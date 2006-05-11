Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.05.08 00:00 - 2007.01.04 00:00 (2006.05.06 - 2006.07.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=1; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=3; RSX_Timeframe=15; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test15883Ticks modelled753578Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1089273.98Gross profit1637557.67Gross loss-548283.69
Profit factor2.99Expected payoff1019.92
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown120631.91 (11.44%)Relative drawdown12.35% (1432.76)
Total trades1068Short positions (won %)489 (80.37%)Long positions (won %)579 (75.13%)
Profit trades (% of total)828 (77.53%)Loss trades (% of total)240 (22.47%)
Largestprofit trade37704.68loss trade-72957.33
Averageprofit trade1977.73loss trade-2284.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)56 (343832.50)consecutive losses (loss in money)4 (-46010.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)343832.50 (56)consecutive loss (count of losses)-106510.32 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.08 03:30buy10.201.27280.00001.2743
22006.05.08 04:00sell20.201.27240.00001.2709
32006.05.08 08:06sell30.401.27390.00001.2724
42006.05.08 09:00t/p10.201.27430.00001.274330.0010030.00
52006.05.08 09:25sell40.801.27540.00001.2739
62006.05.08 10:28sell51.521.27690.00001.2754
72006.05.08 10:45buy60.201.27620.00001.2777
82006.05.08 10:46t/p60.201.27770.00001.277730.0010060.00
92006.05.08 10:46buy70.191.27840.00001.2799
102006.05.08 10:47buy80.401.27620.00001.2777
112006.05.08 10:47t/p80.401.27770.00001.277760.0010120.00
122006.05.08 10:48buy90.401.27620.00001.2777
132006.05.08 10:59t/p51.521.27540.00001.2754228.0010348.00
142006.05.08 10:59close40.801.27500.00001.273932.0010380.00
152006.05.08 11:00close30.401.27510.00001.2724-48.0010332.00
162006.05.08 11:00close20.201.27730.00001.2709-98.0010234.00
172006.05.08 12:59t/p90.401.27770.00001.277760.0010294.00
182006.05.08 12:59close70.191.27780.00001.2799-11.4010282.60
192006.05.08 13:15buy100.211.27640.00001.2779
202006.05.08 15:00buy110.401.27480.00001.2763
212006.05.08 15:15sell120.211.27500.00001.2735
222006.05.08 16:00t/p120.211.27350.00001.273531.5010314.10
232006.05.08 16:00buy130.801.27180.00001.2733
242006.05.08 16:00sell140.201.27160.00001.2701
252006.05.08 20:00buy151.601.27030.00001.2718
262006.05.08 21:04t/p140.201.27010.00001.270130.0010344.10
272006.05.08 21:04sell160.201.26990.00001.2684
282006.05.09 05:00buy173.041.26880.00001.2703
292006.05.09 09:00t/p160.201.26840.00001.268430.9810375.08
302006.05.09 09:00sell180.181.26780.00001.2663
312006.05.09 10:54sell190.401.26940.00001.2679
322006.05.09 10:59t/p190.401.26790.00001.267960.0010435.08
332006.05.09 10:59close180.181.26750.00001.26635.4010440.48
342006.05.09 11:15sell200.191.26880.00001.2673
352006.05.09 13:23t/p173.041.27030.00001.2703456.0010896.48
362006.05.09 13:23close151.601.27030.00001.2718-11.2110885.27
372006.05.09 13:23sell210.421.27030.00001.2688
382006.05.09 13:24close130.801.26910.00001.2733-221.6010663.67
392006.05.09 13:24close110.401.26980.00001.2763-202.8010460.86
402006.05.09 13:25close100.211.26910.00001.2779-154.7710306.09
412006.05.09 15:15buy220.201.27120.00001.2727
422006.05.09 15:27sell230.801.27260.00001.2711
432006.05.09 15:52t/p220.201.27270.00001.272730.0010336.09
442006.05.09 15:52buy240.201.27320.00001.2747
452006.05.09 15:53buy250.421.27150.00001.2730
462006.05.09 15:53t/p250.421.27300.00001.273063.0010399.09
472006.05.09 15:54buy260.421.27150.00001.2730
482006.05.09 15:54t/p260.421.27300.00001.273063.0010462.09
492006.05.09 15:55buy270.421.27150.00001.2730
502006.05.09 15:55t/p270.421.27300.00001.273063.0010525.09
512006.05.09 15:57buy280.421.27150.00001.2730
522006.05.09 15:57t/p280.421.27300.00001.273063.0010588.09
532006.05.09 15:58buy290.421.27150.00001.2730
542006.05.09 15:58t/p290.421.27300.00001.273063.0010651.09
552006.05.09 15:59buy300.421.27150.00001.2730
562006.05.09 16:00t/p230.801.27110.00001.2711120.0010771.09
572006.05.09 16:00close210.421.27110.00001.2688-33.6010737.49
582006.05.09 16:00t/p300.421.27300.00001.273063.0010800.49
592006.05.09 16:00close240.201.27410.00001.274718.0010818.49
602006.05.09 16:00close200.191.27430.00001.2673-104.5010713.99
612006.05.09 16:00buy310.211.27430.00001.2758
622006.05.09 16:17t/p310.211.27580.00001.275831.5010745.49
632006.05.09 16:17buy320.211.27620.00001.2777
642006.05.09 16:59buy330.421.27460.00001.2761
652006.05.09 17:00t/p330.421.27610.00001.276163.0010808.49
662006.05.09 17:00close320.211.27610.00001.2777-2.1010806.39
672006.05.09 17:00buy340.221.27650.00001.2780
682006.05.09 17:33buy350.441.27500.00001.2765
692006.05.10 00:57t/p350.441.27650.00001.276562.9210869.31
702006.05.10 00:57close340.221.27660.00001.27800.6610869.97
712006.05.10 01:00buy360.221.27650.00001.2780
722006.05.10 09:00t/p360.221.27800.00001.278033.0010902.97
732006.05.10 09:00buy370.221.27850.00001.2800
742006.05.10 09:23t/p370.221.28000.00001.280033.0010935.97
752006.05.10 09:23buy380.221.28030.00001.2818
762006.05.10 09:45buy390.441.27880.00001.2803
772006.05.10 16:20t/p390.441.28030.00001.280366.0011001.97
782006.05.10 16:20close380.221.28030.00001.28180.0011001.97
792006.05.10 16:21buy400.221.27930.00001.2808
802006.05.10 17:32t/p400.221.28080.00001.280833.0011034.97
812006.05.10 19:00buy410.221.27990.00001.2814
822006.05.10 21:08t/p410.221.28140.00001.281433.0011067.97
832006.05.10 21:15buy420.221.28030.00001.2818
842006.05.10 22:01t/p420.221.28180.00001.281833.0011100.97
852006.05.10 22:01buy430.221.28200.00001.2835
862006.05.10 22:01buy440.441.28050.00001.2820
872006.05.10 23:00buy450.881.27860.00001.2801
882006.05.11 00:59sell460.221.27790.00001.2764
892006.05.11 02:00t/p460.221.27640.00001.276433.0011133.97
902006.05.11 02:00buy471.681.27590.00001.2774
912006.05.11 02:00sell480.211.27570.00001.2742
922006.05.11 04:00t/p480.211.27420.00001.274231.5011165.47
932006.05.11 04:00buy492.881.27180.00001.2733
942006.05.11 04:00sell500.181.27160.00001.2701
952006.05.11 04:14sell510.401.27320.00001.2717
962006.05.11 04:15t/p492.881.27330.00001.2733432.0011597.47
972006.05.11 04:15close471.681.27330.00001.2774-436.7911160.68
982006.05.11 04:15close450.881.27340.00001.2801-476.1010684.58
992006.05.11 04:15close440.441.27330.00001.2820-326.0510358.54
1002006.05.11 04:16close430.221.27340.00001.2835-193.8210164.71
1012006.05.11 08:37sell520.801.27490.00001.2734
1022006.05.11 09:00buy530.201.27370.00001.2752
1032006.05.11 09:00t/p520.801.27340.00001.2734120.0010284.71
1042006.05.11 09:00close510.401.27330.00001.2717-4.0010280.71
1052006.05.11 09:00close500.181.27340.00001.2701-32.4010248.31
1062006.05.11 09:15sell540.201.27330.00001.2718
1072006.05.11 10:00t/p540.201.27180.00001.271830.0010278.31
1082006.05.11 10:00buy550.401.26990.00001.2714
1092006.05.11 10:00sell560.201.26970.00001.2682
1102006.05.11 10:10sell570.421.27130.00001.2698
1112006.05.11 10:24t/p550.401.27140.00001.271460.0010338.31
1122006.05.11 10:24close530.201.27150.00001.2752-44.0010294.31
1132006.05.11 14:25sell580.801.27280.00001.2713
1142006.05.11 14:32sell591.601.27460.00001.2731
1152006.05.11 14:32t/p591.601.27310.00001.2731240.0010534.31
1162006.05.11 15:00buy600.211.27180.00001.2733
1172006.05.11 15:00t/p600.211.27330.00001.273331.5010565.81
1182006.05.11 15:00buy610.211.27380.00001.2753
1192006.05.11 15:06sell621.601.27430.00001.2728
1202006.05.11 15:28t/p610.211.27530.00001.275331.5010597.31
1212006.05.11 15:28buy630.201.27550.00001.2770
1222006.05.11 15:45sell643.201.27580.00001.2743
1232006.05.11 15:49t/p630.201.27700.00001.277030.0010627.31
1242006.05.11 15:49buy650.181.27730.00001.2788
1252006.05.11 15:59t/p643.201.27430.00001.2743480.0011107.31
1262006.05.11 15:59buy660.421.27420.00001.2757
1272006.05.11 15:59close621.601.27420.00001.272816.0011123.31
1282006.05.11 16:00close580.801.27410.00001.2713-104.0011019.31
1292006.05.11 16:00t/p660.421.27570.00001.275763.0011082.31
1302006.05.11 16:00close650.181.27770.00001.27887.2011089.51
1312006.05.11 16:00close570.421.27790.00001.2698-277.2010812.31
1322006.05.11 16:00buy670.211.27790.00001.2794
1332006.05.11 16:00close560.201.27790.00001.2682-164.0010648.31
1342006.05.11 16:32t/p670.211.27940.00001.279431.5010679.81
1352006.05.11 16:32buy680.211.27960.00001.2811
1362006.05.11 16:37t/p680.211.28110.00001.281131.5010711.31
1372006.05.11 16:37buy690.211.28190.00001.2834
1382006.05.11 16:38buy700.421.27900.00001.2805
1392006.05.11 16:38t/p700.421.28050.00001.280563.0010774.31
1402006.05.11 16:39buy710.421.27900.00001.2805
1412006.05.11 16:39t/p710.421.28050.00001.280563.0010837.31
1422006.05.11 16:39buy720.441.27900.00001.2805
1432006.05.11 17:00t/p720.441.28050.00001.280566.0010903.31
1442006.05.11 17:00close690.211.28150.00001.2834-8.4010894.91
1452006.05.11 17:00buy730.221.28180.00001.2833
1462006.05.11 17:35t/p730.221.28330.00001.283333.0010927.91
1472006.05.11 17:35buy740.221.28350.00001.2850
1482006.05.11 17:58t/p740.221.28500.00001.285033.0010960.91
1492006.05.11 17:58buy750.221.28550.00001.2870
1502006.05.11 17:59buy760.441.28400.00001.2855
1512006.05.11 17:59buy770.881.28230.00001.2838
1522006.05.11 18:00t/p770.881.28380.00001.2838132.0011092.91
1532006.05.11 18:00close760.441.28500.00001.285544.0011136.91
1542006.05.11 18:00close750.221.28500.00001.2870-11.0011125.91
1552006.05.11 18:00buy780.221.28530.00001.2868
1562006.05.11 18:28buy790.441.28380.00001.2853
1572006.05.11 18:46t/p790.441.28530.00001.285366.0011191.91
1582006.05.11 18:46close780.221.28530.00001.28680.0011191.91
1592006.05.11 18:46buy800.221.28540.00001.2869
1602006.05.11 22:33buy810.441.28390.00001.2854
1612006.05.12 01:00t/p810.441.28540.00001.285462.9211254.83
1622006.05.12 01:00close800.221.28540.00001.2869-1.5411253.29
1632006.05.12 01:30buy820.231.28570.00001.2872
1642006.05.12 08:00t/p820.231.28720.00001.287234.5011287.79
1652006.05.12 08:00buy830.231.28750.00001.2890
1662006.05.12 09:29t/p830.231.28900.00001.289034.5011322.29
1672006.05.12 09:29buy840.231.28930.00001.2908
1682006.05.12 09:59buy850.461.28770.00001.2892
1692006.05.12 10:15t/p850.461.28920.00001.289269.0011391.29
1702006.05.12 10:15close840.231.28930.00001.29080.0011391.29
1712006.05.12 10:15buy860.231.28940.00001.2909
1722006.05.12 11:36t/p860.231.29090.00001.290934.5011425.79
1732006.05.12 11:36buy870.231.29120.00001.2927
1742006.05.12 11:39t/p870.231.29270.00001.292734.5011460.29
1752006.05.12 11:39buy880.231.29330.00001.2948
1762006.05.12 11:40buy890.461.29090.00001.2924
1772006.05.12 11:40t/p890.461.29240.00001.292469.0011529.29
1782006.05.12 11:41buy900.461.29090.00001.2924
1792006.05.12 11:41t/p900.461.29240.00001.292469.0011598.29
1802006.05.12 11:42buy910.461.29090.00001.2924
1812006.05.12 11:42t/p910.461.29240.00001.292469.0011667.29
1822006.05.12 11:43buy920.461.29090.00001.2924
1832006.05.12 11:43t/p920.461.29240.00001.292469.0011736.29
1842006.05.12 11:44buy930.461.29090.00001.2924
1852006.05.12 11:44t/p930.461.29240.00001.292469.0011805.29
1862006.05.12 11:45buy940.461.29090.00001.2924
1872006.05.12 11:45t/p940.461.29240.00001.292469.0011874.29
1882006.05.12 11:46buy950.481.29090.00001.2924
1892006.05.12 11:46t/p950.481.29240.00001.292472.0011946.29
1902006.05.12 11:47buy960.481.29090.00001.2924
1912006.05.12 11:47t/p960.481.29240.00001.292472.0012018.29
1922006.05.12 11:49buy970.481.29090.00001.2924
1932006.05.12 12:05t/p970.481.29240.00001.292472.0012090.29
1942006.05.12 12:05close880.231.29240.00001.2948-20.7012069.59
1952006.05.12 12:05buy980.241.29250.00001.2940
1962006.05.12 14:00buy990.481.29040.00001.2919
1972006.05.12 14:30sell1000.241.29100.00001.2895
1982006.05.12 15:00t/p990.481.29190.00001.291972.0012141.59
1992006.05.12 15:00close980.241.29210.00001.2940-9.6012131.99
2002006.05.12 15:03t/p1000.241.28950.00001.289536.0012167.99
2012006.05.12 15:03sell1010.241.28930.00001.2878
2022006.05.12 15:15t/p1010.241.28780.00001.287836.0012203.99
2032006.05.12 15:15sell1020.241.28750.00001.2860
2042006.05.12 15:19sell1030.481.28910.00001.2876
2052006.05.12 15:40sell1040.961.29060.00001.2891
2062006.05.12 15:59sell1051.921.29210.00001.2906
2072006.05.12 16:00t/p1051.921.29060.00001.2906288.0012491.99
2082006.05.12 16:00close1040.961.28960.00001.289196.0012587.99
2092006.05.12 16:00close1030.481.28910.00001.28760.0012587.99
2102006.05.12 16:00close1020.241.28850.00001.2860-24.0012563.99
2112006.05.12 16:00sell1060.251.28840.00001.2869
2122006.05.12 16:01sell1070.501.28990.00001.2884
2132006.05.12 16:03sell1081.001.29140.00001.2899
2142006.05.12 16:14t/p1081.001.28990.00001.2899150.0012713.99
2152006.05.12 16:14close1070.501.28990.00001.28840.0012713.99
2162006.05.12 16:14close1060.251.29000.00001.2869-40.0012673.99
2172006.05.12 16:14sell1090.251.28970.00001.2882
2182006.05.12 16:16t/p1090.251.28820.00001.288237.5012711.49
2192006.05.12 16:16sell1100.251.28790.00001.2864
2202006.05.12 16:19sell1110.501.28940.00001.2879
2212006.05.12 16:36t/p1110.501.28790.00001.287975.0012786.49
2222006.05.12 16:36close1100.251.28790.00001.28640.0012786.49
2232006.05.12 16:36sell1120.261.28760.00001.2861
2242006.05.12 17:03sell1130.501.28920.00001.2877
2252006.05.12 17:32t/p1130.501.28770.00001.287775.0012861.49
2262006.05.12 17:32close1120.261.28760.00001.28610.0012861.49
2272006.05.12 17:32sell1140.261.28730.00001.2858
2282006.05.12 18:00sell1150.521.28880.00001.2873
2292006.05.12 18:27t/p1150.521.28730.00001.287378.0012939.49
2302006.05.12 18:27close1140.261.28730.00001.28580.0012939.49
2312006.05.12 18:27sell1160.261.28720.00001.2857
2322006.05.12 18:57sell1170.521.28870.00001.2872
2332006.05.12 20:15sell1181.041.29030.00001.2888
2342006.05.12 20:31buy1190.261.28980.00001.2913
2352006.05.12 20:40t/p1190.261.29130.00001.291339.0012978.49
2362006.05.12 20:40buy1200.251.29150.00001.2930
2372006.05.12 20:45buy1210.521.28980.00001.2913
2382006.05.12 21:33t/p1210.521.29130.00001.291378.0013056.49
2392006.05.12 21:33close1200.251.29130.00001.2930-5.0013051.49
2402006.05.12 21:44sell1222.001.29180.00001.2903
2412006.05.12 22:00buy1230.261.29100.00001.2925
2422006.05.12 22:00t/p1230.261.29250.00001.292539.0013090.49
2432006.05.12 22:00buy1240.241.29300.00001.2945
2442006.05.15 00:00sell1253.681.29410.00001.2926
2452006.05.15 00:00t/p1240.241.29450.00001.294534.3213124.81
2462006.05.15 00:00buy1260.231.29470.00001.2962
2472006.05.15 01:01t/p1260.231.29620.00001.296234.5013159.31
2482006.05.15 01:01buy1270.191.29710.00001.2986
2492006.05.15 01:19buy1280.421.29560.00001.2971
2502006.05.15 01:59t/p1280.421.29710.00001.297163.0013222.31
2512006.05.15 01:59close1270.191.29720.00001.29861.9013224.21
2522006.05.15 02:00buy1290.191.29750.00001.2990
2532006.05.15 02:59buy1300.441.29510.00001.2966
2542006.05.15 03:00t/p1253.681.29260.00001.2926552.0013776.21
2552006.05.15 03:00buy1311.041.29250.00001.2940
2562006.05.15 03:00close1222.001.29250.00001.2903-130.1913646.01
2572006.05.15 03:00close1181.041.29240.00001.2888-213.3013432.72
2582006.05.15 03:01close1170.521.29230.00001.2872-184.6513248.07
2592006.05.15 03:01close1160.261.29260.00001.2857-139.1213108.94
2602006.05.15 03:01sell1320.261.29230.00001.2908
2612006.05.15 03:18sell1330.521.29380.00001.2923
2622006.05.15 03:18t/p1311.041.29400.00001.2940156.0013264.94
