Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.04.28 02:00 - 2007.01.10 02:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true;
FiboProgressionLots=true;
ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|16759
|Ticks modelled
|5631985
|Modelling quality
|46.82%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2778.25
|Gross profit
|6602.03
|Gross loss
|-3823.78
|Profit factor
|1.73
|Expected payoff
|7.65
|Absolute drawdown
|48.00
|Maximal drawdown
|381.79 (3.17%)
|Relative drawdown
|3.17% (381.79)
|Total trades
|363
|Short positions (won %)
|207 (63.77%)
|Long positions (won %)
|156 (60.90%)
|Profit trades (% of total)
|227 (62.53%)
|Loss trades (% of total)
|136 (37.47%)
|Largest
|profit trade
|415.80
|loss trade
|-190.53
|Average
|profit trade
|29.08
|loss trade
|-28.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (137.10)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-348.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|494.46 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-381.79 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.04.28 04:00
|sell
|1
|0.10
|1.7893
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.04.28 04:37
|sell
|2
|0.10
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|3
|2004.04.28 06:27
|sell
|3
|0.40
|1.7943
|0.0000
|0.0000
|4
|2004.04.28 07:37
|close
|2
|0.10
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9986.00
|5
|2004.04.28 07:37
|close
|1
|0.10
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|9952.00
|6
|2004.04.28 07:37
|close
|3
|0.40
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|64.00
|10016.00
|7
|2004.04.28 09:00
|sell
|4
|0.10
|1.7887
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.04.28 09:02
|close
|4
|0.10
|1.7875
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10028.00
|9
|2004.04.28 09:02
|sell
|5
|0.10
|1.7870
|0.0000
|0.0000
|10
|2004.04.28 09:04
|close
|5
|0.10
|1.7858
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10040.00
|11
|2004.04.28 09:04
|sell
|6
|0.10
|1.7853
|0.0000
|0.0000
|12
|2004.04.28 09:27
|sell
|7
|0.10
|1.7873
|0.0000
|0.0000
|13
|2004.04.28 10:12
|sell
|8
|0.40
|1.7904
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.04.28 10:27
|close
|7
|0.10
|1.7889
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|10024.00
|15
|2004.04.28 10:27
|close
|6
|0.10
|1.7889
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|9988.00
|16
|2004.04.28 10:27
|close
|8
|0.40
|1.7889
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10048.00
|17
|2004.04.28 10:27
|sell
|9
|0.10
|1.7885
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.04.28 10:38
|close
|9
|0.10
|1.7875
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10058.00
|19
|2004.04.28 10:38
|sell
|10
|0.10
|1.7871
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.04.28 11:03
|close
|10
|0.10
|1.7861
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10068.00
|21
|2004.04.28 11:03
|sell
|11
|0.10
|1.7857
|0.0000
|0.0000
|22
|2004.04.28 11:28
|sell
|12
|0.10
|1.7877
|0.0000
|0.0000
|23
|2004.04.28 12:29
|close
|11
|0.10
|1.7862
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10063.00
|24
|2004.04.28 12:29
|close
|12
|0.10
|1.7862
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10078.00
|25
|2004.04.28 12:29
|sell
|13
|0.10
|1.7858
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.04.28 12:39
|close
|13
|0.10
|1.7846
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10090.00
|27
|2004.04.28 12:39
|sell
|14
|0.10
|1.7843
|0.0000
|0.0000
|28
|2004.04.28 13:01
|sell
|15
|0.10
|1.7863
|0.0000
|0.0000
|29
|2004.04.28 14:28
|close
|14
|0.10
|1.7848
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10085.00
|30
|2004.04.28 14:28
|close
|15
|0.10
|1.7848
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10100.00
|31
|2004.04.28 14:28
|sell
|16
|0.10
|1.7844
|0.0000
|0.0000
|32
|2004.04.28 14:37
|close
|16
|0.10
|1.7832
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10112.00
|33
|2004.04.28 14:38
|sell
|17
|0.10
|1.7829
|0.0000
|0.0000
|34
|2004.04.28 15:29
|close
|17
|0.10
|1.7819
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10122.00
|35
|2004.04.28 15:29
|sell
|18
|0.10
|1.7815
|0.0000
|0.0000
|36
|2004.04.28 15:38
|close
|18
|0.10
|1.7805
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10132.00
|37
|2004.04.28 15:38
|sell
|19
|0.10
|1.7801
|0.0000
|0.0000
|38
|2004.04.28 16:13
|sell
|20
|0.10
|1.7821
|0.0000
|0.0000
|39
|2004.04.28 16:17
|close
|19
|0.10
|1.7806
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10127.00
|40
|2004.04.28 16:17
|close
|20
|0.10
|1.7806
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10142.00
|41
|2004.04.28 16:17
|sell
|21
|0.10
|1.7802
|0.0000
|0.0000
|42
|2004.04.28 16:26
|close
|21
|0.10
|1.7792
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10152.00
|43
|2004.04.28 16:26
|sell
|22
|0.10
|1.7788
|0.0000
|0.0000
|44
|2004.04.28 16:28
|close
|22
|0.10
|1.7778
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10162.00
|45
|2004.04.28 16:28
|sell
|23
|0.10
|1.7774
|0.0000
|0.0000
|46
|2004.04.28 16:36
|close
|23
|0.10
|1.7764
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10172.00
|47
|2004.04.28 16:36
|sell
|24
|0.10
|1.7760
|0.0000
|0.0000
|48
|2004.04.28 16:38
|close
|24
|0.10
|1.7750
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10182.00
|49
|2004.04.28 16:38
|sell
|25
|0.10
|1.7746
|0.0000
|0.0000
|50
|2004.04.28 16:53
|sell
|26
|0.10
|1.7766
|0.0000
|0.0000
|51
|2004.04.28 17:00
|close
|25
|0.10
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10180.00
|52
|2004.04.28 17:00
|close
|26
|0.10
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10198.00
|53
|2004.04.28 17:00
|sell
|27
|0.10
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|54
|2004.04.28 17:37
|close
|27
|0.10
|1.7735
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10208.00
|55
|2004.04.28 17:37
|sell
|28
|0.10
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|56
|2004.04.28 18:38
|sell
|29
|0.10
|1.7751
|0.0000
|0.0000
|57
|2004.04.28 19:18
|close
|28
|0.10
|1.7736
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10203.00
|58
|2004.04.28 19:18
|close
|29
|0.10
|1.7736
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10218.00
|59
|2004.04.28 19:18
|sell
|30
|0.10
|1.7732
|0.0000
|0.0000
|60
|2004.04.28 19:36
|close
|30
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10228.00
|61
|2004.04.28 19:36
|sell
|31
|0.10
|1.7718
|0.0000
|0.0000
|62
|2004.04.28 20:03
|sell
|32
|0.10
|1.7738
|0.0000
|0.0000
|63
|2004.04.28 20:36
|close
|31
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10223.00
|64
|2004.04.28 20:36
|close
|32
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10238.00
|65
|2004.04.28 20:36
|sell
|33
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|66
|2004.04.28 22:38
|close
|33
|0.10
|1.7707
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10250.00
|67
|2004.04.28 22:39
|sell
|34
|0.10
|1.7702
|0.0000
|0.0000
|68
|2004.04.28 23:27
|sell
|35
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|69
|2004.04.29 01:20
|close
|34
|0.10
|1.7707
|0.0000
|0.0000
|-4.95
|10245.05
|70
|2004.04.29 01:20
|close
|35
|0.10
|1.7707
|0.0000
|0.0000
|15.05
|10260.11
|71
|2004.04.29 01:20
|sell
|36
|0.10
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|72
|2004.04.29 01:38
|close
|36
|0.10
|1.7691
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10272.11
|73
|2004.04.29 01:38
|sell
|37
|0.10
|1.7686
|0.0000
|0.0000
|74
|2004.04.29 04:29
|sell
|38
|0.10
|1.7706
|0.0000
|0.0000
|75
|2004.04.29 07:39
|close
|37
|0.10
|1.7689
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10269.11
|76
|2004.04.29 07:39
|close
|38
|0.10
|1.7689
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10286.11
|77
|2004.04.29 13:00
|sell
|39
|0.10
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|78
|2004.04.29 13:27
|sell
|40
|0.10
|1.7606
|0.0000
|0.0000
|79
|2004.04.29 14:18
|sell
|41
|0.40
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|80
|2004.04.29 14:36
|sell
|42
|2.70
|1.7687
|0.0000
|0.0000
|81
|2004.04.29 15:12
|close
|41
|0.40
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|10130.11
