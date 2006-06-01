Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.01 00:00 - 2006.07.01 00:00 (2006.06.01 - 2006.07.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15449Ticks modelled75360Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit30525.53Gross profit41100.21Gross loss-10574.68
Profit factor3.89Expected payoff34.14
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown3437.69 (10.09%)Relative drawdown10.09% (3437.69)
Total trades894Short positions (won %)595 (67.23%)Long positions (won %)299 (68.23%)
Profit trades (% of total)604 (67.56%)Loss trades (% of total)290 (32.44%)
Largestprofit trade995.64loss trade-2063.61
Averageprofit trade68.05loss trade-36.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (3810.85)consecutive losses (loss in money)7 (-116.23)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3810.85 (13)consecutive loss (count of losses)-3437.69 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 01:00sell10.031.27910.00001.2771
22006.06.01 01:06sell20.061.28010.00001.2781
32006.06.01 01:19sell30.121.28090.00001.2789
42006.06.01 01:59close30.121.27900.00001.27892.28102.28
52006.06.01 01:59close20.061.27900.00001.27810.66102.94
62006.06.01 01:59close10.031.27900.00001.27710.03102.97
72006.06.01 02:00sell40.031.27880.00001.2768
82006.06.01 02:01sell50.061.28130.00001.2793
92006.06.01 02:02t/p50.061.27930.00001.27931.20104.17
102006.06.01 02:02sell60.061.28120.00001.2792
112006.06.01 02:03t/p60.061.27920.00001.27921.20105.37
122006.06.01 02:03close40.031.27920.00001.2768-0.12105.25
132006.06.01 02:03sell70.031.28120.00001.2792
142006.06.01 02:13t/p70.031.27920.00001.27920.60105.85
152006.06.01 02:13sell80.031.27900.00001.2770
162006.06.01 02:13sell90.061.28120.00001.2792
172006.06.01 02:28t/p90.061.27920.00001.27921.20107.05
182006.06.01 02:28sell100.061.28020.00001.2782
192006.06.01 02:29close100.061.27920.00001.27820.60107.65
202006.06.01 02:29close80.031.27920.00001.2770-0.06107.59
212006.06.01 02:29sell110.031.28000.00001.2780
222006.06.01 02:59t/p110.031.27800.00001.27800.60108.19
232006.06.01 02:59sell120.031.27780.00001.2758
242006.06.01 03:10sell130.061.27870.00001.2767
252006.06.01 03:33sell140.121.27940.00001.2774
262006.06.01 03:48close140.121.27840.00001.27741.20109.39
272006.06.01 03:48close130.061.27840.00001.27670.18109.57
282006.06.01 03:48close120.031.27840.00001.2758-0.18109.39
292006.06.01 03:48sell150.031.27840.00001.2764
302006.06.01 09:00buy160.031.27870.00001.2807
312006.06.01 09:00buy170.061.27750.00001.2795
322006.06.01 10:08sell180.061.27900.00001.2770
332006.06.01 10:18t/p170.061.27950.00001.27951.20110.59
342006.06.01 10:18close160.031.27990.00001.28070.36110.95
352006.06.01 10:18sell190.121.27990.00001.2779
362006.06.01 10:23close190.121.27820.00001.27792.04112.99
372006.06.01 10:23close180.061.27820.00001.27700.48113.47
382006.06.01 10:23close150.031.27820.00001.27640.06113.53
392006.06.01 10:23buy200.041.27940.00001.2814
402006.06.01 10:24buy210.081.27820.00001.2802
412006.06.01 10:59buy220.121.27630.00001.2783
422006.06.01 11:00sell230.031.27610.00001.2741
432006.06.01 11:01t/p220.121.27830.00001.27832.40115.93
442006.06.01 11:01close210.081.27840.00001.28020.16116.09
452006.06.01 11:01sell240.081.27840.00001.2764
462006.06.01 11:03close240.081.27670.00001.27641.36117.45
472006.06.01 11:03close230.031.27670.00001.2741-0.18117.27
482006.06.01 11:03close200.041.27650.00001.2814-1.16116.11
492006.06.01 11:03sell250.041.27870.00001.2767
502006.06.01 11:04t/p250.041.27670.00001.27670.80116.91
512006.06.01 11:04sell260.041.27650.00001.2745
522006.06.01 11:04sell270.081.27890.00001.2769
532006.06.01 11:05t/p270.081.27690.00001.27691.60118.51
542006.06.01 11:05close260.041.27670.00001.2745-0.08118.43
552006.06.01 11:05sell280.041.27910.00001.2771
562006.06.01 11:08t/p280.041.27710.00001.27710.80119.23
572006.06.01 11:08sell290.041.27650.00001.2745
582006.06.01 11:08sell300.081.27930.00001.2773
592006.06.01 11:10t/p300.081.27730.00001.27731.60120.83
602006.06.01 11:10close290.041.27670.00001.2745-0.08120.75
612006.06.01 11:10sell310.041.27920.00001.2772
622006.06.01 11:13t/p310.041.27720.00001.27720.80121.55
632006.06.01 11:13sell320.041.27650.00001.2745
642006.06.01 11:13sell330.081.27910.00001.2771
652006.06.01 11:14t/p330.081.27710.00001.27711.60123.15
662006.06.01 11:14close320.041.27670.00001.2745-0.08123.07
672006.06.01 11:14sell340.041.27900.00001.2770
682006.06.01 11:15t/p340.041.27700.00001.27700.80123.87
692006.06.01 11:15sell350.041.27650.00001.2745
702006.06.01 11:15sell360.081.27880.00001.2768
712006.06.01 11:16t/p360.081.27680.00001.27681.60125.47
722006.06.01 11:16close350.041.27670.00001.2745-0.08125.39
732006.06.01 11:16sell370.041.27850.00001.2765
742006.06.01 11:59t/p370.041.27650.00001.27650.80126.19
752006.06.01 11:59sell380.041.27420.00001.2722
762006.06.01 12:01sell390.081.27520.00001.2732
772006.06.01 12:01sell400.161.27710.00001.2751
782006.06.01 12:02close400.161.27540.00001.27512.72128.91
792006.06.01 12:02close390.081.27540.00001.2732-0.16128.75
802006.06.01 12:02close380.041.27540.00001.2722-0.48128.27
812006.06.01 12:02sell410.041.27710.00001.2751
822006.06.01 12:59t/p410.041.27510.00001.27510.80129.07
832006.06.01 12:59sell420.041.27330.00001.2713
842006.06.01 13:02sell430.081.27460.00001.2726
852006.06.01 13:02sell440.161.27600.00001.2740
862006.06.01 13:03close440.161.27480.00001.27401.92130.99
872006.06.01 13:03close430.081.27480.00001.2726-0.16130.83
882006.06.01 13:03close420.041.27480.00001.2713-0.60130.23
892006.06.01 13:03sell450.041.27600.00001.2740
902006.06.01 13:26t/p450.041.27400.00001.27400.80131.03
912006.06.01 13:26sell460.041.27370.00001.2717
922006.06.01 13:32sell470.081.27430.00001.2723
932006.06.01 14:37sell480.161.27500.00001.2730
942006.06.01 14:41close480.161.27420.00001.27301.28132.31
952006.06.01 14:41close470.081.27420.00001.27230.08132.39
962006.06.01 14:41close460.041.27420.00001.2717-0.20132.19
972006.06.01 14:41sell490.041.27410.00001.2721
982006.06.01 14:59sell500.081.28190.00001.2799
992006.06.01 15:59buy510.041.28030.00001.2823
1002006.06.01 16:00t/p510.041.28230.00001.28230.80132.99
1012006.06.01 16:00buy520.041.28250.00001.2845
1022006.06.01 16:08buy530.081.28120.00001.2832
1032006.06.01 17:20buy540.161.28060.00001.2826
1042006.06.01 19:19buy550.321.28000.00001.2820
1052006.06.01 21:59close550.321.28140.00001.28204.48137.47
1062006.06.01 21:59close540.161.28140.00001.28261.28138.75
1072006.06.01 21:59close530.081.28140.00001.28320.16138.91
1082006.06.01 21:59close520.041.28140.00001.2845-0.44138.47
1092006.06.01 21:59close500.081.28160.00001.27990.24138.71
1102006.06.01 21:59close490.041.28160.00001.2721-3.00135.71
1112006.06.02 00:00buy560.041.28200.00001.2840
1122006.06.02 00:00buy570.081.28140.00001.2834
1132006.06.02 07:00sell580.041.28070.00001.2787
1142006.06.02 07:03sell590.081.28190.00001.2799
1152006.06.02 07:59buy600.161.28080.00001.2828
1162006.06.02 08:17buy610.321.28010.00001.2821
1172006.06.02 08:32close610.321.28090.00001.28212.56138.27
1182006.06.02 08:32close600.161.28090.00001.28280.16138.43
1192006.06.02 08:32close590.081.28110.00001.27990.64139.07
1202006.06.02 08:32close580.041.28110.00001.2787-0.16138.91
1212006.06.02 08:32close570.081.28090.00001.2834-0.40138.51
1222006.06.02 08:32close560.041.28090.00001.2840-0.44138.07
1232006.06.02 08:32sell620.041.28090.00001.2789
1242006.06.02 10:00buy630.041.28130.00001.2833
1252006.06.02 10:25sell640.081.28150.00001.2795
1262006.06.02 12:26sell650.161.28210.00001.2801
1272006.06.02 12:27sell660.321.28260.00001.2806
1282006.06.02 12:30close660.321.28190.00001.28062.24140.31
1292006.06.02 12:30close650.161.28190.00001.28010.32140.63
1302006.06.02 12:30close640.081.28190.00001.2795-0.32140.31
1312006.06.02 12:30close630.041.28170.00001.28330.16140.47
1322006.06.02 12:30close620.041.28190.00001.2789-0.40140.07
1332006.06.02 13:00buy670.041.29150.00001.2935
1342006.06.02 13:59buy680.081.29010.00001.2921
1352006.06.02 14:30buy690.161.28940.00001.2914
1362006.06.02 14:40close690.161.29060.00001.29141.92141.99
1372006.06.02 14:40close680.081.29060.00001.29210.40142.39
1382006.06.02 14:40close670.041.29060.00001.2935-0.36142.03
1392006.06.02 14:40buy700.041.29090.00001.2929
1402006.06.02 14:40buy710.081.29010.00001.2921
1412006.06.02 14:43t/p710.081.29210.00001.29211.60143.63
1422006.06.02 14:43close700.041.29210.00001.29290.48144.11
1432006.06.02 14:43buy720.041.29240.00001.2944
1442006.06.02 14:43buy730.081.29180.00001.2938
1452006.06.02 14:45close730.081.29360.00001.29381.44145.55
1462006.06.02 14:45close720.041.29360.00001.29440.48146.03
1472006.06.02 14:45buy740.041.29370.00001.2957
1482006.06.02 14:47buy750.081.29320.00001.2952
1492006.06.02 14:47buy760.161.29260.00001.2946
1502006.06.02 15:01buy770.321.29210.00001.2941
1512006.06.02 15:05close770.321.29290.00001.29412.56148.59
1522006.06.02 15:05close760.161.29290.00001.29460.48149.07
1532006.06.02 15:05close750.081.29290.00001.2952-0.24148.83
1542006.06.02 15:05close740.041.29290.00001.2957-0.32148.51
1552006.06.02 15:05buy780.051.29300.00001.2950
1562006.06.02 15:06buy790.101.29240.00001.2944
1572006.06.02 15:07buy800.201.29180.00001.2938
1582006.06.02 15:14close800.201.29290.00001.29382.20150.71
1592006.06.02 15:14close790.101.29290.00001.29440.50151.21
1602006.06.02 15:14close780.051.29290.00001.2950-0.05151.16
1612006.06.02 15:14buy810.051.29300.00001.2950
1622006.06.02 15:15buy820.101.29240.00001.2944
1632006.06.02 15:28buy830.201.29180.00001.2938
1642006.06.02 15:40buy840.401.29130.00001.2933
1652006.06.02 16:59t/p840.401.29330.00001.29338.00159.16
1662006.06.02 16:59close830.201.29360.00001.29383.60162.76
1672006.06.02 16:59close820.101.29360.00001.29441.20163.96
1682006.06.02 16:59close810.051.29360.00001.29500.30164.26
1692006.06.02 17:00buy850.051.29380.00001.2958
1702006.06.02 17:00buy860.101.29330.00001.2953
1712006.06.02 17:14buy870.201.29270.00001.2947
1722006.06.02 18:05buy880.401.29190.00001.2939
1732006.06.02 18:39close880.401.29280.00001.29393.60167.86
1742006.06.02 18:39close870.201.29280.00001.29470.20168.06
1752006.06.02 18:39close860.101.29280.00001.2953-0.50167.56
1762006.06.02 18:39close850.051.29280.00001.2958-0.50167.06
1772006.06.02 19:00sell890.051.29200.00001.2900
1782006.06.02 19:06sell900.101.29290.00001.2909
1792006.06.04 22:04sell910.201.29340.00001.2914
1802006.06.04 22:38close910.201.29220.00001.29142.40169.46
1812006.06.04 22:38close900.101.29220.00001.29090.70170.16
1822006.06.04 22:38close890.051.29220.00001.2900-0.10170.06
1832006.06.04 22:39sell920.051.29210.00001.2901
1842006.06.04 23:28sell930.101.29270.00001.2907
1852006.06.05 00:59sell940.201.29390.00001.2919
1862006.06.05 02:00buy950.051.29380.00001.2958
1872006.06.05 02:23buy960.101.29320.00001.2952
1882006.06.05 04:59sell970.401.29470.00001.2927
1892006.06.05 07:59t/p950.051.29580.00001.29581.00171.06
1902006.06.05 07:59t/p960.101.29520.00001.29522.00173.06
1912006.06.05 07:59buy980.051.29670.00001.2987
1922006.06.05 08:07buy990.101.29510.00001.2971
1932006.06.05 08:59t/p990.101.29710.00001.29712.00175.06
1942006.06.05 08:59close980.051.29730.00001.29870.30175.36
1952006.06.05 09:00buy1000.051.29750.00001.2995
1962006.06.05 09:27buy1010.101.29590.00001.2979
1972006.06.05 12:59buy1020.201.29400.00001.2960
1982006.06.05 13:46t/p1020.201.29600.00001.29604.00179.36
1992006.06.05 13:46close1010.101.29600.00001.29790.10179.46
2002006.06.05 13:47close1000.051.29460.00001.2995-1.45178.01
2012006.06.05 13:59close970.401.29410.00001.29272.40180.41
2022006.06.05 13:59close940.201.29410.00001.2919-0.40180.01
2032006.06.05 13:59close930.101.29410.00001.2907-1.34178.67
2042006.06.05 13:59close920.051.29410.00001.2901-0.97177.70
2052006.06.05 14:00sell1030.061.29370.00001.2917
2062006.06.05 14:00sell1040.101.29520.00001.2932
2072006.06.05 14:08sell1050.201.29570.00001.2937
2082006.06.05 14:42close1050.201.29430.00001.29372.80180.50
2092006.06.05 14:42close1040.101.29430.00001.29320.90181.40
2102006.06.05 14:42close1030.061.29430.00001.2917-0.36181.04
2112006.06.05 14:42sell1060.061.29380.00001.2918
2122006.06.05 14:43sell1070.121.29440.00001.2924
2132006.06.05 14:47sell1080.241.29500.00001.2930
2142006.06.05 14:54close1080.241.29390.00001.29302.64183.68
2152006.06.05 14:54close1070.121.29390.00001.29240.60184.28
2162006.06.05 14:54close1060.061.29390.00001.2918-0.06184.22
2172006.06.05 14:54sell1090.061.29350.00001.2915
