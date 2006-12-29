|Account: 34132
|Name: Goblin speed trials
|Currency: USD
|2007 January 5, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1851568
|2006.12.29 08:07
|balance
|Deposit
|1 500.00
|1852449
|2006.12.29 09:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3187
|2006.12.29 12:05
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|1853304
|2006.12.29 10:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3137
|2006.12.29 14:23
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1853550
|2006.12.29 10:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3143
|2006.12.29 14:23
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1853761
|2006.12.29 10:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|2006.12.29 14:23
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1854917
|2006.12.29 11:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3153
|2006.12.29 14:23
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|1855122
|2006.12.29 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3215
|2006.12.29 14:48
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1855144
|2006.12.29 12:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3209
|2006.12.29 14:46
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1855857
|2006.12.29 12:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3201
|2006.12.29 14:45
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1856169
|2006.12.29 13:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3195
|2006.12.29 14:45
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1857614
|2006.12.29 14:18
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3187
|2006.12.29 14:45
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1857758
|2006.12.29 14:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3129
|2006.12.29 14:45
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1857818
|2006.12.29 14:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3135
|2006.12.29 14:45
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1858401
|2006.12.29 14:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3190
|2006.12.29 16:01
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|1859349
|2006.12.29 15:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|2006.12.29 18:35
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1860033
|2006.12.29 15:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3151
|2006.12.29 18:35
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1860745
|2006.12.29 15:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3158
|2006.12.29 18:35
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1860920
|2006.12.29 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3209
|2006.12.29 18:34
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1862011
|2006.12.29 16:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3164
|2006.12.29 18:34
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1864842
|2006.12.29 18:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3207
|2007.01.01 23:00
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|1866945
|2007.01.01 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3233
|2007.01.01 23:35
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1867064
|2007.01.01 23:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3222
|2007.01.01 23:35
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1867450
|2007.01.01 23:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3241
|2007.01.02 06:08
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|1871447
|2007.01.02 06:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3266
|2007.01.02 07:31
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1871965
|2007.01.02 06:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|2007.01.02 07:31
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1872130
|2007.01.02 06:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3256
|2007.01.02 07:31
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1873208
|2007.01.02 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3273
|2007.01.02 07:34
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1873418
|2007.01.02 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3280
|2007.01.02 07:35
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1873432
|2007.01.02 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3283
|2007.01.02 07:44
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1873755
|2007.01.02 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3290
|2007.01.02 08:18
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1874397
|2007.01.02 08:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3284
|2007.01.02 08:18
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1874491
|2007.01.02 08:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3230
|2007.01.02 08:18
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1874552
|2007.01.02 08:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3235
|2007.01.02 08:18
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1874760
|2007.01.02 08:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3276
|2007.01.02 08:18
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1874901
|2007.01.02 08:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3281
|2007.01.02 08:26
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1875305
|2007.01.02 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3292
|2007.01.02 08:30
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1875540
|2007.01.02 08:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3302
|2007.01.02 09:00
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1875935
|2007.01.02 08:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3253
|2007.01.02 09:00
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1876241
|2007.01.02 08:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3297
|2007.01.02 09:00
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1876310
|2007.01.02 08:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3291
|2007.01.02 09:00
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1876452
|2007.01.02 09:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3301
|2007.01.02 09:28
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1876638
|2007.01.02 09:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 09:28
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1877432
|2007.01.02 09:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3301
|2007.01.02 10:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1878362
|2007.01.02 10:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3312
|2007.01.02 10:31
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1879062
|2007.01.02 10:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3306
|2007.01.02 10:31
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1879561
|2007.01.02 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3309
|2007.01.02 11:36
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1880457
|2007.01.02 10:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3302
|2007.01.02 11:36
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1880966
|2007.01.02 11:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3299
|2007.01.02 11:36
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1881014
|2007.01.02 11:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3250
|2007.01.02 11:35
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1881960
|2007.01.02 11:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3292
|2007.01.02 11:35
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1882343
|2007.01.02 11:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3299
|2007.01.02 12:13
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1882433
|2007.01.02 11:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3292
|2007.01.02 12:13
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1883311
|2007.01.02 12:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3288
|2007.01.02 12:13
