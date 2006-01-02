|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|9851
|Ticks modelled
|74936
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-59.94
|Gross profit
|123.37
|Gross loss
|-183.31
|Profit factor
|0.67
|Expected payoff
|-0.26
|Absolute drawdown
|80.85
|Maximal drawdown
|86.72 (81.91%)
|Relative drawdown
|81.91% (86.72)
|Total trades
|229
|Short positions (won %)
|117 (75.21%)
|Long positions (won %)
|112 (83.93%)
|Profit trades (% of total)
|182 (79.48%)
|Loss trades (% of total)
|47 (20.52%)
|Largest
|profit trade
|4.17
|loss trade
|-24.00
|Average
|profit trade
|0.68
|loss trade
|-3.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (14.78)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-54.04)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|19.18 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-54.04 (5)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 22:00
|buy
|1
|0.04
|1.1822
|0.0000
|1.1842
|2
|2006.01.02 23:06
|buy
|2
|0.08
|1.1817
|0.0000
|1.1837
|3
|2006.01.03 00:00
|sell
|3
|0.04
|1.1812
|0.0000
|1.1792
|4
|2006.01.03 00:00
|sell
|4
|0.08
|1.1820
|0.0000
|1.1800
|5
|2006.01.03 00:59
|t/p
|2
|0.08
|1.1837
|0.0000
|1.1837
|1.54
|101.54
|6
|2006.01.03 00:59
|close
|1
|0.04
|1.1838
|0.0000
|1.1842
|0.61
|102.15
|7
|2006.01.03 00:59
|sell
|5
|0.16
|1.1838
|0.0000
|1.1818
|8
|2006.01.03 01:59
|sell
|6
|0.32
|1.1861
|0.0000
|1.1841
|9
|2006.01.03 02:00
|buy
|7
|0.04
|1.1863
|0.0000
|1.1883
|10
|2006.01.03 05:59
|t/p
|7
|0.04
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|0.80
|102.95
|11
|2006.01.03 05:59
|buy
|8
|0.03
|1.1896
|0.0000
|1.1916
|12
|2006.01.03 06:00
|buy
|9
|0.06
|1.1880
|0.0000
|1.1900
|13
|2006.01.03 06:28
|t/p
|9
|0.06
|1.1900
|0.0000
|1.1900
|1.20
|104.15
|14
|2006.01.03 06:28
|close
|8
|0.03
|1.1900
|0.0000
|1.1916
|0.12
|104.27
|15
|2006.01.03 06:28
|buy
|10
|0.03
|1.1904
|0.0000
|1.1924
|16
|2006.01.03 06:59
|buy
|11
|0.08
|1.1877
|0.0000
|1.1897
|17
|2006.01.03 09:09
|t/p
|11
|0.08
|1.1897
|0.0000
|1.1897
|1.60
|105.87
|18
|2006.01.03 09:09
|close
|10
|0.03
|1.1900
|0.0000
|1.1924
|-0.12
|105.75
|19
|2006.01.03 14:59
|close
|6
|0.32
|1.1936
|0.0000
|1.1841
|-24.00
|81.75
|20
|2006.01.03 14:59
|close
|5
|0.16
|1.1936
|0.0000
|1.1818
|-15.68
|66.07
|21
|2006.01.03 14:59
|close
|4
|0.08
|1.1936
|0.0000
|1.1800
|-9.28
|56.79
|22
|2006.01.03 14:59
|close
|3
|0.04
|1.1936
|0.0000
|1.1792
|-4.96
|51.83
|23
|2006.01.03 15:00
|buy
|12
|0.02
|1.1937
|0.0000
|1.1957
|24
|2006.01.03 15:59
|t/p
|12
|0.02
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|0.40
|52.23
|25
|2006.01.03 15:59
|buy
|13
|0.02
|1.1978
|0.0000
|1.1998
|26
|2006.01.03 16:16
|buy
|14
|0.04
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|27
|2006.01.03 18:59
|t/p
|14
|0.04
|1.1984
|0.0000
|1.1984
|0.80
|53.03
|28
|2006.01.03 18:59
|close
|13
|0.02
|1.1984
|0.0000
|1.1998
|0.12
|53.15
|29
|2006.01.03 19:00
|buy
|15
|0.02
|1.1985
|0.0000
|1.2005
|30
|2006.01.03 19:04
|buy
|16
|0.04
|1.1977
|0.0000
|1.1997
|31
|2006.01.03 19:59
|t/p
|15
|0.02
|1.2005
|0.0000
|1.2005
|0.40
|53.55
|32
|2006.01.03 19:59
|t/p
|16
|0.04
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|0.80
|54.35
|33
|2006.01.03 19:59
|buy
|17
|0.02
|1.2021
|0.0000
|1.2041
|34
|2006.01.03 20:29
|buy
|18
|0.04
|1.2014
|0.0000
|1.2034
|35
|2006.01.03 22:27
|buy
|19
|0.08
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|36
|2006.01.03 23:59
|t/p
|19
|0.08
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|1.60
|55.95
|37
|2006.01.03 23:59
|close
|18
|0.04
|1.2033
|0.0000
|1.2034
|0.76
|56.71
|38
|2006.01.04 00:00
|close
|17
|0.02
|1.2032
|0.0000
|1.2041
|0.20
|56.91
|39
|2006.01.04 02:00
|buy
|20
|0.02
|1.2046
|0.0000
|1.2066
|40
|2006.01.04 02:59
|t/p
|20
|0.02
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|0.40
|57.31
|41
|2006.01.04 02:59
|buy
|21
|0.02
|1.2071
|0.0000
|1.2091
|42
|2006.01.04 03:07
|buy
|22
|0.04
|1.2066
|0.0000
|1.2086
|43
|2006.01.04 05:15
|buy
|23
|0.08
|1.2061
|0.0000
|1.2081
|44
|2006.01.04 06:59
|buy
|24
|0.16
|1.2052
|0.0000
|1.2072
|45
|2006.01.04 07:00
|sell
|25
|0.02
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|46
|2006.01.04 07:00
|sell
|26
|0.04
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|47
|2006.01.04 08:00
|t/p
|26
|0.04
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|0.80
|58.11
|48
|2006.01.04 08:00
|close
|25
|0.02
|1.2043
|0.0000
|1.2029
|0.12
|58.23
|49
|2006.01.04 08:00
|sell
|27
|0.02
|1.2042
|0.0000
|1.2022
|50
|2006.01.04 08:40
|sell
|28
