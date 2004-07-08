Strategy Tester Report
#WSS-INTRADAY-EA

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2007.01.19 12:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSetting="--LEAVE IT DEFAULT OR YOU CAN ASK WSS HELPDESK--"; MagicNum=775500942; EA_PROJECT="WSS Intraday Trapper 1.0"; ExpiredDate="28 February 2007, Please extend before expired"; MoneySetting="--USE AUTO MANAGER TO GET MAXIMUM PROFIT--"; UseAutoManager=false; ManualLots=0.1; RiskProcentage=0.1; MinimumLots=0.1; MaximumLots=50; OrderTime="--ORDER TIME IS 0700 GMT UNTIL 1500 GMT--"; OpenTime=9; CloseTime=17; OrderTarget="--ORDER TARGET PROFIT/LOSS--"; StopLoss=50; TakeProfit=999; BreakEvenTarget=20; Disclaimer1="1.This EA is not QUICK SCHEME to RICH"; Disclaimer2="2.DONT dream to get 100 pips a day constantly"; Disclaimer3="3.WSS not responsible with any LOSSES"; YesIAgree=true; ContactUs="support@winning-solution.net";
Bars in test32045Ticks modelled4038493Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit5409.00Gross profit18943.00Gross loss-13534.00
Profit factor1.40Expected payoff5.29
Absolute drawdown81.00Maximal drawdown494.00 (9.29%)Relative drawdown17.03% (205.00)
Total trades1023Short positions (won %)528 (60.42%)Long positions (won %)495 (61.01%)
Profit trades (% of total)621 (60.70%)Loss trades (% of total)402 (39.30%)
Largestprofit trade222.00loss trade-50.00
Averageprofit trade30.50loss trade-33.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (425.00)consecutive losses (loss in money)6 (-179.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)425.00 (18)consecutive loss (count of losses)-190.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.21 09:00buy stop10.101.83901.83401.9389
22004.06.21 09:00sell stop20.101.83391.83891.7340
32004.06.21 09:06sell20.101.83391.83891.7340
42004.06.21 10:30modify20.101.83391.83341.7340
52004.06.21 10:41s/l20.101.83341.83341.73405.001005.00
62004.06.21 17:00delete10.101.83901.83401.9389
72004.06.22 09:00buy stop30.101.83101.82601.9309
82004.06.22 09:00sell stop40.101.82551.83051.7256
92004.06.22 09:04sell40.101.82551.83051.7256
102004.06.22 10:00modify40.101.82551.82501.7256
112004.06.22 10:03s/l40.101.82501.82501.72565.001010.00
122004.06.22 17:00delete30.101.83101.82601.9309
132004.06.23 09:00sell stop50.101.82351.82841.7236
142004.06.23 09:01buy stop60.101.82841.82351.9283
152004.06.23 09:13buy60.101.82841.82351.9283
162004.06.23 09:28s/l60.101.82351.82351.9283-49.00961.00
172004.06.23 09:28sell50.101.82351.82841.7236
182004.06.23 09:28buy stop70.101.82841.82351.9283
192004.06.23 10:00modify50.101.82351.82301.7236
202004.06.23 17:00close50.101.81961.82301.723639.001000.00
212004.06.23 17:01delete70.101.82841.82351.9283
222004.06.24 09:00buy stop80.101.81671.81171.9166
232004.06.24 09:01sell stop90.101.81121.81621.7113
242004.06.24 09:32buy80.101.81671.81171.9166
252004.06.24 10:01modify80.101.81671.81721.9166
262004.06.24 11:09s/l80.101.81721.81721.91665.001005.00
272004.06.24 12:28sell90.101.81121.81621.7113
282004.06.24 14:17s/l90.101.81621.81621.7113-50.00955.00
292004.06.25 09:00buy stop100.101.82471.82061.9246
302004.06.25 09:00sell stop110.101.82061.82471.7207
312004.06.25 09:03sell110.101.82061.82471.7207
322004.06.25 09:30modify110.101.82061.82011.7207
332004.06.25 10:24s/l110.101.82011.82011.72075.00960.00
342004.06.25 13:25buy100.101.82471.82061.9246
352004.06.25 14:12s/l100.101.82061.82061.9246-41.00919.00
362004.06.28 09:00sell stop120.101.82051.82321.7206
372004.06.28 09:00buy stop130.101.82321.82051.9231
382004.06.28 09:01buy130.101.82321.82051.9231
392004.06.28 10:00modify130.101.82321.82371.9231
402004.06.28 17:00delete120.101.82051.82321.7206
412004.06.28 17:00close130.101.82871.82371.923155.00974.00
422004.06.29 09:00buy stop140.101.82881.82471.9287
432004.06.29 09:00sell stop150.101.82471.82881.7248
442004.06.29 09:01sell150.101.82471.82881.7248
452004.06.29 09:30modify150.101.82471.82421.7248
462004.06.29 17:00delete140.101.82881.82471.9287
472004.06.29 17:00close150.101.80781.82421.7248169.001143.00
482004.06.30 09:00buy stop160.101.80861.80361.9085
492004.06.30 09:00sell stop170.101.80101.80601.7011
502004.06.30 10:30buy160.101.80861.80361.9085
512004.06.30 13:00modify160.101.80861.80911.9085
522004.06.30 17:00close160.101.81421.80911.908556.001199.00
532004.06.30 17:00delete170.101.80101.80601.7011
542004.07.01 09:00buy stop180.101.81901.81561.9189
552004.07.01 09:00sell stop190.101.81561.81901.7157
562004.07.01 09:07sell190.101.81561.81901.7157
572004.07.01 10:30modify190.101.81561.81511.7157
582004.07.01 11:10s/l190.101.81511.81511.71575.001204.00
592004.07.01 17:00delete180.101.81901.81561.9189
602004.07.02 09:00buy stop200.101.82071.81671.9206
612004.07.02 09:00sell stop210.101.81671.82071.7168
622004.07.02 10:33buy200.101.82071.81671.9206
632004.07.02 14:12s/l200.101.81671.81671.9206-40.001164.00
642004.07.02 14:12sell210.101.81671.82071.7168
652004.07.02 14:30s/l210.101.82071.82071.7168-40.001124.00
662004.07.05 09:00buy stop220.101.83651.83201.9364
672004.07.05 09:00sell stop230.101.83201.83651.7321
682004.07.05 09:14sell230.101.83201.83651.7321
692004.07.05 16:30modify230.101.83201.83151.7321
702004.07.05 17:00delete220.101.83651.83201.9364
712004.07.05 17:00close230.101.82801.83151.732140.001164.00
722004.07.06 09:00buy stop240.101.83481.83121.9347
732004.07.06 09:04sell stop250.101.83121.83481.7313
742004.07.06 09:04sell250.101.83121.83481.7313
752004.07.06 12:47s/l250.101.83481.83481.7313-36.001128.00
762004.07.06 12:47buy240.101.83481.83121.9347
772004.07.06 13:30modify240.101.83481.83531.9347
782004.07.06 17:00close240.101.83971.83531.934749.001177.00
792004.07.07 09:00buy stop260.101.84991.84491.9498
802004.07.07 09:00sell stop270.101.84181.84681.7419
812004.07.07 10:39buy260.101.84991.84491.9498
822004.07.07 11:30modify260.101.84991.85041.9498
832004.07.07 12:20s/l260.101.85041.85041.94985.001182.00
842004.07.07 17:00delete270.101.84181.84681.7419
852004.07.08 09:00buy stop280.101.85521.85201.9551
862004.07.08 09:00sell stop290.101.85201.85521.7521
872004.07.08 09:05sell290.101.85201.85521.7521
882004.07.08 09:30modify290.101.85201.85151.7521
892004.07.08 09:37s/l290.101.85151.85151.75215.001187.00
902004.07.08 09:37sell stop300.101.84901.85401.7491
912004.07.08 10:08sell300.101.84901.85401.7491
922004.07.08 14:20s/l300.101.85401.85401.7491-50.001137.00
932004.07.08 15:53buy280.101.85521.85201.9551
942004.07.08 16:30modify280.101.85521.85571.9551
952004.07.08 16:45s/l280.101.85571.85571.95515.001142.00
962004.07.09 09:00buy stop310.101.85661.85221.9565
972004.07.09 09:00sell stop320.101.85221.85661.7523
982004.07.09 09:54sell320.101.85221.85661.7523
992004.07.09 12:00modify320.101.85221.85171.7523
1002004.07.09 12:31s/l320.101.85171.85171.75235.001147.00
1012004.07.09 17:00delete310.101.85661.85221.9565
1022004.07.12 09:00buy stop330.101.86151.85751.9614
1032004.07.12 09:00sell stop340.101.85751.86151.7576
1042004.07.12 09:01sell340.101.85751.86151.7576
1052004.07.12 09:47s/l340.101.86151.86151.7576-40.001107.00
1062004.07.12 09:47buy330.101.86151.85751.9614
1072004.07.12 09:47sell stop350.101.85691.86151.7570
1082004.07.12 10:30modify330.101.86151.86201.9614
1092004.07.12 13:16s/l330.101.86201.86201.96145.001112.00
1102004.07.12 17:00delete350.101.85691.86151.7570
1112004.07.13 09:00buy stop360.101.85851.85351.9584
1122004.07.13 09:00sell stop370.101.85151.85651.7516
1132004.07.13 10:39buy360.101.85851.85351.9584
1142004.07.13 13:30modify360.101.85851.85901.9584
1152004.07.13 14:30s/l360.101.85901.85901.95845.001117.00
1162004.07.13 17:00delete370.101.85151.85651.7516
1172004.07.14 09:00buy stop380.101.85851.85451.9584
1182004.07.14 09:00sell stop390.101.85451.85851.7546
1192004.07.14 09:30buy380.101.85851.85451.9584
1202004.07.14 11:55s/l380.101.85451.85451.9584-40.001077.00
1212004.07.14 11:55sell390.101.85451.85851.7546
1222004.07.14 13:41s/l390.101.85851.85851.7546-40.001037.00
1232004.07.15 09:00buy stop400.101.85361.85001.9535
1242004.07.15 09:00sell stop410.101.85001.85361.7501
1252004.07.15 09:06sell410.101.85001.85361.7501
1262004.07.15 11:00modify410.101.85001.84951.7501
1272004.07.15 11:07s/l410.101.84951.84951.75015.001042.00
1282004.07.15 13:59buy400.101.85361.85001.9535
1292004.07.15 17:00close400.101.85311.85001.9535-5.001037.00
1302004.07.16 09:00buy stop420.101.85361.84981.9535
1312004.07.16 09:00sell stop430.101.84981.85361.7499
1322004.07.16 09:09sell430.101.84981.85361.7499
1332004.07.16 10:04s/l430.101.85361.85361.7499-38.00999.00
1342004.07.16 10:04buy420.101.85361.84981.9535
1352004.07.16 12:00modify420.101.85361.85411.9535
1362004.07.16 17:00close420.101.87271.85411.9535191.001190.00
1372004.07.19 09:00buy stop440.101.87541.87241.9753
1382004.07.19 09:00sell stop450.101.87241.87541.7725
1392004.07.19 09:21sell450.101.87241.87541.7725
1402004.07.19 10:30modify450.101.87241.87191.7725
1412004.07.19 12:49s/l450.101.87191.87191.77255.001195.00
1422004.07.19 17:00delete440.101.87541.87241.9753
1432004.07.20 09:00buy stop460.101.86781.86321.9677
1442004.07.20 09:00sell stop470.101.86321.86781.7633
1452004.07.20 09:58sell470.101.86321.86781.7633
1462004.07.20 11:00modify470.101.86321.86271.7633
1472004.07.20 17:00delete460.101.86781.86321.9677
1482004.07.20 17:01close470.101.85391.86271.763393.001288.00
1492004.07.21 09:00buy stop480.101.85381.85091.9537
1502004.07.21 09:00sell stop490.101.85091.85381.7510
1512004.07.21 09:33buy480.101.85381.85091.9537
1522004.07.21 10:37s/l480.101.85091.85091.9537-29.001259.00
1532004.07.21 10:37sell490.101.85091.85381.7510
1542004.07.21 12:00modify490.101.85091.85041.7510
1552004.07.21 17:00close490.101.83581.85041.7510151.001410.00
1562004.07.22 09:00buy stop500.101.84151.83881.9414
1572004.07.22 09:00sell stop510.101.83881.84151.7389
1582004.07.22 09:23sell510.101.83881.84151.7389
1592004.07.22 09:30modify510.101.83881.83831.7389
1602004.07.22 09:55s/l510.101.83831.83831.73895.001415.00
1612004.07.22 09:55sell stop520.101.83611.84111.7362
1622004.07.22 10:26sell520.101.83611.84111.7362
1632004.07.22 10:30s/l520.101.84111.84111.7362-50.001365.00
1642004.07.22 11:26buy500.101.84151.83881.9414
1652004.07.22 12:00modify500.101.84151.84201.9414
1662004.07.22 12:43s/l500.101.84201.84201.94145.001370.00
1672004.07.23 09:00buy stop530.101.84351.84071.9434
1682004.07.23 09:00sell stop540.101.84071.84351.7408
1692004.07.23 09:31sell540.101.84071.84351.7408
1702004.07.23 10:00modify540.101.84071.84021.7408
1712004.07.23 10:25s/l540.101.84021.84021.74085.001375.00
1722004.07.23 17:00delete530.101.84351.84071.9434
1732004.07.26 09:00buy stop550.101.83781.83411.9377
1742004.07.26 09:00sell stop560.101.83411.83781.7342
1752004.07.26 09:28buy550.101.83781.83411.9377
1762004.07.26 12:00modify550.101.83781.83831.9377
1772004.07.26 17:00close550.101.84071.83831.937729.001404.00
1782004.07.26 17:01delete560.101.83411.83781.7342
1792004.07.27 09:00buy stop570.101.84241.83951.9423
1802004.07.27 09:00sell stop580.101.83951.84241.7396
1812004.07.27 09:58buy570.101.84241.83951.9423
1822004.07.27 12:00modify570.101.84241.84291.9423
1832004.07.27 12:05s/l570.101.84291.84291.94235.001409.00
1842004.07.27 14:31sell580.101.83951.84241.7396
1852004.07.27 15:30modify580.101.83951.83901.7396
1862004.07.27 17:00close580.101.82481.83901.7396147.001556.00
1872004.07.28 09:00buy stop590.101.82511.82181.9250
1882004.07.28 09:01sell stop600.101.82181.82511.7219
1892004.07.28 09:02sell600.101.82181.82511.7219
1902004.07.28 11:00modify600.101.82181.82131.7219
1912004.07.28 14:37s/l600.101.82131.82131.72195.001561.00
1922004.07.28 17:00delete590.101.82511.82181.9250
1932004.07.29 09:00buy stop610.101.82901.82401.9289
1942004.07.29 09:00sell stop620.101.82221.82721.7223
1952004.07.29 10:30sell620.101.82221.82721.7223
1962004.07.29 11:00modify620.101.82221.82171.7223
1972004.07.29 17:00delete610.101.82901.82401.9289
1982004.07.29 17:00close620.101.81621.82171.722360.001621.00
1992004.07.30 09:00buy stop630.101.81851.81351.9184
2002004.07.30 09:00sell stop640.101.81281.81781.7129
2012004.07.30 09:44sell640.101.81281.81781.7129
2022004.07.30 10:38s/l640.101.81781.81781.7129-50.001571.00
2032004.07.30 14:30buy630.101.81851.81351.9184
2042004.07.30 15:00modify630.101.81851.81901.9184
2052004.07.30 16:01s/l630.101.81901.81901.91845.001576.00
2062004.08.02 09:00buy stop650.101.82421.82131.9241
2072004.08.02 09:00sell stop660.101.82131.82421.7214
2082004.08.02 09:17buy650.101.82421.82131.9241
2092004.08.02 10:00modify650.101.82421.82471.9241
2102004.08.02 17:00close650.101.82621.82471.924120.001596.00
2112004.08.02 17:00delete660.101.82131.82421.7214
2122004.08.03 09:00buy stop670.101.82701.82201.9269
2132004.08.03 09:00sell stop680.101.82051.82551.7206
2142004.08.03 09:55sell680.101.82051.82551.7206
2152004.08.03 12:30modify680.101.82051.82001.7206
2162004.08.03 14:15s/l680.101.82001.82001.72065.001601.00
2172004.08.03 17:00delete670.101.82701.82201.9269
2182004.08.04 09:00buy stop690.101.82311.81921.9230
2192004.08.04 09:00sell stop700.101.81921.82311.7193
2202004.08.04 11:18sell700.101.81921.82311.7193
2212004.08.04 14:30modify700.101.81921.81871.7193
2222004.08.04 15:40s/l700.101.81871.81871.71935.001606.00
2232004.08.04 16:54buy690.101.82311.81921.9230
2242004.08.04 17:00close690.101.82411.81921.923010.001616.00
2252004.08.05 09:00sell stop710.101.82471.82801.7248
2262004.08.05 09:30buy stop720.101.82991.82491.9298
2272004.08.05 10:30sell710.101.82471.82801.7248
2282004.08.05 13:30modify710.101.82471.82421.7248
2292004.08.05 17:00close710.101.82231.82421.724824.001640.00
2302004.08.05 17:00delete720.101.82991.82491.9298
2312004.08.06 09:00buy stop730.101.82731.82331.9272
2322004.08.06 09:00sell stop740.101.82331.82731.7234
2332004.08.06 12:13sell740.101.82331.82731.7234
2342004.08.06 13:30modify740.101.82331.82281.7234
2352004.08.06 14:10s/l740.101.82281.82281.72345.001645.00
2362004.08.06 14:30buy730.101.82731.82331.9272
2372004.08.06 15:00modify730.101.82731.82781.9272
2382004.08.06 17:00close730.101.84391.82781.9272166.001811.00
2392004.08.09 09:00buy stop750.101.84451.84151.9444
2402004.08.09 09:00sell stop760.101.84151.84451.7416
2412004.08.09 09:32sell760.101.84151.84451.7416
2422004.08.09 13:35modify760.101.84151.84101.7416
2432004.08.09 13:37s/l760.101.84101.84101.74165.001816.00
2442004.08.09 17:00delete750.101.84451.84151.9444
2452004.08.10 09:00buy stop770.101.84211.83841.9420
2462004.08.10 09:00sell stop780.101.83841.84211.7385
2472004.08.10 10:29sell780.101.83841.84211.7385
2482004.08.10 11:00modify780.101.83841.83791.7385
2492004.08.10 16:01s/l780.101.83791.83791.73855.001821.00
2502004.08.10 17:00delete770.101.84211.83841.9420
2512004.08.11 09:00sell stop790.101.82631.82971.7264
2522004.08.11 09:07buy stop800.101.82971.82631.9296
2532004.08.11 10:42sell790.101.82631.82971.7264
2542004.08.11 14:03s/l790.101.82971.82971.7264-34.001787.00
2552004.08.11 14:03buy800.101.82971.82631.9296
2562004.08.11 15:21s/l800.101.82631.82631.9296-34.001753.00
2572004.08.12 09:00sell stop810.101.83051.83231.7306
2582004.08.12 09:29buy stop820.101.83231.83051.9322
2592004.08.12 09:30buy820.101.83231.83051.9322
2602004.08.12 09:39s/l820.101.83051.83051.9322-18.001735.00
2612004.08.12 09:39sell810.101.83051.83231.7306
2622004.08.12 09:39buy stop830.101.83301.83051.9329
2632004.08.12 10:26s/l810.101.83231.83231.7306-18.001717.00
2642004.08.12 10:34buy830.101.83301.83051.9329
2652004.08.12 13:56s/l830.101.83051.83051.9329-25.001692.00
2662004.08.13 09:00buy stop840.101.82081.81581.9207
2672004.08.13 09:00sell stop850.101.81551.82051.7156
2682004.08.13 09:55sell850.101.81551.82051.7156
2692004.08.13 12:52s/l850.101.82051.82051.7156-50.001642.00
2702004.08.13 13:08buy840.101.82081.81581.9207
2712004.08.13 14:30modify840.101.82081.82131.9207
2722004.08.13 17:00close840.101.84251.82131.9207217.001859.00
2732004.08.16 09:00buy stop860.101.84261.83901.9425
2742004.08.16 09:00sell stop870.101.83901.84261.7391
2752004.08.16 09:16sell870.101.83901.84261.7391
2762004.08.16 10:36s/l870.101.84261.84261.7391-36.001823.00
2772004.08.16 10:36buy860.101.84261.83901.9425
2782004.08.16 11:30modify860.101.84261.84311.9425
2792004.08.16 11:36s/l860.101.84311.84311.94255.001828.00
2802004.08.17 09:00buy stop880.101.84181.83841.9417
2812004.08.17 09:00sell stop890.101.83841.84181.7385
2822004.08.17 09:48sell890.101.83841.84181.7385
2832004.08.17 12:30modify890.101.83841.83791.7385
2842004.08.17 13:18s/l890.101.83791.83791.73855.001833.00
2852004.08.17 14:31buy880.101.84181.83841.9417
2862004.08.17 14:35s/l880.101.83841.83841.9417-34.001799.00
2872004.08.18 09:00buy stop900.101.83021.82661.9301
2882004.08.18 09:00sell stop910.101.82661.83021.7267
2892004.08.18 09:00sell910.101.82661.83021.7267
2902004.08.18 15:00modify910.101.82661.82611.7267
2912004.08.18 17:00delete900.101.83021.82661.9301
2922004.08.18 17:00close910.101.82271.82611.726739.001838.00
2932004.08.19 09:00buy stop920.101.82511.82181.9250
2942004.08.19 09:00sell stop930.101.82181.82511.7219
2952004.08.19 09:37sell930.101.82181.82511.7219
2962004.08.19 10:32modify930.101.82181.82131.7219
2972004.08.19 10:34s/l930.101.82131.82131.72195.001843.00
2982004.08.19 11:25buy920.101.82511.82181.9250
2992004.08.19 12:00modify920.101.82511.82561.9250
3002004.08.19 14:56s/l920.101.82561.82561.92505.001848.00
3012004.08.20 09:00buy stop940.101.83361.83181.9335
3022004.08.20 09:00sell stop950.101.83181.83361.7319
3032004.08.20 09:09sell950.101.83181.83361.7319
3042004.08.20 12:00modify950.101.83181.83131.7319
3052004.08.20 17:00delete940.101.83361.83181.9335
3062004.08.20 17:00close950.101.82171.83131.7319101.001949.00
3072004.08.23 09:00buy stop960.101.81891.81521.9188
3082004.08.23 09:00sell stop970.101.81521.81891.7153
3092004.08.23 10:28sell970.101.81521.81891.7153
3102004.08.23 17:00delete960.101.81891.81521.9188
3112004.08.23 17:00close970.101.81481.81891.71534.001953.00
3122004.08.24 09:00buy stop980.101.80911.80601.9090
3132004.08.24 09:00sell stop990.101.80601.80911.7061
3142004.08.24 09:37sell990.101.80601.80911.7061
3152004.08.24 14:30modify990.101.80601.80551.7061
3162004.08.24 17:00delete980.101.80911.80601.9090
3172004.08.24 17:00close990.101.79601.80551.7061100.002053.00
3182004.08.25 09:00buy stop1000.101.79621.79301.8961
3192004.08.25 09:00sell stop1010.101.79301.79621.6931
3202004.08.25 09:34buy1000.101.79621.79301.8961
3212004.08.25 10:00modify1000.101.79621.79671.8961
3222004.08.25 11:42s/l1000.101.79671.79671.89615.002058.00
3232004.08.26 08:45delete1010.101.79301.79621.6931
3242004.08.26 09:00sell stop1020.101.79391.79841.6940
3252004.08.26 09:00buy stop1030.101.79841.79391.8983
3262004.08.26 10:32sell1020.101.79391.79841.6940
3272004.08.26 13:48s/l1020.101.79841.79841.6940-45.002013.00
3282004.08.26 13:48buy1030.101.79841.79391.8983
3292004.08.26 15:53s/l1030.101.79391.79391.8983-45.001968.00
3302004.08.27 09:00buy stop1040.101.80391.79891.9038
3312004.08.27 09:00sell stop1050.101.79781.80281.6979
3322004.08.27 10:08sell1050.101.79781.80281.6979
3332004.08.27 16:00modify1050.101.79781.79731.6979
3342004.08.27 17:00delete1040.101.80391.79891.9038
3352004.08.27 17:00close1050.101.79481.79731.697930.001998.00
3362004.08.30 09:00buy stop1060.101.79061.78561.8905
3372004.08.30 09:00sell stop1070.101.78531.79031.6854
3382004.08.30 09:08buy1060.101.79061.78561.8905
3392004.08.30 14:30modify1060.101.79061.79111.8905
3402004.08.30 14:37s/l1060.101.79111.79111.89055.002003.00
3412004.08.30 17:00delete1070.101.78531.79031.6854
3422004.08.31 09:00buy stop1080.101.79951.79551.8994
3432004.08.31 09:01sell stop1090.101.79551.79951.6956
3442004.08.31 09:05sell1090.101.79551.79951.6956
3452004.08.31 09:30modify1090.101.79551.79501.6956
3462004.08.31 10:10s/l1090.101.79501.79501.69565.002008.00
3472004.08.31 16:38buy1080.101.79951.79551.8994
3482004.08.31 17:00close1080.101.79921.79551.8994-3.002005.00
3492004.09.01 09:00buy stop1100.101.80281.79781.9027
3502004.09.01 09:00sell stop1110.101.79741.80241.6975
3512004.09.01 09:11sell1110.101.79741.80241.6975
3522004.09.01 09:30modify1110.101.79741.79691.6975
3532004.09.01 10:17s/l1110.101.79691.79691.69755.002010.00
3542004.09.01 17:00delete1100.101.80281.79781.9027
3552004.09.02 09:00buy stop1120.101.79371.79111.8936
3562004.09.02 09:00sell stop1130.101.79111.79371.6912
3572004.09.02 09:00buy1120.101.79371.79111.8936
3582004.09.02 10:00modify1120.101.79371.79421.8936
3592004.09.02 11:41s/l1120.101.79421.79421.89365.002015.00
3602004.09.02 14:22sell1130.101.79111.79371.6912
3612004.09.02 15:00modify1130.101.79111.79061.6912
3622004.09.02 16:39s/l1130.101.79061.79061.69125.002020.00
3632004.09.03 09:00buy stop1140.101.79151.78721.8914
3642004.09.03 09:00sell stop1150.101.78721.79151.6873
3652004.09.03 09:00sell1150.101.78721.79151.6873
3662004.09.03 11:07s/l1150.101.79151.79151.6873-43.001977.00
3672004.09.03 11:07buy1140.101.79151.78721.8914
3682004.09.03 14:30s/l1140.101.78721.78721.8914-43.001934.00
3692004.09.06 09:00buy stop1160.101.77821.77461.8781
3702004.09.06 09:00sell stop1170.101.77461.77821.6747
3712004.09.06 10:25buy1160.101.77821.77461.8781
3722004.09.06 13:00modify1160.101.77821.77871.8781
3732004.09.06 13:18s/l1160.101.77871.77871.87815.001939.00
3742004.09.06 17:00delete1170.101.77461.77821.6747
3752004.09.07 09:00buy stop1180.101.78471.78241.8846
3762004.09.07 09:00sell stop1190.101.78241.78471.6825
3772004.09.07 09:12sell1190.101.78241.78471.6825
3782004.09.07 10:24s/l1190.101.78471.78471.6825-23.001916.00
3792004.09.07 10:24buy1180.101.78471.78241.8846
3802004.09.07 10:30s/l1180.101.78241.78241.8846-23.001893.00
3812004.09.08 09:00buy stop1200.101.77651.77191.8764
3822004.09.08 09:00sell stop1210.101.77191.77651.6720
3832004.09.08 09:59buy1200.101.77651.77191.8764
3842004.09.08 16:14s/l1200.101.77191.77191.8764-46.001847.00
3852004.09.08 16:14sell1210.101.77191.77651.6720
3862004.09.08 16:33s/l1210.101.77651.77651.6720-46.001801.00
3872004.09.09 09:00buy stop1220.101.78831.78451.8882
3882004.09.09 09:00sell stop1230.101.78451.78831.6846
3892004.09.09 10:34sell1230.101.78451.78831.6846
3902004.09.09 13:30modify1230.101.78451.78401.6846
3912004.09.09 13:50s/l1230.101.78401.78401.68465.001806.00
3922004.09.09 17:00delete1220.101.78831.78451.8882
3932004.09.10 09:00buy stop1240.101.79211.78711.8920
3942004.09.10 09:00sell stop1250.101.78581.79081.6859
3952004.09.10 14:44buy1240.101.79211.78711.8920
3962004.09.10 15:00modify1240.101.79211.79261.8920
3972004.09.10 17:00close1240.101.80071.79261.892086.001892.00
3982004.09.10 17:00delete1250.101.78581.79081.6859
3992004.09.13 09:00buy stop1260.101.79841.79461.8983
4002004.09.13 09:00sell stop1270.101.79461.79841.6947
4012004.09.13 09:01sell1270.101.79461.79841.6947
4022004.09.13 10:35s/l1270.101.79841.79841.6947-38.001854.00
4032004.09.13 10:35buy1260.101.79841.79461.8983
4042004.09.13 13:00modify1260.101.79841.79891.8983
4052004.09.13 13:58s/l1260.101.79891.79891.89835.001859.00
4062004.09.14 09:00buy stop1280.101.80191.79751.9018
4072004.09.14 09:00sell stop1290.101.79751.80191.6976
4082004.09.14 10:33sell1290.101.79751.80191.6976
4092004.09.14 11:34modify1290.101.79751.79701.6976
4102004.09.14 14:22s/l1290.101.79701.79701.69765.001864.00
4112004.09.14 14:45buy1280.101.80191.79751.9018
4122004.09.14 15:15s/l1280.101.79751.79751.9018-44.001820.00
4132004.09.15 09:00buy stop1300.101.79421.79121.8941
4142004.09.15 09:00sell stop1310.101.79121.79421.6913
4152004.09.15 10:11sell1310.101.79121.79421.6913
4162004.09.15 11:03s/l1310.101.79421.79421.6913-30.001790.00
4172004.09.15 11:03buy1300.101.79421.79121.8941
4182004.09.15 11:49s/l1300.101.79121.79121.8941-30.001760.00
4192004.09.16 09:00buy stop1320.101.77951.77611.8794
4202004.09.16 09:00sell stop1330.101.77611.77951.6762
4212004.09.16 09:03buy1320.101.77951.77611.8794
4222004.09.16 11:00modify1320.101.77951.78001.8794
4232004.09.16 17:00close1320.101.78921.78001.879497.001857.00
4242004.09.16 17:00delete1330.101.77611.77951.6762
4252004.09.17 09:00buy stop1340.101.79601.79241.8959
4262004.09.17 09:00sell stop1350.101.79241.79601.6925
4272004.09.17 09:11sell1350.101.79241.79601.6925
4282004.09.17 10:15s/l1350.101.79601.79601.6925-36.001821.00
4292004.09.17 10:15buy1340.101.79601.79241.8959
4302004.09.17 16:02s/l1340.101.79241.79241.8959-36.001785.00
4312004.09.20 09:00buy stop1360.101.79101.78791.8909
4322004.09.20 09:00sell stop1370.101.78791.79101.6880
4332004.09.20 09:43sell1370.101.78791.79101.6880
4342004.09.20 12:30modify1370.101.78791.78741.6880
4352004.09.20 17:00delete1360.101.79101.78791.8909
4362004.09.20 17:00close1370.101.78311.78741.688048.001833.00
4372004.09.21 09:00buy stop1380.101.78621.78411.8861
4382004.09.21 09:00sell stop1390.101.78411.78621.6842
4392004.09.21 10:03sell1390.101.78411.78621.6842
4402004.09.21 10:14s/l1390.101.78621.78621.6842-21.001812.00
4412004.09.21 10:14buy1380.101.78621.78411.8861
4422004.09.21 11:30modify1380.101.78621.78671.8861
4432004.09.21 17:00close1380.101.79231.78671.886161.001873.00
4442004.09.22 09:00buy stop1400.101.80111.79611.9010
4452004.09.22 09:00sell stop1410.101.79551.80051.6956
4462004.09.22 09:02buy1400.101.80111.79611.9010
4472004.09.22 10:07s/l1400.101.79611.79611.9010-50.001823.00
4482004.09.22 10:29sell1410.101.79551.80051.6956
4492004.09.22 11:00modify1410.101.79551.79501.6956
4502004.09.22 11:25s/l1410.101.79501.79501.69565.001828.00
4512004.09.23 09:00sell stop1420.101.79331.79691.6934
4522004.09.23 09:08buy stop1430.101.79691.79331.8968
4532004.09.23 09:09buy1430.101.79691.79331.8968
4542004.09.23 11:00modify1430.101.79691.79741.8968
4552004.09.23 11:17s/l1430.101.79741.79741.89685.001833.00
4562004.09.23 17:00delete1420.101.79331.79691.6934
4572004.09.24 09:00buy stop1440.101.79781.79551.8977
4582004.09.24 09:00sell stop1450.101.79551.79781.6956
4592004.09.24 09:11buy1440.101.79781.79551.8977
4602004.09.24 11:30modify1440.101.79781.79831.8977
4612004.09.24 17:00close1440.101.80241.79831.897746.001879.00
4622004.09.24 17:00delete1450.101.79551.79781.6956
4632004.09.27 09:00buy stop1460.101.80721.80531.9071
4642004.09.27 09:00sell stop1470.101.80531.80721.7054
4652004.09.27 09:16sell1470.101.80531.80721.7054
4662004.09.27 11:08s/l1470.101.80721.80721.7054-19.001860.00
4672004.09.27 11:08buy1460.101.80721.80531.9071
4682004.09.27 11:39s/l1460.101.80531.80531.9071-19.001841.00
4692004.09.28 09:00buy stop1480.101.81141.80811.9113
4702004.09.28 09:00sell stop1490.101.80811.81141.7082
4712004.09.28 09:09buy1480.101.81141.80811.9113
4722004.09.28 12:00modify1480.101.81141.81191.9113
4732004.09.28 16:55s/l1480.101.81191.81191.91135.001846.00
4742004.09.28 17:00delete1490.101.80811.81141.7082
4752004.09.29 09:00buy stop1500.101.81251.80871.9124
4762004.09.29 09:00sell stop1510.101.80871.81251.7088
4772004.09.29 10:35sell1510.101.80871.81251.7088
4782004.09.29 12:30modify1510.101.80871.80821.7088
4792004.09.29 13:17s/l1510.101.80821.80821.70885.001851.00
4802004.09.29 17:00delete1500.101.81251.80871.9124
4812004.09.30 09:00buy stop1520.101.80171.79691.9016
4822004.09.30 09:01sell stop1530.101.79691.80171.6970
4832004.09.30 09:51sell1530.101.79691.80171.6970
4842004.09.30 13:33s/l1530.101.80171.80171.6970-48.001803.00
4852004.09.30 13:33buy1520.101.80171.79691.9016
4862004.09.30 14:00modify1520.101.80171.80221.9016
4872004.09.30 17:00close1520.101.80851.80221.901668.001871.00
4882004.10.01 09:00buy stop1540.101.81211.80941.9120
4892004.10.01 09:00sell stop1550.101.80941.81211.7095
4902004.10.01 09:02sell1550.101.80941.81211.7095
4912004.10.01 10:30modify1550.101.80941.80891.7095
4922004.10.01 17:00delete1540.101.81211.80941.9120
4932004.10.01 17:00close1550.101.79681.80891.7095126.001997.00
4942004.10.04 09:00buy stop1560.101.79651.79181.8964
4952004.10.04 09:00sell stop1570.101.79181.79651.6919
4962004.10.04 12:37sell1570.101.79181.79651.6919
4972004.10.04 13:00modify1570.101.79181.79131.6919
4982004.10.04 17:00delete1560.101.79651.79181.8964
4992004.10.04 17:00close1570.101.78371.79131.691981.002078.00
5002004.10.05 09:00buy stop1580.101.78781.78511.8877
5012004.10.05 09:00sell stop1590.101.78511.78781.6852
5022004.10.05 10:11buy1580.101.78781.78511.8877
5032004.10.05 10:32s/l1580.101.78511.78511.8877-27.002051.00
5042004.10.05 10:32sell1590.101.78511.78781.6852
5052004.10.05 11:00modify1590.101.78511.78461.6852
5062004.10.05 11:52s/l1590.101.78461.78461.68525.002056.00
5072004.10.06 09:00buy stop1600.101.78491.77991.8848
5082004.10.06 09:00sell stop1610.101.77861.78361.6787
5092004.10.06 09:11buy1600.101.78491.77991.8848
5102004.10.06 10:30modify1600.101.78491.78541.8848
5112004.10.06 10:30s/l1600.101.78541.78541.88485.002061.00
5122004.10.06 11:04sell1610.101.77861.78361.6787
5132004.10.06 17:00close1610.101.77991.78361.6787-13.002048.00
5142004.10.07 09:00buy stop1620.101.78301.77941.8829
5152004.10.07 09:00sell stop1630.101.77941.78301.6795
5162004.10.07 09:09buy1620.101.78301.77941.8829
5172004.10.07 10:11s/l1620.101.77941.77941.8829-36.002012.00
5182004.10.07 10:11sell1630.101.77941.78301.6795
5192004.10.07 10:30modify1630.101.77941.77891.6795
5202004.10.07 10:37s/l1630.101.77891.77891.67955.002017.00
5212004.10.08 09:00buy stop1640.101.78641.78201.8863
5222004.10.08 09:00sell stop1650.101.78201.78641.6821
5232004.10.08 09:12buy1640.101.78641.78201.8863
5242004.10.08 10:30modify1640.101.78641.78691.8863
5252004.10.08 11:25s/l1640.101.78691.78691.88635.002022.00
5262004.10.08 17:00delete1650.101.78201.78641.6821
5272004.10.11 09:00sell stop1660.101.79331.79591.6934
5282004.10.11 09:00buy stop1670.101.79591.79331.8958
5292004.10.11 09:03buy1670.101.79591.79331.8958
5302004.10.11 17:00delete1660.101.79331.79591.6934
5312004.10.11 17:00close1670.101.79561.79331.8958-3.002019.00
5322004.10.12 09:00buy stop1680.101.79581.79081.8957
5332004.10.12 09:00sell stop1690.101.79021.79521.6903
5342004.10.12 09:08sell1690.101.79021.79521.6903
5352004.10.12 11:00modify1690.101.79021.78971.6903
5362004.10.12 17:00delete1680.101.79581.79081.8957
5372004.10.12 17:00close1690.101.78721.78971.690330.002049.00
5382004.10.13 09:00buy stop1700.101.79311.78951.8930
