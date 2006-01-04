|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=4; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|9851
|Ticks modelled
|74936
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|24663.41
|Gross profit
|33131.23
|Gross loss
|-8467.82
|Profit factor
|3.91
|Expected payoff
|23.40
|Absolute drawdown
|58.93
|Maximal drawdown
|1684.71 (6.37%)
|Relative drawdown
|70.70% (152.00)
|Total trades
|1054
|Short positions (won %)
|555 (70.27%)
|Long positions (won %)
|499 (71.34%)
|Profit trades (% of total)
|746 (70.78%)
|Loss trades (% of total)
|308 (29.22%)
|Largest
|profit trade
|410.20
|loss trade
|-887.46
|Average
|profit trade
|44.41
|loss trade
|-27.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (111.26)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-13.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1807.64 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-1684.71 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 22:00
|buy
|1
|0.09
|1.1822
|0.0000
|1.1832
|2
|2006.01.02 23:06
|buy
|2
|0.16
|1.1817
|0.0000
|1.1827
|3
|2006.01.03 00:00
|sell
|3
|0.08
|1.1812
|0.0000
|1.1802
|4
|2006.01.03 00:00
|sell
|4
|0.16
|1.1820
|0.0000
|1.1810
|5
|2006.01.03 00:59
|t/p
|1
|0.09
|1.1832
|0.0000
|1.1832
|0.84
|100.84
|6
|2006.01.03 00:59
|t/p
|2
|0.16
|1.1827
|0.0000
|1.1827
|1.50
|102.34
|7
|2006.01.03 00:59
|sell
|5
|0.32
|1.1838
|0.0000
|1.1828
|8
|2006.01.03 01:59
|sell
|6
|0.56
|1.1861
|0.0000
|1.1851
|9
|2006.01.03 02:00
|buy
|7
|0.07
|1.1863
|0.0000
|1.1873
|10
|2006.01.03 04:22
|t/p
|7
|0.07
|1.1873
|0.0000
|1.1873
|0.70
|103.04
|11
|2006.01.03 04:22
|buy
|8
|0.06
|1.1877
|0.0000
|1.1887
|12
|2006.01.03 05:59
|t/p
|8
|0.06
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|0.60
|103.64
|13
|2006.01.03 05:59
|close
|6
|0.56
|1.1896
|0.0000
|1.1851
|-19.60
|84.04
|14
|2006.01.03 05:59
|close
|5
|0.32
|1.1896
|0.0000
|1.1828
|-18.56
|65.48
|15
|2006.01.03 05:59
|close
|4
|0.16
|1.1896
|0.0000
|1.1810
|-12.16
|53.32
|16
|2006.01.03 05:59
|close
|3
|0.08
|1.1896
|0.0000
|1.1802
|-6.72
|46.60
|17
|2006.01.03 06:00
|buy
|9
|0.04
|1.1896
|0.0000
|1.1906
|18
|2006.01.03 06:00
|buy
|10
|0.08
|1.1880
|0.0000
|1.1890
|19
|2006.01.03 06:07
|t/p
|10
|0.08
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|0.80
|47.40
|20
|2006.01.03 06:07
|close
|9
|0.04
|1.1891
|0.0000
|1.1906
|-0.20
|47.20
|21
|2006.01.03 06:07
|buy
|11
|0.04
|1.1895
|0.0000
|1.1905
|22
|2006.01.03 06:11
|buy
|12
|0.08
|1.1889
|0.0000
|1.1899
|23
|2006.01.03 06:12
|buy
|13
|0.16
|1.1884
|0.0000
|1.1894
|24
|2006.01.03 06:27
|t/p
|13
|0.16
|1.1894
|0.0000
|1.1894
|1.60
|48.80
|25
|2006.01.03 06:27
|close
|12
|0.08
|1.1895
|0.0000
|1.1899
|0.48
|49.28
|26
|2006.01.03 06:27
|close
|11
|0.04
|1.1894
|0.0000
|1.1905
|-0.04
|49.24
|27
|2006.01.03 06:27
|buy
|14
|0.04
|1.1896
|0.0000
|1.1906
|28
|2006.01.03 06:59
|buy
|15
|0.08
|1.1877
|0.0000
|1.1887
|29
|2006.01.03 07:00
|t/p
|15
|0.08
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|0.80
|50.04
|30
|2006.01.03 07:00
|close
|14
|0.04
|1.1891
|0.0000
|1.1906
|-0.20
|49.84
|31
|2006.01.03 07:00
|buy
|16
|0.04
|1.1892
|0.0000
|1.1902
|32
|2006.01.03 07:36
|buy
|17
|0.08
|1.1886
|0.0000
|1.1896
|33
|2006.01.03 07:39
|buy
|18
|0.16
|1.1880
|0.0000
|1.1890
|34
|2006.01.03 07:44
|buy
|19
|0.32
|1.1874
|0.0000
|1.1884
|35
|2006.01.03 07:59
|t/p
|19
|0.32
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|3.20
|53.04
|36
|2006.01.03 07:59
|close
|18
|0.16
|1.1888
|0.0000
|1.1890
|1.28
|54.32
|37
|2006.01.03 08:00
|close
|17
|0.08
|1.1889
|0.0000
|1.1896
|0.24
|54.56
|38
|2006.01.03 08:00
|close
|16
|0.04
|1.1879
|0.0000
|1.1902
|-0.52
|54.04
|39
|2006.01.03 10:53
|sell
|20
|0.04
|1.1884
|0.0000
|1.1874
|40
|2006.01.03 11:02
|sell
|21
|0.08
|1.1890
|0.0000
|1.1880
|41
|2006.01.03 12:30
|t/p
|21
|0.08
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|0.80
|54.84
|42
|2006.01.03 12:30
|close
|20
|0.04
|1.1879
|0.0000
|1.1874
|0.20
|55.04
|43
|2006.01.03 13:00
|sell
|22
|0.04
|1.1876
|0.0000
|1.1866
|44
|2006.01.03 13:01
|sell
|23
|0.08
|1.1885
|0.0000
|1.1875
|45
|2006.01.03 13:59
|t/p
|23
|0.08
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|0.80
|55.84
|46
|2006.01.03 13:59
|close
|22
|0.04
|1.1874
|0.0000
|1.1866
|0.08
|55.92
|47
|2006.01.03 13:59
|sell
|24
|0.05
|1.1874
|0.0000
|1.1864
|48
|2006.01.03 13:59
|sell
|25
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1872
|49
|2006.01.03 14:59
|sell
|26
|0.16
|1.1934
|0.0000
|1.1924
|50
|2006.01.03 15:00
|buy
|27
|0.04
|1.1937
|0.0000
|1.1947
|51
|2006.01.03 15:59
|t/p
|27
|0.04
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|0.40
|56.32
|52
|2006.01.03 15:59
|buy
|28
|0.03
|1.1978
|0.0000
|1.1988
|53
|2006.01.03 15:59
|sell
|29
|0.24
|1.1976
|0.0000
|1.1966
|54
|2006.01.03 16:16
|t/p
|29
|0.24
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|2.40
|58.72
|55
|2006.01.03 16:16
|buy
|30
|0.06
|1.1964
|0.0000
|1.1974
|56
|2006.01.03 16:16
|close
|26
|0.16
|1.1964
|0.0000
|1.1924
|-4.80
|53.92
|57
|2006.01.03 16:17
|close
|25
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1872
|-8.30
|45.62
|58
|2006.01.03 16:17
|close
|24
|0.05
|1.1965
|0.0000
|1.1864
|-4.55
|41.07
|59
|2006.01.03 16:59
|t/p
|30
|0.06
|1.1974
|0.0000
|1.1974
|0.60
|41.67
|60
|2006.01.03 16:59
|close
|28
|0.03
|1.1981
|0.0000
|1.1988
|0.09
|41.76
|61
|2006.01.03 17:00
|buy
|31
|0.03
|1.1982
|0.0000
|1.1992
|62
|2006.01.03 17:00
|buy
|32
|0.06
|1.1974
|0.0000
|1.1984
|63
|2006.01.03 17:03
|buy
|33
|0.12
|1.1968
|0.0000
|1.1978
|64
|2006.01.03 17:27
|t/p
|33
|0.12
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|1.20
|42.96
|65
|2006.01.03 17:27
|close
|32
|0.06
|1.1978
|0.0000
|1.1984
|0.24
|43.20
|66
|2006.01.03 17:27
|close
|31
|0.03
|1.1978
|0.0000
|1.1992
|-0.12
|43.08
|67
|2006.01.03 17:27
|buy
|34
|0.03
|1.1979
|0.0000
|1.1989
|68
|2006.01.03 17:28
|buy
|35
|0.06
|1.1974
|0.0000
|1.1984
|69
|2006.01.03 18:59
|t/p
|35
|0.06
|1.1984
|0.0000
|1.1984
|0.60
|43.68
|70
|2006.01.03 18:59
|close
|34
|0.03
|1.1984
|0.0000
|1.1989
|0.15
|43.83
|71
|2006.01.03 19:00
|buy
|36
|0.03
|1.1985
|0.0000
|1.1995
|72
|2006.01.03 19:04
|buy
|37
|0.06
|1.1977
|0.0000
|1.1987
|73
|2006.01.03 19:34
|t/p
|37
|0.06
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|0.60
|44.43
|74
|2006.01.03 19:34
|close
|36
|0.03
|1.1988
|0.0000
|1.1995
|0.09
|44.52
|75
|2006.01.03 19:34
|buy
|38
|0.03
|1.1989
|0.0000
|1.1999
|76
|2006.01.03 19:36
|buy
|39
|0.06
|1.1983
|0.0000
|1.1993
|77
|2006.01.03 19:40
|buy
|40
|0.12
|1.1977
|0.0000
|1.1987
|78
|2006.01.03 19:59
|t/p
|38
|0.03
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|0.30
|44.82
|79
|2006.01.03 19:59
|t/p
|39
|0.06
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|0.60
|45.42
|80
|2006.01.03 19:59
|t/p
|40
|0.12
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|1.20
|46.62
|81
|2006.01.03 19:59
|buy
|41
|0.04
|1.2021
|0.0000
|1.2031
|82
|2006.01.03 20:29
|buy
|42
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.2024
|83
|2006.01.03 21:18
|t/p
|42
|0.08
|1.2024
|0.0000
|1.2024
|0.80
|47.42
|84
|2006.01.03 21:18
|close
|41
|0.04
|1.2026
|0.0000
|1.2031
|0.20
|47.62
|85
|2006.01.03 21:24
|buy
|43
|0.04
|1.2021
|0.0000
|1.2031
|86
|2006.01.03 21:57
|buy
|44
|0.08
|1.2015
|0.0000
|1.2025
|87
|2006.01.03 22:20
|buy
|45
|0.16
|1.2010
|0.0000
|1.2020
|88
|2006.01.03 23:59
|t/p
|43
|0.04
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|0.40
|48.02
|89
|2006.01.03 23:59
|t/p
|44
|0.08
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|0.80
|48.82
|90
|2006.01.03 23:59
|t/p
|45
|0.16
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|1.60
|50.42
|91
|2006.01.04 02:00
|buy
|46
|0.04
|1.2046
|0.0000
|1.2056
|92
|2006.01.04 02:59
|t/p
|46
|0.04
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|0.40
|50.82
|93
|2006.01.04 02:59
|buy
|47
|0.04
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|94
|2006.01.04 03:07
|buy
|48
|0.08
|1.2066
|0.0000
|1.2076
|95
|2006.01.04 05:15
|buy
|49
|0.16
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|96
|2006.01.04 06:49
|t/p
|49
|0.16
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|1.60
|52.42
|97
|2006.01.04 06:49
|close
|48
|0.08
|1.2071
|0.0000
|1.2076
|0.40
|52.82
|98
|2006.01.04 06:49
|close
|47
|0.04
|1.2070
|0.0000
|1.2081
|-0.04
|52.78
|99
|2006.01.04 07:00
|sell
|50
|0.04
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|100
|2006.01.04 07:00
|sell
|51
|0.08
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|101
|2006.01.04 07:53
|t/p
|51
|0.08
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|0.80
|53.58
|102
|2006.01.04 07:53
|close
|50
|0.04
|1.2053
|0.0000
|1.2039
|-0.16
|53.42
|103
|2006.01.04 07:53
|sell
|52
|0.04
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|104
|2006.01.04 07:56
|sell
|53
|0.08
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|105
|2006.01.04 08:00
|t/p
|53
|0.08
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|0.80
|54.22
|106
|2006.01.04 08:00
|close
|52
|0.04
|1.2045
|0.0000
|1.2039
|0.16
|54.38
|107
|2006.01.04 08:00
|sell
|54
|0.04
|1.2046
|0.0000
|1.2036
|108
|2006.01.04 08:42
|sell
|55
|0.08
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|109
|2006.01.04 08:46
|sell
|56
|0.16
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|110
|2006.01.04 08:59
|t/p
|56
|0.16
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|1.60
|55.98
|111
|2006.01.04 08:59
|close
|55
|0.08
|1.2046
|0.0000
|1.2041
|0.40
|56.38
|112
|2006.01.04 08:59
|close
|54
|0.04
|1.2043
|0.0000
|1.2036
|0.12
|56.50
|113
|2006.01.04 08:59
|sell
|57
|0.04
|1.2042
|0.0000
|1.2032
|114
|2006.01.04 08:59
|sell
|58
|0.08
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|115
|2006.01.04 09:59
|sell
|59
|0.16
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|116
|2006.01.04 10:00
|buy
|60
|0.04
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|117
|2006.01.04 10:17
|t/p
|59
|0.16
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|1.60
|58.10
|118
|2006.01.04 10:17
|buy
|61
|0.08
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|119
|2006.01.04 10:17
|close
|58
|0.08
|1.2056
|0.0000
|1.2041
|-0.40
|57.70
|120
|2006.01.04 10:17
|close
|57
|0.04
|1.2057
|0.0000
|1.2032
|-0.60
|57.10
|121
|2006.01.04 10:19
|t/p
|61
|0.08
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|0.80
|57.90
|122
|2006.01.04 10:19
|close
|60
|0.04
|1.2066
|0.0000
|1.2077
|-0.04
|57.86
|123
|2006.01.04 10:19
|buy
|62
|0.05
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|124
|2006.01.04 10:24
|buy
|63
|0.08
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|125
|2006.01.04 10:29
|t/p
|63
|0.08
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|0.80
|58.66
|126
|2006.01.04 10:29
|close
|62
|0.05
|1.2071
|0.0000
|1.2077
|0.20
|58.86
|127
|2006.01.04 10:29
|buy
|64
|0.05
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|128
|2006.01.04 11:00
|buy
|65
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2074
|129
|2006.01.04 11:34
|buy
|66
|0.16
|1.2058
|0.0000
|1.2068
|130
|2006.01.04 12:59
|t/p
|64
|0.05
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|0.50
|59.36
|131
|2006.01.04 12:59
|t/p
|65
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|1.00
|60.36
|132
|2006.01.04 12:59
|t/p
|66
|0.16
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|1.60
|61.96
|133
|2006.01.04 12:59
|buy
|67
|0.05
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|134
|2006.01.04 13:11
|buy
|68
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|135
|2006.01.04 13:31
|t/p
|68
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|1.00
|62.96
|136
|2006.01.04 13:31
|close
|67
|0.05
|1.2086
|0.0000
|1.2100
|-0.20
|62.76
|137
|2006.01.04 13:31
|buy
|69
|0.05
|1.2087
|0.0000
|1.2097
|138
|2006.01.04 13:36
|t/p
|69
|0.05
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|0.50
|63.26
|139
|2006.01.04 13:36
|buy
|70
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|140
|2006.01.04 13:46
|buy
|71
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|141
|2006.01.04 14:01
|buy
|72
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2097
|142
|2006.01.04 14:01
|buy
|73
|0.40
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|143
|2006.01.04 14:06
|t/p
|73
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|4.00
|67.26
|144
|2006.01.04 14:06
|close
|72
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2097
|0.80
|68.06
|145
|2006.01.04 14:06
|close
|71
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2103
|-0.30
|67.76
|146
|2006.01.04 14:06
|close
|70
|0.05
|1.2091
|0.0000
|1.2109
|-0.40
|67.36
|147
|2006.01.04 14:06
|buy
|74
|0.05
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|148
|2006.01.04 14:07
|buy
|75
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|149
|2006.01.04 14:13
|buy
|76
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|150
|2006.01.04 14:18
|buy
|77
|0.40
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|151
|2006.01.04 14:32
|t/p
|77
|0.40
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|4.00
|71.36
|152
|2006.01.04 14:32
|close
|76
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2092
|0.80
|72.16
|153
|2006.01.04 14:32
|close
|75
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2099
|-0.40
|71.76
|154
|2006.01.04 14:32
|close
|74
|0.05
|1.2086
|0.0000
|1.2104
|-0.40
|71.36
|155
|2006.01.04 14:32
|buy
|78
|0.05
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|156
|2006.01.04 14:35
|buy
|79
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|157
|2006.01.04 14:39
|t/p
|79
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|1.00
|72.36
|158
|2006.01.04 14:39
|close
|78
|0.05
|1.2092
|0.0000
|1.2099
|0.15
|72.51
|159
|2006.01.04 14:39
|buy
|80
|0.06
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|160
|2006.01.04 14:59
|buy
|81
|0.12
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|161
|2006.01.04 15:01
|t/p
|81
|0.12
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|1.20
|73.71
|162
|2006.01.04 15:01
|close
|80
|0.06
|1.2094
|0.0000
|1.2105
|-0.06
|73.65
|163
|2006.01.04 15:01
|buy
|82
|0.06
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|164
|2006.01.04 15:02
|buy
|83
|0.12
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|165
|2006.01.04 15:02
|buy
|84
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|166
|2006.01.04 15:09
|t/p
|84
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|2.00
|75.65
|167
|2006.01.04 15:09
|close
|83
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2098
|0.36
|76.01
|168
|2006.01.04 15:09
|close
|82
|0.06
|1.2092
|0.0000
|1.2105
|-0.18
|75.83
|169
|2006.01.04 15:09
|buy
|85
|0.06
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|170
|2006.01.04 15:11
|buy
|86
|0.12
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|171
|2006.01.04 15:14
|buy
|87
|0.24
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|172
|2006.01.04 16:04
|t/p
|87
|0.24
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|2.40
|78.23
|173
|2006.01.04 16:04
|close
|86
|0.12
|1.2093
|0.0000
|1.2098
|0.60
|78.83
|174
|2006.01.04 16:04
|close
|85
|0.06
|1.2092
|0.0000
|1.2103
|-0.06
|78.77
|175
|2006.01.04 18:00
|buy
|88
|0.06
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|176
|2006.01.04 18:29
|buy
|89
|0.12
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|177
|2006.01.04 19:03
|t/p
|89
|0.12
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|1.20
|79.97
|178
|2006.01.04 19:03
|close
|88
|0.06
|1.2135
|0.0000
|1.2140
|0.30
|80.27
|179
|2006.01.04 19:04
|buy
|90
|0.06
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|180
|2006.01.04 19:24
|buy
|91
|0.12
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|181
|2006.01.04 22:00
|sell
|92
|0.06
|1.2119
|0.0000
|1.2109
|182
|2006.01.04 22:50
|buy
|93
|0.24
|1.2120
|0.0000
|1.2130
|183
|2006.01.04 22:59
|buy
|94
|0.48
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|184
|2006.01.04 23:00
|t/p
|92
|0.06
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|0.60
|80.87
|185
|2006.01.04 23:00
|sell
|95
|0.05
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|186
|2006.01.04 23:11
|sell
|96
|0.12
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|187
|2006.01.05 02:05
|t/p
|96
|0.12
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|1.41
|82.28
|188
|2006.01.05 02:05
|close
|95
|0.05
|1.2103
|0.0000
|1.2097
|0.29
|82.57
|189
|2006.01.05 02:05
|sell
|97
|0.05
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|190
|2006.01.05 02:59
|sell
|98
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|191
|2006.01.05 04:41
|t/p
|98
|0.12
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.20
|83.77
|192
|2006.01.05 04:41
|close
|97
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2091
|0.10
|83.87
|193
|2006.01.05 04:41
|sell
|99
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|194
|2006.01.05 05:59
|sell
|100
|0.12
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|195
|2006.01.05 06:00
|t/p
|100
|0.12
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.20
|85.07
|196
|2006.01.05 06:00
|close
|99
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|0.00
|85.07
|197
|2006.01.05 13:00
|sell
|101
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|198
|2006.01.05 13:30
|t/p
|101
|0.05
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|0.50
|85.57
|199
|2006.01.05 13:30
|sell
|102
|0.04
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|200
|2006.01.05 13:43
|sell
|103
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|201
|2006.01.05 14:00
|sell
|104
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|202
|2006.01.05 14:21
|sell
|105
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2089
|203
|2006.01.05 14:59
|t/p
|104
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|2.00
|87.57
|204
|2006.01.05 14:59
|t/p
|105
|0.40
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|4.00
|91.57
|205
|2006.01.05 14:59
|close
|103
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2077
|0.30
|91.87
|206
|2006.01.05 15:00
|close
|102
|0.04
|1.2083
|0.0000
|1.2072
|-0.04
|91.83
|207
|2006.01.05 15:00
|sell
|106
|0.05
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|208
|2006.01.05 15:18
|sell
|107
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|209
|2006.01.05 15:19
|sell
|108
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|210
|2006.01.05 16:59
|sell
|109
|0.48
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|211
|2006.01.05 17:00
|t/p
|109
|0.48
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|4.80
|96.63
|212
|2006.01.05 17:00
|close
|108
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2084
|0.60
|97.23
|213
|2006.01.05 17:00
|close
|107
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-0.20
|97.03
|214
|2006.01.05 17:00
|close
|106
|0.05
|1.2091
|0.0000
|1.2072
|-0.45
|96.58
|215
|2006.01.06 02:00
|sell
|110
|0.05
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|216
|2006.01.06 02:02
|sell
|111
|0.12
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|217
|2006.01.06 02:02
|sell
|112
|0.28
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|218
|2006.01.06 02:03
|t/p
|112
|0.28
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|2.80
|99.38
|219
|2006.01.06 02:03
|sell
|113
|0.28
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|220
|2006.01.06 02:06
|t/p
|113
|0.28
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|2.80
|102.18
|221
|2006.01.06 02:06
|sell
|114
|0.28
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|222
|2006.01.06 02:14
|t/p
|114
|0.28
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|2.80
|104.98
|223
|2006.01.06 02:14
|sell
|115
|0.32
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|224
|2006.01.06 02:16
|t/p
|115
|0.32
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|3.20
|108.18
|225
|2006.01.06 02:16
|sell
|116
|0.32
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|226
|2006.01.06 02:19
|t/p
|116
|0.32
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|3.20
|111.38
|227
|2006.01.06 02:19
|sell
|117
|0.32
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|228
|2006.01.06 02:20
|t/p
|117
|0.32
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|3.20
|114.58
|229
|2006.01.06 02:20
|sell
|118
|0.32
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|230
|2006.01.06 02:22
|t/p
|118
|0.32
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|3.20
|117.78
|231
|2006.01.06 02:22
|close
|111
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2085
|-1.68
|116.10
|232
|2006.01.06 02:22
|close
|110
|0.05
|1.2109
|0.0000
|1.2076
|-1.15
|114.95
|233
|2006.01.06 02:22
|close
|94
|0.48
|1.2107
|0.0000
|1.2120
|-2.70
|112.25
|234
|2006.01.06 02:22
|close
|93
|0.24
|1.2107
|0.0000
|1.2130
|-3.75
|108.50
|235
|2006.01.06 02:22
|close
|91
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2136
|-2.59
|105.91
|236
|2006.01.06 02:22
|close
|90
|0.06
|1.2107
|0.0000
|1.2143
|-1.72
|104.19
|237
|2006.01.06 02:24
|sell
|119
|0.08
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|238
|2006.01.06 02:24
|sell
|120
|0.16
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|239
|2006.01.06 02:26
|t/p
|120
|0.16
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.60
|105.79
|240
|2006.01.06 02:26
|sell
|121
|0.16
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|241
|2006.01.06 02:27
|close
|121
|0.16
|1.2097
|0.0000
|1.2095
|1.28
|107.07
|242
|2006.01.06 02:27
|close
|119
|0.08
|1.2097
|0.0000
|1.2085
|-0.16
|106.91
|243
|2006.01.06 02:27
|sell
|122
|0.09
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|244
|2006.01.06 03:00
|t/p
|122
|0.09
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|0.90
|107.81
|245
|2006.01.06 03:00
|sell
|123
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|246
|2006.01.06 03:19
|sell
|124
|0.18
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|247
|2006.01.06 07:00
|close
|124
|0.18
|1.2086
|0.0000
|1.2083
|1.26
|109.07
|248
|2006.01.06 07:00
|close
|123
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|0.00
|109.07
|249
|2006.01.06 09:00
|buy
|125
|0.09
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|250
|2006.01.06 09:05
|buy
|126
|0.18
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|251
|2006.01.06 10:16
|close
|126
|0.18
|1.2099
|0.0000
|1.2100
|1.62
|110.69
|252
|2006.01.06 10:16
|close
|125
|0.09
|1.2099
|0.0000
|1.2105
|0.36
|111.05
|253
|2006.01.06 10:23
|buy
|127
|0.09
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|254
|2006.01.06 10:29
|buy
|128
|0.18
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|255
|2006.01.06 13:59
|t/p
|127
|0.09
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|0.90
|111.95
|256
|2006.01.06 13:59
|t/p
|128
|0.18
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.80
|113.75
|257
|2006.01.06 14:00
|buy
|129
|0.09
|1.2165
|0.0000
|1.2175
|258
|2006.01.06 14:30
|buy
|130
|0.18
|1.2134
|0.0000
|1.2144
|259
|2006.01.06 14:48
|t/p
|130
|0.18
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|1.80
|115.55
|260
|2006.01.06 14:48
|close
|129
|0.09
|1.2144
|0.0000
|1.2175
|-1.89
|113.66
|261
|2006.01.06 14:48
|buy
|131
|0.09
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|262
|2006.01.06 14:49
|buy
|132
|0.18
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|263
|2006.01.06 14:50
|t/p
|132
|0.18
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|1.80
