|Account: 71044
|Name: GOBLIN
|Currency: USD
|2007 January 5, 23:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2255491
|2007.01.03 20:54
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2255594
|2007.01.03 21:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.29
|-2.12
|2255595
|2007.01.03 21:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.61
|0.00
|0.00
|2007.01.04 05:31
|119.39
|0.00
|0.00
|0.41
|-1.84
|2255599
|2007.01.03 21:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:08
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2255601
|2007.01.03 21:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:17
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.60
|2255615
|2007.01.03 21:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:08
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2255620
|2007.01.03 21:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.59
|-2.94
|2255626
|2007.01.03 21:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:17
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.31
|-1.80
|2255627
|2007.01.03 21:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.01.04 05:31
|119.39
|0.00
|0.00
|0.81
|-2.35
|2255630
|2007.01.03 21:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:08
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2255645
|2007.01.03 21:03
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|1.18
|-3.26
|2255650
|2007.01.03 21:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:17
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.61
|-0.40
|2255653
|2007.01.03 21:03
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:08
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2255709
|2007.01.03 21:07
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|2.36
|-1.96
|2255715
|2007.01.03 21:07
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|2007.01.03 21:08
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2255730
|2007.01.03 21:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 06:58
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.60
|2255778
|2007.01.03 21:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 06:58
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.80
|2256093
|2007.01.03 21:39
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.46
|0.00
|0.00
|2007.01.04 05:31
|119.39
|0.00
|0.00
|1.63
|-2.35
|2258523
|2007.01.04 02:18
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.37
|0.00
|0.00
|2007.01.04 05:31
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|2258635
|2007.01.04 02:37
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.30
|0.00
|0.00
|2007.01.04 05:31
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|2259080
|2007.01.04 03:37
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|2259111
|2007.01.04 03:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 06:58
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2259796
|2007.01.04 05:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 06:58
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2259845
|2007.01.04 05:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:17
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2259958
|2007.01.04 05:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.01.04 08:18
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|2260914
|2007.01.04 06:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:31
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2261230
|2007.01.04 08:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 08:17
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|2261248
|2007.01.04 08:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2261249
|2007.01.04 08:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|2261263
|2007.01.04 08:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.40
|0.00
|0.00
|2007.01.04 10:05
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|2261346
|2007.01.04 08:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 09:55
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2261487
|2007.01.04 08:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 09:55
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2261654
|2007.01.04 09:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2261777
|2007.01.04 09:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2261817
|2007.01.04 09:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 09:55
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2261840
|2007.01.04 09:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.33
|0.00
|0.00
|2007.01.04 10:05
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2261869
|2007.01.04 09:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|2261955
|2007.01.04 09:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 09:55
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2262016
|2007.01.04 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:05
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2262155
|2007.01.04 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:14
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|2262158
|2007.01.04 10:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:12
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2262160
|2007.01.04 10:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:14
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2262162
|2007.01.04 10:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.37
|0.00
|0.00
|2007.01.04 10:14
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2262343
|2007.01.04 10:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:14
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2262401
|2007.01.04 10:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2262405
|2007.01.04 10:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2262409
|2007.01.04 10:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2262418
|2007.01.04 10:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.44
|0.00
|0.00
|2007.01.04 10:24
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2262459
|2007.01.04 10:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.01.04 10:24
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2262477
|2007.01.04 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9462
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2262521
|2007.01.04 10:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|2262543
|2007.01.04 10:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2262547
|2007.01.04 10:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:24
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2262626
|2007.01.04 10:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:48
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|2262631
|2007.01.04 10:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:50
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|2262632
|2007.01.04 10:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.01.04 11:26
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|2262640
|2007.01.04 10:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:49
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2262999
|2007.01.04 10:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:49
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2263001
|2007.01.04 10:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:49
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2263045
|2007.01.04 10:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:26
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2263048
|2007.01.04 10:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9423
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 10:54
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2263063
|2007.01.04 10:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:26
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2263223
|2007.01.04 10:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:26
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2263324
|2007.01.04 11:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:26
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2263350
|2007.01.04 11:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:26
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|2263528
|2007.01.04 11:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.01.04 11:26
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2263623
|2007.01.04 11:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|2263624
|2007.01.04 11:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:50
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2263625
|2007.01.04 11:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:33
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2263627
|2007.01.04 11:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.41
|0.00
|0.00
|2007.01.04 13:46
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|2263683
|2007.01.04 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 11:33
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2263784
|2007.01.04 11:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9398
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|2263828
|2007.01.04 11:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2263835
|2007.01.04 11:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|2263891
|2007.01.04 11:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9422
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2263925
|2007.01.04 11:47
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2264239
|2007.01.04 12:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 12:52
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2264276
|2007.01.04 12:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|2264278
