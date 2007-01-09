Interbank FX, LLC

Account: 1344602 Name: Goblin Currency: USD 2007 January 11, 04:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
192585332007.01.09 08:51balanceDeposit10 000.00
192591502007.01.09 08:58buy0.10usdchfm1.23750.00001.24152007.01.09 11:411.23850.000.000.000.81
192591582007.01.09 08:58sell0.10eurusdm1.30270.00001.29882007.01.09 11:411.30260.000.000.000.10
192593612007.01.09 09:00buy0.10eurusdm1.30320.00001.30722007.01.09 11:411.30240.000.000.00-0.80
192594492007.01.09 09:00sell0.10usdchfm1.23700.00001.23302007.01.09 11:411.23910.000.000.00-1.69
192629582007.01.09 11:08buy0.15usdchfm1.23650.00001.24052007.01.09 11:401.23860.000.000.002.54
192629952007.01.09 11:08sell0.15eurusdm1.30370.00001.29972007.01.09 11:411.30260.000.000.001.65
192641102007.01.09 11:35sell0.18usdchfm1.23790.00001.23392007.01.09 11:411.23900.000.000.00-1.60
192648892007.01.09 11:41buy0.10usdchfm1.23900.00001.24302007.01.09 12:581.23890.000.000.00-0.08
192649362007.01.09 11:41sell0.10eurusdm1.30230.00001.29832007.01.09 12:581.30170.000.000.000.60
192657912007.01.09 12:01sell0.10usdchfm1.23850.00001.23452007.01.09 12:171.23910.000.000.00-0.48
192659252007.01.09 12:02sell0.18usdchfm1.23920.00001.23532007.01.09 12:171.23900.000.000.000.29
192669672007.01.09 12:16buy0.10eurusdm1.30260.00001.30662007.01.09 12:581.30150.000.000.00-1.10
192669922007.01.09 12:17sell0.10usdchfm1.23870.00001.23472007.01.09 12:581.23930.000.000.00-0.48
192674602007.01.09 12:27buy0.18eurusdm1.30170.00001.30572007.01.09 12:581.30160.000.000.00-0.18
192675302007.01.09 12:28sell0.18usdchfm1.23950.00001.23552007.01.09 12:581.23920.000.000.000.44
192687752007.01.09 12:39buy0.32eurusdm1.30090.00001.30492007.01.09 12:581.30160.000.000.002.24
192695722007.01.09 12:59buy0.10usdchfm1.23940.00001.24142007.01.09 14:041.24050.000.000.000.89
192696242007.01.09 13:00sell0.10eurusdm1.30140.00001.29942007.01.09 14:221.30070.000.000.000.70
192696322007.01.09 13:00sell0.10usdchfm1.23890.00001.23692007.01.09 17:531.24040.000.000.00-1.21
192696682007.01.09 13:01buy0.10eurusdm1.30170.00001.30372007.01.09 17:561.30090.000.000.00-0.80
192707542007.01.09 13:20sell0.18eurusdm1.30220.00001.30022007.01.09 14:221.30020.000.000.003.60
192708142007.01.09 13:20buy0.18usdchfm1.23870.00001.24062007.01.09 14:041.24060.000.000.002.76
192739792007.01.09 13:44sell0.18usdchfm1.23970.00001.23772007.01.09 17:531.24050.000.000.00-1.16
192763042007.01.09 14:04sell0.32usdchfm1.24060.00001.23862007.01.09 17:531.24060.000.000.000.00
192763252007.01.09 14:04buy0.10usdchfm1.24090.00001.24292007.01.09 16:501.24290.000.000.001.61
192764692007.01.09 14:04buy0.18eurusdm1.30090.00001.30292007.01.09 17:561.30090.000.000.000.00
192769272007.01.09 14:06sell0.58usdchfm1.24140.00001.23942007.01.09 17:531.24070.000.000.003.27
192802692007.01.09 14:22sell0.10eurusdm1.30060.00001.29862007.01.10 00:111.29860.000.000.062.00
192926222007.01.09 15:54buy0.32eurusdm1.30000.00001.30202007.01.09 17:561.30090.000.000.002.88
192985412007.01.09 16:50sell1.04usdchfm1.24260.00001.24062007.01.09 17:531.24060.000.000.0016.77
192985982007.01.09 16:50buy0.58eurusdm1.29890.00001.30092007.01.09 17:541.30090.000.000.0011.60
192987962007.01.09 16:50buy0.10usdchfm1.24350.00001.24552007.01.09 22:421.24200.000.000.10-1.21
192991142007.01.09 16:51buy0.18usdchfm1.24270.00001.24472007.01.09 22:421.24190.000.000.18-1.16
