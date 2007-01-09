|Account: 1344602
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2007 January 11, 16:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19258533
|2007.01.09 08:51
|balance
|Deposit
|10 000.00
|19259150
|2007.01.09 08:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2415
|2007.01.09 11:41
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|19259158
|2007.01.09 08:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.2988
|2007.01.09 11:41
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19259361
|2007.01.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3072
|2007.01.09 11:41
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19259449
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2330
|2007.01.09 11:41
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|19262958
|2007.01.09 11:08
|buy
|0.15
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2007.01.09 11:40
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|19262995
|2007.01.09 11:08
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.2997
|2007.01.09 11:41
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|19264110
|2007.01.09 11:35
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2339
|2007.01.09 11:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19264889
|2007.01.09 11:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2430
|2007.01.09 12:58
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19264936
|2007.01.09 11:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.2983
|2007.01.09 12:58
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19265791
|2007.01.09 12:01
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2345
|2007.01.09 12:17
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19265925
|2007.01.09 12:02
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2353
|2007.01.09 12:17
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19266967
|2007.01.09 12:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3066
|2007.01.09 12:58
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19266992
|2007.01.09 12:17
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2347
|2007.01.09 12:58
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19267460
|2007.01.09 12:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3057
|2007.01.09 12:58
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19267530
|2007.01.09 12:28
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2355
|2007.01.09 12:58
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|19268775
|2007.01.09 12:39
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3049
|2007.01.09 12:58
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19269572
|2007.01.09 12:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2414
|2007.01.09 14:04
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|19269624
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.2994
|2007.01.09 14:22
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19269632
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2369
|2007.01.09 17:53
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|19269668
|2007.01.09 13:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19270754
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3002
|2007.01.09 14:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19270814
|2007.01.09 13:20
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 14:04
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19273979
|2007.01.09 13:44
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2377
|2007.01.09 17:53
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|19276304
|2007.01.09 14:04
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2386
|2007.01.09 17:53
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19276325
|2007.01.09 14:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2429
|2007.01.09 16:50
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19276469
|2007.01.09 14:04
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19276927
|2007.01.09 14:06
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2394
|2007.01.09 17:53
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|19280269
|2007.01.09 14:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.10 00:11
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|19292622
|2007.01.09 15:54
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.3020
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|19298541
|2007.01.09 16:50
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 17:53
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|19298598
|2007.01.09 16:50
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.3009
|2007.01.09 17:54
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|19298796
|2007.01.09 16:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2455
|2007.01.09 22:42
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.21
|19299114
|2007.01.09 16:51
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2427
|0.0000
|1.2447
|2007.01.09 22:42
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.16
|19300001
|2007.01.09 16:58
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2437
|2007.01.09 22:41
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.32
|0.00
|19303555
|2007.01.09 17:23
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2428
|2007.01.09 22:41
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.57
|4.67
|19306196
|2007.01.09 17:53
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2378
|2007.01.10 05:51
|1.2415
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.37
|19307141
|2007.01.09 17:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3032
|2007.01.10 05:51
|1.2985
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.70
|19310080
|2007.01.09 18:34
|buy
|1.04
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2419
|2007.01.09 22:41
|1.2419
|0.00
|0.00
|1.03
|16.75
|19318900
|2007.01.09 20:37
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.01.10 05:51
|1.2986
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.88
|19318921
|2007.01.09 20:37
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2387
|2007.01.10 05:51
|1.2414
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.01
|19325578
|2007.01.09 22:41
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2398
|2007.01.10 05:51
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19325642
|2007.01.09 22:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2444
|2007.01.10 01:02
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19325778
|2007.01.09 22:43
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3013
|2007.01.10 05:51
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|19333041
|2007.01.10 00:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2966
|2007.01.10 00:19
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19334729
|2007.01.10 00:16
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2411
|2007.01.10 05:51
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|19334749
|2007.01.10 00:16
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2981
|0.0000
|1.3001
|2007.01.10 05:51
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|19335789
|2007.01.10 00:19
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2971
|0.0000
|1.2991
|2007.01.10 05:51
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|19336121
|2007.01.10 00:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2944
|2007.01.10 13:31
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19336397
|2007.01.10 00:19
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2420
|2007.01.10 05:49
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|19337988
|2007.01.10 00:23
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2953
|2007.01.10 13:30
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|19342732
|2007.01.10 01:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2465
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|19342816
|2007.01.10 01:04
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2982
|2007.01.10 05:50
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|19344188
|2007.01.10 01:19
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2456
|2007.01.10 08:32
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19358993