2182006.06.05 14:57sell1100.121.29400.00001.2920
2192006.06.05 15:59sell1110.241.29520.00001.2932
2202006.06.05 16:59sell1120.401.29620.00001.2942
2212006.06.05 17:00buy1130.051.29630.00001.2983
2222006.06.05 17:35buy1140.121.29560.00001.2976
2232006.06.05 18:00buy1150.241.29510.00001.2971
2242006.06.05 18:59t/p1110.241.29320.00001.29324.80189.02
2252006.06.05 18:59t/p1120.401.29420.00001.29428.00197.02
2262006.06.05 18:59buy1160.481.29230.00001.2943
2272006.06.05 18:59close1100.121.29230.00001.29202.04199.06
2282006.06.05 19:00close1090.061.29220.00001.29150.78199.84
2292006.06.05 19:00t/p1160.481.29430.00001.29439.60209.44
2302006.06.05 19:00close1150.241.29620.00001.29712.64212.08
2312006.06.05 19:00close1140.121.29620.00001.29760.72212.80
2322006.06.05 19:00close1130.051.29620.00001.2983-0.05212.75
2332006.06.05 19:05buy1170.071.29290.00001.2949
2342006.06.05 19:05t/p1170.071.29490.00001.29491.40214.15
2352006.06.05 19:05buy1180.071.29590.00001.2979
2362006.06.05 19:10buy1190.141.29290.00001.2949
2372006.06.05 19:10t/p1190.141.29490.00001.29492.80216.95
2382006.06.05 19:17buy1200.141.29290.00001.2949
2392006.06.05 19:17t/p1200.141.29490.00001.29492.80219.75
2402006.06.05 19:17close1180.071.29560.00001.2979-0.21219.54
2412006.06.05 19:21buy1210.071.29290.00001.2949
2422006.06.05 19:21t/p1210.071.29490.00001.29491.40220.94
2432006.06.05 19:21buy1220.071.29600.00001.2980
2442006.06.05 19:24buy1230.141.29290.00001.2949
2452006.06.05 19:24t/p1230.141.29490.00001.29492.80223.74
2462006.06.05 19:24close1220.071.29550.00001.2980-0.35223.39
2472006.06.05 19:31buy1240.071.29290.00001.2949
2482006.06.05 19:31t/p1240.071.29490.00001.29491.40224.79
2492006.06.05 19:31buy1250.071.29570.00001.2977
2502006.06.05 19:40buy1260.141.29290.00001.2949
2512006.06.05 19:40t/p1260.141.29490.00001.29492.80227.59
2522006.06.05 19:40close1250.071.29550.00001.2977-0.14227.45
2532006.06.05 19:44buy1270.071.29290.00001.2949
2542006.06.05 19:44t/p1270.071.29490.00001.29491.40228.85
2552006.06.05 19:44buy1280.071.29570.00001.2977
2562006.06.05 19:59buy1290.141.29290.00001.2949
2572006.06.05 19:59buy1300.281.29160.00001.2936
2582006.06.05 20:00sell1310.071.29140.00001.2894
2592006.06.05 20:15sell1320.141.29200.00001.2900
2602006.06.05 20:15t/p1290.141.29490.00001.29492.80231.65
2612006.06.05 20:15t/p1300.281.29360.00001.29365.60237.25
2622006.06.05 20:15close1280.071.29540.00001.2977-0.21237.04
2632006.06.05 20:15sell1330.281.29540.00001.2934
2642006.06.05 20:16t/p1330.281.29340.00001.29345.60242.64
2652006.06.05 20:16close1320.141.29220.00001.2900-0.28242.36
2662006.06.05 20:16close1310.071.29220.00001.2894-0.56241.80
2672006.06.05 20:16sell1340.071.29490.00001.2929
2682006.06.05 20:17t/p1340.071.29290.00001.29291.40243.20
2692006.06.05 20:17sell1350.081.29200.00001.2900
2702006.06.05 20:17sell1360.141.29490.00001.2929
2712006.06.05 20:18t/p1360.141.29290.00001.29292.80246.00
2722006.06.05 20:18sell1370.161.29490.00001.2929
2732006.06.05 20:19t/p1370.161.29290.00001.29293.20249.20
2742006.06.05 20:19close1350.081.29220.00001.2900-0.16249.04
2752006.06.05 20:19sell1380.081.29510.00001.2931
2762006.06.05 20:20t/p1380.081.29310.00001.29311.60250.64
2772006.06.05 20:20sell1390.081.29200.00001.2900
2782006.06.05 20:20sell1400.161.29540.00001.2934
2792006.06.05 20:21t/p1400.161.29340.00001.29343.20253.84
2802006.06.05 20:21sell1410.161.29560.00001.2936
2812006.06.05 20:23t/p1410.161.29360.00001.29363.20257.04
2822006.06.05 20:23close1390.081.29220.00001.2900-0.16256.88
2832006.06.05 20:23sell1420.081.29460.00001.2926
2842006.06.05 20:24t/p1420.081.29260.00001.29261.60258.48
2852006.06.05 20:24sell1430.081.29200.00001.2900
2862006.06.05 20:24sell1440.161.29420.00001.2922
2872006.06.05 20:27t/p1440.161.29220.00001.29223.20261.68
2882006.06.05 20:27sell1450.161.29470.00001.2927
2892006.06.05 20:29t/p1450.161.29270.00001.29273.20264.88
2902006.06.05 20:29close1430.081.29220.00001.2900-0.16264.72
2912006.06.05 20:29sell1460.081.29450.00001.2925
2922006.06.05 20:30t/p1460.081.29250.00001.29251.60266.32
2932006.06.05 20:30buy1470.081.29220.00001.2942
2942006.06.05 20:31t/p1470.081.29420.00001.29421.60267.92
2952006.06.05 20:31buy1480.081.29460.00001.2966
2962006.06.05 20:33buy1490.161.29220.00001.2942
2972006.06.05 20:44buy1500.321.29160.00001.2936
2982006.06.05 20:45sell1510.081.29170.00001.2897
2992006.06.05 21:59buy1520.641.29060.00001.2926
3002006.06.06 00:00t/p1510.081.28970.00001.28971.65269.57
3012006.06.06 00:00sell1530.081.28950.00001.2875
3022006.06.06 00:00sell1540.161.29010.00001.2881
3032006.06.06 02:13sell1550.321.29080.00001.2888
3042006.06.06 06:59sell1560.641.29240.00001.2904
3052006.06.06 08:00t/p1560.641.29040.00001.290412.80282.37
3062006.06.06 08:00close1550.321.29020.00001.28881.92284.29
3072006.06.06 08:00close1540.161.29030.00001.2881-0.32283.97
3082006.06.06 08:00close1530.081.29020.00001.2875-0.56283.41
3092006.06.06 08:01close1520.641.29040.00001.2926-1.76281.65
3102006.06.06 08:01close1500.321.29040.00001.2936-4.08277.56
3112006.06.06 08:01close1490.161.29040.00001.2942-3.00274.56
3122006.06.06 08:01close1480.081.29040.00001.2966-3.42271.14
3132006.06.06 08:01buy1570.091.29050.00001.2925
3142006.06.06 08:54t/p1570.091.29250.00001.29251.80272.94
3152006.06.06 08:54buy1580.091.29270.00001.2947
3162006.06.06 08:55buy1590.181.29220.00001.2942
3172006.06.06 08:59buy1600.321.29000.00001.2920
3182006.06.06 09:00t/p1600.321.29200.00001.29206.40279.34
3192006.06.06 09:00close1590.181.29240.00001.29420.36279.70
3202006.06.06 09:00close1580.091.29240.00001.2947-0.27279.43
3212006.06.06 09:15buy1610.091.29100.00001.2930
3222006.06.06 09:59buy1620.181.28950.00001.2915
3232006.06.06 10:00t/p1620.181.29150.00001.29153.60283.03
3242006.06.06 10:00close1610.091.29170.00001.29300.63283.66
3252006.06.06 10:03buy1630.091.28990.00001.2919
3262006.06.06 10:03close1630.091.29150.00001.29191.44285.10
3272006.06.06 10:04buy1640.091.28990.00001.2919
3282006.06.06 10:31sell1650.091.28970.00001.2877
3292006.06.06 10:31sell1660.181.29120.00001.2892
3302006.06.06 10:59t/p1650.091.28770.00001.28771.80286.90
3312006.06.06 10:59t/p1660.181.28920.00001.28923.60290.50
3322006.06.06 10:59buy1670.181.28760.00001.2896
3332006.06.06 10:59sell1680.091.28740.00001.2854
3342006.06.06 11:01t/p1670.181.28960.00001.28963.60294.10
3352006.06.06 11:01close1680.091.28980.00001.2854-2.16291.94
3362006.06.06 11:01close1640.091.28960.00001.2919-0.27291.67
3372006.06.06 11:03sell1690.091.28770.00001.2857
3382006.06.06 11:03sell1700.181.28960.00001.2876
3392006.06.06 11:12sell1710.361.29040.00001.2884
3402006.06.06 11:17t/p1710.361.28840.00001.28847.20298.87
3412006.06.06 11:17close1700.181.28790.00001.28763.06301.93
3422006.06.06 11:17close1690.091.28790.00001.2857-0.18301.75
3432006.06.06 11:17sell1720.101.29020.00001.2882
3442006.06.06 11:18t/p1720.101.28820.00001.28822.00303.75
3452006.06.06 11:18sell1730.101.28770.00001.2857
3462006.06.06 11:18sell1740.201.29010.00001.2881
3472006.06.06 11:20t/p1740.201.28810.00001.28814.00307.75
3482006.06.06 11:20close1730.101.28790.00001.2857-0.20307.55
3492006.06.06 11:20sell1750.101.29010.00001.2881
3502006.06.06 11:21t/p1750.101.28810.00001.28812.00309.55
3512006.06.06 11:21sell1760.101.28770.00001.2857
3522006.06.06 11:21sell1770.201.29020.00001.2882
3532006.06.06 11:22t/p1770.201.28820.00001.28824.00313.55
3542006.06.06 11:22close1760.101.28790.00001.2857-0.20313.35
3552006.06.06 11:22sell1780.101.28990.00001.2879
3562006.06.06 11:27t/p1780.101.28790.00001.28792.00315.35
3572006.06.06 11:27sell1790.101.28770.00001.2857
3582006.06.06 11:27sell1800.201.28960.00001.2876
3592006.06.06 11:59t/p1800.201.28760.00001.28764.00319.35
3602006.06.06 11:59close1790.101.28620.00001.28571.50320.85
3612006.06.06 12:00sell1810.101.28610.00001.2841
3622006.06.06 12:06sell1820.201.28710.00001.2851
3632006.06.06 12:06sell1830.401.28910.00001.2871
3642006.06.06 12:16close1830.401.28720.00001.28717.60328.45
3652006.06.06 12:16close1820.201.28720.00001.2851-0.20328.25
3662006.06.06 12:16close1810.101.28720.00001.2841-1.10327.15
3672006.06.06 12:16sell1840.101.28710.00001.2851
3682006.06.06 12:59t/p1840.101.28510.00001.28512.00329.15
3692006.06.06 12:59sell1850.101.28390.00001.2819
3702006.06.06 13:00sell1860.201.28720.00001.2852
3712006.06.06 13:01t/p1860.201.28520.00001.28524.00333.15
3722006.06.06 13:01sell1870.201.28490.00001.2829
3732006.06.06 13:01sell1880.401.28670.00001.2847
3742006.06.06 13:02close1880.401.28510.00001.28476.40339.55
3752006.06.06 13:02close1870.201.28510.00001.2829-0.40339.15
3762006.06.06 13:02close1850.101.28510.00001.2819-1.20337.95
3772006.06.06 13:02sell1890.111.28680.00001.2848
3782006.06.06 13:09sell1900.221.28740.00001.2854
3792006.06.06 13:10t/p1900.221.28540.00001.28544.40342.35
3802006.06.06 13:10close1890.111.28510.00001.28481.87344.22
3812006.06.06 13:10sell1910.111.28740.00001.2854
3822006.06.06 13:11t/p1910.111.28540.00001.28542.20346.42
3832006.06.06 13:11sell1920.111.28490.00001.2829
3842006.06.06 13:11sell1930.221.28720.00001.2852
3852006.06.06 13:13t/p1930.221.28520.00001.28524.40350.82
3862006.06.06 13:13sell1940.221.28730.00001.2853
3872006.06.06 13:19t/p1940.221.28530.00001.28534.40355.22
3882006.06.06 13:19close1920.111.28510.00001.2829-0.22355.00
3892006.06.06 13:19sell1950.111.28730.00001.2853
3902006.06.06 13:23t/p1950.111.28530.00001.28532.20357.20
3912006.06.06 13:23sell1960.111.28490.00001.2829
3922006.06.06 13:23sell1970.221.28740.00001.2854
3932006.06.06 13:24t/p1970.221.28540.00001.28544.40361.60
3942006.06.06 13:24sell1980.221.28690.00001.2849
3952006.06.06 13:25close1980.221.28510.00001.28493.96365.56
3962006.06.06 13:25close1960.111.28510.00001.2829-0.22365.34
3972006.06.06 13:25sell1990.111.28660.00001.2846
3982006.06.06 13:59t/p1990.111.28460.00001.28462.20367.54
3992006.06.06 13:59sell2000.111.28400.00001.2820
4002006.06.06 14:00sell2010.221.28580.00001.2838
4012006.06.06 14:05sell2020.441.28670.00001.2847
4022006.06.06 14:06t/p2020.441.28470.00001.28478.80376.34
4032006.06.06 14:06close2010.221.28460.00001.28382.64378.98
4042006.06.06 14:06close2000.111.28460.00001.2820-0.66378.32
4052006.06.06 14:06sell2030.121.28650.00001.2845
4062006.06.06 14:16t/p2030.121.28450.00001.28452.40380.72
4072006.06.06 14:16sell2040.121.28430.00001.2823
4082006.06.06 14:59t/p2040.121.28230.00001.28232.40383.12
4092006.06.06 14:59sell2050.121.28110.00001.2791
4102006.06.06 15:00sell2060.241.28360.00001.2816
4112006.06.06 15:06sell2070.481.28410.00001.2821
4122006.06.06 15:31close2070.481.28330.00001.28213.84386.96
4132006.06.06 15:31close2060.241.28330.00001.28160.72387.68
4142006.06.06 15:31close2050.121.28330.00001.2791-2.64385.04
4152006.06.06 15:31sell2080.121.28320.00001.2812
4162006.06.06 15:59sell2090.241.28370.00001.2817
4172006.06.06 19:00buy2100.121.28410.00001.2861
4182006.06.06 19:00buy2110.241.28310.00001.2851
4192006.06.06 22:59buy2120.481.28220.00001.2842
4202006.06.07 05:59t/p2090.241.28170.00001.28174.95389.99
4212006.06.07 05:59close2080.121.28170.00001.28121.87391.86
4222006.06.07 06:22close2120.481.28310.00001.28423.96395.82
4232006.06.07 06:22close2110.241.28310.00001.2851-0.18395.64
4242006.06.07 06:22close2100.121.28310.00001.2861-1.29394.35
4252006.06.07 07:00sell2130.121.27880.00001.2768
4262006.06.07 07:08sell2140.241.28200.00001.2800
4272006.06.07 07:33sell2150.481.28260.00001.2806
4282006.06.07 10:59close2150.481.28070.00001.28069.12403.47
4292006.06.07 10:59close2140.241.28070.00001.28003.12406.59
4302006.06.07 10:59close2130.121.28070.00001.2768-2.28404.31
4312006.06.07 11:30buy2160.131.28110.00001.2831
4322006.06.07 11:59buy2170.241.27800.00001.2800
4332006.06.07 12:04t/p2170.241.28000.00001.28004.80409.11
4342006.06.07 12:04close2160.131.28000.00001.2831-1.43407.68
4352006.06.07 12:04buy2180.131.28180.00001.2838
4362006.06.07 12:05buy2190.261.28020.00001.2822
4372006.06.07 12:29close2190.261.28210.00001.28224.94412.62
4382006.06.07 12:29close2180.131.28210.00001.28380.39413.01
4392006.06.07 12:31buy2200.131.28020.00001.2822
4402006.06.07 12:45sell2210.131.28000.00001.2780
4412006.06.07 12:59sell2220.261.28050.00001.2785
4422006.06.07 13:26buy2230.261.27950.00001.2815
4432006.06.07 13:32buy2240.521.27900.00001.2810
4442006.06.07 13:45t/p2220.261.27850.00001.27855.20418.21
4452006.06.07 13:45close2210.131.27850.00001.27801.95420.16
4462006.06.07 13:45sell2250.131.27840.00001.2764
4472006.06.07 13:45buy2261.041.27840.00001.2804
4482006.06.07 14:15sell2270.261.27890.00001.2769
4492006.06.07 14:16close2270.261.27920.00001.2769-0.78419.38
