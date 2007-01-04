Interbank FX, LLC

Account: 1341126 Name: LowerRiskGoblin Currency: USD 2007 January 11, 13:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
190084852007.01.04 23:39balanceDeposit10 000.00
190087932007.01.04 23:42sell1.00usdjpym118.790.000.002007.01.05 00:36118.700.000.000.007.58
190088002007.01.04 23:43buy1.00usdchfm1.23230.00000.00002007.01.05 00:361.23240.000.000.000.81
190088012007.01.04 23:43sell1.00eurusdm1.30900.00000.00002007.01.05 00:361.30850.000.000.005.00
190088472007.01.04 23:43sell1.00gbpusdm1.94370.00000.00002007.01.05 00:071.94280.000.000.009.00
190108402007.01.05 00:07sell1.00gbpusdm1.94240.00000.00002007.01.05 00:361.94230.000.000.001.00
190125082007.01.05 00:36buy1.00usdchfm1.23280.00000.00002007.01.05 00:481.23300.000.000.001.62
190125692007.01.05 00:36sell1.00eurusdm1.30840.00000.00002007.01.05 00:481.30820.000.000.002.00
190126382007.01.05 00:37sell1.00gbpusdm1.94190.00000.00002007.01.05 00:501.94070.000.000.0012.00
190141532007.01.05 00:48buy1.00usdchfm1.23340.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.00-8.93
190142262007.01.05 00:48sell1.00eurusdm1.30800.00000.00002007.01.05 02:451.30820.000.000.00-2.00
190147612007.01.05 00:50sell1.00gbpusdm1.94040.00000.00002007.01.05 02:171.94060.000.000.00-2.00
190172532007.01.05 01:00buy1.30usdchfm1.23240.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.00-1.05
190191862007.01.05 01:21sell1.30gbpusdm1.94140.00000.00002007.01.05 02:171.94060.000.000.0010.40
190192732007.01.05 01:21buy1.69usdchfm1.23130.00000.00002007.01.05 03:021.23230.000.000.0013.71
190198672007.01.05 01:26sell1.29eurusdm1.30910.00000.00002007.01.05 02:451.30820.000.000.0011.61
190202462007.01.05 01:30sell1.00usdjpym118.470.000.002007.01.05 03:03118.530.000.000.00-5.06
190226242007.01.05 02:17sell1.00gbpusdm1.94030.00000.00002007.01.05 02:591.93930.000.000.0010.00
190239182007.01.05 02:45sell1.00eurusdm1.30800.00000.00002007.01.05 03:021.30690.000.000.0011.00
190251422007.01.05 02:59sell1.00gbpusdm1.93900.00000.00002007.01.05 03:021.93830.000.000.007.00
190261662007.01.05 03:02sell1.01eurusdm1.30660.00000.00002007.01.05 04:201.30700.000.000.00-4.04
190263162007.01.05 03:02sell1.01gbpusdm1.93770.00000.00002007.01.05 04:131.93770.000.000.000.00
190263942007.01.05 03:02buy1.01usdchfm1.23290.00000.00002007.01.05 13:301.23490.000.000.0016.36
190296972007.01.05 03:32buy1.31usdchfm1.23200.00000.00002007.01.05 13:301.23480.000.000.0029.71
190299542007.01.05 03:35sell1.30gbpusdm1.93870.00000.00002007.01.05 04:131.93770.000.000.0013.00
190303052007.01.05 03:36sell1.30eurusdm1.30760.00000.00002007.01.05 04:201.30700.000.000.007.80
190328872007.01.05 04:00sell1.00usdjpym118.310.000.002007.01.05 07:06118.180.000.000.0011.00
190337372007.01.05 04:13sell1.01gbpusdm1.93730.00000.00002007.01.05 04:201.93620.000.000.0011.11
190352442007.01.05 04:20sell1.01gbpusdm1.93570.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0016.16
190354662007.01.05 04:20sell1.01eurusdm1.30670.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.00-8.08
190382532007.01.05 05:13sell1.31gbpusdm1.93670.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0034.06
190394012007.01.05 05:38sell1.30eurusdm1.30770.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.002.60
190417922007.01.05 06:32sell1.69gbpusdm1.93780.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.0062.53
190424082007.01.05 06:44buy1.69usdchfm1.23090.00000.00002007.01.05 13:301.23490.000.000.0054.74
190425492007.01.05 06:44sell2.18gbpusdm1.93880.00000.00002007.01.05 13:301.93410.000.000.00102.46
190430722007.01.05 06:48sell1.68eurusdm1.30880.00000.00002007.01.05 07:241.30750.000.000.0021.84
190444642007.01.05 06:58buy2.18usdchfm1.22990.00000.00002007.01.05 13:301.23440.000.000.0079.47
