|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.07.02 21:00 - 2006.08.01 00:00 (2006.07.01 - 2006.08.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|12901
|Ticks modelled
|59510
|Modelling quality
|89.61%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|16158.62
|Gross profit
|27700.34
|Gross loss
|-11541.72
|Profit factor
|2.40
|Expected payoff
|21.95
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|6722.96 (69.55%)
|Relative drawdown
|69.55% (6722.96)
|Total trades
|736
|Short positions (won %)
|414 (70.29%)
|Long positions (won %)
|322 (68.63%)
|Profit trades (% of total)
|512 (69.57%)
|Loss trades (% of total)
|224 (30.43%)
|Largest
|profit trade
|900.80
|loss trade
|-1554.36
|Average
|profit trade
|54.10
|loss trade
|-51.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (4798.61)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-25.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4798.61 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-4366.71 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.02 21:00
|buy
|1
|0.04
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|2
|2006.07.03 01:35
|buy
|2
|0.08
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|3
|2006.07.03 01:59
|buy
|3
|0.16
|1.2775
|0.0000
|1.2795
|4
|2006.07.03 02:00
|sell
|4
|0.04
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|5
|2006.07.03 02:07
|sell
|5
|0.08
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|6
|2006.07.03 06:12
|sell
|6
|0.16
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|7
|2006.07.03 08:45
|sell
|7
|0.32
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|8
|2006.07.03 08:46
|close
|7
|0.32
|1.2781
|0.0000
|1.2774
|4.16
|104.16
|9
|2006.07.03 08:46
|close
|6
|0.16
|1.2781
|0.0000
|1.2768
|1.12
|105.28
|10
|2006.07.03 08:46
|close
|5
|0.08
|1.2781
|0.0000
|1.2763
|0.16
|105.44
|11
|2006.07.03 08:46
|close
|4
|0.04
|1.2781
|0.0000
|1.2752
|-0.36
|105.08
|12
|2006.07.03 08:46
|close
|3
|0.16
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|0.64
|105.72
|13
|2006.07.03 08:46
|close
|2
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2802
|-0.24
|105.48
|14
|2006.07.03 08:46
|close
|1
|0.04
|1.2779
|0.0000
|1.2807
|-0.35
|105.13
|15
|2006.07.03 09:00
|sell
|8
|0.04
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|16
|2006.07.03 09:00
|sell
|9
|0.08
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|17
|2006.07.03 10:59
|sell
|10
|0.16
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|18
|2006.07.03 11:00
|buy
|11
|0.04
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|19
|2006.07.03 11:59
|buy
|12
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|20
|2006.07.03 12:25
|buy
|13
|0.16
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|21
|2006.07.03 12:37
|t/p
|13
|0.16
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|3.20
|108.33
|22
|2006.07.03 12:37
|close
|12
|0.08
|1.2798
|0.0000
|1.2810
|0.64
|108.97
|23
|2006.07.03 12:37
|close
|11
|0.04
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|0.00
|108.97
|24
|2006.07.03 12:37
|buy
|14
|0.04
|1.2799
|0.0000
|1.2819
|25
|2006.07.03 12:59
|close
|14
|0.04
|1.2783
|0.0000
|1.2819
|-0.64
|108.33
|26
|2006.07.03 12:59
|close
|10
|0.16
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|1.60
|109.93
|27
|2006.07.03 12:59
|close
|9
|0.08
|1.2785
|0.0000
|1.2763
|-0.16
|109.77
|28
|2006.07.03 12:59
|close
|8
|0.04
|1.2785
|0.0000
|1.2753
|-0.48
|109.29
|29
|2006.07.03 14:00
|sell
|15
|0.05
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|30
|2006.07.03 14:00
|sell
|16
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|31
|2006.07.03 14:15
|buy
|17
|0.05
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|32
|2006.07.03 15:41
|buy
|18
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|33
|2006.07.03 15:57
|t/p
|16
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|2.00
|111.29
|34
|2006.07.03 15:57
|close
|15
|0.05
|1.2780
|0.0000
|1.2763
|0.15
|111.44
|35
|2006.07.03 15:59
|close
|18
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2803
|0.90
|112.34
|36
|2006.07.03 15:59
|close
|17
|0.05
|1.2792
|0.0000
|1.2809
|0.15
|112.49
|37
|2006.07.03 16:59
|buy
|19
|0.05
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|38
|2006.07.03 22:00
|sell
|20
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|39
|2006.07.03 22:05
|sell
|21
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2785
|40
|2006.07.04 06:59
|sell
|22
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|41
|2006.07.04 08:29
|t/p
|19
|0.05
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|0.96
|113.45
|42
|2006.07.04 10:14
|close
|22
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2796
|1.60
|115.05
|43
|2006.07.04 10:14
|close
|21
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2785
|-0.24
|114.81
|44
|2006.07.04 10:14
|close
|20
|0.05
|1.2808
|0.0000
|1.2774
|-0.67
|114.14
|45
|2006.07.04 11:00
|sell
|23
|0.05
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|46
|2006.07.04 11:01
|sell
|24
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|47
|2006.07.04 11:59
|close
|24
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2794
|1.90
|116.04
|48
|2006.07.04 11:59
|close
|23
|0.05
|1.2795
|0.0000
|1.2776
|0.05
|116.09
|49
|2006.07.04 12:00
|sell
|25
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|50
|2006.07.04 12:00
|sell
|26
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2788
|51
|2006.07.04 14:59
|buy
|27
|0.05
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|52
|2006.07.04 22:00
|buy
|28
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|53
|2006.07.04 22:59
|t/p
|26
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|2.00
|118.09
|54
|2006.07.04 22:59
|close
|25
|0.05
|1.2788
|0.0000
|1.2774
|0.30
|118.39
|55
|2006.07.04 23:00
|sell
|29
|0.05
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|56
|2006.07.04 23:14
|sell
|30
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2775
|57
|2006.07.04 23:59
|buy
|31
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|58
|2006.07.05 00:01
|close
|31
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2800
|0.65
|119.04
|59
|2006.07.05 00:01
|close
|30
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2775
|0.96
|120.00
|60
|2006.07.05 00:01
|close
|29
|0.05
|1.2786
|0.0000
|1.2767
|0.08
|120.08
|61
|2006.07.05 00:01
|close
|28
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2810
|-0.68
|119.41
|62
|2006.07.05 00:01
|close
|27
|0.05
|1.2784
|0.0000
|1.2826
|-1.14
|118.27
|63
|2006.07.05 00:01
|sell
|32
|0.05
|1.2787
|0.0000
|1.2767
|64
|2006.07.05 04:00
|buy
|33
|0.05
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|65
|2006.07.05 04:59
|sell
|34
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|66
|2006.07.05 05:59
|t/p
|33
|0.05
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.00
|119.27
|67
|2006.07.05 05:59
|buy
|35
|0.05
|1.2824
|0.0000
|1.2844
|68
|2006.07.05 05:59
|sell
|36
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2802
|69
|2006.07.05 06:00
|t/p
|36
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|4.00
|123.27
|70
|2006.07.05 06:00
|close
|35
|0.05
|1.2790
|0.0000
|1.2844
|-1.70
|121.57
|71
|2006.07.05 06:00
|close
|34
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2784
|1.20
|122.77
|72
|2006.07.05 06:00
|close
|32
|0.05
|1.2792
|0.0000
|1.2767
|-0.25
|122.52
|73
|2006.07.05 06:01
|buy
|37
|0.05
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|74
|2006.07.05 06:59
|buy
|38
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|75
|2006.07.05 07:00
|sell
|39
|0.05
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|76
|2006.07.05 07:02
|sell
|40
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|77
|2006.07.05 07:02
|t/p
|38
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|2.00
|124.52
|78
|2006.07.05 07:02
|close
|37
|0.05
|1.2803
|0.0000
|1.2813
|0.50
|125.02
|79
|2006.07.05 07:02
|sell
|41
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|80
|2006.07.05 07:03
|close
|41
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2783
|2.60
|127.62
|81
|2006.07.05 07:03
|close
|40
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2768
|-0.20
|127.42
|82
|2006.07.05 07:03
|close
|39
|0.05
|1.2790
|0.0000
|1.2760
|-0.50
|126.92
|83
|2006.07.05 07:03
|sell
|42
|0.06
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|84
|2006.07.05 07:14
|sell
|43
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|85
|2006.07.05 07:15
|t/p
|43
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|2.40
|129.32
|86
|2006.07.05 07:15
|close
|42
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2784
|0.84
|130.16
|87
|2006.07.05 07:15
|buy
|44
|0.06
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|88
|2006.07.05 07:16
|buy
|45
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|89
|2006.07.05 07:16
|t/p
|45
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.40
|132.56
|90
|2006.07.05 07:16
|close
|44
|0.06
|1.2812
|0.0000
|1.2832
|0.00
|132.56
|91
|2006.07.05 07:17
|buy
|46
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|92
|2006.07.05 07:17
|t/p
|46
|0.06
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.20
|133.76
|93
|2006.07.05 07:17
|buy
|47
|0.06
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|94
|2006.07.05 07:19
|buy
|48
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|95
|2006.07.05 07:19
|t/p
|48
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.40
|136.16
|96
|2006.07.05 07:19
|close
|47
|0.06
|1.2814
|0.0000
|1.2834
|0.00
|136.16
|97
|2006.07.05 07:20
|buy
|49
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|98
|2006.07.05 07:20
|t/p
|49
|0.06
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.20
|137.36
|99
|2006.07.05 07:20
|buy
|50
|0.06
|1.2816
|0.0000
|1.2836
|100
|2006.07.05 07:21
|buy
|51
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|101
|2006.07.05 07:21
|t/p
|51
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.40
|139.76
|102
|2006.07.05 07:21
|close
|50
|0.06
|1.2814
|0.0000
|1.2836
|-0.12
|139.64
|103
|2006.07.05 07:22
|buy
|52
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|104
|2006.07.05 07:22
|t/p
|52
|0.06
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.20
|140.84
|105
|2006.07.05 07:22
|buy
|53
|0.06
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|106
|2006.07.05 07:30
|buy
|54
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|107
|2006.07.05 07:30
|t/p
|54
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.40
|143.24
|108
|2006.07.05 07:30
|close
|53
|0.06
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|0.00
|143.24
|109
|2006.07.05 07:31
|buy
|55
|0.06
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|110
|2006.07.05 07:31
|t/p
|55
|0.06
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.20
|144.44
|111
|2006.07.05 07:31
|buy
|56
|0.06
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|112
|2006.07.05 07:32
|buy
|57
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|113
|2006.07.05 07:32
|t/p
|57
|0.12
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.40
|146.84
|114
|2006.07.05 07:32
|close
|56
|0.06
|1.2815
|0.0000
|1.2837
|-0.12
|146.72
|115
|2006.07.05 07:33
|buy
|58
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|116
|2006.07.05 07:33
|t/p
|58
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|148.12
|117
|2006.07.05 07:33
|buy
|59
|0.07
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|118
|2006.07.05 07:34
|buy
|60
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|119
|2006.07.05 07:34
|t/p
|60
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|150.92
|120
|2006.07.05 07:34
|close
|59
|0.07
|1.2820
|0.0000
|1.2839
|0.07
|150.99
|121
|2006.07.05 07:35
|buy
|61
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|122
|2006.07.05 07:35
|t/p
|61
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|152.39
|123
|2006.07.05 07:35
|buy
|62
|0.07
|1.2828
|0.0000
|1.2848
|124
|2006.07.05 07:36
|buy
|63
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|125
|2006.07.05 07:36
|t/p
|63
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|155.19
|126
|2006.07.05 07:36
|close
|62
|0.07
|1.2826
|0.0000
|1.2848
|-0.14
|155.05
|127
|2006.07.05 07:38
|buy
|64
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|128
|2006.07.05 07:38
|t/p
|64
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|156.45
|129
|2006.07.05 07:38
|buy
|65
|0.07
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|130
|2006.07.05 07:39
|buy
|66
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|131
|2006.07.05 07:39
|t/p
|66
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|159.25
|132
|2006.07.05 07:39
|close
|65
|0.07
|1.2827
|0.0000
|1.2850
|-0.21
|159.04
|133
|2006.07.05 07:40
|buy
|67
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|134
|2006.07.05 07:40
|t/p
|67
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|160.44
|135
|2006.07.05 07:40
|buy
|68
|0.07
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|136
|2006.07.05 07:41
|buy
|69
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|137
|2006.07.05 07:41
|t/p
|69
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|163.24
|138
|2006.07.05 07:41
|close
|68
|0.07
|1.2826
|0.0000
|1.2849
|-0.21
|163.03
|139
|2006.07.05 07:42
|buy
|70
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|140
|2006.07.05 07:42
|t/p
|70
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|164.43
|141
|2006.07.05 07:42
|buy
|71
|0.07
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|142
|2006.07.05 07:43
|buy
|72
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|143
|2006.07.05 07:43
|t/p
|72
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|167.23
|144
|2006.07.05 07:43
|close
|71
|0.07
|1.2823
|0.0000
|1.2847
|-0.28
|166.95
|145
|2006.07.05 07:45
|buy
|73
|0.07
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|146
|2006.07.05 07:45
|t/p
|73
|0.07
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.40
|168.35
|147
|2006.07.05 07:45
|buy
|74
|0.07
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|148
|2006.07.05 07:46
|buy
|75
|0.14
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|149
|2006.07.05 07:46
|t/p
|75
|0.14
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|2.80
|171.15
|150
|2006.07.05 07:46
|close
|74
|0.07
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|0.00
|171.15
|151
|2006.07.05 07:47
|buy
|76
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|152
|2006.07.05 07:47
|t/p
|76
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.60
|172.75
|153
|2006.07.05 07:47
|buy
|77
|0.08
|1.2825
|0.0000
|1.2845
|154
|2006.07.05 07:48
|buy
|78
|0.16
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|155
|2006.07.05 07:48
|t/p
|78
|0.16
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.20
|175.95
|156
|2006.07.05 07:48
|close
|77
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2845
|-0.16
|175.79
|157
|2006.07.05 07:49
|buy
|79
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|158
|2006.07.05 07:49
|t/p
|79
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.60
|177.39
|159
|2006.07.05 07:49
|buy
|80
|0.08
|1.2824
|0.0000
|1.2844
|160
|2006.07.05 07:50
|buy
|81
|0.16
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|161
|2006.07.05 07:50
|t/p
|81
|0.16
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.20
|180.59
|162
|2006.07.05 07:50
|close
|80
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2844
|-0.08
|180.51
|163
|2006.07.05 07:51
|buy
|82
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|164
|2006.07.05 07:51
|t/p
|82
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.60
|182.11
|165
|2006.07.05 07:51
|buy
|83
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|166
|2006.07.05 07:52
|buy
|84
|0.16
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|167
|2006.07.05 07:52
|t/p
|84
|0.16
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.20
|185.31
|168
|2006.07.05 07:52
|close
|83
|0.08
|1.2820
|0.0000
|1.2843
|-0.24
|185.07
|169
|2006.07.05 07:53
|buy
|85
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|170
|2006.07.05 07:53
|t/p
|85
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.60
|186.67
|171
|2006.07.05 07:53
|buy
|86
|0.08
|1.2824
|0.0000
|1.2844
|172
|2006.07.05 07:54
|buy
|87
|0.16
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|173
|2006.07.05 07:54
|t/p
|87
|0.16
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.20
|189.87
|174
|2006.07.05 07:54
|close
|86
|0.08
|1.2820
|0.0000
|1.2844
|-0.32
|189.55
|175
