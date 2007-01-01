Velocity4x

Account: 500215 Name: Martin Smith Currency: USD 2007 January 12, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3849042007.01.01 22:24buy0.10eurusd1.32081.31401.32382007.01.02 07:031.32380.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3849062007.01.01 22:24buy0.10audusd0.78950.78270.79252007.01.02 07:000.79250.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3850872007.01.02 07:00buy0.10audusd0.79410.78730.79712007.01.03 01:030.79710.000.000.0530.00
 123987RF1[tp]
3850962007.01.02 07:03buy0.10eurusd1.32401.31721.32702007.01.02 07:491.32700.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3851822007.01.02 07:49buy0.10eurusd1.32731.32051.33032007.01.02 13:401.32880.000.000.0015.00
 123987RF1
3851882007.01.02 08:00buy0.05usdchf1.21351.20351.23352007.01.03 09:001.21610.000.000.3110.69
 101050MaChannel
3851912007.01.02 08:06buy0.05usdchf1.21421.20421.23422007.01.03 09:001.21620.000.000.318.22
 101050MaChannel
3851922007.01.02 08:07buy0.05usdchf1.21431.20431.23432007.01.03 09:001.21630.000.000.318.22
 101050MaChannel
3851972007.01.02 08:07buy0.05usdchf1.21441.20441.23442007.01.03 09:001.21610.000.000.316.99
 101050MaChannel
3851982007.01.02 08:08buy0.05usdchf1.21451.20451.23452007.01.03 09:001.21620.000.000.316.99
 101050MaChannel
3852172007.01.02 08:04buy0.20eurusd1.32601.32041.32902007.01.02 13:401.32900.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3853242007.01.02 10:00buy0.10usdjpy118.78118.10119.082007.01.03 08:37118.970.000.000.8415.97
 123987RF1
3853502007.01.02 10:07buy0.20usdjpy118.67118.10118.962007.01.03 08:36118.960.000.001.6848.75
 123987RF1[tp]
3856702007.01.03 00:01sell0.10eurusd1.32731.33411.32432007.01.03 09:491.32540.000.000.0019.00
 123987RF1
3857222007.01.03 01:03sell0.10audusd0.79700.80380.79402007.01.03 11:450.79400.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3857352007.01.03 02:14sell0.20eurusd1.32851.33411.32552007.01.03 09:491.32550.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3859552007.01.03 08:37buy0.10usdjpy118.98118.30119.282007.01.03 10:15119.280.000.000.0025.15
 123987RF1[tp]
3859752007.01.03 09:00sell0.05usdchf1.21611.22611.19612007.01.03 16:131.22610.000.000.00-40.78
 101050MaChannel[sl]
3859762007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21541.22541.19542007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859772007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21531.22531.19532007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859782007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21521.22521.19522007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859792007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21511.22511.19512007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3860252007.01.03 09:49sell0.10eurusd1.32541.33221.32242007.01.03 10:241.32240.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3860782007.01.03 10:15buy0.10usdjpy119.30118.62119.602007.01.03 15:04119.430.000.000.0010.89
 123987RF1
3861402007.01.03 10:24sell0.10eurusd1.32231.32911.31932007.01.03 15:001.32160.000.000.007.00
 123987RF1
3862032007.01.03 11:22sell0.20eurusd1.32351.32921.32062007.01.03 15:001.32140.000.000.0042.00
 123987RF1
3862202007.01.03 11:45sell0.10audusd0.79370.80050.79072007.01.03 16:320.79210.000.000.0016.00
 123987RF1
3862612007.01.03 13:15buy0.20usdjpy119.14118.58119.442007.01.03 15:04119.440.000.000.0050.23
