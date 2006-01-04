Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=4; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test9851Ticks modelled74936Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit24663.41Gross profit33131.23Gross loss-8467.82
Profit factor3.91Expected payoff23.40
Absolute drawdown58.93Maximal drawdown1684.71 (6.37%)Relative drawdown70.70% (152.00)
Total trades1054Short positions (won %)555 (70.27%)Long positions (won %)499 (71.34%)
Profit trades (% of total)746 (70.78%)Loss trades (% of total)308 (29.22%)
Largestprofit trade410.20loss trade-887.46
Averageprofit trade44.41loss trade-27.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (111.26)consecutive losses (loss in money)6 (-13.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1807.64 (10)consecutive loss (count of losses)-1684.71 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 22:00buy10.091.18220.00001.1832
22006.01.02 23:06buy20.161.18170.00001.1827
32006.01.03 00:00sell30.081.18120.00001.1802
42006.01.03 00:00sell40.161.18200.00001.1810
52006.01.03 00:59t/p10.091.18320.00001.18320.84100.84
62006.01.03 00:59t/p20.161.18270.00001.18271.50102.34
72006.01.03 00:59sell50.321.18380.00001.1828
82006.01.03 01:59sell60.561.18610.00001.1851
92006.01.03 02:00buy70.071.18630.00001.1873
102006.01.03 04:22t/p70.071.18730.00001.18730.70103.04
112006.01.03 04:22buy80.061.18770.00001.1887
122006.01.03 05:59t/p80.061.18870.00001.18870.60103.64
132006.01.03 05:59close60.561.18960.00001.1851-19.6084.04
142006.01.03 05:59close50.321.18960.00001.1828-18.5665.48
152006.01.03 05:59close40.161.18960.00001.1810-12.1653.32
162006.01.03 05:59close30.081.18960.00001.1802-6.7246.60
172006.01.03 06:00buy90.041.18960.00001.1906
182006.01.03 06:00buy100.081.18800.00001.1890
192006.01.03 06:07t/p100.081.18900.00001.18900.8047.40
202006.01.03 06:07close90.041.18910.00001.1906-0.2047.20
212006.01.03 06:07buy110.041.18950.00001.1905
222006.01.03 06:11buy120.081.18890.00001.1899
232006.01.03 06:12buy130.161.18840.00001.1894
242006.01.03 06:27t/p130.161.18940.00001.18941.6048.80
252006.01.03 06:27close120.081.18950.00001.18990.4849.28
262006.01.03 06:27close110.041.18940.00001.1905-0.0449.24
272006.01.03 06:27buy140.041.18960.00001.1906
282006.01.03 06:59buy150.081.18770.00001.1887
292006.01.03 07:00t/p150.081.18870.00001.18870.8050.04
302006.01.03 07:00close140.041.18910.00001.1906-0.2049.84
312006.01.03 07:00buy160.041.18920.00001.1902
322006.01.03 07:36buy170.081.18860.00001.1896
332006.01.03 07:39buy180.161.18800.00001.1890
342006.01.03 07:44buy190.321.18740.00001.1884
352006.01.03 07:59t/p190.321.18840.00001.18843.2053.04
362006.01.03 07:59close180.161.18880.00001.18901.2854.32
372006.01.03 08:00close170.081.18890.00001.18960.2454.56
382006.01.03 08:00close160.041.18790.00001.1902-0.5254.04
392006.01.03 10:53sell200.041.18840.00001.1874
402006.01.03 11:02sell210.081.18900.00001.1880
412006.01.03 12:30t/p210.081.18800.00001.18800.8054.84
422006.01.03 12:30close200.041.18790.00001.18740.2055.04
432006.01.03 13:00sell220.041.18760.00001.1866
442006.01.03 13:01sell230.081.18850.00001.1875
452006.01.03 13:59t/p230.081.18750.00001.18750.8055.84
462006.01.03 13:59close220.041.18740.00001.18660.0855.92
472006.01.03 13:59sell240.051.18740.00001.1864
482006.01.03 13:59sell250.101.18820.00001.1872
492006.01.03 14:59sell260.161.19340.00001.1924
502006.01.03 15:00buy270.041.19370.00001.1947
512006.01.03 15:59t/p270.041.19470.00001.19470.4056.32
522006.01.03 15:59buy280.031.19780.00001.1988
532006.01.03 15:59sell290.241.19760.00001.1966
542006.01.03 16:16t/p290.241.19660.00001.19662.4058.72
552006.01.03 16:16buy300.061.19640.00001.1974
562006.01.03 16:16close260.161.19640.00001.1924-4.8053.92
572006.01.03 16:17close250.101.19650.00001.1872-8.3045.62
582006.01.03 16:17close240.051.19650.00001.1864-4.5541.07
592006.01.03 16:59t/p300.061.19740.00001.19740.6041.67
602006.01.03 16:59close280.031.19810.00001.19880.0941.76
612006.01.03 17:00buy310.031.19820.00001.1992
622006.01.03 17:00buy320.061.19740.00001.1984
632006.01.03 17:03buy330.121.19680.00001.1978
642006.01.03 17:27t/p330.121.19780.00001.19781.2042.96
652006.01.03 17:27close320.061.19780.00001.19840.2443.20
662006.01.03 17:27close310.031.19780.00001.1992-0.1243.08
672006.01.03 17:27buy340.031.19790.00001.1989
682006.01.03 17:28buy350.061.19740.00001.1984
692006.01.03 18:59t/p350.061.19840.00001.19840.6043.68
702006.01.03 18:59close340.031.19840.00001.19890.1543.83
712006.01.03 19:00buy360.031.19850.00001.1995
722006.01.03 19:04buy370.061.19770.00001.1987
732006.01.03 19:34t/p370.061.19870.00001.19870.6044.43
742006.01.03 19:34close360.031.19880.00001.19950.0944.52
752006.01.03 19:34buy380.031.19890.00001.1999
762006.01.03 19:36buy390.061.19830.00001.1993
772006.01.03 19:40buy400.121.19770.00001.1987
782006.01.03 19:59t/p380.031.19990.00001.19990.3044.82
792006.01.03 19:59t/p390.061.19930.00001.19930.6045.42
802006.01.03 19:59t/p400.121.19870.00001.19871.2046.62
812006.01.03 19:59buy410.041.20210.00001.2031
822006.01.03 20:29buy420.081.20140.00001.2024
832006.01.03 21:18t/p420.081.20240.00001.20240.8047.42
842006.01.03 21:18close410.041.20260.00001.20310.2047.62
852006.01.03 21:24buy430.041.20210.00001.2031
862006.01.03 21:57buy440.081.20150.00001.2025
872006.01.03 22:20buy450.161.20100.00001.2020
882006.01.03 23:59t/p430.041.20310.00001.20310.4048.02
892006.01.03 23:59t/p440.081.20250.00001.20250.8048.82
902006.01.03 23:59t/p450.161.20200.00001.20201.6050.42
912006.01.04 02:00buy460.041.20460.00001.2056
922006.01.04 02:59t/p460.041.20560.00001.20560.4050.82
932006.01.04 02:59buy470.041.20710.00001.2081
942006.01.04 03:07buy480.081.20660.00001.2076
952006.01.04 05:15buy490.161.20610.00001.2071
962006.01.04 06:49t/p490.161.20710.00001.20711.6052.42
972006.01.04 06:49close480.081.20710.00001.20760.4052.82
982006.01.04 06:49close470.041.20700.00001.2081-0.0452.78
992006.01.04 07:00sell500.041.20490.00001.2039
1002006.01.04 07:00sell510.081.20630.00001.2053
1012006.01.04 07:53t/p510.081.20530.00001.20530.8053.58
1022006.01.04 07:53close500.041.20530.00001.2039-0.1653.42
1032006.01.04 07:53sell520.041.20490.00001.2039
1042006.01.04 07:56sell530.081.20550.00001.2045
1052006.01.04 08:00t/p530.081.20450.00001.20450.8054.22
1062006.01.04 08:00close520.041.20450.00001.20390.1654.38
1072006.01.04 08:00sell540.041.20460.00001.2036
1082006.01.04 08:42sell550.081.20510.00001.2041
1092006.01.04 08:46sell560.161.20560.00001.2046
1102006.01.04 08:59t/p560.161.20460.00001.20461.6055.98
1112006.01.04 08:59close550.081.20460.00001.20410.4056.38
1122006.01.04 08:59close540.041.20430.00001.20360.1256.50
1132006.01.04 08:59sell570.041.20420.00001.2032
1142006.01.04 08:59sell580.081.20510.00001.2041
1152006.01.04 09:59sell590.161.20660.00001.2056
1162006.01.04 10:00buy600.041.20670.00001.2077
1172006.01.04 10:17t/p590.161.20560.00001.20561.6058.10
1182006.01.04 10:17buy610.081.20560.00001.2066
1192006.01.04 10:17close580.081.20560.00001.2041-0.4057.70
1202006.01.04 10:17close570.041.20570.00001.2032-0.6057.10
1212006.01.04 10:19t/p610.081.20660.00001.20660.8057.90
1222006.01.04 10:19close600.041.20660.00001.2077-0.0457.86
1232006.01.04 10:19buy620.051.20670.00001.2077
1242006.01.04 10:24buy630.081.20610.00001.2071
1252006.01.04 10:29t/p630.081.20710.00001.20710.8058.66
1262006.01.04 10:29close620.051.20710.00001.20770.2058.86
1272006.01.04 10:29buy640.051.20720.00001.2082
1282006.01.04 11:00buy650.101.20640.00001.2074
1292006.01.04 11:34buy660.161.20580.00001.2068
1302006.01.04 12:59t/p640.051.20820.00001.20820.5059.36
1312006.01.04 12:59t/p650.101.20740.00001.20741.0060.36
1322006.01.04 12:59t/p660.161.20680.00001.20681.6061.96
1332006.01.04 12:59buy670.051.20900.00001.2100
1342006.01.04 13:11buy680.101.20760.00001.2086
1352006.01.04 13:31t/p680.101.20860.00001.20861.0062.96
1362006.01.04 13:31close670.051.20860.00001.2100-0.2062.76
1372006.01.04 13:31buy690.051.20870.00001.2097
1382006.01.04 13:36t/p690.051.20970.00001.20970.5063.26
1392006.01.04 13:36buy700.051.20990.00001.2109
1402006.01.04 13:46buy710.101.20930.00001.2103
1412006.01.04 14:01buy720.201.20870.00001.2097
1422006.01.04 14:01buy730.401.20810.00001.2091
1432006.01.04 14:06t/p730.401.20910.00001.20914.0067.26
1442006.01.04 14:06close720.201.20910.00001.20970.8068.06
1452006.01.04 14:06close710.101.20900.00001.2103-0.3067.76
1462006.01.04 14:06close700.051.20910.00001.2109-0.4067.36
1472006.01.04 14:06buy740.051.20940.00001.2104
1482006.01.04 14:07buy750.101.20890.00001.2099
1492006.01.04 14:13buy760.201.20820.00001.2092
1502006.01.04 14:18buy770.401.20760.00001.2086
1512006.01.04 14:32t/p770.401.20860.00001.20864.0071.36
1522006.01.04 14:32close760.201.20860.00001.20920.8072.16
1532006.01.04 14:32close750.101.20850.00001.2099-0.4071.76
1542006.01.04 14:32close740.051.20860.00001.2104-0.4071.36
1552006.01.04 14:32buy780.051.20890.00001.2099
1562006.01.04 14:35buy790.101.20820.00001.2092
1572006.01.04 14:39t/p790.101.20920.00001.20921.0072.36
1582006.01.04 14:39close780.051.20920.00001.20990.1572.51
1592006.01.04 14:39buy800.061.20950.00001.2105
1602006.01.04 14:59buy810.121.20840.00001.2094
1612006.01.04 15:01t/p810.121.20940.00001.20941.2073.71
1622006.01.04 15:01close800.061.20940.00001.2105-0.0673.65
1632006.01.04 15:01buy820.061.20950.00001.2105
1642006.01.04 15:02buy830.121.20880.00001.2098
1652006.01.04 15:02buy840.201.20810.00001.2091
1662006.01.04 15:09t/p840.201.20910.00001.20912.0075.65
1672006.01.04 15:09close830.121.20910.00001.20980.3676.01
1682006.01.04 15:09close820.061.20920.00001.2105-0.1875.83
1692006.01.04 15:09buy850.061.20930.00001.2103
1702006.01.04 15:11buy860.121.20880.00001.2098
1712006.01.04 15:14buy870.241.20820.00001.2092
1722006.01.04 16:04t/p870.241.20920.00001.20922.4078.23
1732006.01.04 16:04close860.121.20930.00001.20980.6078.83
1742006.01.04 16:04close850.061.20920.00001.2103-0.0678.77
1752006.01.04 18:00buy880.061.21300.00001.2140
1762006.01.04 18:29buy890.121.21230.00001.2133
1772006.01.04 19:03t/p890.121.21330.00001.21331.2079.97
1782006.01.04 19:03close880.061.21350.00001.21400.3080.27
1792006.01.04 19:04buy900.061.21330.00001.2143
1802006.01.04 19:24buy910.121.21260.00001.2136
1812006.01.04 22:00sell920.061.21190.00001.2109
1822006.01.04 22:50buy930.241.21200.00001.2130
1832006.01.04 22:59buy940.481.21100.00001.2120
1842006.01.04 23:00t/p920.061.21090.00001.21090.6080.87
1852006.01.04 23:00sell950.051.21070.00001.2097
1862006.01.04 23:11sell960.121.21130.00001.2103
1872006.01.05 02:05t/p960.121.21030.00001.21031.4182.28
1882006.01.05 02:05close950.051.21030.00001.20970.2982.57
1892006.01.05 02:05sell970.051.21010.00001.2091
1902006.01.05 02:59sell980.121.21090.00001.2099
1912006.01.05 04:41t/p980.121.20990.00001.20991.2083.77
1922006.01.05 04:41close970.051.20990.00001.20910.1083.87
1932006.01.05 04:41sell990.051.20980.00001.2088
1942006.01.05 05:59sell1000.121.21080.00001.2098
1952006.01.05 06:00t/p1000.121.20980.00001.20981.2085.07
1962006.01.05 06:00close990.051.20980.00001.20880.0085.07
1972006.01.05 13:00sell1010.051.20950.00001.2085
1982006.01.05 13:30t/p1010.051.20850.00001.20850.5085.57
1992006.01.05 13:30sell1020.041.20820.00001.2072
2002006.01.05 13:43sell1030.101.20870.00001.2077
2012006.01.05 14:00sell1040.201.20940.00001.2084
2022006.01.05 14:21sell1050.401.20990.00001.2089
2032006.01.05 14:59t/p1040.201.20840.00001.20842.0087.57
2042006.01.05 14:59t/p1050.401.20890.00001.20894.0091.57
2052006.01.05 14:59close1030.101.20840.00001.20770.3091.87
2062006.01.05 15:00close1020.041.20830.00001.2072-0.0491.83
2072006.01.05 15:00sell1060.051.20820.00001.2072
2082006.01.05 15:18sell1070.101.20880.00001.2078
2092006.01.05 15:19sell1080.201.20940.00001.2084
2102006.01.05 16:59sell1090.481.21010.00001.2091
2112006.01.05 17:00t/p1090.481.20910.00001.20914.8096.63
2122006.01.05 17:00close1080.201.20910.00001.20840.6097.23
2132006.01.05 17:00close1070.101.20900.00001.2078-0.2097.03
2142006.01.05 17:00close1060.051.20910.00001.2072-0.4596.58
2152006.01.06 02:00sell1100.051.20860.00001.2076
2162006.01.06 02:02sell1110.121.20950.00001.2085
2172006.01.06 02:02sell1120.281.21090.00001.2099
2182006.01.06 02:03t/p1120.281.20990.00001.20992.8099.38
2192006.01.06 02:03sell1130.281.21080.00001.2098
2202006.01.06 02:06t/p1130.281.20980.00001.20982.80102.18
2212006.01.06 02:06sell1140.281.21090.00001.2099
2222006.01.06 02:14t/p1140.281.20990.00001.20992.80104.98
2232006.01.06 02:14sell1150.321.21100.00001.2100
2242006.01.06 02:16t/p1150.321.21000.00001.21003.20108.18
2252006.01.06 02:16sell1160.321.21090.00001.2099
2262006.01.06 02:19t/p1160.321.20990.00001.20993.20111.38
2272006.01.06 02:19sell1170.321.21100.00001.2100
2282006.01.06 02:20t/p1170.321.21000.00001.21003.20114.58
2292006.01.06 02:20sell1180.321.21070.00001.2097
2302006.01.06 02:22t/p1180.321.20970.00001.20973.20117.78
2312006.01.06 02:22close1110.121.21090.00001.2085-1.68116.10
2322006.01.06 02:22close1100.051.21090.00001.2076-1.15114.95
2332006.01.06 02:22close940.481.21070.00001.2120-2.70112.25
2342006.01.06 02:22close930.241.21070.00001.2130-3.75108.50
2352006.01.06 02:22close910.121.21070.00001.2136-2.59105.91
2362006.01.06 02:22close900.061.21070.00001.2143-1.72104.19
2372006.01.06 02:24sell1190.081.20950.00001.2085
2382006.01.06 02:24sell1200.161.21080.00001.2098
2392006.01.06 02:26t/p1200.161.20980.00001.20981.60105.79
2402006.01.06 02:26sell1210.161.21050.00001.2095
2412006.01.06 02:27close1210.161.20970.00001.20951.28107.07
2422006.01.06 02:27close1190.081.20970.00001.2085-0.16106.91
2432006.01.06 02:27sell1220.091.21000.00001.2090
2442006.01.06 03:00t/p1220.091.20900.00001.20900.90107.81
2452006.01.06 03:00sell1230.091.20860.00001.2076
2462006.01.06 03:19sell1240.181.20930.00001.2083
2472006.01.06 07:00close1240.181.20860.00001.20831.26109.07
2482006.01.06 07:00close1230.091.20860.00001.20760.00109.07
2492006.01.06 09:00buy1250.091.20950.00001.2105
2502006.01.06 09:05buy1260.181.20900.00001.2100
2512006.01.06 10:16close1260.181.20990.00001.21001.62110.69
2522006.01.06 10:16close1250.091.20990.00001.21050.36111.05
2532006.01.06 10:23buy1270.091.20980.00001.2108
2542006.01.06 10:29buy1280.181.20920.00001.2102
2552006.01.06 13:59t/p1270.091.21080.00001.21080.90111.95
2562006.01.06 13:59t/p1280.181.21020.00001.21021.80113.75
2572006.01.06 14:00buy1290.091.21650.00001.2175
2582006.01.06 14:30buy1300.181.21340.00001.2144
2592006.01.06 14:48t/p1300.181.21440.00001.21441.80115.55
2602006.01.06 14:48close1290.091.21440.00001.2175-1.89113.66
2612006.01.06 14:48buy1310.091.21450.00001.2155
2622006.01.06 14:49buy1320.181.21380.00001.2148
