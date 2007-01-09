Interbank FX, LLC

Account: 1344602 Name: Goblin Currency: USD 2007 January 11, 16:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
192585332007.01.09 08:51balanceDeposit10 000.00
192591502007.01.09 08:58buy0.10usdchfm1.23750.00001.24152007.01.09 11:411.23850.000.000.000.81
192591582007.01.09 08:58sell0.10eurusdm1.30270.00001.29882007.01.09 11:411.30260.000.000.000.10
192593612007.01.09 09:00buy0.10eurusdm1.30320.00001.30722007.01.09 11:411.30240.000.000.00-0.80
192594492007.01.09 09:00sell0.10usdchfm1.23700.00001.23302007.01.09 11:411.23910.000.000.00-1.69
192629582007.01.09 11:08buy0.15usdchfm1.23650.00001.24052007.01.09 11:401.23860.000.000.002.54
192629952007.01.09 11:08sell0.15eurusdm1.30370.00001.29972007.01.09 11:411.30260.000.000.001.65
192641102007.01.09 11:35sell0.18usdchfm1.23790.00001.23392007.01.09 11:411.23900.000.000.00-1.60
192648892007.01.09 11:41buy0.10usdchfm1.23900.00001.24302007.01.09 12:581.23890.000.000.00-0.08
192649362007.01.09 11:41sell0.10eurusdm1.30230.00001.29832007.01.09 12:581.30170.000.000.000.60
192657912007.01.09 12:01sell0.10usdchfm1.23850.00001.23452007.01.09 12:171.23910.000.000.00-0.48
192659252007.01.09 12:02sell0.18usdchfm1.23920.00001.23532007.01.09 12:171.23900.000.000.000.29
192669672007.01.09 12:16buy0.10eurusdm1.30260.00001.30662007.01.09 12:581.30150.000.000.00-1.10
192669922007.01.09 12:17sell0.10usdchfm1.23870.00001.23472007.01.09 12:581.23930.000.000.00-0.48
192674602007.01.09 12:27buy0.18eurusdm1.30170.00001.30572007.01.09 12:581.30160.000.000.00-0.18
192675302007.01.09 12:28sell0.18usdchfm1.23950.00001.23552007.01.09 12:581.23920.000.000.000.44
192687752007.01.09 12:39buy0.32eurusdm1.30090.00001.30492007.01.09 12:581.30160.000.000.002.24
192695722007.01.09 12:59buy0.10usdchfm1.23940.00001.24142007.01.09 14:041.24050.000.000.000.89
192696242007.01.09 13:00sell0.10eurusdm1.30140.00001.29942007.01.09 14:221.30070.000.000.000.70
192696322007.01.09 13:00sell0.10usdchfm1.23890.00001.23692007.01.09 17:531.24040.000.000.00-1.21
192696682007.01.09 13:01buy0.10eurusdm1.30170.00001.30372007.01.09 17:561.30090.000.000.00-0.80
192707542007.01.09 13:20sell0.18eurusdm1.30220.00001.30022007.01.09 14:221.30020.000.000.003.60
192708142007.01.09 13:20buy0.18usdchfm1.23870.00001.24062007.01.09 14:041.24060.000.000.002.76
192739792007.01.09 13:44sell0.18usdchfm1.23970.00001.23772007.01.09 17:531.24050.000.000.00-1.16
192763042007.01.09 14:04sell0.32usdchfm1.24060.00001.23862007.01.09 17:531.24060.000.000.000.00
192763252007.01.09 14:04buy0.10usdchfm1.24090.00001.24292007.01.09 16:501.24290.000.000.001.61
192764692007.01.09 14:04buy0.18eurusdm1.30090.00001.30292007.01.09 17:561.30090.000.000.000.00
192769272007.01.09 14:06sell0.58usdchfm1.24140.00001.23942007.01.09 17:531.24070.000.000.003.27
192802692007.01.09 14:22sell0.10eurusdm1.30060.00001.29862007.01.10 00:111.29860.000.000.062.00
