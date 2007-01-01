|Account: 500215
|Name: Martin Smith
|Currency: USD
|2007 January 12, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|384904
|2007.01.01 22:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3140
|1.3238
|2007.01.02 07:03
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|384906
|2007.01.01 22:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.7895
|0.7827
|0.7925
|2007.01.02 07:00
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385087
|2007.01.02 07:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7941
|0.7873
|0.7971
|2007.01.03 01:03
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.05
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385096
|2007.01.02 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3240
|1.3172
|1.3270
|2007.01.02 07:49
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385182
|2007.01.02 07:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3205
|1.3303
|2007.01.02 13:40
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|123987
|RF1
|385188
|2007.01.02 08:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2135
|1.2035
|1.2335
|2007.01.03 09:00
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.31
|10.69
|
|101050
|MaChannel
|385191
|2007.01.02 08:06
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2142
|1.2042
|1.2342
|2007.01.03 09:00
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.31
|8.22
|
|101050
|MaChannel
|385192
|2007.01.02 08:07
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2143
|1.2043
|1.2343
|2007.01.03 09:00
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.31
|8.22
|
|101050
|MaChannel
|385197
|2007.01.02 08:07
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2144
|1.2044
|1.2344
|2007.01.03 09:00
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.31
|6.99
|
|101050
|MaChannel
|385198
|2007.01.02 08:08
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2145
|1.2045
|1.2345
|2007.01.03 09:00
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.31
|6.99
|
|101050
|MaChannel
|385217
|2007.01.02 08:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3260
|1.3204
|1.3290
|2007.01.02 13:40
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385324
|2007.01.02 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.78
|118.10
|119.08
|2007.01.03 08:37
|118.97
|0.00
|0.00
|0.84
|15.97
|
|123987
|RF1
|385350
|2007.01.02 10:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.67
|118.10
|118.96
|2007.01.03 08:36
|118.96
|0.00
|0.00
|1.68
|48.75
|
|123987
|RF1[tp]
|385670
|2007.01.03 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3341
|1.3243
|2007.01.03 09:49
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|123987
|RF1
|385722
|2007.01.03 01:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7970
|0.8038
|0.7940
|2007.01.03 11:45
|0.7940
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385735
|2007.01.03 02:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3285
|1.3341
|1.3255
|2007.01.03 09:49
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385955
|2007.01.03 08:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.98
|118.30
|119.28
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.15
|
|123987
|RF1[tp]
|385975
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2161
|1.2261
|1.1961
|2007.01.03 16:13
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.78
|
|101050
|MaChannel[sl]
|385976
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2154
|1.2254
|1.1954
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385977
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2153
|1.2253
|1.1953
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385978
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2152
|1.2252
|1.1952
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385979
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2151
|1.2251
|1.1951
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|386025
|2007.01.03 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3254
|1.3322
|1.3224
|2007.01.03 10:24
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386078
|2007.01.03 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.30
|118.62
|119.60
|2007.01.03 15:04
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|10.89
|
|123987
|RF1
|386140
|2007.01.03 10:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3223
|1.3291
|1.3193
|2007.01.03 15:00
