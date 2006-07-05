Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.07.02 21:00 - 2006.08.01 00:00 (2006.07.01 - 2006.08.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test12901Ticks modelled59510Modelling quality89.61%
Initial deposit100.00
Total net profit16158.62Gross profit27700.34Gross loss-11541.72
Profit factor2.40Expected payoff21.95
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown6722.96 (69.55%)Relative drawdown69.55% (6722.96)
Total trades736Short positions (won %)414 (70.29%)Long positions (won %)322 (68.63%)
Profit trades (% of total)512 (69.57%)Loss trades (% of total)224 (30.43%)
Largestprofit trade900.80loss trade-1554.36
Averageprofit trade54.10loss trade-51.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (4798.61)consecutive losses (loss in money)5 (-25.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4798.61 (26)consecutive loss (count of losses)-4366.71 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.02 21:00buy10.041.27870.00001.2807
22006.07.03 01:35buy20.081.27820.00001.2802
32006.07.03 01:59buy30.161.27750.00001.2795
42006.07.03 02:00sell40.041.27720.00001.2752
52006.07.03 02:07sell50.081.27830.00001.2763
62006.07.03 06:12sell60.161.27880.00001.2768
72006.07.03 08:45sell70.321.27940.00001.2774
82006.07.03 08:46close70.321.27810.00001.27744.16104.16
92006.07.03 08:46close60.161.27810.00001.27681.12105.28
102006.07.03 08:46close50.081.27810.00001.27630.16105.44
112006.07.03 08:46close40.041.27810.00001.2752-0.36105.08
122006.07.03 08:46close30.161.27790.00001.27950.64105.72
132006.07.03 08:46close20.081.27790.00001.2802-0.24105.48
142006.07.03 08:46close10.041.27790.00001.2807-0.35105.13
152006.07.03 09:00sell80.041.27730.00001.2753
162006.07.03 09:00sell90.081.27830.00001.2763
172006.07.03 10:59sell100.161.27950.00001.2775
182006.07.03 11:00buy110.041.27980.00001.2818
192006.07.03 11:59buy120.081.27900.00001.2810
202006.07.03 12:25buy130.161.27780.00001.2798
212006.07.03 12:37t/p130.161.27980.00001.27983.20108.33
222006.07.03 12:37close120.081.27980.00001.28100.64108.97
232006.07.03 12:37close110.041.27980.00001.28180.00108.97
242006.07.03 12:37buy140.041.27990.00001.2819
252006.07.03 12:59close140.041.27830.00001.2819-0.64108.33
262006.07.03 12:59close100.161.27850.00001.27751.60109.93
272006.07.03 12:59close90.081.27850.00001.2763-0.16109.77
282006.07.03 12:59close80.041.27850.00001.2753-0.48109.29
292006.07.03 14:00sell150.051.27830.00001.2763
302006.07.03 14:00sell160.101.28000.00001.2780
312006.07.03 14:15buy170.051.27890.00001.2809
322006.07.03 15:41buy180.101.27830.00001.2803
332006.07.03 15:57t/p160.101.27800.00001.27802.00111.29
342006.07.03 15:57close150.051.27800.00001.27630.15111.44
352006.07.03 15:59close180.101.27920.00001.28030.90112.34
362006.07.03 15:59close170.051.27920.00001.28090.15112.49
372006.07.03 16:59buy190.051.27980.00001.2818
382006.07.03 22:00sell200.051.27940.00001.2774
392006.07.03 22:05sell210.101.28050.00001.2785
402006.07.04 06:59sell220.201.28160.00001.2796
412006.07.04 08:29t/p190.051.28180.00001.28180.96113.45
422006.07.04 10:14close220.201.28080.00001.27961.60115.05
432006.07.04 10:14close210.101.28080.00001.2785-0.24114.81
442006.07.04 10:14close200.051.28080.00001.2774-0.67114.14
452006.07.04 11:00sell230.051.27960.00001.2776
462006.07.04 11:01sell240.101.28140.00001.2794
472006.07.04 11:59close240.101.27950.00001.27941.90116.04
482006.07.04 11:59close230.051.27950.00001.27760.05116.09
492006.07.04 12:00sell250.051.27940.00001.2774
502006.07.04 12:00sell260.101.28080.00001.2788
512006.07.04 14:59buy270.051.28060.00001.2826
522006.07.04 22:00buy280.101.27900.00001.2810
532006.07.04 22:59t/p260.101.27880.00001.27882.00118.09
542006.07.04 22:59close250.051.27880.00001.27740.30118.39
552006.07.04 23:00sell290.051.27870.00001.2767
562006.07.04 23:14sell300.101.27950.00001.2775
572006.07.04 23:59buy310.201.27800.00001.2800
582006.07.05 00:01close310.201.27840.00001.28000.65119.04
592006.07.05 00:01close300.101.27860.00001.27750.96120.00
602006.07.05 00:01close290.051.27860.00001.27670.08120.08
612006.07.05 00:01close280.101.27840.00001.2810-0.68119.41
622006.07.05 00:01close270.051.27840.00001.2826-1.14118.27
632006.07.05 00:01sell320.051.27870.00001.2767
642006.07.05 04:00buy330.051.27900.00001.2810
652006.07.05 04:59sell340.101.28040.00001.2784
662006.07.05 05:59t/p330.051.28100.00001.28101.00119.27
672006.07.05 05:59buy350.051.28240.00001.2844
682006.07.05 05:59sell360.201.28220.00001.2802
692006.07.05 06:00t/p360.201.28020.00001.28024.00123.27
702006.07.05 06:00close350.051.27900.00001.2844-1.70121.57
712006.07.05 06:00close340.101.27920.00001.27841.20122.77
722006.07.05 06:00close320.051.27920.00001.2767-0.25122.52
732006.07.05 06:01buy370.051.27930.00001.2813
742006.07.05 06:59buy380.101.27830.00001.2803
752006.07.05 07:00sell390.051.27800.00001.2760
762006.07.05 07:02sell400.101.27880.00001.2768
772006.07.05 07:02t/p380.101.28030.00001.28032.00124.52
782006.07.05 07:02close370.051.28030.00001.28130.50125.02
792006.07.05 07:02sell410.201.28030.00001.2783
802006.07.05 07:03close410.201.27900.00001.27832.60127.62
812006.07.05 07:03close400.101.27900.00001.2768-0.20127.42
822006.07.05 07:03close390.051.27900.00001.2760-0.50126.92
832006.07.05 07:03sell420.061.28040.00001.2784
842006.07.05 07:14sell430.121.28100.00001.2790
852006.07.05 07:15t/p430.121.27900.00001.27902.40129.32
862006.07.05 07:15close420.061.27900.00001.27840.84130.16
872006.07.05 07:15buy440.061.28120.00001.2832
882006.07.05 07:16buy450.121.27900.00001.2810
892006.07.05 07:16t/p450.121.28100.00001.28102.40132.56
902006.07.05 07:16close440.061.28120.00001.28320.00132.56
912006.07.05 07:17buy460.061.27900.00001.2810
922006.07.05 07:17t/p460.061.28100.00001.28101.20133.76
932006.07.05 07:17buy470.061.28140.00001.2834
942006.07.05 07:19buy480.121.27900.00001.2810
952006.07.05 07:19t/p480.121.28100.00001.28102.40136.16
962006.07.05 07:19close470.061.28140.00001.28340.00136.16
972006.07.05 07:20buy490.061.27900.00001.2810
982006.07.05 07:20t/p490.061.28100.00001.28101.20137.36
992006.07.05 07:20buy500.061.28160.00001.2836
1002006.07.05 07:21buy510.121.27900.00001.2810
1012006.07.05 07:21t/p510.121.28100.00001.28102.40139.76
1022006.07.05 07:21close500.061.28140.00001.2836-0.12139.64
1032006.07.05 07:22buy520.061.27900.00001.2810
1042006.07.05 07:22t/p520.061.28100.00001.28101.20140.84
1052006.07.05 07:22buy530.061.28150.00001.2835
1062006.07.05 07:30buy540.121.27900.00001.2810
1072006.07.05 07:30t/p540.121.28100.00001.28102.40143.24
1082006.07.05 07:30close530.061.28150.00001.28350.00143.24
1092006.07.05 07:31buy550.061.27900.00001.2810
1102006.07.05 07:31t/p550.061.28100.00001.28101.20144.44
1112006.07.05 07:31buy560.061.28170.00001.2837
1122006.07.05 07:32buy570.121.27900.00001.2810
1132006.07.05 07:32t/p570.121.28100.00001.28102.40146.84
1142006.07.05 07:32close560.061.28150.00001.2837-0.12146.72
1152006.07.05 07:33buy580.071.27900.00001.2810
1162006.07.05 07:33t/p580.071.28100.00001.28101.40148.12
1172006.07.05 07:33buy590.071.28190.00001.2839
1182006.07.05 07:34buy600.141.27900.00001.2810
1192006.07.05 07:34t/p600.141.28100.00001.28102.80150.92
1202006.07.05 07:34close590.071.28200.00001.28390.07150.99
1212006.07.05 07:35buy610.071.27900.00001.2810
1222006.07.05 07:35t/p610.071.28100.00001.28101.40152.39
1232006.07.05 07:35buy620.071.28280.00001.2848
1242006.07.05 07:36buy630.141.27900.00001.2810
1252006.07.05 07:36t/p630.141.28100.00001.28102.80155.19
1262006.07.05 07:36close620.071.28260.00001.2848-0.14155.05
1272006.07.05 07:38buy640.071.27900.00001.2810
1282006.07.05 07:38t/p640.071.28100.00001.28101.40156.45
1292006.07.05 07:38buy650.071.28300.00001.2850
1302006.07.05 07:39buy660.141.27900.00001.2810
1312006.07.05 07:39t/p660.141.28100.00001.28102.80159.25
1322006.07.05 07:39close650.071.28270.00001.2850-0.21159.04
1332006.07.05 07:40buy670.071.27900.00001.2810
1342006.07.05 07:40t/p670.071.28100.00001.28101.40160.44
1352006.07.05 07:40buy680.071.28290.00001.2849
1362006.07.05 07:41buy690.141.27900.00001.2810
1372006.07.05 07:41t/p690.141.28100.00001.28102.80163.24
1382006.07.05 07:41close680.071.28260.00001.2849-0.21163.03
1392006.07.05 07:42buy700.071.27900.00001.2810
1402006.07.05 07:42t/p700.071.28100.00001.28101.40164.43
1412006.07.05 07:42buy710.071.28270.00001.2847
1422006.07.05 07:43buy720.141.27900.00001.2810
1432006.07.05 07:43t/p720.141.28100.00001.28102.80167.23
1442006.07.05 07:43close710.071.28230.00001.2847-0.28166.95
1452006.07.05 07:45buy730.071.27900.00001.2810
1462006.07.05 07:45t/p730.071.28100.00001.28101.40168.35
1472006.07.05 07:45buy740.071.28230.00001.2843
1482006.07.05 07:46buy750.141.27900.00001.2810
1492006.07.05 07:46t/p750.141.28100.00001.28102.80171.15
1502006.07.05 07:46close740.071.28230.00001.28430.00171.15
1512006.07.05 07:47buy760.081.27900.00001.2810
1522006.07.05 07:47t/p760.081.28100.00001.28101.60172.75
1532006.07.05 07:47buy770.081.28250.00001.2845
1542006.07.05 07:48buy780.161.27900.00001.2810
1552006.07.05 07:48t/p780.161.28100.00001.28103.20175.95
1562006.07.05 07:48close770.081.28230.00001.2845-0.16175.79
1572006.07.05 07:49buy790.081.27900.00001.2810
1582006.07.05 07:49t/p790.081.28100.00001.28101.60177.39
1592006.07.05 07:49buy800.081.28240.00001.2844
1602006.07.05 07:50buy810.161.27900.00001.2810
1612006.07.05 07:50t/p810.161.28100.00001.28103.20180.59
1622006.07.05 07:50close800.081.28230.00001.2844-0.08180.51
1632006.07.05 07:51buy820.081.27900.00001.2810
1642006.07.05 07:51t/p820.081.28100.00001.28101.60182.11
1652006.07.05 07:51buy830.081.28230.00001.2843
1662006.07.05 07:52buy840.161.27900.00001.2810
1672006.07.05 07:52t/p840.161.28100.00001.28103.20185.31
1682006.07.05 07:52close830.081.28200.00001.2843-0.24185.07
1692006.07.05 07:53buy850.081.27900.00001.2810
1702006.07.05 07:53t/p850.081.28100.00001.28101.60186.67
1712006.07.05 07:53buy860.081.28240.00001.2844
1722006.07.05 07:54buy870.161.27900.00001.2810
1732006.07.05 07:54t/p870.161.28100.00001.28103.20189.87
1742006.07.05 07:54close860.081.28200.00001.2844-0.32189.55
1752006.07.05 07:56buy880.081.27900.00001.2810
1762006.07.05 07:56t/p880.081.28100.00001.28101.60191.15
