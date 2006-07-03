North Finance Co Ltd

Account: 213759 Name: 11_Pengie_julycontest Currency: USD 2007 January 12, 13:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36241162006.07.03 09:34balanceDeposit50 000.00
36424052006.07.05 01:12buy0.10usdjpy115.100.000.002006.07.17 16:17117.210.000.004.17180.02
36424102006.07.03 19:17sell0.10usdjpy114.770.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-9.73-210.68
36428662006.07.03 21:29sell0.10usdjpy114.620.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-9.73-223.47
36459652006.07.04 04:38sell0.10usdjpy114.470.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-9.03-236.27
36494902006.07.07 15:31sell0.10usdjpy114.320.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-5.56-249.06
36672502006.07.05 02:28buy0.10usdjpy115.250.000.002006.07.17 16:17117.210.000.004.17167.22
36684782006.07.05 16:23buy0.10usdjpy115.400.000.002006.07.17 16:17117.210.000.004.17154.42
36688042006.07.05 07:11buy0.10eurusd1.27950.00000.00002006.07.17 11:021.26060.000.00-4.80-189.00
36688142006.07.05 10:16sell0.10eurusd1.27630.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.002.40155.00
36702862006.07.05 10:15buy0.10usdchf1.22710.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9098.44
36702872006.07.05 07:51sell0.10usdchf1.22370.00000.00002006.07.17 11:061.23970.000.00-7.80-129.06
36708892006.07.05 07:53buy0.10eurusd1.28100.00000.00002006.07.17 11:021.26060.000.00-4.80-204.00
36714042006.07.05 07:54sell0.10usdchf1.22220.00000.00002006.07.17 11:061.23970.000.00-7.80-141.16
36714652006.07.05 08:34buy0.10eurusd1.28250.00000.00002006.07.17 11:021.26060.000.00-4.80-219.00
36715052006.07.05 08:34sell0.10usdchf1.22070.00000.00002006.07.17 11:061.23970.000.00-7.80-153.26
36723862006.07.07 15:31buy0.10eurusd1.28550.00000.00002006.07.17 11:021.26060.000.00-3.20-249.00
36724072006.07.05 08:34sell stop0.10usdchf1.21620.00000.00002006.07.17 11:061.2394cancelled
36755852006.07.05 10:28buy0.10usdchf1.22860.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9086.34
36756712006.07.05 12:05sell0.10eurusd1.27480.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.002.40140.00
36761942006.07.05 15:27buy0.10usdchf1.23010.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9074.24
36791282006.07.05 16:21sell0.10eurusd1.27330.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.002.40125.00
36844412006.07.05 16:15buy0.10usdchf1.23160.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9062.13
36865402006.07.05 16:42buy0.10usdchf1.23310.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9050.03
36869362006.07.05 17:10sell0.10eurusd1.27180.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.002.40110.00
36871322006.07.05 17:09buy0.10usdjpy115.550.000.002006.07.17 16:17117.210.000.004.17141.63
36878792006.07.05 17:11buy0.10usdchf1.23460.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9037.92
36891482006.07.05 17:37buy0.10usdjpy115.700.000.002006.07.17 16:17117.210.000.004.17128.83
36891832006.07.12 15:31sell0.10eurusd1.27030.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.001.0095.00
36892462006.07.05 17:36buy0.10usdchf1.23610.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.003.9025.82
36903202006.07.12 17:07buy0.10usdchf1.23760.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.001.6213.72
36904062006.07.14 04:22buy0.10usdjpy115.850.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.34116.03
37360362006.07.07 15:35sell0.10usdjpy114.020.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-5.56-274.65
37360692006.07.07 15:31buy stop0.10eurusd1.29300.00000.00002006.07.17 11:021.2610cancelled
37369302006.07.07 15:43sell0.10usdjpy113.870.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-5.56-287.44
37380142006.07.10 06:14sell0.10usdjpy113.720.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-4.86-300.24
37550692006.07.10 08:08sell0.10usdjpy113.570.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-4.86-313.03
37575862006.07.10 12:17sell0.10usdjpy113.420.000.002006.07.17 16:17117.240.000.00-4.86-325.83
37661712006.07.10 12:17sell stop0.10usdjpy113.270.000.002006.07.17 16:17117.21cancelled
38301942006.07.12 15:31sell0.10eurusd1.26880.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.001.0080.00
38302672006.07.12 17:07sell0.10eurusd1.26730.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.001.0065.00
38350002006.07.14 09:23sell0.10eurusd1.26580.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.000.2050.00
38350322006.07.17 11:05buy0.10usdchf1.23910.00000.00002006.07.17 11:061.23930.000.000.001.61
38739272006.07.14 06:46buy0.10usdjpy116.000.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.34103.23
38759842006.07.14 16:50buy0.10usdjpy116.300.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.3477.64
38801362006.07.14 16:03sell0.10eurusd1.26430.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.000.2035.00
38924372006.07.14 16:55sell0.10eurusd1.26280.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.000.2020.00
38939792006.07.17 08:54buy0.10usdjpy116.450.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.0064.84
38943702006.07.17 11:01sell0.10eurusd1.26130.00000.00002006.07.17 11:021.26080.000.000.005.00
