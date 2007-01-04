Interbank FX, LLC

Account: 1341126 Name: LowerRiskGoblin Currency: USD 2007 January 9, 00:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
190084852007.01.04 23:39balanceDeposit10 000.00
190087932007.01.04 23:42sell1.00usdjpym118.790.000.002007.01.05 00:36118.700.000.000.007.58
190088002007.01.04 23:43buy1.00usdchfm1.23230.00000.00002007.01.05 00:361.23240.000.000.000.81
190088012007.01.04 23:43sell1.00eurusdm1.30900.00000.00002007.01.05 00:361.30850.000.000.005.00
190088472007.01.04 23:43sell1.00gbpusdm1.94370.00000.00002007.01.05 00:071.94280.000.000.009.00
190108402007.01.05 00:07sell1.00gbpusdm1.94240.00000.00002007.01.05 00:361.94230.000.000.001.00
190125082007.01.05 00:36buy1.00usdchfm1.23280.00000.00002007.01.05 00:481.23300.000.000.001.62
190125692007.01.05 00:36sell1.00eurusdm1.30840.00000.00002007.01.05 00:481.30820.000.000.002.00
190126382007.01.05 00:37sell1.00gbpusdm1.94190.00000.00002007.01.05 00:501.94070.000.000.0012.00
190141532007.01.05 00:48buy1.00usdchfm1.23340.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.00-8.93
190142262007.01.05 00:48sell1.00eurusdm1.30800.00000.00002007.01.05 02:451.30820.000.000.00-2.00
190147612007.01.05 00:50sell1.00gbpusdm1.94040.00000.00002007.01.05 02:171.94060.000.000.00-2.00
190172532007.01.05 01:00buy1.30usdchfm1.23240.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.00-1.05
190191862007.01.05 01:21sell1.30gbpusdm1.94140.00000.00002007.01.05 02:171.94060.000.000.0010.40
190192732007.01.05 01:21buy1.69usdchfm1.23130.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.0013.71
190198672007.01.05 01:26sell1.29eurusdm1.30910.00000.00002007.01.05 02:451.30820.000.000.0011.61
190202462007.01.05 01:30sell1.00usdjpym118.470.000.002007.01.05 03:03118.530.000.000.00-5.06
190226242007.01.05 02:17sell1.00gbpusdm1.94030.00000.00002007.01.05 02:591.93930.000.000.0010.00
190239182007.01.05 02:45sell1.00eurusdm1.30800.00000.00002007.01.05 03:021.30690.000.000.0011.00
190251422007.01.05 02:59sell1.00gbpusdm1.93900.00000.00002007.01.05 03:021.93830.000.000.007.00
190261662007.01.05 03:02sell1.01eurusdm1.30660.00000.00002007.01.05 04:201.30700.000.000.00-4.04
190263162007.01.05 03:02sell1.01gbpusdm1.93770.00000.00002007.01.05 04:131.93770.000.000.000.00
190263942007.01.05 03:02buy1.01usdchfm1.23290.00000.00002007.01.05 13:301.23490.000.000.0016.36
190296972007.01.05 03:32buy1.31usdchfm1.23200.00000.00002007.01.05 13:301.23480.000.000.0029.71
190299542007.01.05 03:35sell1.30gbpusdm1.93870.00000.00002007.01.05 04:131.93770.000.000.0013.00
190303052007.01.05 03:36sell1.30eurusdm1.30760.00000.00002007.01.05 04:201.30700.000.000.007.80
190328872007.01.05 04:00sell1.00usdjpym118.310.000.002007.01.05 07:06118.180.000.000.0011.00
190337372007.01.05 04:13sell1.01gbpusdm1.93730.00000.00002007.01.05 04:201.93620.000.000.0011.11
190352442007.01.05 04:20sell1.01gbpusdm1.93570.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0016.16
190354662007.01.05 04:20sell1.01eurusdm1.30670.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.00-8.08
190382532007.01.05 05:13sell1.31gbpusdm1.93670.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0034.06
190394012007.01.05 05:38sell1.30eurusdm1.30770.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.002.60
190417922007.01.05 06:32sell1.69gbpusdm1.93780.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0062.53
190424082007.01.05 06:44buy1.69usdchfm1.23090.00000.00002007.01.05 13:301.23490.000.000.0054.74
190425492007.01.05 06:44sell2.18gbpusdm1.93880.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.00102.46