5392004.10.13 09:00sell stop1710.101.78951.79311.6896
5402004.10.13 09:00buy1700.101.79311.78951.8930
5412004.10.13 12:31s/l1700.101.78951.78951.8930-36.002013.00
5422004.10.13 12:31sell1710.101.78951.79311.6896
5432004.10.13 14:30modify1710.101.78951.78901.6896
5442004.10.13 17:00close1710.101.78811.78901.689614.002027.00
5452004.10.14 09:00sell stop1720.101.79361.79861.6937
5462004.10.14 09:01buy stop1730.101.79861.79361.8985
5472004.10.14 09:02buy1730.101.79861.79361.8985
5482004.10.14 10:30modify1730.101.79861.79911.8985
5492004.10.14 11:43s/l1730.101.79911.79911.89855.002032.00
5502004.10.14 16:30sell1720.101.79361.79861.6937
5512004.10.14 17:00close1720.101.79591.79861.6937-23.002009.00
5522004.10.15 09:00buy stop1740.101.79901.79691.8989
5532004.10.15 09:09sell stop1750.101.79691.79901.6970
5542004.10.15 09:14sell1750.101.79691.79901.6970
5552004.10.15 10:42s/l1750.101.79901.79901.6970-21.001988.00
5562004.10.15 10:42buy1740.101.79901.79691.8989
5572004.10.15 11:49s/l1740.101.79691.79691.8989-21.001967.00
5582004.10.18 09:00buy stop1760.101.80491.80201.9048
5592004.10.18 09:00sell stop1770.101.80201.80491.7021
5602004.10.18 10:39sell1770.101.80201.80491.7021
5612004.10.18 14:49s/l1770.101.80491.80491.7021-29.001938.00
5622004.10.18 14:49buy1760.101.80491.80201.9048
5632004.10.18 16:12s/l1760.101.80201.80201.9048-29.001909.00
5642004.10.19 09:00buy stop1780.101.79671.79251.8966
5652004.10.19 09:00sell stop1790.101.79251.79671.6926
5662004.10.19 09:01sell1790.101.79251.79671.6926
5672004.10.19 11:06s/l1790.101.79671.79671.6926-42.001867.00
5682004.10.19 11:06buy1780.101.79671.79251.8966
5692004.10.19 12:00modify1780.101.79671.79721.8966
5702004.10.19 17:00close1780.101.80431.79721.896676.001943.00
5712004.10.20 09:00buy stop1800.101.80361.80121.9035
5722004.10.20 09:00sell stop1810.101.80121.80361.7013
5732004.10.20 09:04buy1800.101.80361.80121.9035
5742004.10.20 09:30modify1800.101.80361.80411.9035
5752004.10.20 17:00close1800.101.81291.80411.903593.002036.00
5762004.10.20 17:00delete1810.101.80121.80361.7013
5772004.10.21 09:00buy stop1820.101.81991.81611.9198
5782004.10.21 09:00sell stop1830.101.81611.81991.7162
5792004.10.21 09:46buy1820.101.81991.81611.9198
5802004.10.21 10:00modify1820.101.81991.82041.9198
5812004.10.21 17:00close1820.101.82721.82041.919873.002109.00
5822004.10.21 17:00delete1830.101.81611.81991.7162
5832004.10.22 09:00buy stop1840.101.83211.82711.9320
5842004.10.22 09:00sell stop1850.101.82701.83201.7271
5852004.10.22 10:30sell1850.101.82701.83201.7271
5862004.10.22 11:00modify1850.101.82701.82651.7271
5872004.10.22 13:19s/l1850.101.82651.82651.72715.002114.00
5882004.10.22 17:00delete1840.101.83211.82711.9320
5892004.10.25 09:00buy stop1860.101.83941.83591.9393
5902004.10.25 09:00sell stop1870.101.83591.83941.7360
5912004.10.25 09:57buy1860.101.83941.83591.9393
5922004.10.25 10:31modify1860.101.83941.83991.9393
5932004.10.25 13:53s/l1860.101.83991.83991.93935.002119.00
5942004.10.25 17:00delete1870.101.83591.83941.7360
5952004.10.26 09:00buy stop1880.101.84381.83921.9437
5962004.10.26 09:00sell stop1890.101.83921.84381.7393
5972004.10.26 09:22sell1890.101.83921.84381.7393
5982004.10.26 11:30modify1890.101.83921.83871.7393
5992004.10.26 11:59s/l1890.101.83871.83871.73935.002124.00
6002004.10.26 17:00delete1880.101.84381.83921.9437
6012004.10.27 09:00buy stop1900.101.83941.83601.9393
6022004.10.27 09:00sell stop1910.101.83601.83941.7361
6032004.10.27 10:30sell1910.101.83601.83941.7361
6042004.10.27 12:57s/l1910.101.83941.83941.7361-34.002090.00
6052004.10.27 12:57buy1900.101.83941.83601.9393
6062004.10.27 14:00modify1900.101.83941.83991.9393
6072004.10.27 16:01s/l1900.101.83991.83991.93935.002095.00
6082004.10.28 09:00buy stop1920.101.83481.83001.9347
6092004.10.28 09:00sell stop1930.101.83001.83481.7301
6102004.10.28 10:48sell1930.101.83001.83481.7301
6112004.10.28 12:00modify1930.101.83001.82951.7301
6122004.10.28 14:05s/l1930.101.82951.82951.73015.002100.00
6132004.10.28 15:21buy1920.101.83481.83001.9347
6142004.10.28 16:06s/l1920.101.83001.83001.9347-48.002052.00
6152004.10.29 09:00buy stop1940.101.83311.82831.9330
6162004.10.29 09:00sell stop1950.101.82831.83311.7284
6172004.10.29 09:35buy1940.101.83311.82831.9330
6182004.10.29 15:00modify1940.101.83311.83361.9330
6192004.10.29 15:19s/l1940.101.83361.83361.93305.002057.00
6202004.10.29 16:07sell1950.101.82831.83311.7284
6212004.10.29 17:00close1950.101.83231.83311.7284-40.002017.00
6222004.11.01 09:00buy stop1960.101.83711.83441.9370
6232004.11.01 09:00sell stop1970.101.83441.83711.7345
6242004.11.01 09:06sell1970.101.83441.83711.7345
6252004.11.01 10:30modify1970.101.83441.83391.7345
6262004.11.01 11:08s/l1970.101.83391.83391.73455.002022.00
6272004.11.01 17:00delete1960.101.83711.83441.9370
6282004.11.02 09:00buy stop1980.101.83331.82981.9332
6292004.11.02 09:00sell stop1990.101.82981.83331.7299
6302004.11.02 09:52buy1980.101.83331.82981.9332
6312004.11.02 13:00modify1980.101.83331.83381.9332
6322004.11.02 17:00close1980.101.83731.83381.933240.002062.00
6332004.11.02 17:00delete1990.101.82981.83331.7299
6342004.11.03 09:00buy stop2000.101.83981.83481.9397
6352004.11.03 09:00sell stop2010.101.83151.83651.7316
6362004.11.03 10:42buy2000.101.83981.83481.9397
6372004.11.03 11:30modify2000.101.83981.84031.9397
6382004.11.03 11:37s/l2000.101.84031.84031.93975.002067.00
6392004.11.03 17:00delete2010.101.83151.83651.7316
6402004.11.04 09:00buy stop2020.101.85011.84661.9500
6412004.11.04 09:30sell stop2030.101.84471.84971.7448
6422004.11.04 09:43sell2030.101.84471.84971.7448
6432004.11.04 10:46modify2030.101.84471.84421.7448
6442004.11.04 10:48s/l2030.101.84421.84421.74485.002072.00
6452004.11.04 17:00delete2020.101.85011.84661.9500
6462004.11.05 09:00buy stop2040.101.84591.84201.9458
6472004.11.05 09:00sell stop2050.101.84201.84591.7421
6482004.11.05 09:01sell2050.101.84201.84591.7421
6492004.11.05 11:00modify2050.101.84201.84151.7421
6502004.11.05 11:15s/l2050.101.84151.84151.74215.002077.00
6512004.11.05 16:01buy2040.101.84591.84201.9458
6522004.11.05 17:00close2040.101.84801.84201.945821.002098.00
6532004.11.08 09:00buy stop2060.101.85751.85441.9574
6542004.11.08 09:00sell stop2070.101.85441.85751.7545
6552004.11.08 09:06buy2060.101.85751.85441.9574
6562004.11.08 11:00modify2060.101.85751.85801.9574
6572004.11.08 12:58s/l2060.101.85801.85801.95745.002103.00
6582004.11.08 14:11sell2070.101.85441.85751.7545
6592004.11.08 16:33s/l2070.101.85751.85751.7545-31.002072.00
6602004.11.09 09:00buy stop2080.101.85731.85271.9572
6612004.11.09 09:00sell stop2090.101.85271.85731.7528
6622004.11.09 10:00sell2090.101.85271.85731.7528
6632004.11.09 16:22s/l2090.101.85731.85731.7528-46.002026.00
6642004.11.09 16:22buy2080.101.85731.85271.9572
6652004.11.09 17:00close2080.101.85671.85271.9572-6.002020.00
6662004.11.10 09:00buy stop2100.101.85671.85391.9566
6672004.11.10 09:00sell stop2110.101.85391.85671.7540
6682004.11.10 09:00sell2110.101.85391.85671.7540
6692004.11.10 09:30s/l2110.101.85671.85671.7540-28.001992.00
6702004.11.10 09:30buy2100.101.85671.85391.9566
6712004.11.10 09:30sell stop2120.101.85201.85671.7521
6722004.11.10 11:00modify2100.101.85671.85721.9566
6732004.11.10 11:32s/l2100.101.85721.85721.95665.001997.00
6742004.11.10 15:16sell2120.101.85201.85671.7521
6752004.11.10 16:00modify2120.101.85201.85151.7521
6762004.11.10 17:00close2120.101.84571.85151.752163.002060.00
6772004.11.11 09:00buy stop2130.101.84781.84511.9477
6782004.11.11 09:00sell stop2140.101.84511.84781.7452
6792004.11.11 09:15sell2140.101.84511.84781.7452
6802004.11.11 12:00modify2140.101.84511.84461.7452
6812004.11.11 17:00delete2130.101.84781.84511.9477
6822004.11.11 17:00close2140.101.84241.84461.745227.002087.00
6832004.11.12 09:00sell stop2150.101.84621.84911.7463
6842004.11.12 09:01buy stop2160.101.84911.84621.9490
6852004.11.12 09:51sell2150.101.84621.84911.7463
6862004.11.12 13:00modify2150.101.84621.84571.7463
6872004.11.12 13:25s/l2150.101.84571.84571.74635.002092.00
6882004.11.12 16:06buy2160.101.84911.84621.9490
6892004.11.12 17:00close2160.101.84971.84621.94906.002098.00
6902004.11.15 09:00buy stop2170.101.85811.85521.9580
6912004.11.15 09:00sell stop2180.101.85521.85811.7553
6922004.11.15 09:19sell2180.101.85521.85811.7553
6932004.11.15 12:00modify2180.101.85521.85471.7553
6942004.11.15 14:44s/l2180.101.85471.85471.75535.002103.00
6952004.11.15 17:00delete2170.101.85811.85521.9580
6962004.11.16 09:00buy stop2190.101.84901.84551.9489
6972004.11.16 09:00sell stop2200.101.84551.84901.7456
6982004.11.16 09:19buy2190.101.84901.84551.9489
6992004.11.16 11:00modify2190.101.84901.84951.9489
7002004.11.16 15:37s/l2190.101.84951.84951.94895.002108.00
7012004.11.16 17:00delete2200.101.84551.84901.7456
7022004.11.17 09:00sell stop2210.101.85331.85601.7534
7032004.11.17 09:30buy stop2220.101.85751.85331.9574
7042004.11.17 09:44buy2220.101.85751.85331.9574
7052004.11.17 11:30modify2220.101.85751.85801.9574
7062004.11.17 12:23s/l2220.101.85801.85801.95745.002113.00
7072004.11.17 16:43sell2210.101.85331.85601.7534
7082004.11.17 16:59s/l2210.101.85601.85601.7534-27.002086.00
7092004.11.18 09:00buy stop2230.101.86381.85921.9637
7102004.11.18 09:00sell stop2240.101.85921.86381.7593
7112004.11.18 09:02sell2240.101.85921.86381.7593
7122004.11.18 11:00modify2240.101.85921.85871.7593
7132004.11.18 12:13s/l2240.101.85871.85871.75935.002091.00
7142004.11.18 17:00delete2230.101.86381.85921.9637
7152004.11.19 09:00buy stop2250.101.85311.84811.9530
7162004.11.19 09:00sell stop2260.101.84801.85301.7481
7172004.11.19 09:45buy2250.101.85311.84811.9530
7182004.11.19 10:00modify2250.101.85311.85361.9530
7192004.11.19 16:15s/l2250.101.85361.85361.95305.002096.00
7202004.11.19 17:00delete2260.101.84801.85301.7481
7212004.11.22 09:00buy stop2270.101.85921.85571.9591
7222004.11.22 09:30sell stop2280.101.85331.85831.7534
7232004.11.22 10:23sell2280.101.85331.85831.7534
7242004.11.22 17:00delete2270.101.85921.85571.9591
7252004.11.22 17:00close2280.101.85771.85831.7534-44.002052.00
7262004.11.23 09:00buy stop2290.101.85651.85231.9564
7272004.11.23 09:00sell stop2300.101.85231.85651.7524
7282004.11.23 09:33buy2290.101.85651.85231.9564
7292004.11.23 11:30modify2290.101.85651.85701.9564
7302004.11.23 17:00close2290.101.87061.85701.9564141.002193.00
7312004.11.23 17:00delete2300.101.85231.85651.7524
7322004.11.24 09:00sell stop2310.101.86741.87181.7675
7332004.11.24 09:00buy stop2320.101.87181.86741.9717
7342004.11.24 09:23buy2320.101.87181.86741.9717
7352004.11.24 10:00modify2320.101.87181.87231.9717
7362004.11.24 17:00delete2310.101.86741.87181.7675
7372004.11.24 17:00close2320.101.88041.87231.971786.002279.00
7382004.11.25 09:00sell stop2330.101.88111.88401.7812
7392004.11.25 09:00buy stop2340.101.88401.88111.9839
7402004.11.25 09:15buy2340.101.88401.88111.9839
7412004.11.25 10:00modify2340.101.88401.88451.9839
7422004.11.25 10:06s/l2340.101.88451.88451.98395.002284.00
7432004.11.25 17:00delete2330.101.88111.88401.7812
7442004.11.26 09:00buy stop2350.101.90401.89902.0039
7452004.11.26 09:00sell stop2360.101.89581.90081.7959
7462004.11.26 09:15sell2360.101.89581.90081.7959
7472004.11.26 09:30modify2360.101.89581.89531.7959
7482004.11.26 12:23s/l2360.101.89531.89531.79595.002289.00
7492004.11.26 17:00delete2350.101.90401.89902.0039
7502004.11.29 09:00buy stop2370.101.89331.88951.9932
7512004.11.29 09:00sell stop2380.101.88951.89331.7896
7522004.11.29 09:17sell2380.101.88951.89331.7896
7532004.11.29 10:00modify2380.101.88951.88901.7896
7542004.11.29 11:40s/l2380.101.88901.88901.78965.002294.00
7552004.11.29 16:35buy2370.101.89331.88951.9932
7562004.11.29 17:00close2370.101.89361.88951.99323.002297.00
7572004.11.30 09:00buy stop2390.101.89281.88781.9927
7582004.11.30 09:00sell stop2400.101.88741.89241.7875
7592004.11.30 10:01buy2390.101.89281.88781.9927
7602004.11.30 10:30modify2390.101.89281.89331.9927
7612004.11.30 10:39s/l2390.101.89331.89331.99275.002302.00
7622004.11.30 17:00delete2400.101.88741.89241.7875
7632004.12.01 09:00buy stop2410.101.91821.91322.0181
7642004.12.01 09:00sell stop2420.101.91251.91751.8126
7652004.12.01 09:29buy2410.101.91821.91322.0181
7662004.12.01 11:00modify2410.101.91821.91872.0181
7672004.12.01 11:17s/l2410.101.91871.91872.01815.002307.00
7682004.12.01 17:00delete2420.101.91251.91751.8126
7692004.12.02 09:00buy stop2430.101.94341.93842.0433
7702004.12.02 09:00sell stop2440.101.93271.93771.8328
7712004.12.02 09:27buy2430.101.94341.93842.0433
7722004.12.02 10:14s/l2430.101.93841.93842.0433-50.002257.00
7732004.12.02 11:30sell2440.101.93271.93771.8328
7742004.12.02 12:00modify2440.101.93271.93221.8328
7752004.12.02 12:05s/l2440.101.93221.93221.83285.002262.00
7762004.12.03 09:00buy stop2450.101.92401.91992.0239
7772004.12.03 09:00sell stop2460.101.91991.92401.8200
7782004.12.03 09:01sell2460.101.91991.92401.8200
7792004.12.03 09:32s/l2460.101.92401.92401.8200-41.002221.00
7802004.12.03 09:32buy2450.101.92401.91992.0239
7812004.12.03 09:32sell stop2470.101.91901.92401.8191
7822004.12.03 13:30modify2450.101.92401.92452.0239
7832004.12.03 17:00close2450.101.93691.92452.0239129.002350.00
7842004.12.03 17:00delete2470.101.91901.92401.8191
7852004.12.06 09:00buy stop2480.101.94351.94092.0434
7862004.12.06 09:08sell stop2490.101.94091.94351.8410
7872004.12.06 09:13buy2480.101.94351.94092.0434
7882004.12.06 10:30s/l2480.101.94091.94092.0434-26.002324.00
7892004.12.06 10:30sell2490.101.94091.94351.8410
7902004.12.06 11:02s/l2490.101.94351.94351.8410-26.002298.00
7912004.12.07 09:00buy stop2500.101.95101.94602.0509
7922004.12.07 09:00sell stop2510.101.94321.94821.8433
7932004.12.07 12:35buy2500.101.95101.94602.0509
7942004.12.07 15:32s/l2500.101.94601.94602.0509-50.002248.00
7952004.12.07 16:09sell2510.101.94321.94821.8433
7962004.12.07 17:00close2510.101.94191.94821.843313.002261.00
7972004.12.08 09:00buy stop2520.101.93771.93272.0376
7982004.12.08 09:00sell stop2530.101.92941.93441.8295
7992004.12.08 09:29sell2530.101.92941.93441.8295
8002004.12.08 10:13modify2530.101.92941.92891.8295
8012004.12.08 10:15s/l2530.101.92891.92891.82955.002266.00
8022004.12.08 17:00delete2520.101.93771.93272.0376
8032004.12.09 09:00buy stop2540.101.93181.92682.0317
8042004.12.09 09:00sell stop2550.101.92331.92831.8234
8052004.12.09 09:48sell2550.101.92331.92831.8234
8062004.12.09 11:00modify2550.101.92331.92281.8234
8072004.12.09 14:11s/l2550.101.92281.92281.82345.002271.00
8082004.12.09 17:00delete2540.101.93181.92682.0317
8092004.12.10 09:00buy stop2560.101.91921.91422.0191
8102004.12.10 09:00sell stop2570.101.91401.91901.8141
8112004.12.10 09:01sell2570.101.91401.91901.8141
8122004.12.10 10:00modify2570.101.91401.91351.8141
8132004.12.10 10:05s/l2570.101.91351.91351.81415.002276.00
8142004.12.10 17:00delete2560.101.91921.91422.0191
8152004.12.13 09:00buy stop2580.101.91991.91492.0198
8162004.12.13 09:00sell stop2590.101.91311.91811.8132
8172004.12.13 09:17buy2580.101.91991.91492.0198
8182004.12.13 11:43s/l2580.101.91491.91492.0198-50.002226.00
8192004.12.13 12:12sell2590.101.91311.91811.8132
8202004.12.13 14:19s/l2590.101.91811.91811.8132-50.002176.00
8212004.12.14 09:00sell stop2600.101.92051.92501.8206
8222004.12.14 09:01buy stop2610.101.92501.92052.0249
8232004.12.14 09:02buy2610.101.92501.92052.0249
8242004.12.14 09:37s/l2610.101.92051.92052.0249-45.002131.00
8252004.12.14 09:37sell2600.101.92051.92501.8206
8262004.12.14 09:37buy stop2620.101.92521.92052.0251
8272004.12.14 10:30s/l2600.101.92501.92501.8206-45.002086.00
8282004.12.14 10:30buy2620.101.92521.92052.0251
8292004.12.14 11:14modify2620.101.92521.92572.0251
8302004.12.14 11:18s/l2620.101.92571.92572.02515.002091.00
8312004.12.15 09:00buy stop2630.101.93041.92542.0303
8322004.12.15 09:00sell stop2640.101.92471.92971.8248
8332004.12.15 11:07buy2630.101.93041.92542.0303
8342004.12.15 11:30modify2630.101.93041.93092.0303
8352004.12.15 17:00close2630.101.94391.93092.0303135.002226.00
8362004.12.15 17:00delete2640.101.92471.92971.8248
8372004.12.16 09:00buy stop2650.101.94491.94022.0448
8382004.12.16 09:00sell stop2660.101.94021.94491.8403
8392004.12.16 09:53sell2660.101.94021.94491.8403
8402004.12.16 10:30s/l2660.101.94491.94491.8403-47.002179.00
8412004.12.16 10:30buy2650.101.94491.94022.0448
8422004.12.16 11:00modify2650.101.94491.94542.0448
8432004.12.16 11:49s/l2650.101.94541.94542.04485.002184.00
8442004.12.17 09:00buy stop2670.101.93511.93012.0350
8452004.12.17 09:00sell stop2680.101.93001.93501.8301
8462004.12.17 09:14buy2670.101.93511.93012.0350
8472004.12.17 10:00modify2670.101.93511.93562.0350
8482004.12.17 12:51s/l2670.101.93561.93562.03505.002189.00
8492004.12.17 14:38sell2680.101.93001.93501.8301
8502004.12.17 15:12s/l2680.101.93501.93501.8301-50.002139.00
8512004.12.20 09:00buy stop2690.101.94401.94042.0439
8522004.12.20 09:00sell stop2700.101.94041.94401.8405
8532004.12.20 09:03buy2690.101.94401.94042.0439
8542004.12.20 09:30modify2690.101.94401.94452.0439
8552004.12.20 11:26s/l2690.101.94451.94452.04395.002144.00
8562004.12.20 17:00delete2700.101.94041.94401.8405
8572004.12.21 09:00buy stop2710.101.94641.94142.0463
8582004.12.21 09:00sell stop2720.101.94001.94501.8401
8592004.12.21 09:07sell2720.101.94001.94501.8401
8602004.12.21 10:00modify2720.101.94001.93951.8401
8612004.12.21 17:00delete2710.101.94641.94142.0463
8622004.12.21 17:00close2720.101.92621.93951.8401138.002282.00
8632004.12.22 09:00buy stop2730.101.93031.92582.0302
8642004.12.22 09:00sell stop2740.101.92581.93031.8259
8652004.12.22 09:25buy2730.101.93031.92582.0302
8662004.12.22 10:31s/l2730.101.92581.92582.0302-45.002237.00
8672004.12.22 10:31sell2740.101.92581.93031.8259
8682004.12.22 11:30modify2740.101.92581.92531.8259
8692004.12.22 17:00close2740.101.91301.92531.8259128.002365.00
8702004.12.23 09:00buy stop2750.101.92221.91722.0221
8712004.12.23 09:00sell stop2760.101.91681.92181.8169
8722004.12.23 09:29buy2750.101.92221.91722.0221
8732004.12.23 12:02s/l2750.101.91721.91722.0221-50.002315.00
8742004.12.23 12:03sell2760.101.91681.92181.8169
8752004.12.23 13:02s/l2760.101.92181.92181.8169-50.002265.00
8762004.12.24 09:00buy stop2770.101.92261.91992.0225
8772004.12.24 09:00sell stop2780.101.91991.92261.8200
8782004.12.24 09:07buy2770.101.92261.91992.0225
8792004.12.24 10:00modify2770.101.92261.92312.0225
8802004.12.24 16:02s/l2770.101.92311.92312.02255.002270.00
8812004.12.24 17:00delete2780.101.91991.92261.8200
8822004.12.27 09:00buy stop2790.101.92641.92292.0263
8832004.12.27 09:00sell stop2800.101.92291.92641.8230
8842004.12.27 12:13sell2800.101.92291.92641.8230
8852004.12.27 15:00modify2800.101.92291.92241.8230
8862004.12.27 15:09s/l2800.101.92241.92241.82305.002275.00
8872004.12.27 16:32buy2790.101.92641.92292.0263
8882004.12.27 17:00close2790.101.93341.92292.026370.002345.00
8892004.12.28 09:00buy stop2810.101.93761.93262.0375
8902004.12.28 09:00sell stop2820.101.93241.93741.8325
8912004.12.28 10:36buy2810.101.93761.93262.0375
8922004.12.28 13:30modify2810.101.93761.93812.0375
8932004.12.28 14:17s/l2810.101.93811.93812.03755.002350.00
8942004.12.28 16:32sell2820.101.93241.93741.8325
8952004.12.28 17:00close2820.101.92921.93741.832532.002382.00
8962004.12.29 09:00buy stop2830.101.93281.92992.0327
8972004.12.29 09:00sell stop2840.101.92991.93281.8300
8982004.12.29 09:32sell2840.101.92991.93281.8300
8992004.12.29 10:00modify2840.101.92991.92941.8300
9002004.12.29 10:38s/l2840.101.92941.92941.83005.002387.00
9012004.12.29 17:00delete2830.101.93281.92992.0327
9022004.12.30 09:00buy stop2850.101.92121.91702.0211
9032004.12.30 09:00sell stop2860.101.91701.92121.8171
9042004.12.30 09:04buy2850.101.92121.91702.0211
9052004.12.30 16:30modify2850.101.92121.92172.0211
9062004.12.30 16:32s/l2850.101.92171.92172.02115.002392.00
9072004.12.30 17:00delete2860.101.91701.92121.8171
9082004.12.31 09:00buy stop2870.101.92981.92482.0297
9092004.12.31 09:00sell stop2880.101.92441.92941.8245
9102004.12.31 11:30buy2870.101.92981.92482.0297
9112004.12.31 12:30modify2870.101.92981.93032.0297
9122004.12.31 12:47s/l2870.101.93031.93032.02975.002397.00
9132004.12.31 16:44sell2880.101.92441.92941.8245
9142004.12.31 17:00close2880.101.91991.92941.824545.002442.00
9152005.01.03 09:00sell stop2890.101.90481.90981.8049
9162005.01.03 09:15buy stop2900.101.91191.90692.0118
9172005.01.03 09:15buy2900.101.91191.90692.0118
9182005.01.03 10:30modify2900.101.91191.91242.0118
9192005.01.03 10:40s/l2900.101.91241.91242.01185.002447.00
9202005.01.03 15:04sell2890.101.90481.90981.8049
9212005.01.03 17:00close2890.101.90331.90981.804915.002462.00
9222005.01.04 09:00buy stop2910.101.90801.90302.0079
9232005.01.04 09:00sell stop2920.101.90201.90701.8021
9242005.01.04 09:31sell2920.101.90201.90701.8021
9252005.01.04 10:30modify2920.101.90201.90151.8021
9262005.01.04 17:00delete2910.101.90801.90302.0079
9272005.01.04 17:00close2920.101.88381.90151.8021182.002644.00
9282005.01.05 09:00buy stop2930.101.88571.88071.9856
9292005.01.05 09:00sell stop2940.101.87741.88241.7775
9302005.01.05 10:56sell2940.101.87741.88241.7775
9312005.01.05 11:00modify2940.101.87741.87691.7775
9322005.01.05 12:00s/l2940.101.87691.87691.77755.002649.00
9332005.01.05 16:20buy2930.101.88571.88071.9856
9342005.01.05 17:00close2930.101.88781.88071.985621.002670.00
9352005.01.06 09:00buy stop2950.101.88421.87921.9841
9362005.01.06 09:00sell stop2960.101.87561.88061.7757
9372005.01.06 09:27sell2960.101.87561.88061.7757
9382005.01.06 11:00modify2960.101.87561.87511.7757
9392005.01.06 15:05s/l2960.101.87511.87511.77575.002675.00
9402005.01.06 17:00delete2950.101.88421.87921.9841
9412005.01.07 09:00buy stop2970.101.87941.87541.9793
9422005.01.07 09:00sell stop2980.101.87541.87941.7755
9432005.01.07 09:00buy2970.101.87941.87541.9793
9442005.01.07 10:30modify2970.101.87941.87991.9793
9452005.01.07 12:34s/l2970.101.87991.87991.97935.002680.00
9462005.01.07 16:21sell2980.101.87541.87941.7755
9472005.01.07 16:30modify2980.101.87541.87491.7755
9482005.01.07 16:30s/l2980.101.87491.87491.77555.002685.00
9492005.01.10 09:00buy stop2990.101.87571.87131.9756
9502005.01.10 09:00sell stop3000.101.87131.87571.7714
9512005.01.10 09:07buy2990.101.87571.87131.9756
9522005.01.10 11:30modify2990.101.87571.87621.9756
9532005.01.10 12:17s/l2990.101.87621.87621.97565.002690.00
9542005.01.10 17:00delete3000.101.87131.87571.7714
9552005.01.11 09:00buy stop3010.101.88241.87741.9823
9562005.01.11 09:11sell stop3020.101.87711.88211.7772
9572005.01.11 09:18sell3020.101.87711.88211.7772
9582005.01.11 17:00delete3010.101.88241.87741.9823
9592005.01.11 17:00close3020.101.87721.88211.7772-1.002689.00
9602005.01.12 09:00buy stop3030.101.87851.87521.9784
9612005.01.12 09:00sell stop3040.101.87521.87851.7753
9622005.01.12 09:18sell3040.101.87521.87851.7753
9632005.01.12 09:30modify3040.101.87521.87471.7753
9642005.01.12 12:00s/l3040.101.87471.87471.77535.002694.00
9652005.01.12 13:51buy3030.101.87851.87521.9784
9662005.01.12 15:00modify3030.101.87851.87901.9784
9672005.01.12 17:00close3030.101.89271.87901.9784142.002836.00
9682005.01.13 09:00buy stop3050.101.89311.88971.9930
9692005.01.13 09:00sell stop3060.101.88971.89311.7898
9702005.01.13 09:20sell3060.101.88971.89311.7898
9712005.01.13 11:02modify3060.101.88971.88921.7898
9722005.01.13 17:00delete3050.101.89311.88971.9930
9732005.01.13 17:00close3060.101.88081.88921.789889.002925.00
9742005.01.14 09:00buy stop3070.101.87451.86971.9744
9752005.01.14 09:00sell stop3080.101.86971.87451.7698
9762005.01.14 09:31sell3080.101.86971.87451.7698
9772005.01.14 10:00modify3080.101.86971.86921.7698
9782005.01.14 10:47s/l3080.101.86921.86921.76985.002930.00
9792005.01.14 17:00delete3070.101.87451.86971.9744
9802005.01.17 09:00buy stop3090.101.87521.87041.9751
9812005.01.17 09:00sell stop3100.101.87041.87521.7705
9822005.01.17 10:56sell3100.101.87041.87521.7705
9832005.01.17 12:30modify3100.101.87041.86991.7705
9842005.01.17 17:00delete3090.101.87521.87041.9751
9852005.01.17 17:00close3100.101.85941.86991.7705110.003040.00
9862005.01.18 09:00buy stop3110.101.86041.85541.9603
9872005.01.18 09:00sell stop3120.101.85461.85961.7547
9882005.01.18 09:02sell3120.101.85461.85961.7547
9892005.01.18 10:30s/l3120.101.85961.85961.7547-50.002990.00
9902005.01.18 10:30buy3110.101.86041.85541.9603
9912005.01.18 11:00modify3110.101.86041.86091.9603
9922005.01.18 17:00close3110.101.86701.86091.960366.003056.00
9932005.01.19 09:00buy stop3130.101.87141.86641.9713
9942005.01.19 09:00sell stop3140.101.86301.86801.7631
9952005.01.19 09:15buy3130.101.87141.86641.9713
9962005.01.19 10:00modify3130.101.87141.87191.9713
9972005.01.19 17:00close3130.101.87651.87191.971351.003107.00
9982005.01.19 17:00delete3140.101.86301.86801.7631
9992005.01.20 09:00buy stop3150.101.87541.87041.9753
10002005.01.20 09:00sell stop3160.101.86831.87331.7684
10012005.01.20 09:06sell3160.101.86831.87331.7684
10022005.01.20 09:52modify3160.101.86831.86781.7684
10032005.01.20 10:08s/l3160.101.86781.86781.76845.003112.00
10042005.01.20 17:00delete3150.101.87541.87041.9753
10052005.01.21 09:00buy stop3170.101.87311.86811.9730
10062005.01.21 09:00sell stop3180.101.86721.87221.7673
10072005.01.21 09:56buy3170.101.87311.86811.9730
10082005.01.21 10:30s/l3170.101.86811.86811.9730-50.003062.00
10092005.01.21 10:30sell3180.101.86721.87221.7673
10102005.01.21 11:00modify3180.101.86721.86671.7673
10112005.01.21 14:51s/l3180.101.86671.86671.76735.003067.00
10122005.01.24 09:00sell stop3190.101.87601.88101.7761
10132005.01.24 09:02buy stop3200.101.88221.87721.9821
10142005.01.24 09:04buy3200.101.88221.87721.9821
10152005.01.24 13:59s/l3200.101.87721.87721.9821-50.003017.00
10162005.01.24 16:21sell3190.101.87601.88101.7761
10172005.01.24 17:00close3190.101.87561.88101.77614.003021.00
10182005.01.25 09:00buy stop3210.101.87981.87521.9797
10192005.01.25 09:00sell stop3220.101.87521.87981.7753
10202005.01.25 09:19buy3210.101.87981.87521.9797
10212005.01.25 13:30s/l3210.101.87521.87521.9797-46.002975.00
10222005.01.25 13:30sell3220.101.87521.87981.7753
10232005.01.25 14:00modify3220.101.87521.87471.7753
10242005.01.25 17:00close3220.101.86491.87471.7753103.003078.00
10252005.01.26 09:00buy stop3230.101.86971.86701.9696
10262005.01.26 09:00sell stop3240.101.86701.86971.7671
10272005.01.26 09:05buy3230.101.86971.86701.9696
10282005.01.26 11:00modify3230.101.86971.87021.9696
10292005.01.26 17:00close3230.101.88131.87021.9696116.003194.00
10302005.01.26 17:00delete3240.101.86701.86971.7671
10312005.01.27 09:00buy stop3250.101.88721.88221.9871
10322005.01.27 09:00sell stop3260.101.88031.88531.7804
10332005.01.27 11:43sell3260.101.88031.88531.7804
10342005.01.27 16:16s/l3260.101.88531.88531.7804-50.003144.00
10352005.01.27 16:44buy3250.101.88721.88221.9871
10362005.01.27 17:00close3250.101.88631.88221.9871-9.003135.00
10372005.01.28 09:00buy stop3270.101.89061.88561.9905
10382005.01.28 09:00sell stop3280.101.88551.89051.7856
10392005.01.28 09:22sell3280.101.88551.89051.7856
10402005.01.28 12:30modify3280.101.88551.88501.7856
10412005.01.28 14:30s/l3280.101.88501.88501.78565.003140.00
10422005.01.28 17:00delete3270.101.89061.88561.9905
10432005.01.31 09:00buy stop3290.101.88651.88361.9864
10442005.01.31 09:00sell stop3300.101.88361.88651.7837
10452005.01.31 09:52sell3300.101.88361.88651.7837
10462005.01.31 11:00modify3300.101.88361.88311.7837
10472005.01.31 11:14s/l3300.101.88311.88311.78375.003145.00
10482005.01.31 13:37buy3290.101.88651.88361.9864
10492005.01.31 17:00close3290.101.88591.88361.9864-6.003139.00
10502005.02.01 09:00buy stop3310.101.88641.88141.9863
10512005.02.01 09:00sell stop3320.101.88111.88611.7812
10522005.02.01 09:06sell3320.101.88111.88611.7812
10532005.02.01 11:31modify3320.101.88111.88061.7812
10542005.02.01 11:31s/l3320.101.88061.88061.78125.003144.00
10552005.02.01 17:00delete3310.101.88641.88141.9863
10562005.02.02 09:00buy stop3330.101.88531.88301.9852
10572005.02.02 09:00sell stop3340.101.88301.88531.7831
10582005.02.02 09:29buy3330.101.88531.88301.9852
10592005.02.02 12:30modify3330.101.88531.88581.9852
10602005.02.02 15:41s/l3330.101.88581.88581.98525.003149.00
10612005.02.02 17:00delete3340.101.88301.88531.7831
10622005.02.03 09:00buy stop3350.101.88491.88221.9848
10632005.02.03 09:00sell stop3360.101.88221.88491.7823
10642005.02.03 09:00buy3350.101.88491.88221.9848
10652005.02.03 11:30modify3350.101.88491.88541.9848
10662005.02.03 13:46s/l3350.101.88541.88541.98485.003154.00
10672005.02.03 14:47sell3360.101.88221.88491.7823
10682005.02.03 15:00modify3360.101.88221.88171.7823
10692005.02.03 15:27s/l3360.101.88171.88171.78235.003159.00
10702005.02.04 09:00buy stop3370.101.88251.87981.9824
10712005.02.04 09:00sell stop3380.101.87981.88251.7799
10722005.02.04 11:20buy3370.101.88251.87981.9824
10732005.02.04 12:00modify3370.101.88251.88301.9824
10742005.02.04 12:57s/l3370.101.88301.88301.98245.003164.00
10752005.02.04 17:00delete3380.101.87981.88251.7799
10762005.02.07 09:00buy stop3390.101.87561.87061.9755
10772005.02.07 09:00sell stop3400.101.87061.87561.7707
10782005.02.07 10:26sell3400.101.87061.87561.7707
10792005.02.07 11:00modify3400.101.87061.87011.7707
10802005.02.07 11:49s/l3400.101.87011.87011.77075.003169.00
10812005.02.07 17:00delete3390.101.87561.87061.9755
10822005.02.08 09:00buy stop3410.101.85801.85501.9579
10832005.02.08 09:00sell stop3420.101.85501.85801.7551
10842005.02.08 09:50sell3420.101.85501.85801.7551
10852005.02.08 10:55s/l3420.101.85801.85801.7551-30.003139.00
10862005.02.08 10:55buy3410.101.85801.85501.9579
10872005.02.08 11:16s/l3410.101.85501.85501.9579-30.003109.00
10882005.02.09 09:00buy stop3430.101.85961.85631.9595
10892005.02.09 09:00sell stop3440.101.85631.85961.7564
10902005.02.09 09:19sell3440.101.85631.85961.7564
10912005.02.09 10:30s/l3440.101.85961.85961.7564-33.003076.00
10922005.02.09 10:30buy3430.101.85961.85631.9595
10932005.02.09 11:00modify3430.101.85961.86011.9595
10942005.02.09 14:07s/l3430.101.86011.86011.95955.003081.00
10952005.02.10 09:00buy stop3450.101.86301.86051.9629
10962005.02.10 09:00sell stop3460.101.86051.86301.7606
10972005.02.10 09:14sell3460.101.86051.86301.7606
10982005.02.10 14:00modify3460.101.86051.86001.7606
10992005.02.10 15:09s/l3460.101.86001.86001.76065.003086.00