190457512007.01.05 07:06sell0.99usdjpym118.150.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.00-8.37
190483282007.01.05 07:23sell1.29usdjpym118.260.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.001.09
190487982007.01.05 07:24sell1.00eurusdm1.30730.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.00-17.00
190494812007.01.05 07:27sell1.29eurusdm1.30830.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.00-9.03
190544222007.01.05 07:49sell1.63eurusdm1.30940.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.006.52
190562862007.01.05 07:54sell1.60usdjpym118.360.000.002007.01.05 08:22118.250.000.000.0014.88
190573162007.01.05 07:58sell2.08eurusdm1.31040.00000.00002007.01.05 08:251.30900.000.000.0029.12
190606912007.01.05 08:22sell0.97usdjpym118.210.000.002007.01.05 08:38118.090.000.000.009.86
190614082007.01.05 08:25sell0.98eurusdm1.30870.00000.00002007.01.05 12:081.30880.000.000.00-0.98
190626672007.01.05 08:38sell0.99usdjpym118.060.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.00-6.70
190633492007.01.05 08:45buy0.98gbpusdm1.94140.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-86.24
190638582007.01.05 08:50buy1.29gbpusdm1.94040.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-100.62
190673942007.01.05 09:34sell1.27usdjpym118.170.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.003.22
190682442007.01.05 09:44sell1.26eurusdm1.30970.00000.00002007.01.05 12:081.30870.000.000.0012.60
190723662007.01.05 11:07buy1.68gbpusdm1.93930.00000.00002007.01.05 13:301.93260.000.000.00-112.56
190756762007.01.05 12:08sell1.68usdjpym118.280.000.002007.01.05 12:45118.140.000.000.0019.91
190757502007.01.05 12:08sell0.99eurusdm1.30850.00000.00002007.01.05 13:301.30360.000.000.0048.51
190773792007.01.05 12:45sell0.99usdjpym118.100.000.002007.01.05 13:30118.420.000.000.00-26.75
190847782007.01.05 13:30sell1.03usdjpym118.170.000.002007.01.08 00:50118.460.000.00-1.50-25.22
190848662007.01.05 13:30sell1.03eurusdm1.30210.00000.00002007.01.05 13:321.30100.000.000.0011.33
190848882007.01.05 13:30buy1.03gbpusdm1.93460.00000.00002007.01.05 13:511.93000.000.000.00-47.38
190851072007.01.05 13:30sell1.03gbpusdm1.93260.00000.00002007.01.05 13:391.93060.000.000.0020.60
190853292007.01.05 13:31buy1.34gbpusdm1.93360.00000.00002007.01.05 13:511.93020.000.000.00-45.56
190857722007.01.05 13:31sell1.33usdjpym118.320.000.002007.01.08 00:50118.450.000.00-1.94-14.60
190861202007.01.05 13:31buy1.73gbpusdm1.93230.00000.00002007.01.05 13:511.92990.000.000.00-41.52
190871072007.01.05 13:31sell1.73usdjpym118.420.000.002007.01.08 00:50118.460.000.00-2.52-5.84
190873532007.01.05 13:31buy2.21gbpusdm1.93120.00000.00002007.01.05 13:511.93000.000.000.00-26.52
190881952007.01.05 13:32sell2.21usdjpym118.530.000.002007.01.08 00:50118.470.000.00-3.2211.19
190893192007.01.05 13:32sell1.00eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 13:391.30050.000.000.00-2.00
190914512007.01.05 13:34sell1.31eurusdm1.30140.00000.00002007.01.05 13:391.30050.000.000.0011.79
190935942007.01.05 13:39sell1.01gbpusdm1.93030.00000.00002007.01.05 13:501.92930.000.000.0010.10
190937152007.01.05 13:39sell1.01eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 15:531.30050.000.000.00-2.02
190944202007.01.05 13:40sell1.31gbpusdm1.93130.00000.00002007.01.05 13:501.92930.000.000.0026.20
190980652007.01.05 13:50sell1.00gbpusdm1.92910.00000.00002007.01.05 15:511.93030.000.000.00-12.00
190984982007.01.05 13:51sell1.30gbpusdm1.93020.00000.00002007.01.05 15:511.93020.000.000.000.00
191056492007.01.05 14:15buy1.00usdchfm1.23820.00000.00002007.01.05 15:571.23840.000.000.001.61
191056892007.01.05 14:15buy1.00usdjpym118.850.000.002007.01.05 17:36118.840.000.000.00-0.84
191135662007.01.05 14:41buy1.29usdchfm1.23710.00000.00002007.01.05 15:571.23840.000.000.0013.54
