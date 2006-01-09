Strategy Tester Report
GBEstillwellA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=1; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=10; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=10; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test9851Ticks modelled74936Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit2903.68Gross profit4008.40Gross loss-1104.72
Profit factor3.63Expected payoff2.54
Absolute drawdown46.52Maximal drawdown188.21 (5.90%)Relative drawdown50.38% (54.31)
Total trades1143Short positions (won %)595 (67.90%)Long positions (won %)548 (70.07%)
Profit trades (% of total)788 (68.94%)Loss trades (% of total)355 (31.06%)
Largestprofit trade73.60loss trade-54.12
Averageprofit trade5.09loss trade-3.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (5.46)consecutive losses (loss in money)6 (-188.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)107.79 (8)consecutive loss (count of losses)-188.21 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 22:00buy10.041.18220.00001.1832
22006.01.02 23:06buy20.081.18170.00001.1827
32006.01.03 00:00sell30.041.18120.00001.1802
42006.01.03 00:00sell40.081.18200.00001.1810
52006.01.03 00:59t/p10.041.18320.00001.18320.37100.37
62006.01.03 00:59t/p20.081.18270.00001.18270.75101.12
72006.01.03 00:59sell50.161.18380.00001.1828
82006.01.03 01:59sell60.321.18610.00001.1851
92006.01.03 02:00buy70.041.18630.00001.1873
102006.01.03 04:22t/p70.041.18730.00001.18730.40101.52
112006.01.03 04:22buy80.031.18770.00001.1887
122006.01.03 05:59t/p80.031.18870.00001.18870.30101.82
132006.01.03 05:59buy90.031.18960.00001.1906
142006.01.03 06:00buy100.061.18800.00001.1890
152006.01.03 06:07t/p100.061.18900.00001.18900.60102.42
162006.01.03 06:07close90.031.18910.00001.1906-0.15102.27
172006.01.03 06:07buy110.031.18950.00001.1905
182006.01.03 06:11buy120.061.18890.00001.1899
192006.01.03 06:12buy130.121.18840.00001.1894
202006.01.03 06:27t/p130.121.18940.00001.18941.20103.47
212006.01.03 06:27close120.061.18950.00001.18990.36103.83
222006.01.03 06:27close110.031.18940.00001.1905-0.03103.80
232006.01.03 06:27buy140.031.18960.00001.1906
242006.01.03 06:59buy150.061.18770.00001.1887
252006.01.03 07:00t/p150.061.18870.00001.18870.60104.40
262006.01.03 07:00close140.031.18910.00001.1906-0.15104.25
272006.01.03 07:00buy160.031.18920.00001.1902
282006.01.03 07:36buy170.061.18860.00001.1896
292006.01.03 07:39buy180.121.18800.00001.1890
302006.01.03 07:44buy190.241.18740.00001.1884
312006.01.03 07:59t/p190.241.18840.00001.18842.40106.65
322006.01.03 07:59close180.121.18880.00001.18900.96107.61
332006.01.03 08:00close170.061.18890.00001.18960.18107.79
342006.01.03 08:00close160.031.18790.00001.1902-0.39107.40
352006.01.03 14:59close60.321.19360.00001.1851-24.0083.40
362006.01.03 14:59close50.161.19360.00001.1828-15.6867.72
372006.01.03 14:59close40.081.19360.00001.1810-9.2858.44
382006.01.03 14:59close30.041.19360.00001.1802-4.9653.48
392006.01.03 15:00buy200.021.19370.00001.1947
402006.01.03 15:59t/p200.021.19470.00001.19470.2053.68
412006.01.03 15:59buy210.021.19780.00001.1988
422006.01.03 16:16buy220.041.19640.00001.1974
432006.01.03 16:59t/p220.041.19740.00001.19740.4054.08
442006.01.03 16:59close210.021.19810.00001.19880.0654.14
452006.01.03 17:00buy230.021.19820.00001.1992
462006.01.03 17:00buy240.041.19740.00001.1984
472006.01.03 17:03buy250.081.19680.00001.1978
482006.01.03 17:27t/p250.081.19780.00001.19780.8054.94
492006.01.03 17:27close240.041.19780.00001.19840.1655.10
502006.01.03 17:27close230.021.19780.00001.1992-0.0855.02
512006.01.03 17:27buy260.021.19790.00001.1989
522006.01.03 17:28buy270.041.19740.00001.1984
532006.01.03 18:59t/p270.041.19840.00001.19840.4055.42
542006.01.03 18:59close260.021.19840.00001.19890.1055.52
552006.01.03 19:00buy280.021.19850.00001.1995
562006.01.03 19:04buy290.041.19770.00001.1987
572006.01.03 19:34t/p290.041.19870.00001.19870.4055.92
582006.01.03 19:34close280.021.19880.00001.19950.0655.98
592006.01.03 19:34buy300.021.19890.00001.1999
602006.01.03 19:36buy310.041.19830.00001.1993
612006.01.03 19:40buy320.081.19770.00001.1987
622006.01.03 19:59t/p300.021.19990.00001.19990.2056.18
632006.01.03 19:59t/p310.041.19930.00001.19930.4056.58
642006.01.03 19:59t/p320.081.19870.00001.19870.8057.38
652006.01.03 19:59buy330.021.20210.00001.2031
662006.01.03 20:29buy340.041.20140.00001.2024
672006.01.03 21:18t/p340.041.20240.00001.20240.4057.78
682006.01.03 21:18close330.021.20260.00001.20310.1057.88
692006.01.03 21:24buy350.021.20210.00001.2031
702006.01.03 21:57buy360.041.20150.00001.2025
712006.01.03 22:20buy370.081.20100.00001.2020
722006.01.03 23:59t/p350.021.20310.00001.20310.2058.08
732006.01.03 23:59t/p360.041.20250.00001.20250.4058.48
742006.01.03 23:59t/p370.081.20200.00001.20200.8059.28
752006.01.04 02:00buy380.021.20460.00001.2056
762006.01.04 02:59t/p380.021.20560.00001.20560.2059.48
772006.01.04 02:59buy390.021.20710.00001.2081
782006.01.04 03:07buy400.041.20660.00001.2076
792006.01.04 05:15buy410.081.20610.00001.2071
802006.01.04 06:49t/p410.081.20710.00001.20710.8060.28
812006.01.04 06:49close400.041.20710.00001.20760.2060.48
822006.01.04 06:49close390.021.20700.00001.2081-0.0260.46
832006.01.04 07:00sell420.021.20490.00001.2039
842006.01.04 07:00sell430.041.20630.00001.2053
852006.01.04 07:53t/p430.041.20530.00001.20530.4060.86
862006.01.04 07:53close420.021.20530.00001.2039-0.0860.78
872006.01.04 07:53sell440.021.20490.00001.2039
882006.01.04 07:56sell450.041.20550.00001.2045
892006.01.04 08:00t/p450.041.20450.00001.20450.4061.18
902006.01.04 08:00close440.021.20450.00001.20390.0861.26
912006.01.04 08:00sell460.021.20460.00001.2036
922006.01.04 08:42sell470.041.20510.00001.2041
932006.01.04 08:46sell480.081.20560.00001.2046
942006.01.04 08:59t/p480.081.20460.00001.20460.8062.06
952006.01.04 08:59close470.041.20460.00001.20410.2062.26
962006.01.04 08:59close460.021.20430.00001.20360.0662.32
972006.01.04 08:59sell490.021.20420.00001.2032
982006.01.04 08:59sell500.041.20510.00001.2041
992006.01.04 09:59sell510.081.20660.00001.2056
1002006.01.04 10:00buy520.021.20670.00001.2077
1012006.01.04 10:17t/p510.081.20560.00001.20560.8063.12
1022006.01.04 10:17buy530.041.20560.00001.2066
1032006.01.04 10:17close500.041.20560.00001.2041-0.2062.92
1042006.01.04 10:17close490.021.20570.00001.2032-0.3062.62
1052006.01.04 10:19t/p530.041.20660.00001.20660.4063.02
1062006.01.04 10:19close520.021.20660.00001.2077-0.0263.00
1072006.01.04 10:19buy540.021.20670.00001.2077
1082006.01.04 10:24buy550.041.20610.00001.2071
1092006.01.04 10:29t/p550.041.20710.00001.20710.4063.40
1102006.01.04 10:29close540.021.20710.00001.20770.0863.48
1112006.01.04 10:29buy560.021.20720.00001.2082
1122006.01.04 11:00buy570.041.20640.00001.2074
1132006.01.04 11:34buy580.081.20580.00001.2068
1142006.01.04 12:59t/p560.021.20820.00001.20820.2063.68
1152006.01.04 12:59t/p570.041.20740.00001.20740.4064.08
1162006.01.04 12:59t/p580.081.20680.00001.20680.8064.88
1172006.01.04 12:59buy590.031.20900.00001.2100
1182006.01.04 13:11buy600.041.20760.00001.2086
1192006.01.04 13:31t/p600.041.20860.00001.20860.4065.28
1202006.01.04 13:31close590.031.20860.00001.2100-0.1265.16
1212006.01.04 13:31buy610.031.20870.00001.2097
1222006.01.04 13:36t/p610.031.20970.00001.20970.3065.46
1232006.01.04 13:36buy620.031.20990.00001.2109
1242006.01.04 13:46buy630.061.20930.00001.2103
1252006.01.04 14:01buy640.081.20870.00001.2097
1262006.01.04 14:01buy650.161.20810.00001.2091
1272006.01.04 14:06t/p650.161.20910.00001.20911.6067.06
1282006.01.04 14:06close640.081.20910.00001.20970.3267.38
1292006.01.04 14:06close630.061.20900.00001.2103-0.1867.20
1302006.01.04 14:06close620.031.20910.00001.2109-0.2466.96
1312006.01.04 14:06buy660.031.20940.00001.2104
1322006.01.04 14:07buy670.061.20890.00001.2099
1332006.01.04 14:13buy680.121.20820.00001.2092
1342006.01.04 14:18buy690.161.20760.00001.2086
1352006.01.04 14:32t/p690.161.20860.00001.20861.6068.56
1362006.01.04 14:32close680.121.20860.00001.20920.4869.04
1372006.01.04 14:32close670.061.20850.00001.2099-0.2468.80
1382006.01.04 14:32close660.031.20860.00001.2104-0.2468.56
1392006.01.04 14:32buy700.031.20890.00001.2099
1402006.01.04 14:35buy710.061.20820.00001.2092
1412006.01.04 14:39t/p710.061.20920.00001.20920.6069.16
1422006.01.04 14:39close700.031.20920.00001.20990.0969.25
1432006.01.04 14:39buy720.031.20950.00001.2105
1442006.01.04 14:59buy730.061.20840.00001.2094
1452006.01.04 15:01t/p730.061.20940.00001.20940.6069.85
1462006.01.04 15:01close720.031.20940.00001.2105-0.0369.82
1472006.01.04 15:01buy740.031.20950.00001.2105
1482006.01.04 15:02buy750.061.20880.00001.2098
1492006.01.04 15:02buy760.121.20810.00001.2091
1502006.01.04 15:09t/p760.121.20910.00001.20911.2071.02
1512006.01.04 15:09close750.061.20910.00001.20980.1871.20
1522006.01.04 15:09close740.031.20920.00001.2105-0.0971.11
1532006.01.04 15:09buy770.031.20930.00001.2103
1542006.01.04 15:11buy780.061.20880.00001.2098
1552006.01.04 15:14buy790.121.20820.00001.2092
1562006.01.04 16:04t/p790.121.20920.00001.20921.2072.31
1572006.01.04 16:04close780.061.20930.00001.20980.3072.61
1582006.01.04 16:04close770.031.20920.00001.2103-0.0372.58
1592006.01.04 18:00buy800.031.21300.00001.2140
1602006.01.04 18:29buy810.061.21230.00001.2133
1612006.01.04 19:03t/p810.061.21330.00001.21330.6073.18
1622006.01.04 19:03close800.031.21350.00001.21400.1573.33
1632006.01.04 19:04buy820.031.21330.00001.2143
1642006.01.04 19:24buy830.061.21260.00001.2136
1652006.01.04 22:00sell840.031.21190.00001.2109
1662006.01.04 22:50buy850.121.21200.00001.2130
1672006.01.04 22:59buy860.241.21100.00001.2120
1682006.01.04 23:00t/p840.031.21090.00001.21090.3073.63
1692006.01.04 23:00sell870.031.21070.00001.2097
1702006.01.04 23:11sell880.061.21130.00001.2103
1712006.01.05 02:05t/p880.061.21030.00001.21030.7174.34
1722006.01.05 02:05close870.031.21030.00001.20970.1774.51
1732006.01.05 02:05sell890.031.21010.00001.2091
1742006.01.05 02:59sell900.061.21090.00001.2099
1752006.01.05 04:41t/p900.061.20990.00001.20990.6075.11
1762006.01.05 04:41close890.031.20990.00001.20910.0675.17
1772006.01.05 04:41sell910.031.20980.00001.2088
1782006.01.05 05:59sell920.061.21080.00001.2098
1792006.01.05 06:00t/p920.061.20980.00001.20980.6075.77
1802006.01.05 06:00close910.031.20980.00001.20880.0075.77
1812006.01.05 13:00sell930.031.20950.00001.2085
1822006.01.05 13:30t/p930.031.20850.00001.20850.3076.07
1832006.01.05 13:30sell940.021.20820.00001.2072
1842006.01.05 13:43sell950.041.20870.00001.2077
1852006.01.05 14:00sell960.121.20940.00001.2084
1862006.01.05 14:21sell970.241.20990.00001.2089
1872006.01.05 14:59t/p960.121.20840.00001.20841.2077.27
1882006.01.05 14:59t/p970.241.20890.00001.20892.4079.67
1892006.01.05 14:59close950.041.20840.00001.20770.1279.79
1902006.01.05 15:00close940.021.20830.00001.2072-0.0279.77
1912006.01.05 15:00sell980.031.20820.00001.2072
1922006.01.05 15:18sell990.061.20880.00001.2078
1932006.01.05 15:19sell1000.121.20940.00001.2084
1942006.01.05 16:59sell1010.241.21010.00001.2091
1952006.01.05 17:00t/p1010.241.20910.00001.20912.4082.17
1962006.01.05 17:00close1000.121.20910.00001.20840.3682.53
1972006.01.05 17:00close990.061.20900.00001.2078-0.1282.41
1982006.01.05 17:00close980.031.20910.00001.2072-0.2782.14
1992006.01.06 02:00sell1020.031.20860.00001.2076
2002006.01.06 02:02sell1030.061.20950.00001.2085
2012006.01.06 02:02sell1040.121.21090.00001.2099
2022006.01.06 02:03t/p1040.121.20990.00001.20991.2083.34
2032006.01.06 02:03sell1050.121.21080.00001.2098
2042006.01.06 02:06t/p1050.121.20980.00001.20981.2084.54
2052006.01.06 02:06sell1060.121.21090.00001.2099
2062006.01.06 02:14t/p1060.121.20990.00001.20991.2085.74
2072006.01.06 02:14sell1070.121.21100.00001.2100
2082006.01.06 02:16t/p1070.121.21000.00001.21001.2086.94
2092006.01.06 02:16sell1080.121.21090.00001.2099
2102006.01.06 02:19t/p1080.121.20990.00001.20991.2088.14
2112006.01.06 02:19sell1090.121.21100.00001.2100
2122006.01.06 02:20t/p1090.121.21000.00001.21001.2089.34
2132006.01.06 02:20sell1100.121.21070.00001.2097
2142006.01.06 02:22t/p1100.121.20970.00001.20971.2090.54
2152006.01.06 02:22sell1110.121.21070.00001.2097
2162006.01.06 02:24t/p1110.121.20970.00001.20971.2091.74
2172006.01.06 02:24sell1120.121.21080.00001.2098
2182006.01.06 02:26t/p1120.121.20980.00001.20981.2092.94
2192006.01.06 02:26sell1130.121.21050.00001.2095
2202006.01.06 02:59t/p1130.121.20950.00001.20951.2094.14
2212006.01.06 02:59close1030.061.20940.00001.20850.0694.20
2222006.01.06 03:00close1020.031.20940.00001.2076-0.2493.96
2232006.01.06 03:00sell1140.031.20860.00001.2076
2242006.01.06 03:19sell1150.061.20930.00001.2083
2252006.01.06 10:15sell1160.121.20980.00001.2088
2262006.01.06 13:59t/p820.031.21430.00001.21430.2294.18
2272006.01.06 13:59t/p830.061.21360.00001.21360.4494.62
2282006.01.06 13:59t/p850.121.21300.00001.21300.8995.51
2292006.01.06 13:59t/p860.241.21200.00001.21201.7797.28
2302006.01.06 13:59sell1170.241.21620.00001.2152
2312006.01.06 14:00buy1180.031.21650.00001.2175
2322006.01.06 14:30t/p1170.241.21520.00001.21522.4099.68
2332006.01.06 14:30buy1190.081.21340.00001.2144
2342006.01.06 14:30close1160.121.21340.00001.2088-4.3295.36
2352006.01.06 14:30close1150.061.21350.00001.2083-2.5292.84
2362006.01.06 14:30close1140.031.21360.00001.2076-1.5091.34
2372006.01.06 14:48t/p1190.081.21440.00001.21440.8092.14
2382006.01.06 14:48close1180.031.21440.00001.2175-0.6391.51
2392006.01.06 14:48buy1200.041.21450.00001.2155
2402006.01.06 14:49buy1210.081.21380.00001.2148
2412006.01.06 14:50t/p1210.081.21480.00001.21480.8092.31
2422006.01.06 14:50close1200.041.21480.00001.21550.1292.43
2432006.01.06 14:50buy1220.041.21510.00001.2161
2442006.01.06 14:50t/p1220.041.21610.00001.21610.4092.83
2452006.01.06 14:50buy1230.041.21640.00001.2174
2462006.01.06 14:59buy1240.081.21550.00001.2165
2472006.01.06 15:04t/p1240.081.21650.00001.21650.8093.63
2482006.01.06 15:04close1230.041.21650.00001.21740.0493.67
2492006.01.06 15:04buy1250.041.21660.00001.2176
2502006.01.06 15:05buy1260.081.21580.00001.2168
2512006.01.06 15:09buy1270.161.21530.00001.2163
2522006.01.06 15:13buy1280.321.21480.00001.2158
2532006.01.06 15:16t/p1280.321.21580.00001.21583.2096.87
2542006.01.06 15:16close1270.161.21590.00001.21630.9697.83
2552006.01.06 15:16close1260.081.21580.00001.21680.0097.83
2562006.01.06 15:16close1250.041.21570.00001.2176-0.3697.47
2572006.01.06 15:16buy1290.041.21560.00001.2166
2582006.01.06 15:19buy1300.081.21500.00001.2160
2592006.01.06 16:13t/p1300.081.21600.00001.21600.8098.27
2602006.01.06 16:13close1290.041.21610.00001.21660.2098.47
2612006.01.06 16:14buy1310.041.21510.00001.2161
2622006.01.06 16:27buy1320.081.21460.00001.2156
2632006.01.06 17:37sell1330.041.21460.00001.2136
2642006.01.06 17:59sell1340.081.21530.00001.2143
2652006.01.06 18:02t/p1320.081.21560.00001.21560.8099.27
2662006.01.06 18:02close1310.041.21560.00001.21610.2099.47
2672006.01.06 18:08sell1350.161.21580.00001.2148
2682006.01.08 23:00t/p1350.161.21480.00001.21481.60101.07
2692006.01.08 23:00close1340.081.21470.00001.21430.48101.55
2702006.01.08 23:00close1330.041.21470.00001.2136-0.04101.51
2712006.01.09 00:45sell1360.041.21410.00001.2131
2722006.01.09 00:59sell1370.081.21480.00001.2138
2732006.01.09 01:07close1370.081.21390.00001.21380.72102.23
2742006.01.09 01:07close1360.041.21390.00001.21310.08102.31
2752006.01.09 01:08sell1380.041.21380.00001.2128
2762006.01.09 01:56sell1390.081.21430.00001.2133
2772006.01.09 01:59sell1400.161.21490.00001.2139
2782006.01.09 02:01close1400.161.21430.00001.21390.96103.27
2792006.01.09 02:01close1390.081.21430.00001.21330.00103.27
2802006.01.09 02:01close1380.041.21430.00001.2128-0.20103.07
2812006.01.09 02:01sell1410.041.21430.00001.2133
