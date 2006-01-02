Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test9851Ticks modelled74936Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit-59.94Gross profit123.37Gross loss-183.31
Profit factor0.67Expected payoff-0.26
Absolute drawdown80.85Maximal drawdown86.72 (81.91%)Relative drawdown81.91% (86.72)
Total trades229Short positions (won %)117 (75.21%)Long positions (won %)112 (83.93%)
Profit trades (% of total)182 (79.48%)Loss trades (% of total)47 (20.52%)
Largestprofit trade4.17loss trade-24.00
Averageprofit trade0.68loss trade-3.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (14.78)consecutive losses (loss in money)5 (-54.04)
Maximalconsecutive profit (count of wins)19.18 (17)consecutive loss (count of losses)-54.04 (5)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 22:00buy10.041.18220.00001.1842
22006.01.02 23:06buy20.081.18170.00001.1837
32006.01.03 00:00sell30.041.18120.00001.1792
42006.01.03 00:00sell40.081.18200.00001.1800
52006.01.03 00:59t/p20.081.18370.00001.18371.54101.54
62006.01.03 00:59close10.041.18380.00001.18420.61102.15
72006.01.03 00:59sell50.161.18380.00001.1818
82006.01.03 01:59sell60.321.18610.00001.1841
92006.01.03 02:00buy70.041.18630.00001.1883
102006.01.03 05:59t/p70.041.18830.00001.18830.80102.95
112006.01.03 05:59buy80.031.18960.00001.1916
122006.01.03 06:00buy90.061.18800.00001.1900
132006.01.03 06:28t/p90.061.19000.00001.19001.20104.15
142006.01.03 06:28close80.031.19000.00001.19160.12104.27
152006.01.03 06:28buy100.031.19040.00001.1924
162006.01.03 06:59buy110.081.18770.00001.1897
172006.01.03 09:09t/p110.081.18970.00001.18971.60105.87
182006.01.03 09:09close100.031.19000.00001.1924-0.12105.75
192006.01.03 14:59close60.321.19360.00001.1841-24.0081.75
202006.01.03 14:59close50.161.19360.00001.1818-15.6866.07
212006.01.03 14:59close40.081.19360.00001.1800-9.2856.79
222006.01.03 14:59close30.041.19360.00001.1792-4.9651.83
232006.01.03 15:00buy120.021.19370.00001.1957
242006.01.03 15:59t/p120.021.19570.00001.19570.4052.23
252006.01.03 15:59buy130.021.19780.00001.1998
262006.01.03 16:16buy140.041.19640.00001.1984
272006.01.03 18:59t/p140.041.19840.00001.19840.8053.03
282006.01.03 18:59close130.021.19840.00001.19980.1253.15
292006.01.03 19:00buy150.021.19850.00001.2005
302006.01.03 19:04buy160.041.19770.00001.1997
312006.01.03 19:59t/p150.021.20050.00001.20050.4053.55
322006.01.03 19:59t/p160.041.19970.00001.19970.8054.35
332006.01.03 19:59buy170.021.20210.00001.2041
342006.01.03 20:29buy180.041.20140.00001.2034
352006.01.03 22:27buy190.081.20080.00001.2028
362006.01.03 23:59t/p190.081.20280.00001.20281.6055.95
372006.01.03 23:59close180.041.20330.00001.20340.7656.71
382006.01.04 00:00close170.021.20320.00001.20410.2056.91
392006.01.04 02:00buy200.021.20460.00001.2066
402006.01.04 02:59t/p200.021.20660.00001.20660.4057.31
412006.01.04 02:59buy210.021.20710.00001.2091
422006.01.04 03:07buy220.041.20660.00001.2086
432006.01.04 05:15buy230.081.20610.00001.2081
442006.01.04 06:59buy240.161.20520.00001.2072
452006.01.04 07:00sell250.021.20490.00001.2029