2632006.01.06 14:50t/p1320.181.21480.00001.21481.80115.46
2642006.01.06 14:50close1310.091.21480.00001.21550.27115.73
2652006.01.06 14:50buy1330.091.21510.00001.2161
2662006.01.06 14:50close1330.091.21550.00001.21610.36116.09
2672006.01.06 14:50buy1340.091.21600.00001.2170
2682006.01.06 14:52t/p1340.091.21700.00001.21700.90116.99
2692006.01.06 14:52buy1350.091.21720.00001.2182
2702006.01.06 14:53buy1360.181.21670.00001.2177
2712006.01.06 14:59buy1370.361.21550.00001.2165
2722006.01.06 15:02close1370.361.21630.00001.21652.88119.87
2732006.01.06 15:02close1360.181.21630.00001.2177-0.72119.15
2742006.01.06 15:02close1350.091.21630.00001.2182-0.81118.34
2752006.01.06 15:02buy1380.091.21650.00001.2175
2762006.01.06 15:03buy1390.181.21580.00001.2168
2772006.01.06 15:04close1390.181.21670.00001.21681.62119.96
2782006.01.06 15:04close1380.091.21670.00001.21750.18120.14
2792006.01.06 15:04buy1400.091.21680.00001.2178
2802006.01.06 15:05buy1410.181.21610.00001.2171
2812006.01.06 15:08buy1420.361.21530.00001.2163
2822006.01.06 15:13buy1430.721.21480.00001.2158
2832006.01.06 15:15close1430.721.21540.00001.21584.32124.46
2842006.01.06 15:15close1420.361.21540.00001.21630.36124.82
2852006.01.06 15:15close1410.181.21540.00001.2171-1.26123.56
2862006.01.06 15:15close1400.091.21540.00001.2178-1.26122.30
2872006.01.06 15:15buy1440.101.21550.00001.2165
2882006.01.06 15:21buy1450.201.21490.00001.2159
2892006.01.06 16:04close1450.201.21590.00001.21592.00124.30
2902006.01.06 16:04close1440.101.21590.00001.21650.40124.70
2912006.01.06 16:07buy1460.101.21510.00001.2161
2922006.01.06 16:27buy1470.201.21460.00001.2156
2932006.01.06 17:37sell1480.101.21460.00001.2136
2942006.01.06 17:59sell1490.201.21530.00001.2143
2952006.01.06 18:02t/p1470.201.21560.00001.21562.00126.70
2962006.01.06 18:02close1460.101.21560.00001.21610.50127.20
2972006.01.06 18:06close1490.201.21510.00001.21430.40127.60
2982006.01.06 18:06close1480.101.21510.00001.2136-0.50127.10
2992006.01.09 00:45sell1500.111.21410.00001.2131
3002006.01.09 00:59sell1510.221.21480.00001.2138
3012006.01.09 01:07close1510.221.21390.00001.21381.98129.08
3022006.01.09 01:07close1500.111.21390.00001.21310.22129.30
3032006.01.09 01:08sell1520.111.21380.00001.2128
3042006.01.09 01:56sell1530.221.21430.00001.2133
3052006.01.09 01:59sell1540.441.21490.00001.2139
3062006.01.09 02:01close1540.441.21430.00001.21392.64131.94
3072006.01.09 02:01close1530.221.21430.00001.21330.00131.94
3082006.01.09 02:01close1520.111.21430.00001.2128-0.55131.39
3092006.01.09 02:01sell1550.111.21430.00001.2133
3102006.01.09 02:25sell1560.221.21500.00001.2140
3112006.01.09 02:53t/p1560.221.21400.00001.21402.20133.59
3122006.01.09 02:53close1550.111.21400.00001.21330.33133.92
3132006.01.09 02:54sell1570.111.21390.00001.2129
3142006.01.09 02:58sell1580.221.21440.00001.2134
3152006.01.09 03:02close1580.221.21410.00001.21340.66134.58
3162006.01.09 03:02close1570.111.21410.00001.2129-0.22134.36
3172006.01.09 07:00sell1590.111.21270.00001.2117
3182006.01.09 07:00sell1600.221.21410.00001.2131
3192006.01.09 07:52t/p1600.221.21310.00001.21312.20136.56
3202006.01.09 07:52close1590.111.21300.00001.2117-0.33136.23
3212006.01.09 07:52sell1610.121.21280.00001.2118
3222006.01.09 07:59t/p1610.121.21180.00001.21181.20137.43
3232006.01.09 08:00sell1620.121.21060.00001.2096
3242006.01.09 08:07sell1630.221.21180.00001.2108
3252006.01.09 08:07sell1640.441.21240.00001.2114
3262006.01.09 08:14sell1650.881.21290.00001.2119
3272006.01.09 08:18close1650.881.21200.00001.21197.92145.35
3282006.01.09 08:18close1640.441.21200.00001.21141.76147.11
3292006.01.09 08:18close1630.221.21200.00001.2108-0.44146.67
3302006.01.09 08:18close1620.121.21200.00001.2096-1.68144.99
3312006.01.09 08:18sell1660.121.21310.00001.2121
3322006.01.09 08:22t/p1660.121.21210.00001.21211.20146.19
3332006.01.09 08:22sell1670.121.21180.00001.2108
3342006.01.09 08:22sell1680.241.21280.00001.2118
3352006.01.09 08:25close1680.241.21200.00001.21181.92148.11
3362006.01.09 08:25close1670.121.21200.00001.2108-0.24147.87
3372006.01.09 08:25sell1690.121.21170.00001.2107
3382006.01.09 08:47t/p1690.121.21070.00001.21071.20149.07
3392006.01.09 08:47sell1700.121.21050.00001.2095
3402006.01.09 08:58sell1710.241.21110.00001.2101
3412006.01.09 08:59close1710.241.21060.00001.21011.20150.27
3422006.01.09 08:59close1700.121.21060.00001.2095-0.12150.15
3432006.01.09 08:59sell1720.131.21050.00001.2095
3442006.01.09 08:59t/p1720.131.20950.00001.20951.30151.45
3452006.01.09 08:59sell1730.131.20880.00001.2078
3462006.01.09 09:00sell1740.241.21020.00001.2092
3472006.01.09 09:16sell1750.481.21100.00001.2100
3482006.01.09 09:17t/p1750.481.21000.00001.21004.80156.25
3492006.01.09 09:17close1740.241.20950.00001.20921.68157.93
3502006.01.09 09:17close1730.131.20950.00001.2078-0.91157.02
3512006.01.09 09:17sell1760.131.21140.00001.2104
3522006.01.09 09:19t/p1760.131.21040.00001.21041.30158.32
3532006.01.09 09:19sell1770.131.20930.00001.2083
3542006.01.09 09:19sell1780.261.21090.00001.2099
3552006.01.09 09:21t/p1780.261.20990.00001.20992.60160.92
3562006.01.09 09:21close1770.131.20950.00001.2083-0.26160.66
3572006.01.09 09:21sell1790.131.21030.00001.2093
3582006.01.09 09:41t/p1790.131.20930.00001.20931.30161.96
3592006.01.09 09:41sell1800.131.20910.00001.2081
3602006.01.09 10:08close1800.131.20820.00001.20811.17163.13
3612006.01.09 10:08sell1810.131.20790.00001.2069
3622006.01.09 10:41sell1820.261.20840.00001.2074
3632006.01.09 11:04sell1830.521.20910.00001.2081
3642006.01.09 11:13close1830.521.20840.00001.20813.64166.77
3652006.01.09 11:13close1820.261.20840.00001.20740.00166.77
3662006.01.09 11:13close1810.131.20840.00001.2069-0.65166.12
3672006.01.09 11:13sell1840.141.20810.00001.2071
3682006.01.09 11:30sell1850.281.20860.00001.2076
3692006.01.09 11:59close1850.281.20770.00001.20762.52168.64
3702006.01.09 11:59close1840.141.20770.00001.20710.56169.20
3712006.01.09 17:00sell1860.141.20640.00001.2054
3722006.01.09 17:00sell1870.281.20750.00001.2065
3732006.01.09 17:16t/p1870.281.20650.00001.20652.80172.00
3742006.01.09 17:16close1860.141.20620.00001.20540.28172.28
3752006.01.09 17:16sell1880.141.20620.00001.2052
3762006.01.09 17:34sell1890.281.20670.00001.2057
3772006.01.09 17:59sell1900.561.20800.00001.2070
3782006.01.09 18:00buy1910.131.20820.00001.2092
3792006.01.09 18:27buy1920.281.20750.00001.2085
3802006.01.09 19:59t/p1920.281.20850.00001.20852.80175.08
3812006.01.09 19:59close1910.131.20850.00001.20920.39175.47
3822006.01.09 20:00sell1931.041.20860.00001.2076
3832006.01.09 21:00buy1940.131.20890.00001.2099
3842006.01.09 21:02buy1950.281.20840.00001.2094
3852006.01.09 23:59t/p1931.041.20760.00001.207610.40185.87
3862006.01.09 23:59close1950.281.20730.00001.2094-3.08182.79
3872006.01.09 23:59close1940.131.20730.00001.2099-2.08180.71
3882006.01.09 23:59close1900.561.20750.00001.20702.80183.51
3892006.01.09 23:59close1890.281.20750.00001.2057-2.24181.27
3902006.01.09 23:59close1880.141.20750.00001.2052-1.82179.45
3912006.01.10 01:00sell1960.151.20690.00001.2059
3922006.01.10 01:59sell1970.301.20780.00001.2068
3932006.01.10 02:02t/p1970.301.20680.00001.20683.00182.45
3942006.01.10 02:02close1960.151.20680.00001.20590.15182.60
3952006.01.10 02:02sell1980.151.20680.00001.2058
3962006.01.10 02:10sell1990.301.20760.00001.2066
3972006.01.10 02:59t/p1990.301.20660.00001.20663.00185.60
3982006.01.10 02:59close1980.151.20600.00001.20581.20186.80
3992006.01.10 03:00sell2000.161.20570.00001.2047
4002006.01.10 03:01sell2010.321.20670.00001.2057
4012006.01.10 03:01sell2020.601.20770.00001.2067
4022006.01.10 03:25close2020.601.20680.00001.20675.40192.20
4032006.01.10 03:25close2010.321.20680.00001.2057-0.32191.88
4042006.01.10 03:25close2000.161.20680.00001.2047-1.76190.12
4052006.01.10 03:25sell2030.161.20650.00001.2055
4062006.01.10 03:31t/p2030.161.20550.00001.20551.60191.72
4072006.01.10 03:31sell2040.161.20530.00001.2043
4082006.01.10 03:37sell2050.321.20580.00001.2048
4092006.01.10 03:59sell2060.641.20660.00001.2056
4102006.01.10 04:00close2060.641.20580.00001.20565.12196.84
4112006.01.10 04:00close2050.321.20580.00001.20480.00196.84
4122006.01.10 04:00close2040.161.20580.00001.2043-0.80196.04
4132006.01.10 04:01sell2070.161.20580.00001.2048
4142006.01.10 04:13sell2080.321.20640.00001.2054
4152006.01.10 05:27close2080.321.20550.00001.20542.88198.92
4162006.01.10 05:27close2070.161.20550.00001.20480.48199.40
4172006.01.10 05:27sell2090.171.20540.00001.2044
4182006.01.10 05:54sell2100.341.20610.00001.2051
4192006.01.10 07:52t/p2100.341.20510.00001.20513.40202.80
4202006.01.10 07:52close2090.171.20500.00001.20440.68203.48
4212006.01.10 07:52sell2110.171.20490.00001.2039
4222006.01.10 07:55sell2120.341.20550.00001.2045
4232006.01.10 07:59sell2130.681.20610.00001.2051
4242006.01.10 08:59sell2141.201.20730.00001.2063
4252006.01.10 09:00buy2150.151.20750.00001.2085
4262006.01.10 09:06buy2160.321.20690.00001.2079
4272006.01.10 09:27t/p2160.321.20790.00001.20793.20206.68
4282006.01.10 09:27close2150.151.20790.00001.20850.60207.28
4292006.01.10 09:27buy2170.141.20820.00001.2092
4302006.01.10 09:31buy2180.301.20750.00001.2085
4312006.01.10 09:36t/p2180.301.20850.00001.20853.00210.28
4322006.01.10 09:36close2170.141.20850.00001.20920.42210.70
4332006.01.10 09:36buy2190.131.20860.00001.2096
4342006.01.10 09:40buy2200.301.20790.00001.2089
4352006.01.10 10:59t/p2190.131.20960.00001.20961.30212.00
4362006.01.10 10:59t/p2200.301.20890.00001.20893.00215.00
4372006.01.10 10:59close2141.201.21100.00001.2063-44.40170.60
4382006.01.10 10:59close2130.681.21100.00001.2051-33.32137.28
4392006.01.10 10:59close2120.341.21100.00001.2045-18.70118.58
4402006.01.10 10:59close2110.171.21100.00001.2039-10.37108.21
4412006.01.10 11:00buy2210.091.21100.00001.2120
4422006.01.10 11:08buy2220.181.20850.00001.2095
4432006.01.10 11:11t/p2220.181.20950.00001.20951.80110.01
4442006.01.10 11:11close2210.091.20950.00001.2120-1.35108.66
4452006.01.10 11:11buy2230.091.20980.00001.2108
4462006.01.10 11:30buy2240.181.20920.00001.2102
4472006.01.10 12:00t/p2240.181.21020.00001.21021.80110.46
4482006.01.10 12:00close2230.091.21050.00001.21080.63111.09
4492006.01.10 12:02buy2250.091.20940.00001.2104
4502006.01.10 12:22buy2260.181.20890.00001.2099
4512006.01.10 12:59buy2270.361.20780.00001.2088
4522006.01.10 13:59buy2280.641.20560.00001.2066
4532006.01.10 14:00sell2290.081.20540.00001.2044
4542006.01.10 14:00t/p2280.641.20660.00001.20666.40117.49
4552006.01.10 14:00close2270.361.20690.00001.2088-3.24114.25
4562006.01.10 14:00sell2300.181.20690.00001.2059
4572006.01.10 14:01close2260.181.20680.00001.2099-3.78110.47
4582006.01.10 14:01close2250.091.20670.00001.2104-2.43108.04
4592006.01.10 14:30t/p2300.181.20590.00001.20591.80109.84
4602006.01.10 14:30close2290.081.20580.00001.2044-0.32109.52
4612006.01.10 14:30sell2310.091.20570.00001.2047
4622006.01.10 14:42t/p2310.091.20470.00001.20470.90110.42
4632006.01.10 14:42sell2320.091.20450.00001.2035
4642006.01.10 14:51sell2330.181.20500.00001.2040
4652006.01.10 14:59sell2340.361.20560.00001.2046
4662006.01.10 14:59sell2350.641.20650.00001.2055
4672006.01.10 17:00buy2360.091.20630.00001.2073
4682006.01.10 17:04t/p2360.091.20730.00001.20730.90111.32
4692006.01.10 17:04buy2370.071.20790.00001.2089
4702006.01.10 17:05buy2380.161.20720.00001.2082
4712006.01.10 17:37buy2390.321.20670.00001.2077
4722006.01.10 17:38buy2400.641.20610.00001.2071
4732006.01.10 19:36t/p2400.641.20710.00001.20716.40117.72
4742006.01.10 19:36close2390.321.20710.00001.20771.28119.00
4752006.01.10 19:36close2380.161.20710.00001.2082-0.16118.84
4762006.01.10 19:36close2370.071.20700.00001.2089-0.63118.21
4772006.01.11 01:23t/p2350.641.20550.00001.20556.78124.99
4782006.01.11 01:23close2340.361.20550.00001.20460.57125.56
4792006.01.11 01:24close2330.181.20560.00001.2040-0.97124.59
4802006.01.11 01:25close2320.091.20550.00001.2035-0.85123.74
4812006.01.11 03:00buy2410.111.20770.00001.2087
4822006.01.11 03:35buy2420.221.20690.00001.2079
4832006.01.11 05:59buy2430.401.20570.00001.2067
4842006.01.11 06:00sell2440.101.20540.00001.2044
4852006.01.11 06:04sell2450.221.20640.00001.2054
4862006.01.11 06:59t/p2450.221.20540.00001.20542.20125.94
4872006.01.11 06:59close2440.101.20540.00001.20440.00125.94
4882006.01.11 06:59sell2460.111.20600.00001.2050
4892006.01.11 08:32sell2470.221.20660.00001.2056
4902006.01.11 08:47t/p2470.221.20560.00001.20562.20128.14
4912006.01.11 08:47close2460.111.20550.00001.20500.55128.69
4922006.01.11 08:47sell2480.101.20530.00001.2043
4932006.01.11 08:51sell2490.221.20580.00001.2048
4942006.01.11 09:16sell2500.441.20640.00001.2054
4952006.01.11 09:40t/p2500.441.20540.00001.20544.40133.09
4962006.01.11 09:40close2490.221.20520.00001.20481.32134.41
4972006.01.11 09:40close2480.101.20530.00001.20430.00134.41
4982006.01.11 09:40sell2510.111.20530.00001.2043
4992006.01.11 09:41buy2520.881.20500.00001.2060
5002006.01.11 10:18sell2530.241.20580.00001.2048
5012006.01.11 10:18t/p2520.881.20600.00001.20608.80143.21
5022006.01.11 10:18close2430.401.20610.00001.20671.60144.81
5032006.01.11 10:19close2420.221.20620.00001.2079-1.54143.27
5042006.01.11 10:19close2410.111.20590.00001.2087-1.98141.29
5052006.01.11 10:59sell2540.481.20650.00001.2055
5062006.01.11 11:40sell2550.881.20700.00001.2060
5072006.01.11 12:00buy2560.101.20810.00001.2091
5082006.01.11 13:29t/p2560.101.20910.00001.20911.00142.29
5092006.01.11 13:29buy2570.081.20940.00001.2104
5102006.01.11 13:41buy2580.181.20890.00001.2099
5112006.01.11 14:25t/p2580.181.20990.00001.20991.80144.09
5122006.01.11 14:25close2570.081.20990.00001.21040.40144.49
5132006.01.11 14:25buy2590.091.20900.00001.2100
5142006.01.11 14:59t/p2590.091.21000.00001.21000.90145.39
5152006.01.11 14:59close2550.881.21140.00001.2060-38.72106.67
5162006.01.11 14:59close2540.481.21140.00001.2055-23.5283.15
5172006.01.11 14:59close2530.241.21140.00001.2048-13.4469.71
5182006.01.11 14:59close2510.111.21140.00001.2043-6.7163.00
5192006.01.11 15:00buy2600.051.21160.00001.2126
5202006.01.11 15:08buy2610.101.20940.00001.2104
5212006.01.11 15:26t/p2610.101.21040.00001.21041.0064.00
5222006.01.11 15:26close2600.051.21040.00001.2126-0.6063.40
5232006.01.11 15:26buy2620.051.21080.00001.2118
5242006.01.11 15:30buy2630.101.21030.00001.2113
5252006.01.11 15:50t/p2630.101.21130.00001.21131.0064.40
5262006.01.11 15:50close2620.051.21130.00001.21180.2564.65
5272006.01.11 15:50buy2640.051.21140.00001.2124
5282006.01.11 15:59buy2650.101.21010.00001.2111
5292006.01.11 16:00t/p2650.101.21110.00001.21111.0065.65
5302006.01.11 16:00close2640.051.21120.00001.2124-0.1065.55
5312006.01.11 16:00buy2660.061.21130.00001.2123
5322006.01.11 16:02buy2670.101.21080.00001.2118
5332006.01.11 16:17buy2680.201.21020.00001.2112