|0.04
|1.2048
|0.0000
|1.2028
|51
|2006.01.04 08:43
|sell
|29
|0.08
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|52
|2006.01.04 08:47
|sell
|30
|0.16
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|53
|2006.01.04 10:19
|t/p
|24
|0.16
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|3.20
|61.43
|54
|2006.01.04 10:19
|close
|23
|0.08
|1.2072
|0.0000
|1.2081
|0.88
|62.31
|55
|2006.01.04 10:19
|close
|22
|0.04
|1.2071
|0.0000
|1.2086
|0.20
|62.51
|56
|2006.01.04 10:19
|close
|21
|0.02
|1.2070
|0.0000
|1.2091
|-0.02
|62.49
|57
|2006.01.04 11:00
|buy
|31
|0.02
|1.2069
|0.0000
|1.2089
|58
|2006.01.04 11:00
|buy
|32
|0.04
|1.2063
|0.0000
|1.2083
|59
|2006.01.04 12:59
|t/p
|32
|0.04
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|0.80
|63.29
|60
|2006.01.04 12:59
|close
|31
|0.02
|1.2088
|0.0000
|1.2089
|0.38
|63.67
|61
|2006.01.04 13:00
|buy
|33
|0.02
|1.2089
|0.0000
|1.2109
|62
|2006.01.04 13:11
|buy
|34
|0.04
|1.2076
|0.0000
|1.2096
|63
|2006.01.04 13:36
|t/p
|34
|0.04
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|0.80
|64.47
|64
|2006.01.04 13:36
|close
|33
|0.02
|1.2097
|0.0000
|1.2109
|0.16
|64.63
|65
|2006.01.04 13:36
|buy
|35
|0.02
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|66
|2006.01.04 13:46
|buy
|36
|0.04
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|67
|2006.01.04 14:01
|buy
|37
|0.08
|1.2087
|0.0000
|1.2107
|68
|2006.01.04 14:01
|buy
|38
|0.16
|1.2081
|0.0000
|1.2101
|69
|2006.01.04 14:41
|t/p
|38
|0.16
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|3.20
|67.83
|70
|2006.01.04 14:41
|close
|37
|0.08
|1.2101
|0.0000
|1.2107
|1.12
|68.95
|71
|2006.01.04 14:41
|close
|36
|0.04
|1.2102
|0.0000
|1.2112
|0.40
|69.35
|72
|2006.01.04 14:41
|close
|35
|0.02
|1.2101
|0.0000
|1.2118
|0.06
|69.41
|73
|2006.01.04 14:41
|buy
|39
|0.02
|1.2104
|0.0000
|1.2124
|74
|2006.01.04 14:45
|buy
|40
|0.04
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|75
|2006.01.04 14:47
|buy
|41
|0.08
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|76
|2006.01.04 14:59
|buy
|42
|0.16
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|77
|2006.01.04 17:59
|t/p
|39
|0.02
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|0.40
|69.81
|78
|2006.01.04 17:59
|t/p
|40
|0.04
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|0.80
|70.61
|79
|2006.01.04 17:59
|t/p
|41
|0.08
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|1.60
|72.21
|80
|2006.01.04 17:59
|t/p
|42
|0.16
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|3.20
|75.41
|81
|2006.01.04 18:00
|buy
|43
|0.02
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|82
|2006.01.04 18:29
|buy
|44
|0.04
|1.2123
|0.0000
|1.2143
|83
|2006.01.04 22:59
|buy
|45
|0.08
|1.2110
|0.0000
|1.2130
|84
|2006.01.05 00:18
|buy
|46
|0.16
|1.2105
|0.0000
|1.2125
|85
|2006.01.06 13:59
|t/p
|43
|0.02
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|0.34
|75.75
|86
|2006.01.06 13:59
|t/p
|44
|0.04
|1.2143
|0.0000
|1.2143
|0.68
|76.43
|87
|2006.01.06 13:59
|t/p
|45
|0.08
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|1.36
|77.79
|88
|2006.01.06 13:59
|t/p
|46
|0.16
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|3.08
|80.87
|89
|2006.01.06 14:00
|buy
|47
|0.02
|1.2165
|0.0000
|1.2185
|90
|2006.01.06 14:30
|buy
|48
|0.04
|1.2134
|0.0000
|1.2154
|91
|2006.01.06 14:50
|t/p
|48
|0.04
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|0.80
|81.67
|92
|2006.01.06 14:50
|close
|47
|0.02
|1.2155
|0.0000
|1.2185
|-0.20
|81.47
|93
|2006.01.06 14:50
|buy
|49
|0.02
|1.2160
|0.0000
|1.2180
|94
|2006.01.06 15:01
|buy
|50
|0.04
|1.2155
|0.0000
|1.2175
|95
|2006.01.06 15:13
|buy
|51
|0.08
|1.2149
|0.0000
|1.2169
|96
|2006.01.06 16:27
|buy
|52
|0.16
|1.2143
|0.0000
|1.2163
|97
|2006.01.12 14:59
|t/p
|29
|0.08
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|2.08
|83.55
|98
|2006.01.12 14:59
|t/p
|30
|0.16
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|4.17
|87.72
|99
|2006.01.12 14:59
|close
|28
|0.04
|1.2034
|0.0000
|1.2028
|0.80
|88.52
|100
|2006.01.12 15:00
|close
|27
|0.02
|1.2033
|0.0000
|1.2022
|0.30
|88.83
|101
|2006.01.12 15:00
|sell
|53
|0.03
|1.2071
|0.0000
|1.2051
|102
|2006.01.12 15:01
|t/p
|53
|0.03
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|0.60
|89.43
|103
|2006.01.12 15:01
|sell
|54
|0.02
|1.2041
|0.0000
|1.2021
|104
|2006.01.12 15:01
|sell
|55
|0.06
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|105
|2006.01.12 15:27
|t/p
|55
|0.06
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|1.20
|90.63
|106
|2006.01.12 15:27
|close
|54
|0.02
|1.2041
|0.0000
|1.2021
|0.00
|90.63
|107