|82
|2004.04.29 15:12
|close
|40
|0.10
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|10061.11
|83
|2004.04.29 15:12
|close
|39
|0.10
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|9972.11
|84
|2004.04.29 15:12
|close
|42
|2.70
|1.7675
|0.0000
|0.0000
|324.00
|10296.11
|85
|2004.04.29 16:00
|buy
|43
|0.10
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|86
|2004.04.29 16:17
|close
|43
|0.10
|1.7767
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10306.11
|87
|2004.04.29 16:17
|buy
|44
|0.10
|1.7771
|0.0000
|0.0000
|88
|2004.04.29 16:26
|close
|44
|0.10
|1.7781
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10316.11
|89
|2004.04.29 16:26
|buy
|45
|0.10
|1.7785
|0.0000
|0.0000
|90
|2004.04.29 16:29
|close
|45
|0.10
|1.7795
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10326.11
|91
|2004.04.29 16:29
|buy
|46
|0.10
|1.7799
|0.0000
|0.0000
|92
|2004.04.29 16:38
|close
|46
|0.10
|1.7809
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10336.11
|93
|2004.04.29 16:38
|buy
|47
|0.10
|1.7813
|0.0000
|0.0000
|94
|2004.04.29 16:59
|buy
|48
|0.10
|1.7771
|0.0000
|0.0000
|95
|2004.04.29 18:36
|buy
|49
|0.40
|1.7740
|0.0000
|0.0000
|96
|2004.04.29 21:39
|close
|48
|0.10
|1.7759
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10324.11
|97
|2004.04.29 21:39
|close
|47
|0.10
|1.7759
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|10270.11
|98
|2004.04.29 21:39
|close
|49
|0.40
|1.7759
|0.0000
|0.0000
|76.00
|10346.11
|99
|2004.04.29 21:39
|buy
|50
|0.10
|1.7763
|0.0000
|0.0000
|100
|2004.04.29 22:36
|buy
|51
|0.10
|1.7743
|0.0000
|0.0000
|101
|2004.04.30 01:39
|buy
|52
|0.40
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|102
|2004.04.30 03:00
|sell
|53
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|103
|2004.04.30 03:27
|close
|53
|0.10
|1.7736
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|10329.11
|104
|2004.04.30 03:27
|close
|51
|0.10
|1.7732
|0.0000
|0.0000
|-11.23
|10317.88
|105
|2004.04.30 03:27
|close
|50
|0.10
|1.7732
|0.0000
|0.0000
|-31.23
|10286.65
|106
|2004.04.30 03:27
|close
|52
|0.40
|1.7732
|0.0000
|0.0000
|76.00
|10362.65
|107
|2004.04.30 03:27
|sell
|54
|0.10
|1.7733
|0.0000
|0.0000
|108
|2004.04.30 04:26
|sell
|55
|0.10
|1.7753
|0.0000
|0.0000
|109
|2004.04.30 06:00
|buy
|56
|0.10
|1.7759
|0.0000
|0.0000
|110
|2004.04.30 07:37
|buy
|57
|0.10
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|111
|2004.04.30 09:17
|buy
|58
|0.40
|1.7709
|0.0000
|0.0000
|112
|2004.04.30 11:29
|close
|57
|0.10
|1.7718
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|10341.65
|113
|2004.04.30 11:29
|close
|56
|0.10
|1.7718
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|10300.65
|114
|2004.04.30 11:29
|close
|58
|0.40
|1.7718
|0.0000
|0.0000
|36.00
|10336.65
|115
|2004.04.30 11:29
|close
|55
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|31.00
|10367.65
|116
|2004.04.30 11:29
|close
|54
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10378.65
|117
|2004.04.30 11:30
|sell
|59
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|118
|2004.04.30 13:27
|sell
|60
|0.10
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|119
|2004.04.30 14:02
|close
|59
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10375.65
|120
|2004.04.30 14:02
|close
|60
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10392.65
|121
|2004.04.30 14:02
|sell
|61
|0.10
|1.7717
|0.0000
|0.0000
|122
|2004.04.30 14:05
|close
|61
|0.10
|1.7707
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10402.65
|123
|2004.04.30 14:05
|sell
|62
|0.10
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|124
|2004.04.30 14:18
|sell
|63
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|125
|2004.04.30 14:29
|sell
|64
|0.40
|1.7753
|0.0000
|0.0000
|126
|2004.04.30 15:00
|buy
|65
|0.10
|1.7776
|0.0000
|0.0000
|127
|2004.04.30 16:12
|sell
|66
|2.70
|1.7804
|0.0000
|0.0000
|128
|2004.04.30 16:18
|close
|64
|0.40
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|10242.65
|129
|2004.04.30 16:18
|close
|63
|0.10
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|10172.65
|130
|2004.04.30 16:18
|close
|62
|0.10
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|-90.00
|10082.65
|131
|2004.04.30 16:18
|close
|66
|2.70
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|297.00
|10379.65
|132
|2004.04.30 16:18
|close
|65
|0.10
|1.7789
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10392.65
|133
|2004.04.30 16:18
|buy
|67
|0.10
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|134
|2004.04.30 16:27
|buy
|68
|0.10
|1.7773
|0.0000
|0.0000
|135
|2004.04.30 16:38
|buy
|69
|0.40
|1.7742
|0.0000
|0.0000
|136
|2004.04.30 17:36
|close
|68
|0.10
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|10376.65
|137
|2004.04.30 17:36
|close
|67
|0.10
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|10340.65
|138
|2004.04.30 17:36
|close
|69
|0.40
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10400.65
|139
|2004.04.30 17:36
|buy
|70
|0.10
|1.7761
|0.0000
|0.0000
|140
|2004.04.30 18:03
|buy
|71
|0.10
|1.7741
|0.0000
|0.0000
|141
|2004.04.30 18:38
|close
|70
|0.10
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10395.65
|142
|2004.04.30 18:38
|close
|71
|0.10
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10410.65
|143
|2004.04.30 18:38
|buy
|72
|0.10
|1.7760
|0.0000
|0.0000
|144
|2004.04.30 19:30
|close
|72
|0.10
|1.7770
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10420.65
|145
|2004.04.30 19:30
|buy
|73
|0.10
|1.7774
|0.0000
|0.0000
|146
|2004.04.30 20:29
|close
|73
|0.10
|1.7786
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10432.65
|147
|2004.04.30 20:30
|buy
|74
|0.10
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|148
|2004.04.30 21:39
|buy
|75
|0.10
|1.7771
|0.0000
|0.0000
|149
|2004.04.30 22:38
|close
|74
|0.10
|1.7788
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10429.65
|150
|2004.04.30 22:38
|close
|75
|0.10
|1.7788
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10446.65
|151
|2004.04.30 22:39
|buy
|76
|0.10
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|152
|2004.05.03 02:39
|buy
|77
|0.10
|1.7773
|0.0000
|0.0000
|153
|2004.05.03 03:38
|buy
|78
|0.40
|1.7742
|0.0000
|0.0000
|154
|2004.05.03 04:00
|sell
|79
|0.10
|1.7738
|0.0000
|0.0000
|155
|2004.05.03 04:38
|sell
|80
|0.10
|1.7758
|0.0000
|0.0000
|156
|2004.05.03 06:30
|close
|80
|0.10
|1.7770
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10434.65
|157
|2004.05.03 06:30
|close
|79
|0.10
|1.7770
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|10402.65
|158
|2004.05.03 06:30
|close
|77
|0.10
|1.7766
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|10395.65
|159
|2004.05.03 06:30
|close
|76
|0.10
|1.7766
|0.0000
|0.0000
|-27.23
|10368.41
|160
|2004.05.03 06:30
|close
|78
|0.40
|1.7766
|0.0000
|0.0000
|96.00
|10464.41
|161
|2004.05.03 10:00
|sell
|81
|0.10
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|162
|2004.05.03 10:29
|close
|81
|0.10
|1.7736
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10476.41
|163
|2004.05.03 10:30
|sell
|82
|0.10
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|164
|2004.05.03 12:28
|close
|82
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10488.41
|165
|2004.05.03 12:28
|sell
|83
|0.10
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|166
|2004.05.03 12:38
|close
|83
|0.10
|1.7704
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10500.41
|167
|2004.05.03 12:38
|sell
|84
|0.11
|1.7699
|0.0000
|0.0000
|168
|2004.05.03 13:37
|sell
|85
|0.10
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|169
|2004.05.03 16:26
|sell
|86
|0.40
|1.7750
|0.0000
|0.0000
|170
|2004.05.03 17:00
|buy
|87
|0.10
|1.7750
|0.0000
|0.0000
|171
|2004.05.03 17:37
|close
|87
|0.10
|1.7725
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10475.41
|172
|2004.05.03 17:37
|close
|85
|0.10
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10465.41
|173
|2004.05.03 17:37
|close
|84
|0.11
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|10432.41
|174
|2004.05.03 17:37
|close
|86
|0.40
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|84.00
|10516.41
|175
