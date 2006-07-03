|Account: 213759
|Name: 11_Pengie_julycontest
|Currency: USD
|2007 January 12, 13:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3624116
|2006.07.03 09:34
|balance
|Deposit
|50 000.00
|3642405
|2006.07.05 01:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.10
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|4.17
|180.02
|3642410
|2006.07.03 19:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-9.73
|-210.68
|3642866
|2006.07.03 21:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.62
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-9.73
|-223.47
|3645965
|2006.07.04 04:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.47
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-9.03
|-236.27
|3649490
|2006.07.07 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.32
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-5.56
|-249.06
|3667250
|2006.07.05 02:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.25
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|4.17
|167.22
|3668478
|2006.07.05 16:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.40
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|4.17
|154.42
|3668804
|2006.07.05 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2606
|0.00
|0.00
|-4.80
|-189.00
|3668814
|2006.07.05 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|2.40
|155.00
|3670286
|2006.07.05 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|98.44
|3670287
|2006.07.05 07:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2397
|0.00
|0.00
|-7.80
|-129.06
|3670889
|2006.07.05 07:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2606
|0.00
|0.00
|-4.80
|-204.00
|3671404
|2006.07.05 07:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2397
|0.00
|0.00
|-7.80
|-141.16
|3671465
|2006.07.05 08:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2606
|0.00
|0.00
|-4.80
|-219.00
|3671505
|2006.07.05 08:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2207
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2397
|0.00
|0.00
|-7.80
|-153.26
|3672386
|2006.07.07 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2606
|0.00
|0.00
|-3.20
|-249.00
|3672407
|2006.07.05 08:34
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2394
|cancelled
|3675585
|2006.07.05 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|86.34
|3675671
|2006.07.05 12:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|2.40
|140.00
|3676194
|2006.07.05 15:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|74.24
|3679128
|2006.07.05 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|2.40
|125.00
|3684441
|2006.07.05 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|62.13
|3686540
|2006.07.05 16:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|50.03
|3686936
|2006.07.05 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|2.40
|110.00
|3687132
|2006.07.05 17:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.55
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|4.17
|141.63
|3687879
|2006.07.05 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|37.92
|3689148
|2006.07.05 17:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.70
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|4.17
|128.83
|3689183
|2006.07.12 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|1.00
|95.00
|3689246
|2006.07.05 17:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|3.90
|25.82
|3690320
|2006.07.12 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|1.62
|13.72
|3690406
|2006.07.14 04:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.85
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.34
|116.03
|3736036
|2006.07.07 15:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.02
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-5.56
|-274.65
|3736069
|2006.07.07 15:31
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2610
|cancelled
|3736930
|2006.07.07 15:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.87
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-5.56
|-287.44
|3738014
|2006.07.10 06:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.72
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-4.86
|-300.24
|3755069
|2006.07.10 08:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.57
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-4.86
|-313.03
|3757586
|2006.07.10 12:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.42
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|0.00
|0.00
|-4.86
|-325.83
|3766171
|2006.07.10 12:17
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|113.27
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|cancelled
|3830194
|2006.07.12 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|1.00
|80.00
|3830267
|2006.07.12 17:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|1.00
|65.00
|3835000
|2006.07.14 09:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2658
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.20
|50.00
|3835032
|2006.07.17 11:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|3873927
|2006.07.14 06:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.00
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.34
|103.23
|3875984
|2006.07.14 16:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.30
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.34
|77.64
|3880136
|2006.07.14 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.20
|35.00
|3892437
|2006.07.14 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.20
|20.00
|3893979
|2006.07.17 08:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.45
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|64.84
|3894370
|2006.07.17 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3906598
|2006.07.17 11:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.60
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|52.04
|3909500
|2006.07.17 11:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:02
|1.2606
