahmad Kamal Hashim Currency: USD 2007 January 19, 01:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
134575972007.01.18 16:46buy0.03eurusdm1.29440.00001.29592007.01.18 19:471.29590.000.000.000.45
134558062007.01.18 16:21sell0.02eurusdm1.29540.00001.29392007.01.18 16:581.29390.000.000.000.30
134548932007.01.18 16:11sell0.01eurusdm1.29460.00001.29322007.01.18 16:581.29400.000.000.000.06
134536302007.01.18 15:59buy0.02eurusdm1.29530.00001.29672007.01.18 20:231.29670.000.000.000.28
134534972007.01.18 15:58buy0.01eurusdm1.29600.00001.29742007.01.18 23:271.29590.000.00-0.01-0.01
134506842007.01.18 15:32buy0.03eurusdm1.29470.00001.29612007.01.18 15:501.29580.000.000.000.33
134494612007.01.18 15:22buy0.02eurusdm1.29540.00001.29692007.01.18 15:501.29590.000.000.000.10
134489672007.01.18 15:18buy0.01eurusdm1.29630.00001.29782007.01.18 15:501.29580.000.000.00-0.05
134486102007.01.18 15:16buy0.10eurusdm1.29510.00001.29662007.01.18 15:171.29610.000.000.001.00
134467732007.01.18 15:00sell0.02eurusdm1.29420.00001.29272007.01.18 15:151.29520.000.000.00-0.20
134457732007.01.18 14:54buy0.08eurusdm1.29370.00001.29522007.01.18 15:151.29500.000.000.001.04
134447832007.01.18 14:44buy0.05eurusdm1.29460.00001.29612007.01.18 15:151.29490.000.000.000.15
134441212007.01.18 14:37buy0.03eurusdm1.29540.00001.29682007.01.18 15:151.29500.000.000.00-0.12
134436112007.01.18 14:35buy0.02eurusdm1.29620.00001.29772007.01.18 15:151.29490.000.000.00-0.26
134435882007.01.18 14:35sell0.18eurusdm1.29590.00001.29462007.01.18 14:441.29460.000.000.002.34
134431852007.01.18 14:33sell0.12eurusdm1.29520.00001.29372007.01.18 14:441.29470.000.000.000.60
134414992007.01.18 14:22sell0.08eurusdm1.29430.00001.29282007.01.18 14:441.29460.000.000.00-0.24
134414412007.01.18 14:22buy0.02eurusdm1.29440.00001.29592007.01.18 14:351.29590.000.000.000.30
134411412007.01.18 14:21sell0.05eurusdm1.29340.00001.29192007.01.18 14:441.29450.000.000.00-0.55
134395922007.01.18 14:07buy0.02eurusdm1.29290.00001.29432007.01.18 14:221.29430.000.000.000.28
134394612007.01.18 14:06sell0.03eurusdm1.29250.00001.29112007.01.18 14:441.29440.000.000.00-0.57
134384062007.01.18 13:59sell0.02eurusdm1.29160.00001.29022007.01.18 14:451.29450.000.000.00-0.58
134340372007.01.18 13:30buy0.41eurusdm1.29120.00001.29262007.01.18 14:061.29260.000.000.005.74
134059722007.01.18 13:30sell0.01gbpusdm1.96701.96581.96402007.01.18 13:361.96400.000.000.000.30
134276972007.01.18 12:16buy0.27eurusdm1.29200.00001.29332007.01.18 14:061.29250.000.000.001.35
134268122007.01.18 12:08buy0.18eurusdm1.29280.00001.29422007.01.18 14:071.29240.000.000.00-0.72
134197142007.01.18 10:32buy0.12eurusdm1.29360.00001.29502007.01.18 14:071.29240.000.000.00-1.44
134185652007.01.18 10:11buy0.08eurusdm1.29450.00001.29582007.01.18 14:071.29250.000.000.00-1.60
