|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.05.08 00:00 - 2007.01.04 00:00 (2006.05.06 - 2006.07.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=1; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=3; RSX_Timeframe=15; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|15883
|Ticks modelled
|753578
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1089273.98
|Gross profit
|1637557.67
|Gross loss
|-548283.69
|Profit factor
|2.99
|Expected payoff
|1019.92
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|120631.91 (11.44%)
|Relative drawdown
|12.35% (1432.76)
|Total trades
|1068
|Short positions (won %)
|489 (80.37%)
|Long positions (won %)
|579 (75.13%)
|Profit trades (% of total)
|828 (77.53%)
|Loss trades (% of total)
|240 (22.47%)
|Largest
|profit trade
|37704.68
|loss trade
|-72957.33
|Average
|profit trade
|1977.73
|loss trade
|-2284.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|56 (343832.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-46010.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|343832.50 (56)
|consecutive loss (count of losses)
|-106510.32 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.08 03:30
|buy
|1
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2743
|2
|2006.05.08 04:00
|sell
|2
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2709
|3
|2006.05.08 08:06
|sell
|3
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2724
|4
|2006.05.08 09:00
|t/p
|1
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|30.00
|10030.00
|5
|2006.05.08 09:25
|sell
|4
|0.80
|1.2754
|0.0000
|1.2739
|6
|2006.05.08 10:28
|sell
|5
|1.52
|1.2769
|0.0000
|1.2754
|7
|2006.05.08 10:45
|buy
|6
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2777
|8
|2006.05.08 10:46
|t/p
|6
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|30.00
|10060.00
|9
|2006.05.08 10:46
|buy
|7
|0.19
|1.2784
|0.0000
|1.2799
|10
|2006.05.08 10:47
|buy
|8
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2777
|11
|2006.05.08 10:47
|t/p
|8
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|60.00
|10120.00
|12
|2006.05.08 10:48
|buy
|9
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2777
|13
|2006.05.08 10:59
|t/p
|5
|1.52
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|228.00
|10348.00
|14
|2006.05.08 10:59
|close
|4
|0.80
|1.2750
|0.0000
|1.2739
|32.00
|10380.00
|15
|2006.05.08 11:00
|close
|3
|0.40
|1.2751
|0.0000
|1.2724
|-48.00
|10332.00
|16
|2006.05.08 11:00
|close
|2
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2709
|-98.00
|10234.00
|17
|2006.05.08 12:59
|t/p
|9
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|60.00
|10294.00
|18
|2006.05.08 12:59
|close
|7
|0.19
|1.2778
|0.0000
|1.2799
|-11.40
|10282.60
|19
|2006.05.08 13:15
|buy
|10
|0.21
|1.2764
|0.0000
|1.2779
|20
|2006.05.08 15:00
|buy
|11
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2763
|21
|2006.05.08 15:15
|sell
|12
|0.21
|1.2750
|0.0000
|1.2735
|22
|2006.05.08 16:00
|t/p
|12
|0.21
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|31.50
|10314.10
|23
|2006.05.08 16:00
|buy
|13
|0.80
|1.2718
|0.0000
|1.2733
|24
|2006.05.08 16:00
|sell
|14
|0.20
|1.2716
|0.0000
|1.2701
|25
|2006.05.08 20:00
|buy
|15
|1.60
|1.2703
|0.0000
|1.2718
|26
|2006.05.08 21:04
|t/p
|14
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|30.00
|10344.10
|27
|2006.05.08 21:04
|sell
|16
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2684
|28
|2006.05.09 05:00
|buy
|17
|3.04
|1.2688
|0.0000
|1.2703
|29
|2006.05.09 09:00
|t/p
|16
|0.20
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|30.98
|10375.08
|30
|2006.05.09 09:00
|sell
|18
|0.18
|1.2678
|0.0000
|1.2663
|31
|2006.05.09 10:54
|sell
|19
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2679
|32
|2006.05.09 10:59
|t/p
|19
|0.40
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|60.00
|10435.08
|33
|2006.05.09 10:59
|close
|18
|0.18
|1.2675
|0.0000
|1.2663
|5.40
|10440.48
|34
|2006.05.09 11:15
|sell
|20
|0.19
|1.2688
|0.0000
|1.2673
|35
|2006.05.09 13:23
|t/p
|17
|3.04
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|456.00
|10896.48
|36
|2006.05.09 13:23
|close
|15
|1.60
|1.2703
|0.0000
|1.2718
|-11.21
|10885.27
|37
|2006.05.09 13:23
|sell
|21
|0.42
|1.2703
|0.0000
|1.2688
|38
|2006.05.09 13:24
|close
|13
|0.80
|1.2691
|0.0000
|1.2733
|-221.60
|10663.67
|39
|2006.05.09 13:24
|close
|11
|0.40
|1.2698
|0.0000
|1.2763
|-202.80
|10460.86
|40
|2006.05.09 13:25
|close
|10
|0.21
|1.2691
|0.0000
|1.2779
|-154.77
|10306.09
|41
|2006.05.09 15:15
|buy
|22
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2727
|42
|2006.05.09 15:27
|sell
|23
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2711
|43
|2006.05.09 15:52
|t/p
|22
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|30.00
|10336.09
|44
|2006.05.09 15:52
|buy
|24
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2747
|45
|2006.05.09 15:53
|buy
|25
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|46
|2006.05.09 15:53
|t/p
|25
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10399.09
|47
|2006.05.09 15:54
|buy
|26
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|48
|2006.05.09 15:54
|t/p
|26
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10462.09
|49
|2006.05.09 15:55
|buy
|27
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|50
|2006.05.09 15:55
|t/p
|27
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10525.09
|51
|2006.05.09 15:57
|buy
|28
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|52
|2006.05.09 15:57
|t/p
|28
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10588.09
|53
|2006.05.09 15:58
|buy
|29
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|54
|2006.05.09 15:58
|t/p
|29
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10651.09
|55
|2006.05.09 15:59
|buy
|30
|0.42
|1.2715
|0.0000
|1.2730
|56
|2006.05.09 16:00
|t/p
|23
|0.80
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|120.00
|10771.09
|57
|2006.05.09 16:00
|close
|21
|0.42
|1.2711
|0.0000
|1.2688
|-33.60
|10737.49
|58
|2006.05.09 16:00
|t/p
|30
|0.42
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|63.00
|10800.49
|59
|2006.05.09 16:00
|close
|24
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2747
|18.00
|10818.49
|60
|2006.05.09 16:00
|close
|20
|0.19
|1.2743
|0.0000
|1.2673
|-104.50
|10713.99
|61
|2006.05.09 16:00
|buy
|31
|0.21
|1.2743
|0.0000
|1.2758
|62
|2006.05.09 16:17
|t/p
|31
|0.21
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|31.50
|10745.49
|63
|2006.05.09 16:17
|buy
|32
|0.21
|1.2762
|0.0000
|1.2777
|64
|2006.05.09 16:59
|buy
|33
|0.42
|1.2746
|0.0000
|1.2761
|65
|2006.05.09 17:00
|t/p
|33
|0.42
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|63.00
|10808.49
|66
|2006.05.09 17:00
|close
|32
|0.21
|1.2761
|0.0000
|1.2777
|-2.10
|10806.39
|67
|2006.05.09 17:00
|buy
|34
|0.22
|1.2765
|0.0000
|1.2780
|68
|2006.05.09 17:33
|buy
|35
|0.44
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|69
|2006.05.10 00:57
|t/p
|35
|0.44
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|62.92
|10869.31
|70
|2006.05.10 00:57
|close
|34
|0.22
|1.2766
|0.0000
|1.2780
|0.66
|10869.97
|71
|2006.05.10 01:00
|buy
|36
|0.22
|1.2765
|0.0000
|1.2780
|72
|2006.05.10 09:00
|t/p
|36
|0.22
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|33.00
|10902.97
|73
|2006.05.10 09:00
|buy
|37
|0.22
|1.2785
|0.0000
|1.2800
|74
|2006.05.10 09:23
|t/p
|37
|0.22
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|33.00
|10935.97
|75
|2006.05.10 09:23
|buy
|38
|0.22
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|76
|2006.05.10 09:45
|buy
|39
|0.44
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|77
|2006.05.10 16:20
|t/p
|39
|0.44
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|66.00
|11001.97
|78
|2006.05.10 16:20
|close
|38
|0.22
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|0.00
|11001.97
|79
|2006.05.10 16:21
|buy
|40
|0.22
|1.2793
|0.0000
|1.2808
|80
|2006.05.10 17:32
|t/p
|40
|0.22
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|33.00
|11034.97
|81
|2006.05.10 19:00
|buy
|41
|0.22
|1.2799
|0.0000
|1.2814
|82
|2006.05.10 21:08
|t/p
|41
|0.22
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|33.00
|11067.97
|83
|2006.05.10 21:15
|buy
|42
|0.22
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|84
|2006.05.10 22:01
|t/p
|42
|0.22
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|33.00
|11100.97
|85
|2006.05.10 22:01
|buy
|43
|0.22
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|86
|2006.05.10 22:01
|buy
|44
|0.44
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|87
|2006.05.10 23:00
|buy
|45
|0.88
|1.2786
|0.0000
|1.2801
|88
|2006.05.11 00:59
|sell
|46
|0.22
|1.2779
|0.0000
|1.2764
|89
|2006.05.11 02:00
|t/p
|46
|0.22
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|33.00
|11133.97
|90
|2006.05.11 02:00
|buy
|47
|1.68
|1.2759
|0.0000
|1.2774
|91
|2006.05.11 02:00
|sell
|48
|0.21
|1.2757
|0.0000
|1.2742
|92
|2006.05.11 04:00
|t/p
|48
|0.21
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|31.50
|11165.47
|93
|2006.05.11 04:00
|buy
|49
|2.88
|1.2718
|0.0000
|1.2733
|94
|2006.05.11 04:00
|sell
|50
|0.18
|1.2716
|0.0000
|1.2701
|95
|2006.05.11 04:14
|sell
|51
|0.40
|1.2732
|0.0000
|1.2717
|96
|2006.05.11 04:15
|t/p
|49
|2.88
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|432.00
|11597.47
|97
|2006.05.11 04:15
|close
|47
|1.68
|1.2733
|0.0000
|1.2774
|-436.79
|11160.68
|98
|2006.05.11 04:15
|close
|45
|0.88
|1.2734
|0.0000
|1.2801
|-476.10
|10684.58
|99
|2006.05.11 04:15
|close
|44
|0.44
|1.2733
|0.0000
|1.2820
|-326.05
|10358.54
|100
|2006.05.11 04:16
|close
|43
|0.22
|1.2734
|0.0000
|1.2835
|-193.82
|10164.71
|101
|2006.05.11 08:37
|sell
|52
|0.80
|1.2749
|0.0000
|1.2734
|102
|2006.05.11 09:00
|buy
|53
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2752
|103
|2006.05.11 09:00
|t/p
|52
|0.80
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|120.00
|10284.71
|104
|2006.05.11 09:00
|close
|51
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2717
|-4.00
|10280.71
|105
|2006.05.11 09:00
|close
|50
|0.18
|1.2734
|0.0000
|1.2701
|-32.40
|10248.31
|106
|2006.05.11 09:15
|sell
|54
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2718
|107
|2006.05.11 10:00
|t/p
|54
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|30.00
|10278.31
|108
|2006.05.11 10:00
|buy
|55
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2714
|109
|2006.05.11 10:00
|sell
|56
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2682
|110
|2006.05.11 10:10
|sell
|57
|0.42
|1.2713
|0.0000
|1.2698
|111
|2006.05.11 10:24
|t/p
|55
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|60.00
|10338.31
|112
|2006.05.11 10:24
|close
|53
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2752
|-44.00
|10294.31
|113
|2006.05.11 14:25
|sell
|58
|0.80
|1.2728
|0.0000
|1.2713
|114
|2006.05.11 14:32
|sell
|59
|1.60
|1.2746
|0.0000
|1.2731
|115
|2006.05.11 14:32
|t/p
|59
|1.60
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|240.00
|10534.31
|116
|2006.05.11 15:00
|buy
|60
|0.21
|1.2718
|0.0000
|1.2733
|117
|2006.05.11 15:00
|t/p
|60
|0.21
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|31.50
|10565.81
|118
|2006.05.11 15:00
|buy
|61
|0.21
|1.2738
|0.0000
|1.2753
|119
|2006.05.11 15:06
|sell
|62
|1.60
|1.2743
|0.0000
|1.2728
|120
|2006.05.11 15:28
|t/p
|61
|0.21
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|31.50
|10597.31
|121
|2006.05.11 15:28
|buy
|63
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2770
|122
|2006.05.11 15:45
|sell
|64
|3.20
|1.2758
|0.0000
|1.2743
|123
|2006.05.11 15:49
|t/p
|63
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|30.00
|10627.31
|124
|2006.05.11 15:49
|buy
|65
|0.18
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|125
|2006.05.11 15:59
|t/p
|64
|3.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|480.00
|11107.31
|126
|2006.05.11 15:59
|buy
|66
|0.42
|1.2742
|0.0000
|1.2757
|127
|2006.05.11 15:59
|close
|62
|1.60
|1.2742
|0.0000
|1.2728
|16.00
|11123.31
|128
|2006.05.11 16:00
|close
|58
|0.80
|1.2741
|0.0000
|1.2713
|-104.00
|11019.31
|129
|2006.05.11 16:00
|t/p
|66
|0.42
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|63.00
|11082.31
|130
|2006.05.11 16:00
|close
|65
|0.18
|1.2777
|0.0000
|1.2788
|7.20
|11089.51
|131
|2006.05.11 16:00
|close
|57
|0.42
|1.2779
|0.0000
|1.2698
|-277.20
|10812.31
|132
|2006.05.11 16:00
|buy
|67
|0.21
|1.2779
|0.0000
|1.2794
|133
|2006.05.11 16:00
|close
|56
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2682
|-164.00
|10648.31
|134
|2006.05.11 16:32
|t/p
|67
|0.21
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|31.50
|10679.81
|135
|2006.05.11 16:32
|buy
|68
|0.21
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|136
|2006.05.11 16:37
|t/p
|68
|0.21
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|31.50
|10711.31
|137
|2006.05.11 16:37
|buy
|69
|0.21
|1.2819
|0.0000
|1.2834
|138
|2006.05.11 16:38
|buy
|70
|0.42
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|139
|2006.05.11 16:38
|t/p
|70
|0.42
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|63.00
|10774.31
|140
|2006.05.11 16:39
|buy
|71
|0.42
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|141
|2006.05.11 16:39
|t/p
|71
|0.42
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|63.00
|10837.31
|142
|2006.05.11 16:39
|buy
|72
|0.44
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|143
|2006.05.11 17:00
|t/p
|72
|0.44
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|66.00
|10903.31
|144
|2006.05.11 17:00
|close
|69
|0.21
|1.2815
|0.0000
|1.2834
|-8.40
|10894.91
|145
|2006.05.11 17:00
|buy
|73
|0.22
|1.2818
|0.0000
|1.2833
|146
|2006.05.11 17:35
|t/p
|73
|0.22
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|33.00
|10927.91
|147
|2006.05.11 17:35
|buy
|74
|0.22
|1.2835
|0.0000
|1.2850
|148
|2006.05.11 17:58
|t/p
|74
|0.22
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|33.00
|10960.91
|149
|2006.05.11 17:58
|buy
|75
|0.22
|1.2855
|0.0000
|1.2870
|150
|2006.05.11 17:59
|buy
|76
|0.44
|1.2840
|0.0000
|1.2855
|151
|2006.05.11 17:59
|buy
|77
|0.88
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|152
|2006.05.11 18:00
|t/p
|77
|0.88
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|132.00
|11092.91
|153
|2006.05.11 18:00
|close
|76
|0.44
|1.2850
|0.0000
|1.2855
|44.00
|11136.91
|154
|2006.05.11 18:00
|close
|75
|0.22
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|-11.00
|11125.91
|155
|2006.05.11 18:00
|buy
|78
|0.22
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|156
|2006.05.11 18:28
|buy
|79
|0.44
|1.2838
|0.0000
|1.2853
|157
|2006.05.11 18:46
|t/p
|79
|0.44
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|66.00
|11191.91
|158
|2006.05.11 18:46
|close
|78
|0.22
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|0.00
|11191.91
|159
|2006.05.11 18:46
|buy
|80
|0.22
|1.2854
|0.0000
|1.2869
|160
|2006.05.11 22:33
|buy
|81
|0.44
|1.2839
|0.0000
|1.2854
|161
|2006.05.12 01:00
|t/p
|81
|0.44
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|62.92
|11254.83
|162
|2006.05.12 01:00
|close
|80
|0.22
|1.2854
|0.0000
|1.2869
|-1.54
|11253.29
|163
|2006.05.12 01:30
|buy
|82
|0.23
|1.2857
|0.0000
|1.2872
|164
|2006.05.12 08:00
|t/p
|82
|0.23
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|34.50
|11287.79
|165
|2006.05.12 08:00
|buy
|83
|0.23
|1.2875
|0.0000
|1.2890
|166
|2006.05.12 09:29
|t/p
|83
|0.23
|1.2890
|0.0000
|1.2890
|34.50
|11322.29
|167
|2006.05.12 09:29
|buy
|84
|0.23
|1.2893
|0.0000
|1.2908
|168
|2006.05.12 09:59
|buy
|85
|0.46
|1.2877
|0.0000
|1.2892
|169
|2006.05.12 10:15
|t/p
|85
|0.46
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|69.00
|11391.29
|170
|2006.05.12 10:15
|close
|84
|0.23
|1.2893
|0.0000
|1.2908
|0.00
|11391.29
|171
|2006.05.12 10:15
|buy
|86
|0.23
|1.2894
|0.0000
|1.2909
|172
|2006.05.12 11:36
|t/p
|86
|0.23
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|34.50
|11425.79
|173
|2006.05.12 11:36
|buy
|87
|0.23
|1.2912
|0.0000
|1.2927
|174
|2006.05.12 11:39
|t/p
|87
|0.23
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|34.50
|11460.29
|175
|2006.05.12 11:39
|buy
|88
|0.23
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|176
|2006.05.12 11:40
|buy
|89
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|177
|2006.05.12 11:40
|t/p
|89
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11529.29
|178
|2006.05.12 11:41
|buy
|90
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|179
|2006.05.12 11:41
|t/p
|90
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11598.29
|180
|2006.05.12 11:42
|buy
|91
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|181
|2006.05.12 11:42
|t/p
|91
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11667.29
|182
|2006.05.12 11:43
|buy
|92
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|183
|2006.05.12 11:43
|t/p
|92
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11736.29
|184
|2006.05.12 11:44
|buy
|93
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|185
|2006.05.12 11:44
|t/p
|93
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11805.29
|186
|2006.05.12 11:45
|buy
|94
|0.46
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|187
|2006.05.12 11:45
|t/p
|94
|0.46
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|69.00
|11874.29
|188
|2006.05.12 11:46
|buy
|95
|0.48
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|189
|2006.05.12 11:46
|t/p
|95
|0.48
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|72.00
|11946.29
|190
|2006.05.12 11:47
|buy
|96
|0.48
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|191
|2006.05.12 11:47
|t/p
|96
|0.48
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|72.00
|12018.29
|192
|2006.05.12 11:49
|buy
|97
|0.48
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|193
|2006.05.12 12:05
|t/p
|97
|0.48
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|72.00
|12090.29
|194
|2006.05.12 12:05
|close
|88
|0.23
|1.2924
|0.0000
|1.2948
|-20.70
|12069.59
|195
|2006.05.12 12:05
|buy
|98
|0.24
|1.2925
|0.0000
|1.2940
|196
|2006.05.12 14:00
|buy
|99
|0.48
|1.2904
|0.0000
|1.2919
|197
|2006.05.12 14:30
|sell
|100
|0.24
|1.2910
|0.0000
|1.2895
|198
|2006.05.12 15:00
|t/p
|99
|0.48
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|72.00
|12141.59
|199
|2006.05.12 15:00
|close
|98
|0.24
|1.2921
|0.0000
|1.2940
|-9.60
|12131.99
|200
|2006.05.12 15:03
|t/p
|100
|0.24
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|36.00
|12167.99
|201
|2006.05.12 15:03
|sell
|101
|0.24
|1.2893
|0.0000
|1.2878
|202
|2006.05.12 15:15
|t/p
|101
|0.24
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|36.00
|12203.99
|203
|2006.05.12 15:15
|sell
|102
|0.24
|1.2875
|0.0000
|1.2860
|204
|2006.05.12 15:19
|sell
|103
|0.48
|1.2891
|0.0000
|1.2876
|205
|2006.05.12 15:40
|sell
|104
|0.96
|1.2906
|0.0000
|1.2891
|206
|2006.05.12 15:59
|sell
|105
|1.92
|1.2921
|0.0000
|1.2906
|207
|2006.05.12 16:00
|t/p
|105
|1.92
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|288.00
|12491.99
|208
|2006.05.12 16:00
|close
|104
|0.96
|1.2896
|0.0000
|1.2891
|96.00
|12587.99
|209
|2006.05.12 16:00
|close
|103
|0.48
|1.2891
|0.0000
|1.2876
|0.00
|12587.99
|210
|2006.05.12 16:00
|close
|102
|0.24
|1.2885
|0.0000
|1.2860
|-24.00
|12563.99
|211
|2006.05.12 16:00
|sell
|106
|0.25
|1.2884
|0.0000
|1.2869
|212
|2006.05.12 16:01
|sell
|107
|0.50
|1.2899
|0.0000
|1.2884
|213
|2006.05.12 16:03
|sell
|108
|1.00
|1.2914
|0.0000
|1.2899
|214
|2006.05.12 16:14
|t/p
|108
|1.00
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|150.00
|12713.99
|215
|2006.05.12 16:14
|close
|107
|0.50
|1.2899
|0.0000
|1.2884
|0.00
|12713.99
|216
|2006.05.12 16:14
|close
|106
|0.25
|1.2900
|0.0000
|1.2869
|-40.00
|12673.99
|217
|2006.05.12 16:14
|sell
|109
|0.25
|1.2897
|0.0000
|1.2882
|218
|2006.05.12 16:16
|t/p
|109
|0.25
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|37.50
|12711.49
|219
|2006.05.12 16:16
|sell
|110
|0.25
|1.2879
|0.0000
|1.2864
|220
|2006.05.12 16:19
|sell
|111
|0.50
|1.2894
|0.0000
|1.2879
|221
|2006.05.12 16:36
|t/p
|111
|0.50
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|75.00
|12786.49
|222
|2006.05.12 16:36
|close
|110
|0.25
|1.2879
|0.0000
|1.2864
|0.00
|12786.49
|223
|2006.05.12 16:36
|sell
|112
|0.26
|1.2876
|0.0000
|1.2861
|224
|2006.05.12 17:03
|sell
|113
|0.50
|1.2892
|0.0000
|1.2877
|225
|2006.05.12 17:32
|t/p
|113
|0.50
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|75.00
|12861.49
|226
|2006.05.12 17:32
|close
|112
|0.26
|1.2876
|0.0000
|1.2861
|0.00
|12861.49
|227
|2006.05.12 17:32
|sell
|114
|0.26
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|228
|2006.05.12 18:00
|sell
|115
|0.52
|1.2888
|0.0000
|1.2873
|229
|2006.05.12 18:27
|t/p
|115
|0.52
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|78.00
|12939.49
|230
|2006.05.12 18:27
|close
|114
|0.26
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|0.00
|12939.49
|231
|2006.05.12 18:27
|sell
|116
|0.26
|1.2872
|0.0000
|1.2857
|232
|2006.05.12 18:57
|sell
|117
|0.52
|1.2887
|0.0000
|1.2872
|233
|2006.05.12 20:15
|sell
|118
|1.04
|1.2903
|0.0000
|1.2888
|234
|2006.05.12 20:31
|buy
|119
|0.26
|1.2898
|0.0000
|1.2913
|235
|2006.05.12 20:40
|t/p
|119
|0.26
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|39.00
|12978.49
|236
|2006.05.12 20:40
|buy
|120
|0.25
|1.2915
|0.0000
|1.2930
|237
|2006.05.12 20:45
|buy
|121
|0.52
|1.2898
|0.0000
|1.2913
|238
|2006.05.12 21:33
|t/p
|121
|0.52
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|78.00
|13056.49
|239
|2006.05.12 21:33
|close
|120
|0.25
|1.2913
|0.0000
|1.2930
|-5.00
|13051.49
|240
|2006.05.12 21:44
|sell
|122
|2.00
|1.2918
|0.0000
|1.2903
|241
|2006.05.12 22:00
|buy
|123
|0.26
|1.2910
|0.0000
|1.2925
|242
|2006.05.12 22:00
|t/p
|123
|0.26
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|39.00
|13090.49
|243
|2006.05.12 22:00
|buy
|124
|0.24
|1.2930
|0.0000
|1.2945
|244
|2006.05.15 00:00
|sell
|125
|3.68
|1.2941
|0.0000
|1.2926
|245
|2006.05.15 00:00
|t/p
|124
|0.24
|1.2945
|0.0000
|1.2945
|34.32
|13124.81
|246
|2006.05.15 00:00
|buy
|126
|0.23
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|247
|2006.05.15 01:01
|t/p
|126
|0.23
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|34.50
|13159.31
|248
|2006.05.15 01:01
|buy
|127
|0.19
|1.2971
|0.0000
|1.2986
|249
|2006.05.15 01:19
|buy
|128
|0.42
|1.2956
|0.0000
|1.2971
|250
|2006.05.15 01:59
|t/p
|128
|0.42
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|63.00
|13222.31
|251
|2006.05.15 01:59
|close
|127
|0.19
|1.2972
|0.0000
|1.2986
|1.90
|13224.21
|252
|2006.05.15 02:00
|buy
|129
|0.19
|1.2975
|0.0000
|1.2990
|253
|2006.05.15 02:59
|buy
|130
|0.44
|1.2951
|0.0000
|1.2966
|254
|2006.05.15 03:00
|t/p
|125
|3.68
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|552.00
|13776.21
|255
|2006.05.15 03:00
|buy
|131
|1.04
|1.2925
|0.0000
|1.2940
|256
|2006.05.15 03:00
|close
|122
|2.00
|1.2925
|0.0000
|1.2903
|-130.19
|13646.01
|257
|2006.05.15 03:00
|close
|118
|1.04
|1.2924
|0.0000
|1.2888
|-213.30
|13432.72
|258
|2006.05.15 03:01
|close
|117
|0.52
|1.2923
|0.0000