192926222007.01.09 15:54buy0.32eurusdm1.30000.00001.30202007.01.09 17:561.30090.000.000.002.88
192985412007.01.09 16:50sell1.04usdchfm1.24260.00001.24062007.01.09 17:531.24060.000.000.0016.77
192985982007.01.09 16:50buy0.58eurusdm1.29890.00001.30092007.01.09 17:541.30090.000.000.0011.60
192987962007.01.09 16:50buy0.10usdchfm1.24350.00001.24552007.01.09 22:421.24200.000.000.10-1.21
192991142007.01.09 16:51buy0.18usdchfm1.24270.00001.24472007.01.09 22:421.24190.000.000.18-1.16
193000012007.01.09 16:58buy0.32usdchfm1.24180.00001.24372007.01.09 22:411.24180.000.000.320.00
193035552007.01.09 17:23buy0.58usdchfm1.24090.00001.24282007.01.09 22:411.24190.000.000.574.67
193061962007.01.09 17:53sell0.10usdchfm1.23980.00001.23782007.01.10 05:511.24150.000.00-0.10-1.37
193071412007.01.09 17:56buy0.10eurusdm1.30120.00001.30322007.01.10 05:511.29850.000.00-0.07-2.70
193100802007.01.09 18:34buy1.04usdchfm1.23990.00001.24192007.01.09 22:411.24190.000.001.0316.75
193189002007.01.09 20:37buy0.18eurusdm1.30020.00001.30222007.01.10 05:511.29860.000.00-0.12-2.88
193189212007.01.09 20:37sell0.18usdchfm1.24070.00001.23872007.01.10 05:511.24140.000.00-0.19-1.01
193255782007.01.09 22:41sell0.32usdchfm1.24180.00001.23982007.01.10 05:511.24170.000.000.000.26
193256422007.01.09 22:42buy0.10usdchfm1.24240.00001.24442007.01.10 01:021.24440.000.000.001.61
193257782007.01.09 22:43buy0.32eurusdm1.29930.00001.30132007.01.10 05:511.29870.000.000.00-1.92
193330412007.01.10 00:11sell0.10eurusdm1.29860.00001.29662007.01.10 00:191.29660.000.000.002.00
193347292007.01.10 00:16sell0.58usdchfm1.24310.00001.24112007.01.10 05:511.24180.000.000.006.07
193347492007.01.10 00:16buy0.58eurusdm1.29810.00001.30012007.01.10 05:511.29860.000.000.002.90
193357892007.01.10 00:19buy1.04eurusdm1.29710.00001.29912007.01.10 05:511.29830.000.000.0012.48
193361212007.01.10 00:19sell0.10eurusdm1.29640.00001.29442007.01.10 13:311.29830.000.000.00-1.90
193363972007.01.10 00:19sell1.04usdchfm1.24400.00001.24202007.01.10 05:491.24200.000.000.0016.75
193379882007.01.10 00:23sell0.18eurusdm1.29720.00001.29532007.01.10 13:301.29830.000.000.00-1.98
193427322007.01.10 01:04buy0.10usdchfm1.24450.00001.24652007.01.10 08:321.24260.000.000.00-1.53
193428162007.01.10 01:04buy1.87eurusdm1.29620.00001.29822007.01.10 05:501.29820.000.000.0037.40
193441882007.01.10 01:19buy0.18usdchfm1.24360.00001.24562007.01.10 08:321.24270.000.000.00-1.30
193589932007.01.10 05:41buy0.32usdchfm1.24280.00001.24482007.01.10 08:321.24260.000.000.00-0.52
193593312007.01.10 05:44sell0.32eurusdm1.29800.00001.29602007.01.10 13:301.29850.000.000.00-1.60
193597162007.01.10 05:51buy0.58usdchfm1.24190.00001.24392007.01.10 08:321.24260.000.000.003.27
193602342007.01.10 05:51sell0.10usdchfm1.24100.00001.23902007.01.10 16:231.24600.000.000.00-4.01
193602462007.01.10 05:51buy0.10eurusdm1.29880.00001.30072007.01.10 10:091.30000.000.000.001.20
193619392007.01.10 06:41buy0.18eurusdm1.29790.00001.29992007.01.10 10:091.29990.000.000.003.60
193619692007.01.10 06:41sell0.18usdchfm1.24190.00001.23992007.01.10 16:231.24600.000.000.00-5.92