|2004.05.03 17:38
|buy
|88
|0.11
|1.7728
|0.0000
|0.0000
|176
|2004.05.03 18:39
|buy
|89
|0.10
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|177
|2004.05.03 19:39
|close
|88
|0.11
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|10510.91
|178
|2004.05.03 19:39
|close
|89
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10525.91
|179
|2004.05.03 22:00
|sell
|90
|0.11
|1.7711
|0.0000
|0.0000
|180
|2004.05.03 22:39
|sell
|91
|0.10
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|181
|2004.05.03 23:30
|close
|90
|0.11
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|10520.41
|182
|2004.05.03 23:30
|close
|91
|0.10
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10535.41
|183
|2004.05.04 04:00
|buy
|92
|0.11
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|184
|2004.05.04 08:20
|close
|92
|0.11
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10545.31
|185
|2004.05.04 08:20
|buy
|93
|0.11
|1.7752
|0.0000
|0.0000
|186
|2004.05.04 08:38
|close
|93
|0.11
|1.7761
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10555.21
|187
|2004.05.04 08:38
|buy
|94
|0.11
|1.7765
|0.0000
|0.0000
|188
|2004.05.04 09:26
|close
|94
|0.11
|1.7774
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10565.11
|189
|2004.05.04 09:26
|buy
|95
|0.11
|1.7778
|0.0000
|0.0000
|190
|2004.05.04 09:36
|close
|95
|0.11
|1.7787
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10575.01
|191
|2004.05.04 09:36
|buy
|96
|0.11
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|192
|2004.05.04 10:09
|close
|96
|0.11
|1.7800
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10584.91
|193
|2004.05.04 10:09
|buy
|97
|0.11
|1.7804
|0.0000
|0.0000
|194
|2004.05.04 10:18
|close
|97
|0.11
|1.7815
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10597.01
|195
|2004.05.04 10:18
|buy
|98
|0.11
|1.7820
|0.0000
|0.0000
|196
|2004.05.04 10:19
|close
|98
|0.11
|1.7831
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10609.11
|197
|2004.05.04 10:19
|buy
|99
|0.11
|1.7836
|0.0000
|0.0000
|198
|2004.05.04 10:27
|close
|99
|0.11
|1.7847
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10621.21
|199
|2004.05.04 10:27
|buy
|100
|0.11
|1.7852
|0.0000
|0.0000
|200
|2004.05.04 10:29
|close
|100
|0.11
|1.7863
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10633.31
|201
|2004.05.04 10:29
|buy
|101
|0.11
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|202
|2004.05.04 10:37
|close
|101
|0.11
|1.7879
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10645.41
|203
|2004.05.04 10:38
|buy
|102
|0.11
|1.7884
|0.0000
|0.0000
|204
|2004.05.04 10:39
|close
|102
|0.11
|1.7895
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10657.51
|205
|2004.05.04 10:40
|buy
|103
|0.11
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|206
|2004.05.04 10:44
|buy
|104
|0.11
|1.7880
|0.0000
|0.0000
|207
|2004.05.04 11:19
|close
|103
|0.11
|1.7894
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10650.91
|208
|2004.05.04 11:19
|close
|104
|0.11
|1.7894
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10666.31
|209
|2004.05.04 11:19
|buy
|105
|0.11
|1.7898
|0.0000
|0.0000
|210
|2004.05.04 11:36
|close
|105
|0.11
|1.7907
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10676.21
|211
|2004.05.04 11:36
|buy
|106
|0.11
|1.7911
|0.0000
|0.0000
|212
|2004.05.04 12:28
|buy
|107
|0.11
|1.7891
|0.0000
|0.0000
|213
|2004.05.04 14:27
|close
|106
|0.11
|1.7905
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10669.61
|214
|2004.05.04 14:27
|close
|107
|0.11
|1.7905
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10685.01
|215
|2004.05.04 14:27
|buy
|108
|0.11
|1.7909
|0.0000
|0.0000
|216
|2004.05.04 14:36
|close
|108
|0.11
|1.7920
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10697.11
|217
|2004.05.04 14:37
|buy
|109
|0.11
|1.7925
|0.0000
|0.0000
|218
|2004.05.04 15:02
|close
|109
|0.11
|1.7934
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10707.01
|219
|2004.05.04 15:02
|buy
|110
|0.11
|1.7938
|0.0000
|0.0000
|220
|2004.05.04 16:03
|buy
|111
|0.11
|1.7918
|0.0000
|0.0000
|221
|2004.05.04 16:28
|close
|110
|0.11
|1.7932
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10700.41
|222
|2004.05.04 16:28
|close
|111
|0.11
|1.7932
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10715.81
|223
|2004.05.04 16:28
|buy
|112
|0.11
|1.7936
|0.0000
|0.0000
|224
|2004.05.04 16:39
|close
|112
|0.11
|1.7945
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10725.71
|225
|2004.05.04 16:39
|buy
|113
|0.11
|1.7949
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.05.04 17:27
|buy
|114
|0.11
|1.7929
|0.0000
|0.0000
|227
|2004.05.04 18:26
|buy
|115
|0.44
|1.7898
|0.0000
|0.0000
|228
|2004.05.04 20:28
|close
|114
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|10708.11
|229
|2004.05.04 20:28
|close
|113
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|10668.51
|230
|2004.05.04 20:28
|close
|115
|0.44
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|66.00
|10734.51
|231
|2004.05.04 21:00
|sell
|116
|0.11
|1.7923
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.05.04 21:12
|close
|116
|0.11
|1.7914
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10744.41
|233
|2004.05.04 21:12
|sell
|117
|0.11
|1.7910
|0.0000
|0.0000
|234
|2004.05.04 21:19
|sell
|118
|0.11
|1.7930
|0.0000
|0.0000
|235
|2004.05.04 21:38
|sell
|119
|0.44
|1.7960
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.05.04 22:00
|close
|118
|0.11
|1.7945
|0.0000
|0.0000
|-16.50
|10727.91
|237
|2004.05.04 22:00
|close
|117
|0.11
|1.7945
|0.0000
|0.0000
|-38.50
|10689.41
|238
|2004.05.04 22:00
|close
|119
|0.44
|1.7945
|0.0000
|0.0000
|66.00
|10755.41
|239
|2004.05.04 22:00
|sell
|120
|0.11
|1.7940
|0.0000
|0.0000
|240
|2004.05.04 22:28
|sell
|121
|0.11
|1.7960
|0.0000
|0.0000
|241
|2004.05.04 23:04
|sell
|122
|0.44
|1.7991
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.05.04 23:37
|close
|121
|0.11
|1.7973
|0.0000
|0.0000
|-14.30
|10741.11
|243
|2004.05.04 23:37
|close
|120
|0.11
|1.7973
|0.0000
|0.0000
|-36.30
|10704.81
|244
|2004.05.04 23:37
|close
|122
|0.44
|1.7973
|0.0000
|0.0000
|79.20
|10784.01
|245
|2004.05.05 09:00
|sell
|123
|0.11
|1.7975
|0.0000
|0.0000
|246
|2004.05.05 09:27
|close
|123
|0.11
|1.7966
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10793.91
|247
|2004.05.05 09:27
|sell
|124
|0.11
|1.7962
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.05.05 09:38
|close
|124
|0.11
|1.7953
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10803.81
|249
|2004.05.05 09:38
|sell
|125
|0.11
|1.7949
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.05.05 10:29
|sell
|126
|0.11
|1.7969
|0.0000
|0.0000
|251
|2004.05.05 11:27
|sell
|127
|0.44
|1.7999
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.05.05 12:08
|close
|126
|0.11
|1.7985
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|10786.21
|253
|2004.05.05 12:08
|close
|125
|0.11
|1.7985
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|10746.61
|254
|2004.05.05 12:08
|close
|127
|0.44
|1.7985
|0.0000
|0.0000
|61.60
|10808.21
|255
|2004.05.05 13:00
|sell
|128
|0.11
|1.7935
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.05.05 13:36
|close
|128
|0.11
|1.7926
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10818.11
|257
|2004.05.05 13:36
|sell
|129
|0.11
|1.7922
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.05.05 13:38
|close
|129
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10828.01
|259
|2004.05.05 13:38
|sell
|130
|0.11
|1.7909
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.05.05 14:03
|close
|130
|0.11
|1.7898
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10840.11
|261
|2004.05.05 14:03
|sell
|131
|0.11
|1.7895
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.05.05 14:19
|sell
|132
|0.11
|1.7915
|0.0000
|0.0000
|263
|2004.05.05 14:38
|sell
|133
|0.44
|1.7946
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.05.05 15:37
|close
|132
|0.11
|1.7931
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|10822.51
|265
|2004.05.05 15:37
|close
|131
|0.11
|1.7931
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|10782.91
|266
|2004.05.05 15:37
|close
|133
|0.44