|2006.01.12 15:27
|sell
|56
|0.02
|1.2041
|0.0000
|1.2021
|108
|2006.01.12 15:28
|t/p
|56
|0.02
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|0.40
|91.03
|109
|2006.01.12 15:28
|sell
|57
|0.02
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|110
|2006.01.12 15:28
|close
|57
|0.02
|1.2016
|0.0000
|1.1999
|0.06
|91.09
|111
|2006.01.12 15:28
|close
|52
|0.16
|1.2014
|0.0000
|1.2163
|-21.36
|69.72
|112
|2006.01.12 15:28
|close
|51
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.2169
|-11.16
|58.56
|113
|2006.01.12 15:28
|close
|50
|0.04
|1.2014
|0.0000
|1.2175
|-5.82
|52.74
|114
|2006.01.12 15:28
|close
|49
|0.02
|1.2014
|0.0000
|1.2180
|-3.01
|49.73
|115
|2006.01.12 15:28
|sell
|58
|0.02
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|116
|2006.01.12 15:31
|sell
|59
|0.04
|1.2022
|0.0000
|1.2002
|117
|2006.01.12 15:32
|sell
|60
|0.08
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|118
|2006.01.12 15:41
|sell
|61
|0.16
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|119
|2006.01.12 20:00
|buy
|62
|0.02
|1.2046
|0.0000
|1.2066
|120
|2006.01.12 20:00
|buy
|63
|0.04
|1.2033
|0.0000
|1.2053
|121
|2006.01.13 06:59
|t/p
|63
|0.04
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|0.77
|50.50
|122
|2006.01.13 06:59
|close
|62
|0.02
|1.2059
|0.0000
|1.2066
|0.24
|50.74
|123
|2006.01.13 07:00
|buy
|64
|0.02
|1.2061
|0.0000
|1.2081
|124
|2006.01.13 07:18
|buy
|65
|0.04
|1.2055
|0.0000
|1.2075
|125
|2006.01.13 10:04
|t/p
|65
|0.04
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|0.80
|51.54
|126
|2006.01.13 10:04
|close
|64
|0.02
|1.2075
|0.0000
|1.2081
|0.28
|51.82
|127
|2006.01.13 10:04
|buy
|66
|0.02
|1.2078
|0.0000
|1.2098
|128
|2006.01.13 10:06
|buy
|67
|0.04
|1.2072
|0.0000
|1.2092
|129
|2006.01.13 10:59
|buy
|68
|0.08
|1.2064
|0.0000
|1.2084
|130
|2006.01.13 11:59
|buy
|69
|0.16
|1.2056
|0.0000
|1.2076
|131
|2006.01.13 14:41
|t/p
|69
|0.16
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|3.20
|55.02
|132
|2006.01.13 14:41
|close
|68
|0.08
|1.2080
|0.0000
|1.2084
|1.28
|56.30
|133
|2006.01.13 14:42
|close
|67
|0.04
|1.2075
|0.0000
|1.2092
|0.12
|56.42
|134
|2006.01.13 14:42
|close
|66
|0.02
|1.2075
|0.0000
|1.2098
|-0.06
|56.36
|135
|2006.01.13 16:00
|buy
|70
|0.02
|1.2079
|0.0000
|1.2099
|136
|2006.01.13 16:38
|buy
|71
|0.04
|1.2067
|0.0000
|1.2087
|137
|2006.01.13 16:47
|t/p
|71
|0.04
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|0.80
|57.16
|138
|2006.01.13 16:47
|close
|70
|0.02
|1.2089
|0.0000
|1.2099
|0.20
|57.36
|139
|2006.01.13 16:47
|buy
|72
|0.02
|1.2090
|0.0000
|1.2110
|140
|2006.01.13 16:48
|buy
|73
|0.04
|1.2085
|0.0000
|1.2105
|141
|2006.01.13 16:52
|buy
|74
|0.08
|1.2079
|0.0000
|1.2099
|142
|2006.01.13 16:59
|t/p
|74
|0.08
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|1.60
|58.96
|143
|2006.01.13 16:59
|close
|73
|0.04
|1.2102
|0.0000
|1.2105
|0.68
|59.64
|144
|2006.01.13 17:00
|close
|72
|0.02
|1.2102
|0.0000
|1.2110
|0.24
|59.88
|145
|2006.01.13 17:29
|buy
|75
|0.02
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|146
|2006.01.13 17:59
|t/p
|75
|0.02
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|0.40
|60.28
|147
|2006.01.13 17:59
|close
|61
|0.16
|1.2136
|0.0000
|1.2014
|-16.22
|44.06
|148
|2006.01.13 17:59
|close
|60
|0.08
|1.2136
|0.0000
|1.2008
|-8.59
|35.47
|149
|2006.01.13 17:59
|close
|59
|0.04
|1.2136
|0.0000
|1.2002
|-4.54
|30.93
|150
|2006.01.13 17:59
|close
|58
|0.02
|1.2136
|0.0000
|1.1997
|-2.37
|28.56
|151
|2006.01.13 18:00
|buy
|76
|0.01
|1.2136
|0.0000
|1.2156
|152
|2006.01.13 18:24
|buy
|77
|0.02
|1.2127
|0.0000
|1.2147
|153
|2006.01.15 23:00
|t/p
|77
|0.02
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|0.40
|28.96
|154
|2006.01.15 23:00
|close
|76
|0.01
|1.2152
|0.0000
|1.2156
|0.16
|29.12
|155
|2006.01.15 23:00
|buy
|78
|0.01
|1.2153
|0.0000
|1.2173
|156
|2006.01.15 23:37
|t/p
|78
|0.01
|1.2173
|0.0000
|1.2173
|0.20
|29.32
|157
|2006.01.15 23:37
|buy
|79
|0.01
|1.2175
|0.0000
|1.2195
|158
|2006.01.15 23:53
|buy
|80
|0.02
|1.2169
|0.0000
|1.2189
|159
|2006.01.16 00:49
|buy
|81
|0.04
|1.2162
|0.0000
|1.2182
|160
|2006.01.16 01:59
|buy
|82
|0.08
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|161
|2006.01.16 03:47
|sell
|83
|0.01
|1.2147
|0.0000
|1.2127
|162
|2006.01.16 03:59
|sell
|84
|0.02
|1.2159
|0.0000
|1.2139
|163
|2006.01.16 06:43
|t/p
|84
|0.02
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|0.40
|29.72
|164
|2006.01.16 06:43
|close
|83
|0.01
|1.2139
|0.0000
|1.2127
|0.08
|29.80
|165
|2006.01.16 06:43
|sell
|85
|0.01
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|166
|2006.01.16 06:50
