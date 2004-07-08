|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2007.01.19 12:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSetting="--LEAVE IT DEFAULT OR YOU CAN ASK WSS HELPDESK--"; MagicNum=775500942; EA_PROJECT="WSS Intraday Trapper 1.0"; ExpiredDate="28 February 2007, Please extend before expired"; MoneySetting="--USE AUTO MANAGER TO GET MAXIMUM PROFIT--"; UseAutoManager=false; ManualLots=0.1; RiskProcentage=0.1; MinimumLots=0.1; MaximumLots=50; OrderTime="--ORDER TIME IS 0700 GMT UNTIL 1500 GMT--"; OpenTime=9; CloseTime=17; OrderTarget="--ORDER TARGET PROFIT/LOSS--"; StopLoss=50; TakeProfit=999; BreakEvenTarget=20; Disclaimer1="1.This EA is not QUICK SCHEME to RICH"; Disclaimer2="2.DONT dream to get 100 pips a day constantly"; Disclaimer3="3.WSS not responsible with any LOSSES"; YesIAgree=true; ContactUs="support@winning-solution.net";
|Bars in test
|32045
|Ticks modelled
|4038493
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|5409.00
|Gross profit
|18943.00
|Gross loss
|-13534.00
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|5.29
|Absolute drawdown
|81.00
|Maximal drawdown
|494.00 (9.29%)
|Relative drawdown
|17.03% (205.00)
|Total trades
|1023
|Short positions (won %)
|528 (60.42%)
|Long positions (won %)
|495 (61.01%)
|Profit trades (% of total)
|621 (60.70%)
|Loss trades (% of total)
|402 (39.30%)
|Largest
|profit trade
|222.00
|loss trade
|-50.00
|Average
|profit trade
|30.50
|loss trade
|-33.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (425.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-179.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|425.00 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-190.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.21 09:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8390
|1.8340
|1.9389
|2
|2004.06.21 09:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8339
|1.8389
|1.7340
|3
|2004.06.21 09:06
|sell
|2
|0.10
|1.8339
|1.8389
|1.7340
|4
|2004.06.21 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.8339
|1.8334
|1.7340
|5
|2004.06.21 10:41
|s/l
|2
|0.10
|1.8334
|1.8334
|1.7340
|5.00
|1005.00
|6
|2004.06.21 17:00
|delete
|1
|0.10
|1.8390
|1.8340
|1.9389
|7
|2004.06.22 09:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.8310
|1.8260
|1.9309
|8
|2004.06.22 09:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.8255
|1.8305
|1.7256
|9
|2004.06.22 09:04
|sell
|4
|0.10
|1.8255
|1.8305
|1.7256
|10
|2004.06.22 10:00
|modify
|4
|0.10
|1.8255
|1.8250
|1.7256
|11
|2004.06.22 10:03
|s/l
|4
|0.10
|1.8250
|1.8250
|1.7256
|5.00
|1010.00
|12
|2004.06.22 17:00
|delete
|3
|0.10
|1.8310
|1.8260
|1.9309
|13
|2004.06.23 09:00
|sell stop
|5
|0.10
|1.8235
|1.8284
|1.7236
|14
|2004.06.23 09:01
|buy stop
|6
|0.10
|1.8284
|1.8235
|1.9283
|15
|2004.06.23 09:13
|buy
|6
|0.10
|1.8284
|1.8235
|1.9283
|16
|2004.06.23 09:28
|s/l
|6
|0.10
|1.8235
|1.8235
|1.9283
|-49.00
|961.00
|17
|2004.06.23 09:28
|sell
|5
|0.10
|1.8235
|1.8284
|1.7236
|18
|2004.06.23 09:28
|buy stop
|7
|0.10
|1.8284
|1.8235
|1.9283
|19
|2004.06.23 10:00
|modify
|5
|0.10
|1.8235
|1.8230
|1.7236
|20
|2004.06.23 17:00
|close
|5
|0.10
|1.8196
|1.8230
|1.7236
|39.00
|1000.00
|21
|2004.06.23 17:01
|delete
|7
|0.10
|1.8284
|1.8235
|1.9283
|22
|2004.06.24 09:00
|buy stop
|8
|0.10
|1.8167
|1.8117
|1.9166
|23
|2004.06.24 09:01
|sell stop
|9
|0.10
|1.8112
|1.8162
|1.7113
|24
|2004.06.24 09:32
|buy
|8
|0.10
|1.8167
|1.8117
|1.9166
|25
|2004.06.24 10:01
|modify
|8
|0.10
|1.8167
|1.8172
|1.9166
|26
|2004.06.24 11:09
|s/l
|8
|0.10
|1.8172
|1.8172
|1.9166
|5.00
|1005.00
|27
|2004.06.24 12:28
|sell
|9
|0.10
|1.8112
|1.8162
|1.7113
|28
|2004.06.24 14:17
|s/l
|9
|0.10
|1.8162
|1.8162
|1.7113
|-50.00
|955.00
|29
|2004.06.25 09:00
|buy stop
|10
|0.10
|1.8247
|1.8206
|1.9246
|30
|2004.06.25 09:00
|sell stop
|11
|0.10
|1.8206
|1.8247
|1.7207
|31
|2004.06.25 09:03
|sell
|11
|0.10
|1.8206
|1.8247
|1.7207
|32
|2004.06.25 09:30
|modify
|11
|0.10
|1.8206
|1.8201
|1.7207
|33
|2004.06.25 10:24
|s/l
|11
|0.10
|1.8201
|1.8201
|1.7207
|5.00
|960.00
|34
|2004.06.25 13:25
|buy
|10
|0.10
|1.8247
|1.8206
|1.9246
|35
|2004.06.25 14:12
|s/l
|10
|0.10
|1.8206
|1.8206
|1.9246
|-41.00
|919.00
|36
|2004.06.28 09:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8205
|1.8232
|1.7206
|37
|2004.06.28 09:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.8232
|1.8205
|1.9231
|38
|2004.06.28 09:01
|buy
|13
|0.10
|1.8232
|1.8205
|1.9231
|39
|2004.06.28 10:00
|modify
|13
|0.10
|1.8232
|1.8237
|1.9231
|40
|2004.06.28 17:00
|delete
|12
|0.10
|1.8205
|1.8232
|1.7206
|41
|2004.06.28 17:00
|close
|13
|0.10
|1.8287
|1.8237
|1.9231
|55.00
|974.00
|42
|2004.06.29 09:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.8288
|1.8247
|1.9287
|43
|2004.06.29 09:00
|sell stop
|15
|0.10
|1.8247
|1.8288
|1.7248
|44
|2004.06.29 09:01
|sell
|15
|0.10
|1.8247
|1.8288
|1.7248
|45
|2004.06.29 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.8247
|1.8242
|1.7248
|46
|2004.06.29 17:00
|delete
|14
|0.10
|1.8288
|1.8247
|1.9287
|47
|2004.06.29 17:00
|close
|15
|0.10
|1.8078
|1.8242
|1.7248
|169.00
|1143.00
|48
|2004.06.30 09:00
|buy stop
|16
|0.10
|1.8086
|1.8036
|1.9085
|49
|2004.06.30 09:00
|sell stop
|17
|0.10
|1.8010
|1.8060
|1.7011
|50
|2004.06.30 10:30
|buy
|16
|0.10
|1.8086
|1.8036
|1.9085
|51
|2004.06.30 13:00
|modify
|16
|0.10
|1.8086
|1.8091
|1.9085
|52
|2004.06.30 17:00
|close
|16
|0.10
|1.8142
|1.8091
|1.9085
|56.00
|1199.00
|53
|2004.06.30 17:00
|delete
|17
|0.10
|1.8010
|1.8060
|1.7011
|54
|2004.07.01 09:00
|buy stop
|18
|0.10
|1.8190
|1.8156
|1.9189
|55
|2004.07.01 09:00
|sell stop
|19
|0.10
|1.8156
|1.8190
|1.7157
|56
|2004.07.01 09:07
|sell
|19
|0.10
|1.8156
|1.8190
|1.7157
|57
|2004.07.01 10:30
|modify
|19
|0.10
|1.8156
|1.8151
|1.7157
|58
|2004.07.01 11:10
|s/l
|19
|0.10
|1.8151
|1.8151
|1.7157
|5.00
|1204.00
|59
|2004.07.01 17:00
|delete
|18
|0.10
|1.8190
|1.8156
|1.9189
|60
|2004.07.02 09:00
|buy stop
|20
|0.10
|1.8207
|1.8167
|1.9206
|61
|2004.07.02 09:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.8167
|1.8207
|1.7168
|62
|2004.07.02 10:33
|buy
|20
|0.10
|1.8207
|1.8167
|1.9206
|63
|2004.07.02 14:12
|s/l
|20
|0.10
|1.8167
|1.8167
|1.9206
|-40.00
|1164.00
|64
|2004.07.02 14:12
|sell
|21
|0.10
|1.8167
|1.8207
|1.7168
|65
|2004.07.02 14:30
|s/l
|21
|0.10
|1.8207
|1.8207
|1.7168
|-40.00
|1124.00
|66
|2004.07.05 09:00
|buy stop
|22
|0.10
|1.8365
|1.8320
|1.9364
|67
|2004.07.05 09:00
|sell stop
|23
|0.10
|1.8320
|1.8365
|1.7321
|68
|2004.07.05 09:14
|sell
|23
|0.10
|1.8320
|1.8365
|1.7321
|69
|2004.07.05 16:30
|modify
|23
|0.10
|1.8320
|1.8315
|1.7321
|70
|2004.07.05 17:00
|delete
|22
|0.10
|1.8365
|1.8320
|1.9364
|71
|2004.07.05 17:00
|close
|23
|0.10
|1.8280
|1.8315
|1.7321
|40.00
|1164.00
|72
|2004.07.06 09:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.8348
|1.8312
|1.9347
|73
|2004.07.06 09:04
|sell stop
|25
|0.10
|1.8312
|1.8348
|1.7313
|74
|2004.07.06 09:04
|sell
|25
|0.10
|1.8312
|1.8348
|1.7313
|75
|2004.07.06 12:47
|s/l
|25
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.7313
|-36.00
|1128.00
|76
|2004.07.06 12:47
|buy
|24
|0.10
|1.8348
|1.8312
|1.9347
|77
|2004.07.06 13:30
|modify
|24
|0.10
|1.8348
|1.8353
|1.9347
|78
|2004.07.06 17:00
|close
|24
|0.10
|1.8397
|1.8353
|1.9347
|49.00
|1177.00
|79
|2004.07.07 09:00
|buy stop
|26
|0.10
|1.8499
|1.8449
|1.9498
|80
|2004.07.07 09:00
|sell stop
|27
|0.10
|1.8418
|1.8468
|1.7419
|81
|2004.07.07 10:39
|buy
|26
|0.10
|1.8499
|1.8449
|1.9498
|82
|2004.07.07 11:30
|modify
|26
|0.10
|1.8499
|1.8504
|1.9498
|83
|2004.07.07 12:20
|s/l
|26
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.9498
|5.00
|1182.00
|84
|2004.07.07 17:00
|delete
|27
|0.10
|1.8418
|1.8468
|1.7419
|85
|2004.07.08 09:00
|buy stop
|28
|0.10
|1.8552
|1.8520
|1.9551
|86
|2004.07.08 09:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.8520
|1.8552
|1.7521
|87
|2004.07.08 09:05
|sell
|29
|0.10
|1.8520
|1.8552
|1.7521
|88
|2004.07.08 09:30
|modify
|29
|0.10
|1.8520
|1.8515
|1.7521
|89
|2004.07.08 09:37
|s/l
|29
|0.10
|1.8515
|1.8515
|1.7521
|5.00
|1187.00
|90
|2004.07.08 09:37
|sell stop
|30
|0.10
|1.8490
|1.8540
|1.7491
|91
|2004.07.08 10:08
|sell
|30
|0.10
|1.8490
|1.8540
|1.7491
|92
|2004.07.08 14:20
|s/l
|30
|0.10
|1.8540
|1.8540
|1.7491
|-50.00
|1137.00
|93
|2004.07.08 15:53
|buy
|28
|0.10
|1.8552
|1.8520
|1.9551
|94
|2004.07.08 16:30
|modify
|28
|0.10
|1.8552
|1.8557
|1.9551
|95
|2004.07.08 16:45
|s/l
|28
|0.10
|1.8557
|1.8557
|1.9551
|5.00
|1142.00
|96
|2004.07.09 09:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.8566
|1.8522
|1.9565
|97
|2004.07.09 09:00
|sell stop
|32
|0.10
|1.8522
|1.8566
|1.7523
|98
|2004.07.09 09:54
|sell
|32
|0.10
|1.8522
|1.8566
|1.7523
|99
|2004.07.09 12:00
|modify
|32
|0.10
|1.8522
|1.8517
|1.7523
|100
|2004.07.09 12:31
|s/l
|32
|0.10
|1.8517
|1.8517
|1.7523
|5.00
|1147.00
|101
|2004.07.09 17:00
|delete
|31
|0.10
|1.8566
|1.8522
|1.9565
|102
|2004.07.12 09:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.8615
|1.8575
|1.9614
|103
|2004.07.12 09:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.8575
|1.8615
|1.7576
|104
|2004.07.12 09:01
|sell
|34
|0.10
|1.8575
|1.8615
|1.7576
|105
|2004.07.12 09:47
|s/l
|34
|0.10
|1.8615
|1.8615
|1.7576
|-40.00
|1107.00
|106
|2004.07.12 09:47
|buy
|33
|0.10
|1.8615
|1.8575
|1.9614
|107
|2004.07.12 09:47
|sell stop
|35
|0.10
|1.8569
|1.8615
|1.7570
|108
|2004.07.12 10:30
|modify
|33
|0.10
|1.8615
|1.8620
|1.9614
|109
|2004.07.12 13:16
|s/l
|33
|0.10
|1.8620
|1.8620
|1.9614
|5.00
|1112.00
|110
|2004.07.12 17:00
|delete
|35
|0.10
|1.8569
|1.8615
|1.7570
|111
|2004.07.13 09:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|112
|2004.07.13 09:00
|sell stop
|37
|0.10
|1.8515
|1.8565
|1.7516
|113
|2004.07.13 10:39
|buy
|36
|0.10
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|114
|2004.07.13 13:30
|modify
|36
|0.10
|1.8585
|1.8590
|1.9584
|115
|2004.07.13 14:30
|s/l
|36
|0.10
|1.8590
|1.8590
|1.9584
|5.00
|1117.00
|116
|2004.07.13 17:00
|delete
|37
|0.10
|1.8515
|1.8565
|1.7516
|117
|2004.07.14 09:00
|buy stop
|38
|0.10
|1.8585
|1.8545
|1.9584
|118
|2004.07.14 09:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.8545
|1.8585
|1.7546
|119
|2004.07.14 09:30
|buy
|38
|0.10
|1.8585
|1.8545
|1.9584
|120
|2004.07.14 11:55
|s/l
|38
|0.10
|1.8545
|1.8545
|1.9584
|-40.00
|1077.00
|121
|2004.07.14 11:55
|sell
|39
|0.10
|1.8545
|1.8585
|1.7546
|122
|2004.07.14 13:41
|s/l
|39
|0.10
|1.8585
|1.8585
|1.7546
|-40.00
|1037.00
|123
|2004.07.15 09:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.8536
|1.8500
|1.9535
|124
|2004.07.15 09:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.8500
|1.8536
|1.7501
|125
|2004.07.15 09:06
|sell
|41
|0.10
|1.8500
|1.8536
|1.7501
|126
|2004.07.15 11:00
|modify
|41
|0.10
|1.8500
|1.8495
|1.7501
|127
|2004.07.15 11:07
|s/l
|41
|0.10
|1.8495
|1.8495
|1.7501
|5.00
|1042.00
|128
|2004.07.15 13:59
|buy
|40
|0.10
|1.8536
|1.8500
|1.9535
|129
|2004.07.15 17:00
|close
|40
|0.10
|1.8531
|1.8500
|1.9535
|-5.00
|1037.00
|130
|2004.07.16 09:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.8536
|1.8498
|1.9535
|131
|2004.07.16 09:00
|sell stop
|43
|0.10
|1.8498
|1.8536
|1.7499
|132
|2004.07.16 09:09
|sell
|43
|0.10
|1.8498
|1.8536
|1.7499
|133
|2004.07.16 10:04
|s/l
|43
|0.10
|1.8536
|1.8536
|1.7499
|-38.00
|999.00
|134
|2004.07.16 10:04
|buy
|42
|0.10
|1.8536
|1.8498
|1.9535
|135
|2004.07.16 12:00
|modify
|42
|0.10
|1.8536
|1.8541
|1.9535
|136
|2004.07.16 17:00
|close
|42
|0.10
|1.8727
|1.8541
|1.9535
|191.00
|1190.00
|137
|2004.07.19 09:00
|buy stop
|44
|0.10
|1.8754
|1.8724
|1.9753
|138
|2004.07.19 09:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.8724
|1.8754
|1.7725
|139
|2004.07.19 09:21
|sell
|45
|0.10
|1.8724
|1.8754
|1.7725
|140
|2004.07.19 10:30
|modify
|45
|0.10
|1.8724
|1.8719
|1.7725
|141
|2004.07.19 12:49
|s/l
|45
|0.10
|1.8719
|1.8719
|1.7725
|5.00
|1195.00
|142
|2004.07.19 17:00
|delete
|44
|0.10
|1.8754
|1.8724
|1.9753
|143
|2004.07.20 09:00
|buy stop
|46
|0.10
|1.8678
|1.8632
|1.9677
|144
|2004.07.20 09:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.8632
|1.8678
|1.7633
|145
|2004.07.20 09:58
|sell
|47
|0.10
|1.8632
|1.8678
|1.7633
|146
|2004.07.20 11:00
|modify
|47
|0.10
|1.8632
|1.8627
|1.7633
|147
|2004.07.20 17:00
|delete
|46
|0.10
|1.8678
|1.8632
|1.9677
|148
|2004.07.20 17:01
|close
|47
|0.10
|1.8539
|1.8627
|1.7633
|93.00
|1288.00
|149
|2004.07.21 09:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.8538
|1.8509
|1.9537
|150
|2004.07.21 09:00
|sell stop
|49
|0.10
|1.8509
|1.8538
|1.7510
|151
|2004.07.21 09:33
|buy
|48
|0.10
|1.8538
|1.8509
|1.9537
|152
|2004.07.21 10:37
|s/l
|48
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.9537
|-29.00
|1259.00
|153
|2004.07.21 10:37
|sell
|49
|0.10
|1.8509
|1.8538
|1.7510
|154
|2004.07.21 12:00
|modify
|49
|0.10
|1.8509
|1.8504
|1.7510
|155
|2004.07.21 17:00
|close
|49
|0.10
|1.8358
|1.8504
|1.7510
|151.00
|1410.00
|156
|2004.07.22 09:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.8415
|1.8388
|1.9414
|157
|2004.07.22 09:00
|sell stop
|51
|0.10
|1.8388
|1.8415
|1.7389
|158
|2004.07.22 09:23
|sell
|51
|0.10
|1.8388
|1.8415
|1.7389
|159
|2004.07.22 09:30
|modify
|51
|0.10
|1.8388
|1.8383
|1.7389
|160
|2004.07.22 09:55
|s/l
|51
|0.10
|1.8383
|1.8383
|1.7389
|5.00
|1415.00
|161
|2004.07.22 09:55
|sell stop
|52
|0.10
|1.8361
|1.8411
|1.7362
|162
|2004.07.22 10:26
|sell
|52
|0.10
|1.8361
|1.8411
|1.7362
|163
|2004.07.22 10:30
|s/l
|52
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.7362
|-50.00
|1365.00
|164
|2004.07.22 11:26
|buy
|50
|0.10
|1.8415
|1.8388
|1.9414
|165
|2004.07.22 12:00
|modify
|50
|0.10
|1.8415
|1.8420
|1.9414
|166
|2004.07.22 12:43