|2006.07.05 07:56
|buy
|88
|0.08
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|176
|2006.07.05 07:56
|t/p
|88
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.60
|191.15
|177
|2006.07.05 07:56
|buy
|89
|0.08
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|178
|2006.07.05 07:57
|buy
|90
|0.16
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|179
|2006.07.05 07:57
|t/p
|90
|0.16
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.20
|194.35
|180
|2006.07.05 07:57
|close
|89
|0.08
|1.2821
|0.0000
|1.2843
|-0.16
|194.19
|181
|2006.07.05 07:58
|buy
|91
|0.09
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|182
|2006.07.05 07:58
|t/p
|91
|0.09
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.80
|195.99
|183
|2006.07.05 07:58
|buy
|92
|0.09
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|184
|2006.07.05 07:59
|buy
|93
|0.18
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|185
|2006.07.05 07:59
|t/p
|93
|0.18
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|3.60
|199.59
|186
|2006.07.05 07:59
|close
|92
|0.09
|1.2821
|0.0000
|1.2843
|-0.18
|199.41
|187
|2006.07.05 07:59
|buy
|94
|0.09
|1.2790
|0.0000
|1.2810
|188
|2006.07.05 07:59
|buy
|95
|0.18
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|189
|2006.07.05 08:00
|t/p
|94
|0.09
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|1.80
|201.21
|190
|2006.07.05 08:00
|t/p
|95
|0.18
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|3.60
|204.81
|191
|2006.07.05 08:01
|buy
|96
|0.09
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|192
|2006.07.05 08:01
|t/p
|96
|0.09
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|1.80
|206.61
|193
|2006.07.05 08:01
|buy
|97
|0.09
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|194
|2006.07.05 08:02
|buy
|98
|0.18
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|195
|2006.07.05 08:02
|t/p
|98
|0.18
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|3.60
|210.21
|196
|2006.07.05 08:02
|close
|97
|0.09
|1.2828
|0.0000
|1.2847
|0.09
|210.30
|197
|2006.07.05 08:03
|buy
|99
|0.09
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|198
|2006.07.05 08:03
|t/p
|99
|0.09
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|1.80
|212.10
|199
|2006.07.05 08:03
|buy
|100
|0.09
|1.2836
|0.0000
|1.2856
|200
|2006.07.05 08:04
|buy
|101
|0.18
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|201
|2006.07.05 08:04
|t/p
|101
|0.18
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|3.60
|215.70
|202
|2006.07.05 08:04
|close
|100
|0.09
|1.2833
|0.0000
|1.2856
|-0.27
|215.43
|203
|2006.07.05 08:05
|buy
|102
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|204
|2006.07.05 08:05
|t/p
|102
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.00
|217.43
|205
|2006.07.05 08:05
|buy
|103
|0.09
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|206
|2006.07.05 08:06
|buy
|104
|0.18
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|207
|2006.07.05 08:06
|t/p
|104
|0.18
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|3.60
|221.03
|208
|2006.07.05 08:06
|close
|103
|0.09
|1.2828
|0.0000
|1.2853
|-0.45
|220.58
|209
|2006.07.05 08:08
|buy
|105
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|210
|2006.07.05 08:08
|t/p
|105
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.00
|222.58
|211
|2006.07.05 08:08
|buy
|106
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|212
|2006.07.05 08:09
|buy
|107
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|213
|2006.07.05 08:09
|t/p
|107
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.00
|226.58
|214
|2006.07.05 08:09
|close
|106
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2851
|-0.10
|226.48
|215
|2006.07.05 08:10
|buy
|108
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|216
|2006.07.05 08:10
|t/p
|108
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.00
|228.48
|217
|2006.07.05 08:10
|buy
|109
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|218
|2006.07.05 08:11
|buy
|110
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|219
|2006.07.05 08:11
|t/p
|110
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.00
|232.48
|220
|2006.07.05 08:11
|close
|109
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2851
|-0.20
|232.28
|221
|2006.07.05 08:12
|buy
|111
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|222
|2006.07.05 08:12
|t/p
|111
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.00
|234.28
|223
|2006.07.05 08:12
|buy
|112
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|224
|2006.07.05 08:13
|buy
|113
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|225
|2006.07.05 08:13
|t/p
|113
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.00
|238.28
|226
|2006.07.05 08:13
|close
|112
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2850
|-0.20
|238.08
|227
|2006.07.05 08:14
|buy
|114
|0.11
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|228
|2006.07.05 08:14
|t/p
|114
|0.11
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.20
|240.28
|229
|2006.07.05 08:14
|buy
|115
|0.11
|1.2826
|0.0000
|1.2846
|230
|2006.07.05 08:16
|buy
|116
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|231
|2006.07.05 08:16
|t/p
|116
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.00
|244.28
|232
|2006.07.05 08:16
|close
|115
|0.11
|1.2824
|0.0000
|1.2846
|-0.22
|244.06
|233
|2006.07.05 08:17
|buy
|117
|0.11
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|234
|2006.07.05 08:17
|t/p
|117
|0.11
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.20
|246.26
|235
|2006.07.05 08:17
|buy
|118
|0.11
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|236
|2006.07.05 08:18
|buy
|119
|0.22
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|237
|2006.07.05 08:18
|t/p
|119
|0.22
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.40
|250.66
|238
|2006.07.05 08:18
|close
|118
|0.11
|1.2819
|0.0000
|1.2842
|-0.33
|250.33
|239
|2006.07.05 08:19
|buy
|120
|0.11
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|240
|2006.07.05 08:19
|t/p
|120
|0.11
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.20
|252.53
|241
|2006.07.05 08:19
|buy
|121
|0.11
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|242
|2006.07.05 08:20
|buy
|122
|0.22
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|243
|2006.07.05 08:20
|t/p
|122
|0.22
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|4.40
|256.93
|244
|2006.07.05 08:20
|close
|121
|0.11
|1.2812
|0.0000
|1.2842
|-1.10
|255.83
|245
|2006.07.05 08:21
|buy
|123
|0.11
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|246
|2006.07.05 08:21
|t/p
|123
|0.11
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|2.20
|258.03
|247
|2006.07.05 08:21
|buy
|124
|0.11
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|248
|2006.07.05 08:22
|buy
|125
|0.22
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|249
|2006.07.05 08:59
|buy
|126
|0.44
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|250
|2006.07.05 08:59
|sell
|127
|0.11
|1.2759
|0.0000
|1.2739
|251
|2006.07.05 09:01
|sell
|128
|0.22
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|252
|2006.07.05 09:01
|t/p
|126
|0.44
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|8.80
|266.83
|253
|2006.07.05 09:01
|close
|125
|0.22
|1.2782
|0.0000
|1.2794
|1.76
|268.59
|254
|2006.07.05 09:01
|sell
|129
|0.48
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|255
|2006.07.05 09:02
|close
|129
|0.48
|1.2768
|0.0000
|1.2762
|6.72
|275.31
|256
|2006.07.05 09:02
|close
|128
|0.22
|1.2768
|0.0000
|1.2746
|-0.44
|274.87
|257
|2006.07.05 09:02
|close
|127
|0.11
|1.2768
|0.0000
|1.2739
|-0.99
|273.88
|258
|2006.07.05 09:02
|close
|124
|0.11
|1.2766
|0.0000
|1.2830
|-4.84
|269.04
|259
|2006.07.05 09:02
|sell
|130
|0.12
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|260
|2006.07.05 09:07
|sell
|131
|0.24
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|261
|2006.07.05 09:08
|close
|131
|0.24
|1.2768
|0.0000
|1.2766
|4.32
|273.36
|262
|2006.07.05 09:08
|close
|130
|0.12
|1.2768
|0.0000
|1.2759
|1.32
|274.68
|263
|2006.07.05 09:08
|sell
|132
|0.12
|1.2786
|0.0000
|1.2766
|264
|2006.07.05 09:16
|t/p
|132
|0.12
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|2.40
|277.08
|265
|2006.07.05 09:16
|sell
|133
|0.12
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|266
|2006.07.05 10:42
|sell
|134
|0.24
|1.2770
|0.0000
|1.2750
|267
|2006.07.05 10:59
|sell
|135
|0.48
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|268
|2006.07.05 11:58
|buy
|136
|0.12
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|269
|2006.07.05 11:59
|sell
|137
|0.96
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|270
|2006.07.05 12:00
|t/p
|137
|0.96
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|19.20
|296.28
|271
|2006.07.05 12:00
|close
|136
|0.12
|1.2763
|0.0000
|1.2796
|-1.56
|294.72
|272
|2006.07.05 12:00
|close
|135
|0.48
|1.2765
|0.0000
|1.2756
|5.28
|300.00
|273
|2006.07.05 12:00
|close
|134
|0.24
|1.2765
|0.0000
|1.2750
|1.20
|301.20
|274
|2006.07.05 12:00
|close
|133
|0.12
|1.2765
|0.0000
|1.2744
|-0.12
|301.08
|275
|2006.07.05 12:01
|buy
|138
|0.13
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|276
|2006.07.05 12:59
|buy
|139
|0.26
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|277
|2006.07.05 13:02
|t/p
|139
|0.26
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|5.20
|306.28
|278
|2006.07.05 13:02
|close
|138
|0.13
|1.2773
|0.0000
|1.2784
|1.17
|307.45
|279
|2006.07.05 13:30
|buy
|140
|0.13
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|280
|2006.07.05 13:30
|t/p
|140
|0.13
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|2.60
|310.05
|281
|2006.07.05 13:30
|buy
|141
|0.14
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|282
|2006.07.05 13:31
|buy
|142
|0.26
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|283
|2006.07.05 13:31
|t/p
|142
|0.26
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|5.20
|315.25
|284
|2006.07.05 13:31
|close
|141
|0.14
|1.2780
|0.0000
|1.2803
|-0.42
|314.83
|285
|2006.07.05 13:32
|buy
|143
|0.14
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|286
|2006.07.05 13:32
|t/p
|143
|0.14
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|2.80
|317.63
|287
|2006.07.05 13:32
|buy
|144
|0.14
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|288
|2006.07.05 13:33
|buy
|145
|0.28
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|289
|2006.07.05 13:33
|t/p
|145
|0.28
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|5.60
|323.23
|290
|2006.07.05 13:33
|close
|144
|0.14
|1.2780
|0.0000
|1.2802
|-0.28
|322.95
|291
|2006.07.05 13:34
|buy
|146
|0.14
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|292
|2006.07.05 13:34
|t/p
|146
|0.14
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|2.80
|325.75
|293
|2006.07.05 13:34
|buy
|147
|0.14
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|294
|2006.07.05 13:35
|buy
|148
|0.28
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|295
|2006.07.05 13:35
|t/p
|148
|0.28
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|5.60
|331.35
|296
|2006.07.05 13:35
|close
|147
|0.14
|1.2780
|0.0000
|1.2802
|-0.28
|331.07
|297
|2006.07.05 13:36
|buy
|149
|0.15
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|298
|2006.07.05 13:36
|t/p
|149
|0.15
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.00
|334.07
|299
|2006.07.05 13:36
|buy
|150
|0.15
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|300
|2006.07.05 13:37
|buy
|151
|0.28
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|301
|2006.07.05 13:37
|t/p
|151
|0.28
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|5.60
|339.67
|302
|2006.07.05 13:37
|close
|150
|0.15
|1.2779
|0.0000
|1.2801
|-0.30
|339.37
|303
|2006.07.05 13:38
|buy
|152
|0.15
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|304
|2006.07.05 13:38
|t/p
|152
|0.15
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.00
|342.37
|305
|2006.07.05 13:38
|buy
|153
|0.15
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|306
|2006.07.05 13:39
|buy
|154
|0.30
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|307
|2006.07.05 13:39
|t/p
|154
|0.30
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.00
|348.37
|308
|2006.07.05 13:39
|close
|153
|0.15
|1.2781
|0.0000
|1.2801
|0.00
|348.37
|309
|2006.07.05 13:41
|buy
|155
|0.15
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|310
|2006.07.05 13:41
|t/p
|155
|0.15
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.00
|351.37
|311
|2006.07.05 13:41
|buy
|156
|0.16
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|312
|2006.07.05 13:42
|buy
|157
|0.30
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|313
|2006.07.05 13:42
|t/p
|157
|0.30
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.00
|357.37
|314
|2006.07.05 13:42
|close
|156
|0.16
|1.2782
|0.0000
|1.2804
|-0.32
|357.05
|315
|2006.07.05 13:43
|buy
|158
|0.16
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|316
|2006.07.05 13:43
|t/p
|158
|0.16
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.20
|360.25
|317
|2006.07.05 13:43
|buy
|159
|0.16
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|318
|2006.07.05 13:45
|buy
|160
|0.32
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|319
|2006.07.05 13:45
|t/p
|160
|0.32
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.40
|366.65
|320
|2006.07.05 13:45
|close
|159
|0.16
|1.2783
|0.0000
|1.2805
|-0.32
|366.33
|321
|2006.07.05 13:46
|buy
|161
|0.16
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|322
|2006.07.05 13:46
|t/p
|161
|0.16
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.20
|369.53
|323
|2006.07.05 13:46
|buy
|162
|0.16
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|324
|2006.07.05 13:47
|buy
|163
|0.32
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|325
|2006.07.05 13:47
|t/p
|163
|0.32
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.40
|375.93
|326
|2006.07.05 13:47
|close
|162
|0.16
|1.2781
|0.0000
|1.2802
|-0.16
|375.77
|327
|2006.07.05 13:48
|buy
|164
|0.16
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|328
|2006.07.05 13:48
|t/p
|164
|0.16
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.20
|378.97
|329
|2006.07.05 13:48
|buy
|165
|0.17
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|330
|2006.07.05 13:49
|buy
|166
|0.32
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|331
|2006.07.05 13:49
|t/p
|166
|0.32
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.40
|385.37
|332
|2006.07.05 13:49
|close
|165
|0.17
|1.2780
|0.0000
|1.2802
|-0.34
|385.03
|333
|2006.07.05 13:50
|buy
|167
|0.17
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|334
|2006.07.05 13:50
|t/p
|167
|0.17
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.40
|388.43
|335
|2006.07.05 13:50
|buy
|168
|0.17
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|336
|2006.07.05 13:51
|buy
|169
|0.34
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|337
|2006.07.05 13:51
|t/p
|169
|0.34
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.80
|395.23
|338
|2006.07.05 13:51
|close
|168
|0.17
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|0.00
|395.23
|339
|2006.07.05 13:53
|buy
|170
|0.17
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|340
|2006.07.05 13:53
|t/p
|170
|0.17
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.40
|398.63
|341
|2006.07.05 13:53
|buy
|171
|0.18
|1.2788
|0.0000
|1.2808
|342
|2006.07.05 13:55
|buy
|172
|0.34
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|343
|2006.07.05 13:55
|t/p
|172
|0.34
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|6.80
|405.43
|344
|2006.07.05 13:55
|close
|171
|0.18
|1.2785
|0.0000
|1.2808
|-0.54
|404.89
|345
|2006.07.05 13:56
|buy
|173
|0.18
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|346
|2006.07.05 13:56
|t/p
|173
|0.18
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.60
|408.49
|347
|2006.07.05 13:56
|buy
|174
|0.18
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|348
|2006.07.05 13:57
|buy
|175
|0.36
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|349
|2006.07.05 13:57
|t/p
|175
|0.36
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|7.20
|415.69
|350
|2006.07.05 13:57
|close
|174
|0.18
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|0.00
|415.69
|351
|2006.07.05 13:59
|buy
|176
|0.18
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|352
|2006.07.05 13:59
|t/p
|176
|0.18
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|3.60
|419.29
|353
|2006.07.05 13:59
|buy
|177
|0.19
