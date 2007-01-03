MoneyTec LLC

Account: 71044 Name: GOBLIN Currency: USD 2007 January 5, 23:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22554912007.01.03 20:54balanceDeposit3 000.00
22555942007.01.03 21:01buy0.01usdchf1.22850.00000.00002007.01.04 08:131.22590.000.000.29-2.12
22555952007.01.03 21:01buy0.01usdjpy119.610.000.002007.01.04 05:31119.390.000.000.41-1.84
22555992007.01.03 21:01sell0.01gbpusd1.94870.00000.00002007.01.03 21:081.95090.000.000.00-2.20
22556012007.01.03 21:02sell0.01eurusd1.31530.00000.00002007.01.04 08:171.31690.000.000.15-1.60
22556152007.01.03 21:02sell0.02gbpusd1.94950.00000.00002007.01.03 21:081.95090.000.000.00-2.80
22556202007.01.03 21:02buy0.02usdchf1.22770.00000.00002007.01.04 08:131.22590.000.000.59-2.94
22556262007.01.03 21:02sell0.02eurusd1.31600.00000.00002007.01.04 08:171.31690.000.000.31-1.80
22556272007.01.03 21:02buy0.02usdjpy119.530.000.002007.01.04 05:31119.390.000.000.81-2.35
22556302007.01.03 21:03sell0.04gbpusd1.95030.00000.00002007.01.03 21:081.95090.000.000.00-2.40
22556452007.01.03 21:03buy0.04usdchf1.22690.00000.00002007.01.04 08:131.22590.000.001.18-3.26
22556502007.01.03 21:03sell0.04eurusd1.31680.00000.00002007.01.04 08:171.31690.000.000.61-0.40
22556532007.01.03 21:03sell0.08gbpusd1.95100.00000.00002007.01.03 21:081.95090.000.000.000.80
22557092007.01.03 21:07buy0.08usdchf1.22620.00000.00002007.01.04 08:131.22590.000.002.36-1.96
22557152007.01.03 21:07sell0.16gbpusd1.95190.00000.00002007.01.03 21:081.95090.000.000.0016.00
22557302007.01.03 21:08sell0.01gbpusd1.95040.00000.00002007.01.04 06:581.95200.000.000.01-1.60
22557782007.01.03 21:12sell0.02gbpusd1.95110.00000.00002007.01.04 06:581.95200.000.000.02-1.80
22560932007.01.03 21:39buy0.04usdjpy119.460.000.002007.01.04 05:31119.390.000.001.63-2.35
22585232007.01.04 02:18buy0.08usdjpy119.370.000.002007.01.04 05:31119.390.000.000.001.34
22586352007.01.04 02:37buy0.16usdjpy119.300.000.002007.01.04 05:31119.390.000.000.0012.06
22590802007.01.04 03:37buy0.16usdchf1.22540.00000.00002007.01.04 08:131.22590.000.000.006.53
22591112007.01.04 03:41sell0.04gbpusd1.95190.00000.00002007.01.04 06:581.95200.000.000.00-0.40
22597962007.01.04 05:15sell0.08gbpusd1.95270.00000.00002007.01.04 06:581.95200.000.000.005.60
22598452007.01.04 05:20sell0.08eurusd1.31760.00000.00002007.01.04 08:171.31690.000.000.005.60
22599582007.01.04 05:31buy0.01usdjpy119.430.000.002007.01.04 08:18119.360.000.000.00-0.59
22609142007.01.04 06:58sell0.01gbpusd1.95150.00000.00002007.01.04 08:311.95000.000.000.001.50
22612302007.01.04 08:13buy0.01usdchf1.22640.00000.00002007.01.04 08:171.22610.000.000.00-0.24
22612482007.01.04 08:17sell0.01eurusd1.31660.00000.00002007.01.04 10:051.31640.000.000.000.20
22612492007.01.04 08:17buy0.01usdchf1.22660.00000.00002007.01.04 10:051.22580.000.000.00-0.65
22612632007.01.04 08:18buy0.01usdjpy119.400.000.002007.01.04 10:05119.330.000.000.00-0.59
22613462007.01.04 08:32sell0.01gbpusd1.94970.00000.00002007.01.04 09:551.95130.000.000.00-1.60
22614872007.01.04 08:49sell0.02gbpusd1.95050.00000.00002007.01.04 09:551.95130.000.000.00-1.60
22616542007.01.04 09:18sell0.02eurusd1.31740.00000.00002007.01.04 10:051.31640.000.000.002.00
22617772007.01.04 09:29buy0.02usdchf1.22580.00000.00002007.01.04 10:051.22580.000.000.000.00
22618172007.01.04 09:32sell0.04gbpusd1.95120.00000.00002007.01.04 09:551.95130.000.000.00-0.40
22618402007.01.04 09:33buy0.02usdjpy119.330.000.002007.01.04 10:05119.330.000.000.000.00
22618692007.01.04 09:36buy0.04usdchf1.22500.00000.00002007.01.04 10:051.22580.000.000.002.61
