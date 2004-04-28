Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.04.28 02:00 - 2007.01.10 02:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true; FiboProgressionLots=true; ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test16759Ticks modelled5631985Modelling quality46.82%
Initial deposit10000.00
Total net profit2778.25Gross profit6602.03Gross loss-3823.78
Profit factor1.73Expected payoff7.65
Absolute drawdown48.00Maximal drawdown381.79 (3.17%)Relative drawdown3.17% (381.79)
Total trades363Short positions (won %)207 (63.77%)Long positions (won %)156 (60.90%)
Profit trades (% of total)227 (62.53%)Loss trades (% of total)136 (37.47%)
Largestprofit trade415.80loss trade-190.53
Averageprofit trade29.08loss trade-28.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (137.10)consecutive losses (loss in money)4 (-348.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)494.46 (7)consecutive loss (count of losses)-381.79 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.04.28 04:00sell10.101.78930.00000.0000
22004.04.28 04:37sell20.101.79130.00000.0000
32004.04.28 06:27sell30.401.79430.00000.0000
42004.04.28 07:37close20.101.79270.00000.0000-14.009986.00
52004.04.28 07:37close10.101.79270.00000.0000-34.009952.00
62004.04.28 07:37close30.401.79270.00000.000064.0010016.00
72004.04.28 09:00sell40.101.78870.00000.0000
82004.04.28 09:02close40.101.78750.00000.000012.0010028.00
92004.04.28 09:02sell50.101.78700.00000.0000
102004.04.28 09:04close50.101.78580.00000.000012.0010040.00
112004.04.28 09:04sell60.101.78530.00000.0000
122004.04.28 09:27sell70.101.78730.00000.0000
132004.04.28 10:12sell80.401.79040.00000.0000
142004.04.28 10:27close70.101.78890.00000.0000-16.0010024.00
152004.04.28 10:27close60.101.78890.00000.0000-36.009988.00
162004.04.28 10:27close80.401.78890.00000.000060.0010048.00
172004.04.28 10:27sell90.101.78850.00000.0000
182004.04.28 10:38close90.101.78750.00000.000010.0010058.00
192004.04.28 10:38sell100.101.78710.00000.0000
202004.04.28 11:03close100.101.78610.00000.000010.0010068.00
212004.04.28 11:03sell110.101.78570.00000.0000
222004.04.28 11:28sell120.101.78770.00000.0000
232004.04.28 12:29close110.101.78620.00000.0000-5.0010063.00
242004.04.28 12:29close120.101.78620.00000.000015.0010078.00
252004.04.28 12:29sell130.101.78580.00000.0000
262004.04.28 12:39close130.101.78460.00000.000012.0010090.00
272004.04.28 12:39sell140.101.78430.00000.0000
282004.04.28 13:01sell150.101.78630.00000.0000
292004.04.28 14:28close140.101.78480.00000.0000-5.0010085.00
302004.04.28 14:28close150.101.78480.00000.000015.0010100.00
312004.04.28 14:28sell160.101.78440.00000.0000
322004.04.28 14:37close160.101.78320.00000.000012.0010112.00
332004.04.28 14:38sell170.101.78290.00000.0000
342004.04.28 15:29close170.101.78190.00000.000010.0010122.00
352004.04.28 15:29sell180.101.78150.00000.0000
362004.04.28 15:38close180.101.78050.00000.000010.0010132.00
372004.04.28 15:38sell190.101.78010.00000.0000
382004.04.28 16:13sell200.101.78210.00000.0000
392004.04.28 16:17close190.101.78060.00000.0000-5.0010127.00
402004.04.28 16:17close200.101.78060.00000.000015.0010142.00
412004.04.28 16:17sell210.101.78020.00000.0000
422004.04.28 16:26close210.101.77920.00000.000010.0010152.00
432004.04.28 16:26sell220.101.77880.00000.0000
442004.04.28 16:28close220.101.77780.00000.000010.0010162.00
452004.04.28 16:28sell230.101.77740.00000.0000
462004.04.28 16:36close230.101.77640.00000.000010.0010172.00
472004.04.28 16:36sell240.101.77600.00000.0000
482004.04.28 16:38close240.101.77500.00000.000010.0010182.00
492004.04.28 16:38sell250.101.77460.00000.0000
502004.04.28 16:53sell260.101.77660.00000.0000
512004.04.28 17:00close250.101.77480.00000.0000-2.0010180.00
522004.04.28 17:00close260.101.77480.00000.000018.0010198.00
532004.04.28 17:00sell270.101.77450.00000.0000
542004.04.28 17:37close270.101.77350.00000.000010.0010208.00
552004.04.28 17:37sell280.101.77310.00000.0000
562004.04.28 18:38sell290.101.77510.00000.0000
572004.04.28 19:18close280.101.77360.00000.0000-5.0010203.00
582004.04.28 19:18close290.101.77360.00000.000015.0010218.00
592004.04.28 19:18sell300.101.77320.00000.0000
602004.04.28 19:36close300.101.77220.00000.000010.0010228.00
612004.04.28 19:36sell310.101.77180.00000.0000
622004.04.28 20:03sell320.101.77380.00000.0000
632004.04.28 20:36close310.101.77230.00000.0000-5.0010223.00
642004.04.28 20:36close320.101.77230.00000.000015.0010238.00
652004.04.28 20:36sell330.101.77190.00000.0000
662004.04.28 22:38close330.101.77070.00000.000012.0010250.00
672004.04.28 22:39sell340.101.77020.00000.0000
682004.04.28 23:27sell350.101.77220.00000.0000
692004.04.29 01:20close340.101.77070.00000.0000-4.9510245.05
702004.04.29 01:20close350.101.77070.00000.000015.0510260.11
712004.04.29 01:20sell360.101.77030.00000.0000
722004.04.29 01:38close360.101.76910.00000.000012.0010272.11
732004.04.29 01:38sell370.101.76860.00000.0000
742004.04.29 04:29sell380.101.77060.00000.0000
752004.04.29 07:39close370.101.76890.00000.0000-3.0010269.11
762004.04.29 07:39close380.101.76890.00000.000017.0010286.11
