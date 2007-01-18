Gimex Group

Account: 48910 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 January 19, 20:58

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

2531231 sell 0.10 eurusd 1.2935 1.3026 1.2915 1.2948 0.00 0.00 0.00 -13.00

123987 RF1

2532537 sell 0.20 eurusd 1.2952 1.3027 1.2934 1.2950 0.00 0.00 0.00 4.00

123987 RF1

2533077 sell 0.40 eurusd 1.2970 1.3025 1.2950 1.2950 0.00 0.00 0.00 80.00

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2536181 sell 0.10 eurusd 1.2946 1.3037 1.2926 1.2926 0.00 0.00 0.00 20.00

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2537597 sell 0.10 eurusd 1.2922 1.3013 1.2902 1.2946 0.00 0.00 0.00 -24.00

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2539770 sell 0.20 eurusd 1.2941 1.3014 1.2921 1.2939 0.00 0.00 0.00 4.00

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2540014 sell 0.40 eurusd 1.2956 1.3014 1.2939 1.2939 0.00 0.00 0.00 68.00

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2543096 sell 0.40 eurusd 1.2981 1.3036 1.2961 1.2982 0.00 0.00 0.00 -4.00

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2543459 sell 0.80 eurusd 1.2999 1.3036 1.2979 1.2979 0.00 0.00 0.00 160.00

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2544435 buy 0.10 eurusd 1.2981 1.2890 1.3001 1.2952 0.00 0.00 0.00 -29.00

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2545540 buy 0.20 eurusd 1.2963 1.2890 1.2983 1.2948 0.00 0.00 0.00 -30.00

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2546808 buy 0.40 eurusd 1.2945 1.2890 1.2965 1.2947 0.00 0.00 0.00 8.00

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2547258 buy 0.80 eurusd 1.2927 1.2890 1.2947 1.2947 0.00 0.00 0.00 160.00

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2540164 sell 0.10 eurusd 1.2945 1.3036 1.2925 1.2981 0.00 0.00 0.20 -36.00

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2541991 sell 0.20 eurusd 1.2963 1.3036 1.2943 1.2980 0.00 0.00 0.40 -34.00

123987 RF1

0.00 0.00 0.60 334.00

Closed P/L: 334.60

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

2547996 sell 0.10 eurusd 1.2951 1.3042 1.2931 1.2966 0.00 0.00 0.00 -15.00

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2548650 sell 0.20 eurusd 1.2970 1.3043 1.2950 1.2966 0.00 0.00 0.00 8.00

123987 RF1

0.00 0.00 0.00 -7.00

Floating P/L: -7.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 334.60 Floating P/L: -7.00 Margin: 97.23

Balance: 4 328.29 Equity: 4 321.29 Free Margin: 4 224.06

Details:

Gross Profit: 504.00 Gross Loss: 169.40 Total Net Profit: 334.60

Profit Factor: 2.98 Expected Payoff: 22.31

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 73.40 (1.71%) Relative Drawdown: 1.71% (73.40)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 4 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 8 (53.33%) Loss trades (% of total): 7 (46.67%)

Largest profit trade: 160.00 loss trade: -35.80

Average profit trade: 63.00 loss trade: -24.20

Maximum consecutive wins ($): 3 (92.00) consecutive losses ($): 3 (-73.40)

Maximal consecutive profit (count): 168.00 (2) consecutive loss (count): -73.40 (3)