|2007.01.04 12:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|2264280
|2007.01.04 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:45
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|2264347
|2007.01.04 13:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2322
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|2264355
|2007.01.04 13:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2264361
|2007.01.04 13:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:45
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2264420
|2007.01.04 13:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2264439
|2007.01.04 13:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2264455
|2007.01.04 13:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:45
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2264456
|2007.01.04 13:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2264469
|2007.01.04 13:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.33
|0.00
|0.00
|2007.01.04 13:46
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2264495
|2007.01.04 13:29
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9449
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|2264540
|2007.01.04 13:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 13:44
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|2264602
|2007.01.04 13:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:24
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2264603
|2007.01.04 13:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:31
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|2264610
|2007.01.04 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:13
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2264618
|2007.01.04 13:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.37
|0.00
|0.00
|2007.01.04 15:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|2264661
|2007.01.04 13:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:24
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2264695
|2007.01.04 14:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.30
|0.00
|0.00
|2007.01.04 15:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|2264713
|2007.01.04 14:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:31
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|2264716
|2007.01.04 14:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:13
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2264745
|2007.01.04 14:19
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.22
|0.00
|0.00
|2007.01.04 15:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2264764
|2007.01.04 14:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:24
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2264807
|2007.01.04 14:30
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.14
|0.00
|0.00
|2007.01.04 15:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|2265085
|2007.01.04 15:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 15:31
|1.9426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2265094
|2007.01.04 15:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.26
|0.00
|0.00
|2007.01.04 16:13
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2265141
|2007.01.04 15:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:14
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2265143
|2007.01.04 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:06
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|2265144
|2007.01.04 15:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:14
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2265151
|2007.01.04 15:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:06
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2265157
|2007.01.04 15:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:14
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2265168
|2007.01.04 15:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.19
|0.00
|0.00
|2007.01.04 16:13
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2265173
|2007.01.04 15:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:14
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|2265187
|2007.01.04 15:35
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:06
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2265358
|2007.01.04 15:55
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:06
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|2265427
|2007.01.04 16:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:13
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|2265504
|2007.01.04 16:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2265506
|2007.01.04 16:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 16:14
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2265519
|2007.01.04 16:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2265522
|2007.01.04 16:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|2265524
|2007.01.04 16:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2265683
|2007.01.04 16:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2266184
|2007.01.04 17:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:06
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2266270
|2007.01.04 17:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2266273
|2007.01.04 17:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:19
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|2266275
|2007.01.04 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:16
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2266297
|2007.01.04 17:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2266319
|2007.01.04 17:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:16
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|2266320
|2007.01.04 17:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:19
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2266327
|2007.01.04 17:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2266346
|2007.01.04 17:09
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:19
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|2266354
|2007.01.04 17:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:16
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2266356
|2007.01.04 17:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2266388
|2007.01.04 17:10
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9464
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2266392
|2007.01.04 17:10
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:19
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|2266407
|2007.01.04 17:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:16
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|2266499
|2007.01.04 17:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 17:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2266559
|2007.01.04 17:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:12
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2266561
|2007.01.04 17:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:07
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|2266565
|2007.01.04 17:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:07
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2266854
|2007.01.04 17:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:07
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2266866
|2007.01.04 17:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:12
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2267126
|2007.01.04 18:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:12
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2267129
|2007.01.04 18:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 18:12
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2267168
|2007.01.04 18:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:09
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2267173
|2007.01.04 18:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:38
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2267176
|2007.01.04 18:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:38
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2267291
|2007.01.04 18:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:09
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2267304
|2007.01.04 18:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:38
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2267564
|2007.01.04 18:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:09
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2267588
|2007.01.04 18:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:38
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2267596
|2007.01.04 18:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2315
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 19:38
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2267723
|2007.01.04 19:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2267788
|2007.01.04 19:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2267941
|2007.01.04 19:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2267943
|2007.01.04 19:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2267973
|2007.01.04 19:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2267975
|2007.01.04 19:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|2268489
|2007.01.04 20:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9452
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 21:08
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2268574
|2007.01.04 21:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 22:38
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2268576