39065982006.07.17 11:01buy0.10usdjpy116.600.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.0052.04
39095002006.07.17 11:01sell stop0.10eurusd1.25980.00000.00002006.07.17 11:021.2606cancelled
39095472006.07.17 11:37buy0.10usdjpy116.750.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.0039.25
39099642006.07.17 11:05buy stop0.10usdchf1.24060.00000.00002006.07.17 11:061.2397cancelled
39100622006.07.17 11:06sell stop0.10usdchf1.22370.00000.00002006.07.17 11:061.2393cancelled
39118862006.07.17 11:42buy0.10usdjpy116.900.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.0026.45
39124352006.07.17 13:01buy0.10usdjpy117.050.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.0013.65
39151812006.07.17 16:17buy0.10usdjpy117.200.000.002006.07.17 16:17117.210.000.000.000.85
39208202006.07.17 16:17buy stop0.10usdjpy117.350.000.002006.07.17 16:17117.24cancelled
39838582006.07.19 19:43buy0.10eurusd1.25770.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-1.6081.00
39838642006.07.19 19:01sell stop0.10eurusd1.25450.00000.00002006.07.21 10:151.2659cancelled
39847092006.07.19 19:58buy0.10eurusd1.25920.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-1.6066.00
39853062006.07.19 20:50buy0.10eurusd1.26070.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-1.6051.00
39854432006.07.19 21:32buy0.10usdjpy116.860.000.002006.07.28 15:44114.960.000.003.77-165.27
39854552006.07.21 10:21sell0.10usdjpy116.530.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-4.81133.92
39866742006.07.20 13:28buy0.10eurusd1.26220.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-0.4036.00
39869182006.07.19 21:51buy0.10usdchf1.24710.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.005.79-226.32
39869302006.07.20 13:37sell0.10usdchf1.24370.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.70195.10
39875392006.07.20 15:28buy0.10usdjpy117.010.000.002006.07.28 15:44114.960.000.002.74-178.32
39879222006.07.19 23:33buy0.10usdchf1.24860.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.005.79-238.62
39888512006.07.25 18:09buy0.10usdchf1.25010.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.003.87-250.92
40008552006.07.20 13:56buy0.10eurusd1.26370.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-0.4021.00
40011392006.07.20 14:12sell0.10usdchf1.24220.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.70182.80
40016682006.07.20 17:13buy0.10eurusd1.26520.00000.00002006.07.21 10:151.26580.000.00-0.406.00
40021962006.07.21 09:36sell0.10usdchf1.24070.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.06170.51
40043272006.07.25 18:21buy0.10usdjpy117.160.000.002006.07.28 15:44114.960.000.001.72-191.37
40071892006.07.20 17:13buy stop0.10eurusd1.26670.00000.00002006.07.21 10:151.2661cancelled
40210592006.07.21 10:18sell0.10usdchf1.23920.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.06158.21
40228822006.07.21 15:42sell0.10usdchf1.23770.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.06145.91
40230382006.07.21 10:38sell0.10usdjpy116.380.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-4.81120.88
40237752006.07.21 10:45sell0.10usdjpy116.230.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-4.81107.84
40241012006.07.21 11:07sell0.10usdjpy116.080.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-4.8194.79
40249352006.07.21 11:56sell0.10usdjpy115.930.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-4.8181.75
40266092006.07.27 11:49sell0.10usdjpy115.780.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-0.6968.70
40334062006.07.21 21:02sell0.10usdchf1.23620.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-9.06133.62
40395722006.07.27 13:31sell0.10usdchf1.23470.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-5.20121.32
40534292006.07.24 15:14buy0.10eurusd1.26360.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-2.00115.00
40534492006.07.25 03:36sell0.10eurusd1.26040.00000.00002006.07.27 16:061.27530.000.000.80-149.00
40598012006.07.25 08:26buy0.10eurusd1.26510.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-1.60100.00
40719102006.07.25 18:20sell0.10eurusd1.25890.00000.00002006.07.27 16:061.27530.000.000.80-164.00
40768262006.07.25 09:24buy0.10eurusd1.26660.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-1.6085.00
40790262006.07.26 21:09buy0.10eurusd1.26810.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-1.2070.00
41015622006.07.25 18:18buy0.10usdchf1.25160.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.003.87-263.22
41030152006.07.25 18:26buy0.10usdchf1.25310.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.003.87-275.52
41032192006.07.25 18:32sell0.10eurusd1.25740.00000.00002006.07.27 16:061.27530.000.000.80-179.00
41034732006.07.25 18:58buy0.10usdjpy117.310.000.002006.07.28 15:44114.960.000.001.72-204.42
41040422006.07.25 19:02buy0.10usdchf1.25460.00000.00002006.08.04 16:561.21950.000.003.87-287.82
41049612006.07.25 18:32sell stop0.10eurusd1.25590.00000.00002006.07.27 16:051.2751cancelled
41070742006.07.25 18:59buy stop0.10usdjpy117.460.000.002006.07.28 15:44115.01cancelled
41073542006.07.25 19:02buy stop0.10usdchf1.25610.00000.00002006.08.04 16:561.2199cancelled
41392392006.07.26 21:22buy0.10eurusd1.26960.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-1.2055.00