193643462007.01.10 07:24buy1.04usdchfm1.24070.00001.24272007.01.10 08:321.24270.000.000.0016.74
193643502007.01.10 07:24sell0.58eurusdm1.29890.00001.29692007.01.10 13:301.29850.000.000.002.32
193665362007.01.10 07:47sell1.04eurusdm1.29970.00001.29772007.01.10 13:301.29770.000.000.0020.80
193693472007.01.10 08:32buy0.10usdchfm1.24290.00001.24492007.01.10 13:351.24420.000.000.001.04
193703162007.01.10 08:46sell0.32usdchfm1.24280.00001.24082007.01.10 16:231.24590.000.000.00-7.96
193739352007.01.10 09:43buy0.18usdchfm1.24210.00001.24402007.01.10 13:351.24400.000.000.002.75
193753012007.01.10 10:09buy0.10eurusdm1.30020.00001.30222007.01.10 16:261.29460.000.000.00-5.60
193788762007.01.10 11:15buy0.18eurusdm1.29930.00001.30132007.01.10 16:261.29470.000.000.00-8.28
193874062007.01.10 13:30buy0.32eurusdm1.29820.00001.30002007.01.10 16:261.29460.000.000.00-11.52
193876062007.01.10 13:31sell0.10eurusdm1.29750.00001.29552007.01.10 14:461.29630.000.000.001.20
193878262007.01.10 13:32sell0.18eurusdm1.29830.00001.29642007.01.10 14:451.29640.000.000.003.42
193884022007.01.10 13:34sell0.58usdchfm1.24360.00001.24162007.01.10 16:231.24590.000.000.00-10.71
193885512007.01.10 13:34buy0.58eurusdm1.29730.00001.29932007.01.10 16:261.29480.000.000.00-14.50
193890952007.01.10 13:35buy0.10usdchfm1.24470.00001.24672007.01.10 15:101.24580.000.000.000.88
193910962007.01.10 13:41sell1.04usdchfm1.24450.00001.24252007.01.10 16:231.24580.000.000.00-10.85
193932152007.01.10 13:55buy0.18usdchfm1.24380.00001.24582007.01.10 15:091.24580.000.000.002.89
193986292007.01.10 14:45buy1.04eurusdm1.29640.00001.29842007.01.10 16:261.29470.000.000.00-17.68
193987322007.01.10 14:46sell0.10eurusdm1.29620.00001.29422007.01.10 15:141.29420.000.000.002.00
194002972007.01.10 14:54sell1.87usdchfm1.24530.00001.24332007.01.10 16:221.24570.000.000.00-6.00
194034062007.01.10 15:10buy1.87eurusdm1.29500.00001.29702007.01.10 16:251.29470.000.000.00-5.61
194034742007.01.10 15:10buy0.10usdchfm1.24640.00001.24842007.01.11 07:241.24620.000.000.30-0.16
194045482007.01.10 15:12sell3.37usdchfm1.24610.00001.24422007.01.10 16:221.24560.000.000.0013.53
194057512007.01.10 15:14sell0.10eurusdm1.29380.00001.29182007.01.11 07:291.29410.000.000.18-0.30
194060892007.01.10 15:14buy3.37eurusdm1.29410.00001.29612007.01.10 16:251.29480.000.000.0023.59
194068112007.01.10 15:15sell6.07usdchfm1.24700.00001.24502007.01.10 16:211.24550.000.000.0073.10
194098222007.01.10 15:26buy6.07eurusdm1.29340.00001.29532007.01.10 16:251.29490.000.000.0091.05
194126232007.01.10 15:40sell0.18eurusdm1.29470.00001.29272007.01.11 07:281.29410.000.000.321.08
194153022007.01.10 16:03buy0.18usdchfm1.24550.00001.24752007.01.11 07:241.24610.000.000.530.87
194170802007.01.10 16:23sell0.10usdchfm1.24570.00001.24422007.01.11 01:281.24510.000.00-0.310.48
194173122007.01.10 16:27buy0.10eurusdm1.29490.00001.29642007.01.11 01:281.29540.000.00-0.200.50
194203962007.01.10 17:00buy0.18eurusdm1.29390.00001.29542007.01.11 01:281.29540.000.00-0.352.70