|s/l
|50
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.9414
|5.00
|1370.00
|167
|2004.07.23 09:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.8435
|1.8407
|1.9434
|168
|2004.07.23 09:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.8407
|1.8435
|1.7408
|169
|2004.07.23 09:31
|sell
|54
|0.10
|1.8407
|1.8435
|1.7408
|170
|2004.07.23 10:00
|modify
|54
|0.10
|1.8407
|1.8402
|1.7408
|171
|2004.07.23 10:25
|s/l
|54
|0.10
|1.8402
|1.8402
|1.7408
|5.00
|1375.00
|172
|2004.07.23 17:00
|delete
|53
|0.10
|1.8435
|1.8407
|1.9434
|173
|2004.07.26 09:00
|buy stop
|55
|0.10
|1.8378
|1.8341
|1.9377
|174
|2004.07.26 09:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.8341
|1.8378
|1.7342
|175
|2004.07.26 09:28
|buy
|55
|0.10
|1.8378
|1.8341
|1.9377
|176
|2004.07.26 12:00
|modify
|55
|0.10
|1.8378
|1.8383
|1.9377
|177
|2004.07.26 17:00
|close
|55
|0.10
|1.8407
|1.8383
|1.9377
|29.00
|1404.00
|178
|2004.07.26 17:01
|delete
|56
|0.10
|1.8341
|1.8378
|1.7342
|179
|2004.07.27 09:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.8424
|1.8395
|1.9423
|180
|2004.07.27 09:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.8395
|1.8424
|1.7396
|181
|2004.07.27 09:58
|buy
|57
|0.10
|1.8424
|1.8395
|1.9423
|182
|2004.07.27 12:00
|modify
|57
|0.10
|1.8424
|1.8429
|1.9423
|183
|2004.07.27 12:05
|s/l
|57
|0.10
|1.8429
|1.8429
|1.9423
|5.00
|1409.00
|184
|2004.07.27 14:31
|sell
|58
|0.10
|1.8395
|1.8424
|1.7396
|185
|2004.07.27 15:30
|modify
|58
|0.10
|1.8395
|1.8390
|1.7396
|186
|2004.07.27 17:00
|close
|58
|0.10
|1.8248
|1.8390
|1.7396
|147.00
|1556.00
|187
|2004.07.28 09:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.8251
|1.8218
|1.9250
|188
|2004.07.28 09:01
|sell stop
|60
|0.10
|1.8218
|1.8251
|1.7219
|189
|2004.07.28 09:02
|sell
|60
|0.10
|1.8218
|1.8251
|1.7219
|190
|2004.07.28 11:00
|modify
|60
|0.10
|1.8218
|1.8213
|1.7219
|191
|2004.07.28 14:37
|s/l
|60
|0.10
|1.8213
|1.8213
|1.7219
|5.00
|1561.00
|192
|2004.07.28 17:00
|delete
|59
|0.10
|1.8251
|1.8218
|1.9250
|193
|2004.07.29 09:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.8290
|1.8240
|1.9289
|194
|2004.07.29 09:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.8222
|1.8272
|1.7223
|195
|2004.07.29 10:30
|sell
|62
|0.10
|1.8222
|1.8272
|1.7223
|196
|2004.07.29 11:00
|modify
|62
|0.10
|1.8222
|1.8217
|1.7223
|197
|2004.07.29 17:00
|delete
|61
|0.10
|1.8290
|1.8240
|1.9289
|198
|2004.07.29 17:00
|close
|62
|0.10
|1.8162
|1.8217
|1.7223
|60.00
|1621.00
|199
|2004.07.30 09:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.8185
|1.8135
|1.9184
|200
|2004.07.30 09:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.8128
|1.8178
|1.7129
|201
|2004.07.30 09:44
|sell
|64
|0.10
|1.8128
|1.8178
|1.7129
|202
|2004.07.30 10:38
|s/l
|64
|0.10
|1.8178
|1.8178
|1.7129
|-50.00
|1571.00
|203
|2004.07.30 14:30
|buy
|63
|0.10
|1.8185
|1.8135
|1.9184
|204
|2004.07.30 15:00
|modify
|63
|0.10
|1.8185
|1.8190
|1.9184
|205
|2004.07.30 16:01
|s/l
|63
|0.10
|1.8190
|1.8190
|1.9184
|5.00
|1576.00
|206
|2004.08.02 09:00
|buy stop
|65
|0.10
|1.8242
|1.8213
|1.9241
|207
|2004.08.02 09:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.8213
|1.8242
|1.7214
|208
|2004.08.02 09:17
|buy
|65
|0.10
|1.8242
|1.8213
|1.9241
|209
|2004.08.02 10:00
|modify
|65
|0.10
|1.8242
|1.8247
|1.9241
|210
|2004.08.02 17:00
|close
|65
|0.10
|1.8262
|1.8247
|1.9241
|20.00
|1596.00
|211
|2004.08.02 17:00
|delete
|66
|0.10
|1.8213
|1.8242
|1.7214
|212
|2004.08.03 09:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.8270
|1.8220
|1.9269
|213
|2004.08.03 09:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.8205
|1.8255
|1.7206
|214
|2004.08.03 09:55
|sell
|68
|0.10
|1.8205
|1.8255
|1.7206
|215
|2004.08.03 12:30
|modify
|68
|0.10
|1.8205
|1.8200
|1.7206
|216
|2004.08.03 14:15
|s/l
|68
|0.10
|1.8200
|1.8200
|1.7206
|5.00
|1601.00
|217
|2004.08.03 17:00
|delete
|67
|0.10
|1.8270
|1.8220
|1.9269
|218
|2004.08.04 09:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.8231
|1.8192
|1.9230
|219
|2004.08.04 09:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.8192
|1.8231
|1.7193
|220
|2004.08.04 11:18
|sell
|70
|0.10
|1.8192
|1.8231
|1.7193
|221
|2004.08.04 14:30
|modify
|70
|0.10
|1.8192
|1.8187
|1.7193
|222
|2004.08.04 15:40
|s/l
|70
|0.10
|1.8187
|1.8187
|1.7193
|5.00
|1606.00
|223
|2004.08.04 16:54
|buy
|69
|0.10
|1.8231
|1.8192
|1.9230
|224
|2004.08.04 17:00
|close
|69
|0.10
|1.8241
|1.8192
|1.9230
|10.00
|1616.00
|225
|2004.08.05 09:00
|sell stop
|71
|0.10
|1.8247
|1.8280
|1.7248
|226
|2004.08.05 09:30
|buy stop
|72
|0.10
|1.8299
|1.8249
|1.9298
|227
|2004.08.05 10:30
|sell
|71
|0.10
|1.8247
|1.8280
|1.7248
|228
|2004.08.05 13:30
|modify
|71
|0.10
|1.8247
|1.8242
|1.7248
|229
|2004.08.05 17:00
|close
|71
|0.10
|1.8223
|1.8242
|1.7248
|24.00
|1640.00
|230
|2004.08.05 17:00
|delete
|72
|0.10
|1.8299
|1.8249
|1.9298
|231
|2004.08.06 09:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.8273
|1.8233
|1.9272
|232
|2004.08.06 09:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.8233
|1.8273
|1.7234
|233
|2004.08.06 12:13
|sell
|74
|0.10
|1.8233
|1.8273
|1.7234
|234
|2004.08.06 13:30
|modify
|74
|0.10
|1.8233
|1.8228
|1.7234
|235
|2004.08.06 14:10
|s/l
|74
|0.10
|1.8228
|1.8228
|1.7234
|5.00
|1645.00
|236
|2004.08.06 14:30
|buy
|73
|0.10
|1.8273
|1.8233
|1.9272
|237
|2004.08.06 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.8273
|1.8278
|1.9272
|238
|2004.08.06 17:00
|close
|73
|0.10
|1.8439
|1.8278
|1.9272
|166.00
|1811.00
|239
|2004.08.09 09:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.8445
|1.8415
|1.9444
|240
|2004.08.09 09:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.8415
|1.8445
|1.7416
|241
|2004.08.09 09:32
|sell
|76
|0.10
|1.8415
|1.8445
|1.7416
|242
|2004.08.09 13:35
|modify
|76
|0.10
|1.8415
|1.8410
|1.7416
|243
|2004.08.09 13:37
|s/l
|76
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.7416
|5.00
|1816.00
|244
|2004.08.09 17:00
|delete
|75
|0.10
|1.8445
|1.8415
|1.9444
|245
|2004.08.10 09:00
|buy stop
|77
|0.10
|1.8421
|1.8384
|1.9420
|246
|2004.08.10 09:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.8384
|1.8421
|1.7385
|247
|2004.08.10 10:29
|sell
|78
|0.10
|1.8384
|1.8421
|1.7385
|248
|2004.08.10 11:00
|modify
|78
|0.10
|1.8384
|1.8379
|1.7385
|249
|2004.08.10 16:01
|s/l
|78
|0.10
|1.8379
|1.8379
|1.7385
|5.00
|1821.00
|250
|2004.08.10 17:00
|delete
|77
|0.10
|1.8421
|1.8384
|1.9420
|251
|2004.08.11 09:00
|sell stop
|79
|0.10
|1.8263
|1.8297
|1.7264
|252
|2004.08.11 09:07
|buy stop
|80
|0.10
|1.8297
|1.8263
|1.9296
|253
|2004.08.11 10:42
|sell
|79
|0.10
|1.8263
|1.8297
|1.7264
|254
|2004.08.11 14:03
|s/l
|79
|0.10
|1.8297
|1.8297
|1.7264
|-34.00
|1787.00
|255
|2004.08.11 14:03
|buy
|80
|0.10
|1.8297
|1.8263
|1.9296
|256
|2004.08.11 15:21
|s/l
|80
|0.10
|1.8263
|1.8263
|1.9296
|-34.00
|1753.00
|257
|2004.08.12 09:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.8305
|1.8323
|1.7306
|258
|2004.08.12 09:29
|buy stop
|82
|0.10
|1.8323
|1.8305
|1.9322
|259
|2004.08.12 09:30
|buy
|82
|0.10
|1.8323
|1.8305
|1.9322
|260
|2004.08.12 09:39
|s/l
|82
|0.10
|1.8305
|1.8305
|1.9322
|-18.00
|1735.00
|261
|2004.08.12 09:39
|sell
|81
|0.10
|1.8305
|1.8323
|1.7306
|262
|2004.08.12 09:39
|buy stop
|83
|0.10
|1.8330
|1.8305
|1.9329
|263
|2004.08.12 10:26
|s/l
|81
|0.10
|1.8323
|1.8323
|1.7306
|-18.00
|1717.00
|264
|2004.08.12 10:34
|buy
|83
|0.10
|1.8330
|1.8305
|1.9329
|265
|2004.08.12 13:56
|s/l
|83
|0.10
|1.8305
|1.8305
|1.9329
|-25.00
|1692.00
|266
|2004.08.13 09:00
|buy stop
|84
|0.10
|1.8208
|1.8158
|1.9207
|267
|2004.08.13 09:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.8155
|1.8205
|1.7156
|268
|2004.08.13 09:55
|sell
|85
|0.10
|1.8155
|1.8205
|1.7156
|269
|2004.08.13 12:52
|s/l
|85
|0.10
|1.8205
|1.8205
|1.7156
|-50.00
|1642.00
|270
|2004.08.13 13:08
|buy
|84
|0.10
|1.8208
|1.8158
|1.9207
|271
|2004.08.13 14:30
|modify
|84
|0.10
|1.8208
|1.8213
|1.9207
|272
|2004.08.13 17:00
|close
|84
|0.10
|1.8425
|1.8213
|1.9207
|217.00
|1859.00
|273
|2004.08.16 09:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.8426
|1.8390
|1.9425
|274
|2004.08.16 09:00
|sell stop
|87
|0.10
|1.8390
|1.8426
|1.7391
|275
|2004.08.16 09:16
|sell
|87
|0.10
|1.8390
|1.8426
|1.7391
|276
|2004.08.16 10:36
|s/l
|87
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.7391
|-36.00
|1823.00
|277
|2004.08.16 10:36
|buy
|86
|0.10
|1.8426
|1.8390
|1.9425
|278
|2004.08.16 11:30
|modify
|86
|0.10
|1.8426
|1.8431
|1.9425
|279
|2004.08.16 11:36
|s/l
|86
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.9425
|5.00
|1828.00
|280
|2004.08.17 09:00
|buy stop
|88
|0.10
|1.8418
|1.8384
|1.9417
|281
|2004.08.17 09:00
|sell stop
|89
|0.10
|1.8384
|1.8418
|1.7385
|282
|2004.08.17 09:48
|sell
|89
|0.10
|1.8384
|1.8418
|1.7385
|283
|2004.08.17 12:30
|modify
|89
|0.10
|1.8384
|1.8379
|1.7385
|284
|2004.08.17 13:18
|s/l
|89
|0.10
|1.8379
|1.8379
|1.7385
|5.00
|1833.00
|285
|2004.08.17 14:31
|buy
|88
|0.10
|1.8418
|1.8384
|1.9417
|286
|2004.08.17 14:35
|s/l
|88
|0.10
|1.8384
|1.8384
|1.9417
|-34.00
|1799.00
|287
|2004.08.18 09:00
|buy stop
|90
|0.10
|1.8302
|1.8266
|1.9301
|288
|2004.08.18 09:00
|sell stop
|91
|0.10
|1.8266
|1.8302
|1.7267
|289
|2004.08.18 09:00
|sell
|91
|0.10
|1.8266
|1.8302
|1.7267
|290
|2004.08.18 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.8266
|1.8261
|1.7267
|291
|2004.08.18 17:00
|delete
|90
|0.10
|1.8302
|1.8266
|1.9301
|292
|2004.08.18 17:00
|close
|91
|0.10
|1.8227
|1.8261
|1.7267
|39.00
|1838.00
|293
|2004.08.19 09:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.8251
|1.8218
|1.9250
|294
|2004.08.19 09:00
|sell stop
|93
|0.10
|1.8218
|1.8251
|1.7219
|295
|2004.08.19 09:37
|sell
|93
|0.10
|1.8218
|1.8251
|1.7219
|296
|2004.08.19 10:32
|modify
|93
|0.10
|1.8218
|1.8213
|1.7219
|297
|2004.08.19 10:34
|s/l
|93
|0.10
|1.8213
|1.8213
|1.7219
|5.00
|1843.00
|298
|2004.08.19 11:25
|buy
|92
|0.10
|1.8251
|1.8218
|1.9250
|299
|2004.08.19 12:00
|modify
|92
|0.10
|1.8251
|1.8256
|1.9250
|300
|2004.08.19 14:56
|s/l
|92
|0.10
|1.8256
|1.8256
|1.9250
|5.00
|1848.00
|301
|2004.08.20 09:00
|buy stop
|94
|0.10
|1.8336
|1.8318
|1.9335
|302
|2004.08.20 09:00
|sell stop
|95
|0.10
|1.8318
|1.8336
|1.7319
|303
|2004.08.20 09:09
|sell
|95
|0.10
|1.8318
|1.8336
|1.7319
|304
|2004.08.20 12:00
|modify
|95
|0.10
|1.8318
|1.8313
|1.7319
|305
|2004.08.20 17:00
|delete
|94
|0.10
|1.8336
|1.8318
|1.9335
|306
|2004.08.20 17:00
|close
|95
|0.10
|1.8217
|1.8313
|1.7319
|101.00
|1949.00
|307
|2004.08.23 09:00
|buy stop
|96
|0.10
|1.8189
|1.8152
|1.9188
|308
|2004.08.23 09:00
|sell stop
|97
|0.10
|1.8152
|1.8189
|1.7153
|309
|2004.08.23 10:28
|sell
|97
|0.10
|1.8152
|1.8189
|1.7153
|310
|2004.08.23 17:00
|delete
|96
|0.10
|1.8189
|1.8152
|1.9188
|311
|2004.08.23 17:00
|close
|97
|0.10
|1.8148
|1.8189
|1.7153
|4.00
|1953.00
|312
|2004.08.24 09:00
|buy stop
|98
|0.10
|1.8091
|1.8060
|1.9090
|313
|2004.08.24 09:00
|sell stop
|99
|0.10
|1.8060
|1.8091
|1.7061
|314
|2004.08.24 09:37
|sell
|99
|0.10
|1.8060
|1.8091
|1.7061
|315
|2004.08.24 14:30
|modify
|99
|0.10
|1.8060
|1.8055
|1.7061
|316
|2004.08.24 17:00
|delete
|98
|0.10
|1.8091
|1.8060
|1.9090
|317
|2004.08.24 17:00
|close
|99
|0.10
|1.7960
|1.8055
|1.7061
|100.00
|2053.00
|318
|2004.08.25 09:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.7962
|1.7930
|1.8961
|319
|2004.08.25 09:00
|sell stop
|101
|0.10
|1.7930
|1.7962
|1.6931
|320
|2004.08.25 09:34
|buy
|100
|0.10
|1.7962
|1.7930
|1.8961
|321
|2004.08.25 10:00
|modify
|100
|0.10
|1.7962
|1.7967
|1.8961
|322
|2004.08.25 11:42
|s/l
|100
|0.10
|1.7967
|1.7967
|1.8961
|5.00
|2058.00
|323
|2004.08.26 08:45
|delete
|101
|0.10
|1.7930
|1.7962
|1.6931
|324
|2004.08.26 09:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.7939
|1.7984
|1.6940
|325
|2004.08.26 09:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.7984
|1.7939
|1.8983
|326
|2004.08.26 10:32
|sell
|102
|0.10
|1.7939
|1.7984
|1.6940
|327
|2004.08.26 13:48
|s/l
|102
|0.10
|1.7984
|1.7984
|1.6940
|-45.00
|2013.00
|328
|2004.08.26 13:48
|buy
|103
|0.10
|1.7984
|1.7939
|1.8983
|329
|2004.08.26 15:53
|s/l
|103
|0.10
|1.7939
|1.7939
|1.8983
|-45.00
|1968.00
|330
|2004.08.27 09:00
|buy stop
|104
|0.10
|1.8039
|1.7989
|1.9038
|331
|2004.08.27 09:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.7978
|1.8028
|1.6979
|332
|2004.08.27 10:08
|sell
|105
|0.10
|1.7978
|1.8028
|1.6979
|333
|2004.08.27 16:00
|modify
|105
|0.10
|1.7978
|1.7973
|1.6979
|334
|2004.08.27 17:00
|delete
|104
|0.10
|1.8039
|1.7989
|1.9038
|335
|2004.08.27 17:00
|close
|105
|0.10
|1.7948
|1.7973
|1.6979
|30.00
|1998.00
|336
|2004.08.30 09:00
|buy stop
|106
|0.10
|1.7906
|1.7856
|1.8905
|337
|2004.08.30 09:00
|sell stop
|107
|0.10
|1.7853
|1.7903
|1.6854
|338
|2004.08.30 09:08
|buy
|106
|0.10
|1.7906
|1.7856
|1.8905
|339
|2004.08.30 14:30
|modify
|106
|0.10
|1.7906
|1.7911
|1.8905
|340
|2004.08.30 14:37
|s/l
|106
|0.10
|1.7911
|1.7911
|1.8905
|5.00
|2003.00
|341
|2004.08.30 17:00
|delete
|107
|0.10
|1.7853
|1.7903
|1.6854
|342
|2004.08.31 09:00
|buy stop
|108
|0.10
|1.7995
|1.7955
|1.8994
|343
|2004.08.31 09:01
|sell stop
|109
|0.10
|1.7955
|1.7995
|1.6956
|344
|2004.08.31 09:05
|sell
|109
|0.10
|1.7955
|1.7995
|1.6956
|345
|2004.08.31 09:30
|modify
|109
|0.10
|1.7955
|1.7950
|1.6956
|346
|2004.08.31 10:10
|s/l
|109
|0.10
|1.7950
|1.7950
|1.6956
|5.00
|2008.00
|347
|2004.08.31 16:38
|buy
|108
|0.10
|1.7995
|1.7955
|1.8994
|348
|2004.08.31 17:00
|close
|108
|0.10
|1.7992
|1.7955
|1.8994
|-3.00
|2005.00
|349
|2004.09.01 09:00
|buy stop
|110
|0.10
|1.8028
|1.7978
|1.9027
|350
|2004.09.01 09:00
|sell stop
|111
|0.10
|1.7974
|1.8024
|1.6975
|351
|2004.09.01 09:11
|sell
|111
|0.10
|1.7974
|1.8024
|1.6975
|352
|2004.09.01 09:30
|modify
|111
|0.10
|1.7974
|1.7969
|1.6975
|353
|2004.09.01 10:17
|s/l
