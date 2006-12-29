Crown Forex SA

Account: 34132 Name: Goblin speed trials Currency: USD 2007 January 5, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18515682006.12.29 08:07balanceDeposit1 500.00
18524492006.12.29 09:01buy0.10eurusd1.31620.00001.31872006.12.29 12:051.31870.000.000.0025.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
18533042006.12.29 10:06sell0.10eurusd1.31620.00001.31372006.12.29 14:231.31570.000.000.005.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18535502006.12.29 10:35sell0.20eurusd1.31650.00001.31432006.12.29 14:231.31550.000.000.0020.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18537612006.12.29 10:47sell0.40eurusd1.31710.00001.31462006.12.29 14:231.31550.000.000.0064.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18549172006.12.29 11:59sell0.80eurusd1.31780.00001.31532006.12.29 14:231.31530.000.000.00200.00
 200010Goblin Bipolar Sell[tp]
18551222006.12.29 12:06buy0.10eurusd1.31900.00001.32152006.12.29 14:481.31640.000.000.00-26.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18551442006.12.29 12:07buy0.20eurusd1.31840.00001.32092006.12.29 14:461.31620.000.000.00-44.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18558572006.12.29 12:55buy0.40eurusd1.31760.00001.32012006.12.29 14:451.31620.000.000.00-56.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18561692006.12.29 13:11buy0.80eurusd1.31700.00001.31952006.12.29 14:451.31620.000.000.00-64.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18576142006.12.29 14:18buy1.60eurusd1.31650.00001.31872006.12.29 14:451.31610.000.000.00-64.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18577582006.12.29 14:24sell0.10eurusd1.31540.00001.31292006.12.29 14:451.31620.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18578182006.12.29 14:26sell0.20eurusd1.31570.00001.31352006.12.29 14:451.31630.000.000.00-12.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18584012006.12.29 14:48buy0.10eurusd1.31650.00001.31902006.12.29 16:011.31900.000.000.0025.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
18593492006.12.29 15:11sell0.10eurusd1.31710.00001.31462006.12.29 18:351.31860.000.000.00-15.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18600332006.12.29 15:33sell0.20eurusd1.31760.00001.31512006.12.29 18:351.31860.000.000.00-20.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18607452006.12.29 15:58sell0.40eurusd1.31830.00001.31582006.12.29 18:351.31860.000.000.00-12.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18609202006.12.29 16:01buy0.10eurusd1.31840.00001.32092006.12.29 18:341.31850.000.000.001.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18620112006.12.29 16:25sell0.80eurusd1.31890.00001.31642006.12.29 18:341.31860.000.000.0024.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18648422006.12.29 18:35buy0.10eurusd1.31820.00001.32072007.01.01 23:001.32070.000.000.0025.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
18669452007.01.01 23:01buy0.10eurusd1.32080.00001.32332007.01.01 23:351.32140.000.000.006.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18670642007.01.01 23:07buy0.20eurusd1.32010.00001.32222007.01.01 23:351.32150.000.000.0028.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18674502007.01.01 23:36buy0.10eurusd1.32160.00001.32412007.01.02 06:081.32410.000.000.0025.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
18714472007.01.02 06:08buy0.10eurusd1.32410.00001.32662007.01.02 07:311.32460.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18719652007.01.02 06:50buy0.20eurusd1.32360.00001.32592007.01.02 07:311.32500.000.000.0028.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18721302007.01.02 06:59buy0.40eurusd1.32310.00001.32562007.01.02 07:311.32500.000.000.0076.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18732082007.01.02 07:32buy0.10eurusd1.32480.00001.32732007.01.02 07:341.32550.000.000.007.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18734182007.01.02 07:35buy0.10eurusd1.32550.00001.32802007.01.02 07:351.32570.000.000.002.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18734322007.01.02 07:35buy0.10eurusd1.32580.00001.32832007.01.02 07:441.32650.000.000.007.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18737552007.01.02 07:44buy0.10eurusd1.32650.00001.32902007.01.02 08:181.32540.000.000.00-11.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18743972007.01.02 08:02buy0.20eurusd1.32590.00001.32842007.01.02 08:181.32550.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18744912007.01.02 08:05sell0.10eurusd1.32550.00001.32302007.01.02 08:181.32580.000.000.00-3.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18745522007.01.02 08:07sell0.20eurusd1.32600.00001.32352007.01.02 08:181.32550.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18747602007.01.02 08:14buy0.40eurusd1.32510.00001.32762007.01.02 08:181.32570.000.000.0024.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18749012007.01.02 08:19buy0.10eurusd1.32580.00001.32812007.01.02 08:261.32660.000.000.008.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18753052007.01.02 08:27buy0.10eurusd1.32670.00001.32922007.01.02 08:301.32760.000.000.009.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18755402007.01.02 08:31buy0.10eurusd1.32770.00001.33022007.01.02 09:001.32760.000.000.00-1.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18759352007.01.02 08:40sell0.10eurusd1.32760.00001.32532007.01.02 09:001.32790.000.000.00-3.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18762412007.01.02 08:55buy0.20eurusd1.32720.00001.32972007.01.02 09:001.32760.000.000.008.