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|354
|2006.07.05 13:59
|buy
|178
|0.36
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|355
|2006.07.05 13:59
|buy
|179
|0.68
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|356
|2006.07.05 14:01
|t/p
|178
|0.36
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|7.20
|426.49
|357
|2006.07.05 14:01
|t/p
|179
|0.68
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|13.60
|440.09
|358
|2006.07.05 14:01
|close
|177
|0.19
|1.2790
|0.0000
|1.2811
|-0.19
|439.90
|359
|2006.07.05 14:02
|buy
|180
|0.19
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|360
|2006.07.05 14:02
|t/p
|180
|0.19
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|3.80
|443.70
|361
|2006.07.05 14:02
|buy
|181
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|362
|2006.07.05 14:05
|buy
|182
|0.38
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|363
|2006.07.05 14:05
|t/p
|182
|0.38
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|7.60
|451.30
|364
|2006.07.05 14:05
|close
|181
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2813
|-0.60
|450.70
|365
|2006.07.05 14:07
|buy
|183
|0.19
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|366
|2006.07.05 14:07
|t/p
|183
|0.19
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|3.80
|454.50
|367
|2006.07.05 14:07
|buy
|184
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2812
|368
|2006.07.05 14:08
|buy
|185
|0.38
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|369
|2006.07.05 14:08
|t/p
|185
|0.38
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|7.60
|462.10
|370
|2006.07.05 14:08
|close
|184
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2812
|-0.40
|461.70
|371
|2006.07.05 14:12
|buy
|186
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|372
|2006.07.05 14:12
|t/p
|186
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.00
|465.70
|373
|2006.07.05 14:12
|buy
|187
|0.21
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|374
|2006.07.05 14:13
|buy
|188
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|375
|2006.07.05 14:13
|t/p
|188
|0.40
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.00
|473.70
|376
|2006.07.05 14:13
|close
|187
|0.21
|1.2791
|0.0000
|1.2813
|-0.42
|473.28
|377
|2006.07.05 14:15
|buy
|189
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|378
|2006.07.05 14:15
|t/p
|189
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.00
|477.28
|379
|2006.07.05 14:15
|buy
|190
|0.21
|1.2779
|0.0000
|1.2799
|380
|2006.07.05 14:16
|buy
|191
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|381
|2006.07.05 14:16
|t/p
|191
|0.40
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.00
|485.28
|382
|2006.07.05 14:16
|close
|190
|0.21
|1.2772
|0.0000
|1.2799
|-1.47
|483.81
|383
|2006.07.05 14:17
|buy
|192
|0.21
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|384
|2006.07.05 14:17
|t/p
|192
|0.21
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.20
|488.01
|385
|2006.07.05 14:17
|buy
|193
|0.22
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|386
|2006.07.05 14:18
|buy
|194
|0.42
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|387
|2006.07.05 14:18
|t/p
|194
|0.42
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.40
|496.41
|388
|2006.07.05 14:18
|close
|193
|0.22
|1.2761
|0.0000
|1.2794
|-2.86
|493.55
|389
|2006.07.05 14:19
|buy
|195
|0.21
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|390
|2006.07.05 14:19
|t/p
|195
|0.21
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.20
|497.75
|391
|2006.07.05 14:19
|buy
|196
|0.22
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|392
|2006.07.05 14:20
|buy
|197
|0.42
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|393
|2006.07.05 14:20
|t/p
|197
|0.42
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.40
|506.15
|394
|2006.07.05 14:20
|close
|196
|0.22
|1.2762
|0.0000
|1.2782
|0.00
|506.15
|395
|2006.07.05 14:21
|buy
|198
|0.22
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|396
|2006.07.05 14:21
|t/p
|198
|0.22
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.40
|510.55
|397
|2006.07.05 14:21
|buy
|199
|0.22
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|398
|2006.07.05 14:22
|buy
|200
|0.44
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|399
|2006.07.05 14:22
|t/p
|200
|0.44
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.80
|519.35
|400
|2006.07.05 14:22
|close
|199
|0.22
|1.2765
|0.0000
|1.2784
|0.22
|519.57
|401
|2006.07.05 14:23
|buy
|201
|0.22
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|402
|2006.07.05 14:23
|t/p
|201
|0.22
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.40
|523.97
|403
|2006.07.05 14:23
|buy
|202
|0.23
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|404
|2006.07.05 14:24
|buy
|203
|0.44
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|405
|2006.07.05 14:24
|t/p
|203
|0.44
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|8.80
|532.77
|406
|2006.07.05 14:24
|close
|202
|0.23
|1.2765
|0.0000
|1.2789
|-0.92
|531.85
|407
|2006.07.05 14:25
|buy
|204
|0.23
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|408
|2006.07.05 14:25
|t/p
|204
|0.23
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|4.60
|536.45
|409
|2006.07.05 14:25
|buy
|205
|0.24
|1.2766
|0.0000
|1.2786
|410
|2006.07.05 14:26
|buy
|206
|0.46
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|411
|2006.07.05 14:26
|t/p
|206
|0.46
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|9.20
|545.65
|412
|2006.07.05 14:26
|close
|205
|0.24
|1.2760
|0.0000
|1.2786
|-1.44
|544.21
|413
|2006.07.05 14:27
|buy
|207
|0.24
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|414
|2006.07.05 14:59
|buy
|208
|0.46
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|415
|2006.07.05 14:59
|sell
|209
|0.23
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|416
|2006.07.05 15:00
|t/p
|208
|0.46
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|9.20
|553.41
|417
|2006.07.05 15:00
|close
|207
|0.24
|1.2745
|0.0000
|1.2753
|2.88
|556.29
|418
|2006.07.05 15:00
|sell
|210
|0.48
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|419
|2006.07.05 15:01
|close
|210
|0.48
|1.2732
|0.0000
|1.2725
|6.24
|562.53
|420
|2006.07.05 15:01
|close
|209
|0.23
|1.2732
|0.0000
|1.2696
|-3.68
|558.85
|421
|2006.07.05 15:01
|sell
|211
|0.24
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|422
|2006.07.05 15:04
|sell
|212
|0.48
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|423
|2006.07.05 15:05
|t/p
|212
|0.48
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|9.60
|568.45
|424
|2006.07.05 15:05
|close
|211
|0.24
|1.2732
|0.0000
|1.2726
|3.36
|571.81
|425
|2006.07.05 15:05
|sell
|213
|0.25
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|426
|2006.07.05 15:59
|t/p
|213
|0.25
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|5.00
|576.81
|427
|2006.07.05 15:59
|sell
|214
|0.25
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|428
|2006.07.05 18:59
|sell
|215
|0.50
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|429
|2006.07.05 23:00
|buy
|216
|0.25
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|430
|2006.07.05 23:44
|buy
|217
|0.50
|1.2729
|0.0000
|1.2749
|431
|2006.07.06 00:34
|buy
|218
|1.04
|1.2724
|0.0000
|1.2744
|432
|2006.07.06 00:53
|close
|218
|1.04
|1.2732
|0.0000
|1.2744
|8.32
|585.13
|433
|2006.07.06 00:53
|close
|217
|0.50
|1.2732
|0.0000
|1.2749
|0.37
|585.50
|434
|2006.07.06 00:53
|close
|216
|0.25
|1.2732
|0.0000
|1.2755
|-1.32
|584.18
|435
|2006.07.06 00:53
|close
|215
|0.50
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|0.91
|585.09
|436
|2006.07.06 00:53
|close
|214
|0.25
|1.2734
|0.0000
|1.2704
|-2.05
|583.04
|437
|2006.07.06 00:54
|buy
|219
|0.27
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|438
|2006.07.06 00:59
|buy
|220
|0.54
|1.2722
|0.0000
|1.2742
|439
|2006.07.06 07:59
|t/p
|220
|0.54
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|10.80
|593.84
|440
|2006.07.06 07:59
|close
|219
|0.27
|1.2743
|0.0000
|1.2755
|2.16
|596.00
|441
|2006.07.06 08:00
|buy
|221
|0.27
|1.2744
|0.0000
|1.2764
|442
|2006.07.06 08:00
|buy
|222
|0.54
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|443
|2006.07.06 09:00
|sell
|223
|0.27
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|444
|2006.07.06 09:00
|sell
|224
|0.54
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|445
|2006.07.06 09:10
|sell
|225
|1.08
|1.2744
|0.0000
|1.2724
|446
|2006.07.06 10:05
|close
|225
|1.08
|1.2730
|0.0000
|1.2724
|15.12
|611.12
|447
|2006.07.06 10:05
|close
|224
|0.54
|1.2730
|0.0000
|1.2717
|3.78
|614.90
|448
|2006.07.06 10:05
|close
|223
|0.27
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|0.00
|614.90
|449
|2006.07.06 10:05
|close
|222
|0.54
|1.2728
|0.0000
|1.2753
|-2.70
|612.20
|450
|2006.07.06 10:05
|close
|221
|0.27
|1.2728
|0.0000
|1.2764
|-4.32
|607.88
|451
|2006.07.06 10:05
|sell
|226
|0.28
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|452
|2006.07.06 10:12
|sell
|227
|0.56
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|453
|2006.07.06 10:59
|sell
|228
|1.08
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|454
|2006.07.06 11:59
|sell
|229
|2.08
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|455
|2006.07.06 12:00
|buy
|230
|0.26
|1.2748
|0.0000
|1.2768
|456
|2006.07.06 12:01
|close
|230
|0.26
|1.2733
|0.0000
|1.2768
|-3.90
|603.98
|457
|2006.07.06 12:01
|close
|229
|2.08
|1.2735
|0.0000
|1.2725
|20.80
|624.78
|458
|2006.07.06 12:01
|close
|228
|1.08
|1.2735
|0.0000
|1.2718
|3.24
|628.02
|459
|2006.07.06 12:01
|close
|227
|0.56
|1.2735
|0.0000
|1.2712
|-1.68
|626.34
|460
|2006.07.06 12:01
|close
|226
|0.28
|1.2735
|0.0000
|1.2707
|-2.24
|624.10
|461
|2006.07.06 12:01
|buy
|231
|0.28
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|462
|2006.07.06 12:59
|t/p
|231
|0.28
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|5.60
|629.70
|463
|2006.07.06 12:59
|buy
|232
|0.28
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|464
|2006.07.06 13:00
|buy
|233
|0.56
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|465
|2006.07.06 14:33
|close
|233
|0.56
|1.2756
|0.0000
|1.2759
|9.52
|639.22
|466
|2006.07.06 14:33
|close
|232
|0.28
|1.2756
|0.0000
|1.2781
|-1.40
|637.82
|467
|2006.07.06 15:00
|buy
|234
|0.29
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|468
|2006.07.06 18:59
|t/p
|234
|0.29
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|5.80
|643.62
|469
|2006.07.06 18:59
|buy
|235
|0.29
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|470
|2006.07.07 00:00
|sell
|236
|0.30
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|471
|2006.07.07 00:40
|buy
|237
|0.60
|1.2773
|0.0000
|1.2793
|472
|2006.07.07 09:03
|sell
|238
|0.60
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|473
|2006.07.07 09:21
|sell
|239
|1.20
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|474
|2006.07.07 09:23
|close
|239
|1.20
|1.2780
|0.0000
|1.2765
|6.00
|649.62
|475
|2006.07.07 09:23
|close
|238
|0.60
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|0.00
|649.62
|476
|2006.07.07 09:23
|close
|237
|0.60
|1.2778
|0.0000
|1.2793
|3.00
|652.62
|477
|2006.07.07 09:23
|close
|236
|0.30
|1.2780
|0.0000
|1.2754
|-1.80
|650.82
|478
|2006.07.07 09:23
|close
|235
|0.29
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|-0.22
|650.60
|479
|2006.07.07 13:00
|buy
|240
|0.30
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|480
|2006.07.07 13:59
|buy
|241
|0.60
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|481
|2006.07.07 14:30
|close
|241
|0.60
|1.2827
|0.0000
|1.2828
|11.40
|662.00
|482
|2006.07.07 14:30
|close
|240
|0.30
|1.2827
|0.0000
|1.2841
|1.80
|663.80
|483
|2006.07.07 14:30
|buy
|242
|0.30
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|484
|2006.07.07 14:59
|buy
|243
|0.60
|1.2822
|0.0000
|1.2842
|485
|2006.07.07 15:02
|buy
|244
|1.20
|1.2817
|0.0000
|1.2837
|486
|2006.07.07 15:07
|buy
|245
|2.32
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|487
|2006.07.07 15:10
|close
|245
|2.32
|1.2819
|0.0000
|1.2831
|18.56
|682.36
|488
|2006.07.07 15:10
|close
|244
|1.20
|1.2819
|0.0000
|1.2837
|2.40
|684.76
|489
|2006.07.07 15:10
|close
|243
|0.60
|1.2819
|0.0000
|1.2842
|-1.80
|682.96
|490
|2006.07.07 15:10
|close
|242
|0.30
|1.2819
|0.0000
|1.2850
|-3.30
|679.66
|491
|2006.07.07 15:10
|buy
|246
|0.31
|1.2821
|0.0000
|1.2841
|492
|2006.07.07 19:00
|sell
|247
|0.31
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|493
|2006.07.07 19:59
|buy
|248
|0.62
|1.2815
|0.0000
|1.2835
|494
|2006.07.09 21:38
|buy
|249
|1.24
|1.2810
|0.0000
|1.2830
|495
|2006.07.10 00:59
|t/p
|247
|0.31
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|6.39
|686.05
|496
|2006.07.10 00:59
|buy
|250
|2.32
|1.2792
|0.0000
|1.2812
|497
|2006.07.10 00:59
|sell
|251
|0.29
|1.2790
|0.0000
|1.2770
|498
|2006.07.10 01:59
|sell
|252
|0.62
|1.2801
|0.0000
|1.2781
|499
|2006.07.10 08:14
|close
|252
|0.62
|1.2809
|0.0000
|1.2781
|-4.96
|681.09
|500
|2006.07.10 08:14
|close
|251
|0.29
|1.2809
|0.0000
|1.2770
|-5.51
|675.58
|501
|2006.07.10 08:14
|close
|250
|2.32
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|34.80
|710.38
|502
|2006.07.10 08:14
|close
|249
|1.24
|1.2807
|0.0000
|1.2830
|-4.66
|705.72
|503
|2006.07.10 08:14
|close
|248
|0.62
|1.2807
|0.0000
|1.2835
|-5.43
|700.30
|504
|2006.07.10 08:14
|close
|246
|0.31
|1.2807
|0.0000
|1.2841
|-4.57
|695.72
|505
|2006.07.10 09:00
|buy
|253
|0.32
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|506
|2006.07.10 09:00
|buy
|254
|0.64
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|507
|2006.07.10 09:59
|buy
|255
|1.24
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|508
|2006.07.10 10:00
|sell
|256
|0.31
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|509
|2006.07.10 10:00
|sell
|257
|0.64
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|510
|2006.07.10 10:09
|close
|257
|0.64
|1.2802
|0.0000
|1.2776
|-3.84
|691.88
|511
|2006.07.10 10:09
|close
|256
|0.31
|1.2802
|0.0000
|1.2759
|-7.13
|684.75
|512
|2006.07.10 10:09
|close
|255
|1.24
|1.2800
|0.0000
|1.2802
|22.32
|707.07
|513
|2006.07.10 10:09
|close
|254
|0.64
|1.2800
|0.0000
|1.2813
|4.48
|711.55
|514
|2006.07.10 10:09
|close
|253
|0.32
|1.2800
|0.0000
|1.2826
|-1.92
|709.63
|515
|2006.07.10 10:10
|sell
|258
|0.32
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|516
|2006.07.10 10:10
|sell
|259
|0.64
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|517
|2006.07.10 10:26
|sell
|260
|1.28
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|518
|2006.07.10 10:27
|t/p
|260
|1.28
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|25.60
|735.23
|519
|2006.07.10 10:27
|close
|259
|0.64
|1.2786
|0.0000
|1.2780
|8.96
|744.19
|520
|2006.07.10 10:27
|close
|258
|0.32
|1.2786
|0.0000
|1.2764
|-0.64
|743.55
|521
|2006.07.10 10:27
|sell
|261
|0.34
|1.2809
|0.0000
|1.2789
|522
|2006.07.10 10:31
|t/p
|261
|0.34
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|6.80
|750.35
|523
|2006.07.10 10:31
|sell
|262
|0.34
|1.2784
|0.0000
|1.2764
|524
|2006.07.10 11:02
|sell
|263
|0.68
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|525
|2006.07.10 11:11
|t/p
|263
|0.68
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|13.60
|763.95
|526
|2006.07.10 11:11
|close
|262
|0.34
|1.2773
|0.0000
|1.2764
|3.74
|767.69
|527
|2006.07.10 11:11
|sell
|264
|0.35
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|528
|2006.07.10 11:21
|t/p
|264
|0.35
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|7.00
|774.69
|529
|2006.07.10 11:21
|sell
|265
|0.35
|1.2771
|0.0000
|1.2751
|530
|2006.07.10 11:21
|sell
|266
|0.70
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|531
|2006.07.10 11:25
|t/p
|266
|0.70
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|14.00
|788.69
|532
|2006.07.10 11:25
|close
|265
|0.35
|1.2773
|0.0000
|1.2751
|-0.70
|787.99
|533
|2006.07.10 11:25
|sell
|267
|0.36
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|534
|2006.07.10 11:59
|t/p
|267
|0.36
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|7.20
|795.19
|535
|2006.07.10 11:59
|sell
|268
|0.36
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|536
|2006.07.10 12:00
|sell
|269
|0.72
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|537
|2006.07.10 12:05
|close
|269
|0.72
|1.2759
|0.0000
|1.2758
|13.68
|808.87
|538
|2006.07.10 12:05
|close
|268
|0.36
|1.2759
|0.0000
|1.2733
|-2.16
|806.71
|539
|2006.07.10 12:05
|sell
|270
|0.37
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|540