772004.04.29 13:00sell390.101.75860.00000.0000
782004.04.29 13:27sell400.101.76060.00000.0000
792004.04.29 14:18sell410.401.76360.00000.0000
802004.04.29 14:36sell422.701.76870.00000.0000
812004.04.29 15:12close410.401.76750.00000.0000-156.0010130.11
822004.04.29 15:12close400.101.76750.00000.0000-69.0010061.11
832004.04.29 15:12close390.101.76750.00000.0000-89.009972.11
842004.04.29 15:12close422.701.76750.00000.0000324.0010296.11
852004.04.29 16:00buy430.101.77570.00000.0000
862004.04.29 16:17close430.101.77670.00000.000010.0010306.11
872004.04.29 16:17buy440.101.77710.00000.0000
882004.04.29 16:26close440.101.77810.00000.000010.0010316.11
892004.04.29 16:26buy450.101.77850.00000.0000
902004.04.29 16:29close450.101.77950.00000.000010.0010326.11
912004.04.29 16:29buy460.101.77990.00000.0000
922004.04.29 16:38close460.101.78090.00000.000010.0010336.11
932004.04.29 16:38buy470.101.78130.00000.0000
942004.04.29 16:59buy480.101.77710.00000.0000
952004.04.29 18:36buy490.401.77400.00000.0000
962004.04.29 21:39close480.101.77590.00000.0000-12.0010324.11
972004.04.29 21:39close470.101.77590.00000.0000-54.0010270.11
982004.04.29 21:39close490.401.77590.00000.000076.0010346.11
992004.04.29 21:39buy500.101.77630.00000.0000
1002004.04.29 22:36buy510.101.77430.00000.0000
1012004.04.30 01:39buy520.401.77130.00000.0000
1022004.04.30 03:00sell530.101.77190.00000.0000
1032004.04.30 03:27close530.101.77360.00000.0000-17.0010329.11
1042004.04.30 03:27close510.101.77320.00000.0000-11.2310317.88
1052004.04.30 03:27close500.101.77320.00000.0000-31.2310286.65
1062004.04.30 03:27close520.401.77320.00000.000076.0010362.65
1072004.04.30 03:27sell540.101.77330.00000.0000
1082004.04.30 04:26sell550.101.77530.00000.0000
1092004.04.30 06:00buy560.101.77590.00000.0000
1102004.04.30 07:37buy570.101.77390.00000.0000
1112004.04.30 09:17buy580.401.77090.00000.0000
1122004.04.30 11:29close570.101.77180.00000.0000-21.0010341.65
1132004.04.30 11:29close560.101.77180.00000.0000-41.0010300.65
1142004.04.30 11:29close580.401.77180.00000.000036.0010336.65
1152004.04.30 11:29close550.101.77220.00000.000031.0010367.65
1162004.04.30 11:29close540.101.77220.00000.000011.0010378.65
1172004.04.30 11:30sell590.101.77190.00000.0000
1182004.04.30 13:27sell600.101.77390.00000.0000
1192004.04.30 14:02close590.101.77220.00000.0000-3.0010375.65
1202004.04.30 14:02close600.101.77220.00000.000017.0010392.65
1212004.04.30 14:02sell610.101.77170.00000.0000
1222004.04.30 14:05close610.101.77070.00000.000010.0010402.65
1232004.04.30 14:05sell620.101.77030.00000.0000
1242004.04.30 14:18sell630.101.77230.00000.0000
1252004.04.30 14:29sell640.401.77530.00000.0000
1262004.04.30 15:00buy650.101.77760.00000.0000
1272004.04.30 16:12sell662.701.78040.00000.0000
1282004.04.30 16:18close640.401.77930.00000.0000-160.0010242.65
1292004.04.30 16:18close630.101.77930.00000.0000-70.0010172.65
1302004.04.30 16:18close620.101.77930.00000.0000-90.0010082.65
1312004.04.30 16:18close662.701.77930.00000.0000297.0010379.65
1322004.04.30 16:18close650.101.77890.00000.000013.0010392.65
1332004.04.30 16:18buy670.101.77930.00000.0000
1342004.04.30 16:27buy680.101.77730.00000.0000
1352004.04.30 16:38buy690.401.77420.00000.0000
1362004.04.30 17:36close680.101.77570.00000.0000-16.0010376.65
1372004.04.30 17:36close670.101.77570.00000.0000-36.0010340.65
1382004.04.30 17:36close690.401.77570.00000.000060.0010400.65
1392004.04.30 17:36buy700.101.77610.00000.0000
1402004.04.30 18:03buy710.101.77410.00000.0000
1412004.04.30 18:38close700.101.77560.00000.0000-5.0010395.65
1422004.04.30 18:38close710.101.77560.00000.000015.0010410.65
1432004.04.30 18:38buy720.101.77600.00000.0000
1442004.04.30 19:30close720.101.77700.00000.000010.0010420.65
1452004.04.30 19:30buy730.101.77740.00000.0000
1462004.04.30 20:29close730.101.77860.00000.000012.0010432.65
1472004.04.30 20:30buy740.101.77910.00000.0000
1482004.04.30 21:39buy750.101.77710.00000.0000
1492004.04.30 22:38close740.101.77880.00000.0000-3.0010429.65
1502004.04.30 22:38close750.101.77880.00000.000017.0010446.65
1512004.04.30 22:39buy760.101.77930.00000.0000
1522004.05.03 02:39buy770.101.77730.00000.0000
1532004.05.03 03:38buy780.401.77420.00000.0000
1542004.05.03 04:00sell790.101.77380.00000.0000
1552004.05.03 04:38sell800.101.77580.00000.0000
1562004.05.03 06:30close800.101.77700.00000.0000-12.0010434.65
1572004.05.03 06:30close790.101.77700.00000.0000-32.0010402.65
1582004.05.03 06:30close770.101.77660.00000.0000-7.0010395.65
1592004.05.03 06:30close760.101.77660.00000.0000-27.2310368.41
1602004.05.03 06:30close780.401.77660.00000.000096.0010464.41
1612004.05.03 10:00sell810.101.77480.00000.0000
1622004.05.03 10:29close810.101.77360.00000.000012.0010476.41
1632004.05.03 10:30sell820.101.77310.00000.0000
1642004.05.03 12:28close820.101.77190.00000.000012.0010488.41
1652004.05.03 12:28sell830.101.77160.00000.0000
1662004.05.03 12:38close830.101.77040.00000.000012.0010500.41
1672004.05.03 12:38sell840.111.76990.00000.0000
1682004.05.03 13:37sell850.101.77190.00000.0000
1692004.05.03 16:26sell860.401.77500.00000.0000
1702004.05.03 17:00buy870.101.77500.00000.0000
1712004.05.03 17:37close870.101.77250.00000.0000-25.0010475.41
