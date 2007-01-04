Interbank FX, LLC
|Account: 1341126
|Name: LowerRiskGoblin
|Currency: USD
|2007 January 9, 00:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19008485
|2007.01.04 23:39
|balance
|Deposit
|10 000.00
|19008793
|2007.01.04 23:42
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.79
|0.00
|0.00
|2007.01.05 00:36
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|19008800
|2007.01.04 23:43
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:36
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|19008801
|2007.01.04 23:43
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:36
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|19008847
|2007.01.04 23:43
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:07
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19010840
|2007.01.05 00:07
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:36
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|19012508
|2007.01.05 00:36
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:48
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|19012569
|2007.01.05 00:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:48
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19012638
|2007.01.05 00:37
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 00:50
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19014153
|2007.01.05 00:48
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 03:02
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.93
|19014226
|2007.01.05 00:48
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:45
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19014761
|2007.01.05 00:50
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:17
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19017253
|2007.01.05 01:00
|buy
|1.30
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 03:02
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|19019186
|2007.01.05 01:21
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:17
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|19019273
|2007.01.05 01:21
|buy
|1.69
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 03:02
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|13.71
|19019867
|2007.01.05 01:26
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:45
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|19020246
|2007.01.05 01:30
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.47
|0.00
|0.00
|2007.01.05 03:03
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|19022624
|2007.01.05 02:17
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9403
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:59
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|19023918
|2007.01.05 02:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 03:02
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|19025142
|2007.01.05 02:59
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9390
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 03:02
|1.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|19026166
|2007.01.05 03:02
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:20
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|19026316
|2007.01.05 03:02
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:13
|1.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19026394
|2007.01.05 03:02
|buy
|1.01
|usdchfm
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|19029697
|2007.01.05 03:32
|buy
|1.31
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|29.71
|19029954
|2007.01.05 03:35
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:13
|1.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|19030305
|2007.01.05 03:36
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:20
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|19032887
|2007.01.05 04:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.31
|0.00
|0.00
|2007.01.05 07:06
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|19033737
|2007.01.05 04:13
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9373
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:20
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|19035244
|2007.01.05 04:20
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9357
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|19035466
|2007.01.05 04:20
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.3067
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 07:24
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|19038253
|2007.01.05 05:13
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9367
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|34.06
|19039401
|2007.01.05 05:38
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 07:24
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|19041792
|2007.01.05 06:32
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|62.53
|19042408
|2007.01.05 06:44
|buy
|1.69
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|54.74
|19042549
|2007.01.05 06:44
|sell
|2.18
|gbpusdm
|1.9388
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|102.46
|19043072
|2007.01.05 06:48
|sell
|1.68
|eurusdm
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 07:24
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|19044464
|2007.01.05 06:58
|buy
|2.18
|usdchfm
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|79.47
|19045751
|2007.01.05 07:06
|sell
|0.99
|usdjpym
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.01.05 08:22
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.37
|19048328
|2007.01.05 07:23
|sell
|1.29
|usdjpym
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.01.05 08:22
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|19048798
|2007.01.05 07:24
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|19049481
|2007.01.05 07:27
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.03
|19054422
|2007.01.05 07:49
|sell
|1.63
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|19056286
|2007.01.05 07:54
|sell
|1.60
|usdjpym
|118.36
|0.00
|0.00
|2007.01.05 08:22
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|14.88
|19057316
|2007.01.05 07:58
|sell
|2.08
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|29.12
|19060691
|2007.01.05 08:22
|sell
|0.97
|usdjpym
|118.21
|0.00
|0.00
|2007.01.05 08:38
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|19061408
|2007.01.05 08:25
|sell
|0.98
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:08
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|19062667
|2007.01.05 08:38
|sell
|0.99
|usdjpym
|118.06
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:45
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|19063349
|2007.01.05 08:45
|buy
|0.98
|gbpusdm
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.24
|19063858
|2007.01.05 08:50
|buy
|1.29
|gbpusdm
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.62
|19067394
|2007.01.05 09:34