22619552007.01.04 09:47sell0.08gbpusd1.95200.00000.00002007.01.04 09:551.95130.000.000.005.60
22620162007.01.04 09:55sell0.01gbpusd1.95080.00000.00002007.01.04 10:051.94980.000.000.001.00
22621552007.01.04 10:05buy0.01usdchf1.22620.00000.00002007.01.04 10:141.22750.000.000.001.06
22621582007.01.04 10:05sell0.01gbpusd1.94910.00000.00002007.01.04 10:121.94760.000.000.001.50
22621602007.01.04 10:05sell0.01eurusd1.31630.00000.00002007.01.04 10:141.31500.000.000.001.30
22621622007.01.04 10:05buy0.01usdjpy119.370.000.002007.01.04 10:14119.400.000.000.000.25
22623432007.01.04 10:12sell0.01gbpusd1.94720.00000.00002007.01.04 10:141.94580.000.000.001.40
22624012007.01.04 10:14sell0.01eurusd1.31440.00000.00002007.01.04 10:241.31390.000.000.000.50
22624052007.01.04 10:14sell0.01gbpusd1.94530.00000.00002007.01.04 10:241.94610.000.000.00-0.80
22624092007.01.04 10:14buy0.01usdchf1.22810.00000.00002007.01.04 10:241.22790.000.000.00-0.16
22624182007.01.04 10:14buy0.01usdjpy119.440.000.002007.01.04 10:24119.380.000.000.00-0.50
22624592007.01.04 10:14buy0.02usdjpy119.360.000.002007.01.04 10:24119.380.000.000.000.34
22624772007.01.04 10:15sell0.02gbpusd1.94620.00000.00002007.01.04 10:241.94610.000.000.000.20
22625212007.01.04 10:16buy0.02usdchf1.22730.00000.00002007.01.04 10:241.22790.000.000.000.98
22625432007.01.04 10:18sell0.04gbpusd1.94690.00000.00002007.01.04 10:241.94610.000.000.003.20
22625472007.01.04 10:18sell0.02eurusd1.31520.00000.00002007.01.04 10:241.31390.000.000.002.60
22626262007.01.04 10:24buy0.01usdchf1.22830.00000.00002007.01.04 10:481.22980.000.000.001.22
22626312007.01.04 10:24sell0.01eurusd1.31360.00000.00002007.01.04 10:501.31250.000.000.001.10
22626322007.01.04 10:24buy0.01usdjpy119.430.000.002007.01.04 11:26119.410.000.000.00-0.17
22626402007.01.04 10:24sell0.01gbpusd1.94540.00000.00002007.01.04 10:491.94460.000.000.000.80
22629992007.01.04 10:49buy0.01usdchf1.23030.00000.00002007.01.04 10:491.23040.000.000.000.08
22630012007.01.04 10:49sell0.01gbpusd1.94410.00000.00002007.01.04 10:491.94270.000.000.001.40
22630452007.01.04 10:49buy0.01usdchf1.23080.00000.00002007.01.04 11:261.23060.000.000.00-0.16
22630482007.01.04 10:49sell0.01gbpusd1.94230.00000.00002007.01.04 10:541.94070.000.000.001.60
22630632007.01.04 10:50sell0.01eurusd1.31220.00000.00002007.01.04 11:261.31150.000.000.000.70
22632232007.01.04 10:54sell0.01gbpusd1.94060.00000.00002007.01.04 11:261.94050.000.000.000.10
22633242007.01.04 11:00sell0.02gbpusd1.94140.00000.00002007.01.04 11:261.94050.000.000.001.80
22633502007.01.04 11:02buy0.02usdchf1.23000.00000.00002007.01.04 11:261.23060.000.000.000.98
22635282007.01.04 11:17buy0.02usdjpy119.360.000.002007.01.04 11:26119.410.000.000.000.84
22636232007.01.04 11:26buy0.01usdchf1.23110.00000.00002007.01.04 12:521.23240.000.000.001.05
22636242007.01.04 11:26sell0.01eurusd1.31120.00000.00002007.01.04 12:501.30960.000.000.001.60
22636252007.01.04 11:26sell0.01gbpusd1.94010.00000.00002007.01.04 11:331.94030.000.000.00-0.20
22636272007.01.04 11:26buy0.01usdjpy119.410.000.002007.01.04 13:46119.330.000.000.00-0.67
22636832007.01.04 11:30sell0.02gbpusd1.94080.00000.00002007.01.04 11:331.94030.000.000.001.00
22637842007.01.04 11:33sell0.01gbpusd1.93980.00000.00002007.01.04 12:521.94230.000.000.00-2.50
22638282007.01.04 11:35sell0.02gbpusd1.94060.00000.00002007.01.04 12:521.94230.000.000.00-3.40
22638352007.01.04 11:36sell0.04gbpusd1.94140.00000.00002007.01.04 12:521.94230.000.000.00-3.60
22638912007.01.04 11:43sell0.08gbpusd1.94220.00000.00002007.01.04 12:521.94230.000.000.00-0.80
22639252007.01.04 11:47sell0.16gbpusd1.94300.00000.00002007.01.04 12:521.94230.000.000.0011.20
22642392007.01.04 12:50sell0.01eurusd1.30920.00000.00002007.01.04 12:521.30910.000.000.000.10