5342006.01.11 16:19buy2690.401.20960.00001.2106
5352006.01.11 16:59t/p2660.061.21230.00001.21230.6066.15
5362006.01.11 16:59t/p2670.101.21180.00001.21181.0067.15
5372006.01.11 16:59t/p2680.201.21120.00001.21122.0069.15
5382006.01.11 16:59t/p2690.401.21060.00001.21064.0073.15
5392006.01.11 16:59buy2700.061.21370.00001.2147
5402006.01.11 17:42buy2710.121.21300.00001.2140
5412006.01.11 19:24buy2720.241.21230.00001.2133
5422006.01.11 19:50t/p2720.241.21330.00001.21332.4075.55
5432006.01.11 19:50close2710.121.21330.00001.21400.3675.91
5442006.01.11 19:50close2700.061.21340.00001.2147-0.1875.73
5452006.01.11 22:00sell2730.061.21280.00001.2118
5462006.01.11 22:59sell2740.121.21400.00001.2130
5472006.01.12 00:00buy2750.071.21400.00001.2150
5482006.01.12 01:59sell2760.241.21470.00001.2137
5492006.01.12 02:42t/p2750.071.21500.00001.21500.7076.43
5502006.01.12 02:42buy2770.061.21520.00001.2162
5512006.01.12 02:46buy2780.121.21460.00001.2156
5522006.01.12 02:51sell2790.481.21540.00001.2144
5532006.01.12 02:51t/p2780.121.21560.00001.21561.2077.63
5542006.01.12 02:51close2770.061.21560.00001.21620.2477.87
5552006.01.12 02:52buy2800.061.21550.00001.2165
5562006.01.12 02:58buy2810.141.21480.00001.2158
5572006.01.12 04:14t/p2790.481.21440.00001.21444.8082.67
5582006.01.12 04:14close2760.241.21430.00001.21370.9683.63
5592006.01.12 04:15buy2820.281.21410.00001.2151
5602006.01.12 04:15close2740.121.21410.00001.21300.0983.72
5612006.01.12 04:15close2730.061.21450.00001.2118-0.9182.81
5622006.01.12 06:59t/p2820.281.21510.00001.21512.8085.61
5632006.01.12 06:59close2810.141.21540.00001.21580.8486.45
5642006.01.12 07:00close2800.061.21530.00001.2165-0.1286.33
5652006.01.12 07:00buy2830.071.21460.00001.2156
5662006.01.12 07:02buy2840.141.21400.00001.2150
5672006.01.12 07:15t/p2840.141.21500.00001.21501.4087.73
5682006.01.12 07:15close2830.071.21500.00001.21560.2888.01
5692006.01.12 07:15buy2850.081.21510.00001.2161
5702006.01.12 08:10buy2860.161.21430.00001.2153
5712006.01.12 08:20buy2870.281.21380.00001.2148
5722006.01.12 08:57t/p2870.281.21480.00001.21482.8090.81
5732006.01.12 08:57close2860.161.21480.00001.21530.8091.61
5742006.01.12 08:58close2850.081.21460.00001.2161-0.4091.21
5752006.01.12 10:00buy2880.081.21500.00001.2160
5762006.01.12 10:26buy2890.161.21430.00001.2153
5772006.01.12 10:41t/p2890.161.21530.00001.21531.6092.81
5782006.01.12 10:41close2880.081.21540.00001.21600.3293.13
5792006.01.12 10:41buy2900.081.21530.00001.2163
5802006.01.12 10:49buy2910.161.21480.00001.2158
5812006.01.12 11:03buy2920.321.21410.00001.2151
5822006.01.12 11:17t/p2920.321.21510.00001.21513.2096.33
5832006.01.12 11:17close2910.161.21510.00001.21580.4896.81
5842006.01.12 11:17close2900.081.21500.00001.2163-0.2496.57
5852006.01.12 12:00sell2930.081.21370.00001.2127
5862006.01.12 12:00sell2940.161.21460.00001.2136
5872006.01.12 12:59t/p2940.161.21360.00001.21361.6098.17
5882006.01.12 12:59close2930.081.21360.00001.21270.0898.25
5892006.01.12 13:00sell2950.091.21340.00001.2124
5902006.01.12 13:14t/p2950.091.21240.00001.21240.9099.15
5912006.01.12 13:14sell2960.091.21210.00001.2111
5922006.01.12 13:19sell2970.161.21270.00001.2117
5932006.01.12 13:25sell2980.321.21330.00001.2123
5942006.01.12 13:59t/p2960.091.21110.00001.21110.90100.05
5952006.01.12 13:59t/p2970.161.21170.00001.21171.60101.65
5962006.01.12 13:59t/p2980.321.21230.00001.21233.20104.85
5972006.01.12 13:59sell2990.091.20840.00001.2074
5982006.01.12 14:09sell3000.161.21300.00001.2120
5992006.01.12 14:10t/p3000.161.21200.00001.21201.60106.45
6002006.01.12 14:10sell3010.181.21290.00001.2119
6012006.01.12 14:13t/p3010.181.21190.00001.21191.80108.25
6022006.01.12 14:13sell3020.181.21210.00001.2111
6032006.01.12 14:14t/p3020.181.21110.00001.21111.80110.05
6042006.01.12 14:14sell3030.181.21110.00001.2101
6052006.01.12 14:15t/p3030.181.21010.00001.21011.80111.85
6062006.01.12 14:15sell3040.181.21050.00001.2095
6072006.01.12 14:16t/p3040.181.20950.00001.20951.80113.65
6082006.01.12 14:16sell3050.181.21070.00001.2097
6092006.01.12 14:17t/p3050.181.20970.00001.20971.80115.45
6102006.01.12 14:17sell3060.201.21080.00001.2098
6112006.01.12 14:18t/p3060.201.20980.00001.20982.00117.45
6122006.01.12 14:18sell3070.201.21100.00001.2100
6132006.01.12 14:20t/p3070.201.21000.00001.21002.00119.45
6142006.01.12 14:20sell3080.201.21110.00001.2101
6152006.01.12 14:21t/p3080.201.21010.00001.21012.00121.45
6162006.01.12 14:21sell3090.201.21110.00001.2101
6172006.01.12 14:26t/p3090.201.21010.00001.21012.00123.45
6182006.01.12 14:26sell3100.201.21130.00001.2103
6192006.01.12 14:27t/p3100.201.21030.00001.21032.00125.45
6202006.01.12 14:27sell3110.201.21150.00001.2105
6212006.01.12 14:28t/p3110.201.21050.00001.21052.00127.45
6222006.01.12 14:28sell3120.221.21070.00001.2097
6232006.01.12 14:29t/p3120.221.20970.00001.20972.20129.65
6242006.01.12 14:29sell3130.221.21080.00001.2098
6252006.01.12 14:30t/p3130.221.20980.00001.20982.20131.85
6262006.01.12 14:30sell3140.221.20950.00001.2085
6272006.01.12 14:31sell3150.441.21000.00001.2090
6282006.01.12 14:32t/p3150.441.20900.00001.20904.40136.25
6292006.01.12 14:32sell3160.441.21030.00001.2093
6302006.01.12 14:33t/p3160.441.20930.00001.20934.40140.65
6312006.01.12 14:33sell3170.441.21070.00001.2097
6322006.01.12 14:34t/p3170.441.20970.00001.20974.40145.05
6332006.01.12 14:34sell3180.481.21110.00001.2101
6342006.01.12 14:35t/p3180.481.21010.00001.21014.80149.85
6352006.01.12 14:35sell3190.481.21150.00001.2105
6362006.01.12 14:36t/p3190.481.21050.00001.21054.80154.65
6372006.01.12 14:36sell3200.481.21140.00001.2104
6382006.01.12 14:37t/p3200.481.21040.00001.21044.80159.45
6392006.01.12 14:37sell3210.521.21210.00001.2111
6402006.01.12 14:38t/p3210.521.21110.00001.21115.20164.65
6412006.01.12 14:38sell3220.521.21100.00001.2100
6422006.01.12 14:39t/p3220.521.21000.00001.21005.20169.85
6432006.01.12 14:39sell3230.561.21050.00001.2095
6442006.01.12 14:40t/p3230.561.20950.00001.20955.60175.45
6452006.01.12 14:40sell3240.561.21120.00001.2102
6462006.01.12 14:41t/p3240.561.21020.00001.21025.60181.05
6472006.01.12 14:41sell3250.601.21130.00001.2103
6482006.01.12 14:42t/p3250.601.21030.00001.21036.00187.05
6492006.01.12 14:42sell3260.601.21140.00001.2104
6502006.01.12 14:43t/p3260.601.21040.00001.21046.00193.05
6512006.01.12 14:43sell3270.641.21160.00001.2106
6522006.01.12 14:44t/p3270.641.21060.00001.21066.40199.45
6532006.01.12 14:44sell3280.641.21130.00001.2103
6542006.01.12 14:45t/p3280.641.21030.00001.21036.40205.85
6552006.01.12 14:45close3140.221.20860.00001.20851.98207.83
6562006.01.12 14:45close2990.091.20860.00001.2074-0.18207.65
6572006.01.12 14:45sell3290.171.21110.00001.2101
6582006.01.12 14:46t/p3290.171.21010.00001.21011.70209.35
6592006.01.12 14:46sell3300.181.20840.00001.2074
6602006.01.12 14:46sell3310.341.21080.00001.2098
6612006.01.12 14:47t/p3310.341.20980.00001.20983.40212.75
6622006.01.12 14:47close3300.181.20860.00001.2074-0.36212.39
6632006.01.12 14:47sell3320.181.21110.00001.2101
6642006.01.12 14:48t/p3320.181.21010.00001.21011.80214.19
6652006.01.12 14:48sell3330.181.20840.00001.2074
6662006.01.12 14:48sell3340.361.21130.00001.2103
6672006.01.12 14:49t/p3340.361.21030.00001.21033.60217.79
6682006.01.12 14:49close3330.181.20860.00001.2074-0.36217.43
6692006.01.12 14:49sell3350.181.21110.00001.2101
6702006.01.12 14:50t/p3350.181.21010.00001.21011.80219.23
6712006.01.12 14:50sell3360.181.20840.00001.2074
6722006.01.12 14:50sell3370.361.21120.00001.2102
6732006.01.12 14:52t/p3370.361.21020.00001.21023.60222.83
6742006.01.12 14:52close3360.181.20860.00001.2074-0.36222.47
6752006.01.12 14:52sell3380.191.21120.00001.2102
6762006.01.12 14:53t/p3380.191.21020.00001.21021.90224.37
6772006.01.12 14:53sell3390.191.20840.00001.2074
6782006.01.12 14:53sell3400.381.21060.00001.2096
6792006.01.12 14:54t/p3400.381.20960.00001.20963.80228.17
6802006.01.12 14:54close3390.191.20860.00001.2074-0.38227.79
6812006.01.12 14:54sell3410.191.21060.00001.2096
6822006.01.12 14:55t/p3410.191.20960.00001.20961.90229.69
6832006.01.12 14:55sell3420.191.20840.00001.2074
6842006.01.12 14:59t/p3420.191.20740.00001.20741.90231.59
6852006.01.12 14:59sell3430.191.20320.00001.2022
6862006.01.12 15:00sell3440.361.20710.00001.2061
6872006.01.12 15:01t/p3440.361.20610.00001.20613.60235.19
6882006.01.12 15:01close3430.191.20430.00001.2022-2.09233.10
6892006.01.12 15:01sell3450.191.20610.00001.2051
6902006.01.12 15:02t/p3450.191.20510.00001.20511.90235.00
6912006.01.12 15:02sell3460.191.20410.00001.2031
6922006.01.12 15:02sell3470.381.20560.00001.2046
6932006.01.12 15:03t/p3470.381.20460.00001.20463.80238.80
6942006.01.12 15:03close3460.191.20430.00001.2031-0.38238.42
6952006.01.12 15:03sell3480.201.20590.00001.2049
6962006.01.12 15:04t/p3480.201.20490.00001.20492.00240.42
6972006.01.12 15:04sell3490.201.20410.00001.2031
6982006.01.12 15:04sell3500.381.20590.00001.2049
6992006.01.12 15:05t/p3500.381.20490.00001.20493.80244.22
7002006.01.12 15:05close3490.201.20430.00001.2031-0.40243.82
7012006.01.12 15:05sell3510.201.20530.00001.2043
7022006.01.12 15:06t/p3510.201.20430.00001.20432.00245.82
7032006.01.12 15:06sell3520.201.20410.00001.2031
7042006.01.12 15:09sell3530.401.20560.00001.2046
7052006.01.12 15:10t/p3530.401.20460.00001.20464.00249.82
7062006.01.12 15:10close3520.201.20430.00001.2031-0.40249.42
7072006.01.12 15:10sell3540.201.20560.00001.2046
7082006.01.12 15:11t/p3540.201.20460.00001.20462.00251.42
7092006.01.12 15:11sell3550.211.20410.00001.2031
7102006.01.12 15:11sell3560.401.20590.00001.2049
7112006.01.12 15:12t/p3560.401.20490.00001.20494.00255.42
7122006.01.12 15:12close3550.211.20430.00001.2031-0.42255.00
7132006.01.12 15:12sell3570.211.20590.00001.2049
7142006.01.12 15:13t/p3570.211.20490.00001.20492.10257.10
7152006.01.12 15:13sell3580.211.20410.00001.2031
7162006.01.12 15:13sell3590.421.20590.00001.2049
7172006.01.12 15:14t/p3590.421.20490.00001.20494.20261.30
7182006.01.12 15:14close3580.211.20430.00001.2031-0.42260.88
7192006.01.12 15:14sell3600.211.20630.00001.2053
7202006.01.12 15:15t/p3600.211.20530.00001.20532.10262.98
7212006.01.12 15:15sell3610.221.20410.00001.2031
7222006.01.12 15:15sell3620.421.20610.00001.2051
7232006.01.12 15:16t/p3620.421.20510.00001.20514.20267.18
7242006.01.12 15:16close3610.221.20430.00001.2031-0.44266.74
7252006.01.12 15:16sell3630.221.20630.00001.2053
7262006.01.12 15:17t/p3630.221.20530.00001.20532.20268.94
7272006.01.12 15:17sell3640.221.20410.00001.2031
7282006.01.12 15:17sell3650.441.20610.00001.2051
7292006.01.12 15:18t/p3650.441.20510.00001.20514.40273.34
7302006.01.12 15:18close3640.221.20430.00001.2031-0.44272.90
7312006.01.12 15:18sell3660.221.20590.00001.2049
7322006.01.12 15:19t/p3660.221.20490.00001.20492.20275.10
7332006.01.12 15:19sell3670.231.20410.00001.2031
7342006.01.12 15:19sell3680.441.20560.00001.2046
7352006.01.12 15:20t/p3680.441.20460.00001.20464.40279.50
7362006.01.12 15:20close3670.231.20430.00001.2031-0.46279.04
7372006.01.12 15:20sell3690.231.20510.00001.2041
7382006.01.12 15:27t/p3690.231.20410.00001.20412.30281.34
7392006.01.12 15:27sell3700.231.20390.00001.2029
7402006.01.12 15:28t/p3700.231.20290.00001.20292.30283.64
7412006.01.12 15:28sell3710.231.20270.00001.2017
7422006.01.12 15:28close3710.231.20240.00001.20170.69284.33
7432006.01.12 15:28sell3720.231.20190.00001.2009
7442006.01.12 15:31sell3730.461.20250.00001.2015
7452006.01.12 15:33sell3740.921.20310.00001.2021
7462006.01.12 15:43sell3751.761.20360.00001.2026
7472006.01.12 16:00close3751.761.20300.00001.202610.56294.89
7482006.01.12 16:00close3740.921.20300.00001.20210.92295.81
7492006.01.12 16:00close3730.461.20300.00001.2015-2.30293.51
7502006.01.12 16:00close3720.231.20300.00001.2009-2.53290.98
7512006.01.12 16:00sell3760.241.20290.00001.2019
7522006.01.12 17:00sell3770.461.20360.00001.2026
7532006.01.12 17:46t/p3770.461.20260.00001.20264.60295.58
7542006.01.12 17:46close3760.241.20260.00001.20190.72296.30
7552006.01.12 17:46sell3780.241.20250.00001.2015
7562006.01.12 17:49sell3790.481.20300.00001.2020
7572006.01.12 18:03sell3800.921.20370.00001.2027
7582006.01.12 18:23close3800.921.20280.00001.20278.28304.58
7592006.01.12 18:23close3790.481.20280.00001.20200.96305.54
7602006.01.12 18:23close3780.241.20280.00001.2015-0.72304.82
7612006.01.12 18:24sell3810.251.20250.00001.2015
7622006.01.12 18:40sell3820.501.20310.00001.2021
7632006.01.12 19:59sell3830.961.20420.00001.2032
7642006.01.12 20:00buy3840.231.20460.00001.2056
7652006.01.12 20:00buy3850.501.20330.00001.2043
7662006.01.12 22:52t/p3830.961.20320.00001.20329.60314.42
7672006.01.12 22:52close3820.501.20310.00001.20210.00314.42
7682006.01.12 22:52close3810.251.20320.00001.2015-1.75312.67
7692006.01.12 22:54close3850.501.20340.00001.20430.50313.17
7702006.01.12 22:54close3840.231.20340.00001.2056-2.76310.41
7712006.01.13 00:00buy3860.261.20450.00001.2055
7722006.01.13 00:00buy3870.521.20340.00001.2044
7732006.01.13 00:20t/p3870.521.20440.00001.20445.20315.61
7742006.01.13 00:20close3860.261.20440.00001.2055-0.26315.35
7752006.01.13 00:20buy3880.261.20470.00001.2057
7762006.01.13 00:31buy3890.521.20420.00001.2052
7772006.01.13 00:49close3890.521.20450.00001.20521.56316.91
7782006.01.13 00:49close3880.261.20450.00001.2057-0.52316.39
7792006.01.13 00:49buy3900.261.20450.00001.2055
7802006.01.13 00:59buy3910.521.20340.00001.2044
7812006.01.13 02:59t/p3910.521.20440.00001.20445.20321.59
7822006.01.13 02:59close3900.261.20440.00001.2055-0.26321.33
7832006.01.13 03:00buy3920.271.20450.00001.2055
7842006.01.13 03:22buy3930.541.20380.00001.2048
7852006.01.13 03:58close3930.541.20430.00001.20482.70324.03
7862006.01.13 03:58close3920.271.20430.00001.2055-0.54323.49
7872006.01.13 03:58buy3940.271.20430.00001.2053
7882006.01.13 06:59t/p3940.271.20530.00001.20532.70326.19
7892006.01.13 06:59buy3950.271.20610.00001.2071
7902006.01.13 07:18buy3960.541.20550.00001.2065
7912006.01.13 07:57close3960.541.20610.00001.20653.24329.43
7922006.01.13 07:57close3950.271.20610.00001.20710.00329.43
7932006.01.13 07:57buy3970.271.20610.00001.2071
7942006.01.13 07:59t/p3970.271.20710.00001.20712.70332.13
7952006.01.13 07:59buy3980.271.20760.00001.2086
7962006.01.13 08:00buy3990.541.20610.00001.2071
7972006.01.13 08:31t/p3990.541.20710.00001.20715.40337.53
7982006.01.13 08:31close3980.271.20710.00001.2086-1.35336.18
7992006.01.13 08:31buy4000.281.20720.00001.2082
8002006.01.13 08:35buy4010.561.20670.00001.2077
8012006.01.13 10:04close4010.561.20760.00001.20775.04341.22
8022006.01.13 10:04close4000.281.20760.00001.20821.12342.34
8032006.01.13 10:04buy4020.281.20770.00001.2087
8042006.01.13 10:13buy4030.561.20710.00001.2081
8052006.01.13 10:59buy4041.081.20640.00001.2074
8062006.01.13 11:00sell4050.271.20610.00001.2051