1772006.07.05 07:56buy890.081.28230.00001.2843
1782006.07.05 07:57buy900.161.27900.00001.2810
1792006.07.05 07:57t/p900.161.28100.00001.28103.20194.35
1802006.07.05 07:57close890.081.28210.00001.2843-0.16194.19
1812006.07.05 07:58buy910.091.27900.00001.2810
1822006.07.05 07:58t/p910.091.28100.00001.28101.80195.99
1832006.07.05 07:58buy920.091.28230.00001.2843
1842006.07.05 07:59buy930.181.27900.00001.2810
1852006.07.05 07:59t/p930.181.28100.00001.28103.60199.59
1862006.07.05 07:59close920.091.28210.00001.2843-0.18199.41
1872006.07.05 07:59buy940.091.27900.00001.2810
1882006.07.05 07:59buy950.181.27590.00001.2779
1892006.07.05 08:00t/p940.091.28100.00001.28101.80201.21
1902006.07.05 08:00t/p950.181.27790.00001.27793.60204.81
1912006.07.05 08:01buy960.091.27740.00001.2794
1922006.07.05 08:01t/p960.091.27940.00001.27941.80206.61
1932006.07.05 08:01buy970.091.28270.00001.2847
1942006.07.05 08:02buy980.181.27740.00001.2794
1952006.07.05 08:02t/p980.181.27940.00001.27943.60210.21
1962006.07.05 08:02close970.091.28280.00001.28470.09210.30
1972006.07.05 08:03buy990.091.27740.00001.2794
1982006.07.05 08:03t/p990.091.27940.00001.27941.80212.10
1992006.07.05 08:03buy1000.091.28360.00001.2856
2002006.07.05 08:04buy1010.181.27740.00001.2794
2012006.07.05 08:04t/p1010.181.27940.00001.27943.60215.70
2022006.07.05 08:04close1000.091.28330.00001.2856-0.27215.43
2032006.07.05 08:05buy1020.101.27740.00001.2794
2042006.07.05 08:05t/p1020.101.27940.00001.27942.00217.43
2052006.07.05 08:05buy1030.091.28330.00001.2853
2062006.07.05 08:06buy1040.181.27740.00001.2794
2072006.07.05 08:06t/p1040.181.27940.00001.27943.60221.03
2082006.07.05 08:06close1030.091.28280.00001.2853-0.45220.58
2092006.07.05 08:08buy1050.101.27740.00001.2794
2102006.07.05 08:08t/p1050.101.27940.00001.27942.00222.58
2112006.07.05 08:08buy1060.101.28310.00001.2851
2122006.07.05 08:09buy1070.201.27740.00001.2794
2132006.07.05 08:09t/p1070.201.27940.00001.27944.00226.58
2142006.07.05 08:09close1060.101.28300.00001.2851-0.10226.48
2152006.07.05 08:10buy1080.101.27740.00001.2794
2162006.07.05 08:10t/p1080.101.27940.00001.27942.00228.48
2172006.07.05 08:10buy1090.101.28310.00001.2851
2182006.07.05 08:11buy1100.201.27740.00001.2794
2192006.07.05 08:11t/p1100.201.27940.00001.27944.00232.48
2202006.07.05 08:11close1090.101.28290.00001.2851-0.20232.28
2212006.07.05 08:12buy1110.101.27740.00001.2794
2222006.07.05 08:12t/p1110.101.27940.00001.27942.00234.28
2232006.07.05 08:12buy1120.101.28300.00001.2850
2242006.07.05 08:13buy1130.201.27740.00001.2794
2252006.07.05 08:13t/p1130.201.27940.00001.27944.00238.28
2262006.07.05 08:13close1120.101.28280.00001.2850-0.20238.08
2272006.07.05 08:14buy1140.111.27740.00001.2794
2282006.07.05 08:14t/p1140.111.27940.00001.27942.20240.28
2292006.07.05 08:14buy1150.111.28260.00001.2846
2302006.07.05 08:16buy1160.201.27740.00001.2794
2312006.07.05 08:16t/p1160.201.27940.00001.27944.00244.28
2322006.07.05 08:16close1150.111.28240.00001.2846-0.22244.06
2332006.07.05 08:17buy1170.111.27740.00001.2794
2342006.07.05 08:17t/p1170.111.27940.00001.27942.20246.26
2352006.07.05 08:17buy1180.111.28220.00001.2842
2362006.07.05 08:18buy1190.221.27740.00001.2794
2372006.07.05 08:18t/p1190.221.27940.00001.27944.40250.66
2382006.07.05 08:18close1180.111.28190.00001.2842-0.33250.33
2392006.07.05 08:19buy1200.111.27740.00001.2794
2402006.07.05 08:19t/p1200.111.27940.00001.27942.20252.53
2412006.07.05 08:19buy1210.111.28220.00001.2842
2422006.07.05 08:20buy1220.221.27740.00001.2794
2432006.07.05 08:20t/p1220.221.27940.00001.27944.40256.93
2442006.07.05 08:20close1210.111.28120.00001.2842-1.10255.83
2452006.07.05 08:21buy1230.111.27740.00001.2794
2462006.07.05 08:21t/p1230.111.27940.00001.27942.20258.03
2472006.07.05 08:21buy1240.111.28100.00001.2830
2482006.07.05 08:22buy1250.221.27740.00001.2794
2492006.07.05 08:59buy1260.441.27610.00001.2781
2502006.07.05 08:59sell1270.111.27590.00001.2739
2512006.07.05 09:01sell1280.221.27660.00001.2746
2522006.07.05 09:01t/p1260.441.27810.00001.27818.80266.83
2532006.07.05 09:01close1250.221.27820.00001.27941.76268.59
2542006.07.05 09:01sell1290.481.27820.00001.2762
2552006.07.05 09:02close1290.481.27680.00001.27626.72275.31
2562006.07.05 09:02close1280.221.27680.00001.2746-0.44274.87
2572006.07.05 09:02close1270.111.27680.00001.2739-0.99273.88
2582006.07.05 09:02close1240.111.27660.00001.2830-4.84269.04
2592006.07.05 09:02sell1300.121.27790.00001.2759
2602006.07.05 09:07sell1310.241.27860.00001.2766
2612006.07.05 09:08close1310.241.27680.00001.27664.32273.36
2622006.07.05 09:08close1300.121.27680.00001.27591.32274.68
2632006.07.05 09:08sell1320.121.27860.00001.2766
2642006.07.05 09:16t/p1320.121.27660.00001.27662.40277.08
2652006.07.05 09:16sell1330.121.27640.00001.2744
2662006.07.05 10:42sell1340.241.27700.00001.2750
2672006.07.05 10:59sell1350.481.27760.00001.2756
2682006.07.05 11:58buy1360.121.27760.00001.2796
2692006.07.05 11:59sell1370.961.27900.00001.2770
2702006.07.05 12:00t/p1370.961.27700.00001.277019.20296.28
2712006.07.05 12:00close1360.121.27630.00001.2796-1.56294.72
2722006.07.05 12:00close1350.481.27650.00001.27565.28300.00
2732006.07.05 12:00close1340.241.27650.00001.27501.20301.20
2742006.07.05 12:00close1330.121.27650.00001.2744-0.12301.08
2752006.07.05 12:01buy1380.131.27640.00001.2784
2762006.07.05 12:59buy1390.261.27490.00001.2769
2772006.07.05 13:02t/p1390.261.27690.00001.27695.20306.28
2782006.07.05 13:02close1380.131.27730.00001.27841.17307.45
2792006.07.05 13:30buy1400.131.27580.00001.2778
2802006.07.05 13:30t/p1400.131.27780.00001.27782.60310.05
2812006.07.05 13:30buy1410.141.27830.00001.2803
2822006.07.05 13:31buy1420.261.27580.00001.2778
2832006.07.05 13:31t/p1420.261.27780.00001.27785.20315.25
2842006.07.05 13:31close1410.141.27800.00001.2803-0.42314.83
2852006.07.05 13:32buy1430.141.27580.00001.2778
2862006.07.05 13:32t/p1430.141.27780.00001.27782.80317.63
2872006.07.05 13:32buy1440.141.27820.00001.2802
2882006.07.05 13:33buy1450.281.27580.00001.2778
2892006.07.05 13:33t/p1450.281.27780.00001.27785.60323.23
2902006.07.05 13:33close1440.141.27800.00001.2802-0.28322.95
2912006.07.05 13:34buy1460.141.27580.00001.2778
2922006.07.05 13:34t/p1460.141.27780.00001.27782.80325.75
2932006.07.05 13:34buy1470.141.27820.00001.2802
2942006.07.05 13:35buy1480.281.27580.00001.2778
2952006.07.05 13:35t/p1480.281.27780.00001.27785.60331.35
2962006.07.05 13:35close1470.141.27800.00001.2802-0.28331.07
2972006.07.05 13:36buy1490.151.27580.00001.2778
2982006.07.05 13:36t/p1490.151.27780.00001.27783.00334.07
2992006.07.05 13:36buy1500.151.27810.00001.2801
3002006.07.05 13:37buy1510.281.27580.00001.2778
3012006.07.05 13:37t/p1510.281.27780.00001.27785.60339.67
3022006.07.05 13:37close1500.151.27790.00001.2801-0.30339.37
3032006.07.05 13:38buy1520.151.27580.00001.2778
3042006.07.05 13:38t/p1520.151.27780.00001.27783.00342.37
3052006.07.05 13:38buy1530.151.27810.00001.2801
3062006.07.05 13:39buy1540.301.27580.00001.2778
3072006.07.05 13:39t/p1540.301.27780.00001.27786.00348.37
3082006.07.05 13:39close1530.151.27810.00001.28010.00348.37
3092006.07.05 13:41buy1550.151.27580.00001.2778
3102006.07.05 13:41t/p1550.151.27780.00001.27783.00351.37
3112006.07.05 13:41buy1560.161.27840.00001.2804
3122006.07.05 13:42buy1570.301.27580.00001.2778
3132006.07.05 13:42t/p1570.301.27780.00001.27786.00357.37
3142006.07.05 13:42close1560.161.27820.00001.2804-0.32357.05
3152006.07.05 13:43buy1580.161.27580.00001.2778
3162006.07.05 13:43t/p1580.161.27780.00001.27783.20360.25
3172006.07.05 13:43buy1590.161.27850.00001.2805
3182006.07.05 13:45buy1600.321.27580.00001.2778
3192006.07.05 13:45t/p1600.321.27780.00001.27786.40366.65
3202006.07.05 13:45close1590.161.27830.00001.2805-0.32366.33
3212006.07.05 13:46buy1610.161.27580.00001.2778
3222006.07.05 13:46t/p1610.161.27780.00001.27783.20369.53
3232006.07.05 13:46buy1620.161.27820.00001.2802
3242006.07.05 13:47buy1630.321.27580.00001.2778
3252006.07.05 13:47t/p1630.321.27780.00001.27786.40375.93
3262006.07.05 13:47close1620.161.27810.00001.2802-0.16375.77
3272006.07.05 13:48buy1640.161.27580.00001.2778
3282006.07.05 13:48t/p1640.161.27780.00001.27783.20378.97
3292006.07.05 13:48buy1650.171.27820.00001.2802
3302006.07.05 13:49buy1660.321.27580.00001.2778
3312006.07.05 13:49t/p1660.321.27780.00001.27786.40385.37
3322006.07.05 13:49close1650.171.27800.00001.2802-0.34385.03
3332006.07.05 13:50buy1670.171.27580.00001.2778
3342006.07.05 13:50t/p1670.171.27780.00001.27783.40388.43
3352006.07.05 13:50buy1680.171.27850.00001.2805
3362006.07.05 13:51buy1690.341.27580.00001.2778
3372006.07.05 13:51t/p1690.341.27780.00001.27786.80395.23
3382006.07.05 13:51close1680.171.27850.00001.28050.00395.23
3392006.07.05 13:53buy1700.171.27580.00001.2778
3402006.07.05 13:53t/p1700.171.27780.00001.27783.40398.63
3412006.07.05 13:53buy1710.181.27880.00001.2808
3422006.07.05 13:55buy1720.341.27580.00001.2778
3432006.07.05 13:55t/p1720.341.27780.00001.27786.80405.43
3442006.07.05 13:55close1710.181.27850.00001.2808-0.54404.89
3452006.07.05 13:56buy1730.181.27580.00001.2778
3462006.07.05 13:56t/p1730.181.27780.00001.27783.60408.49
3472006.07.05 13:56buy1740.181.27890.00001.2809
3482006.07.05 13:57buy1750.361.27580.00001.2778
3492006.07.05 13:57t/p1750.361.27780.00001.27787.20415.69
3502006.07.05 13:57close1740.181.27890.00001.28090.00415.69
3512006.07.05 13:59buy1760.181.27580.00001.2778
3522006.07.05 13:59t/p1760.181.27780.00001.27783.60419.29
3532006.07.05 13:59buy1770.191.27910.00001.2811
3542006.07.05 13:59buy1780.361.27580.00001.2778
3552006.07.05 13:59buy1790.681.27320.00001.2752
3562006.07.05 14:01t/p1780.361.27780.00001.27787.20426.49
3572006.07.05 14:01t/p1790.681.27520.00001.275213.60440.09
3582006.07.05 14:01close1770.191.27900.00001.2811-0.19439.90
3592006.07.05 14:02buy1800.191.27330.00001.2753
3602006.07.05 14:02t/p1800.191.27530.00001.27533.80443.70
3612006.07.05 14:02buy1810.201.27930.00001.2813
3622006.07.05 14:05buy1820.381.27330.00001.2753
3632006.07.05 14:05t/p1820.381.27530.00001.27537.60451.30
3642006.07.05 14:05close1810.201.27900.00001.2813-0.60450.70
3652006.07.05 14:07buy1830.191.27330.00001.2753
3662006.07.05 14:07t/p1830.191.27530.00001.27533.80454.50
3672006.07.05 14:07buy1840.201.27920.00001.2812
3682006.07.05 14:08buy1850.381.27330.00001.2753