2632006.05.15 03:18close1300.441.29410.00001.2966-44.0013220.94
2642006.05.15 03:18close1290.191.29400.00001.2990-66.5013154.44
2652006.05.15 03:50t/p1330.521.29230.00001.292378.0013232.44
2662006.05.15 03:50close1320.261.29230.00001.29080.0013232.44
2672006.05.15 03:51sell1340.261.29220.00001.2907
2682006.05.15 04:15buy1350.261.29330.00001.2948
2692006.05.15 09:00t/p1340.261.29070.00001.290739.0013271.44
2702006.05.15 09:00buy1360.521.29050.00001.2920
2712006.05.15 10:00sell1370.261.29050.00001.2890
2722006.05.15 10:00t/p1370.261.28900.00001.289039.0013310.44
2732006.05.15 10:00buy1381.041.28710.00001.2886
2742006.05.15 10:00sell1390.261.28690.00001.2854
2752006.05.15 11:00t/p1390.261.28540.00001.285439.0013349.44
2762006.05.15 11:00buy1402.001.28470.00001.2862
2772006.05.15 11:00sell1410.251.28450.00001.2830
2782006.05.15 11:22buy1423.841.28320.00001.2847
2792006.05.15 11:22t/p1410.251.28300.00001.283037.5013386.94
2802006.05.15 11:22sell1430.231.28280.00001.2813
2812006.05.15 11:59sell1440.521.28440.00001.2829
2822006.05.15 12:38t/p1440.521.28290.00001.282978.0013464.94
2832006.05.15 12:38close1430.231.28290.00001.2813-2.3013462.64
2842006.05.15 12:38sell1450.241.28280.00001.2813
2852006.05.15 13:00t/p1450.241.28130.00001.281336.0013498.64
2862006.05.15 13:00sell1460.201.28030.00001.2788
2872006.05.15 13:24sell1470.441.28180.00001.2803
2882006.05.15 14:23sell1481.001.28360.00001.2821
2892006.05.15 15:00t/p1423.841.28470.00001.2847576.0014074.64
2902006.05.15 15:00close1402.001.28470.00001.28620.0014074.64
2912006.05.15 15:00close1381.041.28480.00001.2886-239.2013835.44
2922006.05.15 15:00close1360.521.28490.00001.2920-291.2013544.24
2932006.05.15 15:00close1350.261.28480.00001.2948-221.0013323.24
2942006.05.15 15:00sell1492.081.28510.00001.2836
2952006.05.15 15:05close1492.081.28360.00001.2836311.9913635.23
2962006.05.15 15:05close1481.001.28360.00001.2821-0.0113635.22
2972006.05.15 15:05close1470.441.28360.00001.2803-79.2013556.02
2982006.05.15 15:05close1460.201.28360.00001.2788-66.0013490.02
2992006.05.15 15:15sell1500.271.28320.00001.2817
3002006.05.15 15:37buy1510.271.28250.00001.2840
3012006.05.15 15:59t/p1510.271.28400.00001.284040.5013530.52
3022006.05.15 15:59buy1520.271.28470.00001.2862
3032006.05.15 16:00buy1530.541.28300.00001.2845
3042006.05.15 16:08t/p1500.271.28170.00001.281740.5013571.02
3052006.05.15 16:15sell1540.271.28250.00001.2810
3062006.05.15 16:40sell1550.541.28420.00001.2827
3072006.05.15 16:41t/p1530.541.28450.00001.284581.0013652.02
3082006.05.15 16:41close1520.271.28460.00001.2862-2.7013649.32
3092006.05.15 17:05t/p1550.541.28270.00001.282781.0013730.32
3102006.05.15 17:05close1540.271.28260.00001.2810-2.7013727.62
3112006.05.15 17:05sell1560.271.28230.00001.2808
3122006.05.15 19:00t/p1560.271.28080.00001.280840.5013768.12
3132006.05.15 19:30sell1570.281.27960.00001.2781
3142006.05.15 19:58sell1580.541.28120.00001.2797
3152006.05.15 19:59t/p1580.541.27970.00001.279781.0013849.12
3162006.05.15 19:59close1570.281.27950.00001.27812.8013851.92
3172006.05.15 20:00sell1590.281.27940.00001.2779
3182006.05.15 20:00sell1600.561.28140.00001.2799
3192006.05.15 22:00t/p1600.561.27990.00001.279984.0013935.92
3202006.05.15 22:00close1590.281.27870.00001.277919.6013955.52
3212006.05.15 22:00sell1610.281.27830.00001.2768
3222006.05.15 23:09sell1620.561.27980.00001.2783
3232006.05.16 01:40t/p1620.561.27830.00001.278386.7514042.27
3242006.05.16 01:40close1610.281.27830.00001.27681.3714043.64
3252006.05.16 01:45sell1630.281.27850.00001.2770
3262006.05.16 02:20sell1640.561.28000.00001.2785
3272006.05.16 03:43sell1651.121.28150.00001.2800
3282006.05.16 05:52sell1662.161.28310.00001.2816
3292006.05.16 07:01t/p1662.161.28160.00001.2816324.0014367.64
3302006.05.16 07:01close1651.121.28150.00001.28000.0114367.65
3312006.05.16 07:01close1640.561.28160.00001.2785-89.6014278.05
3322006.05.16 07:01close1630.281.28150.00001.2770-84.0014194.05
3332006.05.16 07:30buy1670.281.28210.00001.2836
3342006.05.16 08:25buy1680.561.28060.00001.2821
3352006.05.16 08:29buy1691.121.27910.00001.2806
3362006.05.16 08:51t/p1691.121.28060.00001.2806168.0014362.05
3372006.05.16 08:51close1680.561.28070.00001.28215.6014367.65
3382006.05.16 08:51close1670.281.28060.00001.2836-42.0014325.65
3392006.05.16 09:00buy1700.291.28170.00001.2832
3402006.05.16 09:34buy1710.581.28020.00001.2817
3412006.05.16 09:45t/p1710.581.28170.00001.281787.0014412.65
3422006.05.16 09:45close1700.291.28180.00001.28322.9014415.55
3432006.05.16 10:00buy1720.291.28280.00001.2843
3442006.05.16 10:13buy1730.581.28130.00001.2828
3452006.05.16 11:00buy1741.121.27970.00001.2812
3462006.05.16 11:02buy1752.241.27820.00001.2797
3472006.05.16 11:48t/p1752.241.27970.00001.2797336.0014751.55
3482006.05.16 11:48close1741.121.27970.00001.28120.0014751.55
3492006.05.16 11:48close1730.581.27960.00001.2828-98.6014652.95
3502006.05.16 11:48close1720.291.27950.00001.2843-95.7014557.25
3512006.05.16 11:48buy1760.291.27980.00001.2813
3522006.05.16 11:51t/p1760.291.28130.00001.281343.5014600.75
3532006.05.16 11:51buy1770.291.28150.00001.2830
3542006.05.16 14:30t/p1770.291.28300.00001.283043.5014644.25
3552006.05.16 15:00buy1780.291.28570.00001.2872
3562006.05.16 15:15buy1790.581.28400.00001.2855
3572006.05.16 15:25t/p1790.581.28550.00001.285587.0014731.25
3582006.05.16 15:25close1780.291.28560.00001.2872-2.9014728.35
3592006.05.16 16:00buy1800.291.28570.00001.2872
3602006.05.16 17:06buy1810.581.28420.00001.2857
3612006.05.16 17:13buy1821.161.28260.00001.2841
3622006.05.16 19:59t/p1821.161.28410.00001.2841174.0014902.35
3632006.05.16 19:59close1810.581.28410.00001.2857-5.8014896.55
3642006.05.16 19:59close1800.291.28400.00001.2872-49.3014847.25
3652006.05.16 19:59buy1830.301.28440.00001.2859
3662006.05.16 20:32t/p1830.301.28590.00001.285945.0014892.25
3672006.05.16 21:15sell1840.301.28550.00001.2840
3682006.05.17 01:15buy1850.301.28530.00001.2868
3692006.05.17 05:36t/p1850.301.28680.00001.286845.0014937.25
3702006.05.17 05:36buy1860.301.28710.00001.2886
3712006.05.17 06:00sell1870.601.28730.00001.2858
3722006.05.17 09:12t/p1860.301.28860.00001.288645.0014982.25
3732006.05.17 09:12buy1880.291.28940.00001.2909
3742006.05.17 09:12sell1891.161.28920.00001.2877
3752006.05.17 09:59t/p1891.161.28770.00001.2877174.0015156.25
3762006.05.17 09:59buy1900.601.28720.00001.2887
3772006.05.17 09:59close1870.601.28720.00001.28586.0015162.25
3782006.05.17 10:00close1840.301.28720.00001.2840-49.5315112.72
3792006.05.17 10:00t/p1900.601.28870.00001.288790.0015202.72
3802006.05.17 10:00close1880.291.28960.00001.29095.8015208.52
3812006.05.17 10:00buy1910.301.29000.00001.2915
3822006.05.17 14:02buy1920.601.28850.00001.2900
3832006.05.17 15:16buy1931.201.28700.00001.2885
3842006.05.17 15:59sell1940.301.28630.00001.2848
3852006.05.17 15:59t/p1931.201.28850.00001.2885180.0015388.52
3862006.05.17 15:59close1920.601.28870.00001.290012.0015400.52
3872006.05.17 15:59sell1950.621.28870.00001.2872
3882006.05.17 16:00close1910.301.28860.00001.2915-42.0015358.52
3892006.05.17 16:00t/p1940.301.28480.00001.284845.0015403.52
3902006.05.17 16:00t/p1950.621.28720.00001.287293.0015496.52
3912006.05.17 16:00sell1960.311.28400.00001.2825
3922006.05.17 17:00t/p1960.311.28250.00001.282546.5015543.02
3932006.05.17 17:00sell1970.311.27860.00001.2771
3942006.05.17 17:22t/p1970.311.27710.00001.277146.5015589.52
3952006.05.17 17:22sell1980.311.27680.00001.2753
3962006.05.17 17:29t/p1980.311.27530.00001.275346.5015636.02
3972006.05.17 17:29sell1990.311.27510.00001.2736
3982006.05.17 17:59sell2000.621.27870.00001.2772
3992006.05.17 18:00t/p1990.311.27360.00001.273646.5015682.52
4002006.05.17 18:00t/p2000.621.27720.00001.277293.0015775.52
4012006.05.17 18:00sell2010.321.27220.00001.2707
4022006.05.17 18:12sell2020.621.27370.00001.2722
4032006.05.17 19:59t/p2020.621.27220.00001.272293.0015868.52
4042006.05.17 19:59close2010.321.27210.00001.27073.2015871.72
4052006.05.17 19:59sell2030.321.27170.00001.2702
4062006.05.17 19:59sell2040.641.27500.00001.2735
4072006.05.17 20:00t/p2040.641.27350.00001.273596.0015967.72
4082006.05.17 20:00close2030.321.27200.00001.2702-9.6015958.12
4092006.05.17 20:01sell2050.321.27170.00001.2702
4102006.05.17 20:49sell2060.641.27320.00001.2717
4112006.05.17 20:59sell2071.241.27470.00001.2732
4122006.05.17 20:59t/p2071.241.27320.00001.2732186.0016144.12
4132006.05.17 20:59close2060.641.27210.00001.271770.4016214.52
4142006.05.17 21:00close2050.321.27210.00001.2702-12.8016201.72
4152006.05.17 21:00sell2080.321.27460.00001.2731
4162006.05.17 22:30buy2090.321.27500.00001.2765
4172006.05.18 00:00t/p2080.321.27310.00001.273152.7116254.43
4182006.05.18 00:00buy2100.641.27300.00001.2745
4192006.05.18 00:36t/p2100.641.27450.00001.274596.0016350.43
4202006.05.18 00:36close2090.321.27450.00001.2765-22.7316327.70
4212006.05.18 01:30sell2110.331.27410.00001.2726
4222006.05.18 02:26sell2120.661.27560.00001.2741
4232006.05.18 03:00buy2130.331.27450.00001.2760
4242006.05.18 03:38t/p2130.331.27600.00001.276049.5016377.20
4252006.05.18 04:00buy2140.331.27480.00001.2763
4262006.05.18 04:10t/p2140.331.27630.00001.276349.5016426.70
4272006.05.18 04:10buy2150.331.27660.00001.2781
4282006.05.18 08:00buy2160.661.27490.00001.2764
4292006.05.18 09:29t/p2160.661.27640.00001.276499.0016525.70
4302006.05.18 09:29close2150.331.27660.00001.27810.0016525.70
4312006.05.18 09:30buy2170.331.27610.00001.2776
4322006.05.18 10:06sell2181.321.27710.00001.2756
4332006.05.18 10:19t/p2170.331.27760.00001.277649.5016575.20
4342006.05.18 10:19buy2190.321.27780.00001.2793
4352006.05.18 10:27sell2202.561.27890.00001.2774
4362006.05.18 10:32t/p2190.321.27930.00001.279348.0016623.20
4372006.05.18 10:32buy2210.311.27960.00001.2811
4382006.05.18 10:33buy2220.661.27770.00001.2792
4392006.05.18 10:33t/p2220.661.27920.00001.279299.0016722.20
4402006.05.18 10:34buy2230.661.27770.00001.2792
4412006.05.18 10:34t/p2230.661.27920.00001.279299.0016821.20
4422006.05.18 10:35buy2240.661.27770.00001.2792
4432006.05.18 10:41t/p2240.661.27920.00001.279299.0016920.20
4442006.05.18 10:41close2210.311.27940.00001.2811-6.2016914.00
4452006.05.18 10:43buy2250.341.27770.00001.2792
4462006.05.18 10:43t/p2250.341.27920.00001.279251.0016965.00
4472006.05.18 10:43buy2260.321.27960.00001.2811
4482006.05.18 10:44buy2270.681.27770.00001.2792
4492006.05.18 10:59t/p2270.681.27920.00001.2792102.0017067.00
4502006.05.18 10:59close2260.321.27930.00001.2811-9.6017057.40
4512006.05.18 10:59buy2280.341.27770.00001.2792
4522006.05.18 10:59t/p2202.561.27740.00001.2774384.0017441.40
4532006.05.18 10:59close2181.321.27710.00001.27560.0017441.40
4542006.05.18 11:00close2120.661.27710.00001.2741-99.0017342.40
4552006.05.18 11:00close2110.331.27930.00001.2726-171.6017170.80
4562006.05.18 11:00t/p2280.341.27920.00001.279251.0017221.80
4572006.05.18 11:00buy2290.341.27950.00001.2810
4582006.05.18 13:00buy2300.681.27750.00001.2790
4592006.05.18 15:06t/p2300.681.27900.00001.2790102.0017323.80
4602006.05.18 15:06close2290.341.27920.00001.2810-10.2017313.60
4612006.05.18 15:15buy2310.351.27950.00001.2810
4622006.05.18 15:33t/p2310.351.28100.00001.281052.5017366.10
4632006.05.18 15:33buy2320.351.28140.00001.2829
4642006.05.18 15:34buy2330.701.27950.00001.2810
4652006.05.18 15:34t/p2330.701.28100.00001.2810105.0017471.10
4662006.05.18 15:35buy2340.701.27950.00001.2810
4672006.05.18 15:35t/p2340.701.28100.00001.2810105.0017576.10
4682006.05.18 15:36buy2350.701.27950.00001.2810
4692006.05.18 15:36t/p2350.701.28100.00001.2810105.0017681.10
4702006.05.18 15:37buy2360.701.27950.00001.2810
4712006.05.18 15:37t/p2360.701.28100.00001.2810105.0017786.10
4722006.05.18 15:38buy2370.701.27950.00001.2810
4732006.05.18 15:38t/p2370.701.28100.00001.2810105.0017891.10
4742006.05.18 15:39buy2380.721.27950.00001.2810
4752006.05.18 15:39t/p2380.721.28100.00001.2810108.0017999.10
4762006.05.18 15:40buy2390.721.27950.00001.2810
4772006.05.18 15:40t/p2390.721.28100.00001.2810108.0018107.10
4782006.05.18 15:41buy2400.721.27950.00001.2810
4792006.05.18 15:41t/p2400.721.28100.00001.2810108.0018215.10
4802006.05.18 15:42buy2410.721.27950.00001.2810
4812006.05.18 15:42t/p2410.721.28100.00001.2810108.0018323.10
4822006.05.18 15:43buy2420.721.27950.00001.2810
4832006.05.18 15:43t/p2420.721.28100.00001.2810108.0018431.10
4842006.05.18 15:44buy2430.741.27950.00001.2810
4852006.05.18 15:44t/p2430.741.28100.00001.2810111.0018542.10
4862006.05.18 15:45buy2440.741.27950.00001.2810
4872006.05.18 15:45t/p2440.741.28100.00001.2810111.0018653.10
4882006.05.18 15:50buy2450.741.27950.00001.2810
4892006.05.18 15:50t/p2450.741.28100.00001.2810111.0018764.10
4902006.05.18 15:52buy2460.741.27950.00001.2810
4912006.05.18 15:52t/p2460.741.28100.00001.2810111.0018875.10
4922006.05.18 15:53buy2470.761.27950.00001.2810
4932006.05.18 15:53t/p2470.761.28100.00001.2810114.0018989.10
4942006.05.18 15:54buy2480.761.27950.00001.2810
4952006.05.18 15:54t/p2480.761.28100.00001.2810114.0019103.10
4962006.05.18 15:55buy2490.761.27950.00001.2810
4972006.05.18 15:57t/p2490.761.28100.00001.2810114.0019217.10
4982006.05.18 15:57close2320.351.28100.00001.2829-14.0019203.10
4992006.05.18 15:58buy2500.381.27950.00001.2810
5002006.05.18 15:58t/p2500.381.28100.00001.281057.0019260.10
5012006.05.18 15:58buy2510.391.28160.00001.2831
5022006.05.18 15:59buy2520.761.27950.00001.2810
5032006.05.18 15:59t/p2520.761.28100.00001.2810114.0019374.10
5042006.05.18 15:59buy2530.781.27950.00001.2810
5052006.05.18 15:59buy2541.521.27720.00001.2787
5062006.05.18 16:00t/p2530.781.28100.00001.2810117.0019491.10
5072006.05.18 16:00t/p2541.521.27870.00001.2787228.0019719.10
5082006.05.18 16:00close2510.391.28170.00001.28313.9019723.00
5092006.05.18 16:00buy2550.391.28200.00001.2835
5102006.05.18 16:16buy2560.781.28050.00001.2820
5112006.05.18 16:30buy2571.561.27900.00001.2805
5122006.05.18 16:44t/p2571.561.28050.00001.2805234.0019957.00
5132006.05.18 16:44close2560.781.28050.00001.28200.0019957.00
5142006.05.18 16:44close2550.391.28040.00001.2835-62.4019894.60
5152006.05.18 16:44buy2580.401.28050.00001.2820
5162006.05.18 16:50t/p2580.401.28200.00001.282060.0019954.60
5172006.05.18 16:50buy2590.401.28220.00001.2837
5182006.05.18 17:52buy2600.801.28070.00001.2822
5192006.05.18 17:55buy2611.561.27920.00001.2807
5202006.05.18 17:59t/p2611.561.28070.00001.2807234.0020188.60
5212006.05.18 17:59close2600.801.28120.00001.282240.0020228.60
5222006.05.18 18:00close2590.401.28130.00001.2837-36.0020192.60
5232006.05.18 18:15buy2620.401.28140.00001.2829
5242006.05.18 18:59buy2630.801.27960.00001.2811
5252006.05.18 19:00t/p2630.801.28110.00001.2811120.0020312.60
5262006.05.18 19:00close2620.401.28280.00001.282956.0020368.60
5272006.05.18 19:00buy2640.411.28290.00001.2844
5282006.05.18 22:41t/p2640.411.28440.00001.284461.5020430.10
5292006.05.18 22:41buy2650.411.28460.00001.2861
5302006.05.18 22:59buy2660.821.28240.00001.2839
5312006.05.18 23:00t/p2660.821.28390.00001.2839123.0020553.10
5322006.05.18 23:00close2650.411.28430.00001.2861-12.3020540.80
5332006.05.18 23:00buy2670.411.28460.00001.2861
5342006.05.18 23:17t/p2670.411.28610.00001.286161.5020602.30
5352006.05.18 23:17buy2680.411.28630.00001.2878
5362006.05.18 23:59buy2690.821.28480.00001.2863
5372006.05.19 02:00t/p2690.821.28630.00001.2863117.2620719.56
5382006.05.19 02:00close2680.411.28630.00001.2878-2.8720716.69