8072006.01.13 11:00sell4060.561.20690.00001.2059
8082006.01.13 11:59t/p4060.561.20590.00001.20595.60347.94
8092006.01.13 11:59buy4072.161.20560.00001.2066
8102006.01.13 11:59close4050.271.20560.00001.20511.35349.29
8112006.01.13 12:00sell4080.261.20530.00001.2043
8122006.01.13 12:00sell4090.541.20580.00001.2048
8132006.01.13 12:59t/p4080.261.20430.00001.20432.60351.89
8142006.01.13 12:59t/p4090.541.20480.00001.20485.40357.29
8152006.01.13 12:59sell4100.221.20400.00001.2030
8162006.01.13 13:00sell4110.521.20530.00001.2043
8172006.01.13 13:19sell4121.121.20580.00001.2048
8182006.01.13 13:55t/p4121.121.20480.00001.204811.20368.49
8192006.01.13 13:55close4110.521.20480.00001.20432.60371.09
8202006.01.13 13:55close4100.221.20470.00001.2030-1.54369.55
8212006.01.13 13:55sell4130.251.20460.00001.2036
8222006.01.13 13:59close4130.251.20670.00001.2036-5.25364.30
8232006.01.13 13:59close4072.161.20650.00001.206619.44383.74
8242006.01.13 13:59close4041.081.20650.00001.20741.08384.82
8252006.01.13 13:59close4030.561.20650.00001.2081-3.36381.46
8262006.01.13 13:59close4020.281.20650.00001.2087-3.36378.10
8272006.01.13 14:30sell4140.311.20500.00001.2040
8282006.01.13 14:31sell4150.621.20580.00001.2048
8292006.01.13 14:31sell4161.201.20660.00001.2056
8302006.01.13 14:34sell4172.321.20710.00001.2061
8312006.01.13 14:36close4172.321.20640.00001.206116.24394.34
8322006.01.13 14:36close4161.201.20640.00001.20562.40396.74
8332006.01.13 14:36close4150.621.20640.00001.2048-3.72393.02
8342006.01.13 14:36close4140.311.20640.00001.2040-4.34388.68
8352006.01.13 14:36sell4180.321.20630.00001.2053
8362006.01.13 14:37sell4190.641.20690.00001.2059
8372006.01.13 14:39sell4201.241.20750.00001.2065
8382006.01.13 14:53close4201.241.20680.00001.20658.68397.36
8392006.01.13 14:53close4190.641.20680.00001.20590.64398.00
8402006.01.13 14:53close4180.321.20680.00001.2053-1.60396.40
8412006.01.13 14:53sell4210.331.20670.00001.2057
8422006.01.13 14:59t/p4210.331.20570.00001.20573.30399.70
8432006.01.13 14:59sell4220.331.20540.00001.2044
8442006.01.13 15:00sell4230.661.20620.00001.2052
8452006.01.13 15:11sell4241.281.20690.00001.2059
8462006.01.13 15:19close4241.281.20620.00001.20598.96408.66
8472006.01.13 15:19close4230.661.20620.00001.20520.00408.66
8482006.01.13 15:19close4220.331.20620.00001.2044-2.64406.02
8492006.01.13 16:00buy4250.331.20790.00001.2089
8502006.01.13 16:38buy4260.661.20670.00001.2077
8512006.01.13 16:43t/p4260.661.20770.00001.20776.60412.62
8522006.01.13 16:43close4250.331.20770.00001.2089-0.66411.96
8532006.01.13 16:43buy4270.341.20800.00001.2090
8542006.01.13 16:47close4270.341.20890.00001.20903.06415.02
8552006.01.13 16:47buy4280.341.20900.00001.2100
8562006.01.13 16:48buy4290.681.20850.00001.2095
8572006.01.13 16:52buy4301.321.20790.00001.2089
8582006.01.13 16:59t/p4280.341.21000.00001.21003.40418.42
8592006.01.13 16:59t/p4290.681.20950.00001.20956.80425.22
8602006.01.13 16:59t/p4301.321.20890.00001.208913.20438.42
8612006.01.13 17:00buy4310.361.21040.00001.2114
8622006.01.13 17:29buy4320.701.20980.00001.2108
8632006.01.13 17:42t/p4320.701.21080.00001.21087.00445.42
8642006.01.13 17:42close4310.361.21080.00001.21141.44446.86
8652006.01.13 17:42buy4330.361.21090.00001.2119
8662006.01.13 17:42close4330.361.21100.00001.21190.36447.22
8672006.01.13 17:42buy4340.361.21110.00001.2121
8682006.01.13 17:49buy4350.721.21050.00001.2115
8692006.01.13 17:55buy4361.401.20990.00001.2109
8702006.01.13 17:59t/p4340.361.21210.00001.21213.60450.82
8712006.01.13 17:59t/p4350.721.21150.00001.21157.20458.02
8722006.01.13 17:59t/p4361.401.21090.00001.210914.00472.02
8732006.01.13 18:00buy4370.381.21360.00001.2146
8742006.01.13 18:24buy4380.741.21270.00001.2137
8752006.01.13 19:00t/p4380.741.21370.00001.21377.40479.42
8762006.01.13 19:00close4370.381.21370.00001.21460.38479.80
8772006.01.13 19:00buy4390.381.21400.00001.2150
8782006.01.13 19:02buy4400.761.21340.00001.2144
8792006.01.13 19:51buy4411.481.21280.00001.2138
8802006.01.13 19:59close4411.481.21370.00001.213813.32493.12
8812006.01.13 19:59close4400.761.21370.00001.21442.28495.40
8822006.01.13 19:59close4390.381.21370.00001.2150-1.14494.26
8832006.01.13 20:00buy4420.401.21380.00001.2148
8842006.01.15 23:00t/p4420.401.21480.00001.21484.00498.26
8852006.01.15 23:00buy4430.401.21540.00001.2164
8862006.01.15 23:26t/p4430.401.21640.00001.21644.00502.26
8872006.01.15 23:26buy4440.401.21660.00001.2176
8882006.01.15 23:36close4440.401.21710.00001.21762.00504.26
8892006.01.15 23:37buy4450.401.21720.00001.2182
8902006.01.16 00:49buy4460.821.21620.00001.2172
8912006.01.16 00:53t/p4460.821.21720.00001.21728.20512.46
8922006.01.16 00:53close4450.401.21730.00001.21820.14512.60
8932006.01.16 00:53buy4470.411.21740.00001.2184
8942006.01.16 00:55buy4480.821.21680.00001.2178
8952006.01.16 01:02buy4491.601.21610.00001.2171
8962006.01.16 01:05close4491.601.21670.00001.21719.60522.20
8972006.01.16 01:05close4480.821.21670.00001.2178-0.82521.38
8982006.01.16 01:05close4470.411.21670.00001.2184-2.87518.51
8992006.01.16 01:05buy4500.421.21660.00001.2176
9002006.01.16 01:08buy4510.841.21610.00001.2171
9012006.01.16 01:59buy4521.641.21510.00001.2161
9022006.01.16 02:01close4521.641.21610.00001.216116.40534.91
9032006.01.16 02:01close4510.841.21610.00001.21710.00534.91
9042006.01.16 02:01close4500.421.21610.00001.2176-2.10532.81
9052006.01.16 02:15buy4530.431.21580.00001.2168
9062006.01.16 02:22buy4540.861.21520.00001.2162
9072006.01.16 03:01buy4551.681.21470.00001.2157
9082006.01.16 03:03close4551.681.21560.00001.215715.12547.93
9092006.01.16 03:03close4540.861.21560.00001.21623.44551.37
9102006.01.16 03:03close4530.431.21560.00001.2168-0.86550.51
9112006.01.16 03:47sell4560.451.21470.00001.2137
9122006.01.16 03:59sell4570.881.21590.00001.2149
9132006.01.16 05:59t/p4570.881.21490.00001.21498.80559.31
9142006.01.16 05:59close4560.451.21470.00001.21370.00559.31
9152006.01.16 06:00sell4580.451.21450.00001.2135
9162006.01.16 06:36close4580.451.21410.00001.21351.80561.11
9172006.01.16 06:36sell4590.451.21410.00001.2131
9182006.01.16 08:44sell4600.901.21470.00001.2137
9192006.01.16 10:00buy4610.441.21520.00001.2162
9202006.01.16 10:00buy4620.901.21430.00001.2153
9212006.01.16 11:14t/p4600.901.21370.00001.21379.00570.11
9222006.01.16 11:14buy4631.801.21360.00001.2146
9232006.01.16 11:14close4590.451.21360.00001.21312.25572.36
9242006.01.16 11:20close4631.801.21410.00001.21469.00581.36
9252006.01.16 11:20close4620.901.21410.00001.2153-1.80579.56
9262006.01.16 11:20close4610.441.21410.00001.2162-4.84574.72
9272006.01.16 12:00sell4640.461.21320.00001.2122
9282006.01.16 12:18sell4650.921.21390.00001.2129
9292006.01.16 13:03t/p4650.921.21290.00001.21299.20583.92
9302006.01.16 13:03close4640.461.21260.00001.21222.76586.68
9312006.01.16 13:04sell4660.471.21230.00001.2113
9322006.01.16 13:07sell4670.941.21280.00001.2118
9332006.01.16 13:59t/p4670.941.21180.00001.21189.40596.08
9342006.01.16 13:59close4660.471.21180.00001.21132.35598.43
9352006.01.16 14:00sell4680.481.21160.00001.2106
9362006.01.16 14:00sell4690.941.21260.00001.2116
9372006.01.16 14:12t/p4690.941.21160.00001.21169.40607.83
9382006.01.16 14:12close4680.481.21160.00001.21060.00607.83
9392006.01.16 14:12sell4700.491.21150.00001.2105
9402006.01.16 14:16close4700.491.21100.00001.21052.45610.28
9412006.01.16 14:16sell4710.491.21090.00001.2099
9422006.01.16 14:21sell4720.961.21140.00001.2104
9432006.01.16 15:13sell4731.881.21200.00001.2110
9442006.01.16 15:32close4731.881.21130.00001.211013.16623.44
9452006.01.16 15:32close4720.961.21130.00001.21040.96624.40
9462006.01.16 15:32close4710.491.21130.00001.2099-1.96622.44
9472006.01.16 15:33sell4740.501.21100.00001.2100
9482006.01.16 15:59sell4750.981.21200.00001.2110
9492006.01.16 16:39sell4761.921.21260.00001.2116
9502006.01.16 17:00close4761.921.21180.00001.211615.36637.80
9512006.01.16 17:00close4750.981.21180.00001.21101.96639.76
9522006.01.16 17:00close4740.501.21180.00001.2100-4.00635.76
9532006.01.16 17:00sell4770.511.21160.00001.2106
9542006.01.16 18:59sell4781.001.21230.00001.2113
9552006.01.16 19:00buy4790.501.21250.00001.2135
9562006.01.16 19:14buy4801.001.21190.00001.2129
9572006.01.16 22:00t/p4801.001.21290.00001.212910.00645.76
9582006.01.16 22:00close4790.501.21290.00001.21352.00647.76
9592006.01.16 22:00sell4812.001.21290.00001.2119
9602006.01.16 22:04close4812.001.21230.00001.211912.00659.76
9612006.01.16 22:04close4781.001.21230.00001.21130.00659.76
9622006.01.16 22:04close4770.511.21230.00001.2106-3.57656.19
9632006.01.17 01:00sell4820.561.20850.00001.2075
9642006.01.17 01:00sell4831.101.21120.00001.2102
9652006.01.17 01:56t/p4831.101.21020.00001.210211.00667.19
9662006.01.17 01:56close4820.561.21010.00001.2075-8.96658.23
9672006.01.17 01:56sell4840.561.20980.00001.2088
9682006.01.17 01:56t/p4840.561.20880.00001.20885.60663.83
9692006.01.17 01:56sell4850.571.20860.00001.2076
9702006.01.17 01:59sell4861.121.20970.00001.2087
9712006.01.17 02:59sell4872.201.21040.00001.2094
9722006.01.17 03:31sell4884.241.21090.00001.2099
9732006.01.17 03:46buy4890.561.21050.00001.2115
9742006.01.17 05:45t/p4890.561.21150.00001.21155.60669.43
9752006.01.17 06:00buy4900.481.21180.00001.2128
9762006.01.17 07:52t/p4900.481.21280.00001.21284.80674.23
9772006.01.17 07:52buy4910.391.21300.00001.2140
9782006.01.17 07:57buy4920.861.21250.00001.2135
9792006.01.17 07:58buy4931.841.21190.00001.2129
9802006.01.17 07:59t/p4920.861.21350.00001.21358.60682.83
9812006.01.17 07:59t/p4931.841.21290.00001.212918.40701.23
9822006.01.17 07:59close4910.391.21350.00001.21401.95703.18
9832006.01.17 08:00buy4940.371.21370.00001.2147
9842006.01.17 08:08buy4950.901.21240.00001.2134
9852006.01.17 08:21t/p4950.901.21340.00001.21349.00712.18
9862006.01.17 08:21close4940.371.21340.00001.2147-1.11711.07
9872006.01.17 08:21buy4960.381.21370.00001.2147
9882006.01.17 09:20buy4970.841.21300.00001.2140
9892006.01.17 09:27buy4981.801.21250.00001.2135
9902006.01.17 09:59buy4994.081.21090.00001.2119
9912006.01.17 10:15t/p4994.081.21190.00001.211940.80751.87
9922006.01.17 10:15close4981.801.21210.00001.2135-7.20744.67
9932006.01.17 10:21close4970.841.21160.00001.2140-11.76732.91
9942006.01.17 10:21close4960.381.21190.00001.2147-6.84726.07
9952006.01.17 10:43close4884.241.21090.00001.20990.00726.07
9962006.01.17 10:43close4872.201.21090.00001.2094-11.00715.07
9972006.01.17 10:43close4861.121.21090.00001.2087-13.44701.63
9982006.01.17 10:43close4850.571.21090.00001.2076-13.11688.52
9992006.01.17 11:00sell5000.581.21090.00001.2099
10002006.01.17 11:08t/p5000.581.20990.00001.20995.80694.32
10012006.01.17 11:08sell5010.591.20970.00001.2087
10022006.01.17 11:21sell5021.161.21030.00001.2093
10032006.01.17 11:37sell5032.281.21080.00001.2098
10042006.01.17 11:59t/p5010.591.20870.00001.20875.90700.22
10052006.01.17 11:59t/p5021.161.20930.00001.209311.60711.82
10062006.01.17 11:59t/p5032.281.20980.00001.209822.80734.62
10072006.01.17 12:00sell5040.621.20730.00001.2063
10082006.01.17 12:00sell5051.221.20950.00001.2085
10092006.01.17 12:02sell5062.361.21010.00001.2091
10102006.01.17 12:17t/p5062.361.20910.00001.209123.60758.22
10112006.01.17 12:17close5051.221.20910.00001.20854.88763.10
10122006.01.17 12:17close5040.621.20910.00001.2063-11.16751.94
10132006.01.17 12:17sell5070.631.20880.00001.2078
10142006.01.17 12:40t/p5070.631.20780.00001.20786.30758.24
10152006.01.17 12:40sell5080.641.20760.00001.2066
10162006.01.17 12:42t/p5080.641.20660.00001.20666.40764.64
10172006.01.17 12:42sell5090.641.20630.00001.2053
10182006.01.17 12:52sell5101.281.20690.00001.2059
10192006.01.17 12:59sell5112.401.20870.00001.2077
10202006.01.17 13:00t/p5112.401.20770.00001.207724.00788.64
10212006.01.17 13:00close5101.281.20730.00001.2059-5.12783.52
10222006.01.17 13:00close5090.641.20730.00001.2053-6.40777.12
10232006.01.17 13:00sell5120.651.20700.00001.2060
10242006.01.17 13:33sell5131.301.20760.00001.2066
10252006.01.17 13:33sell5142.521.20830.00001.2073
10262006.01.17 13:36sell5154.881.20880.00001.2078
10272006.01.17 13:59t/p5142.521.20730.00001.207325.20802.32
10282006.01.17 13:59t/p5154.881.20780.00001.207848.80851.12
10292006.01.17 13:59close5131.301.20730.00001.20663.90855.02
10302006.01.17 13:59close5120.651.20730.00001.2060-1.95853.07
10312006.01.17 14:00sell5160.711.20720.00001.2062
10322006.01.17 14:12sell5171.421.20770.00001.2067
10332006.01.17 14:52close5171.421.20670.00001.206714.20867.27
10342006.01.17 14:52close5160.711.20670.00001.20623.55870.82
10352006.01.17 14:52sell5180.731.20660.00001.2056
10362006.01.17 14:59sell5191.441.20710.00001.2061
10372006.01.17 15:13t/p5191.441.20610.00001.206114.40885.22
10382006.01.17 15:13close5180.731.20610.00001.20563.65888.87
10392006.01.17 15:13sell5200.741.20590.00001.2049
10402006.01.17 15:32sell5211.461.20660.00001.2056
10412006.01.17 16:59sell5222.881.20720.00001.2062
10422006.01.17 17:10sell5235.601.20770.00001.2067
10432006.01.17 17:16close5235.601.20700.00001.206739.20928.07
10442006.01.17 17:16close5222.881.20700.00001.20625.76933.83
10452006.01.17 17:16close5211.461.20700.00001.2056-5.84927.99
10462006.01.17 17:16close5200.741.20700.00001.2049-8.14919.85
10472006.01.17 17:17sell5240.771.20670.00001.2057
10482006.01.17 17:20sell5251.521.20730.00001.2063
10492006.01.17 17:23sell5263.001.20780.00001.2068
10502006.01.17 17:30buy5270.751.20780.00001.2088
10512006.01.17 17:30buy5281.561.20710.00001.2081
10522006.01.17 18:59t/p5281.561.20810.00001.208115.60935.45
10532006.01.17 18:59close5270.751.20820.00001.20883.00938.45
10542006.01.17 19:00buy5290.741.20850.00001.2095
10552006.01.17 19:25sell5305.841.20840.00001.2074
10562006.01.17 19:59t/p5290.741.20950.00001.20957.40945.85
10572006.01.17 19:59buy5310.621.20980.00001.2108
10582006.01.17 22:00t/p5310.621.21080.00001.21086.20952.05
10592006.01.17 22:00buy5320.511.21100.00001.2120
10602006.01.17 22:00buy5331.121.21040.00001.2114
10612006.01.17 22:59t/p5331.121.21140.00001.211411.20963.25
10622006.01.17 22:59close5320.511.21150.00001.21202.55965.80
10632006.01.17 23:00buy5340.471.21160.00001.2126
10642006.01.17 23:00buy5351.081.21080.00001.2118
10652006.01.18 00:59buy5362.641.20970.00001.2107
10662006.01.18 02:03buy5375.441.20920.00001.2102
10672006.01.18 03:59t/p5375.441.21020.00001.210254.401020.20
10682006.01.18 03:59close5362.641.21020.00001.210713.201033.40
10692006.01.18 04:00close5351.081.21010.00001.2118-8.271025.13
10702006.01.18 04:00close5340.471.20980.00001.2126-8.771016.36
10712006.01.18 06:59close5305.841.20830.00001.20749.291025.65
10722006.01.18 06:59close5263.001.20830.00001.2068-13.231012.42
10732006.01.18 06:59close5251.521.20830.00001.2063-14.30998.11
10742006.01.18 06:59close5240.771.20830.00001.2057-11.87986.25