2822006.01.09 02:25sell1420.081.21500.00001.2140
2832006.01.09 02:53t/p1420.081.21400.00001.21400.80103.87
2842006.01.09 02:53close1410.041.21400.00001.21330.12103.99
2852006.01.09 02:54sell1430.041.21390.00001.2129
2862006.01.09 02:58sell1440.081.21440.00001.2134
2872006.01.09 03:02close1440.081.21410.00001.21340.24104.23
2882006.01.09 03:02close1430.041.21410.00001.2129-0.08104.15
2892006.01.09 07:00sell1450.041.21270.00001.2117
2902006.01.09 07:00sell1460.081.21410.00001.2131
2912006.01.09 07:52t/p1460.081.21310.00001.21310.80104.95
2922006.01.09 07:52close1450.041.21300.00001.2117-0.12104.83
2932006.01.09 07:52sell1470.041.21280.00001.2118
2942006.01.09 07:59t/p1470.041.21180.00001.21180.40105.23
2952006.01.09 08:00sell1480.041.21060.00001.2096
2962006.01.09 08:07sell1490.081.21180.00001.2108
2972006.01.09 08:07sell1500.161.21240.00001.2114
2982006.01.09 08:14sell1510.321.21290.00001.2119
2992006.01.09 08:18close1510.321.21200.00001.21192.88108.11
3002006.01.09 08:18close1500.161.21200.00001.21140.64108.75
3012006.01.09 08:18close1490.081.21200.00001.2108-0.16108.59
3022006.01.09 08:18close1480.041.21200.00001.2096-0.56108.03
3032006.01.09 08:18sell1520.051.21310.00001.2121
3042006.01.09 08:22t/p1520.051.21210.00001.21210.50108.53
3052006.01.09 08:22sell1530.051.21180.00001.2108
3062006.01.09 08:22sell1540.101.21280.00001.2118
3072006.01.09 08:25close1540.101.21200.00001.21180.80109.33
3082006.01.09 08:25close1530.051.21200.00001.2108-0.10109.23
3092006.01.09 08:25sell1550.051.21170.00001.2107
3102006.01.09 08:47t/p1550.051.21070.00001.21070.50109.73
3112006.01.09 08:47sell1560.051.21050.00001.2095
3122006.01.09 08:58sell1570.101.21110.00001.2101
3132006.01.09 08:59close1570.101.21060.00001.21010.50110.23
3142006.01.09 08:59close1560.051.21060.00001.2095-0.05110.18
3152006.01.09 08:59sell1580.051.21050.00001.2095
3162006.01.09 08:59t/p1580.051.20950.00001.20950.50110.68
3172006.01.09 08:59sell1590.051.20880.00001.2078
3182006.01.09 09:00sell1600.101.21020.00001.2092
3192006.01.09 09:04close1600.101.20950.00001.20920.70111.38
3202006.01.09 09:04close1590.051.20950.00001.2078-0.35111.03
3212006.01.09 09:04sell1610.051.21030.00001.2093
3222006.01.09 09:16sell1620.101.21100.00001.2100
3232006.01.09 09:17t/p1620.101.21000.00001.21001.00112.03
3242006.01.09 09:17close1610.051.20950.00001.20930.40112.43
3252006.01.09 09:17sell1630.051.21140.00001.2104
3262006.01.09 09:19t/p1630.051.21040.00001.21040.50112.93
3272006.01.09 09:19sell1640.051.20930.00001.2083
3282006.01.09 09:19sell1650.101.21090.00001.2099
3292006.01.09 09:21t/p1650.101.20990.00001.20991.00113.93
3302006.01.09 09:21close1640.051.20950.00001.2083-0.10113.83
3312006.01.09 09:21sell1660.051.21030.00001.2093
3322006.01.09 09:22close1660.051.20950.00001.20930.40114.23
3332006.01.09 09:22sell1670.051.21000.00001.2090
3342006.01.09 09:59t/p1670.051.20900.00001.20900.50114.73
3352006.01.09 09:59sell1680.051.20870.00001.2077
3362006.01.09 10:08close1680.051.20810.00001.20770.30115.03
3372006.01.09 10:08sell1690.051.20800.00001.2070
3382006.01.09 10:41sell1700.101.20850.00001.2075
3392006.01.09 11:04sell1710.201.20910.00001.2081
3402006.01.09 11:13close1710.201.20840.00001.20811.40116.43
3412006.01.09 11:13close1700.101.20840.00001.20750.10116.53
3422006.01.09 11:13close1690.051.20840.00001.2070-0.20116.33
3432006.01.09 11:13sell1720.051.20810.00001.2071
3442006.01.09 11:30sell1730.101.20860.00001.2076
3452006.01.09 11:59close1730.101.20770.00001.20760.90117.23
3462006.01.09 11:59close1720.051.20770.00001.20710.20117.43
3472006.01.09 17:00sell1740.051.20640.00001.2054
3482006.01.09 17:00sell1750.101.20750.00001.2065
3492006.01.09 17:16close1750.101.20660.00001.20650.90118.33
3502006.01.09 17:16close1740.051.20660.00001.2054-0.10118.23
3512006.01.09 17:16sell1760.051.20650.00001.2055
3522006.01.09 17:36sell1770.101.20700.00001.2060
3532006.01.09 17:44close1770.101.20620.00001.20600.80119.03
3542006.01.09 17:44close1760.051.20620.00001.20550.15119.18
3552006.01.09 17:44sell1780.051.20610.00001.2051
3562006.01.09 17:59sell1790.101.20800.00001.2070
3572006.01.09 18:00buy1800.051.20820.00001.2092
3582006.01.09 18:27buy1810.101.20750.00001.2085
3592006.01.09 19:59t/p1810.101.20850.00001.20851.00120.18
3602006.01.09 19:59close1800.051.20850.00001.20920.15120.33
3612006.01.09 20:00sell1820.201.20860.00001.2076
3622006.01.09 20:46sell1830.401.20910.00001.2081
3632006.01.09 20:51close1830.401.20860.00001.20812.00122.33
3642006.01.09 20:51close1820.201.20860.00001.20760.00122.33
3652006.01.09 20:51close1790.101.20860.00001.2070-0.60121.73
3662006.01.09 20:51close1780.051.20860.00001.2051-1.25120.48
3672006.01.09 21:00buy1840.051.20890.00001.2099
3682006.01.09 21:02buy1850.101.20840.00001.2094
3692006.01.09 23:59buy1860.201.20750.00001.2085
3702006.01.10 00:00sell1870.051.20730.00001.2063
3712006.01.10 00:23sell1880.101.20790.00001.2069
3722006.01.10 02:00t/p1880.101.20690.00001.20691.00121.48
3732006.01.10 02:00buy1890.401.20690.00001.2079
3742006.01.10 02:00close1870.051.20690.00001.20630.20121.68
3752006.01.10 02:00sell1900.051.20670.00001.2057
3762006.01.10 02:10sell1910.101.20730.00001.2063
3772006.01.10 02:10close1910.101.20780.00001.2063-0.50121.18
3782006.01.10 02:10close1900.051.20780.00001.2057-0.55120.63
3792006.01.10 02:10close1890.401.20760.00001.20792.80123.43
3802006.01.10 02:10close1860.201.20760.00001.20850.07123.50
3812006.01.10 02:10close1850.101.20760.00001.2094-0.87122.64
3822006.01.10 02:10close1840.051.20760.00001.2099-0.68121.95
3832006.01.10 02:11sell1920.051.20770.00001.2067
3842006.01.10 02:59t/p1920.051.20670.00001.20670.50122.45
3852006.01.10 02:59sell1930.051.20580.00001.2048
3862006.01.10 03:01sell1940.101.20670.00001.2057
3872006.01.10 03:01sell1950.201.20770.00001.2067
3882006.01.10 03:02close1950.201.20690.00001.20671.60124.05
3892006.01.10 03:02close1940.101.20690.00001.2057-0.20123.85
3902006.01.10 03:02close1930.051.20690.00001.2048-0.55123.30
3912006.01.10 03:02sell1960.051.20770.00001.2067
3922006.01.10 03:25t/p1960.051.20670.00001.20670.50123.80
3932006.01.10 03:25sell1970.051.20650.00001.2055
3942006.01.10 03:30close1970.051.20600.00001.20550.25124.05
3952006.01.10 03:31sell1980.051.20560.00001.2046
3962006.01.10 03:38sell1990.101.20620.00001.2052
3972006.01.10 05:28close1990.101.20530.00001.20520.90124.95
3982006.01.10 05:28close1980.051.20530.00001.20460.15125.10
3992006.01.10 05:28sell2000.051.20520.00001.2042
4002006.01.10 05:39sell2010.101.20580.00001.2048
4012006.01.10 07:52close2010.101.20500.00001.20480.80125.90
4022006.01.10 07:52close2000.051.20500.00001.20420.10126.00
4032006.01.10 07:52sell2020.051.20490.00001.2039
4042006.01.10 07:55sell2030.101.20550.00001.2045
4052006.01.10 07:59sell2040.201.20610.00001.2051
4062006.01.10 08:59sell2050.401.20730.00001.2063
4072006.01.10 09:00buy2060.051.20750.00001.2085
4082006.01.10 09:06buy2070.101.20690.00001.2079
4092006.01.10 09:27t/p2070.101.20790.00001.20791.00127.00
4102006.01.10 09:27close2060.051.20790.00001.20850.20127.20
4112006.01.10 09:27buy2080.051.20820.00001.2092
4122006.01.10 09:31buy2090.101.20750.00001.2085
4132006.01.10 09:36t/p2090.101.20850.00001.20851.00128.20
4142006.01.10 09:36close2080.051.20850.00001.20920.15128.35
4152006.01.10 09:36buy2100.051.20860.00001.2096
4162006.01.10 09:40buy2110.101.20790.00001.2089
4172006.01.10 10:59t/p2100.051.20960.00001.20960.50128.85
4182006.01.10 10:59t/p2110.101.20890.00001.20891.00129.85
4192006.01.10 10:59buy2120.041.21100.00001.2120
4202006.01.10 11:08buy2130.101.20850.00001.2095
4212006.01.10 11:11t/p2130.101.20950.00001.20951.00130.85
4222006.01.10 11:11close2120.041.20950.00001.2120-0.60130.25
4232006.01.10 11:11buy2140.041.20980.00001.2108
4242006.01.10 11:30buy2150.101.20920.00001.2102
4252006.01.10 12:00t/p2150.101.21020.00001.21021.00131.25
4262006.01.10 12:00close2140.041.21050.00001.21080.28131.53
4272006.01.10 12:02buy2160.051.20940.00001.2104
4282006.01.10 12:22buy2170.101.20890.00001.2099
4292006.01.10 12:59buy2180.201.20780.00001.2088
4302006.01.10 13:59t/p2050.401.20630.00001.20634.00135.53
4312006.01.10 13:59buy2190.401.20560.00001.2066
4322006.01.10 13:59close2040.201.20560.00001.20511.00136.53
4332006.01.10 14:00close2030.101.20560.00001.2045-0.10136.43
4342006.01.10 14:00t/p2190.401.20660.00001.20664.00140.43
4352006.01.10 14:00close2180.201.20690.00001.2088-1.80138.63
4362006.01.10 14:00close2170.101.20690.00001.2099-2.00136.63
4372006.01.10 14:00close2160.051.20690.00001.2104-1.25135.38
4382006.01.10 14:00close2020.051.20710.00001.2039-1.10134.28
4392006.01.10 14:01sell2200.061.20680.00001.2058
4402006.01.10 14:31t/p2200.061.20580.00001.20580.60134.88
4412006.01.10 14:31sell2210.061.20560.00001.2046
4422006.01.10 14:32close2210.061.20540.00001.20460.12135.00
4432006.01.10 14:32sell2220.061.20530.00001.2043
4442006.01.10 14:42t/p2220.061.20430.00001.20430.60135.60
4452006.01.10 14:42sell2230.061.20410.00001.2031
4462006.01.10 14:45sell2240.121.20470.00001.2037
4472006.01.10 14:57sell2250.201.20530.00001.2043
4482006.01.10 14:59sell2260.401.20650.00001.2055
4492006.01.10 17:19buy2270.051.20720.00001.2082
4502006.01.10 17:37buy2280.101.20670.00001.2077
4512006.01.10 17:38buy2290.201.20610.00001.2071
4522006.01.10 19:36t/p2290.201.20710.00001.20712.00137.60
4532006.01.10 19:36close2280.101.20710.00001.20770.40138.00
4542006.01.10 19:36close2270.051.20710.00001.2082-0.05137.95
4552006.01.10 23:16close2260.401.20590.00001.20552.40140.35
4562006.01.10 23:16close2250.201.20590.00001.2043-1.20139.15
4572006.01.10 23:16close2240.121.20590.00001.2037-1.44137.71
4582006.01.10 23:16close2230.061.20590.00001.2031-1.08136.63
4592006.01.10 23:17sell2300.061.20590.00001.2049
4602006.01.11 00:28sell2310.121.20640.00001.2054
4612006.01.11 00:42close2310.121.20600.00001.20540.48137.11
4622006.01.11 00:42close2300.061.20600.00001.2049-0.02137.09
4632006.01.11 03:00buy2320.061.20770.00001.2087
4642006.01.11 03:35buy2330.121.20690.00001.2079
4652006.01.11 05:59buy2340.241.20570.00001.2067
4662006.01.11 06:00sell2350.061.20540.00001.2044
4672006.01.11 06:04sell2360.121.20640.00001.2054
4682006.01.11 06:59t/p2360.121.20540.00001.20541.20138.29
4692006.01.11 06:59close2350.061.20540.00001.20440.00138.29
4702006.01.11 06:59sell2370.061.20600.00001.2050
4712006.01.11 08:14close2370.061.20660.00001.2050-0.36137.93
4722006.01.11 08:14close2340.241.20640.00001.20671.68139.61
4732006.01.11 08:14close2330.121.20640.00001.2079-0.60139.01
4742006.01.11 08:14close2320.061.20640.00001.2087-0.78138.23
4752006.01.11 08:14sell2380.061.20640.00001.2054
4762006.01.11 08:17t/p2380.061.20540.00001.20540.60138.83
4772006.01.11 08:17sell2390.061.20520.00001.2042
4782006.01.11 08:23sell2400.121.20580.00001.2048
4792006.01.11 08:32sell2410.241.20640.00001.2054
4802006.01.11 08:36close2410.241.20600.00001.20540.96139.79
4812006.01.11 08:36close2400.121.20600.00001.2048-0.24139.55
4822006.01.11 08:36close2390.061.20600.00001.2042-0.48139.07
4832006.01.11 08:36sell2420.061.20620.00001.2052
4842006.01.11 09:41t/p2420.061.20520.00001.20520.60139.67
4852006.01.11 09:41sell2430.061.20500.00001.2040
4862006.01.11 09:43sell2440.121.20550.00001.2045
4872006.01.11 09:54close2440.121.20510.00001.20450.48140.15
4882006.01.11 09:54close2430.061.20510.00001.2040-0.06140.09
4892006.01.11 09:54sell2450.061.20500.00001.2040
4902006.01.11 10:18sell2460.121.20580.00001.2048
4912006.01.11 10:31close2460.121.20500.00001.20480.96141.05
4922006.01.11 10:31close2450.061.20500.00001.20400.00141.05
4932006.01.11 10:31sell2470.061.20490.00001.2039
4942006.01.11 10:47sell2480.121.20550.00001.2045
4952006.01.11 10:59sell2490.241.20650.00001.2055
4962006.01.11 11:00buy2500.061.20660.00001.2076
4972006.01.11 11:25buy2510.121.20600.00001.2070
4982006.01.11 11:40t/p2510.121.20700.00001.20701.20142.25
4992006.01.11 11:40close2500.061.20700.00001.20760.24142.49
5002006.01.11 11:40sell2520.481.20700.00001.2060
5012006.01.11 11:40buy2530.061.20710.00001.2081
5022006.01.11 11:59close2530.061.20630.00001.2081-0.48142.01
5032006.01.11 11:59close2520.481.20650.00001.20602.40144.41
5042006.01.11 11:59close2490.241.20650.00001.20550.00144.41
5052006.01.11 11:59close2480.121.20650.00001.2045-1.20143.21
5062006.01.11 11:59close2470.061.20650.00001.2039-0.96142.25
5072006.01.11 11:59buy2540.061.20660.00001.2076
5082006.01.11 11:59t/p2540.061.20760.00001.20760.60142.85
5092006.01.11 11:59buy2550.061.20800.00001.2090
5102006.01.11 12:59close2550.061.20870.00001.20900.42143.27
5112006.01.11 13:00buy2560.061.20890.00001.2099
5122006.01.11 13:03buy2570.121.20810.00001.2091
5132006.01.11 13:23close2570.121.20880.00001.20910.84144.11
5142006.01.11 13:23close2560.061.20880.00001.2099-0.06144.05
5152006.01.11 13:24buy2580.061.20880.00001.2098
5162006.01.11 14:25t/p2580.061.20980.00001.20980.60144.65
5172006.01.11 14:25buy2590.061.21010.00001.2111
5182006.01.11 14:25buy2600.121.20900.00001.2100
5192006.01.11 14:59t/p2590.061.21110.00001.21110.60145.25
5202006.01.11 14:59t/p2600.121.21000.00001.21001.20146.45
5212006.01.11 15:00buy2610.061.21160.00001.2126
5222006.01.11 15:08buy2620.121.20940.00001.2104
5232006.01.11 15:26t/p2620.121.21040.00001.21041.20147.65
5242006.01.11 15:26close2610.061.21040.00001.2126-0.72146.93
5252006.01.11 15:26buy2630.061.21080.00001.2118
5262006.01.11 15:30buy2640.121.21030.00001.2113
5272006.01.11 15:34close2640.121.21060.00001.21130.36147.29
5282006.01.11 15:34close2630.061.21060.00001.2118-0.12147.17
5292006.01.11 15:34buy2650.061.21080.00001.2118
5302006.01.11 15:42buy2660.121.21020.00001.2112
5312006.01.11 15:47close2660.121.21090.00001.21120.84148.01
5322006.01.11 15:47close2650.061.21090.00001.21180.06148.07
5332006.01.11 15:47buy2670.061.21100.00001.2120
5342006.01.11 15:59buy2680.121.21010.00001.2111
5352006.01.11 16:00t/p2680.121.21110.00001.21111.20149.27
5362006.01.11 16:00close2670.061.21120.00001.21200.12149.39
5372006.01.11 16:00buy2690.061.21130.00001.2123
5382006.01.11 16:02buy2700.121.21080.00001.2118
5392006.01.11 16:17buy2710.241.21020.00001.2112
5402006.01.11 16:19buy2720.481.20960.00001.2106
5412006.01.11 16:23close2720.481.21020.00001.21062.88152.27
5422006.01.11 16:23close2710.241.21020.00001.21120.00152.27
5432006.01.11 16:23close2700.121.21020.00001.2118-0.72151.55
5442006.01.11 16:23close2690.061.21020.00001.2123-0.66150.89
5452006.01.11 16:23buy2730.061.21030.00001.2113
5462006.01.11 16:59t/p2730.061.21130.00001.21130.60151.49
5472006.01.11 16:59buy2740.061.21370.00001.2147
5482006.01.11 17:42buy2750.121.21300.00001.2140
5492006.01.11 18:04close2750.121.21360.00001.21400.72152.21
5502006.01.11 18:04close2740.061.21360.00001.2147-0.06152.15
5512006.01.11 18:04buy2760.061.21370.00001.2147
5522006.01.11 18:26buy2770.121.21310.00001.2141
5532006.01.11 19:23buy2780.241.21260.00001.2136
5542006.01.11 19:50close2780.241.21320.00001.21361.44153.59
5552006.01.11 19:50close2770.121.21320.00001.21410.12153.71
5562006.01.11 19:50close2760.061.21320.00001.2147-0.30153.41
5572006.01.11 22:00sell2790.061.21280.00001.2118
5582006.01.11 22:59sell2800.121.21400.00001.2130
5592006.01.12 00:00buy2810.071.21400.00001.2150
5602006.01.12 01:59sell2820.281.21470.00001.2137
5612006.01.12 02:42t/p2810.071.21500.00001.21500.70154.11
5622006.01.12 02:42buy2830.071.21520.00001.2162
5632006.01.12 02:46buy2840.141.21460.00001.2156
5642006.01.12 02:51sell2850.481.21540.00001.2144
5652006.01.12 02:51t/p2840.141.21560.00001.21561.40155.51
5662006.01.12 02:51close2830.071.21560.00001.21620.28155.79
5672006.01.12 02:52buy2860.061.21550.00001.2165
5682006.01.12 02:57close2860.061.21480.00001.2165-0.42155.37
5692006.01.12 02:57close2850.481.21500.00001.21441.92157.29
5702006.01.12 02:57close2820.281.21500.00001.2137-0.84156.45
5712006.01.12 02:57close2800.121.21500.00001.2130-0.99155.46
5722006.01.12 02:57close2790.061.21500.00001.2118-1.21154.25