191143652007.01.05 14:44sell1.68gbpusdm1.93120.00000.00002007.01.05 15:501.93040.000.000.0013.44
191149072007.01.05 14:45sell1.29eurusdm1.30140.00000.00002007.01.05 15:531.30050.000.000.0011.61
191157122007.01.05 14:48sell2.18gbpusdm1.93230.00000.00002007.01.05 15:501.93030.000.000.0043.60
191175192007.01.05 14:59buy1.30usdjpym118.750.000.002007.01.05 17:36118.830.000.000.008.75
191199652007.01.05 15:23buy1.68usdjpym118.640.000.002007.01.05 17:36118.840.000.000.0028.27
191214332007.01.05 15:51sell1.01gbpusdm1.92990.00000.00002007.01.05 15:571.92790.000.000.0020.20
191217472007.01.05 15:53sell1.01eurusdm1.30030.00000.00002007.01.05 15:571.29930.000.000.0010.10
191227072007.01.05 15:57buy1.01usdchfm1.23880.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.001.00-14.70
191227212007.01.05 15:57sell1.01gbpusdm1.92740.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.04-32.32
191230002007.01.05 15:57sell1.01eurusdm1.29890.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.00-8.08
191265062007.01.05 16:12buy1.31usdchfm1.23770.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.001.30-7.41
191269812007.01.05 16:20sell1.31gbpusdm1.92850.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.05-27.51
191270362007.01.05 16:20sell1.31eurusdm1.29990.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.002.62
191274162007.01.05 16:22buy1.70usdchfm1.23670.00000.00002007.01.08 00:471.23690.000.001.682.75
191285032007.01.05 16:38sell1.69gbpusdm1.92960.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.07-16.90
191291302007.01.05 16:40sell2.20gbpusdm1.93060.00000.00002007.01.07 23:001.93060.000.000.090.00
191305042007.01.05 17:04sell1.68eurusdm1.30100.00000.00002007.01.05 17:371.29970.000.000.0021.84
191326822007.01.05 17:37sell1.01eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 00:171.29970.000.000.60-2.02
191359962007.01.05 19:03sell1.31eurusdm1.30050.00000.00002007.01.08 00:171.29970.000.000.7710.48
191363652007.01.05 19:06buy2.20usdchfm1.23560.00000.00002007.01.08 00:471.23700.000.002.1824.90
191477302007.01.07 23:01sell1.00gbpusdm1.93010.00000.00002007.01.08 00:171.92900.000.000.0011.00
191531202007.01.08 00:17sell1.02gbpusdm1.92850.00000.00002007.01.08 00:471.92750.000.000.0010.20
191531432007.01.08 00:17sell1.02eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 02:061.29970.000.000.00-2.04
191549802007.01.08 00:47sell1.03gbpusdm1.92710.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.00-11.33
191558672007.01.08 00:56sell1.34gbpusdm1.92820.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.000.00
191574182007.01.08 01:15sell1.34eurusdm1.30060.00000.00002007.01.08 02:061.29970.000.000.0012.06
191574942007.01.08 01:15sell1.73gbpusdm1.92920.00000.00002007.01.08 02:001.92820.000.000.0017.30
191582792007.01.08 01:32sell1.03usdjpym118.270.000.002007.01.08 05:52118.280.000.000.00-0.87
191592182007.01.08 02:00sell1.03gbpusdm1.92780.00000.00002007.01.09 00:021.94100.000.000.04-135.96
191595022007.01.08 02:06sell1.03eurusdm1.29950.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.00-8.24
191606712007.01.08 03:19sell1.34gbpusdm1.92880.00000.00002007.01.09 00:021.94080.000.000.05-160.80
191611552007.01.08 03:47sell1.34usdjpym118.360.000.002007.01.08 05:52118.280.000.000.009.06
191638572007.01.08 05:33sell1.74gbpusdm1.92990.00000.00002007.01.09 00:021.94090.000.000.07-191.40
191638772007.01.08 05:33sell1.34eurusdm1.30060.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.004.02
191645642007.01.08 05:40sell2.25gbpusdm1.93090.00000.00002007.01.09 00:021.94090.000.000.09-225.00
191688012007.01.08 07:19sell1.69eurusdm1.30160.00000.00002007.01.08 07:371.30030.000.000.0021.97
191713652007.01.08 07:37sell1.02eurusdm1.30010.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.00-10.20
191742202007.01.08 08:15buy1.01gbpusdm1.93370.00000.00002007.01.09 00:021.94050.000.00-0.1268.68