4502006.06.07 14:16close2261.041.27900.00001.28046.24425.62
4512006.06.07 14:16close2250.131.27920.00001.2764-1.04424.58
4522006.06.07 14:16close2240.521.27900.00001.28100.00424.58
4532006.06.07 14:16close2230.261.27900.00001.2815-1.30423.28
4542006.06.07 14:16close2200.131.27900.00001.2822-1.56421.72
4552006.06.07 14:16sell2280.131.27890.00001.2769
4562006.06.07 14:58sell2290.261.27960.00001.2776
4572006.06.07 15:32t/p2290.261.27760.00001.27765.20426.92
4582006.06.07 15:32close2280.131.27760.00001.27691.69428.61
4592006.06.07 15:32sell2300.131.27750.00001.2755
4602006.06.07 15:59sell2310.261.27950.00001.2775
4612006.06.07 16:59buy2320.131.27970.00001.2817
4622006.06.07 17:00sell2330.521.28010.00001.2781
4632006.06.07 17:52sell2341.041.28070.00001.2787
4642006.06.07 17:55close2341.041.28010.00001.27876.24434.85
4652006.06.07 17:55close2330.521.28010.00001.27810.00434.85
4662006.06.07 17:55close2320.131.27990.00001.28170.26435.11
4672006.06.07 17:55close2310.261.28010.00001.2775-1.56433.55
4682006.06.07 17:55close2300.131.28010.00001.2755-3.38430.17
4692006.06.07 17:55buy2350.131.28020.00001.2822
4702006.06.07 19:59buy2360.261.27960.00001.2816
4712006.06.07 20:12buy2370.521.27900.00001.2810
4722006.06.07 21:00buy2381.041.27850.00001.2805
4732006.06.07 21:00sell2390.131.27830.00001.2763
4742006.06.07 21:00close2390.131.28010.00001.2763-2.34427.83
4752006.06.07 21:00close2381.041.27990.00001.280514.56442.39
4762006.06.07 21:00close2370.521.27990.00001.28104.68447.07
4772006.06.07 21:00close2360.261.27990.00001.28160.78447.85
4782006.06.07 21:00close2350.131.27990.00001.2822-0.39447.46
4792006.06.07 21:00sell2400.141.27980.00001.2778
4802006.06.07 23:00buy2410.141.28030.00001.2823
4812006.06.08 00:09buy2420.301.27960.00001.2816
4822006.06.08 00:59buy2430.561.27900.00001.2810
4832006.06.08 01:15close2430.561.28050.00001.28108.40455.86
4842006.06.08 01:15close2420.301.28050.00001.28162.70458.56
4852006.06.08 01:15close2410.141.28050.00001.2823-0.04458.52
4862006.06.08 01:15close2400.141.28070.00001.2778-1.01457.51
4872006.06.08 02:00sell2440.151.27840.00001.2764
4882006.06.08 02:01sell2450.301.28000.00001.2780
4892006.06.08 03:26t/p2450.301.27800.00001.27806.00463.51
4902006.06.08 03:26close2440.151.27800.00001.27640.60464.11
4912006.06.08 03:26sell2460.151.27790.00001.2759
4922006.06.08 03:31sell2470.301.27850.00001.2765
4932006.06.08 06:59close2470.301.27760.00001.27652.70466.81
4942006.06.08 06:59close2460.151.27760.00001.27590.45467.26
4952006.06.08 07:00sell2480.151.27750.00001.2755
4962006.06.08 07:59sell2490.301.27840.00001.2764
4972006.06.08 07:59t/p2480.151.27550.00001.27553.00470.26
4982006.06.08 07:59t/p2490.301.27640.00001.27646.00476.26
4992006.06.08 08:00sell2500.151.27540.00001.2734
5002006.06.08 08:01sell2510.301.27770.00001.2757
5012006.06.08 08:01sell2520.601.27850.00001.2765
5022006.06.08 08:07sell2531.201.27900.00001.2770
5032006.06.08 08:10close2531.201.27790.00001.277013.20489.46
5042006.06.08 08:10close2520.601.27790.00001.27653.60493.06
5052006.06.08 08:10close2510.301.27790.00001.2757-0.60492.46
5062006.06.08 08:10close2500.151.27790.00001.2734-3.75488.71
5072006.06.08 08:10sell2540.161.27940.00001.2774
5082006.06.08 08:34t/p2540.161.27740.00001.27743.20491.91
5092006.06.08 08:34sell2550.161.27720.00001.2752
5102006.06.08 08:50sell2560.321.27770.00001.2757
5112006.06.08 10:00close2560.321.27570.00001.27576.40498.31
5122006.06.08 10:00close2550.161.27570.00001.27522.40500.71
5132006.06.08 10:00sell2570.161.27530.00001.2733
5142006.06.08 10:02sell2580.321.27590.00001.2739
5152006.06.08 10:27sell2590.641.27650.00001.2745
5162006.06.08 10:38sell2601.281.27730.00001.2753
5172006.06.08 11:59t/p2590.641.27450.00001.274512.80513.51
5182006.06.08 11:59t/p2601.281.27530.00001.275325.60539.11
5192006.06.08 11:59close2580.321.27400.00001.27396.08545.19
5202006.06.08 11:59close2570.161.27400.00001.27332.08547.27
5212006.06.08 12:00sell2610.171.27380.00001.2718
5222006.06.08 12:07sell2620.341.27610.00001.2741
5232006.06.08 12:59t/p2610.171.27180.00001.27183.40550.67
5242006.06.08 12:59t/p2620.341.27410.00001.27416.80557.47
5252006.06.08 12:59sell2630.171.26860.00001.2666
5262006.06.08 13:00sell2640.341.27590.00001.2739
5272006.06.08 13:01t/p2640.341.27390.00001.27396.80564.27
5282006.06.08 13:01close2630.171.26920.00001.2666-1.02563.25
5292006.06.08 13:01sell2650.181.27570.00001.2737
5302006.06.08 13:03t/p2650.181.27370.00001.27373.60566.85
5312006.06.08 13:03sell2660.181.26900.00001.2670
5322006.06.08 13:03sell2670.361.27570.00001.2737
5332006.06.08 13:06t/p2670.361.27370.00001.27377.20574.05
5342006.06.08 13:06sell2680.361.27560.00001.2736
5352006.06.08 13:08t/p2680.361.27360.00001.27367.20581.25
5362006.06.08 13:08close2660.181.26920.00001.2670-0.36580.89
5372006.06.08 13:08sell2690.191.27570.00001.2737
5382006.06.08 13:10t/p2690.191.27370.00001.27373.80584.69
5392006.06.08 13:10sell2700.181.26900.00001.2670
5402006.06.08 13:10sell2710.361.27570.00001.2737
5412006.06.08 13:11t/p2710.361.27370.00001.27377.20591.89
5422006.06.08 13:11sell2720.381.27580.00001.2738
5432006.06.08 13:12t/p2720.381.27380.00001.27387.60599.49
5442006.06.08 13:12close2700.181.26920.00001.2670-0.36599.13
5452006.06.08 13:12sell2730.191.27610.00001.2741
5462006.06.08 13:13t/p2730.191.27410.00001.27413.80602.93
5472006.06.08 13:13sell2740.191.26900.00001.2670
5482006.06.08 13:13sell2750.381.27610.00001.2741
5492006.06.08 13:15t/p2750.381.27410.00001.27417.60610.53
5502006.06.08 13:15sell2760.381.27640.00001.2744
5512006.06.08 13:16t/p2760.381.27440.00001.27447.60618.13
5522006.06.08 13:16close2740.191.26920.00001.2670-0.38617.75
5532006.06.08 13:16sell2770.201.27670.00001.2747
5542006.06.08 13:18t/p2770.201.27470.00001.27474.00621.75
5552006.06.08 13:18sell2780.191.26900.00001.2670
5562006.06.08 13:18sell2790.401.27650.00001.2745
5572006.06.08 13:19t/p2790.401.27450.00001.27458.00629.75
5582006.06.08 13:19sell2800.401.27630.00001.2743
5592006.06.08 13:22t/p2800.401.27430.00001.27438.00637.75
5602006.06.08 13:22close2780.191.26920.00001.2670-0.38637.37
5612006.06.08 13:22sell2810.201.27630.00001.2743
5622006.06.08 13:30t/p2810.201.27430.00001.27434.00641.37
5632006.06.08 13:30sell2820.201.26900.00001.2670
5642006.06.08 13:30sell2830.401.27620.00001.2742
5652006.06.08 13:32t/p2830.401.27420.00001.27428.00649.37
5662006.06.08 13:32sell2840.401.27620.00001.2742
5672006.06.08 13:34t/p2840.401.27420.00001.27428.00657.37
5682006.06.08 13:34close2820.201.26920.00001.2670-0.40656.97
5692006.06.08 13:34sell2850.211.27620.00001.2742
5702006.06.08 13:35t/p2850.211.27420.00001.27424.20661.17
5712006.06.08 13:35sell2860.211.26900.00001.2670
5722006.06.08 13:35sell2870.421.27630.00001.2743
5732006.06.08 13:36t/p2870.421.27430.00001.27438.40669.57
5742006.06.08 13:36sell2880.421.27640.00001.2744
5752006.06.08 13:39t/p2880.421.27440.00001.27448.40677.97
5762006.06.08 13:39close2860.211.26920.00001.2670-0.42677.55
5772006.06.08 13:39sell2890.221.27630.00001.2743
5782006.06.08 13:43t/p2890.221.27430.00001.27434.40681.95
5792006.06.08 13:43sell2900.211.26900.00001.2670
5802006.06.08 13:43sell2910.421.27640.00001.2744
5812006.06.08 13:44t/p2910.421.27440.00001.27448.40690.35
5822006.06.08 13:44sell2920.441.27620.00001.2742
5832006.06.08 13:45t/p2920.441.27420.00001.27428.80699.15
5842006.06.08 13:45close2900.211.26920.00001.2670-0.42698.73
5852006.06.08 13:45sell2930.221.27630.00001.2743
5862006.06.08 13:46t/p2930.221.27430.00001.27434.40703.13
5872006.06.08 13:46sell2940.221.26900.00001.2670
5882006.06.08 13:46sell2950.441.27540.00001.2734
5892006.06.08 13:47t/p2950.441.27340.00001.27348.80711.93
5902006.06.08 13:47sell2960.441.27540.00001.2734
5912006.06.08 13:48t/p2960.441.27340.00001.27348.80720.73
5922006.06.08 13:48close2940.221.26920.00001.2670-0.44720.29
5932006.06.08 13:48sell2970.231.27470.00001.2727
5942006.06.08 13:49t/p2970.231.27270.00001.27274.60724.89
5952006.06.08 13:49sell2980.231.26900.00001.2670
5962006.06.08 13:49sell2990.461.27360.00001.2716
5972006.06.08 13:50t/p2990.461.27160.00001.27169.20734.09
5982006.06.08 13:50sell3000.461.27380.00001.2718
5992006.06.08 13:51t/p3000.461.27180.00001.27189.20743.29
6002006.06.08 13:51close2980.231.26920.00001.2670-0.46742.83
6012006.06.08 13:51sell3010.241.27370.00001.2717
6022006.06.08 13:52t/p3010.241.27170.00001.27174.80747.63
6032006.06.08 13:52sell3020.231.26900.00001.2670
6042006.06.08 13:52sell3030.461.27380.00001.2718
6052006.06.08 13:53t/p3030.461.27180.00001.27189.20756.83
6062006.06.08 13:53sell3040.481.27280.00001.2708
6072006.06.08 13:54t/p3040.481.27080.00001.27089.60766.43
6082006.06.08 13:54close3020.231.26920.00001.2670-0.46765.97
6092006.06.08 13:54sell3050.241.27290.00001.2709
6102006.06.08 13:55t/p3050.241.27090.00001.27094.80770.77
6112006.06.08 13:55sell3060.241.26900.00001.2670
6122006.06.08 13:55sell3070.481.27280.00001.2708
6132006.06.08 13:56t/p3070.481.27080.00001.27089.60780.37
6142006.06.08 13:56sell3080.481.27310.00001.2711
6152006.06.08 13:57t/p3080.481.27110.00001.27119.60789.97
6162006.06.08 13:57close3060.241.26920.00001.2670-0.48789.49
6172006.06.08 13:57sell3090.251.27340.00001.2714
6182006.06.08 13:58t/p3090.251.27140.00001.27145.00794.49
6192006.06.08 13:58sell3100.251.26900.00001.2670
6202006.06.08 13:58sell3110.501.27350.00001.2715
6212006.06.08 13:59t/p3110.501.27150.00001.271510.00804.49
6222006.06.08 13:59sell3120.501.27360.00001.2716
6232006.06.08 13:59t/p3120.501.27160.00001.271610.00814.49
6242006.06.08 13:59close3100.251.26920.00001.2670-0.50813.99
6252006.06.08 13:59sell3130.251.26460.00001.2626
6262006.06.08 14:00sell3140.501.27350.00001.2715
6272006.06.08 14:01t/p3140.501.27150.00001.271510.00823.99
6282006.06.08 14:01sell3150.501.26670.00001.2647
6292006.06.08 14:01sell3160.961.27300.00001.2710
6302006.06.08 14:02t/p3160.961.27100.00001.271019.20843.19
6312006.06.08 14:02close3150.501.26690.00001.2647-1.00842.19
6322006.06.08 14:02close3130.251.26690.00001.2626-5.75836.44
6332006.06.08 14:02sell3170.271.27300.00001.2710
6342006.06.08 14:03t/p3170.271.27100.00001.27105.40841.84
6352006.06.08 14:03sell3180.261.26670.00001.2647
6362006.06.08 14:03sell3190.521.27200.00001.2700
6372006.06.08 14:04t/p3190.521.27000.00001.270010.40852.24
6382006.06.08 14:04sell3200.521.27150.00001.2695
6392006.06.08 14:05t/p3200.521.26950.00001.269510.40862.64
6402006.06.08 14:05close3180.261.26690.00001.2647-0.52862.12
6412006.06.08 14:05sell3210.271.27170.00001.2697
6422006.06.08 14:06t/p3210.271.26970.00001.26975.40867.52
6432006.06.08 14:06sell3220.271.26670.00001.2647
6442006.06.08 14:06sell3230.541.27210.00001.2701
6452006.06.08 14:07t/p3230.541.27010.00001.270110.80878.32
6462006.06.08 14:07sell3240.541.27240.00001.2704
6472006.06.08 14:08t/p3240.541.27040.00001.270410.80889.12
6482006.06.08 14:08close3220.271.26690.00001.2647-0.54888.58
6492006.06.08 14:08sell3250.281.27250.00001.2705
6502006.06.08 14:09t/p3250.281.27050.00001.27055.60894.18
6512006.06.08 14:09sell3260.281.26670.00001.2647
6522006.06.08 14:09sell3270.561.27250.00001.2705
6532006.06.08 14:10t/p3270.561.27050.00001.270511.20905.38
6542006.06.08 14:10sell3280.561.27250.00001.2705
6552006.06.08 14:11t/p3280.561.27050.00001.270511.20916.58
6562006.06.08 14:11close3260.281.26690.00001.2647-0.56916.02
6572006.06.08 14:11sell3290.291.27250.00001.2705
6582006.06.08 14:12t/p3290.291.27050.00001.27055.80921.82
6592006.06.08 14:12sell3300.291.26670.00001.2647
6602006.06.08 14:12sell3310.581.27270.00001.2707
6612006.06.08 14:13t/p3310.581.27070.00001.270711.60933.42
6622006.06.08 14:13sell3320.581.27270.00001.2707
6632006.06.08 14:15t/p3320.581.27070.00001.270711.60945.02
6642006.06.08 14:15close3300.291.26690.00001.2647-0.58944.44
6652006.06.08 14:15sell3330.301.27280.00001.2708
6662006.06.08 14:16t/p3330.301.27080.00001.27086.00950.44
6672006.06.08 14:16sell3340.291.26670.00001.2647
6682006.06.08 14:16sell3350.601.27290.00001.2709
6692006.06.08 14:17t/p3350.601.27090.00001.270912.00962.44
6702006.06.08 14:17sell3360.601.27270.00001.2707
6712006.06.08 14:18t/p3360.601.27070.00001.270712.00974.44
6722006.06.08 14:18close3340.291.26690.00001.2647-0.58973.86
6732006.06.08 14:18sell3370.311.27270.00001.2707
6742006.06.08 14:19t/p3370.311.27070.00001.27076.20980.06
6752006.06.08 14:19sell3380.301.26670.00001.2647
6762006.06.08 14:19sell3390.601.27280.00001.2708
6772006.06.08 14:20t/p3390.601.27080.00001.270812.00992.06
6782006.06.08 14:20sell3400.621.27290.00001.2709
6792006.06.08 14:21t/p3400.621.27090.00001.270912.401004.46