|1.2872
|-184.65
|13248.07
|259
|2006.05.15 03:01
|close
|116
|0.26
|1.2926
|0.0000
|1.2857
|-139.12
|13108.94
|260
|2006.05.15 03:01
|sell
|132
|0.26
|1.2923
|0.0000
|1.2908
|261
|2006.05.15 03:18
|sell
|133
|0.52
|1.2938
|0.0000
|1.2923
|262
|2006.05.15 03:18
|t/p
|131
|1.04
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|156.00
|13264.94
|263
|2006.05.15 03:18
|close
|130
|0.44
|1.2941
|0.0000
|1.2966
|-44.00
|13220.94
|264
|2006.05.15 03:18
|close
|129
|0.19
|1.2940
|0.0000
|1.2990
|-66.50
|13154.44
|265
|2006.05.15 03:50
|t/p
|133
|0.52
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|78.00
|13232.44
|266
|2006.05.15 03:50
|close
|132
|0.26
|1.2923
|0.0000
|1.2908
|0.00
|13232.44
|267
|2006.05.15 03:51
|sell
|134
|0.26
|1.2922
|0.0000
|1.2907
|268
|2006.05.15 04:15
|buy
|135
|0.26
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|269
|2006.05.15 09:00
|t/p
|134
|0.26
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|39.00
|13271.44
|270
|2006.05.15 09:00
|buy
|136
|0.52
|1.2905
|0.0000
|1.2920
|271
|2006.05.15 10:00
|sell
|137
|0.26
|1.2905
|0.0000
|1.2890
|272
|2006.05.15 10:00
|t/p
|137
|0.26
|1.2890
|0.0000
|1.2890
|39.00
|13310.44
|273
|2006.05.15 10:00
|buy
|138
|1.04
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|274
|2006.05.15 10:00
|sell
|139
|0.26
|1.2869
|0.0000
|1.2854
|275
|2006.05.15 11:00
|t/p
|139
|0.26
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|39.00
|13349.44
|276
|2006.05.15 11:00
|buy
|140
|2.00
|1.2847
|0.0000
|1.2862
|277
|2006.05.15 11:00
|sell
|141
|0.25
|1.2845
|0.0000
|1.2830
|278
|2006.05.15 11:22
|buy
|142
|3.84
|1.2832
|0.0000
|1.2847
|279
|2006.05.15 11:22
|t/p
|141
|0.25
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|37.50
|13386.94
|280
|2006.05.15 11:22
|sell
|143
|0.23
|1.2828
|0.0000
|1.2813
|281
|2006.05.15 11:59
|sell
|144
|0.52
|1.2844
|0.0000
|1.2829
|282
|2006.05.15 12:38
|t/p
|144
|0.52
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|78.00
|13464.94
|283
|2006.05.15 12:38
|close
|143
|0.23
|1.2829
|0.0000
|1.2813
|-2.30
|13462.64
|284
|2006.05.15 12:38
|sell
|145
|0.24
|1.2828
|0.0000
|1.2813
|285
|2006.05.15 13:00
|t/p
|145
|0.24
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|36.00
|13498.64
|286
|2006.05.15 13:00
|sell
|146
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2788
|287
|2006.05.15 13:24
|sell
|147
|0.44
|1.2818
|0.0000
|1.2803
|288
|2006.05.15 14:23
|sell
|148
|1.00
|1.2836
|0.0000
|1.2821
|289
|2006.05.15 15:00
|t/p
|142
|3.84
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|576.00
|14074.64
|290
|2006.05.15 15:00
|close
|140
|2.00
|1.2847
|0.0000
|1.2862
|0.00
|14074.64
|291
|2006.05.15 15:00
|close
|138
|1.04
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|-239.20
|13835.44
|292
|2006.05.15 15:00
|close
|136
|0.52
|1.2849
|0.0000
|1.2920
|-291.20
|13544.24
|293
|2006.05.15 15:00
|close
|135
|0.26
|1.2848
|0.0000
|1.2948
|-221.00
|13323.24
|294
|2006.05.15 15:00
|sell
|149
|2.08
|1.2851
|0.0000
|1.2836
|295
|2006.05.15 15:05
|close
|149
|2.08
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|311.99
|13635.23
|296
|2006.05.15 15:05
|close
|148
|1.00
|1.2836
|0.0000
|1.2821
|-0.01
|13635.22
|297
|2006.05.15 15:05
|close
|147
|0.44
|1.2836
|0.0000
|1.2803
|-79.20
|13556.02
|298
|2006.05.15 15:05
|close
|146
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2788
|-66.00
|13490.02
|299
|2006.05.15 15:15
|sell
|150
|0.27
|1.2832
|0.0000
|1.2817
|300
|2006.05.15 15:37
|buy
|151
|0.27
|1.2825
|0.0000
|1.2840
|301
|2006.05.15 15:59
|t/p
|151
|0.27
|1.2840
|0.0000
|1.2840
|40.50
|13530.52
|302
|2006.05.15 15:59
|buy
|152
|0.27
|1.2847
|0.0000
|1.2862
|303
|2006.05.15 16:00
|buy
|153
|0.54
|1.2830
|0.0000
|1.2845
|304
|2006.05.15 16:08
|t/p
|150
|0.27
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|40.50
|13571.02
|305
|2006.05.15 16:15
|sell
|154
|0.27
|1.2825
|0.0000
|1.2810
|306
|2006.05.15 16:40
|sell
|155
|0.54
|1.2842
|0.0000
|1.2827
|307
|2006.05.15 16:41
|t/p
|153
|0.54
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|81.00
|13652.02
|308
|2006.05.15 16:41
|close
|152
|0.27
|1.2846
|0.0000
|1.2862
|-2.70
|13649.32
|309
|2006.05.15 17:05
|t/p
|155
|0.54
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|81.00
|13730.32
|310
|2006.05.15 17:05
|close
|154
|0.27
|1.2826
|0.0000
|1.2810
|-2.70
|13727.62
|311
|2006.05.15 17:05
|sell
|156
|0.27
|1.2823
|0.0000
|1.2808
|312
|2006.05.15 19:00
|t/p
|156
|0.27
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|40.50
|13768.12
|313
|2006.05.15 19:30
|sell
|157
|0.28
|1.2796
|0.0000
|1.2781
|314
|2006.05.15 19:58
|sell
|158
|0.54
|1.2812
|0.0000
|1.2797
|315
|2006.05.15 19:59
|t/p
|158
|0.54
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|81.00
|13849.12
|316
|2006.05.15 19:59
|close
|157
|0.28
|1.2795
|0.0000
|1.2781
|2.80
|13851.92
|317
|2006.05.15 20:00
|sell
|159
|0.28
|1.2794
|0.0000
|1.2779
|318
|2006.05.15 20:00
|sell
|160
|0.56
|1.2814
|0.0000
|1.2799
|319
|2006.05.15 22:00
|t/p
|160
|0.56
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|84.00
|13935.92
|320
|2006.05.15 22:00
|close
|159
|0.28
|1.2787
|0.0000
|1.2779
|19.60
|13955.52
|321
|2006.05.15 22:00
|sell
|161
|0.28
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|322
|2006.05.15 23:09
|sell
|162
|0.56
|1.2798
|0.0000
|1.2783
|323
|2006.05.16 01:40
|t/p
|162
|0.56
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|86.75
|14042.27
|324
|2006.05.16 01:40
|close
|161
|0.28
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|1.37
|14043.64
|325
|2006.05.16 01:45
|sell
|163
|0.28
|1.2785
|0.0000
|1.2770
|326
|2006.05.16 02:20
|sell
|164
|0.56
|1.2800
|0.0000
|1.2785
|327
|2006.05.16 03:43
|sell
|165
|1.12
|1.2815
|0.0000
|1.2800
|328
|2006.05.16 05:52
|sell
|166
|2.16
|1.2831
|0.0000
|1.2816
|329
|2006.05.16 07:01
|t/p
|166
|2.16
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|324.00
|14367.64
|330
|2006.05.16 07:01
|close
|165
|1.12
|1.2815
|0.0000
|1.2800
|0.01
|14367.65
|331
|2006.05.16 07:01
|close
|164
|0.56
|1.2816
|0.0000
|1.2785
|-89.60
|14278.05
|332
|2006.05.16 07:01
|close
|163
|0.28
|1.2815
|0.0000
|1.2770
|-84.00
|14194.05
|333
|2006.05.16 07:30
|buy
|167
|0.28
|1.2821
|0.0000
|1.2836
|334
|2006.05.16 08:25
|buy
|168
|0.56
|1.2806
|0.0000
|1.2821
|335
|2006.05.16 08:29
|buy
|169
|1.12
|1.2791
|0.0000
|1.2806
|336
|2006.05.16 08:51
|t/p
|169
|1.12
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|168.00
|14362.05
|337
|2006.05.16 08:51
|close
|168
|0.56
|1.2807
|0.0000
|1.2821
|5.60
|14367.65
|338
|2006.05.16 08:51
|close
|167
|0.28
|1.2806
|0.0000
|1.2836
|-42.00
|14325.65
|339
|2006.05.16 09:00
|buy
|170
|0.29
|1.2817
|0.0000
|1.2832
|340
|2006.05.16 09:34
|buy
|171
|0.58
|1.2802
|0.0000
|1.2817
|341
|2006.05.16 09:45
|t/p
|171
|0.58
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|87.00
|14412.65
|342
|2006.05.16 09:45
|close
|170
|0.29
|1.2818
|0.0000
|1.2832
|2.90
|14415.55
|343
|2006.05.16 10:00
|buy
|172
|0.29
|1.2828
|0.0000
|1.2843
|344
|2006.05.16 10:13
|buy
|173
|0.58
|1.2813
|0.0000
|1.2828
|345
|2006.05.16 11:00
|buy
|174
|1.12
|1.2797
|0.0000
|1.2812
|346
|2006.05.16 11:02
|buy
|175
|2.24
|1.2782
|0.0000
|1.2797
|347
|2006.05.16 11:48
|t/p
|175
|2.24
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|336.00
|14751.55
|348
|2006.05.16 11:48
|close
|174
|1.12
|1.2797
|0.0000
|1.2812
|0.00
|14751.55
|349
|2006.05.16 11:48
|close
|173
|0.58
|1.2796
|0.0000
|1.2828
|-98.60
|14652.95
|350
|2006.05.16 11:48
|close
|172
|0.29
|1.2795
|0.0000
|1.2843
|-95.70
|14557.25
|351
|2006.05.16 11:48
|buy
|176
|0.29
|1.2798
|0.0000
|1.2813
|352
|2006.05.16 11:51
|t/p
|176
|0.29
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|43.50
|14600.75
|353
|2006.05.16 11:51
|buy
|177
|0.29
|1.2815
|0.0000
|1.2830
|354
|2006.05.16 14:30
|t/p
|177
|0.29
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|43.50
|14644.25
|355
|2006.05.16 15:00
|buy
|178
|0.29
|1.2857
|0.0000
|1.2872
|356
|2006.05.16 15:15
|buy
|179
|0.58
|1.2840
|0.0000
|1.2855
|357
|2006.05.16 15:25
|t/p
|179
|0.58
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|87.00
|14731.25
|358
|2006.05.16 15:25
|close
|178
|0.29
|1.2856
|0.0000
|1.2872
|-2.90
|14728.35
|359
|2006.05.16 16:00
|buy
|180
|0.29
|1.2857
|0.0000
|1.2872
|360
|2006.05.16 17:06
|buy
|181
|0.58
|1.2842
|0.0000
|1.2857
|361
|2006.05.16 17:13
|buy
|182
|1.16
|1.2826
|0.0000
|1.2841
|362
|2006.05.16 19:59
|t/p
|182
|1.16
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|174.00
|14902.35
|363
|2006.05.16 19:59
|close
|181
|0.58
|1.2841
|0.0000
|1.2857
|-5.80
|14896.55
|364
|2006.05.16 19:59
|close
|180
|0.29
|1.2840
|0.0000
|1.2872
|-49.30
|14847.25
|365
|2006.05.16 19:59
|buy
|183
|0.30
|1.2844
|0.0000
|1.2859
|366
|2006.05.16 20:32
|t/p
|183
|0.30
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|45.00
|14892.25
|367
|2006.05.16 21:15
|sell
|184
|0.30
|1.2855
|0.0000
|1.2840
|368
|2006.05.17 01:15
|buy
|185
|0.30
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|369
|2006.05.17 05:36
|t/p
|185
|0.30
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|45.00
|14937.25
|370
|2006.05.17 05:36
|buy
|186
|0.30
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|371
|2006.05.17 06:00
|sell
|187
|0.60
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|372
|2006.05.17 09:12
|t/p
|186
|0.30
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|45.00
|14982.25
|373
|2006.05.17 09:12
|buy
|188
|0.29
|1.2894
|0.0000
|1.2909
|374
|2006.05.17 09:12
|sell
|189
|1.16
|1.2892
|0.0000
|1.2877
|375
|2006.05.17 09:59
|t/p
|189
|1.16
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|174.00
|15156.25
|376
|2006.05.17 09:59
|buy
|190
|0.60
|1.2872
|0.0000
|1.2887
|377
|2006.05.17 09:59
|close
|187
|0.60
|1.2872
|0.0000
|1.2858
|6.00
|15162.25
|378
|2006.05.17 10:00
|close
|184
|0.30
|1.2872
|0.0000
|1.2840
|-49.53
|15112.72
|379
|2006.05.17 10:00
|t/p
|190
|0.60
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|90.00
|15202.72
|380
|2006.05.17 10:00
|close
|188
|0.29
|1.2896
|0.0000
|1.2909
|5.80
|15208.52
|381
|2006.05.17 10:00
|buy
|191
|0.30
|1.2900
|0.0000
|1.2915
|382
|2006.05.17 14:02
|buy
|192
|0.60
|1.2885
|0.0000
|1.2900
|383
|2006.05.17 15:16
|buy
|193
|1.20
|1.2870
|0.0000
|1.2885
|384
|2006.05.17 15:59
|sell
|194
|0.30
|1.2863
|0.0000
|1.2848
|385
|2006.05.17 15:59
|t/p
|193
|1.20
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|180.00
|15388.52
|386
|2006.05.17 15:59
|close
|192
|0.60
|1.2887
|0.0000
|1.2900
|12.00
|15400.52
|387
|2006.05.17 15:59
|sell
|195
|0.62
|1.2887
|0.0000
|1.2872
|388
|2006.05.17 16:00
|close
|191
|0.30
|1.2886
|0.0000
|1.2915
|-42.00
|15358.52
|389
|2006.05.17 16:00
|t/p
|194
|0.30
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|45.00
|15403.52
|390
|2006.05.17 16:00
|t/p
|195
|0.62
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|93.00
|15496.52
|391
|2006.05.17 16:00
|sell
|196
|0.31
|1.2840
|0.0000
|1.2825
|392
|2006.05.17 17:00
|t/p
|196
|0.31
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|46.50
|15543.02
|393
|2006.05.17 17:00
|sell
|197
|0.31
|1.2786
|0.0000
|1.2771
|394
|2006.05.17 17:22
|t/p
|197
|0.31
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|46.50
|15589.52
|395
|2006.05.17 17:22
|sell
|198
|0.31
|1.2768
|0.0000
|1.2753
|396
|2006.05.17 17:29
|t/p
|198
|0.31
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|46.50
|15636.02
|397
|2006.05.17 17:29
|sell
|199
|0.31
|1.2751
|0.0000
|1.2736
|398
|2006.05.17 17:59
|sell
|200
|0.62
|1.2787
|0.0000
|1.2772
|399
|2006.05.17 18:00
|t/p
|199
|0.31
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|46.50
|15682.52
|400
|2006.05.17 18:00
|t/p
|200
|0.62
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|93.00
|15775.52
|401
|2006.05.17 18:00
|sell
|201
|0.32
|1.2722
|0.0000
|1.2707
|402
|2006.05.17 18:12
|sell
|202
|0.62
|1.2737
|0.0000
|1.2722
|403
|2006.05.17 19:59
|t/p
|202
|0.62
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|93.00
|15868.52
|404
|2006.05.17 19:59
|close
|201
|0.32
|1.2721
|0.0000
|1.2707
|3.20
|15871.72
|405
|2006.05.17 19:59
|sell
|203
|0.32
|1.2717
|0.0000
|1.2702
|406
|2006.05.17 19:59
|sell
|204
|0.64
|1.2750
|0.0000
|1.2735
|407
|2006.05.17 20:00
|t/p
|204
|0.64
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|96.00
|15967.72
|408
|2006.05.17 20:00
|close
|203
|0.32
|1.2720
|0.0000
|1.2702
|-9.60
|15958.12
|409
|2006.05.17 20:01
|sell
|205
|0.32
|1.2717
|0.0000
|1.2702
|410
|2006.05.17 20:49
|sell
|206
|0.64
|1.2732
|0.0000
|1.2717
|411
|2006.05.17 20:59
|sell
|207
|1.24
|1.2747
|0.0000
|1.2732
|412
|2006.05.17 20:59
|t/p
|207
|1.24
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|186.00
|16144.12
|413
|2006.05.17 20:59
|close
|206
|0.64
|1.2721
|0.0000
|1.2717
|70.40
|16214.52
|414
|2006.05.17 21:00
|close
|205
|0.32
|1.2721
|0.0000
|1.2702
|-12.80
|16201.72
|415
|2006.05.17 21:00
|sell
|208
|0.32
|1.2746
|0.0000
|1.2731
|416
|2006.05.17 22:30
|buy
|209
|0.32
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|417
|2006.05.18 00:00
|t/p
|208
|0.32
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|52.71
|16254.43
|418
|2006.05.18 00:00
|buy
|210
|0.64
|1.2730
|0.0000
|1.2745
|419
|2006.05.18 00:36
|t/p
|210
|0.64
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|96.00
|16350.43
|420
|2006.05.18 00:36
|close
|209
|0.32
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|-22.73
|16327.70
|421
|2006.05.18 01:30
|sell
|211
|0.33
|1.2741
|0.0000
|1.2726
|422
|2006.05.18 02:26
|sell
|212
|0.66
|1.2756
|0.0000
|1.2741
|423
|2006.05.18 03:00
|buy
|213
|0.33
|1.2745
|0.0000
|1.2760
|424
|2006.05.18 03:38
|t/p
|213
|0.33
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|49.50
|16377.20
|425
|2006.05.18 04:00
|buy
|214
|0.33
|1.2748
|0.0000
|1.2763
|426
|2006.05.18 04:10
|t/p
|214
|0.33
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|49.50
|16426.70
|427
|2006.05.18 04:10
|buy
|215
|0.33
|1.2766
|0.0000
|1.2781
|428
|2006.05.18 08:00
|buy
|216
|0.66
|1.2749
|0.0000
|1.2764
|429
|2006.05.18 09:29
|t/p
|216
|0.66
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|99.00
|16525.70
|430
|2006.05.18 09:29
|close
|215
|0.33
|1.2766
|0.0000
|1.2781
|0.00
|16525.70
|431
|2006.05.18 09:30
|buy
|217
|0.33
|1.2761
|0.0000
|1.2776
|432
|2006.05.18 10:06
|sell
|218
|1.32
|1.2771
|0.0000
|1.2756
|433
|2006.05.18 10:19
|t/p
|217
|0.33
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|49.50
|16575.20
|434
|2006.05.18 10:19
|buy
|219
|0.32
|1.2778
|0.0000
|1.2793
|435
|2006.05.18 10:27
|sell
|220
|2.56
|1.2789
|0.0000
|1.2774
|436
|2006.05.18 10:32
|t/p
|219
|0.32
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|48.00
|16623.20
|437
|2006.05.18 10:32
|buy
|221
|0.31
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|438
|2006.05.18 10:33
|buy
|222
|0.66
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|439
|2006.05.18 10:33
|t/p
|222
|0.66
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|99.00
|16722.20
|440
|2006.05.18 10:34
|buy
|223
|0.66
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|441
|2006.05.18 10:34
|t/p
|223
|0.66
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|99.00
|16821.20
|442
|2006.05.18 10:35
|buy
|224
|0.66
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|443
|2006.05.18 10:41
|t/p
|224
|0.66
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|99.00
|16920.20
|444
|2006.05.18 10:41
|close
|221
|0.31
|1.2794
|0.0000
|1.2811
|-6.20
|16914.00
|445
|2006.05.18 10:43
|buy
|225
|0.34
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|446
|2006.05.18 10:43
|t/p
|225
|0.34
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|51.00
|16965.00
|447
|2006.05.18 10:43
|buy
|226
|0.32
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|448
|2006.05.18 10:44
|buy
|227
|0.68
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|449
|2006.05.18 10:59
|t/p
|227
|0.68
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|102.00
|17067.00
|450
|2006.05.18 10:59
|close
|226
|0.32
|1.2793
|0.0000
|1.2811
|-9.60
|17057.40
|451
|2006.05.18 10:59
|buy
|228
|0.34
|1.2777
|0.0000
|1.2792
|452
|2006.05.18 10:59
|t/p
|220
|2.56
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|384.00
|17441.40
|453
|2006.05.18 10:59
|close
|218
|1.32
|1.2771
|0.0000
|1.2756
|0.00
|17441.40
|454
|2006.05.18 11:00
|close
|212
|0.66
|1.2771
|0.0000
|1.2741
|-99.00
|17342.40
|455
|2006.05.18 11:00
|close
|211
|0.33
|1.2793
|0.0000
|1.2726
|-171.60
|17170.80
|456
|2006.05.18 11:00
|t/p
|228
|0.34
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|51.00
|17221.80
|457
|2006.05.18 11:00
|buy
|229
|0.34
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|458
|2006.05.18 13:00
|buy
|230
|0.68
|1.2775
|0.0000
|1.2790
|459
|2006.05.18 15:06
|t/p
|230
|0.68
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|102.00
|17323.80
|460
|2006.05.18 15:06
|close
|229
|0.34
|1.2792
|0.0000
|1.2810
|-10.20
|17313.60
|461
|2006.05.18 15:15
|buy
|231
|0.35
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|462
|2006.05.18 15:33
|t/p
|231
|0.35
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|52.50
|17366.10
|463
|2006.05.18 15:33
|buy
|232
|0.35
|1.2814
|0.0000
|1.2829
|464
|2006.05.18 15:34
|buy
|233
|0.70
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|465
|2006.05.18 15:34
|t/p
|233
|0.70
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|105.00
|17471.10
|466
|2006.05.18 15:35
|buy
|234
|0.70
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|467
|2006.05.18 15:35
|t/p
|234
|0.70
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|105.00
|17576.10
|468
|2006.05.18 15:36
|buy
|235
|0.70
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|469
|2006.05.18 15:36
|t/p
|235
|0.70
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|105.00
|17681.10
|470
|2006.05.18 15:37
|buy
|236
|0.70
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|471
|2006.05.18 15:37
|t/p
|236
|0.70
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|105.00
|17786.10
|472
|2006.05.18 15:38
|buy
|237
|0.70
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|473
|2006.05.18 15:38
|t/p
|237
|0.70
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|105.00
|17891.10
|474
|2006.05.18 15:39
|buy
|238
|0.72
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|475
|2006.05.18 15:39
|t/p
|238
|0.72
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|108.00
|17999.10
|476
|2006.05.18 15:40
|buy
|239
|0.72
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|477
|2006.05.18 15:40
|t/p
|239
|0.72
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|108.00
|18107.10
|478
|2006.05.18 15:41
|buy
|240
|0.72
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|479
|2006.05.18 15:41
|t/p
|240
|0.72
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|108.00
|18215.10
|480
|2006.05.18 15:42
|buy
|241
|0.72
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|481
|2006.05.18 15:42
|t/p
|241
|0.72
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|108.00
|18323.10
|482
|2006.05.18 15:43
|buy
|242
|0.72
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|483
|2006.05.18 15:43
|t/p
|242
|0.72
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|108.00
|18431.10
|484
|2006.05.18 15:44
|buy
|243
|0.74
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|485
|2006.05.18 15:44
|t/p
|243
|0.74
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|111.00
|18542.10
|486
|2006.05.18 15:45
|buy
|244
|0.74
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|487
|2006.05.18 15:45
|t/p
|244
|0.74
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|111.00
|18653.10
|488
|2006.05.18 15:50
|buy
|245
|0.74
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|489
|2006.05.18 15:50
|t/p
|245
|0.74
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|111.00
|18764.10
|490
|2006.05.18 15:52
|buy
|246
|0.74
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|491
|2006.05.18 15:52
|t/p
|246
|0.74
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|111.00
|18875.10
|492
|2006.05.18 15:53
|buy
|247
|0.76
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|493
|2006.05.18 15:53
|t/p
|247
|0.76
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|114.00
|18989.10
|494
|2006.05.18 15:54
|buy
|248
|0.76
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|495
|2006.05.18 15:54
|t/p
|248
|0.76
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|114.00
|19103.10
|496
|2006.05.18 15:55
|buy
|249
|0.76
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|497
|2006.05.18 15:57
|t/p
|249
|0.76
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|114.00
|19217.10
|498
|2006.05.18 15:57
|close
|232
|0.35
|1.2810
|0.0000
|1.2829
|-14.00
|19203.10
|499
|2006.05.18 15:58
|buy
|250
|0.38
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|500
|2006.05.18 15:58
|t/p
|250
|0.38
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|57.00
|19260.10
|501
|2006.05.18 15:58
|buy
|251
|0.39
|1.2816
|0.0000
|1.2831
|502
|2006.05.18 15:59
|buy
|252
|0.76
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|503
|2006.05.18 15:59
|t/p
|252
|0.76
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|114.00
|19374.10
|504
|2006.05.18 15:59
|buy
|253
|0.78
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|505
|2006.05.18 15:59
|buy
|254
|1.52
|1.2772
|0.0000
|1.2787
|506
|2006.05.18 16:00
|t/p
|253
|0.78
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|117.00
|19491.10
|507
|2006.05.18 16:00
|t/p
|254
|1.52
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|228.00
|19719.10
|508
|2006.05.18 16:00
|close
|251
|0.39
|1.2817
|0.0000
|1.2831
|3.90
|19723.00
|509
|2006.05.18 16:00
|buy
|255
|0.39
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|510
|2006.05.18 16:16
|buy
|256
|0.78
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|511
|2006.05.18 16:30
|buy
|257
|1.56
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|512
|2006.05.18 16:44
|t/p
|257
|1.56
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|234.00
|19957.00
|513
|2006.05.18 16:44
|close
|256
|0.78
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|0.00
|19957.00
|514
|2006.05.18 16:44
|close
|255
|0.39
|1.2804
|0.0000
|1.2835
|-62.40
|19894.60
|515
|2006.05.18 16:44
|buy
|258
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|516
|2006.05.18 16:50
|t/p
|258
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|60.00
|19954.60
|517
|2006.05.18 16:50
|buy
|259
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2837
|518
|2006.05.18 17:52
|buy
|260
|0.80
|1.2807
|0.0000
|1.2822
|519
|2006.05.18 17:55
|buy
|261
|1.56
|1.2792
|0.0000
|1.2807
|520
|2006.05.18 17:59
|t/p
|261
|1.56
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|234.00
|20188.60
|521
|2006.05.18 17:59
|close
|260
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.2822
|40.00
|20228.60
|522
|2006.05.18 18:00
|close
|259
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2837
|-36.00
|20192.60
|523
|2006.05.18 18:15
|buy
|262
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2829
|524
|2006.05.18 18:59
|buy