10752006.01.18 07:00sell5380.851.20820.00001.2072
10762006.01.18 07:15sell5391.701.20880.00001.2078
10772006.01.18 07:59sell5403.081.21200.00001.2110
10782006.01.18 08:00buy5410.771.21210.00001.2131
10792006.01.18 08:59t/p5410.771.21310.00001.21317.70993.95
10802006.01.18 08:59buy5420.671.21410.00001.2151
10812006.01.18 08:59sell5435.361.21390.00001.2129
10822006.01.18 09:00t/p5435.361.21290.00001.212953.601047.55
10832006.01.18 09:00buy5441.641.21160.00001.2126
10842006.01.18 09:00close5403.081.21160.00001.211012.321059.87
10852006.01.18 09:00close5391.701.21230.00001.2078-59.501000.37
10862006.01.18 09:01close5380.851.21280.00001.2072-39.10961.27
10872006.01.18 09:01t/p5441.641.21260.00001.212616.40977.67
10882006.01.18 09:01close5420.671.21260.00001.2151-10.05967.62
10892006.01.18 09:01buy5450.821.21270.00001.2137
10902006.01.18 09:48t/p5450.821.21370.00001.21378.20975.82
10912006.01.18 09:48buy5460.831.21390.00001.2149
10922006.01.18 09:59buy5471.621.21150.00001.2125
10932006.01.18 10:02t/p5471.621.21250.00001.212516.20992.02
10942006.01.18 10:02close5460.831.21310.00001.2149-6.64985.38
10952006.01.18 10:02buy5480.841.21350.00001.2145
10962006.01.18 10:06buy5491.661.21290.00001.2139
10972006.01.18 10:22buy5503.281.21230.00001.2133
10982006.01.18 10:26buy5516.321.21180.00001.2128
10992006.01.18 10:34close5516.321.21240.00001.212837.921023.30
11002006.01.18 10:34close5503.281.21240.00001.21333.281026.58
11012006.01.18 10:34close5491.661.21240.00001.2139-8.301018.28
11022006.01.18 10:34close5480.841.21240.00001.2145-9.241009.04
11032006.01.18 10:34buy5520.861.21230.00001.2133
11042006.01.18 10:56buy5531.701.21180.00001.2128
11052006.01.18 10:59buy5543.361.21120.00001.2122
11062006.01.18 10:59t/p5543.361.21220.00001.212233.601042.64
11072006.01.18 10:59close5531.701.21220.00001.21286.801049.44
11082006.01.18 10:59close5520.861.21220.00001.2133-0.861048.58
11092006.01.18 11:00buy5550.891.21250.00001.2135
11102006.01.18 11:09buy5561.781.21190.00001.2129
11112006.01.18 12:16t/p5561.781.21290.00001.212917.801066.38
11122006.01.18 12:16close5550.891.21300.00001.21354.451070.83
11132006.01.18 13:00sell5570.911.21220.00001.2112
11142006.01.18 13:59sell5581.801.21350.00001.2125
11152006.01.18 14:00buy5590.891.21380.00001.2148
11162006.01.18 14:00t/p5581.801.21250.00001.212518.001088.83
11172006.01.18 14:00buy5601.821.21220.00001.2132
11182006.01.18 14:00close5570.911.21220.00001.21120.001088.83
11192006.01.18 14:30close5601.821.21290.00001.213212.741101.57
11202006.01.18 14:30close5590.891.21290.00001.2148-8.011093.56
11212006.01.18 14:30buy5610.931.21300.00001.2140
11222006.01.18 14:34buy5621.841.21250.00001.2135
11232006.01.18 14:43t/p5621.841.21350.00001.213518.401111.96
11242006.01.18 14:43close5610.931.21350.00001.21404.651116.61
11252006.01.18 14:43buy5630.951.21380.00001.2148
11262006.01.18 14:46t/p5630.951.21480.00001.21489.501126.11
11272006.01.18 14:46buy5640.961.21500.00001.2160
11282006.01.18 14:46buy5651.901.21450.00001.2155
11292006.01.18 14:50buy5663.721.21380.00001.2148
11302006.01.18 14:52buy5677.121.21320.00001.2142
11312006.01.18 14:59t/p5677.121.21420.00001.214271.201197.31
11322006.01.18 14:59close5663.721.21440.00001.214822.321219.63
11332006.01.18 14:59close5651.901.21440.00001.2155-1.901217.73
11342006.01.18 14:59close5640.961.21440.00001.2160-5.761211.97
11352006.01.18 15:00buy5681.031.21450.00001.2155
11362006.01.18 15:00buy5692.041.21330.00001.2143
11372006.01.18 15:02buy5704.001.21280.00001.2138
11382006.01.18 15:04buy5717.521.21200.00001.2130
11392006.01.18 15:16close5717.521.21280.00001.213060.161272.13
11402006.01.18 15:16close5704.001.21280.00001.21380.001272.13
11412006.01.18 15:16close5692.041.21280.00001.2143-10.201261.93
11422006.01.18 15:16close5681.031.21280.00001.2155-17.511244.42
11432006.01.18 15:16buy5721.061.21310.00001.2141
11442006.01.18 15:20buy5732.101.21260.00001.2136
11452006.01.18 15:34t/p5732.101.21360.00001.213621.001265.42
11462006.01.18 15:34close5721.061.21360.00001.21415.301270.72
11472006.01.18 15:34buy5741.081.21360.00001.2146
11482006.01.18 15:34t/p5741.081.21460.00001.214610.801281.52
11492006.01.18 15:34buy5751.091.21490.00001.2159
11502006.01.18 15:40buy5762.161.21410.00001.2151
11512006.01.18 15:54close5762.161.21500.00001.215119.441300.96
11522006.01.18 15:54close5751.091.21500.00001.21591.091302.05
11532006.01.18 15:55buy5771.101.21490.00001.2159
11542006.01.18 15:58buy5782.201.21430.00001.2153
11552006.01.18 15:59buy5793.921.21030.00001.2113
11562006.01.18 16:00sell5800.971.21010.00001.2091
11572006.01.18 16:00t/p5793.921.21130.00001.211339.201341.25
11582006.01.18 16:00close5782.201.21410.00001.2153-4.401336.85
11592006.01.18 16:00sell5812.181.21410.00001.2131
11602006.01.18 16:01t/p5812.181.21310.00001.213121.801358.65
11612006.01.18 16:01close5771.101.21110.00001.2159-41.801316.85
11622006.01.18 16:01sell5822.221.21110.00001.2101
11632006.01.18 16:01sell5834.201.21310.00001.2121
11642006.01.18 16:02t/p5834.201.21210.00001.212142.001358.85
11652006.01.18 16:02close5822.221.21130.00001.2101-4.441354.41
11662006.01.18 16:02close5800.971.21130.00001.2091-11.641342.77
11672006.01.18 16:02sell5841.141.21240.00001.2114
11682006.01.18 16:03t/p5841.141.21140.00001.211411.401354.17
11692006.01.18 16:03sell5851.151.21110.00001.2101
11702006.01.18 16:03sell5862.261.21240.00001.2114
11712006.01.18 16:04t/p5862.261.21140.00001.211422.601376.77
11722006.01.18 16:04close5851.151.21130.00001.2101-2.301374.47
11732006.01.18 16:04sell5871.161.21200.00001.2110
11742006.01.18 16:09sell5882.301.21300.00001.2120
11752006.01.18 16:10t/p5882.301.21200.00001.212023.001397.47
11762006.01.18 16:10close5871.161.21130.00001.21108.121405.59
11772006.01.18 16:10sell5891.191.21260.00001.2116
11782006.01.18 16:12t/p5891.191.21160.00001.211611.901417.49
11792006.01.18 16:12sell5901.201.21110.00001.2101
11802006.01.18 16:14t/p5901.201.21010.00001.210112.001429.49
11812006.01.18 16:14sell5911.211.20980.00001.2088
11822006.01.18 16:15buy5921.201.21050.00001.2115
11832006.01.18 16:15sell5932.401.21040.00001.2094
11842006.01.18 16:17buy5942.421.20990.00001.2109
11852006.01.18 16:18t/p5932.401.20940.00001.209424.001453.49
11862006.01.18 16:18close5911.211.20940.00001.20884.841458.33
11872006.01.18 16:18buy5954.841.20930.00001.2103
11882006.01.18 16:19close5954.841.20940.00001.21034.841463.17
11892006.01.18 16:19close5942.421.20940.00001.2109-12.101451.07
11902006.01.18 16:19close5921.201.20940.00001.2115-13.201437.87
11912006.01.18 16:19buy5961.221.20950.00001.2105
11922006.01.18 16:24t/p5961.221.21050.00001.210512.201450.07
11932006.01.18 16:24buy5971.231.21070.00001.2117
11942006.01.18 16:34buy5982.441.21010.00001.2111
11952006.01.18 16:45sell5991.231.21030.00001.2093
11962006.01.18 16:45sell6002.481.21080.00001.2098
11972006.01.18 16:59t/p5991.231.20930.00001.209312.301462.37
11982006.01.18 16:59t/p6002.481.20980.00001.209824.801487.17
11992006.01.18 16:59buy6014.801.20850.00001.2095
12002006.01.18 16:59sell6021.201.20830.00001.2073
12012006.01.18 17:01sell6032.441.20880.00001.2078
12022006.01.18 17:01t/p6014.801.20950.00001.209548.001535.17
12032006.01.18 17:01close6032.441.21030.00001.2078-36.601498.57
12042006.01.18 17:01close6021.201.21030.00001.2073-24.001474.57
12052006.01.18 17:01close5982.441.21010.00001.21110.001474.57
12062006.01.18 17:01close5971.231.21010.00001.2117-7.381467.19
12072006.01.18 17:05sell6041.241.20880.00001.2078
12082006.01.18 17:05sell6052.461.21020.00001.2092
12092006.01.18 17:06t/p6052.461.20920.00001.209224.601491.79
12102006.01.18 17:06sell6062.501.21020.00001.2092
12112006.01.18 17:10t/p6062.501.20920.00001.209225.001516.79
12122006.01.18 17:10close6041.241.20900.00001.2078-2.481514.31
12132006.01.18 17:10sell6071.281.21010.00001.2091
12142006.01.18 17:16t/p6071.281.20910.00001.209112.801527.11
12152006.01.18 17:16sell6081.291.20880.00001.2078
12162006.01.18 17:16sell6092.561.20980.00001.2088
12172006.01.18 17:18close6092.561.20900.00001.208820.481547.59
12182006.01.18 17:18close6081.291.20900.00001.2078-2.581545.01
12192006.01.18 17:18sell6101.311.20970.00001.2087
12202006.01.18 17:41t/p6101.311.20870.00001.208713.101558.11
12212006.01.18 17:41sell6111.321.20840.00001.2074
12222006.01.18 17:45t/p6111.321.20740.00001.207413.201571.31
12232006.01.18 17:45sell6121.331.20720.00001.2062
12242006.01.18 17:59sell6132.621.20870.00001.2077
12252006.01.18 18:00close6132.621.20800.00001.207718.341589.65
12262006.01.18 18:00close6121.331.20800.00001.2062-10.641579.01
12272006.01.18 18:01sell6141.331.20790.00001.2069
12282006.01.18 18:56sell6152.641.20850.00001.2075
12292006.01.18 18:59sell6165.121.20960.00001.2086
12302006.01.18 19:59sell6179.281.21100.00001.2100
12312006.01.18 20:00buy6181.131.21130.00001.2123
12322006.01.18 20:48buy6192.441.21070.00001.2117
12332006.01.18 22:59t/p6192.441.21170.00001.211724.401603.41
12342006.01.18 22:59close6181.131.21190.00001.21236.781610.19
12352006.01.18 23:00buy6201.021.21220.00001.2132
12362006.01.18 23:01buy6212.341.21120.00001.2122
12372006.01.19 00:44buy6225.201.21060.00001.2116
12382006.01.19 00:59t/p6179.281.21000.00001.2100109.231719.41
12392006.01.19 00:59buy62310.721.20970.00001.2107
12402006.01.19 00:59close6165.121.20970.00001.20863.941723.35
12412006.01.19 01:00close6152.641.20990.00001.2075-32.291691.07
12422006.01.19 01:00close62310.721.21040.00001.210775.041766.11
12432006.01.19 01:00close6225.201.21040.00001.2116-10.401755.71
12442006.01.19 01:00close6212.341.21040.00001.2122-23.321732.39
12452006.01.19 01:00close6201.021.21040.00001.2132-20.361712.02
12462006.01.19 01:00close6141.331.21060.00001.2069-33.561678.47
12472006.01.19 03:00sell6241.451.20940.00001.2084
12482006.01.19 06:59sell6252.881.21020.00001.2092
12492006.01.19 07:00buy6261.431.21040.00001.2114
12502006.01.19 07:00buy6272.901.20950.00001.2105
12512006.01.19 07:25t/p6272.901.21050.00001.210529.001707.47
12522006.01.19 07:25close6261.431.21050.00001.21141.431708.90
12532006.01.19 07:25buy6281.451.21080.00001.2118
12542006.01.19 07:26sell6295.761.21070.00001.2097
12552006.01.19 07:36close6295.761.21020.00001.209728.801737.70
12562006.01.19 07:36close6281.451.21000.00001.2118-11.601726.10
12572006.01.19 07:36close6252.881.21020.00001.20920.001726.10
12582006.01.19 07:36close6241.451.21020.00001.2084-11.601714.50
12592006.01.19 07:36buy6301.481.21030.00001.2113
12602006.01.19 07:59buy6312.921.20890.00001.2099
12612006.01.19 08:00sell6321.451.20860.00001.2076
12622006.01.19 08:08sell6332.941.20960.00001.2086
12632006.01.19 08:08t/p6312.921.20990.00001.209929.201743.70
12642006.01.19 08:08close6301.481.21010.00001.2113-2.961740.74
12652006.01.19 08:08sell6345.841.21010.00001.2091
12662006.01.19 08:19close6345.841.20960.00001.209129.201769.94
12672006.01.19 08:19close6332.941.20960.00001.20860.001769.94
12682006.01.19 08:19close6321.451.20960.00001.2076-14.501755.44
12692006.01.19 08:19sell6351.521.20960.00001.2086
12702006.01.19 08:34t/p6351.521.20860.00001.208615.201770.64
12712006.01.19 08:34sell6361.531.20820.00001.2072
12722006.01.19 08:42sell6373.021.20890.00001.2079
12732006.01.19 08:43close6373.021.20820.00001.207921.141791.78
12742006.01.19 08:43close6361.531.20820.00001.20720.001791.78
12752006.01.19 08:43sell6381.541.20790.00001.2069
12762006.01.19 08:52sell6393.061.20850.00001.2075
12772006.01.19 09:15sell6406.001.20910.00001.2081
12782006.01.19 09:25close6406.001.20840.00001.208142.001833.78
12792006.01.19 09:25close6393.061.20840.00001.20753.061836.84
12802006.01.19 09:25close6381.541.20840.00001.2069-7.701829.14
12812006.01.19 09:25sell6411.571.20830.00001.2073
12822006.01.19 09:34t/p6411.571.20730.00001.207315.701844.84
12832006.01.19 09:34sell6421.581.20690.00001.2059
12842006.01.19 09:43sell6433.141.20750.00001.2065
12852006.01.19 09:59sell6446.081.20860.00001.2076
12862006.01.19 10:00close6446.081.20780.00001.207648.641893.48
12872006.01.19 10:00close6433.141.20780.00001.2065-9.421884.06
12882006.01.19 10:00close6421.581.20780.00001.2059-14.221869.84
12892006.01.19 10:00sell6451.601.20750.00001.2065
12902006.01.19 10:23sell6463.181.20820.00001.2072
12912006.01.19 12:37t/p6463.181.20720.00001.207231.801901.64
12922006.01.19 12:37close6451.601.20710.00001.20656.401908.04
12932006.01.19 12:37sell6471.631.20670.00001.2057
12942006.01.19 12:39sell6483.241.20730.00001.2063
12952006.01.19 12:59sell6496.361.20790.00001.2069
12962006.01.19 13:36close6496.361.20720.00001.206944.521952.56
12972006.01.19 13:36close6483.241.20720.00001.20633.241955.80
12982006.01.19 13:36close6471.631.20720.00001.2057-8.151947.65
12992006.01.19 13:36sell6501.671.20690.00001.2059
13002006.01.19 13:51sell6513.301.20750.00001.2065
13012006.01.19 13:54sell6526.481.20820.00001.2072
13022006.01.19 13:57close6526.481.20740.00001.207251.841999.49
13032006.01.19 13:57close6513.301.20740.00001.20653.302002.79
13042006.01.19 13:57close6501.671.20740.00001.2059-8.351994.44
13052006.01.19 13:57sell6531.701.20710.00001.2061
13062006.01.19 13:59sell6543.381.20780.00001.2068
13072006.01.19 13:59t/p6543.381.20680.00001.206833.802028.24
13082006.01.19 13:59close6531.701.20670.00001.20616.802035.04
13092006.01.19 14:00sell6551.741.20650.00001.2055
13102006.01.19 14:00sell6563.441.20780.00001.2068
13112006.01.19 14:32t/p6563.441.20680.00001.206834.402069.44
13122006.01.19 14:32close6551.741.20650.00001.20550.002069.44
13132006.01.19 14:32sell6571.771.20650.00001.2055
13142006.01.19 14:33close6571.771.20610.00001.20557.082076.52
13152006.01.19 14:33sell6581.771.20600.00001.2050
13162006.01.19 14:33sell6593.521.20650.00001.2055
13172006.01.19 14:44sell6606.881.20710.00001.2061
13182006.01.19 14:53close6606.881.20640.00001.206148.162124.68
13192006.01.19 14:53close6593.521.20640.00001.20553.522128.20
13202006.01.19 14:53close6581.771.20640.00001.2050-7.082121.12
13212006.01.19 14:53sell6611.801.20630.00001.2053
13222006.01.19 14:59sell6623.561.20740.00001.2064
13232006.01.19 15:54sell6637.001.20790.00001.2069
13242006.01.19 15:59sell66410.961.21140.00001.2104
13252006.01.19 16:00buy6651.381.21150.00001.2125
13262006.01.19 16:33t/p66410.961.21040.00001.2104109.602230.72
13272006.01.19 16:33buy6663.241.20990.00001.2109
13282006.01.19 16:33close6637.001.20990.00001.2069-140.002090.72
13292006.01.19 16:33close6623.561.21000.00001.2064-92.561998.16
13302006.01.19 16:33close6611.801.21010.00001.2053-68.401929.76
13312006.01.19 16:35t/p6663.241.21090.00001.210932.401962.16
13322006.01.19 16:35close6651.381.21100.00001.2125-6.901955.26
13332006.01.19 16:35buy6671.661.21110.00001.2121
13342006.01.19 16:36buy6683.301.21050.00001.2115
13352006.01.19 16:41t/p6683.301.21150.00001.211533.001988.26
13362006.01.19 16:41close6671.661.21150.00001.21216.641994.90
13372006.01.19 16:41buy6691.701.21190.00001.2129