|cancelled
|3909547
|2006.07.17 11:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|39.25
|3909964
|2006.07.17 11:05
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2397
|cancelled
|3910062
|2006.07.17 11:06
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 11:06
|1.2393
|cancelled
|3911886
|2006.07.17 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|3912435
|2006.07.17 13:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|3915181
|2006.07.17 16:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3920820
|2006.07.17 16:17
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.35
|0.00
|0.00
|2006.07.17 16:17
|117.24
|cancelled
|3983858
|2006.07.19 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-1.60
|81.00
|3983864
|2006.07.19 19:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2659
|cancelled
|3984709
|2006.07.19 19:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-1.60
|66.00
|3985306
|2006.07.19 20:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-1.60
|51.00
|3985443
|2006.07.19 21:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.96
|0.00
|0.00
|3.77
|-165.27
|3985455
|2006.07.21 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-4.81
|133.92
|3986674
|2006.07.20 13:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-0.40
|36.00
|3986918
|2006.07.19 21:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|5.79
|-226.32
|3986930
|2006.07.20 13:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.70
|195.10
|3987539
|2006.07.20 15:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.01
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.96
|0.00
|0.00
|2.74
|-178.32
|3987922
|2006.07.19 23:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|5.79
|-238.62
|3988851
|2006.07.25 18:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|3.87
|-250.92
|4000855
|2006.07.20 13:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-0.40
|21.00
|4001139
|2006.07.20 14:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2422
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.70
|182.80
|4001668
|2006.07.20 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2658
|0.00
|0.00
|-0.40
|6.00
|4002196
|2006.07.21 09:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2407
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.06
|170.51
|4004327
|2006.07.25 18:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.16
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.96
|0.00
|0.00
|1.72
|-191.37
|4007189
|2006.07.20 17:13
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:15
|1.2661
|cancelled
|4021059
|2006.07.21 10:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2392
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.06
|158.21
|4022882
|2006.07.21 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.06
|145.91
|4023038
|2006.07.21 10:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-4.81
|120.88
|4023775
|2006.07.21 10:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.23
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-4.81
|107.84
|4024101
|2006.07.21 11:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-4.81
|94.79
|4024935
|2006.07.21 11:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-4.81
|81.75
|4026609
|2006.07.27 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.69
|68.70
|4033406
|2006.07.21 21:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2362
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-9.06
|133.62
|4039572
|2006.07.27 13:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-5.20
|121.32
|4053429
|2006.07.24 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-2.00
|115.00
|4053449
|2006.07.25 03:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.80
|-149.00
|4059801
|2006.07.25 08:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-1.60
|100.00
|4071910
|2006.07.25 18:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.80
|-164.00
|4076826
|2006.07.25 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-1.60
|85.00
|4079026
|2006.07.26 21:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-1.20
|70.00
|4101562
|2006.07.25 18:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|3.87
|-263.22
|4103015
|2006.07.25 18:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|3.87
|-275.52
|4103219
|2006.07.25 18:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.80
|-179.00
|4103473
|2006.07.25 18:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.96
|0.00
|0.00
|1.72
|-204.42
|4104042
|2006.07.25 19:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|0.00
|0.00
|3.87
|-287.82
|4104961
|2006.07.25 18:32
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:05
|1.2751
|cancelled
|4107074
|2006.07.25 18:59
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.46
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|115.01
|cancelled
|4107354
|2006.07.25 19:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|cancelled
|4139239
|2006.07.26 21:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-1.20
|55.00
|4139668
|2006.07.26 23:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|-1.20
|40.00
|4141640
|2006.07.27 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:06
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4142526
|2006.07.27 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 16:05
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4152160
|2006.07.27 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.3021
|0.00
|0.00
|-46.62
|265.00
|4156345
|2006.07.27 12:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.63
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.69
|55.66
|4156867
|2006.07.27 13:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.48
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.69
|42.61
|4158957
|2006.07.27 16:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2332
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-5.20
|109.03
|4158989
|2006.07.27 16:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.33
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.69