6802006.06.08 14:21close3380.301.26690.00001.2647-0.601003.86
6812006.06.08 14:21sell3410.321.27270.00001.2707
6822006.06.08 14:22t/p3410.321.27070.00001.27076.401010.26
6832006.06.08 14:22sell3420.311.26670.00001.2647
6842006.06.08 14:22sell3430.621.27260.00001.2706
6852006.06.08 14:23t/p3430.621.27060.00001.270612.401022.66
6862006.06.08 14:23sell3440.641.27220.00001.2702
6872006.06.08 14:24t/p3440.641.27020.00001.270212.801035.46
6882006.06.08 14:24close3420.311.26690.00001.2647-0.621034.84
6892006.06.08 14:24sell3450.331.27230.00001.2703
6902006.06.08 14:25t/p3450.331.27030.00001.27036.601041.44
6912006.06.08 14:25sell3460.321.26670.00001.2647
6922006.06.08 14:25sell3470.641.27160.00001.2696
6932006.06.08 14:26t/p3470.641.26960.00001.269612.801054.24
6942006.06.08 14:26sell3480.661.27170.00001.2697
6952006.06.08 14:27t/p3480.661.26970.00001.269713.201067.44
6962006.06.08 14:27close3460.321.26690.00001.2647-0.641066.80
6972006.06.08 14:27sell3490.341.27190.00001.2699
6982006.06.08 14:29t/p3490.341.26990.00001.26996.801073.60
6992006.06.08 14:29sell3500.331.26670.00001.2647
7002006.06.08 14:29sell3510.661.27240.00001.2704
7012006.06.08 14:30t/p3510.661.27040.00001.270413.201086.80
7022006.06.08 14:30sell3520.681.27110.00001.2691
7032006.06.08 14:31t/p3520.681.26910.00001.269113.601100.40
7042006.06.08 14:31close3500.331.26690.00001.2647-0.661099.74
7052006.06.08 14:31sell3530.351.27070.00001.2687
7062006.06.08 14:32t/p3530.351.26870.00001.26877.001106.74
7072006.06.08 14:32sell3540.341.26670.00001.2647
7082006.06.08 14:32sell3550.681.26860.00001.2666
7092006.06.08 14:45t/p3550.681.26660.00001.266613.601120.34
7102006.06.08 14:45close3540.341.26660.00001.26470.341120.68
7112006.06.08 14:45sell3560.351.26650.00001.2645
7122006.06.08 14:45close3560.351.26640.00001.26450.351121.03
7132006.06.08 14:45sell3570.351.26630.00001.2643
7142006.06.08 14:59t/p3570.351.26430.00001.26437.001128.03
7152006.06.08 14:59sell3580.351.26360.00001.2616
7162006.06.08 15:00sell3590.701.26830.00001.2663
7172006.06.08 15:01t/p3590.701.26630.00001.266314.001142.03
7182006.06.08 15:01sell3600.701.26490.00001.2629
7192006.06.08 15:01sell3611.361.26790.00001.2659
7202006.06.08 15:02t/p3611.361.26590.00001.265927.201169.23
7212006.06.08 15:02close3600.701.26510.00001.2629-1.401167.83
7222006.06.08 15:02close3580.351.26510.00001.2616-5.251162.58
7232006.06.08 15:02sell3620.361.26780.00001.2658
7242006.06.08 15:03t/p3620.361.26580.00001.26587.201169.78
7252006.06.08 15:03sell3630.361.26490.00001.2629
7262006.06.08 15:03sell3640.721.26760.00001.2656
7272006.06.08 15:04t/p3640.721.26560.00001.265614.401184.18
7282006.06.08 15:04sell3650.721.26730.00001.2653
7292006.06.08 15:05t/p3650.721.26530.00001.265314.401198.58
7302006.06.08 15:05close3630.361.26510.00001.2629-0.721197.86
7312006.06.08 15:05sell3660.371.26710.00001.2651
7322006.06.08 15:06t/p3660.371.26510.00001.26517.401205.26
7332006.06.08 15:06sell3670.371.26490.00001.2629
7342006.06.08 15:06sell3680.741.26730.00001.2653
7352006.06.08 15:08t/p3680.741.26530.00001.265314.801220.06
7362006.06.08 15:08sell3690.761.26720.00001.2652
7372006.06.08 15:09t/p3690.761.26520.00001.265215.201235.26
7382006.06.08 15:09close3670.371.26510.00001.2629-0.741234.52
7392006.06.08 15:09sell3700.381.26690.00001.2649
7402006.06.08 15:18sell3710.761.26770.00001.2657
7412006.06.08 15:19t/p3710.761.26570.00001.265715.201249.72
7422006.06.08 15:19sell3720.781.26760.00001.2656
7432006.06.08 15:20t/p3720.781.26560.00001.265615.601265.32
7442006.06.08 15:20close3700.381.26510.00001.26496.841272.16
7452006.06.08 15:20sell3730.401.26760.00001.2656
7462006.06.08 15:21t/p3730.401.26560.00001.26568.001280.16
7472006.06.08 15:21sell3740.391.26490.00001.2629
7482006.06.08 15:21sell3750.781.26720.00001.2652
7492006.06.08 15:22t/p3750.781.26520.00001.265215.601295.76
7502006.06.08 15:22sell3760.801.26680.00001.2648
7512006.06.08 15:23close3760.801.26510.00001.264813.601309.36
7522006.06.08 15:23close3740.391.26510.00001.2629-0.781308.58
7532006.06.08 15:23sell3770.411.26700.00001.2650
7542006.06.08 15:33t/p3770.411.26500.00001.26508.201316.78
7552006.06.08 15:33sell3780.401.26480.00001.2628
7562006.06.08 16:05sell3790.801.26530.00001.2633
7572006.06.08 16:08sell3801.601.26590.00001.2639
7582006.06.08 16:19sell3813.201.26650.00001.2645
7592006.06.08 16:27close3813.201.26570.00001.264525.601342.38
7602006.06.08 16:27close3801.601.26570.00001.26393.201345.58
7612006.06.08 16:27close3790.801.26570.00001.2633-3.201342.38
7622006.06.08 16:27close3780.401.26570.00001.2628-3.601338.78
7632006.06.08 16:27sell3820.411.26520.00001.2632
7642006.06.08 18:09sell3830.821.26580.00001.2638
7652006.06.08 18:49buy3840.411.26530.00001.2673
7662006.06.08 18:59buy3850.821.26410.00001.2661
7672006.06.09 06:25t/p3830.821.26380.00001.263816.901355.68
7682006.06.09 06:25close3820.411.26380.00001.26325.991361.67
7692006.06.09 06:59close3850.821.26530.00001.26619.221370.89
7702006.06.09 06:59close3840.411.26530.00001.2673-0.311370.58
7712006.06.09 08:00buy3860.441.26550.00001.2675
7722006.06.09 08:00buy3870.881.26470.00001.2667
7732006.06.09 11:16t/p3870.881.26670.00001.266717.601388.18
7742006.06.09 11:16close3860.441.26670.00001.26755.281393.46
7752006.06.09 11:16buy3880.441.26700.00001.2690
7762006.06.09 11:18buy3890.881.26640.00001.2684
7772006.06.09 11:19buy3901.761.26590.00001.2679
7782006.06.09 11:31close3901.761.26640.00001.26798.801402.26
7792006.06.09 11:31close3890.881.26640.00001.26840.001402.26
7802006.06.09 11:31close3880.441.26640.00001.2690-2.641399.62
7812006.06.09 11:31buy3910.451.26650.00001.2685
7822006.06.09 11:59buy3920.901.26580.00001.2678
7832006.06.09 12:59buy3931.681.26120.00001.2632
7842006.06.09 13:00t/p3931.681.26320.00001.263233.601433.22
7852006.06.09 13:00close3920.901.26520.00001.2678-5.401427.82
7862006.06.09 13:00close3910.451.26530.00001.2685-5.401422.42
7872006.06.09 13:00buy3940.451.26540.00001.2674
7882006.06.09 13:02close3940.451.26650.00001.26744.951427.37
7892006.06.09 13:02buy3950.451.26660.00001.2686
7902006.06.09 13:11buy3960.901.26600.00001.2680
7912006.06.09 13:15sell3970.451.26580.00001.2638
7922006.06.09 13:30buy3981.801.26540.00001.2674
7932006.06.09 13:47sell3990.921.26640.00001.2644
7942006.06.09 14:30buy4003.601.26490.00001.2669
7952006.06.09 14:30t/p3990.921.26440.00001.264418.401445.77
7962006.06.09 14:30close3970.451.26440.00001.26386.301452.07
7972006.06.09 15:00sell4010.441.26430.00001.2623
7982006.06.09 15:04t/p4010.441.26230.00001.26238.801460.87
7992006.06.09 15:04sell4020.381.26170.00001.2597
8002006.06.09 15:17sell4030.801.26230.00001.2603
8012006.06.09 15:18sell4041.641.26290.00001.2609
8022006.06.09 15:19sell4053.281.26340.00001.2614
8032006.06.09 16:10t/p4003.601.26690.00001.266972.001532.87
8042006.06.09 16:10close3981.801.26720.00001.267432.401565.27
8052006.06.09 16:11close3960.901.26480.00001.2680-10.801554.47
8062006.06.09 16:11close3950.451.26770.00001.26864.951559.42
8072006.06.09 16:16buy4060.461.26500.00001.2670
8082006.06.09 16:16t/p4060.461.26700.00001.26709.201568.62
8092006.06.09 16:16buy4070.411.26730.00001.2693
8102006.06.09 16:17buy4080.921.26500.00001.2670
8112006.06.09 17:00close4080.921.26430.00001.2670-6.441562.18
8122006.06.09 17:00close4070.411.26430.00001.2693-12.301549.88
8132006.06.09 17:00close4053.281.26450.00001.2614-36.081513.80
8142006.06.09 17:00close4041.641.26450.00001.2609-26.241487.56
8152006.06.09 17:00close4030.801.26450.00001.2603-17.601469.96
8162006.06.09 17:00close4020.381.26450.00001.2597-10.641459.32
8172006.06.09 17:00buy4090.461.26460.00001.2666
8182006.06.09 17:08buy4100.921.26400.00001.2660
8192006.06.11 22:00buy4111.801.26140.00001.2634
8202006.06.11 22:13buy4123.521.26090.00001.2629
8212006.06.11 23:00sell4130.451.26130.00001.2593
8222006.06.12 00:59close4130.451.26290.00001.2593-6.931452.39
8232006.06.12 00:59close4123.521.26270.00001.262960.701513.09
8242006.06.12 00:59close4111.801.26270.00001.263422.041535.13
8252006.06.12 00:59close4100.921.26270.00001.2660-12.651522.48
8262006.06.12 00:59close4090.461.26270.00001.2666-9.091513.39
8272006.06.12 01:00sell4140.501.26270.00001.2607
8282006.06.12 05:00buy4150.501.26310.00001.2651
8292006.06.12 06:35buy4161.001.26250.00001.2645
8302006.06.12 06:59sell4171.001.26330.00001.2613
8312006.06.12 07:59buy4182.001.26170.00001.2637
8322006.06.12 08:27close4182.001.26330.00001.263732.001545.39
8332006.06.12 08:27close4171.001.26350.00001.2613-2.001543.39
8342006.06.12 08:27close4161.001.26330.00001.26458.001551.39
8352006.06.12 08:27close4150.501.26330.00001.26511.001552.39
8362006.06.12 08:27close4140.501.26350.00001.2607-4.001548.39
8372006.06.12 10:00sell4190.511.26060.00001.2586
8382006.06.12 10:00sell4201.021.26130.00001.2593
8392006.06.12 10:17sell4212.041.26190.00001.2599
8402006.06.12 10:32sell4224.001.26240.00001.2604
8412006.06.12 10:33close4224.001.26150.00001.260436.001584.39
8422006.06.12 10:33close4212.041.26150.00001.25998.161592.55
8432006.06.12 10:33close4201.021.26150.00001.2593-2.041590.51
8442006.06.12 10:33close4190.511.26150.00001.2586-4.591585.92
8452006.06.12 10:33sell4230.521.26240.00001.2604
8462006.06.12 11:39t/p4230.521.26040.00001.260410.401596.32
8472006.06.12 11:39sell4240.521.26020.00001.2582
8482006.06.12 11:47sell4251.041.26080.00001.2588
8492006.06.12 11:59t/p4240.521.25820.00001.258210.401606.72
8502006.06.12 11:59t/p4251.041.25880.00001.258820.801627.52
8512006.06.12 12:00sell4260.531.25790.00001.2559
8522006.06.12 12:01sell4271.061.25910.00001.2571
8532006.06.12 12:01sell4282.121.26020.00001.2582
8542006.06.12 12:13sell4294.161.26080.00001.2588
8552006.06.12 12:16close4294.161.25930.00001.258862.401689.92
8562006.06.12 12:16close4282.121.25930.00001.258219.081709.00
8572006.06.12 12:16close4271.061.25930.00001.2571-2.121706.88
8582006.06.12 12:16close4260.531.25930.00001.2559-7.421699.46
8592006.06.12 12:16sell4300.561.26060.00001.2586
8602006.06.12 13:30t/p4300.561.25860.00001.258611.201710.66
8612006.06.12 13:30sell4310.561.25830.00001.2563
8622006.06.12 13:59sell4321.121.26000.00001.2580
8632006.06.12 14:00buy4330.561.26030.00001.2623
8642006.06.12 14:01buy4341.121.25850.00001.2605
8652006.06.12 18:59t/p4341.121.26050.00001.260522.401733.06
8662006.06.12 18:59close4330.561.26090.00001.26233.361736.42
8672006.06.12 18:59sell4352.241.26090.00001.2589
8682006.06.12 19:00buy4360.561.26110.00001.2631
8692006.06.12 19:00close4360.561.25950.00001.2631-8.961727.46
8702006.06.12 19:00close4352.241.25970.00001.258926.881754.34
8712006.06.12 19:00close4321.121.25970.00001.25803.361757.70
8722006.06.12 19:00close4310.561.25970.00001.2563-7.841749.86
8732006.06.12 19:14buy4370.571.25970.00001.2617
8742006.06.12 20:59buy4381.141.25870.00001.2607
8752006.06.12 21:00sell4390.571.25860.00001.2566
8762006.06.12 21:00sell4401.161.26070.00001.2587
8772006.06.12 21:59t/p4401.161.25870.00001.258723.201773.06
8782006.06.12 21:59buy4412.281.25800.00001.2600
8792006.06.12 21:59close4390.571.25800.00001.25663.421776.48
8802006.06.12 22:00sell4420.571.25790.00001.2559
8812006.06.12 22:01sell4431.161.25860.00001.2566
8822006.06.12 22:01close4431.161.25970.00001.2566-12.761763.72
8832006.06.12 22:01close4420.571.25970.00001.2559-10.261753.46
8842006.06.12 22:01close4412.281.25950.00001.260034.201787.66
8852006.06.12 22:01close4381.141.25950.00001.26079.121796.78
8862006.06.12 22:01close4370.571.25950.00001.2617-1.141795.64
8872006.06.12 22:08sell4440.591.25860.00001.2566
8882006.06.13 01:00buy4450.601.25880.00001.2608
8892006.06.13 01:29buy4461.201.25820.00001.2602
8902006.06.13 04:59buy4472.401.25770.00001.2597
8912006.06.13 06:59buy4484.641.25690.00001.2589
8922006.06.13 07:15close4484.641.25780.00001.258941.761837.40
8932006.06.13 07:15close4472.401.25780.00001.25972.401839.80
8942006.06.13 07:15close4461.201.25780.00001.2602-4.801835.00
8952006.06.13 07:15close4450.601.25780.00001.2608-6.001829.00
8962006.06.13 07:15close4440.591.25800.00001.25663.901832.90
8972006.06.13 07:15sell4490.611.25770.00001.2557
8982006.06.13 07:27sell4501.221.25830.00001.2563
8992006.06.13 09:00buy4510.611.25870.00001.2607
9002006.06.13 09:00buy4521.221.25690.00001.2589
9012006.06.13 09:59t/p4521.221.25890.00001.258924.401857.30
9022006.06.13 09:59close4510.611.25960.00001.26075.491862.79
9032006.06.13 09:59sell4532.441.25960.00001.2576
9042006.06.13 10:00buy4540.611.25970.00001.2617
9052006.06.13 10:07close4540.611.25820.00001.2617-9.151853.64
9062006.06.13 10:07close4532.441.25840.00001.257629.281882.92
