Velocity4x

Account: 500215 Name: Martin Smith Currency: USD 2007 January 3, 16:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3849042007.01.01 22:24buy0.10eurusd1.32081.31401.32382007.01.02 07:031.32380.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3849062007.01.01 22:24buy0.10audusd0.78950.78270.79252007.01.02 07:000.79250.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3850872007.01.02 07:00buy0.10audusd0.79410.78730.79712007.01.03 01:030.79710.000.000.0530.00
 123987RF1[tp]
3850962007.01.02 07:03buy0.10eurusd1.32401.31721.32702007.01.02 07:491.32700.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3851822007.01.02 07:49buy0.10eurusd1.32731.32051.33032007.01.02 13:401.32880.000.000.0015.00
 123987RF1
3851882007.01.02 08:00buy0.05usdchf1.21351.20351.23352007.01.03 09:001.21610.000.000.3110.69
 101050MaChannel
3851912007.01.02 08:06buy0.05usdchf1.21421.20421.23422007.01.03 09:001.21620.000.000.318.22
 101050MaChannel
3851922007.01.02 08:07buy0.05usdchf1.21431.20431.23432007.01.03 09:001.21630.000.000.318.22
 101050MaChannel
3851972007.01.02 08:07buy0.05usdchf1.21441.20441.23442007.01.03 09:001.21610.000.000.316.99
 101050MaChannel
3851982007.01.02 08:08buy0.05usdchf1.21451.20451.23452007.01.03 09:001.21620.000.000.316.99
 101050MaChannel
3852172007.01.02 08:04buy0.20eurusd1.32601.32041.32902007.01.02 13:401.32900.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3853242007.01.02 10:00buy0.10usdjpy118.78118.10119.082007.01.03 08:37118.970.000.000.8415.97
 123987RF1
3853502007.01.02 10:07buy0.20usdjpy118.67118.10118.962007.01.03 08:36118.960.000.001.6848.75
 123987RF1[tp]
3856702007.01.03 00:01sell0.10eurusd1.32731.33411.32432007.01.03 09:491.32540.000.000.0019.00
 123987RF1
3857222007.01.03 01:03sell0.10audusd0.79700.80380.79402007.01.03 11:450.79400.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3857352007.01.03 02:14sell0.20eurusd1.32851.33411.32552007.01.03 09:491.32550.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3859552007.01.03 08:37buy0.10usdjpy118.98118.30119.282007.01.03 10:15119.280.000.000.0025.15
 123987RF1[tp]
3859752007.01.03 09:00sell0.05usdchf1.21611.22611.19612007.01.03 16:131.22610.000.000.00-40.78
 101050MaChannel[sl]
3859762007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21541.22541.19542007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859772007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21531.22531.19532007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859782007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21521.22521.19522007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3859792007.01.03 09:00sell stop0.05usdchf1.21511.22511.19512007.01.03 11:001.2205expiration [2007.01.03 11:00]
 101050expiration [2007.01.03 11:00]
3860252007.01.03 09:49sell0.10eurusd1.32541.33221.32242007.01.03 10:241.32240.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3860782007.01.03 10:15buy0.10usdjpy119.30118.62119.602007.01.03 15:04119.430.000.000.0010.89
 123987RF1
3861402007.01.03 10:24sell0.10eurusd1.32231.32911.31932007.01.03 15:001.32160.000.000.007.00
 123987RF1
3862032007.01.03 11:22sell0.20eurusd1.32351.32921.32062007.01.03 15:001.32140.000.000.0042.00
 123987RF1
3862202007.01.03 11:45sell0.10audusd0.79370.80050.79072007.01.03 16:320.79210.000.000.0016.00
 123987RF1
3862612007.01.03 13:15buy0.20usdjpy119.14118.58119.442007.01.03 15:04119.440.000.000.0050.23
 123987RF1[tp]
3862622007.01.03 13:15sell0.20audusd0.79500.80060.79202007.01.03 16:310.79200.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
3862632007.01.03 13:15sell0.40eurusd1.32481.32921.32182007.01.03 15:001.32180.000.000.00120.00
 123987RF1[tp]
3863232007.01.03 15:00sell0.10eurusd1.32151.32831.31852007.01.03 15:081.31850.000.000.0030.00
 123987RF1[tp]
3863752007.01.03 15:09sell0.10eurusd1.31811.32491.31512007.01.03 16:311.31630.000.000.0018.00
 123987RF1
3864362007.01.03 15:47sell0.20eurusd1.31941.32501.31642007.01.03 16:311.31640.000.000.0060.00
 123987RF1[tp]
  0.00 0.00 4.12 838.32
Closed P/L: 842.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3863502007.01.03 15:04buy0.10usdjpy119.44118.76119.74 119.610.000.000.0014.21
 123987RF1
3864882007.01.03 16:31sell0.10eurusd1.31621.32301.3132 1.31700.000.000.00-8.00
 123987RF1
3864912007.01.03 16:32sell0.10audusd0.79170.79850.7887 0.79150.000.000.002.00
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 8.21
 Floating P/L: 8.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 842.44 Floating P/L: 8.21 Margin: 310.79
Balance: 9 354.22 Equity: 9 362.43 Free Margin: 9 051.64