5732006.01.12 02:57buy2870.071.21510.00001.2161
5742006.01.12 03:29buy2880.141.21450.00001.2155
5752006.01.12 03:43close2880.141.21510.00001.21550.84155.09
5762006.01.12 03:43close2870.071.21510.00001.21610.00155.09
5772006.01.12 03:43buy2890.071.21530.00001.2163
5782006.01.12 03:57buy2900.141.21480.00001.2158
5792006.01.12 04:15buy2910.281.21410.00001.2151
5802006.01.12 06:59t/p2910.281.21510.00001.21512.80157.89
5812006.01.12 06:59close2900.141.21540.00001.21580.84158.73
5822006.01.12 06:59close2890.071.21540.00001.21630.07158.80
5832006.01.12 07:00buy2920.071.21550.00001.2165
5842006.01.12 07:00buy2930.141.21460.00001.2156
5852006.01.12 07:02buy2940.281.21400.00001.2150
5862006.01.12 07:14close2940.281.21470.00001.21501.96160.76
5872006.01.12 07:14close2930.141.21470.00001.21560.14160.90
5882006.01.12 07:14close2920.071.21470.00001.2165-0.56160.34
5892006.01.12 07:14buy2950.071.21480.00001.2158
5902006.01.12 08:16buy2960.141.21410.00001.2151
5912006.01.12 08:57close2960.141.21470.00001.21510.84161.18
5922006.01.12 08:57close2950.071.21470.00001.2158-0.07161.11
5932006.01.12 10:00buy2970.071.21500.00001.2160
5942006.01.12 10:26buy2980.141.21430.00001.2153
5952006.01.12 10:31close2980.141.21500.00001.21530.98162.09
5962006.01.12 10:31close2970.071.21500.00001.21600.00162.09
5972006.01.12 10:31buy2990.071.21530.00001.2163
5982006.01.12 10:49buy3000.141.21480.00001.2158
5992006.01.12 11:03buy3010.281.21410.00001.2151
6002006.01.12 11:15close3010.281.21470.00001.21511.68163.77
6012006.01.12 11:15close3000.141.21470.00001.2158-0.14163.63
6022006.01.12 11:15close2990.071.21470.00001.2163-0.42163.21
6032006.01.12 12:00sell3020.071.21370.00001.2127
6042006.01.12 12:00sell3030.141.21460.00001.2136
6052006.01.12 12:57close3030.141.21380.00001.21361.12164.33
6062006.01.12 12:57close3020.071.21380.00001.2127-0.07164.26
6072006.01.12 12:57sell3040.071.21380.00001.2128
6082006.01.12 13:09t/p3040.071.21280.00001.21280.70164.96
6092006.01.12 13:09sell3050.071.21260.00001.2116
6102006.01.12 13:14close3050.071.21250.00001.21160.07165.03
6112006.01.12 13:14sell3060.071.21230.00001.2113
6122006.01.12 13:22sell3070.141.21280.00001.2118
6132006.01.12 13:48sell3080.281.21340.00001.2124
6142006.01.12 13:59t/p3060.071.21130.00001.21130.70165.73
6152006.01.12 13:59t/p3070.141.21180.00001.21181.40167.13
6162006.01.12 13:59t/p3080.281.21240.00001.21242.80169.93
6172006.01.12 14:00sell3090.071.20830.00001.2073
6182006.01.12 14:09sell3100.141.21300.00001.2120
6192006.01.12 14:10t/p3100.141.21200.00001.21201.40171.33
6202006.01.12 14:10close3090.071.20860.00001.2073-0.21171.12
6212006.01.12 14:10sell3110.071.21290.00001.2119
6222006.01.12 14:13t/p3110.071.21190.00001.21190.70171.82
6232006.01.12 14:13sell3120.071.20840.00001.2074
6242006.01.12 14:13sell3130.141.21210.00001.2111
6252006.01.12 14:14t/p3130.141.21110.00001.21111.40173.22
6262006.01.12 14:14close3120.071.20860.00001.2074-0.14173.08
6272006.01.12 14:14sell3140.071.21110.00001.2101
6282006.01.12 14:15t/p3140.071.21010.00001.21010.70173.78
6292006.01.12 14:15sell3150.071.20840.00001.2074
6302006.01.12 14:15sell3160.141.21050.00001.2095
6312006.01.12 14:16t/p3160.141.20950.00001.20951.40175.18
6322006.01.12 14:16close3150.071.20860.00001.2074-0.14175.04
6332006.01.12 14:16sell3170.071.21070.00001.2097
6342006.01.12 14:17t/p3170.071.20970.00001.20970.70175.74
6352006.01.12 14:17sell3180.071.20840.00001.2074
6362006.01.12 14:17sell3190.141.21080.00001.2098
6372006.01.12 14:18t/p3190.141.20980.00001.20981.40177.14
6382006.01.12 14:18close3180.071.20860.00001.2074-0.14177.00
6392006.01.12 14:18sell3200.071.21100.00001.2100
6402006.01.12 14:20t/p3200.071.21000.00001.21000.70177.70
6412006.01.12 14:20sell3210.071.20840.00001.2074
6422006.01.12 14:20sell3220.141.21110.00001.2101
6432006.01.12 14:21t/p3220.141.21010.00001.21011.40179.10
6442006.01.12 14:21close3210.071.20860.00001.2074-0.14178.96
6452006.01.12 14:21sell3230.081.21110.00001.2101
6462006.01.12 14:26t/p3230.081.21010.00001.21010.80179.76
6472006.01.12 14:26sell3240.081.20840.00001.2074
6482006.01.12 14:26sell3250.141.21130.00001.2103
6492006.01.12 14:27t/p3250.141.21030.00001.21031.40181.16
6502006.01.12 14:27close3240.081.20860.00001.2074-0.16181.00
6512006.01.12 14:27sell3260.081.21150.00001.2105
6522006.01.12 14:28t/p3260.081.21050.00001.21050.80181.80
6532006.01.12 14:28sell3270.081.20840.00001.2074
6542006.01.12 14:28sell3280.161.21070.00001.2097
6552006.01.12 14:29t/p3280.161.20970.00001.20971.60183.40
6562006.01.12 14:29close3270.081.20860.00001.2074-0.16183.24
6572006.01.12 14:29sell3290.081.21080.00001.2098
6582006.01.12 14:30t/p3290.081.20980.00001.20980.80184.04
6592006.01.12 14:30sell3300.081.20840.00001.2074
6602006.01.12 14:30sell3310.161.20950.00001.2085
6612006.01.12 14:31close3310.161.20860.00001.20851.44185.48
6622006.01.12 14:31close3300.081.20860.00001.2074-0.16185.32
6632006.01.12 14:31sell3320.081.21000.00001.2090
6642006.01.12 14:32t/p3320.081.20900.00001.20900.80186.12
6652006.01.12 14:32sell3330.081.20840.00001.2074
6662006.01.12 14:32sell3340.161.21030.00001.2093
6672006.01.12 14:33t/p3340.161.20930.00001.20931.60187.72
6682006.01.12 14:33close3330.081.20860.00001.2074-0.16187.56
6692006.01.12 14:33sell3350.081.21070.00001.2097
6702006.01.12 14:34t/p3350.081.20970.00001.20970.80188.36
6712006.01.12 14:34sell3360.081.20840.00001.2074
6722006.01.12 14:34sell3370.161.21110.00001.2101
6732006.01.12 14:35t/p3370.161.21010.00001.21011.60189.96
6742006.01.12 14:35close3360.081.20860.00001.2074-0.16189.80
6752006.01.12 14:35sell3380.081.21150.00001.2105
6762006.01.12 14:36t/p3380.081.21050.00001.21050.80190.60
6772006.01.12 14:36sell3390.081.20840.00001.2074
6782006.01.12 14:36sell3400.161.21140.00001.2104
6792006.01.12 14:37t/p3400.161.21040.00001.21041.60192.20
6802006.01.12 14:37close3390.081.20860.00001.2074-0.16192.04
6812006.01.12 14:37sell3410.081.21210.00001.2111
6822006.01.12 14:38t/p3410.081.21110.00001.21110.80192.84
6832006.01.12 14:38sell3420.081.20840.00001.2074
6842006.01.12 14:38sell3430.161.21100.00001.2100
6852006.01.12 14:39t/p3430.161.21000.00001.21001.60194.44
6862006.01.12 14:39close3420.081.20860.00001.2074-0.16194.28
6872006.01.12 14:39sell3440.081.21050.00001.2095
6882006.01.12 14:40t/p3440.081.20950.00001.20950.80195.08
6892006.01.12 14:40sell3450.081.20840.00001.2074
6902006.01.12 14:40sell3460.161.21120.00001.2102
6912006.01.12 14:41t/p3460.161.21020.00001.21021.60196.68
6922006.01.12 14:41close3450.081.20860.00001.2074-0.16196.52
6932006.01.12 14:41sell3470.081.21130.00001.2103
6942006.01.12 14:42t/p3470.081.21030.00001.21030.80197.32
6952006.01.12 14:42sell3480.081.20840.00001.2074
6962006.01.12 14:42sell3490.161.21140.00001.2104
6972006.01.12 14:43t/p3490.161.21040.00001.21041.60198.92
6982006.01.12 14:43close3480.081.20860.00001.2074-0.16198.76
6992006.01.12 14:43sell3500.081.21160.00001.2106
7002006.01.12 14:44t/p3500.081.21060.00001.21060.80199.56
7012006.01.12 14:44sell3510.081.20840.00001.2074
7022006.01.12 14:44sell3520.161.21130.00001.2103
7032006.01.12 14:45t/p3520.161.21030.00001.21031.60201.16
7042006.01.12 14:45close3510.081.20860.00001.2074-0.16201.00
7052006.01.12 14:45sell3530.081.21110.00001.2101
7062006.01.12 14:46t/p3530.081.21010.00001.21010.80201.80
7072006.01.12 14:46sell3540.091.20840.00001.2074
7082006.01.12 14:46sell3550.161.21080.00001.2098
7092006.01.12 14:47t/p3550.161.20980.00001.20981.60203.40
7102006.01.12 14:47close3540.091.20860.00001.2074-0.18203.22
7112006.01.12 14:47sell3560.091.21110.00001.2101
7122006.01.12 14:48t/p3560.091.21010.00001.21010.90204.12
7132006.01.12 14:48sell3570.091.20840.00001.2074
7142006.01.12 14:48sell3580.161.21130.00001.2103
7152006.01.12 14:49t/p3580.161.21030.00001.21031.60205.72
7162006.01.12 14:49close3570.091.20860.00001.2074-0.18205.54
7172006.01.12 14:49sell3590.091.21110.00001.2101
7182006.01.12 14:50t/p3590.091.21010.00001.21010.90206.44
7192006.01.12 14:50sell3600.091.20840.00001.2074
7202006.01.12 14:50sell3610.181.21120.00001.2102
7212006.01.12 14:52t/p3610.181.21020.00001.21021.80208.24
7222006.01.12 14:52close3600.091.20860.00001.2074-0.18208.06
7232006.01.12 14:52sell3620.091.21120.00001.2102
7242006.01.12 14:53t/p3620.091.21020.00001.21020.90208.96
7252006.01.12 14:53sell3630.091.20840.00001.2074
7262006.01.12 14:53sell3640.181.21060.00001.2096
7272006.01.12 14:54t/p3640.181.20960.00001.20961.80210.76
7282006.01.12 14:54close3630.091.20860.00001.2074-0.18210.58
7292006.01.12 14:54sell3650.091.21060.00001.2096
7302006.01.12 14:55t/p3650.091.20960.00001.20960.90211.48
7312006.01.12 14:55sell3660.091.20840.00001.2074
7322006.01.12 14:59close3660.091.20770.00001.20740.63212.11
7332006.01.12 14:59sell3670.091.20760.00001.2066
7342006.01.12 14:59t/p3670.091.20660.00001.20660.90213.01
7352006.01.12 14:59sell3680.091.20320.00001.2022
7362006.01.12 15:00sell3690.181.20710.00001.2061
7372006.01.12 15:01t/p3690.181.20610.00001.20611.80214.81
7382006.01.12 15:01sell3700.181.20410.00001.2031
7392006.01.12 15:01sell3710.361.20610.00001.2051
7402006.01.12 15:02t/p3710.361.20510.00001.20513.60218.41
7412006.01.12 15:02close3700.181.20430.00001.2031-0.36218.05
7422006.01.12 15:02close3680.091.20430.00001.2022-0.99217.06
7432006.01.12 15:02sell3720.091.20560.00001.2046
7442006.01.12 15:03t/p3720.091.20460.00001.20460.90217.96
7452006.01.12 15:03sell3730.091.20410.00001.2031
7462006.01.12 15:03sell3740.181.20590.00001.2049
7472006.01.12 15:04t/p3740.181.20490.00001.20491.80219.76
7482006.01.12 15:04close3730.091.20430.00001.2031-0.18219.58
7492006.01.12 15:04sell3750.091.20590.00001.2049
7502006.01.12 15:05t/p3750.091.20490.00001.20490.90220.48
7512006.01.12 15:05sell3760.091.20410.00001.2031
7522006.01.12 15:05sell3770.181.20530.00001.2043
7532006.01.12 15:06t/p3770.181.20430.00001.20431.80222.28
7542006.01.12 15:06close3760.091.20430.00001.2031-0.18222.10
7552006.01.12 15:06sell3780.091.20410.00001.2031
7562006.01.12 15:09sell3790.181.20560.00001.2046
7572006.01.12 15:10t/p3790.181.20460.00001.20461.80223.90
7582006.01.12 15:10sell3800.181.20560.00001.2046
7592006.01.12 15:11t/p3800.181.20460.00001.20461.80225.70
7602006.01.12 15:11close3780.091.20430.00001.2031-0.18225.52
7612006.01.12 15:11sell3810.091.20590.00001.2049
7622006.01.12 15:12t/p3810.091.20490.00001.20490.90226.42
7632006.01.12 15:12sell3820.091.20410.00001.2031
7642006.01.12 15:12sell3830.181.20590.00001.2049
7652006.01.12 15:13t/p3830.181.20490.00001.20491.80228.22
7662006.01.12 15:13close3820.091.20430.00001.2031-0.18228.04
7672006.01.12 15:13sell3840.091.20590.00001.2049
7682006.01.12 15:14t/p3840.091.20490.00001.20490.90228.94
7692006.01.12 15:14sell3850.091.20410.00001.2031
7702006.01.12 15:14sell3860.181.20630.00001.2053
7712006.01.12 15:15t/p3860.181.20530.00001.20531.80230.74
7722006.01.12 15:15close3850.091.20430.00001.2031-0.18230.56
7732006.01.12 15:15sell3870.091.20610.00001.2051
7742006.01.12 15:16t/p3870.091.20510.00001.20510.90231.46
7752006.01.12 15:16sell3880.091.20410.00001.2031
7762006.01.12 15:16sell3890.181.20630.00001.2053
7772006.01.12 15:17t/p3890.181.20530.00001.20531.80233.26
7782006.01.12 15:17close3880.091.20430.00001.2031-0.18233.08
7792006.01.12 15:17sell3900.101.20610.00001.2051
7802006.01.12 15:18t/p3900.101.20510.00001.20511.00234.08
7812006.01.12 15:18sell3910.101.20410.00001.2031
7822006.01.12 15:18sell3920.201.20590.00001.2049
7832006.01.12 15:19t/p3920.201.20490.00001.20492.00236.08
7842006.01.12 15:19close3910.101.20430.00001.2031-0.20235.88
7852006.01.12 15:19sell3930.101.20560.00001.2046
7862006.01.12 15:20t/p3930.101.20460.00001.20461.00236.88
7872006.01.12 15:20sell3940.101.20410.00001.2031
7882006.01.12 15:20sell3950.201.20510.00001.2041
7892006.01.12 15:21close3950.201.20430.00001.20411.60238.48
7902006.01.12 15:21close3940.101.20430.00001.2031-0.20238.28
7912006.01.12 15:21sell3960.101.20520.00001.2042
7922006.01.12 15:27t/p3960.101.20420.00001.20421.00239.28
7932006.01.12 15:27sell3970.101.20400.00001.2030
7942006.01.12 15:27close3970.101.20310.00001.20300.90240.18
7952006.01.12 15:27sell3980.101.20300.00001.2020
7962006.01.12 15:28t/p3980.101.20200.00001.20201.00241.18
7972006.01.12 15:28sell3990.101.20180.00001.2008
7982006.01.12 15:31sell4000.201.20240.00001.2014
7992006.01.12 15:32sell4010.401.20290.00001.2019
8002006.01.12 15:41sell4020.801.20340.00001.2024
8012006.01.12 16:00close4020.801.20290.00001.20244.00245.18
8022006.01.12 16:00close4010.401.20290.00001.20190.00245.18
8032006.01.12 16:00close4000.201.20290.00001.2014-1.00244.18
8042006.01.12 16:00close3990.101.20290.00001.2008-1.10243.08
8052006.01.12 16:00sell4030.101.20260.00001.2016
8062006.01.12 16:59sell4040.201.20340.00001.2024
8072006.01.12 17:31sell4050.401.20400.00001.2030
8082006.01.12 17:39close4050.401.20330.00001.20302.80245.88
8092006.01.12 17:39close4040.201.20330.00001.20240.20246.08
8102006.01.12 17:39close4030.101.20330.00001.2016-0.70245.38
8112006.01.12 17:40sell4060.101.20290.00001.2019
8122006.01.12 18:03sell4070.201.20370.00001.2027
8132006.01.12 18:23close4070.201.20280.00001.20271.80247.18
8142006.01.12 18:23close4060.101.20280.00001.20190.10247.28
8152006.01.12 18:24sell4080.101.20250.00001.2015
8162006.01.12 18:40sell4090.201.20310.00001.2021
8172006.01.12 19:59sell4100.401.20420.00001.2032
8182006.01.12 20:00buy4110.101.20460.00001.2056
8192006.01.12 20:00buy4120.201.20330.00001.2043
8202006.01.12 22:52t/p4100.401.20320.00001.20324.00251.28
8212006.01.12 22:52close4090.201.20310.00001.20210.00251.28
8222006.01.12 22:52close4080.101.20320.00001.2015-0.70250.58
8232006.01.12 22:54close4120.201.20330.00001.20430.00250.58
8242006.01.12 22:54close4110.101.20330.00001.2056-1.30249.28
8252006.01.13 00:00buy4130.101.20450.00001.2055
8262006.01.13 00:00buy4140.201.20340.00001.2044
8272006.01.13 00:20close4140.201.20440.00001.20442.00251.28
8282006.01.13 00:20close4130.101.20440.00001.2055-0.10251.18
8292006.01.13 00:20buy4150.111.20460.00001.2056
8302006.01.13 00:31buy4160.201.20410.00001.2051
8312006.01.13 00:59buy4170.401.20340.00001.2044
8322006.01.13 01:24close4170.401.20410.00001.20442.80253.98
8332006.01.13 01:24close4160.201.20410.00001.20510.00253.98
8342006.01.13 01:24close4150.111.20410.00001.2056-0.55253.43
8352006.01.13 03:00buy4180.111.20450.00001.2055
8362006.01.13 03:22buy4190.221.20380.00001.2048
8372006.01.13 05:59close4190.221.20470.00001.20481.98255.41
8382006.01.13 05:59close4180.111.20470.00001.20550.22255.63
8392006.01.13 06:00buy4200.111.20490.00001.2059
8402006.01.13 06:12buy4210.221.20440.00001.2054
8412006.01.13 06:59t/p4200.111.20590.00001.20591.10256.73
8422006.01.13 06:59t/p4210.221.20540.00001.20542.20258.93
8432006.01.13 07:00buy4220.111.20610.00001.2071
8442006.01.13 07:18buy4230.221.20550.00001.2065
8452006.01.13 07:59t/p4220.111.20710.00001.20711.10260.03
8462006.01.13 07:59t/p4230.221.20650.00001.20652.20262.23
8472006.01.13 08:00buy4240.111.20760.00001.2086
8482006.01.13 08:00buy4250.221.20610.00001.2071
8492006.01.13 08:31t/p4250.221.20710.00001.20712.20264.43
8502006.01.13 08:31close4240.111.20710.00001.2086-0.55263.88
8512006.01.13 08:31buy4260.111.20720.00001.2082
8522006.01.13 08:35buy4270.221.20670.00001.2077
8532006.01.13 09:00close4270.221.20730.00001.20771.32265.20
8542006.01.13 09:00close4260.111.20730.00001.20820.11265.31
8552006.01.13 09:00buy4280.111.20740.00001.2084
8562006.01.13 09:05buy4290.221.20690.00001.2079
8572006.01.13 10:00buy4300.441.20630.00001.2073
8582006.01.13 10:03close4300.441.20690.00001.20732.64267.95
8592006.01.13 10:03close4290.221.20690.00001.20790.00267.95
8602006.01.13 10:03close4280.111.20690.00001.2084-0.55267.40
8612006.01.13 10:03buy4310.111.20690.00001.2079
8622006.01.13 10:59buy4320.221.20640.00001.2074
8632006.01.13 11:00sell4330.111.20610.00001.2051
8642006.01.13 11:00sell4340.221.20690.00001.2059
8652006.01.13 11:59t/p4340.221.20590.00001.20592.20269.60