3692006.07.05 14:08t/p1850.381.27530.00001.27537.60462.10
3702006.07.05 14:08close1840.201.27900.00001.2812-0.40461.70
3712006.07.05 14:12buy1860.201.27330.00001.2753
3722006.07.05 14:12t/p1860.201.27530.00001.27534.00465.70
3732006.07.05 14:12buy1870.211.27930.00001.2813
3742006.07.05 14:13buy1880.401.27330.00001.2753
3752006.07.05 14:13t/p1880.401.27530.00001.27538.00473.70
3762006.07.05 14:13close1870.211.27910.00001.2813-0.42473.28
3772006.07.05 14:15buy1890.201.27330.00001.2753
3782006.07.05 14:15t/p1890.201.27530.00001.27534.00477.28
3792006.07.05 14:15buy1900.211.27790.00001.2799
3802006.07.05 14:16buy1910.401.27330.00001.2753
3812006.07.05 14:16t/p1910.401.27530.00001.27538.00485.28
3822006.07.05 14:16close1900.211.27720.00001.2799-1.47483.81
3832006.07.05 14:17buy1920.211.27330.00001.2753
3842006.07.05 14:17t/p1920.211.27530.00001.27534.20488.01
3852006.07.05 14:17buy1930.221.27740.00001.2794
3862006.07.05 14:18buy1940.421.27330.00001.2753
3872006.07.05 14:18t/p1940.421.27530.00001.27538.40496.41
3882006.07.05 14:18close1930.221.27610.00001.2794-2.86493.55
3892006.07.05 14:19buy1950.211.27330.00001.2753
3902006.07.05 14:19t/p1950.211.27530.00001.27534.20497.75
3912006.07.05 14:19buy1960.221.27620.00001.2782
3922006.07.05 14:20buy1970.421.27330.00001.2753
3932006.07.05 14:20t/p1970.421.27530.00001.27538.40506.15
3942006.07.05 14:20close1960.221.27620.00001.27820.00506.15
3952006.07.05 14:21buy1980.221.27330.00001.2753
3962006.07.05 14:21t/p1980.221.27530.00001.27534.40510.55
3972006.07.05 14:21buy1990.221.27640.00001.2784
3982006.07.05 14:22buy2000.441.27330.00001.2753
3992006.07.05 14:22t/p2000.441.27530.00001.27538.80519.35
4002006.07.05 14:22close1990.221.27650.00001.27840.22519.57
4012006.07.05 14:23buy2010.221.27330.00001.2753
4022006.07.05 14:23t/p2010.221.27530.00001.27534.40523.97
4032006.07.05 14:23buy2020.231.27690.00001.2789
4042006.07.05 14:24buy2030.441.27330.00001.2753
4052006.07.05 14:24t/p2030.441.27530.00001.27538.80532.77
4062006.07.05 14:24close2020.231.27650.00001.2789-0.92531.85
4072006.07.05 14:25buy2040.231.27330.00001.2753
4082006.07.05 14:25t/p2040.231.27530.00001.27534.60536.45
4092006.07.05 14:25buy2050.241.27660.00001.2786
4102006.07.05 14:26buy2060.461.27330.00001.2753
4112006.07.05 14:26t/p2060.461.27530.00001.27539.20545.65
4122006.07.05 14:26close2050.241.27600.00001.2786-1.44544.21
4132006.07.05 14:27buy2070.241.27330.00001.2753
4142006.07.05 14:59buy2080.461.27180.00001.2738
4152006.07.05 14:59sell2090.231.27160.00001.2696
4162006.07.05 15:00t/p2080.461.27380.00001.27389.20553.41
4172006.07.05 15:00close2070.241.27450.00001.27532.88556.29
4182006.07.05 15:00sell2100.481.27450.00001.2725
4192006.07.05 15:01close2100.481.27320.00001.27256.24562.53
4202006.07.05 15:01close2090.231.27320.00001.2696-3.68558.85
4212006.07.05 15:01sell2110.241.27460.00001.2726
4222006.07.05 15:04sell2120.481.27520.00001.2732
4232006.07.05 15:05t/p2120.481.27320.00001.27329.60568.45
4242006.07.05 15:05close2110.241.27320.00001.27263.36571.81
4252006.07.05 15:05sell2130.251.27510.00001.2731
4262006.07.05 15:59t/p2130.251.27310.00001.27315.00576.81
4272006.07.05 15:59sell2140.251.27240.00001.2704
4282006.07.05 18:59sell2150.501.27340.00001.2714
4292006.07.05 23:00buy2160.251.27350.00001.2755
4302006.07.05 23:44buy2170.501.27290.00001.2749
4312006.07.06 00:34buy2181.041.27240.00001.2744
4322006.07.06 00:53close2181.041.27320.00001.27448.32585.13
4332006.07.06 00:53close2170.501.27320.00001.27490.37585.50
4342006.07.06 00:53close2160.251.27320.00001.2755-1.32584.18
4352006.07.06 00:53close2150.501.27340.00001.27140.91585.09
4362006.07.06 00:53close2140.251.27340.00001.2704-2.05583.04
4372006.07.06 00:54buy2190.271.27350.00001.2755
4382006.07.06 00:59buy2200.541.27220.00001.2742
4392006.07.06 07:59t/p2200.541.27420.00001.274210.80593.84
4402006.07.06 07:59close2190.271.27430.00001.27552.16596.00
4412006.07.06 08:00buy2210.271.27440.00001.2764
4422006.07.06 08:00buy2220.541.27330.00001.2753
4432006.07.06 09:00sell2230.271.27300.00001.2710
4442006.07.06 09:00sell2240.541.27370.00001.2717
4452006.07.06 09:10sell2251.081.27440.00001.2724
4462006.07.06 10:05close2251.081.27300.00001.272415.12611.12
4472006.07.06 10:05close2240.541.27300.00001.27173.78614.90
4482006.07.06 10:05close2230.271.27300.00001.27100.00614.90
4492006.07.06 10:05close2220.541.27280.00001.2753-2.70612.20
4502006.07.06 10:05close2210.271.27280.00001.2764-4.32607.88
4512006.07.06 10:05sell2260.281.27270.00001.2707
4522006.07.06 10:12sell2270.561.27320.00001.2712
4532006.07.06 10:59sell2281.081.27380.00001.2718
4542006.07.06 11:59sell2292.081.27450.00001.2725
4552006.07.06 12:00buy2300.261.27480.00001.2768
4562006.07.06 12:01close2300.261.27330.00001.2768-3.90603.98
4572006.07.06 12:01close2292.081.27350.00001.272520.80624.78
4582006.07.06 12:01close2281.081.27350.00001.27183.24628.02
4592006.07.06 12:01close2270.561.27350.00001.2712-1.68626.34
4602006.07.06 12:01close2260.281.27350.00001.2707-2.24624.10
4612006.07.06 12:01buy2310.281.27350.00001.2755
4622006.07.06 12:59t/p2310.281.27550.00001.27555.60629.70
4632006.07.06 12:59buy2320.281.27610.00001.2781
4642006.07.06 13:00buy2330.561.27390.00001.2759
4652006.07.06 14:33close2330.561.27560.00001.27599.52639.22
4662006.07.06 14:33close2320.281.27560.00001.2781-1.40637.82
4672006.07.06 15:00buy2340.291.27540.00001.2774
4682006.07.06 18:59t/p2340.291.27740.00001.27745.80643.62
4692006.07.06 18:59buy2350.291.27780.00001.2798
4702006.07.07 00:00sell2360.301.27740.00001.2754
4712006.07.07 00:40buy2370.601.27730.00001.2793
4722006.07.07 09:03sell2380.601.27800.00001.2760
4732006.07.07 09:21sell2391.201.27850.00001.2765
4742006.07.07 09:23close2391.201.27800.00001.27656.00649.62
4752006.07.07 09:23close2380.601.27800.00001.27600.00649.62
4762006.07.07 09:23close2370.601.27780.00001.27933.00652.62
4772006.07.07 09:23close2360.301.27800.00001.2754-1.80650.82
4782006.07.07 09:23close2350.291.27780.00001.2798-0.22650.60
4792006.07.07 13:00buy2400.301.28210.00001.2841
4802006.07.07 13:59buy2410.601.28080.00001.2828
4812006.07.07 14:30close2410.601.28270.00001.282811.40662.00
4822006.07.07 14:30close2400.301.28270.00001.28411.80663.80
4832006.07.07 14:30buy2420.301.28300.00001.2850
4842006.07.07 14:59buy2430.601.28220.00001.2842
4852006.07.07 15:02buy2441.201.28170.00001.2837
4862006.07.07 15:07buy2452.321.28110.00001.2831
4872006.07.07 15:10close2452.321.28190.00001.283118.56682.36
4882006.07.07 15:10close2441.201.28190.00001.28372.40684.76
4892006.07.07 15:10close2430.601.28190.00001.2842-1.80682.96
4902006.07.07 15:10close2420.301.28190.00001.2850-3.30679.66
4912006.07.07 15:10buy2460.311.28210.00001.2841
4922006.07.07 19:00sell2470.311.28180.00001.2798
4932006.07.07 19:59buy2480.621.28150.00001.2835
4942006.07.09 21:38buy2491.241.28100.00001.2830
4952006.07.10 00:59t/p2470.311.27980.00001.27986.39686.05
4962006.07.10 00:59buy2502.321.27920.00001.2812
4972006.07.10 00:59sell2510.291.27900.00001.2770
4982006.07.10 01:59sell2520.621.28010.00001.2781
4992006.07.10 08:14close2520.621.28090.00001.2781-4.96681.09
5002006.07.10 08:14close2510.291.28090.00001.2770-5.51675.58
5012006.07.10 08:14close2502.321.28070.00001.281234.80710.38
5022006.07.10 08:14close2491.241.28070.00001.2830-4.66705.72
5032006.07.10 08:14close2480.621.28070.00001.2835-5.43700.30
5042006.07.10 08:14close2460.311.28070.00001.2841-4.57695.72
5052006.07.10 09:00buy2530.321.28060.00001.2826
5062006.07.10 09:00buy2540.641.27930.00001.2813
5072006.07.10 09:59buy2551.241.27820.00001.2802
5082006.07.10 10:00sell2560.311.27790.00001.2759
5092006.07.10 10:00sell2570.641.27960.00001.2776
5102006.07.10 10:09close2570.641.28020.00001.2776-3.84691.88
5112006.07.10 10:09close2560.311.28020.00001.2759-7.13684.75
5122006.07.10 10:09close2551.241.28000.00001.280222.32707.07
5132006.07.10 10:09close2540.641.28000.00001.28134.48711.55
5142006.07.10 10:09close2530.321.28000.00001.2826-1.92709.63
5152006.07.10 10:10sell2580.321.27840.00001.2764
5162006.07.10 10:10sell2590.641.28000.00001.2780
5172006.07.10 10:26sell2601.281.28070.00001.2787
5182006.07.10 10:27t/p2601.281.27870.00001.278725.60735.23
5192006.07.10 10:27close2590.641.27860.00001.27808.96744.19
5202006.07.10 10:27close2580.321.27860.00001.2764-0.64743.55
5212006.07.10 10:27sell2610.341.28090.00001.2789
5222006.07.10 10:31t/p2610.341.27890.00001.27896.80750.35
5232006.07.10 10:31sell2620.341.27840.00001.2764
5242006.07.10 11:02sell2630.681.28000.00001.2780
5252006.07.10 11:11t/p2630.681.27800.00001.278013.60763.95
5262006.07.10 11:11close2620.341.27730.00001.27643.74767.69
5272006.07.10 11:11sell2640.351.28020.00001.2782
5282006.07.10 11:21t/p2640.351.27820.00001.27827.00774.69
5292006.07.10 11:21sell2650.351.27710.00001.2751
5302006.07.10 11:21sell2660.701.27980.00001.2778
5312006.07.10 11:25t/p2660.701.27780.00001.277814.00788.69
5322006.07.10 11:25close2650.351.27730.00001.2751-0.70787.99
5332006.07.10 11:25sell2670.361.27880.00001.2768
5342006.07.10 11:59t/p2670.361.27680.00001.27687.20795.19
5352006.07.10 11:59sell2680.361.27530.00001.2733
5362006.07.10 12:00sell2690.721.27780.00001.2758
5372006.07.10 12:05close2690.721.27590.00001.275813.68808.87
5382006.07.10 12:05close2680.361.27590.00001.2733-2.16806.71
5392006.07.10 12:05sell2700.371.27780.00001.2758
5402006.07.10 12:59t/p2700.371.27580.00001.27587.40814.11
5412006.07.10 12:59sell2710.361.27390.00001.2719
5422006.07.10 13:00sell2720.721.27700.00001.2750
5432006.07.10 13:03t/p2720.721.27500.00001.275014.40828.51
5442006.07.10 13:03close2710.361.27490.00001.2719-3.60824.91
5452006.07.10 13:03sell2730.371.27600.00001.2740
5462006.07.10 13:59t/p2730.371.27400.00001.27407.40832.31
5472006.07.10 13:59sell2740.371.27280.00001.2708
5482006.07.10 14:07sell2750.741.27390.00001.2719
5492006.07.10 14:07sell2761.441.27510.00001.2731
5502006.07.10 14:41close2761.441.27400.00001.273115.84848.15
5512006.07.10 14:41close2750.741.27400.00001.2719-0.74847.41
5522006.07.10 14:41close2740.371.27400.00001.2708-4.44842.97
5532006.07.10 14:41sell2770.371.27390.00001.2719
5542006.07.10 15:22sell2780.741.27450.00001.2725
5552006.07.10 15:59sell2791.481.27510.00001.2731
5562006.07.10 16:34close2791.481.27350.00001.273123.68866.65
5572006.07.10 16:34close2780.741.27350.00001.27257.40874.05