134171952007.01.18 09:14buy0.01gbpusdm1.97471.97100.00002007.01.18 10:131.97100.000.000.00-0.37
134168702007.01.18 09:02buy0.05eurusdm1.29530.00001.29672007.01.18 14:071.29260.000.000.00-1.35
134168102007.01.18 09:01sell0.02eurusdm1.29540.00001.29402007.01.18 09:341.29510.000.000.000.06
134160282007.01.18 08:42buy0.01gbpusdm1.97681.97480.00002007.01.18 09:061.97480.000.000.00-0.20
134155242007.01.18 08:13sell0.01gbpusdm1.97681.98150.00002007.01.18 08:411.97680.000.000.000.00
134142522007.01.18 07:42sell0.03eurusdm1.29700.00001.29562007.01.18 09:001.29560.000.000.000.42
134118862007.01.18 06:06buy0.03eurusdm1.29620.00001.29762007.01.18 14:071.29270.000.000.00-1.05
134118792007.01.18 06:05sell0.02eurusdm1.29610.00001.29482007.01.18 09:011.29570.000.000.000.08
134098372007.01.18 03:56sell0.12eurusdm1.29720.00001.29592007.01.18 06:051.29620.000.000.001.20
134090102007.01.18 03:28buy0.02eurusdm1.29710.00001.29842007.01.18 14:071.29270.000.000.00-0.88
134086192007.01.18 03:04sell0.08eurusdm1.29630.00001.29502007.01.18 06:051.29640.000.000.00-0.08
134076182007.01.18 02:22sell0.05eurusdm1.29540.00001.29402007.01.18 06:051.29630.000.000.00-0.45
134059612007.01.18 02:09buy0.01gbpusdm1.97271.96901.97502007.01.18 02:351.97270.000.000.000.00
134074802007.01.18 02:08buy0.02eurusdm1.29540.00001.29682007.01.18 03:281.29680.000.000.000.28
134066222007.01.18 00:53buy0.03eurusdm1.29390.00001.29522007.01.18 02:081.29520.000.000.000.39
134056532007.01.17 22:56sell limit0.01gbpusdm1.97130.00000.00002007.01.17 23:541.9703cancelled
134051612007.01.17 22:32buy0.02eurusdm1.29480.00001.29612007.01.18 02:081.29530.000.000.000.10
134051422007.01.17 22:32sell0.03eurusdm1.29440.00001.29302007.01.18 06:051.29640.000.000.00-0.60
134034992007.01.17 19:27buy0.05eurusdm1.29310.00001.29452007.01.17 22:321.29450.000.00-0.100.70
134032332007.01.17 19:10sell0.02eurusdm1.29340.00001.29202007.01.18 06:051.29630.000.000.04-0.58
134025612007.01.17 17:40sell0.05eurusdm1.29490.00001.29362007.01.17 19:101.29360.000.000.000.65
133998622007.01.17 15:52sell0.03eurusdm1.29400.00001.29262007.01.17 19:101.29360.000.000.000.12
133991282007.01.17 15:41sell0.02eurusdm1.29310.00001.29172007.01.17 19:101.29380.000.000.00-0.14
133987712007.01.17 15:37buy0.03eurusdm1.29400.00001.29542007.01.17 22:321.29460.000.00-0.060.18
133982762007.01.17 15:32sell0.05eurusdm1.29480.00001.29342007.01.17 15:411.29340.000.000.000.70
133982642007.01.17 15:32buy0.02eurusdm1.29500.00001.29632007.01.17 22:321.29460.000.00-0.04-0.08
133974482007.01.17 15:23sell0.03eurusdm1.29380.00001.29242007.01.17 15:411.29330.000.000.000.15
133969772007.01.17 15:14sell0.02eurusdm1.29290.00001.29152007.01.17 15:411.29340.000.000.00-0.10
133962772007.01.17 15:04buy0.03eurusdm1.29320.00001.29462007.01.17 15:321.29460.000.000.000.42