|1.7931
|0.0000
|0.0000
|66.00
|10848.91
|267
|2004.05.05 15:37
|sell
|134
|0.11
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.05.05 16:13
|sell
|135
|0.11
|1.7947
|0.0000
|0.0000
|269
|2004.05.05 16:17
|close
|134
|0.11
|1.7933
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10842.31
|270
|2004.05.05 16:17
|close
|135
|0.11
|1.7933
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10857.71
|271
|2004.05.05 16:17
|sell
|136
|0.11
|1.7929
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.05.05 16:26
|close
|136
|0.11
|1.7920
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10867.61
|273
|2004.05.05 16:26
|sell
|137
|0.11
|1.7916
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.05.05 16:28
|close
|137
|0.11
|1.7907
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10877.51
|275
|2004.05.05 16:28
|sell
|138
|0.11
|1.7903
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.05.05 16:37
|close
|138
|0.11
|1.7894
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10887.41
|277
|2004.05.05 16:37
|sell
|139
|0.11
|1.7890
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.05.05 16:38
|close
|139
|0.11
|1.7879
|0.0000
|0.0000
|12.10
|10899.51
|279
|2004.05.05 16:38
|sell
|140
|0.11
|1.7876
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.05.05 16:53
|sell
|141
|0.11
|1.7896
|0.0000
|0.0000
|281
|2004.05.05 17:36
|sell
|142
|0.44
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.05.05 23:00
|buy
|143
|0.11
|1.7938
|0.0000
|0.0000
|283
|2004.05.05 23:29
|buy
|144
|0.11
|1.7918
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.05.06 02:38
|close
|144
|0.11
|1.7896
|0.0000
|0.0000
|-24.96
|10874.55
|285
|2004.05.06 02:38
|close
|143
|0.11
|1.7896
|0.0000
|0.0000
|-46.96
|10827.59
|286
|2004.05.06 02:38
|close
|141
|0.11
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|-4.34
|10823.25
|287
|2004.05.06 02:38
|close
|140
|0.11
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|-26.34
|10796.91
|288
|2004.05.06 02:38
|close
|142
|0.44
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|119.04
|10915.94
|289
|2004.05.06 02:38
|sell
|145
|0.11
|1.7894
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.05.06 03:19
|sell
|146
|0.11
|1.7914
|0.0000
|0.0000
|291
|2004.05.06 07:28
|sell
|147
|0.44
|1.7945
|0.0000
|0.0000
|292
|2004.05.06 08:00
|buy
|148
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|293
|2004.05.06 08:39
|close
|148
|0.11
|1.7923
|0.0000
|0.0000
|-20.90
|10895.04
|294
|2004.05.06 08:39
|close
|146
|0.11
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|-14.30
|10880.74
|295
|2004.05.06 08:39
|close
|145
|0.11
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|-36.30
|10844.44
|296
|2004.05.06 08:39
|close
|147
|0.44
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|79.20
|10923.64
|297
|2004.05.06 08:39
|buy
|149
|0.11
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|298
|2004.05.06 09:27
|buy
|150
|0.11
|1.7907
|0.0000
|0.0000
|299
|2004.05.06 10:28
|close
|149
|0.11
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10917.04
|300
|2004.05.06 10:28
|close
|150
|0.11
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|15.40
|10932.44
|301
|2004.05.06 14:00
|buy
|151
|0.11
|1.7952
|0.0000
|0.0000
|302
|2004.05.06 14:19
|close
|151
|0.11
|1.7961
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10942.34
|303
|2004.05.06 14:19
|buy
|152
|0.11
|1.7965
|0.0000
|0.0000
|304
|2004.05.06 14:29
|close
|152
|0.11
|1.7974
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10952.24
|305
|2004.05.06 14:29
|buy
|153
|0.11
|1.7978
|0.0000
|0.0000
|306
|2004.05.06 15:26
|buy
|154
|0.11
|1.7958
|0.0000
|0.0000
|307
|2004.05.06 15:40
|buy
|155
|0.44
|1.7928
|0.0000
|0.0000
|308
|2004.05.06 16:37
|close
|154
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|10934.64
|309
|2004.05.06 16:37
|close
|153
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|10895.04
|310
|2004.05.06 16:37
|close
|155
|0.44
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|61.60
|10956.64
|311
|2004.05.06 16:37
|buy
|156
|0.11
|1.7946
|0.0000
|0.0000
|312
|2004.05.06 18:03
|buy
|157
|0.11
|1.7926
|0.0000
|0.0000
|313
|2004.05.06 18:28
|close
|156
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|10952.24
|314
|2004.05.06 18:28
|close
|157
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|17.60
|10969.84
|315
|2004.05.06 21:00
|buy
|158
|0.11
|1.7956
|0.0000
|0.0000
|316
|2004.05.06 22:40
|close
|158
|0.11
|1.7965
|0.0000
|0.0000
|9.90
|10979.74
|317
|2004.05.06 22:40
|buy
|159
|0.11
|1.7969
|0.0000
|0.0000
|318
|2004.05.06 23:28
|buy
|160
|0.11
|1.7949
|0.0000
|0.0000
|319
|2004.05.07 03:39
|buy
|161
|0.44
|1.7918
|0.0000
|0.0000
|320
|2004.05.07 04:40
|close
|160
|0.11
|1.7935
|0.0000
|0.0000
|-15.65
|10964.09
|321
|2004.05.07 04:40
|close
|159
|0.11
|1.7935
|0.0000
|0.0000
|-37.65
|10926.43
|322
|2004.05.07 04:40
|close
|161
|0.44
|1.7935
|0.0000
|0.0000
|74.80
|11001.23
|323
|2004.05.07 05:00
|sell
|162
|0.11
|1.7925
|0.0000
|0.0000
|324
|2004.05.07 05:38
|close
|162
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11014.43
|325
|2004.05.07 05:39
|sell
|163
|0.11
|1.7908
|0.0000
|0.0000
|326
|2004.05.07 06:15
|sell
|164
|0.11
|1.7928
|0.0000
|0.0000
|327
|2004.05.07 06:30
|close
|163
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11008.93
|328
|2004.05.07 06:30
|close
|164
|0.11
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11025.43
|329
|2004.05.07 06:30
|sell
|165
|0.11
|1.7909
|0.0000
|0.0000
|330
|2004.05.07 07:01
|close
|165
|0.11
|1.7899
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11036.43
|331
|2004.05.07 07:01
|sell
|166
|0.11
|1.7895
|0.0000
|0.0000
|332
|2004.05.07 08:04
|sell
|167
|0.11
|1.7915
|0.0000
|0.0000
|333
|2004.05.07 08:37
|close
|166
|0.11
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11030.93
|334
|2004.05.07 08:37
|close
|167
|0.11
|1.7900
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11047.43
|335
|2004.05.07 08:37
|sell
|168
|0.11
|1.7896
|0.0000
|0.0000
|336
|2004.05.07 09:04
|sell
|169
|0.11
|1.7916
|0.0000
|0.0000
|337
|2004.05.07 09:19
|close
|168
|0.11
|1.7901
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11041.93
|338
|2004.05.07 09:19
|close
|169
|0.11
|1.7901
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11058.43
|339
|2004.05.07 09:19
|sell
|170
|0.11
|1.7897
|0.0000
|0.0000
|340
|2004.05.07 09:28
|close
|170
|0.11
|1.7887
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11069.43
|341
|2004.05.07 09:28
|sell
|171
|0.11
|1.7883
|0.0000
|0.0000
|342
|2004.05.07 09:37
|close
|171
|0.11
|1.7873
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11080.43
|343
|2004.05.07 09:37
|sell
|172
|0.11
|1.7869
|0.0000
|0.0000
|344
|2004.05.07 09:38
|close
|172
|0.11
|1.7859
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11091.43
|345
|2004.05.07 09:38
|sell
|173
|0.11
|1.7855
|0.0000
|0.0000
|346
|2004.05.07 09:53
|sell
|174
|0.11
|1.7875
|0.0000
|0.0000
|347
|2004.05.07 10:28
|sell
|175
|0.44
|1.7906
|0.0000
|0.0000
|348
|2004.05.07 11:38
|sell
|176
|2.97
|1.7956
|0.0000
|0.0000
|349
|2004.05.07 12:00
|buy
|177
|0.11
|1.7957
|0.0000
|0.0000
|350
|2004.05.07 14:29
|close
|177
|0.11
|1.7938
|0.0000
|0.0000
|-20.90
|11070.53
|351
|2004.05.07 14:29
|close
|175
|0.44
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-158.40
|10912.13
|352
|2004.05.07 14:29
|close
|174
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-73.70
|10838.43
|353
|2004.05.07 14:29
|close
|173
|0.11
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|-95.70
|10742.73
|354
|2004.05.07 14:29
|close
|176
|2.97
|1.7942
|0.0000
|0.0000
|415.80
|11158.53
|355
|2004.05.07 14:30
|buy
|178
|0.11
|1.7941
|0.0000
|0.0000
|356
|2004.05.07 14:34
|close
|178
|0.11
|1.7951
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11169.53
|357
|2004.05.07 14:34
|buy
|179
|0.11
|1.7955
|0.0000
|0.0000
|358
|2004.05.07 14:36
|buy
|180
|0.11
|1.7935
|0.0000
|0.0000
|359
|2004.05.07 14:38
|buy
|181
|0.44
|1.7904
|0.0000
|0.0000
|360
|2004.05.07 14:53
|close
|180
|0.11
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|-15.40
|11154.13
|361
|2004.05.07 14:53
|close
|179
|0.11