1722004.05.03 17:37close850.101.77290.00000.0000-10.0010465.41
1732004.05.03 17:37close840.111.77290.00000.0000-33.0010432.41
1742004.05.03 17:37close860.401.77290.00000.000084.0010516.41
1752004.05.03 17:38buy880.111.77280.00000.0000
1762004.05.03 18:39buy890.101.77080.00000.0000
1772004.05.03 19:39close880.111.77230.00000.0000-5.5010510.91
1782004.05.03 19:39close890.101.77230.00000.000015.0010525.91
1792004.05.03 22:00sell900.111.77110.00000.0000
1802004.05.03 22:39sell910.101.77310.00000.0000
1812004.05.03 23:30close900.111.77160.00000.0000-5.5010520.41
1822004.05.03 23:30close910.101.77160.00000.000015.0010535.41
1832004.05.04 04:00buy920.111.77390.00000.0000
1842004.05.04 08:20close920.111.77480.00000.00009.9010545.31
1852004.05.04 08:20buy930.111.77520.00000.0000
1862004.05.04 08:38close930.111.77610.00000.00009.9010555.21
1872004.05.04 08:38buy940.111.77650.00000.0000
1882004.05.04 09:26close940.111.77740.00000.00009.9010565.11
1892004.05.04 09:26buy950.111.77780.00000.0000
1902004.05.04 09:36close950.111.77870.00000.00009.9010575.01
1912004.05.04 09:36buy960.111.77910.00000.0000
1922004.05.04 10:09close960.111.78000.00000.00009.9010584.91
1932004.05.04 10:09buy970.111.78040.00000.0000
1942004.05.04 10:18close970.111.78150.00000.000012.1010597.01
1952004.05.04 10:18buy980.111.78200.00000.0000
1962004.05.04 10:19close980.111.78310.00000.000012.1010609.11
1972004.05.04 10:19buy990.111.78360.00000.0000
1982004.05.04 10:27close990.111.78470.00000.000012.1010621.21
1992004.05.04 10:27buy1000.111.78520.00000.0000
2002004.05.04 10:29close1000.111.78630.00000.000012.1010633.31
2012004.05.04 10:29buy1010.111.78680.00000.0000
2022004.05.04 10:37close1010.111.78790.00000.000012.1010645.41
2032004.05.04 10:38buy1020.111.78840.00000.0000
2042004.05.04 10:39close1020.111.78950.00000.000012.1010657.51
2052004.05.04 10:40buy1030.111.79000.00000.0000
2062004.05.04 10:44buy1040.111.78800.00000.0000
2072004.05.04 11:19close1030.111.78940.00000.0000-6.6010650.91
2082004.05.04 11:19close1040.111.78940.00000.000015.4010666.31
2092004.05.04 11:19buy1050.111.78980.00000.0000
2102004.05.04 11:36close1050.111.79070.00000.00009.9010676.21
2112004.05.04 11:36buy1060.111.79110.00000.0000
2122004.05.04 12:28buy1070.111.78910.00000.0000
2132004.05.04 14:27close1060.111.79050.00000.0000-6.6010669.61
2142004.05.04 14:27close1070.111.79050.00000.000015.4010685.01
2152004.05.04 14:27buy1080.111.79090.00000.0000
2162004.05.04 14:36close1080.111.79200.00000.000012.1010697.11
2172004.05.04 14:37buy1090.111.79250.00000.0000
2182004.05.04 15:02close1090.111.79340.00000.00009.9010707.01
2192004.05.04 15:02buy1100.111.79380.00000.0000
2202004.05.04 16:03buy1110.111.79180.00000.0000
2212004.05.04 16:28close1100.111.79320.00000.0000-6.6010700.41
2222004.05.04 16:28close1110.111.79320.00000.000015.4010715.81
2232004.05.04 16:28buy1120.111.79360.00000.0000
2242004.05.04 16:39close1120.111.79450.00000.00009.9010725.71
2252004.05.04 16:39buy1130.111.79490.00000.0000
2262004.05.04 17:27buy1140.111.79290.00000.0000
2272004.05.04 18:26buy1150.441.78980.00000.0000
2282004.05.04 20:28close1140.111.79130.00000.0000-17.6010708.11
2292004.05.04 20:28close1130.111.79130.00000.0000-39.6010668.51
2302004.05.04 20:28close1150.441.79130.00000.000066.0010734.51
2312004.05.04 21:00sell1160.111.79230.00000.0000
2322004.05.04 21:12close1160.111.79140.00000.00009.9010744.41
2332004.05.04 21:12sell1170.111.79100.00000.0000
2342004.05.04 21:19sell1180.111.79300.00000.0000
2352004.05.04 21:38sell1190.441.79600.00000.0000
2362004.05.04 22:00close1180.111.79450.00000.0000-16.5010727.91
2372004.05.04 22:00close1170.111.79450.00000.0000-38.5010689.41
2382004.05.04 22:00close1190.441.79450.00000.000066.0010755.41
2392004.05.04 22:00sell1200.111.79400.00000.0000
2402004.05.04 22:28sell1210.111.79600.00000.0000
2412004.05.04 23:04sell1220.441.79910.00000.0000
2422004.05.04 23:37close1210.111.79730.00000.0000-14.3010741.11
2432004.05.04 23:37close1200.111.79730.00000.0000-36.3010704.81
2442004.05.04 23:37close1220.441.79730.00000.000079.2010784.01
2452004.05.05 09:00sell1230.111.79750.00000.0000
2462004.05.05 09:27close1230.111.79660.00000.00009.9010793.91
2472004.05.05 09:27sell1240.111.79620.00000.0000
2482004.05.05 09:38close1240.111.79530.00000.00009.9010803.81
2492004.05.05 09:38sell1250.111.79490.00000.0000
2502004.05.05 10:29sell1260.111.79690.00000.0000
2512004.05.05 11:27sell1270.441.79990.00000.0000
2522004.05.05 12:08close1260.111.79850.00000.0000-17.6010786.21
2532004.05.05 12:08close1250.111.79850.00000.0000-39.6010746.61
2542004.05.05 12:08close1270.441.79850.00000.000061.6010808.21
2552004.05.05 13:00sell1280.111.79350.00000.0000
2562004.05.05 13:36close1280.111.79260.00000.00009.9010818.11
2572004.05.05 13:36sell1290.111.79220.00000.0000
2582004.05.05 13:38close1290.111.79130.00000.00009.9010828.01
2592004.05.05 13:38sell1300.111.79090.00000.0000
2602004.05.05 14:03close1300.111.78980.00000.000012.1010840.11
2612004.05.05 14:03sell1310.111.78950.00000.0000
2622004.05.05 14:19sell1320.111.79150.00000.0000
2632004.05.05 14:38sell1330.441.79460.00000.0000
2642004.05.05 15:37close1320.111.79310.00000.0000-17.6010822.51