8662006.01.13 11:59buy4350.441.20560.00001.2066
8672006.01.13 11:59close4330.111.20560.00001.20510.55270.15
8682006.01.13 12:00sell4360.111.20530.00001.2043
8692006.01.13 12:00sell4370.221.20580.00001.2048
8702006.01.13 12:59t/p4360.111.20430.00001.20431.10271.25
8712006.01.13 12:59t/p4370.221.20480.00001.20482.20273.45
8722006.01.13 12:59buy4380.881.20420.00001.2052
8732006.01.13 12:59sell4390.111.20400.00001.2030
8742006.01.13 13:00t/p4380.881.20520.00001.20528.80282.25
8752006.01.13 13:00close4390.111.20550.00001.2030-1.65280.60
8762006.01.13 13:00close4350.441.20530.00001.2066-1.32279.28
8772006.01.13 13:00close4320.221.20530.00001.2074-2.42276.86
8782006.01.13 13:00close4310.111.20530.00001.2079-1.76275.10
8792006.01.13 13:00sell4400.111.20520.00001.2042
8802006.01.13 13:19sell4410.221.20580.00001.2048
8812006.01.13 13:54close4410.221.20500.00001.20481.76276.86
8822006.01.13 13:54close4400.111.20500.00001.20420.22277.08
8832006.01.13 13:54sell4420.111.20490.00001.2039
8842006.01.13 13:59t/p4420.111.20390.00001.20391.10278.18
8852006.01.13 13:59sell4430.111.20370.00001.2027
8862006.01.13 13:59sell4440.221.20650.00001.2055
8872006.01.13 14:25t/p4440.221.20550.00001.20552.20280.38
8882006.01.13 14:25close4430.111.20470.00001.2027-1.10279.28
8892006.01.13 14:26sell4450.121.20460.00001.2036
8902006.01.13 14:26sell4460.221.20510.00001.2041
8912006.01.13 14:31sell4470.441.20580.00001.2048
8922006.01.13 14:31sell4480.881.20660.00001.2056
8932006.01.13 14:59t/p4480.881.20560.00001.20568.80288.08
8942006.01.13 14:59close4470.441.20560.00001.20480.88288.96
8952006.01.13 14:59close4460.221.20560.00001.2041-1.10287.86
8962006.01.13 14:59close4450.121.20560.00001.2036-1.20286.66
8972006.01.13 15:00sell4490.121.20530.00001.2043
8982006.01.13 15:00sell4500.241.20620.00001.2052
8992006.01.13 15:11sell4510.481.20690.00001.2059
9002006.01.13 15:19close4510.481.20610.00001.20593.84290.50
9012006.01.13 15:19close4500.241.20610.00001.20520.24290.74
9022006.01.13 15:19close4490.121.20610.00001.2043-0.96289.78
9032006.01.13 16:00buy4520.121.20790.00001.2089
9042006.01.13 16:38buy4530.241.20670.00001.2077
9052006.01.13 16:43t/p4530.241.20770.00001.20772.40292.18
9062006.01.13 16:43close4520.121.20770.00001.2089-0.24291.94
9072006.01.13 16:43buy4540.121.20800.00001.2090
9082006.01.13 16:47close4540.121.20810.00001.20900.12292.06
9092006.01.13 16:47buy4550.121.20810.00001.2091
9102006.01.13 16:59buy4560.241.20750.00001.2085
9112006.01.13 16:59t/p4550.121.20910.00001.20911.20293.26
9122006.01.13 16:59t/p4560.241.20850.00001.20852.40295.66
9132006.01.13 17:00buy4570.121.21040.00001.2114
9142006.01.13 17:29buy4580.241.20980.00001.2108
9152006.01.13 17:42close4580.241.21070.00001.21082.16297.82
9162006.01.13 17:42close4570.121.21070.00001.21140.36298.18
9172006.01.13 17:42buy4590.121.21080.00001.2118
9182006.01.13 17:54buy4600.241.21020.00001.2112
9192006.01.13 17:59t/p4590.121.21180.00001.21181.20299.38
9202006.01.13 17:59t/p4600.241.21120.00001.21122.40301.78
9212006.01.13 18:00buy4610.121.21360.00001.2146
9222006.01.13 18:24buy4620.241.21270.00001.2137
9232006.01.13 19:00t/p4620.241.21370.00001.21372.40304.18
9242006.01.13 19:00close4610.121.21370.00001.21460.12304.30
9252006.01.13 19:00buy4630.121.21400.00001.2150
9262006.01.13 19:02buy4640.241.21340.00001.2144
9272006.01.13 19:51buy4650.481.21280.00001.2138
9282006.01.13 19:59close4650.481.21370.00001.21384.32308.62
9292006.01.13 19:59close4640.241.21370.00001.21440.72309.34
9302006.01.13 19:59close4630.121.21370.00001.2150-0.36308.98
9312006.01.13 20:00buy4660.121.21380.00001.2148
9322006.01.15 23:00t/p4660.121.21480.00001.21481.20310.18
9332006.01.15 23:00buy4670.121.21540.00001.2164
9342006.01.15 23:26t/p4670.121.21640.00001.21641.20311.38
9352006.01.15 23:26buy4680.121.21660.00001.2176
9362006.01.15 23:37close4680.121.21720.00001.21760.72312.10
9372006.01.15 23:37buy4690.121.21730.00001.2183
9382006.01.15 23:54buy4700.241.21680.00001.2178
9392006.01.16 00:49buy4710.521.21620.00001.2172
9402006.01.16 00:50close4710.521.21700.00001.21724.16316.26
9412006.01.16 00:50close4700.241.21700.00001.21780.32316.58
9422006.01.16 00:50close4690.121.21700.00001.2183-0.44316.14
9432006.01.16 00:50buy4720.131.21710.00001.2181
9442006.01.16 00:59buy4730.261.21660.00001.2176
9452006.01.16 01:02buy4740.521.21610.00001.2171
9462006.01.16 01:05close4740.521.21670.00001.21713.12319.26
9472006.01.16 01:05close4730.261.21670.00001.21760.26319.52
9482006.01.16 01:05close4720.131.21670.00001.2181-0.52319.00
9492006.01.16 01:05buy4750.131.21660.00001.2176
9502006.01.16 01:08buy4760.261.21610.00001.2171
9512006.01.16 01:59buy4770.521.21510.00001.2161
9522006.01.16 02:01close4770.521.21610.00001.21615.20324.20
9532006.01.16 02:01close4760.261.21610.00001.21710.00324.20
9542006.01.16 02:01close4750.131.21610.00001.2176-0.65323.55
9552006.01.16 02:15buy4780.131.21580.00001.2168
9562006.01.16 02:22buy4790.261.21520.00001.2162
9572006.01.16 03:01buy4800.521.21470.00001.2157
9582006.01.16 03:03close4800.521.21530.00001.21573.12326.67
9592006.01.16 03:03close4790.261.21530.00001.21620.26326.93
9602006.01.16 03:03close4780.131.21530.00001.2168-0.65326.28
9612006.01.16 03:47sell4810.131.21470.00001.2137
9622006.01.16 03:59sell4820.261.21590.00001.2149
9632006.01.16 05:59t/p4820.261.21490.00001.21492.60328.88
9642006.01.16 05:59close4810.131.21470.00001.21370.00328.88
9652006.01.16 06:00sell4830.131.21450.00001.2135
9662006.01.16 06:35close4830.131.21430.00001.21350.26329.14
9672006.01.16 06:36sell4840.131.21430.00001.2133
9682006.01.16 08:46sell4850.261.21490.00001.2139
9692006.01.16 10:00buy4860.131.21520.00001.2162
9702006.01.16 10:00buy4870.261.21430.00001.2153
9712006.01.16 11:12t/p4850.261.21390.00001.21392.60331.74
9722006.01.16 11:12close4840.131.21380.00001.21330.65332.39
9732006.01.16 11:14buy4880.521.21360.00001.2146
9742006.01.16 11:20close4880.521.21410.00001.21462.60334.99
9752006.01.16 11:20close4870.261.21410.00001.2153-0.52334.47
9762006.01.16 11:20close4860.131.21410.00001.2162-1.43333.04
9772006.01.16 12:00sell4890.131.21320.00001.2122
9782006.01.16 12:18sell4900.261.21390.00001.2129
9792006.01.16 13:02close4900.261.21290.00001.21292.60335.64
9802006.01.16 13:02close4890.131.21290.00001.21220.39336.03
9812006.01.16 13:02sell4910.141.21280.00001.2118
9822006.01.16 13:59t/p4910.141.21180.00001.21181.40337.43
9832006.01.16 13:59sell4920.131.21160.00001.2106
9842006.01.16 14:00sell4930.261.21260.00001.2116
9852006.01.16 14:06close4930.261.21180.00001.21162.08339.51
9862006.01.16 14:06close4920.131.21180.00001.2106-0.26339.25
9872006.01.16 14:06sell4940.141.21150.00001.2105
9882006.01.16 15:13sell4950.261.21200.00001.2110
9892006.01.16 15:34close4950.261.21110.00001.21102.34341.59
9902006.01.16 15:34close4940.141.21110.00001.21050.56342.15
9912006.01.16 15:34sell4960.141.21100.00001.2100
9922006.01.16 15:59sell4970.281.21200.00001.2110
9932006.01.16 16:39sell4980.521.21260.00001.2116
9942006.01.16 17:00close4980.521.21180.00001.21164.16346.31
9952006.01.16 17:00close4970.281.21180.00001.21100.56346.87
9962006.01.16 17:00close4960.141.21180.00001.2100-1.12345.75
9972006.01.16 17:00sell4990.141.21160.00001.2106
9982006.01.16 18:59sell5000.281.21230.00001.2113
9992006.01.16 19:00buy5010.141.21250.00001.2135
10002006.01.16 19:14buy5020.281.21190.00001.2129
10012006.01.16 22:00t/p5020.281.21290.00001.21292.80348.55
10022006.01.16 22:00close5010.141.21290.00001.21350.56349.11
10032006.01.16 22:00sell5030.561.21290.00001.2119
10042006.01.16 22:04close5030.561.21230.00001.21193.36352.47
10052006.01.16 22:04close5000.281.21230.00001.21130.00352.47
10062006.01.16 22:04close4990.141.21230.00001.2106-0.98351.49
10072006.01.17 01:00sell5040.151.20850.00001.2075
10082006.01.17 01:00sell5050.301.21120.00001.2102
10092006.01.17 01:56t/p5050.301.21020.00001.21023.00354.49
10102006.01.17 01:56close5040.151.21010.00001.2075-2.40352.09
10112006.01.17 01:56sell5060.151.20980.00001.2088
10122006.01.17 01:56t/p5060.151.20880.00001.20881.50353.59
10132006.01.17 01:56sell5070.151.20860.00001.2076
10142006.01.17 01:59sell5080.301.20970.00001.2087
10152006.01.17 02:59sell5090.601.21040.00001.2094
10162006.01.17 03:31sell5101.201.21090.00001.2099
10172006.01.17 03:46buy5110.151.21050.00001.2115
10182006.01.17 05:45t/p5110.151.21150.00001.21151.50355.09
10192006.01.17 06:00buy5120.141.21180.00001.2128
10202006.01.17 07:52t/p5120.141.21280.00001.21281.40356.49
10212006.01.17 07:52buy5130.131.21300.00001.2140
10222006.01.17 07:57buy5140.261.21250.00001.2135
10232006.01.17 07:58buy5150.561.21190.00001.2129
10242006.01.17 07:59t/p5140.261.21350.00001.21352.60359.09
10252006.01.17 07:59t/p5150.561.21290.00001.21295.60364.69
10262006.01.17 07:59close5130.131.21350.00001.21400.65365.34
10272006.01.17 08:00buy5160.121.21370.00001.2147
10282006.01.17 08:08buy5170.261.21240.00001.2134
10292006.01.17 08:21t/p5170.261.21340.00001.21342.60367.94
10302006.01.17 08:21close5160.121.21340.00001.2147-0.36367.58
10312006.01.17 08:21buy5180.121.21370.00001.2147
10322006.01.17 09:20buy5190.261.21300.00001.2140
10332006.01.17 09:27buy5200.521.21250.00001.2135
10342006.01.17 09:59buy5211.121.21090.00001.2119
10352006.01.17 10:15t/p5211.121.21190.00001.211911.20378.78
10362006.01.17 10:15close5200.521.21210.00001.2135-2.08376.70
10372006.01.17 10:21close5190.261.21160.00001.2140-3.64373.06
10382006.01.17 10:21close5180.121.21190.00001.2147-2.16370.90
10392006.01.17 10:43close5101.201.21090.00001.20990.00370.90
10402006.01.17 10:43close5090.601.21090.00001.2094-3.00367.90
10412006.01.17 10:43close5080.301.21090.00001.2087-3.60364.30
10422006.01.17 10:43close5070.151.21090.00001.2076-3.45360.85
10432006.01.17 11:00sell5220.151.21090.00001.2099
10442006.01.17 11:08t/p5220.151.20990.00001.20991.50362.35
10452006.01.17 11:08sell5230.151.20970.00001.2087
10462006.01.17 11:21sell5240.301.21030.00001.2093
10472006.01.17 11:37sell5250.601.21080.00001.2098
10482006.01.17 11:59t/p5230.151.20870.00001.20871.50363.85
10492006.01.17 11:59t/p5240.301.20930.00001.20933.00366.85
10502006.01.17 11:59t/p5250.601.20980.00001.20986.00372.85
10512006.01.17 12:00sell5260.161.20730.00001.2063
10522006.01.17 12:00sell5270.321.20950.00001.2085
10532006.01.17 12:02sell5280.601.21010.00001.2091
10542006.01.17 12:15close5280.601.20920.00001.20915.40378.25
10552006.01.17 12:15close5270.321.20920.00001.20850.96379.21
10562006.01.17 12:15close5260.161.20920.00001.2063-3.04376.17
10572006.01.17 12:15sell5290.161.20920.00001.2082
10582006.01.17 12:28t/p5290.161.20820.00001.20821.60377.77
10592006.01.17 12:28sell5300.161.20800.00001.2070
10602006.01.17 12:33sell5310.321.20850.00001.2075
10612006.01.17 12:40close5310.321.20800.00001.20751.60379.37
10622006.01.17 12:40close5300.161.20800.00001.20700.00379.37
10632006.01.17 12:40sell5320.161.20770.00001.2067
10642006.01.17 12:42t/p5320.161.20670.00001.20671.60380.97
10652006.01.17 12:42sell5330.161.20630.00001.2053
10662006.01.17 12:52sell5340.321.20690.00001.2059
10672006.01.17 12:59sell5350.601.20870.00001.2077
10682006.01.17 13:00t/p5350.601.20770.00001.20776.00386.97
10692006.01.17 13:00close5340.321.20730.00001.2059-1.28385.69
10702006.01.17 13:00close5330.161.20730.00001.2053-1.60384.09
10712006.01.17 13:00sell5360.161.20700.00001.2060
10722006.01.17 13:33sell5370.321.20760.00001.2066
10732006.01.17 13:33sell5380.641.20830.00001.2073
10742006.01.17 13:36sell5391.281.20880.00001.2078
10752006.01.17 13:59t/p5380.641.20730.00001.20736.40390.49
10762006.01.17 13:59t/p5391.281.20780.00001.207812.80403.29
10772006.01.17 13:59close5370.321.20730.00001.20660.96404.25
10782006.01.17 13:59close5360.161.20730.00001.2060-0.48403.77
10792006.01.17 14:00sell5400.171.20720.00001.2062
10802006.01.17 14:12sell5410.341.20770.00001.2067
10812006.01.17 14:52close5410.341.20690.00001.20672.72406.49
10822006.01.17 14:52close5400.171.20690.00001.20620.51407.00
10832006.01.17 14:52sell5420.171.20680.00001.2058
10842006.01.17 15:15t/p5420.171.20580.00001.20581.70408.70
10852006.01.17 15:15sell5430.171.20540.00001.2044
10862006.01.17 15:17sell5440.341.20610.00001.2051
10872006.01.17 15:33sell5450.681.20670.00001.2057
10882006.01.17 15:36close5450.681.20610.00001.20574.08412.78
10892006.01.17 15:36close5440.341.20610.00001.20510.00412.78
10902006.01.17 15:36close5430.171.20610.00001.2044-1.19411.59
10912006.01.17 15:36sell5460.171.20600.00001.2050
10922006.01.17 15:47sell5470.341.20650.00001.2055
10932006.01.17 16:59sell5480.681.20720.00001.2062
10942006.01.17 17:10sell5491.361.20770.00001.2067
10952006.01.17 17:16close5491.361.20700.00001.20679.52421.11
10962006.01.17 17:16close5480.681.20700.00001.20621.36422.47
10972006.01.17 17:16close5470.341.20700.00001.2055-1.70420.77
10982006.01.17 17:16close5460.171.20700.00001.2050-1.70419.07
10992006.01.17 17:17sell5500.171.20670.00001.2057
11002006.01.17 17:20sell5510.341.20730.00001.2063
11012006.01.17 17:23sell5520.681.20780.00001.2068
11022006.01.17 17:30buy5530.171.20780.00001.2088
11032006.01.17 17:30buy5540.361.20710.00001.2081
11042006.01.17 18:59t/p5540.361.20810.00001.20813.60422.67
11052006.01.17 18:59close5530.171.20820.00001.20880.68423.35
11062006.01.17 19:00buy5550.171.20850.00001.2095
11072006.01.17 19:25sell5561.361.20840.00001.2074
11082006.01.17 19:59t/p5550.171.20950.00001.20951.70425.05
11092006.01.17 19:59buy5570.161.20980.00001.2108
11102006.01.17 22:00t/p5570.161.21080.00001.21081.60426.65
11112006.01.17 22:00buy5580.151.21100.00001.2120
11122006.01.17 22:00buy5590.301.21040.00001.2114
11132006.01.17 22:59t/p5590.301.21140.00001.21143.00429.65
11142006.01.17 22:59close5580.151.21150.00001.21200.75430.40
11152006.01.17 23:00buy5600.141.21160.00001.2126
11162006.01.17 23:00buy5610.301.21080.00001.2118
11172006.01.18 00:59buy5620.681.20970.00001.2107
11182006.01.18 02:03buy5631.361.20920.00001.2102
11192006.01.18 03:59t/p5631.361.21020.00001.210213.60444.00
11202006.01.18 03:59close5620.681.21020.00001.21073.40447.40
11212006.01.18 04:00close5610.301.21010.00001.2118-2.30445.10
11222006.01.18 04:00close5600.141.20980.00001.2126-2.61442.49
11232006.01.18 06:02close5561.361.20880.00001.2074-4.64437.85
11242006.01.18 06:02close5520.681.20880.00001.2068-6.40431.46
11252006.01.18 06:02close5510.341.20880.00001.2063-4.90426.56
11262006.01.18 06:02close5500.171.20880.00001.2057-3.47423.09
11272006.01.18 06:02sell5640.181.20880.00001.2078
11282006.01.18 06:04sell5650.361.20930.00001.2083
11292006.01.18 06:59t/p5650.361.20830.00001.20833.60426.69
11302006.01.18 06:59close5640.181.20830.00001.20780.90427.59
11312006.01.18 07:00sell5660.181.20820.00001.2072
11322006.01.18 07:15sell5670.361.20880.00001.2078
11332006.01.18 07:59sell5680.721.21200.00001.2110
11342006.01.18 08:00buy5690.181.21210.00001.2131
11352006.01.18 08:59t/p5690.181.21310.00001.21311.80429.39
11362006.01.18 08:59buy5700.161.21410.00001.2151
11372006.01.18 08:59sell5711.281.21390.00001.2129
11382006.01.18 09:00t/p5711.281.21290.00001.212912.80442.19
11392006.01.18 09:00buy5720.361.21160.00001.2126
11402006.01.18 09:00close5680.721.21160.00001.21102.88445.07
11412006.01.18 09:00close5670.361.21230.00001.2078-12.60432.47
11422006.01.18 09:01close5660.181.21280.00001.2072-8.28424.19
11432006.01.18 09:01t/p5720.361.21260.00001.21263.60427.79
11442006.01.18 09:01close5700.161.21260.00001.2151-2.40425.39
11452006.01.18 09:01buy5730.181.21270.00001.2137
11462006.01.18 09:48t/p5730.181.21370.00001.21371.80427.19
11472006.01.18 09:48buy5740.181.21390.00001.2149
11482006.01.18 09:59buy5750.361.21150.00001.2125
11492006.01.18 10:02t/p5750.361.21250.00001.21253.60430.79
11502006.01.18 10:02close5740.181.21310.00001.2149-1.44429.35
11512006.01.18 10:02buy5760.181.21350.00001.2145
11522006.01.18 10:06buy5770.361.21290.00001.2139
11532006.01.18 10:22buy5780.721.21230.00001.2133
11542006.01.18 10:26buy5791.441.21180.00001.2128