41396682006.07.26 23:08buy0.10eurusd1.27110.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.00-1.2040.00
41416402006.07.27 00:01buy0.10eurusd1.27260.00000.00002006.07.27 16:061.27510.000.000.0025.00
41425262006.07.27 10:10buy0.10eurusd1.27410.00000.00002006.07.27 16:051.27510.000.000.0010.00
41521602006.07.27 16:06buy0.10eurusd1.27560.00000.00002006.11.24 10:311.30210.000.00-46.62265.00
41563452006.07.27 12:09sell0.10usdjpy115.630.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-0.6955.66
41568672006.07.27 13:32sell0.10usdjpy115.480.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-0.6942.61
41589572006.07.27 16:07sell0.10usdchf1.23320.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-5.20109.03
41589892006.07.27 16:15sell0.10usdjpy115.330.000.002006.07.28 15:44114.990.000.00-0.6929.57
41640812006.07.27 16:06buy stop0.10eurusd10000.00000.00000.00002006.11.24 10:311.3020cancelled
41642162006.07.27 16:15sell0.10usdchf1.23170.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-5.2096.73
41649662006.07.28 15:31sell0.10usdjpy115.180.000.002006.07.28 15:44114.990.000.000.0016.52
41649902006.07.31 14:40sell0.10usdchf1.23020.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-3.9084.43
41908172006.07.28 15:43sell0.10usdjpy115.030.000.002006.07.28 15:44114.990.000.000.003.48
41920592006.07.28 15:43sell stop0.10usdjpy114.880.000.002006.07.28 15:44114.98cancelled
42155972006.07.31 15:59sell0.10usdchf1.22870.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-3.9072.14
42183632006.08.01 23:08sell0.10usdchf1.22570.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.00-3.2547.54
42387322006.08.01 15:37buy0.10usdjpy114.930.000.002006.08.25 09:28117.080.000.009.00183.64
42387422006.08.01 13:34sell0.10usdjpy114.600.000.002006.08.25 09:28117.110.000.00-18.00-214.33
42415562006.08.02 01:37sell0.10usdjpy114.450.000.002006.08.25 09:28117.110.000.00-17.30-227.14
42469472006.08.01 15:43buy0.10usdjpy115.080.000.002006.08.25 09:28117.080.000.009.00170.82
42474782006.08.01 17:01buy0.10usdjpy115.230.000.002006.08.25 09:28117.080.000.009.00158.01
42509962006.08.01 17:27buy0.10usdjpy115.380.000.002006.08.25 09:28117.080.000.009.00145.20
42526522006.08.04 14:01buy0.10usdjpy115.530.000.002006.08.25 09:27117.080.000.007.25132.39
42622702006.08.04 15:37sell0.10usdchf1.22420.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.000.0035.25
42636652006.08.02 05:29sell0.10usdjpy114.300.000.002006.08.25 09:27117.110.000.00-17.30-239.95
42662412006.08.04 16:02sell0.10usdjpy114.150.000.002006.08.25 09:27117.110.000.00-14.51-252.75
43440922006.08.09 01:48buy0.10usdjpy115.680.000.002006.08.25 09:27117.080.000.006.20119.58
43484122006.08.04 16:47sell0.10usdchf1.22270.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.000.0022.95
43519502006.08.04 17:55sell0.10usdjpy114.000.000.002006.08.25 09:27117.110.000.00-14.51-265.56
43546662006.08.04 16:51sell0.10usdchf1.22120.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.000.0010.66
43550872006.08.04 16:56sell0.10usdchf1.21970.00000.00002006.08.04 16:561.21990.000.000.00-1.64
43557102006.08.04 16:56sell stop0.10usdchf1.21820.00000.00002006.08.04 16:561.2195cancelled
43557892006.08.04 17:17buy0.10usdchf1.22130.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.9981.21
43557922006.08.04 16:57sell stop0.10usdchf1.21790.00000.00002006.08.09 01:491.2315cancelled
43578942006.08.04 18:12buy0.10usdchf1.22280.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.9969.03
43612782006.08.04 17:55sell stop0.10usdjpy113.850.000.002006.08.25 09:11116.95cancelled
43628052006.08.07 20:15buy0.10usdchf1.22430.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.6656.85
43902462006.08.07 21:01buy0.10usdchf1.22730.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.6632.49
43912502006.08.08 21:24buy0.10usdchf1.22880.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.3320.30
44138202006.08.09 01:49buy0.10usdchf1.23030.00000.00002006.08.09 01:491.23130.000.000.008.12
44199492006.08.11 11:29buy0.10usdjpy115.980.000.002006.08.25 09:27117.080.000.004.8193.95
44330372006.08.09 21:01buy0.10usdchf1.22540.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.98103.38
44330422006.08.09 13:42sell0.10usdchf1.22200.00000.00002006.08.10 18:181.23860.000.00-1.96-134.02
44341572006.08.09 13:55sell0.10usdchf1.22050.00000.00002006.08.10 18:181.23860.000.00-1.96-146.13
44346752006.08.09 13:55sell stop0.10usdchf1.21900.00000.00002006.08.10 18:181.2380cancelled
44460852006.08.09 21:31buy0.10usdchf1.22690.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.9891.26
44469742006.08.10 15:36buy0.10usdchf1.22840.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0079.15
44675832006.08.10 15:39buy0.10usdchf1.22990.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0067.03
44679802006.08.10 17:02buy0.10usdchf1.23140.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0054.92
44707362006.08.10 17:20buy0.10usdchf1.23290.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0042.80
44717262006.08.10 17:24buy0.10usdchf1.23440.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0030.69
44721272006.08.10 17:34buy0.10usdchf1.23590.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.0018.58
44728232006.08.10 17:37buy0.10usdchf1.23740.00000.00002006.08.10 18:181.23820.000.000.006.46