2652004.05.05 15:37close1310.111.79310.00000.0000-39.6010782.91
2662004.05.05 15:37close1330.441.79310.00000.000066.0010848.91
2672004.05.05 15:37sell1340.111.79270.00000.0000
2682004.05.05 16:13sell1350.111.79470.00000.0000
2692004.05.05 16:17close1340.111.79330.00000.0000-6.6010842.31
2702004.05.05 16:17close1350.111.79330.00000.000015.4010857.71
2712004.05.05 16:17sell1360.111.79290.00000.0000
2722004.05.05 16:26close1360.111.79200.00000.00009.9010867.61
2732004.05.05 16:26sell1370.111.79160.00000.0000
2742004.05.05 16:28close1370.111.79070.00000.00009.9010877.51
2752004.05.05 16:28sell1380.111.79030.00000.0000
2762004.05.05 16:37close1380.111.78940.00000.00009.9010887.41
2772004.05.05 16:37sell1390.111.78900.00000.0000
2782004.05.05 16:38close1390.111.78790.00000.000012.1010899.51
2792004.05.05 16:38sell1400.111.78760.00000.0000
2802004.05.05 16:53sell1410.111.78960.00000.0000
2812004.05.05 17:36sell1420.441.79270.00000.0000
2822004.05.05 23:00buy1430.111.79380.00000.0000
2832004.05.05 23:29buy1440.111.79180.00000.0000
2842004.05.06 02:38close1440.111.78960.00000.0000-24.9610874.55
2852004.05.06 02:38close1430.111.78960.00000.0000-46.9610827.59
2862004.05.06 02:38close1410.111.79000.00000.0000-4.3410823.25
2872004.05.06 02:38close1400.111.79000.00000.0000-26.3410796.91
2882004.05.06 02:38close1420.441.79000.00000.0000119.0410915.94
2892004.05.06 02:38sell1450.111.78940.00000.0000
2902004.05.06 03:19sell1460.111.79140.00000.0000
2912004.05.06 07:28sell1470.441.79450.00000.0000
2922004.05.06 08:00buy1480.111.79420.00000.0000
2932004.05.06 08:39close1480.111.79230.00000.0000-20.9010895.04
2942004.05.06 08:39close1460.111.79270.00000.0000-14.3010880.74
2952004.05.06 08:39close1450.111.79270.00000.0000-36.3010844.44
2962004.05.06 08:39close1470.441.79270.00000.000079.2010923.64
2972004.05.06 08:39buy1490.111.79270.00000.0000
2982004.05.06 09:27buy1500.111.79070.00000.0000
2992004.05.06 10:28close1490.111.79210.00000.0000-6.6010917.04
3002004.05.06 10:28close1500.111.79210.00000.000015.4010932.44
3012004.05.06 14:00buy1510.111.79520.00000.0000
3022004.05.06 14:19close1510.111.79610.00000.00009.9010942.34
3032004.05.06 14:19buy1520.111.79650.00000.0000
3042004.05.06 14:29close1520.111.79740.00000.00009.9010952.24
3052004.05.06 14:29buy1530.111.79780.00000.0000
3062004.05.06 15:26buy1540.111.79580.00000.0000
3072004.05.06 15:40buy1550.441.79280.00000.0000
3082004.05.06 16:37close1540.111.79420.00000.0000-17.6010934.64
3092004.05.06 16:37close1530.111.79420.00000.0000-39.6010895.04
3102004.05.06 16:37close1550.441.79420.00000.000061.6010956.64
3112004.05.06 16:37buy1560.111.79460.00000.0000
3122004.05.06 18:03buy1570.111.79260.00000.0000
3132004.05.06 18:28close1560.111.79420.00000.0000-4.4010952.24
3142004.05.06 18:28close1570.111.79420.00000.000017.6010969.84
3152004.05.06 21:00buy1580.111.79560.00000.0000
3162004.05.06 22:40close1580.111.79650.00000.00009.9010979.74
3172004.05.06 22:40buy1590.111.79690.00000.0000
3182004.05.06 23:28buy1600.111.79490.00000.0000
3192004.05.07 03:39buy1610.441.79180.00000.0000
3202004.05.07 04:40close1600.111.79350.00000.0000-15.6510964.09
3212004.05.07 04:40close1590.111.79350.00000.0000-37.6510926.43
3222004.05.07 04:40close1610.441.79350.00000.000074.8011001.23
3232004.05.07 05:00sell1620.111.79250.00000.0000
3242004.05.07 05:38close1620.111.79130.00000.000013.2011014.43
3252004.05.07 05:39sell1630.111.79080.00000.0000
3262004.05.07 06:15sell1640.111.79280.00000.0000
3272004.05.07 06:30close1630.111.79130.00000.0000-5.5011008.93
3282004.05.07 06:30close1640.111.79130.00000.000016.5011025.43
3292004.05.07 06:30sell1650.111.79090.00000.0000
3302004.05.07 07:01close1650.111.78990.00000.000011.0011036.43
3312004.05.07 07:01sell1660.111.78950.00000.0000
3322004.05.07 08:04sell1670.111.79150.00000.0000
3332004.05.07 08:37close1660.111.79000.00000.0000-5.5011030.93
3342004.05.07 08:37close1670.111.79000.00000.000016.5011047.43
3352004.05.07 08:37sell1680.111.78960.00000.0000
3362004.05.07 09:04sell1690.111.79160.00000.0000
3372004.05.07 09:19close1680.111.79010.00000.0000-5.5011041.93
3382004.05.07 09:19close1690.111.79010.00000.000016.5011058.43
3392004.05.07 09:19sell1700.111.78970.00000.0000
3402004.05.07 09:28close1700.111.78870.00000.000011.0011069.43
3412004.05.07 09:28sell1710.111.78830.00000.0000
3422004.05.07 09:37close1710.111.78730.00000.000011.0011080.43
3432004.05.07 09:37sell1720.111.78690.00000.0000
3442004.05.07 09:38close1720.111.78590.00000.000011.0011091.43
3452004.05.07 09:38sell1730.111.78550.00000.0000
3462004.05.07 09:53sell1740.111.78750.00000.0000
3472004.05.07 10:28sell1750.441.79060.00000.0000
3482004.05.07 11:38sell1762.971.79560.00000.0000
3492004.05.07 12:00buy1770.111.79570.00000.0000
3502004.05.07 14:29close1770.111.79380.00000.0000-20.9011070.53
3512004.05.07 14:29close1750.441.79420.00000.0000-158.4010912.13
3522004.05.07 14:29close1740.111.79420.00000.0000-73.7010838.43
3532004.05.07 14:29close1730.111.79420.00000.0000-95.7010742.73
3542004.05.07 14:29close1762.971.79420.00000.0000415.8011158.53
3552004.05.07 14:30buy1780.111.79410.00000.0000
3562004.05.07 14:34close1780.111.79510.00000.000011.0011169.53