462006.01.04 07:00sell260.041.20630.00001.2043
472006.01.04 08:00t/p260.041.20430.00001.20430.8058.11
482006.01.04 08:00close250.021.20430.00001.20290.1258.23
492006.01.04 08:00sell270.021.20420.00001.2022
502006.01.04 08:40sell280.041.20480.00001.2028
512006.01.04 08:43sell290.081.20550.00001.2035
522006.01.04 08:47sell300.161.20610.00001.2041
532006.01.04 10:19t/p240.161.20720.00001.20723.2061.43
542006.01.04 10:19close230.081.20720.00001.20810.8862.31
552006.01.04 10:19close220.041.20710.00001.20860.2062.51
562006.01.04 10:19close210.021.20700.00001.2091-0.0262.49
572006.01.04 11:00buy310.021.20690.00001.2089
582006.01.04 11:00buy320.041.20630.00001.2083
592006.01.04 12:59t/p320.041.20830.00001.20830.8063.29
602006.01.04 12:59close310.021.20880.00001.20890.3863.67
612006.01.04 13:00buy330.021.20890.00001.2109
622006.01.04 13:11buy340.041.20760.00001.2096
632006.01.04 13:36t/p340.041.20960.00001.20960.8064.47
642006.01.04 13:36close330.021.20970.00001.21090.1664.63
652006.01.04 13:36buy350.021.20980.00001.2118
662006.01.04 13:46buy360.041.20920.00001.2112
672006.01.04 14:01buy370.081.20870.00001.2107
682006.01.04 14:01buy380.161.20810.00001.2101
692006.01.04 14:41t/p380.161.21010.00001.21013.2067.83
702006.01.04 14:41close370.081.21010.00001.21071.1268.95
712006.01.04 14:41close360.041.21020.00001.21120.4069.35
722006.01.04 14:41close350.021.21010.00001.21180.0669.41
732006.01.04 14:41buy390.021.21040.00001.2124
742006.01.04 14:45buy400.041.20980.00001.2118
752006.01.04 14:47buy410.081.20920.00001.2112
762006.01.04 14:59buy420.161.20840.00001.2104
772006.01.04 17:59t/p390.021.21240.00001.21240.4069.81
782006.01.04 17:59t/p400.041.21180.00001.21180.8070.61
792006.01.04 17:59t/p410.081.21120.00001.21121.6072.21
802006.01.04 17:59t/p420.161.21040.00001.21043.2075.41
812006.01.04 18:00buy430.021.21300.00001.2150
822006.01.04 18:29buy440.041.21230.00001.2143
832006.01.04 22:59buy450.081.21100.00001.2130
842006.01.05 00:18buy460.161.21050.00001.2125
852006.01.06 13:59t/p430.021.21500.00001.21500.3475.75
862006.01.06 13:59t/p440.041.21430.00001.21430.6876.43
872006.01.06 13:59t/p450.081.21300.00001.21301.3677.79
882006.01.06 13:59t/p460.161.21250.00001.21253.0880.87
892006.01.06 14:00buy470.021.21650.00001.2185
902006.01.06 14:30buy480.041.21340.00001.2154
912006.01.06 14:50t/p480.041.21540.00001.21540.8081.67
922006.01.06 14:50close470.021.21550.00001.2185-0.2081.47
932006.01.06 14:50buy490.021.21600.00001.2180
942006.01.06 15:01buy500.041.21550.00001.2175
952006.01.06 15:13buy510.081.21490.00001.2169
962006.01.06 16:27buy520.161.21430.00001.2163
972006.01.12 14:59t/p290.081.20350.00001.20352.0883.55
982006.01.12 14:59t/p300.161.20410.00001.20414.1787.72
992006.01.12 14:59close280.041.20340.00001.20280.8088.52
1002006.01.12 15:00close270.021.20330.00001.20220.3088.83
1012006.01.12 15:00sell530.031.20710.00001.2051
1022006.01.12 15:01t/p530.031.20510.00001.20510.6089.43
1032006.01.12 15:01sell540.021.20410.00001.2021
1042006.01.12 15:01sell550.061.20610.00001.2041
1052006.01.12 15:27t/p550.061.20410.00001.20411.2090.63
1062006.01.12 15:27close540.021.20410.00001.20210.0090.63