11002005.02.10 15:49buy3450.101.86301.86051.9629
11012005.02.10 16:00modify3450.101.86301.86351.9629
11022005.02.10 17:00close3450.101.87081.86351.962978.003164.00
11032005.02.11 09:00buy stop3470.101.87101.86721.9709
11042005.02.11 09:00sell stop3480.101.86721.87101.7673
11052005.02.11 09:32buy3470.101.87101.86721.9709
11062005.02.11 11:21s/l3470.101.86721.86721.9709-38.003126.00
11072005.02.11 11:21sell3480.101.86721.87101.7673
11082005.02.11 13:30modify3480.101.86721.86671.7673
11092005.02.11 14:57s/l3480.101.86671.86671.76735.003131.00
11102005.02.14 09:00buy stop3490.101.87711.87501.9770
11112005.02.14 09:00sell stop3500.101.87501.87711.7751
11122005.02.14 09:01buy3490.101.87711.87501.9770
11132005.02.14 09:30modify3490.101.87711.87761.9770
11142005.02.14 17:00close3490.101.88681.87761.977097.003228.00
11152005.02.14 17:00delete3500.101.87501.87711.7751
11162005.02.15 09:00buy stop3510.101.88971.88631.9896
11172005.02.15 09:00sell stop3520.101.88631.88971.7864
11182005.02.15 09:36sell3520.101.88631.88971.7864
11192005.02.15 09:59s/l3520.101.88971.88971.7864-34.003194.00
11202005.02.15 09:59buy3510.101.88971.88631.9896
11212005.02.15 09:59sell stop3530.101.88631.88971.7864
11222005.02.15 10:31s/l3510.101.88631.88631.9896-34.003160.00
11232005.02.15 10:31sell3530.101.88631.88971.7864
11242005.02.15 14:09s/l3530.101.88971.88971.7864-34.003126.00
11252005.02.16 09:00buy stop3540.101.89461.89041.9945
11262005.02.16 09:00sell stop3550.101.89041.89461.7905
11272005.02.16 09:01buy3540.101.89461.89041.9945
11282005.02.16 10:11s/l3540.101.89041.89041.9945-42.003084.00
11292005.02.16 10:11sell3550.101.89041.89461.7905
11302005.02.16 12:00modify3550.101.89041.88991.7905
11312005.02.16 17:00close3550.101.87901.88991.7905114.003198.00
11322005.02.17 09:00buy stop3560.101.88851.88431.9884
11332005.02.17 09:00sell stop3570.101.88431.88851.7844
11342005.02.17 09:12buy3560.101.88851.88431.9884
11352005.02.17 11:00modify3560.101.88851.88901.9884
11362005.02.17 11:34s/l3560.101.88901.88901.98845.003203.00
11372005.02.17 15:06sell3570.101.88431.88851.7844
11382005.02.17 15:40s/l3570.101.88851.88851.7844-42.003161.00
11392005.02.18 09:00sell stop3580.101.89231.89561.7924
11402005.02.18 09:00buy stop3590.101.89561.89231.9955
11412005.02.18 09:00buy3590.101.89561.89231.9955
11422005.02.18 12:28s/l3590.101.89231.89231.9955-33.003128.00
11432005.02.18 12:28sell3580.101.89231.89561.7924
11442005.02.18 17:00close3580.101.89461.89561.7924-23.003105.00
11452005.02.21 09:00buy stop3600.101.89561.89251.9955
11462005.02.21 09:00sell stop3610.101.89251.89561.7926
11472005.02.21 09:11buy3600.101.89561.89251.9955
11482005.02.21 09:30modify3600.101.89561.89611.9955
11492005.02.21 11:44s/l3600.101.89611.89611.99555.003110.00
11502005.02.21 17:00delete3610.101.89251.89561.7926
11512005.02.22 09:00buy stop3620.101.90931.90552.0092
11522005.02.22 09:00sell stop3630.101.90551.90931.8056
11532005.02.22 09:28sell3630.101.90551.90931.8056
11542005.02.22 10:26s/l3630.101.90931.90931.8056-38.003072.00
11552005.02.22 10:26buy3620.101.90931.90552.0092
11562005.02.22 12:00modify3620.101.90931.90982.0092
11572005.02.22 12:46s/l3620.101.90981.90982.00925.003077.00
11582005.02.23 09:00buy stop3640.101.90911.90412.0090
11592005.02.23 09:00sell stop3650.101.90411.90911.8042
11602005.02.23 09:56buy3640.101.90911.90412.0090
11612005.02.23 11:00modify3640.101.90911.90962.0090
11622005.02.23 11:04s/l3640.101.90961.90962.00905.003082.00
11632005.02.23 17:00delete3650.101.90411.90911.8042
11642005.02.24 09:00buy stop3660.101.91161.90802.0115
11652005.02.24 09:00sell stop3670.101.90801.91161.8081
11662005.02.24 09:06sell3670.101.90801.91161.8081
11672005.02.24 09:30modify3670.101.90801.90751.8081
11682005.02.24 09:43s/l3670.101.90751.90751.80815.003087.00
11692005.02.24 09:43sell stop3680.101.90491.90991.8050
11702005.02.24 10:15sell3680.101.90491.90991.8050
11712005.02.24 10:30modify3680.101.90491.90441.8050
11722005.02.24 11:00s/l3680.101.90441.90441.80505.003092.00
11732005.02.24 12:58buy3660.101.91161.90802.0115
11742005.02.24 16:25s/l3660.101.90801.90802.0115-36.003056.00
11752005.02.25 09:00buy stop3690.101.91081.90802.0107
11762005.02.25 09:00sell stop3700.101.90801.91081.8081
11772005.02.25 09:02buy3690.101.91081.90802.0107
11782005.02.25 11:00s/l3690.101.90801.90802.0107-28.003028.00
11792005.02.25 11:00sell3700.101.90801.91081.8081
11802005.02.25 12:11s/l3700.101.91081.91081.8081-28.003000.00
11812005.02.28 09:00buy stop3710.101.92361.92052.0235
11822005.02.28 09:00sell stop3720.101.92051.92361.8206
11832005.02.28 09:02sell3720.101.92051.92361.8206
11842005.02.28 09:25s/l3720.101.92361.92361.8206-31.002969.00
11852005.02.28 09:25buy3710.101.92361.92052.0235
11862005.02.28 09:25sell stop3730.101.92051.92361.8206
11872005.02.28 17:00close3710.101.92551.92052.023519.002988.00
11882005.02.28 17:00delete3730.101.92051.92361.8206
11892005.03.01 09:00buy stop3740.101.92001.91752.0199
11902005.03.01 09:00sell stop3750.101.91751.92001.8176
11912005.03.01 09:16buy3740.101.92001.91752.0199
11922005.03.01 11:30modify3740.101.92001.92052.0199
11932005.03.01 11:46s/l3740.101.92051.92052.01995.002993.00
11942005.03.01 15:09sell3750.101.91751.92001.8176
11952005.03.01 16:00s/l3750.101.92001.92001.8176-25.002968.00
11962005.03.02 09:00buy stop3760.101.92111.91622.0210
11972005.03.02 09:00sell stop3770.101.91621.92111.8163
11982005.03.02 09:50sell3770.101.91621.92111.8163
11992005.03.02 10:00modify3770.101.91621.91571.8163
12002005.03.02 17:00delete3760.101.92111.91622.0210
12012005.03.02 17:00close3770.101.91021.91571.816360.003028.00
12022005.03.03 09:00buy stop3780.101.91241.90892.0123
12032005.03.03 09:00sell stop3790.101.90891.91241.8090
12042005.03.03 09:55sell3790.101.90891.91241.8090
12052005.03.03 13:41s/l3790.101.91241.91241.8090-35.002993.00
12062005.03.03 13:41buy3780.101.91241.90892.0123
12072005.03.03 14:52s/l3780.101.90891.90892.0123-35.002958.00
12082005.03.04 09:00buy stop3800.101.90861.90602.0085
12092005.03.04 09:00sell stop3810.101.90601.90861.8061
12102005.03.04 09:01sell3810.101.90601.90861.8061
12112005.03.04 14:05s/l3810.101.90861.90861.8061-26.002932.00
12122005.03.04 14:05buy3800.101.90861.90602.0085
12132005.03.04 14:30s/l3800.101.90601.90602.0085-26.002906.00
12142005.03.07 09:00buy stop3820.101.92291.91902.0228
12152005.03.07 09:00sell stop3830.101.91901.92291.8191
12162005.03.07 09:47sell3830.101.91901.92291.8191
12172005.03.07 10:30modify3830.101.91901.91851.8191
12182005.03.07 17:00delete3820.101.92291.91902.0228
12192005.03.07 17:00close3830.101.91411.91851.819149.002955.00
12202005.03.08 09:00sell stop3840.101.91281.91701.8129
12212005.03.08 09:30buy stop3850.101.91961.91462.0195
12222005.03.08 09:38buy3850.101.91961.91462.0195
12232005.03.08 10:32modify3850.101.91961.92012.0195
12242005.03.08 10:42s/l3850.101.92011.92012.01955.002960.00
12252005.03.08 17:00delete3840.101.91281.91701.8129
12262005.03.09 09:00sell stop3860.101.92711.92991.8272
12272005.03.09 09:02buy stop3870.101.92991.92712.0298
12282005.03.09 09:13sell3860.101.92711.92991.8272
12292005.03.09 09:18s/l3860.101.92991.92991.8272-28.002932.00
12302005.03.09 09:18buy3870.101.92991.92712.0298
12312005.03.09 09:18sell stop3880.101.92711.92991.8272
12322005.03.09 10:41s/l3870.101.92711.92712.0298-28.002904.00
12332005.03.09 10:41sell3880.101.92711.92991.8272
12342005.03.09 14:00modify3880.101.92711.92661.8272
12352005.03.09 17:00close3880.101.92131.92661.827258.002962.00
12362005.03.10 09:00buy stop3890.101.93001.92712.0299
12372005.03.10 09:00sell stop3900.101.92711.93001.8272
12382005.03.10 09:01buy3890.101.93001.92712.0299
12392005.03.10 10:00s/l3890.101.92711.92712.0299-29.002933.00
12402005.03.10 10:00sell3900.101.92711.93001.8272
12412005.03.10 10:20s/l3900.101.93001.93001.8272-29.002904.00
12422005.03.11 09:00buy stop3910.101.92481.92112.0247
12432005.03.11 09:00sell stop3920.101.92111.92481.8212
12442005.03.11 09:19sell3920.101.92111.92481.8212
12452005.03.11 10:00modify3920.101.92111.92061.8212
12462005.03.11 12:15s/l3920.101.92061.92061.82125.002909.00
12472005.03.11 14:34buy3910.101.92481.92112.0247
12482005.03.11 15:07s/l3910.101.92111.92112.0247-37.002872.00
12492005.03.14 09:00buy stop3930.101.92431.91932.0242
12502005.03.14 09:00sell stop3940.101.91881.92381.8189
12512005.03.14 09:02sell3940.101.91881.92381.8189
12522005.03.14 15:30modify3940.101.91881.91831.8189
12532005.03.14 17:00delete3930.101.92431.91932.0242
12542005.03.14 17:00close3940.101.91221.91831.818966.002938.00
12552005.03.15 09:00buy stop3950.101.91601.91102.0159
12562005.03.15 09:00sell stop3960.101.91101.91601.8111
12572005.03.15 09:30buy3950.101.91601.91102.0159
12582005.03.15 12:00modify3950.101.91601.91652.0159
12592005.03.15 15:36s/l3950.101.91651.91652.01595.002943.00
12602005.03.15 17:00delete3960.101.91101.91601.8111
12612005.03.16 09:00buy stop3970.101.92191.91692.0218
12622005.03.16 09:00sell stop3980.101.91341.91841.8135
12632005.03.16 09:02buy3970.101.92191.91692.0218
12642005.03.16 13:00modify3970.101.92191.92242.0218
12652005.03.16 14:04s/l3970.101.92241.92242.02185.002948.00
12662005.03.16 17:00delete3980.101.91341.91841.8135
12672005.03.17 09:00buy stop3990.101.92641.92232.0263
12682005.03.17 09:00sell stop4000.101.92231.92641.8224
12692005.03.17 10:41sell4000.101.92231.92641.8224
12702005.03.17 10:54s/l4000.101.92641.92641.8224-41.002907.00
12712005.03.17 10:54buy3990.101.92641.92232.0263
12722005.03.17 14:09s/l3990.101.92231.92232.0263-41.002866.00
12732005.03.18 09:00buy stop4010.101.92271.91942.0226
12742005.03.18 09:00sell stop4020.101.91941.92271.8195
12752005.03.18 09:05sell4020.101.91941.92271.8195
12762005.03.18 10:00modify4020.101.91941.91891.8195
12772005.03.18 17:00delete4010.101.92271.91942.0226
12782005.03.18 17:00close4020.101.91591.91891.819535.002901.00
12792005.03.21 09:00buy stop4030.101.91811.91312.0180
12802005.03.21 09:00sell stop4040.101.90911.91411.8092
12812005.03.21 09:04sell4040.101.90911.91411.8092
12822005.03.21 09:30modify4040.101.90911.90861.8092
12832005.03.21 17:00delete4030.101.91811.91312.0180
12842005.03.21 17:00close4040.101.89641.90861.8092127.003028.00
12852005.03.22 09:00buy stop4050.101.89871.89501.9986
12862005.03.22 09:00sell stop4060.101.89501.89871.7951
12872005.03.22 09:07buy4050.101.89871.89501.9986
12882005.03.22 10:00modify4050.101.89871.89921.9986
12892005.03.22 10:17s/l4050.101.89921.89921.99865.003033.00
12902005.03.22 17:00delete4060.101.89501.89871.7951
12912005.03.23 09:00buy stop4070.101.88871.88541.9886
12922005.03.23 09:00sell stop4080.101.88541.88871.7855
12932005.03.23 09:17sell4080.101.88541.88871.7855
12942005.03.23 10:30modify4080.101.88541.88491.7855
12952005.03.23 17:00delete4070.101.88871.88541.9886
12962005.03.23 17:00close4080.101.87411.88491.7855113.003146.00
12972005.03.24 09:00buy stop4090.101.87351.86991.9734
12982005.03.24 09:00sell stop4100.101.86991.87351.7700
12992005.03.24 09:02buy4090.101.87351.86991.9734
13002005.03.24 10:26s/l4090.101.86991.86991.9734-36.003110.00
13012005.03.24 10:26sell4100.101.86991.87351.7700
13022005.03.24 12:00modify4100.101.86991.86941.7700
13032005.03.24 12:09s/l4100.101.86941.86941.77005.003115.00
13042005.03.25 09:00sell stop4110.101.86761.87051.7677
13052005.03.25 09:11buy stop4120.101.87051.86761.9704
13062005.03.25 09:11buy4120.101.87051.86761.9704
13072005.03.25 14:54s/l4120.101.86761.86761.9704-29.003086.00
13082005.03.25 14:54sell4110.101.86761.87051.7677
13092005.03.25 17:00close4110.101.86911.87051.7677-15.003071.00
13102005.03.28 09:00buy stop4130.101.86451.86131.9644
13112005.03.28 09:00sell stop4140.101.86131.86451.7614
13122005.03.28 11:53buy4130.101.86451.86131.9644
13132005.03.28 15:47s/l4130.101.86131.86131.9644-32.003039.00
13142005.03.28 15:47sell4140.101.86131.86451.7614
13152005.03.28 16:21s/l4140.101.86451.86451.7614-32.003007.00
13162005.03.29 09:00buy stop4150.101.87281.86781.9727
13172005.03.29 09:00sell stop4160.101.86771.87271.7678
13182005.03.29 09:13buy4150.101.87281.86781.9727
13192005.03.29 11:15modify4150.101.87281.87331.9727
13202005.03.29 11:24s/l4150.101.87331.87331.97275.003012.00
13212005.03.29 17:00delete4160.101.86771.87271.7678
13222005.03.30 09:00buy stop4170.101.88061.87771.9805
13232005.03.30 09:00sell stop4180.101.87771.88061.7778
13242005.03.30 09:26buy4170.101.88061.87771.9805
13252005.03.30 10:43s/l4170.101.87771.87771.9805-29.002983.00
13262005.03.30 10:43sell4180.101.87771.88061.7778
13272005.03.30 11:05s/l4180.101.88061.88061.7778-29.002954.00
13282005.03.31 09:00buy stop4190.101.88051.87551.9804
13292005.03.31 09:00sell stop4200.101.87521.88021.7753
13302005.03.31 10:07buy4190.101.88051.87551.9804
13312005.03.31 13:00modify4190.101.88051.88101.9804
13322005.03.31 17:00close4190.101.88971.88101.980492.003046.00
13332005.03.31 17:00delete4200.101.87521.88021.7753
13342005.04.01 09:00sell stop4210.101.88531.88941.7854
13352005.04.01 09:02buy stop4220.101.88941.88531.9893
13362005.04.01 15:09buy4220.101.88941.88531.9893
13372005.04.01 16:00modify4220.101.88941.88991.9893
13382005.04.01 16:12s/l4220.101.88991.88991.98935.003051.00
13392005.04.01 17:00delete4210.101.88531.88941.7854
13402005.04.04 09:00buy stop4230.101.87981.87601.9797
13412005.04.04 09:00sell stop4240.101.87601.87981.7761
13422005.04.04 09:48sell4240.101.87601.87981.7761
13432005.04.04 10:30modify4240.101.87601.87551.7761
13442005.04.04 11:30s/l4240.101.87551.87551.77615.003056.00
13452005.04.04 17:00delete4230.101.87981.87601.9797
13462005.04.05 09:00buy stop4250.101.87731.87361.9772
13472005.04.05 09:00sell stop4260.101.87361.87731.7737
13482005.04.05 09:09sell4260.101.87361.87731.7737
13492005.04.05 14:57s/l4260.101.87731.87731.7737-37.003019.00
13502005.04.05 14:57buy4250.101.87731.87361.9772
13512005.04.05 17:00close4250.101.87651.87361.9772-8.003011.00
13522005.04.06 09:00buy stop4270.101.88511.88121.9850
13532005.04.06 09:00sell stop4280.101.88121.88511.7813
13542005.04.06 10:12sell4280.101.88121.88511.7813
13552005.04.06 14:00modify4280.101.88121.88071.7813
13562005.04.06 17:00delete4270.101.88511.88121.9850
13572005.04.06 17:00close4280.101.87711.88071.781341.003052.00
13582005.04.07 09:00buy stop4290.101.88611.88211.9860
13592005.04.07 09:00sell stop4300.101.88211.88611.7822
13602005.04.07 10:30sell4300.101.88211.88611.7822
13612005.04.07 11:00modify4300.101.88211.88161.7822
13622005.04.07 17:00delete4290.101.88611.88211.9860
13632005.04.07 17:00close4300.101.87701.88161.782251.003103.00
13642005.04.08 09:00buy stop4310.101.87011.86701.9700
13652005.04.08 09:00sell stop4320.101.86701.87011.7671
13662005.04.08 09:23buy4310.101.87011.86701.9700
13672005.04.08 17:00close4310.101.87471.86701.970046.003149.00
13682005.04.08 17:00delete4320.101.86701.87011.7671
13692005.04.11 09:00sell stop4330.101.88241.88471.7825
13702005.04.11 09:04buy stop4340.101.88471.88241.9846
13712005.04.11 09:30buy4340.101.88471.88241.9846
13722005.04.11 10:00modify4340.101.88471.88521.9846
13732005.04.11 17:00delete4330.101.88241.88471.7825
13742005.04.11 17:00close4340.101.89001.88521.984653.003202.00
13752005.04.12 09:00buy stop4350.101.89461.89001.9945
13762005.04.12 09:00sell stop4360.101.89001.89461.7901
13772005.04.12 13:48buy4350.101.89461.89001.9945
13782005.04.12 14:48s/l4350.101.89001.89001.9945-46.003156.00
13792005.04.12 14:48sell4360.101.89001.89461.7901
13802005.04.12 15:01modify4360.101.89001.88951.7901
13812005.04.12 15:02s/l4360.101.88951.88951.79015.003161.00
13822005.04.13 09:00buy stop4370.101.89521.89161.9951
13832005.04.13 09:00sell stop4380.101.89161.89521.7917
13842005.04.13 10:01buy4370.101.89521.89161.9951
13852005.04.13 12:10s/l4370.101.89161.89161.9951-36.003125.00
13862005.04.13 12:10sell4380.101.89161.89521.7917
13872005.04.13 14:36s/l4380.101.89521.89521.7917-36.003089.00
13882005.04.14 09:00buy stop4390.101.89031.88531.9902
13892005.04.14 09:00sell stop4400.101.88531.89031.7854
13902005.04.14 11:41sell4400.101.88531.89031.7854
13912005.04.14 13:30modify4400.101.88531.88481.7854
13922005.04.14 17:00delete4390.101.89031.88531.9902
13932005.04.14 17:00close4400.101.88161.88481.785437.003126.00
13942005.04.15 09:00buy stop4410.101.88151.87691.9814
13952005.04.15 09:00sell stop4420.101.87691.88151.7770
13962005.04.15 09:19buy4410.101.88151.87691.9814
13972005.04.15 10:30modify4410.101.88151.88201.9814
13982005.04.15 11:36s/l4410.101.88201.88201.98145.003131.00
13992005.04.15 17:00delete4420.101.87691.88151.7770
14002005.04.18 09:00buy stop4430.101.89301.88861.9929
14012005.04.18 09:00sell stop4440.101.88861.89301.7887
14022005.04.18 09:01buy4430.101.89301.88861.9929
14032005.04.18 09:30modify4430.101.89301.89351.9929
14042005.04.18 17:00close4430.101.90381.89351.9929108.003239.00
14052005.04.18 17:00delete4440.101.88861.89301.7887
14062005.04.19 09:00buy stop4450.101.90651.90342.0064
14072005.04.19 09:00sell stop4460.101.90341.90651.8035
14082005.04.19 09:11buy4450.101.90651.90342.0064
14092005.04.19 09:30modify4450.101.90651.90702.0064
14102005.04.19 09:41s/l4450.101.90701.90702.00645.003244.00
14112005.04.19 09:41buy stop4470.101.90911.90412.0090
14122005.04.19 09:52buy4470.101.90911.90412.0090
14132005.04.19 12:30modify4470.101.90911.90962.0090
14142005.04.19 12:40s/l4470.101.90961.90962.00905.003249.00
14152005.04.19 17:00delete4460.101.90341.90651.8035
14162005.04.20 09:00buy stop4480.101.92051.91692.0204
14172005.04.20 09:00sell stop4490.101.91691.92051.8170
14182005.04.20 09:34sell4490.101.91691.92051.8170
14192005.04.20 11:00modify4490.101.91691.91641.8170
14202005.04.20 16:03s/l4490.101.91641.91641.81705.003254.00
14212005.04.20 17:00delete4480.101.92051.91692.0204
14222005.04.21 09:00buy stop4500.101.92191.91712.0218
14232005.04.21 09:00sell stop4510.101.91711.92191.8172
14242005.04.21 09:01sell4510.101.91711.92191.8172
14252005.04.21 11:00modify4510.101.91711.91661.8172
14262005.04.21 17:00delete4500.101.92191.91712.0218
14272005.04.21 17:00close4510.101.91241.91661.817247.003301.00
14282005.04.22 09:00buy stop4520.101.91121.90742.0111
14292005.04.22 09:00sell stop4530.101.90741.91121.8075
14302005.04.22 09:23buy4520.101.91121.90742.0111
14312005.04.22 10:30modify4520.101.91121.91172.0111
14322005.04.22 10:47s/l4520.101.91171.91172.01115.003306.00
14332005.04.22 17:00delete4530.101.90741.91121.8075
14342005.04.25 09:00buy stop4540.101.91561.91062.0155
14352005.04.25 09:00sell stop4550.101.91021.91521.8103
14362005.04.25 09:48buy4540.101.91561.91062.0155
14372005.04.25 10:36s/l4540.101.91061.91062.0155-50.003256.00
14382005.04.25 10:47sell4550.101.91021.91521.8103
14392005.04.25 16:30modify4550.101.91021.90971.8103
14402005.04.25 16:34s/l4550.101.90971.90971.81035.003261.00
14412005.04.26 09:00buy stop4560.101.91331.90832.0132
14422005.04.26 09:00sell stop4570.101.90761.91261.8077
14432005.04.26 09:03sell4570.101.90761.91261.8077
14442005.04.26 10:00modify4570.101.90761.90711.8077
14452005.04.26 10:23s/l4570.101.90711.90711.80775.003266.00
14462005.04.26 17:00delete4560.101.91331.90832.0132
14472005.04.27 09:00buy stop4580.101.90661.90162.0065
14482005.04.27 09:00sell stop4590.101.89881.90381.7989
14492005.04.27 14:42buy4580.101.90661.90162.0065
14502005.04.27 15:30modify4580.101.90661.90712.0065
14512005.04.27 15:33s/l4580.101.90711.90712.00655.003271.00
14522005.04.27 17:00delete4590.101.89881.90381.7989
14532005.04.28 09:00buy stop4600.101.90691.90282.0068
14542005.04.28 09:17sell stop4610.101.90281.90691.8029
14552005.04.28 09:17sell4610.101.90281.90691.8029
14562005.04.28 13:22s/l4610.101.90691.90691.8029-41.003230.00
14572005.04.28 13:22buy4600.101.90691.90282.0068
14582005.04.28 16:30modify4600.101.90691.90742.0068
14592005.04.28 17:00close4600.101.90971.90742.006828.003258.00
14602005.04.29 09:00buy stop4620.101.91641.91142.0163
14612005.04.29 09:00sell stop4630.101.91141.91641.8115
14622005.04.29 10:19sell4630.101.91141.91641.8115
14632005.04.29 17:00delete4620.101.91641.91142.0163
14642005.04.29 17:00close4630.101.91021.91641.811512.003270.00
14652005.05.02 09:00buy stop4640.101.90651.90152.0064
14662005.05.02 09:00sell stop4650.101.90071.90571.8008
14672005.05.02 14:43sell4650.101.90071.90571.8008
14682005.05.02 16:00modify4650.101.90071.90021.8008
14692005.05.02 17:00delete4640.101.90651.90152.0064
14702005.05.02 17:00close4650.101.89311.90021.800876.003346.00
14712005.05.03 09:00buy stop4660.101.89561.89161.9955
14722005.05.03 09:00sell stop4670.101.89161.89561.7917
14732005.05.03 11:14buy4660.101.89561.89161.9955
14742005.05.03 12:40s/l4660.101.89161.89161.9955-40.003306.00
14752005.05.03 12:40sell4670.101.89161.89561.7917
14762005.05.03 13:31modify4670.101.89161.89111.7917
14772005.05.03 13:33s/l4670.101.89111.89111.79175.003311.00
14782005.05.04 09:00buy stop4680.101.90211.89902.0020
14792005.05.04 09:00sell stop4690.101.89901.90211.7991
14802005.05.04 09:07sell4690.101.89901.90211.7991
14812005.05.04 12:31s/l4690.101.90211.90211.7991-31.003280.00
14822005.05.04 12:31buy4680.101.90211.89902.0020
14832005.05.04 15:00s/l4680.101.89901.89902.0020-31.003249.00
14842005.05.05 09:00buy stop4700.101.90631.90132.0062
14852005.05.05 09:00sell stop4710.101.90111.90611.8012
14862005.05.05 14:36buy4700.101.90631.90132.0062
14872005.05.05 17:00close4700.101.90421.90132.0062-21.003228.00
14882005.05.05 17:00delete4710.101.90111.90611.8012
14892005.05.06 09:00buy stop4720.101.90271.89882.0026
14902005.05.06 09:00sell stop4730.101.89881.90271.7989
14912005.05.06 09:05sell4730.101.89881.90271.7989
14922005.05.06 09:30modify4730.101.89881.89831.7989
14932005.05.06 12:00s/l4730.101.89831.89831.79895.003233.00
14942005.05.06 17:00delete4720.101.90271.89882.0026
14952005.05.09 09:00buy stop4740.101.88871.88471.9886
14962005.05.09 09:00sell stop4750.101.88471.88871.7848
14972005.05.09 09:40sell4750.101.88471.88871.7848
14982005.05.09 13:30modify4750.101.88471.88421.7848
14992005.05.09 16:31s/l4750.101.88421.88421.78485.003238.00
15002005.05.09 17:00delete4740.101.88871.88471.9886
15012005.05.10 09:00buy stop4760.101.88471.87971.9846
15022005.05.10 09:00sell stop4770.101.87621.88121.7763
15032005.05.10 09:07sell4770.101.87621.88121.7763
15042005.05.10 11:11s/l4770.101.88121.88121.7763-50.003188.00
15052005.05.10 17:00delete4760.101.88471.87971.9846
15062005.05.11 09:00buy stop4780.101.88721.88221.9871
15072005.05.11 09:00sell stop4790.101.88071.88571.7808
15082005.05.11 10:01buy4780.101.88721.88221.9871
15092005.05.11 11:00modify4780.101.88721.88771.9871
15102005.05.11 11:05s/l4780.101.88771.88771.98715.003193.00
15112005.05.11 14:30sell4790.101.88071.88571.7808
15122005.05.11 15:00modify4790.101.88071.88021.7808
15132005.05.11 17:00close4790.101.87481.88021.780859.003252.00
15142005.05.12 09:00buy stop4800.101.87251.86751.9724
15152005.05.12 09:00sell stop4810.101.86571.87071.7658
15162005.05.12 09:20sell4810.101.86571.87071.7658
15172005.05.12 09:30modify4810.101.86571.86521.7658
15182005.05.12 09:45s/l4810.101.86521.86521.76585.003257.00
15192005.05.12 09:45sell stop4820.101.86301.86801.7631
15202005.05.12 14:30sell4820.101.86301.86801.7631
15212005.05.12 15:00modify4820.101.86301.86251.7631
15222005.05.12 15:00s/l4820.101.86251.86251.76315.003262.00
15232005.05.12 17:00delete4800.101.87251.86751.9724
15242005.05.13 09:00buy stop4830.101.86531.86241.9652
15252005.05.13 09:00sell stop4840.101.86241.86531.7625
15262005.05.13 09:05sell4840.101.86241.86531.7625
15272005.05.13 11:00modify4840.101.86241.86191.7625
15282005.05.13 17:00delete4830.101.86531.86241.9652
15292005.05.13 17:00close4840.101.85601.86191.762564.003326.00
15302005.05.16 09:00buy stop4850.101.84971.84471.9496
15312005.05.16 09:00sell stop4860.101.84151.84651.7416
15322005.05.16 09:23sell4860.101.84151.84651.7416
15332005.05.16 10:36modify4860.101.84151.84101.7416
15342005.05.16 10:39s/l4860.101.84101.84101.74165.003331.00
15352005.05.16 17:00delete4850.101.84971.84471.9496
15362005.05.17 09:00buy stop4870.101.84131.83631.9412
15372005.05.17 09:03sell stop4880.101.83561.84061.7357
15382005.05.17 10:57buy4870.101.84131.83631.9412
15392005.05.17 14:30s/l4870.101.83631.83631.9412-50.003281.00
15402005.05.17 17:00delete4880.101.83561.84061.7357
15412005.05.18 09:00buy stop4890.101.83461.83211.9345
15422005.05.18 09:00sell stop4900.101.83211.83461.7322
15432005.05.18 09:59buy4890.101.83461.83211.9345
15442005.05.18 10:38s/l4890.101.83211.83211.9345-25.003256.00
15452005.05.18 10:38sell4900.101.83211.83461.7322
15462005.05.18 13:25s/l4900.101.83461.83461.7322-25.003231.00
15472005.05.19 09:00buy stop4910.101.84131.83861.9412
15482005.05.19 09:00sell stop4920.101.83861.84131.7387
15492005.05.19 10:22sell4920.101.83861.84131.7387
15502005.05.19 10:30s/l4920.101.84131.84131.7387-27.003204.00
15512005.05.19 10:30buy4910.101.84131.83861.9412
15522005.05.19 13:45s/l4910.101.83861.83861.9412-27.003177.00
15532005.05.20 09:00buy stop4930.101.83711.83441.9370
15542005.05.20 09:00sell stop4940.101.83441.83711.7345
15552005.05.20 09:08buy4930.101.83711.83441.9370
15562005.05.20 14:24s/l4930.101.83441.83441.9370-27.003150.00
15572005.05.20 14:24sell4940.101.83441.83711.7345
15582005.05.20 15:00modify4940.101.83441.83391.7345
15592005.05.20 17:00close4940.101.82491.83391.734595.003245.00
15602005.05.23 09:00buy stop4950.101.82911.82491.9290
15612005.05.23 09:00sell stop4960.101.82491.82911.7250
15622005.05.23 09:41buy4950.101.82911.82491.9290
15632005.05.23 17:00close4950.101.82911.82491.92900.003245.00
15642005.05.23 17:00delete4960.101.82491.82911.7250
15652005.05.24 09:00buy stop4970.101.83271.82891.9326
15662005.05.24 09:00sell stop4980.101.82891.83271.7290
15672005.05.24 11:11sell4980.101.82891.83271.7290
15682005.05.24 12:16s/l4980.101.83271.83271.7290-38.003207.00
15692005.05.24 12:16buy4970.101.83271.82891.9326
15702005.05.24 14:00modify4970.101.83271.83321.9326
15712005.05.24 14:54s/l4970.101.83321.83321.93265.003212.00
15722005.05.25 09:00buy stop4990.101.83201.82851.9319
15732005.05.25 09:00sell stop5000.101.82851.83201.7286
15742005.05.25 09:16sell5000.101.82851.83201.7286
15752005.05.25 11:00modify5000.101.82851.82801.7286
15762005.05.25 11:23s/l5000.101.82801.82801.72865.003217.00
15772005.05.25 15:21buy4990.101.83201.82851.9319
15782005.05.25 17:00close4990.101.83041.82851.9319-16.003201.00
15792005.05.26 09:00buy stop5010.101.82911.82411.9290
15802005.05.26 09:00sell stop5020.101.82181.82681.7219
15812005.05.26 14:07sell5020.101.82181.82681.7219
15822005.05.26 17:00delete5010.101.82911.82411.9290
15832005.05.26 17:00close5020.101.82211.82681.7219-3.003198.00
15842005.05.27 09:00buy stop5030.101.82451.82221.9244
15852005.05.27 09:00sell stop5040.101.82221.82451.7223
15862005.05.27 09:20buy5030.101.82451.82221.9244
15872005.05.27 11:58s/l5030.101.82221.82221.9244-23.003175.00
15882005.05.27 11:58sell5040.101.82221.82451.7223
15892005.05.27 12:54s/l5040.101.82451.82451.7223-23.003152.00
15902005.05.30 09:00buy stop5050.101.82551.82221.9254
15912005.05.30 09:00sell stop5060.101.82221.82551.7223
15922005.05.30 09:15buy5050.101.82551.82221.9254
15932005.05.30 13:03s/l5050.101.82221.82221.9254-33.003119.00
15942005.05.30 13:03sell5060.101.82221.82551.7223
15952005.05.30 17:00close5060.101.82421.82551.7223-20.003099.00
15962005.05.31 09:00buy stop5070.101.81631.81211.9162
15972005.05.31 09:00sell stop5080.101.81211.81631.7122
15982005.05.31 09:18buy5070.101.81631.81211.9162
15992005.05.31 10:00modify5070.101.81631.81681.9162
16002005.05.31 11:50s/l5070.101.81681.81681.91625.003104.00
16012005.05.31 17:00delete5080.101.81211.81631.7122
16022005.06.01 09:00buy stop5090.101.82191.81901.9218
16032005.06.01 09:00sell stop5100.101.81901.82191.7191
16042005.06.01 09:54sell5100.101.81901.82191.7191
16052005.06.01 10:30modify5100.101.81901.81851.7191
16062005.06.01 10:49s/l5100.101.81851.81851.71915.003109.00
16072005.06.01 17:00delete5090.101.82191.81901.9218
16082005.06.02 09:00buy stop5110.101.81621.81121.9161
16092005.06.02 09:00sell stop5120.101.80951.81451.7096
16102005.06.02 09:13buy5110.101.81621.81121.9161
16112005.06.02 09:35modify5110.101.81621.81671.9161
16122005.06.02 09:42s/l5110.101.81671.81671.91615.003114.00
16132005.06.02 09:42buy stop5130.101.81881.81381.9187
16142005.06.02 09:52buy5130.101.81881.81381.9187
16152005.06.02 11:58s/l5130.101.81381.81381.9187-50.003064.00
16162005.06.02 17:00delete5120.101.80951.81451.7096
16172005.06.03 09:00buy stop5140.101.82021.81521.9201
16182005.06.03 09:00sell stop5150.101.81351.81851.7136
16192005.06.03 14:30buy5140.101.82021.81521.9201
16202005.06.03 15:03modify5140.101.82021.82071.9201
16212005.06.03 15:03s/l5140.101.82071.82071.92015.003069.00
16222005.06.03 17:00delete5150.101.81351.81851.7136
16232005.06.06 09:00buy stop5160.101.82001.81501.9199
16242005.06.06 09:00sell stop5170.101.81461.81961.7147
16252005.06.06 10:50buy5160.101.82001.81501.9199
16262005.06.06 17:00close5160.101.81901.81501.9199-10.003059.00
16272005.06.06 17:00delete5170.101.81461.81961.7147
16282005.06.07 09:00buy stop5180.101.82981.82481.9297
16292005.06.07 09:00sell stop5190.101.82301.82801.7231
16302005.06.07 09:28buy5180.101.82981.82481.9297
16312005.06.07 11:00modify5180.101.82981.83031.9297
16322005.06.07 13:48s/l5180.101.83031.83031.92975.003064.00
16332005.06.07 17:00delete5190.101.82301.82801.7231
16342005.06.08 09:00buy stop5200.101.83841.83341.9383
16352005.06.08 09:00sell stop5210.101.83311.83811.7332
16362005.06.08 15:25buy5200.101.83841.83341.9383
16372005.06.08 17:00close5200.101.83861.83341.93832.003066.00
16382005.06.08 17:00delete5210.101.83311.83811.7332
16392005.06.09 09:00buy stop5220.101.82741.82331.9273
16402005.06.09 09:00sell stop5230.101.82331.82741.7234
16412005.06.09 12:14sell5230.101.82331.82741.7234
16422005.06.09 16:30modify5230.101.82331.82281.7234
16432005.06.09 17:00delete5220.101.82741.82331.9273
16442005.06.09 17:00close5230.101.81831.82281.723450.003116.00
16452005.06.10 09:00buy stop5240.101.82281.81801.9227
16462005.06.10 09:00sell stop5250.101.81801.82281.7181
16472005.06.10 09:44sell5250.101.81801.82281.7181
16482005.06.10 10:41s/l5250.101.82281.82281.7181-48.003068.00
16492005.06.10 10:41buy5240.101.82281.81801.9227
16502005.06.10 12:00modify5240.101.82281.82331.9227