5582006.07.10 16:34close2770.371.27350.00001.27191.48875.53
5592006.07.10 16:34sell2800.391.27340.00001.2714
5602006.07.10 17:05sell2810.781.27390.00001.2719
5612006.07.10 18:00buy2820.391.27330.00001.2753
5622006.07.10 18:01sell2831.561.27460.00001.2726
5632006.07.10 18:03t/p2820.391.27530.00001.27537.80883.33
5642006.07.10 18:03buy2840.381.27570.00001.2777
5652006.07.10 18:03sell2853.041.27550.00001.2735
5662006.07.10 18:04close2853.041.27390.00001.273548.64931.97
5672006.07.10 18:04close2840.381.27370.00001.2777-7.60924.37
5682006.07.10 18:04close2831.561.27390.00001.272610.92935.29
5692006.07.10 18:04close2810.781.27390.00001.27190.00935.29
5702006.07.10 18:04close2800.391.27390.00001.2714-1.95933.34
5712006.07.10 18:04buy2860.421.27590.00001.2779
5722006.07.10 18:08buy2870.821.27390.00001.2759
5732006.07.10 20:14buy2881.601.27310.00001.2751
5742006.07.11 01:59close2881.601.27460.00001.275122.79956.13
5752006.07.11 01:59close2870.821.27460.00001.27595.12961.25
5762006.07.11 01:59close2860.421.27460.00001.2779-5.78955.48
5772006.07.11 02:00buy2890.441.27470.00001.2767
5782006.07.11 03:00buy2900.881.27410.00001.2761
5792006.07.11 05:00sell2910.431.27360.00001.2716
5802006.07.11 05:59buy2921.721.27300.00001.2750
5812006.07.11 06:59t/p2910.431.27160.00001.27168.60964.08
5822006.07.11 06:59buy2933.201.27100.00001.2730
5832006.07.11 06:59sell2940.401.27080.00001.2688
5842006.07.11 07:00t/p2933.201.27300.00001.273064.001028.08
5852006.07.11 07:00close2940.401.27390.00001.2688-12.401015.68
5862006.07.11 07:00close2921.721.27370.00001.275012.041027.72
5872006.07.11 07:00close2900.881.27370.00001.2761-3.521024.20
5882006.07.11 07:00close2890.441.27370.00001.2767-4.401019.80
5892006.07.11 07:00sell2950.471.27350.00001.2715
5902006.07.11 07:59sell2960.941.27400.00001.2720
5912006.07.11 08:00buy2970.471.27410.00001.2761
5922006.07.11 08:45buy2980.941.27330.00001.2753
5932006.07.11 09:00sell2991.881.27460.00001.2726
5942006.07.11 09:25close2991.881.27290.00001.272631.961051.76
5952006.07.11 09:25close2980.941.27270.00001.2753-5.641046.12
5962006.07.11 09:25close2970.471.27270.00001.2761-6.581039.54
5972006.07.11 09:25close2960.941.27290.00001.272010.341049.88
5982006.07.11 09:25close2950.471.27290.00001.27152.821052.70
5992006.07.11 09:25sell3000.481.27280.00001.2708
6002006.07.11 09:37sell3010.961.27330.00001.2713
6012006.07.11 09:40sell3021.921.27390.00001.2719
6022006.07.11 10:00buy3030.481.27380.00001.2758
6032006.07.11 10:07buy3040.981.27320.00001.2752
6042006.07.11 11:00sell3053.761.27450.00001.2725
6052006.07.11 12:00close3053.761.27370.00001.272530.081082.78
6062006.07.11 12:00close3040.981.27350.00001.27522.941085.72
6072006.07.11 12:00close3030.481.27350.00001.2758-1.441084.28
6082006.07.11 12:00close3021.921.27370.00001.27193.841088.12
6092006.07.11 12:00close3010.961.27370.00001.2713-3.841084.28
6102006.07.11 12:00close3000.481.27370.00001.2708-4.321079.96
6112006.07.11 12:00buy3060.501.27380.00001.2758
6122006.07.11 17:17t/p3060.501.27580.00001.275810.001089.96
6132006.07.11 17:17buy3070.501.27600.00001.2780
6142006.07.11 17:20buy3081.001.27540.00001.2774
6152006.07.11 17:32buy3091.961.27480.00001.2768
6162006.07.11 17:59close3091.961.27600.00001.276823.521113.48
6172006.07.11 17:59close3081.001.27600.00001.27746.001119.48
6182006.07.11 17:59close3070.501.27600.00001.27800.001119.48
6192006.07.11 18:00buy3100.511.27610.00001.2781
6202006.07.11 18:00buy3111.021.27550.00001.2775
6212006.07.11 19:59close3111.021.27730.00001.277518.361137.84
6222006.07.11 19:59close3100.511.27730.00001.27816.121143.96
6232006.07.11 20:00buy3120.521.27740.00001.2794
6242006.07.11 21:59buy3131.041.27680.00001.2788
6252006.07.11 22:00sell3140.511.27650.00001.2745
6262006.07.11 22:00sell3151.041.27730.00001.2753
6272006.07.12 00:18buy3162.121.27610.00001.2781
6282006.07.12 07:59t/p3151.041.27530.00001.275321.431165.39
6292006.07.12 07:59buy3174.161.27520.00001.2772
6302006.07.12 07:59close3140.511.27520.00001.27456.941172.33
6312006.07.12 08:00close3174.161.27630.00001.277245.761218.09
6322006.07.12 08:00close3162.121.27630.00001.27814.241222.33
6332006.07.12 08:00close3131.041.27630.00001.2788-5.991216.34
6342006.07.12 08:00close3120.521.27630.00001.2794-6.111210.23
6352006.07.12 09:00sell3180.561.27480.00001.2728
6362006.07.12 09:00sell3191.121.27680.00001.2748
6372006.07.12 09:59t/p3191.121.27480.00001.274822.401232.63
6382006.07.12 09:59close3180.561.27370.00001.27286.161238.79
6392006.07.12 10:00sell3200.571.27340.00001.2714
6402006.07.12 10:00sell3211.141.27500.00001.2730
6412006.07.12 10:27sell3222.281.27550.00001.2735
6422006.07.12 10:34close3222.281.27440.00001.273525.081263.87
6432006.07.12 10:34close3211.141.27440.00001.27306.841270.71
6442006.07.12 10:34close3200.571.27440.00001.2714-5.701265.01
6452006.07.12 10:34sell3230.591.27430.00001.2723
6462006.07.12 11:03sell3241.181.27500.00001.2730
6472006.07.12 11:59t/p3230.591.27230.00001.272311.801276.81
6482006.07.12 11:59t/p3241.181.27300.00001.273023.601300.41
6492006.07.12 12:00sell3250.601.27190.00001.2699
6502006.07.12 12:00sell3261.201.27340.00001.2714
6512006.07.12 12:12sell3272.361.27410.00001.2721
6522006.07.12 12:31close3272.361.27290.00001.272128.321328.73
6532006.07.12 12:31close3261.201.27290.00001.27146.001334.73
6542006.07.12 12:31close3250.601.27290.00001.2699-6.001328.73
6552006.07.12 12:31sell3280.611.27280.00001.2708
6562006.07.12 12:53sell3291.221.27330.00001.2713
6572006.07.12 12:59close3291.221.27140.00001.271323.181351.91
6582006.07.12 12:59close3280.611.27140.00001.27088.541360.45
6592006.07.12 13:00sell3300.621.27110.00001.2691
6602006.07.12 13:02sell3311.241.27170.00001.2697
6612006.07.12 13:02sell3322.441.27300.00001.2710
6622006.07.12 13:27close3322.441.27170.00001.271031.721392.17
6632006.07.12 13:27close3311.241.27170.00001.26970.001392.17
6642006.07.12 13:27close3300.621.27170.00001.2691-3.721388.45
6652006.07.12 13:27sell3330.631.27120.00001.2692
6662006.07.12 13:40sell3341.261.27170.00001.2697
6672006.07.12 14:17sell3352.521.27240.00001.2704
6682006.07.12 14:18close3352.521.27060.00001.270445.361433.81
6692006.07.12 14:18close3341.261.27060.00001.269713.861447.67
6702006.07.12 14:18close3330.631.27060.00001.26923.781451.45
6712006.07.12 14:18sell3360.671.27260.00001.2706
6722006.07.12 14:20t/p3360.671.27060.00001.270613.401464.85
6732006.07.12 14:20sell3370.671.27040.00001.2684
6742006.07.12 14:20sell3381.341.27290.00001.2709
6752006.07.12 14:21t/p3381.341.27090.00001.270926.801491.65
6762006.07.12 14:21close3370.671.27060.00001.2684-1.341490.31
6772006.07.12 14:21sell3390.691.27300.00001.2710
6782006.07.12 14:26t/p3390.691.27100.00001.271013.801504.11
6792006.07.12 14:26sell3400.681.27040.00001.2684
6802006.07.12 14:26sell3411.361.27280.00001.2708
6812006.07.12 14:27t/p3411.361.27080.00001.270827.201531.31
6822006.07.12 14:27close3400.681.27060.00001.2684-1.361529.95
6832006.07.12 14:27sell3420.701.27280.00001.2708
6842006.07.12 14:28t/p3420.701.27080.00001.270814.001543.95
6852006.07.12 14:28sell3430.701.27040.00001.2684
6862006.07.12 14:28sell3441.401.27290.00001.2709
6872006.07.12 14:29t/p3441.401.27090.00001.270928.001571.95
6882006.07.12 14:29close3430.701.27060.00001.2684-1.401570.55
6892006.07.12 14:29sell3450.721.27300.00001.2710
6902006.07.12 14:30t/p3450.721.27100.00001.271014.401584.95
6912006.07.12 14:30sell3460.721.27040.00001.2684
6922006.07.12 15:02sell3471.441.27110.00001.2691
6932006.07.12 15:50close3471.441.27010.00001.269114.401599.35
6942006.07.12 15:50close3460.721.27010.00001.26842.161601.51
6952006.07.12 15:50sell3480.721.26980.00001.2678
6962006.07.12 15:59sell3491.441.27040.00001.2684
6972006.07.12 17:45buy3500.731.26950.00001.2715
6982006.07.12 22:59sell3512.881.27120.00001.2692
6992006.07.12 23:02close3512.881.27020.00001.269228.801630.31
7002006.07.12 23:02close3500.731.27000.00001.27153.651633.96
7012006.07.12 23:02close3491.441.27020.00001.26842.881636.84
7022006.07.12 23:02close3480.721.27020.00001.2678-2.881633.96
7032006.07.12 23:03buy3520.741.27030.00001.2723
7042006.07.12 23:46buy3531.481.26970.00001.2717
7052006.07.13 01:59t/p3531.481.27170.00001.271726.251660.21
7062006.07.13 01:59close3520.741.27170.00001.27238.681668.89
7072006.07.13 02:00buy3540.771.27200.00001.2740
7082006.07.13 02:00buy3551.541.27130.00001.2733
7092006.07.13 05:00sell3560.761.27110.00001.2691
7102006.07.13 07:44sell3571.521.27160.00001.2696
7112006.07.13 09:04sell3583.041.27220.00001.2702
7122006.07.13 09:59close3583.041.27050.00001.270251.681720.57
7132006.07.13 09:59close3571.521.27050.00001.269616.721737.29
7142006.07.13 09:59close3560.761.27050.00001.26914.561741.85
7152006.07.13 09:59close3551.541.27030.00001.2733-15.401726.45
7162006.07.13 09:59close3540.771.27030.00001.2740-13.091713.36
7172006.07.13 11:00sell3590.791.26850.00001.2665
7182006.07.13 11:03sell3601.581.26960.00001.2676
7192006.07.13 11:03sell3613.001.27200.00001.2700
7202006.07.13 11:04t/p3613.001.27000.00001.270060.001773.36
7212006.07.13 11:04close3601.581.26980.00001.2676-3.161770.20
7222006.07.13 11:04close3590.791.26980.00001.2665-10.271759.93
7232006.07.13 11:04sell3620.811.27200.00001.2700
7242006.07.13 11:10t/p3620.811.27000.00001.270016.201776.13
7252006.07.13 11:10sell3630.821.26960.00001.2676
7262006.07.13 11:10sell3641.621.27140.00001.2694
7272006.07.13 11:12close3641.621.26980.00001.269425.921802.05
7282006.07.13 11:12close3630.821.26980.00001.2676-1.641800.41
7292006.07.13 11:12sell3650.831.27090.00001.2689
7302006.07.13 11:25sell3661.641.27150.00001.2695
7312006.07.13 11:29close3661.641.26980.00001.269527.881828.29
7322006.07.13 11:29close3650.831.26980.00001.26899.131837.42
7332006.07.13 11:29sell3670.841.27150.00001.2695
7342006.07.13 11:59t/p3670.841.26950.00001.269516.801854.22
7352006.07.13 11:59sell3680.851.26910.00001.2671
7362006.07.13 12:00sell3691.701.27040.00001.2684
7372006.07.13 14:24close3691.701.26910.00001.268422.101876.32
7382006.07.13 14:24close3680.851.26910.00001.26710.001876.32
7392006.07.13 14:24sell3700.861.26880.00001.2668
7402006.07.13 14:30buy3710.861.26920.00001.2712
7412006.07.13 14:30sell3721.721.26940.00001.2674
7422006.07.13 14:42sell3733.441.27000.00001.2680
7432006.07.13 14:43sell3746.721.27060.00001.2686