194237722007.01.10 17:42sell0.18usdchfm1.24660.00001.24512007.01.11 01:281.24510.000.00-0.562.17
194462512007.01.11 01:28buy0.10eurusdm1.29550.00001.29702007.01.11 07:541.29620.000.000.000.70
194463112007.01.11 01:28sell0.10usdchfm1.24460.00001.24312007.01.11 09:371.24570.000.000.00-0.88
194469942007.01.11 01:33sell0.32eurusdm1.29560.00001.29412007.01.11 07:281.29410.000.000.004.80
194476872007.01.11 02:02buy0.32usdchfm1.24470.00001.24622007.01.11 07:231.24620.000.000.003.85
194558492007.01.11 07:17sell0.18usdchfm1.24530.00001.24392007.01.11 09:371.24550.000.000.00-0.29
194565202007.01.11 07:23sell0.32usdchfm1.24620.00001.24472007.01.11 09:371.24560.000.000.001.54
194565772007.01.11 07:24buy0.10usdchfm1.24660.00001.24802007.01.11 08:381.24720.000.000.000.48
194566962007.01.11 07:26buy0.18eurusdm1.29470.00001.29622007.01.11 07:541.29620.000.000.002.70
194571512007.01.11 07:29sell0.10eurusdm1.29400.00001.29252007.01.11 08:381.29510.000.000.00-1.10
194574402007.01.11 07:34sell0.18eurusdm1.29490.00001.29342007.01.11 08:381.29510.000.000.00-0.36
194578342007.01.11 07:38sell0.32eurusdm1.29570.00001.29422007.01.11 08:381.29510.000.000.001.92
194578662007.01.11 07:39buy0.18usdchfm1.24580.00001.24722007.01.11 08:381.24720.000.000.002.02
194585902007.01.11 07:54buy0.10eurusdm1.29640.00001.29792007.01.11 09:011.29700.000.000.000.60
194591012007.01.11 07:56sell0.58eurusdm1.29660.00001.29512007.01.11 08:371.29510.000.000.008.70
194620682007.01.11 08:23buy0.18eurusdm1.29550.00001.29702007.01.11 09:001.29700.000.000.002.70
194634372007.01.11 08:37sell0.58usdchfm1.24700.00001.24552007.01.11 09:371.24550.000.000.006.99
194635642007.01.11 08:38buy0.10usdchfm1.24750.00001.24902007.01.11 09:591.24640.000.000.00-0.88
194635852007.01.11 08:38sell0.10eurusdm1.29500.00001.29352007.01.11 12:201.29920.000.000.00-4.20
194642932007.01.11 08:47buy0.18usdchfm1.24670.00001.24822007.01.11 09:591.24640.000.000.00-0.43
194643152007.01.11 08:47sell0.18eurusdm1.29590.00001.29442007.01.11 12:201.29920.000.000.00-5.94
194651812007.01.11 09:00sell0.32eurusdm1.29680.00001.29532007.01.11 12:201.29930.000.000.00-8.00
194654382007.01.11 09:01buy0.10eurusdm1.29730.00001.29882007.01.11 12:011.29700.000.000.00-0.30
194658682007.01.11 09:04buy0.18eurusdm1.29640.00001.29792007.01.11 12:011.29790.000.000.002.70
194683572007.01.11 09:37buy0.32usdchfm1.24590.00001.24732007.01.11 09:591.24650.000.000.001.54
194687162007.01.11 09:37sell0.10usdchfm1.24530.00001.24382007.01.11 12:061.24460.000.000.000.56
194697702007.01.11 09:42buy0.58usdchfm1.24500.00001.24652007.01.11 09:591.24650.000.000.006.98
194710822007.01.11 09:59sell0.18usdchfm1.24620.00001.24472007.01.11 12:051.24470.000.000.002.17
194712012007.01.11 09:59buy0.10usdchfm1.24710.00001.24862007.01.11 12:231.24420.000.000.00-2.33
194716082007.01.11 10:06buy0.18usdchfm1.24630.00001.24782007.01.11 12:231.24420.000.000.00-3.04
194720692007.01.11 10:20buy0.32usdchfm1.24540.00001.24692007.01.11 12:231.24430.000.000.00-2.83