22642762007.01.04 12:52sell0.01gbpusd1.94180.00000.00002007.01.04 13:441.94410.000.000.00-2.30
22642782007.01.04 12:52buy0.01usdchf1.23290.00000.00002007.01.04 13:441.23140.000.000.00-1.22
22642802007.01.04 12:52sell0.01eurusd1.30880.00000.00002007.01.04 13:451.31010.000.000.00-1.30
22643472007.01.04 13:01buy0.02usdchf1.23220.00000.00002007.01.04 13:441.23140.000.000.00-1.30
22643552007.01.04 13:04sell0.02gbpusd1.94260.00000.00002007.01.04 13:441.94410.000.000.00-3.00
22643612007.01.04 13:05sell0.02eurusd1.30950.00000.00002007.01.04 13:451.31010.000.000.00-1.20
22644202007.01.04 13:16buy0.04usdchf1.23140.00000.00002007.01.04 13:441.23140.000.000.000.00
22644392007.01.04 13:21sell0.04gbpusd1.94340.00000.00002007.01.04 13:441.94410.000.000.00-2.80
22644552007.01.04 13:22sell0.04eurusd1.31030.00000.00002007.01.04 13:451.31010.000.000.000.80
22644562007.01.04 13:23sell0.08gbpusd1.94420.00000.00002007.01.04 13:441.94410.000.000.000.80
22644692007.01.04 13:23buy0.02usdjpy119.330.000.002007.01.04 13:46119.330.000.000.000.00
22644952007.01.04 13:29sell0.16gbpusd1.94490.00000.00002007.01.04 13:441.94410.000.000.0012.80
22645402007.01.04 13:30buy0.08usdchf1.23070.00000.00002007.01.04 13:441.23140.000.000.004.55
22646022007.01.04 13:44sell0.01gbpusd1.94360.00000.00002007.01.04 15:241.94430.000.000.00-0.70
22646032007.01.04 13:44buy0.01usdchf1.23180.00000.00002007.01.04 15:311.23120.000.000.00-0.49
22646102007.01.04 13:45sell0.01eurusd1.31000.00000.00002007.01.04 16:131.30960.000.000.000.40
22646182007.01.04 13:46buy0.01usdjpy119.370.000.002007.01.04 15:26119.220.000.000.00-1.26
22646612007.01.04 13:58sell0.02gbpusd1.94440.00000.00002007.01.04 15:241.94430.000.000.000.20
22646952007.01.04 14:04buy0.02usdjpy119.300.000.002007.01.04 15:26119.220.000.000.00-1.34
22647132007.01.04 14:09buy0.02usdchf1.23100.00000.00002007.01.04 15:311.23120.000.000.000.32
22647162007.01.04 14:10sell0.02eurusd1.31080.00000.00002007.01.04 16:131.30960.000.000.002.40
22647452007.01.04 14:19buy0.04usdjpy119.220.000.002007.01.04 15:26119.220.000.000.000.00
22647642007.01.04 14:24sell0.04gbpusd1.94510.00000.00002007.01.04 15:241.94430.000.000.003.20
22648072007.01.04 14:30buy0.08usdjpy119.140.000.002007.01.04 15:26119.220.000.000.005.37
22650852007.01.04 15:24sell0.01gbpusd1.94380.00000.00002007.01.04 15:311.94260.000.000.001.20
22650942007.01.04 15:26buy0.01usdjpy119.260.000.002007.01.04 16:13119.220.000.000.00-0.34
22651412007.01.04 15:31sell0.01gbpusd1.94210.00000.00002007.01.04 16:141.94360.000.000.00-1.50
22651432007.01.04 15:31buy0.01usdchf1.23170.00000.00002007.01.04 16:061.23020.000.000.00-1.22
22651442007.01.04 15:31sell0.02gbpusd1.94280.00000.00002007.01.04 16:141.94360.000.000.00-1.60
22651512007.01.04 15:32buy0.02usdchf1.23090.00000.00002007.01.04 16:061.23020.000.000.00-1.14
22651572007.01.04 15:32sell0.04gbpusd1.94360.00000.00002007.01.04 16:141.94360.000.000.000.00
22651682007.01.04 15:33buy0.02usdjpy119.190.000.002007.01.04 16:13119.220.000.000.000.50
22651732007.01.04 15:33sell0.08gbpusd1.94440.00000.00002007.01.04 16:141.94360.000.000.006.40
22651872007.01.04 15:35buy0.04usdchf1.23020.00000.00002007.01.04 16:061.23020.000.000.000.00
22653582007.01.04 15:55buy0.08usdchf1.22930.00000.00002007.01.04 16:061.23020.000.000.005.85
22654272007.01.04 16:06buy0.01usdchf1.23070.00000.00002007.01.04 16:131.23160.000.000.000.73
22655042007.01.04 16:13sell0.01eurusd1.30930.00000.00002007.01.04 17:061.30920.000.000.000.10
22655062007.01.04 16:13buy0.01usdchf1.23210.00000.00002007.01.04 16:141.23190.000.000.00-0.16
22655192007.01.04 16:14sell0.01gbpusd1.94310.00000.00002007.01.04 17:061.94370.000.000.00-0.60