1072006.01.12 15:27sell560.021.20410.00001.2021
1082006.01.12 15:28t/p560.021.20210.00001.20210.4091.03
1092006.01.12 15:28sell570.021.20190.00001.1999
1102006.01.12 15:28close570.021.20160.00001.19990.0691.09
1112006.01.12 15:28close520.161.20140.00001.2163-21.3669.72
1122006.01.12 15:28close510.081.20140.00001.2169-11.1658.56
1132006.01.12 15:28close500.041.20140.00001.2175-5.8252.74
1142006.01.12 15:28close490.021.20140.00001.2180-3.0149.73
1152006.01.12 15:28sell580.021.20170.00001.1997
1162006.01.12 15:31sell590.041.20220.00001.2002
1172006.01.12 15:32sell600.081.20280.00001.2008
1182006.01.12 15:41sell610.161.20340.00001.2014
1192006.01.12 20:00buy620.021.20460.00001.2066
1202006.01.12 20:00buy630.041.20330.00001.2053
1212006.01.13 06:59t/p630.041.20530.00001.20530.7750.50
1222006.01.13 06:59close620.021.20590.00001.20660.2450.74
1232006.01.13 07:00buy640.021.20610.00001.2081
1242006.01.13 07:18buy650.041.20550.00001.2075
1252006.01.13 10:04t/p650.041.20750.00001.20750.8051.54
1262006.01.13 10:04close640.021.20750.00001.20810.2851.82
1272006.01.13 10:04buy660.021.20780.00001.2098
1282006.01.13 10:06buy670.041.20720.00001.2092
1292006.01.13 10:59buy680.081.20640.00001.2084
1302006.01.13 11:59buy690.161.20560.00001.2076
1312006.01.13 14:41t/p690.161.20760.00001.20763.2055.02
1322006.01.13 14:41close680.081.20800.00001.20841.2856.30
1332006.01.13 14:42close670.041.20750.00001.20920.1256.42
1342006.01.13 14:42close660.021.20750.00001.2098-0.0656.36
1352006.01.13 16:00buy700.021.20790.00001.2099
1362006.01.13 16:38buy710.041.20670.00001.2087
1372006.01.13 16:47t/p710.041.20870.00001.20870.8057.16
1382006.01.13 16:47close700.021.20890.00001.20990.2057.36
1392006.01.13 16:47buy720.021.20900.00001.2110
1402006.01.13 16:48buy730.041.20850.00001.2105
1412006.01.13 16:52buy740.081.20790.00001.2099
1422006.01.13 16:59t/p740.081.20990.00001.20991.6058.96
1432006.01.13 16:59close730.041.21020.00001.21050.6859.64
1442006.01.13 17:00close720.021.21020.00001.21100.2459.88
1452006.01.13 17:29buy750.021.20980.00001.2118
1462006.01.13 17:59t/p750.021.21180.00001.21180.4060.28
1472006.01.13 17:59close610.161.21360.00001.2014-16.2244.06
1482006.01.13 17:59close600.081.21360.00001.2008-8.5935.47
1492006.01.13 17:59close590.041.21360.00001.2002-4.5430.93
1502006.01.13 17:59close580.021.21360.00001.1997-2.3728.56
1512006.01.13 18:00buy760.011.21360.00001.2156
1522006.01.13 18:24buy770.021.21270.00001.2147
1532006.01.15 23:00t/p770.021.21470.00001.21470.4028.96
1542006.01.15 23:00close760.011.21520.00001.21560.1629.12
1552006.01.15 23:00buy780.011.21530.00001.2173
1562006.01.15 23:37t/p780.011.21730.00001.21730.2029.32
1572006.01.15 23:37buy790.011.21750.00001.2195
1582006.01.15 23:53buy800.021.21690.00001.2189
1592006.01.16 00:49buy810.041.21620.00001.2182
1602006.01.16 01:59buy820.081.21510.00001.2171
1612006.01.16 03:47sell830.011.21470.00001.2127
1622006.01.16 03:59sell840.021.21590.00001.2139
1632006.01.16 06:43t/p840.021.21390.00001.21390.4029.72
1642006.01.16 06:43close830.011.21390.00001.21270.0829.80
1652006.01.16 06:43sell850.011.21380.00001.2118
1662006.01.16 06:50sell860.021.21430.00001.2123