11552006.01.18 10:32close5791.441.21230.00001.21287.20436.55
11562006.01.18 10:32close5780.721.21230.00001.21330.00436.55
11572006.01.18 10:32close5770.361.21230.00001.2139-2.16434.39
11582006.01.18 10:32close5760.181.21230.00001.2145-2.16432.23
11592006.01.18 10:32buy5800.181.21240.00001.2134
11602006.01.18 10:52buy5810.361.21190.00001.2129
11612006.01.18 10:59buy5820.721.21130.00001.2123
11622006.01.18 10:59close5820.721.21220.00001.21236.48438.71
11632006.01.18 10:59close5810.361.21220.00001.21291.08439.79
11642006.01.18 10:59close5800.181.21220.00001.2134-0.36439.43
11652006.01.18 11:00buy5830.191.21250.00001.2135
11662006.01.18 11:09buy5840.381.21190.00001.2129
11672006.01.18 11:42close5840.381.21280.00001.21293.42442.85
11682006.01.18 11:42close5830.191.21280.00001.21350.57443.42
11692006.01.18 13:00sell5850.191.21220.00001.2112
11702006.01.18 13:59sell5860.381.21350.00001.2125
11712006.01.18 14:00buy5870.191.21380.00001.2148
11722006.01.18 14:00t/p5860.381.21250.00001.21253.80447.22
11732006.01.18 14:00buy5880.381.21220.00001.2132
11742006.01.18 14:00close5850.191.21220.00001.21120.00447.22
11752006.01.18 14:11close5880.381.21270.00001.21321.90449.12
11762006.01.18 14:11close5870.191.21270.00001.2148-2.09447.03
11772006.01.18 14:11buy5890.191.21260.00001.2136
11782006.01.18 14:30t/p5890.191.21360.00001.21361.90448.93
11792006.01.18 14:30buy5900.191.21380.00001.2148
11802006.01.18 14:30buy5910.381.21330.00001.2143
11812006.01.18 14:31buy5920.761.21260.00001.2136
11822006.01.18 14:32close5920.761.21320.00001.21364.56453.49
11832006.01.18 14:32close5910.381.21320.00001.2143-0.38453.11
11842006.01.18 14:32close5900.191.21320.00001.2148-1.14451.97
11852006.01.18 14:32buy5930.191.21330.00001.2143
11862006.01.18 14:33buy5940.381.21280.00001.2138
11872006.01.18 14:45close5940.381.21370.00001.21383.42455.39
11882006.01.18 14:45close5930.191.21370.00001.21430.76456.15
11892006.01.18 14:45buy5950.191.21380.00001.2148
11902006.01.18 14:46t/p5950.191.21480.00001.21481.90458.05
11912006.01.18 14:46buy5960.191.21500.00001.2160
11922006.01.18 14:46buy5970.381.21450.00001.2155
11932006.01.18 14:50buy5980.761.21380.00001.2148
11942006.01.18 14:52buy5991.521.21320.00001.2142
11952006.01.18 14:59t/p5991.521.21420.00001.214215.20473.25
11962006.01.18 14:59close5980.761.21440.00001.21484.56477.81
11972006.01.18 14:59close5970.381.21440.00001.2155-0.38477.43
11982006.01.18 14:59close5960.191.21440.00001.2160-1.14476.29
11992006.01.18 15:00buy6000.201.21450.00001.2155
12002006.01.18 15:00buy6010.401.21330.00001.2143
12012006.01.18 15:02buy6020.801.21280.00001.2138
12022006.01.18 15:04buy6031.521.21200.00001.2130
12032006.01.18 15:16close6031.521.21280.00001.213012.16488.45
12042006.01.18 15:16close6020.801.21280.00001.21380.00488.45
12052006.01.18 15:16close6010.401.21280.00001.2143-2.00486.45
12062006.01.18 15:16close6000.201.21280.00001.2155-3.40483.05
12072006.01.18 15:16buy6040.201.21310.00001.2141
12082006.01.18 15:20buy6050.401.21260.00001.2136
12092006.01.18 15:31close6050.401.21350.00001.21363.60486.65
12102006.01.18 15:31close6040.201.21350.00001.21410.80487.45
12112006.01.18 15:31buy6060.211.21370.00001.2147
12122006.01.18 15:32buy6070.421.21310.00001.2141
12132006.01.18 15:34t/p6070.421.21410.00001.21414.20491.65
12142006.01.18 15:34close6060.211.21430.00001.21471.26492.91
12152006.01.18 15:34buy6080.211.21440.00001.2154
12162006.01.18 15:59buy6090.421.21030.00001.2113
12172006.01.18 16:00sell6100.201.21010.00001.2091
12182006.01.18 16:00t/p6090.421.21130.00001.21134.20497.11
12192006.01.18 16:00close6080.211.21410.00001.2154-0.63496.48
12202006.01.18 16:00sell6110.421.21410.00001.2131
12212006.01.18 16:01t/p6110.421.21310.00001.21314.20500.68
12222006.01.18 16:01close6100.201.21130.00001.2091-2.40498.28
12232006.01.18 16:01sell6120.211.21310.00001.2121
12242006.01.18 16:02t/p6120.211.21210.00001.21212.10500.38
12252006.01.18 16:02sell6130.211.21110.00001.2101
12262006.01.18 16:02sell6140.421.21240.00001.2114
12272006.01.18 16:03t/p6140.421.21140.00001.21144.20504.58
12282006.01.18 16:03close6130.211.21130.00001.2101-0.42504.16
12292006.01.18 16:03sell6150.211.21240.00001.2114
12302006.01.18 16:04t/p6150.211.21140.00001.21142.10506.26
12312006.01.18 16:04sell6160.211.21110.00001.2101
12322006.01.18 16:04sell6170.421.21200.00001.2110
12332006.01.18 16:09sell6180.841.21300.00001.2120
12342006.01.18 16:10t/p6180.841.21200.00001.21208.40514.66
12352006.01.18 16:10close6170.421.21130.00001.21102.94517.60
12362006.01.18 16:10close6160.211.21130.00001.2101-0.42517.18
12372006.01.18 16:10sell6190.221.21260.00001.2116
12382006.01.18 16:12t/p6190.221.21160.00001.21162.20519.38
12392006.01.18 16:12sell6200.221.21110.00001.2101
12402006.01.18 16:14t/p6200.221.21010.00001.21012.20521.58
12412006.01.18 16:14sell6210.221.20980.00001.2088
12422006.01.18 16:15buy6220.221.21050.00001.2115
12432006.01.18 16:15sell6230.441.21040.00001.2094
12442006.01.18 16:17buy6240.441.20990.00001.2109
12452006.01.18 16:18t/p6230.441.20940.00001.20944.40525.98
12462006.01.18 16:18close6210.221.20940.00001.20880.88526.86
12472006.01.18 16:18buy6250.881.20930.00001.2103
12482006.01.18 16:19close6250.881.20940.00001.21030.88527.74
12492006.01.18 16:19close6240.441.20940.00001.2109-2.20525.54
12502006.01.18 16:19close6220.221.20940.00001.2115-2.42523.12
12512006.01.18 16:19buy6260.221.20950.00001.2105
12522006.01.18 16:24t/p6260.221.21050.00001.21052.20525.32
12532006.01.18 16:24buy6270.221.21070.00001.2117
12542006.01.18 16:34buy6280.441.21010.00001.2111
12552006.01.18 16:45sell6290.221.21030.00001.2093
12562006.01.18 16:45sell6300.441.21080.00001.2098
12572006.01.18 16:59t/p6290.221.20930.00001.20932.20527.52
12582006.01.18 16:59t/p6300.441.20980.00001.20984.40531.92
12592006.01.18 16:59buy6310.881.20850.00001.2095
12602006.01.18 16:59sell6320.221.20830.00001.2073
12612006.01.18 17:01sell6330.441.20880.00001.2078
12622006.01.18 17:01t/p6310.881.20950.00001.20958.80540.72
12632006.01.18 17:01close6330.441.21030.00001.2078-6.60534.12
12642006.01.18 17:01close6320.221.21030.00001.2073-4.40529.72
12652006.01.18 17:01close6280.441.21010.00001.21110.00529.72
12662006.01.18 17:01close6270.221.21010.00001.2117-1.32528.40
12672006.01.18 17:05sell6340.221.20880.00001.2078
12682006.01.18 17:05sell6350.441.21020.00001.2092
12692006.01.18 17:06t/p6350.441.20920.00001.20924.40532.80
12702006.01.18 17:06sell6360.441.21020.00001.2092
12712006.01.18 17:10t/p6360.441.20920.00001.20924.40537.20
12722006.01.18 17:10close6340.221.20900.00001.2078-0.44536.76
12732006.01.18 17:10sell6370.231.21010.00001.2091
12742006.01.18 17:16t/p6370.231.20910.00001.20912.30539.06
12752006.01.18 17:16sell6380.231.20880.00001.2078
12762006.01.18 17:16sell6390.461.20980.00001.2088
12772006.01.18 17:18close6390.461.20900.00001.20883.68542.74
12782006.01.18 17:18close6380.231.20900.00001.2078-0.46542.28
12792006.01.18 17:18sell6400.231.20970.00001.2087
12802006.01.18 17:41t/p6400.231.20870.00001.20872.30544.58
12812006.01.18 17:41sell6410.231.20840.00001.2074
12822006.01.18 17:45t/p6410.231.20740.00001.20742.30546.88
12832006.01.18 17:45sell6420.231.20720.00001.2062
12842006.01.18 17:59sell6430.461.20870.00001.2077
12852006.01.18 18:00close6430.461.20800.00001.20773.22550.10
12862006.01.18 18:00close6420.231.20800.00001.2062-1.84548.26
12872006.01.18 18:01sell6440.231.20790.00001.2069
12882006.01.18 18:56sell6450.461.20850.00001.2075
12892006.01.18 18:59sell6460.921.20960.00001.2086
12902006.01.18 19:00close6460.921.20870.00001.20868.28556.54
12912006.01.18 19:00close6450.461.20870.00001.2075-0.92555.62
12922006.01.18 19:00close6440.231.20870.00001.2069-1.84553.78
12932006.01.18 19:14sell6470.231.20850.00001.2075
12942006.01.18 19:30sell6480.461.20910.00001.2081
12952006.01.18 19:59sell6490.921.21100.00001.2100
12962006.01.18 20:00buy6500.231.21130.00001.2123
12972006.01.18 20:48buy6510.461.21070.00001.2117
12982006.01.18 22:42sell6521.761.21160.00001.2106
12992006.01.18 22:59t/p6510.461.21170.00001.21174.60558.38
13002006.01.18 22:59close6500.231.21190.00001.21231.38559.76
13012006.01.18 23:00buy6530.221.21220.00001.2132
13022006.01.18 23:01buy6540.461.21120.00001.2122
13032006.01.19 00:44close6540.461.21050.00001.2122-4.12555.63
13042006.01.19 00:44close6530.221.21050.00001.2132-4.17551.46
13052006.01.19 00:44close6521.761.21070.00001.210618.96570.42
13062006.01.19 00:44close6490.921.21070.00001.21004.39574.80
13072006.01.19 00:44close6480.461.21070.00001.2081-6.55568.26
13082006.01.19 00:44close6470.231.21070.00001.2075-4.65563.61
13092006.01.19 00:44buy6550.251.21060.00001.2116
13102006.01.19 00:59buy6560.481.20970.00001.2107
13112006.01.19 03:00sell6570.241.20940.00001.2084
13122006.01.19 04:15buy6580.961.20920.00001.2102
13132006.01.19 06:59t/p6580.961.21020.00001.21029.60573.21
13142006.01.19 06:59close6570.241.21040.00001.2084-2.40570.81
13152006.01.19 06:59close6560.481.21020.00001.21072.40573.21
13162006.01.19 06:59close6550.251.21020.00001.2116-1.00572.21
13172006.01.19 08:00sell6590.251.20860.00001.2076
13182006.01.19 08:08sell6600.501.20960.00001.2086
13192006.01.19 08:08sell6610.961.21010.00001.2091
13202006.01.19 08:26close6610.961.20940.00001.20916.72578.93
13212006.01.19 08:26close6600.501.20940.00001.20861.00579.93
13222006.01.19 08:26close6590.251.20940.00001.2076-2.00577.93
13232006.01.19 08:26sell6620.251.20930.00001.2083
13242006.01.19 08:43t/p6620.251.20830.00001.20832.50580.43
13252006.01.19 08:43sell6630.251.20810.00001.2071
13262006.01.19 08:53sell6640.501.20860.00001.2076
13272006.01.19 08:59close6640.501.20790.00001.20763.50583.93
13282006.01.19 08:59close6630.251.20790.00001.20710.50584.43
13292006.01.19 09:00sell6650.251.20770.00001.2067
13302006.01.19 09:00sell6660.501.20840.00001.2074
13312006.01.19 09:12sell6671.001.20900.00001.2080
13322006.01.19 09:31close6671.001.20820.00001.20808.00592.43
13332006.01.19 09:31close6660.501.20820.00001.20741.00593.43
13342006.01.19 09:31close6650.251.20820.00001.2067-1.25592.18
13352006.01.19 09:31sell6680.251.20820.00001.2072
13362006.01.19 09:34t/p6680.251.20720.00001.20722.50594.68
13372006.01.19 09:34sell6690.251.20690.00001.2059
13382006.01.19 09:43sell6700.501.20750.00001.2065
13392006.01.19 09:59sell6711.001.20860.00001.2076
13402006.01.19 10:00close6711.001.20780.00001.20768.00602.68
13412006.01.19 10:00close6700.501.20780.00001.2065-1.50601.18
13422006.01.19 10:00close6690.251.20780.00001.2059-2.25598.93
13432006.01.19 10:00sell6720.261.20750.00001.2065
13442006.01.19 10:23sell6730.521.20820.00001.2072
13452006.01.19 12:29close6730.521.20730.00001.20724.68603.61
13462006.01.19 12:29close6720.261.20730.00001.20650.52604.13
13472006.01.19 12:30sell6740.261.20730.00001.2063
13482006.01.19 12:59sell6750.521.20790.00001.2069
13492006.01.19 13:36t/p6750.521.20690.00001.20695.20609.33
13502006.01.19 13:36close6740.261.20690.00001.20631.04610.37
13512006.01.19 13:36sell6760.261.20680.00001.2058
13522006.01.19 13:50sell6770.521.20740.00001.2064
13532006.01.19 13:52sell6781.041.20790.00001.2069
13542006.01.19 13:59t/p6781.041.20690.00001.206910.40620.77
13552006.01.19 13:59close6770.521.20670.00001.20643.64624.41
13562006.01.19 13:59close6760.261.20670.00001.20580.26624.67
13572006.01.19 14:00sell6790.271.20650.00001.2055
13582006.01.19 14:00sell6800.521.20780.00001.2068
13592006.01.19 14:32t/p6800.521.20680.00001.20685.20629.87
13602006.01.19 14:32close6790.271.20650.00001.20550.00629.87
13612006.01.19 14:32sell6810.271.20650.00001.2055
13622006.01.19 14:33close6810.271.20620.00001.20550.81630.68
13632006.01.19 14:33sell6820.271.20610.00001.2051
13642006.01.19 14:38sell6830.541.20670.00001.2057
13652006.01.19 14:59sell6841.041.20740.00001.2064
13662006.01.19 15:54sell6852.081.20790.00001.2069
13672006.01.19 16:00buy6860.201.21150.00001.2125
13682006.01.19 16:33buy6870.461.20990.00001.2109
13692006.01.19 16:35t/p6870.461.21090.00001.21094.60635.28
13702006.01.19 16:35close6860.201.21100.00001.2125-1.00634.28
13712006.01.19 16:35buy6880.211.21110.00001.2121
13722006.01.19 16:36buy6890.441.21050.00001.2115
13732006.01.19 16:41t/p6890.441.21150.00001.21154.40638.68
13742006.01.19 16:41close6880.211.21150.00001.21210.84639.52
13752006.01.19 16:41buy6900.201.21190.00001.2129
13762006.01.19 16:47buy6910.421.21130.00001.2123
13772006.01.19 17:19buy6920.881.21070.00001.2117
13782006.01.19 18:59buy6931.841.20900.00001.2100
13792006.01.19 19:05t/p6931.841.21000.00001.210018.40657.92
13802006.01.19 19:05close6920.881.21060.00001.2117-0.88657.04
13812006.01.19 19:06close6910.421.20980.00001.2123-6.30650.74
13822006.01.19 19:06close6900.201.21050.00001.2129-2.80647.94
13832006.01.20 02:08close6852.081.20770.00001.20695.39653.32
13842006.01.20 02:08close6841.041.20770.00001.2064-2.51650.82
13852006.01.20 02:08close6830.541.20770.00001.2057-5.08645.74
13862006.01.20 02:08close6820.271.20770.00001.2051-4.16641.57
13872006.01.20 02:08sell6940.281.20750.00001.2065
13882006.01.20 02:21sell6950.561.20820.00001.2072
13892006.01.20 08:00buy6960.281.20810.00001.2091
13902006.01.20 08:03buy6970.561.20760.00001.2086
13912006.01.20 08:35t/p6970.561.20860.00001.20865.60647.17
13922006.01.20 08:35close6960.281.20860.00001.20911.40648.57
13932006.01.20 08:36buy6980.281.20860.00001.2096
13942006.01.20 08:59buy6990.561.20800.00001.2090
13952006.01.20 08:59t/p6950.561.20720.00001.20725.60654.17
13962006.01.20 08:59buy7001.121.20700.00001.2080
13972006.01.20 08:59close6940.281.20700.00001.20651.40655.57
13982006.01.20 09:00close7001.121.20800.00001.208011.20666.77
13992006.01.20 09:00close6990.561.20800.00001.20900.00666.77
14002006.01.20 09:00close6980.281.20800.00001.2096-1.68665.09
14012006.01.20 09:51sell7010.291.20680.00001.2058
14022006.01.20 09:59sell7020.561.20810.00001.2071
14032006.01.20 10:00t/p7020.561.20710.00001.20715.60670.69
14042006.01.20 10:00close7010.291.20710.00001.2058-0.87669.82
14052006.01.20 10:00sell7030.291.20700.00001.2060
14062006.01.20 10:00sell7040.581.20770.00001.2067
14072006.01.20 10:00sell7051.121.20850.00001.2075
14082006.01.20 10:02close7051.121.20790.00001.20756.72676.54
14092006.01.20 10:02close7040.581.20790.00001.2067-1.16675.38
14102006.01.20 10:02close7030.291.20790.00001.2060-2.61672.77
14112006.01.20 10:02sell7060.291.20780.00001.2068
14122006.01.20 10:09sell7070.581.20840.00001.2074
14132006.01.20 10:59t/p7070.581.20740.00001.20745.80678.57
14142006.01.20 10:59close7060.291.20710.00001.20682.03680.60
14152006.01.20 14:00buy7080.291.20960.00001.2106
14162006.01.20 14:43buy7090.581.20840.00001.2094
14172006.01.20 14:57t/p7090.581.20940.00001.20945.80686.40
14182006.01.20 14:57close7080.291.20940.00001.2106-0.58685.82
14192006.01.20 14:57buy7100.291.20980.00001.2108
14202006.01.20 15:00buy7110.581.20920.00001.2102
14212006.01.20 15:11close7110.581.20960.00001.21022.32688.14
14222006.01.20 15:11close7100.291.20960.00001.2108-0.58687.56
14232006.01.20 15:11buy7120.291.20990.00001.2109
14242006.01.20 15:13buy7130.581.20930.00001.2103
14252006.01.20 15:17t/p7130.581.21030.00001.21035.80693.36
14262006.01.20 15:17close7120.291.21040.00001.21091.45694.81
14272006.01.20 15:17buy7140.301.21050.00001.2115
14282006.01.20 15:19buy7150.601.20990.00001.2109
14292006.01.20 15:23close7150.601.21080.00001.21095.40700.21
14302006.01.20 15:23close7140.301.21080.00001.21150.90701.11
14312006.01.20 15:23buy7160.301.21090.00001.2119
14322006.01.20 15:27buy7170.601.21030.00001.2113
14332006.01.20 15:28buy7181.161.20980.00001.2108
14342006.01.20 15:33close7181.161.21050.00001.21088.12709.23
14352006.01.20 15:33close7170.601.21050.00001.21131.20710.43
14362006.01.20 15:33close7160.301.21050.00001.2119-1.20709.23
14372006.01.20 15:33buy7190.301.21050.00001.2115
14382006.01.20 15:38buy7200.601.20990.00001.2109
14392006.01.20 15:41buy7211.201.20930.00001.2103
14402006.01.20 15:49buy7222.321.20860.00001.2096