|2007.01.04 21:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:36
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.49
|2268579
|2007.01.04 21:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:35
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.10
|2268875
|2007.01.04 21:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|0.0000
|2007.01.04 22:38
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2269187
|2007.01.04 22:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:35
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2270043
|2007.01.05 00:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:35
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2270099
|2007.01.05 00:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:36
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2270576
|2007.01.05 01:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:35
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2271011
|2007.01.05 02:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 02:59
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2271014
|2007.01.05 02:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2271017
|2007.01.05 02:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|2271532
|2007.01.05 02:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9399
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:18
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2271705
|2007.01.05 03:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|2271816
|2007.01.05 03:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:18
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2271854
|2007.01.05 03:19
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|2271881
|2007.01.05 03:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 04:18
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2271948
|2007.01.05 03:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2272078
|2007.01.05 03:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2007.01.05 05:01
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|2272337
|2007.01.05 04:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9401
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 05:01
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|2272750
|2007.01.05 05:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3071
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|2272757
|2007.01.05 05:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|2272759
|2007.01.05 05:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2272760
|2007.01.05 05:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.49
|0.00
|0.00
|2007.01.05 06:01
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2273005
|2007.01.05 05:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|2273119
|2007.01.05 05:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2273207
|2007.01.05 05:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2273223
|2007.01.05 05:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|2273262
|2007.01.05 05:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:01
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2273484
|2007.01.05 06:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2273488
|2007.01.05 06:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 06:18
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2273489
|2007.01.05 06:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|2273491
|2007.01.05 06:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.35
|0.00
|0.00
|2007.01.05 09:13
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|2273667
|2007.01.05 06:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9362
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2274232
|2007.01.05 07:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9369
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2274252
|2007.01.05 07:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2274594
|2007.01.05 08:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2274690
|2007.01.05 08:44
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2274698
|2007.01.05 08:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|2274701
|2007.01.05 08:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|2274866
|2007.01.05 08:58
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|2274898
|2007.01.05 08:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|2275189
|2007.01.05 09:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.16
|0.00
|0.00
|2007.01.05 09:24
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|2275241
|2007.01.05 09:16
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 09:24
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|2275315
|2007.01.05 09:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.23
|0.00
|0.00
|2007.01.05 09:24
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2275394
|2007.01.05 09:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|2275397
|2007.01.05 09:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:52
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|2275398
|2007.01.05 09:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2275399
|2007.01.05 09:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.30
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:19
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|2275429
|2007.01.05 09:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:51
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|2275430
|2007.01.05 09:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2275432
|2007.01.05 09:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|2275498
|2007.01.05 09:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|2275523
|2007.01.05 09:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:51
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|2275530
|2007.01.05 09:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2275596
|2007.01.05 09:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:50
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|2275612
|2007.01.05 09:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9407
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:50
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2275641
|2007.01.05 09:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:19
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|2275776
|2007.01.05 09:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2275828
|2007.01.05 09:54
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|2275838
|2007.01.05 09:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 10:25
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|2275977
|2007.01.05 10:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.45
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:19
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|2276113
|2007.01.05 10:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.30
|0.00
|0.00
|2007.01.05 10:38
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|2276171
|2007.01.05 10:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2276172
|2007.01.05 10:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2276334
|2007.01.05 10:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.08
|0.00
|0.00
|2007.01.05 11:45
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|2276376
|2007.01.05 10:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:45
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2276403
|2007.01.05 10:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.01.05 11:45
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|2276412
|2007.01.05 10:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:45
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|2276639
|2007.01.05 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:45
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2276649
|2007.01.05 11:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9412
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:45
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2276779
|2007.01.05 11:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:44
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2276801
|2007.01.05 11:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.23
|0.00
|0.00
|2007.01.05 11:45
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2276818
|2007.01.05 11:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 11:44
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2276855
|2007.01.05 11:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|2276881
|2007.01.05 11:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.18
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:05
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|2276886
|2007.01.05 11:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2276988
|2007.01.05 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9409
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2277009
|2007.01.05 11:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9417
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.9401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2277119
|2007.01.05 12:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.01.05 13:05
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2277298
|2007.01.05 12:39
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 13:04
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2277546
|2007.01.05 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:46
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2277552
|2007.01.05 13:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:42
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2277555