9072006.06.13 10:07close4501.221.25840.00001.2563-1.221881.70
9082006.06.13 10:07close4490.611.25840.00001.2557-4.271877.43
9092006.06.13 10:07buy4550.631.25840.00001.2604
9102006.06.13 11:00buy4561.261.25790.00001.2599
9112006.06.13 12:00sell4570.631.25770.00001.2557
9122006.06.13 12:01sell4581.261.25830.00001.2563
9132006.06.13 12:01sell4592.521.25920.00001.2572
9142006.06.13 12:16sell4604.961.25990.00001.2579
9152006.06.13 12:17close4604.961.25850.00001.257969.441946.87
9162006.06.13 12:17close4592.521.25850.00001.257217.641964.51
9172006.06.13 12:17close4581.261.25850.00001.2563-2.521961.99
9182006.06.13 12:17close4570.631.25850.00001.2557-5.041956.95
9192006.06.13 12:17close4561.261.25830.00001.25995.041961.99
9202006.06.13 12:17close4550.631.25830.00001.2604-0.631961.36
9212006.06.13 12:17sell4610.651.26010.00001.2581
9222006.06.13 12:30buy4620.661.25850.00001.2605
9232006.06.13 12:59t/p4610.651.25810.00001.258113.001974.36
9242006.06.13 12:59buy4631.321.25740.00001.2594
9252006.06.13 13:15sell4640.671.25880.00001.2568
9262006.06.13 13:59t/p4631.321.25940.00001.259426.402000.76
9272006.06.13 13:59close4640.671.26020.00001.2568-9.381991.38
9282006.06.13 13:59close4620.661.26000.00001.26059.902001.28
9292006.06.13 14:00buy4650.671.26030.00001.2623
9302006.06.13 14:00buy4661.321.25770.00001.2597
9312006.06.13 14:06buy4672.641.25720.00001.2592
9322006.06.13 14:25buy4685.121.25650.00001.2585
9332006.06.13 14:30close4685.121.25760.00001.258556.322057.60
9342006.06.13 14:30close4672.641.25760.00001.259210.562068.16
9352006.06.13 14:30close4661.321.25760.00001.2597-1.322066.84
9362006.06.13 14:30close4650.671.25760.00001.2623-18.092048.75
9372006.06.13 14:30buy4690.691.25790.00001.2599
9382006.06.13 14:30buy4701.361.25730.00001.2593
9392006.06.13 14:30buy4712.721.25680.00001.2588
9402006.06.13 14:31buy4725.281.25620.00001.2582
9412006.06.13 14:35close4725.281.25710.00001.258247.522096.27
9422006.06.13 14:35close4712.721.25710.00001.25888.162104.43
9432006.06.13 14:35close4701.361.25710.00001.2593-2.722101.71
9442006.06.13 14:35close4690.691.25710.00001.2599-5.522096.19
9452006.06.13 14:35buy4730.701.25720.00001.2592
9462006.06.13 14:40buy4741.401.25660.00001.2586
9472006.06.13 14:40buy4752.761.25600.00001.2580
9482006.06.13 14:49close4752.761.25730.00001.258035.882132.07
9492006.06.13 14:49close4741.401.25730.00001.25869.802141.87
9502006.06.13 14:49close4730.701.25730.00001.25920.702142.57
9512006.06.13 14:49buy4760.721.25760.00001.2596
9522006.06.13 14:50buy4771.421.25710.00001.2591
9532006.06.13 14:51buy4782.841.25650.00001.2585
9542006.06.13 15:00sell4790.701.25630.00001.2543
9552006.06.13 15:00sell4801.441.25710.00001.2551
9562006.06.13 15:01sell4812.881.25770.00001.2557
9572006.06.13 15:04sell4825.761.25820.00001.2562
9582006.06.13 15:09close4825.761.25770.00001.256228.802171.37
9592006.06.13 15:09close4812.881.25770.00001.25570.002171.37
9602006.06.13 15:09close4801.441.25770.00001.2551-8.642162.73
9612006.06.13 15:09close4790.701.25770.00001.2543-9.802152.93
9622006.06.13 15:09close4782.841.25750.00001.258528.402181.33
9632006.06.13 15:09close4771.421.25750.00001.25915.682187.01
9642006.06.13 15:09close4760.721.25750.00001.2596-0.722186.29
9652006.06.13 15:09sell4830.731.25760.00001.2556
9662006.06.13 15:35sell4841.461.25820.00001.2562
9672006.06.13 15:38sell4852.881.25880.00001.2568
9682006.06.13 15:44sell4865.601.25970.00001.2577
9692006.06.13 15:45close4865.601.25800.00001.257795.202281.49
9702006.06.13 15:45close4852.881.25800.00001.256823.042304.53
9712006.06.13 15:45close4841.461.25800.00001.25622.922307.45
9722006.06.13 15:45close4830.731.25800.00001.2556-2.922304.53
9732006.06.13 15:45sell4870.771.26050.00001.2585
9742006.06.13 15:46t/p4870.771.25850.00001.258515.402319.93
9752006.06.13 15:46sell4880.781.25780.00001.2558
9762006.06.13 15:46sell4891.521.26060.00001.2586
9772006.06.13 15:47t/p4891.521.25860.00001.258630.402350.33
9782006.06.13 15:47sell4901.541.26040.00001.2584
9792006.06.13 15:48t/p4901.541.25840.00001.258430.802381.13
9802006.06.13 15:48close4880.781.25800.00001.2558-1.562379.57
9812006.06.13 15:48sell4910.791.26020.00001.2582
9822006.06.13 15:50t/p4910.791.25820.00001.258215.802395.37
9832006.06.13 15:50sell4920.801.25780.00001.2558
9842006.06.13 15:50sell4931.581.26020.00001.2582
9852006.06.13 15:53t/p4931.581.25820.00001.258231.602426.97
9862006.06.13 15:53sell4941.601.25990.00001.2579
9872006.06.13 15:54close4941.601.25800.00001.257930.402457.37
9882006.06.13 15:54close4920.801.25800.00001.2558-1.602455.77
9892006.06.13 15:54sell4950.821.25960.00001.2576
9902006.06.13 15:59t/p4950.821.25760.00001.257616.402472.17
9912006.06.13 15:59sell4960.831.25730.00001.2553
9922006.06.13 16:00sell4971.621.26010.00001.2581
9932006.06.13 16:03sell4983.201.26080.00001.2588
9942006.06.13 16:04t/p4983.201.25880.00001.258864.002536.17
9952006.06.13 16:04close4971.621.25880.00001.258121.062557.23
9962006.06.13 16:04close4960.831.25880.00001.2553-12.452544.78
9972006.06.13 16:04sell4990.841.26110.00001.2591
9982006.06.13 16:05t/p4990.841.25910.00001.259116.802561.58
9992006.06.13 16:05sell5000.861.25860.00001.2566
10002006.06.13 16:05sell5011.681.26070.00001.2587
10012006.06.13 16:08t/p5011.681.25870.00001.258733.602595.18
10022006.06.13 16:08close5000.861.25870.00001.2566-0.862594.32
10032006.06.13 16:08sell5020.871.25860.00001.2566
10042006.06.13 16:08close5020.871.25850.00001.25660.872595.19
10052006.06.13 16:08sell5030.871.25840.00001.2564
10062006.06.13 16:15buy5040.871.25880.00001.2608
10072006.06.13 16:15sell5051.721.25920.00001.2572
10082006.06.13 16:22buy5061.741.25820.00001.2602
10092006.06.13 16:23buy5073.481.25760.00001.2596
10102006.06.13 16:23t/p5051.721.25720.00001.257234.402629.59
10112006.06.13 16:23close5030.871.25720.00001.256410.442640.03
10122006.06.13 16:23buy5086.881.25700.00001.2590
10132006.06.13 16:25close5086.881.25750.00001.259034.402674.43
10142006.06.13 16:25close5073.481.25750.00001.2596-3.482670.95
10152006.06.13 16:25close5061.741.25750.00001.2602-12.182658.77
10162006.06.13 16:25close5040.871.25750.00001.2608-11.312647.46
10172006.06.13 16:25buy5090.891.25760.00001.2596
10182006.06.13 16:25buy5101.761.25710.00001.2591
10192006.06.13 16:59sell5110.881.25680.00001.2548
10202006.06.13 17:00buy5123.521.25660.00001.2586
10212006.06.13 17:01buy5136.881.25600.00001.2580
10222006.06.13 17:09close5136.881.25690.00001.258061.922709.38
10232006.06.13 17:09close5123.521.25690.00001.258610.562719.94
10242006.06.13 17:09close5110.881.25710.00001.2548-2.642717.30
10252006.06.13 17:09close5101.761.25690.00001.2591-3.522713.78
10262006.06.13 17:09close5090.891.25690.00001.2596-6.232707.55
10272006.06.13 17:09sell5140.901.25680.00001.2548
10282006.06.13 17:59t/p5140.901.25480.00001.254818.002725.55
10292006.06.13 17:59sell5150.901.25430.00001.2523
10302006.06.13 18:09sell5161.801.25510.00001.2531
10312006.06.13 18:09sell5173.561.25720.00001.2552
10322006.06.13 18:10close5173.561.25530.00001.255267.642793.19
10332006.06.13 18:10close5161.801.25530.00001.2531-3.602789.59
10342006.06.13 18:10close5150.901.25530.00001.2523-9.002780.59
10352006.06.13 18:10sell5180.931.25730.00001.2553
10362006.06.13 18:13t/p5180.931.25530.00001.255318.602799.19
10372006.06.13 18:13sell5190.931.25510.00001.2531
10382006.06.13 18:13sell5201.861.25750.00001.2555
10392006.06.13 18:14t/p5201.861.25550.00001.255537.202836.39
10402006.06.13 18:14sell5211.881.25780.00001.2558
10412006.06.13 18:30t/p5211.881.25580.00001.255837.602873.99
10422006.06.13 18:30close5190.931.25530.00001.2531-1.862872.13
10432006.06.13 18:30sell5220.961.25700.00001.2550
10442006.06.13 18:59t/p5220.961.25500.00001.255019.202891.33
10452006.06.13 18:59sell5230.951.25410.00001.2521
10462006.06.13 19:03sell5241.921.25610.00001.2541
10472006.06.13 19:17t/p5241.921.25410.00001.254138.402929.73
10482006.06.13 19:17close5230.951.25410.00001.25210.002929.73
10492006.06.13 19:17sell5250.971.25370.00001.2517
10502006.06.13 19:19sell5261.941.25430.00001.2523
10512006.06.13 23:00buy5270.961.25450.00001.2565
10522006.06.14 00:41buy5282.081.25390.00001.2559
10532006.06.14 01:43sell5294.161.25480.00001.2528
10542006.06.14 02:59sell5308.241.25530.00001.2533
10552006.06.14 03:08close5308.241.25450.00001.253365.922995.65
10562006.06.14 03:08close5294.161.25450.00001.252812.483008.13
10572006.06.14 03:08close5282.081.25430.00001.25598.323016.45
10582006.06.14 03:08close5270.961.25430.00001.2565-2.643013.81
10592006.06.14 03:08close5261.941.25450.00001.2523-2.713011.10
10602006.06.14 03:08close5250.971.25450.00001.2517-7.173003.93
10612006.06.14 03:08buy5311.071.25460.00001.2566
10622006.06.14 04:59t/p5311.071.25660.00001.256621.403025.33
10632006.06.14 04:59buy5321.071.25680.00001.2588
10642006.06.14 05:58buy5332.141.25620.00001.2582
10652006.06.14 06:59close5332.141.25790.00001.258236.383061.71
10662006.06.14 06:59close5321.071.25790.00001.258811.773073.48
10672006.06.14 07:00buy5341.081.25810.00001.2601
10682006.06.14 07:06buy5352.161.25700.00001.2590
10692006.06.14 09:41t/p5352.161.25900.00001.259043.203116.68
10702006.06.14 09:41close5341.081.25910.00001.260110.803127.48
10712006.06.14 09:41buy5361.091.25910.00001.2611
10722006.06.14 09:59buy5372.181.25830.00001.2603
10732006.06.14 10:03close5372.181.25880.00001.260310.903138.38
10742006.06.14 10:03close5361.091.25880.00001.2611-3.273135.11
10752006.06.14 10:15buy5381.091.25920.00001.2612
10762006.06.14 10:53buy5392.181.25870.00001.2607
10772006.06.14 10:56buy5404.361.25810.00001.2601
10782006.06.14 10:59buy5418.561.25740.00001.2594
10792006.06.14 11:05close5418.561.25830.00001.259477.043212.15
10802006.06.14 11:05close5404.361.25830.00001.26018.723220.87
10812006.06.14 11:05close5392.181.25830.00001.2607-8.723212.15
10822006.06.14 11:05close5381.091.25830.00001.2612-9.813202.34
10832006.06.14 11:07buy5421.121.25800.00001.2600
10842006.06.14 11:17sell5431.121.25780.00001.2558
10852006.06.14 11:27sell5442.241.25850.00001.2565
10862006.06.14 12:00buy5452.261.25740.00001.2594
10872006.06.14 12:59t/p5431.121.25580.00001.255822.403224.74
10882006.06.14 12:59t/p5442.241.25650.00001.256544.803269.54
10892006.06.14 12:59buy5464.481.25420.00001.2562
10902006.06.14 12:59sell5471.121.25400.00001.2520
10912006.06.14 13:00t/p5464.481.25620.00001.256289.603359.14
10922006.06.14 13:00close5471.121.25740.00001.2520-38.083321.06
10932006.06.14 13:00close5452.261.25720.00001.2594-4.523316.54
10942006.06.14 13:00close5421.121.25720.00001.2600-8.963307.58
10952006.06.14 13:00sell5481.161.25710.00001.2551
10962006.06.14 13:41sell5492.321.25770.00001.2557
10972006.06.14 13:59sell5504.281.26240.00001.2604
10982006.06.14 14:00buy5511.071.26260.00001.2646
10992006.06.14 14:38buy5522.221.26110.00001.2631
11002006.06.14 15:27sell5538.561.26300.00001.2610
11012006.06.14 15:27t/p5522.221.26310.00001.263144.403351.98
11022006.06.14 15:27close5511.071.26310.00001.26465.353357.33
11032006.06.14 15:59buy5541.061.26320.00001.2652
11042006.06.14 16:00buy5552.241.26220.00001.2642
11052006.06.14 17:07buy5564.601.26160.00001.2636
11062006.06.14 18:59t/p5504.281.26040.00001.260485.603442.93
11072006.06.14 18:59t/p5538.561.26100.00001.2610171.203614.13
11082006.06.14 18:59buy5579.281.25920.00001.2612
11092006.06.14 18:59close5492.321.25920.00001.2557-34.803579.33
11102006.06.14 19:00close5481.161.25920.00001.2551-24.363554.97
11112006.06.14 19:02close5579.281.26060.00001.2612129.923684.89
11122006.06.14 19:02close5564.601.26060.00001.2636-46.003638.89
11132006.06.14 19:02close5552.241.26060.00001.2642-35.843603.05
11142006.06.14 19:02close5541.061.26060.00001.2652-27.563575.49
11152006.06.14 19:02sell5581.231.26260.00001.2606
11162006.06.14 19:59t/p5581.231.26060.00001.260624.603600.09
11172006.06.14 19:59sell5591.251.25920.00001.2572
11182006.06.14 20:00sell5602.481.26070.00001.2587
11192006.06.15 00:00buy5611.291.26110.00001.2631
11202006.06.15 00:13buy5622.601.26040.00001.2624
11212006.06.15 00:59buy5635.161.25980.00001.2618
11222006.06.15 01:59close5635.161.26160.00001.261892.883692.97
11232006.06.15 01:59close5622.601.26160.00001.262431.203724.17
11242006.06.15 01:59close5611.291.26160.00001.26316.453730.62
11252006.06.15 01:59close5602.481.26180.00001.2587-22.783707.84
11262006.06.15 01:59close5591.251.26180.00001.2572-30.233677.61
11272006.06.15 03:00buy5641.321.26160.00001.2636
11282006.06.15 03:00buy5652.641.26020.00001.2622
11292006.06.15 06:59t/p5652.641.26220.00001.262252.803730.41
11302006.06.15 06:59close5641.321.26260.00001.263613.203743.61
11312006.06.15 07:00buy5661.341.26270.00001.2647
