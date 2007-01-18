Gimex Group

Account: 48910 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 January 19, 20:58
Closed Transactions:
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 Floating P/L: -7.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 334.60 Floating P/L: -7.00 Margin: 97.23
Balance: 4 328.29 Equity: 4 321.29 Free Margin: 4 224.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 504.00 Gross Loss: 169.40 Total Net Profit: 334.60
Profit Factor: 2.98 Expected Payoff: 22.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 73.40 (1.71%) Relative Drawdown: 1.71% (73.40)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 4 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 8 (53.33%) Loss trades (% of total): 7 (46.67%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -35.80
Average profit trade: 63.00 loss trade: -24.20
Maximum consecutive wins ($): 3 (92.00) consecutive losses ($): 3 (-73.40)
Maximal consecutive profit (count): 168.00 (2) consecutive loss (count): -73.40 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2