16512005.06.10 14:30s/l5240.101.82331.82331.92275.003073.00
16522005.06.13 09:00buy stop5260.101.81251.80891.9124
16532005.06.13 09:00sell stop5270.101.80891.81251.7090
16542005.06.13 09:24sell5270.101.80891.81251.7090
16552005.06.13 11:00modify5270.101.80891.80841.7090
16562005.06.13 17:00delete5260.101.81251.80891.9124
16572005.06.13 17:00close5270.101.80181.80841.709071.003144.00
16582005.06.14 09:00sell stop5280.101.80361.80861.7037
16592005.06.14 09:01buy stop5290.101.80951.80451.9094
16602005.06.14 09:14buy5290.101.80951.80451.9094
16612005.06.14 11:30modify5290.101.80951.81001.9094
16622005.06.14 11:50s/l5290.101.81001.81001.90945.003149.00
16632005.06.14 17:00delete5280.101.80361.80861.7037
16642005.06.15 09:00buy stop5300.101.81061.80721.9105
16652005.06.15 09:00sell stop5310.101.80721.81061.7073
16662005.06.15 09:55buy5300.101.81061.80721.9105
16672005.06.15 10:30s/l5300.101.80721.80721.9105-34.003115.00
16682005.06.15 10:30sell5310.101.80721.81061.7073
16692005.06.15 14:02s/l5310.101.81061.81061.7073-34.003081.00
16702005.06.16 09:00buy stop5320.101.82151.81801.9214
16712005.06.16 09:00sell stop5330.101.81801.82151.7181
16722005.06.16 09:09sell5330.101.81801.82151.7181
16732005.06.16 11:42s/l5330.101.82151.82151.7181-35.003046.00
16742005.06.16 11:42buy5320.101.82151.81801.9214
16752005.06.16 14:30modify5320.101.82151.82201.9214
16762005.06.16 15:48s/l5320.101.82201.82201.92145.003051.00
16772005.06.17 09:00buy stop5340.101.82301.81921.9229
16782005.06.17 09:00sell stop5350.101.81921.82301.7193
16792005.06.17 09:07buy5340.101.82301.81921.9229
16802005.06.17 10:30modify5340.101.82301.82351.9229
16812005.06.17 11:20s/l5340.101.82351.82351.92295.003056.00
16822005.06.17 17:00delete5350.101.81921.82301.7193
16832005.06.20 09:00buy stop5360.101.82911.82451.9290
16842005.06.20 09:00sell stop5370.101.82451.82911.7246
16852005.06.20 09:22sell5370.101.82451.82911.7246
16862005.06.20 16:00modify5370.101.82451.82401.7246
16872005.06.20 16:57s/l5370.101.82401.82401.72465.003061.00
16882005.06.20 17:00delete5360.101.82911.82451.9290
16892005.06.21 09:00buy stop5380.101.82451.82221.9244
16902005.06.21 09:00sell stop5390.101.82221.82451.7223
16912005.06.21 09:13sell5390.101.82221.82451.7223
16922005.06.21 10:00modify5390.101.82221.82171.7223
16932005.06.21 14:58s/l5390.101.82171.82171.72235.003066.00
16942005.06.21 16:47buy5380.101.82451.82221.9244
16952005.06.21 17:00close5380.101.82601.82221.924415.003081.00
16962005.06.22 09:00buy stop5400.101.83201.82701.9319
16972005.06.22 09:00sell stop5410.101.82701.83201.7271
16982005.06.22 10:15buy5400.101.83201.82701.9319
16992005.06.22 10:30s/l5400.101.82701.82701.9319-50.003031.00
17002005.06.22 10:30sell5410.101.82701.83201.7271
17012005.06.22 11:00modify5410.101.82701.82651.7271
17022005.06.22 17:00close5410.101.82301.82651.727140.003071.00
17032005.06.23 09:00buy stop5420.101.82221.81881.9221
17042005.06.23 09:00sell stop5430.101.81881.82221.7189
17052005.06.23 10:00sell5430.101.81881.82221.7189
17062005.06.23 10:23s/l5430.101.82221.82221.7189-34.003037.00
17072005.06.23 10:23buy5420.101.82221.81881.9221
17082005.06.23 14:35s/l5420.101.81881.81881.9221-34.003003.00
17092005.06.24 09:00buy stop5440.101.81821.81441.9181
17102005.06.24 09:00sell stop5450.101.81441.81821.7145
17112005.06.24 09:19buy5440.101.81821.81441.9181
17122005.06.24 12:00modify5440.101.81821.81871.9181
17132005.06.24 17:00close5440.101.82181.81871.918136.003039.00
17142005.06.24 17:00delete5450.101.81441.81821.7145
17152005.06.27 09:00buy stop5460.101.82891.82391.9288
17162005.06.27 09:00sell stop5470.101.82351.82851.7236
17172005.06.27 09:38buy5460.101.82891.82391.9288
17182005.06.27 13:30modify5460.101.82891.82941.9288
17192005.06.27 14:05s/l5460.101.82941.82941.92885.003044.00
17202005.06.27 17:00delete5470.101.82351.82851.7236
17212005.06.28 09:00buy stop5480.101.82721.82241.9271
17222005.06.28 09:00sell stop5490.101.82241.82721.7225
17232005.06.28 09:06sell5490.101.82241.82721.7225
17242005.06.28 11:00modify5490.101.82241.82191.7225
17252005.06.28 12:34s/l5490.101.82191.82191.72255.003049.00
17262005.06.28 17:00delete5480.101.82721.82241.9271
17272005.06.29 09:00buy stop5500.101.81841.81401.9183
17282005.06.29 09:00sell stop5510.101.81401.81841.7141
17292005.06.29 09:54sell5510.101.81401.81841.7141
17302005.06.29 12:30modify5510.101.81401.81351.7141
17312005.06.29 17:00delete5500.101.81841.81401.9183
17322005.06.29 17:00close5510.101.80501.81351.714190.003139.00
17332005.06.30 09:00buy stop5520.101.81061.80641.9105
17342005.06.30 09:00sell stop5530.101.80641.81061.7065
17352005.06.30 09:17sell5530.101.80641.81061.7065
17362005.06.30 10:00modify5530.101.80641.80591.7065
17372005.06.30 17:00delete5520.101.81061.80641.9105
17382005.06.30 17:00close5530.101.79291.80591.7065135.003274.00
17392005.07.01 09:00buy stop5540.101.78661.78161.8865
17402005.07.01 09:00sell stop5550.101.78151.78651.6816
17412005.07.01 09:01sell5550.101.78151.78651.6816
17422005.07.01 09:30modify5550.101.78151.78101.6816
17432005.07.01 11:12s/l5550.101.78101.78101.68165.003279.00
17442005.07.01 17:00delete5540.101.78661.78161.8865
17452005.07.04 09:00buy stop5560.101.76391.75891.8638
17462005.07.04 09:00sell stop5570.101.75821.76321.6583
17472005.07.04 09:35buy5560.101.76391.75891.8638
17482005.07.04 11:39s/l5560.101.75891.75891.8638-50.003229.00
17492005.07.04 11:42sell5570.101.75821.76321.6583
17502005.07.04 17:00close5570.101.76161.76321.6583-34.003195.00
17512005.07.05 09:00buy stop5580.101.76181.75681.8617
17522005.07.05 09:00sell stop5590.101.75231.75731.6524
17532005.07.05 09:03sell5590.101.75231.75731.6524
17542005.07.05 10:26s/l5590.101.75731.75731.6524-50.003145.00
17552005.07.05 17:00delete5580.101.76181.75681.8617
17562005.07.06 09:00buy stop5600.101.76121.75621.8611
17572005.07.06 09:00sell stop5610.101.75521.76021.6553
17582005.07.06 10:41sell5610.101.75521.76021.6553
17592005.07.06 11:30modify5610.101.75521.75471.6553
17602005.07.06 12:06s/l5610.101.75471.75471.65535.003150.00
17612005.07.06 17:00delete5600.101.76121.75621.8611
17622005.07.07 09:00buy stop5620.101.75311.74921.8530
17632005.07.07 09:00sell stop5630.101.74921.75311.6493
17642005.07.07 09:45buy5620.101.75311.74921.8530
17652005.07.07 11:17s/l5620.101.74921.74921.8530-39.003111.00
17662005.07.07 11:17sell5630.101.74921.75311.6493
17672005.07.07 11:30modify5630.101.74921.74871.6493
17682005.07.07 17:00close5630.101.74161.74871.649376.003187.00
17692005.07.08 09:00buy stop5640.101.74261.74031.8425
17702005.07.08 09:00sell stop5650.101.74031.74261.6404
17712005.07.08 09:07sell5650.101.74031.74261.6404
17722005.07.08 09:30modify5650.101.74031.73981.6404
17732005.07.08 15:11s/l5650.101.73981.73981.64045.003192.00
17742005.07.08 15:48buy5640.101.74261.74031.8425
17752005.07.08 16:19s/l5640.101.74031.74031.8425-23.003169.00
17762005.07.11 09:00buy stop5660.101.74451.74161.8444
17772005.07.11 09:00sell stop5670.101.74161.74451.6417
17782005.07.11 09:02sell5670.101.74161.74451.6417
17792005.07.11 09:39s/l5670.101.74451.74451.6417-29.003140.00
17802005.07.11 09:39buy5660.101.74451.74161.8444
17812005.07.11 09:39sell stop5680.101.74051.74451.6406
17822005.07.11 16:30modify5660.101.74451.74501.8444
17832005.07.11 17:00close5660.101.75511.74501.8444106.003246.00
17842005.07.11 17:00delete5680.101.74051.74451.6406
17852005.07.12 09:00buy stop5690.101.76641.76241.8663
17862005.07.12 09:00sell stop5700.101.76241.76641.6625
17872005.07.12 09:20buy5690.101.76641.76241.8663
17882005.07.12 09:30modify5690.101.76641.76691.8663
17892005.07.12 09:39s/l5690.101.76691.76691.86635.003251.00
17902005.07.12 09:39buy stop5710.101.76891.76391.8688
17912005.07.12 10:50buy5710.101.76891.76391.8688
17922005.07.12 15:30modify5710.101.76891.76941.8688
17932005.07.12 15:43s/l5710.101.76941.76941.86885.003256.00
17942005.07.12 17:00delete5700.101.76241.76641.6625
17952005.07.13 09:00buy stop5720.101.77541.77271.8753
17962005.07.13 09:00sell stop5730.101.77271.77541.6728
17972005.07.13 09:04sell5730.101.77271.77541.6728
17982005.07.13 10:00modify5730.101.77271.77221.6728
17992005.07.13 17:00delete5720.101.77541.77271.8753
18002005.07.13 17:00close5730.101.75501.77221.6728177.003433.00
18012005.07.14 09:00buy stop5740.101.76491.75991.8648
18022005.07.14 09:00sell stop5750.101.75971.76471.6598
18032005.07.14 12:00sell5750.101.75971.76471.6598
18042005.07.14 12:33modify5750.101.75971.75921.6598
18052005.07.14 13:04s/l5750.101.75921.75921.65985.003438.00
18062005.07.14 17:00delete5740.101.76491.75991.8648
18072005.07.15 09:00buy stop5760.101.76391.75951.8638
18082005.07.15 09:00sell stop5770.101.75951.76391.6596
18092005.07.15 09:06buy5760.101.76391.75951.8638
18102005.07.15 11:56s/l5760.101.75951.75951.8638-44.003394.00
18112005.07.15 11:56sell5770.101.75951.76391.6596
18122005.07.15 15:00modify5770.101.75951.75901.6596
18132005.07.15 17:00close5770.101.75381.75901.659657.003451.00
18142005.07.18 09:00buy stop5780.101.75611.75111.8560
18152005.07.18 09:00sell stop5790.101.75091.75591.6510
18162005.07.18 09:28sell5790.101.75091.75591.6510
18172005.07.18 10:00modify5790.101.75091.75041.6510
18182005.07.18 15:38s/l5790.101.75041.75041.65105.003456.00
18192005.07.18 17:00delete5780.101.75611.75111.8560
18202005.07.19 09:00buy stop5800.101.74451.73951.8444
18212005.07.19 09:00sell stop5810.101.73951.74451.6396
18222005.07.19 09:04sell5810.101.73951.74451.6396
18232005.07.19 16:00modify5810.101.73951.73901.6396
18242005.07.19 17:00delete5800.101.74451.73951.8444
18252005.07.19 17:00close5810.101.73801.73901.639615.003471.00
18262005.07.20 09:00buy stop5820.101.73901.73491.8389
18272005.07.20 09:00sell stop5830.101.73491.73901.6350
18282005.07.20 09:37buy5820.101.73901.73491.8389
18292005.07.20 10:30modify5820.101.73901.73951.8389
18302005.07.20 10:30s/l5820.101.73951.73951.83895.003476.00
18312005.07.20 10:36sell5830.101.73491.73901.6350
18322005.07.20 11:44s/l5830.101.73901.73901.6350-41.003435.00
18332005.07.21 09:00buy stop5840.101.74641.74141.8463
18342005.07.21 09:00sell stop5850.101.74141.74641.6415
18352005.07.21 09:01buy5840.101.74641.74141.8463
18362005.07.21 09:30modify5840.101.74641.74691.8463
18372005.07.21 09:30s/l5840.101.74691.74691.84635.003440.00
18382005.07.21 09:30buy stop5860.101.74891.74391.8488
18392005.07.21 10:30buy5860.101.74891.74391.8488
18402005.07.21 12:15s/l5860.101.74391.74391.8488-50.003390.00
18412005.07.21 17:00delete5850.101.74141.74641.6415
18422005.07.22 09:00buy stop5870.101.75711.75211.8570
18432005.07.22 09:00sell stop5880.101.75171.75671.6518
18442005.07.22 11:14buy5870.101.75711.75211.8570
18452005.07.22 12:17s/l5870.101.75211.75211.8570-50.003340.00
18462005.07.22 12:29sell5880.101.75171.75671.6518
18472005.07.22 13:00modify5880.101.75171.75121.6518
18482005.07.22 13:39s/l5880.101.75121.75121.65185.003345.00
18492005.07.25 09:00buy stop5890.101.73821.73321.8381
18502005.07.25 09:00sell stop5900.101.73301.73801.6331
18512005.07.25 10:31buy5890.101.73821.73321.8381
18522005.07.25 12:30modify5890.101.73821.73871.8381
18532005.07.25 12:53s/l5890.101.73871.73871.83815.003350.00
18542005.07.25 17:00delete5900.101.73301.73801.6331
18552005.07.26 09:00buy stop5910.101.74641.74181.8463
18562005.07.26 09:00sell stop5920.101.74181.74641.6419
18572005.07.26 09:01sell5920.101.74181.74641.6419
18582005.07.26 10:30modify5920.101.74181.74131.6419
18592005.07.26 16:32s/l5920.101.74131.74131.64195.003355.00
18602005.07.26 17:00delete5910.101.74641.74181.8463
18612005.07.27 09:00buy stop5930.101.73691.73491.8368
18622005.07.27 09:00sell stop5940.101.73491.73691.6350
18632005.07.27 09:10sell5940.101.73491.73691.6350
18642005.07.27 10:33s/l5940.101.73691.73691.6350-20.003335.00
18652005.07.27 10:33buy5930.101.73691.73491.8368
18662005.07.27 11:00modify5930.101.73691.73741.8368
18672005.07.27 11:12s/l5930.101.73741.73741.83685.003340.00
18682005.07.28 09:00buy stop5950.101.74541.74181.8453
18692005.07.28 09:00sell stop5960.101.74181.74541.6419
18702005.07.28 09:02sell5960.101.74181.74541.6419
18712005.07.28 11:18s/l5960.101.74541.74541.6419-36.003304.00
18722005.07.28 11:18buy5950.101.74541.74181.8453
18732005.07.28 13:30modify5950.101.74541.74591.8453
18742005.07.28 17:00close5950.101.75211.74591.845367.003371.00
18752005.07.29 09:00buy stop5970.101.75631.75381.8562
18762005.07.29 09:00sell stop5980.101.75381.75631.6539
18772005.07.29 09:52sell5980.101.75381.75631.6539
18782005.07.29 12:44s/l5980.101.75631.75631.6539-25.003346.00
18792005.07.29 12:44buy5970.101.75631.75381.8562
18802005.07.29 13:41s/l5970.101.75381.75381.8562-25.003321.00
18812005.08.01 09:00buy stop5990.101.76301.75991.8629
18822005.08.01 09:00sell stop6000.101.75991.76301.6600
18832005.08.01 09:01buy5990.101.76301.75991.8629
18842005.08.01 10:30modify5990.101.76301.76351.8629
18852005.08.01 17:00close5990.101.77021.76351.862972.003393.00
18862005.08.01 17:00delete6000.101.75991.76301.6600
18872005.08.02 09:00buy stop6010.101.77271.76921.8726
18882005.08.02 09:00sell stop6020.101.76921.77271.6693
18892005.08.02 09:02sell6020.101.76921.77271.6693
18902005.08.02 09:47s/l6020.101.77271.77271.6693-35.003358.00
18912005.08.02 09:47buy6010.101.77271.76921.8726
18922005.08.02 09:47sell stop6030.101.76771.77271.6678
18932005.08.02 15:00modify6010.101.77271.77321.8726
18942005.08.02 15:04s/l6010.101.77321.77321.87265.003363.00
18952005.08.02 17:00delete6030.101.76771.77271.6678
18962005.08.03 09:00sell stop6040.101.76541.76971.6655
18972005.08.03 09:00buy stop6050.101.76971.76541.8696
18982005.08.03 09:04buy6050.101.76971.76541.8696
18992005.08.03 10:30modify6050.101.76971.77021.8696
19002005.08.03 17:00delete6040.101.76541.76971.6655
19012005.08.03 17:00close6050.101.77991.77021.8696102.003465.00
19022005.08.04 09:00buy stop6060.101.77901.77551.8789
19032005.08.04 09:00sell stop6070.101.77551.77901.6756
19042005.08.04 09:25sell6070.101.77551.77901.6756
19052005.08.04 10:16modify6070.101.77551.77501.6756
19062005.08.04 11:27s/l6070.101.77501.77501.67565.003470.00
19072005.08.04 12:30buy6060.101.77901.77551.8789
19082005.08.04 14:09s/l6060.101.77551.77551.8789-35.003435.00
19092005.08.05 09:00buy stop6080.101.77901.77481.8789
19102005.08.05 09:00sell stop6090.101.77481.77901.6749
19112005.08.05 09:03buy6080.101.77901.77481.8789
19122005.08.05 13:30modify6080.101.77901.77951.8789
19132005.08.05 13:41s/l6080.101.77951.77951.87895.003440.00
19142005.08.05 14:36sell6090.101.77481.77901.6749
19152005.08.05 15:51modify6090.101.77481.77431.6749
19162005.08.05 15:59s/l6090.101.77431.77431.67495.003445.00
19172005.08.08 09:00sell stop6100.101.77271.77581.6728
19182005.08.08 17:00delete6100.101.77271.77581.6728
19192005.08.09 09:00buy stop6110.101.79211.78711.8920
19202005.08.09 09:00sell stop6120.101.78541.79041.6855
19212005.08.09 09:31sell6120.101.78541.79041.6855
19222005.08.09 10:30modify6120.101.78541.78491.6855
19232005.08.09 10:30s/l6120.101.78491.78491.68555.003450.00
19242005.08.09 17:00delete6110.101.79211.78711.8920
19252005.08.10 09:00buy stop6130.101.79181.78731.8917
19262005.08.10 09:00sell stop6140.101.78731.79181.6874
19272005.08.10 09:06buy6130.101.79181.78731.8917
19282005.08.10 11:30modify6130.101.79181.79231.8917
19292005.08.10 11:33s/l6130.101.79231.79231.89175.003455.00
19302005.08.10 17:00delete6140.101.78731.79181.6874
19312005.08.11 09:00buy stop6150.101.80131.79631.9012
19322005.08.11 09:00sell stop6160.101.79611.80111.6962
19332005.08.11 09:45buy6150.101.80131.79631.9012
19342005.08.11 10:00modify6150.101.80131.80181.9012
19352005.08.11 10:01s/l6150.101.80181.80181.90125.003460.00
19362005.08.11 17:00delete6160.101.79611.80111.6962
19372005.08.12 09:00sell stop6170.101.80831.81331.7084
19382005.08.12 09:00buy stop6180.101.81331.80831.9132
19392005.08.12 09:01buy6180.101.81331.80831.9132
19402005.08.12 10:30modify6180.101.81331.81381.9132
19412005.08.12 13:05s/l6180.101.81381.81381.91325.003465.00
19422005.08.12 15:03sell6170.101.80831.81331.7084
19432005.08.12 15:38s/l6170.101.81331.81331.7084-50.003415.00
19442005.08.15 09:00buy stop6190.101.81521.81191.9151
19452005.08.15 09:00sell stop6200.101.81191.81521.7120
19462005.08.15 09:18buy6190.101.81521.81191.9151
19472005.08.15 10:49s/l6190.101.81191.81191.9151-33.003382.00
19482005.08.15 10:49sell6200.101.81191.81521.7120
19492005.08.15 12:00modify6200.101.81191.81141.7120
19502005.08.15 14:08s/l6200.101.81141.81141.71205.003387.00
19512005.08.16 09:00sell stop6210.101.80701.81011.7071
19522005.08.16 13:02sell6210.101.80701.81011.7071
19532005.08.16 15:00modify6210.101.80701.80651.7071
19542005.08.16 15:15s/l6210.101.80651.80651.70715.003392.00
19552005.08.17 09:00buy stop6220.101.80781.80281.9077
19562005.08.17 09:00sell stop6230.101.80171.80671.7018
19572005.08.17 10:30buy6220.101.80781.80281.9077
19582005.08.17 13:00modify6220.101.80781.80831.9077
19592005.08.17 13:26s/l6220.101.80831.80831.90775.003397.00
19602005.08.17 17:00delete6230.101.80171.80671.7018
19612005.08.18 09:00buy stop6240.101.80621.80341.9061
19622005.08.18 09:00sell stop6250.101.80341.80621.7035
19632005.08.18 09:30buy6240.101.80621.80341.9061
19642005.08.18 11:00modify6240.101.80621.80671.9061
19652005.08.18 11:13s/l6240.101.80671.80671.90615.003402.00
19662005.08.18 12:55sell6250.101.80341.80621.7035
19672005.08.18 15:00modify6250.101.80341.80291.7035
19682005.08.18 17:00close6250.101.79461.80291.703588.003490.00
19692005.08.19 09:00buy stop6260.101.79401.78981.8939
19702005.08.19 09:00sell stop6270.101.78981.79401.6899
19712005.08.19 09:25sell6270.101.78981.79401.6899
19722005.08.19 11:05s/l6270.101.79401.79401.6899-42.003448.00
19732005.08.19 11:05buy6260.101.79401.78981.8939
19742005.08.19 11:30modify6260.101.79401.79451.8939
19752005.08.19 12:32s/l6260.101.79451.79451.89395.003453.00
19762005.08.22 09:00buy stop6280.101.80031.79651.9002
19772005.08.22 09:00sell stop6290.101.79651.80031.6966
19782005.08.22 09:06buy6280.101.80031.79651.9002
19792005.08.22 11:08s/l6280.101.79651.79651.9002-38.003415.00
19802005.08.22 11:08sell6290.101.79651.80031.6966
19812005.08.22 13:00s/l6290.101.80031.80031.6966-38.003377.00
19822005.08.23 09:00buy stop6300.101.80131.79691.9012
19832005.08.23 09:00sell stop6310.101.79691.80131.6970
19842005.08.23 10:23sell6310.101.79691.80131.6970
19852005.08.23 17:00delete6300.101.80131.79691.9012
19862005.08.23 17:00close6310.101.79961.80131.6970-27.003350.00
19872005.08.24 09:00buy stop6320.101.79421.79171.8941
19882005.08.24 09:00sell stop6330.101.79171.79421.6918
19892005.08.24 09:51sell6330.101.79171.79421.6918
19902005.08.24 11:41s/l6330.101.79421.79421.6918-25.003325.00
19912005.08.24 11:41buy6320.101.79421.79171.8941
19922005.08.24 15:00modify6320.101.79421.79471.8941
19932005.08.24 17:00close6320.101.79841.79471.894142.003367.00
19942005.08.25 09:00buy stop6340.101.80851.80451.9084
19952005.08.25 09:00sell stop6350.101.80451.80851.7046
19962005.08.25 10:02sell6350.101.80451.80851.7046
19972005.08.25 13:30modify6350.101.80451.80401.7046
19982005.08.25 17:00delete6340.101.80851.80451.9084
19992005.08.25 17:01close6350.101.80221.80401.704623.003390.00
20002005.08.26 09:00sell stop6360.101.80221.80471.7023
20012005.08.26 09:08buy stop6370.101.80471.80221.9046
20022005.08.26 09:16buy6370.101.80471.80221.9046
20032005.08.26 09:30modify6370.101.80471.80521.9046
20042005.08.26 09:55s/l6370.101.80521.80521.90465.003395.00
20052005.08.26 09:55buy stop6380.101.80721.80221.9071
20062005.08.26 10:09buy6380.101.80721.80221.9071
20072005.08.26 16:30modify6380.101.80721.80771.9071
20082005.08.26 16:52s/l6380.101.80771.80771.90715.003400.00
20092005.08.26 17:00delete6360.101.80221.80471.7023
20102005.08.29 09:00sell stop6390.101.80411.80871.7042
20112005.08.29 09:01buy stop6400.101.80871.80411.9086
20122005.08.29 10:56sell6390.101.80411.80871.7042
20132005.08.29 13:30modify6390.101.80411.80361.7042
20142005.08.29 14:18s/l6390.101.80361.80361.70425.003405.00
20152005.08.29 17:00delete6400.101.80871.80411.9086
20162005.08.30 09:00buy stop6410.101.79571.79191.8956
20172005.08.30 09:00sell stop6420.101.79191.79571.6920
20182005.08.30 09:04sell6420.101.79191.79571.6920
20192005.08.30 11:00modify6420.101.79191.79141.6920
20202005.08.30 17:00delete6410.101.79571.79191.8956
20212005.08.30 17:00close6420.101.78441.79141.692075.003480.00
20222005.08.31 09:00buy stop6430.101.78621.78331.8861
20232005.08.31 09:00sell stop6440.101.78331.78621.6834
20242005.08.31 09:13sell6440.101.78331.78621.6834
20252005.08.31 10:10s/l6440.101.78621.78621.6834-29.003451.00
20262005.08.31 10:10buy6430.101.78621.78331.8861
20272005.08.31 12:02s/l6430.101.78331.78331.8861-29.003422.00
20282005.09.01 09:00buy stop6450.101.80341.80121.9033
20292005.09.01 09:00sell stop6460.101.80121.80341.7013
20302005.09.01 09:13sell6460.101.80121.80341.7013
20312005.09.01 09:37s/l6460.101.80341.80341.7013-22.003400.00
20322005.09.01 09:37buy6450.101.80341.80121.9033
20332005.09.01 09:37sell stop6470.101.80051.80341.7006
20342005.09.01 10:00modify6450.101.80341.80391.9033
20352005.09.01 10:09s/l6450.101.80391.80391.90335.003405.00
20362005.09.01 17:00delete6470.101.80051.80341.7006
20372005.09.02 09:00buy stop6480.101.83691.83211.9368
20382005.09.02 09:00sell stop6490.101.83211.83691.7322
20392005.09.02 09:42buy6480.101.83691.83211.9368
20402005.09.02 10:02modify6480.101.83691.83741.9368
20412005.09.02 11:20s/l6480.101.83741.83741.93685.003410.00
20422005.09.02 17:00delete6490.101.83211.83691.7322
20432005.09.05 09:00buy stop6500.101.84911.84471.9490
20442005.09.05 09:00sell stop6510.101.84471.84911.7448
20452005.09.05 10:27buy6500.101.84911.84471.9490
20462005.09.05 16:27s/l6500.101.84471.84471.9490-44.003366.00
20472005.09.05 16:27sell6510.101.84471.84911.7448
20482005.09.05 17:00close6510.101.84341.84911.744813.003379.00
20492005.09.06 09:00buy stop6520.101.84261.83861.9425
20502005.09.06 09:00sell stop6530.101.83861.84261.7387
20512005.09.06 09:27sell6530.101.83861.84261.7387
20522005.09.06 10:43s/l6530.101.84261.84261.7387-40.003339.00
20532005.09.06 10:43buy6520.101.84261.83861.9425
20542005.09.06 13:00modify6520.101.84261.84311.9425
20552005.09.06 13:38s/l6520.101.84311.84311.94255.003344.00
20562005.09.07 09:00sell stop6540.101.83801.84301.7381
20572005.09.07 09:30buy stop6550.101.84641.84141.9463
20582005.09.07 15:10sell6540.101.83801.84301.7381
20592005.09.07 17:00close6540.101.83991.84301.7381-19.003325.00
20602005.09.07 17:00delete6550.101.84641.84141.9463
20612005.09.08 09:00buy stop6560.101.83941.83591.9393
20622005.09.08 09:00sell stop6570.101.83591.83941.7360
20632005.09.08 09:16buy6560.101.83941.83591.9393
20642005.09.08 13:00s/l6560.101.83591.83591.9393-35.003290.00
20652005.09.08 13:00sell6570.101.83591.83941.7360
20662005.09.08 14:33s/l6570.101.83941.83941.7360-35.003255.00
20672005.09.09 09:00buy stop6580.101.83991.83731.9398
20682005.09.09 09:00sell stop6590.101.83731.83991.7374
20692005.09.09 09:01sell6590.101.83731.83991.7374
20702005.09.09 10:00modify6590.101.83731.83681.7374
20712005.09.09 10:13s/l6590.101.83681.83681.73745.003260.00
20722005.09.09 14:33buy6580.101.83991.83731.9398
20732005.09.09 16:58modify6580.101.83991.84041.9398
20742005.09.09 16:59s/l6580.101.84041.84041.93985.003265.00
20752005.09.12 09:00buy stop6600.101.83621.83121.9361
20762005.09.12 09:30sell stop6610.101.82701.83201.7271
20772005.09.12 09:38sell6610.101.82701.83201.7271
20782005.09.12 14:30modify6610.101.82701.82651.7271
20792005.09.12 17:00delete6600.101.83621.83121.9361
20802005.09.12 17:00close6610.101.82251.82651.727145.003310.00
20812005.09.13 09:00buy stop6620.101.82361.81861.9235
20822005.09.13 09:00sell stop6630.101.81801.82301.7181
20832005.09.13 10:11buy6620.101.82361.81861.9235
20842005.09.13 17:00close6620.101.82241.81861.9235-12.003298.00
20852005.09.13 17:00delete6630.101.81801.82301.7181
20862005.09.14 09:00buy stop6640.101.82851.82391.9284
20872005.09.14 09:00sell stop6650.101.82391.82851.7240
20882005.09.14 09:03sell6650.101.82391.82851.7240
20892005.09.14 14:10s/l6650.101.82851.82851.7240-46.003252.00
20902005.09.14 14:10buy6640.101.82851.82391.9284
20912005.09.14 17:00close6640.101.82721.82391.9284-13.003239.00
20922005.09.15 09:00buy stop6660.101.82031.81531.9202
20932005.09.15 09:00sell stop6670.101.81501.82001.7151
20942005.09.15 09:18sell6670.101.81501.82001.7151
20952005.09.15 11:00modify6670.101.81501.81451.7151
20962005.09.15 17:00delete6660.101.82031.81531.9202
20972005.09.15 17:00close6670.101.80461.81451.7151104.003343.00
20982005.09.16 09:00buy stop6680.101.81461.81021.9145
20992005.09.16 09:00sell stop6690.101.81021.81461.7103
21002005.09.16 10:49sell6690.101.81021.81461.7103
21012005.09.16 15:00modify6690.101.81021.80971.7103
21022005.09.16 17:00delete6680.101.81461.81021.9145
21032005.09.16 17:00close6690.101.80511.80971.710351.003394.00
21042005.09.19 09:00buy stop6700.101.80491.79991.9048
21052005.09.19 09:00sell stop6710.101.79711.80211.6972
21062005.09.19 09:01sell6710.101.79711.80211.6972
21072005.09.19 10:48s/l6710.101.80211.80211.6972-50.003344.00
21082005.09.19 13:41buy6700.101.80491.79991.9048
21092005.09.19 17:00close6700.101.80471.79991.9048-2.003342.00
21102005.09.20 09:00buy stop6720.101.80851.80351.9084
21112005.09.20 09:00sell stop6730.101.80201.80701.7021
21122005.09.20 11:50sell6730.101.80201.80701.7021
21132005.09.20 17:00delete6720.101.80851.80351.9084
21142005.09.20 17:00close6730.101.80491.80701.7021-29.003313.00
21152005.09.21 09:00buy stop6740.101.80961.80461.9095
21162005.09.21 09:00sell stop6750.101.80371.80871.7038
21172005.09.21 09:48sell6750.101.80371.80871.7038
21182005.09.21 10:23s/l6750.101.80871.80871.7038-50.003263.00
21192005.09.21 10:31buy6740.101.80961.80461.9095
21202005.09.21 11:00modify6740.101.80961.81011.9095
21212005.09.21 11:06s/l6740.101.81011.81011.90955.003268.00
21222005.09.22 09:00buy stop6760.101.81021.80601.9101
21232005.09.22 09:00sell stop6770.101.80601.81021.7061
21242005.09.22 09:20buy6760.101.81021.80601.9101
21252005.09.22 11:08s/l6760.101.80601.80601.9101-42.003226.00
21262005.09.22 11:08sell6770.101.80601.81021.7061
21272005.09.22 12:00modify6770.101.80601.80551.7061
21282005.09.22 17:00close6770.101.79021.80551.7061158.003384.00
21292005.09.23 09:00buy stop6780.101.79271.78771.8926
21302005.09.23 09:00sell stop6790.101.78621.79121.6863
21312005.09.23 09:22sell6790.101.78621.79121.6863
21322005.09.23 11:00s/l6790.101.79121.79121.6863-50.003334.00
21332005.09.23 17:00delete6780.101.79271.78771.8926
21342005.09.26 09:00buy stop6800.101.77671.77171.8766
21352005.09.26 09:01sell stop6810.101.77061.77561.6707
21362005.09.26 17:00delete6800.101.77671.77171.8766
21372005.09.26 17:00delete6810.101.77061.77561.6707
21382005.09.27 09:00buy stop6820.101.77101.76601.8709
21392005.09.27 09:00sell stop6830.101.76501.77001.6651
21402005.09.27 13:44sell6830.101.76501.77001.6651
21412005.09.27 17:00delete6820.101.77101.76601.8709
21422005.09.27 17:00close6830.101.76571.77001.6651-7.003327.00
21432005.09.28 09:00sell stop6840.101.76921.77171.6693
21442005.09.28 09:02buy stop6850.101.77171.76921.8716
21452005.09.28 10:29sell6840.101.76921.77171.6693
21462005.09.28 11:00modify6840.101.76921.76871.6693
21472005.09.28 11:51s/l6840.101.76871.76871.66935.003332.00
21482005.09.28 17:00delete6850.101.77171.76921.8716
21492005.09.29 09:00buy stop6860.101.76971.76661.8696
21502005.09.29 09:00sell stop6870.101.76661.76971.6667
21512005.09.29 09:05sell6870.101.76661.76971.6667
21522005.09.29 10:00modify6870.101.76661.76611.6667
21532005.09.29 10:52s/l6870.101.76611.76611.66675.003337.00
21542005.09.29 17:00delete6860.101.76971.76661.8696
21552005.09.30 09:00buy stop6880.101.76261.75951.8625
21562005.09.30 09:30sell stop6890.101.75651.76151.6566
21572005.09.30 11:59buy6880.101.76261.75951.8625
21582005.09.30 12:30modify6880.101.76261.76311.8625
21592005.09.30 17:00close6880.101.76851.76311.862559.003396.00
21602005.09.30 17:00delete6890.101.75651.76151.6566
21612005.10.03 09:00buy stop6900.101.75971.75681.8596
21622005.10.03 09:00sell stop6910.101.75681.75971.6569
21632005.10.03 09:13sell6910.101.75681.75971.6569
21642005.10.03 11:00modify6910.101.75681.75631.6569
21652005.10.03 14:18s/l6910.101.75631.75631.65695.003401.00
21662005.10.03 17:00delete6900.101.75971.75681.8596
21672005.10.04 09:00buy stop6920.101.75881.75421.8587
21682005.10.04 09:00sell stop6930.101.75421.75881.6543
21692005.10.04 09:46sell6930.101.75421.75881.6543
21702005.10.04 13:36s/l6930.101.75881.75881.6543-46.003355.00
21712005.10.04 13:36buy6920.101.75881.75421.8587
21722005.10.04 15:30modify6920.101.75881.75931.8587
21732005.10.04 17:00close6920.101.76101.75931.858722.003377.00
21742005.10.05 09:00buy stop6940.101.76451.76101.8644
21752005.10.05 09:00sell stop6950.101.76101.76451.6611
21762005.10.05 09:43buy6940.101.76451.76101.8644
21772005.10.05 14:43s/l6940.101.76101.76101.8644-35.003342.00
21782005.10.05 14:43sell6950.101.76101.76451.6611
21792005.10.05 15:00modify6950.101.76101.76051.6611
21802005.10.05 15:44s/l6950.101.76051.76051.66115.003347.00
21812005.10.06 09:00buy stop6960.101.77521.77171.8751
21822005.10.06 09:00sell stop6970.101.77171.77521.6718
21832005.10.06 10:15sell6970.101.77171.77521.6718
21842005.10.06 11:00modify6970.101.77171.77121.6718
21852005.10.06 13:04s/l6970.101.77121.77121.67185.003352.00
21862005.10.06 15:19buy6960.101.77521.77171.8751
21872005.10.06 17:00close6960.101.77341.77171.8751-18.003334.00
21882005.10.07 09:00buy stop6980.101.77711.77211.8770
21892005.10.07 09:00sell stop6990.101.77151.77651.6716
21902005.10.07 09:02sell6990.101.77151.77651.6716
21912005.10.07 09:30modify6990.101.77151.77101.6716
21922005.10.07 09:53s/l6990.101.77101.77101.67165.003339.00
21932005.10.07 09:53sell stop7000.101.76901.77401.6691
21942005.10.07 12:01sell7000.101.76901.77401.6691
21952005.10.07 14:30modify7000.101.76901.76851.6691
21962005.10.07 17:00delete6980.101.77711.77211.8770
21972005.10.07 17:00close7000.101.76021.76851.669188.003427.00
21982005.10.10 09:00buy stop7010.101.76281.75921.8627
21992005.10.10 09:00sell stop7020.101.75921.76281.6593
22002005.10.10 09:15buy7010.101.76281.75921.8627
22012005.10.10 11:13s/l7010.101.75921.75921.8627-36.003391.00