|sell
|1.27
|usdjpym
|118.17
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:45
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|19068244
|2007.01.05 09:44
|sell
|1.26
|eurusdm
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 12:08
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|19072366
|2007.01.05 11:07
|buy
|1.68
|gbpusdm
|1.9393
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.56
|19075676
|2007.01.05 12:08
|sell
|1.68
|usdjpym
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.01.05 12:45
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|19.91
|19075750
|2007.01.05 12:08
|sell
|0.99
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:30
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|48.51
|19077379
|2007.01.05 12:45
|sell
|0.99
|usdjpym
|118.10
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:30
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.75
|19084778
|2007.01.05 13:30
|sell
|1.03
|usdjpym
|118.17
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.46
|0.00
|0.00
|-1.50
|-25.22
|19084866
|2007.01.05 13:30
|sell
|1.03
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:32
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|19084888
|2007.01.05 13:30
|buy
|1.03
|gbpusdm
|1.9346
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:51
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.38
|19085107
|2007.01.05 13:30
|sell
|1.03
|gbpusdm
|1.9326
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:39
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|19085329
|2007.01.05 13:31
|buy
|1.34
|gbpusdm
|1.9336
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:51
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.56
|19085772
|2007.01.05 13:31
|sell
|1.33
|usdjpym
|118.32
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.45
|0.00
|0.00
|-1.94
|-14.60
|19086120
|2007.01.05 13:31
|buy
|1.73
|gbpusdm
|1.9323
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:51
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.52
|19087107
|2007.01.05 13:31
|sell
|1.73
|usdjpym
|118.42
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.46
|0.00
|0.00
|-2.52
|-5.84
|19087353
|2007.01.05 13:31
|buy
|2.21
|gbpusdm
|1.9312
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:51
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|19088195
|2007.01.05 13:32
|sell
|2.21
|usdjpym
|118.53
|0.00
|0.00
|2007.01.08 00:50
|118.47
|0.00
|0.00
|-3.22
|11.19
|19089319
|2007.01.05 13:32
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:39
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19091451
|2007.01.05 13:34
|sell
|1.31
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:39
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|19093594
|2007.01.05 13:39
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:50
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|19093715
|2007.01.05 13:39
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:53
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|19094420
|2007.01.05 13:40
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:50
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|26.20
|19098065
|2007.01.05 13:50
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9291
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:51
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|19098498
|2007.01.05 13:51
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9302
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:51
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19105649
|2007.01.05 14:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2382
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:57
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|19105689
|2007.01.05 14:15
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.85
|0.00
|0.00
|2007.01.05 17:36
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19113566
|2007.01.05 14:41
|buy
|1.29
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:57
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|13.54
|19114365
|2007.01.05 14:44
|sell
|1.68
|gbpusdm
|1.9312
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|19114907
|2007.01.05 14:45
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:53
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|19115712
|2007.01.05 14:48
|sell
|2.18
|gbpusdm
|1.9323
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|19117519
|2007.01.05 14:59
|buy
|1.30
|usdjpym
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.01.05 17:36
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.75
|19119965
|2007.01.05 15:23
|buy
|1.68
|usdjpym
|118.64
|0.00
|0.00
|2007.01.05 17:36
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|28.27
|19121433
|2007.01.05 15:51
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9299
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:57
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|19121747
|2007.01.05 15:53
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:57
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|19122707
|2007.01.05 15:57
|buy
|1.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:47
|1.2370
|0.00
|0.00
|1.00
|-14.70
|19122721
|2007.01.05 15:57
|sell
|1.01
|gbpusdm
|1.9274
|0.0000
|0.0000
|2007.01.07 23:00
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.04
|-32.32
|19123000
|2007.01.05 15:57
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:37
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|19126506
|2007.01.05 16:12
|buy
|1.31
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:47
|1.2370
|0.00
|0.00
|1.30
|-7.41
|19126981
|2007.01.05 16:20
|sell
|1.31
|gbpusdm
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.07 23:00
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.05
|-27.51
|19127036
|2007.01.05 16:20
|sell
|1.31
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:37
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|19127416
|2007.01.05 16:22
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:47
|1.2369
|0.00
|0.00
|1.68
|2.75
|19128503
|2007.01.05 16:38
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9296
|0.0000
|0.0000
|2007.01.07 23:00
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.07
|-16.90
|19129130
|2007.01.05 16:40
|sell
|2.20
|gbpusdm
|1.9306
|0.0000
|0.0000
|2007.01.07 23:00
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|19130504
|2007.01.05 17:04
|sell
|1.68
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:37
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|19132682
|2007.01.05 17:37
|sell
|1.01
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:17
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.60
|-2.02
|19135996
|2007.01.05 19:03
|sell
|1.31
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:17
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.77
|10.48
|19136365
|2007.01.05 19:06
|buy
|2.20
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:47
|1.2370
|0.00
|0.00
|2.18
|24.90