|115.46
|264
|2006.01.06 14:50
|close
|131
|0.09
|1.2148
|0.0000
|1.2155
|0.27
|115.73
|265
|2006.01.06 14:50
|buy
|133
|0.09
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|266
|2006.01.06 14:50
|close
|133
|0.09
|1.2155
|0.0000
|1.2161
|0.36
|116.09
|267
|2006.01.06 14:50
|buy
|134
|0.09
|1.2160
|0.0000
|1.2170
|268
|2006.01.06 14:52
|t/p
|134
|0.09
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|0.90
|116.99
|269
|2006.01.06 14:52
|buy
|135
|0.09
|1.2172
|0.0000
|1.2182
|270
|2006.01.06 14:53
|buy
|136
|0.18
|1.2167
|0.0000
|1.2177
|271
|2006.01.06 14:59
|buy
|137
|0.36
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|272
|2006.01.06 15:02
|close
|137
|0.36
|1.2163
|0.0000
|1.2165
|2.88
|119.87
|273
|2006.01.06 15:02
|close
|136
|0.18
|1.2163
|0.0000
|1.2177
|-0.72
|119.15
|274
|2006.01.06 15:02
|close
|135
|0.09
|1.2163
|0.0000
|1.2182
|-0.81
|118.34
|275
|2006.01.06 15:02
|buy
|138
|0.09
|1.2165
|0.0000
|1.2175
|276
|2006.01.06 15:03
|buy
|139
|0.18
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|277
|2006.01.06 15:04
|close
|139
|0.18
|1.2167
|0.0000
|1.2168
|1.62
|119.96
|278
|2006.01.06 15:04
|close
|138
|0.09
|1.2167
|0.0000
|1.2175
|0.18
|120.14
|279
|2006.01.06 15:04
|buy
|140
|0.09
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|280
|2006.01.06 15:05
|buy
|141
|0.18
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|281
|2006.01.06 15:08
|buy
|142
|0.36
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|282
|2006.01.06 15:13
|buy
|143
|0.72
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|283
|2006.01.06 15:15
|close
|143
|0.72
|1.2154
|0.0000
|1.2158
|4.32
|124.46
|284
|2006.01.06 15:15
|close
|142
|0.36
|1.2154
|0.0000
|1.2163
|0.36
|124.82
|285
|2006.01.06 15:15
|close
|141
|0.18
|1.2154
|0.0000
|1.2171
|-1.26
|123.56
|286
|2006.01.06 15:15
|close
|140
|0.09
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|-1.26
|122.30
|287
|2006.01.06 15:15
|buy
|144
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|288
|2006.01.06 15:21
|buy
|145
|0.20
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|289
|2006.01.06 16:04
|close
|145
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2159
|2.00
|124.30
|290
|2006.01.06 16:04
|close
|144
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2165
|0.40
|124.70
|291
|2006.01.06 16:07
|buy
|146
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|292
|2006.01.06 16:27
|buy
|147
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|293
|2006.01.06 17:37
|sell
|148
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2136
|294
|2006.01.06 17:59
|sell
|149
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2143
|295
|2006.01.06 18:02
|t/p
|147
|0.20
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|2.00
|126.70
|296
|2006.01.06 18:02
|close
|146
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2161
|0.50
|127.20
|297
|2006.01.06 18:06
|close
|149
|0.20
|1.2151
|0.0000
|1.2143
|0.40
|127.60
|298
|2006.01.06 18:06
|close
|148
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2136
|-0.50
|127.10
|299
|2006.01.09 00:45
|sell
|150
|0.11
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|300
|2006.01.09 00:59
|sell
|151
|0.22
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|301
|2006.01.09 01:07
|close
|151
|0.22
|1.2139
|0.0000
|1.2138
|1.98
|129.08
|302
|2006.01.09 01:07
|close
|150
|0.11
|1.2139
|0.0000
|1.2131
|0.22
|129.30
|303
|2006.01.09 01:08
|sell
|152
|0.11
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|304
|2006.01.09 01:56
|sell
|153
|0.22
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|305
|2006.01.09 01:59
|sell
|154
|0.44
|1.2149
|0.0000
|1.2139
|306
|2006.01.09 02:01
|close
|154
|0.44
|1.2143
|0.0000
|1.2139
|2.64
|131.94
|307
|2006.01.09 02:01
|close
|153
|0.22
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|0.00
|131.94
|308
|2006.01.09 02:01
|close
|152
|0.11
|1.2143
|0.0000
|1.2128
|-0.55
|131.39
|309
|2006.01.09 02:01
|sell
|155
|0.11
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|310
|2006.01.09 02:25
|sell
|156
|0.22
|1.2150
|0.0000
|1.2140
|311
|2006.01.09 02:53
|t/p
|156
|0.22
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|2.20
|133.59
|312
|2006.01.09 02:53
|close
|155
|0.11
|1.2140
|0.0000
|1.2133
|0.33
|133.92
|313
|2006.01.09 02:54
|sell
|157
|0.11
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|314
|2006.01.09 02:58
|sell
|158
|0.22
|1.2144
|0.0000
|1.2134
|315
|2006.01.09 03:02
|close
|158
|0.22
|1.2141
|0.0000
|1.2134
|0.66
|134.58
|316
|2006.01.09 03:02
|close
|157
|0.11
|1.2141
|0.0000
|1.2129
|-0.22
|134.36
|317
|2006.01.09 07:00
|sell
|159
|0.11
|1.2127
|0.0000
|1.2117
|318
|2006.01.09 07:00
|sell
|160
|0.22
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|319
|2006.01.09 07:52
|t/p
|160
|0.22
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|2.20
|136.56
|320
|2006.01.09 07:52
|close
|159
|0.11
|1.2130
|0.0000
|1.2117
|-0.33
|136.23
|321
|2006.01.09 07:52
|sell
|161
|0.12
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|322
|2006.01.09 07:59
|t/p
|161
|0.12
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|1.20
|137.43
|323
|2006.01.09 08:00
|sell
|162
|0.12
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|324
|2006.01.09 08:07
|sell
|163
|0.22
|1.2118
|0.0000
|1.2108
|325
|2006.01.09 08:07
|sell
|164
|0.44
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|326
|2006.01.09 08:14
|sell
|165
|0.88
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|327
|2006.01.09 08:18
|close
|165
|0.88
|1.2120
|0.0000
|1.2119
|7.92
|145.35
|328
|2006.01.09 08:18
|close
|164
|0.44
|1.2120
|0.0000
|1.2114
|1.76
|147.11
|329
|2006.01.09 08:18
|close
|163
|0.22
|1.2120
|0.0000
|1.2108
|-0.44
|146.67
|330
|2006.01.09 08:18
|close
|162
|0.12
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|-1.68
|144.99
|331
|2006.01.09 08:18
|sell
|166
|0.12
|1.2131
|0.0000
|1.2121
|332
|2006.01.09 08:22
|t/p
|166
|0.12
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|1.20
|146.19
|333
|2006.01.09 08:22
|sell
|167
|0.12
|1.2118
|0.0000
|1.2108
|334
|2006.01.09 08:22
|sell
|168
|0.24
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|335
|2006.01.09 08:25
|close
|168
|0.24
|1.2120
|0.0000
|1.2118
|1.92
|148.11
|336
|2006.01.09 08:25
|close
|167
|0.12
|1.2120
|0.0000
|1.2108
|-0.24
|147.87
|337
|2006.01.09 08:25
|sell
|169
|0.12
|1.2117
|0.0000
|1.2107
|338
|2006.01.09 08:47
|t/p
|169
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|1.20
|149.07
|339
|2006.01.09 08:47
|sell
|170
|0.12
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|340
|2006.01.09 08:58
|sell
|171
|0.24
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|341
|2006.01.09 08:59
|close
|171
|0.24
|1.2106
|0.0000
|1.2101
|1.20
|150.27
|342
|2006.01.09 08:59
|close
|170
|0.12
|1.2106
|0.0000
|1.2095
|-0.12
|150.15
|343
|2006.01.09 08:59
|sell
|172
|0.13
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|344
|2006.01.09 08:59
|t/p
|172
|0.13
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.30
|151.45
|345
|2006.01.09 08:59
|sell
|173
|0.13
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|346
|2006.01.09 09:00
|sell
|174
|0.24
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|347
|2006.01.09 09:16
|sell
|175
|0.48
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|348
|2006.01.09 09:17
|t/p
|175
|0.48
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|4.80
|156.25
|349
|2006.01.09 09:17
|close
|174
|0.24
|1.2095
|0.0000
|1.2092
|1.68
|157.93
|350
|2006.01.09 09:17
|close
|173
|0.13
|1.2095
|0.0000
|1.2078
|-0.91
|157.02
|351
|2006.01.09 09:17
|sell
|176
|0.13
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|352
|2006.01.09 09:19
|t/p
|176
|0.13
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|1.30
|158.32
|353
|2006.01.09 09:19
|sell
|177
|0.13
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|354
|2006.01.09 09:19
|sell
|178
|0.26
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|355
|2006.01.09 09:21
|t/p
|178
|0.26
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|2.60
|160.92
|356
|2006.01.09 09:21
|close
|177
|0.13
|1.2095
|0.0000
|1.2083
|-0.26
|160.66
|357
|2006.01.09 09:21
|sell
|179
|0.13
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|358
|2006.01.09 09:41
|t/p
|179
|0.13
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|1.30
|161.96
|359
|2006.01.09 09:41
|sell
|180
|0.13
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|360
|2006.01.09 10:08
|close
|180
|0.13
|1.2082
|0.0000
|1.2081
|1.17
|163.13
|361
|2006.01.09 10:08
|sell
|181
|0.13
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|362
|2006.01.09 10:41
|sell
|182
|0.26
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|363
|2006.01.09 11:04
|sell
|183
|0.52
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|364
|2006.01.09 11:13
|close
|183
|0.52
|1.2084
|0.0000
|1.2081
|3.64
|166.77
|365
|2006.01.09 11:13
|close
|182
|0.26
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|0.00
|166.77
|366
|2006.01.09 11:13
|close
|181
|0.13
|1.2084
|0.0000
|1.2069
|-0.65
|166.12
|367
|2006.01.09 11:13
|sell
|184
|0.14
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|368
|2006.01.09 11:30
|sell
|185
|0.28
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|369
|2006.01.09 11:59
|close
|185
|0.28
|1.2077
|0.0000
|1.2076
|2.52
|168.64
|370
|2006.01.09 11:59
|close
|184
|0.14
|1.2077
|0.0000
|1.2071
|0.56
|169.20
|371
|2006.01.09 17:00
|sell
|186
|0.14
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|372
|2006.01.09 17:00
|sell
|187
|0.28
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|373
|2006.01.09 17:16
|t/p
|187
|0.28
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|2.80
|172.00
|374
|2006.01.09 17:16
|close
|186
|0.14
|1.2062
|0.0000
|1.2054
|0.28
|172.28
|375
|2006.01.09 17:16
|sell
|188
|0.14
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|376
|2006.01.09 17:34
|sell
|189
|0.28
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|377
|2006.01.09 17:59
|sell
|190
|0.56
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|378
|2006.01.09 18:00
|buy
|191
|0.13
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|379
|2006.01.09 18:27
|buy
|192
|0.28
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|380
|2006.01.09 19:59
|t/p
|192
|0.28
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|2.80
|175.08
|381
|2006.01.09 19:59
|close
|191
|0.13
|1.2085
|0.0000
|1.2092
|0.39
|175.47
|382
|2006.01.09 20:00
|sell
|193
|1.04
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|383
|2006.01.09 21:00
|buy
|194
|0.13
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|384
|2006.01.09 21:02
|buy
|195
|0.28
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|385
|2006.01.09 23:59
|t/p
|193
|1.04
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|10.40
|185.87
|386
|2006.01.09 23:59
|close
|195
|0.28
|1.2073
|0.0000
|1.2094
|-3.08
|182.79
|387
|2006.01.09 23:59
|close
|194
|0.13
|1.2073
|0.0000
|1.2099
|-2.08
|180.71
|388
|2006.01.09 23:59
|close
|190
|0.56
|1.2075
|0.0000
|1.2070
|2.80
|183.51
|389
|2006.01.09 23:59
|close
|189
|0.28
|1.2075
|0.0000
|1.2057
|-2.24
|181.27
|390
|2006.01.09 23:59
|close
|188
|0.14
|1.2075
|0.0000
|1.2052
|-1.82
|179.45
|391
|2006.01.10 01:00
|sell
|196
|0.15
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|392
|2006.01.10 01:59
|sell
|197
|0.30
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|393
|2006.01.10 02:02
|t/p
|197
|0.30
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|3.00
|182.45
|394
|2006.01.10 02:02
|close
|196
|0.15
|1.2068
|0.0000
|1.2059
|0.15
|182.60
|395
|2006.01.10 02:02
|sell
|198
|0.15
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|396
|2006.01.10 02:10
|sell
|199
|0.30
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|397
|2006.01.10 02:59
|t/p
|199
|0.30
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|3.00
|185.60
|398
|2006.01.10 02:59
|close
|198
|0.15
|1.2060
|0.0000
|1.2058
|1.20
|186.80
|399
|2006.01.10 03:00
|sell
|200
|0.16
|1.2057
|0.0000
|1.2047
|400
|2006.01.10 03:01
|sell
|201
|0.32
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|401
|2006.01.10 03:01
|sell
|202
|0.60
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|402
|2006.01.10 03:25
|close
|202
|0.60
|1.2068
|0.0000
|1.2067
|5.40
|192.20
|403
|2006.01.10 03:25
|close
|201
|0.32
|1.2068
|0.0000
|1.2057
|-0.32
|191.88
|404
|2006.01.10 03:25
|close
|200
|0.16
|1.2068
|0.0000
|1.2047
|-1.76
|190.12
|405
|2006.01.10 03:25
|sell
|203
|0.16
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|406
|2006.01.10 03:31
|t/p
|203
|0.16
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|1.60
|191.72
|407
|2006.01.10 03:31
|sell
|204
|0.16
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|408
|2006.01.10 03:37
|sell
|205
|0.32
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|409
|2006.01.10 03:59
|sell
|206
|0.64
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|410
|2006.01.10 04:00
|close
|206
|0.64
|1.2058
|0.0000
|1.2056
|5.12
|196.84
|411
|2006.01.10 04:00
|close
|205
|0.32
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|0.00
|196.84
|412
|2006.01.10 04:00
|close
|204
|0.16
|1.2058
|0.0000
|1.2043
|-0.80
|196.04
|413
|2006.01.10 04:01
|sell
|207
|0.16
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|414
|2006.01.10 04:13
|sell
|208
|0.32
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|415
|2006.01.10 05:27
|close
|208
|0.32
|1.2055
|0.0000
|1.2054
|2.88
|198.92
|416
|2006.01.10 05:27
|close
|207
|0.16
|1.2055
|0.0000
|1.2048
|0.48
|199.40
|417
|2006.01.10 05:27
|sell
|209
|0.17
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|418
|2006.01.10 05:54
|sell
|210
|0.34
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|419
|2006.01.10 07:52
|t/p
|210
|0.34
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|3.40
|202.80
|420
|2006.01.10 07:52
|close
|209
|0.17
|1.2050
|0.0000
|1.2044
|0.68
|203.48
|421
|2006.01.10 07:52
|sell
|211
|0.17
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|422
|2006.01.10 07:55
|sell
|212
|0.34
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|423
|2006.01.10 07:59
|sell
|213
|0.68
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|424
|2006.01.10 08:59
|sell
|214
|1.20
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|425
|2006.01.10 09:00
|buy
|215
|0.15
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|426
|2006.01.10 09:06
|buy
|216
|0.32
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|427
|2006.01.10 09:27
|t/p
|216
|0.32
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|3.20
|206.68
|428
|2006.01.10 09:27
|close
|215
|0.15
|1.2079
|0.0000
|1.2085
|0.60
|207.28
|429
|2006.01.10 09:27
|buy
|217
|0.14
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|430
|2006.01.10 09:31
|buy
|218
|0.30
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|431
|2006.01.10 09:36
|t/p
|218
|0.30
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|3.00
|210.28
|432
|2006.01.10 09:36
|close
|217
|0.14
|1.2085
|0.0000
|1.2092
|0.42
|210.70
|433
|2006.01.10 09:36
|buy
|219
|0.13
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|434
|2006.01.10 09:40
|buy
|220
|0.30
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|435
|2006.01.10 10:59
|t/p
|219
|0.13
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|1.30
|212.00
|436
|2006.01.10 10:59
|t/p
|220
|0.30
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|3.00
|215.00
|437
|2006.01.10 10:59
|close
|214
|1.20
|1.2110
|0.0000
|1.2063
|-44.40
|170.60
|438
|2006.01.10 10:59
|close
|213
|0.68
|1.2110
|0.0000
|1.2051
|-33.32
|137.28
|439
|2006.01.10 10:59
|close
|212
|0.34
|1.2110
|0.0000
|1.2045
|-18.70
|118.58
|440
|2006.01.10 10:59
|close
|211
|0.17
|1.2110
|0.0000
|1.2039
|-10.37
|108.21
|441
|2006.01.10 11:00
|buy
|221
|0.09
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|442
|2006.01.10 11:08
|buy
|222
|0.18
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|443
|2006.01.10 11:11
|t/p
|222
|0.18
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.80
|110.01
|444
|2006.01.10 11:11
|close
|221
|0.09
|1.2095
|0.0000
|1.2120
|-1.35
|108.66
|445
|2006.01.10 11:11
|buy
|223
|0.09
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|446
|2006.01.10 11:30
|buy
|224
|0.18
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|447
|2006.01.10 12:00
|t/p
|224
|0.18
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.80
|110.46
|448
|2006.01.10 12:00
|close
|223
|0.09
|1.2105
|0.0000
|1.2108
|0.63
|111.09
|449
|2006.01.10 12:02
|buy
|225
|0.09
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|450
|2006.01.10 12:22
|buy
|226
|0.18
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|451
|2006.01.10 12:59
|buy
|227
|0.36
|1.2078
|0.0000
|1.2088
|452
|2006.01.10 13:59
|buy
|228
|0.64
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|453
|2006.01.10 14:00
|sell
|229
|0.08
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|454
|2006.01.10 14:00
|t/p
|228
|0.64
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|6.40
|117.49
|455
|2006.01.10 14:00
|close
|227
|0.36
|1.2069
|0.0000
|1.2088
|-3.24
|114.25
|456
|2006.01.10 14:00
|sell
|230
|0.18
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|457
|2006.01.10 14:01
|close
|226
|0.18
|1.2068
|0.0000
|1.2099
|-3.78
|110.47
|458
|2006.01.10 14:01
|close
|225
|0.09
|1.2067
|0.0000
|1.2104
|-2.43
|108.04
|459
|2006.01.10 14:30
|t/p
|230
|0.18
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|1.80
|109.84
|460
|2006.01.10 14:30
|close
|229
|0.08
|1.2058
|0.0000
|1.2044
|-0.32
|109.52
|461
|2006.01.10 14:30
|sell
|231
|0.09
|1.2057
|0.0000
|1.2047
|462
|2006.01.10 14:42
|t/p
|231
|0.09
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|0.90
|110.42
|463
|2006.01.10 14:42
|sell
|232
|0.09
|1.2045
|0.0000
|1.2035
|464
|2006.01.10 14:51
|sell
|233
|0.18
|1.2050
|0.0000
|1.2040
|465
|2006.01.10 14:59
|sell
|234
|0.36
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|466
|2006.01.10 14:59
|sell
|235
|0.64
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|467
|2006.01.10 17:00
|buy
|236
|0.09
|1.2063
|0.0000
|1.2073
|468
|2006.01.10 17:04
|t/p
|236
|0.09
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|0.90
|111.32
|469
|2006.01.10 17:04
|buy
|237
|0.07
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|470
|2006.01.10 17:05
|buy
|238
|0.16
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|471
|2006.01.10 17:37
|buy
|239
|0.32
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|472
|2006.01.10 17:38
|buy
|240
|0.64
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|473
|2006.01.10 19:36
|t/p
|240
|0.64
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|6.40
|117.72
|474
|2006.01.10 19:36
|close
|239
|0.32
|1.2071
|0.0000
|1.2077
|1.28
|119.00
|475
|2006.01.10 19:36
|close
|238
|0.16
|1.2071
|0.0000
|1.2082
|-0.16
|118.84
|476
|2006.01.10 19:36
|close
|237
|0.07
|1.2070
|0.0000
|1.2089
|-0.63
|118.21
|477
|2006.01.11 01:23
|t/p
|235
|0.64
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|6.78
|124.99
|478
|2006.01.11 01:23
|close
|234
|0.36
|1.2055
|0.0000
|1.2046
|0.57
|125.56
|479
|2006.01.11 01:24
|close
|233
|0.18
|1.2056
|0.0000
|1.2040
|-0.97
|124.59
|480
|2006.01.11 01:25
|close
|232
|0.09
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|-0.85
|123.74
|481
|2006.01.11 03:00
|buy
|241
|0.11
|1.2077
|0.0000
|1.2087
|482
|2006.01.11 03:35
|buy
|242
|0.22
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|483
|2006.01.11 05:59
|buy
|243
|0.40
|1.2057
|0.0000
|1.2067
|484
|2006.01.11 06:00
|sell
|244
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|485
|2006.01.11 06:04
|sell
|245
|0.22
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|486
|2006.01.11 06:59
|t/p
|245
|0.22
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|2.20
|125.94
|487
|2006.01.11 06:59
|close
|244
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|0.00
|125.94
|488
|2006.01.11 06:59
|sell
|246
|0.11
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|489
|2006.01.11 08:32
|sell
|247
|0.22
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|490
|2006.01.11 08:47
|t/p
|247
|0.22
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|2.20
|128.14
|491
|2006.01.11 08:47
|close
|246
|0.11
|1.2055
|0.0000
|1.2050
|0.55
|128.69
|492
|2006.01.11 08:47
|sell
|248
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|493
|2006.01.11 08:51
|sell
|249
|0.22
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|494
|2006.01.11 09:16
|sell
|250
|0.44
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|495
|2006.01.11 09:40
|t/p
|250
|0.44
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|4.40
|133.09
|496
|2006.01.11 09:40
|close
|249
|0.22
|1.2052
|0.0000
|1.2048
|1.32
|134.41
|497
|2006.01.11 09:40
|close
|248
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|0.00
|134.41
|498
|2006.01.11 09:40
|sell
|251
|0.11
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|499
|2006.01.11 09:41
|buy
|252
|0.88
|1.2050
|0.0000
|1.2060
|500
|2006.01.11 10:18
|sell
|253
|0.24
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|501
|2006.01.11 10:18
|t/p
|252
|0.88
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|8.80
|143.21
|502
|2006.01.11 10:18
|close
|243
|0.40
|1.2061
|0.0000
|1.2067
|1.60
|144.81
|503
|2006.01.11 10:19
|close
|242
|0.22
|1.2062
|0.0000
|1.2079
|-1.54
|143.27
|504
|2006.01.11 10:19
|close
|241
|0.11
|1.2059
|0.0000
|1.2087
|-1.98
|141.29
|505
|2006.01.11 10:59
|sell
|254
|0.48
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|506
|2006.01.11 11:40
|sell
|255
|0.88
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|507
|2006.01.11 12:00
|buy
|256
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|508
|2006.01.11 13:29
|t/p
|256
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.00
|142.29
|509
|2006.01.11 13:29
|buy
|257
|0.08
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|510
|2006.01.11 13:41
|buy
|258
|0.18
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|511
|2006.01.11 14:25
|t/p
|258
|0.18
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.80
|144.09
|512
|2006.01.11 14:25
|close
|257
|0.08
|1.2099
|0.0000
|1.2104
|0.40
|144.49
|513
|2006.01.11 14:25
|buy
|259
|0.09
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|514
|2006.01.11 14:59
|t/p
|259
|0.09
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|0.90
|145.39
|515
|2006.01.11 14:59
|close
|255
|0.88
|1.2114
|0.0000
|1.2060
|-38.72
|106.67
|516
|2006.01.11 14:59
|close
|254
|0.48
|1.2114
|0.0000
|1.2055
|-23.52
|83.15
|517
|2006.01.11 14:59
|close
|253
|0.24
|1.2114
|0.0000
|1.2048
|-13.44
|69.71
|518
|2006.01.11 14:59
|close
|251
|0.11
|1.2114
|0.0000
|1.2043
|-6.71
|63.00
|519
|2006.01.11 15:00
|buy
|260
|0.05
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|520
|2006.01.11 15:08
|buy
|261
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|521
|2006.01.11 15:26
|t/p
|261
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|1.00
|64.00
|522
|2006.01.11 15:26
|close
|260
|0.05
|1.2104
|0.0000
|1.2126
|-0.60
|63.40
|523
|2006.01.11 15:26
|buy
|262
|0.05
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|524
|2006.01.11 15:30
|buy
|263
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|525
|2006.01.11 15:50
|t/p
|263
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|1.00
|64.40
|526
|2006.01.11 15:50
|close
|262
|0.05
|1.2113
|0.0000
|1.2118
|0.25
|64.65
|527
|2006.01.11 15:50
|buy
|264
|0.05
|1.2114
|0.0000
|1.2124
|528