22655222007.01.04 16:14buy0.01usdchf1.23240.00000.00002007.01.04 17:061.23160.000.000.00-0.65
22655242007.01.04 16:14sell0.02gbpusd1.94390.00000.00002007.01.04 17:061.94370.000.000.000.40
22656832007.01.04 16:24buy0.02usdchf1.23160.00000.00002007.01.04 17:061.23160.000.000.000.00
22661842007.01.04 17:00sell0.04gbpusd1.94470.00000.00002007.01.04 17:061.94370.000.000.004.00
22662702007.01.04 17:06sell0.01gbpusd1.94320.00000.00002007.01.04 17:201.94540.000.000.00-2.20
22662732007.01.04 17:06buy0.01usdchf1.23200.00000.00002007.01.04 17:191.23050.000.000.00-1.22
22662752007.01.04 17:06sell0.01eurusd1.30890.00000.00002007.01.04 17:161.31050.000.000.00-1.60
22662972007.01.04 17:07sell0.02gbpusd1.94400.00000.00002007.01.04 17:201.94540.000.000.00-2.80
22663192007.01.04 17:08sell0.02eurusd1.30960.00000.00002007.01.04 17:161.31050.000.000.00-1.80
22663202007.01.04 17:09buy0.02usdchf1.23120.00000.00002007.01.04 17:191.23050.000.000.00-1.14
22663272007.01.04 17:09sell0.04gbpusd1.94470.00000.00002007.01.04 17:201.94540.000.000.00-2.80
22663462007.01.04 17:09buy0.04usdchf1.23050.00000.00002007.01.04 17:191.23080.000.000.000.97
22663542007.01.04 17:09sell0.04eurusd1.31050.00000.00002007.01.04 17:161.31060.000.000.00-0.40
22663562007.01.04 17:09sell0.08gbpusd1.94560.00000.00002007.01.04 17:201.94540.000.000.001.60
22663882007.01.04 17:10sell0.16gbpusd1.94640.00000.00002007.01.04 17:201.94540.000.000.0016.00
22663922007.01.04 17:10buy0.08usdchf1.22970.00000.00002007.01.04 17:191.23070.000.000.006.50
22664072007.01.04 17:10sell0.08eurusd1.31130.00000.00002007.01.04 17:161.31050.000.000.006.40
22664992007.01.04 17:16sell0.01eurusd1.31040.00000.00002007.01.04 17:201.30980.000.000.000.60
22665592007.01.04 17:20sell0.01gbpusd1.94470.00000.00002007.01.04 18:121.94400.000.000.000.70
22665612007.01.04 17:20buy0.01usdchf1.23170.00000.00002007.01.04 18:071.23130.000.000.00-0.32
22665652007.01.04 17:20sell0.01eurusd1.30930.00000.00002007.01.04 18:071.30910.000.000.000.20
22668542007.01.04 17:42buy0.02usdchf1.23090.00000.00002007.01.04 18:071.23130.000.000.000.65
22668662007.01.04 17:42sell0.02gbpusd1.94550.00000.00002007.01.04 18:121.94400.000.000.003.00
22671262007.01.04 18:07sell0.01eurusd1.30880.00000.00002007.01.04 18:121.30840.000.000.000.40
22671292007.01.04 18:07buy0.01usdchf1.23170.00000.00002007.01.04 18:121.23160.000.000.00-0.08
22671682007.01.04 18:12sell0.01gbpusd1.94350.00000.00002007.01.04 19:091.94420.000.000.00-0.70
22671732007.01.04 18:12buy0.01usdchf1.23230.00000.00002007.01.04 19:381.23230.000.000.000.00
22671762007.01.04 18:12sell0.01eurusd1.30810.00000.00002007.01.04 19:381.30910.000.000.00-1.00
22672912007.01.04 18:20sell0.02gbpusd1.94430.00000.00002007.01.04 19:091.94420.000.000.000.20
22673042007.01.04 18:20sell0.02eurusd1.30890.00000.00002007.01.04 19:381.30910.000.000.00-0.40
22675642007.01.04 18:47sell0.04gbpusd1.94500.00000.00002007.01.04 19:091.94420.000.000.003.20
22675882007.01.04 18:49sell0.04eurusd1.30960.00000.00002007.01.04 19:381.30910.000.000.002.00
22675962007.01.04 18:50buy0.02usdchf1.23150.00000.00002007.01.04 19:381.23230.000.000.001.30
22677232007.01.04 19:09sell0.01gbpusd1.94370.00000.00002007.01.04 21:081.94430.000.000.00-0.60
22677882007.01.04 19:14sell0.02gbpusd1.94450.00000.00002007.01.04 21:081.94430.000.000.000.40
22679412007.01.04 19:38sell0.01eurusd1.30880.00000.00002007.01.04 21:081.30870.000.000.000.10
22679432007.01.04 19:38buy0.01usdchf1.23280.00000.00002007.01.04 21:081.23260.000.000.00-0.16
22679732007.01.04 19:42sell0.02eurusd1.30950.00000.00002007.01.04 21:081.30870.000.000.001.60
22679752007.01.04 19:42buy0.02usdchf1.23200.00000.00002007.01.04 21:081.23260.000.000.000.97