22022005.10.10 11:13sell7020.101.75921.76281.6593
22032005.10.10 14:30modify7020.101.75921.75871.6593
22042005.10.10 17:00close7020.101.75251.75871.659367.003458.00
22052005.10.11 09:00buy stop7030.101.75291.74791.8528
22062005.10.11 09:00sell stop7040.101.74751.75251.6476
22072005.10.11 09:03sell7040.101.74751.75251.6476
22082005.10.11 10:55s/l7040.101.75251.75251.6476-50.003408.00
22092005.10.11 10:56buy7030.101.75291.74791.8528
22102005.10.11 12:00modify7030.101.75291.75341.8528
22112005.10.11 12:05s/l7030.101.75341.75341.85285.003413.00
22122005.10.12 09:00buy stop7050.101.74531.74031.8452
22132005.10.12 09:00sell stop7060.101.73911.74411.6392
22142005.10.12 10:31buy7050.101.74531.74031.8452
22152005.10.12 11:30modify7050.101.74531.74581.8452
22162005.10.12 11:48s/l7050.101.74581.74581.84525.003418.00
22172005.10.12 17:00delete7060.101.73911.74411.6392
22182005.10.13 09:00sell stop7070.101.74541.74871.6455
22192005.10.13 09:00buy stop7080.101.74871.74541.8486
22202005.10.13 09:20sell7070.101.74541.74871.6455
22212005.10.13 10:57s/l7070.101.74871.74871.6455-33.003385.00
22222005.10.13 10:57buy7080.101.74871.74541.8486
22232005.10.13 14:37s/l7080.101.74541.74541.8486-33.003352.00
22242005.10.14 09:00sell stop7090.101.75331.75691.6534
22252005.10.14 09:01buy stop7100.101.75691.75331.8568
22262005.10.14 09:02buy7100.101.75691.75331.8568
22272005.10.14 11:11s/l7100.101.75331.75331.8568-36.003316.00
22282005.10.14 11:11sell7090.101.75331.75691.6534
22292005.10.14 11:30modify7090.101.75331.75281.6534
22302005.10.14 14:33s/l7090.101.75281.75281.65345.003321.00
22312005.10.17 09:00buy stop7110.101.77131.76631.8712
22322005.10.17 09:00sell stop7120.101.76621.77121.6663
22332005.10.17 09:34sell7120.101.76621.77121.6663
22342005.10.17 11:00modify7120.101.76621.76571.6663
22352005.10.17 17:00delete7110.101.77131.76631.8712
22362005.10.17 17:00close7120.101.75331.76571.6663129.003450.00
22372005.10.18 09:00sell stop7130.101.74901.75141.6491
22382005.10.18 09:03buy stop7140.101.75141.74901.8513
22392005.10.18 09:05buy7140.101.75141.74901.8513
22402005.10.18 09:53s/l7140.101.74901.74901.8513-24.003426.00
22412005.10.18 09:53sell7130.101.74901.75141.6491
22422005.10.18 09:53buy stop7150.101.75271.74901.8526
22432005.10.18 10:15s/l7130.101.75141.75141.6491-24.003402.00
22442005.10.18 10:19buy7150.101.75271.74901.8526
22452005.10.18 10:33s/l7150.101.74901.74901.8526-37.003365.00
22462005.10.19 09:00buy stop7160.101.74871.74371.8486
22472005.10.19 09:00sell stop7170.101.74261.74761.6427
22482005.10.19 10:50buy7160.101.74871.74371.8486
22492005.10.19 11:30modify7160.101.74871.74921.8486
22502005.10.19 17:00close7160.101.76121.74921.8486125.003490.00
22512005.10.19 17:00delete7170.101.74261.74761.6427
22522005.10.20 09:00sell stop7180.101.75971.76471.6598
22532005.10.20 09:01buy stop7190.101.76471.75971.8646
22542005.10.20 09:09buy7190.101.76471.75971.8646
22552005.10.20 11:00modify7190.101.76471.76521.8646
22562005.10.20 11:10s/l7190.101.76521.76521.86465.003495.00
22572005.10.20 17:00delete7180.101.75971.76471.6598
22582005.10.21 09:00buy stop7200.101.77771.77271.8776
22592005.10.21 09:00sell stop7210.101.77231.77731.6724
22602005.10.21 09:36buy7200.101.77771.77271.8776
22612005.10.21 12:47s/l7200.101.77271.77271.8776-50.003445.00
22622005.10.21 17:00delete7210.101.77231.77731.6724
22632005.10.24 09:00buy stop7220.101.76961.76511.8695
22642005.10.24 09:00sell stop7230.101.76511.76961.6652
22652005.10.24 12:05buy7220.101.76961.76511.8695
22662005.10.24 17:00close7220.101.76911.76511.8695-5.003440.00
22672005.10.24 17:00delete7230.101.76511.76961.6652
22682005.10.25 09:00buy stop7240.101.76761.76331.8675
22692005.10.25 09:00sell stop7250.101.76331.76761.6634
22702005.10.25 09:29buy7240.101.76761.76331.8675
22712005.10.25 10:00modify7240.101.76761.76811.8675
22722005.10.25 17:00close7240.101.78531.76811.8675177.003617.00
22732005.10.25 17:00delete7250.101.76331.76761.6634
22742005.10.26 09:00buy stop7260.101.78701.78201.8869
22752005.10.26 09:00sell stop7270.101.78201.78701.6821
22762005.10.26 09:20sell7270.101.78201.78701.6821
22772005.10.26 09:30modify7270.101.78201.78151.6821
22782005.10.26 17:00delete7260.101.78701.78201.8869
22792005.10.26 17:00close7270.101.77621.78151.682158.003675.00
22802005.10.27 09:00buy stop7280.101.78491.77991.8848
22812005.10.27 09:00sell stop7290.101.77881.78381.6789
22822005.10.27 09:02buy7280.101.78491.77991.8848
22832005.10.27 10:30modify7280.101.78491.78541.8848
22842005.10.27 11:27s/l7280.101.78541.78541.88485.003680.00
22852005.10.27 17:00delete7290.101.77881.78381.6789
22862005.10.28 09:00buy stop7300.101.78571.78221.8856
22872005.10.28 09:00sell stop7310.101.78221.78571.6823
22882005.10.28 09:31buy7300.101.78571.78221.8856
22892005.10.28 10:27s/l7300.101.78221.78221.8856-35.003645.00
22902005.10.28 10:27sell7310.101.78221.78571.6823
22912005.10.28 15:00modify7310.101.78221.78171.6823
22922005.10.28 15:59s/l7310.101.78171.78171.68235.003650.00
22932005.10.31 09:00buy stop7320.101.77921.77441.8791
22942005.10.31 09:00sell stop7330.101.77441.77921.6745
22952005.10.31 09:23buy7320.101.77921.77441.8791
22962005.10.31 10:00modify7320.101.77921.77971.8791
22972005.10.31 10:54s/l7320.101.77971.77971.87915.003655.00
22982005.10.31 14:31sell7330.101.77441.77921.6745
22992005.10.31 16:30modify7330.101.77441.77391.6745
23002005.10.31 17:00close7330.101.77001.77391.674544.003699.00
23012005.11.01 09:00sell stop7340.101.76601.77101.6661
23022005.11.01 09:30buy stop7350.101.77291.76791.8728
23032005.11.01 15:31sell7340.101.76601.77101.6661
23042005.11.01 16:30modify7340.101.76601.76551.6661
23052005.11.01 17:00close7340.101.76181.76551.666142.003741.00
23062005.11.01 17:00delete7350.101.77291.76791.8728
23072005.11.02 09:00buy stop7360.101.76791.76451.8678
23082005.11.02 09:00sell stop7370.101.76451.76791.6646
23092005.11.02 09:27sell7370.101.76451.76791.6646
23102005.11.02 14:22s/l7370.101.76791.76791.6646-34.003707.00
23112005.11.02 14:22buy7360.101.76791.76451.8678
23122005.11.02 15:00modify7360.101.76791.76841.8678
23132005.11.02 17:00close7360.101.77441.76841.867865.003772.00
23142005.11.03 09:00sell stop7380.101.77251.77501.6726
23152005.11.03 09:02buy stop7390.101.77501.77251.8749
23162005.11.03 09:04buy7390.101.77501.77251.8749
23172005.11.03 11:00modify7390.101.77501.77551.8749
23182005.11.03 14:00s/l7390.101.77551.77551.87495.003777.00
23192005.11.03 14:36sell7380.101.77251.77501.6726
23202005.11.03 15:28s/l7380.101.77501.77501.6726-25.003752.00
23212005.11.04 09:00buy stop7400.101.76811.76491.8680
23222005.11.04 09:00sell stop7410.101.76491.76811.6650
23232005.11.04 09:21buy7400.101.76811.76491.8680
23242005.11.04 11:17s/l7400.101.76491.76491.8680-32.003720.00
23252005.11.04 11:17sell7410.101.76491.76811.6650
23262005.11.04 14:30modify7410.101.76491.76441.6650
23272005.11.04 14:30s/l7410.101.76441.76441.66505.003725.00
23282005.11.07 09:00buy stop7420.101.75081.74581.8507
23292005.11.07 09:00sell stop7430.101.74541.75041.6455
23302005.11.07 09:08sell7430.101.74541.75041.6455
23312005.11.07 10:11s/l7430.101.75041.75041.6455-50.003675.00
23322005.11.07 17:00delete7420.101.75081.74581.8507
23332005.11.08 09:00buy stop7440.101.73901.73611.8389
23342005.11.08 09:03sell stop7450.101.73611.73901.6362
23352005.11.08 09:15sell7450.101.73611.73901.6362
23362005.11.08 10:30modify7450.101.73611.73561.6362
23372005.11.08 10:50s/l7450.101.73561.73561.63625.003680.00
23382005.11.08 15:02buy7440.101.73901.73611.8389
23392005.11.08 16:30modify7440.101.73901.73951.8389
23402005.11.08 16:57s/l7440.101.73951.73951.83895.003685.00
23412005.11.09 09:00buy stop7460.101.74491.74201.8448
23422005.11.09 09:00sell stop7470.101.74201.74491.6421
23432005.11.09 09:02sell7470.101.74201.74491.6421
23442005.11.09 11:00modify7470.101.74201.74151.6421
23452005.11.09 14:39s/l7470.101.74151.74151.64215.003690.00
23462005.11.09 14:58buy7460.101.74491.74201.8448
23472005.11.09 15:27s/l7460.101.74201.74201.8448-29.003661.00
23482005.11.10 09:00sell stop7480.101.74071.74391.6408
23492005.11.10 09:29buy stop7490.101.74391.74071.8438
23502005.11.10 09:42buy7490.101.74391.74071.8438
23512005.11.10 10:00modify7490.101.74391.74441.8438
23522005.11.10 10:40s/l7490.101.74441.74441.84385.003666.00
23532005.11.10 17:00delete7480.101.74071.74391.6408
23542005.11.11 09:00buy stop7500.101.74391.74101.8438
23552005.11.11 09:00sell stop7510.101.74101.74391.6411
23562005.11.11 10:05sell7510.101.74101.74391.6411
23572005.11.11 13:30modify7510.101.74101.74051.6411
23582005.11.11 14:59s/l7510.101.74051.74051.64115.003671.00
23592005.11.11 17:00delete7500.101.74391.74101.8438
23602005.11.14 09:00buy stop7520.101.74581.74281.8457
23612005.11.14 09:00sell stop7530.101.74281.74581.6429
23622005.11.14 09:35buy7520.101.74581.74281.8457
23632005.11.14 10:30modify7520.101.74581.74631.8457
23642005.11.14 11:32s/l7520.101.74631.74631.84575.003676.00
23652005.11.14 13:39sell7530.101.74281.74581.6429
23662005.11.14 14:30modify7530.101.74281.74231.6429
23672005.11.14 17:00close7530.101.73841.74231.642944.003720.00
23682005.11.15 09:00buy stop7540.101.73971.73651.8396
23692005.11.15 09:00sell stop7550.101.73651.73971.6366
23702005.11.15 09:14buy7540.101.73971.73651.8396
23712005.11.15 10:39s/l7540.101.73651.73651.8396-32.003688.00
23722005.11.15 10:39sell7550.101.73651.73971.6366
23732005.11.15 11:30modify7550.101.73651.73601.6366
23742005.11.15 14:53s/l7550.101.73601.73601.63665.003693.00
23752005.11.16 09:00buy stop7560.101.73551.73321.8354
23762005.11.16 09:00sell stop7570.101.73321.73551.6333
23772005.11.16 09:11buy7560.101.73551.73321.8354
23782005.11.16 11:07s/l7560.101.73321.73321.8354-23.003670.00
23792005.11.16 11:07sell7570.101.73321.73551.6333
23802005.11.16 11:30modify7570.101.73321.73271.6333
23812005.11.16 17:00close7570.101.71541.73271.6333178.003848.00
23822005.11.17 09:00buy stop7580.101.71951.71531.8194
23832005.11.17 09:00sell stop7590.101.71531.71951.6154
23842005.11.17 09:50buy7580.101.71951.71531.8194
23852005.11.17 10:30modify7580.101.71951.72001.8194
23862005.11.17 10:33s/l7580.101.72001.72001.81945.003853.00
23872005.11.17 17:00delete7590.101.71531.71951.6154
23882005.11.18 09:00buy stop7600.101.71841.71401.8183
23892005.11.18 09:00sell stop7610.101.71401.71841.6141
23902005.11.18 09:00sell7610.101.71401.71841.6141
23912005.11.18 09:30modify7610.101.71401.71351.6141
23922005.11.18 09:34s/l7610.101.71351.71351.61415.003858.00
23932005.11.18 09:34sell stop7620.101.71061.71561.6107
23942005.11.18 10:23sell7620.101.71061.71561.6107
23952005.11.18 13:37s/l7620.101.71561.71561.6107-50.003808.00
23962005.11.18 15:04buy7600.101.71841.71401.8183
23972005.11.18 16:00modify7600.101.71841.71891.8183
23982005.11.18 16:03s/l7600.101.71891.71891.81835.003813.00
23992005.11.21 09:00buy stop7630.101.71971.71661.8196
24002005.11.21 09:00sell stop7640.101.71661.71971.6167
24012005.11.21 09:06sell7640.101.71661.71971.6167
24022005.11.21 09:22s/l7640.101.71971.71971.6167-31.003782.00
24032005.11.21 09:22buy7630.101.71971.71661.8196
24042005.11.21 09:22sell stop7650.101.71661.71971.6167
24052005.11.21 09:30modify7630.101.71971.72021.8196
24062005.11.21 09:34s/l7630.101.72021.72021.81965.003787.00
24072005.11.21 09:34buy stop7660.101.72221.71721.8221
24082005.11.21 10:09buy7660.101.72221.71721.8221
24092005.11.21 15:39modify7660.101.72221.72271.8221
24102005.11.21 15:45s/l7660.101.72271.72271.82215.003792.00
24112005.11.21 17:00delete7650.101.71661.71971.6167
24122005.11.22 09:00buy stop7670.101.71801.71551.8179
24132005.11.22 09:00sell stop7680.101.71551.71801.6156
24142005.11.22 09:07sell7680.101.71551.71801.6156
24152005.11.22 10:00modify7680.101.71551.71501.6156
24162005.11.22 17:00delete7670.101.71801.71551.8179
24172005.11.22 17:00close7680.101.71181.71501.615637.003829.00
24182005.11.23 09:00buy stop7690.101.72621.72241.8261
24192005.11.23 09:00sell stop7700.101.72241.72621.6225
24202005.11.23 10:05sell7700.101.72241.72621.6225
24212005.11.23 10:30modify7700.101.72241.72191.6225
24222005.11.23 10:36s/l7700.101.72191.72191.62255.003834.00
24232005.11.23 17:00delete7690.101.72621.72241.8261
24242005.11.24 09:00sell stop7710.101.71991.72391.6200
24252005.11.24 09:00buy stop7720.101.72391.71991.8238
24262005.11.24 09:01buy7720.101.72391.71991.8238
24272005.11.24 11:30modify7720.101.72391.72441.8238
24282005.11.24 12:04s/l7720.101.72441.72441.82385.003839.00
24292005.11.24 17:00delete7710.101.71991.72391.6200
24302005.11.25 09:00buy stop7730.101.72321.71861.8231
24312005.11.25 09:30sell stop7740.101.71701.72201.6171
24322005.11.25 16:32sell7740.101.71701.72201.6171
24332005.11.25 17:00delete7730.101.72321.71861.8231
24342005.11.25 17:00close7740.101.71631.72201.61717.003846.00
24352005.11.28 09:00buy stop7750.101.71341.70841.8133
24362005.11.28 09:30sell stop7760.101.70471.70971.6048
24372005.11.28 16:24buy7750.101.71341.70841.8133
24382005.11.28 17:00close7750.101.72051.70841.813371.003917.00
24392005.11.28 17:00delete7760.101.70471.70971.6048
24402005.11.29 09:00buy stop7770.101.72701.72241.8269
24412005.11.29 09:00sell stop7780.101.72241.72701.6225
24422005.11.29 09:07buy7770.101.72701.72241.8269
24432005.11.29 14:20s/l7770.101.72241.72241.8269-46.003871.00
24442005.11.29 14:20sell7780.101.72241.72701.6225
24452005.11.29 15:00modify7780.101.72241.72191.6225
24462005.11.29 15:18s/l7780.101.72191.72191.62255.003876.00
24472005.11.30 09:00buy stop7790.101.72201.71841.8219
24482005.11.30 09:00sell stop7800.101.71841.72201.6185
24492005.11.30 09:04buy7790.101.72201.71841.8219
24502005.11.30 11:30modify7790.101.72201.72251.8219
24512005.11.30 17:00close7790.101.73021.72251.821982.003958.00
24522005.11.30 17:00delete7800.101.71841.72201.6185
24532005.12.01 09:00buy stop7810.101.73131.72791.8312
24542005.12.01 09:00sell stop7820.101.72791.73131.6280
24552005.12.01 09:00buy7810.101.73131.72791.8312
24562005.12.01 12:55s/l7810.101.72791.72791.8312-34.003924.00
24572005.12.01 12:55sell7820.101.72791.73131.6280
24582005.12.01 13:46s/l7820.101.73131.73131.6280-34.003890.00
24592005.12.02 09:00buy stop7830.101.73121.72711.8311
24602005.12.02 09:00sell stop7840.101.72711.73121.6272
24612005.12.02 12:03sell7840.101.72711.73121.6272
24622005.12.02 14:46s/l7840.101.73121.73121.6272-41.003849.00
24632005.12.02 14:46buy7830.101.73121.72711.8311
24642005.12.02 15:00modify7830.101.73121.73171.8311
24652005.12.02 15:23s/l7830.101.73171.73171.83115.003854.00
24662005.12.05 09:00buy stop7850.101.73211.72711.8320
24672005.12.05 09:00sell stop7860.101.72711.73211.6272
24682005.12.05 09:09buy7850.101.73211.72711.8320
24692005.12.05 12:30modify7850.101.73211.73261.8320
24702005.12.05 17:00close7850.101.73651.73261.832044.003898.00
24712005.12.05 17:00delete7860.101.72711.73211.6272
24722005.12.06 09:00buy stop7870.101.74281.74031.8427
24732005.12.06 09:00sell stop7880.101.74031.74281.6404
24742005.12.06 09:25buy7870.101.74281.74031.8427
24752005.12.06 10:00modify7870.101.74281.74331.8427
24762005.12.06 10:05s/l7870.101.74331.74331.84275.003903.00
24772005.12.06 10:30sell7880.101.74031.74281.6404
24782005.12.06 11:00modify7880.101.74031.73981.6404
24792005.12.06 17:00close7880.101.73861.73981.640417.003920.00
24802005.12.07 09:00buy stop7890.101.73861.73361.8385
24812005.12.07 09:00sell stop7900.101.73311.73811.6332
24822005.12.07 10:48sell7900.101.73311.73811.6332
24832005.12.07 11:30modify7900.101.73311.73261.6332
24842005.12.07 11:55s/l7900.101.73261.73261.63325.003925.00
24852005.12.07 17:00delete7890.101.73861.73361.8385
24862005.12.08 09:00buy stop7910.101.73631.73341.8362
24872005.12.08 09:00sell stop7920.101.73341.73631.6335
24882005.12.08 09:05buy7910.101.73631.73341.8362
24892005.12.08 09:30modify7910.101.73631.73681.8362
24902005.12.08 17:00close7910.101.74981.73681.8362135.004060.00
24912005.12.08 17:00delete7920.101.73341.73631.6335
24922005.12.09 09:00buy stop7930.101.75231.74831.8522
24932005.12.09 09:00sell stop7940.101.74831.75231.6484
24942005.12.09 09:03sell7940.101.74831.75231.6484
24952005.12.09 12:05s/l7940.101.75231.75231.6484-40.004020.00
24962005.12.09 12:05buy7930.101.75231.74831.8522
24972005.12.09 16:00modify7930.101.75231.75281.8522
24982005.12.09 17:00close7930.101.75571.75281.852234.004054.00
24992005.12.12 09:00sell stop7950.101.75651.76111.6566
25002005.12.12 09:03buy stop7960.101.76111.75651.8610
25012005.12.12 09:18buy7960.101.76111.75651.8610
25022005.12.12 10:00modify7960.101.76111.76161.8610
25032005.12.12 17:00delete7950.101.75651.76111.6566
25042005.12.12 17:00close7960.101.77211.76161.8610110.004164.00
25052005.12.13 09:00buy stop7970.101.77751.77271.8774
25062005.12.13 09:00sell stop7980.101.77271.77751.6728
25072005.12.13 09:20sell7980.101.77271.77751.6728
25082005.12.13 10:30modify7980.101.77271.77221.6728
25092005.12.13 16:05s/l7980.101.77221.77221.67285.004169.00
25102005.12.13 17:00delete7970.101.77751.77271.8774
25112005.12.14 09:00buy stop7990.101.77631.77131.8762
25122005.12.14 09:00sell stop8000.101.77081.77581.6709
25132005.12.14 09:06buy7990.101.77631.77131.8762
25142005.12.14 09:30modify7990.101.77631.77681.8762
25152005.12.14 10:21s/l7990.101.77681.77681.87625.004174.00
25162005.12.14 11:01sell8000.101.77081.77581.6709
25172005.12.14 14:38s/l8000.101.77581.77581.6709-50.004124.00
25182005.12.15 09:00buy stop8010.101.77211.76771.8720
25192005.12.15 09:00sell stop8020.101.76771.77211.6678
25202005.12.15 09:06buy8010.101.77211.76771.8720
25212005.12.15 15:53s/l8010.101.76771.76771.8720-44.004080.00
25222005.12.15 15:53sell8020.101.76771.77211.6678
25232005.12.15 16:30modify8020.101.76771.76721.6678
25242005.12.15 17:00close8020.101.76331.76721.667844.004124.00
25252005.12.16 09:00sell stop8030.101.76401.76671.6641
25262005.12.16 09:00buy stop8040.101.76671.76401.8666
25272005.12.16 09:00buy8040.101.76671.76401.8666
25282005.12.16 09:30modify8040.101.76671.76721.8666
25292005.12.16 13:22s/l8040.101.76721.76721.86665.004129.00
25302005.12.16 17:00delete8030.101.76401.76671.6641
25312005.12.19 09:00buy stop8050.101.77241.76741.8723
25322005.12.19 09:00sell stop8060.101.76711.77211.6672
25332005.12.19 09:03sell8060.101.76711.77211.6672
25342005.12.19 11:30modify8060.101.76711.76661.6672
25352005.12.19 12:23s/l8060.101.76661.76661.66725.004134.00
25362005.12.19 17:00delete8050.101.77241.76741.8723
25372005.12.20 09:00buy stop8070.101.76231.75961.8622
25382005.12.20 09:00sell stop8080.101.75961.76231.6597
25392005.12.20 09:10buy8070.101.76231.75961.8622
25402005.12.20 10:35s/l8070.101.75961.75961.8622-27.004107.00
25412005.12.20 10:35sell8080.101.75961.76231.6597
25422005.12.20 11:08s/l8080.101.76231.76231.6597-27.004080.00
25432005.12.21 09:00buy stop8090.101.75951.75591.8594
25442005.12.21 09:00sell stop8100.101.75591.75951.6560
25452005.12.21 09:32sell8100.101.75591.75951.6560
25462005.12.21 11:00modify8100.101.75591.75541.6560
25472005.12.21 17:00delete8090.101.75951.75591.8594
25482005.12.21 17:00close8100.101.73921.75541.6560167.004247.00
25492005.12.22 09:00buy stop8110.101.74531.74131.8452
25502005.12.22 09:00sell stop8120.101.74131.74531.6414
25512005.12.22 09:32sell8120.101.74131.74531.6414
25522005.12.22 11:00modify8120.101.74131.74081.6414
25532005.12.22 15:07s/l8120.101.74081.74081.64145.004252.00
25542005.12.22 17:00delete8110.101.74531.74131.8452
25552005.12.23 09:00buy stop8130.101.74061.73841.8405
25562005.12.23 09:00sell stop8140.101.73841.74061.6385
25572005.12.23 09:01sell8140.101.73841.74061.6385
25582005.12.23 11:30modify8140.101.73841.73791.6385
25592005.12.23 12:02s/l8140.101.73791.73791.63855.004257.00
25602005.12.23 17:00delete8130.101.74061.73841.8405
25612005.12.26 09:00sell stop8150.101.73141.73551.6315
25622005.12.26 09:00buy stop8160.101.73551.73141.8354
25632005.12.26 09:16buy8160.101.73551.73141.8354
25642005.12.26 17:00delete8150.101.73141.73551.6315
25652005.12.26 17:00close8160.101.73321.73141.8354-23.004234.00
25662005.12.27 09:00sell stop8170.101.72991.73201.6300
25672005.12.27 09:30buy stop8180.101.73461.72991.8345
25682005.12.27 09:45buy8180.101.73461.72991.8345
25692005.12.27 12:00modify8180.101.73461.73511.8345
25702005.12.27 13:09s/l8180.101.73511.73511.83455.004239.00
25712005.12.27 17:00delete8170.101.72991.73201.6300
25722005.12.28 09:00buy stop8190.101.74051.73551.8404
25732005.12.28 09:00sell stop8200.101.72901.73401.6291
25742005.12.28 09:01buy8190.101.74051.73551.8404
25752005.12.28 10:58s/l8190.101.73551.73551.8404-50.004189.00
25762005.12.28 16:13sell8200.101.72901.73401.6291
25772005.12.28 17:00close8200.101.72741.73401.629116.004205.00
25782005.12.29 09:00buy stop8210.101.72421.72111.8241
25792005.12.29 09:00sell stop8220.101.72111.72421.6212
25802005.12.29 09:03buy8210.101.72421.72111.8241
25812005.12.29 09:33s/l8210.101.72111.72111.8241-31.004174.00
25822005.12.29 09:33sell8220.101.72111.72421.6212
25832005.12.29 09:33buy stop8230.101.72501.72111.8249
25842005.12.29 10:30modify8220.101.72111.72061.6212
25852005.12.29 11:34s/l8220.101.72061.72061.62125.004179.00
25862005.12.29 16:57buy8230.101.72501.72111.8249
25872005.12.29 17:00close8230.101.72551.72111.82495.004184.00
25882005.12.30 09:00buy stop8240.101.72991.72501.8298
25892005.12.30 09:00sell stop8250.101.72501.72991.6251
25902005.12.30 10:28sell8250.101.72501.72991.6251
25912005.12.30 12:30modify8250.101.72501.72451.6251
25922005.12.30 17:00delete8240.101.72991.72501.8298
25932005.12.30 17:00close8250.101.71741.72451.625176.004260.00
25942006.01.02 09:00buy stop8260.101.72341.71991.8233
25952006.01.02 09:00sell stop8270.101.71991.72341.6200
25962006.01.02 09:16buy8260.101.72341.71991.8233
25972006.01.02 17:00close8260.101.72341.71991.82330.004260.00
25982006.01.02 17:00delete8270.101.71991.72341.6200
25992006.01.03 09:00buy stop8280.101.73071.72641.8306
26002006.01.03 09:00sell stop8290.101.72641.73071.6265
26012006.01.03 09:04buy8280.101.73071.72641.8306
26022006.01.03 10:00modify8280.101.73071.73121.8306
26032006.01.03 10:10s/l8280.101.73121.73121.83065.004265.00
26042006.01.03 14:21sell8290.101.72641.73071.6265
26052006.01.03 15:41s/l8290.101.73071.73071.6265-43.004222.00
26062006.01.04 09:00buy stop8300.101.75151.74701.8514
26072006.01.04 09:00sell stop8310.101.74701.75151.6471
26082006.01.04 09:30buy8300.101.75151.74701.8514
26092006.01.04 10:30modify8300.101.75151.75201.8514
26102006.01.04 17:00close8300.101.75971.75201.851482.004304.00
26112006.01.04 17:00delete8310.101.74701.75151.6471
26122006.01.05 09:00buy stop8320.101.75921.75421.8591
26132006.01.05 09:00sell stop8330.101.75361.75861.6537
26142006.01.05 09:13sell8330.101.75361.75861.6537
26152006.01.05 10:00modify8330.101.75361.75311.6537
26162006.01.05 10:12s/l8330.101.75311.75311.65375.004309.00
26172006.01.05 17:00delete8320.101.75921.75421.8591
26182006.01.06 09:00buy stop8340.101.75471.75181.8546
26192006.01.06 09:00sell stop8350.101.75181.75471.6519
26202006.01.06 09:21sell8350.101.75181.75471.6519
26212006.01.06 10:06s/l8350.101.75471.75471.6519-29.004280.00
26222006.01.06 10:06buy8340.101.75471.75181.8546
26232006.01.06 14:00modify8340.101.75471.75521.8546
26242006.01.06 17:00close8340.101.77161.75521.8546169.004449.00
26252006.01.09 09:00buy stop8360.101.77251.76781.8724
26262006.01.09 09:00sell stop8370.101.76781.77251.6679
26272006.01.09 09:21sell8370.101.76781.77251.6679
26282006.01.09 10:30modify8370.101.76781.76731.6679
26292006.01.09 10:47s/l8370.101.76731.76731.66795.004454.00
26302006.01.09 17:00delete8360.101.77251.76781.8724
26312006.01.10 09:00buy stop8380.101.76601.76191.8659
26322006.01.10 09:00sell stop8390.101.76191.76601.6620
26332006.01.10 09:01buy8380.101.76601.76191.8659
26342006.01.10 11:30modify8380.101.76601.76651.8659
26352006.01.10 12:23s/l8380.101.76651.76651.86595.004459.00
26362006.01.10 17:00delete8390.101.76191.76601.6620
26372006.01.11 09:00buy stop8400.101.76321.75991.8631
26382006.01.11 09:00sell stop8410.101.75991.76321.6600
26392006.01.11 09:13sell8410.101.75991.76321.6600
26402006.01.11 10:00modify8410.101.75991.75941.6600
26412006.01.11 10:15s/l8410.101.75941.75941.66005.004464.00
26422006.01.11 17:00delete8400.101.76321.75991.8631
26432006.01.12 09:00buy stop8420.101.76811.76521.8680
26442006.01.12 09:00sell stop8430.101.76521.76811.6653
26452006.01.12 09:07buy8420.101.76811.76521.8680
26462006.01.12 11:00modify8420.101.76811.76861.8680
26472006.01.12 12:24s/l8420.101.76861.76861.86805.004469.00
26482006.01.12 15:01sell8430.101.76521.76811.6653
26492006.01.12 15:30modify8430.101.76521.76471.6653
26502006.01.12 17:00close8430.101.76211.76471.665331.004500.00
26512006.01.13 09:00sell stop8440.101.75971.76471.6598
26522006.01.13 09:01buy stop8450.101.76791.76291.8678
26532006.01.13 09:01buy8450.101.76791.76291.8678
26542006.01.13 15:00modify8450.101.76791.76841.8678
26552006.01.13 15:24s/l8450.101.76841.76841.86785.004505.00
26562006.01.13 17:00delete8440.101.75971.76471.6598
26572006.01.16 09:00sell stop8460.101.77391.77701.6740
26582006.01.16 09:00buy stop8470.101.77701.77391.8769
26592006.01.16 09:42sell8460.101.77391.77701.6740
26602006.01.16 11:30modify8460.101.77391.77341.6740
26612006.01.16 17:00close8460.101.76731.77341.674066.004571.00
26622006.01.16 17:00delete8470.101.77701.77391.8769
26632006.01.17 09:00buy stop8480.101.77041.76551.8703
26642006.01.17 09:00sell stop8490.101.76551.77041.6656
26652006.01.17 10:30sell8490.101.76551.77041.6656
26662006.01.17 11:00modify8490.101.76551.76501.6656
26672006.01.17 17:00delete8480.101.77041.76551.8703
26682006.01.17 17:00close8490.101.75981.76501.665657.004628.00
26692006.01.18 09:00buy stop8500.101.76631.76131.8662
26702006.01.18 09:00sell stop8510.101.76021.76521.6603
26712006.01.18 09:00buy8500.101.76631.76131.8662
26722006.01.18 10:00modify8500.101.76631.76681.8662
26732006.01.18 10:07s/l8500.101.76681.76681.86625.004633.00
26742006.01.18 17:00delete8510.101.76021.76521.6603
26752006.01.19 09:00buy stop8520.101.76301.75801.8629
26762006.01.19 09:00sell stop8530.101.75621.76121.6563
26772006.01.19 09:04sell8530.101.75621.76121.6563
26782006.01.19 10:03modify8530.101.75621.75571.6563
26792006.01.19 10:23s/l8530.101.75571.75571.65635.004638.00
26802006.01.19 16:41buy8520.101.76301.75801.8629
26812006.01.19 17:00close8520.101.76201.75801.8629-10.004628.00
26822006.01.20 09:00buy stop8540.101.75901.75401.8589
26832006.01.20 09:00sell stop8550.101.75401.75901.6541
26842006.01.20 09:37sell8550.101.75401.75901.6541
26852006.01.20 10:30s/l8550.101.75901.75901.6541-50.004578.00
26862006.01.20 10:30buy8540.101.75901.75401.8589
26872006.01.20 13:00modify8540.101.75901.75951.8589
26882006.01.20 17:00close8540.101.76251.75951.858935.004613.00
26892006.01.23 09:00buy stop8560.101.78241.77741.8823
26902006.01.23 09:00sell stop8570.101.77621.78121.6763
26912006.01.23 09:58sell8570.101.77621.78121.6763
26922006.01.23 10:39s/l8570.101.78121.78121.6763-50.004563.00
26932006.01.23 11:36buy8560.101.78241.77741.8823
26942006.01.23 12:00modify8560.101.78241.78291.8823
26952006.01.23 12:25s/l8560.101.78291.78291.88235.004568.00
26962006.01.24 09:00buy stop8580.101.78721.78421.8871
26972006.01.24 09:00sell stop8590.101.78421.78721.6843
26982006.01.24 09:11sell8590.101.78421.78721.6843
26992006.01.24 09:30modify8590.101.78421.78371.6843
27002006.01.24 10:35s/l8590.101.78371.78371.68435.004573.00
27012006.01.24 14:48buy8580.101.78721.78421.8871
27022006.01.24 17:00close8580.101.78461.78421.8871-26.004547.00
27032006.01.25 09:00buy stop8600.101.78511.78221.8850
27042006.01.25 09:00sell stop8610.101.78221.78511.6823
27052006.01.25 09:31buy8600.101.78511.78221.8850
27062006.01.25 10:30modify8600.101.78511.78561.8850
27072006.01.25 16:50s/l8600.101.78561.78561.88505.004552.00
27082006.01.25 17:00delete8610.101.78221.78511.6823
27092006.01.26 09:00buy stop8620.101.78811.78351.8880
27102006.01.26 09:00sell stop8630.101.78351.78811.6836
27112006.01.26 09:09buy8620.101.78811.78351.8880
27122006.01.26 11:43s/l8620.101.78351.78351.8880-46.004506.00
27132006.01.26 11:43sell8630.101.78351.78811.6836
27142006.01.26 14:54s/l8630.101.78811.78811.6836-46.004460.00
27152006.01.27 09:00buy stop8640.101.78101.77711.8809
27162006.01.27 09:00sell stop8650.101.77711.78101.6772
27172006.01.27 10:43buy8640.101.78101.77711.8809
27182006.01.27 12:03s/l8640.101.77711.77711.8809-39.004421.00
27192006.01.27 12:03sell8650.101.77711.78101.6772
27202006.01.27 14:30s/l8650.101.78101.78101.6772-39.004382.00
27212006.01.30 09:00buy stop8660.101.76911.76611.8690
27222006.01.30 09:00sell stop8670.101.76611.76911.6662
27232006.01.30 09:01sell8670.101.76611.76911.6662
27242006.01.30 10:30modify8670.101.76611.76561.6662
27252006.01.30 10:42s/l8670.101.76561.76561.66625.004387.00
27262006.01.30 14:42buy8660.101.76911.76611.8690
27272006.01.30 15:03s/l8660.101.76611.76611.8690-30.004357.00
27282006.01.31 09:00buy stop8680.101.77271.76771.8726
27292006.01.31 09:00sell stop8690.101.76771.77271.6678
27302006.01.31 09:02buy8680.101.77271.76771.8726
27312006.01.31 17:00close8680.101.77731.76771.872646.004403.00
27322006.01.31 17:00delete8690.101.76771.77271.6678
27332006.02.01 09:00buy stop8700.101.78161.77821.8815
27342006.02.01 09:00sell stop8710.101.77821.78161.6783
27352006.02.01 09:43buy8700.101.78161.77821.8815
27362006.02.01 10:24s/l8700.101.77821.77821.8815-34.004369.00
27372006.02.01 10:24sell8710.101.77821.78161.6783
27382006.02.01 12:00modify8710.101.77821.77771.6783
27392006.02.01 12:20s/l8710.101.77771.77771.67835.004374.00
27402006.02.02 09:00buy stop8720.101.77591.77131.8758
27412006.02.02 09:00sell stop8730.101.77131.77591.6714
27422006.02.02 12:05buy8720.101.77591.77131.8758
27432006.02.02 14:30modify8720.101.77591.77641.8758
27442006.02.02 14:31s/l8720.101.77641.77641.87585.004379.00
27452006.02.02 17:00delete8730.101.77131.77591.6714
27462006.02.03 09:00buy stop8740.101.78001.77641.8799
27472006.02.03 09:00sell stop8750.101.77641.78001.6765
27482006.02.03 10:04sell8750.101.77641.78001.6765
27492006.02.03 14:30s/l8750.101.78001.78001.6765-36.004343.00
27502006.02.03 14:30buy8740.101.78001.77641.8799
27512006.02.03 14:31s/l8740.101.77641.77641.8799-36.004307.00
27522006.02.06 09:00buy stop8760.101.76221.75721.8621
27532006.02.06 09:00sell stop8770.101.75531.76031.6554