|2006.01.11 15:59
|buy
|265
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|529
|2006.01.11 16:00
|t/p
|265
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|1.00
|65.65
|530
|2006.01.11 16:00
|close
|264
|0.05
|1.2112
|0.0000
|1.2124
|-0.10
|65.55
|531
|2006.01.11 16:00
|buy
|266
|0.06
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|532
|2006.01.11 16:02
|buy
|267
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|533
|2006.01.11 16:17
|buy
|268
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|534
|2006.01.11 16:19
|buy
|269
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2106
|535
|2006.01.11 16:59
|t/p
|266
|0.06
|1.2123
|0.0000
|1.2123
|0.60
|66.15
|536
|2006.01.11 16:59
|t/p
|267
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|1.00
|67.15
|537
|2006.01.11 16:59
|t/p
|268
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|2.00
|69.15
|538
|2006.01.11 16:59
|t/p
|269
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|4.00
|73.15
|539
|2006.01.11 16:59
|buy
|270
|0.06
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|540
|2006.01.11 17:42
|buy
|271
|0.12
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|541
|2006.01.11 19:24
|buy
|272
|0.24
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|542
|2006.01.11 19:50
|t/p
|272
|0.24
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|2.40
|75.55
|543
|2006.01.11 19:50
|close
|271
|0.12
|1.2133
|0.0000
|1.2140
|0.36
|75.91
|544
|2006.01.11 19:50
|close
|270
|0.06
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|-0.18
|75.73
|545
|2006.01.11 22:00
|sell
|273
|0.06
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|546
|2006.01.11 22:59
|sell
|274
|0.12
|1.2140
|0.0000
|1.2130
|547
|2006.01.12 00:00
|buy
|275
|0.07
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|548
|2006.01.12 01:59
|sell
|276
|0.24
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|549
|2006.01.12 02:42
|t/p
|275
|0.07
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|0.70
|76.43
|550
|2006.01.12 02:42
|buy
|277
|0.06
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|551
|2006.01.12 02:46
|buy
|278
|0.12
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|552
|2006.01.12 02:51
|sell
|279
|0.48
|1.2154
|0.0000
|1.2144
|553
|2006.01.12 02:51
|t/p
|278
|0.12
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|1.20
|77.63
|554
|2006.01.12 02:51
|close
|277
|0.06
|1.2156
|0.0000
|1.2162
|0.24
|77.87
|555
|2006.01.12 02:52
|buy
|280
|0.06
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|556
|2006.01.12 02:58
|buy
|281
|0.14
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|557
|2006.01.12 04:14
|t/p
|279
|0.48
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|4.80
|82.67
|558
|2006.01.12 04:14
|close
|276
|0.24
|1.2143
|0.0000
|1.2137
|0.96
|83.63
|559
|2006.01.12 04:15
|buy
|282
|0.28
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|560
|2006.01.12 04:15
|close
|274
|0.12
|1.2141
|0.0000
|1.2130
|0.09
|83.72
|561
|2006.01.12 04:15
|close
|273
|0.06
|1.2145
|0.0000
|1.2118
|-0.91
|82.81
|562
|2006.01.12 06:59
|t/p
|282
|0.28
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|2.80
|85.61
|563
|2006.01.12 06:59
|close
|281
|0.14
|1.2154
|0.0000
|1.2158
|0.84
|86.45
|564
|2006.01.12 07:00
|close
|280
|0.06
|1.2153
|0.0000
|1.2165
|-0.12
|86.33
|565
|2006.01.12 07:00
|buy
|283
|0.07
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|566
|2006.01.12 07:02
|buy
|284
|0.14
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|567
|2006.01.12 07:15
|t/p
|284
|0.14
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|1.40
|87.73
|568
|2006.01.12 07:15
|close
|283
|0.07
|1.2150
|0.0000
|1.2156
|0.28
|88.01
|569
|2006.01.12 07:15
|buy
|285
|0.08
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|570
|2006.01.12 08:10
|buy
|286
|0.16
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|571
|2006.01.12 08:20
|buy
|287
|0.28
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|572
|2006.01.12 08:57
|t/p
|287
|0.28
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|2.80
|90.81
|573
|2006.01.12 08:57
|close
|286
|0.16
|1.2148
|0.0000
|1.2153
|0.80
|91.61
|574
|2006.01.12 08:58
|close
|285
|0.08
|1.2146
|0.0000
|1.2161
|-0.40
|91.21
|575
|2006.01.12 10:00
|buy
|288
|0.08
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|576
|2006.01.12 10:26
|buy
|289
|0.16
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|577
|2006.01.12 10:41
|t/p
|289
|0.16
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|1.60
|92.81
|578
|2006.01.12 10:41
|close
|288
|0.08
|1.2154
|0.0000
|1.2160
|0.32
|93.13
|579
|2006.01.12 10:41
|buy
|290
|0.08
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|580
|2006.01.12 10:49
|buy
|291
|0.16
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|581
|2006.01.12 11:03
|buy
|292
|0.32
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|582
|2006.01.12 11:17
|t/p
|292
|0.32
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|3.20
|96.33
|583
|2006.01.12 11:17
|close
|291
|0.16
|1.2151
|0.0000
|1.2158
|0.48
|96.81
|584
|2006.01.12 11:17
|close
|290
|0.08
|1.2150
|0.0000
|1.2163
|-0.24
|96.57
|585
|2006.01.12 12:00
|sell
|293
|0.08
|1.2137
|0.0000
|1.2127
|586
|2006.01.12 12:00
|sell
|294
|0.16
|1.2146
|0.0000
|1.2136
|587
|2006.01.12 12:59
|t/p
|294
|0.16
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|1.60
|98.17
|588
|2006.01.12 12:59
|close
|293
|0.08
|1.2136
|0.0000
|1.2127
|0.08
|98.25
|589
|2006.01.12 13:00
|sell
|295
|0.09
|1.2134
|0.0000
|1.2124
|590
|2006.01.12 13:14
|t/p
|295
|0.09
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|0.90
|99.15
|591
|2006.01.12 13:14
|sell
|296
|0.09
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|592
|2006.01.12 13:19
|sell
|297
|0.16
|1.2127
|0.0000
|1.2117
|593
|2006.01.12 13:25
|sell
|298
|0.32
|1.2133
|0.0000
|1.2123
|594
|2006.01.12 13:59
|t/p
|296
|0.09
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|0.90
|100.05
|595
|2006.01.12 13:59
|t/p
|297
|0.16
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|1.60
|101.65
|596
|2006.01.12 13:59
|t/p
|298
|0.32
|1.2123
|0.0000
|1.2123
|3.20
|104.85
|597
|2006.01.12 13:59
|sell
|299
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|598
|2006.01.12 14:09
|sell
|300
|0.16
|1.2130
|0.0000
|1.2120
|599
|2006.01.12 14:10
|t/p
|300
|0.16
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|1.60
|106.45
|600
|2006.01.12 14:10
|sell
|301
|0.18
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|601
|2006.01.12 14:13
|t/p
|301
|0.18
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|1.80
|108.25
|602
|2006.01.12 14:13
|sell
|302
|0.18
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|603
|2006.01.12 14:14
|t/p
|302
|0.18
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|1.80
|110.05
|604
|2006.01.12 14:14
|sell
|303
|0.18
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|605
|2006.01.12 14:15
|t/p
|303
|0.18
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.80
|111.85
|606
|2006.01.12 14:15
|sell
|304
|0.18
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|607
|2006.01.12 14:16
|t/p
|304
|0.18
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.80
|113.65
|608
|2006.01.12 14:16
|sell
|305
|0.18
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|609
|2006.01.12 14:17
|t/p
|305
|0.18
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|1.80
|115.45
|610
|2006.01.12 14:17
|sell
|306
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|611
|2006.01.12 14:18
|t/p
|306
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|2.00
|117.45
|612
|2006.01.12 14:18
|sell
|307
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|613
|2006.01.12 14:20
|t/p
|307
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|2.00
|119.45
|614
|2006.01.12 14:20
|sell
|308
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|615
|2006.01.12 14:21
|t/p
|308
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|2.00
|121.45
|616
|2006.01.12 14:21
|sell
|309
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|617
|2006.01.12 14:26
|t/p
|309
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|2.00
|123.45
|618
|2006.01.12 14:26
|sell
|310
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|619
|2006.01.12 14:27
|t/p
|310
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|2.00
|125.45
|620
|2006.01.12 14:27
|sell
|311
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|621
|2006.01.12 14:28
|t/p
|311
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|2.00
|127.45
|622
|2006.01.12 14:28
|sell
|312
|0.22
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|623
|2006.01.12 14:29
|t/p
|312
|0.22
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|2.20
|129.65
|624
|2006.01.12 14:29
|sell
|313
|0.22
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|625
|2006.01.12 14:30
|t/p
|313
|0.22
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|2.20
|131.85
|626
|2006.01.12 14:30
|sell
|314
|0.22
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|627
|2006.01.12 14:31
|sell
|315
|0.44
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|628
|2006.01.12 14:32
|t/p
|315
|0.44
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|4.40
|136.25
|629
|2006.01.12 14:32
|sell
|316
|0.44
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|630
|2006.01.12 14:33
|t/p
|316
|0.44
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|4.40
|140.65
|631
|2006.01.12 14:33
|sell
|317
|0.44
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|632
|2006.01.12 14:34
|t/p
|317
|0.44
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|4.40
|145.05
|633
|2006.01.12 14:34
|sell
|318
|0.48
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|634
|2006.01.12 14:35
|t/p
|318
|0.48
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|4.80
|149.85
|635
|2006.01.12 14:35
|sell
|319
|0.48
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|636
|2006.01.12 14:36
|t/p
|319
|0.48
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|4.80
|154.65
|637
|2006.01.12 14:36
|sell
|320
|0.48
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|638
|2006.01.12 14:37
|t/p
|320
|0.48
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|4.80
|159.45
|639
|2006.01.12 14:37
|sell
|321
|0.52
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|640
|2006.01.12 14:38
|t/p
|321
|0.52
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|5.20
|164.65
|641
|2006.01.12 14:38
|sell
|322
|0.52
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|642
|2006.01.12 14:39
|t/p
|322
|0.52
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|5.20
|169.85
|643
|2006.01.12 14:39
|sell
|323
|0.56
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|644
|2006.01.12 14:40
|t/p
|323
|0.56
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|5.60
|175.45
|645
|2006.01.12 14:40
|sell
|324
|0.56
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|646
|2006.01.12 14:41
|t/p
|324
|0.56
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|5.60
|181.05
|647
|2006.01.12 14:41
|sell
|325
|0.60
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|648
|2006.01.12 14:42
|t/p
|325
|0.60
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|6.00
|187.05
|649
|2006.01.12 14:42
|sell
|326
|0.60
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|650
|2006.01.12 14:43
|t/p
|326
|0.60
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|6.00
|193.05
|651
|2006.01.12 14:43
|sell
|327
|0.64
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|652
|2006.01.12 14:44
|t/p
|327
|0.64
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|6.40
|199.45
|653
|2006.01.12 14:44
|sell
|328
|0.64
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|654
|2006.01.12 14:45
|t/p
|328
|0.64
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|6.40
|205.85
|655
|2006.01.12 14:45
|close
|314
|0.22
|1.2086
|0.0000
|1.2085
|1.98
|207.83
|656
|2006.01.12 14:45
|close
|299
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.18
|207.65
|657
|2006.01.12 14:45
|sell
|329
|0.17
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|658
|2006.01.12 14:46
|t/p
|329
|0.17
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.70
|209.35
|659
|2006.01.12 14:46
|sell
|330
|0.18
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|660
|2006.01.12 14:46
|sell
|331
|0.34
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|661
|2006.01.12 14:47
|t/p
|331
|0.34
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|3.40
|212.75
|662
|2006.01.12 14:47
|close
|330
|0.18
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.36
|212.39
|663
|2006.01.12 14:47
|sell
|332
|0.18
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|664
|2006.01.12 14:48
|t/p
|332
|0.18
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.80
|214.19
|665
|2006.01.12 14:48
|sell
|333
|0.18
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|666
|2006.01.12 14:48
|sell
|334
|0.36
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|667
|2006.01.12 14:49
|t/p
|334
|0.36
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|3.60
|217.79
|668
|2006.01.12 14:49
|close
|333
|0.18
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.36
|217.43
|669
|2006.01.12 14:49
|sell
|335
|0.18
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|670
|2006.01.12 14:50
|t/p
|335
|0.18
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.80
|219.23
|671
|2006.01.12 14:50
|sell
|336
|0.18
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|672
|2006.01.12 14:50
|sell
|337
|0.36
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|673
|2006.01.12 14:52
|t/p
|337
|0.36
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|3.60
|222.83
|674
|2006.01.12 14:52
|close
|336
|0.18
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.36
|222.47
|675
|2006.01.12 14:52
|sell
|338
|0.19
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|676
|2006.01.12 14:53
|t/p
|338
|0.19
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.90
|224.37
|677
|2006.01.12 14:53
|sell
|339
|0.19
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|678
|2006.01.12 14:53
|sell
|340
|0.38
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|679
|2006.01.12 14:54
|t/p
|340
|0.38
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|3.80
|228.17
|680
|2006.01.12 14:54
|close
|339
|0.19
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.38
|227.79
|681
|2006.01.12 14:54
|sell
|341
|0.19
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|682
|2006.01.12 14:55
|t/p
|341
|0.19
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|1.90
|229.69
|683
|2006.01.12 14:55
|sell
|342
|0.19
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|684
|2006.01.12 14:59
|t/p
|342
|0.19
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|1.90
|231.59
|685
|2006.01.12 14:59
|sell
|343
|0.19
|1.2032
|0.0000
|1.2022
|686
|2006.01.12 15:00
|sell
|344
|0.36
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|687
|2006.01.12 15:01
|t/p
|344
|0.36
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|3.60
|235.19
|688
|2006.01.12 15:01
|close
|343
|0.19
|1.2043
|0.0000
|1.2022
|-2.09
|233.10
|689
|2006.01.12 15:01
|sell
|345
|0.19
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|690
|2006.01.12 15:02
|t/p
|345
|0.19
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|1.90
|235.00
|691
|2006.01.12 15:02
|sell
|346
|0.19
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|692
|2006.01.12 15:02
|sell
|347
|0.38
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|693
|2006.01.12 15:03
|t/p
|347
|0.38
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|3.80
|238.80
|694
|2006.01.12 15:03
|close
|346
|0.19
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.38
|238.42
|695
|2006.01.12 15:03
|sell
|348
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|696
|2006.01.12 15:04
|t/p
|348
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|2.00
|240.42
|697
|2006.01.12 15:04
|sell
|349
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|698
|2006.01.12 15:04
|sell
|350
|0.38
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|699
|2006.01.12 15:05
|t/p
|350
|0.38
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|3.80
|244.22
|700
|2006.01.12 15:05
|close
|349
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.40
|243.82
|701
|2006.01.12 15:05
|sell
|351
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|702
|2006.01.12 15:06
|t/p
|351
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|2.00
|245.82
|703
|2006.01.12 15:06
|sell
|352
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|704
|2006.01.12 15:09
|sell
|353
|0.40
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|705
|2006.01.12 15:10
|t/p
|353
|0.40
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|4.00
|249.82
|706
|2006.01.12 15:10
|close
|352
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.40
|249.42
|707
|2006.01.12 15:10
|sell
|354
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|708
|2006.01.12 15:11
|t/p
|354
|0.20
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|2.00
|251.42
|709
|2006.01.12 15:11
|sell
|355
|0.21
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|710
|2006.01.12 15:11
|sell
|356
|0.40
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|711
|2006.01.12 15:12
|t/p
|356
|0.40
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|4.00
|255.42
|712
|2006.01.12 15:12
|close
|355
|0.21
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.42
|255.00
|713
|2006.01.12 15:12
|sell
|357
|0.21
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|714
|2006.01.12 15:13
|t/p
|357
|0.21
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|2.10
|257.10
|715
|2006.01.12 15:13
|sell
|358
|0.21
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|716
|2006.01.12 15:13
|sell
|359
|0.42
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|717
|2006.01.12 15:14
|t/p
|359
|0.42
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|4.20
|261.30
|718
|2006.01.12 15:14
|close
|358
|0.21
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.42
|260.88
|719
|2006.01.12 15:14
|sell
|360
|0.21
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|720
|2006.01.12 15:15
|t/p
|360
|0.21
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|2.10
|262.98
|721
|2006.01.12 15:15
|sell
|361
|0.22
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|722
|2006.01.12 15:15
|sell
|362
|0.42
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|723
|2006.01.12 15:16
|t/p
|362
|0.42
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|4.20
|267.18
|724
|2006.01.12 15:16
|close
|361
|0.22
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.44
|266.74
|725
|2006.01.12 15:16
|sell
|363
|0.22
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|726
|2006.01.12 15:17
|t/p
|363
|0.22
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|2.20
|268.94
|727
|2006.01.12 15:17
|sell
|364
|0.22
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|728
|2006.01.12 15:17
|sell
|365
|0.44
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|729
|2006.01.12 15:18
|t/p
|365
|0.44
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|4.40
|273.34
|730
|2006.01.12 15:18
|close
|364
|0.22
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.44
|272.90
|731
|2006.01.12 15:18
|sell
|366
|0.22
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|732
|2006.01.12 15:19
|t/p
|366
|0.22
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|2.20
|275.10
|733
|2006.01.12 15:19
|sell
|367
|0.23
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|734
|2006.01.12 15:19
|sell
|368
|0.44
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|735
|2006.01.12 15:20
|t/p
|368
|0.44
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|4.40
|279.50
|736
|2006.01.12 15:20
|close
|367
|0.23
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.46
|279.04
|737
|2006.01.12 15:20
|sell
|369
|0.23
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|738
|2006.01.12 15:27
|t/p
|369
|0.23
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|2.30
|281.34
|739
|2006.01.12 15:27
|sell
|370
|0.23
|1.2039
|0.0000
|1.2029
|740
|2006.01.12 15:28
|t/p
|370
|0.23
|1.2029
|0.0000
|1.2029
|2.30
|283.64
|741
|2006.01.12 15:28
|sell
|371
|0.23
|1.2027
|0.0000
|1.2017
|742
|2006.01.12 15:28
|close
|371
|0.23
|1.2024
|0.0000
|1.2017
|0.69
|284.33
|743
|2006.01.12 15:28
|sell
|372
|0.23
|1.2019
|0.0000
|1.2009
|744
|2006.01.12 15:31
|sell
|373
|0.46
|1.2025
|0.0000
|1.2015
|745
|2006.01.12 15:33
|sell
|374
|0.92
|1.2031
|0.0000
|1.2021
|746
|2006.01.12 15:43
|sell
|375
|1.76
|1.2036
|0.0000
|1.2026
|747
|2006.01.12 16:00
|close
|375
|1.76
|1.2030
|0.0000
|1.2026
|10.56
|294.89
|748
|2006.01.12 16:00
|close
|374
|0.92
|1.2030
|0.0000
|1.2021
|0.92
|295.81
|749
|2006.01.12 16:00
|close
|373
|0.46
|1.2030
|0.0000
|1.2015
|-2.30
|293.51
|750
|2006.01.12 16:00
|close
|372
|0.23
|1.2030
|0.0000
|1.2009
|-2.53
|290.98
|751
|2006.01.12 16:00
|sell
|376
|0.24
|1.2029
|0.0000
|1.2019
|752
|2006.01.12 17:00
|sell
|377
|0.46
|1.2036
|0.0000
|1.2026
|753
|2006.01.12 17:46
|t/p
|377
|0.46
|1.2026
|0.0000
|1.2026
|4.60
|295.58
|754
|2006.01.12 17:46
|close
|376
|0.24
|1.2026
|0.0000
|1.2019
|0.72
|296.30
|755
|2006.01.12 17:46
|sell
|378
|0.24
|1.2025
|0.0000
|1.2015
|756
|2006.01.12 17:49
|sell
|379
|0.48
|1.2030
|0.0000
|1.2020
|757
|2006.01.12 18:03
|sell
|380
|0.92
|1.2037
|0.0000
|1.2027
|758
|2006.01.12 18:23
|close
|380
|0.92
|1.2028
|0.0000
|1.2027
|8.28
|304.58
|759
|2006.01.12 18:23
|close
|379
|0.48
|1.2028
|0.0000
|1.2020
|0.96
|305.54
|760
|2006.01.12 18:23
|close
|378
|0.24
|1.2028
|0.0000
|1.2015
|-0.72
|304.82
|761
|2006.01.12 18:24
|sell
|381
|0.25
|1.2025
|0.0000
|1.2015
|762
|2006.01.12 18:40
|sell
|382
|0.50
|1.2031
|0.0000
|1.2021
|763
|2006.01.12 19:59
|sell
|383
|0.96
|1.2042
|0.0000
|1.2032
|764
|2006.01.12 20:00
|buy
|384
|0.23
|1.2046
|0.0000
|1.2056
|765
|2006.01.12 20:00
|buy
|385
|0.50
|1.2033
|0.0000
|1.2043
|766
|2006.01.12 22:52
|t/p
|383
|0.96
|1.2032
|0.0000
|1.2032
|9.60
|314.42
|767
|2006.01.12 22:52
|close
|382
|0.50
|1.2031
|0.0000
|1.2021
|0.00
|314.42
|768
|2006.01.12 22:52
|close
|381
|0.25
|1.2032
|0.0000
|1.2015
|-1.75
|312.67
|769
|2006.01.12 22:54
|close
|385
|0.50
|1.2034
|0.0000
|1.2043
|0.50
|313.17
|770
|2006.01.12 22:54
|close
|384
|0.23
|1.2034
|0.0000
|1.2056
|-2.76
|310.41
|771
|2006.01.13 00:00
|buy
|386
|0.26
|1.2045
|0.0000
|1.2055
|772
|2006.01.13 00:00
|buy
|387
|0.52
|1.2034
|0.0000
|1.2044
|773
|2006.01.13 00:20
|t/p
|387
|0.52
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|5.20
|315.61
|774
|2006.01.13 00:20
|close
|386
|0.26
|1.2044
|0.0000
|1.2055
|-0.26
|315.35
|775
|2006.01.13 00:20
|buy
|388
|0.26
|1.2047
|0.0000
|1.2057
|776
|2006.01.13 00:31
|buy
|389
|0.52
|1.2042
|0.0000
|1.2052
|777
|2006.01.13 00:49
|close
|389
|0.52
|1.2045
|0.0000
|1.2052
|1.56
|316.91
|778
|2006.01.13 00:49
|close
|388
|0.26
|1.2045
|0.0000
|1.2057
|-0.52
|316.39
|779
|2006.01.13 00:49
|buy
|390
|0.26
|1.2045
|0.0000
|1.2055
|780
|2006.01.13 00:59
|buy
|391
|0.52
|1.2034
|0.0000
|1.2044
|781
|2006.01.13 02:59
|t/p
|391
|0.52
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|5.20
|321.59
|782
|2006.01.13 02:59
|close
|390
|0.26
|1.2044
|0.0000
|1.2055
|-0.26
|321.33
|783
|2006.01.13 03:00
|buy
|392
|0.27
|1.2045
|0.0000
|1.2055
|784
|2006.01.13 03:22
|buy
|393
|0.54
|1.2038
|0.0000
|1.2048
|785
|2006.01.13 03:58
|close
|393
|0.54
|1.2043
|0.0000
|1.2048
|2.70
|324.03
|786
|2006.01.13 03:58
|close
|392
|0.27