44731762006.08.10 17:37buy stop0.10usdchf1.23890.00000.00002006.08.10 18:181.2384cancelled
44910282006.08.11 14:19buy0.10usdjpy116.130.000.002006.08.25 09:27117.080.000.004.8181.14
44941532006.08.11 15:30buy0.10usdjpy116.280.000.002006.08.25 09:27117.080.000.004.8168.33
44959072006.08.11 15:33buy0.10usdjpy116.430.000.002006.08.25 09:27117.080.000.004.8155.52
44963012006.08.14 10:24buy0.10usdjpy116.580.000.002006.08.25 09:11116.950.000.004.4731.64
45129432006.08.14 21:48buy0.10usdjpy116.730.000.002006.08.25 09:11116.950.000.004.4718.81
45270742006.08.25 08:49buy0.10usdjpy116.880.000.002006.08.25 09:11116.950.000.000.005.99
45491242006.08.15 17:46buy0.10usdchf1.23680.00000.00002006.10.11 00:381.27080.000.0018.35267.55
45491282006.08.16 15:31sell0.10usdchf1.23340.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-36.07-297.36
45507272006.08.15 19:14buy0.10usdchf1.23830.00000.00002006.10.11 00:381.27080.000.0018.35255.74
45531122006.08.24 22:07buy0.10usdchf1.23980.00000.00002006.10.11 00:381.27080.000.0014.79243.94
45671302006.08.16 16:06sell0.10usdchf1.22740.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-36.07-344.56
45687352006.08.16 16:20sell0.10usdchf1.22590.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-36.07-356.36
45695062006.08.17 10:32sell0.10usdchf1.22440.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-34.12-368.16
45943252006.08.21 10:26sell0.10usdchf1.22290.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-32.82-379.96
46577552006.08.21 15:13sell0.10usdchf1.22140.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-32.82-391.76
46666992006.08.21 17:01sell0.10usdchf1.21990.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-32.82-403.56
46711092006.08.21 17:08sell0.10usdchf1.21840.00000.00002006.10.11 00:381.27120.000.00-32.82-415.36
46715822006.08.21 17:08sell stop0.10usdchf1.21690.00000.00002006.10.11 00:371.2708cancelled
47663962006.08.25 17:33buy0.10usdchf1.24130.00000.00002006.10.11 00:381.27080.000.0014.47232.14
47727512006.08.25 08:49buy stop0.10usdjpy117.030.000.002006.08.25 09:11116.98cancelled
47733502006.08.25 09:12sell stop0.10usdjpy114.600.000.002006.08.25 09:27117.08cancelled
47734292006.08.25 09:14buy stop0.10usdjpy117.180.000.002006.08.25 09:27117.10cancelled
47831542006.09.07 14:13buy0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.0010.24220.33
48135052006.08.30 10:16buy0.10usdjpy117.040.000.002006.10.09 05:46119.090.000.0013.61172.14
48135062006.08.29 07:33sell0.10usdjpy116.710.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-27.97-202.32
48156542006.08.29 15:40sell0.10usdjpy116.560.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-27.97-214.91
48261792006.09.04 07:46sell0.10usdjpy116.410.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.87-227.50
48469422006.08.30 14:08buy0.10usdjpy117.190.000.002006.10.09 05:46119.090.000.0013.61159.54
48519392006.08.31 03:15buy0.10usdjpy117.340.000.002006.10.09 05:46119.090.000.0012.59146.95
48633362006.08.31 08:09buy0.10usdjpy117.490.000.002006.10.09 05:46119.090.000.0012.59134.35
48661182006.09.11 17:27buy0.10usdjpy117.640.000.002006.10.09 05:46119.090.000.009.52121.76
49165812006.09.04 10:48sell0.10usdjpy116.260.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.87-240.09
49210392006.09.04 13:13sell0.10usdjpy116.110.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.87-252.69
49249532006.09.04 16:05sell0.10usdjpy115.960.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.87-265.28
49291752006.09.05 03:14sell0.10usdjpy115.810.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.18-277.87
49452902006.09.05 10:08sell0.10usdjpy115.660.000.002006.10.09 05:46119.120.000.00-23.18-290.46
49537492006.09.05 10:08sell stop0.10usdjpy115.510.000.002006.10.09 05:46119.09cancelled
50327922006.09.07 14:14buy0.10usdchf1.24430.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.0010.24208.53
50329682006.09.07 15:45buy0.10usdchf1.24580.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.0010.24196.73
50374952006.09.08 15:36buy0.10usdchf1.24730.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.009.92184.92
50760612006.09.08 15:44buy0.10usdchf1.24880.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.009.92173.12
50771072006.09.08 17:25buy0.10usdchf1.25030.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.009.92161.32
50831542006.09.12 21:04buy0.10usdchf1.25180.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.009.28149.51
51187472006.09.11 17:46buy0.10usdjpy117.790.000.002006.10.09 05:46119.090.000.009.52109.16
51196822006.09.12 19:27buy0.10usdjpy117.940.000.002006.10.09 05:46119.090.000.009.1896.57
51519502006.09.12 21:04buy0.10usdjpy118.090.000.002006.10.09 05:46119.090.000.009.1883.97
51536452006.09.18 12:13buy0.10usdjpy118.240.000.002006.10.09 05:46119.090.000.007.1471.37
51536722006.10.10 11:32buy0.10usdchf1.26680.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.000.3231.48
52348112006.10.02 08:44buy0.10usdjpy118.390.000.002006.10.09 05:46119.090.000.002.3858.78
54222302006.10.06 15:55buy0.10usdjpy118.540.000.002006.10.09 05:46119.090.000.000.3446.18
55067672006.10.06 16:06buy0.10usdjpy118.690.000.002006.10.09 05:46119.090.000.000.3433.59
55073752006.10.06 16:52buy0.10usdjpy118.840.000.002006.10.09 05:46119.090.000.000.3420.99