|29.57
|4164081
|2006.07.27 16:06
|buy stop
|0.10
|eurusd
|10000.0000
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.3020
|cancelled
|4164216
|2006.07.27 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-5.20
|96.73
|4164966
|2006.07.28 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.18
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|4164990
|2006.07.31 14:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-3.90
|84.43
|4190817
|2006.07.28 15:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.03
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|4192059
|2006.07.28 15:43
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.88
|0.00
|0.00
|2006.07.28 15:44
|114.98
|cancelled
|4215597
|2006.07.31 15:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-3.90
|72.14
|4218363
|2006.08.01 23:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|-3.25
|47.54
|4238732
|2006.08.01 15:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.93
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.08
|0.00
|0.00
|9.00
|183.64
|4238742
|2006.08.01 13:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.60
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.11
|0.00
|0.00
|-18.00
|-214.33
|4241556
|2006.08.02 01:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.11
|0.00
|0.00
|-17.30
|-227.14
|4246947
|2006.08.01 15:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.08
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.08
|0.00
|0.00
|9.00
|170.82
|4247478
|2006.08.01 17:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.23
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.08
|0.00
|0.00
|9.00
|158.01
|4250996
|2006.08.01 17:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.38
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:28
|117.08
|0.00
|0.00
|9.00
|145.20
|4252652
|2006.08.04 14:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.53
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|7.25
|132.39
|4262270
|2006.08.04 15:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|35.25
|4263665
|2006.08.02 05:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.30
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.11
|0.00
|0.00
|-17.30
|-239.95
|4266241
|2006.08.04 16:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.11
|0.00
|0.00
|-14.51
|-252.75
|4344092
|2006.08.09 01:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.68
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|6.20
|119.58
|4348412
|2006.08.04 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|22.95
|4351950
|2006.08.04 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.00
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.11
|0.00
|0.00
|-14.51
|-265.56
|4354666
|2006.08.04 16:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|4355087
|2006.08.04 16:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|4355710
|2006.08.04 16:56
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2195
|cancelled
|4355789
|2006.08.04 17:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.99
|81.21
|4355792
|2006.08.04 16:57
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2315
|cancelled
|4357894
|2006.08.04 18:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.99
|69.03
|4361278
|2006.08.04 17:55
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|113.85
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:11
|116.95
|cancelled
|4362805
|2006.08.07 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.66
|56.85
|4390246
|2006.08.07 21:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.66
|32.49
|4391250
|2006.08.08 21:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.33
|20.30
|4413820
|2006.08.09 01:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 01:49
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|4419949
|2006.08.11 11:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|4.81
|93.95
|4433037
|2006.08.09 21:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.98
|103.38
|4433042
|2006.08.09 13:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2386
|0.00
|0.00
|-1.96
|-134.02
|4434157
|2006.08.09 13:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2205
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2386
|0.00
|0.00
|-1.96
|-146.13
|4434675
|2006.08.09 13:55
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2380
|cancelled
|4446085
|2006.08.09 21:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.98
|91.26
|4446974
|2006.08.10 15:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|79.15
|4467583
|2006.08.10 15:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|67.03
|4467980
|2006.08.10 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|54.92
|4470736
|2006.08.10 17:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|42.80
|4471726
|2006.08.10 17:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|30.69
|4472127
|2006.08.10 17:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|18.58
|4472823
|2006.08.10 17:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|4473176
|2006.08.10 17:37
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|2006.08.10 18:18
|1.2384
|cancelled
|4491028
|2006.08.11 14:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.13
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|4.81
|81.14
|4494153
|2006.08.11 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.28
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|4.81
|68.33
|4495907
|2006.08.11 15:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.43
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|0.00
|0.00
|4.81
|55.52
|4496301
|2006.08.14 10:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:11
|116.95
|0.00
|0.00
|4.47
|31.64
|4512943
|2006.08.14 21:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.73
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:11
|116.95
|0.00
|0.00
|4.47
|18.81
|4527074
|2006.08.25 08:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.88
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:11