190430722007.01.05 06:48sell1.68eurusdm1.30880.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.0021.84
190444642007.01.05 06:58buy2.18usdchfm1.22990.00000.00002007.01.05 13:301.23440.000.000.0079.47
190457512007.01.05 07:06sell0.99usdjpym118.150.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.00-8.37
190483282007.01.05 07:23sell1.29usdjpym118.260.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.001.09
190487982007.01.05 07:24sell1.00eurusdm1.30730.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.00-17.00
190494812007.01.05 07:27sell1.29eurusdm1.30830.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.00-9.03
190544222007.01.05 07:49sell1.63eurusdm1.30940.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.006.52
190562862007.01.05 07:54sell1.60usdjpym118.360.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.0014.88
190573162007.01.05 07:58sell2.08eurusdm1.31040.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.0029.12
190606912007.01.05 08:22sell0.97usdjpym118.210.000.002007.01.05 08:38118.090.000.000.009.86
190614082007.01.05 08:25sell0.98eurusdm1.30870.00000.00002007.01.05 12:081.30880.000.000.00-0.98
190626672007.01.05 08:38sell0.99usdjpym118.060.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.00-6.70
190633492007.01.05 08:45buy0.98gbpusdm1.94140.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-86.24
190638582007.01.05 08:50buy1.29gbpusdm1.94040.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-100.62
190673942007.01.05 09:34sell1.27usdjpym118.170.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.003.22
190682442007.01.05 09:44sell1.26eurusdm1.30970.00000.00002007.01.05 12:081.30870.000.000.0012.60
190723662007.01.05 11:07buy1.68gbpusdm1.93930.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-112.56
190756762007.01.05 12:08sell1.68usdjpym118.280.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.0019.91
190757502007.01.05 12:08sell0.99eurusdm1.30850.00000.00002007.01.05 13:301.30360.000.000.0048.51
190773792007.01.05 12:45sell0.99usdjpym118.100.000.002007.01.05 13:30118.420.000.000.00-26.75
190847782007.01.05 13:30sell1.03usdjpym118.170.000.002007.01.08 00:50118.460.000.00-1.50-25.22
190848662007.01.05 13:30sell1.03eurusdm1.30210.00000.00002007.01.05 13:321.30100.000.000.0011.33
190848882007.01.05 13:30buy1.03gbpusdm1.93460.00000.00002007.01.05 13:511.93000.000.000.00-47.38
190851072007.01.05 13:30sell1.03gbpusdm1.93260.00000.00002007.01.05 13:391.93060.000.000.0020.60
190853292007.01.05 13:31buy1.34gbpusdm1.93360.00000.00002007.01.05 13:511.93020.000.000.00-45.56
190857722007.01.05 13:31sell1.33usdjpym118.320.000.002007.01.08 00:50118.450.000.00-1.94-14.60
190861202007.01.05 13:31buy1.73gbpusdm1.93230.00000.00002007.01.05 13:511.92990.000.000.00-41.52
190871072007.01.05 13:31sell1.73usdjpym118.420.000.002007.01.08 00:50118.460.000.00-2.52-5.84
190873532007.01.05 13:31buy2.21gbpusdm1.93120.00000.00002007.01.05 13:511.93000.000.000.00-26.52
190881952007.01.05 13:32sell2.21usdjpym118.530.000.002007.01.08 00:50118.470.000.00-3.2211.19
190893192007.01.05 13:32sell1.00eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 13:391.30050.000.000.00-2.00
190914512007.01.05 13:34sell1.31eurusdm1.30140.00000.00002007.01.05 13:391.30050.000.000.0011.79
190935942007.01.05 13:39sell1.01gbpusdm1.93030.00000.00002007.01.05 13:501.92930.000.000.0010.10
190937152007.01.05 13:39sell1.01eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 15:531.30050.000.000.00-2.02
190944202007.01.05 13:40sell1.31gbpusdm1.93130.00000.00002007.01.05 13:501.92930.000.000.0026.20
190980652007.01.05 13:50sell1.00gbpusdm1.92910.00000.00002007.01.05 15:511.93030.000.000.00-12.00