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1885825
|2007.01.02 13:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3297
|2007.01.02 13:21
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1886003
|2007.01.02 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3305
|2007.01.02 13:33
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1886039
|2007.01.02 13:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3299
|2007.01.02 13:33
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1886756
|2007.01.02 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3306
|2007.01.02 13:40
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1887342
|2007.01.02 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3312
|2007.01.02 15:24
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1888803
|2007.01.02 14:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3306
|2007.01.02 15:24
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1890131
|2007.01.02 15:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3301
|2007.01.02 15:24
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1890239
|2007.01.02 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3247
|2007.01.02 15:24
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1890673
|2007.01.02 15:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 15:23
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1891543
|2007.01.02 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3247
|2007.01.02 16:34
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1892568
|2007.01.02 16:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3253
|2007.01.02 16:34
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1892613
|2007.01.02 16:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3282
|0.0000
|1.3257
|2007.01.02 16:34
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1892751
|2007.01.02 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3310
|2007.01.02 16:34
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1893419
|2007.01.02 16:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3264
|2007.01.02 16:33
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1895843
|2007.01.02 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3310
|2007.01.02 20:59
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1896075
|2007.01.02 18:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3304
|2007.01.02 20:59
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1897234
|2007.01.02 19:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3298
|2007.01.02 20:59
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1900644
|2007.01.02 22:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3298
|2007.01.02 22:46
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1901260
|2007.01.02 22:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3301
|2007.01.02 23:04
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1901268
|2007.01.02 22:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3250
|2007.01.02 23:04
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1901394
|2007.01.02 23:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3255
|2007.01.02 23:04
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1901504
|2007.01.02 23:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3304
|2007.01.02 23:58
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1901517
|2007.01.02 23:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3253
|2007.01.02 23:58
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1901544
|2007.01.02 23:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3298
|2007.01.02 23:57
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1901630
|2007.01.02 23:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3297
|2007.01.02 23:57
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1901893
|2007.01.02 23:43
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3295
|2007.01.02 23:56
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1902861
|2007.01.03 00:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3309
|2007.01.03 07:49
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1905952
|2007.01.03 04:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3302
|2007.01.03 07:49
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1906451
|2007.01.03 05:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3282
|0.0000
|1.3257
|2007.01.03 07:49
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1906634
|2007.01.03 05:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3299
|2007.01.03 07:49
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1909227
|2007.01.03 07:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3297
|2007.01.03 07:49
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1909485
|2007.01.03 07:22
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3291
|2007.01.03 07:49
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1911465
|2007.01.03 08:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3305
|2007.01.03 08:28
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1911670
|2007.01.03 08:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3299
|2007.01.03 08:27
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1911926
|2007.01.03 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3254
|2007.01.03 08:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1913621
|2007.01.03 09:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|1.3236
|2007.01.03 09:37
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1914957
|2007.01.03 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3226
|2007.01.03 10:05
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1915111
|2007.01.03 09:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3232
|2007.01.03 10:05
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1915534
|2007.01.03 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3222
|2007.01.03 10:16
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1915927
|2007.01.03 10:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3210
|2007.01.03 10:24
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1916921
|2007.01.03 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3201
|2007.01.03 10:40
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1917379
|2007.01.03 10:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3247
|2007.01.03 10:40
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1917582
|2007.01.03 10:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3203
|2007.01.03 10:40
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1918484
|2007.01.03 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3197
|2007.01.03 11:38
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1918666
|2007.01.03 11:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3203
|2007.01.03 11:38
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1919207
|2007.01.03 11:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3210
|2007.01.03 11:38
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1919755
|2007.01.03 11:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3204
|2007.01.03 12:00
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1920590
|2007.01.03 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3196
|2007.01.03 12:20
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1921024
|2007.01.03 12:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3204
|2007.01.03 12:20
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1921202
|2007.01.03 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|2007.01.03 13:07
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1921560
|2007.01.03 12:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3210
|2007.01.03 13:07
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1922635
|2007.01.03 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|2007.01.03 13:22
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1922969
|2007.01.03 13:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3223
|2007.01.03 13:22
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1922994
