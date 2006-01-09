|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=1; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|9851
|Ticks modelled
|74936
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|2903.68
|Gross profit
|4008.40
|Gross loss
|-1104.72
|Profit factor
|3.63
|Expected payoff
|2.54
|Absolute drawdown
|46.52
|Maximal drawdown
|188.21 (5.90%)
|Relative drawdown
|50.38% (54.31)
|Total trades
|1143
|Short positions (won %)
|595 (67.90%)
|Long positions (won %)
|548 (70.07%)
|Profit trades (% of total)
|788 (68.94%)
|Loss trades (% of total)
|355 (31.06%)
|Largest
|profit trade
|73.60
|loss trade
|-54.12
|Average
|profit trade
|5.09
|loss trade
|-3.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (5.46)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-188.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|107.79 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-188.21 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 22:00
|buy
|1
|0.04
|1.1822
|0.0000
|1.1832
|2
|2006.01.02 23:06
|buy
|2
|0.08
|1.1817
|0.0000
|1.1827
|3
|2006.01.03 00:00
|sell
|3
|0.04
|1.1812
|0.0000
|1.1802
|4
|2006.01.03 00:00
|sell
|4
|0.08
|1.1820
|0.0000
|1.1810
|5
|2006.01.03 00:59
|t/p
|1
|0.04
|1.1832
|0.0000
|1.1832
|0.37
|100.37
|6
|2006.01.03 00:59
|t/p
|2
|0.08
|1.1827
|0.0000
|1.1827
|0.75
|101.12
|7
|2006.01.03 00:59
|sell
|5
|0.16
|1.1838
|0.0000
|1.1828
|8
|2006.01.03 01:59
|sell
|6
|0.32
|1.1861
|0.0000
|1.1851
|9
|2006.01.03 02:00
|buy
|7
|0.04
|1.1863
|0.0000
|1.1873
|10
|2006.01.03 04:22
|t/p
|7
|0.04
|1.1873
|0.0000
|1.1873
|0.40
|101.52
|11
|2006.01.03 04:22
|buy
|8
|0.03
|1.1877
|0.0000
|1.1887
|12
|2006.01.03 05:59
|t/p
|8
|0.03
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|0.30
|101.82
|13
|2006.01.03 05:59
|buy
|9
|0.03
|1.1896
|0.0000
|1.1906
|14
|2006.01.03 06:00
|buy
|10
|0.06
|1.1880
|0.0000
|1.1890
|15
|2006.01.03 06:07
|t/p
|10
|0.06
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|0.60
|102.42
|16
|2006.01.03 06:07
|close
|9
|0.03
|1.1891
|0.0000
|1.1906
|-0.15
|102.27
|17
|2006.01.03 06:07
|buy
|11
|0.03
|1.1895
|0.0000
|1.1905
|18
|2006.01.03 06:11
|buy
|12
|0.06
|1.1889
|0.0000
|1.1899
|19
|2006.01.03 06:12
|buy
|13
|0.12
|1.1884
|0.0000
|1.1894
|20
|2006.01.03 06:27
|t/p
|13
|0.12
|1.1894
|0.0000
|1.1894
|1.20
|103.47
|21
|2006.01.03 06:27
|close
|12
|0.06
|1.1895
|0.0000
|1.1899
|0.36
|103.83
|22
|2006.01.03 06:27
|close
|11
|0.03
|1.1894
|0.0000
|1.1905
|-0.03
|103.80
|23
|2006.01.03 06:27
|buy
|14
|0.03
|1.1896
|0.0000
|1.1906
|24
|2006.01.03 06:59
|buy
|15
|0.06
|1.1877
|0.0000
|1.1887
|25
|2006.01.03 07:00
|t/p
|15
|0.06
|1.1887
|0.0000
|1.1887
|0.60
|104.40
|26
|2006.01.03 07:00
|close
|14
|0.03
|1.1891
|0.0000
|1.1906
|-0.15
|104.25
|27
|2006.01.03 07:00
|buy
|16
|0.03
|1.1892
|0.0000
|1.1902
|28
|2006.01.03 07:36
|buy
|17
|0.06
|1.1886
|0.0000
|1.1896
|29
|2006.01.03 07:39
|buy
|18
|0.12
|1.1880
|0.0000
|1.1890
|30
|2006.01.03 07:44
|buy
|19
|0.24
|1.1874
|0.0000
|1.1884
|31
|2006.01.03 07:59
|t/p
|19
|0.24
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|2.40
|106.65
|32
|2006.01.03 07:59
|close
|18
|0.12
|1.1888
|0.0000
|1.1890
|0.96
|107.61
|33
|2006.01.03 08:00
|close
|17
|0.06
|1.1889
|0.0000
|1.1896
|0.18
|107.79
|34
|2006.01.03 08:00
|close
|16
|0.03
|1.1879
|0.0000
|1.1902
|-0.39
|107.40
|35
|2006.01.03 14:59
|close
|6
|0.32
|1.1936
|0.0000
|1.1851
|-24.00
|83.40
|36
|2006.01.03 14:59
|close
|5
|0.16
|1.1936
|0.0000
|1.1828
|-15.68
|67.72
|37
|2006.01.03 14:59
|close
|4
|0.08
|1.1936
|0.0000
|1.1810
|-9.28
|58.44
|38
|2006.01.03 14:59
|close
|3
|0.04
|1.1936
|0.0000
|1.1802
|-4.96
|53.48
|39
|2006.01.03 15:00
|buy
|20
|0.02
|1.1937
|0.0000
|1.1947
|40
|2006.01.03 15:59
|t/p
|20
|0.02
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|0.20
|53.68
|41
|2006.01.03 15:59
|buy
|21
|0.02
|1.1978
|0.0000
|1.1988
|42
|2006.01.03 16:16
|buy
|22
|0.04
|1.1964
|0.0000
|1.1974
|43
|2006.01.03 16:59
|t/p
|22
|0.04
|1.1974
|0.0000
|1.1974
|0.40
|54.08
|44
|2006.01.03 16:59
|close
|21
|0.02
|1.1981
|0.0000
|1.1988
|0.06
|54.14
|45
|2006.01.03 17:00
|buy
|23
|0.02
|1.1982
|0.0000
|1.1992
|46
|2006.01.03 17:00
|buy
|24
|0.04
|1.1974
|0.0000
|1.1984
|47
|2006.01.03 17:03
|buy
|25
|0.08
|1.1968
|0.0000
|1.1978
|48
|2006.01.03 17:27
|t/p
|25
|0.08
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|0.80
|54.94
|49
|2006.01.03 17:27
|close
|24
|0.04
|1.1978
|0.0000
|1.1984
|0.16
|55.10
|50
|2006.01.03 17:27
|close
|23
|0.02
|1.1978
|0.0000
|1.1992
|-0.08
|55.02
|51
|2006.01.03 17:27
|buy
|26
|0.02
|1.1979
|0.0000
|1.1989
|52
|2006.01.03 17:28
|buy
|27
|0.04
|1.1974
|0.0000
|1.1984
|53
|2006.01.03 18:59
|t/p
|27
|0.04
|1.1984
|0.0000
|1.1984
|0.40
|55.42
|54
|2006.01.03 18:59
|close
|26
|0.02
|1.1984
|0.0000
|1.1989
|0.10
|55.52
|55
|2006.01.03 19:00
|buy
|28
|0.02
|1.1985
|0.0000
|1.1995
|56
|2006.01.03 19:04
|buy
|29
|0.04
|1.1977
|0.0000
|1.1987
|57
|2006.01.03 19:34
|t/p
|29
|0.04
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|0.40
|55.92
|58
|2006.01.03 19:34
|close
|28
|0.02
|1.1988
|0.0000
|1.1995
|0.06
|55.98
|59
|2006.01.03 19:34
|buy
|30
|0.02
|1.1989
|0.0000
|1.1999
|60
|2006.01.03 19:36
|buy
|31
|0.04
|1.1983
|0.0000
|1.1993
|61
|2006.01.03 19:40
|buy
|32
|0.08
|1.1977
|0.0000
|1.1987
|62
|2006.01.03 19:59
|t/p
|30
|0.02
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|0.20
|56.18
|63
|2006.01.03 19:59
|t/p
|31
|0.04
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|0.40
|56.58
|64
|2006.01.03 19:59
|t/p
|32
|0.08
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|0.80
|57.38
|65
|2006.01.03 19:59
|buy
|33
|0.02
|1.2021
|0.0000
|1.2031
|66
|2006.01.03 20:29
|buy
|34
|0.04
|1.2014
|0.0000
|1.2024
|67
|2006.01.03 21:18
|t/p
|34
|0.04
|1.2024
|0.0000
|1.2024
|0.40
|57.78
|68
|2006.01.03 21:18
|close
|33
|0.02
|1.2026
|0.0000
|1.2031
|0.10
|57.88
|69
|2006.01.03 21:24
|buy
|35
|0.02
|1.2021
|0.0000
|1.2031
|70
|2006.01.03 21:57
|buy
|36
|0.04
|1.2015
|0.0000
|1.2025
|71
|2006.01.03 22:20
|buy
|37
|0.08
|1.2010
|0.0000
|1.2020
|72
|2006.01.03 23:59
|t/p
|35
|0.02
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|0.20
|58.08
|73
|2006.01.03 23:59
|t/p
|36
|0.04
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|0.40
|58.48
|74
|2006.01.03 23:59
|t/p
|37
|0.08
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|0.80
|59.28
|75
|2006.01.04 02:00
|buy
|38
|0.02
|1.2046
|0.0000
|1.2056
|76
|2006.01.04 02:59
|t/p
|38
|0.02
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|0.20
|59.48
|77
|2006.01.04 02:59
|buy
|39
|0.02
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|78
|2006.01.04 03:07
|buy
|40
|0.04
|1.2066
|0.0000
|1.2076
|79
|2006.01.04 05:15
|buy
|41
|0.08
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|80
|2006.01.04 06:49
|t/p
|41
|0.08
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|0.80
|60.28
|81
|2006.01.04 06:49
|close
|40
|0.04
|1.2071
|0.0000
|1.2076
|0.20
|60.48
|82
|2006.01.04 06:49
|close
|39
|0.02
|1.2070
|0.0000
|1.2081
|-0.02
|60.46
|83
|2006.01.04 07:00
|sell
|42
|0.02
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|84
|2006.01.04 07:00
|sell
|43
|0.04
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|85
|2006.01.04 07:53
|t/p
|43
|0.04
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|0.40
|60.86
|86
|2006.01.04 07:53
|close
|42
|0.02
|1.2053
|0.0000
|1.2039
|-0.08
|60.78
|87
|2006.01.04 07:53
|sell
|44
|0.02
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|88
|2006.01.04 07:56
|sell
|45
|0.04
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|89
|2006.01.04 08:00
|t/p
|45
|0.04
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|0.40
|61.18
|90
|2006.01.04 08:00
|close
|44
|0.02
|1.2045
|0.0000
|1.2039
|0.08
|61.26
|91
|2006.01.04 08:00
|sell
|46
|0.02
|1.2046
|0.0000
|1.2036
|92
|2006.01.04 08:42
|sell
|47
|0.04
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|93
|2006.01.04 08:46
|sell
|48
|0.08
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|94
|2006.01.04 08:59
|t/p
|48
|0.08
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|0.80
|62.06
|95
|2006.01.04 08:59
|close
|47
|0.04
|1.2046
|0.0000
|1.2041
|0.20
|62.26
|96
|2006.01.04 08:59
|close
|46
|0.02
|1.2043
|0.0000
|1.2036
|0.06
|62.32
|97
|2006.01.04 08:59
|sell
|49
|0.02
|1.2042
|0.0000
|1.2032
|98
|2006.01.04 08:59
|sell
|50
|0.04
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|99
|2006.01.04 09:59
|sell
|51
|0.08
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|100
|2006.01.04 10:00
|buy
|52
|0.02
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|101
|2006.01.04 10:17
|t/p
|51
|0.08
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|0.80
|63.12
|102
|2006.01.04 10:17
|buy
|53
|0.04
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|103
|2006.01.04 10:17
|close
|50
|0.04
|1.2056
|0.0000
|1.2041
|-0.20
|62.92
|104
|2006.01.04 10:17
|close
|49
|0.02
|1.2057
|0.0000
|1.2032
|-0.30
|62.62
|105
|2006.01.04 10:19
|t/p
|53
|0.04
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|0.40
|63.02
|106
|2006.01.04 10:19
|close
|52
|0.02
|1.2066
|0.0000
|1.2077
|-0.02
|63.00
|107
|2006.01.04 10:19
|buy
|54
|0.02
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|108
|2006.01.04 10:24
|buy
|55
|0.04
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|109
|2006.01.04 10:29
|t/p
|55
|0.04
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|0.40
|63.40
|110
|2006.01.04 10:29
|close
|54
|0.02
|1.2071
|0.0000
|1.2077
|0.08
|63.48
|111
|2006.01.04 10:29
|buy
|56
|0.02
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|112
|2006.01.04 11:00
|buy
|57
|0.04
|1.2064
|0.0000
|1.2074
|113
|2006.01.04 11:34
|buy
|58
|0.08
|1.2058
|0.0000
|1.2068
|114
|2006.01.04 12:59
|t/p
|56
|0.02
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|0.20
|63.68
|115
|2006.01.04 12:59
|t/p
|57
|0.04
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|0.40
|64.08
|116
|2006.01.04 12:59
|t/p
|58
|0.08
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|0.80
|64.88
|117
|2006.01.04 12:59
|buy
|59
|0.03
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|118
|2006.01.04 13:11
|buy
|60
|0.04
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|119
|2006.01.04 13:31
|t/p
|60
|0.04
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|0.40
|65.28
|120
|2006.01.04 13:31
|close
|59
|0.03
|1.2086
|0.0000
|1.2100
|-0.12
|65.16
|121
|2006.01.04 13:31
|buy
|61
|0.03
|1.2087
|0.0000
|1.2097
|122
|2006.01.04 13:36
|t/p
|61
|0.03
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|0.30
|65.46
|123
|2006.01.04 13:36
|buy
|62
|0.03
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|124
|2006.01.04 13:46
|buy
|63
|0.06
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|125
|2006.01.04 14:01
|buy
|64
|0.08
|1.2087
|0.0000
|1.2097
|126
|2006.01.04 14:01
|buy
|65
|0.16
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|127
|2006.01.04 14:06
|t/p
|65
|0.16
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.60
|67.06
|128
|2006.01.04 14:06
|close
|64
|0.08
|1.2091
|0.0000
|1.2097
|0.32
|67.38
|129
|2006.01.04 14:06
|close
|63
|0.06
|1.2090
|0.0000
|1.2103
|-0.18
|67.20
|130
|2006.01.04 14:06
|close
|62
|0.03
|1.2091
|0.0000
|1.2109
|-0.24
|66.96
|131
|2006.01.04 14:06
|buy
|66
|0.03
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|132
|2006.01.04 14:07
|buy
|67
|0.06
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|133
|2006.01.04 14:13
|buy
|68
|0.12
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|134
|2006.01.04 14:18
|buy
|69
|0.16
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|135
|2006.01.04 14:32
|t/p
|69
|0.16
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|1.60
|68.56
|136
|2006.01.04 14:32
|close
|68
|0.12
|1.2086
|0.0000
|1.2092
|0.48
|69.04
|137
|2006.01.04 14:32
|close
|67
|0.06
|1.2085
|0.0000
|1.2099
|-0.24
|68.80
|138
|2006.01.04 14:32
|close
|66
|0.03
|1.2086
|0.0000
|1.2104
|-0.24
|68.56
|139
|2006.01.04 14:32
|buy
|70
|0.03
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|140
|2006.01.04 14:35
|buy
|71
|0.06
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|141
|2006.01.04 14:39
|t/p
|71
|0.06
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|0.60
|69.16
|142
|2006.01.04 14:39
|close
|70
|0.03
|1.2092
|0.0000
|1.2099
|0.09
|69.25
|143
|2006.01.04 14:39
|buy
|72
|0.03
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|144
|2006.01.04 14:59
|buy
|73
|0.06
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|145
|2006.01.04 15:01
|t/p
|73
|0.06
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|0.60
|69.85
|146
|2006.01.04 15:01
|close
|72
|0.03
|1.2094
|0.0000
|1.2105
|-0.03
|69.82
|147
|2006.01.04 15:01
|buy
|74
|0.03
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|148
|2006.01.04 15:02
|buy
|75
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|149
|2006.01.04 15:02
|buy
|76
|0.12
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|150
|2006.01.04 15:09
|t/p
|76
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.20
|71.02
|151
|2006.01.04 15:09
|close
|75
|0.06
|1.2091
|0.0000
|1.2098
|0.18
|71.20
|152
|2006.01.04 15:09
|close
|74
|0.03
|1.2092
|0.0000
|1.2105
|-0.09
|71.11
|153
|2006.01.04 15:09
|buy
|77
|0.03
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|154
|2006.01.04 15:11
|buy
|78
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|155
|2006.01.04 15:14
|buy
|79
|0.12
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|156
|2006.01.04 16:04
|t/p
|79
|0.12
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|1.20
|72.31
|157
|2006.01.04 16:04
|close
|78
|0.06
|1.2093
|0.0000
|1.2098
|0.30
|72.61
|158
|2006.01.04 16:04
|close
|77
|0.03
|1.2092
|0.0000
|1.2103
|-0.03
|72.58
|159
|2006.01.04 18:00
|buy
|80
|0.03
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|160
|2006.01.04 18:29
|buy
|81
|0.06
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|161
|2006.01.04 19:03
|t/p
|81
|0.06
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|0.60
|73.18
|162
|2006.01.04 19:03
|close
|80
|0.03
|1.2135
|0.0000
|1.2140
|0.15
|73.33
|163
|2006.01.04 19:04
|buy
|82
|0.03
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|164
|2006.01.04 19:24
|buy
|83
|0.06
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|165
|2006.01.04 22:00
|sell
|84
|0.03
|1.2119
|0.0000
|1.2109
|166
|2006.01.04 22:50
|buy
|85
|0.12
|1.2120
|0.0000
|1.2130
|167
|2006.01.04 22:59
|buy
|86
|0.24
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|168
|2006.01.04 23:00
|t/p
|84
|0.03
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|0.30
|73.63
|169
|2006.01.04 23:00
|sell
|87
|0.03
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|170
|2006.01.04 23:11
|sell
|88
|0.06
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|171
|2006.01.05 02:05
|t/p
|88
|0.06
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|0.71
|74.34
|172
|2006.01.05 02:05
|close
|87
|0.03
|1.2103
|0.0000
|1.2097
|0.17
|74.51
|173
|2006.01.05 02:05
|sell
|89
|0.03
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|174
|2006.01.05 02:59
|sell
|90
|0.06
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|175
|2006.01.05 04:41
|t/p
|90
|0.06
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|0.60
|75.11
|176
|2006.01.05 04:41
|close
|89
|0.03
|1.2099
|0.0000
|1.2091
|0.06
|75.17
|177
|2006.01.05 04:41
|sell
|91
|0.03
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|178
|2006.01.05 05:59
|sell
|92
|0.06
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|179
|2006.01.05 06:00
|t/p
|92
|0.06
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|0.60
|75.77
|180
|2006.01.05 06:00
|close
|91
|0.03
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|0.00
|75.77
|181
|2006.01.05 13:00
|sell
|93
|0.03
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|182
|2006.01.05 13:30
|t/p
|93
|0.03
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|0.30
|76.07
|183
|2006.01.05 13:30
|sell
|94
|0.02
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|184
|2006.01.05 13:43
|sell
|95
|0.04
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|185
|2006.01.05 14:00
|sell
|96
|0.12
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|186
|2006.01.05 14:21
|sell
|97
|0.24
|1.2099
|0.0000
|1.2089
|187
|2006.01.05 14:59
|t/p
|96
|0.12
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|1.20
|77.27
|188
|2006.01.05 14:59
|t/p
|97
|0.24
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|2.40
|79.67
|189
|2006.01.05 14:59
|close
|95
|0.04
|1.2084
|0.0000
|1.2077
|0.12
|79.79
|190
|2006.01.05 15:00
|close
|94
|0.02
|1.2083
|0.0000
|1.2072
|-0.02
|79.77
|191
|2006.01.05 15:00
|sell
|98
|0.03
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|192
|2006.01.05 15:18
|sell
|99
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|193
|2006.01.05 15:19
|sell
|100
|0.12
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|194
|2006.01.05 16:59
|sell
|101
|0.24
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|195
|2006.01.05 17:00
|t/p
|101
|0.24
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|2.40
|82.17
|196
|2006.01.05 17:00
|close
|100
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2084
|0.36
|82.53
|197
|2006.01.05 17:00
|close
|99
|0.06
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-0.12
|82.41
|198
|2006.01.05 17:00
|close
|98
|0.03
|1.2091
|0.0000
|1.2072
|-0.27
|82.14
|199
|2006.01.06 02:00
|sell
|102
|0.03
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|200
|2006.01.06 02:02
|sell
|103
|0.06
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|201
|2006.01.06 02:02
|sell
|104
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|202
|2006.01.06 02:03
|t/p
|104
|0.12
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.20
|83.34
|203
|2006.01.06 02:03
|sell
|105
|0.12
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|204
|2006.01.06 02:06
|t/p
|105
|0.12
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.20
|84.54
|205
|2006.01.06 02:06
|sell
|106
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|206
|2006.01.06 02:14
|t/p
|106
|0.12
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.20
|85.74
|207
|2006.01.06 02:14
|sell
|107
|0.12
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|208
|2006.01.06 02:16
|t/p
|107
|0.12
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|1.20
|86.94
|209
|2006.01.06 02:16
|sell
|108
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|210
|2006.01.06 02:19
|t/p
|108
|0.12
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.20
|88.14
|211
|2006.01.06 02:19
|sell
|109
|0.12
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|212
|2006.01.06 02:20
|t/p
|109
|0.12
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|1.20
|89.34
|213
|2006.01.06 02:20
|sell
|110
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|214
|2006.01.06 02:22
|t/p
|110
|0.12
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|1.20
|90.54
|215
|2006.01.06 02:22
|sell
|111
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|216
|2006.01.06 02:24
|t/p
|111
|0.12
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|1.20
|91.74
|217
|2006.01.06 02:24
|sell
|112
|0.12
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|218
|2006.01.06 02:26
|t/p
|112
|0.12
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.20
|92.94
|219
|2006.01.06 02:26
|sell
|113
|0.12
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|220
|2006.01.06 02:59
|t/p
|113
|0.12
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.20
|94.14
|221
|2006.01.06 02:59
|close
|103
|0.06
|1.2094
|0.0000
|1.2085
|0.06
|94.20
|222
|2006.01.06 03:00
|close
|102
|0.03
|1.2094
|0.0000
|1.2076
|-0.24
|93.96
|223
|2006.01.06 03:00
|sell
|114
|0.03
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|224
|2006.01.06 03:19
|sell
|115
|0.06
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|225
|2006.01.06 10:15
|sell
|116
|0.12
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|226
|2006.01.06 13:59
|t/p
|82
|0.03
|1.2143
|0.0000
|1.2143
|0.22
|94.18
|227
|2006.01.06 13:59
|t/p
|83
|0.06
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|0.44
|94.62
|228
|2006.01.06 13:59
|t/p
|85
|0.12
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|0.89
|95.51
|229
|2006.01.06 13:59
|t/p
|86
|0.24
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|1.77
|97.28
|230
|2006.01.06 13:59
|sell
|117
|0.24
|1.2162
|0.0000
|1.2152
|231
|2006.01.06 14:00
|buy
|118
|0.03
|1.2165
|0.0000
|1.2175
|232
|2006.01.06 14:30
|t/p
|117
|0.24
|1.2152
|0.0000
|1.2152
|2.40
|99.68
|233
|2006.01.06 14:30
|buy
|119
|0.08
|1.2134
|0.0000
|1.2144
|234
|2006.01.06 14:30
|close
|116
|0.12
|1.2134
|0.0000
|1.2088
|-4.32
|95.36
|235
|2006.01.06 14:30
|close
|115
|0.06
|1.2135
|0.0000
|1.2083
|-2.52
|92.84
|236
|2006.01.06 14:30
|close
|114
|0.03
|1.2136
|0.0000
|1.2076
|-1.50
|91.34
|237
|2006.01.06 14:48
|t/p
|119
|0.08
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|0.80
|92.14
|238
|2006.01.06 14:48
|close
|118
|0.03
|1.2144
|0.0000
|1.2175
|-0.63
|91.51
|239
|2006.01.06 14:48
|buy
|120
|0.04
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|240
|2006.01.06 14:49
|buy
|121
|0.08
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|241
|2006.01.06 14:50
|t/p
|121
|0.08
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|0.80
|92.31
|242
|2006.01.06 14:50
|close
|120
|0.04
|1.2148
|0.0000
|1.2155
|0.12
|92.43
|243
|2006.01.06 14:50
|buy
|122
|0.04
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|244
|2006.01.06 14:50
|t/p
|122
|0.04
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|0.40
|92.83
|245
|2006.01.06 14:50
|buy
|123
|0.04
|1.2164
|0.0000
|1.2174
|246
|2006.01.06 14:59
|buy
|124
|0.08
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|247
|2006.01.06 15:04
|t/p
|124
|0.08
|1.2165
|0.0000
|1.2165
|0.80
|93.63
|248
|2006.01.06 15:04
|close
|123
|0.04
|1.2165
|0.0000
|1.2174
|0.04
|93.67
|249
|2006.01.06 15:04
|buy
|125
|0.04
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|250
|2006.01.06 15:05
|buy
|126
|0.08
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|251
|2006.01.06 15:09
|buy
|127
|0.16
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|252
|2006.01.06 15:13
|buy
|128
|0.32
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|253
|2006.01.06 15:16
|t/p
|128
|0.32
|1.2158
|0.0000
|1.2158
|3.20
|96.87
|254
|2006.01.06 15:16
|close
|127
|0.16
|1.2159
|0.0000
|1.2163
|0.96
|97.83
|255
|2006.01.06 15:16
|close
|126
|0.08
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|0.00
|97.83
|256
|2006.01.06 15:16
|close
|125
|0.04
|1.2157
|0.0000
|1.2176
|-0.36
|97.47
|257
|2006.01.06 15:16
|buy
|129
|0.04
|1.2156
|0.0000
|1.2166
|258
|2006.01.06 15:19
|buy
|130
|0.08
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|259
|2006.01.06 16:13
|t/p
|130
|0.08
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|0.80
|98.27
|260
|2006.01.06 16:13
|close
|129
|0.04
|1.2161
|0.0000
|1.2166
|0.20
|98.47
|261
|2006.01.06 16:14
|buy
|131
|0.04
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|262
|2006.01.06 16:27
|buy
|132
|0.08
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|263
|2006.01.06 17:37
|sell
|133
|0.04
|1.2146
|0.0000
|1.2136
|264
|2006.01.06 17:59
|sell
|134
|0.08
|1.2153
|0.0000
|1.2143
|265
|2006.01.06 18:02
|t/p
|132
|0.08
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|0.80
|99.27
|266
|2006.01.06 18:02
|close
|131
|0.04
|1.2156
|0.0000
|1.2161
|0.20
|99.47
|267
|2006.01.06 18:08
|sell
|135
|0.16
|1.2158
|0.0000
|1.2148
|268
|2006.01.08 23:00
|t/p
|135
|0.16
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|1.60
|101.07
|269
|2006.01.08 23:00
|close
|134
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2143
|0.48
|101.55
|270
|2006.01.08 23:00
|close
|133
|0.04
|1.2147
|0.0000
|1.2136
|-0.04
|101.51
|271
|2006.01.09 00:45
|sell
|136
|0.04
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|272
|2006.01.09 00:59
|sell
|137
|0.08
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|273
|2006.01.09 01:07
|close
|137
|0.08
|1.2139
|0.0000
|1.2138
|0.72
|102.23
|274
|2006.01.09 01:07
|close
|136
|0.04
|1.2139
|0.0000
|1.2131
|0.08
|102.31
|275
|2006.01.09 01:08
|sell
|138
|0.04
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|276
|2006.01.09 01:56
|sell
|139
|0.08
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|277
|2006.01.09 01:59
|sell
|140
|0.16
|1.2149
|0.0000
|1.2139
|278
|2006.01.09 02:01
|close
|140
|0.16
|1.2143
|0.0000
|1.2139
|0.96
|103.27
|279
|2006.01.09 02:01
|close
|139
|0.08
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|0.00
|103.27
|280
|2006.01.09 02:01
|close
|138
|0.04
|1.2143
|0.0000
|1.2128
|-0.20
|103.07
|281
|2006.01.09 02:01
|sell
|141
|0.04
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|282
|2006.01.09 02:25
|sell
|142
|0.08
|1.2150
|0.0000
|1.2140
|283
|2006.01.09 02:53
|t/p
|142
|0.08