|263
|0.80
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|525
|2006.05.18 19:00
|t/p
|263
|0.80
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|120.00
|20312.60
|526
|2006.05.18 19:00
|close
|262
|0.40
|1.2828
|0.0000
|1.2829
|56.00
|20368.60
|527
|2006.05.18 19:00
|buy
|264
|0.41
|1.2829
|0.0000
|1.2844
|528
|2006.05.18 22:41
|t/p
|264
|0.41
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|61.50
|20430.10
|529
|2006.05.18 22:41
|buy
|265
|0.41
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|530
|2006.05.18 22:59
|buy
|266
|0.82
|1.2824
|0.0000
|1.2839
|531
|2006.05.18 23:00
|t/p
|266
|0.82
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|123.00
|20553.10
|532
|2006.05.18 23:00
|close
|265
|0.41
|1.2843
|0.0000
|1.2861
|-12.30
|20540.80
|533
|2006.05.18 23:00
|buy
|267
|0.41
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|534
|2006.05.18 23:17
|t/p
|267
|0.41
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|61.50
|20602.30
|535
|2006.05.18 23:17
|buy
|268
|0.41
|1.2863
|0.0000
|1.2878
|536
|2006.05.18 23:59
|buy
|269
|0.82
|1.2848
|0.0000
|1.2863
|537
|2006.05.19 02:00
|t/p
|269
|0.82
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|117.26
|20719.56
|538
|2006.05.19 02:00
|close
|268
|0.41
|1.2863
|0.0000
|1.2878
|-2.87
|20716.69
|539
|2006.05.19 02:00
|buy
|270
|0.41
|1.2864
|0.0000
|1.2879
|540
|2006.05.19 02:37
|buy
|271
|0.82
|1.2849
|0.0000
|1.2864
|541
|2006.05.19 06:00
|sell
|272
|0.41
|1.2843
|0.0000
|1.2828
|542
|2006.05.19 06:00
|buy
|273
|1.64
|1.2832
|0.0000
|1.2847
|543
|2006.05.19 08:11
|t/p
|272
|0.41
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|61.50
|20778.19
|544
|2006.05.19 09:00
|sell
|274
|0.41
|1.2832
|0.0000
|1.2817
|545
|2006.05.19 09:00
|t/p
|274
|0.41
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|61.50
|20839.69
|546
|2006.05.19 09:00
|buy
|275
|3.20
|1.2816
|0.0000
|1.2831
|547
|2006.05.19 09:00
|sell
|276
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2799
|548
|2006.05.19 10:00
|t/p
|276
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|60.00
|20899.69
|549
|2006.05.19 10:00
|buy
|277
|5.76
|1.2785
|0.0000
|1.2800
|550
|2006.05.19 10:00
|sell
|278
|0.36
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|551
|2006.05.19 10:10
|t/p
|278
|0.36
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|54.00
|20953.69
|552
|2006.05.19 10:10
|sell
|279
|0.32
|1.2766
|0.0000
|1.2751
|553
|2006.05.19 10:50
|sell
|280
|0.72
|1.2781
|0.0000
|1.2766
|554
|2006.05.19 12:00
|t/p
|279
|0.32
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|48.00
|21001.69
|555
|2006.05.19 12:00
|t/p
|280
|0.72
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|108.00
|21109.69
|556
|2006.05.19 12:00
|sell
|281
|0.28
|1.2747
|0.0000
|1.2732
|557
|2006.05.19 12:40
|sell
|282
|0.62
|1.2762
|0.0000
|1.2747
|558
|2006.05.19 15:01
|t/p
|281
|0.28
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|42.00
|21151.69
|559
|2006.05.19 15:01
|t/p
|282
|0.62
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|93.00
|21244.69
|560
|2006.05.19 15:01
|sell
|283
|0.24
|1.2729
|0.0000
|1.2714
|561
|2006.05.19 15:29
|sell
|284
|0.56
|1.2745
|0.0000
|1.2730
|562
|2006.05.19 16:07
|t/p
|284
|0.56
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|84.00
|21328.69
|563
|2006.05.19 16:07
|close
|283
|0.24
|1.2730
|0.0000
|1.2714
|-2.40
|21326.29
|564
|2006.05.19 16:07
|sell
|285
|0.23
|1.2726
|0.0000
|1.2711
|565
|2006.05.19 16:59
|sell
|286
|0.56
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|566
|2006.05.19 17:00
|t/p
|285
|0.23
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|34.50
|21360.79
|567
|2006.05.19 17:00
|t/p
|286
|0.56
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|84.00
|21444.79
|568
|2006.05.19 17:00
|sell
|287
|0.18
|1.2702
|0.0000
|1.2687
|569
|2006.05.19 17:27
|sell
|288
|0.44
|1.2717
|0.0000
|1.2702
|570
|2006.05.19 17:47
|sell
|289
|1.00
|1.2733
|0.0000
|1.2718
|571
|2006.05.19 17:59
|sell
|290
|2.24
|1.2749
|0.0000
|1.2734
|572
|2006.05.19 17:59
|t/p
|289
|1.00
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|150.00
|21594.79
|573
|2006.05.19 17:59
|t/p
|290
|2.24
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|336.00
|21930.79
|574
|2006.05.19 17:59
|close
|288
|0.44
|1.2711
|0.0000
|1.2702
|26.40
|21957.19
|575
|2006.05.19 18:00
|close
|287
|0.18
|1.2711
|0.0000
|1.2687
|-16.20
|21940.99
|576
|2006.05.19 18:00
|sell
|291
|0.30
|1.2747
|0.0000
|1.2732
|577
|2006.05.19 19:24
|sell
|292
|0.66
|1.2762
|0.0000
|1.2747
|578
|2006.05.19 20:42
|sell
|293
|1.48
|1.2778
|0.0000
|1.2763
|579
|2006.05.22 00:00
|t/p
|293
|1.48
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|229.26
|22170.24
|580
|2006.05.22 00:00
|close
|292
|0.66
|1.2762
|0.0000
|1.2747
|3.24
|22173.48
|581
|2006.05.22 00:04
|close
|291
|0.30
|1.2764
|0.0000
|1.2732
|-49.53
|22123.95
|582
|2006.05.22 03:56
|sell
|294
|0.29
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|583
|2006.05.22 08:00
|t/p
|294
|0.29
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|43.50
|22167.45
|584
|2006.05.22 09:00
|sell
|295
|0.24
|1.2721
|0.0000
|1.2706
|585
|2006.05.22 09:00
|t/p
|295
|0.24
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|36.00
|22203.45
|586
|2006.05.22 09:00
|sell
|296
|0.19
|1.2699
|0.0000
|1.2684
|587
|2006.05.22 09:04
|sell
|297
|0.44
|1.2714
|0.0000
|1.2699
|588
|2006.05.22 09:36
|sell
|298
|1.00
|1.2729
|0.0000
|1.2714
|589
|2006.05.22 09:59
|t/p
|298
|1.00
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|150.00
|22353.45
|590
|2006.05.22 09:59
|close
|297
|0.44
|1.2704
|0.0000
|1.2699
|44.00
|22397.45
|591
|2006.05.22 10:00
|close
|296
|0.19
|1.2705
|0.0000
|1.2684
|-11.40
|22386.05
|592
|2006.05.22 10:00
|sell
|299
|0.29
|1.2741
|0.0000
|1.2726
|593
|2006.05.22 10:25
|sell
|300
|0.66
|1.2758
|0.0000
|1.2743
|594
|2006.05.22 12:09
|sell
|301
|1.44
|1.2773
|0.0000
|1.2758
|595
|2006.05.22 15:23
|t/p
|301
|1.44
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|216.00
|22602.05
|596
|2006.05.22 15:23
|close
|300
|0.66
|1.2758
|0.0000
|1.2743
|0.00
|22602.05
|597
|2006.05.22 15:23
|close
|299
|0.29
|1.2759
|0.0000
|1.2726
|-52.20
|22549.85
|598
|2006.05.22 16:21
|t/p
|277
|5.76
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|823.65
|23373.50
|599
|2006.05.22 16:21
|close
|275
|3.20
|1.2804
|0.0000
|1.2831
|-406.41
|22967.09
|600
|2006.05.22 16:22
|close
|273
|1.64
|1.2797
|0.0000
|1.2847
|-585.49
|22381.60
|601
|2006.05.22 16:22
|close
|271
|0.82
|1.2810
|0.0000
|1.2864
|-325.54
|22056.05
|602
|2006.05.22 16:23
|close
|270
|0.41
|1.2797
|0.0000
|1.2879
|-277.57
|21778.48
|603
|2006.05.22 16:23
|buy
|302
|0.44
|1.2810
|0.0000
|1.2825
|604
|2006.05.22 17:13
|t/p
|302
|0.44
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|66.00
|21844.48
|605
|2006.05.22 17:13
|buy
|303
|0.44
|1.2829
|0.0000
|1.2844
|606
|2006.05.22 17:51
|t/p
|303
|0.44
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|66.00
|21910.48
|607
|2006.05.22 17:51
|buy
|304
|0.44
|1.2848
|0.0000
|1.2863
|608
|2006.05.22 17:54
|buy
|305
|0.88
|1.2822
|0.0000
|1.2837
|609
|2006.05.22 17:54
|t/p
|305
|0.88
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|132.00
|22042.48
|610
|2006.05.22 17:58
|buy
|306
|0.88
|1.2822
|0.0000
|1.2837
|611
|2006.05.22 17:58
|t/p
|306
|0.88
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|132.00
|22174.48
|612
|2006.05.22 17:59
|buy
|307
|0.88
|1.2822
|0.0000
|1.2837
|613
|2006.05.22 17:59
|t/p
|307
|0.88
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|132.00
|22306.48
|614
|2006.05.22 17:59
|buy
|308
|0.88
|1.2822
|0.0000
|1.2837
|615
|2006.05.22 18:00
|t/p
|308
|0.88
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|132.00
|22438.48
|616
|2006.05.22 18:00
|close
|304
|0.44
|1.2844
|0.0000
|1.2863
|-17.60
|22420.88
|617
|2006.05.22 18:00
|buy
|309
|0.45
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|618
|2006.05.22 18:26
|buy
|310
|0.90
|1.2831
|0.0000
|1.2846
|619
|2006.05.22 18:59
|t/p
|310
|0.90
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|135.00
|22555.88
|620
|2006.05.22 18:59
|close
|309
|0.45
|1.2848
|0.0000
|1.2861
|9.00
|22564.88
|621
|2006.05.22 19:00
|buy
|311
|0.45
|1.2850
|0.0000
|1.2865
|622
|2006.05.22 19:00
|buy
|312
|0.90
|1.2834
|0.0000
|1.2849
|623
|2006.05.22 20:00
|t/p
|312
|0.90
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|135.00
|22699.88
|624
|2006.05.22 20:00
|close
|311
|0.45
|1.2850
|0.0000
|1.2865
|0.00
|22699.88
|625
|2006.05.22 20:15
|buy
|313
|0.45
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|626
|2006.05.22 20:15
|t/p
|313
|0.45
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|67.50
|22767.38
|627
|2006.05.22 20:15
|buy
|314
|0.46
|1.2881
|0.0000
|1.2896
|628
|2006.05.22 20:16
|buy
|315
|0.90
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|629
|2006.05.22 20:16
|t/p
|315
|0.90
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|135.00
|22902.38
|630
|2006.05.22 20:17
|buy
|316
|0.92
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|631
|2006.05.22 20:17
|t/p
|316
|0.92
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|138.00
|23040.38
|632
|2006.05.22 20:18
|buy
|317
|0.92
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|633
|2006.05.22 20:18
|t/p
|317
|0.92
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|138.00
|23178.38
|634
|2006.05.22 20:22
|buy
|318
|0.92
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|635
|2006.05.22 20:22
|t/p
|318
|0.92
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|138.00
|23316.38
|636
|2006.05.22 20:24
|buy
|319
|0.92
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|637
|2006.05.22 20:24
|t/p
|319
|0.92
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|138.00
|23454.38
|638
|2006.05.22 20:25
|buy
|320
|0.94
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|639
|2006.05.22 20:25
|t/p
|320
|0.94
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|141.00
|23595.38
|640
|2006.05.22 20:26
|buy
|321
|0.94
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|641
|2006.05.22 20:26
|t/p
|321
|0.94
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|141.00
|23736.38
|642
|2006.05.22 20:27
|buy
|322
|0.94
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|643
|2006.05.22 20:27
|t/p
|322
|0.94
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|141.00
|23877.38
|644
|2006.05.22 20:28
|buy
|323
|0.94
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|645
|2006.05.22 20:28
|t/p
|323
|0.94
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|141.00
|24018.38
|646
|2006.05.22 20:30
|buy
|324
|0.96
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|647
|2006.05.22 20:30
|t/p
|324
|0.96
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|144.00
|24162.38
|648
|2006.05.22 20:31
|buy
|325
|0.96
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|649
|2006.05.22 20:31
|t/p
|325
|0.96
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|144.00
|24306.38
|650
|2006.05.22 20:33
|buy
|326
|0.96
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|651
|2006.05.22 20:33
|t/p
|326
|0.96
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|144.00
|24450.38
|652
|2006.05.22 20:35
|buy
|327
|0.98
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|653
|2006.05.22 20:35
|t/p
|327
|0.98
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|147.00
|24597.38
|654
|2006.05.22 20:36
|buy
|328
|0.98
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|655
|2006.05.22 21:21
|t/p
|328
|0.98
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|147.00
|24744.38
|656
|2006.05.22 21:21
|close
|314
|0.46
|1.2869
|0.0000
|1.2896
|-55.20
|24689.18
|657
|2006.05.22 21:22
|buy
|329
|0.49
|1.2872
|0.0000
|1.2887
|658
|2006.05.23 01:18
|buy
|330
|0.98
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|659
|2006.05.23 01:31
|sell
|331
|0.49
|1.2852
|0.0000
|1.2837
|660
|2006.05.23 03:54
|sell
|332
|0.98
|1.2867
|0.0000
|1.2852
|661
|2006.05.23 04:24
|t/p
|330
|0.98
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|147.00
|24836.18
|662
|2006.05.23 04:24
|close
|329
|0.49
|1.2870
|0.0000
|1.2887
|-13.23
|24822.95
|663
|2006.05.23 04:30
|buy
|333
|0.49
|1.2867
|0.0000
|1.2882
|664
|2006.05.23 09:06
|t/p
|332
|0.98
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|147.00
|24969.95
|665
|2006.05.23 09:06
|buy
|334
|1.00
|1.2852
|0.0000
|1.2867
|666
|2006.05.23 09:06
|close
|331
|0.49
|1.2852
|0.0000
|1.2837
|0.00
|24969.95
|667
|2006.05.23 10:00
|buy
|335
|1.96
|1.2834
|0.0000
|1.2849
|668
|2006.05.23 10:54
|t/p
|335
|1.96
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|294.00
|25263.95
|669
|2006.05.23 10:54
|close
|334
|1.00
|1.2851
|0.0000
|1.2867
|-10.00
|25253.95
|670
|2006.05.23 10:54
|close
|333
|0.49
|1.2850
|0.0000
|1.2882
|-83.30
|25170.65
|671
|2006.05.23 11:15
|sell
|336
|0.50
|1.2851
|0.0000
|1.2836
|672
|2006.05.23 11:48
|t/p
|336
|0.50
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|75.00
|25245.65
|673
|2006.05.23 11:48
|sell
|337
|0.50
|1.2833
|0.0000
|1.2818
|674
|2006.05.23 12:21
|sell
|338
|1.00
|1.2848
|0.0000
|1.2833
|675
|2006.05.23 15:01
|t/p
|338
|1.00
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|150.00
|25395.65
|676
|2006.05.23 15:01
|close
|337
|0.50
|1.2833
|0.0000
|1.2818
|0.00
|25395.65
|677
|2006.05.23 17:00
|sell
|339
|0.51
|1.2827
|0.0000
|1.2812
|678
|2006.05.23 17:00
|sell
|340
|1.02
|1.2844
|0.0000
|1.2829
|679
|2006.05.23 17:08
|t/p
|340
|1.02
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|153.00
|25548.65
|680
|2006.05.23 17:08
|close
|339
|0.51
|1.2827
|0.0000
|1.2812
|0.00
|25548.65
|681
|2006.05.23 17:08
|sell
|341
|0.51
|1.2820
|0.0000
|1.2805
|682
|2006.05.23 17:12
|sell
|342
|1.02
|1.2835
|0.0000
|1.2820
|683
|2006.05.23 17:31
|sell
|343
|2.00
|1.2851
|0.0000
|1.2836
|684
|2006.05.23 20:14
|sell
|344
|3.92
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|685
|2006.05.23 20:31
|buy
|345
|0.50
|1.2867
|0.0000
|1.2882
|686
|2006.05.23 20:59
|t/p
|344
|3.92
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|588.00
|26136.65
|687
|2006.05.23 20:59
|close
|343
|2.00
|1.2854
|0.0000
|1.2836
|-60.00
|26076.65
|688
|2006.05.23 21:00
|close
|342
|1.02
|1.2854
|0.0000
|1.2820
|-193.80
|25882.85
|689
|2006.05.23 21:00
|close
|341
|0.51
|1.2872
|0.0000
|1.2805
|-265.20
|25617.65
|690
|2006.05.23 22:00
|buy
|346
|1.02
|1.2852
|0.0000
|1.2867
|691
|2006.05.23 22:59
|sell
|347
|0.51
|1.2843
|0.0000
|1.2828
|692
|2006.05.23 23:00
|t/p
|347
|0.51
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|76.50
|25694.15
|693
|2006.05.23 23:00
|buy
|348
|2.00
|1.2817
|0.0000
|1.2832
|694
|2006.05.23 23:00
|sell
|349
|0.50
|1.2815
|0.0000
|1.2800
|695
|2006.05.24 00:00
|t/p
|349
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|77.45
|25771.60
|696
|2006.05.24 00:00
|buy
|350
|3.84
|1.2785
|0.0000
|1.2800
|697
|2006.05.24 00:00
|sell
|351
|0.48
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|698
|2006.05.24 02:13
|sell
|352
|1.00
|1.2799
|0.0000
|1.2784
|699
|2006.05.24 02:14
|t/p
|350
|3.84
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|576.00
|26347.60
|700
|2006.05.24 02:14
|close
|348
|2.00
|1.2804
|0.0000
|1.2832
|-274.00
|26073.60
|701
|2006.05.24 02:17
|close
|346
|1.02
|1.2794
|0.0000
|1.2867
|-598.75
|25474.85
|702
|2006.05.24 02:17
|close
|345
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2882
|-348.50
|25126.35
|703
|2006.05.24 02:53
|t/p
|352
|1.00
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|150.00
|25276.35
|704
|2006.05.24 02:53
|close
|351
|0.48
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|0.00
|25276.35
|705
|2006.05.24 02:53
|sell
|353
|0.51
|1.2785
|0.0000
|1.2770
|706
|2006.05.24 04:22
|sell
|354
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2785
|707
|2006.05.24 05:16
|buy
|355
|0.51
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|708
|2006.05.24 07:31
|t/p
|354
|1.00
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|150.00
|25426.35
|709
|2006.05.24 07:31
|close
|353
|0.51
|1.2783
|0.0000
|1.2770
|10.20
|25436.55
|710
|2006.05.24 07:33
|sell
|356
|0.51
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|711
|2006.05.24 07:34
|buy
|357
|1.02
|1.2779
|0.0000
|1.2794
|712
|2006.05.24 08:27
|t/p
|357
|1.02
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|153.00
|25589.55
|713
|2006.05.24 08:27
|close
|355
|0.51
|1.2794
|0.0000
|1.2811
|-10.20
|25579.35
|714
|2006.05.24 08:52
|sell
|358
|1.02
|1.2800
|0.0000
|1.2785
|715
|2006.05.24 08:59
|t/p
|358
|1.02
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|153.00
|25732.35
|716
|2006.05.24 08:59
|close
|356
|0.51
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|0.00
|25732.35
|717
|2006.05.24 09:30
|buy
|359
|0.51
|1.2819
|0.0000
|1.2834
|718
|2006.05.24 09:44
|t/p
|359
|0.51
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|76.50
|25808.85
|719
|2006.05.24 09:44
|buy
|360
|0.52
|1.2839
|0.0000
|1.2854
|720
|2006.05.24 09:45
|buy
|361
|1.02
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|721
|2006.05.24 09:45
|t/p
|361
|1.02
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|153.00
|25961.85
|722
|2006.05.24 09:47
|buy
|362
|1.04
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|723
|2006.05.24 09:47
|t/p
|362
|1.04
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|156.00
|26117.85
|724
|2006.05.24 09:48
|buy
|363
|1.04
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|725
|2006.05.24 09:48
|t/p
|363
|1.04
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|156.00
|26273.85
|726
|2006.05.24 09:49
|buy
|364
|1.04
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|727
|2006.05.24 09:49
|t/p
|364
|1.04
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|156.00
|26429.85
|728
|2006.05.24 09:50
|buy
|365
|1.06
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|729
|2006.05.24 09:51
|t/p
|365
|1.06
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|159.00
|26588.85
|730
|2006.05.24 09:51
|close
|360
|0.52
|1.2840
|0.0000
|1.2854
|5.20
|26594.05
|731
|2006.05.24 09:53
|buy
|366
|0.53
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|732
|2006.05.24 10:00
|t/p
|366
|0.53
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|79.50
|26673.55
|733
|2006.05.24 10:00
|buy
|367
|0.53
|1.2842
|0.0000
|1.2857
|734
|2006.05.24 10:04
|t/p
|367
|0.53
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|79.50
|26753.05
|735
|2006.05.24 10:04
|buy
|368
|0.54
|1.2862
|0.0000
|1.2877
|736
|2006.05.24 10:16
|buy
|369
|1.06
|1.2847
|0.0000
|1.2862
|737
|2006.05.24 12:30
|t/p
|369
|1.06
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|159.00
|26912.05
|738
|2006.05.24 12:30
|close
|368
|0.54
|1.2863
|0.0000
|1.2877
|5.40
|26917.45
|739
|2006.05.24 12:30
|buy
|370
|0.54
|1.2863
|0.0000
|1.2878
|740
|2006.05.24 14:46
|t/p
|370
|0.54
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|81.00
|26998.45
|741
|2006.05.24 14:46
|buy
|371
|0.54
|1.2882
|0.0000
|1.2897
|742
|2006.05.24 14:58
|buy
|372
|1.08
|1.2865
|0.0000
|1.2880
|743
|2006.05.24 15:11
|buy
|373
|2.12
|1.2850
|0.0000
|1.2865
|744
|2006.05.24 15:34
|sell
|374
|0.53
|1.2848
|0.0000
|1.2833
|745
|2006.05.24 15:59
|t/p
|373
|2.12
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|318.00
|27316.45
|746
|2006.05.24 15:59
|close
|372
|1.08
|1.2870
|0.0000
|1.2880
|54.00
|27370.45
|747
|2006.05.24 15:59
|sell
|375
|1.08
|1.2870
|0.0000
|1.2855
|748
|2006.05.24 16:00
|close
|371
|0.54
|1.2870
|0.0000
|1.2897
|-64.80
|27305.65
|749
|2006.05.24 16:00
|t/p
|375
|1.08
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|162.00
|27467.65
|750
|2006.05.24 16:00
|close
|374
|0.53
|1.2842
|0.0000
|1.2833
|31.80
|27499.45
|751
|2006.05.24 16:00
|sell
|376
|0.55
|1.2828
|0.0000
|1.2813
|752
|2006.05.24 17:00
|t/p
|376
|0.55
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|82.50
|27581.95
|753
|2006.05.24 17:00
|sell
|377
|0.55
|1.2760
|0.0000
|1.2745
|754
|2006.05.24 17:03
|sell
|378
|1.10
|1.2776
|0.0000
|1.2761
|755
|2006.05.24 17:06
|t/p
|378
|1.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|165.00
|27746.95
|756
|2006.05.24 17:06
|close
|377
|0.55
|1.2761
|0.0000
|1.2745
|-5.50
|27741.45
|757
|2006.05.24 17:06
|sell
|379
|0.55
|1.2760
|0.0000
|1.2745
|758
|2006.05.24 18:00
|t/p
|379
|0.55
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|82.50
|27823.95
|759
|2006.05.24 18:00
|sell
|380
|0.56
|1.2743
|0.0000
|1.2728
|760
|2006.05.24 19:38
|sell
|381
|1.10
|1.2760
|0.0000
|1.2745
|761
|2006.05.24 20:16
|buy
|382
|0.55
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|762
|2006.05.24 20:30
|sell
|383
|2.20
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|763
|2006.05.24 21:46
|t/p
|382
|0.55
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|82.50
|27906.45
|764
|2006.05.24 23:00
|t/p
|383
|2.20
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|330.00
|28236.45
|765
|2006.05.24 23:00
|close
|381
|1.10
|1.2755
|0.0000
|1.2745
|55.00
|28291.45
|766
|2006.05.24 23:00
|close
|380
|0.56
|1.2756
|0.0000
|1.2728
|-72.80
|28218.65
|767
|2006.05.24 23:00
|sell
|384
|0.56
|1.2755
|0.0000
|1.2740
|768
|2006.05.25 01:00
|sell
|385
|1.12
|1.2771
|0.0000
|1.2756
|769
|2006.05.25 04:00
|t/p
|385
|1.12
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|168.00
|28386.65
|770
|2006.05.25 04:00
|close
|384
|0.56
|1.2755
|0.0000
|1.2740
|8.24
|28394.89
|771
|2006.05.25 04:15
|buy
|386
|0.57
|1.2751
|0.0000
|1.2766
|772
|2006.05.25 06:45
|sell
|387
|0.57
|1.2753
|0.0000
|1.2738
|773
|2006.05.25 08:05
|t/p
|386
|0.57
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|85.50
|28480.39
|774
|2006.05.25 08:11
|sell
|388
|1.14
|1.2768
|0.0000
|1.2753
|775
|2006.05.25 08:52
|sell
|389
|2.24
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|776
|2006.05.25 08:59
|t/p
|389
|2.24
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|336.00
|28816.39
|777
|2006.05.25 08:59
|close
|388
|1.14
|1.2766
|0.0000
|1.2753
|22.80
|28839.19
|778
|2006.05.25 09:00
|close
|387
|0.57
|1.2767
|0.0000
|1.2738
|-79.80
|28759.39
|779
|2006.05.25 10:15
|buy
|390
|0.58
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|780
|2006.05.25 10:42
|t/p
|390
|0.58
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|87.00
|28846.39
|781
|2006.05.25 10:42
|buy
|391
|0.58
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|782
|2006.05.25 10:59
|buy
|392
|1.14
|1.2769
|0.0000
|1.2784
|783
|2006.05.25 11:00
|t/p
|392
|1.14
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|171.00
|29017.39
|784
|2006.05.25 11:00
|close
|391
|0.58
|1.2785
|0.0000
|1.2810
|-58.00
|28959.39
|785
|2006.05.25 11:01
|buy
|393
|0.58
|1.2789
|0.0000
|1.2804
|786
|2006.05.25 13:15
|buy
|394
|1.16
|1.2774
|0.0000
|1.2789
|787
|2006.05.25 14:05
|buy
|395
|2.28
|1.2758
|0.0000
|1.2773
|788
|2006.05.25 14:30
|sell
|396
|0.58
|1.2762
|0.0000
|1.2747
|789
|2006.05.25 14:30
|t/p
|395
|2.28
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|342.00
|29301.39
|790
|2006.05.25 14:30
|close
|394
|1.16
|1.2774
|0.0000
|1.2789
|0.00
|29301.39
|791
|2006.05.25 14:30
|close