|19147730
|2007.01.07 23:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:17
|1.9290
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|19153120
|2007.01.08 00:17
|sell
|1.02
|gbpusdm
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 00:47
|1.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|19153143
|2007.01.08 00:17
|sell
|1.02
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:06
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|19154980
|2007.01.08 00:47
|sell
|1.03
|gbpusdm
|1.9271
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:00
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.33
|19155867
|2007.01.08 00:56
|sell
|1.34
|gbpusdm
|1.9282
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:00
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19157418
|2007.01.08 01:15
|sell
|1.34
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:06
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|19157494
|2007.01.08 01:15
|sell
|1.73
|gbpusdm
|1.9292
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 02:00
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|19158279
|2007.01.08 01:32
|sell
|1.03
|usdjpym
|118.27
|0.00
|0.00
|2007.01.08 05:52
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|19159218
|2007.01.08 02:00
|sell
|1.03
|gbpusdm
|1.9278
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.04
|-135.96
|19159502
|2007.01.08 02:06
|sell
|1.03
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 07:37
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.24
|19160671
|2007.01.08 03:19
|sell
|1.34
|gbpusdm
|1.9288
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.05
|-160.80
|19161155
|2007.01.08 03:47
|sell
|1.34
|usdjpym
|118.36
|0.00
|0.00
|2007.01.08 05:52
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|19163857
|2007.01.08 05:33
|sell
|1.74
|gbpusdm
|1.9299
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.07
|-191.40
|19163877
|2007.01.08 05:33
|sell
|1.34
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 07:37
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|19164564
|2007.01.08 05:40
|sell
|2.25
|gbpusdm
|1.9309
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.09
|-225.00
|19168801
|2007.01.08 07:19
|sell
|1.69
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 07:37
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|21.97
|19171365
|2007.01.08 07:37
|sell
|1.02
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 09:53
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|19174220
|2007.01.08 08:15
|buy
|1.01
|gbpusdm
|1.9337
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9405
|0.00
|0.00
|-0.12
|68.68
|19175464
|2007.01.08 08:31
|sell
|1.31
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 09:53
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|19177038
|2007.01.08 08:53
|sell
|1.69
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 09:53
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|18.59
|19180758
|2007.01.08 09:54
|buy
|1.33
|gbpusdm
|1.9326
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9405
|0.00
|0.00
|-0.15
|105.07
|19181914
|2007.01.08 10:17
|buy
|1.73
|gbpusdm
|1.9316
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9406
|0.00
|0.00
|-0.20
|155.70
|19190295
|2007.01.08 13:30
|buy
|1.02
|usdjpym
|118.76
|0.00
|0.00
|2007.01.08 16:21
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.76
|19190856
|2007.01.08 13:37
|buy
|2.25
|gbpusdm
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.09 00:02
|1.9406
|0.00
|0.00
|-0.26
|227.25
|19197741
|2007.01.08 14:14
|buy
|1.33
|usdjpym
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.01.08 16:21
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|19200441
|2007.01.08 14:46
|buy
|1.73
|usdjpym
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.01.08 16:21
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|19201762
|2007.01.08 14:58
|buy
|2.21
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.01.08 16:21
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|26.09
|19207795
|2007.01.08 16:21
|buy
|1.02
|usdjpym
|118.64
|0.00
|0.00
|2007.01.08 17:46
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|19208485
|2007.01.08 16:36
|buy
|1.33
|usdjpym
|118.54
|0.00
|0.00
|2007.01.08 17:46
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|19209507
|2007.01.08 16:47
|buy
|1.73
|usdjpym
|118.44
|0.00
|0.00
|2007.01.08 17:46
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|19214142
|2007.01.08 17:31
|buy
|1.02
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:02
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|19214163
|2007.01.08 17:31
|sell
|1.02
|usdchfm
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:02
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19215079
|2007.01.08 17:45
|sell
|1.33
|usdchfm
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 18:02
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|19215272
|2007.01.08 17:46
|buy
|1.02
|usdjpym
|118.59
|0.00
|0.00
|2007.01.08 18:56
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|19216341
|2007.01.08 18:02
|sell
|1.02
|usdchfm
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 23:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.06
|-13.21
|19216342
|2007.01.08 18:02
|buy
|1.33
|usdjpym
|118.49
|0.00
|0.00
|2007.01.08 18:56
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|19218224
|2007.01.08 18:31
|sell
|1.33
|usdchfm
|1.2351
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 23:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.38
|-7.53
|19219950
|2007.01.08 18:56
|buy
|1.02
|usdjpym
|118.61
|0.00
|0.00
|2007.01.08 19:07
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|19221019
|2007.01.08 19:03
|sell
|1.73
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 23:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.80
|5.60
|19221698
|2007.01.08 19:07
|buy
|1.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|0.00
|2007.01.08 22:52
|118.79
|0.00
|0.00
|1.40
|-0.86
|19221915
|2007.01.08 19:07
|sell
|2.25
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|2007.01.08 23:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|-2.34
|25.49
|19223758
|2007.01.08 19:37
|buy
|1.33
|usdjpym
|118.69
|0.00
|0.00
|2007.01.08 22:52
|118.79
|0.00
|0.00
|1.83
|11.20
|19231292
|2007.01.08 22:52
|buy
|1.03
|usdjpym
|118.82
|0.00
|0.00
|2007.01.09 00:15
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|19233518
|2007.01.08 23:45
|buy
|1.34
|usdjpym
|118.71
|0.00
|0.00
|2007.01.09 00:15
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|
|0.00
|0.00
|-5.23
|282.41
|Closed P/L:
|277.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19235408
|2007.01.09 00:02
|buy
|1.03
|gbpusdm
|1.9410
|0.0000
|0.0000
|
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|
|0.00
|0.00
|0.00
|20.60
|
|Floating P/L:
|20.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|277.18
|Floating P/L:
|20.60
|Margin:
|51.50
|Balance:
|10 277.18
|Equity:
|10 297.78
|Free Margin:
|10 246.28