194770422007.01.11 12:01buy0.10eurusdm1.29750.00001.29902007.01.11 12:061.29900.000.000.001.50
194778662007.01.11 12:02sell0.58eurusdm1.29750.00001.29612007.01.11 12:201.29940.000.000.00-11.02
194793032007.01.11 12:06sell1.04eurusdm1.29840.00001.29692007.01.11 12:201.29950.000.000.00-11.44
194794902007.01.11 12:06buy0.58usdchfm1.24450.00001.24602007.01.11 12:231.24440.000.000.00-0.47
194796502007.01.11 12:06sell0.10usdchfm1.24400.00001.24262007.01.11 12:121.24260.000.000.001.13
194799482007.01.11 12:06buy0.10eurusdm1.29940.00001.30082007.01.11 12:121.30000.000.000.000.60
194806352007.01.11 12:08buy0.18eurusdm1.29870.00001.30012007.01.11 12:121.30010.000.000.002.52
194813202007.01.11 12:11sell1.87eurusdm1.29930.00001.29782007.01.11 12:201.29950.000.000.00-3.74
194819472007.01.11 12:11buy1.04usdchfm1.24370.00001.24512007.01.11 12:231.24440.000.000.005.85
194824672007.01.11 12:12sell3.37eurusdm1.30000.00001.29862007.01.11 12:201.29950.000.000.0016.85
194825962007.01.11 12:12buy0.10eurusdm1.30070.00001.30222007.01.11 12:371.29790.000.000.00-2.80
194827562007.01.11 12:12buy1.87usdchfm1.24290.00001.24442007.01.11 12:231.24440.000.000.0022.54
194829722007.01.11 12:12sell6.07eurusdm1.30090.00001.29942007.01.11 12:201.29940.000.000.0091.05
194831142007.01.11 12:12sell0.10usdchfm1.24170.00001.24022007.01.11 12:291.24340.000.000.00-1.37
194837792007.01.11 12:13sell0.18usdchfm1.24250.00001.24112007.01.11 12:291.24330.000.000.00-1.16
194842782007.01.11 12:15sell0.32usdchfm1.24300.00001.24182007.01.11 12:291.24320.000.000.00-0.51
194854992007.01.11 12:19buy0.18eurusdm1.29980.00001.30132007.01.11 12:371.29800.000.000.00-3.24
194859402007.01.11 12:20sell0.58usdchfm1.24390.00001.24242007.01.11 12:291.24330.000.000.002.80
194860012007.01.11 12:20buy0.32eurusdm1.29890.00001.30042007.01.11 12:371.29800.000.000.00-2.88
194869092007.01.11 12:24buy0.58eurusdm1.29800.00001.29952007.01.11 12:371.29800.000.000.000.00
194869952007.01.11 12:24sell1.04usdchfm1.24480.00001.24332007.01.11 12:291.24330.000.000.0012.55
194881912007.01.11 12:28buy1.04eurusdm1.29730.00001.29872007.01.11 12:371.29790.000.000.006.24
194886802007.01.11 12:28buy1.87eurusdm1.29640.00001.29792007.01.11 12:361.29790.000.000.0028.05
194893162007.01.11 12:30sell0.10usdchfm1.24310.00001.24162007.01.11 12:491.24240.000.000.000.56
194900122007.01.11 12:33sell0.18usdchfm1.24400.00001.24252007.01.11 12:491.24250.000.000.002.17
194908482007.01.11 12:37buy0.10eurusdm1.29800.00001.29952007.01.11 13:541.29450.000.000.00-3.50
194924442007.01.11 12:49sell0.10usdchfm1.24180.00001.24032007.01.11 13:441.24360.000.000.00-1.45
194943042007.01.11 13:00buy0.10usdchfm1.24230.00001.24382007.01.11 13:381.24380.000.000.001.21
194943262007.01.11 13:00sell0.10eurusdm1.29820.00001.29672007.01.11 13:381.29670.000.000.001.50
194979442007.01.11 13:37sell0.18usdchfm1.24300.00001.24152007.01.11 13:441.24360.000.000.00-0.87
194980602007.01.11 13:37buy0.18eurusdm1.29730.00001.29872007.01.11 13:541.29440.000.000.00-5.22
194988582007.01.11 13:38buy0.32eurusdm1.29610.00001.29752007.01.11 13:541.29430.000.000.00-5.76