1672006.01.16 08:46sell870.041.21490.00001.2129
1682006.01.16 13:03t/p870.041.21290.00001.21290.8030.60
1692006.01.16 13:03close860.021.21260.00001.21230.3430.94
1702006.01.16 13:04close850.011.21250.00001.21180.1331.07
1712006.01.16 13:05sell880.011.21230.00001.2103
1722006.01.16 13:07sell890.021.21280.00001.2108
1732006.01.17 00:18t/p890.021.21080.00001.21080.4131.48
1742006.01.17 00:18close880.011.21070.00001.21030.1731.65
1752006.01.17 01:00sell900.011.20850.00001.2065
1762006.01.17 01:00sell910.021.21120.00001.2092
1772006.01.17 01:56t/p910.021.20920.00001.20920.4032.05
1782006.01.17 01:56close900.011.20910.00001.2065-0.0631.99
1792006.01.17 01:56sell920.011.20900.00001.2070
1802006.01.17 01:59sell930.021.20970.00001.2077
1812006.01.17 02:59sell940.041.21040.00001.2084
1822006.01.17 03:31sell950.081.21090.00001.2089
1832006.01.17 11:59t/p930.021.20770.00001.20770.4032.39
1842006.01.17 11:59t/p940.041.20840.00001.20840.8033.19
1852006.01.17 11:59t/p950.081.20890.00001.20891.6034.79
1862006.01.17 11:59close920.011.20750.00001.20700.1534.94
1872006.01.17 12:00sell960.011.20730.00001.2053
1882006.01.17 12:00sell970.021.20950.00001.2075
1892006.01.17 12:02sell980.041.21010.00001.2081
1902006.01.17 12:29t/p980.041.20810.00001.20810.8035.74
1912006.01.17 12:29close970.021.20790.00001.20750.3236.06
1922006.01.17 12:29close960.011.20800.00001.2053-0.0735.99
1932006.01.17 12:29sell990.011.20770.00001.2057
1942006.01.17 12:32sell1000.021.20830.00001.2063
1952006.01.17 13:36sell1010.041.20880.00001.2068
1962006.01.17 14:52t/p1010.041.20680.00001.20680.8036.79
1972006.01.17 14:52close1000.021.20670.00001.20630.3237.11
1982006.01.17 14:52close990.011.20680.00001.20570.0937.20
1992006.01.17 14:52sell1020.011.20670.00001.2047
2002006.01.17 17:00sell1030.021.20730.00001.2053
2012006.01.17 17:11sell1040.041.20780.00001.2058
2022006.01.17 19:25sell1050.081.20840.00001.2064
2032006.01.19 14:33t/p1050.081.20640.00001.20641.7938.99
2042006.01.19 14:33close1040.041.20620.00001.20580.7439.73
2052006.01.19 14:33close1030.021.20630.00001.20530.2539.98
2062006.01.19 14:33close1020.011.20620.00001.20470.0740.05
2072006.01.19 14:33sell1060.011.20590.00001.2039
2082006.01.19 14:33sell1070.021.20640.00001.2044
2092006.01.19 14:39sell1080.041.20690.00001.2049
2102006.01.19 15:00sell1090.081.20750.00001.2055
2112006.01.23 00:59t/p790.011.21950.00001.21950.1440.19
2122006.01.23 00:59t/p800.021.21890.00001.21890.2840.47
2132006.01.23 00:59t/p810.041.21820.00001.21820.5941.06
2142006.01.23 00:59t/p820.081.21710.00001.21711.1842.24
2152006.01.23 00:59close1090.081.22260.00001.2055-11.9830.26
2162006.01.23 00:59close1080.041.22260.00001.2049-6.2324.02
2172006.01.23 00:59close1070.021.22260.00001.2044-3.2220.81
2182006.01.23 00:59close1060.011.22260.00001.2039-1.6619.15
2192006.01.23 01:00buy1100.011.22250.00001.2245
2202006.01.23 01:40buy1110.021.22110.00001.2231
2212006.01.23 01:41t/p1110.021.22310.00001.22310.4019.55
2222006.01.23 01:41close1100.011.22340.00001.22450.0919.64
2232006.01.23 01:41buy1120.011.22390.00001.2259
2242006.01.23 01:41buy1130.021.22340.00001.2254
2252006.01.23 01:42buy1140.041.22280.00001.2248