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|123987
|RF1
|386203
|2007.01.03 11:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3235
|1.3292
|1.3206
|2007.01.03 15:00
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|123987
|RF1
|386220
|2007.01.03 11:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.7937
|0.8005
|0.7907
|2007.01.03 16:32
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1
|386261
|2007.01.03 13:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.14
|118.58
|119.44
|2007.01.03 15:04
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|50.23
|
|123987
|RF1[tp]
|386262
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7950
|0.8006
|0.7920
|2007.01.03 16:31
|0.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386263
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3248
|1.3292
|1.3218
|2007.01.03 15:00
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386323
|2007.01.03 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3215
|1.3283
|1.3185
|2007.01.03 15:08
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386350
|2007.01.03 15:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.44
|118.76
|119.74
|2007.01.04 23:47
|118.76
|0.00
|0.00
|3.35
|-57.27
|
|123987
|RF1[sl]
|386375
|2007.01.03 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3181
|1.3249
|1.3151
|2007.01.03 16:31
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|123987
|RF1
|386436
|2007.01.03 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3194
|1.3250
|1.3164
|2007.01.03 16:31
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386488
|2007.01.03 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3162
|1.3230
|1.3132
|2007.01.04 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|1.50
|16.00
|
|123987
|RF1
|386491
|2007.01.03 16:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7917
|0.7985
|0.7887
|2007.01.04 06:38
|0.7887
|0.00
|0.00
|-0.69
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386534
|2007.01.03 18:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2282
|1.2382
|1.2082
|2007.01.05 11:00
|1.2283
|0.00
|0.00
|-2.45
|-0.41
|
|101050
|MaChannel
|386535
|2007.01.03 18:09
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2275
|1.2375
|1.2075
|2007.01.05 11:00
|1.2282
|0.00
|0.00
|-2.45
|-2.85
|
|101050
|MaChannel
|386536
|2007.01.03 18:09
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2274
|1.2374
|1.2074
|2007.01.05 11:00
|1.2283
|0.00
|0.00
|-2.45
|-3.66
|
|101050
|MaChannel
|386537
|2007.01.03 18:16
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2273
|1.2373
|1.2073
|2007.01.05 11:01
|1.2284
|0.00
|0.00
|-2.45
|-4.48
|
|101050
|MaChannel
|386538
|2007.01.03 18:16
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2272
|1.2372
|1.2072
|2007.01.05 11:01
|1.2281
|0.00
|0.00
|-2.45
|-3.66
|
|101050
|MaChannel
|386676
|2007.01.04 00:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.32
|118.76
|119.62
|2007.01.04 23:47
|118.76
|0.00
|0.00
|1.68
|-94.32
|
|123987
|RF1[sl]
|386730
|2007.01.04 03:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3176
|1.3232
|1.3146
|2007.01.04 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386835
|2007.01.04 06:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.7882
|0.7950
|0.7852
|2007.01.04 09:19
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|123987
|RF1
|386837
|2007.01.04 06:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7895
|0.7951
|0.7865
|2007.01.04 09:19
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386898
|2007.01.04 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3149
|1.3081
|1.3179
|2007.01.04 16:12
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|
|123987
|RF1[sl]
|386914
|2007.01.04 08:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3080
|1.3166
|2007.01.04 16:12
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|
|123987
|RF1[sl]
|386948
|2007.01.04 08:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3123
|1.3079
|1.3153
|2007.01.04 16:12
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|
|123987
|RF1[sl]
|387016
|2007.01.04 09:19
|sell
|0.10
|audusd
|0.7861
|0.7929
|0.7831
|2007.01.04 10:52
|0.7831
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|387035
|2007.01.04 09:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3111
|1.3079
|1.3141
|2007.01.04 16:12
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|
|123987
|RF1[sl]
|387133
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.10
|audusd
