|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.01 00:00 - 2006.07.01 00:00 (2006.06.01 - 2006.07.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15449
|Ticks modelled
|75360
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|30525.53
|Gross profit
|41100.21
|Gross loss
|-10574.68
|Profit factor
|3.89
|Expected payoff
|34.14
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|3437.69 (10.09%)
|Relative drawdown
|10.09% (3437.69)
|Total trades
|894
|Short positions (won %)
|595 (67.23%)
|Long positions (won %)
|299 (68.23%)
|Profit trades (% of total)
|604 (67.56%)
|Loss trades (% of total)
|290 (32.44%)
|Largest
|profit trade
|995.64
|loss trade
|-2063.61
|Average
|profit trade
|68.05
|loss trade
|-36.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (3810.85)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-116.23)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3810.85 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-3437.69 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 01:00
|sell
|1
|0.03
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|2
|2006.06.01 01:06
|sell
|2
|0.06
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|3
|2006.06.01 01:19
|sell
|3
|0.12
|1.2809
|0.0000
|1.2789
|4
|2006.06.01 01:59
|close
|3
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2789
|2.28
|102.28
|5
|2006.06.01 01:59
|close
|2
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2781
|0.66
|102.94
|6
|2006.06.01 01:59
|close
|1
|0.03
|1.2790
|0.0000
|1.2771
|0.03
|102.97
|7
|2006.06.01 02:00
|sell
|4
|0.03
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|8
|2006.06.01 02:01
|sell
|5
|0.06
|1.2813
|0.0000
|1.2793
|9
|2006.06.01 02:02
|t/p
|5
|0.06
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|1.20
|104.17
|10
|2006.06.01 02:02
|sell
|6
|0.06
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|11
|2006.06.01 02:03
|t/p
|6
|0.06
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|1.20
|105.37
|12
|2006.06.01 02:03
|close
|4
|0.03
|1.2792
|0.0000
|1.2768
|-0.12
|105.25
|13
|2006.06.01 02:03
|sell
|7
|0.03
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|14
|2006.06.01 02:13
|t/p
|7
|0.03
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|0.60
|105.85
|15
|2006.06.01 02:13
|sell
|8
|0.03
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|16
|2006.06.01 02:13
|sell
|9
|0.06
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|17
|2006.06.01 02:28
|t/p
|9
|0.06
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|1.20
|107.05
|18
|2006.06.01 02:28
|sell
|10
|0.06
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|19
|2006.06.01 02:29
|close
|10
|0.06
|1.2792
|0.0000
|1.2782
|0.60
|107.65
|20
|2006.06.01 02:29
|close
|8
|0.03
|1.2792
|0.0000
|1.2770
|-0.06
|107.59
|21
|2006.06.01 02:29
|sell
|11
|0.03
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|22
|2006.06.01 02:59
|t/p
|11
|0.03
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|0.60
|108.19
|23
|2006.06.01 02:59
|sell
|12
|0.03
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|24
|2006.06.01 03:10
|sell
|13
|0.06
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|25
|2006.06.01 03:33
|sell
|14
|0.12
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|26
|2006.06.01 03:48
|close
|14
|0.12
|1.2784
|0.0000
|1.2774
|1.20
|109.39
|27
|2006.06.01 03:48
|close
|13
|0.06
|1.2784
|0.0000
|1.2767
|0.18
|109.57
|28
|2006.06.01 03:48
|close
|12
|0.03
|1.2784
|0.0000
|1.2758
|-0.18
|109.39
|29
|2006.06.01 03:48
|sell
|15
|0.03
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|30
|2006.06.01 09:00
|buy
|16
|0.03
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|31
|2006.06.01 09:00
|buy
|17
|0.06
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|32
|2006.06.01 10:08
|sell
|18
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|33
|2006.06.01 10:18
|t/p
|17
|0.06
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|1.20
|110.59
|34
|2006.06.01 10:18
|close
|16
|0.03
|1.2799
|0.0000
|1.2807
|0.36
|110.95
|35
|2006.06.01 10:18
|sell
|19
|0.12
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|36
|2006.06.01 10:23
|close
|19
|0.12
|1.2782
|0.0000
|1.2779
|2.04
|112.99
|37
|2006.06.01 10:23
|close
|18
|0.06
|1.2782
|0.0000
|1.2770
|0.48
|113.47
|38
|2006.06.01 10:23
|close
|15
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2764
|0.06
|113.53
|39
|2006.06.01 10:23
|buy
|20
|0.04
|1.2794
|0.0000
|1.2814
|40
|2006.06.01 10:24
|buy
|21
|0.08
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|41
|2006.06.01 10:59
|buy
|22
|0.12
|1.2763
|0.0000
|1.2783
|42
|2006.06.01 11:00
|sell
|23
|0.03
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|43
|2006.06.01 11:01
|t/p
|22
|0.12
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|2.40
|115.93
|44
|2006.06.01 11:01
|close
|21
|0.08
|1.2784
|0.0000
|1.2802
|0.16
|116.09
|45
|2006.06.01 11:01
|sell
|24
|0.08
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|46
|2006.06.01 11:03
|close
|24
|0.08
|1.2767
|0.0000
|1.2764
|1.36
|117.45
|47
|2006.06.01 11:03
|close
|23
|0.03
|1.2767
|0.0000
|1.2741
|-0.18
|117.27
|48
|2006.06.01 11:03
|close
|20
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2814
|-1.16
|116.11
|49
|2006.06.01 11:03
|sell
|25
|0.04
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|50
|2006.06.01 11:04
|t/p
|25
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|0.80
|116.91
|51
|2006.06.01 11:04
|sell
|26
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|52
|2006.06.01 11:04
|sell
|27
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|53
|2006.06.01 11:05
|t/p
|27
|0.08
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|1.60
|118.51
|54
|2006.06.01 11:05
|close
|26
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2745
|-0.08
|118.43
|55
|2006.06.01 11:05
|sell
|28
|0.04
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|56
|2006.06.01 11:08
|t/p
|28
|0.04
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|0.80
|119.23
|57
|2006.06.01 11:08
|sell
|29
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|58
|2006.06.01 11:08
|sell
|30
|0.08
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|59
|2006.06.01 11:10
|t/p
|30
|0.08
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|1.60
|120.83
|60
|2006.06.01 11:10
|close
|29
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2745
|-0.08
|120.75
|61
|2006.06.01 11:10
|sell
|31
|0.04
|1.2792
|0.0000
|1.2772
|62
|2006.06.01 11:13
|t/p
|31
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|0.80
|121.55
|63
|2006.06.01 11:13
|sell
|32
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|64
|2006.06.01 11:13
|sell
|33
|0.08
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|65
|2006.06.01 11:14
|t/p
|33
|0.08
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|1.60
|123.15
|66
|2006.06.01 11:14
|close
|32
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2745
|-0.08
|123.07
|67
|2006.06.01 11:14
|sell
|34
|0.04
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|68
|2006.06.01 11:15
|t/p
|34
|0.04
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|0.80
|123.87
|69
|2006.06.01 11:15
|sell
|35
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|70
|2006.06.01 11:15
|sell
|36
|0.08
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|71
|2006.06.01 11:16
|t/p
|36
|0.08
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|1.60
|125.47
|72
|2006.06.01 11:16
|close
|35
|0.04
|1.2767
|0.0000
|1.2745
|-0.08
|125.39
|73
|2006.06.01 11:16
|sell
|37
|0.04
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|74
|2006.06.01 11:59
|t/p
|37
|0.04
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|0.80
|126.19
|75
|2006.06.01 11:59
|sell
|38
|0.04
|1.2742
|0.0000
|1.2722
|76
|2006.06.01 12:01
|sell
|39
|0.08
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|77
|2006.06.01 12:01
|sell
|40
|0.16
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|78
|2006.06.01 12:02
|close
|40
|0.16
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2.72
|128.91
|79
|2006.06.01 12:02
|close
|39
|0.08
|1.2754
|0.0000
|1.2732
|-0.16
|128.75
|80
|2006.06.01 12:02
|close
|38
|0.04
|1.2754
|0.0000
|1.2722
|-0.48
|128.27
|81
|2006.06.01 12:02
|sell
|41
|0.04
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|82
|2006.06.01 12:59
|t/p
|41
|0.04
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|0.80
|129.07
|83
|2006.06.01 12:59
|sell
|42
|0.04
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|84
|2006.06.01 13:02
|sell
|43
|0.08
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|85
|2006.06.01 13:02
|sell
|44
|0.16
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|86
|2006.06.01 13:03
|close
|44
|0.16
|1.2748
|0.0000
|1.2740
|1.92
|130.99
|87
|2006.06.01 13:03
|close
|43
|0.08
|1.2748
|0.0000
|1.2726
|-0.16
|130.83
|88
|2006.06.01 13:03
|close
|42
|0.04
|1.2748
|0.0000
|1.2713
|-0.60
|130.23
|89
|2006.06.01 13:03
|sell
|45
|0.04
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|90
|2006.06.01 13:26
|t/p
|45
|0.04
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|0.80
|131.03
|91
|2006.06.01 13:26
|sell
|46
|0.04
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|92
|2006.06.01 13:32
|sell
|47
|0.08
|1.2743
|0.0000
|1.2723
|93
|2006.06.01 14:37
|sell
|48
|0.16
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|94
|2006.06.01 14:41
|close
|48
|0.16
|1.2742
|0.0000
|1.2730
|1.28
|132.31
|95
|2006.06.01 14:41
|close
|47
|0.08
|1.2742
|0.0000
|1.2723
|0.08
|132.39
|96
|2006.06.01 14:41
|close
|46
|0.04
|1.2742
|0.0000
|1.2717
|-0.20
|132.19
|97
|2006.06.01 14:41
|sell
|49
|0.04
|1.2741
|0.0000
|1.2721
|98
|2006.06.01 14:59
|sell
|50
|0.08
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|99
|2006.06.01 15:59
|buy
|51
|0.04
|1.2803
|0.0000
|1.2823
|100
|2006.06.01 16:00
|t/p
|51
|0.04
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|0.80
|132.99
|101
|2006.06.01 16:00
|buy
|52
|0.04
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|102
|2006.06.01 16:08
|buy
|53
|0.08
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|103
|2006.06.01 17:20
|buy
|54
|0.16
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|104
|2006.06.01 19:19
|buy
|55
|0.32
|1.2800
|0.0000
|1.2820
|105
|2006.06.01 21:59
|close
|55
|0.32
|1.2814
|0.0000
|1.2820
|4.48
|137.47
|106
|2006.06.01 21:59
|close
|54
|0.16
|1.2814
|0.0000
|1.2826
|1.28
|138.75
|107
|2006.06.01 21:59
|close
|53
|0.08
|1.2814
|0.0000
|1.2832
|0.16
|138.91
|108
|2006.06.01 21:59
|close
|52
|0.04
|1.2814
|0.0000
|1.2845
|-0.44
|138.47
|109
|2006.06.01 21:59
|close
|50
|0.08
|1.2816
|0.0000
|1.2799
|0.24
|138.71
|110
|2006.06.01 21:59
|close
|49
|0.04
|1.2816
|0.0000
|1.2721
|-3.00
|135.71
|111
|2006.06.02 00:00
|buy
|56
|0.04
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|112
|2006.06.02 00:00
|buy
|57
|0.08
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|113
|2006.06.02 07:00
|sell
|58
|0.04
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|114
|2006.06.02 07:03
|sell
|59
|0.08
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|115
|2006.06.02 07:59
|buy
|60
|0.16
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|116
|2006.06.02 08:17
|buy
|61
|0.32
|1.2801
|0.0000
|1.2821
|117
|2006.06.02 08:32
|close
|61
|0.32
|1.2809
|0.0000
|1.2821
|2.56
|138.27
|118
|2006.06.02 08:32
|close
|60
|0.16
|1.2809
|0.0000
|1.2828
|0.16
|138.43
|119
|2006.06.02 08:32
|close
|59
|0.08
|1.2811
|0.0000
|1.2799
|0.64
|139.07
|120
|2006.06.02 08:32
|close
|58
|0.04
|1.2811
|0.0000
|1.2787
|-0.16
|138.91
|121
|2006.06.02 08:32
|close
|57
|0.08
|1.2809
|0.0000
|1.2834
|-0.40
|138.51
|122
|2006.06.02 08:32
|close
|56
|0.04
|1.2809
|0.0000
|1.2840
|-0.44
|138.07
|123
|2006.06.02 08:32
|sell
|62
|0.04
|1.2809
|0.0000
|1.2789
|124
|2006.06.02 10:00
|buy
|63
|0.04
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|125
|2006.06.02 10:25
|sell
|64
|0.08
|1.2815
|0.0000
|1.2795
|126
|2006.06.02 12:26
|sell
|65
|0.16
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|127
|2006.06.02 12:27
|sell
|66
|0.32
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|128
|2006.06.02 12:30
|close
|66
|0.32
|1.2819
|0.0000
|1.2806
|2.24
|140.31
|129
|2006.06.02 12:30
|close
|65
|0.16
|1.2819
|0.0000
|1.2801
|0.32
|140.63
|130
|2006.06.02 12:30
|close
|64
|0.08
|1.2819
|0.0000
|1.2795
|-0.32
|140.31
|131
|2006.06.02 12:30
|close
|63
|0.04
|1.2817
|0.0000
|1.2833
|0.16
|140.47
|132
|2006.06.02 12:30
|close
|62
|0.04
|1.2819
|0.0000
|1.2789
|-0.40
|140.07
|133
|2006.06.02 13:00
|buy
|67
|0.04
|1.2915
|0.0000
|1.2935
|134
|2006.06.02 13:59
|buy
|68
|0.08
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|135
|2006.06.02 14:30
|buy
|69
|0.16
|1.2894
|0.0000
|1.2914
|136
|2006.06.02 14:40
|close
|69
|0.16
|1.2906
|0.0000
|1.2914
|1.92
|141.99
|137
|2006.06.02 14:40
|close
|68
|0.08
|1.2906
|0.0000
|1.2921
|0.40
|142.39
|138
|2006.06.02 14:40
|close
|67
|0.04
|1.2906
|0.0000
|1.2935
|-0.36
|142.03
|139
|2006.06.02 14:40
|buy
|70
|0.04
|1.2909
|0.0000
|1.2929
|140
|2006.06.02 14:40
|buy
|71
|0.08
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|141
|2006.06.02 14:43
|t/p
|71
|0.08
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|1.60
|143.63
|142
|2006.06.02 14:43
|close
|70
|0.04
|1.2921
|0.0000
|1.2929
|0.48
|144.11
|143
|2006.06.02 14:43
|buy
|72
|0.04
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|144
|2006.06.02 14:43
|buy
|73
|0.08
|1.2918
|0.0000
|1.2938
|145
|2006.06.02 14:45
|close
|73
|0.08
|1.2936
|0.0000
|1.2938
|1.44
|145.55
|146
|2006.06.02 14:45
|close
|72
|0.04
|1.2936
|0.0000
|1.2944
|0.48
|146.03
|147
|2006.06.02 14:45
|buy
|74
|0.04
|1.2937
|0.0000
|1.2957
|148
|2006.06.02 14:47
|buy
|75
|0.08
|1.2932
|0.0000
|1.2952
|149
|2006.06.02 14:47
|buy
|76
|0.16
|1.2926
|0.0000
|1.2946
|150
|2006.06.02 15:01
|buy
|77
|0.32
|1.2921
|0.0000
|1.2941
|151
|2006.06.02 15:05
|close
|77
|0.32
|1.2929
|0.0000
|1.2941
|2.56
|148.59
|152
|2006.06.02 15:05
|close
|76
|0.16
|1.2929
|0.0000
|1.2946
|0.48
|149.07
|153
|2006.06.02 15:05
|close
|75
|0.08
|1.2929
|0.0000
|1.2952
|-0.24
|148.83
|154
|2006.06.02 15:05
|close
|74
|0.04
|1.2929
|0.0000
|1.2957
|-0.32
|148.51
|155
|2006.06.02 15:05
|buy
|78
|0.05
|1.2930
|0.0000
|1.2950
|156
|2006.06.02 15:06
|buy
|79
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|157
|2006.06.02 15:07
|buy
|80
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2938
|158
|2006.06.02 15:14
|close
|80
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2938
|2.20
|150.71
|159
|2006.06.02 15:14
|close
|79
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2944
|0.50
|151.21
|160
|2006.06.02 15:14
|close
|78
|0.05
|1.2929
|0.0000
|1.2950
|-0.05
|151.16
|161
|2006.06.02 15:14
|buy
|81
|0.05
|1.2930
|0.0000
|1.2950
|162
|2006.06.02 15:15
|buy
|82
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|163
|2006.06.02 15:28
|buy
|83
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2938
|164
|2006.06.02 15:40
|buy
|84
|0.40
|1.2913
|0.0000
|1.2933
|165
|2006.06.02 16:59
|t/p
|84
|0.40
|1.2933
|0.0000
|1.2933
|8.00
|159.16
|166
|2006.06.02 16:59
|close
|83
|0.20
|1.2936
|0.0000
|1.2938
|3.60
|162.76
|167
|2006.06.02 16:59
|close
|82
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2944
|1.20
|163.96
|168
|2006.06.02 16:59
|close
|81
|0.05
|1.2936
|0.0000
|1.2950
|0.30
|164.26
|169
|2006.06.02 17:00
|buy
|85
|0.05
|1.2938
|0.0000
|1.2958
|170
|2006.06.02 17:00
|buy
|86
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2953
|171
|2006.06.02 17:14
|buy
|87
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2947
|172
|2006.06.02 18:05
|buy
|88
|0.40
|1.2919
|0.0000
|1.2939
|173
|2006.06.02 18:39
|close
|88
|0.40
|1.2928
|0.0000
|1.2939
|3.60
|167.86
|174
|2006.06.02 18:39
|close
|87
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.2947
|0.20
|168.06
|175
|2006.06.02 18:39
|close
|86
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2953
|-0.50
|167.56
|176
|2006.06.02 18:39
|close
|85
|0.05
|1.2928
|0.0000
|1.2958
|-0.50
|167.06
|177
|2006.06.02 19:00
|sell
|89
|0.05
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|178
|2006.06.02 19:06
|sell
|90
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|179
|2006.06.04 22:04
|sell
|91
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2914
|180
|2006.06.04 22:38
|close
|91
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2914
|2.40
|169.46
|181
|2006.06.04 22:38
|close
|90
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2909
|0.70
|170.16
|182
|2006.06.04 22:38
|close
|89
|0.05
|1.2922
|0.0000
|1.2900
|-0.10
|170.06
|183
|2006.06.04 22:39
|sell
|92
|0.05
|1.2921
|0.0000
|1.2901
|184
|2006.06.04 23:28
|sell
|93
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2907
|185
|2006.06.05 00:59
|sell
|94
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|186
|2006.06.05 02:00
|buy
|95
|0.05
|1.2938
|0.0000
|1.2958
|187
|2006.06.05 02:23
|buy
|96
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2952
|188
|2006.06.05 04:59
|sell
|97
|0.40
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|189
|2006.06.05 07:59
|t/p
|95
|0.05
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|1.00
|171.06
|190
|2006.06.05 07:59
|t/p
|96
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|2.00
|173.06
|191
|2006.06.05 07:59
|buy
|98
|0.05
|1.2967
|0.0000
|1.2987
|192
|2006.06.05 08:07
|buy
|99
|0.10
|1.2951
|0.0000
|1.2971
|193
|2006.06.05 08:59
|t/p
|99
|0.10
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|2.00
|175.06
|194
|2006.06.05 08:59
|close
|98
|0.05
|1.2973
|0.0000
|1.2987
|0.30
|175.36
|195
|2006.06.05 09:00
|buy
|100
|0.05
|1.2975
|0.0000
|1.2995
|196
|2006.06.05 09:27
|buy
|101
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2979
|197
|2006.06.05 12:59
|buy
|102
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2960
|198
|2006.06.05 13:46
|t/p
|102
|0.20
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|4.00
|179.36
|199
|2006.06.05 13:46
|close
|101
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2979
|0.10
|179.46
|200
|2006.06.05 13:47
|close
|100
|0.05
|1.2946
|0.0000
|1.2995
|-1.45
|178.01
|201
|2006.06.05 13:59
|close
|97
|0.40
|1.2941
|0.0000
|1.2927
|2.40
|180.41
|202
|2006.06.05 13:59
|close
|94
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2919
|-0.40
|180.01
|203
|2006.06.05 13:59
|close
|93
|0.10
|1.2941
|0.0000
|1.2907
|-1.34
|178.67
|204
|2006.06.05 13:59
|close
|92
|0.05
|1.2941
|0.0000
|1.2901
|-0.97
|177.70
|205
|2006.06.05 14:00
|sell
|103
|0.06
|1.2937
|0.0000
|1.2917
|206
|2006.06.05 14:00
|sell
|104
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|207
|2006.06.05 14:08
|sell
|105
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|208
|2006.06.05 14:42
|close
|105
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2937
|2.80
|180.50
|209
|2006.06.05 14:42
|close
|104
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2932
|0.90
|181.40
|210
|2006.06.05 14:42
|close
|103
|0.06
|1.2943
|0.0000
|1.2917
|-0.36
|181.04
|211
|2006.06.05 14:42
|sell
|106
|0.06
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|212
|2006.06.05 14:43
|sell
|107
|0.12
|1.2944
|0.0000
|1.2924
|213
|2006.06.05 14:47
|sell
|108
|0.24
|1.2950
|0.0000
|1.2930
|214
|2006.06.05 14:54
|close
|108
|0.24
|1.2939
|0.0000
|1.2930
|2.64
|183.68
|215
|2006.06.05 14:54
|close
|107
|0.12
|1.2939
|0.0000
|1.2924
|0.60
|184.28
|216
|2006.06.05 14:54
|close
|106
|0.06
|1.2939
|0.0000
|1.2918
|-0.06
|184.22
|217
|2006.06.05 14:54
|sell
|109
|0.06
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|218
|2006.06.05 14:57
|sell
|110
|0.12
|1.2940
|0.0000
|1.2920
|219
|2006.06.05 15:59
|sell
|111
|0.24
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|220
|2006.06.05 16:59
|sell
|112
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.2942
|221
|2006.06.05 17:00
|buy
|113
|0.05
|1.2963
|0.0000
|1.2983
|222
|2006.06.05 17:35
|buy
|114
|0.12
|1.2956
|0.0000
|1.2976
|223
|2006.06.05 18:00
|buy
|115
|0.24
|1.2951
|0.0000
|1.2971
|224
|2006.06.05 18:59
|t/p
|111
|0.24
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|4.80