|2006.07.10 12:59
|t/p
|270
|0.37
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|7.40
|814.11
|541
|2006.07.10 12:59
|sell
|271
|0.36
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|542
|2006.07.10 13:00
|sell
|272
|0.72
|1.2770
|0.0000
|1.2750
|543
|2006.07.10 13:03
|t/p
|272
|0.72
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|14.40
|828.51
|544
|2006.07.10 13:03
|close
|271
|0.36
|1.2749
|0.0000
|1.2719
|-3.60
|824.91
|545
|2006.07.10 13:03
|sell
|273
|0.37
|1.2760
|0.0000
|1.2740
|546
|2006.07.10 13:59
|t/p
|273
|0.37
|1.2740
|0.0000
|1.2740
|7.40
|832.31
|547
|2006.07.10 13:59
|sell
|274
|0.37
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|548
|2006.07.10 14:07
|sell
|275
|0.74
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|549
|2006.07.10 14:07
|sell
|276
|1.44
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|550
|2006.07.10 14:41
|close
|276
|1.44
|1.2740
|0.0000
|1.2731
|15.84
|848.15
|551
|2006.07.10 14:41
|close
|275
|0.74
|1.2740
|0.0000
|1.2719
|-0.74
|847.41
|552
|2006.07.10 14:41
|close
|274
|0.37
|1.2740
|0.0000
|1.2708
|-4.44
|842.97
|553
|2006.07.10 14:41
|sell
|277
|0.37
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|554
|2006.07.10 15:22
|sell
|278
|0.74
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|555
|2006.07.10 15:59
|sell
|279
|1.48
|1.2751
|0.0000
|1.2731
|556
|2006.07.10 16:34
|close
|279
|1.48
|1.2735
|0.0000
|1.2731
|23.68
|866.65
|557
|2006.07.10 16:34
|close
|278
|0.74
|1.2735
|0.0000
|1.2725
|7.40
|874.05
|558
|2006.07.10 16:34
|close
|277
|0.37
|1.2735
|0.0000
|1.2719
|1.48
|875.53
|559
|2006.07.10 16:34
|sell
|280
|0.39
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|560
|2006.07.10 17:05
|sell
|281
|0.78
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|561
|2006.07.10 18:00
|buy
|282
|0.39
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|562
|2006.07.10 18:01
|sell
|283
|1.56
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|563
|2006.07.10 18:03
|t/p
|282
|0.39
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|7.80
|883.33
|564
|2006.07.10 18:03
|buy
|284
|0.38
|1.2757
|0.0000
|1.2777
|565
|2006.07.10 18:03
|sell
|285
|3.04
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|566
|2006.07.10 18:04
|close
|285
|3.04
|1.2739
|0.0000
|1.2735
|48.64
|931.97
|567
|2006.07.10 18:04
|close
|284
|0.38
|1.2737
|0.0000
|1.2777
|-7.60
|924.37
|568
|2006.07.10 18:04
|close
|283
|1.56
|1.2739
|0.0000
|1.2726
|10.92
|935.29
|569
|2006.07.10 18:04
|close
|281
|0.78
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|0.00
|935.29
|570
|2006.07.10 18:04
|close
|280
|0.39
|1.2739
|0.0000
|1.2714
|-1.95
|933.34
|571
|2006.07.10 18:04
|buy
|286
|0.42
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|572
|2006.07.10 18:08
|buy
|287
|0.82
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|573
|2006.07.10 20:14
|buy
|288
|1.60
|1.2731
|0.0000
|1.2751
|574
|2006.07.11 01:59
|close
|288
|1.60
|1.2746
|0.0000
|1.2751
|22.79
|956.13
|575
|2006.07.11 01:59
|close
|287
|0.82
|1.2746
|0.0000
|1.2759
|5.12
|961.25
|576
|2006.07.11 01:59
|close
|286
|0.42
|1.2746
|0.0000
|1.2779
|-5.78
|955.48
|577
|2006.07.11 02:00
|buy
|289
|0.44
|1.2747
|0.0000
|1.2767
|578
|2006.07.11 03:00
|buy
|290
|0.88
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|579
|2006.07.11 05:00
|sell
|291
|0.43
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|580
|2006.07.11 05:59
|buy
|292
|1.72
|1.2730
|0.0000
|1.2750
|581
|2006.07.11 06:59
|t/p
|291
|0.43
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|8.60
|964.08
|582
|2006.07.11 06:59
|buy
|293
|3.20
|1.2710
|0.0000
|1.2730
|583
|2006.07.11 06:59
|sell
|294
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|584
|2006.07.11 07:00
|t/p
|293
|3.20
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|64.00
|1028.08
|585
|2006.07.11 07:00
|close
|294
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2688
|-12.40
|1015.68
|586
|2006.07.11 07:00
|close
|292
|1.72
|1.2737
|0.0000
|1.2750
|12.04
|1027.72
|587
|2006.07.11 07:00
|close
|290
|0.88
|1.2737
|0.0000
|1.2761
|-3.52
|1024.20
|588
|2006.07.11 07:00
|close
|289
|0.44
|1.2737
|0.0000
|1.2767
|-4.40
|1019.80
|589
|2006.07.11 07:00
|sell
|295
|0.47
|1.2735
|0.0000
|1.2715
|590
|2006.07.11 07:59
|sell
|296
|0.94
|1.2740
|0.0000
|1.2720
|591
|2006.07.11 08:00
|buy
|297
|0.47
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|592
|2006.07.11 08:45
|buy
|298
|0.94
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|593
|2006.07.11 09:00
|sell
|299
|1.88
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|594
|2006.07.11 09:25
|close
|299
|1.88
|1.2729
|0.0000
|1.2726
|31.96
|1051.76
|595
|2006.07.11 09:25
|close
|298
|0.94
|1.2727
|0.0000
|1.2753
|-5.64
|1046.12
|596
|2006.07.11 09:25
|close
|297
|0.47
|1.2727
|0.0000
|1.2761
|-6.58
|1039.54
|597
|2006.07.11 09:25
|close
|296
|0.94
|1.2729
|0.0000
|1.2720
|10.34
|1049.88
|598
|2006.07.11 09:25
|close
|295
|0.47
|1.2729
|0.0000
|1.2715
|2.82
|1052.70
|599
|2006.07.11 09:25
|sell
|300
|0.48
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|600
|2006.07.11 09:37
|sell
|301
|0.96
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|601
|2006.07.11 09:40
|sell
|302
|1.92
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|602
|2006.07.11 10:00
|buy
|303
|0.48
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|603
|2006.07.11 10:07
|buy
|304
|0.98
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|604
|2006.07.11 11:00
|sell
|305
|3.76
|1.2745
|0.0000
|1.2725
|605
|2006.07.11 12:00
|close
|305
|3.76
|1.2737
|0.0000
|1.2725
|30.08
|1082.78
|606
|2006.07.11 12:00
|close
|304
|0.98
|1.2735
|0.0000
|1.2752
|2.94
|1085.72
|607
|2006.07.11 12:00
|close
|303
|0.48
|1.2735
|0.0000
|1.2758
|-1.44
|1084.28
|608
|2006.07.11 12:00
|close
|302
|1.92
|1.2737
|0.0000
|1.2719
|3.84
|1088.12
|609
|2006.07.11 12:00
|close
|301
|0.96
|1.2737
|0.0000
|1.2713
|-3.84
|1084.28
|610
|2006.07.11 12:00
|close
|300
|0.48
|1.2737
|0.0000
|1.2708
|-4.32
|1079.96
|611
|2006.07.11 12:00
|buy
|306
|0.50
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|612
|2006.07.11 17:17
|t/p
|306
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|10.00
|1089.96
|613
|2006.07.11 17:17
|buy
|307
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|614
|2006.07.11 17:20
|buy
|308
|1.00
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|615
|2006.07.11 17:32
|buy
|309
|1.96
|1.2748
|0.0000
|1.2768
|616
|2006.07.11 17:59
|close
|309
|1.96
|1.2760
|0.0000
|1.2768
|23.52
|1113.48
|617
|2006.07.11 17:59
|close
|308
|1.00
|1.2760
|0.0000
|1.2774
|6.00
|1119.48
|618
|2006.07.11 17:59
|close
|307
|0.50
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|0.00
|1119.48
|619
|2006.07.11 18:00
|buy
|310
|0.51
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|620
|2006.07.11 18:00
|buy
|311
|1.02
|1.2755
|0.0000
|1.2775
|621
|2006.07.11 19:59
|close
|311
|1.02
|1.2773
|0.0000
|1.2775
|18.36
|1137.84
|622
|2006.07.11 19:59
|close
|310
|0.51
|1.2773
|0.0000
|1.2781
|6.12
|1143.96
|623
|2006.07.11 20:00
|buy
|312
|0.52
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|624
|2006.07.11 21:59
|buy
|313
|1.04
|1.2768
|0.0000
|1.2788
|625
|2006.07.11 22:00
|sell
|314
|0.51
|1.2765
|0.0000
|1.2745
|626
|2006.07.11 22:00
|sell
|315
|1.04
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|627
|2006.07.12 00:18
|buy
|316
|2.12
|1.2761
|0.0000
|1.2781
|628
|2006.07.12 07:59
|t/p
|315
|1.04
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|21.43
|1165.39
|629
|2006.07.12 07:59
|buy
|317
|4.16
|1.2752
|0.0000
|1.2772
|630
|2006.07.12 07:59
|close
|314
|0.51
|1.2752
|0.0000
|1.2745
|6.94
|1172.33
|631
|2006.07.12 08:00
|close
|317
|4.16
|1.2763
|0.0000
|1.2772
|45.76
|1218.09
|632
|2006.07.12 08:00
|close
|316
|2.12
|1.2763
|0.0000
|1.2781
|4.24
|1222.33
|633
|2006.07.12 08:00
|close
|313
|1.04
|1.2763
|0.0000
|1.2788
|-5.99
|1216.34
|634
|2006.07.12 08:00
|close
|312
|0.52
|1.2763
|0.0000
|1.2794
|-6.11
|1210.23
|635
|2006.07.12 09:00
|sell
|318
|0.56
|1.2748
|0.0000
|1.2728
|636
|2006.07.12 09:00
|sell
|319
|1.12
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|637
|2006.07.12 09:59
|t/p
|319
|1.12
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|22.40
|1232.63
|638
|2006.07.12 09:59
|close
|318
|0.56
|1.2737
|0.0000
|1.2728
|6.16
|1238.79
|639
|2006.07.12 10:00
|sell
|320
|0.57
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|640
|2006.07.12 10:00
|sell
|321
|1.14
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|641
|2006.07.12 10:27
|sell
|322
|2.28
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|642
|2006.07.12 10:34
|close
|322
|2.28
|1.2744
|0.0000
|1.2735
|25.08
|1263.87
|643
|2006.07.12 10:34
|close
|321
|1.14
|1.2744
|0.0000
|1.2730
|6.84
|1270.71
|644
|2006.07.12 10:34
|close
|320
|0.57
|1.2744
|0.0000
|1.2714
|-5.70
|1265.01
|645
|2006.07.12 10:34
|sell
|323
|0.59
|1.2743
|0.0000
|1.2723
|646
|2006.07.12 11:03
|sell
|324
|1.18
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|647
|2006.07.12 11:59
|t/p
|323
|0.59
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|11.80
|1276.81
|648
|2006.07.12 11:59
|t/p
|324
|1.18
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|23.60
|1300.41
|649
|2006.07.12 12:00
|sell
|325
|0.60
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|650
|2006.07.12 12:00
|sell
|326
|1.20
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|651
|2006.07.12 12:12
|sell
|327
|2.36
|1.2741
|0.0000
|1.2721
|652
|2006.07.12 12:31
|close
|327
|2.36
|1.2729
|0.0000
|1.2721
|28.32
|1328.73
|653
|2006.07.12 12:31
|close
|326
|1.20
|1.2729
|0.0000
|1.2714
|6.00
|1334.73
|654
|2006.07.12 12:31
|close
|325
|0.60
|1.2729
|0.0000
|1.2699
|-6.00
|1328.73
|655
|2006.07.12 12:31
|sell
|328
|0.61
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|656
|2006.07.12 12:53
|sell
|329
|1.22
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|657
|2006.07.12 12:59
|close
|329
|1.22
|1.2714
|0.0000
|1.2713
|23.18
|1351.91
|658
|2006.07.12 12:59
|close
|328
|0.61
|1.2714
|0.0000
|1.2708
|8.54
|1360.45
|659
|2006.07.12 13:00
|sell
|330
|0.62
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|660
|2006.07.12 13:02
|sell
|331
|1.24
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|661
|2006.07.12 13:02
|sell
|332
|2.44
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|662
|2006.07.12 13:27
|close
|332
|2.44
|1.2717
|0.0000
|1.2710
|31.72
|1392.17
|663
|2006.07.12 13:27
|close
|331
|1.24
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|0.00
|1392.17
|664
|2006.07.12 13:27
|close
|330
|0.62
|1.2717
|0.0000
|1.2691
|-3.72
|1388.45
|665
|2006.07.12 13:27
|sell
|333
|0.63
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|666
|2006.07.12 13:40
|sell
|334
|1.26
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|667
|2006.07.12 14:17
|sell
|335
|2.52
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|668
|2006.07.12 14:18
|close
|335
|2.52
|1.2706
|0.0000
|1.2704
|45.36
|1433.81
|669
|2006.07.12 14:18
|close
|334
|1.26
|1.2706
|0.0000
|1.2697
|13.86
|1447.67
|670
|2006.07.12 14:18
|close
|333
|0.63
|1.2706
|0.0000
|1.2692
|3.78
|1451.45
|671
|2006.07.12 14:18
|sell
|336
|0.67
|1.2726
|0.0000
|1.2706
|672
|2006.07.12 14:20
|t/p
|336
|0.67
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|13.40
|1464.85
|673
|2006.07.12 14:20
|sell
|337
|0.67
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|674
|2006.07.12 14:20
|sell
|338
|1.34
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|675
|2006.07.12 14:21
|t/p
|338
|1.34
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|26.80
|1491.65
|676
|2006.07.12 14:21
|close
|337
|0.67
|1.2706
|0.0000
|1.2684
|-1.34
|1490.31
|677
|2006.07.12 14:21
|sell
|339
|0.69
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|678
|2006.07.12 14:26
|t/p
|339
|0.69
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|13.80
|1504.11
|679
|2006.07.12 14:26
|sell
|340
|0.68
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|680
|2006.07.12 14:26
|sell
|341
|1.36
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|681
|2006.07.12 14:27
|t/p
|341
|1.36
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|27.20
|1531.31
|682
|2006.07.12 14:27
|close
|340
|0.68
|1.2706
|0.0000
|1.2684
|-1.36
|1529.95
|683
|2006.07.12 14:27
|sell
|342
|0.70
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|684
|2006.07.12 14:28
|t/p
|342
|0.70
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|14.00
|1543.95
|685
|2006.07.12 14:28
|sell
|343
|0.70
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|686
|2006.07.12 14:28
|sell
|344
|1.40
|1.2729
|0.0000
|1.2709
|687
|2006.07.12 14:29
|t/p
|344
|1.40
|1.2709
|0.0000
|1.2709
|28.00
|1571.95
|688
|2006.07.12 14:29
|close
|343
|0.70
|1.2706
|0.0000
|1.2684
|-1.40
|1570.55
|689
|2006.07.12 14:29
|sell
|345
|0.72
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|690
|2006.07.12 14:30
|t/p
|345
|0.72
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|14.40
|1584.95
|691
|2006.07.12 14:30
|sell
|346
|0.72
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|692
|2006.07.12 15:02
|sell
|347
|1.44
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|693
|2006.07.12 15:50
|close
|347
|1.44
|1.2701
|0.0000
|1.2691
|14.40
|1599.35
|694
|2006.07.12 15:50
|close
|346
|0.72
|1.2701
|0.0000
|1.2684
|2.16
|1601.51
|695
|2006.07.12 15:50
|sell
|348
|0.72
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|696
|2006.07.12 15:59
|sell
|349
|1.44
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|697
|2006.07.12 17:45
|buy
|350
|0.73
|1.2695
|0.0000
|1.2715
|698
|2006.07.12 22:59
|sell
|351
|2.88
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|699
|2006.07.12 23:02
|close
|351
|2.88
|1.2702
|0.0000
|1.2692
|28.80
|1630.31
|700
|2006.07.12 23:02
|close
|350
|0.73
|1.2700
|0.0000
|1.2715
|3.65
|1633.96
|701
|2006.07.12 23:02
|close
|349
|1.44
|1.2702
|0.0000
|1.2684
|2.88
|1636.84
|702
|2006.07.12 23:02
|close
|348
|0.72
|1.2702
|0.0000
|1.2678
|-2.88
|1633.96
|703
|2006.07.12 23:03
|buy
|352
|0.74
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|704
|2006.07.12 23:46
|buy
|353
|1.48
|1.2697
|0.0000
|1.2717
|705
|2006.07.13 01:59
|t/p
|353
|1.48
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|26.25
|1660.21
|706
|2006.07.13 01:59
|close
|352
|0.74
|1.2717
|0.0000
|1.2723
|8.68
|1668.89
|707
|2006.07.13 02:00
|buy
|354
|0.77
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|708
|2006.07.13 02:00
|buy
|355
|1.54
|1.2713
|0.0000
|1.2733
|709
|2006.07.13 05:00
|sell
|356
|0.76
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|710
|2006.07.13 07:44
|sell
|357
|1.52
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|711
|2006.07.13 09:04
|sell
|358
|3.04
|1.2722
|0.0000
|1.2702
|712
|2006.07.13 09:59
|close
|358
|3.04
|1.2705
|0.0000
|1.2702
|51.68
|1720.57
|713
|2006.07.13 09:59
|close
|357
|1.52
|1.2705
|0.0000
|1.2696
|16.72
|1737.29
|714
|2006.07.13 09:59
|close
|356
|0.76
|1.2705
|0.0000
|1.2691
|4.56
|1741.85
|715
|2006.07.13 09:59
|close
|355
|1.54
|1.2703
|0.0000
|1.2733
|-15.40
|1726.45
|716
|2006.07.13 09:59
|close
|354
|0.77
|1.2703
|0.0000
|1.2740
|-13.09
|1713.36
|717
|2006.07.13 11:00
|sell
|359
|0.79
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|718
|2006.07.13 11:03
|sell
|360
|1.58
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|719
|2006.07.13 11:03
|sell
|361
|3.00
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|720
|2006.07.13 11:04
|t/p
|361
|3.00
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|60.00
|1773.36
|721
|2006.07.13 11:04
|close
|360
|1.58
|1.2698
|0.0000
|1.2676
|-3.16
|1770.20
|722
|2006.07.13 11:04
|close
|359
|0.79
|1.2698
|0.0000
|1.2665
|-10.27
|1759.93
|723
|2006.07.13 11:04
|sell
|362
|0.81
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|724
|2006.07.13 11:10
|t/p
|362
|0.81
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|16.20
|1776.13
|725
|2006.07.13 11:10
|sell
|363
|0.82
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|726
|2006.07.13 11:10
|sell
|364
|1.62
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|727
|2006.07.13 11:12
|close
|364
|1.62
|1.2698
|0.0000
|1.2694
|25.92
|1802.05
|728
|2006.07.13 11:12
|close
|363
|0.82
|1.2698
|0.0000
|1.2676
|-1.64
|1800.41
|729
|2006.07.13 11:12
|sell
|365
|0.83
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|730
|2006.07.13 11:25
|sell
|366
|1.64
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|731
|2006.07.13 11:29
|close
|366
|1.64
|1.2698
|0.0000
|1.2695
|27.88
|1828.29
|732