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18763102007.01.02 08:56buy0.40eurusd1.32660.00001.32912007.01.02 09:001.32750.000.000.0036.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18764522007.01.02 09:01buy0.10eurusd1.32760.00001.33012007.01.02 09:281.32750.000.000.00-1.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18766382007.01.02 09:08buy0.20eurusd1.32700.00001.32952007.01.02 09:281.32760.000.000.0012.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18774322007.01.02 09:28buy0.10eurusd1.32760.00001.33012007.01.02 10:011.32830.000.000.007.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18783622007.01.02 10:01buy0.10eurusd1.32870.00001.33122007.01.02 10:311.32830.000.000.00-4.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18790622007.01.02 10:18buy0.20eurusd1.32810.00001.33062007.01.02 10:311.32830.000.000.004.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18795612007.01.02 10:31buy0.10eurusd1.32840.00001.33092007.01.02 11:361.32750.000.000.00-9.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18804572007.01.02 10:55buy0.20eurusd1.32800.00001.33022007.01.02 11:361.32750.000.000.00-10.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18809662007.01.02 11:05buy0.40eurusd1.32740.00001.32992007.01.02 11:361.32750.000.000.004.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18810142007.01.02 11:06sell0.10eurusd1.32720.00001.32502007.01.02 11:351.32760.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18819602007.01.02 11:27buy0.80eurusd1.32700.00001.32922007.01.02 11:351.32730.000.000.0024.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18823432007.01.02 11:36buy0.10eurusd1.32740.00001.32992007.01.02 12:131.32660.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18824332007.01.02 11:38buy0.20eurusd1.32700.00001.32922007.01.02 12:131.32660.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18833112007.01.02 12:03buy0.40eurusd1.32630.00001.32882007.01.02 12:131.32710.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18858252007.01.02 13:19buy0.10eurusd1.32720.00001.32972007.01.02 13:211.32790.000.000.007.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18860032007.01.02 13:22buy0.10eurusd1.32800.00001.33052007.01.02 13:331.32750.000.000.00-5.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18860392007.01.02 13:22buy0.20eurusd1.32740.00001.32992007.01.02 13:331.32790.000.000.0010.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18867562007.01.02 13:34buy0.10eurusd1.32810.00001.33062007.01.02 13:401.32900.000.000.009.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18873422007.01.02 13:42buy0.10eurusd1.32870.00001.33122007.01.02 15:241.32760.000.000.00-11.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18888032007.01.02 14:18buy0.20eurusd1.32810.00001.33062007.01.02 15:241.32760.000.000.00-10.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18901312007.01.02 15:02buy0.40eurusd1.32760.00001.33012007.01.02 15:241.32760.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18902392007.01.02 15:04sell0.10eurusd1.32720.00001.32472007.01.02 15:241.32770.000.000.00-5.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18906732007.01.02 15:12buy0.80eurusd1.32730.00001.32952007.01.02 15:231.32760.000.000.0024.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18915432007.01.02 15:33sell0.10eurusd1.32720.00001.32472007.01.02 16:341.32810.000.000.00-9.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18925682007.01.02 16:01sell0.20eurusd1.32760.00001.32532007.01.02 16:341.32810.000.000.00-10.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18926132007.01.02 16:01sell0.40eurusd1.32820.00001.32572007.01.02 16:341.32810.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18927512007.01.02 16:04buy0.10eurusd1.32850.00001.33102007.01.02 16:341.32800.000.000.00-5.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18934192007.01.02 16:19sell0.80eurusd1.32860.00001.32642007.01.02 16:331.32810.000.000.0040.00
 200010Goblin Bipolar Sell
18958432007.01.02 18:01buy0.10eurusd1.32850.00001.33102007.01.02 20:591.32790.000.000.00-6.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18960752007.01.02 18:17buy0.20eurusd1.32790.00001.33042007.01.02 20:591.32790.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
18972342007.01.02 19:19buy0.40eurusd1.32730.00001.32982007.01.02 20:591.32780.000.000.0020.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19006442007.01.02 22:07buy0.10eurusd1.32730.00001.32982007.01.02 22:461.32830.000.000.0010.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19012602007.01.02 22:49buy0.10eurusd1.32760.00001.33012007.01.02 23:041.32760.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19012682007.01.02 22:50sell0.10eurusd1.32750.00001.32502007.01.02 23:041.32770.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19013942007.01.02 23:03sell0.20eurusd1.32800.00001.32552007.01.02 23:041.32770.000.000.006.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19015042007.01.02 23:08buy0.10eurusd1.32790.00001.33042007.01.02 23:581.32720.000.000.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19015172007.01.02 23:09sell0.10eurusd1.32780.00001.32532007.01.02 23:581.32770.000.000.001.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19015442007.01.02 23:11buy0.20eurusd1.32770.00001.32982007.01.02 23:571.32760.000.000.00-2.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19016302007.01.02 23:16buy0.40eurusd1.32760.00001.32972007.01.02 23:571.32730.000.000.00-12.