|111
|0.10
|1.7969
|1.7969
|1.6975
|5.00
|2010.00
|354
|2004.09.01 17:00
|delete
|110
|0.10
|1.8028
|1.7978
|1.9027
|355
|2004.09.02 09:00
|buy stop
|112
|0.10
|1.7937
|1.7911
|1.8936
|356
|2004.09.02 09:00
|sell stop
|113
|0.10
|1.7911
|1.7937
|1.6912
|357
|2004.09.02 09:00
|buy
|112
|0.10
|1.7937
|1.7911
|1.8936
|358
|2004.09.02 10:00
|modify
|112
|0.10
|1.7937
|1.7942
|1.8936
|359
|2004.09.02 11:41
|s/l
|112
|0.10
|1.7942
|1.7942
|1.8936
|5.00
|2015.00
|360
|2004.09.02 14:22
|sell
|113
|0.10
|1.7911
|1.7937
|1.6912
|361
|2004.09.02 15:00
|modify
|113
|0.10
|1.7911
|1.7906
|1.6912
|362
|2004.09.02 16:39
|s/l
|113
|0.10
|1.7906
|1.7906
|1.6912
|5.00
|2020.00
|363
|2004.09.03 09:00
|buy stop
|114
|0.10
|1.7915
|1.7872
|1.8914
|364
|2004.09.03 09:00
|sell stop
|115
|0.10
|1.7872
|1.7915
|1.6873
|365
|2004.09.03 09:00
|sell
|115
|0.10
|1.7872
|1.7915
|1.6873
|366
|2004.09.03 11:07
|s/l
|115
|0.10
|1.7915
|1.7915
|1.6873
|-43.00
|1977.00
|367
|2004.09.03 11:07
|buy
|114
|0.10
|1.7915
|1.7872
|1.8914
|368
|2004.09.03 14:30
|s/l
|114
|0.10
|1.7872
|1.7872
|1.8914
|-43.00
|1934.00
|369
|2004.09.06 09:00
|buy stop
|116
|0.10
|1.7782
|1.7746
|1.8781
|370
|2004.09.06 09:00
|sell stop
|117
|0.10
|1.7746
|1.7782
|1.6747
|371
|2004.09.06 10:25
|buy
|116
|0.10
|1.7782
|1.7746
|1.8781
|372
|2004.09.06 13:00
|modify
|116
|0.10
|1.7782
|1.7787
|1.8781
|373
|2004.09.06 13:18
|s/l
|116
|0.10
|1.7787
|1.7787
|1.8781
|5.00
|1939.00
|374
|2004.09.06 17:00
|delete
|117
|0.10
|1.7746
|1.7782
|1.6747
|375
|2004.09.07 09:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.7847
|1.7824
|1.8846
|376
|2004.09.07 09:00
|sell stop
|119
|0.10
|1.7824
|1.7847
|1.6825
|377
|2004.09.07 09:12
|sell
|119
|0.10
|1.7824
|1.7847
|1.6825
|378
|2004.09.07 10:24
|s/l
|119
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.6825
|-23.00
|1916.00
|379
|2004.09.07 10:24
|buy
|118
|0.10
|1.7847
|1.7824
|1.8846
|380
|2004.09.07 10:30
|s/l
|118
|0.10
|1.7824
|1.7824
|1.8846
|-23.00
|1893.00
|381
|2004.09.08 09:00
|buy stop
|120
|0.10
|1.7765
|1.7719
|1.8764
|382
|2004.09.08 09:00
|sell stop
|121
|0.10
|1.7719
|1.7765
|1.6720
|383
|2004.09.08 09:59
|buy
|120
|0.10
|1.7765
|1.7719
|1.8764
|384
|2004.09.08 16:14
|s/l
|120
|0.10
|1.7719
|1.7719
|1.8764
|-46.00
|1847.00
|385
|2004.09.08 16:14
|sell
|121
|0.10
|1.7719
|1.7765
|1.6720
|386
|2004.09.08 16:33
|s/l
|121
|0.10
|1.7765
|1.7765
|1.6720
|-46.00
|1801.00
|387
|2004.09.09 09:00
|buy stop
|122
|0.10
|1.7883
|1.7845
|1.8882
|388
|2004.09.09 09:00
|sell stop
|123
|0.10
|1.7845
|1.7883
|1.6846
|389
|2004.09.09 10:34
|sell
|123
|0.10
|1.7845
|1.7883
|1.6846
|390
|2004.09.09 13:30
|modify
|123
|0.10
|1.7845
|1.7840
|1.6846
|391
|2004.09.09 13:50
|s/l
|123
|0.10
|1.7840
|1.7840
|1.6846
|5.00
|1806.00
|392
|2004.09.09 17:00
|delete
|122
|0.10
|1.7883
|1.7845
|1.8882
|393
|2004.09.10 09:00
|buy stop
|124
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|394
|2004.09.10 09:00
|sell stop
|125
|0.10
|1.7858
|1.7908
|1.6859
|395
|2004.09.10 14:44
|buy
|124
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|396
|2004.09.10 15:00
|modify
|124
|0.10
|1.7921
|1.7926
|1.8920
|397
|2004.09.10 17:00
|close
|124
|0.10
|1.8007
|1.7926
|1.8920
|86.00
|1892.00
|398
|2004.09.10 17:00
|delete
|125
|0.10
|1.7858
|1.7908
|1.6859
|399
|2004.09.13 09:00
|buy stop
|126
|0.10
|1.7984
|1.7946
|1.8983
|400
|2004.09.13 09:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.7946
|1.7984
|1.6947
|401
|2004.09.13 09:01
|sell
|127
|0.10
|1.7946
|1.7984
|1.6947
|402
|2004.09.13 10:35
|s/l
|127
|0.10
|1.7984
|1.7984
|1.6947
|-38.00
|1854.00
|403
|2004.09.13 10:35
|buy
|126
|0.10
|1.7984
|1.7946
|1.8983
|404
|2004.09.13 13:00
|modify
|126
|0.10
|1.7984
|1.7989
|1.8983
|405
|2004.09.13 13:58
|s/l
|126
|0.10
|1.7989
|1.7989
|1.8983
|5.00
|1859.00
|406
|2004.09.14 09:00
|buy stop
|128
|0.10
|1.8019
|1.7975
|1.9018
|407
|2004.09.14 09:00
|sell stop
|129
|0.10
|1.7975
|1.8019
|1.6976
|408
|2004.09.14 10:33
|sell
|129
|0.10
|1.7975
|1.8019
|1.6976
|409
|2004.09.14 11:34
|modify
|129
|0.10
|1.7975
|1.7970
|1.6976
|410
|2004.09.14 14:22
|s/l
|129
|0.10
|1.7970
|1.7970
|1.6976
|5.00
|1864.00
|411
|2004.09.14 14:45
|buy
|128
|0.10
|1.8019
|1.7975
|1.9018
|412
|2004.09.14 15:15
|s/l
|128
|0.10
|1.7975
|1.7975
|1.9018
|-44.00
|1820.00
|413
|2004.09.15 09:00
|buy stop
|130
|0.10
|1.7942
|1.7912
|1.8941
|414
|2004.09.15 09:00
|sell stop
|131
|0.10
|1.7912
|1.7942
|1.6913
|415
|2004.09.15 10:11
|sell
|131
|0.10
|1.7912
|1.7942
|1.6913
|416
|2004.09.15 11:03
|s/l
|131
|0.10
|1.7942
|1.7942
|1.6913
|-30.00
|1790.00
|417
|2004.09.15 11:03
|buy
|130
|0.10
|1.7942
|1.7912
|1.8941
|418
|2004.09.15 11:49
|s/l
|130
|0.10
|1.7912
|1.7912
|1.8941
|-30.00
|1760.00
|419
|2004.09.16 09:00
|buy stop
|132
|0.10
|1.7795
|1.7761
|1.8794
|420
|2004.09.16 09:00
|sell stop
|133
|0.10
|1.7761
|1.7795
|1.6762
|421
|2004.09.16 09:03
|buy
|132
|0.10
|1.7795
|1.7761
|1.8794
|422
|2004.09.16 11:00
|modify
|132
|0.10
|1.7795
|1.7800
|1.8794
|423
|2004.09.16 17:00
|close
|132
|0.10
|1.7892
|1.7800
|1.8794
|97.00
|1857.00
|424
|2004.09.16 17:00
|delete
|133
|0.10
|1.7761
|1.7795
|1.6762
|425
|2004.09.17 09:00
|buy stop
|134
|0.10
|1.7960
|1.7924
|1.8959
|426
|2004.09.17 09:00
|sell stop
|135
|0.10
|1.7924
|1.7960
|1.6925
|427
|2004.09.17 09:11
|sell
|135
|0.10
|1.7924
|1.7960
|1.6925
|428
|2004.09.17 10:15
|s/l
|135
|0.10
|1.7960
|1.7960
|1.6925
|-36.00
|1821.00
|429
|2004.09.17 10:15
|buy
|134
|0.10
|1.7960
|1.7924
|1.8959
|430
|2004.09.17 16:02
|s/l
|134
|0.10
|1.7924
|1.7924
|1.8959
|-36.00
|1785.00
|431
|2004.09.20 09:00
|buy stop
|136
|0.10
|1.7910
|1.7879
|1.8909
|432
|2004.09.20 09:00
|sell stop
|137
|0.10
|1.7879
|1.7910
|1.6880
|433
|2004.09.20 09:43
|sell
|137
|0.10
|1.7879
|1.7910
|1.6880
|434
|2004.09.20 12:30
|modify
|137
|0.10
|1.7879
|1.7874
|1.6880
|435
|2004.09.20 17:00
|delete
|136
|0.10
|1.7910
|1.7879
|1.8909
|436
|2004.09.20 17:00
|close
|137
|0.10
|1.7831
|1.7874
|1.6880
|48.00
|1833.00
|437
|2004.09.21 09:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.7862
|1.7841
|1.8861
|438
|2004.09.21 09:00
|sell stop
|139
|0.10
|1.7841
|1.7862
|1.6842
|439
|2004.09.21 10:03
|sell
|139
|0.10
|1.7841
|1.7862
|1.6842
|440
|2004.09.21 10:14
|s/l
|139
|0.10
|1.7862
|1.7862
|1.6842
|-21.00
|1812.00
|441
|2004.09.21 10:14
|buy
|138
|0.10
|1.7862
|1.7841
|1.8861
|442
|2004.09.21 11:30
|modify
|138
|0.10
|1.7862
|1.7867
|1.8861
|443
|2004.09.21 17:00
|close
|138
|0.10
|1.7923
|1.7867
|1.8861
|61.00
|1873.00
|444
|2004.09.22 09:00
|buy stop
|140
|0.10
|1.8011
|1.7961
|1.9010
|445
|2004.09.22 09:00
|sell stop
|141
|0.10
|1.7955
|1.8005
|1.6956
|446
|2004.09.22 09:02
|buy
|140
|0.10
|1.8011
|1.7961
|1.9010
|447
|2004.09.22 10:07
|s/l
|140
|0.10
|1.7961
|1.7961
|1.9010
|-50.00
|1823.00
|448
|2004.09.22 10:29
|sell
|141
|0.10
|1.7955
|1.8005
|1.6956
|449
|2004.09.22 11:00
|modify
|141
|0.10
|1.7955
|1.7950
|1.6956
|450
|2004.09.22 11:25
|s/l
|141
|0.10
|1.7950
|1.7950
|1.6956
|5.00
|1828.00
|451
|2004.09.23 09:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.7933
|1.7969
|1.6934
|452
|2004.09.23 09:08
|buy stop
|143
|0.10
|1.7969
|1.7933
|1.8968
|453
|2004.09.23 09:09
|buy
|143
|0.10
|1.7969
|1.7933
|1.8968
|454
|2004.09.23 11:00
|modify
|143
|0.10
|1.7969
|1.7974
|1.8968
|455
|2004.09.23 11:17
|s/l
|143
|0.10
|1.7974
|1.7974
|1.8968
|5.00
|1833.00
|456
|2004.09.23 17:00
|delete
|142
|0.10
|1.7933
|1.7969
|1.6934
|457
|2004.09.24 09:00
|buy stop
|144
|0.10
|1.7978
|1.7955
|1.8977
|458
|2004.09.24 09:00
|sell stop
|145
|0.10
|1.7955
|1.7978
|1.6956
|459
|2004.09.24 09:11
|buy
|144
|0.10
|1.7978
|1.7955
|1.8977
|460
|2004.09.24 11:30
|modify
|144
|0.10
|1.7978
|1.7983
|1.8977
|461
|2004.09.24 17:00
|close
|144
|0.10
|1.8024
|1.7983
|1.8977
|46.00
|1879.00
|462
|2004.09.24 17:00
|delete
|145
|0.10
|1.7955
|1.7978
|1.6956
|463
|2004.09.27 09:00
|buy stop
|146
|0.10
|1.8072
|1.8053
|1.9071
|464
|2004.09.27 09:00
|sell stop
|147
|0.10
|1.8053
|1.8072
|1.7054
|465
|2004.09.27 09:16
|sell
|147
|0.10
|1.8053
|1.8072
|1.7054
|466
|2004.09.27 11:08
|s/l
|147
|0.10
|1.8072
|1.8072
|1.7054
|-19.00
|1860.00
|467
|2004.09.27 11:08
|buy
|146
|0.10
|1.8072
|1.8053
|1.9071
|468
|2004.09.27 11:39
|s/l
|146
|0.10
|1.8053
|1.8053
|1.9071
|-19.00
|1841.00
|469
|2004.09.28 09:00
|buy stop
|148
|0.10
|1.8114
|1.8081
|1.9113
|470
|2004.09.28 09:00
|sell stop
|149
|0.10
|1.8081
|1.8114
|1.7082
|471
|2004.09.28 09:09
|buy
|148
|0.10
|1.8114
|1.8081
|1.9113
|472
|2004.09.28 12:00
|modify
|148
|0.10
|1.8114
|1.8119
|1.9113
|473
|2004.09.28 16:55
|s/l
|148
|0.10
|1.8119
|1.8119
|1.9113
|5.00
|1846.00
|474
|2004.09.28 17:00
|delete
|149
|0.10
|1.8081
|1.8114
|1.7082
|475
|2004.09.29 09:00
|buy stop
|150
|0.10
|1.8125
|1.8087
|1.9124
|476
|2004.09.29 09:00
|sell stop
|151
|0.10
|1.8087
|1.8125
|1.7088
|477
|2004.09.29 10:35
|sell
|151
|0.10
|1.8087
|1.8125
|1.7088
|478
|2004.09.29 12:30
|modify
|151
|0.10
|1.8087
|1.8082
|1.7088
|479
|2004.09.29 13:17
|s/l
|151
|0.10
|1.8082
|1.8082
|1.7088
|5.00
|1851.00
|480
|2004.09.29 17:00
|delete
|150
|0.10
|1.8125
|1.8087
|1.9124
|481
|2004.09.30 09:00
|buy stop
|152
|0.10
|1.8017
|1.7969
|1.9016
|482
|2004.09.30 09:01
|sell stop
|153
|0.10
|1.7969
|1.8017
|1.6970
|483
|2004.09.30 09:51
|sell
|153
|0.10
|1.7969
|1.8017
|1.6970
|484
|2004.09.30 13:33
|s/l
|153
|0.10
|1.8017
|1.8017
|1.6970
|-48.00
|1803.00
|485
|2004.09.30 13:33
|buy
|152
|0.10
|1.8017
|1.7969
|1.9016
|486
|2004.09.30 14:00
|modify
|152
|0.10
|1.8017
|1.8022
|1.9016
|487
|2004.09.30 17:00
|close
|152
|0.10
|1.8085
|1.8022
|1.9016
|68.00
|1871.00
|488
|2004.10.01 09:00
|buy stop
|154
|0.10
|1.8121
|1.8094
|1.9120
|489
|2004.10.01 09:00
|sell stop
|155
|0.10
|1.8094
|1.8121
|1.7095
|490
|2004.10.01 09:02
|sell
|155
|0.10
|1.8094
|1.8121
|1.7095
|491
|2004.10.01 10:30
|modify
|155
|0.10
|1.8094
|1.8089
|1.7095
|492
|2004.10.01 17:00
|delete
|154
|0.10
|1.8121
|1.8094
|1.9120
|493
|2004.10.01 17:00
|close
|155
|0.10
|1.7968
|1.8089
|1.7095
|126.00
|1997.00
|494
|2004.10.04 09:00
|buy stop
|156
|0.10
|1.7965
|1.7918
|1.8964
|495
|2004.10.04 09:00
|sell stop
|157
|0.10
|1.7918
|1.7965
|1.6919
|496
|2004.10.04 12:37
|sell
|157
|0.10
|1.7918
|1.7965
|1.6919
|497
|2004.10.04 13:00
|modify
|157
|0.10
|1.7918
|1.7913
|1.6919
|498
|2004.10.04 17:00
|delete
|156
|0.10
|1.7965
|1.7918
|1.8964
|499
|2004.10.04 17:00
|close
|157
|0.10
|1.7837
|1.7913
|1.6919
|81.00
|2078.00
|500
|2004.10.05 09:00
|buy stop
|158
|0.10
|1.7878
|1.7851
|1.8877
|501
|2004.10.05 09:00
|sell stop
|159
|0.10
|1.7851
|1.7878
|1.6852
|502
|2004.10.05 10:11
|buy
|158
|0.10
|1.7878
|1.7851
|1.8877
|503
|2004.10.05 10:32
|s/l
|158
|0.10
|1.7851
|1.7851
|1.8877
|-27.00
|2051.00
|504
|2004.10.05 10:32
|sell
|159
|0.10
|1.7851
|1.7878
|1.6852
|505
|2004.10.05 11:00
|modify
|159
|0.10
|1.7851
|1.7846
|1.6852
|506
|2004.10.05 11:52
|s/l
|159
|0.10
|1.7846
|1.7846
|1.6852
|5.00
|2056.00
|507
|2004.10.06 09:00
|buy stop
|160
|0.10
|1.7849
|1.7799
|1.8848
|508
|2004.10.06 09:00
|sell stop
|161
|0.10
|1.7786
|1.7836
|1.6787
|509
|2004.10.06 09:11
|buy
|160
|0.10
|1.7849
|1.7799
|1.8848
|510
|2004.10.06 10:30
|modify
|160
|0.10
|1.7849
|1.7854
|1.8848
|511
|2004.10.06 10:30
|s/l
|160
|0.10
|1.7854
|1.7854
|1.8848
|5.00
|2061.00
|512
|2004.10.06 11:04
|sell
|161
|0.10
|1.7786
|1.7836
|1.6787
|513
|2004.10.06 17:00
|close
|161
|0.10
|1.7799
|1.7836
|1.6787
|-13.00
|2048.00
|514
|2004.10.07 09:00
|buy stop
|162
|0.10
|1.7830
|1.7794
|1.8829
|515
|2004.10.07 09:00
|sell stop
|163
|0.10
|1.7794
|1.7830
|1.6795
|516
|2004.10.07 09:09
|buy
|162
|0.10
|1.7830
|1.7794
|1.8829
|517
|2004.10.07 10:11
|s/l
|162
|0.10
|1.7794
|1.7794
|1.8829
|-36.00
|2012.00
|518
|2004.10.07 10:11
|sell
|163
|0.10
|1.7794
|1.7830
|1.6795
|519
|2004.10.07 10:30
|modify
|163
|0.10
|1.7794
|1.7789
|1.6795
|520
|2004.10.07 10:37
|s/l
|163
|0.10
|1.7789
|1.7789
|1.6795
|5.00
|2017.00
|521
|2004.10.08 09:00
|buy stop
|164
|0.10
|1.7864
|1.7820
|1.8863
|522
|2004.10.08 09:00
|sell stop
|165
|0.10
|1.7820
|1.7864
|1.6821
|523
|2004.10.08 09:12
|buy
|164
|0.10
|1.7864
|1.7820
|1.8863
|524
|2004.10.08 10:30
|modify
|164
|0.10
|1.7864
|1.7869
|1.8863
|525
|2004.10.08 11:25
|s/l
|164
|0.10
|1.7869
|1.7869
|1.8863
|5.00
|2022.00
|526
|2004.10.08 17:00
|delete
|165
|0.10
|1.7820
|1.7864
|1.6821
|527
|2004.10.11 09:00
|sell stop
|166
|0.10
|1.7933
|1.7959
|1.6934
|528
|2004.10.11 09:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.7959
|1.7933
|1.8958
|529
|2004.10.11 09:03
|buy
|167
|0.10
|1.7959
|1.7933
|1.8958
|530
|2004.10.11 17:00
|delete
|166
|0.10
|1.7933
|1.7959
|1.6934
|531
|2004.10.11 17:00
|close
|167
|0.10
|1.7956
|1.7933
|1.8958
|-3.00
|2019.00
|532
|2004.10.12 09:00
|buy stop
|168
|0.10
|1.7958
|1.7908
|1.8957
|533
|2004.10.12 09:00
|sell stop
|169
|0.10
|1.7902
|1.7952
|1.6903
|534
|2004.10.12 09:08
|sell
|169
|0.10
|1.7902
|1.7952
|1.6903
|535
|2004.10.12 11:00
|modify
|169
|0.10
|1.7902
|1.7897
|1.6903
|536
|2004.10.12 17:00
|delete
|168
|0.10
|1.7958
|1.7908
|1.8957
|537
|2004.10.12 17:00
|close
|169
|0.10
|1.7872
|1.7897
|1.6903
|30.00
|2049.00
|538
|2004.10.13 09:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.7931
|1.7895
|1.8930
|539
|2004.10.13 09:00
|sell stop
|171
|0.10
|1.7895
|1.7931
|1.6896
|540
|2004.10.13 09:00
|buy
|170
|0.10
|1.7931
|1.7895
|1.8930
|541
|2004.10.13 12:31
|s/l
|170
|0.10
|1.7895
|1.7895
|1.8930
|-36.00
|2013.00
|542
|2004.10.13 12:31
|sell
|171
|0.10
|1.7895
|1.7931
|1.6896
|543
|2004.10.13 14:30
|modify
|171
|0.10
|1.7895
|1.7890
|1.6896
|544
|2004.10.13 17:00
|close
|171
|0.10
|1.7881
|1.7890
|1.6896
|14.00
|2027.00
|545
|2004.10.14 09:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.7936
|1.7986
|1.6937
|546
|2004.10.14 09:01
|buy stop
|173
|0.10
|1.7986
|1.7936
|1.8985
|547
|2004.10.14 09:02
|buy
|173