5392006.05.19 02:00buy2700.411.28640.00001.2879
5402006.05.19 02:37buy2710.821.28490.00001.2864
5412006.05.19 06:00sell2720.411.28430.00001.2828
5422006.05.19 06:00buy2731.641.28320.00001.2847
5432006.05.19 08:11t/p2720.411.28280.00001.282861.5020778.19
5442006.05.19 09:00sell2740.411.28320.00001.2817
5452006.05.19 09:00t/p2740.411.28170.00001.281761.5020839.69
5462006.05.19 09:00buy2753.201.28160.00001.2831
5472006.05.19 09:00sell2760.401.28140.00001.2799
5482006.05.19 10:00t/p2760.401.27990.00001.279960.0020899.69
5492006.05.19 10:00buy2775.761.27850.00001.2800
5502006.05.19 10:00sell2780.361.27830.00001.2768
5512006.05.19 10:10t/p2780.361.27680.00001.276854.0020953.69
5522006.05.19 10:10sell2790.321.27660.00001.2751
5532006.05.19 10:50sell2800.721.27810.00001.2766
5542006.05.19 12:00t/p2790.321.27510.00001.275148.0021001.69
5552006.05.19 12:00t/p2800.721.27660.00001.2766108.0021109.69
5562006.05.19 12:00sell2810.281.27470.00001.2732
5572006.05.19 12:40sell2820.621.27620.00001.2747
5582006.05.19 15:01t/p2810.281.27320.00001.273242.0021151.69
5592006.05.19 15:01t/p2820.621.27470.00001.274793.0021244.69
5602006.05.19 15:01sell2830.241.27290.00001.2714
5612006.05.19 15:29sell2840.561.27450.00001.2730
5622006.05.19 16:07t/p2840.561.27300.00001.273084.0021328.69
5632006.05.19 16:07close2830.241.27300.00001.2714-2.4021326.29
5642006.05.19 16:07sell2850.231.27260.00001.2711
5652006.05.19 16:59sell2860.561.27440.00001.2729
5662006.05.19 17:00t/p2850.231.27110.00001.271134.5021360.79
5672006.05.19 17:00t/p2860.561.27290.00001.272984.0021444.79
5682006.05.19 17:00sell2870.181.27020.00001.2687
5692006.05.19 17:27sell2880.441.27170.00001.2702
5702006.05.19 17:47sell2891.001.27330.00001.2718
5712006.05.19 17:59sell2902.241.27490.00001.2734
5722006.05.19 17:59t/p2891.001.27180.00001.2718150.0021594.79
5732006.05.19 17:59t/p2902.241.27340.00001.2734336.0021930.79
5742006.05.19 17:59close2880.441.27110.00001.270226.4021957.19
5752006.05.19 18:00close2870.181.27110.00001.2687-16.2021940.99
5762006.05.19 18:00sell2910.301.27470.00001.2732
5772006.05.19 19:24sell2920.661.27620.00001.2747
5782006.05.19 20:42sell2931.481.27780.00001.2763
5792006.05.22 00:00t/p2931.481.27630.00001.2763229.2622170.24
5802006.05.22 00:00close2920.661.27620.00001.27473.2422173.48
5812006.05.22 00:04close2910.301.27640.00001.2732-49.5322123.95
5822006.05.22 03:56sell2940.291.27440.00001.2729
5832006.05.22 08:00t/p2940.291.27290.00001.272943.5022167.45
5842006.05.22 09:00sell2950.241.27210.00001.2706
5852006.05.22 09:00t/p2950.241.27060.00001.270636.0022203.45
5862006.05.22 09:00sell2960.191.26990.00001.2684
5872006.05.22 09:04sell2970.441.27140.00001.2699
5882006.05.22 09:36sell2981.001.27290.00001.2714
5892006.05.22 09:59t/p2981.001.27140.00001.2714150.0022353.45
5902006.05.22 09:59close2970.441.27040.00001.269944.0022397.45
5912006.05.22 10:00close2960.191.27050.00001.2684-11.4022386.05
5922006.05.22 10:00sell2990.291.27410.00001.2726
5932006.05.22 10:25sell3000.661.27580.00001.2743
5942006.05.22 12:09sell3011.441.27730.00001.2758
5952006.05.22 15:23t/p3011.441.27580.00001.2758216.0022602.05
5962006.05.22 15:23close3000.661.27580.00001.27430.0022602.05
5972006.05.22 15:23close2990.291.27590.00001.2726-52.2022549.85
5982006.05.22 16:21t/p2775.761.28000.00001.2800823.6523373.50
5992006.05.22 16:21close2753.201.28040.00001.2831-406.4122967.09
6002006.05.22 16:22close2731.641.27970.00001.2847-585.4922381.60
6012006.05.22 16:22close2710.821.28100.00001.2864-325.5422056.05
6022006.05.22 16:23close2700.411.27970.00001.2879-277.5721778.48
6032006.05.22 16:23buy3020.441.28100.00001.2825
6042006.05.22 17:13t/p3020.441.28250.00001.282566.0021844.48
6052006.05.22 17:13buy3030.441.28290.00001.2844
6062006.05.22 17:51t/p3030.441.28440.00001.284466.0021910.48
6072006.05.22 17:51buy3040.441.28480.00001.2863
6082006.05.22 17:54buy3050.881.28220.00001.2837
6092006.05.22 17:54t/p3050.881.28370.00001.2837132.0022042.48
6102006.05.22 17:58buy3060.881.28220.00001.2837
6112006.05.22 17:58t/p3060.881.28370.00001.2837132.0022174.48
6122006.05.22 17:59buy3070.881.28220.00001.2837
6132006.05.22 17:59t/p3070.881.28370.00001.2837132.0022306.48
6142006.05.22 17:59buy3080.881.28220.00001.2837
6152006.05.22 18:00t/p3080.881.28370.00001.2837132.0022438.48
6162006.05.22 18:00close3040.441.28440.00001.2863-17.6022420.88
6172006.05.22 18:00buy3090.451.28460.00001.2861
6182006.05.22 18:26buy3100.901.28310.00001.2846
6192006.05.22 18:59t/p3100.901.28460.00001.2846135.0022555.88
6202006.05.22 18:59close3090.451.28480.00001.28619.0022564.88
6212006.05.22 19:00buy3110.451.28500.00001.2865
6222006.05.22 19:00buy3120.901.28340.00001.2849
6232006.05.22 20:00t/p3120.901.28490.00001.2849135.0022699.88
6242006.05.22 20:00close3110.451.28500.00001.28650.0022699.88
6252006.05.22 20:15buy3130.451.28530.00001.2868
6262006.05.22 20:15t/p3130.451.28680.00001.286867.5022767.38
6272006.05.22 20:15buy3140.461.28810.00001.2896
6282006.05.22 20:16buy3150.901.28530.00001.2868
6292006.05.22 20:16t/p3150.901.28680.00001.2868135.0022902.38
6302006.05.22 20:17buy3160.921.28530.00001.2868
6312006.05.22 20:17t/p3160.921.28680.00001.2868138.0023040.38
6322006.05.22 20:18buy3170.921.28530.00001.2868
6332006.05.22 20:18t/p3170.921.28680.00001.2868138.0023178.38
6342006.05.22 20:22buy3180.921.28530.00001.2868
6352006.05.22 20:22t/p3180.921.28680.00001.2868138.0023316.38
6362006.05.22 20:24buy3190.921.28530.00001.2868
6372006.05.22 20:24t/p3190.921.28680.00001.2868138.0023454.38
6382006.05.22 20:25buy3200.941.28530.00001.2868
6392006.05.22 20:25t/p3200.941.28680.00001.2868141.0023595.38
6402006.05.22 20:26buy3210.941.28530.00001.2868
6412006.05.22 20:26t/p3210.941.28680.00001.2868141.0023736.38
6422006.05.22 20:27buy3220.941.28530.00001.2868
6432006.05.22 20:27t/p3220.941.28680.00001.2868141.0023877.38
6442006.05.22 20:28buy3230.941.28530.00001.2868
6452006.05.22 20:28t/p3230.941.28680.00001.2868141.0024018.38
6462006.05.22 20:30buy3240.961.28530.00001.2868
6472006.05.22 20:30t/p3240.961.28680.00001.2868144.0024162.38
6482006.05.22 20:31buy3250.961.28530.00001.2868
6492006.05.22 20:31t/p3250.961.28680.00001.2868144.0024306.38
6502006.05.22 20:33buy3260.961.28530.00001.2868
6512006.05.22 20:33t/p3260.961.28680.00001.2868144.0024450.38
6522006.05.22 20:35buy3270.981.28530.00001.2868
6532006.05.22 20:35t/p3270.981.28680.00001.2868147.0024597.38
6542006.05.22 20:36buy3280.981.28530.00001.2868
6552006.05.22 21:21t/p3280.981.28680.00001.2868147.0024744.38
6562006.05.22 21:21close3140.461.28690.00001.2896-55.2024689.18
6572006.05.22 21:22buy3290.491.28720.00001.2887
6582006.05.23 01:18buy3300.981.28530.00001.2868
6592006.05.23 01:31sell3310.491.28520.00001.2837
6602006.05.23 03:54sell3320.981.28670.00001.2852
6612006.05.23 04:24t/p3300.981.28680.00001.2868147.0024836.18
6622006.05.23 04:24close3290.491.28700.00001.2887-13.2324822.95
6632006.05.23 04:30buy3330.491.28670.00001.2882
6642006.05.23 09:06t/p3320.981.28520.00001.2852147.0024969.95
6652006.05.23 09:06buy3341.001.28520.00001.2867
6662006.05.23 09:06close3310.491.28520.00001.28370.0024969.95
6672006.05.23 10:00buy3351.961.28340.00001.2849
6682006.05.23 10:54t/p3351.961.28490.00001.2849294.0025263.95
6692006.05.23 10:54close3341.001.28510.00001.2867-10.0025253.95
6702006.05.23 10:54close3330.491.28500.00001.2882-83.3025170.65
6712006.05.23 11:15sell3360.501.28510.00001.2836
6722006.05.23 11:48t/p3360.501.28360.00001.283675.0025245.65
6732006.05.23 11:48sell3370.501.28330.00001.2818
6742006.05.23 12:21sell3381.001.28480.00001.2833
6752006.05.23 15:01t/p3381.001.28330.00001.2833150.0025395.65
6762006.05.23 15:01close3370.501.28330.00001.28180.0025395.65
6772006.05.23 17:00sell3390.511.28270.00001.2812
6782006.05.23 17:00sell3401.021.28440.00001.2829
6792006.05.23 17:08t/p3401.021.28290.00001.2829153.0025548.65
6802006.05.23 17:08close3390.511.28270.00001.28120.0025548.65
6812006.05.23 17:08sell3410.511.28200.00001.2805
6822006.05.23 17:12sell3421.021.28350.00001.2820
6832006.05.23 17:31sell3432.001.28510.00001.2836
6842006.05.23 20:14sell3443.921.28730.00001.2858
6852006.05.23 20:31buy3450.501.28670.00001.2882
6862006.05.23 20:59t/p3443.921.28580.00001.2858588.0026136.65
6872006.05.23 20:59close3432.001.28540.00001.2836-60.0026076.65
6882006.05.23 21:00close3421.021.28540.00001.2820-193.8025882.85
6892006.05.23 21:00close3410.511.28720.00001.2805-265.2025617.65
6902006.05.23 22:00buy3461.021.28520.00001.2867
6912006.05.23 22:59sell3470.511.28430.00001.2828
6922006.05.23 23:00t/p3470.511.28280.00001.282876.5025694.15
6932006.05.23 23:00buy3482.001.28170.00001.2832
6942006.05.23 23:00sell3490.501.28150.00001.2800
6952006.05.24 00:00t/p3490.501.28000.00001.280077.4525771.60
6962006.05.24 00:00buy3503.841.27850.00001.2800
6972006.05.24 00:00sell3510.481.27830.00001.2768
6982006.05.24 02:13sell3521.001.27990.00001.2784
6992006.05.24 02:14t/p3503.841.28000.00001.2800576.0026347.60
7002006.05.24 02:14close3482.001.28040.00001.2832-274.0026073.60
7012006.05.24 02:17close3461.021.27940.00001.2867-598.7525474.85
7022006.05.24 02:17close3450.501.27980.00001.2882-348.5025126.35
7032006.05.24 02:53t/p3521.001.27840.00001.2784150.0025276.35
7042006.05.24 02:53close3510.481.27830.00001.27680.0025276.35
7052006.05.24 02:53sell3530.511.27850.00001.2770
7062006.05.24 04:22sell3541.001.28000.00001.2785
7072006.05.24 05:16buy3550.511.27960.00001.2811
7082006.05.24 07:31t/p3541.001.27850.00001.2785150.0025426.35
7092006.05.24 07:31close3530.511.27830.00001.277010.2025436.55
7102006.05.24 07:33sell3560.511.27830.00001.2768
7112006.05.24 07:34buy3571.021.27790.00001.2794
7122006.05.24 08:27t/p3571.021.27940.00001.2794153.0025589.55
7132006.05.24 08:27close3550.511.27940.00001.2811-10.2025579.35
7142006.05.24 08:52sell3581.021.28000.00001.2785
7152006.05.24 08:59t/p3581.021.27850.00001.2785153.0025732.35
7162006.05.24 08:59close3560.511.27830.00001.27680.0025732.35
7172006.05.24 09:30buy3590.511.28190.00001.2834
7182006.05.24 09:44t/p3590.511.28340.00001.283476.5025808.85
7192006.05.24 09:44buy3600.521.28390.00001.2854
7202006.05.24 09:45buy3611.021.28230.00001.2838
7212006.05.24 09:45t/p3611.021.28380.00001.2838153.0025961.85
7222006.05.24 09:47buy3621.041.28230.00001.2838
7232006.05.24 09:47t/p3621.041.28380.00001.2838156.0026117.85
7242006.05.24 09:48buy3631.041.28230.00001.2838
7252006.05.24 09:48t/p3631.041.28380.00001.2838156.0026273.85
7262006.05.24 09:49buy3641.041.28230.00001.2838
7272006.05.24 09:49t/p3641.041.28380.00001.2838156.0026429.85
7282006.05.24 09:50buy3651.061.28230.00001.2838
7292006.05.24 09:51t/p3651.061.28380.00001.2838159.0026588.85
7302006.05.24 09:51close3600.521.28400.00001.28545.2026594.05
7312006.05.24 09:53buy3660.531.28230.00001.2838
7322006.05.24 10:00t/p3660.531.28380.00001.283879.5026673.55
7332006.05.24 10:00buy3670.531.28420.00001.2857
7342006.05.24 10:04t/p3670.531.28570.00001.285779.5026753.05
7352006.05.24 10:04buy3680.541.28620.00001.2877
7362006.05.24 10:16buy3691.061.28470.00001.2862
7372006.05.24 12:30t/p3691.061.28620.00001.2862159.0026912.05
7382006.05.24 12:30close3680.541.28630.00001.28775.4026917.45
7392006.05.24 12:30buy3700.541.28630.00001.2878
7402006.05.24 14:46t/p3700.541.28780.00001.287881.0026998.45
7412006.05.24 14:46buy3710.541.28820.00001.2897
7422006.05.24 14:58buy3721.081.28650.00001.2880
7432006.05.24 15:11buy3732.121.28500.00001.2865
7442006.05.24 15:34sell3740.531.28480.00001.2833
7452006.05.24 15:59t/p3732.121.28650.00001.2865318.0027316.45
7462006.05.24 15:59close3721.081.28700.00001.288054.0027370.45
7472006.05.24 15:59sell3751.081.28700.00001.2855
7482006.05.24 16:00close3710.541.28700.00001.2897-64.8027305.65
7492006.05.24 16:00t/p3751.081.28550.00001.2855162.0027467.65
7502006.05.24 16:00close3740.531.28420.00001.283331.8027499.45
7512006.05.24 16:00sell3760.551.28280.00001.2813
7522006.05.24 17:00t/p3760.551.28130.00001.281382.5027581.95
7532006.05.24 17:00sell3770.551.27600.00001.2745
7542006.05.24 17:03sell3781.101.27760.00001.2761
7552006.05.24 17:06t/p3781.101.27610.00001.2761165.0027746.95
7562006.05.24 17:06close3770.551.27610.00001.2745-5.5027741.45
7572006.05.24 17:06sell3790.551.27600.00001.2745
7582006.05.24 18:00t/p3790.551.27450.00001.274582.5027823.95
7592006.05.24 18:00sell3800.561.27430.00001.2728
7602006.05.24 19:38sell3811.101.27600.00001.2745
7612006.05.24 20:16buy3820.551.27680.00001.2783
7622006.05.24 20:30sell3832.201.27750.00001.2760
7632006.05.24 21:46t/p3820.551.27830.00001.278382.5027906.45
7642006.05.24 23:00t/p3832.201.27600.00001.2760330.0028236.45
7652006.05.24 23:00close3811.101.27550.00001.274555.0028291.45
7662006.05.24 23:00close3800.561.27560.00001.2728-72.8028218.65
7672006.05.24 23:00sell3840.561.27550.00001.2740
7682006.05.25 01:00sell3851.121.27710.00001.2756
7692006.05.25 04:00t/p3851.121.27560.00001.2756168.0028386.65
7702006.05.25 04:00close3840.561.27550.00001.27408.2428394.89
7712006.05.25 04:15buy3860.571.27510.00001.2766
7722006.05.25 06:45sell3870.571.27530.00001.2738
7732006.05.25 08:05t/p3860.571.27660.00001.276685.5028480.39
7742006.05.25 08:11sell3881.141.27680.00001.2753
7752006.05.25 08:52sell3892.241.27830.00001.2768
7762006.05.25 08:59t/p3892.241.27680.00001.2768336.0028816.39
7772006.05.25 08:59close3881.141.27660.00001.275322.8028839.19
7782006.05.25 09:00close3870.571.27670.00001.2738-79.8028759.39
7792006.05.25 10:15buy3900.581.27730.00001.2788
7802006.05.25 10:42t/p3900.581.27880.00001.278887.0028846.39
7812006.05.25 10:42buy3910.581.27950.00001.2810
7822006.05.25 10:59buy3921.141.27690.00001.2784
7832006.05.25 11:00t/p3921.141.27840.00001.2784171.0029017.39
7842006.05.25 11:00close3910.581.27850.00001.2810-58.0028959.39
7852006.05.25 11:01buy3930.581.27890.00001.2804
7862006.05.25 13:15buy3941.161.27740.00001.2789
7872006.05.25 14:05buy3952.281.27580.00001.2773
7882006.05.25 14:30sell3960.581.27620.00001.2747
7892006.05.25 14:30t/p3952.281.27730.00001.2773342.0029301.39
7902006.05.25 14:30close3941.161.27740.00001.27890.0029301.39
7912006.05.25 14:30close3930.581.27730.00001.2804-92.8029208.59
7922006.05.25 14:30sell3971.161.27790.00001.2764
7932006.05.25 14:39sell3982.321.27940.00001.2779
7942006.05.25 14:46buy3990.591.27830.00001.2798
7952006.05.25 14:46t/p3982.321.27790.00001.2779348.0029556.59
7962006.05.25 14:46close3971.161.27780.00001.276411.5929568.18
7972006.05.25 14:46close3960.581.27790.00001.2747-98.6029469.58
7982006.05.25 14:53buy4001.181.27680.00001.2783
7992006.05.25 15:44t/p4001.181.27830.00001.2783177.0029646.58
8002006.05.25 15:44close3990.591.27830.00001.27980.0029646.58
8012006.05.25 16:15buy4010.591.27680.00001.2783
8022006.05.25 16:59t/p4010.591.27830.00001.278388.5029735.08
8032006.05.25 20:45buy4020.591.27880.00001.2803
8042006.05.25 20:45t/p4020.591.28030.00001.280388.5029823.58
8052006.05.25 20:45buy4030.601.28140.00001.2829
8062006.05.25 20:46buy4041.181.27880.00001.2803
8072006.05.25 20:46t/p4041.181.28030.00001.2803177.0030000.58
8082006.05.25 20:48buy4051.201.27880.00001.2803
8092006.05.25 20:48t/p4051.201.28030.00001.2803180.0030180.58
8102006.05.25 20:51buy4061.201.27880.00001.2803
8112006.05.25 20:51t/p4061.201.28030.00001.2803180.0030360.58
8122006.05.25 20:52buy4071.201.27880.00001.2803
8132006.05.25 20:52t/p4071.201.28030.00001.2803180.0030540.58
8142006.05.25 20:59buy4081.221.27880.00001.2803