55089082006.10.06 17:22buy0.10usdjpy118.990.000.002006.10.09 05:46119.090.000.000.348.40
55098342006.10.09 05:46buy0.10usdjpy119.140.000.002006.10.09 05:46119.090.000.000.00-4.20
55174122006.10.09 05:46buy stop0.10usdjpy119.290.000.002006.10.09 05:46119.12cancelled
55400542006.10.10 14:15buy0.10usdchf1.26830.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.000.3219.67
55442252006.10.10 14:47buy0.10usdchf1.26980.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.000.327.87
55454032006.10.11 00:37buy0.10usdchf1.27130.00000.00002006.10.11 00:371.27080.000.000.00-3.93
55559542006.10.11 00:37buy stop0.10usdchf1.27280.00000.00002006.10.11 00:371.2712cancelled
55826482006.10.12 14:30buy0.10usdjpy119.620.000.002006.10.27 15:56117.960.000.007.95-140.73
55826492006.10.12 23:50sell0.10usdjpy119.290.000.002006.10.27 15:56117.990.000.00-16.53110.18
55840742006.10.13 05:53sell0.10usdchf1.26680.00000.00002006.10.19 20:201.25880.000.00-3.6463.55
55869892006.10.13 17:01buy0.10usdjpy119.770.000.002006.10.27 15:56117.960.000.007.42-153.44
55951592006.10.13 06:00sell0.10usdjpy119.140.000.002006.10.27 15:56117.990.000.00-15.4397.47
55973572006.10.17 18:39sell0.10usdchf1.26530.00000.00002006.10.19 20:201.25880.000.00-2.4351.64
55974212006.10.17 01:53sell0.10usdjpy118.990.000.002006.10.27 15:56117.990.000.00-13.2384.75
56075692006.10.13 17:01buy stop0.10usdjpy119.920.000.002006.10.27 15:55118.00cancelled
56342802006.10.17 10:58sell0.10usdjpy118.840.000.002006.10.27 15:56117.990.000.00-13.2372.04
56402742006.10.17 11:47sell0.10usdjpy118.690.000.002006.10.27 15:55117.990.000.00-13.2359.33
56414722006.10.17 18:45sell0.10usdjpy118.540.000.002006.10.27 15:55117.990.000.00-13.2346.61
56507622006.10.19 16:19sell0.10usdchf1.26380.00000.00002006.10.19 20:191.25880.000.000.0039.72
56510332006.10.18 01:07sell0.10usdjpy118.390.000.002006.10.27 15:55117.990.000.00-12.1333.90
56553012006.10.19 16:46sell0.10usdjpy118.240.000.002006.10.27 15:55117.990.000.00-8.8221.19
56831192006.10.19 16:26sell0.10usdchf1.26230.00000.00002006.10.19 20:191.25880.000.000.0027.80
56833672006.10.19 17:36sell0.10usdchf1.26080.00000.00002006.10.19 20:191.25880.000.000.0015.89
56841192006.10.19 20:35sell0.10usdjpy118.090.000.002006.10.27 15:55117.990.000.00-8.828.48
56856332006.10.19 19:02sell0.10usdchf1.25930.00000.00002006.10.19 20:191.25880.000.000.003.97
56874412006.10.19 19:03sell stop0.10usdchf1.25780.00000.00002006.10.19 20:191.2585cancelled
56896102006.10.19 20:35sell stop0.10usdjpy117.940.000.002006.10.27 15:55117.96cancelled
57277932006.10.24 10:34buy stop0.10usdchf1.27190.00000.00002006.11.01 17:041.2411cancelled
57583352006.10.26 09:51sell0.10usdchf1.25950.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-19.23475.75
57610632006.10.26 10:07sell0.10usdchf1.25800.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-2.47137.80
57616662006.10.26 11:21sell0.10usdchf1.25650.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-2.47125.72
57634732006.10.26 19:23sell0.10usdchf1.25500.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-2.47113.63
57722832006.10.26 19:27sell0.10usdchf1.25350.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-2.47101.54
57725202006.10.27 04:05sell0.10usdchf1.25200.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-1.8689.45
57783272006.10.27 15:32sell0.10usdchf1.25050.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-1.8677.36
57877502006.10.27 16:06sell0.10usdchf1.24900.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-1.8665.28
57888092006.10.27 15:55buy stop0.10usdjpy119.620.000.002006.10.27 15:55117.99cancelled
57894992006.10.31 17:07sell0.10usdchf1.24600.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-0.6241.10
58231792006.10.31 12:40buy0.10usdjpy117.920.000.002006.11.27 01:14115.400.000.0014.45-218.37
58231812006.10.31 17:02sell0.10usdjpy117.590.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11187.13
58237152006.11.03 15:57buy0.10usdjpy118.070.000.002006.11.27 01:14115.400.000.0011.76-231.37
58280542006.10.31 17:06sell0.10usdjpy117.440.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11174.13
58283632006.10.31 17:10sell0.10usdjpy117.290.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11161.14
58284232006.10.31 17:10sell0.10usdchf1.24450.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-0.6229.01
58289002006.10.31 17:26sell0.10usdchf1.24300.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-0.6216.92
58289042006.10.31 17:35sell0.10usdjpy116.990.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11135.15
58295722006.10.31 17:37sell0.10usdchf1.24150.00000.00002006.11.01 17:051.24090.000.00-0.624.84
58301682006.10.31 18:34sell0.10usdjpy116.840.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11122.15
58302812006.10.31 17:37sell stop0.10usdchf1.24000.00000.00002006.11.01 17:041.2408cancelled
58321592006.10.31 18:45sell0.10usdjpy116.690.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-30.11109.16
58323982006.11.22 17:08sell0.10usdjpy116.540.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-5.6396.16
58469392006.11.01 17:05buy stop0.10usdchf1.26440.00000.00002006.11.01 17:051.2411cancelled
58469942006.11.01 17:05buy stop0.10usdchf1.26440.00000.00002006.11.01 17:051.2409cancelled