11322006.06.15 07:00buy5672.681.26070.00001.2627
11332006.06.15 08:11close5672.681.26160.00001.262724.123767.73
11342006.06.15 08:11close5661.341.26160.00001.2647-14.743752.99
11352006.06.15 12:00sell5681.351.26190.00001.2599
11362006.06.15 12:13sell5692.681.26240.00001.2604
11372006.06.15 13:59sell5705.201.26440.00001.2624
11382006.06.15 14:00buy5711.301.26450.00001.2665
11392006.06.15 14:19t/p5705.201.26240.00001.2624104.003856.99
11402006.06.15 14:19buy5722.741.26220.00001.2642
11412006.06.15 14:19close5692.681.26220.00001.26045.363862.35
11422006.06.15 14:19close5681.351.26230.00001.2599-5.403856.95
11432006.06.15 14:27close5722.741.26230.00001.26422.743859.69
11442006.06.15 14:27close5711.301.26230.00001.2665-28.603831.09
11452006.06.15 14:27buy5731.371.26260.00001.2646
11462006.06.15 15:00buy5742.741.26200.00001.2640
11472006.06.15 15:06t/p5742.741.26400.00001.264054.803885.89
11482006.06.15 15:06close5731.371.26420.00001.264621.923907.81
11492006.06.15 15:07buy5751.401.26300.00001.2650
11502006.06.15 15:11t/p5751.401.26500.00001.265028.003935.81
11512006.06.15 15:11buy5761.391.26540.00001.2674
11522006.06.15 15:12buy5772.781.26300.00001.2650
11532006.06.15 15:12t/p5772.781.26500.00001.265055.603991.41
11542006.06.15 15:12close5761.391.26510.00001.2674-4.173987.24
11552006.06.15 15:13buy5781.431.26300.00001.2650
11562006.06.15 15:59buy5792.861.26170.00001.2637
11572006.06.15 16:01t/p5792.861.26370.00001.263757.204044.44
11582006.06.15 16:01close5781.431.26370.00001.265010.014054.45
11592006.06.15 16:02buy5801.451.26240.00001.2644
11602006.06.15 16:02close5801.451.26360.00001.264417.404071.85
11612006.06.15 16:03buy5811.461.26240.00001.2644
11622006.06.15 16:46sell5821.461.26220.00001.2602
11632006.06.15 16:59buy5832.921.26180.00001.2638
11642006.06.15 18:00buy5845.841.26120.00001.2632
11652006.06.15 19:19close5845.841.26240.00001.263270.084141.93
11662006.06.15 19:19close5832.921.26240.00001.263817.524159.45
11672006.06.15 19:19close5821.461.26260.00001.2602-5.844153.61
11682006.06.15 19:19close5811.461.26240.00001.26440.004153.61
11692006.06.15 19:23sell5851.491.26210.00001.2601
11702006.06.15 20:59sell5862.941.26350.00001.2615
11712006.06.15 21:00buy5871.471.26360.00001.2656
11722006.06.15 21:59buy5882.981.26250.00001.2645
11732006.06.15 23:59sell5895.921.26430.00001.2623
11742006.06.16 00:59t/p5882.981.26450.00001.264557.354210.96
11752006.06.16 00:59close5871.471.26460.00001.265613.594224.55
11762006.06.16 01:00buy5901.551.26480.00001.2668
11772006.06.16 01:00buy5913.161.26390.00001.2659
11782006.06.16 06:59sell59212.321.26510.00001.2631
11792006.06.16 08:25t/p5913.161.26590.00001.265963.204287.75
11802006.06.16 08:25close5901.551.26590.00001.266817.054304.80
11812006.06.16 08:25buy5931.481.26600.00001.2680
11822006.06.16 10:00buy5943.061.26540.00001.2674
11832006.06.16 13:00buy5956.281.26490.00001.2669
11842006.06.16 13:59t/p59212.321.26310.00001.2631246.404551.20
11852006.06.16 13:59close5956.281.26220.00001.2669-169.564381.64
11862006.06.16 13:59close5943.061.26220.00001.2674-97.924283.72
11872006.06.16 13:59close5931.481.26220.00001.2680-56.244227.48
11882006.06.16 13:59close5895.921.26240.00001.2623116.064343.54
11892006.06.16 13:59close5862.941.26240.00001.261534.124377.66
11902006.06.16 13:59close5851.491.26240.00001.2601-3.574374.09
11912006.06.16 14:00sell5961.651.26220.00001.2602
11922006.06.16 14:00sell5973.221.26560.00001.2636
11932006.06.16 15:25t/p5973.221.26360.00001.263664.404438.49
11942006.06.16 15:25close5961.651.26360.00001.2602-23.104415.39
11952006.06.16 15:25sell5981.661.26360.00001.2616
11962006.06.16 18:59sell5993.281.26480.00001.2628
11972006.06.16 19:00buy6001.651.26490.00001.2669
11982006.06.16 19:49buy6013.341.26360.00001.2656
11992006.06.19 00:59t/p5981.661.26160.00001.261634.204449.59
12002006.06.19 00:59t/p5993.281.26280.00001.262867.584517.18
12012006.06.19 00:59buy6026.921.26140.00001.2634
12022006.06.19 01:00sell6031.731.26120.00001.2592
12032006.06.19 01:47close6031.731.26350.00001.2592-39.794477.39
12042006.06.19 01:47close6026.921.26330.00001.2634131.484608.87
12052006.06.19 01:47close6013.341.26330.00001.2656-12.544596.32
12062006.06.19 01:47close6001.651.26330.00001.2669-27.654568.68
12072006.06.19 01:59sell6041.811.26140.00001.2594
12082006.06.19 01:59t/p6041.811.25940.00001.259436.204604.88
12092006.06.19 01:59sell6051.791.25760.00001.2556
12102006.06.19 02:30sell6063.581.25840.00001.2564
12112006.06.19 02:30sell6076.961.26280.00001.2608
12122006.06.19 02:54t/p6076.961.26080.00001.2608139.204744.08
12132006.06.19 02:54close6063.581.25860.00001.2564-7.164736.92
12142006.06.19 02:54close6051.791.25860.00001.2556-17.904719.02
12152006.06.19 02:54sell6081.871.26080.00001.2588
12162006.06.19 02:55t/p6081.871.25880.00001.258837.404756.42
12172006.06.19 02:55sell6091.861.25840.00001.2564
12182006.06.19 02:55sell6103.721.26110.00001.2591
12192006.06.19 02:58t/p6103.721.25910.00001.259174.404830.82
12202006.06.19 02:58close6091.861.25860.00001.2564-3.724827.10
12212006.06.19 02:59sell6111.891.25830.00001.2563
12222006.06.19 03:01sell6123.781.26060.00001.2586
12232006.06.19 03:23t/p6123.781.25860.00001.258675.604902.70
12242006.06.19 03:23close6111.891.25860.00001.2563-5.674897.03
12252006.06.19 03:23sell6131.921.25850.00001.2565
12262006.06.19 05:59sell6143.841.25950.00001.2575
12272006.06.19 06:00close6143.841.25850.00001.257538.404935.43
12282006.06.19 06:00close6131.921.25850.00001.25650.004935.43
12292006.06.19 06:02sell6151.931.25840.00001.2564
12302006.06.19 06:59sell6163.861.26020.00001.2582
12312006.06.19 07:30buy6171.951.25900.00001.2610
12322006.06.19 12:27buy6183.901.25850.00001.2605
12332006.06.19 12:47t/p6163.861.25820.00001.258277.205012.63
12342006.06.19 12:47close6151.931.25810.00001.25645.795018.42
12352006.06.19 12:59buy6197.641.25710.00001.2591
12362006.06.19 13:00sell6201.911.25700.00001.2550
12372006.06.19 13:00close6201.911.25840.00001.2550-26.744991.68
12382006.06.19 13:00close6197.641.25820.00001.259184.045075.72
12392006.06.19 13:00close6183.901.25820.00001.2605-11.705064.02
12402006.06.19 13:00close6171.951.25820.00001.2610-15.605048.42
12412006.06.19 13:02sell6211.971.25750.00001.2555
12422006.06.19 13:02sell6223.941.25820.00001.2562
12432006.06.19 13:33sell6237.801.25880.00001.2568
12442006.06.19 13:35close6237.801.25770.00001.256885.805134.22
12452006.06.19 13:35close6223.941.25770.00001.256219.705153.92
12462006.06.19 13:35close6211.971.25770.00001.2555-3.945149.98
12472006.06.19 13:35sell6242.021.25870.00001.2567
12482006.06.19 14:59t/p6242.021.25670.00001.256740.405190.38
12492006.06.19 14:59sell6252.001.25540.00001.2534
12502006.06.19 15:00sell6264.001.25680.00001.2548
12512006.06.19 15:59sell6277.961.25760.00001.2556
12522006.06.19 17:06close6277.961.25650.00001.255687.565277.94
12532006.06.19 17:06close6264.001.25650.00001.254812.005289.94
12542006.06.19 17:06close6252.001.25650.00001.2534-22.005267.94
12552006.06.19 17:06sell6282.041.25640.00001.2544
12562006.06.19 17:51buy6292.041.25650.00001.2585
12572006.06.19 17:56sell6304.081.25690.00001.2549
12582006.06.19 17:59sell6318.161.25740.00001.2554
12592006.06.19 18:01sell63216.081.25800.00001.2560
12602006.06.19 18:43close63216.081.25720.00001.2560128.645396.58
12612006.06.19 18:43close6318.161.25720.00001.255416.325412.90
12622006.06.19 18:43close6304.081.25720.00001.2549-12.245400.66
12632006.06.19 18:43close6292.041.25700.00001.258510.205410.86
12642006.06.19 18:43close6282.041.25720.00001.2544-16.325394.54
12652006.06.19 19:00buy6332.111.25820.00001.2602
12662006.06.19 19:00buy6344.181.25740.00001.2594
12672006.06.20 00:59buy6358.481.25620.00001.2582
12682006.06.20 01:00sell6362.121.25610.00001.2541
12692006.06.20 01:29sell6374.401.25740.00001.2554
12702006.06.20 05:59t/p6358.481.25820.00001.2582169.605564.14
12712006.06.20 05:59close6344.181.25890.00001.259459.545623.68
12722006.06.20 05:59sell6388.801.25890.00001.2569
12732006.06.20 06:00close6332.111.25880.00001.260211.075634.75
12742006.06.20 06:59close6388.801.25780.00001.256996.805731.55
12752006.06.20 06:59close6374.401.25780.00001.2554-17.605713.95
12762006.06.20 06:59close6362.121.25780.00001.2541-36.045677.91
12772006.06.20 06:59buy6392.281.25900.00001.2610
12782006.06.20 07:23buy6404.561.25810.00001.2601
12792006.06.20 08:59buy6419.001.25730.00001.2593
12802006.06.20 09:00sell6422.251.25720.00001.2552
12812006.06.20 09:00sell6434.641.25870.00001.2567
12822006.06.20 09:02close6434.641.25910.00001.2567-18.565659.35
12832006.06.20 09:02close6422.251.25910.00001.2552-42.755616.60
12842006.06.20 09:02close6419.001.25890.00001.2593144.005760.60
12852006.06.20 09:02close6404.561.25890.00001.260136.485797.08
12862006.06.20 09:02close6392.281.25890.00001.2610-2.285794.80
12872006.06.20 09:03sell6442.341.25730.00001.2553
12882006.06.20 09:03sell6454.601.25920.00001.2572
12892006.06.20 09:18buy6462.371.25750.00001.2595
12902006.06.20 09:59t/p6454.601.25720.00001.257292.005886.80
12912006.06.20 09:59buy6474.701.25560.00001.2576
12922006.06.20 09:59close6442.341.25560.00001.255339.785926.58
12932006.06.20 10:00sell6482.341.25540.00001.2534
12942006.06.20 10:00t/p6474.701.25760.00001.257694.006020.58
12952006.06.20 10:00close6482.341.25850.00001.2534-72.545948.04
12962006.06.20 10:00close6462.371.25830.00001.259518.965967.00
12972006.06.20 10:03sell6492.401.25660.00001.2546
12982006.06.20 10:03sell6504.761.25810.00001.2561
12992006.06.20 10:59t/p6504.761.25610.00001.256195.206062.20
13002006.06.20 10:59close6492.401.25610.00001.254612.006074.20
13012006.06.20 11:00sell6512.431.25590.00001.2539
13022006.06.20 11:00sell6524.861.25710.00001.2551
13032006.06.20 11:31close6524.861.25650.00001.255129.166103.36
13042006.06.20 11:31close6512.431.25650.00001.2539-14.586088.78
13052006.06.20 11:31sell6532.451.25640.00001.2544
13062006.06.20 13:05sell6544.881.25700.00001.2550
13072006.06.20 14:00buy6552.441.25740.00001.2594
13082006.06.20 14:00buy6564.881.25620.00001.2582
13092006.06.20 15:12buy6579.721.25570.00001.2577
13102006.06.20 15:52close6579.721.25700.00001.2577126.366215.14
13112006.06.20 15:52close6564.881.25700.00001.258239.046254.18
13122006.06.20 15:52close6552.441.25700.00001.2594-9.766244.42
13132006.06.20 15:52close6544.881.25720.00001.2550-9.766234.66
13142006.06.20 15:52close6532.451.25720.00001.2544-19.606215.06
13152006.06.20 15:52buy6582.501.25710.00001.2591
13162006.06.20 17:59t/p6582.501.25910.00001.259150.006265.06
13172006.06.20 17:59buy6592.491.26050.00001.2625
13182006.06.20 18:28buy6605.001.25850.00001.2605
13192006.06.20 19:07close6605.001.26030.00001.260590.006355.06
13202006.06.20 19:07close6592.491.26030.00001.2625-4.986350.08
13212006.06.20 19:50buy6612.551.25910.00001.2611
13222006.06.20 19:59buy6625.081.25840.00001.2604
13232006.06.20 21:00sell6632.531.25780.00001.2558
13242006.06.20 21:00sell6645.081.25850.00001.2565
13252006.06.20 23:59sell66510.081.25960.00001.2576
13262006.06.21 01:59t/p6625.081.26040.00001.260497.766447.84
13272006.06.21 01:59close6612.551.26100.00001.261146.526494.37
13282006.06.21 01:59sell66620.321.26100.00001.2590
13292006.06.21 02:00buy6672.491.26140.00001.2634
13302006.06.21 11:22t/p6672.491.26340.00001.263449.806544.17
13312006.06.21 13:00buy6682.011.26440.00001.2664
13322006.06.21 13:12buy6694.421.26310.00001.2651
13332006.06.21 15:59t/p6694.421.26510.00001.265188.406632.57
13342006.06.21 15:59close6682.011.26630.00001.266438.196670.76
13352006.06.21 16:00buy6701.731.26640.00001.2684
13362006.06.21 16:59buy6713.721.26560.00001.2676
13372006.06.22 05:00t/p6713.721.26760.00001.267665.976736.73
13382006.06.22 05:00close6701.731.26760.00001.268416.846753.58
13392006.06.22 05:00buy6721.801.26670.00001.2687
13402006.06.22 07:35buy6733.781.26610.00001.2681
13412006.06.22 07:59buy6748.681.26380.00001.2658
13422006.06.22 08:02t/p6748.681.26580.00001.2658173.606927.18
13432006.06.22 08:02close6733.781.26620.00001.26813.786930.96
13442006.06.22 08:03close6721.801.26490.00001.2687-32.406898.56
13452006.06.22 10:59close66620.321.25950.00001.2590341.687240.24
13462006.06.22 10:59close66510.081.25950.00001.257634.477274.71
13472006.06.22 10:59close6645.081.25950.00001.2565-38.517236.20
13482006.06.22 10:59close6632.531.25950.00001.2558-36.897199.32
13492006.06.22 11:00sell6752.901.25940.00001.2574
13502006.06.22 11:00sell6765.821.26360.00001.2616
13512006.06.22 11:01t/p6765.821.26160.00001.2616116.407315.72
13522006.06.22 11:01sell6775.921.26370.00001.2617
13532006.06.22 11:02t/p6775.921.26170.00001.2617118.407434.12