|189.02
|225
|2006.06.05 18:59
|t/p
|112
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|8.00
|197.02
|226
|2006.06.05 18:59
|buy
|116
|0.48
|1.2923
|0.0000
|1.2943
|227
|2006.06.05 18:59
|close
|110
|0.12
|1.2923
|0.0000
|1.2920
|2.04
|199.06
|228
|2006.06.05 19:00
|close
|109
|0.06
|1.2922
|0.0000
|1.2915
|0.78
|199.84
|229
|2006.06.05 19:00
|t/p
|116
|0.48
|1.2943
|0.0000
|1.2943
|9.60
|209.44
|230
|2006.06.05 19:00
|close
|115
|0.24
|1.2962
|0.0000
|1.2971
|2.64
|212.08
|231
|2006.06.05 19:00
|close
|114
|0.12
|1.2962
|0.0000
|1.2976
|0.72
|212.80
|232
|2006.06.05 19:00
|close
|113
|0.05
|1.2962
|0.0000
|1.2983
|-0.05
|212.75
|233
|2006.06.05 19:05
|buy
|117
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|234
|2006.06.05 19:05
|t/p
|117
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|1.40
|214.15
|235
|2006.06.05 19:05
|buy
|118
|0.07
|1.2959
|0.0000
|1.2979
|236
|2006.06.05 19:10
|buy
|119
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|237
|2006.06.05 19:10
|t/p
|119
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|2.80
|216.95
|238
|2006.06.05 19:17
|buy
|120
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|239
|2006.06.05 19:17
|t/p
|120
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|2.80
|219.75
|240
|2006.06.05 19:17
|close
|118
|0.07
|1.2956
|0.0000
|1.2979
|-0.21
|219.54
|241
|2006.06.05 19:21
|buy
|121
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|242
|2006.06.05 19:21
|t/p
|121
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|1.40
|220.94
|243
|2006.06.05 19:21
|buy
|122
|0.07
|1.2960
|0.0000
|1.2980
|244
|2006.06.05 19:24
|buy
|123
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|245
|2006.06.05 19:24
|t/p
|123
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|2.80
|223.74
|246
|2006.06.05 19:24
|close
|122
|0.07
|1.2955
|0.0000
|1.2980
|-0.35
|223.39
|247
|2006.06.05 19:31
|buy
|124
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|248
|2006.06.05 19:31
|t/p
|124
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|1.40
|224.79
|249
|2006.06.05 19:31
|buy
|125
|0.07
|1.2957
|0.0000
|1.2977
|250
|2006.06.05 19:40
|buy
|126
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|251
|2006.06.05 19:40
|t/p
|126
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|2.80
|227.59
|252
|2006.06.05 19:40
|close
|125
|0.07
|1.2955
|0.0000
|1.2977
|-0.14
|227.45
|253
|2006.06.05 19:44
|buy
|127
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|254
|2006.06.05 19:44
|t/p
|127
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|1.40
|228.85
|255
|2006.06.05 19:44
|buy
|128
|0.07
|1.2957
|0.0000
|1.2977
|256
|2006.06.05 19:59
|buy
|129
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|257
|2006.06.05 19:59
|buy
|130
|0.28
|1.2916
|0.0000
|1.2936
|258
|2006.06.05 20:00
|sell
|131
|0.07
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|259
|2006.06.05 20:15
|sell
|132
|0.14
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|260
|2006.06.05 20:15
|t/p
|129
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|2.80
|231.65
|261
|2006.06.05 20:15
|t/p
|130
|0.28
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|5.60
|237.25
|262
|2006.06.05 20:15
|close
|128
|0.07
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|-0.21
|237.04
|263
|2006.06.05 20:15
|sell
|133
|0.28
|1.2954
|0.0000
|1.2934
|264
|2006.06.05 20:16
|t/p
|133
|0.28
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|5.60
|242.64
|265
|2006.06.05 20:16
|close
|132
|0.14
|1.2922
|0.0000
|1.2900
|-0.28
|242.36
|266
|2006.06.05 20:16
|close
|131
|0.07
|1.2922
|0.0000
|1.2894
|-0.56
|241.80
|267
|2006.06.05 20:16
|sell
|134
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|268
|2006.06.05 20:17
|t/p
|134
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|1.40
|243.20
|269
|2006.06.05 20:17
|sell
|135
|0.08
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|270
|2006.06.05 20:17
|sell
|136
|0.14
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|271
|2006.06.05 20:18
|t/p
|136
|0.14
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|2.80
|246.00
|272
|2006.06.05 20:18
|sell
|137
|0.16
|1.2949
|0.0000
|1.2929
|273
|2006.06.05 20:19
|t/p
|137
|0.16
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|3.20
|249.20
|274
|2006.06.05 20:19
|close
|135
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2900
|-0.16
|249.04
|275
|2006.06.05 20:19
|sell
|138
|0.08
|1.2951
|0.0000
|1.2931
|276
|2006.06.05 20:20
|t/p
|138
|0.08
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|1.60
|250.64
|277
|2006.06.05 20:20
|sell
|139
|0.08
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|278
|2006.06.05 20:20
|sell
|140
|0.16
|1.2954
|0.0000
|1.2934
|279
|2006.06.05 20:21
|t/p
|140
|0.16
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|3.20
|253.84
|280
|2006.06.05 20:21
|sell
|141
|0.16
|1.2956
|0.0000
|1.2936
|281
|2006.06.05 20:23
|t/p
|141
|0.16
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|3.20
|257.04
|282
|2006.06.05 20:23
|close
|139
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2900
|-0.16
|256.88
|283
|2006.06.05 20:23
|sell
|142
|0.08
|1.2946
|0.0000
|1.2926
|284
|2006.06.05 20:24
|t/p
|142
|0.08
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|1.60
|258.48
|285
|2006.06.05 20:24
|sell
|143
|0.08
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|286
|2006.06.05 20:24
|sell
|144
|0.16
|1.2942
|0.0000
|1.2922
|287
|2006.06.05 20:27
|t/p
|144
|0.16
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|3.20
|261.68
|288
|2006.06.05 20:27
|sell
|145
|0.16
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|289
|2006.06.05 20:29
|t/p
|145
|0.16
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|3.20
|264.88
|290
|2006.06.05 20:29
|close
|143
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2900
|-0.16
|264.72
|291
|2006.06.05 20:29
|sell
|146
|0.08
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|292
|2006.06.05 20:30
|t/p
|146
|0.08
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|1.60
|266.32
|293
|2006.06.05 20:30
|buy
|147
|0.08
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|294
|2006.06.05 20:31
|t/p
|147
|0.08
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|1.60
|267.92
|295
|2006.06.05 20:31
|buy
|148
|0.08
|1.2946
|0.0000
|1.2966
|296
|2006.06.05 20:33
|buy
|149
|0.16
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|297
|2006.06.05 20:44
|buy
|150
|0.32
|1.2916
|0.0000
|1.2936
|298
|2006.06.05 20:45
|sell
|151
|0.08
|1.2917
|0.0000
|1.2897
|299
|2006.06.05 21:59
|buy
|152
|0.64
|1.2906
|0.0000
|1.2926
|300
|2006.06.06 00:00
|t/p
|151
|0.08
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|1.65
|269.57
|301
|2006.06.06 00:00
|sell
|153
|0.08
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|302
|2006.06.06 00:00
|sell
|154
|0.16
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|303
|2006.06.06 02:13
|sell
|155
|0.32
|1.2908
|0.0000
|1.2888
|304
|2006.06.06 06:59
|sell
|156
|0.64
|1.2924
|0.0000
|1.2904
|305
|2006.06.06 08:00
|t/p
|156
|0.64
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|12.80
|282.37
|306
|2006.06.06 08:00
|close
|155
|0.32
|1.2902
|0.0000
|1.2888
|1.92
|284.29
|307
|2006.06.06 08:00
|close
|154
|0.16
|1.2903
|0.0000
|1.2881
|-0.32
|283.97
|308
|2006.06.06 08:00
|close
|153
|0.08
|1.2902
|0.0000
|1.2875
|-0.56
|283.41
|309
|2006.06.06 08:01
|close
|152
|0.64
|1.2904
|0.0000
|1.2926
|-1.76
|281.65
|310
|2006.06.06 08:01
|close
|150
|0.32
|1.2904
|0.0000
|1.2936
|-4.08
|277.56
|311
|2006.06.06 08:01
|close
|149
|0.16
|1.2904
|0.0000
|1.2942
|-3.00
|274.56
|312
|2006.06.06 08:01
|close
|148
|0.08
|1.2904
|0.0000
|1.2966
|-3.42
|271.14
|313
|2006.06.06 08:01
|buy
|157
|0.09
|1.2905
|0.0000
|1.2925
|314
|2006.06.06 08:54
|t/p
|157
|0.09
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|1.80
|272.94
|315
|2006.06.06 08:54
|buy
|158
|0.09
|1.2927
|0.0000
|1.2947
|316
|2006.06.06 08:55
|buy
|159
|0.18
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|317
|2006.06.06 08:59
|buy
|160
|0.32
|1.2900
|0.0000
|1.2920
|318
|2006.06.06 09:00
|t/p
|160
|0.32
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|6.40
|279.34
|319
|2006.06.06 09:00
|close
|159
|0.18
|1.2924
|0.0000
|1.2942
|0.36
|279.70
|320
|2006.06.06 09:00
|close
|158
|0.09
|1.2924
|0.0000
|1.2947
|-0.27
|279.43
|321
|2006.06.06 09:15
|buy
|161
|0.09
|1.2910
|0.0000
|1.2930
|322
|2006.06.06 09:59
|buy
|162
|0.18
|1.2895
|0.0000
|1.2915
|323
|2006.06.06 10:00
|t/p
|162
|0.18
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|3.60
|283.03
|324
|2006.06.06 10:00
|close
|161
|0.09
|1.2917
|0.0000
|1.2930
|0.63
|283.66
|325
|2006.06.06 10:03
|buy
|163
|0.09
|1.2899
|0.0000
|1.2919
|326
|2006.06.06 10:03
|close
|163
|0.09
|1.2915
|0.0000
|1.2919
|1.44
|285.10
|327
|2006.06.06 10:04
|buy
|164
|0.09
|1.2899
|0.0000
|1.2919
|328
|2006.06.06 10:31
|sell
|165
|0.09
|1.2897
|0.0000
|1.2877
|329
|2006.06.06 10:31
|sell
|166
|0.18
|1.2912
|0.0000
|1.2892
|330
|2006.06.06 10:59
|t/p
|165
|0.09
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|1.80
|286.90
|331
|2006.06.06 10:59
|t/p
|166
|0.18
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|3.60
|290.50
|332
|2006.06.06 10:59
|buy
|167
|0.18
|1.2876
|0.0000
|1.2896
|333
|2006.06.06 10:59
|sell
|168
|0.09
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|334
|2006.06.06 11:01
|t/p
|167
|0.18
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|3.60
|294.10
|335
|2006.06.06 11:01
|close
|168
|0.09
|1.2898
|0.0000
|1.2854
|-2.16
|291.94
|336
|2006.06.06 11:01
|close
|164
|0.09
|1.2896
|0.0000
|1.2919
|-0.27
|291.67
|337
|2006.06.06 11:03
|sell
|169
|0.09
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|338
|2006.06.06 11:03
|sell
|170
|0.18
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|339
|2006.06.06 11:12
|sell
|171
|0.36
|1.2904
|0.0000
|1.2884
|340
|2006.06.06 11:17
|t/p
|171
|0.36
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|7.20
|298.87
|341
|2006.06.06 11:17
|close
|170
|0.18
|1.2879
|0.0000
|1.2876
|3.06
|301.93
|342
|2006.06.06 11:17
|close
|169
|0.09
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.18
|301.75
|343
|2006.06.06 11:17
|sell
|172
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2882
|344
|2006.06.06 11:18
|t/p
|172
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|2.00
|303.75
|345
|2006.06.06 11:18
|sell
|173
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|346
|2006.06.06 11:18
|sell
|174
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|347
|2006.06.06 11:20
|t/p
|174
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|4.00
|307.75
|348
|2006.06.06 11:20
|close
|173
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.20
|307.55
|349
|2006.06.06 11:20
|sell
|175
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|350
|2006.06.06 11:21
|t/p
|175
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|2.00
|309.55
|351
|2006.06.06 11:21
|sell
|176
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|352
|2006.06.06 11:21
|sell
|177
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2882
|353
|2006.06.06 11:22
|t/p
|177
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|4.00
|313.55
|354
|2006.06.06 11:22
|close
|176
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2857
|-0.20
|313.35
|355
|2006.06.06 11:22
|sell
|178
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2879
|356
|2006.06.06 11:27
|t/p
|178
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|2.00
|315.35
|357
|2006.06.06 11:27
|sell
|179
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|358
|2006.06.06 11:27
|sell
|180
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2876
|359
|2006.06.06 11:59
|t/p
|180
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2876
|4.00
|319.35
|360
|2006.06.06 11:59
|close
|179
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2857
|1.50
|320.85
|361
|2006.06.06 12:00
|sell
|181
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2841
|362
|2006.06.06 12:06
|sell
|182
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2851
|363
|2006.06.06 12:06
|sell
|183
|0.40
|1.2891
|0.0000
|1.2871
|364
|2006.06.06 12:16
|close
|183
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2871
|7.60
|328.45
|365
|2006.06.06 12:16
|close
|182
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2851
|-0.20
|328.25
|366
|2006.06.06 12:16
|close
|181
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2841
|-1.10
|327.15
|367
|2006.06.06 12:16
|sell
|184
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2851
|368
|2006.06.06 12:59
|t/p
|184
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|2.00
|329.15
|369
|2006.06.06 12:59
|sell
|185
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|370
|2006.06.06 13:00
|sell
|186
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2852
|371
|2006.06.06 13:01
|t/p
|186
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|4.00
|333.15
|372
|2006.06.06 13:01
|sell
|187
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|373
|2006.06.06 13:01
|sell
|188
|0.40
|1.2867
|0.0000
|1.2847
|374
|2006.06.06 13:02
|close
|188
|0.40
|1.2851
|0.0000
|1.2847
|6.40
|339.55
|375
|2006.06.06 13:02
|close
|187
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-0.40
|339.15
|376
|2006.06.06 13:02
|close
|185
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2819
|-1.20
|337.95
|377
|2006.06.06 13:02
|sell
|189
|0.11
|1.2868
|0.0000
|1.2848
|378
|2006.06.06 13:09
|sell
|190
|0.22
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|379
|2006.06.06 13:10
|t/p
|190
|0.22
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|4.40
|342.35
|380
|2006.06.06 13:10
|close
|189
|0.11
|1.2851
|0.0000
|1.2848
|1.87
|344.22
|381
|2006.06.06 13:10
|sell
|191
|0.11
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|382
|2006.06.06 13:11
|t/p
|191
|0.11
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|2.20
|346.42
|383
|2006.06.06 13:11
|sell
|192
|0.11
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|384
|2006.06.06 13:11
|sell
|193
|0.22
|1.2872
|0.0000
|1.2852
|385
|2006.06.06 13:13
|t/p
|193
|0.22
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|4.40
|350.82
|386
|2006.06.06 13:13
|sell
|194
|0.22
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|387
|2006.06.06 13:19
|t/p
|194
|0.22
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|4.40
|355.22
|388
|2006.06.06 13:19
|close
|192
|0.11
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-0.22
|355.00
|389
|2006.06.06 13:19
|sell
|195
|0.11
|1.2873
|0.0000
|1.2853
|390
|2006.06.06 13:23
|t/p
|195
|0.11
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|2.20
|357.20
|391
|2006.06.06 13:23
|sell
|196
|0.11
|1.2849
|0.0000
|1.2829
|392
|2006.06.06 13:23
|sell
|197
|0.22
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|393
|2006.06.06 13:24
|t/p
|197
|0.22
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|4.40
|361.60
|394
|2006.06.06 13:24
|sell
|198
|0.22
|1.2869
|0.0000
|1.2849
|395
|2006.06.06 13:25
|close
|198
|0.22
|1.2851
|0.0000
|1.2849
|3.96
|365.56
|396
|2006.06.06 13:25
|close
|196
|0.11
|1.2851
|0.0000
|1.2829
|-0.22
|365.34
|397
|2006.06.06 13:25
|sell
|199
|0.11
|1.2866
|0.0000
|1.2846
|398
|2006.06.06 13:59
|t/p
|199
|0.11
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|2.20
|367.54
|399
|2006.06.06 13:59
|sell
|200
|0.11
|1.2840
|0.0000
|1.2820
|400
|2006.06.06 14:00
|sell
|201
|0.22
|1.2858
|0.0000
|1.2838
|401
|2006.06.06 14:05
|sell
|202
|0.44
|1.2867
|0.0000
|1.2847
|402
|2006.06.06 14:06
|t/p
|202
|0.44
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|8.80
|376.34
|403
|2006.06.06 14:06
|close
|201
|0.22
|1.2846
|0.0000
|1.2838
|2.64
|378.98
|404
|2006.06.06 14:06
|close
|200
|0.11
|1.2846
|0.0000
|1.2820
|-0.66
|378.32
|405
|2006.06.06 14:06
|sell
|203
|0.12
|1.2865
|0.0000
|1.2845
|406
|2006.06.06 14:16
|t/p
|203
|0.12
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|2.40
|380.72
|407
|2006.06.06 14:16
|sell
|204
|0.12
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|408
|2006.06.06 14:59
|t/p
|204
|0.12
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|2.40
|383.12
|409
|2006.06.06 14:59
|sell
|205
|0.12
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|410
|2006.06.06 15:00
|sell
|206
|0.24
|1.2836
|0.0000
|1.2816
|411
|2006.06.06 15:06
|sell
|207
|0.48
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|412
|2006.06.06 15:31
|close
|207
|0.48
|1.2833
|0.0000
|1.2821
|3.84
|386.96
|413
|2006.06.06 15:31
|close
|206
|0.24
|1.2833
|0.0000
|1.2816
|0.72
|387.68
|414
|2006.06.06 15:31
|close
|205
|0.12
|1.2833
|0.0000
|1.2791
|-2.64
|385.04
|415
|2006.06.06 15:31
|sell
|208
|0.12
|1.2832
|0.0000
|1.2812
|416
|2006.06.06 15:59
|sell
|209
|0.24
|1.2837
|0.0000
|1.2817
|417
|2006.06.06 19:00
|buy
|210
|0.12
|1.2841
|0.0000
|1.2861
|418
|2006.06.06 19:00
|buy
|211
|0.24
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|419
|2006.06.06 22:59
|buy
|212
|0.48
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|420
|2006.06.07 05:59
|t/p
|209
|0.24
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|4.95
|389.99
|421
|2006.06.07 05:59
|close
|208
|0.12
|1.2817
|0.0000
|1.2812
|1.87
|391.86
|422
|2006.06.07 06:22
|close
|212
|0.48
|1.2831
|0.0000
|1.2842
|3.96
|395.82
|423
|2006.06.07 06:22
|close
|211
|0.24
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|-0.18
|395.64
|424
|2006.06.07 06:22
|close
|210
|0.12
|1.2831
|0.0000
|1.2861
|-1.29
|394.35
|425
|2006.06.07 07:00
|sell
|213
|0.12
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|426
|2006.06.07 07:08
|sell
|214
|0.24
|1.2820
|0.0000
|1.2800
|427
|2006.06.07 07:33
|sell
|215
|0.48
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|428
|2006.06.07 10:59
|close
|215
|0.48
|1.2807
|0.0000
|1.2806
|9.12
|403.47
|429
|2006.06.07 10:59
|close
|214
|0.24
|1.2807
|0.0000
|1.2800
|3.12
|406.59
|430
|2006.06.07 10:59
|close
|213
|0.12
|1.2807
|0.0000
|1.2768
|-2.28
|404.31
|431
|2006.06.07 11:30
|buy
|216
|0.13
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|432
|2006.06.07 11:59
|buy
|217
|0.24
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|433
|2006.06.07 12:04
|t/p
|217
|0.24
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|4.80
|409.11
|434
|2006.06.07 12:04
|close
|216
|0.13
|1.2800
|0.0000
|1.2831
|-1.43
|407.68
|435
|2006.06.07 12:04
|buy
|218
|0.13
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|436
|2006.06.07 12:05
|buy
|219
|0.26
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|437
|2006.06.07 12:29
|close
|219
|0.26
|1.2821
|0.0000
|1.2822
|4.94
|412.62
|438
|2006.06.07 12:29
|close
|218
|0.13
|1.2821
|0.0000
|1.2838
|0.39
|413.01
|439
|2006.06.07 12:31
|buy
|220
|0.13
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|440
|2006.06.07 12:45
|sell
|221
|0.13
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|441
|2006.06.07 12:59
|sell
|222
|0.26
|1.2805
|0.0000
|1.2785
|442
|2006.06.07 13:26
|buy
|223
|0.26
|1.2795
|0.0000
|1.2815
|443
|2006.06.07 13:32
|buy
|224
|0.52
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|444
|2006.06.07 13:45
|t/p
|222
|0.26
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|5.20
|418.21
|445
|2006.06.07 13:45
|close
|221
|0.13
|1.2785
|0.0000
|1.2780
|1.95
|420.16
|446
|2006.06.07 13:45
|sell
|225
|0.13
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|447
|2006.06.07 13:45
|buy
|226
|1.04
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|448
|2006.06.07 14:15
|sell
|227
|0.26
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|449
|2006.06.07 14:16
|close
|227
|0.26
|1.2792
|0.0000
|1.2769
|-0.78
|419.38
|450
|2006.06.07 14:16
|close
|226
|1.04
|1.2790
|0.0000
|1.2804
|6.24
|425.62
|451
|2006.06.07 14:16
|close
|225
|0.13
|1.2792
|0.0000
|1.2764
|-1.04
|424.58
|452
|2006.06.07 14:16
|close
|224
|0.52
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|0.00
|424.58
|453
|2006.06.07 14:16
|close
|223
|0.26
|1.2790
|0.0000
|1.2815
|-1.30
|423.28
|454
|2006.06.07 14:16
|close
|220
|0.13
|1.2790
|0.0000
|1.2822