8152006.05.25 20:59t/p4081.221.28030.00001.2803183.0030723.58
8162006.05.25 20:59buy4091.221.27880.00001.2803
8172006.05.25 21:00t/p4091.221.28030.00001.2803183.0030906.58
8182006.05.25 21:00close4030.601.28060.00001.2829-48.0030858.58
8192006.05.25 21:02buy4100.621.28060.00001.2821
8202006.05.25 21:18buy4111.241.27910.00001.2806
8212006.05.25 21:59t/p4111.241.28060.00001.2806186.0031044.58
8222006.05.25 21:59close4100.621.28070.00001.28216.2031050.78
8232006.05.25 22:00buy4120.621.28090.00001.2824
8242006.05.25 22:00buy4131.241.27920.00001.2807
8252006.05.25 23:33t/p4131.241.28070.00001.2807186.0031236.78
8262006.05.25 23:33close4120.621.28080.00001.2824-6.2031230.58
8272006.05.25 23:45buy4140.621.28070.00001.2822
8282006.05.25 23:54t/p4140.621.28220.00001.282293.0031323.58
8292006.05.25 23:54buy4150.631.28250.00001.2840
8302006.05.25 23:56buy4161.241.28070.00001.2822
8312006.05.26 00:59t/p4161.241.28220.00001.2822177.3131500.89
8322006.05.26 00:59close4150.631.28290.00001.284020.7931521.68
8332006.05.26 01:00buy4170.631.28300.00001.2845
8342006.05.26 01:00buy4181.261.28100.00001.2825
8352006.05.26 03:59sell4190.621.27950.00001.2780
8362006.05.26 04:00t/p4190.621.27800.00001.278093.0031614.68
8372006.05.26 04:00buy4202.481.27800.00001.2795
8382006.05.26 04:00sell4210.621.27780.00001.2763
8392006.05.26 09:17sell4221.261.27930.00001.2778
8402006.05.26 09:29t/p4202.481.27950.00001.2795372.0031986.68
8412006.05.26 09:29close4181.261.27960.00001.2825-176.4031810.28
8422006.05.26 09:29close4170.631.27950.00001.2845-220.5031589.78
8432006.05.26 09:57sell4232.481.28100.00001.2795
8442006.05.26 09:59t/p4232.481.27950.00001.2795372.0031961.78
8452006.05.26 09:59close4221.261.27820.00001.2778138.6032100.38
8462006.05.26 10:00close4210.621.27830.00001.2763-31.0032069.38
8472006.05.26 10:16buy4240.641.28200.00001.2835
8482006.05.26 14:01buy4251.281.28050.00001.2820
8492006.05.26 14:32t/p4251.281.28200.00001.2820192.0032261.38
8502006.05.26 14:32close4240.641.28200.00001.28350.0032261.38
8512006.05.26 14:45buy4260.651.28170.00001.2832
8522006.05.26 15:21buy4271.281.28010.00001.2816
8532006.05.26 15:59sell4280.641.27870.00001.2772
8542006.05.26 15:59t/p4271.281.28160.00001.2816192.0032453.38
8552006.05.26 15:59close4260.651.28160.00001.2832-6.5032446.88
8562006.05.26 15:59sell4291.281.28160.00001.2801
8572006.05.26 16:00t/p4280.641.27720.00001.277296.0032542.88
8582006.05.26 16:00t/p4291.281.28010.00001.2801192.0032734.88
8592006.05.26 16:00sell4300.651.27340.00001.2719
8602006.05.26 18:30buy4310.651.27370.00001.2752
8612006.05.26 19:00buy4321.301.27200.00001.2735
8622006.05.26 22:50t/p4321.301.27350.00001.2735195.0032929.88
8632006.05.26 22:50close4310.651.27390.00001.275213.0032942.88
8642006.05.29 02:01sell4331.321.27510.00001.2736
8652006.05.29 03:00buy4340.661.27510.00001.2766
8662006.05.29 12:13t/p4340.661.27660.00001.276699.0033041.88
8672006.05.29 12:13buy4350.651.27680.00001.2783
8682006.05.29 12:13sell4362.601.27660.00001.2751
8692006.05.29 17:06buy4371.321.27530.00001.2768
8702006.05.29 18:00t/p4362.601.27510.00001.2751390.0033431.88
8712006.05.29 18:00close4331.321.27390.00001.2736158.4033590.28
8722006.05.29 18:02buy4382.641.27380.00001.2753
8732006.05.29 18:02close4300.651.27380.00001.2719-22.8133567.47
8742006.05.29 19:55t/p4382.641.27530.00001.2753396.0033963.47
8752006.05.29 19:55close4371.321.27530.00001.27680.0033963.47
8762006.05.29 19:55close4350.651.27520.00001.2783-104.0033859.47
8772006.05.29 22:16buy4390.681.27510.00001.2766
8782006.05.30 04:00t/p4390.681.27660.00001.276697.2433956.70
8792006.05.30 04:16buy4400.681.27730.00001.2788
8802006.05.30 04:47t/p4400.681.27880.00001.2788102.0034058.70
8812006.05.30 04:47buy4410.681.27910.00001.2806
8822006.05.30 04:48buy4421.361.27730.00001.2788
8832006.05.30 04:48t/p4421.361.27880.00001.2788204.0034262.70
8842006.05.30 04:49buy4431.361.27730.00001.2788
8852006.05.30 04:50t/p4431.361.27880.00001.2788204.0034466.70
8862006.05.30 04:50close4410.681.27880.00001.2806-20.4034446.30
8872006.05.30 04:51buy4440.691.27730.00001.2788
8882006.05.30 04:51t/p4440.691.27880.00001.2788103.5034549.80
8892006.05.30 04:51buy4450.691.27920.00001.2807
8902006.05.30 04:53buy4461.381.27730.00001.2788
8912006.05.30 04:53t/p4461.381.27880.00001.2788207.0034756.80
8922006.05.30 04:54buy4471.381.27730.00001.2788
8932006.05.30 04:54t/p4471.381.27880.00001.2788207.0034963.80
8942006.05.30 04:55buy4481.401.27730.00001.2788
8952006.05.30 04:55t/p4481.401.27880.00001.2788210.0035173.80
8962006.05.30 04:57buy4491.401.27730.00001.2788
8972006.05.30 04:57t/p4491.401.27880.00001.2788210.0035383.80
8982006.05.30 04:58buy4501.401.27730.00001.2788
8992006.05.30 04:58t/p4501.401.27880.00001.2788210.0035593.80
9002006.05.30 04:59buy4511.421.27730.00001.2788
9012006.05.30 04:59t/p4511.421.27880.00001.2788213.0035806.80
9022006.05.30 04:59buy4521.421.27730.00001.2788
9032006.05.30 05:00t/p4521.421.27880.00001.2788213.0036019.80
9042006.05.30 05:00close4450.691.28040.00001.280782.8036102.60
9052006.05.30 05:00buy4530.721.28040.00001.2819
9062006.05.30 08:05t/p4530.721.28190.00001.2819108.0036210.60
9072006.05.30 08:05buy4540.721.28230.00001.2838
9082006.05.30 08:17t/p4540.721.28380.00001.2838108.0036318.60
9092006.05.30 08:17buy4550.731.28400.00001.2855
9102006.05.30 08:59buy4561.441.28230.00001.2838
9112006.05.30 09:01t/p4561.441.28380.00001.2838216.0036534.60
9122006.05.30 09:01close4550.731.28390.00001.2855-7.3036527.30
9132006.05.30 09:01buy4570.731.28400.00001.2855
9142006.05.30 09:06t/p4570.731.28550.00001.2855109.5036636.80
9152006.05.30 09:06buy4580.731.28620.00001.2877
9162006.05.30 09:29buy4591.461.28470.00001.2862
9172006.05.30 11:50t/p4591.461.28620.00001.2862219.0036855.80
9182006.05.30 11:50close4580.731.28630.00001.28777.3036863.10
9192006.05.30 11:51buy4600.741.28590.00001.2874
9202006.05.30 12:00t/p4600.741.28740.00001.2874111.0036974.10
9212006.05.30 12:15buy4610.741.28760.00001.2891
9222006.05.30 14:00buy4621.461.28390.00001.2854
9232006.05.30 14:15sell4630.731.28360.00001.2821
9242006.05.30 15:05buy4642.921.28230.00001.2838
9252006.05.30 15:05t/p4630.731.28210.00001.2821109.5037083.60
9262006.05.30 15:05sell4650.721.28180.00001.2803
9272006.05.30 15:19sell4661.481.28330.00001.2818
9282006.05.30 15:19t/p4642.921.28380.00001.2838438.0037521.60
9292006.05.30 15:19close4621.461.28390.00001.28540.0037521.60
9302006.05.30 15:19close4610.741.28380.00001.2891-281.2037240.40
9312006.05.30 15:21sell4672.921.28490.00001.2834
9322006.05.30 15:54sell4685.761.28650.00001.2850
9332006.05.30 15:59t/p4672.921.28340.00001.2834438.0037678.40
9342006.05.30 15:59t/p4685.761.28500.00001.2850864.0038542.40
9352006.05.30 15:59close4661.481.28290.00001.281859.2038601.60
9362006.05.30 16:00close4650.721.28300.00001.2803-86.4038515.20
9372006.05.30 16:00sell4690.771.28630.00001.2848
9382006.05.30 16:02sell4701.541.28780.00001.2863
9392006.05.30 16:05sell4713.041.28990.00001.2884
9402006.05.30 16:06t/p4713.041.28840.00001.2884456.0038971.20
9412006.05.30 16:06sell4723.081.28960.00001.2881
9422006.05.30 16:07t/p4723.081.28810.00001.2881462.0039433.20
9432006.05.30 16:07sell4733.121.28980.00001.2883
9442006.05.30 16:08t/p4733.121.28830.00001.2883468.0039901.20
9452006.05.30 16:08sell4743.121.29010.00001.2886
9462006.05.30 16:09t/p4743.121.28860.00001.2886468.0040369.20
9472006.05.30 16:09sell4753.161.29020.00001.2887
9482006.05.30 16:10t/p4753.161.28870.00001.2887474.0040843.20
9492006.05.30 16:10sell4763.201.29010.00001.2886
9502006.05.30 16:11t/p4763.201.28860.00001.2886480.0041323.20
9512006.05.30 16:11sell4773.241.29010.00001.2886
9522006.05.30 16:12t/p4773.241.28860.00001.2886486.0041809.20
9532006.05.30 16:12sell4783.281.28960.00001.2881
9542006.05.30 16:13t/p4783.281.28810.00001.2881492.0042301.20
9552006.05.30 16:16buy4790.841.28800.00001.2895
9562006.05.30 16:28t/p4790.841.28950.00001.2895126.0042427.20
9572006.05.30 16:28buy4800.841.28990.00001.2914
9582006.05.30 16:28sell4813.361.28970.00001.2882
9592006.05.30 16:29t/p4813.361.28820.00001.2882504.0042931.20
9602006.05.30 16:29buy4821.701.28800.00001.2895
9612006.05.30 16:29t/p4821.701.28950.00001.2895255.0043186.20
9622006.05.30 16:29sell4833.401.28970.00001.2882
9632006.05.30 16:30t/p4833.401.28820.00001.2882510.0043696.20
9642006.05.30 16:30buy4841.741.28800.00001.2895
9652006.05.30 16:30t/p4841.741.28950.00001.2895261.0043957.20
9662006.05.30 16:30sell4853.481.29010.00001.2886
9672006.05.30 16:32t/p4853.481.28860.00001.2886522.0044479.20
9682006.05.30 16:32buy4861.761.28800.00001.2895
9692006.05.30 16:32t/p4861.761.28950.00001.2895264.0044743.20
9702006.05.30 16:32sell4873.521.28990.00001.2884
9712006.05.30 16:33t/p4873.521.28840.00001.2884528.0045271.20
9722006.05.30 16:33buy4881.801.28800.00001.2895
9732006.05.30 16:33t/p4881.801.28950.00001.2895270.0045541.20
9742006.05.30 16:33sell4893.601.28970.00001.2882
9752006.05.30 16:34t/p4893.601.28820.00001.2882540.0046081.20
9762006.05.30 16:34buy4901.821.28800.00001.2895
9772006.05.30 16:37sell4913.681.28950.00001.2880
9782006.05.30 16:59t/p4913.681.28800.00001.2880552.0046633.20
9792006.05.30 16:59close4701.541.28760.00001.286330.8046664.00
9802006.05.30 17:00close4690.771.28770.00001.2848-107.8046556.20
9812006.05.30 17:55buy4923.681.28650.00001.2880
9822006.05.30 17:59t/p4923.681.28800.00001.2880552.0047108.20
9832006.05.30 17:59close4901.821.28880.00001.2895145.6047253.80
9842006.05.30 18:00close4800.841.28870.00001.2914-100.8047153.00
9852006.05.30 18:00buy4930.941.28690.00001.2884
9862006.05.30 18:30sell4940.941.28730.00001.2858
9872006.05.30 18:41t/p4930.941.28840.00001.2884141.0047294.00
9882006.05.30 18:51sell4951.881.28880.00001.2873
9892006.05.30 18:59t/p4951.881.28730.00001.2873282.0047576.00
9902006.05.30 18:59close4940.941.28690.00001.285837.6047613.60
9912006.05.30 19:00buy4960.951.28690.00001.2884
9922006.05.30 19:00t/p4960.951.28840.00001.2884142.5047756.10
9932006.05.30 19:00buy4970.961.28870.00001.2902
9942006.05.30 19:39buy4981.901.28720.00001.2887
9952006.05.31 00:00sell4990.951.28700.00001.2855
9962006.05.31 03:00t/p4990.951.28550.00001.2855142.5047898.60
9972006.05.31 03:00buy5003.761.28500.00001.2865
9982006.05.31 03:25t/p5003.761.28650.00001.2865564.0048462.60
9992006.05.31 03:25close4981.901.28660.00001.2887-127.3048335.30
10002006.05.31 03:25close4970.961.28660.00001.2902-208.3348126.98
10012006.05.31 04:00sell5010.961.28490.00001.2834
10022006.05.31 04:45sell5021.921.28650.00001.2850
10032006.05.31 07:00buy5030.961.28680.00001.2883
10042006.05.31 08:19t/p5030.961.28830.00001.2883144.0048270.98
10052006.05.31 08:19sell5043.801.28850.00001.2870
10062006.05.31 08:30buy5050.961.28810.00001.2896
10072006.05.31 09:20t/p5050.961.28960.00001.2896144.0048414.98
10082006.05.31 10:45buy5060.971.28720.00001.2887
10092006.05.31 11:00t/p5043.801.28700.00001.2870570.0048984.98
10102006.05.31 11:00close5021.921.28680.00001.2850-57.6048927.38
10112006.05.31 11:00close5010.961.28690.00001.2834-192.0048735.38
10122006.05.31 13:30sell5070.971.28610.00001.2846
10132006.05.31 13:59sell5081.941.28800.00001.2865
10142006.05.31 14:06t/p5081.941.28650.00001.2865291.0049026.38
10152006.05.31 14:06close5070.971.28650.00001.2846-38.7948987.59
10162006.05.31 14:45sell5090.981.28570.00001.2842
10172006.05.31 14:45buy5101.961.28560.00001.2871
10182006.05.31 15:11t/p5101.961.28710.00001.2871294.0049281.59
10192006.05.31 15:11close5060.971.28720.00001.28870.0049281.59
10202006.05.31 15:11sell5111.961.28720.00001.2857
10212006.05.31 15:30t/p5111.961.28570.00001.2857294.0049575.59
10222006.05.31 15:30close5090.981.28550.00001.284219.6049595.19
10232006.05.31 15:30sell5120.991.28540.00001.2839
10242006.05.31 17:00t/p5120.991.28390.00001.2839148.5049743.69
10252006.05.31 17:00sell5130.991.28370.00001.2822
10262006.05.31 17:01sell5141.981.28530.00001.2838
10272006.05.31 17:13t/p5141.981.28380.00001.2838297.0050040.69
10282006.05.31 17:13close5130.991.28380.00001.2822-9.9050030.79
10292006.05.31 17:13sell5151.001.28370.00001.2822
10302006.05.31 21:00t/p5151.001.28220.00001.2822150.0050180.79
10312006.05.31 21:00sell5161.001.28080.00001.2793
10322006.06.01 03:00t/p5161.001.27930.00001.2793164.7150345.50
10332006.06.01 03:00sell5171.011.27910.00001.2776
10342006.06.01 06:00t/p5171.011.27760.00001.2776151.5050497.00
10352006.06.01 06:00sell5181.011.27640.00001.2749
10362006.06.01 07:54sell5192.021.27790.00001.2764
10372006.06.01 09:12t/p5192.021.27640.00001.2764303.0050800.00
10382006.06.01 09:12close5181.011.27630.00001.274910.1050810.10
10392006.06.01 09:19sell5201.021.27600.00001.2745
10402006.06.01 09:46sell5212.021.27750.00001.2760
10412006.06.01 10:08sell5224.001.27900.00001.2775
10422006.06.01 10:59buy5231.021.27780.00001.2793
10432006.06.01 11:04t/p5231.021.27930.00001.2793153.0050963.10
10442006.06.01 11:04buy5241.001.27950.00001.2810
10452006.06.01 11:47buy5252.041.27800.00001.2795
10462006.06.01 12:02t/p5224.001.27750.00001.2775600.0051563.10
10472006.06.01 12:02close5212.021.27750.00001.27600.0051563.10
10482006.06.01 12:02close5201.021.27750.00001.2745-153.0051410.10
10492006.06.01 13:00buy5264.041.27610.00001.2776
10502006.06.01 13:59sell5271.011.27580.00001.2743
10512006.06.01 14:00t/p5271.011.27430.00001.2743151.5051561.60
10522006.06.01 14:00buy5287.921.27430.00001.2758
10532006.06.01 14:00sell5290.991.27410.00001.2726
10542006.06.01 16:05t/p5287.921.27580.00001.27581188.0052749.60
10552006.06.01 16:05close5264.041.27610.00001.27760.0252749.62
10562006.06.01 16:05sell5302.081.27610.00001.2746
10572006.06.01 16:06close5252.041.27460.00001.2795-693.5952056.03
10582006.06.01 16:06close5241.001.27590.00001.2810-360.0051696.03
10592006.06.01 16:59t/p5302.081.27460.00001.2746312.0052008.03
10602006.06.01 16:59buy5311.041.27370.00001.2752
10612006.06.01 16:59close5290.991.27370.00001.272639.5952047.62
10622006.06.01 17:00t/p5311.041.27520.00001.2752156.0052203.62
10632006.06.01 17:00buy5321.041.28180.00001.2833
10642006.06.01 20:02buy5332.081.28020.00001.2817
10652006.06.02 01:59t/p5332.081.28170.00001.2817297.4352501.05
10662006.06.02 01:59close5321.041.28180.00001.2833-7.2952493.76
10672006.06.02 01:59buy5341.051.28120.00001.2827
10682006.06.02 09:30sell5351.051.28050.00001.2790
10692006.06.02 12:27sell5362.101.28220.00001.2807
10702006.06.02 14:31t/p5341.051.28270.00001.2827157.5052651.26
10712006.06.02 14:31sell5374.081.28730.00001.2858
10722006.06.02 14:32t/p5374.081.28580.00001.2858612.0053263.26
10732006.06.02 14:32sell5384.121.28740.00001.2859
10742006.06.02 14:32t/p5384.121.28590.00001.2859618.0053881.26
10752006.06.02 15:00buy5391.081.28180.00001.2833
10762006.06.02 15:00t/p5391.081.28330.00001.2833162.0054043.26
10772006.06.02 15:00buy5401.011.29220.00001.2937
10782006.06.02 15:00sell5414.041.29200.00001.2905
10792006.06.02 15:42buy5422.061.29070.00001.2922
10802006.06.02 15:43t/p5414.041.29050.00001.2905606.0054649.26
10812006.06.02 15:43close5362.101.29050.00001.2807-1743.0052906.26
10822006.06.02 15:43close5351.051.29060.00001.2790-1060.4951845.77
10832006.06.02 15:59t/p5422.061.29220.00001.2922309.0052154.77
10842006.06.02 15:59close5401.011.29230.00001.293710.0952164.86
10852006.06.02 16:00buy5431.041.29240.00001.2939
10862006.06.02 16:02buy5442.081.29090.00001.2924
10872006.06.02 16:41t/p5442.081.29240.00001.2924312.0052476.86
10882006.06.02 16:41close5431.041.29240.00001.29390.0052476.86