|1.2043
|0.0000
|1.2055
|-0.54
|323.49
|787
|2006.01.13 03:58
|buy
|394
|0.27
|1.2043
|0.0000
|1.2053
|788
|2006.01.13 06:59
|t/p
|394
|0.27
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|2.70
|326.19
|789
|2006.01.13 06:59
|buy
|395
|0.27
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|790
|2006.01.13 07:18
|buy
|396
|0.54
|1.2055
|0.0000
|1.2065
|791
|2006.01.13 07:57
|close
|396
|0.54
|1.2061
|0.0000
|1.2065
|3.24
|329.43
|792
|2006.01.13 07:57
|close
|395
|0.27
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|0.00
|329.43
|793
|2006.01.13 07:57
|buy
|397
|0.27
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|794
|2006.01.13 07:59
|t/p
|397
|0.27
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|2.70
|332.13
|795
|2006.01.13 07:59
|buy
|398
|0.27
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|796
|2006.01.13 08:00
|buy
|399
|0.54
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|797
|2006.01.13 08:31
|t/p
|399
|0.54
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|5.40
|337.53
|798
|2006.01.13 08:31
|close
|398
|0.27
|1.2071
|0.0000
|1.2086
|-1.35
|336.18
|799
|2006.01.13 08:31
|buy
|400
|0.28
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|800
|2006.01.13 08:35
|buy
|401
|0.56
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|801
|2006.01.13 10:04
|close
|401
|0.56
|1.2076
|0.0000
|1.2077
|5.04
|341.22
|802
|2006.01.13 10:04
|close
|400
|0.28
|1.2076
|0.0000
|1.2082
|1.12
|342.34
|803
|2006.01.13 10:04
|buy
|402
|0.28
|1.2077
|0.0000
|1.2087
|804
|2006.01.13 10:13
|buy
|403
|0.56
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|805
|2006.01.13 10:59
|buy
|404
|1.08
|1.2064
|0.0000
|1.2074
|806
|2006.01.13 11:00
|sell
|405
|0.27
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|807
|2006.01.13 11:00
|sell
|406
|0.56
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|808
|2006.01.13 11:59
|t/p
|406
|0.56
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|5.60
|347.94
|809
|2006.01.13 11:59
|buy
|407
|2.16
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|810
|2006.01.13 11:59
|close
|405
|0.27
|1.2056
|0.0000
|1.2051
|1.35
|349.29
|811
|2006.01.13 12:00
|sell
|408
|0.26
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|812
|2006.01.13 12:00
|sell
|409
|0.54
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|813
|2006.01.13 12:59
|t/p
|408
|0.26
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|2.60
|351.89
|814
|2006.01.13 12:59
|t/p
|409
|0.54
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|5.40
|357.29
|815
|2006.01.13 12:59
|sell
|410
|0.22
|1.2040
|0.0000
|1.2030
|816
|2006.01.13 13:00
|sell
|411
|0.52
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|817
|2006.01.13 13:19
|sell
|412
|1.12
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|818
|2006.01.13 13:55
|t/p
|412
|1.12
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|11.20
|368.49
|819
|2006.01.13 13:55
|close
|411
|0.52
|1.2048
|0.0000
|1.2043
|2.60
|371.09
|820
|2006.01.13 13:55
|close
|410
|0.22
|1.2047
|0.0000
|1.2030
|-1.54
|369.55
|821
|2006.01.13 13:55
|sell
|413
|0.25
|1.2046
|0.0000
|1.2036
|822
|2006.01.13 13:59
|close
|413
|0.25
|1.2067
|0.0000
|1.2036
|-5.25
|364.30
|823
|2006.01.13 13:59
|close
|407
|2.16
|1.2065
|0.0000
|1.2066
|19.44
|383.74
|824
|2006.01.13 13:59
|close
|404
|1.08
|1.2065
|0.0000
|1.2074
|1.08
|384.82
|825
|2006.01.13 13:59
|close
|403
|0.56
|1.2065
|0.0000
|1.2081
|-3.36
|381.46
|826
|2006.01.13 13:59
|close
|402
|0.28
|1.2065
|0.0000
|1.2087
|-3.36
|378.10
|827
|2006.01.13 14:30
|sell
|414
|0.31
|1.2050
|0.0000
|1.2040
|828
|2006.01.13 14:31
|sell
|415
|0.62
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|829
|2006.01.13 14:31
|sell
|416
|1.20
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|830
|2006.01.13 14:34
|sell
|417
|2.32
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|831
|2006.01.13 14:36
|close
|417
|2.32
|1.2064
|0.0000
|1.2061
|16.24
|394.34
|832
|2006.01.13 14:36
|close
|416
|1.20
|1.2064
|0.0000
|1.2056
|2.40
|396.74
|833
|2006.01.13 14:36
|close
|415
|0.62
|1.2064
|0.0000
|1.2048
|-3.72
|393.02
|834
|2006.01.13 14:36
|close
|414
|0.31
|1.2064
|0.0000
|1.2040
|-4.34
|388.68
|835
|2006.01.13 14:36
|sell
|418
|0.32
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|836
|2006.01.13 14:37
|sell
|419
|0.64
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|837
|2006.01.13 14:39
|sell
|420
|1.24
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|838
|2006.01.13 14:53
|close
|420
|1.24
|1.2068
|0.0000
|1.2065
|8.68
|397.36
|839
|2006.01.13 14:53
|close
|419
|0.64
|1.2068
|0.0000
|1.2059
|0.64
|398.00
|840
|2006.01.13 14:53
|close
|418
|0.32
|1.2068
|0.0000
|1.2053
|-1.60
|396.40
|841
|2006.01.13 14:53
|sell
|421
|0.33
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|842
|2006.01.13 14:59
|t/p
|421
|0.33
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|3.30
|399.70
|843
|2006.01.13 14:59
|sell
|422
|0.33
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|844
|2006.01.13 15:00
|sell
|423
|0.66
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|845
|2006.01.13 15:11
|sell
|424
|1.28
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|846
|2006.01.13 15:19
|close
|424
|1.28
|1.2062
|0.0000
|1.2059
|8.96
|408.66
|847
|2006.01.13 15:19
|close
|423
|0.66
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|0.00
|408.66
|848
|2006.01.13 15:19
|close
|422
|0.33
|1.2062
|0.0000
|1.2044
|-2.64
|406.02
|849
|2006.01.13 16:00
|buy
|425
|0.33
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|850
|2006.01.13 16:38
|buy
|426
|0.66
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|851
|2006.01.13 16:43
|t/p
|426
|0.66
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|6.60
|412.62
|852
|2006.01.13 16:43
|close
|425
|0.33
|1.2077
|0.0000
|1.2089
|-0.66
|411.96
|853
|2006.01.13 16:43
|buy
|427
|0.34
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|854
|2006.01.13 16:47
|close
|427
|0.34
|1.2089
|0.0000
|1.2090
|3.06
|415.02
|855
|2006.01.13 16:47
|buy
|428
|0.34
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|856
|2006.01.13 16:48
|buy
|429
|0.68
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|857
|2006.01.13 16:52
|buy
|430
|1.32
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|858
|2006.01.13 16:59
|t/p
|428
|0.34
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|3.40
|418.42
|859
|2006.01.13 16:59
|t/p
|429
|0.68
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|6.80
|425.22
|860
|2006.01.13 16:59
|t/p
|430
|1.32
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|13.20
|438.42
|861
|2006.01.13 17:00
|buy
|431
|0.36
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|862
|2006.01.13 17:29
|buy
|432
|0.70
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|863
|2006.01.13 17:42
|t/p
|432
|0.70
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|7.00
|445.42
|864
|2006.01.13 17:42
|close
|431
|0.36
|1.2108
|0.0000
|1.2114
|1.44
|446.86
|865
|2006.01.13 17:42
|buy
|433
|0.36
|1.2109
|0.0000
|1.2119
|866
|2006.01.13 17:42
|close
|433
|0.36
|1.2110
|0.0000
|1.2119
|0.36
|447.22
|867
|2006.01.13 17:42
|buy
|434
|0.36
|1.2111
|0.0000
|1.2121
|868
|2006.01.13 17:49
|buy
|435
|0.72
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|869
|2006.01.13 17:55
|buy
|436
|1.40
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|870
|2006.01.13 17:59
|t/p
|434
|0.36
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|3.60
|450.82
|871
|2006.01.13 17:59
|t/p
|435
|0.72
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|7.20
|458.02
|872
|2006.01.13 17:59
|t/p
|436
|1.40
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|14.00
|472.02
|873
|2006.01.13 18:00
|buy
|437
|0.38
|1.2136
|0.0000
|1.2146
|874
|2006.01.13 18:24
|buy
|438
|0.74
|1.2127
|0.0000
|1.2137
|875
|2006.01.13 19:00
|t/p
|438
|0.74
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|7.40
|479.42
|876
|2006.01.13 19:00
|close
|437
|0.38
|1.2137
|0.0000
|1.2146
|0.38
|479.80
|877
|2006.01.13 19:00
|buy
|439
|0.38
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|878
|2006.01.13 19:02
|buy
|440
|0.76
|1.2134
|0.0000
|1.2144
|879
|2006.01.13 19:51
|buy
|441
|1.48
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|880
|2006.01.13 19:59
|close
|441
|1.48
|1.2137
|0.0000
|1.2138
|13.32
|493.12
|881
|2006.01.13 19:59
|close
|440
|0.76
|1.2137
|0.0000
|1.2144
|2.28
|495.40
|882
|2006.01.13 19:59
|close
|439
|0.38
|1.2137
|0.0000
|1.2150
|-1.14
|494.26
|883
|2006.01.13 20:00
|buy
|442
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|884
|2006.01.15 23:00
|t/p
|442
|0.40
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|4.00
|498.26
|885
|2006.01.15 23:00
|buy
|443
|0.40
|1.2154
|0.0000
|1.2164
|886
|2006.01.15 23:26
|t/p
|443
|0.40
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|4.00
|502.26
|887
|2006.01.15 23:26
|buy
|444
|0.40
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|888
|2006.01.15 23:36
|close
|444
|0.40
|1.2171
|0.0000
|1.2176
|2.00
|504.26
|889
|2006.01.15 23:37
|buy
|445
|0.40
|1.2172
|0.0000
|1.2182
|890
|2006.01.16 00:49
|buy
|446
|0.82
|1.2162
|0.0000
|1.2172
|891
|2006.01.16 00:53
|t/p
|446
|0.82
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|8.20
|512.46
|892
|2006.01.16 00:53
|close
|445
|0.40
|1.2173
|0.0000
|1.2182
|0.14
|512.60
|893
|2006.01.16 00:53
|buy
|447
|0.41
|1.2174
|0.0000
|1.2184
|894
|2006.01.16 00:55
|buy
|448
|0.82
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|895
|2006.01.16 01:02
|buy
|449
|1.60
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|896
|2006.01.16 01:05
|close
|449
|1.60
|1.2167
|0.0000
|1.2171
|9.60
|522.20
|897
|2006.01.16 01:05
|close
|448
|0.82
|1.2167
|0.0000
|1.2178
|-0.82
|521.38
|898
|2006.01.16 01:05
|close
|447
|0.41
|1.2167
|0.0000
|1.2184
|-2.87
|518.51
|899
|2006.01.16 01:05
|buy
|450
|0.42
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|900
|2006.01.16 01:08
|buy
|451
|0.84
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|901
|2006.01.16 01:59
|buy
|452
|1.64
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|902
|2006.01.16 02:01
|close
|452
|1.64
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|16.40
|534.91
|903
|2006.01.16 02:01
|close
|451
|0.84
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|0.00
|534.91
|904
|2006.01.16 02:01
|close
|450
|0.42
|1.2161
|0.0000
|1.2176
|-2.10
|532.81
|905
|2006.01.16 02:15
|buy
|453
|0.43
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|906
|2006.01.16 02:22
|buy
|454
|0.86
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|907
|2006.01.16 03:01
|buy
|455
|1.68
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|908
|2006.01.16 03:03
|close
|455
|1.68
|1.2156
|0.0000
|1.2157
|15.12
|547.93
|909
|2006.01.16 03:03
|close
|454
|0.86
|1.2156
|0.0000
|1.2162
|3.44
|551.37
|910
|2006.01.16 03:03
|close
|453
|0.43
|1.2156
|0.0000
|1.2168
|-0.86
|550.51
|911
|2006.01.16 03:47
|sell
|456
|0.45
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|912
|2006.01.16 03:59
|sell
|457
|0.88
|1.2159
|0.0000
|1.2149
|913
|2006.01.16 05:59
|t/p
|457
|0.88
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|8.80
|559.31
|914
|2006.01.16 05:59
|close
|456
|0.45
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|0.00
|559.31
|915
|2006.01.16 06:00
|sell
|458
|0.45
|1.2145
|0.0000
|1.2135
|916
|2006.01.16 06:36
|close
|458
|0.45
|1.2141
|0.0000
|1.2135
|1.80
|561.11
|917
|2006.01.16 06:36
|sell
|459
|0.45
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|918
|2006.01.16 08:44
|sell
|460
|0.90
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|919
|2006.01.16 10:00
|buy
|461
|0.44
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|920
|2006.01.16 10:00
|buy
|462
|0.90
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|921
|2006.01.16 11:14
|t/p
|460
|0.90
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|9.00
|570.11
|922
|2006.01.16 11:14
|buy
|463
|1.80
|1.2136
|0.0000
|1.2146
|923
|2006.01.16 11:14
|close
|459
|0.45
|1.2136
|0.0000
|1.2131
|2.25
|572.36
|924
|2006.01.16 11:20
|close
|463
|1.80
|1.2141
|0.0000
|1.2146
|9.00
|581.36
|925
|2006.01.16 11:20
|close
|462
|0.90
|1.2141
|0.0000
|1.2153
|-1.80
|579.56
|926
|2006.01.16 11:20
|close
|461
|0.44
|1.2141
|0.0000
|1.2162
|-4.84
|574.72
|927
|2006.01.16 12:00
|sell
|464
|0.46
|1.2132
|0.0000
|1.2122
|928
|2006.01.16 12:18
|sell
|465
|0.92
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|929
|2006.01.16 13:03
|t/p
|465
|0.92
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|9.20
|583.92
|930
|2006.01.16 13:03
|close
|464
|0.46
|1.2126
|0.0000
|1.2122
|2.76
|586.68
|931
|2006.01.16 13:04
|sell
|466
|0.47
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|932
|2006.01.16 13:07
|sell
|467
|0.94
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|933
|2006.01.16 13:59
|t/p
|467
|0.94
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|9.40
|596.08
|934
|2006.01.16 13:59
|close
|466
|0.47
|1.2118
|0.0000
|1.2113
|2.35
|598.43
|935
|2006.01.16 14:00
|sell
|468
|0.48
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|936
|2006.01.16 14:00
|sell
|469
|0.94
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|937
|2006.01.16 14:12
|t/p
|469
|0.94
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|9.40
|607.83
|938
|2006.01.16 14:12
|close
|468
|0.48
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|0.00
|607.83
|939
|2006.01.16 14:12
|sell
|470
|0.49
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|940
|2006.01.16 14:16
|close
|470
|0.49
|1.2110
|0.0000
|1.2105
|2.45
|610.28
|941
|2006.01.16 14:16
|sell
|471
|0.49
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|942
|2006.01.16 14:21
|sell
|472
|0.96
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|943
|2006.01.16 15:13
|sell
|473
|1.88
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|944
|2006.01.16 15:32
|close
|473
|1.88
|1.2113
|0.0000
|1.2110
|13.16
|623.44
|945
|2006.01.16 15:32
|close
|472
|0.96
|1.2113
|0.0000
|1.2104
|0.96
|624.40
|946
|2006.01.16 15:32
|close
|471
|0.49
|1.2113
|0.0000
|1.2099
|-1.96
|622.44
|947
|2006.01.16 15:33
|sell
|474
|0.50
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|948
|2006.01.16 15:59
|sell
|475
|0.98
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|949
|2006.01.16 16:39
|sell
|476
|1.92
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|950
|2006.01.16 17:00
|close
|476
|1.92
|1.2118
|0.0000
|1.2116
|15.36
|637.80
|951
|2006.01.16 17:00
|close
|475
|0.98
|1.2118
|0.0000
|1.2110
|1.96
|639.76
|952
|2006.01.16 17:00
|close
|474
|0.50
|1.2118
|0.0000
|1.2100
|-4.00
|635.76
|953
|2006.01.16 17:00
|sell
|477
|0.51
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|954
|2006.01.16 18:59
|sell
|478
|1.00
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|955
|2006.01.16 19:00
|buy
|479
|0.50
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|956
|2006.01.16 19:14
|buy
|480
|1.00
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|957
|2006.01.16 22:00
|t/p
|480
|1.00
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|10.00
|645.76
|958
|2006.01.16 22:00
|close
|479
|0.50
|1.2129
|0.0000
|1.2135
|2.00
|647.76
|959
|2006.01.16 22:00
|sell
|481
|2.00
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|960
|2006.01.16 22:04
|close
|481
|2.00
|1.2123
|0.0000
|1.2119
|12.00
|659.76
|961
|2006.01.16 22:04
|close
|478
|1.00
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|0.00
|659.76
|962
|2006.01.16 22:04
|close
|477
|0.51
|1.2123
|0.0000
|1.2106
|-3.57
|656.19
|963
|2006.01.17 01:00
|sell
|482
|0.56
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|964
|2006.01.17 01:00
|sell
|483
|1.10
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|965
|2006.01.17 01:56
|t/p
|483
|1.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|11.00
|667.19
|966
|2006.01.17 01:56
|close
|482
|0.56
|1.2101
|0.0000
|1.2075
|-8.96
|658.23
|967
|2006.01.17 01:56
|sell
|484
|0.56
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|968
|2006.01.17 01:56
|t/p
|484
|0.56
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|5.60
|663.83
|969
|2006.01.17 01:56
|sell
|485
|0.57
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|970
|2006.01.17 01:59
|sell
|486
|1.12
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|971
|2006.01.17 02:59
|sell
|487
|2.20
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|972
|2006.01.17 03:31
|sell
|488
|4.24
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|973
|2006.01.17 03:46
|buy
|489
|0.56
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|974
|2006.01.17 05:45
|t/p
|489
|0.56
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|5.60
|669.43
|975
|2006.01.17 06:00
|buy
|490
|0.48
|1.2118
|0.0000
|1.2128
|976
|2006.01.17 07:52
|t/p
|490
|0.48
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|4.80
|674.23
|977
|2006.01.17 07:52
|buy
|491
|0.39
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|978
|2006.01.17 07:57
|buy
|492
|0.86
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|979
|2006.01.17 07:58
|buy
|493
|1.84
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|980
|2006.01.17 07:59
|t/p
|492
|0.86
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|8.60
|682.83
|981
|2006.01.17 07:59
|t/p
|493
|1.84
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|18.40
|701.23
|982
|2006.01.17 07:59
|close
|491
|0.39
|1.2135
|0.0000
|1.2140
|1.95
|703.18
|983
|2006.01.17 08:00
|buy
|494
|0.37
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|984
|2006.01.17 08:08
|buy
|495
|0.90
|1.2124
|0.0000
|1.2134
|985
|2006.01.17 08:21
|t/p
|495
|0.90
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|9.00
|712.18
|986
|2006.01.17 08:21
|close
|494
|0.37
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|-1.11
|711.07
|987
|2006.01.17 08:21
|buy
|496
|0.38
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|988
|2006.01.17 09:20
|buy
|497
|0.84
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|989
|2006.01.17 09:27
|buy
|498
|1.80
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|990
|2006.01.17 09:59
|buy
|499
|4.08
|1.2109
|0.0000
|1.2119
|991
|2006.01.17 10:15
|t/p
|499
|4.08
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|40.80
|751.87
|992
|2006.01.17 10:15
|close
|498
|1.80
|1.2121
|0.0000
|1.2135
|-7.20
|744.67
|993
|2006.01.17 10:21
|close
|497
|0.84
|1.2116
|0.0000
|1.2140
|-11.76
|732.91
|994
|2006.01.17 10:21
|close
|496
|0.38
|1.2119
|0.0000
|1.2147
|-6.84
|726.07
|995
|2006.01.17 10:43
|close
|488
|4.24
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|0.00
|726.07
|996
|2006.01.17 10:43
|close
|487
|2.20
|1.2109
|0.0000
|1.2094
|-11.00
|715.07
|997
|2006.01.17 10:43
|close
|486
|1.12
|1.2109
|0.0000
|1.2087
|-13.44
|701.63
|998
|2006.01.17 10:43
|close
|485
|0.57
|1.2109
|0.0000
|1.2076
|-13.11
|688.52
|999
|2006.01.17 11:00
|sell
|500
|0.58
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|1000
|2006.01.17 11:08
|t/p
|500
|0.58
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|5.80
|694.32
|1001
|2006.01.17 11:08
|sell
|501
|0.59
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1002
|2006.01.17 11:21
|sell
|502
|1.16
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|1003
|2006.01.17 11:37
|sell
|503
|2.28
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|1004
|2006.01.17 11:59
|t/p
|501
|0.59
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|5.90
|700.22
|1005
|2006.01.17 11:59
|t/p
|502
|1.16
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|11.60
|711.82
|1006
|2006.01.17 11:59
|t/p
|503
|2.28
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|22.80
|734.62
|1007
|2006.01.17 12:00
|sell
|504
|0.62
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1008
|2006.01.17 12:00
|sell
|505
|1.22
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|1009
|2006.01.17 12:02
|sell
|506
|2.36
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1010
|2006.01.17 12:17
|t/p
|506
|2.36
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|23.60
|758.22
|1011
|2006.01.17 12:17
|close
|505
|1.22
|1.2091
|0.0000
|1.2085
|4.88
|763.10
|1012
|2006.01.17 12:17
|close
|504
|0.62
|1.2091
|0.0000
|1.2063
|-11.16
|751.94
|1013
|2006.01.17 12:17
|sell
|507
|0.63
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1014
|2006.01.17 12:40
|t/p
|507
|0.63
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|6.30
|758.24
|1015
|2006.01.17 12:40
|sell
|508
|0.64
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|1016
|2006.01.17 12:42
|t/p
|508
|0.64
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|6.40
|764.64
|1017
|2006.01.17 12:42
|sell
|509
|0.64
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|1018
|2006.01.17 12:52
|sell
|510
|1.28
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|1019
|2006.01.17 12:59
|sell
|511
|2.40
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|1020
|2006.01.17 13:00
|t/p
|511
|2.40
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|24.00
|788.64
|1021
|2006.01.17 13:00
|close
|510
|1.28
|1.2073
|0.0000
|1.2059
|-5.12
|783.52
|1022
|2006.01.17 13:00
|close
|509
|0.64
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|-6.40
|777.12
|1023
|2006.01.17 13:00
|sell
|512
|0.65
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|1024
|2006.01.17 13:33
|sell
|513
|1.30
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|1025
|2006.01.17 13:33
|sell
|514
|2.52
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|1026
|2006.01.17 13:36
|sell
|515
|4.88
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1027
|2006.01.17 13:59
|t/p
|514
|2.52
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|25.20
|802.32
|1028
|2006.01.17 13:59
|t/p
|515
|4.88
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|48.80
|851.12
|1029
|2006.01.17 13:59
|close
|513
|1.30
|1.2073
|0.0000
|1.2066
|3.90
|855.02
|1030
|2006.01.17 13:59
|close
|512
|0.65
|1.2073
|0.0000
|1.2060
|-1.95
|853.07
|1031
|2006.01.17 14:00
|sell
|516
|0.71
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1032
|2006.01.17 14:12
|sell
|517
|1.42
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1033
|2006.01.17 14:52
|close
|517
|1.42
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|14.20
|867.27
|1034
|2006.01.17 14:52
|close
|516
|0.71
|1.2067
|0.0000
|1.2062
|3.55
|870.82
|1035
|2006.01.17 14:52
|sell
|518
|0.73
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|1036
|2006.01.17 14:59
|sell
|519
|1.44
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|1037
|2006.01.17 15:13
|t/p
|519
|1.44
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|14.40
|885.22
|1038
|2006.01.17 15:13
|close
|518
|0.73
|1.2061
|0.0000
|1.2056
|3.65
|888.87
|1039
|2006.01.17 15:13
|sell
|520
|0.74
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|1040
|2006.01.17 15:32
|sell
|521
|1.46
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|1041
|2006.01.17 16:59
|sell
|522
|2.88
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1042
|2006.01.17 17:10
|sell
|523
|5.60
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1043
|2006.01.17 17:16
|close
|523
|5.60
|1.2070
|0.0000
|1.2067
|39.20
|928.07
|1044
|2006.01.17 17:16
|close
|522
|2.88
|1.2070
|0.0000
|1.2062
|5.76
|933.83
|1045
|2006.01.17 17:16
|close
|521
|1.46
|1.2070
|0.0000
|1.2056
|-5.84
|927.99
|1046
|2006.01.17 17:16
|close
|520
|0.74
|1.2070
|0.0000
|1.2049
|-8.14
|919.85
|1047
|2006.01.17 17:17
|sell
|524
|0.77
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|1048
|2006.01.17 17:20