190984982007.01.05 13:51sell1.30gbpusdm1.93020.00000.00002007.01.05 15:511.93020.000.000.000.00
191056492007.01.05 14:15buy1.00usdchfm1.23820.00000.00002007.01.05 15:571.23840.000.000.001.61
191056892007.01.05 14:15buy1.00usdjpym118.850.000.002007.01.05 17:36118.840.000.000.00-0.84
191135662007.01.05 14:41buy1.29usdchfm1.23710.00000.00002007.01.05 15:571.23840.000.000.0013.54
191143652007.01.05 14:44sell1.68gbpusdm1.93120.00000.00002007.01.05 15:501.93040.000.000.0013.44
191149072007.01.05 14:45sell1.29eurusdm1.30140.00000.00002007.01.05 15:531.30050.000.000.0011.61
191157122007.01.05 14:48sell2.18gbpusdm1.93230.00000.00002007.01.05 15:501.93030.000.000.0043.60
191175192007.01.05 14:59buy1.30usdjpym118.750.000.002007.01.05 17:36118.830.000.000.008.75
191199652007.01.05 15:23buy1.68usdjpym118.640.000.002007.01.05 17:36118.840.000.000.0028.27
191214332007.01.05 15:51sell1.01gbpusdm1.92990.00000.00002007.01.05 15:571.92790.000.000.0020.20
191217472007.01.05 15:53sell1.01eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 15:571.29930.000.000.0010.10
191227072007.01.05 15:57buy1.01usdchfm1.23880.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.001.00-14.70
191227212007.01.05 15:57sell1.01gbpusdm1.92740.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.04-32.32
191230002007.01.05 15:57sell1.01eurusdm1.29890.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.00-8.08
191265062007.01.05 16:12buy1.31usdchfm1.23770.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.001.30-7.41
191269812007.01.05 16:20sell1.31gbpusdm1.92850.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.05-27.51
191270362007.01.05 16:20sell1.31eurusdm1.29990.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.002.62
191274162007.01.05 16:22buy1.70usdchfm1.23670.00000.00002007.01.08 00:471.23690.000.001.682.75
191285032007.01.05 16:38sell1.69gbpusdm1.92960.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.07-16.90
191291302007.01.05 16:40sell2.20gbpusdm1.93060.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.090.00
191305042007.01.05 17:04sell1.68eurusdm1.30100.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.0021.84
191326822007.01.05 17:37sell1.01eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 00:171.29970.000.000.60-2.02
191359962007.01.05 19:03sell1.31eurusdm1.30050.00000.00002007.01.08 00:171.29970.000.000.7710.48
191363652007.01.05 19:06buy2.20usdchfm1.23560.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.002.1824.90
191477302007.01.07 23:01sell1.00gbpusdm1.93010.00000.00002007.01.08 00:171.92900.000.000.0011.00
191531202007.01.08 00:17sell1.02gbpusdm1.92850.00000.00002007.01.08 00:471.92750.000.000.0010.20
191531432007.01.08 00:17sell1.02eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 02:061.29970.000.000.00-2.04
191549802007.01.08 00:47sell1.03gbpusdm1.92710.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.00-11.33
191558672007.01.08 00:56sell1.34gbpusdm1.92820.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.000.00
191574182007.01.08 01:15sell1.34eurusdm1.30060.00000.00002007.01.08 02:061.29970.000.000.0012.06
191574942007.01.08 01:15sell1.73gbpusdm1.92920.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.0017.30
191582792007.01.08 01:32sell1.03usdjpym118.270.000.002007.01.08 05:52118.280.000.000.00-0.87
191592182007.01.08 02:00sell1.03gbpusdm1.92780.00000.00002007.01.09 00:021.94100.000.000.04-135.96
191595022007.01.08 02:06sell1.03eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.00-8.24
191606712007.01.08 03:19sell1.34gbpusdm1.92880.00000.00002007.01.09 00:021.94080.000.000.05-160.80
191611552007.01.08 03:47sell1.34usdjpym118.360.000.002007.01.08 05:52118.280.000.000.009.06