13542006.06.22 11:02close6752.901.25980.00001.2574-11.607422.52
13552006.06.22 11:02sell6783.061.26380.00001.2618
13562006.06.22 11:04t/p6783.061.26180.00001.261861.207483.72
13572006.06.22 11:04sell6793.021.25960.00001.2576
13582006.06.22 11:04sell6806.061.26390.00001.2619
13592006.06.22 11:05t/p6806.061.26190.00001.2619121.207604.92
13602006.06.22 11:05close6793.021.25980.00001.2576-6.047598.88
13612006.06.22 11:05sell6813.131.26390.00001.2619
13622006.06.22 11:06t/p6813.131.26190.00001.261962.607661.48
13632006.06.22 11:06sell6823.091.25960.00001.2576
13642006.06.22 11:06sell6836.201.26380.00001.2618
13652006.06.22 11:07t/p6836.201.26180.00001.2618124.007785.48
13662006.06.22 11:07close6823.091.25980.00001.2576-6.187779.30
13672006.06.22 11:07sell6843.211.26400.00001.2620
13682006.06.22 11:08t/p6843.211.26200.00001.262064.207843.50
13692006.06.22 11:08sell6853.161.25960.00001.2576
13702006.06.22 11:08sell6866.341.26390.00001.2619
13712006.06.22 11:09t/p6866.341.26190.00001.2619126.807970.30
13722006.06.22 11:09close6853.161.25980.00001.2576-6.327963.98
13732006.06.22 11:09sell6873.281.26390.00001.2619
13742006.06.22 11:12t/p6873.281.26190.00001.261965.608029.58
13752006.06.22 11:12sell6883.241.25960.00001.2576
13762006.06.22 11:12sell6896.501.26370.00001.2617
13772006.06.22 11:13t/p6896.501.26170.00001.2617130.008159.58
13782006.06.22 11:13close6883.241.25980.00001.2576-6.488153.10
13792006.06.22 11:13sell6903.361.26380.00001.2618
13802006.06.22 11:14t/p6903.361.26180.00001.261867.208220.30
13812006.06.22 11:14sell6913.311.25960.00001.2576
13822006.06.22 11:14sell6926.641.26340.00001.2614
13832006.06.22 11:15t/p6926.641.26140.00001.2614132.808353.10
13842006.06.22 11:15close6913.311.25980.00001.2576-6.628346.48
13852006.06.22 11:15sell6933.431.26330.00001.2613
13862006.06.22 11:17t/p6933.431.26130.00001.261368.608415.08
13872006.06.22 11:17sell6943.391.25960.00001.2576
13882006.06.22 11:17sell6956.801.26300.00001.2610
13892006.06.22 11:21t/p6956.801.26100.00001.2610136.008551.08
13902006.06.22 11:21close6943.391.25980.00001.2576-6.788544.30
13912006.06.22 11:21sell6963.511.26310.00001.2611
13922006.06.22 11:24t/p6963.511.26110.00001.261170.208614.50
13932006.06.22 11:24sell6973.471.25960.00001.2576
13942006.06.22 11:24sell6986.961.26260.00001.2606
13952006.06.22 11:26t/p6986.961.26060.00001.2606139.208753.70
13962006.06.22 11:26close6973.471.25980.00001.2576-6.948746.76
13972006.06.22 11:26sell6993.581.26270.00001.2607
13982006.06.22 11:27t/p6993.581.26070.00001.260771.608818.36
13992006.06.22 11:27sell7003.561.25960.00001.2576
14002006.06.22 11:27sell7017.121.26280.00001.2608
14012006.06.22 11:30t/p7017.121.26080.00001.2608142.408960.76
14022006.06.22 11:30close7003.561.25980.00001.2576-7.128953.64
14032006.06.22 11:30sell7023.671.26260.00001.2606
14042006.06.22 11:38t/p7023.671.26060.00001.260673.409027.04
14052006.06.22 11:38sell7033.641.25960.00001.2576
14062006.06.22 11:38sell7047.301.26270.00001.2607
14072006.06.22 11:39t/p7047.301.26070.00001.2607146.009173.04
14082006.06.22 11:39close7033.641.25980.00001.2576-7.289165.76
14092006.06.22 11:39sell7053.761.26280.00001.2608
14102006.06.22 11:40t/p7053.761.26080.00001.260875.209240.96
14112006.06.22 11:40sell7063.731.25960.00001.2576
14122006.06.22 11:40sell7077.481.26280.00001.2608
14132006.06.22 11:41t/p7077.481.26080.00001.2608149.609390.56
14142006.06.22 11:41close7063.731.25980.00001.2576-7.469383.10
14152006.06.22 11:41sell7083.851.26290.00001.2609
14162006.06.22 11:46t/p7083.851.26090.00001.260977.009460.10
14172006.06.22 11:46sell7093.811.25960.00001.2576
14182006.06.22 11:46sell7107.641.26300.00001.2610
14192006.06.22 11:48t/p7107.641.26100.00001.2610152.809612.90
14202006.06.22 11:48close7093.811.25980.00001.2576-7.629605.28
14212006.06.22 11:48sell7113.941.26310.00001.2611
14222006.06.22 11:50t/p7113.941.26110.00001.261178.809684.08
14232006.06.22 11:50sell7123.901.25960.00001.2576
14242006.06.22 11:50sell7137.841.26310.00001.2611
14252006.06.22 11:51t/p7137.841.26110.00001.2611156.809840.88
14262006.06.22 11:51close7123.901.25980.00001.2576-7.809833.08
14272006.06.22 11:51sell7144.041.26320.00001.2612
14282006.06.22 11:53t/p7144.041.26120.00001.261280.809913.88
14292006.06.22 11:53sell7154.001.25960.00001.2576
14302006.06.22 11:53sell7168.021.26320.00001.2612
14312006.06.22 11:54t/p7168.021.26120.00001.2612160.4010074.28
14322006.06.22 11:54close7154.001.25980.00001.2576-8.0010066.28
14332006.06.22 11:54sell7174.141.26350.00001.2615
14342006.06.22 11:56t/p7174.141.26150.00001.261582.8010149.08
14352006.06.22 11:56sell7184.091.25960.00001.2576
14362006.06.22 11:56sell7198.201.26320.00001.2612
14372006.06.22 11:56t/p7198.201.26120.00001.2612164.0010313.08
14382006.06.22 11:56close7184.091.25980.00001.2576-8.1810304.90
14392006.06.22 11:59sell7204.141.25890.00001.2569
14402006.06.22 12:09sell7218.301.26280.00001.2608
14412006.06.22 12:10t/p7218.301.26080.00001.2608166.0010470.90
14422006.06.22 12:10sell7228.441.26270.00001.2607
14432006.06.22 12:12t/p7228.441.26070.00001.2607168.8010639.70
14442006.06.22 12:12close7204.141.25950.00001.2569-24.8410614.86
14452006.06.22 12:12sell7234.351.26260.00001.2606
14462006.06.22 12:14t/p7234.351.26060.00001.260687.0010701.86
14472006.06.22 12:14sell7244.311.25930.00001.2573
14482006.06.22 12:14sell7258.641.26260.00001.2606
14492006.06.22 12:15t/p7258.641.26060.00001.2606172.8010874.66
14502006.06.22 12:15close7244.311.25950.00001.2573-8.6210866.04
14512006.06.22 12:15sell7264.431.26170.00001.2597
14522006.06.22 12:16t/p7264.431.25970.00001.259788.6010954.64
14532006.06.22 12:16sell7274.411.25930.00001.2573
14542006.06.22 12:16sell7288.841.26150.00001.2595
14552006.06.22 12:17t/p7288.841.25950.00001.2595176.8011131.44
14562006.06.22 12:17close7274.411.25950.00001.2573-8.8211122.62
14572006.06.22 12:17sell7294.521.26120.00001.2592
14582006.06.22 12:52t/p7294.521.25920.00001.259290.4011213.02
14592006.06.22 12:52sell7304.511.25900.00001.2570
14602006.06.22 13:59t/p7304.511.25700.00001.257090.2011303.22
14612006.06.22 13:59sell7314.491.25670.00001.2547
14622006.06.22 14:00sell7329.001.25880.00001.2568
14632006.06.22 14:59close7329.001.25750.00001.2568117.0011420.22
14642006.06.22 14:59close7314.491.25750.00001.2547-35.9211384.30
14652006.06.22 15:00sell7334.541.25720.00001.2552
14662006.06.22 15:00sell7349.081.25810.00001.2561
14672006.06.22 16:00buy7354.531.25820.00001.2602
14682006.06.22 16:00buy7369.081.25700.00001.2590
14692006.06.22 18:18sell73718.321.25880.00001.2568
14702006.06.22 18:42close73718.321.25770.00001.2568201.5311585.83
14712006.06.22 18:42close7369.081.25750.00001.259045.3911631.22
14722006.06.22 18:42close7354.531.25750.00001.2602-31.7111599.51
14732006.06.22 18:42close7349.081.25770.00001.256136.3211635.83
14742006.06.22 18:42close7334.541.25770.00001.2552-22.7011613.13
14752006.06.22 18:59buy7384.651.25840.00001.2604
14762006.06.22 19:30buy7399.241.25780.00001.2598
14772006.06.22 21:59buy74018.241.25710.00001.2591
14782006.06.22 22:59close74018.241.25830.00001.2591218.8811832.01
14792006.06.22 22:59close7399.241.25830.00001.259846.2011878.21
14802006.06.22 22:59close7384.651.25830.00001.2604-4.6511873.56
14812006.06.22 23:00buy7414.761.25860.00001.2606
14822006.06.22 23:00buy7429.461.25800.00001.2600
14832006.06.23 01:59buy74319.361.25650.00001.2585
14842006.06.23 02:00sell7444.841.25640.00001.2544
14852006.06.23 02:01sell7459.861.25710.00001.2551
14862006.06.23 02:01sell74619.841.25790.00001.2559
14872006.06.23 08:36sell74739.441.25850.00001.2565
14882006.06.23 08:38close74739.441.25700.00001.2565591.5912465.15
14892006.06.23 08:38close74619.841.25700.00001.2559178.5612643.71
14902006.06.23 08:38close7459.861.25700.00001.25519.8612653.57
14912006.06.23 08:38close7444.841.25700.00001.2544-29.0412624.53
14922006.06.23 08:38close74319.361.25680.00001.258558.0812682.61
14932006.06.23 08:38close7429.461.25680.00001.2600-120.6612561.94
14942006.06.23 08:38close7414.761.25680.00001.2606-89.2712472.67
14952006.06.23 09:00sell7485.171.25500.00001.2530
14962006.06.23 09:00sell74910.261.25790.00001.2559
14972006.06.23 09:31buy7505.251.25610.00001.2581
14982006.06.23 09:59t/p74910.261.25590.00001.2559205.2012677.87
14992006.06.23 09:59buy75110.441.25490.00001.2569
15002006.06.23 09:59close7485.171.25490.00001.25305.1712683.04
15012006.06.23 10:00sell7525.221.25480.00001.2528
15022006.06.23 10:02close7525.221.25660.00001.2528-93.9612589.08
15032006.06.23 10:02close75110.441.25640.00001.2569156.6012745.68
15042006.06.23 10:02close7505.251.25640.00001.258115.7512761.43
15052006.06.23 10:03sell7535.291.25490.00001.2529
15062006.06.23 10:03sell75410.581.25630.00001.2543
15072006.06.23 11:59t/p7535.291.25290.00001.2529105.8012867.23
15082006.06.23 11:59t/p75410.581.25430.00001.2543211.6013078.83
15092006.06.23 12:00sell7555.301.25050.00001.2485
15102006.06.23 12:08sell75610.621.25430.00001.2523
15112006.06.23 12:09t/p75610.621.25230.00001.2523212.4013291.23
15122006.06.23 12:09sell75710.801.25420.00001.2522
15132006.06.23 12:11t/p75710.801.25220.00001.2522216.0013507.23
15142006.06.23 12:11close7555.301.25100.00001.2485-26.5013480.73
15152006.06.23 12:11sell7585.561.25410.00001.2521
15162006.06.23 12:13t/p7585.561.25210.00001.2521111.2013591.93
15172006.06.23 12:13sell7595.511.25080.00001.2488
15182006.06.23 12:13sell76011.061.25400.00001.2520
15192006.06.23 12:14t/p76011.061.25200.00001.2520221.1913813.12
15202006.06.23 12:14close7595.511.25100.00001.2488-11.0213802.10
15212006.06.23 12:14sell7615.691.25410.00001.2521
15222006.06.23 12:15t/p7615.691.25210.00001.2521113.8013915.90
15232006.06.23 12:15sell7625.651.25080.00001.2488
15242006.06.23 12:15sell76311.321.25360.00001.2516
15252006.06.23 12:16t/p76311.321.25160.00001.2516226.4014142.30
15262006.06.23 12:16close7625.651.25100.00001.2488-11.3014131.00
15272006.06.23 12:16sell7645.811.25350.00001.2515
15282006.06.23 12:18t/p7645.811.25150.00001.2515116.2014247.20
15292006.06.23 12:18sell7655.781.25080.00001.2488
15302006.06.23 12:18sell76611.581.25360.00001.2516
15312006.06.23 12:24t/p76611.581.25160.00001.2516231.6014478.80
15322006.06.23 12:24close7655.781.25100.00001.2488-11.5614467.24
15332006.06.23 12:24sell7675.971.25410.00001.2521
15342006.06.23 12:25t/p7675.971.25210.00001.2521119.4014586.64
15352006.06.23 12:25sell7685.921.25080.00001.2488
15362006.06.23 12:25sell76911.861.25410.00001.2521
15372006.06.23 12:26t/p76911.861.25210.00001.2521237.2014823.84
15382006.06.23 12:26close7685.921.25100.00001.2488-11.8414812.00
15392006.06.23 12:26sell7706.111.25400.00001.2520
15402006.06.23 12:27t/p7706.111.25200.00001.2520122.2014934.20
15412006.06.23 12:27sell7716.061.25080.00001.2488
15422006.06.23 12:27sell77212.141.25390.00001.2519
15432006.06.23 12:28t/p77212.141.25190.00001.2519242.8115177.01
15442006.06.23 12:28close7716.061.25100.00001.2488-12.1215164.89
15452006.06.23 12:28sell7736.261.25410.00001.2521
15462006.06.23 12:35t/p7736.261.25210.00001.2521125.2015290.09
15472006.06.23 12:35sell7746.201.25080.00001.2488
15482006.06.23 12:35sell77512.441.25470.00001.2527
15492006.06.23 12:38t/p77512.441.25270.00001.2527248.7915538.88
15502006.06.23 12:38close7746.201.25100.00001.2488-12.4015526.48
15512006.06.23 12:38sell7766.421.25460.00001.2526
15522006.06.23 12:39t/p7766.421.25260.00001.2526128.4015654.88
15532006.06.23 12:39sell7776.351.25080.00001.2488
15542006.06.23 12:39sell77812.741.25450.00001.2525
15552006.06.23 12:43t/p77812.741.25250.00001.2525254.8015909.68
15562006.06.23 12:43close7776.351.25100.00001.2488-12.7015896.98
15572006.06.23 12:43sell7796.571.25430.00001.2523
15582006.06.23 12:44t/p7796.571.25230.00001.2523131.4016028.38
15592006.06.23 12:44sell7806.501.25080.00001.2488
15602006.06.23 12:44sell78113.041.25430.00001.2523
15612006.06.23 12:46t/p78113.041.25230.00001.2523260.8016289.18
15622006.06.23 12:46close7806.501.25100.00001.2488-13.0016276.18
15632006.06.23 12:46sell7826.731.25440.00001.2524
15642006.06.23 12:49t/p7826.731.25240.00001.2524134.6016410.78
15652006.06.23 12:49sell7836.661.25080.00001.2488
15662006.06.23 12:49sell78413.361.25440.00001.2524
15672006.06.23 12:51t/p78413.361.25240.00001.2524267.2016677.98
15682006.06.23 12:51close7836.661.25100.00001.2488-13.3216664.66
15692006.06.23 12:51sell7856.881.25430.00001.2523
15702006.06.23 12:53t/p7856.881.25230.00001.2523137.6016802.26
15712006.06.23 12:53sell7866.821.25080.00001.2488
15722006.06.23 12:53sell78713.681.25430.00001.2523
15732006.06.23 12:58t/p78713.681.25230.00001.2523273.6017075.86