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|4549124
|2006.08.15 17:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2708
|0.00
|0.00
|18.35
|267.55
|4549128
|2006.08.16 15:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-36.07
|-297.36
|4550727
|2006.08.15 19:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2708
|0.00
|0.00
|18.35
|255.74
|4553112
|2006.08.24 22:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2708
|0.00
|0.00
|14.79
|243.94
|4567130
|2006.08.16 16:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-36.07
|-344.56
|4568735
|2006.08.16 16:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-36.07
|-356.36
|4569506
|2006.08.17 10:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-34.12
|-368.16
|4594325
|2006.08.21 10:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-32.82
|-379.96
|4657755
|2006.08.21 15:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-32.82
|-391.76
|4666699
|2006.08.21 17:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2199
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-32.82
|-403.56
|4671109
|2006.08.21 17:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2712
|0.00
|0.00
|-32.82
|-415.36
|4671582
|2006.08.21 17:08
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|cancelled
|4766396
|2006.08.25 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:38
|1.2708
|0.00
|0.00
|14.47
|232.14
|4772751
|2006.08.25 08:49
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.03
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:11
|116.98
|cancelled
|4773350
|2006.08.25 09:12
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.60
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.08
|cancelled
|4773429
|2006.08.25 09:14
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2006.08.25 09:27
|117.10
|cancelled
|4783154
|2006.09.07 14:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|10.24
|220.33
|4813505
|2006.08.30 10:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.04
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|13.61
|172.14
|4813506
|2006.08.29 07:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.71
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-27.97
|-202.32
|4815654
|2006.08.29 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.56
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-27.97
|-214.91
|4826179
|2006.09.04 07:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.87
|-227.50
|4846942
|2006.08.30 14:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|13.61
|159.54
|4851939
|2006.08.31 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|12.59
|146.95
|4863336
|2006.08.31 08:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.49
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|12.59
|134.35
|4866118
|2006.09.11 17:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.64
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|9.52
|121.76
|4916581
|2006.09.04 10:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.26
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.87
|-240.09
|4921039
|2006.09.04 13:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.87
|-252.69
|4924953
|2006.09.04 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.96
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.87
|-265.28
|4929175
|2006.09.05 03:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.81
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.18
|-277.87
|4945290
|2006.09.05 10:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|0.00
|0.00
|-23.18
|-290.46
|4953749
|2006.09.05 10:08
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|115.51
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|cancelled
|5032792
|2006.09.07 14:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|10.24
|208.53
|5032968
|2006.09.07 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|10.24
|196.73
|5037495
|2006.09.08 15:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|9.92
|184.92
|5076061
|2006.09.08 15:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|9.92
|173.12
|5077107
|2006.09.08 17:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|9.92
|161.32
|5083154
|2006.09.12 21:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|9.28
|149.51
|5118747
|2006.09.11 17:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.79
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|9.52
|109.16
|5119682
|2006.09.12 19:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.94
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|9.18
|96.57
|5151950
|2006.09.12 21:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|9.18
|83.97
|5153645
|2006.09.18 12:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|7.14
|71.37
|5153672
|2006.10.10 11:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.32
|31.48
|5234811
|2006.10.02 08:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|2.38
|58.78
|5422230
|2006.10.06 15:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|0.34
|46.18
|5506767
|2006.10.06 16:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|0.34
|33.59
|5507375
|2006.10.06 16:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.84
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|0.34
|20.99
|5508908
|2006.10.06 17:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.99
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|0.34
|8.40
|5509834
|2006.10.09 05:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.14
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|5517412
|2006.10.09 05:46
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|119.29
|0.00
|0.00
|2006.10.09 05:46
|119.12
|cancelled
|5540054
|2006.10.10 14:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.32
|19.67
|5544225
|2006.10.10 14:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.32
|7.87
|5545403
|2006.10.11 00:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|5555954
|2006.10.11 00:37
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2006.10.11 00:37
|1.2712
|cancelled
|5582648
|2006.10.12 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.62