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19018932007.01.02 23:43buy0.80eurusd1.32700.00001.32952007.01.02 23:561.32760.000.000.0048.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19028612007.01.03 00:39buy0.10eurusd1.32840.00001.33092007.01.03 07:491.32730.000.000.00-11.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19059522007.01.03 04:39buy0.20eurusd1.32800.00001.33022007.01.03 07:491.32730.000.000.00-14.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19064512007.01.03 05:03sell0.10eurusd1.32820.00001.32572007.01.03 07:491.32770.000.000.005.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19066342007.01.03 05:17buy0.40eurusd1.32770.00001.32992007.01.03 07:491.32760.000.000.00-4.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19092272007.01.03 07:17buy0.80eurusd1.32720.00001.32972007.01.03 07:491.32760.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19094852007.01.03 07:22buy1.60eurusd1.32700.00001.32912007.01.03 07:491.32760.000.000.0096.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19114652007.01.03 08:23buy0.10eurusd1.32800.00001.33052007.01.03 08:281.32820.000.000.002.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19116702007.01.03 08:27buy0.20eurusd1.32770.00001.32992007.01.03 08:271.32790.000.000.004.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19119262007.01.03 08:33sell0.10eurusd1.32790.00001.32542007.01.03 08:381.32720.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19136212007.01.03 09:21sell0.10eurusd1.32610.00001.32362007.01.03 09:371.32540.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19149572007.01.03 09:52sell0.10eurusd1.32510.00001.32262007.01.03 10:051.32510.000.000.000.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19151112007.01.03 09:57sell0.20eurusd1.32540.00001.32322007.01.03 10:051.32520.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19155342007.01.03 10:10sell0.10eurusd1.32470.00001.32222007.01.03 10:161.32410.000.000.006.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19159272007.01.03 10:18sell0.10eurusd1.32350.00001.32102007.01.03 10:241.32240.000.000.0011.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19169212007.01.03 10:28sell0.10eurusd1.32220.00001.32012007.01.03 10:401.32260.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19173792007.01.03 10:36buy0.10eurusd1.32220.00001.32472007.01.03 10:401.32220.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19175822007.01.03 10:39sell0.20eurusd1.32280.00001.32032007.01.03 10:401.32240.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19184842007.01.03 11:01sell0.10eurusd1.32220.00001.31972007.01.03 11:381.32310.000.000.00-9.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19186662007.01.03 11:06sell0.20eurusd1.32280.00001.32032007.01.03 11:381.32300.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19192072007.01.03 11:21sell0.40eurusd1.32350.00001.32102007.01.03 11:381.32300.000.000.0020.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19197552007.01.03 11:38sell0.10eurusd1.32290.00001.32042007.01.03 12:001.32220.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19205902007.01.03 12:00sell0.10eurusd1.32210.00001.31962007.01.03 12:201.32270.000.000.00-6.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19210242007.01.03 12:13sell0.20eurusd1.32290.00001.32042007.01.03 12:201.32270.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19212022007.01.03 12:20sell0.10eurusd1.32260.00001.32012007.01.03 13:071.32300.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19215602007.01.03 12:31sell0.20eurusd1.32350.00001.32102007.01.03 13:071.32290.000.000.0012.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19226352007.01.03 13:07sell0.10eurusd1.32260.00001.32012007.01.03 13:221.32410.000.000.00-15.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19229692007.01.03 13:16sell0.20eurusd1.32480.00001.32232007.01.03 13:221.32410.000.000.0014.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19229942007.01.03 13:16sell0.40eurusd1.32510.00001.32292007.01.03 13:221.32410.000.000.0040.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19230512007.01.03 13:17buy0.10eurusd1.32540.00001.32742007.01.03 13:241.32440.000.000.00-10.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19230642007.01.03 13:17buy0.20eurusd1.32510.00001.32722007.01.03 13:241.32430.000.000.00-16.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19230742007.01.03 13:17buy0.40eurusd1.32490.00001.32702007.01.03 13:221.32470.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19234202007.01.03 13:21buy0.80eurusd1.32470.00001.32672007.01.03 13:211.32470.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19234442007.01.03 13:21buy1.60eurusd1.32410.00001.32662007.01.03 13:211.32470.000.000.0096.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19236042007.01.03 13:24sell0.10eurusd1.32430.00001.32182007.01.03 13:261.32510.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19236802007.01.03 13:25sell0.20eurusd1.32470.00001.32252007.01.03 13:261.32480.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19237522007.01.03 13:26sell0.40eurusd1.32530.00001.32282007.01.03 13:261.32490.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19238182007.01.03 13:27sell0.10eurusd1.32510.00001.32262007.01.03 13:331.32550.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19238672007.01.03 13:28buy0.10eurusd1.32510.00001.32762007.01.03 13:331.32510.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19240222007.01.03 13:31sell0.20eurusd1.32570.00001.32322007.01.03 13:331.32550.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19241142007.01.03 13:33sell0.10eurusd1.32500.00001.32292007.01.03 13:521.32420.