3572004.05.07 14:34buy1790.111.79550.00000.0000
3582004.05.07 14:36buy1800.111.79350.00000.0000
3592004.05.07 14:38buy1810.441.79040.00000.0000
3602004.05.07 14:53close1800.111.79210.00000.0000-15.4011154.13
3612004.05.07 14:53close1790.111.79210.00000.0000-37.4011116.73
3622004.05.07 14:53close1810.441.79210.00000.000074.8011191.53
3632004.05.07 14:53buy1820.111.79260.00000.0000
3642004.05.07 14:59close1820.111.79040.00000.0000-24.2011167.33
3652004.05.07 14:59buy1830.111.79080.00000.0000
3662004.05.07 15:35buy1840.111.78880.00000.0000
3672004.05.07 16:01close1830.111.79030.00000.0000-5.5011161.83
3682004.05.07 16:01close1840.111.79030.00000.000016.5011178.33
3692004.05.07 17:00sell1850.111.78620.00000.0000
3702004.05.07 17:13sell1860.111.78820.00000.0000
3712004.05.07 17:19close1850.111.78670.00000.0000-5.5011172.83
3722004.05.07 17:19close1860.111.78670.00000.000016.5011189.33
3732004.05.07 17:19sell1870.111.78630.00000.0000
3742004.05.07 17:29close1870.111.78530.00000.000011.0011200.33
3752004.05.07 17:29sell1880.111.78490.00000.0000
3762004.05.07 17:37close1880.111.78370.00000.000013.2011213.53
3772004.05.07 17:37sell1890.111.78340.00000.0000
3782004.05.07 18:27sell1900.111.78540.00000.0000
3792004.05.07 20:37sell1910.441.78850.00000.0000
3802004.05.07 21:39close1900.111.78680.00000.0000-15.4011198.13
3812004.05.07 21:39close1890.111.78680.00000.0000-37.4011160.73
3822004.05.07 21:39close1910.441.78680.00000.000074.8011235.53
3832004.05.07 21:40sell1920.111.78630.00000.0000
3842004.05.10 00:04close1920.111.78500.00000.000014.3211249.85
3852004.05.10 03:00sell1930.111.78390.00000.0000
3862004.05.10 04:38close1930.111.78270.00000.000013.2011263.05
3872004.05.10 04:38sell1940.111.78220.00000.0000
3882004.05.10 05:40close1940.111.78100.00000.000013.2011276.25
3892004.05.10 05:40sell1950.111.78070.00000.0000
3902004.05.10 08:27close1950.111.77950.00000.000013.2011289.45
3912004.05.10 08:27sell1960.111.77900.00000.0000
3922004.05.10 08:36close1960.111.77780.00000.000013.2011302.65
3932004.05.10 08:36sell1970.111.77730.00000.0000
3942004.05.10 08:38close1970.111.77610.00000.000013.2011315.85
3952004.05.10 08:39sell1980.111.77560.00000.0000
3962004.05.10 08:54sell1990.111.77760.00000.0000
3972004.05.10 09:02close1980.111.77610.00000.0000-5.5011310.35
3982004.05.10 09:02close1990.111.77610.00000.000016.5011326.85
3992004.05.10 09:02sell2000.111.77570.00000.0000
4002004.05.10 09:37sell2010.111.77770.00000.0000
4012004.05.10 11:39close2000.111.77620.00000.0000-5.5011321.35
4022004.05.10 11:39close2010.111.77620.00000.000016.5011337.85
4032004.05.10 11:39sell2020.111.77580.00000.0000
4042004.05.10 12:26close2020.111.77460.00000.000013.2011351.05
4052004.05.10 12:26sell2030.111.77430.00000.0000
4062004.05.10 12:29close2030.111.77330.00000.000011.0011362.05
4072004.05.10 12:29sell2040.111.77290.00000.0000
4082004.05.10 12:37close2040.111.77170.00000.000013.2011375.25
4092004.05.10 12:37sell2050.111.77140.00000.0000
4102004.05.10 13:37sell2060.111.77340.00000.0000
4112004.05.10 15:14close2050.111.77190.00000.0000-5.5011369.75
4122004.05.10 15:14close2060.111.77190.00000.000016.5011386.25
4132004.05.10 15:14sell2070.111.77150.00000.0000
4142004.05.10 15:26sell2080.111.77350.00000.0000
4152004.05.10 16:36sell2090.441.77660.00000.0000
4162004.05.10 17:00buy2100.111.77710.00000.0000
4172004.05.10 17:27buy2110.111.77510.00000.0000
4182004.05.10 17:28close2110.111.77400.00000.0000-12.1011374.15
4192004.05.10 17:28close2100.111.77400.00000.0000-34.1011340.05
4202004.05.10 17:28close2080.111.77440.00000.0000-9.9011330.15
4212004.05.10 17:28close2070.111.77440.00000.0000-31.9011298.25
4222004.05.10 17:28close2090.441.77440.00000.000096.8011395.05
4232004.05.10 17:28buy2120.111.77440.00000.0000
4242004.05.10 17:38buy2130.111.77240.00000.0000
4252004.05.10 18:29close2120.111.77390.00000.0000-5.5011389.55
4262004.05.10 18:29close2130.111.77390.00000.000016.5011406.05
4272004.05.10 21:00buy2140.111.77750.00000.0000
4282004.05.10 23:29buy2150.111.77550.00000.0000
4292004.05.11 00:38close2140.111.77720.00000.0000-3.5511402.50
4302004.05.11 00:38close2150.111.77720.00000.000018.4511420.95
4312004.05.11 00:39buy2160.111.77780.00000.0000
4322004.05.11 02:36buy2170.111.77580.00000.0000
4332004.05.11 03:38close2160.111.77730.00000.0000-5.5011415.45
4342004.05.11 03:38close2170.111.77730.00000.000016.5011431.95
4352004.05.11 10:00sell2180.111.77480.00000.0000
4362004.05.11 10:17close2180.111.77360.00000.000013.2011445.15
4372004.05.11 10:17sell2190.111.77310.00000.0000
4382004.05.11 10:20close2190.111.77190.00000.000013.2011458.35
4392004.05.11 10:20sell2200.111.77160.00000.0000
4402004.05.11 10:27close2200.111.77040.00000.000013.2011471.55
4412004.05.11 10:27sell2210.111.76990.00000.0000
4422004.05.11 10:36close2210.111.76870.00000.000013.2011484.75
4432004.05.11 10:36sell2220.111.76820.00000.0000
4442004.05.11 10:37close2220.111.76700.00000.000013.2011497.95
4452004.05.11 10:37sell2230.111.76650.00000.0000
4462004.05.11 10:39close2230.111.76530.00000.000013.2011511.15
4472004.05.11 10:40sell2240.121.76480.00000.0000
4482004.05.11 10:51sell2250.111.76680.00000.0000
4492004.05.11 11:18close2240.121.76530.00000.0000-6.0011505.15