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|-37.40
|11116.73
|362
|2004.05.07 14:53
|close
|181
|0.44
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|74.80
|11191.53
|363
|2004.05.07 14:53
|buy
|182
|0.11
|1.7926
|0.0000
|0.0000
|364
|2004.05.07 14:59
|close
|182
|0.11
|1.7904
|0.0000
|0.0000
|-24.20
|11167.33
|365
|2004.05.07 14:59
|buy
|183
|0.11
|1.7908
|0.0000
|0.0000
|366
|2004.05.07 15:35
|buy
|184
|0.11
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|367
|2004.05.07 16:01
|close
|183
|0.11
|1.7903
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11161.83
|368
|2004.05.07 16:01
|close
|184
|0.11
|1.7903
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11178.33
|369
|2004.05.07 17:00
|sell
|185
|0.11
|1.7862
|0.0000
|0.0000
|370
|2004.05.07 17:13
|sell
|186
|0.11
|1.7882
|0.0000
|0.0000
|371
|2004.05.07 17:19
|close
|185
|0.11
|1.7867
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11172.83
|372
|2004.05.07 17:19
|close
|186
|0.11
|1.7867
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11189.33
|373
|2004.05.07 17:19
|sell
|187
|0.11
|1.7863
|0.0000
|0.0000
|374
|2004.05.07 17:29
|close
|187
|0.11
|1.7853
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11200.33
|375
|2004.05.07 17:29
|sell
|188
|0.11
|1.7849
|0.0000
|0.0000
|376
|2004.05.07 17:37
|close
|188
|0.11
|1.7837
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11213.53
|377
|2004.05.07 17:37
|sell
|189
|0.11
|1.7834
|0.0000
|0.0000
|378
|2004.05.07 18:27
|sell
|190
|0.11
|1.7854
|0.0000
|0.0000
|379
|2004.05.07 20:37
|sell
|191
|0.44
|1.7885
|0.0000
|0.0000
|380
|2004.05.07 21:39
|close
|190
|0.11
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|-15.40
|11198.13
|381
|2004.05.07 21:39
|close
|189
|0.11
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|-37.40
|11160.73
|382
|2004.05.07 21:39
|close
|191
|0.44
|1.7868
|0.0000
|0.0000
|74.80
|11235.53
|383
|2004.05.07 21:40
|sell
|192
|0.11
|1.7863
|0.0000
|0.0000
|384
|2004.05.10 00:04
|close
|192
|0.11
|1.7850
|0.0000
|0.0000
|14.32
|11249.85
|385
|2004.05.10 03:00
|sell
|193
|0.11
|1.7839
|0.0000
|0.0000
|386
|2004.05.10 04:38
|close
|193
|0.11
|1.7827
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11263.05
|387
|2004.05.10 04:38
|sell
|194
|0.11
|1.7822
|0.0000
|0.0000
|388
|2004.05.10 05:40
|close
|194
|0.11
|1.7810
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11276.25
|389
|2004.05.10 05:40
|sell
|195
|0.11
|1.7807
|0.0000
|0.0000
|390
|2004.05.10 08:27
|close
|195
|0.11
|1.7795
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11289.45
|391
|2004.05.10 08:27
|sell
|196
|0.11
|1.7790
|0.0000
|0.0000
|392
|2004.05.10 08:36
|close
|196
|0.11
|1.7778
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11302.65
|393
|2004.05.10 08:36
|sell
|197
|0.11
|1.7773
|0.0000
|0.0000
|394
|2004.05.10 08:38
|close
|197
|0.11
|1.7761
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11315.85
|395
|2004.05.10 08:39
|sell
|198
|0.11
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|396
|2004.05.10 08:54
|sell
|199
|0.11
|1.7776
|0.0000
|0.0000
|397
|2004.05.10 09:02
|close
|198
|0.11
|1.7761
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11310.35
|398
|2004.05.10 09:02
|close
|199
|0.11
|1.7761
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11326.85
|399
|2004.05.10 09:02
|sell
|200
|0.11
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|400
|2004.05.10 09:37
|sell
|201
|0.11
|1.7777
|0.0000
|0.0000
|401
|2004.05.10 11:39
|close
|200
|0.11
|1.7762
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11321.35
|402
|2004.05.10 11:39
|close
|201
|0.11
|1.7762
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11337.85
|403
|2004.05.10 11:39
|sell
|202
|0.11
|1.7758
|0.0000
|0.0000
|404
|2004.05.10 12:26
|close
|202
|0.11
|1.7746
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11351.05
|405
|2004.05.10 12:26
|sell
|203
|0.11
|1.7743
|0.0000
|0.0000
|406
|2004.05.10 12:29
|close
|203
|0.11
|1.7733
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11362.05
|407
|2004.05.10 12:29
|sell
|204
|0.11
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|408
|2004.05.10 12:37
|close
|204
|0.11
|1.7717
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11375.25
|409
|2004.05.10 12:37
|sell
|205
|0.11
|1.7714
|0.0000
|0.0000
|410
|2004.05.10 13:37
|sell
|206
|0.11
|1.7734
|0.0000
|0.0000
|411
|2004.05.10 15:14
|close
|205
|0.11
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11369.75
|412
|2004.05.10 15:14
|close
|206
|0.11
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11386.25
|413
|2004.05.10 15:14
|sell
|207
|0.11
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|414
|2004.05.10 15:26
|sell
|208
|0.11
|1.7735
|0.0000
|0.0000
|415
|2004.05.10 16:36
|sell
|209
|0.44
|1.7766
|0.0000
|0.0000
|416
|2004.05.10 17:00
|buy
|210
|0.11
|1.7771
|0.0000
|0.0000
|417
|2004.05.10 17:27
|buy
|211
|0.11
|1.7751
|0.0000
|0.0000
|418
|2004.05.10 17:28
|close
|211
|0.11
|1.7740
|0.0000
|0.0000
|-12.10
|11374.15
|419
|2004.05.10 17:28
|close
|210
|0.11
|1.7740
|0.0000
|0.0000
|-34.10
|11340.05
|420
|2004.05.10 17:28
|close
|208
|0.11
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|11330.15
|421
|2004.05.10 17:28
|close
|207
|0.11
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|-31.90
|11298.25
|422
|2004.05.10 17:28
|close
|209
|0.44
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|96.80
|11395.05
|423
|2004.05.10 17:28
|buy
|212
|0.11
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|424
|2004.05.10 17:38
|buy
|213
|0.11
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|425
|2004.05.10 18:29
|close
|212
|0.11
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11389.55
|426
|2004.05.10 18:29
|close
|213
|0.11
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11406.05
|427
|2004.05.10 21:00
|buy
|214
|0.11
|1.7775
|0.0000
|0.0000
|428
|2004.05.10 23:29
|buy
|215
|0.11
|1.7755
|0.0000
|0.0000
|429
|2004.05.11 00:38
|close
|214
|0.11
|1.7772
|0.0000
|0.0000
|-3.55
|11402.50
|430
|2004.05.11 00:38
|close
|215
|0.11
|1.7772
|0.0000
|0.0000
|18.45
|11420.95
|431
|2004.05.11 00:39
|buy
|216
|0.11
|1.7778
|0.0000
|0.0000
|432
|2004.05.11 02:36
|buy
|217
|0.11
|1.7758
|0.0000
|0.0000
|433
|2004.05.11 03:38
|close
|216
|0.11
|1.7773
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|11415.45
|434
|2004.05.11 03:38
|close
|217
|0.11
|1.7773
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11431.95
|435
|2004.05.11 10:00
|sell
|218
|0.11
|1.7748
|0.0000
|0.0000
|436
|2004.05.11 10:17
|close
|218
|0.11
|1.7736
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11445.15
|437
|2004.05.11 10:17
|sell
|219
|0.11
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|438
|2004.05.11 10:20
|close
|219
|0.11
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11458.35
|439
|2004.05.11 10:20
|sell
|220
|0.11
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|440
|2004.05.11 10:27
|close
|220
|0.11
|1.7704
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11471.55
|441
|2004.05.11 10:27
|sell
|221
|0.11
|1.7699
|0.0000
|0.0000
|442
|2004.05.11 10:36
|close
|221
|0.11
|1.7687
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11484.75
|443
|2004.05.11 10:36
|sell
|222
|0.11
|1.7682
|0.0000
|0.0000
|444
|2004.05.11 10:37
|close
|222
|0.11
|1.7670
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11497.95
|445
|2004.05.11 10:37
|sell
|223
|0.11
|1.7665
|0.0000
|0.0000
|446
|2004.05.11 10:39
|close
|223
|0.11
|1.7653
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11511.15
|447
|2004.05.11 10:40
|sell
|224
|0.12
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|448
|2004.05.11 10:51
|sell
|225
|0.11
|1.7668
|0.0000
|0.0000
|449
|2004.05.11 11:18
|close
|224
|0.12
|1.7653
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|11505.15
|450
|2004.05.11 11:18
|close
|225
|0.11
|1.7653
|0.0000
|0.0000
|16.50
|11521.65
|451
|2004.05.11 11:18
|sell
|226
|0.12
|1.7649
|0.0000
|0.0000
|452
|2004.05.11 11:28
|close
|226
|0.12
|1.7640
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11532.45
|453
|2004.05.11 11:28
|sell
|227
|0.12
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|454