|393
|0.58
|1.2773
|0.0000
|1.2804
|-92.80
|29208.59
|792
|2006.05.25 14:30
|sell
|397
|1.16
|1.2779
|0.0000
|1.2764
|793
|2006.05.25 14:39
|sell
|398
|2.32
|1.2794
|0.0000
|1.2779
|794
|2006.05.25 14:46
|buy
|399
|0.59
|1.2783
|0.0000
|1.2798
|795
|2006.05.25 14:46
|t/p
|398
|2.32
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|348.00
|29556.59
|796
|2006.05.25 14:46
|close
|397
|1.16
|1.2778
|0.0000
|1.2764
|11.59
|29568.18
|797
|2006.05.25 14:46
|close
|396
|0.58
|1.2779
|0.0000
|1.2747
|-98.60
|29469.58
|798
|2006.05.25 14:53
|buy
|400
|1.18
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|799
|2006.05.25 15:44
|t/p
|400
|1.18
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|177.00
|29646.58
|800
|2006.05.25 15:44
|close
|399
|0.59
|1.2783
|0.0000
|1.2798
|0.00
|29646.58
|801
|2006.05.25 16:15
|buy
|401
|0.59
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|802
|2006.05.25 16:59
|t/p
|401
|0.59
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|88.50
|29735.08
|803
|2006.05.25 20:45
|buy
|402
|0.59
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|804
|2006.05.25 20:45
|t/p
|402
|0.59
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|88.50
|29823.58
|805
|2006.05.25 20:45
|buy
|403
|0.60
|1.2814
|0.0000
|1.2829
|806
|2006.05.25 20:46
|buy
|404
|1.18
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|807
|2006.05.25 20:46
|t/p
|404
|1.18
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|177.00
|30000.58
|808
|2006.05.25 20:48
|buy
|405
|1.20
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|809
|2006.05.25 20:48
|t/p
|405
|1.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|180.00
|30180.58
|810
|2006.05.25 20:51
|buy
|406
|1.20
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|811
|2006.05.25 20:51
|t/p
|406
|1.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|180.00
|30360.58
|812
|2006.05.25 20:52
|buy
|407
|1.20
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|813
|2006.05.25 20:52
|t/p
|407
|1.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|180.00
|30540.58
|814
|2006.05.25 20:59
|buy
|408
|1.22
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|815
|2006.05.25 20:59
|t/p
|408
|1.22
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|183.00
|30723.58
|816
|2006.05.25 20:59
|buy
|409
|1.22
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|817
|2006.05.25 21:00
|t/p
|409
|1.22
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|183.00
|30906.58
|818
|2006.05.25 21:00
|close
|403
|0.60
|1.2806
|0.0000
|1.2829
|-48.00
|30858.58
|819
|2006.05.25 21:02
|buy
|410
|0.62
|1.2806
|0.0000
|1.2821
|820
|2006.05.25 21:18
|buy
|411
|1.24
|1.2791
|0.0000
|1.2806
|821
|2006.05.25 21:59
|t/p
|411
|1.24
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|186.00
|31044.58
|822
|2006.05.25 21:59
|close
|410
|0.62
|1.2807
|0.0000
|1.2821
|6.20
|31050.78
|823
|2006.05.25 22:00
|buy
|412
|0.62
|1.2809
|0.0000
|1.2824
|824
|2006.05.25 22:00
|buy
|413
|1.24
|1.2792
|0.0000
|1.2807
|825
|2006.05.25 23:33
|t/p
|413
|1.24
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|186.00
|31236.78
|826
|2006.05.25 23:33
|close
|412
|0.62
|1.2808
|0.0000
|1.2824
|-6.20
|31230.58
|827
|2006.05.25 23:45
|buy
|414
|0.62
|1.2807
|0.0000
|1.2822
|828
|2006.05.25 23:54
|t/p
|414
|0.62
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|93.00
|31323.58
|829
|2006.05.25 23:54
|buy
|415
|0.63
|1.2825
|0.0000
|1.2840
|830
|2006.05.25 23:56
|buy
|416
|1.24
|1.2807
|0.0000
|1.2822
|831
|2006.05.26 00:59
|t/p
|416
|1.24
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|177.31
|31500.89
|832
|2006.05.26 00:59
|close
|415
|0.63
|1.2829
|0.0000
|1.2840
|20.79
|31521.68
|833
|2006.05.26 01:00
|buy
|417
|0.63
|1.2830
|0.0000
|1.2845
|834
|2006.05.26 01:00
|buy
|418
|1.26
|1.2810
|0.0000
|1.2825
|835
|2006.05.26 03:59
|sell
|419
|0.62
|1.2795
|0.0000
|1.2780
|836
|2006.05.26 04:00
|t/p
|419
|0.62
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|93.00
|31614.68
|837
|2006.05.26 04:00
|buy
|420
|2.48
|1.2780
|0.0000
|1.2795
|838
|2006.05.26 04:00
|sell
|421
|0.62
|1.2778
|0.0000
|1.2763
|839
|2006.05.26 09:17
|sell
|422
|1.26
|1.2793
|0.0000
|1.2778
|840
|2006.05.26 09:29
|t/p
|420
|2.48
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|372.00
|31986.68
|841
|2006.05.26 09:29
|close
|418
|1.26
|1.2796
|0.0000
|1.2825
|-176.40
|31810.28
|842
|2006.05.26 09:29
|close
|417
|0.63
|1.2795
|0.0000
|1.2845
|-220.50
|31589.78
|843
|2006.05.26 09:57
|sell
|423
|2.48
|1.2810
|0.0000
|1.2795
|844
|2006.05.26 09:59
|t/p
|423
|2.48
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|372.00
|31961.78
|845
|2006.05.26 09:59
|close
|422
|1.26
|1.2782
|0.0000
|1.2778
|138.60
|32100.38
|846
|2006.05.26 10:00
|close
|421
|0.62
|1.2783
|0.0000
|1.2763
|-31.00
|32069.38
|847
|2006.05.26 10:16
|buy
|424
|0.64
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|848
|2006.05.26 14:01
|buy
|425
|1.28
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|849
|2006.05.26 14:32
|t/p
|425
|1.28
|1.2820
|0.0000
|1.2820
|192.00
|32261.38
|850
|2006.05.26 14:32
|close
|424
|0.64
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|0.00
|32261.38
|851
|2006.05.26 14:45
|buy
|426
|0.65
|1.2817
|0.0000
|1.2832
|852
|2006.05.26 15:21
|buy
|427
|1.28
|1.2801
|0.0000
|1.2816
|853
|2006.05.26 15:59
|sell
|428
|0.64
|1.2787
|0.0000
|1.2772
|854
|2006.05.26 15:59
|t/p
|427
|1.28
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|192.00
|32453.38
|855
|2006.05.26 15:59
|close
|426
|0.65
|1.2816
|0.0000
|1.2832
|-6.50
|32446.88
|856
|2006.05.26 15:59
|sell
|429
|1.28
|1.2816
|0.0000
|1.2801
|857
|2006.05.26 16:00
|t/p
|428
|0.64
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|96.00
|32542.88
|858
|2006.05.26 16:00
|t/p
|429
|1.28
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|192.00
|32734.88
|859
|2006.05.26 16:00
|sell
|430
|0.65
|1.2734
|0.0000
|1.2719
|860
|2006.05.26 18:30
|buy
|431
|0.65
|1.2737
|0.0000
|1.2752
|861
|2006.05.26 19:00
|buy
|432
|1.30
|1.2720
|0.0000
|1.2735
|862
|2006.05.26 22:50
|t/p
|432
|1.30
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|195.00
|32929.88
|863
|2006.05.26 22:50
|close
|431
|0.65
|1.2739
|0.0000
|1.2752
|13.00
|32942.88
|864
|2006.05.29 02:01
|sell
|433
|1.32
|1.2751
|0.0000
|1.2736
|865
|2006.05.29 03:00
|buy
|434
|0.66
|1.2751
|0.0000
|1.2766
|866
|2006.05.29 12:13
|t/p
|434
|0.66
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|99.00
|33041.88
|867
|2006.05.29 12:13
|buy
|435
|0.65
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|868
|2006.05.29 12:13
|sell
|436
|2.60
|1.2766
|0.0000
|1.2751
|869
|2006.05.29 17:06
|buy
|437
|1.32
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|870
|2006.05.29 18:00
|t/p
|436
|2.60
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|390.00
|33431.88
|871
|2006.05.29 18:00
|close
|433
|1.32
|1.2739
|0.0000
|1.2736
|158.40
|33590.28
|872
|2006.05.29 18:02
|buy
|438
|2.64
|1.2738
|0.0000
|1.2753
|873
|2006.05.29 18:02
|close
|430
|0.65
|1.2738
|0.0000
|1.2719
|-22.81
|33567.47
|874
|2006.05.29 19:55
|t/p
|438
|2.64
|1.2753
|0.0000
|1.2753
|396.00
|33963.47
|875
|2006.05.29 19:55
|close
|437
|1.32
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|0.00
|33963.47
|876
|2006.05.29 19:55
|close
|435
|0.65
|1.2752
|0.0000
|1.2783
|-104.00
|33859.47
|877
|2006.05.29 22:16
|buy
|439
|0.68
|1.2751
|0.0000
|1.2766
|878
|2006.05.30 04:00
|t/p
|439
|0.68
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|97.24
|33956.70
|879
|2006.05.30 04:16
|buy
|440
|0.68
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|880
|2006.05.30 04:47
|t/p
|440
|0.68
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|102.00
|34058.70
|881
|2006.05.30 04:47
|buy
|441
|0.68
|1.2791
|0.0000
|1.2806
|882
|2006.05.30 04:48
|buy
|442
|1.36
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|883
|2006.05.30 04:48
|t/p
|442
|1.36
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|204.00
|34262.70
|884
|2006.05.30 04:49
|buy
|443
|1.36
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|885
|2006.05.30 04:50
|t/p
|443
|1.36
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|204.00
|34466.70
|886
|2006.05.30 04:50
|close
|441
|0.68
|1.2788
|0.0000
|1.2806
|-20.40
|34446.30
|887
|2006.05.30 04:51
|buy
|444
|0.69
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|888
|2006.05.30 04:51
|t/p
|444
|0.69
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|103.50
|34549.80
|889
|2006.05.30 04:51
|buy
|445
|0.69
|1.2792
|0.0000
|1.2807
|890
|2006.05.30 04:53
|buy
|446
|1.38
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|891
|2006.05.30 04:53
|t/p
|446
|1.38
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|207.00
|34756.80
|892
|2006.05.30 04:54
|buy
|447
|1.38
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|893
|2006.05.30 04:54
|t/p
|447
|1.38
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|207.00
|34963.80
|894
|2006.05.30 04:55
|buy
|448
|1.40
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|895
|2006.05.30 04:55
|t/p
|448
|1.40
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|210.00
|35173.80
|896
|2006.05.30 04:57
|buy
|449
|1.40
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|897
|2006.05.30 04:57
|t/p
|449
|1.40
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|210.00
|35383.80
|898
|2006.05.30 04:58
|buy
|450
|1.40
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|899
|2006.05.30 04:58
|t/p
|450
|1.40
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|210.00
|35593.80
|900
|2006.05.30 04:59
|buy
|451
|1.42
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|901
|2006.05.30 04:59
|t/p
|451
|1.42
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|213.00
|35806.80
|902
|2006.05.30 04:59
|buy
|452
|1.42
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|903
|2006.05.30 05:00
|t/p
|452
|1.42
|1.2788
|0.0000
|1.2788
|213.00
|36019.80
|904
|2006.05.30 05:00
|close
|445
|0.69
|1.2804
|0.0000
|1.2807
|82.80
|36102.60
|905
|2006.05.30 05:00
|buy
|453
|0.72
|1.2804
|0.0000
|1.2819
|906
|2006.05.30 08:05
|t/p
|453
|0.72
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|108.00
|36210.60
|907
|2006.05.30 08:05
|buy
|454
|0.72
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|908
|2006.05.30 08:17
|t/p
|454
|0.72
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|108.00
|36318.60
|909
|2006.05.30 08:17
|buy
|455
|0.73
|1.2840
|0.0000
|1.2855
|910
|2006.05.30 08:59
|buy
|456
|1.44
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|911
|2006.05.30 09:01
|t/p
|456
|1.44
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|216.00
|36534.60
|912
|2006.05.30 09:01
|close
|455
|0.73
|1.2839
|0.0000
|1.2855
|-7.30
|36527.30
|913
|2006.05.30 09:01
|buy
|457
|0.73
|1.2840
|0.0000
|1.2855
|914
|2006.05.30 09:06
|t/p
|457
|0.73
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|109.50
|36636.80
|915
|2006.05.30 09:06
|buy
|458
|0.73
|1.2862
|0.0000
|1.2877
|916
|2006.05.30 09:29
|buy
|459
|1.46
|1.2847
|0.0000
|1.2862
|917
|2006.05.30 11:50
|t/p
|459
|1.46
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|219.00
|36855.80
|918
|2006.05.30 11:50
|close
|458
|0.73
|1.2863
|0.0000
|1.2877
|7.30
|36863.10
|919
|2006.05.30 11:51
|buy
|460
|0.74
|1.2859
|0.0000
|1.2874
|920
|2006.05.30 12:00
|t/p
|460
|0.74
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|111.00
|36974.10
|921
|2006.05.30 12:15
|buy
|461
|0.74
|1.2876
|0.0000
|1.2891
|922
|2006.05.30 14:00
|buy
|462
|1.46
|1.2839
|0.0000
|1.2854
|923
|2006.05.30 14:15
|sell
|463
|0.73
|1.2836
|0.0000
|1.2821
|924
|2006.05.30 15:05
|buy
|464
|2.92
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|925
|2006.05.30 15:05
|t/p
|463
|0.73
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|109.50
|37083.60
|926
|2006.05.30 15:05
|sell
|465
|0.72
|1.2818
|0.0000
|1.2803
|927
|2006.05.30 15:19
|sell
|466
|1.48
|1.2833
|0.0000
|1.2818
|928
|2006.05.30 15:19
|t/p
|464
|2.92
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|438.00
|37521.60
|929
|2006.05.30 15:19
|close
|462
|1.46
|1.2839
|0.0000
|1.2854
|0.00
|37521.60
|930
|2006.05.30 15:19
|close
|461
|0.74
|1.2838
|0.0000
|1.2891
|-281.20
|37240.40
|931
|2006.05.30 15:21
|sell
|467
|2.92
|1.2849
|0.0000
|1.2834
|932
|2006.05.30 15:54
|sell
|468
|5.76
|1.2865
|0.0000
|1.2850
|933
|2006.05.30 15:59
|t/p
|467
|2.92
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|438.00
|37678.40
|934
|2006.05.30 15:59
|t/p
|468
|5.76
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|864.00
|38542.40
|935
|2006.05.30 15:59
|close
|466
|1.48
|1.2829
|0.0000
|1.2818
|59.20
|38601.60
|936
|2006.05.30 16:00
|close
|465
|0.72
|1.2830
|0.0000
|1.2803
|-86.40
|38515.20
|937
|2006.05.30 16:00
|sell
|469
|0.77
|1.2863
|0.0000
|1.2848
|938
|2006.05.30 16:02
|sell
|470
|1.54
|1.2878
|0.0000
|1.2863
|939
|2006.05.30 16:05
|sell
|471
|3.04
|1.2899
|0.0000
|1.2884
|940
|2006.05.30 16:06
|t/p
|471
|3.04
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|456.00
|38971.20
|941
|2006.05.30 16:06
|sell
|472
|3.08
|1.2896
|0.0000
|1.2881
|942
|2006.05.30 16:07
|t/p
|472
|3.08
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|462.00
|39433.20
|943
|2006.05.30 16:07
|sell
|473
|3.12
|1.2898
|0.0000
|1.2883
|944
|2006.05.30 16:08
|t/p
|473
|3.12
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|468.00
|39901.20
|945
|2006.05.30 16:08
|sell
|474
|3.12
|1.2901
|0.0000
|1.2886
|946
|2006.05.30 16:09
|t/p
|474
|3.12
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|468.00
|40369.20
|947
|2006.05.30 16:09
|sell
|475
|3.16
|1.2902
|0.0000
|1.2887
|948
|2006.05.30 16:10
|t/p
|475
|3.16
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|474.00
|40843.20
|949
|2006.05.30 16:10
|sell
|476
|3.20
|1.2901
|0.0000
|1.2886
|950
|2006.05.30 16:11
|t/p
|476
|3.20
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|480.00
|41323.20
|951
|2006.05.30 16:11
|sell
|477
|3.24
|1.2901
|0.0000
|1.2886
|952
|2006.05.30 16:12
|t/p
|477
|3.24
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|486.00
|41809.20
|953
|2006.05.30 16:12
|sell
|478
|3.28
|1.2896
|0.0000
|1.2881
|954
|2006.05.30 16:13
|t/p
|478
|3.28
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|492.00
|42301.20
|955
|2006.05.30 16:16
|buy
|479
|0.84
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|956
|2006.05.30 16:28
|t/p
|479
|0.84
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|126.00
|42427.20
|957
|2006.05.30 16:28
|buy
|480
|0.84
|1.2899
|0.0000
|1.2914
|958
|2006.05.30 16:28
|sell
|481
|3.36
|1.2897
|0.0000
|1.2882
|959
|2006.05.30 16:29
|t/p
|481
|3.36
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|504.00
|42931.20
|960
|2006.05.30 16:29
|buy
|482
|1.70
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|961
|2006.05.30 16:29
|t/p
|482
|1.70
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|255.00
|43186.20
|962
|2006.05.30 16:29
|sell
|483
|3.40
|1.2897
|0.0000
|1.2882
|963
|2006.05.30 16:30
|t/p
|483
|3.40
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|510.00
|43696.20
|964
|2006.05.30 16:30
|buy
|484
|1.74
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|965
|2006.05.30 16:30
|t/p
|484
|1.74
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|261.00
|43957.20
|966
|2006.05.30 16:30
|sell
|485
|3.48
|1.2901
|0.0000
|1.2886
|967
|2006.05.30 16:32
|t/p
|485
|3.48
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|522.00
|44479.20
|968
|2006.05.30 16:32
|buy
|486
|1.76
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|969
|2006.05.30 16:32
|t/p
|486
|1.76
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|264.00
|44743.20
|970
|2006.05.30 16:32
|sell
|487
|3.52
|1.2899
|0.0000
|1.2884
|971
|2006.05.30 16:33
|t/p
|487
|3.52
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|528.00
|45271.20
|972
|2006.05.30 16:33
|buy
|488
|1.80
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|973
|2006.05.30 16:33
|t/p
|488
|1.80
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|270.00
|45541.20
|974
|2006.05.30 16:33
|sell
|489
|3.60
|1.2897
|0.0000
|1.2882
|975
|2006.05.30 16:34
|t/p
|489
|3.60
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|540.00
|46081.20
|976
|2006.05.30 16:34
|buy
|490
|1.82
|1.2880
|0.0000
|1.2895
|977
|2006.05.30 16:37
|sell
|491
|3.68
|1.2895
|0.0000
|1.2880
|978
|2006.05.30 16:59
|t/p
|491
|3.68
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|552.00
|46633.20
|979
|2006.05.30 16:59
|close
|470
|1.54
|1.2876
|0.0000
|1.2863
|30.80
|46664.00
|980
|2006.05.30 17:00
|close
|469
|0.77
|1.2877
|0.0000
|1.2848
|-107.80
|46556.20
|981
|2006.05.30 17:55
|buy
|492
|3.68
|1.2865
|0.0000
|1.2880
|982
|2006.05.30 17:59
|t/p
|492
|3.68
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|552.00
|47108.20
|983
|2006.05.30 17:59
|close
|490
|1.82
|1.2888
|0.0000
|1.2895
|145.60
|47253.80
|984
|2006.05.30 18:00
|close
|480
|0.84
|1.2887
|0.0000
|1.2914
|-100.80
|47153.00
|985
|2006.05.30 18:00
|buy
|493
|0.94
|1.2869
|0.0000
|1.2884
|986
|2006.05.30 18:30
|sell
|494
|0.94
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|987
|2006.05.30 18:41
|t/p
|493
|0.94
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|141.00
|47294.00
|988
|2006.05.30 18:51
|sell
|495
|1.88
|1.2888
|0.0000
|1.2873
|989
|2006.05.30 18:59
|t/p
|495
|1.88
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|282.00
|47576.00
|990
|2006.05.30 18:59
|close
|494
|0.94
|1.2869
|0.0000
|1.2858
|37.60
|47613.60
|991
|2006.05.30 19:00
|buy
|496
|0.95
|1.2869
|0.0000
|1.2884
|992
|2006.05.30 19:00
|t/p
|496
|0.95
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|142.50
|47756.10
|993
|2006.05.30 19:00
|buy
|497
|0.96
|1.2887
|0.0000
|1.2902
|994
|2006.05.30 19:39
|buy
|498
|1.90
|1.2872
|0.0000
|1.2887
|995
|2006.05.31 00:00
|sell
|499
|0.95
|1.2870
|0.0000
|1.2855
|996
|2006.05.31 03:00
|t/p
|499
|0.95
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|142.50
|47898.60
|997
|2006.05.31 03:00
|buy
|500
|3.76
|1.2850
|0.0000
|1.2865
|998
|2006.05.31 03:25
|t/p
|500
|3.76
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|564.00
|48462.60
|999
|2006.05.31 03:25
|close
|498
|1.90
|1.2866
|0.0000
|1.2887
|-127.30
|48335.30
|1000
|2006.05.31 03:25
|close
|497
|0.96
|1.2866
|0.0000
|1.2902
|-208.33
|48126.98
|1001
|2006.05.31 04:00
|sell
|501
|0.96
|1.2849
|0.0000
|1.2834
|1002
|2006.05.31 04:45
|sell
|502
|1.92
|1.2865
|0.0000
|1.2850
|1003
|2006.05.31 07:00
|buy
|503
|0.96
|1.2868
|0.0000
|1.2883
|1004
|2006.05.31 08:19
|t/p
|503
|0.96
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|144.00
|48270.98
|1005
|2006.05.31 08:19
|sell
|504
|3.80
|1.2885
|0.0000
|1.2870
|1006
|2006.05.31 08:30
|buy
|505
|0.96
|1.2881
|0.0000
|1.2896
|1007
|2006.05.31 09:20
|t/p
|505
|0.96
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|144.00
|48414.98
|1008
|2006.05.31 10:45
|buy
|506
|0.97
|1.2872
|0.0000
|1.2887
|1009
|2006.05.31 11:00
|t/p
|504
|3.80
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|570.00
|48984.98
|1010
|2006.05.31 11:00
|close
|502
|1.92
|1.2868
|0.0000
|1.2850
|-57.60
|48927.38
|1011
|2006.05.31 11:00
|close
|501
|0.96
|1.2869
|0.0000
|1.2834
|-192.00
|48735.38
|1012
|2006.05.31 13:30
|sell
|507
|0.97
|1.2861
|0.0000
|1.2846
|1013
|2006.05.31 13:59
|sell
|508
|1.94
|1.2880
|0.0000
|1.2865
|1014
|2006.05.31 14:06
|t/p
|508
|1.94
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|291.00
|49026.38
|1015
|2006.05.31 14:06
|close
|507
|0.97
|1.2865
|0.0000
|1.2846
|-38.79
|48987.59
|1016
|2006.05.31 14:45
|sell
|509
|0.98
|1.2857
|0.0000
|1.2842
|1017
|2006.05.31 14:45
|buy
|510
|1.96
|1.2856
|0.0000
|1.2871
|1018
|2006.05.31 15:11
|t/p
|510
|1.96
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|294.00
|49281.59
|1019
|2006.05.31 15:11
|close
|506
|0.97
|1.2872
|0.0000
|1.2887
|0.00
|49281.59
|1020
|2006.05.31 15:11
|sell
|511
|1.96
|1.2872
|0.0000
|1.2857
|1021
|2006.05.31 15:30
|t/p
|511
|1.96
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|294.00
|49575.59
|1022
|2006.05.31 15:30
|close
|509
|0.98
|1.2855
|0.0000
|1.2842
|19.60
|49595.19
|1023
|2006.05.31 15:30
|sell
|512
|0.99
|1.2854
|0.0000
|1.2839
|1024
|2006.05.31 17:00
|t/p
|512
|0.99
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|148.50
|49743.69
|1025
|2006.05.31 17:00
|sell
|513
|0.99
|1.2837
|0.0000
|1.2822
|1026
|2006.05.31 17:01
|sell
|514
|1.98
|1.2853
|0.0000
|1.2838
|1027
|2006.05.31 17:13
|t/p
|514
|1.98
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|297.00
|50040.69
|1028
|2006.05.31 17:13
|close
|513
|0.99
|1.2838
|0.0000
|1.2822
|-9.90
|50030.79
|1029
|2006.05.31 17:13
|sell
|515
|1.00
|1.2837
|0.0000
|1.2822
|1030
|2006.05.31 21:00
|t/p
|515
|1.00
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|150.00
|50180.79
|1031
|2006.05.31 21:00
|sell
|516
|1.00
|1.2808
|0.0000
|1.2793
|1032
|2006.06.01 03:00
|t/p
|516
|1.00
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|164.71
|50345.50
|1033
|2006.06.01 03:00
|sell
|517
|1.01
|1.2791
|0.0000
|1.2776
|1034
|2006.06.01 06:00
|t/p
|517
|1.01
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|151.50
|50497.00
|1035
|2006.06.01 06:00
|sell
|518
|1.01
|1.2764
|0.0000
|1.2749
|1036
|2006.06.01 07:54
|sell
|519
|2.02
|1.2779
|0.0000
|1.2764
|1037
|2006.06.01 09:12
|t/p
|519
|2.02
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|303.00
|50800.00
|1038
|2006.06.01 09:12
|close
|518
|1.01
|1.2763
|0.0000
|1.2749
|10.10
|50810.10
|1039
|2006.06.01 09:19
|sell
|520
|1.02
|1.2760
|0.0000
|1.2745
|1040
|2006.06.01 09:46
|sell
|521
|2.02
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|1041
|2006.06.01 10:08
|sell
|522
|4.00
|1.2790
|0.0000
|1.2775
|1042
|2006.06.01 10:59
|buy
|523
|1.02
|1.2778
|0.0000
|1.2793
|1043
|2006.06.01 11:04
|t/p
|523
|1.02
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|153.00
|50963.10
|1044
|2006.06.01 11:04
|buy
|524
|1.00
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|1045
|2006.06.01 11:47
|buy
|525
|2.04
|1.2780
|0.0000
|1.2795
|1046
|2006.06.01 12:02
|t/p
|522
|4.00
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|600.00
|51563.10
|1047
|2006.06.01 12:02
|close
|521
|2.02
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|0.00
|51563.10
|1048
|2006.06.01 12:02
|close
|520
|1.02
|1.2775
|0.0000
|1.2745
|-153.00
|51410.10
|1049
|2006.06.01 13:00
|buy
|526
|4.04
|1.2761
|0.0000
|1.2776
|1050
|2006.06.01 13:59
|sell
|527
|1.01
|1.2758
|0.0000
|1.2743
|1051
|2006.06.01 14:00
|t/p
|527
|1.01
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|151.50
|51561.60
|1052
|2006.06.01 14:00
|buy
|528
|7.92
|1.2743
|0.0000
|1.2758
|1053
|2006.06.01 14:00
|sell
|529
|0.99
|1.2741
|0.0000
|1.2726
|1054
|2006.06.01 16:05
|t/p
|528
|7.92
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|1188.00
|52749.60
|1055
|2006.06.01 16:05
|close
|526
|4.04
|1.2761
|0.0000
|1.2776
|0.02
|52749.62
|1056
|2006.06.01 16:05
|sell
|530
|2.08
|1.2761
|0.0000
|1.2746
|1057
|2006.06.01 16:06
|close
|525
|2.04
|1.2746
|0.0000
|1.2795
|-693.59
|52056.03
|1058
|2006.06.01 16:06
|close
|524
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2810