13382006.01.19 16:47buy6703.361.21130.00001.2123
13392006.01.19 17:19buy6716.601.21070.00001.2117
13402006.01.19 18:59buy67211.761.20900.00001.2100
13412006.01.19 19:05t/p67211.761.21000.00001.2100117.602112.50
13422006.01.19 19:05close6716.601.21060.00001.2117-6.602105.90
13432006.01.19 19:06close6703.361.20980.00001.2123-50.402055.50
13442006.01.19 19:06close6691.701.21050.00001.2129-23.802031.70
13452006.01.19 19:11buy6731.731.21000.00001.2110
13462006.01.19 19:31sell6741.721.20980.00001.2088
13472006.01.19 19:35buy6753.441.20940.00001.2104
13482006.01.19 19:49buy6766.801.20880.00001.2098
13492006.01.19 19:56t/p6741.721.20880.00001.208817.202048.90
13502006.01.19 19:56sell6771.691.20860.00001.2076
13512006.01.19 20:07sell6783.461.20910.00001.2081
13522006.01.19 21:25sell6797.041.20970.00001.2087
13532006.01.19 22:11t/p6766.801.20980.00001.209868.002116.90
13542006.01.19 22:11close6753.441.20980.00001.210413.762130.66
13552006.01.19 22:11close6731.731.20970.00001.2110-5.192125.47
13562006.01.19 23:35close6797.041.20900.00001.208749.282174.75
13572006.01.19 23:35close6783.461.20900.00001.20813.462178.21
13582006.01.19 23:35close6771.691.20900.00001.2076-6.762171.45
13592006.01.19 23:35sell6801.851.20880.00001.2078
13602006.01.20 00:02sell6813.761.20930.00001.2083
13612006.01.20 01:16t/p6813.761.20830.00001.208337.602209.05
13622006.01.20 01:16close6801.851.20810.00001.207814.042223.09
13632006.01.20 01:16sell6821.921.20810.00001.2071
13642006.01.20 01:55sell6833.821.20870.00001.2077
13652006.01.20 02:08t/p6833.821.20770.00001.207738.202261.29
13662006.01.20 02:08close6821.921.20770.00001.20717.682268.97
13672006.01.20 02:08sell6841.961.20750.00001.2065
13682006.01.20 02:21sell6853.881.20820.00001.2072
13692006.01.20 08:00buy6861.951.20810.00001.2091
13702006.01.20 08:03buy6873.921.20760.00001.2086
13712006.01.20 08:35t/p6873.921.20860.00001.208639.202308.17
13722006.01.20 08:35close6861.951.20860.00001.20919.752317.92
13732006.01.20 08:36buy6881.971.20860.00001.2096
13742006.01.20 08:59buy6893.961.20800.00001.2090
13752006.01.20 08:59t/p6853.881.20720.00001.207238.802356.72
13762006.01.20 08:59buy6907.841.20700.00001.2080
13772006.01.20 08:59close6841.961.20700.00001.20659.802366.52
13782006.01.20 09:00close6907.841.20800.00001.208078.402444.92
13792006.01.20 09:00close6893.961.20800.00001.20900.002444.92
13802006.01.20 09:00close6881.971.20800.00001.2096-11.822433.10
13812006.01.20 09:51sell6912.091.20680.00001.2058
13822006.01.20 09:59sell6924.121.20810.00001.2071
13832006.01.20 10:00t/p6924.121.20710.00001.207141.202474.30
13842006.01.20 10:00close6912.091.20710.00001.2058-6.272468.03
13852006.01.20 10:00sell6932.121.20700.00001.2060
13862006.01.20 10:00sell6944.201.20770.00001.2067
13872006.01.20 10:00sell6958.201.20850.00001.2075
13882006.01.20 10:02close6958.201.20790.00001.207549.202517.23
13892006.01.20 10:02close6944.201.20790.00001.2067-8.402508.83
13902006.01.20 10:02close6932.121.20790.00001.2060-19.082489.75
13912006.01.20 10:02sell6962.141.20780.00001.2068
13922006.01.20 10:09sell6974.241.20840.00001.2074
13932006.01.20 10:59t/p6974.241.20740.00001.207442.402532.15
13942006.01.20 10:59close6962.141.20710.00001.206814.982547.13
13952006.01.20 14:00buy6982.191.20960.00001.2106
13962006.01.20 14:43buy6994.321.20840.00001.2094
13972006.01.20 14:57t/p6994.321.20940.00001.209443.202590.33
13982006.01.20 14:57close6982.191.20940.00001.2106-4.382585.95
13992006.01.20 14:57buy7002.221.20980.00001.2108
14002006.01.20 15:00buy7014.401.20920.00001.2102
14012006.01.20 15:11close7014.401.20960.00001.210217.602603.55
14022006.01.20 15:11close7002.221.20960.00001.2108-4.442599.11
14032006.01.20 15:11buy7022.231.20990.00001.2109
14042006.01.20 15:13buy7034.421.20930.00001.2103
14052006.01.20 15:17t/p7034.421.21030.00001.210344.202643.31
14062006.01.20 15:17close7022.231.21040.00001.210911.152654.46
14072006.01.20 15:17buy7042.271.21050.00001.2115
14082006.01.20 15:19buy7054.501.20990.00001.2109
14092006.01.20 15:25t/p7054.501.21090.00001.210945.002699.46
14102006.01.20 15:25close7042.271.21110.00001.211513.622713.08
14112006.01.20 15:26buy7062.311.21100.00001.2120
14122006.01.20 15:27buy7074.581.21030.00001.2113
14132006.01.20 15:28buy7089.001.20980.00001.2108
14142006.01.20 15:33close7089.001.21050.00001.210863.002776.08
14152006.01.20 15:33close7074.581.21050.00001.21139.162785.24
14162006.01.20 15:33close7062.311.21050.00001.2120-11.552773.69
14172006.01.20 15:33buy7092.361.21050.00001.2115
14182006.01.20 15:38buy7104.681.20990.00001.2109
14192006.01.20 15:41buy7119.201.20930.00001.2103
14202006.01.20 15:49buy71217.521.20860.00001.2096
14212006.01.20 15:56close71217.521.20930.00001.2096122.652896.34
14222006.01.20 15:56close7119.201.20930.00001.21030.002896.34
14232006.01.20 15:56close7104.681.20930.00001.2109-28.082868.26
14242006.01.20 15:56close7092.361.20930.00001.2115-28.322839.94
14252006.01.20 15:56buy7132.421.20950.00001.2105
14262006.01.20 16:25buy7144.801.20900.00001.2100
14272006.01.20 16:59t/p7144.801.21000.00001.210048.002887.94
14282006.01.20 16:59close7132.421.21010.00001.210514.522902.46
14292006.01.20 17:00buy7152.471.21030.00001.2113
14302006.01.20 17:00buy7164.901.20950.00001.2105
14312006.01.20 18:05t/p7164.901.21050.00001.210549.002951.46
14322006.01.20 18:05close7152.471.21050.00001.21134.942956.40
14332006.01.20 18:06buy7172.511.21080.00001.2118
14342006.01.20 18:12buy7185.001.21020.00001.2112
14352006.01.20 18:25close7185.001.21050.00001.211215.002971.40
14362006.01.20 18:25close7172.511.21050.00001.2118-7.532963.87
14372006.01.20 18:26buy7192.521.21050.00001.2115
14382006.01.20 18:59t/p7192.521.21150.00001.211525.202989.07
14392006.01.20 18:59buy7202.521.21310.00001.2141
14402006.01.22 22:00t/p7202.521.21410.00001.214125.203014.27
14412006.01.22 22:00buy7212.531.21530.00001.2163
14422006.01.22 22:04close7212.531.21570.00001.216310.123024.39
14432006.01.22 22:04buy7222.541.21580.00001.2168
14442006.01.22 22:20buy7235.041.21520.00001.2162
14452006.01.22 22:28buy7249.921.21470.00001.2157
14462006.01.22 22:37buy72518.961.21410.00001.2151
14472006.01.22 23:18close72518.961.21470.00001.2151113.763138.15
14482006.01.22 23:18close7249.921.21470.00001.21570.003138.15
14492006.01.22 23:18close7235.041.21470.00001.2162-25.203112.95
14502006.01.22 23:18close7222.541.21470.00001.2168-27.943085.01
14512006.01.22 23:18buy7262.591.21500.00001.2160
14522006.01.22 23:29t/p7262.591.21600.00001.216025.903110.91
14532006.01.22 23:29buy7272.611.21620.00001.2172
14542006.01.23 00:59t/p7272.611.21720.00001.217224.393135.30
14552006.01.23 00:59buy7282.551.22260.00001.2236
14562006.01.23 01:40buy7295.041.22110.00001.2221
14572006.01.23 01:41close7295.041.22180.00001.222135.283170.58
14582006.01.23 01:41close7282.551.22180.00001.2236-20.403150.18
14592006.01.23 01:41buy7302.561.22240.00001.2234
14602006.01.23 01:41t/p7302.561.22340.00001.223425.603175.78
14612006.01.23 01:41buy7312.571.22360.00001.2246
14622006.01.23 01:42buy7325.101.22300.00001.2240
14632006.01.23 01:44close7325.101.22380.00001.224040.803216.58
14642006.01.23 01:44close7312.571.22380.00001.22465.143221.72
14652006.01.23 01:44buy7332.601.22390.00001.2249
14662006.01.23 01:45buy7345.161.22320.00001.2242
14672006.01.23 01:46buy73510.161.22270.00001.2237
14682006.01.23 01:50buy73619.521.22210.00001.2231
14692006.01.23 01:59t/p73619.521.22310.00001.2231195.203416.92
14702006.01.23 01:59close73510.161.22350.00001.223781.283498.20
14712006.01.23 01:59close7345.161.22350.00001.224215.483513.68
14722006.01.23 01:59close7332.601.22350.00001.2249-10.403503.28
14732006.01.23 02:00buy7372.831.22390.00001.2249
14742006.01.23 02:17buy7385.601.22300.00001.2240
14752006.01.23 03:29t/p7385.601.22400.00001.224056.003559.28
14762006.01.23 03:29close7372.831.22400.00001.22492.833562.11
14772006.01.23 03:29buy7392.871.22440.00001.2254
14782006.01.23 03:33buy7405.701.22380.00001.2248
14792006.01.23 03:59t/p7405.701.22480.00001.224857.003619.11
14802006.01.23 03:59close7392.871.22520.00001.225422.963642.07
14812006.01.23 04:00buy7412.921.22530.00001.2263
14822006.01.23 04:00buy7425.761.22360.00001.2246
14832006.01.23 04:52t/p7425.761.22460.00001.224657.603699.67
14842006.01.23 04:52close7412.921.22460.00001.2263-20.443679.23
14852006.01.23 04:52buy7432.951.22490.00001.2259
14862006.01.23 05:02buy7445.861.22420.00001.2252
14872006.01.23 05:11buy74511.481.22360.00001.2246
14882006.01.23 05:52close74511.481.22420.00001.224668.883748.11
14892006.01.23 05:52close7445.861.22420.00001.22520.003748.11
14902006.01.23 05:52close7432.951.22420.00001.2259-20.653727.46
14912006.01.23 06:00sell7462.991.22350.00001.2225
14922006.01.23 07:06sell7475.921.22420.00001.2232
14932006.01.23 07:13sell74811.601.22500.00001.2240
14942006.01.23 07:29close74811.601.22410.00001.2240104.403831.86
14952006.01.23 07:29close7475.921.22410.00001.22325.923837.78
14962006.01.23 07:29close7462.991.22410.00001.2225-17.943819.84
14972006.01.23 09:00sell7493.061.22260.00001.2216
14982006.01.23 09:00sell7506.061.22360.00001.2226
14992006.01.23 09:00sell75111.921.22420.00001.2232
15002006.01.23 09:10sell75222.881.22480.00001.2238
15012006.01.23 09:20close75222.881.22410.00001.2238160.173980.01
15022006.01.23 09:20close75111.921.22410.00001.223211.923991.93
15032006.01.23 09:20close7506.061.22410.00001.2226-30.303961.63
15042006.01.23 09:20close7493.061.22410.00001.2216-45.903915.73
15052006.01.23 09:21sell7533.141.22380.00001.2228
15062006.01.23 09:59t/p7533.141.22280.00001.222831.403947.13
15072006.01.23 09:59sell7543.161.22240.00001.2214
15082006.01.23 09:59sell7556.101.22620.00001.2252
15092006.01.23 10:59sell75611.281.22870.00001.2277
15102006.01.23 11:00buy7572.821.22880.00001.2298
15112006.01.23 11:35t/p75611.281.22770.00001.2277112.804059.93
15122006.01.23 11:35buy7585.981.22720.00001.2282
15132006.01.23 11:35close7556.101.22720.00001.2252-61.003998.93
15142006.01.23 11:35close7543.161.22730.00001.2214-154.843844.09
15152006.01.23 11:51t/p7585.981.22820.00001.228259.803903.89
15162006.01.23 11:51close7572.821.22830.00001.2298-14.103889.79
15172006.01.23 11:51buy7593.071.22830.00001.2293
15182006.01.23 12:05buy7606.081.22760.00001.2286
15192006.01.23 12:59t/p7606.081.22860.00001.228660.803950.59
15202006.01.23 12:59close7593.071.22890.00001.229318.423969.01
15212006.01.23 13:00buy7613.131.22900.00001.2300
15222006.01.23 13:00buy7626.181.22770.00001.2287
15232006.01.23 13:48close7626.181.22860.00001.228755.624024.63
15242006.01.23 13:48close7613.131.22860.00001.2300-12.524012.11
15252006.01.23 13:48buy7633.161.22870.00001.2297
15262006.01.23 13:59buy7646.261.22780.00001.2288
15272006.01.23 14:30t/p7646.261.22880.00001.228862.604074.71
15282006.01.23 14:30close7633.161.22880.00001.22973.164077.87
15292006.01.23 14:30buy7653.211.22890.00001.2299
15302006.01.23 14:33buy7666.381.22830.00001.2293
15312006.01.23 14:40buy76712.561.22780.00001.2288
15322006.01.23 15:00close76712.561.22820.00001.228850.244128.11
15332006.01.23 15:00close7666.381.22820.00001.2293-6.384121.73
15342006.01.23 15:00close7653.211.22820.00001.2299-22.474099.26
15352006.01.23 18:00buy7683.221.22960.00001.2306
15362006.01.23 18:09buy7696.361.22810.00001.2291
15372006.01.23 18:40t/p7696.361.22910.00001.229163.604162.86
15382006.01.23 18:40close7683.221.22920.00001.2306-12.884149.98
15392006.01.23 18:40buy7703.261.22930.00001.2303
15402006.01.23 20:22close7703.261.23030.00001.230332.604182.58
15412006.01.23 20:22buy7713.271.23030.00001.2313
15422006.01.23 20:34buy7726.501.22980.00001.2308
15432006.01.23 22:04t/p7726.501.23080.00001.230865.004247.58
15442006.01.23 22:04close7713.271.23080.00001.231316.354263.93
15452006.01.23 22:08buy7733.331.23080.00001.2318
15462006.01.23 22:59buy7746.601.22980.00001.2308
15472006.01.23 23:00sell7753.291.22970.00001.2287
15482006.01.23 23:59sell7766.661.23040.00001.2294
15492006.01.24 00:38t/p7746.601.23080.00001.230861.684325.61
15502006.01.24 00:38close7733.331.23080.00001.2318-2.184323.43
15512006.01.24 00:39close7766.661.23070.00001.2294-16.054307.38
15522006.01.24 00:39close7753.291.23070.00001.2287-30.964276.42
15532006.01.24 02:00sell7773.381.22940.00001.2284
15542006.01.24 03:41t/p7773.381.22840.00001.228433.804310.22
15552006.01.24 03:41sell7783.391.22800.00001.2270
15562006.01.24 03:44sell7796.741.22850.00001.2275
15572006.01.24 05:59sell78012.801.23050.00001.2295
15582006.01.24 06:00buy7813.181.23070.00001.2317
15592006.01.24 06:22t/p78012.801.22950.00001.2295128.004438.22
15602006.01.24 06:22buy7826.741.22930.00001.2303
15612006.01.24 06:22close7796.741.22930.00001.2275-53.924384.30
15622006.01.24 06:22close7783.391.22940.00001.2270-47.464336.84
15632006.01.24 06:40close7826.741.23000.00001.230347.184384.02
15642006.01.24 06:40close7813.181.23000.00001.2317-22.264361.76
15652006.01.24 06:40buy7833.431.23030.00001.2313
15662006.01.24 06:53buy7846.821.22980.00001.2308
15672006.01.24 07:53buy78513.401.22920.00001.2302
15682006.01.24 08:04buy78625.761.22860.00001.2296
15692006.01.24 08:34close78625.761.22940.00001.2296206.094567.85
15702006.01.24 08:34close78513.401.22940.00001.230226.814594.66
15712006.01.24 08:34close7846.821.22940.00001.2308-27.284567.38
15722006.01.24 08:34close7833.431.22940.00001.2313-30.874536.51
15732006.01.24 09:00sell7873.551.22740.00001.2264
15742006.01.24 09:02sell7887.061.22820.00001.2272
15752006.01.24 09:43t/p7887.061.22720.00001.227270.604607.11
15762006.01.24 09:43close7873.551.22720.00001.22647.104614.21
15772006.01.24 09:43sell7893.611.22710.00001.2261
15782006.01.24 09:59sell7907.141.22790.00001.2269
15792006.01.24 10:00close7907.141.22740.00001.226935.704649.91
15802006.01.24 10:00close7893.611.22740.00001.2261-10.834639.08
15812006.01.24 10:00sell7913.621.22710.00001.2261
15822006.01.24 10:44sell7927.201.22780.00001.2268
15832006.01.24 13:00buy7933.571.22820.00001.2292
15842006.01.24 13:00buy7947.281.22690.00001.2279
15852006.01.24 13:16t/p7947.281.22790.00001.227972.804711.88
15862006.01.24 13:16close7933.571.22790.00001.2292-10.714701.17
15872006.01.24 13:16buy7953.631.22800.00001.2290
15882006.01.24 13:28sell79614.361.22840.00001.2274
15892006.01.24 13:59t/p7927.201.22680.00001.226872.004773.17
15902006.01.24 13:59t/p79614.361.22740.00001.2274143.604916.77
15912006.01.24 13:59close7953.631.22640.00001.2290-58.084858.69
15922006.01.24 13:59close7913.621.22660.00001.226118.104876.79
15932006.01.24 16:00buy7973.801.22780.00001.2288
15942006.01.24 16:02buy7987.541.22720.00001.2282
15952006.01.24 16:33t/p7987.541.22820.00001.228275.404952.19
15962006.01.24 16:33close7973.801.22830.00001.228819.004971.19
15972006.01.24 16:33buy7993.871.22860.00001.2296
15982006.01.24 16:40buy8007.701.22800.00001.2290