|0.10
|1.7986
|1.7936
|1.8985
|548
|2004.10.14 10:30
|modify
|173
|0.10
|1.7986
|1.7991
|1.8985
|549
|2004.10.14 11:43
|s/l
|173
|0.10
|1.7991
|1.7991
|1.8985
|5.00
|2032.00
|550
|2004.10.14 16:30
|sell
|172
|0.10
|1.7936
|1.7986
|1.6937
|551
|2004.10.14 17:00
|close
|172
|0.10
|1.7959
|1.7986
|1.6937
|-23.00
|2009.00
|552
|2004.10.15 09:00
|buy stop
|174
|0.10
|1.7990
|1.7969
|1.8989
|553
|2004.10.15 09:09
|sell stop
|175
|0.10
|1.7969
|1.7990
|1.6970
|554
|2004.10.15 09:14
|sell
|175
|0.10
|1.7969
|1.7990
|1.6970
|555
|2004.10.15 10:42
|s/l
|175
|0.10
|1.7990
|1.7990
|1.6970
|-21.00
|1988.00
|556
|2004.10.15 10:42
|buy
|174
|0.10
|1.7990
|1.7969
|1.8989
|557
|2004.10.15 11:49
|s/l
|174
|0.10
|1.7969
|1.7969
|1.8989
|-21.00
|1967.00
|558
|2004.10.18 09:00
|buy stop
|176
|0.10
|1.8049
|1.8020
|1.9048
|559
|2004.10.18 09:00
|sell stop
|177
|0.10
|1.8020
|1.8049
|1.7021
|560
|2004.10.18 10:39
|sell
|177
|0.10
|1.8020
|1.8049
|1.7021
|561
|2004.10.18 14:49
|s/l
|177
|0.10
|1.8049
|1.8049
|1.7021
|-29.00
|1938.00
|562
|2004.10.18 14:49
|buy
|176
|0.10
|1.8049
|1.8020
|1.9048
|563
|2004.10.18 16:12
|s/l
|176
|0.10
|1.8020
|1.8020
|1.9048
|-29.00
|1909.00
|564
|2004.10.19 09:00
|buy stop
|178
|0.10
|1.7967
|1.7925
|1.8966
|565
|2004.10.19 09:00
|sell stop
|179
|0.10
|1.7925
|1.7967
|1.6926
|566
|2004.10.19 09:01
|sell
|179
|0.10
|1.7925
|1.7967
|1.6926
|567
|2004.10.19 11:06
|s/l
|179
|0.10
|1.7967
|1.7967
|1.6926
|-42.00
|1867.00
|568
|2004.10.19 11:06
|buy
|178
|0.10
|1.7967
|1.7925
|1.8966
|569
|2004.10.19 12:00
|modify
|178
|0.10
|1.7967
|1.7972
|1.8966
|570
|2004.10.19 17:00
|close
|178
|0.10
|1.8043
|1.7972
|1.8966
|76.00
|1943.00
|571
|2004.10.20 09:00
|buy stop
|180
|0.10
|1.8036
|1.8012
|1.9035
|572
|2004.10.20 09:00
|sell stop
|181
|0.10
|1.8012
|1.8036
|1.7013
|573
|2004.10.20 09:04
|buy
|180
|0.10
|1.8036
|1.8012
|1.9035
|574
|2004.10.20 09:30
|modify
|180
|0.10
|1.8036
|1.8041
|1.9035
|575
|2004.10.20 17:00
|close
|180
|0.10
|1.8129
|1.8041
|1.9035
|93.00
|2036.00
|576
|2004.10.20 17:00
|delete
|181
|0.10
|1.8012
|1.8036
|1.7013
|577
|2004.10.21 09:00
|buy stop
|182
|0.10
|1.8199
|1.8161
|1.9198
|578
|2004.10.21 09:00
|sell stop
|183
|0.10
|1.8161
|1.8199
|1.7162
|579
|2004.10.21 09:46
|buy
|182
|0.10
|1.8199
|1.8161
|1.9198
|580
|2004.10.21 10:00
|modify
|182
|0.10
|1.8199
|1.8204
|1.9198
|581
|2004.10.21 17:00
|close
|182
|0.10
|1.8272
|1.8204
|1.9198
|73.00
|2109.00
|582
|2004.10.21 17:00
|delete
|183
|0.10
|1.8161
|1.8199
|1.7162
|583
|2004.10.22 09:00
|buy stop
|184
|0.10
|1.8321
|1.8271
|1.9320
|584
|2004.10.22 09:00
|sell stop
|185
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|585
|2004.10.22 10:30
|sell
|185
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|586
|2004.10.22 11:00
|modify
|185
|0.10
|1.8270
|1.8265
|1.7271
|587
|2004.10.22 13:19
|s/l
|185
|0.10
|1.8265
|1.8265
|1.7271
|5.00
|2114.00
|588
|2004.10.22 17:00
|delete
|184
|0.10
|1.8321
|1.8271
|1.9320
|589
|2004.10.25 09:00
|buy stop
|186
|0.10
|1.8394
|1.8359
|1.9393
|590
|2004.10.25 09:00
|sell stop
|187
|0.10
|1.8359
|1.8394
|1.7360
|591
|2004.10.25 09:57
|buy
|186
|0.10
|1.8394
|1.8359
|1.9393
|592
|2004.10.25 10:31
|modify
|186
|0.10
|1.8394
|1.8399
|1.9393
|593
|2004.10.25 13:53
|s/l
|186
|0.10
|1.8399
|1.8399
|1.9393
|5.00
|2119.00
|594
|2004.10.25 17:00
|delete
|187
|0.10
|1.8359
|1.8394
|1.7360
|595
|2004.10.26 09:00
|buy stop
|188
|0.10
|1.8438
|1.8392
|1.9437
|596
|2004.10.26 09:00
|sell stop
|189
|0.10
|1.8392
|1.8438
|1.7393
|597
|2004.10.26 09:22
|sell
|189
|0.10
|1.8392
|1.8438
|1.7393
|598
|2004.10.26 11:30
|modify
|189
|0.10
|1.8392
|1.8387
|1.7393
|599
|2004.10.26 11:59
|s/l
|189
|0.10
|1.8387
|1.8387
|1.7393
|5.00
|2124.00
|600
|2004.10.26 17:00
|delete
|188
|0.10
|1.8438
|1.8392
|1.9437
|601
|2004.10.27 09:00
|buy stop
|190
|0.10
|1.8394
|1.8360
|1.9393
|602
|2004.10.27 09:00
|sell stop
|191
|0.10
|1.8360
|1.8394
|1.7361
|603
|2004.10.27 10:30
|sell
|191
|0.10
|1.8360
|1.8394
|1.7361
|604
|2004.10.27 12:57
|s/l
|191
|0.10
|1.8394
|1.8394
|1.7361
|-34.00
|2090.00
|605
|2004.10.27 12:57
|buy
|190
|0.10
|1.8394
|1.8360
|1.9393
|606
|2004.10.27 14:00
|modify
|190
|0.10
|1.8394
|1.8399
|1.9393
|607
|2004.10.27 16:01
|s/l
|190
|0.10
|1.8399
|1.8399
|1.9393
|5.00
|2095.00
|608
|2004.10.28 09:00
|buy stop
|192
|0.10
|1.8348
|1.8300
|1.9347
|609
|2004.10.28 09:00
|sell stop
|193
|0.10
|1.8300
|1.8348
|1.7301
|610
|2004.10.28 10:48
|sell
|193
|0.10
|1.8300
|1.8348
|1.7301
|611
|2004.10.28 12:00
|modify
|193
|0.10
|1.8300
|1.8295
|1.7301
|612
|2004.10.28 14:05
|s/l
|193
|0.10
|1.8295
|1.8295
|1.7301
|5.00
|2100.00
|613
|2004.10.28 15:21
|buy
|192
|0.10
|1.8348
|1.8300
|1.9347
|614
|2004.10.28 16:06
|s/l
|192
|0.10
|1.8300
|1.8300
|1.9347
|-48.00
|2052.00
|615
|2004.10.29 09:00
|buy stop
|194
|0.10
|1.8331
|1.8283
|1.9330
|616
|2004.10.29 09:00
|sell stop
|195
|0.10
|1.8283
|1.8331
|1.7284
|617
|2004.10.29 09:35
|buy
|194
|0.10
|1.8331
|1.8283
|1.9330
|618
|2004.10.29 15:00
|modify
|194
|0.10
|1.8331
|1.8336
|1.9330
|619
|2004.10.29 15:19
|s/l
|194
|0.10
|1.8336
|1.8336
|1.9330
|5.00
|2057.00
|620
|2004.10.29 16:07
|sell
|195
|0.10
|1.8283
|1.8331
|1.7284
|621
|2004.10.29 17:00
|close
|195
|0.10
|1.8323
|1.8331
|1.7284
|-40.00
|2017.00
|622
|2004.11.01 09:00
|buy stop
|196
|0.10
|1.8371
|1.8344
|1.9370
|623
|2004.11.01 09:00
|sell stop
|197
|0.10
|1.8344
|1.8371
|1.7345
|624
|2004.11.01 09:06
|sell
|197
|0.10
|1.8344
|1.8371
|1.7345
|625
|2004.11.01 10:30
|modify
|197
|0.10
|1.8344
|1.8339
|1.7345
|626
|2004.11.01 11:08
|s/l
|197
|0.10
|1.8339
|1.8339
|1.7345
|5.00
|2022.00
|627
|2004.11.01 17:00
|delete
|196
|0.10
|1.8371
|1.8344
|1.9370
|628
|2004.11.02 09:00
|buy stop
|198
|0.10
|1.8333
|1.8298
|1.9332
|629
|2004.11.02 09:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.8298
|1.8333
|1.7299
|630
|2004.11.02 09:52
|buy
|198
|0.10
|1.8333
|1.8298
|1.9332
|631
|2004.11.02 13:00
|modify
|198
|0.10
|1.8333
|1.8338
|1.9332
|632
|2004.11.02 17:00
|close
|198
|0.10
|1.8373
|1.8338
|1.9332
|40.00
|2062.00
|633
|2004.11.02 17:00
|delete
|199
|0.10
|1.8298
|1.8333
|1.7299
|634
|2004.11.03 09:00
|buy stop
|200
|0.10
|1.8398
|1.8348
|1.9397
|635
|2004.11.03 09:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|636
|2004.11.03 10:42
|buy
|200
|0.10
|1.8398
|1.8348
|1.9397
|637
|2004.11.03 11:30
|modify
|200
|0.10
|1.8398
|1.8403
|1.9397
|638
|2004.11.03 11:37
|s/l
|200
|0.10
|1.8403
|1.8403
|1.9397
|5.00
|2067.00
|639
|2004.11.03 17:00
|delete
|201
|0.10
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|640
|2004.11.04 09:00
|buy stop
|202
|0.10
|1.8501
|1.8466
|1.9500
|641
|2004.11.04 09:30
|sell stop
|203
|0.10
|1.8447
|1.8497
|1.7448
|642
|2004.11.04 09:43
|sell
|203
|0.10
|1.8447
|1.8497
|1.7448
|643
|2004.11.04 10:46
|modify
|203
|0.10
|1.8447
|1.8442
|1.7448
|644
|2004.11.04 10:48
|s/l
|203
|0.10
|1.8442
|1.8442
|1.7448
|5.00
|2072.00
|645
|2004.11.04 17:00
|delete
|202
|0.10
|1.8501
|1.8466
|1.9500
|646
|2004.11.05 09:00
|buy stop
|204
|0.10
|1.8459
|1.8420
|1.9458
|647
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|205
|0.10
|1.8420
|1.8459
|1.7421
|648
|2004.11.05 09:01
|sell
|205
|0.10
|1.8420
|1.8459
|1.7421
|649
|2004.11.05 11:00
|modify
|205
|0.10
|1.8420
|1.8415
|1.7421
|650
|2004.11.05 11:15
|s/l
|205
|0.10
|1.8415
|1.8415
|1.7421
|5.00
|2077.00
|651
|2004.11.05 16:01
|buy
|204
|0.10
|1.8459
|1.8420
|1.9458
|652
|2004.11.05 17:00
|close
|204
|0.10
|1.8480
|1.8420
|1.9458
|21.00
|2098.00
|653
|2004.11.08 09:00
|buy stop
|206
|0.10
|1.8575
|1.8544
|1.9574
|654
|2004.11.08 09:00
|sell stop
|207
|0.10
|1.8544
|1.8575
|1.7545
|655
|2004.11.08 09:06
|buy
|206
|0.10
|1.8575
|1.8544
|1.9574
|656
|2004.11.08 11:00
|modify
|206
|0.10
|1.8575
|1.8580
|1.9574
|657
|2004.11.08 12:58
|s/l
|206
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.9574
|5.00
|2103.00
|658
|2004.11.08 14:11
|sell
|207
|0.10
|1.8544
|1.8575
|1.7545
|659
|2004.11.08 16:33
|s/l
|207
|0.10
|1.8575
|1.8575
|1.7545
|-31.00
|2072.00
|660
|2004.11.09 09:00
|buy stop
|208
|0.10
|1.8573
|1.8527
|1.9572
|661
|2004.11.09 09:00
|sell stop
|209
|0.10
|1.8527
|1.8573
|1.7528
|662
|2004.11.09 10:00
|sell
|209
|0.10
|1.8527
|1.8573
|1.7528
|663
|2004.11.09 16:22
|s/l
|209
|0.10
|1.8573
|1.8573
|1.7528
|-46.00
|2026.00
|664
|2004.11.09 16:22
|buy
|208
|0.10
|1.8573
|1.8527
|1.9572
|665
|2004.11.09 17:00
|close
|208
|0.10
|1.8567
|1.8527
|1.9572
|-6.00
|2020.00
|666
|2004.11.10 09:00
|buy stop
|210
|0.10
|1.8567
|1.8539
|1.9566
|667
|2004.11.10 09:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.8539
|1.8567
|1.7540
|668
|2004.11.10 09:00
|sell
|211
|0.10
|1.8539
|1.8567
|1.7540
|669
|2004.11.10 09:30
|s/l
|211
|0.10
|1.8567
|1.8567
|1.7540
|-28.00
|1992.00
|670
|2004.11.10 09:30
|buy
|210
|0.10
|1.8567
|1.8539
|1.9566
|671
|2004.11.10 09:30
|sell stop
|212
|0.10
|1.8520
|1.8567
|1.7521
|672
|2004.11.10 11:00
|modify
|210
|0.10
|1.8567
|1.8572
|1.9566
|673
|2004.11.10 11:32
|s/l
|210
|0.10
|1.8572
|1.8572
|1.9566
|5.00
|1997.00
|674
|2004.11.10 15:16
|sell
|212
|0.10
|1.8520
|1.8567
|1.7521
|675
|2004.11.10 16:00
|modify
|212
|0.10
|1.8520
|1.8515
|1.7521
|676
|2004.11.10 17:00
|close
|212
|0.10
|1.8457
|1.8515
|1.7521
|63.00
|2060.00
|677
|2004.11.11 09:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.8478
|1.8451
|1.9477
|678
|2004.11.11 09:00
|sell stop
|214
|0.10
|1.8451
|1.8478
|1.7452
|679
|2004.11.11 09:15
|sell
|214
|0.10
|1.8451
|1.8478
|1.7452
|680
|2004.11.11 12:00
|modify
|214
|0.10
|1.8451
|1.8446
|1.7452
|681
|2004.11.11 17:00
|delete
|213
|0.10
|1.8478
|1.8451
|1.9477
|682
|2004.11.11 17:00
|close
|214
|0.10
|1.8424
|1.8446
|1.7452
|27.00
|2087.00
|683
|2004.11.12 09:00
|sell stop
|215
|0.10
|1.8462
|1.8491
|1.7463
|684
|2004.11.12 09:01
|buy stop
|216
|0.10
|1.8491
|1.8462
|1.9490
|685
|2004.11.12 09:51
|sell
|215
|0.10
|1.8462
|1.8491
|1.7463
|686
|2004.11.12 13:00
|modify
|215
|0.10
|1.8462
|1.8457
|1.7463
|687
|2004.11.12 13:25
|s/l
|215
|0.10
|1.8457
|1.8457
|1.7463
|5.00
|2092.00
|688
|2004.11.12 16:06
|buy
|216
|0.10
|1.8491
|1.8462
|1.9490
|689
|2004.11.12 17:00
|close
|216
|0.10
|1.8497
|1.8462
|1.9490
|6.00
|2098.00
|690
|2004.11.15 09:00
|buy stop
|217
|0.10
|1.8581
|1.8552
|1.9580
|691
|2004.11.15 09:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.8552
|1.8581
|1.7553
|692
|2004.11.15 09:19
|sell
|218
|0.10
|1.8552
|1.8581
|1.7553
|693
|2004.11.15 12:00
|modify
|218
|0.10
|1.8552
|1.8547
|1.7553
|694
|2004.11.15 14:44
|s/l
|218
|0.10
|1.8547
|1.8547
|1.7553
|5.00
|2103.00
|695
|2004.11.15 17:00
|delete
|217
|0.10
|1.8581
|1.8552
|1.9580
|696
|2004.11.16 09:00
|buy stop
|219
|0.10
|1.8490
|1.8455
|1.9489
|697
|2004.11.16 09:00
|sell stop
|220
|0.10
|1.8455
|1.8490
|1.7456
|698
|2004.11.16 09:19
|buy
|219
|0.10
|1.8490
|1.8455
|1.9489
|699
|2004.11.16 11:00
|modify
|219
|0.10
|1.8490
|1.8495
|1.9489
|700
|2004.11.16 15:37
|s/l
|219
|0.10
|1.8495
|1.8495
|1.9489
|5.00
|2108.00
|701
|2004.11.16 17:00
|delete
|220
|0.10
|1.8455
|1.8490
|1.7456
|702
|2004.11.17 09:00
|sell stop
|221
|0.10
|1.8533
|1.8560
|1.7534
|703
|2004.11.17 09:30
|buy stop
|222
|0.10
|1.8575
|1.8533
|1.9574
|704
|2004.11.17 09:44
|buy
|222
|0.10
|1.8575
|1.8533
|1.9574
|705
|2004.11.17 11:30
|modify
|222
|0.10
|1.8575
|1.8580
|1.9574
|706
|2004.11.17 12:23
|s/l
|222
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.9574
|5.00
|2113.00
|707
|2004.11.17 16:43
|sell
|221
|0.10
|1.8533
|1.8560
|1.7534
|708
|2004.11.17 16:59
|s/l
|221
|0.10
|1.8560
|1.8560
|1.7534
|-27.00
|2086.00
|709
|2004.11.18 09:00
|buy stop
|223
|0.10
|1.8638
|1.8592
|1.9637
|710
|2004.11.18 09:00
|sell stop
|224
|0.10
|1.8592
|1.8638
|1.7593
|711
|2004.11.18 09:02
|sell
|224
|0.10
|1.8592
|1.8638
|1.7593
|712
|2004.11.18 11:00
|modify
|224
|0.10
|1.8592
|1.8587
|1.7593
|713
|2004.11.18 12:13
|s/l
|224
|0.10
|1.8587
|1.8587
|1.7593
|5.00
|2091.00
|714
|2004.11.18 17:00
|delete
|223
|0.10
|1.8638
|1.8592
|1.9637
|715
|2004.11.19 09:00
|buy stop
|225
|0.10
|1.8531
|1.8481
|1.9530
|716
|2004.11.19 09:00
|sell stop
|226
|0.10
|1.8480
|1.8530
|1.7481
|717
|2004.11.19 09:45
|buy
|225
|0.10
|1.8531
|1.8481
|1.9530
|718
|2004.11.19 10:00
|modify
|225
|0.10
|1.8531
|1.8536
|1.9530
|719
|2004.11.19 16:15
|s/l
|225
|0.10
|1.8536
|1.8536
|1.9530
|5.00
|2096.00
|720
|2004.11.19 17:00
|delete
|226
|0.10
|1.8480
|1.8530
|1.7481
|721
|2004.11.22 09:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.8592
|1.8557
|1.9591
|722
|2004.11.22 09:30
|sell stop
|228
|0.10
|1.8533
|1.8583
|1.7534
|723
|2004.11.22 10:23
|sell
|228
|0.10
|1.8533
|1.8583
|1.7534
|724
|2004.11.22 17:00
|delete
|227
|0.10
|1.8592
|1.8557
|1.9591
|725
|2004.11.22 17:00
|close
|228
|0.10
|1.8577
|1.8583
|1.7534
|-44.00
|2052.00
|726
|2004.11.23 09:00
|buy stop
|229
|0.10
|1.8565
|1.8523
|1.9564
|727
|2004.11.23 09:00
|sell stop
|230
|0.10
|1.8523
|1.8565
|1.7524
|728
|2004.11.23 09:33
|buy
|229
|0.10
|1.8565
|1.8523
|1.9564
|729
|2004.11.23 11:30
|modify
|229
|0.10
|1.8565
|1.8570
|1.9564
|730
|2004.11.23 17:00
|close
|229
|0.10
|1.8706
|1.8570
|1.9564
|141.00
|2193.00
|731
|2004.11.23 17:00
|delete
|230
|0.10
|1.8523
|1.8565
|1.7524
|732
|2004.11.24 09:00
|sell stop
|231
|0.10
|1.8674
|1.8718
|1.7675
|733
|2004.11.24 09:00
|buy stop
|232
|0.10
|1.8718
|1.8674
|1.9717
|734
|2004.11.24 09:23
|buy
|232
|0.10
|1.8718
|1.8674
|1.9717
|735
|2004.11.24 10:00
|modify
|232
|0.10
|1.8718
|1.8723
|1.9717
|736
|2004.11.24 17:00
|delete
|231
|0.10
|1.8674
|1.8718
|1.7675
|737
|2004.11.24 17:00
|close
|232
|0.10
|1.8804
|1.8723
|1.9717
|86.00
|2279.00
|738
|2004.11.25 09:00
|sell stop
|233
|0.10
|1.8811
|1.8840
|1.7812
|739
|2004.11.25 09:00
|buy stop
|234
|0.10
|1.8840
|1.8811
|1.9839
|740
|2004.11.25 09:15
|buy
|234
|0.10
|1.8840
|1.8811
|1.9839
|741
|2004.11.25 10:00
|modify
|234
|0.10
|1.8840