|-1.56
|421.72
|455
|2006.06.07 14:16
|sell
|228
|0.13
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|456
|2006.06.07 14:58
|sell
|229
|0.26
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|457
|2006.06.07 15:32
|t/p
|229
|0.26
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|5.20
|426.92
|458
|2006.06.07 15:32
|close
|228
|0.13
|1.2776
|0.0000
|1.2769
|1.69
|428.61
|459
|2006.06.07 15:32
|sell
|230
|0.13
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|460
|2006.06.07 15:59
|sell
|231
|0.26
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|461
|2006.06.07 16:59
|buy
|232
|0.13
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|462
|2006.06.07 17:00
|sell
|233
|0.52
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|463
|2006.06.07 17:52
|sell
|234
|1.04
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|464
|2006.06.07 17:55
|close
|234
|1.04
|1.2801
|0.0000
|1.2787
|6.24
|434.85
|465
|2006.06.07 17:55
|close
|233
|0.52
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|0.00
|434.85
|466
|2006.06.07 17:55
|close
|232
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2817
|0.26
|435.11
|467
|2006.06.07 17:55
|close
|231
|0.26
|1.2801
|0.0000
|1.2775
|-1.56
|433.55
|468
|2006.06.07 17:55
|close
|230
|0.13
|1.2801
|0.0000
|1.2755
|-3.38
|430.17
|469
|2006.06.07 17:55
|buy
|235
|0.13
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|470
|2006.06.07 19:59
|buy
|236
|0.26
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|471
|2006.06.07 20:12
|buy
|237
|0.52
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|472
|2006.06.07 21:00
|buy
|238
|1.04
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|473
|2006.06.07 21:00
|sell
|239
|0.13
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|474
|2006.06.07 21:00
|close
|239
|0.13
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|-2.34
|427.83
|475
|2006.06.07 21:00
|close
|238
|1.04
|1.2799
|0.0000
|1.2805
|14.56
|442.39
|476
|2006.06.07 21:00
|close
|237
|0.52
|1.2799
|0.0000
|1.2810
|4.68
|447.07
|477
|2006.06.07 21:00
|close
|236
|0.26
|1.2799
|0.0000
|1.2816
|0.78
|447.85
|478
|2006.06.07 21:00
|close
|235
|0.13
|1.2799
|0.0000
|1.2822
|-0.39
|447.46
|479
|2006.06.07 21:00
|sell
|240
|0.14
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|480
|2006.06.07 23:00
|buy
|241
|0.14
|1.2803
|0.0000
|1.2823
|481
|2006.06.08 00:09
|buy
|242
|0.30
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|482
|2006.06.08 00:59
|buy
|243
|0.56
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|483
|2006.06.08 01:15
|close
|243
|0.56
|1.2805
|0.0000
|1.2810
|8.40
|455.86
|484
|2006.06.08 01:15
|close
|242
|0.30
|1.2805
|0.0000
|1.2816
|2.70
|458.56
|485
|2006.06.08 01:15
|close
|241
|0.14
|1.2805
|0.0000
|1.2823
|-0.04
|458.52
|486
|2006.06.08 01:15
|close
|240
|0.14
|1.2807
|0.0000
|1.2778
|-1.01
|457.51
|487
|2006.06.08 02:00
|sell
|244
|0.15
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|488
|2006.06.08 02:01
|sell
|245
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|489
|2006.06.08 03:26
|t/p
|245
|0.30
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|6.00
|463.51
|490
|2006.06.08 03:26
|close
|244
|0.15
|1.2780
|0.0000
|1.2764
|0.60
|464.11
|491
|2006.06.08 03:26
|sell
|246
|0.15
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|492
|2006.06.08 03:31
|sell
|247
|0.30
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|493
|2006.06.08 06:59
|close
|247
|0.30
|1.2776
|0.0000
|1.2765
|2.70
|466.81
|494
|2006.06.08 06:59
|close
|246
|0.15
|1.2776
|0.0000
|1.2759
|0.45
|467.26
|495
|2006.06.08 07:00
|sell
|248
|0.15
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|496
|2006.06.08 07:59
|sell
|249
|0.30
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|497
|2006.06.08 07:59
|t/p
|248
|0.15
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|3.00
|470.26
|498
|2006.06.08 07:59
|t/p
|249
|0.30
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|6.00
|476.26
|499
|2006.06.08 08:00
|sell
|250
|0.15
|1.2754
|0.0000
|1.2734
|500
|2006.06.08 08:01
|sell
|251
|0.30
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|501
|2006.06.08 08:01
|sell
|252
|0.60
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|502
|2006.06.08 08:07
|sell
|253
|1.20
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|503
|2006.06.08 08:10
|close
|253
|1.20
|1.2779
|0.0000
|1.2770
|13.20
|489.46
|504
|2006.06.08 08:10
|close
|252
|0.60
|1.2779
|0.0000
|1.2765
|3.60
|493.06
|505
|2006.06.08 08:10
|close
|251
|0.30
|1.2779
|0.0000
|1.2757
|-0.60
|492.46
|506
|2006.06.08 08:10
|close
|250
|0.15
|1.2779
|0.0000
|1.2734
|-3.75
|488.71
|507
|2006.06.08 08:10
|sell
|254
|0.16
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|508
|2006.06.08 08:34
|t/p
|254
|0.16
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|3.20
|491.91
|509
|2006.06.08 08:34
|sell
|255
|0.16
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|510
|2006.06.08 08:50
|sell
|256
|0.32
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|511
|2006.06.08 10:00
|close
|256
|0.32
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|6.40
|498.31
|512
|2006.06.08 10:00
|close
|255
|0.16
|1.2757
|0.0000
|1.2752
|2.40
|500.71
|513
|2006.06.08 10:00
|sell
|257
|0.16
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|514
|2006.06.08 10:02
|sell
|258
|0.32
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|515
|2006.06.08 10:27
|sell
|259
|0.64
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|516
|2006.06.08 10:38
|sell
|260
|1.28
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|517
|2006.06.08 11:59
|t/p
|259
|0.64
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|12.80
|513.51
|518
|2006.06.08 11:59
|t/p
|260
|1.28
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|25.60
|539.11
|519
|2006.06.08 11:59
|close
|258
|0.32
|1.2740
|0.0000
|1.2739
|6.08
|545.19
|520
|2006.06.08 11:59
|close
|257
|0.16
|1.2740
|0.0000
|1.2733
|2.08
|547.27
|521
|2006.06.08 12:00
|sell
|261
|0.17
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|522
|2006.06.08 12:07
|sell
|262
|0.34
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|523
|2006.06.08 12:59
|t/p
|261
|0.17
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|3.40
|550.67
|524
|2006.06.08 12:59
|t/p
|262
|0.34
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|6.80
|557.47
|525
|2006.06.08 12:59
|sell
|263
|0.17
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|526
|2006.06.08 13:00
|sell
|264
|0.34
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|527
|2006.06.08 13:01
|t/p
|264
|0.34
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|6.80
|564.27
|528
|2006.06.08 13:01
|close
|263
|0.17
|1.2692
|0.0000
|1.2666
|-1.02
|563.25
|529
|2006.06.08 13:01
|sell
|265
|0.18
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|530
|2006.06.08 13:03
|t/p
|265
|0.18
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|3.60
|566.85
|531
|2006.06.08 13:03
|sell
|266
|0.18
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|532
|2006.06.08 13:03
|sell
|267
|0.36
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|533
|2006.06.08 13:06
|t/p
|267
|0.36
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|7.20
|574.05
|534
|2006.06.08 13:06
|sell
|268
|0.36
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|535
|2006.06.08 13:08
|t/p
|268
|0.36
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|7.20
|581.25
|536
|2006.06.08 13:08
|close
|266
|0.18
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.36
|580.89
|537
|2006.06.08 13:08
|sell
|269
|0.19
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|538
|2006.06.08 13:10
|t/p
|269
|0.19
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|3.80
|584.69
|539
|2006.06.08 13:10
|sell
|270
|0.18
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|540
|2006.06.08 13:10
|sell
|271
|0.36
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|541
|2006.06.08 13:11
|t/p
|271
|0.36
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|7.20
|591.89
|542
|2006.06.08 13:11
|sell
|272
|0.38
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|543
|2006.06.08 13:12
|t/p
|272
|0.38
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|7.60
|599.49
|544
|2006.06.08 13:12
|close
|270
|0.18
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.36
|599.13
|545
|2006.06.08 13:12
|sell
|273
|0.19
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|546
|2006.06.08 13:13
|t/p
|273
|0.19
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|3.80
|602.93
|547
|2006.06.08 13:13
|sell
|274
|0.19
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|548
|2006.06.08 13:13
|sell
|275
|0.38
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|549
|2006.06.08 13:15
|t/p
|275
|0.38
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|7.60
|610.53
|550
|2006.06.08 13:15
|sell
|276
|0.38
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|551
|2006.06.08 13:16
|t/p
|276
|0.38
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|7.60
|618.13
|552
|2006.06.08 13:16
|close
|274
|0.19
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.38
|617.75
|553
|2006.06.08 13:16
|sell
|277
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|554
|2006.06.08 13:18
|t/p
|277
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|4.00
|621.75
|555
|2006.06.08 13:18
|sell
|278
|0.19
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|556
|2006.06.08 13:18
|sell
|279
|0.40
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|557
|2006.06.08 13:19
|t/p
|279
|0.40
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|8.00
|629.75
|558
|2006.06.08 13:19
|sell
|280
|0.40
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|559
|2006.06.08 13:22
|t/p
|280
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|8.00
|637.75
|560
|2006.06.08 13:22
|close
|278
|0.19
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.38
|637.37
|561
|2006.06.08 13:22
|sell
|281
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|562
|2006.06.08 13:30
|t/p
|281
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|4.00
|641.37
|563
|2006.06.08 13:30
|sell
|282
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|564
|2006.06.08 13:30
|sell
|283
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|565
|2006.06.08 13:32
|t/p
|283
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|8.00
|649.37
|566
|2006.06.08 13:32
|sell
|284
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|567
|2006.06.08 13:34
|t/p
|284
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|8.00
|657.37
|568
|2006.06.08 13:34
|close
|282
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.40
|656.97
|569
|2006.06.08 13:34
|sell
|285
|0.21
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|570
|2006.06.08 13:35
|t/p
|285
|0.21
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|4.20
|661.17
|571
|2006.06.08 13:35
|sell
|286
|0.21
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|572
|2006.06.08 13:35
|sell
|287
|0.42
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|573
|2006.06.08 13:36
|t/p
|287
|0.42
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|8.40
|669.57
|574
|2006.06.08 13:36
|sell
|288
|0.42
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|575
|2006.06.08 13:39
|t/p
|288
|0.42
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|8.40
|677.97
|576
|2006.06.08 13:39
|close
|286
|0.21
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.42
|677.55
|577
|2006.06.08 13:39
|sell
|289
|0.22
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|578
|2006.06.08 13:43
|t/p
|289
|0.22
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|4.40
|681.95
|579
|2006.06.08 13:43
|sell
|290
|0.21
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|580
|2006.06.08 13:43
|sell
|291
|0.42
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|581
|2006.06.08 13:44
|t/p
|291
|0.42
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|8.40
|690.35
|582
|2006.06.08 13:44
|sell
|292
|0.44
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|583
|2006.06.08 13:45
|t/p
|292
|0.44
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|8.80
|699.15
|584
|2006.06.08 13:45
|close
|290
|0.21
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.42
|698.73
|585
|2006.06.08 13:45
|sell
|293
|0.22
|1.2763
|0.0000
|1.2743
|586
|2006.06.08 13:46
|t/p
|293
|0.22
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|4.40
|703.13
|587
|2006.06.08 13:46
|sell
|294
|0.22
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|588
|2006.06.08 13:46
|sell
|295
|0.44
|1.2754
|0.0000
|1.2734
|589
|2006.06.08 13:47
|t/p
|295
|0.44
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|8.80
|711.93
|590
|2006.06.08 13:47
|sell
|296
|0.44
|1.2754
|0.0000
|1.2734
|591
|2006.06.08 13:48
|t/p
|296
|0.44
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|8.80
|720.73
|592
|2006.06.08 13:48
|close
|294
|0.22
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.44
|720.29
|593
|2006.06.08 13:48
|sell
|297
|0.23
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|594
|2006.06.08 13:49
|t/p
|297
|0.23
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|4.60
|724.89
|595
|2006.06.08 13:49
|sell
|298
|0.23
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|596
|2006.06.08 13:49
|sell
|299
|0.46
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|597
|2006.06.08 13:50
|t/p
|299
|0.46
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|9.20
|734.09
|598
|2006.06.08 13:50
|sell
|300
|0.46
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|599
|2006.06.08 13:51
|t/p
|300
|0.46
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|9.20
|743.29
|600
|2006.06.08 13:51
|close
|298
|0.23
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.46
|742.83
|601
|2006.06.08 13:51
|sell
|301
|0.24
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|602
|2006.06.08 13:52
|t/p
|301
|0.24
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|4.80
|747.63
|603
|2006.06.08 13:52
|sell
|302
|0.23
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|604
|2006.06.08 13:52
|sell
|303
|0.46
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|605
|2006.06.08 13:53
|t/p
|303
|0.46
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|9.20
|756.83
|606
|2006.06.08 13:53
|sell
|304
|0.48
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|607
|2006.06.08 13:54
|t/p
|304
|0.48
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|9.60
|766.43
|608
|2006.06.08 13:54
|close
|302
|0.23
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.46
|765.97
|609
|2006.06.08 13:54
|sell
|305
|0.24
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|610
|2006.06.08 13:55
|t/p
|305
|0.24
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|4.80
|770.77
|611
|2006.06.08 13:55
|sell
|306
|0.24
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|612
|2006.06.08 13:55
|sell
|307
|0.48
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|613
|2006.06.08 13:56
|t/p
|307
|0.48
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|9.60
|780.37
|614
|2006.06.08 13:56
|sell
|308
|0.48
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|615
|2006.06.08 13:57
|t/p
|308
|0.48
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|9.60
|789.97
|616
|2006.06.08 13:57
|close
|306
|0.24
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.48
|789.49
|617
|2006.06.08 13:57
|sell
|309
|0.25
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|618
|2006.06.08 13:58
|t/p
|309
|0.25
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|5.00
|794.49
|619
|2006.06.08 13:58
|sell
|310
|0.25
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|620
|2006.06.08 13:58
|sell
|311
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|621
|2006.06.08 13:59
|t/p
|311
|0.50
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|10.00
|804.49
|622
|2006.06.08 13:59
|sell
|312
|0.50
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|623
|2006.06.08 13:59
|t/p
|312
|0.50
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|10.00
|814.49
|624
|2006.06.08 13:59
|close
|310
|0.25
|1.2692
|0.0000
|1.2670
|-0.50
|813.99
|625
|2006.06.08 13:59
|sell
|313
|0.25
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|626
|2006.06.08 14:00
|sell
|314
|0.50
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|627
|2006.06.08 14:01
|t/p
|314
|0.50
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|10.00
|823.99
|628
|2006.06.08 14:01
|sell
|315
|0.50
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|629
|2006.06.08 14:01
|sell
|316
|0.96
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|630
|2006.06.08 14:02
|t/p
|316
|0.96
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|19.20
|843.19
|631
|2006.06.08 14:02
|close
|315
|0.50
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-1.00
|842.19
|632
|2006.06.08 14:02
|close
|313
|0.25
|1.2669
|0.0000
|1.2626
|-5.75
|836.44
|633
|2006.06.08 14:02
|sell
|317
|0.27
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|634
|2006.06.08 14:03
|t/p
|317
|0.27
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|5.40
|841.84
|635
|2006.06.08 14:03
|sell
|318
|0.26
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|636
|2006.06.08 14:03
|sell
|319
|0.52
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|637
|2006.06.08 14:04
|t/p
|319
|0.52
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|10.40
|852.24
|638
|2006.06.08 14:04
|sell
|320
|0.52
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|639
|2006.06.08 14:05
|t/p
|320
|0.52
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|10.40
|862.64
|640
|2006.06.08 14:05
|close
|318
|0.26
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.52
|862.12
|641
|2006.06.08 14:05
|sell
|321
|0.27
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|642
|2006.06.08 14:06
|t/p
|321
|0.27
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|5.40
|867.52
|643
|2006.06.08 14:06
|sell
|322
|0.27
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|644
|2006.06.08 14:06
|sell
|323
|0.54
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|645
|2006.06.08 14:07
|t/p
|323
|0.54
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|10.80
|878.32
|646
|2006.06.08 14:07
|sell
|324
|0.54
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|647
|2006.06.08 14:08
|t/p
|324
|0.54
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|10.80
|889.12
|648
|2006.06.08 14:08
|close
|322
|0.27
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.54
|888.58
|649
|2006.06.08 14:08
|sell
|325
|0.28
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|650
|2006.06.08 14:09
|t/p
|325
|0.28
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|5.60
|894.18
|651
|2006.06.08 14:09
|sell
|326
|0.28
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|652
|2006.06.08 14:09
|sell
|327
|0.56
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|653
|2006.06.08 14:10
|t/p
|327
|0.56
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|11.20
|905.38
|654
|2006.06.08 14:10
|sell
|328
|0.56
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|655
|2006.06.08 14:11
|t/p
|328
|0.56
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|11.20
|916.58
|656
|2006.06.08 14:11
|close
|326
|0.28
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.56
|916.02
|657
|2006.06.08 14:11
|sell
|329
|0.29
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|658
|2006.06.08 14:12
|t/p
|329
|0.29
|1.2705
|0.0000
|1.2705
|5.80
|921.82
|659
|2006.06.08 14:12
|sell
|330
|0.29
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|660
|2006.06.08 14:12
|sell
|331
|0.58
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|661
|2006.06.08 14:13
|t/p
|331
|0.58
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|11.60
|933.42
|662
|2006.06.08 14:13
|sell
|332
|0.58
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|663
|2006.06.08 14:15
|t/p
|332
|0.58
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|11.60
|945.02
|664
|2006.06.08 14:15
|close
|330
|0.29