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.96
|0.00
|0.00
|7.95
|-140.73
|5582649
|2006.10.12 23:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.29
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.99
|0.00
|0.00
|-16.53
|110.18
|5584074
|2006.10.13 05:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:20
|1.2588
|0.00
|0.00
|-3.64
|63.55
|5586989
|2006.10.13 17:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.77
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.96
|0.00
|0.00
|7.42
|-153.44
|5595159
|2006.10.13 06:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.14
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.99
|0.00
|0.00
|-15.43
|97.47
|5597357
|2006.10.17 18:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:20
|1.2588
|0.00
|0.00
|-2.43
|51.64
|5597421
|2006.10.17 01:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.99
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.99
|0.00
|0.00
|-13.23
|84.75
|5607569
|2006.10.13 17:01
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|119.92
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|118.00
|cancelled
|5634280
|2006.10.17 10:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.84
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:56
|117.99
|0.00
|0.00
|-13.23
|72.04
|5640274
|2006.10.17 11:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|-13.23
|59.33
|5641472
|2006.10.17 18:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|-13.23
|46.61
|5650762
|2006.10.19 16:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:19
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|39.72
|5651033
|2006.10.18 01:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|-12.13
|33.90
|5655301
|2006.10.19 16:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|-8.82
|21.19
|5683119
|2006.10.19 16:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:19
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|27.80
|5683367
|2006.10.19 17:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:19
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|5684119
|2006.10.19 20:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|-8.82
|8.48
|5685633
|2006.10.19 19:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:19
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|5687441
|2006.10.19 19:03
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|2006.10.19 20:19
|1.2585
|cancelled
|5689610
|2006.10.19 20:35
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|117.94
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.96
|cancelled
|5727793
|2006.10.24 10:34
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:04
|1.2411
|cancelled
|5758335
|2006.10.26 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-19.23
|475.75
|5761063
|2006.10.26 10:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.47
|137.80
|5761666
|2006.10.26 11:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.47
|125.72
|5763473
|2006.10.26 19:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.47
|113.63
|5772283
|2006.10.26 19:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.47
|101.54
|5772520
|2006.10.27 04:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-1.86
|89.45
|5778327
|2006.10.27 15:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-1.86
|77.36
|5787750
|2006.10.27 16:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-1.86
|65.28
|5788809
|2006.10.27 15:55
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|119.62
|0.00
|0.00
|2006.10.27 15:55
|117.99
|cancelled
|5789499
|2006.10.31 17:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-0.62
|41.10
|5823179
|2006.10.31 12:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.92
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|0.00
|0.00
|14.45
|-218.37
|5823181
|2006.10.31 17:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.59
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|187.13
|5823715
|2006.11.03 15:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|0.00
|0.00
|11.76
|-231.37
|5828054
|2006.10.31 17:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|174.13
|5828363
|2006.10.31 17:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.29
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|161.14
|5828423
|2006.10.31 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-0.62
|29.01
|5828900
|2006.10.31 17:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-0.62
|16.92
|5828904
|2006.10.31 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|135.15
|5829572
|2006.10.31 17:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|0.00
|0.00
|-0.62
|4.84
|5830168
|2006.10.31 18:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|122.15
|5830281
|2006.10.31 17:37
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:04
|1.2408
|cancelled
|5832159
|2006.10.31 18:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.69
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-30.11
|109.16
|5832398
|2006.11.22 17:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.54
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-5.63
|96.16
|5846939
|2006.11.01 17:05
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2411
|cancelled
|5846994
|2006.11.01 17:05
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 17:05
|1.2409
|cancelled
|5847100
|2006.11.01 17:05
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|cancelled
|5847192
|2006.11.10 04:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-9.98
|301.09
|5879142
|2006.11.06 10:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|0.00
|0.00
|11.23
|-244.37
|5891078
|2006.11.06 11:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|0.00
|0.00
|11.23
|-257.37
|5892535
|2006.11.09 15:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.52
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|0.00
|0.00
|8.56
|-270.36
|5955379
|2006.11.09 15:42
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|cancelled
|5966320
|2006.11.10 05:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-9.98