|1.8845
|1.9839
|742
|2004.11.25 10:06
|s/l
|234
|0.10
|1.8845
|1.8845
|1.9839
|5.00
|2284.00
|743
|2004.11.25 17:00
|delete
|233
|0.10
|1.8811
|1.8840
|1.7812
|744
|2004.11.26 09:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.9040
|1.8990
|2.0039
|745
|2004.11.26 09:00
|sell stop
|236
|0.10
|1.8958
|1.9008
|1.7959
|746
|2004.11.26 09:15
|sell
|236
|0.10
|1.8958
|1.9008
|1.7959
|747
|2004.11.26 09:30
|modify
|236
|0.10
|1.8958
|1.8953
|1.7959
|748
|2004.11.26 12:23
|s/l
|236
|0.10
|1.8953
|1.8953
|1.7959
|5.00
|2289.00
|749
|2004.11.26 17:00
|delete
|235
|0.10
|1.9040
|1.8990
|2.0039
|750
|2004.11.29 09:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.8933
|1.8895
|1.9932
|751
|2004.11.29 09:00
|sell stop
|238
|0.10
|1.8895
|1.8933
|1.7896
|752
|2004.11.29 09:17
|sell
|238
|0.10
|1.8895
|1.8933
|1.7896
|753
|2004.11.29 10:00
|modify
|238
|0.10
|1.8895
|1.8890
|1.7896
|754
|2004.11.29 11:40
|s/l
|238
|0.10
|1.8890
|1.8890
|1.7896
|5.00
|2294.00
|755
|2004.11.29 16:35
|buy
|237
|0.10
|1.8933
|1.8895
|1.9932
|756
|2004.11.29 17:00
|close
|237
|0.10
|1.8936
|1.8895
|1.9932
|3.00
|2297.00
|757
|2004.11.30 09:00
|buy stop
|239
|0.10
|1.8928
|1.8878
|1.9927
|758
|2004.11.30 09:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.8874
|1.8924
|1.7875
|759
|2004.11.30 10:01
|buy
|239
|0.10
|1.8928
|1.8878
|1.9927
|760
|2004.11.30 10:30
|modify
|239
|0.10
|1.8928
|1.8933
|1.9927
|761
|2004.11.30 10:39
|s/l
|239
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.9927
|5.00
|2302.00
|762
|2004.11.30 17:00
|delete
|240
|0.10
|1.8874
|1.8924
|1.7875
|763
|2004.12.01 09:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.9182
|1.9132
|2.0181
|764
|2004.12.01 09:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.9125
|1.9175
|1.8126
|765
|2004.12.01 09:29
|buy
|241
|0.10
|1.9182
|1.9132
|2.0181
|766
|2004.12.01 11:00
|modify
|241
|0.10
|1.9182
|1.9187
|2.0181
|767
|2004.12.01 11:17
|s/l
|241
|0.10
|1.9187
|1.9187
|2.0181
|5.00
|2307.00
|768
|2004.12.01 17:00
|delete
|242
|0.10
|1.9125
|1.9175
|1.8126
|769
|2004.12.02 09:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.9434
|1.9384
|2.0433
|770
|2004.12.02 09:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.9327
|1.9377
|1.8328
|771
|2004.12.02 09:27
|buy
|243
|0.10
|1.9434
|1.9384
|2.0433
|772
|2004.12.02 10:14
|s/l
|243
|0.10
|1.9384
|1.9384
|2.0433
|-50.00
|2257.00
|773
|2004.12.02 11:30
|sell
|244
|0.10
|1.9327
|1.9377
|1.8328
|774
|2004.12.02 12:00
|modify
|244
|0.10
|1.9327
|1.9322
|1.8328
|775
|2004.12.02 12:05
|s/l
|244
|0.10
|1.9322
|1.9322
|1.8328
|5.00
|2262.00
|776
|2004.12.03 09:00
|buy stop
|245
|0.10
|1.9240
|1.9199
|2.0239
|777
|2004.12.03 09:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.9199
|1.9240
|1.8200
|778
|2004.12.03 09:01
|sell
|246
|0.10
|1.9199
|1.9240
|1.8200
|779
|2004.12.03 09:32
|s/l
|246
|0.10
|1.9240
|1.9240
|1.8200
|-41.00
|2221.00
|780
|2004.12.03 09:32
|buy
|245
|0.10
|1.9240
|1.9199
|2.0239
|781
|2004.12.03 09:32
|sell stop
|247
|0.10
|1.9190
|1.9240
|1.8191
|782
|2004.12.03 13:30
|modify
|245
|0.10
|1.9240
|1.9245
|2.0239
|783
|2004.12.03 17:00
|close
|245
|0.10
|1.9369
|1.9245
|2.0239
|129.00
|2350.00
|784
|2004.12.03 17:00
|delete
|247
|0.10
|1.9190
|1.9240
|1.8191
|785
|2004.12.06 09:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.9435
|1.9409
|2.0434
|786
|2004.12.06 09:08
|sell stop
|249
|0.10
|1.9409
|1.9435
|1.8410
|787
|2004.12.06 09:13
|buy
|248
|0.10
|1.9435
|1.9409
|2.0434
|788
|2004.12.06 10:30
|s/l
|248
|0.10
|1.9409
|1.9409
|2.0434
|-26.00
|2324.00
|789
|2004.12.06 10:30
|sell
|249
|0.10
|1.9409
|1.9435
|1.8410
|790
|2004.12.06 11:02
|s/l
|249
|0.10
|1.9435
|1.9435
|1.8410
|-26.00
|2298.00
|791
|2004.12.07 09:00
|buy stop
|250
|0.10
|1.9510
|1.9460
|2.0509
|792
|2004.12.07 09:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.9432
|1.9482
|1.8433
|793
|2004.12.07 12:35
|buy
|250
|0.10
|1.9510
|1.9460
|2.0509
|794
|2004.12.07 15:32
|s/l
|250
|0.10
|1.9460
|1.9460
|2.0509
|-50.00
|2248.00
|795
|2004.12.07 16:09
|sell
|251
|0.10
|1.9432
|1.9482
|1.8433
|796
|2004.12.07 17:00
|close
|251
|0.10
|1.9419
|1.9482
|1.8433
|13.00
|2261.00
|797
|2004.12.08 09:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.9377
|1.9327
|2.0376
|798
|2004.12.08 09:00
|sell stop
|253
|0.10
|1.9294
|1.9344
|1.8295
|799
|2004.12.08 09:29
|sell
|253
|0.10
|1.9294
|1.9344
|1.8295
|800
|2004.12.08 10:13
|modify
|253
|0.10
|1.9294
|1.9289
|1.8295
|801
|2004.12.08 10:15
|s/l
|253
|0.10
|1.9289
|1.9289
|1.8295
|5.00
|2266.00
|802
|2004.12.08 17:00
|delete
|252
|0.10
|1.9377
|1.9327
|2.0376
|803
|2004.12.09 09:00
|buy stop
|254
|0.10
|1.9318
|1.9268
|2.0317
|804
|2004.12.09 09:00
|sell stop
|255
|0.10
|1.9233
|1.9283
|1.8234
|805
|2004.12.09 09:48
|sell
|255
|0.10
|1.9233
|1.9283
|1.8234
|806
|2004.12.09 11:00
|modify
|255
|0.10
|1.9233
|1.9228
|1.8234
|807
|2004.12.09 14:11
|s/l
|255
|0.10
|1.9228
|1.9228
|1.8234
|5.00
|2271.00
|808
|2004.12.09 17:00
|delete
|254
|0.10
|1.9318
|1.9268
|2.0317
|809
|2004.12.10 09:00
|buy stop
|256
|0.10
|1.9192
|1.9142
|2.0191
|810
|2004.12.10 09:00
|sell stop
|257
|0.10
|1.9140
|1.9190
|1.8141
|811
|2004.12.10 09:01
|sell
|257
|0.10
|1.9140
|1.9190
|1.8141
|812
|2004.12.10 10:00
|modify
|257
|0.10
|1.9140
|1.9135
|1.8141
|813
|2004.12.10 10:05
|s/l
|257
|0.10
|1.9135
|1.9135
|1.8141
|5.00
|2276.00
|814
|2004.12.10 17:00
|delete
|256
|0.10
|1.9192
|1.9142
|2.0191
|815
|2004.12.13 09:00
|buy stop
|258
|0.10
|1.9199
|1.9149
|2.0198
|816
|2004.12.13 09:00
|sell stop
|259
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|817
|2004.12.13 09:17
|buy
|258
|0.10
|1.9199
|1.9149
|2.0198
|818
|2004.12.13 11:43
|s/l
|258
|0.10
|1.9149
|1.9149
|2.0198
|-50.00
|2226.00
|819
|2004.12.13 12:12
|sell
|259
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|820
|2004.12.13 14:19
|s/l
|259
|0.10
|1.9181
|1.9181
|1.8132
|-50.00
|2176.00
|821
|2004.12.14 09:00
|sell stop
|260
|0.10
|1.9205
|1.9250
|1.8206
|822
|2004.12.14 09:01
|buy stop
|261
|0.10
|1.9250
|1.9205
|2.0249
|823
|2004.12.14 09:02
|buy
|261
|0.10
|1.9250
|1.9205
|2.0249
|824
|2004.12.14 09:37
|s/l
|261
|0.10
|1.9205
|1.9205
|2.0249
|-45.00
|2131.00
|825
|2004.12.14 09:37
|sell
|260
|0.10
|1.9205
|1.9250
|1.8206
|826
|2004.12.14 09:37
|buy stop
|262
|0.10
|1.9252
|1.9205
|2.0251
|827
|2004.12.14 10:30
|s/l
|260
|0.10
|1.9250
|1.9250
|1.8206
|-45.00
|2086.00
|828
|2004.12.14 10:30
|buy
|262
|0.10
|1.9252
|1.9205
|2.0251
|829
|2004.12.14 11:14
|modify
|262
|0.10
|1.9252
|1.9257
|2.0251
|830
|2004.12.14 11:18
|s/l
|262
|0.10
|1.9257
|1.9257
|2.0251
|5.00
|2091.00
|831
|2004.12.15 09:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.9304
|1.9254
|2.0303
|832
|2004.12.15 09:00
|sell stop
|264
|0.10
|1.9247
|1.9297
|1.8248
|833
|2004.12.15 11:07
|buy
|263
|0.10
|1.9304
|1.9254
|2.0303
|834
|2004.12.15 11:30
|modify
|263
|0.10
|1.9304
|1.9309
|2.0303
|835
|2004.12.15 17:00
|close
|263
|0.10
|1.9439
|1.9309
|2.0303
|135.00
|2226.00
|836
|2004.12.15 17:00
|delete
|264
|0.10
|1.9247
|1.9297
|1.8248
|837
|2004.12.16 09:00
|buy stop
|265
|0.10
|1.9449
|1.9402
|2.0448
|838
|2004.12.16 09:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.9402
|1.9449
|1.8403
|839
|2004.12.16 09:53
|sell
|266
|0.10
|1.9402
|1.9449
|1.8403
|840
|2004.12.16 10:30
|s/l
|266
|0.10
|1.9449
|1.9449
|1.8403
|-47.00
|2179.00
|841
|2004.12.16 10:30
|buy
|265
|0.10
|1.9449
|1.9402
|2.0448
|842
|2004.12.16 11:00
|modify
|265
|0.10
|1.9449
|1.9454
|2.0448
|843
|2004.12.16 11:49
|s/l
|265
|0.10
|1.9454
|1.9454
|2.0448
|5.00
|2184.00
|844
|2004.12.17 09:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.9351
|1.9301
|2.0350
|845
|2004.12.17 09:00
|sell stop
|268
|0.10
|1.9300
|1.9350
|1.8301
|846
|2004.12.17 09:14
|buy
|267
|0.10
|1.9351
|1.9301
|2.0350
|847
|2004.12.17 10:00
|modify
|267
|0.10
|1.9351
|1.9356
|2.0350
|848
|2004.12.17 12:51
|s/l
|267
|0.10
|1.9356
|1.9356
|2.0350
|5.00
|2189.00
|849
|2004.12.17 14:38
|sell
|268
|0.10
|1.9300
|1.9350
|1.8301
|850
|2004.12.17 15:12
|s/l
|268
|0.10
|1.9350
|1.9350
|1.8301
|-50.00
|2139.00
|851
|2004.12.20 09:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.9440
|1.9404
|2.0439
|852
|2004.12.20 09:00
|sell stop
|270
|0.10
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|853
|2004.12.20 09:03
|buy
|269
|0.10
|1.9440
|1.9404
|2.0439
|854
|2004.12.20 09:30
|modify
|269
|0.10
|1.9440
|1.9445
|2.0439
|855
|2004.12.20 11:26
|s/l
|269
|0.10
|1.9445
|1.9445
|2.0439
|5.00
|2144.00
|856
|2004.12.20 17:00
|delete
|270
|0.10
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|857
|2004.12.21 09:00
|buy stop
|271
|0.10
|1.9464
|1.9414
|2.0463
|858
|2004.12.21 09:00
|sell stop
|272
|0.10
|1.9400
|1.9450
|1.8401
|859
|2004.12.21 09:07
|sell
|272
|0.10
|1.9400
|1.9450
|1.8401
|860
|2004.12.21 10:00
|modify
|272
|0.10
|1.9400
|1.9395
|1.8401
|861
|2004.12.21 17:00
|delete
|271
|0.10
|1.9464
|1.9414
|2.0463
|862
|2004.12.21 17:00
|close
|272
|0.10
|1.9262
|1.9395
|1.8401
|138.00
|2282.00
|863
|2004.12.22 09:00
|buy stop
|273
|0.10
|1.9303
|1.9258
|2.0302
|864
|2004.12.22 09:00
|sell stop
|274
|0.10
|1.9258
|1.9303
|1.8259
|865
|2004.12.22 09:25
|buy
|273
|0.10
|1.9303
|1.9258
|2.0302
|866
|2004.12.22 10:31
|s/l
|273
|0.10
|1.9258
|1.9258
|2.0302
|-45.00
|2237.00
|867
|2004.12.22 10:31
|sell
|274
|0.10
|1.9258
|1.9303
|1.8259
|868
|2004.12.22 11:30
|modify
|274
|0.10
|1.9258
|1.9253
|1.8259
|869
|2004.12.22 17:00
|close
|274
|0.10
|1.9130
|1.9253
|1.8259
|128.00
|2365.00
|870
|2004.12.23 09:00
|buy stop
|275
|0.10
|1.9222
|1.9172
|2.0221
|871
|2004.12.23 09:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.9168
|1.9218
|1.8169
|872
|2004.12.23 09:29
|buy
|275
|0.10
|1.9222
|1.9172
|2.0221
|873
|2004.12.23 12:02
|s/l
|275
|0.10
|1.9172
|1.9172
|2.0221
|-50.00
|2315.00
|874
|2004.12.23 12:03
|sell
|276
|0.10
|1.9168
|1.9218
|1.8169
|875
|2004.12.23 13:02
|s/l
|276
|0.10
|1.9218
|1.9218
|1.8169
|-50.00
|2265.00
|876
|2004.12.24 09:00
|buy stop
|277
|0.10
|1.9226
|1.9199
|2.0225
|877
|2004.12.24 09:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.9199
|1.9226
|1.8200
|878
|2004.12.24 09:07
|buy
|277
|0.10
|1.9226
|1.9199
|2.0225
|879
|2004.12.24 10:00
|modify
|277
|0.10
|1.9226
|1.9231
|2.0225
|880
|2004.12.24 16:02
|s/l
|277
|0.10
|1.9231
|1.9231
|2.0225
|5.00
|2270.00
|881
|2004.12.24 17:00
|delete
|278
|0.10
|1.9199
|1.9226
|1.8200
|882
|2004.12.27 09:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.9264
|1.9229
|2.0263
|883
|2004.12.27 09:00
|sell stop
|280
|0.10
|1.9229
|1.9264
|1.8230
|884
|2004.12.27 12:13
|sell
|280
|0.10
|1.9229
|1.9264
|1.8230
|885
|2004.12.27 15:00
|modify
|280
|0.10
|1.9229
|1.9224
|1.8230
|886
|2004.12.27 15:09
|s/l
|280
|0.10
|1.9224
|1.9224
|1.8230
|5.00
|2275.00
|887
|2004.12.27 16:32
|buy
|279
|0.10
|1.9264
|1.9229
|2.0263
|888
|2004.12.27 17:00
|close
|279
|0.10
|1.9334
|1.9229
|2.0263
|70.00
|2345.00
|889
|2004.12.28 09:00
|buy stop
|281
|0.10
|1.9376
|1.9326
|2.0375
|890
|2004.12.28 09:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.9324
|1.9374
|1.8325
|891
|2004.12.28 10:36
|buy
|281
|0.10
|1.9376
|1.9326
|2.0375
|892
|2004.12.28 13:30
|modify
|281
|0.10
|1.9376
|1.9381
|2.0375
|893
|2004.12.28 14:17
|s/l
|281
|0.10
|1.9381
|1.9381
|2.0375
|5.00
|2350.00
|894
|2004.12.28 16:32
|sell
|282
|0.10
|1.9324
|1.9374
|1.8325
|895
|2004.12.28 17:00
|close
|282
|0.10
|1.9292
|1.9374
|1.8325
|32.00
|2382.00
|896
|2004.12.29 09:00
|buy stop
|283
|0.10
|1.9328
|1.9299
|2.0327
|897
|2004.12.29 09:00
|sell stop
|284
|0.10
|1.9299
|1.9328
|1.8300
|898
|2004.12.29 09:32
|sell
|284
|0.10
|1.9299
|1.9328
|1.8300
|899
|2004.12.29 10:00
|modify
|284
|0.10
|1.9299
|1.9294
|1.8300
|900
|2004.12.29 10:38
|s/l
|284
|0.10
|1.9294
|1.9294
|1.8300
|5.00
|2387.00
|901
|2004.12.29 17:00
|delete
|283
|0.10
|1.9328
|1.9299
|2.0327
|902
|2004.12.30 09:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.9212
|1.9170
|2.0211
|903
|2004.12.30 09:00
|sell stop
|286
|0.10
|1.9170
|1.9212
|1.8171
|904
|2004.12.30 09:04
|buy
|285
|0.10
|1.9212
|1.9170
|2.0211
|905
|2004.12.30 16:30
|modify
|285
|0.10
|1.9212
|1.9217
|2.0211
|906
|2004.12.30 16:32
|s/l
|285
|0.10
|1.9217
|1.9217
|2.0211
|5.00
|2392.00
|907
|2004.12.30 17:00
|delete
|286
|0.10
|1.9170
|1.9212
|1.8171
|908
|2004.12.31 09:00
|buy stop
|287
|0.10
|1.9298
|1.9248
|2.0297
|909
|2004.12.31 09:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.9244
|1.9294
|1.8245
|910
|2004.12.31 11:30
|buy
|287
|0.10
|1.9298
|1.9248
|2.0297
|911
|2004.12.31 12:30
|modify
|287
|0.10
|1.9298
|1.9303
|2.0297
|912
|2004.12.31 12:47
|s/l
|287
|0.10
|1.9303
|1.9303
|2.0297
|5.00
|2397.00
|913
|2004.12.31 16:44
|sell
|288
|0.10
|1.9244
|1.9294
|1.8245
|914
|2004.12.31 17:00
|close
|288
|0.10
|1.9199
|1.9294
|1.8245
|45.00
|2442.00
|915
|2005.01.03 09:00
|sell stop
|289
|0.10
|1.9048
|1.9098
|1.8049
|916
|2005.01.03 09:15
|buy stop
|290
|0.10
|1.9119
|1.9069
|2.0118
|917
|2005.01.03 09:15
|buy
|290
|0.10
|1.9119
|1.9069
|2.0118
|918
|2005.01.03 10:30
|modify
|290
|0.10
|1.9119
|1.9124
|2.0118
|919
|2005.01.03 10:40
|s/l
|290
|0.10
|1.9124
|1.9124
|2.0118
|5.00
|2447.00
|920
|2005.01.03 15:04
|sell
|289
|0.10
|1.9048
|1.9098
|1.8049
|921
|2005.01.03 17:00
|close
|289
|0.10
|1.9033
|1.9098
|1.8049
|15.00
|2462.00
|922
|2005.01.04 09:00
|buy stop
|291
|0.10
|1.9080
|1.9030
|2.0079
|923
|2005.01.04 09:00
|sell stop
|292
|0.10
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|924
|2005.01.04 09:31
|sell
|292
|0.10
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|925
|2005.01.04 10:30
|modify
|292
|0.10
|1.9020
|1.9015
|1.8021
|926
|2005.01.04 17:00
|delete
|291
|0.10
|1.9080
|1.9030
|2.0079
|927
|2005.01.04 17:00
|close
|292
|0.10
|1.8838
|1.9015
|1.8021
|182.00
|2644.00
|928
|2005.01.05 09:00
|buy stop
|293
|0.10
|1.8857
|1.8807
|1.9856