|sell
|86
|0.02
|1.2143
|0.0000
|1.2123
|167
|2006.01.16 08:46
|sell
|87
|0.04
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|168
|2006.01.16 13:03
|t/p
|87
|0.04
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|0.80
|30.60
|169
|2006.01.16 13:03
|close
|86
|0.02
|1.2126
|0.0000
|1.2123
|0.34
|30.94
|170
|2006.01.16 13:04
|close
|85
|0.01
|1.2125
|0.0000
|1.2118
|0.13
|31.07
|171
|2006.01.16 13:05
|sell
|88
|0.01
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|172
|2006.01.16 13:07
|sell
|89
|0.02
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|173
|2006.01.17 00:18
|t/p
|89
|0.02
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|0.41
|31.48
|174
|2006.01.17 00:18
|close
|88
|0.01
|1.2107
|0.0000
|1.2103
|0.17
|31.65
|175
|2006.01.17 01:00
|sell
|90
|0.01
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|176
|2006.01.17 01:00
|sell
|91
|0.02
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|177
|2006.01.17 01:56
|t/p
|91
|0.02
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|0.40
|32.05
|178
|2006.01.17 01:56
|close
|90
|0.01
|1.2091
|0.0000
|1.2065
|-0.06
|31.99
|179
|2006.01.17 01:56
|sell
|92
|0.01
|1.2090
|0.0000
|1.2070
|180
|2006.01.17 01:59
|sell
|93
|0.02
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|181
|2006.01.17 02:59
|sell
|94
|0.04
|1.2104
|0.0000
|1.2084
|182
|2006.01.17 03:31
|sell
|95
|0.08
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|183
|2006.01.17 11:59
|t/p
|93
|0.02
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|0.40
|32.39
|184
|2006.01.17 11:59
|t/p
|94
|0.04
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|0.80
|33.19
|185
|2006.01.17 11:59
|t/p
|95
|0.08
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|1.60
|34.79
|186
|2006.01.17 11:59
|close
|92
|0.01
|1.2075
|0.0000
|1.2070
|0.15
|34.94
|187
|2006.01.17 12:00
|sell
|96
|0.01
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|188
|2006.01.17 12:00
|sell
|97
|0.02
|1.2095
|0.0000
|1.2075
|189
|2006.01.17 12:02
|sell
|98
|0.04
|1.2101
|0.0000
|1.2081
|190
|2006.01.17 12:29
|t/p
|98
|0.04
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|0.80
|35.74
|191
|2006.01.17 12:29
|close
|97
|0.02
|1.2079
|0.0000
|1.2075
|0.32
|36.06
|192
|2006.01.17 12:29
|close
|96
|0.01
|1.2080
|0.0000
|1.2053
|-0.07
|35.99
|193
|2006.01.17 12:29
|sell
|99
|0.01
|1.2077
|0.0000
|1.2057
|194
|2006.01.17 12:32
|sell
|100
|0.02
|1.2083
|0.0000
|1.2063
|195
|2006.01.17 13:36
|sell
|101
|0.04
|1.2088
|0.0000
|1.2068
|196
|2006.01.17 14:52
|t/p
|101
|0.04
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|0.80
|36.79
|197
|2006.01.17 14:52
|close
|100
|0.02
|1.2067
|0.0000
|1.2063
|0.32
|37.11
|198
|2006.01.17 14:52
|close
|99
|0.01
|1.2068
|0.0000
|1.2057
|0.09
|37.20
|199
|2006.01.17 14:52
|sell
|102
|0.01
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|200
|2006.01.17 17:00
|sell
|103
|0.02
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|201
|2006.01.17 17:11
|sell
|104
|0.04
|1.2078
|0.0000
|1.2058
|202
|2006.01.17 19:25
|sell
|105
|0.08
|1.2084
|0.0000
|1.2064
|203
|2006.01.19 14:33
|t/p
|105
|0.08
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|1.79
|38.99
|204
|2006.01.19 14:33
|close
|104
|0.04
|1.2062
|0.0000
|1.2058
|0.74
|39.73
|205
|2006.01.19 14:33
|close
|103
|0.02
|1.2063
|0.0000
|1.2053
|0.25
|39.98
|206
|2006.01.19 14:33
|close
|102
|0.01
|1.2062
|0.0000
|1.2047
|0.07
|40.05
|207
|2006.01.19 14:33
|sell
|106
|0.01
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|208
|2006.01.19 14:33
|sell
|107
|0.02
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|209
|2006.01.19 14:39
|sell
|108
|0.04
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|210
|2006.01.19 15:00
|sell
|109
|0.08
|1.2075
|0.0000
|1.2055
|211
|2006.01.23 00:59
|t/p
|79
|0.01
|1.2195
|0.0000
|1.2195
|0.14
|40.19
|212
|2006.01.23 00:59
|t/p
|80
|0.02
|1.2189
|0.0000
|1.2189
|0.28
|40.47
|213
|2006.01.23 00:59
|t/p
|81
|0.04
|1.2182
|0.0000
|1.2182
|0.59
|41.06
|214
|2006.01.23 00:59
|t/p
|82
|0.08
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|1.18
|42.24
|215
|2006.01.23 00:59
|close
|109
|0.08
|1.2226
|0.0000
|1.2055
|-11.98
|30.26
|216
|2006.01.23 00:59
|close
|108
|0.04
|1.2226
|0.0000
|1.2049
|-6.23
|24.02
|217
|2006.01.23 00:59
|close
|107
|0.02
|1.2226
|0.0000
|1.2044
|-3.22
|20.81
|218
|2006.01.23 00:59
|close
|106
|0.01
|1.2226
|0.0000
|1.2039
|-1.66
|19.15
|219
|2006.01.23 01:00
|buy
|110
|0.01
|1.2225
|0.0000
|1.2245
|220
|2006.01.23 01:40
|buy
|111
|0.02
|1.2211
|0.0000
|1.2231
|221
|2006.01.23 01:41
|t/p
|111
|0.02
|1.2231
|0.0000
|1.2231
|0.40
|19.55