7442006.07.13 14:59close3746.721.26960.00001.268667.201943.52
7452006.07.13 14:59close3733.441.26960.00001.268013.761957.28
7462006.07.13 14:59close3721.721.26960.00001.2674-3.441953.84
7472006.07.13 14:59close3710.861.26940.00001.27121.721955.56
7482006.07.13 14:59close3700.861.26960.00001.2668-6.881948.68
7492006.07.13 16:00sell3750.891.26720.00001.2652
7502006.07.13 16:01sell3761.781.26850.00001.2665
7512006.07.13 16:01sell3773.441.27080.00001.2688
7522006.07.13 16:02t/p3773.441.26880.00001.268868.802017.48
7532006.07.13 16:02close3761.781.26870.00001.2665-3.562013.92
7542006.07.13 16:02close3750.891.26870.00001.2652-13.352000.57
7552006.07.13 16:02sell3780.921.27120.00001.2692
7562006.07.13 16:06t/p3780.921.26920.00001.269218.402018.97
7572006.07.13 16:06sell3790.931.26850.00001.2665
7582006.07.13 16:06sell3801.841.27110.00001.2691
7592006.07.13 16:08t/p3801.841.26910.00001.269136.802055.77
7602006.07.13 16:08close3790.931.26870.00001.2665-1.862053.91
7612006.07.13 16:08sell3810.951.27120.00001.2692
7622006.07.13 16:09t/p3810.951.26920.00001.269219.002072.91
7632006.07.13 16:09sell3820.951.26850.00001.2665
7642006.07.13 16:09sell3831.881.27130.00001.2693
7652006.07.13 16:11t/p3831.881.26930.00001.269337.602110.51
7662006.07.13 16:11close3820.951.26870.00001.2665-1.902108.61
7672006.07.13 16:11sell3840.971.27190.00001.2699
7682006.07.13 16:12t/p3840.971.26990.00001.269919.402128.01
7692006.07.13 16:12sell3850.981.26850.00001.2665
7702006.07.13 16:12sell3861.921.27200.00001.2700
7712006.07.13 16:13t/p3861.921.27000.00001.270038.402166.41
7722006.07.13 16:13close3850.981.26870.00001.2665-1.962164.45
7732006.07.13 16:13sell3870.991.27150.00001.2695
7742006.07.13 16:14t/p3870.991.26950.00001.269519.802184.25
7752006.07.13 16:14sell3881.001.26850.00001.2665
7762006.07.13 16:14sell3891.981.27150.00001.2695
7772006.07.13 16:18t/p3891.981.26950.00001.269539.602223.85
7782006.07.13 16:18close3881.001.26870.00001.2665-2.002221.85
7792006.07.13 16:18buy3901.021.27150.00001.2735
7802006.07.13 16:20buy3912.021.26870.00001.2707
7812006.07.13 16:20t/p3912.021.27070.00001.270740.402262.25
7822006.07.13 16:24buy3922.041.26870.00001.2707
7832006.07.13 16:24t/p3922.041.27070.00001.270740.802303.05
7842006.07.13 16:24close3901.021.27080.00001.2735-7.142295.91
7852006.07.13 16:25buy3931.051.26870.00001.2707
7862006.07.13 17:09buy3942.101.26810.00001.2701
7872006.07.13 17:15sell3951.041.26790.00001.2659
7882006.07.13 18:16sell3962.101.26850.00001.2665
7892006.07.13 18:59sell3974.241.26930.00001.2673
7902006.07.14 00:59close3974.241.26780.00001.267366.172362.07
7912006.07.14 00:59close3962.101.26780.00001.266515.972378.05
7922006.07.14 00:59close3951.041.26780.00001.26591.672379.71
7932006.07.14 00:59close3942.101.26760.00001.2701-12.092367.63
7942006.07.14 00:59close3931.051.26760.00001.2707-12.342355.29
7952006.07.14 02:00sell3981.081.26790.00001.2659
7962006.07.14 02:02sell3992.161.26880.00001.2668
7972006.07.14 06:00buy4001.071.26940.00001.2714
7982006.07.14 06:00buy4012.141.26830.00001.2703
7992006.07.14 06:59t/p3992.161.26680.00001.266843.202398.49
8002006.07.14 06:59buy4024.201.26600.00001.2680
8012006.07.14 06:59close3981.081.26600.00001.265920.522419.01
8022006.07.14 07:00sell4031.051.26590.00001.2639
8032006.07.14 07:07close4031.051.26770.00001.2639-18.902400.11
8042006.07.14 07:07close4024.201.26750.00001.268063.002463.11
8052006.07.14 07:07close4012.141.26750.00001.2703-17.122445.99
8062006.07.14 07:07close4001.071.26750.00001.2714-20.332425.66
8072006.07.14 07:07sell4041.111.26750.00001.2655
8082006.07.14 07:19sell4052.221.26810.00001.2661
8092006.07.14 07:37sell4064.401.26880.00001.2668
8102006.07.14 07:38close4064.401.26770.00001.266848.402474.06
8112006.07.14 07:38close4052.221.26770.00001.26618.882482.94
8122006.07.14 07:38close4041.111.26770.00001.2655-2.222480.72
8132006.07.14 07:38sell4071.141.26870.00001.2667
8142006.07.14 08:22t/p4071.141.26670.00001.266722.802503.52
8152006.07.14 08:22sell4081.141.26650.00001.2645
8162006.07.14 08:59sell4092.281.26780.00001.2658
8172006.07.14 10:15buy4101.141.26730.00001.2693
8182006.07.14 10:16buy4112.281.26670.00001.2687
8192006.07.14 11:22sell4124.601.26830.00001.2663
8202006.07.14 11:22close4124.601.26750.00001.266336.802540.32
8212006.07.14 11:22close4112.281.26730.00001.268713.682554.00
8222006.07.14 11:22close4101.141.26730.00001.26930.002554.00
8232006.07.14 11:22close4092.281.26750.00001.26586.842560.84
8242006.07.14 11:22close4081.141.26750.00001.2645-11.402549.44
8252006.07.14 12:00sell4131.161.26650.00001.2645
8262006.07.14 12:01sell4142.321.26710.00001.2651
8272006.07.14 12:15sell4154.601.26760.00001.2656
8282006.07.14 12:59t/p4154.601.26560.00001.265692.002641.44
8292006.07.14 12:59close4142.321.26550.00001.265137.122678.56
8302006.07.14 12:59close4131.161.26550.00001.264511.602690.16
8312006.07.14 13:00sell4161.211.26540.00001.2634
8322006.07.14 13:00sell4172.421.26650.00001.2645
8332006.07.14 13:44sell4184.801.26710.00001.2651
8342006.07.14 13:59t/p4161.211.26340.00001.263424.202714.36
8352006.07.14 13:59t/p4172.421.26450.00001.264548.402762.76
8362006.07.14 13:59t/p4184.801.26510.00001.265196.002858.76
8372006.07.14 14:00sell4191.271.26290.00001.2609
8382006.07.14 14:03sell4202.541.26440.00001.2624
8392006.07.14 14:03sell4215.001.26640.00001.2644
8402006.07.14 14:04close4215.001.26460.00001.264490.002948.76
8412006.07.14 14:04close4202.541.26460.00001.2624-5.082943.68
8422006.07.14 14:04close4191.271.26460.00001.2609-21.592922.09
8432006.07.14 14:04sell4221.321.26630.00001.2643
8442006.07.14 14:10sell4232.641.26680.00001.2648
8452006.07.14 14:12t/p4232.641.26480.00001.264852.802974.89
8462006.07.14 14:12close4221.321.26460.00001.264322.442997.33
8472006.07.14 14:12sell4241.361.26690.00001.2649
8482006.07.14 14:13t/p4241.361.26490.00001.264927.203024.53
8492006.07.14 14:13sell4251.361.26440.00001.2624
8502006.07.14 14:13sell4262.721.26690.00001.2649
8512006.07.14 14:14t/p4262.721.26490.00001.264954.403078.93
8522006.07.14 14:14close4251.361.26460.00001.2624-2.723076.21
8532006.07.14 14:14sell4271.401.26650.00001.2645
8542006.07.14 14:23sell4282.781.26720.00001.2652
8552006.07.14 14:24t/p4282.781.26520.00001.265255.603131.81
8562006.07.14 14:24close4271.401.26460.00001.264526.603158.41
8572006.07.14 14:24sell4291.431.26680.00001.2648
8582006.07.14 14:25t/p4291.431.26480.00001.264828.603187.01
8592006.07.14 14:25sell4301.431.26440.00001.2624
8602006.07.14 14:25sell4312.861.26680.00001.2648
8612006.07.14 14:26t/p4312.861.26480.00001.264857.203244.21
8622006.07.14 14:26close4301.431.26460.00001.2624-2.863241.35
8632006.07.14 14:26sell4321.471.26680.00001.2648
8642006.07.14 14:28t/p4321.471.26480.00001.264829.403270.75
8652006.07.14 14:28sell4331.471.26440.00001.2624
8662006.07.14 14:28sell4342.941.26700.00001.2650
8672006.07.14 14:29t/p4342.941.26500.00001.265058.803329.55
8682006.07.14 14:29close4331.471.26460.00001.2624-2.943326.61
8692006.07.14 14:29sell4351.521.26730.00001.2653
8702006.07.14 14:30t/p4351.521.26530.00001.265330.403357.01
8712006.07.14 14:30sell4361.501.26440.00001.2624
8722006.07.14 14:30sell4373.021.26740.00001.2654
8732006.07.14 14:31t/p4373.021.26540.00001.265460.403417.41
8742006.07.14 14:31close4361.501.26460.00001.2624-3.003414.41
8752006.07.14 14:31sell4381.561.26760.00001.2656
8762006.07.14 14:32t/p4381.561.26560.00001.265631.203445.61
8772006.07.14 14:32sell4391.541.26440.00001.2624
8782006.07.14 14:32sell4403.101.26770.00001.2657
8792006.07.14 14:33t/p4403.101.26570.00001.265762.003507.61
8802006.07.14 14:33close4391.541.26460.00001.2624-3.083504.53
8812006.07.14 14:33sell4411.601.26780.00001.2658
8822006.07.14 14:34t/p4411.601.26580.00001.265832.003536.53
8832006.07.14 14:34sell4421.581.26440.00001.2624
8842006.07.14 14:34sell4433.181.26780.00001.2658
8852006.07.14 14:35t/p4433.181.26580.00001.265863.603600.13
8862006.07.14 14:35close4421.581.26460.00001.2624-3.163596.97
8872006.07.14 14:35sell4441.641.26790.00001.2659
8882006.07.14 14:35t/p4441.641.26590.00001.265932.803629.77
8892006.07.14 14:35sell4451.631.26440.00001.2624
8902006.07.14 15:05sell4463.261.26510.00001.2631
8912006.07.14 15:59close4463.261.26400.00001.263135.863665.63
8922006.07.14 15:59close4451.631.26400.00001.26246.523672.15
8932006.07.14 16:00sell4471.641.26390.00001.2619
8942006.07.14 17:15sell4483.281.26450.00001.2625
8952006.07.14 18:59sell4496.521.26520.00001.2632
8962006.07.14 19:00buy4501.631.26530.00001.2673
8972006.07.14 19:06buy4513.321.26440.00001.2664
8982006.07.16 21:00buy4526.681.26380.00001.2658
8992006.07.16 21:27buy45313.201.26330.00001.2653
9002006.07.16 21:29t/p4496.521.26320.00001.2632130.403802.55
9012006.07.16 21:29close4483.281.26320.00001.262542.643845.19
9022006.07.16 21:29close4471.641.26330.00001.26199.843855.03
9032006.07.16 22:00close45313.201.26330.00001.26530.003855.03
9042006.07.16 22:00close4526.681.26330.00001.2658-33.403821.63
9052006.07.16 22:00close4513.321.26330.00001.2664-36.523785.11
9062006.07.16 22:00close4501.631.26330.00001.2673-32.603752.51
9072006.07.16 23:00sell4541.671.26330.00001.2613
9082006.07.17 06:00buy4551.741.26320.00001.2652
9092006.07.17 07:01buy4563.461.26250.00001.2645
9102006.07.17 08:26sell4573.521.26380.00001.2618
9112006.07.17 08:59t/p4541.671.26130.00001.261334.413786.92
9122006.07.17 08:59t/p4573.521.26180.00001.261870.403857.32
9132006.07.17 08:59buy4586.161.25560.00001.2576
9142006.07.17 09:00sell4591.541.25550.00001.2535
9152006.07.17 09:05sell4603.161.25640.00001.2544
9162006.07.17 09:05t/p4586.161.25760.00001.2576123.203980.52
9172006.07.17 09:05close4563.461.26240.00001.2645-3.463977.06
9182006.07.17 09:05sell4616.721.26240.00001.2604
9192006.07.17 09:24t/p4616.721.26040.00001.2604134.404111.46
9202006.07.17 09:24close4603.161.25660.00001.2544-6.324105.14
9212006.07.17 09:24close4591.541.25660.00001.2535-16.944088.20
9222006.07.17 09:24close4551.741.25640.00001.2652-118.323969.88
9232006.07.17 09:24sell4621.841.26330.00001.2613
9242006.07.17 09:40t/p4621.841.26130.00001.261336.804006.68
9252006.07.17 09:40sell4631.781.25640.00001.2544
9262006.07.17 09:40sell4643.601.26300.00001.2610
9272006.07.17 09:58t/p4643.601.26100.00001.261072.004078.68
9282006.07.17 09:58close4631.781.25660.00001.2544-3.564075.12
9292006.07.17 09:58sell4651.871.26190.00001.2599