|sell
|525
|1.52
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1049
|2006.01.17 17:23
|sell
|526
|3.00
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1050
|2006.01.17 17:30
|buy
|527
|0.75
|1.2078
|0.0000
|1.2088
|1051
|2006.01.17 17:30
|buy
|528
|1.56
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|1052
|2006.01.17 18:59
|t/p
|528
|1.56
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|15.60
|935.45
|1053
|2006.01.17 18:59
|close
|527
|0.75
|1.2082
|0.0000
|1.2088
|3.00
|938.45
|1054
|2006.01.17 19:00
|buy
|529
|0.74
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|1055
|2006.01.17 19:25
|sell
|530
|5.84
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1056
|2006.01.17 19:59
|t/p
|529
|0.74
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|7.40
|945.85
|1057
|2006.01.17 19:59
|buy
|531
|0.62
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1058
|2006.01.17 22:00
|t/p
|531
|0.62
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|6.20
|952.05
|1059
|2006.01.17 22:00
|buy
|532
|0.51
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|1060
|2006.01.17 22:00
|buy
|533
|1.12
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|1061
|2006.01.17 22:59
|t/p
|533
|1.12
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|11.20
|963.25
|1062
|2006.01.17 22:59
|close
|532
|0.51
|1.2115
|0.0000
|1.2120
|2.55
|965.80
|1063
|2006.01.17 23:00
|buy
|534
|0.47
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|1064
|2006.01.17 23:00
|buy
|535
|1.08
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|1065
|2006.01.18 00:59
|buy
|536
|2.64
|1.2097
|0.0000
|1.2107
|1066
|2006.01.18 02:03
|buy
|537
|5.44
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|1067
|2006.01.18 03:59
|t/p
|537
|5.44
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|54.40
|1020.20
|1068
|2006.01.18 03:59
|close
|536
|2.64
|1.2102
|0.0000
|1.2107
|13.20
|1033.40
|1069
|2006.01.18 04:00
|close
|535
|1.08
|1.2101
|0.0000
|1.2118
|-8.27
|1025.13
|1070
|2006.01.18 04:00
|close
|534
|0.47
|1.2098
|0.0000
|1.2126
|-8.77
|1016.36
|1071
|2006.01.18 06:59
|close
|530
|5.84
|1.2083
|0.0000
|1.2074
|9.29
|1025.65
|1072
|2006.01.18 06:59
|close
|526
|3.00
|1.2083
|0.0000
|1.2068
|-13.23
|1012.42
|1073
|2006.01.18 06:59
|close
|525
|1.52
|1.2083
|0.0000
|1.2063
|-14.30
|998.11
|1074
|2006.01.18 06:59
|close
|524
|0.77
|1.2083
|0.0000
|1.2057
|-11.87
|986.25
|1075
|2006.01.18 07:00
|sell
|538
|0.85
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1076
|2006.01.18 07:15
|sell
|539
|1.70
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1077
|2006.01.18 07:59
|sell
|540
|3.08
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|1078
|2006.01.18 08:00
|buy
|541
|0.77
|1.2121
|0.0000
|1.2131
|1079
|2006.01.18 08:59
|t/p
|541
|0.77
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|7.70
|993.95
|1080
|2006.01.18 08:59
|buy
|542
|0.67
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|1081
|2006.01.18 08:59
|sell
|543
|5.36
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|1082
|2006.01.18 09:00
|t/p
|543
|5.36
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|53.60
|1047.55
|1083
|2006.01.18 09:00
|buy
|544
|1.64
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|1084
|2006.01.18 09:00
|close
|540
|3.08
|1.2116
|0.0000
|1.2110
|12.32
|1059.87
|1085
|2006.01.18 09:00
|close
|539
|1.70
|1.2123
|0.0000
|1.2078
|-59.50
|1000.37
|1086
|2006.01.18 09:01
|close
|538
|0.85
|1.2128
|0.0000
|1.2072
|-39.10
|961.27
|1087
|2006.01.18 09:01
|t/p
|544
|1.64
|1.2126
|0.0000
|1.2126
|16.40
|977.67
|1088
|2006.01.18 09:01
|close
|542
|0.67
|1.2126
|0.0000
|1.2151
|-10.05
|967.62
|1089
|2006.01.18 09:01
|buy
|545
|0.82
|1.2127
|0.0000
|1.2137
|1090
|2006.01.18 09:48
|t/p
|545
|0.82
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|8.20
|975.82
|1091
|2006.01.18 09:48
|buy
|546
|0.83
|1.2139
|0.0000
|1.2149
|1092
|2006.01.18 09:59
|buy
|547
|1.62
|1.2115
|0.0000
|1.2125
|1093
|2006.01.18 10:02
|t/p
|547
|1.62
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|16.20
|992.02
|1094
|2006.01.18 10:02
|close
|546
|0.83
|1.2131
|0.0000
|1.2149
|-6.64
|985.38
|1095
|2006.01.18 10:02
|buy
|548
|0.84
|1.2135
|0.0000
|1.2145
|1096
|2006.01.18 10:06
|buy
|549
|1.66
|1.2129
|0.0000
|1.2139
|1097
|2006.01.18 10:22
|buy
|550
|3.28
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|1098
|2006.01.18 10:26
|buy
|551
|6.32
|1.2118
|0.0000
|1.2128
|1099
|2006.01.18 10:34
|close
|551
|6.32
|1.2124
|0.0000
|1.2128
|37.92
|1023.30
|1100
|2006.01.18 10:34
|close
|550
|3.28
|1.2124
|0.0000
|1.2133
|3.28
|1026.58
|1101
|2006.01.18 10:34
|close
|549
|1.66
|1.2124
|0.0000
|1.2139
|-8.30
|1018.28
|1102
|2006.01.18 10:34
|close
|548
|0.84
|1.2124
|0.0000
|1.2145
|-9.24
|1009.04
|1103
|2006.01.18 10:34
|buy
|552
|0.86
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|1104
|2006.01.18 10:56
|buy
|553
|1.70
|1.2118
|0.0000
|1.2128
|1105
|2006.01.18 10:59
|buy
|554
|3.36
|1.2112
|0.0000
|1.2122
|1106
|2006.01.18 10:59
|t/p
|554
|3.36
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|33.60
|1042.64
|1107
|2006.01.18 10:59
|close
|553
|1.70
|1.2122
|0.0000
|1.2128
|6.80
|1049.44
|1108
|2006.01.18 10:59
|close
|552
|0.86
|1.2122
|0.0000
|1.2133
|-0.86
|1048.58
|1109
|2006.01.18 11:00
|buy
|555
|0.89
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1110
|2006.01.18 11:09
|buy
|556
|1.78
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1111
|2006.01.18 12:16
|t/p
|556
|1.78
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|17.80
|1066.38
|1112
|2006.01.18 12:16
|close
|555
|0.89
|1.2130
|0.0000
|1.2135
|4.45
|1070.83
|1113
|2006.01.18 13:00
|sell
|557
|0.91
|1.2122
|0.0000
|1.2112
|1114
|2006.01.18 13:59
|sell
|558
|1.80
|1.2135
|0.0000
|1.2125
|1115
|2006.01.18 14:00
|buy
|559
|0.89
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1116
|2006.01.18 14:00
|t/p
|558
|1.80
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|18.00
|1088.83
|1117
|2006.01.18 14:00
|buy
|560
|1.82
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|1118
|2006.01.18 14:00
|close
|557
|0.91
|1.2122
|0.0000
|1.2112
|0.00
|1088.83
|1119
|2006.01.18 14:30
|close
|560
|1.82
|1.2129
|0.0000
|1.2132
|12.74
|1101.57
|1120
|2006.01.18 14:30
|close
|559
|0.89
|1.2129
|0.0000
|1.2148
|-8.01
|1093.56
|1121
|2006.01.18 14:30
|buy
|561
|0.93
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|1122
|2006.01.18 14:34
|buy
|562
|1.84
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1123
|2006.01.18 14:43
|t/p
|562
|1.84
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|18.40
|1111.96
|1124
|2006.01.18 14:43
|close
|561
|0.93
|1.2135
|0.0000
|1.2140
|4.65
|1116.61
|1125
|2006.01.18 14:43
|buy
|563
|0.95
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1126
|2006.01.18 14:46
|t/p
|563
|0.95
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|9.50
|1126.11
|1127
|2006.01.18 14:46
|buy
|564
|0.96
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|1128
|2006.01.18 14:46
|buy
|565
|1.90
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|1129
|2006.01.18 14:50
|buy
|566
|3.72
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1130
|2006.01.18 14:52
|buy
|567
|7.12
|1.2132
|0.0000
|1.2142
|1131
|2006.01.18 14:59
|t/p
|567
|7.12
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|71.20
|1197.31
|1132
|2006.01.18 14:59
|close
|566
|3.72
|1.2144
|0.0000
|1.2148
|22.32
|1219.63
|1133
|2006.01.18 14:59
|close
|565
|1.90
|1.2144
|0.0000
|1.2155
|-1.90
|1217.73
|1134
|2006.01.18 14:59
|close
|564
|0.96
|1.2144
|0.0000
|1.2160
|-5.76
|1211.97
|1135
|2006.01.18 15:00
|buy
|568
|1.03
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|1136
|2006.01.18 15:00
|buy
|569
|2.04
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|1137
|2006.01.18 15:02
|buy
|570
|4.00
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|1138
|2006.01.18 15:04
|buy
|571
|7.52
|1.2120
|0.0000
|1.2130
|1139
|2006.01.18 15:16
|close
|571
|7.52
|1.2128
|0.0000
|1.2130
|60.16
|1272.13
|1140
|2006.01.18 15:16
|close
|570
|4.00
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|0.00
|1272.13
|1141
|2006.01.18 15:16
|close
|569
|2.04
|1.2128
|0.0000
|1.2143
|-10.20
|1261.93
|1142
|2006.01.18 15:16
|close
|568
|1.03
|1.2128
|0.0000
|1.2155
|-17.51
|1244.42
|1143
|2006.01.18 15:16
|buy
|572
|1.06
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|1144
|2006.01.18 15:20
|buy
|573
|2.10
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|1145
|2006.01.18 15:34
|t/p
|573
|2.10
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|21.00
|1265.42
|1146
|2006.01.18 15:34
|close
|572
|1.06
|1.2136
|0.0000
|1.2141
|5.30
|1270.72
|1147
|2006.01.18 15:34
|buy
|574
|1.08
|1.2136
|0.0000
|1.2146
|1148
|2006.01.18 15:34
|t/p
|574
|1.08
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|10.80
|1281.52
|1149
|2006.01.18 15:34
|buy
|575
|1.09
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|1150
|2006.01.18 15:40
|buy
|576
|2.16
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|1151
|2006.01.18 15:54
|close
|576
|2.16
|1.2150
|0.0000
|1.2151
|19.44
|1300.96
|1152
|2006.01.18 15:54
|close
|575
|1.09
|1.2150
|0.0000
|1.2159
|1.09
|1302.05
|1153
|2006.01.18 15:55
|buy
|577
|1.10
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|1154
|2006.01.18 15:58
|buy
|578
|2.20
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|1155
|2006.01.18 15:59
|buy
|579
|3.92
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1156
|2006.01.18 16:00
|sell
|580
|0.97
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1157
|2006.01.18 16:00
|t/p
|579
|3.92
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|39.20
|1341.25
|1158
|2006.01.18 16:00
|close
|578
|2.20
|1.2141
|0.0000
|1.2153
|-4.40
|1336.85
|1159
|2006.01.18 16:00
|sell
|581
|2.18
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|1160
|2006.01.18 16:01
|t/p
|581
|2.18
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|21.80
|1358.65
|1161
|2006.01.18 16:01
|close
|577
|1.10
|1.2111
|0.0000
|1.2159
|-41.80
|1316.85
|1162
|2006.01.18 16:01
|sell
|582
|2.22
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1163
|2006.01.18 16:01
|sell
|583
|4.20
|1.2131
|0.0000
|1.2121
|1164
|2006.01.18 16:02
|t/p
|583
|4.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|42.00
|1358.85
|1165
|2006.01.18 16:02
|close
|582
|2.22
|1.2113
|0.0000
|1.2101
|-4.44
|1354.41
|1166
|2006.01.18 16:02
|close
|580
|0.97
|1.2113
|0.0000
|1.2091
|-11.64
|1342.77
|1167
|2006.01.18 16:02
|sell
|584
|1.14
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|1168
|2006.01.18 16:03
|t/p
|584
|1.14
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|11.40
|1354.17
|1169
|2006.01.18 16:03
|sell
|585
|1.15
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1170
|2006.01.18 16:03
|sell
|586
|2.26
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|1171
|2006.01.18 16:04
|t/p
|586
|2.26
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|22.60
|1376.77
|1172
|2006.01.18 16:04
|close
|585
|1.15
|1.2113
|0.0000
|1.2101
|-2.30
|1374.47
|1173
|2006.01.18 16:04
|sell
|587
|1.16
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|1174
|2006.01.18 16:09
|sell
|588
|2.30
|1.2130
|0.0000
|1.2120
|1175
|2006.01.18 16:10
|t/p
|588
|2.30
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|23.00
|1397.47
|1176
|2006.01.18 16:10
|close
|587
|1.16
|1.2113
|0.0000
|1.2110
|8.12
|1405.59
|1177
|2006.01.18 16:10
|sell
|589
|1.19
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|1178
|2006.01.18 16:12
|t/p
|589
|1.19
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|11.90
|1417.49
|1179
|2006.01.18 16:12
|sell
|590
|1.20
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1180
|2006.01.18 16:14
|t/p
|590
|1.20
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|12.00
|1429.49
|1181
|2006.01.18 16:14
|sell
|591
|1.21
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1182
|2006.01.18 16:15
|buy
|592
|1.20
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1183
|2006.01.18 16:15
|sell
|593
|2.40
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|1184
|2006.01.18 16:17
|buy
|594
|2.42
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1185
|2006.01.18 16:18
|t/p
|593
|2.40
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|24.00
|1453.49
|1186
|2006.01.18 16:18
|close
|591
|1.21
|1.2094
|0.0000
|1.2088
|4.84
|1458.33
|1187
|2006.01.18 16:18
|buy
|595
|4.84
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1188
|2006.01.18 16:19
|close
|595
|4.84
|1.2094
|0.0000
|1.2103
|4.84
|1463.17
|1189
|2006.01.18 16:19
|close
|594
|2.42
|1.2094
|0.0000
|1.2109
|-12.10
|1451.07
|1190
|2006.01.18 16:19
|close
|592
|1.20
|1.2094
|0.0000
|1.2115
|-13.20
|1437.87
|1191
|2006.01.18 16:19
|buy
|596
|1.22
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1192
|2006.01.18 16:24
|t/p
|596
|1.22
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|12.20
|1450.07
|1193
|2006.01.18 16:24
|buy
|597
|1.23
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1194
|2006.01.18 16:34
|buy
|598
|2.44
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|1195
|2006.01.18 16:45
|sell
|599
|1.23
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|1196
|2006.01.18 16:45
|sell
|600
|2.48
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|1197
|2006.01.18 16:59
|t/p
|599
|1.23
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|12.30
|1462.37
|1198
|2006.01.18 16:59
|t/p
|600
|2.48
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|24.80
|1487.17
|1199
|2006.01.18 16:59
|buy
|601
|4.80
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|1200
|2006.01.18 16:59
|sell
|602
|1.20
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|1201
|2006.01.18 17:01
|sell
|603
|2.44
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1202
|2006.01.18 17:01
|t/p
|601
|4.80
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|48.00
|1535.17
|1203
|2006.01.18 17:01
|close
|603
|2.44
|1.2103
|0.0000
|1.2078
|-36.60
|1498.57
|1204
|2006.01.18 17:01
|close
|602
|1.20
|1.2103
|0.0000
|1.2073
|-24.00
|1474.57
|1205
|2006.01.18 17:01
|close
|598
|2.44
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|0.00
|1474.57
|1206
|2006.01.18 17:01
|close
|597
|1.23
|1.2101
|0.0000
|1.2117
|-7.38
|1467.19
|1207
|2006.01.18 17:05
|sell
|604
|1.24
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1208
|2006.01.18 17:05
|sell
|605
|2.46
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|1209
|2006.01.18 17:06
|t/p
|605
|2.46
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|24.60
|1491.79
|1210
|2006.01.18 17:06
|sell
|606
|2.50
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|1211
|2006.01.18 17:10
|t/p
|606
|2.50
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|25.00
|1516.79
|1212
|2006.01.18 17:10
|close
|604
|1.24
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-2.48
|1514.31
|1213
|2006.01.18 17:10
|sell
|607
|1.28
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1214
|2006.01.18 17:16
|t/p
|607
|1.28
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|12.80
|1527.11
|1215
|2006.01.18 17:16
|sell
|608
|1.29
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1216
|2006.01.18 17:16
|sell
|609
|2.56
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1217
|2006.01.18 17:18
|close
|609
|2.56
|1.2090
|0.0000
|1.2088
|20.48
|1547.59
|1218
|2006.01.18 17:18
|close
|608
|1.29
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-2.58
|1545.01
|1219
|2006.01.18 17:18
|sell
|610
|1.31
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1220
|2006.01.18 17:41
|t/p
|610
|1.31
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|13.10
|1558.11
|1221
|2006.01.18 17:41
|sell
|611
|1.32
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1222
|2006.01.18 17:45
|t/p
|611
|1.32
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|13.20
|1571.31
|1223
|2006.01.18 17:45
|sell
|612
|1.33
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1224
|2006.01.18 17:59
|sell
|613
|2.62
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|1225
|2006.01.18 18:00
|close
|613
|2.62
|1.2080
|0.0000
|1.2077
|18.34
|1589.65
|1226
|2006.01.18 18:00
|close
|612
|1.33
|1.2080
|0.0000
|1.2062
|-10.64
|1579.01
|1227
|2006.01.18 18:01
|sell
|614
|1.33
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1228
|2006.01.18 18:56
|sell
|615
|2.64
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1229
|2006.01.18 18:59
|sell
|616
|5.12
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|1230
|2006.01.18 19:59
|sell
|617
|9.28
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|1231
|2006.01.18 20:00
|buy
|618
|1.13
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|1232
|2006.01.18 20:48
|buy
|619
|2.44
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1233
|2006.01.18 22:59
|t/p
|619
|2.44
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|24.40
|1603.41
|1234
|2006.01.18 22:59
|close
|618
|1.13
|1.2119
|0.0000
|1.2123
|6.78
|1610.19
|1235
|2006.01.18 23:00
|buy
|620
|1.02
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|1236
|2006.01.18 23:01
|buy
|621
|2.34
|1.2112
|0.0000
|1.2122
|1237
|2006.01.19 00:44
|buy
|622
|5.20
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|1238
|2006.01.19 00:59
|t/p
|617
|9.28
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|109.23
|1719.41
|1239
|2006.01.19 00:59
|buy
|623
|10.72
|1.2097
|0.0000
|1.2107
|1240
|2006.01.19 00:59
|close
|616
|5.12
|1.2097
|0.0000
|1.2086
|3.94
|1723.35
|1241
|2006.01.19 01:00
|close
|615
|2.64
|1.2099
|0.0000
|1.2075
|-32.29
|1691.07
|1242
|2006.01.19 01:00
|close
|623
|10.72
|1.2104
|0.0000
|1.2107
|75.04
|1766.11
|1243
|2006.01.19 01:00
|close
|622
|5.20
|1.2104
|0.0000
|1.2116
|-10.40
|1755.71
|1244
|2006.01.19 01:00
|close
|621
|2.34
|1.2104
|0.0000
|1.2122
|-23.32
|1732.39
|1245
|2006.01.19 01:00
|close
|620
|1.02
|1.2104
|0.0000
|1.2132
|-20.36
|1712.02
|1246
|2006.01.19 01:00
|close
|614
|1.33
|1.2106
|0.0000
|1.2069
|-33.56
|1678.47
|1247
|2006.01.19 03:00
|sell
|624
|1.45
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|1248
|2006.01.19 06:59
|sell
|625
|2.88
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|1249
|2006.01.19 07:00
|buy
|626
|1.43
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|1250
|2006.01.19 07:00
|buy
|627
|2.90
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1251
|2006.01.19 07:25
|t/p
|627
|2.90
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|29.00
|1707.47
|1252
|2006.01.19 07:25
|close
|626
|1.43
|1.2105
|0.0000
|1.2114
|1.43
|1708.90
|1253
|2006.01.19 07:25
|buy
|628
|1.45
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|1254
|2006.01.19 07:26
|sell
|629
|5.76
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|1255
|2006.01.19 07:36
|close
|629
|5.76
|1.2102
|0.0000
|1.2097
|28.80
|1737.70
|1256
|2006.01.19 07:36
|close
|628
|1.45
|1.2100
|0.0000
|1.2118
|-11.60
|1726.10
|1257
|2006.01.19 07:36
|close
|625
|2.88
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|0.00
|1726.10
|1258
|2006.01.19 07:36
|close
|624
|1.45
|1.2102
|0.0000
|1.2084
|-11.60
|1714.50
|1259
|2006.01.19 07:36
|buy
|630
|1.48
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1260
|2006.01.19 07:59
|buy
|631
|2.92
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|1261
|2006.01.19 08:00
|sell
|632
|1.45
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1262
|2006.01.19 08:08
|sell
|633
|2.94
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|1263
|2006.01.19 08:08
|t/p
|631
|2.92
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|29.20
|1743.70
|1264
|2006.01.19 08:08
|close
|630
|1.48
|1.2101
|0.0000
|1.2113
|-2.96
|1740.74
|1265
|2006.01.19 08:08
|sell
|634
|5.84
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1266
|2006.01.19 08:19
|close
|634
|5.84
|1.2096
|0.0000
|1.2091
|29.20
|1769.94
|1267
|2006.01.19 08:19
|close
|633
|2.94
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|0.00
|1769.94
|1268
|2006.01.19 08:19
|close
|632
|1.45
|1.2096
|0.0000
|1.2076
|-14.50
|1755.44
|1269
|2006.01.19 08:19
|sell
|635
|1.52
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|1270
|2006.01.19 08:34
|t/p
|635
|1.52
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|15.20
|1770.64
|1271
|2006.01.19 08:34
|sell
|636
|1.53
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1272
|2006.01.19 08:42
|sell
|637
|3.02
|1.2089
|0.0000
|1.2079
|1273
|2006.01.19 08:43
|close
|637
|3.02
|1.2082
|0.0000
|1.2079
|21.14
|1791.78
|1274
|2006.01.19 08:43
|close
|636
|1.53
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|0.00
|1791.78
|1275
|2006.01.19 08:43
|sell
|638
|1.54
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1276
|2006.01.19 08:52
|sell
|639
|3.06
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1277
|2006.01.19 09:15
|sell
|640
|6.00
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|1278
|2006.01.19 09:25
|close
|640
|6.00
|1.2084
|0.0000
|1.2081
|42.00
|1833.78
|1279
|2006.01.19 09:25
|close
|639
|3.06
|1.2084
|0.0000
|1.2075
|3.06
|1836.84
|1280
|2006.01.19 09:25
|close
|638
|1.54
|1.2084
|0.0000
|1.2069
|-7.70
|1829.14
|1281
|2006.01.19 09:25
|sell
|641
|1.57
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|1282
|2006.01.19 09:34
|t/p
|641
|1.57
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|15.70
|1844.84
|1283
|2006.01.19 09:34
|sell
|642
|1.58
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|1284
|2006.01.19 09:43
|sell
|643
|3.14
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1285
|2006.01.19 09:59
|sell
|644
|6.08
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1286
|2006.01.19 10:00
|close
|644
|6.08
|1.2078
|0.0000
|1.2076
|48.64
|1893.48
|1287
|2006.01.19 10:00
|close
|643
|3.14
|1.2078
|0.0000
|1.2065
|-9.42
|1884.06
|1288
|2006.01.19 10:00
|close
|642
|1.58
|1.2078
|0.0000
|1.2059
|-14.22
|1869.84
|1289
|2006.01.19 10:00
|sell
|645
|1.60
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1290
|2006.01.19 10:23
|sell
|646
|3.18
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1291
|2006.01.19 12:37
|t/p
|646
|3.18
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|31.80
|1901.64
|1292
|2006.01.19 12:37
|close
|645
|1.60
|1.2071
|0.0000
|1.2065
|6.40
|1908.04
|1293
|2006.01.19 12:37
|sell
|647
|1.63
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|1294
|2006.01.19 12:39
|sell
|648
|3.24
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1295
|2006.01.19 12:59
|sell
|649
|6.36
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1296
|2006.01.19 13:36
|close
|649
|6.36
|1.2072
|0.0000
|1.2069
|44.52
|1952.56
|1297
|2006.01.19 13:36
|close
|648
|3.24
|1.2072
|0.0000
|1.2063
|3.24
|1955.80
|1298
|2006.01.19 13:36
|close
|647
|1.63
|1.2072
|0.0000
|1.2057
|-8.15
|1947.65
|1299
|2006.01.19 13:36
|sell
|650
|1.67
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|1300
|2006.01.19 13:51
|sell
|651
|3.30
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1301
|2006.01.19 13:54
|sell
|652
|6.48
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1302
|2006.01.19 13:57
|close
|652
|6.48
|1.2074
|0.0000
|1.2072
|51.84
|1999.49
|1303
|2006.01.19 13:57
|close
|651
|3.30
|1.2074
|0.0000
|1.2065
|3.30
|2002.79
|1304
|2006.01.19 13:57
|close
|650
|1.67
|1.2074
|0.0000
|1.2059
|-8.35
|1994.44
|1305
|2006.01.19 13:57
|sell
|653
|1.70
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|1306
|2006.01.19 13:59
|sell
|654
|3.38
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1307
|2006.01.19 13:59
|t/p
|654
|3.38