133951592007.01.17 14:52buy0.02eurusdm1.29410.00001.29552007.01.17 15:321.29450.000.000.000.08
133950832007.01.17 14:51sell0.08eurusdm1.29380.00001.29242007.01.17 15:121.29280.000.000.000.80
133944662007.01.17 14:46sell0.05eurusdm1.29290.00001.29152007.01.17 15:121.29290.000.000.000.00
133938902007.01.17 14:34buy0.02eurusdm1.29221.29231.29472007.01.17 14:511.29370.000.000.000.30
133929382007.01.17 14:23sell0.03eurusdm1.29190.00001.29052007.01.17 15:131.29300.000.000.00-0.33
133922632007.01.17 14:16buy0.05eurusdm1.29120.00001.29272007.01.17 14:341.29220.000.000.000.50
133922362007.01.17 14:16sell0.02eurusdm1.29100.00001.28952007.01.17 15:131.29310.000.000.00-0.42
133911982007.01.17 14:01buy0.03eurusdm1.29210.00001.29362007.01.17 14:341.29220.000.000.000.03
133909572007.01.17 14:00buy0.02eurusdm1.29310.00001.29462007.01.17 14:341.29210.000.000.00-0.20
133909332007.01.17 14:00sell0.08eurusdm1.29280.00001.29132007.01.17 14:141.29130.000.000.001.20
133908172007.01.17 13:59sell stop0.10gbpusdm1.96630.00001.96502007.01.17 14:011.9679cancelled
133891322007.01.17 13:44sell0.05eurusdm1.29160.00001.29012007.01.17 14:141.29130.000.000.000.15
133878442007.01.17 13:33sell0.03eurusdm1.29060.00001.28912007.01.17 14:141.29130.000.000.00-0.21
133872892007.01.17 13:31sell0.02eurusdm1.28960.00001.28812007.01.17 14:151.29130.000.000.00-0.34
133858762007.01.17 13:21sell0.03eurusdm1.29160.00001.29012007.01.17 13:311.29010.000.000.000.45
133855472007.01.17 13:17sell stop0.05gbpusdm1.96400.00001.96252007.01.17 13:251.9673cancelled
133846442007.01.17 13:07sell0.02eurusdm1.29070.00001.28922007.01.17 13:311.29010.000.000.000.12
133846222007.01.17 13:07buy0.05eurusdm1.29080.00001.29232007.01.17 13:561.29140.000.000.000.30
133778972007.01.17 11:01sell0.03eurusdm1.29240.00001.29092007.01.17 13:071.29090.000.000.000.45
133772172007.01.17 10:48sell0.02eurusdm1.29140.00001.28992007.01.17 13:071.29090.000.000.000.10
133772012007.01.17 10:48buy0.03eurusdm1.29170.00001.29312007.01.17 13:561.29150.000.000.00-0.06
133751312007.01.17 10:06sell0.03eurusdm1.29310.00001.29162007.01.17 10:481.29160.000.000.000.45
133747202007.01.17 10:00buy0.02eurusdm1.29260.00001.29412007.01.17 13:561.29160.000.000.00-0.20
133744242007.01.17 09:51sell0.02eurusdm1.29210.00001.29062007.01.17 10:481.29170.000.000.000.08
133737792007.01.17 09:38buy0.02eurusdm1.29270.00001.29392007.01.17 09:421.29220.000.000.00-0.10
133727252007.01.17 09:21buy0.01eurusdm1.29340.00001.29472007.01.17 09:411.29220.000.000.00-0.12
133685672007.01.17 08:24sell0.02eurusdm1.29310.00001.29192007.01.17 09:411.29240.000.000.000.14
133678442007.01.17 08:15buy0.03usdjpym120.610.00120.742007.01.17 09:41120.650.000.000.000.10
133669952007.01.17 08:02buy0.02eurusdm1.29210.00001.29332007.01.17 08:261.29300.000.000.000.18