9302006.07.17 09:59t/p4651.871.25990.00001.259937.404112.52
9312006.07.17 09:59sell4661.831.25640.00001.2544
9322006.07.17 09:59t/p4661.831.25440.00001.254436.604149.12
9332006.07.17 09:59sell4671.821.25350.00001.2515
9342006.07.17 10:00sell4683.661.26140.00001.2594
9352006.07.17 10:01t/p4683.661.25940.00001.259473.204222.32
9362006.07.17 10:01close4671.821.25520.00001.2515-30.944191.38
9372006.07.17 10:01sell4691.921.26130.00001.2593
9382006.07.17 10:02t/p4691.921.25930.00001.259338.404229.78
9392006.07.17 10:02sell4701.871.25500.00001.2530
9402006.07.17 10:02sell4713.761.26060.00001.2586
9412006.07.17 10:03t/p4713.761.25860.00001.258675.204304.98
9422006.07.17 10:03close4701.871.25520.00001.2530-3.744301.24
9432006.07.17 10:03sell4721.961.26080.00001.2588
9442006.07.17 10:04t/p4721.961.25880.00001.258839.204340.44
9452006.07.17 10:04sell4731.921.25500.00001.2530
9462006.07.17 10:04sell4743.861.26060.00001.2586
9472006.07.17 10:05t/p4743.861.25860.00001.258677.204417.64
9482006.07.17 10:05close4731.921.25520.00001.2530-3.844413.80
9492006.07.17 10:05sell4752.001.25990.00001.2579
9502006.07.17 10:06t/p4752.001.25790.00001.257940.004453.80
9512006.07.17 10:06sell4761.971.25500.00001.2530
9522006.07.17 10:06sell4773.961.25990.00001.2579
9532006.07.17 10:07t/p4773.961.25790.00001.257979.204533.00
9542006.07.17 10:07close4761.971.25520.00001.2530-3.944529.06
9552006.07.17 10:07sell4782.061.26020.00001.2582
9562006.07.17 10:09t/p4782.061.25820.00001.258241.204570.26
9572006.07.17 10:09sell4792.021.25500.00001.2530
9582006.07.17 10:09sell4804.061.26010.00001.2581
9592006.07.17 10:10t/p4804.061.25810.00001.258181.204651.46
9602006.07.17 10:10close4792.021.25520.00001.2530-4.044647.42
9612006.07.17 10:10sell4812.111.25990.00001.2579
9622006.07.17 10:11t/p4812.111.25790.00001.257942.204689.62
9632006.07.17 10:11sell4822.071.25500.00001.2530
9642006.07.17 10:11sell4834.161.25950.00001.2575
9652006.07.17 10:12t/p4834.161.25750.00001.257583.204772.82
9662006.07.17 10:12close4822.071.25520.00001.2530-4.144768.68
9672006.07.17 10:12sell4842.151.25900.00001.2570
9682006.07.17 10:13t/p4842.151.25700.00001.257043.004811.68
9692006.07.17 10:13sell4852.131.25500.00001.2530
9702006.07.17 10:13sell4864.261.25900.00001.2570
9712006.07.17 10:14t/p4864.261.25700.00001.257085.204896.88
9722006.07.17 10:14close4852.131.25520.00001.2530-4.264892.62
9732006.07.17 10:14sell4872.211.25920.00001.2572
9742006.07.17 10:15t/p4872.211.25720.00001.257244.204936.82
9752006.07.17 10:15sell4882.181.25500.00001.2530
9762006.07.17 10:15sell4894.381.25780.00001.2558
9772006.07.17 10:16t/p4894.381.25580.00001.255887.605024.42
9782006.07.17 10:16close4882.181.25520.00001.2530-4.365020.06
9792006.07.17 10:16sell4902.251.25780.00001.2558
9802006.07.17 10:17t/p4902.251.25580.00001.255845.005065.06
9812006.07.17 10:17sell4912.241.25500.00001.2530
9822006.07.17 10:17sell4924.481.25790.00001.2559
9832006.07.17 10:18t/p4924.481.25590.00001.255989.605154.66
9842006.07.17 10:18close4912.241.25520.00001.2530-4.485150.18
9852006.07.17 10:18sell4932.311.25800.00001.2560
9862006.07.17 10:20t/p4932.311.25600.00001.256046.205196.38
9872006.07.17 10:20sell4942.301.25500.00001.2530
9882006.07.17 10:20sell4954.601.25790.00001.2559
9892006.07.17 10:21t/p4954.601.25590.00001.255992.005288.38
9902006.07.17 10:21close4942.301.25520.00001.2530-4.605283.78
9912006.07.17 10:21sell4962.371.25740.00001.2554
9922006.07.17 10:21t/p4962.371.25540.00001.255447.405331.18
9932006.07.17 10:21sell4972.361.25500.00001.2530
9942006.07.17 11:17sell4984.721.25600.00001.2540
9952006.07.17 11:20close4984.721.25470.00001.254061.365392.54
9962006.07.17 11:20close4972.361.25470.00001.25307.085399.62
9972006.07.17 11:20sell4992.401.25580.00001.2538
9982006.07.17 11:30t/p4992.401.25380.00001.253848.005447.62
9992006.07.17 11:30sell5002.391.25360.00001.2516
10002006.07.17 12:15sell5014.781.25420.00001.2522
10012006.07.17 12:59close5014.781.25310.00001.252252.585500.20
10022006.07.17 12:59close5002.391.25310.00001.251611.955512.15
10032006.07.17 13:00sell5022.411.25300.00001.2510
10042006.07.17 13:00sell5034.821.25360.00001.2516
10052006.07.17 14:06sell5049.561.25420.00001.2522
10062006.07.17 14:31close5049.561.25310.00001.2522105.165617.31
10072006.07.17 14:31close5034.821.25310.00001.251624.105641.41
10082006.07.17 14:31close5022.411.25310.00001.2510-2.415639.00
10092006.07.17 14:31sell5052.461.25280.00001.2508
10102006.07.17 15:34sell5064.921.25330.00001.2513
10112006.07.17 16:01sell5079.801.25380.00001.2518
10122006.07.17 16:16close5079.801.25280.00001.251898.005737.00
10132006.07.17 16:16close5064.921.25280.00001.251324.605761.60
10142006.07.17 16:16close5052.461.25280.00001.25080.005761.60
10152006.07.18 02:00buy5082.591.25280.00001.2548
10162006.07.18 09:59buy5095.161.25200.00001.2540
10172006.07.18 10:00close5095.161.25380.00001.254092.885854.48
10182006.07.18 10:00close5082.591.25380.00001.254825.905880.38
10192006.07.18 10:00buy5102.631.25380.00001.2558
10202006.07.18 10:15sell5112.621.25350.00001.2515
10212006.07.18 10:54buy5125.261.25320.00001.2552
10222006.07.18 11:00buy51310.481.25270.00001.2547
10232006.07.18 12:05buy51420.561.25200.00001.2540
10242006.07.18 12:16close51420.561.25280.00001.2540164.486044.86
10252006.07.18 12:16close51310.481.25280.00001.254710.486055.34
10262006.07.18 12:16close5125.261.25280.00001.2552-21.046034.30
10272006.07.18 12:16close5112.621.25300.00001.251513.106047.40
10282006.07.18 12:16close5102.631.25280.00001.2558-26.306021.10
10292006.07.18 12:16sell5152.701.25270.00001.2507
10302006.07.18 12:19sell5165.381.25320.00001.2512
10312006.07.18 12:25sell51710.601.25380.00001.2518
10322006.07.18 12:41sell51820.481.25460.00001.2526
10332006.07.18 12:47buy5192.601.25450.00001.2565
10342006.07.18 12:53buy5205.421.25390.00001.2559
10352006.07.18 12:59close5205.421.25300.00001.2559-48.785972.32
10362006.07.18 12:59close5192.601.25300.00001.2565-39.005933.32
10372006.07.18 12:59close51820.481.25320.00001.2526286.736220.05
10382006.07.18 12:59close51710.601.25320.00001.251863.606283.65
10392006.07.18 12:59close5165.381.25320.00001.25120.006283.65
10402006.07.18 12:59close5152.701.25320.00001.2507-13.506270.15
10412006.07.18 13:00buy5212.811.25300.00001.2550
10422006.07.18 13:59buy5225.621.25200.00001.2540
10432006.07.18 14:59buy52310.681.24940.00001.2514
10442006.07.18 15:00sell5242.651.24910.00001.2471
10452006.07.18 15:00t/p52310.681.25140.00001.2514213.606483.75
10462006.07.18 15:00close5242.651.25270.00001.2471-95.406388.35
10472006.07.18 15:00close5225.621.25250.00001.254028.106416.45
10482006.07.18 15:00close5212.811.25250.00001.2550-14.056402.40
10492006.07.18 15:01sell5252.871.25090.00001.2489
10502006.07.18 15:01sell5265.701.25280.00001.2508
10512006.07.18 15:03sell52711.241.25340.00001.2514
10522006.07.18 15:04t/p52711.241.25140.00001.2514224.806627.20
10532006.07.18 15:04close5265.701.25110.00001.250896.906724.10
10542006.07.18 15:04close5252.871.25110.00001.2489-5.746718.36
10552006.07.18 15:04sell5282.991.25400.00001.2520
10562006.07.18 15:05t/p5282.991.25200.00001.252059.806778.16
10572006.07.18 15:05sell5293.041.25090.00001.2489
10582006.07.18 15:05sell5305.941.25420.00001.2522
10592006.07.18 15:06t/p5305.941.25220.00001.2522118.806896.96
10602006.07.18 15:06close5293.041.25110.00001.2489-6.086890.88
10612006.07.18 15:06sell5313.071.25420.00001.2522
10622006.07.18 15:07t/p5313.071.25220.00001.252261.406952.28
10632006.07.18 15:07sell5323.121.25090.00001.2489
10642006.07.18 15:07sell5336.081.25440.00001.2524
10652006.07.18 15:08t/p5336.081.25240.00001.2524121.607073.88
10662006.07.18 15:08close5323.121.25110.00001.2489-6.247067.64
10672006.07.18 15:08sell5343.141.25440.00001.2524
10682006.07.18 15:10t/p5343.141.25240.00001.252462.807130.44
10692006.07.18 15:10sell5353.201.25090.00001.2489
10702006.07.18 15:10sell5366.241.25450.00001.2525
10712006.07.18 15:11t/p5366.241.25250.00001.2525124.807255.24
10722006.07.18 15:11close5353.201.25110.00001.2489-6.407248.84
10732006.07.18 15:11sell5373.221.25440.00001.2524
10742006.07.18 15:12t/p5373.221.25240.00001.252464.407313.24
10752006.07.18 15:12sell5383.281.25090.00001.2489
10762006.07.18 15:12sell5396.401.25440.00001.2524
10772006.07.18 15:14t/p5396.401.25240.00001.2524128.007441.24
10782006.07.18 15:14close5383.281.25110.00001.2489-6.567434.68
10792006.07.18 15:14sell5403.311.25420.00001.2522
10802006.07.18 15:15t/p5403.311.25220.00001.252266.207500.88
10812006.07.18 15:15sell5413.361.25090.00001.2489
10822006.07.18 15:15sell5426.561.25430.00001.2523
10832006.07.18 15:16t/p5426.561.25230.00001.2523131.207632.08
10842006.07.18 15:16close5413.361.25110.00001.2489-6.727625.36
10852006.07.18 15:16sell5433.391.25450.00001.2525
10862006.07.18 15:17t/p5433.391.25250.00001.252567.807693.16
10872006.07.18 15:17sell5443.451.25090.00001.2489
10882006.07.18 15:17sell5456.701.25480.00001.2528
10892006.07.18 15:18t/p5456.701.25280.00001.2528134.007827.16
10902006.07.18 15:18close5443.451.25110.00001.2489-6.907820.26
10912006.07.18 15:18sell5463.461.25510.00001.2531
10922006.07.18 15:19t/p5463.461.25310.00001.253169.207889.46
10932006.07.18 15:19sell5473.541.25090.00001.2489
10942006.07.18 15:19sell5486.861.25490.00001.2529
10952006.07.18 15:21t/p5486.861.25290.00001.2529137.208026.66
10962006.07.18 15:21close5473.541.25110.00001.2489-7.088019.58
10972006.07.18 15:21sell5493.561.25450.00001.2525
10982006.07.18 15:22t/p5493.561.25250.00001.252571.208090.78
10992006.07.18 15:22sell5503.631.25090.00001.2489
11002006.07.18 15:22sell5517.041.25490.00001.2529
11012006.07.18 15:23t/p5517.041.25290.00001.2529140.808231.58
11022006.07.18 15:23close5503.631.25110.00001.2489-7.268224.32
11032006.07.18 15:23sell5523.641.25530.00001.2533
11042006.07.18 15:25t/p5523.641.25330.00001.253372.808297.12
11052006.07.18 15:25sell5533.721.25090.00001.2489
11062006.07.18 15:25sell5547.221.25480.00001.2528
11072006.07.18 15:25t/p5547.221.25280.00001.2528144.408441.52
11082006.07.18 15:25close5533.721.25110.00001.2489-7.448434.08
11092006.07.18 15:59sell5553.761.24980.00001.2478
11102006.07.18 16:01sell5567.521.25100.00001.2490
11112006.07.18 16:35close5567.521.24910.00001.2490142.888576.96
11122006.07.18 16:35close5553.761.24910.00001.247826.328603.28
11132006.07.18 16:35sell5573.821.24900.00001.2470