14412006.01.20 15:56close7222.321.20930.00001.209616.24725.47
14422006.01.20 15:56close7211.201.20930.00001.21030.00725.47
14432006.01.20 15:56close7200.601.20930.00001.2109-3.60721.87
14442006.01.20 15:56close7190.301.20930.00001.2115-3.60718.27
14452006.01.20 15:56buy7230.311.20950.00001.2105
14462006.01.20 16:25buy7240.601.20900.00001.2100
14472006.01.20 16:59t/p7240.601.21000.00001.21006.00724.27
14482006.01.20 16:59close7230.311.21010.00001.21051.86726.13
14492006.01.20 17:00buy7250.311.21030.00001.2113
14502006.01.20 17:00buy7260.621.20950.00001.2105
14512006.01.20 18:05t/p7260.621.21050.00001.21056.20732.33
14522006.01.20 18:05close7250.311.21050.00001.21130.62732.95
14532006.01.20 18:06buy7270.311.21080.00001.2118
14542006.01.20 18:12buy7280.621.21020.00001.2112
14552006.01.20 18:25close7280.621.21050.00001.21121.86734.81
14562006.01.20 18:25close7270.311.21050.00001.2118-0.93733.88
14572006.01.20 18:26buy7290.311.21050.00001.2115
14582006.01.20 18:59t/p7290.311.21150.00001.21153.10736.98
14592006.01.20 18:59buy7300.311.21310.00001.2141
14602006.01.22 22:00t/p7300.311.21410.00001.21413.10740.08
14612006.01.22 22:00buy7310.311.21530.00001.2163
14622006.01.22 22:03close7310.311.21560.00001.21630.93741.01
14632006.01.22 22:03buy7320.311.21570.00001.2167
14642006.01.22 22:26buy7330.621.21510.00001.2161
14652006.01.22 22:29buy7341.241.21460.00001.2156
14662006.01.22 22:38buy7352.401.21400.00001.2150
14672006.01.22 23:17close7352.401.21460.00001.215014.40755.41
14682006.01.22 23:17close7341.241.21460.00001.21560.00755.41
14692006.01.22 23:17close7330.621.21460.00001.2161-3.10752.31
14702006.01.22 23:17close7320.311.21460.00001.2167-3.41748.90
14712006.01.22 23:18buy7360.311.21490.00001.2159
14722006.01.22 23:29t/p7360.311.21590.00001.21593.10752.00
14732006.01.22 23:29buy7370.321.21610.00001.2171
14742006.01.23 00:59t/p7370.321.21710.00001.21712.99754.99
14752006.01.23 00:59buy7380.311.22260.00001.2236
14762006.01.23 01:40buy7390.621.22110.00001.2221
14772006.01.23 01:41close7390.621.22180.00001.22214.34759.33
14782006.01.23 01:41close7380.311.22180.00001.2236-2.48756.85
14792006.01.23 01:41buy7400.311.22240.00001.2234
14802006.01.23 01:41t/p7400.311.22340.00001.22343.10759.95
14812006.01.23 01:41buy7410.311.22360.00001.2246
14822006.01.23 01:42buy7420.621.22300.00001.2240
14832006.01.23 01:44close7420.621.22380.00001.22404.96764.91
14842006.01.23 01:44close7410.311.22380.00001.22460.62765.53
14852006.01.23 01:44buy7430.311.22390.00001.2249
14862006.01.23 01:45buy7440.621.22320.00001.2242
14872006.01.23 01:46buy7451.241.22270.00001.2237
14882006.01.23 01:50buy7462.401.22210.00001.2231
14892006.01.23 01:51close7462.401.22270.00001.223114.40779.93
14902006.01.23 01:51close7451.241.22270.00001.22370.00779.93
14912006.01.23 01:51close7440.621.22270.00001.2242-3.10776.83
14922006.01.23 01:51close7430.311.22270.00001.2249-3.72773.11
14932006.01.23 01:51buy7470.311.22280.00001.2238
14942006.01.23 01:51buy7480.621.22210.00001.2231
14952006.01.23 01:52buy7491.241.22140.00001.2224
14962006.01.23 01:54close7491.241.22220.00001.22249.92783.03
14972006.01.23 01:54close7480.621.22220.00001.22310.62783.65
14982006.01.23 01:54close7470.311.22220.00001.2238-1.86781.79
14992006.01.23 01:54buy7500.321.22210.00001.2231
15002006.01.23 01:56buy7510.621.22150.00001.2225
15012006.01.23 01:59t/p7500.321.22310.00001.22313.20784.99
15022006.01.23 01:59t/p7510.621.22250.00001.22256.20791.19
15032006.01.23 02:00buy7520.321.22390.00001.2249
15042006.01.23 02:17buy7530.641.22300.00001.2240
15052006.01.23 03:29t/p7530.641.22400.00001.22406.40797.59
15062006.01.23 03:29close7520.321.22400.00001.22490.32797.91
15072006.01.23 03:29buy7540.321.22440.00001.2254
15082006.01.23 03:33buy7550.641.22380.00001.2248
15092006.01.23 03:59t/p7550.641.22480.00001.22486.40804.31
15102006.01.23 03:59close7540.321.22520.00001.22542.56806.87
15112006.01.23 04:00buy7560.321.22530.00001.2263
15122006.01.23 04:00buy7570.641.22360.00001.2246
15132006.01.23 04:52t/p7570.641.22460.00001.22466.40813.27
15142006.01.23 04:52close7560.321.22460.00001.2263-2.24811.03
15152006.01.23 04:52buy7580.331.22490.00001.2259
15162006.01.23 05:02buy7590.641.22420.00001.2252
15172006.01.23 05:11buy7601.281.22360.00001.2246
15182006.01.23 05:52close7601.281.22420.00001.22467.68818.71
15192006.01.23 05:52close7590.641.22420.00001.22520.00818.71
15202006.01.23 05:52close7580.331.22420.00001.2259-2.31816.40
15212006.01.23 06:00sell7610.331.22350.00001.2225
15222006.01.23 07:06sell7620.661.22420.00001.2232
15232006.01.23 07:13sell7631.281.22500.00001.2240
15242006.01.23 07:24close7631.281.22420.00001.224010.24826.64
15252006.01.23 07:24close7620.661.22420.00001.22320.00826.64
15262006.01.23 07:24close7610.331.22420.00001.2225-2.31824.33
15272006.01.23 09:00sell7640.331.22260.00001.2216
15282006.01.23 09:00sell7650.661.22360.00001.2226
15292006.01.23 09:00sell7661.321.22420.00001.2232
15302006.01.23 09:10sell7672.561.22480.00001.2238
15312006.01.23 09:20close7672.561.22410.00001.223817.92842.25
15322006.01.23 09:20close7661.321.22410.00001.22321.32843.57
15332006.01.23 09:20close7650.661.22410.00001.2226-3.30840.27
15342006.01.23 09:20close7640.331.22410.00001.2216-4.95835.32
15352006.01.23 09:21sell7680.331.22380.00001.2228
15362006.01.23 09:59t/p7680.331.22280.00001.22283.30838.62
15372006.01.23 09:59sell7690.341.22240.00001.2214
15382006.01.23 09:59sell7700.661.22620.00001.2252
15392006.01.23 10:59sell7711.241.22870.00001.2277
15402006.01.23 11:00buy7720.311.22880.00001.2298
15412006.01.23 11:35t/p7711.241.22770.00001.227712.40851.02
15422006.01.23 11:35buy7730.641.22720.00001.2282
15432006.01.23 11:35close7700.661.22720.00001.2252-6.60844.42
15442006.01.23 11:35close7690.341.22730.00001.2214-16.66827.76
15452006.01.23 11:51t/p7730.641.22820.00001.22826.40834.16
15462006.01.23 11:51close7720.311.22830.00001.2298-1.55832.61
15472006.01.23 11:51buy7740.331.22830.00001.2293
15482006.01.23 12:05buy7750.661.22760.00001.2286
15492006.01.23 12:59t/p7750.661.22860.00001.22866.60839.21
15502006.01.23 12:59close7740.331.22890.00001.22931.98841.19
15512006.01.23 13:00buy7760.331.22900.00001.2300
15522006.01.23 13:00buy7770.661.22770.00001.2287
15532006.01.23 13:40close7770.661.22840.00001.22874.62845.81
15542006.01.23 13:40close7760.331.22840.00001.2300-1.98843.83
15552006.01.23 13:41buy7780.331.22850.00001.2295
15562006.01.23 13:59buy7790.661.22780.00001.2288
15572006.01.23 14:30t/p7790.661.22880.00001.22886.60850.43
15582006.01.23 14:30close7780.331.22880.00001.22950.99851.42
15592006.01.23 14:30buy7800.341.22890.00001.2299
15602006.01.23 14:33buy7810.661.22830.00001.2293
15612006.01.23 14:40buy7821.321.22780.00001.2288
15622006.01.23 15:00close7821.321.22820.00001.22885.28856.70
15632006.01.23 15:00close7810.661.22820.00001.2293-0.66856.04
15642006.01.23 15:00close7800.341.22820.00001.2299-2.38853.66
15652006.01.23 18:00buy7830.341.22960.00001.2306
15662006.01.23 18:09buy7840.661.22810.00001.2291
15672006.01.23 18:40t/p7840.661.22910.00001.22916.60860.26
15682006.01.23 18:40close7830.341.22920.00001.2306-1.36858.90
15692006.01.23 18:40buy7850.341.22930.00001.2303
15702006.01.23 20:22close7850.341.23030.00001.23033.40862.30
15712006.01.23 20:22buy7860.341.23030.00001.2313
15722006.01.23 20:34buy7870.681.22980.00001.2308
15732006.01.23 22:04t/p7870.681.23080.00001.23086.80869.10
15742006.01.23 22:04close7860.341.23080.00001.23131.70870.80
15752006.01.23 22:08buy7880.341.23080.00001.2318
15762006.01.23 22:59buy7890.681.22980.00001.2308
15772006.01.23 23:00sell7900.341.22970.00001.2287
15782006.01.23 23:59sell7910.681.23040.00001.2294
15792006.01.24 00:38t/p7890.681.23080.00001.23086.35877.16
15802006.01.24 00:38close7880.341.23080.00001.2318-0.22876.94
15812006.01.24 00:39sell7921.361.23130.00001.2303
15822006.01.24 00:41close7921.361.23070.00001.23038.16885.10
15832006.01.24 00:41close7910.681.23070.00001.2294-1.64883.46
15842006.01.24 00:41close7900.341.23070.00001.2287-3.20880.26
15852006.01.24 02:00sell7930.351.22940.00001.2284
15862006.01.24 03:41t/p7930.351.22840.00001.22843.50883.76
15872006.01.24 03:41sell7940.351.22800.00001.2270
15882006.01.24 03:44sell7950.701.22850.00001.2275
15892006.01.24 05:59sell7961.361.23050.00001.2295
15902006.01.24 06:00buy7970.341.23070.00001.2317
15912006.01.24 06:22t/p7961.361.22950.00001.229513.60897.36
15922006.01.24 06:22buy7980.701.22930.00001.2303
15932006.01.24 06:22close7950.701.22930.00001.2275-5.60891.76
15942006.01.24 06:22close7940.351.22940.00001.2270-4.90886.86
15952006.01.24 06:40close7980.701.23000.00001.23034.90891.76
15962006.01.24 06:40close7970.341.23000.00001.2317-2.38889.38
15972006.01.24 06:40buy7990.351.23030.00001.2313
15982006.01.24 06:53buy8000.701.22980.00001.2308
15992006.01.24 07:53buy8011.401.22920.00001.2302
16002006.01.24 08:04buy8022.721.22860.00001.2296
16012006.01.24 08:34close8022.721.22940.00001.229621.76911.14
16022006.01.24 08:34close8011.401.22940.00001.23022.80913.94
16032006.01.24 08:34close8000.701.22940.00001.2308-2.80911.14
16042006.01.24 08:34close7990.351.22940.00001.2313-3.15907.99
16052006.01.24 09:00sell8030.361.22740.00001.2264
16062006.01.24 09:02sell8040.701.22820.00001.2272
16072006.01.24 09:43t/p8040.701.22720.00001.22727.00914.99
16082006.01.24 09:43close8030.361.22720.00001.22640.72915.71
16092006.01.24 09:43sell8050.361.22710.00001.2261
16102006.01.24 09:59sell8060.721.22790.00001.2269
16112006.01.24 10:00close8060.721.22740.00001.22693.60919.31
16122006.01.24 10:00close8050.361.22740.00001.2261-1.08918.23
16132006.01.24 10:00sell8070.361.22710.00001.2261
16142006.01.24 10:44sell8080.721.22780.00001.2268
16152006.01.24 13:00buy8090.361.22820.00001.2292
16162006.01.24 13:00buy8100.721.22690.00001.2279
16172006.01.24 13:16t/p8100.721.22790.00001.22797.20925.43
16182006.01.24 13:16close8090.361.22790.00001.2292-1.08924.35
16192006.01.24 13:16buy8110.361.22800.00001.2290
16202006.01.24 13:28sell8121.441.22840.00001.2274
16212006.01.24 13:59t/p8080.721.22680.00001.22687.20931.55
16222006.01.24 13:59t/p8121.441.22740.00001.227414.40945.95
16232006.01.24 13:59close8110.361.22640.00001.2290-5.76940.19
16242006.01.24 13:59close8070.361.22660.00001.22611.80941.99
16252006.01.24 16:00buy8130.371.22780.00001.2288
16262006.01.24 16:02buy8140.741.22720.00001.2282
16272006.01.24 16:33t/p8140.741.22820.00001.22827.40949.39
16282006.01.24 16:33close8130.371.22830.00001.22881.85951.24
16292006.01.24 16:33buy8150.371.22860.00001.2296
16302006.01.24 16:40buy8160.741.22800.00001.2290
16312006.01.24 17:59t/p8160.741.22900.00001.22907.40958.64
16322006.01.24 17:59close8150.371.22930.00001.22962.59961.23
16332006.01.24 18:00buy8170.371.22950.00001.2305
16342006.01.24 18:02buy8180.741.22900.00001.2300
16352006.01.24 20:00sell8190.371.22890.00001.2279
16362006.01.24 20:01sell8200.741.22940.00001.2284
16372006.01.24 20:19t/p8200.741.22840.00001.22847.40968.63
16382006.01.24 20:19buy8211.481.22830.00001.2293
16392006.01.24 20:19close8190.371.22830.00001.22792.22970.85
16402006.01.24 20:19sell8220.371.22820.00001.2272
16412006.01.24 20:59close8220.371.22910.00001.2272-3.33967.52
16422006.01.24 20:59close8211.481.22890.00001.22938.88976.40
16432006.01.24 20:59close8180.741.22890.00001.2300-0.74975.66
16442006.01.24 20:59close8170.371.22890.00001.2305-2.22973.44
16452006.01.24 20:59sell8230.381.22880.00001.2278
16462006.01.24 21:51t/p8230.381.22780.00001.22783.80977.24
16472006.01.24 21:51sell8240.381.22760.00001.2266
16482006.01.24 23:59t/p8240.381.22660.00001.22663.80981.04
16492006.01.24 23:59sell8250.381.22630.00001.2253
16502006.01.25 00:00sell8260.801.22700.00001.2260
16512006.01.25 00:24close8260.801.22660.00001.22603.20984.24
16522006.01.25 00:24close8250.381.22660.00001.2253-0.92983.32
16532006.01.25 00:24sell8270.401.22650.00001.2255
16542006.01.25 00:59sell8280.801.22720.00001.2262
16552006.01.25 03:40t/p8280.801.22620.00001.22628.00991.32
16562006.01.25 03:40close8270.401.22620.00001.22551.20992.52
16572006.01.25 03:40sell8290.401.22590.00001.2249
16582006.01.25 03:59sell8300.801.22650.00001.2255
16592006.01.25 04:59sell8311.601.22700.00001.2260
16602006.01.25 05:00buy8320.401.22730.00001.2283
16612006.01.25 05:35buy8330.801.22660.00001.2276
16622006.01.25 06:59t/p8330.801.22760.00001.22768.001000.52
16632006.01.25 06:59close8320.401.22760.00001.22831.201001.72
16642006.01.25 06:59sell8343.121.22760.00001.2266
16652006.01.25 07:16close8343.121.22730.00001.22669.361011.08
16662006.01.25 07:16close8311.601.22730.00001.2260-4.801006.28
16672006.01.25 07:16close8300.801.22730.00001.2255-6.40999.88
16682006.01.25 07:16close8290.401.22730.00001.2249-5.60994.28
16692006.01.25 08:00buy8350.401.22720.00001.2282
16702006.01.25 08:59t/p8350.401.22820.00001.22824.00998.28
16712006.01.25 08:59buy8360.401.22880.00001.2298
16722006.01.25 09:59t/p8360.401.22980.00001.22984.001002.28
16732006.01.25 09:59buy8370.401.23200.00001.2330
16742006.01.25 10:00buy8380.781.22930.00001.2303
16752006.01.25 10:15t/p8380.781.23030.00001.23037.801010.08
16762006.01.25 10:15close8370.401.23040.00001.2330-6.401003.68
16772006.01.25 10:15buy8390.401.23080.00001.2318
16782006.01.25 10:16close8390.401.23090.00001.23180.401004.08
16792006.01.25 10:16buy8400.401.23140.00001.2324
16802006.01.25 10:26buy8410.801.23080.00001.2318
16812006.01.25 10:59buy8421.561.22970.00001.2307
16822006.01.25 11:00t/p8421.561.23070.00001.230715.601019.68
16832006.01.25 11:00close8410.801.23150.00001.23185.601025.28
16842006.01.25 11:00close8400.401.23150.00001.23240.401025.68
16852006.01.25 11:01buy8430.411.23140.00001.2324
16862006.01.25 11:15buy8440.821.23080.00001.2318
16872006.01.25 11:43buy8451.601.23020.00001.2312
16882006.01.25 11:43buy8463.201.22960.00001.2306
16892006.01.25 11:59t/p8463.201.23060.00001.230632.001057.68
16902006.01.25 11:59close8451.601.23100.00001.231212.801070.48
16912006.01.25 11:59close8440.821.23100.00001.23181.641072.12
16922006.01.25 11:59close8430.411.23100.00001.2324-1.641070.48
16932006.01.25 12:00buy8470.431.23140.00001.2324
16942006.01.25 12:00buy8480.841.22970.00001.2307
16952006.01.25 12:56t/p8480.841.23070.00001.23078.401078.88
16962006.01.25 12:56close8470.431.23070.00001.2324-3.011075.87
16972006.01.25 14:00sell8490.431.22690.00001.2259
16982006.01.25 14:08sell8500.861.22790.00001.2269
16992006.01.25 14:08sell8511.681.22960.00001.2286
17002006.01.25 14:09t/p8511.681.22860.00001.228616.801092.67
17012006.01.25 14:09close8500.861.22810.00001.2269-1.721090.95
17022006.01.25 14:09close8490.431.22810.00001.2259-5.161085.79
17032006.01.25 14:09sell8520.431.22930.00001.2283
17042006.01.25 14:10t/p8520.431.22830.00001.22834.301090.09
17052006.01.25 14:10sell8530.431.22790.00001.2269
17062006.01.25 14:10sell8540.861.22920.00001.2282
17072006.01.25 14:11t/p8540.861.22820.00001.22828.601098.69
17082006.01.25 14:11close8530.431.22810.00001.2269-0.861097.83
17092006.01.25 14:11sell8550.441.22900.00001.2280
17102006.01.25 14:32t/p8550.441.22800.00001.22804.401102.23
17112006.01.25 14:32sell8560.441.22770.00001.2267
17122006.01.25 14:44t/p8560.441.22670.00001.22674.401106.63
17132006.01.25 14:44sell8570.441.22640.00001.2254
17142006.01.25 14:45sell8580.881.22710.00001.2261
17152006.01.25 14:58close8580.881.22670.00001.22613.521110.15
17162006.01.25 14:58close8570.441.22670.00001.2254-1.321108.83
17172006.01.25 14:58sell8590.441.22640.00001.2254
17182006.01.25 15:08sell8600.881.22700.00001.2260
17192006.01.25 15:31sell8611.761.22760.00001.2266
17202006.01.25 15:49close8611.761.22690.00001.226612.321121.15
17212006.01.25 15:49close8600.881.22690.00001.22600.881122.03
17222006.01.25 15:49close8590.441.22690.00001.2254-2.201119.83
17232006.01.25 15:49sell8620.451.22660.00001.2256
17242006.01.25 15:51t/p8620.451.22560.00001.22564.501124.33
17252006.01.25 15:51sell8630.451.22540.00001.2244