|0.7827
|0.7895
|0.7797
|2007.01.04 23:30
|0.7835
|0.00
|0.00
|-0.23
|-8.00
|
|123987
|RF1
|387148
|2007.01.04 11:23
|sell
|0.20
|audusd
|0.7839
|0.7895
|0.7809
|2007.01.04 23:30
|0.7836
|0.00
|0.00
|-0.46
|6.00
|
|123987
|RF1
|387193
|2007.01.04 12:26
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.19
|118.75
|119.49
|2007.01.04 23:47
|118.75
|0.00
|0.00
|3.36
|-148.21
|
|123987
|RF1[sl]
|387201
|2007.01.04 12:44
|sell
|0.40
|audusd
|0.7852
|0.7896
|0.7822
|2007.01.04 23:29
|0.7833
|0.00
|0.00
|-0.92
|76.00
|
|123987
|RF1
|387383
|2007.01.04 15:10
|sell
|0.80
|audusd
|0.7865
|0.7897
|0.7835
|2007.01.04 23:28
|0.7835
|0.00
|0.00
|-1.84
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|387458
|2007.01.04 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3078
|1.3146
|1.3048
|2007.01.05 13:30
|1.3048
|0.00
|0.00
|0.50
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|387506
|2007.01.04 16:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3092
|1.3148
|1.3062
|2007.01.05 13:30
|1.3073
|0.00
|0.00
|1.00
|38.00
|
|123987
|RF1
|387623
|2007.01.04 19:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.07
|118.75
|119.37
|2007.01.04 23:47
|118.75
|0.00
|0.00
|6.72
|-215.58
|
|123987
|RF1[sl]
|387706
|2007.01.04 23:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7838
|0.7906
|0.7808
|2007.01.05 13:32
|0.7808
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|388190
|2007.01.05 10:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3104
|1.3148
|1.3074
|2007.01.05 13:30
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|123987
|RF1[tp]
|388197
|2007.01.05 11:01
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2284
|1.2339
|1.2484
|2007.01.05 16:00
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|39.17
|
|101050
|MaChannel
|388198
|2007.01.05 11:19
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2291
|1.2191
|1.2491
|2007.01.05 16:00
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|35.14
|
|101050
|MaChannel
|388199
|2007.01.05 11:21
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2292
|1.2192
|1.2492
|2007.01.05 16:00
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|35.94
|
|101050
|MaChannel
|388200
|2007.01.05 11:21
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2293
|1.2193
|1.2493
|2007.01.05 16:00
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|34.34
|
|101050
|MaChannel
|388201
|2007.01.05 11:47
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2294
|1.2194
|1.2494
|2007.01.05 16:00
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|35.13
|
|101050
|MaChannel
|388309
|2007.01.05 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3039
|1.3107
|1.3009
|2007.01.05 13:33
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|388364
|2007.01.05 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.3074
|1.2976
|2007.01.05 16:04
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|123987
|RF1
|388369
|2007.01.05 13:33
|sell
|0.10
|audusd
|0.7802
|0.7870
|0.7772
|2007.01.09 14:05
|0.7799
|0.00
|0.00
|-0.46
|3.00
|
|123987
|RF1
|388398
|2007.01.05 13:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3018
|1.3074
|1.2988
|2007.01.05 16:04
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|388720
|2007.01.05 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.75
|118.07
|119.05
|2007.01.08 13:05
|118.67
|0.00
|0.00
|0.84
|-6.74
|
|123987
|RF1
|388727
|2007.01.05 16:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2378
|1.2478
|1.2178
|2007.01.10 15:26
|1.2478
|0.00
|0.00
|-1.82
|-40.07
|
|101050
|MaChannel[sl]
|388728
|2007.01.05 16:18
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2371
|1.2471
|1.2171
|2007.01.10 15:14
|1.2471
|0.00
|0.00
|-1.82
|-40.09
|
|101050
|MaChannel[sl]
|388729
|2007.01.05 16:18
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2370
|1.2470
|1.2170
|2007.01.10 15:14
|1.2470
|0.00
|0.00
|-1.82
|-40.10
|
|101050
|MaChannel[sl]
|388730
|2007.01.05 16:20
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2369
|1.2469
|1.2169
|2007.01.10 15:14
|1.2469
|0.00
|0.00
|-1.82
|-40.10
|
|101050
|MaChannel[sl]
|388731
|2007.01.05 16:20
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2368
|1.2468
|1.2168
|2007.01.10 15:14
|1.2468
|0.00
|0.00
|-1.82
|-40.10
|
|101050
|MaChannel[sl]
|388737
|2007.01.05 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2985
|1.3053
|1.2955
|2007.01.08 13:37
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.50
|-9.00
|
|123987
|RF1
|388800