 123987RF1[tp]
3862622007.01.03 13:15sell0.20audusd0.79500.80060.79202007.01.03 16:310.79200.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3862632007.01.03 13:15sell0.40eurusd1.32481.32921.32182007.01.03 15:001.32180.000.000.00120.00
 123987RF1[tp]
3863232007.01.03 15:00sell0.10eurusd1.32151.32831.31852007.01.03 15:081.31850.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3863502007.01.03 15:04buy0.10usdjpy119.44118.76119.742007.01.04 23:47118.760.000.003.35-57.27
 123987RF1[sl]
3863752007.01.03 15:09sell0.10eurusd1.31811.32491.31512007.01.03 16:311.31630.000.000.0018.00
 123987RF1
3864362007.01.03 15:47sell0.20eurusd1.31941.32501.31642007.01.03 16:311.31640.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3864882007.01.03 16:31sell0.10eurusd1.31621.32301.31322007.01.04 08:221.31460.000.001.5016.00
 123987RF1
3864912007.01.03 16:32sell0.10audusd0.79170.79850.78872007.01.04 06:380.78870.000.00-0.6930.00
 123987RF1[tp]
3865342007.01.03 18:00sell0.05usdchf1.22821.23821.20822007.01.05 11:001.22830.000.00-2.45-0.41
 101050MaChannel
3865352007.01.03 18:09sell0.05usdchf1.22751.23751.20752007.01.05 11:001.22820.000.00-2.45-2.85
 101050MaChannel
3865362007.01.03 18:09sell0.05usdchf1.22741.23741.20742007.01.05 11:001.22830.000.00-2.45-3.66
 101050MaChannel
3865372007.01.03 18:16sell0.05usdchf1.22731.23731.20732007.01.05 11:011.22840.000.00-2.45-4.48
 101050MaChannel
3865382007.01.03 18:16sell0.05usdchf1.22721.23721.20722007.01.05 11:011.22810.000.00-2.45-3.66
 101050MaChannel
3866762007.01.04 00:37buy0.20usdjpy119.32118.76119.622007.01.04 23:47118.760.000.001.68-94.32
 123987RF1[sl]
3867302007.01.04 03:09sell0.20eurusd1.31761.32321.31462007.01.04 08:221.31460.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3868352007.01.04 06:38sell0.10audusd0.78820.79500.78522007.01.04 09:190.78640.000.000.0018.00
 123987RF1
3868372007.01.04 06:45sell0.20audusd0.78950.79510.78652007.01.04 09:190.78650.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3868982007.01.04 08:22buy0.10eurusd1.31491.30811.31792007.01.04 16:121.30810.000.000.00-68.00
 123987RF1[sl]
3869142007.01.04 08:30buy0.20eurusd1.31361.30801.31662007.01.04 16:121.30800.000.000.00-112.00
 123987RF1[sl]
3869482007.01.04 08:50buy0.40eurusd1.31231.30791.31532007.01.04 16:121.30790.000.000.00-176.00
 123987RF1[sl]
3870162007.01.04 09:19sell0.10audusd0.78610.79290.78312007.01.04 10:520.78310.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3870352007.01.04 09:31buy0.80eurusd1.31111.30791.31412007.01.04 16:121.30790.000.000.00-256.00
 123987RF1[sl]
3871332007.01.04 10:52sell0.10audusd0.78270.78950.77972007.01.04 23:300.78350.000.00-0.23-8.00
 123987RF1
3871482007.01.04 11:23sell0.20audusd0.78390.78950.78092007.01.04 23:300.78360.000.00-0.466.00
 123987RF1
3871932007.01.04 12:26buy0.40usdjpy119.19118.75119.492007.01.04 23:47118.750.000.003.36-148.21
 123987RF1[sl]
3872012007.01.04 12:44sell0.40audusd0.78520.78960.78222007.01.04 23:290.78330.000.00-0.9276.00
 123987RF1
3873832007.01.04 15:10sell0.80audusd0.78650.78970.78352007.01.04 23:280.78350.000.00-1.84240.00
 123987RF1[tp]
3874582007.01.04 16:12sell0.10eurusd1.30781.31461.30482007.01.05 13:301.30480.000.000.5030.00
 123987RF1[tp]
3875062007.01.04 16:40sell0.20eurusd1.30921.31481.30622007.01.05 13:301.30730.000.001.0038.00
 123987RF1
3876232007.01.04 19:45buy0.80usdjpy119.07118.75119.372007.01.04 23:47118.750.000.006.72-215.58
 123987RF1[sl]