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.58
|944.44
|665
|2006.06.08 14:15
|sell
|333
|0.30
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|666
|2006.06.08 14:16
|t/p
|333
|0.30
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|6.00
|950.44
|667
|2006.06.08 14:16
|sell
|334
|0.29
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|668
|2006.06.08 14:16
|sell
|335
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|669
|2006.06.08 14:17
|t/p
|335
|0.60
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|12.00
|962.44
|670
|2006.06.08 14:17
|sell
|336
|0.60
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|671
|2006.06.08 14:18
|t/p
|336
|0.60
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|12.00
|974.44
|672
|2006.06.08 14:18
|close
|334
|0.29
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.58
|973.86
|673
|2006.06.08 14:18
|sell
|337
|0.31
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|674
|2006.06.08 14:19
|t/p
|337
|0.31
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|6.20
|980.06
|675
|2006.06.08 14:19
|sell
|338
|0.30
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|676
|2006.06.08 14:19
|sell
|339
|0.60
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|677
|2006.06.08 14:20
|t/p
|339
|0.60
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|12.00
|992.06
|678
|2006.06.08 14:20
|sell
|340
|0.62
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|679
|2006.06.08 14:21
|t/p
|340
|0.62
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|12.40
|1004.46
|680
|2006.06.08 14:21
|close
|338
|0.30
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.60
|1003.86
|681
|2006.06.08 14:21
|sell
|341
|0.32
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|682
|2006.06.08 14:22
|t/p
|341
|0.32
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|6.40
|1010.26
|683
|2006.06.08 14:22
|sell
|342
|0.31
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|684
|2006.06.08 14:22
|sell
|343
|0.62
|1.2726
|0.0000
|1.2706
|685
|2006.06.08 14:23
|t/p
|343
|0.62
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|12.40
|1022.66
|686
|2006.06.08 14:23
|sell
|344
|0.64
|1.2722
|0.0000
|1.2702
|687
|2006.06.08 14:24
|t/p
|344
|0.64
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|12.80
|1035.46
|688
|2006.06.08 14:24
|close
|342
|0.31
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.62
|1034.84
|689
|2006.06.08 14:24
|sell
|345
|0.33
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|690
|2006.06.08 14:25
|t/p
|345
|0.33
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|6.60
|1041.44
|691
|2006.06.08 14:25
|sell
|346
|0.32
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|692
|2006.06.08 14:25
|sell
|347
|0.64
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|693
|2006.06.08 14:26
|t/p
|347
|0.64
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|12.80
|1054.24
|694
|2006.06.08 14:26
|sell
|348
|0.66
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|695
|2006.06.08 14:27
|t/p
|348
|0.66
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|13.20
|1067.44
|696
|2006.06.08 14:27
|close
|346
|0.32
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.64
|1066.80
|697
|2006.06.08 14:27
|sell
|349
|0.34
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|698
|2006.06.08 14:29
|t/p
|349
|0.34
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|6.80
|1073.60
|699
|2006.06.08 14:29
|sell
|350
|0.33
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|700
|2006.06.08 14:29
|sell
|351
|0.66
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|701
|2006.06.08 14:30
|t/p
|351
|0.66
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|13.20
|1086.80
|702
|2006.06.08 14:30
|sell
|352
|0.68
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|703
|2006.06.08 14:31
|t/p
|352
|0.68
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|13.60
|1100.40
|704
|2006.06.08 14:31
|close
|350
|0.33
|1.2669
|0.0000
|1.2647
|-0.66
|1099.74
|705
|2006.06.08 14:31
|sell
|353
|0.35
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|706
|2006.06.08 14:32
|t/p
|353
|0.35
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|7.00
|1106.74
|707
|2006.06.08 14:32
|sell
|354
|0.34
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|708
|2006.06.08 14:32
|sell
|355
|0.68
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|709
|2006.06.08 14:45
|t/p
|355
|0.68
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|13.60
|1120.34
|710
|2006.06.08 14:45
|close
|354
|0.34
|1.2666
|0.0000
|1.2647
|0.34
|1120.68
|711
|2006.06.08 14:45
|sell
|356
|0.35
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|712
|2006.06.08 14:45
|close
|356
|0.35
|1.2664
|0.0000
|1.2645
|0.35
|1121.03
|713
|2006.06.08 14:45
|sell
|357
|0.35
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|714
|2006.06.08 14:59
|t/p
|357
|0.35
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|7.00
|1128.03
|715
|2006.06.08 14:59
|sell
|358
|0.35
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|716
|2006.06.08 15:00
|sell
|359
|0.70
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|717
|2006.06.08 15:01
|t/p
|359
|0.70
|1.2663
|0.0000
|1.2663
|14.00
|1142.03
|718
|2006.06.08 15:01
|sell
|360
|0.70
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|719
|2006.06.08 15:01
|sell
|361
|1.36
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|720
|2006.06.08 15:02
|t/p
|361
|1.36
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|27.20
|1169.23
|721
|2006.06.08 15:02
|close
|360
|0.70
|1.2651
|0.0000
|1.2629
|-1.40
|1167.83
|722
|2006.06.08 15:02
|close
|358
|0.35
|1.2651
|0.0000
|1.2616
|-5.25
|1162.58
|723
|2006.06.08 15:02
|sell
|362
|0.36
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|724
|2006.06.08 15:03
|t/p
|362
|0.36
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|7.20
|1169.78
|725
|2006.06.08 15:03
|sell
|363
|0.36
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|726
|2006.06.08 15:03
|sell
|364
|0.72
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|727
|2006.06.08 15:04
|t/p
|364
|0.72
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|14.40
|1184.18
|728
|2006.06.08 15:04
|sell
|365
|0.72
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|729
|2006.06.08 15:05
|t/p
|365
|0.72
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|14.40
|1198.58
|730
|2006.06.08 15:05
|close
|363
|0.36
|1.2651
|0.0000
|1.2629
|-0.72
|1197.86
|731
|2006.06.08 15:05
|sell
|366
|0.37
|1.2671
|0.0000
|1.2651
|732
|2006.06.08 15:06
|t/p
|366
|0.37
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|7.40
|1205.26
|733
|2006.06.08 15:06
|sell
|367
|0.37
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|734
|2006.06.08 15:06
|sell
|368
|0.74
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|735
|2006.06.08 15:08
|t/p
|368
|0.74
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|14.80
|1220.06
|736
|2006.06.08 15:08
|sell
|369
|0.76
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|737
|2006.06.08 15:09
|t/p
|369
|0.76
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|15.20
|1235.26
|738
|2006.06.08 15:09
|close
|367
|0.37
|1.2651
|0.0000
|1.2629
|-0.74
|1234.52
|739
|2006.06.08 15:09
|sell
|370
|0.38
|1.2669
|0.0000
|1.2649
|740
|2006.06.08 15:18
|sell
|371
|0.76
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|741
|2006.06.08 15:19
|t/p
|371
|0.76
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|15.20
|1249.72
|742
|2006.06.08 15:19
|sell
|372
|0.78
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|743
|2006.06.08 15:20
|t/p
|372
|0.78
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|15.60
|1265.32
|744
|2006.06.08 15:20
|close
|370
|0.38
|1.2651
|0.0000
|1.2649
|6.84
|1272.16
|745
|2006.06.08 15:20
|sell
|373
|0.40
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|746
|2006.06.08 15:21
|t/p
|373
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|8.00
|1280.16
|747
|2006.06.08 15:21
|sell
|374
|0.39
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|748
|2006.06.08 15:21
|sell
|375
|0.78
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|749
|2006.06.08 15:22
|t/p
|375
|0.78
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|15.60
|1295.76
|750
|2006.06.08 15:22
|sell
|376
|0.80
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|751
|2006.06.08 15:23
|close
|376
|0.80
|1.2651
|0.0000
|1.2648
|13.60
|1309.36
|752
|2006.06.08 15:23
|close
|374
|0.39
|1.2651
|0.0000
|1.2629
|-0.78
|1308.58
|753
|2006.06.08 15:23
|sell
|377
|0.41
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|754
|2006.06.08 15:33
|t/p
|377
|0.41
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|8.20
|1316.78
|755
|2006.06.08 15:33
|sell
|378
|0.40
|1.2648
|0.0000
|1.2628
|756
|2006.06.08 16:05
|sell
|379
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|757
|2006.06.08 16:08
|sell
|380
|1.60
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|758
|2006.06.08 16:19
|sell
|381
|3.20
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|759
|2006.06.08 16:27
|close
|381
|3.20
|1.2657
|0.0000
|1.2645
|25.60
|1342.38
|760
|2006.06.08 16:27
|close
|380
|1.60
|1.2657
|0.0000
|1.2639
|3.20
|1345.58
|761
|2006.06.08 16:27
|close
|379
|0.80
|1.2657
|0.0000
|1.2633
|-3.20
|1342.38
|762
|2006.06.08 16:27
|close
|378
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2628
|-3.60
|1338.78
|763
|2006.06.08 16:27
|sell
|382
|0.41
|1.2652
|0.0000
|1.2632
|764
|2006.06.08 18:09
|sell
|383
|0.82
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|765
|2006.06.08 18:49
|buy
|384
|0.41
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|766
|2006.06.08 18:59
|buy
|385
|0.82
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|767
|2006.06.09 06:25
|t/p
|383
|0.82
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|16.90
|1355.68
|768
|2006.06.09 06:25
|close
|382
|0.41
|1.2638
|0.0000
|1.2632
|5.99
|1361.67
|769
|2006.06.09 06:59
|close
|385
|0.82
|1.2653
|0.0000
|1.2661
|9.22
|1370.89
|770
|2006.06.09 06:59
|close
|384
|0.41
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|-0.31
|1370.58
|771
|2006.06.09 08:00
|buy
|386
|0.44
|1.2655
|0.0000
|1.2675
|772
|2006.06.09 08:00
|buy
|387
|0.88
|1.2647
|0.0000
|1.2667
|773
|2006.06.09 11:16
|t/p
|387
|0.88
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|17.60
|1388.18
|774
|2006.06.09 11:16
|close
|386
|0.44
|1.2667
|0.0000
|1.2675
|5.28
|1393.46
|775
|2006.06.09 11:16
|buy
|388
|0.44
|1.2670
|0.0000
|1.2690
|776
|2006.06.09 11:18
|buy
|389
|0.88
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|777
|2006.06.09 11:19
|buy
|390
|1.76
|1.2659
|0.0000
|1.2679
|778
|2006.06.09 11:31
|close
|390
|1.76
|1.2664
|0.0000
|1.2679
|8.80
|1402.26
|779
|2006.06.09 11:31
|close
|389
|0.88
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|0.00
|1402.26
|780
|2006.06.09 11:31
|close
|388
|0.44
|1.2664
|0.0000
|1.2690
|-2.64
|1399.62
|781
|2006.06.09 11:31
|buy
|391
|0.45
|1.2665
|0.0000
|1.2685
|782
|2006.06.09 11:59
|buy
|392
|0.90
|1.2658
|0.0000
|1.2678
|783
|2006.06.09 12:59
|buy
|393
|1.68
|1.2612
|0.0000
|1.2632
|784
|2006.06.09 13:00
|t/p
|393
|1.68
|1.2632
|0.0000
|1.2632
|33.60
|1433.22
|785
|2006.06.09 13:00
|close
|392
|0.90
|1.2652
|0.0000
|1.2678
|-5.40
|1427.82
|786
|2006.06.09 13:00
|close
|391
|0.45
|1.2653
|0.0000
|1.2685
|-5.40
|1422.42
|787
|2006.06.09 13:00
|buy
|394
|0.45
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|788
|2006.06.09 13:02
|close
|394
|0.45
|1.2665
|0.0000
|1.2674
|4.95
|1427.37
|789
|2006.06.09 13:02
|buy
|395
|0.45
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|790
|2006.06.09 13:11
|buy
|396
|0.90
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|791
|2006.06.09 13:15
|sell
|397
|0.45
|1.2658
|0.0000
|1.2638
|792
|2006.06.09 13:30
|buy
|398
|1.80
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|793
|2006.06.09 13:47
|sell
|399
|0.92
|1.2664
|0.0000
|1.2644
|794
|2006.06.09 14:30
|buy
|400
|3.60
|1.2649
|0.0000
|1.2669
|795
|2006.06.09 14:30
|t/p
|399
|0.92
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|18.40
|1445.77
|796
|2006.06.09 14:30
|close
|397
|0.45
|1.2644
|0.0000
|1.2638
|6.30
|1452.07
|797
|2006.06.09 15:00
|sell
|401
|0.44
|1.2643
|0.0000
|1.2623
|798
|2006.06.09 15:04
|t/p
|401
|0.44
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|8.80
|1460.87
|799
|2006.06.09 15:04
|sell
|402
|0.38
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|800
|2006.06.09 15:17
|sell
|403
|0.80
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|801
|2006.06.09 15:18
|sell
|404
|1.64
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|802
|2006.06.09 15:19
|sell
|405
|3.28
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|803
|2006.06.09 16:10
|t/p
|400
|3.60
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|72.00
|1532.87
|804
|2006.06.09 16:10
|close
|398
|1.80
|1.2672
|0.0000
|1.2674
|32.40
|1565.27
|805
|2006.06.09 16:11
|close
|396
|0.90
|1.2648
|0.0000
|1.2680
|-10.80
|1554.47
|806
|2006.06.09 16:11
|close
|395
|0.45
|1.2677
|0.0000
|1.2686
|4.95
|1559.42
|807
|2006.06.09 16:16
|buy
|406
|0.46
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|808
|2006.06.09 16:16
|t/p
|406
|0.46
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|9.20
|1568.62
|809
|2006.06.09 16:16
|buy
|407
|0.41
|1.2673
|0.0000
|1.2693
|810
|2006.06.09 16:17
|buy
|408
|0.92
|1.2650
|0.0000
|1.2670
|811
|2006.06.09 17:00
|close
|408
|0.92
|1.2643
|0.0000
|1.2670
|-6.44
|1562.18
|812
|2006.06.09 17:00
|close
|407
|0.41
|1.2643
|0.0000
|1.2693
|-12.30
|1549.88
|813
|2006.06.09 17:00
|close
|405
|3.28
|1.2645
|0.0000
|1.2614
|-36.08
|1513.80
|814
|2006.06.09 17:00
|close
|404
|1.64
|1.2645
|0.0000
|1.2609
|-26.24
|1487.56
|815
|2006.06.09 17:00
|close
|403
|0.80
|1.2645
|0.0000
|1.2603
|-17.60
|1469.96
|816
|2006.06.09 17:00
|close
|402
|0.38
|1.2645
|0.0000
|1.2597
|-10.64
|1459.32
|817
|2006.06.09 17:00
|buy
|409
|0.46
|1.2646
|0.0000
|1.2666
|818
|2006.06.09 17:08
|buy
|410
|0.92
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|819
|2006.06.11 22:00
|buy
|411
|1.80
|1.2614
|0.0000
|1.2634
|820
|2006.06.11 22:13
|buy
|412
|3.52
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|821
|2006.06.11 23:00
|sell
|413
|0.45
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|822
|2006.06.12 00:59
|close
|413
|0.45
|1.2629
|0.0000
|1.2593
|-6.93
|1452.39
|823
|2006.06.12 00:59
|close
|412
|3.52
|1.2627
|0.0000
|1.2629
|60.70
|1513.09
|824
|2006.06.12 00:59
|close
|411
|1.80
|1.2627
|0.0000
|1.2634
|22.04
|1535.13
|825
|2006.06.12 00:59
|close
|410
|0.92
|1.2627
|0.0000
|1.2660
|-12.65
|1522.48
|826
|2006.06.12 00:59
|close
|409
|0.46
|1.2627
|0.0000
|1.2666
|-9.09
|1513.39
|827
|2006.06.12 01:00
|sell
|414
|0.50
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|828
|2006.06.12 05:00
|buy
|415
|0.50
|1.2631
|0.0000
|1.2651
|829
|2006.06.12 06:35
|buy
|416
|1.00
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|830
|2006.06.12 06:59
|sell
|417
|1.00
|1.2633
|0.0000
|1.2613
|831
|2006.06.12 07:59
|buy
|418
|2.00
|1.2617
|0.0000
|1.2637
|832
|2006.06.12 08:27
|close
|418
|2.00
|1.2633
|0.0000
|1.2637
|32.00
|1545.39
|833
|2006.06.12 08:27
|close
|417
|1.00
|1.2635
|0.0000
|1.2613
|-2.00
|1543.39
|834
|2006.06.12 08:27
|close
|416
|1.00
|1.2633
|0.0000
|1.2645
|8.00
|1551.39
|835
|2006.06.12 08:27
|close
|415
|0.50
|1.2633
|0.0000
|1.2651
|1.00
|1552.39
|836
|2006.06.12 08:27
|close
|414
|0.50
|1.2635
|0.0000
|1.2607
|-4.00
|1548.39
|837
|2006.06.12 10:00
|sell
|419
|0.51
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|838
|2006.06.12 10:00
|sell
|420
|1.02
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|839
|2006.06.12 10:17
|sell
|421
|2.04
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|840
|2006.06.12 10:32
|sell
|422
|4.00
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|841
|2006.06.12 10:33
|close
|422
|4.00
|1.2615
|0.0000
|1.2604
|36.00
|1584.39
|842
|2006.06.12 10:33
|close
|421
|2.04
|1.2615
|0.0000
|1.2599
|8.16
|1592.55
|843
|2006.06.12 10:33
|close
|420
|1.02
|1.2615
|0.0000
|1.2593
|-2.04
|1590.51
|844
|2006.06.12 10:33
|close
|419
|0.51
|1.2615
|0.0000
|1.2586
|-4.59
|1585.92
|845
|2006.06.12 10:33
|sell
|423
|0.52
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|846
|2006.06.12 11:39
|t/p
|423
|0.52
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|10.40
|1596.32
|847
|2006.06.12 11:39
|sell
|424
|0.52
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|848
|2006.06.12 11:47
|sell
|425
|1.04
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|849
|2006.06.12 11:59
|t/p
|424
|0.52
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|10.40
|1606.72
|850
|2006.06.12 11:59
|t/p
|425
|1.04
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|20.80
|1627.52
|851
|2006.06.12 12:00
|sell
|426
|0.53
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|852
|2006.06.12 12:01
|sell
|427
|1.06
|1.2591
|0.0000
|1.2571
|853
|2006.06.12 12:01
|sell
|428
|2.12
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|854
|2006.06.12 12:13
|sell
|429
|4.16
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|855
|2006.06.12 12:16
|close
|429
|4.16
|1.2593
|0.0000
|1.2588
|62.40
|1689.92
|856
|2006.06.12 12:16
|close
|428
|2.12
|1.2593
|0.0000
|1.2582
|19.08
|1709.00
|857
|2006.06.12 12:16
|close
|427
|1.06
|1.2593
|0.0000
|1.2571
|-2.12
|1706.88
|858
|2006.06.12 12:16
|close
|426
|0.53
|1.2593
|0.0000
|1.2559
|-7.42
|1699.46
|859
|2006.06.12 12:16
|sell
|430
|0.56
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|860
|2006.06.12 13:30
|t/p
|430
|0.56
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|11.20
|1710.66
|861
|2006.06.12 13:30
|sell
|431
|0.56
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|862
|2006.06.12 13:59
|sell
|432
|1.12
|1.2600
|0.0000
|1.2580
|863
|2006.06.12 14:00
|buy
|433
|0.56
|1.2603
|0.0000
|1.2623
|864
|2006.06.12 14:01
|buy
|434
|1.12
|1.2585
|0.0000
|1.2605
|865
|2006.06.12 18:59
|t/p
|434
|1.12
|1.2605
|0.0000
|1.2605
|22.40
|1733.06
|866
|2006.06.12 18:59
|close
|433
|0.56
|1.2609
|0.0000
|1.2623
|3.36
|1736.42
|867
|2006.06.12 18:59
|sell
|435
|2.24
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|868
|2006.06.12 19:00
|buy
|436
|0.56
|1.2611
|0.0000
|1.2631
|869
|2006.06.12 19:00
|close
|436
|0.56
|1.2595
|0.0000
|1.2631
|-8.96
|1727.46
|870
|2006.06.12 19:00
|close
|435
|2.24
|1.2597
|0.0000
|1.2589
|26.88
|1754.34
|871
|2006.06.12 19:00
|close
|432
|1.12
|1.2597
|0.0000
|1.2580
|3.36
|1757.70
|872
|2006.06.12 19:00
|close
|431
|0.56
|1.2597
|0.0000
|1.2563
|-7.84
|1749.86
|873
|2006.06.12 19:14
|buy
|437
|0.57
|1.2597
|0.0000
|1.2617
|874
|2006.06.12 20:59
|buy
|438
|1.14
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|875
|2006.06.12 21:00
|sell
|439
|0.57
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|876
|2006.06.12 21:00
|sell
|440
|1.16
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|877
|2006.06.12 21:59
|t/p
|440
|1.16
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|23.20
|1773.06
|878
|2006.06.12 21:59
|buy
|441
|2.28
|1.2580
|0.0000
|1.2600
|879
|2006.06.12 21:59
|close
|439
|0.57
|1.2580
|0.0000
|1.2566
|3.42
|1776.48
|880
|2006.06.12 22:00
|sell
|442
|0.57
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|881
|2006.06.12 22:01
|sell
|443
|1.16
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|882
|2006.06.12 22:01
|close
|443
|1.16
|1.2597
|0.0000
|1.2566
|-12.76
|1763.72
|883
|2006.06.12 22:01
|close
|442
|0.57
|1.2597
|0.0000
|1.2559
|-10.26
|1753.46
|884
|2006.06.12 22:01
|close
|441
|2.28
|1.2595
|0.0000
|1.2600
|34.20
|1787.66
|885
|2006.06.12 22:01
|close
|438
|1.14
|1.2595
|0.0000
|1.2607
|9.12
|1796.78
|886
|2006.06.12 22:01
|close
|437
|0.57
|1.2595
|0.0000
|1.2617
|-1.14
|1795.64
|887
|2006.06.12 22:08
|sell
|444
|0.59
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|888
|2006.06.13 01:00
|buy
|445
|0.60
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|889
|2006.06.13 01:29
|buy
|446
|1.20
|1.2582
|0.0000
|1.2602
|890
|2006.06.13 04:59
|buy
|447
|2.40
|1.2577