4502004.05.11 11:18close2250.111.76530.00000.000016.5011521.65
4512004.05.11 11:18sell2260.121.76490.00000.0000
4522004.05.11 11:28close2260.121.76400.00000.000010.8011532.45
4532004.05.11 11:28sell2270.121.76360.00000.0000
4542004.05.11 11:37close2270.121.76270.00000.000010.8011543.25
4552004.05.11 11:37sell2280.121.76230.00000.0000
4562004.05.11 12:06close2280.121.76140.00000.000010.8011554.05
4572004.05.11 12:06sell2290.121.76100.00000.0000
4582004.05.11 12:18close2290.121.76010.00000.000010.8011564.85
4592004.05.11 12:18sell2300.121.75970.00000.0000
4602004.05.11 12:27close2300.121.75860.00000.000013.2011578.05
4612004.05.11 12:27sell2310.121.75810.00000.0000
4622004.05.11 12:36close2310.121.75700.00000.000013.2011591.25
4632004.05.11 12:36sell2320.121.75650.00000.0000
4642004.05.11 12:38close2320.121.75540.00000.000013.2011604.45
4652004.05.11 12:38sell2330.121.75490.00000.0000
4662004.05.11 12:53sell2340.121.75690.00000.0000
4672004.05.11 13:00close2330.121.75530.00000.0000-4.8011599.65
4682004.05.11 13:00close2340.121.75530.00000.000019.2011618.85
4692004.05.11 13:00sell2350.121.75480.00000.0000
4702004.05.11 13:12close2350.121.75390.00000.000010.8011629.65
4712004.05.11 13:12sell2360.121.75350.00000.0000
4722004.05.11 13:27sell2370.121.75550.00000.0000
4732004.05.11 14:38sell2380.481.75860.00000.0000
4742004.05.11 15:38close2370.121.75690.00000.0000-16.8011612.85
4752004.05.11 15:38close2360.121.75690.00000.0000-40.8011572.05
4762004.05.11 15:38close2380.481.75690.00000.000081.6011653.65
4772004.05.11 15:38sell2390.121.75640.00000.0000
4782004.05.11 16:03sell2400.121.75840.00000.0000
4792004.05.11 16:36close2390.121.75700.00000.0000-7.2011646.45
4802004.05.11 16:36close2400.121.75700.00000.000016.8011663.25
4812004.05.11 16:36sell2410.121.75660.00000.0000
4822004.05.11 17:36close2410.121.75570.00000.000010.8011674.05
4832004.05.11 17:36sell2420.121.75530.00000.0000
4842004.05.11 18:13close2420.121.75440.00000.000010.8011684.85
4852004.05.11 18:13sell2430.121.75400.00000.0000
4862004.05.11 18:29sell2440.121.75600.00000.0000
4872004.05.11 21:40close2430.121.75460.00000.0000-7.2011677.65
4882004.05.11 21:40close2440.121.75460.00000.000016.8011694.45
4892004.05.12 00:00buy2450.121.75650.00000.0000
4902004.05.12 00:18close2450.121.75760.00000.000013.2011707.65
4912004.05.12 00:18buy2460.121.75820.00000.0000
4922004.05.12 00:27close2460.121.75930.00000.000013.2011720.85
4932004.05.12 00:28buy2470.121.75990.00000.0000
4942004.05.12 00:38close2470.121.76110.00000.000014.4011735.25
4952004.05.12 00:38buy2480.121.76160.00000.0000
4962004.05.12 02:04close2480.121.76250.00000.000010.8011746.05
4972004.05.12 02:04buy2490.121.76290.00000.0000
4982004.05.12 02:28buy2500.121.76090.00000.0000
4992004.05.12 03:03buy2510.481.75780.00000.0000
5002004.05.12 03:39close2500.121.75930.00000.0000-19.2011726.85
5012004.05.12 03:39close2490.121.75930.00000.0000-43.2011683.65
5022004.05.12 03:39close2510.481.75930.00000.000072.0011755.65
5032004.05.12 03:39buy2520.121.75970.00000.0000
5042004.05.12 04:36buy2530.121.75770.00000.0000
5052004.05.12 05:37close2520.121.75930.00000.0000-4.8011750.85
5062004.05.12 05:37close2530.121.75930.00000.000019.2011770.05
5072004.05.12 05:38buy2540.121.75980.00000.0000
5082004.05.12 06:29close2540.121.76090.00000.000013.2011783.25
5092004.05.12 07:00buy2550.121.76180.00000.0000
5102004.05.12 08:36buy2560.121.75980.00000.0000
5112004.05.12 09:19close2550.121.76140.00000.0000-4.8011778.45
5122004.05.12 09:19close2560.121.76140.00000.000019.2011797.65
5132004.05.12 09:19buy2570.121.76190.00000.0000
5142004.05.12 09:28close2570.121.76280.00000.000010.8011808.45
5152004.05.12 09:28buy2580.121.76320.00000.0000
5162004.05.12 09:37close2580.121.76410.00000.000010.8011819.25
5172004.05.12 09:37buy2590.121.76450.00000.0000
5182004.05.12 10:14buy2600.121.76250.00000.0000
5192004.05.12 10:17close2590.121.76410.00000.0000-4.8011814.45
5202004.05.12 10:17close2600.121.76410.00000.000019.2011833.65
5212004.05.12 10:17buy2610.121.76460.00000.0000
5222004.05.12 10:26close2610.121.76550.00000.000010.8011844.45
5232004.05.12 10:26buy2620.121.76590.00000.0000
5242004.05.12 10:28close2620.121.76680.00000.000010.8011855.25
5252004.05.12 10:28buy2630.121.76720.00000.0000
5262004.05.12 10:37close2630.121.76810.00000.000010.8011866.05
5272004.05.12 10:37buy2640.121.76850.00000.0000
5282004.05.12 10:39close2640.121.76940.00000.000010.8011876.85
5292004.05.12 10:39buy2650.121.76980.00000.0000
5302004.05.12 10:53buy2660.121.76780.00000.0000
5312004.05.12 11:18close2650.121.76940.00000.0000-4.8011872.05
5322004.05.12 11:18close2660.121.76940.00000.000019.2011891.25
5332004.05.12 11:19buy2670.121.76990.00000.0000
5342004.05.12 11:27close2670.121.77100.00000.000013.2011904.45
5352004.05.12 11:27buy2680.121.77150.00000.0000
5362004.05.12 11:36close2680.121.77260.00000.000013.2011917.65
5372004.05.12 11:36buy2690.121.77310.00000.0000
5382004.05.12 11:39close2690.121.77420.00000.000013.2011930.85
5392004.05.12 11:39buy2700.121.77470.00000.0000
5402004.05.12 11:53buy2710.121.77270.00000.0000
5412004.05.12 12:03buy2720.481.76960.00000.0000