3877062007.01.04 23:30sell0.10audusd0.78380.79060.78082007.01.05 13:320.78080.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3881902007.01.05 10:39sell0.40eurusd1.31041.31481.30742007.01.05 13:301.30740.000.000.00120.00
 123987RF1[tp]
3881972007.01.05 11:01buy0.05usdchf1.22841.23391.24842007.01.05 16:001.23810.000.000.0039.17
 101050MaChannel
3881982007.01.05 11:19buy0.05usdchf1.22911.21911.24912007.01.05 16:001.23780.000.000.0035.14
 101050MaChannel
3881992007.01.05 11:21buy0.05usdchf1.22921.21921.24922007.01.05 16:001.23810.000.000.0035.94
 101050MaChannel
3882002007.01.05 11:21buy0.05usdchf1.22931.21931.24932007.01.05 16:001.23780.000.000.0034.34
 101050MaChannel
3882012007.01.05 11:47buy0.05usdchf1.22941.21941.24942007.01.05 16:001.23810.000.000.0035.13
 101050MaChannel
3883092007.01.05 13:30sell0.10eurusd1.30391.31071.30092007.01.05 13:331.30090.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3883642007.01.05 13:33sell0.10eurusd1.30061.30741.29762007.01.05 16:041.29880.000.000.0018.00
 123987RF1
3883692007.01.05 13:33sell0.10audusd0.78020.78700.77722007.01.09 14:050.77990.000.00-0.463.00
 123987RF1
3883982007.01.05 13:35sell0.20eurusd1.30181.30741.29882007.01.05 16:041.29880.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3887202007.01.05 16:00buy0.10usdjpy118.75118.07119.052007.01.08 13:05118.670.000.000.84-6.74
 123987RF1
3887272007.01.05 16:00sell0.05usdchf1.23781.24781.21782007.01.10 15:261.24780.000.00-1.82-40.07
 101050MaChannel[sl]
3887282007.01.05 16:18sell0.05usdchf1.23711.24711.21712007.01.10 15:141.24710.000.00-1.82-40.09
 101050MaChannel[sl]
3887292007.01.05 16:18sell0.05usdchf1.23701.24701.21702007.01.10 15:141.24700.000.00-1.82-40.10
 101050MaChannel[sl]
3887302007.01.05 16:20sell0.05usdchf1.23691.24691.21692007.01.10 15:141.24690.000.00-1.82-40.10
 101050MaChannel[sl]
3887312007.01.05 16:20sell0.05usdchf1.23681.24681.21682007.01.10 15:141.24680.000.00-1.82-40.10
 101050MaChannel[sl]
3887372007.01.05 16:04sell0.10eurusd1.29851.30531.29552007.01.08 13:371.29940.000.000.50-9.00
 123987RF1
3888002007.01.05 16:20sell0.20eurusd1.29971.30531.29672007.01.08 13:371.29950.000.001.004.00
 123987RF1
3888422007.01.05 17:04sell0.40eurusd1.30101.30541.29802007.01.08 13:371.29940.000.002.0064.00
 123987RF1
3888812007.01.05 19:48buy0.20usdjpy118.63118.07118.932007.01.08 13:05118.670.000.001.696.74
 123987RF1
3889962007.01.08 00:44buy0.40usdjpy118.50118.06118.802007.01.08 13:05118.680.000.000.0060.67
 123987RF1
3890142007.01.08 01:00buy0.80usdjpy118.38118.06118.682007.01.08 13:05118.680.000.000.00202.22
 123987RF1[tp]
3891772007.01.08 07:20sell0.80eurusd1.30231.30551.29932007.01.08 13:371.29930.000.000.00240.00
 123987RF1[tp]
3894272007.01.08 13:05buy0.10usdjpy118.69118.01118.992007.01.08 18:59118.720.000.000.002.53
 123987RF1
3894622007.01.08 13:37buy0.10eurusd1.29931.29251.30232007.01.08 14:261.30080.000.000.0015.00
 123987RF1
3894972007.01.08 13:59buy0.20eurusd1.29781.29221.30082007.01.08 14:261.30080.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3895962007.01.08 14:27sell0.10eurusd1.30061.30741.29762007.01.09 12:391.30140.000.000.50-8.00
 123987RF1
3896192007.01.08 14:54sell0.20audusd0.78150.78710.77852007.01.09 14:050.77980.000.00-0.4634.00
 123987RF1
3896242007.01.08 14:56buy0.20usdjpy118.57118.01118.872007.01.08 18:59118.730.000.000.0026.95
 123987RF1
3896522007.01.08 15:02sell0.20eurusd1.30181.30741.29882007.01.09 12:381.30120.000.001.0012.00
 123987RF1
3898102007.01.08 16:48sell0.40eurusd1.30311.30751.30012007.01.09 12:381.30100.000.002.0084.00
 123987RF1