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19251072007.01.03 13:53sell0.10eurusd1.32410.00001.32162007.01.03 13:581.32370.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19253912007.01.03 13:58sell0.10eurusd1.32350.00001.32102007.01.03 14:221.32270.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19268292007.01.03 14:22sell0.10eurusd1.32260.00001.32012007.01.03 14:581.32230.000.000.003.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19270312007.01.03 14:24sell0.20eurusd1.32290.00001.32072007.01.03 14:581.32230.000.000.0012.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19271812007.01.03 14:27buy0.10eurusd1.32340.00001.32552007.01.03 14:581.32220.000.000.00-12.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19275122007.01.03 14:33buy0.20eurusd1.32300.00001.32522007.01.03 14:581.32190.000.000.00-22.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19285942007.01.03 14:55buy0.40eurusd1.32260.00001.32482007.01.03 14:581.32190.000.000.00-28.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19287622007.01.03 14:57buy0.80eurusd1.32200.00001.32452007.01.03 14:581.32210.000.000.008.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19288432007.01.03 14:58sell0.10eurusd1.32220.00001.31972007.01.03 15:031.32050.000.000.0017.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19290942007.01.03 15:03sell0.10eurusd1.32040.00001.31792007.01.03 15:031.32060.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19291132007.01.03 15:03sell0.20eurusd1.32100.00001.31852007.01.03 15:031.32080.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19291892007.01.03 15:03sell0.10eurusd1.32080.00001.31832007.01.03 15:051.32120.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19293282007.01.03 15:05sell0.20eurusd1.32100.00001.31892007.01.03 15:051.32060.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19294042007.01.03 15:06sell0.10eurusd1.32070.00001.31862007.01.03 15:081.31860.000.000.0021.00
 200010Goblin Bipolar Sell[tp]
19300622007.01.03 15:09sell0.10eurusd1.31810.00001.31602007.01.03 15:211.31840.000.000.00-3.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19305282007.01.03 15:13sell0.20eurusd1.31870.00001.31622007.01.03 15:211.31860.000.000.002.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19306592007.01.03 15:16buy0.10eurusd1.31870.00001.32122007.01.03 15:211.31790.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19310032007.01.03 15:21sell0.10eurusd1.31850.00001.31602007.01.03 15:251.31800.000.000.005.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19312202007.01.03 15:25sell0.10eurusd1.31780.00001.31532007.01.03 15:501.31910.000.000.00-13.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19318122007.01.03 15:34sell0.20eurusd1.31810.00001.31602007.01.03 15:501.31910.000.000.00-20.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19318302007.01.03 15:35buy0.10eurusd1.31840.00001.32092007.01.03 15:501.31900.000.000.006.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19321982007.01.03 15:40sell0.40eurusd1.31830.00001.31622007.01.03 15:501.31910.000.000.00-32.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19323282007.01.03 15:41sell0.80eurusd1.31850.00001.31642007.01.03 15:501.31910.000.000.00-48.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19325632007.01.03 15:46sell1.60eurusd1.31920.00001.31672007.01.03 15:501.31910.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19327952007.01.03 15:50sell0.10eurusd1.31890.00001.31672007.01.03 16:051.31930.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19332952007.01.03 16:00sell0.20eurusd1.31920.00001.31712007.01.03 16:051.31940.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19333372007.01.03 16:01sell0.40eurusd1.31940.00001.31722007.01.03 16:051.31950.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19335792007.01.03 16:05sell0.10eurusd1.31900.00001.31682007.01.03 16:121.31770.000.000.0013.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19340162007.01.03 16:12sell0.10eurusd1.31780.00001.31532007.01.03 16:321.31610.000.000.0017.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19353052007.01.03 16:32sell0.10eurusd1.31610.00001.31362007.01.03 17:101.31690.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19353882007.01.03 16:33sell0.20eurusd1.31640.00001.31422007.01.03 17:101.31680.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19358532007.01.03 16:40sell0.40eurusd1.31680.00001.31462007.01.03 17:091.31680.000.000.000.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19369672007.01.03 17:08sell0.80eurusd1.31710.00001.31492007.01.03 17:091.31680.000.000.0024.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19370422007.01.03 17:11sell0.10eurusd1.31640.00001.31392007.01.03 19:011.31480.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19403572007.01.03 19:01sell0.10eurusd1.31490.00001.31242007.01.03 19:041.31620.000.000.00-13.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19404972007.01.03 19:03sell0.20eurusd1.31530.00001.31322007.01.03 19:031.31550.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19405332007.01.03 19:03sell0.40eurusd1.31610.00001.31362007.01.03 19:031.31500.000.000.0044.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19406572007.01.03 19:04sell0.10eurusd1.31560.00001.31312007.01.03 19:041.31620.000.000.00-6.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19406882007.01.03 19:04sell0.20eurusd1.31680.00001.31432007.01.03 19:041.31620.000.000.0012.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19407252007.01.03 19:04sell0.10eurusd1.31610.00001.31362007.01.03 19:081.31720.000.000.00-11.