2262006.01.23 01:50buy1150.081.22220.00001.2242
2272006.01.23 03:29t/p1150.081.22420.00001.22421.6021.24
2282006.01.23 03:29close1140.041.22420.00001.22480.5621.80
2292006.01.23 03:29close1130.021.22440.00001.22540.2022.00
2302006.01.23 03:29close1120.011.22430.00001.22590.0422.04
2312006.01.23 03:29buy1160.011.22440.00001.2264
2322006.01.23 03:33buy1170.021.22390.00001.2259
2332006.01.23 04:03buy1180.041.22330.00001.2253
2342006.01.23 04:55t/p1180.041.22530.00001.22530.8022.84
2352006.01.23 04:55close1170.021.22530.00001.22590.2823.12
2362006.01.23 04:55close1160.011.22520.00001.22640.0823.20
2372006.01.23 04:55buy1190.011.22560.00001.2276
2382006.01.23 04:59buy1200.021.22440.00001.2264
2392006.01.23 05:10buy1210.041.22380.00001.2258
2402006.01.23 05:14buy1220.081.22330.00001.2253
2412006.01.23 06:00sell1230.011.22350.00001.2215
2422006.01.23 07:06sell1240.021.22420.00001.2222
2432006.01.23 07:13sell1250.041.22500.00001.2230
2442006.01.23 08:59t/p1250.041.22300.00001.22300.8024.00
2452006.01.23 08:59close1240.021.22280.00001.22220.2824.28
2462006.01.23 09:00close1230.011.22280.00001.22150.0724.35
2472006.01.23 09:00sell1260.011.22360.00001.2216
2482006.01.23 09:00sell1270.021.22420.00001.2222
2492006.01.23 09:10sell1280.041.22480.00001.2228
2502006.01.23 09:59t/p1280.041.22280.00001.22280.8025.15
2512006.01.23 09:59close1270.021.22260.00001.22220.3225.47
2522006.01.23 09:59close1260.011.22280.00001.22160.0825.55
2532006.01.23 09:59sell1290.011.22250.00001.2205
2542006.01.23 09:59t/p1210.041.22580.00001.22580.8026.35
2552006.01.23 09:59t/p1220.081.22530.00001.22531.6027.95
2562006.01.23 09:59close1200.021.22620.00001.22640.3628.31
2572006.01.23 09:59sell1300.021.22620.00001.2242
2582006.01.23 10:00close1190.011.22620.00001.22760.0628.37
2592006.01.23 10:59sell1310.041.22870.00001.2267
2602006.01.23 11:00buy1320.011.22880.00001.2308
2612006.01.23 11:35buy1330.021.22720.00001.2292
2622006.01.23 17:59t/p1330.021.22920.00001.22920.4028.77
2632006.01.23 17:59close1320.011.22940.00001.23080.0628.83
2642006.01.23 17:59sell1340.081.22940.00001.2274
2652006.01.23 18:00buy1350.011.22960.00001.2316
2662006.01.23 18:09buy1360.021.22810.00001.2301
2672006.01.23 19:59t/p1360.021.23010.00001.23010.4029.23
2682006.01.23 19:59close1350.011.23020.00001.23160.0629.29
2692006.01.23 20:00buy1370.011.23040.00001.2324
2702006.01.23 20:14buy1380.021.22980.00001.2318
2712006.01.24 02:13buy1390.041.22920.00001.2312
2722006.01.24 03:36buy1400.081.22860.00001.2306
2732006.01.24 06:49t/p1400.081.23060.00001.23061.6030.89
2742006.01.24 06:49close1390.041.23070.00001.23120.6031.49
2752006.01.24 06:49close1380.021.23080.00001.23180.1831.68
2762006.01.24 06:49close1370.011.23070.00001.23240.0231.70
2772006.01.24 09:42t/p1340.081.22740.00001.22741.6533.35
2782006.01.24 09:42close1310.041.22730.00001.22670.5833.93
2792006.01.24 09:43close1300.021.22740.00001.2242-0.2333.70
2802006.01.24 09:43close1290.011.22740.00001.2205-0.4833.22
2812006.01.24 09:43sell1410.011.22720.00001.2252
2822006.01.24 09:59sell1420.021.22790.00001.2259
2832006.01.24 13:00buy1430.011.22820.00001.2302
2842006.01.24 13:00buy1440.021.22690.00001.2289