22684892007.01.04 20:55sell0.04gbpusd1.94520.00000.00002007.01.04 21:081.94430.000.000.003.60
22685742007.01.04 21:08sell0.01gbpusd1.94400.00000.00002007.01.04 22:381.94370.000.000.000.30
22685762007.01.04 21:08buy0.01usdchf1.23310.00000.00002007.01.05 02:361.23250.000.000.10-0.49
22685792007.01.04 21:08sell0.01eurusd1.30850.00000.00002007.01.05 02:351.30860.000.000.05-0.10
22688752007.01.04 21:45sell0.02gbpusd1.94470.00000.00002007.01.04 22:381.94370.000.000.002.00
22691872007.01.04 22:38sell0.01gbpusd1.94320.00000.00002007.01.05 02:351.94250.000.000.000.70
22700432007.01.05 00:47sell0.02gbpusd1.94400.00000.00002007.01.05 02:351.94250.000.000.003.00
22700992007.01.05 00:53buy0.02usdchf1.23240.00000.00002007.01.05 02:361.23250.000.000.000.16
22705762007.01.05 01:47sell0.02eurusd1.30930.00000.00002007.01.05 02:351.30860.000.000.001.40
22710112007.01.05 02:35sell0.01gbpusd1.94210.00000.00002007.01.05 02:591.94050.000.000.001.60
22710142007.01.05 02:36sell0.01eurusd1.30820.00000.00002007.01.05 05:011.30750.000.000.000.70
22710172007.01.05 02:36buy0.01usdchf1.23310.00000.00002007.01.05 05:011.23190.000.000.00-0.97
22715322007.01.05 02:59sell0.01gbpusd1.93990.00000.00002007.01.05 04:181.94060.000.000.00-0.70
22717052007.01.05 03:08buy0.02usdchf1.23240.00000.00002007.01.05 05:011.23190.000.000.00-0.81
22718162007.01.05 03:17sell0.02gbpusd1.94060.00000.00002007.01.05 04:181.94060.000.000.000.00
22718542007.01.05 03:19buy0.04usdchf1.23160.00000.00002007.01.05 05:011.23190.000.000.000.97
22718812007.01.05 03:21sell0.04gbpusd1.94140.00000.00002007.01.05 04:181.94060.000.000.003.20
22719482007.01.05 03:26sell0.02eurusd1.30900.00000.00002007.01.05 05:011.30750.000.000.003.00
22720782007.01.05 03:45sell0.01usdjpy118.510.000.002007.01.05 05:01118.530.000.000.00-0.17
22723372007.01.05 04:18sell0.01gbpusd1.94010.00000.00002007.01.05 05:011.93840.000.000.001.70
22727502007.01.05 05:01sell0.01eurusd1.30710.00000.00002007.01.05 06:011.30730.000.000.00-0.20
22727572007.01.05 05:01buy0.01usdchf1.23240.00000.00002007.01.05 06:011.23150.000.000.00-0.73
22727592007.01.05 05:01sell0.01gbpusd1.93800.00000.00002007.01.05 06:011.93850.000.000.00-0.50
22727602007.01.05 05:01sell0.01usdjpy118.490.000.002007.01.05 06:01118.390.000.000.000.84
22730052007.01.05 05:15sell0.01usdchf1.23170.00000.00002007.01.05 06:011.23200.000.000.00-0.24
22731192007.01.05 05:26sell0.02gbpusd1.93870.00000.00002007.01.05 06:011.93850.000.000.000.40
22732072007.01.05 05:36buy0.02usdchf1.23160.00000.00002007.01.05 06:011.23150.000.000.00-0.16
22732232007.01.05 05:37sell0.04gbpusd1.93960.00000.00002007.01.05 06:011.93850.000.000.004.40
22732622007.01.05 05:40sell0.02eurusd1.30780.00000.00002007.01.05 06:011.30730.000.000.001.00
22734842007.01.05 06:01sell0.01eurusd1.30700.00000.00002007.01.05 09:241.30740.000.000.00-0.40
22734882007.01.05 06:01sell0.01gbpusd1.93810.00000.00002007.01.05 06:181.93650.000.000.001.60
22734892007.01.05 06:01buy0.01usdchf1.23200.00000.00002007.01.05 09:241.23020.000.000.00-1.46
22734912007.01.05 06:02sell0.01usdjpy118.350.000.002007.01.05 09:13118.190.000.000.001.35
22736672007.01.05 06:18sell0.01gbpusd1.93620.00000.00002007.01.05 09:241.93840.000.000.00-2.20
22742322007.01.05 07:34sell0.02gbpusd1.93690.00000.00002007.01.05 09:241.93840.000.000.00-3.00
22742522007.01.05 07:38sell0.02eurusd1.30770.00000.00002007.01.05 09:241.30740.000.000.000.60
22745942007.01.05 08:32sell0.04gbpusd1.93770.00000.00002007.01.05 09:241.93840.000.000.00-2.80
22746902007.01.05 08:44sell0.08gbpusd1.93850.00000.00002007.01.05 09:241.93810.000.000.003.20
22746982007.01.05 08:44sell0.04eurusd1.30850.00000.00002007.01.05 09:241.30740.000.000.004.40