|222
|2006.01.23 01:41
|close
|110
|0.01
|1.2234
|0.0000
|1.2245
|0.09
|19.64
|223
|2006.01.23 01:41
|buy
|112
|0.01
|1.2239
|0.0000
|1.2259
|224
|2006.01.23 01:41
|buy
|113
|0.02
|1.2234
|0.0000
|1.2254
|225
|2006.01.23 01:42
|buy
|114
|0.04
|1.2228
|0.0000
|1.2248
|226
|2006.01.23 01:50
|buy
|115
|0.08
|1.2222
|0.0000
|1.2242
|227
|2006.01.23 03:29
|t/p
|115
|0.08
|1.2242
|0.0000
|1.2242
|1.60
|21.24
|228
|2006.01.23 03:29
|close
|114
|0.04
|1.2242
|0.0000
|1.2248
|0.56
|21.80
|229
|2006.01.23 03:29
|close
|113
|0.02
|1.2244
|0.0000
|1.2254
|0.20
|22.00
|230
|2006.01.23 03:29
|close
|112
|0.01
|1.2243
|0.0000
|1.2259
|0.04
|22.04
|231
|2006.01.23 03:29
|buy
|116
|0.01
|1.2244
|0.0000
|1.2264
|232
|2006.01.23 03:33
|buy
|117
|0.02
|1.2239
|0.0000
|1.2259
|233
|2006.01.23 04:03
|buy
|118
|0.04
|1.2233
|0.0000
|1.2253
|234
|2006.01.23 04:55
|t/p
|118
|0.04
|1.2253
|0.0000
|1.2253
|0.80
|22.84
|235
|2006.01.23 04:55
|close
|117
|0.02
|1.2253
|0.0000
|1.2259
|0.28
|23.12
|236
|2006.01.23 04:55
|close
|116
|0.01
|1.2252
|0.0000
|1.2264
|0.08
|23.20
|237
|2006.01.23 04:55
|buy
|119
|0.01
|1.2256
|0.0000
|1.2276
|238
|2006.01.23 04:59
|buy
|120
|0.02
|1.2244
|0.0000
|1.2264
|239
|2006.01.23 05:10
|buy
|121
|0.04
|1.2238
|0.0000
|1.2258
|240
|2006.01.23 05:14
|buy
|122
|0.08
|1.2233
|0.0000
|1.2253
|241
|2006.01.23 06:00
|sell
|123
|0.01
|1.2235
|0.0000
|1.2215
|242
|2006.01.23 07:06
|sell
|124
|0.02
|1.2242
|0.0000
|1.2222
|243
|2006.01.23 07:13
|sell
|125
|0.04
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|244
|2006.01.23 08:59
|t/p
|125
|0.04
|1.2230
|0.0000
|1.2230
|0.80
|24.00
|245
|2006.01.23 08:59
|close
|124
|0.02
|1.2228
|0.0000
|1.2222
|0.28
|24.28
|246
|2006.01.23 09:00
|close
|123
|0.01
|1.2228
|0.0000
|1.2215
|0.07
|24.35
|247
|2006.01.23 09:00
|sell
|126
|0.01
|1.2236
|0.0000
|1.2216
|248
|2006.01.23 09:00
|sell
|127
|0.02
|1.2242
|0.0000
|1.2222
|249
|2006.01.23 09:10
|sell
|128
|0.04
|1.2248
|0.0000
|1.2228
|250
|2006.01.23 09:59
|t/p
|128
|0.04
|1.2228
|0.0000
|1.2228
|0.80
|25.15
|251
|2006.01.23 09:59
|close
|127
|0.02
|1.2226
|0.0000
|1.2222
|0.32
|25.47
|252
|2006.01.23 09:59
|close
|126
|0.01
|1.2228
|0.0000
|1.2216
|0.08
|25.55
|253
|2006.01.23 09:59
|sell
|129
|0.01
|1.2225
|0.0000
|1.2205
|254
|2006.01.23 09:59
|t/p
|121
|0.04
|1.2258
|0.0000
|1.2258
|0.80
|26.35
|255
|2006.01.23 09:59
|t/p
|122
|0.08
|1.2253
|0.0000
|1.2253
|1.60
|27.95
|256
|2006.01.23 09:59
|close
|120
|0.02
|1.2262
|0.0000
|1.2264
|0.36
|28.31
|257
|2006.01.23 09:59
|sell
|130
|0.02
|1.2262
|0.0000
|1.2242
|258
|2006.01.23 10:00
|close
|119
|0.01
|1.2262
|0.0000
|1.2276
|0.06
|28.37
|259
|2006.01.23 10:59
|sell
|131
|0.04
|1.2287
|0.0000
|1.2267
|260
|2006.01.23 11:00
|buy
|132
|0.01
|1.2288
|0.0000
|1.2308
|261
|2006.01.23 11:35
|buy
|133
|0.02
|1.2272
|0.0000
|1.2292
|262
|2006.01.23 17:59
|t/p
|133
|0.02
|1.2292
|0.0000
|1.2292
|0.40
|28.77
|263
|2006.01.23 17:59
|close
|132
|0.01
|1.2294
|0.0000
|1.2308
|0.06
|28.83
|264
|2006.01.23 17:59
|sell
|134
|0.08
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|265
|2006.01.23 18:00
|buy
|135
|0.01
|1.2296
|0.0000
|1.2316
|266
|2006.01.23 18:09
|buy
|136
|0.02
|1.2281
|0.0000
|1.2301
|267
|2006.01.23 19:59
|t/p
|136
|0.02
|1.2301
|0.0000
|1.2301
|0.40
|29.23
|268
|2006.01.23 19:59
|close
|135
|0.01
|1.2302
|0.0000
|1.2316
|0.06
|29.29
|269
|2006.01.23 20:00
|buy
|137
|0.01
|1.2304
|0.0000
|1.2324
|270
|2006.01.23 20:14
|buy
|138
|0.02
|1.2298
|0.0000
|1.2318
|271
|2006.01.24 02:13
|buy
|139
|0.04
|1.2292
|0.0000
|1.2312
|272
|2006.01.24 03:36
|buy
|140
|0.08
|1.2286
|0.0000
|1.2306
|273
|2006.01.24 06:49
|t/p
|140
|0.08
|1.2306
|0.0000
|1.2306
|1.60
|30.89
|274
|2006.01.24 06:49
|close
|139
|0.04
|1.2307
|0.0000
|1.2312
|0.60
|31.49
|275
|2006.01.24 06:49
|close
|138
|0.02
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|0.18
|31.68
|276
|2006.01.24 06:49
|close
|137
|0.01
|1.2307
|0.0000
|1.2324
|0.02
|31.70
|277
|2006.01.24 09:42
|t/p
|134
|0.08
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|1.65
|33.35
|278
|2006.01.24 09:42
|close
|131
|0.04
|1.2273
|0.0000
|1.2267
|0.58
|33.93
|279
|2006.01.24 09:43
|close
|130
|0.02
|1.2274
|0.0000
|1.2242
|-0.23
|33.70
|280
|2006.01.24 09:43
|close
|129
|0.01
|1.2274
|0.0000
|1.2205
|-0.48
|33.22
|281
|2006.01.24 09:43
|sell
|141
|0.01
|1.2272
|0.0000
|1.2252
|282
|2006.01.24 09:59
|sell
|142
|0.02
|1.2279
|0.0000
|1.2259
|283
|2006.01.24 13:00
|buy
|143
|0.01
|1.2282
|0.0000
|1.2302
|284
|2006.01.24 13:00
|buy
|144
|0.02
|1.2269
|0.0000
|1.2289
|285
|2006.01.24 13:41
|sell
|145
|0.04
|1.2285
|0.0000
|1.2265
|286