194988912007.01.11 13:38sell0.10eurusdm1.29570.00001.29422007.01.11 13:411.29490.000.000.000.80
194989522007.01.11 13:38buy0.10usdchfm1.24440.00001.24592007.01.11 13:411.24430.000.000.00-0.08
194993302007.01.11 13:38sell0.32usdchfm1.24390.00001.24242007.01.11 13:441.24350.000.000.001.03
194996792007.01.11 13:39sell0.18eurusdm1.29660.00001.29512007.01.11 13:411.29510.000.000.002.70
194997102007.01.11 13:40buy0.18usdchfm1.24330.00001.24482007.01.11 13:411.24480.000.000.002.17
195004072007.01.11 13:41buy0.58eurusdm1.29530.00001.29682007.01.11 13:541.29420.000.000.00-6.38
195007342007.01.11 13:41sell0.10eurusdm1.29470.00001.29322007.01.11 13:511.29400.000.000.000.70
195007852007.01.11 13:41buy0.10usdchfm1.24520.00001.24662007.01.11 13:511.24550.000.000.000.24
195009692007.01.11 13:41sell0.58usdchfm1.24500.00001.24352007.01.11 13:441.24350.000.000.007.00
195012902007.01.11 13:42buy0.18usdchfm1.24440.00001.24592007.01.11 13:511.24490.000.000.000.72
195014822007.01.11 13:43sell0.18eurusdm1.29550.00001.29402007.01.11 13:511.29400.000.000.002.70
195018622007.01.11 13:44buy0.32usdchfm1.24340.00001.24492007.01.11 13:511.24490.000.000.003.86
195029292007.01.11 13:51sell0.10eurusdm1.29360.00001.29222007.01.11 14:161.29310.000.000.000.50
195030252007.01.11 13:51buy1.04eurusdm1.29380.00001.29532007.01.11 13:541.29430.000.000.005.20
195031362007.01.11 13:51buy0.10usdchfm1.24620.00001.24772007.01.11 14:191.24650.000.000.000.24
195036122007.01.11 13:51buy1.87eurusdm1.29300.00001.29452007.01.11 13:531.29450.000.000.0028.05
195049932007.01.11 13:53buy0.18usdchfm1.24530.00001.24672007.01.11 14:191.24670.000.000.002.02
195053392007.01.11 13:54sell0.18eurusdm1.29450.00001.29302007.01.11 14:151.29300.000.000.002.70
195062922007.01.11 14:00buy0.10eurusdm1.29390.00001.29532007.01.11 14:061.29460.000.000.000.70
195062992007.01.11 14:00sell0.10usdchfm1.24540.00001.24392007.01.11 16:051.24860.000.000.00-2.56
195063682007.01.11 14:00buy0.18eurusdm1.29320.00001.29462007.01.11 14:061.29460.000.000.002.52
195071572007.01.11 14:06buy0.10eurusdm1.29470.00001.29622007.01.11 14:521.29340.000.000.00-1.30
195074182007.01.11 14:11buy0.18eurusdm1.29380.00001.29532007.01.11 14:521.29330.000.000.00-0.90
195078542007.01.11 14:16sell0.10eurusdm1.29300.00001.29152007.01.11 14:211.29150.000.000.001.50
195079342007.01.11 14:17buy0.32eurusdm1.29290.00001.29442007.01.11 14:521.29340.000.000.001.60
195083422007.01.11 14:19sell0.18usdchfm1.24630.00001.24482007.01.11 16:051.24860.000.000.00-3.32
195091302007.01.11 14:19buy0.10usdchfm1.24680.00001.24832007.01.11 15:051.24830.000.000.001.20
195096202007.01.11 14:20buy0.58eurusdm1.29200.00001.29352007.01.11 14:521.29350.000.000.008.70
195098032007.01.11 14:20sell0.32usdchfm1.24710.00001.24572007.01.11 16:041.24860.000.000.00-3.84
195106652007.01.11 14:21sell0.10eurusdm1.29100.00001.28952007.01.11 15:011.29220.000.000.00-1.20
195115862007.01.11 14:25sell0.18eurusdm1.29180.00001.29032007.01.11 15:011.29210.000.000.00-0.54