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|33.80
|2028.24
|1308
|2006.01.19 13:59
|close
|653
|1.70
|1.2067
|0.0000
|1.2061
|6.80
|2035.04
|1309
|2006.01.19 14:00
|sell
|655
|1.74
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1310
|2006.01.19 14:00
|sell
|656
|3.44
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1311
|2006.01.19 14:32
|t/p
|656
|3.44
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|34.40
|2069.44
|1312
|2006.01.19 14:32
|close
|655
|1.74
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|0.00
|2069.44
|1313
|2006.01.19 14:32
|sell
|657
|1.77
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1314
|2006.01.19 14:33
|close
|657
|1.77
|1.2061
|0.0000
|1.2055
|7.08
|2076.52
|1315
|2006.01.19 14:33
|sell
|658
|1.77
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|1316
|2006.01.19 14:33
|sell
|659
|3.52
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1317
|2006.01.19 14:44
|sell
|660
|6.88
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|1318
|2006.01.19 14:53
|close
|660
|6.88
|1.2064
|0.0000
|1.2061
|48.16
|2124.68
|1319
|2006.01.19 14:53
|close
|659
|3.52
|1.2064
|0.0000
|1.2055
|3.52
|2128.20
|1320
|2006.01.19 14:53
|close
|658
|1.77
|1.2064
|0.0000
|1.2050
|-7.08
|2121.12
|1321
|2006.01.19 14:53
|sell
|661
|1.80
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|1322
|2006.01.19 14:59
|sell
|662
|3.56
|1.2074
|0.0000
|1.2064
|1323
|2006.01.19 15:54
|sell
|663
|7.00
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1324
|2006.01.19 15:59
|sell
|664
|10.96
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|1325
|2006.01.19 16:00
|buy
|665
|1.38
|1.2115
|0.0000
|1.2125
|1326
|2006.01.19 16:33
|t/p
|664
|10.96
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|109.60
|2230.72
|1327
|2006.01.19 16:33
|buy
|666
|3.24
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1328
|2006.01.19 16:33
|close
|663
|7.00
|1.2099
|0.0000
|1.2069
|-140.00
|2090.72
|1329
|2006.01.19 16:33
|close
|662
|3.56
|1.2100
|0.0000
|1.2064
|-92.56
|1998.16
|1330
|2006.01.19 16:33
|close
|661
|1.80
|1.2101
|0.0000
|1.2053
|-68.40
|1929.76
|1331
|2006.01.19 16:35
|t/p
|666
|3.24
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|32.40
|1962.16
|1332
|2006.01.19 16:35
|close
|665
|1.38
|1.2110
|0.0000
|1.2125
|-6.90
|1955.26
|1333
|2006.01.19 16:35
|buy
|667
|1.66
|1.2111
|0.0000
|1.2121
|1334
|2006.01.19 16:36
|buy
|668
|3.30
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1335
|2006.01.19 16:41
|t/p
|668
|3.30
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|33.00
|1988.26
|1336
|2006.01.19 16:41
|close
|667
|1.66
|1.2115
|0.0000
|1.2121
|6.64
|1994.90
|1337
|2006.01.19 16:41
|buy
|669
|1.70
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1338
|2006.01.19 16:47
|buy
|670
|3.36
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|1339
|2006.01.19 17:19
|buy
|671
|6.60
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1340
|2006.01.19 18:59
|buy
|672
|11.76
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|1341
|2006.01.19 19:05
|t/p
|672
|11.76
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|117.60
|2112.50
|1342
|2006.01.19 19:05
|close
|671
|6.60
|1.2106
|0.0000
|1.2117
|-6.60
|2105.90
|1343
|2006.01.19 19:06
|close
|670
|3.36
|1.2098
|0.0000
|1.2123
|-50.40
|2055.50
|1344
|2006.01.19 19:06
|close
|669
|1.70
|1.2105
|0.0000
|1.2129
|-23.80
|2031.70
|1345
|2006.01.19 19:11
|buy
|673
|1.73
|1.2100
|0.0000
|1.2110
|1346
|2006.01.19 19:31
|sell
|674
|1.72
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1347
|2006.01.19 19:35
|buy
|675
|3.44
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|1348
|2006.01.19 19:49
|buy
|676
|6.80
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|1349
|2006.01.19 19:56
|t/p
|674
|1.72
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|17.20
|2048.90
|1350
|2006.01.19 19:56
|sell
|677
|1.69
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1351
|2006.01.19 20:07
|sell
|678
|3.46
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|1352
|2006.01.19 21:25
|sell
|679
|7.04
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1353
|2006.01.19 22:11
|t/p
|676
|6.80
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|68.00
|2116.90
|1354
|2006.01.19 22:11
|close
|675
|3.44
|1.2098
|0.0000
|1.2104
|13.76
|2130.66
|1355
|2006.01.19 22:11
|close
|673
|1.73
|1.2097
|0.0000
|1.2110
|-5.19
|2125.47
|1356
|2006.01.19 23:35
|close
|679
|7.04
|1.2090
|0.0000
|1.2087
|49.28
|2174.75
|1357
|2006.01.19 23:35
|close
|678
|3.46
|1.2090
|0.0000
|1.2081
|3.46
|2178.21
|1358
|2006.01.19 23:35
|close
|677
|1.69
|1.2090
|0.0000
|1.2076
|-6.76
|2171.45
|1359
|2006.01.19 23:35
|sell
|680
|1.85
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1360
|2006.01.20 00:02
|sell
|681
|3.76
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|1361
|2006.01.20 01:16
|t/p
|681
|3.76
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|37.60
|2209.05
|1362
|2006.01.20 01:16
|close
|680
|1.85
|1.2081
|0.0000
|1.2078
|14.04
|2223.09
|1363
|2006.01.20 01:16
|sell
|682
|1.92
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|1364
|2006.01.20 01:55
|sell
|683
|3.82
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|1365
|2006.01.20 02:08
|t/p
|683
|3.82
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|38.20
|2261.29
|1366
|2006.01.20 02:08
|close
|682
|1.92
|1.2077
|0.0000
|1.2071
|7.68
|2268.97
|1367
|2006.01.20 02:08
|sell
|684
|1.96
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1368
|2006.01.20 02:21
|sell
|685
|3.88
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1369
|2006.01.20 08:00
|buy
|686
|1.95
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|1370
|2006.01.20 08:03
|buy
|687
|3.92
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|1371
|2006.01.20 08:35
|t/p
|687
|3.92
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|39.20
|2308.17
|1372
|2006.01.20 08:35
|close
|686
|1.95
|1.2086
|0.0000
|1.2091
|9.75
|2317.92
|1373
|2006.01.20 08:36
|buy
|688
|1.97
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|1374
|2006.01.20 08:59
|buy
|689
|3.96
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|1375
|2006.01.20 08:59
|t/p
|685
|3.88
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|38.80
|2356.72
|1376
|2006.01.20 08:59
|buy
|690
|7.84
|1.2070
|0.0000
|1.2080
|1377
|2006.01.20 08:59
|close
|684
|1.96
|1.2070
|0.0000
|1.2065
|9.80
|2366.52
|1378
|2006.01.20 09:00
|close
|690
|7.84
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|78.40
|2444.92
|1379
|2006.01.20 09:00
|close
|689
|3.96
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|0.00
|2444.92
|1380
|2006.01.20 09:00
|close
|688
|1.97
|1.2080
|0.0000
|1.2096
|-11.82
|2433.10
|1381
|2006.01.20 09:51
|sell
|691
|2.09
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|1382
|2006.01.20 09:59
|sell
|692
|4.12
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|1383
|2006.01.20 10:00
|t/p
|692
|4.12
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|41.20
|2474.30
|1384
|2006.01.20 10:00
|close
|691
|2.09
|1.2071
|0.0000
|1.2058
|-6.27
|2468.03
|1385
|2006.01.20 10:00
|sell
|693
|2.12
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|1386
|2006.01.20 10:00
|sell
|694
|4.20
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1387
|2006.01.20 10:00
|sell
|695
|8.20
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1388
|2006.01.20 10:02
|close
|695
|8.20
|1.2079
|0.0000
|1.2075
|49.20
|2517.23
|1389
|2006.01.20 10:02
|close
|694
|4.20
|1.2079
|0.0000
|1.2067
|-8.40
|2508.83
|1390
|2006.01.20 10:02
|close
|693
|2.12
|1.2079
|0.0000
|1.2060
|-19.08
|2489.75
|1391
|2006.01.20 10:02
|sell
|696
|2.14
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1392
|2006.01.20 10:09
|sell
|697
|4.24
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1393
|2006.01.20 10:59
|t/p
|697
|4.24
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|42.40
|2532.15
|1394
|2006.01.20 10:59
|close
|696
|2.14
|1.2071
|0.0000
|1.2068
|14.98
|2547.13
|1395
|2006.01.20 14:00
|buy
|698
|2.19
|1.2096
|0.0000
|1.2106
|1396
|2006.01.20 14:43
|buy
|699
|4.32
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|1397
|2006.01.20 14:57
|t/p
|699
|4.32
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|43.20
|2590.33
|1398
|2006.01.20 14:57
|close
|698
|2.19
|1.2094
|0.0000
|1.2106
|-4.38
|2585.95
|1399
|2006.01.20 14:57
|buy
|700
|2.22
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1400
|2006.01.20 15:00
|buy
|701
|4.40
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|1401
|2006.01.20 15:11
|close
|701
|4.40
|1.2096
|0.0000
|1.2102
|17.60
|2603.55
|1402
|2006.01.20 15:11
|close
|700
|2.22
|1.2096
|0.0000
|1.2108
|-4.44
|2599.11
|1403
|2006.01.20 15:11
|buy
|702
|2.23
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1404
|2006.01.20 15:13
|buy
|703
|4.42
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1405
|2006.01.20 15:17
|t/p
|703
|4.42
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|44.20
|2643.31
|1406
|2006.01.20 15:17
|close
|702
|2.23
|1.2104
|0.0000
|1.2109
|11.15
|2654.46
|1407
|2006.01.20 15:17
|buy
|704
|2.27
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1408
|2006.01.20 15:19
|buy
|705
|4.50
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1409
|2006.01.20 15:25
|t/p
|705
|4.50
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|45.00
|2699.46
|1410
|2006.01.20 15:25
|close
|704
|2.27
|1.2111
|0.0000
|1.2115
|13.62
|2713.08
|1411
|2006.01.20 15:26
|buy
|706
|2.31
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|1412
|2006.01.20 15:27
|buy
|707
|4.58
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1413
|2006.01.20 15:28
|buy
|708
|9.00
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1414
|2006.01.20 15:33
|close
|708
|9.00
|1.2105
|0.0000
|1.2108
|63.00
|2776.08
|1415
|2006.01.20 15:33
|close
|707
|4.58
|1.2105
|0.0000
|1.2113
|9.16
|2785.24
|1416
|2006.01.20 15:33
|close
|706
|2.31
|1.2105
|0.0000
|1.2120
|-11.55
|2773.69
|1417
|2006.01.20 15:33
|buy
|709
|2.36
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1418
|2006.01.20 15:38
|buy
|710
|4.68
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1419
|2006.01.20 15:41
|buy
|711
|9.20
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1420
|2006.01.20 15:49
|buy
|712
|17.52
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|1421
|2006.01.20 15:56
|close
|712
|17.52
|1.2093
|0.0000
|1.2096
|122.65
|2896.34
|1422
|2006.01.20 15:56
|close
|711
|9.20
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|0.00
|2896.34
|1423
|2006.01.20 15:56
|close
|710
|4.68
|1.2093
|0.0000
|1.2109
|-28.08
|2868.26
|1424
|2006.01.20 15:56
|close
|709
|2.36
|1.2093
|0.0000
|1.2115
|-28.32
|2839.94
|1425
|2006.01.20 15:56
|buy
|713
|2.42
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1426
|2006.01.20 16:25
|buy
|714
|4.80
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|1427
|2006.01.20 16:59
|t/p
|714
|4.80
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|48.00
|2887.94
|1428
|2006.01.20 16:59
|close
|713
|2.42
|1.2101
|0.0000
|1.2105
|14.52
|2902.46
|1429
|2006.01.20 17:00
|buy
|715
|2.47
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1430
|2006.01.20 17:00
|buy
|716
|4.90
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1431
|2006.01.20 18:05
|t/p
|716
|4.90
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|49.00
|2951.46
|1432
|2006.01.20 18:05
|close
|715
|2.47
|1.2105
|0.0000
|1.2113
|4.94
|2956.40
|1433
|2006.01.20 18:06
|buy
|717
|2.51
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|1434
|2006.01.20 18:12
|buy
|718
|5.00
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|1435
|2006.01.20 18:25
|close
|718
|5.00
|1.2105
|0.0000
|1.2112
|15.00
|2971.40
|1436
|2006.01.20 18:25
|close
|717
|2.51
|1.2105
|0.0000
|1.2118
|-7.53
|2963.87
|1437
|2006.01.20 18:26
|buy
|719
|2.52
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1438
|2006.01.20 18:59
|t/p
|719
|2.52
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|25.20
|2989.07
|1439
|2006.01.20 18:59
|buy
|720
|2.52
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|1440
|2006.01.22 22:00
|t/p
|720
|2.52
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|25.20
|3014.27
|1441
|2006.01.22 22:00
|buy
|721
|2.53
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|1442
|2006.01.22 22:04
|close
|721
|2.53
|1.2157
|0.0000
|1.2163
|10.12
|3024.39
|1443
|2006.01.22 22:04
|buy
|722
|2.54
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|1444
|2006.01.22 22:20
|buy
|723
|5.04
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|1445
|2006.01.22 22:28
|buy
|724
|9.92
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1446
|2006.01.22 22:37
|buy
|725
|18.96
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|1447
|2006.01.22 23:18
|close
|725
|18.96
|1.2147
|0.0000
|1.2151
|113.76
|3138.15
|1448
|2006.01.22 23:18
|close
|724
|9.92
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|0.00
|3138.15
|1449
|2006.01.22 23:18
|close
|723
|5.04
|1.2147
|0.0000
|1.2162
|-25.20
|3112.95
|1450
|2006.01.22 23:18
|close
|722
|2.54
|1.2147
|0.0000
|1.2168
|-27.94
|3085.01
|1451
|2006.01.22 23:18
|buy
|726
|2.59
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|1452
|2006.01.22 23:29
|t/p
|726
|2.59
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|25.90
|3110.91
|1453
|2006.01.22 23:29
|buy
|727
|2.61
|1.2162
|0.0000
|1.2172
|1454
|2006.01.23 00:59
|t/p
|727
|2.61
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|24.39
|3135.30
|1455
|2006.01.23 00:59
|buy
|728
|2.55
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|1456
|2006.01.23 01:40
|buy
|729
|5.04
|1.2211
|0.0000
|1.2221
|1457
|2006.01.23 01:41
|close
|729
|5.04
|1.2218
|0.0000
|1.2221
|35.28
|3170.58
|1458
|2006.01.23 01:41
|close
|728
|2.55
|1.2218
|0.0000
|1.2236
|-20.40
|3150.18
|1459
|2006.01.23 01:41
|buy
|730
|2.56
|1.2224
|0.0000
|1.2234
|1460
|2006.01.23 01:41
|t/p
|730
|2.56
|1.2234
|0.0000
|1.2234
|25.60
|3175.78
|1461
|2006.01.23 01:41
|buy
|731
|2.57
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1462
|2006.01.23 01:42
|buy
|732
|5.10
|1.2230
|0.0000
|1.2240
|1463
|2006.01.23 01:44
|close
|732
|5.10
|1.2238
|0.0000
|1.2240
|40.80
|3216.58
|1464
|2006.01.23 01:44
|close
|731
|2.57
|1.2238
|0.0000
|1.2246
|5.14
|3221.72
|1465
|2006.01.23 01:44
|buy
|733
|2.60
|1.2239
|0.0000
|1.2249
|1466
|2006.01.23 01:45
|buy
|734
|5.16
|1.2232
|0.0000
|1.2242
|1467
|2006.01.23 01:46
|buy
|735
|10.16
|1.2227
|0.0000
|1.2237
|1468
|2006.01.23 01:50
|buy
|736
|19.52
|1.2221
|0.0000
|1.2231
|1469
|2006.01.23 01:59
|t/p
|736
|19.52
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|195.20
|3416.92
|1470
|2006.01.23 01:59
|close
|735
|10.16
|1.2235
|0.0000
|1.2237
|81.28
|3498.20
|1471
|2006.01.23 01:59
|close
|734
|5.16
|1.2235
|0.0000
|1.2242
|15.48
|3513.68
|1472
|2006.01.23 01:59
|close
|733
|2.60
|1.2235
|0.0000
|1.2249
|-10.40
|3503.28
|1473
|2006.01.23 02:00
|buy
|737
|2.83
|1.2239
|0.0000
|1.2249
|1474
|2006.01.23 02:17
|buy
|738
|5.60
|1.2230
|0.0000
|1.2240
|1475
|2006.01.23 03:29
|t/p
|738
|5.60
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|56.00
|3559.28
|1476
|2006.01.23 03:29
|close
|737
|2.83
|1.2240
|0.0000
|1.2249
|2.83
|3562.11
|1477
|2006.01.23 03:29
|buy
|739
|2.87
|1.2244
|0.0000
|1.2254
|1478
|2006.01.23 03:33
|buy
|740
|5.70
|1.2238
|0.0000
|1.2248
|1479
|2006.01.23 03:59
|t/p
|740
|5.70
|1.2248
|0.0000
|1.2248
|57.00
|3619.11
|1480
|2006.01.23 03:59
|close
|739
|2.87
|1.2252
|0.0000
|1.2254
|22.96
|3642.07
|1481
|2006.01.23 04:00
|buy
|741
|2.92
|1.2253
|0.0000
|1.2263
|1482
|2006.01.23 04:00
|buy
|742
|5.76
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1483
|2006.01.23 04:52
|t/p
|742
|5.76
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|57.60
|3699.67
|1484
|2006.01.23 04:52
|close
|741
|2.92
|1.2246
|0.0000
|1.2263
|-20.44
|3679.23
|1485
|2006.01.23 04:52
|buy
|743
|2.95
|1.2249
|0.0000
|1.2259
|1486
|2006.01.23 05:02
|buy
|744
|5.86
|1.2242
|0.0000
|1.2252
|1487
|2006.01.23 05:11
|buy
|745
|11.48
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1488
|2006.01.23 05:52
|close
|745
|11.48
|1.2242
|0.0000
|1.2246
|68.88
|3748.11
|1489
|2006.01.23 05:52
|close
|744
|5.86
|1.2242
|0.0000
|1.2252
|0.00
|3748.11
|1490
|2006.01.23 05:52
|close
|743
|2.95
|1.2242
|0.0000
|1.2259
|-20.65
|3727.46
|1491
|2006.01.23 06:00
|sell
|746
|2.99
|1.2235
|0.0000
|1.2225
|1492
|2006.01.23 07:06
|sell
|747
|5.92
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1493
|2006.01.23 07:13
|sell
|748
|11.60
|1.2250
|0.0000
|1.2240
|1494
|2006.01.23 07:29
|close
|748
|11.60
|1.2241
|0.0000
|1.2240
|104.40
|3831.86
|1495
|2006.01.23 07:29
|close
|747
|5.92
|1.2241
|0.0000
|1.2232
|5.92
|3837.78
|1496
|2006.01.23 07:29
|close
|746
|2.99
|1.2241
|0.0000
|1.2225
|-17.94
|3819.84
|1497
|2006.01.23 09:00
|sell
|749
|3.06
|1.2226
|0.0000
|1.2216
|1498
|2006.01.23 09:00
|sell
|750
|6.06
|1.2236
|0.0000
|1.2226
|1499
|2006.01.23 09:00
|sell
|751
|11.92
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1500
|2006.01.23 09:10
|sell
|752
|22.88
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|1501
|2006.01.23 09:20
|close
|752
|22.88
|1.2241
|0.0000
|1.2238
|160.17
|3980.01
|1502
|2006.01.23 09:20
|close
|751
|11.92
|1.2241
|0.0000
|1.2232
|11.92
|3991.93
|1503
|2006.01.23 09:20
|close
|750
|6.06
|1.2241
|0.0000
|1.2226
|-30.30
|3961.63
|1504
|2006.01.23 09:20
|close
|749
|3.06
|1.2241
|0.0000
|1.2216
|-45.90
|3915.73
|1505
|2006.01.23 09:21
|sell
|753
|3.14
|1.2238
|0.0000
|1.2228
|1506
|2006.01.23 09:59
|t/p
|753
|3.14
|1.2228
|0.0000
|1.2228
|31.40
|3947.13
|1507
|2006.01.23 09:59
|sell
|754
|3.16
|1.2224
|0.0000
|1.2214
|1508
|2006.01.23 09:59
|sell
|755
|6.10
|1.2262
|0.0000
|1.2252
|1509
|2006.01.23 10:59
|sell
|756
|11.28
|1.2287
|0.0000
|1.2277
|1510
|2006.01.23 11:00
|buy
|757
|2.82
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|1511
|2006.01.23 11:35
|t/p
|756
|11.28
|1.2277
|0.0000
|1.2277
|112.80
|4059.93
|1512
|2006.01.23 11:35
|buy
|758
|5.98
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1513
|2006.01.23 11:35
|close
|755
|6.10
|1.2272
|0.0000
|1.2252
|-61.00
|3998.93
|1514
|2006.01.23 11:35
|close
|754
|3.16
|1.2273
|0.0000
|1.2214
|-154.84
|3844.09
|1515
|2006.01.23 11:51
|t/p
|758
|5.98
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|59.80
|3903.89
|1516
|2006.01.23 11:51
|close
|757
|2.82
|1.2283
|0.0000
|1.2298
|-14.10
|3889.79
|1517
|2006.01.23 11:51
|buy
|759
|3.07
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1518
|2006.01.23 12:05
|buy
|760
|6.08
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|1519
|2006.01.23 12:59
|t/p
|760
|6.08
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|60.80
|3950.59
|1520
|2006.01.23 12:59
|close
|759
|3.07
|1.2289
|0.0000
|1.2293
|18.42
|3969.01
|1521
|2006.01.23 13:00
|buy
|761
|3.13
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|1522
|2006.01.23 13:00
|buy
|762
|6.18
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|1523
|2006.01.23 13:48
|close
|762
|6.18
|1.2286
|0.0000
|1.2287
|55.62
|4024.63
|1524
|2006.01.23 13:48
|close
|761
|3.13
|1.2286
|0.0000
|1.2300
|-12.52
|4012.11
|1525
|2006.01.23 13:48
|buy
|763
|3.16
|1.2287
|0.0000
|1.2297
|1526
|2006.01.23 13:59
|buy
|764
|6.26
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1527
|2006.01.23 14:30
|t/p
|764
|6.26
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|62.60
|4074.71
|1528
|2006.01.23 14:30
|close
|763
|3.16
|1.2288
|0.0000
|1.2297
|3.16
|4077.87
|1529
|2006.01.23 14:30
|buy
|765
|3.21
|1.2289
|0.0000
|1.2299
|1530
|2006.01.23 14:33
|buy
|766
|6.38
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1531
|2006.01.23 14:40
|buy
|767
|12.56
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1532
|2006.01.23 15:00
|close
|767
|12.56
|1.2282
|0.0000
|1.2288
|50.24
|4128.11
|1533
|2006.01.23 15:00
|close
|766
|6.38
|1.2282
|0.0000
|1.2293
|-6.38
|4121.73
|1534
|2006.01.23 15:00
|close
|765
|3.21
|1.2282
|0.0000
|1.2299
|-22.47
|4099.26
|1535
|2006.01.23 18:00
|buy
|768
|3.22
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|1536
|2006.01.23 18:09
|buy
|769
|6.36
|1.2281
|0.0000
|1.2291
|1537
|2006.01.23 18:40
|t/p
|769
|6.36
|1.2291
|0.0000
|1.2291
|63.60
|4162.86
|1538
|2006.01.23 18:40
|close
|768
|3.22
|1.2292
|0.0000
|1.2306
|-12.88
|4149.98
|1539
|2006.01.23 18:40
|buy
|770
|3.26
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1540
|2006.01.23 20:22
|close
|770
|3.26
|1.2303
|0.0000
|1.2303
|32.60
|4182.58
|1541
|2006.01.23 20:22
|buy
|771
|3.27
|1.2303
|0.0000
|1.2313
|1542
|2006.01.23 20:34
|buy
|772
|6.50
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1543
|2006.01.23 22:04
|t/p
|772
|6.50
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|65.00
|4247.58
|1544
|2006.01.23 22:04
|close
|771
|3.27
|1.2308
|0.0000
|1.2313
|16.35
|4263.93
|1545
|2006.01.23 22:08
|buy
|773
|3.33
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1546
|2006.01.23 22:59
|buy
|774
|6.60
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1547
|2006.01.23 23:00
|sell
|775
|3.29
|1.2297
|0.0000
|1.2287
|1548
|2006.01.23 23:59
|sell
|776
|6.66
|1.2304
|0.0000
|1.2294
|1549
|2006.01.24 00:38
|t/p
|774
|6.60
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|61.68
|4325.61
|1550
|2006.01.24 00:38
|close
|773
|3.33
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|-2.18
|4323.43
|1551
|2006.01.24 00:39
|close
|776
|6.66
|1.2307
|0.0000
|1.2294
|-16.05
|4307.38
|1552
|2006.01.24 00:39
|close
|775
|3.29
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|-30.96
|4276.42
|1553
|2006.01.24 02:00
|sell
|777
|3.38
|1.2294
|0.0000
|1.2284
|1554
|2006.01.24 03:41
|t/p
|777
|3.38
|1.2284
|0.0000
|1.2284
|33.80
|4310.22
|1555
|2006.01.24 03:41
|sell
|778
|3.39
|1.2280
|0.0000
|1.2270
|1556
|2006.01.24 03:44
|sell
|779
|6.74
|1.2285
|0.0000
|1.2275
|1557
|2006.01.24 05:59
|sell
|780
|12.80
|1.2305
|0.0000
|1.2295
|1558
|2006.01.24 06:00
|buy
|781
|3.18
|1.2307
|0.0000
|1.2317
|1559
|2006.01.24 06:22
|t/p
|780
|12.80
|1.2295
|0.0000
|1.2295
|128.00
|4438.22
|1560
|2006.01.24 06:22
|buy
|782
|6.74
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1561
|2006.01.24 06:22
|close
|779
|6.74
|1.2293
|0.0000
|1.2275
|-53.92
|4384.30
|1562
|2006.01.24 06:22
|close
|778
|3.39
|1.2294
|0.0000
|1.2270
|-47.46
|4336.84
|1563
|2006.01.24 06:40
|close
|782
|6.74
|1.2300
|0.0000
|1.2303
|47.18
|4384.02
|1564
|2006.01.24 06:40
|close
|781
|3.18
|1.2300
|0.0000
|1.2317
|-22.26
|4361.76
|1565
|2006.01.24 06:40
|buy
|783
|3.43
|1.2303
|0.0000
|1.2313
|1566
|2006.01.24 06:53
|buy
|784
|6.82
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1567
|2006.01.24 07:53
|buy
|785
|13.40
|1.2292
|0.0000
|1.2302
|1568
|2006.01.24 08:04
|buy
|786
|25.76
|1.2286
|0.0000
|1.2296
|1569
|2006.01.24 08:34
|close
|786
|25.76
|1.2294
|0.0000
|1.2296
|206.09
|4567.85
|1570
|2006.01.24 08:34
|close
|785
|13.40
|1.2294
|0.0000
|1.2302
|26.81
|4594.66
|1571
|2006.01.24 08:34
|close
|784
|6.82
|1.2294
|0.0000
|1.2308
|-27.28
|4567.38
|1572
|2006.01.24 08:34
|close
|783
|3.43
|1.2294
|0.0000
|1.2313
|-30.87
|4536.51
|1573
|2006.01.24 09:00
|sell
|787
|3.55
|1.2274
|0.0000
|1.2264
|1574
|2006.01.24 09:02
|sell
|788
|7.06
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|1575
|2006.01.24 09:43
|t/p
|788
|7.06
|1.2272
|0.0000
|1.2272
|70.60
|4607.11
|1576
|2006.01.24 09:43
|close
|787
|3.55
|1.2272
|0.0000
|1.2264
|7.10
|4614.21
|1577
|2006.01.24 09:43
|sell
|789
|3.61