|2006.07.13 11:29
|close
|365
|0.83
|1.2698
|0.0000
|1.2689
|9.13
|1837.42
|733
|2006.07.13 11:29
|sell
|367
|0.84
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|734
|2006.07.13 11:59
|t/p
|367
|0.84
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|16.80
|1854.22
|735
|2006.07.13 11:59
|sell
|368
|0.85
|1.2691
|0.0000
|1.2671
|736
|2006.07.13 12:00
|sell
|369
|1.70
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|737
|2006.07.13 14:24
|close
|369
|1.70
|1.2691
|0.0000
|1.2684
|22.10
|1876.32
|738
|2006.07.13 14:24
|close
|368
|0.85
|1.2691
|0.0000
|1.2671
|0.00
|1876.32
|739
|2006.07.13 14:24
|sell
|370
|0.86
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|740
|2006.07.13 14:30
|buy
|371
|0.86
|1.2692
|0.0000
|1.2712
|741
|2006.07.13 14:30
|sell
|372
|1.72
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|742
|2006.07.13 14:42
|sell
|373
|3.44
|1.2700
|0.0000
|1.2680
|743
|2006.07.13 14:43
|sell
|374
|6.72
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|744
|2006.07.13 14:59
|close
|374
|6.72
|1.2696
|0.0000
|1.2686
|67.20
|1943.52
|745
|2006.07.13 14:59
|close
|373
|3.44
|1.2696
|0.0000
|1.2680
|13.76
|1957.28
|746
|2006.07.13 14:59
|close
|372
|1.72
|1.2696
|0.0000
|1.2674
|-3.44
|1953.84
|747
|2006.07.13 14:59
|close
|371
|0.86
|1.2694
|0.0000
|1.2712
|1.72
|1955.56
|748
|2006.07.13 14:59
|close
|370
|0.86
|1.2696
|0.0000
|1.2668
|-6.88
|1948.68
|749
|2006.07.13 16:00
|sell
|375
|0.89
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|750
|2006.07.13 16:01
|sell
|376
|1.78
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|751
|2006.07.13 16:01
|sell
|377
|3.44
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|752
|2006.07.13 16:02
|t/p
|377
|3.44
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|68.80
|2017.48
|753
|2006.07.13 16:02
|close
|376
|1.78
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|-3.56
|2013.92
|754
|2006.07.13 16:02
|close
|375
|0.89
|1.2687
|0.0000
|1.2652
|-13.35
|2000.57
|755
|2006.07.13 16:02
|sell
|378
|0.92
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|756
|2006.07.13 16:06
|t/p
|378
|0.92
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|18.40
|2018.97
|757
|2006.07.13 16:06
|sell
|379
|0.93
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|758
|2006.07.13 16:06
|sell
|380
|1.84
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|759
|2006.07.13 16:08
|t/p
|380
|1.84
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|36.80
|2055.77
|760
|2006.07.13 16:08
|close
|379
|0.93
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|-1.86
|2053.91
|761
|2006.07.13 16:08
|sell
|381
|0.95
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|762
|2006.07.13 16:09
|t/p
|381
|0.95
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|19.00
|2072.91
|763
|2006.07.13 16:09
|sell
|382
|0.95
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|764
|2006.07.13 16:09
|sell
|383
|1.88
|1.2713
|0.0000
|1.2693
|765
|2006.07.13 16:11
|t/p
|383
|1.88
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|37.60
|2110.51
|766
|2006.07.13 16:11
|close
|382
|0.95
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|-1.90
|2108.61
|767
|2006.07.13 16:11
|sell
|384
|0.97
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|768
|2006.07.13 16:12
|t/p
|384
|0.97
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|19.40
|2128.01
|769
|2006.07.13 16:12
|sell
|385
|0.98
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|770
|2006.07.13 16:12
|sell
|386
|1.92
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|771
|2006.07.13 16:13
|t/p
|386
|1.92
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|38.40
|2166.41
|772
|2006.07.13 16:13
|close
|385
|0.98
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|-1.96
|2164.45
|773
|2006.07.13 16:13
|sell
|387
|0.99
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|774
|2006.07.13 16:14
|t/p
|387
|0.99
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|19.80
|2184.25
|775
|2006.07.13 16:14
|sell
|388
|1.00
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|776
|2006.07.13 16:14
|sell
|389
|1.98
|1.2715
|0.0000
|1.2695
|777
|2006.07.13 16:18
|t/p
|389
|1.98
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|39.60
|2223.85
|778
|2006.07.13 16:18
|close
|388
|1.00
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|-2.00
|2221.85
|779
|2006.07.13 16:18
|buy
|390
|1.02
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|780
|2006.07.13 16:20
|buy
|391
|2.02
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|781
|2006.07.13 16:20
|t/p
|391
|2.02
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|40.40
|2262.25
|782
|2006.07.13 16:24
|buy
|392
|2.04
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|783
|2006.07.13 16:24
|t/p
|392
|2.04
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|40.80
|2303.05
|784
|2006.07.13 16:24
|close
|390
|1.02
|1.2708
|0.0000
|1.2735
|-7.14
|2295.91
|785
|2006.07.13 16:25
|buy
|393
|1.05
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|786
|2006.07.13 17:09
|buy
|394
|2.10
|1.2681
|0.0000
|1.2701
|787
|2006.07.13 17:15
|sell
|395
|1.04
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|788
|2006.07.13 18:16
|sell
|396
|2.10
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|789
|2006.07.13 18:59
|sell
|397
|4.24
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|790
|2006.07.14 00:59
|close
|397
|4.24
|1.2678
|0.0000
|1.2673
|66.17
|2362.07
|791
|2006.07.14 00:59
|close
|396
|2.10
|1.2678
|0.0000
|1.2665
|15.97
|2378.05
|792
|2006.07.14 00:59
|close
|395
|1.04
|1.2678
|0.0000
|1.2659
|1.67
|2379.71
|793
|2006.07.14 00:59
|close
|394
|2.10
|1.2676
|0.0000
|1.2701
|-12.09
|2367.63
|794
|2006.07.14 00:59
|close
|393
|1.05
|1.2676
|0.0000
|1.2707
|-12.34
|2355.29
|795
|2006.07.14 02:00
|sell
|398
|1.08
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|796
|2006.07.14 02:02
|sell
|399
|2.16
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|797
|2006.07.14 06:00
|buy
|400
|1.07
|1.2694
|0.0000
|1.2714
|798
|2006.07.14 06:00
|buy
|401
|2.14
|1.2683
|0.0000
|1.2703
|799
|2006.07.14 06:59
|t/p
|399
|2.16
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|43.20
|2398.49
|800
|2006.07.14 06:59
|buy
|402
|4.20
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|801
|2006.07.14 06:59
|close
|398
|1.08
|1.2660
|0.0000
|1.2659
|20.52
|2419.01
|802
|2006.07.14 07:00
|sell
|403
|1.05
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|803
|2006.07.14 07:07
|close
|403
|1.05
|1.2677
|0.0000
|1.2639
|-18.90
|2400.11
|804
|2006.07.14 07:07
|close
|402
|4.20
|1.2675
|0.0000
|1.2680
|63.00
|2463.11
|805
|2006.07.14 07:07
|close
|401
|2.14
|1.2675
|0.0000
|1.2703
|-17.12
|2445.99
|806
|2006.07.14 07:07
|close
|400
|1.07
|1.2675
|0.0000
|1.2714
|-20.33
|2425.66
|807
|2006.07.14 07:07
|sell
|404
|1.11
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|808
|2006.07.14 07:19
|sell
|405
|2.22
|1.2681
|0.0000
|1.2661
|809
|2006.07.14 07:37
|sell
|406
|4.40
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|810
|2006.07.14 07:38
|close
|406
|4.40
|1.2677
|0.0000
|1.2668
|48.40
|2474.06
|811
|2006.07.14 07:38
|close
|405
|2.22
|1.2677
|0.0000
|1.2661
|8.88
|2482.94
|812
|2006.07.14 07:38
|close
|404
|1.11
|1.2677
|0.0000
|1.2655
|-2.22
|2480.72
|813
|2006.07.14 07:38
|sell
|407
|1.14
|1.2687
|0.0000
|1.2667
|814
|2006.07.14 08:22
|t/p
|407
|1.14
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|22.80
|2503.52
|815
|2006.07.14 08:22
|sell
|408
|1.14
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|816
|2006.07.14 08:59
|sell
|409
|2.28
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|817
|2006.07.14 10:15
|buy
|410
|1.14
|1.2673
|0.0000
|1.2693
|818
|2006.07.14 10:16
|buy
|411
|2.28
|1.2667
|0.0000
|1.2687
|819
|2006.07.14 11:22
|sell
|412
|4.60
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|820
|2006.07.14 11:22
|close
|412
|4.60
|1.2675
|0.0000
|1.2663
|36.80
|2540.32
|821
|2006.07.14 11:22
|close
|411
|2.28
|1.2673
|0.0000
|1.2687
|13.68
|2554.00
|822
|2006.07.14 11:22
|close
|410
|1.14
|1.2673
|0.0000
|1.2693
|0.00
|2554.00
|823
|2006.07.14 11:22
|close
|409
|2.28
|1.2675
|0.0000
|1.2658
|6.84
|2560.84
|824
|2006.07.14 11:22
|close
|408
|1.14
|1.2675
|0.0000
|1.2645
|-11.40
|2549.44
|825
|2006.07.14 12:00
|sell
|413
|1.16
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|826
|2006.07.14 12:01
|sell
|414
|2.32
|1.2671
|0.0000
|1.2651
|827
|2006.07.14 12:15
|sell
|415
|4.60
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|828
|2006.07.14 12:59
|t/p
|415
|4.60
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|92.00
|2641.44
|829
|2006.07.14 12:59
|close
|414
|2.32
|1.2655
|0.0000
|1.2651
|37.12
|2678.56
|830
|2006.07.14 12:59
|close
|413
|1.16
|1.2655
|0.0000
|1.2645
|11.60
|2690.16
|831
|2006.07.14 13:00
|sell
|416
|1.21
|1.2654
|0.0000
|1.2634
|832
|2006.07.14 13:00
|sell
|417
|2.42
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|833
|2006.07.14 13:44
|sell
|418
|4.80
|1.2671
|0.0000
|1.2651
|834
|2006.07.14 13:59
|t/p
|416
|1.21
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|24.20
|2714.36
|835
|2006.07.14 13:59
|t/p
|417
|2.42
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|48.40
|2762.76
|836
|2006.07.14 13:59
|t/p
|418
|4.80
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|96.00
|2858.76
|837
|2006.07.14 14:00
|sell
|419
|1.27
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|838
|2006.07.14 14:03
|sell
|420
|2.54
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|839
|2006.07.14 14:03
|sell
|421
|5.00
|1.2664
|0.0000
|1.2644
|840
|2006.07.14 14:04
|close
|421
|5.00
|1.2646
|0.0000
|1.2644
|90.00
|2948.76
|841
|2006.07.14 14:04
|close
|420
|2.54
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-5.08
|2943.68
|842
|2006.07.14 14:04
|close
|419
|1.27
|1.2646
|0.0000
|1.2609
|-21.59
|2922.09
|843
|2006.07.14 14:04
|sell
|422
|1.32
|1.2663
|0.0000
|1.2643
|844
|2006.07.14 14:10
|sell
|423
|2.64
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|845
|2006.07.14 14:12
|t/p
|423
|2.64
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|52.80
|2974.89
|846
|2006.07.14 14:12
|close
|422
|1.32
|1.2646
|0.0000
|1.2643
|22.44
|2997.33
|847
|2006.07.14 14:12
|sell
|424
|1.36
|1.2669
|0.0000
|1.2649
|848
|2006.07.14 14:13
|t/p
|424
|1.36
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|27.20
|3024.53
|849
|2006.07.14 14:13
|sell
|425
|1.36
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|850
|2006.07.14 14:13
|sell
|426
|2.72
|1.2669
|0.0000
|1.2649
|851
|2006.07.14 14:14
|t/p
|426
|2.72
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|54.40
|3078.93
|852
|2006.07.14 14:14
|close
|425
|1.36
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-2.72
|3076.21
|853
|2006.07.14 14:14
|sell
|427
|1.40
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|854
|2006.07.14 14:23
|sell
|428
|2.78
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|855
|2006.07.14 14:24
|t/p
|428
|2.78
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|55.60
|3131.81
|856
|2006.07.14 14:24
|close
|427
|1.40
|1.2646
|0.0000
|1.2645
|26.60
|3158.41
|857
|2006.07.14 14:24
|sell
|429
|1.43
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|858
|2006.07.14 14:25
|t/p
|429
|1.43
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|28.60
|3187.01
|859
|2006.07.14 14:25
|sell
|430
|1.43
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|860
|2006.07.14 14:25
|sell
|431
|2.86
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|861
|2006.07.14 14:26
|t/p
|431
|2.86
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|57.20
|3244.21
|862
|2006.07.14 14:26
|close
|430
|1.43
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-2.86
|3241.35
|863
|2006.07.14 14:26
|sell
|432
|1.47
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|864
|2006.07.14 14:28
|t/p
|432
|1.47
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|29.40
|3270.75
|865
|2006.07.14 14:28
|sell
|433
|1.47
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|866
|2006.07.14 14:28
|sell
|434
|2.94
|1.2670
|0.0000
|1.2650
|867
|2006.07.14 14:29
|t/p
|434
|2.94
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|58.80
|3329.55
|868
|2006.07.14 14:29
|close
|433
|1.47
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-2.94
|3326.61
|869
|2006.07.14 14:29
|sell
|435
|1.52
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|870
|2006.07.14 14:30
|t/p
|435
|1.52
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|30.40
|3357.01
|871
|2006.07.14 14:30
|sell
|436
|1.50
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|872
|2006.07.14 14:30
|sell
|437
|3.02
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|873
|2006.07.14 14:31
|t/p
|437
|3.02
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|60.40
|3417.41
|874
|2006.07.14 14:31
|close
|436
|1.50
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-3.00
|3414.41
|875
|2006.07.14 14:31
|sell
|438
|1.56
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|876
|2006.07.14 14:32
|t/p
|438
|1.56
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|31.20
|3445.61
|877
|2006.07.14 14:32
|sell
|439
|1.54
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|878
|2006.07.14 14:32
|sell
|440
|3.10
|1.2677
|0.0000
|1.2657
|879
|2006.07.14 14:33
|t/p
|440
|3.10
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|62.00
|3507.61
|880
|2006.07.14 14:33
|close
|439
|1.54
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-3.08
|3504.53
|881
|2006.07.14 14:33
|sell
|441
|1.60
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|882
|2006.07.14 14:34
|t/p
|441
|1.60
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|32.00
|3536.53
|883
|2006.07.14 14:34
|sell
|442
|1.58
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|884
|2006.07.14 14:34
|sell
|443
|3.18
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|885
|2006.07.14 14:35
|t/p
|443
|3.18
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|63.60
|3600.13
|886
|2006.07.14 14:35
|close
|442
|1.58
|1.2646
|0.0000
|1.2624
|-3.16
|3596.97
|887
|2006.07.14 14:35
|sell
|444
|1.64
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|888
|2006.07.14 14:35
|t/p
|444
|1.64
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|32.80
|3629.77
|889
|2006.07.14 14:35
|sell
|445
|1.63
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|890
|2006.07.14 15:05
|sell
|446
|3.26
|1.2651
|0.0000
|1.2631
|891
|2006.07.14 15:59
|close
|446
|3.26
|1.2640
|0.0000
|1.2631
|35.86
|3665.63
|892
|2006.07.14 15:59
|close
|445
|1.63
|1.2640
|0.0000
|1.2624
|6.52
|3672.15
|893
|2006.07.14 16:00
|sell
|447
|1.64
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|894
|2006.07.14 17:15
|sell
|448
|3.28
|1.2645
|0.0000
|1.2625
|895
|2006.07.14 18:59
|sell
|449
|6.52
|1.2652
|0.0000
|1.2632
|896
|2006.07.14 19:00
|buy
|450
|1.63
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|897
|2006.07.14 19:06
|buy
|451
|3.32
|1.2644
|0.0000
|1.2664
|898
|2006.07.16 21:00
|buy
|452
|6.68
|1.2638
|0.0000
|1.2658
|899
|2006.07.16 21:27
|buy
|453
|13.20
|1.2633
|0.0000
|1.2653
|900
|2006.07.16 21:29
|t/p
|449
|6.52
|1.2632
|0.0000
|1.2632
|130.40
|3802.55
|901
|2006.07.16 21:29
|close
|448
|3.28
|1.2632
|0.0000
|1.2625
|42.64
|3845.19
|902
|2006.07.16 21:29
|close
|447
|1.64
|1.2633
|0.0000
|1.2619
|9.84
|3855.03
|903
|2006.07.16 22:00
|close
|453
|13.20
|1.2633
|0.0000
|1.2653
|0.00
|3855.03
|904
|2006.07.16 22:00
|close
|452
|6.68
|1.2633
|0.0000
|1.2658
|-33.40
|3821.63
|905
|2006.07.16 22:00
|close
|451
|3.32
|1.2633
|0.0000
|1.2664
|-36.52
|3785.11
|906
|2006.07.16 22:00
|close
|450
|1.63
|1.2633
|0.0000
|1.2673
|-32.60
|3752.51
|907
|2006.07.16 23:00
|sell
|454
|1.67
|1.2633
|0.0000
|1.2613
|908
|2006.07.17 06:00
|buy
|455
|1.74
|1.2632
|0.0000
|1.2652
|909
|2006.07.17 07:01
|buy
|456
|3.46
|1.2625
|0.0000
|1.2645
|910
|2006.07.17 08:26
|sell
|457
|3.52
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|911
|2006.07.17 08:59
|t/p
|454
|1.67
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|34.41
|3786.92
|912
|2006.07.17 08:59
|t/p
|457
|3.52
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|70.40
|3857.32
|913
|2006.07.17 08:59
|buy
|458
|6.16
|1.2556
|0.0000
|1.2576
|914
|2006.07.17 09:00
|sell
|459
|1.54
|1.2555
|0.0000
|1.2535
|915
|2006.07.17 09:05
|sell
|460
|3.16
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|916
|2006.07.17 09:05
|t/p
|458
|6.16
|1.2576
|0.0000
|1.2576
|123.20
|3980.52
|917
|2006.07.17 09:05
|close
|456
|3.46
|1.2624
|0.0000
|1.2645
|-3.46