|-360.00
|51696.03
|1059
|2006.06.01 16:59
|t/p
|530
|2.08
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|312.00
|52008.03
|1060
|2006.06.01 16:59
|buy
|531
|1.04
|1.2737
|0.0000
|1.2752
|1061
|2006.06.01 16:59
|close
|529
|0.99
|1.2737
|0.0000
|1.2726
|39.59
|52047.62
|1062
|2006.06.01 17:00
|t/p
|531
|1.04
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|156.00
|52203.62
|1063
|2006.06.01 17:00
|buy
|532
|1.04
|1.2818
|0.0000
|1.2833
|1064
|2006.06.01 20:02
|buy
|533
|2.08
|1.2802
|0.0000
|1.2817
|1065
|2006.06.02 01:59
|t/p
|533
|2.08
|1.2817
|0.0000
|1.2817
|297.43
|52501.05
|1066
|2006.06.02 01:59
|close
|532
|1.04
|1.2818
|0.0000
|1.2833
|-7.29
|52493.76
|1067
|2006.06.02 01:59
|buy
|534
|1.05
|1.2812
|0.0000
|1.2827
|1068
|2006.06.02 09:30
|sell
|535
|1.05
|1.2805
|0.0000
|1.2790
|1069
|2006.06.02 12:27
|sell
|536
|2.10
|1.2822
|0.0000
|1.2807
|1070
|2006.06.02 14:31
|t/p
|534
|1.05
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|157.50
|52651.26
|1071
|2006.06.02 14:31
|sell
|537
|4.08
|1.2873
|0.0000
|1.2858
|1072
|2006.06.02 14:32
|t/p
|537
|4.08
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|612.00
|53263.26
|1073
|2006.06.02 14:32
|sell
|538
|4.12
|1.2874
|0.0000
|1.2859
|1074
|2006.06.02 14:32
|t/p
|538
|4.12
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|618.00
|53881.26
|1075
|2006.06.02 15:00
|buy
|539
|1.08
|1.2818
|0.0000
|1.2833
|1076
|2006.06.02 15:00
|t/p
|539
|1.08
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|162.00
|54043.26
|1077
|2006.06.02 15:00
|buy
|540
|1.01
|1.2922
|0.0000
|1.2937
|1078
|2006.06.02 15:00
|sell
|541
|4.04
|1.2920
|0.0000
|1.2905
|1079
|2006.06.02 15:42
|buy
|542
|2.06
|1.2907
|0.0000
|1.2922
|1080
|2006.06.02 15:43
|t/p
|541
|4.04
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|606.00
|54649.26
|1081
|2006.06.02 15:43
|close
|536
|2.10
|1.2905
|0.0000
|1.2807
|-1743.00
|52906.26
|1082
|2006.06.02 15:43
|close
|535
|1.05
|1.2906
|0.0000
|1.2790
|-1060.49
|51845.77
|1083
|2006.06.02 15:59
|t/p
|542
|2.06
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|309.00
|52154.77
|1084
|2006.06.02 15:59
|close
|540
|1.01
|1.2923
|0.0000
|1.2937
|10.09
|52164.86
|1085
|2006.06.02 16:00
|buy
|543
|1.04
|1.2924
|0.0000
|1.2939
|1086
|2006.06.02 16:02
|buy
|544
|2.08
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|1087
|2006.06.02 16:41
|t/p
|544
|2.08
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|312.00
|52476.86
|1088
|2006.06.02 16:41
|close
|543
|1.04
|1.2924
|0.0000
|1.2939
|0.00
|52476.86
|1089
|2006.06.02 16:41
|buy
|545
|1.05
|1.2926
|0.0000
|1.2941
|1090
|2006.06.02 17:58
|buy
|546
|2.10
|1.2910
|0.0000
|1.2925
|1091
|2006.06.02 17:59
|t/p
|546
|2.10
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|315.00
|52791.86
|1092
|2006.06.02 17:59
|close
|545
|1.05
|1.2931
|0.0000
|1.2941
|52.50
|52844.36
|1093
|2006.06.02 18:30
|buy
|547
|1.06
|1.2926
|0.0000
|1.2941
|1094
|2006.06.05 03:18
|t/p
|547
|1.06
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|151.57
|52995.93
|1095
|2006.06.05 03:31
|buy
|548
|1.06
|1.2938
|0.0000
|1.2953
|1096
|2006.06.05 08:24
|t/p
|548
|1.06
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|159.00
|53154.93
|1097
|2006.06.05 08:24
|buy
|549
|1.06
|1.2956
|0.0000
|1.2971
|1098
|2006.06.05 09:02
|buy
|550
|2.12
|1.2941
|0.0000
|1.2956
|1099
|2006.06.05 09:26
|t/p
|550
|2.12
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|318.00
|53472.93
|1100
|2006.06.05 09:26
|close
|549
|1.06
|1.2956
|0.0000
|1.2971
|0.01
|53472.94
|1101
|2006.06.05 09:30
|buy
|551
|1.07
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|1102
|2006.06.05 09:59
|buy
|552
|2.14
|1.2948
|0.0000
|1.2963
|1103
|2006.06.05 10:00
|t/p
|552
|2.14
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|321.00
|53793.94
|1104
|2006.06.05 10:00
|close
|551
|1.07
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|-0.01
|53793.93
|1105
|2006.06.05 10:00
|buy
|553
|1.08
|1.2965
|0.0000
|1.2980
|1106
|2006.06.05 15:00
|buy
|554
|2.14
|1.2938
|0.0000
|1.2953
|1107
|2006.06.05 15:17
|sell
|555
|1.07
|1.2933
|0.0000
|1.2918
|1108
|2006.06.05 16:32
|sell
|556
|2.14
|1.2949
|0.0000
|1.2934
|1109
|2006.06.05 16:33
|t/p
|554
|2.14
|1.2953
|0.0000
|1.2953
|321.00
|54114.93
|1110
|2006.06.05 16:33
|close
|553
|1.08
|1.2953
|0.0000
|1.2980
|-129.60
|53985.33
|1111
|2006.06.05 18:33
|buy
|557
|1.07
|1.2959
|0.0000
|1.2974
|1112
|2006.06.05 19:00
|sell
|558
|4.28
|1.2964
|0.0000
|1.2949
|1113
|2006.06.05 21:00
|t/p
|556
|2.14
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|321.00
|54306.33
|1114
|2006.06.05 21:00
|t/p
|558
|4.28
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|642.00
|54948.33
|1115
|2006.06.05 21:00
|buy
|559
|2.18
|1.2922
|0.0000
|1.2937
|1116
|2006.06.05 21:00
|close
|555
|1.07
|1.2922
|0.0000
|1.2918
|117.70
|55066.03
|1117
|2006.06.05 21:15
|sell
|560
|1.09
|1.2920
|0.0000
|1.2905
|1118
|2006.06.05 23:01
|buy
|561
|4.36
|1.2907
|0.0000
|1.2922
|1119
|2006.06.06 00:00
|t/p
|560
|1.09
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|168.85
|55234.88
|1120
|2006.06.06 00:18
|sell
|562
|1.08
|1.2902
|0.0000
|1.2887
|1121
|2006.06.06 04:49
|buy
|563
|8.48
|1.2891
|0.0000
|1.2906
|1122
|2006.06.06 08:15
|t/p
|563
|8.48
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|1272.00
|56506.88
|1123
|2006.06.06 08:15
|close
|561
|4.36
|1.2908
|0.0000
|1.2922
|13.04
|56519.92
|1124
|2006.06.06 08:16
|close
|559
|2.18
|1.2905
|0.0000
|1.2937
|-385.87
|56134.05
|1125
|2006.06.06 08:16
|close
|557
|1.07
|1.2909
|0.0000
|1.2974
|-542.50
|55591.55
|1126
|2006.06.06 09:00
|sell
|564
|2.22
|1.2924
|0.0000
|1.2909
|1127
|2006.06.06 09:30
|buy
|565
|1.11
|1.2927
|0.0000
|1.2942
|1128
|2006.06.06 11:00
|t/p
|564
|2.22
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|333.00
|55924.55
|1129
|2006.06.06 11:00
|buy
|566
|2.22
|1.2900
|0.0000
|1.2915
|1130
|2006.06.06 11:00
|close
|562
|1.08
|1.2900
|0.0000
|1.2887
|21.59
|55946.14
|1131
|2006.06.06 11:00
|sell
|567
|1.11
|1.2896
|0.0000
|1.2881
|1132
|2006.06.06 13:00
|t/p
|567
|1.11
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|166.50
|56112.64
|1133
|2006.06.06 13:00
|buy
|568
|4.40
|1.2874
|0.0000
|1.2889
|1134
|2006.06.06 13:00
|sell
|569
|1.10
|1.2872
|0.0000
|1.2857
|1135
|2006.06.06 13:59
|buy
|570
|8.64
|1.2859
|0.0000
|1.2874
|1136
|2006.06.06 13:59
|t/p
|570
|8.64
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|1296.00
|57408.64
|1137
|2006.06.06 13:59
|close
|568
|4.40
|1.2874
|0.0000
|1.2889
|0.00
|57408.64
|1138
|2006.06.06 14:00
|close
|566
|2.22
|1.2875
|0.0000
|1.2915
|-555.01
|56853.63
|1139
|2006.06.06 14:00
|close
|565
|1.11
|1.2861
|0.0000
|1.2942
|-732.60
|56121.03
|1140
|2006.06.06 15:00
|t/p
|569
|1.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|165.00
|56286.03
|1141
|2006.06.06 15:00
|sell
|571
|1.13
|1.2836
|0.0000
|1.2821
|1142
|2006.06.06 17:00
|t/p
|571
|1.13
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|169.50
|56455.53
|1143
|2006.06.06 17:00
|sell
|572
|1.13
|1.2815
|0.0000
|1.2800
|1144
|2006.06.06 17:39
|sell
|573
|2.26
|1.2831
|0.0000
|1.2816
|1145
|2006.06.06 17:59
|t/p
|573
|2.26
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|339.00
|56794.53
|1146
|2006.06.06 17:59
|close
|572
|1.13
|1.2813
|0.0000
|1.2800
|22.60
|56817.13
|1147
|2006.06.06 18:00
|sell
|574
|1.14
|1.2810
|0.0000
|1.2795
|1148
|2006.06.06 18:00
|sell
|575
|2.26
|1.2825
|0.0000
|1.2810
|1149
|2006.06.06 21:09
|sell
|576
|4.48
|1.2840
|0.0000
|1.2825
|1150
|2006.06.06 21:30
|buy
|577
|1.13
|1.2838
|0.0000
|1.2853
|1151
|2006.06.07 00:01
|t/p
|576
|4.48
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|693.97
|57511.10
|1152
|2006.06.07 00:01
|close
|575
|2.26
|1.2825
|0.0000
|1.2810
|11.08
|57522.19
|1153
|2006.06.07 00:01
|close
|574
|1.14
|1.2824
|0.0000
|1.2795
|-154.01
|57368.18
|1154
|2006.06.07 00:01
|buy
|578
|2.28
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|1155
|2006.06.07 00:32
|sell
|579
|1.13
|1.2809
|0.0000
|1.2794
|1156
|2006.06.07 00:59
|sell
|580
|2.28
|1.2825
|0.0000
|1.2810
|1157
|2006.06.07 09:00
|t/p
|579
|1.13
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|169.50
|57537.68
|1158
|2006.06.07 09:00
|t/p
|580
|2.28
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|342.00
|57879.68
|1159
|2006.06.07 09:00
|buy
|581
|4.52
|1.2790
|0.0000
|1.2805
|1160
|2006.06.07 09:00
|sell
|582
|1.13
|1.2788
|0.0000
|1.2773
|1161
|2006.06.07 09:14
|sell
|583
|2.30
|1.2803
|0.0000
|1.2788
|1162
|2006.06.07 09:55
|t/p
|581
|4.52
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|678.00
|58557.68
|1163
|2006.06.07 09:55
|close
|578
|2.28
|1.2806
|0.0000
|1.2838
|-387.59
|58170.09
|1164
|2006.06.07 09:55
|close
|577
|1.13
|1.2805
|0.0000
|1.2853
|-380.82
|57789.27
|1165
|2006.06.07 10:05
|sell
|584
|4.56
|1.2819
|0.0000
|1.2804
|1166
|2006.06.07 13:23
|t/p
|584
|4.56
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|684.00
|58473.27
|1167
|2006.06.07 13:23
|close
|583
|2.30
|1.2804
|0.0000
|1.2788
|-23.00
|58450.27
|1168
|2006.06.07 13:23
|close
|582
|1.13
|1.2805
|0.0000
|1.2773
|-192.10
|58258.17
|1169
|2006.06.07 13:59
|sell
|585
|1.17
|1.2800
|0.0000
|1.2785
|1170
|2006.06.07 14:00
|t/p
|585
|1.17
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|175.50
|58433.67
|1171
|2006.06.07 14:00
|sell
|586
|1.17
|1.2777
|0.0000
|1.2762
|1172
|2006.06.07 14:21
|sell
|587
|2.32
|1.2792
|0.0000
|1.2777
|1173
|2006.06.07 16:00
|t/p
|587
|2.32
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|348.00
|58781.67
|1174
|2006.06.07 16:00
|close
|586
|1.17
|1.2774
|0.0000
|1.2762
|35.09
|58816.76
|1175
|2006.06.07 16:00
|sell
|588
|1.18
|1.2772
|0.0000
|1.2757
|1176
|2006.06.07 16:15
|sell
|589
|2.34
|1.2787
|0.0000
|1.2772
|1177
|2006.06.07 16:29
|t/p
|589
|2.34
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|351.00
|59167.76
|1178
|2006.06.07 16:29
|close
|588
|1.18
|1.2772
|0.0000
|1.2757
|0.01
|59167.77
|1179
|2006.06.07 16:29
|sell
|590
|1.18
|1.2769
|0.0000
|1.2754
|1180
|2006.06.07 17:16
|sell
|591
|2.36
|1.2785
|0.0000
|1.2770
|1181
|2006.06.07 17:52
|sell
|592
|4.68
|1.2802
|0.0000
|1.2787
|1182
|2006.06.07 17:59
|t/p
|592
|4.68
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|702.00
|59869.77
|1183
|2006.06.07 17:59
|close
|591
|2.36
|1.2779
|0.0000
|1.2770
|141.60
|60011.37
|1184
|2006.06.07 18:00
|buy
|593
|1.20
|1.2779
|0.0000
|1.2794
|1185
|2006.06.07 18:00
|close
|590
|1.18
|1.2779
|0.0000
|1.2754
|-117.99
|59893.38
|1186
|2006.06.07 18:00
|t/p
|593
|1.20
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|180.00
|60073.38
|1187
|2006.06.07 18:00
|buy
|594
|1.20
|1.2800
|0.0000
|1.2815
|1188
|2006.06.07 23:01
|buy
|595
|2.40
|1.2785
|0.0000
|1.2800
|1189
|2006.06.08 00:00
|t/p
|595
|2.40
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|309.56
|60382.94
|1190
|2006.06.08 00:00
|close
|594
|1.20
|1.2803
|0.0000
|1.2815
|10.77
|60393.71
|1191
|2006.06.08 00:15
|sell
|596
|1.21
|1.2797
|0.0000
|1.2782
|1192
|2006.06.08 03:31
|buy
|597
|1.21
|1.2787
|0.0000
|1.2802
|1193
|2006.06.08 04:06
|t/p
|596
|1.21
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|181.50
|60575.21
|1194
|2006.06.08 05:00
|sell
|598
|1.21
|1.2784
|0.0000
|1.2769
|1195
|2006.06.08 09:03
|buy
|599
|2.42
|1.2772
|0.0000
|1.2787
|1196
|2006.06.08 09:04
|t/p
|598
|1.21
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|181.50
|60756.71
|1197
|2006.06.08 09:59
|sell
|600
|1.21
|1.2765
|0.0000
|1.2750
|1198
|2006.06.08 10:00
|buy
|601
|4.80
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|1199
|2006.06.08 10:29
|t/p
|601
|4.80
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|720.00
|61476.71
|1200
|2006.06.08 10:29
|close
|599
|2.42
|1.2768
|0.0000
|1.2787
|-96.79
|61379.92
|1201
|2006.06.08 10:29
|close
|597
|1.21
|1.2767
|0.0000
|1.2802
|-242.00
|61137.92
|1202
|2006.06.08 14:00
|t/p
|600
|1.21
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|181.50
|61319.42
|1203
|2006.06.08 14:00
|sell
|602
|1.23
|1.2739
|0.0000
|1.2724
|1204
|2006.06.08 15:00
|t/p
|602
|1.23
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|184.50
|61503.92
|1205
|2006.06.08 15:00
|sell
|603
|1.23
|1.2687
|0.0000
|1.2672
|1206
|2006.06.08 15:09
|t/p
|603
|1.23
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|184.50
|61688.42
|1207
|2006.06.08 15:09
|sell
|604
|1.23
|1.2670
|0.0000
|1.2655
|1208
|2006.06.08 15:32
|t/p
|604
|1.23
|1.2655
|0.0000
|1.2655
|184.50
|61872.92
|1209
|2006.06.08 15:32
|sell
|605
|1.24
|1.2652
|0.0000
|1.2637
|1210
|2006.06.08 15:59
|sell
|606
|2.46
|1.2686
|0.0000
|1.2671
|1211
|2006.06.08 16:00
|t/p
|606
|2.46
|1.2671
|0.0000
|1.2671
|369.00
|62241.92
|1212
|2006.06.08 16:00
|close
|605
|1.24
|1.2648
|0.0000
|1.2637
|49.60
|62291.52
|1213
|2006.06.08 16:00
|sell
|607
|1.25
|1.2646
|0.0000
|1.2631
|1214
|2006.06.08 16:08
|sell
|608
|2.48
|1.2661
|0.0000
|1.2646
|1215
|2006.06.08 16:29
|t/p
|608
|2.48
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|372.00
|62663.52
|1216
|2006.06.08 16:29
|close
|607
|1.25
|1.2646
|0.0000
|1.2631
|0.00
|62663.52
|1217
|2006.06.08 16:29
|sell
|609
|1.25
|1.2642
|0.0000
|1.2627
|1218
|2006.06.08 18:09
|sell
|610
|2.50
|1.2658
|0.0000
|1.2643
|1219
|2006.06.08 18:49
|buy
|611
|1.25
|1.2654
|0.0000
|1.2669
|1220
|2006.06.08 20:00
|t/p
|610
|2.50
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|375.00
|63038.52
|1221
|2006.06.08 20:00
|close
|609
|1.25
|1.2643
|0.0000
|1.2627
|-12.49
|63026.03
|1222
|2006.06.08 20:02
|buy
|612
|2.52
|1.2639
|0.0000
|1.2654
|1223
|2006.06.08 20:15
|sell
|613
|1.26
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|1224
|2006.06.08 21:31
|sell
|614
|2.52
|1.2652
|0.0000
|1.2637
|1225
|2006.06.08 22:00
|t/p
|612
|2.52
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|378.00
|63404.03
|1226
|2006.06.08 22:00
|close
|611
|1.25
|1.2654
|0.0000
|1.2669
|0.01
|63404.04
|1227
|2006.06.09 01:00
|buy
|615
|1.26
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1228
|2006.06.09 03:16
|buy
|616
|2.54
|1.2641
|0.0000
|1.2656
|1229
|2006.06.09 11:09
|t/p
|616
|2.54
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|381.00
|63785.04
|1230
|2006.06.09 11:09
|close
|615
|1.26
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|0.00
|63785.04
|1231
|2006.06.09 12:06
|sell
|617
|5.04
|1.2667
|0.0000
|1.2652
|1232
|2006.06.09 13:15
|buy
|618
|1.27
|1.2660
|0.0000
|1.2675
|1233
|2006.06.09 15:00
|t/p
|613
|1.26
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|195.18
|63980.22
|1234
|2006.06.09 15:00
|t/p
|614
|2.52
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|390.36
|64370.58
|1235
|2006.06.09 15:00
|t/p
|617
|5.04
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|756.00
|65126.58
|1236
|2006.06.09 15:00
|buy
|619
|2.58
|1.2611
|0.0000
|1.2626
|1237
|2006.06.09 15:00
|sell
|620
|1.29
|1.2609
|0.0000
|1.2594
|1238
|2006.06.09 15:17
|sell
|621
|2.60
|1.2625
|0.0000
|1.2610
|1239
|2006.06.09 15:17
|t/p
|619
|2.58
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|387.00
|65513.58
|1240
|2006.06.09 15:17
|close
|618
|1.27
|1.2627
|0.0000
|1.2675
|-419.10
|65094.48
|1241
|2006.06.09 15:21
|sell
|622
|5.12
|1.2640
|0.0000
|1.2625
|1242
|2006.06.09 15:28
|sell
|623
|10.08
|1.2655
|0.0000
|1.2640
|1243
|2006.06.09 15:59
|t/p
|621
|2.60
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|390.00
|65484.48
|1244
|2006.06.09 15:59
|t/p
|622
|5.12
|1.2625
|0.0000
|1.2625
|768.00
|66252.48
|1245
|2006.06.09 15:59
|t/p
|623
|10.08
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|1512.00
|67764.48
|1246
|2006.06.09 15:59
|close
|620
|1.29
|1.2608
|0.0000
|1.2594
|12.90
|67777.38
|1247
|2006.06.09 16:00
|sell
|624
|1.36
|1.2605
|0.0000
|1.2590
|1248
|2006.06.09 16:00
|sell
|625
|2.68
|1.2659
|0.0000
|1.2644
|1249
|2006.06.09 16:11
|sell
|626
|5.28
|1.2677
|0.0000
|1.2662
|1250
|2006.06.09 16:16
|buy
|627
|1.33
|1.2676
|0.0000
|1.2691
|1251
|2006.06.09 16:25
|t/p
|626
|5.28
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|792.00
|68569.38
|1252
|2006.06.09 16:25
|close
|625
|2.68
|1.2661
|0.0000
|1.2644
|-53.60
|68515.78
|1253
|2006.06.09 16:25
|close
|624
|1.36
|1.2662
|0.0000
|1.2590
|-775.20
|67740.58
|1254
|2006.06.09 16:26
|buy
|628
|2.70
|1.2660
|0.0000
|1.2675
|1255
|2006.06.09 16:45
|buy
|629
|5.36
|1.2645
|0.0000
|1.2660
|1256
|2006.06.09 16:59
|t/p
|629
|5.36
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|804.00
|68544.58
|1257
|2006.06.09 16:59
|close
|628
|2.70
|1.2662
|0.0000
|1.2675
|54.00
|68598.58
|1258
|2006.06.09 17:00
|close
|627
|1.33
|1.2661
|0.0000
|1.2691
|-199.50
|68399.08
|1259
|2006.06.09 17:00
|buy
|630
|1.37
|1.2647
|0.0000
|1.2662
|1260
|2006.06.09 17:20
|buy
|631
|2.72
|1.2632
|0.0000
|1.2647
|1261
|2006.06.09 17:45
|sell
|632
|1.37
|1.2639
|0.0000
|1.2624
|1262
|2006.06.09 17:59
|t/p
|631
|2.72
|1.2647
|0.0000
|1.2647
|408.00
|68807.08
|1263
|2006.06.09 17:59
|close
|630
|1.37
|1.2647
|0.0000
|1.2662
|0.00
|68807.08
|1264
|2006.06.09 18:30
|buy
|633
|1.38
|1.2641
|0.0000
|1.2656
|1265
|2006.06.12 00:00
|t/p
|632
|1.37
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|212.22
|69019.29
|1266
|2006.06.12 00:00
|buy
|634
|2.74
|1.2621
|0.0000
|1.2636
|1267
|2006.06.12 02:16
|sell
|635
|1.37
|1.2610
|0.0000
|1.2595
|1268
|2006.06.12 03:00
|sell
|636
|2.74
|1.2627
|0.0000
|1.2612
|1269
|2006.06.12 08:31
|t/p
|634
|2.74
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|411.00
|69430.29
|1270
|2006.06.12 08:31
|close
|633
|1.38
|1.2636
|0.0000
|1.2656
|-78.68
|69351.62
|1271
|2006.06.12 08:33
|sell
|637
|5.48
|1.2643
|0.0000
|1.2628
|1272
|2006.06.12 09:14
|t/p
|637
|5.48
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|822.00
|70173.62
|1273
|2006.06.12 09:14
|close
|636
|2.74
|1.2628
|0.0000
|1.2612
|-27.39
|70146.23
|1274
|2006.06.12 09:14
|close
|635
|1.37
|1.2629
|0.0000
|1.2595
|-260.29
|69885.94
|1275
|2006.06.12 09:14
|sell
|638
|1.40
|1.2628
|0.0000
|1.2613
|1276
|2006.06.12 11:22
|t/p
|638
|1.40
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|210.00
|70095.94
|1277
|2006.06.12 11:30
|sell
|639
|1.40
|1.2611
|0.0000
|1.2596
|1278
|2006.06.12 14:00
|t/p
|639
|1.40
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|210.00
|70305.94
|1279
|2006.06.12 14:00
|sell
|640
|1.41
|1.2579
|0.0000
|1.2564
|1280
|2006.06.12 15:28
|sell
|641
|2.80
|1.2596
|0.0000
|1.2581
|1281
|2006.06.12 16:00
|buy
|642
|1.41
|1.2591
|0.0000
|1.2606
|1282
|2006.06.12 16:21
|t/p
|642
|1.41
|1.2606
|0.0000
|1.2606
|211.50
|70517.44
|1283
|2006.06.12 16:21
|buy
|643
|1.39
|1.2609
|0.0000
|1.2624
|1284
|2006.06.12 16:38
|buy
|644
|2.80
|1.2593
|0.0000
|1.2608
|1285
|2006.06.12 20:34
|t/p
|644
|2.80
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|420.00
|70937.44
|1286
|2006.06.12 20:34
|close
|643
|1.39
|1.2609
|0.0000
|1.2624
|0.00
|70937.44
|1287
|2006.06.12 20:46
|sell
|645
|5.60
|1.2614
|0.0000
|1.2599
|1288
|2006.06.12 20:59
|t/p
|645
|5.60
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|840.00
|71777.44
|1289
|2006.06.12 20:59
|close
|641
|2.80
|1.2597
|0.0000
|1.2581
|-27.99
|71749.45
|1290
|2006.06.12 21:00
|close
|640
|1.41
|1.2597
|0.0000
|1.2564
|-253.80
|71495.65
|1291
|2006.06.12 21:00
|sell
|646
|1.43
|1.2609
|0.0000
|1.2594
|1292
|2006.06.12 23:00
|t/p
|646
|1.43
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|214.50
|71710.15
|1293
|2006.06.13 01:00
|sell
|647
|1.43
|1.2580
|0.0000
|1.2565
|1294
|2006.06.13 09:02
|t/p
|647
|1.43
|1.2565
|0.0000
|1.2565
|214.50
|71924.65
|1295
|2006.06.13 09:02
|sell
|648
|1.44
|1.2563
|0.0000
|1.2548
|1296
|2006.06.13 09:22
|sell
|649
|2.86
|1.2578
|0.0000
|1.2563
|1297
|2006.06.13 11:15
|buy
|650
|1.44
|1.2572
|0.0000
|1.2587
|1298
|2006.06.13 11:46
|t/p
|650
|1.44
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|216.00
|72140.65
|1299
|2006.06.13 11:52
|sell
|651
|5.68
|1.2595
|0.0000
|1.2580
|1300
|2006.06.13 12:45
|buy
|652
|1.42
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|1301
|2006.06.13 14:00
|t/p
|651
|5.68
|1.2580
|0.0000
|1.2580
|852.00
|72992.65
|1302
|2006.06.13 14:00
|buy
|653
|2.90
|1.2577
|0.0000
|1.2592
|1303
|2006.06.13 14:00
|close
|649
|2.86
|1.2577
|0.0000
|1.2563
|28.58
|73021.23
|1304
|2006.06.13 14:00
|close
|648
|1.44
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|-215.99
|72805.24
|1305
|2006.06.13 15:00
|sell
|654
|1.45
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|1306
|2006.06.13 15:44
|t/p
|653
|2.90
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|435.00
|73240.24
|1307
|2006.06.13 15:44
|close
|652
|1.42
|1.2597
|0.0000
|1.2610
|28.39
|73268.63
|1308
|2006.06.13 15:44
|sell
|655
|2.92
|1.2597
|0.0000
|1.2582
|1309
|2006.06.13 15:59
|t/p
|655
|2.92
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|438.00
|73706.63
|1310
|2006.06.13 15:59
|close
|654
|1.45
|1.2573
|0.0000
|1.2562
|58.00
|73764.63
|1311
|2006.06.13 16:15
|sell
|656
|1.48
|1.2592
|0.0000
|1.2577
|1312
|2006.06.13 16:23
|t/p
|656
|1.48
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|222.00
|73986.63
|1313
|2006.06.13 16:23
|sell
|657
|1.48
|1.2574
|0.0000
|1.2559
|1314
|2006.06.13 16:30
|buy
|658
|1.48
|1.2577
|0.0000
|1.2592
|1315
|2006.06.13 16:59
|t/p
|658
|1.48
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|222.00
|74208.63
|1316
|2006.06.13 16:59
|buy
|659
|1.48
|1.2604
|0.0000
|1.2619
|1317
|2006.06.13 16:59
|sell
|660
|2.96
|1.2602
|0.0000
|1.2587
|1318
|2006.06.13 17:00
|t/p
|660
|2.96
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|444.00
|74652.63
|1319
|2006.06.13 17:00
|buy
|661
|2.96
|1.2566
|0.0000
|1.2581
|1320
|2006.06.13 17:00
|close
|657
|1.48
|1.2566
|0.0000
|1.2559
|118.40
|74771.03
|1321
|2006.06.13 17:15
|sell
|662
|1.49
|1.2572
|0.0000
|1.2557
|1322
|2006.06.13 20:00
|t/p
|662
|1.49
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|223.50
|74994.53
|1323
|2006.06.13 20:00
|buy
|663
|5.88
|1.2545
|0.0000
|1.2560
|1324
|2006.06.13 20:00
|sell
|664
|1.47
|1.2543
|0.0000
|1.2528
|1325
|2006.06.14 06:46
|sell
|665
|2.98
|1.2559
|0.0000
|1.2544
|1326
|2006.06.14 06:47
|t/p
|663
|5.88
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|840.81
|75835.33
|1327
|2006.06.14 06:47
|close
|661
|2.96
|1.2562
|0.0000
|1.2581
|-139.15
|75696.18
|1328
|2006.06.14 06:48
|close
|659
|1.48
|1.2556
|0.0000
|1.2619
|-720.77
|74975.42
|1329
|2006.06.14 08:21
|sell
|666
|5.92
|1.2574
|0.0000
|1.2559
|1330
|2006.06.14 09:00
|buy
|667
|1.49
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1331
|2006.06.14 09:36
|t/p
|667
|1.49
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|223.50
|75198.92
|1332
|2006.06.14 09:36
|buy
|668
|1.46
|1.2588
|0.0000
|1.2603
|1333
|2006.06.14 09:39
|sell
|669
|11.60
|1.2590
|0.0000
|1.2575
|1334
|2006.06.14 13:00
|t/p
|669
|11.60
|1.2575
|0.0000
|1.2575
|1740.00
|76938.92
|1335
|2006.06.14 13:00
|close
|666
|5.92
|1.2574
|0.0000
|1.2559
|0.02
|76938.94
|1336
|2006.06.14 13:00
|close
|665
|2.98
|1.2573
|0.0000
|1.2544
|-417.19
|76521.75
|1337
|2006.06.14 13:01
|close
|664
|1.47
|1.2574
|0.0000
|1.2528
|-448.49