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19407452007.01.03 19:05sell0.20eurusd1.31650.00001.31432007.01.03 19:081.31720.000.000.00-14.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19407602007.01.03 19:05buy0.10eurusd1.31700.00001.31912007.01.03 19:071.31710.000.000.001.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19407722007.01.03 19:05buy0.20eurusd1.31620.00001.31872007.01.03 19:081.31680.000.000.0012.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19408642007.01.03 19:05sell0.40eurusd1.31670.00001.31462007.01.03 19:071.31730.000.000.00-24.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19410362007.01.03 19:07sell0.80eurusd1.31710.00001.31492007.01.03 19:081.31690.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19410732007.01.03 19:08sell0.10eurusd1.31680.00001.31432007.01.04 05:281.31730.000.000.00-5.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19411982007.01.03 19:09buy0.10eurusd1.31690.00001.31942007.01.03 19:091.31610.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19412082007.01.03 19:09buy0.20eurusd1.31660.00001.31882007.01.03 19:091.31710.000.000.0010.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19412702007.01.03 19:09buy0.10eurusd1.31610.00001.31862007.01.04 05:281.31720.000.000.0011.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19517592007.01.04 03:09sell0.20eurusd1.31750.00001.31502007.01.04 05:281.31730.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19554712007.01.04 07:00sell0.10eurusd1.31600.00001.31352007.01.04 08:081.31550.000.000.005.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19555512007.01.04 07:03buy0.10eurusd1.31650.00001.31872007.01.04 08:071.31580.000.000.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19556222007.01.04 07:06sell0.20eurusd1.31670.00001.31422007.01.04 08:071.31620.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19561292007.01.04 07:30sell0.40eurusd1.31710.00001.31492007.01.04 08:071.31620.000.000.0036.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19563292007.01.04 07:37sell0.80eurusd1.31760.00001.31512007.01.04 08:071.31580.000.000.00144.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19575732007.01.04 08:09sell0.10eurusd1.31500.00001.31252007.01.04 08:101.31580.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19576022007.01.04 08:10sell0.20eurusd1.31580.00001.31332007.01.04 08:101.31580.000.000.000.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19576322007.01.04 08:10sell0.10eurusd1.31530.00001.31282007.01.04 08:141.31570.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19576752007.01.04 08:12sell0.20eurusd1.31580.00001.31332007.01.04 08:141.31510.000.000.0014.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19580892007.01.04 08:16sell0.10eurusd1.31500.00001.31252007.01.04 08:241.31430.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19585032007.01.04 08:24sell0.10eurusd1.31350.00001.31102007.01.04 08:251.31400.000.000.00-5.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19585822007.01.04 08:25sell0.20eurusd1.31440.00001.31192007.01.04 08:251.31370.000.000.0014.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19586662007.01.04 08:26sell0.10eurusd1.31380.00001.31132007.01.04 08:331.31300.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19591092007.01.04 08:35sell0.10eurusd1.31280.00001.31062007.01.04 09:001.31220.000.000.006.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19592092007.01.04 08:36sell0.20eurusd1.31360.00001.31112007.01.04 09:001.31220.000.000.0028.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19592862007.01.04 08:38buy0.10eurusd1.31370.00001.31592007.01.04 08:581.31180.000.000.00-19.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19594902007.01.04 08:40buy0.20eurusd1.31320.00001.31572007.01.04 09:011.31180.000.000.00-28.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19605502007.01.04 08:52buy0.40eurusd1.31220.00001.31472007.01.04 08:541.31170.000.000.00-20.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19606692007.01.04 08:54buy0.80eurusd1.31160.00001.31412007.01.04 09:001.31180.000.000.0016.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19614082007.01.04 09:12sell0.10eurusd1.31210.00001.30962007.01.04 10:441.31050.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19625782007.01.04 09:38buy0.10eurusd1.31120.00001.31372007.01.04 10:441.31040.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19626532007.01.04 09:39buy0.20eurusd1.31050.00001.31302007.01.04 10:441.31040.000.000.00-2.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19645922007.01.04 10:40buy0.40eurusd1.30980.00001.31232007.01.04 10:441.31060.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19650132007.01.04 10:52sell0.10eurusd1.30930.00001.30682007.01.04 11:361.31040.000.000.00-11.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19658482007.01.04 11:13sell0.20eurusd1.30990.00001.30742007.01.04 11:361.31050.000.000.00-12.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19661822007.01.04 11:23sell0.40eurusd1.31060.00001.30812007.01.04 11:361.31050.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19666102007.01.04 11:36sell0.10eurusd1.31000.00001.30782007.01.04 12:281.31050.000.000.00-5.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19671002007.01.04 12:09sell0.20eurusd1.31040.00001.30822007.01.04 12:281.31050.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19671762007.01.04 12:17sell0.40eurusd1.31080.00001.30862007.01.04 12:271.31040.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19674562007.01.04 12:28sell0.10eurusd1.31020.00001.30772007.01.04 13:231.31040.