|2007.01.10 05:41
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2448
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|19359331
|2007.01.10 05:44
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|2007.01.10 13:30
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19359716
|2007.01.10 05:51
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2439
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|19360234
|2007.01.10 05:51
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2390
|2007.01.10 16:23
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|19360246
|2007.01.10 05:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3007
|2007.01.10 10:09
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19361939
|2007.01.10 06:41
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2979
|0.0000
|1.2999
|2007.01.10 10:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19361969
|2007.01.10 06:41
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2399
|2007.01.10 16:23
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|19364346
|2007.01.10 07:24
|buy
|1.04
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 08:32
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|19364350
|2007.01.10 07:24
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2969
|2007.01.10 13:30
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|19366536
|2007.01.10 07:47
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2977
|2007.01.10 13:30
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|19369347
|2007.01.10 08:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2449
|2007.01.10 13:35
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|19370316
|2007.01.10 08:46
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2408
|2007.01.10 16:23
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.96
|19373935
|2007.01.10 09:43
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2440
|2007.01.10 13:35
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|19375301
|2007.01.10 10:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.01.10 16:26
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|19378876
|2007.01.10 11:15
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3013
|2007.01.10 16:26
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|19387406
|2007.01.10 13:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.3000
|2007.01.10 16:26
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.52
|19387606
|2007.01.10 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|2007.01.10 14:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19387826
|2007.01.10 13:32
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2964
|2007.01.10 14:45
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|19388402
|2007.01.10 13:34
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2416
|2007.01.10 16:23
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|19388551
|2007.01.10 13:34
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2993
|2007.01.10 16:26
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|19389095
|2007.01.10 13:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2467
|2007.01.10 15:10
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19391096
|2007.01.10 13:41
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2425
|2007.01.10 16:23
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.85
|19393215
|2007.01.10 13:55
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2438
|0.0000
|1.2458
|2007.01.10 15:09
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|19398629
|2007.01.10 14:45
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 16:26
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.68
|19398732
|2007.01.10 14:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2942
|2007.01.10 15:14
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19400297
|2007.01.10 14:54
|sell
|1.87
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2433
|2007.01.10 16:22
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|19403406
|2007.01.10 15:10
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2970
|2007.01.10 16:25
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|19403474
|2007.01.10 15:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2484
|2007.01.11 07:24
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.16
|19404548
|2007.01.10 15:12
|sell
|3.37
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2442
|2007.01.10 16:22
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|19405751
|2007.01.10 15:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|2007.01.11 07:29
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.30
|19406089
|2007.01.10 15:14
|buy
|3.37
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2961
|2007.01.10 16:25
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|23.59
|19406811
|2007.01.10 15:15
|sell
|6.07
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2450
|2007.01.10 16:21
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|73.10
|19409822
|2007.01.10 15:26
|buy
|6.07
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2953
|2007.01.10 16:25
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|91.05
|19412623
|2007.01.10 15:40
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|2007.01.11 07:28
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.32
|1.08
|19415302
|2007.01.10 16:03
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2475
|2007.01.11 07:24
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.53
|0.87
|19417080
|2007.01.10 16:23
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2442
|2007.01.11 01:28
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.31
|0.48
|19417312
|2007.01.10 16:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2964
|2007.01.11 01:28
|1.2954
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.50
|19420396
|2007.01.10 17:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2954
|2007.01.11 01:28
|1.2954
|0.00
|0.00
|-0.35
|2.70
|19423772
|2007.01.10 17:42
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2451
|2007.01.11 01:28
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.56
|2.17
|19446251
|2007.01.11 01:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2970
|2007.01.11 07:54
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19446311
|2007.01.11 01:28
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2431
|2007.01.11 09:37
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19446994
|2007.01.11 01:33
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2941
|2007.01.11 07:28
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|19447687
|2007.01.11 02:02
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2462
|2007.01.11 07:23
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|19455849
|2007.01.11 07:17
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2439
|2007.01.11 09:37
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|19456520
|2007.01.11 07:23
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2447
|2007.01.11 09:37
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19456577
|2007.01.11 07:24
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2480
|2007.01.11 08:38
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19456696
|2007.01.11 07:26
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|2007.01.11 07:54
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19457151
|2007.01.11 07:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2925
|2007.01.11 08:38
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19457440
|2007.01.11 07:34
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2934
|2007.01.11 08:38
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19457834
|2007.01.11 07:38
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2942
|2007.01.11 08:38
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|19457866
|2007.01.11 07:39
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2472
|2007.01.11 08:38
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19458590
|2007.01.11 07:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|2007.01.11 09:01
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19459101
|2007.01.11 07:56
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2951
|2007.01.11 08:37
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|19462068