|2006.01.24 14:00
|t/p
|145
|0.04
|1.2265
|0.0000
|1.2265
|0.80
|34.02
|287
|2006.01.24 14:00
|close
|142
|0.02
|1.2265
|0.0000
|1.2259
|0.28
|34.30
|288
|2006.01.24 14:00
|close
|141
|0.01
|1.2281
|0.0000
|1.2252
|-0.09
|34.21
|289
|2006.01.24 17:59
|t/p
|144
|0.02
|1.2289
|0.0000
|1.2289
|0.40
|34.61
|290
|2006.01.24 17:59
|close
|143
|0.01
|1.2293
|0.0000
|1.2302
|0.11
|34.72
|291
|2006.01.24 18:00
|buy
|146
|0.01
|1.2295
|0.0000
|1.2315
|292
|2006.01.24 18:02
|buy
|147
|0.02
|1.2290
|0.0000
|1.2310
|293
|2006.01.24 20:00
|sell
|148
|0.01
|1.2289
|0.0000
|1.2269
|294
|2006.01.24 20:01
|sell
|149
|0.02
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|295
|2006.01.24 20:19
|buy
|150
|0.04
|1.2283
|0.0000
|1.2303
|296
|2006.01.24 22:28
|buy
|151
|0.08
|1.2277
|0.0000
|1.2297
|297
|2006.01.24 22:59
|t/p
|149
|0.02
|1.2274
|0.0000
|1.2274
|0.40
|35.12
|298
|2006.01.24 22:59
|close
|148
|0.01
|1.2271
|0.0000
|1.2269
|0.18
|35.30
|299
|2006.01.24 23:00
|sell
|152
|0.01
|1.2271
|0.0000
|1.2251
|300
|2006.01.25 07:01
|sell
|153
|0.02
|1.2278
|0.0000
|1.2258
|301
|2006.01.25 08:59
|sell
|154
|0.04
|1.2286
|0.0000
|1.2266
|302
|2006.01.25 09:59
|t/p
|146
|0.01
|1.2315
|0.0000
|1.2315
|0.19
|35.49
|303
|2006.01.25 09:59
|t/p
|147
|0.02
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|0.38
|35.88
|304
|2006.01.25 09:59
|t/p
|150
|0.04
|1.2303
|0.0000
|1.2303
|0.77
|36.65
|305
|2006.01.25 09:59
|t/p
|151
|0.08
|1.2297
|0.0000
|1.2297
|1.54
|38.18
|306
|2006.01.25 09:59
|buy
|155
|0.01
|1.2320
|0.0000
|1.2340
|307
|2006.01.25 09:59
|sell
|156
|0.08
|1.2318
|0.0000
|1.2298
|308
|2006.01.25 10:00
|t/p
|156
|0.08
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|1.60
|39.78
|309
|2006.01.25 10:00
|buy
|157
|0.04
|1.2293
|0.0000
|1.2313
|310
|2006.01.25 10:00
|close
|154
|0.04
|1.2293
|0.0000
|1.2266
|-0.28
|39.50
|311
|2006.01.25 10:00
|close
|153
|0.02
|1.2294
|0.0000
|1.2258
|-0.32
|39.18
|312
|2006.01.25 10:00
|close
|152
|0.01
|1.2293
|0.0000
|1.2251
|-0.21
|38.97
|313
|2006.01.25 10:21
|t/p
|157
|0.04
|1.2313
|0.0000
|1.2313
|0.80
|39.77
|314
|2006.01.25 10:21
|close
|155
|0.01
|1.2313
|0.0000
|1.2340
|-0.07
|39.70
|315
|2006.01.25 10:21
|buy
|158
|0.02
|1.2316
|0.0000
|1.2336
|316
|2006.01.25 10:25
|buy
|159
|0.04
|1.2310
|0.0000
|1.2330
|317
|2006.01.25 10:29
|buy
|160
|0.08
|1.2304
|0.0000
|1.2324
|318
|2006.01.25 10:59
|buy
|161
|0.16
|1.2297
|0.0000
|1.2317
|319
|2006.01.25 14:00
|sell
|162
|0.01
|1.2269
|0.0000
|1.2249
|320
|2006.01.25 14:08
|sell
|163
|0.02
|1.2279
|0.0000
|1.2259
|321
|2006.01.25 14:08
|sell
|164
|0.08
|1.2296
|0.0000
|1.2276
|322
|2006.01.25 14:32
|t/p
|164
|0.08
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|1.60
|41.30
|323
|2006.01.25 14:32
|close
|163
|0.02
|1.2276
|0.0000
|1.2259
|0.06
|41.36
|324
|2006.01.25 14:32
|close
|162
|0.01
|1.2275
|0.0000
|1.2249
|-0.06
|41.30
|325
|2006.01.25 14:32
|sell
|165
|0.01
|1.2271
|0.0000
|1.2251
|326
|2006.01.25 15:51
|t/p
|165
|0.01
|1.2251
|0.0000
|1.2251
|0.20
|41.50
|327
|2006.01.25 15:51
|sell
|166
|0.01
|1.2248
|0.0000
|1.2228
|328
|2006.01.25 15:52
|sell
|167
|0.02
|1.2256
|0.0000
|1.2236
|329
|2006.01.25 15:59
|sell
|168
|0.04
|1.2265
|0.0000
|1.2245
|330
|2006.01.25 16:07
|sell
|169
|0.08
|1.2271
|0.0000
|1.2251
|331
|2006.01.25 17:50
|t/p
|169
|0.08
|1.2251
|0.0000
|1.2251
|1.60
|43.10
|332
|2006.01.25 17:50
|close
|168
|0.04
|1.2251
|0.0000
|1.2245
|0.56
|43.66
|333
|2006.01.25 17:51
|close
|167
|0.02
|1.2251
|0.0000
|1.2236
|0.10
|43.76
|334
|2006.01.25 17:51
|close
|166
|0.01
|1.2252
|0.0000
|1.2228
|-0.04
|43.72
|335
|2006.01.25 17:51
|sell
|170
|0.01
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|336
|2006.01.25 17:59
|sell
|171
|0.02
|1.2269
|0.0000
|1.2249
|337
|2006.01.25 18:26
|sell
|172
|0.04
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|338
|2006.01.25 20:43
|t/p
|172
|0.04
|1.2255
|0.0000
|1.2255
|0.80
|44.52
|339
|2006.01.25 20:43
|close
|171
|0.02
|1.2255
|0.0000
|1.2249
|0.28
|44.80
|340
|2006.01.25 20:43
|close
|170
|0.01
|1.2254
|0.0000
|1.2230
|-0.04
|44.76
|341
|2006.01.25 21:00
|sell
|173
|0.01
|1.2244
|0.0000
|1.2224
|342
|2006.01.25 21:02
|sell
|174
|0.02
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|343
|2006.01.26 01:59
|sell
|175
|0.04
|1.2257
|0.0000
|1.2237
|344
|2006.01.26 07:59
|sell
|176
|0.08
|1.2264
|0.0000
|1.2244
|345
|2006.01.26 08:59
|t/p
|176
|0.08
|1.2244
|0.0000
|1.2244
|1.60
|46.36
|346
|2006.01.26 08:59
|close
|175
|0.04
|1.2243
|0.0000
|1.2237
|0.56
|46.92
|347
|2006.01.26 09:00
|close
|174
|0.02
|1.2244
|0.0000
|1.2230
|0.16
|47.08
|348
|2006.01.26 09:02