5422004.05.12 12:28close2710.121.77110.00000.0000-19.2011911.65
5432004.05.12 12:28close2700.121.77110.00000.0000-43.2011868.45
5442004.05.12 12:28close2720.481.77110.00000.000072.0011940.45
5452004.05.12 12:28buy2730.121.77150.00000.0000
5462004.05.12 13:29close2730.121.77240.00000.000010.8011951.25
5472004.05.12 13:29buy2740.121.77280.00000.0000
5482004.05.12 14:04buy2750.121.77080.00000.0000
5492004.05.12 14:18close2740.121.77240.00000.0000-4.8011946.45
5502004.05.12 14:18close2750.121.77240.00000.000019.2011965.65
5512004.05.12 14:18buy2760.121.77290.00000.0000
5522004.05.12 14:20close2760.121.77380.00000.000010.8011976.45
5532004.05.12 14:20buy2770.121.77420.00000.0000
5542004.05.12 14:27close2770.121.77530.00000.000013.2011989.65
5552004.05.12 14:28buy2780.121.77580.00000.0000
5562004.05.12 14:36close2780.121.77690.00000.000013.2012002.85
5572004.05.12 14:36buy2790.121.77740.00000.0000
5582004.05.12 14:38close2790.121.77860.00000.000014.4012017.25
5592004.05.12 14:38buy2800.121.77910.00000.0000
5602004.05.12 14:52buy2810.121.77710.00000.0000
5612004.05.12 15:28close2800.121.77860.00000.0000-6.0012011.25
5622004.05.12 15:28close2810.121.77860.00000.000018.0012029.25
5632004.05.12 15:28buy2820.121.77900.00000.0000
5642004.05.12 15:38close2820.121.78000.00000.000012.0012041.25
5652004.05.12 15:38buy2830.121.78040.00000.0000
5662004.05.12 16:18buy2840.121.77840.00000.0000
5672004.05.12 16:36buy2850.481.77540.00000.0000
5682004.05.12 23:00sell2860.121.77290.00000.0000
5692004.05.13 02:39sell2870.121.77490.00000.0000
5702004.05.13 04:27buy2883.241.77030.00000.0000
5712004.05.13 05:40close2850.481.77150.00000.0000-190.5311850.72
5722004.05.13 05:40close2840.121.77150.00000.0000-83.6311767.08
5732004.05.13 05:40close2830.121.77150.00000.0000-107.6311659.45
5742004.05.13 05:40close2883.241.77150.00000.0000388.8012048.25
5752004.05.13 05:40close2870.121.77190.00000.000036.0012084.25
5762004.05.13 05:40close2860.121.77190.00000.000012.0612096.32
5772004.05.13 05:41sell2890.121.77140.00000.0000
5782004.05.13 06:29close2890.121.77020.00000.000014.4012110.72
5792004.05.13 06:30sell2900.121.76970.00000.0000
5802004.05.13 07:19close2900.121.76850.00000.000014.4012125.12
5812004.05.13 07:19sell2910.121.76800.00000.0000
5822004.05.13 07:29close2910.121.76680.00000.000014.4012139.52
5832004.05.13 07:29sell2920.121.76630.00000.0000
5842004.05.13 07:38close2920.121.76510.00000.000014.4012153.92
5852004.05.13 07:38sell2930.121.76460.00000.0000
5862004.05.13 08:14sell2940.121.76660.00000.0000
5872004.05.13 08:27close2930.121.76510.00000.0000-6.0012147.92
5882004.05.13 08:27close2940.121.76510.00000.000018.0012165.92
5892004.05.13 08:27sell2950.121.76470.00000.0000
5902004.05.13 08:38close2950.121.76370.00000.000012.0012177.92
5912004.05.13 08:38sell2960.121.76330.00000.0000
5922004.05.13 09:03close2960.121.76230.00000.000012.0012189.92
5932004.05.13 09:03sell2970.121.76190.00000.0000
5942004.05.13 09:26sell2980.121.76390.00000.0000
5952004.05.13 09:38sell2990.481.76700.00000.0000
5962004.05.13 09:53close2980.121.76550.00000.0000-19.2012170.72
5972004.05.13 09:53close2970.121.76550.00000.0000-43.2012127.52
5982004.05.13 09:53close2990.481.76550.00000.000072.0012199.52
5992004.05.13 09:53sell3000.121.76510.00000.0000
6002004.05.13 10:17sell3010.121.76710.00000.0000
6012004.05.13 10:29sell3020.481.77010.00000.0000
6022004.05.13 11:18close3010.121.76840.00000.0000-15.6012183.92
6032004.05.13 11:18close3000.121.76840.00000.0000-39.6012144.32
6042004.05.13 11:18close3020.481.76840.00000.000081.6012225.92
6052004.05.13 11:18sell3030.121.76790.00000.0000
6062004.05.13 11:27close3030.121.76670.00000.000014.4012240.32
6072004.05.13 11:27sell3040.121.76620.00000.0000
6082004.05.13 11:36close3040.121.76500.00000.000014.4012254.72
6092004.05.13 11:36sell3050.121.76450.00000.0000
6102004.05.13 11:37close3050.121.76330.00000.000014.4012269.12
6112004.05.13 11:37sell3060.121.76280.00000.0000
6122004.05.13 11:54sell3070.121.76480.00000.0000
6132004.05.13 12:00close3060.121.76330.00000.0000-6.0012263.12
6142004.05.13 12:00close3070.121.76330.00000.000018.0012281.12
6152004.05.13 12:00sell3080.121.76290.00000.0000
6162004.05.13 12:38sell3090.121.76490.00000.0000
6172004.05.13 13:39close3080.121.76340.00000.0000-6.0012275.12
6182004.05.13 13:39close3090.121.76340.00000.000018.0012293.12
6192004.05.13 13:39sell3100.121.76300.00000.0000
6202004.05.13 14:12close3100.121.76200.00000.000012.0012305.12
6212004.05.13 18:00sell3110.121.75860.00000.0000
6222004.05.13 18:13close3110.121.75760.00000.000012.0012317.12
6232004.05.13 18:13sell3120.121.75720.00000.0000
6242004.05.13 18:19sell3130.121.75920.00000.0000
6252004.05.13 18:38sell3140.481.76230.00000.0000
6262004.05.13 19:00close3130.121.76010.00000.0000-10.8012306.32
6272004.05.13 19:00close3120.121.76010.00000.0000-34.8012271.52
6282004.05.13 19:00close3140.481.76010.00000.0000105.6012377.12
6292004.05.13 19:00sell3150.121.75960.00000.0000
6302004.05.13 19:28sell3160.121.76160.00000.0000
6312004.05.14 00:39close3150.121.75990.00000.0000-3.5812373.54
6322004.05.14 00:39close3160.121.75990.00000.000020.4212393.96
6332004.05.14 09:00sell3170.121.75460.00000.0000
6342004.05.14 09:27sell3180.121.75660.00000.0000