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|0.80
|103.87
|284
|2006.01.09 02:53
|close
|141
|0.04
|1.2140
|0.0000
|1.2133
|0.12
|103.99
|285
|2006.01.09 02:54
|sell
|143
|0.04
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|286
|2006.01.09 02:58
|sell
|144
|0.08
|1.2144
|0.0000
|1.2134
|287
|2006.01.09 03:02
|close
|144
|0.08
|1.2141
|0.0000
|1.2134
|0.24
|104.23
|288
|2006.01.09 03:02
|close
|143
|0.04
|1.2141
|0.0000
|1.2129
|-0.08
|104.15
|289
|2006.01.09 07:00
|sell
|145
|0.04
|1.2127
|0.0000
|1.2117
|290
|2006.01.09 07:00
|sell
|146
|0.08
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|291
|2006.01.09 07:52
|t/p
|146
|0.08
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|0.80
|104.95
|292
|2006.01.09 07:52
|close
|145
|0.04
|1.2130
|0.0000
|1.2117
|-0.12
|104.83
|293
|2006.01.09 07:52
|sell
|147
|0.04
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|294
|2006.01.09 07:59
|t/p
|147
|0.04
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|0.40
|105.23
|295
|2006.01.09 08:00
|sell
|148
|0.04
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|296
|2006.01.09 08:07
|sell
|149
|0.08
|1.2118
|0.0000
|1.2108
|297
|2006.01.09 08:07
|sell
|150
|0.16
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|298
|2006.01.09 08:14
|sell
|151
|0.32
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|299
|2006.01.09 08:18
|close
|151
|0.32
|1.2120
|0.0000
|1.2119
|2.88
|108.11
|300
|2006.01.09 08:18
|close
|150
|0.16
|1.2120
|0.0000
|1.2114
|0.64
|108.75
|301
|2006.01.09 08:18
|close
|149
|0.08
|1.2120
|0.0000
|1.2108
|-0.16
|108.59
|302
|2006.01.09 08:18
|close
|148
|0.04
|1.2120
|0.0000
|1.2096
|-0.56
|108.03
|303
|2006.01.09 08:18
|sell
|152
|0.05
|1.2131
|0.0000
|1.2121
|304
|2006.01.09 08:22
|t/p
|152
|0.05
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|0.50
|108.53
|305
|2006.01.09 08:22
|sell
|153
|0.05
|1.2118
|0.0000
|1.2108
|306
|2006.01.09 08:22
|sell
|154
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|307
|2006.01.09 08:25
|close
|154
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2118
|0.80
|109.33
|308
|2006.01.09 08:25
|close
|153
|0.05
|1.2120
|0.0000
|1.2108
|-0.10
|109.23
|309
|2006.01.09 08:25
|sell
|155
|0.05
|1.2117
|0.0000
|1.2107
|310
|2006.01.09 08:47
|t/p
|155
|0.05
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|0.50
|109.73
|311
|2006.01.09 08:47
|sell
|156
|0.05
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|312
|2006.01.09 08:58
|sell
|157
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|313
|2006.01.09 08:59
|close
|157
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2101
|0.50
|110.23
|314
|2006.01.09 08:59
|close
|156
|0.05
|1.2106
|0.0000
|1.2095
|-0.05
|110.18
|315
|2006.01.09 08:59
|sell
|158
|0.05
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|316
|2006.01.09 08:59
|t/p
|158
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|0.50
|110.68
|317
|2006.01.09 08:59
|sell
|159
|0.05
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|318
|2006.01.09 09:00
|sell
|160
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|319
|2006.01.09 09:04
|close
|160
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2092
|0.70
|111.38
|320
|2006.01.09 09:04
|close
|159
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2078
|-0.35
|111.03
|321
|2006.01.09 09:04
|sell
|161
|0.05
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|322
|2006.01.09 09:16
|sell
|162
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|323
|2006.01.09 09:17
|t/p
|162
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|1.00
|112.03
|324
|2006.01.09 09:17
|close
|161
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2093
|0.40
|112.43
|325
|2006.01.09 09:17
|sell
|163
|0.05
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|326
|2006.01.09 09:19
|t/p
|163
|0.05
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|0.50
|112.93
|327
|2006.01.09 09:19
|sell
|164
|0.05
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|328
|2006.01.09 09:19
|sell
|165
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|329
|2006.01.09 09:21
|t/p
|165
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.00
|113.93
|330
|2006.01.09 09:21
|close
|164
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2083
|-0.10
|113.83
|331
|2006.01.09 09:21
|sell
|166
|0.05
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|332
|2006.01.09 09:22
|close
|166
|0.05
|1.2095
|0.0000
|1.2093
|0.40
|114.23
|333
|2006.01.09 09:22
|sell
|167
|0.05
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|334
|2006.01.09 09:59
|t/p
|167
|0.05
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|0.50
|114.73
|335
|2006.01.09 09:59
|sell
|168
|0.05
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|336
|2006.01.09 10:08
|close
|168
|0.05
|1.2081
|0.0000
|1.2077
|0.30
|115.03
|337
|2006.01.09 10:08
|sell
|169
|0.05
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|338
|2006.01.09 10:41
|sell
|170
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|339
|2006.01.09 11:04
|sell
|171
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|340
|2006.01.09 11:13
|close
|171
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2081
|1.40
|116.43
|341
|2006.01.09 11:13
|close
|170
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2075
|0.10
|116.53
|342
|2006.01.09 11:13
|close
|169
|0.05
|1.2084
|0.0000
|1.2070
|-0.20
|116.33
|343
|2006.01.09 11:13
|sell
|172
|0.05
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|344
|2006.01.09 11:30
|sell
|173
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|345
|2006.01.09 11:59
|close
|173
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2076
|0.90
|117.23
|346
|2006.01.09 11:59
|close
|172
|0.05
|1.2077
|0.0000
|1.2071
|0.20
|117.43
|347
|2006.01.09 17:00
|sell
|174
|0.05
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|348
|2006.01.09 17:00
|sell
|175
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|349
|2006.01.09 17:16
|close
|175
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2065
|0.90
|118.33
|350
|2006.01.09 17:16
|close
|174
|0.05
|1.2066
|0.0000
|1.2054
|-0.10
|118.23
|351
|2006.01.09 17:16
|sell
|176
|0.05
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|352
|2006.01.09 17:36
|sell
|177
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|353
|2006.01.09 17:44
|close
|177
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2060
|0.80
|119.03
|354
|2006.01.09 17:44
|close
|176
|0.05
|1.2062
|0.0000
|1.2055
|0.15
|119.18
|355
|2006.01.09 17:44
|sell
|178
|0.05
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|356
|2006.01.09 17:59
|sell
|179
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|357
|2006.01.09 18:00
|buy
|180
|0.05
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|358
|2006.01.09 18:27
|buy
|181
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|359
|2006.01.09 19:59
|t/p
|181
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|1.00
|120.18
|360
|2006.01.09 19:59
|close
|180
|0.05
|1.2085
|0.0000
|1.2092
|0.15
|120.33
|361
|2006.01.09 20:00
|sell
|182
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|362
|2006.01.09 20:46
|sell
|183
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|363
|2006.01.09 20:51
|close
|183
|0.40
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|2.00
|122.33
|364
|2006.01.09 20:51
|close
|182
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|0.00
|122.33
|365
|2006.01.09 20:51
|close
|179
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2070
|-0.60
|121.73
|366
|2006.01.09 20:51
|close
|178
|0.05
|1.2086
|0.0000
|1.2051
|-1.25
|120.48
|367
|2006.01.09 21:00
|buy
|184
|0.05
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|368
|2006.01.09 21:02
|buy
|185
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|369
|2006.01.09 23:59
|buy
|186
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|370
|2006.01.10 00:00
|sell
|187
|0.05
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|371
|2006.01.10 00:23
|sell
|188
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|372
|2006.01.10 02:00
|t/p
|188
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|1.00
|121.48
|373
|2006.01.10 02:00
|buy
|189
|0.40
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|374
|2006.01.10 02:00
|close
|187
|0.05
|1.2069
|0.0000
|1.2063
|0.20
|121.68
|375
|2006.01.10 02:00
|sell
|190
|0.05
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|376
|2006.01.10 02:10
|sell
|191
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|377
|2006.01.10 02:10
|close
|191
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2063
|-0.50
|121.18
|378
|2006.01.10 02:10
|close
|190
|0.05
|1.2078
|0.0000
|1.2057
|-0.55
|120.63
|379
|2006.01.10 02:10
|close
|189
|0.40
|1.2076
|0.0000
|1.2079
|2.80
|123.43
|380
|2006.01.10 02:10
|close
|186
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2085
|0.07
|123.50
|381
|2006.01.10 02:10
|close
|185
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2094
|-0.87
|122.64
|382
|2006.01.10 02:10
|close
|184
|0.05
|1.2076
|0.0000
|1.2099
|-0.68
|121.95
|383
|2006.01.10 02:11
|sell
|192
|0.05
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|384
|2006.01.10 02:59
|t/p
|192
|0.05
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|0.50
|122.45
|385
|2006.01.10 02:59
|sell
|193
|0.05
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|386
|2006.01.10 03:01
|sell
|194
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|387
|2006.01.10 03:01
|sell
|195
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|388
|2006.01.10 03:02
|close
|195
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2067
|1.60
|124.05
|389
|2006.01.10 03:02
|close
|194
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2057
|-0.20
|123.85
|390
|2006.01.10 03:02
|close
|193
|0.05
|1.2069
|0.0000
|1.2048
|-0.55
|123.30
|391
|2006.01.10 03:02
|sell
|196
|0.05
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|392
|2006.01.10 03:25
|t/p
|196
|0.05
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|0.50
|123.80
|393
|2006.01.10 03:25
|sell
|197
|0.05
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|394
|2006.01.10 03:30
|close
|197
|0.05
|1.2060
|0.0000
|1.2055
|0.25
|124.05
|395
|2006.01.10 03:31
|sell
|198
|0.05
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|396
|2006.01.10 03:38
|sell
|199
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|397
|2006.01.10 05:28
|close
|199
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2052
|0.90
|124.95
|398
|2006.01.10 05:28
|close
|198
|0.05
|1.2053
|0.0000
|1.2046
|0.15
|125.10
|399
|2006.01.10 05:28
|sell
|200
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2042
|400
|2006.01.10 05:39
|sell
|201
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|401
|2006.01.10 07:52
|close
|201
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2048
|0.80
|125.90
|402
|2006.01.10 07:52
|close
|200
|0.05
|1.2050
|0.0000
|1.2042
|0.10
|126.00
|403
|2006.01.10 07:52
|sell
|202
|0.05
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|404
|2006.01.10 07:55
|sell
|203
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|405
|2006.01.10 07:59
|sell
|204
|0.20
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|406
|2006.01.10 08:59
|sell
|205
|0.40
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|407
|2006.01.10 09:00
|buy
|206
|0.05
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|408
|2006.01.10 09:06
|buy
|207
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|409
|2006.01.10 09:27
|t/p
|207
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|1.00
|127.00
|410
|2006.01.10 09:27
|close
|206
|0.05
|1.2079
|0.0000
|1.2085
|0.20
|127.20
|411
|2006.01.10 09:27
|buy
|208
|0.05
|1.2082
|0.0000
|1.2092
|412
|2006.01.10 09:31
|buy
|209
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|413
|2006.01.10 09:36
|t/p
|209
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|1.00
|128.20
|414
|2006.01.10 09:36
|close
|208
|0.05
|1.2085
|0.0000
|1.2092
|0.15
|128.35
|415
|2006.01.10 09:36
|buy
|210
|0.05
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|416
|2006.01.10 09:40
|buy
|211
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|417
|2006.01.10 10:59
|t/p
|210
|0.05
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|0.50
|128.85
|418
|2006.01.10 10:59
|t/p
|211
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|1.00
|129.85
|419
|2006.01.10 10:59
|buy
|212
|0.04
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|420
|2006.01.10 11:08
|buy
|213
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|421
|2006.01.10 11:11
|t/p
|213
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.00
|130.85
|422
|2006.01.10 11:11
|close
|212
|0.04
|1.2095
|0.0000
|1.2120
|-0.60
|130.25
|423
|2006.01.10 11:11
|buy
|214
|0.04
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|424
|2006.01.10 11:30
|buy
|215
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|425
|2006.01.10 12:00
|t/p
|215
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.00
|131.25
|426
|2006.01.10 12:00
|close
|214
|0.04
|1.2105
|0.0000
|1.2108
|0.28
|131.53
|427
|2006.01.10 12:02
|buy
|216
|0.05
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|428
|2006.01.10 12:22
|buy
|217
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|429
|2006.01.10 12:59
|buy
|218
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2088
|430
|2006.01.10 13:59
|t/p
|205
|0.40
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|4.00
|135.53
|431
|2006.01.10 13:59
|buy
|219
|0.40
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|432
|2006.01.10 13:59
|close
|204
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2051
|1.00
|136.53
|433
|2006.01.10 14:00
|close
|203
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2045
|-0.10
|136.43
|434
|2006.01.10 14:00
|t/p
|219
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|4.00
|140.43
|435
|2006.01.10 14:00
|close
|218
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2088
|-1.80
|138.63
|436
|2006.01.10 14:00
|close
|217
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2099
|-2.00
|136.63
|437
|2006.01.10 14:00
|close
|216
|0.05
|1.2069
|0.0000
|1.2104
|-1.25
|135.38
|438
|2006.01.10 14:00
|close
|202
|0.05
|1.2071
|0.0000
|1.2039
|-1.10
|134.28
|439
|2006.01.10 14:01
|sell
|220
|0.06
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|440
|2006.01.10 14:31
|t/p
|220
|0.06
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|0.60
|134.88
|441
|2006.01.10 14:31
|sell
|221
|0.06
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|442
|2006.01.10 14:32
|close
|221
|0.06
|1.2054
|0.0000
|1.2046
|0.12
|135.00
|443
|2006.01.10 14:32
|sell
|222
|0.06
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|444
|2006.01.10 14:42
|t/p
|222
|0.06
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|0.60
|135.60
|445
|2006.01.10 14:42
|sell
|223
|0.06
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|446
|2006.01.10 14:45
|sell
|224
|0.12
|1.2047
|0.0000
|1.2037
|447
|2006.01.10 14:57
|sell
|225
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|448
|2006.01.10 14:59
|sell
|226
|0.40
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|449
|2006.01.10 17:19
|buy
|227
|0.05
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|450
|2006.01.10 17:37
|buy
|228
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|451
|2006.01.10 17:38
|buy
|229
|0.20
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|452
|2006.01.10 19:36
|t/p
|229
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|2.00
|137.60
|453
|2006.01.10 19:36
|close
|228
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2077
|0.40
|138.00
|454
|2006.01.10 19:36
|close
|227
|0.05
|1.2071
|0.0000
|1.2082
|-0.05
|137.95
|455
|2006.01.10 23:16
|close
|226
|0.40
|1.2059
|0.0000
|1.2055
|2.40
|140.35
|456
|2006.01.10 23:16
|close
|225
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2043
|-1.20
|139.15
|457
|2006.01.10 23:16
|close
|224
|0.12
|1.2059
|0.0000
|1.2037
|-1.44
|137.71
|458
|2006.01.10 23:16
|close
|223
|0.06
|1.2059
|0.0000
|1.2031
|-1.08
|136.63
|459
|2006.01.10 23:17
|sell
|230
|0.06
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|460
|2006.01.11 00:28
|sell
|231
|0.12
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|461
|2006.01.11 00:42
|close
|231
|0.12
|1.2060
|0.0000
|1.2054
|0.48
|137.11
|462
|2006.01.11 00:42
|close
|230
|0.06
|1.2060
|0.0000
|1.2049
|-0.02
|137.09
|463
|2006.01.11 03:00
|buy
|232
|0.06
|1.2077
|0.0000
|1.2087
|464
|2006.01.11 03:35
|buy
|233
|0.12
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|465
|2006.01.11 05:59
|buy
|234
|0.24
|1.2057
|0.0000
|1.2067
|466
|2006.01.11 06:00
|sell
|235
|0.06
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|467
|2006.01.11 06:04
|sell
|236
|0.12
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|468
|2006.01.11 06:59
|t/p
|236
|0.12
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|1.20
|138.29
|469
|2006.01.11 06:59
|close
|235
|0.06
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|0.00
|138.29
|470
|2006.01.11 06:59
|sell
|237
|0.06
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|471
|2006.01.11 08:14
|close
|237
|0.06
|1.2066
|0.0000
|1.2050
|-0.36
|137.93
|472
|2006.01.11 08:14
|close
|234
|0.24
|1.2064
|0.0000
|1.2067
|1.68
|139.61
|473
|2006.01.11 08:14
|close
|233
|0.12
|1.2064
|0.0000
|1.2079
|-0.60
|139.01
|474
|2006.01.11 08:14
|close
|232
|0.06
|1.2064
|0.0000
|1.2087
|-0.78
|138.23
|475
|2006.01.11 08:14
|sell
|238
|0.06
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|476
|2006.01.11 08:17
|t/p
|238
|0.06
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|0.60
|138.83
|477
|2006.01.11 08:17
|sell
|239
|0.06
|1.2052
|0.0000
|1.2042
|478
|2006.01.11 08:23
|sell
|240
|0.12
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|479
|2006.01.11 08:32
|sell
|241
|0.24
|1.2064
|0.0000
|1.2054
|480
|2006.01.11 08:36
|close
|241
|0.24
|1.2060
|0.0000
|1.2054
|0.96
|139.79
|481
|2006.01.11 08:36
|close
|240
|0.12
|1.2060
|0.0000
|1.2048
|-0.24
|139.55
|482
|2006.01.11 08:36
|close
|239
|0.06
|1.2060
|0.0000
|1.2042
|-0.48
|139.07
|483
|2006.01.11 08:36
|sell
|242
|0.06
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|484
|2006.01.11 09:41
|t/p
|242
|0.06
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|0.60
|139.67
|485
|2006.01.11 09:41
|sell
|243
|0.06
|1.2050
|0.0000
|1.2040
|486
|2006.01.11 09:43
|sell
|244
|0.12
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|487
|2006.01.11 09:54
|close
|244
|0.12
|1.2051
|0.0000
|1.2045
|0.48
|140.15
|488
|2006.01.11 09:54
|close
|243
|0.06
|1.2051
|0.0000
|1.2040
|-0.06
|140.09
|489
|2006.01.11 09:54
|sell
|245
|0.06
|1.2050
|0.0000
|1.2040
|490
|2006.01.11 10:18
|sell
|246
|0.12
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|491
|2006.01.11 10:31
|close
|246
|0.12
|1.2050
|0.0000
|1.2048
|0.96
|141.05
|492
|2006.01.11 10:31
|close
|245
|0.06
|1.2050
|0.0000
|1.2040
|0.00
|141.05
|493
|2006.01.11 10:31
|sell
|247
|0.06
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|494
|2006.01.11 10:47
|sell
|248
|0.12
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|495
|2006.01.11 10:59
|sell
|249
|0.24
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|496
|2006.01.11 11:00
|buy
|250
|0.06
|1.2066
|0.0000
|1.2076
|497
|2006.01.11 11:25
|buy
|251
|0.12
|1.2060
|0.0000
|1.2070
|498
|2006.01.11 11:40
|t/p
|251
|0.12
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|1.20
|142.25
|499
|2006.01.11 11:40
|close
|250
|0.06
|1.2070
|0.0000
|1.2076
|0.24
|142.49
|500
|2006.01.11 11:40
|sell
|252
|0.48
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|501
|2006.01.11 11:40
|buy
|253
|0.06
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|502
|2006.01.11 11:59
|close
|253
|0.06
|1.2063
|0.0000
|1.2081
|-0.48
|142.01
|503
|2006.01.11 11:59
|close
|252
|0.48
|1.2065
|0.0000
|1.2060
|2.40
|144.41
|504
|2006.01.11 11:59
|close
|249
|0.24
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|0.00
|144.41
|505
|2006.01.11 11:59
|close
|248
|0.12
|1.2065
|0.0000
|1.2045
|-1.20
|143.21
|506
|2006.01.11 11:59
|close
|247
|0.06
|1.2065
|0.0000
|1.2039
|-0.96
|142.25
|507
|2006.01.11 11:59
|buy
|254
|0.06
|1.2066
|0.0000
|1.2076
|508
|2006.01.11 11:59
|t/p
|254
|0.06
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|0.60
|142.85
|509
|2006.01.11 11:59
|buy
|255
|0.06
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|510
|2006.01.11 12:59
|close
|255
|0.06
|1.2087
|0.0000
|1.2090
|0.42
|143.27
|511
|2006.01.11 13:00
|buy
|256
|0.06
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|512
|2006.01.11 13:03
|buy
|257
|0.12
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|513
|2006.01.11 13:23
|close
|257
|0.12
|1.2088
|0.0000
|1.2091
|0.84
|144.11
|514
|2006.01.11 13:23
|close
|256
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2099
|-0.06
|144.05
|515
|2006.01.11 13:24
|buy
|258
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|516
|2006.01.11 14:25
|t/p
|258
|0.06
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|0.60
|144.65
|517
|2006.01.11 14:25
|buy
|259
|0.06
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|518
|2006.01.11 14:25
|buy
|260
|0.12
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|519
|2006.01.11 14:59
|t/p
|259
|0.06
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|0.60
|145.25
|520
|2006.01.11 14:59
|t/p
|260
|0.12
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|1.20
|146.45
|521
|2006.01.11 15:00
|buy
|261
|0.06
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|522
|2006.01.11 15:08
|buy
|262
|0.12
|1.2094
|0.0000
|1.2104
|523
|2006.01.11 15:26
|t/p
|262
|0.12
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|1.20
|147.65
|524
|2006.01.11 15:26
|close
|261
|0.06
|1.2104
|0.0000
|1.2126
|-0.72
|146.93
|525
|2006.01.11 15:26
|buy
|263
|0.06
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|526
|2006.01.11 15:30
|buy
|264
|0.12
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|527
|2006.01.11 15:34
|close
|264
|0.12
|1.2106
|0.0000
|1.2113
|0.36
|147.29
|528
|2006.01.11 15:34
|close
|263
|0.06
|1.2106
|0.0000
|1.2118
|-0.12
|147.17
|529
|2006.01.11 15:34
|buy
|265
|0.06
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|530
|2006.01.11 15:42
|buy
|266
|0.12
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|531
|2006.01.11 15:47
|close
|266
|0.12
|1.2109
|0.0000
|1.2112
|0.84
|148.01
|532
|2006.01.11 15:47
|close
|265
|0.06
|1.2109
|0.0000
|1.2118
|0.06
|148.07
|533
|2006.01.11 15:47
|buy
|267
|0.06
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|534
|2006.01.11 15:59
|buy
|268
|0.12
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|535
|2006.01.11 16:00
|t/p
|268
|0.12
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|1.20
|149.27
|536
|2006.01.11 16:00
|close
|267
|0.06
|1.2112
|0.0000
|1.2120
|0.12
|149.39
|537
|2006.01.11 16:00
|buy
|269
|0.06
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|538
|2006.01.11 16:02
|buy
|270
|0.12
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|539
|2006.01.11 16:17
|buy
|271
|0.24
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|540
|2006.01.11 16:19
|buy
|272
|0.48
|1.2096
|0.0000
|1.2106
|541
|2006.01.11 16:23
|close
|272
|0.48
|1.2102
|0.0000
|1.2106
|2.88
|152.27
|542
|2006.01.11 16:23
|close
|271
|0.24
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|0.00
|152.27
|543
|2006.01.11 16:23
|close
|270
|0.12
|1.2102
|0.0000
|1.2118
|-0.72
|151.55
|544
|2006.01.11 16:23
|close
|269
|0.06
|1.2102
|0.0000
|1.2123
|-0.66
|150.89
|545
|2006.01.11 16:23
|buy
|273
|0.06
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|546
|2006.01.11 16:59
|t/p
|273
|0.06
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|0.60
|151.49
|547
|2006.01.11 16:59
|buy
|274
|0.06
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|548
|2006.01.11 17:42
|buy
|275
|0.12
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|549
|2006.01.11 18:04
|close
|275
|0.12
|1.2136
|0.0000
|1.2140
|0.72
|152.21
|550
|2006.01.11 18:04
|close
|274
|0.06
|1.2136
|0.0000
|1.2147
|-0.06
|152.15
|551
|2006.01.11 18:04
|buy
|276
|0.06
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|552
|2006.01.11 18:26
|buy
|277
|0.12
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|553
|2006.01.11 19:23
|buy
|278
|0.24
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|554
|2006.01.11 19:50
|close
|278
|0.24
|1.2132
|0.0000
|1.2136
|1.44
|153.59
|555
|2006.01.11 19:50
|close
|277
|0.12
|1.2132
|0.0000
|1.2141
|0.12
|153.71
|556
|2006.01.11 19:50
|close
|276
|0.06
|1.2132
|0.0000
|1.2147
|-0.30
|153.41
|557
|2006.01.11 22:00
|sell
|279
|0.06
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|558
|2006.01.11 22:59
|sell
|280
|0.12
|1.2140
|0.0000
|1.2130
|559
|2006.01.12 00:00
|buy
|281
|0.07
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|560
|2006.01.12 01:59
|sell
|282
|0.28
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|561