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19680062007.01.04 12:58sell0.20eurusd1.31080.00001.30832007.01.04 13:231.31040.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19680202007.01.04 12:59buy0.10eurusd1.31050.00001.31302007.01.04 13:231.31000.000.000.00-5.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19683312007.01.04 13:24sell0.10eurusd1.31030.00001.30782007.01.04 13:321.30990.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19684452007.01.04 13:29buy0.10eurusd1.31050.00001.31302007.01.04 13:321.30980.000.000.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19684982007.01.04 13:31buy0.20eurusd1.31020.00001.31222007.01.04 13:311.30980.000.000.00-8.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19685222007.01.04 13:31buy0.40eurusd1.30980.00001.31202007.01.04 13:311.30980.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19685492007.01.04 13:32sell0.10eurusd1.31000.00001.30752007.01.04 13:381.31090.000.000.00-9.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19686672007.01.04 13:34sell0.20eurusd1.31080.00001.30832007.01.04 13:381.31080.000.000.000.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19687172007.01.04 13:35buy0.10eurusd1.31100.00001.31352007.01.04 13:381.31070.000.000.00-3.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19687402007.01.04 13:35sell0.40eurusd1.31120.00001.30902007.01.04 13:381.31060.000.000.0024.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19689432007.01.04 13:39sell0.10eurusd1.31050.00001.30832007.01.04 13:521.30980.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19693042007.01.04 13:52sell0.10eurusd1.30970.00001.30722007.01.04 14:141.30920.000.000.005.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19694612007.01.04 13:57sell0.20eurusd1.31080.00001.30832007.01.04 14:141.30910.000.000.0034.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19695112007.01.04 13:59buy0.10eurusd1.31080.00001.31332007.01.04 14:161.30900.000.000.00-18.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19696632007.01.04 14:07buy0.20eurusd1.31010.00001.31262007.01.04 14:141.30980.000.000.00-6.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19698402007.01.04 14:13buy0.40eurusd1.30900.00001.31152007.01.04 14:131.30980.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19699722007.01.04 14:16sell0.10eurusd1.30860.00001.30612007.01.04 14:421.30870.000.000.00-1.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19702082007.01.04 14:21sell0.20eurusd1.30900.00001.30682007.01.04 14:421.30860.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19709352007.01.04 14:42sell0.10eurusd1.30850.00001.30602007.01.04 15:021.30980.000.000.00-13.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19715292007.01.04 15:01sell0.20eurusd1.30910.00001.30662007.01.04 15:021.30980.000.000.00-14.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19715402007.01.04 15:01sell0.40eurusd1.30930.00001.30722007.01.04 15:021.30970.000.000.00-16.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19715862007.01.04 15:02buy0.10eurusd1.30980.00001.31232007.01.04 15:111.31090.000.000.0011.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19716252007.01.04 15:03buy0.20eurusd1.30910.00001.31162007.01.04 15:111.31070.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19716382007.01.04 15:03sell0.10eurusd1.30930.00001.30682007.01.04 15:101.31080.000.000.00-15.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19721272007.01.04 15:10sell0.20eurusd1.31050.00001.30802007.01.04 15:101.31100.000.000.00-10.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19721622007.01.04 15:10sell0.40eurusd1.31110.00001.30862007.01.04 15:101.31100.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19722272007.01.04 15:11buy0.10eurusd1.31090.00001.31342007.01.04 15:211.30960.000.000.00-13.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19724022007.01.04 15:16sell0.10eurusd1.31040.00001.30832007.01.04 15:211.31010.000.000.003.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19724442007.01.04 15:16buy0.20eurusd1.31020.00001.31272007.01.04 15:231.30930.000.000.00-18.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19726312007.01.04 15:20buy0.40eurusd1.30940.00001.31192007.01.04 15:221.30940.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19727482007.01.04 15:23sell0.10eurusd1.30910.00001.30662007.01.04 16:131.30770.000.000.0014.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19736752007.01.04 15:42sell0.20eurusd1.30940.00001.30712007.01.04 16:131.30790.000.000.0030.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19738332007.01.04 15:45buy0.10eurusd1.30980.00001.31232007.01.04 16:131.30760.000.000.00-22.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19739392007.01.04 15:49buy0.20eurusd1.30920.00001.31172007.01.04 16:131.30760.000.000.00-32.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19746482007.01.04 16:12buy0.40eurusd1.30840.00001.31092007.01.04 16:131.30750.000.000.00-36.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19746752007.01.04 16:12buy0.80eurusd1.30760.00001.31012007.01.04 16:131.30760.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19747622007.01.04 16:14sell0.10eurusd1.30780.00001.30532007.01.04 17:251.30940.000.000.00-16.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19751612007.01.04 16:23sell0.20eurusd1.30860.00001.30612007.01.04 17:251.30940.000.000.00-16.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19754452007.01.04 16:33buy0.10eurusd1.30880.00001.31132007.01.04 17:251.30910.000.000.003.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19757802007.01.04 16:40sell0.40eurusd1.30930.00001.30682007.01.04 17:251.30920.000.000.004.