10892006.06.02 16:41buy5451.051.29260.00001.2941
10902006.06.02 17:58buy5462.101.29100.00001.2925
10912006.06.02 17:59t/p5462.101.29250.00001.2925315.0052791.86
10922006.06.02 17:59close5451.051.29310.00001.294152.5052844.36
10932006.06.02 18:30buy5471.061.29260.00001.2941
10942006.06.05 03:18t/p5471.061.29410.00001.2941151.5752995.93
10952006.06.05 03:31buy5481.061.29380.00001.2953
10962006.06.05 08:24t/p5481.061.29530.00001.2953159.0053154.93
10972006.06.05 08:24buy5491.061.29560.00001.2971
10982006.06.05 09:02buy5502.121.29410.00001.2956
10992006.06.05 09:26t/p5502.121.29560.00001.2956318.0053472.93
11002006.06.05 09:26close5491.061.29560.00001.29710.0153472.94
11012006.06.05 09:30buy5511.071.29640.00001.2979
11022006.06.05 09:59buy5522.141.29480.00001.2963
11032006.06.05 10:00t/p5522.141.29630.00001.2963321.0053793.94
11042006.06.05 10:00close5511.071.29640.00001.2979-0.0153793.93
11052006.06.05 10:00buy5531.081.29650.00001.2980
11062006.06.05 15:00buy5542.141.29380.00001.2953
11072006.06.05 15:17sell5551.071.29330.00001.2918
11082006.06.05 16:32sell5562.141.29490.00001.2934
11092006.06.05 16:33t/p5542.141.29530.00001.2953321.0054114.93
11102006.06.05 16:33close5531.081.29530.00001.2980-129.6053985.33
11112006.06.05 18:33buy5571.071.29590.00001.2974
11122006.06.05 19:00sell5584.281.29640.00001.2949
11132006.06.05 21:00t/p5562.141.29340.00001.2934321.0054306.33
11142006.06.05 21:00t/p5584.281.29490.00001.2949642.0054948.33
11152006.06.05 21:00buy5592.181.29220.00001.2937
11162006.06.05 21:00close5551.071.29220.00001.2918117.7055066.03
11172006.06.05 21:15sell5601.091.29200.00001.2905
11182006.06.05 23:01buy5614.361.29070.00001.2922
11192006.06.06 00:00t/p5601.091.29050.00001.2905168.8555234.88
11202006.06.06 00:18sell5621.081.29020.00001.2887
11212006.06.06 04:49buy5638.481.28910.00001.2906
11222006.06.06 08:15t/p5638.481.29060.00001.29061272.0056506.88
11232006.06.06 08:15close5614.361.29080.00001.292213.0456519.92
11242006.06.06 08:16close5592.181.29050.00001.2937-385.8756134.05
11252006.06.06 08:16close5571.071.29090.00001.2974-542.5055591.55
11262006.06.06 09:00sell5642.221.29240.00001.2909
11272006.06.06 09:30buy5651.111.29270.00001.2942
11282006.06.06 11:00t/p5642.221.29090.00001.2909333.0055924.55
11292006.06.06 11:00buy5662.221.29000.00001.2915
11302006.06.06 11:00close5621.081.29000.00001.288721.5955946.14
11312006.06.06 11:00sell5671.111.28960.00001.2881
11322006.06.06 13:00t/p5671.111.28810.00001.2881166.5056112.64
11332006.06.06 13:00buy5684.401.28740.00001.2889
11342006.06.06 13:00sell5691.101.28720.00001.2857
11352006.06.06 13:59buy5708.641.28590.00001.2874
11362006.06.06 13:59t/p5708.641.28740.00001.28741296.0057408.64
11372006.06.06 13:59close5684.401.28740.00001.28890.0057408.64
11382006.06.06 14:00close5662.221.28750.00001.2915-555.0156853.63
11392006.06.06 14:00close5651.111.28610.00001.2942-732.6056121.03
11402006.06.06 15:00t/p5691.101.28570.00001.2857165.0056286.03
11412006.06.06 15:00sell5711.131.28360.00001.2821
11422006.06.06 17:00t/p5711.131.28210.00001.2821169.5056455.53
11432006.06.06 17:00sell5721.131.28150.00001.2800
11442006.06.06 17:39sell5732.261.28310.00001.2816
11452006.06.06 17:59t/p5732.261.28160.00001.2816339.0056794.53
11462006.06.06 17:59close5721.131.28130.00001.280022.6056817.13
11472006.06.06 18:00sell5741.141.28100.00001.2795
11482006.06.06 18:00sell5752.261.28250.00001.2810
11492006.06.06 21:09sell5764.481.28400.00001.2825
11502006.06.06 21:30buy5771.131.28380.00001.2853
11512006.06.07 00:01t/p5764.481.28250.00001.2825693.9757511.10
11522006.06.07 00:01close5752.261.28250.00001.281011.0857522.19
11532006.06.07 00:01close5741.141.28240.00001.2795-154.0157368.18
11542006.06.07 00:01buy5782.281.28230.00001.2838
11552006.06.07 00:32sell5791.131.28090.00001.2794
11562006.06.07 00:59sell5802.281.28250.00001.2810
11572006.06.07 09:00t/p5791.131.27940.00001.2794169.5057537.68
11582006.06.07 09:00t/p5802.281.28100.00001.2810342.0057879.68
11592006.06.07 09:00buy5814.521.27900.00001.2805
11602006.06.07 09:00sell5821.131.27880.00001.2773
11612006.06.07 09:14sell5832.301.28030.00001.2788
11622006.06.07 09:55t/p5814.521.28050.00001.2805678.0058557.68
11632006.06.07 09:55close5782.281.28060.00001.2838-387.5958170.09
11642006.06.07 09:55close5771.131.28050.00001.2853-380.8257789.27
11652006.06.07 10:05sell5844.561.28190.00001.2804
11662006.06.07 13:23t/p5844.561.28040.00001.2804684.0058473.27
11672006.06.07 13:23close5832.301.28040.00001.2788-23.0058450.27
11682006.06.07 13:23close5821.131.28050.00001.2773-192.1058258.17
11692006.06.07 13:59sell5851.171.28000.00001.2785
11702006.06.07 14:00t/p5851.171.27850.00001.2785175.5058433.67
11712006.06.07 14:00sell5861.171.27770.00001.2762
11722006.06.07 14:21sell5872.321.27920.00001.2777
11732006.06.07 16:00t/p5872.321.27770.00001.2777348.0058781.67
11742006.06.07 16:00close5861.171.27740.00001.276235.0958816.76
11752006.06.07 16:00sell5881.181.27720.00001.2757
11762006.06.07 16:15sell5892.341.27870.00001.2772
11772006.06.07 16:29t/p5892.341.27720.00001.2772351.0059167.76
11782006.06.07 16:29close5881.181.27720.00001.27570.0159167.77
11792006.06.07 16:29sell5901.181.27690.00001.2754
11802006.06.07 17:16sell5912.361.27850.00001.2770
11812006.06.07 17:52sell5924.681.28020.00001.2787
11822006.06.07 17:59t/p5924.681.27870.00001.2787702.0059869.77
11832006.06.07 17:59close5912.361.27790.00001.2770141.6060011.37
11842006.06.07 18:00buy5931.201.27790.00001.2794
11852006.06.07 18:00close5901.181.27790.00001.2754-117.9959893.38
11862006.06.07 18:00t/p5931.201.27940.00001.2794180.0060073.38
11872006.06.07 18:00buy5941.201.28000.00001.2815
11882006.06.07 23:01buy5952.401.27850.00001.2800
11892006.06.08 00:00t/p5952.401.28000.00001.2800309.5660382.94
11902006.06.08 00:00close5941.201.28030.00001.281510.7760393.71
11912006.06.08 00:15sell5961.211.27970.00001.2782
11922006.06.08 03:31buy5971.211.27870.00001.2802
11932006.06.08 04:06t/p5961.211.27820.00001.2782181.5060575.21
11942006.06.08 05:00sell5981.211.27840.00001.2769
11952006.06.08 09:03buy5992.421.27720.00001.2787
11962006.06.08 09:04t/p5981.211.27690.00001.2769181.5060756.71
11972006.06.08 09:59sell6001.211.27650.00001.2750
11982006.06.08 10:00buy6014.801.27530.00001.2768
11992006.06.08 10:29t/p6014.801.27680.00001.2768720.0061476.71
12002006.06.08 10:29close5992.421.27680.00001.2787-96.7961379.92
12012006.06.08 10:29close5971.211.27670.00001.2802-242.0061137.92
12022006.06.08 14:00t/p6001.211.27500.00001.2750181.5061319.42
12032006.06.08 14:00sell6021.231.27390.00001.2724
12042006.06.08 15:00t/p6021.231.27240.00001.2724184.5061503.92
12052006.06.08 15:00sell6031.231.26870.00001.2672
12062006.06.08 15:09t/p6031.231.26720.00001.2672184.5061688.42
12072006.06.08 15:09sell6041.231.26700.00001.2655
12082006.06.08 15:32t/p6041.231.26550.00001.2655184.5061872.92
12092006.06.08 15:32sell6051.241.26520.00001.2637
12102006.06.08 15:59sell6062.461.26860.00001.2671
12112006.06.08 16:00t/p6062.461.26710.00001.2671369.0062241.92
12122006.06.08 16:00close6051.241.26480.00001.263749.6062291.52
12132006.06.08 16:00sell6071.251.26460.00001.2631
12142006.06.08 16:08sell6082.481.26610.00001.2646
12152006.06.08 16:29t/p6082.481.26460.00001.2646372.0062663.52
12162006.06.08 16:29close6071.251.26460.00001.26310.0062663.52
12172006.06.08 16:29sell6091.251.26420.00001.2627
12182006.06.08 18:09sell6102.501.26580.00001.2643
12192006.06.08 18:49buy6111.251.26540.00001.2669
12202006.06.08 20:00t/p6102.501.26430.00001.2643375.0063038.52
12212006.06.08 20:00close6091.251.26430.00001.2627-12.4963026.03
12222006.06.08 20:02buy6122.521.26390.00001.2654
12232006.06.08 20:15sell6131.261.26370.00001.2622
12242006.06.08 21:31sell6142.521.26520.00001.2637
12252006.06.08 22:00t/p6122.521.26540.00001.2654378.0063404.03
12262006.06.08 22:00close6111.251.26540.00001.26690.0163404.04
12272006.06.09 01:00buy6151.261.26560.00001.2671
12282006.06.09 03:16buy6162.541.26410.00001.2656
12292006.06.09 11:09t/p6162.541.26560.00001.2656381.0063785.04
12302006.06.09 11:09close6151.261.26560.00001.26710.0063785.04
12312006.06.09 12:06sell6175.041.26670.00001.2652
12322006.06.09 13:15buy6181.271.26600.00001.2675
12332006.06.09 15:00t/p6131.261.26220.00001.2622195.1863980.22
12342006.06.09 15:00t/p6142.521.26370.00001.2637390.3664370.58
12352006.06.09 15:00t/p6175.041.26520.00001.2652756.0065126.58
12362006.06.09 15:00buy6192.581.26110.00001.2626
12372006.06.09 15:00sell6201.291.26090.00001.2594
12382006.06.09 15:17sell6212.601.26250.00001.2610
12392006.06.09 15:17t/p6192.581.26260.00001.2626387.0065513.58
12402006.06.09 15:17close6181.271.26270.00001.2675-419.1065094.48
12412006.06.09 15:21sell6225.121.26400.00001.2625
12422006.06.09 15:28sell62310.081.26550.00001.2640
12432006.06.09 15:59t/p6212.601.26100.00001.2610390.0065484.48
12442006.06.09 15:59t/p6225.121.26250.00001.2625768.0066252.48
12452006.06.09 15:59t/p62310.081.26400.00001.26401512.0067764.48
12462006.06.09 15:59close6201.291.26080.00001.259412.9067777.38
12472006.06.09 16:00sell6241.361.26050.00001.2590
12482006.06.09 16:00sell6252.681.26590.00001.2644
12492006.06.09 16:11sell6265.281.26770.00001.2662
12502006.06.09 16:16buy6271.331.26760.00001.2691
12512006.06.09 16:25t/p6265.281.26620.00001.2662792.0068569.38
12522006.06.09 16:25close6252.681.26610.00001.2644-53.6068515.78
12532006.06.09 16:25close6241.361.26620.00001.2590-775.2067740.58
12542006.06.09 16:26buy6282.701.26600.00001.2675
12552006.06.09 16:45buy6295.361.26450.00001.2660
12562006.06.09 16:59t/p6295.361.26600.00001.2660804.0068544.58
12572006.06.09 16:59close6282.701.26620.00001.267554.0068598.58
12582006.06.09 17:00close6271.331.26610.00001.2691-199.5068399.08
12592006.06.09 17:00buy6301.371.26470.00001.2662
12602006.06.09 17:20buy6312.721.26320.00001.2647
12612006.06.09 17:45sell6321.371.26390.00001.2624
12622006.06.09 17:59t/p6312.721.26470.00001.2647408.0068807.08
12632006.06.09 17:59close6301.371.26470.00001.26620.0068807.08
12642006.06.09 18:30buy6331.381.26410.00001.2656
12652006.06.12 00:00t/p6321.371.26240.00001.2624212.2269019.29
12662006.06.12 00:00buy6342.741.26210.00001.2636
12672006.06.12 02:16sell6351.371.26100.00001.2595
12682006.06.12 03:00sell6362.741.26270.00001.2612
12692006.06.12 08:31t/p6342.741.26360.00001.2636411.0069430.29
12702006.06.12 08:31close6331.381.26360.00001.2656-78.6869351.62
12712006.06.12 08:33sell6375.481.26430.00001.2628
12722006.06.12 09:14t/p6375.481.26280.00001.2628822.0070173.62
12732006.06.12 09:14close6362.741.26280.00001.2612-27.3970146.23
12742006.06.12 09:14close6351.371.26290.00001.2595-260.2969885.94
12752006.06.12 09:14sell6381.401.26280.00001.2613
12762006.06.12 11:22t/p6381.401.26130.00001.2613210.0070095.94
12772006.06.12 11:30sell6391.401.26110.00001.2596
12782006.06.12 14:00t/p6391.401.25960.00001.2596210.0070305.94
12792006.06.12 14:00sell6401.411.25790.00001.2564
12802006.06.12 15:28sell6412.801.25960.00001.2581
12812006.06.12 16:00buy6421.411.25910.00001.2606
12822006.06.12 16:21t/p6421.411.26060.00001.2606211.5070517.44
12832006.06.12 16:21buy6431.391.26090.00001.2624
12842006.06.12 16:38buy6442.801.25930.00001.2608
12852006.06.12 20:34t/p6442.801.26080.00001.2608420.0070937.44
12862006.06.12 20:34close6431.391.26090.00001.26240.0070937.44
12872006.06.12 20:46sell6455.601.26140.00001.2599
12882006.06.12 20:59t/p6455.601.25990.00001.2599840.0071777.44
12892006.06.12 20:59close6412.801.25970.00001.2581-27.9971749.45
12902006.06.12 21:00close6401.411.25970.00001.2564-253.8071495.65
12912006.06.12 21:00sell6461.431.26090.00001.2594
12922006.06.12 23:00t/p6461.431.25940.00001.2594214.5071710.15
12932006.06.13 01:00sell6471.431.25800.00001.2565
12942006.06.13 09:02t/p6471.431.25650.00001.2565214.5071924.65
12952006.06.13 09:02sell6481.441.25630.00001.2548
12962006.06.13 09:22sell6492.861.25780.00001.2563
12972006.06.13 11:15buy6501.441.25720.00001.2587
12982006.06.13 11:46t/p6501.441.25870.00001.2587216.0072140.65
12992006.06.13 11:52sell6515.681.25950.00001.2580
13002006.06.13 12:45buy6521.421.25950.00001.2610
13012006.06.13 14:00t/p6515.681.25800.00001.2580852.0072992.65
13022006.06.13 14:00buy6532.901.25770.00001.2592
13032006.06.13 14:00close6492.861.25770.00001.256328.5873021.23
13042006.06.13 14:00close6481.441.25780.00001.2548-215.9972805.24
13052006.06.13 15:00sell6541.451.25770.00001.2562
13062006.06.13 15:44t/p6532.901.25920.00001.2592435.0073240.24
13072006.06.13 15:44close6521.421.25970.00001.261028.3973268.63
13082006.06.13 15:44sell6552.921.25970.00001.2582
13092006.06.13 15:59t/p6552.921.25820.00001.2582438.0073706.63
13102006.06.13 15:59close6541.451.25730.00001.256258.0073764.63
13112006.06.13 16:15sell6561.481.25920.00001.2577
13122006.06.13 16:23t/p6561.481.25770.00001.2577222.0073986.63
13132006.06.13 16:23sell6571.481.25740.00001.2559
13142006.06.13 16:30buy6581.481.25770.00001.2592
13152006.06.13 16:59t/p6581.481.25920.00001.2592222.0074208.63
13162006.06.13 16:59buy6591.481.26040.00001.2619
13172006.06.13 16:59sell6602.961.26020.00001.2587
13182006.06.13 17:00t/p6602.961.25870.00001.2587444.0074652.63
13192006.06.13 17:00buy6612.961.25660.00001.2581
13202006.06.13 17:00close6571.481.25660.00001.2559118.4074771.03
13212006.06.13 17:15sell6621.491.25720.00001.2557
13222006.06.13 20:00t/p6621.491.25570.00001.2557223.5074994.53
13232006.06.13 20:00buy6635.881.25450.00001.2560
13242006.06.13 20:00sell6641.471.25430.00001.2528
13252006.06.14 06:46sell6652.981.25590.00001.2544
13262006.06.14 06:47t/p6635.881.25600.00001.2560840.8175835.33
13272006.06.14 06:47close6612.961.25620.00001.2581-139.1575696.18
13282006.06.14 06:48close6591.481.25560.00001.2619-720.7774975.42
13292006.06.14 08:21sell6665.921.25740.00001.2559
13302006.06.14 09:00buy6671.491.25700.00001.2585
13312006.06.14 09:36t/p6671.491.25850.00001.2585223.5075198.92
13322006.06.14 09:36buy6681.461.25880.00001.2603
13332006.06.14 09:39sell66911.601.25900.00001.2575
13342006.06.14 13:00t/p66911.601.25750.00001.25751740.0076938.92
13352006.06.14 13:00close6665.921.25740.00001.25590.0276938.94
13362006.06.14 13:00close6652.981.25730.00001.2544-417.1976521.75
13372006.06.14 13:01close6641.471.25740.00001.2528-448.4976073.25
13382006.06.14 14:00buy6703.041.25730.00001.2588
13392006.06.14 14:30sell6711.521.25750.00001.2560
13402006.06.14 15:00t/p6711.521.25600.00001.2560228.0076301.25
13412006.06.14 15:00buy6725.961.25440.00001.2559
13422006.06.14 15:00sell6731.491.25420.00001.2527
13432006.06.14 15:03sell6743.041.25570.00001.2542
13442006.06.14 15:04t/p6725.961.25590.00001.2559894.0077195.25
13452006.06.14 15:04close6703.041.25590.00001.2588-425.6076769.65
13462006.06.14 15:04close6681.461.25580.00001.2603-438.0076331.65
13472006.06.14 15:08sell6756.041.25720.00001.2557
13482006.06.14 15:18sell67611.761.25880.00001.2573
13492006.06.14 15:20sell67722.081.26070.00001.2592
13502006.06.14 15:21t/p67722.081.25920.00001.25923312.0079643.65
13512006.06.14 15:21sell67822.721.26140.00001.2599
13522006.06.14 15:22t/p67822.721.25990.00001.25993408.0083051.65
13532006.06.14 15:22sell67923.841.26130.00001.2598
13542006.06.14 15:23t/p67923.841.25980.00001.25983576.0086627.65
13552006.06.14 15:23sell68024.961.26120.00001.2597
13562006.06.14 15:24t/p68024.961.25970.00001.25973744.0090371.65
13572006.06.14 15:24sell68126.241.26120.00001.2597