|0.0000
|1.2597
|891
|2006.06.13 06:59
|buy
|448
|4.64
|1.2569
|0.0000
|1.2589
|892
|2006.06.13 07:15
|close
|448
|4.64
|1.2578
|0.0000
|1.2589
|41.76
|1837.40
|893
|2006.06.13 07:15
|close
|447
|2.40
|1.2578
|0.0000
|1.2597
|2.40
|1839.80
|894
|2006.06.13 07:15
|close
|446
|1.20
|1.2578
|0.0000
|1.2602
|-4.80
|1835.00
|895
|2006.06.13 07:15
|close
|445
|0.60
|1.2578
|0.0000
|1.2608
|-6.00
|1829.00
|896
|2006.06.13 07:15
|close
|444
|0.59
|1.2580
|0.0000
|1.2566
|3.90
|1832.90
|897
|2006.06.13 07:15
|sell
|449
|0.61
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|898
|2006.06.13 07:27
|sell
|450
|1.22
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|899
|2006.06.13 09:00
|buy
|451
|0.61
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|900
|2006.06.13 09:00
|buy
|452
|1.22
|1.2569
|0.0000
|1.2589
|901
|2006.06.13 09:59
|t/p
|452
|1.22
|1.2589
|0.0000
|1.2589
|24.40
|1857.30
|902
|2006.06.13 09:59
|close
|451
|0.61
|1.2596
|0.0000
|1.2607
|5.49
|1862.79
|903
|2006.06.13 09:59
|sell
|453
|2.44
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|904
|2006.06.13 10:00
|buy
|454
|0.61
|1.2597
|0.0000
|1.2617
|905
|2006.06.13 10:07
|close
|454
|0.61
|1.2582
|0.0000
|1.2617
|-9.15
|1853.64
|906
|2006.06.13 10:07
|close
|453
|2.44
|1.2584
|0.0000
|1.2576
|29.28
|1882.92
|907
|2006.06.13 10:07
|close
|450
|1.22
|1.2584
|0.0000
|1.2563
|-1.22
|1881.70
|908
|2006.06.13 10:07
|close
|449
|0.61
|1.2584
|0.0000
|1.2557
|-4.27
|1877.43
|909
|2006.06.13 10:07
|buy
|455
|0.63
|1.2584
|0.0000
|1.2604
|910
|2006.06.13 11:00
|buy
|456
|1.26
|1.2579
|0.0000
|1.2599
|911
|2006.06.13 12:00
|sell
|457
|0.63
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|912
|2006.06.13 12:01
|sell
|458
|1.26
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|913
|2006.06.13 12:01
|sell
|459
|2.52
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|914
|2006.06.13 12:16
|sell
|460
|4.96
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|915
|2006.06.13 12:17
|close
|460
|4.96
|1.2585
|0.0000
|1.2579
|69.44
|1946.87
|916
|2006.06.13 12:17
|close
|459
|2.52
|1.2585
|0.0000
|1.2572
|17.64
|1964.51
|917
|2006.06.13 12:17
|close
|458
|1.26
|1.2585
|0.0000
|1.2563
|-2.52
|1961.99
|918
|2006.06.13 12:17
|close
|457
|0.63
|1.2585
|0.0000
|1.2557
|-5.04
|1956.95
|919
|2006.06.13 12:17
|close
|456
|1.26
|1.2583
|0.0000
|1.2599
|5.04
|1961.99
|920
|2006.06.13 12:17
|close
|455
|0.63
|1.2583
|0.0000
|1.2604
|-0.63
|1961.36
|921
|2006.06.13 12:17
|sell
|461
|0.65
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|922
|2006.06.13 12:30
|buy
|462
|0.66
|1.2585
|0.0000
|1.2605
|923
|2006.06.13 12:59
|t/p
|461
|0.65
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|13.00
|1974.36
|924
|2006.06.13 12:59
|buy
|463
|1.32
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|925
|2006.06.13 13:15
|sell
|464
|0.67
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|926
|2006.06.13 13:59
|t/p
|463
|1.32
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|26.40
|2000.76
|927
|2006.06.13 13:59
|close
|464
|0.67
|1.2602
|0.0000
|1.2568
|-9.38
|1991.38
|928
|2006.06.13 13:59
|close
|462
|0.66
|1.2600
|0.0000
|1.2605
|9.90
|2001.28
|929
|2006.06.13 14:00
|buy
|465
|0.67
|1.2603
|0.0000
|1.2623
|930
|2006.06.13 14:00
|buy
|466
|1.32
|1.2577
|0.0000
|1.2597
|931
|2006.06.13 14:06
|buy
|467
|2.64
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|932
|2006.06.13 14:25
|buy
|468
|5.12
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|933
|2006.06.13 14:30
|close
|468
|5.12
|1.2576
|0.0000
|1.2585
|56.32
|2057.60
|934
|2006.06.13 14:30
|close
|467
|2.64
|1.2576
|0.0000
|1.2592
|10.56
|2068.16
|935
|2006.06.13 14:30
|close
|466
|1.32
|1.2576
|0.0000
|1.2597
|-1.32
|2066.84
|936
|2006.06.13 14:30
|close
|465
|0.67
|1.2576
|0.0000
|1.2623
|-18.09
|2048.75
|937
|2006.06.13 14:30
|buy
|469
|0.69
|1.2579
|0.0000
|1.2599
|938
|2006.06.13 14:30
|buy
|470
|1.36
|1.2573
|0.0000
|1.2593
|939
|2006.06.13 14:30
|buy
|471
|2.72
|1.2568
|0.0000
|1.2588
|940
|2006.06.13 14:31
|buy
|472
|5.28
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|941
|2006.06.13 14:35
|close
|472
|5.28
|1.2571
|0.0000
|1.2582
|47.52
|2096.27
|942
|2006.06.13 14:35
|close
|471
|2.72
|1.2571
|0.0000
|1.2588
|8.16
|2104.43
|943
|2006.06.13 14:35
|close
|470
|1.36
|1.2571
|0.0000
|1.2593
|-2.72
|2101.71
|944
|2006.06.13 14:35
|close
|469
|0.69
|1.2571
|0.0000
|1.2599
|-5.52
|2096.19
|945
|2006.06.13 14:35
|buy
|473
|0.70
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|946
|2006.06.13 14:40
|buy
|474
|1.40
|1.2566
|0.0000
|1.2586
|947
|2006.06.13 14:40
|buy
|475
|2.76
|1.2560
|0.0000
|1.2580
|948
|2006.06.13 14:49
|close
|475
|2.76
|1.2573
|0.0000
|1.2580
|35.88
|2132.07
|949
|2006.06.13 14:49
|close
|474
|1.40
|1.2573
|0.0000
|1.2586
|9.80
|2141.87
|950
|2006.06.13 14:49
|close
|473
|0.70
|1.2573
|0.0000
|1.2592
|0.70
|2142.57
|951
|2006.06.13 14:49
|buy
|476
|0.72
|1.2576
|0.0000
|1.2596
|952
|2006.06.13 14:50
|buy
|477
|1.42
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|953
|2006.06.13 14:51
|buy
|478
|2.84
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|954
|2006.06.13 15:00
|sell
|479
|0.70
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|955
|2006.06.13 15:00
|sell
|480
|1.44
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|956
|2006.06.13 15:01
|sell
|481
|2.88
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|957
|2006.06.13 15:04
|sell
|482
|5.76
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|958
|2006.06.13 15:09
|close
|482
|5.76
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|28.80
|2171.37
|959
|2006.06.13 15:09
|close
|481
|2.88
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|0.00
|2171.37
|960
|2006.06.13 15:09
|close
|480
|1.44
|1.2577
|0.0000
|1.2551
|-8.64
|2162.73
|961
|2006.06.13 15:09
|close
|479
|0.70
|1.2577
|0.0000
|1.2543
|-9.80
|2152.93
|962
|2006.06.13 15:09
|close
|478
|2.84
|1.2575
|0.0000
|1.2585
|28.40
|2181.33
|963
|2006.06.13 15:09
|close
|477
|1.42
|1.2575
|0.0000
|1.2591
|5.68
|2187.01
|964
|2006.06.13 15:09
|close
|476
|0.72
|1.2575
|0.0000
|1.2596
|-0.72
|2186.29
|965
|2006.06.13 15:09
|sell
|483
|0.73
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|966
|2006.06.13 15:35
|sell
|484
|1.46
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|967
|2006.06.13 15:38
|sell
|485
|2.88
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|968
|2006.06.13 15:44
|sell
|486
|5.60
|1.2597
|0.0000
|1.2577
|969
|2006.06.13 15:45
|close
|486
|5.60
|1.2580
|0.0000
|1.2577
|95.20
|2281.49
|970
|2006.06.13 15:45
|close
|485
|2.88
|1.2580
|0.0000
|1.2568
|23.04
|2304.53
|971
|2006.06.13 15:45
|close
|484
|1.46
|1.2580
|0.0000
|1.2562
|2.92
|2307.45
|972
|2006.06.13 15:45
|close
|483
|0.73
|1.2580
|0.0000
|1.2556
|-2.92
|2304.53
|973
|2006.06.13 15:45
|sell
|487
|0.77
|1.2605
|0.0000
|1.2585
|974
|2006.06.13 15:46
|t/p
|487
|0.77
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|15.40
|2319.93
|975
|2006.06.13 15:46
|sell
|488
|0.78
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|976
|2006.06.13 15:46
|sell
|489
|1.52
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|977
|2006.06.13 15:47
|t/p
|489
|1.52
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|30.40
|2350.33
|978
|2006.06.13 15:47
|sell
|490
|1.54
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|979
|2006.06.13 15:48
|t/p
|490
|1.54
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|30.80
|2381.13
|980
|2006.06.13 15:48
|close
|488
|0.78
|1.2580
|0.0000
|1.2558
|-1.56
|2379.57
|981
|2006.06.13 15:48
|sell
|491
|0.79
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|982
|2006.06.13 15:50
|t/p
|491
|0.79
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|15.80
|2395.37
|983
|2006.06.13 15:50
|sell
|492
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|984
|2006.06.13 15:50
|sell
|493
|1.58
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|985
|2006.06.13 15:53
|t/p
|493
|1.58
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|31.60
|2426.97
|986
|2006.06.13 15:53
|sell
|494
|1.60
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|987
|2006.06.13 15:54
|close
|494
|1.60
|1.2580
|0.0000
|1.2579
|30.40
|2457.37
|988
|2006.06.13 15:54
|close
|492
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2558
|-1.60
|2455.77
|989
|2006.06.13 15:54
|sell
|495
|0.82
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|990
|2006.06.13 15:59
|t/p
|495
|0.82
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|16.40
|2472.17
|991
|2006.06.13 15:59
|sell
|496
|0.83
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|992
|2006.06.13 16:00
|sell
|497
|1.62
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|993
|2006.06.13 16:03
|sell
|498
|3.20
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|994
|2006.06.13 16:04
|t/p
|498
|3.20
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|64.00
|2536.17
|995
|2006.06.13 16:04
|close
|497
|1.62
|1.2588
|0.0000
|1.2581
|21.06
|2557.23
|996
|2006.06.13 16:04
|close
|496
|0.83
|1.2588
|0.0000
|1.2553
|-12.45
|2544.78
|997
|2006.06.13 16:04
|sell
|499
|0.84
|1.2611
|0.0000
|1.2591
|998
|2006.06.13 16:05
|t/p
|499
|0.84
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|16.80
|2561.58
|999
|2006.06.13 16:05
|sell
|500
|0.86
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|1000
|2006.06.13 16:05
|sell
|501
|1.68
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|1001
|2006.06.13 16:08
|t/p
|501
|1.68
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|33.60
|2595.18
|1002
|2006.06.13 16:08
|close
|500
|0.86
|1.2587
|0.0000
|1.2566
|-0.86
|2594.32
|1003
|2006.06.13 16:08
|sell
|502
|0.87
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|1004
|2006.06.13 16:08
|close
|502
|0.87
|1.2585
|0.0000
|1.2566
|0.87
|2595.19
|1005
|2006.06.13 16:08
|sell
|503
|0.87
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|1006
|2006.06.13 16:15
|buy
|504
|0.87
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|1007
|2006.06.13 16:15
|sell
|505
|1.72
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|1008
|2006.06.13 16:22
|buy
|506
|1.74
|1.2582
|0.0000
|1.2602
|1009
|2006.06.13 16:23
|buy
|507
|3.48
|1.2576
|0.0000
|1.2596
|1010
|2006.06.13 16:23
|t/p
|505
|1.72
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|34.40
|2629.59
|1011
|2006.06.13 16:23
|close
|503
|0.87
|1.2572
|0.0000
|1.2564
|10.44
|2640.03
|1012
|2006.06.13 16:23
|buy
|508
|6.88
|1.2570
|0.0000
|1.2590
|1013
|2006.06.13 16:25
|close
|508
|6.88
|1.2575
|0.0000
|1.2590
|34.40
|2674.43
|1014
|2006.06.13 16:25
|close
|507
|3.48
|1.2575
|0.0000
|1.2596
|-3.48
|2670.95
|1015
|2006.06.13 16:25
|close
|506
|1.74
|1.2575
|0.0000
|1.2602
|-12.18
|2658.77
|1016
|2006.06.13 16:25
|close
|504
|0.87
|1.2575
|0.0000
|1.2608
|-11.31
|2647.46
|1017
|2006.06.13 16:25
|buy
|509
|0.89
|1.2576
|0.0000
|1.2596
|1018
|2006.06.13 16:25
|buy
|510
|1.76
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|1019
|2006.06.13 16:59
|sell
|511
|0.88
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|1020
|2006.06.13 17:00
|buy
|512
|3.52
|1.2566
|0.0000
|1.2586
|1021
|2006.06.13 17:01
|buy
|513
|6.88
|1.2560
|0.0000
|1.2580
|1022
|2006.06.13 17:09
|close
|513
|6.88
|1.2569
|0.0000
|1.2580
|61.92
|2709.38
|1023
|2006.06.13 17:09
|close
|512
|3.52
|1.2569
|0.0000
|1.2586
|10.56
|2719.94
|1024
|2006.06.13 17:09
|close
|511
|0.88
|1.2571
|0.0000
|1.2548
|-2.64
|2717.30
|1025
|2006.06.13 17:09
|close
|510
|1.76
|1.2569
|0.0000
|1.2591
|-3.52
|2713.78
|1026
|2006.06.13 17:09
|close
|509
|0.89
|1.2569
|0.0000
|1.2596
|-6.23
|2707.55
|1027
|2006.06.13 17:09
|sell
|514
|0.90
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|1028
|2006.06.13 17:59
|t/p
|514
|0.90
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|18.00
|2725.55
|1029
|2006.06.13 17:59
|sell
|515
|0.90
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1030
|2006.06.13 18:09
|sell
|516
|1.80
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|1031
|2006.06.13 18:09
|sell
|517
|3.56
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|1032
|2006.06.13 18:10
|close
|517
|3.56
|1.2553
|0.0000
|1.2552
|67.64
|2793.19
|1033
|2006.06.13 18:10
|close
|516
|1.80
|1.2553
|0.0000
|1.2531
|-3.60
|2789.59
|1034
|2006.06.13 18:10
|close
|515
|0.90
|1.2553
|0.0000
|1.2523
|-9.00
|2780.59
|1035
|2006.06.13 18:10
|sell
|518
|0.93
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|1036
|2006.06.13 18:13
|t/p
|518
|0.93
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|18.60
|2799.19
|1037
|2006.06.13 18:13
|sell
|519
|0.93
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|1038
|2006.06.13 18:13
|sell
|520
|1.86
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|1039
|2006.06.13 18:14
|t/p
|520
|1.86
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|37.20
|2836.39
|1040
|2006.06.13 18:14
|sell
|521
|1.88
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|1041
|2006.06.13 18:30
|t/p
|521
|1.88
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|37.60
|2873.99
|1042
|2006.06.13 18:30
|close
|519
|0.93
|1.2553
|0.0000
|1.2531
|-1.86
|2872.13
|1043
|2006.06.13 18:30
|sell
|522
|0.96
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|1044
|2006.06.13 18:59
|t/p
|522
|0.96
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|19.20
|2891.33
|1045
|2006.06.13 18:59
|sell
|523
|0.95
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1046
|2006.06.13 19:03
|sell
|524
|1.92
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|1047
|2006.06.13 19:17
|t/p
|524
|1.92
|1.2541
|0.0000
|1.2541
|38.40
|2929.73
|1048
|2006.06.13 19:17
|close
|523
|0.95
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|0.00
|2929.73
|1049
|2006.06.13 19:17
|sell
|525
|0.97
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|1050
|2006.06.13 19:19
|sell
|526
|1.94
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1051
|2006.06.13 23:00
|buy
|527
|0.96
|1.2545
|0.0000
|1.2565
|1052
|2006.06.14 00:41
|buy
|528
|2.08
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|1053
|2006.06.14 01:43
|sell
|529
|4.16
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|1054
|2006.06.14 02:59
|sell
|530
|8.24
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|1055
|2006.06.14 03:08
|close
|530
|8.24
|1.2545
|0.0000
|1.2533
|65.92
|2995.65
|1056
|2006.06.14 03:08
|close
|529
|4.16
|1.2545
|0.0000
|1.2528
|12.48
|3008.13
|1057
|2006.06.14 03:08
|close
|528
|2.08
|1.2543
|0.0000
|1.2559
|8.32
|3016.45
|1058
|2006.06.14 03:08
|close
|527
|0.96
|1.2543
|0.0000
|1.2565
|-2.64
|3013.81
|1059
|2006.06.14 03:08
|close
|526
|1.94
|1.2545
|0.0000
|1.2523
|-2.71
|3011.10
|1060
|2006.06.14 03:08
|close
|525
|0.97
|1.2545
|0.0000
|1.2517
|-7.17
|3003.93
|1061
|2006.06.14 03:08
|buy
|531
|1.07
|1.2546
|0.0000
|1.2566
|1062
|2006.06.14 04:59
|t/p
|531
|1.07
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|21.40
|3025.33
|1063
|2006.06.14 04:59
|buy
|532
|1.07
|1.2568
|0.0000
|1.2588
|1064
|2006.06.14 05:58
|buy
|533
|2.14
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|1065
|2006.06.14 06:59
|close
|533
|2.14
|1.2579
|0.0000
|1.2582
|36.38
|3061.71
|1066
|2006.06.14 06:59
|close
|532
|1.07
|1.2579
|0.0000
|1.2588
|11.77
|3073.48
|1067
|2006.06.14 07:00
|buy
|534
|1.08
|1.2581
|0.0000
|1.2601
|1068
|2006.06.14 07:06
|buy
|535
|2.16
|1.2570
|0.0000
|1.2590
|1069
|2006.06.14 09:41
|t/p
|535
|2.16
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|43.20
|3116.68
|1070
|2006.06.14 09:41
|close
|534
|1.08
|1.2591
|0.0000
|1.2601
|10.80
|3127.48
|1071
|2006.06.14 09:41
|buy
|536
|1.09
|1.2591
|0.0000
|1.2611
|1072
|2006.06.14 09:59
|buy
|537
|2.18
|1.2583
|0.0000
|1.2603
|1073
|2006.06.14 10:03
|close
|537
|2.18
|1.2588
|0.0000
|1.2603
|10.90
|3138.38
|1074
|2006.06.14 10:03
|close
|536
|1.09
|1.2588
|0.0000
|1.2611
|-3.27
|3135.11
|1075
|2006.06.14 10:15
|buy
|538
|1.09
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|1076
|2006.06.14 10:53
|buy
|539
|2.18
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|1077
|2006.06.14 10:56
|buy
|540
|4.36
|1.2581
|0.0000
|1.2601
|1078
|2006.06.14 10:59
|buy
|541
|8.56
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|1079
|2006.06.14 11:05
|close
|541
|8.56
|1.2583
|0.0000
|1.2594
|77.04
|3212.15
|1080
|2006.06.14 11:05
|close
|540
|4.36
|1.2583
|0.0000
|1.2601
|8.72
|3220.87
|1081
|2006.06.14 11:05
|close
|539
|2.18
|1.2583
|0.0000
|1.2607
|-8.72
|3212.15
|1082
|2006.06.14 11:05
|close
|538
|1.09
|1.2583
|0.0000
|1.2612
|-9.81
|3202.34
|1083
|2006.06.14 11:07
|buy
|542
|1.12
|1.2580
|0.0000
|1.2600
|1084
|2006.06.14 11:17
|sell
|543
|1.12
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|1085
|2006.06.14 11:27
|sell
|544
|2.24
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|1086
|2006.06.14 12:00
|buy
|545
|2.26
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|1087
|2006.06.14 12:59
|t/p
|543
|1.12
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|22.40
|3224.74
|1088
|2006.06.14 12:59
|t/p
|544
|2.24
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|44.80
|3269.54
|1089
|2006.06.14 12:59
|buy
|546
|4.48
|1.2542
|0.0000
|1.2562
|1090
|2006.06.14 12:59
|sell
|547
|1.12
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|1091
|2006.06.14 13:00
|t/p
|546
|4.48
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|89.60
|3359.14
|1092
|2006.06.14 13:00
|close
|547
|1.12
|1.2574
|0.0000
|1.2520
|-38.08
|3321.06
|1093
|2006.06.14 13:00
|close
|545
|2.26
|1.2572
|0.0000
|1.2594
|-4.52
|3316.54
|1094
|2006.06.14 13:00
|close
|542
|1.12
|1.2572
|0.0000
|1.2600
|-8.96
|3307.58
|1095
|2006.06.14 13:00
|sell
|548
|1.16
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|1096
|2006.06.14 13:41
|sell
|549
|2.32
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|1097
|2006.06.14 13:59
|sell
|550
|4.28
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|1098
|2006.06.14 14:00
|buy
|551
|1.07
|1.2626
|0.0000
|1.2646
|1099
|2006.06.14 14:38
|buy
|552
|2.22
|1.2611
|0.0000
|1.2631
|1100
|2006.06.14 15:27
|sell
|553
|8.56
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|1101
|2006.06.14 15:27
|t/p
|552
|2.22
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|44.40
|3351.98
|1102
|2006.06.14 15:27
|close
|551
|1.07
|1.2631
|0.0000
|1.2646
|5.35
|3357.33
|1103
|2006.06.14 15:59
|buy
|554
|1.06
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|1104
|2006.06.14 16:00
|buy
|555
|2.24
|1.2622
|0.0000
|1.2642
|1105
|2006.06.14 17:07
|buy
|556
|4.60
|1.2616
|0.0000
|1.2636
|1106
|2006.06.14 18:59
|t/p
|550
|4.28
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|85.60
|3442.93
|1107
|2006.06.14 18:59
|t/p
|553
|8.56
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|171.20
|3614.13
|1108
|2006.06.14 18:59
|buy
|557
|9.28
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|1109
|2006.06.14 18:59
|close
|549
|2.32
|1.2592
|0.0000
|1.2557
|-34.80
|3579.33
|1110
|2006.06.14 19:00
|close
|548
|1.16
|1.2592
|0.0000
|1.2551
|-24.36
|3554.97
|1111
|2006.06.14 19:02
|close
|557
|9.28
|1.2606
|0.0000
|1.2612
|129.92
|3684.89
|1112
|2006.06.14 19:02
|close
|556
|4.60
|1.2606
|0.0000
|1.2636
|-46.00
|3638.89
|1113
|2006.06.14 19:02
|close
|555
|2.24
|1.2606
|0.0000
|1.2642
|-35.84
|3603.05
|1114
|2006.06.14 19:02
|close
|554
|1.06
|1.2606
|0.0000
|1.2652
|-27.56
|3575.49
|1115
|2006.06.14 19:02
|sell
|558
|1.23
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1116
|2006.06.14 19:59
|t/p
|558
|1.23
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|24.60
|3600.09
|1117
|2006.06.14 19:59
|sell
|559
|1.25
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|1118
|2006.06.14 20:00
|sell
|560
|2.48
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|1119
|2006.06.15 00:00
|buy
|561
|1.29
|1.2611
|0.0000
|1.2631
|1120
|2006.06.15 00:13
|buy
|562
|2.60
|1.2604
|0.0000
|1.2624
|1121
|2006.06.15 00:59
|buy
|563
|5.16
|1.2598
|0.0000
|1.2618
|1122
|2006.06.15 01:59
|close
|563
|5.16
|1.2616
|0.0000
|1.2618
|92.88
|3692.97
|1123
|2006.06.15 01:59
|close
|562
|2.60
|1.2616
|0.0000