|2006.01.12 02:42
|t/p
|281
|0.07
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|0.70
|154.11
|562
|2006.01.12 02:42
|buy
|283
|0.07
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|563
|2006.01.12 02:46
|buy
|284
|0.14
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|564
|2006.01.12 02:51
|sell
|285
|0.48
|1.2154
|0.0000
|1.2144
|565
|2006.01.12 02:51
|t/p
|284
|0.14
|1.2156
|0.0000
|1.2156
|1.40
|155.51
|566
|2006.01.12 02:51
|close
|283
|0.07
|1.2156
|0.0000
|1.2162
|0.28
|155.79
|567
|2006.01.12 02:52
|buy
|286
|0.06
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|568
|2006.01.12 02:57
|close
|286
|0.06
|1.2148
|0.0000
|1.2165
|-0.42
|155.37
|569
|2006.01.12 02:57
|close
|285
|0.48
|1.2150
|0.0000
|1.2144
|1.92
|157.29
|570
|2006.01.12 02:57
|close
|282
|0.28
|1.2150
|0.0000
|1.2137
|-0.84
|156.45
|571
|2006.01.12 02:57
|close
|280
|0.12
|1.2150
|0.0000
|1.2130
|-0.99
|155.46
|572
|2006.01.12 02:57
|close
|279
|0.06
|1.2150
|0.0000
|1.2118
|-1.21
|154.25
|573
|2006.01.12 02:57
|buy
|287
|0.07
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|574
|2006.01.12 03:29
|buy
|288
|0.14
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|575
|2006.01.12 03:43
|close
|288
|0.14
|1.2151
|0.0000
|1.2155
|0.84
|155.09
|576
|2006.01.12 03:43
|close
|287
|0.07
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|0.00
|155.09
|577
|2006.01.12 03:43
|buy
|289
|0.07
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|578
|2006.01.12 03:57
|buy
|290
|0.14
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|579
|2006.01.12 04:15
|buy
|291
|0.28
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|580
|2006.01.12 06:59
|t/p
|291
|0.28
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|2.80
|157.89
|581
|2006.01.12 06:59
|close
|290
|0.14
|1.2154
|0.0000
|1.2158
|0.84
|158.73
|582
|2006.01.12 06:59
|close
|289
|0.07
|1.2154
|0.0000
|1.2163
|0.07
|158.80
|583
|2006.01.12 07:00
|buy
|292
|0.07
|1.2155
|0.0000
|1.2165
|584
|2006.01.12 07:00
|buy
|293
|0.14
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|585
|2006.01.12 07:02
|buy
|294
|0.28
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|586
|2006.01.12 07:14
|close
|294
|0.28
|1.2147
|0.0000
|1.2150
|1.96
|160.76
|587
|2006.01.12 07:14
|close
|293
|0.14
|1.2147
|0.0000
|1.2156
|0.14
|160.90
|588
|2006.01.12 07:14
|close
|292
|0.07
|1.2147
|0.0000
|1.2165
|-0.56
|160.34
|589
|2006.01.12 07:14
|buy
|295
|0.07
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|590
|2006.01.12 08:16
|buy
|296
|0.14
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|591
|2006.01.12 08:57
|close
|296
|0.14
|1.2147
|0.0000
|1.2151
|0.84
|161.18
|592
|2006.01.12 08:57
|close
|295
|0.07
|1.2147
|0.0000
|1.2158
|-0.07
|161.11
|593
|2006.01.12 10:00
|buy
|297
|0.07
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|594
|2006.01.12 10:26
|buy
|298
|0.14
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|595
|2006.01.12 10:31
|close
|298
|0.14
|1.2150
|0.0000
|1.2153
|0.98
|162.09
|596
|2006.01.12 10:31
|close
|297
|0.07
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|0.00
|162.09
|597
|2006.01.12 10:31
|buy
|299
|0.07
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|598
|2006.01.12 10:49
|buy
|300
|0.14
|1.2148
|0.0000
|1.2158
|599
|2006.01.12 11:03
|buy
|301
|0.28
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|600
|2006.01.12 11:15
|close
|301
|0.28
|1.2147
|0.0000
|1.2151
|1.68
|163.77
|601
|2006.01.12 11:15
|close
|300
|0.14
|1.2147
|0.0000
|1.2158
|-0.14
|163.63
|602
|2006.01.12 11:15
|close
|299
|0.07
|1.2147
|0.0000
|1.2163
|-0.42
|163.21
|603
|2006.01.12 12:00
|sell
|302
|0.07
|1.2137
|0.0000
|1.2127
|604
|2006.01.12 12:00
|sell
|303
|0.14
|1.2146
|0.0000
|1.2136
|605
|2006.01.12 12:57
|close
|303
|0.14
|1.2138
|0.0000
|1.2136
|1.12
|164.33
|606
|2006.01.12 12:57
|close
|302
|0.07
|1.2138
|0.0000
|1.2127
|-0.07
|164.26
|607
|2006.01.12 12:57
|sell
|304
|0.07
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|608
|2006.01.12 13:09
|t/p
|304
|0.07
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|0.70
|164.96
|609
|2006.01.12 13:09
|sell
|305
|0.07
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|610
|2006.01.12 13:14
|close
|305
|0.07
|1.2125
|0.0000
|1.2116
|0.07
|165.03
|611
|2006.01.12 13:14
|sell
|306
|0.07
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|612
|2006.01.12 13:22
|sell
|307
|0.14
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|613
|2006.01.12 13:48
|sell
|308
|0.28
|1.2134
|0.0000
|1.2124
|614
|2006.01.12 13:59
|t/p
|306
|0.07
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|0.70
|165.73
|615
|2006.01.12 13:59
|t/p
|307
|0.14
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|1.40
|167.13
|616
|2006.01.12 13:59
|t/p
|308
|0.28
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|2.80
|169.93
|617
|2006.01.12 14:00
|sell
|309
|0.07
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|618
|2006.01.12 14:09
|sell
|310
|0.14
|1.2130
|0.0000
|1.2120
|619
|2006.01.12 14:10
|t/p
|310
|0.14
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|1.40
|171.33
|620
|2006.01.12 14:10
|close
|309
|0.07
|1.2086
|0.0000
|1.2073
|-0.21
|171.12
|621
|2006.01.12 14:10
|sell
|311
|0.07
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|622
|2006.01.12 14:13
|t/p
|311
|0.07
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|0.70
|171.82
|623
|2006.01.12 14:13
|sell
|312
|0.07
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|624
|2006.01.12 14:13
|sell
|313
|0.14
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|625
|2006.01.12 14:14
|t/p
|313
|0.14
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|1.40
|173.22
|626
|2006.01.12 14:14
|close
|312
|0.07
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.14
|173.08
|627
|2006.01.12 14:14
|sell
|314
|0.07
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|628
|2006.01.12 14:15
|t/p
|314
|0.07
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.70
|173.78
|629
|2006.01.12 14:15
|sell
|315
|0.07
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|630
|2006.01.12 14:15
|sell
|316
|0.14
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|631
|2006.01.12 14:16
|t/p
|316
|0.14
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.40
|175.18
|632
|2006.01.12 14:16
|close
|315
|0.07
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.14
|175.04
|633
|2006.01.12 14:16
|sell
|317
|0.07
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|634
|2006.01.12 14:17
|t/p
|317
|0.07
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|0.70
|175.74
|635
|2006.01.12 14:17
|sell
|318
|0.07
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|636
|2006.01.12 14:17
|sell
|319
|0.14
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|637
|2006.01.12 14:18
|t/p
|319
|0.14
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.40
|177.14
|638
|2006.01.12 14:18
|close
|318
|0.07
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.14
|177.00
|639
|2006.01.12 14:18
|sell
|320
|0.07
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|640
|2006.01.12 14:20
|t/p
|320
|0.07
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|0.70
|177.70
|641
|2006.01.12 14:20
|sell
|321
|0.07
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|642
|2006.01.12 14:20
|sell
|322
|0.14
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|643
|2006.01.12 14:21
|t/p
|322
|0.14
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.40
|179.10
|644
|2006.01.12 14:21
|close
|321
|0.07
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.14
|178.96
|645
|2006.01.12 14:21
|sell
|323
|0.08
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|646
|2006.01.12 14:26
|t/p
|323
|0.08
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.80
|179.76
|647
|2006.01.12 14:26
|sell
|324
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|648
|2006.01.12 14:26
|sell
|325
|0.14
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|649
|2006.01.12 14:27
|t/p
|325
|0.14
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|1.40
|181.16
|650
|2006.01.12 14:27
|close
|324
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|181.00
|651
|2006.01.12 14:27
|sell
|326
|0.08
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|652
|2006.01.12 14:28
|t/p
|326
|0.08
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|0.80
|181.80
|653
|2006.01.12 14:28
|sell
|327
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|654
|2006.01.12 14:28
|sell
|328
|0.16
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|655
|2006.01.12 14:29
|t/p
|328
|0.16
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|1.60
|183.40
|656
|2006.01.12 14:29
|close
|327
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|183.24
|657
|2006.01.12 14:29
|sell
|329
|0.08
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|658
|2006.01.12 14:30
|t/p
|329
|0.08
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|0.80
|184.04
|659
|2006.01.12 14:30
|sell
|330
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|660
|2006.01.12 14:30
|sell
|331
|0.16
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|661
|2006.01.12 14:31
|close
|331
|0.16
|1.2086
|0.0000
|1.2085
|1.44
|185.48
|662
|2006.01.12 14:31
|close
|330
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|185.32
|663
|2006.01.12 14:31
|sell
|332
|0.08
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|664
|2006.01.12 14:32
|t/p
|332
|0.08
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|0.80
|186.12
|665
|2006.01.12 14:32
|sell
|333
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|666
|2006.01.12 14:32
|sell
|334
|0.16
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|667
|2006.01.12 14:33
|t/p
|334
|0.16
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|1.60
|187.72
|668
|2006.01.12 14:33
|close
|333
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|187.56
|669
|2006.01.12 14:33
|sell
|335
|0.08
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|670
|2006.01.12 14:34
|t/p
|335
|0.08
|1.2097
|0.0000
|1.2097
|0.80
|188.36
|671
|2006.01.12 14:34
|sell
|336
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|672
|2006.01.12 14:34
|sell
|337
|0.16
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|673
|2006.01.12 14:35
|t/p
|337
|0.16
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.60
|189.96
|674
|2006.01.12 14:35
|close
|336
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|189.80
|675
|2006.01.12 14:35
|sell
|338
|0.08
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|676
|2006.01.12 14:36
|t/p
|338
|0.08
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|0.80
|190.60
|677
|2006.01.12 14:36
|sell
|339
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|678
|2006.01.12 14:36
|sell
|340
|0.16
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|679
|2006.01.12 14:37
|t/p
|340
|0.16
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|1.60
|192.20
|680
|2006.01.12 14:37
|close
|339
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|192.04
|681
|2006.01.12 14:37
|sell
|341
|0.08
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|682
|2006.01.12 14:38
|t/p
|341
|0.08
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|0.80
|192.84
|683
|2006.01.12 14:38
|sell
|342
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|684
|2006.01.12 14:38
|sell
|343
|0.16
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|685
|2006.01.12 14:39
|t/p
|343
|0.16
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|1.60
|194.44
|686
|2006.01.12 14:39
|close
|342
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|194.28
|687
|2006.01.12 14:39
|sell
|344
|0.08
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|688
|2006.01.12 14:40
|t/p
|344
|0.08
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|0.80
|195.08
|689
|2006.01.12 14:40
|sell
|345
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|690
|2006.01.12 14:40
|sell
|346
|0.16
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|691
|2006.01.12 14:41
|t/p
|346
|0.16
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.60
|196.68
|692
|2006.01.12 14:41
|close
|345
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|196.52
|693
|2006.01.12 14:41
|sell
|347
|0.08
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|694
|2006.01.12 14:42
|t/p
|347
|0.08
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|0.80
|197.32
|695
|2006.01.12 14:42
|sell
|348
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|696
|2006.01.12 14:42
|sell
|349
|0.16
|1.2114
|0.0000
|1.2104
|697
|2006.01.12 14:43
|t/p
|349
|0.16
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|1.60
|198.92
|698
|2006.01.12 14:43
|close
|348
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|198.76
|699
|2006.01.12 14:43
|sell
|350
|0.08
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|700
|2006.01.12 14:44
|t/p
|350
|0.08
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|0.80
|199.56
|701
|2006.01.12 14:44
|sell
|351
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|702
|2006.01.12 14:44
|sell
|352
|0.16
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|703
|2006.01.12 14:45
|t/p
|352
|0.16
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|1.60
|201.16
|704
|2006.01.12 14:45
|close
|351
|0.08
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.16
|201.00
|705
|2006.01.12 14:45
|sell
|353
|0.08
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|706
|2006.01.12 14:46
|t/p
|353
|0.08
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.80
|201.80
|707
|2006.01.12 14:46
|sell
|354
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|708
|2006.01.12 14:46
|sell
|355
|0.16
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|709
|2006.01.12 14:47
|t/p
|355
|0.16
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.60
|203.40
|710
|2006.01.12 14:47
|close
|354
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.18
|203.22
|711
|2006.01.12 14:47
|sell
|356
|0.09
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|712
|2006.01.12 14:48
|t/p
|356
|0.09
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.90
|204.12
|713
|2006.01.12 14:48
|sell
|357
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|714
|2006.01.12 14:48
|sell
|358
|0.16
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|715
|2006.01.12 14:49
|t/p
|358
|0.16
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|1.60
|205.72
|716
|2006.01.12 14:49
|close
|357
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.18
|205.54
|717
|2006.01.12 14:49
|sell
|359
|0.09
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|718
|2006.01.12 14:50
|t/p
|359
|0.09
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.90
|206.44
|719
|2006.01.12 14:50
|sell
|360
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|720
|2006.01.12 14:50
|sell
|361
|0.18
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|721
|2006.01.12 14:52
|t/p
|361
|0.18
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.80
|208.24
|722
|2006.01.12 14:52
|close
|360
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.18
|208.06
|723
|2006.01.12 14:52
|sell
|362
|0.09
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|724
|2006.01.12 14:53
|t/p
|362
|0.09
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|0.90
|208.96
|725
|2006.01.12 14:53
|sell
|363
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|726
|2006.01.12 14:53
|sell
|364
|0.18
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|727
|2006.01.12 14:54
|t/p
|364
|0.18
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|1.80
|210.76
|728
|2006.01.12 14:54
|close
|363
|0.09
|1.2086
|0.0000
|1.2074
|-0.18
|210.58
|729
|2006.01.12 14:54
|sell
|365
|0.09
|1.2106
|0.0000
|1.2096
|730
|2006.01.12 14:55
|t/p
|365
|0.09
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|0.90
|211.48
|731
|2006.01.12 14:55
|sell
|366
|0.09
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|732
|2006.01.12 14:59
|close
|366
|0.09
|1.2077
|0.0000
|1.2074
|0.63
|212.11
|733
|2006.01.12 14:59
|sell
|367
|0.09
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|734
|2006.01.12 14:59
|t/p
|367
|0.09
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|0.90
|213.01
|735
|2006.01.12 14:59
|sell
|368
|0.09
|1.2032
|0.0000
|1.2022
|736
|2006.01.12 15:00
|sell
|369
|0.18
|1.2071
|0.0000
|1.2061
|737
|2006.01.12 15:01
|t/p
|369
|0.18
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|1.80
|214.81
|738
|2006.01.12 15:01
|sell
|370
|0.18
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|739
|2006.01.12 15:01
|sell
|371
|0.36
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|740
|2006.01.12 15:02
|t/p
|371
|0.36
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|3.60
|218.41
|741
|2006.01.12 15:02
|close
|370
|0.18
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.36
|218.05
|742
|2006.01.12 15:02
|close
|368
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2022
|-0.99
|217.06
|743
|2006.01.12 15:02
|sell
|372
|0.09
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|744
|2006.01.12 15:03
|t/p
|372
|0.09
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|0.90
|217.96
|745
|2006.01.12 15:03
|sell
|373
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|746
|2006.01.12 15:03
|sell
|374
|0.18
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|747
|2006.01.12 15:04
|t/p
|374
|0.18
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|1.80
|219.76
|748
|2006.01.12 15:04
|close
|373
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|219.58
|749
|2006.01.12 15:04
|sell
|375
|0.09
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|750
|2006.01.12 15:05
|t/p
|375
|0.09
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|0.90
|220.48
|751
|2006.01.12 15:05
|sell
|376
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|752
|2006.01.12 15:05
|sell
|377
|0.18
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|753
|2006.01.12 15:06
|t/p
|377
|0.18
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|1.80
|222.28
|754
|2006.01.12 15:06
|close
|376
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|222.10
|755
|2006.01.12 15:06
|sell
|378
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|756
|2006.01.12 15:09
|sell
|379
|0.18
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|757
|2006.01.12 15:10
|t/p
|379
|0.18
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|1.80
|223.90
|758
|2006.01.12 15:10
|sell
|380
|0.18
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|759
|2006.01.12 15:11
|t/p
|380
|0.18
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|1.80
|225.70
|760
|2006.01.12 15:11
|close
|378
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|225.52
|761
|2006.01.12 15:11
|sell
|381
|0.09
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|762
|2006.01.12 15:12
|t/p
|381
|0.09
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|0.90
|226.42
|763
|2006.01.12 15:12
|sell
|382
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|764
|2006.01.12 15:12
|sell
|383
|0.18
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|765
|2006.01.12 15:13
|t/p
|383
|0.18
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|1.80
|228.22
|766
|2006.01.12 15:13
|close
|382
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|228.04
|767
|2006.01.12 15:13
|sell
|384
|0.09
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|768
|2006.01.12 15:14
|t/p
|384
|0.09
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|0.90
|228.94
|769
|2006.01.12 15:14
|sell
|385
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|770
|2006.01.12 15:14
|sell
|386
|0.18
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|771
|2006.01.12 15:15
|t/p
|386
|0.18
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|1.80
|230.74
|772
|2006.01.12 15:15
|close
|385
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|230.56
|773
|2006.01.12 15:15
|sell
|387
|0.09
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|774
|2006.01.12 15:16
|t/p
|387
|0.09
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|0.90
|231.46
|775
|2006.01.12 15:16
|sell
|388
|0.09
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|776
|2006.01.12 15:16
|sell
|389
|0.18
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|777
|2006.01.12 15:17
|t/p
|389
|0.18
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|1.80
|233.26
|778
|2006.01.12 15:17
|close
|388
|0.09
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.18
|233.08
|779
|2006.01.12 15:17
|sell
|390
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|780
|2006.01.12 15:18
|t/p
|390
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|1.00
|234.08
|781
|2006.01.12 15:18
|sell
|391
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|782
|2006.01.12 15:18
|sell
|392
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|783
|2006.01.12 15:19
|t/p
|392
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|2.00
|236.08
|784
|2006.01.12 15:19
|close
|391
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.20
|235.88
|785
|2006.01.12 15:19
|sell
|393
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2046
|786
|2006.01.12 15:20
|t/p
|393
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|1.00
|236.88
|787
|2006.01.12 15:20
|sell
|394
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2031
|788
|2006.01.12 15:20
|sell
|395
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|789
|2006.01.12 15:21
|close
|395
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2041
|1.60
|238.48
|790
|2006.01.12 15:21
|close
|394
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2031
|-0.20
|238.28
|791
|2006.01.12 15:21
|sell
|396
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2042
|792
|2006.01.12 15:27
|t/p
|396
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|1.00
|239.28
|793
|2006.01.12 15:27
|sell
|397
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2030
|794
|2006.01.12 15:27
|close
|397
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2030
|0.90
|240.18
|795
|2006.01.12 15:27
|sell
|398
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2020
|796
|2006.01.12 15:28
|t/p
|398
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|1.00
|241.18
|797
|2006.01.12 15:28
|sell
|399
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2008
|798
|2006.01.12 15:31
|sell
|400
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.2014
|799
|2006.01.12 15:32
|sell
|401
|0.40
|1.2029
|0.0000
|1.2019
|800
|2006.01.12 15:41
|sell
|402
|0.80
|1.2034
|0.0000
|1.2024
|801
|2006.01.12 16:00
|close
|402
|0.80
|1.2029
|0.0000
|1.2024
|4.00
|245.18
|802
|2006.01.12 16:00
|close
|401
|0.40
|1.2029
|0.0000
|1.2019
|0.00
|245.18
|803
|2006.01.12 16:00
|close
|400
|0.20
|1.2029
|0.0000
|1.2014
|-1.00
|244.18
|804
|2006.01.12 16:00
|close
|399
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2008
|-1.10
|243.08
|805
|2006.01.12 16:00
|sell
|403
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2016
|806
|2006.01.12 16:59
|sell
|404
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.2024
|807
|2006.01.12 17:31
|sell
|405
|0.40
|1.2040
|0.0000
|1.2030
|808
|2006.01.12 17:39
|close
|405
|0.40
|1.2033
|0.0000
|1.2030
|2.80
|245.88
|809
|2006.01.12 17:39
|close
|404
|0.20
|1.2033
|0.0000
|1.2024
|0.20
|246.08
|810
|2006.01.12 17:39
|close
|403
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2016
|-0.70
|245.38
|811
|2006.01.12 17:40
|sell
|406
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2019
|812
|2006.01.12 18:03
|sell
|407
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.2027
|813
|2006.01.12 18:23
|close
|407
|0.20
|1.2028
|0.0000
|1.2027
|1.80
|247.18
|814
|2006.01.12 18:23
|close
|406
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.2019
|0.10
|247.28
|815
|2006.01.12 18:24
|sell
|408
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2015
|816
|2006.01.12 18:40
|sell
|409
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2021
|817
|2006.01.12 19:59
|sell
|410
|0.40
|1.2042
|0.0000
|1.2032
|818
|2006.01.12 20:00
|buy
|411
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2056
|819
|2006.01.12 20:00
|buy
|412
|0.20
|1.2033
|0.0000
|1.2043
|820
|2006.01.12 22:52
|t/p
|410
|0.40
|1.2032
|0.0000
|1.2032
|4.00
|251.28
|821
|2006.01.12 22:52
|close
|409
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2021
|0.00
|251.28
|822
|2006.01.12 22:52
|close
|408
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2015
|-0.70
|250.58
|823
|2006.01.12 22:54
|close
|412
|0.20
|1.2033
|0.0000
|1.2043
|0.00
|250.58
|824
|2006.01.12 22:54
|close
|411
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.2056
|-1.30
|249.28
|825
|2006.01.13 00:00
|buy
|413
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2055
|826
|2006.01.13 00:00
|buy
|414
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.2044
|827
|2006.01.13 00:20
|close
|414
|0.20
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|2.00
|251.28
|828