193000012007.01.09 16:58buy0.32usdchfm1.24180.00001.24372007.01.09 22:411.24180.000.000.320.00
193035552007.01.09 17:23buy0.58usdchfm1.24090.00001.24282007.01.09 22:411.24190.000.000.574.67
193061962007.01.09 17:53sell0.10usdchfm1.23980.00001.23782007.01.10 05:511.24150.000.00-0.10-1.37
193071412007.01.09 17:56buy0.10eurusdm1.30120.00001.30322007.01.10 05:511.29850.000.00-0.07-2.70
193100802007.01.09 18:34buy1.04usdchfm1.23990.00001.24192007.01.09 22:411.24190.000.001.0316.75
193189002007.01.09 20:37buy0.18eurusdm1.30020.00001.30222007.01.10 05:511.29860.000.00-0.12-2.88
193189212007.01.09 20:37sell0.18usdchfm1.24070.00001.23872007.01.10 05:511.24140.000.00-0.19-1.01
193255782007.01.09 22:41sell0.32usdchfm1.24180.00001.23982007.01.10 05:511.24170.000.000.000.26
193256422007.01.09 22:42buy0.10usdchfm1.24240.00001.24442007.01.10 01:021.24440.000.000.001.61
193257782007.01.09 22:43buy0.32eurusdm1.29930.00001.30132007.01.10 05:511.29870.000.000.00-1.92
193330412007.01.10 00:11sell0.10eurusdm1.29860.00001.29662007.01.10 00:191.29660.000.000.002.00
193347292007.01.10 00:16sell0.58usdchfm1.24310.00001.24112007.01.10 05:511.24180.000.000.006.07
193347492007.01.10 00:16buy0.58eurusdm1.29810.00001.30012007.01.10 05:511.29860.000.000.002.90
193357892007.01.10 00:19buy1.04eurusdm1.29710.00001.29912007.01.10 05:511.29830.000.000.0012.48
193361212007.01.10 00:19sell0.10eurusdm1.29640.00001.29442007.01.10 13:311.29830.000.000.00-1.90
193363972007.01.10 00:19sell1.04usdchfm1.24400.00001.24202007.01.10 05:491.24200.000.000.0016.75
193379882007.01.10 00:23sell0.18eurusdm1.29720.00001.29532007.01.10 13:301.29830.000.000.00-1.98
193427322007.01.10 01:04buy0.10usdchfm1.24450.00001.24652007.01.10 08:321.24260.000.000.00-1.53
193428162007.01.10 01:04buy1.87eurusdm1.29620.00001.29822007.01.10 05:501.29820.000.000.0037.40
193441882007.01.10 01:19buy0.18usdchfm1.24360.00001.24562007.01.10 08:321.24270.000.000.00-1.30
193589932007.01.10 05:41buy0.32usdchfm1.24280.00001.24482007.01.10 08:321.24260.000.000.00-0.52
193593312007.01.10 05:44sell0.32eurusdm1.29800.00001.29602007.01.10 13:301.29850.000.000.00-1.60
193597162007.01.10 05:51buy0.58usdchfm1.24190.00001.24392007.01.10 08:321.24260.000.000.003.27
193602342007.01.10 05:51sell0.10usdchfm1.24100.00001.23902007.01.10 16:231.24600.000.000.00-4.01
193602462007.01.10 05:51buy0.10eurusdm1.29880.00001.30072007.01.10 10:091.30000.000.000.001.20
193619392007.01.10 06:41buy0.18eurusdm1.29790.00001.29992007.01.10 10:091.29990.000.000.003.60
193619692007.01.10 06:41sell0.18usdchfm1.24190.00001.23992007.01.10 16:231.24600.000.000.00-5.92
193643462007.01.10 07:24buy1.04usdchfm1.24070.00001.24272007.01.10 08:321.24270.000.000.0016.74
193643502007.01.10 07:24sell0.58eurusdm1.29890.00001.29692007.01.10 13:301.29850.000.000.002.32
193665362007.01.10 07:47sell1.04eurusdm1.29970.00001.29772007.01.10 13:301.29770.000.000.0020.80
193693472007.01.10 08:32buy0.10usdchfm1.24290.00001.24492007.01.10 13:351.24420.000.000.001.04
193703162007.01.10 08:46sell0.32usdchfm1.24280.00001.24082007.01.10 16:231.24590.000.000.00-7.96
193739352007.01.10 09:43buy0.18usdchfm1.24210.00001.24402007.01.10 13:351.24400.000.000.002.75
193753012007.01.10 10:09buy0.10eurusdm1.30020.00001.30222007.01.10 16:261.29460.000.000.00-5.60
193788762007.01.10 11:15buy0.18eurusdm1.29930.00001.30132007.01.10 16:261.29470.000.000.00-8.28
193874062007.01.10 13:30buy0.32eurusdm1.29820.00001.30002007.01.10 16:261.29460.000.000.00-11.52