|2007.01.11 08:23
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2970
|2007.01.11 09:00
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19463437
|2007.01.11 08:37
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2455
|2007.01.11 09:37
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|19463564
|2007.01.11 08:38
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2490
|2007.01.11 09:59
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19463585
|2007.01.11 08:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2935
|2007.01.11 12:20
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|19464293
|2007.01.11 08:47
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2482
|2007.01.11 09:59
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|19464315
|2007.01.11 08:47
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2944
|2007.01.11 12:20
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|19465181
|2007.01.11 09:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 12:20
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19465438
|2007.01.11 09:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2988
|2007.01.11 12:01
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19465868
|2007.01.11 09:04
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|2007.01.11 12:01
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19468357
|2007.01.11 09:37
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2473
|2007.01.11 09:59
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19468716
|2007.01.11 09:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2438
|2007.01.11 12:06
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|19469770
|2007.01.11 09:42
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2465
|2007.01.11 09:59
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|19471082
|2007.01.11 09:59
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2447
|2007.01.11 12:05
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|19471201
|2007.01.11 09:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2486
|2007.01.11 12:23
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|19471608
|2007.01.11 10:06
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2478
|2007.01.11 12:23
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|19472069
|2007.01.11 10:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2469
|2007.01.11 12:23
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|19477042
|2007.01.11 12:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2990
|2007.01.11 12:06
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19477866
|2007.01.11 12:02
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2961
|2007.01.11 12:20
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.02
|19479303
|2007.01.11 12:06
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2969
|2007.01.11 12:20
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.44
|19479490
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2460
|2007.01.11 12:23
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19479650
|2007.01.11 12:06
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2426
|2007.01.11 12:12
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|19479948
|2007.01.11 12:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.3008
|2007.01.11 12:12
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19480635
|2007.01.11 12:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.3001
|2007.01.11 12:12
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19481320
|2007.01.11 12:11
|sell
|1.87
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.2978
|2007.01.11 12:20
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|19481947
|2007.01.11 12:11
|buy
|1.04
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2451
|2007.01.11 12:23
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|19482467
|2007.01.11 12:12
|sell
|3.37
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2986
|2007.01.11 12:20
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|19482596
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3022
|2007.01.11 12:37
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|19482756
|2007.01.11 12:12
|buy
|1.87
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2444
|2007.01.11 12:23
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|22.54
|19482972
|2007.01.11 12:12
|sell
|6.07
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.2994
|2007.01.11 12:20
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|91.05
|19483114
|2007.01.11 12:12
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2402
|2007.01.11 12:29
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|19483779
|2007.01.11 12:13
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2411
|2007.01.11 12:29
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|19484278
|2007.01.11 12:15
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2418
|2007.01.11 12:29
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|19485499
|2007.01.11 12:19
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3013
|2007.01.11 12:37
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|19485940
|2007.01.11 12:20
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2424
|2007.01.11 12:29
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|19486001
|2007.01.11 12:20
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.3004
|2007.01.11 12:37
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|19486909
|2007.01.11 12:24
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2995
|2007.01.11 12:37
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19486995
|2007.01.11 12:24
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2433
|2007.01.11 12:29
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|19488191
|2007.01.11 12:28
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2987
|2007.01.11 12:37
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|19488680
|2007.01.11 12:28
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|2007.01.11 12:36
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|28.05
|19489316
|2007.01.11 12:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2416
|2007.01.11 12:49
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|19490012
|2007.01.11 12:33
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2425
|2007.01.11 12:49
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|19490848
|2007.01.11 12:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2995
|2007.01.11 13:54
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19492444
|2007.01.11 12:49
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2403
|2007.01.11 13:44
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|19494304
|2007.01.11 13:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2438
|2007.01.11 13:38
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|19494326
|2007.01.11 13:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2967
|2007.01.11 13:38
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19497944
|2007.01.11 13:37
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2415
|2007.01.11 13:44
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|19498060
|2007.01.11 13:37
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2987
|2007.01.11 13:54
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|19498858
|2007.01.11 13:38
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2961
|0.0000
|1.2975
|2007.01.11 13:54
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|19498891
|2007.01.11 13:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2942
|2007.01.11 13:41
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19498952
|2007.01.11 13:38
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2459
|2007.01.11 13:41
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19499330
|2007.01.11 13:38
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2424
|2007.01.11 13:44
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|19499679
|2007.01.11 13:39
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2951
|2007.01.11 13:41
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19499710
|2007.01.11 13:40
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2448
|2007.01.11 13:41
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|19500407
|2007.01.11 13:41