|2006.01.13 00:20
|close
|413
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2055
|-0.10
|251.18
|829
|2006.01.13 00:20
|buy
|415
|0.11
|1.2046
|0.0000
|1.2056
|830
|2006.01.13 00:31
|buy
|416
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2051
|831
|2006.01.13 00:59
|buy
|417
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2044
|832
|2006.01.13 01:24
|close
|417
|0.40
|1.2041
|0.0000
|1.2044
|2.80
|253.98
|833
|2006.01.13 01:24
|close
|416
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2051
|0.00
|253.98
|834
|2006.01.13 01:24
|close
|415
|0.11
|1.2041
|0.0000
|1.2056
|-0.55
|253.43
|835
|2006.01.13 03:00
|buy
|418
|0.11
|1.2045
|0.0000
|1.2055
|836
|2006.01.13 03:22
|buy
|419
|0.22
|1.2038
|0.0000
|1.2048
|837
|2006.01.13 05:59
|close
|419
|0.22
|1.2047
|0.0000
|1.2048
|1.98
|255.41
|838
|2006.01.13 05:59
|close
|418
|0.11
|1.2047
|0.0000
|1.2055
|0.22
|255.63
|839
|2006.01.13 06:00
|buy
|420
|0.11
|1.2049
|0.0000
|1.2059
|840
|2006.01.13 06:12
|buy
|421
|0.22
|1.2044
|0.0000
|1.2054
|841
|2006.01.13 06:59
|t/p
|420
|0.11
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|1.10
|256.73
|842
|2006.01.13 06:59
|t/p
|421
|0.22
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|2.20
|258.93
|843
|2006.01.13 07:00
|buy
|422
|0.11
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|844
|2006.01.13 07:18
|buy
|423
|0.22
|1.2055
|0.0000
|1.2065
|845
|2006.01.13 07:59
|t/p
|422
|0.11
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|1.10
|260.03
|846
|2006.01.13 07:59
|t/p
|423
|0.22
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|2.20
|262.23
|847
|2006.01.13 08:00
|buy
|424
|0.11
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|848
|2006.01.13 08:00
|buy
|425
|0.22
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|849
|2006.01.13 08:31
|t/p
|425
|0.22
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|2.20
|264.43
|850
|2006.01.13 08:31
|close
|424
|0.11
|1.2071
|0.0000
|1.2086
|-0.55
|263.88
|851
|2006.01.13 08:31
|buy
|426
|0.11
|1.2072
|0.0000
|1.2082
|852
|2006.01.13 08:35
|buy
|427
|0.22
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|853
|2006.01.13 09:00
|close
|427
|0.22
|1.2073
|0.0000
|1.2077
|1.32
|265.20
|854
|2006.01.13 09:00
|close
|426
|0.11
|1.2073
|0.0000
|1.2082
|0.11
|265.31
|855
|2006.01.13 09:00
|buy
|428
|0.11
|1.2074
|0.0000
|1.2084
|856
|2006.01.13 09:05
|buy
|429
|0.22
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|857
|2006.01.13 10:00
|buy
|430
|0.44
|1.2063
|0.0000
|1.2073
|858
|2006.01.13 10:03
|close
|430
|0.44
|1.2069
|0.0000
|1.2073
|2.64
|267.95
|859
|2006.01.13 10:03
|close
|429
|0.22
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|0.00
|267.95
|860
|2006.01.13 10:03
|close
|428
|0.11
|1.2069
|0.0000
|1.2084
|-0.55
|267.40
|861
|2006.01.13 10:03
|buy
|431
|0.11
|1.2069
|0.0000
|1.2079
|862
|2006.01.13 10:59
|buy
|432
|0.22
|1.2064
|0.0000
|1.2074
|863
|2006.01.13 11:00
|sell
|433
|0.11
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|864
|2006.01.13 11:00
|sell
|434
|0.22
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|865
|2006.01.13 11:59
|t/p
|434
|0.22
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|2.20
|269.60
|866
|2006.01.13 11:59
|buy
|435
|0.44
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|867
|2006.01.13 11:59
|close
|433
|0.11
|1.2056
|0.0000
|1.2051
|0.55
|270.15
|868
|2006.01.13 12:00
|sell
|436
|0.11
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|869
|2006.01.13 12:00
|sell
|437
|0.22
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|870
|2006.01.13 12:59
|t/p
|436
|0.11
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|1.10
|271.25
|871
|2006.01.13 12:59
|t/p
|437
|0.22
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|2.20
|273.45
|872
|2006.01.13 12:59
|buy
|438
|0.88
|1.2042
|0.0000
|1.2052
|873
|2006.01.13 12:59
|sell
|439
|0.11
|1.2040
|0.0000
|1.2030
|874
|2006.01.13 13:00
|t/p
|438
|0.88
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|8.80
|282.25
|875
|2006.01.13 13:00
|close
|439
|0.11
|1.2055
|0.0000
|1.2030
|-1.65
|280.60
|876
|2006.01.13 13:00
|close
|435
|0.44
|1.2053
|0.0000
|1.2066
|-1.32
|279.28
|877
|2006.01.13 13:00
|close
|432
|0.22
|1.2053
|0.0000
|1.2074
|-2.42
|276.86
|878
|2006.01.13 13:00
|close
|431
|0.11
|1.2053
|0.0000
|1.2079
|-1.76
|275.10
|879
|2006.01.13 13:00
|sell
|440
|0.11
|1.2052
|0.0000
|1.2042
|880
|2006.01.13 13:19
|sell
|441
|0.22
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|881
|2006.01.13 13:54
|close
|441
|0.22
|1.2050
|0.0000
|1.2048
|1.76
|276.86
|882
|2006.01.13 13:54
|close
|440
|0.11
|1.2050
|0.0000
|1.2042
|0.22
|277.08
|883
|2006.01.13 13:54
|sell
|442
|0.11
|1.2049
|0.0000
|1.2039
|884
|2006.01.13 13:59
|t/p
|442
|0.11
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|1.10
|278.18
|885
|2006.01.13 13:59
|sell
|443
|0.11
|1.2037
|0.0000
|1.2027
|886
|2006.01.13 13:59
|sell
|444
|0.22
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|887
|2006.01.13 14:25
|t/p
|444
|0.22
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|2.20
|280.38
|888
|2006.01.13 14:25
|close
|443
|0.11
|1.2047
|0.0000
|1.2027
|-1.10
|279.28
|889
|2006.01.13 14:26
|sell
|445
|0.12
|1.2046
|0.0000
|1.2036
|890
|2006.01.13 14:26
|sell
|446
|0.22
|1.2051
|0.0000
|1.2041
|891
|2006.01.13 14:31
|sell
|447
|0.44
|1.2058
|0.0000
|1.2048
|892
|2006.01.13 14:31
|sell
|448
|0.88
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|893
|2006.01.13 14:59
|t/p
|448
|0.88
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|8.80
|288.08
|894
|2006.01.13 14:59
|close
|447
|0.44
|1.2056
|0.0000
|1.2048
|0.88
|288.96
|895
|2006.01.13 14:59
|close
|446
|0.22
|1.2056
|0.0000
|1.2041
|-1.10
|287.86
|896
|2006.01.13 14:59
|close
|445
|0.12
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|-1.20
|286.66
|897
|2006.01.13 15:00
|sell
|449
|0.12
|1.2053
|0.0000
|1.2043
|898
|2006.01.13 15:00
|sell
|450
|0.24
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|899
|2006.01.13 15:11
|sell
|451
|0.48
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|900
|2006.01.13 15:19
|close
|451
|0.48
|1.2061
|0.0000
|1.2059
|3.84
|290.50
|901
|2006.01.13 15:19
|close
|450
|0.24
|1.2061
|0.0000
|1.2052
|0.24
|290.74
|902
|2006.01.13 15:19
|close
|449
|0.12
|1.2061
|0.0000
|1.2043
|-0.96
|289.78
|903
|2006.01.13 16:00
|buy
|452
|0.12
|1.2079
|0.0000
|1.2089
|904
|2006.01.13 16:38
|buy
|453
|0.24
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|905
|2006.01.13 16:43
|t/p
|453
|0.24
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|2.40
|292.18
|906
|2006.01.13 16:43
|close
|452
|0.12
|1.2077
|0.0000
|1.2089
|-0.24
|291.94
|907
|2006.01.13 16:43
|buy
|454
|0.12
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|908
|2006.01.13 16:47
|close
|454
|0.12
|1.2081
|0.0000
|1.2090
|0.12
|292.06
|909
|2006.01.13 16:47
|buy
|455
|0.12
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|910
|2006.01.13 16:59
|buy
|456
|0.24
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|911
|2006.01.13 16:59
|t/p
|455
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.20
|293.26
|912
|2006.01.13 16:59
|t/p
|456
|0.24
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|2.40
|295.66
|913
|2006.01.13 17:00
|buy
|457
|0.12
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|914
|2006.01.13 17:29
|buy
|458
|0.24
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|915
|2006.01.13 17:42
|close
|458
|0.24
|1.2107
|0.0000
|1.2108
|2.16
|297.82
|916
|2006.01.13 17:42
|close
|457
|0.12
|1.2107
|0.0000
|1.2114
|0.36
|298.18
|917
|2006.01.13 17:42
|buy
|459
|0.12
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|918
|2006.01.13 17:54
|buy
|460
|0.24
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|919
|2006.01.13 17:59
|t/p
|459
|0.12
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|1.20
|299.38
|920
|2006.01.13 17:59
|t/p
|460
|0.24
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|2.40
|301.78
|921
|2006.01.13 18:00
|buy
|461
|0.12
|1.2136
|0.0000
|1.2146
|922
|2006.01.13 18:24
|buy
|462
|0.24
|1.2127
|0.0000
|1.2137
|923
|2006.01.13 19:00
|t/p
|462
|0.24
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|2.40
|304.18
|924
|2006.01.13 19:00
|close
|461
|0.12
|1.2137
|0.0000
|1.2146
|0.12
|304.30
|925
|2006.01.13 19:00
|buy
|463
|0.12
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|926
|2006.01.13 19:02
|buy
|464
|0.24
|1.2134
|0.0000
|1.2144
|927
|2006.01.13 19:51
|buy
|465
|0.48
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|928
|2006.01.13 19:59
|close
|465
|0.48
|1.2137
|0.0000
|1.2138
|4.32
|308.62
|929
|2006.01.13 19:59
|close
|464
|0.24
|1.2137
|0.0000
|1.2144
|0.72
|309.34
|930
|2006.01.13 19:59
|close
|463
|0.12
|1.2137
|0.0000
|1.2150
|-0.36
|308.98
|931
|2006.01.13 20:00
|buy
|466
|0.12
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|932
|2006.01.15 23:00
|t/p
|466
|0.12
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|1.20
|310.18
|933
|2006.01.15 23:00
|buy
|467
|0.12
|1.2154
|0.0000
|1.2164
|934
|2006.01.15 23:26
|t/p
|467
|0.12
|1.2164
|0.0000
|1.2164
|1.20
|311.38
|935
|2006.01.15 23:26
|buy
|468
|0.12
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|936
|2006.01.15 23:37
|close
|468
|0.12
|1.2172
|0.0000
|1.2176
|0.72
|312.10
|937
|2006.01.15 23:37
|buy
|469
|0.12
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|938
|2006.01.15 23:54
|buy
|470
|0.24
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|939
|2006.01.16 00:49
|buy
|471
|0.52
|1.2162
|0.0000
|1.2172
|940
|2006.01.16 00:50
|close
|471
|0.52
|1.2170
|0.0000
|1.2172
|4.16
|316.26
|941
|2006.01.16 00:50
|close
|470
|0.24
|1.2170
|0.0000
|1.2178
|0.32
|316.58
|942
|2006.01.16 00:50
|close
|469
|0.12
|1.2170
|0.0000
|1.2183
|-0.44
|316.14
|943
|2006.01.16 00:50
|buy
|472
|0.13
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|944
|2006.01.16 00:59
|buy
|473
|0.26
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|945
|2006.01.16 01:02
|buy
|474
|0.52
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|946
|2006.01.16 01:05
|close
|474
|0.52
|1.2167
|0.0000
|1.2171
|3.12
|319.26
|947
|2006.01.16 01:05
|close
|473
|0.26
|1.2167
|0.0000
|1.2176
|0.26
|319.52
|948
|2006.01.16 01:05
|close
|472
|0.13
|1.2167
|0.0000
|1.2181
|-0.52
|319.00
|949
|2006.01.16 01:05
|buy
|475
|0.13
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|950
|2006.01.16 01:08
|buy
|476
|0.26
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|951
|2006.01.16 01:59
|buy
|477
|0.52
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|952
|2006.01.16 02:01
|close
|477
|0.52
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|5.20
|324.20
|953
|2006.01.16 02:01
|close
|476
|0.26
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|0.00
|324.20
|954
|2006.01.16 02:01
|close
|475
|0.13
|1.2161
|0.0000
|1.2176
|-0.65
|323.55
|955
|2006.01.16 02:15
|buy
|478
|0.13
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|956
|2006.01.16 02:22
|buy
|479
|0.26
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|957
|2006.01.16 03:01
|buy
|480
|0.52
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|958
|2006.01.16 03:03
|close
|480
|0.52
|1.2153
|0.0000
|1.2157
|3.12
|326.67
|959
|2006.01.16 03:03
|close
|479
|0.26
|1.2153
|0.0000
|1.2162
|0.26
|326.93
|960
|2006.01.16 03:03
|close
|478
|0.13
|1.2153
|0.0000
|1.2168
|-0.65
|326.28
|961
|2006.01.16 03:47
|sell
|481
|0.13
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|962
|2006.01.16 03:59
|sell
|482
|0.26
|1.2159
|0.0000
|1.2149
|963
|2006.01.16 05:59
|t/p
|482
|0.26
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|2.60
|328.88
|964
|2006.01.16 05:59
|close
|481
|0.13
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|0.00
|328.88
|965
|2006.01.16 06:00
|sell
|483
|0.13
|1.2145
|0.0000
|1.2135
|966
|2006.01.16 06:35
|close
|483
|0.13
|1.2143
|0.0000
|1.2135
|0.26
|329.14
|967
|2006.01.16 06:36
|sell
|484
|0.13
|1.2143
|0.0000
|1.2133
|968
|2006.01.16 08:46
|sell
|485
|0.26
|1.2149
|0.0000
|1.2139
|969
|2006.01.16 10:00
|buy
|486
|0.13
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|970
|2006.01.16 10:00
|buy
|487
|0.26
|1.2143
|0.0000
|1.2153
|971
|2006.01.16 11:12
|t/p
|485
|0.26
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|2.60
|331.74
|972
|2006.01.16 11:12
|close
|484
|0.13
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|0.65
|332.39
|973
|2006.01.16 11:14
|buy
|488
|0.52
|1.2136
|0.0000
|1.2146
|974
|2006.01.16 11:20
|close
|488
|0.52
|1.2141
|0.0000
|1.2146
|2.60
|334.99
|975
|2006.01.16 11:20
|close
|487
|0.26
|1.2141
|0.0000
|1.2153
|-0.52
|334.47
|976
|2006.01.16 11:20
|close
|486
|0.13
|1.2141
|0.0000
|1.2162
|-1.43
|333.04
|977
|2006.01.16 12:00
|sell
|489
|0.13
|1.2132
|0.0000
|1.2122
|978
|2006.01.16 12:18
|sell
|490
|0.26
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|979
|2006.01.16 13:02
|close
|490
|0.26
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|2.60
|335.64
|980
|2006.01.16 13:02
|close
|489
|0.13
|1.2129
|0.0000
|1.2122
|0.39
|336.03
|981
|2006.01.16 13:02
|sell
|491
|0.14
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|982
|2006.01.16 13:59
|t/p
|491
|0.14
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|1.40
|337.43
|983
|2006.01.16 13:59
|sell
|492
|0.13
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|984
|2006.01.16 14:00
|sell
|493
|0.26
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|985
|2006.01.16 14:06
|close
|493
|0.26
|1.2118
|0.0000
|1.2116
|2.08
|339.51
|986
|2006.01.16 14:06
|close
|492
|0.13
|1.2118
|0.0000
|1.2106
|-0.26
|339.25
|987
|2006.01.16 14:06
|sell
|494
|0.14
|1.2115
|0.0000
|1.2105
|988
|2006.01.16 15:13
|sell
|495
|0.26
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|989
|2006.01.16 15:34
|close
|495
|0.26
|1.2111
|0.0000
|1.2110
|2.34
|341.59
|990
|2006.01.16 15:34
|close
|494
|0.14
|1.2111
|0.0000
|1.2105
|0.56
|342.15
|991
|2006.01.16 15:34
|sell
|496
|0.14
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|992
|2006.01.16 15:59
|sell
|497
|0.28
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|993
|2006.01.16 16:39
|sell
|498
|0.52
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|994
|2006.01.16 17:00
|close
|498
|0.52
|1.2118
|0.0000
|1.2116
|4.16
|346.31
|995
|2006.01.16 17:00
|close
|497
|0.28
|1.2118
|0.0000
|1.2110
|0.56
|346.87
|996
|2006.01.16 17:00
|close
|496
|0.14
|1.2118
|0.0000
|1.2100
|-1.12
|345.75
|997
|2006.01.16 17:00
|sell
|499
|0.14
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|998
|2006.01.16 18:59
|sell
|500
|0.28
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|999
|2006.01.16 19:00
|buy
|501
|0.14
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1000
|2006.01.16 19:14
|buy
|502
|0.28
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1001
|2006.01.16 22:00
|t/p
|502
|0.28
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|2.80
|348.55
|1002
|2006.01.16 22:00
|close
|501
|0.14
|1.2129
|0.0000
|1.2135
|0.56
|349.11
|1003
|2006.01.16 22:00
|sell
|503
|0.56
|1.2129
|0.0000
|1.2119
|1004
|2006.01.16 22:04
|close
|503
|0.56
|1.2123
|0.0000
|1.2119
|3.36
|352.47
|1005
|2006.01.16 22:04
|close
|500
|0.28
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|0.00
|352.47
|1006
|2006.01.16 22:04
|close
|499
|0.14
|1.2123
|0.0000
|1.2106
|-0.98
|351.49
|1007
|2006.01.17 01:00
|sell
|504
|0.15
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1008
|2006.01.17 01:00
|sell
|505
|0.30
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|1009
|2006.01.17 01:56
|t/p
|505
|0.30
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|3.00
|354.49
|1010
|2006.01.17 01:56
|close
|504
|0.15
|1.2101
|0.0000
|1.2075
|-2.40
|352.09
|1011
|2006.01.17 01:56
|sell
|506
|0.15
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1012
|2006.01.17 01:56
|t/p
|506
|0.15
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|1.50
|353.59
|1013
|2006.01.17 01:56
|sell
|507
|0.15
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1014
|2006.01.17 01:59
|sell
|508
|0.30
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1015
|2006.01.17 02:59
|sell
|509
|0.60
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|1016
|2006.01.17 03:31
|sell
|510
|1.20
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|1017
|2006.01.17 03:46
|buy
|511
|0.15
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1018
|2006.01.17 05:45
|t/p
|511
|0.15
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|1.50
|355.09
|1019
|2006.01.17 06:00
|buy
|512
|0.14
|1.2118
|0.0000
|1.2128
|1020
|2006.01.17 07:52
|t/p
|512
|0.14
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|1.40
|356.49
|1021
|2006.01.17 07:52
|buy
|513
|0.13
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|1022
|2006.01.17 07:57
|buy
|514
|0.26
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1023
|2006.01.17 07:58
|buy
|515
|0.56
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1024
|2006.01.17 07:59
|t/p
|514
|0.26
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|2.60
|359.09
|1025
|2006.01.17 07:59
|t/p
|515
|0.56
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|5.60
|364.69
|1026
|2006.01.17 07:59
|close
|513
|0.13
|1.2135
|0.0000
|1.2140
|0.65
|365.34
|1027
|2006.01.17 08:00
|buy
|516
|0.12
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|1028
|2006.01.17 08:08
|buy
|517
|0.26
|1.2124
|0.0000
|1.2134
|1029
|2006.01.17 08:21
|t/p
|517
|0.26
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|2.60
|367.94
|1030
|2006.01.17 08:21
|close
|516
|0.12
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|-0.36
|367.58
|1031
|2006.01.17 08:21
|buy
|518
|0.12
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|1032
|2006.01.17 09:20
|buy
|519
|0.26
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|1033
|2006.01.17 09:27
|buy
|520
|0.52
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1034
|2006.01.17 09:59
|buy
|521
|1.12
|1.2109
|0.0000
|1.2119
|1035
|2006.01.17 10:15
|t/p
|521
|1.12
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|11.20
|378.78
|1036
|2006.01.17 10:15
|close
|520
|0.52
|1.2121
|0.0000
|1.2135
|-2.08
|376.70
|1037
|2006.01.17 10:21
|close
|519
|0.26
|1.2116
|0.0000
|1.2140
|-3.64
|373.06
|1038
|2006.01.17 10:21
|close
|518
|0.12
|1.2119
|0.0000
|1.2147
|-2.16
|370.90
|1039
|2006.01.17 10:43
|close
|510
|1.20
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|0.00
|370.90
|1040
|2006.01.17 10:43
|close
|509
|0.60
|1.2109
|0.0000
|1.2094
|-3.00
|367.90
|1041
|2006.01.17 10:43
|close
|508
|0.30
|1.2109
|0.0000
|1.2087
|-3.60
|364.30
|1042
|2006.01.17 10:43
|close
|507
|0.15
|1.2109
|0.0000
|1.2076
|-3.45
|360.85
|1043
|2006.01.17 11:00
|sell
|522
|0.15
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|1044
|2006.01.17 11:08
|t/p
|522
|0.15
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.50
|362.35
|1045
|2006.01.17 11:08
|sell
|523
|0.15
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1046
|2006.01.17 11:21
|sell
|524
|0.30
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|1047
|2006.01.17 11:37
|sell
|525
|0.60
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|1048
|2006.01.17 11:59
|t/p
|523
|0.15
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|1.50
|363.85
|1049
|2006.01.17 11:59
|t/p
|524
|0.30
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|3.00
|366.85
|1050
|2006.01.17 11:59
|t/p
|525
|0.60
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|6.00
|372.85
|1051
|2006.01.17 12:00
|sell
|526
|0.16
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1052
|2006.01.17 12:00
|sell
|527
|0.32
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|1053
|2006.01.17 12:02
|sell
|528
|0.60
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1054
|2006.01.17 12:15
|close
|528
|0.60
|1.2092
|0.0000
|1.2091
|5.40
|378.25
|1055
|2006.01.17 12:15
|close
|527
|0.32
|1.2092
|0.0000
|1.2085
|0.96
|379.21
|1056
|2006.01.17 12:15
|close
|526
|0.16
|1.2092
|0.0000
|1.2063
|-3.04
|376.17
|1057
|2006.01.17 12:15
|sell
|529
|0.16
|1.2092
|0.0000
|1.2082
|1058
|2006.01.17 12:28
|t/p
|529
|0.16
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|1.60
|377.77
|1059
|2006.01.17 12:28
|sell
|530
|0.16
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|1060
|2006.01.17 12:33
|sell
|531
|0.32
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1061
|2006.01.17 12:40
|close
|531
|0.32
|1.2080
|0.0000
|1.2075
|1.60
|379.37
|1062
|2006.01.17 12:40
|close
|530
|0.16
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|0.00
|379.37
|1063
|2006.01.17 12:40
|sell
|532
|0.16
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1064
|2006.01.17 12:42
|t/p
|532
|0.16
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|1.60
|380.97
|1065
|2006.01.17 12:42
|sell
|533
|0.16
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|1066
|2006.01.17 12:52
|sell
|534
|0.32
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|1067
|2006.01.17 12:59
|sell
|535
|0.60
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|1068
|2006.01.17 13:00
|t/p
|535
|0.60
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|6.00
|386.97
|1069
|2006.01.17 13:00
|close
|534
|0.32
|1.2073
|0.0000
|1.2059
|-1.28
|385.69
|1070
|2006.01.17 13:00
|close
|533
|0.16
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|-1.60
|384.09
|1071
|2006.01.17 13:00
|sell
|536
|0.16
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|1072
|2006.01.17 13:33
|sell
|537
|0.32
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|1073
|2006.01.17 13:33
|sell
|538
|0.64
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|1074
|2006.01.17 13:36
|sell
|539
|1.28
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1075
|2006.01.17 13:59
|t/p
|538
|0.64
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|6.40
|390.49
|1076
|2006.01.17 13:59
|t/p
|539
|1.28
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|12.80
|403.29
|1077
|2006.01.17 13:59
|close
|537
|0.32
|1.2073
|0.0000
|1.2066
|0.96
|404.25
|1078
|2006.01.17 13:59
|close
|536
|0.16
|1.2073
|0.0000
|1.2060
|-0.48
|403.77
|1079
|2006.01.17 14:00
|sell
|540
|0.17
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1080
|2006.01.17 14:12
|sell
|541
|0.34
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1081
|2006.01.17 14:52
|close
|541
|0.34
|1.2069
|0.0000
|1.2067
|2.72
|406.49
|1082
|2006.01.17 14:52
|close
|540
|0.17
|1.2069
|0.0000
|1.2062
|0.51
|407.00
|1083
|2006.01.17 14:52
|sell
|542
|0.17
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|1084
|2006.01.17 15:15
|t/p
|542
|0.17
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|1.70
|408.70
|1085
|2006.01.17 15:15
|sell
|543
|0.17
|1.2054
|0.0000
|1.2044
|1086
|2006.01.17 15:17
|sell
|544
|0.34
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|1087
|2006.01.17 15:33
|sell
|545
|0.68
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|1088
|2006.01.17 15:36
|close
|545
|0.68
|1.2061
|0.0000
|1.2057
|4.08
|412.78
|1089
|2006.01.17 15:36
|close
|544
|0.34
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|0.00
|412.78
|1090
|2006.01.17 15:36
|close
|543
|0.17
|1.2061
|0.0000
|1.2044
|-1.19
|411.59
|1091
|2006.01.17 15:36
|sell
|546
|0.17
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|1092
|2006.01.17 15:47
|sell
|547
|0.34
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1093
|2006.01.17 16:59
|sell
|548
|0.68
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1094
|2006.01.17 17:10
|sell
|549
|1.36
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1095
|2006.01.17 17:16
|close
|549
|1.36
|1.2070
|0.0000
|1.2067
|9.52
|421.11
|1096
|2006.01.17 17:16
|close
|548
|0.68
|1.2070
|0.0000
|1.2062
|1.36
|422.47
|1097
|2006.01.17 17:16
|close
|547
|0.34
|1.2070
|0.0000
|1.2055
|-1.70
|420.77
|1098
|2006.01.17 17:16
|close
|546
|0.17
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|-1.70
|419.07
|1099
|2006.01.17 17:17
|sell
|550
|0.17
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|1100
|2006.01.17 17:20
|sell
|551
|0.34
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1101
|2006.01.17 17:23
|sell
|552
|0.68
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1102
|2006.01.17 17:30
|buy
|553
|0.17
|1.2078
|0.0000
|1.2088
|1103
|2006.01.17 17:30
|buy
|554
|0.36
|1.2071
|0.0000
|1.2081
|1104
|2006.01.17 18:59
|t/p
|554
|0.36
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|3.60
|422.67
|1105
|2006.01.17 18:59
|close
|553
|0.17
|1.2082
|0.0000
|1.2088
|0.68
|423.35
|1106
|2006.01.17 19:00
|buy
|555
|0.17
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|1107
|2006.01.17 19:25
|sell
|556
|1.36
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1108
|2006.01.17 19:59
|t/p
|555
|0.17
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|1.70
|425.05
|1109
|2006.01.17 19:59
|buy
|557
|0.16
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1110
|2006.01.17 22:00
|t/p
|557
|0.16
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|1.60
|426.65
|1111
|2006.01.17 22:00