15742006.06.23 12:58close7866.821.25100.00001.2488-13.6417062.22
15752006.06.23 12:58sell7887.051.25430.00001.2523
15762006.06.23 12:59t/p7887.051.25230.00001.2523141.0017203.22
15772006.06.23 12:59sell7896.981.25080.00001.2488
15782006.06.23 13:00sell79014.001.25430.00001.2523
15792006.06.23 13:47t/p79014.001.25230.00001.2523280.0017483.22
15802006.06.23 13:47close7896.981.25230.00001.2488-104.7017378.52
15812006.06.23 13:47sell7917.101.25220.00001.2502
15822006.06.23 13:48close7917.101.25180.00001.250228.4017406.92
15832006.06.23 13:48sell7927.091.25170.00001.2497
15842006.06.23 16:06sell79314.181.25230.00001.2503
15852006.06.23 16:15buy7947.101.25210.00001.2541
15862006.06.23 16:22sell79528.281.25290.00001.2509
15872006.06.23 17:00close79528.281.25170.00001.2509339.3617746.28
15882006.06.23 17:00close7947.101.25150.00001.2541-42.6017703.68
15892006.06.23 17:00close79314.181.25170.00001.250385.0817788.76
15902006.06.23 17:00close7927.091.25170.00001.24970.0017788.76
15912006.06.23 17:00buy7967.241.25160.00001.2536
15922006.06.23 19:59buy79714.401.25110.00001.2531
15932006.06.25 21:00sell7987.151.25060.00001.2486
15942006.06.25 21:28buy79928.481.25050.00001.2525
15952006.06.25 22:39sell80014.521.25110.00001.2491
15962006.06.25 23:37sell80129.361.25170.00001.2497
15972006.06.26 06:59t/p79928.481.25250.00001.2525548.1018336.86
15982006.06.26 06:59close79714.401.25250.00001.2531190.7318527.59
15992006.06.26 07:00close7967.241.25240.00001.253652.4518580.04
16002006.06.26 07:59sell80249.441.25690.00001.2549
16012006.06.26 08:00buy8036.101.25720.00001.2592
16022006.06.26 08:59buy80412.981.25620.00001.2582
16032006.06.26 09:05t/p80249.441.25490.00001.2549988.8019568.84
16042006.06.26 09:05buy80528.321.25410.00001.2561
16052006.06.26 09:05close80129.361.25410.00001.2497-686.8818881.96
16062006.06.26 09:05close80014.521.25420.00001.2491-441.3418440.63
16072006.06.26 09:05close7987.151.25410.00001.2486-245.9218194.70
16082006.06.26 09:18close80528.321.25500.00001.2561254.8818449.58
16092006.06.26 09:18close80412.981.25500.00001.2582-155.7618293.82
16102006.06.26 09:18close8036.101.25500.00001.2592-134.2018159.62
16112006.06.26 09:18buy8067.211.25540.00001.2574
16122006.06.26 09:59buy80714.421.25480.00001.2568
16132006.06.26 10:00t/p80714.421.25680.00001.2568288.4018448.02
16142006.06.26 10:00close8067.211.25680.00001.2574100.9418548.96
16152006.06.26 10:00buy8087.311.25680.00001.2588
16162006.06.26 10:52buy80914.621.25610.00001.2581
16172006.06.26 11:51buy81029.121.25560.00001.2576
16182006.06.26 12:19sell8117.291.25560.00001.2536
16192006.06.26 12:21sell81214.701.25610.00001.2541
16202006.06.26 12:49sell81329.521.25670.00001.2547
16212006.06.26 17:59t/p8087.311.25880.00001.2588146.2018695.16
16222006.06.26 17:59t/p80914.621.25810.00001.2581292.4018987.56
16232006.06.26 17:59t/p81029.121.25760.00001.2576582.4019569.96
16242006.06.26 18:00buy8147.031.25930.00001.2613
16252006.06.26 18:59buy81514.641.25790.00001.2599
16262006.06.26 19:04buy81629.681.25720.00001.2592
16272006.06.26 19:39t/p81629.681.25920.00001.2592593.6020163.56
16282006.06.26 19:39close81514.641.25990.00001.2599292.8020456.36
16292006.06.26 19:40close8147.031.25820.00001.2613-77.3320379.03
16302006.06.26 19:40close81329.521.25840.00001.2547-501.8319877.20
16312006.06.26 19:40close81214.701.25840.00001.2541-338.0919539.11
16322006.06.26 19:40close8117.291.25840.00001.2536-204.1219334.99
16332006.06.26 19:40buy8177.501.26010.00001.2621
16342006.06.26 19:47buy81815.021.25840.00001.2604
16352006.06.26 23:59t/p81815.021.26040.00001.2604300.4019635.39
16362006.06.26 23:59close8177.501.26060.00001.262137.5019672.89
16372006.06.27 00:00buy8198.171.26090.00001.2629
16382006.06.27 00:59buy82016.341.26020.00001.2622
16392006.06.27 00:59close82016.341.26110.00001.2622147.0619819.95
16402006.06.27 00:59close8198.171.26110.00001.262916.3419836.29
16412006.06.27 01:00buy8218.221.26140.00001.2634
16422006.06.27 01:55buy82216.441.26010.00001.2621
16432006.06.27 05:00sell8238.231.26030.00001.2583
16442006.06.27 05:32sell82416.501.26110.00001.2591
16452006.06.27 05:59buy82533.241.25950.00001.2615
16462006.06.27 07:08close82533.241.26070.00001.2615398.8820235.17
16472006.06.27 07:08close82416.501.26090.00001.259133.0120268.18
16482006.06.27 07:08close8238.231.26090.00001.2583-49.3820218.80
16492006.06.27 07:08close82216.441.26070.00001.262198.6420317.44
16502006.06.27 07:08close8218.221.26070.00001.2634-57.5420259.90
16512006.06.27 07:08sell8268.431.26040.00001.2584
16522006.06.27 09:33t/p8268.431.25840.00001.2584168.6020428.50
16532006.06.27 09:33sell8278.561.25820.00001.2562
16542006.06.27 09:36sell82817.061.25890.00001.2569
16552006.06.27 09:38sell82933.281.26020.00001.2582
16562006.06.27 09:39close82933.281.25910.00001.2582366.0920794.59
16572006.06.27 09:39close82817.061.25910.00001.2569-34.1220760.47
16582006.06.27 09:39close8278.561.25910.00001.2562-77.0420683.43
16592006.06.27 09:39sell8308.621.26010.00001.2581
16602006.06.27 09:59t/p8308.621.25810.00001.2581172.4020855.83
16612006.06.27 09:59sell8318.721.25790.00001.2559
16622006.06.27 10:00sell83217.281.25960.00001.2576
16632006.06.27 10:01sell83334.041.26040.00001.2584
16642006.06.27 10:02t/p83334.041.25840.00001.2584680.8221536.65
16652006.06.27 10:02close83217.281.25830.00001.2576224.6521761.30
16662006.06.27 10:02close8318.721.25830.00001.2559-34.8821726.42
16672006.06.27 10:02sell8349.011.26100.00001.2590
16682006.06.27 10:03t/p8349.011.25900.00001.2590180.2021906.62
16692006.06.27 10:03sell8359.171.25810.00001.2561
16702006.06.27 10:03sell83617.901.26120.00001.2592
16712006.06.27 10:04t/p83617.901.25920.00001.2592357.9922264.61
16722006.06.27 10:04close8359.171.25830.00001.2561-18.3422246.27
16732006.06.27 10:04sell8379.251.26050.00001.2585
16742006.06.27 10:05t/p8379.251.25850.00001.2585185.0022431.27
16752006.06.27 10:05sell8389.391.25810.00001.2561
16762006.06.27 10:05sell83918.441.26060.00001.2586
16772006.06.27 10:06t/p83918.441.25860.00001.2586368.7922800.06
16782006.06.27 10:06close8389.391.25830.00001.2561-18.7822781.28
16792006.06.27 10:06sell8409.491.26020.00001.2582
16802006.06.27 10:59t/p8409.491.25820.00001.2582189.8022971.08
16812006.06.27 10:59sell8419.561.25690.00001.2549
16822006.06.27 11:00sell84219.081.25890.00001.2569
16832006.06.27 11:59t/p84219.081.25690.00001.2569381.6123352.69
16842006.06.27 11:59close8419.561.25680.00001.25499.5623362.25
16852006.06.27 13:00buy8439.791.25930.00001.2613
16862006.06.27 13:59buy84419.561.25880.00001.2608
16872006.06.27 14:24buy84538.401.25790.00001.2599
16882006.06.27 14:44close84538.401.25910.00001.2599460.7823823.03
16892006.06.27 14:44close84419.561.25910.00001.260858.6723881.70
16902006.06.27 14:44close8439.791.25910.00001.2613-19.5823862.12
16912006.06.27 14:44buy84610.001.25920.00001.2612
16922006.06.27 16:00buy84719.941.25860.00001.2606
16932006.06.27 16:21close84719.941.26040.00001.2606358.9324221.05
16942006.06.27 16:21close84610.001.26040.00001.2612120.0124341.06
16952006.06.27 18:00sell84810.201.25820.00001.2562
16962006.06.27 18:00sell84920.361.25880.00001.2568
16972006.06.27 22:59close84920.361.25700.00001.2568366.4824707.54
16982006.06.27 22:59close84810.201.25700.00001.2562122.4024829.94
16992006.06.27 23:00sell85010.321.25670.00001.2547
17002006.06.27 23:49sell85120.641.25730.00001.2553
17012006.06.28 01:00buy85210.551.25780.00001.2598
17022006.06.28 01:00buy85321.181.25710.00001.2591
17032006.06.28 02:24sell85442.281.25790.00001.2559
17042006.06.28 07:59buy85543.161.25650.00001.2585
17052006.06.28 12:59t/p85120.641.25530.00001.2553425.2925255.23
17062006.06.28 12:59t/p85442.281.25590.00001.2559845.6026100.83
17072006.06.28 12:59close85010.321.25510.00001.2547171.3626272.19
17082006.06.28 13:00sell85610.541.25500.00001.2530
17092006.06.28 13:00close85610.541.25660.00001.2530-168.6426103.55
17102006.06.28 13:00close85543.161.25640.00001.2585-43.1626060.39
17112006.06.28 13:00close85321.181.25640.00001.2591-148.2525912.14
17122006.06.28 13:00close85210.551.25640.00001.2598-147.7025764.44
17132006.06.28 13:01sell85710.991.25630.00001.2543
17142006.06.28 14:16sell85821.961.25690.00001.2549
17152006.06.28 14:56close85821.961.25510.00001.2549395.2726159.71
17162006.06.28 14:56close85710.991.25510.00001.2543131.8826291.59
17172006.06.28 14:56sell85911.121.25480.00001.2528
17182006.06.28 15:33sell86022.261.25580.00001.2538
17192006.06.28 15:59t/p86022.261.25380.00001.2538445.2026736.79
17202006.06.28 15:59close85911.121.25310.00001.2528189.0426925.83
17212006.06.28 16:00sell86111.281.25300.00001.2510
17222006.06.28 16:02sell86222.581.25420.00001.2522
17232006.06.28 16:02sell86344.761.25510.00001.2531
17242006.06.28 16:24close86344.761.25380.00001.2531581.8927507.72
17252006.06.28 16:24close86222.581.25380.00001.252290.3227598.04
17262006.06.28 16:24close86111.281.25380.00001.2510-90.2427507.80
17272006.06.28 16:24sell86411.561.25350.00001.2515
17282006.06.28 18:28sell86523.121.25410.00001.2521
17292006.06.28 18:59sell86645.641.25560.00001.2536
17302006.06.28 19:00buy86711.341.25590.00001.2579
17312006.06.28 19:59buy86823.041.25510.00001.2571
17322006.06.28 22:59buy86946.321.25450.00001.2565
17332006.06.29 09:59t/p86645.641.25360.00001.2536995.6428503.44
17342006.06.29 09:59close86523.121.25310.00001.2521273.1628776.60
17352006.06.29 10:00close86411.561.25320.00001.251555.6628832.26
17362006.06.29 10:00close86946.321.25480.00001.256534.0328866.29
17372006.06.29 10:00close86823.041.25480.00001.2571-121.3228744.97
17382006.06.29 10:00close86711.341.25480.00001.2579-150.4328594.55
17392006.06.29 10:01sell87012.391.25360.00001.2516
17402006.06.29 10:01sell87124.781.25470.00001.2527
17412006.06.29 11:00t/p87124.781.25270.00001.2527495.5929090.14
17422006.06.29 11:00close87012.391.25270.00001.2516111.5129201.65
17432006.06.29 11:02sell87212.591.25280.00001.2508
17442006.06.29 11:02sell87325.201.25380.00001.2518
17452006.06.29 12:59sell87449.841.25490.00001.2529
17462006.06.29 13:00buy87512.371.25520.00001.2572
17472006.06.29 13:59buy87625.641.25350.00001.2555
17482006.06.29 17:55close87625.641.25290.00001.2555-153.8429047.81
17492006.06.29 17:55close87512.371.25290.00001.2572-284.5128763.30
17502006.06.29 17:55close87449.841.25310.00001.2529897.1229660.42
17512006.06.29 17:55close87325.201.25310.00001.2518176.4129836.83
17522006.06.29 17:55close87212.591.25310.00001.2508-37.7729799.06
17532006.06.29 19:00buy87712.231.26660.00001.2686
17542006.06.29 19:59buy87824.501.26410.00001.2661
17552006.06.29 20:59t/p87824.501.26610.00001.2661490.0030289.06
17562006.06.29 20:59close87712.231.26630.00001.2686-36.6930252.37
17572006.06.29 21:00buy87912.411.26660.00001.2686
17582006.06.29 21:01buy88024.821.26600.00001.2680
17592006.06.29 21:59close88024.821.26660.00001.2680148.9230401.29
17602006.06.29 21:59close87912.411.26660.00001.26860.0030401.29
17612006.06.29 22:00buy88112.451.26690.00001.2689
17622006.06.29 22:31buy88224.901.26610.00001.2681
17632006.06.30 01:59t/p88112.451.26890.00001.2689239.6030640.89
17642006.06.30 01:59t/p88224.901.26810.00001.2681479.2031120.09
17652006.06.30 02:00buy88313.231.27100.00001.2730
17662006.06.30 02:49buy88426.461.26980.00001.2718
17672006.06.30 05:46t/p88426.461.27180.00001.2718529.2031649.29
17682006.06.30 05:46close88313.231.27180.00001.2730105.8531755.14
17692006.06.30 05:46buy88513.431.27190.00001.2739
17702006.06.30 06:00buy88626.881.27090.00001.2729
17712006.06.30 07:00sell88713.361.27020.00001.2682
17722006.06.30 07:00sell88826.801.27130.00001.2693
17732006.06.30 12:59t/p88513.431.27390.00001.2739268.6032023.74
17742006.06.30 12:59t/p88626.881.27290.00001.2729537.6132561.35
17752006.06.30 13:00buy88912.921.27480.00001.2768
17762006.06.30 14:00t/p88912.921.27680.00001.2768258.4032819.75
17772006.06.30 14:00buy89012.521.27700.00001.2790
17782006.06.30 14:35buy89125.621.27530.00001.2773
17792006.06.30 14:59t/p89125.621.27730.00001.2773512.4033332.15
17802006.06.30 14:59close89012.521.27860.00001.2790200.3233532.47
17812006.06.30 14:59sell89249.601.27860.00001.2766
17822006.06.30 15:00buy89312.751.27790.00001.2799
17832006.06.30 15:58buy89426.001.27720.00001.2792
17842006.06.30 19:59close at stop89426.001.27880.00001.2792416.0033948.47
17852006.06.30 19:59close at stop89312.751.27880.00001.2799114.7534063.22
17862006.06.30 19:59close at stop89249.601.27900.00001.2766-198.4033864.82
17872006.06.30 19:59close at stop88826.801.27900.00001.2693-2063.6131801.21
17882006.06.30 19:59close at stop88713.361.27900.00001.2682-1175.6830625.53