|929
|2005.01.05 09:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.8774
|1.8824
|1.7775
|930
|2005.01.05 10:56
|sell
|294
|0.10
|1.8774
|1.8824
|1.7775
|931
|2005.01.05 11:00
|modify
|294
|0.10
|1.8774
|1.8769
|1.7775
|932
|2005.01.05 12:00
|s/l
|294
|0.10
|1.8769
|1.8769
|1.7775
|5.00
|2649.00
|933
|2005.01.05 16:20
|buy
|293
|0.10
|1.8857
|1.8807
|1.9856
|934
|2005.01.05 17:00
|close
|293
|0.10
|1.8878
|1.8807
|1.9856
|21.00
|2670.00
|935
|2005.01.06 09:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.8842
|1.8792
|1.9841
|936
|2005.01.06 09:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.8756
|1.8806
|1.7757
|937
|2005.01.06 09:27
|sell
|296
|0.10
|1.8756
|1.8806
|1.7757
|938
|2005.01.06 11:00
|modify
|296
|0.10
|1.8756
|1.8751
|1.7757
|939
|2005.01.06 15:05
|s/l
|296
|0.10
|1.8751
|1.8751
|1.7757
|5.00
|2675.00
|940
|2005.01.06 17:00
|delete
|295
|0.10
|1.8842
|1.8792
|1.9841
|941
|2005.01.07 09:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.8794
|1.8754
|1.9793
|942
|2005.01.07 09:00
|sell stop
|298
|0.10
|1.8754
|1.8794
|1.7755
|943
|2005.01.07 09:00
|buy
|297
|0.10
|1.8794
|1.8754
|1.9793
|944
|2005.01.07 10:30
|modify
|297
|0.10
|1.8794
|1.8799
|1.9793
|945
|2005.01.07 12:34
|s/l
|297
|0.10
|1.8799
|1.8799
|1.9793
|5.00
|2680.00
|946
|2005.01.07 16:21
|sell
|298
|0.10
|1.8754
|1.8794
|1.7755
|947
|2005.01.07 16:30
|modify
|298
|0.10
|1.8754
|1.8749
|1.7755
|948
|2005.01.07 16:30
|s/l
|298
|0.10
|1.8749
|1.8749
|1.7755
|5.00
|2685.00
|949
|2005.01.10 09:00
|buy stop
|299
|0.10
|1.8757
|1.8713
|1.9756
|950
|2005.01.10 09:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.8713
|1.8757
|1.7714
|951
|2005.01.10 09:07
|buy
|299
|0.10
|1.8757
|1.8713
|1.9756
|952
|2005.01.10 11:30
|modify
|299
|0.10
|1.8757
|1.8762
|1.9756
|953
|2005.01.10 12:17
|s/l
|299
|0.10
|1.8762
|1.8762
|1.9756
|5.00
|2690.00
|954
|2005.01.10 17:00
|delete
|300
|0.10
|1.8713
|1.8757
|1.7714
|955
|2005.01.11 09:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.8824
|1.8774
|1.9823
|956
|2005.01.11 09:11
|sell stop
|302
|0.10
|1.8771
|1.8821
|1.7772
|957
|2005.01.11 09:18
|sell
|302
|0.10
|1.8771
|1.8821
|1.7772
|958
|2005.01.11 17:00
|delete
|301
|0.10
|1.8824
|1.8774
|1.9823
|959
|2005.01.11 17:00
|close
|302
|0.10
|1.8772
|1.8821
|1.7772
|-1.00
|2689.00
|960
|2005.01.12 09:00
|buy stop
|303
|0.10
|1.8785
|1.8752
|1.9784
|961
|2005.01.12 09:00
|sell stop
|304
|0.10
|1.8752
|1.8785
|1.7753
|962
|2005.01.12 09:18
|sell
|304
|0.10
|1.8752
|1.8785
|1.7753
|963
|2005.01.12 09:30
|modify
|304
|0.10
|1.8752
|1.8747
|1.7753
|964
|2005.01.12 12:00
|s/l
|304
|0.10
|1.8747
|1.8747
|1.7753
|5.00
|2694.00
|965
|2005.01.12 13:51
|buy
|303
|0.10
|1.8785
|1.8752
|1.9784
|966
|2005.01.12 15:00
|modify
|303
|0.10
|1.8785
|1.8790
|1.9784
|967
|2005.01.12 17:00
|close
|303
|0.10
|1.8927
|1.8790
|1.9784
|142.00
|2836.00
|968
|2005.01.13 09:00
|buy stop
|305
|0.10
|1.8931
|1.8897
|1.9930
|969
|2005.01.13 09:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.8897
|1.8931
|1.7898
|970
|2005.01.13 09:20
|sell
|306
|0.10
|1.8897
|1.8931
|1.7898
|971
|2005.01.13 11:02
|modify
|306
|0.10
|1.8897
|1.8892
|1.7898
|972
|2005.01.13 17:00
|delete
|305
|0.10
|1.8931
|1.8897
|1.9930
|973
|2005.01.13 17:00
|close
|306
|0.10
|1.8808
|1.8892
|1.7898
|89.00
|2925.00
|974
|2005.01.14 09:00
|buy stop
|307
|0.10
|1.8745
|1.8697
|1.9744
|975
|2005.01.14 09:00
|sell stop
|308
|0.10
|1.8697
|1.8745
|1.7698
|976
|2005.01.14 09:31
|sell
|308
|0.10
|1.8697
|1.8745
|1.7698
|977
|2005.01.14 10:00
|modify
|308
|0.10
|1.8697
|1.8692
|1.7698
|978
|2005.01.14 10:47
|s/l
|308
|0.10
|1.8692
|1.8692
|1.7698
|5.00
|2930.00
|979
|2005.01.14 17:00
|delete
|307
|0.10
|1.8745
|1.8697
|1.9744
|980
|2005.01.17 09:00
|buy stop
|309
|0.10
|1.8752
|1.8704
|1.9751
|981
|2005.01.17 09:00
|sell stop
|310
|0.10
|1.8704
|1.8752
|1.7705
|982
|2005.01.17 10:56
|sell
|310
|0.10
|1.8704
|1.8752
|1.7705
|983
|2005.01.17 12:30
|modify
|310
|0.10
|1.8704
|1.8699
|1.7705
|984
|2005.01.17 17:00
|delete
|309
|0.10
|1.8752
|1.8704
|1.9751
|985
|2005.01.17 17:00
|close
|310
|0.10
|1.8594
|1.8699
|1.7705
|110.00
|3040.00
|986
|2005.01.18 09:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.8604
|1.8554
|1.9603
|987
|2005.01.18 09:00
|sell stop
|312
|0.10
|1.8546
|1.8596
|1.7547
|988
|2005.01.18 09:02
|sell
|312
|0.10
|1.8546
|1.8596
|1.7547
|989
|2005.01.18 10:30
|s/l
|312
|0.10
|1.8596
|1.8596
|1.7547
|-50.00
|2990.00
|990
|2005.01.18 10:30
|buy
|311
|0.10
|1.8604
|1.8554
|1.9603
|991
|2005.01.18 11:00
|modify
|311
|0.10
|1.8604
|1.8609
|1.9603
|992
|2005.01.18 17:00
|close
|311
|0.10
|1.8670
|1.8609
|1.9603
|66.00
|3056.00
|993
|2005.01.19 09:00
|buy stop
|313
|0.10
|1.8714
|1.8664
|1.9713
|994
|2005.01.19 09:00
|sell stop
|314
|0.10
|1.8630
|1.8680
|1.7631
|995
|2005.01.19 09:15
|buy
|313
|0.10
|1.8714
|1.8664
|1.9713
|996
|2005.01.19 10:00
|modify
|313
|0.10
|1.8714
|1.8719
|1.9713
|997
|2005.01.19 17:00
|close
|313
|0.10
|1.8765
|1.8719
|1.9713
|51.00
|3107.00
|998
|2005.01.19 17:00
|delete
|314
|0.10
|1.8630
|1.8680
|1.7631
|999
|2005.01.20 09:00
|buy stop
|315
|0.10
|1.8754
|1.8704
|1.9753
|1000
|2005.01.20 09:00
|sell stop
|316
|0.10
|1.8683
|1.8733
|1.7684
|1001
|2005.01.20 09:06
|sell
|316
|0.10
|1.8683
|1.8733
|1.7684
|1002
|2005.01.20 09:52
|modify
|316
|0.10
|1.8683
|1.8678
|1.7684
|1003
|2005.01.20 10:08
|s/l
|316
|0.10
|1.8678
|1.8678
|1.7684
|5.00
|3112.00
|1004
|2005.01.20 17:00
|delete
|315
|0.10
|1.8754
|1.8704
|1.9753
|1005
|2005.01.21 09:00
|buy stop
|317
|0.10
|1.8731
|1.8681
|1.9730
|1006
|2005.01.21 09:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1007
|2005.01.21 09:56
|buy
|317
|0.10
|1.8731
|1.8681
|1.9730
|1008
|2005.01.21 10:30
|s/l
|317
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.9730
|-50.00
|3062.00
|1009
|2005.01.21 10:30
|sell
|318
|0.10
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1010
|2005.01.21 11:00
|modify
|318
|0.10
|1.8672
|1.8667
|1.7673
|1011
|2005.01.21 14:51
|s/l
|318
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.7673
|5.00
|3067.00
|1012
|2005.01.24 09:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.8760
|1.8810
|1.7761
|1013
|2005.01.24 09:02
|buy stop
|320
|0.10
|1.8822
|1.8772
|1.9821
|1014
|2005.01.24 09:04
|buy
|320
|0.10
|1.8822
|1.8772
|1.9821
|1015
|2005.01.24 13:59
|s/l
|320
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.9821
|-50.00
|3017.00
|1016
|2005.01.24 16:21
|sell
|319
|0.10
|1.8760
|1.8810
|1.7761
|1017
|2005.01.24 17:00
|close
|319
|0.10
|1.8756
|1.8810
|1.7761
|4.00
|3021.00
|1018
|2005.01.25 09:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.8798
|1.8752
|1.9797
|1019
|2005.01.25 09:00
|sell stop
|322
|0.10
|1.8752
|1.8798
|1.7753
|1020
|2005.01.25 09:19
|buy
|321
|0.10
|1.8798
|1.8752
|1.9797
|1021
|2005.01.25 13:30
|s/l
|321
|0.10
|1.8752
|1.8752
|1.9797
|-46.00
|2975.00
|1022
|2005.01.25 13:30
|sell
|322
|0.10
|1.8752
|1.8798
|1.7753
|1023
|2005.01.25 14:00
|modify
|322
|0.10
|1.8752
|1.8747
|1.7753
|1024
|2005.01.25 17:00
|close
|322
|0.10
|1.8649
|1.8747
|1.7753
|103.00
|3078.00
|1025
|2005.01.26 09:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.8697
|1.8670
|1.9696
|1026
|2005.01.26 09:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.8670
|1.8697
|1.7671
|1027
|2005.01.26 09:05
|buy
|323
|0.10
|1.8697
|1.8670
|1.9696
|1028
|2005.01.26 11:00
|modify
|323
|0.10
|1.8697
|1.8702
|1.9696
|1029
|2005.01.26 17:00
|close
|323
|0.10
|1.8813
|1.8702
|1.9696
|116.00
|3194.00
|1030
|2005.01.26 17:00
|delete
|324
|0.10
|1.8670
|1.8697
|1.7671
|1031
|2005.01.27 09:00
|buy stop
|325
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|1032
|2005.01.27 09:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.8803
|1.8853
|1.7804
|1033
|2005.01.27 11:43
|sell
|326
|0.10
|1.8803
|1.8853
|1.7804
|1034
|2005.01.27 16:16
|s/l
|326
|0.10
|1.8853
|1.8853
|1.7804
|-50.00
|3144.00
|1035
|2005.01.27 16:44
|buy
|325
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|1036
|2005.01.27 17:00
|close
|325
|0.10
|1.8863
|1.8822
|1.9871
|-9.00
|3135.00
|1037
|2005.01.28 09:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.8906
|1.8856
|1.9905
|1038
|2005.01.28 09:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.8855
|1.8905
|1.7856
|1039
|2005.01.28 09:22
|sell
|328
|0.10
|1.8855
|1.8905
|1.7856
|1040
|2005.01.28 12:30
|modify
|328
|0.10
|1.8855
|1.8850
|1.7856
|1041
|2005.01.28 14:30
|s/l
|328
|0.10
|1.8850
|1.8850
|1.7856
|5.00
|3140.00
|1042
|2005.01.28 17:00
|delete
|327
|0.10
|1.8906
|1.8856
|1.9905
|1043
|2005.01.31 09:00
|buy stop
|329
|0.10
|1.8865
|1.8836
|1.9864
|1044
|2005.01.31 09:00
|sell stop
|330
|0.10
|1.8836
|1.8865
|1.7837
|1045
|2005.01.31 09:52
|sell
|330
|0.10
|1.8836
|1.8865
|1.7837
|1046
|2005.01.31 11:00
|modify
|330
|0.10
|1.8836
|1.8831
|1.7837
|1047
|2005.01.31 11:14
|s/l
|330
|0.10
|1.8831
|1.8831
|1.7837
|5.00
|3145.00
|1048
|2005.01.31 13:37
|buy
|329
|0.10
|1.8865
|1.8836
|1.9864
|1049
|2005.01.31 17:00
|close
|329
|0.10
|1.8859
|1.8836
|1.9864
|-6.00
|3139.00
|1050
|2005.02.01 09:00
|buy stop
|331
|0.10
|1.8864
|1.8814
|1.9863
|1051
|2005.02.01 09:00
|sell stop
|332
|0.10
|1.8811
|1.8861
|1.7812
|1052
|2005.02.01 09:06
|sell
|332
|0.10
|1.8811
|1.8861
|1.7812
|1053
|2005.02.01 11:31
|modify
|332
|0.10
|1.8811
|1.8806
|1.7812
|1054
|2005.02.01 11:31
|s/l
|332
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.7812
|5.00
|3144.00
|1055
|2005.02.01 17:00
|delete
|331
|0.10
|1.8864
|1.8814
|1.9863
|1056
|2005.02.02 09:00
|buy stop
|333
|0.10
|1.8853
|1.8830
|1.9852
|1057
|2005.02.02 09:00
|sell stop
|334
|0.10
|1.8830
|1.8853
|1.7831
|1058
|2005.02.02 09:29
|buy
|333
|0.10
|1.8853
|1.8830
|1.9852
|1059
|2005.02.02 12:30
|modify
|333
|0.10
|1.8853
|1.8858
|1.9852
|1060
|2005.02.02 15:41
|s/l
|333
|0.10
|1.8858
|1.8858
|1.9852
|5.00
|3149.00
|1061
|2005.02.02 17:00
|delete
|334
|0.10
|1.8830
|1.8853
|1.7831
|1062
|2005.02.03 09:00
|buy stop
|335
|0.10
|1.8849
|1.8822
|1.9848
|1063
|2005.02.03 09:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.8822
|1.8849
|1.7823
|1064
|2005.02.03 09:00
|buy
|335
|0.10
|1.8849
|1.8822
|1.9848
|1065
|2005.02.03 11:30
|modify
|335
|0.10
|1.8849
|1.8854
|1.9848
|1066
|2005.02.03 13:46
|s/l
|335
|0.10
|1.8854
|1.8854
|1.9848
|5.00
|3154.00
|1067
|2005.02.03 14:47
|sell
|336
|0.10
|1.8822
|1.8849
|1.7823
|1068
|2005.02.03 15:00
|modify
|336
|0.10
|1.8822
|1.8817
|1.7823
|1069
|2005.02.03 15:27
|s/l
|336
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.7823
|5.00
|3159.00
|1070
|2005.02.04 09:00
|buy stop
|337
|0.10
|1.8825
|1.8798
|1.9824
|1071
|2005.02.04 09:00
|sell stop
|338
|0.10
|1.8798
|1.8825
|1.7799
|1072
|2005.02.04 11:20
|buy
|337
|0.10
|1.8825
|1.8798
|1.9824
|1073
|2005.02.04 12:00
|modify
|337
|0.10
|1.8825
|1.8830
|1.9824
|1074
|2005.02.04 12:57
|s/l
|337
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.9824
|5.00
|3164.00
|1075
|2005.02.04 17:00
|delete
|338
|0.10
|1.8798
|1.8825
|1.7799
|1076
|2005.02.07 09:00
|buy stop
|339
|0.10
|1.8756
|1.8706
|1.9755
|1077
|2005.02.07 09:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.8706
|1.8756
|1.7707
|1078
|2005.02.07 10:26
|sell
|340
|0.10
|1.8706
|1.8756
|1.7707
|1079
|2005.02.07 11:00
|modify
|340
|0.10
|1.8706
|1.8701
|1.7707
|1080
|2005.02.07 11:49
|s/l
|340
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.7707
|5.00
|3169.00
|1081
|2005.02.07 17:00
|delete
|339
|0.10
|1.8756
|1.8706
|1.9755
|1082
|2005.02.08 09:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.8580
|1.8550
|1.9579
|1083
|2005.02.08 09:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.8550
|1.8580
|1.7551
|1084
|2005.02.08 09:50
|sell
|342
|0.10
|1.8550
|1.8580
|1.7551
|1085
|2005.02.08 10:55
|s/l
|342
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.7551
|-30.00
|3139.00
|1086
|2005.02.08 10:55
|buy
|341
|0.10
|1.8580
|1.8550
|1.9579
|1087
|2005.02.08 11:16
|s/l
|341
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.9579
|-30.00
|3109.00
|1088
|2005.02.09 09:00
|buy stop
|343
|0.10
|1.8596
|1.8563
|1.9595
|1089
|2005.02.09 09:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.8563
|1.8596
|1.7564
|1090
|2005.02.09 09:19
|sell
|344
|0.10
|1.8563
|1.8596
|1.7564
|1091
|2005.02.09 10:30
|s/l
|344
|0.10
|1.8596
|1.8596
|1.7564
|-33.00
|3076.00
|1092
|2005.02.09 10:30
|buy
|343
|0.10
|1.8596
|1.8563
|1.9595
|1093
|2005.02.09 11:00
|modify
|343
|0.10
|1.8596
|1.8601
|1.9595
|1094
|2005.02.09 14:07
|s/l
|343
|0.10
|1.8601
|1.8601
|1.9595
|5.00
|3081.00
|1095
|2005.02.10 09:00
|buy stop
|345
|0.10
|1.8630
|1.8605
|1.9629
|1096
|2005.02.10 09:00
|sell stop
|346
|0.10
|1.8605
|1.8630
|1.7606
|1097
|2005.02.10 09:14
|sell
|346
|0.10
|1.8605
|1.8630
|1.7606
|1098
|2005.02.10 14:00
|modify
|346
|0.10
|1.8605
|1.8600
|1.7606
|1099
|2005.02.10 15:09
|s/l
|346
|0.10
|1.8600
|1.8600
|1.7606
|5.00
|3086.00
|1100
|2005.02.10 15:49
|buy
|345
|0.10
|1.8630
|1.8605
|1.9629
|1101
|2005.02.10 16:00
|modify
|345
|0.10
|1.8630
|1.8635
|1.9629
|1102
|2005.02.10 17:00
|close
|345
|0.10
|1.8708
|1.8635
|1.9629
|78.00
|3164.00
|1103
|2005.02.11 09:00
|buy stop
|347
|0.10
|1.8710
|1.8672
|1.9709
|1104
|2005.02.11 09:00
|sell stop
|348
|0.10
|1.8672
|1.8710
|1.7673
|1105
|2005.02.11 09:32
|buy
|347
|0.10
|1.8710
|1.8672
|1.9709
|1106
|2005.02.11 11:21
|s/l
|347
|0.10
|1.8672
|1.8672
|1.9709
|-38.00
|3126.00
|1107
|2005.02.11 11:21
|sell
|348
|0.10
|1.8672
|1.8710
|1.7673
|1108
|2005.02.11 13:30
|modify
|348
|0.10
|1.8672
|1.8667
|1.7673
|1109
|2005.02.11 14:57
|s/l
|348
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.7673
|5.00
|3131.00
|1110
|2005.02.14 09:00
|buy stop
|349
|0.10
|1.8771
|1.8750
|1.9770
|1111
|2005.02.14 09:00
|sell stop
|350
|0.10
|1.8750
|1.8771
|1.7751
|1112
|2005.02.14 09:01
|buy
|349
|0.10
|1.8771
|1.8750
|1.9770