|buy
|558
|0.15
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|1112
|2006.01.17 22:00
|buy
|559
|0.30
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|1113
|2006.01.17 22:59
|t/p
|559
|0.30
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|3.00
|429.65
|1114
|2006.01.17 22:59
|close
|558
|0.15
|1.2115
|0.0000
|1.2120
|0.75
|430.40
|1115
|2006.01.17 23:00
|buy
|560
|0.14
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|1116
|2006.01.17 23:00
|buy
|561
|0.30
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|1117
|2006.01.18 00:59
|buy
|562
|0.68
|1.2097
|0.0000
|1.2107
|1118
|2006.01.18 02:03
|buy
|563
|1.36
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|1119
|2006.01.18 03:59
|t/p
|563
|1.36
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|13.60
|444.00
|1120
|2006.01.18 03:59
|close
|562
|0.68
|1.2102
|0.0000
|1.2107
|3.40
|447.40
|1121
|2006.01.18 04:00
|close
|561
|0.30
|1.2101
|0.0000
|1.2118
|-2.30
|445.10
|1122
|2006.01.18 04:00
|close
|560
|0.14
|1.2098
|0.0000
|1.2126
|-2.61
|442.49
|1123
|2006.01.18 06:02
|close
|556
|1.36
|1.2088
|0.0000
|1.2074
|-4.64
|437.85
|1124
|2006.01.18 06:02
|close
|552
|0.68
|1.2088
|0.0000
|1.2068
|-6.40
|431.46
|1125
|2006.01.18 06:02
|close
|551
|0.34
|1.2088
|0.0000
|1.2063
|-4.90
|426.56
|1126
|2006.01.18 06:02
|close
|550
|0.17
|1.2088
|0.0000
|1.2057
|-3.47
|423.09
|1127
|2006.01.18 06:02
|sell
|564
|0.18
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1128
|2006.01.18 06:04
|sell
|565
|0.36
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|1129
|2006.01.18 06:59
|t/p
|565
|0.36
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|3.60
|426.69
|1130
|2006.01.18 06:59
|close
|564
|0.18
|1.2083
|0.0000
|1.2078
|0.90
|427.59
|1131
|2006.01.18 07:00
|sell
|566
|0.18
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1132
|2006.01.18 07:15
|sell
|567
|0.36
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1133
|2006.01.18 07:59
|sell
|568
|0.72
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|1134
|2006.01.18 08:00
|buy
|569
|0.18
|1.2121
|0.0000
|1.2131
|1135
|2006.01.18 08:59
|t/p
|569
|0.18
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|1.80
|429.39
|1136
|2006.01.18 08:59
|buy
|570
|0.16
|1.2141
|0.0000
|1.2151
|1137
|2006.01.18 08:59
|sell
|571
|1.28
|1.2139
|0.0000
|1.2129
|1138
|2006.01.18 09:00
|t/p
|571
|1.28
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|12.80
|442.19
|1139
|2006.01.18 09:00
|buy
|572
|0.36
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|1140
|2006.01.18 09:00
|close
|568
|0.72
|1.2116
|0.0000
|1.2110
|2.88
|445.07
|1141
|2006.01.18 09:00
|close
|567
|0.36
|1.2123
|0.0000
|1.2078
|-12.60
|432.47
|1142
|2006.01.18 09:01
|close
|566
|0.18
|1.2128
|0.0000
|1.2072
|-8.28
|424.19
|1143
|2006.01.18 09:01
|t/p
|572
|0.36
|1.2126
|0.0000
|1.2126
|3.60
|427.79
|1144
|2006.01.18 09:01
|close
|570
|0.16
|1.2126
|0.0000
|1.2151
|-2.40
|425.39
|1145
|2006.01.18 09:01
|buy
|573
|0.18
|1.2127
|0.0000
|1.2137
|1146
|2006.01.18 09:48
|t/p
|573
|0.18
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|1.80
|427.19
|1147
|2006.01.18 09:48
|buy
|574
|0.18
|1.2139
|0.0000
|1.2149
|1148
|2006.01.18 09:59
|buy
|575
|0.36
|1.2115
|0.0000
|1.2125
|1149
|2006.01.18 10:02
|t/p
|575
|0.36
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|3.60
|430.79
|1150
|2006.01.18 10:02
|close
|574
|0.18
|1.2131
|0.0000
|1.2149
|-1.44
|429.35
|1151
|2006.01.18 10:02
|buy
|576
|0.18
|1.2135
|0.0000
|1.2145
|1152
|2006.01.18 10:06
|buy
|577
|0.36
|1.2129
|0.0000
|1.2139
|1153
|2006.01.18 10:22
|buy
|578
|0.72
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|1154
|2006.01.18 10:26
|buy
|579
|1.44
|1.2118
|0.0000
|1.2128
|1155
|2006.01.18 10:32
|close
|579
|1.44
|1.2123
|0.0000
|1.2128
|7.20
|436.55
|1156
|2006.01.18 10:32
|close
|578
|0.72
|1.2123
|0.0000
|1.2133
|0.00
|436.55
|1157
|2006.01.18 10:32
|close
|577
|0.36
|1.2123
|0.0000
|1.2139
|-2.16
|434.39
|1158
|2006.01.18 10:32
|close
|576
|0.18
|1.2123
|0.0000
|1.2145
|-2.16
|432.23
|1159
|2006.01.18 10:32
|buy
|580
|0.18
|1.2124
|0.0000
|1.2134
|1160
|2006.01.18 10:52
|buy
|581
|0.36
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1161
|2006.01.18 10:59
|buy
|582
|0.72
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|1162
|2006.01.18 10:59
|close
|582
|0.72
|1.2122
|0.0000
|1.2123
|6.48
|438.71
|1163
|2006.01.18 10:59
|close
|581
|0.36
|1.2122
|0.0000
|1.2129
|1.08
|439.79
|1164
|2006.01.18 10:59
|close
|580
|0.18
|1.2122
|0.0000
|1.2134
|-0.36
|439.43
|1165
|2006.01.18 11:00
|buy
|583
|0.19
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|1166
|2006.01.18 11:09
|buy
|584
|0.38
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1167
|2006.01.18 11:42
|close
|584
|0.38
|1.2128
|0.0000
|1.2129
|3.42
|442.85
|1168
|2006.01.18 11:42
|close
|583
|0.19
|1.2128
|0.0000
|1.2135
|0.57
|443.42
|1169
|2006.01.18 13:00
|sell
|585
|0.19
|1.2122
|0.0000
|1.2112
|1170
|2006.01.18 13:59
|sell
|586
|0.38
|1.2135
|0.0000
|1.2125
|1171
|2006.01.18 14:00
|buy
|587
|0.19
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1172
|2006.01.18 14:00
|t/p
|586
|0.38
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|3.80
|447.22
|1173
|2006.01.18 14:00
|buy
|588
|0.38
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|1174
|2006.01.18 14:00
|close
|585
|0.19
|1.2122
|0.0000
|1.2112
|0.00
|447.22
|1175
|2006.01.18 14:11
|close
|588
|0.38
|1.2127
|0.0000
|1.2132
|1.90
|449.12
|1176
|2006.01.18 14:11
|close
|587
|0.19
|1.2127
|0.0000
|1.2148
|-2.09
|447.03
|1177
|2006.01.18 14:11
|buy
|589
|0.19
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|1178
|2006.01.18 14:30
|t/p
|589
|0.19
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|1.90
|448.93
|1179
|2006.01.18 14:30
|buy
|590
|0.19
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1180
|2006.01.18 14:30
|buy
|591
|0.38
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|1181
|2006.01.18 14:31
|buy
|592
|0.76
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|1182
|2006.01.18 14:32
|close
|592
|0.76
|1.2132
|0.0000
|1.2136
|4.56
|453.49
|1183
|2006.01.18 14:32
|close
|591
|0.38
|1.2132
|0.0000
|1.2143
|-0.38
|453.11
|1184
|2006.01.18 14:32
|close
|590
|0.19
|1.2132
|0.0000
|1.2148
|-1.14
|451.97
|1185
|2006.01.18 14:32
|buy
|593
|0.19
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|1186
|2006.01.18 14:33
|buy
|594
|0.38
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|1187
|2006.01.18 14:45
|close
|594
|0.38
|1.2137
|0.0000
|1.2138
|3.42
|455.39
|1188
|2006.01.18 14:45
|close
|593
|0.19
|1.2137
|0.0000
|1.2143
|0.76
|456.15
|1189
|2006.01.18 14:45
|buy
|595
|0.19
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1190
|2006.01.18 14:46
|t/p
|595
|0.19
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|1.90
|458.05
|1191
|2006.01.18 14:46
|buy
|596
|0.19
|1.2150
|0.0000
|1.2160
|1192
|2006.01.18 14:46
|buy
|597
|0.38
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|1193
|2006.01.18 14:50
|buy
|598
|0.76
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1194
|2006.01.18 14:52
|buy
|599
|1.52
|1.2132
|0.0000
|1.2142
|1195
|2006.01.18 14:59
|t/p
|599
|1.52
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|15.20
|473.25
|1196
|2006.01.18 14:59
|close
|598
|0.76
|1.2144
|0.0000
|1.2148
|4.56
|477.81
|1197
|2006.01.18 14:59
|close
|597
|0.38
|1.2144
|0.0000
|1.2155
|-0.38
|477.43
|1198
|2006.01.18 14:59
|close
|596
|0.19
|1.2144
|0.0000
|1.2160
|-1.14
|476.29
|1199
|2006.01.18 15:00
|buy
|600
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2155
|1200
|2006.01.18 15:00
|buy
|601
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2143
|1201
|2006.01.18 15:02
|buy
|602
|0.80
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|1202
|2006.01.18 15:04
|buy
|603
|1.52
|1.2120
|0.0000
|1.2130
|1203
|2006.01.18 15:16
|close
|603
|1.52
|1.2128
|0.0000
|1.2130
|12.16
|488.45
|1204
|2006.01.18 15:16
|close
|602
|0.80
|1.2128
|0.0000
|1.2138
|0.00
|488.45
|1205
|2006.01.18 15:16
|close
|601
|0.40
|1.2128
|0.0000
|1.2143
|-2.00
|486.45
|1206
|2006.01.18 15:16
|close
|600
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2155
|-3.40
|483.05
|1207
|2006.01.18 15:16
|buy
|604
|0.20
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|1208
|2006.01.18 15:20
|buy
|605
|0.40
|1.2126
|0.0000
|1.2136
|1209
|2006.01.18 15:31
|close
|605
|0.40
|1.2135
|0.0000
|1.2136
|3.60
|486.65
|1210
|2006.01.18 15:31
|close
|604
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2141
|0.80
|487.45
|1211
|2006.01.18 15:31
|buy
|606
|0.21
|1.2137
|0.0000
|1.2147
|1212
|2006.01.18 15:32
|buy
|607
|0.42
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|1213
|2006.01.18 15:34
|t/p
|607
|0.42
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|4.20
|491.65
|1214
|2006.01.18 15:34
|close
|606
|0.21
|1.2143
|0.0000
|1.2147
|1.26
|492.91
|1215
|2006.01.18 15:34
|buy
|608
|0.21
|1.2144
|0.0000
|1.2154
|1216
|2006.01.18 15:59
|buy
|609
|0.42
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1217
|2006.01.18 16:00
|sell
|610
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1218
|2006.01.18 16:00
|t/p
|609
|0.42
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|4.20
|497.11
|1219
|2006.01.18 16:00
|close
|608
|0.21
|1.2141
|0.0000
|1.2154
|-0.63
|496.48
|1220
|2006.01.18 16:00
|sell
|611
|0.42
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|1221
|2006.01.18 16:01
|t/p
|611
|0.42
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|4.20
|500.68
|1222
|2006.01.18 16:01
|close
|610
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2091
|-2.40
|498.28
|1223
|2006.01.18 16:01
|sell
|612
|0.21
|1.2131
|0.0000
|1.2121
|1224
|2006.01.18 16:02
|t/p
|612
|0.21
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|2.10
|500.38
|1225
|2006.01.18 16:02
|sell
|613
|0.21
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1226
|2006.01.18 16:02
|sell
|614
|0.42
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|1227
|2006.01.18 16:03
|t/p
|614
|0.42
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|4.20
|504.58
|1228
|2006.01.18 16:03
|close
|613
|0.21
|1.2113
|0.0000
|1.2101
|-0.42
|504.16
|1229
|2006.01.18 16:03
|sell
|615
|0.21
|1.2124
|0.0000
|1.2114
|1230
|2006.01.18 16:04
|t/p
|615
|0.21
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|2.10
|506.26
|1231
|2006.01.18 16:04
|sell
|616
|0.21
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1232
|2006.01.18 16:04
|sell
|617
|0.42
|1.2120
|0.0000
|1.2110
|1233
|2006.01.18 16:09
|sell
|618
|0.84
|1.2130
|0.0000
|1.2120
|1234
|2006.01.18 16:10
|t/p
|618
|0.84
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|8.40
|514.66
|1235
|2006.01.18 16:10
|close
|617
|0.42
|1.2113
|0.0000
|1.2110
|2.94
|517.60
|1236
|2006.01.18 16:10
|close
|616
|0.21
|1.2113
|0.0000
|1.2101
|-0.42
|517.18
|1237
|2006.01.18 16:10
|sell
|619
|0.22
|1.2126
|0.0000
|1.2116
|1238
|2006.01.18 16:12
|t/p
|619
|0.22
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|2.20
|519.38
|1239
|2006.01.18 16:12
|sell
|620
|0.22
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|1240
|2006.01.18 16:14
|t/p
|620
|0.22
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|2.20
|521.58
|1241
|2006.01.18 16:14
|sell
|621
|0.22
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1242
|2006.01.18 16:15
|buy
|622
|0.22
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1243
|2006.01.18 16:15
|sell
|623
|0.44
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|1244
|2006.01.18 16:17
|buy
|624
|0.44
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1245
|2006.01.18 16:18
|t/p
|623
|0.44
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|4.40
|525.98
|1246
|2006.01.18 16:18
|close
|621
|0.22
|1.2094
|0.0000
|1.2088
|0.88
|526.86
|1247
|2006.01.18 16:18
|buy
|625
|0.88
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1248
|2006.01.18 16:19
|close
|625
|0.88
|1.2094
|0.0000
|1.2103
|0.88
|527.74
|1249
|2006.01.18 16:19
|close
|624
|0.44
|1.2094
|0.0000
|1.2109
|-2.20
|525.54
|1250
|2006.01.18 16:19
|close
|622
|0.22
|1.2094
|0.0000
|1.2115
|-2.42
|523.12
|1251
|2006.01.18 16:19
|buy
|626
|0.22
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1252
|2006.01.18 16:24
|t/p
|626
|0.22
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|2.20
|525.32
|1253
|2006.01.18 16:24
|buy
|627
|0.22
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1254
|2006.01.18 16:34
|buy
|628
|0.44
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|1255
|2006.01.18 16:45
|sell
|629
|0.22
|1.2103
|0.0000
|1.2093
|1256
|2006.01.18 16:45
|sell
|630
|0.44
|1.2108
|0.0000
|1.2098
|1257
|2006.01.18 16:59
|t/p
|629
|0.22
|1.2093
|0.0000
|1.2093
|2.20
|527.52
|1258
|2006.01.18 16:59
|t/p
|630
|0.44
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|4.40
|531.92
|1259
|2006.01.18 16:59
|buy
|631
|0.88
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|1260
|2006.01.18 16:59
|sell
|632
|0.22
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|1261
|2006.01.18 17:01
|sell
|633
|0.44
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1262
|2006.01.18 17:01
|t/p
|631
|0.88
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|8.80
|540.72
|1263
|2006.01.18 17:01
|close
|633
|0.44
|1.2103
|0.0000
|1.2078
|-6.60
|534.12
|1264
|2006.01.18 17:01
|close
|632
|0.22
|1.2103
|0.0000
|1.2073
|-4.40
|529.72
|1265
|2006.01.18 17:01
|close
|628
|0.44
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|0.00
|529.72
|1266
|2006.01.18 17:01
|close
|627
|0.22
|1.2101
|0.0000
|1.2117
|-1.32
|528.40
|1267
|2006.01.18 17:05
|sell
|634
|0.22
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1268
|2006.01.18 17:05
|sell
|635
|0.44
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|1269
|2006.01.18 17:06
|t/p
|635
|0.44
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|4.40
|532.80
|1270
|2006.01.18 17:06
|sell
|636
|0.44
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|1271
|2006.01.18 17:10
|t/p
|636
|0.44
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|4.40
|537.20
|1272
|2006.01.18 17:10
|close
|634
|0.22
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-0.44
|536.76
|1273
|2006.01.18 17:10
|sell
|637
|0.23
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1274
|2006.01.18 17:16
|t/p
|637
|0.23
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|2.30
|539.06
|1275
|2006.01.18 17:16
|sell
|638
|0.23
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|1276
|2006.01.18 17:16
|sell
|639
|0.46
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|1277
|2006.01.18 17:18
|close
|639
|0.46
|1.2090
|0.0000
|1.2088
|3.68
|542.74
|1278
|2006.01.18 17:18
|close
|638
|0.23
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|-0.46
|542.28
|1279
|2006.01.18 17:18
|sell
|640
|0.23
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|1280
|2006.01.18 17:41
|t/p
|640
|0.23
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|2.30
|544.58
|1281
|2006.01.18 17:41
|sell
|641
|0.23
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1282
|2006.01.18 17:45
|t/p
|641
|0.23
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|2.30
|546.88
|1283
|2006.01.18 17:45
|sell
|642
|0.23
|1.2072
|0.0000
|1.2062
|1284
|2006.01.18 17:59
|sell
|643
|0.46
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|1285
|2006.01.18 18:00
|close
|643
|0.46
|1.2080
|0.0000
|1.2077
|3.22
|550.10
|1286
|2006.01.18 18:00
|close
|642
|0.23
|1.2080
|0.0000
|1.2062
|-1.84
|548.26
|1287
|2006.01.18 18:01
|sell
|644
|0.23
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1288
|2006.01.18 18:56
|sell
|645
|0.46
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1289
|2006.01.18 18:59
|sell
|646
|0.92
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|1290
|2006.01.18 19:00
|close
|646
|0.92
|1.2087
|0.0000
|1.2086
|8.28
|556.54
|1291
|2006.01.18 19:00
|close
|645
|0.46
|1.2087
|0.0000
|1.2075
|-0.92
|555.62
|1292
|2006.01.18 19:00
|close
|644
|0.23
|1.2087
|0.0000
|1.2069
|-1.84
|553.78
|1293
|2006.01.18 19:14
|sell
|647
|0.23
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1294
|2006.01.18 19:30
|sell
|648
|0.46
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|1295
|2006.01.18 19:59
|sell
|649
|0.92
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|1296
|2006.01.18 20:00
|buy
|650
|0.23
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|1297
|2006.01.18 20:48
|buy
|651
|0.46
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1298
|2006.01.18 22:42
|sell
|652
|1.76
|1.2116
|0.0000
|1.2106
|1299
|2006.01.18 22:59
|t/p
|651
|0.46
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|4.60
|558.38
|1300
|2006.01.18 22:59
|close
|650
|0.23
|1.2119
|0.0000
|1.2123
|1.38
|559.76
|1301
|2006.01.18 23:00
|buy
|653
|0.22
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|1302
|2006.01.18 23:01
|buy
|654
|0.46
|1.2112
|0.0000
|1.2122
|1303
|2006.01.19 00:44
|close
|654
|0.46
|1.2105
|0.0000
|1.2122
|-4.12
|555.63
|1304
|2006.01.19 00:44
|close
|653
|0.22
|1.2105
|0.0000
|1.2132
|-4.17
|551.46
|1305
|2006.01.19 00:44
|close
|652
|1.76
|1.2107
|0.0000
|1.2106
|18.96
|570.42
|1306
|2006.01.19 00:44
|close
|649
|0.92
|1.2107
|0.0000
|1.2100
|4.39
|574.80
|1307
|2006.01.19 00:44
|close
|648
|0.46
|1.2107
|0.0000
|1.2081
|-6.55
|568.26
|1308
|2006.01.19 00:44
|close
|647
|0.23
|1.2107
|0.0000
|1.2075
|-4.65
|563.61
|1309
|2006.01.19 00:44
|buy
|655
|0.25
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|1310
|2006.01.19 00:59
|buy
|656
|0.48
|1.2097
|0.0000
|1.2107
|1311
|2006.01.19 03:00
|sell
|657
|0.24
|1.2094
|0.0000
|1.2084
|1312
|2006.01.19 04:15
|buy
|658
|0.96
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|1313
|2006.01.19 06:59
|t/p
|658
|0.96
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|9.60
|573.21
|1314
|2006.01.19 06:59
|close
|657
|0.24
|1.2104
|0.0000
|1.2084
|-2.40
|570.81
|1315
|2006.01.19 06:59
|close
|656
|0.48
|1.2102
|0.0000
|1.2107
|2.40
|573.21
|1316
|2006.01.19 06:59
|close
|655
|0.25
|1.2102
|0.0000
|1.2116
|-1.00
|572.21
|1317
|2006.01.19 08:00
|sell
|659
|0.25
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1318
|2006.01.19 08:08
|sell
|660
|0.50
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|1319
|2006.01.19 08:08
|sell
|661
|0.96
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|1320
|2006.01.19 08:26
|close
|661
|0.96
|1.2094
|0.0000
|1.2091
|6.72
|578.93
|1321
|2006.01.19 08:26
|close
|660
|0.50
|1.2094
|0.0000
|1.2086
|1.00
|579.93
|1322
|2006.01.19 08:26
|close
|659
|0.25
|1.2094
|0.0000
|1.2076
|-2.00
|577.93
|1323
|2006.01.19 08:26
|sell
|662
|0.25
|1.2093
|0.0000
|1.2083
|1324
|2006.01.19 08:43
|t/p
|662
|0.25
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|2.50
|580.43
|1325
|2006.01.19 08:43
|sell
|663
|0.25
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|1326
|2006.01.19 08:53
|sell
|664
|0.50
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1327
|2006.01.19 08:59
|close
|664
|0.50
|1.2079
|0.0000
|1.2076
|3.50
|583.93
|1328
|2006.01.19 08:59
|close
|663
|0.25
|1.2079
|0.0000
|1.2071
|0.50
|584.43
|1329
|2006.01.19 09:00
|sell
|665
|0.25
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1330
|2006.01.19 09:00
|sell
|666
|0.50
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1331
|2006.01.19 09:12
|sell
|667
|1.00
|1.2090
|0.0000
|1.2080
|1332
|2006.01.19 09:31
|close
|667
|1.00
|1.2082
|0.0000
|1.2080
|8.00
|592.43
|1333
|2006.01.19 09:31
|close
|666
|0.50
|1.2082
|0.0000
|1.2074
|1.00
|593.43
|1334
|2006.01.19 09:31
|close
|665
|0.25
|1.2082
|0.0000
|1.2067
|-1.25
|592.18
|1335
|2006.01.19 09:31
|sell
|668
|0.25
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1336
|2006.01.19 09:34
|t/p
|668
|0.25
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|2.50
|594.68
|1337
|2006.01.19 09:34
|sell
|669
|0.25
|1.2069
|0.0000
|1.2059
|1338
|2006.01.19 09:43
|sell
|670
|0.50
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1339
|2006.01.19 09:59
|sell
|671
|1.00
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|1340
|2006.01.19 10:00
|close
|671
|1.00
|1.2078
|0.0000
|1.2076
|8.00
|602.68
|1341
|2006.01.19 10:00
|close
|670
|0.50
|1.2078
|0.0000
|1.2065
|-1.50
|601.18
|1342
|2006.01.19 10:00
|close
|669
|0.25
|1.2078
|0.0000
|1.2059
|-2.25
|598.93
|1343
|2006.01.19 10:00
|sell
|672
|0.26
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1344
|2006.01.19 10:23
|sell
|673
|0.52
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1345
|2006.01.19 12:29
|close
|673
|0.52
|1.2073
|0.0000
|1.2072
|4.68
|603.61
|1346
|2006.01.19 12:29
|close
|672
|0.26
|1.2073
|0.0000
|1.2065
|0.52
|604.13
|1347
|2006.01.19 12:30
|sell
|674
|0.26
|1.2073
|0.0000
|1.2063
|1348
|2006.01.19 12:59
|sell
|675
|0.52
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1349
|2006.01.19 13:36
|t/p
|675
|0.52
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|5.20
|609.33
|1350
|2006.01.19 13:36
|close
|674
|0.26
|1.2069
|0.0000
|1.2063
|1.04
|610.37
|1351
|2006.01.19 13:36
|sell
|676
|0.26
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|1352
|2006.01.19 13:50
|sell
|677
|0.52
|1.2074
|0.0000
|1.2064
|1353
|2006.01.19 13:52
|sell
|678
|1.04
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1354
|2006.01.19 13:59
|t/p
|678
|1.04
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|10.40
|620.77
|1355
|2006.01.19 13:59
|close
|677
|0.52
|1.2067
|0.0000
|1.2064
|3.64
|624.41
|1356
|2006.01.19 13:59
|close
|676
|0.26
|1.2067
|0.0000
|1.2058
|0.26
|624.67
|1357
|2006.01.19 14:00
|sell
|679
|0.27
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1358
|2006.01.19 14:00
|sell
|680
|0.52
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1359
|2006.01.19 14:32
|t/p
|680
|0.52
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|5.20
|629.87
|1360
|2006.01.19 14:32
|close
|679
|0.27
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|0.00
|629.87
|1361
|2006.01.19 14:32
|sell
|681
|0.27
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|1362
|2006.01.19 14:33
|close
|681
|0.27
|1.2062
|0.0000
|1.2055
|0.81
|630.68
|1363
|2006.01.19 14:33
|sell
|682
|0.27
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|1364
|2006.01.19 14:38
|sell
|683
|0.54
|1.2067
|0.0000
|1.2057
|1365
|2006.01.19 14:59
|sell
|684
|1.04
|1.2074
|0.0000
|1.2064
|1366
|2006.01.19 15:54
|sell
|685
|2.08
|1.2079
|0.0000
|1.2069
|1367
|2006.01.19 16:00
|buy
|686
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2125
|1368
|2006.01.19 16:33
|buy
|687
|0.46
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1369
|2006.01.19 16:35
|t/p
|687
|0.46
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|4.60
|635.28
|1370
|2006.01.19 16:35
|close
|686
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2125
|-1.00
|634.28
|1371
|2006.01.19 16:35
|buy
|688
|0.21
|1.2111
|0.0000
|1.2121
|1372
|2006.01.19 16:36
|buy
|689
|0.44
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1373
|2006.01.19 16:41
|t/p
|689
|0.44
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|4.40
|638.68
|1374
|2006.01.19 16:41
|close
|688
|0.21
|1.2115
|0.0000
|1.2121
|0.84
|639.52
|1375
|2006.01.19 16:41
|buy
|690
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|1376
|2006.01.19 16:47
|buy
|691
|0.42
|1.2113
|0.0000
|1.2123
|1377
|2006.01.19 17:19
|buy
|692
|0.88
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|1378
|2006.01.19 18:59
|buy
|693
|1.84
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|1379
|2006.01.19 19:05
|t/p
|693
|1.84
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|18.40
|657.92
|1380
|2006.01.19 19:05
|close
|692
|0.88
|1.2106
|0.0000
|1.2117
|-0.88
|657.04
|1381
|2006.01.19 19:06
|close
|691
|0.42
|1.2098
|0.0000
|1.2123
|-6.30
|650.74
|1382
|2006.01.19 19:06
|close
|690
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2129
|-2.80
|647.94
|1383
|2006.01.20 02:08
|close
|685
|2.08
|1.2077
|0.0000
|1.2069
|5.39
|653.32
|1384
|2006.01.20 02:08
|close
|684
|1.04
|1.2077
|0.0000
|1.2064
|-2.51
|650.82
|1385
|2006.01.20 02:08
|close
|683
|0.54
|1.2077
|0.0000
|1.2057
|-5.08
|645.74
|1386
|2006.01.20 02:08
|close
|682
|0.27
|1.2077
|0.0000
|1.2051
|-4.16
|641.57
|1387
|2006.01.20 02:08
|sell
|694
|0.28
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|1388
|2006.01.20 02:21
|sell
|695
|0.56
|1.2082
|0.0000
|1.2072
|1389
|2006.01.20 08:00
|buy
|696
|0.28
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|1390
|2006.01.20 08:03
|buy
|697
|0.56
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|1391
|2006.01.20 08:35
|t/p
|697
|0.56
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|5.60
|647.17
|1392
|2006.01.20 08:35
|close
|696
|0.28
|1.2086
|0.0000
|1.2091
|1.40
|648.57
|1393
|2006.01.20 08:36
|buy
|698
|0.28
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|1394
|2006.01.20 08:59
|buy
|699
|0.56
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|1395
|2006.01.20 08:59
|t/p
|695
|0.56
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|5.60
|654.17
|1396