191754642007.01.08 08:31sell1.31eurusdm1.30120.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.001.31
191770382007.01.08 08:53sell1.69eurusdm1.30220.00000.00002007.01.08 09:531.30110.000.000.0018.59
191807582007.01.08 09:54buy1.33gbpusdm1.93260.00000.00002007.01.09 00:021.94050.000.00-0.15105.07
191819142007.01.08 10:17buy1.73gbpusdm1.93160.00000.00002007.01.09 00:021.94060.000.00-0.20155.70
191902952007.01.08 13:30buy1.02usdjpym118.760.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.00-13.76
191908562007.01.08 13:37buy2.25gbpusdm1.93050.00000.00002007.01.09 00:021.94060.000.00-0.26227.25
191977412007.01.08 14:14buy1.33usdjpym118.670.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.00-7.85
192004412007.01.08 14:46buy1.73usdjpym118.570.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.004.38
192017622007.01.08 14:58buy2.21usdjpym118.460.000.002007.01.08 16:21118.600.000.000.0026.09
192077952007.01.08 16:21buy1.02usdjpym118.640.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.00-7.74
192084852007.01.08 16:36buy1.33usdjpym118.540.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.001.12
192095072007.01.08 16:47buy1.73usdjpym118.440.000.002007.01.08 17:46118.550.000.000.0016.05
192141422007.01.08 17:31buy1.02eurusdm1.30240.00000.00002007.01.08 18:021.30360.000.000.0012.24
192141632007.01.08 17:31sell1.02usdchfm1.23480.00000.00002007.01.08 18:021.23480.000.000.000.00
192150792007.01.08 17:45sell1.33usdchfm1.23580.00000.00002007.01.08 18:021.23480.000.000.0010.77
192152722007.01.08 17:46buy1.02usdjpym118.590.000.002007.01.08 18:56118.580.000.000.00-0.86
192163412007.01.08 18:02sell1.02usdchfm1.23420.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.06-13.21
192163422007.01.08 18:02buy1.33usdjpym118.490.000.002007.01.08 18:56118.580.000.000.0010.09
192182242007.01.08 18:31sell1.33usdchfm1.23510.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.38-7.53
192199502007.01.08 18:56buy1.02usdjpym118.610.000.002007.01.08 19:07118.750.000.000.0012.03
192210192007.01.08 19:03sell1.73usdchfm1.23620.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-1.805.60
192216982007.01.08 19:07buy1.02usdjpym118.800.000.002007.01.08 22:52118.790.000.001.40-0.86
192219152007.01.08 19:07sell2.25usdchfm1.23720.00000.00002007.01.08 23:401.23580.000.00-2.3425.49
192237582007.01.08 19:37buy1.33usdjpym118.690.000.002007.01.08 22:52118.790.000.001.8311.20
192312922007.01.08 22:52buy1.03usdjpym118.820.000.002007.01.09 00:15118.750.000.000.00-6.07
192335182007.01.08 23:45buy1.34usdjpym118.710.000.002007.01.09 00:15118.750.000.000.004.51
192354082007.01.09 00:02buy1.03gbpusdm1.94100.00000.00002007.01.11 09:391.93870.000.00-0.48-23.69
192422812007.01.09 01:50buy1.03usdjpym118.880.000.002007.01.09 03:13118.870.000.000.00-0.87
192505812007.01.09 06:40buy1.03usdjpym119.030.000.002007.01.09 07:00118.950.000.000.00-6.93
192587252007.01.09 08:53buy1.03eurusdm1.30310.00000.00002007.01.09 09:021.30310.000.000.000.00
192587552007.01.09 08:53buy1.03usdjpym119.140.000.002007.01.09 09:01119.130.000.000.00-0.86
192595112007.01.09 09:01buy1.03usdjpym119.170.000.002007.01.09 09:18119.140.000.000.00-2.59
192595232007.01.09 09:02buy1.03eurusdm1.30340.00000.00002007.01.09 09:191.30310.000.000.00-3.09
192600462007.01.09 09:18buy1.03usdjpym119.170.000.002007.01.09 09:19119.150.000.000.00-1.73
192600612007.01.09 09:19buy1.03usdjpym119.180.000.002007.01.09 10:05119.080.000.000.00-8.65
192600682007.01.09 09:19buy1.03eurusdm1.30330.00000.00002007.01.09 10:041.30330.000.000.000.00
192610832007.01.09 10:04buy1.03eurusdm1.30350.00000.00002007.01.09 10:041.30340.000.000.00-1.03
192611032007.01.09 10:04buy1.03eurusdm1.30360.00000.00002007.01.09 10:051.30330.000.000.00-3.09
192611082007.01.09 10:05buy1.03usdjpym119.110.000.002007.01.09 10:05119.080.000.000.00-2.59