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19766172007.01.04 17:15sell0.80eurusd1.30980.00001.30732007.01.04 17:241.30940.000.000.0032.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19767332007.01.04 17:25sell0.10eurusd1.30930.00001.30682007.01.04 17:381.30860.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19770052007.01.04 17:38sell0.10eurusd1.30850.00001.30602007.01.04 19:011.30910.000.000.00-6.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19770512007.01.04 17:40sell0.20eurusd1.30910.00001.30662007.01.04 19:011.30900.000.000.002.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19771262007.01.04 17:43sell0.40eurusd1.30940.00001.30712007.01.04 19:011.30900.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19783452007.01.04 18:42buy0.10eurusd1.30940.00001.31192007.01.04 19:011.30890.000.000.00-5.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19788252007.01.04 19:11sell0.10eurusd1.30860.00001.30612007.01.04 20:271.30770.000.000.009.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19802632007.01.04 20:28sell0.10eurusd1.30820.00001.30572007.01.04 22:201.30840.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19818052007.01.04 22:11sell0.20eurusd1.30890.00001.30642007.01.04 22:201.30840.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19823032007.01.04 22:55buy0.10eurusd1.30900.00001.31152007.01.04 23:381.30870.000.000.00-3.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19827722007.01.04 23:30buy0.20eurusd1.30840.00001.31092007.01.04 23:381.30890.000.000.0010.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19837892007.01.05 00:39sell0.10eurusd1.30820.00001.30572007.01.05 01:561.30830.000.000.00-1.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19851112007.01.05 01:26sell0.20eurusd1.30890.00001.30642007.01.05 01:571.30840.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19865112007.01.05 03:06sell0.10eurusd1.30610.00001.30362007.01.05 08:501.30820.000.000.00-21.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19867642007.01.05 03:16sell0.20eurusd1.30650.00001.30432007.01.05 08:501.30760.000.000.00-22.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19868932007.01.05 03:26buy0.10eurusd1.30690.00001.30942007.01.05 06:481.30860.000.000.0017.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19870032007.01.05 03:31sell0.40eurusd1.30710.00001.30462007.01.05 08:501.30830.000.000.00-48.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19872482007.01.05 03:40sell0.80eurusd1.30780.00001.30532007.01.05 08:501.30730.000.000.0040.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19881562007.01.05 04:25buy0.20eurusd1.30620.00001.30872007.01.05 06:481.30870.000.000.0050.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
19901662007.01.05 06:47sell1.60eurusd1.30840.00001.30592007.01.05 08:501.30720.000.000.00192.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19946662007.01.05 08:51sell0.10eurusd1.30720.00001.30472007.01.05 11:471.30870.000.000.00-15.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19946772007.01.05 08:51sell0.20eurusd1.30790.00001.30542007.01.05 11:471.30870.000.000.00-16.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19953452007.01.05 09:09sell0.40eurusd1.30850.00001.30602007.01.05 11:471.30900.000.000.00-20.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19963262007.01.05 09:42buy0.10eurusd1.30910.00001.31162007.01.05 11:471.30890.000.000.00-2.00
 100011Goblin BiPolar Buy
19963402007.01.05 09:43sell0.80eurusd1.30920.00001.30672007.01.05 11:471.30900.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
19977312007.01.05 10:24sell1.60eurusd1.30970.00001.30722007.01.05 11:471.30900.000.000.00112.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20017662007.01.05 11:49sell0.10eurusd1.30870.00001.30652007.01.05 13:301.30650.000.000.0022.00
 200010Goblin Bipolar Sell[tp]
20056192007.01.05 13:18buy0.10eurusd1.30900.00001.31152007.01.05 14:591.30110.000.000.00-79.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20059882007.01.05 13:23buy0.20eurusd1.30810.00001.31062007.01.05 14:591.30120.000.000.00-138.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20066092007.01.05 13:33buy0.40eurusd1.30300.00001.30552007.01.05 14:591.30120.000.000.00-72.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20066482007.01.05 13:33buy0.80eurusd1.30080.00001.30332007.01.05 14:591.30120.000.000.0032.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20067252007.01.05 13:34sell0.10eurusd1.30080.00001.29832007.01.05 13:481.30070.000.000.001.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20069532007.01.05 13:36sell0.20eurusd1.30140.00001.29892007.01.05 13:471.30050.000.000.0018.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20070262007.01.05 13:36sell0.40eurusd1.30190.00001.29942007.01.05 13:461.29940.000.000.00100.00
 200010Goblin Bipolar Sell[tp]
20083852007.01.05 13:48buy1.60eurusd1.30050.00001.30272007.01.05 14:591.30120.000.000.00112.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20110692007.01.05 14:13sell0.10eurusd1.30000.00001.29752007.01.05 14:591.30130.000.000.00-13.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20112972007.01.05 14:17sell0.20eurusd1.30060.00001.29812007.01.05 14:591.30150.000.000.00-18.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20129332007.01.05 14:46sell0.40eurusd1.30120.00001.29872007.01.05 14:591.30150.000.000.00-12.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20139612007.01.05 15:00sell0.10eurusd1.30110.00001.29862007.01.05 15:061.30020.000.000.009.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20143502007.01.05 15:06sell0.10eurusd1.30040.00001.29792007.01.05 15:161.30120.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20144852007.01.05 15:08sell0.20eurusd1.30060.00001.29852007.01.05 15:161.30120.000.000.00-12.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20149042007.01.05 15:16sell0.40eurusd1.30120.00001.29872007.01.05 15:161.30080.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20149452007.01.05 15:16sell0.10eurusd1.30100.00001.29852007.01.05 15:571.29940.000.000.0016.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20150472007.01.05 15:18sell0.20eurusd1.30150.00001.29902007.01.05 15:571.29900.000.000.0050.00