13582006.06.14 15:25t/p68126.241.25970.00001.25973936.0094307.65
13592006.06.14 15:25sell68227.521.26110.00001.2596
13602006.06.14 15:26t/p68227.521.25960.00001.25964128.0098435.65
13612006.06.14 15:26sell68328.641.26140.00001.2599
13622006.06.14 15:27t/p68328.641.25990.00001.25994296.00102731.65
13632006.06.14 15:27sell68429.601.26200.00001.2605
13642006.06.14 15:28t/p68429.601.26050.00001.26054440.00107171.65
13652006.06.14 15:28sell68530.241.26310.00001.2616
13662006.06.14 15:29t/p68530.241.26160.00001.26164536.00111707.65
13672006.06.14 15:29sell68631.201.26370.00001.2622
13682006.06.14 15:30t/p68631.201.26220.00001.26224680.00116387.65
13692006.06.14 15:30sell68732.481.26410.00001.2626
13702006.06.14 15:31t/p68732.481.26260.00001.26264872.00121259.65
13712006.06.14 15:31sell68834.241.26380.00001.2623
13722006.06.14 15:32t/p68834.241.26230.00001.26235136.00126395.65
13732006.06.14 15:32sell68936.161.26340.00001.2619
13742006.06.14 15:33t/p68936.161.26190.00001.26195424.00131819.65
13752006.06.14 15:33sell69038.081.26320.00001.2617
13762006.06.14 15:34t/p69038.081.26170.00001.26175712.00137531.65
13772006.06.14 15:34sell69140.001.26310.00001.2616
13782006.06.14 15:36t/p69140.001.26160.00001.26166000.00143531.65
13792006.06.14 15:36sell69241.761.26320.00001.2617
13802006.06.14 15:37t/p69241.761.26170.00001.26176264.00149795.65
13812006.06.14 15:37sell69343.681.26340.00001.2619
13822006.06.14 15:38t/p69343.681.26190.00001.26196552.00156347.65
13832006.06.14 15:38sell69446.081.26300.00001.2615
13842006.06.14 15:39t/p69446.081.26150.00001.26156912.00163259.65
13852006.06.14 15:39sell69548.481.26280.00001.2613
13862006.06.14 15:40t/p69548.481.26130.00001.26137272.00170531.65
13872006.06.14 15:40sell69650.721.26280.00001.2613
13882006.06.14 15:41t/p69650.721.26130.00001.26137608.00178139.65
13892006.06.14 15:41sell69752.961.26320.00001.2617
13902006.06.14 15:42t/p69752.961.26170.00001.26177944.00186083.65
13912006.06.14 15:42sell69855.681.26290.00001.2614
13922006.06.14 15:43t/p69855.681.26140.00001.26148352.00194435.65
13932006.06.14 15:43sell69958.241.26310.00001.2616
13942006.06.14 15:44t/p69958.241.26160.00001.26168736.00203171.65
13952006.06.14 15:44sell70061.121.26280.00001.2613
13962006.06.14 15:46t/p70061.121.26130.00001.26139168.00212339.65
13972006.06.14 15:46buy7014.201.25860.00001.2601
13982006.06.14 15:46t/p7014.201.26010.00001.2601630.00212969.65
13992006.06.14 15:46buy7024.011.26330.00001.2648
14002006.06.14 15:46sell70364.161.26310.00001.2616
14012006.06.14 15:47t/p70364.161.26160.00001.26169624.00222593.65
14022006.06.14 15:47buy7048.741.25860.00001.2601
14032006.06.14 15:47t/p7048.741.26010.00001.26011311.00223904.65
14042006.06.14 15:47sell70567.521.26310.00001.2616
14052006.06.14 15:48t/p70567.521.26160.00001.261610128.00234032.65
14062006.06.14 15:48buy7069.201.25860.00001.2601
14072006.06.14 15:48t/p7069.201.26010.00001.26011380.00235412.65
14082006.06.14 15:48sell70771.361.26300.00001.2615
14092006.06.14 15:49t/p70771.361.26150.00001.261510704.00246116.65
14102006.06.14 15:49buy7089.681.25860.00001.2601
14112006.06.14 15:49t/p7089.681.26010.00001.26011452.00247568.65
14122006.06.14 15:49sell70975.201.26300.00001.2615
14132006.06.14 15:50t/p70975.201.26150.00001.261511280.00258848.65
14142006.06.14 15:50buy71010.181.25860.00001.2601
14152006.06.14 15:50t/p71010.181.26010.00001.26011527.00260375.65
14162006.06.14 15:50sell71179.201.26310.00001.2616
14172006.06.14 15:51t/p71179.201.26160.00001.261611880.00272255.65
14182006.06.14 15:51buy71210.721.25860.00001.2601
14192006.06.14 15:51t/p71210.721.26010.00001.26011608.00273863.65
14202006.06.14 15:51sell71383.521.26320.00001.2617
14212006.06.14 15:52t/p71383.521.26170.00001.261712528.00286391.65
14222006.06.14 15:52buy71411.301.25860.00001.2601
14232006.06.14 15:52t/p71411.301.26010.00001.26011695.00288086.65
14242006.06.14 15:52sell71588.161.26290.00001.2614
14252006.06.14 15:53t/p71588.161.26140.00001.261413224.00301310.65
14262006.06.14 15:53buy71611.881.25860.00001.2601
14272006.06.14 15:53t/p71611.881.26010.00001.26011782.00303092.65
14282006.06.14 15:53sell71793.121.26270.00001.2612
14292006.06.14 15:54t/p71793.121.26120.00001.261213968.00317060.65
14302006.06.14 15:54buy71812.521.25860.00001.2601
14312006.06.14 15:54t/p71812.521.26010.00001.26011878.00318938.65
14322006.06.14 15:54sell71998.081.26290.00001.2614
14332006.06.14 15:56t/p71998.081.26140.00001.261414712.00333650.65
14342006.06.14 15:56buy72013.181.25860.00001.2601
14352006.06.14 15:56t/p72013.181.26010.00001.26011977.00335627.65
14362006.06.14 15:56sell721103.841.26230.00001.2608
14372006.06.14 15:57t/p721103.841.26080.00001.260815576.00351203.65
14382006.06.14 15:57buy72213.881.25860.00001.2601
14392006.06.14 15:57t/p72213.881.26010.00001.26012082.00353285.65
14402006.06.14 15:57sell723109.441.26230.00001.2608
14412006.06.14 15:58t/p723109.441.26080.00001.260816416.00369701.65
14422006.06.14 15:58buy72414.621.25860.00001.2601
14432006.06.14 15:58t/p72414.621.26010.00001.26012193.00371894.65
14442006.06.14 15:58sell725115.521.26220.00001.2607
14452006.06.14 15:59t/p725115.521.26070.00001.260717328.00389222.65
14462006.06.14 15:59buy72615.401.25860.00001.2601
14472006.06.14 15:59t/p72615.401.26010.00001.26012310.00391532.65
14482006.06.14 15:59sell727121.761.26230.00001.2608
14492006.06.14 15:59t/p727121.761.26080.00001.260818264.00409796.65
14502006.06.14 15:59buy72816.221.25860.00001.2601
14512006.06.14 15:59t/p6756.041.25570.00001.2557906.00410702.65
14522006.06.14 15:59t/p67611.761.25730.00001.25731764.00412466.65
14532006.06.14 15:59buy72932.161.25430.00001.2558
14542006.06.14 15:59close6743.041.25430.00001.2542425.60412892.25
14552006.06.14 16:00close6731.491.25410.00001.252714.90412907.15
14562006.06.14 16:00t/p72816.221.26010.00001.26012433.00415340.15
14572006.06.14 16:00t/p72932.161.25580.00001.25584824.00420164.15
14582006.06.14 16:00close7024.011.26200.00001.2648-521.31419642.84
14592006.06.14 16:00buy7308.391.26230.00001.2638
14602006.06.14 20:30buy73116.721.26070.00001.2622
14612006.06.14 21:00sell7328.401.26130.00001.2598
14622006.06.14 21:00t/p7328.401.25980.00001.25981260.00420902.84
14632006.06.14 21:00sell7338.321.25930.00001.2578
14642006.06.14 21:01buy73433.241.25920.00001.2607
14652006.06.15 00:02t/p73433.241.26070.00001.26074287.37425190.22
14662006.06.15 00:02close73116.721.26070.00001.2622-351.44424838.78
14672006.06.15 00:03close7308.391.26080.00001.2638-1434.84423403.94
14682006.06.15 00:03sell73516.881.26080.00001.2593
14692006.06.15 04:30buy7368.401.26170.00001.2632
14702006.06.15 06:13buy73716.901.26020.00001.2617
14712006.06.15 08:12t/p73716.901.26170.00001.26172535.00425938.94
14722006.06.15 08:12close7368.401.26170.00001.26320.00425938.94
14732006.06.15 09:00sell73833.641.26230.00001.2608
14742006.06.15 10:15buy7398.481.26180.00001.2633
14752006.06.15 14:33t/p73833.641.26080.00001.26085046.00430984.94
14762006.06.15 14:33close73516.881.26080.00001.25930.00430984.94
14772006.06.15 14:33close7338.321.26070.00001.2578-1042.40429942.54
14782006.06.15 14:33buy74017.141.26030.00001.2618
14792006.06.15 14:59t/p74017.141.26180.00001.26182571.00432513.54
14802006.06.15 14:59close7398.481.26190.00001.263384.79432598.33
14812006.06.15 15:00buy7418.651.26200.00001.2635
14822006.06.15 15:01t/p7418.651.26350.00001.26351297.50433895.83
14832006.06.15 15:01buy7428.681.26400.00001.2655
14842006.06.15 15:59buy74317.281.26220.00001.2637
14852006.06.15 16:00t/p74317.281.26370.00001.26372592.00436487.83
14862006.06.15 16:00close7428.681.26430.00001.2655260.37436748.20
14872006.06.15 16:15buy7448.731.26390.00001.2654
14882006.06.15 16:52buy74517.421.26240.00001.2639
14892006.06.15 16:59t/p74517.421.26390.00001.26392613.00439361.20
14902006.06.15 16:59close7448.731.26430.00001.2654349.19439710.39
14912006.06.15 17:57sell7468.791.26190.00001.2604
14922006.06.15 18:45buy7478.801.26180.00001.2633
14932006.06.15 22:43t/p7478.801.26330.00001.26331320.00441030.39
14942006.06.15 23:00sell74817.581.26370.00001.2622
14952006.06.16 00:00buy7498.791.26370.00001.2652
14962006.06.16 08:09t/p7498.791.26520.00001.26521318.50442348.89
14972006.06.16 08:15buy7508.731.26540.00001.2669
14982006.06.16 08:15sell75134.881.26520.00001.2637
14992006.06.16 10:12sell75268.401.26670.00001.2652
15002006.06.16 14:05t/p75268.401.26520.00001.265210260.00452608.89
15012006.06.16 14:05close75134.881.26520.00001.26370.12452609.01
15022006.06.16 14:05close74817.581.26520.00001.2622-2550.78450058.23
15032006.06.16 14:05close7468.791.26520.00001.2604-2857.58447200.65
15042006.06.16 15:00sell7538.951.26590.00001.2644
15052006.06.16 15:23t/p7538.951.26440.00001.26441342.50448543.15
15062006.06.16 15:23sell7548.951.26420.00001.2627
15072006.06.16 16:00t/p7548.951.26270.00001.26271342.50449885.65
15082006.06.16 16:00buy75517.881.26230.00001.2638
15092006.06.16 16:00sell7568.941.26210.00001.2606
15102006.06.16 16:54sell75717.961.26360.00001.2621
15112006.06.16 16:59t/p75517.881.26380.00001.26382682.00452567.65
15122006.06.16 16:59close7508.731.26380.00001.2669-1396.80451170.85
15132006.06.16 21:00buy7588.961.26420.00001.2657
15142006.06.16 21:21sell75935.681.26510.00001.2636
15152006.06.16 21:51t/p75935.681.26360.00001.26365352.00456522.85
15162006.06.16 21:51close75717.961.26360.00001.2621-0.01456522.84
15172006.06.16 21:51close7568.941.26370.00001.2606-1430.40455092.44
15182006.06.16 21:52sell7609.091.26360.00001.2621
15192006.06.19 00:09sell76118.181.26510.00001.2636
15202006.06.19 01:00t/p76118.181.26360.00001.26362727.00457819.44
15212006.06.19 01:00close7609.091.26360.00001.262144.61457864.05
15222006.06.19 03:00buy76218.201.26150.00001.2630
15232006.06.19 03:59sell7639.051.26050.00001.2590
15242006.06.19 04:00t/p7639.051.25900.00001.25901357.50459221.55
15252006.06.19 04:00buy76435.681.25780.00001.2593
15262006.06.19 04:00sell7658.921.25760.00001.2561
15272006.06.19 07:58t/p76435.681.25930.00001.25935352.00464573.55
15282006.06.19 07:58close76218.201.25940.00001.2630-3821.92460751.63
15292006.06.19 07:58sell76618.181.25940.00001.2579
15302006.06.19 07:59close7588.961.25880.00001.2657-4901.17455850.46
15312006.06.19 10:15buy7679.101.25910.00001.2606
15322006.06.19 15:00t/p76618.181.25790.00001.25792727.00458577.46
15332006.06.19 15:00buy76818.281.25710.00001.2586
15342006.06.19 15:00close7658.921.25710.00001.2561446.00459023.46
15352006.06.19 15:00sell7699.131.25680.00001.2553
15362006.06.19 17:00buy77036.281.25540.00001.2569
15372006.06.19 17:56t/p77036.281.25690.00001.25695442.00464465.46
15382006.06.19 17:56close76818.281.25700.00001.2586-182.71464282.75
15392006.06.19 17:56close7679.101.25690.00001.2606-2002.04462280.71
15402006.06.19 22:11sell77118.421.25840.00001.2569
15412006.06.20 00:30buy7729.251.25780.00001.2593
15422006.06.20 03:00t/p77118.421.25690.00001.25692853.33465134.04
15432006.06.20 03:00buy77318.561.25620.00001.2577
15442006.06.20 03:00close7699.131.25620.00001.2553592.53465726.57
15452006.06.20 07:24t/p77318.561.25770.00001.25772784.00468510.57
15462006.06.20 07:24close7729.251.25790.00001.259392.55468603.12
15472006.06.20 08:15buy7749.371.25850.00001.2600
15482006.06.20 12:00buy77518.641.25570.00001.2572
15492006.06.20 12:16sell7769.351.25620.00001.2547
15502006.06.20 16:00t/p77518.641.25720.00001.25722796.00471399.12
15512006.06.20 16:00close7749.371.25730.00001.2600-1124.33470274.79
15522006.06.20 16:26sell77718.741.25770.00001.2562
15532006.06.20 18:58buy7789.361.25800.00001.2595
15542006.06.20 19:06t/p7789.361.25950.00001.25951404.00471678.79
15552006.06.20 19:06buy7799.281.26000.00001.2615
15562006.06.20 19:06sell78037.121.25980.00001.2583
15572006.06.20 22:00buy78118.881.25840.00001.2599
15582006.06.20 23:05t/p78037.121.25830.00001.25835568.00477246.79
15592006.06.20 23:05close77718.741.25820.00001.2562-937.00476309.79
15602006.06.20 23:05close7769.351.25830.00001.2547-1963.54474346.25
15612006.06.21 03:19t/p78118.881.25990.00001.25992699.73477045.98
15622006.06.21 03:19close7799.281.25990.00001.2615-157.77476888.21
15632006.06.21 03:19buy7829.541.26010.00001.2616
15642006.06.21 04:05t/p7829.541.26160.00001.26161431.00478319.21
15652006.06.21 04:05buy7839.571.26180.00001.2633
15662006.06.21 11:21t/p7839.571.26330.00001.26331435.50479754.71
15672006.06.21 11:21buy7849.601.26360.00001.2651
15682006.06.21 17:55t/p7849.601.26510.00001.26511440.00481194.71
15692006.06.21 17:55buy7859.621.26560.00001.2671
15702006.06.21 17:59buy78619.181.26410.00001.2656
15712006.06.21 18:00t/p78619.181.26560.00001.26562877.00484071.71
15722006.06.21 18:00close7859.621.26650.00001.2671865.75484937.46
15732006.06.21 18:00buy7879.701.26650.00001.2680
15742006.06.22 10:00buy78819.281.26380.00001.2653
15752006.06.22 10:15sell7899.671.26420.00001.2627
15762006.06.22 13:00t/p7899.671.26270.00001.26271450.50486387.96
15772006.06.22 13:00buy79037.641.25950.00001.2610
15782006.06.22 13:00sell7919.411.25930.00001.2578
15792006.06.22 15:16buy79273.761.25800.00001.2595
15802006.06.22 16:00t/p7919.411.25780.00001.25781411.50487799.46
15812006.06.22 16:00sell7938.911.25680.00001.2553
15822006.06.22 16:03buy794140.001.25640.00001.2579
15832006.06.22 17:30t/p794140.001.25790.00001.257921000.00508799.46
15842006.06.22 17:30close79273.761.25790.00001.2595-737.47508061.99
15852006.06.22 17:30close79037.641.25800.00001.2610-5646.00502415.99
15862006.06.22 17:30close78819.281.25790.00001.2653-11375.18491040.81
15872006.06.22 17:31close7879.701.25800.00001.2680-8448.83482591.98
15882006.06.22 17:42sell79519.241.25840.00001.2569
15892006.06.22 19:18buy7969.691.25720.00001.2587
15902006.06.22 19:33t/p7969.691.25870.00001.25871453.50484045.48
15912006.06.23 00:09t/p79519.241.25690.00001.25692980.36487025.83
15922006.06.23 00:09close7938.911.25680.00001.255343.75487069.58
15932006.06.23 01:15sell7979.741.25760.00001.2561
15942006.06.23 09:15buy7989.731.25820.00001.2597
15952006.06.23 10:02buy79919.461.25670.00001.2582
15962006.06.23 11:00t/p7979.741.25610.00001.25611461.00488530.58
15972006.06.23 11:15sell8009.681.25570.00001.2542
15982006.06.23 11:20buy80138.601.25510.00001.2566
15992006.06.23 13:03t/p8009.681.25420.00001.25421452.00489982.58
16002006.06.23 13:03sell8029.501.25380.00001.2523
16012006.06.23 14:00t/p8029.501.25230.00001.25231425.00491407.58
16022006.06.23 14:00buy80372.641.25070.00001.2522
16032006.06.23 14:00sell8049.081.25050.00001.2490
16042006.06.23 16:06sell80518.881.25200.00001.2505
16052006.06.23 16:06t/p80372.641.25220.00001.252210896.00502303.58
16062006.06.23 16:06close80138.601.25220.00001.2566-11193.92491109.66
16072006.06.23 16:06close79919.461.25230.00001.2582-8562.41482547.25
16082006.06.23 16:06close7989.731.25240.00001.2597-5643.38476903.87
16092006.06.23 19:30buy8069.481.25250.00001.2540
16102006.06.26 00:01buy80719.081.25080.00001.2523
16112006.06.26 03:44t/p80719.081.25230.00001.25232862.00479765.87
16122006.06.26 03:44close8069.481.25230.00001.2540-256.04479509.83
16132006.06.26 07:00buy8089.571.25190.00001.2534
16142006.06.26 09:06t/p8089.571.25340.00001.25341435.50480945.33
16152006.06.26 09:06sell80937.961.25370.00001.2522
16162006.06.26 09:20sell81073.121.25620.00001.2547
16172006.06.26 09:21t/p81073.121.25470.00001.254710968.00491913.33
16182006.06.26 09:21sell81174.881.25620.00001.2547
16192006.06.26 09:22t/p81174.881.25470.00001.254711232.00503145.33