|2007.01.03 13:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3229
|2007.01.03 13:22
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1923051
|2007.01.03 13:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2007.01.03 13:24
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1923064
|2007.01.03 13:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3272
|2007.01.03 13:24
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1923074
|2007.01.03 13:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3270
|2007.01.03 13:22
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1923420
|2007.01.03 13:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2007.01.03 13:21
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1923444
|2007.01.03 13:21
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3266
|2007.01.03 13:21
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1923604
|2007.01.03 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3218
|2007.01.03 13:26
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1923680
|2007.01.03 13:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3225
|2007.01.03 13:26
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1923752
|2007.01.03 13:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3228
|2007.01.03 13:26
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1923818
|2007.01.03 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3226
|2007.01.03 13:33
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1923867
|2007.01.03 13:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3276
|2007.01.03 13:33
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1924022
|2007.01.03 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3232
|2007.01.03 13:33
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1924114
|2007.01.03 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3229
|2007.01.03 13:52
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1925107
|2007.01.03 13:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3216
|2007.01.03 13:58
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1925391
|2007.01.03 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3210
|2007.01.03 14:22
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1926829
|2007.01.03 14:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|2007.01.03 14:58
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1927031
|2007.01.03 14:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3207
|2007.01.03 14:58
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1927181
|2007.01.03 14:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3255
|2007.01.03 14:58
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1927512
|2007.01.03 14:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3252
|2007.01.03 14:58
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1928594
|2007.01.03 14:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3248
|2007.01.03 14:58
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1928762
|2007.01.03 14:57
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3245
|2007.01.03 14:58
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1928843
|2007.01.03 14:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3197
|2007.01.03 15:03
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1929094
|2007.01.03 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3179
|2007.01.03 15:03
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1929113
|2007.01.03 15:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3185
|2007.01.03 15:03
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1929189
|2007.01.03 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3183
|2007.01.03 15:05
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1929328
|2007.01.03 15:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3189
|2007.01.03 15:05
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1929404
|2007.01.03 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|1.3186
|2007.01.03 15:08
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|1930062
|2007.01.03 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3160
|2007.01.03 15:21
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1930528
|2007.01.03 15:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3162
|2007.01.03 15:21
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1930659
|2007.01.03 15:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3212
|2007.01.03 15:21
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1931003
|2007.01.03 15:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3160
|2007.01.03 15:25
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1931220
|2007.01.03 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3153
|2007.01.03 15:50
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1931812
|2007.01.03 15:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3160
|2007.01.03 15:50
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1931830
|2007.01.03 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3209
|2007.01.03 15:50
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1932198
|2007.01.03 15:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3162
|2007.01.03 15:50
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1932328
|2007.01.03 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3164
|2007.01.03 15:50
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1932563
|2007.01.03 15:46
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3167
|2007.01.03 15:50
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1932795
|2007.01.03 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3167
|2007.01.03 16:05
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1933295
|2007.01.03 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3171
|2007.01.03 16:05
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1933337
|2007.01.03 16:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3172
|2007.01.03 16:05
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1933579
|2007.01.03 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3168
|2007.01.03 16:12
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1934016
|2007.01.03 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3153
|2007.01.03 16:32
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1935305
|2007.01.03 16:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3136
|2007.01.03 17:10
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1935388
|2007.01.03 16:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3142
|2007.01.03 17:10
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1935853
|2007.01.03 16:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3146
|2007.01.03 17:09
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1936967
|2007.01.03 17:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3149
|2007.01.03 17:09
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1937042
|2007.01.03 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3139
|2007.01.03 19:01
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940357
|2007.01.03 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3124
|2007.01.03 19:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940497
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3132
|2007.01.03 19:03
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940533
|2007.01.03 19:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3136
|2007.01.03 19:03
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940657
|2007.01.03 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3131
|2007.01.03 19:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940688
|2007.01.03 19:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3143
|2007.01.03 19:04
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940725
|2007.01.03 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3136
|2007.01.03 19:08
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940745
|2007.01.03 19:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3143
|2007.01.03 19:08
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1940760