|76073.25
|1338
|2006.06.14 14:00
|buy
|670
|3.04
|1.2573
|0.0000
|1.2588
|1339
|2006.06.14 14:30
|sell
|671
|1.52
|1.2575
|0.0000
|1.2560
|1340
|2006.06.14 15:00
|t/p
|671
|1.52
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|228.00
|76301.25
|1341
|2006.06.14 15:00
|buy
|672
|5.96
|1.2544
|0.0000
|1.2559
|1342
|2006.06.14 15:00
|sell
|673
|1.49
|1.2542
|0.0000
|1.2527
|1343
|2006.06.14 15:03
|sell
|674
|3.04
|1.2557
|0.0000
|1.2542
|1344
|2006.06.14 15:04
|t/p
|672
|5.96
|1.2559
|0.0000
|1.2559
|894.00
|77195.25
|1345
|2006.06.14 15:04
|close
|670
|3.04
|1.2559
|0.0000
|1.2588
|-425.60
|76769.65
|1346
|2006.06.14 15:04
|close
|668
|1.46
|1.2558
|0.0000
|1.2603
|-438.00
|76331.65
|1347
|2006.06.14 15:08
|sell
|675
|6.04
|1.2572
|0.0000
|1.2557
|1348
|2006.06.14 15:18
|sell
|676
|11.76
|1.2588
|0.0000
|1.2573
|1349
|2006.06.14 15:20
|sell
|677
|22.08
|1.2607
|0.0000
|1.2592
|1350
|2006.06.14 15:21
|t/p
|677
|22.08
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|3312.00
|79643.65
|1351
|2006.06.14 15:21
|sell
|678
|22.72
|1.2614
|0.0000
|1.2599
|1352
|2006.06.14 15:22
|t/p
|678
|22.72
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|3408.00
|83051.65
|1353
|2006.06.14 15:22
|sell
|679
|23.84
|1.2613
|0.0000
|1.2598
|1354
|2006.06.14 15:23
|t/p
|679
|23.84
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|3576.00
|86627.65
|1355
|2006.06.14 15:23
|sell
|680
|24.96
|1.2612
|0.0000
|1.2597
|1356
|2006.06.14 15:24
|t/p
|680
|24.96
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|3744.00
|90371.65
|1357
|2006.06.14 15:24
|sell
|681
|26.24
|1.2612
|0.0000
|1.2597
|1358
|2006.06.14 15:25
|t/p
|681
|26.24
|1.2597
|0.0000
|1.2597
|3936.00
|94307.65
|1359
|2006.06.14 15:25
|sell
|682
|27.52
|1.2611
|0.0000
|1.2596
|1360
|2006.06.14 15:26
|t/p
|682
|27.52
|1.2596
|0.0000
|1.2596
|4128.00
|98435.65
|1361
|2006.06.14 15:26
|sell
|683
|28.64
|1.2614
|0.0000
|1.2599
|1362
|2006.06.14 15:27
|t/p
|683
|28.64
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|4296.00
|102731.65
|1363
|2006.06.14 15:27
|sell
|684
|29.60
|1.2620
|0.0000
|1.2605
|1364
|2006.06.14 15:28
|t/p
|684
|29.60
|1.2605
|0.0000
|1.2605
|4440.00
|107171.65
|1365
|2006.06.14 15:28
|sell
|685
|30.24
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1366
|2006.06.14 15:29
|t/p
|685
|30.24
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|4536.00
|111707.65
|1367
|2006.06.14 15:29
|sell
|686
|31.20
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|1368
|2006.06.14 15:30
|t/p
|686
|31.20
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|4680.00
|116387.65
|1369
|2006.06.14 15:30
|sell
|687
|32.48
|1.2641
|0.0000
|1.2626
|1370
|2006.06.14 15:31
|t/p
|687
|32.48
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|4872.00
|121259.65
|1371
|2006.06.14 15:31
|sell
|688
|34.24
|1.2638
|0.0000
|1.2623
|1372
|2006.06.14 15:32
|t/p
|688
|34.24
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|5136.00
|126395.65
|1373
|2006.06.14 15:32
|sell
|689
|36.16
|1.2634
|0.0000
|1.2619
|1374
|2006.06.14 15:33
|t/p
|689
|36.16
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|5424.00
|131819.65
|1375
|2006.06.14 15:33
|sell
|690
|38.08
|1.2632
|0.0000
|1.2617
|1376
|2006.06.14 15:34
|t/p
|690
|38.08
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|5712.00
|137531.65
|1377
|2006.06.14 15:34
|sell
|691
|40.00
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1378
|2006.06.14 15:36
|t/p
|691
|40.00
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|6000.00
|143531.65
|1379
|2006.06.14 15:36
|sell
|692
|41.76
|1.2632
|0.0000
|1.2617
|1380
|2006.06.14 15:37
|t/p
|692
|41.76
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|6264.00
|149795.65
|1381
|2006.06.14 15:37
|sell
|693
|43.68
|1.2634
|0.0000
|1.2619
|1382
|2006.06.14 15:38
|t/p
|693
|43.68
|1.2619
|0.0000
|1.2619
|6552.00
|156347.65
|1383
|2006.06.14 15:38
|sell
|694
|46.08
|1.2630
|0.0000
|1.2615
|1384
|2006.06.14 15:39
|t/p
|694
|46.08
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|6912.00
|163259.65
|1385
|2006.06.14 15:39
|sell
|695
|48.48
|1.2628
|0.0000
|1.2613
|1386
|2006.06.14 15:40
|t/p
|695
|48.48
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|7272.00
|170531.65
|1387
|2006.06.14 15:40
|sell
|696
|50.72
|1.2628
|0.0000
|1.2613
|1388
|2006.06.14 15:41
|t/p
|696
|50.72
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|7608.00
|178139.65
|1389
|2006.06.14 15:41
|sell
|697
|52.96
|1.2632
|0.0000
|1.2617
|1390
|2006.06.14 15:42
|t/p
|697
|52.96
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|7944.00
|186083.65
|1391
|2006.06.14 15:42
|sell
|698
|55.68
|1.2629
|0.0000
|1.2614
|1392
|2006.06.14 15:43
|t/p
|698
|55.68
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|8352.00
|194435.65
|1393
|2006.06.14 15:43
|sell
|699
|58.24
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1394
|2006.06.14 15:44
|t/p
|699
|58.24
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|8736.00
|203171.65
|1395
|2006.06.14 15:44
|sell
|700
|61.12
|1.2628
|0.0000
|1.2613
|1396
|2006.06.14 15:46
|t/p
|700
|61.12
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|9168.00
|212339.65
|1397
|2006.06.14 15:46
|buy
|701
|4.20
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1398
|2006.06.14 15:46
|t/p
|701
|4.20
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|630.00
|212969.65
|1399
|2006.06.14 15:46
|buy
|702
|4.01
|1.2633
|0.0000
|1.2648
|1400
|2006.06.14 15:46
|sell
|703
|64.16
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1401
|2006.06.14 15:47
|t/p
|703
|64.16
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|9624.00
|222593.65
|1402
|2006.06.14 15:47
|buy
|704
|8.74
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1403
|2006.06.14 15:47
|t/p
|704
|8.74
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1311.00
|223904.65
|1404
|2006.06.14 15:47
|sell
|705
|67.52
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1405
|2006.06.14 15:48
|t/p
|705
|67.52
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|10128.00
|234032.65
|1406
|2006.06.14 15:48
|buy
|706
|9.20
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1407
|2006.06.14 15:48
|t/p
|706
|9.20
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1380.00
|235412.65
|1408
|2006.06.14 15:48
|sell
|707
|71.36
|1.2630
|0.0000
|1.2615
|1409
|2006.06.14 15:49
|t/p
|707
|71.36
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|10704.00
|246116.65
|1410
|2006.06.14 15:49
|buy
|708
|9.68
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1411
|2006.06.14 15:49
|t/p
|708
|9.68
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1452.00
|247568.65
|1412
|2006.06.14 15:49
|sell
|709
|75.20
|1.2630
|0.0000
|1.2615
|1413
|2006.06.14 15:50
|t/p
|709
|75.20
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|11280.00
|258848.65
|1414
|2006.06.14 15:50
|buy
|710
|10.18
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1415
|2006.06.14 15:50
|t/p
|710
|10.18
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1527.00
|260375.65
|1416
|2006.06.14 15:50
|sell
|711
|79.20
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1417
|2006.06.14 15:51
|t/p
|711
|79.20
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|11880.00
|272255.65
|1418
|2006.06.14 15:51
|buy
|712
|10.72
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1419
|2006.06.14 15:51
|t/p
|712
|10.72
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1608.00
|273863.65
|1420
|2006.06.14 15:51
|sell
|713
|83.52
|1.2632
|0.0000
|1.2617
|1421
|2006.06.14 15:52
|t/p
|713
|83.52
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|12528.00
|286391.65
|1422
|2006.06.14 15:52
|buy
|714
|11.30
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1423
|2006.06.14 15:52
|t/p
|714
|11.30
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1695.00
|288086.65
|1424
|2006.06.14 15:52
|sell
|715
|88.16
|1.2629
|0.0000
|1.2614
|1425
|2006.06.14 15:53
|t/p
|715
|88.16
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|13224.00
|301310.65
|1426
|2006.06.14 15:53
|buy
|716
|11.88
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1427
|2006.06.14 15:53
|t/p
|716
|11.88
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1782.00
|303092.65
|1428
|2006.06.14 15:53
|sell
|717
|93.12
|1.2627
|0.0000
|1.2612
|1429
|2006.06.14 15:54
|t/p
|717
|93.12
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|13968.00
|317060.65
|1430
|2006.06.14 15:54
|buy
|718
|12.52
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1431
|2006.06.14 15:54
|t/p
|718
|12.52
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1878.00
|318938.65
|1432
|2006.06.14 15:54
|sell
|719
|98.08
|1.2629
|0.0000
|1.2614
|1433
|2006.06.14 15:56
|t/p
|719
|98.08
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|14712.00
|333650.65
|1434
|2006.06.14 15:56
|buy
|720
|13.18
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1435
|2006.06.14 15:56
|t/p
|720
|13.18
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|1977.00
|335627.65
|1436
|2006.06.14 15:56
|sell
|721
|103.84
|1.2623
|0.0000
|1.2608
|1437
|2006.06.14 15:57
|t/p
|721
|103.84
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|15576.00
|351203.65
|1438
|2006.06.14 15:57
|buy
|722
|13.88
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1439
|2006.06.14 15:57
|t/p
|722
|13.88
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|2082.00
|353285.65
|1440
|2006.06.14 15:57
|sell
|723
|109.44
|1.2623
|0.0000
|1.2608
|1441
|2006.06.14 15:58
|t/p
|723
|109.44
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|16416.00
|369701.65
|1442
|2006.06.14 15:58
|buy
|724
|14.62
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1443
|2006.06.14 15:58
|t/p
|724
|14.62
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|2193.00
|371894.65
|1444
|2006.06.14 15:58
|sell
|725
|115.52
|1.2622
|0.0000
|1.2607
|1445
|2006.06.14 15:59
|t/p
|725
|115.52
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|17328.00
|389222.65
|1446
|2006.06.14 15:59
|buy
|726
|15.40
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1447
|2006.06.14 15:59
|t/p
|726
|15.40
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|2310.00
|391532.65
|1448
|2006.06.14 15:59
|sell
|727
|121.76
|1.2623
|0.0000
|1.2608
|1449
|2006.06.14 15:59
|t/p
|727
|121.76
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|18264.00
|409796.65
|1450
|2006.06.14 15:59
|buy
|728
|16.22
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|1451
|2006.06.14 15:59
|t/p
|675
|6.04
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|906.00
|410702.65
|1452
|2006.06.14 15:59
|t/p
|676
|11.76
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|1764.00
|412466.65
|1453
|2006.06.14 15:59
|buy
|729
|32.16
|1.2543
|0.0000
|1.2558
|1454
|2006.06.14 15:59
|close
|674
|3.04
|1.2543
|0.0000
|1.2542
|425.60
|412892.25
|1455
|2006.06.14 16:00
|close
|673
|1.49
|1.2541
|0.0000
|1.2527
|14.90
|412907.15
|1456
|2006.06.14 16:00
|t/p
|728
|16.22
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|2433.00
|415340.15
|1457
|2006.06.14 16:00
|t/p
|729
|32.16
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|4824.00
|420164.15
|1458
|2006.06.14 16:00
|close
|702
|4.01
|1.2620
|0.0000
|1.2648
|-521.31
|419642.84
|1459
|2006.06.14 16:00
|buy
|730
|8.39
|1.2623
|0.0000
|1.2638
|1460
|2006.06.14 20:30
|buy
|731
|16.72
|1.2607
|0.0000
|1.2622
|1461
|2006.06.14 21:00
|sell
|732
|8.40
|1.2613
|0.0000
|1.2598
|1462
|2006.06.14 21:00
|t/p
|732
|8.40
|1.2598
|0.0000
|1.2598
|1260.00
|420902.84
|1463
|2006.06.14 21:00
|sell
|733
|8.32
|1.2593
|0.0000
|1.2578
|1464
|2006.06.14 21:01
|buy
|734
|33.24
|1.2592
|0.0000
|1.2607
|1465
|2006.06.15 00:02
|t/p
|734
|33.24
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|4287.37
|425190.22
|1466
|2006.06.15 00:02
|close
|731
|16.72
|1.2607
|0.0000
|1.2622
|-351.44
|424838.78
|1467
|2006.06.15 00:03
|close
|730
|8.39
|1.2608
|0.0000
|1.2638
|-1434.84
|423403.94
|1468
|2006.06.15 00:03
|sell
|735
|16.88
|1.2608
|0.0000
|1.2593
|1469
|2006.06.15 04:30
|buy
|736
|8.40
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|1470
|2006.06.15 06:13
|buy
|737
|16.90
|1.2602
|0.0000
|1.2617
|1471
|2006.06.15 08:12
|t/p
|737
|16.90
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|2535.00
|425938.94
|1472
|2006.06.15 08:12
|close
|736
|8.40
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|0.00
|425938.94
|1473
|2006.06.15 09:00
|sell
|738
|33.64
|1.2623
|0.0000
|1.2608
|1474
|2006.06.15 10:15
|buy
|739
|8.48
|1.2618
|0.0000
|1.2633
|1475
|2006.06.15 14:33
|t/p
|738
|33.64
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|5046.00
|430984.94
|1476
|2006.06.15 14:33
|close
|735
|16.88
|1.2608
|0.0000
|1.2593
|0.00
|430984.94
|1477
|2006.06.15 14:33
|close
|733
|8.32
|1.2607
|0.0000
|1.2578
|-1042.40
|429942.54
|1478
|2006.06.15 14:33
|buy
|740
|17.14
|1.2603
|0.0000
|1.2618
|1479
|2006.06.15 14:59
|t/p
|740
|17.14
|1.2618
|0.0000
|1.2618
|2571.00
|432513.54
|1480
|2006.06.15 14:59
|close
|739
|8.48
|1.2619
|0.0000
|1.2633
|84.79
|432598.33
|1481
|2006.06.15 15:00
|buy
|741
|8.65
|1.2620
|0.0000
|1.2635
|1482
|2006.06.15 15:01
|t/p
|741
|8.65
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|1297.50
|433895.83
|1483
|2006.06.15 15:01
|buy
|742
|8.68
|1.2640
|0.0000
|1.2655
|1484
|2006.06.15 15:59
|buy
|743
|17.28
|1.2622
|0.0000
|1.2637
|1485
|2006.06.15 16:00
|t/p
|743
|17.28
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|2592.00
|436487.83
|1486
|2006.06.15 16:00
|close
|742
|8.68
|1.2643
|0.0000
|1.2655
|260.37
|436748.20
|1487
|2006.06.15 16:15
|buy
|744
|8.73
|1.2639
|0.0000
|1.2654
|1488
|2006.06.15 16:52
|buy
|745
|17.42
|1.2624
|0.0000
|1.2639
|1489
|2006.06.15 16:59
|t/p
|745
|17.42
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|2613.00
|439361.20
|1490
|2006.06.15 16:59
|close
|744
|8.73
|1.2643
|0.0000
|1.2654
|349.19
|439710.39
|1491
|2006.06.15 17:57
|sell
|746
|8.79
|1.2619
|0.0000
|1.2604
|1492
|2006.06.15 18:45
|buy
|747
|8.80
|1.2618
|0.0000
|1.2633
|1493
|2006.06.15 22:43
|t/p
|747
|8.80
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|1320.00
|441030.39
|1494
|2006.06.15 23:00
|sell
|748
|17.58
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|1495
|2006.06.16 00:00
|buy
|749
|8.79
|1.2637
|0.0000
|1.2652
|1496
|2006.06.16 08:09
|t/p
|749
|8.79
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|1318.50
|442348.89
|1497
|2006.06.16 08:15
|buy
|750
|8.73
|1.2654
|0.0000
|1.2669
|1498
|2006.06.16 08:15
|sell
|751
|34.88
|1.2652
|0.0000
|1.2637
|1499
|2006.06.16 10:12
|sell
|752
|68.40
|1.2667
|0.0000
|1.2652
|1500
|2006.06.16 14:05
|t/p
|752
|68.40
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|10260.00
|452608.89
|1501
|2006.06.16 14:05
|close
|751
|34.88
|1.2652
|0.0000
|1.2637
|0.12
|452609.01
|1502
|2006.06.16 14:05
|close
|748
|17.58
|1.2652
|0.0000
|1.2622
|-2550.78
|450058.23
|1503
|2006.06.16 14:05
|close
|746
|8.79
|1.2652
|0.0000
|1.2604
|-2857.58
|447200.65
|1504
|2006.06.16 15:00
|sell
|753
|8.95
|1.2659
|0.0000
|1.2644
|1505
|2006.06.16 15:23
|t/p
|753
|8.95
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|1342.50
|448543.15
|1506
|2006.06.16 15:23
|sell
|754
|8.95
|1.2642
|0.0000
|1.2627
|1507
|2006.06.16 16:00
|t/p
|754
|8.95
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|1342.50
|449885.65
|1508
|2006.06.16 16:00
|buy
|755
|17.88
|1.2623
|0.0000
|1.2638
|1509
|2006.06.16 16:00
|sell
|756
|8.94
|1.2621
|0.0000
|1.2606
|1510
|2006.06.16 16:54
|sell
|757
|17.96
|1.2636
|0.0000
|1.2621
|1511
|2006.06.16 16:59
|t/p
|755
|17.88
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|2682.00
|452567.65
|1512
|2006.06.16 16:59
|close
|750
|8.73
|1.2638
|0.0000
|1.2669
|-1396.80
|451170.85
|1513
|2006.06.16 21:00
|buy
|758
|8.96
|1.2642
|0.0000
|1.2657
|1514
|2006.06.16 21:21
|sell
|759
|35.68
|1.2651
|0.0000
|1.2636
|1515
|2006.06.16 21:51
|t/p
|759
|35.68
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|5352.00
|456522.85
|1516
|2006.06.16 21:51
|close
|757
|17.96
|1.2636
|0.0000
|1.2621
|-0.01
|456522.84
|1517
|2006.06.16 21:51
|close
|756
|8.94
|1.2637
|0.0000
|1.2606
|-1430.40
|455092.44
|1518
|2006.06.16 21:52
|sell
|760
|9.09
|1.2636
|0.0000
|1.2621
|1519
|2006.06.19 00:09
|sell
|761
|18.18
|1.2651
|0.0000
|1.2636
|1520
|2006.06.19 01:00
|t/p
|761
|18.18
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|2727.00
|457819.44
|1521
|2006.06.19 01:00
|close
|760
|9.09
|1.2636
|0.0000
|1.2621
|44.61
|457864.05
|1522
|2006.06.19 03:00
|buy
|762
|18.20
|1.2615
|0.0000
|1.2630
|1523
|2006.06.19 03:59
|sell
|763
|9.05
|1.2605
|0.0000
|1.2590
|1524
|2006.06.19 04:00
|t/p
|763
|9.05
|1.2590
|0.0000
|1.2590
|1357.50
|459221.55
|1525
|2006.06.19 04:00
|buy
|764
|35.68
|1.2578
|0.0000
|1.2593
|1526
|2006.06.19 04:00
|sell
|765
|8.92
|1.2576
|0.0000
|1.2561
|1527
|2006.06.19 07:58
|t/p
|764
|35.68
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|5352.00
|464573.55
|1528
|2006.06.19 07:58
|close
|762
|18.20
|1.2594
|0.0000
|1.2630
|-3821.92
|460751.63
|1529
|2006.06.19 07:58
|sell
|766
|18.18
|1.2594
|0.0000
|1.2579
|1530
|2006.06.19 07:59
|close
|758
|8.96
|1.2588
|0.0000
|1.2657
|-4901.17
|455850.46
|1531
|2006.06.19 10:15
|buy
|767
|9.10
|1.2591
|0.0000
|1.2606
|1532
|2006.06.19 15:00
|t/p
|766
|18.18
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|2727.00
|458577.46
|1533
|2006.06.19 15:00
|buy
|768
|18.28
|1.2571
|0.0000
|1.2586
|1534
|2006.06.19 15:00
|close
|765
|8.92
|1.2571
|0.0000
|1.2561
|446.00
|459023.46
|1535
|2006.06.19 15:00
|sell
|769
|9.13
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1536
|2006.06.19 17:00
|buy
|770
|36.28
|1.2554
|0.0000
|1.2569
|1537
|2006.06.19 17:56
|t/p
|770
|36.28
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|5442.00
|464465.46
|1538
|2006.06.19 17:56
|close
|768
|18.28
|1.2570
|0.0000
|1.2586
|-182.71
|464282.75
|1539
|2006.06.19 17:56
|close
|767
|9.10
|1.2569
|0.0000
|1.2606
|-2002.04
|462280.71
|1540
|2006.06.19 22:11
|sell
|771
|18.42
|1.2584
|0.0000
|1.2569
|1541
|2006.06.20 00:30
|buy
|772
|9.25
|1.2578
|0.0000
|1.2593
|1542
|2006.06.20 03:00
|t/p
|771
|18.42
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|2853.33
|465134.04
|1543
|2006.06.20 03:00
|buy
|773
|18.56
|1.2562
|0.0000
|1.2577
|1544
|2006.06.20 03:00
|close
|769
|9.13
|1.2562
|0.0000
|1.2553
|592.53
|465726.57
|1545
|2006.06.20 07:24
|t/p
|773
|18.56
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|2784.00
|468510.57
|1546
|2006.06.20 07:24
|close
|772
|9.25
|1.2579
|0.0000
|1.2593
|92.55
|468603.12
|1547
|2006.06.20 08:15
|buy
|774
|9.37
|1.2585
|0.0000
|1.2600
|1548
|2006.06.20 12:00
|buy
|775
|18.64
|1.2557
|0.0000
|1.2572
|1549
|2006.06.20 12:16
|sell
|776
|9.35
|1.2562
|0.0000
|1.2547
|1550
|2006.06.20 16:00
|t/p
|775
|18.64
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|2796.00
|471399.12
|1551
|2006.06.20 16:00
|close
|774
|9.37
|1.2573
|0.0000
|1.2600
|-1124.33
|470274.79
|1552
|2006.06.20 16:26
|sell
|777
|18.74
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|1553
|2006.06.20 18:58
|buy
|778
|9.36
|1.2580
|0.0000
|1.2595
|1554
|2006.06.20 19:06
|t/p
|778
|9.36
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|1404.00
|471678.79
|1555
|2006.06.20 19:06
|buy
|779
|9.28
|1.2600
|0.0000
|1.2615
|1556
|2006.06.20 19:06
|sell
|780
|37.12
|1.2598
|0.0000
|1.2583
|1557
|2006.06.20 22:00
|buy
|781
|18.88
|1.2584
|0.0000
|1.2599
|1558
|2006.06.20 23:05
|t/p
|780
|37.12
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|5568.00
|477246.79
|1559
|2006.06.20 23:05
|close
|777
|18.74
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|-937.00
|476309.79
|1560
|2006.06.20 23:05
|close
|776
|9.35
|1.2583
|0.0000
|1.2547
|-1963.54
|474346.25
|1561
|2006.06.21 03:19
|t/p
|781
|18.88
|1.2599
|0.0000
|1.2599
|2699.73
|477045.98
|1562
|2006.06.21 03:19
|close
|779
|9.28
|1.2599
|0.0000
|1.2615
|-157.77
|476888.21
|1563
|2006.06.21 03:19
|buy
|782
|9.54
|1.2601
|0.0000
|1.2616
|1564
|2006.06.21 04:05
|t/p
|782
|9.54
|1.2616
|0.0000
|1.2616
|1431.00
|478319.21
|1565
|2006.06.21 04:05
|buy
|783
|9.57
|1.2618
|0.0000
|1.2633
|1566
|2006.06.21 11:21
|t/p
|783
|9.57
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|1435.50
|479754.71
|1567
|2006.06.21 11:21
|buy
|784
|9.60
|1.2636
|0.0000
|1.2651
|1568
|2006.06.21 17:55
|t/p
|784
|9.60
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|1440.00
|481194.71
|1569
|2006.06.21 17:55
|buy
|785
|9.62
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1570
|2006.06.21 17:59
|buy
|786
|19.18
|1.2641
|0.0000
|1.2656
|1571
|2006.06.21 18:00
|t/p
|786
|19.18
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|2877.00
|484071.71
|1572
|2006.06.21 18:00
|close
|785
|9.62
|1.2665
|0.0000
|1.2671
|865.75
|484937.46
|1573
|2006.06.21 18:00
|buy
|787
|9.70
|1.2665
|0.0000
|1.2680
|1574
|2006.06.22 10:00
|buy
|788
|19.28
|1.2638
|0.0000
|1.2653
|1575
|2006.06.22 10:15
|sell
|789
|9.67
|1.2642
|0.0000
|1.2627
|1576
|2006.06.22 13:00
|t/p
|789
|9.67
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|1450.50
|486387.96
|1577
|2006.06.22 13:00
|buy
|790
|37.64
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|1578
|2006.06.22 13:00
|sell
|791
|9.41
|1.2593
|0.0000
|1.2578
|1579
|2006.06.22 15:16
|buy
|792
|73.76
|1.2580
|0.0000
|1.2595
|1580
|2006.06.22 16:00
|t/p
|791
|9.41
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|1411.50
|487799.46
|1581
|2006.06.22 16:00
|sell
|793
|8.91
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1582
|2006.06.22 16:03
|buy
|794
|140.00
|1.2564
|0.0000
|1.2579
|1583
|2006.06.22 17:30
|t/p
|794
|140.00
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|21000.00
|508799.46
|1584
|2006.06.22 17:30
|close
|792
|73.76
|1.2579
|0.0000
|1.2595
|-737.47
|508061.99
|1585
|2006.06.22 17:30
|close
|790
|37.64
|1.2580
|0.0000
|1.2610
|-5646.00
|502415.99
|1586
|2006.06.22 17:30
|close
|788
|19.28
|1.2579
|0.0000
|1.2653
|-11375.18
|491040.81
|1587
|2006.06.22 17:31
|close
|787
|9.70
|1.2580
|0.0000
|1.2680
|-8448.83
|482591.98
|1588
|2006.06.22 17:42
|sell
|795
|19.24
|1.2584
|0.0000
|1.2569
|1589
|2006.06.22 19:18
|buy
|796
|9.69
|1.2572
|0.0000
|1.2587
|1590
|2006.06.22 19:33
|t/p
|796
|9.69
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|1453.50
|484045.48
|1591
|2006.06.23 00:09
|t/p
|795
|19.24
|1.2569
|0.0000
|1.2569
|2980.36
|487025.83
|1592
|2006.06.23 00:09
|close
|793
|8.91
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|43.75
|487069.58
|1593
|2006.06.23 01:15
|sell
|797
|9.74
|1.2576
|0.0000
|1.2561
|1594
|2006.06.23 09:15
|buy
|798
|9.73
|1.2582
|0.0000
|1.2597
|1595
|2006.06.23 10:02
|buy
|799
|19.46
|1.2567
|0.0000
|1.2582
|1596
|2006.06.23 11:00
|t/p
|797
|9.74
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|1461.00
|488530.58
|1597
|2006.06.23 11:15
|sell
|800
|9.68
|1.2557
|0.0000
|1.2542
|1598
|2006.06.23 11:20
|buy
|801
|38.60
|1.2551
|0.0000
|1.2566
|1599
|2006.06.23 13:03
|t/p
|800
|9.68
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|1452.00
|489982.58
|1600
|2006.06.23 13:03
|sell
|802
|9.50
|1.2538
|0.0000