|2007.01.05 16:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2997
|1.3053
|1.2967
|2007.01.08 13:37
|1.2995
|0.00
|0.00
|1.00
|4.00
|
|123987
|RF1
|388842
|2007.01.05 17:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3010
|1.3054
|1.2980
|2007.01.08 13:37
|1.2994
|0.00
|0.00
|2.00
|64.00
|
|123987
|RF1
|388881
|2007.01.05 19:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.63
|118.07
|118.93
|2007.01.08 13:05
|118.67
|0.00
|0.00
|1.69
|6.74
|
|123987
|RF1
|388996
|2007.01.08 00:44
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.50
|118.06
|118.80
|2007.01.08 13:05
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|60.67
|
|123987
|RF1
|389014
|2007.01.08 01:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.38
|118.06
|118.68
|2007.01.08 13:05
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|202.22
|
|123987
|RF1[tp]
|389177
|2007.01.08 07:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3023
|1.3055
|1.2993
|2007.01.08 13:37
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|389427
|2007.01.08 13:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|118.01
|118.99
|2007.01.08 18:59
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|
|123987
|RF1
|389462
|2007.01.08 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2993
|1.2925
|1.3023
|2007.01.08 14:26
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|123987
|RF1
|389497
|2007.01.08 13:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2978
|1.2922
|1.3008
|2007.01.08 14:26
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|389596
|2007.01.08 14:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.3074
|1.2976
|2007.01.09 12:39
|1.3014
|0.00
|0.00
|0.50
|-8.00
|
|123987
|RF1
|389619
|2007.01.08 14:54
|sell
|0.20
|audusd
|0.7815
|0.7871
|0.7785
|2007.01.09 14:05
|0.7798
|0.00
|0.00
|-0.46
|34.00
|
|123987
|RF1
|389624
|2007.01.08 14:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.57
|118.01
|118.87
|2007.01.08 18:59
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|
|123987
|RF1
|389652
|2007.01.08 15:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3018
|1.3074
|1.2988
|2007.01.09 12:38
|1.3012
|0.00
|0.00
|1.00
|12.00
|
|123987
|RF1
|389810
|2007.01.08 16:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3031
|1.3075
|1.3001
|2007.01.09 12:38
|1.3010
|0.00
|0.00
|2.00
|84.00
|
|123987
|RF1
|389814
|2007.01.08 16:48
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.44
|118.00
|118.74
|2007.01.08 18:59
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|101.06
|
|123987
|RF1[tp]
|389979
|2007.01.08 18:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.75
|118.07
|119.05
|2007.01.09 08:34
|119.05
|0.00
|0.00
|0.84
|25.20
|
|123987
|RF1[tp]
|390146
|2007.01.09 00:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3043
|1.3075
|1.3013
|2007.01.09 12:38
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|390190
|2007.01.09 01:06
|sell
|0.40
|audusd
|0.7828
|0.7872
|0.7798
|2007.01.09 14:05
|0.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|123987
|RF1[tp]
|390360
|2007.01.09 08:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|118.42
|119.40
|2007.01.09 14:20
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|25.13
|
|123987
|RF1[tp]
|390506
|2007.01.09 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3010
|1.3078
|1.2980
|2007.01.09 15:42
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1
|390534
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3023
|1.3079
|1.2993
|2007.01.09 15:42
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|390568
|2007.01.09 14:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7794
|0.7862
|0.7764
|2007.01.10 13:39
|0.7778
|0.00
|0.00
|-0.23
|16.00
|
|123987
|RF1
|390582
|2007.01.09 14:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.45
|118.77
|119.75
|2007.01.10 13:52
|119.49
|0.00
|0.00
|0.84
|3.35
|
|123987
|RF1
|390606
|2007.01.09 14:40
|sell
|0.20
|audusd
|0.7807
|0.7863
|0.7777
|2007.01.10 13:39
|0.7777
|0.00
|0.00
|-0.46
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|390647
|2007.01.09 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2990
|1.3058
|1.2960
|2007.01.10 00:19
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.50
|20.00
|
|123987
|RF1
|390673
|2007.01.09 16:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3003
|1.3059
|1.2973
|2007.01.10 00:19
|1.2973
|0.00
|0.00
|1.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|390737
|2007.01.09 17:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.33