|2007.01.03 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3191
|2007.01.03 19:07
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1940772
|2007.01.03 19:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3187
|2007.01.03 19:08
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1940864
|2007.01.03 19:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3146
|2007.01.03 19:07
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1941036
|2007.01.03 19:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3149
|2007.01.03 19:08
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1941073
|2007.01.03 19:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3143
|2007.01.04 05:28
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1941198
|2007.01.03 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3194
|2007.01.03 19:09
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1941208
|2007.01.03 19:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3188
|2007.01.03 19:09
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1941270
|2007.01.03 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3186
|2007.01.04 05:28
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1951759
|2007.01.04 03:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3150
|2007.01.04 05:28
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1955471
|2007.01.04 07:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3135
|2007.01.04 08:08
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1955551
|2007.01.04 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3187
|2007.01.04 08:07
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1955622
|2007.01.04 07:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3142
|2007.01.04 08:07
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1956129
|2007.01.04 07:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3149
|2007.01.04 08:07
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1956329
|2007.01.04 07:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3151
|2007.01.04 08:07
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1957573
|2007.01.04 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3125
|2007.01.04 08:10
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1957602
|2007.01.04 08:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3133
|2007.01.04 08:10
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1957632
|2007.01.04 08:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3128
|2007.01.04 08:14
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1957675
|2007.01.04 08:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3133
|2007.01.04 08:14
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1958089
|2007.01.04 08:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3125
|2007.01.04 08:24
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1958503
|2007.01.04 08:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3110
|2007.01.04 08:25
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1958582
|2007.01.04 08:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3119
|2007.01.04 08:25
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1958666
|2007.01.04 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3113
|2007.01.04 08:33
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1959109
|2007.01.04 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3106
|2007.01.04 09:00
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1959209
|2007.01.04 08:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3111
|2007.01.04 09:00
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1959286
|2007.01.04 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3159
|2007.01.04 08:58
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1959490
|2007.01.04 08:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3157
|2007.01.04 09:01
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1960550
|2007.01.04 08:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3147
|2007.01.04 08:54
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1960669
|2007.01.04 08:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3141
|2007.01.04 09:00
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1961408
|2007.01.04 09:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3096
|2007.01.04 10:44
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1962578
|2007.01.04 09:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|1.3137
|2007.01.04 10:44
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1962653
|2007.01.04 09:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3130
|2007.01.04 10:44
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1964592
|2007.01.04 10:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3123
|2007.01.04 10:44
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1965013
|2007.01.04 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3068
|2007.01.04 11:36
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1965848
|2007.01.04 11:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3074
|2007.01.04 11:36
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1966182
|2007.01.04 11:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3081
|2007.01.04 11:36
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1966610
|2007.01.04 11:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3078
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1967100
|2007.01.04 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3082
|2007.01.04 12:28
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1967176
|2007.01.04 12:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3086
|2007.01.04 12:27
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1967456
|2007.01.04 12:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3077
|2007.01.04 13:23
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968006
|2007.01.04 12:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3083
|2007.01.04 13:23
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968020
|2007.01.04 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3130
|2007.01.04 13:23
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1968331
|2007.01.04 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3078
|2007.01.04 13:32
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968445
|2007.01.04 13:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3130
|2007.01.04 13:32
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1968498
|2007.01.04 13:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3122
|2007.01.04 13:31
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1968522
|2007.01.04 13:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3120
|2007.01.04 13:31
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1968549
|2007.01.04 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3075
|2007.01.04 13:38
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968667
|2007.01.04 13:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3083
|2007.01.04 13:38
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968717
|2007.01.04 13:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3135
|2007.01.04 13:38
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1968740
|2007.01.04 13:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|1.3090
|2007.01.04 13:38
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1968943
|2007.01.04 13:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3083
|2007.01.04 13:52
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1969304
|2007.01.04 13:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3072
|2007.01.04 14:14
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1969461
|2007.01.04 13:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3083
|2007.01.04 14:14
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1969511
|2007.01.04 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3133
|2007.01.04 14:16
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1969663
|2007.01.04 14:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3126
|2007.01.04 14:14