|2004.05.11 11:37
|close
|227
|0.12
|1.7627
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11543.25
|455
|2004.05.11 11:37
|sell
|228
|0.12
|1.7623
|0.0000
|0.0000
|456
|2004.05.11 12:06
|close
|228
|0.12
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11554.05
|457
|2004.05.11 12:06
|sell
|229
|0.12
|1.7610
|0.0000
|0.0000
|458
|2004.05.11 12:18
|close
|229
|0.12
|1.7601
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11564.85
|459
|2004.05.11 12:18
|sell
|230
|0.12
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|460
|2004.05.11 12:27
|close
|230
|0.12
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11578.05
|461
|2004.05.11 12:27
|sell
|231
|0.12
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|462
|2004.05.11 12:36
|close
|231
|0.12
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11591.25
|463
|2004.05.11 12:36
|sell
|232
|0.12
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|464
|2004.05.11 12:38
|close
|232
|0.12
|1.7554
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11604.45
|465
|2004.05.11 12:38
|sell
|233
|0.12
|1.7549
|0.0000
|0.0000
|466
|2004.05.11 12:53
|sell
|234
|0.12
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|467
|2004.05.11 13:00
|close
|233
|0.12
|1.7553
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11599.65
|468
|2004.05.11 13:00
|close
|234
|0.12
|1.7553
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11618.85
|469
|2004.05.11 13:00
|sell
|235
|0.12
|1.7548
|0.0000
|0.0000
|470
|2004.05.11 13:12
|close
|235
|0.12
|1.7539
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11629.65
|471
|2004.05.11 13:12
|sell
|236
|0.12
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|472
|2004.05.11 13:27
|sell
|237
|0.12
|1.7555
|0.0000
|0.0000
|473
|2004.05.11 14:38
|sell
|238
|0.48
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|474
|2004.05.11 15:38
|close
|237
|0.12
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|11612.85
|475
|2004.05.11 15:38
|close
|236
|0.12
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|-40.80
|11572.05
|476
|2004.05.11 15:38
|close
|238
|0.48
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|81.60
|11653.65
|477
|2004.05.11 15:38
|sell
|239
|0.12
|1.7564
|0.0000
|0.0000
|478
|2004.05.11 16:03
|sell
|240
|0.12
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|479
|2004.05.11 16:36
|close
|239
|0.12
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|11646.45
|480
|2004.05.11 16:36
|close
|240
|0.12
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11663.25
|481
|2004.05.11 16:36
|sell
|241
|0.12
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|482
|2004.05.11 17:36
|close
|241
|0.12
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11674.05
|483
|2004.05.11 17:36
|sell
|242
|0.12
|1.7553
|0.0000
|0.0000
|484
|2004.05.11 18:13
|close
|242
|0.12
|1.7544
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11684.85
|485
|2004.05.11 18:13
|sell
|243
|0.12
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|486
|2004.05.11 18:29
|sell
|244
|0.12
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|487
|2004.05.11 21:40
|close
|243
|0.12
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|11677.65
|488
|2004.05.11 21:40
|close
|244
|0.12
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|16.80
|11694.45
|489
|2004.05.12 00:00
|buy
|245
|0.12
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|490
|2004.05.12 00:18
|close
|245
|0.12
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11707.65
|491
|2004.05.12 00:18
|buy
|246
|0.12
|1.7582
|0.0000
|0.0000
|492
|2004.05.12 00:27
|close
|246
|0.12
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11720.85
|493
|2004.05.12 00:28
|buy
|247
|0.12
|1.7599
|0.0000
|0.0000
|494
|2004.05.12 00:38
|close
|247
|0.12
|1.7611
|0.0000
|0.0000
|14.40
|11735.25
|495
|2004.05.12 00:38
|buy
|248
|0.12
|1.7616
|0.0000
|0.0000
|496
|2004.05.12 02:04
|close
|248
|0.12
|1.7625
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11746.05
|497
|2004.05.12 02:04
|buy
|249
|0.12
|1.7629
|0.0000
|0.0000
|498
|2004.05.12 02:28
|buy
|250
|0.12
|1.7609
|0.0000
|0.0000
|499
|2004.05.12 03:03
|buy
|251
|0.48
|1.7578
|0.0000
|0.0000
|500
|2004.05.12 03:39
|close
|250
|0.12
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|11726.85
|501
|2004.05.12 03:39
|close
|249
|0.12
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|11683.65
|502
|2004.05.12 03:39
|close
|251
|0.48
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|72.00
|11755.65
|503
|2004.05.12 03:39
|buy
|252
|0.12
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|504
|2004.05.12 04:36
|buy
|253
|0.12
|1.7577
|0.0000
|0.0000
|505
|2004.05.12 05:37
|close
|252
|0.12
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11750.85
|506
|2004.05.12 05:37
|close
|253
|0.12
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11770.05
|507
|2004.05.12 05:38
|buy
|254
|0.12
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|508
|2004.05.12 06:29
|close
|254
|0.12
|1.7609
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11783.25
|509
|2004.05.12 07:00
|buy
|255
|0.12
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|510
|2004.05.12 08:36
|buy
|256
|0.12
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|511
|2004.05.12 09:19
|close
|255
|0.12
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11778.45
|512
|2004.05.12 09:19
|close
|256
|0.12
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11797.65
|513
|2004.05.12 09:19
|buy
|257
|0.12
|1.7619
|0.0000
|0.0000
|514
|2004.05.12 09:28
|close
|257
|0.12
|1.7628
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11808.45
|515
|2004.05.12 09:28
|buy
|258
|0.12
|1.7632
|0.0000
|0.0000
|516
|2004.05.12 09:37
|close
|258
|0.12
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11819.25
|517
|2004.05.12 09:37
|buy
|259
|0.12
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|518
|2004.05.12 10:14
|buy
|260
|0.12
|1.7625
|0.0000
|0.0000
|519
|2004.05.12 10:17
|close
|259
|0.12
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11814.45
|520
|2004.05.12 10:17
|close
|260
|0.12
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11833.65
|521
|2004.05.12 10:17
|buy
|261
|0.12
|1.7646
|0.0000
|0.0000
|522
|2004.05.12 10:26
|close
|261
|0.12
|1.7655
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11844.45
|523
|2004.05.12 10:26
|buy
|262
|0.12
|1.7659
|0.0000
|0.0000
|524
|2004.05.12 10:28
|close
|262
|0.12
|1.7668
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11855.25
|525
|2004.05.12 10:28
|buy
|263
|0.12
|1.7672
|0.0000
|0.0000
|526
|2004.05.12 10:37
|close
|263
|0.12
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11866.05
|527
|2004.05.12 10:37
|buy
|264
|0.12
|1.7685
|0.0000
|0.0000
|528
|2004.05.12 10:39
|close
|264
|0.12
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11876.85
|529
|2004.05.12 10:39
|buy
|265
|0.12
|1.7698
|0.0000
|0.0000
|530
|2004.05.12 10:53
|buy
|266
|0.12
|1.7678
|0.0000
|0.0000
|531
|2004.05.12 11:18
|close
|265
|0.12
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11872.05
|532
|2004.05.12 11:18
|close
|266
|0.12
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11891.25
|533
|2004.05.12 11:19
|buy
|267
|0.12
|1.7699
|0.0000
|0.0000
|534
|2004.05.12 11:27
|close
|267
|0.12
|1.7710
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11904.45
|535
|2004.05.12 11:27
|buy
|268
|0.12
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|536
|2004.05.12 11:36
|close
|268
|0.12
|1.7726
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11917.65
|537
|2004.05.12 11:36
|buy
|269
|0.12
|1.7731
|0.0000
|0.0000
|538
|2004.05.12 11:39
|close
|269
|0.12
|1.7742
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11930.85
|539
|2004.05.12 11:39
|buy
|270
|0.12
|1.7747
|0.0000
|0.0000
|540
|2004.05.12 11:53
|buy
|271
|0.12
|1.7727
|0.0000
|0.0000
|541
|2004.05.12 12:03
|buy
|272
|0.48
|1.7696
|0.0000
|0.0000
|542
|2004.05.12 12:28
|close
|271
|0.12
|1.7711
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|11911.65
|543
|2004.05.12 12:28
|close
|270
|0.12
|1.7711
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|11868.45
|544