192612702007.01.09 10:09buy1.03eurusdm1.30260.00000.00002007.01.09 10:131.30270.000.000.001.03
192613062007.01.09 10:09buy1.03usdjpym119.130.000.002007.01.09 10:13119.080.000.000.00-4.32
192615482007.01.09 10:15buy1.02eurusdm1.30290.00000.00002007.01.09 10:461.30260.000.000.00-3.06
192615602007.01.09 10:15buy1.02usdjpym119.120.000.002007.01.09 10:45119.100.000.000.00-1.71
192649092007.01.09 11:41buy1.02eurusdm1.30260.00000.00002007.01.09 13:171.30180.000.000.00-8.16
192649152007.01.09 11:41buy1.02usdjpym119.290.000.002007.01.09 13:17119.220.000.000.00-5.99
192675972007.01.09 12:29buy1.33eurusdm1.30150.00000.00002007.01.09 13:171.30180.000.000.003.99
192692052007.01.09 12:49buy1.33usdjpym119.190.000.002007.01.09 13:17119.220.000.000.003.35
192705242007.01.09 13:17buy1.02usdjpym119.250.000.002007.01.09 13:20119.210.000.000.00-3.42
192705272007.01.09 13:17buy1.02eurusdm1.30200.00000.00002007.01.09 13:201.30210.000.000.001.02
192736822007.01.09 13:43buy1.02usdjpym119.210.000.002007.01.09 14:14119.340.000.000.0011.11
192736862007.01.09 13:43buy1.02usdchfm1.23960.00000.00002007.01.09 14:041.24080.000.000.009.86
192736872007.01.09 13:43buy1.02eurusdm1.30190.00000.00002007.01.09 13:521.30200.000.000.001.02
192748032007.01.09 13:52buy1.02eurusdm1.30220.00000.00002007.01.09 16:061.30040.000.000.00-18.36
192761592007.01.09 14:03buy1.33eurusdm1.30120.00000.00002007.01.09 16:061.30040.000.000.00-10.64
192781062007.01.09 14:14buy1.02usdjpym119.370.000.002007.01.09 14:22119.500.000.000.0011.10
192797132007.01.09 14:22buy1.33gbpusdm1.94000.00000.00002007.01.11 09:391.93870.000.00-0.61-17.29
192800972007.01.09 14:22buy1.02usdjpym119.540.000.002007.01.09 15:37119.440.000.000.00-8.54
192810282007.01.09 14:25buy1.33usdjpym119.440.000.002007.01.09 15:37119.440.000.000.000.00
192829372007.01.09 14:40buy1.74usdjpym119.330.000.002007.01.09 15:37119.440.000.000.0016.02
192840282007.01.09 14:49buy1.73eurusdm1.30010.00000.00002007.01.09 16:061.30040.000.000.005.19
192898802007.01.09 15:37buy1.02usdjpym119.470.000.002007.01.09 19:46119.280.000.000.00-16.25
192912522007.01.09 15:43buy2.21eurusdm1.29910.00000.00002007.01.09 16:061.30040.000.000.0028.73
192932052007.01.09 16:00buy1.03usdchfm1.24120.00000.00002007.01.09 16:061.24080.000.000.00-3.32
192938872007.01.09 16:06buy1.03eurusdm1.30060.00000.00002007.01.09 19:501.29980.000.000.00-8.24
192938892007.01.09 16:06buy1.03usdchfm1.24120.00000.00002007.01.09 16:491.24250.000.000.0010.78
192947082007.01.09 16:15sell1.02gbpusdm1.94000.00000.00002007.01.11 09:391.93920.000.000.168.16
192947642007.01.09 16:15sell1.02eurusdm1.29970.00000.00002007.01.09 19:501.30000.000.000.00-3.06
192967442007.01.09 16:35sell1.34gbpusdm1.94100.00000.00002007.01.11 09:391.93920.000.000.2124.12
192981872007.01.09 16:49buy1.34eurusdm1.29950.00000.00002007.01.09 19:501.29980.000.000.004.02
192984242007.01.09 16:49buy1.03usdchfm1.24300.00000.00002007.01.09 19:491.24140.000.000.00-13.28
192999362007.01.09 16:57buy1.34usdchfm1.24200.00000.00002007.01.09 19:491.24140.000.000.00-6.48
193007782007.01.09 17:05buy1.33usdjpym119.360.000.002007.01.09 19:46119.280.000.000.00-8.92
193011272007.01.09 17:07buy1.73usdchfm1.24090.00000.00002007.01.09 19:491.24140.000.000.006.97
193035182007.01.09 17:23buy1.73usdjpym119.250.000.002007.01.09 19:46119.280.000.000.004.35
193064522007.01.09 17:54sell1.31eurusdm1.30080.00000.00002007.01.09 19:501.30000.000.000.0010.48
193099522007.01.09 18:33buy2.21usdchfm1.23980.00000.00002007.01.09 19:491.24140.000.000.0028.48
193099862007.01.09 18:33buy2.21usdjpym119.140.000.002007.01.09 19:46119.280.000.000.0025.94
193148242007.01.09 19:46buy1.03usdjpym119.320.000.002007.01.10 01:03119.430.000.001.429.49
193151762007.01.09 19:49buy1.03usdchfm1.24170.00000.00002007.01.10 00:151.24290.000.001.029.94
193152322007.01.09 19:50buy1.03eurusdm1.30000.00000.00002007.01.10 07:511.29930.000.00-0.67-7.21