|3977.06
|918
|2006.07.17 09:05
|sell
|461
|6.72
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|919
|2006.07.17 09:24
|t/p
|461
|6.72
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|134.40
|4111.46
|920
|2006.07.17 09:24
|close
|460
|3.16
|1.2566
|0.0000
|1.2544
|-6.32
|4105.14
|921
|2006.07.17 09:24
|close
|459
|1.54
|1.2566
|0.0000
|1.2535
|-16.94
|4088.20
|922
|2006.07.17 09:24
|close
|455
|1.74
|1.2564
|0.0000
|1.2652
|-118.32
|3969.88
|923
|2006.07.17 09:24
|sell
|462
|1.84
|1.2633
|0.0000
|1.2613
|924
|2006.07.17 09:40
|t/p
|462
|1.84
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|36.80
|4006.68
|925
|2006.07.17 09:40
|sell
|463
|1.78
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|926
|2006.07.17 09:40
|sell
|464
|3.60
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|927
|2006.07.17 09:58
|t/p
|464
|3.60
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|72.00
|4078.68
|928
|2006.07.17 09:58
|close
|463
|1.78
|1.2566
|0.0000
|1.2544
|-3.56
|4075.12
|929
|2006.07.17 09:58
|sell
|465
|1.87
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|930
|2006.07.17 09:59
|t/p
|465
|1.87
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|37.40
|4112.52
|931
|2006.07.17 09:59
|sell
|466
|1.83
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|932
|2006.07.17 09:59
|t/p
|466
|1.83
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|36.60
|4149.12
|933
|2006.07.17 09:59
|sell
|467
|1.82
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|934
|2006.07.17 10:00
|sell
|468
|3.66
|1.2614
|0.0000
|1.2594
|935
|2006.07.17 10:01
|t/p
|468
|3.66
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|73.20
|4222.32
|936
|2006.07.17 10:01
|close
|467
|1.82
|1.2552
|0.0000
|1.2515
|-30.94
|4191.38
|937
|2006.07.17 10:01
|sell
|469
|1.92
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|938
|2006.07.17 10:02
|t/p
|469
|1.92
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|38.40
|4229.78
|939
|2006.07.17 10:02
|sell
|470
|1.87
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|940
|2006.07.17 10:02
|sell
|471
|3.76
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|941
|2006.07.17 10:03
|t/p
|471
|3.76
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|75.20
|4304.98
|942
|2006.07.17 10:03
|close
|470
|1.87
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-3.74
|4301.24
|943
|2006.07.17 10:03
|sell
|472
|1.96
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|944
|2006.07.17 10:04
|t/p
|472
|1.96
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|39.20
|4340.44
|945
|2006.07.17 10:04
|sell
|473
|1.92
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|946
|2006.07.17 10:04
|sell
|474
|3.86
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|947
|2006.07.17 10:05
|t/p
|474
|3.86
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|77.20
|4417.64
|948
|2006.07.17 10:05
|close
|473
|1.92
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-3.84
|4413.80
|949
|2006.07.17 10:05
|sell
|475
|2.00
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|950
|2006.07.17 10:06
|t/p
|475
|2.00
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|40.00
|4453.80
|951
|2006.07.17 10:06
|sell
|476
|1.97
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|952
|2006.07.17 10:06
|sell
|477
|3.96
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|953
|2006.07.17 10:07
|t/p
|477
|3.96
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|79.20
|4533.00
|954
|2006.07.17 10:07
|close
|476
|1.97
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-3.94
|4529.06
|955
|2006.07.17 10:07
|sell
|478
|2.06
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|956
|2006.07.17 10:09
|t/p
|478
|2.06
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|41.20
|4570.26
|957
|2006.07.17 10:09
|sell
|479
|2.02
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|958
|2006.07.17 10:09
|sell
|480
|4.06
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|959
|2006.07.17 10:10
|t/p
|480
|4.06
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|81.20
|4651.46
|960
|2006.07.17 10:10
|close
|479
|2.02
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.04
|4647.42
|961
|2006.07.17 10:10
|sell
|481
|2.11
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|962
|2006.07.17 10:11
|t/p
|481
|2.11
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|42.20
|4689.62
|963
|2006.07.17 10:11
|sell
|482
|2.07
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|964
|2006.07.17 10:11
|sell
|483
|4.16
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|965
|2006.07.17 10:12
|t/p
|483
|4.16
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|83.20
|4772.82
|966
|2006.07.17 10:12
|close
|482
|2.07
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.14
|4768.68
|967
|2006.07.17 10:12
|sell
|484
|2.15
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|968
|2006.07.17 10:13
|t/p
|484
|2.15
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|43.00
|4811.68
|969
|2006.07.17 10:13
|sell
|485
|2.13
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|970
|2006.07.17 10:13
|sell
|486
|4.26
|1.2590
|0.0000
|1.2570
|971
|2006.07.17 10:14
|t/p
|486
|4.26
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|85.20
|4896.88
|972
|2006.07.17 10:14
|close
|485
|2.13
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.26
|4892.62
|973
|2006.07.17 10:14
|sell
|487
|2.21
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|974
|2006.07.17 10:15
|t/p
|487
|2.21
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|44.20
|4936.82
|975
|2006.07.17 10:15
|sell
|488
|2.18
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|976
|2006.07.17 10:15
|sell
|489
|4.38
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|977
|2006.07.17 10:16
|t/p
|489
|4.38
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|87.60
|5024.42
|978
|2006.07.17 10:16
|close
|488
|2.18
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.36
|5020.06
|979
|2006.07.17 10:16
|sell
|490
|2.25
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|980
|2006.07.17 10:17
|t/p
|490
|2.25
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|45.00
|5065.06
|981
|2006.07.17 10:17
|sell
|491
|2.24
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|982
|2006.07.17 10:17
|sell
|492
|4.48
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|983
|2006.07.17 10:18
|t/p
|492
|4.48
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|89.60
|5154.66
|984
|2006.07.17 10:18
|close
|491
|2.24
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.48
|5150.18
|985
|2006.07.17 10:18
|sell
|493
|2.31
|1.2580
|0.0000
|1.2560
|986
|2006.07.17 10:20
|t/p
|493
|2.31
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|46.20
|5196.38
|987
|2006.07.17 10:20
|sell
|494
|2.30
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|988
|2006.07.17 10:20
|sell
|495
|4.60
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|989
|2006.07.17 10:21
|t/p
|495
|4.60
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|92.00
|5288.38
|990
|2006.07.17 10:21
|close
|494
|2.30
|1.2552
|0.0000
|1.2530
|-4.60
|5283.78
|991
|2006.07.17 10:21
|sell
|496
|2.37
|1.2574
|0.0000
|1.2554
|992
|2006.07.17 10:21
|t/p
|496
|2.37
|1.2554
|0.0000
|1.2554
|47.40
|5331.18
|993
|2006.07.17 10:21
|sell
|497
|2.36
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|994
|2006.07.17 11:17
|sell
|498
|4.72
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|995
|2006.07.17 11:20
|close
|498
|4.72
|1.2547
|0.0000
|1.2540
|61.36
|5392.54
|996
|2006.07.17 11:20
|close
|497
|2.36
|1.2547
|0.0000
|1.2530
|7.08
|5399.62
|997
|2006.07.17 11:20
|sell
|499
|2.40
|1.2558
|0.0000
|1.2538
|998
|2006.07.17 11:30
|t/p
|499
|2.40
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|48.00
|5447.62
|999
|2006.07.17 11:30
|sell
|500
|2.39
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|1000
|2006.07.17 12:15
|sell
|501
|4.78
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1001
|2006.07.17 12:59
|close
|501
|4.78
|1.2531
|0.0000
|1.2522
|52.58
|5500.20
|1002
|2006.07.17 12:59
|close
|500
|2.39
|1.2531
|0.0000
|1.2516
|11.95
|5512.15
|1003
|2006.07.17 13:00
|sell
|502
|2.41
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|1004
|2006.07.17 13:00
|sell
|503
|4.82
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|1005
|2006.07.17 14:06
|sell
|504
|9.56
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1006
|2006.07.17 14:31
|close
|504
|9.56
|1.2531
|0.0000
|1.2522
|105.16
|5617.31
|1007
|2006.07.17 14:31
|close
|503
|4.82
|1.2531
|0.0000
|1.2516
|24.10
|5641.41
|1008
|2006.07.17 14:31
|close
|502
|2.41
|1.2531
|0.0000
|1.2510
|-2.41
|5639.00
|1009
|2006.07.17 14:31
|sell
|505
|2.46
|1.2528
|0.0000
|1.2508
|1010
|2006.07.17 15:34
|sell
|506
|4.92
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|1011
|2006.07.17 16:01
|sell
|507
|9.80
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|1012
|2006.07.17 16:16
|close
|507
|9.80
|1.2528
|0.0000
|1.2518
|98.00
|5737.00
|1013
|2006.07.17 16:16
|close
|506
|4.92
|1.2528
|0.0000
|1.2513
|24.60
|5761.60
|1014
|2006.07.17 16:16
|close
|505
|2.46
|1.2528
|0.0000
|1.2508
|0.00
|5761.60
|1015
|2006.07.18 02:00
|buy
|508
|2.59
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|1016
|2006.07.18 09:59
|buy
|509
|5.16
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|1017
|2006.07.18 10:00
|close
|509
|5.16
|1.2538
|0.0000
|1.2540
|92.88
|5854.48
|1018
|2006.07.18 10:00
|close
|508
|2.59
|1.2538
|0.0000
|1.2548
|25.90
|5880.38
|1019
|2006.07.18 10:00
|buy
|510
|2.63
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|1020
|2006.07.18 10:15
|sell
|511
|2.62
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|1021
|2006.07.18 10:54
|buy
|512
|5.26
|1.2532
|0.0000
|1.2552
|1022
|2006.07.18 11:00
|buy
|513
|10.48
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|1023
|2006.07.18 12:05
|buy
|514
|20.56
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|1024
|2006.07.18 12:16
|close
|514
|20.56
|1.2528
|0.0000
|1.2540
|164.48
|6044.86
|1025
|2006.07.18 12:16
|close
|513
|10.48
|1.2528
|0.0000
|1.2547
|10.48
|6055.34
|1026
|2006.07.18 12:16
|close
|512
|5.26
|1.2528
|0.0000
|1.2552
|-21.04
|6034.30
|1027
|2006.07.18 12:16
|close
|511
|2.62
|1.2530
|0.0000
|1.2515
|13.10
|6047.40
|1028
|2006.07.18 12:16
|close
|510
|2.63
|1.2528
|0.0000
|1.2558
|-26.30
|6021.10
|1029
|2006.07.18 12:16
|sell
|515
|2.70
|1.2527
|0.0000
|1.2507
|1030
|2006.07.18 12:19
|sell
|516
|5.38
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|1031
|2006.07.18 12:25
|sell
|517
|10.60
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|1032
|2006.07.18 12:41
|sell
|518
|20.48
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|1033
|2006.07.18 12:47
|buy
|519
|2.60
|1.2545
|0.0000
|1.2565
|1034
|2006.07.18 12:53
|buy
|520
|5.42
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|1035
|2006.07.18 12:59
|close
|520
|5.42
|1.2530
|0.0000
|1.2559
|-48.78
|5972.32
|1036
|2006.07.18 12:59
|close
|519
|2.60
|1.2530
|0.0000
|1.2565
|-39.00
|5933.32
|1037
|2006.07.18 12:59
|close
|518
|20.48
|1.2532
|0.0000
|1.2526
|286.73
|6220.05
|1038
|2006.07.18 12:59
|close
|517
|10.60
|1.2532
|0.0000
|1.2518
|63.60
|6283.65
|1039
|2006.07.18 12:59
|close
|516
|5.38
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|0.00
|6283.65
|1040
|2006.07.18 12:59
|close
|515
|2.70
|1.2532
|0.0000
|1.2507
|-13.50
|6270.15
|1041
|2006.07.18 13:00
|buy
|521
|2.81
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|1042
|2006.07.18 13:59
|buy
|522
|5.62
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|1043
|2006.07.18 14:59
|buy
|523
|10.68
|1.2494
|0.0000
|1.2514
|1044
|2006.07.18 15:00
|sell
|524
|2.65
|1.2491
|0.0000
|1.2471
|1045
|2006.07.18 15:00
|t/p
|523
|10.68
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|213.60
|6483.75
|1046
|2006.07.18 15:00
|close
|524
|2.65
|1.2527
|0.0000
|1.2471
|-95.40
|6388.35
|1047
|2006.07.18 15:00
|close
|522
|5.62
|1.2525
|0.0000
|1.2540
|28.10
|6416.45
|1048
|2006.07.18 15:00
|close
|521
|2.81
|1.2525
|0.0000
|1.2550
|-14.05
|6402.40
|1049
|2006.07.18 15:01
|sell
|525
|2.87
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1050
|2006.07.18 15:01
|sell
|526
|5.70
|1.2528
|0.0000
|1.2508
|1051
|2006.07.18 15:03
|sell
|527
|11.24
|1.2534
|0.0000
|1.2514
|1052
|2006.07.18 15:04
|t/p
|527
|11.24
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|224.80
|6627.20
|1053
|2006.07.18 15:04
|close
|526
|5.70
|1.2511
|0.0000
|1.2508
|96.90
|6724.10
|1054
|2006.07.18 15:04
|close
|525
|2.87
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-5.74
|6718.36
|1055
|2006.07.18 15:04
|sell
|528
|2.99
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|1056
|2006.07.18 15:05
|t/p
|528
|2.99
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|59.80
|6778.16
|1057
|2006.07.18 15:05
|sell
|529
|3.04
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1058
|2006.07.18 15:05
|sell
|530
|5.94
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1059
|2006.07.18 15:06
|t/p
|530
|5.94
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|118.80
|6896.96
|1060
|2006.07.18 15:06
|close
|529
|3.04
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.08
|6890.88
|1061
|2006.07.18 15:06
|sell
|531
|3.07
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1062
|2006.07.18 15:07
|t/p
|531
|3.07
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|61.40
|6952.28
|1063
|2006.07.18 15:07
|sell
|532
|3.12
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1064
|2006.07.18 15:07
|sell
|533
|6.08
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1065
|2006.07.18 15:08
|t/p
|533
|6.08
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|121.60
|7073.88
|1066
|2006.07.18 15:08
|close
|532
|3.12
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.24
|7067.64
|1067
|2006.07.18 15:08
|sell
|534
|3.14
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1068
|2006.07.18 15:10
|t/p
|534
|3.14
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|62.80
|7130.44
|1069
|2006.07.18 15:10
|sell
|535
|3.20
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1070
|2006.07.18 15:10
|sell
|536
|6.24
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|1071
|2006.07.18 15:11
|t/p
|536
|6.24
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|124.80
|7255.24
|1072
|2006.07.18 15:11
|close
|535
|3.20
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.40
|7248.84
|1073
|2006.07.18 15:11
|sell
|537
|3.22
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1074
|2006.07.18 15:12
|t/p
|537
|3.22
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|64.40
|7313.24
|1075
|2006.07.18 15:12
|sell
|538
|3.28
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1076
|2006.07.18 15:12
|sell
|539
|6.40
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|1077
|2006.07.18 15:14
|t/p
|539
|6.40
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|128.00
|7441.24
|1078
|2006.07.18 15:14
|close
|538
|3.28
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.56
|7434.68
|1079
|2006.07.18 15:14
|sell
|540
|3.31
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|1080
|2006.07.18 15:15
|t/p
|540
|3.31
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|66.20
|7500.88
|1081
|2006.07.18 15:15
|sell
|541
|3.36
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1082
|2006.07.18 15:15
|sell
|542
|6.56
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|1083
|2006.07.18 15:16
|t/p
|542
|6.56
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|131.20
|7632.08
|1084
|2006.07.18 15:16
|close
|541
|3.36
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.72
|7625.36
|1085
|2006.07.18 15:16
|sell
|543
|3.39
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|1086
|2006.07.18 15:17
|t/p
|543
|3.39
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|67.80
|7693.16
|1087
|2006.07.18 15:17
|sell
|544
|3.45
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1088
|2006.07.18 15:17
|sell
|545
|6.70
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|1089
|2006.07.18 15:18
|t/p
|545
|6.70
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|134.00
|7827.16
|1090
|2006.07.18 15:18
|close
|544
|3.45
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-6.90
|7820.26
|1091
|2006.07.18 15:18
|sell
|546
|3.46
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|1092
|2006.07.18 15:19
|t/p
|546
|3.46
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|69.20
|7889.46
|1093
|2006.07.18 15:19
|sell
|547
|3.54