|2007.01.05 13:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.21
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:45
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2277795
|2007.01.05 13:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:46
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2278035
|2007.01.05 14:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.01.05 14:45
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|2278240
|2007.01.05 14:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 14:45
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2278260
|2007.01.05 14:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.13
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:30
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|2278267
|2007.01.05 14:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.3061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2278295
|2007.01.05 14:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|2278325
|2007.01.05 14:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2278339
|2007.01.05 14:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.3061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2278376
|2007.01.05 14:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2278880
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9343
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2278896
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.44
|0.00
|0.00
|2007.01.05 15:31
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|2278910
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:30
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2278928
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2278962
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:32
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2278971
|2007.01.05 15:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9331
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2279027
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9337
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:31
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|2279096
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:46
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2279181
|2007.01.05 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:38
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2279385
|2007.01.05 15:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:38
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2279433
|2007.01.05 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:56
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2279648
|2007.01.05 15:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9300
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2279670
|2007.01.05 15:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 15:50
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2279795
|2007.01.05 15:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:04
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2279799
|2007.01.05 15:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9297
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:04
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2279955
|2007.01.05 15:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:04
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|2280151
|2007.01.05 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2280162
|2007.01.05 16:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9297
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|2280554
|2007.01.05 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:56
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|2280674
|2007.01.05 16:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|2280708
|2007.01.05 16:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:56
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2280760
|2007.01.05 16:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9313
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2280796
|2007.01.05 16:46
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:56
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|2280799
|2007.01.05 16:46
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 16:57
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|2280983
|2007.01.05 16:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9308
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:51
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2281007
|2007.01.05 16:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9316
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:51
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|2281029
|2007.01.05 17:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.75
|0.00
|0.00
|2007.01.05 18:06
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|2281308
|2007.01.05 17:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:56
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2281372
|2007.01.05 17:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.01.05 18:06
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|2281724
|2007.01.05 17:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 17:57
|1.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|2281819
|2007.01.05 17:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2281834
|2007.01.05 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9276
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:06
|1.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2282075
|2007.01.05 18:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9269
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:44
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|2282148
|2007.01.05 18:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9277
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:44
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2282362
|2007.01.05 18:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9285
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:44
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|2282587
|2007.01.05 18:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9293
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:44
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2282625
|2007.01.05 18:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9301
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 18:44
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2282632
|2007.01.05 18:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2282683
|2007.01.05 18:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:37
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2282854
|2007.01.05 18:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:37
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2282916
|2007.01.05 19:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:37
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|2283181
|2007.01.05 19:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|2007.01.05 19:35
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|0.00
|0.00
|8.52
|216.65
|Closed P/L:
|225.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2283307
|2007.01.05 19:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.10
|2284210
|2007.01.05 21:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.60
|2283340
|2007.01.05 19:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9294
|0.0000
|0.0000
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2284211
|2007.01.05 21:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9302
|0.0000
|0.0000
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|2281813
|2007.01.05 17:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.27
|2282361
|2007.01.05 18:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|0.0000
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.20
|-3.24
|2282413
|2007.01.05 18:22
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.39
|-4.21
|2284222
|2007.01.05 21:07
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.79
|-3.24
|2279012
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.25
|0.00
|0.00
|118.63
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.20
|2279076
|2007.01.05 15:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.33
|0.00
|0.00
|118.63
|0.00
|0.00
|-0.31
|-5.06
|2279127
|2007.01.05 15:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.40
|0.00
|0.00
|118.63
|0.00
|0.00
|-0.62
|-7.76
|2279137
|2007.01.05 15:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.49
|0.00
|0.00
|118.63
|0.00
|0.00
|-1.24
|-9.44
|2279192
|2007.01.05 15:32
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.56
|0.00
|0.00
|118.63
|0.00
|0.00
|-2.48
|-9.44
|0.00
|0.00
|-3.17
|-50.96
|Floating P/L:
|-54.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|225.17
|Floating P/L:
|-54.13
|Margin:
|139.23
|Balance:
|3 225.17
|Equity:
|3 171.04
|Free Margin:
|3 085.94
|Details:
|Gross Profit:
|405.32
|Gross Loss:
|180.15
|Total Net Profit:
|225.17
|Profit Factor:
|2.25
|Expected Payoff:
|0.78
|Absolute Drawdown:
|5.20
|Maximal Drawdown:
|37.53 (1.18%)
|Relative Drawdown:
|1.18% (37.53)
|Total Trades:
|289
|Short Positions (won %):
|199 (62.81%)
|Long Positions (won %):
|90 (51.11%)
|Profit Trades (% of total):
|171 (59.17%)
|Loss trades (% of total):
|118 (40.83%)
|Largest
|profit trade:
|16.00
|loss trade:
|-10.40
|Average
|profit trade:
|2.37
|loss trade:
|-1.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (9.30)
|consecutive losses ($):
|7 (-37.53)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|22.11 (7)
|consecutive loss (count):
|-37.53 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2