191638572007.01.08 05:33sell1.74gbpusdm1.92990.00000.00002007.01.09 00:021.94090.000.000.07-191.40
191638772007.01.08 05:33sell1.34eurusdm1.30060.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.004.02
191645642007.01.08 05:40sell2.25gbpusdm1.93090.00000.00002007.01.09 00:021.94090.000.000.09-225.00
191688012007.01.08 07:19sell1.69eurusdm1.30160.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.0021.97
191713652007.01.08 07:37sell1.02eurusdm1.30010.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.00-10.20
191742202007.01.08 08:15buy1.01gbpusdm1.93370.00000.00002007.01.09 00:021.94050.000.00-0.1268.68
191754642007.01.08 08:31sell1.31eurusdm1.30120.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.001.31
191770382007.01.08 08:53sell1.69eurusdm1.30220.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.0018.59
191807582007.01.08 09:54buy1.33gbpusdm1.93260.00000.00002007.01.09 00:021.94050.000.00-0.15105.07
191819142007.01.08 10:17buy1.73gbpusdm1.93160.00000.00002007.01.09 00:021.94060.000.00-0.20155.70
191902952007.01.08 13:30buy1.02usdjpym118.760.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.00-13.76
191908562007.01.08 13:37buy2.25gbpusdm1.93050.00000.00002007.01.09 00:021.94060.000.00-0.26227.25
191977412007.01.08 14:14buy1.33usdjpym118.670.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.00-7.85
192004412007.01.08 14:46buy1.73usdjpym118.570.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.004.38
192017622007.01.08 14:58buy2.21usdjpym118.460.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.0026.09
192077952007.01.08 16:21buy1.02usdjpym118.640.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.00-7.74
192084852007.01.08 16:36buy1.33usdjpym118.540.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.001.12
192095072007.01.08 16:47buy1.73usdjpym118.440.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.0016.05
192141422007.01.08 17:31buy1.02eurusdm1.30240.00000.00002007.01.08 18:021.30360.000.000.0012.24
192141632007.01.08 17:31sell1.02usdchfm1.23480.00000.00002007.01.08 18:021.23480.000.000.000.00
192150792007.01.08 17:45sell1.33usdchfm1.23580.00000.00002007.01.08 18:021.23480.000.000.0010.77
192152722007.01.08 17:46buy1.02usdjpym118.590.000.002007.01.08 18:56118.580.000.000.00-0.86
192163412007.01.08 18:02sell1.02usdchfm1.23420.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.06-13.21
192163422007.01.08 18:02buy1.33usdjpym118.490.000.002007.01.08 18:56118.580.000.000.0010.09
192182242007.01.08 18:31sell1.33usdchfm1.23510.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.38-7.53
192199502007.01.08 18:56buy1.02usdjpym118.610.000.002007.01.08 19:07118.750.000.000.0012.03
192210192007.01.08 19:03sell1.73usdchfm1.23620.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.805.60
192216982007.01.08 19:07buy1.02usdjpym118.800.000.002007.01.08 22:52118.790.000.001.40-0.86
192219152007.01.08 19:07sell2.25usdchfm1.23720.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-2.3425.49
192237582007.01.08 19:37buy1.33usdjpym118.690.000.002007.01.08 22:52118.790.000.001.8311.20
192312922007.01.08 22:52buy1.03usdjpym118.820.000.002007.01.09 00:15118.750.000.000.00-6.07
192335182007.01.08 23:45buy1.34usdjpym118.710.000.002007.01.09 00:15118.750.000.000.004.51
  0.00 0.00 -5.23 282.41
Closed P/L: 277.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
192354082007.01.09 00:02buy1.03gbpusdm1.94100.00000.0000 1.94300.000.000.0020.60
  0.00 0.00 0.00 20.60
 Floating P/L: 20.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 277.18 Floating P/L: 20.60 Margin: 51.50
Balance: 10 277.18 Equity: 10 297.78 Free Margin: 10 246.28