195121332007.01.11 14:28sell0.32eurusdm1.29270.00001.29122007.01.11 15:001.29210.000.000.001.92
195136042007.01.11 14:52sell0.58eurusdm1.29350.00001.29202007.01.11 15:001.29200.000.000.008.70
195136542007.01.11 14:53buy0.10eurusdm1.29370.00001.29522007.01.11 16:131.29020.000.000.00-3.50
195140612007.01.11 14:58buy0.18eurusdm1.29290.00001.29442007.01.11 16:131.29030.000.000.00-4.68
195146382007.01.11 15:01sell0.10eurusdm1.29210.00001.29062007.01.11 15:051.29060.000.000.001.50
195148862007.01.11 15:03buy0.32eurusdm1.29200.00001.29352007.01.11 16:131.29030.000.000.00-5.44
195153742007.01.11 15:05sell0.58usdchfm1.24810.00001.24662007.01.11 16:041.24860.000.000.00-2.32
195156082007.01.11 15:05buy0.58eurusdm1.29110.00001.29242007.01.11 16:131.29030.000.000.00-4.64
195162082007.01.11 15:06buy0.10usdchfm1.24960.00001.25112007.01.11 15:301.25030.000.000.000.56
195163592007.01.11 15:06sell1.04usdchfm1.24920.00001.24772007.01.11 16:041.24860.000.000.005.00
195171592007.01.11 15:07buy0.18usdchfm1.24890.00001.25032007.01.11 15:301.25030.000.000.002.02
195178272007.01.11 15:12buy1.04eurusdm1.29030.00001.29172007.01.11 16:131.29030.000.000.000.00
195196772007.01.11 15:15buy1.87eurusdm1.28960.00001.29092007.01.11 16:131.29030.000.000.0013.09
195217262007.01.11 15:30sell1.87usdchfm1.25010.00001.24862007.01.11 16:041.24860.000.000.0022.47
195242742007.01.11 15:46buy3.37eurusdm1.28890.00001.29032007.01.11 16:131.29030.000.000.0047.18
  0.00 0.00 1.69 587.71
Closed P/L: 589.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
195159362007.01.11 15:06sell0.10eurusdm1.28990.00001.2884 1.29030.000.000.00-0.40
195223842007.01.11 15:30buy0.10usdchfm1.25070.00001.2522 1.24790.000.000.00-2.24
195228622007.01.11 15:33buy0.18usdchfm1.24980.00001.2513 1.24790.000.000.00-2.74
195257572007.01.11 16:01buy0.32usdchfm1.24890.00001.2504 1.24790.000.000.00-2.56
195261862007.01.11 16:05sell0.10usdchfm1.24810.00001.2466 1.24830.000.000.00-0.16
195273942007.01.11 16:13buy0.10eurusdm1.29050.00001.2920 1.29010.000.000.00-0.40
195277792007.01.11 16:18buy0.18eurusdm1.28960.00001.2911 1.29010.000.000.000.90
  0.00 0.00 0.00 -7.60
 Floating P/L: -7.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 589.40 Floating P/L: -7.60 Margin: 44.00
Balance: 10 589.40 Equity: 10 581.80 Free Margin: 10 537.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 855.73 Gross Loss: 266.33 Total Net Profit: 589.40
Profit Factor: 3.21 Expected Payoff: 2.95  
Absolute Drawdown: 0.64 Maximal Drawdown: 63.19 (0.61%) Relative Drawdown: 0.61% (63.19)
 
Total Trades: 200 Short Positions (won %): 93 (58.06%) Long Positions (won %): 107 (62.62%)
Profit Trades (% of total): 121 (60.50%) Loss trades (% of total): 79 (39.50%)
Largest profit trade: 91.05 loss trade: -17.68
Average profit trade: 7.07 loss trade: -3.37
Maximum consecutive wins ($): 9 (100.81) consecutive losses ($): 6 (-63.19)
Maximal consecutive profit (count): 116.38 (8) consecutive loss (count): -63.19 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3