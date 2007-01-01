|Account: 500215
|Name: Martin Smith
|Currency: USD
|2007 January 3, 16:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|384904
|2007.01.01 22:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3140
|1.3238
|2007.01.02 07:03
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|384906
|2007.01.01 22:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.7895
|0.7827
|0.7925
|2007.01.02 07:00
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385087
|2007.01.02 07:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7941
|0.7873
|0.7971
|2007.01.03 01:03
|0.7971
|0.00
|0.00
|0.05
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385096
|2007.01.02 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3240
|1.3172
|1.3270
|2007.01.02 07:49
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385182
|2007.01.02 07:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3205
|1.3303
|2007.01.02 13:40
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|123987
|RF1
|385188
|2007.01.02 08:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2135
|1.2035
|1.2335
|2007.01.03 09:00
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.31
|10.69
|
|101050
|MaChannel
|385191
|2007.01.02 08:06
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2142
|1.2042
|1.2342
|2007.01.03 09:00
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.31
|8.22
|
|101050
|MaChannel
|385192
|2007.01.02 08:07
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2143
|1.2043
|1.2343
|2007.01.03 09:00
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.31
|8.22
|
|101050
|MaChannel
|385197
|2007.01.02 08:07
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2144
|1.2044
|1.2344
|2007.01.03 09:00
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.31
|6.99
|
|101050
|MaChannel
|385198
|2007.01.02 08:08
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2145
|1.2045
|1.2345
|2007.01.03 09:00
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.31
|6.99
|
|101050
|MaChannel
|385217
|2007.01.02 08:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3260
|1.3204
|1.3290
|2007.01.02 13:40
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385324
|2007.01.02 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.78
|118.10
|119.08
|2007.01.03 08:37
|118.97
|0.00
|0.00
|0.84
|15.97
|
|123987
|RF1
|385350
|2007.01.02 10:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.67
|118.10
|118.96
|2007.01.03 08:36
|118.96
|0.00
|0.00
|1.68
|48.75
|
|123987
|RF1[tp]
|385670
|2007.01.03 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3341
|1.3243
|2007.01.03 09:49
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|123987
|RF1
|385722
|2007.01.03 01:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7970
|0.8038
|0.7940
|2007.01.03 11:45
|0.7940
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385735
|2007.01.03 02:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3285
|1.3341
|1.3255
|2007.01.03 09:49
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|385955
|2007.01.03 08:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.98
|118.30
|119.28
|2007.01.03 10:15
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.15
|
|123987
|RF1[tp]
|385975
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2161
|1.2261
|1.1961
|2007.01.03 16:13
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.78
|
|101050
|MaChannel[sl]
|385976
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2154
|1.2254
|1.1954
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385977
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2153
|1.2253
|1.1953
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385978
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2152
|1.2252
|1.1952
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|385979
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|0.05
|usdchf
|1.2151
|1.2251
|1.1951
|2007.01.03 11:00
|1.2205
|expiration [2007.01.03 11:00]
|
|101050
|expiration [2007.01.03 11:00]
|386025
|2007.01.03 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3254
|1.3322
|1.3224
|2007.01.03 10:24
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386078
|2007.01.03 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.30
|118.62
|119.60
|2007.01.03 15:04
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|10.89
|
|123987
|RF1
|386140
|2007.01.03 10:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3223
|1.3291
|1.3193
|2007.01.03 15:00
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|123987
|RF1
|386203
|2007.01.03 11:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3235
|1.3292
|1.3206
|2007.01.03 15:00
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|123987
|RF1
|386220
|2007.01.03 11:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.7937
|0.8005
|0.7907
|2007.01.03 16:32
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1
|386261
|2007.01.03 13:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.14
|118.58
|119.44
|2007.01.03 15:04
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|50.23
|
|123987
|RF1[tp]
|386262
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7950
|0.8006
|0.7920
|2007.01.03 16:31
|0.7920
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386263
|2007.01.03 13:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3248
|1.3292
|1.3218
|2007.01.03 15:00
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386323
|2007.01.03 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3215
|1.3283
|1.3185
|2007.01.03 15:08
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|123987
|RF1[tp]
|386375
|2007.01.03 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3181
|1.3249
|1.3151
|2007.01.03 16:31
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|123987
|RF1
|386436
|2007.01.03 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3194
|1.3250
|1.3164
|2007.01.03 16:31
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|123987
|RF1[tp]
|
|0.00
|0.00
|4.12
|838.32
|Closed P/L:
|842.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|386350
|2007.01.03 15:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.44
|118.76
|119.74
|
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|14.21
|
|123987
|RF1
|386488
|2007.01.03 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3162
|1.3230
|1.3132
|
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|123987
|RF1
|386491
|2007.01.03 16:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7917
|0.7985
|0.7887
|
|0.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|123987
|RF1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|
|Floating P/L:
|8.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|842.44
|Floating P/L:
|8.21
|Margin:
|310.79
|Balance:
|9 354.22
|Equity:
|9 362.43
|Free Margin:
|9 051.64