133665112007.01.17 07:57sell0.01usdjpym120.640.00120.512007.01.17 08:27120.620.000.000.000.02
133664302007.01.17 07:57buy0.02usdjpym120.700.00120.822007.01.17 09:41120.650.000.000.00-0.08
133659532007.01.17 07:46buy0.01usdchfm1.24850.00001.25002007.01.17 08:001.24820.000.000.00-0.02
133657872007.01.17 07:42buy0.01eurusdm1.29290.00001.29422007.01.17 08:261.29300.000.000.000.01
133647622007.01.17 07:26buy0.01usdjpym120.790.00120.922007.01.17 09:41120.660.000.000.00-0.11
133636122007.01.17 07:07sell0.01eurusdm1.29230.00001.29102007.01.17 09:411.29240.000.000.00-0.01
133616092007.01.17 06:21sell0.03eurusdm1.29370.00001.29242007.01.17 07:071.29240.000.000.000.39
133606292007.01.17 06:02buy0.03usdjpym120.650.00120.772007.01.17 07:25120.760.000.000.000.27
133576012007.01.17 04:34buy0.02usdjpym120.730.00120.862007.01.17 07:25120.760.000.000.000.05
133568432007.01.17 04:10sell0.01usdjpym120.730.00120.602007.01.17 06:06120.670.000.000.000.05
133554442007.01.17 03:20buy0.01eurusdm1.29280.00001.29412007.01.17 05:501.29290.000.000.000.01
133551512007.01.17 02:58sell0.02eurusdm1.29250.00001.29132007.01.17 07:071.29240.000.000.000.02
133530372007.01.17 01:07sell0.08usdjpym120.870.00120.742007.01.17 04:08120.750.000.000.000.80
133482022007.01.16 23:12buy0.01usdjpym120.820.00120.972007.01.17 07:26120.770.000.000.00-0.04
133481952007.01.16 23:12sell0.05usdjpym120.780.00120.642007.01.17 04:08120.760.000.000.000.08
133456592007.01.16 22:09buy0.13eurusdm1.29140.00001.29292007.01.17 02:581.29250.000.000.001.43
133454762007.01.16 22:06sell0.03usdjpym120.700.00120.552007.01.17 04:09120.770.000.000.00-0.17
133437922007.01.16 20:55sell0.01eurusdm1.29170.00001.29022007.01.17 07:071.29240.000.000.01-0.07
133426202007.01.16 20:00buy0.01usdjpym120.640.00120.792007.01.16 23:12120.790.000.000.010.12
133416662007.01.16 19:31sell0.02usdjpym120.610.00120.462007.01.17 04:10120.760.000.00-0.03-0.25
133416292007.01.16 19:29buy0.08eurusdm1.29230.00001.29382007.01.17 02:581.29260.000.00-0.050.24
133265772007.01.16 14:40buy0.05eurusdm1.29340.00001.29472007.01.17 02:591.29250.000.00-0.03-0.45
133255452007.01.16 14:29sell0.02eurusdm1.29390.00001.29242007.01.16 15:381.29240.000.000.000.30
133253062007.01.16 14:27sell0.01eurusdm1.29310.00001.29162007.01.16 16:501.29160.000.000.000.15
133250292007.01.16 14:25buy0.03eurusdm1.29400.00001.29552007.01.17 03:001.29260.000.00-0.02-0.42
133247832007.01.16 14:24sell0.01usdjpym120.510.00120.362007.01.17 04:10120.750.000.00-0.01-0.20
133247302007.01.16 14:23buy0.02eurusdm1.29490.00001.29632007.01.17 03:011.29250.000.00-0.01-0.48
133245092007.01.16 14:21sell0.01eurusdm1.29480.00001.29332007.01.16 14:271.29330.000.000.000.15
133233552007.01.16 14:04sell0.01usdjpym120.610.00120.462007.01.16 14:24120.550.000.000.000.05