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1969840
|2007.01.04 14:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3115
|2007.01.04 14:13
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1969972
|2007.01.04 14:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3061
|2007.01.04 14:42
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1970208
|2007.01.04 14:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3068
|2007.01.04 14:42
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1970935
|2007.01.04 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3060
|2007.01.04 15:02
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1971529
|2007.01.04 15:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3066
|2007.01.04 15:02
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1971540
|2007.01.04 15:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3072
|2007.01.04 15:02
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1971586
|2007.01.04 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3123
|2007.01.04 15:11
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1971625
|2007.01.04 15:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3116
|2007.01.04 15:11
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1971638
|2007.01.04 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3068
|2007.01.04 15:10
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1972127
|2007.01.04 15:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3080
|2007.01.04 15:10
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1972162
|2007.01.04 15:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3086
|2007.01.04 15:10
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1972227
|2007.01.04 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3134
|2007.01.04 15:21
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1972402
|2007.01.04 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3083
|2007.01.04 15:21
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1972444
|2007.01.04 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3127
|2007.01.04 15:23
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1972631
|2007.01.04 15:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3119
|2007.01.04 15:22
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1972748
|2007.01.04 15:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3066
|2007.01.04 16:13
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1973675
|2007.01.04 15:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|2007.01.04 16:13
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1973833
|2007.01.04 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3123
|2007.01.04 16:13
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1973939
|2007.01.04 15:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3117
|2007.01.04 16:13
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1974648
|2007.01.04 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3109
|2007.01.04 16:13
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1974675
|2007.01.04 16:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3101
|2007.01.04 16:13
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1974762
|2007.01.04 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|1.3053
|2007.01.04 17:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1975161
|2007.01.04 16:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3061
|2007.01.04 17:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1975445
|2007.01.04 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|1.3113
|2007.01.04 17:25
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1975780
|2007.01.04 16:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3068
|2007.01.04 17:25
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1976617
|2007.01.04 17:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3073
|2007.01.04 17:24
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1976733
|2007.01.04 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3068
|2007.01.04 17:38
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1977005
|2007.01.04 17:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3060
|2007.01.04 19:01
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1977051
|2007.01.04 17:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3066
|2007.01.04 19:01
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1977126
|2007.01.04 17:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|2007.01.04 19:01
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1978345
|2007.01.04 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3119
|2007.01.04 19:01
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1978825
|2007.01.04 19:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3061
|2007.01.04 20:27
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1980263
|2007.01.04 20:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|2007.01.04 22:20
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1981805
|2007.01.04 22:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3064
|2007.01.04 22:20
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1982303
|2007.01.04 22:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3115
|2007.01.04 23:38
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1982772
|2007.01.04 23:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3109
|2007.01.04 23:38
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1983789
|2007.01.05 00:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|2007.01.05 01:56
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1985111
|2007.01.05 01:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3064
|2007.01.05 01:57
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1986511
|2007.01.05 03:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3061
|0.0000
|1.3036
|2007.01.05 08:50
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1986764
|2007.01.05 03:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3065
|0.0000
|1.3043
|2007.01.05 08:50
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1986893
|2007.01.05 03:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3069
|0.0000
|1.3094
|2007.01.05 06:48
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1987003
|2007.01.05 03:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3071
|0.0000
|1.3046
|2007.01.05 08:50
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1987248
|2007.01.05 03:40
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|1.3053
|2007.01.05 08:50
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1988156
|2007.01.05 04:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3062
|0.0000
|1.3087
|2007.01.05 06:48
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|1990166
|2007.01.05 06:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|1.3059
|2007.01.05 08:50
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1994666
|2007.01.05 08:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3072
|0.0000
|1.3047
|2007.01.05 11:47
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1994677
|2007.01.05 08:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3054
|2007.01.05 11:47
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1995345
|2007.01.05 09:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3060
|2007.01.05 11:47
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1996326
|2007.01.05 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3116
|2007.01.05 11:47
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|1996340
|2007.01.05 09:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3067
|2007.01.05 11:47
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|1997731
|2007.01.05 10:24
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3072
|2007.01.05 11:47
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2001766
|2007.01.05 11:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3087
|0.0000
|1.3065
|2007.01.05 13:30
|1.3065
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|2005619
|2007.01.05 13:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3115
|2007.01.05 14:59