|1113
|2005.02.14 09:30
|modify
|349
|0.10
|1.8771
|1.8776
|1.9770
|1114
|2005.02.14 17:00
|close
|349
|0.10
|1.8868
|1.8776
|1.9770
|97.00
|3228.00
|1115
|2005.02.14 17:00
|delete
|350
|0.10
|1.8750
|1.8771
|1.7751
|1116
|2005.02.15 09:00
|buy stop
|351
|0.10
|1.8897
|1.8863
|1.9896
|1117
|2005.02.15 09:00
|sell stop
|352
|0.10
|1.8863
|1.8897
|1.7864
|1118
|2005.02.15 09:36
|sell
|352
|0.10
|1.8863
|1.8897
|1.7864
|1119
|2005.02.15 09:59
|s/l
|352
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.7864
|-34.00
|3194.00
|1120
|2005.02.15 09:59
|buy
|351
|0.10
|1.8897
|1.8863
|1.9896
|1121
|2005.02.15 09:59
|sell stop
|353
|0.10
|1.8863
|1.8897
|1.7864
|1122
|2005.02.15 10:31
|s/l
|351
|0.10
|1.8863
|1.8863
|1.9896
|-34.00
|3160.00
|1123
|2005.02.15 10:31
|sell
|353
|0.10
|1.8863
|1.8897
|1.7864
|1124
|2005.02.15 14:09
|s/l
|353
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.7864
|-34.00
|3126.00
|1125
|2005.02.16 09:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.8946
|1.8904
|1.9945
|1126
|2005.02.16 09:00
|sell stop
|355
|0.10
|1.8904
|1.8946
|1.7905
|1127
|2005.02.16 09:01
|buy
|354
|0.10
|1.8946
|1.8904
|1.9945
|1128
|2005.02.16 10:11
|s/l
|354
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.9945
|-42.00
|3084.00
|1129
|2005.02.16 10:11
|sell
|355
|0.10
|1.8904
|1.8946
|1.7905
|1130
|2005.02.16 12:00
|modify
|355
|0.10
|1.8904
|1.8899
|1.7905
|1131
|2005.02.16 17:00
|close
|355
|0.10
|1.8790
|1.8899
|1.7905
|114.00
|3198.00
|1132
|2005.02.17 09:00
|buy stop
|356
|0.10
|1.8885
|1.8843
|1.9884
|1133
|2005.02.17 09:00
|sell stop
|357
|0.10
|1.8843
|1.8885
|1.7844
|1134
|2005.02.17 09:12
|buy
|356
|0.10
|1.8885
|1.8843
|1.9884
|1135
|2005.02.17 11:00
|modify
|356
|0.10
|1.8885
|1.8890
|1.9884
|1136
|2005.02.17 11:34
|s/l
|356
|0.10
|1.8890
|1.8890
|1.9884
|5.00
|3203.00
|1137
|2005.02.17 15:06
|sell
|357
|0.10
|1.8843
|1.8885
|1.7844
|1138
|2005.02.17 15:40
|s/l
|357
|0.10
|1.8885
|1.8885
|1.7844
|-42.00
|3161.00
|1139
|2005.02.18 09:00
|sell stop
|358
|0.10
|1.8923
|1.8956
|1.7924
|1140
|2005.02.18 09:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.8956
|1.8923
|1.9955
|1141
|2005.02.18 09:00
|buy
|359
|0.10
|1.8956
|1.8923
|1.9955
|1142
|2005.02.18 12:28
|s/l
|359
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.9955
|-33.00
|3128.00
|1143
|2005.02.18 12:28
|sell
|358
|0.10
|1.8923
|1.8956
|1.7924
|1144
|2005.02.18 17:00
|close
|358
|0.10
|1.8946
|1.8956
|1.7924
|-23.00
|3105.00
|1145
|2005.02.21 09:00
|buy stop
|360
|0.10
|1.8956
|1.8925
|1.9955
|1146
|2005.02.21 09:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.8925
|1.8956
|1.7926
|1147
|2005.02.21 09:11
|buy
|360
|0.10
|1.8956
|1.8925
|1.9955
|1148
|2005.02.21 09:30
|modify
|360
|0.10
|1.8956
|1.8961
|1.9955
|1149
|2005.02.21 11:44
|s/l
|360
|0.10
|1.8961
|1.8961
|1.9955
|5.00
|3110.00
|1150
|2005.02.21 17:00
|delete
|361
|0.10
|1.8925
|1.8956
|1.7926
|1151
|2005.02.22 09:00
|buy stop
|362
|0.10
|1.9093
|1.9055
|2.0092
|1152
|2005.02.22 09:00
|sell stop
|363
|0.10
|1.9055
|1.9093
|1.8056
|1153
|2005.02.22 09:28
|sell
|363
|0.10
|1.9055
|1.9093
|1.8056
|1154
|2005.02.22 10:26
|s/l
|363
|0.10
|1.9093
|1.9093
|1.8056
|-38.00
|3072.00
|1155
|2005.02.22 10:26
|buy
|362
|0.10
|1.9093
|1.9055
|2.0092
|1156
|2005.02.22 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.9093
|1.9098
|2.0092
|1157
|2005.02.22 12:46
|s/l
|362
|0.10
|1.9098
|1.9098
|2.0092
|5.00
|3077.00
|1158
|2005.02.23 09:00
|buy stop
|364
|0.10
|1.9091
|1.9041
|2.0090
|1159
|2005.02.23 09:00
|sell stop
|365
|0.10
|1.9041
|1.9091
|1.8042
|1160
|2005.02.23 09:56
|buy
|364
|0.10
|1.9091
|1.9041
|2.0090
|1161
|2005.02.23 11:00
|modify
|364
|0.10
|1.9091
|1.9096
|2.0090
|1162
|2005.02.23 11:04
|s/l
|364
|0.10
|1.9096
|1.9096
|2.0090
|5.00
|3082.00
|1163
|2005.02.23 17:00
|delete
|365
|0.10
|1.9041
|1.9091
|1.8042
|1164
|2005.02.24 09:00
|buy stop
|366
|0.10
|1.9116
|1.9080
|2.0115
|1165
|2005.02.24 09:00
|sell stop
|367
|0.10
|1.9080
|1.9116
|1.8081
|1166
|2005.02.24 09:06
|sell
|367
|0.10
|1.9080
|1.9116
|1.8081
|1167
|2005.02.24 09:30
|modify
|367
|0.10
|1.9080
|1.9075
|1.8081
|1168
|2005.02.24 09:43
|s/l
|367
|0.10
|1.9075
|1.9075
|1.8081
|5.00
|3087.00
|1169
|2005.02.24 09:43
|sell stop
|368
|0.10
|1.9049
|1.9099
|1.8050
|1170
|2005.02.24 10:15
|sell
|368
|0.10
|1.9049
|1.9099
|1.8050
|1171
|2005.02.24 10:30
|modify
|368
|0.10
|1.9049
|1.9044
|1.8050
|1172
|2005.02.24 11:00
|s/l
|368
|0.10
|1.9044
|1.9044
|1.8050
|5.00
|3092.00
|1173
|2005.02.24 12:58
|buy
|366
|0.10
|1.9116
|1.9080
|2.0115
|1174
|2005.02.24 16:25
|s/l
|366
|0.10
|1.9080
|1.9080
|2.0115
|-36.00
|3056.00
|1175
|2005.02.25 09:00
|buy stop
|369
|0.10
|1.9108
|1.9080
|2.0107
|1176
|2005.02.25 09:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.9080
|1.9108
|1.8081
|1177
|2005.02.25 09:02
|buy
|369
|0.10
|1.9108
|1.9080
|2.0107
|1178
|2005.02.25 11:00
|s/l
|369
|0.10
|1.9080
|1.9080
|2.0107
|-28.00
|3028.00
|1179
|2005.02.25 11:00
|sell
|370
|0.10
|1.9080
|1.9108
|1.8081
|1180
|2005.02.25 12:11
|s/l
|370
|0.10
|1.9108
|1.9108
|1.8081
|-28.00
|3000.00
|1181
|2005.02.28 09:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.9236
|1.9205
|2.0235
|1182
|2005.02.28 09:00
|sell stop
|372
|0.10
|1.9205
|1.9236
|1.8206
|1183
|2005.02.28 09:02
|sell
|372
|0.10
|1.9205
|1.9236
|1.8206
|1184
|2005.02.28 09:25
|s/l
|372
|0.10
|1.9236
|1.9236
|1.8206
|-31.00
|2969.00
|1185
|2005.02.28 09:25
|buy
|371
|0.10
|1.9236
|1.9205
|2.0235
|1186
|2005.02.28 09:25
|sell stop
|373
|0.10
|1.9205
|1.9236
|1.8206
|1187
|2005.02.28 17:00
|close
|371
|0.10
|1.9255
|1.9205
|2.0235
|19.00
|2988.00
|1188
|2005.02.28 17:00
|delete
|373
|0.10
|1.9205
|1.9236
|1.8206
|1189
|2005.03.01 09:00
|buy stop
|374
|0.10
|1.9200
|1.9175
|2.0199
|1190
|2005.03.01 09:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.9175
|1.9200
|1.8176
|1191
|2005.03.01 09:16
|buy
|374
|0.10
|1.9200
|1.9175
|2.0199
|1192
|2005.03.01 11:30
|modify
|374
|0.10
|1.9200
|1.9205
|2.0199
|1193
|2005.03.01 11:46
|s/l
|374
|0.10
|1.9205
|1.9205
|2.0199
|5.00
|2993.00
|1194
|2005.03.01 15:09
|sell
|375
|0.10
|1.9175
|1.9200
|1.8176
|1195
|2005.03.01 16:00
|s/l
|375
|0.10
|1.9200
|1.9200
|1.8176
|-25.00
|2968.00
|1196
|2005.03.02 09:00
|buy stop
|376
|0.10
|1.9211
|1.9162
|2.0210
|1197
|2005.03.02 09:00
|sell stop
|377
|0.10
|1.9162
|1.9211
|1.8163
|1198
|2005.03.02 09:50
|sell
|377
|0.10
|1.9162
|1.9211
|1.8163
|1199
|2005.03.02 10:00
|modify
|377
|0.10
|1.9162
|1.9157
|1.8163
|1200
|2005.03.02 17:00
|delete
|376
|0.10
|1.9211
|1.9162
|2.0210
|1201
|2005.03.02 17:00
|close
|377
|0.10
|1.9102
|1.9157
|1.8163
|60.00
|3028.00
|1202
|2005.03.03 09:00
|buy stop
|378
|0.10
|1.9124
|1.9089
|2.0123
|1203
|2005.03.03 09:00
|sell stop
|379
|0.10
|1.9089
|1.9124
|1.8090
|1204
|2005.03.03 09:55
|sell
|379
|0.10
|1.9089
|1.9124
|1.8090
|1205
|2005.03.03 13:41
|s/l
|379
|0.10
|1.9124
|1.9124
|1.8090
|-35.00
|2993.00
|1206
|2005.03.03 13:41
|buy
|378
|0.10
|1.9124
|1.9089
|2.0123
|1207
|2005.03.03 14:52
|s/l
|378
|0.10
|1.9089
|1.9089
|2.0123
|-35.00
|2958.00
|1208
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|380
|0.10
|1.9086
|1.9060
|2.0085
|1209
|2005.03.04 09:00
|sell stop
|381
|0.10
|1.9060
|1.9086
|1.8061
|1210
|2005.03.04 09:01
|sell
|381
|0.10
|1.9060
|1.9086
|1.8061
|1211
|2005.03.04 14:05
|s/l
|381
|0.10
|1.9086
|1.9086
|1.8061
|-26.00
|2932.00
|1212
|2005.03.04 14:05
|buy
|380
|0.10
|1.9086
|1.9060
|2.0085
|1213
|2005.03.04 14:30
|s/l
|380
|0.10
|1.9060
|1.9060
|2.0085
|-26.00
|2906.00
|1214
|2005.03.07 09:00
|buy stop
|382
|0.10
|1.9229
|1.9190
|2.0228
|1215
|2005.03.07 09:00
|sell stop
|383
|0.10
|1.9190
|1.9229
|1.8191
|1216
|2005.03.07 09:47
|sell
|383
|0.10
|1.9190
|1.9229
|1.8191
|1217
|2005.03.07 10:30
|modify
|383
|0.10
|1.9190
|1.9185
|1.8191
|1218
|2005.03.07 17:00
|delete
|382
|0.10
|1.9229
|1.9190
|2.0228
|1219
|2005.03.07 17:00
|close
|383
|0.10
|1.9141
|1.9185
|1.8191
|49.00
|2955.00
|1220
|2005.03.08 09:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.9128
|1.9170
|1.8129
|1221
|2005.03.08 09:30
|buy stop
|385
|0.10
|1.9196
|1.9146
|2.0195
|1222
|2005.03.08 09:38
|buy
|385
|0.10
|1.9196
|1.9146
|2.0195
|1223
|2005.03.08 10:32
|modify
|385
|0.10
|1.9196
|1.9201
|2.0195
|1224
|2005.03.08 10:42
|s/l
|385
|0.10
|1.9201
|1.9201
|2.0195
|5.00
|2960.00
|1225
|2005.03.08 17:00
|delete
|384
|0.10
|1.9128
|1.9170
|1.8129
|1226
|2005.03.09 09:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.9271
|1.9299
|1.8272
|1227
|2005.03.09 09:02
|buy stop
|387
|0.10
|1.9299
|1.9271
|2.0298
|1228
|2005.03.09 09:13
|sell
|386
|0.10
|1.9271
|1.9299
|1.8272
|1229
|2005.03.09 09:18
|s/l
|386
|0.10
|1.9299
|1.9299
|1.8272
|-28.00
|2932.00
|1230
|2005.03.09 09:18
|buy
|387
|0.10
|1.9299
|1.9271
|2.0298
|1231
|2005.03.09 09:18
|sell stop
|388
|0.10
|1.9271
|1.9299
|1.8272
|1232
|2005.03.09 10:41
|s/l
|387
|0.10
|1.9271
|1.9271
|2.0298
|-28.00
|2904.00
|1233
|2005.03.09 10:41
|sell
|388
|0.10
|1.9271
|1.9299
|1.8272
|1234
|2005.03.09 14:00
|modify
|388
|0.10
|1.9271
|1.9266
|1.8272
|1235
|2005.03.09 17:00
|close
|388
|0.10
|1.9213
|1.9266
|1.8272
|58.00
|2962.00
|1236
|2005.03.10 09:00
|buy stop
|389
|0.10
|1.9300
|1.9271
|2.0299
|1237
|2005.03.10 09:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.9271
|1.9300
|1.8272
|1238
|2005.03.10 09:01
|buy
|389
|0.10
|1.9300
|1.9271
|2.0299
|1239
|2005.03.10 10:00
|s/l
|389
|0.10
|1.9271
|1.9271
|2.0299
|-29.00
|2933.00
|1240
|2005.03.10 10:00
|sell
|390
|0.10
|1.9271
|1.9300
|1.8272
|1241
|2005.03.10 10:20
|s/l
|390
|0.10
|1.9300
|1.9300
|1.8272
|-29.00
|2904.00
|1242
|2005.03.11 09:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.9248
|1.9211
|2.0247
|1243
|2005.03.11 09:00
|sell stop
|392
|0.10
|1.9211
|1.9248
|1.8212
|1244
|2005.03.11 09:19
|sell
|392
|0.10
|1.9211
|1.9248
|1.8212
|1245
|2005.03.11 10:00
|modify
|392
|0.10
|1.9211
|1.9206
|1.8212
|1246
|2005.03.11 12:15
|s/l
|392
|0.10
|1.9206
|1.9206
|1.8212
|5.00
|2909.00
|1247
|2005.03.11 14:34
|buy
|391
|0.10
|1.9248
|1.9211
|2.0247
|1248
|2005.03.11 15:07
|s/l
|391
|0.10
|1.9211
|1.9211
|2.0247
|-37.00
|2872.00
|1249
|2005.03.14 09:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.9243
|1.9193
|2.0242
|1250
|2005.03.14 09:00
|sell stop
|394
|0.10
|1.9188
|1.9238
|1.8189
|1251
|2005.03.14 09:02
|sell
|394
|0.10
|1.9188
|1.9238
|1.8189
|1252
|2005.03.14 15:30
|modify
|394
|0.10
|1.9188
|1.9183
|1.8189
|1253
|2005.03.14 17:00
|delete
|393
|0.10
|1.9243
|1.9193
|2.0242
|1254
|2005.03.14 17:00
|close
|394
|0.10
|1.9122
|1.9183
|1.8189
|66.00
|2938.00
|1255
|2005.03.15 09:00
|buy stop
|395
|0.10
|1.9160
|1.9110
|2.0159
|1256
|2005.03.15 09:00
|sell stop
|396
|0.10
|1.9110
|1.9160
|1.8111
|1257
|2005.03.15 09:30
|buy
|395
|0.10
|1.9160
|1.9110
|2.0159
|1258
|2005.03.15 12:00
|modify
|395
|0.10
|1.9160
|1.9165
|2.0159
|1259
|2005.03.15 15:36
|s/l
|395
|0.10
|1.9165
|1.9165
|2.0159
|5.00
|2943.00
|1260
|2005.03.15 17:00
|delete
|396
|0.10
|1.9110
|1.9160
|1.8111
|1261
|2005.03.16 09:00
|buy stop
|397
|0.10
|1.9219
|1.9169
|2.0218
|1262
|2005.03.16 09:00
|sell stop
|398
|0.10
|1.9134
|1.9184
|1.8135
|1263
|2005.03.16 09:02
|buy
|397
|0.10
|1.9219
|1.9169
|2.0218
|1264
|2005.03.16 13:00
|modify
|397
|0.10
|1.9219
|1.9224
|2.0218
|1265
|2005.03.16 14:04
|s/l
|397
|0.10
|1.9224
|1.9224
|2.0218
|5.00
|2948.00
|1266
|2005.03.16 17:00
|delete
|398
|0.10
|1.9134
|1.9184
|1.8135
|1267
|2005.03.17 09:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.9264
|1.9223
|2.0263
|1268
|2005.03.17 09:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.9223
|1.9264
|1.8224
|1269
|2005.03.17 10:41
|sell
|400
|0.10
|1.9223
|1.9264
|1.8224
|1270
|2005.03.17 10:54
|s/l
|400
|0.10
|1.9264
|1.9264
|1.8224
|-41.00
|2907.00
|1271
|2005.03.17 10:54
|buy
|399
|0.10
|1.9264
|1.9223
|2.0263
|1272
|2005.03.17 14:09
|s/l
|399
|0.10
|1.9223
|1.9223
|2.0263
|-41.00
|2866.00
|1273
|2005.03.18 09:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.9227
|1.9194
|2.0226
|1274
|2005.03.18 09:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.9194
|1.9227
|1.8195
|1275
|2005.03.18 09:05
|sell
|402
|0.10
|1.9194
|1.9227
|1.8195
|1276
|2005.03.18 10:00
|modify
|402
|0.10
|1.9194
|1.9189
|1.8195
|1277
|2005.03.18 17:00
|delete
|401
|0.10
|1.9227
|1.9194
|2.0226
|1278
|2005.03.18 17:00
|close
|402
|0.10
|1.9159
|1.9189
|1.8195
|35.00
|2901.00
|1279
|2005.03.21 09:00
|buy stop
|403
|0.10
|1.9181
|1.9131
|2.0180
|1280
|2005.03.21 09:00
|sell stop
|404
|0.10
|1.9091
|1.9141
|1.8092
|1281
|2005.03.21 09:04
|sell
|404
|0.10
|1.9091
|1.9141
|1.8092
|1282
|2005.03.21 09:30
|modify
|404
|0.10
|1.9091
|1.9086
|1.8092
|1283
|2005.03.21 17:00
|delete
|403
|0.10
|1.9181
|1.9131
|2.0180
|1284
|2005.03.21 17:00
|close
|404
|0.10
|1.8964
|1.9086
|1.8092
|127.00
|3028.00
|1285
|2005.03.22 09:00
|buy stop
|405
|0.10
|1.8987
|1.8950
|1.9986
|1286
|2005.03.22 09:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.8950
|1.8987
|1.7951
|1287
|2005.03.22 09:07
|buy
|405
|0.10
|1.8987
|1.8950
|1.9986
|1288
|2005.03.22 10:00
|modify
|405
|0.10
|1.8987
|1.8992
|1.9986
|1289
|2005.03.22 10:17
|s/l
|405
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.9986
|5.00
|3033.00
|1290
|2005.03.22 17:00
|delete
|406
|0.10
|1.8950
|1.8987
|1.7951
|1291
|2005.03.23 09:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.8887
|1.8854
|1.9886
|1292
|2005.03.23 09:00
|sell stop
|408
|0.10
|1.8854
|1.8887
|1.7855
|1293
|2005.03.23 09:17
|sell
|408
|0.10
|1.8854
|1.8887
|1.7855
|1294
|2005.03.23 10:30
|modify
|408
|0.10
|1.8854
|1.8849
|1.7855
|1295
|2005.03.23 17:00
|delete
|407
|0.10
|1.8887
|1.8854
|1.9886
|1296
|2005.03.23 17:00
|close
|408
|0.10
|1.8741
|1.8849
|1.7855
|113.00
|3146.00
|1297
|2005.03.24 09:00
|buy stop
|409
|0.10
|1.8735
|1.8699
|1.9734
|1298