3898142007.01.08 16:48buy0.40usdjpy118.44118.00118.742007.01.08 18:59118.740.000.000.00101.06
 123987RF1[tp]
3899792007.01.08 18:59buy0.10usdjpy118.75118.07119.052007.01.09 08:34119.050.000.000.8425.20
 123987RF1[tp]
3901462007.01.09 00:15sell0.80eurusd1.30431.30751.30132007.01.09 12:381.30130.000.000.00240.00
 123987RF1[tp]
3901902007.01.09 01:06sell0.40audusd0.78280.78720.77982007.01.09 14:050.77980.000.000.00120.00
 123987RF1[tp]
3903602007.01.09 08:35buy0.10usdjpy119.10118.42119.402007.01.09 14:20119.400.000.000.0025.13
 123987RF1[tp]
3905062007.01.09 12:39sell0.10eurusd1.30101.30781.29802007.01.09 15:421.29940.000.000.0016.00
 123987RF1
3905342007.01.09 13:20sell0.20eurusd1.30231.30791.29932007.01.09 15:421.29930.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3905682007.01.09 14:05sell0.10audusd0.77940.78620.77642007.01.10 13:390.77780.000.00-0.2316.00
 123987RF1
3905822007.01.09 14:21buy0.10usdjpy119.45118.77119.752007.01.10 13:52119.490.000.000.843.35
 123987RF1
3906062007.01.09 14:40sell0.20audusd0.78070.78630.77772007.01.10 13:390.77770.000.00-0.4660.00
 123987RF1[tp]
3906472007.01.09 15:42sell0.10eurusd1.29901.30581.29602007.01.10 00:191.29700.000.000.5020.00
 123987RF1
3906732007.01.09 16:06sell0.20eurusd1.30031.30591.29732007.01.10 00:191.29730.000.001.0060.00
 123987RF1[tp]
3907372007.01.09 17:19buy0.20usdjpy119.33118.77119.632007.01.10 13:52119.500.000.001.6828.45
 123987RF1
3907552007.01.09 17:53buy0.40usdjpy119.21118.77119.512007.01.10 13:52119.510.000.003.35100.41
 123987RF1[tp]
3909372007.01.10 00:19sell0.10eurusd1.29631.30311.29332007.01.10 14:541.29580.000.000.005.00
 123987RF1
3911262007.01.10 05:14sell0.20eurusd1.29751.30311.29452007.01.10 14:531.29590.000.000.0032.00
 123987RF1
3911392007.01.10 05:51sell0.40eurusd1.29891.30331.29592007.01.10 14:531.29590.000.000.00120.00
 123987RF1[tp]
3915262007.01.10 13:39sell0.10audusd0.77730.78410.77432007.01.11 12:110.78410.000.00-0.69-68.00
 123987RF1[sl]
3915632007.01.10 13:52buy0.10usdjpy119.50118.82119.802007.01.11 06:19119.800.000.002.5125.04
 123987RF1[tp]
3917272007.01.10 14:54sell0.10eurusd1.29571.30251.29272007.01.11 13:381.29610.000.001.50-4.00
 123987RF1
3921922007.01.10 17:00sell0.05usdchf1.24591.25591.22592007.01.11 03:011.24500.000.00-1.803.61
 101050MaChannel
3921932007.01.10 17:00sell stop0.05usdchf1.24521.25521.22522007.01.10 19:001.2462expiration [2007.01.10 19:00]
 101050expiration [2007.01.10 19:00]
3921942007.01.10 17:00sell stop0.05usdchf1.24511.25511.22512007.01.10 19:001.2462expiration [2007.01.10 19:00]
 101050expiration [2007.01.10 19:00]
3921952007.01.10 17:00sell stop0.05usdchf1.24501.25501.22502007.01.10 19:001.2462expiration [2007.01.10 19:00]
 101050expiration [2007.01.10 19:00]
3921962007.01.10 17:00sell stop0.05usdchf1.24491.25491.22492007.01.10 19:001.2462expiration [2007.01.10 19:00]
 101050expiration [2007.01.10 19:00]
3926292007.01.11 00:30sell0.20audusd0.77970.78530.77672007.01.11 12:120.78410.000.000.00-88.00
 123987RF1
3926322007.01.11 00:31sell0.40audusd0.78090.78530.77792007.01.11 12:120.78400.000.000.00-124.00
 123987RF1
3926412007.01.11 00:48sell0.80audusd0.78220.78540.77922007.01.11 12:110.78410.000.000.00-152.00
 123987RF1
3926902007.01.11 03:02buy0.05usdchf1.24491.24731.26492007.01.12 14:061.24730.000.000.309.62
 101050MaChannel[sl]
3926912007.01.11 03:02buy stop0.05usdchf1.24561.23561.26562007.01.11 05:011.2452expiration [2007.01.11 05:01]
 101050expiration [2007.01.11 05:01]
3926922007.01.11 03:02buy stop0.05usdchf1.24571.23571.26572007.01.11 05:011.2452expiration [2007.01.11 05:01]