193257042007.01.09 22:42buy1.74gbpusdm1.93890.00000.00002007.01.11 09:391.93870.000.00-0.60-3.48
193323712007.01.10 00:07buy1.34eurusdm1.29900.00000.00002007.01.10 07:511.29930.000.000.004.02
193327382007.01.10 00:10buy2.26gbpusdm1.93790.00000.00002007.01.11 09:391.93870.000.00-0.7818.08
193337462007.01.10 00:14buy1.73eurusdm1.29800.00000.00002007.01.10 07:511.29930.000.000.0022.49
193340452007.01.10 00:15buy1.02usdchfm1.24340.00000.00002007.01.10 07:501.24050.000.000.00-23.85
193358822007.01.10 00:19buy2.21eurusdm1.29690.00000.00002007.01.10 07:511.29930.000.000.0053.04
193393762007.01.10 00:30sell1.01eurusdm1.29640.00000.00002007.01.10 07:511.29950.000.000.00-31.31
193425902007.01.10 01:03buy1.01usdjpym119.460.000.002007.01.10 07:42119.300.000.000.00-13.55
193448932007.01.10 01:23sell1.33eurusdm1.29740.00000.00002007.01.10 07:511.29950.000.000.00-27.93
193519942007.01.10 02:32buy1.31usdjpym119.360.000.002007.01.10 07:42119.300.000.000.00-6.59
193566922007.01.10 04:14buy1.70usdjpym119.250.000.002007.01.10 07:42119.300.000.000.007.12
193591692007.01.10 05:44buy1.33usdchfm1.24240.00000.00002007.01.10 07:501.24050.000.000.00-20.37
193599082007.01.10 05:51buy1.73usdchfm1.24130.00000.00002007.01.10 07:501.24050.000.000.00-11.16
193600202007.01.10 05:51sell1.73eurusdm1.29870.00000.00002007.01.10 07:511.29950.000.000.00-13.84
193603022007.01.10 05:52buy2.25usdjpym119.140.000.002007.01.10 07:42119.300.000.000.0030.18
193648582007.01.10 07:32buy2.25usdchfm1.24030.00000.00002007.01.10 07:501.24050.000.000.003.63
193657092007.01.10 07:42buy1.03usdjpym119.330.000.002007.01.10 07:51119.260.000.000.00-6.05
193664962007.01.10 07:47sell2.26eurusdm1.29970.00000.00002007.01.10 07:511.29950.000.000.004.52
193667492007.01.10 07:50buy1.04usdchfm1.24090.00000.00002007.01.10 07:501.24030.000.000.00-5.03
193688632007.01.10 08:25sell1.76gbpusdm1.94200.00000.00002007.01.10 21:251.93200.000.000.00176.00
193726972007.01.10 09:30sell1.03eurusdm1.29810.00000.00002007.01.10 09:341.29870.000.000.00-6.18
193727562007.01.10 09:30buy1.03usdjpym119.190.000.002007.01.10 09:35119.200.000.000.000.86
193727672007.01.10 09:30buy1.03usdchfm1.24320.00000.00002007.01.10 09:341.24250.000.000.00-5.80
193733892007.01.10 09:34sell1.03eurusdm1.29850.00000.00002007.01.10 09:341.29870.000.000.00-2.06
193868052007.01.10 13:30buy1.03usdchfm1.24420.00000.00002007.01.10 13:331.24290.000.000.00-10.77
193868312007.01.10 13:30buy1.03usdjpym119.420.000.002007.01.10 13:33119.340.000.000.00-6.90
193878052007.01.10 13:32buy1.34usdchfm1.24290.00000.00002007.01.10 13:331.24290.000.000.000.00
193878312007.01.10 13:32buy1.34usdjpym119.320.000.002007.01.10 13:33119.340.000.000.002.25
193881572007.01.10 13:33buy1.03usdjpym119.410.000.002007.01.10 14:01119.370.000.000.00-3.45
193881672007.01.10 13:33buy1.03usdchfm1.24360.00000.00002007.01.10 14:011.24250.000.000.00-9.12
193941702007.01.10 14:01buy1.03usdjpym119.400.000.002007.01.10 14:01119.390.000.000.00-0.86
193943772007.01.10 14:03buy1.03usdchfm1.24330.00000.00002007.01.10 14:031.24260.000.000.00-5.80
193945522007.01.10 14:05buy1.02usdchfm1.24350.00000.00002007.01.10 14:071.24280.000.000.00-5.75
193945582007.01.10 14:05buy1.02usdjpym119.440.000.002007.01.10 14:07119.380.000.000.00-5.13
193947102007.01.10 14:07buy1.02usdchfm1.24340.00000.00002007.01.10 14:071.24290.000.000.00-4.10
193948762007.01.10 14:10buy1.02usdchfm1.24370.00000.00002007.01.10 14:171.24320.000.000.00-4.10
193948802007.01.10 14:10buy1.02usdjpym119.440.000.002007.01.10 14:21119.440.000.000.000.00
193955362007.01.10 14:17buy1.02usdchfm1.24370.00000.00002007.01.10 14:211.24330.000.000.00-3.28
193957342007.01.10 14:21buy1.02usdjpym119.470.000.002007.01.10 14:24119.450.000.000.00-1.71
193957412007.01.10 14:21buy1.02usdchfm1.24380.00000.00002007.01.10 14:251.24340.000.000.00-3.28