58471002006.11.01 17:05buy stop0.10usdchf1.26440.00000.00002006.11.24 10:311.2159cancelled
58471922006.11.10 04:02sell0.10usdchf1.23850.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-9.98301.09
58791422006.11.06 10:18buy0.10usdjpy118.220.000.002006.11.27 01:14115.400.000.0011.23-244.37
58910782006.11.06 11:39buy0.10usdjpy118.370.000.002006.11.27 01:14115.400.000.0011.23-257.37
58925352006.11.09 15:42buy0.10usdjpy118.520.000.002006.11.27 01:14115.400.000.008.56-270.36
59553792006.11.09 15:42buy stop0.10usdjpy118.670.000.002006.11.27 01:14115.43cancelled
59663202006.11.10 05:02sell0.10usdchf1.23700.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-9.98288.61
59670012006.11.10 10:58sell0.10usdchf1.23550.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-9.98276.14
59720792006.11.22 14:10sell0.10usdchf1.23400.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-3.79263.66
61442392006.11.22 14:23sell0.10usdchf1.23250.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-3.79251.19
61447452006.11.22 15:20sell0.10usdchf1.23100.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-3.79238.71
61461222006.11.22 15:31sell0.10usdchf1.22950.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-2.51111.85
61469982006.11.22 17:03sell0.10usdchf1.22800.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-2.5199.51
61498462006.11.22 17:24sell0.10usdchf1.22650.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-2.5187.18
61500182006.11.22 17:24sell0.10usdjpy116.390.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-5.6383.17
61506662006.11.23 11:06sell0.10usdchf1.22500.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-0.6374.84
61507312006.11.23 11:53sell0.10usdjpy116.240.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-2.2670.17
61607992006.11.23 11:09sell0.10usdchf1.22350.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-0.6362.51
61608852006.11.23 15:27sell0.10usdchf1.22200.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.00-0.6350.17
61620292006.11.23 17:14sell0.10usdjpy116.090.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-2.2657.18
61649372006.11.24 10:02sell0.10usdchf1.22050.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.000.0037.83
61662422006.11.24 10:30sell0.10usdjpy115.940.000.002006.11.27 01:14115.430.000.00-1.1344.18
61736722006.11.24 10:26sell0.10usdchf1.21900.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.000.0025.50
61743182006.11.24 10:30sell0.10usdchf1.21750.00000.00002006.11.24 10:311.21590.000.000.0013.16
61747322006.11.24 10:31sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.11.27 01:14115.40cancelled
61748892006.11.24 10:32buy stop0.10usdchf1.26440.00000.00002006.11.28 22:431.2024cancelled
61751092006.11.24 10:48sell0.10usdchf1.21000.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-1.2864.04
61764692006.11.24 12:31sell0.10usdchf1.20850.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-1.2851.57
61792732006.11.27 01:13sell0.10usdchf1.20550.00000.00002006.11.28 22:431.20230.000.00-0.6426.62
61889262006.11.27 01:26sell stop0.10usdchf1.20100.00000.00002006.11.28 22:431.2020cancelled
62006812006.11.27 15:41buy0.10usdjpy116.240.000.002006.12.05 10:46114.720.000.004.34-132.50
62006822006.11.28 04:25sell0.10usdjpy115.910.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-7.91101.09
62031782006.11.28 12:59buy0.10usdjpy116.390.000.002006.12.05 10:46114.720.000.003.80-145.57
62144582006.11.29 02:23sell0.10usdjpy115.760.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-6.7888.02
62216962006.11.30 03:47buy0.10usdjpy116.540.000.002006.12.05 10:46114.720.000.001.64-158.65
62362022006.11.29 03:31sell0.10usdjpy115.610.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-6.7874.95
62370082006.12.01 17:29sell0.10usdjpy115.460.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-2.2761.87
62499542006.11.29 16:03buy0.10eurusd1.31580.00000.00002006.12.01 09:551.32810.000.00-1.48123.00
62499702006.11.29 16:00sell stop0.10eurusd1.31260.00000.00002006.11.30 17:111.3232cancelled
62501252006.11.29 16:28buy0.10eurusd1.31730.00000.00002006.12.01 09:551.32810.000.00-1.48108.00
62508082006.11.30 09:11buy0.10eurusd1.31880.00000.00002006.11.30 17:131.32380.000.000.0050.00
62586032006.11.30 03:47buy stop0.10usdjpy116.690.000.002006.12.05 10:46114.75cancelled
62617632006.11.30 11:24buy0.10eurusd1.32030.00000.00002006.11.30 17:131.32380.000.000.0035.00
62648502006.11.30 16:57buy0.10eurusd1.32180.00000.00002006.11.30 17:131.32380.000.000.0020.00
62725502006.11.30 17:05buy0.10eurusd1.32330.00000.00002006.11.30 17:131.32380.000.000.005.00
62731312006.11.30 17:05buy stop0.10eurusd1.32480.00000.00002006.11.30 17:101.3234cancelled
62734752006.11.30 17:11buy stop0.10eurusd1.32480.00000.00002006.11.30 17:121.3239cancelled
62736872006.11.30 18:14buy0.10eurusd1.32630.00000.00002006.12.01 09:551.32810.000.00-0.3718.00
62756512006.12.01 09:50buy0.10eurusd1.32780.00000.00002006.12.01 09:551.32810.000.000.003.00
62863192006.12.01 09:50buy stop0.10eurusd1.32930.00000.00002006.12.01 09:551.3282cancelled
62979292006.12.01 17:35sell0.10usdjpy115.310.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-2.2748.80
62983292006.12.01 17:35sell0.10usdjpy115.160.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-2.2735.73