|1.2523
|1601
|2006.06.23 14:00
|t/p
|802
|9.50
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|1425.00
|491407.58
|1602
|2006.06.23 14:00
|buy
|803
|72.64
|1.2507
|0.0000
|1.2522
|1603
|2006.06.23 14:00
|sell
|804
|9.08
|1.2505
|0.0000
|1.2490
|1604
|2006.06.23 16:06
|sell
|805
|18.88
|1.2520
|0.0000
|1.2505
|1605
|2006.06.23 16:06
|t/p
|803
|72.64
|1.2522
|0.0000
|1.2522
|10896.00
|502303.58
|1606
|2006.06.23 16:06
|close
|801
|38.60
|1.2522
|0.0000
|1.2566
|-11193.92
|491109.66
|1607
|2006.06.23 16:06
|close
|799
|19.46
|1.2523
|0.0000
|1.2582
|-8562.41
|482547.25
|1608
|2006.06.23 16:06
|close
|798
|9.73
|1.2524
|0.0000
|1.2597
|-5643.38
|476903.87
|1609
|2006.06.23 19:30
|buy
|806
|9.48
|1.2525
|0.0000
|1.2540
|1610
|2006.06.26 00:01
|buy
|807
|19.08
|1.2508
|0.0000
|1.2523
|1611
|2006.06.26 03:44
|t/p
|807
|19.08
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|2862.00
|479765.87
|1612
|2006.06.26 03:44
|close
|806
|9.48
|1.2523
|0.0000
|1.2540
|-256.04
|479509.83
|1613
|2006.06.26 07:00
|buy
|808
|9.57
|1.2519
|0.0000
|1.2534
|1614
|2006.06.26 09:06
|t/p
|808
|9.57
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|1435.50
|480945.33
|1615
|2006.06.26 09:06
|sell
|809
|37.96
|1.2537
|0.0000
|1.2522
|1616
|2006.06.26 09:20
|sell
|810
|73.12
|1.2562
|0.0000
|1.2547
|1617
|2006.06.26 09:21
|t/p
|810
|73.12
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|10968.00
|491913.33
|1618
|2006.06.26 09:21
|sell
|811
|74.88
|1.2562
|0.0000
|1.2547
|1619
|2006.06.26 09:22
|t/p
|811
|74.88
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|11232.00
|503145.33
|1620
|2006.06.26 09:22
|sell
|812
|76.16
|1.2567
|0.0000
|1.2552
|1621
|2006.06.26 09:23
|t/p
|812
|76.16
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|11424.00
|514569.33
|1622
|2006.06.26 09:23
|sell
|813
|78.08
|1.2566
|0.0000
|1.2551
|1623
|2006.06.26 09:24
|t/p
|813
|78.08
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|11712.00
|526281.33
|1624
|2006.06.26 09:24
|sell
|814
|80.08
|1.2565
|0.0000
|1.2550
|1625
|2006.06.26 09:27
|t/p
|814
|80.08
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|12012.00
|538293.33
|1626
|2006.06.26 09:27
|sell
|815
|81.68
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1627
|2006.06.26 09:28
|t/p
|815
|81.68
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|12252.00
|550545.33
|1628
|2006.06.26 09:28
|sell
|816
|83.76
|1.2567
|0.0000
|1.2552
|1629
|2006.06.26 09:29
|t/p
|816
|83.76
|1.2552
|0.0000
|1.2552
|12564.00
|563109.33
|1630
|2006.06.26 09:29
|sell
|817
|85.68
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1631
|2006.06.26 09:30
|t/p
|817
|85.68
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|12852.00
|575961.33
|1632
|2006.06.26 09:30
|sell
|818
|87.44
|1.2571
|0.0000
|1.2556
|1633
|2006.06.26 09:32
|t/p
|818
|87.44
|1.2556
|0.0000
|1.2556
|13116.00
|589077.33
|1634
|2006.06.26 09:32
|sell
|819
|89.68
|1.2569
|0.0000
|1.2554
|1635
|2006.06.26 09:32
|t/p
|819
|89.68
|1.2554
|0.0000
|1.2554
|13452.00
|602529.33
|1636
|2006.06.26 10:00
|buy
|820
|12.05
|1.2528
|0.0000
|1.2543
|1637
|2006.06.26 10:00
|t/p
|820
|12.05
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|1807.50
|604336.83
|1638
|2006.06.26 10:00
|buy
|821
|11.53
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1639
|2006.06.26 10:00
|sell
|822
|92.24
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1640
|2006.06.26 12:00
|t/p
|822
|92.24
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|13836.00
|618172.83
|1641
|2006.06.26 12:00
|buy
|823
|24.16
|1.2545
|0.0000
|1.2560
|1642
|2006.06.26 12:00
|close
|809
|37.96
|1.2545
|0.0000
|1.2522
|-3036.73
|615136.10
|1643
|2006.06.26 12:00
|close
|805
|18.88
|1.2546
|0.0000
|1.2505
|-4816.21
|610319.89
|1644
|2006.06.26 12:00
|close
|804
|9.08
|1.2545
|0.0000
|1.2490
|-3587.47
|606732.42
|1645
|2006.06.26 12:20
|t/p
|823
|24.16
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|3624.00
|610356.42
|1646
|2006.06.26 12:20
|close
|821
|11.53
|1.2560
|0.0000
|1.2585
|-1153.01
|609203.41
|1647
|2006.06.26 12:20
|buy
|824
|12.18
|1.2562
|0.0000
|1.2577
|1648
|2006.06.26 17:04
|buy
|825
|24.28
|1.2547
|0.0000
|1.2562
|1649
|2006.06.26 19:00
|sell
|826
|12.20
|1.2554
|0.0000
|1.2539
|1650
|2006.06.26 19:00
|t/p
|825
|24.28
|1.2562
|0.0000
|1.2562
|3642.00
|612845.41
|1651
|2006.06.26 19:00
|close
|824
|12.18
|1.2565
|0.0000
|1.2577
|365.41
|613210.82
|1652
|2006.06.26 19:10
|sell
|827
|24.44
|1.2571
|0.0000
|1.2556
|1653
|2006.06.26 19:23
|sell
|828
|48.36
|1.2587
|0.0000
|1.2572
|1654
|2006.06.26 19:39
|t/p
|828
|48.36
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|7254.00
|620464.82
|1655
|2006.06.26 19:39
|buy
|829
|12.38
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1656
|2006.06.26 19:39
|t/p
|829
|12.38
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|1857.00
|622321.82
|1657
|2006.06.26 19:39
|buy
|830
|12.19
|1.2601
|0.0000
|1.2616
|1658
|2006.06.26 19:39
|sell
|831
|48.76
|1.2599
|0.0000
|1.2584
|1659
|2006.06.26 19:40
|t/p
|831
|48.76
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|7314.00
|629635.82
|1660
|2006.06.26 19:40
|buy
|832
|24.96
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1661
|2006.06.26 19:40
|t/p
|832
|24.96
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|3744.00
|633379.82
|1662
|2006.06.26 19:40
|sell
|833
|49.60
|1.2599
|0.0000
|1.2584
|1663
|2006.06.26 19:47
|t/p
|833
|49.60
|1.2584
|0.0000
|1.2584
|7440.00
|640819.82
|1664
|2006.06.26 19:47
|buy
|834
|25.40
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1665
|2006.06.26 19:47
|t/p
|834
|25.40
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|3810.00
|644629.82
|1666
|2006.06.26 19:47
|sell
|835
|50.60
|1.2595
|0.0000
|1.2580
|1667
|2006.06.26 19:59
|t/p
|835
|50.60
|1.2580
|0.0000
|1.2580
|7590.00
|652219.82
|1668
|2006.06.26 19:59
|buy
|836
|25.86
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1669
|2006.06.26 19:59
|t/p
|836
|25.86
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|3879.00
|656098.82
|1670
|2006.06.26 19:59
|sell
|837
|51.56
|1.2592
|0.0000
|1.2577
|1671
|2006.06.26 19:59
|t/p
|837
|51.56
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|7734.00
|663832.82
|1672
|2006.06.26 19:59
|buy
|838
|26.32
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|1673
|2006.06.26 20:00
|t/p
|838
|26.32
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|3948.00
|667780.82
|1674
|2006.06.26 20:00
|close
|830
|12.19
|1.2593
|0.0000
|1.2616
|-975.18
|666805.64
|1675
|2006.06.26 20:00
|sell
|839
|52.48
|1.2593
|0.0000
|1.2578
|1676
|2006.06.26 20:00
|buy
|840
|13.13
|1.2593
|0.0000
|1.2608
|1677
|2006.06.26 22:03
|t/p
|839
|52.48
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|7872.00
|674677.64
|1678
|2006.06.26 22:03
|buy
|841
|26.72
|1.2577
|0.0000
|1.2592
|1679
|2006.06.26 22:03
|close
|827
|24.44
|1.2577
|0.0000
|1.2556
|-1466.56
|673211.08
|1680
|2006.06.26 22:03
|close
|826
|12.20
|1.2578
|0.0000
|1.2539
|-2927.94
|670283.14
|1681
|2006.06.27 01:48
|t/p
|841
|26.72
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|3820.80
|674103.94
|1682
|2006.06.27 01:48
|close
|840
|13.13
|1.2594
|0.0000
|1.2608
|39.37
|674143.32
|1683
|2006.06.27 01:55
|buy
|842
|13.48
|1.2593
|0.0000
|1.2608
|1684
|2006.06.27 02:00
|t/p
|842
|13.48
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|2022.00
|676165.32
|1685
|2006.06.27 02:00
|buy
|843
|13.52
|1.2610
|0.0000
|1.2625
|1686
|2006.06.27 07:54
|buy
|844
|26.96
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|1687
|2006.06.27 08:30
|sell
|845
|13.47
|1.2594
|0.0000
|1.2579
|1688
|2006.06.27 10:02
|t/p
|844
|26.96
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|4044.00
|680209.32
|1689
|2006.06.27 10:02
|close
|843
|13.52
|1.2610
|0.0000
|1.2625
|0.04
|680209.36
|1690
|2006.06.27 10:02
|sell
|846
|27.12
|1.2610
|0.0000
|1.2595
|1691
|2006.06.27 10:03
|buy
|847
|13.55
|1.2611
|0.0000
|1.2626
|1692
|2006.06.27 10:13
|t/p
|846
|27.12
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|4068.00
|684277.36
|1693
|2006.06.27 10:13
|buy
|848
|27.26
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|1694
|2006.06.27 10:13
|close
|845
|13.47
|1.2595
|0.0000
|1.2579
|-134.69
|684142.67
|1695
|2006.06.27 11:07
|buy
|849
|54.00
|1.2580
|0.0000
|1.2595
|1696
|2006.06.27 11:15
|sell
|850
|13.46
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|1697
|2006.06.27 11:59
|sell
|851
|27.44
|1.2593
|0.0000
|1.2578
|1698
|2006.06.27 12:12
|t/p
|851
|27.44
|1.2578
|0.0000
|1.2578
|4116.00
|688258.67
|1699
|2006.06.27 12:12
|close
|850
|13.46
|1.2578
|0.0000
|1.2562
|-134.58
|688124.09
|1700
|2006.06.27 12:12
|sell
|852
|13.54
|1.2577
|0.0000
|1.2562
|1701
|2006.06.27 15:00
|sell
|853
|27.56
|1.2592
|0.0000
|1.2577
|1702
|2006.06.27 15:05
|t/p
|849
|54.00
|1.2595
|0.0000
|1.2595
|8100.00
|696224.09
|1703
|2006.06.27 15:05
|close
|848
|27.26
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|0.07
|696224.16
|1704
|2006.06.27 15:05
|close
|847
|13.55
|1.2594
|0.0000
|1.2626
|-2303.50
|693920.66
|1705
|2006.06.27 16:30
|buy
|854
|13.72
|1.2606
|0.0000
|1.2621
|1706
|2006.06.27 17:47
|buy
|855
|27.60
|1.2590
|0.0000
|1.2605
|1707
|2006.06.27 23:00
|t/p
|853
|27.56
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|4134.00
|698054.66
|1708
|2006.06.27 23:00
|close
|852
|13.54
|1.2576
|0.0000
|1.2562
|135.30
|698189.96
|1709
|2006.06.28 01:00
|buy
|856
|54.96
|1.2571
|0.0000
|1.2586
|1710
|2006.06.28 01:15
|sell
|857
|13.70
|1.2568
|0.0000
|1.2553
|1711
|2006.06.28 15:00
|t/p
|857
|13.70
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|2055.00
|700244.96
|1712
|2006.06.28 15:00
|buy
|858
|107.28
|1.2553
|0.0000
|1.2568
|1713
|2006.06.28 16:00
|sell
|859
|13.41
|1.2552
|0.0000
|1.2537
|1714
|2006.06.28 17:00
|t/p
|859
|13.41
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|2011.50
|702256.46
|1715
|2006.06.28 17:00
|buy
|860
|198.24
|1.2528
|0.0000
|1.2543
|1716
|2006.06.28 17:00
|sell
|861
|12.39
|1.2526
|0.0000
|1.2511
|1717
|2006.06.28 18:28
|sell
|862
|26.96
|1.2541
|0.0000
|1.2526
|1718
|2006.06.28 20:50
|t/p
|860
|198.24
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|29736.00
|731992.46
|1719
|2006.06.28 20:50
|close
|858
|107.28
|1.2545
|0.0000
|1.2568
|-8582.19
|723410.27
|1720
|2006.06.28 20:51
|close
|856
|54.96
|1.2542
|0.0000
|1.2586
|-15938.14
|707472.13
|1721
|2006.06.28 20:51
|close
|855
|27.60
|1.2545
|0.0000
|1.2605
|-12613.27
|694858.85
|1722
|2006.06.28 20:54
|close
|854
|13.72
|1.2542
|0.0000
|1.2621
|-8876.92
|685981.93
|1723
|2006.06.28 21:00
|sell
|863
|54.16
|1.2557
|0.0000
|1.2542
|1724
|2006.06.29 01:11
|t/p
|863
|54.16
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|8920.82
|694902.76
|1725
|2006.06.29 01:11
|close
|862
|26.96
|1.2542
|0.0000
|1.2526
|127.19
|695029.94
|1726
|2006.06.29 01:11
|close
|861
|12.39
|1.2543
|0.0000
|1.2511
|-1923.97
|693105.97
|1727
|2006.06.29 03:00
|sell
|864
|13.86
|1.2543
|0.0000
|1.2528
|1728
|2006.06.29 09:15
|buy
|865
|13.85
|1.2548
|0.0000
|1.2563
|1729
|2006.06.29 12:00
|buy
|866
|27.68
|1.2532
|0.0000
|1.2547
|1730
|2006.06.29 12:02
|t/p
|864
|13.86
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|2079.00
|695184.97
|1731
|2006.06.29 13:00
|sell
|867
|13.85
|1.2531
|0.0000
|1.2516
|1732
|2006.06.29 14:44
|sell
|868
|27.86
|1.2546
|0.0000
|1.2531
|1733
|2006.06.29 14:56
|t/p
|866
|27.68
|1.2547
|0.0000
|1.2547
|4152.00
|699336.97
|1734
|2006.06.29 14:56
|close
|865
|13.85
|1.2549
|0.0000
|1.2563
|138.40
|699475.37
|1735
|2006.06.29 14:59
|t/p
|868
|27.86
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|4179.00
|703654.37
|1736
|2006.06.29 14:59
|close
|867
|13.85
|1.2531
|0.0000
|1.2516
|0.00
|703654.37
|1737
|2006.06.29 15:15
|buy
|869
|14.07
|1.2552
|0.0000
|1.2567
|1738
|2006.06.29 15:45
|sell
|870
|14.05
|1.2545
|0.0000
|1.2530
|1739
|2006.06.29 15:51
|buy
|871
|28.10
|1.2536
|0.0000
|1.2551
|1740
|2006.06.29 16:16
|t/p
|871
|28.10
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|4215.00
|707869.37
|1741
|2006.06.29 16:16
|close
|869
|14.07
|1.2551
|0.0000
|1.2567
|-140.67
|707728.70
|1742
|2006.06.29 18:30
|buy
|872
|14.16
|1.2543
|0.0000
|1.2558
|1743
|2006.06.29 20:02
|t/p
|870
|14.05
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|2107.50
|709836.20
|1744
|2006.06.29 20:17
|t/p
|872
|14.16
|1.2558
|0.0000
|1.2558
|2124.00
|711960.20
|1745
|2006.06.29 20:59
|buy
|873
|14.24
|1.2535
|0.0000
|1.2550
|1746
|2006.06.29 21:00
|t/p
|873
|14.24
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|2136.00
|714096.20
|1747
|2006.06.29 21:00
|buy
|874
|14.28
|1.2666
|0.0000
|1.2681
|1748
|2006.06.29 21:10
|buy
|875
|28.46
|1.2651
|0.0000
|1.2666
|1749
|2006.06.29 23:07
|t/p
|875
|28.46
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|4269.00
|718365.20
|1750
|2006.06.29 23:07
|close
|874
|14.28
|1.2666
|0.0000
|1.2681
|0.05
|718365.25
|1751
|2006.06.29 23:07
|buy
|876
|14.37
|1.2665
|0.0000
|1.2680
|1752
|2006.06.30 03:09
|t/p
|876
|14.37
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|2054.83
|720420.07
|1753
|2006.06.30 03:09
|buy
|877
|14.41
|1.2685
|0.0000
|1.2700
|1754
|2006.06.30 03:36
|t/p
|877
|14.41
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|2161.50
|722581.57
|1755
|2006.06.30 03:36
|buy
|878
|14.45
|1.2709
|0.0000
|1.2724
|1756
|2006.06.30 03:37
|buy
|879
|28.72
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1757
|2006.06.30 03:37
|t/p
|879
|28.72
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4308.00
|726889.57
|1758
|2006.06.30 03:38
|buy
|880
|28.90
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1759
|2006.06.30 03:38
|t/p
|880
|28.90
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4335.00
|731224.57
|1760
|2006.06.30 03:39
|buy
|881
|29.06
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1761
|2006.06.30 03:39
|t/p
|881
|29.06
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4359.00
|735583.57
|1762
|2006.06.30 03:40
|buy
|882
|29.24
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1763
|2006.06.30 03:40
|t/p
|882
|29.24
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4386.00
|739969.57
|1764
|2006.06.30 03:41
|buy
|883
|29.42
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1765
|2006.06.30 03:41
|t/p
|883
|29.42
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4413.00
|744382.57
|1766
|2006.06.30 03:42
|buy
|884
|29.60
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1767
|2006.06.30 03:42
|t/p
|884
|29.60
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4440.00
|748822.57
|1768
|2006.06.30 03:43
|buy
|885
|29.76
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1769
|2006.06.30 03:43
|t/p
|885
|29.76
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4464.00
|753286.57
|1770
|2006.06.30 03:44
|buy
|886
|29.94
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1771
|2006.06.30 03:44
|t/p
|886
|29.94
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4491.00
|757777.57
|1772
|2006.06.30 03:46
|buy
|887
|30.12
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1773
|2006.06.30 03:46
|t/p
|887
|30.12
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4518.00
|762295.57
|1774
|2006.06.30 03:47
|buy
|888
|30.30
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1775
|2006.06.30 03:47
|t/p
|888
|30.30
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4545.00
|766840.57
|1776
|2006.06.30 03:49
|buy
|889
|30.48
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1777
|2006.06.30 03:49
|t/p
|889
|30.48
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4572.00
|771412.57
|1778
|2006.06.30 03:50
|buy
|890
|30.68
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1779
|2006.06.30 03:50
|t/p
|890
|30.68
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4602.00
|776014.57
|1780
|2006.06.30 03:53
|buy
|891
|30.86
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1781
|2006.06.30 04:00
|t/p
|891
|30.86
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|4629.00
|780643.57
|1782
|2006.06.30 04:00
|close
|878
|14.45
|1.2704
|0.0000
|1.2724
|-722.40
|779921.17
|1783
|2006.06.30 04:19
|buy
|892
|15.60
|1.2708
|0.0000
|1.2723
|1784
|2006.06.30 07:39
|t/p
|892
|15.60
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|2340.00
|782261.17
|1785
|2006.06.30 07:39
|buy
|893
|15.65
|1.2725
|0.0000
|1.2740
|1786
|2006.06.30 09:00
|buy
|894
|31.16
|1.2705
|0.0000
|1.2720
|1787
|2006.06.30 09:46
|t/p
|894
|31.16
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|4674.00
|786935.17
|1788
|2006.06.30 09:46
|close
|893
|15.65
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|-782.51
|786152.66
|1789
|2006.06.30 09:46
|buy
|895
|15.72
|1.2721
|0.0000
|1.2736
|1790
|2006.06.30 09:59
|buy
|896
|31.34
|1.2705
|0.0000
|1.2720
|1791
|2006.06.30 14:32
|t/p
|896
|31.34
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|4701.00
|790853.66
|1792
|2006.06.30 14:32
|close
|895
|15.72
|1.2727
|0.0000
|1.2736
|943.12
|791796.78
|1793
|2006.06.30 15:00
|buy
|897
|15.84
|1.2708
|0.0000
|1.2723
|1794
|2006.06.30 15:00
|t/p
|897
|15.84
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|2376.00
|794172.78
|1795
|2006.06.30 15:00
|buy
|898
|15.88
|1.2747
|0.0000
|1.2762
|1796
|2006.06.30 15:16
|t/p
|898
|15.88
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|2382.00
|796554.78
|1797
|2006.06.30 15:16
|buy
|899
|15.93
|1.2764
|0.0000
|1.2779
|1798
|2006.06.30 16:55
|t/p
|899
|15.93
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|2389.50
|798944.28
|1799
|2006.06.30 16:55
|buy
|900
|15.98
|1.2783
|0.0000
|1.2798
|1800
|2006.07.03 04:00
|sell
|901
|15.98
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|1801
|2006.07.03 11:29
|buy
|902
|31.94
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|1802
|2006.07.03 12:04
|t/p
|901
|15.98
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|2397.00
|801341.28
|1803
|2006.07.03 12:33
|t/p
|902
|31.94
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|4791.00
|806132.28
|1804
|2006.07.03 12:33
|close
|900
|15.98
|1.2786
|0.0000
|1.2798
|367.39
|806499.67
|1805
|2006.07.03 13:15
|buy
|903
|16.13
|1.2791
|0.0000
|1.2806
|1806
|2006.07.03 18:30
|sell
|904
|16.15
|1.2798
|0.0000
|1.2783
|1807
|2006.07.03 19:29
|t/p
|903
|16.13
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|2419.50
|808919.17
|1808
|2006.07.03 19:29
|buy
|905
|16.14
|1.2811
|0.0000
|1.2826
|1809
|2006.07.03 20:00
|buy
|906
|32.26
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|1810
|2006.07.04 08:18
|t/p
|906
|32.26
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|4612.99
|813532.16
|1811
|2006.07.04 08:18
|close
|905
|16.14
|1.2812
|0.0000
|1.2826
|48.40
|813580.56
|1812
|2006.07.04 09:00
|sell
|907
|32.42
|1.2815
|0.0000
|1.2800
|1813
|2006.07.04 13:00
|t/p
|907
|32.42
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|4863.00
|818443.56
|1814
|2006.07.04 13:00
|close
|904
|16.15
|1.2797
|0.0000
|1.2783
|240.78
|818684.35
|1815
|2006.07.04 16:00
|sell
|908
|16.37
|1.2798
|0.0000
|1.2783
|1816
|2006.07.04 22:15
|buy
|909
|16.37
|1.2799
|0.0000
|1.2814
|1817
|2006.07.05 01:15
|buy
|910
|32.72
|1.2784
|0.0000
|1.2799
|1818
|2006.07.05 01:28
|t/p
|908
|16.37
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|2535.78
|821220.13
|1819
|2006.07.05 03:00
|sell
|911
|16.31
|1.2778
|0.0000
|1.2763
|1820
|2006.07.05 06:17
|sell
|912
|32.82
|1.2794
|0.0000
|1.2779
|1821
|2006.07.05 07:00
|t/p
|910
|32.72
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|4908.00
|826128.13
|1822
|2006.07.05 07:00
|close
|909
|16.37
|1.2805
|0.0000
|1.2814
|867.53
|826995.66
|1823
|2006.07.05 07:03
|sell
|913
|65.28
|1.2809
|0.0000
|1.2794
|1824
|2006.07.05 07:15
|buy
|914
|16.29
|1.2811
|0.0000
|1.2826
|1825
|2006.07.05 08:00
|sell
|915
|127.92
|1.2824
|0.0000
|1.2809
|1826
|2006.07.05 08:00
|t/p
|914
|16.29
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|2443.50
|829439.16
|1827
|2006.07.05 08:00
|buy
|916
|15.85
|1.2828
|0.0000
|1.2843
|1828
|2006.07.05 08:21
|buy
|917
|33.06
|1.2813
|0.0000
|1.2828
|1829
|2006.07.05 08:23
|t/p
|915
|127.92
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|19188.00
|848627.16
|1830
|2006.07.05 08:23
|close
|913
|65.28
|1.2809
|0.0000
|1.2794
|0.21
|848627.37
|1831
|2006.07.05 08:23
|close
|912
|32.82
|1.2808
|0.0000
|1.2779
|-4594.83
|844032.54
|1832
|2006.07.05 08:23
|close
|911
|16.31
|1.2807
|0.0000
|1.2763
|-4729.99
|839302.55
|1833
|2006.07.05 08:59
|sell
|918
|16.82
|1.2821
|0.0000
|1.2806
|1834
|2006.07.05 09:00
|t/p
|918
|16.82
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|2523.00
|841825.55
|1835
|2006.07.05 09:00
|buy
|919
|65.88
|1.2782
|0.0000
|1.2797
|1836
|2006.07.05 09:15
|sell
|920
|16.33
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|1837
|2006.07.05 10:00
|t/p
|920
|16.33
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|2449.50
|844275.05
|1838
|2006.07.05 10:00
|buy
|921
|127.52
|1.2758
|0.0000
|1.2773
|1839
|2006.07.05 10:00
|sell
|922
|15.94
|1.2756
|0.0000
|1.2741
|1840
|2006.07.05 10:42
|sell
|923
|33.12
|1.2771
|0.0000
|1.2756
|1841
|2006.07.05 11:04
|t/p
|923
|33.12
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|4968.00
|849243.05
|1842
|2006.07.05 11:04
|close
|922
|15.94
|1.2755
|0.0000
|1.2741
|159.29
|849402.34
|1843
|2006.07.05 11:04
|sell
|924
|15.89
|1.2754
|0.0000
|1.2739
|1844
|2006.07.05 13:00
|t/p
|921
|127.52
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|19128.00
|868530.34
|1845
|2006.07.05 13:00
|close
|919
|65.88
|1.2775
|0.0000
|1.2797
|-4611.36
|863918.98
|1846
|2006.07.05 13:00
|sell
|925
|33.58
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|1847
|2006.07.05 13:00
|close
|917
|33.06
|1.2773
|0.0000
|1.2828
|-13224.00
|850694.98
|1848
|2006.07.05 13:01
|close
|916
|15.85
|1.2774
|0.0000
|1.2843
|-8558.97
|842136.01
|1849
|2006.07.05 14:00
|sell
|926
|66.44
|1.2790
|0.0000
|1.2775
|1850
|2006.07.05 14:15
|buy
|927
|16.53
|1.2794
|0.0000
|1.2809
|1851
|2006.07.05 14:15
|buy
|928
|33.66
|1.2779
|0.0000
|1.2794
|1852
|2006.07.05 14:16
|t/p
|926
|66.44
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|9966.00
|852102.01
|1853
|2006.07.05 14:16
|close
|925
|33.58
|1.2775
|0.0000
|1.2760
|0.11
|852102.12
|1854
|2006.07.05 14:16
|close
|924
|15.89
|1.2774
|0.0000
|1.2739
|-3177.93
|848924.19
|1855
|2006.07.05 14:59
|sell
|929
|17.03
|1.2789
|0.0000
|1.2774
|1856
|2006.07.05 15:00
|t/p
|929
|17.03
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|2554.50
|851478.69
|1857
|2006.07.05 15:00
|buy
|930
|66.68
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|1858
|2006.07.05 15:00
|sell
|931
|16.67
|1.2748
|0.0000
|1.2733
|1859
|2006.07.05 16:00
|t/p
|931
|16.67
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|2500.50
|853979.19
|1860
|2006.07.05 16:00
|buy
|932
|130.00
|1.2731
|0.0000
|1.2746
|1861
|2006.07.05 16:00
|sell
|933
|16.25
|1.2729
|0.0000
|1.2714
|1862
|2006.07.06 09:10
|sell
|934
|33.56
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|1863
|2006.07.06 14:00
|t/p
|932
|130.00
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|16767.70