 200010Goblin Bipolar Sell[tp]
20151302007.01.05 15:19buy0.10eurusd1.30160.00001.30412007.01.05 16:091.29930.000.000.00-23.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20158752007.01.05 15:32buy0.20eurusd1.30110.00001.30362007.01.05 16:091.29920.000.000.00-38.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20170212007.01.05 15:54buy0.40eurusd1.30020.00001.30272007.01.05 16:091.29930.000.000.00-36.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20172752007.01.05 15:57buy0.80eurusd1.29940.00001.30192007.01.05 16:091.29920.000.000.00-16.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20173502007.01.05 15:57sell0.10eurusd1.29930.00001.29682007.01.05 16:091.29910.000.000.002.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20178732007.01.05 16:05buy1.60eurusd1.29840.00001.30092007.01.05 16:091.29900.000.000.0096.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20181752007.01.05 16:09sell0.10eurusd1.29920.00001.29672007.01.05 16:231.30000.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20182432007.01.05 16:10buy0.10eurusd1.29900.00001.30152007.01.05 16:231.29960.000.000.006.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20188042007.01.05 16:19sell0.20eurusd1.29970.00001.29722007.01.05 16:231.29980.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20190692007.01.05 16:23sell0.40eurusd1.30000.00001.29782007.01.05 16:231.29980.000.000.008.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20191132007.01.05 16:23sell0.10eurusd1.29970.00001.29752007.01.05 16:331.29980.000.000.00-1.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20191672007.01.05 16:24buy0.10eurusd1.29980.00001.30232007.01.05 16:331.29970.000.000.00-1.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20194732007.01.05 16:29buy0.20eurusd1.29930.00001.30182007.01.05 16:331.29990.000.000.0012.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20197082007.01.05 16:33sell0.10eurusd1.29990.00001.29742007.01.05 16:411.30040.000.000.00-5.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20197732007.01.05 16:35buy0.10eurusd1.29980.00001.30232007.01.05 16:411.30030.000.000.005.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20200482007.01.05 16:40sell0.20eurusd1.30060.00001.29812007.01.05 16:411.30050.000.000.002.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20200922007.01.05 16:41sell0.10eurusd1.30030.00001.29782007.01.05 16:531.30020.000.000.001.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20201332007.01.05 16:42buy0.10eurusd1.30010.00001.30262007.01.05 16:531.30010.000.000.000.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20202232007.01.05 16:44buy0.20eurusd1.29980.00001.30202007.01.05 16:531.30010.000.000.006.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20204082007.01.05 16:53sell0.10eurusd1.30000.00001.29752007.01.05 17:291.30090.000.000.00-9.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20205922007.01.05 17:01sell0.20eurusd1.30060.00001.29812007.01.05 17:291.30080.000.000.00-4.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20207762007.01.05 17:11buy0.10eurusd1.30080.00001.30332007.01.05 17:291.30070.000.000.00-1.00
 100011Goblin BiPolar Buy
20210762007.01.05 17:25sell0.40eurusd1.30120.00001.29872007.01.05 17:291.30070.000.000.0020.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20212152007.01.05 17:30sell0.10eurusd1.30080.00001.29832007.01.05 17:351.30010.000.000.007.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20213642007.01.05 17:36sell0.10eurusd1.29990.00001.29742007.01.05 17:361.29980.000.000.001.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20214122007.01.05 17:37sell0.10eurusd1.29970.00001.29722007.01.05 17:461.29980.000.000.00-1.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20215612007.01.05 17:44sell0.20eurusd1.30030.00001.29782007.01.05 17:451.29980.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20215842007.01.05 17:46sell0.10eurusd1.29970.00001.29722007.01.05 18:011.29980.000.000.00-1.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20217532007.01.05 17:56sell0.20eurusd1.30030.00001.29782007.01.05 18:011.29980.000.000.0010.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20218372007.01.05 18:01sell0.10eurusd1.29990.00001.29742007.01.05 20:411.30070.000.000.00-8.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20227422007.01.05 19:03sell0.20eurusd1.30060.00001.29812007.01.05 20:411.30070.000.000.00-2.00
 200010Goblin Bipolar Sell
20239832007.01.05 20:40sell0.40eurusd1.30120.00001.29872007.01.05 20:411.30070.000.000.0020.00
 200010Goblin Bipolar Sell
  0.00 0.00 0.00 1 332.00
Closed P/L: 1 332.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20240502007.01.05 20:46sell0.10eurusd1.30080.00001.2983 1.30020.000.000.006.00
 200010Goblin Bipolar Sell
  0.00 0.00 0.00 6.00
 Floating P/L: 6.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 332.00 Floating P/L: 6.00 Margin: 50.00
Balance: 2 832.00 Equity: 2 838.00 Free Margin: 2 788.00