|288.61
|5967001
|2006.11.10 10:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-9.98
|276.14
|5972079
|2006.11.22 14:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-3.79
|263.66
|6144239
|2006.11.22 14:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-3.79
|251.19
|6144745
|2006.11.22 15:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-3.79
|238.71
|6146122
|2006.11.22 15:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2295
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-2.51
|111.85
|6146998
|2006.11.22 17:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-2.51
|99.51
|6149846
|2006.11.22 17:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-2.51
|87.18
|6150018
|2006.11.22 17:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-5.63
|83.17
|6150666
|2006.11.23 11:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.63
|74.84
|6150731
|2006.11.23 11:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-2.26
|70.17
|6160799
|2006.11.23 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.63
|62.51
|6160885
|2006.11.23 15:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.63
|50.17
|6162029
|2006.11.23 17:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.09
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-2.26
|57.18
|6164937
|2006.11.24 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2205
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|37.83
|6166242
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.94
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.43
|0.00
|0.00
|-1.13
|44.18
|6173672
|2006.11.24 10:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|6174318
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|2006.11.24 10:31
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|6174732
|2006.11.24 10:31
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.11.27 01:14
|115.40
|cancelled
|6174889
|2006.11.24 10:32
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2024
|cancelled
|6175109
|2006.11.24 10:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-1.28
|64.04
|6176469
|2006.11.24 12:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-1.28
|51.57
|6179273
|2006.11.27 01:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2023
|0.00
|0.00
|-0.64
|26.62
|6188926
|2006.11.27 01:26
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|2006.11.28 22:43
|1.2020
|cancelled
|6200681
|2006.11.27 15:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.24
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.72
|0.00
|0.00
|4.34
|-132.50
|6200682
|2006.11.28 04:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-7.91
|101.09
|6203178
|2006.11.28 12:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.72
|0.00
|0.00
|3.80
|-145.57
|6214458
|2006.11.29 02:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.76
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-6.78
|88.02
|6221696
|2006.11.30 03:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.54
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.72
|0.00
|0.00
|1.64
|-158.65
|6236202
|2006.11.29 03:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.61
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-6.78
|74.95
|6237008
|2006.12.01 17:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-2.27
|61.87
|6249954
|2006.11.29 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|-1.48
|123.00
|6249970
|2006.11.29 16:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:11
|1.3232
|cancelled
|6250125
|2006.11.29 16:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|-1.48
|108.00
|6250808
|2006.11.30 09:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:13
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|6258603
|2006.11.30 03:47
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|116.69
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|cancelled
|6261763
|2006.11.30 11:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:13
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|6264850
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:13
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6272550
|2006.11.30 17:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:13
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6273131
|2006.11.30 17:05
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:10
|1.3234
|cancelled
|6273475
|2006.11.30 17:11
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2006.11.30 17:12
|1.3239
|cancelled
|6273687
|2006.11.30 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|-0.37
|18.00
|6275651
|2006.12.01 09:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6286319
|2006.12.01 09:50
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|2006.12.01 09:55
|1.3282
|cancelled
|6297929
|2006.12.01 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.31
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-2.27
|48.80
|6298329
|2006.12.01 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.16
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-2.27
|35.73
|6298362
|2006.12.01 17:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.01
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|-2.27
|22.66
|6298609
|2006.12.05 09:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|6330962
|2006.12.05 09:42
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2006.12.05 10:46
|114.72
|cancelled
|6350920
|2006.12.06 07:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3131
|0.00
|0.00
|-1.85
|-202.00
|6350923
|2006.12.06 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.75
|168.00
|6353533
|2006.12.08 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.37
|-217.00
|6356234
|2006.12.06 11:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.75
|153.00
|6357489
|2006.12.06 11:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.75
|138.00
|6358435
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.15
|108.00
|6365459
|2006.12.06 20:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.47
|0.00
|0.00
|2.19
|107.32
|6365463