22747012007.01.05 08:44buy0.02usdchf1.23110.00000.00002007.01.05 09:241.23020.000.000.00-1.46
22748662007.01.05 08:58buy0.04usdchf1.23040.00000.00002007.01.05 09:241.23020.000.000.00-0.65
22748982007.01.05 08:59sell0.16gbpusd1.93920.00000.00002007.01.05 09:241.93840.000.000.0012.80
22751892007.01.05 09:13sell0.01usdjpy118.160.000.002007.01.05 09:24118.360.000.000.00-1.69
22752412007.01.05 09:16buy0.08usdchf1.22960.00000.00002007.01.05 09:241.23020.000.000.003.90
22753152007.01.05 09:19sell0.02usdjpy118.230.000.002007.01.05 09:24118.360.000.000.00-2.20
22753942007.01.05 09:24buy0.01usdchf1.23060.00000.00002007.01.05 10:251.22910.000.000.00-1.22
22753972007.01.05 09:24sell0.01gbpusd1.93770.00000.00002007.01.05 11:521.94120.000.000.00-3.50
22753982007.01.05 09:24sell0.01eurusd1.30730.00000.00002007.01.05 10:251.30940.000.000.00-2.10
22753992007.01.05 09:24sell0.01usdjpy118.300.000.002007.01.05 10:19118.340.000.000.00-0.34
22754292007.01.05 09:27sell0.02gbpusd1.93850.00000.00002007.01.05 11:511.94130.000.000.00-5.60
22754302007.01.05 09:27buy0.02usdchf1.22980.00000.00002007.01.05 10:251.22910.000.000.00-1.14
22754322007.01.05 09:27sell0.02eurusd1.30800.00000.00002007.01.05 10:251.30940.000.000.00-2.80
22754982007.01.05 09:30buy0.04usdchf1.22900.00000.00002007.01.05 10:251.22910.000.000.000.33
22755232007.01.05 09:33sell0.04gbpusd1.93920.00000.00002007.01.05 11:511.94130.000.000.00-8.40
22755302007.01.05 09:33sell0.04eurusd1.30880.00000.00002007.01.05 10:251.30940.000.000.00-2.40
22755962007.01.05 09:39sell0.08gbpusd1.94000.00000.00002007.01.05 11:501.94130.000.000.00-10.40
22756122007.01.05 09:40sell0.16gbpusd1.94070.00000.00002007.01.05 11:501.94120.000.000.00-8.00
22756412007.01.05 09:42sell0.02usdjpy118.370.000.002007.01.05 10:19118.340.000.000.000.51
22757762007.01.05 09:53sell0.08eurusd1.30950.00000.00002007.01.05 10:251.30940.000.000.000.80
22758282007.01.05 09:54buy0.08usdchf1.22830.00000.00002007.01.05 10:251.22910.000.000.005.21
22758382007.01.05 09:55sell0.16eurusd1.31030.00000.00002007.01.05 10:251.30940.000.000.0014.40
22759772007.01.05 10:00sell0.04usdjpy118.450.000.002007.01.05 10:19118.340.000.000.003.72
22761132007.01.05 10:19sell0.01usdjpy118.300.000.002007.01.05 10:38118.140.000.000.001.35
22761712007.01.05 10:25sell0.01eurusd1.30910.00000.00002007.01.05 13:041.30950.000.000.00-0.40
22761722007.01.05 10:25buy0.01usdchf1.22960.00000.00002007.01.05 13:041.22840.000.000.00-0.98
22763342007.01.05 10:38sell0.01usdjpy118.080.000.002007.01.05 11:45118.220.000.000.00-1.18
22763762007.01.05 10:45sell0.01usdchf1.22900.00000.00002007.01.05 11:451.22820.000.000.000.65
22764032007.01.05 10:49sell0.02usdjpy118.150.000.002007.01.05 11:45118.220.000.000.00-1.18
22764122007.01.05 10:50sell0.02usdchf1.22980.00000.00002007.01.05 11:451.22830.000.000.002.44
22766392007.01.05 11:15buy0.01gbpusd1.94200.00000.00002007.01.05 11:451.94130.000.000.00-0.70
22766492007.01.05 11:17buy0.02gbpusd1.94120.00000.00002007.01.05 11:451.94130.000.000.000.20
22767792007.01.05 11:32buy0.04gbpusd1.94050.00000.00002007.01.05 11:441.94120.000.000.002.80
22768012007.01.05 11:34sell0.04usdjpy118.230.000.002007.01.05 11:45118.220.000.000.000.34
22768182007.01.05 11:35buy0.08gbpusd1.93970.00000.00002007.01.05 11:441.94120.000.000.0012.00
22768552007.01.05 11:39buy0.02usdchf1.22880.00000.00002007.01.05 13:041.22840.000.000.00-0.65
22768812007.01.05 11:45sell0.01usdjpy118.180.000.002007.01.05 13:05118.250.000.000.00-0.59
22768862007.01.05 11:45sell0.02eurusd1.30980.00000.00002007.01.05 13:041.30950.000.000.000.60
22769882007.01.05 11:52sell0.01gbpusd1.94090.00000.00002007.01.05 13:041.94000.000.000.000.90