2852006.01.24 13:41sell1450.041.22850.00001.2265
2862006.01.24 14:00t/p1450.041.22650.00001.22650.8034.02
2872006.01.24 14:00close1420.021.22650.00001.22590.2834.30
2882006.01.24 14:00close1410.011.22810.00001.2252-0.0934.21
2892006.01.24 17:59t/p1440.021.22890.00001.22890.4034.61
2902006.01.24 17:59close1430.011.22930.00001.23020.1134.72
2912006.01.24 18:00buy1460.011.22950.00001.2315
2922006.01.24 18:02buy1470.021.22900.00001.2310
2932006.01.24 20:00sell1480.011.22890.00001.2269
2942006.01.24 20:01sell1490.021.22940.00001.2274
2952006.01.24 20:19buy1500.041.22830.00001.2303
2962006.01.24 22:28buy1510.081.22770.00001.2297
2972006.01.24 22:59t/p1490.021.22740.00001.22740.4035.12
2982006.01.24 22:59close1480.011.22710.00001.22690.1835.30
2992006.01.24 23:00sell1520.011.22710.00001.2251
3002006.01.25 07:01sell1530.021.22780.00001.2258
3012006.01.25 08:59sell1540.041.22860.00001.2266
3022006.01.25 09:59t/p1460.011.23150.00001.23150.1935.49
3032006.01.25 09:59t/p1470.021.23100.00001.23100.3835.88
3042006.01.25 09:59t/p1500.041.23030.00001.23030.7736.65
3052006.01.25 09:59t/p1510.081.22970.00001.22971.5438.18
3062006.01.25 09:59buy1550.011.23200.00001.2340
3072006.01.25 09:59sell1560.081.23180.00001.2298
3082006.01.25 10:00t/p1560.081.22980.00001.22981.6039.78
3092006.01.25 10:00buy1570.041.22930.00001.2313
3102006.01.25 10:00close1540.041.22930.00001.2266-0.2839.50
3112006.01.25 10:00close1530.021.22940.00001.2258-0.3239.18
3122006.01.25 10:00close1520.011.22930.00001.2251-0.2138.97
3132006.01.25 10:21t/p1570.041.23130.00001.23130.8039.77
3142006.01.25 10:21close1550.011.23130.00001.2340-0.0739.70
3152006.01.25 10:21buy1580.021.23160.00001.2336
3162006.01.25 10:25buy1590.041.23100.00001.2330
3172006.01.25 10:29buy1600.081.23040.00001.2324
3182006.01.25 10:59buy1610.161.22970.00001.2317
3192006.01.25 14:00sell1620.011.22690.00001.2249
3202006.01.25 14:08sell1630.021.22790.00001.2259
3212006.01.25 14:08sell1640.081.22960.00001.2276
3222006.01.25 14:32t/p1640.081.22760.00001.22761.6041.30
3232006.01.25 14:32close1630.021.22760.00001.22590.0641.36
3242006.01.25 14:32close1620.011.22750.00001.2249-0.0641.30
3252006.01.25 14:32sell1650.011.22710.00001.2251
3262006.01.25 15:51t/p1650.011.22510.00001.22510.2041.50
3272006.01.25 15:51sell1660.011.22480.00001.2228
3282006.01.25 15:52sell1670.021.22560.00001.2236
3292006.01.25 15:59sell1680.041.22650.00001.2245
3302006.01.25 16:07sell1690.081.22710.00001.2251
3312006.01.25 17:50t/p1690.081.22510.00001.22511.6043.10
3322006.01.25 17:50close1680.041.22510.00001.22450.5643.66
3332006.01.25 17:51close1670.021.22510.00001.22360.1043.76
3342006.01.25 17:51close1660.011.22520.00001.2228-0.0443.72
3352006.01.25 17:51sell1700.011.22500.00001.2230
3362006.01.25 17:59sell1710.021.22690.00001.2249
3372006.01.25 18:26sell1720.041.22750.00001.2255
3382006.01.25 20:43t/p1720.041.22550.00001.22550.8044.52
3392006.01.25 20:43close1710.021.22550.00001.22490.2844.80
3402006.01.25 20:43close1700.011.22540.00001.2230-0.0444.76
3412006.01.25 21:00sell1730.011.22440.00001.2224
3422006.01.25 21:02sell1740.021.22500.00001.2230
3432006.01.26 01:59sell1750.041.22570.00001.2237