11142006.07.18 17:08sell5587.621.24950.00001.2475
11152006.07.18 17:32sell55915.161.25010.00001.2481
11162006.07.18 18:06sell56029.761.25070.00001.2487
11172006.07.18 18:35close56029.761.24990.00001.2487238.098841.37
11182006.07.18 18:35close55915.161.24990.00001.248130.338871.70
11192006.07.18 18:35close5587.621.24990.00001.2475-30.488841.22
11202006.07.18 18:35close5573.821.24990.00001.2470-34.388806.84
11212006.07.18 18:35sell5613.921.24980.00001.2478
11222006.07.18 18:59sell5627.841.25080.00001.2488
11232006.07.18 19:00buy5633.921.25090.00001.2529
11242006.07.18 20:26buy5647.861.25020.00001.2522
11252006.07.19 00:59t/p5627.841.24880.00001.2488161.548968.38
11262006.07.19 00:59buy56515.601.24810.00001.2501
11272006.07.19 00:59close5613.921.24810.00001.247869.019037.39
11282006.07.19 01:00sell5663.901.24800.00001.2460
11292006.07.19 01:08sell5677.941.24860.00001.2466
11302006.07.19 01:08close5677.941.25000.00001.2466-111.168926.23
11312006.07.19 01:08close5663.901.25000.00001.2460-78.008848.23
11322006.07.19 01:08close56515.601.24980.00001.2501265.199113.42
11332006.07.19 01:08close5647.861.24980.00001.2522-37.379076.05
11342006.07.19 01:08close5633.921.24980.00001.2529-46.089029.97
11352006.07.19 01:33sell5684.051.24860.00001.2466
11362006.07.19 01:33sell5698.101.24980.00001.2478
11372006.07.19 04:34buy5704.061.24960.00001.2516
11382006.07.19 07:59buy5718.121.24890.00001.2509
11392006.07.19 08:24sell57216.361.25030.00001.2483
11402006.07.19 12:59t/p5698.101.24780.00001.2478162.009191.97
11412006.07.19 12:59t/p57216.361.24830.00001.2483327.209519.17
11422006.07.19 12:59close5718.121.24700.00001.2509-154.289364.89
11432006.07.19 12:59close5704.061.24700.00001.2516-105.569259.33
11442006.07.19 12:59close5684.051.24720.00001.246656.709316.03
11452006.07.19 13:00sell5734.141.24710.00001.2451
11462006.07.19 13:00sell5748.301.24960.00001.2476
11472006.07.19 14:00sell57516.161.25150.00001.2495
11482006.07.19 14:59sell57626.481.25630.00001.2543
11492006.07.19 15:00buy5773.261.25660.00001.2586
11502006.07.19 15:59buy5787.621.25440.00001.2564
11512006.07.19 16:59t/p5773.261.25860.00001.258665.209381.23
11522006.07.19 16:59t/p5787.621.25640.00001.2564152.409533.63
11532006.07.19 16:59buy5792.621.25950.00001.2615
11542006.07.19 17:59buy5805.621.25870.00001.2607
11552006.07.20 01:59t/p5805.621.26070.00001.260799.679633.30
11562006.07.20 01:59close5792.621.26080.00001.261528.139661.42
11572006.07.20 02:00buy5812.451.26090.00001.2629
11582006.07.20 05:03close5812.451.26110.00001.26294.909666.32
11592006.07.20 05:03close57626.481.26130.00001.2543-1275.958390.37
11602006.07.20 05:03close57516.161.26130.00001.2495-1554.366836.02
11612006.07.20 05:03close5748.301.26130.00001.2476-956.045879.98
11622006.07.20 05:03close5734.141.26130.00001.2451-580.375299.61
11632006.07.20 07:00sell5822.361.26010.00001.2581
11642006.07.20 07:02sell5834.681.26080.00001.2588
11652006.07.20 09:00buy5842.351.26080.00001.2628
11662006.07.20 09:01buy5854.741.26020.00001.2622
11672006.07.20 10:59t/p5854.741.26220.00001.262294.805394.41
11682006.07.20 10:59close5842.351.26260.00001.262842.305436.71
11692006.07.20 10:59sell5869.281.26260.00001.2606
11702006.07.20 11:00buy5872.301.26290.00001.2649
11712006.07.20 11:59sell58817.841.26370.00001.2617
11722006.07.21 07:59t/p5872.301.26490.00001.264944.265480.98
11732006.07.21 08:00buy5891.921.26640.00001.2684
11742006.07.21 14:19t/p5891.921.26840.00001.268438.405519.38
11752006.07.21 19:00buy5901.481.26920.00001.2712
11762006.07.23 21:00close5901.481.27020.00001.271214.805534.18
11772006.07.23 21:00close58817.841.27040.00001.2617-1184.494349.69
11782006.07.23 21:00close5869.281.27040.00001.2606-718.233631.47
11792006.07.23 21:00close5834.681.27040.00001.2588-446.453185.02
11802006.07.23 21:00close5822.361.27040.00001.2581-241.652943.36
11812006.07.23 21:05buy5911.301.27030.00001.2723
11822006.07.23 23:40buy5922.601.26970.00001.2717
11832006.07.24 00:59buy5935.081.26620.00001.2682
11842006.07.24 01:59sell5941.301.26660.00001.2646
11852006.07.24 01:59buy5959.841.26520.00001.2672
11862006.07.24 02:00t/p5959.841.26720.00001.2672196.803140.16
11872006.07.24 02:00close5935.081.26800.00001.268291.443231.60
11882006.07.24 02:00sell5962.901.26800.00001.2660
11892006.07.24 02:01close5922.601.26590.00001.2717-100.763130.84
11902006.07.24 02:01close5911.301.26780.00001.2723-33.483097.36
11912006.07.24 02:59t/p5962.901.26600.00001.266058.003155.36
11922006.07.24 02:59close5941.301.26590.00001.26469.103164.46
11932006.07.24 03:00sell5971.441.26560.00001.2636
11942006.07.24 06:59t/p5971.441.26360.00001.263628.803193.26
11952006.07.24 06:59sell5981.431.26300.00001.2610
11962006.07.24 07:07sell5992.861.26390.00001.2619
11972006.07.24 07:07sell6005.681.26510.00001.2631
11982006.07.24 07:47t/p6005.681.26310.00001.2631113.603306.86
11992006.07.24 07:47close5992.861.26290.00001.261928.603335.46
12002006.07.24 07:47close5981.431.26300.00001.26100.003335.46
12012006.07.24 07:47sell6011.491.26270.00001.2607
12022006.07.24 07:47sell6022.981.26320.00001.2612
12032006.07.24 07:55sell6035.921.26380.00001.2618
12042006.07.24 10:46t/p6035.921.26180.00001.2618118.403453.86
12052006.07.24 10:46close6022.981.26170.00001.261244.703498.56
12062006.07.24 10:46close6011.491.26170.00001.260714.903513.46
12072006.07.24 11:15sell6041.571.26190.00001.2599
12082006.07.24 11:20sell6053.141.26240.00001.2604
12092006.07.24 11:21sell6066.201.26310.00001.2611
12102006.07.24 13:00buy6071.541.26360.00001.2656
12112006.07.24 13:16buy6083.121.26280.00001.2648
12122006.07.24 13:59sell60912.241.26410.00001.2621
12132006.07.24 17:03buy6106.681.26230.00001.2643
12142006.07.24 17:03t/p60912.241.26210.00001.2621244.803758.26
12152006.07.24 17:03close6066.201.26210.00001.261162.003820.26
12162006.07.24 17:04close6053.141.26230.00001.26043.143823.40
12172006.07.24 17:04close6041.571.26210.00001.2599-3.143820.26
12182006.07.24 19:00sell6111.741.26310.00001.2611
12192006.07.24 21:00sell6123.521.26360.00001.2616
12202006.07.25 00:59t/p6123.521.26160.00001.261672.533892.79
12212006.07.25 00:59buy61313.601.26150.00001.2635
12222006.07.25 00:59close6111.741.26150.00001.261128.893921.68
12232006.07.25 01:00sell6141.671.26120.00001.2592
12242006.07.25 01:00sell6153.581.26220.00001.2602
12252006.07.25 04:59t/p61313.601.26350.00001.2635272.004193.68
12262006.07.25 04:59close6106.681.26360.00001.264381.804275.48
12272006.07.25 04:59sell6167.641.26360.00001.2616
12282006.07.25 05:00close6083.121.26370.00001.264825.724301.20
12292006.07.25 05:59close6071.541.26350.00001.2656-2.704298.50
12302006.07.25 05:59sell61714.001.26590.00001.2639
12312006.07.25 06:00buy6181.721.26620.00001.2682
12322006.07.25 06:01buy6193.581.26560.00001.2676
12332006.07.25 07:01buy6207.761.26420.00001.2662
12342006.07.25 08:25t/p6207.761.26620.00001.2662155.204453.70
12352006.07.25 08:25close6193.581.26650.00001.267632.224485.92
12362006.07.25 08:26close6181.721.26550.00001.2682-12.044473.88
12372006.07.25 08:26buy6211.771.26640.00001.2684
12382006.07.25 08:28buy6223.721.26570.00001.2677
12392006.07.25 08:59buy6238.121.26410.00001.2661
12402006.07.25 13:59t/p6238.121.26610.00001.2661162.404636.28
12412006.07.25 13:59close6223.721.26630.00001.267722.324658.60
12422006.07.25 14:00close6211.771.26640.00001.26840.004658.60
12432006.07.25 14:11t/p61714.001.26390.00001.2639280.004938.60
12442006.07.25 14:11close6167.641.26390.00001.2616-22.924915.68
12452006.07.25 14:11close6153.581.26380.00001.2602-57.284858.40
12462006.07.25 14:11close6141.671.26390.00001.2592-45.094813.31
12472006.07.25 15:00sell6242.191.26250.00001.2605
12482006.07.25 15:01sell6254.341.26390.00001.2619
12492006.07.25 15:42sell6268.561.26460.00001.2626
12502006.07.25 15:52sell62716.561.26540.00001.2634
12512006.07.25 15:56t/p62716.561.26340.00001.2634331.215144.52
12522006.07.25 15:56sell62817.521.26570.00001.2637
12532006.07.25 15:57t/p62817.521.26370.00001.2637350.405494.92
12542006.07.25 15:57sell62918.641.26590.00001.2639
12552006.07.25 15:58t/p62918.641.26390.00001.2639372.805867.72
12562006.07.25 15:58sell63020.241.26560.00001.2636
12572006.07.25 15:59t/p63020.241.26360.00001.2636404.796272.51
12582006.07.25 15:59sell63121.441.26600.00001.2640
12592006.07.25 15:59t/p63121.441.26400.00001.2640428.816701.32
12602006.07.25 15:59t/p6242.191.26050.00001.260543.806745.12
12612006.07.25 15:59t/p6254.341.26190.00001.261986.806831.92
12622006.07.25 15:59t/p6268.561.26260.00001.2626171.207003.12
12632006.07.25 15:59sell6323.101.25760.00001.2556
12642006.07.25 16:00sell6336.141.26460.00001.2626
12652006.07.25 16:01t/p6336.141.26260.00001.2626122.807125.92
12662006.07.25 16:01sell6346.261.26460.00001.2626
12672006.07.25 16:02t/p6346.261.26260.00001.2626125.207251.12
12682006.07.25 16:02sell6356.361.26460.00001.2626
12692006.07.25 16:03t/p6356.361.26260.00001.2626127.207378.32
12702006.07.25 16:03sell6366.501.26420.00001.2622
12712006.07.25 16:04t/p6366.501.26220.00001.2622130.007508.32
12722006.07.25 16:04sell6376.621.26440.00001.2624
12732006.07.25 16:05t/p6376.621.26240.00001.2624132.407640.72
12742006.07.25 16:05sell6386.741.26430.00001.2623
12752006.07.25 16:06t/p6386.741.26230.00001.2623134.807775.52
12762006.07.25 16:06sell6396.901.26360.00001.2616
12772006.07.25 16:07t/p6396.901.26160.00001.2616138.007913.52
12782006.07.25 16:07sell6407.041.26360.00001.2616
12792006.07.25 16:10t/p6407.041.26160.00001.2616140.808054.32
12802006.07.25 16:10sell6417.181.26310.00001.2611
12812006.07.25 16:11t/p6417.181.26110.00001.2611143.608197.92
12822006.07.25 16:11sell6427.301.26220.00001.2602
12832006.07.25 16:12t/p6427.301.26020.00001.2602146.008343.92
12842006.07.25 16:12sell6437.441.26230.00001.2603
12852006.07.25 16:13t/p6437.441.26030.00001.2603148.808492.72
12862006.07.25 16:13sell6447.581.26260.00001.2606
12872006.07.25 16:14t/p6447.581.26060.00001.2606151.608644.32
12882006.07.25 16:14sell6457.721.26240.00001.2604
12892006.07.25 16:15t/p6457.721.26040.00001.2604154.408798.72
12902006.07.25 16:15sell6467.841.26200.00001.2600
12912006.07.25 16:17t/p6467.841.26000.00001.2600156.808955.52
12922006.07.25 16:17sell6477.981.26200.00001.2600
12932006.07.25 16:18t/p6477.981.26000.00001.2600159.609115.12
12942006.07.25 16:18sell6488.141.26220.00001.2602