15992006.01.24 16:59close8007.701.22870.00001.229053.905025.09
16002006.01.24 16:59close7993.871.22870.00001.22963.875028.96
16012006.01.24 17:00buy8013.921.22880.00001.2298
16022006.01.24 20:00sell8023.921.22890.00001.2279
16032006.01.24 20:01sell8037.821.22940.00001.2284
16042006.01.24 20:19t/p8037.821.22840.00001.228478.205107.16
16052006.01.24 20:19buy8047.941.22830.00001.2293
16062006.01.24 20:19close8023.921.22830.00001.227923.525130.68
16072006.01.24 20:19sell8053.971.22820.00001.2272
16082006.01.24 20:59close8053.971.22910.00001.2272-35.735094.95
16092006.01.24 20:59close8047.941.22890.00001.229347.645142.59
16102006.01.24 20:59close8013.921.22890.00001.22983.925146.51
16112006.01.24 20:59sell8064.011.22880.00001.2278
16122006.01.24 21:51t/p8064.011.22780.00001.227840.105186.61
16132006.01.24 21:51sell8074.041.22760.00001.2266
16142006.01.24 23:59t/p8074.041.22660.00001.226640.405227.01
16152006.01.24 23:59sell8084.071.22630.00001.2253
16162006.01.25 00:00sell8098.481.22700.00001.2260
16172006.01.25 00:24close8098.481.22660.00001.226033.925260.93
16182006.01.25 00:24close8084.071.22660.00001.2253-9.815251.12
16192006.01.25 00:24sell8104.281.22650.00001.2255
16202006.01.25 00:59sell8118.501.22720.00001.2262
16212006.01.25 03:40t/p8118.501.22620.00001.226285.005336.12
16222006.01.25 03:40close8104.281.22620.00001.225512.845348.96
16232006.01.25 03:40sell8124.351.22590.00001.2249
16242006.01.25 03:59sell8138.641.22650.00001.2255
16252006.01.25 04:59sell81417.041.22700.00001.2260
16262006.01.25 05:00buy8154.211.22730.00001.2283
16272006.01.25 05:35buy8168.701.22660.00001.2276
16282006.01.25 06:59t/p8168.701.22760.00001.227687.005435.96
16292006.01.25 06:59close8154.211.22760.00001.228312.635448.59
16302006.01.25 06:59sell81733.281.22760.00001.2266
16312006.01.25 07:16close81733.281.22730.00001.226699.845548.43
16322006.01.25 07:16close81417.041.22730.00001.2260-51.125497.31
16332006.01.25 07:16close8138.641.22730.00001.2255-69.125428.19
16342006.01.25 07:16close8124.351.22730.00001.2249-60.905367.29
16352006.01.25 08:00buy8184.361.22720.00001.2282
16362006.01.25 08:59t/p8184.361.22820.00001.228243.605410.89
16372006.01.25 08:59buy8194.381.22880.00001.2298
16382006.01.25 09:59t/p8194.381.22980.00001.229843.805454.69
16392006.01.25 09:59buy8204.341.23200.00001.2330
16402006.01.25 10:00buy8218.481.22930.00001.2303
16412006.01.25 10:15t/p8218.481.23030.00001.230384.805539.49
16422006.01.25 10:15close8204.341.23040.00001.2330-69.445470.05
16432006.01.25 10:15buy8224.351.23080.00001.2318
16442006.01.25 10:16close8224.351.23090.00001.23184.355474.40
16452006.01.25 10:16buy8234.361.23140.00001.2324
16462006.01.25 10:26buy8248.661.23080.00001.2318
16472006.01.25 10:59buy82516.801.22970.00001.2307
16482006.01.25 11:00t/p82516.801.23070.00001.2307168.005642.40
16492006.01.25 11:00close8248.661.23150.00001.231860.625703.02
16502006.01.25 11:00close8234.361.23150.00001.23244.365707.38
16512006.01.25 11:01buy8264.541.23140.00001.2324
16522006.01.25 11:15buy8279.021.23080.00001.2318
16532006.01.25 11:43buy82817.721.23020.00001.2312
16542006.01.25 11:43buy82934.081.22960.00001.2306
16552006.01.25 11:59t/p82934.081.23060.00001.2306340.796048.17
16562006.01.25 11:59close82817.721.23100.00001.2312141.766189.93
16572006.01.25 11:59close8279.021.23100.00001.231818.046207.97
16582006.01.25 11:59close8264.541.23100.00001.2324-18.166189.81
16592006.01.25 12:00buy8304.921.23140.00001.2324
16602006.01.25 12:00buy8319.701.22970.00001.2307
16612006.01.25 12:56t/p8319.701.23070.00001.230796.996286.80
16622006.01.25 12:56close8304.921.23070.00001.2324-34.446252.36
16632006.01.25 14:00sell8324.971.22690.00001.2259
16642006.01.25 14:08sell8339.861.22790.00001.2269
16652006.01.25 14:08sell83418.841.22960.00001.2286
16662006.01.25 14:09t/p83418.841.22860.00001.2286188.396440.75
16672006.01.25 14:09close8339.861.22810.00001.2269-19.726421.03
16682006.01.25 14:09close8324.971.22810.00001.2259-59.646361.39
16692006.01.25 14:09sell8355.061.22930.00001.2283
16702006.01.25 14:10t/p8355.061.22830.00001.228350.606411.99
16712006.01.25 14:10sell8365.101.22790.00001.2269
16722006.01.25 14:10sell83710.081.22920.00001.2282
16732006.01.25 14:11t/p83710.081.22820.00001.2282100.806512.79
16742006.01.25 14:11close8365.101.22810.00001.2269-10.206502.59
16752006.01.25 14:11sell8385.171.22900.00001.2280
16762006.01.25 14:32t/p8385.171.22800.00001.228051.706554.29
16772006.01.25 14:32sell8395.211.22770.00001.2267
16782006.01.25 14:44t/p8395.211.22670.00001.226752.106606.39
16792006.01.25 14:44sell8405.261.22640.00001.2254
16802006.01.25 14:45sell84110.441.22710.00001.2261
16812006.01.25 14:58close84110.441.22670.00001.226141.766648.15
16822006.01.25 14:58close8405.261.22670.00001.2254-15.786632.37
16832006.01.25 14:58sell8425.281.22640.00001.2254
16842006.01.25 15:08sell84310.481.22700.00001.2260
16852006.01.25 15:31sell84420.601.22760.00001.2266
16862006.01.25 15:49close84420.601.22680.00001.2266164.806797.17
16872006.01.25 15:49close84310.481.22680.00001.226020.966818.13
16882006.01.25 15:49close8425.281.22680.00001.2254-21.126797.01
16892006.01.25 15:49sell8455.411.22650.00001.2255
16902006.01.25 15:51t/p8455.411.22550.00001.225554.106851.11
16912006.01.25 15:51sell8465.431.22530.00001.2243
16922006.01.25 15:54sell84710.761.22590.00001.2249
16932006.01.25 15:59sell84821.161.22650.00001.2255
16942006.01.25 16:00close84821.161.22580.00001.2255148.126999.23
16952006.01.25 16:00close84710.761.22580.00001.224910.777010.00
16962006.01.25 16:00close8465.431.22580.00001.2243-27.156982.85
16972006.01.25 16:00sell8495.521.22550.00001.2245
16982006.01.25 16:00sell85010.961.22610.00001.2251
16992006.01.25 16:03sell85121.561.22670.00001.2257
17002006.01.25 16:13sell85241.601.22720.00001.2262
17012006.01.25 16:22close85241.601.22660.00001.2262249.597232.44
17022006.01.25 16:22close85121.561.22660.00001.225721.567254.00
17032006.01.25 16:22close85010.961.22660.00001.2251-54.807199.20
17042006.01.25 16:22close8495.521.22660.00001.2245-60.727138.48
17052006.01.25 16:22sell8535.641.22660.00001.2256
17062006.01.25 16:28sell85411.201.22720.00001.2262
17072006.01.25 16:40t/p85411.201.22620.00001.2262112.007250.48
17082006.01.25 16:40close8535.641.22610.00001.225628.207278.68
17092006.01.25 16:40sell8555.751.22600.00001.2250
17102006.01.25 16:42close8555.751.22570.00001.225017.257295.93
17112006.01.25 16:42sell8565.761.22560.00001.2246
17122006.01.25 17:01sell85711.441.22630.00001.2253
17132006.01.25 17:10sell85822.481.22690.00001.2259
17142006.01.25 17:14close85822.481.22610.00001.2259179.837475.76
17152006.01.25 17:14close85711.441.22610.00001.225322.877498.63
17162006.01.25 17:14close8565.761.22610.00001.2246-28.807469.83
17172006.01.25 17:14sell8595.901.22600.00001.2250
17182006.01.25 17:59sell86011.701.22690.00001.2259
17192006.01.25 18:00buy8615.821.22720.00001.2282
17202006.01.25 18:16buy86211.761.22640.00001.2274
17212006.01.25 18:26t/p86211.761.22740.00001.2274117.607587.43
17222006.01.25 18:26close8615.821.22750.00001.228217.467604.89
17232006.01.25 18:26sell86323.441.22750.00001.2265
17242006.01.25 18:26buy8645.821.22770.00001.2287
17252006.01.25 18:30buy86511.901.22720.00001.2282
17262006.01.25 18:59close86511.901.22650.00001.2282-83.307521.59
17272006.01.25 18:59close8645.821.22650.00001.2287-69.847451.75
17282006.01.25 18:59close86323.441.22670.00001.2265187.517639.26
17292006.01.25 18:59close86011.701.22670.00001.225923.407662.66
17302006.01.25 18:59close8595.901.22670.00001.2250-41.307621.36
17312006.01.25 19:00buy8666.021.22660.00001.2276
17322006.01.25 19:59buy86711.941.22580.00001.2268
17332006.01.25 20:44buy86823.441.22510.00001.2261
17342006.01.25 20:48close86823.441.22590.00001.2261187.527808.88
17352006.01.25 20:48close86711.941.22590.00001.226811.947820.82
17362006.01.25 20:48close8666.021.22590.00001.2276-42.147778.68
17372006.01.25 21:00sell8696.141.22440.00001.2234
17382006.01.25 21:02sell87012.201.22500.00001.2240
17392006.01.25 21:31t/p87012.201.22400.00001.2240122.007900.68
17402006.01.25 21:31close8696.141.22400.00001.223424.567925.24
17412006.01.25 21:31sell8716.241.22390.00001.2229
17422006.01.25 21:35sell87212.401.22450.00001.2235
17432006.01.25 21:42close87212.401.22420.00001.223537.197962.43
17442006.01.25 21:42close8716.241.22420.00001.2229-18.727943.71
17452006.01.25 21:42sell8736.251.22420.00001.2232
17462006.01.26 00:59sell87412.701.22510.00001.2241
17472006.01.26 01:00buy8756.351.22520.00001.2262
17482006.01.26 01:59sell87625.001.22570.00001.2247
17492006.01.26 04:58close87625.001.22490.00001.2247200.018143.72
17502006.01.26 04:58close8756.351.22470.00001.2262-31.758111.97
17512006.01.26 04:58close87412.701.22490.00001.224125.408137.37
17522006.01.26 04:58close8736.251.22490.00001.2232-32.698104.68
17532006.01.26 08:00buy8776.491.22660.00001.2276
17542006.01.26 08:00buy87812.801.22520.00001.2262
17552006.01.26 08:52t/p87812.801.22620.00001.2262128.008232.68
17562006.01.26 08:52close8776.491.22630.00001.2276-19.478213.21
17572006.01.26 08:52buy8796.571.22640.00001.2274
17582006.01.26 08:59buy88012.881.22430.00001.2253
17592006.01.26 09:00sell8816.441.22420.00001.2232
17602006.01.26 09:02t/p88012.881.22530.00001.2253128.808342.01
17612006.01.26 09:02close8796.571.22590.00001.2274-32.858309.16
17622006.01.26 09:02sell88213.081.22590.00001.2249
17632006.01.26 09:03close88213.081.22540.00001.224965.398374.55
17642006.01.26 09:03close8816.441.22540.00001.2232-77.288297.27
17652006.01.26 09:04sell8836.631.22530.00001.2243
17662006.01.26 09:42t/p8836.631.22430.00001.224366.308363.57
17672006.01.26 09:42sell8846.681.22400.00001.2230
17682006.01.26 09:59sell88513.161.22560.00001.2246
17692006.01.26 10:00t/p88513.161.22460.00001.2246131.608495.17
17702006.01.26 10:00close8846.681.22420.00001.2230-13.368481.81
17712006.01.26 10:00sell8866.771.22410.00001.2231
17722006.01.26 10:12sell88713.461.22470.00001.2237
17732006.01.26 10:38sell88826.441.22530.00001.2243
17742006.01.26 11:39close88826.441.22450.00001.2243211.518693.32
17752006.01.26 11:39close88713.461.22450.00001.223726.928720.24
17762006.01.26 11:39close8866.771.22450.00001.2231-27.088693.16
17772006.01.26 12:00sell8896.941.22480.00001.2238
17782006.01.26 14:45sell89013.781.22540.00001.2244
17792006.01.26 14:50sell89127.161.22590.00001.2249
17802006.01.26 14:59close89127.161.22510.00001.2249217.298910.45
17812006.01.26 14:59close89013.781.22510.00001.224441.348951.79
17822006.01.26 14:59close8896.941.22510.00001.2238-20.828930.97
17832006.01.26 17:00sell8927.101.22280.00001.2218
17842006.01.26 17:00sell89313.981.22450.00001.2235
17852006.01.26 17:17t/p89313.981.22350.00001.2235139.799070.76
17862006.01.26 17:17close8927.101.22350.00001.2218-49.709021.06
17872006.01.26 17:17sell8947.171.22340.00001.2224
17882006.01.26 17:21sell89514.241.22400.00001.2230
17892006.01.26 17:26close89514.241.22320.00001.2230113.919134.97
17902006.01.26 17:26close8947.171.22320.00001.222414.349149.31
17912006.01.26 17:26sell8967.271.22310.00001.2221
17922006.01.26 17:33sell89714.441.22360.00001.2226
17932006.01.26 18:01t/p89714.441.22260.00001.2226144.409293.71
17942006.01.26 18:01close8967.271.22260.00001.222136.359330.06
17952006.01.26 18:01sell8987.401.22250.00001.2215
17962006.01.26 18:08sell89914.721.22300.00001.2220
17972006.01.26 18:59t/p8987.401.22150.00001.221574.009404.06
17982006.01.26 18:59t/p89914.721.22200.00001.2220147.209551.26
17992006.01.26 19:00sell9007.531.22130.00001.2203
18002006.01.26 19:00sell90114.901.22240.00001.2214
18012006.01.26 19:01t/p90114.901.22140.00001.2214148.999700.25
18022006.01.26 19:01close9007.531.22140.00001.2203-7.539692.72
18032006.01.26 19:01sell9027.641.22130.00001.2203
18042006.01.26 19:05sell90315.181.22190.00001.2209
18052006.01.26 19:08close90315.181.22140.00001.220975.909768.62
18062006.01.26 19:08close9027.641.22140.00001.2203-7.649760.98
18072006.01.26 19:08sell9047.691.22130.00001.2203
18082006.01.27 00:00buy9058.021.22150.00001.2225
18092006.01.27 00:01buy90616.001.22080.00001.2218
18102006.01.27 02:28t/p9047.691.22030.00001.220381.449842.42
18112006.01.27 02:28buy90731.441.22020.00001.2212
18122006.01.27 03:00sell9088.101.22070.00001.2197
18132006.01.27 03:59t/p90731.441.22120.00001.2212314.3910156.81
18142006.01.27 03:59close9088.101.22140.00001.2197-56.7010100.11
18152006.01.27 03:59close90616.001.22120.00001.221864.0010164.11
18162006.01.27 03:59close9058.021.22120.00001.2225-24.0610140.05
18172006.01.27 05:00buy9098.281.22160.00001.2226
18182006.01.27 05:02buy91016.461.22100.00001.2220
18192006.01.27 05:59buy91132.401.22050.00001.2215
18202006.01.27 06:00sell9128.001.22020.00001.2192
18212006.01.27 06:00sell91316.781.22120.00001.2202
18222006.01.27 06:44t/p91316.781.22020.00001.2202167.8010307.85
18232006.01.27 06:44close9128.001.22010.00001.21928.0010315.85
18242006.01.27 06:44sell9148.051.22000.00001.2190
18252006.01.27 06:59close9148.051.22130.00001.2190-104.6510211.20
18262006.01.27 06:59close91132.401.22110.00001.2215194.4010405.60
18272006.01.27 06:59close91016.461.22110.00001.222016.4510422.05
18282006.01.27 06:59close9098.281.22110.00001.2226-41.4010380.65
18292006.01.27 09:00buy9158.471.22150.00001.2225
18302006.01.27 09:00buy91616.821.22080.00001.2218
18312006.01.27 10:59buy91731.761.21880.00001.2198
18322006.01.27 11:00sell9187.841.21850.00001.2175
18332006.01.27 11:02t/p91731.761.21980.00001.2198317.6010698.25
18342006.01.27 11:02close91616.821.22090.00001.221816.8310715.08
18352006.01.27 11:02sell91917.001.22090.00001.2199
18362006.01.27 11:08t/p91917.001.21990.00001.2199170.0110885.09
18372006.01.27 11:08close9187.841.21910.00001.2175-47.0410838.05
18382006.01.27 11:08close9158.471.21890.00001.2225-220.2210617.83
18392006.01.27 11:08sell9208.631.22110.00001.2201
18402006.01.27 11:16t/p9208.631.22010.00001.220186.3010704.13
18412006.01.27 11:16sell9218.701.21890.00001.2179
18422006.01.27 11:16sell92217.081.22100.00001.2200
18432006.01.27 11:19t/p92217.081.22000.00001.2200170.7910874.92
18442006.01.27 11:19close9218.701.21910.00001.2179-17.4010857.52
18452006.01.27 11:19sell9238.821.22100.00001.2200
18462006.01.27 11:20t/p9238.821.22000.00001.220088.2010945.72
18472006.01.27 11:20sell9248.891.21890.00001.2179
18482006.01.27 11:20sell92517.481.22080.00001.2198
18492006.01.27 11:24t/p92517.481.21980.00001.2198174.8111120.53
18502006.01.27 11:24close9248.891.21910.00001.2179-17.7811102.75
18512006.01.27 11:24sell9269.021.22090.00001.2199
18522006.01.27 11:25t/p9269.021.21990.00001.219990.2111192.96
18532006.01.27 11:25sell9279.101.21890.00001.2179
18542006.01.27 11:25sell92817.861.22090.00001.2199
18552006.01.27 11:27t/p92817.861.21990.00001.2199178.6111371.57
18562006.01.27 11:27close9279.101.21910.00001.2179-18.2011353.37