16202006.06.26 09:22sell81276.161.25670.00001.2552
16212006.06.26 09:23t/p81276.161.25520.00001.255211424.00514569.33
16222006.06.26 09:23sell81378.081.25660.00001.2551
16232006.06.26 09:24t/p81378.081.25510.00001.255111712.00526281.33
16242006.06.26 09:24sell81480.081.25650.00001.2550
16252006.06.26 09:27t/p81480.081.25500.00001.255012012.00538293.33
16262006.06.26 09:27sell81581.681.25680.00001.2553
16272006.06.26 09:28t/p81581.681.25530.00001.255312252.00550545.33
16282006.06.26 09:28sell81683.761.25670.00001.2552
16292006.06.26 09:29t/p81683.761.25520.00001.255212564.00563109.33
16302006.06.26 09:29sell81785.681.25680.00001.2553
16312006.06.26 09:30t/p81785.681.25530.00001.255312852.00575961.33
16322006.06.26 09:30sell81887.441.25710.00001.2556
16332006.06.26 09:32t/p81887.441.25560.00001.255613116.00589077.33
16342006.06.26 09:32sell81989.681.25690.00001.2554
16352006.06.26 09:32t/p81989.681.25540.00001.255413452.00602529.33
16362006.06.26 10:00buy82012.051.25280.00001.2543
16372006.06.26 10:00t/p82012.051.25430.00001.25431807.50604336.83
16382006.06.26 10:00buy82111.531.25700.00001.2585
16392006.06.26 10:00sell82292.241.25680.00001.2553
16402006.06.26 12:00t/p82292.241.25530.00001.255313836.00618172.83
16412006.06.26 12:00buy82324.161.25450.00001.2560
16422006.06.26 12:00close80937.961.25450.00001.2522-3036.73615136.10
16432006.06.26 12:00close80518.881.25460.00001.2505-4816.21610319.89
16442006.06.26 12:00close8049.081.25450.00001.2490-3587.47606732.42
16452006.06.26 12:20t/p82324.161.25600.00001.25603624.00610356.42
16462006.06.26 12:20close82111.531.25600.00001.2585-1153.01609203.41
16472006.06.26 12:20buy82412.181.25620.00001.2577
16482006.06.26 17:04buy82524.281.25470.00001.2562
16492006.06.26 19:00sell82612.201.25540.00001.2539
16502006.06.26 19:00t/p82524.281.25620.00001.25623642.00612845.41
16512006.06.26 19:00close82412.181.25650.00001.2577365.41613210.82
16522006.06.26 19:10sell82724.441.25710.00001.2556
16532006.06.26 19:23sell82848.361.25870.00001.2572
16542006.06.26 19:39t/p82848.361.25720.00001.25727254.00620464.82
16552006.06.26 19:39buy82912.381.25700.00001.2585
16562006.06.26 19:39t/p82912.381.25850.00001.25851857.00622321.82
16572006.06.26 19:39buy83012.191.26010.00001.2616
16582006.06.26 19:39sell83148.761.25990.00001.2584
16592006.06.26 19:40t/p83148.761.25840.00001.25847314.00629635.82
16602006.06.26 19:40buy83224.961.25700.00001.2585
16612006.06.26 19:40t/p83224.961.25850.00001.25853744.00633379.82
16622006.06.26 19:40sell83349.601.25990.00001.2584
16632006.06.26 19:47t/p83349.601.25840.00001.25847440.00640819.82
16642006.06.26 19:47buy83425.401.25700.00001.2585
16652006.06.26 19:47t/p83425.401.25850.00001.25853810.00644629.82
16662006.06.26 19:47sell83550.601.25950.00001.2580
16672006.06.26 19:59t/p83550.601.25800.00001.25807590.00652219.82
16682006.06.26 19:59buy83625.861.25700.00001.2585
16692006.06.26 19:59t/p83625.861.25850.00001.25853879.00656098.82
16702006.06.26 19:59sell83751.561.25920.00001.2577
16712006.06.26 19:59t/p83751.561.25770.00001.25777734.00663832.82
16722006.06.26 19:59buy83826.321.25700.00001.2585
16732006.06.26 20:00t/p83826.321.25850.00001.25853948.00667780.82
16742006.06.26 20:00close83012.191.25930.00001.2616-975.18666805.64
16752006.06.26 20:00sell83952.481.25930.00001.2578
16762006.06.26 20:00buy84013.131.25930.00001.2608
16772006.06.26 22:03t/p83952.481.25780.00001.25787872.00674677.64
16782006.06.26 22:03buy84126.721.25770.00001.2592
16792006.06.26 22:03close82724.441.25770.00001.2556-1466.56673211.08
16802006.06.26 22:03close82612.201.25780.00001.2539-2927.94670283.14
16812006.06.27 01:48t/p84126.721.25920.00001.25923820.80674103.94
16822006.06.27 01:48close84013.131.25940.00001.260839.37674143.32
16832006.06.27 01:55buy84213.481.25930.00001.2608
16842006.06.27 02:00t/p84213.481.26080.00001.26082022.00676165.32
16852006.06.27 02:00buy84313.521.26100.00001.2625
16862006.06.27 07:54buy84426.961.25950.00001.2610
16872006.06.27 08:30sell84513.471.25940.00001.2579
16882006.06.27 10:02t/p84426.961.26100.00001.26104044.00680209.32
16892006.06.27 10:02close84313.521.26100.00001.26250.04680209.36
16902006.06.27 10:02sell84627.121.26100.00001.2595
16912006.06.27 10:03buy84713.551.26110.00001.2626
16922006.06.27 10:13t/p84627.121.25950.00001.25954068.00684277.36
16932006.06.27 10:13buy84827.261.25950.00001.2610
16942006.06.27 10:13close84513.471.25950.00001.2579-134.69684142.67
16952006.06.27 11:07buy84954.001.25800.00001.2595
16962006.06.27 11:15sell85013.461.25770.00001.2562
16972006.06.27 11:59sell85127.441.25930.00001.2578
16982006.06.27 12:12t/p85127.441.25780.00001.25784116.00688258.67
16992006.06.27 12:12close85013.461.25780.00001.2562-134.58688124.09
17002006.06.27 12:12sell85213.541.25770.00001.2562
17012006.06.27 15:00sell85327.561.25920.00001.2577
17022006.06.27 15:05t/p84954.001.25950.00001.25958100.00696224.09
17032006.06.27 15:05close84827.261.25950.00001.26100.07696224.16
17042006.06.27 15:05close84713.551.25940.00001.2626-2303.50693920.66
17052006.06.27 16:30buy85413.721.26060.00001.2621
17062006.06.27 17:47buy85527.601.25900.00001.2605
17072006.06.27 23:00t/p85327.561.25770.00001.25774134.00698054.66
17082006.06.27 23:00close85213.541.25760.00001.2562135.30698189.96
17092006.06.28 01:00buy85654.961.25710.00001.2586
17102006.06.28 01:15sell85713.701.25680.00001.2553
17112006.06.28 15:00t/p85713.701.25530.00001.25532055.00700244.96
17122006.06.28 15:00buy858107.281.25530.00001.2568
17132006.06.28 16:00sell85913.411.25520.00001.2537
17142006.06.28 17:00t/p85913.411.25370.00001.25372011.50702256.46
17152006.06.28 17:00buy860198.241.25280.00001.2543
17162006.06.28 17:00sell86112.391.25260.00001.2511
17172006.06.28 18:28sell86226.961.25410.00001.2526
17182006.06.28 20:50t/p860198.241.25430.00001.254329736.00731992.46
17192006.06.28 20:50close858107.281.25450.00001.2568-8582.19723410.27
17202006.06.28 20:51close85654.961.25420.00001.2586-15938.14707472.13
17212006.06.28 20:51close85527.601.25450.00001.2605-12613.27694858.85
17222006.06.28 20:54close85413.721.25420.00001.2621-8876.92685981.93
17232006.06.28 21:00sell86354.161.25570.00001.2542
17242006.06.29 01:11t/p86354.161.25420.00001.25428920.82694902.76
17252006.06.29 01:11close86226.961.25420.00001.2526127.19695029.94
17262006.06.29 01:11close86112.391.25430.00001.2511-1923.97693105.97
17272006.06.29 03:00sell86413.861.25430.00001.2528
17282006.06.29 09:15buy86513.851.25480.00001.2563
17292006.06.29 12:00buy86627.681.25320.00001.2547
17302006.06.29 12:02t/p86413.861.25280.00001.25282079.00695184.97
17312006.06.29 13:00sell86713.851.25310.00001.2516
17322006.06.29 14:44sell86827.861.25460.00001.2531
17332006.06.29 14:56t/p86627.681.25470.00001.25474152.00699336.97
17342006.06.29 14:56close86513.851.25490.00001.2563138.40699475.37
17352006.06.29 14:59t/p86827.861.25310.00001.25314179.00703654.37
17362006.06.29 14:59close86713.851.25310.00001.25160.00703654.37
17372006.06.29 15:15buy86914.071.25520.00001.2567
17382006.06.29 15:45sell87014.051.25450.00001.2530
17392006.06.29 15:51buy87128.101.25360.00001.2551
17402006.06.29 16:16t/p87128.101.25510.00001.25514215.00707869.37
17412006.06.29 16:16close86914.071.25510.00001.2567-140.67707728.70
17422006.06.29 18:30buy87214.161.25430.00001.2558
17432006.06.29 20:02t/p87014.051.25300.00001.25302107.50709836.20
17442006.06.29 20:17t/p87214.161.25580.00001.25582124.00711960.20
17452006.06.29 20:59buy87314.241.25350.00001.2550
17462006.06.29 21:00t/p87314.241.25500.00001.25502136.00714096.20
17472006.06.29 21:00buy87414.281.26660.00001.2681
17482006.06.29 21:10buy87528.461.26510.00001.2666
17492006.06.29 23:07t/p87528.461.26660.00001.26664269.00718365.20
17502006.06.29 23:07close87414.281.26660.00001.26810.05718365.25
17512006.06.29 23:07buy87614.371.26650.00001.2680
17522006.06.30 03:09t/p87614.371.26800.00001.26802054.83720420.07
17532006.06.30 03:09buy87714.411.26850.00001.2700
17542006.06.30 03:36t/p87714.411.27000.00001.27002161.50722581.57
17552006.06.30 03:36buy87814.451.27090.00001.2724
17562006.06.30 03:37buy87928.721.26790.00001.2694
17572006.06.30 03:37t/p87928.721.26940.00001.26944308.00726889.57
17582006.06.30 03:38buy88028.901.26790.00001.2694
17592006.06.30 03:38t/p88028.901.26940.00001.26944335.00731224.57
17602006.06.30 03:39buy88129.061.26790.00001.2694
17612006.06.30 03:39t/p88129.061.26940.00001.26944359.00735583.57
17622006.06.30 03:40buy88229.241.26790.00001.2694
17632006.06.30 03:40t/p88229.241.26940.00001.26944386.00739969.57
17642006.06.30 03:41buy88329.421.26790.00001.2694
17652006.06.30 03:41t/p88329.421.26940.00001.26944413.00744382.57
17662006.06.30 03:42buy88429.601.26790.00001.2694
17672006.06.30 03:42t/p88429.601.26940.00001.26944440.00748822.57
17682006.06.30 03:43buy88529.761.26790.00001.2694
17692006.06.30 03:43t/p88529.761.26940.00001.26944464.00753286.57
17702006.06.30 03:44buy88629.941.26790.00001.2694
17712006.06.30 03:44t/p88629.941.26940.00001.26944491.00757777.57
17722006.06.30 03:46buy88730.121.26790.00001.2694
17732006.06.30 03:46t/p88730.121.26940.00001.26944518.00762295.57
17742006.06.30 03:47buy88830.301.26790.00001.2694
17752006.06.30 03:47t/p88830.301.26940.00001.26944545.00766840.57
17762006.06.30 03:49buy88930.481.26790.00001.2694
17772006.06.30 03:49t/p88930.481.26940.00001.26944572.00771412.57
17782006.06.30 03:50buy89030.681.26790.00001.2694
17792006.06.30 03:50t/p89030.681.26940.00001.26944602.00776014.57
17802006.06.30 03:53buy89130.861.26790.00001.2694
17812006.06.30 04:00t/p89130.861.26940.00001.26944629.00780643.57
17822006.06.30 04:00close87814.451.27040.00001.2724-722.40779921.17
17832006.06.30 04:19buy89215.601.27080.00001.2723
17842006.06.30 07:39t/p89215.601.27230.00001.27232340.00782261.17
17852006.06.30 07:39buy89315.651.27250.00001.2740
17862006.06.30 09:00buy89431.161.27050.00001.2720
17872006.06.30 09:46t/p89431.161.27200.00001.27204674.00786935.17
17882006.06.30 09:46close89315.651.27200.00001.2740-782.51786152.66
17892006.06.30 09:46buy89515.721.27210.00001.2736
17902006.06.30 09:59buy89631.341.27050.00001.2720
17912006.06.30 14:32t/p89631.341.27200.00001.27204701.00790853.66
17922006.06.30 14:32close89515.721.27270.00001.2736943.12791796.78
17932006.06.30 15:00buy89715.841.27080.00001.2723
17942006.06.30 15:00t/p89715.841.27230.00001.27232376.00794172.78
17952006.06.30 15:00buy89815.881.27470.00001.2762
17962006.06.30 15:16t/p89815.881.27620.00001.27622382.00796554.78
17972006.06.30 15:16buy89915.931.27640.00001.2779
17982006.06.30 16:55t/p89915.931.27790.00001.27792389.50798944.28
17992006.06.30 16:55buy90015.981.27830.00001.2798
18002006.07.03 04:00sell90115.981.27830.00001.2768
18012006.07.03 11:29buy90231.941.27680.00001.2783
18022006.07.03 12:04t/p90115.981.27680.00001.27682397.00801341.28
18032006.07.03 12:33t/p90231.941.27830.00001.27834791.00806132.28
18042006.07.03 12:33close90015.981.27860.00001.2798367.39806499.67
18052006.07.03 13:15buy90316.131.27910.00001.2806
18062006.07.03 18:30sell90416.151.27980.00001.2783
18072006.07.03 19:29t/p90316.131.28060.00001.28062419.50808919.17
18082006.07.03 19:29buy90516.141.28110.00001.2826
18092006.07.03 20:00buy90632.261.27960.00001.2811
18102006.07.04 08:18t/p90632.261.28110.00001.28114612.99813532.16
18112006.07.04 08:18close90516.141.28120.00001.282648.40813580.56
18122006.07.04 09:00sell90732.421.28150.00001.2800
18132006.07.04 13:00t/p90732.421.28000.00001.28004863.00818443.56
18142006.07.04 13:00close90416.151.27970.00001.2783240.78818684.35
18152006.07.04 16:00sell90816.371.27980.00001.2783
18162006.07.04 22:15buy90916.371.27990.00001.2814
18172006.07.05 01:15buy91032.721.27840.00001.2799
18182006.07.05 01:28t/p90816.371.27830.00001.27832535.78821220.13
18192006.07.05 03:00sell91116.311.27780.00001.2763
18202006.07.05 06:17sell91232.821.27940.00001.2779
18212006.07.05 07:00t/p91032.721.27990.00001.27994908.00826128.13
18222006.07.05 07:00close90916.371.28050.00001.2814867.53826995.66
18232006.07.05 07:03sell91365.281.28090.00001.2794
18242006.07.05 07:15buy91416.291.28110.00001.2826
18252006.07.05 08:00sell915127.921.28240.00001.2809
18262006.07.05 08:00t/p91416.291.28260.00001.28262443.50829439.16
18272006.07.05 08:00buy91615.851.28280.00001.2843
18282006.07.05 08:21buy91733.061.28130.00001.2828
18292006.07.05 08:23t/p915127.921.28090.00001.280919188.00848627.16
18302006.07.05 08:23close91365.281.28090.00001.27940.21848627.37
18312006.07.05 08:23close91232.821.28080.00001.2779-4594.83844032.54
18322006.07.05 08:23close91116.311.28070.00001.2763-4729.99839302.55
18332006.07.05 08:59sell91816.821.28210.00001.2806
18342006.07.05 09:00t/p91816.821.28060.00001.28062523.00841825.55
18352006.07.05 09:00buy91965.881.27820.00001.2797
18362006.07.05 09:15sell92016.331.27750.00001.2760
18372006.07.05 10:00t/p92016.331.27600.00001.27602449.50844275.05
18382006.07.05 10:00buy921127.521.27580.00001.2773
18392006.07.05 10:00sell92215.941.27560.00001.2741
18402006.07.05 10:42sell92333.121.27710.00001.2756
18412006.07.05 11:04t/p92333.121.27560.00001.27564968.00849243.05
18422006.07.05 11:04close92215.941.27550.00001.2741159.29849402.34
18432006.07.05 11:04sell92415.891.27540.00001.2739
18442006.07.05 13:00t/p921127.521.27730.00001.277319128.00868530.34
18452006.07.05 13:00close91965.881.27750.00001.2797-4611.36863918.98
18462006.07.05 13:00sell92533.581.27750.00001.2760
18472006.07.05 13:00close91733.061.27730.00001.2828-13224.00850694.98
18482006.07.05 13:01close91615.851.27740.00001.2843-8558.97842136.01
18492006.07.05 14:00sell92666.441.27900.00001.2775
18502006.07.05 14:15buy92716.531.27940.00001.2809
18512006.07.05 14:15buy92833.661.27790.00001.2794
18522006.07.05 14:16t/p92666.441.27750.00001.27759966.00852102.01
18532006.07.05 14:16close92533.581.27750.00001.27600.11852102.12
18542006.07.05 14:16close92415.891.27740.00001.2739-3177.93848924.19
18552006.07.05 14:59sell92917.031.27890.00001.2774
18562006.07.05 15:00t/p92917.031.27740.00001.27742554.50851478.69
18572006.07.05 15:00buy93066.681.27500.00001.2765
18582006.07.05 15:00sell93116.671.27480.00001.2733
18592006.07.05 16:00t/p93116.671.27330.00001.27332500.50853979.19
18602006.07.05 16:00buy932130.001.27310.00001.2746
18612006.07.05 16:00sell93316.251.27290.00001.2714
18622006.07.06 09:10sell93433.561.27440.00001.2729
18632006.07.06 14:00t/p932130.001.27460.00001.274616767.70870746.89
18642006.07.06 14:00close93066.681.27460.00001.2765-4068.09866678.80
18652006.07.06 14:00close92833.661.27450.00001.2794-12151.64854527.16
18662006.07.06 14:01close92716.531.27440.00001.2809-8612.36845914.80
18672006.07.06 14:34sell93566.401.27700.00001.2755
18682006.07.06 14:34t/p93566.401.27550.00001.27559960.00855874.80
18692006.07.06 15:00buy93617.021.27490.00001.2764
18702006.07.06 15:00sell93767.761.27590.00001.2744
18712006.07.06 15:06t/p93767.761.27440.00001.274410164.00866038.80
18722006.07.06 15:06close93433.561.27430.00001.2729335.59866374.39
18732006.07.06 15:06close93316.251.27440.00001.2714-2198.44864175.95
18742006.07.06 16:10t/p93617.021.27640.00001.27642553.00866728.95
18752006.07.06 16:10buy93817.331.27680.00001.2783
18762006.07.06 16:59buy93934.561.27530.00001.2768
18772006.07.06 20:00t/p93934.561.27680.00001.27685184.00871912.95
18782006.07.06 20:00close93817.331.27680.00001.27830.05871913.00
18792006.07.06 20:32buy94017.441.27720.00001.2787
18802006.07.07 15:00t/p94017.441.27870.00001.27872493.82874406.81