27542006.02.06 10:00sell8770.101.75531.76031.6554
27552006.02.06 12:30modify8770.101.75531.75481.6554
27562006.02.06 17:00delete8760.101.76221.75721.8621
27572006.02.06 17:00close8770.101.75061.75481.655447.004354.00
27582006.02.07 09:00buy stop8780.101.75101.74721.8509
27592006.02.07 09:00sell stop8790.101.74721.75101.6473
27602006.02.07 09:43sell8790.101.74721.75101.6473
27612006.02.07 10:37s/l8790.101.75101.75101.6473-38.004316.00
27622006.02.07 10:37buy8780.101.75101.74721.8509
27632006.02.07 13:04s/l8780.101.74721.74721.8509-38.004278.00
27642006.02.08 09:00buy stop8800.101.74651.74241.8464
27652006.02.08 09:00sell stop8810.101.74241.74651.6425
27662006.02.08 09:41sell8810.101.74241.74651.6425
27672006.02.08 16:30modify8810.101.74241.74191.6425
27682006.02.08 16:32s/l8810.101.74191.74191.64255.004283.00
27692006.02.08 17:00delete8800.101.74651.74241.8464
27702006.02.09 09:00buy stop8820.101.74651.74271.8464
27712006.02.09 09:00sell stop8830.101.74271.74651.6428
27722006.02.09 09:00sell8830.101.74271.74651.6428
27732006.02.09 11:00modify8830.101.74271.74221.6428
27742006.02.09 11:42s/l8830.101.74221.74221.64285.004288.00
27752006.02.09 17:00delete8820.101.74651.74271.8464
27762006.02.10 09:00buy stop8840.101.74781.74421.8477
27772006.02.10 09:00sell stop8850.101.74421.74781.6443
27782006.02.10 09:29sell8850.101.74421.74781.6443
27792006.02.10 11:35s/l8850.101.74781.74781.6443-36.004252.00
27802006.02.10 11:35buy8840.101.74781.74421.8477
27812006.02.10 14:00modify8840.101.74781.74831.8477
27822006.02.10 16:32s/l8840.101.74831.74831.84775.004257.00
27832006.02.13 09:00buy stop8860.101.74411.74151.8440
27842006.02.13 09:30sell stop8870.101.73991.74411.6400
27852006.02.13 09:54sell8870.101.73991.74411.6400
27862006.02.13 10:30modify8870.101.73991.73941.6400
27872006.02.13 10:30s/l8870.101.73941.73941.64005.004262.00
27882006.02.13 17:00delete8860.101.74411.74151.8440
27892006.02.14 09:00buy stop8880.101.74491.74131.8448
27902006.02.14 09:00sell stop8890.101.74131.74491.6414
27912006.02.14 10:30sell8890.101.74131.74491.6414
27922006.02.14 11:00modify8890.101.74131.74081.6414
27932006.02.14 17:00delete8880.101.74491.74131.8448
27942006.02.14 17:00close8890.101.72931.74081.6414120.004382.00
27952006.02.15 09:00buy stop8900.101.73601.73351.8359
27962006.02.15 09:00sell stop8910.101.73351.73601.6336
27972006.02.15 11:23sell8910.101.73351.73601.6336
27982006.02.15 11:31s/l8910.101.73601.73601.6336-25.004357.00
27992006.02.15 11:31buy8900.101.73601.73351.8359
28002006.02.15 12:00modify8900.101.73601.73651.8359
28012006.02.15 17:00close8900.101.74371.73651.835977.004434.00
28022006.02.16 09:00buy stop8920.101.74031.73801.8402
28032006.02.16 09:00sell stop8930.101.73801.74031.6381
28042006.02.16 09:10sell8930.101.73801.74031.6381
28052006.02.16 10:00modify8930.101.73801.73751.6381
28062006.02.16 10:16s/l8930.101.73751.73751.63815.004439.00
28072006.02.16 17:00delete8920.101.74031.73801.8402
28082006.02.17 09:00buy stop8940.101.73701.73481.8369
28092006.02.17 09:00sell stop8950.101.73481.73701.6349
28102006.02.17 09:01sell8950.101.73481.73701.6349
28112006.02.17 09:36s/l8950.101.73701.73701.6349-22.004417.00
28122006.02.17 09:36buy8940.101.73701.73481.8369
28132006.02.17 09:36sell stop8960.101.73471.73701.6348
28142006.02.17 10:00s/l8940.101.73481.73481.8369-22.004395.00
28152006.02.17 10:00sell8960.101.73471.73701.6348
28162006.02.17 10:51s/l8960.101.73701.73701.6348-23.004372.00
28172006.02.20 09:00buy stop8970.101.74651.74331.8464
28182006.02.20 09:00sell stop8980.101.74331.74651.6434
28192006.02.20 09:19sell8980.101.74331.74651.6434
28202006.02.20 10:30modify8980.101.74331.74281.6434
28212006.02.20 10:46s/l8980.101.74281.74281.64345.004377.00
28222006.02.20 17:00delete8970.101.74651.74331.8464
28232006.02.21 09:00buy stop8990.101.74431.74201.8442
28242006.02.21 09:00sell stop9000.101.74201.74431.6421
28252006.02.21 09:03sell9000.101.74201.74431.6421
28262006.02.21 11:18s/l9000.101.74431.74431.6421-23.004354.00
28272006.02.21 11:18buy8990.101.74431.74201.8442
28282006.02.21 14:00modify8990.101.74431.74481.8442
28292006.02.21 15:54s/l8990.101.74481.74481.84425.004359.00
28302006.02.22 09:00buy stop9010.101.74681.74381.8467
28312006.02.22 09:00sell stop9020.101.74381.74681.6439
28322006.02.22 09:50sell9020.101.74381.74681.6439
28332006.02.22 10:30modify9020.101.74381.74331.6439
28342006.02.22 10:30s/l9020.101.74331.74331.64395.004364.00
28352006.02.22 17:00delete9010.101.74681.74381.8467
28362006.02.23 09:00buy stop9030.101.74661.74391.8465
28372006.02.23 09:00sell stop9040.101.74391.74661.6440
28382006.02.23 09:05buy9030.101.74661.74391.8465
28392006.02.23 10:30modify9030.101.74661.74711.8465
28402006.02.23 17:00close9030.101.75081.74711.846542.004406.00
28412006.02.23 17:00delete9040.101.74391.74661.6440
28422006.02.24 09:00buy stop9050.101.75381.75131.8537
28432006.02.24 09:00sell stop9060.101.75131.75381.6514
28442006.02.24 09:06sell9060.101.75131.75381.6514
28452006.02.24 10:00modify9060.101.75131.75081.6514
28462006.02.24 12:47s/l9060.101.75081.75081.65145.004411.00
28472006.02.24 17:00delete9050.101.75381.75131.8537
28482006.02.27 09:00buy stop9070.101.74451.74051.8444
28492006.02.27 09:00sell stop9080.101.74051.74451.6406
28502006.02.27 09:05sell9080.101.74051.74451.6406
28512006.02.27 10:30modify9080.101.74051.74001.6406
28522006.02.27 10:39s/l9080.101.74001.74001.64065.004416.00
28532006.02.27 17:00delete9070.101.74451.74051.8444
28542006.02.28 09:00buy stop9090.101.74121.73761.8411
28552006.02.28 09:00sell stop9100.101.73761.74121.6377
28562006.02.28 09:49buy9090.101.74121.73761.8411
28572006.02.28 11:00modify9090.101.74121.74171.8411
28582006.02.28 17:00close9090.101.75081.74171.841196.004512.00
28592006.02.28 17:00delete9100.101.73761.74121.6377
28602006.03.01 09:00buy stop9110.101.75521.75331.8551
28612006.03.01 09:00sell stop9120.101.75331.75521.6534
28622006.03.01 09:00sell9120.101.75331.75521.6534
28632006.03.01 10:45s/l9120.101.75521.75521.6534-19.004493.00
28642006.03.01 10:45buy9110.101.75521.75331.8551
28652006.03.01 11:31modify9110.101.75521.75571.8551
28662006.03.01 11:38s/l9110.101.75571.75571.85515.004498.00
28672006.03.02 09:00sell stop9130.101.74891.75141.6490
28682006.03.02 09:01buy stop9140.101.75141.74891.8513
28692006.03.02 09:01buy9140.101.75141.74891.8513
28702006.03.02 09:43s/l9140.101.74891.74891.8513-25.004473.00
28712006.03.02 09:43sell9130.101.74891.75141.6490
28722006.03.02 09:43buy stop9150.101.75241.74891.8523
28732006.03.02 13:30modify9130.101.74891.74841.6490
28742006.03.02 13:49s/l9130.101.74841.74841.64905.004478.00
28752006.03.02 17:00delete9150.101.75241.74891.8523
28762006.03.03 09:00buy stop9160.101.75321.75081.8531
28772006.03.03 09:00sell stop9170.101.75081.75321.6509
28782006.03.03 10:30buy9160.101.75321.75081.8531
28792006.03.03 13:00modify9160.101.75321.75371.8531
28802006.03.03 16:04s/l9160.101.75371.75371.85315.004483.00
28812006.03.03 17:00delete9170.101.75081.75321.6509
28822006.03.06 09:00buy stop9180.101.76271.75771.8626
28832006.03.06 09:00sell stop9190.101.75721.76221.6573
28842006.03.06 09:54sell9190.101.75721.76221.6573
28852006.03.06 12:00modify9190.101.75721.75671.6573
28862006.03.06 17:00delete9180.101.76271.75771.8626
28872006.03.06 17:00close9190.101.75151.75671.657357.004540.00
28882006.03.07 09:00buy stop9200.101.74671.74331.8466
28892006.03.07 09:00sell stop9210.101.74331.74671.6434
28902006.03.07 09:25sell9210.101.74331.74671.6434
28912006.03.07 10:00modify9210.101.74331.74281.6434
28922006.03.07 17:00delete9200.101.74671.74331.8466
28932006.03.07 17:00close9210.101.73551.74281.643478.004618.00
28942006.03.08 09:00sell stop9220.101.73611.74111.6362
28952006.03.08 09:00buy stop9230.101.74171.73671.8416
28962006.03.08 09:00buy9230.101.74171.73671.8416
28972006.03.08 14:13s/l9230.101.73671.73671.8416-50.004568.00
28982006.03.08 14:39sell9220.101.73611.74111.6362
28992006.03.08 17:00close9220.101.73561.74111.63625.004573.00
29002006.03.09 09:00buy stop9240.101.73821.73441.8381
29012006.03.09 09:00sell stop9250.101.73441.73821.6345
29022006.03.09 09:08buy9240.101.73821.73441.8381
29032006.03.09 12:16modify9240.101.73821.73871.8381
29042006.03.09 12:41s/l9240.101.73871.73871.83815.004578.00
29052006.03.09 17:00delete9250.101.73441.73821.6345
29062006.03.10 09:00buy stop9260.101.73781.73491.8377
29072006.03.10 09:00sell stop9270.101.73491.73781.6350
29082006.03.10 09:51buy9260.101.73781.73491.8377
29092006.03.10 14:30s/l9260.101.73491.73491.8377-29.004549.00
29102006.03.10 14:30sell9270.101.73491.73781.6350
29112006.03.10 15:00modify9270.101.73491.73441.6350
29122006.03.10 17:00close9270.101.72641.73441.635085.004634.00
29132006.03.13 09:00buy stop9280.101.73011.72661.8300
29142006.03.13 09:00sell stop9290.101.72661.73011.6267
29152006.03.13 09:26sell9290.101.72661.73011.6267
29162006.03.13 10:00modify9290.101.72661.72611.6267
29172006.03.13 10:33s/l9290.101.72611.72611.62675.004639.00
29182006.03.13 16:26buy9280.101.73011.72661.8300
29192006.03.13 17:00close9280.101.72911.72661.8300-10.004629.00
29202006.03.14 09:00buy stop9300.101.73651.73391.8364
29212006.03.14 09:01sell stop9310.101.73391.73651.6340
29222006.03.14 10:22buy9300.101.73651.73391.8364
29232006.03.14 11:00s/l9300.101.73391.73391.8364-26.004603.00
29242006.03.14 11:00sell9310.101.73391.73651.6340
29252006.03.14 11:32s/l9310.101.73651.73651.6340-26.004577.00
29262006.03.15 09:00buy stop9320.101.74761.74531.8475
29272006.03.15 09:12sell stop9330.101.74531.74761.6454
29282006.03.15 09:31buy9320.101.74761.74531.8475
29292006.03.15 10:03s/l9320.101.74531.74531.8475-23.004554.00
29302006.03.15 10:03sell9330.101.74531.74761.6454
29312006.03.15 11:00modify9330.101.74531.74481.6454
29322006.03.15 11:31s/l9330.101.74481.74481.64545.004559.00
29332006.03.16 09:00sell stop9340.101.74401.74821.6441
29342006.03.16 09:09buy stop9350.101.74821.74401.8481
29352006.03.16 09:12buy9350.101.74821.74401.8481
29362006.03.16 15:00modify9350.101.74821.74871.8481
29372006.03.16 17:00delete9340.101.74401.74821.6441
29382006.03.16 17:00close9350.101.75441.74871.848162.004621.00
29392006.03.17 09:00buy stop9360.101.75691.75291.8568
29402006.03.17 09:00sell stop9370.101.75291.75691.6530
29412006.03.17 10:49buy9360.101.75691.75291.8568
29422006.03.17 13:37s/l9360.101.75291.75291.8568-40.004581.00
29432006.03.17 13:37sell9370.101.75291.75691.6530
29442006.03.17 14:49s/l9370.101.75691.75691.6530-40.004541.00
29452006.03.20 09:00sell stop9380.101.75391.75891.6540
29462006.03.20 09:00buy stop9390.101.75891.75391.8588
29472006.03.20 10:23buy9390.101.75891.75391.8588
29482006.03.20 12:53s/l9390.101.75391.75391.8588-50.004491.00
29492006.03.20 12:53sell9380.101.75391.75891.6540
29502006.03.20 17:00close9380.101.75581.75891.6540-19.004472.00
29512006.03.21 09:00buy stop9400.101.75481.75061.8547
29522006.03.21 09:00sell stop9410.101.75061.75481.6507
29532006.03.21 09:12sell9410.101.75061.75481.6507
29542006.03.21 09:30modify9410.101.75061.75011.6507
29552006.03.21 11:00s/l9410.101.75011.75011.65075.004477.00
29562006.03.21 17:00delete9400.101.75481.75061.8547
29572006.03.22 09:00buy stop9420.101.75121.74681.8511
29582006.03.22 09:00sell stop9430.101.74681.75121.6469
29592006.03.22 11:05sell9430.101.74681.75121.6469
29602006.03.22 17:00delete9420.101.75121.74681.8511
29612006.03.22 17:00close9430.101.74711.75121.6469-3.004474.00
29622006.03.23 09:00buy stop9440.101.74551.74241.8454
29632006.03.23 09:00sell stop9450.101.74241.74551.6425
29642006.03.23 09:03sell9450.101.74241.74551.6425
29652006.03.23 16:30modify9450.101.74241.74191.6425
29662006.03.23 17:00delete9440.101.74551.74241.8454
29672006.03.23 17:00close9450.101.73491.74191.642575.004549.00
29682006.03.24 09:00buy stop9460.101.73581.73101.8357
29692006.03.24 09:00sell stop9470.101.73101.73581.6311
29702006.03.24 15:05buy9460.101.73581.73101.8357
29712006.03.24 16:30modify9460.101.73581.73631.8357
29722006.03.24 17:00close9460.101.74101.73631.835752.004601.00
29732006.03.24 17:00delete9470.101.73101.73581.6311
29742006.03.27 09:00buy stop9480.101.74891.74561.8488
29752006.03.27 09:00sell stop9490.101.74561.74891.6457
29762006.03.27 09:04sell9490.101.74561.74891.6457
29772006.03.27 16:00s/l9490.101.74891.74891.6457-33.004568.00
29782006.03.27 16:00buy9480.101.74891.74561.8488
29792006.03.27 17:00close9480.101.74781.74561.8488-11.004557.00
29802006.03.28 09:00sell stop9500.101.74501.74761.6451
29812006.03.28 09:01buy stop9510.101.74761.74501.8475
29822006.03.28 09:03buy9510.101.74761.74501.8475
29832006.03.28 14:30modify9510.101.74761.74811.8475
29842006.03.28 17:00delete9500.101.74501.74761.6451
29852006.03.28 17:00close9510.101.74981.74811.847522.004579.00
29862006.03.29 09:00buy stop9520.101.74461.74251.8445
29872006.03.29 09:00sell stop9530.101.74251.74461.6426
29882006.03.29 09:01sell9530.101.74251.74461.6426
29892006.03.29 10:00modify9530.101.74251.74201.6426
29902006.03.29 17:00delete9520.101.74461.74251.8445
29912006.03.29 17:00close9530.101.73421.74201.642683.004662.00
29922006.03.30 09:00buy stop9540.101.74261.73761.8425
29932006.03.30 09:00sell stop9550.101.73751.74251.6376
29942006.03.30 09:02sell9550.101.73751.74251.6376
29952006.03.30 16:30s/l9550.101.74251.74251.6376-50.004612.00
29962006.03.30 16:30buy9540.101.74261.73761.8425
29972006.03.30 17:00close9540.101.74551.73761.842529.004641.00
29982006.03.31 09:00buy stop9560.101.74591.74151.8458
29992006.03.31 09:00sell stop9570.101.74151.74591.6416
30002006.03.31 09:15sell9570.101.74151.74591.6416
30012006.03.31 10:30modify9570.101.74151.74101.6416
30022006.03.31 15:34s/l9570.101.74101.74101.64165.004646.00
30032006.03.31 17:00delete9560.101.74591.74151.8458
30042006.04.03 09:00buy stop9580.101.73131.72631.8312
30052006.04.03 09:00sell stop9590.101.72501.73001.6251
30062006.04.03 16:27buy9580.101.73131.72631.8312
30072006.04.03 17:00close9580.101.73711.72631.831258.004704.00
30082006.04.03 17:00delete9590.101.72501.73001.6251
30092006.04.04 09:00buy stop9600.101.74051.73781.8404
30102006.04.04 09:02sell stop9610.101.73781.74051.6379
30112006.04.04 09:14buy9600.101.74051.73781.8404
30122006.04.04 09:30modify9600.101.74051.74101.8404
30132006.04.04 17:00close9600.101.75531.74101.8404148.004852.00
30142006.04.04 17:00delete9610.101.73781.74051.6379
30152006.04.05 09:00buy stop9620.101.76031.75641.8602
30162006.04.05 09:00sell stop9630.101.75641.76031.6565
30172006.04.05 09:08buy9620.101.76031.75641.8602
30182006.04.05 10:30s/l9620.101.75641.75641.8602-39.004813.00
30192006.04.05 10:30sell9630.101.75641.76031.6565
30202006.04.05 11:00modify9630.101.75641.75591.6565
30212006.04.05 17:00close9630.101.74971.75591.656567.004880.00
30222006.04.06 09:00buy stop9640.101.75391.75101.8538
30232006.04.06 09:00sell stop9650.101.75101.75391.6511
30242006.04.06 09:24buy9640.101.75391.75101.8538
30252006.04.06 11:00modify9640.101.75391.75441.8538
30262006.04.06 14:46s/l9640.101.75441.75441.85385.004885.00
30272006.04.06 16:01sell9650.101.75101.75391.6511
30282006.04.06 16:38s/l9650.101.75391.75391.6511-29.004856.00
30292006.04.07 09:00buy stop9660.101.75291.74981.8528
30302006.04.07 09:00sell stop9670.101.74981.75291.6499
30312006.04.07 09:01sell9670.101.74981.75291.6499
30322006.04.07 14:32s/l9670.101.75291.75291.6499-31.004825.00
30332006.04.07 14:32buy9660.101.75291.74981.8528
30342006.04.07 14:38s/l9660.101.74981.74981.8528-31.004794.00
30352006.04.10 09:00sell stop9680.101.74231.74631.6424
30362006.04.10 09:01buy stop9690.101.74631.74231.8462
30372006.04.10 09:10buy9690.101.74631.74231.8462
30382006.04.10 17:00delete9680.101.74231.74631.6424
30392006.04.10 17:00close9690.101.74361.74231.8462-27.004767.00
30402006.04.11 09:00buy stop9700.101.74521.74271.8451
30412006.04.11 09:00sell stop9710.101.74271.74521.6428
30422006.04.11 09:09sell9710.101.74271.74521.6428
30432006.04.11 09:27s/l9710.101.74521.74521.6428-25.004742.00
30442006.04.11 09:27buy9700.101.74521.74271.8451
30452006.04.11 09:27sell stop9720.101.74271.74521.6428
30462006.04.11 10:30s/l9700.101.74271.74271.8451-25.004717.00
30472006.04.11 10:30sell9720.101.74271.74521.6428
30482006.04.11 11:01modify9720.101.74271.74221.6428
30492006.04.11 11:06s/l9720.101.74221.74221.64285.004722.00
30502006.04.12 09:00sell stop9730.101.74811.75101.6482
30512006.04.12 09:30buy stop9740.101.75421.74921.8541
30522006.04.12 09:31buy9740.101.75421.74921.8541
30532006.04.12 11:30modify9740.101.75421.75471.8541
30542006.04.12 12:02s/l9740.101.75471.75471.85415.004727.00
30552006.04.12 14:36sell9730.101.74811.75101.6482
30562006.04.12 15:20s/l9730.101.75101.75101.6482-29.004698.00
30572006.04.13 09:00buy stop9750.101.75481.75141.8547
30582006.04.13 09:00sell stop9760.101.75141.75481.6515
30592006.04.13 09:01buy9750.101.75481.75141.8547
30602006.04.13 12:31s/l9750.101.75141.75141.8547-34.004664.00
30612006.04.13 12:31sell9760.101.75141.75481.6515
30622006.04.13 15:52modify9760.101.75141.75091.6515
30632006.04.13 15:54s/l9760.101.75091.75091.65155.004669.00
30642006.04.14 09:00buy stop9770.101.75351.75181.8534
30652006.04.14 09:12sell stop9780.101.75181.75351.6519
30662006.04.14 09:13sell9780.101.75181.75351.6519
30672006.04.14 17:00delete9770.101.75351.75181.8534
30682006.04.14 17:01close9780.101.75181.75351.65190.004669.00
30692006.04.17 09:00sell stop9790.101.75731.75901.6574
30702006.04.17 09:05buy stop9800.101.75901.75731.8589
30712006.04.17 10:24sell9790.101.75731.75901.6574
30722006.04.17 11:02s/l9790.101.75901.75901.6574-17.004652.00
30732006.04.17 11:02buy9800.101.75901.75731.8589
30742006.04.17 11:13s/l9800.101.75731.75731.8589-17.004635.00
30752006.04.18 09:00buy stop9810.101.77281.77031.8727
30762006.04.18 09:00sell stop9820.101.77031.77281.6704
30772006.04.18 09:04buy9810.101.77281.77031.8727
30782006.04.18 09:58s/l9810.101.77031.77031.8727-25.004610.00
30792006.04.18 09:58sell9820.101.77031.77281.6704
30802006.04.18 09:58buy stop9830.101.77311.77031.8730
30812006.04.18 11:33s/l9820.101.77281.77281.6704-25.004585.00
30822006.04.18 11:33buy9830.101.77311.77031.8730
30832006.04.18 15:00modify9830.101.77311.77361.8730
30842006.04.18 17:00close9830.101.77781.77361.873047.004632.00
30852006.04.19 09:00buy stop9840.101.78381.77951.8837
30862006.04.19 09:00sell stop9850.101.77951.78381.6796
30872006.04.19 09:27buy9840.101.78381.77951.8837
30882006.04.19 11:30modify9840.101.78381.78431.8837
30892006.04.19 12:01s/l9840.101.78431.78431.88375.004637.00
30902006.04.19 17:00delete9850.101.77951.78381.6796
30912006.04.20 09:00buy stop9860.101.79001.78681.8899
30922006.04.20 09:08sell stop9870.101.78681.79001.6869
30932006.04.20 09:10sell9870.101.78681.79001.6869
30942006.04.20 10:02s/l9870.101.79001.79001.6869-32.004605.00
30952006.04.20 10:02buy9860.101.79001.78681.8899
30962006.04.20 10:30s/l9860.101.78681.78681.8899-32.004573.00
30972006.04.21 09:00buy stop9880.101.77991.77601.8798
30982006.04.21 09:00sell stop9890.101.77601.77991.6761
30992006.04.21 10:03buy9880.101.77991.77601.8798
31002006.04.21 10:30modify9880.101.77991.78041.8798
31012006.04.21 12:32s/l9880.101.78041.78041.87985.004578.00
31022006.04.21 17:00delete9890.101.77601.77991.6761
31032006.04.24 09:00buy stop9900.101.78981.78541.8897
31042006.04.24 09:00sell stop9910.101.78541.78981.6855
31052006.04.24 09:31buy9900.101.78981.78541.8897
31062006.04.24 11:00modify9900.101.78981.79031.8897
31072006.04.24 11:09s/l9900.101.79031.79031.88975.004583.00
31082006.04.24 14:40sell9910.101.78541.78981.6855
31092006.04.24 15:30modify9910.101.78541.78491.6855
31102006.04.24 15:36s/l9910.101.78491.78491.68555.004588.00
31112006.04.25 09:00buy stop9920.101.78901.78541.8889
31122006.04.25 09:00sell stop9930.101.78541.78901.6855
31132006.04.25 10:11sell9930.101.78541.78901.6855
31142006.04.25 12:30modify9930.101.78541.78491.6855
31152006.04.25 12:49s/l9930.101.78491.78491.68555.004593.00
31162006.04.25 14:09buy9920.101.78901.78541.8889
31172006.04.25 15:30modify9920.101.78901.78951.8889
31182006.04.25 15:59s/l9920.101.78951.78951.88895.004598.00
31192006.04.26 09:00buy stop9940.101.78831.78461.8882
31202006.04.26 09:00sell stop9950.101.78461.78831.6847
31212006.04.26 09:12sell9950.101.78461.78831.6847
31222006.04.26 10:00modify9950.101.78461.78411.6847
31232006.04.26 10:27s/l9950.101.78411.78411.68475.004603.00
31242006.04.26 17:00delete9940.101.78831.78461.8882
31252006.04.27 09:00buy stop9960.101.78651.78431.8864
31262006.04.27 09:00sell stop9970.101.78431.78651.6844
31272006.04.27 09:27sell9970.101.78431.78651.6844
31282006.04.27 11:56s/l9970.101.78651.78651.6844-22.004581.00
31292006.04.27 11:56buy9960.101.78651.78431.8864
31302006.04.27 12:28s/l9960.101.78431.78431.8864-22.004559.00
31312006.04.28 09:00buy stop9980.101.80381.80051.9037
31322006.04.28 09:00sell stop9990.101.80051.80381.7006
31332006.04.28 09:40buy9980.101.80381.80051.9037
31342006.04.28 11:00modify9980.101.80381.80431.9037
31352006.04.28 17:00close9980.101.81791.80431.9037141.004700.00
31362006.04.28 17:00delete9990.101.80051.80381.7006
31372006.05.01 09:00buy stop10000.101.82801.82561.9279
31382006.05.01 09:37sell stop10010.101.82441.82801.7245
31392006.05.01 09:44sell10010.101.82441.82801.7245
31402006.05.01 14:09s/l10010.101.82801.82801.7245-36.004664.00
31412006.05.01 14:09buy10000.101.82801.82561.9279
31422006.05.01 14:30s/l10000.101.82561.82561.9279-24.004640.00
31432006.05.02 09:00buy stop10020.101.82481.82071.9247
31442006.05.02 09:00sell stop10030.101.82071.82481.7208
31452006.05.02 09:20buy10020.101.82481.82071.9247
31462006.05.02 10:00modify10020.101.82481.82531.9247
31472006.05.02 17:00close10020.101.83961.82531.9247148.004788.00
31482006.05.02 17:00delete10030.101.82071.82481.7208
31492006.05.03 09:00buy stop10040.101.84801.84301.9479
31502006.05.03 09:00sell stop10050.101.84171.84671.7418
31512006.05.03 09:40sell10050.101.84171.84671.7418
31522006.05.03 10:00modify10050.101.84171.84121.7418
31532006.05.03 13:58s/l10050.101.84121.84121.74185.004793.00
31542006.05.03 17:00delete10040.101.84801.84301.9479
31552006.05.04 09:00buy stop10060.101.84011.83511.9400
31562006.05.04 09:00sell stop10070.101.83351.83851.7336
31572006.05.04 10:31buy10060.101.84011.83511.9400
31582006.05.04 12:30modify10060.101.84011.84061.9400
31592006.05.04 13:01s/l10060.101.84061.84061.94005.004798.00
31602006.05.04 17:00delete10070.101.83351.83851.7336
31612006.05.05 09:00buy stop10080.101.85281.85051.9527
31622006.05.05 09:00sell stop10090.101.85051.85281.7506
31632006.05.05 09:03sell10090.101.85051.85281.7506
31642006.05.05 10:10modify10090.101.85051.85001.7506
31652006.05.05 10:14s/l10090.101.85001.85001.75065.004803.00
31662006.05.05 14:30buy10080.101.85281.85051.9527
31672006.05.05 15:00modify10080.101.85281.85331.9527
31682006.05.05 17:00close10080.101.85891.85331.952761.004864.00
31692006.05.08 09:00buy stop10100.101.86291.85811.9628
31702006.05.08 09:00sell stop10110.101.85811.86291.7582
31712006.05.08 09:04buy10100.101.86291.85811.9628
31722006.05.08 10:30modify10100.101.86291.86341.9628
31732006.05.08 12:23s/l10100.101.86341.86341.96285.004869.00
31742006.05.08 16:12sell10110.101.85811.86291.7582
31752006.05.08 17:00close10110.101.85871.86291.7582-6.004863.00
31762006.05.09 09:00buy stop10120.101.85761.85371.9575
31772006.05.09 09:00sell stop10130.101.85371.85761.7538
31782006.05.09 09:04sell10130.101.85371.85761.7538
31792006.05.09 13:08s/l10130.101.85761.85761.7538-39.004824.00
31802006.05.09 13:08buy10120.101.85761.85371.9575
31812006.05.09 15:00modify10120.101.85761.85811.9575
31822006.05.09 17:00close10120.101.86531.85811.957577.004901.00
31832006.05.10 09:00buy stop10140.101.87361.86861.9735
31842006.05.10 09:00sell stop10150.101.86541.87041.7655
31852006.05.10 10:21sell10150.101.86541.87041.7655
31862006.05.10 12:00modify10150.101.86541.86491.7655
31872006.05.10 16:19s/l10150.101.86491.86491.76555.004906.00
31882006.05.10 17:00delete10140.101.87361.86861.9735
31892006.05.11 09:00buy stop10160.101.85811.85471.9580
31902006.05.11 09:00sell stop10170.101.85471.85811.7548
31912006.05.11 09:07buy10160.101.85811.85471.9580
31922006.05.11 09:28s/l10160.101.85471.85471.9580-34.004872.00
31932006.05.11 09:28sell10170.101.85471.85811.7548
31942006.05.11 09:28buy stop10180.101.85811.85471.9580
31952006.05.11 10:30s/l10170.101.85811.85811.7548-34.004838.00
31962006.05.11 10:30buy10180.101.85811.85471.9580
31972006.05.11 11:00modify10180.101.85811.85861.9580
31982006.05.11 17:00close10180.101.87821.85861.9580201.005039.00
31992006.05.12 09:00buy stop10190.101.88881.88451.9887
32002006.05.12 09:00sell stop10200.101.88451.88881.7846
32012006.05.12 09:26buy10190.101.88881.88451.9887
32022006.05.12 10:00modify10190.101.88881.88931.9887
32032006.05.12 14:30s/l10190.101.88931.88931.98875.005044.00
32042006.05.12 17:00delete10200.101.88451.88881.7846
32052006.05.15 09:00buy stop10210.101.89711.89211.9970
32062006.05.15 09:00sell stop10220.101.89091.89591.7910
32072006.05.15 09:09sell10220.101.89091.89591.7910
32082006.05.15 10:30modify10220.101.89091.89041.7910
32092006.05.15 17:00delete10210.101.89711.89211.9970
32102006.05.15 17:00close10220.101.88241.89041.791085.005129.00
32112006.05.16 09:00buy stop10230.101.88671.88171.9866
32122006.05.16 09:00sell stop10240.101.87891.88391.7790
32132006.05.16 10:54sell10240.101.87891.88391.7790
32142006.05.16 11:30modify10240.101.87891.87841.7790
32152006.05.16 11:33s/l10240.101.87841.87841.77905.005134.00
32162006.05.16 14:36buy10230.101.88671.88171.9866
32172006.05.16 17:00close10230.101.88541.88171.9866-13.005121.00
32182006.05.17 09:00buy stop10250.101.89291.88961.9928
32192006.05.17 09:00sell stop10260.101.88961.89291.7897
32202006.05.17 09:04buy10250.101.89291.88961.9928
32212006.05.17 09:30modify10250.101.89291.89341.9928
32222006.05.17 14:30s/l10250.101.89341.89341.99285.005126.00
32232006.05.17 16:24sell10260.101.88961.89291.7897
32242006.05.17 16:30modify10260.101.88961.88911.7897
32252006.05.17 17:00close10260.101.88581.88911.789738.005164.00
32262006.05.18 09:00buy stop10270.101.88491.88061.9848
32272006.05.18 09:00sell stop10280.101.88061.88491.7807
32282006.05.18 09:29buy10270.101.88491.88061.9848
32292006.05.18 10:30modify10270.101.88491.88541.9848
32302006.05.18 13:18s/l10270.101.88541.88541.98485.005169.00
32312006.05.18 17:00delete10280.101.88061.88491.7807
32322006.05.19 09:00buy stop10290.101.89201.88751.9919
32332006.05.19 17:00delete10290.101.89201.88751.9919
32342006.05.22 09:00buy stop10300.101.87311.86811.9730
32352006.05.22 09:00sell stop10310.101.86331.86831.7634
32362006.05.22 10:23buy10300.101.87311.86811.9730
32372006.05.22 12:30modify10300.101.87311.87361.9730
32382006.05.22 15:24s/l10300.101.87361.87361.97305.005174.00
32392006.05.22 17:00delete10310.101.86331.86831.7634
32402006.05.23 09:00buy stop10320.101.88801.88351.9879
32412006.05.23 09:00sell stop10330.101.88351.88801.7836
32422006.05.23 09:14buy10320.101.88801.88351.9879
32432006.05.23 09:34s/l10320.101.88351.88351.9879-45.005129.00
32442006.05.23 09:34sell10330.101.88351.88801.7836
32452006.05.23 09:34buy stop10340.101.88881.88381.9887
32462006.05.23 10:00modify10330.101.88351.88301.7836
32472006.05.23 10:21s/l10330.101.88301.88301.78365.005134.00
32482006.05.23 17:00delete10340.101.88881.88381.9887
32492006.05.24 09:00buy stop10350.101.88101.87601.9809
32502006.05.24 09:00sell stop10360.101.87301.87801.7731
32512006.05.24 09:04buy10350.101.88101.87601.9809
32522006.05.24 10:00modify10350.101.88101.88151.9809
32532006.05.24 11:16s/l10350.101.88151.88151.98095.005139.00
32542006.05.24 16:08sell10360.101.87301.87801.7731
32552006.05.24 16:30modify10360.101.87301.87251.7731
32562006.05.24 17:00close10360.101.86741.87251.773156.005195.00
32572006.05.25 09:00buy stop10370.101.87141.86781.9713
32582006.05.25 09:00sell stop10380.101.86781.87141.7679
32592006.05.25 10:40buy10370.101.87141.86781.9713
32602006.05.25 11:30modify10370.101.87141.87191.9713
32612006.05.25 11:34s/l10370.101.87191.87191.97135.005200.00
32622006.05.25 14:11sell10380.101.86781.87141.7679
32632006.05.25 14:36s/l10380.101.87141.87141.7679-36.005164.00
32642006.05.26 09:00buy stop10390.101.87301.86831.9729
32652006.05.26 09:00sell stop10400.101.86831.87301.7684
32662006.05.26 10:07buy10390.101.87301.86831.9729
32672006.05.26 14:09s/l10390.101.86831.86831.9729-47.005117.00
32682006.05.26 14:09sell10400.101.86831.87301.7684
32692006.05.26 15:30modify10400.101.86831.86781.7684
32702006.05.26 17:00close10400.101.85511.86781.7684132.005249.00
32712006.05.29 09:00buy stop10410.101.86171.85931.9616
32722006.05.29 09:03sell stop10420.101.85931.86171.7594
32732006.05.29 11:06buy10410.101.86171.85931.9616
32742006.05.29 11:30modify10410.101.86171.86221.9616
32752006.05.29 12:43s/l10410.101.86221.86221.96165.005254.00
32762006.05.29 15:27sell10420.101.85931.86171.7594
32772006.05.29 17:00close10420.101.85911.86171.75942.005256.00
32782006.05.30 09:00buy stop10430.101.87491.86991.9748
32792006.05.30 09:00sell stop10440.101.86681.87181.7669
32802006.05.30 09:02buy10430.101.87491.86991.9748
32812006.05.30 12:00modify10430.101.87491.87541.9748
32822006.05.30 13:37s/l10430.101.87541.87541.97485.005261.00
32832006.05.30 17:00delete10440.101.86681.87181.7669
32842006.05.31 09:00buy stop10450.101.88581.88081.9857
32852006.05.31 09:00sell stop10460.101.87911.88411.7792
32862006.05.31 10:24sell10460.101.87911.88411.7792
32872006.05.31 11:00modify10460.101.87911.87861.7792
32882006.05.31 11:10s/l10460.101.87861.87861.77925.005266.00
32892006.05.31 17:00delete10450.101.88581.88081.9857
32902006.06.01 09:00buy stop10470.101.86741.86311.9673
32912006.06.01 09:00sell stop10480.101.86311.86741.7632
32922006.06.01 09:04sell10480.101.86311.86741.7632
32932006.06.01 10:17s/l10480.101.86741.86741.7632-43.005223.00
32942006.06.01 10:17buy10470.101.86741.86311.9673
32952006.06.01 12:47s/l10470.101.86311.86311.9673-43.005180.00
32962006.06.02 09:00buy stop10490.101.86711.86241.9670
32972006.06.02 09:00sell stop10500.101.86241.86711.7625
32982006.06.02 09:11sell10500.101.86241.86711.7625
32992006.06.02 11:45s/l10500.101.86711.86711.7625-47.005133.00
33002006.06.02 11:45buy10490.101.86711.86241.9670
33012006.06.02 15:00modify10490.101.86711.86761.9670
33022006.06.02 17:00close10490.101.88571.86761.9670186.005319.00