|1.2624
|31.20
|3724.17
|1124
|2006.06.15 01:59
|close
|561
|1.29
|1.2616
|0.0000
|1.2631
|6.45
|3730.62
|1125
|2006.06.15 01:59
|close
|560
|2.48
|1.2618
|0.0000
|1.2587
|-22.78
|3707.84
|1126
|2006.06.15 01:59
|close
|559
|1.25
|1.2618
|0.0000
|1.2572
|-30.23
|3677.61
|1127
|2006.06.15 03:00
|buy
|564
|1.32
|1.2616
|0.0000
|1.2636
|1128
|2006.06.15 03:00
|buy
|565
|2.64
|1.2602
|0.0000
|1.2622
|1129
|2006.06.15 06:59
|t/p
|565
|2.64
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|52.80
|3730.41
|1130
|2006.06.15 06:59
|close
|564
|1.32
|1.2626
|0.0000
|1.2636
|13.20
|3743.61
|1131
|2006.06.15 07:00
|buy
|566
|1.34
|1.2627
|0.0000
|1.2647
|1132
|2006.06.15 07:00
|buy
|567
|2.68
|1.2607
|0.0000
|1.2627
|1133
|2006.06.15 08:11
|close
|567
|2.68
|1.2616
|0.0000
|1.2627
|24.12
|3767.73
|1134
|2006.06.15 08:11
|close
|566
|1.34
|1.2616
|0.0000
|1.2647
|-14.74
|3752.99
|1135
|2006.06.15 12:00
|sell
|568
|1.35
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|1136
|2006.06.15 12:13
|sell
|569
|2.68
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|1137
|2006.06.15 13:59
|sell
|570
|5.20
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|1138
|2006.06.15 14:00
|buy
|571
|1.30
|1.2645
|0.0000
|1.2665
|1139
|2006.06.15 14:19
|t/p
|570
|5.20
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|104.00
|3856.99
|1140
|2006.06.15 14:19
|buy
|572
|2.74
|1.2622
|0.0000
|1.2642
|1141
|2006.06.15 14:19
|close
|569
|2.68
|1.2622
|0.0000
|1.2604
|5.36
|3862.35
|1142
|2006.06.15 14:19
|close
|568
|1.35
|1.2623
|0.0000
|1.2599
|-5.40
|3856.95
|1143
|2006.06.15 14:27
|close
|572
|2.74
|1.2623
|0.0000
|1.2642
|2.74
|3859.69
|1144
|2006.06.15 14:27
|close
|571
|1.30
|1.2623
|0.0000
|1.2665
|-28.60
|3831.09
|1145
|2006.06.15 14:27
|buy
|573
|1.37
|1.2626
|0.0000
|1.2646
|1146
|2006.06.15 15:00
|buy
|574
|2.74
|1.2620
|0.0000
|1.2640
|1147
|2006.06.15 15:06
|t/p
|574
|2.74
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|54.80
|3885.89
|1148
|2006.06.15 15:06
|close
|573
|1.37
|1.2642
|0.0000
|1.2646
|21.92
|3907.81
|1149
|2006.06.15 15:07
|buy
|575
|1.40
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|1150
|2006.06.15 15:11
|t/p
|575
|1.40
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|28.00
|3935.81
|1151
|2006.06.15 15:11
|buy
|576
|1.39
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|1152
|2006.06.15 15:12
|buy
|577
|2.78
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|1153
|2006.06.15 15:12
|t/p
|577
|2.78
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|55.60
|3991.41
|1154
|2006.06.15 15:12
|close
|576
|1.39
|1.2651
|0.0000
|1.2674
|-4.17
|3987.24
|1155
|2006.06.15 15:13
|buy
|578
|1.43
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|1156
|2006.06.15 15:59
|buy
|579
|2.86
|1.2617
|0.0000
|1.2637
|1157
|2006.06.15 16:01
|t/p
|579
|2.86
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|57.20
|4044.44
|1158
|2006.06.15 16:01
|close
|578
|1.43
|1.2637
|0.0000
|1.2650
|10.01
|4054.45
|1159
|2006.06.15 16:02
|buy
|580
|1.45
|1.2624
|0.0000
|1.2644
|1160
|2006.06.15 16:02
|close
|580
|1.45
|1.2636
|0.0000
|1.2644
|17.40
|4071.85
|1161
|2006.06.15 16:03
|buy
|581
|1.46
|1.2624
|0.0000
|1.2644
|1162
|2006.06.15 16:46
|sell
|582
|1.46
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|1163
|2006.06.15 16:59
|buy
|583
|2.92
|1.2618
|0.0000
|1.2638
|1164
|2006.06.15 18:00
|buy
|584
|5.84
|1.2612
|0.0000
|1.2632
|1165
|2006.06.15 19:19
|close
|584
|5.84
|1.2624
|0.0000
|1.2632
|70.08
|4141.93
|1166
|2006.06.15 19:19
|close
|583
|2.92
|1.2624
|0.0000
|1.2638
|17.52
|4159.45
|1167
|2006.06.15 19:19
|close
|582
|1.46
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|-5.84
|4153.61
|1168
|2006.06.15 19:19
|close
|581
|1.46
|1.2624
|0.0000
|1.2644
|0.00
|4153.61
|1169
|2006.06.15 19:23
|sell
|585
|1.49
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|1170
|2006.06.15 20:59
|sell
|586
|2.94
|1.2635
|0.0000
|1.2615
|1171
|2006.06.15 21:00
|buy
|587
|1.47
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|1172
|2006.06.15 21:59
|buy
|588
|2.98
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|1173
|2006.06.15 23:59
|sell
|589
|5.92
|1.2643
|0.0000
|1.2623
|1174
|2006.06.16 00:59
|t/p
|588
|2.98
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|57.35
|4210.96
|1175
|2006.06.16 00:59
|close
|587
|1.47
|1.2646
|0.0000
|1.2656
|13.59
|4224.55
|1176
|2006.06.16 01:00
|buy
|590
|1.55
|1.2648
|0.0000
|1.2668
|1177
|2006.06.16 01:00
|buy
|591
|3.16
|1.2639
|0.0000
|1.2659
|1178
|2006.06.16 06:59
|sell
|592
|12.32
|1.2651
|0.0000
|1.2631
|1179
|2006.06.16 08:25
|t/p
|591
|3.16
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|63.20
|4287.75
|1180
|2006.06.16 08:25
|close
|590
|1.55
|1.2659
|0.0000
|1.2668
|17.05
|4304.80
|1181
|2006.06.16 08:25
|buy
|593
|1.48
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|1182
|2006.06.16 10:00
|buy
|594
|3.06
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|1183
|2006.06.16 13:00
|buy
|595
|6.28
|1.2649
|0.0000
|1.2669
|1184
|2006.06.16 13:59
|t/p
|592
|12.32
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|246.40
|4551.20
|1185
|2006.06.16 13:59
|close
|595
|6.28
|1.2622
|0.0000
|1.2669
|-169.56
|4381.64
|1186
|2006.06.16 13:59
|close
|594
|3.06
|1.2622
|0.0000
|1.2674
|-97.92
|4283.72
|1187
|2006.06.16 13:59
|close
|593
|1.48
|1.2622
|0.0000
|1.2680
|-56.24
|4227.48
|1188
|2006.06.16 13:59
|close
|589
|5.92
|1.2624
|0.0000
|1.2623
|116.06
|4343.54
|1189
|2006.06.16 13:59
|close
|586
|2.94
|1.2624
|0.0000
|1.2615
|34.12
|4377.66
|1190
|2006.06.16 13:59
|close
|585
|1.49
|1.2624
|0.0000
|1.2601
|-3.57
|4374.09
|1191
|2006.06.16 14:00
|sell
|596
|1.65
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|1192
|2006.06.16 14:00
|sell
|597
|3.22
|1.2656
|0.0000
|1.2636
|1193
|2006.06.16 15:25
|t/p
|597
|3.22
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|64.40
|4438.49
|1194
|2006.06.16 15:25
|close
|596
|1.65
|1.2636
|0.0000
|1.2602
|-23.10
|4415.39
|1195
|2006.06.16 15:25
|sell
|598
|1.66
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1196
|2006.06.16 18:59
|sell
|599
|3.28
|1.2648
|0.0000
|1.2628
|1197
|2006.06.16 19:00
|buy
|600
|1.65
|1.2649
|0.0000
|1.2669
|1198
|2006.06.16 19:49
|buy
|601
|3.34
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|1199
|2006.06.19 00:59
|t/p
|598
|1.66
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|34.20
|4449.59
|1200
|2006.06.19 00:59
|t/p
|599
|3.28
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|67.58
|4517.18
|1201
|2006.06.19 00:59
|buy
|602
|6.92
|1.2614
|0.0000
|1.2634
|1202
|2006.06.19 01:00
|sell
|603
|1.73
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|1203
|2006.06.19 01:47
|close
|603
|1.73
|1.2635
|0.0000
|1.2592
|-39.79
|4477.39
|1204
|2006.06.19 01:47
|close
|602
|6.92
|1.2633
|0.0000
|1.2634
|131.48
|4608.87
|1205
|2006.06.19 01:47
|close
|601
|3.34
|1.2633
|0.0000
|1.2656
|-12.54
|4596.32
|1206
|2006.06.19 01:47
|close
|600
|1.65
|1.2633
|0.0000
|1.2669
|-27.65
|4568.68
|1207
|2006.06.19 01:59
|sell
|604
|1.81
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|1208
|2006.06.19 01:59
|t/p
|604
|1.81
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|36.20
|4604.88
|1209
|2006.06.19 01:59
|sell
|605
|1.79
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|1210
|2006.06.19 02:30
|sell
|606
|3.58
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|1211
|2006.06.19 02:30
|sell
|607
|6.96
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|1212
|2006.06.19 02:54
|t/p
|607
|6.96
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|139.20
|4744.08
|1213
|2006.06.19 02:54
|close
|606
|3.58
|1.2586
|0.0000
|1.2564
|-7.16
|4736.92
|1214
|2006.06.19 02:54
|close
|605
|1.79
|1.2586
|0.0000
|1.2556
|-17.90
|4719.02
|1215
|2006.06.19 02:54
|sell
|608
|1.87
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|1216
|2006.06.19 02:55
|t/p
|608
|1.87
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|37.40
|4756.42
|1217
|2006.06.19 02:55
|sell
|609
|1.86
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|1218
|2006.06.19 02:55
|sell
|610
|3.72
|1.2611
|0.0000
|1.2591
|1219
|2006.06.19 02:58
|t/p
|610
|3.72
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|74.40
|4830.82
|1220
|2006.06.19 02:58
|close
|609
|1.86
|1.2586
|0.0000
|1.2564
|-3.72
|4827.10
|1221
|2006.06.19 02:59
|sell
|611
|1.89
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|1222
|2006.06.19 03:01
|sell
|612
|3.78
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|1223
|2006.06.19 03:23
|t/p
|612
|3.78
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|75.60
|4902.70
|1224
|2006.06.19 03:23
|close
|611
|1.89
|1.2586
|0.0000
|1.2563
|-5.67
|4897.03
|1225
|2006.06.19 03:23
|sell
|613
|1.92
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|1226
|2006.06.19 05:59
|sell
|614
|3.84
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|1227
|2006.06.19 06:00
|close
|614
|3.84
|1.2585
|0.0000
|1.2575
|38.40
|4935.43
|1228
|2006.06.19 06:00
|close
|613
|1.92
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|0.00
|4935.43
|1229
|2006.06.19 06:02
|sell
|615
|1.93
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|1230
|2006.06.19 06:59
|sell
|616
|3.86
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|1231
|2006.06.19 07:30
|buy
|617
|1.95
|1.2590
|0.0000
|1.2610
|1232
|2006.06.19 12:27
|buy
|618
|3.90
|1.2585
|0.0000
|1.2605
|1233
|2006.06.19 12:47
|t/p
|616
|3.86
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|77.20
|5012.63
|1234
|2006.06.19 12:47
|close
|615
|1.93
|1.2581
|0.0000
|1.2564
|5.79
|5018.42
|1235
|2006.06.19 12:59
|buy
|619
|7.64
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|1236
|2006.06.19 13:00
|sell
|620
|1.91
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|1237
|2006.06.19 13:00
|close
|620
|1.91
|1.2584
|0.0000
|1.2550
|-26.74
|4991.68
|1238
|2006.06.19 13:00
|close
|619
|7.64
|1.2582
|0.0000
|1.2591
|84.04
|5075.72
|1239
|2006.06.19 13:00
|close
|618
|3.90
|1.2582
|0.0000
|1.2605
|-11.70
|5064.02
|1240
|2006.06.19 13:00
|close
|617
|1.95
|1.2582
|0.0000
|1.2610
|-15.60
|5048.42
|1241
|2006.06.19 13:02
|sell
|621
|1.97
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|1242
|2006.06.19 13:02
|sell
|622
|3.94
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|1243
|2006.06.19 13:33
|sell
|623
|7.80
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|1244
|2006.06.19 13:35
|close
|623
|7.80
|1.2577
|0.0000
|1.2568
|85.80
|5134.22
|1245
|2006.06.19 13:35
|close
|622
|3.94
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|19.70
|5153.92
|1246
|2006.06.19 13:35
|close
|621
|1.97
|1.2577
|0.0000
|1.2555
|-3.94
|5149.98
|1247
|2006.06.19 13:35
|sell
|624
|2.02
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|1248
|2006.06.19 14:59
|t/p
|624
|2.02
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|40.40
|5190.38
|1249
|2006.06.19 14:59
|sell
|625
|2.00
|1.2554
|0.0000
|1.2534
|1250
|2006.06.19 15:00
|sell
|626
|4.00
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|1251
|2006.06.19 15:59
|sell
|627
|7.96
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|1252
|2006.06.19 17:06
|close
|627
|7.96
|1.2565
|0.0000
|1.2556
|87.56
|5277.94
|1253
|2006.06.19 17:06
|close
|626
|4.00
|1.2565
|0.0000
|1.2548
|12.00
|5289.94
|1254
|2006.06.19 17:06
|close
|625
|2.00
|1.2565
|0.0000
|1.2534
|-22.00
|5267.94
|1255
|2006.06.19 17:06
|sell
|628
|2.04
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|1256
|2006.06.19 17:51
|buy
|629
|2.04
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|1257
|2006.06.19 17:56
|sell
|630
|4.08
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|1258
|2006.06.19 17:59
|sell
|631
|8.16
|1.2574
|0.0000
|1.2554
|1259
|2006.06.19 18:01
|sell
|632
|16.08
|1.2580
|0.0000
|1.2560
|1260
|2006.06.19 18:43
|close
|632
|16.08
|1.2572
|0.0000
|1.2560
|128.64
|5396.58
|1261
|2006.06.19 18:43
|close
|631
|8.16
|1.2572
|0.0000
|1.2554
|16.32
|5412.90
|1262
|2006.06.19 18:43
|close
|630
|4.08
|1.2572
|0.0000
|1.2549
|-12.24
|5400.66
|1263
|2006.06.19 18:43
|close
|629
|2.04
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|10.20
|5410.86
|1264
|2006.06.19 18:43
|close
|628
|2.04
|1.2572
|0.0000
|1.2544
|-16.32
|5394.54
|1265
|2006.06.19 19:00
|buy
|633
|2.11
|1.2582
|0.0000
|1.2602
|1266
|2006.06.19 19:00
|buy
|634
|4.18
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|1267
|2006.06.20 00:59
|buy
|635
|8.48
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|1268
|2006.06.20 01:00
|sell
|636
|2.12
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|1269
|2006.06.20 01:29
|sell
|637
|4.40
|1.2574
|0.0000
|1.2554
|1270
|2006.06.20 05:59
|t/p
|635
|8.48
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|169.60
|5564.14
|1271
|2006.06.20 05:59
|close
|634
|4.18
|1.2589
|0.0000
|1.2594
|59.54
|5623.68
|1272
|2006.06.20 05:59
|sell
|638
|8.80
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|1273
|2006.06.20 06:00
|close
|633
|2.11
|1.2588
|0.0000
|1.2602
|11.07
|5634.75
|1274
|2006.06.20 06:59
|close
|638
|8.80
|1.2578
|0.0000
|1.2569
|96.80
|5731.55
|1275
|2006.06.20 06:59
|close
|637
|4.40
|1.2578
|0.0000
|1.2554
|-17.60
|5713.95
|1276
|2006.06.20 06:59
|close
|636
|2.12
|1.2578
|0.0000
|1.2541
|-36.04
|5677.91
|1277
|2006.06.20 06:59
|buy
|639
|2.28
|1.2590
|0.0000
|1.2610
|1278
|2006.06.20 07:23
|buy
|640
|4.56
|1.2581
|0.0000
|1.2601
|1279
|2006.06.20 08:59
|buy
|641
|9.00
|1.2573
|0.0000
|1.2593
|1280
|2006.06.20 09:00
|sell
|642
|2.25
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|1281
|2006.06.20 09:00
|sell
|643
|4.64
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|1282
|2006.06.20 09:02
|close
|643
|4.64
|1.2591
|0.0000
|1.2567
|-18.56
|5659.35
|1283
|2006.06.20 09:02
|close
|642
|2.25
|1.2591
|0.0000
|1.2552
|-42.75
|5616.60
|1284
|2006.06.20 09:02
|close
|641
|9.00
|1.2589
|0.0000
|1.2593
|144.00
|5760.60
|1285
|2006.06.20 09:02
|close
|640
|4.56
|1.2589
|0.0000
|1.2601
|36.48
|5797.08
|1286
|2006.06.20 09:02
|close
|639
|2.28
|1.2589
|0.0000
|1.2610
|-2.28
|5794.80
|1287
|2006.06.20 09:03
|sell
|644
|2.34
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|1288
|2006.06.20 09:03
|sell
|645
|4.60
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|1289
|2006.06.20 09:18
|buy
|646
|2.37
|1.2575
|0.0000
|1.2595
|1290
|2006.06.20 09:59
|t/p
|645
|4.60
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|92.00
|5886.80
|1291
|2006.06.20 09:59
|buy
|647
|4.70
|1.2556
|0.0000
|1.2576
|1292
|2006.06.20 09:59
|close
|644
|2.34
|1.2556
|0.0000
|1.2553
|39.78
|5926.58
|1293
|2006.06.20 10:00
|sell
|648
|2.34
|1.2554
|0.0000
|1.2534
|1294
|2006.06.20 10:00
|t/p
|647
|4.70
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|94.00
|6020.58
|1295
|2006.06.20 10:00
|close
|648
|2.34
|1.2585
|0.0000
|1.2534
|-72.54
|5948.04
|1296
|2006.06.20 10:00
|close
|646
|2.37
|1.2583
|0.0000
|1.2595
|18.96
|5967.00
|1297
|2006.06.20 10:03
|sell
|649
|2.40
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|1298
|2006.06.20 10:03
|sell
|650
|4.76
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|1299
|2006.06.20 10:59
|t/p
|650
|4.76
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|95.20
|6062.20
|1300
|2006.06.20 10:59
|close
|649
|2.40
|1.2561
|0.0000
|1.2546
|12.00
|6074.20
|1301
|2006.06.20 11:00
|sell
|651
|2.43
|1.2559
|0.0000
|1.2539
|1302
|2006.06.20 11:00
|sell
|652
|4.86
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|1303
|2006.06.20 11:31
|close
|652
|4.86
|1.2565
|0.0000
|1.2551
|29.16
|6103.36
|1304
|2006.06.20 11:31
|close
|651
|2.43
|1.2565
|0.0000
|1.2539
|-14.58
|6088.78
|1305
|2006.06.20 11:31
|sell
|653
|2.45
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|1306
|2006.06.20 13:05
|sell
|654
|4.88
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|1307
|2006.06.20 14:00
|buy
|655
|2.44
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|1308
|2006.06.20 14:00
|buy
|656
|4.88
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|1309
|2006.06.20 15:12
|buy
|657
|9.72
|1.2557
|0.0000
|1.2577
|1310
|2006.06.20 15:52
|close
|657
|9.72
|1.2570
|0.0000
|1.2577
|126.36
|6215.14
|1311
|2006.06.20 15:52
|close
|656
|4.88
|1.2570
|0.0000
|1.2582
|39.04
|6254.18
|1312
|2006.06.20 15:52
|close
|655
|2.44
|1.2570
|0.0000
|1.2594
|-9.76
|6244.42
|1313
|2006.06.20 15:52
|close
|654
|4.88
|1.2572
|0.0000
|1.2550
|-9.76
|6234.66
|1314
|2006.06.20 15:52
|close
|653
|2.45
|1.2572
|0.0000
|1.2544
|-19.60
|6215.06
|1315
|2006.06.20 15:52
|buy
|658
|2.50
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|1316
|2006.06.20 17:59
|t/p
|658
|2.50
|1.2591
|0.0000
|1.2591
|50.00
|6265.06
|1317
|2006.06.20 17:59
|buy
|659
|2.49
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|1318
|2006.06.20 18:28
|buy
|660
|5.00
|1.2585
|0.0000
|1.2605
|1319
|2006.06.20 19:07
|close
|660
|5.00
|1.2603
|0.0000
|1.2605
|90.00
|6355.06
|1320
|2006.06.20 19:07
|close
|659
|2.49
|1.2603
|0.0000
|1.2625
|-4.98
|6350.08
|1321
|2006.06.20 19:50
|buy
|661
|2.55
|1.2591
|0.0000
|1.2611
|1322
|2006.06.20 19:59
|buy
|662
|5.08
|1.2584
|0.0000
|1.2604
|1323
|2006.06.20 21:00
|sell
|663
|2.53
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|1324
|2006.06.20 21:00
|sell
|664
|5.08
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|1325
|2006.06.20 23:59
|sell
|665
|10.08
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1326
|2006.06.21 01:59
|t/p
|662
|5.08
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|97.76
|6447.84
|1327
|2006.06.21 01:59
|close
|661
|2.55
|1.2610
|0.0000
|1.2611
|46.52
|6494.37
|1328
|2006.06.21 01:59
|sell
|666
|20.32
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|1329
|2006.06.21 02:00
|buy
|667
|2.49
|1.2614
|0.0000
|1.2634
|1330
|2006.06.21 11:22
|t/p
|667
|2.49
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|49.80
|6544.17
|1331
|2006.06.21 13:00
|buy
|668
|2.01
|1.2644
|0.0000
|1.2664
|1332
|2006.06.21 13:12
|buy
|669
|4.42
|1.2631
|0.0000
|1.2651
|1333
|2006.06.21 15:59
|t/p
|669
|4.42
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|88.40
|6632.57
|1334
|2006.06.21 15:59
|close
|668
|2.01
|1.2663
|0.0000
|1.2664
|38.19
|6670.76
|1335
|2006.06.21 16:00
|buy
|670
|1.73
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|1336
|2006.06.21 16:59
|buy
|671
|3.72
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|1337
|2006.06.22 05:00
|t/p
|671
|3.72
|1.2676
|0.0000
|1.2676
|65.97
|6736.73
|1338
|2006.06.22 05:00
|close
|670
|1.73
|1.2676
|0.0000
|1.2684
|16.84
|6753.58
|1339
|2006.06.22 05:00
|buy
|672
|1.80
|1.2667
|0.0000
|1.2687
|1340
|2006.06.22 07:35
|buy
|673
|3.78
|1.2661
|0.0000
|1.2681
|1341
|2006.06.22 07:59
|buy
|674
|8.68
|1.2638
|0.0000
|1.2658
|1342
|2006.06.22 08:02
|t/p
|674
|8.68
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|173.60
|6927.18
|1343
|2006.06.22 08:02
|close
|673
|3.78
|1.2662
|0.0000
|1.2681
|3.78
|6930.96
|1344
|2006.06.22 08:03
|close
|672
|1.80
|1.2649
|0.0000
|1.2687
|-32.40
|6898.56
|1345
|2006.06.22 10:59
|close
|666
|20.32
|1.2595
|0.0000
|1.2590
|341.68
|7240.24
|1346
|2006.06.22 10:59
|close
|665
|10.08
|1.2595
|0.0000
|1.2576
|34.47
|7274.71
|1347
|2006.06.22 10:59
|close
|664
|5.08
|1.2595
|0.0000
|1.2565
|-38.51
|7236.20
|1348
|2006.06.22 10:59
|close
|663
|2.53
|1.2595
|0.0000
|1.2558
|-36.89
|7199.32
|1349
|2006.06.22 11:00
|sell
|675
|2.90
|1.2594
|0.0000
|1.2574
|1350
|2006.06.22 11:00
|sell
|676
|5.82
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1351
|2006.06.22 11:01
|t/p
|676
|5.82
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|116.40
|7315.72
|1352
|2006.06.22 11:01
|sell
|677
|5.92
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|1353
|2006.06.22 11:02
|t/p
|677
|5.92
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|118.40
|7434.12
|1354
|2006.06.22 11:02
|close
|675
|2.90
|1.2598
|0.0000
|1.2574
|-11.60
|7422.52
|1355
|2006.06.22 11:02
|sell
|678
|3.06
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|1356
|2006.06.22 11:04
|t/p
|678
|3.06
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|61.20