18812006.07.07 15:00buy94117.491.28180.00001.2833
18822006.07.10 02:00sell94217.441.28060.00001.2791
18832006.07.10 03:01buy94334.881.27930.00001.2808
18842006.07.10 09:23t/p94334.881.28080.00001.28085232.00879638.81
18852006.07.10 09:23close94117.491.28080.00001.2833-1871.56877767.25
18862006.07.10 12:00t/p94217.441.27910.00001.27912616.00880383.25
18872006.07.10 12:00sell94417.611.27800.00001.2765
18882006.07.10 14:00t/p94417.611.27650.00001.27652641.50883024.75
18892006.07.10 14:00sell94517.661.27520.00001.2737
18902006.07.10 15:11t/p94517.661.27370.00001.27372649.00885673.75
18912006.07.10 15:11sell94617.711.27350.00001.2720
18922006.07.10 18:01sell94735.301.27500.00001.2735
18932006.07.10 20:14t/p94735.301.27350.00001.27355295.00890968.75
18942006.07.10 20:14close94617.711.27310.00001.2720708.34891677.09
18952006.07.10 20:14sell94817.831.27300.00001.2715
18962006.07.11 04:00buy94917.801.27410.00001.2756
18972006.07.11 09:00t/p94817.831.27150.00001.27152761.94894439.03
18982006.07.11 09:00buy95035.541.27090.00001.2724
18992006.07.11 09:14t/p95035.541.27240.00001.27245331.00899770.03
19002006.07.11 09:14close94917.801.27240.00001.2756-3025.96896744.07
19012006.07.11 09:15sell95117.931.27220.00001.2707
19022006.07.11 09:47sell95235.741.27370.00001.2722
19032006.07.11 09:59t/p95235.741.27220.00001.27225361.00902105.07
19042006.07.11 09:59close95117.931.27080.00001.27072510.18904615.25
19052006.07.11 10:15sell95318.091.27380.00001.2723
19062006.07.11 10:45buy95418.091.27400.00001.2755
19072006.07.11 17:13sell95536.161.27530.00001.2738
19082006.07.11 17:17t/p95418.091.27550.00001.27552713.50907328.75
19092006.07.11 19:15buy95618.141.27490.00001.2764
19102006.07.11 20:40t/p95618.141.27640.00001.27642721.00910049.75
19112006.07.11 20:40buy95717.991.27670.00001.2782
19122006.07.11 20:42sell95871.761.27710.00001.2756
19132006.07.12 10:00t/p95871.761.27560.00001.275611115.92921165.67
19142006.07.12 10:00close95536.161.27520.00001.2738539.02921704.69
19152006.07.12 10:00close95318.091.27530.00001.2723-2624.75919079.94
19162006.07.12 10:00buy95936.641.27520.00001.2767
19172006.07.12 11:00sell96018.301.27500.00001.2735
19182006.07.12 12:00buy96172.721.27360.00001.2751
19192006.07.12 13:00t/p96018.301.27350.00001.27352745.00921824.94
19202006.07.12 13:00sell96218.081.27310.00001.2716
19212006.07.12 14:00buy963142.321.27200.00001.2735
19222006.07.12 14:30t/p96218.081.27160.00001.27162712.00924536.94
19232006.07.12 14:30sell96417.531.27140.00001.2699
19242006.07.12 15:47buy965271.521.27050.00001.2720
19252006.07.12 15:50t/p96417.531.26990.00001.26992629.50927166.44
19262006.07.12 15:50sell96616.231.26970.00001.2682
19272006.07.12 15:59sell96735.801.27130.00001.2698
19282006.07.12 16:03t/p96735.801.26980.00001.26985370.00932536.44
19292006.07.12 16:03close96616.231.26980.00001.2682-162.30932374.14
19302006.07.12 16:03sell96816.331.26970.00001.2682
19312006.07.13 01:02sell96935.361.27120.00001.2697
19322006.07.13 09:14t/p965271.521.27200.00001.272035021.27967395.41
19332006.07.13 09:14close963142.321.27210.00001.2735-1569.03965826.39
19342006.07.13 09:15close96172.721.27150.00001.2751-16799.24949027.15
19352006.07.13 09:15close95936.641.27250.00001.2767-10662.66938364.49
19362006.07.13 09:17close95717.991.27150.00001.2782-9858.92928505.57
19372006.07.13 10:45buy97018.401.27240.00001.2739
19382006.07.13 12:00buy97137.021.27060.00001.2721
19392006.07.13 13:00t/p96935.361.26970.00001.26975304.00933809.57
19402006.07.13 13:00buy97273.801.26910.00001.2706
19412006.07.13 13:00close96816.331.26910.00001.26821220.05935029.62
19422006.07.13 13:00sell97318.391.26880.00001.2673
19432006.07.13 15:10sell97437.441.27030.00001.2688
19442006.07.13 15:16t/p97273.801.27060.00001.270611070.00946099.62
19452006.07.13 15:16close97137.021.27060.00001.2721-0.18946099.44
19462006.07.13 15:16close97018.401.27070.00001.2739-3128.02942971.42
19472006.07.13 16:10sell97574.401.27190.00001.2704
19482006.07.13 16:30buy97618.831.27110.00001.2726
19492006.07.13 16:43t/p97574.401.27040.00001.270411160.00954131.42
19502006.07.13 16:43close97437.441.27040.00001.2688-374.29953757.13
19512006.07.13 16:43close97318.391.27030.00001.2673-2758.50950998.63
19522006.07.13 17:00buy97737.881.26930.00001.2708
19532006.07.13 17:52sell97818.861.26850.00001.2670
19542006.07.13 18:00buy97975.041.26750.00001.2690
19552006.07.13 20:42t/p97975.041.26900.00001.269011256.00962254.63
19562006.07.13 20:42close97737.881.26900.00001.2708-1136.20961118.43
19572006.07.13 20:43close97618.831.26890.00001.2726-4142.62956975.81
19582006.07.14 09:00t/p97818.861.26700.00001.26702921.49959897.30
19592006.07.14 09:00sell98019.201.26580.00001.2643
19602006.07.14 09:54sell98138.261.26730.00001.2658
19612006.07.14 15:00t/p98138.261.26580.00001.26585739.00965636.30
19622006.07.14 15:00close98019.201.26570.00001.2643192.10965828.40
19632006.07.14 15:30sell98219.321.26540.00001.2639
19642006.07.14 16:00t/p98219.321.26390.00001.26392898.00968726.40
19652006.07.14 16:00sell98319.371.26310.00001.2616
19662006.07.14 19:42sell98438.621.26460.00001.2631
19672006.07.17 00:00buy98519.211.26560.00001.2671
19682006.07.17 00:00buy98638.701.26360.00001.2651
19692006.07.17 05:02t/p98438.621.26310.00001.26315982.40974708.80
19702006.07.17 05:02close98319.371.26260.00001.26161063.48975772.28
19712006.07.17 08:59sell98719.331.26270.00001.2612
19722006.07.17 10:00buy98877.041.26200.00001.2635
19732006.07.17 11:00t/p98719.331.26120.00001.26122899.50978671.78
19742006.07.17 11:00buy989139.841.25540.00001.2569
19752006.07.17 11:00sell99017.481.25520.00001.2537
19762006.07.17 12:00t/p99017.481.25370.00001.25372622.00981293.78
19772006.07.17 12:00buy991263.681.25360.00001.2551
19782006.07.17 12:00sell99216.481.25340.00001.2519
19792006.07.17 12:21sell99335.881.25490.00001.2534
19802006.07.17 12:30t/p99335.881.25340.00001.25345382.00986675.78
19812006.07.17 12:30close99216.481.25330.00001.2519164.69986840.47
19822006.07.17 12:30sell99416.271.25320.00001.2517
19832006.07.17 16:56t/p99416.271.25170.00001.25172440.50989280.97
19842006.07.17 16:56sell99514.491.25150.00001.2500
19852006.07.17 16:59sell99633.801.25380.00001.2523
19862006.07.17 17:00t/p99633.801.25230.00001.25235070.00994350.97
19872006.07.17 17:00close99514.491.25200.00001.2500-724.50993626.47
19882006.07.17 17:00sell99714.791.25170.00001.2502
19892006.07.18 06:09sell99832.561.25320.00001.2517
19902006.07.18 12:00t/p99832.561.25170.00001.25174884.00998510.47
19912006.07.18 12:00close99714.791.25170.00001.250272.59998583.06
19922006.07.18 12:00sell99914.711.25160.00001.2501
19932006.07.18 12:20sell100032.761.25320.00001.2517
19942006.07.18 12:42sell100172.521.25500.00001.2535
19952006.07.18 12:43t/p100172.521.25350.00001.253510878.001009461.06
19962006.07.18 12:43t/p991263.681.25510.00001.255137704.681047165.75
19972006.07.18 12:43close989139.841.25520.00001.2569-3776.511043389.24
19982006.07.18 12:43sell100274.001.25520.00001.2537
19992006.07.18 12:44t/p100274.001.25370.00001.253711100.001054489.24
20002006.07.18 12:44close98877.041.25260.00001.2635-72957.33981531.91
20012006.07.18 12:44close98638.701.25500.00001.2651-33552.99947978.92
20022006.07.18 12:44sell100373.241.25500.00001.2535
20032006.07.18 12:47t/p100373.241.25350.00001.253510986.00958964.92
20042006.07.18 12:47close98519.211.25260.00001.2671-25107.58933857.34
20052006.07.18 12:47sell100473.761.25500.00001.2535
20062006.07.18 12:50t/p100473.761.25350.00001.253511064.00944921.34
20072006.07.18 13:00t/p100032.761.25170.00001.25174914.00949835.34
20082006.07.18 13:00buy100518.991.25170.00001.2532
20092006.07.18 13:00close99914.711.25170.00001.2501-147.10949688.24
20102006.07.18 13:00t/p100518.991.25320.00001.25322848.50952536.74
20112006.07.18 13:00buy100619.051.25360.00001.2551
20122006.07.18 15:18t/p100619.051.25510.00001.25512857.50955394.24
20132006.07.18 15:18buy100719.111.25530.00001.2568
20142006.07.18 15:29buy100838.081.25380.00001.2553
20152006.07.18 16:00buy100975.281.25200.00001.2535
20162006.07.18 16:59sell101018.611.25110.00001.2496
20172006.07.18 17:00t/p101018.611.24960.00001.24962791.50958185.74
20182006.07.18 17:00buy1011145.041.24930.00001.2508
20192006.07.18 17:00sell101218.131.24910.00001.2476
20202006.07.18 17:33sell101337.701.25060.00001.2491
20212006.07.18 17:34t/p1011145.041.25080.00001.250821756.00979941.74
20222006.07.18 17:34close100975.281.25080.00001.2535-9033.16970908.58
20232006.07.18 17:34close100838.081.25080.00001.2553-11423.95959484.63
20242006.07.18 17:34close100719.111.25070.00001.2568-8790.62950694.01
20252006.07.18 21:16buy101418.941.25080.00001.2523
20262006.07.19 03:00t/p101337.701.24910.00001.24915839.89956533.89
20272006.07.19 03:00buy101538.121.24830.00001.2498
20282006.07.19 03:00close101218.131.24830.00001.24761539.18958073.07
20292006.07.19 03:15sell101619.031.24800.00001.2465
20302006.07.19 05:00sell101738.281.24950.00001.2480
20312006.07.19 05:20t/p101538.121.24980.00001.24985718.00963791.07
20322006.07.19 05:20close101418.941.25000.00001.2523-1647.85962143.22
20332006.07.19 15:00t/p101738.281.24800.00001.24805742.00967885.22
20342006.07.19 15:00close101619.031.24730.00001.24651332.15969217.37
20352006.07.19 15:15sell101819.381.24740.00001.2459
20362006.07.19 16:00sell101938.621.24900.00001.2475
20372006.07.19 16:01sell102076.161.25120.00001.2497
20382006.07.19 16:02t/p102076.161.24970.00001.249711424.00980641.37
20392006.07.19 16:02sell102176.361.25280.00001.2513
20402006.07.19 16:03t/p102176.361.25130.00001.251311454.00992095.37
20412006.07.19 16:03sell102277.441.25240.00001.2509
20422006.07.19 16:04t/p102277.441.25090.00001.250911616.001003711.37
20432006.07.19 16:04sell102378.721.25170.00001.2502
20442006.07.19 16:04t/p102378.721.25020.00001.250211808.001015519.37
20452006.07.19 16:59buy102420.231.24920.00001.2507
20462006.07.19 17:00t/p102420.231.25070.00001.25073034.501018553.87
20472006.07.19 17:00buy102519.401.25680.00001.2583
20482006.07.19 17:00sell102677.601.25660.00001.2551
20492006.07.19 17:04buy102739.421.25530.00001.2568
20502006.07.19 17:04t/p102677.601.25510.00001.255111640.001030193.87
20512006.07.19 17:04close101938.621.25510.00001.2475-23558.201006635.67
20522006.07.19 17:04close101819.381.25500.00001.2459-14728.71991906.96
20532006.07.19 18:40t/p102739.421.25680.00001.25685913.00997819.96
20542006.07.19 18:40close102519.401.25700.00001.2583387.90998207.86
20552006.07.19 18:47buy102819.961.25700.00001.2585
20562006.07.19 18:58t/p102819.961.25850.00001.25852994.001001201.86
20572006.07.19 18:58buy102920.021.25880.00001.2603
20582006.07.19 18:59buy103039.881.25700.00001.2585
20592006.07.19 18:59t/p103039.881.25850.00001.25855982.001007183.86
20602006.07.19 18:59buy103140.121.25700.00001.2585
20612006.07.19 19:00t/p103140.121.25850.00001.25856018.001013201.86
20622006.07.19 19:00close102920.021.25940.00001.26031201.211014403.07
20632006.07.19 19:00buy103220.291.25950.00001.2610
20642006.07.20 03:08t/p103220.291.26100.00001.26102617.051017020.12
20652006.07.20 03:08buy103320.341.26120.00001.2627
20662006.07.20 11:15sell103420.321.26070.00001.2592
20672006.07.20 13:00sell103540.621.26270.00001.2612
20682006.07.20 13:00t/p103320.341.26270.00001.26273051.001020071.12
20692006.07.20 13:00buy103620.281.26300.00001.2645
20702006.07.20 14:13sell103780.641.26420.00001.2627
20712006.07.20 14:13t/p103620.281.26450.00001.26453042.001023113.12
20722006.07.20 14:13buy103820.061.26470.00001.2662
20732006.07.20 15:00buy103940.921.26300.00001.2645
20742006.07.20 16:13t/p103940.921.26450.00001.26456138.001029251.12
20752006.07.20 16:13close103820.061.26480.00001.2662200.501029451.62
20762006.07.20 16:14buy104020.441.26380.00001.2653
20772006.07.20 23:04t/p103780.641.26270.00001.262712096.001041547.62
20782006.07.20 23:04close103540.621.26270.00001.26120.001041547.62
20792006.07.20 23:05close103420.321.26270.00001.2592-4064.131037483.49
20802006.07.21 09:16t/p104020.441.26530.00001.26532922.801040406.29
20812006.07.21 09:16buy104120.811.26570.00001.2672
20822006.07.21 10:34t/p104120.811.26720.00001.26723121.501043527.79
20832006.07.21 10:34buy104220.871.26750.00001.2690
20842006.07.21 20:10t/p104220.871.26900.00001.26903130.501046658.29
20852006.07.21 20:10buy104320.931.26920.00001.2707
20862006.07.24 00:00t/p104320.931.27070.00001.27072992.871049651.16
20872006.07.24 00:00buy104420.991.27120.00001.2727
20882006.07.24 02:59sell104520.941.27000.00001.2685
20892006.07.24 03:02t/p104520.941.26850.00001.26853141.001052792.16
20902006.07.24 03:02buy104641.661.26610.00001.2676
20912006.07.24 03:02sell104720.831.26590.00001.2644
20922006.07.24 08:00buy104882.681.26450.00001.2660
20932006.07.24 08:00t/p104720.831.26440.00001.26443124.501055916.66
20942006.07.24 08:30sell104920.441.26360.00001.2621
20952006.07.24 10:00buy1050160.241.26220.00001.2637
20962006.07.24 10:05t/p104920.441.26210.00001.26213066.001058982.66
20972006.07.24 10:05sell105119.911.26190.00001.2604
20982006.07.24 14:17t/p1050160.241.26370.00001.263724036.001083018.66
20992006.07.24 14:17close104882.681.26370.00001.2660-6614.331076404.33
21002006.07.24 14:17sell105241.861.26370.00001.2622
21012006.07.24 14:22close104641.661.26300.00001.2676-12914.601063489.73
21022006.07.24 14:22close104420.991.26360.00001.2727-15952.421047537.31
21032006.07.24 16:00buy105320.881.26370.00001.2652
21042006.07.24 20:03t/p105241.861.26220.00001.26226279.001053816.31
21052006.07.24 20:03buy105441.981.26220.00001.2637
21062006.07.24 20:03close105119.911.26220.00001.2604-597.331053218.98
21072006.07.24 23:09t/p105441.981.26370.00001.26376297.001059515.98
21082006.07.24 23:09close105320.881.26380.00001.2652208.851059724.83
21092006.07.25 01:30buy105521.191.26260.00001.2641
21102006.07.25 02:59sell105621.181.26220.00001.2607
21112006.07.25 04:00buy105742.341.26110.00001.2626
21122006.07.25 06:12t/p105742.341.26260.00001.26266351.001066075.83
21132006.07.25 06:12close105521.191.26260.00001.2641-0.071066075.76
21142006.07.25 06:59buy105821.301.26280.00001.2643
21152006.07.25 07:02sell105942.581.26370.00001.2622
21162006.07.25 07:27t/p105821.301.26430.00001.26433195.001069270.76
21172006.07.25 07:27buy106021.141.26510.00001.2666
21182006.07.25 07:41sell106184.401.26530.00001.2638
21192006.07.25 07:59t/p106184.401.26380.00001.263812660.001081930.76
21202006.07.25 07:59close105942.581.26370.00001.26220.041081930.80
21212006.07.25 08:00close105621.181.26360.00001.2607-2965.201078965.60
21222006.07.25 08:31t/p106021.141.26660.00001.26663171.001082136.60
21232006.07.25 08:31buy106221.641.26680.00001.2683
21242006.07.25 10:00buy106343.101.26490.00001.2664
21252006.07.25 11:00sell106421.521.26460.00001.2631
21262006.07.25 16:00sell106543.321.26630.00001.2648
21272006.07.25 16:00t/p106343.101.26640.00001.26646465.001088601.60
21282006.07.25 16:00close106221.641.26650.00001.2683-649.241087952.36
21292006.07.25 16:03t/p106543.321.26480.00001.26486498.001094450.36
21302006.07.25 16:03close106421.521.26480.00001.2631-430.401094019.96
21312006.07.25 16:59sell106621.881.26630.00001.2648
21322006.07.25 17:00t/p106621.881.26480.00001.26483282.001097301.96
21332006.07.25 17:00sell106721.951.26240.00001.2609
21342006.07.25 18:00t/p106721.951.26090.00001.26093292.501100594.46
21352006.07.25 18:00sell106822.011.25750.00001.2560
21362006.07.25 23:59close at stop106822.011.25810.00001.2560-1320.481099273.98