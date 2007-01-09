|Account: 1344602
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2007 January 10, 20:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19258533
|2007.01.09 08:51
|balance
|Deposit
|10 000.00
|19259150
|2007.01.09 08:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2415
|2007.01.09 11:41
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|19259158
|2007.01.09 08:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.2988
|2007.01.09 11:41
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19259361
|2007.01.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3072
|2007.01.09 11:41
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19259449
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2330
|2007.01.09 11:41
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|19262958
|2007.01.09 11:08
|buy
|0.15
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2007.01.09 11:40
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|19262995
|2007.01.09 11:08
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.2997
|2007.01.09 11:41
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|19264110
|2007.01.09 11:35
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2339
|2007.01.09 11:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19264889
|2007.01.09 11:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2430
|2007.01.09 12:58
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19264936
|2007.01.09 11:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.2983
|2007.01.09 12:58
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19265791
|2007.01.09 12:01
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2345
|2007.01.09 12:17
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19265925
|2007.01.09 12:02
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2353
|2007.01.09 12:17
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19266967
|2007.01.09 12:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3066
|2007.01.09 12:58
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|19266992
|2007.01.09 12:17
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2347
|2007.01.09 12:58
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19267460
|2007.01.09 12:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3057
|2007.01.09 12:58
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19267530
|2007.01.09 12:28
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2355
|2007.01.09 12:58
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|19268775
|2007.01.09 12:39
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3049
|2007.01.09 12:58
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19269572
|2007.01.09 12:59
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2414
|2007.01.09 14:04
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|19269624
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.2994
|2007.01.09 14:22
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19269632
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2369
|2007.01.09 17:53
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|19269668
|2007.01.09 13:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19270754
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3002
|2007.01.09 14:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19270814
|2007.01.09 13:20
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 14:04
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|19273979
|2007.01.09 13:44
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2377
|2007.01.09 17:53
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|19276304
|2007.01.09 14:04
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2386
|2007.01.09 17:53
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19276325
|2007.01.09 14:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2429
|2007.01.09 16:50
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19276469
|2007.01.09 14:04
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19276927
|2007.01.09 14:06
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2394
|2007.01.09 17:53
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|19280269
|2007.01.09 14:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2986
|2007.01.10 00:11
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|19292622
|2007.01.09 15:54
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.3020
|2007.01.09 17:56
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|19298541
|2007.01.09 16:50
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 17:53
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|19298598
|2007.01.09 16:50
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.3009
|2007.01.09 17:54
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|19298796
|2007.01.09 16:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2455
|2007.01.09 22:42
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.21
|19299114
|2007.01.09 16:51
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2427
|0.0000
|1.2447
|2007.01.09 22:42
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.16
|19300001
|2007.01.09 16:58
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2437
|2007.01.09 22:41
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.32
|0.00
|19303555
|2007.01.09 17:23
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2428
|2007.01.09 22:41
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.57
|4.67
|19306196
|2007.01.09 17:53
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2378
|2007.01.10 05:51
|1.2415
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.37
|19307141
|2007.01.09 17:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3032
|2007.01.10 05:51
|1.2985
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.70
|19310080
|2007.01.09 18:34
|buy
|1.04
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2419
|2007.01.09 22:41
|1.2419
|0.00
|0.00
|1.03
|16.75
|19318900
|2007.01.09 20:37
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.01.10 05:51
|1.2986
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.88
|19318921
|2007.01.09 20:37
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2387
|2007.01.10 05:51
|1.2414
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.01
|19325578
|2007.01.09 22:41
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2398
|2007.01.10 05:51
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19325642
|2007.01.09 22:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2444
|2007.01.10 01:02
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19325778
|2007.01.09 22:43
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3013
|2007.01.10 05:51
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|19333041
|2007.01.10 00:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2966
|2007.01.10 00:19
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19334729
|2007.01.10 00:16
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2411
|2007.01.10 05:51
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|19334749
|2007.01.10 00:16
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2981
|0.0000
|1.3001
|2007.01.10 05:51
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|19335789
|2007.01.10 00:19
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2971
|0.0000
|1.2991
|2007.01.10 05:51
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|19336121
|2007.01.10 00:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2944
|2007.01.10 13:31
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|19336397
|2007.01.10 00:19
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2420
|2007.01.10 05:49