|870746.89
|1864
|2006.07.06 14:00
|close
|930
|66.68
|1.2746
|0.0000
|1.2765
|-4068.09
|866678.80
|1865
|2006.07.06 14:00
|close
|928
|33.66
|1.2745
|0.0000
|1.2794
|-12151.64
|854527.16
|1866
|2006.07.06 14:01
|close
|927
|16.53
|1.2744
|0.0000
|1.2809
|-8612.36
|845914.80
|1867
|2006.07.06 14:34
|sell
|935
|66.40
|1.2770
|0.0000
|1.2755
|1868
|2006.07.06 14:34
|t/p
|935
|66.40
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|9960.00
|855874.80
|1869
|2006.07.06 15:00
|buy
|936
|17.02
|1.2749
|0.0000
|1.2764
|1870
|2006.07.06 15:00
|sell
|937
|67.76
|1.2759
|0.0000
|1.2744
|1871
|2006.07.06 15:06
|t/p
|937
|67.76
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|10164.00
|866038.80
|1872
|2006.07.06 15:06
|close
|934
|33.56
|1.2743
|0.0000
|1.2729
|335.59
|866374.39
|1873
|2006.07.06 15:06
|close
|933
|16.25
|1.2744
|0.0000
|1.2714
|-2198.44
|864175.95
|1874
|2006.07.06 16:10
|t/p
|936
|17.02
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|2553.00
|866728.95
|1875
|2006.07.06 16:10
|buy
|938
|17.33
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|1876
|2006.07.06 16:59
|buy
|939
|34.56
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|1877
|2006.07.06 20:00
|t/p
|939
|34.56
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|5184.00
|871912.95
|1878
|2006.07.06 20:00
|close
|938
|17.33
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|0.05
|871913.00
|1879
|2006.07.06 20:32
|buy
|940
|17.44
|1.2772
|0.0000
|1.2787
|1880
|2006.07.07 15:00
|t/p
|940
|17.44
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|2493.82
|874406.81
|1881
|2006.07.07 15:00
|buy
|941
|17.49
|1.2818
|0.0000
|1.2833
|1882
|2006.07.10 02:00
|sell
|942
|17.44
|1.2806
|0.0000
|1.2791
|1883
|2006.07.10 03:01
|buy
|943
|34.88
|1.2793
|0.0000
|1.2808
|1884
|2006.07.10 09:23
|t/p
|943
|34.88
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|5232.00
|879638.81
|1885
|2006.07.10 09:23
|close
|941
|17.49
|1.2808
|0.0000
|1.2833
|-1871.56
|877767.25
|1886
|2006.07.10 12:00
|t/p
|942
|17.44
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|2616.00
|880383.25
|1887
|2006.07.10 12:00
|sell
|944
|17.61
|1.2780
|0.0000
|1.2765
|1888
|2006.07.10 14:00
|t/p
|944
|17.61
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|2641.50
|883024.75
|1889
|2006.07.10 14:00
|sell
|945
|17.66
|1.2752
|0.0000
|1.2737
|1890
|2006.07.10 15:11
|t/p
|945
|17.66
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|2649.00
|885673.75
|1891
|2006.07.10 15:11
|sell
|946
|17.71
|1.2735
|0.0000
|1.2720
|1892
|2006.07.10 18:01
|sell
|947
|35.30
|1.2750
|0.0000
|1.2735
|1893
|2006.07.10 20:14
|t/p
|947
|35.30
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|5295.00
|890968.75
|1894
|2006.07.10 20:14
|close
|946
|17.71
|1.2731
|0.0000
|1.2720
|708.34
|891677.09
|1895
|2006.07.10 20:14
|sell
|948
|17.83
|1.2730
|0.0000
|1.2715
|1896
|2006.07.11 04:00
|buy
|949
|17.80
|1.2741
|0.0000
|1.2756
|1897
|2006.07.11 09:00
|t/p
|948
|17.83
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|2761.94
|894439.03
|1898
|2006.07.11 09:00
|buy
|950
|35.54
|1.2709
|0.0000
|1.2724
|1899
|2006.07.11 09:14
|t/p
|950
|35.54
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|5331.00
|899770.03
|1900
|2006.07.11 09:14
|close
|949
|17.80
|1.2724
|0.0000
|1.2756
|-3025.96
|896744.07
|1901
|2006.07.11 09:15
|sell
|951
|17.93
|1.2722
|0.0000
|1.2707
|1902
|2006.07.11 09:47
|sell
|952
|35.74
|1.2737
|0.0000
|1.2722
|1903
|2006.07.11 09:59
|t/p
|952
|35.74
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|5361.00
|902105.07
|1904
|2006.07.11 09:59
|close
|951
|17.93
|1.2708
|0.0000
|1.2707
|2510.18
|904615.25
|1905
|2006.07.11 10:15
|sell
|953
|18.09
|1.2738
|0.0000
|1.2723
|1906
|2006.07.11 10:45
|buy
|954
|18.09
|1.2740
|0.0000
|1.2755
|1907
|2006.07.11 17:13
|sell
|955
|36.16
|1.2753
|0.0000
|1.2738
|1908
|2006.07.11 17:17
|t/p
|954
|18.09
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|2713.50
|907328.75
|1909
|2006.07.11 19:15
|buy
|956
|18.14
|1.2749
|0.0000
|1.2764
|1910
|2006.07.11 20:40
|t/p
|956
|18.14
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|2721.00
|910049.75
|1911
|2006.07.11 20:40
|buy
|957
|17.99
|1.2767
|0.0000
|1.2782
|1912
|2006.07.11 20:42
|sell
|958
|71.76
|1.2771
|0.0000
|1.2756
|1913
|2006.07.12 10:00
|t/p
|958
|71.76
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|11115.92
|921165.67
|1914
|2006.07.12 10:00
|close
|955
|36.16
|1.2752
|0.0000
|1.2738
|539.02
|921704.69
|1915
|2006.07.12 10:00
|close
|953
|18.09
|1.2753
|0.0000
|1.2723
|-2624.75
|919079.94
|1916
|2006.07.12 10:00
|buy
|959
|36.64
|1.2752
|0.0000
|1.2767
|1917
|2006.07.12 11:00
|sell
|960
|18.30
|1.2750
|0.0000
|1.2735
|1918
|2006.07.12 12:00
|buy
|961
|72.72
|1.2736
|0.0000
|1.2751
|1919
|2006.07.12 13:00
|t/p
|960
|18.30
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|2745.00
|921824.94
|1920
|2006.07.12 13:00
|sell
|962
|18.08
|1.2731
|0.0000
|1.2716
|1921
|2006.07.12 14:00
|buy
|963
|142.32
|1.2720
|0.0000
|1.2735
|1922
|2006.07.12 14:30
|t/p
|962
|18.08
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|2712.00
|924536.94
|1923
|2006.07.12 14:30
|sell
|964
|17.53
|1.2714
|0.0000
|1.2699
|1924
|2006.07.12 15:47
|buy
|965
|271.52
|1.2705
|0.0000
|1.2720
|1925
|2006.07.12 15:50
|t/p
|964
|17.53
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|2629.50
|927166.44
|1926
|2006.07.12 15:50
|sell
|966
|16.23
|1.2697
|0.0000
|1.2682
|1927
|2006.07.12 15:59
|sell
|967
|35.80
|1.2713
|0.0000
|1.2698
|1928
|2006.07.12 16:03
|t/p
|967
|35.80
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|5370.00
|932536.44
|1929
|2006.07.12 16:03
|close
|966
|16.23
|1.2698
|0.0000
|1.2682
|-162.30
|932374.14
|1930
|2006.07.12 16:03
|sell
|968
|16.33
|1.2697
|0.0000
|1.2682
|1931
|2006.07.13 01:02
|sell
|969
|35.36
|1.2712
|0.0000
|1.2697
|1932
|2006.07.13 09:14
|t/p
|965
|271.52
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|35021.27
|967395.41
|1933
|2006.07.13 09:14
|close
|963
|142.32
|1.2721
|0.0000
|1.2735
|-1569.03
|965826.39
|1934
|2006.07.13 09:15
|close
|961
|72.72
|1.2715
|0.0000
|1.2751
|-16799.24
|949027.15
|1935
|2006.07.13 09:15
|close
|959
|36.64
|1.2725
|0.0000
|1.2767
|-10662.66
|938364.49
|1936
|2006.07.13 09:17
|close
|957
|17.99
|1.2715
|0.0000
|1.2782
|-9858.92
|928505.57
|1937
|2006.07.13 10:45
|buy
|970
|18.40
|1.2724
|0.0000
|1.2739
|1938
|2006.07.13 12:00
|buy
|971
|37.02
|1.2706
|0.0000
|1.2721
|1939
|2006.07.13 13:00
|t/p
|969
|35.36
|1.2697
|0.0000
|1.2697
|5304.00
|933809.57
|1940
|2006.07.13 13:00
|buy
|972
|73.80
|1.2691
|0.0000
|1.2706
|1941
|2006.07.13 13:00
|close
|968
|16.33
|1.2691
|0.0000
|1.2682
|1220.05
|935029.62
|1942
|2006.07.13 13:00
|sell
|973
|18.39
|1.2688
|0.0000
|1.2673
|1943
|2006.07.13 15:10
|sell
|974
|37.44
|1.2703
|0.0000
|1.2688
|1944
|2006.07.13 15:16
|t/p
|972
|73.80
|1.2706
|0.0000
|1.2706
|11070.00
|946099.62
|1945
|2006.07.13 15:16
|close
|971
|37.02
|1.2706
|0.0000
|1.2721
|-0.18
|946099.44
|1946
|2006.07.13 15:16
|close
|970
|18.40
|1.2707
|0.0000
|1.2739
|-3128.02
|942971.42
|1947
|2006.07.13 16:10
|sell
|975
|74.40
|1.2719
|0.0000
|1.2704
|1948
|2006.07.13 16:30
|buy
|976
|18.83
|1.2711
|0.0000
|1.2726
|1949
|2006.07.13 16:43
|t/p
|975
|74.40
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|11160.00
|954131.42
|1950
|2006.07.13 16:43
|close
|974
|37.44
|1.2704
|0.0000
|1.2688
|-374.29
|953757.13
|1951
|2006.07.13 16:43
|close
|973
|18.39
|1.2703
|0.0000
|1.2673
|-2758.50
|950998.63
|1952
|2006.07.13 17:00
|buy
|977
|37.88
|1.2693
|0.0000
|1.2708
|1953
|2006.07.13 17:52
|sell
|978
|18.86
|1.2685
|0.0000
|1.2670
|1954
|2006.07.13 18:00
|buy
|979
|75.04
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|1955
|2006.07.13 20:42
|t/p
|979
|75.04
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|11256.00
|962254.63
|1956
|2006.07.13 20:42
|close
|977
|37.88
|1.2690
|0.0000
|1.2708
|-1136.20
|961118.43
|1957
|2006.07.13 20:43
|close
|976
|18.83
|1.2689
|0.0000
|1.2726
|-4142.62
|956975.81
|1958
|2006.07.14 09:00
|t/p
|978
|18.86
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|2921.49
|959897.30
|1959
|2006.07.14 09:00
|sell
|980
|19.20
|1.2658
|0.0000
|1.2643
|1960
|2006.07.14 09:54
|sell
|981
|38.26
|1.2673
|0.0000
|1.2658
|1961
|2006.07.14 15:00
|t/p
|981
|38.26
|1.2658
|0.0000
|1.2658
|5739.00
|965636.30
|1962
|2006.07.14 15:00
|close
|980
|19.20
|1.2657
|0.0000
|1.2643
|192.10
|965828.40
|1963
|2006.07.14 15:30
|sell
|982
|19.32
|1.2654
|0.0000
|1.2639
|1964
|2006.07.14 16:00
|t/p
|982
|19.32
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|2898.00
|968726.40
|1965
|2006.07.14 16:00
|sell
|983
|19.37
|1.2631
|0.0000
|1.2616
|1966
|2006.07.14 19:42
|sell
|984
|38.62
|1.2646
|0.0000
|1.2631
|1967
|2006.07.17 00:00
|buy
|985
|19.21
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1968
|2006.07.17 00:00
|buy
|986
|38.70
|1.2636
|0.0000
|1.2651
|1969
|2006.07.17 05:02
|t/p
|984
|38.62
|1.2631
|0.0000
|1.2631
|5982.40
|974708.80
|1970
|2006.07.17 05:02
|close
|983
|19.37
|1.2626
|0.0000
|1.2616
|1063.48
|975772.28
|1971
|2006.07.17 08:59
|sell
|987
|19.33
|1.2627
|0.0000
|1.2612
|1972
|2006.07.17 10:00
|buy
|988
|77.04
|1.2620
|0.0000
|1.2635
|1973
|2006.07.17 11:00
|t/p
|987
|19.33
|1.2612
|0.0000
|1.2612
|2899.50
|978671.78
|1974
|2006.07.17 11:00
|buy
|989
|139.84
|1.2554
|0.0000
|1.2569
|1975
|2006.07.17 11:00
|sell
|990
|17.48
|1.2552
|0.0000
|1.2537
|1976
|2006.07.17 12:00
|t/p
|990
|17.48
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|2622.00
|981293.78
|1977
|2006.07.17 12:00
|buy
|991
|263.68
|1.2536
|0.0000
|1.2551
|1978
|2006.07.17 12:00
|sell
|992
|16.48
|1.2534
|0.0000
|1.2519
|1979
|2006.07.17 12:21
|sell
|993
|35.88
|1.2549
|0.0000
|1.2534
|1980
|2006.07.17 12:30
|t/p
|993
|35.88
|1.2534
|0.0000
|1.2534
|5382.00
|986675.78
|1981
|2006.07.17 12:30
|close
|992
|16.48
|1.2533
|0.0000
|1.2519
|164.69
|986840.47
|1982
|2006.07.17 12:30
|sell
|994
|16.27
|1.2532
|0.0000
|1.2517
|1983
|2006.07.17 16:56
|t/p
|994
|16.27
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|2440.50
|989280.97
|1984
|2006.07.17 16:56
|sell
|995
|14.49
|1.2515
|0.0000
|1.2500
|1985
|2006.07.17 16:59
|sell
|996
|33.80
|1.2538
|0.0000
|1.2523
|1986
|2006.07.17 17:00
|t/p
|996
|33.80
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|5070.00
|994350.97
|1987
|2006.07.17 17:00
|close
|995
|14.49
|1.2520
|0.0000
|1.2500
|-724.50
|993626.47
|1988
|2006.07.17 17:00
|sell
|997
|14.79
|1.2517
|0.0000
|1.2502
|1989
|2006.07.18 06:09
|sell
|998
|32.56
|1.2532
|0.0000
|1.2517
|1990
|2006.07.18 12:00
|t/p
|998
|32.56
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|4884.00
|998510.47
|1991
|2006.07.18 12:00
|close
|997
|14.79
|1.2517
|0.0000
|1.2502
|72.59
|998583.06
|1992
|2006.07.18 12:00
|sell
|999
|14.71
|1.2516
|0.0000
|1.2501
|1993
|2006.07.18 12:20
|sell
|1000
|32.76
|1.2532
|0.0000
|1.2517
|1994
|2006.07.18 12:42
|sell
|1001
|72.52
|1.2550
|0.0000
|1.2535
|1995
|2006.07.18 12:43
|t/p
|1001
|72.52
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|10878.00
|1009461.06
|1996
|2006.07.18 12:43
|t/p
|991
|263.68
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|37704.68
|1047165.75
|1997
|2006.07.18 12:43
|close
|989
|139.84
|1.2552
|0.0000
|1.2569
|-3776.51
|1043389.24
|1998
|2006.07.18 12:43
|sell
|1002
|74.00
|1.2552
|0.0000
|1.2537
|1999
|2006.07.18 12:44
|t/p
|1002
|74.00
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|11100.00
|1054489.24
|2000
|2006.07.18 12:44
|close
|988
|77.04
|1.2526
|0.0000
|1.2635
|-72957.33
|981531.91
|2001
|2006.07.18 12:44
|close
|986
|38.70
|1.2550
|0.0000
|1.2651
|-33552.99
|947978.92
|2002
|2006.07.18 12:44
|sell
|1003
|73.24
|1.2550
|0.0000
|1.2535
|2003
|2006.07.18 12:47
|t/p
|1003
|73.24
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|10986.00
|958964.92
|2004
|2006.07.18 12:47
|close
|985
|19.21
|1.2526
|0.0000
|1.2671
|-25107.58
|933857.34
|2005
|2006.07.18 12:47
|sell
|1004
|73.76
|1.2550
|0.0000
|1.2535
|2006
|2006.07.18 12:50
|t/p
|1004
|73.76
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|11064.00
|944921.34
|2007
|2006.07.18 13:00
|t/p
|1000
|32.76
|1.2517
|0.0000
|1.2517
|4914.00
|949835.34
|2008
|2006.07.18 13:00
|buy
|1005
|18.99
|1.2517
|0.0000
|1.2532
|2009
|2006.07.18 13:00
|close
|999
|14.71
|1.2517
|0.0000
|1.2501
|-147.10
|949688.24
|2010
|2006.07.18 13:00
|t/p
|1005
|18.99
|1.2532
|0.0000
|1.2532
|2848.50
|952536.74
|2011
|2006.07.18 13:00
|buy
|1006
|19.05
|1.2536
|0.0000
|1.2551
|2012
|2006.07.18 15:18
|t/p
|1006
|19.05
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|2857.50
|955394.24
|2013
|2006.07.18 15:18
|buy
|1007
|19.11
|1.2553
|0.0000
|1.2568
|2014
|2006.07.18 15:29
|buy
|1008
|38.08
|1.2538
|0.0000
|1.2553
|2015
|2006.07.18 16:00
|buy
|1009
|75.28
|1.2520
|0.0000
|1.2535
|2016
|2006.07.18 16:59
|sell
|1010
|18.61
|1.2511
|0.0000
|1.2496
|2017
|2006.07.18 17:00
|t/p
|1010
|18.61
|1.2496
|0.0000
|1.2496
|2791.50
|958185.74
|2018
|2006.07.18 17:00
|buy
|1011
|145.04
|1.2493
|0.0000
|1.2508
|2019
|2006.07.18 17:00
|sell
|1012
|18.13
|1.2491
|0.0000
|1.2476
|2020
|2006.07.18 17:33
|sell
|1013
|37.70
|1.2506
|0.0000
|1.2491
|2021
|2006.07.18 17:34
|t/p
|1011
|145.04
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|21756.00
|979941.74
|2022
|2006.07.18 17:34
|close
|1009
|75.28
|1.2508
|0.0000
|1.2535
|-9033.16
|970908.58
|2023
|2006.07.18 17:34
|close
|1008
|38.08
|1.2508
|0.0000
|1.2553
|-11423.95
|959484.63
|2024
|2006.07.18 17:34
|close
|1007
|19.11
|1.2507
|0.0000
|1.2568
|-8790.62
|950694.01
|2025
|2006.07.18 21:16
|buy
|1014
|18.94
|1.2508
|0.0000
|1.2523
|2026
|2006.07.19 03:00
|t/p
|1013
|37.70
|1.2491
|0.0000
|1.2491
|5839.89
|956533.89
|2027
|2006.07.19 03:00
|buy
|1015
|38.12
|1.2483
|0.0000
|1.2498
|2028
|2006.07.19 03:00
|close
|1012
|18.13
|1.2483
|0.0000
|1.2476
|1539.18
|958073.07
|2029
|2006.07.19 03:15
|sell
|1016
|19.03
|1.2480
|0.0000
|1.2465
|2030
|2006.07.19 05:00
|sell
|1017
|38.28
|1.2495
|0.0000
|1.2480
|2031
|2006.07.19 05:20
|t/p
|1015
|38.12
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|5718.00
|963791.07
|2032
|2006.07.19 05:20
|close
|1014
|18.94
|1.2500
|0.0000
|1.2523
|-1647.85
|962143.22
|2033
|2006.07.19 15:00
|t/p
|1017
|38.28
|1.2480
|0.0000
|1.2480
|5742.00
|967885.22
|2034
|2006.07.19 15:00
|close
|1016
|19.03
|1.2473
|0.0000
|1.2465
|1332.15
|969217.37
|2035
|2006.07.19 15:15
|sell
|1018
|19.38
|1.2474
|0.0000
|1.2459
|2036
|2006.07.19 16:00
|sell
|1019
|38.62
|1.2490
|0.0000
|1.2475
|2037
|2006.07.19 16:01
|sell
|1020
|76.16
|1.2512
|0.0000
|1.2497
|2038
|2006.07.19 16:02
|t/p
|1020
|76.16
|1.2497
|0.0000
|1.2497
|11424.00
|980641.37
|2039
|2006.07.19 16:02
|sell
|1021
|76.36
|1.2528
|0.0000
|1.2513
|2040
|2006.07.19 16:03
|t/p
|1021
|76.36
|1.2513
|0.0000
|1.2513
|11454.00
|992095.37
|2041
|2006.07.19 16:03
|sell
|1022
|77.44
|1.2524
|0.0000
|1.2509
|2042
|2006.07.19 16:04
|t/p
|1022
|77.44
|1.2509
|0.0000
|1.2509
|11616.00
|1003711.37
|2043
|2006.07.19 16:04
|sell
|1023
|78.72
|1.2517
|0.0000
|1.2502
|2044
|2006.07.19 16:04
|t/p
|1023
|78.72
|1.2502
|0.0000
|1.2502
|11808.00
|1015519.37
|2045
|2006.07.19 16:59
|buy
|1024
|20.23
|1.2492
|0.0000
|1.2507
|2046
|2006.07.19 17:00
|t/p
|1024
|20.23
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|3034.50
|1018553.87
|2047
|2006.07.19 17:00
|buy
|1025
|19.40
|1.2568
|0.0000
|1.2583
|2048
|2006.07.19 17:00
|sell
|1026
|77.60
|1.2566
|0.0000
|1.2551
|2049
|2006.07.19 17:04
|buy
|1027
|39.42
|1.2553
|0.0000
|1.2568
|2050
|2006.07.19 17:04
|t/p
|1026
|77.60
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|11640.00
|1030193.87
|2051
|2006.07.19 17:04
|close
|1019
|38.62
|1.2551
|0.0000
|1.2475
|-23558.20
|1006635.67
|2052
|2006.07.19 17:04
|close
|1018
|19.38
|1.2550
|0.0000
|1.2459
|-14728.71
|991906.96
|2053
|2006.07.19 18:40
|t/p
|1027
|39.42
|1.2568
|0.0000
|1.2568
|5913.00
|997819.96
|2054
|2006.07.19 18:40
|close
|1025
|19.40
|1.2570
|0.0000
|1.2583
|387.90
|998207.86
|2055
|2006.07.19 18:47
|buy
|1028
|19.96
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|2056
|2006.07.19 18:58
|t/p
|1028
|19.96
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|2994.00
|1001201.86
|2057
|2006.07.19 18:58
|buy
|1029
|20.02
|1.2588
|0.0000
|1.2603
|2058
|2006.07.19 18:59
|buy
|1030
|39.88
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|2059
|2006.07.19 18:59
|t/p
|1030
|39.88
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|5982.00
|1007183.86
|2060
|2006.07.19 18:59
|buy
|1031
|40.12
|1.2570
|0.0000
|1.2585
|2061
|2006.07.19 19:00
|t/p
|1031
|40.12
|1.2585
|0.0000
|1.2585
|6018.00
|1013201.86
|2062
|2006.07.19 19:00
|close
|1029
|20.02
|1.2594
|0.0000
|1.2603
|1201.21
|1014403.07
|2063
|2006.07.19 19:00
|buy
|1032
|20.29
|1.2595
|0.0000
|1.2610
|2064
|2006.07.20 03:08
|t/p
|1032
|20.29
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|2617.05
|1017020.12
|2065
|2006.07.20 03:08
|buy
|1033
|20.34
|1.2612
|0.0000
|1.2627
|2066
|2006.07.20 11:15
|sell
|1034
|20.32
|1.2607
|0.0000
|1.2592
|2067
|2006.07.20 13:00
|sell
|1035
|40.62
|1.2627
|0.0000
|1.2612
|2068
|2006.07.20 13:00
|t/p
|1033
|20.34
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|3051.00
|1020071.12
|2069
|2006.07.20 13:00
|buy
|1036
|20.28
|1.2630
|0.0000
|1.2645
|2070
|2006.07.20 14:13
|sell
|1037
|80.64
|1.2642
|0.0000
|1.2627
|2071
|2006.07.20 14:13
|t/p
|1036
|20.28
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|3042.00
|1023113.12
|2072
|2006.07.20 14:13
|buy
|1038
|20.06
|1.2647
|0.0000
|1.2662
|2073
|2006.07.20 15:00
|buy
|1039
|40.92
|1.2630
|0.0000
|1.2645
|2074
|2006.07.20 16:13
|t/p
|1039
|40.92
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|6138.00
|1029251.12
|2075
|2006.07.20 16:13
|close
|1038
|20.06
|1.2648
|0.0000
|1.2662
|200.50
|1029451.62
|2076
|2006.07.20 16:14
|buy
|1040
|20.44
|1.2638
|0.0000
|1.2653
|2077
|2006.07.20 23:04
|t/p
|1037
|80.64
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|12096.00
|1041547.62
|2078
|2006.07.20 23:04
|close
|1035
|40.62
|1.2627
|0.0000
|1.2612
|0.00
|1041547.62
|2079
|2006.07.20 23:05
|close
|1034
|20.32
|1.2627
|0.0000
|1.2592
|-4064.13
|1037483.49
|2080
|2006.07.21 09:16
|t/p
|1040
|20.44
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|2922.80
|1040406.29
|2081
|2006.07.21 09:16
|buy
|1041
|20.81
|1.2657
|0.0000
|1.2672
|2082
|2006.07.21 10:34
|t/p
|1041
|20.81
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|3121.50
|1043527.79
|2083
|2006.07.21 10:34
|buy
|1042
|20.87
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|2084
|2006.07.21 20:10
|t/p
|1042
|20.87
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|3130.50
|1046658.29
|2085
|2006.07.21 20:10
|buy
|1043
|20.93
|1.2692
|0.0000
|1.2707
|2086
|2006.07.24 00:00
|t/p
|1043
|20.93
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|2992.87
|1049651.16
|2087
|2006.07.24 00:00
|buy
|1044
|20.99
|1.2712
|0.0000
|1.2727
|2088
|2006.07.24 02:59
|sell
|1045
|20.94
|1.2700
|0.0000
|1.2685
|2089
|2006.07.24 03:02
|t/p
|1045
|20.94
|1.2685
|0.0000
|1.2685
|3141.00
|1052792.16
|2090
|2006.07.24 03:02
|buy
|1046
|41.66
|1.2661
|0.0000
|1.2676
|2091
|2006.07.24 03:02
|sell
|1047
|20.83
|1.2659
|0.0000
|1.2644
|2092
|2006.07.24 08:00
|buy
|1048
|82.68
|1.2645
|0.0000
|1.2660
|2093
|2006.07.24 08:00
|t/p
|1047
|20.83
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|3124.50
|1055916.66
|2094
|2006.07.24 08:30
|sell
|1049
|20.44
|1.2636
|0.0000
|1.2621
|2095
|2006.07.24 10:00
|buy
|1050
|160.24
|1.2622
|0.0000
|1.2637
|2096
|2006.07.24 10:05
|t/p
|1049
|20.44
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|3066.00
|1058982.66
|2097
|2006.07.24 10:05
|sell
|1051
|19.91
|1.2619
|0.0000
|1.2604
|2098
|2006.07.24 14:17
|t/p
|1050
|160.24
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|24036.00
|1083018.66
|2099
|2006.07.24 14:17
|close
|1048
|82.68
|1.2637
|0.0000
|1.2660
|-6614.33
|1076404.33
|2100
|2006.07.24 14:17
|sell
|1052
|41.86
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|2101
|2006.07.24 14:22
|close
|1046
|41.66
|1.2630
|0.0000
|1.2676
|-12914.60
|1063489.73
|2102
|2006.07.24 14:22
|close
|1044
|20.99
|1.2636
|0.0000
|1.2727
|-15952.42
|1047537.31
|2103
|2006.07.24 16:00
|buy
|1053
|20.88
|1.2637
|0.0000
|1.2652
|2104
|2006.07.24 20:03
|t/p
|1052
|41.86
|1.2622
|0.0000
|1.2622
|6279.00
|1053816.31
|2105
|2006.07.24 20:03
|buy
|1054
|41.98
|1.2622
|0.0000
|1.2637
|2106
|2006.07.24 20:03
|close
|1051
|19.91
|1.2622
|0.0000
|1.2604
|-597.33
|1053218.98
|2107
|2006.07.24 23:09
|t/p
|1054
|41.98
|1.2637
|0.0000
|1.2637
|6297.00
|1059515.98
|2108
|2006.07.24 23:09
|close
|1053
|20.88
|1.2638
|0.0000
|1.2652
|208.85
|1059724.83
|2109
|2006.07.25 01:30
|buy
|1055
|21.19
|1.2626
|0.0000
|1.2641
|2110
|2006.07.25 02:59
|sell
|1056
|21.18
|1.2622
|0.0000
|1.2607
|2111
|2006.07.25 04:00
|buy
|1057
|42.34
|1.2611
|0.0000
|1.2626
|2112
|2006.07.25 06:12
|t/p
|1057
|42.34
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|6351.00
|1066075.83
|2113
|2006.07.25 06:12
|close
|1055
|21.19
|1.2626
|0.0000
|1.2641
|-0.07
|1066075.76
|2114
|2006.07.25 06:59
|buy
|1058
|21.30
|1.2628
|0.0000
|1.2643
|2115
|2006.07.25 07:02
|sell
|1059
|42.58
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|2116
|2006.07.25 07:27
|t/p
|1058
|21.30
|1.2643
|0.0000
|1.2643
|3195.00
|1069270.76
|2117
|2006.07.25 07:27
|buy
|1060
|21.14
|1.2651
|0.0000
|1.2666
|2118
|2006.07.25 07:41
|sell
|1061
|84.40
|1.2653
|0.0000
|1.2638
|2119
|2006.07.25 07:59
|t/p
|1061
|84.40
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|12660.00
|1081930.76
|2120
|2006.07.25 07:59
|close
|1059
|42.58
|1.2637
|0.0000
|1.2622
|0.04
|1081930.80
|2121
|2006.07.25 08:00
|close
|1056
|21.18
|1.2636
|0.0000
|1.2607
|-2965.20
|1078965.60
|2122
|2006.07.25 08:31
|t/p
|1060
|21.14
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|3171.00
|1082136.60
|2123
|2006.07.25 08:31
|buy
|1062
|21.64
|1.2668
|0.0000
|1.2683
|2124
|2006.07.25 10:00
|buy
|1063
|43.10
|1.2649
|0.0000
|1.2664
|2125
|2006.07.25 11:00
|sell
|1064
|21.52
|1.2646
|0.0000
|1.2631
|2126
|2006.07.25 16:00
|sell
|1065
|43.32
|1.2663
|0.0000
|1.2648
|2127
|2006.07.25 16:00
|t/p
|1063
|43.10
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|6465.00
|1088601.60
|2128
|2006.07.25 16:00
|close
|1062
|21.64
|1.2665
|0.0000
|1.2683
|-649.24
|1087952.36
|2129
|2006.07.25 16:03
|t/p
|1065
|43.32
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|6498.00
|1094450.36
|2130
|2006.07.25 16:03
|close
|1064
|21.52
|1.2648
|0.0000
|1.2631
|-430.40
|1094019.96
|2131
|2006.07.25 16:59
|sell
|1066
|21.88
|1.2663
|0.0000
|1.2648
|2132
|2006.07.25 17:00
|t/p
|1066
|21.88
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|3282.00
|1097301.96
|2133
|2006.07.25 17:00
|sell
|1067
|21.95
|1.2624
|0.0000
|1.2609
|2134
|2006.07.25 18:00
|t/p
|1067
|21.95
|1.2609
|0.0000
|1.2609
|3292.50
|1100594.46
|2135
|2006.07.25 18:00
|sell
|1068
|22.01
|1.2575
|0.0000
|1.2560
|2136
|2006.07.25 23:59
|close at stop
|1068
|22.01
|1.2581
|0.0000
|1.2560
|-1320.48
|1099273.98