133233462007.01.16 14:04buy0.01eurusdm1.29560.00001.29712007.01.17 03:011.29250.000.00-0.01-0.31
133211302007.01.16 13:36buy0.03usdchfm1.24540.00001.24692007.01.16 13:561.24600.000.000.000.14
133204692007.01.16 13:30buy0.02usdchfm1.24630.00001.24782007.01.16 13:561.24610.000.000.00-0.03
133194592007.01.16 13:22sell0.13usdchfm1.24680.00001.24532007.01.16 13:351.24570.000.000.001.15
133194392007.01.16 13:22buy0.01usdchfm1.24720.00001.24872007.01.16 13:561.24600.000.000.00-0.10
133193092007.01.16 13:22buy0.13eurusdm1.29470.00001.29622007.01.16 13:351.29580.000.000.001.43
133190122007.01.16 13:19sell0.08usdchfm1.24590.00001.24442007.01.16 13:351.24560.000.000.000.19
133184252007.01.16 13:14buy0.08eurusdm1.29550.00001.29702007.01.16 13:351.29590.000.000.000.32
133181552007.01.16 13:13sell0.01eurusdm1.29540.00001.29392007.01.16 13:571.29530.000.000.000.01
133178122007.01.16 13:11sell0.05usdchfm1.24500.00001.24352007.01.16 13:361.24550.000.000.00-0.20
133176432007.01.16 13:09buy0.01usdchfm1.24520.00001.24672007.01.16 13:221.24670.000.000.000.12
133159052007.01.16 12:40buy0.05eurusdm1.29640.00001.29792007.01.16 13:351.29590.000.000.00-0.25
133143792007.01.16 12:13sell0.03usdchfm1.24410.00001.24282007.01.16 13:361.24550.000.000.00-0.34
133138772007.01.16 12:06sell0.01eurusdm1.29710.00001.29562007.01.16 13:131.29560.000.000.000.15
133135372007.01.16 12:03buy0.03eurusdm1.29730.00001.29882007.01.16 13:361.29600.000.000.00-0.39
133103542007.01.16 10:50sell0.02usdchfm1.24340.00001.24202007.01.16 13:361.24550.000.000.00-0.34
133100652007.01.16 10:45buy0.02eurusdm1.29820.00001.29962007.01.16 13:361.29590.000.000.00-0.46
133088492007.01.16 10:22buy0.01eurusdm1.29900.00001.30052007.01.16 13:361.29580.000.000.00-0.32
133086932007.01.16 10:21sell0.05eurusdm1.29830.00001.29682007.01.16 12:051.29730.000.000.000.50
133085992007.01.16 10:20sell0.01usdchfm1.24260.00001.24112007.01.16 13:361.24540.000.000.00-0.22
133070582007.01.16 10:01buy0.02eurusdm1.29720.00001.29872007.01.16 10:221.29870.000.000.000.30
133070002007.01.16 10:01buy0.01eurusdm1.29800.00001.29952007.01.16 10:221.29870.000.000.000.07
133049902007.01.16 09:35sell0.03eurusdm1.29740.00001.29592007.01.16 12:051.29740.000.000.000.00
133047822007.01.16 09:32buy0.02eurusdm1.29650.00001.29792007.01.16 10:001.29790.000.000.000.28
133046542007.01.16 09:32sell0.02usdchfm1.24410.00001.24272007.01.16 10:201.24270.000.000.000.23
133043202007.01.16 09:30buy0.34usdchfm1.24360.00001.24602007.01.16 13:081.24460.000.000.002.73
133042642007.01.16 09:30sell0.01usdchfm1.24330.00001.24182007.01.16 10:201.24290.000.000.000.03
133042582007.01.16 09:30buy0.01eurusdm1.29730.00001.29882007.01.16 10:011.29790.000.000.000.06
133039282007.01.16 09:28buy0.21usdchfm1.24450.00001.24602007.01.16 13:081.24460.000.000.000.17