17262006.01.25 15:54sell8640.881.22590.00001.2249
17272006.01.25 15:59sell8651.761.22650.00001.2255
17282006.01.25 16:00close8651.761.22580.00001.225512.321136.65
17292006.01.25 16:00close8640.881.22580.00001.22490.881137.53
17302006.01.25 16:00close8630.451.22580.00001.2244-1.801135.73
17312006.01.25 16:00sell8660.451.22550.00001.2245
17322006.01.25 16:00sell8670.901.22610.00001.2251
17332006.01.25 16:03sell8681.761.22670.00001.2257
17342006.01.25 16:13sell8693.521.22720.00001.2262
17352006.01.25 16:22close8693.521.22660.00001.226221.121156.85
17362006.01.25 16:22close8681.761.22660.00001.22571.761158.61
17372006.01.25 16:22close8670.901.22660.00001.2251-4.501154.11
17382006.01.25 16:22close8660.451.22660.00001.2245-4.951149.16
17392006.01.25 16:22sell8700.451.22660.00001.2256
17402006.01.25 16:28sell8710.901.22720.00001.2262
17412006.01.25 16:40t/p8710.901.22620.00001.22629.001158.16
17422006.01.25 16:40close8700.451.22610.00001.22562.251160.41
17432006.01.25 16:40sell8720.461.22600.00001.2250
17442006.01.25 17:08sell8730.921.22660.00001.2256
17452006.01.25 17:40t/p8730.921.22560.00001.22569.201169.61
17462006.01.25 17:40close8720.461.22560.00001.22501.841171.45
17472006.01.25 17:40sell8740.461.22550.00001.2245
17482006.01.25 17:43close8740.461.22530.00001.22450.921172.37
17492006.01.25 17:43sell8750.461.22520.00001.2242
17502006.01.25 17:59sell8760.921.22690.00001.2259
17512006.01.25 18:00buy8770.461.22720.00001.2282
17522006.01.25 18:16buy8780.921.22640.00001.2274
17532006.01.25 18:26t/p8780.921.22740.00001.22749.201181.57
17542006.01.25 18:26close8770.461.22750.00001.22821.381182.95
17552006.01.25 18:26sell8791.841.22750.00001.2265
17562006.01.25 18:26buy8800.461.22770.00001.2287
17572006.01.25 18:30buy8810.921.22720.00001.2282
17582006.01.25 19:00buy8821.881.22660.00001.2276
17592006.01.25 19:55t/p8791.841.22650.00001.226518.401201.35
17602006.01.25 19:55close8760.921.22630.00001.22595.521206.87
17612006.01.25 19:56close8750.461.22650.00001.2242-5.981200.89
17622006.01.25 19:59buy8833.681.22580.00001.2268
17632006.01.25 20:02close8833.681.22630.00001.226818.401219.29
17642006.01.25 20:02close8821.881.22630.00001.2276-5.641213.65
17652006.01.25 20:02close8810.921.22630.00001.2282-8.281205.37
17662006.01.25 20:02close8800.461.22630.00001.2287-6.441198.93
17672006.01.25 21:00sell8840.471.22440.00001.2234
17682006.01.25 21:02sell8850.941.22500.00001.2240
17692006.01.25 21:31t/p8850.941.22400.00001.22409.401208.33
17702006.01.25 21:31close8840.471.22400.00001.22341.881210.21
17712006.01.25 21:31sell8860.481.22390.00001.2229
17722006.01.25 21:35sell8870.941.22450.00001.2235
17732006.01.26 00:59sell8881.921.22510.00001.2241
17742006.01.26 01:00buy8890.481.22520.00001.2262
17752006.01.26 01:59sell8903.761.22570.00001.2247
17762006.01.26 03:59close8903.761.22510.00001.224722.561232.77
17772006.01.26 03:59close8890.481.22490.00001.2262-1.441231.33
17782006.01.26 03:59close8881.921.22510.00001.22410.001231.33
17792006.01.26 03:59close8870.941.22510.00001.2235-3.981227.36
17802006.01.26 03:59close8860.481.22510.00001.2229-4.911222.45
17812006.01.26 03:59buy8910.491.22500.00001.2260
17822006.01.26 07:59t/p8910.491.22600.00001.22604.901227.35
17832006.01.26 08:00buy8920.491.22660.00001.2276
17842006.01.26 08:00buy8930.981.22520.00001.2262
17852006.01.26 08:52t/p8930.981.22620.00001.22629.801237.15
17862006.01.26 08:52close8920.491.22630.00001.2276-1.471235.68
17872006.01.26 08:52buy8940.491.22640.00001.2274
17882006.01.26 08:59buy8950.981.22430.00001.2253
17892006.01.26 09:00sell8960.491.22420.00001.2232
17902006.01.26 09:02t/p8950.981.22530.00001.22539.801245.48
17912006.01.26 09:02close8940.491.22590.00001.2274-2.451243.03
17922006.01.26 09:02sell8970.981.22590.00001.2249
17932006.01.26 09:28t/p8970.981.22490.00001.22499.801252.83
17942006.01.26 09:28close8960.491.22490.00001.2232-3.431249.40
17952006.01.26 09:28sell8980.501.22480.00001.2238
17962006.01.26 09:59sell8991.001.22560.00001.2246
17972006.01.26 10:00t/p8991.001.22460.00001.224610.001259.40
17982006.01.26 10:00close8980.501.22420.00001.22383.001262.40
17992006.01.26 10:00sell9000.501.22410.00001.2231
18002006.01.26 10:12sell9011.001.22470.00001.2237
18012006.01.26 10:38sell9022.001.22530.00001.2243
18022006.01.26 11:05sell9033.921.22600.00001.2250
18032006.01.26 11:08close9033.921.22530.00001.225027.441289.84
18042006.01.26 11:08close9022.001.22530.00001.22430.001289.84
18052006.01.26 11:08close9011.001.22530.00001.2237-6.001283.84
18062006.01.26 11:08close9000.501.22530.00001.2231-6.001277.84
18072006.01.26 12:00sell9040.511.22480.00001.2238
18082006.01.26 14:45sell9051.021.22540.00001.2244
18092006.01.26 14:50sell9062.001.22590.00001.2249
18102006.01.26 14:59close9062.001.22510.00001.224916.001293.84
18112006.01.26 14:59close9051.021.22510.00001.22443.061296.90
18122006.01.26 14:59close9040.511.22510.00001.2238-1.531295.37
18132006.01.26 17:00sell9070.511.22280.00001.2218
18142006.01.26 17:00sell9081.021.22450.00001.2235
18152006.01.26 17:17t/p9081.021.22350.00001.223510.201305.57
18162006.01.26 17:17close9070.511.22350.00001.2218-3.571302.00
18172006.01.26 17:17sell9090.521.22340.00001.2224
18182006.01.26 17:21sell9101.041.22400.00001.2230
18192006.01.26 17:26close9101.041.22340.00001.22306.241308.24
18202006.01.26 17:26close9090.521.22340.00001.22240.001308.24
18212006.01.26 17:26sell9110.521.22300.00001.2220
18222006.01.26 17:33sell9121.041.22360.00001.2226
18232006.01.26 18:01t/p9121.041.22260.00001.222610.401318.64
18242006.01.26 18:01close9110.521.22260.00001.22202.081320.72
18252006.01.26 18:01sell9130.521.22250.00001.2215
18262006.01.26 18:08sell9141.041.22300.00001.2220
18272006.01.26 18:59t/p9130.521.22150.00001.22155.201325.92
18282006.01.26 18:59t/p9141.041.22200.00001.222010.401336.32
18292006.01.26 19:00sell9150.531.22130.00001.2203
18302006.01.26 19:00sell9161.041.22240.00001.2214
18312006.01.26 19:01t/p9161.041.22140.00001.221410.401346.72
18322006.01.26 19:01close9150.531.22140.00001.2203-0.531346.19
18332006.01.26 19:01sell9170.531.22130.00001.2203
18342006.01.26 19:05sell9181.061.22190.00001.2209
18352006.01.26 19:08close9181.061.22150.00001.22094.241350.43
18362006.01.26 19:08close9170.531.22150.00001.2203-1.061349.37
18372006.01.26 19:08sell9190.531.22140.00001.2204
18382006.01.26 22:34t/p9190.531.22040.00001.22045.301354.67
18392006.01.27 00:00buy9200.561.22150.00001.2225
18402006.01.27 00:01buy9211.101.22080.00001.2218
18412006.01.27 00:36close9211.101.22150.00001.22187.701362.37
18422006.01.27 00:36close9200.561.22150.00001.22250.001362.37
18432006.01.27 00:36buy9220.561.22160.00001.2226
18442006.01.27 00:59buy9231.121.22100.00001.2220
18452006.01.27 01:49buy9242.201.22040.00001.2214
18462006.01.27 02:28buy9254.321.21980.00001.2208
18472006.01.27 02:38close9254.321.22060.00001.220834.561396.93
18482006.01.27 02:38close9242.201.22060.00001.22144.401401.33
18492006.01.27 02:38close9231.121.22060.00001.2220-4.481396.85
18502006.01.27 02:38close9220.561.22060.00001.2226-5.601391.25
18512006.01.27 03:00sell9260.571.22070.00001.2197
18522006.01.27 03:59sell9271.141.22120.00001.2202
18532006.01.27 04:00buy9280.571.22130.00001.2223
18542006.01.27 05:59buy9291.141.22050.00001.2215
18552006.01.27 06:44t/p9271.141.22020.00001.220211.401402.65
18562006.01.27 06:44close9260.571.22010.00001.21973.421406.07
18572006.01.27 06:44buy9302.281.21990.00001.2209
18582006.01.27 06:55close9302.281.22040.00001.220911.401417.47
18592006.01.27 06:55close9291.141.22040.00001.2215-1.141416.33
18602006.01.27 06:55close9280.571.22040.00001.2223-5.131411.20
18612006.01.27 11:00sell9310.571.21850.00001.2175
18622006.01.27 11:02sell9321.141.22090.00001.2199
18632006.01.27 11:08t/p9321.141.21990.00001.219911.401422.60
18642006.01.27 11:08sell9331.141.22110.00001.2201
18652006.01.27 11:16t/p9331.141.22010.00001.220111.401434.00
18662006.01.27 11:16close9310.571.21910.00001.2175-3.421430.58
18672006.01.27 11:16sell9340.581.22100.00001.2200
18682006.01.27 11:19t/p9340.581.22000.00001.22005.801436.38
18692006.01.27 11:19sell9350.581.21890.00001.2179
18702006.01.27 11:19sell9361.161.22100.00001.2200
18712006.01.27 11:20t/p9361.161.22000.00001.220011.601447.98
18722006.01.27 11:20close9350.581.21910.00001.2179-1.161446.82
18732006.01.27 11:20sell9370.591.22080.00001.2198
18742006.01.27 11:24t/p9370.591.21980.00001.21985.901452.72
18752006.01.27 11:24sell9380.591.21890.00001.2179
18762006.01.27 11:24sell9391.161.22090.00001.2199
18772006.01.27 11:25t/p9391.161.21990.00001.219911.601464.32
18782006.01.27 11:25close9380.591.21910.00001.2179-1.181463.14
18792006.01.27 11:25sell9400.591.22090.00001.2199
18802006.01.27 11:27t/p9400.591.21990.00001.21995.901469.04
18812006.01.27 11:27sell9410.601.21890.00001.2179
18822006.01.27 11:27sell9421.181.22110.00001.2201
18832006.01.27 11:30t/p9421.181.22010.00001.220111.801480.84
18842006.01.27 11:30close9410.601.21910.00001.2179-1.201479.64
18852006.01.27 11:30sell9430.601.22080.00001.2198
18862006.01.27 11:31t/p9430.601.21980.00001.21986.001485.64
18872006.01.27 11:31sell9440.601.21890.00001.2179
18882006.01.27 11:31sell9451.201.22110.00001.2201
18892006.01.27 11:32t/p9451.201.22010.00001.220112.001497.64
18902006.01.27 11:32close9440.601.21910.00001.2179-1.201496.44
18912006.01.27 11:32sell9460.611.22130.00001.2203
18922006.01.27 11:33t/p9460.611.22030.00001.22036.101502.54
18932006.01.27 11:33sell9470.611.21890.00001.2179
18942006.01.27 11:33sell9481.201.22120.00001.2202
18952006.01.27 11:35t/p9481.201.22020.00001.220212.001514.54
18962006.01.27 11:35close9470.611.21910.00001.2179-1.221513.32
18972006.01.27 11:35sell9490.611.22070.00001.2197
18982006.01.27 11:36t/p9490.611.21970.00001.21976.101519.42
18992006.01.27 11:36sell9500.621.21890.00001.2179
19002006.01.27 11:36sell9511.221.22040.00001.2194
19012006.01.27 11:38t/p9511.221.21940.00001.219412.201531.62
19022006.01.27 11:38close9500.621.21910.00001.2179-1.241530.38
19032006.01.27 11:38sell9520.621.22040.00001.2194
19042006.01.27 11:43t/p9520.621.21940.00001.21946.201536.58
19052006.01.27 11:43sell9530.621.21890.00001.2179
19062006.01.27 11:43sell9541.241.22040.00001.2194
19072006.01.27 11:46t/p9541.241.21940.00001.219412.401548.98
19082006.01.27 11:46close9530.621.21910.00001.2179-1.241547.74
19092006.01.27 11:46sell9550.631.21940.00001.2184
19102006.01.27 11:59t/p9550.631.21840.00001.21846.301554.04
19112006.01.27 11:59sell9560.631.21730.00001.2163
19122006.01.27 12:00sell9571.241.21830.00001.2173
19132006.01.27 12:09close9571.241.21740.00001.217311.161565.20
19142006.01.27 12:09close9560.631.21740.00001.2163-0.631564.57
19152006.01.27 12:09sell9580.631.21740.00001.2164
19162006.01.27 12:16sell9591.261.21790.00001.2169
19172006.01.27 12:28sell9602.481.21860.00001.2176
19182006.01.27 13:00t/p9602.481.21760.00001.217624.801589.37
19192006.01.27 13:00close9591.261.21730.00001.21697.561596.93
19202006.01.27 13:00close9580.631.21730.00001.21640.631597.56
19212006.01.27 13:00sell9610.641.21720.00001.2162
19222006.01.27 13:15sell9621.281.21780.00001.2168
19232006.01.27 13:27sell9632.561.21840.00001.2174
19242006.01.27 13:59sell9644.561.22200.00001.2210
19252006.01.27 14:32buy9650.601.22130.00001.2223
19262006.01.27 14:38t/p9650.601.22230.00001.22236.001603.56
19272006.01.27 14:38buy9660.561.22250.00001.2235
19282006.01.27 14:39buy9671.161.22180.00001.2228
19292006.01.27 14:41t/p9671.161.22280.00001.222811.601615.16
19302006.01.27 14:41close9660.561.22280.00001.22351.681616.84
19312006.01.27 14:41buy9680.541.22310.00001.2241
19322006.01.27 14:44buy9691.101.22260.00001.2236
19332006.01.27 14:48buy9702.281.22200.00001.2230
19342006.01.27 15:04buy9714.641.22140.00001.2224
19352006.01.27 15:39t/p9714.641.22240.00001.222446.401663.24
19362006.01.27 15:39close9702.281.22240.00001.22309.121672.36
19372006.01.27 15:39close9691.101.22220.00001.2236-4.401667.96
19382006.01.27 15:39close9680.541.22230.00001.2241-4.321663.64
19392006.01.27 15:39buy9720.571.22260.00001.2236
19402006.01.27 15:59t/p9610.641.21620.00001.21626.401670.04
19412006.01.27 15:59t/p9621.281.21680.00001.216812.801682.84
19422006.01.27 15:59t/p9632.561.21740.00001.217425.601708.44
19432006.01.27 15:59t/p9644.561.22100.00001.221045.601754.04
19442006.01.27 15:59close9720.571.21350.00001.2236-51.871702.17
19452006.01.27 16:00buy9730.671.21380.00001.2148
19462006.01.27 16:00t/p9730.671.21480.00001.21486.701708.87
19472006.01.27 16:00buy9740.671.22180.00001.2228
19482006.01.27 16:01buy9751.301.21470.00001.2157
19492006.01.27 16:01t/p9751.301.21570.00001.215713.001721.87
19502006.01.27 16:02buy9761.321.21470.00001.2157
19512006.01.27 16:02t/p9761.321.21570.00001.215713.201735.07
19522006.01.27 16:02close9740.671.22020.00001.2228-10.721724.35
19532006.01.27 16:03buy9770.681.21470.00001.2157
19542006.01.27 16:03t/p9770.681.21570.00001.21576.801731.15
19552006.01.27 16:03buy9780.681.22010.00001.2211
19562006.01.27 16:04buy9791.341.21470.00001.2157
19572006.01.27 16:04t/p9791.341.21570.00001.215713.401744.55
19582006.01.27 16:04buy9801.381.21950.00001.2205
19592006.01.27 16:05buy9812.561.21470.00001.2157
19602006.01.27 16:05t/p9812.561.21570.00001.215725.601770.15
19612006.01.27 16:05close9801.381.21910.00001.2205-5.521764.63
19622006.01.27 16:05close9780.681.21910.00001.2211-6.801757.83
19632006.01.27 16:06buy9820.691.21470.00001.2157
19642006.01.27 16:06t/p9820.691.21570.00001.21576.901764.73
19652006.01.27 16:06buy9830.701.21900.00001.2200
19662006.01.27 16:07buy9841.361.21470.00001.2157
19672006.01.27 16:07t/p9841.361.21570.00001.215713.601778.33
19682006.01.27 16:07close9830.701.21890.00001.2200-0.701777.63
19692006.01.27 16:08buy9850.701.21470.00001.2157
19702006.01.27 16:08t/p9850.701.21570.00001.21577.001784.63
19712006.01.27 16:08buy9860.701.21920.00001.2202
19722006.01.27 16:09buy9871.381.21470.00001.2157
19732006.01.27 16:09t/p9871.381.21570.00001.215713.801798.43
19742006.01.27 16:09close9860.701.21960.00001.22022.801801.23
19752006.01.27 16:10buy9880.711.21470.00001.2157
19762006.01.27 16:10t/p9880.711.21570.00001.21577.101808.33
19772006.01.27 16:10buy9890.711.21980.00001.2208
19782006.01.27 16:11buy9901.401.21470.00001.2157
19792006.01.27 16:11t/p9901.401.21570.00001.215714.001822.33
19802006.01.27 16:11close9890.711.21940.00001.2208-2.841819.49
19812006.01.27 16:12buy9910.721.21470.00001.2157
19822006.01.27 16:12t/p9910.721.21570.00001.21577.201826.69
19832006.01.27 16:12buy9920.721.22000.00001.2210
19842006.01.27 16:13buy9931.401.21470.00001.2157
19852006.01.27 16:13t/p9931.401.21570.00001.215714.001840.69
19862006.01.27 16:15buy9941.421.21470.00001.2157
19872006.01.27 16:15t/p9941.421.21570.00001.215714.201854.89
19882006.01.27 16:15close9920.721.21980.00001.2210-1.441853.45
19892006.01.27 16:16buy9950.731.21470.00001.2157
19902006.01.27 16:16t/p9950.731.21570.00001.21577.301860.75
19912006.01.27 16:16buy9960.731.21960.00001.2206
19922006.01.27 16:17buy9971.441.21470.00001.2157
19932006.01.27 16:17t/p9971.441.21570.00001.215714.401875.15
19942006.01.27 16:17close9960.731.21910.00001.2206-3.651871.50
19952006.01.27 16:18buy9980.741.21470.00001.2157
19962006.01.27 16:18t/p9980.741.21570.00001.21577.401878.90
19972006.01.27 16:18buy9990.741.21890.00001.2199
19982006.01.27 16:19buy10001.461.21470.00001.2157
19992006.01.27 16:19t/p10001.461.21570.00001.215714.601893.50
20002006.01.27 16:19buy10011.481.21810.00001.2191
20012006.01.27 16:20buy10022.841.21470.00001.2157
20022006.01.27 16:20t/p10022.841.21570.00001.215728.401921.90
20032006.01.27 16:20buy10032.961.21680.00001.2178
20042006.01.27 16:21buy10045.601.21470.00001.2157
20052006.01.27 16:21t/p10045.601.21570.00001.215756.001977.90
20062006.01.27 16:21close10032.961.21670.00001.2178-2.961974.94
20072006.01.27 16:21close10011.481.21670.00001.2191-20.721954.22
20082006.01.27 16:21close9990.741.21670.00001.2199-16.281937.94
20092006.01.27 16:22buy10050.761.21470.00001.2157