|2004.05.12 12:28
|close
|272
|0.48
|1.7711
|0.0000
|0.0000
|72.00
|11940.45
|545
|2004.05.12 12:28
|buy
|273
|0.12
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|546
|2004.05.12 13:29
|close
|273
|0.12
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11951.25
|547
|2004.05.12 13:29
|buy
|274
|0.12
|1.7728
|0.0000
|0.0000
|548
|2004.05.12 14:04
|buy
|275
|0.12
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|549
|2004.05.12 14:18
|close
|274
|0.12
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|11946.45
|550
|2004.05.12 14:18
|close
|275
|0.12
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|19.20
|11965.65
|551
|2004.05.12 14:18
|buy
|276
|0.12
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|552
|2004.05.12 14:20
|close
|276
|0.12
|1.7738
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11976.45
|553
|2004.05.12 14:20
|buy
|277
|0.12
|1.7742
|0.0000
|0.0000
|554
|2004.05.12 14:27
|close
|277
|0.12
|1.7753
|0.0000
|0.0000
|13.20
|11989.65
|555
|2004.05.12 14:28
|buy
|278
|0.12
|1.7758
|0.0000
|0.0000
|556
|2004.05.12 14:36
|close
|278
|0.12
|1.7769
|0.0000
|0.0000
|13.20
|12002.85
|557
|2004.05.12 14:36
|buy
|279
|0.12
|1.7774
|0.0000
|0.0000
|558
|2004.05.12 14:38
|close
|279
|0.12
|1.7786
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12017.25
|559
|2004.05.12 14:38
|buy
|280
|0.12
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|560
|2004.05.12 14:52
|buy
|281
|0.12
|1.7771
|0.0000
|0.0000
|561
|2004.05.12 15:28
|close
|280
|0.12
|1.7786
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12011.25
|562
|2004.05.12 15:28
|close
|281
|0.12
|1.7786
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12029.25
|563
|2004.05.12 15:28
|buy
|282
|0.12
|1.7790
|0.0000
|0.0000
|564
|2004.05.12 15:38
|close
|282
|0.12
|1.7800
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12041.25
|565
|2004.05.12 15:38
|buy
|283
|0.12
|1.7804
|0.0000
|0.0000
|566
|2004.05.12 16:18
|buy
|284
|0.12
|1.7784
|0.0000
|0.0000
|567
|2004.05.12 16:36
|buy
|285
|0.48
|1.7754
|0.0000
|0.0000
|568
|2004.05.12 23:00
|sell
|286
|0.12
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|569
|2004.05.13 02:39
|sell
|287
|0.12
|1.7749
|0.0000
|0.0000
|570
|2004.05.13 04:27
|buy
|288
|3.24
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|571
|2004.05.13 05:40
|close
|285
|0.48
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|-190.53
|11850.72
|572
|2004.05.13 05:40
|close
|284
|0.12
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|-83.63
|11767.08
|573
|2004.05.13 05:40
|close
|283
|0.12
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|-107.63
|11659.45
|574
|2004.05.13 05:40
|close
|288
|3.24
|1.7715
|0.0000
|0.0000
|388.80
|12048.25
|575
|2004.05.13 05:40
|close
|287
|0.12
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|36.00
|12084.25
|576
|2004.05.13 05:40
|close
|286
|0.12
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|12.06
|12096.32
|577
|2004.05.13 05:41
|sell
|289
|0.12
|1.7714
|0.0000
|0.0000
|578
|2004.05.13 06:29
|close
|289
|0.12
|1.7702
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12110.72
|579
|2004.05.13 06:30
|sell
|290
|0.12
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|580
|2004.05.13 07:19
|close
|290
|0.12
|1.7685
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12125.12
|581
|2004.05.13 07:19
|sell
|291
|0.12
|1.7680
|0.0000
|0.0000
|582
|2004.05.13 07:29
|close
|291
|0.12
|1.7668
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12139.52
|583
|2004.05.13 07:29
|sell
|292
|0.12
|1.7663
|0.0000
|0.0000
|584
|2004.05.13 07:38
|close
|292
|0.12
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12153.92
|585
|2004.05.13 07:38
|sell
|293
|0.12
|1.7646
|0.0000
|0.0000
|586
|2004.05.13 08:14
|sell
|294
|0.12
|1.7666
|0.0000
|0.0000
|587
|2004.05.13 08:27
|close
|293
|0.12
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12147.92
|588
|2004.05.13 08:27
|close
|294
|0.12
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12165.92
|589
|2004.05.13 08:27
|sell
|295
|0.12
|1.7647
|0.0000
|0.0000
|590
|2004.05.13 08:38
|close
|295
|0.12
|1.7637
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12177.92
|591
|2004.05.13 08:38
|sell
|296
|0.12
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|592
|2004.05.13 09:03
|close
|296
|0.12
|1.7623
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12189.92
|593
|2004.05.13 09:03
|sell
|297
|0.12
|1.7619
|0.0000
|0.0000
|594
|2004.05.13 09:26
|sell
|298
|0.12
|1.7639
|0.0000
|0.0000
|595
|2004.05.13 09:38
|sell
|299
|0.48
|1.7670
|0.0000
|0.0000
|596
|2004.05.13 09:53
|close
|298
|0.12
|1.7655
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|12170.72
|597
|2004.05.13 09:53
|close
|297
|0.12
|1.7655
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|12127.52
|598
|2004.05.13 09:53
|close
|299
|0.48
|1.7655
|0.0000
|0.0000
|72.00
|12199.52
|599
|2004.05.13 09:53
|sell
|300
|0.12
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|600
|2004.05.13 10:17
|sell
|301
|0.12
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|601
|2004.05.13 10:29
|sell
|302
|0.48
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|602
|2004.05.13 11:18
|close
|301
|0.12
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|-15.60
|12183.92
|603
|2004.05.13 11:18
|close
|300
|0.12
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|12144.32
|604
|2004.05.13 11:18
|close
|302
|0.48
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|81.60
|12225.92
|605
|2004.05.13 11:18
|sell
|303
|0.12
|1.7679
|0.0000
|0.0000
|606
|2004.05.13 11:27
|close
|303
|0.12
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12240.32
|607
|2004.05.13 11:27
|sell
|304
|0.12
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|608
|2004.05.13 11:36
|close
|304
|0.12
|1.7650
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12254.72
|609
|2004.05.13 11:36
|sell
|305
|0.12
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|610
|2004.05.13 11:37
|close
|305
|0.12
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12269.12
|611
|2004.05.13 11:37
|sell
|306
|0.12
|1.7628
|0.0000
|0.0000
|612
|2004.05.13 11:54
|sell
|307
|0.12
|1.7648
|0.0000
|0.0000
|613
|2004.05.13 12:00
|close
|306
|0.12
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12263.12
|614
|2004.05.13 12:00
|close
|307
|0.12
|1.7633
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12281.12
|615
|2004.05.13 12:00
|sell
|308
|0.12
|1.7629
|0.0000
|0.0000
|616
|2004.05.13 12:38
|sell
|309
|0.12
|1.7649
|0.0000
|0.0000
|617
|2004.05.13 13:39
|close
|308
|0.12
|1.7634
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12275.12
|618
|2004.05.13 13:39
|close
|309
|0.12
|1.7634
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12293.12
|619
|2004.05.13 13:39
|sell
|310
|0.12
|1.7630
|0.0000
|0.0000
|620
|2004.05.13 14:12
|close
|310
|0.12
|1.7620
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12305.12
|621
|2004.05.13 18:00
|sell
|311
|0.12
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|622
|2004.05.13 18:13
|close
|311
|0.12
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12317.12
|623
|2004.05.13 18:13
|sell
|312
|0.12
|1.7572
|0.0000
|0.0000
|624
|2004.05.13 18:19
|sell
|313
|0.12
|1.7592
|0.0000
|0.0000
|625
|2004.05.13 18:38
|sell
|314
|0.48
|1.7623
|0.0000
|0.0000
|626
|2004.05.13 19:00
|close
|313
|0.12
|1.7601
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|12306.32
|627
|2004.05.13 19:00
|close
|312
|0.12
|1.7601
|0.0000
|0.0000
|-34.80
|12271.52
|628
|2004.05.13 19:00
|close
|314
|0.48
|1.7601
|0.0000
|0.0000
|105.60
|12377.12
|629
|2004.05.13 19:00
|sell
|315
|0.12
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|630
|2004.05.13 19:28
|sell
|316
|0.12
|1.7616
|0.0000
|0.0000
|631
|2004.05.14 00:39
|close
|315
|0.12
|1.7599
|0.0000
|0.0000
|-3.58
|12373.54
|632
|2004.05.14 00:39
|close
|316
|0.12
|1.7599
|0.0000
|0.0000
|20.42
|12393.96
|633
|2004.05.14 09:00
|sell
|317
|0.12
|1.7546
|0.0000
|0.0000
|634
|2004.05.14 09:27
|sell
|318
|0.12
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|635
|2004.05.14 10:26
|close
|317
|0.12
|1.7549
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|12390.36