33032006.06.05 09:00buy stop10510.101.88571.88241.9856
33042006.06.05 09:00sell stop10520.101.88241.88571.7825
33052006.06.05 09:02sell10520.101.88241.88571.7825
33062006.06.05 09:28s/l10520.101.88571.88571.7825-33.005286.00
33072006.06.05 09:28buy10510.101.88571.88241.9856
33082006.06.05 09:28sell stop10530.101.88241.88571.7825
33092006.06.05 14:08s/l10510.101.88241.88241.9856-33.005253.00
33102006.06.05 14:08sell10530.101.88241.88571.7825
33112006.06.05 15:00modify10530.101.88241.88191.7825
33122006.06.05 17:00close10530.101.87721.88191.782552.005305.00
33132006.06.06 09:00buy stop10540.101.87741.87241.9773
33142006.06.06 09:00sell stop10550.101.87041.87541.7705
33152006.06.06 09:01buy10540.101.87741.87241.9773
33162006.06.06 10:47s/l10540.101.87241.87241.9773-50.005255.00
33172006.06.06 12:16sell10550.101.87041.87541.7705
33182006.06.06 12:30modify10550.101.87041.86991.7705
33192006.06.06 12:39s/l10550.101.86991.86991.77055.005260.00
33202006.06.07 09:00buy stop10560.101.86291.85791.9628
33212006.06.07 09:00sell stop10570.101.85611.86111.7562
33222006.06.07 09:01sell10570.101.85611.86111.7562
33232006.06.07 10:08s/l10570.101.86111.86111.7562-50.005210.00
33242006.06.07 12:20buy10560.101.86291.85791.9628
33252006.06.07 14:02s/l10560.101.85791.85791.9628-50.005160.00
33262006.06.08 09:00buy stop10580.101.85801.85301.9579
33272006.06.08 09:00sell stop10590.101.85071.85571.7508
33282006.06.08 09:04sell10590.101.85071.85571.7508
33292006.06.08 09:30modify10590.101.85071.85021.7508
33302006.06.08 10:26s/l10590.101.85021.85021.75085.005165.00
33312006.06.08 17:00delete10580.101.85801.85301.9579
33322006.06.09 09:00buy stop10600.101.84541.84111.9453
33332006.06.09 09:00sell stop10610.101.84111.84541.7412
33342006.06.09 09:01buy10600.101.84541.84111.9453
33352006.06.09 14:30s/l10600.101.84111.84111.9453-43.005122.00
33362006.06.09 14:30sell10610.101.84111.84541.7412
33372006.06.09 15:00modify10610.101.84111.84061.7412
33382006.06.09 15:17s/l10610.101.84061.84061.74125.005127.00
33392006.06.12 09:00buy stop10620.101.84581.84121.9457
33402006.06.12 09:00sell stop10630.101.84121.84581.7413
33412006.06.12 10:05sell10630.101.84121.84581.7413
33422006.06.12 10:30s/l10630.101.84581.84581.7413-46.005081.00
33432006.06.12 10:30buy10620.101.84581.84121.9457
33442006.06.12 12:23s/l10620.101.84121.84121.9457-46.005035.00
33452006.06.13 09:00buy stop10640.101.84201.83851.9419
33462006.06.13 09:00sell stop10650.101.83851.84201.7386
33472006.06.13 09:22buy10640.101.84201.83851.9419
33482006.06.13 10:30modify10640.101.84201.84251.9419
33492006.06.13 10:38s/l10640.101.84251.84251.94195.005040.00
33502006.06.13 14:31sell10650.101.83851.84201.7386
33512006.06.13 15:37s/l10650.101.84201.84201.7386-35.005005.00
33522006.06.14 09:00buy stop10660.101.84201.83701.9419
33532006.06.14 09:00sell stop10670.101.83621.84121.7363
33542006.06.14 09:37buy10660.101.84201.83701.9419
33552006.06.14 10:30modify10660.101.84201.84251.9419
33562006.06.14 10:40s/l10660.101.84251.84251.94195.005010.00
33572006.06.14 14:30sell10670.101.83621.84121.7363
33582006.06.14 14:36s/l10670.101.84121.84121.7363-50.004960.00
33592006.06.15 09:00buy stop10680.101.84791.84291.9478
33602006.06.15 09:00sell stop10690.101.84281.84781.7429
33612006.06.15 11:39buy10680.101.84791.84291.9478
33622006.06.15 14:30modify10680.101.84791.84841.9478
33632006.06.15 14:30s/l10680.101.84841.84841.94785.004965.00
33642006.06.15 17:00delete10690.101.84281.84781.7429
33652006.06.16 09:00buy stop10700.101.85531.85201.9552
33662006.06.16 09:00sell stop10710.101.85201.85531.7521
33672006.06.16 10:09buy10700.101.85531.85201.9552
33682006.06.16 12:13s/l10700.101.85201.85201.9552-33.004932.00
33692006.06.16 12:13sell10710.101.85201.85531.7521
33702006.06.16 16:00modify10710.101.85201.85151.7521
33712006.06.16 17:00close10710.101.85051.85151.752115.004947.00
33722006.06.19 09:00sell stop10720.101.84241.84601.7425
33732006.06.19 09:06buy stop10730.101.84601.84241.9459
33742006.06.19 09:22buy10730.101.84601.84241.9459
33752006.06.19 10:38s/l10730.101.84241.84241.9459-36.004911.00
33762006.06.19 10:38sell10720.101.84241.84601.7425
33772006.06.19 12:01s/l10720.101.84601.84601.7425-36.004875.00
33782006.06.20 09:00buy stop10740.101.84561.84061.9455
33792006.06.20 09:00sell stop10750.101.84011.84511.7402
33802006.06.20 09:02buy10740.101.84561.84061.9455
33812006.06.20 11:55s/l10740.101.84061.84061.9455-50.004825.00
33822006.06.20 12:00sell10750.101.84011.84511.7402
33832006.06.20 14:30modify10750.101.84011.83961.7402
33842006.06.20 14:45s/l10750.101.83961.83961.74025.004830.00
33852006.06.21 09:00buy stop10760.101.84661.84481.9465
33862006.06.21 09:00sell stop10770.101.84481.84661.7449
33872006.06.21 09:23sell10770.101.84481.84661.7449
33882006.06.21 11:00modify10770.101.84481.84431.7449
33892006.06.21 11:13s/l10770.101.84431.84431.74495.004835.00
33902006.06.21 17:00delete10760.101.84661.84481.9465
33912006.06.22 09:00buy stop10780.101.84691.84411.9468
33922006.06.22 09:00sell stop10790.101.84411.84691.7442
33932006.06.22 09:10sell10790.101.84411.84691.7442
33942006.06.22 10:00modify10790.101.84411.84361.7442
33952006.06.22 17:00delete10780.101.84691.84411.9468
33962006.06.22 17:00close10790.101.82881.84361.7442153.004988.00
33972006.06.23 09:00buy stop10800.101.83161.82821.9315
33982006.06.23 09:00sell stop10810.101.82821.83161.7283
33992006.06.23 09:16sell10810.101.82821.83161.7283
34002006.06.23 10:30modify10810.101.82821.82771.7283
34012006.06.23 17:00delete10800.101.83161.82821.9315
34022006.06.23 17:00close10810.101.81931.82771.728389.005077.00
34032006.06.26 09:00sell stop10820.101.81721.82021.7173
34042006.06.26 09:30buy stop10830.101.82471.81971.9246
34052006.06.26 09:54buy10830.101.82471.81971.9246
34062006.06.26 11:52s/l10830.101.81971.81971.9246-50.005027.00
34072006.06.26 16:01sell10820.101.81721.82021.7173
34082006.06.26 17:00close10820.101.81811.82021.7173-9.005018.00
34092006.06.27 09:00buy stop10840.101.82571.82201.9256
34102006.06.27 09:06sell stop10850.101.82201.82571.7221
34112006.06.27 09:08sell10850.101.82201.82571.7221
34122006.06.27 12:30modify10850.101.82201.82151.7221
34132006.06.27 12:38s/l10850.101.82151.82151.72215.005023.00
34142006.06.27 16:18buy10840.101.82571.82201.9256
34152006.06.27 17:00close10840.101.82351.82201.9256-22.005001.00
34162006.06.28 09:00buy stop10860.101.82331.81971.9232
34172006.06.28 09:00sell stop10870.101.81971.82331.7198
34182006.06.28 09:02sell10870.101.81971.82331.7198
34192006.06.28 09:30modify10870.101.81971.81921.7198
34202006.06.28 10:55s/l10870.101.81921.81921.71985.005006.00
34212006.06.28 17:00delete10860.101.82331.81971.9232
34222006.06.29 09:00buy stop10880.101.81851.81581.9184
34232006.06.29 09:00sell stop10890.101.81581.81851.7159
34242006.06.29 09:32sell10890.101.81581.81851.7159
34252006.06.29 12:00modify10890.101.81581.81531.7159
34262006.06.29 14:43s/l10890.101.81531.81531.71595.005011.00
34272006.06.29 17:00delete10880.101.81851.81581.9184
34282006.06.30 09:00buy stop10900.101.83681.83181.9367
34292006.06.30 09:00sell stop10910.101.83161.83661.7317
34302006.06.30 09:19sell10910.101.83161.83661.7317
34312006.06.30 13:57s/l10910.101.83661.83661.7317-50.004961.00
34322006.06.30 13:58buy10900.101.83681.83181.9367
34332006.06.30 15:00modify10900.101.83681.83731.9367
34342006.06.30 17:00close10900.101.84951.83731.9367127.005088.00
34352006.07.03 09:00buy stop10920.101.84911.84491.9490
34362006.07.03 09:00sell stop10930.101.84491.84911.7450
34372006.07.03 09:02sell10930.101.84491.84911.7450
34382006.07.03 12:30modify10930.101.84491.84441.7450
34392006.07.03 12:34s/l10930.101.84441.84441.74505.005093.00
34402006.07.03 17:00delete10920.101.84911.84491.9490
34412006.07.04 09:00buy stop10940.101.84641.84381.9463
34422006.07.04 09:00sell stop10950.101.84381.84641.7439
34432006.07.04 09:14sell10950.101.84381.84641.7439
34442006.07.04 10:50s/l10950.101.84641.84641.7439-26.005067.00
34452006.07.04 10:50buy10940.101.84641.84381.9463
34462006.07.04 17:00close10940.101.84651.84381.94631.005068.00
34472006.07.05 09:00buy stop10960.101.84881.84381.9487
34482006.07.05 09:07sell stop10970.101.84361.84861.7437
34492006.07.05 09:13sell10970.101.84361.84861.7437
34502006.07.05 10:00modify10970.101.84361.84311.7437
34512006.07.05 10:24s/l10970.101.84311.84311.74375.005073.00
34522006.07.05 17:00delete10960.101.84881.84381.9487
34532006.07.06 09:00buy stop10980.101.83761.83461.9375
34542006.07.06 09:00sell stop10990.101.83461.83761.7347
34552006.07.06 10:03sell10990.101.83461.83761.7347
34562006.07.06 14:33s/l10990.101.83761.83761.7347-30.005043.00
34572006.07.06 14:33buy10980.101.83761.83461.9375
34582006.07.06 15:06s/l10980.101.83461.83461.9375-30.005013.00
34592006.07.07 09:00sell stop11000.101.83541.83731.7355
34602006.07.07 09:00buy stop11010.101.83731.83541.9372
34612006.07.07 09:21buy11010.101.83731.83541.9372
34622006.07.07 11:30modify11010.101.83731.83781.9372
34632006.07.07 17:00delete11000.101.83541.83731.7355
34642006.07.07 17:00close11010.101.85061.83781.9372133.005146.00
34652006.07.10 09:00buy stop11020.101.85121.84821.9511
34662006.07.10 09:00sell stop11030.101.84821.85121.7483
34672006.07.10 09:08buy11020.101.85121.84821.9511
34682006.07.10 11:20s/l11020.101.84821.84821.9511-30.005116.00
34692006.07.10 11:20sell11030.101.84821.85121.7483
34702006.07.10 11:30modify11030.101.84821.84771.7483
34712006.07.10 17:00close11030.101.84111.84771.748371.005187.00
34722006.07.11 09:00buy stop11040.101.84411.83911.9440
34732006.07.11 09:00sell stop11050.101.83841.84341.7385
34742006.07.11 10:27buy11040.101.84411.83911.9440
34752006.07.11 11:39s/l11040.101.83911.83911.9440-50.005137.00
34762006.07.11 11:39sell11050.101.83841.84341.7385
34772006.07.11 15:26s/l11050.101.84341.84341.7385-50.005087.00
34782006.07.12 09:00buy stop11060.101.84821.84421.9481
34792006.07.12 09:00sell stop11070.101.84421.84821.7443
34802006.07.12 10:30sell11070.101.84421.84821.7443
34812006.07.12 13:30modify11070.101.84421.84371.7443
34822006.07.12 17:00delete11060.101.84821.84421.9481
34832006.07.12 17:00close11070.101.83251.84371.7443117.005204.00
34842006.07.13 09:00buy stop11080.101.83661.83311.9365
34852006.07.13 09:00sell stop11090.101.83311.83661.7332
34862006.07.13 09:04buy11080.101.83661.83311.9365
34872006.07.13 10:00modify11080.101.83661.83711.9365
34882006.07.13 12:10s/l11080.101.83711.83711.93655.005209.00
34892006.07.13 17:00delete11090.101.83311.83661.7332
34902006.07.14 09:00buy stop11100.101.84191.83691.9418
34912006.07.14 09:00sell stop11110.101.83551.84051.7356
34922006.07.14 12:12buy11100.101.84191.83691.9418
34932006.07.14 15:03s/l11100.101.83691.83691.9418-50.005159.00
34942006.07.14 15:52sell11110.101.83551.84051.7356
34952006.07.14 17:00close11110.101.83461.84051.73569.005168.00
34962006.07.17 09:00buy stop11120.101.83811.83541.9380
34972006.07.17 09:00sell stop11130.101.83541.83811.7355
34982006.07.17 09:06sell11130.101.83541.83811.7355
34992006.07.17 10:30modify11130.101.83541.83491.7355
35002006.07.17 17:00delete11120.101.83811.83541.9380
35012006.07.17 17:00close11130.101.81951.83491.7355159.005327.00
35022006.07.18 09:00buy stop11140.101.82201.81961.9219
35032006.07.18 09:00sell stop11150.101.81961.82201.7197
35042006.07.18 09:05sell11150.101.81961.82201.7197
35052006.07.18 09:15s/l11150.101.82201.82201.7197-24.005303.00
35062006.07.18 09:15buy11140.101.82201.81961.9219
35072006.07.18 09:15sell stop11160.101.81961.82201.7197
35082006.07.18 11:00modify11140.101.82201.82251.9219
35092006.07.18 11:03s/l11140.101.82251.82251.92195.005308.00
35102006.07.18 17:00delete11160.101.81961.82201.7197
35112006.07.19 09:00sell stop11170.101.82391.82781.7240
35122006.07.19 09:01buy stop11180.101.82781.82391.9277
35132006.07.19 09:08buy11180.101.82781.82391.9277
35142006.07.19 12:00modify11180.101.82781.82831.9277
35152006.07.19 12:09s/l11180.101.82831.82831.92775.005313.00
35162006.07.19 14:30sell11170.101.82391.82781.7240
35172006.07.19 15:58s/l11170.101.82781.82781.7240-39.005274.00
35182006.07.20 09:00buy stop11190.101.84551.84251.9454
35192006.07.20 09:00sell stop11200.101.84251.84551.7426
35202006.07.20 09:55buy11190.101.84551.84251.9454
35212006.07.20 13:00modify11190.101.84551.84601.9454
35222006.07.20 17:00close11190.101.85081.84601.945453.005327.00
35232006.07.20 17:00delete11200.101.84251.84551.7426
35242006.07.21 09:00buy stop11210.101.85171.84711.9516
35252006.07.21 09:00sell stop11220.101.84711.85171.7472
35262006.07.21 09:05buy11210.101.85171.84711.9516
35272006.07.21 09:30modify11210.101.85171.85221.9516
35282006.07.21 17:00close11210.101.85901.85221.951673.005400.00
35292006.07.21 17:00delete11220.101.84711.85171.7472
35302006.07.24 09:00buy stop11230.101.85481.85041.9547
35312006.07.24 09:00sell stop11240.101.85041.85481.7505
35322006.07.24 09:23sell11240.101.85041.85481.7505
35332006.07.24 14:20s/l11240.101.85481.85481.7505-44.005356.00
35342006.07.24 14:20buy11230.101.85481.85041.9547
35352006.07.24 16:54s/l11230.101.85041.85041.9547-44.005312.00
35362006.07.25 09:00buy stop11250.101.85391.84891.9538
35372006.07.25 09:00sell stop11260.101.84761.85261.7477
35382006.07.25 16:10sell11260.101.84761.85261.7477
35392006.07.25 17:00delete11250.101.85391.84891.9538
35402006.07.25 17:00close11260.101.84761.85261.74770.005312.00
35412006.07.26 09:00buy stop11270.101.84281.83931.9427
35422006.07.26 09:00sell stop11280.101.83931.84281.7394
35432006.07.26 09:55sell11280.101.83931.84281.7394
35442006.07.26 14:55s/l11280.101.84281.84281.7394-35.005277.00
35452006.07.26 14:55buy11270.101.84281.83931.9427
35462006.07.26 16:30modify11270.101.84281.84331.9427
35472006.07.26 17:00close11270.101.84681.84331.942740.005317.00
35482006.07.27 09:00sell stop11290.101.85401.85801.7541
35492006.07.27 09:03buy stop11300.101.85801.85401.9579
35502006.07.27 09:08buy11300.101.85801.85401.9579
35512006.07.27 11:00modify11300.101.85801.85851.9579
35522006.07.27 14:30s/l11300.101.85851.85851.95795.005322.00
35532006.07.27 17:00delete11290.101.85401.85801.7541
35542006.07.28 09:00buy stop11310.101.85991.85701.9598
35552006.07.28 09:00sell stop11320.101.85701.85991.7571
35562006.07.28 09:06buy11310.101.85991.85701.9598
35572006.07.28 12:59s/l11310.101.85701.85701.9598-29.005293.00
35582006.07.28 12:59sell11320.101.85701.85991.7571
35592006.07.28 14:30modify11320.101.85701.85651.7571
35602006.07.28 14:30s/l11320.101.85651.85651.75715.005298.00
35612006.07.31 09:00buy stop11330.101.86591.86261.9658
35622006.07.31 09:00sell stop11340.101.86261.86591.7627
35632006.07.31 09:49sell11340.101.86261.86591.7627
35642006.07.31 10:28s/l11340.101.86591.86591.7627-33.005265.00
35652006.07.31 10:28buy11330.101.86591.86261.9658
35662006.07.31 15:30modify11330.101.86591.86641.9658
35672006.07.31 15:30s/l11330.101.86641.86641.96585.005270.00
35682006.08.01 09:00buy stop11350.101.86541.86251.9653
35692006.08.01 09:00sell stop11360.101.86251.86541.7626
35702006.08.01 09:11buy11350.101.86541.86251.9653
35712006.08.01 11:00modify11350.101.86541.86591.9653
35722006.08.01 11:05s/l11350.101.86591.86591.96535.005275.00
35732006.08.01 17:00delete11360.101.86251.86541.7626
35742006.08.02 09:00buy stop11370.101.87751.87461.9774
35752006.08.02 09:00sell stop11380.101.87461.87751.7747
35762006.08.02 10:54sell11380.101.87461.87751.7747
35772006.08.02 14:15s/l11380.101.87751.87751.7747-29.005246.00
35782006.08.02 14:15buy11370.101.87751.87461.9774
35792006.08.02 14:29s/l11370.101.87461.87461.9774-29.005217.00
35802006.08.03 09:00buy stop11390.101.87721.87421.9771
35812006.08.03 09:00sell stop11400.101.87421.87721.7743
35822006.08.03 09:51sell11400.101.87421.87721.7743
35832006.08.03 11:00modify11400.101.87421.87371.7743
35842006.08.03 13:00s/l11400.101.87371.87371.77435.005222.00
35852006.08.03 13:00buy11390.101.87721.87421.9771
35862006.08.03 13:30modify11390.101.87721.87771.9771
35872006.08.03 17:00close11390.101.88881.87771.9771116.005338.00
35882006.08.04 09:00sell stop11410.101.88551.88811.7856
35892006.08.04 09:00buy stop11420.101.88811.88551.9880
35902006.08.04 09:23buy11420.101.88811.88551.9880
35912006.08.04 10:30modify11420.101.88811.88861.9880
35922006.08.04 17:00delete11410.101.88551.88811.7856
35932006.08.04 17:00close11420.101.91031.88861.9880222.005560.00
35942006.08.07 09:00buy stop11430.101.90801.90512.0079
35952006.08.07 09:24sell stop11440.101.90511.90801.8052
35962006.08.07 09:41buy11430.101.90801.90512.0079
35972006.08.07 15:00modify11430.101.90801.90852.0079
35982006.08.07 17:00close11430.101.90971.90852.007917.005577.00
35992006.08.07 17:00delete11440.101.90511.90801.8052
36002006.08.08 09:00buy stop11450.101.90641.90442.0063
36012006.08.08 09:00sell stop11460.101.90441.90641.8045
36022006.08.08 09:02buy11450.101.90641.90442.0063
36032006.08.08 16:30modify11450.101.90641.90692.0063
36042006.08.08 16:53s/l11450.101.90691.90692.00635.005582.00
36052006.08.08 17:00delete11460.101.90441.90641.8045
36062006.08.09 09:00sell stop11470.101.89981.90481.7999
36072006.08.09 09:03buy stop11480.101.90741.90242.0073
36082006.08.09 09:11buy11480.101.90741.90242.0073
36092006.08.09 10:30modify11480.101.90741.90792.0073
36102006.08.09 10:30s/l11480.101.90791.90792.00735.005587.00
36112006.08.09 17:00delete11470.101.89981.90481.7999
36122006.08.10 09:00buy stop11490.101.90901.90402.0089
36132006.08.10 09:00sell stop11500.101.90251.90751.8026
36142006.08.10 09:03buy11490.101.90901.90402.0089
36152006.08.10 09:25s/l11490.101.90401.90402.0089-50.005537.00
36162006.08.10 09:25buy stop11510.101.90901.90402.0089
36172006.08.10 09:41sell11500.101.90251.90751.8026
36182006.08.10 10:00modify11500.101.90251.90201.8026
36192006.08.10 10:01s/l11500.101.90201.90201.80265.005542.00
36202006.08.10 17:00delete11510.101.90901.90402.0089
36212006.08.11 09:00buy stop11520.101.89551.89051.9954
36222006.08.11 09:00sell stop11530.101.88951.89451.7896
36232006.08.11 10:11buy11520.101.89551.89051.9954
36242006.08.11 10:30modify11520.101.89551.89601.9954
36252006.08.11 11:22s/l11520.101.89601.89601.99545.005547.00
36262006.08.11 14:33sell11530.101.88951.89451.7896
36272006.08.11 15:46s/l11530.101.89451.89451.7896-50.005497.00
36282006.08.14 09:00buy stop11540.101.89461.89181.9945
36292006.08.14 09:00sell stop11550.101.89181.89461.7919
36302006.08.14 09:25sell11550.101.89181.89461.7919
36312006.08.14 09:30modify11550.101.89181.89131.7919
36322006.08.14 09:55s/l11550.101.89131.89131.79195.005502.00
36332006.08.14 09:55sell stop11560.101.88921.89421.7893
36342006.08.14 10:27sell11560.101.88921.89421.7893
36352006.08.14 11:00modify11560.101.88921.88871.7893
36362006.08.14 11:10s/l11560.101.88871.88871.78935.005507.00
36372006.08.14 17:00delete11540.101.89461.89181.9945
36382006.08.15 09:00buy stop11570.101.89341.88841.9933
36392006.08.15 09:00sell stop11580.101.88751.89251.7876
36402006.08.15 10:30sell11580.101.88751.89251.7876
36412006.08.15 14:30s/l11580.101.89251.89251.7876-50.005457.00
36422006.08.15 14:30buy11570.101.89341.88841.9933
36432006.08.15 15:00modify11570.101.89341.89391.9933
36442006.08.15 15:00s/l11570.101.89391.89391.99335.005462.00
36452006.08.16 09:00buy stop11590.101.89481.89181.9947
36462006.08.16 09:00sell stop11600.101.89181.89481.7919
36472006.08.16 10:16sell11600.101.89181.89481.7919
36482006.08.16 11:00modify11600.101.89181.89131.7919
36492006.08.16 11:10s/l11600.101.89131.89131.79195.005467.00
36502006.08.16 14:30buy11590.101.89481.89181.9947
36512006.08.16 15:00modify11590.101.89481.89531.9947
36522006.08.16 17:00close11590.101.90001.89531.994752.005519.00
36532006.08.17 09:00buy stop11610.101.89891.89541.9988
36542006.08.17 09:00sell stop11620.101.89541.89891.7955
36552006.08.17 09:03sell11620.101.89541.89891.7955
36562006.08.17 09:58s/l11620.101.89891.89891.7955-35.005484.00
36572006.08.17 09:58buy11610.101.89891.89541.9988
36582006.08.17 09:58sell stop11630.101.89531.89891.7954
36592006.08.17 14:36s/l11610.101.89541.89541.9988-35.005449.00
36602006.08.17 14:36sell11630.101.89531.89891.7954
36612006.08.17 16:30modify11630.101.89531.89481.7954
36622006.08.17 17:00close11630.101.89321.89481.795421.005470.00
36632006.08.18 09:00buy stop11640.101.88711.88421.9870
36642006.08.18 09:00sell stop11650.101.88421.88711.7843
36652006.08.18 09:11sell11650.101.88421.88711.7843
36662006.08.18 13:30modify11650.101.88421.88371.7843
36672006.08.18 15:48s/l11650.101.88371.88371.78435.005475.00
36682006.08.18 17:00delete11640.101.88711.88421.9870
36692006.08.21 09:00buy stop11660.101.88841.88491.9883
36702006.08.21 09:00sell stop11670.101.88491.88841.7850
36712006.08.21 09:06buy11660.101.88841.88491.9883
36722006.08.21 09:30modify11660.101.88841.88891.9883
36732006.08.21 17:00close11660.101.89691.88891.988385.005560.00
36742006.08.21 17:00delete11670.101.88491.88841.7850
36752006.08.22 09:00buy stop11680.101.89511.89181.9950
36762006.08.22 09:00sell stop11690.101.89181.89511.7919
36772006.08.22 09:00buy11680.101.89511.89181.9950
36782006.08.22 09:40s/l11680.101.89181.89181.9950-33.005527.00
36792006.08.22 09:40sell11690.101.89181.89511.7919
36802006.08.22 09:40buy stop11700.101.89511.89181.9950
36812006.08.22 14:00modify11690.101.89181.89131.7919
36822006.08.22 17:00close11690.101.88891.89131.791929.005556.00
36832006.08.22 17:00delete11700.101.89511.89181.9950
36842006.08.23 09:00sell stop11710.101.88671.88991.7868
36852006.08.23 09:00buy stop11720.101.88991.88671.9898
36862006.08.23 09:02buy11720.101.88991.88671.9898
36872006.08.23 10:00modify11720.101.88991.89041.9898
36882006.08.23 17:00delete11710.101.88671.88991.7868
36892006.08.23 17:00close11720.101.89361.89041.989837.005593.00
36902006.08.24 09:00buy stop11730.101.89281.88941.9927
36912006.08.24 09:00sell stop11740.101.88941.89281.7895
36922006.08.24 09:47sell11740.101.88941.89281.7895
36932006.08.24 10:01s/l11740.101.89281.89281.7895-34.005559.00
36942006.08.24 10:01buy11730.101.89281.88941.9927
36952006.08.24 14:30modify11730.101.89281.89331.9927
36962006.08.24 14:30s/l11730.101.89331.89331.99275.005564.00
36972006.08.25 09:00buy stop11750.101.88881.88381.9887
36982006.08.25 09:00sell stop11760.101.88301.88801.7831
36992006.08.25 11:15buy11750.101.88881.88381.9887
37002006.08.25 12:30modify11750.101.88881.88931.9887
37012006.08.25 12:32s/l11750.101.88931.88931.98875.005569.00
37022006.08.25 17:00delete11760.101.88301.88801.7831
37032006.08.28 09:00sell stop11770.101.89041.89211.7905
37042006.08.28 09:32buy stop11780.101.89621.89121.9961
37052006.08.28 14:09buy11780.101.89621.89121.9961
37062006.08.28 16:00modify11780.101.89621.89671.9961
37072006.08.28 17:00delete11770.101.89041.89211.7905
37082006.08.28 17:00close11780.101.89691.89671.99617.005576.00
37092006.08.29 09:00buy stop11790.101.89961.89691.9995
37102006.08.29 09:00sell stop11800.101.89691.89961.7970
37112006.08.29 09:14buy11790.101.89961.89691.9995
37122006.08.29 10:30modify11790.101.89961.90011.9995
37132006.08.29 10:57s/l11790.101.90011.90011.99955.005581.00
37142006.08.29 16:07sell11800.101.89691.89961.7970
37152006.08.29 16:30modify11800.101.89691.89641.7970
37162006.08.29 17:00close11800.101.89291.89641.797040.005621.00
37172006.08.30 09:00buy stop11810.101.90251.89802.0024
37182006.08.30 09:00sell stop11820.101.89801.90251.7981
37192006.08.30 09:01buy11810.101.90251.89802.0024
37202006.08.30 15:30modify11810.101.90251.90302.0024
37212006.08.30 17:00close11810.101.90561.90302.002431.005652.00
37222006.08.30 17:00delete11820.101.89801.90251.7981
37232006.08.31 09:00buy stop11830.101.90801.90342.0079
37242006.08.31 09:00sell stop11840.101.90341.90801.8035
37252006.08.31 09:24buy11830.101.90801.90342.0079
37262006.08.31 15:44s/l11830.101.90341.90342.0079-46.005606.00
37272006.08.31 15:44sell11840.101.90341.90801.8035
37282006.08.31 16:30modify11840.101.90341.90291.8035
37292006.08.31 16:51s/l11840.101.90291.90291.80355.005611.00
37302006.09.01 09:00buy stop11850.101.90491.90322.0048
37312006.09.01 09:00sell stop11860.101.90321.90491.8033
37322006.09.01 09:17sell11860.101.90321.90491.8033
37332006.09.01 10:38s/l11860.101.90491.90491.8033-17.005594.00
37342006.09.01 10:38buy11850.101.90491.90322.0048
37352006.09.01 11:54s/l11850.101.90321.90322.0048-17.005577.00
37362006.09.04 09:00buy stop11870.101.90831.90542.0082
37372006.09.04 09:01sell stop11880.101.90541.90831.8055
37382006.09.04 09:31sell11880.101.90541.90831.8055
37392006.09.04 17:00delete11870.101.90831.90542.0082
37402006.09.04 17:00close11880.101.90471.90831.80557.005584.00
37412006.09.05 09:00buy stop11890.101.90461.90062.0045
37422006.09.05 09:00sell stop11900.101.90061.90461.8007
37432006.09.05 09:26sell11900.101.90061.90461.8007
37442006.09.05 10:00modify11900.101.90061.90011.8007
37452006.09.05 11:38s/l11900.101.90011.90011.80075.005589.00
37462006.09.05 17:00delete11890.101.90461.90062.0045
37472006.09.06 09:00buy stop11910.101.89591.89341.9958
37482006.09.06 09:00sell stop11920.101.89341.89591.7935
37492006.09.06 09:25sell11920.101.89341.89591.7935
37502006.09.06 11:00modify11920.101.89341.89291.7935
37512006.09.06 17:00delete11910.101.89591.89341.9958
37522006.09.06 17:00close11920.101.88061.89291.7935128.005717.00
37532006.09.07 09:00buy stop11930.101.88631.88231.9862
37542006.09.07 09:00sell stop11940.101.88231.88631.7824
37552006.09.07 09:23buy11930.101.88631.88231.9862
37562006.09.07 09:46s/l11930.101.88231.88231.9862-40.005677.00
37572006.09.07 09:46sell11940.101.88231.88631.7824
37582006.09.07 09:46buy stop11950.101.88661.88231.9865
37592006.09.07 13:00modify11940.101.88231.88181.7824
37602006.09.07 17:00close11940.101.87431.88181.782480.005757.00
37612006.09.07 17:00delete11950.101.88661.88231.9865
37622006.09.08 09:00buy stop11960.101.87551.87251.9754
37632006.09.08 09:00sell stop11970.101.87251.87551.7726
37642006.09.08 09:16sell11970.101.87251.87551.7726
37652006.09.08 12:00modify11970.101.87251.87201.7726
37662006.09.08 14:08s/l11970.101.87201.87201.77265.005762.00
37672006.09.08 17:00delete11960.101.87551.87251.9754
37682006.09.11 09:00buy stop11980.101.86791.86431.9678
37692006.09.11 09:00sell stop11990.101.86431.86791.7644
37702006.09.11 10:03buy11980.101.86791.86431.9678
37712006.09.11 10:30modify11980.101.86791.86841.9678
37722006.09.11 10:30s/l11980.101.86841.86841.96785.005767.00
37732006.09.11 11:20sell11990.101.86431.86791.7644
37742006.09.11 11:51s/l11990.101.86791.86791.7644-36.005731.00
37752006.09.12 09:00buy stop12000.101.86981.86691.9697
37762006.09.12 09:00sell stop12010.101.86691.86981.7670
37772006.09.12 09:16sell12010.101.86691.86981.7670
37782006.09.12 10:30s/l12010.101.86981.86981.7670-29.005702.00
37792006.09.12 10:30buy12000.101.86981.86691.9697
37802006.09.12 11:00modify12000.101.86981.87031.9697
37812006.09.12 17:00close12000.101.87551.87031.969757.005759.00
37822006.09.13 09:00sell stop12020.101.87221.87571.7723
37832006.09.13 09:01buy stop12030.101.87571.87221.9756
37842006.09.13 09:02buy12030.101.87571.87221.9756
37852006.09.13 11:15s/l12030.101.87221.87221.9756-35.005724.00
37862006.09.13 11:15sell12020.101.87221.87571.7723
37872006.09.13 15:25s/l12020.101.87571.87571.7723-35.005689.00
37882006.09.14 09:00buy stop12040.101.87811.87561.9780
37892006.09.14 09:00sell stop12050.101.87561.87811.7757
37902006.09.14 09:21buy12040.101.87811.87561.9780
37912006.09.14 11:00modify12040.101.87811.87861.9780
37922006.09.14 17:00close12040.101.89091.87861.9780128.005817.00
37932006.09.14 17:00delete12050.101.87561.87811.7757
37942006.09.15 09:00buy stop12060.101.88841.88651.9883
37952006.09.15 09:00sell stop12070.101.88651.88841.7866
37962006.09.15 09:03sell12070.101.88651.88841.7866
37972006.09.15 10:30modify12070.101.88651.88601.7866
37982006.09.15 17:00delete12060.101.88841.88651.9883
37992006.09.15 17:00close12070.101.87881.88601.786677.005894.00
38002006.09.18 09:00buy stop12080.101.88411.87961.9840
38012006.09.18 09:00sell stop12090.101.87961.88411.7797
38022006.09.18 09:02buy12080.101.88411.87961.9840
38032006.09.18 11:02s/l12080.101.87961.87961.9840-45.005849.00
38042006.09.18 11:02sell12090.101.87961.88411.7797
38052006.09.18 11:30modify12090.101.87961.87911.7797
38062006.09.18 15:00s/l12090.101.87911.87911.77975.005854.00
38072006.09.19 09:00sell stop12100.101.88031.88311.7804
38082006.09.19 09:12buy stop12110.101.88311.88031.9830
38092006.09.19 09:25sell12100.101.88031.88311.7804
38102006.09.19 10:32modify12100.101.88031.87981.7804
38112006.09.19 11:03s/l12100.101.87981.87981.78045.005859.00
38122006.09.19 14:30buy12110.101.88311.88031.9830
38132006.09.19 15:00modify12110.101.88311.88361.9830
38142006.09.19 17:00close12110.101.88651.88361.983034.005893.00
38152006.09.20 09:00buy stop12120.101.88471.88211.9846
38162006.09.20 09:00sell stop12130.101.88211.88471.7822
38172006.09.20 09:40sell12130.101.88211.88471.7822
38182006.09.20 15:01s/l12130.101.88471.88471.7822-26.005867.00
38192006.09.20 15:01buy12120.101.88471.88211.9846
38202006.09.20 15:30modify12120.101.88471.88521.9846
38212006.09.20 17:00close12120.101.88891.88521.984642.005909.00
38222006.09.21 09:00buy stop12140.101.89381.89021.9937
38232006.09.21 09:00sell stop12150.101.89021.89381.7903
38242006.09.21 09:02buy12140.101.89381.89021.9937
38252006.09.21 12:00modify12140.101.89381.89431.9937
38262006.09.21 17:00close12140.101.89671.89431.993729.005938.00
38272006.09.21 17:00delete12150.101.89021.89381.7903
38282006.09.22 09:00sell stop12160.101.90131.90361.8014
38292006.09.22 09:01buy stop12170.101.90361.90132.0035
38302006.09.22 09:02buy12170.101.90361.90132.0035
38312006.09.22 09:30modify12170.101.90361.90412.0035
38322006.09.22 11:21s/l12170.101.90411.90412.00355.005943.00
38332006.09.22 13:46sell12160.101.90131.90361.8014
38342006.09.22 14:20s/l12160.101.90361.90361.8014-23.005920.00
38352006.09.25 09:00buy stop12180.101.90761.90352.0075
38362006.09.25 09:00sell stop12190.101.90351.90761.8036
38372006.09.25 09:46sell12190.101.90351.90761.8036
38382006.09.25 11:30modify12190.101.90351.90301.8036
38392006.09.25 11:41s/l12190.101.90301.90301.80365.005925.00
38402006.09.25 17:00delete12180.101.90761.90352.0075
38412006.09.26 09:00buy stop12200.101.90201.89882.0019
38422006.09.26 09:02sell stop12210.101.89881.90201.7989
38432006.09.26 09:04sell12210.101.89881.90201.7989