22770092007.01.05 11:54sell0.02gbpusd1.94170.00000.00002007.01.05 13:041.94010.000.000.003.20
22771192007.01.05 12:08sell0.02usdjpy118.260.000.002007.01.05 13:05118.250.000.000.000.17
22772982007.01.05 12:39buy0.04usdchf1.22800.00000.00002007.01.05 13:041.22840.000.000.001.30
22775462007.01.05 13:04sell0.01gbpusd1.93960.00000.00002007.01.05 14:461.93890.000.000.000.70
22775522007.01.05 13:05sell0.01eurusd1.30930.00000.00002007.01.05 14:421.30860.000.000.000.70
22775552007.01.05 13:05sell0.01usdjpy118.210.000.002007.01.05 14:45118.170.000.000.000.34
22777952007.01.05 13:35sell0.02gbpusd1.94040.00000.00002007.01.05 14:461.93880.000.000.003.20
22780352007.01.05 14:06sell0.02usdjpy118.280.000.002007.01.05 14:45118.170.000.000.001.86
22782402007.01.05 14:42sell0.01eurusd1.30820.00000.00002007.01.05 14:451.30850.000.000.00-0.30
22782602007.01.05 14:45sell0.01usdjpy118.130.000.002007.01.05 15:30118.360.000.000.00-1.94
22782672007.01.05 14:46sell0.01eurusd1.30760.00000.00002007.01.05 15:301.30610.000.000.001.50
22782952007.01.05 14:46sell0.01gbpusd1.93850.00000.00002007.01.05 15:301.93520.000.000.003.30
22783252007.01.05 14:49sell0.02gbpusd1.93920.00000.00002007.01.05 15:301.93520.000.000.008.00
22783392007.01.05 14:50sell0.02eurusd1.30840.00000.00002007.01.05 15:301.30610.000.000.004.60
22783762007.01.05 14:53sell0.04gbpusd1.94000.00000.00002007.01.05 15:301.93850.000.000.006.00
22788802007.01.05 15:30sell0.01gbpusd1.93430.00000.00002007.01.05 15:301.93270.000.000.001.60
22788962007.01.05 15:30sell0.01usdjpy118.440.000.002007.01.05 15:31118.250.000.000.001.61
22789102007.01.05 15:30sell0.01eurusd1.30430.00000.00002007.01.05 15:301.30280.000.000.001.50
22789282007.01.05 15:30sell0.01gbpusd1.93240.00000.00002007.01.05 15:311.93290.000.000.00-0.50
22789622007.01.05 15:30sell0.01eurusd1.30280.00000.00002007.01.05 15:321.30130.000.000.001.50
22789712007.01.05 15:30sell0.02gbpusd1.93310.00000.00002007.01.05 15:311.93290.000.000.000.40
22790272007.01.05 15:31sell0.04gbpusd1.93370.00000.00002007.01.05 15:311.93290.000.000.003.20
22790962007.01.05 15:31sell0.01gbpusd1.93180.00000.00002007.01.05 15:461.93030.000.000.001.50
22791812007.01.05 15:32sell0.01eurusd1.30110.00000.00002007.01.05 15:381.30110.000.000.000.00
22793852007.01.05 15:36sell0.02eurusd1.30180.00000.00002007.01.05 15:381.30110.000.000.001.40
22794332007.01.05 15:38sell0.01eurusd1.30080.00000.00002007.01.05 17:561.30000.000.000.000.80
22796482007.01.05 15:46sell0.01gbpusd1.93000.00000.00002007.01.05 15:501.92930.000.000.000.70
22796702007.01.05 15:46sell0.02gbpusd1.93070.00000.00002007.01.05 15:501.92930.000.000.002.80
22797952007.01.05 15:50sell0.01gbpusd1.92890.00000.00002007.01.05 16:041.92940.000.000.00-0.50
22797992007.01.05 15:50sell0.02gbpusd1.92970.00000.00002007.01.05 16:041.92940.000.000.000.60
22799552007.01.05 15:56sell0.04gbpusd1.93050.00000.00002007.01.05 16:041.92940.000.000.004.40
22801512007.01.05 16:04sell0.01gbpusd1.92890.00000.00002007.01.05 16:571.93130.000.000.00-2.40
22801622007.01.05 16:05sell0.02gbpusd1.92970.00000.00002007.01.05 16:571.93130.000.000.00-3.20
22805542007.01.05 16:30buy0.01usdchf1.23800.00000.00002007.01.05 17:561.23760.000.000.00-0.32
22806742007.01.05 16:40sell0.04gbpusd1.93050.00000.00002007.01.05 16:571.93130.000.000.00-3.20
22807082007.01.05 16:42buy0.02usdchf1.23720.00000.00002007.01.05 17:561.23760.000.000.000.65
22807602007.01.05 16:45sell0.08gbpusd1.93130.00000.00002007.01.05 16:571.93130.000.000.000.00
22807962007.01.05 16:46buy0.04usdchf1.23650.00000.00002007.01.05 17:561.23760.000.000.003.56
22807992007.01.05 16:46sell0.16gbpusd1.93210.00000.00002007.01.05 16:571.93130.000.000.0012.80