|636
|2004.05.14 10:26
|close
|318
|0.12
|1.7549
|0.0000
|0.0000
|20.40
|12410.76
|637
|2004.05.14 10:26
|sell
|319
|0.12
|1.7544
|0.0000
|0.0000
|638
|2004.05.14 10:30
|close
|319
|0.12
|1.7534
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12422.76
|639
|2004.05.14 10:30
|sell
|320
|0.12
|1.7530
|0.0000
|0.0000
|640
|2004.05.14 10:38
|close
|320
|0.12
|1.7518
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12437.16
|641
|2004.05.14 10:38
|sell
|321
|0.12
|1.7513
|0.0000
|0.0000
|642
|2004.05.14 11:00
|sell
|322
|0.12
|1.7533
|0.0000
|0.0000
|643
|2004.05.14 11:30
|close
|321
|0.12
|1.7518
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12431.16
|644
|2004.05.14 11:30
|close
|322
|0.12
|1.7518
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12449.16
|645
|2004.05.14 11:30
|sell
|323
|0.12
|1.7514
|0.0000
|0.0000
|646
|2004.05.14 11:39
|close
|323
|0.12
|1.7502
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12463.56
|647
|2004.05.14 11:39
|sell
|324
|0.12
|1.7497
|0.0000
|0.0000
|648
|2004.05.14 12:13
|sell
|325
|0.12
|1.7517
|0.0000
|0.0000
|649
|2004.05.14 12:28
|close
|324
|0.12
|1.7502
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12457.56
|650
|2004.05.14 12:28
|close
|325
|0.12
|1.7502
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12475.56
|651
|2004.05.14 12:28
|sell
|326
|0.12
|1.7498
|0.0000
|0.0000
|652
|2004.05.14 12:39
|close
|326
|0.12
|1.7488
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12487.56
|653
|2004.05.14 12:39
|sell
|327
|0.12
|1.7484
|0.0000
|0.0000
|654
|2004.05.14 13:26
|sell
|328
|0.12
|1.7504
|0.0000
|0.0000
|655
|2004.05.14 14:12
|close
|327
|0.12
|1.7489
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|12481.56
|656
|2004.05.14 14:12
|close
|328
|0.12
|1.7489
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12499.56
|657
|2004.05.14 14:12
|sell
|329
|0.12
|1.7485
|0.0000
|0.0000
|658
|2004.05.14 14:17
|sell
|330
|0.12
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|659
|2004.05.14 14:26
|sell
|331
|0.48
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|660
|2004.05.14 14:38
|sell
|332
|3.24
|1.7586
|0.0000
|0.0000
|661
|2004.05.14 14:43
|close
|331
|0.48
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-187.20
|12312.36
|662
|2004.05.14 14:43
|close
|330
|0.12
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-82.80
|12229.56
|663
|2004.05.14 14:43
|close
|329
|0.12
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|-106.80
|12122.76
|664
|2004.05.14 14:43
|close
|332
|3.24
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|388.80
|12511.56
|665
|2004.05.14 14:43
|sell
|333
|0.13
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|666
|2004.05.14 14:52
|close
|333
|0.13
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12523.26
|667
|2004.05.14 14:52
|sell
|334
|0.13
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|668
|2004.05.14 15:03
|close
|334
|0.13
|1.7548
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12534.96
|669
|2004.05.14 16:00
|buy
|335
|0.13
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|670
|2004.05.14 16:19
|buy
|336
|0.13
|1.7625
|0.0000
|0.0000
|671
|2004.05.14 16:37
|buy
|337
|0.48
|1.7594
|0.0000
|0.0000
|672
|2004.05.17 00:04
|close
|336
|0.13
|1.7612
|0.0000
|0.0000
|-17.20
|12517.76
|673
|2004.05.17 00:04
|close
|335
|0.13
|1.7612
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|12474.56
|674
|2004.05.17 00:04
|close
|337
|0.48
|1.7612
|0.0000
|0.0000
|85.29
|12559.85
|675
|2004.05.17 00:05
|buy
|338
|0.13
|1.7617
|0.0000
|0.0000
|676
|2004.05.17 00:37
|buy
|339
|0.13
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|677
|2004.05.17 02:37
|close
|338
|0.13
|1.7613
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|12554.65
|678
|2004.05.17 02:37
|close
|339
|0.13
|1.7613
|0.0000
|0.0000
|22.10
|12576.75
|679
|2004.05.17 03:00
|buy
|340
|0.13
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|680
|2004.05.17 03:13
|close
|340
|0.13
|1.7631
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12588.45
|681
|2004.05.17 03:13
|buy
|341
|0.13
|1.7635
|0.0000
|0.0000
|682
|2004.05.17 03:29
|buy
|342
|0.13
|1.7614
|0.0000
|0.0000
|683
|2004.05.17 04:18
|close
|341
|0.13
|1.7631
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|12583.25
|684
|2004.05.17 04:18
|close
|342
|0.13
|1.7631
|0.0000
|0.0000
|22.10
|12605.35
|685
|2004.05.17 04:18
|buy
|343
|0.13
|1.7636
|0.0000
|0.0000
|686
|2004.05.17 04:28
|close
|343
|0.13
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12617.05
|687
|2004.05.17 04:28
|buy
|344
|0.13
|1.7649
|0.0000
|0.0000
|688
|2004.05.17 04:37
|close
|344
|0.13
|1.7660
|0.0000
|0.0000
|14.30
|12631.35
|689
|2004.05.17 04:37
|buy
|345
|0.13
|1.7663
|0.0000
|0.0000
|690
|2004.05.17 04:59
|buy
|346
|0.13
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|691
|2004.05.17 05:20
|close
|345
|0.13
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|-9.10
|12622.25
|692
|2004.05.17 05:20
|close
|346
|0.13
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|19.50
|12641.75
|693
|2004.05.17 05:20
|buy
|347
|0.13
|1.7660
|0.0000
|0.0000
|694
|2004.05.17 05:37
|close
|347
|0.13
|1.7671
|0.0000
|0.0000
|14.30
|12656.05
|695
|2004.05.17 05:37
|buy
|348
|0.13
|1.7676
|0.0000
|0.0000
|696
|2004.05.17 06:37
|buy
|349
|0.13
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|697
|2004.05.17 08:37
|buy
|350
|0.52
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|698
|2004.05.17 09:00
|close
|349
|0.13
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|12636.55
|699
|2004.05.17 09:00
|close
|348
|0.13
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|-45.50
|12591.05
|700
|2004.05.17 09:00
|close
|350
|0.52
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|78.00
|12669.05
|701
|2004.05.17 09:00
|buy
|351
|0.13
|1.7646
|0.0000
|0.0000
|702
|2004.05.17 09:06
|close
|351
|0.13
|1.7647
|0.0000
|0.0000
|1.30
|12670.35
|703
|2004.05.17 09:06
|buy
|352
|0.13
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|704
|2004.05.17 09:17
|close
|352
|0.13
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|14.30
|12684.65
|705
|2004.05.17 09:17
|buy
|353
|0.13
|1.7667
|0.0000
|0.0000
|706
|2004.05.17 09:20
|close
|353
|0.13
|1.7678
|0.0000
|0.0000
|14.30
|12698.95
|707
|2004.05.17 09:20
|buy
|354
|0.13
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|708
|2004.05.17 09:27
|close
|354
|0.13
|1.7690
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12710.65
|709
|2004.05.17 09:27
|buy
|355
|0.13
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|710
|2004.05.17 09:28
|close
|355
|0.13
|1.7703
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12722.35
|711
|2004.05.17 09:28
|buy
|356
|0.13
|1.7707
|0.0000
|0.0000
|712
|2004.05.17 09:37
|close
|356
|0.13
|1.7716
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12734.05
|713
|2004.05.17 09:37
|buy
|357
|0.13
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|714
|2004.05.17 09:40
|close
|357
|0.13
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12745.75
|715
|2004.05.17 09:40
|buy
|358
|0.13
|1.7733
|0.0000
|0.0000
|716
|2004.05.17 09:51
|buy
|359
|0.13
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|717
|2004.05.17 10:36
|buy
|360
|0.52
|1.7682
|0.0000
|0.0000
|718
|2004.05.17 11:27
|close
|359
|0.13
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|-20.80
|12724.95
|719
|2004.05.17 11:27
|close
|358
|0.13
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|-46.80
|12678.15
|720
|2004.05.17 11:27
|close
|360
|0.52
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|78.00
|12756.15
|721
|2004.05.17 11:27
|buy
|361
|0.13
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|722
|2004.05.17 11:37
|close
|361
|0.13
|1.7710
|0.0000
|0.0000
|11.70
|12767.85
|723
|2004.05.17 11:37
|buy
|362
|0.13
|1.7714
|0.0000
|0.0000
|724
|2004.05.17 12:30
|buy
|363
|0.13
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|725
|2004.05.17 14:27
|close
|362
|0.13
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|12760.05
|726
|2004.05.17 14:27
|close
|363
|0.13
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|18.20
|12778.25