20102006.01.27 16:22t/p10050.761.21570.00001.21577.601945.54
20112006.01.27 16:22buy10060.771.21750.00001.2185
20122006.01.27 16:23buy10071.521.21470.00001.2157
20132006.01.27 16:23t/p10071.521.21570.00001.215715.201960.74
20142006.01.27 16:24buy10081.521.21470.00001.2157
20152006.01.27 16:24t/p10081.521.21570.00001.215715.201975.94
20162006.01.27 16:24close10060.771.21660.00001.2185-6.931969.01
20172006.01.27 16:25buy10090.781.21470.00001.2157
20182006.01.27 16:25t/p10090.781.21570.00001.21577.801976.81
20192006.01.27 16:25buy10100.781.21730.00001.2183
20202006.01.27 16:26buy10111.541.21470.00001.2157
20212006.01.27 16:26t/p10111.541.21570.00001.215715.401992.21
20222006.01.27 16:26close10100.781.21690.00001.2183-3.121989.09
20232006.01.27 16:27buy10120.781.21470.00001.2157
20242006.01.27 16:27t/p10120.781.21570.00001.21577.801996.89
20252006.01.27 16:27buy10130.791.21650.00001.2175
20262006.01.27 16:28buy10141.561.21470.00001.2157
20272006.01.27 16:28t/p10141.561.21570.00001.215715.602012.49
20282006.01.27 16:28close10130.791.21740.00001.21757.112019.60
20292006.01.27 16:29buy10150.801.21470.00001.2157
20302006.01.27 16:29t/p10150.801.21570.00001.21578.002027.60
20312006.01.27 16:29buy10160.801.21730.00001.2183
20322006.01.27 16:30buy10171.581.21470.00001.2157
20332006.01.27 16:30t/p10171.581.21570.00001.215715.802043.40
20342006.01.27 16:30close10160.801.21710.00001.2183-1.602041.80
20352006.01.27 16:31buy10180.801.21470.00001.2157
20362006.01.27 16:31t/p10180.801.21570.00001.21578.002049.80
20372006.01.27 16:31buy10190.811.21720.00001.2182
20382006.01.27 16:32buy10201.601.21470.00001.2157
20392006.01.27 16:32t/p10201.601.21570.00001.215716.002065.80
20402006.01.27 16:32close10190.811.21730.00001.21820.812066.61
20412006.01.27 16:34buy10210.811.21470.00001.2157
20422006.01.27 16:34t/p10210.811.21570.00001.21578.102074.71
20432006.01.27 16:34buy10220.821.21660.00001.2176
20442006.01.27 16:37buy10231.621.21470.00001.2157
20452006.01.27 16:37t/p10231.621.21570.00001.215716.202090.91
20462006.01.27 16:37close10220.821.21670.00001.21760.822091.73
20472006.01.27 16:39buy10240.821.21470.00001.2157
20482006.01.27 16:39t/p10240.821.21570.00001.21578.202099.93
20492006.01.27 16:39buy10250.831.21700.00001.2180
20502006.01.27 16:40buy10261.641.21470.00001.2157
20512006.01.27 16:40t/p10261.641.21570.00001.215716.402116.33
20522006.01.27 16:40close10250.831.21680.00001.2180-1.662114.67
20532006.01.27 16:41buy10270.831.21470.00001.2157
20542006.01.27 16:41t/p10270.831.21570.00001.21578.302122.97
20552006.01.27 16:41buy10280.841.21710.00001.2181
20562006.01.27 16:42buy10291.661.21470.00001.2157
20572006.01.27 16:42t/p10291.661.21570.00001.215716.602139.57
20582006.01.27 16:42close10280.841.21690.00001.2181-1.682137.89
20592006.01.27 16:43buy10300.841.21470.00001.2157
20602006.01.27 16:43t/p10300.841.21570.00001.21578.402146.29
20612006.01.27 16:43buy10310.851.21660.00001.2176
20622006.01.27 16:44buy10321.681.21470.00001.2157
20632006.01.27 16:44t/p10321.681.21570.00001.215716.802163.09
20642006.01.27 16:44close10310.851.21640.00001.2176-1.702161.39
20652006.01.27 16:45sell10330.851.21450.00001.2135
20662006.01.27 16:45sell10341.701.21510.00001.2141
20672006.01.27 16:52t/p10341.701.21410.00001.214117.002178.39
20682006.01.27 16:52close10330.851.21410.00001.21353.402181.79
20692006.01.27 16:52sell10350.861.21380.00001.2128
20702006.01.27 16:52close10350.861.21370.00001.21280.862182.65
20712006.01.27 16:52sell10360.861.21340.00001.2124
20722006.01.27 17:12t/p10360.861.21240.00001.21248.602191.25
20732006.01.27 17:12sell10370.861.21220.00001.2112
20742006.01.27 17:17sell10381.701.21270.00001.2117
20752006.01.27 17:21sell10393.401.21330.00001.2123
20762006.01.27 18:11close10393.401.21270.00001.212320.402211.65
20772006.01.27 18:11close10381.701.21270.00001.21170.002211.65
20782006.01.27 18:11close10370.861.21270.00001.2112-4.302207.35
20792006.01.27 18:11sell10400.861.21250.00001.2115
20802006.01.27 18:59t/p10400.861.21150.00001.21158.602215.95
20812006.01.27 18:59sell10410.861.20970.00001.2087
20822006.01.27 19:06sell10421.701.21110.00001.2101
20832006.01.27 19:06sell10433.361.21210.00001.2111
20842006.01.27 19:17close10433.361.21120.00001.211130.242246.19
20852006.01.27 19:17close10421.701.21120.00001.2101-1.702244.49
20862006.01.27 19:17close10410.861.21120.00001.2087-12.902231.59
20872006.01.27 19:17sell10440.861.21100.00001.2100
20882006.01.27 19:29t/p10440.861.21000.00001.21008.602240.19
20892006.01.27 19:29sell10450.871.20960.00001.2086
20902006.01.27 19:36sell10461.721.21010.00001.2091
20912006.01.27 20:28sell10473.401.21070.00001.2097
20922006.01.29 23:38close10473.401.21010.00001.209720.402260.59
20932006.01.29 23:38close10461.721.21010.00001.20910.002260.59
20942006.01.29 23:38close10450.871.21010.00001.2086-4.352256.24
20952006.01.29 23:38sell10480.871.21000.00001.2090
20962006.01.30 00:03sell10491.781.21050.00001.2095
20972006.01.30 01:37close10491.781.20950.00001.209517.802274.04
20982006.01.30 01:37close10480.871.20950.00001.20904.862278.90
20992006.01.30 02:00sell10500.891.20960.00001.2086
21002006.01.30 06:59sell10511.781.21090.00001.2099
21012006.01.30 07:00buy10520.881.21110.00001.2121
21022006.01.30 07:00t/p10511.781.20990.00001.209917.802296.70
21032006.01.30 07:00buy10531.781.20990.00001.2109
21042006.01.30 07:00close10500.891.20990.00001.2086-2.672294.03
21052006.01.30 07:33close10531.781.21060.00001.210912.462306.49
21062006.01.30 07:33close10520.881.21060.00001.2121-4.402302.09
21072006.01.30 07:34buy10540.901.21070.00001.2117
21082006.01.30 08:02buy10551.801.21010.00001.2111
21092006.01.30 08:59buy10563.521.20890.00001.2099
21102006.01.30 09:00sell10570.881.20860.00001.2076
21112006.01.30 09:00t/p10563.521.20990.00001.209935.202337.29
21122006.01.30 09:00close10570.881.21080.00001.2076-19.362317.93
21132006.01.30 09:00close10551.801.21060.00001.21119.002326.93
21142006.01.30 09:00close10540.901.21060.00001.2117-0.902326.03
21152006.01.30 09:04sell10580.911.21040.00001.2094
21162006.01.30 09:05sell10591.821.21110.00001.2101
21172006.01.30 09:15buy10600.911.21060.00001.2116
21182006.01.30 09:21t/p10591.821.21010.00001.210118.202344.23
21192006.01.30 09:21buy10611.821.21000.00001.2110
21202006.01.30 09:21close10580.911.21000.00001.20943.642347.87
21212006.01.30 09:28buy10623.641.20950.00001.2105
21222006.01.30 09:28buy10637.121.20890.00001.2099
21232006.01.30 09:59t/p10637.121.20990.00001.209971.202419.07
21242006.01.30 09:59close10623.641.20990.00001.210514.562433.63
21252006.01.30 09:59close10611.821.20990.00001.2110-1.822431.81
21262006.01.30 09:59close10600.911.20990.00001.2116-6.372425.44
21272006.01.30 10:00sell10640.941.20980.00001.2088
21282006.01.30 10:00t/p10640.941.20880.00001.20889.402434.84
21292006.01.30 10:00sell10650.951.20800.00001.2070
21302006.01.30 10:31sell10661.881.20850.00001.2075
21312006.01.30 10:42sell10673.761.20910.00001.2081
21322006.01.30 10:48sell10687.361.20970.00001.2087
21332006.01.30 10:59t/p10687.361.20870.00001.208773.602508.44
21342006.01.30 10:59close10673.761.20860.00001.208118.802527.24
21352006.01.30 10:59close10661.881.20860.00001.2075-1.882525.36
21362006.01.30 10:59close10650.951.20860.00001.2070-5.702519.66
21372006.01.30 11:00sell10690.981.20830.00001.2073
21382006.01.30 11:00sell10701.941.20950.00001.2085
21392006.01.30 11:30t/p10701.941.20850.00001.208519.402539.06
21402006.01.30 11:30close10690.981.20850.00001.2073-1.962537.10
21412006.01.30 11:30sell10710.991.20840.00001.2074
21422006.01.30 11:49sell10721.961.20900.00001.2080
21432006.01.30 11:53close10721.961.20850.00001.20809.802546.90
21442006.01.30 11:53close10710.991.20850.00001.2074-0.992545.91
21452006.01.30 11:53sell10730.991.20840.00001.2074
21462006.01.30 11:59sell10741.981.20920.00001.2082
21472006.01.30 12:01t/p10741.981.20820.00001.208219.802565.71
21482006.01.30 12:01close10730.991.20820.00001.20741.982567.69
21492006.01.30 12:01sell10751.001.20800.00001.2070
21502006.01.30 12:05sell10762.001.20860.00001.2076
21512006.01.30 12:22close10762.001.20820.00001.20768.002575.69
21522006.01.30 12:22close10751.001.20820.00001.2070-2.002573.69
21532006.01.30 12:22sell10771.001.20800.00001.2070
21542006.01.30 12:35sell10782.001.20850.00001.2075
21552006.01.30 12:58sell10793.961.20910.00001.2081
21562006.01.30 13:00close10793.961.20840.00001.208127.722601.41
21572006.01.30 13:00close10782.001.20840.00001.20752.002603.41
21582006.01.30 13:00close10771.001.20840.00001.2070-4.002599.41
21592006.01.30 13:00sell10801.011.20910.00001.2081
21602006.01.30 13:34t/p10801.011.20810.00001.208110.102609.51
21612006.01.30 13:34sell10811.011.20780.00001.2068
21622006.01.30 13:47sell10822.021.20840.00001.2074
21632006.01.30 14:42sell10834.001.20910.00001.2081
21642006.01.30 14:47close10834.001.20840.00001.208128.002637.51
21652006.01.30 14:47close10822.021.20840.00001.20740.002637.51
21662006.01.30 14:47close10811.011.20840.00001.2068-6.062631.45
21672006.01.30 14:47sell10841.021.20830.00001.2073
21682006.01.30 15:14sell10852.041.20910.00001.2081
21692006.01.30 16:00buy10861.031.20850.00001.2095
21702006.01.30 16:44t/p10861.031.20950.00001.209510.302641.75
21712006.01.30 16:44buy10871.021.20980.00001.2108
21722006.01.30 16:44sell10884.041.20970.00001.2087
21732006.01.30 16:48buy10892.061.20920.00001.2102
21742006.01.30 16:50close10892.061.20850.00001.2102-14.422627.33
21752006.01.30 16:50close10884.041.20870.00001.208740.402667.73
21762006.01.30 16:50close10871.021.20850.00001.2108-13.262654.47
21772006.01.30 16:50close10852.041.20870.00001.20818.162662.63
21782006.01.30 16:50close10841.021.20870.00001.2073-4.082658.55
21792006.01.30 16:50buy10901.031.20880.00001.2098
21802006.01.30 18:37buy10912.061.20810.00001.2091
21812006.01.30 19:00sell10921.031.20760.00001.2066
21822006.01.30 19:00sell10932.061.20870.00001.2077
21832006.01.30 19:46t/p10932.061.20770.00001.207720.602679.15
21842006.01.30 19:46close10921.031.20770.00001.2066-1.032678.12
21852006.01.30 19:46sell10941.031.20760.00001.2066
21862006.01.30 19:59sell10952.081.20860.00001.2076
21872006.01.30 22:00t/p10912.061.20910.00001.209120.602698.72
21882006.01.30 22:00close10901.031.20910.00001.20983.092701.81
21892006.01.30 22:00sell10964.161.20910.00001.2081
21902006.01.30 22:04close10964.161.20880.00001.208112.482714.29
21912006.01.30 22:04close10952.081.20880.00001.2076-4.162710.13
21922006.01.30 22:04close10941.031.20880.00001.2066-12.362697.77
21932006.01.31 02:00buy10971.151.20980.00001.2108
21942006.01.31 06:06buy10982.301.20920.00001.2102
21952006.01.31 07:59t/p10971.151.21080.00001.210811.502709.27
21962006.01.31 07:59t/p10982.301.21020.00001.210223.002732.27
21972006.01.31 09:30buy10991.161.20960.00001.2106
21982006.01.31 10:14t/p10991.161.21060.00001.210611.602743.87
21992006.01.31 12:00buy11001.171.21070.00001.2117
22002006.01.31 12:59t/p11001.171.21170.00001.211711.702755.57
22012006.01.31 12:59buy11011.161.21250.00001.2135
22022006.01.31 13:00buy11022.301.21100.00001.2120
22032006.01.31 13:11close11022.301.21180.00001.212018.402773.97
22042006.01.31 13:11close11011.161.21180.00001.2135-8.122765.85
22052006.01.31 13:11buy11031.171.21190.00001.2129
22062006.01.31 15:59t/p11031.171.21290.00001.212911.702777.55
22072006.01.31 15:59buy11041.161.21460.00001.2156
22082006.01.31 16:18buy11052.301.21300.00001.2140
22092006.01.31 16:58t/p11052.301.21400.00001.214023.002800.55
22102006.01.31 16:58close11041.161.21410.00001.2156-5.802794.75
22112006.01.31 16:58buy11061.171.21400.00001.2150
22122006.01.31 16:59t/p11061.171.21500.00001.215011.702806.45
22132006.01.31 16:59buy11071.161.21600.00001.2170
22142006.01.31 17:59t/p11071.161.21700.00001.217011.602818.05
22152006.01.31 17:59buy11081.161.21750.00001.2185
22162006.01.31 18:13buy11092.301.21630.00001.2173
22172006.01.31 18:17close11092.301.21690.00001.217313.802831.85
22182006.01.31 18:17close11081.161.21690.00001.2185-6.962824.89
22192006.01.31 18:17buy11101.161.21690.00001.2179
22202006.01.31 18:18t/p11101.161.21790.00001.217911.602836.49
22212006.01.31 18:18buy11111.161.21810.00001.2191
22222006.01.31 18:21buy11122.321.21760.00001.2186
22232006.01.31 18:28buy11134.601.21700.00001.2180
22242006.01.31 18:34close11134.601.21760.00001.218027.602864.09
22252006.01.31 18:34close11122.321.21760.00001.21860.002864.09
22262006.01.31 18:34close11111.161.21760.00001.2191-5.802858.29
22272006.01.31 18:35buy11141.171.21770.00001.2187
22282006.01.31 19:39buy11152.321.21700.00001.2180
22292006.01.31 19:43buy11164.601.21640.00001.2174
22302006.01.31 19:59close11164.601.21730.00001.217441.402899.69
22312006.01.31 19:59close11152.321.21730.00001.21806.962906.65
22322006.01.31 19:59close11141.171.21730.00001.2187-4.682901.97
22332006.01.31 19:59buy11171.191.21730.00001.2183
22342006.01.31 19:59buy11182.361.21510.00001.2161
22352006.01.31 20:02t/p11182.361.21610.00001.216123.602925.57
22362006.01.31 20:02close11171.191.21730.00001.21830.002925.57
22372006.01.31 20:04buy11191.201.21730.00001.2183
22382006.01.31 20:07buy11202.381.21680.00001.2178
22392006.01.31 20:08close11202.381.21710.00001.21787.142932.71
22402006.01.31 20:08close11191.201.21710.00001.2183-2.402930.31
22412006.01.31 20:08buy11211.201.21730.00001.2183
22422006.01.31 20:09buy11222.401.21680.00001.2178
22432006.01.31 20:14buy11234.761.21630.00001.2173
22442006.01.31 20:14close11234.761.21700.00001.217333.322963.63
22452006.01.31 20:14close11222.401.21700.00001.21784.802968.43
22462006.01.31 20:14close11211.201.21700.00001.2183-3.602964.83
22472006.01.31 20:14buy11241.211.21710.00001.2181
22482006.01.31 20:15buy11252.421.21640.00001.2174
22492006.01.31 20:15buy11264.801.21580.00001.2168
22502006.01.31 20:16buy11279.441.21530.00001.2163
22512006.01.31 20:16close11279.441.21590.00001.216356.633021.46
22522006.01.31 20:16close11264.801.21590.00001.21684.803026.26
22532006.01.31 20:16close11252.421.21590.00001.2174-12.103014.16
22542006.01.31 20:16close11241.211.21590.00001.2181-14.522999.64
22552006.01.31 20:16buy11281.231.21590.00001.2169
22562006.01.31 20:18t/p11281.231.21690.00001.216912.303011.94
22572006.01.31 20:18buy11291.231.21720.00001.2182
22582006.01.31 20:18buy11302.461.21660.00001.2176
22592006.01.31 20:19buy11314.881.21610.00001.2171
22602006.01.31 20:19close11314.881.21690.00001.217139.043050.98
22612006.01.31 20:19close11302.461.21690.00001.21767.383058.36
22622006.01.31 20:19close11291.231.21690.00001.2182-3.693054.67
22632006.01.31 20:19buy11321.251.21700.00001.2180
22642006.01.31 20:20buy11332.501.21640.00001.2174
22652006.01.31 20:20buy11344.921.21580.00001.2168
22662006.01.31 20:21buy11359.681.21520.00001.2162
22672006.01.31 20:34sell11361.161.21440.00001.2134
22682006.01.31 20:59sell11372.421.21520.00001.2142
22692006.01.31 21:02sell11385.001.21580.00001.2148
22702006.01.31 21:29t/p11385.001.21480.00001.214850.003104.67
22712006.01.31 21:29close11372.421.21470.00001.214212.103116.77
22722006.01.31 21:29close11361.161.21480.00001.2134-4.643112.13
22732006.01.31 21:29sell11391.191.21450.00001.2135
22742006.01.31 21:49sell11402.461.21510.00001.2141
22752006.01.31 22:54sell11415.041.21560.00001.2146
22762006.01.31 23:37t/p11402.461.21410.00001.214124.603136.73
22772006.01.31 23:37t/p11415.041.21460.00001.214650.403187.13
22782006.01.31 23:37close11391.191.21410.00001.21354.763191.89
22792006.01.31 23:37sell11421.191.21410.00001.2131
22802006.01.31 23:48sell11432.461.21470.00001.2137
22812006.01.31 23:59close at stop11432.461.21490.00001.2137-4.923186.97
22822006.01.31 23:59close at stop11421.191.21490.00001.2131-9.523177.45
22832006.01.31 23:59close at stop11359.681.21470.00001.2162-48.403129.05
22842006.01.31 23:59close at stop11344.921.21470.00001.2168-54.123074.93
22852006.01.31 23:59close at stop11332.501.21470.00001.2174-42.503032.43
22862006.01.31 23:59close at stop11321.251.21470.00001.2180-28.753003.68