38442006.09.26 10:30modify12210.101.89881.89831.7989
38452006.09.26 17:00delete12200.101.90201.89882.0019
38462006.09.26 17:00close12210.101.89521.89831.798936.005961.00
38472006.09.27 09:00buy stop12220.101.89581.89211.9957
38482006.09.27 09:00sell stop12230.101.89211.89581.7922
38492006.09.27 09:45sell12230.101.89211.89581.7922
38502006.09.27 10:30modify12230.101.89211.89161.7922
38512006.09.27 13:00s/l12230.101.89161.89161.79225.005966.00
38522006.09.27 17:00delete12220.101.89581.89211.9957
38532006.09.28 09:00buy stop12240.101.88881.88381.9887
38542006.09.28 09:00sell stop12250.101.88221.88721.7823
38552006.09.28 09:12sell12250.101.88221.88721.7823
38562006.09.28 10:30modify12250.101.88221.88171.7823
38572006.09.28 17:00delete12240.101.88881.88381.9887
38582006.09.28 17:00close12250.101.87371.88171.782385.006051.00
38592006.09.29 09:00buy stop12260.101.87771.87271.9776
38602006.09.29 09:05sell stop12270.101.87051.87551.7706
38612006.09.29 09:06sell12270.101.87051.87551.7706
38622006.09.29 10:00modify12270.101.87051.87001.7706
38632006.09.29 10:37s/l12270.101.87001.87001.77065.006056.00
38642006.09.29 17:00delete12260.101.87771.87271.9776
38652006.10.02 09:00buy stop12280.101.87361.86991.9735
38662006.10.02 09:00sell stop12290.101.86991.87361.7700
38672006.10.02 09:09sell12290.101.86991.87361.7700
38682006.10.02 10:33s/l12290.101.87361.87361.7700-37.006019.00
38692006.10.02 10:33buy12280.101.87361.86991.9735
38702006.10.02 15:30modify12280.101.87361.87411.9735
38712006.10.02 17:00close12280.101.88451.87411.9735109.006128.00
38722006.10.03 09:00buy stop12300.101.88891.88641.9888
38732006.10.03 09:00sell stop12310.101.88641.88891.7865
38742006.10.03 09:36buy12300.101.88891.88641.9888
38752006.10.03 10:38s/l12300.101.88641.88641.9888-25.006103.00
38762006.10.03 10:38sell12310.101.88641.88891.7865
38772006.10.03 11:34s/l12310.101.88891.88891.7865-25.006078.00
38782006.10.04 09:00sell stop12320.101.88331.88711.7834
38792006.10.04 09:30buy stop12330.101.88861.88361.9885
38802006.10.04 10:46sell12320.101.88331.88711.7834
38812006.10.04 12:30modify12320.101.88331.88281.7834
38822006.10.04 16:00s/l12320.101.88281.88281.78345.006083.00
38832006.10.04 17:00delete12330.101.88861.88361.9885
38842006.10.05 09:00buy stop12340.101.88701.88421.9869
38852006.10.05 09:00sell stop12350.101.88421.88701.7843
38862006.10.05 11:03sell12350.101.88421.88701.7843
38872006.10.05 12:54s/l12350.101.88701.88701.7843-28.006055.00
38882006.10.05 12:54buy12340.101.88701.88421.9869
38892006.10.05 13:00s/l12340.101.88421.88421.9869-28.006027.00
38902006.10.06 09:00buy stop12360.101.87871.87401.9786
38912006.10.06 09:30sell stop12370.101.87301.87801.7731
38922006.10.06 13:53buy12360.101.87871.87401.9786
38932006.10.06 14:30modify12360.101.87871.87921.9786
38942006.10.06 14:35s/l12360.101.87921.87921.97865.006032.00
38952006.10.06 15:11sell12370.101.87301.87801.7731
38962006.10.06 16:30modify12370.101.87301.87251.7731
38972006.10.06 17:00close12370.101.87011.87251.773129.006061.00
38982006.10.09 09:00buy stop12380.101.87151.86781.9714
38992006.10.09 09:00sell stop12390.101.86781.87151.7679
39002006.10.09 09:09sell12390.101.86781.87151.7679
39012006.10.09 14:30modify12390.101.86781.86731.7679
39022006.10.09 17:00delete12380.101.87151.86781.9714
39032006.10.09 17:00close12390.101.86551.86731.767923.006084.00
39042006.10.10 09:00buy stop12400.101.87061.86571.9705
39052006.10.10 09:00sell stop12410.101.86571.87061.7658
39062006.10.10 10:08sell12410.101.86571.87061.7658
39072006.10.10 10:30modify12410.101.86571.86521.7658
39082006.10.10 17:00delete12400.101.87061.86571.9705
39092006.10.10 17:00close12410.101.85551.86521.7658102.006186.00
39102006.10.11 09:00buy stop12420.101.85601.85171.9559
39112006.10.11 09:00sell stop12430.101.85171.85601.7518
39122006.10.11 09:28buy12420.101.85601.85171.9559
39132006.10.11 13:00modify12420.101.85601.85651.9559
39142006.10.11 14:07s/l12420.101.85651.85651.95595.006191.00
39152006.10.11 17:00delete12430.101.85171.85601.7518
39162006.10.12 09:00buy stop12440.101.85891.85631.9588
39172006.10.12 09:00sell stop12450.101.85631.85891.7564
39182006.10.12 09:05buy12440.101.85891.85631.9588
39192006.10.12 09:33modify12440.101.85891.85941.9588
39202006.10.12 10:21s/l12440.101.85941.85941.95885.006196.00
39212006.10.12 11:16sell12450.101.85631.85891.7564
39222006.10.12 14:00modify12450.101.85631.85581.7564
39232006.10.12 14:14s/l12450.101.85581.85581.75645.006201.00
39242006.10.13 09:00buy stop12460.101.86361.85991.9635
39252006.10.13 09:00sell stop12470.101.85991.86361.7600
39262006.10.13 13:03sell12470.101.85991.86361.7600
39272006.10.13 14:30s/l12470.101.86361.86361.7600-37.006164.00
39282006.10.13 14:30buy12460.101.86361.85991.9635
39292006.10.13 14:33s/l12460.101.85991.85991.9635-37.006127.00
39302006.10.16 09:00buy stop12480.101.85751.85431.9574
39312006.10.16 09:00sell stop12490.101.85431.85751.7544
39322006.10.16 09:01buy12480.101.85751.85431.9574
39332006.10.16 10:00modify12480.101.85751.85801.9574
39342006.10.16 17:00close12480.101.86081.85801.957433.006160.00
39352006.10.16 17:00delete12490.101.85431.85751.7544
39362006.10.17 09:00buy stop12500.101.86371.86081.9636
39372006.10.17 09:00sell stop12510.101.86081.86371.7609
39382006.10.17 09:57buy12500.101.86371.86081.9636
39392006.10.17 11:30modify12500.101.86371.86421.9636
39402006.10.17 17:00close12500.101.86961.86421.963659.006219.00
39412006.10.17 17:00delete12510.101.86081.86371.7609
39422006.10.18 09:00buy stop12520.101.87421.87101.9741
39432006.10.18 09:00sell stop12530.101.87101.87421.7711
39442006.10.18 10:36sell12530.101.87101.87421.7711
39452006.10.18 15:00modify12530.101.87101.87051.7711
39462006.10.18 17:00delete12520.101.87421.87101.9741
39472006.10.18 17:00close12530.101.86721.87051.771138.006257.00
39482006.10.19 09:00sell stop12540.101.86771.86981.7678
39492006.10.19 09:30buy stop12550.101.87101.86771.9709
39502006.10.19 09:32buy12550.101.87101.86771.9709
39512006.10.19 10:40s/l12550.101.86771.86771.9709-33.006224.00
39522006.10.19 10:40sell12540.101.86771.86981.7678
39532006.10.19 11:30s/l12540.101.86981.86981.7678-21.006203.00
39542006.10.20 09:00buy stop12560.101.87831.87581.9782
39552006.10.20 09:00sell stop12570.101.87581.87831.7759
39562006.10.20 09:29sell12570.101.87581.87831.7759
39572006.10.20 10:22s/l12570.101.87831.87831.7759-25.006178.00
39582006.10.20 10:22buy12560.101.87831.87581.9782
39592006.10.20 11:00modify12560.101.87831.87881.9782
39602006.10.20 17:00close12560.101.88001.87881.978217.006195.00
39612006.10.23 09:00buy stop12580.101.88261.87911.9825
39622006.10.23 09:00sell stop12590.101.87911.88261.7792
39632006.10.23 09:07sell12590.101.87911.88261.7792
39642006.10.23 10:30modify12590.101.87911.87861.7792
39652006.10.23 17:00delete12580.101.88261.87911.9825
39662006.10.23 17:00close12590.101.87181.87861.779273.006268.00
39672006.10.24 09:00buy stop12600.101.87261.86891.9725
39682006.10.24 09:00sell stop12610.101.86891.87261.7690
39692006.10.24 09:28sell12610.101.86891.87261.7690
39702006.10.24 17:00delete12600.101.87261.86891.9725
39712006.10.24 17:00close12610.101.87231.87261.7690-34.006234.00
39722006.10.25 09:00buy stop12620.101.87531.87331.9752
39732006.10.25 09:00sell stop12630.101.87331.87531.7734
39742006.10.25 09:23buy12620.101.87531.87331.9752
39752006.10.25 10:00modify12620.101.87531.87581.9752
39762006.10.25 10:08s/l12620.101.87581.87581.97525.006239.00
39772006.10.25 17:00delete12630.101.87331.87531.7734
39782006.10.26 09:00sell stop12640.101.87991.88211.7800
39792006.10.26 09:30buy stop12650.101.88431.87991.9842
39802006.10.26 09:39buy12650.101.88431.87991.9842
39812006.10.26 15:00modify12650.101.88431.88481.9842
39822006.10.26 17:00delete12640.101.87991.88211.7800
39832006.10.26 17:00close12650.101.88731.88481.984230.006269.00
39842006.10.27 09:00buy stop12660.101.89191.88821.9918
39852006.10.27 09:33sell stop12670.101.88701.89191.7871
39862006.10.27 11:23sell12670.101.88701.89191.7871
39872006.10.27 13:07s/l12670.101.89191.89191.7871-49.006220.00
39882006.10.27 13:07buy12660.101.89191.88821.9918
39892006.10.27 15:00modify12660.101.89191.89241.9918
39902006.10.27 17:00close12660.101.89721.89241.991853.006273.00
39912006.10.30 09:00sell stop12680.101.89631.89911.7964
39922006.10.30 09:03buy stop12690.101.89911.89631.9990
39932006.10.30 09:28sell12680.101.89631.89911.7964
39942006.10.30 10:56s/l12680.101.89911.89911.7964-28.006245.00
39952006.10.30 10:56buy12690.101.89911.89631.9990
39962006.10.30 14:00modify12690.101.89911.89961.9990
39972006.10.30 17:00close12690.101.90221.89961.999031.006276.00
39982006.10.31 09:00buy stop12700.101.90121.89882.0011
39992006.10.31 09:00sell stop12710.101.89881.90121.7989
40002006.10.31 09:24sell12710.101.89881.90121.7989
40012006.10.31 10:00modify12710.101.89881.89831.7989
40022006.10.31 10:11s/l12710.101.89831.89831.79895.006281.00
40032006.10.31 10:40buy12700.101.90121.89882.0011
40042006.10.31 12:35s/l12700.101.89881.89882.0011-24.006257.00
40052006.11.01 09:00buy stop12720.101.90761.90622.0075
40062006.11.01 09:18sell stop12730.101.90621.90761.8063
40072006.11.01 09:25buy12720.101.90761.90622.0075
40082006.11.01 09:54s/l12720.101.90621.90622.0075-14.006243.00
40092006.11.01 09:54sell12730.101.90621.90761.8063
40102006.11.01 09:54buy stop12740.101.90771.90592.0076
40112006.11.01 10:32s/l12730.101.90761.90761.8063-14.006229.00
40122006.11.01 10:47buy12740.101.90771.90592.0076
40132006.11.01 12:30modify12740.101.90771.90822.0076
40142006.11.01 14:27s/l12740.101.90821.90822.00765.006234.00
40152006.11.02 09:00buy stop12750.101.90831.90442.0082
40162006.11.02 09:00sell stop12760.101.90441.90831.8045
40172006.11.02 09:06sell12760.101.90441.90831.8045
40182006.11.02 11:35s/l12760.101.90831.90831.8045-39.006195.00
40192006.11.02 11:35buy12750.101.90831.90442.0082
40202006.11.02 17:00close12750.101.90941.90442.008211.006206.00
40212006.11.03 09:00buy stop12770.101.90881.90492.0087
40222006.11.03 09:00sell stop12780.101.90491.90881.8050
40232006.11.03 09:48buy12770.101.90881.90492.0087
40242006.11.03 11:01modify12770.101.90881.90932.0087
40252006.11.03 11:07s/l12770.101.90931.90932.00875.006211.00
40262006.11.03 14:31sell12780.101.90491.90881.8050
40272006.11.03 15:00modify12780.101.90491.90441.8050
40282006.11.03 17:00close12780.101.90061.90441.805043.006254.00
40292006.11.06 09:00buy stop12790.101.90161.89932.0015
40302006.11.06 09:30sell stop12800.101.89751.90161.7976
40312006.11.06 09:57sell12800.101.89751.90161.7976
40322006.11.06 17:00delete12790.101.90161.89932.0015
40332006.11.06 17:00close12800.101.89631.90161.797612.006266.00
40342006.11.07 09:00buy stop12810.101.90551.90302.0054
40352006.11.07 09:00sell stop12820.101.90301.90551.8031
40362006.11.07 10:07sell12820.101.90301.90551.8031
40372006.11.07 10:31s/l12820.101.90551.90551.8031-25.006241.00
40382006.11.07 10:31buy12810.101.90551.90302.0054
40392006.11.07 15:30modify12810.101.90551.90602.0054
40402006.11.07 17:00close12810.101.90881.90602.005433.006274.00
40412006.11.08 09:00buy stop12830.101.90711.90342.0070
40422006.11.08 09:00sell stop12840.101.90341.90711.8035
40432006.11.08 09:45buy12830.101.90711.90342.0070
40442006.11.08 10:30modify12830.101.90711.90762.0070
40452006.11.08 10:48s/l12830.101.90761.90762.00705.006279.00
40462006.11.08 14:43sell12840.101.90341.90711.8035
40472006.11.08 16:00modify12840.101.90341.90291.8035
40482006.11.08 16:06s/l12840.101.90291.90291.80355.006284.00
40492006.11.09 09:00buy stop12850.101.90751.90392.0074
40502006.11.09 09:00sell stop12860.101.90391.90751.8040
40512006.11.09 09:01buy12850.101.90751.90392.0074
40522006.11.09 13:01s/l12850.101.90391.90392.0074-36.006248.00
40532006.11.09 13:01sell12860.101.90391.90751.8040
40542006.11.09 14:30modify12860.101.90391.90341.8040
40552006.11.09 16:08s/l12860.101.90341.90341.80405.006253.00
40562006.11.10 09:00buy stop12870.101.91111.90712.0110
40572006.11.10 09:00sell stop12880.101.90711.91111.8072
40582006.11.10 09:29buy12870.101.91111.90712.0110
40592006.11.10 10:00modify12870.101.91111.91162.0110
40602006.11.10 16:52s/l12870.101.91161.91162.01105.006258.00
40612006.11.10 17:00delete12880.101.90711.91111.8072
40622006.11.13 09:00buy stop12890.101.91421.91132.0141
40632006.11.13 09:00sell stop12900.101.91131.91421.8114
40642006.11.13 09:06sell12900.101.91131.91421.8114
40652006.11.13 11:00modify12900.101.91131.91081.8114
40662006.11.13 17:00delete12890.101.91421.91132.0141
40672006.11.13 17:00close12900.101.90301.91081.811483.006341.00
40682006.11.14 09:00buy stop12910.101.90501.90102.0049
40692006.11.14 09:00sell stop12920.101.90101.90501.8011
40702006.11.14 09:52buy12910.101.90501.90102.0049
40712006.11.14 10:31s/l12910.101.90101.90102.0049-40.006301.00
40722006.11.14 10:31sell12920.101.90101.90501.8011
40732006.11.14 11:00modify12920.101.90101.90051.8011
40742006.11.14 11:00s/l12920.101.90051.90051.80115.006306.00
40752006.11.15 09:00buy stop12930.101.89691.89191.9968
40762006.11.15 09:00sell stop12940.101.89161.89661.7917
40772006.11.15 10:36sell12940.101.89161.89661.7917
40782006.11.15 11:30modify12940.101.89161.89111.7917
40792006.11.15 17:00delete12930.101.89691.89191.9968
40802006.11.15 17:00close12940.101.88781.89111.791738.006344.00
40812006.11.16 09:00buy stop12950.101.88961.88651.9895
40822006.11.16 09:00sell stop12960.101.88651.88961.7866
40832006.11.16 09:13sell12960.101.88651.88961.7866
40842006.11.16 10:30s/l12960.101.88961.88961.7866-31.006313.00
40852006.11.16 10:30buy12950.101.88961.88651.9895
40862006.11.16 15:00modify12950.101.88961.89011.9895
40872006.11.16 15:01s/l12950.101.89011.89011.98955.006318.00
40882006.11.17 09:00buy stop12970.101.88891.88511.9888
40892006.11.17 09:00sell stop12980.101.88511.88891.7852
40902006.11.17 09:01sell12980.101.88511.88891.7852
40912006.11.17 15:39s/l12980.101.88891.88891.7852-38.006280.00
40922006.11.17 15:39buy12970.101.88891.88511.9888
40932006.11.17 16:00modify12970.101.88891.88941.9888
40942006.11.17 17:00close12970.101.89421.88941.988853.006333.00
40952006.11.20 09:00buy stop12990.101.89621.89371.9961
40962006.11.20 09:00sell stop13000.101.89371.89621.7938
40972006.11.20 09:10sell13000.101.89371.89621.7938
40982006.11.20 10:44s/l13000.101.89621.89621.7938-25.006308.00
40992006.11.20 10:44buy12990.101.89621.89371.9961
41002006.11.20 11:00modify12990.101.89621.89671.9961
41012006.11.20 11:37s/l12990.101.89671.89671.99615.006313.00
41022006.11.21 09:00buy stop13010.101.89871.89601.9986
41032006.11.21 09:00sell stop13020.101.89601.89871.7961
41042006.11.21 09:32buy13010.101.89871.89601.9986
41052006.11.21 17:00close13010.101.89921.89601.99865.006318.00
41062006.11.21 17:00delete13020.101.89601.89871.7961
41072006.11.22 09:00buy stop13030.101.90501.90172.0049
41082006.11.22 09:00sell stop13040.101.90171.90501.8018
41092006.11.22 09:31buy13030.101.90501.90172.0049
41102006.11.22 12:30modify13030.101.90501.90552.0049
41112006.11.22 17:00close13030.101.91381.90552.004988.006406.00
41122006.11.22 17:00delete13040.101.90171.90501.8018
41132006.11.23 09:00buy stop13050.101.91481.91292.0147
41142006.11.23 09:00sell stop13060.101.91291.91481.8130
41152006.11.23 09:09buy13050.101.91481.91292.0147
41162006.11.23 11:50s/l13050.101.91291.91292.0147-19.006387.00
41172006.11.23 11:50sell13060.101.91291.91481.8130
41182006.11.23 11:54s/l13060.101.91481.91481.8130-19.006368.00
41192006.11.24 09:00buy stop13070.101.91861.91532.0185
41202006.11.24 09:00sell stop13080.101.91531.91861.8154
41212006.11.24 09:02buy13070.101.91861.91532.0185
41222006.11.24 09:30modify13070.101.91861.91912.0185
41232006.11.24 17:00close13070.101.93151.91912.0185129.006497.00
41242006.11.24 17:00delete13080.101.91531.91861.8154
41252006.11.27 09:00buy stop13090.101.93921.93442.0391
41262006.11.27 09:00sell stop13100.101.93441.93921.8345
41272006.11.27 09:13buy13090.101.93921.93442.0391
41282006.11.27 09:31s/l13090.101.93441.93442.0391-48.006449.00
41292006.11.27 09:31sell13100.101.93441.93921.8345
41302006.11.27 09:31buy stop13110.101.93981.93482.0397
41312006.11.27 10:00modify13100.101.93441.93391.8345
41322006.11.27 10:02s/l13100.101.93391.93391.83455.006454.00
41332006.11.27 17:00delete13110.101.93981.93482.0397
41342006.11.28 09:00sell stop13120.101.93671.94171.8368
41352006.11.28 09:00buy stop13130.101.94311.93812.0430
41362006.11.28 09:01buy13130.101.94311.93812.0430
41372006.11.28 09:30modify13130.101.94311.94362.0430
41382006.11.28 09:48s/l13130.101.94361.94362.04305.006459.00
41392006.11.28 09:48buy stop13140.101.94581.94082.0457
41402006.11.28 11:02buy13140.101.94581.94082.0457
41412006.11.28 15:00modify13140.101.94581.94632.0457
41422006.11.28 16:05s/l13140.101.94631.94632.04575.006464.00
41432006.11.28 17:00delete13120.101.93671.94171.8368
41442006.11.29 09:00buy stop13150.101.95481.94982.0547
41452006.11.29 09:00sell stop13160.101.94941.95441.8495
41462006.11.29 09:04sell13160.101.94941.95441.8495
41472006.11.29 11:00modify13160.101.94941.94891.8495
41482006.11.29 11:29s/l13160.101.94891.94891.84955.006469.00
41492006.11.29 17:00delete13150.101.95481.94982.0547
41502006.11.30 09:00buy stop13170.101.95661.95162.0565
41512006.11.30 09:00sell stop13180.101.94811.95311.8482
41522006.11.30 10:25buy13170.101.95661.95162.0565
41532006.11.30 15:14modify13170.101.95661.95712.0565
41542006.11.30 15:22s/l13170.101.95711.95712.05655.006474.00
41552006.11.30 17:00delete13180.101.94811.95311.8482
41562006.12.01 09:00buy stop13190.101.97511.97012.0750
41572006.12.01 09:00sell stop13200.101.96691.97191.8670
41582006.12.01 10:35sell13200.101.96691.97191.8670
41592006.12.01 15:20s/l13200.101.97191.97191.8670-50.006424.00
41602006.12.01 16:01buy13190.101.97511.97012.0750
41612006.12.01 16:30modify13190.101.97511.97562.0750
41622006.12.01 17:00close13190.101.98041.97562.075053.006477.00
41632006.12.04 09:00buy stop13210.101.98111.97612.0810
41642006.12.04 09:00sell stop13220.101.97601.98101.8761
41652006.12.04 09:07sell13220.101.97601.98101.8761
41662006.12.04 09:30modify13220.101.97601.97551.8761
41672006.12.04 09:40s/l13220.101.97551.97551.87615.006482.00
41682006.12.04 09:40sell stop13230.101.97221.97721.8723
41692006.12.04 17:00delete13210.101.98111.97612.0810
41702006.12.04 17:00delete13230.101.97221.97721.8723
41712006.12.05 09:00buy stop13240.101.97941.97532.0793
41722006.12.05 09:00sell stop13250.101.97531.97941.8754
41732006.12.05 09:19sell13250.101.97531.97941.8754
41742006.12.05 14:31s/l13250.101.97941.97941.8754-41.006441.00
41752006.12.05 14:31buy13240.101.97941.97532.0793
41762006.12.05 14:50s/l13240.101.97531.97532.0793-41.006400.00
41772006.12.06 09:00buy stop13260.101.97381.96902.0737
41782006.12.06 09:00sell stop13270.101.96901.97381.8691
41792006.12.06 10:18sell13270.101.96901.97381.8691
41802006.12.06 11:00modify13270.101.96901.96851.8691
41812006.12.06 16:05s/l13270.101.96851.96851.86915.006405.00
41822006.12.06 17:00delete13260.101.97381.96902.0737
41832006.12.07 09:00buy stop13280.101.97111.96792.0710
41842006.12.07 09:00sell stop13290.101.96791.97111.8680
41852006.12.07 09:02buy13280.101.97111.96792.0710
41862006.12.07 11:15s/l13280.101.96791.96792.0710-32.006373.00
41872006.12.07 11:15sell13290.101.96791.97111.8680
41882006.12.07 13:30modify13290.101.96791.96741.8680
41892006.12.07 13:32s/l13290.101.96741.96741.86805.006378.00
41902006.12.08 09:00buy stop13300.101.96311.95992.0630
41912006.12.08 09:00sell stop13310.101.95991.96311.8600
41922006.12.08 11:08sell13310.101.95991.96311.8600
41932006.12.08 14:30modify13310.101.95991.95941.8600
41942006.12.08 14:46s/l13310.101.95941.95941.86005.006383.00
41952006.12.08 14:46buy13300.101.96311.95992.0630
41962006.12.08 15:00modify13300.101.96311.96362.0630
41972006.12.08 17:00close13300.101.96651.96362.063034.006417.00
41982006.12.11 09:00buy stop13320.101.95691.95192.0568
41992006.12.11 09:00sell stop13330.101.94921.95421.8493
42002006.12.11 09:15buy13320.101.95691.95192.0568
42012006.12.11 10:37s/l13320.101.95191.95192.0568-50.006367.00
42022006.12.11 11:19sell13330.101.94921.95421.8493
42032006.12.11 16:49s/l13330.101.95421.95421.8493-50.006317.00
42042006.12.12 09:00buy stop13340.101.96291.95852.0628
42052006.12.12 09:00sell stop13350.101.95851.96291.8586
42062006.12.12 09:03sell13350.101.95851.96291.8586
42072006.12.12 10:29s/l13350.101.96291.96291.8586-44.006273.00
42082006.12.12 10:29buy13340.101.96291.95852.0628
42092006.12.12 16:00modify13340.101.96291.96342.0628
42102006.12.12 17:00close13340.101.96651.96342.062836.006309.00
42112006.12.13 09:00buy stop13360.101.97131.96822.0712
42122006.12.13 09:00sell stop13370.101.96821.97131.8683
42132006.12.13 09:32sell13370.101.96821.97131.8683
42142006.12.13 10:29s/l13370.101.97131.97131.8683-31.006278.00
42152006.12.13 10:29buy13360.101.97131.96822.0712
42162006.12.13 14:29s/l13360.101.96821.96822.0712-31.006247.00
42172006.12.14 09:00sell stop13380.101.96531.96971.8654
42182006.12.14 09:22buy stop13390.101.96971.96532.0696
42192006.12.14 12:07sell13380.101.96531.96971.8654
42202006.12.14 13:00modify13380.101.96531.96481.8654
42212006.12.14 13:10s/l13380.101.96481.96481.86545.006252.00
42222006.12.14 17:00delete13390.101.96971.96532.0696
42232006.12.15 09:00buy stop13400.101.96441.96012.0643
42242006.12.15 09:00sell stop13410.101.96011.96441.8602
42252006.12.15 10:28sell13410.101.96011.96441.8602
42262006.12.15 11:00modify13410.101.96011.95961.8602
42272006.12.15 14:29s/l13410.101.95961.95961.86025.006257.00
42282006.12.15 14:29buy13400.101.96441.96012.0643
42292006.12.15 15:00modify13400.101.96441.96492.0643
42302006.12.15 15:02s/l13400.101.96491.96492.06435.006262.00
42312006.12.18 09:00buy stop13420.101.95821.95492.0581
42322006.12.18 09:00sell stop13430.101.95491.95821.8550
42332006.12.18 10:06sell13430.101.95491.95821.8550
42342006.12.18 10:30modify13430.101.95491.95441.8550
42352006.12.18 10:54s/l13430.101.95441.95441.85505.006267.00
42362006.12.18 17:00delete13420.101.95821.95492.0581
42372006.12.19 09:00buy stop13440.101.95031.94812.0502
42382006.12.19 09:00sell stop13450.101.94811.95031.8482
42392006.12.19 09:04buy13440.101.95031.94812.0502
42402006.12.19 10:00modify13440.101.95031.95082.0502
42412006.12.19 17:00close13440.101.96181.95082.0502115.006382.00
42422006.12.19 17:00delete13450.101.94811.95031.8482
42432006.12.20 09:00sell stop13460.101.97181.97481.8719
42442006.12.20 09:07buy stop13470.101.97481.97182.0747
42452006.12.20 09:16sell13460.101.97181.97481.8719
42462006.12.20 10:00modify13460.101.97181.97131.8719
42472006.12.20 10:18s/l13460.101.97131.97131.87195.006387.00
42482006.12.20 17:00delete13470.101.97481.97182.0747
42492006.12.21 09:00buy stop13480.101.96731.96552.0672
42502006.12.21 09:00sell stop13490.101.96551.96731.8656
42512006.12.21 09:31sell13490.101.96551.96731.8656
42522006.12.21 09:44s/l13490.101.96731.96731.8656-18.006369.00
42532006.12.21 09:44buy13480.101.96731.96552.0672
42542006.12.21 09:44sell stop13500.101.96551.96731.8656
42552006.12.21 11:00modify13480.101.96731.96782.0672
42562006.12.21 11:26s/l13480.101.96781.96782.06725.006374.00
42572006.12.21 12:38sell13500.101.96551.96731.8656
42582006.12.21 13:30modify13500.101.96551.96501.8656
42592006.12.21 17:00close13500.101.95861.96501.865669.006443.00
42602006.12.22 09:00sell stop13510.101.96241.96391.8625
42612006.12.22 16:24sell13510.101.96241.96391.8625
42622006.12.22 17:00close13510.101.96221.96391.86252.006445.00
42632006.12.26 09:00buy stop13520.101.96081.95802.0607
42642006.12.26 09:00sell stop13530.101.95801.96081.8581
42652006.12.26 15:26sell13530.101.95801.96081.8581
42662006.12.26 16:00modify13530.101.95801.95751.8581
42672006.12.26 16:18s/l13530.101.95751.95751.85815.006450.00
42682006.12.26 17:00delete13520.101.96081.95802.0607
42692006.12.27 09:00buy stop13540.101.96351.95852.0634
42702006.12.27 09:00sell stop13550.101.95791.96291.8580
42712006.12.27 10:24sell13550.101.95791.96291.8580
42722006.12.27 14:54s/l13550.101.96291.96291.8580-50.006400.00
42732006.12.27 14:54buy13540.101.96351.95852.0634
42742006.12.27 16:13s/l13540.101.95851.95852.0634-50.006350.00
42752006.12.28 09:00buy stop13560.101.95891.95602.0588
42762006.12.28 09:00sell stop13570.101.95601.95891.8561
42772006.12.28 09:36sell13570.101.95601.95891.8561
42782006.12.28 11:53s/l13570.101.95891.95891.8561-29.006321.00
42792006.12.28 11:53buy13560.101.95891.95602.0588
42802006.12.28 13:30modify13560.101.95891.95942.0588
42812006.12.28 17:00close13560.101.96251.95942.058836.006357.00
42822006.12.29 09:00buy stop13580.101.96621.96342.0661
42832006.12.29 09:00sell stop13590.101.96341.96621.8635
42842006.12.29 09:01buy13580.101.96621.96342.0661
42852006.12.29 10:15s/l13580.101.96341.96342.0661-28.006329.00
42862006.12.29 10:15sell13590.101.96341.96621.8635
42872006.12.29 11:00modify13590.101.96341.96291.8635
42882006.12.29 11:20s/l13590.101.96291.96291.86355.006334.00
42892007.01.02 09:00sell stop13600.101.95741.95921.8575
42902007.01.02 09:30buy stop13610.101.96941.96442.0693
42912007.01.02 09:30buy13610.101.96941.96442.0693
42922007.01.02 10:30modify13610.101.96941.96992.0693
42932007.01.02 11:30s/l13610.101.96991.96992.06935.006339.00
42942007.01.02 17:00delete13600.101.95741.95921.8575
42952007.01.03 09:00buy stop13620.101.97461.97212.0745
42962007.01.03 09:00sell stop13630.101.97211.97461.8722
42972007.01.03 09:01sell13630.101.97211.97461.8722
42982007.01.03 12:00modify13630.101.97211.97161.8722
42992007.01.03 17:00delete13620.101.97461.97212.0745
43002007.01.03 17:00close13630.101.95721.97161.8722149.006488.00
43012007.01.04 09:00buy stop13640.101.95251.94862.0524
43022007.01.04 09:00sell stop13650.101.94861.95251.8487
43032007.01.04 09:51buy13640.101.95251.94862.0524
43042007.01.04 10:07s/l13640.101.94861.94862.0524-39.006449.00
43052007.01.04 10:07sell13650.101.94861.95251.8487
43062007.01.04 10:30modify13650.101.94861.94811.8487
43072007.01.04 17:00close13650.101.94441.94811.848742.006491.00
43082007.01.05 09:00sell stop13660.101.93611.93971.8362
43092007.01.05 09:11buy stop13670.101.93971.93612.0396
43102007.01.05 09:15buy13670.101.93971.93612.0396
43112007.01.05 10:00modify13670.101.93971.94022.0396
43122007.01.05 10:37s/l13670.101.94021.94022.03965.006496.00
43132007.01.05 15:30sell13660.101.93611.93971.8362
43142007.01.05 16:00modify13660.101.93611.93561.8362
43152007.01.05 17:00close13660.101.93191.93561.836242.006538.00
43162007.01.08 09:00sell stop13680.101.92851.93331.8286
43172007.01.08 09:00buy stop13690.101.93331.92852.0332
43182007.01.08 09:19buy13690.101.93331.92852.0332
43192007.01.08 15:59s/l13690.101.92851.92852.0332-48.006490.00
43202007.01.08 15:59sell13680.101.92851.93331.8286
43212007.01.08 16:56s/l13680.101.93331.93331.8286-48.006442.00
43222007.01.09 09:00sell stop13700.101.94161.94371.8417
43232007.01.09 09:00buy stop13710.101.94371.94162.0436
43242007.01.09 09:39buy13710.101.94371.94162.0436
43252007.01.09 10:53s/l13710.101.94161.94162.0436-21.006421.00
43262007.01.09 10:53sell13700.101.94161.94371.8417
43272007.01.09 13:00s/l13700.101.94371.94371.8417-21.006400.00
43282007.01.10 09:00sell stop13720.101.93571.93961.8358
43292007.01.10 09:01buy stop13730.101.93961.93572.0395
43302007.01.10 09:31buy13730.101.93961.93572.0395
43312007.01.10 10:30modify13730.101.93961.94012.0395
43322007.01.10 10:39s/l13730.101.94011.94012.03955.006405.00
43332007.01.10 15:35sell13720.101.93571.93961.8358
43342007.01.10 17:00close13720.101.93711.93961.8358-14.006391.00
43352007.01.11 09:00sell stop13740.101.93241.93511.8325
43362007.01.11 09:00buy stop13750.101.93511.93242.0350
43372007.01.11 09:27sell13740.101.93241.93511.8325
43382007.01.11 09:57s/l13740.101.93511.93511.8325-27.006364.00
43392007.01.11 09:57buy13750.101.93511.93242.0350
43402007.01.11 09:57sell stop13760.101.93211.93511.8322
43412007.01.11 12:00modify13750.101.93511.93562.0350
43422007.01.11 17:00close13750.101.94411.93562.035090.006454.00
43432007.01.11 17:00delete13760.101.93211.93511.8322
43442007.01.12 09:00buy stop13770.101.94881.94422.0487
43452007.01.12 09:00sell stop13780.101.94421.94881.8443
43462007.01.12 09:53buy13770.101.94881.94422.0487
43472007.01.12 16:00modify13770.101.94881.94932.0487
43482007.01.12 17:00close13770.101.95581.94932.048770.006524.00
43492007.01.12 17:00delete13780.101.94421.94881.8443
43502007.01.15 09:00buy stop13790.101.96191.95922.0618
43512007.01.15 09:00sell stop13800.101.95921.96191.8593
43522007.01.15 09:08sell13800.101.95921.96191.8593
43532007.01.15 09:38s/l13800.101.96191.96191.8593-27.006497.00
43542007.01.15 09:38buy13790.101.96191.95922.0618
43552007.01.15 09:38sell stop13810.101.95891.96191.8590
43562007.01.15 11:00modify13790.101.96191.96242.0618
43572007.01.15 16:59s/l13790.101.96241.96242.06185.006502.00
43582007.01.15 17:00delete13810.101.95891.96191.8590
43592007.01.16 09:00buy stop13820.101.96691.96422.0668
43602007.01.16 09:00sell stop13830.101.96421.96691.8643
43612007.01.16 09:06buy13820.101.96691.96422.0668
43622007.01.16 12:04s/l13820.101.96421.96422.0668-27.006475.00
43632007.01.16 12:04sell13830.101.96421.96691.8643
43642007.01.16 13:08s/l13830.101.96691.96691.8643-27.006448.00
43652007.01.17 09:00buy stop13840.101.96401.96092.0639
43662007.01.17 09:00sell stop13850.101.96091.96401.8610
43672007.01.17 09:08buy13840.101.96401.96092.0639
43682007.01.17 11:00modify13840.101.96401.96452.0639
43692007.01.17 11:34s/l13840.101.96451.96452.06395.006453.00
43702007.01.17 17:00delete13850.101.96091.96401.8610
43712007.01.18 09:00buy stop13860.101.97411.97142.0740
43722007.01.18 09:00sell stop13870.101.97141.97411.8715
43732007.01.18 09:22buy13860.101.97411.97142.0740
43742007.01.18 10:30modify13860.101.97411.97462.0740
43752007.01.18 11:06s/l13860.101.97461.97462.07405.006458.00
43762007.01.18 12:00sell13870.101.97141.97411.8715
43772007.01.18 14:30modify13870.101.97141.97091.8715
43782007.01.18 16:22s/l13870.101.97091.97091.87155.006463.00
43792007.01.19 09:00buy stop13880.101.97671.97402.0766
43802007.01.19 09:00sell stop13890.101.97401.97671.8741
43812007.01.19 09:14sell13890.101.97401.97671.8741
43822007.01.19 10:04s/l13890.101.97671.97671.8741-27.006436.00
43832007.01.19 10:04buy13880.101.97671.97402.0766
43842007.01.19 10:19s/l13880.101.97401.97402.0766-27.006409.00