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2005988
|2007.01.05 13:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.3106
|2007.01.05 14:59
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2006609
|2007.01.05 13:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3030
|0.0000
|1.3055
|2007.01.05 14:59
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2006648
|2007.01.05 13:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.3033
|2007.01.05 14:59
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2006725
|2007.01.05 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.2983
|2007.01.05 13:48
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2006953
|2007.01.05 13:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2989
|2007.01.05 13:47
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2007026
|2007.01.05 13:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3019
|0.0000
|1.2994
|2007.01.05 13:46
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|2008385
|2007.01.05 13:48
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|1.3027
|2007.01.05 14:59
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2011069
|2007.01.05 14:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3000
|0.0000
|1.2975
|2007.01.05 14:59
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2011297
|2007.01.05 14:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2981
|2007.01.05 14:59
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2012933
|2007.01.05 14:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|1.2987
|2007.01.05 14:59
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2013961
|2007.01.05 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|1.2986
|2007.01.05 15:06
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2014350
|2007.01.05 15:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3004
|0.0000
|1.2979
|2007.01.05 15:16
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2014485
|2007.01.05 15:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2985
|2007.01.05 15:16
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2014904
|2007.01.05 15:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|1.2987
|2007.01.05 15:16
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2014945
|2007.01.05 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3010
|0.0000
|1.2985
|2007.01.05 15:57
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2015047
|2007.01.05 15:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|1.2990
|2007.01.05 15:57
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|2015130
|2007.01.05 15:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3041
|2007.01.05 16:09
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2015875
|2007.01.05 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|1.3036
|2007.01.05 16:09
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2017021
|2007.01.05 15:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3002
|0.0000
|1.3027
|2007.01.05 16:09
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2017275
|2007.01.05 15:57
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|1.3019
|2007.01.05 16:09
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2017350
|2007.01.05 15:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2993
|0.0000
|1.2968
|2007.01.05 16:09
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2017873
|2007.01.05 16:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2984
|0.0000
|1.3009
|2007.01.05 16:09
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2018175
|2007.01.05 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.2967
|2007.01.05 16:23
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2018243
|2007.01.05 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3015
|2007.01.05 16:23
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2018804
|2007.01.05 16:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2972
|2007.01.05 16:23
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2019069
|2007.01.05 16:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3000
|0.0000
|1.2978
|2007.01.05 16:23
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2019113
|2007.01.05 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2975
|2007.01.05 16:33
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2019167
|2007.01.05 16:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3023
|2007.01.05 16:33
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2019473
|2007.01.05 16:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2993
|0.0000
|1.3018
|2007.01.05 16:33
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2019708
|2007.01.05 16:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.2974
|2007.01.05 16:41
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2019773
|2007.01.05 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3023
|2007.01.05 16:41
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2020048
|2007.01.05 16:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2981
|2007.01.05 16:41
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2020092
|2007.01.05 16:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3003
|0.0000
|1.2978
|2007.01.05 16:53
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2020133
|2007.01.05 16:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|1.3026
|2007.01.05 16:53
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2020223
|2007.01.05 16:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3020
|2007.01.05 16:53
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2020408
|2007.01.05 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3000
|0.0000
|1.2975
|2007.01.05 17:29
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2020592
|2007.01.05 17:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2981
|2007.01.05 17:29
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2020776
|2007.01.05 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.3033
|2007.01.05 17:29
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|2021076
|2007.01.05 17:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|1.2987
|2007.01.05 17:29
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021215
|2007.01.05 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.2983
|2007.01.05 17:35
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021364
|2007.01.05 17:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.2974
|2007.01.05 17:36
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021412
|2007.01.05 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2972
|2007.01.05 17:46
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021561
|2007.01.05 17:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3003
|0.0000
|1.2978
|2007.01.05 17:45
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021584
|2007.01.05 17:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2972
|2007.01.05 18:01
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021753
|2007.01.05 17:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3003
|0.0000
|1.2978
|2007.01.05 18:01
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2021837
|2007.01.05 18:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.2974
|2007.01.05 20:41
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2022742
|2007.01.05 19:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2981
|2007.01.05 20:41
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|2023983
|2007.01.05 20:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3012
|0.0000
|1.2987
|2007.01.05 20:41
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|0.00
|0.00
|0.00
|1 332.00
|Closed P/L:
|1 332.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2024050
|2007.01.05 20:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|1.2983
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|200010
|Goblin Bipolar Sell
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|Floating P/L:
|6.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 332.00
|Floating P/L:
|6.00
|Margin:
|50.00
|Balance:
|2 832.00
|Equity:
|2 838.00
|Free Margin:
|2 788.00