|118.77
|119.63
|2007.01.10 13:52
|119.50
|0.00
|0.00
|1.68
|28.45
|
|123987
|RF1
|390755
|2007.01.09 17:53
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.21
|118.77
|119.51
|2007.01.10 13:52
|119.51
|0.00
|0.00
|3.35
|100.41
|
|123987
|RF1[tp]
|390937
|2007.01.10 00:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2963
|1.3031
|1.2933
|2007.01.10 14:54
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|123987
|RF1
|391126
|2007.01.10 05:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2975
|1.3031
|1.2945
|2007.01.10 14:53
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|123987
|RF1
|391139
|2007.01.10 05:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2989
|1.3033
|1.2959
|2007.01.10 14:53
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|123987
|RF1[tp]
|391526
|2007.01.10 13:39
|sell
|0.10
|audusd
|0.7773
|0.7841
|0.7743
|2007.01.11 12:11
|0.7841
|0.00
|0.00
|-0.69
|-68.00
|
|123987
|RF1[sl]
|391563
|2007.01.10 13:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.50
|118.82
|119.80
|2007.01.11 06:19
|119.80
|0.00
|0.00
|2.51
|25.04
|
|123987
|RF1[tp]
|391727
|2007.01.10 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2957
|1.3025
|1.2927
|2007.01.11 13:38
|1.2961
|0.00
|0.00
|1.50
|-4.00
|
|123987
|RF1
|392192
|2007.01.10 17:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2459
|1.2559
|1.2259
|2007.01.11 03:01
|1.2450
|0.00
|0.00
|-1.80
|3.61
|
|101050
|MaChannel
|392193
|2007.01.10 17:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2452
|1.2552
|1.2252
|2007.01.10 19:00
|1.2462
|expiration [2007.01.10 19:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.10 19:00]
|392194
|2007.01.10 17:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2451
|1.2551
|1.2251
|2007.01.10 19:00
|1.2462
|expiration [2007.01.10 19:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.10 19:00]
|392195
|2007.01.10 17:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2450
|1.2550
|1.2250
|2007.01.10 19:00
|1.2462
|expiration [2007.01.10 19:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.10 19:00]
|392196
|2007.01.10 17:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2449
|1.2549
|1.2249
|2007.01.10 19:00
|1.2462
|expiration [2007.01.10 19:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.10 19:00]
|392629
|2007.01.11 00:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7797
|0.7853
|0.7767
|2007.01.11 12:12
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|
|123987
|RF1
|392632
|2007.01.11 00:31
|sell
|0.40
|audusd
|0.7809
|0.7853
|0.7779
|2007.01.11 12:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|
|123987
|RF1
|392641
|2007.01.11 00:48
|sell
|0.80
|audusd
|0.7822
|0.7854
|0.7792
|2007.01.11 12:11
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|
|123987
|RF1
|392690
|2007.01.11 03:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2449
|1.2473
|1.2649
|2007.01.12 14:06
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.30
|9.62
|
|101050
|MaChannel[sl]
|392691
|2007.01.11 03:02
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2456
|1.2356
|1.2656
|2007.01.11 05:01
|1.2452
|expiration [2007.01.11 05:01]
|
|101050
|expiration [2007.01.11 05:01]
|392692
|2007.01.11 03:02
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2457
|1.2357
|1.2657
|2007.01.11 05:01
|1.2452
|expiration [2007.01.11 05:01]
|
|101050
|expiration [2007.01.11 05:01]
|392693
|2007.01.11 03:02
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2458
|1.2358
|1.2658
|2007.01.11 05:01
|1.2452
|expiration [2007.01.11 05:01]
|
|101050
|expiration [2007.01.11 05:01]
|392694
|2007.01.11 03:02
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2459
|1.2359
|1.2659
|2007.01.11 05:02
|1.2451
|expiration [2007.01.11 05:02]
|
|101050
|expiration [2007.01.11 05:02]
|392738
|2007.01.11 06:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.81
|119.13
|120.11
|2007.01.11 08:14
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|24.98
|
|123987
|RF1[tp]
|392806
|2007.01.11 08:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2968
|1.3026
|1.2940
|2007.01.11 13:38
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|123987
|RF1
|392816
|2007.01.11 08:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.14
|119.46
|120.44
|2007.01.11 15:05
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|24.91
|
|123987
|RF1[tp]
|392998
|2007.01.11 12:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2981
|1.3025
|1.2951