|7483.72
|1357
|2006.06.22 11:04
|sell
|679
|3.02
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1358
|2006.06.22 11:04
|sell
|680
|6.06
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1359
|2006.06.22 11:05
|t/p
|680
|6.06
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|121.20
|7604.92
|1360
|2006.06.22 11:05
|close
|679
|3.02
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.04
|7598.88
|1361
|2006.06.22 11:05
|sell
|681
|3.13
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1362
|2006.06.22 11:06
|t/p
|681
|3.13
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|62.60
|7661.48
|1363
|2006.06.22 11:06
|sell
|682
|3.09
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1364
|2006.06.22 11:06
|sell
|683
|6.20
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|1365
|2006.06.22 11:07
|t/p
|683
|6.20
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|124.00
|7785.48
|1366
|2006.06.22 11:07
|close
|682
|3.09
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.18
|7779.30
|1367
|2006.06.22 11:07
|sell
|684
|3.21
|1.2640
|0.0000
|1.2620
|1368
|2006.06.22 11:08
|t/p
|684
|3.21
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|64.20
|7843.50
|1369
|2006.06.22 11:08
|sell
|685
|3.16
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1370
|2006.06.22 11:08
|sell
|686
|6.34
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1371
|2006.06.22 11:09
|t/p
|686
|6.34
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|126.80
|7970.30
|1372
|2006.06.22 11:09
|close
|685
|3.16
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.32
|7963.98
|1373
|2006.06.22 11:09
|sell
|687
|3.28
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1374
|2006.06.22 11:12
|t/p
|687
|3.28
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|65.60
|8029.58
|1375
|2006.06.22 11:12
|sell
|688
|3.24
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1376
|2006.06.22 11:12
|sell
|689
|6.50
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|1377
|2006.06.22 11:13
|t/p
|689
|6.50
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|130.00
|8159.58
|1378
|2006.06.22 11:13
|close
|688
|3.24
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.48
|8153.10
|1379
|2006.06.22 11:13
|sell
|690
|3.36
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|1380
|2006.06.22 11:14
|t/p
|690
|3.36
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|67.20
|8220.30
|1381
|2006.06.22 11:14
|sell
|691
|3.31
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1382
|2006.06.22 11:14
|sell
|692
|6.64
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|1383
|2006.06.22 11:15
|t/p
|692
|6.64
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|132.80
|8353.10
|1384
|2006.06.22 11:15
|close
|691
|3.31
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.62
|8346.48
|1385
|2006.06.22 11:15
|sell
|693
|3.43
|1.2633
|0.0000
|1.2613
|1386
|2006.06.22 11:17
|t/p
|693
|3.43
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|68.60
|8415.08
|1387
|2006.06.22 11:17
|sell
|694
|3.39
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1388
|2006.06.22 11:17
|sell
|695
|6.80
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|1389
|2006.06.22 11:21
|t/p
|695
|6.80
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|136.00
|8551.08
|1390
|2006.06.22 11:21
|close
|694
|3.39
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.78
|8544.30
|1391
|2006.06.22 11:21
|sell
|696
|3.51
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1392
|2006.06.22 11:24
|t/p
|696
|3.51
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|70.20
|8614.50
|1393
|2006.06.22 11:24
|sell
|697
|3.47
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1394
|2006.06.22 11:24
|sell
|698
|6.96
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1395
|2006.06.22 11:26
|t/p
|698
|6.96
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|139.20
|8753.70
|1396
|2006.06.22 11:26
|close
|697
|3.47
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-6.94
|8746.76
|1397
|2006.06.22 11:26
|sell
|699
|3.58
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|1398
|2006.06.22 11:27
|t/p
|699
|3.58
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|71.60
|8818.36
|1399
|2006.06.22 11:27
|sell
|700
|3.56
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1400
|2006.06.22 11:27
|sell
|701
|7.12
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|1401
|2006.06.22 11:30
|t/p
|701
|7.12
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|142.40
|8960.76
|1402
|2006.06.22 11:30
|close
|700
|3.56
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-7.12
|8953.64
|1403
|2006.06.22 11:30
|sell
|702
|3.67
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1404
|2006.06.22 11:38
|t/p
|702
|3.67
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|73.40
|9027.04
|1405
|2006.06.22 11:38
|sell
|703
|3.64
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1406
|2006.06.22 11:38
|sell
|704
|7.30
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|1407
|2006.06.22 11:39
|t/p
|704
|7.30
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|146.00
|9173.04
|1408
|2006.06.22 11:39
|close
|703
|3.64
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-7.28
|9165.76
|1409
|2006.06.22 11:39
|sell
|705
|3.76
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|1410
|2006.06.22 11:40
|t/p
|705
|3.76
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|75.20
|9240.96
|1411
|2006.06.22 11:40
|sell
|706
|3.73
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1412
|2006.06.22 11:40
|sell
|707
|7.48
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|1413
|2006.06.22 11:41
|t/p
|707
|7.48
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|149.60
|9390.56
|1414
|2006.06.22 11:41
|close
|706
|3.73
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-7.46
|9383.10
|1415
|2006.06.22 11:41
|sell
|708
|3.85
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|1416
|2006.06.22 11:46
|t/p
|708
|3.85
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|77.00
|9460.10
|1417
|2006.06.22 11:46
|sell
|709
|3.81
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1418
|2006.06.22 11:46
|sell
|710
|7.64
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|1419
|2006.06.22 11:48
|t/p
|710
|7.64
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|152.80
|9612.90
|1420
|2006.06.22 11:48
|close
|709
|3.81
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-7.62
|9605.28
|1421
|2006.06.22 11:48
|sell
|711
|3.94
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1422
|2006.06.22 11:50
|t/p
|711
|3.94
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|78.80
|9684.08
|1423
|2006.06.22 11:50
|sell
|712
|3.90
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1424
|2006.06.22 11:50
|sell
|713
|7.84
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1425
|2006.06.22 11:51
|t/p
|713
|7.84
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|156.80
|9840.88
|1426
|2006.06.22 11:51
|close
|712
|3.90
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-7.80
|9833.08
|1427
|2006.06.22 11:51
|sell
|714
|4.04
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|1428
|2006.06.22 11:53
|t/p
|714
|4.04
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|80.80
|9913.88
|1429
|2006.06.22 11:53
|sell
|715
|4.00
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1430
|2006.06.22 11:53
|sell
|716
|8.02
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|1431
|2006.06.22 11:54
|t/p
|716
|8.02
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|160.40
|10074.28
|1432
|2006.06.22 11:54
|close
|715
|4.00
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-8.00
|10066.28
|1433
|2006.06.22 11:54
|sell
|717
|4.14
|1.2635
|0.0000
|1.2615
|1434
|2006.06.22 11:56
|t/p
|717
|4.14
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|82.80
|10149.08
|1435
|2006.06.22 11:56
|sell
|718
|4.09
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1436
|2006.06.22 11:56
|sell
|719
|8.20
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|1437
|2006.06.22 11:56
|t/p
|719
|8.20
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|164.00
|10313.08
|1438
|2006.06.22 11:56
|close
|718
|4.09
|1.2598
|0.0000
|1.2576
|-8.18
|10304.90
|1439
|2006.06.22 11:59
|sell
|720
|4.14
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|1440
|2006.06.22 12:09
|sell
|721
|8.30
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|1441
|2006.06.22 12:10
|t/p
|721
|8.30
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|166.00
|10470.90
|1442
|2006.06.22 12:10
|sell
|722
|8.44
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|1443
|2006.06.22 12:12
|t/p
|722
|8.44
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|168.80
|10639.70
|1444
|2006.06.22 12:12
|close
|720
|4.14
|1.2595
|0.0000
|1.2569
|-24.84
|10614.86
|1445
|2006.06.22 12:12
|sell
|723
|4.35
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1446
|2006.06.22 12:14
|t/p
|723
|4.35
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|87.00
|10701.86
|1447
|2006.06.22 12:14
|sell
|724
|4.31
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|1448
|2006.06.22 12:14
|sell
|725
|8.64
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1449
|2006.06.22 12:15
|t/p
|725
|8.64
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|172.80
|10874.66
|1450
|2006.06.22 12:15
|close
|724
|4.31
|1.2595
|0.0000
|1.2573
|-8.62
|10866.04
|1451
|2006.06.22 12:15
|sell
|726
|4.43
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|1452
|2006.06.22 12:16
|t/p
|726
|4.43
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|88.60
|10954.64
|1453
|2006.06.22 12:16
|sell
|727
|4.41
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|1454
|2006.06.22 12:16
|sell
|728
|8.84
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|1455
|2006.06.22 12:17
|t/p
|728
|8.84
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|176.80
|11131.44
|1456
|2006.06.22 12:17
|close
|727
|4.41
|1.2595
|0.0000
|1.2573
|-8.82
|11122.62
|1457
|2006.06.22 12:17
|sell
|729
|4.52
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|1458
|2006.06.22 12:52
|t/p
|729
|4.52
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|90.40
|11213.02
|1459
|2006.06.22 12:52
|sell
|730
|4.51
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|1460
|2006.06.22 13:59
|t/p
|730
|4.51
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|90.20
|11303.22
|1461
|2006.06.22 13:59
|sell
|731
|4.49
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|1462
|2006.06.22 14:00
|sell
|732
|9.00
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|1463
|2006.06.22 14:59
|close
|732
|9.00
|1.2575
|0.0000
|1.2568
|117.00
|11420.22
|1464
|2006.06.22 14:59
|close
|731
|4.49
|1.2575
|0.0000
|1.2547
|-35.92
|11384.30
|1465
|2006.06.22 15:00
|sell
|733
|4.54
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|1466
|2006.06.22 15:00
|sell
|734
|9.08
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|1467
|2006.06.22 16:00
|buy
|735
|4.53
|1.2582
|0.0000
|1.2602
|1468
|2006.06.22 16:00
|buy
|736
|9.08
|1.2570
|0.0000
|1.2590
|1469
|2006.06.22 18:18
|sell
|737
|18.32
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|1470
|2006.06.22 18:42
|close
|737
|18.32
|1.2577
|0.0000
|1.2568
|201.53
|11585.83
|1471
|2006.06.22 18:42
|close
|736
|9.08
|1.2575
|0.0000
|1.2590
|45.39
|11631.22
|1472
|2006.06.22 18:42
|close
|735
|4.53
|1.2575
|0.0000
|1.2602
|-31.71
|11599.51
|1473
|2006.06.22 18:42
|close
|734
|9.08
|1.2577
|0.0000
|1.2561
|36.32
|11635.83
|1474
|2006.06.22 18:42
|close
|733
|4.54
|1.2577
|0.0000
|1.2552
|-22.70
|11613.13
|1475
|2006.06.22 18:59
|buy
|738
|4.65
|1.2584
|0.0000
|1.2604
|1476
|2006.06.22 19:30
|buy
|739
|9.24
|1.2578
|0.0000
|1.2598
|1477
|2006.06.22 21:59
|buy
|740
|18.24
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|1478
|2006.06.22 22:59
|close
|740
|18.24
|1.2583
|0.0000
|1.2591
|218.88
|11832.01
|1479
|2006.06.22 22:59
|close
|739
|9.24
|1.2583
|0.0000
|1.2598
|46.20
|11878.21
|1480
|2006.06.22 22:59
|close
|738
|4.65
|1.2583
|0.0000
|1.2604
|-4.65
|11873.56
|1481
|2006.06.22 23:00
|buy
|741
|4.76
|1.2586
|0.0000
|1.2606
|1482
|2006.06.22 23:00
|buy
|742
|9.46
|1.2580
|0.0000
|1.2600
|1483
|2006.06.23 01:59
|buy
|743
|19.36
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|1484
|2006.06.23 02:00
|sell
|744
|4.84
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|1485
|2006.06.23 02:01
|sell
|745
|9.86
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|1486
|2006.06.23 02:01
|sell
|746
|19.84
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1487
|2006.06.23 08:36
|sell
|747
|39.44
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|1488
|2006.06.23 08:38
|close
|747
|39.44
|1.2570
|0.0000
|1.2565
|591.59
|12465.15
|1489
|2006.06.23 08:38
|close
|746
|19.84
|1.2570
|0.0000
|1.2559
|178.56
|12643.71
|1490
|2006.06.23 08:38
|close
|745
|9.86
|1.2570
|0.0000
|1.2551
|9.86
|12653.57
|1491
|2006.06.23 08:38
|close
|744
|4.84
|1.2570
|0.0000
|1.2544
|-29.04
|12624.53
|1492
|2006.06.23 08:38
|close
|743
|19.36
|1.2568
|0.0000
|1.2585
|58.08
|12682.61
|1493
|2006.06.23 08:38
|close
|742
|9.46
|1.2568
|0.0000
|1.2600
|-120.66
|12561.94
|1494
|2006.06.23 08:38
|close
|741
|4.76
|1.2568
|0.0000
|1.2606
|-89.27
|12472.67
|1495
|2006.06.23 09:00
|sell
|748
|5.17
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|1496
|2006.06.23 09:00
|sell
|749
|10.26
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1497
|2006.06.23 09:31
|buy
|750
|5.25
|1.2561
|0.0000
|1.2581
|1498
|2006.06.23 09:59
|t/p
|749
|10.26
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|205.20
|12677.87
|1499
|2006.06.23 09:59
|buy
|751
|10.44
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|1500
|2006.06.23 09:59
|close
|748
|5.17
|1.2549
|0.0000
|1.2530
|5.17
|12683.04
|1501
|2006.06.23 10:00
|sell
|752
|5.22
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|1502
|2006.06.23 10:02
|close
|752
|5.22
|1.2566
|0.0000
|1.2528
|-93.96
|12589.08
|1503
|2006.06.23 10:02
|close
|751
|10.44
|1.2564
|0.0000
|1.2569
|156.60
|12745.68
|1504
|2006.06.23 10:02
|close
|750
|5.25
|1.2564
|0.0000
|1.2581
|15.75
|12761.43
|1505
|2006.06.23 10:03
|sell
|753
|5.29
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|1506
|2006.06.23 10:03
|sell
|754
|10.58
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|1507
|2006.06.23 11:59
|t/p
|753
|5.29
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|105.80
|12867.23
|1508
|2006.06.23 11:59
|t/p
|754
|10.58
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|211.60
|13078.83
|1509
|2006.06.23 12:00
|sell
|755
|5.30
|1.2505
|0.0000
|1.2485
|1510
|2006.06.23 12:08
|sell
|756
|10.62
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1511
|2006.06.23 12:09
|t/p
|756
|10.62
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|212.40
|13291.23
|1512
|2006.06.23 12:09
|sell
|757
|10.80
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1513
|2006.06.23 12:11
|t/p
|757
|10.80
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|216.00
|13507.23
|1514
|2006.06.23 12:11
|close
|755
|5.30
|1.2510
|0.0000
|1.2485
|-26.50
|13480.73
|1515
|2006.06.23 12:11
|sell
|758
|5.56
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1516
|2006.06.23 12:13
|t/p
|758
|5.56
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|111.20
|13591.93
|1517
|2006.06.23 12:13
|sell
|759
|5.51
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1518
|2006.06.23 12:13
|sell
|760
|11.06
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|1519
|2006.06.23 12:14
|t/p
|760
|11.06
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|221.19
|13813.12
|1520
|2006.06.23 12:14
|close
|759
|5.51
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-11.02
|13802.10
|1521
|2006.06.23 12:14
|sell
|761
|5.69
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1522
|2006.06.23 12:15
|t/p
|761
|5.69
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|113.80
|13915.90
|1523
|2006.06.23 12:15
|sell
|762
|5.65
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1524
|2006.06.23 12:15
|sell
|763
|11.32
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|1525
|2006.06.23 12:16
|t/p
|763
|11.32
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|226.40
|14142.30
|1526
|2006.06.23 12:16
|close
|762
|5.65
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-11.30
|14131.00
|1527
|2006.06.23 12:16
|sell
|764
|5.81
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|1528
|2006.06.23 12:18
|t/p
|764
|5.81
|1.2515
|0.0000
|1.2515
|116.20
|14247.20
|1529
|2006.06.23 12:18
|sell
|765
|5.78
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1530
|2006.06.23 12:18
|sell
|766
|11.58
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|1531
|2006.06.23 12:24
|t/p
|766
|11.58
|1.2516
|0.0000
|1.2516
|231.60
|14478.80
|1532
|2006.06.23 12:24
|close
|765
|5.78
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-11.56
|14467.24
|1533
|2006.06.23 12:24
|sell
|767
|5.97
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1534
|2006.06.23 12:25
|t/p
|767
|5.97
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|119.40
|14586.64
|1535
|2006.06.23 12:25
|sell
|768
|5.92
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1536
|2006.06.23 12:25
|sell
|769
|11.86
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1537
|2006.06.23 12:26
|t/p
|769
|11.86
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|237.20
|14823.84
|1538
|2006.06.23 12:26
|close
|768
|5.92
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-11.84
|14812.00
|1539
|2006.06.23 12:26
|sell
|770
|6.11
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|1540
|2006.06.23 12:27
|t/p
|770
|6.11
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|122.20
|14934.20
|1541
|2006.06.23 12:27
|sell
|771
|6.06
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1542
|2006.06.23 12:27
|sell
|772
|12.14
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|1543
|2006.06.23 12:28
|t/p
|772
|12.14
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|242.81
|15177.01
|1544
|2006.06.23 12:28
|close
|771
|6.06
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-12.12
|15164.89
|1545
|2006.06.23 12:28
|sell
|773
|6.26
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1546
|2006.06.23 12:35
|t/p
|773
|6.26
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|125.20
|15290.09
|1547
|2006.06.23 12:35
|sell
|774
|6.20
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1548
|2006.06.23 12:35
|sell
|775
|12.44
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|1549
|2006.06.23 12:38
|t/p
|775
|12.44
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|248.79
|15538.88
|1550
|2006.06.23 12:38
|close
|774
|6.20
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-12.40
|15526.48
|1551
|2006.06.23 12:38
|sell
|776
|6.42
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|1552
|2006.06.23 12:39
|t/p
|776
|6.42
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|128.40
|15654.88
|1553
|2006.06.23 12:39
|sell
|777
|6.35
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1554
|2006.06.23 12:39
|sell
|778
|12.74
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|1555
|2006.06.23 12:43
|t/p
|778
|12.74
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|254.80
|15909.68
|1556
|2006.06.23 12:43
|close
|777
|6.35
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-12.70
|15896.98
|1557
|2006.06.23 12:43
|sell
|779
|6.57
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1558
|2006.06.23 12:44
|t/p
|779
|6.57
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|131.40
|16028.38
|1559
|2006.06.23 12:44
|sell
|780
|6.50
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1560
|2006.06.23 12:44
|sell
|781
|13.04
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1561
|2006.06.23 12:46
|t/p
|781
|13.04
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|260.80
|16289.18
|1562
|2006.06.23 12:46
|close
|780
|6.50
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-13.00