193876062007.01.10 13:31sell0.10eurusdm1.29750.00001.29552007.01.10 14:461.29630.000.000.001.20
193878262007.01.10 13:32sell0.18eurusdm1.29830.00001.29642007.01.10 14:451.29640.000.000.003.42
193884022007.01.10 13:34sell0.58usdchfm1.24360.00001.24162007.01.10 16:231.24590.000.000.00-10.71
193885512007.01.10 13:34buy0.58eurusdm1.29730.00001.29932007.01.10 16:261.29480.000.000.00-14.50
193890952007.01.10 13:35buy0.10usdchfm1.24470.00001.24672007.01.10 15:101.24580.000.000.000.88
193910962007.01.10 13:41sell1.04usdchfm1.24450.00001.24252007.01.10 16:231.24580.000.000.00-10.85
193932152007.01.10 13:55buy0.18usdchfm1.24380.00001.24582007.01.10 15:091.24580.000.000.002.89
193986292007.01.10 14:45buy1.04eurusdm1.29640.00001.29842007.01.10 16:261.29470.000.000.00-17.68
193987322007.01.10 14:46sell0.10eurusdm1.29620.00001.29422007.01.10 15:141.29420.000.000.002.00
194002972007.01.10 14:54sell1.87usdchfm1.24530.00001.24332007.01.10 16:221.24570.000.000.00-6.00
194034062007.01.10 15:10buy1.87eurusdm1.29500.00001.29702007.01.10 16:251.29470.000.000.00-5.61
194045482007.01.10 15:12sell3.37usdchfm1.24610.00001.24422007.01.10 16:221.24560.000.000.0013.53
194060892007.01.10 15:14buy3.37eurusdm1.29410.00001.29612007.01.10 16:251.29480.000.000.0023.59
194068112007.01.10 15:15sell6.07usdchfm1.24700.00001.24502007.01.10 16:211.24550.000.000.0073.10
194098222007.01.10 15:26buy6.07eurusdm1.29340.00001.29532007.01.10 16:251.29490.000.000.0091.05
194170802007.01.10 16:23sell0.10usdchfm1.24570.00001.24422007.01.11 01:281.24510.000.00-0.310.48
194173122007.01.10 16:27buy0.10eurusdm1.29490.00001.29642007.01.11 01:281.29540.000.00-0.200.50
194203962007.01.10 17:00buy0.18eurusdm1.29390.00001.29542007.01.11 01:281.29540.000.00-0.352.70
194237722007.01.10 17:42sell0.18usdchfm1.24660.00001.24512007.01.11 01:281.24510.000.00-0.562.17
  0.00 0.00 0.36 285.57
Closed P/L: 285.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
194057512007.01.10 15:14sell0.10eurusdm1.29380.00001.2918 1.29630.000.000.18-2.50
194126232007.01.10 15:40sell0.18eurusdm1.29470.00001.2927 1.29630.000.000.32-2.88
194462512007.01.11 01:28buy0.10eurusdm1.29550.00001.2970 1.29610.000.000.000.60
194469942007.01.11 01:33sell0.32eurusdm1.29560.00001.2941 1.29630.000.000.00-2.24
194034742007.01.10 15:10buy0.10usdchfm1.24640.00001.2484 1.24390.000.000.30-2.01
194153022007.01.10 16:03buy0.18usdchfm1.24550.00001.2475 1.24390.000.000.53-2.32
194463112007.01.11 01:28sell0.10usdchfm1.24460.00001.2431 1.24440.000.000.000.16
194476872007.01.11 02:02buy0.32usdchfm1.24470.00001.2462 1.24390.000.000.00-2.06
  0.00 0.00 1.33 -13.25
 Floating P/L: -11.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 285.93 Floating P/L: -11.92 Margin: 60.00
Balance: 10 285.93 Equity: 10 274.01 Free Margin: 10 214.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 425.43 Gross Loss: 139.50 Total Net Profit: 285.93
Profit Factor: 3.05 Expected Payoff: 3.25  
Absolute Drawdown: 0.64 Maximal Drawdown: 63.19 (0.61%) Relative Drawdown: 0.61% (63.19)
 
Total Trades: 88 Short Positions (won %): 41 (58.54%) Long Positions (won %): 47 (59.57%)
Profit Trades (% of total): 52 (59.09%) Loss trades (% of total): 36 (40.91%)
Largest profit trade: 91.05 loss trade: -17.68
Average profit trade: 8.18 loss trade: -3.87
Maximum consecutive wins ($): 9 (100.81) consecutive losses ($): 6 (-63.19)
Maximal consecutive profit (count): 114.64 (2) consecutive loss (count): -63.19 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3