 101050expiration [2007.01.11 05:01]
3926932007.01.11 03:02buy stop0.05usdchf1.24581.23581.26582007.01.11 05:011.2452expiration [2007.01.11 05:01]
 101050expiration [2007.01.11 05:01]
3926942007.01.11 03:02buy stop0.05usdchf1.24591.23591.26592007.01.11 05:021.2451expiration [2007.01.11 05:02]
 101050expiration [2007.01.11 05:02]
3927382007.01.11 06:20buy0.10usdjpy119.81119.13120.112007.01.11 08:14120.110.000.000.0024.98
 123987RF1[tp]
3928062007.01.11 08:04sell0.20eurusd1.29681.30261.29402007.01.11 13:381.29620.000.000.0012.00
 123987RF1
3928162007.01.11 08:14buy0.10usdjpy120.14119.46120.442007.01.11 15:05120.440.000.000.0024.91
 123987RF1[tp]
3929982007.01.11 12:01sell0.40eurusd1.29811.30251.29512007.01.11 13:381.29630.000.000.0072.00
 123987RF1
3930232007.01.11 12:06sell0.80eurusd1.29941.30261.29642007.01.11 13:381.29640.000.000.00240.00
 123987RF1[tp]
3930442007.01.11 12:12buy0.10audusd0.78400.77720.78702007.01.12 17:280.78350.000.000.05-5.00
 123987RF1
3931012007.01.11 12:28buy0.20audusd0.78270.77710.78572007.01.12 17:280.78330.000.000.1012.00
 123987RF1
3932402007.01.11 13:38buy0.10eurusd1.29631.28951.29932007.01.11 15:141.28950.000.000.00-68.00
 123987RF1[sl]
3932552007.01.11 13:41buy0.20eurusd1.29511.28951.29812007.01.11 15:141.28950.000.000.00-112.00
 123987RF1[sl]
3932752007.01.11 13:51buy0.40eurusd1.29381.28941.29682007.01.11 15:141.28980.000.000.00-160.00
 123987RF1
3932852007.01.11 13:51buy0.80eurusd1.29261.28941.29562007.01.11 15:141.28970.000.000.00-232.00
 123987RF1
3933122007.01.11 13:59buy0.40audusd0.78140.77700.78442007.01.12 17:280.78320.000.000.2072.00
 123987RF1
3934662007.01.11 15:15sell0.10eurusd1.28971.29651.28672007.01.12 01:031.28800.000.000.5017.00
 123987RF1
3936312007.01.11 17:52sell0.20eurusd1.29101.29661.28802007.01.12 01:031.28800.000.001.0060.00
 123987RF1[tp]
3937672007.01.11 22:36buy0.80audusd0.78010.77690.78312007.01.12 17:280.78310.000.000.00240.00
 123987RF1[tp]
3938452007.01.12 01:03sell0.10eurusd1.28771.29451.28472007.01.12 13:301.28710.000.000.006.00
 123987RF1
3938812007.01.12 01:52sell0.20eurusd1.28901.29461.28602007.01.12 13:301.28760.000.000.0028.00
 123987RF1
3939032007.01.12 02:21sell0.40eurusd1.29031.29471.28732007.01.12 13:301.28780.000.000.00100.00
 123987RF1
3940082007.01.12 07:06sell0.80eurusd1.29151.29471.28852007.01.12 13:301.28850.000.000.00240.00
 123987RF1[tp]
3942982007.01.12 13:30sell0.10eurusd1.28711.29391.28412007.01.12 15:001.29390.000.000.00-68.00
 123987RF1[sl]
3943252007.01.12 13:32sell0.20eurusd1.28831.29391.28532007.01.12 15:001.29390.000.000.00-112.00
 123987RF1[sl]
3943772007.01.12 13:57sell0.40eurusd1.28951.29391.28652007.01.12 15:001.29390.000.000.00-176.00
 123987RF1[sl]
3943882007.01.12 13:58sell0.80eurusd1.29091.29411.28792007.01.12 15:011.29410.000.000.00-256.00
 123987RF1[sl]
  0.00 0.00 16.54 1 915.27
Closed P/L: 1 931.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3946402007.01.12 17:29buy0.10audusd0.78370.77690.7867 0.78350.000.000.05-2.00
 123987RF1
3945372007.01.12 15:01buy0.10eurusd1.29411.28731.2971 1.29160.000.00-1.00-25.00
 123987RF1
3945602007.01.12 15:05buy0.20eurusd1.29281.28721.2958 1.29160.000.00-2.00-24.00
 123987RF1
3946602007.01.12 18:31buy0.40eurusd1.29131.28691.2943 1.29160.000.00-4.0012.00
 123987RF1
  0.00 0.00 -6.95 -39.00
 Floating P/L: -45.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 931.81 Floating P/L: -45.95 Margin: 982.86
Balance: 10 443.59 Equity: 10 397.64 Free Margin: 9 414.78