|2007.01.11 13:38
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|
|123987
|RF1
|393023
|2007.01.11 12:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2994
|1.3026
|1.2964
|2007.01.11 13:38
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|393044
|2007.01.11 12:12
|buy
|0.10
|audusd
|0.7840
|0.7772
|0.7870
|2007.01.12 17:28
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.00
|
|123987
|RF1
|393101
|2007.01.11 12:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.7827
|0.7771
|0.7857
|2007.01.12 17:28
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.10
|12.00
|
|123987
|RF1
|393240
|2007.01.11 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2963
|1.2895
|1.2993
|2007.01.11 15:14
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|
|123987
|RF1[sl]
|393255
|2007.01.11 13:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2951
|1.2895
|1.2981
|2007.01.11 15:14
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|
|123987
|RF1[sl]
|393275
|2007.01.11 13:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2938
|1.2894
|1.2968
|2007.01.11 15:14
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|
|123987
|RF1
|393285
|2007.01.11 13:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2926
|1.2894
|1.2956
|2007.01.11 15:14
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.00
|
|123987
|RF1
|393312
|2007.01.11 13:59
|buy
|0.40
|audusd
|0.7814
|0.7770
|0.7844
|2007.01.12 17:28
|0.7832
|0.00
|0.00
|0.20
|72.00
|
|123987
|RF1
|393466
|2007.01.11 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2897
|1.2965
|1.2867
|2007.01.12 01:03
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.50
|17.00
|
|123987
|RF1
|393631
|2007.01.11 17:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2910
|1.2966
|1.2880
|2007.01.12 01:03
|1.2880
|0.00
|0.00
|1.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|393767
|2007.01.11 22:36
|buy
|0.80
|audusd
|0.7801
|0.7769
|0.7831
|2007.01.12 17:28
|0.7831
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|393845
|2007.01.12 01:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2877
|1.2945
|1.2847
|2007.01.12 13:30
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|123987
|RF1
|393881
|2007.01.12 01:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2890
|1.2946
|1.2860
|2007.01.12 13:30
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|123987
|RF1
|393903
|2007.01.12 02:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2903
|1.2947
|1.2873
|2007.01.12 13:30
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|123987
|RF1
|394008
|2007.01.12 07:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2915
|1.2947
|1.2885
|2007.01.12 13:30
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|123987
|RF1[tp]
|394298
|2007.01.12 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2871
|1.2939
|1.2841
|2007.01.12 15:00
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|
|123987
|RF1[sl]
|394325
|2007.01.12 13:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2883
|1.2939
|1.2853
|2007.01.12 15:00
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|
|123987
|RF1[sl]
|394377
|2007.01.12 13:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2895
|1.2939
|1.2865
|2007.01.12 15:00
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|
|123987
|RF1[sl]
|394388
|2007.01.12 13:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2909
|1.2941
|1.2879
|2007.01.12 15:01
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|
|123987
|RF1[sl]
|
|0.00
|0.00
|16.54
|1 915.27
|Closed P/L:
|1 931.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|394640
|2007.01.12 17:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7837
|0.7769
|0.7867
|
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.00
|
|123987
|RF1
|394537
|2007.01.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2941
|1.2873
|1.2971
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-1.00
|-25.00
|
|123987
|RF1
|394560
|2007.01.12 15:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2928
|1.2872
|1.2958
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-2.00
|-24.00
|
|123987
|RF1
|394660
|2007.01.12 18:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2913
|1.2869
|1.2943
|
|1.2916
|0.00
|0.00
|-4.00
|12.00
|
|123987
|RF1
|
|0.00
|0.00
|-6.95
|-39.00
|
|Floating P/L:
|-45.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 931.81
|Floating P/L:
|-45.95
|Margin:
|982.86
|Balance:
|10 443.59
|Equity:
|10 397.64
|Free Margin:
|9 414.78