133033312007.01.16 09:21sell0.02eurusdm1.29650.00001.29502007.01.16 12:051.29750.000.000.00-0.20
133004772007.01.16 08:23sell0.01eurusdm1.29560.00001.29412007.01.16 12:061.29740.000.000.00-0.18
133003712007.01.16 08:21buy0.03eurusdm1.29570.00001.29722007.01.16 09:301.29720.000.000.000.45
133001562007.01.16 08:19sell0.02usdchfm1.24550.00001.24402007.01.16 09:301.24400.000.000.000.24
132979982007.01.16 07:45buy0.02eurusdm1.29660.00001.29812007.01.16 09:301.29710.000.000.000.10
132977062007.01.16 07:41buy0.01eurusdm1.29740.00001.29892007.01.16 09:301.29720.000.000.00-0.02
132976042007.01.16 07:39sell0.01usdchfm1.24470.00001.24322007.01.16 09:301.24400.000.000.000.06
132975042007.01.16 07:39buy0.13usdchfm1.24530.00001.24682007.01.16 13:081.24470.000.000.00-0.63
132972582007.01.16 07:38sell0.03eurusdm1.29670.00001.29522007.01.16 08:221.29580.000.000.000.27
132969312007.01.16 07:32sell0.02eurusdm1.29580.00001.29452007.01.16 08:231.29590.000.000.00-0.02
132966312007.01.16 07:26sell0.01eurusdm1.29520.00001.29372007.01.16 08:231.29590.000.000.00-0.07
132960232007.01.16 07:17sell0.02usdchfm1.24650.00001.24512007.01.16 07:391.24540.000.000.000.18
132952962007.01.16 07:07sell0.13eurusdm1.29670.00001.29522007.01.16 07:251.29540.000.000.001.69
132952072007.01.16 07:07sell0.01usdchfm1.24570.00001.24422007.01.16 07:391.24520.000.000.000.04
132950992007.01.16 07:06buy0.08usdchfm1.24620.00001.24772007.01.16 13:091.24480.000.000.00-0.90
132949722007.01.16 07:06sell0.08eurusdm1.29580.00001.29432007.01.16 07:251.29540.000.000.000.32
132949482007.01.16 07:06buy0.01eurusdm1.29580.00001.29732007.01.16 07:411.29730.000.000.000.15
132921822007.01.16 05:54buy0.05usdchfm1.24700.00001.24842007.01.16 13:091.24470.000.000.00-0.92
132919922007.01.16 05:49sell0.05eurusdm1.29500.00001.29352007.01.16 07:251.29530.000.000.00-0.15
132899742007.01.16 04:44buy0.03usdchfm1.24780.00001.24932007.01.16 13:091.24460.000.000.00-0.77
132899692007.01.16 04:43buy0.01eurusdm1.29420.00001.29572007.01.16 07:061.29570.000.000.000.15
132899642007.01.16 04:43sell0.03eurusdm1.29410.00001.29262007.01.16 07:251.29540.000.000.00-0.39
132899622007.01.16 04:43sell0.01usdchfm1.24750.00001.24602007.01.16 07:061.24600.000.000.000.12
132869272007.01.16 02:33sell0.02eurusdm1.29330.00001.29182007.01.16 07:251.29530.000.000.00-0.40
132845362007.01.16 01:06sell0.01eurusdm1.29240.00001.29092007.01.16 07:251.29540.000.000.00-0.30
132840462007.01.16 00:59buy0.03eurusdm1.29270.00001.29422007.01.16 04:421.29400.000.000.000.39
132793492007.01.15 18:21buy0.02usdchfm1.24870.00001.25022007.01.16 13:091.24480.000.000.02-0.63
132789502007.01.15 17:39sell0.13usdchfm1.24930.00001.24782007.01.16 04:411.24800.000.00-0.141.35
132789412007.01.15 17:39buy0.01usdchfm1.24950.00001.25102007.01.16 13:091.24470.000.000.01-0.39