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1578
|2006.01.24 09:59
|sell
|790
|7.14
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1579
|2006.01.24 10:00
|close
|790
|7.14
|1.2274
|0.0000
|1.2269
|35.70
|4649.91
|1580
|2006.01.24 10:00
|close
|789
|3.61
|1.2274
|0.0000
|1.2261
|-10.83
|4639.08
|1581
|2006.01.24 10:00
|sell
|791
|3.62
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1582
|2006.01.24 10:44
|sell
|792
|7.20
|1.2278
|0.0000
|1.2268
|1583
|2006.01.24 13:00
|buy
|793
|3.57
|1.2282
|0.0000
|1.2292
|1584
|2006.01.24 13:00
|buy
|794
|7.28
|1.2269
|0.0000
|1.2279
|1585
|2006.01.24 13:16
|t/p
|794
|7.28
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|72.80
|4711.88
|1586
|2006.01.24 13:16
|close
|793
|3.57
|1.2279
|0.0000
|1.2292
|-10.71
|4701.17
|1587
|2006.01.24 13:16
|buy
|795
|3.63
|1.2280
|0.0000
|1.2290
|1588
|2006.01.24 13:28
|sell
|796
|14.36
|1.2284
|0.0000
|1.2274
|1589
|2006.01.24 13:59
|t/p
|792
|7.20
|1.2268
|0.0000
|1.2268
|72.00
|4773.17
|1590
|2006.01.24 13:59
|t/p
|796
|14.36
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|143.60
|4916.77
|1591
|2006.01.24 13:59
|close
|795
|3.63
|1.2264
|0.0000
|1.2290
|-58.08
|4858.69
|1592
|2006.01.24 13:59
|close
|791
|3.62
|1.2266
|0.0000
|1.2261
|18.10
|4876.79
|1593
|2006.01.24 16:00
|buy
|797
|3.80
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1594
|2006.01.24 16:02
|buy
|798
|7.54
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1595
|2006.01.24 16:33
|t/p
|798
|7.54
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|75.40
|4952.19
|1596
|2006.01.24 16:33
|close
|797
|3.80
|1.2283
|0.0000
|1.2288
|19.00
|4971.19
|1597
|2006.01.24 16:33
|buy
|799
|3.87
|1.2286
|0.0000
|1.2296
|1598
|2006.01.24 16:40
|buy
|800
|7.70
|1.2280
|0.0000
|1.2290
|1599
|2006.01.24 16:59
|close
|800
|7.70
|1.2287
|0.0000
|1.2290
|53.90
|5025.09
|1600
|2006.01.24 16:59
|close
|799
|3.87
|1.2287
|0.0000
|1.2296
|3.87
|5028.96
|1601
|2006.01.24 17:00
|buy
|801
|3.92
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|1602
|2006.01.24 20:00
|sell
|802
|3.92
|1.2289
|0.0000
|1.2279
|1603
|2006.01.24 20:01
|sell
|803
|7.82
|1.2294
|0.0000
|1.2284
|1604
|2006.01.24 20:19
|t/p
|803
|7.82
|1.2284
|0.0000
|1.2284
|78.20
|5107.16
|1605
|2006.01.24 20:19
|buy
|804
|7.94
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1606
|2006.01.24 20:19
|close
|802
|3.92
|1.2283
|0.0000
|1.2279
|23.52
|5130.68
|1607
|2006.01.24 20:19
|sell
|805
|3.97
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|1608
|2006.01.24 20:59
|close
|805
|3.97
|1.2291
|0.0000
|1.2272
|-35.73
|5094.95
|1609
|2006.01.24 20:59
|close
|804
|7.94
|1.2289
|0.0000
|1.2293
|47.64
|5142.59
|1610
|2006.01.24 20:59
|close
|801
|3.92
|1.2289
|0.0000
|1.2298
|3.92
|5146.51
|1611
|2006.01.24 20:59
|sell
|806
|4.01
|1.2288
|0.0000
|1.2278
|1612
|2006.01.24 21:51
|t/p
|806
|4.01
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|40.10
|5186.61
|1613
|2006.01.24 21:51
|sell
|807
|4.04
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1614
|2006.01.24 23:59
|t/p
|807
|4.04
|1.2266
|0.0000
|1.2266
|40.40
|5227.01
|1615
|2006.01.24 23:59
|sell
|808
|4.07
|1.2263
|0.0000
|1.2253
|1616
|2006.01.25 00:00
|sell
|809
|8.48
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1617
|2006.01.25 00:24
|close
|809
|8.48
|1.2266
|0.0000
|1.2260
|33.92
|5260.93
|1618
|2006.01.25 00:24
|close
|808
|4.07
|1.2266
|0.0000
|1.2253
|-9.81
|5251.12
|1619
|2006.01.25 00:24
|sell
|810
|4.28
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1620
|2006.01.25 00:59
|sell
|811
|8.50
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1621
|2006.01.25 03:40
|t/p
|811
|8.50
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|85.00
|5336.12
|1622
|2006.01.25 03:40
|close
|810
|4.28
|1.2262
|0.0000
|1.2255
|12.84
|5348.96
|1623
|2006.01.25 03:40
|sell
|812
|4.35
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1624
|2006.01.25 03:59
|sell
|813
|8.64
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1625
|2006.01.25 04:59
|sell
|814
|17.04
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1626
|2006.01.25 05:00
|buy
|815
|4.21
|1.2273
|0.0000
|1.2283
|1627
|2006.01.25 05:35
|buy
|816
|8.70
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1628
|2006.01.25 06:59
|t/p
|816
|8.70
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|87.00
|5435.96
|1629
|2006.01.25 06:59
|close
|815
|4.21
|1.2276
|0.0000
|1.2283
|12.63
|5448.59
|1630
|2006.01.25 06:59
|sell
|817
|33.28
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1631
|2006.01.25 07:16
|close
|817
|33.28
|1.2273
|0.0000
|1.2266
|99.84
|5548.43
|1632
|2006.01.25 07:16
|close
|814
|17.04
|1.2273
|0.0000
|1.2260
|-51.12
|5497.31
|1633
|2006.01.25 07:16
|close
|813
|8.64
|1.2273
|0.0000
|1.2255
|-69.12
|5428.19
|1634
|2006.01.25 07:16
|close
|812
|4.35
|1.2273
|0.0000
|1.2249
|-60.90
|5367.29
|1635
|2006.01.25 08:00
|buy
|818
|4.36
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1636
|2006.01.25 08:59
|t/p
|818
|4.36
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|43.60
|5410.89
|1637
|2006.01.25 08:59
|buy
|819
|4.38
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|1638
|2006.01.25 09:59
|t/p
|819
|4.38
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|43.80
|5454.69
|1639
|2006.01.25 09:59
|buy
|820
|4.34
|1.2320
|0.0000
|1.2330
|1640
|2006.01.25 10:00
|buy
|821
|8.48
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1641
|2006.01.25 10:15
|t/p
|821
|8.48
|1.2303
|0.0000
|1.2303
|84.80
|5539.49
|1642
|2006.01.25 10:15
|close
|820
|4.34
|1.2304
|0.0000
|1.2330
|-69.44
|5470.05
|1643
|2006.01.25 10:15
|buy
|822
|4.35
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1644
|2006.01.25 10:16
|close
|822
|4.35
|1.2309
|0.0000
|1.2318
|4.35
|5474.40
|1645
|2006.01.25 10:16
|buy
|823
|4.36
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1646
|2006.01.25 10:26
|buy
|824
|8.66
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1647
|2006.01.25 10:59
|buy
|825
|16.80
|1.2297
|0.0000
|1.2307
|1648
|2006.01.25 11:00
|t/p
|825
|16.80
|1.2307
|0.0000
|1.2307
|168.00
|5642.40
|1649
|2006.01.25 11:00
|close
|824
|8.66
|1.2315
|0.0000
|1.2318
|60.62
|5703.02
|1650
|2006.01.25 11:00
|close
|823
|4.36
|1.2315
|0.0000
|1.2324
|4.36
|5707.38
|1651
|2006.01.25 11:01
|buy
|826
|4.54
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1652
|2006.01.25 11:15
|buy
|827
|9.02
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1653
|2006.01.25 11:43
|buy
|828
|17.72
|1.2302
|0.0000
|1.2312
|1654
|2006.01.25 11:43
|buy
|829
|34.08
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|1655
|2006.01.25 11:59
|t/p
|829
|34.08
|1.2306
|0.0000
|1.2306
|340.79
|6048.17
|1656
|2006.01.25 11:59
|close
|828
|17.72
|1.2310
|0.0000
|1.2312
|141.76
|6189.93
|1657
|2006.01.25 11:59
|close
|827
|9.02
|1.2310
|0.0000
|1.2318
|18.04
|6207.97
|1658
|2006.01.25 11:59
|close
|826
|4.54
|1.2310
|0.0000
|1.2324
|-18.16
|6189.81
|1659
|2006.01.25 12:00
|buy
|830
|4.92
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1660
|2006.01.25 12:00
|buy
|831
|9.70
|1.2297
|0.0000
|1.2307
|1661
|2006.01.25 12:56
|t/p
|831
|9.70
|1.2307
|0.0000
|1.2307
|96.99
|6286.80
|1662
|2006.01.25 12:56
|close
|830
|4.92
|1.2307
|0.0000
|1.2324
|-34.44
|6252.36
|1663
|2006.01.25 14:00
|sell
|832
|4.97
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|1664
|2006.01.25 14:08
|sell
|833
|9.86
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1665
|2006.01.25 14:08
|sell
|834
|18.84
|1.2296
|0.0000
|1.2286
|1666
|2006.01.25 14:09
|t/p
|834
|18.84
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|188.39
|6440.75
|1667
|2006.01.25 14:09
|close
|833
|9.86
|1.2281
|0.0000
|1.2269
|-19.72
|6421.03
|1668
|2006.01.25 14:09
|close
|832
|4.97
|1.2281
|0.0000
|1.2259
|-59.64
|6361.39
|1669
|2006.01.25 14:09
|sell
|835
|5.06
|1.2293
|0.0000
|1.2283
|1670
|2006.01.25 14:10
|t/p
|835
|5.06
|1.2283
|0.0000
|1.2283
|50.60
|6411.99
|1671
|2006.01.25 14:10
|sell
|836
|5.10
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1672
|2006.01.25 14:10
|sell
|837
|10.08
|1.2292
|0.0000
|1.2282
|1673
|2006.01.25 14:11
|t/p
|837
|10.08
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|100.80
|6512.79
|1674
|2006.01.25 14:11
|close
|836
|5.10
|1.2281
|0.0000
|1.2269
|-10.20
|6502.59
|1675
|2006.01.25 14:11
|sell
|838
|5.17
|1.2290
|0.0000
|1.2280
|1676
|2006.01.25 14:32
|t/p
|838
|5.17
|1.2280
|0.0000
|1.2280
|51.70
|6554.29
|1677
|2006.01.25 14:32
|sell
|839
|5.21
|1.2277
|0.0000
|1.2267
|1678
|2006.01.25 14:44
|t/p
|839
|5.21
|1.2267
|0.0000
|1.2267
|52.10
|6606.39
|1679
|2006.01.25 14:44
|sell
|840
|5.26
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|1680
|2006.01.25 14:45
|sell
|841
|10.44
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1681
|2006.01.25 14:58
|close
|841
|10.44
|1.2267
|0.0000
|1.2261
|41.76
|6648.15
|1682
|2006.01.25 14:58
|close
|840
|5.26
|1.2267
|0.0000
|1.2254
|-15.78
|6632.37
|1683
|2006.01.25 14:58
|sell
|842
|5.28
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|1684
|2006.01.25 15:08
|sell
|843
|10.48
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1685
|2006.01.25 15:31
|sell
|844
|20.60
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1686
|2006.01.25 15:49
|close
|844
|20.60
|1.2268
|0.0000
|1.2266
|164.80
|6797.17
|1687
|2006.01.25 15:49
|close
|843
|10.48
|1.2268
|0.0000
|1.2260
|20.96
|6818.13
|1688
|2006.01.25 15:49
|close
|842
|5.28
|1.2268
|0.0000
|1.2254
|-21.12
|6797.01
|1689
|2006.01.25 15:49
|sell
|845
|5.41
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1690
|2006.01.25 15:51
|t/p
|845
|5.41
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|54.10
|6851.11
|1691
|2006.01.25 15:51
|sell
|846
|5.43
|1.2253
|0.0000
|1.2243
|1692
|2006.01.25 15:54
|sell
|847
|10.76
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1693
|2006.01.25 15:59
|sell
|848
|21.16
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1694
|2006.01.25 16:00
|close
|848
|21.16
|1.2258
|0.0000
|1.2255
|148.12
|6999.23
|1695
|2006.01.25 16:00
|close
|847
|10.76
|1.2258
|0.0000
|1.2249
|10.77
|7010.00
|1696
|2006.01.25 16:00
|close
|846
|5.43
|1.2258
|0.0000
|1.2243
|-27.15
|6982.85
|1697
|2006.01.25 16:00
|sell
|849
|5.52
|1.2255
|0.0000
|1.2245
|1698
|2006.01.25 16:00
|sell
|850
|10.96
|1.2261
|0.0000
|1.2251
|1699
|2006.01.25 16:03
|sell
|851
|21.56
|1.2267
|0.0000
|1.2257
|1700
|2006.01.25 16:13
|sell
|852
|41.60
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1701
|2006.01.25 16:22
|close
|852
|41.60
|1.2266
|0.0000
|1.2262
|249.59
|7232.44
|1702
|2006.01.25 16:22
|close
|851
|21.56
|1.2266
|0.0000
|1.2257
|21.56
|7254.00
|1703
|2006.01.25 16:22
|close
|850
|10.96
|1.2266
|0.0000
|1.2251
|-54.80
|7199.20
|1704
|2006.01.25 16:22
|close
|849
|5.52
|1.2266
|0.0000
|1.2245
|-60.72
|7138.48
|1705
|2006.01.25 16:22
|sell
|853
|5.64
|1.2266
|0.0000
|1.2256
|1706
|2006.01.25 16:28
|sell
|854
|11.20
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1707
|2006.01.25 16:40
|t/p
|854
|11.20
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|112.00
|7250.48
|1708
|2006.01.25 16:40
|close
|853
|5.64
|1.2261
|0.0000
|1.2256
|28.20
|7278.68
|1709
|2006.01.25 16:40
|sell
|855
|5.75
|1.2260
|0.0000
|1.2250
|1710
|2006.01.25 16:42
|close
|855
|5.75
|1.2257
|0.0000
|1.2250
|17.25
|7295.93
|1711
|2006.01.25 16:42
|sell
|856
|5.76
|1.2256
|0.0000
|1.2246
|1712
|2006.01.25 17:01
|sell
|857
|11.44
|1.2263
|0.0000
|1.2253
|1713
|2006.01.25 17:10
|sell
|858
|22.48
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|1714
|2006.01.25 17:14
|close
|858
|22.48
|1.2261
|0.0000
|1.2259
|179.83
|7475.76
|1715
|2006.01.25 17:14
|close
|857
|11.44
|1.2261
|0.0000
|1.2253
|22.87
|7498.63
|1716
|2006.01.25 17:14
|close
|856
|5.76
|1.2261
|0.0000
|1.2246
|-28.80
|7469.83
|1717
|2006.01.25 17:14
|sell
|859
|5.90
|1.2260
|0.0000
|1.2250
|1718
|2006.01.25 17:59
|sell
|860
|11.70
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|1719
|2006.01.25 18:00
|buy
|861
|5.82
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1720
|2006.01.25 18:16
|buy
|862
|11.76
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|1721
|2006.01.25 18:26
|t/p
|862
|11.76
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|117.60
|7587.43
|1722
|2006.01.25 18:26
|close
|861
|5.82
|1.2275
|0.0000
|1.2282
|17.46
|7604.89
|1723
|2006.01.25 18:26
|sell
|863
|23.44
|1.2275
|0.0000
|1.2265
|1724
|2006.01.25 18:26
|buy
|864
|5.82
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|1725
|2006.01.25 18:30
|buy
|865
|11.90
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1726
|2006.01.25 18:59
|close
|865
|11.90
|1.2265
|0.0000
|1.2282
|-83.30
|7521.59
|1727
|2006.01.25 18:59
|close
|864
|5.82
|1.2265
|0.0000
|1.2287
|-69.84
|7451.75
|1728
|2006.01.25 18:59
|close
|863
|23.44
|1.2267
|0.0000
|1.2265
|187.51
|7639.26
|1729
|2006.01.25 18:59
|close
|860
|11.70
|1.2267
|0.0000
|1.2259
|23.40
|7662.66
|1730
|2006.01.25 18:59
|close
|859
|5.90
|1.2267
|0.0000
|1.2250
|-41.30
|7621.36
|1731
|2006.01.25 19:00
|buy
|866
|6.02
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1732
|2006.01.25 19:59
|buy
|867
|11.94
|1.2258
|0.0000
|1.2268
|1733
|2006.01.25 20:44
|buy
|868
|23.44
|1.2251
|0.0000
|1.2261
|1734
|2006.01.25 20:48
|close
|868
|23.44
|1.2259
|0.0000
|1.2261
|187.52
|7808.88
|1735
|2006.01.25 20:48
|close
|867
|11.94
|1.2259
|0.0000
|1.2268
|11.94
|7820.82
|1736
|2006.01.25 20:48
|close
|866
|6.02
|1.2259
|0.0000
|1.2276
|-42.14
|7778.68
|1737
|2006.01.25 21:00
|sell
|869
|6.14
|1.2244
|0.0000
|1.2234
|1738
|2006.01.25 21:02
|sell
|870
|12.20
|1.2250
|0.0000
|1.2240
|1739
|2006.01.25 21:31
|t/p
|870
|12.20
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|122.00
|7900.68
|1740
|2006.01.25 21:31
|close
|869
|6.14
|1.2240
|0.0000
|1.2234
|24.56
|7925.24
|1741
|2006.01.25 21:31
|sell
|871
|6.24
|1.2239
|0.0000
|1.2229
|1742
|2006.01.25 21:35
|sell
|872
|12.40
|1.2245
|0.0000
|1.2235
|1743
|2006.01.25 21:42
|close
|872
|12.40
|1.2242
|0.0000
|1.2235
|37.19
|7962.43
|1744
|2006.01.25 21:42
|close
|871
|6.24
|1.2242
|0.0000
|1.2229
|-18.72
|7943.71
|1745
|2006.01.25 21:42
|sell
|873
|6.25
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1746
|2006.01.26 00:59
|sell
|874
|12.70
|1.2251
|0.0000
|1.2241
|1747
|2006.01.26 01:00
|buy
|875
|6.35
|1.2252
|0.0000
|1.2262
|1748
|2006.01.26 01:59
|sell
|876
|25.00
|1.2257
|0.0000
|1.2247
|1749
|2006.01.26 04:58
|close
|876
|25.00
|1.2249
|0.0000
|1.2247
|200.01
|8143.72
|1750
|2006.01.26 04:58
|close
|875
|6.35
|1.2247
|0.0000
|1.2262
|-31.75
|8111.97
|1751
|2006.01.26 04:58
|close
|874
|12.70
|1.2249
|0.0000
|1.2241
|25.40
|8137.37
|1752
|2006.01.26 04:58
|close
|873
|6.25
|1.2249
|0.0000
|1.2232
|-32.69
|8104.68
|1753
|2006.01.26 08:00
|buy
|877
|6.49
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1754
|2006.01.26 08:00
|buy
|878
|12.80
|1.2252
|0.0000
|1.2262
|1755
|2006.01.26 08:52
|t/p
|878
|12.80
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|128.00
|8232.68
|1756
|2006.01.26 08:52
|close
|877
|6.49
|1.2263
|0.0000
|1.2276
|-19.47
|8213.21
|1757
|2006.01.26 08:52
|buy
|879
|6.57
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|1758
|2006.01.26 08:59
|buy
|880
|12.88
|1.2243
|0.0000
|1.2253
|1759
|2006.01.26 09:00
|sell
|881
|6.44
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1760
|2006.01.26 09:02
|t/p
|880
|12.88
|1.2253
|0.0000
|1.2253
|128.80
|8342.01
|1761
|2006.01.26 09:02
|close
|879
|6.57
|1.2259
|0.0000
|1.2274
|-32.85
|8309.16
|1762
|2006.01.26 09:02
|sell
|882
|13.08
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1763
|2006.01.26 09:03
|close
|882
|13.08
|1.2254
|0.0000
|1.2249
|65.39
|8374.55
|1764
|2006.01.26 09:03
|close
|881
|6.44
|1.2254
|0.0000
|1.2232
|-77.28
|8297.27
|1765
|2006.01.26 09:04
|sell
|883
|6.63
|1.2253
|0.0000
|1.2243
|1766
|2006.01.26 09:42
|t/p
|883
|6.63
|1.2243
|0.0000
|1.2243
|66.30
|8363.57
|1767
|2006.01.26 09:42
|sell
|884
|6.68
|1.2240
|0.0000
|1.2230
|1768
|2006.01.26 09:59
|sell
|885
|13.16
|1.2256
|0.0000
|1.2246
|1769
|2006.01.26 10:00
|t/p
|885
|13.16
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|131.60
|8495.17
|1770
|2006.01.26 10:00
|close
|884
|6.68
|1.2242
|0.0000
|1.2230
|-13.36
|8481.81
|1771
|2006.01.26 10:00
|sell
|886
|6.77
|1.2241
|0.0000
|1.2231
|1772
|2006.01.26 10:12
|sell
|887
|13.46
|1.2247
|0.0000
|1.2237
|1773
|2006.01.26 10:38
|sell
|888
|26.44
|1.2253
|0.0000
|1.2243
|1774
|2006.01.26 11:39
|close
|888
|26.44
|1.2245
|0.0000
|1.2243
|211.51
|8693.32
|1775
|2006.01.26 11:39
|close
|887
|13.46
|1.2245
|0.0000
|1.2237
|26.92
|8720.24
|1776
|2006.01.26 11:39
|close
|886
|6.77
|1.2245
|0.0000
|1.2231
|-27.08
|8693.16
|1777
|2006.01.26 12:00
|sell
|889
|6.94
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|1778
|2006.01.26 14:45
|sell
|890
|13.78
|1.2254
|0.0000
|1.2244
|1779
|2006.01.26 14:50
|sell
|891
|27.16
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1780
|2006.01.26 14:59
|close
|891
|27.16
|1.2251
|0.0000
|1.2249
|217.29
|8910.45
|1781
|2006.01.26 14:59
|close
|890
|13.78
|1.2251
|0.0000
|1.2244
|41.34
|8951.79
|1782
|2006.01.26 14:59
|close
|889
|6.94
|1.2251
|0.0000
|1.2238
|-20.82
|8930.97
|1783
|2006.01.26 17:00
|sell
|892
|7.10
|1.2228
|0.0000
|1.2218
|1784
|2006.01.26 17:00
|sell
|893
|13.98
|1.2245
|0.0000
|1.2235
|1785
|2006.01.26 17:17
|t/p
|893
|13.98
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|139.79
|9070.76
|1786
|2006.01.26 17:17
|close
|892
|7.10
|1.2235
|0.0000
|1.2218
|-49.70
|9021.06
|1787
|2006.01.26 17:17
|sell
|894
|7.17
|1.2234
|0.0000
|1.2224
|1788
|2006.01.26 17:21
|sell
|895
|14.24
|1.2240
|0.0000
|1.2230
|1789
|2006.01.26 17:26
|close
|895
|14.24
|1.2232
|0.0000
|1.2230
|113.91
|9134.97
|1790
|2006.01.26 17:26
|close
|894
|7.17
|1.2232
|0.0000
|1.2224
|14.34
|9149.31
|1791
|2006.01.26 17:26
|sell
|896
|7.27
|1.2231
|0.0000
|1.2221
|1792
|2006.01.26 17:33
|sell
|897
|14.44
|1.2236
|0.0000
|1.2226
|1793
|2006.01.26 18:01
|t/p
|897
|14.44
|1.2226
|0.0000
|1.2226
|144.40
|9293.71
|1794
|2006.01.26 18:01
|close
|896
|7.27
|1.2226
|0.0000
|1.2221
|36.35
|9330.06
|1795
|2006.01.26 18:01
|sell
|898
|7.40
|1.2225
|0.0000
|1.2215
|1796
|2006.01.26 18:08
|sell
|899
|14.72
|1.2230
|0.0000
|1.2220
|1797
|2006.01.26 18:59
|t/p
|898
|7.40
|1.2215
|0.0000
|1.2215
|74.00
|9404.06
|1798
|2006.01.26 18:59
|t/p
|899
|14.72
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|147.20
|9551.26
|1799
|2006.01.26 19:00
|sell
|900
|7.53
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1800
|2006.01.26 19:00
|sell
|901
|14.90
|1.2224
|0.0000
|1.2214
|1801
|2006.01.26 19:01
|t/p
|901
|14.90
|1.2214
|0.0000
|1.2214
|148.99
|9700.25
|1802
|2006.01.26 19:01
|close
|900
|7.53
|1.2214
|0.0000
|1.2203
|-7.53
|9692.72
|1803
|2006.01.26 19:01
|sell
|902
|7.64
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1804
|2006.01.26 19:05
|sell
|903
|15.18
|1.2219
|0.0000
|1.2209
|1805
|2006.01.26 19:08
|close
|903
|15.18
|1.2214
|0.0000
|1.2209
|75.90
|9768.62
|1806
|2006.01.26 19:08
|close
|902
|7.64
|1.2214
|0.0000
|1.2203
|-7.64
|9760.98
|1807
|2006.01.26 19:08
|sell
|904
|7.69
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1808
|2006.01.27 00:00
|buy
|905
|8.02
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|1809
|2006.01.27 00:01
|buy
|906
|16.00
|1.2208
|0.0000
|1.2218
|1810
|2006.01.27 02:28
|t/p
|904
|7.69
|1.2203
|0.0000
|1.2203
|81.44
|9842.42
|1811
|2006.01.27 02:28
|buy
|907
|31.44
|1.2202
|0.0000
|1.2212
|1812
|2006.01.27 03:00
|sell
|908
|8.10
|1.2207
|0.0000
|1.2197
|1813
|2006.01.27 03:59
|t/p
|907
|31.44
|1.2212
|0.0000
|1.2212
|314.39
|10156.81
|1814
|2006.01.27 03:59
|close
|908
|8.10
|1.2214
|0.0000
|1.2197
|-56.70
|10100.11
|1815
|2006.01.27 03:59
|close
|906
|16.00
|1.2212
|0.0000
|1.2218
|64.00
|10164.11
|1816
|2006.01.27 03:59
|close
|905
|8.02
|1.2212
|0.0000
|1.2225
|-24.06
|10140.05
|1817
|2006.01.27 05:00
|buy
|909
|8.28
|1.2216
|0.0000
|1.2226
|1818
|2006.01.27 05:02
|buy
|910
|16.46
|1.2210
|0.0000
|1.2220
|1819
|2006.01.27 05:59
|buy
|911
|32.40
|1.2205
|0.0000
|1.2215
|1820
|2006.01.27 06:00
|sell
|912
|8.00
|1.2202
|0.0000
|1.2192
|1821
|2006.01.27 06:00
|sell
|913
|16.78
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|1822
|2006.01.27 06:44
|t/p
|913
|16.78
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|167.80
|10307.85
|1823
|2006.01.27 06:44
|close
|912
|8.00
|1.2201
|0.0000
|1.2192
|8.00
|10315.85
|1824
|2006.01.27 06:44
|sell
|914
|8.05
|1.2200
|0.0000
|1.2190
|1825
|2006.01.27 06:59
|close
|914
|8.05
|1.2213
|0.0000
|1.2190
|-104.65
|10211.20
|1826
|2006.01.27 06:59
|close
|911
|32.40
|1.2211
|0.0000
|1.2215
|194.40
|10405.60
|1827
|2006.01.27 06:59
|close
|910
|16.46
|1.2211
|0.0000
|1.2220
|16.45
|10422.05
|1828
|2006.01.27 06:59
|close
|909
|8.28
|1.2211
|0.0000
|1.2226
|-41.40
|10380.65
|1829
|2006.01.27 09:00
|buy
|915
|8.47
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|1830
|2006.01.27 09:00
|buy
|916
|16.82
|1.2208
|0.0000
|1.2218
|1831
|2006.01.27 10:59
|buy
|917
|31.76
|1.2188
|0.0000
|1.2198
|1832
|2006.01.27 11:00
|sell
|918
|7.84
|1.2185
|0.0000
|1.2175
|1833
|2006.01.27 11:02
|t/p
|917
|31.76
|1.2198
|0.0000
|1.2198
|317.60
|10698.25
|1834
|2006.01.27 11:02
|close
|916
|16.82
|1.2209
|0.0000
|1.2218
|16.83
|10715.08
|1835
|2006.01.27 11:02
|sell
|919
|17.00
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1836
|2006.01.27 11:08
|t/p
|919
|17.00
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|170.01
|10885.09
|1837
|2006.01.27 11:08
|close
|918
|7.84
|1.2191
|0.0000
|1.2175
|-47.04
|10838.05
|1838
|2006.01.27 11:08
|close
|915
|8.47
|1.2189
|0.0000
|1.2225
|-220.22
|10617.83
|1839
|2006.01.27 11:08
|sell
|920
|8.63
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1840
|2006.01.27 11:16
|t/p
|920
|8.63
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|86.30
|10704.13
|1841
|2006.01.27 11:16
|sell
|921
|8.70
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1842
|2006.01.27 11:16
|sell
|922
|17.08
|1.2210
|0.0000
|1.2200
|1843
|2006.01.27 11:19
|t/p
|922
|17.08
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|170.79
|10874.92
|1844
|2006.01.27 11:19
|close
|921
|8.70
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-17.40
|10857.52
|1845
|2006.01.27 11:19
|sell
|923
|8.82
|1.2210
|0.0000
|1.2200
|1846
|2006.01.27 11:20
|t/p
|923
|8.82
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|88.20
|10945.72
|1847
|2006.01.27 11:20
|sell
|924
|8.89
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1848
|2006.01.27 11:20
|sell
|925
|17.48
|1.2208
|0.0000
|1.2198
|1849
|2006.01.27 11:24
|t/p
|925
|17.48
|1.2198
|0.0000
|1.2198
|174.81
|11120.53
|1850
|2006.01.27 11:24
|close
|924
|8.89
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-17.78
|11102.75
|1851
|2006.01.27 11:24
|sell
|926
|9.02
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1852
|2006.01.27 11:25
|t/p
|926
|9.02
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|90.21
|11192.96
|1853
|2006.01.27 11:25
|sell
|927
|9.10
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1854
|2006.01.27 11:25
|sell
|928
|17.86
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1855
|2006.01.27 11:27
|t/p
|928
|17.86
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|178.61
|11371.57
|1856
|2006.01.27 11:27
|close
|927
|9.10
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-18.20
|11353.37
|1857
|2006.01.27 11:27
|sell
|929
|9.23
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1858
|2006.01.27 11:30
