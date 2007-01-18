|Account: 48910
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 January 19, 20:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2531231
|2007.01.18 01:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2935
|1.3026
|1.2915
|2007.01.18 10:15
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|123987
|RF1
|2532537
|2007.01.18 03:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2952
|1.3027
|1.2934
|2007.01.18 10:15
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1
|2533077
|2007.01.18 04:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2970
|1.3025
|1.2950
|2007.01.18 10:15
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|2536181
|2007.01.18 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2946
|1.3037
|1.2926
|2007.01.18 13:12
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[tp]
|2537597
|2007.01.18 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2922
|1.3013
|1.2902
|2007.01.18 15:43
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|123987
|RF1
|2539770
|2007.01.18 15:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2941
|1.3014
|1.2921
|2007.01.18 15:43
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1
|2540014
|2007.01.18 15:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2956
|1.3014
|1.2939
|2007.01.18 15:43
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|123987
|RF1[tp]
|2543096
|2007.01.19 03:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2981
|1.3036
|1.2961
|2007.01.19 08:35
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|123987
|RF1
|2543459
|2007.01.19 05:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2999
|1.3036
|1.2979
|2007.01.19 08:35
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|123987
|RF1[tp]
|2544435
|2007.01.19 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2981
|1.2890
|1.3001
|2007.01.19 17:25
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|123987
|RF1
|2545540
|2007.01.19 11:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2963
|1.2890
|1.2983
|2007.01.19 17:25
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123987
|RF1
|2546808
|2007.01.19 15:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2945
|1.2890
|1.2965
|2007.01.19 17:25
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1
|2547258
|2007.01.19 16:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2927
|1.2890
|1.2947
|2007.01.19 17:25
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|123987
|RF1[tp]
|2540164
|2007.01.18 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2945
|1.3036
|1.2925
|2007.01.19 08:35
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.20
|-36.00
|123987
|RF1
|2541991
|2007.01.18 21:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2963
|1.3036
|1.2943
|2007.01.19 08:35
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.40
|-34.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.60
|334.00
|Closed P/L:
|334.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2547996
|2007.01.19 17:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2951
|1.3042
|1.2931
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|123987
|RF1
|2548650
|2007.01.19 19:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2970
|1.3043
|1.2950
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|Floating P/L:
|-7.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|334.60
|Floating P/L:
|-7.00
|Margin:
|97.23
|Balance:
|4 328.29
|Equity:
|4 321.29
|Free Margin:
|4 224.06
|Details:
|Gross Profit:
|504.00
|Gross Loss:
|169.40
|Total Net Profit:
|334.60
|Profit Factor:
|2.98
|Expected Payoff:
|22.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|73.40 (1.71%)
|Relative Drawdown:
|1.71% (73.40)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|11 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|4 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (53.33%)
|Loss trades (% of total):
|7 (46.67%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-35.80
|Average
|profit trade:
|63.00
|loss trade:
|-24.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (92.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-73.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|168.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-73.40 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2