|16276.18
|1563
|2006.06.23 12:46
|sell
|782
|6.73
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1564
|2006.06.23 12:49
|t/p
|782
|6.73
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|134.60
|16410.78
|1565
|2006.06.23 12:49
|sell
|783
|6.66
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1566
|2006.06.23 12:49
|sell
|784
|13.36
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1567
|2006.06.23 12:51
|t/p
|784
|13.36
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|267.20
|16677.98
|1568
|2006.06.23 12:51
|close
|783
|6.66
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-13.32
|16664.66
|1569
|2006.06.23 12:51
|sell
|785
|6.88
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1570
|2006.06.23 12:53
|t/p
|785
|6.88
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|137.60
|16802.26
|1571
|2006.06.23 12:53
|sell
|786
|6.82
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1572
|2006.06.23 12:53
|sell
|787
|13.68
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1573
|2006.06.23 12:58
|t/p
|787
|13.68
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|273.60
|17075.86
|1574
|2006.06.23 12:58
|close
|786
|6.82
|1.2510
|0.0000
|1.2488
|-13.64
|17062.22
|1575
|2006.06.23 12:58
|sell
|788
|7.05
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1576
|2006.06.23 12:59
|t/p
|788
|7.05
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|141.00
|17203.22
|1577
|2006.06.23 12:59
|sell
|789
|6.98
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1578
|2006.06.23 13:00
|sell
|790
|14.00
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1579
|2006.06.23 13:47
|t/p
|790
|14.00
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|280.00
|17483.22
|1580
|2006.06.23 13:47
|close
|789
|6.98
|1.2523
|0.0000
|1.2488
|-104.70
|17378.52
|1581
|2006.06.23 13:47
|sell
|791
|7.10
|1.2522
|0.0000
|1.2502
|1582
|2006.06.23 13:48
|close
|791
|7.10
|1.2518
|0.0000
|1.2502
|28.40
|17406.92
|1583
|2006.06.23 13:48
|sell
|792
|7.09
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|1584
|2006.06.23 16:06
|sell
|793
|14.18
|1.2523
|0.0000
|1.2503
|1585
|2006.06.23 16:15
|buy
|794
|7.10
|1.2521
|0.0000
|1.2541
|1586
|2006.06.23 16:22
|sell
|795
|28.28
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|1587
|2006.06.23 17:00
|close
|795
|28.28
|1.2517
|0.0000
|1.2509
|339.36
|17746.28
|1588
|2006.06.23 17:00
|close
|794
|7.10
|1.2515
|0.0000
|1.2541
|-42.60
|17703.68
|1589
|2006.06.23 17:00
|close
|793
|14.18
|1.2517
|0.0000
|1.2503
|85.08
|17788.76
|1590
|2006.06.23 17:00
|close
|792
|7.09
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|0.00
|17788.76
|1591
|2006.06.23 17:00
|buy
|796
|7.24
|1.2516
|0.0000
|1.2536
|1592
|2006.06.23 19:59
|buy
|797
|14.40
|1.2511
|0.0000
|1.2531
|1593
|2006.06.25 21:00
|sell
|798
|7.15
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|1594
|2006.06.25 21:28
|buy
|799
|28.48
|1.2505
|0.0000
|1.2525
|1595
|2006.06.25 22:39
|sell
|800
|14.52
|1.2511
|0.0000
|1.2491
|1596
|2006.06.25 23:37
|sell
|801
|29.36
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|1597
|2006.06.26 06:59
|t/p
|799
|28.48
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|548.10
|18336.86
|1598
|2006.06.26 06:59
|close
|797
|14.40
|1.2525
|0.0000
|1.2531
|190.73
|18527.59
|1599
|2006.06.26 07:00
|close
|796
|7.24
|1.2524
|0.0000
|1.2536
|52.45
|18580.04
|1600
|2006.06.26 07:59
|sell
|802
|49.44
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|1601
|2006.06.26 08:00
|buy
|803
|6.10
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|1602
|2006.06.26 08:59
|buy
|804
|12.98
|1.2562
|0.0000
|1.2582
|1603
|2006.06.26 09:05
|t/p
|802
|49.44
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|988.80
|19568.84
|1604
|2006.06.26 09:05
|buy
|805
|28.32
|1.2541
|0.0000
|1.2561
|1605
|2006.06.26 09:05
|close
|801
|29.36
|1.2541
|0.0000
|1.2497
|-686.88
|18881.96
|1606
|2006.06.26 09:05
|close
|800
|14.52
|1.2542
|0.0000
|1.2491
|-441.34
|18440.63
|1607
|2006.06.26 09:05
|close
|798
|7.15
|1.2541
|0.0000
|1.2486
|-245.92
|18194.70
|1608
|2006.06.26 09:18
|close
|805
|28.32
|1.2550
|0.0000
|1.2561
|254.88
|18449.58
|1609
|2006.06.26 09:18
|close
|804
|12.98
|1.2550
|0.0000
|1.2582
|-155.76
|18293.82
|1610
|2006.06.26 09:18
|close
|803
|6.10
|1.2550
|0.0000
|1.2592
|-134.20
|18159.62
|1611
|2006.06.26 09:18
|buy
|806
|7.21
|1.2554
|0.0000
|1.2574
|1612
|2006.06.26 09:59
|buy
|807
|14.42
|1.2548
|0.0000
|1.2568
|1613
|2006.06.26 10:00
|t/p
|807
|14.42
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|288.40
|18448.02
|1614
|2006.06.26 10:00
|close
|806
|7.21
|1.2568
|0.0000
|1.2574
|100.94
|18548.96
|1615
|2006.06.26 10:00
|buy
|808
|7.31
|1.2568
|0.0000
|1.2588
|1616
|2006.06.26 10:52
|buy
|809
|14.62
|1.2561
|0.0000
|1.2581
|1617
|2006.06.26 11:51
|buy
|810
|29.12
|1.2556
|0.0000
|1.2576
|1618
|2006.06.26 12:19
|sell
|811
|7.29
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|1619
|2006.06.26 12:21
|sell
|812
|14.70
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|1620
|2006.06.26 12:49
|sell
|813
|29.52
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|1621
|2006.06.26 17:59
|t/p
|808
|7.31
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|146.20
|18695.16
|1622
|2006.06.26 17:59
|t/p
|809
|14.62
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|292.40
|18987.56
|1623
|2006.06.26 17:59
|t/p
|810
|29.12
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|582.40
|19569.96
|1624
|2006.06.26 18:00
|buy
|814
|7.03
|1.2593
|0.0000
|1.2613
|1625
|2006.06.26 18:59
|buy
|815
|14.64
|1.2579
|0.0000
|1.2599
|1626
|2006.06.26 19:04
|buy
|816
|29.68
|1.2572
|0.0000
|1.2592
|1627
|2006.06.26 19:39
|t/p
|816
|29.68
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|593.60
|20163.56
|1628
|2006.06.26 19:39
|close
|815
|14.64
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|292.80
|20456.36
|1629
|2006.06.26 19:40
|close
|814
|7.03
|1.2582
|0.0000
|1.2613
|-77.33
|20379.03
|1630
|2006.06.26 19:40
|close
|813
|29.52
|1.2584
|0.0000
|1.2547
|-501.83
|19877.20
|1631
|2006.06.26 19:40
|close
|812
|14.70
|1.2584
|0.0000
|1.2541
|-338.09
|19539.11
|1632
|2006.06.26 19:40
|close
|811
|7.29
|1.2584
|0.0000
|1.2536
|-204.12
|19334.99
|1633
|2006.06.26 19:40
|buy
|817
|7.50
|1.2601
|0.0000
|1.2621
|1634
|2006.06.26 19:47
|buy
|818
|15.02
|1.2584
|0.0000
|1.2604
|1635
|2006.06.26 23:59
|t/p
|818
|15.02
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|300.40
|19635.39
|1636
|2006.06.26 23:59
|close
|817
|7.50
|1.2606
|0.0000
|1.2621
|37.50
|19672.89
|1637
|2006.06.27 00:00
|buy
|819
|8.17
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|1638
|2006.06.27 00:59
|buy
|820
|16.34
|1.2602
|0.0000
|1.2622
|1639
|2006.06.27 00:59
|close
|820
|16.34
|1.2611
|0.0000
|1.2622
|147.06
|19819.95
|1640
|2006.06.27 00:59
|close
|819
|8.17
|1.2611
|0.0000
|1.2629
|16.34
|19836.29
|1641
|2006.06.27 01:00
|buy
|821
|8.22
|1.2614
|0.0000
|1.2634
|1642
|2006.06.27 01:55
|buy
|822
|16.44
|1.2601
|0.0000
|1.2621
|1643
|2006.06.27 05:00
|sell
|823
|8.23
|1.2603
|0.0000
|1.2583
|1644
|2006.06.27 05:32
|sell
|824
|16.50
|1.2611
|0.0000
|1.2591
|1645
|2006.06.27 05:59
|buy
|825
|33.24
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|1646
|2006.06.27 07:08
|close
|825
|33.24
|1.2607
|0.0000
|1.2615
|398.88
|20235.17
|1647
|2006.06.27 07:08
|close
|824
|16.50
|1.2609
|0.0000
|1.2591
|33.01
|20268.18
|1648
|2006.06.27 07:08
|close
|823
|8.23
|1.2609
|0.0000
|1.2583
|-49.38
|20218.80
|1649
|2006.06.27 07:08
|close
|822
|16.44
|1.2607
|0.0000
|1.2621
|98.64
|20317.44
|1650
|2006.06.27 07:08
|close
|821
|8.22
|1.2607
|0.0000
|1.2634
|-57.54
|20259.90
|1651
|2006.06.27 07:08
|sell
|826
|8.43
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|1652
|2006.06.27 09:33
|t/p
|826
|8.43
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|168.60
|20428.50
|1653
|2006.06.27 09:33
|sell
|827
|8.56
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|1654
|2006.06.27 09:36
|sell
|828
|17.06
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|1655
|2006.06.27 09:38
|sell
|829
|33.28
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|1656
|2006.06.27 09:39
|close
|829
|33.28
|1.2591
|0.0000
|1.2582
|366.09
|20794.59
|1657
|2006.06.27 09:39
|close
|828
|17.06
|1.2591
|0.0000
|1.2569
|-34.12
|20760.47
|1658
|2006.06.27 09:39
|close
|827
|8.56
|1.2591
|0.0000
|1.2562
|-77.04
|20683.43
|1659
|2006.06.27 09:39
|sell
|830
|8.62
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|1660
|2006.06.27 09:59
|t/p
|830
|8.62
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|172.40
|20855.83
|1661
|2006.06.27 09:59
|sell
|831
|8.72
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1662
|2006.06.27 10:00
|sell
|832
|17.28
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|1663
|2006.06.27 10:01
|sell
|833
|34.04
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|1664
|2006.06.27 10:02
|t/p
|833
|34.04
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|680.82
|21536.65
|1665
|2006.06.27 10:02
|close
|832
|17.28
|1.2583
|0.0000
|1.2576
|224.65
|21761.30
|1666
|2006.06.27 10:02
|close
|831
|8.72
|1.2583
|0.0000
|1.2559
|-34.88
|21726.42
|1667
|2006.06.27 10:02
|sell
|834
|9.01
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|1668
|2006.06.27 10:03
|t/p
|834
|9.01
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|180.20
|21906.62
|1669
|2006.06.27 10:03
|sell
|835
|9.17
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|1670
|2006.06.27 10:03
|sell
|836
|17.90
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|1671
|2006.06.27 10:04
|t/p
|836
|17.90
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|357.99
|22264.61
|1672
|2006.06.27 10:04
|close
|835
|9.17
|1.2583
|0.0000
|1.2561
|-18.34
|22246.27
|1673
|2006.06.27 10:04
|sell
|837
|9.25
|1.2605
|0.0000
|1.2585
|1674
|2006.06.27 10:05
|t/p
|837
|9.25
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|185.00
|22431.27
|1675
|2006.06.27 10:05
|sell
|838
|9.39
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|1676
|2006.06.27 10:05
|sell
|839
|18.44
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|1677
|2006.06.27 10:06
|t/p
|839
|18.44
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|368.79
|22800.06
|1678
|2006.06.27 10:06
|close
|838
|9.39
|1.2583
|0.0000
|1.2561
|-18.78
|22781.28
|1679
|2006.06.27 10:06
|sell
|840
|9.49
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|1680
|2006.06.27 10:59
|t/p
|840
|9.49
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|189.80
|22971.08
|1681
|2006.06.27 10:59
|sell
|841
|9.56
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|1682
|2006.06.27 11:00
|sell
|842
|19.08
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|1683
|2006.06.27 11:59
|t/p
|842
|19.08
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|381.61
|23352.69
|1684
|2006.06.27 11:59
|close
|841
|9.56
|1.2568
|0.0000
|1.2549
|9.56
|23362.25
|1685
|2006.06.27 13:00
|buy
|843
|9.79
|1.2593
|0.0000
|1.2613
|1686
|2006.06.27 13:59
|buy
|844
|19.56
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|1687
|2006.06.27 14:24
|buy
|845
|38.40
|1.2579
|0.0000
|1.2599
|1688
|2006.06.27 14:44
|close
|845
|38.40
|1.2591
|0.0000
|1.2599
|460.78
|23823.03
|1689
|2006.06.27 14:44
|close
|844
|19.56
|1.2591
|0.0000
|1.2608
|58.67
|23881.70
|1690
|2006.06.27 14:44
|close
|843
|9.79
|1.2591
|0.0000
|1.2613
|-19.58
|23862.12
|1691
|2006.06.27 14:44
|buy
|846
|10.00
|1.2592
|0.0000
|1.2612
|1692
|2006.06.27 16:00
|buy
|847
|19.94
|1.2586
|0.0000
|1.2606
|1693
|2006.06.27 16:21
|close
|847
|19.94
|1.2604
|0.0000
|1.2606
|358.93
|24221.05
|1694
|2006.06.27 16:21
|close
|846
|10.00
|1.2604
|0.0000
|1.2612
|120.01
|24341.06
|1695
|2006.06.27 18:00
|sell
|848
|10.20
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|1696
|2006.06.27 18:00
|sell
|849
|20.36
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|1697
|2006.06.27 22:59
|close
|849
|20.36
|1.2570
|0.0000
|1.2568
|366.48
|24707.54
|1698
|2006.06.27 22:59
|close
|848
|10.20
|1.2570
|0.0000
|1.2562
|122.40
|24829.94
|1699
|2006.06.27 23:00
|sell
|850
|10.32
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|1700
|2006.06.27 23:49
|sell
|851
|20.64
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|1701
|2006.06.28 01:00
|buy
|852
|10.55
|1.2578
|0.0000
|1.2598
|1702
|2006.06.28 01:00
|buy
|853
|21.18
|1.2571
|0.0000
|1.2591
|1703
|2006.06.28 02:24
|sell
|854
|42.28
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1704
|2006.06.28 07:59
|buy
|855
|43.16
|1.2565
|0.0000
|1.2585
|1705
|2006.06.28 12:59
|t/p
|851
|20.64
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|425.29
|25255.23
|1706
|2006.06.28 12:59
|t/p
|854
|42.28
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|845.60
|26100.83
|1707
|2006.06.28 12:59
|close
|850
|10.32
|1.2551
|0.0000
|1.2547
|171.36
|26272.19
|1708
|2006.06.28 13:00
|sell
|856
|10.54
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|1709
|2006.06.28 13:00
|close
|856
|10.54
|1.2566
|0.0000
|1.2530
|-168.64
|26103.55
|1710
|2006.06.28 13:00
|close
|855
|43.16
|1.2564
|0.0000
|1.2585
|-43.16
|26060.39
|1711
|2006.06.28 13:00
|close
|853
|21.18
|1.2564
|0.0000
|1.2591
|-148.25
|25912.14
|1712
|2006.06.28 13:00
|close
|852
|10.55
|1.2564
|0.0000
|1.2598
|-147.70
|25764.44
|1713
|2006.06.28 13:01
|sell
|857
|10.99
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|1714
|2006.06.28 14:16
|sell
|858
|21.96
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|1715
|2006.06.28 14:56
|close
|858
|21.96
|1.2551
|0.0000
|1.2549
|395.27
|26159.71
|1716
|2006.06.28 14:56
|close
|857
|10.99
|1.2551
|0.0000
|1.2543
|131.88
|26291.59
|1717
|2006.06.28 14:56
|sell
|859
|11.12
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|1718
|2006.06.28 15:33
|sell
|860
|22.26
|1.2558
|0.0000
|1.2538
|1719
|2006.06.28 15:59
|t/p
|860
|22.26
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|445.20
|26736.79
|1720
|2006.06.28 15:59
|close
|859
|11.12
|1.2531
|0.0000
|1.2528
|189.04
|26925.83
|1721
|2006.06.28 16:00
|sell
|861
|11.28
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|1722
|2006.06.28 16:02
|sell
|862
|22.58
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1723
|2006.06.28 16:02
|sell
|863
|44.76
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|1724
|2006.06.28 16:24
|close
|863
|44.76
|1.2538
|0.0000
|1.2531
|581.89
|27507.72
|1725
|2006.06.28 16:24
|close
|862
|22.58
|1.2538
|0.0000
|1.2522
|90.32
|27598.04
|1726
|2006.06.28 16:24
|close
|861
|11.28
|1.2538
|0.0000
|1.2510
|-90.24
|27507.80
|1727
|2006.06.28 16:24
|sell
|864
|11.56
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|1728
|2006.06.28 18:28
|sell
|865
|23.12
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|1729
|2006.06.28 18:59
|sell
|866
|45.64
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|1730
|2006.06.28 19:00
|buy
|867
|11.34
|1.2559
|0.0000
|1.2579
|1731
|2006.06.28 19:59
|buy
|868
|23.04
|1.2551
|0.0000
|1.2571
|1732
|2006.06.28 22:59
|buy
|869
|46.32
|1.2545
|0.0000
|1.2565
|1733
|2006.06.29 09:59
|t/p
|866
|45.64
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|995.64
|28503.44
|1734
|2006.06.29 09:59
|close
|865
|23.12
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|273.16
|28776.60
|1735
|2006.06.29 10:00
|close
|864
|11.56
|1.2532
|0.0000
|1.2515
|55.66
|28832.26
|1736
|2006.06.29 10:00
|close
|869
|46.32
|1.2548
|0.0000
|1.2565
|34.03
|28866.29
|1737
|2006.06.29 10:00
|close
|868
|23.04
|1.2548
|0.0000
|1.2571
|-121.32
|28744.97
|1738
|2006.06.29 10:00
|close
|867
|11.34
|1.2548
|0.0000
|1.2579
|-150.43
|28594.55
|1739
|2006.06.29 10:01
|sell
|870
|12.39
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|1740
|2006.06.29 10:01
|sell
|871
|24.78
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|1741
|2006.06.29 11:00
|t/p
|871
|24.78
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|495.59
|29090.14
|1742
|2006.06.29 11:00
|close
|870
|12.39
|1.2527
|0.0000
|1.2516
|111.51
|29201.65
|1743
|2006.06.29 11:02
|sell
|872
|12.59
|1.2528
|0.0000
|1.2508
|1744
|2006.06.29 11:02
|sell
|873
|25.20
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|1745
|2006.06.29 12:59
|sell
|874
|49.84
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|1746
|2006.06.29 13:00
|buy
|875
|12.37
|1.2552
|0.0000
|1.2572
|1747
|2006.06.29 13:59
|buy
|876
|25.64
|1.2535
|0.0000
|1.2555
|1748
|2006.06.29 17:55
|close
|876
|25.64
|1.2529
|0.0000
|1.2555
|-153.84
|29047.81
|1749
|2006.06.29 17:55
|close
|875
|12.37
|1.2529
|0.0000
|1.2572
|-284.51
|28763.30
|1750
|2006.06.29 17:55
|close
|874
|49.84
|1.2531
|0.0000
|1.2529
|897.12
|29660.42
|1751
|2006.06.29 17:55
|close
|873
|25.20
|1.2531
|0.0000
|1.2518
|176.41
|29836.83
|1752
|2006.06.29 17:55
|close
|872
|12.59
|1.2531
|0.0000
|1.2508
|-37.77
|29799.06
|1753
|2006.06.29 19:00
|buy
|877
|12.23
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|1754
|2006.06.29 19:59
|buy
|878
|24.50
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|1755
|2006.06.29 20:59
|t/p
|878
|24.50
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|490.00
|30289.06
|1756
|2006.06.29 20:59
|close
|877
|12.23
|1.2663
|0.0000
|1.2686
|-36.69
|30252.37
|1757
|2006.06.29 21:00
|buy
|879
|12.41
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|1758
|2006.06.29 21:01
|buy
|880
|24.82
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|1759
|2006.06.29 21:59
|close
|880
|24.82
|1.2666
|0.0000
|1.2680
|148.92
|30401.29
|1760
|2006.06.29 21:59
|close
|879
|12.41
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|0.00
|30401.29
|1761
|2006.06.29 22:00
|buy
|881
|12.45
|1.2669
|0.0000
|1.2689
|1762
|2006.06.29 22:31
|buy
|882
|24.90
|1.2661
|0.0000
|1.2681
|1763
|2006.06.30 01:59
|t/p
|881
|12.45
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|239.60
|30640.89
|1764
|2006.06.30 01:59
|t/p
|882
|24.90
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|479.20
|31120.09
|1765
|2006.06.30 02:00
|buy
|883
|13.23
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|1766
|2006.06.30 02:49
|buy
|884
|26.46
|1.2698
|0.0000
|1.2718
|1767
|2006.06.30 05:46
|t/p
|884
|26.46
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|529.20
|31649.29
|1768
|2006.06.30 05:46
|close
|883
|13.23
|1.2718
|0.0000
|1.2730
|105.85
|31755.14
|1769
|2006.06.30 05:46
|buy
|885
|13.43
|1.2719
|0.0000
|1.2739
|1770
|2006.06.30 06:00
|buy
|886
|26.88
|1.2709
|0.0000
|1.2729
|1771
|2006.06.30 07:00
|sell
|887
|13.36
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|1772
|2006.06.30 07:00
|sell
|888
|26.80
|1.2713
|0.0000
|1.2693
|1773
|2006.06.30 12:59
|t/p
|885
|13.43
|1.2739
|0.0000
|1.2739
|268.60
|32023.74
|1774
|2006.06.30 12:59
|t/p
|886
|26.88
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|537.61
|32561.35
|1775
|2006.06.30 13:00
|buy
|889
|12.92
|1.2748
|0.0000
|1.2768
|1776
|2006.06.30 14:00
|t/p
|889
|12.92
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|258.40
|32819.75
|1777
|2006.06.30 14:00
|buy
|890
|12.52
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|1778
|2006.06.30 14:35
|buy
|891
|25.62
|1.2753
|0.0000
|1.2773
|1779
|2006.06.30 14:59
|t/p
|891
|25.62
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|512.40
|33332.15
|1780
|2006.06.30 14:59
|close
|890
|12.52
|1.2786
|0.0000
|1.2790
|200.32
|33532.47
|1781
|2006.06.30 14:59
|sell
|892
|49.60
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|1782
|2006.06.30 15:00
|buy
|893
|12.75
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|1783
|2006.06.30 15:58
|buy
|894
|26.00
|1.2772
|0.0000
|1.2792
|1784
|2006.06.30 19:59
|close at stop
|894
|26.00
|1.2788
|0.0000
|1.2792
|416.00
|33948.47
|1785
|2006.06.30 19:59
|close at stop
|893
|12.75
|1.2788
|0.0000
|1.2799
|114.75
|34063.22
|1786
|2006.06.30 19:59
|close at stop
|892
|49.60
|1.2790
|0.0000
|1.2766
|-198.40
|33864.82
|1787
|2006.06.30 19:59
|close at stop
|888
|26.80
|1.2790
|0.0000
|1.2693
|-2063.61
|31801.21
|1788
|2006.06.30 19:59
|close at stop
|887
|13.36
|1.2790
|0.0000
|1.2682
|-1175.68
|30625.53