3442006.01.26 07:59sell1760.081.22640.00001.2244
3452006.01.26 08:59t/p1760.081.22440.00001.22441.6046.36
3462006.01.26 08:59close1750.041.22430.00001.22370.5646.92
3472006.01.26 09:00close1740.021.22440.00001.22300.1647.08
3482006.01.26 09:02close1730.011.22610.00001.2224-0.1546.93
3492006.01.26 10:00sell1770.011.22560.00001.2236
3502006.01.26 16:59t/p1770.011.22360.00001.22360.2047.13
3512006.01.26 16:59close1610.161.22280.00001.2317-11.4035.72
3522006.01.26 16:59close1600.081.22280.00001.2324-6.2629.46
3532006.01.26 16:59close1590.041.22280.00001.2330-3.3726.09
3542006.01.26 16:59close1580.021.22280.00001.2336-1.8124.29
3552006.01.26 17:00sell1780.011.22280.00001.2208
3562006.01.26 17:00sell1790.021.22450.00001.2225
3572006.01.26 18:59t/p1790.021.22250.00001.22250.4024.69
3582006.01.26 18:59close1780.011.22140.00001.22080.1424.83
3592006.01.26 19:00sell1800.011.22130.00001.2193
3602006.01.26 19:00sell1810.021.22240.00001.2204
3612006.01.26 22:34t/p1810.021.22040.00001.22040.4025.23
3622006.01.26 22:34close1800.011.22040.00001.21930.0925.32
3632006.01.27 00:00buy1820.011.22150.00001.2235
3642006.01.27 00:01buy1830.021.22080.00001.2228
3652006.01.27 02:28buy1840.041.22020.00001.2222
3662006.01.27 02:29buy1850.081.21970.00001.2217
3672006.01.27 03:00sell1860.011.22070.00001.2187
3682006.01.27 03:59sell1870.021.22120.00001.2192
3692006.01.27 10:59t/p1870.021.21920.00001.21920.4025.72
3702006.01.27 10:59close1860.011.21880.00001.21870.1925.91
3712006.01.27 12:00sell1880.011.21730.00001.2153
3722006.01.27 12:00sell1890.021.21830.00001.2163
3732006.01.27 13:59t/p1850.081.22170.00001.22171.6027.51
3742006.01.27 13:59close1840.041.22200.00001.22220.7228.23
3752006.01.27 13:59sell1900.041.22200.00001.2200
3762006.01.27 14:00close1830.021.22190.00001.22280.2228.45
3772006.01.27 14:32close1820.011.22110.00001.2235-0.0428.41
3782006.01.27 14:32buy1910.011.22140.00001.2234
3792006.01.27 14:38sell1920.081.22260.00001.2206
3802006.01.27 15:59t/p1880.011.21530.00001.21530.2028.61
3812006.01.27 15:59t/p1890.021.21630.00001.21630.4029.01
3822006.01.27 15:59t/p1900.041.22000.00001.22000.8029.81
3832006.01.27 15:59t/p1920.081.22060.00001.22061.6031.41
3842006.01.27 15:59buy1930.021.21370.00001.2157
3852006.01.27 16:00t/p1930.021.21570.00001.21570.4031.81
3862006.01.27 16:00close1910.011.22160.00001.22340.0231.83
3872006.01.27 16:01buy1940.011.21470.00001.2167
3882006.01.27 16:01t/p1940.011.21670.00001.21670.2032.03
3892006.01.27 16:01buy1950.011.22150.00001.2235
3902006.01.27 16:02buy1960.021.21470.00001.2167
3912006.01.27 16:02t/p1960.021.21670.00001.21670.4032.43
3922006.01.27 16:02buy1970.021.22040.00001.2224
3932006.01.27 16:03buy1980.041.21470.00001.2167
3942006.01.27 16:03t/p1980.041.21670.00001.21670.8033.23
3952006.01.27 16:04buy1990.041.21470.00001.2167
3962006.01.27 16:04t/p1990.041.21670.00001.21670.8034.03
3972006.01.27 16:04buy2000.041.21950.00001.2215
3982006.01.27 16:05buy2010.081.21470.00001.2167
3992006.01.27 16:05t/p2010.081.21670.00001.21671.6035.63
4002006.01.27 16:06buy2020.081.21470.00001.2167
4012006.01.27 16:06t/p2020.081.21670.00001.21671.6037.23