|2006.01.20 08:59
|buy
|700
|1.12
|1.2070
|0.0000
|1.2080
|1397
|2006.01.20 08:59
|close
|694
|0.28
|1.2070
|0.0000
|1.2065
|1.40
|655.57
|1398
|2006.01.20 09:00
|close
|700
|1.12
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|11.20
|666.77
|1399
|2006.01.20 09:00
|close
|699
|0.56
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|0.00
|666.77
|1400
|2006.01.20 09:00
|close
|698
|0.28
|1.2080
|0.0000
|1.2096
|-1.68
|665.09
|1401
|2006.01.20 09:51
|sell
|701
|0.29
|1.2068
|0.0000
|1.2058
|1402
|2006.01.20 09:59
|sell
|702
|0.56
|1.2081
|0.0000
|1.2071
|1403
|2006.01.20 10:00
|t/p
|702
|0.56
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|5.60
|670.69
|1404
|2006.01.20 10:00
|close
|701
|0.29
|1.2071
|0.0000
|1.2058
|-0.87
|669.82
|1405
|2006.01.20 10:00
|sell
|703
|0.29
|1.2070
|0.0000
|1.2060
|1406
|2006.01.20 10:00
|sell
|704
|0.58
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|1407
|2006.01.20 10:00
|sell
|705
|1.12
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|1408
|2006.01.20 10:02
|close
|705
|1.12
|1.2079
|0.0000
|1.2075
|6.72
|676.54
|1409
|2006.01.20 10:02
|close
|704
|0.58
|1.2079
|0.0000
|1.2067
|-1.16
|675.38
|1410
|2006.01.20 10:02
|close
|703
|0.29
|1.2079
|0.0000
|1.2060
|-2.61
|672.77
|1411
|2006.01.20 10:02
|sell
|706
|0.29
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|1412
|2006.01.20 10:09
|sell
|707
|0.58
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|1413
|2006.01.20 10:59
|t/p
|707
|0.58
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|5.80
|678.57
|1414
|2006.01.20 10:59
|close
|706
|0.29
|1.2071
|0.0000
|1.2068
|2.03
|680.60
|1415
|2006.01.20 14:00
|buy
|708
|0.29
|1.2096
|0.0000
|1.2106
|1416
|2006.01.20 14:43
|buy
|709
|0.58
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|1417
|2006.01.20 14:57
|t/p
|709
|0.58
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|5.80
|686.40
|1418
|2006.01.20 14:57
|close
|708
|0.29
|1.2094
|0.0000
|1.2106
|-0.58
|685.82
|1419
|2006.01.20 14:57
|buy
|710
|0.29
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1420
|2006.01.20 15:00
|buy
|711
|0.58
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|1421
|2006.01.20 15:11
|close
|711
|0.58
|1.2096
|0.0000
|1.2102
|2.32
|688.14
|1422
|2006.01.20 15:11
|close
|710
|0.29
|1.2096
|0.0000
|1.2108
|-0.58
|687.56
|1423
|2006.01.20 15:11
|buy
|712
|0.29
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1424
|2006.01.20 15:13
|buy
|713
|0.58
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1425
|2006.01.20 15:17
|t/p
|713
|0.58
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|5.80
|693.36
|1426
|2006.01.20 15:17
|close
|712
|0.29
|1.2104
|0.0000
|1.2109
|1.45
|694.81
|1427
|2006.01.20 15:17
|buy
|714
|0.30
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1428
|2006.01.20 15:19
|buy
|715
|0.60
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1429
|2006.01.20 15:23
|close
|715
|0.60
|1.2108
|0.0000
|1.2109
|5.40
|700.21
|1430
|2006.01.20 15:23
|close
|714
|0.30
|1.2108
|0.0000
|1.2115
|0.90
|701.11
|1431
|2006.01.20 15:23
|buy
|716
|0.30
|1.2109
|0.0000
|1.2119
|1432
|2006.01.20 15:27
|buy
|717
|0.60
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1433
|2006.01.20 15:28
|buy
|718
|1.16
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|1434
|2006.01.20 15:33
|close
|718
|1.16
|1.2105
|0.0000
|1.2108
|8.12
|709.23
|1435
|2006.01.20 15:33
|close
|717
|0.60
|1.2105
|0.0000
|1.2113
|1.20
|710.43
|1436
|2006.01.20 15:33
|close
|716
|0.30
|1.2105
|0.0000
|1.2119
|-1.20
|709.23
|1437
|2006.01.20 15:33
|buy
|719
|0.30
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1438
|2006.01.20 15:38
|buy
|720
|0.60
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|1439
|2006.01.20 15:41
|buy
|721
|1.20
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|1440
|2006.01.20 15:49
|buy
|722
|2.32
|1.2086
|0.0000
|1.2096
|1441
|2006.01.20 15:56
|close
|722
|2.32
|1.2093
|0.0000
|1.2096
|16.24
|725.47
|1442
|2006.01.20 15:56
|close
|721
|1.20
|1.2093
|0.0000
|1.2103
|0.00
|725.47
|1443
|2006.01.20 15:56
|close
|720
|0.60
|1.2093
|0.0000
|1.2109
|-3.60
|721.87
|1444
|2006.01.20 15:56
|close
|719
|0.30
|1.2093
|0.0000
|1.2115
|-3.60
|718.27
|1445
|2006.01.20 15:56
|buy
|723
|0.31
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1446
|2006.01.20 16:25
|buy
|724
|0.60
|1.2090
|0.0000
|1.2100
|1447
|2006.01.20 16:59
|t/p
|724
|0.60
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|6.00
|724.27
|1448
|2006.01.20 16:59
|close
|723
|0.31
|1.2101
|0.0000
|1.2105
|1.86
|726.13
|1449
|2006.01.20 17:00
|buy
|725
|0.31
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|1450
|2006.01.20 17:00
|buy
|726
|0.62
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|1451
|2006.01.20 18:05
|t/p
|726
|0.62
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|6.20
|732.33
|1452
|2006.01.20 18:05
|close
|725
|0.31
|1.2105
|0.0000
|1.2113
|0.62
|732.95
|1453
|2006.01.20 18:06
|buy
|727
|0.31
|1.2108
|0.0000
|1.2118
|1454
|2006.01.20 18:12
|buy
|728
|0.62
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|1455
|2006.01.20 18:25
|close
|728
|0.62
|1.2105
|0.0000
|1.2112
|1.86
|734.81
|1456
|2006.01.20 18:25
|close
|727
|0.31
|1.2105
|0.0000
|1.2118
|-0.93
|733.88
|1457
|2006.01.20 18:26
|buy
|729
|0.31
|1.2105
|0.0000
|1.2115
|1458
|2006.01.20 18:59
|t/p
|729
|0.31
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|3.10
|736.98
|1459
|2006.01.20 18:59
|buy
|730
|0.31
|1.2131
|0.0000
|1.2141
|1460
|2006.01.22 22:00
|t/p
|730
|0.31
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|3.10
|740.08
|1461
|2006.01.22 22:00
|buy
|731
|0.31
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|1462
|2006.01.22 22:03
|close
|731
|0.31
|1.2156
|0.0000
|1.2163
|0.93
|741.01
|1463
|2006.01.22 22:03
|buy
|732
|0.31
|1.2157
|0.0000
|1.2167
|1464
|2006.01.22 22:26
|buy
|733
|0.62
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|1465
|2006.01.22 22:29
|buy
|734
|1.24
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|1466
|2006.01.22 22:38
|buy
|735
|2.40
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|1467
|2006.01.22 23:17
|close
|735
|2.40
|1.2146
|0.0000
|1.2150
|14.40
|755.41
|1468
|2006.01.22 23:17
|close
|734
|1.24
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|0.00
|755.41
|1469
|2006.01.22 23:17
|close
|733
|0.62
|1.2146
|0.0000
|1.2161
|-3.10
|752.31
|1470
|2006.01.22 23:17
|close
|732
|0.31
|1.2146
|0.0000
|1.2167
|-3.41
|748.90
|1471
|2006.01.22 23:18
|buy
|736
|0.31
|1.2149
|0.0000
|1.2159
|1472
|2006.01.22 23:29
|t/p
|736
|0.31
|1.2159
|0.0000
|1.2159
|3.10
|752.00
|1473
|2006.01.22 23:29
|buy
|737
|0.32
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|1474
|2006.01.23 00:59
|t/p
|737
|0.32
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|2.99
|754.99
|1475
|2006.01.23 00:59
|buy
|738
|0.31
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|1476
|2006.01.23 01:40
|buy
|739
|0.62
|1.2211
|0.0000
|1.2221
|1477
|2006.01.23 01:41
|close
|739
|0.62
|1.2218
|0.0000
|1.2221
|4.34
|759.33
|1478
|2006.01.23 01:41
|close
|738
|0.31
|1.2218
|0.0000
|1.2236
|-2.48
|756.85
|1479
|2006.01.23 01:41
|buy
|740
|0.31
|1.2224
|0.0000
|1.2234
|1480
|2006.01.23 01:41
|t/p
|740
|0.31
|1.2234
|0.0000
|1.2234
|3.10
|759.95
|1481
|2006.01.23 01:41
|buy
|741
|0.31
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1482
|2006.01.23 01:42
|buy
|742
|0.62
|1.2230
|0.0000
|1.2240
|1483
|2006.01.23 01:44
|close
|742
|0.62
|1.2238
|0.0000
|1.2240
|4.96
|764.91
|1484
|2006.01.23 01:44
|close
|741
|0.31
|1.2238
|0.0000
|1.2246
|0.62
|765.53
|1485
|2006.01.23 01:44
|buy
|743
|0.31
|1.2239
|0.0000
|1.2249
|1486
|2006.01.23 01:45
|buy
|744
|0.62
|1.2232
|0.0000
|1.2242
|1487
|2006.01.23 01:46
|buy
|745
|1.24
|1.2227
|0.0000
|1.2237
|1488
|2006.01.23 01:50
|buy
|746
|2.40
|1.2221
|0.0000
|1.2231
|1489
|2006.01.23 01:51
|close
|746
|2.40
|1.2227
|0.0000
|1.2231
|14.40
|779.93
|1490
|2006.01.23 01:51
|close
|745
|1.24
|1.2227
|0.0000
|1.2237
|0.00
|779.93
|1491
|2006.01.23 01:51
|close
|744
|0.62
|1.2227
|0.0000
|1.2242
|-3.10
|776.83
|1492
|2006.01.23 01:51
|close
|743
|0.31
|1.2227
|0.0000
|1.2249
|-3.72
|773.11
|1493
|2006.01.23 01:51
|buy
|747
|0.31
|1.2228
|0.0000
|1.2238
|1494
|2006.01.23 01:51
|buy
|748
|0.62
|1.2221
|0.0000
|1.2231
|1495
|2006.01.23 01:52
|buy
|749
|1.24
|1.2214
|0.0000
|1.2224
|1496
|2006.01.23 01:54
|close
|749
|1.24
|1.2222
|0.0000
|1.2224
|9.92
|783.03
|1497
|2006.01.23 01:54
|close
|748
|0.62
|1.2222
|0.0000
|1.2231
|0.62
|783.65
|1498
|2006.01.23 01:54
|close
|747
|0.31
|1.2222
|0.0000
|1.2238
|-1.86
|781.79
|1499
|2006.01.23 01:54
|buy
|750
|0.32
|1.2221
|0.0000
|1.2231
|1500
|2006.01.23 01:56
|buy
|751
|0.62
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|1501
|2006.01.23 01:59
|t/p
|750
|0.32
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|3.20
|784.99
|1502
|2006.01.23 01:59
|t/p
|751
|0.62
|1.2225
|0.0000
|1.2225
|6.20
|791.19
|1503
|2006.01.23 02:00
|buy
|752
|0.32
|1.2239
|0.0000
|1.2249
|1504
|2006.01.23 02:17
|buy
|753
|0.64
|1.2230
|0.0000
|1.2240
|1505
|2006.01.23 03:29
|t/p
|753
|0.64
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|6.40
|797.59
|1506
|2006.01.23 03:29
|close
|752
|0.32
|1.2240
|0.0000
|1.2249
|0.32
|797.91
|1507
|2006.01.23 03:29
|buy
|754
|0.32
|1.2244
|0.0000
|1.2254
|1508
|2006.01.23 03:33
|buy
|755
|0.64
|1.2238
|0.0000
|1.2248
|1509
|2006.01.23 03:59
|t/p
|755
|0.64
|1.2248
|0.0000
|1.2248
|6.40
|804.31
|1510
|2006.01.23 03:59
|close
|754
|0.32
|1.2252
|0.0000
|1.2254
|2.56
|806.87
|1511
|2006.01.23 04:00
|buy
|756
|0.32
|1.2253
|0.0000
|1.2263
|1512
|2006.01.23 04:00
|buy
|757
|0.64
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1513
|2006.01.23 04:52
|t/p
|757
|0.64
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|6.40
|813.27
|1514
|2006.01.23 04:52
|close
|756
|0.32
|1.2246
|0.0000
|1.2263
|-2.24
|811.03
|1515
|2006.01.23 04:52
|buy
|758
|0.33
|1.2249
|0.0000
|1.2259
|1516
|2006.01.23 05:02
|buy
|759
|0.64
|1.2242
|0.0000
|1.2252
|1517
|2006.01.23 05:11
|buy
|760
|1.28
|1.2236
|0.0000
|1.2246
|1518
|2006.01.23 05:52
|close
|760
|1.28
|1.2242
|0.0000
|1.2246
|7.68
|818.71
|1519
|2006.01.23 05:52
|close
|759
|0.64
|1.2242
|0.0000
|1.2252
|0.00
|818.71
|1520
|2006.01.23 05:52
|close
|758
|0.33
|1.2242
|0.0000
|1.2259
|-2.31
|816.40
|1521
|2006.01.23 06:00
|sell
|761
|0.33
|1.2235
|0.0000
|1.2225
|1522
|2006.01.23 07:06
|sell
|762
|0.66
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1523
|2006.01.23 07:13
|sell
|763
|1.28
|1.2250
|0.0000
|1.2240
|1524
|2006.01.23 07:24
|close
|763
|1.28
|1.2242
|0.0000
|1.2240
|10.24
|826.64
|1525
|2006.01.23 07:24
|close
|762
|0.66
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|0.00
|826.64
|1526
|2006.01.23 07:24
|close
|761
|0.33
|1.2242
|0.0000
|1.2225
|-2.31
|824.33
|1527
|2006.01.23 09:00
|sell
|764
|0.33
|1.2226
|0.0000
|1.2216
|1528
|2006.01.23 09:00
|sell
|765
|0.66
|1.2236
|0.0000
|1.2226
|1529
|2006.01.23 09:00
|sell
|766
|1.32
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1530
|2006.01.23 09:10
|sell
|767
|2.56
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|1531
|2006.01.23 09:20
|close
|767
|2.56
|1.2241
|0.0000
|1.2238
|17.92
|842.25
|1532
|2006.01.23 09:20
|close
|766
|1.32
|1.2241
|0.0000
|1.2232
|1.32
|843.57
|1533
|2006.01.23 09:20
|close
|765
|0.66
|1.2241
|0.0000
|1.2226
|-3.30
|840.27
|1534
|2006.01.23 09:20
|close
|764
|0.33
|1.2241
|0.0000
|1.2216
|-4.95
|835.32
|1535
|2006.01.23 09:21
|sell
|768
|0.33
|1.2238
|0.0000
|1.2228
|1536
|2006.01.23 09:59
|t/p
|768
|0.33
|1.2228
|0.0000
|1.2228
|3.30
|838.62
|1537
|2006.01.23 09:59
|sell
|769
|0.34
|1.2224
|0.0000
|1.2214
|1538
|2006.01.23 09:59
|sell
|770
|0.66
|1.2262
|0.0000
|1.2252
|1539
|2006.01.23 10:59
|sell
|771
|1.24
|1.2287
|0.0000
|1.2277
|1540
|2006.01.23 11:00
|buy
|772
|0.31
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|1541
|2006.01.23 11:35
|t/p
|771
|1.24
|1.2277
|0.0000
|1.2277
|12.40
|851.02
|1542
|2006.01.23 11:35
|buy
|773
|0.64
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1543
|2006.01.23 11:35
|close
|770
|0.66
|1.2272
|0.0000
|1.2252
|-6.60
|844.42
|1544
|2006.01.23 11:35
|close
|769
|0.34
|1.2273
|0.0000
|1.2214
|-16.66
|827.76
|1545
|2006.01.23 11:51
|t/p
|773
|0.64
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|6.40
|834.16
|1546
|2006.01.23 11:51
|close
|772
|0.31
|1.2283
|0.0000
|1.2298
|-1.55
|832.61
|1547
|2006.01.23 11:51
|buy
|774
|0.33
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1548
|2006.01.23 12:05
|buy
|775
|0.66
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|1549
|2006.01.23 12:59
|t/p
|775
|0.66
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|6.60
|839.21
|1550
|2006.01.23 12:59
|close
|774
|0.33
|1.2289
|0.0000
|1.2293
|1.98
|841.19
|1551
|2006.01.23 13:00
|buy
|776
|0.33
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|1552
|2006.01.23 13:00
|buy
|777
|0.66
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|1553
|2006.01.23 13:40
|close
|777
|0.66
|1.2284
|0.0000
|1.2287
|4.62
|845.81
|1554
|2006.01.23 13:40
|close
|776
|0.33
|1.2284
|0.0000
|1.2300
|-1.98
|843.83
|1555
|2006.01.23 13:41
|buy
|778
|0.33
|1.2285
|0.0000
|1.2295
|1556
|2006.01.23 13:59
|buy
|779
|0.66
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1557
|2006.01.23 14:30
|t/p
|779
|0.66
|1.2288
|0.0000
|1.2288
|6.60
|850.43
|1558
|2006.01.23 14:30
|close
|778
|0.33
|1.2288
|0.0000
|1.2295
|0.99
|851.42
|1559
|2006.01.23 14:30
|buy
|780
|0.34
|1.2289
|0.0000
|1.2299
|1560
|2006.01.23 14:33
|buy
|781
|0.66
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1561
|2006.01.23 14:40
|buy
|782
|1.32
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1562
|2006.01.23 15:00
|close
|782
|1.32
|1.2282
|0.0000
|1.2288
|5.28
|856.70
|1563
|2006.01.23 15:00
|close
|781
|0.66
|1.2282
|0.0000
|1.2293
|-0.66
|856.04
|1564
|2006.01.23 15:00
|close
|780
|0.34
|1.2282
|0.0000
|1.2299
|-2.38
|853.66
|1565
|2006.01.23 18:00
|buy
|783
|0.34
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|1566
|2006.01.23 18:09
|buy
|784
|0.66
|1.2281
|0.0000
|1.2291
|1567
|2006.01.23 18:40
|t/p
|784
|0.66
|1.2291
|0.0000
|1.2291
|6.60
|860.26
|1568
|2006.01.23 18:40
|close
|783
|0.34
|1.2292
|0.0000
|1.2306
|-1.36
|858.90
|1569
|2006.01.23 18:40
|buy
|785
|0.34
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1570
|2006.01.23 20:22
|close
|785
|0.34
|1.2303
|0.0000
|1.2303
|3.40
|862.30
|1571
|2006.01.23 20:22
|buy
|786
|0.34
|1.2303
|0.0000
|1.2313
|1572
|2006.01.23 20:34
|buy
|787
|0.68
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1573
|2006.01.23 22:04
|t/p
|787
|0.68
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|6.80
|869.10
|1574
|2006.01.23 22:04
|close
|786
|0.34
|1.2308
|0.0000
|1.2313
|1.70
|870.80
|1575
|2006.01.23 22:08
|buy
|788
|0.34
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1576
|2006.01.23 22:59
|buy
|789
|0.68
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1577
|2006.01.23 23:00
|sell
|790
|0.34
|1.2297
|0.0000
|1.2287
|1578
|2006.01.23 23:59
|sell
|791
|0.68
|1.2304
|0.0000
|1.2294
|1579
|2006.01.24 00:38
|t/p
|789
|0.68
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|6.35
|877.16
|1580
|2006.01.24 00:38
|close
|788
|0.34
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|-0.22
|876.94
|1581
|2006.01.24 00:39
|sell
|792
|1.36
|1.2313
|0.0000
|1.2303
|1582
|2006.01.24 00:41
|close
|792
|1.36
|1.2307
|0.0000
|1.2303
|8.16
|885.10
|1583
|2006.01.24 00:41
|close
|791
|0.68
|1.2307
|0.0000
|1.2294
|-1.64
|883.46
|1584
|2006.01.24 00:41
|close
|790
|0.34
|1.2307
|0.0000
|1.2287
|-3.20
|880.26
|1585
|2006.01.24 02:00
|sell
|793
|0.35
|1.2294
|0.0000
|1.2284
|1586
|2006.01.24 03:41
|t/p
|793
|0.35
|1.2284
|0.0000
|1.2284
|3.50
|883.76
|1587
|2006.01.24 03:41
|sell
|794
|0.35
|1.2280
|0.0000
|1.2270
|1588
|2006.01.24 03:44
|sell
|795
|0.70
|1.2285
|0.0000
|1.2275
|1589
|2006.01.24 05:59
|sell
|796
|1.36
|1.2305
|0.0000
|1.2295
|1590
|2006.01.24 06:00
|buy
|797
|0.34
|1.2307
|0.0000
|1.2317
|1591
|2006.01.24 06:22
|t/p
|796
|1.36
|1.2295
|0.0000
|1.2295
|13.60
|897.36
|1592
|2006.01.24 06:22
|buy
|798
|0.70
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1593
|2006.01.24 06:22
|close
|795
|0.70
|1.2293
|0.0000
|1.2275
|-5.60
|891.76
|1594
|2006.01.24 06:22
|close
|794
|0.35
|1.2294
|0.0000
|1.2270
|-4.90
|886.86
|1595
|2006.01.24 06:40
|close
|798
|0.70
|1.2300
|0.0000
|1.2303
|4.90
|891.76
|1596
|2006.01.24 06:40
|close
|797
|0.34
|1.2300
|0.0000
|1.2317
|-2.38
|889.38
|1597
|2006.01.24 06:40
|buy
|799
|0.35
|1.2303
|0.0000
|1.2313
|1598
|2006.01.24 06:53
|buy
|800
|0.70
|1.2298
|0.0000
|1.2308
|1599
|2006.01.24 07:53
|buy
|801
|1.40
|1.2292
|0.0000
|1.2302
|1600
|2006.01.24 08:04
|buy
|802
|2.72
|1.2286
|0.0000
|1.2296
|1601
|2006.01.24 08:34
|close
|802
|2.72
|1.2294
|0.0000
|1.2296
|21.76
|911.14
|1602
|2006.01.24 08:34
|close
|801
|1.40
|1.2294
|0.0000
|1.2302
|2.80
|913.94
|1603
|2006.01.24 08:34
|close
|800
|0.70
|1.2294
|0.0000
|1.2308
|-2.80
|911.14
|1604
|2006.01.24 08:34
|close
|799
|0.35
|1.2294
|0.0000
|1.2313
|-3.15
|907.99
|1605
|2006.01.24 09:00
|sell
|803
|0.36
|1.2274
|0.0000
|1.2264
|1606
|2006.01.24 09:02
|sell
|804
|0.70
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|1607
|2006.01.24 09:43
|t/p
|804
|0.70
|1.2272
|0.0000
|1.2272
|7.00
|914.99
|1608
|2006.01.24 09:43
|close
|803
|0.36
|1.2272
|0.0000
|1.2264
|0.72
|915.71
|1609
|2006.01.24 09:43
|sell
|805
|0.36
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1610
|2006.01.24 09:59
|sell
|806
|0.72
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1611
|2006.01.24 10:00
|close
|806
|0.72
|1.2274
|0.0000
|1.2269
|3.60
|919.31
|1612
|2006.01.24 10:00
|close
|805
|0.36
|1.2274
|0.0000
|1.2261
|-1.08
|918.23
|1613
|2006.01.24 10:00
|sell
|807
|0.36
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1614
|2006.01.24 10:44
|sell
|808
|0.72
|1.2278
|0.0000
|1.2268
|1615
|2006.01.24 13:00
|buy
|809
|0.36
|1.2282
|0.0000
|1.2292
|1616
|2006.01.24 13:00
|buy
|810
|0.72
|1.2269
|0.0000
|1.2279
|1617
|2006.01.24 13:16
|t/p
|810
|0.72
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|7.20
|925.43
|1618
|2006.01.24 13:16
|close
|809
|0.36
|1.2279
|0.0000
|1.2292
|-1.08
|924.35
|1619
|2006.01.24 13:16
|buy
|811
|0.36
|1.2280
|0.0000
|1.2290
|1620
|2006.01.24 13:28
|sell
|812
|1.44
|1.2284
|0.0000
|1.2274
|1621
|2006.01.24 13:59
|t/p
|808
|0.72
|1.2268
|0.0000
|1.2268
|7.20
|931.55
|1622
|2006.01.24 13:59
|t/p
|812
|1.44
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|14.40
|945.95
|1623
|2006.01.24 13:59
|close
|811
|0.36
|1.2264
|0.0000
|1.2290
|-5.76
|940.19
|1624
|2006.01.24 13:59
|close
|807
|0.36
|1.2266
|0.0000
|1.2261
|1.80
|941.99
|1625
|2006.01.24 16:00
|buy
|813
|0.37
|1.2278
|0.0000
|1.2288
|1626
|2006.01.24 16:02
|buy
|814
|0.74
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1627
|2006.01.24 16:33
|t/p
|814
|0.74
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|7.40
|949.39
|1628
|2006.01.24 16:33
|close
|813
|0.37
|1.2283
|0.0000
|1.2288
|1.85
|951.24
|1629
|2006.01.24 16:33
|buy
|815
|0.37
|1.2286
|0.0000
|1.2296
|1630
|2006.01.24 16:40
|buy
|816
|0.74
|1.2280
|0.0000
|1.2290
|1631
|2006.01.24 17:59
|t/p
|816
|0.74
|1.2290
|0.0000
|1.2290
|7.40
|958.64
|1632
|2006.01.24 17:59
|close
|815
|0.37
|1.2293
|0.0000
|1.2296
|2.59
|961.23
|1633
|2006.01.24 18:00
|buy
|817
|0.37
|1.2295
|0.0000
|1.2305
|1634
|2006.01.24 18:02
|buy
|818
|0.74
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|1635
|2006.01.24 20:00
|sell
|819
|0.37
|1.2289
|0.0000
|1.2279
|1636
|2006.01.24 20:01
|sell
|820
|0.74
|1.2294
|0.0000
|1.2284
|1637
|2006.01.24 20:19
|t/p
|820
|0.74
|1.2284
|0.0000
|1.2284
|7.40
|968.63
|1638
|2006.01.24 20:19
|buy
|821
|1.48
|1.2283
|0.0000
|1.2293
|1639
|2006.01.24 20:19
|close
|819
|0.37
|1.2283
|0.0000
|1.2279
|2.22
|970.85
|1640
|2006.01.24 20:19
|sell
|822
|0.37
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|1641
|2006.01.24 20:59
|close
|822
|0.37
|1.2291
|0.0000
|1.2272
|-3.33
|967.52
|1642
|2006.01.24 20:59
|close
|821
|1.48
|1.2289
|0.0000
|1.2293
|8.88
|976.40
|1643
|2006.01.24 20:59
|close
|818
|0.74
|1.2289
|0.0000
|1.2300
|-0.74
|975.66
|1644
|2006.01.24 20:59
|close
|817
|0.37
|1.2289
|0.0000
|1.2305
|-2.22
|973.44
|1645
|2006.01.24 20:59
|sell
|823
|0.38
|1.2288
|0.0000
|1.2278
|1646
|2006.01.24 21:51
|t/p
|823
|0.38
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|3.80
|977.24
|1647
|2006.01.24 21:51
|sell
|824
|0.38
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1648
|2006.01.24 23:59
|t/p
|824
|0.38
|1.2266
|0.0000
|1.2266
|3.80
|981.04
|1649
|2006.01.24 23:59
|sell
|825
|0.38
|1.2263
|0.0000
|1.2253
|1650
|2006.01.25 00:00
|sell
|826
|0.80
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1651
|2006.01.25 00:24
|close
|826
|0.80
|1.2266
|0.0000
|1.2260
|3.20
|984.24
|1652
|2006.01.25 00:24
|close
|825
|0.38
|1.2266
|0.0000
|1.2253
|-0.92
|983.32
|1653
|2006.01.25 00:24
|sell
|827
|0.40
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1654
|2006.01.25 00:59
|sell
|828
|0.80
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1655
|2006.01.25 03:40
|t/p
|828
|0.80
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|8.00
|991.32
|1656
|2006.01.25 03:40
|close
|827
|0.40
|1.2262
|0.0000
|1.2255
|1.20
|992.52
|1657
|2006.01.25 03:40
|sell
|829
|0.40
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1658
|2006.01.25 03:59
|sell
|830
|0.80
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1659
|2006.01.25 04:59
|sell
|831
|1.60
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1660
|2006.01.25 05:00
|buy
|832
|0.40
|1.2273
|0.0000
|1.2283
|1661
|2006.01.25 05:35
|buy
|833
|0.80
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1662
|2006.01.25 06:59
|t/p
|833
|0.80
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|8.00
|1000.52
|1663
|2006.01.25 06:59
|close
|832
|0.40
|1.2276
|0.0000
|1.2283
|1.20
|1001.72
|1664
|2006.01.25 06:59
|sell
|834
|3.12
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1665
|2006.01.25 07:16
|close
|834
|3.12
|1.2273
|0.0000
|1.2266
|9.36
|1011.08
|1666
|2006.01.25 07:16
|close
|831
|1.60
|1.2273
|0.0000
|1.2260
|-4.80
|1006.28
|1667
|2006.01.25 07:16
|close
|830
|0.80
|1.2273
|0.0000
|1.2255
|-6.40
|999.88
|1668
|2006.01.25 07:16
|close
|829
|0.40
|1.2273
|0.0000
|1.2249
|-5.60
|994.28
|1669
|2006.01.25 08:00
|buy
|835
|0.40
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1670
|2006.01.25 08:59
|t/p
|835
|0.40
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|4.00
|998.28
|1671
|2006.01.25 08:59
|buy
|836
|0.40
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|1672
|2006.01.25 09:59
|t/p
|836
|0.40
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|4.00
|1002.28
|1673
|2006.01.25 09:59
|buy
|837
|0.40
|1.2320
|0.0000
|1.2330
|1674
|2006.01.25 10:00
|buy
|838
|0.78
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|1675
|2006.01.25 10:15
|t/p
|838
|0.78
|1.2303
|0.0000
|1.2303
|7.80
|1010.08
|1676
|2006.01.25 10:15
|close
|837
|0.40
|1.2304
|0.0000
|1.2330
|-6.40
|1003.68
|1677
|2006.01.25 10:15
|buy
|839
|0.40
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1678
|2006.01.25 10:16
|close
|839
|0.40
|1.2309
|0.0000
|1.2318
|0.40
|1004.08
|1679
|2006.01.25 10:16
|buy
|840
|0.40
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1680
|2006.01.25 10:26
|buy
|841
|0.80
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1681
|2006.01.25 10:59
|buy
|842
|1.56
|1.2297
|0.0000
|1.2307
|1682
|2006.01.25 11:00
|t/p
|842
|1.56
|1.2307
|0.0000
|1.2307
|15.60
|1019.68
|1683
|2006.01.25 11:00
|close
|841
|0.80
|1.2315
|0.0000
|1.2318
|5.60
|1025.28
|1684
|2006.01.25 11:00
|close
|840
|0.40
|1.2315
|0.0000
|1.2324
|0.40
|1025.68
|1685
|2006.01.25 11:01
|buy
|843
|0.41
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1686
|2006.01.25 11:15
|buy
|844
|0.82
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|1687
|2006.01.25 11:43
|buy
|845
|1.60
|1.2302
|0.0000
|1.2312
|1688
|2006.01.25 11:43
|buy
|846
|3.20
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|1689
|2006.01.25 11:59
|t/p
|846
|3.20
|1.2306
|0.0000
|1.2306
|32.00
|1057.68
|1690
|2006.01.25 11:59
|close
|845
|1.60
|1.2310
|0.0000
|1.2312
|12.80
|1070.48
|1691
|2006.01.25 11:59
|close
|844
|0.82
|1.2310
|0.0000
|1.2318
|1.64
|1072.12
|1692
|2006.01.25 11:59
|close
|843
|0.41
|1.2310
|0.0000
|1.2324
|-1.64
|1070.48
|1693
|2006.01.25 12:00
|buy
|847
|0.43
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|1694
|2006.01.25 12:00
|buy
|848
|0.84
|1.2297
|0.0000
|1.2307
|1695
|2006.01.25 12:56
|t/p
|848
|0.84
|1.2307
|0.0000
|1.2307
|8.40
|1078.88
|1696
|2006.01.25 12:56
|close
|847
|0.43
|1.2307
|0.0000
|1.2324
|-3.01
|1075.87
|1697
|2006.01.25 14:00
|sell
|849
|0.43
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|1698
|2006.01.25 14:08
|sell
|850
|0.86
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1699