62983622006.12.01 17:38sell0.10usdjpy115.010.000.002006.12.05 10:46114.750.000.00-2.2722.66
62986092006.12.05 09:42sell0.10usdjpy114.860.000.002006.12.05 10:46114.750.000.000.009.59
63309622006.12.05 09:42sell stop0.10usdjpy114.710.000.002006.12.05 10:46114.72cancelled
63509202006.12.06 07:38buy0.10eurusd1.33330.00000.00002006.12.11 04:191.31310.000.00-1.85-202.00
63509232006.12.06 10:17sell0.10eurusd1.33010.00000.00002006.12.11 04:191.31330.000.000.75168.00
63535332006.12.08 15:53buy0.10eurusd1.33480.00000.00002006.12.11 04:191.31310.000.00-0.37-217.00
63562342006.12.06 11:16sell0.10eurusd1.32860.00000.00002006.12.11 04:191.31330.000.000.75153.00
63574892006.12.06 11:39sell0.10eurusd1.32710.00000.00002006.12.11 04:191.31330.000.000.75138.00
63584352006.12.08 15:30sell0.10eurusd1.32410.00000.00002006.12.11 04:191.31330.000.000.15108.00
63654592006.12.06 20:42buy0.10usdjpy115.220.000.002006.12.08 21:17116.470.000.002.19107.32
63654632006.12.06 17:07sell0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 21:17116.500.000.00-4.55-138.20
63658802006.12.06 17:08sell stop0.10usdjpy114.740.000.002006.12.08 18:54116.32cancelled
63696142006.12.07 00:59buy0.10usdjpy115.370.000.002006.12.08 21:17116.470.000.000.5594.44
63720252006.12.08 11:52buy0.10usdjpy115.520.000.002006.12.08 21:17116.470.000.000.0081.57
64026882006.12.08 12:05buy0.10usdjpy115.670.000.002006.12.08 21:17116.470.000.000.0068.69
64030502006.12.08 15:31buy0.10usdjpy115.820.000.002006.12.08 18:56116.320.000.000.0042.98
64068862006.12.08 18:54sell0.10eurusd1.32260.00000.00002006.12.11 04:191.31330.000.000.1593.00
64069232006.12.08 18:52buy0.10usdjpy116.270.000.002006.12.08 18:54116.310.000.000.003.44
64088962006.12.08 17:02buy0.10eurusd1.33630.00000.00002006.12.11 04:191.31310.000.00-0.37-232.00
64118822006.12.08 17:02buy stop0.10eurusd1.33780.00000.00002006.12.11 04:191.3133cancelled
64165412006.12.08 18:53buy stop0.10usdjpy116.420.000.002006.12.08 18:54116.35cancelled
64167662006.12.08 18:55sell stop0.10eurusd1.30460.00000.00002006.12.11 04:191.3132cancelled
64168552006.12.08 18:55sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 18:55116.37cancelled
64169022006.12.08 18:56sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 18:56116.38cancelled
64169492006.12.08 18:56sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 18:56116.34cancelled
64169862006.12.08 18:56sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 18:56116.31cancelled
64170182006.12.08 18:56sell stop0.10usdjpy114.890.000.002006.12.08 21:17116.46cancelled
64170912006.12.08 19:01buy0.10usdjpy116.420.000.002006.12.08 21:17116.470.000.000.004.29
64175572006.12.08 19:01buy stop0.10usdjpy116.570.000.002006.12.08 21:17116.49cancelled
64636002006.12.12 05:03buy0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:311.28920.000.00-11.84-376.00
64636022006.12.11 22:34sell0.10eurusd1.32360.00000.00002007.01.11 17:311.28940.000.004.95342.00
64639652006.12.12 15:30sell0.10eurusd1.32210.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.75112.00
64672492006.12.12 21:32buy0.10eurusd1.32830.00000.00002006.12.15 11:311.31070.000.00-1.85-176.00
64768372006.12.13 15:35sell0.10eurusd1.32060.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.6097.00
64863082006.12.12 21:32buy stop0.10eurusd1.32980.00000.00002006.12.15 11:311.3109cancelled
65007232006.12.13 20:05sell0.10eurusd1.31910.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.6082.00
65084442006.12.14 15:30sell0.10eurusd1.31760.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.1567.00
65262582006.12.14 17:26sell0.10eurusd1.31610.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.1552.00
65307472006.12.14 17:31sell0.10eurusd1.31460.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.1537.00
65311322006.12.15 11:29sell0.10eurusd1.31310.00000.00002006.12.15 11:311.31090.000.000.0022.00
65522042006.12.15 11:31sell stop0.10eurusd1.30860.00000.00002006.12.15 11:311.3107cancelled
65523202006.12.15 11:31buy stop0.10eurusd1.32680.00000.00002006.12.15 11:311.3110cancelled
65523702007.01.02 09:47buy0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:311.28920.000.00-4.07-376.00
65524672006.12.15 11:49sell0.10eurusd1.31010.00000.00002007.01.11 17:311.28940.000.004.05207.00
65533452006.12.15 17:06sell0.10eurusd1.30860.00000.00002007.01.11 17:311.28940.000.004.05192.00
65634822006.12.15 19:31sell0.10eurusd1.30710.00000.00002007.01.11 17:311.28940.000.004.05177.00
65671492006.12.18 17:08sell0.10eurusd1.30560.00000.00002007.01.11 17:311.28940.000.003.90162.00
65803232006.12.18 15:51buy0.10usdjpy118.010.000.002006.12.22 17:21118.820.000.003.1968.17
65803242006.12.18 14:00sell stop0.10usdjpy117.680.000.002006.12.22 17:20118.82cancelled
65828212006.12.18 16:51buy0.10usdjpy118.160.000.002006.12.22 17:20118.820.000.003.1955.55
65843282006.12.19 10:04buy0.10usdjpy118.310.000.002006.12.22 17:20118.820.000.002.6642.92
65853212007.01.05 15:31sell0.10eurusd1.30410.00000.00002007.01.11 17:311.28900.000.000.90151.00
65991502006.12.20 18:51buy0.10usdjpy118.460.000.002006.12.22 17:20118.820.000.002.1330.30
66348572006.12.22 17:00buy0.10usdjpy118.610.000.002006.12.22 17:20118.820.000.000.0017.67
66710752006.12.22 17:01buy stop0.10usdjpy118.910.000.002006.12.22 17:20118.85cancelled