132785072007.01.15 17:36sell0.08usdchfm1.24850.00001.24702007.01.16 04:411.24800.000.00-0.080.32
132769272007.01.15 15:08buy0.02usdchfm1.24750.00001.24902007.01.15 17:391.24900.000.000.000.24
132767002007.01.15 14:55buy0.01usdchfm1.24840.00001.24992007.01.15 17:391.24900.000.000.000.05
132766142007.01.15 14:54buy0.02eurusdm1.29350.00001.29492007.01.16 04:421.29400.000.00-0.010.10
132766022007.01.15 14:54sell0.05usdchfm1.24760.00001.24612007.01.16 04:421.24800.000.00-0.05-0.16
132764412007.01.15 14:42sell0.03usdchfm1.24680.00001.24532007.01.16 04:421.24800.000.00-0.03-0.29
132758742007.01.15 13:12buy0.01usdchfm1.24650.00001.24802007.01.15 14:551.24800.000.000.000.12
132758572007.01.15 13:11sell0.02usdchfm1.24590.00001.24442007.01.16 04:421.24800.000.00-0.02-0.34
132754222007.01.15 12:55sell0.01eurusdm1.29410.00001.29262007.01.16 01:061.29260.000.000.010.15
132751272007.01.15 12:23sell0.02eurusdm1.29510.00001.29362007.01.15 12:541.29440.000.000.000.14
132750582007.01.15 12:15sell0.05audusdm0.78470.78600.78202007.01.15 12:360.78450.000.000.000.10
132737672007.01.15 10:05sell0.01usdchfm1.24500.00001.24352007.01.16 04:421.24800.000.00-0.01-0.24
132735972007.01.15 10:04buy0.02usdchfm1.24530.00001.24682007.01.15 13:121.24590.000.000.000.10
132729352007.01.15 09:25buy0.01eurusdm1.29440.00001.29592007.01.16 04:431.29400.000.00-0.01-0.04
132729022007.01.15 09:19sell0.01eurusdm1.29410.00001.29262007.01.15 12:551.29440.000.000.00-0.03
132728932007.01.15 09:18buy0.01usdchfm1.24620.00001.24772007.01.15 13:121.24600.000.000.00-0.02
132720042007.01.15 08:38buy0.03eurusdm1.29340.00001.29482007.01.15 09:231.29410.000.000.000.21
132715032007.01.15 08:12buy0.03gbpusdm1.96221.95880.00002007.01.15 08:501.96310.000.000.000.27
132711162007.01.15 08:02sell0.03usdchfm1.24630.00001.24482007.01.15 10:041.24530.000.000.000.24
132711002007.01.15 08:02buy0.02eurusdm1.29410.00001.29562007.01.15 09:231.29410.000.000.000.00
132706492007.01.15 07:53sell0.03eurusdm1.29520.00001.29372007.01.15 08:031.29430.000.000.000.27
132705052007.01.15 07:44sell0.02usdchfm1.24540.00001.24402007.01.15 10:051.24540.000.000.000.00
132704232007.01.15 07:42buy0.01eurusdm1.29500.00001.29642007.01.15 09:231.29400.000.000.00-0.10
132703952007.01.15 07:42buy0.03usdchfm1.24530.00001.24672007.01.15 08:041.24600.000.000.000.17
132703462007.01.15 07:42sell0.01usdchfm1.24470.00001.24342007.01.15 10:051.24530.000.000.00-0.05
132702712007.01.15 07:42sell0.02eurusdm1.29430.00001.29282007.01.15 08:031.29440.000.000.00-0.02
132702262007.01.15 07:40buy0.02usdchfm1.24610.00001.24752007.01.15 08:051.24600.000.000.00-0.02
132696342007.01.15 06:24sell0.02usdchfm1.24700.00001.24552007.01.15 07:421.24550.000.000.000.24
132690742007.01.15 04:35buy0.01usdchfm1.24690.00001.24842007.01.15 08:051.24600.000.000.00-0.07