193960252007.01.10 14:26buy1.02usdjpym119.530.000.002007.01.10 14:37119.550.000.000.001.71
193960642007.01.10 14:27buy1.02usdchfm1.24410.00000.00002007.01.10 14:371.24330.000.000.00-6.56
193971812007.01.10 14:37buy1.02usdjpym119.590.000.002007.01.10 14:37119.560.000.000.00-2.56
193973062007.01.10 14:37buy1.02usdchfm1.24370.00000.00002007.01.10 14:371.24280.000.000.00-7.39
193973182007.01.10 14:37buy1.02usdjpym119.620.000.002007.01.10 14:38119.560.000.000.00-5.12
193984662007.01.10 14:45buy1.02usdchfm1.24420.00000.00002007.01.10 14:561.24440.000.000.001.64
193985112007.01.10 14:45buy1.02usdjpym119.660.000.002007.01.10 14:56119.650.000.000.00-0.85
194008412007.01.10 14:56buy1.02usdchfm1.24480.00000.00002007.01.10 14:591.24470.000.000.00-0.82
194008522007.01.10 14:56buy1.02usdjpym119.680.000.002007.01.10 15:00119.600.000.000.00-6.82
194022922007.01.10 15:07buy1.02usdjpym119.670.000.002007.01.11 00:59119.680.000.004.210.85
194023132007.01.10 15:07buy1.02usdchfm1.24510.00000.00002007.01.10 15:101.24630.000.000.009.82
194031582007.01.10 15:10buy1.02usdchfm1.24640.00000.00002007.01.10 15:271.24770.000.000.0010.63
194063142007.01.10 15:15sell1.01eurusdm1.29390.00000.00002007.01.10 15:531.29410.000.000.00-2.02
194100252007.01.10 15:27buy1.01usdchfm1.24830.00000.00002007.01.11 08:201.24650.000.003.00-14.58
194106902007.01.10 15:28buy1.31usdchfm1.24720.00000.00002007.01.11 08:201.24650.000.003.89-7.36
194124952007.01.10 15:40buy1.70usdchfm1.24620.00000.00002007.01.11 08:201.24650.000.005.054.09
194133262007.01.10 15:45sell1.31eurusdm1.29500.00000.00002007.01.10 15:531.29410.000.000.0011.79
194141802007.01.10 15:53sell1.01eurusdm1.29390.00000.00002007.01.10 17:001.29390.000.000.000.00
194155582007.01.10 16:05sell1.31eurusdm1.29500.00000.00002007.01.10 17:001.29390.000.000.0014.41
194188412007.01.10 16:45buy1.31usdjpym119.570.000.002007.01.11 00:59119.680.000.005.4012.04
194203892007.01.10 17:00sell1.01eurusdm1.29370.00000.00002007.01.11 07:271.29470.000.001.79-10.10
194446222007.01.11 00:58sell1.31eurusdm1.29480.00000.00002007.01.11 07:271.29470.000.000.001.31
194447602007.01.11 00:59buy1.01usdjpym119.710.000.002007.01.11 03:17119.700.000.000.00-0.84
194456272007.01.11 01:17buy1.31usdjpym119.600.000.002007.01.11 03:17119.700.000.000.0010.94
194462682007.01.11 01:28buy2.21usdchfm1.24510.00000.00002007.01.11 08:201.24650.000.000.0024.82
194493772007.01.11 03:13sell1.70eurusdm1.29580.00000.00002007.01.11 07:271.29470.000.000.0018.70
194497872007.01.11 03:17buy1.01usdjpym119.730.000.002007.01.11 07:14119.870.000.000.0011.80
194555232007.01.11 07:14buy1.02usdjpym119.900.000.002007.01.11 08:14120.020.000.000.0010.20
194567662007.01.11 07:27sell1.02eurusdm1.29450.00000.00002007.01.11 08:241.29550.000.000.00-10.20
194577382007.01.11 07:38sell1.33eurusdm1.29550.00000.00002007.01.11 08:241.29550.000.000.000.00
194590022007.01.11 07:56sell1.73eurusdm1.29660.00000.00002007.01.11 08:241.29550.000.000.0019.03
194604942007.01.11 08:14buy1.03usdjpym120.060.000.002007.01.11 08:23120.200.000.000.0012.00
194620842007.01.11 08:23buy1.03usdjpym120.250.000.002007.01.11 10:57120.370.000.000.0010.27
194622602007.01.11 08:24sell1.03eurusdm1.29520.00000.00002007.01.11 11:471.29620.000.000.00-10.30
194644122007.01.11 08:48sell1.34eurusdm1.29620.00000.00002007.01.11 11:471.29620.000.000.000.00
194684182007.01.11 09:37sell1.78eurusdm1.29730.00000.00002007.01.11 11:471.29620.000.000.0019.58
194690072007.01.11 09:39sell1.05gbpusdm1.93870.00000.00002007.01.11 12:011.94780.000.000.00-95.55
194694172007.01.11 09:41sell1.35gbpusdm1.93980.00000.00002007.01.11 12:001.95170.000.000.00-160.65
194700312007.01.11 09:45buy1.04gbpusdm1.94040.00000.00002007.01.11 12:021.94610.000.000.0059.28
194704552007.01.11 09:51buy1.37gbpusdm1.93930.00000.00002007.01.11 12:011.94640.000.000.0097.27
194718152007.01.11 10:12buy1.78gbpusdm1.93830.00000.00002007.01.11 12:011.94640.000.000.00144.18