|2006.12.06 17:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.50
|0.00
|0.00
|-4.55
|-138.20
|6365880
|2006.12.06 17:08
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:54
|116.32
|cancelled
|6369614
|2006.12.07 00:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.37
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.47
|0.00
|0.00
|0.55
|94.44
|6372025
|2006.12.08 11:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.52
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|81.57
|6402688
|2006.12.08 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|68.69
|6403050
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.82
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:56
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|42.98
|6406886
|2006.12.08 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.15
|93.00
|6406923
|2006.12.08 18:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.27
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:54
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|6408896
|2006.12.08 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.37
|-232.00
|6411882
|2006.12.08 17:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3133
|cancelled
|6416541
|2006.12.08 18:53
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|116.42
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:54
|116.35
|cancelled
|6416766
|2006.12.08 18:55
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|2006.12.11 04:19
|1.3132
|cancelled
|6416855
|2006.12.08 18:55
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:55
|116.37
|cancelled
|6416902
|2006.12.08 18:56
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:56
|116.38
|cancelled
|6416949
|2006.12.08 18:56
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:56
|116.34
|cancelled
|6416986
|2006.12.08 18:56
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 18:56
|116.31
|cancelled
|6417018
|2006.12.08 18:56
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.46
|cancelled
|6417091
|2006.12.08 19:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.42
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|6417557
|2006.12.08 19:01
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|116.57
|0.00
|0.00
|2006.12.08 21:17
|116.49
|cancelled
|6463600
|2006.12.12 05:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2892
|0.00
|0.00
|-11.84
|-376.00
|6463602
|2006.12.11 22:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|0.00
|0.00
|4.95
|342.00
|6463965
|2006.12.12 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.75
|112.00
|6467249
|2006.12.12 21:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3107
|0.00
|0.00
|-1.85
|-176.00
|6476837
|2006.12.13 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.60
|97.00
|6486308
|2006.12.12 21:32
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|cancelled
|6500723
|2006.12.13 20:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.60
|82.00
|6508444
|2006.12.14 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.15
|67.00
|6526258
|2006.12.14 17:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.15
|52.00
|6530747
|2006.12.14 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.15
|37.00
|6531132
|2006.12.15 11:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|6552204
|2006.12.15 11:31
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3107
|cancelled
|6552320
|2006.12.15 11:31
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2006.12.15 11:31
|1.3110
|cancelled
|6552370
|2007.01.02 09:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2892
|0.00
|0.00
|-4.07
|-376.00
|6552467
|2006.12.15 11:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|0.00
|0.00
|4.05
|207.00
|6553345
|2006.12.15 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|0.00
|0.00
|4.05
|192.00
|6563482
|2006.12.15 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3071
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|0.00
|0.00
|4.05
|177.00
|6567149
|2006.12.18 17:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|0.00
|0.00
|3.90
|162.00
|6580323
|2006.12.18 15:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.01
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:21
|118.82
|0.00
|0.00
|3.19
|68.17
|6580324
|2006.12.18 14:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|117.68
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.82
|cancelled
|6582821
|2006.12.18 16:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.16
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.82
|0.00
|0.00
|3.19
|55.55
|6584328
|2006.12.19 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.31
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.82
|0.00
|0.00
|2.66
|42.92
|6585321
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.90
|151.00
|6599150
|2006.12.20 18:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.46
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.82
|0.00
|0.00
|2.13
|30.30
|6634857
|2006.12.22 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|6671075
|2006.12.22 17:01
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.91
|0.00
|0.00
|2006.12.22 17:20
|118.85
|cancelled
|6754280
|2007.01.02 10:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2888
|0.00
|0.00
|-4.07
|-395.00
|6755337
|2007.01.02 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2888
|0.00
|0.00
|-4.07
|-410.00
|6760347
|2007.01.02 15:45
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 16:21
|1.2917
|cancelled
|6771403
|2007.01.03 12:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.47
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|5.28
|76.42
|6771706
|2007.01.03 18:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.62
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|5.28
|63.96
|6780505
|2007.01.10 17:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|1.58
|51.50
|6811306
|2007.01.05 10:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.42
|0.00
|0.00
|-6.59
|-193.49
|6813847
|2007.01.05 10:38
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|117.94