18572006.01.27 11:27sell9299.231.22110.00001.2201
18582006.01.27 11:30t/p9299.231.22010.00001.220192.3011445.67
18592006.01.27 11:30sell9309.301.21890.00001.2179
18602006.01.27 11:30sell93118.281.22080.00001.2198
18612006.01.27 11:31t/p93118.281.21980.00001.2198182.8111628.48
18622006.01.27 11:31close9309.301.21910.00001.2179-18.6011609.88
18632006.01.27 11:31sell9329.431.22110.00001.2201
18642006.01.27 11:32t/p9329.431.22010.00001.220194.3011704.18
18652006.01.27 11:32sell9339.511.21890.00001.2179
18662006.01.27 11:32sell93418.621.22130.00001.2203
18672006.01.27 11:33t/p93418.621.22030.00001.2203186.2011890.38
18682006.01.27 11:33close9339.511.21910.00001.2179-19.0211871.36
18692006.01.27 11:33sell9359.651.22120.00001.2202
18702006.01.27 11:35t/p9359.651.22020.00001.220296.5011967.86
18712006.01.27 11:35sell9369.731.21890.00001.2179
18722006.01.27 11:35sell93719.141.22070.00001.2197
18732006.01.27 11:36t/p93719.141.21970.00001.2197191.4012159.26
18742006.01.27 11:36close9369.731.21910.00001.2179-19.4612139.80
18752006.01.27 11:36sell9389.861.22040.00001.2194
18762006.01.27 11:38t/p9389.861.21940.00001.219498.6012238.40
18772006.01.27 11:38sell9399.941.21890.00001.2179
18782006.01.27 11:38sell94019.621.22040.00001.2194
18792006.01.27 11:43t/p94019.621.21940.00001.2194196.2012434.60
18802006.01.27 11:43close9399.941.21910.00001.2179-19.8812414.72
18812006.01.27 11:43sell94110.091.22040.00001.2194
18822006.01.27 11:46t/p94110.091.21940.00001.2194100.9012515.62
18832006.01.27 11:46sell94210.171.21890.00001.2179
18842006.01.27 11:46sell94320.221.21940.00001.2184
18852006.01.27 11:53close94320.221.21870.00001.2184141.5512657.17
18862006.01.27 11:53close94210.171.21870.00001.217920.3412677.51
18872006.01.27 11:53sell94410.301.21840.00001.2174
18882006.01.27 12:09t/p94410.301.21740.00001.2174103.0012780.51
18892006.01.27 12:09sell94510.321.21720.00001.2162
18902006.01.27 12:11sell94620.521.21770.00001.2167
18912006.01.27 12:18sell94740.201.21840.00001.2174
18922006.01.27 12:21close94740.201.21780.00001.2174241.2013021.71
18932006.01.27 12:21close94620.521.21780.00001.2167-20.5213001.19
18942006.01.27 12:21close94510.321.21780.00001.2162-61.9212939.27
18952006.01.27 12:21sell94810.451.21750.00001.2165
18962006.01.27 12:24sell94920.761.21810.00001.2171
18972006.01.27 12:28sell95040.881.21860.00001.2176
18982006.01.27 12:47close95040.881.21790.00001.2176286.1713225.44
18992006.01.27 12:47close94920.761.21790.00001.217141.5113266.95
19002006.01.27 12:47close94810.451.21790.00001.2165-41.8013225.15
19012006.01.27 12:47sell95110.681.21780.00001.2168
19022006.01.27 13:27sell95221.201.21840.00001.2174
19032006.01.27 13:59sell95338.521.22200.00001.2210
19042006.01.27 14:32buy95410.081.22130.00001.2223
19052006.01.27 14:38t/p95410.081.22230.00001.2223100.8013325.95
19062006.01.27 14:38buy9559.461.22250.00001.2235
19072006.01.27 14:39buy95619.541.22180.00001.2228
19082006.01.27 14:41t/p95619.541.22280.00001.2228195.4013521.35
19092006.01.27 14:41close9559.461.22280.00001.223528.3813549.73
19102006.01.27 14:41buy9579.271.22310.00001.2241
19112006.01.27 14:44buy95819.001.22260.00001.2236
19122006.01.27 14:48buy95938.721.22200.00001.2230
19132006.01.27 15:59t/p95110.681.21680.00001.2168106.8013656.53
19142006.01.27 15:59t/p95221.201.21740.00001.2174212.0013868.53
19152006.01.27 15:59t/p95338.521.22100.00001.2210385.2014253.73
19162006.01.27 16:00close95938.721.22160.00001.2230-154.8614098.87
19172006.01.27 16:00close95819.001.22160.00001.2236-189.9813908.89
19182006.01.27 16:00close9579.271.22160.00001.2241-139.0413769.85
19192006.01.27 16:01buy96010.851.21470.00001.2157
19202006.01.27 16:01t/p96010.851.21570.00001.2157108.5013878.35
19212006.01.27 16:01buy96110.931.22150.00001.2225
19222006.01.27 16:02buy96220.661.21470.00001.2157
19232006.01.27 16:02t/p96220.661.21570.00001.2157206.6014084.95
19242006.01.27 16:02buy96321.961.22040.00001.2214
19252006.01.27 16:03buy96437.881.21470.00001.2157
19262006.01.27 16:03t/p96437.881.21570.00001.2157378.8014463.75
19272006.01.27 16:03close96321.961.21990.00001.2214-109.7914353.96
19282006.01.27 16:03close96110.931.21990.00001.2225-174.8814179.08
19292006.01.27 16:04buy96511.171.21470.00001.2157
19302006.01.27 16:04t/p96511.171.21570.00001.2157111.7014290.78
19312006.01.27 16:04buy96611.261.21950.00001.2205
19322006.01.27 16:05buy96721.621.21470.00001.2157
19332006.01.27 16:05t/p96721.621.21570.00001.2157216.2014506.98
19342006.01.27 16:06buy96821.961.21470.00001.2157
19352006.01.27 16:06t/p96821.961.21570.00001.2157219.6014726.58
19362006.01.27 16:06close96611.261.21880.00001.2205-78.8314647.75
19372006.01.27 16:07buy96911.541.21470.00001.2157
19382006.01.27 16:07t/p96911.541.21570.00001.2157115.4014763.15
19392006.01.27 16:07buy97011.631.21910.00001.2201
19402006.01.27 16:08buy97122.421.21470.00001.2157
19412006.01.27 16:08t/p97122.421.21570.00001.2157224.2014987.35
19422006.01.27 16:08close97011.631.21900.00001.2201-11.6314975.72
19432006.01.27 16:09buy97211.801.21470.00001.2157
19442006.01.27 16:09t/p97211.801.21570.00001.2157118.0015093.72
19452006.01.27 16:09buy97311.891.21980.00001.2208
19462006.01.27 16:10buy97422.781.21470.00001.2157
19472006.01.27 16:10t/p97422.781.21570.00001.2157227.8015321.52
19482006.01.27 16:10close97311.891.21960.00001.2208-23.7815297.74
19492006.01.27 16:11buy97512.051.21470.00001.2157
19502006.01.27 16:11t/p97512.051.21570.00001.2157120.5015418.24
19512006.01.27 16:11buy97612.151.21960.00001.2206
19522006.01.27 16:12buy97723.321.21470.00001.2157
19532006.01.27 16:12t/p97723.321.21570.00001.2157233.2015651.44
19542006.01.27 16:12close97612.151.21980.00001.220624.2915675.73
19552006.01.27 16:13buy97812.351.21470.00001.2157
19562006.01.27 16:13t/p97812.351.21570.00001.2157123.5015799.23
19572006.01.27 16:13buy97912.451.21950.00001.2205
19582006.01.27 16:15buy98023.921.21470.00001.2157
19592006.01.27 16:15t/p98023.921.21570.00001.2157239.2016038.43
19602006.01.27 16:15close97912.451.21980.00001.220537.3516075.78
19612006.01.27 16:16buy98112.661.21470.00001.2157
19622006.01.27 16:16t/p98112.661.21570.00001.2157126.6016202.38
19632006.01.27 16:16buy98212.761.21960.00001.2206
19642006.01.27 16:17buy98324.501.21470.00001.2157
19652006.01.27 16:17t/p98324.501.21570.00001.2157245.0016447.38
19662006.01.27 16:18buy98424.881.21470.00001.2157
19672006.01.27 16:18t/p98424.881.21570.00001.2157248.8016696.18
19682006.01.27 16:18close98212.761.21870.00001.2206-114.8416581.34
19692006.01.27 16:19buy98513.061.21470.00001.2157
19702006.01.27 16:19t/p98513.061.21570.00001.2157130.6016711.94
19712006.01.27 16:19buy98613.171.21810.00001.2191
19722006.01.27 16:20buy98725.581.21470.00001.2157
19732006.01.27 16:20t/p98725.581.21570.00001.2157255.8016967.74
19742006.01.27 16:20buy98826.421.21680.00001.2178
19752006.01.27 16:22close98826.421.21730.00001.2178132.1417099.88
19762006.01.27 16:22close98613.171.21730.00001.2191-105.3516994.53
19772006.01.27 16:23buy98913.391.21470.00001.2157
19782006.01.27 16:23t/p98913.391.21570.00001.2157133.9017128.43
19792006.01.27 16:23buy99013.491.21710.00001.2181
19802006.01.27 16:24buy99126.441.21470.00001.2157
19812006.01.27 16:24t/p99126.441.21570.00001.2157264.4017392.83
19822006.01.27 16:25buy99226.861.21470.00001.2157
19832006.01.27 16:25t/p99226.861.21570.00001.2157268.6017661.43
19842006.01.27 16:25close99013.491.21710.00001.21810.0017661.43
19852006.01.27 16:26buy99313.911.21470.00001.2157
19862006.01.27 16:26t/p99313.911.21570.00001.2157139.1017800.53
19872006.01.27 16:26buy99414.021.21710.00001.2181
19882006.01.27 16:27buy99527.481.21470.00001.2157
19892006.01.27 16:27t/p99527.481.21570.00001.2157274.8018075.33
19902006.01.27 16:27buy99628.301.21650.00001.2175
19912006.01.27 16:28close99628.301.21740.00001.2175254.6918330.02
19922006.01.27 16:28close99414.021.21740.00001.218142.0518372.07
19932006.01.27 16:29buy99714.471.21470.00001.2157
19942006.01.27 16:29t/p99714.471.21570.00001.2157144.7018516.77
19952006.01.27 16:29buy99814.591.21730.00001.2183
19962006.01.27 16:30buy99928.541.21470.00001.2157
19972006.01.27 16:30t/p99928.541.21570.00001.2157285.4018802.17
19982006.01.27 16:30close99814.591.21710.00001.2183-29.1818772.99
19992006.01.27 16:31buy100014.791.21470.00001.2157
20002006.01.27 16:31t/p100014.791.21570.00001.2157147.9018920.89
20012006.01.27 16:31buy100114.911.21720.00001.2182
20022006.01.27 16:32buy100229.181.21470.00001.2157
20032006.01.27 16:32t/p100229.181.21570.00001.2157291.8019212.69
20042006.01.27 16:32close100114.911.21730.00001.218214.9219227.61
20052006.01.27 16:34buy100315.151.21470.00001.2157
20062006.01.27 16:34t/p100315.151.21570.00001.2157151.5019379.11
20072006.01.27 16:34buy100415.271.21660.00001.2176
20082006.01.27 16:37buy100530.021.21470.00001.2157
20092006.01.27 16:37t/p100530.021.21570.00001.2157300.2019679.31
20102006.01.27 16:37close100415.271.21670.00001.217615.2619694.57
20112006.01.27 16:39buy100615.521.21470.00001.2157
20122006.01.27 16:39t/p100615.521.21570.00001.2157155.2019849.77
20132006.01.27 16:39buy100715.641.21700.00001.2180
20142006.01.27 16:40buy100830.661.21470.00001.2157
20152006.01.27 16:40t/p100830.661.21570.00001.2157306.6020156.37
20162006.01.27 16:40close100715.641.21680.00001.2180-31.2820125.09
20172006.01.27 16:41buy100915.851.21470.00001.2157
20182006.01.27 16:41t/p100915.851.21570.00001.2157158.5020283.59
20192006.01.27 16:41buy101015.981.21710.00001.2181
20202006.01.27 16:42buy101131.301.21470.00001.2157
20212006.01.27 16:42t/p101131.301.21570.00001.2157313.0020596.59
20222006.01.27 16:42close101015.981.21690.00001.2181-31.9620564.63
20232006.01.27 16:43buy101216.201.21470.00001.2157
20242006.01.27 16:43t/p101216.201.21570.00001.2157162.0020726.63
20252006.01.27 16:43buy101316.331.21660.00001.2176
20262006.01.27 16:44buy101432.121.21470.00001.2157
20272006.01.27 16:44t/p101432.121.21570.00001.2157321.2021047.83
20282006.01.27 16:44close101316.331.21640.00001.2176-32.6621015.17
20292006.01.27 16:45sell101516.561.21450.00001.2135
20302006.01.27 16:45sell101632.901.21510.00001.2141
20312006.01.27 16:52t/p101632.901.21410.00001.2141329.0221344.19
20322006.01.27 16:52close101516.561.21410.00001.213566.2421410.43
20332006.01.27 16:52sell101716.871.21380.00001.2128
20342006.01.27 16:52close101716.871.21360.00001.212833.7421444.17
20352006.01.27 16:52sell101816.891.21350.00001.2125
20362006.01.27 17:12t/p101816.891.21250.00001.2125168.9021613.07
20372006.01.27 17:12sell101916.931.21230.00001.2113
20382006.01.27 17:19sell102033.501.21290.00001.2119
20392006.01.27 18:24close102033.501.21210.00001.2119268.0121881.08
20402006.01.27 18:24close101916.931.21210.00001.211333.8621914.94
20412006.01.27 18:24sell102117.101.21190.00001.2109
20422006.01.27 18:59t/p102117.101.21090.00001.2109171.0022085.94
20432006.01.27 18:59sell102217.081.20970.00001.2087
20442006.01.27 19:06sell102333.741.21110.00001.2101
20452006.01.27 19:29t/p102333.741.21010.00001.2101337.4022423.34
20462006.01.27 19:29close102217.081.21010.00001.2087-68.3222355.02
20472006.01.27 19:29sell102417.291.21000.00001.2090
20482006.01.27 20:15sell102534.321.21050.00001.2095
20492006.01.30 01:37close102534.321.20950.00001.2095363.4422718.46
20502006.01.30 01:37close102417.291.20950.00001.209096.6422815.10
20512006.01.30 02:00sell102617.871.20960.00001.2086
20522006.01.30 06:59sell102735.261.21090.00001.2099
20532006.01.30 07:00buy102817.581.21110.00001.2121
20542006.01.30 07:00t/p102735.261.20990.00001.2099352.6023167.70
20552006.01.30 07:00buy102935.761.20990.00001.2109
20562006.01.30 07:00close102617.871.20990.00001.2086-53.6123114.09
20572006.01.30 07:33close102935.761.21060.00001.2109250.3323364.42
20582006.01.30 07:33close102817.581.21060.00001.2121-87.9023276.52
20592006.01.30 07:34buy103018.201.21070.00001.2117
20602006.01.30 08:02buy103136.161.21010.00001.2111
20612006.01.30 09:00sell103217.471.20860.00001.2076
20622006.01.30 09:00sell103336.041.21060.00001.2096
20632006.01.30 09:28t/p103336.041.20960.00001.2096360.4123636.93
20642006.01.30 09:28close103217.471.20950.00001.2076-157.2323479.70
20652006.01.30 09:45sell103417.561.20860.00001.2076
20662006.01.30 09:59sell103535.781.20990.00001.2089
20672006.01.30 10:00t/p103535.781.20890.00001.2089357.8023837.50
20682006.01.30 10:00close103417.561.20820.00001.207670.2523907.75
20692006.01.30 10:00sell103617.621.20800.00001.2070
20702006.01.30 10:31sell103735.481.20850.00001.2075
20712006.01.31 09:03t/p103136.161.21110.00001.2111337.9124245.65
20722006.01.31 09:03close103018.201.21110.00001.211760.8824306.53
20732006.01.31 09:36close103735.481.20940.00001.2075-298.3924008.15
20742006.01.31 09:36close103617.621.20940.00001.2070-236.2923771.85
20752006.01.31 11:00buy103820.191.21060.00001.2116
20762006.01.31 12:59t/p103820.191.21160.00001.2116201.9023973.75
20772006.01.31 12:59buy103920.231.21250.00001.2135
20782006.01.31 13:00buy104039.881.21100.00001.2120
20792006.01.31 13:11t/p104039.881.21200.00001.2120398.8024372.55
20802006.01.31 13:11close103920.231.21210.00001.2135-80.9224291.63
20812006.01.31 13:11buy104120.501.21220.00001.2132
20822006.01.31 14:03buy104240.701.21160.00001.2126
20832006.01.31 15:59t/p104120.501.21320.00001.2132205.0024496.63
20842006.01.31 15:59t/p104240.701.21260.00001.2126406.9924903.62
20852006.01.31 16:00buy104320.791.21440.00001.2154
20862006.01.31 16:18buy104441.021.21300.00001.2140
20872006.01.31 16:58t/p104441.021.21400.00001.2140410.2025313.82
20882006.01.31 16:58close104320.791.21410.00001.2154-62.3725251.45
20892006.01.31 16:58buy104521.081.21400.00001.2150
20902006.01.31 16:59t/p104521.081.21500.00001.2150210.8125462.26
20912006.01.31 17:00buy104621.091.21610.00001.2171
20922006.01.31 17:59t/p104621.091.21710.00001.2171210.9025673.16
20932006.01.31 17:59buy104721.111.21750.00001.2185
20942006.01.31 18:13buy104841.681.21630.00001.2173
20952006.01.31 18:17close104841.681.21720.00001.2173375.1226048.28
20962006.01.31 18:17close104721.111.21720.00001.2185-63.3325984.95
20972006.01.31 18:17buy104921.341.21730.00001.2183
20982006.01.31 19:42buy105042.261.21680.00001.2178
20992006.01.31 20:34sell105119.921.21440.00001.2134
21002006.01.31 20:59sell105240.341.21520.00001.2142
21012006.01.31 23:37t/p105240.341.21420.00001.2142403.4026388.35
21022006.01.31 23:37close105119.921.21410.00001.213459.7726448.12
21032006.01.31 23:37sell105320.141.21410.00001.2131
21042006.01.31 23:48sell105440.641.21470.00001.2137
21052006.01.31 23:59close at stop105440.641.21490.00001.2137-81.2926366.83
21062006.01.31 23:59close at stop105320.141.21490.00001.2131-161.1226205.71
21072006.01.31 23:59close at stop105042.261.21470.00001.2178-887.4625318.25
21082006.01.31 23:59close at stop104921.341.21470.00001.2183-554.8424763.41