|close
|173
|0.01
|1.2261
|0.0000
|1.2224
|-0.15
|46.93
|349
|2006.01.26 10:00
|sell
|177
|0.01
|1.2256
|0.0000
|1.2236
|350
|2006.01.26 16:59
|t/p
|177
|0.01
|1.2236
|0.0000
|1.2236
|0.20
|47.13
|351
|2006.01.26 16:59
|close
|161
|0.16
|1.2228
|0.0000
|1.2317
|-11.40
|35.72
|352
|2006.01.26 16:59
|close
|160
|0.08
|1.2228
|0.0000
|1.2324
|-6.26
|29.46
|353
|2006.01.26 16:59
|close
|159
|0.04
|1.2228
|0.0000
|1.2330
|-3.37
|26.09
|354
|2006.01.26 16:59
|close
|158
|0.02
|1.2228
|0.0000
|1.2336
|-1.81
|24.29
|355
|2006.01.26 17:00
|sell
|178
|0.01
|1.2228
|0.0000
|1.2208
|356
|2006.01.26 17:00
|sell
|179
|0.02
|1.2245
|0.0000
|1.2225
|357
|2006.01.26 18:59
|t/p
|179
|0.02
|1.2225
|0.0000
|1.2225
|0.40
|24.69
|358
|2006.01.26 18:59
|close
|178
|0.01
|1.2214
|0.0000
|1.2208
|0.14
|24.83
|359
|2006.01.26 19:00
|sell
|180
|0.01
|1.2213
|0.0000
|1.2193
|360
|2006.01.26 19:00
|sell
|181
|0.02
|1.2224
|0.0000
|1.2204
|361
|2006.01.26 22:34
|t/p
|181
|0.02
|1.2204
|0.0000
|1.2204
|0.40
|25.23
|362
|2006.01.26 22:34
|close
|180
|0.01
|1.2204
|0.0000
|1.2193
|0.09
|25.32
|363
|2006.01.27 00:00
|buy
|182
|0.01
|1.2215
|0.0000
|1.2235
|364
|2006.01.27 00:01
|buy
|183
|0.02
|1.2208
|0.0000
|1.2228
|365
|2006.01.27 02:28
|buy
|184
|0.04
|1.2202
|0.0000
|1.2222
|366
|2006.01.27 02:29
|buy
|185
|0.08
|1.2197
|0.0000
|1.2217
|367
|2006.01.27 03:00
|sell
|186
|0.01
|1.2207
|0.0000
|1.2187
|368
|2006.01.27 03:59
|sell
|187
|0.02
|1.2212
|0.0000
|1.2192
|369
|2006.01.27 10:59
|t/p
|187
|0.02
|1.2192
|0.0000
|1.2192
|0.40
|25.72
|370
|2006.01.27 10:59
|close
|186
|0.01
|1.2188
|0.0000
|1.2187
|0.19
|25.91
|371
|2006.01.27 12:00
|sell
|188
|0.01
|1.2173
|0.0000
|1.2153
|372
|2006.01.27 12:00
|sell
|189
|0.02
|1.2183
|0.0000
|1.2163
|373
|2006.01.27 13:59
|t/p
|185
|0.08
|1.2217
|0.0000
|1.2217
|1.60
|27.51
|374
|2006.01.27 13:59
|close
|184
|0.04
|1.2220
|0.0000
|1.2222
|0.72
|28.23
|375
|2006.01.27 13:59
|sell
|190
|0.04
|1.2220
|0.0000
|1.2200
|376
|2006.01.27 14:00
|close
|183
|0.02
|1.2219
|0.0000
|1.2228
|0.22
|28.45
|377
|2006.01.27 14:32
|close
|182
|0.01
|1.2211
|0.0000
|1.2235
|-0.04
|28.41
|378
|2006.01.27 14:32
|buy
|191
|0.01
|1.2214
|0.0000
|1.2234
|379
|2006.01.27 14:38
|sell
|192
|0.08
|1.2226
|0.0000
|1.2206
|380
|2006.01.27 15:59
|t/p
|188
|0.01
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|0.20
|28.61
|381
|2006.01.27 15:59
|t/p
|189
|0.02
|1.2163
|0.0000
|1.2163
|0.40
|29.01
|382
|2006.01.27 15:59
|t/p
|190
|0.04
|1.2200
|0.0000
|1.2200
|0.80
|29.81
|383
|2006.01.27 15:59
|t/p
|192
|0.08
|1.2206
|0.0000
|1.2206
|1.60
|31.41
|384
|2006.01.27 15:59
|buy
|193
|0.02
|1.2137
|0.0000
|1.2157
|385
|2006.01.27 16:00
|t/p
|193
|0.02
|1.2157
|0.0000
|1.2157
|0.40
|31.81
|386
|2006.01.27 16:00
|close
|191
|0.01
|1.2216
|0.0000
|1.2234
|0.02
|31.83
|387
|2006.01.27 16:01
|buy
|194
|0.01
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|388
|2006.01.27 16:01
|t/p
|194
|0.01
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|0.20
|32.03
|389
|2006.01.27 16:01
|buy
|195
|0.01
|1.2215
|0.0000
|1.2235
|390
|2006.01.27 16:02
|buy
|196
|0.02
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|391
|2006.01.27 16:02
|t/p
|196
|0.02
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|0.40
|32.43
|392
|2006.01.27 16:02
|buy
|197
|0.02
|1.2204
|0.0000
|1.2224
|393
|2006.01.27 16:03
|buy
|198
|0.04
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|394
|2006.01.27 16:03
|t/p
|198
|0.04
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|0.80
|33.23
|395
|2006.01.27 16:04
|buy
|199
|0.04
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|396
|2006.01.27 16:04
|t/p
|199
|0.04
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|0.80
|34.03
|397
|2006.01.27 16:04
|buy
|200
|0.04
|1.2195
|0.0000
|1.2215
|398
|2006.01.27 16:05
|buy
|201
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|399
|2006.01.27 16:05
|t/p
|201
|0.08
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|1.60
|35.63
|400
|2006.01.27 16:06
|buy
|202
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|401
|2006.01.27 16:06
|t/p
|202
|0.08
|1.2167
|0.0000
|1.2167
|1.60
|37.23
|402
|2006.01.27 16:06
|buy
|203
|0.08
|1.2190
|0.0000
|1.2210
|403
|2006.01.27 16:45
|sell
|204
|0.01
|1.2145
|0.0000
|1.2125
|404
|2006.01.27 16:45
|sell
|205
|0.02
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|405
|2006.01.27 17:09
|t/p
|205
|0.02
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|0.40
|37.63
|406
|2006.01.27 17:09
|close
|204
|0.01
|1.2131
|0.0000
|1.2125
|0.14
|37.77
|407
|2006.01.27 17:09
|sell
|206
|0.01
|1.2128
|0.0000
|1.2108
|408