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1094
|2006.07.18 15:19
|sell
|548
|6.86
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|1095
|2006.07.18 15:21
|t/p
|548
|6.86
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|137.20
|8026.66
|1096
|2006.07.18 15:21
|close
|547
|3.54
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-7.08
|8019.58
|1097
|2006.07.18 15:21
|sell
|549
|3.56
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|1098
|2006.07.18 15:22
|t/p
|549
|3.56
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|71.20
|8090.78
|1099
|2006.07.18 15:22
|sell
|550
|3.63
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1100
|2006.07.18 15:22
|sell
|551
|7.04
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|1101
|2006.07.18 15:23
|t/p
|551
|7.04
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|140.80
|8231.58
|1102
|2006.07.18 15:23
|close
|550
|3.63
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-7.26
|8224.32
|1103
|2006.07.18 15:23
|sell
|552
|3.64
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|1104
|2006.07.18 15:25
|t/p
|552
|3.64
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|72.80
|8297.12
|1105
|2006.07.18 15:25
|sell
|553
|3.72
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|1106
|2006.07.18 15:25
|sell
|554
|7.22
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|1107
|2006.07.18 15:25
|t/p
|554
|7.22
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|144.40
|8441.52
|1108
|2006.07.18 15:25
|close
|553
|3.72
|1.2511
|0.0000
|1.2489
|-7.44
|8434.08
|1109
|2006.07.18 15:59
|sell
|555
|3.76
|1.2498
|0.0000
|1.2478
|1110
|2006.07.18 16:01
|sell
|556
|7.52
|1.2510
|0.0000
|1.2490
|1111
|2006.07.18 16:35
|close
|556
|7.52
|1.2491
|0.0000
|1.2490
|142.88
|8576.96
|1112
|2006.07.18 16:35
|close
|555
|3.76
|1.2491
|0.0000
|1.2478
|26.32
|8603.28
|1113
|2006.07.18 16:35
|sell
|557
|3.82
|1.2490
|0.0000
|1.2470
|1114
|2006.07.18 17:08
|sell
|558
|7.62
|1.2495
|0.0000
|1.2475
|1115
|2006.07.18 17:32
|sell
|559
|15.16
|1.2501
|0.0000
|1.2481
|1116
|2006.07.18 18:06
|sell
|560
|29.76
|1.2507
|0.0000
|1.2487
|1117
|2006.07.18 18:35
|close
|560
|29.76
|1.2499
|0.0000
|1.2487
|238.09
|8841.37
|1118
|2006.07.18 18:35
|close
|559
|15.16
|1.2499
|0.0000
|1.2481
|30.33
|8871.70
|1119
|2006.07.18 18:35
|close
|558
|7.62
|1.2499
|0.0000
|1.2475
|-30.48
|8841.22
|1120
|2006.07.18 18:35
|close
|557
|3.82
|1.2499
|0.0000
|1.2470
|-34.38
|8806.84
|1121
|2006.07.18 18:35
|sell
|561
|3.92
|1.2498
|0.0000
|1.2478
|1122
|2006.07.18 18:59
|sell
|562
|7.84
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|1123
|2006.07.18 19:00
|buy
|563
|3.92
|1.2509
|0.0000
|1.2529
|1124
|2006.07.18 20:26
|buy
|564
|7.86
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|1125
|2006.07.19 00:59
|t/p
|562
|7.84
|1.2488
|0.0000
|1.2488
|161.54
|8968.38
|1126
|2006.07.19 00:59
|buy
|565
|15.60
|1.2481
|0.0000
|1.2501
|1127
|2006.07.19 00:59
|close
|561
|3.92
|1.2481
|0.0000
|1.2478
|69.01
|9037.39
|1128
|2006.07.19 01:00
|sell
|566
|3.90
|1.2480
|0.0000
|1.2460
|1129
|2006.07.19 01:08
|sell
|567
|7.94
|1.2486
|0.0000
|1.2466
|1130
|2006.07.19 01:08
|close
|567
|7.94
|1.2500
|0.0000
|1.2466
|-111.16
|8926.23
|1131
|2006.07.19 01:08
|close
|566
|3.90
|1.2500
|0.0000
|1.2460
|-78.00
|8848.23
|1132
|2006.07.19 01:08
|close
|565
|15.60
|1.2498
|0.0000
|1.2501
|265.19
|9113.42
|1133
|2006.07.19 01:08
|close
|564
|7.86
|1.2498
|0.0000
|1.2522
|-37.37
|9076.05
|1134
|2006.07.19 01:08
|close
|563
|3.92
|1.2498
|0.0000
|1.2529
|-46.08
|9029.97
|1135
|2006.07.19 01:33
|sell
|568
|4.05
|1.2486
|0.0000
|1.2466
|1136
|2006.07.19 01:33
|sell
|569
|8.10
|1.2498
|0.0000
|1.2478
|1137
|2006.07.19 04:34
|buy
|570
|4.06
|1.2496
|0.0000
|1.2516
|1138
|2006.07.19 07:59
|buy
|571
|8.12
|1.2489
|0.0000
|1.2509
|1139
|2006.07.19 08:24
|sell
|572
|16.36
|1.2503
|0.0000
|1.2483
|1140
|2006.07.19 12:59
|t/p
|569
|8.10
|1.2478
|0.0000
|1.2478
|162.00
|9191.97
|1141
|2006.07.19 12:59
|t/p
|572
|16.36
|1.2483
|0.0000
|1.2483
|327.20
|9519.17
|1142
|2006.07.19 12:59
|close
|571
|8.12
|1.2470
|0.0000
|1.2509
|-154.28
|9364.89
|1143
|2006.07.19 12:59
|close
|570
|4.06
|1.2470
|0.0000
|1.2516
|-105.56
|9259.33
|1144
|2006.07.19 12:59
|close
|568
|4.05
|1.2472
|0.0000
|1.2466
|56.70
|9316.03
|1145
|2006.07.19 13:00
|sell
|573
|4.14
|1.2471
|0.0000
|1.2451
|1146
|2006.07.19 13:00
|sell
|574
|8.30
|1.2496
|0.0000
|1.2476
|1147
|2006.07.19 14:00
|sell
|575
|16.16
|1.2515
|0.0000
|1.2495
|1148
|2006.07.19 14:59
|sell
|576
|26.48
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|1149
|2006.07.19 15:00
|buy
|577
|3.26
|1.2566
|0.0000
|1.2586
|1150
|2006.07.19 15:59
|buy
|578
|7.62
|1.2544
|0.0000
|1.2564
|1151
|2006.07.19 16:59
|t/p
|577
|3.26
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|65.20
|9381.23
|1152
|2006.07.19 16:59
|t/p
|578
|7.62
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|152.40
|9533.63
|1153
|2006.07.19 16:59
|buy
|579
|2.62
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|1154
|2006.07.19 17:59
|buy
|580
|5.62
|1.2587
|0.0000
|1.2607
|1155
|2006.07.20 01:59
|t/p
|580
|5.62
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|99.67
|9633.30
|1156
|2006.07.20 01:59
|close
|579
|2.62
|1.2608
|0.0000
|1.2615
|28.13
|9661.42
|1157
|2006.07.20 02:00
|buy
|581
|2.45
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|1158
|2006.07.20 05:03
|close
|581
|2.45
|1.2611
|0.0000
|1.2629
|4.90
|9666.32
|1159
|2006.07.20 05:03
|close
|576
|26.48
|1.2613
|0.0000
|1.2543
|-1275.95
|8390.37
|1160
|2006.07.20 05:03
|close
|575
|16.16
|1.2613
|0.0000
|1.2495
|-1554.36
|6836.02
|1161
|2006.07.20 05:03
|close
|574
|8.30
|1.2613
|0.0000
|1.2476
|-956.04
|5879.98
|1162
|2006.07.20 05:03
|close
|573
|4.14
|1.2613
|0.0000
|1.2451
|-580.37
|5299.61
|1163
|2006.07.20 07:00
|sell
|582
|2.36
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|1164
|2006.07.20 07:02
|sell
|583
|4.68
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|1165
|2006.07.20 09:00
|buy
|584
|2.35
|1.2608
|0.0000
|1.2628
|1166
|2006.07.20 09:01
|buy
|585
|4.74
|1.2602
|0.0000
|1.2622
|1167
|2006.07.20 10:59
|t/p
|585
|4.74
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|94.80
|5394.41
|1168
|2006.07.20 10:59
|close
|584
|2.35
|1.2626
|0.0000
|1.2628
|42.30
|5436.71
|1169
|2006.07.20 10:59
|sell
|586
|9.28
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1170
|2006.07.20 11:00
|buy
|587
|2.30
|1.2629
|0.0000
|1.2649
|1171
|2006.07.20 11:59
|sell
|588
|17.84
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|1172
|2006.07.21 07:59
|t/p
|587
|2.30
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|44.26
|5480.98
|1173
|2006.07.21 08:00
|buy
|589
|1.92
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|1174
|2006.07.21 14:19
|t/p
|589
|1.92
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|38.40
|5519.38
|1175
|2006.07.21 19:00
|buy
|590
|1.48
|1.2692
|0.0000
|1.2712
|1176
|2006.07.23 21:00
|close
|590
|1.48
|1.2702
|0.0000
|1.2712
|14.80
|5534.18
|1177
|2006.07.23 21:00
|close
|588
|17.84
|1.2704
|0.0000
|1.2617
|-1184.49
|4349.69
|1178
|2006.07.23 21:00
|close
|586
|9.28
|1.2704
|0.0000
|1.2606
|-718.23
|3631.47
|1179
|2006.07.23 21:00
|close
|583
|4.68
|1.2704
|0.0000
|1.2588
|-446.45
|3185.02
|1180
|2006.07.23 21:00
|close
|582
|2.36
|1.2704
|0.0000
|1.2581
|-241.65
|2943.36
|1181
|2006.07.23 21:05
|buy
|591
|1.30
|1.2703
|0.0000
|1.2723
|1182
|2006.07.23 23:40
|buy
|592
|2.60
|1.2697
|0.0000
|1.2717
|1183
|2006.07.24 00:59
|buy
|593
|5.08
|1.2662
|0.0000
|1.2682
|1184
|2006.07.24 01:59
|sell
|594
|1.30
|1.2666
|0.0000
|1.2646
|1185
|2006.07.24 01:59
|buy
|595
|9.84
|1.2652
|0.0000
|1.2672
|1186
|2006.07.24 02:00
|t/p
|595
|9.84
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|196.80
|3140.16
|1187
|2006.07.24 02:00
|close
|593
|5.08
|1.2680
|0.0000
|1.2682
|91.44
|3231.60
|1188
|2006.07.24 02:00
|sell
|596
|2.90
|1.2680
|0.0000
|1.2660
|1189
|2006.07.24 02:01
|close
|592
|2.60
|1.2659
|0.0000
|1.2717
|-100.76
|3130.84
|1190
|2006.07.24 02:01
|close
|591
|1.30
|1.2678
|0.0000
|1.2723
|-33.48
|3097.36
|1191
|2006.07.24 02:59
|t/p
|596
|2.90
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|58.00
|3155.36
|1192
|2006.07.24 02:59
|close
|594
|1.30
|1.2659
|0.0000
|1.2646
|9.10
|3164.46
|1193
|2006.07.24 03:00
|sell
|597
|1.44
|1.2656
|0.0000
|1.2636
|1194
|2006.07.24 06:59
|t/p
|597
|1.44
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|28.80
|3193.26
|1195
|2006.07.24 06:59
|sell
|598
|1.43
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|1196
|2006.07.24 07:07
|sell
|599
|2.86
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1197
|2006.07.24 07:07
|sell
|600
|5.68
|1.2651
|0.0000
|1.2631
|1198
|2006.07.24 07:47
|t/p
|600
|5.68
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|113.60
|3306.86
|1199
|2006.07.24 07:47
|close
|599
|2.86
|1.2629
|0.0000
|1.2619
|28.60
|3335.46
|1200
|2006.07.24 07:47
|close
|598
|1.43
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|0.00
|3335.46
|1201
|2006.07.24 07:47
|sell
|601
|1.49
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|1202
|2006.07.24 07:47
|sell
|602
|2.98
|1.2632
|0.0000
|1.2612
|1203
|2006.07.24 07:55
|sell
|603
|5.92
|1.2638
|0.0000
|1.2618
|1204
|2006.07.24 10:46
|t/p
|603
|5.92
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|118.40
|3453.86
|1205
|2006.07.24 10:46
|close
|602
|2.98
|1.2617
|0.0000
|1.2612
|44.70
|3498.56
|1206
|2006.07.24 10:46
|close
|601
|1.49
|1.2617
|0.0000
|1.2607
|14.90
|3513.46
|1207
|2006.07.24 11:15
|sell
|604
|1.57
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|1208
|2006.07.24 11:20
|sell
|605
|3.14
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|1209
|2006.07.24 11:21
|sell
|606
|6.20
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1210
|2006.07.24 13:00
|buy
|607
|1.54
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|1211
|2006.07.24 13:16
|buy
|608
|3.12
|1.2628
|0.0000
|1.2648
|1212
|2006.07.24 13:59
|sell
|609
|12.24
|1.2641
|0.0000
|1.2621
|1213
|2006.07.24 17:03
|buy
|610
|6.68
|1.2623
|0.0000
|1.2643
|1214
|2006.07.24 17:03
|t/p
|609
|12.24
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|244.80
|3758.26
|1215
|2006.07.24 17:03
|close
|606
|6.20
|1.2621
|0.0000
|1.2611
|62.00
|3820.26
|1216
|2006.07.24 17:04
|close
|605
|3.14
|1.2623
|0.0000
|1.2604
|3.14
|3823.40
|1217
|2006.07.24 17:04
|close
|604
|1.57
|1.2621
|0.0000
|1.2599
|-3.14
|3820.26
|1218
|2006.07.24 19:00
|sell
|611
|1.74
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1219
|2006.07.24 21:00
|sell
|612
|3.52
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1220
|2006.07.25 00:59
|t/p
|612
|3.52
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|72.53
|3892.79
|1221
|2006.07.25 00:59
|buy
|613
|13.60
|1.2615
|0.0000
|1.2635
|1222
|2006.07.25 00:59
|close
|611
|1.74
|1.2615
|0.0000
|1.2611
|28.89
|3921.68
|1223
|2006.07.25 01:00
|sell
|614
|1.67
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|1224
|2006.07.25 01:00
|sell
|615
|3.58
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|1225
|2006.07.25 04:59
|t/p
|613
|13.60
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|272.00
|4193.68
|1226
|2006.07.25 04:59
|close
|610
|6.68
|1.2636
|0.0000
|1.2643
|81.80
|4275.48
|1227
|2006.07.25 04:59
|sell
|616
|7.64
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1228
|2006.07.25 05:00
|close
|608
|3.12
|1.2637
|0.0000
|1.2648
|25.72
|4301.20
|1229
|2006.07.25 05:59
|close
|607
|1.54
|1.2635
|0.0000
|1.2656
|-2.70
|4298.50
|1230
|2006.07.25 05:59
|sell
|617
|14.00
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|1231
|2006.07.25 06:00
|buy
|618
|1.72
|1.2662
|0.0000
|1.2682
|1232
|2006.07.25 06:01
|buy
|619
|3.58
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|1233
|2006.07.25 07:01
|buy
|620
|7.76
|1.2642
|0.0000
|1.2662
|1234
|2006.07.25 08:25
|t/p
|620
|7.76
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|155.20
|4453.70
|1235
|2006.07.25 08:25
|close
|619
|3.58
|1.2665
|0.0000
|1.2676
|32.22
|4485.92
|1236
|2006.07.25 08:26
|close
|618
|1.72
|1.2655
|0.0000
|1.2682
|-12.04
|4473.88
|1237
|2006.07.25 08:26
|buy
|621
|1.77
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|1238
|2006.07.25 08:28
|buy
|622
|3.72
|1.2657
|0.0000
|1.2677
|1239
|2006.07.25 08:59
|buy
|623
|8.12
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|1240
|2006.07.25 13:59
|t/p
|623
|8.12
|1.2661
|0.0000
|1.2661
|162.40
|4636.28
|1241
|2006.07.25 13:59
|close
|622
|3.72
|1.2663
|0.0000
|1.2677
|22.32
|4658.60
|1242
|2006.07.25 14:00
|close
|621
|1.77
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|0.00
|4658.60
|1243
|2006.07.25 14:11
|t/p
|617
|14.00
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|280.00
|4938.60
|1244
|2006.07.25 14:11
|close
|616
|7.64
|1.2639
|0.0000
|1.2616
|-22.92
|4915.68
|1245
|2006.07.25 14:11
|close
|615
|3.58
|1.2638
|0.0000
|1.2602
|-57.28
|4858.40
|1246
|2006.07.25 14:11
|close
|614
|1.67
|1.2639
|0.0000
|1.2592
|-45.09
|4813.31
|1247
|2006.07.25 15:00
|sell
|624
|2.19
|1.2625
|0.0000
|1.2605
|1248
|2006.07.25 15:01
|sell
|625
|4.34
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|1249
|2006.07.25 15:42
|sell
|626
|8.56
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|1250
|2006.07.25 15:52
|sell
|627
|16.56
|1.2654
|0.0000
|1.2634
|1251
|2006.07.25 15:56
|t/p
|627
|16.56
|1.2634
|0.0000
|1.2634
|331.21
|5144.52
|1252
|2006.07.25 15:56
|sell
|628
|17.52
|1.2657
|0.0000
|1.2637
|1253
|2006.07.25 15:57
|t/p
|628
|17.52
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|350.40
|5494.92
|1254
|2006.07.25 15:57
|sell
|629
|18.64
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|1255
|2006.07.25 15:58
|t/p
|629
|18.64
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|372.80
|5867.72
|1256
|2006.07.25 15:58
|sell
|630
|20.24
|1.2656
|0.0000
|1.2636
|1257
|2006.07.25 15:59
|t/p
|630
|20.24
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|404.79
|6272.51
|1258
|2006.07.25 15:59
|sell
|631
|21.44
|1.2660
|0.0000
|1.2640
|1259
|2006.07.25 15:59
|t/p
|631
|21.44
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|428.81
|6701.32
|1260
|2006.07.25 15:59
|t/p
|624
|2.19
|1.2605
|0.0000
|1.2605
|43.80
|6745.12
|1261
|2006.07.25 15:59
|t/p
|625
|4.34
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|86.80
|6831.92
|1262
|2006.07.25 15:59
|t/p
|626
|8.56
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|171.20
|7003.12
|1263
|2006.07.25 15:59
|sell
|632
|3.10
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|1264
|2006.07.25 16:00
|sell
|633
|6.14
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|1265
|2006.07.25 16:01
|t/p
|633
|6.14
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|122.80
|7125.92
|1266
|2006.07.25 16:01
|sell
|634
|6.26
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|1267
|2006.07.25 16:02
|t/p
|634
|6.26
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|125.20
|7251.12
|1268
|2006.07.25 16:02
|sell
|635
|6.36
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|1269
|2006.07.25 16:03
|t/p
|635
|6.36
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|127.20
|7378.32
|1270
|2006.07.25 16:03
|sell
|636
|6.50
|1.2642
|0.0000
|1.2622
|1271
|2006.07.25 16:04
|t/p
|636
|6.50
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|130.00
|7508.32
|1272
|2006.07.25 16:04
|sell
|637
|6.62
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|1273
|2006.07.25 16:05
|t/p
|637
|6.62
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|132.40
|7640.72
|1274
|2006.07.25 16:05
|sell
|638
|6.74
|1.2643
|0.0000
|1.2623
|1275
|2006.07.25 16:06
|t/p
|638
|6.74
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|134.80
|7775.52
|1276
|2006.07.25 16:06
|sell
|639
|6.90
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1277
|2006.07.25 16:07
|t/p
|639
|6.90
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|138.00
|7913.52
|1278
|2006.07.25 16:07
|sell
|640
|7.04
|1.2636
|0.0000
|1.2616
|1279
|2006.07.25 16:10
|t/p
|640
|7.04
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|140.80
|8054.32
|1280
|2006.07.25 16:10
|sell
|641
|7.18
|1.2631
|0.0000
|1.2611
|1281
|2006.07.25 16:11
|t/p
|641
|7.18
|1.2611
|0.0000
|1.2611
|143.60
|8197.92
|1282
|2006.07.25 16:11
|sell
|642
|7.30
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|1283
|2006.07.25 16:12
|t/p
|642
|7.30
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|146.00
|8343.92
|1284
|2006.07.25 16:12
|sell
|643
|7.44
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|1285
|2006.07.25 16:13