|t/p
|929
|9.23
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|92.30
|11445.67
|1859
|2006.01.27 11:30
|sell
|930
|9.30
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1860
|2006.01.27 11:30
|sell
|931
|18.28
|1.2208
|0.0000
|1.2198
|1861
|2006.01.27 11:31
|t/p
|931
|18.28
|1.2198
|0.0000
|1.2198
|182.81
|11628.48
|1862
|2006.01.27 11:31
|close
|930
|9.30
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-18.60
|11609.88
|1863
|2006.01.27 11:31
|sell
|932
|9.43
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1864
|2006.01.27 11:32
|t/p
|932
|9.43
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|94.30
|11704.18
|1865
|2006.01.27 11:32
|sell
|933
|9.51
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1866
|2006.01.27 11:32
|sell
|934
|18.62
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1867
|2006.01.27 11:33
|t/p
|934
|18.62
|1.2203
|0.0000
|1.2203
|186.20
|11890.38
|1868
|2006.01.27 11:33
|close
|933
|9.51
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-19.02
|11871.36
|1869
|2006.01.27 11:33
|sell
|935
|9.65
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|1870
|2006.01.27 11:35
|t/p
|935
|9.65
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|96.50
|11967.86
|1871
|2006.01.27 11:35
|sell
|936
|9.73
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1872
|2006.01.27 11:35
|sell
|937
|19.14
|1.2207
|0.0000
|1.2197
|1873
|2006.01.27 11:36
|t/p
|937
|19.14
|1.2197
|0.0000
|1.2197
|191.40
|12159.26
|1874
|2006.01.27 11:36
|close
|936
|9.73
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-19.46
|12139.80
|1875
|2006.01.27 11:36
|sell
|938
|9.86
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1876
|2006.01.27 11:38
|t/p
|938
|9.86
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|98.60
|12238.40
|1877
|2006.01.27 11:38
|sell
|939
|9.94
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1878
|2006.01.27 11:38
|sell
|940
|19.62
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1879
|2006.01.27 11:43
|t/p
|940
|19.62
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|196.20
|12434.60
|1880
|2006.01.27 11:43
|close
|939
|9.94
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-19.88
|12414.72
|1881
|2006.01.27 11:43
|sell
|941
|10.09
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1882
|2006.01.27 11:46
|t/p
|941
|10.09
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|100.90
|12515.62
|1883
|2006.01.27 11:46
|sell
|942
|10.17
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1884
|2006.01.27 11:46
|sell
|943
|20.22
|1.2194
|0.0000
|1.2184
|1885
|2006.01.27 11:53
|close
|943
|20.22
|1.2187
|0.0000
|1.2184
|141.55
|12657.17
|1886
|2006.01.27 11:53
|close
|942
|10.17
|1.2187
|0.0000
|1.2179
|20.34
|12677.51
|1887
|2006.01.27 11:53
|sell
|944
|10.30
|1.2184
|0.0000
|1.2174
|1888
|2006.01.27 12:09
|t/p
|944
|10.30
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|103.00
|12780.51
|1889
|2006.01.27 12:09
|sell
|945
|10.32
|1.2172
|0.0000
|1.2162
|1890
|2006.01.27 12:11
|sell
|946
|20.52
|1.2177
|0.0000
|1.2167
|1891
|2006.01.27 12:18
|sell
|947
|40.20
|1.2184
|0.0000
|1.2174
|1892
|2006.01.27 12:21
|close
|947
|40.20
|1.2178
|0.0000
|1.2174
|241.20
|13021.71
|1893
|2006.01.27 12:21
|close
|946
|20.52
|1.2178
|0.0000
|1.2167
|-20.52
|13001.19
|1894
|2006.01.27 12:21
|close
|945
|10.32
|1.2178
|0.0000
|1.2162
|-61.92
|12939.27
|1895
|2006.01.27 12:21
|sell
|948
|10.45
|1.2175
|0.0000
|1.2165
|1896
|2006.01.27 12:24
|sell
|949
|20.76
|1.2181
|0.0000
|1.2171
|1897
|2006.01.27 12:28
|sell
|950
|40.88
|1.2186
|0.0000
|1.2176
|1898
|2006.01.27 12:47
|close
|950
|40.88
|1.2179
|0.0000
|1.2176
|286.17
|13225.44
|1899
|2006.01.27 12:47
|close
|949
|20.76
|1.2179
|0.0000
|1.2171
|41.51
|13266.95
|1900
|2006.01.27 12:47
|close
|948
|10.45
|1.2179
|0.0000
|1.2165
|-41.80
|13225.15
|1901
|2006.01.27 12:47
|sell
|951
|10.68
|1.2178
|0.0000
|1.2168
|1902
|2006.01.27 13:27
|sell
|952
|21.20
|1.2184
|0.0000
|1.2174
|1903
|2006.01.27 13:59
|sell
|953
|38.52
|1.2220
|0.0000
|1.2210
|1904
|2006.01.27 14:32
|buy
|954
|10.08
|1.2213
|0.0000
|1.2223
|1905
|2006.01.27 14:38
|t/p
|954
|10.08
|1.2223
|0.0000
|1.2223
|100.80
|13325.95
|1906
|2006.01.27 14:38
|buy
|955
|9.46
|1.2225
|0.0000
|1.2235
|1907
|2006.01.27 14:39
|buy
|956
|19.54
|1.2218
|0.0000
|1.2228
|1908
|2006.01.27 14:41
|t/p
|956
|19.54
|1.2228
|0.0000
|1.2228
|195.40
|13521.35
|1909
|2006.01.27 14:41
|close
|955
|9.46
|1.2228
|0.0000
|1.2235
|28.38
|13549.73
|1910
|2006.01.27 14:41
|buy
|957
|9.27
|1.2231
|0.0000
|1.2241
|1911
|2006.01.27 14:44
|buy
|958
|19.00
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|1912
|2006.01.27 14:48
|buy
|959
|38.72
|1.2220
|0.0000
|1.2230
|1913
|2006.01.27 15:59
|t/p
|951
|10.68
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|106.80
|13656.53
|1914
|2006.01.27 15:59
|t/p
|952
|21.20
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|212.00
|13868.53
|1915
|2006.01.27 15:59
|t/p
|953
|38.52
|1.2210
|0.0000
|1.2210
|385.20
|14253.73
|1916
|2006.01.27 16:00
|close
|959
|38.72
|1.2216
|0.0000
|1.2230
|-154.86
|14098.87
|1917
|2006.01.27 16:00
|close
|958
|19.00
|1.2216
|0.0000
|1.2236
|-189.98
|13908.89
|1918
|2006.01.27 16:00
|close
|957
|9.27
|1.2216
|0.0000
|1.2241
|-139.04
|13769.85
|1919
|2006.01.27 16:01
|buy
|960
|10.85
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1920
|2006.01.27 16:01
|t/p
|960
|10.85
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|108.50
|13878.35
|1921
|2006.01.27 16:01
|buy
|961
|10.93
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|1922
|2006.01.27 16:02
|buy
|962
|20.66
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1923
|2006.01.27 16:02
|t/p
|962
|20.66
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|206.60
|14084.95
|1924
|2006.01.27 16:02
|buy
|963
|21.96
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|1925
|2006.01.27 16:03
|buy
|964
|37.88
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1926
|2006.01.27 16:03
|t/p
|964
|37.88
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|378.80
|14463.75
|1927
|2006.01.27 16:03
|close
|963
|21.96
|1.2199
|0.0000
|1.2214
|-109.79
|14353.96
|1928
|2006.01.27 16:03
|close
|961
|10.93
|1.2199
|0.0000
|1.2225
|-174.88
|14179.08
|1929
|2006.01.27 16:04
|buy
|965
|11.17
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1930
|2006.01.27 16:04
|t/p
|965
|11.17
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|111.70
|14290.78
|1931
|2006.01.27 16:04
|buy
|966
|11.26
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|1932
|2006.01.27 16:05
|buy
|967
|21.62
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1933
|2006.01.27 16:05
|t/p
|967
|21.62
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|216.20
|14506.98
|1934
|2006.01.27 16:06
|buy
|968
|21.96
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1935
|2006.01.27 16:06
|t/p
|968
|21.96
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|219.60
|14726.58
|1936
|2006.01.27 16:06
|close
|966
|11.26
|1.2188
|0.0000
|1.2205
|-78.83
|14647.75
|1937
|2006.01.27 16:07
|buy
|969
|11.54
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1938
|2006.01.27 16:07
|t/p
|969
|11.54
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|115.40
|14763.15
|1939
|2006.01.27 16:07
|buy
|970
|11.63
|1.2191
|0.0000
|1.2201
|1940
|2006.01.27 16:08
|buy
|971
|22.42
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1941
|2006.01.27 16:08
|t/p
|971
|22.42
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|224.20
|14987.35
|1942
|2006.01.27 16:08
|close
|970
|11.63
|1.2190
|0.0000
|1.2201
|-11.63
|14975.72
|1943
|2006.01.27 16:09
|buy
|972
|11.80
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1944
|2006.01.27 16:09
|t/p
|972
|11.80
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|118.00
|15093.72
|1945
|2006.01.27 16:09
|buy
|973
|11.89
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|1946
|2006.01.27 16:10
|buy
|974
|22.78
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1947
|2006.01.27 16:10
|t/p
|974
|22.78
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|227.80
|15321.52
|1948
|2006.01.27 16:10
|close
|973
|11.89
|1.2196
|0.0000
|1.2208
|-23.78
|15297.74
|1949
|2006.01.27 16:11
|buy
|975
|12.05
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1950
|2006.01.27 16:11
|t/p
|975
|12.05
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|120.50
|15418.24
|1951
|2006.01.27 16:11
|buy
|976
|12.15
|1.2196
|0.0000
|1.2206
|1952
|2006.01.27 16:12
|buy
|977
|23.32
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1953
|2006.01.27 16:12
|t/p
|977
|23.32
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|233.20
|15651.44
|1954
|2006.01.27 16:12
|close
|976
|12.15
|1.2198
|0.0000
|1.2206
|24.29
|15675.73
|1955
|2006.01.27 16:13
|buy
|978
|12.35
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1956
|2006.01.27 16:13
|t/p
|978
|12.35
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|123.50
|15799.23
|1957
|2006.01.27 16:13
|buy
|979
|12.45
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|1958
|2006.01.27 16:15
|buy
|980
|23.92
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1959
|2006.01.27 16:15
|t/p
|980
|23.92
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|239.20
|16038.43
|1960
|2006.01.27 16:15
|close
|979
|12.45
|1.2198
|0.0000
|1.2205
|37.35
|16075.78
|1961
|2006.01.27 16:16
|buy
|981
|12.66
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1962
|2006.01.27 16:16
|t/p
|981
|12.66
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|126.60
|16202.38
|1963
|2006.01.27 16:16
|buy
|982
|12.76
|1.2196
|0.0000
|1.2206
|1964
|2006.01.27 16:17
|buy
|983
|24.50
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1965
|2006.01.27 16:17
|t/p
|983
|24.50
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|245.00
|16447.38
|1966
|2006.01.27 16:18
|buy
|984
|24.88
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1967
|2006.01.27 16:18
|t/p
|984
|24.88
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|248.80
|16696.18
|1968
|2006.01.27 16:18
|close
|982
|12.76
|1.2187
|0.0000
|1.2206
|-114.84
|16581.34
|1969
|2006.01.27 16:19
|buy
|985
|13.06
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1970
|2006.01.27 16:19
|t/p
|985
|13.06
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|130.60
|16711.94
|1971
|2006.01.27 16:19
|buy
|986
|13.17
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|1972
|2006.01.27 16:20
|buy
|987
|25.58
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1973
|2006.01.27 16:20
|t/p
|987
|25.58
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|255.80
|16967.74
|1974
|2006.01.27 16:20
|buy
|988
|26.42
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|1975
|2006.01.27 16:22
|close
|988
|26.42
|1.2173
|0.0000
|1.2178
|132.14
|17099.88
|1976
|2006.01.27 16:22
|close
|986
|13.17
|1.2173
|0.0000
|1.2191
|-105.35
|16994.53
|1977
|2006.01.27 16:23
|buy
|989
|13.39
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1978
|2006.01.27 16:23
|t/p
|989
|13.39
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|133.90
|17128.43
|1979
|2006.01.27 16:23
|buy
|990
|13.49
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|1980
|2006.01.27 16:24
|buy
|991
|26.44
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1981
|2006.01.27 16:24
|t/p
|991
|26.44
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|264.40
|17392.83
|1982
|2006.01.27 16:25
|buy
|992
|26.86
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1983
|2006.01.27 16:25
|t/p
|992
|26.86
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|268.60
|17661.43
|1984
|2006.01.27 16:25
|close
|990
|13.49
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|0.00
|17661.43
|1985
|2006.01.27 16:26
|buy
|993
|13.91
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1986
|2006.01.27 16:26
|t/p
|993
|13.91
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|139.10
|17800.53
|1987
|2006.01.27 16:26
|buy
|994
|14.02
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|1988
|2006.01.27 16:27
|buy
|995
|27.48
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1989
|2006.01.27 16:27
|t/p
|995
|27.48
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|274.80
|18075.33
|1990
|2006.01.27 16:27
|buy
|996
|28.30
|1.2165
|0.0000
|1.2175
|1991
|2006.01.27 16:28
|close
|996
|28.30
|1.2174
|0.0000
|1.2175
|254.69
|18330.02
|1992
|2006.01.27 16:28
|close
|994
|14.02
|1.2174
|0.0000
|1.2181
|42.05
|18372.07
|1993
|2006.01.27 16:29
|buy
|997
|14.47
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1994
|2006.01.27 16:29
|t/p
|997
|14.47
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|144.70
|18516.77
|1995
|2006.01.27 16:29
|buy
|998
|14.59
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|1996
|2006.01.27 16:30
|buy
|999
|28.54
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1997
|2006.01.27 16:30
|t/p
|999
|28.54
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|285.40
|18802.17
|1998
|2006.01.27 16:30
|close
|998
|14.59
|1.2171
|0.0000
|1.2183
|-29.18
|18772.99
|1999
|2006.01.27 16:31
|buy
|1000
|14.79
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2000
|2006.01.27 16:31
|t/p
|1000
|14.79
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|147.90
|18920.89
|2001
|2006.01.27 16:31
|buy
|1001
|14.91
|1.2172
|0.0000
|1.2182
|2002
|2006.01.27 16:32
|buy
|1002
|29.18
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2003
|2006.01.27 16:32
|t/p
|1002
|29.18
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|291.80
|19212.69
|2004
|2006.01.27 16:32
|close
|1001
|14.91
|1.2173
|0.0000
|1.2182
|14.92
|19227.61
|2005
|2006.01.27 16:34
|buy
|1003
|15.15
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2006
|2006.01.27 16:34
|t/p
|1003
|15.15
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|151.50
|19379.11
|2007
|2006.01.27 16:34
|buy
|1004
|15.27
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2008
|2006.01.27 16:37
|buy
|1005
|30.02
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2009
|2006.01.27 16:37
|t/p
|1005
|30.02
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|300.20
|19679.31
|2010
|2006.01.27 16:37
|close
|1004
|15.27
|1.2167
|0.0000
|1.2176
|15.26
|19694.57
|2011
|2006.01.27 16:39
|buy
|1006
|15.52
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2012
|2006.01.27 16:39
|t/p
|1006
|15.52
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|155.20
|19849.77
|2013
|2006.01.27 16:39
|buy
|1007
|15.64
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2014
|2006.01.27 16:40
|buy
|1008
|30.66
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2015
|2006.01.27 16:40
|t/p
|1008
|30.66
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|306.60
|20156.37
|2016
|2006.01.27 16:40
|close
|1007
|15.64
|1.2168
|0.0000
|1.2180
|-31.28
|20125.09
|2017
|2006.01.27 16:41
|buy
|1009
|15.85
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2018
|2006.01.27 16:41
|t/p
|1009
|15.85
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|158.50
|20283.59
|2019
|2006.01.27 16:41
|buy
|1010
|15.98
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|2020
|2006.01.27 16:42
|buy
|1011
|31.30
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2021
|2006.01.27 16:42
|t/p
|1011
|31.30
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|313.00
|20596.59
|2022
|2006.01.27 16:42
|close
|1010
|15.98
|1.2169
|0.0000
|1.2181
|-31.96
|20564.63
|2023
|2006.01.27 16:43
|buy
|1012
|16.20
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2024
|2006.01.27 16:43
|t/p
|1012
|16.20
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|162.00
|20726.63
|2025
|2006.01.27 16:43
|buy
|1013
|16.33
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2026
|2006.01.27 16:44
|buy
|1014
|32.12
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2027
|2006.01.27 16:44
|t/p
|1014
|32.12
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|321.20
|21047.83
|2028
|2006.01.27 16:44
|close
|1013
|16.33
|1.2164
|0.0000
|1.2176
|-32.66
|21015.17
|2029
|2006.01.27 16:45
|sell
|1015
|16.56
|1.2145
|0.0000
|1.2135
|2030
|2006.01.27 16:45
|sell
|1016
|32.90
|1.2151
|0.0000
|1.2141
|2031
|2006.01.27 16:52
|t/p
|1016
|32.90
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|329.02
|21344.19
|2032
|2006.01.27 16:52
|close
|1015
|16.56
|1.2141
|0.0000
|1.2135
|66.24
|21410.43
|2033
|2006.01.27 16:52
|sell
|1017
|16.87
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|2034
|2006.01.27 16:52
|close
|1017
|16.87
|1.2136
|0.0000
|1.2128
|33.74
|21444.17
|2035
|2006.01.27 16:52
|sell
|1018
|16.89
|1.2135
|0.0000
|1.2125
|2036
|2006.01.27 17:12
|t/p
|1018
|16.89
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|168.90
|21613.07
|2037
|2006.01.27 17:12
|sell
|1019
|16.93
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|2038
|2006.01.27 17:19
|sell
|1020
|33.50
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|2039
|2006.01.27 18:24
|close
|1020
|33.50
|1.2121
|0.0000
|1.2119
|268.01
|21881.08
|2040
|2006.01.27 18:24
|close
|1019
|16.93
|1.2121
|0.0000
|1.2113
|33.86
|21914.94
|2041
|2006.01.27 18:24
|sell
|1021
|17.10
|1.2119
|0.0000
|1.2109
|2042
|2006.01.27 18:59
|t/p
|1021
|17.10
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|171.00
|22085.94
|2043
|2006.01.27 18:59
|sell
|1022
|17.08
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|2044
|2006.01.27 19:06
|sell
|1023
|33.74
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|2045
|2006.01.27 19:29
|t/p
|1023
|33.74
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|337.40
|22423.34
|2046
|2006.01.27 19:29
|close
|1022
|17.08
|1.2101
|0.0000
|1.2087
|-68.32
|22355.02
|2047
|2006.01.27 19:29
|sell
|1024
|17.29
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|2048
|2006.01.27 20:15
|sell
|1025
|34.32
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|2049
|2006.01.30 01:37
|close
|1025
|34.32
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|363.44
|22718.46
|2050
|2006.01.30 01:37
|close
|1024
|17.29
|1.2095
|0.0000
|1.2090
|96.64
|22815.10
|2051
|2006.01.30 02:00
|sell
|1026
|17.87
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|2052
|2006.01.30 06:59
|sell
|1027
|35.26
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|2053
|2006.01.30 07:00
|buy
|1028
|17.58
|1.2111
|0.0000
|1.2121
|2054
|2006.01.30 07:00
|t/p
|1027
|35.26
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|352.60
|23167.70
|2055
|2006.01.30 07:00
|buy
|1029
|35.76
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|2056
|2006.01.30 07:00
|close
|1026
|17.87
|1.2099
|0.0000
|1.2086
|-53.61
|23114.09
|2057
|2006.01.30 07:33
|close
|1029
|35.76
|1.2106
|0.0000
|1.2109
|250.33
|23364.42
|2058
|2006.01.30 07:33
|close
|1028
|17.58
|1.2106
|0.0000
|1.2121
|-87.90
|23276.52
|2059
|2006.01.30 07:34
|buy
|1030
|18.20
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|2060
|2006.01.30 08:02
|buy
|1031
|36.16
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|2061
|2006.01.30 09:00
|sell
|1032
|17.47
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|2062
|2006.01.30 09:00
|sell
|1033
|36.04
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|2063
|2006.01.30 09:28
|t/p
|1033
|36.04
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|360.41
|23636.93
|2064
|2006.01.30 09:28
|close
|1032
|17.47
|1.2095
|0.0000
|1.2076
|-157.23
|23479.70
|2065
|2006.01.30 09:45
|sell
|1034
|17.56
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|2066
|2006.01.30 09:59
|sell
|1035
|35.78
|1.2099
|0.0000
|1.2089
|2067
|2006.01.30 10:00
|t/p
|1035
|35.78
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|357.80
|23837.50
|2068
|2006.01.30 10:00
|close
|1034
|17.56
|1.2082
|0.0000
|1.2076
|70.25
|23907.75
|2069
|2006.01.30 10:00
|sell
|1036
|17.62
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|2070
|2006.01.30 10:31
|sell
|1037
|35.48
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|2071
|2006.01.31 09:03
|t/p
|1031
|36.16
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|337.91
|24245.65
|2072
|2006.01.31 09:03
|close
|1030
|18.20
|1.2111
|0.0000
|1.2117
|60.88
|24306.53
|2073
|2006.01.31 09:36
|close
|1037
|35.48
|1.2094
|0.0000
|1.2075
|-298.39
|24008.15
|2074
|2006.01.31 09:36
|close
|1036
|17.62
|1.2094
|0.0000
|1.2070
|-236.29
|23771.85
|2075
|2006.01.31 11:00
|buy
|1038
|20.19
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|2076
|2006.01.31 12:59
|t/p
|1038
|20.19
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|201.90
|23973.75
|2077
|2006.01.31 12:59
|buy
|1039
|20.23
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|2078
|2006.01.31 13:00
|buy
|1040
|39.88
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|2079
|2006.01.31 13:11
|t/p
|1040
|39.88
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|398.80
|24372.55
|2080
|2006.01.31 13:11
|close
|1039
|20.23
|1.2121
|0.0000
|1.2135
|-80.92
|24291.63
|2081
|2006.01.31 13:11
|buy
|1041
|20.50
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|2082
|2006.01.31 14:03
|buy
|1042
|40.70
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|2083
|2006.01.31 15:59
|t/p
|1041
|20.50
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|205.00
|24496.63
|2084
|2006.01.31 15:59
|t/p
|1042
|40.70
|1.2126
|0.0000
|1.2126
|406.99
|24903.62
|2085
|2006.01.31 16:00
|buy
|1043
|20.79
|1.2144
|0.0000
|1.2154
|2086
|2006.01.31 16:18
|buy
|1044
|41.02
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|2087
|2006.01.31 16:58
|t/p
|1044
|41.02
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|410.20
|25313.82
|2088
|2006.01.31 16:58
|close
|1043
|20.79
|1.2141
|0.0000
|1.2154
|-62.37
|25251.45
|2089
|2006.01.31 16:58
|buy
|1045
|21.08
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|2090
|2006.01.31 16:59
|t/p
|1045
|21.08
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|210.81
|25462.26
|2091
|2006.01.31 17:00
|buy
|1046
|21.09
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|2092
|2006.01.31 17:59
|t/p
|1046
|21.09
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|210.90
|25673.16
|2093
|2006.01.31 17:59
|buy
|1047
|21.11
|1.2175
|0.0000
|1.2185
|2094
|2006.01.31 18:13
|buy
|1048
|41.68
|1.2163
|0.0000
|1.2173
|2095
|2006.01.31 18:17
|close
|1048
|41.68
|1.2172
|0.0000
|1.2173
|375.12
|26048.28
|2096
|2006.01.31 18:17
|close
|1047
|21.11
|1.2172
|0.0000
|1.2185
|-63.33
|25984.95
|2097
|2006.01.31 18:17
|buy
|1049
|21.34
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2098
|2006.01.31 19:42
|buy
|1050
|42.26
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|2099
|2006.01.31 20:34
|sell
|1051
|19.92
|1.2144
|0.0000
|1.2134
|2100
|2006.01.31 20:59
|sell
|1052
|40.34
|1.2152
|0.0000
|1.2142
|2101
|2006.01.31 23:37
|t/p
|1052
|40.34
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|403.40
|26388.35
|2102
|2006.01.31 23:37
|close
|1051
|19.92
|1.2141
|0.0000
|1.2134
|59.77
|26448.12
|2103
|2006.01.31 23:37
|sell
|1053
|20.14
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|2104
|2006.01.31 23:48
|sell
|1054
|40.64
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|2105
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1054
|40.64
|1.2149
|0.0000
|1.2137
|-81.29
|26366.83
|2106
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1053
|20.14
|1.2149
|0.0000
|1.2131
|-161.12
|26205.71
|2107
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1050
|42.26
|1.2147
|0.0000
|1.2178
|-887.46
|25318.25
|2108
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1049
|21.34
|1.2147
|0.0000
|1.2183
|-554.84
|24763.41