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|19337988
|2007.01.10 00:23
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2972
|0.0000
|1.2953
|2007.01.10 13:30
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|19342732
|2007.01.10 01:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2465
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|19342816
|2007.01.10 01:04
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2982
|2007.01.10 05:50
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|19344188
|2007.01.10 01:19
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2456
|2007.01.10 08:32
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|19358993
|2007.01.10 05:41
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2448
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|19359331
|2007.01.10 05:44
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|2007.01.10 13:30
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19359716
|2007.01.10 05:51
|buy
|0.58
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2439
|2007.01.10 08:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|19360234
|2007.01.10 05:51
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2390
|2007.01.10 16:23
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|19360246
|2007.01.10 05:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3007
|2007.01.10 10:09
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19361939
|2007.01.10 06:41
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2979
|0.0000
|1.2999
|2007.01.10 10:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|19361969
|2007.01.10 06:41
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2399
|2007.01.10 16:23
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|19364346
|2007.01.10 07:24
|buy
|1.04
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 08:32
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|19364350
|2007.01.10 07:24
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2969
|2007.01.10 13:30
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|19366536
|2007.01.10 07:47
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2977
|2007.01.10 13:30
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|19369347
|2007.01.10 08:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|0.0000
|1.2449
|2007.01.10 13:35
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|19370316
|2007.01.10 08:46
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2408
|2007.01.10 16:23
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.96
|19373935
|2007.01.10 09:43
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2440
|2007.01.10 13:35
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|19375301
|2007.01.10 10:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3022
|2007.01.10 16:26
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|19378876
|2007.01.10 11:15
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3013
|2007.01.10 16:26
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|19387406
|2007.01.10 13:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.3000
|2007.01.10 16:26
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.52
|19387606
|2007.01.10 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|2007.01.10 14:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19387826
|2007.01.10 13:32
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2964
|2007.01.10 14:45
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|19388402
|2007.01.10 13:34
|sell
|0.58
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2416
|2007.01.10 16:23
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|19388551
|2007.01.10 13:34
|buy
|0.58
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2993
|2007.01.10 16:26
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|19389095
|2007.01.10 13:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2467
|2007.01.10 15:10
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19391096
|2007.01.10 13:41
|sell
|1.04
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2425
|2007.01.10 16:23
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.85
|19393215
|2007.01.10 13:55
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2438
|0.0000
|1.2458
|2007.01.10 15:09
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|19398629
|2007.01.10 14:45
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 16:26
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.68
|19398732
|2007.01.10 14:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2942
|2007.01.10 15:14
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19400297
|2007.01.10 14:54
|sell
|1.87
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2433
|2007.01.10 16:22
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|19403406
|2007.01.10 15:10
|buy
|1.87
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2970
|2007.01.10 16:25
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|19404548
|2007.01.10 15:12
|sell
|3.37
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2442
|2007.01.10 16:22
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|19406089
|2007.01.10 15:14
|buy
|3.37
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2961
|2007.01.10 16:25
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|23.59
|19406811
|2007.01.10 15:15
|sell
|6.07
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2450
|2007.01.10 16:21
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|73.10
|19409822
|2007.01.10 15:26
|buy
|6.07
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2953
|2007.01.10 16:25
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|91.05
|0.00
|0.00
|1.78
|279.72
|Closed P/L:
|281.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19405751
|2007.01.10 15:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19412623
|2007.01.10 15:40
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2927
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19417312
|2007.01.10 16:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2964
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|19420396
|2007.01.10 17:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2954
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19403474
|2007.01.10 15:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2484
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19415302
|2007.01.10 16:03
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2475
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19417080
|2007.01.10 16:23
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2442
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|19423772
|2007.01.10 17:42
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2451
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|Floating P/L:
|-0.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|281.50
|Floating P/L:
|-0.09
|Margin:
|28.00
|Balance:
|10 281.50
|Equity:
|10 281.41
|Free Margin:
|10 253.41
|Details:
|Gross Profit:
|421.00
|Gross Loss:
|139.50
|Total Net Profit:
|281.50
|Profit Factor:
|3.02
|Expected Payoff:
|3.35
|Absolute Drawdown:
|0.64
|Maximal Drawdown:
|63.19 (0.61%)
|Relative Drawdown:
|0.61% (63.19)
|Total Trades:
|84
|Short Positions (won %):
|39 (56.41%)
|Long Positions (won %):
|45 (57.78%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (57.14%)
|Loss trades (% of total):
|36 (42.86%)
|Largest
|profit trade:
|91.05
|loss trade:
|-17.68
|Average
|profit trade:
|8.77
|loss trade:
|-3.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (100.81)
|consecutive losses ($):
|6 (-63.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|114.64 (2)
|consecutive loss (count):
|-63.19 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3