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2968
|2007.01.11 13:54
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|19500734
|2007.01.11 13:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2932
|2007.01.11 13:51
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19500785
|2007.01.11 13:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2466
|2007.01.11 13:51
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19500969
|2007.01.11 13:41
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2435
|2007.01.11 13:44
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|19501290
|2007.01.11 13:42
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2459
|2007.01.11 13:51
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19501482
|2007.01.11 13:43
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2940
|2007.01.11 13:51
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19501862
|2007.01.11 13:44
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2449
|2007.01.11 13:51
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|19502929
|2007.01.11 13:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2936
|0.0000
|1.2922
|2007.01.11 14:16
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|19503025
|2007.01.11 13:51
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 13:54
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|19503136
|2007.01.11 13:51
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2477
|2007.01.11 14:19
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19503612
|2007.01.11 13:51
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2945
|2007.01.11 13:53
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|28.05
|19504993
|2007.01.11 13:53
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2467
|2007.01.11 14:19
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19505339
|2007.01.11 13:54
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2930
|2007.01.11 14:15
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|19506292
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 14:06
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19506299
|2007.01.11 14:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2439
|2007.01.11 16:05
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|19506368
|2007.01.11 14:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2946
|2007.01.11 14:06
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|19507157
|2007.01.11 14:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|2007.01.11 14:52
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19507418
|2007.01.11 14:11
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 14:52
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19507854
|2007.01.11 14:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2915
|2007.01.11 14:21
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19507934
|2007.01.11 14:17
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2944
|2007.01.11 14:52
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19508342
|2007.01.11 14:19
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2448
|2007.01.11 16:05
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|19509130
|2007.01.11 14:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2483
|2007.01.11 15:05
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19509620
|2007.01.11 14:20
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2935
|2007.01.11 14:52
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|19509803
|2007.01.11 14:20
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2457
|2007.01.11 16:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|19510665
|2007.01.11 14:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2895
|2007.01.11 15:01
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19511586
|2007.01.11 14:25
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2903
|2007.01.11 15:01
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|19512133
|2007.01.11 14:28
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2912
|2007.01.11 15:00
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|19513604
|2007.01.11 14:52
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2920
|2007.01.11 15:00
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|19513654
|2007.01.11 14:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2952
|2007.01.11 16:13
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|19514061
|2007.01.11 14:58
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2944
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|19514638
|2007.01.11 15:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2921
|0.0000
|1.2906
|2007.01.11 15:05
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19514886
|2007.01.11 15:03
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2935
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|19515374
|2007.01.11 15:05
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2466
|2007.01.11 16:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|19515608
|2007.01.11 15:05
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2911
|0.0000
|1.2924
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|19516208
|2007.01.11 15:06
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2511
|2007.01.11 15:30
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|19516359
|2007.01.11 15:06
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2477
|2007.01.11 16:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|19517159
|2007.01.11 15:07
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2503
|2007.01.11 15:30
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|19517827
|2007.01.11 15:12
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2903
|0.0000
|1.2917
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19519677
|2007.01.11 15:15
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2896
|0.0000
|1.2909
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|19521726
|2007.01.11 15:30
|sell
|1.87
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2486
|2007.01.11 16:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|22.47
|19524274
|2007.01.11 15:46
|buy
|3.37
|eurusdm
|1.2889
|0.0000
|1.2903
|2007.01.11 16:13
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|47.18
|0.00
|0.00
|1.69
|587.71
|Closed P/L:
|589.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19515936
|2007.01.11 15:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2899
|0.0000
|1.2884
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19522384
|2007.01.11 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2507
|0.0000
|1.2522
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|19522862
|2007.01.11 15:33
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2498
|0.0000
|1.2513
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|19525757
|2007.01.11 16:01
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2504
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|19526186
|2007.01.11 16:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2466
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19527394
|2007.01.11 16:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2905
|0.0000
|1.2920
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19527779
|2007.01.11 16:18
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2896
|0.0000
|1.2911
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|Floating P/L:
|-7.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|589.40
|Floating P/L:
|-7.60
|Margin:
|44.00
|Balance:
|10 589.40
|Equity:
|10 581.80
|Free Margin:
|10 537.80
|Details:
|Gross Profit:
|855.73
|Gross Loss:
|266.33
|Total Net Profit:
|589.40
|Profit Factor:
|3.21
|Expected Payoff:
|2.95
|Absolute Drawdown:
|0.64
|Maximal Drawdown:
|63.19 (0.61%)
|Relative Drawdown:
|0.61% (63.19)
|Total Trades:
|200
|Short Positions (won %):
|93 (58.06%)
|Long Positions (won %):
|107 (62.62%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (60.50%)
|Loss trades (% of total):
|79 (39.50%)
|Largest
|profit trade:
|91.05
|loss trade:
|-17.68
|Average
|profit trade:
|7.07
|loss trade:
|-3.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (100.81)
|consecutive losses ($):
|6 (-63.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|116.38 (8)
|consecutive loss (count):
|-63.19 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3