194732532007.01.11 10:57buy1.05usdjpym120.400.000.002007.01.11 12:01120.280.000.000.00-10.48
194753632007.01.11 11:47sell1.05eurusdm1.29600.00000.00002007.01.11 12:021.29740.000.000.00-14.70
194774532007.01.11 12:02buy1.06usdjpym120.310.000.002007.01.11 12:20120.250.000.000.00-5.29
194775422007.01.11 12:02sell1.05gbpusdm1.94770.00000.00002007.01.11 12:281.94960.000.000.00-19.95
194795222007.01.11 12:06sell1.37gbpusdm1.94900.00000.00002007.01.11 12:281.94970.000.000.00-9.59
194815862007.01.11 12:11sell1.78gbpusdm1.95010.00000.00002007.01.11 12:281.94960.000.000.008.90
194818192007.01.11 12:11buy1.35usdjpym120.230.000.002007.01.11 12:20120.250.000.000.002.25
194828662007.01.11 12:12sell2.29gbpusdm1.95120.00000.00002007.01.11 12:281.94950.000.000.0038.93
194830512007.01.11 12:12buy1.76usdjpym120.130.000.002007.01.11 12:20120.250.000.000.0017.56
194860172007.01.11 12:20buy1.04usdjpym120.280.000.002007.01.11 12:28120.350.000.000.006.05
194887852007.01.11 12:28sell1.06gbpusdm1.94940.00000.00002007.01.11 13:401.94910.000.000.003.18
194888372007.01.11 12:28buy1.06usdjpym120.380.000.002007.01.11 13:41120.360.000.000.00-1.76
194895852007.01.11 12:31buy1.38usdjpym120.270.000.002007.01.11 13:41120.360.000.000.0010.32
194910212007.01.11 12:39sell1.37gbpusdm1.95050.00000.00002007.01.11 13:401.94910.000.000.0019.18
194927322007.01.11 12:49sell1.78gbpusdm1.95150.00000.00002007.01.11 13:401.94910.000.000.0042.72
194942032007.01.11 13:00buy1.05gbpusdm1.95150.00000.00002007.01.11 13:391.94870.000.000.00-29.40
194954952007.01.11 13:15sell1.06usdchfm1.24190.00000.00002007.01.11 13:401.24340.000.000.00-12.79
194971192007.01.11 13:34buy1.38gbpusdm1.95060.00000.00002007.01.11 13:391.94870.000.000.00-26.22
194979842007.01.11 13:37sell1.38usdchfm1.24350.00000.00002007.01.11 13:401.24340.000.000.001.11
194980092007.01.11 13:37buy1.79gbpusdm1.94960.00000.00002007.01.11 13:391.94880.000.000.00-14.32
194987262007.01.11 13:38buy2.31gbpusdm1.94790.00000.00002007.01.11 13:401.94870.000.000.0018.48
194997272007.01.11 13:40buy1.06gbpusdm1.94910.00000.00002007.01.11 13:421.94810.000.000.00-10.60
194997372007.01.11 13:40sell1.06usdchfm1.24300.00000.00002007.01.11 13:431.24380.000.000.00-6.82
194998582007.01.11 13:40buy1.38gbpusdm1.94810.00000.00002007.01.11 13:421.94800.000.000.00-1.38
194998812007.01.11 13:40sell1.38usdchfm1.24410.00000.00002007.01.11 13:431.24380.000.000.003.33
195005282007.01.11 13:41buy1.78gbpusdm1.94710.00000.00002007.01.11 13:421.94800.000.000.0016.02
195006242007.01.11 13:41buy1.05usdjpym120.410.000.002007.01.11 13:53120.350.000.000.00-5.23
195009352007.01.11 13:41sell1.78usdchfm1.24500.00000.00002007.01.11 13:431.24380.000.000.0017.17
195014132007.01.11 13:42buy1.06gbpusdm1.94830.00000.00002007.01.11 13:531.94820.000.000.00-1.06
195015892007.01.11 13:43sell1.06usdchfm1.24330.00000.00002007.01.11 13:531.24520.000.000.00-16.17
195026192007.01.11 13:50sell1.38usdchfm1.24440.00000.00002007.01.11 13:531.24520.000.000.00-8.87
195028712007.01.11 13:51sell1.79usdchfm1.24540.00000.00002007.01.11 13:531.24520.000.000.002.88
195034942007.01.11 13:51buy1.37gbpusdm1.94720.00000.00002007.01.11 13:531.94840.000.000.0016.44
195037772007.01.11 13:51sell2.31usdchfm1.24660.00000.00002007.01.11 13:531.24520.000.000.0025.97
  0.00 0.00 17.78 615.43
Closed P/L: 633.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
195050502007.01.11 13:53buy1.06gbpusdm1.94870.00000.0000 1.94790.000.000.00-8.48
195050682007.01.11 13:53sell1.06usdchfm1.24490.00000.0000 1.24530.000.000.00-3.40
195050892007.01.11 13:53buy1.06usdjpym120.400.000.00 120.340.000.000.00-5.29
  0.00 0.00 0.00 -17.17
 Floating P/L: -17.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 633.21 Floating P/L: -17.17 Margin: 159.00
Balance: 10 633.21 Equity: 10 616.04 Free Margin: 10 457.04