|2006.01.27 17:29
|sell
|207
|0.02
|1.2134
|0.0000
|1.2114
|409
|2006.01.27 18:59
|t/p
|206
|0.01
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|0.20
|37.97
|410
|2006.01.27 18:59
|t/p
|207
|0.02
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|0.40
|38.37
|411
|2006.01.27 18:59
|sell
|208
|0.01
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|412
|2006.01.27 19:06
|sell
|209
|0.02
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|413
|2006.01.27 19:06
|sell
|210
|0.04
|1.2121
|0.0000
|1.2101
|414
|2006.01.27 19:29
|t/p
|210
|0.04
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|0.80
|39.17
|415
|2006.01.27 19:29
|close
|209
|0.02
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|0.20
|39.37
|416
|2006.01.27 19:29
|close
|208
|0.01
|1.2102
|0.0000
|1.2077
|-0.05
|39.32
|417
|2006.01.27 19:29
|sell
|211
|0.01
|1.2096
|0.0000
|1.2076
|418
|2006.01.27 19:36
|sell
|212
|0.02
|1.2101
|0.0000
|1.2081
|419
|2006.01.27 20:28
|sell
|213
|0.04
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|420
|2006.01.30 03:17
|t/p
|213
|0.04
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|0.82
|40.14
|421
|2006.01.30 03:17
|close
|212
|0.02
|1.2086
|0.0000
|1.2081
|0.31
|40.45
|422
|2006.01.30 03:17
|close
|211
|0.01
|1.2087
|0.0000
|1.2076
|0.10
|40.55
|423
|2006.01.30 03:17
|sell
|214
|0.01
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|424
|2006.01.30 03:22
|sell
|215
|0.02
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|425
|2006.01.30 06:00
|sell
|216
|0.04
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|426
|2006.01.30 06:59
|sell
|217
|0.08
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|427
|2006.01.30 08:59
|t/p
|217
|0.08
|1.2089
|0.0000
|1.2089
|1.60
|42.15
|428
|2006.01.30 08:59
|close
|216
|0.04
|1.2089
|0.0000
|1.2078
|0.36
|42.51
|429
|2006.01.30 09:00
|close
|215
|0.02
|1.2088
|0.0000
|1.2072
|0.08
|42.59
|430
|2006.01.30 09:00
|close
|214
|0.01
|1.2108
|0.0000
|1.2066
|-0.22
|42.37
|431
|2006.01.30 10:00
|sell
|218
|0.01
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|432
|2006.01.30 13:54
|t/p
|218
|0.01
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|0.20
|42.57
|433
|2006.01.30 13:54
|sell
|219
|0.01
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|434
|2006.01.30 13:59
|sell
|220
|0.02
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|435
|2006.01.30 14:42
|sell
|221
|0.04
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|436
|2006.01.30 16:44
|sell
|222
|0.08
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|437
|2006.01.30 19:46
|t/p
|222
|0.08
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|1.60
|44.17
|438
|2006.01.30 19:46
|close
|221
|0.04
|1.2077
|0.0000
|1.2071
|0.56
|44.73
|439
|2006.01.30 19:46
|close
|220
|0.02
|1.2078
|0.0000
|1.2065
|0.14
|44.87
|440
|2006.01.30 19:48
|close
|219
|0.01
|1.2077
|0.0000
|1.2056
|-0.01
|44.86
|441
|2006.01.31 00:00
|sell
|223
|0.01
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|442
|2006.01.31 00:00
|sell
|224
|0.02
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|443
|2006.01.31 02:54
|sell
|225
|0.04
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|444
|2006.01.31 07:59
|sell
|226
|0.08
|1.2110
|0.0000
|1.2090
|445
|2006.01.31 08:01
|t/p
|226
|0.08
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|1.60
|46.46
|446
|2006.01.31 08:01
|close
|225
|0.04
|1.2090
|0.0000
|1.2078
|0.32
|46.78
|447
|2006.01.31 08:01
|close
|224
|0.02
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|0.00
|46.78
|448
|2006.01.31 08:01
|close
|223
|0.01
|1.2090
|0.0000
|1.2065
|-0.05
|46.73
|449
|2006.01.31 20:34
|sell
|227
|0.02
|1.2144
|0.0000
|1.2124
|450
|2006.01.31 20:59
|sell
|228
|0.04
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|451
|2006.01.31 21:02
|sell
|229
|0.08
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|452
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|229
|0.08
|1.2149
|0.0000
|1.2138
|0.72
|47.45
|453
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|228
|0.04
|1.2149
|0.0000
|1.2132
|0.12
|47.57
|454
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|227
|0.02
|1.2149
|0.0000
|1.2124
|-0.10
|47.47
|455
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|203
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2210
|-3.56
|43.91
|456
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|200
|0.04
|1.2147
|0.0000
|1.2215
|-1.98
|41.93
|457
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|197
|0.02
|1.2147
|0.0000
|1.2224
|-1.17
|40.76
|458
|2006.01.31 23:59
|close at stop
|195
|0.01
|1.2147
|0.0000
|1.2235
|-0.70
|40.06