132690392007.01.15 04:30sell0.01eurusdm1.29340.00001.29192007.01.15 08:051.29430.000.000.00-0.09
132689252007.01.15 04:12sell0.01usdchfm1.24610.00001.24462007.01.15 07:421.24540.000.000.000.06
132684642007.01.15 03:25buy0.01eurusdm1.29380.00001.29512007.01.15 07:421.29510.000.000.000.13
132647842007.01.15 01:13buy0.05audusdm0.78550.78250.78902007.01.15 02:300.78560.000.000.000.05
132643832007.01.15 01:04buy0.01eurusdm1.29190.00001.29342007.01.15 03:251.29340.000.000.000.15
132639192007.01.15 00:28sell0.05eurusdm1.29221.29400.00002007.01.15 00:511.29190.000.000.000.15
132638552007.01.15 00:25sell0.03gbpusdm1.95881.95861.95502007.01.15 00:511.95750.000.000.000.39
132630832007.01.15 00:02sell0.03usdjpym120.220.00119.802007.01.15 00:17120.140.000.000.000.20
132630822007.01.15 00:02sell0.03audusdm0.78460.78700.78312007.01.15 01:120.78540.000.000.00-0.24
132630802007.01.15 00:02buy0.02eurjpym155.47155.00156.002007.01.15 00:52155.080.000.000.00-0.65
132630772007.01.15 00:02buy0.03audusdm0.78490.00000.78642007.01.15 00:190.78490.000.000.000.00
132618642007.01.12 23:09balanceDeposit Visa #160249051100.00
  0.00 0.00 -0.62 19.09
Closed P/L: 18.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
134587032007.01.18 16:58sell0.01eurusdm1.29380.00001.2923 1.29710.000.000.01-0.33
134594022007.01.18 17:03sell0.02eurusdm1.29460.00001.2932 1.29710.000.000.01-0.50
134786682007.01.18 23:25sell0.03eurusdm1.29600.00001.2945 1.29710.000.000.00-0.33
134816642007.01.19 00:26buy0.01eurusdm1.29630.00001.2978 1.29690.000.000.000.06
134827092007.01.19 01:17sell0.05eurusdm1.29680.00001.2954 1.29710.000.000.00-0.15
  0.00 0.00 0.02 -1.25
 Floating P/L: -1.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
134813892007.01.19 00:20sell stop0.01gbpusdm1.97191.97411.9699 1.9745
134813922007.01.19 00:20sell stop0.01gbpusdm1.97191.97411.9689 1.9745
134814002007.01.19 00:22sell stop0.01gbpusdm1.96971.97411.9677 1.9745
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18.47 Floating P/L: -1.23 Margin: 5.50
Balance: 118.47 Equity: 117.24 Free Margin: 111.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 46.46 Gross Loss: 27.99 Total Net Profit: 18.47
Profit Factor: 1.66 Expected Payoff: 0.09  
Absolute Drawdown: 0.15 Maximal Drawdown: 7.04 (5.82%) Relative Drawdown: 5.82% (7.04)
 
Total Trades: 210 Short Positions (won %): 105 (60.95%) Long Positions (won %): 105 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 124 (59.05%) Loss trades (% of total): 86 (40.95%)
Largest profit trade: 5.74 loss trade: -1.60
Average profit trade: 0.37 loss trade: -0.33
Maximum consecutive wins ($): 8 (1.47) consecutive losses ($): 7 (-2.27)
Maximal consecutive profit (count): 7.39 (3) consecutive loss (count): -7.04 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2