|2006.01.25 14:08
|sell
|851
|1.68
|1.2296
|0.0000
|1.2286
|1700
|2006.01.25 14:09
|t/p
|851
|1.68
|1.2286
|0.0000
|1.2286
|16.80
|1092.67
|1701
|2006.01.25 14:09
|close
|850
|0.86
|1.2281
|0.0000
|1.2269
|-1.72
|1090.95
|1702
|2006.01.25 14:09
|close
|849
|0.43
|1.2281
|0.0000
|1.2259
|-5.16
|1085.79
|1703
|2006.01.25 14:09
|sell
|852
|0.43
|1.2293
|0.0000
|1.2283
|1704
|2006.01.25 14:10
|t/p
|852
|0.43
|1.2283
|0.0000
|1.2283
|4.30
|1090.09
|1705
|2006.01.25 14:10
|sell
|853
|0.43
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|1706
|2006.01.25 14:10
|sell
|854
|0.86
|1.2292
|0.0000
|1.2282
|1707
|2006.01.25 14:11
|t/p
|854
|0.86
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|8.60
|1098.69
|1708
|2006.01.25 14:11
|close
|853
|0.43
|1.2281
|0.0000
|1.2269
|-0.86
|1097.83
|1709
|2006.01.25 14:11
|sell
|855
|0.44
|1.2290
|0.0000
|1.2280
|1710
|2006.01.25 14:32
|t/p
|855
|0.44
|1.2280
|0.0000
|1.2280
|4.40
|1102.23
|1711
|2006.01.25 14:32
|sell
|856
|0.44
|1.2277
|0.0000
|1.2267
|1712
|2006.01.25 14:44
|t/p
|856
|0.44
|1.2267
|0.0000
|1.2267
|4.40
|1106.63
|1713
|2006.01.25 14:44
|sell
|857
|0.44
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|1714
|2006.01.25 14:45
|sell
|858
|0.88
|1.2271
|0.0000
|1.2261
|1715
|2006.01.25 14:58
|close
|858
|0.88
|1.2267
|0.0000
|1.2261
|3.52
|1110.15
|1716
|2006.01.25 14:58
|close
|857
|0.44
|1.2267
|0.0000
|1.2254
|-1.32
|1108.83
|1717
|2006.01.25 14:58
|sell
|859
|0.44
|1.2264
|0.0000
|1.2254
|1718
|2006.01.25 15:08
|sell
|860
|0.88
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|1719
|2006.01.25 15:31
|sell
|861
|1.76
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|1720
|2006.01.25 15:49
|close
|861
|1.76
|1.2269
|0.0000
|1.2266
|12.32
|1121.15
|1721
|2006.01.25 15:49
|close
|860
|0.88
|1.2269
|0.0000
|1.2260
|0.88
|1122.03
|1722
|2006.01.25 15:49
|close
|859
|0.44
|1.2269
|0.0000
|1.2254
|-2.20
|1119.83
|1723
|2006.01.25 15:49
|sell
|862
|0.45
|1.2266
|0.0000
|1.2256
|1724
|2006.01.25 15:51
|t/p
|862
|0.45
|1.2256
|0.0000
|1.2256
|4.50
|1124.33
|1725
|2006.01.25 15:51
|sell
|863
|0.45
|1.2254
|0.0000
|1.2244
|1726
|2006.01.25 15:54
|sell
|864
|0.88
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1727
|2006.01.25 15:59
|sell
|865
|1.76
|1.2265
|0.0000
|1.2255
|1728
|2006.01.25 16:00
|close
|865
|1.76
|1.2258
|0.0000
|1.2255
|12.32
|1136.65
|1729
|2006.01.25 16:00
|close
|864
|0.88
|1.2258
|0.0000
|1.2249
|0.88
|1137.53
|1730
|2006.01.25 16:00
|close
|863
|0.45
|1.2258
|0.0000
|1.2244
|-1.80
|1135.73
|1731
|2006.01.25 16:00
|sell
|866
|0.45
|1.2255
|0.0000
|1.2245
|1732
|2006.01.25 16:00
|sell
|867
|0.90
|1.2261
|0.0000
|1.2251
|1733
|2006.01.25 16:03
|sell
|868
|1.76
|1.2267
|0.0000
|1.2257
|1734
|2006.01.25 16:13
|sell
|869
|3.52
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1735
|2006.01.25 16:22
|close
|869
|3.52
|1.2266
|0.0000
|1.2262
|21.12
|1156.85
|1736
|2006.01.25 16:22
|close
|868
|1.76
|1.2266
|0.0000
|1.2257
|1.76
|1158.61
|1737
|2006.01.25 16:22
|close
|867
|0.90
|1.2266
|0.0000
|1.2251
|-4.50
|1154.11
|1738
|2006.01.25 16:22
|close
|866
|0.45
|1.2266
|0.0000
|1.2245
|-4.95
|1149.16
|1739
|2006.01.25 16:22
|sell
|870
|0.45
|1.2266
|0.0000
|1.2256
|1740
|2006.01.25 16:28
|sell
|871
|0.90
|1.2272
|0.0000
|1.2262
|1741
|2006.01.25 16:40
|t/p
|871
|0.90
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|9.00
|1158.16
|1742
|2006.01.25 16:40
|close
|870
|0.45
|1.2261
|0.0000
|1.2256
|2.25
|1160.41
|1743
|2006.01.25 16:40
|sell
|872
|0.46
|1.2260
|0.0000
|1.2250
|1744
|2006.01.25 17:08
|sell
|873
|0.92
|1.2266
|0.0000
|1.2256
|1745
|2006.01.25 17:40
|t/p
|873
|0.92
|1.2256
|0.0000
|1.2256
|9.20
|1169.61
|1746
|2006.01.25 17:40
|close
|872
|0.46
|1.2256
|0.0000
|1.2250
|1.84
|1171.45
|1747
|2006.01.25 17:40
|sell
|874
|0.46
|1.2255
|0.0000
|1.2245
|1748
|2006.01.25 17:43
|close
|874
|0.46
|1.2253
|0.0000
|1.2245
|0.92
|1172.37
|1749
|2006.01.25 17:43
|sell
|875
|0.46
|1.2252
|0.0000
|1.2242
|1750
|2006.01.25 17:59
|sell
|876
|0.92
|1.2269
|0.0000
|1.2259
|1751
|2006.01.25 18:00
|buy
|877
|0.46
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1752
|2006.01.25 18:16
|buy
|878
|0.92
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|1753
|2006.01.25 18:26
|t/p
|878
|0.92
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|9.20
|1181.57
|1754
|2006.01.25 18:26
|close
|877
|0.46
|1.2275
|0.0000
|1.2282
|1.38
|1182.95
|1755
|2006.01.25 18:26
|sell
|879
|1.84
|1.2275
|0.0000
|1.2265
|1756
|2006.01.25 18:26
|buy
|880
|0.46
|1.2277
|0.0000
|1.2287
|1757
|2006.01.25 18:30
|buy
|881
|0.92
|1.2272
|0.0000
|1.2282
|1758
|2006.01.25 19:00
|buy
|882
|1.88
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1759
|2006.01.25 19:55
|t/p
|879
|1.84
|1.2265
|0.0000
|1.2265
|18.40
|1201.35
|1760
|2006.01.25 19:55
|close
|876
|0.92
|1.2263
|0.0000
|1.2259
|5.52
|1206.87
|1761
|2006.01.25 19:56
|close
|875
|0.46
|1.2265
|0.0000
|1.2242
|-5.98
|1200.89
|1762
|2006.01.25 19:59
|buy
|883
|3.68
|1.2258
|0.0000
|1.2268
|1763
|2006.01.25 20:02
|close
|883
|3.68
|1.2263
|0.0000
|1.2268
|18.40
|1219.29
|1764
|2006.01.25 20:02
|close
|882
|1.88
|1.2263
|0.0000
|1.2276
|-5.64
|1213.65
|1765
|2006.01.25 20:02
|close
|881
|0.92
|1.2263
|0.0000
|1.2282
|-8.28
|1205.37
|1766
|2006.01.25 20:02
|close
|880
|0.46
|1.2263
|0.0000
|1.2287
|-6.44
|1198.93
|1767
|2006.01.25 21:00
|sell
|884
|0.47
|1.2244
|0.0000
|1.2234
|1768
|2006.01.25 21:02
|sell
|885
|0.94
|1.2250
|0.0000
|1.2240
|1769
|2006.01.25 21:31
|t/p
|885
|0.94
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|9.40
|1208.33
|1770
|2006.01.25 21:31
|close
|884
|0.47
|1.2240
|0.0000
|1.2234
|1.88
|1210.21
|1771
|2006.01.25 21:31
|sell
|886
|0.48
|1.2239
|0.0000
|1.2229
|1772
|2006.01.25 21:35
|sell
|887
|0.94
|1.2245
|0.0000
|1.2235
|1773
|2006.01.26 00:59
|sell
|888
|1.92
|1.2251
|0.0000
|1.2241
|1774
|2006.01.26 01:00
|buy
|889
|0.48
|1.2252
|0.0000
|1.2262
|1775
|2006.01.26 01:59
|sell
|890
|3.76
|1.2257
|0.0000
|1.2247
|1776
|2006.01.26 03:59
|close
|890
|3.76
|1.2251
|0.0000
|1.2247
|22.56
|1232.77
|1777
|2006.01.26 03:59
|close
|889
|0.48
|1.2249
|0.0000
|1.2262
|-1.44
|1231.33
|1778
|2006.01.26 03:59
|close
|888
|1.92
|1.2251
|0.0000
|1.2241
|0.00
|1231.33
|1779
|2006.01.26 03:59
|close
|887
|0.94
|1.2251
|0.0000
|1.2235
|-3.98
|1227.36
|1780
|2006.01.26 03:59
|close
|886
|0.48
|1.2251
|0.0000
|1.2229
|-4.91
|1222.45
|1781
|2006.01.26 03:59
|buy
|891
|0.49
|1.2250
|0.0000
|1.2260
|1782
|2006.01.26 07:59
|t/p
|891
|0.49
|1.2260
|0.0000
|1.2260
|4.90
|1227.35
|1783
|2006.01.26 08:00
|buy
|892
|0.49
|1.2266
|0.0000
|1.2276
|1784
|2006.01.26 08:00
|buy
|893
|0.98
|1.2252
|0.0000
|1.2262
|1785
|2006.01.26 08:52
|t/p
|893
|0.98
|1.2262
|0.0000
|1.2262
|9.80
|1237.15
|1786
|2006.01.26 08:52
|close
|892
|0.49
|1.2263
|0.0000
|1.2276
|-1.47
|1235.68
|1787
|2006.01.26 08:52
|buy
|894
|0.49
|1.2264
|0.0000
|1.2274
|1788
|2006.01.26 08:59
|buy
|895
|0.98
|1.2243
|0.0000
|1.2253
|1789
|2006.01.26 09:00
|sell
|896
|0.49
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|1790
|2006.01.26 09:02
|t/p
|895
|0.98
|1.2253
|0.0000
|1.2253
|9.80
|1245.48
|1791
|2006.01.26 09:02
|close
|894
|0.49
|1.2259
|0.0000
|1.2274
|-2.45
|1243.03
|1792
|2006.01.26 09:02
|sell
|897
|0.98
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1793
|2006.01.26 09:28
|t/p
|897
|0.98
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|9.80
|1252.83
|1794
|2006.01.26 09:28
|close
|896
|0.49
|1.2249
|0.0000
|1.2232
|-3.43
|1249.40
|1795
|2006.01.26 09:28
|sell
|898
|0.50
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|1796
|2006.01.26 09:59
|sell
|899
|1.00
|1.2256
|0.0000
|1.2246
|1797
|2006.01.26 10:00
|t/p
|899
|1.00
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|10.00
|1259.40
|1798
|2006.01.26 10:00
|close
|898
|0.50
|1.2242
|0.0000
|1.2238
|3.00
|1262.40
|1799
|2006.01.26 10:00
|sell
|900
|0.50
|1.2241
|0.0000
|1.2231
|1800
|2006.01.26 10:12
|sell
|901
|1.00
|1.2247
|0.0000
|1.2237
|1801
|2006.01.26 10:38
|sell
|902
|2.00
|1.2253
|0.0000
|1.2243
|1802
|2006.01.26 11:05
|sell
|903
|3.92
|1.2260
|0.0000
|1.2250
|1803
|2006.01.26 11:08
|close
|903
|3.92
|1.2253
|0.0000
|1.2250
|27.44
|1289.84
|1804
|2006.01.26 11:08
|close
|902
|2.00
|1.2253
|0.0000
|1.2243
|0.00
|1289.84
|1805
|2006.01.26 11:08
|close
|901
|1.00
|1.2253
|0.0000
|1.2237
|-6.00
|1283.84
|1806
|2006.01.26 11:08
|close
|900
|0.50
|1.2253
|0.0000
|1.2231
|-6.00
|1277.84
|1807
|2006.01.26 12:00
|sell
|904
|0.51
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|1808
|2006.01.26 14:45
|sell
|905
|1.02
|1.2254
|0.0000
|1.2244
|1809
|2006.01.26 14:50
|sell
|906
|2.00
|1.2259
|0.0000
|1.2249
|1810
|2006.01.26 14:59
|close
|906
|2.00
|1.2251
|0.0000
|1.2249
|16.00
|1293.84
|1811
|2006.01.26 14:59
|close
|905
|1.02
|1.2251
|0.0000
|1.2244
|3.06
|1296.90
|1812
|2006.01.26 14:59
|close
|904
|0.51
|1.2251
|0.0000
|1.2238
|-1.53
|1295.37
|1813
|2006.01.26 17:00
|sell
|907
|0.51
|1.2228
|0.0000
|1.2218
|1814
|2006.01.26 17:00
|sell
|908
|1.02
|1.2245
|0.0000
|1.2235
|1815
|2006.01.26 17:17
|t/p
|908
|1.02
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|10.20
|1305.57
|1816
|2006.01.26 17:17
|close
|907
|0.51
|1.2235
|0.0000
|1.2218
|-3.57
|1302.00
|1817
|2006.01.26 17:17
|sell
|909
|0.52
|1.2234
|0.0000
|1.2224
|1818
|2006.01.26 17:21
|sell
|910
|1.04
|1.2240
|0.0000
|1.2230
|1819
|2006.01.26 17:26
|close
|910
|1.04
|1.2234
|0.0000
|1.2230
|6.24
|1308.24
|1820
|2006.01.26 17:26
|close
|909
|0.52
|1.2234
|0.0000
|1.2224
|0.00
|1308.24
|1821
|2006.01.26 17:26
|sell
|911
|0.52
|1.2230
|0.0000
|1.2220
|1822
|2006.01.26 17:33
|sell
|912
|1.04
|1.2236
|0.0000
|1.2226
|1823
|2006.01.26 18:01
|t/p
|912
|1.04
|1.2226
|0.0000
|1.2226
|10.40
|1318.64
|1824
|2006.01.26 18:01
|close
|911
|0.52
|1.2226
|0.0000
|1.2220
|2.08
|1320.72
|1825
|2006.01.26 18:01
|sell
|913
|0.52
|1.2225
|0.0000
|1.2215
|1826
|2006.01.26 18:08
|sell
|914
|1.04
|1.2230
|0.0000
|1.2220
|1827
|2006.01.26 18:59
|t/p
|913
|0.52
|1.2215
|0.0000
|1.2215
|5.20
|1325.92
|1828
|2006.01.26 18:59
|t/p
|914
|1.04
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|10.40
|1336.32
|1829
|2006.01.26 19:00
|sell
|915
|0.53
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1830
|2006.01.26 19:00
|sell
|916
|1.04
|1.2224
|0.0000
|1.2214
|1831
|2006.01.26 19:01
|t/p
|916
|1.04
|1.2214
|0.0000
|1.2214
|10.40
|1346.72
|1832
|2006.01.26 19:01
|close
|915
|0.53
|1.2214
|0.0000
|1.2203
|-0.53
|1346.19
|1833
|2006.01.26 19:01
|sell
|917
|0.53
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1834
|2006.01.26 19:05
|sell
|918
|1.06
|1.2219
|0.0000
|1.2209
|1835
|2006.01.26 19:08
|close
|918
|1.06
|1.2215
|0.0000
|1.2209
|4.24
|1350.43
|1836
|2006.01.26 19:08
|close
|917
|0.53
|1.2215
|0.0000
|1.2203
|-1.06
|1349.37
|1837
|2006.01.26 19:08
|sell
|919
|0.53
|1.2214
|0.0000
|1.2204
|1838
|2006.01.26 22:34
|t/p
|919
|0.53
|1.2204
|0.0000
|1.2204
|5.30
|1354.67
|1839
|2006.01.27 00:00
|buy
|920
|0.56
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|1840
|2006.01.27 00:01
|buy
|921
|1.10
|1.2208
|0.0000
|1.2218
|1841
|2006.01.27 00:36
|close
|921
|1.10
|1.2215
|0.0000
|1.2218
|7.70
|1362.37
|1842
|2006.01.27 00:36
|close
|920
|0.56
|1.2215
|0.0000
|1.2225
|0.00
|1362.37
|1843
|2006.01.27 00:36
|buy
|922
|0.56
|1.2216
|0.0000
|1.2226
|1844
|2006.01.27 00:59
|buy
|923
|1.12
|1.2210
|0.0000
|1.2220
|1845
|2006.01.27 01:49
|buy
|924
|2.20
|1.2204
|0.0000
|1.2214
|1846
|2006.01.27 02:28
|buy
|925
|4.32
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|1847
|2006.01.27 02:38
|close
|925
|4.32
|1.2206
|0.0000
|1.2208
|34.56
|1396.93
|1848
|2006.01.27 02:38
|close
|924
|2.20
|1.2206
|0.0000
|1.2214
|4.40
|1401.33
|1849
|2006.01.27 02:38
|close
|923
|1.12
|1.2206
|0.0000
|1.2220
|-4.48
|1396.85
|1850
|2006.01.27 02:38
|close
|922
|0.56
|1.2206
|0.0000
|1.2226
|-5.60
|1391.25
|1851
|2006.01.27 03:00
|sell
|926
|0.57
|1.2207
|0.0000
|1.2197
|1852
|2006.01.27 03:59
|sell
|927
|1.14
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|1853
|2006.01.27 04:00
|buy
|928
|0.57
|1.2213
|0.0000
|1.2223
|1854
|2006.01.27 05:59
|buy
|929
|1.14
|1.2205
|0.0000
|1.2215
|1855
|2006.01.27 06:44
|t/p
|927
|1.14
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|11.40
|1402.65
|1856
|2006.01.27 06:44
|close
|926
|0.57
|1.2201
|0.0000
|1.2197
|3.42
|1406.07
|1857
|2006.01.27 06:44
|buy
|930
|2.28
|1.2199
|0.0000
|1.2209
|1858
|2006.01.27 06:55
|close
|930
|2.28
|1.2204
|0.0000
|1.2209
|11.40
|1417.47
|1859
|2006.01.27 06:55
|close
|929
|1.14
|1.2204
|0.0000
|1.2215
|-1.14
|1416.33
|1860
|2006.01.27 06:55
|close
|928
|0.57
|1.2204
|0.0000
|1.2223
|-5.13
|1411.20
|1861
|2006.01.27 11:00
|sell
|931
|0.57
|1.2185
|0.0000
|1.2175
|1862
|2006.01.27 11:02
|sell
|932
|1.14
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1863
|2006.01.27 11:08
|t/p
|932
|1.14
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|11.40
|1422.60
|1864
|2006.01.27 11:08
|sell
|933
|1.14
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1865
|2006.01.27 11:16
|t/p
|933
|1.14
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|11.40
|1434.00
|1866
|2006.01.27 11:16
|close
|931
|0.57
|1.2191
|0.0000
|1.2175
|-3.42
|1430.58
|1867
|2006.01.27 11:16
|sell
|934
|0.58
|1.2210
|0.0000
|1.2200
|1868
|2006.01.27 11:19
|t/p
|934
|0.58
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|5.80
|1436.38
|1869
|2006.01.27 11:19
|sell
|935
|0.58
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1870
|2006.01.27 11:19
|sell
|936
|1.16
|1.2210
|0.0000
|1.2200
|1871
|2006.01.27 11:20
|t/p
|936
|1.16
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|11.60
|1447.98
|1872
|2006.01.27 11:20
|close
|935
|0.58
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.16
|1446.82
|1873
|2006.01.27 11:20
|sell
|937
|0.59
|1.2208
|0.0000
|1.2198
|1874
|2006.01.27 11:24
|t/p
|937
|0.59
|1.2198
|0.0000
|1.2198
|5.90
|1452.72
|1875
|2006.01.27 11:24
|sell
|938
|0.59
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1876
|2006.01.27 11:24
|sell
|939
|1.16
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1877
|2006.01.27 11:25
|t/p
|939
|1.16
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|11.60
|1464.32
|1878
|2006.01.27 11:25
|close
|938
|0.59
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.18
|1463.14
|1879
|2006.01.27 11:25
|sell
|940
|0.59
|1.2209
|0.0000
|1.2199
|1880
|2006.01.27 11:27
|t/p
|940
|0.59
|1.2199
|0.0000
|1.2199
|5.90
|1469.04
|1881
|2006.01.27 11:27
|sell
|941
|0.60
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1882
|2006.01.27 11:27
|sell
|942
|1.18
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1883
|2006.01.27 11:30
|t/p
|942
|1.18
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|11.80
|1480.84
|1884
|2006.01.27 11:30
|close
|941
|0.60
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.20
|1479.64
|1885
|2006.01.27 11:30
|sell
|943
|0.60
|1.2208
|0.0000
|1.2198
|1886
|2006.01.27 11:31
|t/p
|943
|0.60
|1.2198
|0.0000
|1.2198
|6.00
|1485.64
|1887
|2006.01.27 11:31
|sell
|944
|0.60
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1888
|2006.01.27 11:31
|sell
|945
|1.20
|1.2211
|0.0000
|1.2201
|1889
|2006.01.27 11:32
|t/p
|945
|1.20
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|12.00
|1497.64
|1890
|2006.01.27 11:32
|close
|944
|0.60
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.20
|1496.44
|1891
|2006.01.27 11:32
|sell
|946
|0.61
|1.2213
|0.0000
|1.2203
|1892
|2006.01.27 11:33
|t/p
|946
|0.61
|1.2203
|0.0000
|1.2203
|6.10
|1502.54
|1893
|2006.01.27 11:33
|sell
|947
|0.61
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1894
|2006.01.27 11:33
|sell
|948
|1.20
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|1895
|2006.01.27 11:35
|t/p
|948
|1.20
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|12.00
|1514.54
|1896
|2006.01.27 11:35
|close
|947
|0.61
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.22
|1513.32
|1897
|2006.01.27 11:35
|sell
|949
|0.61
|1.2207
|0.0000
|1.2197
|1898
|2006.01.27 11:36
|t/p
|949
|0.61
|1.2197
|0.0000
|1.2197
|6.10
|1519.42
|1899
|2006.01.27 11:36
|sell
|950
|0.62
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1900
|2006.01.27 11:36
|sell
|951
|1.22
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1901
|2006.01.27 11:38
|t/p
|951
|1.22
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|12.20
|1531.62
|1902
|2006.01.27 11:38
|close
|950
|0.62
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.24
|1530.38
|1903
|2006.01.27 11:38
|sell
|952
|0.62
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1904
|2006.01.27 11:43
|t/p
|952
|0.62
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|6.20
|1536.58
|1905
|2006.01.27 11:43
|sell
|953
|0.62
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|1906
|2006.01.27 11:43
|sell
|954
|1.24
|1.2204
|0.0000
|1.2194
|1907
|2006.01.27 11:46
|t/p
|954
|1.24
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|12.40
|1548.98
|1908
|2006.01.27 11:46
|close
|953
|0.62
|1.2191
|0.0000
|1.2179
|-1.24
|1547.74
|1909
|2006.01.27 11:46
|sell
|955
|0.63
|1.2194
|0.0000
|1.2184
|1910
|2006.01.27 11:59
|t/p
|955
|0.63
|1.2184
|0.0000
|1.2184
|6.30
|1554.04
|1911
|2006.01.27 11:59
|sell
|956
|0.63
|1.2173
|0.0000
|1.2163
|1912
|2006.01.27 12:00
|sell
|957
|1.24
|1.2183
|0.0000
|1.2173
|1913
|2006.01.27 12:09
|close
|957
|1.24
|1.2174
|0.0000
|1.2173
|11.16
|1565.20
|1914
|2006.01.27 12:09
|close
|956
|0.63
|1.2174
|0.0000
|1.2163
|-0.63
|1564.57
|1915
|2006.01.27 12:09
|sell
|958
|0.63
|1.2174
|0.0000
|1.2164
|1916
|2006.01.27 12:16
|sell
|959
|1.26
|1.2179
|0.0000
|1.2169
|1917
|2006.01.27 12:28
|sell
|960
|2.48
|1.2186
|0.0000
|1.2176
|1918
|2006.01.27 13:00
|t/p
|960
|2.48
|1.2176
|0.0000
|1.2176
|24.80
|1589.37
|1919
|2006.01.27 13:00
|close
|959
|1.26
|1.2173
|0.0000
|1.2169
|7.56
|1596.93
|1920
|2006.01.27 13:00
|close
|958
|0.63
|1.2173
|0.0000
|1.2164
|0.63
|1597.56
|1921
|2006.01.27 13:00
|sell
|961
|0.64
|1.2172
|0.0000
|1.2162
|1922
|2006.01.27 13:15
|sell
|962
|1.28
|1.2178
|0.0000
|1.2168
|1923
|2006.01.27 13:27
|sell
|963
|2.56
|1.2184
|0.0000
|1.2174
|1924
|2006.01.27 13:59
|sell
|964
|4.56
|1.2220
|0.0000
|1.2210
|1925
|2006.01.27 14:32
|buy
|965
|0.60
|1.2213
|0.0000
|1.2223
|1926
|2006.01.27 14:38
|t/p
|965
|0.60
|1.2223
|0.0000
|1.2223
|6.00
|1603.56
|1927
|2006.01.27 14:38
|buy
|966
|0.56
|1.2225
|0.0000
|1.2235
|1928
|2006.01.27 14:39
|buy
|967
|1.16
|1.2218
|0.0000
|1.2228
|1929
|2006.01.27 14:41
|t/p
|967
|1.16
|1.2228
|0.0000
|1.2228
|11.60
|1615.16
|1930
|2006.01.27 14:41
|close
|966
|0.56
|1.2228
|0.0000
|1.2235
|1.68
|1616.84
|1931
|2006.01.27 14:41
|buy
|968
|0.54
|1.2231
|0.0000
|1.2241
|1932
|2006.01.27 14:44
|buy
|969
|1.10
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|1933
|2006.01.27 14:48
|buy
|970
|2.28
|1.2220
|0.0000
|1.2230
|1934
|2006.01.27 15:04
|buy
|971
|4.64
|1.2214
|0.0000
|1.2224
|1935
|2006.01.27 15:39
|t/p
|971
|4.64
|1.2224
|0.0000
|1.2224
|46.40
|1663.24
|1936
|2006.01.27 15:39
|close
|970
|2.28
|1.2224
|0.0000
|1.2230
|9.12
|1672.36
|1937
|2006.01.27 15:39
|close
|969
|1.10
|1.2222
|0.0000
|1.2236
|-4.40
|1667.96
|1938
|2006.01.27 15:39
|close
|968
|0.54
|1.2223
|0.0000
|1.2241
|-4.32
|1663.64
|1939
|2006.01.27 15:39
|buy
|972
|0.57
|1.2226
|0.0000
|1.2236
|1940
|2006.01.27 15:59
|t/p
|961
|0.64
|1.2162
|0.0000
|1.2162
|6.40
|1670.04
|1941
|2006.01.27 15:59
|t/p
|962
|1.28
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|12.80
|1682.84
|1942
|2006.01.27 15:59
|t/p
|963
|2.56
|1.2174
|0.0000
|1.2174
|25.60
|1708.44
|1943
|2006.01.27 15:59
|t/p
|964
|4.56
|1.2210
|0.0000
|1.2210
|45.60
|1754.04
|1944
|2006.01.27 15:59
|close
|972
|0.57
|1.2135
|0.0000
|1.2236
|-51.87
|1702.17
|1945
|2006.01.27 16:00
|buy
|973
|0.67
|1.2138
|0.0000
|1.2148
|1946
|2006.01.27 16:00
|t/p
|973
|0.67
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|6.70
|1708.87
|1947
|2006.01.27 16:00
|buy
|974
|0.67
|1.2218
|0.0000
|1.2228
|1948
|2006.01.27 16:01
|buy
|975
|1.30
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1949
|2006.01.27 16:01
|t/p
|975
|1.30
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|13.00
|1721.87
|1950
|2006.01.27 16:02
|buy
|976
|1.32
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1951
|2006.01.27 16:02
|t/p
|976
|1.32
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|13.20
|1735.07
|1952
|2006.01.27 16:02
|close
|974
|0.67
|1.2202
|0.0000
|1.2228
|-10.72
|1724.35
|1953
|2006.01.27 16:03
|buy
|977
|0.68
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1954
|2006.01.27 16:03
|t/p
|977
|0.68
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|6.80
|1731.15
|1955
|2006.01.27 16:03
|buy
|978
|0.68
|1.2201
|0.0000
|1.2211
|1956
|2006.01.27 16:04
|buy
|979
|1.34
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1957
|2006.01.27 16:04
|t/p
|979
|1.34
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|13.40
|1744.55
|1958
|2006.01.27 16:04
|buy
|980
|1.38
|1.2195
|0.0000
|1.2205
|1959
|2006.01.27 16:05
|buy
|981
|2.56
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1960
|2006.01.27 16:05
|t/p
|981
|2.56
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|25.60
|1770.15
|1961
|2006.01.27 16:05
|close
|980
|1.38
|1.2191
|0.0000
|1.2205
|-5.52
|1764.63
|1962
|2006.01.27 16:05
|close
|978
|0.68
|1.2191
|0.0000
|1.2211
|-6.80
|1757.83
|1963
|2006.01.27 16:06
|buy
|982
|0.69
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1964
|2006.01.27 16:06
|t/p
|982
|0.69
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|6.90
|1764.73
|1965
|2006.01.27 16:06
|buy
|983
|0.70
|1.2190
|0.0000
|1.2200
|1966
|2006.01.27 16:07
|buy
|984
|1.36
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1967
|2006.01.27 16:07
|t/p
|984
|1.36
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|13.60
|1778.33
|1968
|2006.01.27 16:07
|close
|983
|0.70
|1.2189
|0.0000
|1.2200
|-0.70
|1777.63
|1969
|2006.01.27 16:08
|buy
|985
|0.70
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1970
|2006.01.27 16:08
|t/p
|985
|0.70
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.00
|1784.63
|1971
|2006.01.27 16:08
|buy
|986
|0.70
|1.2192
|0.0000
|1.2202
|1972
|2006.01.27 16:09
|buy
|987
|1.38
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1973
|2006.01.27 16:09
|t/p
|987
|1.38
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|13.80
|1798.43
|1974
|2006.01.27 16:09
|close
|986
|0.70
|1.2196
|0.0000
|1.2202
|2.80
|1801.23
|1975
|2006.01.27 16:10
|buy
|988
|0.71
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1976
|2006.01.27 16:10
|t/p
|988
|0.71
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.10
|1808.33
|1977
|2006.01.27 16:10
|buy
|989
|0.71
|1.2198
|0.0000
|1.2208
|1978
|2006.01.27 16:11
|buy
|990
|1.40
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1979
|2006.01.27 16:11
|t/p
|990
|1.40
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|14.00
|1822.33
|1980
|2006.01.27 16:11
|close
|989
|0.71
|1.2194
|0.0000
|1.2208
|-2.84
|1819.49
|1981
|2006.01.27 16:12
|buy
|991
|0.72
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1982
|2006.01.27 16:12
|t/p
|991
|0.72
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.20
|1826.69
|1983
|2006.01.27 16:12
|buy
|992
|0.72
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|1984
|2006.01.27 16:13
|buy
|993
|1.40
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1985
|2006.01.27 16:13
|t/p
|993
|1.40
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|14.00
|1840.69
|1986
|2006.01.27 16:15
|buy
|994
|1.42
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1987
|2006.01.27 16:15
|t/p
|994
|1.42
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|14.20
|1854.89
|1988
|2006.01.27 16:15
|close
|992
|0.72
|1.2198
|0.0000
|1.2210
|-1.44
|1853.45
|1989
|2006.01.27 16:16
|buy
|995
|0.73
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1990
|2006.01.27 16:16
|t/p
|995
|0.73
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.30
|1860.75
|1991
|2006.01.27 16:16
|buy
|996
|0.73
|1.2196
|0.0000
|1.2206
|1992
|2006.01.27 16:17
|buy
|997
|1.44
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1993
|2006.01.27 16:17
|t/p
|997
|1.44
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|14.40
|1875.15
|1994
|2006.01.27 16:17
|close
|996
|0.73
|1.2191
|0.0000
|1.2206
|-3.65
|1871.50
|1995
|2006.01.27 16:18
|buy
|998
|0.74
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1996
|2006.01.27 16:18
|t/p
|998
|0.74
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.40
|1878.90
|1997
|2006.01.27 16:18
|buy
|999
|0.74
|1.2189
|0.0000
|1.2199
|1998
|2006.01.27 16:19
|buy
|1000
|1.46
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|1999
|2006.01.27 16:19
|t/p
|1000
|1.46
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|14.60
|1893.50
|2000
|2006.01.27 16:19
|buy
|1001
|1.48
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2001
|2006.01.27 16:20
|buy
|1002
|2.84
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2002