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:24
|120.38
|cancelled
|6819064
|2007.01.05 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.90
|121.00
|6819095
|2007.01.05 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.90
|106.00
|6820302
|2007.01.05 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.90
|91.00
|6825593
|2007.01.10 02:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:05
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.45
|56.00
|6878851
|2007.01.10 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:05
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.45
|41.00
|6895259
|2007.01.11 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:05
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|6895272
|2007.01.10 17:16
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 16:21
|1.2912
|cancelled
|6895537
|2007.01.11 09:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.92
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|39.04
|6907247
|2007.01.11 10:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|6909346
|2007.01.11 10:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.22
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:25
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|14.12
|6909738
|2007.01.11 10:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.37
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:24
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|6910470
|2007.01.11 10:40
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|120.52
|0.00
|0.00
|2007.01.11 13:24
|120.42
|cancelled
|6922399
|2007.01.11 16:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:05
|1.2910
|cancelled
|6922555
|2007.01.11 16:24
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:05
|1.2907
|cancelled
|6924170
|2007.01.11 17:05
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2890
|cancelled
|6924300
|2007.01.11 17:08
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2887
|cancelled
|6925095
|2007.01.11 17:31
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2893
|cancelled
|6925103
|2007.01.11 17:31
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|2007.01.11 17:31
|1.2894
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|-748.24
|4 103.09
|Closed P/L:
|3 354.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5711652
|2006.10.23 12:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|0.00
|0.00
|18.28
|-120.06
|5711663
|2006.10.26 05:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|
|1.2498
|0.00
|0.00
|-48.94
|89.61
|5714039
|2006.10.23 12:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|0.00
|0.00
|18.28
|-132.06
|5714594
|2006.10.23 13:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|0.00
|0.00
|18.28
|-144.07
|5715533
|2006.10.23 15:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|0.00
|0.00
|18.28
|-156.07
|5717685
|2006.10.24 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|0.00
|0.00
|18.07
|-168.08
|6234011
|2006.11.30 17:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|
|1.2498
|0.00
|0.00
|-27.16
|-390.46
|6273079
|2006.11.30 17:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|
|1.2498
|0.00
|0.00
|-27.16
|-402.46
|6708640
|2006.12.27 23:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.87
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|9.51
|133.63
|6708642
|2006.12.27 14:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|
|120.51
|0.00
|0.00
|-19.78
|-163.47
|6714317
|2006.12.27 16:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|
|120.51
|0.00
|0.00
|-19.78
|-175.92
|6715894
|2007.01.05 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.24
|0.00
|0.00
|
|120.51
|0.00
|0.00
|-7.68
|-188.37
|6720804
|2006.12.28 17:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.02
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|7.92
|121.18
|6733696
|2006.12.29 16:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.17
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|7.39
|108.73
|6746939
|2007.01.03 12:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.32
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|5.80
|96.28
|6914683
|2007.01.11 17:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.52
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|0.52
|-3.32
|6925282
|2007.01.12 03:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.67
|0.00
|0.00
|
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|
|0.00
|0.00
|-28.17
|-1 510.68
|
|Floating P/L:
|-1 538.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|6233896
|2006.11.28 22:43
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|
|1.2498
|GridMACD-1012460-60
|6273456
|2006.11.30 17:11
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.1515
|0.0000
|0.0000
|
|1.2494
|GridMACD-1012460-60
|6914667
|2007.01.11 13:25
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|
|120.48
|GridMACD-1012360-60
|6932336
|2007.01.12 03:02
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|120.82
|0.00
|0.00
|
|120.51
|GridMACD-1012360-60
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 354.85
|Floating P/L:
|-1 538.85
|Margin:
|340.00
|Balance:
|53 354.85
|Equity:
|51 816.00
|Free Margin:
|51 476.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|21 495.93
|Gross Loss:
|18 141.08
|Total Net Profit:
|3 354.85
|Profit Factor:
|1.18
|Expected Payoff:
|10.45
|
|Absolute Drawdown:
|2 396.53
|Maximal Drawdown:
|3 132.33 (6.17%)
|Relative Drawdown:
|6.17% (3 132.33)
|
|Total Trades:
|321
|Short Positions (won %):
|166 (74.70%)
|Long Positions (won %):
|155 (78.06%)
|Profit Trades (% of total):
|245 (76.32%)
|Loss trades (% of total):
|76 (23.68%)
|Largest
|profit trade:
|456.52
|loss trade:
|-448.18
|Average
|profit trade:
|87.74
|loss trade:
|-238.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (1 799.64)
|consecutive losses ($):
|7 (-2 897.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 701.88 (23)
|consecutive loss (count):
|-2 897.26 (7)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2