|t/p
|643
|7.44
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|148.80
|8492.72
|1286
|2006.07.25 16:13
|sell
|644
|7.58
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|1287
|2006.07.25 16:14
|t/p
|644
|7.58
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|151.60
|8644.32
|1288
|2006.07.25 16:14
|sell
|645
|7.72
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|1289
|2006.07.25 16:15
|t/p
|645
|7.72
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|154.40
|8798.72
|1290
|2006.07.25 16:15
|sell
|646
|7.84
|1.2620
|0.0000
|1.2600
|1291
|2006.07.25 16:17
|t/p
|646
|7.84
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|156.80
|8955.52
|1292
|2006.07.25 16:17
|sell
|647
|7.98
|1.2620
|0.0000
|1.2600
|1293
|2006.07.25 16:18
|t/p
|647
|7.98
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|159.60
|9115.12
|1294
|2006.07.25 16:18
|sell
|648
|8.14
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|1295
|2006.07.25 16:19
|t/p
|648
|8.14
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|162.80
|9277.92
|1296
|2006.07.25 16:19
|sell
|649
|8.28
|1.2620
|0.0000
|1.2600
|1297
|2006.07.25 16:21
|t/p
|649
|8.28
|1.2600
|0.0000
|1.2600
|165.60
|9443.52
|1298
|2006.07.25 16:21
|sell
|650
|8.42
|1.2616
|0.0000
|1.2596
|1299
|2006.07.25 16:21
|t/p
|650
|8.42
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|168.40
|9611.92
|1300
|2006.07.25 16:21
|close
|632
|3.10
|1.2579
|0.0000
|1.2556
|-9.30
|9602.62
|1301
|2006.07.25 16:59
|sell
|651
|4.25
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|1302
|2006.07.25 17:00
|sell
|652
|8.54
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|1303
|2006.07.25 17:06
|t/p
|652
|8.54
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|170.80
|9773.42
|1304
|2006.07.25 17:06
|sell
|653
|8.68
|1.2619
|0.0000
|1.2599
|1305
|2006.07.25 17:07
|t/p
|653
|8.68
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|173.60
|9947.02
|1306
|2006.07.25 17:07
|close
|651
|4.25
|1.2581
|0.0000
|1.2556
|-21.25
|9925.77
|1307
|2006.07.25 17:07
|sell
|654
|4.49
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|1308
|2006.07.25 17:09
|t/p
|654
|4.49
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|89.80
|10015.57
|1309
|2006.07.25 17:09
|sell
|655
|4.44
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1310
|2006.07.25 17:09
|sell
|656
|8.90
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|1311
|2006.07.25 17:10
|t/p
|656
|8.90
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|178.00
|10193.57
|1312
|2006.07.25 17:10
|close
|655
|4.44
|1.2581
|0.0000
|1.2559
|-8.88
|10184.69
|1313
|2006.07.25 17:10
|sell
|657
|4.59
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|1314
|2006.07.25 17:11
|t/p
|657
|4.59
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|91.80
|10276.49
|1315
|2006.07.25 17:11
|sell
|658
|4.55
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1316
|2006.07.25 17:11
|sell
|659
|9.12
|1.2601
|0.0000
|1.2581
|1317
|2006.07.25 17:12
|t/p
|659
|9.12
|1.2581
|0.0000
|1.2581
|182.40
|10458.89
|1318
|2006.07.25 17:12
|close
|658
|4.55
|1.2581
|0.0000
|1.2559
|-9.10
|10449.79
|1319
|2006.07.25 17:12
|sell
|660
|4.69
|1.2603
|0.0000
|1.2583
|1320
|2006.07.25 17:13
|t/p
|660
|4.69
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|93.80
|10543.59
|1321
|2006.07.25 17:13
|sell
|661
|4.67
|1.2579
|0.0000
|1.2559
|1322
|2006.07.25 17:13
|sell
|662
|9.36
|1.2602
|0.0000
|1.2582
|1323
|2006.07.25 17:13
|t/p
|662
|9.36
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|187.20
|10730.79
|1324
|2006.07.25 17:13
|close
|661
|4.67
|1.2581
|0.0000
|1.2559
|-9.34
|10721.45
|1325
|2006.07.25 17:59
|sell
|663
|4.73
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|1326
|2006.07.25 18:59
|sell
|664
|9.46
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|1327
|2006.07.26 04:00
|buy
|665
|4.77
|1.2582
|0.0000
|1.2602
|1328
|2006.07.26 05:59
|buy
|666
|9.56
|1.2574
|0.0000
|1.2594
|1329
|2006.07.26 09:12
|sell
|667
|19.08
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|1330
|2006.07.26 11:00
|t/p
|666
|9.56
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|191.20
|10912.65
|1331
|2006.07.26 11:00
|close
|665
|4.77
|1.2594
|0.0000
|1.2602
|57.24
|10969.89
|1332
|2006.07.26 11:00
|buy
|668
|4.84
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|1333
|2006.07.26 12:18
|sell
|669
|37.52
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|1334
|2006.07.26 12:28
|close
|669
|37.52
|1.2590
|0.0000
|1.2575
|187.61
|11157.50
|1335
|2006.07.26 12:28
|close
|668
|4.84
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|0.00
|11157.50
|1336
|2006.07.26 12:28
|close
|667
|19.08
|1.2590
|0.0000
|1.2569
|-19.07
|11138.43
|1337
|2006.07.26 12:28
|close
|664
|9.46
|1.2590
|0.0000
|1.2563
|-60.50
|11077.93
|1338
|2006.07.26 12:28
|close
|663
|4.73
|1.2590
|0.0000
|1.2551
|-87.01
|10990.93
|1339
|2006.07.26 14:00
|buy
|670
|4.84
|1.2607
|0.0000
|1.2627
|1340
|2006.07.26 14:40
|buy
|671
|9.68
|1.2596
|0.0000
|1.2616
|1341
|2006.07.26 14:59
|close
|671
|9.68
|1.2615
|0.0000
|1.2616
|183.92
|11174.85
|1342
|2006.07.26 14:59
|close
|670
|4.84
|1.2615
|0.0000
|1.2627
|38.72
|11213.57
|1343
|2006.07.26 15:00
|buy
|672
|4.91
|1.2616
|0.0000
|1.2636
|1344
|2006.07.26 16:59
|t/p
|672
|4.91
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|98.20
|11311.77
|1345
|2006.07.26 16:59
|buy
|673
|4.84
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|1346
|2006.07.26 17:59
|buy
|674
|9.68
|1.2653
|0.0000
|1.2673
|1347
|2006.07.26 18:59
|t/p
|673
|4.84
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|96.80
|11408.57
|1348
|2006.07.26 18:59
|t/p
|674
|9.68
|1.2673
|0.0000
|1.2673
|193.60
|11602.17
|1349
|2006.07.26 19:00
|buy
|675
|4.86
|1.2699
|0.0000
|1.2719
|1350
|2006.07.26 20:59
|t/p
|675
|4.86
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|97.20
|11699.37
|1351
|2006.07.26 20:59
|buy
|676
|4.85
|1.2721
|0.0000
|1.2741
|1352
|2006.07.26 21:59
|buy
|677
|9.70
|1.2714
|0.0000
|1.2734
|1353
|2006.07.27 00:00
|sell
|678
|5.10
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|1354
|2006.07.27 00:01
|sell
|679
|10.26
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|1355
|2006.07.27 04:59
|sell
|680
|20.40
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|1356
|2006.07.27 05:59
|t/p
|677
|9.70
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|172.03
|11871.39
|1357
|2006.07.27 05:59
|close
|676
|4.85
|1.2736
|0.0000
|1.2741
|61.76
|11933.16
|1358
|2006.07.27 05:59
|sell
|681
|39.52
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|1359
|2006.07.27 06:00
|buy
|682
|4.94
|1.2737
|0.0000
|1.2757
|1360
|2006.07.27 06:00
|close
|682
|4.94
|1.2719
|0.0000
|1.2757
|-88.92
|11844.24
|1361
|2006.07.27 06:00
|close
|681
|39.52
|1.2721
|0.0000
|1.2716
|592.80
|12437.04
|1362
|2006.07.27 06:00
|close
|680
|20.40
|1.2721
|0.0000
|1.2705
|81.60
|12518.64
|1363
|2006.07.27 06:00
|close
|679
|10.26
|1.2721
|0.0000
|1.2696
|-51.30
|12467.34
|1364
|2006.07.27 06:00
|close
|678
|5.10
|1.2721
|0.0000
|1.2689
|-61.20
|12406.14
|1365
|2006.07.27 06:01
|buy
|683
|5.47
|1.2721
|0.0000
|1.2741
|1366
|2006.07.27 09:12
|t/p
|683
|5.47
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|109.40
|12515.54
|1367
|2006.07.27 11:00
|buy
|684
|5.44
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|1368
|2006.07.27 11:19
|buy
|685
|10.88
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|1369
|2006.07.27 13:00
|sell
|686
|5.42
|1.2734
|0.0000
|1.2714
|1370
|2006.07.27 13:00
|sell
|687
|10.88
|1.2748
|0.0000
|1.2728
|1371
|2006.07.27 14:30
|buy
|688
|21.92
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|1372
|2006.07.27 15:05
|close
|688
|21.92
|1.2742
|0.0000
|1.2753
|197.27
|12712.81
|1373
|2006.07.27 15:05
|close
|687
|10.88
|1.2744
|0.0000
|1.2728
|43.51
|12756.32
|1374
|2006.07.27 15:05
|close
|686
|5.42
|1.2744
|0.0000
|1.2714
|-54.20
|12702.12
|1375
|2006.07.27 15:05
|close
|685
|10.88
|1.2742
|0.0000
|1.2758
|43.52
|12745.64
|1376
|2006.07.27 15:05
|close
|684
|5.44
|1.2742
|0.0000
|1.2770
|-43.52
|12702.12
|1377
|2006.07.27 17:00
|sell
|689
|5.59
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|1378
|2006.07.27 17:33
|sell
|690
|11.10
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|1379
|2006.07.27 17:59
|t/p
|690
|11.10
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|222.00
|12924.12
|1380
|2006.07.27 17:59
|close
|689
|5.59
|1.2705
|0.0000
|1.2704
|106.21
|13030.33
|1381
|2006.07.27 18:00
|sell
|691
|5.74
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|1382
|2006.07.27 18:02
|sell
|692
|11.48
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|1383
|2006.07.27 18:02
|sell
|693
|22.12
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|1384
|2006.07.27 18:13
|close
|693
|22.12
|1.2714
|0.0000
|1.2711
|376.04
|13406.37
|1385
|2006.07.27 18:13
|close
|692
|11.48
|1.2714
|0.0000
|1.2692
|-22.96
|13383.41
|1386
|2006.07.27 18:13
|close
|691
|5.74
|1.2714
|0.0000
|1.2684
|-57.40
|13326.01
|1387
|2006.07.27 18:13
|sell
|694
|5.84
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|1388
|2006.07.27 18:59
|t/p
|694
|5.84
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|116.80
|13442.81
|1389
|2006.07.27 18:59
|sell
|695
|5.89
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|1390
|2006.07.27 19:00
|sell
|696
|11.74
|1.2718
|0.0000
|1.2698
|1391
|2006.07.27 19:01
|close
|696
|11.74
|1.2701
|0.0000
|1.2698
|199.58
|13642.39
|1392
|2006.07.27 19:01
|close
|695
|5.89
|1.2701
|0.0000
|1.2674
|-41.23
|13601.16
|1393
|2006.07.27 19:01
|sell
|697
|6.02
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|1394
|2006.07.27 20:20
|t/p
|697
|6.02
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|120.40
|13721.56
|1395
|2006.07.27 20:20
|sell
|698
|6.00
|1.2692
|0.0000
|1.2672
|1396
|2006.07.27 20:59
|sell
|699
|12.00
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|1397
|2006.07.27 23:59
|close
|699
|12.00
|1.2688
|0.0000
|1.2679
|132.00
|13853.56
|1398
|2006.07.27 23:59
|close
|698
|6.00
|1.2688
|0.0000
|1.2672
|24.00
|13877.56
|1399
|2006.07.28 00:00
|sell
|700
|6.28
|1.2687
|0.0000
|1.2667
|1400
|2006.07.28 00:01
|sell
|701
|12.56
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|1401
|2006.07.28 04:00
|buy
|702
|6.28
|1.2692
|0.0000
|1.2712
|1402
|2006.07.28 04:01
|buy
|703
|12.58
|1.2685
|0.0000
|1.2705
|1403
|2006.07.28 10:59
|buy
|704
|24.96
|1.2674
|0.0000
|1.2694
|1404
|2006.07.28 11:00
|t/p
|701
|12.56
|1.2673
|0.0000
|1.2673
|251.20
|14128.76
|1405
|2006.07.28 11:00
|close
|700
|6.28
|1.2673
|0.0000
|1.2667
|87.92
|14216.68
|1406
|2006.07.28 11:00
|close
|704
|24.96
|1.2685
|0.0000
|1.2694
|274.55
|14491.23
|1407
|2006.07.28 11:00
|close
|703
|12.58
|1.2685
|0.0000
|1.2705
|0.00
|14491.23
|1408
|2006.07.28 11:00
|close
|702
|6.28
|1.2685
|0.0000
|1.2712
|-43.96
|14447.27
|1409
|2006.07.28 12:00
|sell
|705
|6.44
|1.2661
|0.0000
|1.2641
|1410
|2006.07.28 12:00
|sell
|706
|12.90
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|1411
|2006.07.28 12:57
|t/p
|706
|12.90
|1.2678
|0.0000
|1.2678
|257.99
|14705.26
|1412
|2006.07.28 12:57
|close
|705
|6.44
|1.2677
|0.0000
|1.2641
|-103.04
|14602.22
|1413
|2006.07.28 12:57
|sell
|707
|6.57
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|1414
|2006.07.28 12:59
|sell
|708
|12.78
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|1415
|2006.07.28 13:00
|buy
|709
|6.37
|1.2727
|0.0000
|1.2747
|1416
|2006.07.28 13:59
|sell
|710
|25.04
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|1417
|2006.07.28 14:59
|t/p
|709
|6.37
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|127.40
|14729.62
|1418
|2006.07.28 14:59
|sell
|711
|45.04
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|1419
|2006.07.28 15:00
|buy
|712
|5.55
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|1420
|2006.07.28 15:06
|buy
|713
|12.86
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|1421
|2006.07.28 16:02
|t/p
|711
|45.04
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|900.80
|15630.42
|1422
|2006.07.28 16:02
|buy
|714
|26.12
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|1423
|2006.07.28 16:02
|close
|710
|25.04
|1.2739
|0.0000
|1.2716
|-75.12
|15555.30
|1424
|2006.07.28 16:02
|close
|708
|12.78
|1.2740
|0.0000
|1.2704
|-204.48
|15350.82
|1425
|2006.07.28 16:02
|close
|707
|6.57
|1.2740
|0.0000
|1.2656
|-420.48
|14930.34
|1426
|2006.07.28 16:05
|close
|714
|26.12
|1.2741
|0.0000
|1.2759
|52.23
|14982.57
|1427
|2006.07.28 16:05
|close
|713
|12.86
|1.2741
|0.0000
|1.2765
|-51.45
|14931.12
|1428
|2006.07.28 16:05
|close
|712
|5.55
|1.2741
|0.0000
|1.2787
|-144.30
|14786.82
|1429
|2006.07.28 16:05
|buy
|715
|6.56
|1.2742
|0.0000
|1.2762
|1430
|2006.07.28 17:02
|t/p
|715
|6.56
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|131.20
|14918.02
|1431
|2006.07.28 17:02
|buy
|716
|6.54
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|1432
|2006.07.28 17:05
|buy
|717
|13.08
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|1433
|2006.07.28 18:00
|buy
|718
|25.96
|1.2751
|0.0000
|1.2771
|1434
|2006.07.30 21:00
|close
|718
|25.96
|1.2764
|0.0000
|1.2771
|337.49
|15255.51
|1435
|2006.07.30 21:00
|close
|717
|13.08
|1.2764
|0.0000
|1.2778
|78.48
|15333.99
|1436
|2006.07.30 21:00
|close
|716
|6.54
|1.2764
|0.0000
|1.2785
|-6.54
|15327.45
|1437
|2006.07.30 22:00
|buy
|719
|6.73
|1.2763
|0.0000
|1.2783
|1438
|2006.07.31 01:00
|buy
|720
|13.46
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|1439
|2006.07.31 01:59
|buy
|721
|26.52
|1.2749
|0.0000
|1.2769
|1440
|2006.07.31 02:00
|sell
|722
|6.63
|1.2748
|0.0000
|1.2728
|1441
|2006.07.31 02:03
|sell
|723
|13.60
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|1442
|2006.07.31 02:03
|t/p
|721
|26.52
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|530.40
|15857.85
|1443
|2006.07.31 02:03
|close
|723
|13.60
|1.2772
|0.0000
|1.2736
|-217.59
|15640.26
|1444
|2006.07.31 02:03
|close
|722
|6.63
|1.2772
|0.0000
|1.2728
|-159.12
|15481.14
|1445
|2006.07.31 02:03
|close
|720
|13.46
|1.2770
|0.0000
|1.2776
|188.43
|15669.57
|1446
|2006.07.31 02:03
|close
|719
|6.73
|1.2770
|0.0000
|1.2783
|42.03
|15711.60
|1447
|2006.07.31 02:13
|sell
|724
|6.94
|1.2756
|0.0000
|1.2736
|1448
|2006.07.31 02:13
|sell
|725
|13.84
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|1449
|2006.07.31 03:59
|sell
|726
|27.28
|1.2768
|0.0000
|1.2748
|1450
|2006.07.31 04:00
|buy
|727
|6.82
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|1451
|2006.07.31 05:00
|buy
|728
|14.12
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|1452
|2006.07.31 07:59
|close
|728
|14.12
|1.2750
|0.0000
|1.2776
|-84.73
|15626.87
|1453
|2006.07.31 07:59
|close
|727
|6.82
|1.2750
|0.0000
|1.2789
|-129.58
|15497.29
|1454
|2006.07.31 07:59
|close
|726
|27.28
|1.2752
|0.0000
|1.2748
|436.48
|15933.77
|1455
|2006.07.31 07:59
|close
|725
|13.84
|1.2752
|0.0000
|1.2741
|124.57
|16058.34
|1456
|2006.07.31 07:59
|close
|724
|6.94
|1.2752
|0.0000
|1.2736
|27.76
|16086.10
|1457
|2006.07.31 09:00
|sell
|729
|7.09
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|1458
|2006.07.31 09:00
|sell
|730
|14.16
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|1459
|2006.07.31 11:59
|sell
|731
|27.84
|1.2767
|0.0000
|1.2747
|1460
|2006.07.31 12:00
|buy
|732
|6.91
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|1461
|2006.07.31 12:00
|buy
|733
|14.34
|1.2757
|0.0000
|1.2777
|1462
|2006.07.31 12:59
|t/p
|733
|14.34
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|286.79
|16372.89
|1463
|2006.07.31 12:59
|close
|732
|6.91
|1.2779
|0.0000
|1.2790
|62.19
|16435.08
|1464
|2006.07.31 13:00
|buy
|734
|6.76
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|1465
|2006.07.31 13:39
|buy
|735
|14.28
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|1466
|2006.07.31 14:52
|buy
|736
|28.84
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|1467
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|736
|28.84
|1.2764
|0.0000
|1.2779
|144.20
|16579.28
|1468
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|735
|14.28
|1.2764
|0.0000
|1.2785
|-14.28
|16565.00
|1469
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|734
|6.76
|1.2764
|0.0000
|1.2802
|-121.68
|16443.32
|1470
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|731
|27.84
|1.2766
|0.0000
|1.2747
|27.84
|16471.16
|1471
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|730
|14.16
|1.2766
|0.0000
|1.2738
|-113.28
|16357.88
|1472
|2006.07.31 23:59
|close at stop
|729
|7.09
|1.2766
|0.0000
|1.2732
|-99.26
|16258.62