12952006.07.25 16:19t/p6488.141.26020.00001.2602162.809277.92
12962006.07.25 16:19sell6498.281.26200.00001.2600
12972006.07.25 16:21t/p6498.281.26000.00001.2600165.609443.52
12982006.07.25 16:21sell6508.421.26160.00001.2596
12992006.07.25 16:21t/p6508.421.25960.00001.2596168.409611.92
13002006.07.25 16:21close6323.101.25790.00001.2556-9.309602.62
13012006.07.25 16:59sell6514.251.25760.00001.2556
13022006.07.25 17:00sell6528.541.26240.00001.2604
13032006.07.25 17:06t/p6528.541.26040.00001.2604170.809773.42
13042006.07.25 17:06sell6538.681.26190.00001.2599
13052006.07.25 17:07t/p6538.681.25990.00001.2599173.609947.02
13062006.07.25 17:07close6514.251.25810.00001.2556-21.259925.77
13072006.07.25 17:07sell6544.491.26170.00001.2597
13082006.07.25 17:09t/p6544.491.25970.00001.259789.8010015.57
13092006.07.25 17:09sell6554.441.25790.00001.2559
13102006.07.25 17:09sell6568.901.26080.00001.2588
13112006.07.25 17:10t/p6568.901.25880.00001.2588178.0010193.57
13122006.07.25 17:10close6554.441.25810.00001.2559-8.8810184.69
13132006.07.25 17:10sell6574.591.26080.00001.2588
13142006.07.25 17:11t/p6574.591.25880.00001.258891.8010276.49
13152006.07.25 17:11sell6584.551.25790.00001.2559
13162006.07.25 17:11sell6599.121.26010.00001.2581
13172006.07.25 17:12t/p6599.121.25810.00001.2581182.4010458.89
13182006.07.25 17:12close6584.551.25810.00001.2559-9.1010449.79
13192006.07.25 17:12sell6604.691.26030.00001.2583
13202006.07.25 17:13t/p6604.691.25830.00001.258393.8010543.59
13212006.07.25 17:13sell6614.671.25790.00001.2559
13222006.07.25 17:13sell6629.361.26020.00001.2582
13232006.07.25 17:13t/p6629.361.25820.00001.2582187.2010730.79
13242006.07.25 17:13close6614.671.25810.00001.2559-9.3410721.45
13252006.07.25 17:59sell6634.731.25710.00001.2551
13262006.07.25 18:59sell6649.461.25830.00001.2563
13272006.07.26 04:00buy6654.771.25820.00001.2602
13282006.07.26 05:59buy6669.561.25740.00001.2594
13292006.07.26 09:12sell66719.081.25890.00001.2569
13302006.07.26 11:00t/p6669.561.25940.00001.2594191.2010912.65
13312006.07.26 11:00close6654.771.25940.00001.260257.2410969.89
13322006.07.26 11:00buy6684.841.25880.00001.2608
13332006.07.26 12:18sell66937.521.25950.00001.2575
13342006.07.26 12:28close66937.521.25900.00001.2575187.6111157.50
13352006.07.26 12:28close6684.841.25880.00001.26080.0011157.50
13362006.07.26 12:28close66719.081.25900.00001.2569-19.0711138.43
13372006.07.26 12:28close6649.461.25900.00001.2563-60.5011077.93
13382006.07.26 12:28close6634.731.25900.00001.2551-87.0110990.93
13392006.07.26 14:00buy6704.841.26070.00001.2627
13402006.07.26 14:40buy6719.681.25960.00001.2616
13412006.07.26 14:59close6719.681.26150.00001.2616183.9211174.85
13422006.07.26 14:59close6704.841.26150.00001.262738.7211213.57
13432006.07.26 15:00buy6724.911.26160.00001.2636
13442006.07.26 16:59t/p6724.911.26360.00001.263698.2011311.77
13452006.07.26 16:59buy6734.841.26600.00001.2680
13462006.07.26 17:59buy6749.681.26530.00001.2673
13472006.07.26 18:59t/p6734.841.26800.00001.268096.8011408.57
13482006.07.26 18:59t/p6749.681.26730.00001.2673193.6011602.17
13492006.07.26 19:00buy6754.861.26990.00001.2719
13502006.07.26 20:59t/p6754.861.27190.00001.271997.2011699.37
13512006.07.26 20:59buy6764.851.27210.00001.2741
13522006.07.26 21:59buy6779.701.27140.00001.2734
13532006.07.27 00:00sell6785.101.27090.00001.2689
13542006.07.27 00:01sell67910.261.27160.00001.2696
13552006.07.27 04:59sell68020.401.27250.00001.2705
13562006.07.27 05:59t/p6779.701.27340.00001.2734172.0311871.39
13572006.07.27 05:59close6764.851.27360.00001.274161.7611933.16
13582006.07.27 05:59sell68139.521.27360.00001.2716
13592006.07.27 06:00buy6824.941.27370.00001.2757
13602006.07.27 06:00close6824.941.27190.00001.2757-88.9211844.24
13612006.07.27 06:00close68139.521.27210.00001.2716592.8012437.04
13622006.07.27 06:00close68020.401.27210.00001.270581.6012518.64
13632006.07.27 06:00close67910.261.27210.00001.2696-51.3012467.34
13642006.07.27 06:00close6785.101.27210.00001.2689-61.2012406.14
13652006.07.27 06:01buy6835.471.27210.00001.2741
13662006.07.27 09:12t/p6835.471.27410.00001.2741109.4012515.54
13672006.07.27 11:00buy6845.441.27500.00001.2770
13682006.07.27 11:19buy68510.881.27380.00001.2758
13692006.07.27 13:00sell6865.421.27340.00001.2714
13702006.07.27 13:00sell68710.881.27480.00001.2728
13712006.07.27 14:30buy68821.921.27330.00001.2753
13722006.07.27 15:05close68821.921.27420.00001.2753197.2712712.81
13732006.07.27 15:05close68710.881.27440.00001.272843.5112756.32
13742006.07.27 15:05close6865.421.27440.00001.2714-54.2012702.12
13752006.07.27 15:05close68510.881.27420.00001.275843.5212745.64
13762006.07.27 15:05close6845.441.27420.00001.2770-43.5212702.12
13772006.07.27 17:00sell6895.591.27240.00001.2704
13782006.07.27 17:33sell69011.101.27300.00001.2710
13792006.07.27 17:59t/p69011.101.27100.00001.2710222.0012924.12
13802006.07.27 17:59close6895.591.27050.00001.2704106.2113030.33
13812006.07.27 18:00sell6915.741.27040.00001.2684
13822006.07.27 18:02sell69211.481.27120.00001.2692
13832006.07.27 18:02sell69322.121.27310.00001.2711
13842006.07.27 18:13close69322.121.27140.00001.2711376.0413406.37
13852006.07.27 18:13close69211.481.27140.00001.2692-22.9613383.41
13862006.07.27 18:13close6915.741.27140.00001.2684-57.4013326.01
13872006.07.27 18:13sell6945.841.27310.00001.2711
13882006.07.27 18:59t/p6945.841.27110.00001.2711116.8013442.81
13892006.07.27 18:59sell6955.891.26940.00001.2674
13902006.07.27 19:00sell69611.741.27180.00001.2698
13912006.07.27 19:01close69611.741.27010.00001.2698199.5813642.39
13922006.07.27 19:01close6955.891.27010.00001.2674-41.2313601.16
13932006.07.27 19:01sell6976.021.27140.00001.2694
13942006.07.27 20:20t/p6976.021.26940.00001.2694120.4013721.56
13952006.07.27 20:20sell6986.001.26920.00001.2672
13962006.07.27 20:59sell69912.001.26990.00001.2679
13972006.07.27 23:59close69912.001.26880.00001.2679132.0013853.56
13982006.07.27 23:59close6986.001.26880.00001.267224.0013877.56
13992006.07.28 00:00sell7006.281.26870.00001.2667
14002006.07.28 00:01sell70112.561.26930.00001.2673
14012006.07.28 04:00buy7026.281.26920.00001.2712
14022006.07.28 04:01buy70312.581.26850.00001.2705
14032006.07.28 10:59buy70424.961.26740.00001.2694
14042006.07.28 11:00t/p70112.561.26730.00001.2673251.2014128.76
14052006.07.28 11:00close7006.281.26730.00001.266787.9214216.68
14062006.07.28 11:00close70424.961.26850.00001.2694274.5514491.23
14072006.07.28 11:00close70312.581.26850.00001.27050.0014491.23
14082006.07.28 11:00close7026.281.26850.00001.2712-43.9614447.27
14092006.07.28 12:00sell7056.441.26610.00001.2641
14102006.07.28 12:00sell70612.901.26980.00001.2678
14112006.07.28 12:57t/p70612.901.26780.00001.2678257.9914705.26
14122006.07.28 12:57close7056.441.26770.00001.2641-103.0414602.22
14132006.07.28 12:57sell7076.571.26760.00001.2656
14142006.07.28 12:59sell70812.781.27240.00001.2704
14152006.07.28 13:00buy7096.371.27270.00001.2747
14162006.07.28 13:59sell71025.041.27360.00001.2716
14172006.07.28 14:59t/p7096.371.27470.00001.2747127.4014729.62
14182006.07.28 14:59sell71145.041.27640.00001.2744
14192006.07.28 15:00buy7125.551.27670.00001.2787
14202006.07.28 15:06buy71312.861.27450.00001.2765
14212006.07.28 16:02t/p71145.041.27440.00001.2744900.8015630.42
14222006.07.28 16:02buy71426.121.27390.00001.2759
14232006.07.28 16:02close71025.041.27390.00001.2716-75.1215555.30
14242006.07.28 16:02close70812.781.27400.00001.2704-204.4815350.82
14252006.07.28 16:02close7076.571.27400.00001.2656-420.4814930.34
14262006.07.28 16:05close71426.121.27410.00001.275952.2314982.57
14272006.07.28 16:05close71312.861.27410.00001.2765-51.4514931.12
14282006.07.28 16:05close7125.551.27410.00001.2787-144.3014786.82
14292006.07.28 16:05buy7156.561.27420.00001.2762
14302006.07.28 17:02t/p7156.561.27620.00001.2762131.2014918.02
14312006.07.28 17:02buy7166.541.27650.00001.2785
14322006.07.28 17:05buy71713.081.27580.00001.2778
14332006.07.28 18:00buy71825.961.27510.00001.2771
14342006.07.30 21:00close71825.961.27640.00001.2771337.4915255.51
14352006.07.30 21:00close71713.081.27640.00001.277878.4815333.99
14362006.07.30 21:00close7166.541.27640.00001.2785-6.5415327.45
14372006.07.30 22:00buy7196.731.27630.00001.2783
14382006.07.31 01:00buy72013.461.27560.00001.2776
14392006.07.31 01:59buy72126.521.27490.00001.2769
14402006.07.31 02:00sell7226.631.27480.00001.2728
14412006.07.31 02:03sell72313.601.27560.00001.2736
14422006.07.31 02:03t/p72126.521.27690.00001.2769530.4015857.85
14432006.07.31 02:03close72313.601.27720.00001.2736-217.5915640.26
14442006.07.31 02:03close7226.631.27720.00001.2728-159.1215481.14
14452006.07.31 02:03close72013.461.27700.00001.2776188.4315669.57
14462006.07.31 02:03close7196.731.27700.00001.278342.0315711.60
14472006.07.31 02:13sell7246.941.27560.00001.2736
14482006.07.31 02:13sell72513.841.27610.00001.2741
14492006.07.31 03:59sell72627.281.27680.00001.2748
14502006.07.31 04:00buy7276.821.27690.00001.2789
14512006.07.31 05:00buy72814.121.27560.00001.2776
14522006.07.31 07:59close72814.121.27500.00001.2776-84.7315626.87
14532006.07.31 07:59close7276.821.27500.00001.2789-129.5815497.29
14542006.07.31 07:59close72627.281.27520.00001.2748436.4815933.77
14552006.07.31 07:59close72513.841.27520.00001.2741124.5716058.34
14562006.07.31 07:59close7246.941.27520.00001.273627.7616086.10
14572006.07.31 09:00sell7297.091.27520.00001.2732
14582006.07.31 09:00sell73014.161.27580.00001.2738
14592006.07.31 11:59sell73127.841.27670.00001.2747
14602006.07.31 12:00buy7326.911.27700.00001.2790
14612006.07.31 12:00buy73314.341.27570.00001.2777
14622006.07.31 12:59t/p73314.341.27770.00001.2777286.7916372.89
14632006.07.31 12:59close7326.911.27790.00001.279062.1916435.08
14642006.07.31 13:00buy7346.761.27820.00001.2802
14652006.07.31 13:39buy73514.281.27650.00001.2785
14662006.07.31 14:52buy73628.841.27590.00001.2779
14672006.07.31 23:59close at stop73628.841.27640.00001.2779144.2016579.28
14682006.07.31 23:59close at stop73514.281.27640.00001.2785-14.2816565.00
14692006.07.31 23:59close at stop7346.761.27640.00001.2802-121.6816443.32
14702006.07.31 23:59close at stop73127.841.27660.00001.274727.8416471.16
14712006.07.31 23:59close at stop73014.161.27660.00001.2738-113.2816357.88
14722006.07.31 23:59close at stop7297.091.27660.00001.2732-99.2616258.62