|2006.01.27 16:20
|t/p
|1002
|2.84
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|28.40
|1921.90
|2003
|2006.01.27 16:20
|buy
|1003
|2.96
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|2004
|2006.01.27 16:21
|buy
|1004
|5.60
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2005
|2006.01.27 16:21
|t/p
|1004
|5.60
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|56.00
|1977.90
|2006
|2006.01.27 16:21
|close
|1003
|2.96
|1.2167
|0.0000
|1.2178
|-2.96
|1974.94
|2007
|2006.01.27 16:21
|close
|1001
|1.48
|1.2167
|0.0000
|1.2191
|-20.72
|1954.22
|2008
|2006.01.27 16:21
|close
|999
|0.74
|1.2167
|0.0000
|1.2199
|-16.28
|1937.94
|2009
|2006.01.27 16:22
|buy
|1005
|0.76
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2010
|2006.01.27 16:22
|t/p
|1005
|0.76
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.60
|1945.54
|2011
|2006.01.27 16:22
|buy
|1006
|0.77
|1.2175
|0.0000
|1.2185
|2012
|2006.01.27 16:23
|buy
|1007
|1.52
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2013
|2006.01.27 16:23
|t/p
|1007
|1.52
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|15.20
|1960.74
|2014
|2006.01.27 16:24
|buy
|1008
|1.52
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2015
|2006.01.27 16:24
|t/p
|1008
|1.52
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|15.20
|1975.94
|2016
|2006.01.27 16:24
|close
|1006
|0.77
|1.2166
|0.0000
|1.2185
|-6.93
|1969.01
|2017
|2006.01.27 16:25
|buy
|1009
|0.78
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2018
|2006.01.27 16:25
|t/p
|1009
|0.78
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.80
|1976.81
|2019
|2006.01.27 16:25
|buy
|1010
|0.78
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2020
|2006.01.27 16:26
|buy
|1011
|1.54
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2021
|2006.01.27 16:26
|t/p
|1011
|1.54
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|15.40
|1992.21
|2022
|2006.01.27 16:26
|close
|1010
|0.78
|1.2169
|0.0000
|1.2183
|-3.12
|1989.09
|2023
|2006.01.27 16:27
|buy
|1012
|0.78
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2024
|2006.01.27 16:27
|t/p
|1012
|0.78
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|7.80
|1996.89
|2025
|2006.01.27 16:27
|buy
|1013
|0.79
|1.2165
|0.0000
|1.2175
|2026
|2006.01.27 16:28
|buy
|1014
|1.56
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2027
|2006.01.27 16:28
|t/p
|1014
|1.56
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|15.60
|2012.49
|2028
|2006.01.27 16:28
|close
|1013
|0.79
|1.2174
|0.0000
|1.2175
|7.11
|2019.60
|2029
|2006.01.27 16:29
|buy
|1015
|0.80
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2030
|2006.01.27 16:29
|t/p
|1015
|0.80
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.00
|2027.60
|2031
|2006.01.27 16:29
|buy
|1016
|0.80
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2032
|2006.01.27 16:30
|buy
|1017
|1.58
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2033
|2006.01.27 16:30
|t/p
|1017
|1.58
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|15.80
|2043.40
|2034
|2006.01.27 16:30
|close
|1016
|0.80
|1.2171
|0.0000
|1.2183
|-1.60
|2041.80
|2035
|2006.01.27 16:31
|buy
|1018
|0.80
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2036
|2006.01.27 16:31
|t/p
|1018
|0.80
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.00
|2049.80
|2037
|2006.01.27 16:31
|buy
|1019
|0.81
|1.2172
|0.0000
|1.2182
|2038
|2006.01.27 16:32
|buy
|1020
|1.60
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2039
|2006.01.27 16:32
|t/p
|1020
|1.60
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|16.00
|2065.80
|2040
|2006.01.27 16:32
|close
|1019
|0.81
|1.2173
|0.0000
|1.2182
|0.81
|2066.61
|2041
|2006.01.27 16:34
|buy
|1021
|0.81
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2042
|2006.01.27 16:34
|t/p
|1021
|0.81
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.10
|2074.71
|2043
|2006.01.27 16:34
|buy
|1022
|0.82
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2044
|2006.01.27 16:37
|buy
|1023
|1.62
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2045
|2006.01.27 16:37
|t/p
|1023
|1.62
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|16.20
|2090.91
|2046
|2006.01.27 16:37
|close
|1022
|0.82
|1.2167
|0.0000
|1.2176
|0.82
|2091.73
|2047
|2006.01.27 16:39
|buy
|1024
|0.82
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2048
|2006.01.27 16:39
|t/p
|1024
|0.82
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.20
|2099.93
|2049
|2006.01.27 16:39
|buy
|1025
|0.83
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2050
|2006.01.27 16:40
|buy
|1026
|1.64
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2051
|2006.01.27 16:40
|t/p
|1026
|1.64
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|16.40
|2116.33
|2052
|2006.01.27 16:40
|close
|1025
|0.83
|1.2168
|0.0000
|1.2180
|-1.66
|2114.67
|2053
|2006.01.27 16:41
|buy
|1027
|0.83
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2054
|2006.01.27 16:41
|t/p
|1027
|0.83
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.30
|2122.97
|2055
|2006.01.27 16:41
|buy
|1028
|0.84
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|2056
|2006.01.27 16:42
|buy
|1029
|1.66
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2057
|2006.01.27 16:42
|t/p
|1029
|1.66
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|16.60
|2139.57
|2058
|2006.01.27 16:42
|close
|1028
|0.84
|1.2169
|0.0000
|1.2181
|-1.68
|2137.89
|2059
|2006.01.27 16:43
|buy
|1030
|0.84
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2060
|2006.01.27 16:43
|t/p
|1030
|0.84
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|8.40
|2146.29
|2061
|2006.01.27 16:43
|buy
|1031
|0.85
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2062
|2006.01.27 16:44
|buy
|1032
|1.68
|1.2147
|0.0000
|1.2157
|2063
|2006.01.27 16:44
|t/p
|1032
|1.68
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|16.80
|2163.09
|2064
|2006.01.27 16:44
|close
|1031
|0.85
|1.2164
|0.0000
|1.2176
|-1.70
|2161.39
|2065
|2006.01.27 16:45
|sell
|1033
|0.85
|1.2145
|0.0000
|1.2135
|2066
|2006.01.27 16:45
|sell
|1034
|1.70
|1.2151
|0.0000
|1.2141
|2067
|2006.01.27 16:52
|t/p
|1034
|1.70
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|17.00
|2178.39
|2068
|2006.01.27 16:52
|close
|1033
|0.85
|1.2141
|0.0000
|1.2135
|3.40
|2181.79
|2069
|2006.01.27 16:52
|sell
|1035
|0.86
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|2070
|2006.01.27 16:52
|close
|1035
|0.86
|1.2137
|0.0000
|1.2128
|0.86
|2182.65
|2071
|2006.01.27 16:52
|sell
|1036
|0.86
|1.2134
|0.0000
|1.2124
|2072
|2006.01.27 17:12
|t/p
|1036
|0.86
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|8.60
|2191.25
|2073
|2006.01.27 17:12
|sell
|1037
|0.86
|1.2122
|0.0000
|1.2112
|2074
|2006.01.27 17:17
|sell
|1038
|1.70
|1.2127
|0.0000
|1.2117
|2075
|2006.01.27 17:21
|sell
|1039
|3.40
|1.2133
|0.0000
|1.2123
|2076
|2006.01.27 18:11
|close
|1039
|3.40
|1.2127
|0.0000
|1.2123
|20.40
|2211.65
|2077
|2006.01.27 18:11
|close
|1038
|1.70
|1.2127
|0.0000
|1.2117
|0.00
|2211.65
|2078
|2006.01.27 18:11
|close
|1037
|0.86
|1.2127
|0.0000
|1.2112
|-4.30
|2207.35
|2079
|2006.01.27 18:11
|sell
|1040
|0.86
|1.2125
|0.0000
|1.2115
|2080
|2006.01.27 18:59
|t/p
|1040
|0.86
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|8.60
|2215.95
|2081
|2006.01.27 18:59
|sell
|1041
|0.86
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|2082
|2006.01.27 19:06
|sell
|1042
|1.70
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|2083
|2006.01.27 19:06
|sell
|1043
|3.36
|1.2121
|0.0000
|1.2111
|2084
|2006.01.27 19:17
|close
|1043
|3.36
|1.2112
|0.0000
|1.2111
|30.24
|2246.19
|2085
|2006.01.27 19:17
|close
|1042
|1.70
|1.2112
|0.0000
|1.2101
|-1.70
|2244.49
|2086
|2006.01.27 19:17
|close
|1041
|0.86
|1.2112
|0.0000
|1.2087
|-12.90
|2231.59
|2087
|2006.01.27 19:17
|sell
|1044
|0.86
|1.2110
|0.0000
|1.2100
|2088
|2006.01.27 19:29
|t/p
|1044
|0.86
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|8.60
|2240.19
|2089
|2006.01.27 19:29
|sell
|1045
|0.87
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|2090
|2006.01.27 19:36
|sell
|1046
|1.72
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|2091
|2006.01.27 20:28
|sell
|1047
|3.40
|1.2107
|0.0000
|1.2097
|2092
|2006.01.29 23:38
|close
|1047
|3.40
|1.2101
|0.0000
|1.2097
|20.40
|2260.59
|2093
|2006.01.29 23:38
|close
|1046
|1.72
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|0.00
|2260.59
|2094
|2006.01.29 23:38
|close
|1045
|0.87
|1.2101
|0.0000
|1.2086
|-4.35
|2256.24
|2095
|2006.01.29 23:38
|sell
|1048
|0.87
|1.2100
|0.0000
|1.2090
|2096
|2006.01.30 00:03
|sell
|1049
|1.78
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|2097
|2006.01.30 01:37
|close
|1049
|1.78
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|17.80
|2274.04
|2098
|2006.01.30 01:37
|close
|1048
|0.87
|1.2095
|0.0000
|1.2090
|4.86
|2278.90
|2099
|2006.01.30 02:00
|sell
|1050
|0.89
|1.2096
|0.0000
|1.2086
|2100
|2006.01.30 06:59
|sell
|1051
|1.78
|1.2109
|0.0000
|1.2099
|2101
|2006.01.30 07:00
|buy
|1052
|0.88
|1.2111
|0.0000
|1.2121
|2102
|2006.01.30 07:00
|t/p
|1051
|1.78
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|17.80
|2296.70
|2103
|2006.01.30 07:00
|buy
|1053
|1.78
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|2104
|2006.01.30 07:00
|close
|1050
|0.89
|1.2099
|0.0000
|1.2086
|-2.67
|2294.03
|2105
|2006.01.30 07:33
|close
|1053
|1.78
|1.2106
|0.0000
|1.2109
|12.46
|2306.49
|2106
|2006.01.30 07:33
|close
|1052
|0.88
|1.2106
|0.0000
|1.2121
|-4.40
|2302.09
|2107
|2006.01.30 07:34
|buy
|1054
|0.90
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|2108
|2006.01.30 08:02
|buy
|1055
|1.80
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|2109
|2006.01.30 08:59
|buy
|1056
|3.52
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|2110
|2006.01.30 09:00
|sell
|1057
|0.88
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|2111
|2006.01.30 09:00
|t/p
|1056
|3.52
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|35.20
|2337.29
|2112
|2006.01.30 09:00
|close
|1057
|0.88
|1.2108
|0.0000
|1.2076
|-19.36
|2317.93
|2113
|2006.01.30 09:00
|close
|1055
|1.80
|1.2106
|0.0000
|1.2111
|9.00
|2326.93
|2114
|2006.01.30 09:00
|close
|1054
|0.90
|1.2106
|0.0000
|1.2117
|-0.90
|2326.03
|2115
|2006.01.30 09:04
|sell
|1058
|0.91
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|2116
|2006.01.30 09:05
|sell
|1059
|1.82
|1.2111
|0.0000
|1.2101
|2117
|2006.01.30 09:15
|buy
|1060
|0.91
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|2118
|2006.01.30 09:21
|t/p
|1059
|1.82
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|18.20
|2344.23
|2119
|2006.01.30 09:21
|buy
|1061
|1.82
|1.2100
|0.0000
|1.2110
|2120
|2006.01.30 09:21
|close
|1058
|0.91
|1.2100
|0.0000
|1.2094
|3.64
|2347.87
|2121
|2006.01.30 09:28
|buy
|1062
|3.64
|1.2095
|0.0000
|1.2105
|2122
|2006.01.30 09:28
|buy
|1063
|7.12
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|2123
|2006.01.30 09:59
|t/p
|1063
|7.12
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|71.20
|2419.07
|2124
|2006.01.30 09:59
|close
|1062
|3.64
|1.2099
|0.0000
|1.2105
|14.56
|2433.63
|2125
|2006.01.30 09:59
|close
|1061
|1.82
|1.2099
|0.0000
|1.2110
|-1.82
|2431.81
|2126
|2006.01.30 09:59
|close
|1060
|0.91
|1.2099
|0.0000
|1.2116
|-6.37
|2425.44
|2127
|2006.01.30 10:00
|sell
|1064
|0.94
|1.2098
|0.0000
|1.2088
|2128
|2006.01.30 10:00
|t/p
|1064
|0.94
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|9.40
|2434.84
|2129
|2006.01.30 10:00
|sell
|1065
|0.95
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|2130
|2006.01.30 10:31
|sell
|1066
|1.88
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|2131
|2006.01.30 10:42
|sell
|1067
|3.76
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2132
|2006.01.30 10:48
|sell
|1068
|7.36
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|2133
|2006.01.30 10:59
|t/p
|1068
|7.36
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|73.60
|2508.44
|2134
|2006.01.30 10:59
|close
|1067
|3.76
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|18.80
|2527.24
|2135
|2006.01.30 10:59
|close
|1066
|1.88
|1.2086
|0.0000
|1.2075
|-1.88
|2525.36
|2136
|2006.01.30 10:59
|close
|1065
|0.95
|1.2086
|0.0000
|1.2070
|-5.70
|2519.66
|2137
|2006.01.30 11:00
|sell
|1069
|0.98
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|2138
|2006.01.30 11:00
|sell
|1070
|1.94
|1.2095
|0.0000
|1.2085
|2139
|2006.01.30 11:30
|t/p
|1070
|1.94
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|19.40
|2539.06
|2140
|2006.01.30 11:30
|close
|1069
|0.98
|1.2085
|0.0000
|1.2073
|-1.96
|2537.10
|2141
|2006.01.30 11:30
|sell
|1071
|0.99
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|2142
|2006.01.30 11:49
|sell
|1072
|1.96
|1.2090
|0.0000
|1.2080
|2143
|2006.01.30 11:53
|close
|1072
|1.96
|1.2085
|0.0000
|1.2080
|9.80
|2546.90
|2144
|2006.01.30 11:53
|close
|1071
|0.99
|1.2085
|0.0000
|1.2074
|-0.99
|2545.91
|2145
|2006.01.30 11:53
|sell
|1073
|0.99
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|2146
|2006.01.30 11:59
|sell
|1074
|1.98
|1.2092
|0.0000
|1.2082
|2147
|2006.01.30 12:01
|t/p
|1074
|1.98
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|19.80
|2565.71
|2148
|2006.01.30 12:01
|close
|1073
|0.99
|1.2082
|0.0000
|1.2074
|1.98
|2567.69
|2149
|2006.01.30 12:01
|sell
|1075
|1.00
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|2150
|2006.01.30 12:05
|sell
|1076
|2.00
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|2151
|2006.01.30 12:22
|close
|1076
|2.00
|1.2082
|0.0000
|1.2076
|8.00
|2575.69
|2152
|2006.01.30 12:22
|close
|1075
|1.00
|1.2082
|0.0000
|1.2070
|-2.00
|2573.69
|2153
|2006.01.30 12:22
|sell
|1077
|1.00
|1.2080
|0.0000
|1.2070
|2154
|2006.01.30 12:35
|sell
|1078
|2.00
|1.2085
|0.0000
|1.2075
|2155
|2006.01.30 12:58
|sell
|1079
|3.96
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2156
|2006.01.30 13:00
|close
|1079
|3.96
|1.2084
|0.0000
|1.2081
|27.72
|2601.41
|2157
|2006.01.30 13:00
|close
|1078
|2.00
|1.2084
|0.0000
|1.2075
|2.00
|2603.41
|2158
|2006.01.30 13:00
|close
|1077
|1.00
|1.2084
|0.0000
|1.2070
|-4.00
|2599.41
|2159
|2006.01.30 13:00
|sell
|1080
|1.01
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2160
|2006.01.30 13:34
|t/p
|1080
|1.01
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|10.10
|2609.51
|2161
|2006.01.30 13:34
|sell
|1081
|1.01
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|2162
|2006.01.30 13:47
|sell
|1082
|2.02
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|2163
|2006.01.30 14:42
|sell
|1083
|4.00
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2164
|2006.01.30 14:47
|close
|1083
|4.00
|1.2084
|0.0000
|1.2081
|28.00
|2637.51
|2165
|2006.01.30 14:47
|close
|1082
|2.02
|1.2084
|0.0000
|1.2074
|0.00
|2637.51
|2166
|2006.01.30 14:47
|close
|1081
|1.01
|1.2084
|0.0000
|1.2068
|-6.06
|2631.45
|2167
|2006.01.30 14:47
|sell
|1084
|1.02
|1.2083
|0.0000
|1.2073
|2168
|2006.01.30 15:14
|sell
|1085
|2.04
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2169
|2006.01.30 16:00
|buy
|1086
|1.03
|1.2085
|0.0000
|1.2095
|2170
|2006.01.30 16:44
|t/p
|1086
|1.03
|1.2095
|0.0000
|1.2095
|10.30
|2641.75
|2171
|2006.01.30 16:44
|buy
|1087
|1.02
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|2172
|2006.01.30 16:44
|sell
|1088
|4.04
|1.2097
|0.0000
|1.2087
|2173
|2006.01.30 16:48
|buy
|1089
|2.06
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|2174
|2006.01.30 16:50
|close
|1089
|2.06
|1.2085
|0.0000
|1.2102
|-14.42
|2627.33
|2175
|2006.01.30 16:50
|close
|1088
|4.04
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|40.40
|2667.73
|2176
|2006.01.30 16:50
|close
|1087
|1.02
|1.2085
|0.0000
|1.2108
|-13.26
|2654.47
|2177
|2006.01.30 16:50
|close
|1085
|2.04
|1.2087
|0.0000
|1.2081
|8.16
|2662.63
|2178
|2006.01.30 16:50
|close
|1084
|1.02
|1.2087
|0.0000
|1.2073
|-4.08
|2658.55
|2179
|2006.01.30 16:50
|buy
|1090
|1.03
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|2180
|2006.01.30 18:37
|buy
|1091
|2.06
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|2181
|2006.01.30 19:00
|sell
|1092
|1.03
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|2182
|2006.01.30 19:00
|sell
|1093
|2.06
|1.2087
|0.0000
|1.2077
|2183
|2006.01.30 19:46
|t/p
|1093
|2.06
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|20.60
|2679.15
|2184
|2006.01.30 19:46
|close
|1092
|1.03
|1.2077
|0.0000
|1.2066
|-1.03
|2678.12
|2185
|2006.01.30 19:46
|sell
|1094
|1.03
|1.2076
|0.0000
|1.2066
|2186
|2006.01.30 19:59
|sell
|1095
|2.08
|1.2086
|0.0000
|1.2076
|2187
|2006.01.30 22:00
|t/p
|1091
|2.06
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|20.60
|2698.72
|2188
|2006.01.30 22:00
|close
|1090
|1.03
|1.2091
|0.0000
|1.2098
|3.09
|2701.81
|2189
|2006.01.30 22:00
|sell
|1096
|4.16
|1.2091
|0.0000
|1.2081
|2190
|2006.01.30 22:04
|close
|1096
|4.16
|1.2088
|0.0000
|1.2081
|12.48
|2714.29
|2191
|2006.01.30 22:04
|close
|1095
|2.08
|1.2088
|0.0000
|1.2076
|-4.16
|2710.13
|2192
|2006.01.30 22:04
|close
|1094
|1.03
|1.2088
|0.0000
|1.2066
|-12.36
|2697.77
|2193
|2006.01.31 02:00
|buy
|1097
|1.15
|1.2098
|0.0000
|1.2108
|2194
|2006.01.31 06:06
|buy
|1098
|2.30
|1.2092
|0.0000
|1.2102
|2195
|2006.01.31 07:59
|t/p
|1097
|1.15
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|11.50
|2709.27
|2196
|2006.01.31 07:59
|t/p
|1098
|2.30
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|23.00
|2732.27
|2197
|2006.01.31 09:30
|buy
|1099
|1.16
|1.2096
|0.0000
|1.2106
|2198
|2006.01.31 10:14
|t/p
|1099
|1.16
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|11.60
|2743.87
|2199
|2006.01.31 12:00
|buy
|1100
|1.17
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|2200
|2006.01.31 12:59
|t/p
|1100
|1.17
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|11.70
|2755.57
|2201
|2006.01.31 12:59
|buy
|1101
|1.16
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|2202
|2006.01.31 13:00
|buy
|1102
|2.30
|1.2110
|0.0000
|1.2120
|2203
|2006.01.31 13:11
|close
|1102
|2.30
|1.2118
|0.0000
|1.2120
|18.40
|2773.97
|2204
|2006.01.31 13:11
|close
|1101
|1.16
|1.2118
|0.0000
|1.2135
|-8.12
|2765.85
|2205
|2006.01.31 13:11
|buy
|1103
|1.17
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|2206
|2006.01.31 15:59
|t/p
|1103
|1.17
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|11.70
|2777.55
|2207
|2006.01.31 15:59
|buy
|1104
|1.16
|1.2146
|0.0000
|1.2156
|2208
|2006.01.31 16:18
|buy
|1105
|2.30
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|2209
|2006.01.31 16:58
|t/p
|1105
|2.30
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|23.00
|2800.55
|2210
|2006.01.31 16:58
|close
|1104
|1.16
|1.2141
|0.0000
|1.2156
|-5.80
|2794.75
|2211
|2006.01.31 16:58
|buy
|1106
|1.17
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|2212
|2006.01.31 16:59
|t/p
|1106
|1.17
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|11.70
|2806.45
|2213
|2006.01.31 16:59
|buy
|1107
|1.16
|1.2160
|0.0000
|1.2170
|2214
|2006.01.31 17:59
|t/p
|1107
|1.16
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|11.60
|2818.05
|2215
|2006.01.31 17:59
|buy
|1108
|1.16
|1.2175
|0.0000
|1.2185
|2216
|2006.01.31 18:13
|buy
|1109
|2.30
|1.2163
|0.0000
|1.2173
|2217
|2006.01.31 18:17
|close
|1109
|2.30
|1.2169
|0.0000
|1.2173
|13.80
|2831.85
|2218
|2006.01.31 18:17
|close
|1108
|1.16
|1.2169
|0.0000
|1.2185
|-6.96
|2824.89
|2219
|2006.01.31 18:17
|buy
|1110
|1.16
|1.2169
|0.0000
|1.2179
|2220
|2006.01.31 18:18
|t/p
|1110
|1.16
|1.2179
|0.0000
|1.2179
|11.60
|2836.49
|2221
|2006.01.31 18:18
|buy
|1111
|1.16
|1.2181
|0.0000
|1.2191
|2222
|2006.01.31 18:21
|buy
|1112
|2.32
|1.2176
|0.0000
|1.2186
|2223
|2006.01.31 18:28
|buy
|1113
|4.60
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2224
|2006.01.31 18:34
|close
|1113
|4.60
|1.2176
|0.0000
|1.2180
|27.60
|2864.09
|2225
|2006.01.31 18:34
|close
|1112
|2.32
|1.2176
|0.0000
|1.2186
|0.00
|2864.09
|2226
|2006.01.31 18:34
|close
|1111
|1.16
|1.2176
|0.0000
|1.2191
|-5.80
|2858.29
|2227
|2006.01.31 18:35
|buy
|1114
|1.17
|1.2177
|0.0000
|1.2187
|2228
|2006.01.31 19:39
|buy
|1115
|2.32
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2229
|2006.01.31 19:43
|buy
|1116
|4.60
|1.2164
|0.0000
|1.2174
|2230
|2006.01.31 19:59
|close
|1116
|4.60
|1.2173
|0.0000
|1.2174
|41.40
|2899.69
|2231
|2006.01.31 19:59
|close
|1115
|2.32
|1.2173
|0.0000
|1.2180
|6.96
|2906.65
|2232
|2006.01.31 19:59
|close
|1114
|1.17
|1.2173
|0.0000
|1.2187
|-4.68
|2901.97
|2233
|2006.01.31 19:59
|buy
|1117
|1.19
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2234
|2006.01.31 19:59
|buy
|1118
|2.36
|1.2151
|0.0000
|1.2161
|2235
|2006.01.31 20:02
|t/p
|1118
|2.36
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|23.60
|2925.57
|2236
|2006.01.31 20:02
|close
|1117
|1.19
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|0.00
|2925.57
|2237
|2006.01.31 20:04
|buy
|1119
|1.20
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2238
|2006.01.31 20:07
|buy
|1120
|2.38
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|2239
|2006.01.31 20:08
|close
|1120
|2.38
|1.2171
|0.0000
|1.2178
|7.14
|2932.71
|2240
|2006.01.31 20:08
|close
|1119
|1.20
|1.2171
|0.0000
|1.2183
|-2.40
|2930.31
|2241
|2006.01.31 20:08
|buy
|1121
|1.20
|1.2173
|0.0000
|1.2183
|2242
|2006.01.31 20:09
|buy
|1122
|2.40
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|2243
|2006.01.31 20:14
|buy
|1123
|4.76
|1.2163
|0.0000
|1.2173
|2244
|2006.01.31 20:14
|close
|1123
|4.76
|1.2170
|0.0000
|1.2173
|33.32
|2963.63
|2245
|2006.01.31 20:14
|close
|1122
|2.40
|1.2170
|0.0000
|1.2178
|4.80
|2968.43
|2246
|2006.01.31 20:14
|close
|1121
|1.20
|1.2170
|0.0000
|1.2183
|-3.60
|2964.83
|2247
|2006.01.31 20:14
|buy
|1124
|1.21
|1.2171
|0.0000
|1.2181
|2248
|2006.01.31 20:15
|buy
|1125
|2.42
|1.2164
|0.0000
|1.2174
|2249
|2006.01.31 20:15
|buy
|1126
|4.80
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|2250
|2006.01.31 20:16
|buy
|1127
|9.44
|1.2153
|0.0000
|1.2163
|2251
|2006.01.31 20:16
|close
|1127
|9.44
|1.2159
|0.0000
|1.2163
|56.63
|3021.46
|2252
|2006.01.31 20:16
|close
|1126
|4.80
|1.2159
|0.0000
|1.2168
|4.80
|3026.26
|2253
|2006.01.31 20:16
|close
|1125
|2.42
|1.2159
|0.0000
|1.2174
|-12.10
|3014.16
|2254
|2006.01.31 20:16
|close
|1124
|1.21
|1.2159
|0.0000
|1.2181
|-14.52
|2999.64
|2255
|2006.01.31 20:16
|buy
|1128
|1.23
|1.2159
|0.0000
|1.2169
|2256
|2006.01.31 20:18
|t/p
|1128
|1.23
|1.2169
|0.0000
|1.2169
|12.30
|3011.94
|2257
|2006.01.31 20:18
|buy
|1129
|1.23
|1.2172
|0.0000
|1.2182
|2258
|2006.01.31 20:18
|buy
|1130
|2.46
|1.2166
|0.0000
|1.2176
|2259
|2006.01.31 20:19
|buy
|1131
|4.88
|1.2161
|0.0000
|1.2171
|2260
|2006.01.31 20:19
|close
|1131
|4.88
|1.2169
|0.0000
|1.2171
|39.04
|3050.98
|2261
|2006.01.31 20:19
|close
|1130
|2.46
|1.2169
|0.0000
|1.2176
|7.38
|3058.36
|2262
|2006.01.31 20:19
|close
|1129
|1.23
|1.2169
|0.0000
|1.2182
|-3.69
|3054.67
|2263
|2006.01.31 20:19
|buy
|1132
|1.25
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2264
|2006.01.31 20:20
|buy
|1133
|2.50
|1.2164
|0.0000
|1.2174
|2265
|2006.01.31 20:20
|buy
|1134
|4.92
|1.2158
|0.0000
|1.2168
|2266
|2006.01.31 20:21
|buy
|1135
|9.68
|1.2152
|0.0000
|1.2162
|2267
|2006.01.31 20:34
|sell
|1136
|1.16
|1.2144
|0.0000
|1.2134
|2268
|2006.01.31 20:59
|sell
|1137
|2.42
|1.2152
|0.0000
|1.2142
|2269
|2006.01.31 21:02
|sell
|1138
|5.00
|1.2158
|0.0000
|1.2148
|2270
|2006.01.31 21:29
|t/p
|1138
|5.00
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|50.00
|3104.67
|2271
|2006.01.31 21:29
|close
|1137
|2.42
|1.2147
|0.0000
|1.2142
|12.10
|3116.77
|2272
|2006.01.31 21:29
|close
|1136
|1.16
|1.2148
|0.0000
|1.2134
|-4.64
|3112.13
|2273
|2006.01.31 21:29
|sell
|1139
|1.19
|1.2145
|0.0000
|1.2135
|2274
|2006.01.31 21:49
|sell
|1140
|2.46
|1.2151
|0.0000
|1.2141
|2275
|2006.01.31 22:54
|sell
|1141
|5.04
|1.2156
|0.0000
|1.2146
|2276
|2006.01.31 23:37
|t/p
|1140
|2.46
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|24.60
|3136.73
|2277
|2006.01.31 23:37
|t/p
|1141
|5.04
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|50.40
|3187.13
|2278
|2006.01.31 23:37
|close
|1139
|1.19
|1.2141
|0.0000
|1.2135
|4.76
|3191.89
|2279
|2006.01.31 23:37
|sell
|1142
|1.19
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|2280
|2006.01.31 23:48
|sell
|1143
|2.46
|1.2147
|0.0000
|1.2137
|2281
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1143
|2.46
|1.2149
|0.0000
|1.2137
|-4.92
|3186.97
|2282
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1142
|1.19
|1.2149
|0.0000
|1.2131
|-9.52
|3177.45
|2283
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1135
|9.68
|1.2147
|0.0000
|1.2162
|-48.40
|3129.05
|2284
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1134
|4.92
|1.2147
|0.0000
|1.2168
|-54.12
|3074.93
|2285
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1133
|2.50
|1.2147
|0.0000
|1.2174
|-42.50
|3032.43
|2286
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|1132
|1.25
|1.2147
|0.0000
|1.2180
|-28.75
|3003.68