67542802007.01.02 10:33buy0.10eurusd1.32830.00000.00002007.01.11 17:311.28880.000.00-4.07-395.00
67553372007.01.02 15:45buy0.10eurusd1.32980.00000.00002007.01.11 17:311.28880.000.00-4.07-410.00
67603472007.01.02 15:45buy stop0.10eurusd1.33130.00000.00002007.01.11 16:211.2917cancelled
67714032007.01.03 12:23buy0.10usdjpy119.470.000.002007.01.11 13:25120.390.000.005.2876.42
67717062007.01.03 18:25buy0.10usdjpy119.620.000.002007.01.11 13:25120.390.000.005.2863.96
67805052007.01.10 17:18buy0.10usdjpy119.770.000.002007.01.11 13:25120.390.000.001.5851.50
68113062007.01.05 10:38sell0.10usdjpy118.090.000.002007.01.11 13:25120.420.000.00-6.59-193.49
68138472007.01.05 10:38sell stop0.10usdjpy117.940.000.002007.01.11 13:24120.38cancelled
68190642007.01.05 15:33sell0.10eurusd1.30110.00000.00002007.01.11 17:311.28900.000.000.90121.00
68190952007.01.05 15:45sell0.10eurusd1.29960.00000.00002007.01.11 17:311.28900.000.000.90106.00
68203022007.01.05 18:06sell0.10eurusd1.29810.00000.00002007.01.11 17:311.28900.000.000.9091.00
68255932007.01.10 02:19sell0.10eurusd1.29660.00000.00002007.01.11 17:051.29100.000.000.4556.00
68788512007.01.10 17:10sell0.10eurusd1.29510.00000.00002007.01.11 17:051.29100.000.000.4541.00
68952592007.01.11 16:19sell0.10eurusd1.29210.00000.00002007.01.11 17:051.29100.000.000.0011.00
68952722007.01.10 17:16sell stop0.10eurusd1.29060.00000.00002007.01.11 16:211.2912cancelled
68955372007.01.11 09:14buy0.10usdjpy119.920.000.002007.01.11 13:25120.390.000.000.0039.04
69072472007.01.11 10:14buy0.10usdjpy120.070.000.002007.01.11 13:25120.390.000.000.0026.58
69093462007.01.11 10:23buy0.10usdjpy120.220.000.002007.01.11 13:25120.390.000.000.0014.12
69097382007.01.11 10:39buy0.10usdjpy120.370.000.002007.01.11 13:24120.390.000.000.001.66
69104702007.01.11 10:40buy stop0.10usdjpy120.520.000.002007.01.11 13:24120.42cancelled
69223992007.01.11 16:21buy stop0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:051.2910cancelled
69225552007.01.11 16:24sell stop0.10eurusd1.28910.00000.00002007.01.11 17:051.2907cancelled
69241702007.01.11 17:05buy stop0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:311.2890cancelled
69243002007.01.11 17:08sell stop0.10eurusd1.28760.00000.00002007.01.11 17:311.2887cancelled
69250952007.01.11 17:31buy stop0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:311.2893cancelled
69251032007.01.11 17:31buy stop0.10eurusd1.32680.00000.00002007.01.11 17:311.2894cancelled
  0.00 0.00 -748.24 4 103.09
Closed P/L: 3 354.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
57116522006.10.23 12:09buy0.10usdchf1.26440.00000.0000 1.24940.000.0018.28-120.06
57116632006.10.26 05:09sell0.10usdchf1.26100.00000.0000 1.24980.000.00-48.9489.61
57140392006.10.23 12:27buy0.10usdchf1.26590.00000.0000 1.24940.000.0018.28-132.06
57145942006.10.23 13:19buy0.10usdchf1.26740.00000.0000 1.24940.000.0018.28-144.07
57155332006.10.23 15:48buy0.10usdchf1.26890.00000.0000 1.24940.000.0018.28-156.07
57176852006.10.24 10:34buy0.10usdchf1.27040.00000.0000 1.24940.000.0018.07-168.08
62340112006.11.30 17:04sell0.10usdchf1.20100.00000.0000 1.24980.000.00-27.16-390.46
62730792006.11.30 17:09sell0.10usdchf1.19950.00000.0000 1.24980.000.00-27.16-402.46
67086402006.12.27 23:47buy0.10usdjpy118.870.000.00 120.480.000.009.51133.63
67086422006.12.27 14:54sell0.10usdjpy118.540.000.00 120.510.000.00-19.78-163.47
67143172006.12.27 16:10sell0.10usdjpy118.390.000.00 120.510.000.00-19.78-175.92
67158942007.01.05 08:59sell0.10usdjpy118.240.000.00 120.510.000.00-7.68-188.37
67208042006.12.28 17:49buy0.10usdjpy119.020.000.00 120.480.000.007.92121.18
67336962006.12.29 16:18buy0.10usdjpy119.170.000.00 120.480.000.007.39108.73
67469392007.01.03 12:17buy0.10usdjpy119.320.000.00 120.480.000.005.8096.28
69146832007.01.11 17:38buy0.10usdjpy120.520.000.00 120.480.000.000.52-3.32
69252822007.01.12 03:02buy0.10usdjpy120.670.000.00 120.480.000.000.00-15.77
  0.00 0.00 -28.17 -1 510.68
 Floating P/L: -1 538.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
62338962006.11.28 22:43buy stop0.10usdchf1.26440.00000.0000 1.2498GridMACD-1012460-60
62734562006.11.30 17:11sell stop0.10usdchf1.15150.00000.0000 1.2494GridMACD-1012460-60
69146672007.01.11 13:25sell stop0.10usdjpy118.540.000.00 120.48GridMACD-1012360-60
69323362007.01.12 03:02buy stop0.10usdjpy120.820.000.00 120.51GridMACD-1012360-60
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 354.85 Floating P/L: -1 538.85 Margin: 340.00
Balance: 53 354.85 Equity: 51 816.00 Free Margin: 51 476.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 21 495.93 Gross Loss: 18 141.08 Total Net Profit: 3 354.85
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 10.45  
Absolute Drawdown: 2 396.53 Maximal Drawdown: 3 132.33 (6.17%) Relative Drawdown: 6.17% (3 132.33)
 
Total Trades: 321 Short Positions (won %): 166 (74.70%) Long Positions (won %): 155 (78.06%)
Profit Trades (% of total): 245 (76.32%) Loss trades (% of total): 76 (23.68%)
Largest profit trade: 456.52 loss trade: -448.18
Average profit trade: 87.74 loss trade: -238.70
Maximum consecutive wins ($): 25 (1 799.64) consecutive losses ($): 7 (-2 897.26)
Maximal consecutive profit (count): 2 701.88 (23) consecutive loss (count): -2 897.26 (7)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2