4022006.01.27 16:06buy2030.081.21900.00001.2210
4032006.01.27 16:45sell2040.011.21450.00001.2125
4042006.01.27 16:45sell2050.021.21510.00001.2131
4052006.01.27 17:09t/p2050.021.21310.00001.21310.4037.63
4062006.01.27 17:09close2040.011.21310.00001.21250.1437.77
4072006.01.27 17:09sell2060.011.21280.00001.2108
4082006.01.27 17:29sell2070.021.21340.00001.2114
4092006.01.27 18:59t/p2060.011.21080.00001.21080.2037.97
4102006.01.27 18:59t/p2070.021.21140.00001.21140.4038.37
4112006.01.27 18:59sell2080.011.20970.00001.2077
4122006.01.27 19:06sell2090.021.21110.00001.2091
4132006.01.27 19:06sell2100.041.21210.00001.2101
4142006.01.27 19:29t/p2100.041.21010.00001.21010.8039.17
4152006.01.27 19:29close2090.021.21010.00001.20910.2039.37
4162006.01.27 19:29close2080.011.21020.00001.2077-0.0539.32
4172006.01.27 19:29sell2110.011.20960.00001.2076
4182006.01.27 19:36sell2120.021.21010.00001.2081
4192006.01.27 20:28sell2130.041.21070.00001.2087
4202006.01.30 03:17t/p2130.041.20870.00001.20870.8240.14
4212006.01.30 03:17close2120.021.20860.00001.20810.3140.45
4222006.01.30 03:17close2110.011.20870.00001.20760.1040.55
4232006.01.30 03:17sell2140.011.20860.00001.2066
4242006.01.30 03:22sell2150.021.20920.00001.2072
4252006.01.30 06:00sell2160.041.20980.00001.2078
4262006.01.30 06:59sell2170.081.21090.00001.2089
4272006.01.30 08:59t/p2170.081.20890.00001.20891.6042.15
4282006.01.30 08:59close2160.041.20890.00001.20780.3642.51
4292006.01.30 09:00close2150.021.20880.00001.20720.0842.59
4302006.01.30 09:00close2140.011.21080.00001.2066-0.2242.37
4312006.01.30 10:00sell2180.011.20980.00001.2078
4322006.01.30 13:54t/p2180.011.20780.00001.20780.2042.57
4332006.01.30 13:54sell2190.011.20760.00001.2056
4342006.01.30 13:59sell2200.021.20850.00001.2065
4352006.01.30 14:42sell2210.041.20910.00001.2071
4362006.01.30 16:44sell2220.081.20970.00001.2077
4372006.01.30 19:46t/p2220.081.20770.00001.20771.6044.17
4382006.01.30 19:46close2210.041.20770.00001.20710.5644.73
4392006.01.30 19:46close2200.021.20780.00001.20650.1444.87
4402006.01.30 19:48close2190.011.20770.00001.2056-0.0144.86
4412006.01.31 00:00sell2230.011.20850.00001.2065
4422006.01.31 00:00sell2240.021.20910.00001.2071
4432006.01.31 02:54sell2250.041.20980.00001.2078
4442006.01.31 07:59sell2260.081.21100.00001.2090
4452006.01.31 08:01t/p2260.081.20900.00001.20901.6046.46
4462006.01.31 08:01close2250.041.20900.00001.20780.3246.78
4472006.01.31 08:01close2240.021.20910.00001.20710.0046.78
4482006.01.31 08:01close2230.011.20900.00001.2065-0.0546.73
4492006.01.31 20:34sell2270.021.21440.00001.2124
4502006.01.31 20:59sell2280.041.21520.00001.2132
4512006.01.31 21:02sell2290.081.21580.00001.2138
4522006.01.31 23:59close at stop2290.081.21490.00001.21380.7247.45
4532006.01.31 23:59close at stop2280.041.21490.00001.21320.1247.57
4542006.01.31 23:59close at stop2270.021.21490.00001.2124-0.1047.47
4552006.01.31 23:59close at stop2030.081.21470.00001.2210-3.5643.91
4562006.01.31 23:59close at stop2000.041.21470.00001.2215-1.9841.93
4572006.01.31 23:59close at stop1970.021.21470.00001.2224-1.1740.76
4582006.01.31 23:59close at stop1950.011.21470.00001.2235-0.7040.06