6352004.05.14 10:26close3170.121.75490.00000.0000-3.6012390.36
6362004.05.14 10:26close3180.121.75490.00000.000020.4012410.76
6372004.05.14 10:26sell3190.121.75440.00000.0000
6382004.05.14 10:30close3190.121.75340.00000.000012.0012422.76
6392004.05.14 10:30sell3200.121.75300.00000.0000
6402004.05.14 10:38close3200.121.75180.00000.000014.4012437.16
6412004.05.14 10:38sell3210.121.75130.00000.0000
6422004.05.14 11:00sell3220.121.75330.00000.0000
6432004.05.14 11:30close3210.121.75180.00000.0000-6.0012431.16
6442004.05.14 11:30close3220.121.75180.00000.000018.0012449.16
6452004.05.14 11:30sell3230.121.75140.00000.0000
6462004.05.14 11:39close3230.121.75020.00000.000014.4012463.56
6472004.05.14 11:39sell3240.121.74970.00000.0000
6482004.05.14 12:13sell3250.121.75170.00000.0000
6492004.05.14 12:28close3240.121.75020.00000.0000-6.0012457.56
6502004.05.14 12:28close3250.121.75020.00000.000018.0012475.56
6512004.05.14 12:28sell3260.121.74980.00000.0000
6522004.05.14 12:39close3260.121.74880.00000.000012.0012487.56
6532004.05.14 12:39sell3270.121.74840.00000.0000
6542004.05.14 13:26sell3280.121.75040.00000.0000
6552004.05.14 14:12close3270.121.74890.00000.0000-6.0012481.56
6562004.05.14 14:12close3280.121.74890.00000.000018.0012499.56
6572004.05.14 14:12sell3290.121.74850.00000.0000
6582004.05.14 14:17sell3300.121.75050.00000.0000
6592004.05.14 14:26sell3310.481.75350.00000.0000
6602004.05.14 14:38sell3323.241.75860.00000.0000
6612004.05.14 14:43close3310.481.75740.00000.0000-187.2012312.36
6622004.05.14 14:43close3300.121.75740.00000.0000-82.8012229.56
6632004.05.14 14:43close3290.121.75740.00000.0000-106.8012122.76
6642004.05.14 14:43close3323.241.75740.00000.0000388.8012511.56
6652004.05.14 14:43sell3330.131.75700.00000.0000
6662004.05.14 14:52close3330.131.75610.00000.000011.7012523.26
6672004.05.14 14:52sell3340.131.75570.00000.0000
6682004.05.14 15:03close3340.131.75480.00000.000011.7012534.96
6692004.05.14 16:00buy3350.131.76450.00000.0000
6702004.05.14 16:19buy3360.131.76250.00000.0000
6712004.05.14 16:37buy3370.481.75940.00000.0000
6722004.05.17 00:04close3360.131.76120.00000.0000-17.2012517.76
6732004.05.17 00:04close3350.131.76120.00000.0000-43.2012474.56
6742004.05.17 00:04close3370.481.76120.00000.000085.2912559.85
6752004.05.17 00:05buy3380.131.76170.00000.0000
6762004.05.17 00:37buy3390.131.75960.00000.0000
6772004.05.17 02:37close3380.131.76130.00000.0000-5.2012554.65
6782004.05.17 02:37close3390.131.76130.00000.000022.1012576.75
6792004.05.17 03:00buy3400.131.76220.00000.0000
6802004.05.17 03:13close3400.131.76310.00000.000011.7012588.45
6812004.05.17 03:13buy3410.131.76350.00000.0000
6822004.05.17 03:29buy3420.131.76140.00000.0000
6832004.05.17 04:18close3410.131.76310.00000.0000-5.2012583.25
6842004.05.17 04:18close3420.131.76310.00000.000022.1012605.35
6852004.05.17 04:18buy3430.131.76360.00000.0000
6862004.05.17 04:28close3430.131.76450.00000.000011.7012617.05
6872004.05.17 04:28buy3440.131.76490.00000.0000
6882004.05.17 04:37close3440.131.76600.00000.000014.3012631.35
6892004.05.17 04:37buy3450.131.76630.00000.0000
6902004.05.17 04:59buy3460.131.76410.00000.0000
6912004.05.17 05:20close3450.131.76560.00000.0000-9.1012622.25
6922004.05.17 05:20close3460.131.76560.00000.000019.5012641.75
6932004.05.17 05:20buy3470.131.76600.00000.0000
6942004.05.17 05:37close3470.131.76710.00000.000014.3012656.05
6952004.05.17 05:37buy3480.131.76760.00000.0000
6962004.05.17 06:37buy3490.131.76560.00000.0000
6972004.05.17 08:37buy3500.521.76260.00000.0000
6982004.05.17 09:00close3490.131.76410.00000.0000-19.5012636.55
6992004.05.17 09:00close3480.131.76410.00000.0000-45.5012591.05
7002004.05.17 09:00close3500.521.76410.00000.000078.0012669.05
7012004.05.17 09:00buy3510.131.76460.00000.0000
7022004.05.17 09:06close3510.131.76470.00000.00001.3012670.35
7032004.05.17 09:06buy3520.131.76510.00000.0000
7042004.05.17 09:17close3520.131.76620.00000.000014.3012684.65
7052004.05.17 09:17buy3530.131.76670.00000.0000
7062004.05.17 09:20close3530.131.76780.00000.000014.3012698.95
7072004.05.17 09:20buy3540.131.76810.00000.0000
7082004.05.17 09:27close3540.131.76900.00000.000011.7012710.65
7092004.05.17 09:27buy3550.131.76940.00000.0000
7102004.05.17 09:28close3550.131.77030.00000.000011.7012722.35
7112004.05.17 09:28buy3560.131.77070.00000.0000
7122004.05.17 09:37close3560.131.77160.00000.000011.7012734.05
7132004.05.17 09:37buy3570.131.77200.00000.0000
7142004.05.17 09:40close3570.131.77290.00000.000011.7012745.75
7152004.05.17 09:40buy3580.131.77330.00000.0000
7162004.05.17 09:51buy3590.131.77130.00000.0000
7172004.05.17 10:36buy3600.521.76820.00000.0000
7182004.05.17 11:27close3590.131.76970.00000.0000-20.8012724.95
7192004.05.17 11:27close3580.131.76970.00000.0000-46.8012678.15
7202004.05.17 11:27close3600.521.76970.00000.000078.0012756.15
7212004.05.17 11:27buy3610.131.77010.00000.0000
7222004.05.17 11:37close3610.131.77100.00000.000011.7012767.85
7232004.05.17 11:37buy3620.131.77140.00000.0000
7242004.05.17 12:30buy3630.131.76940.00000.0000
7252004.05.17 14:27close3620.131.77080.00000.0000-7.8012760.05
7262004.05.17 14:27close3630.131.77080.00000.000018.2012778.25