22809832007.01.05 16:57sell0.01gbpusd1.93080.00000.00002007.01.05 17:511.93030.000.000.000.50
22810072007.01.05 16:59sell0.02gbpusd1.93160.00000.00002007.01.05 17:511.93030.000.000.002.60
22810292007.01.05 17:00buy0.01usdjpy118.750.000.002007.01.05 18:06118.810.000.000.000.51
22813082007.01.05 17:18sell0.02eurusd1.30150.00000.00002007.01.05 17:561.30000.000.000.003.00
22813722007.01.05 17:23buy0.02usdjpy118.670.000.002007.01.05 18:06118.830.000.000.002.69
22817242007.01.05 17:51sell0.01gbpusd1.92980.00000.00002007.01.05 17:571.92830.000.000.001.50
22818192007.01.05 17:56sell0.01eurusd1.29970.00000.00002007.01.05 19:351.30020.000.000.00-0.50
22818342007.01.05 17:57sell0.01gbpusd1.92760.00000.00002007.01.05 18:061.92740.000.000.000.20
22820752007.01.05 18:06sell0.01gbpusd1.92690.00000.00002007.01.05 18:441.92940.000.000.00-2.50
22821482007.01.05 18:09sell0.02gbpusd1.92770.00000.00002007.01.05 18:441.92940.000.000.00-3.40
22823622007.01.05 18:20sell0.04gbpusd1.92850.00000.00002007.01.05 18:441.92940.000.000.00-3.60
22825872007.01.05 18:38sell0.08gbpusd1.92930.00000.00002007.01.05 18:441.92940.000.000.00-0.80
22826252007.01.05 18:40sell0.16gbpusd1.93010.00000.00002007.01.05 18:441.92940.000.000.0011.20
22826322007.01.05 18:40sell0.02eurusd1.30050.00000.00002007.01.05 19:351.30020.000.000.000.60
22826832007.01.05 18:44sell0.01gbpusd1.92900.00000.00002007.01.05 19:371.92960.000.000.00-0.60
22828542007.01.05 18:58sell0.02gbpusd1.92980.00000.00002007.01.05 19:371.92960.000.000.000.40
22829162007.01.05 19:04sell0.04gbpusd1.93050.00000.00002007.01.05 19:371.92960.000.000.003.60
22831812007.01.05 19:24sell0.04eurusd1.30130.00000.00002007.01.05 19:351.30020.000.000.004.40
  0.00 0.00 8.52 216.65
Closed P/L: 225.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22833072007.01.05 19:35sell0.01eurusd1.29990.00000.0000 1.30100.000.000.05-1.10
22842102007.01.05 21:05sell0.02eurusd1.30070.00000.0000 1.30100.000.000.10-0.60
22833402007.01.05 19:37sell0.01gbpusd1.92940.00000.0000 1.93040.000.000.00-1.00
22842112007.01.05 21:05sell0.02gbpusd1.93020.00000.0000 1.93040.000.000.01-0.40
22818132007.01.05 17:56buy0.01usdchf1.23810.00000.0000 1.23530.000.000.10-2.27
22823612007.01.05 18:20buy0.02usdchf1.23730.00000.0000 1.23530.000.000.20-3.24
22824132007.01.05 18:22buy0.04usdchf1.23660.00000.0000 1.23530.000.000.39-4.21
22842222007.01.05 21:07buy0.08usdchf1.23580.00000.0000 1.23530.000.000.79-3.24
22790122007.01.05 15:31sell0.01usdjpy118.250.000.00 118.630.000.00-0.16-3.20
22790762007.01.05 15:31sell0.02usdjpy118.330.000.00 118.630.000.00-0.31-5.06
22791272007.01.05 15:32sell0.04usdjpy118.400.000.00 118.630.000.00-0.62-7.76
22791372007.01.05 15:32sell0.08usdjpy118.490.000.00 118.630.000.00-1.24-9.44
22791922007.01.05 15:32sell0.16usdjpy118.560.000.00 118.630.000.00-2.48-9.44
  0.00 0.00 -3.17 -50.96
 Floating P/L: -54.13
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 225.17 Floating P/L: -54.13 Margin: 139.23
Balance: 3 225.17 Equity: 3 171.04 Free Margin: 3 085.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 405.32 Gross Loss: 180.15 Total Net Profit: 225.17
Profit Factor: 2.25 Expected Payoff: 0.78  
Absolute Drawdown: 5.20 Maximal Drawdown: 37.53 (1.18%) Relative Drawdown: 1.18% (37.53)
 
Total Trades: 289 Short Positions (won %): 199 (62.81%) Long Positions (won %): 90 (51.11%)
Profit Trades (% of total): 171 (59.17%) Loss trades (% of total): 118 (40.83%)
Largest profit trade: 16.00 loss trade: -10.40
Average profit trade: 2.37 loss trade: -1.53
Maximum consecutive wins ($): 8 (9.30) consecutive losses ($): 7 (-37.53)
Maximal consecutive profit (count): 22.11 (7) consecutive loss (count): -37.53 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2