|2005.03.24 09:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.8699
|1.8735
|1.7700
|1299
|2005.03.24 09:02
|buy
|409
|0.10
|1.8735
|1.8699
|1.9734
|1300
|2005.03.24 10:26
|s/l
|409
|0.10
|1.8699
|1.8699
|1.9734
|-36.00
|3110.00
|1301
|2005.03.24 10:26
|sell
|410
|0.10
|1.8699
|1.8735
|1.7700
|1302
|2005.03.24 12:00
|modify
|410
|0.10
|1.8699
|1.8694
|1.7700
|1303
|2005.03.24 12:09
|s/l
|410
|0.10
|1.8694
|1.8694
|1.7700
|5.00
|3115.00
|1304
|2005.03.25 09:00
|sell stop
|411
|0.10
|1.8676
|1.8705
|1.7677
|1305
|2005.03.25 09:11
|buy stop
|412
|0.10
|1.8705
|1.8676
|1.9704
|1306
|2005.03.25 09:11
|buy
|412
|0.10
|1.8705
|1.8676
|1.9704
|1307
|2005.03.25 14:54
|s/l
|412
|0.10
|1.8676
|1.8676
|1.9704
|-29.00
|3086.00
|1308
|2005.03.25 14:54
|sell
|411
|0.10
|1.8676
|1.8705
|1.7677
|1309
|2005.03.25 17:00
|close
|411
|0.10
|1.8691
|1.8705
|1.7677
|-15.00
|3071.00
|1310
|2005.03.28 09:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.8645
|1.8613
|1.9644
|1311
|2005.03.28 09:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.8613
|1.8645
|1.7614
|1312
|2005.03.28 11:53
|buy
|413
|0.10
|1.8645
|1.8613
|1.9644
|1313
|2005.03.28 15:47
|s/l
|413
|0.10
|1.8613
|1.8613
|1.9644
|-32.00
|3039.00
|1314
|2005.03.28 15:47
|sell
|414
|0.10
|1.8613
|1.8645
|1.7614
|1315
|2005.03.28 16:21
|s/l
|414
|0.10
|1.8645
|1.8645
|1.7614
|-32.00
|3007.00
|1316
|2005.03.29 09:00
|buy stop
|415
|0.10
|1.8728
|1.8678
|1.9727
|1317
|2005.03.29 09:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.8677
|1.8727
|1.7678
|1318
|2005.03.29 09:13
|buy
|415
|0.10
|1.8728
|1.8678
|1.9727
|1319
|2005.03.29 11:15
|modify
|415
|0.10
|1.8728
|1.8733
|1.9727
|1320
|2005.03.29 11:24
|s/l
|415
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.9727
|5.00
|3012.00
|1321
|2005.03.29 17:00
|delete
|416
|0.10
|1.8677
|1.8727
|1.7678
|1322
|2005.03.30 09:00
|buy stop
|417
|0.10
|1.8806
|1.8777
|1.9805
|1323
|2005.03.30 09:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.8777
|1.8806
|1.7778
|1324
|2005.03.30 09:26
|buy
|417
|0.10
|1.8806
|1.8777
|1.9805
|1325
|2005.03.30 10:43
|s/l
|417
|0.10
|1.8777
|1.8777
|1.9805
|-29.00
|2983.00
|1326
|2005.03.30 10:43
|sell
|418
|0.10
|1.8777
|1.8806
|1.7778
|1327
|2005.03.30 11:05
|s/l
|418
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.7778
|-29.00
|2954.00
|1328
|2005.03.31 09:00
|buy stop
|419
|0.10
|1.8805
|1.8755
|1.9804
|1329
|2005.03.31 09:00
|sell stop
|420
|0.10
|1.8752
|1.8802
|1.7753
|1330
|2005.03.31 10:07
|buy
|419
|0.10
|1.8805
|1.8755
|1.9804
|1331
|2005.03.31 13:00
|modify
|419
|0.10
|1.8805
|1.8810
|1.9804
|1332
|2005.03.31 17:00
|close
|419
|0.10
|1.8897
|1.8810
|1.9804
|92.00
|3046.00
|1333
|2005.03.31 17:00
|delete
|420
|0.10
|1.8752
|1.8802
|1.7753
|1334
|2005.04.01 09:00
|sell stop
|421
|0.10
|1.8853
|1.8894
|1.7854
|1335
|2005.04.01 09:02
|buy stop
|422
|0.10
|1.8894
|1.8853
|1.9893
|1336
|2005.04.01 15:09
|buy
|422
|0.10
|1.8894
|1.8853
|1.9893
|1337
|2005.04.01 16:00
|modify
|422
|0.10
|1.8894
|1.8899
|1.9893
|1338
|2005.04.01 16:12
|s/l
|422
|0.10
|1.8899
|1.8899
|1.9893
|5.00
|3051.00
|1339
|2005.04.01 17:00
|delete
|421
|0.10
|1.8853
|1.8894
|1.7854
|1340
|2005.04.04 09:00
|buy stop
|423
|0.10
|1.8798
|1.8760
|1.9797
|1341
|2005.04.04 09:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.8760
|1.8798
|1.7761
|1342
|2005.04.04 09:48
|sell
|424
|0.10
|1.8760
|1.8798
|1.7761
|1343
|2005.04.04 10:30
|modify
|424
|0.10
|1.8760
|1.8755
|1.7761
|1344
|2005.04.04 11:30
|s/l
|424
|0.10
|1.8755
|1.8755
|1.7761
|5.00
|3056.00
|1345
|2005.04.04 17:00
|delete
|423
|0.10
|1.8798
|1.8760
|1.9797
|1346
|2005.04.05 09:00
|buy stop
|425
|0.10
|1.8773
|1.8736
|1.9772
|1347
|2005.04.05 09:00
|sell stop
|426
|0.10
|1.8736
|1.8773
|1.7737
|1348
|2005.04.05 09:09
|sell
|426
|0.10
|1.8736
|1.8773
|1.7737
|1349
|2005.04.05 14:57
|s/l
|426
|0.10
|1.8773
|1.8773
|1.7737
|-37.00
|3019.00
|1350
|2005.04.05 14:57
|buy
|425
|0.10
|1.8773
|1.8736
|1.9772
|1351
|2005.04.05 17:00
|close
|425
|0.10
|1.8765
|1.8736
|1.9772
|-8.00
|3011.00
|1352
|2005.04.06 09:00
|buy stop
|427
|0.10
|1.8851
|1.8812
|1.9850
|1353
|2005.04.06 09:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.8812
|1.8851
|1.7813
|1354
|2005.04.06 10:12
|sell
|428
|0.10
|1.8812
|1.8851
|1.7813
|1355
|2005.04.06 14:00
|modify
|428
|0.10
|1.8812
|1.8807
|1.7813
|1356
|2005.04.06 17:00
|delete
|427
|0.10
|1.8851
|1.8812
|1.9850
|1357
|2005.04.06 17:00
|close
|428
|0.10
|1.8771
|1.8807
|1.7813
|41.00
|3052.00
|1358
|2005.04.07 09:00
|buy stop
|429
|0.10
|1.8861
|1.8821
|1.9860
|1359
|2005.04.07 09:00
|sell stop
|430
|0.10
|1.8821
|1.8861
|1.7822
|1360
|2005.04.07 10:30
|sell
|430
|0.10
|1.8821
|1.8861
|1.7822
|1361
|2005.04.07 11:00
|modify
|430
|0.10
|1.8821
|1.8816
|1.7822
|1362
|2005.04.07 17:00
|delete
|429
|0.10
|1.8861
|1.8821
|1.9860
|1363
|2005.04.07 17:00
|close
|430
|0.10
|1.8770
|1.8816
|1.7822
|51.00
|3103.00
|1364
|2005.04.08 09:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.8701
|1.8670
|1.9700
|1365
|2005.04.08 09:00
|sell stop
|432
|0.10
|1.8670
|1.8701
|1.7671
|1366
|2005.04.08 09:23
|buy
|431
|0.10
|1.8701
|1.8670
|1.9700
|1367
|2005.04.08 17:00
|close
|431
|0.10
|1.8747
|1.8670
|1.9700
|46.00
|3149.00
|1368
|2005.04.08 17:00
|delete
|432
|0.10
|1.8670
|1.8701
|1.7671
|1369
|2005.04.11 09:00
|sell stop
|433
|0.10
|1.8824
|1.8847
|1.7825
|1370
|2005.04.11 09:04
|buy stop
|434
|0.10
|1.8847
|1.8824
|1.9846
|1371
|2005.04.11 09:30
|buy
|434
|0.10
|1.8847
|1.8824
|1.9846
|1372
|2005.04.11 10:00
|modify
|434
|0.10
|1.8847
|1.8852
|1.9846
|1373
|2005.04.11 17:00
|delete
|433
|0.10
|1.8824
|1.8847
|1.7825
|1374
|2005.04.11 17:00
|close
|434
|0.10
|1.8900
|1.8852
|1.9846
|53.00
|3202.00
|1375
|2005.04.12 09:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.8946
|1.8900
|1.9945
|1376
|2005.04.12 09:00
|sell stop
|436
|0.10
|1.8900
|1.8946
|1.7901
|1377
|2005.04.12 13:48
|buy
|435
|0.10
|1.8946
|1.8900
|1.9945
|1378
|2005.04.12 14:48
|s/l
|435
|0.10
|1.8900
|1.8900
|1.9945
|-46.00
|3156.00
|1379
|2005.04.12 14:48
|sell
|436
|0.10
|1.8900
|1.8946
|1.7901
|1380
|2005.04.12 15:01
|modify
|436
|0.10
|1.8900
|1.8895
|1.7901
|1381
|2005.04.12 15:02
|s/l
|436
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.7901
|5.00
|3161.00
|1382
|2005.04.13 09:00
|buy stop
|437
|0.10
|1.8952
|1.8916
|1.9951
|1383
|2005.04.13 09:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.8916
|1.8952
|1.7917
|1384
|2005.04.13 10:01
|buy
|437
|0.10
|1.8952
|1.8916
|1.9951
|1385
|2005.04.13 12:10
|s/l
|437
|0.10
|1.8916
|1.8916
|1.9951
|-36.00
|3125.00
|1386
|2005.04.13 12:10
|sell
|438
|0.10
|1.8916
|1.8952
|1.7917
|1387
|2005.04.13 14:36
|s/l
|438
|0.10
|1.8952
|1.8952
|1.7917
|-36.00
|3089.00
|1388
|2005.04.14 09:00
|buy stop
|439
|0.10
|1.8903
|1.8853
|1.9902
|1389
|2005.04.14 09:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.8853
|1.8903
|1.7854
|1390
|2005.04.14 11:41
|sell
|440
|0.10
|1.8853
|1.8903
|1.7854
|1391
|2005.04.14 13:30
|modify
|440
|0.10
|1.8853
|1.8848
|1.7854
|1392
|2005.04.14 17:00
|delete
|439
|0.10
|1.8903
|1.8853
|1.9902
|1393
|2005.04.14 17:00
|close
|440
|0.10
|1.8816
|1.8848
|1.7854
|37.00
|3126.00
|1394
|2005.04.15 09:00
|buy stop
|441
|0.10
|1.8815
|1.8769
|1.9814
|1395
|2005.04.15 09:00
|sell stop
|442
|0.10
|1.8769
|1.8815
|1.7770
|1396
|2005.04.15 09:19
|buy
|441
|0.10
|1.8815
|1.8769
|1.9814
|1397
|2005.04.15 10:30
|modify
|441
|0.10
|1.8815
|1.8820
|1.9814
|1398
|2005.04.15 11:36
|s/l
|441
|0.10
|1.8820
|1.8820
|1.9814
|5.00
|3131.00
|1399
|2005.04.15 17:00
|delete
|442
|0.10
|1.8769
|1.8815
|1.7770
|1400
|2005.04.18 09:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.8930
|1.8886
|1.9929
|1401
|2005.04.18 09:00
|sell stop
|444
|0.10
|1.8886
|1.8930
|1.7887
|1402
|2005.04.18 09:01
|buy
|443
|0.10
|1.8930
|1.8886
|1.9929
|1403
|2005.04.18 09:30
|modify
|443
|0.10
|1.8930
|1.8935
|1.9929
|1404
|2005.04.18 17:00
|close
|443
|0.10
|1.9038
|1.8935
|1.9929
|108.00
|3239.00
|1405
|2005.04.18 17:00
|delete
|444
|0.10
|1.8886
|1.8930
|1.7887
|1406
|2005.04.19 09:00
|buy stop
|445
|0.10
|1.9065
|1.9034
|2.0064
|1407
|2005.04.19 09:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.9034
|1.9065
|1.8035
|1408
|2005.04.19 09:11
|buy
|445
|0.10
|1.9065
|1.9034
|2.0064
|1409
|2005.04.19 09:30
|modify
|445
|0.10
|1.9065
|1.9070
|2.0064
|1410
|2005.04.19 09:41
|s/l
|445
|0.10
|1.9070
|1.9070
|2.0064
|5.00
|3244.00
|1411
|2005.04.19 09:41
|buy stop
|447
|0.10
|1.9091
|1.9041
|2.0090
|1412
|2005.04.19 09:52
|buy
|447
|0.10
|1.9091
|1.9041
|2.0090
|1413
|2005.04.19 12:30
|modify
|447
|0.10
|1.9091
|1.9096
|2.0090
|1414
|2005.04.19 12:40
|s/l
|447
|0.10
|1.9096
|1.9096
|2.0090
|5.00
|3249.00
|1415
|2005.04.19 17:00
|delete
|446
|0.10
|1.9034
|1.9065
|1.8035
|1416
|2005.04.20 09:00
|buy stop
|448
|0.10
|1.9205
|1.9169
|2.0204
|1417
|2005.04.20 09:00
|sell stop
|449
|0.10
|1.9169
|1.9205
|1.8170
|1418
|2005.04.20 09:34
|sell
|449
|0.10
|1.9169
|1.9205
|1.8170
|1419
|2005.04.20 11:00
|modify
|449
|0.10
|1.9169
|1.9164
|1.8170
|1420
|2005.04.20 16:03
|s/l
|449
|0.10
|1.9164
|1.9164
|1.8170
|5.00
|3254.00
|1421
|2005.04.20 17:00
|delete
|448
|0.10
|1.9205
|1.9169
|2.0204
|1422
|2005.04.21 09:00
|buy stop
|450
|0.10
|1.9219
|1.9171
|2.0218
|1423
|2005.04.21 09:00
|sell stop
|451
|0.10
|1.9171
|1.9219
|1.8172
|1424
|2005.04.21 09:01
|sell
|451
|0.10
|1.9171
|1.9219
|1.8172
|1425
|2005.04.21 11:00
|modify
|451
|0.10
|1.9171
|1.9166
|1.8172
|1426
|2005.04.21 17:00
|delete
|450
|0.10
|1.9219
|1.9171
|2.0218
|1427
|2005.04.21 17:00
|close
|451
|0.10
|1.9124
|1.9166
|1.8172
|47.00
|3301.00
|1428
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|452
|0.10
|1.9112
|1.9074
|2.0111
|1429
|2005.04.22 09:00
|sell stop
|453
|0.10
|1.9074
|1.9112
|1.8075
|1430
|2005.04.22 09:23
|buy
|452
|0.10
|1.9112
|1.9074
|2.0111
|1431
|2005.04.22 10:30
|modify
|452
|0.10
|1.9112
|1.9117
|2.0111
|1432
|2005.04.22 10:47
|s/l
|452
|0.10
|1.9117
|1.9117
|2.0111
|5.00
|3306.00
|1433
|2005.04.22 17:00
|delete
|453
|0.10
|1.9074
|1.9112
|1.8075
|1434
|2005.04.25 09:00
|buy stop
|454
|0.10
|1.9156
|1.9106
|2.0155
|1435
|2005.04.25 09:00
|sell stop
|455
|0.10
|1.9102
|1.9152
|1.8103
|1436
|2005.04.25 09:48
|buy
|454
|0.10
|1.9156
|1.9106
|2.0155
|1437
|2005.04.25 10:36
|s/l
|454
|0.10
|1.9106
|1.9106
|2.0155
|-50.00
|3256.00
|1438
|2005.04.25 10:47
|sell
|455
|0.10
|1.9102
|1.9152
|1.8103
|1439
|2005.04.25 16:30
|modify
|455
|0.10
|1.9102
|1.9097
|1.8103
|1440
|2005.04.25 16:34
|s/l
|455
|0.10
|1.9097
|1.9097
|1.8103
|5.00
|3261.00
|1441
|2005.04.26 09:00
|buy stop
|456
|0.10
|1.9133
|1.9083
|2.0132
|1442
|2005.04.26 09:00
|sell stop
|457
|0.10
|1.9076
|1.9126
|1.8077
|1443
|2005.04.26 09:03
|sell
|457
|0.10
|1.9076
|1.9126
|1.8077
|1444
|2005.04.26 10:00
|modify
|457
|0.10
|1.9076
|1.9071
|1.8077
|1445
|2005.04.26 10:23
|s/l
|457
|0.10
|1.9071
|1.9071
|1.8077
|5.00
|3266.00
|1446
|2005.04.26 17:00
|delete
|456
|0.10
|1.9133
|1.9083
|2.0132
|1447
|2005.04.27 09:00
|buy stop
|458
|0.10
|1.9066
|1.9016
|2.0065
|1448
|2005.04.27 09:00
|sell stop
|459
|0.10
|1.8988
|1.9038
|1.7989
|1449
|2005.04.27 14:42
|buy
|458
|0.10
|1.9066
|1.9016
|2.0065
|1450
|2005.04.27 15:30
|modify
|458
|0.10
|1.9066
|1.9071
|2.0065
|1451
|2005.04.27 15:33
|s/l
|458
|0.10
|1.9071
|1.9071
|2.0065
|5.00
|3271.00
|1452
|2005.04.27 17:00
|delete
|459
|0.10
|1.8988
|1.9038
|1.7989
|1453
|2005.04.28 09:00
|buy stop
|460
|0.10
|1.9069
|1.9028
|2.0068
|1454
|2005.04.28 09:17
|sell stop
|461
|0.10
|1.9028
|1.9069
|1.8029
|1455
|2005.04.28 09:17
|sell
|461
|0.10
|1.9028
|1.9069
|1.8029
|1456
|2005.04.28 13:22
|s/l
|461
|0.10
|1.9069
|1.9069
|1.8029
|-41.00
|3230.00
|1457
|2005.04.28 13:22
|buy
|460
|0.10
|1.9069
|1.9028
|2.0068
|1458
|2005.04.28 16:30
|modify
|460
|0.10
|1.9069
|1.9074
|2.0068
|1459
|2005.04.28 17:00
|close
|460
|0.10
|1.9097
|1.9074
|2.0068
|28.00
|3258.00
|1460
|2005.04.29 09:00
|buy stop
|462
|0.10
|1.9164
|1.9114
|2.0163
|1461
|2005.04.29 09:00
|sell stop
|463
|0.10
|1.9114
|1.9164
|1.8115
|1462
|2005.04.29 10:19
|sell
|463
|0.10
|1.9114
|1.9164
|1.8115
|1463
|2005.04.29 17:00
|delete
|462
|0.10
|1.9164
|1.9114
|2.0163
|1464
|2005.04.29 17:00
|close
|463
|0.10
|1.9102
|1.9164
|1.8115
|12.00
|3270.00
|1465
|2005.05.02 09:00
|buy stop
|464
|0.10
|1.9065
|1.9015
|2.0064
|1466
|2005.05.02 09:00
|sell stop
|465
|0.10
|1.9007
|1.9057
|1.8008
|1467
|2005.05.02 14:43
|sell
|465
|0.10
|1.9007
|1.9057
|1.8008
|1468
|2005.05.02 16:00
|modify
|465
|0.10
|1.9007
|1.9002
|1.8008
|1469
|2005.05.02 17:00
|delete
|464
|0.10
|1.9065
|1.9015
|2.0064
|1470
|2005.05.02 17:00
|close
|465
|0.10
|1.8931
|1.9002
|1.8008
|76.00
|3346.00
|1471
|2005.05.03 09:00
|buy stop
|466
|0.10
|1.8956
|1.8916
|1.9955
|1472
|2005.05.03 09:00
|sell stop
|467
|0.10
|1.8916
|1.8956
|1.7917
|1473
|2005.05.03 11:14
|buy
|466
|0.10
|1.8956
|1.8916
|1.9955
|1474
|2005.05.03 12:40
|s/l
|466
|0.10
|1.8916
|1.8916
|1.9955
|-40.00
|3306.00
|1475
|2005.05.03 12:40
|sell
|467
|0.10
|1.8916
|1.8956
|1.7917
|1476
|2005.05.03 13:31
|modify
|467
|0.10
|1.8916
|1.8911
|1.7917
|1477
|2005.05.03 13:33
|s/l
|467
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.7917
|5.00
|3311.00
|1478
|2005.05.04 09:00
|buy stop
|468
|0.10
|1.9021
|1.8990
|2.0020
|1479
|2005.05.04 09:00
|sell stop
|469
|0.10
|1.8990
|1.9021
|1.7991
|1480
|2005.05.04 09:07
|sell
|469
|0.10
|1.8990
|1.9021
|1.7991
|1481
|2005.05.04 12:31
|s/l
|469
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.7991
|-31.00
|3280.00
|1482
|2005.05.04 12:31
|buy
|468
|0.10
|1.9021
|1.8990
|2.0020
|1483
|2005.05.04 15:00
|s/l
|468
|0.10
|1.8990
|1.8990
|2.0020
|-31.00
|3249.00
|1484
|2005.05.05 09:00
|buy stop
|470
|0.10
|1.9063
|1.9013
|2.0062
|1485
|2005.05.05 09:00
|sell stop
|471
|0.10
|1.9011
|1.9061
|1.8012
|1486
|2005.05.05 14:36
|buy
|470
|0.10
|1.9063
|1.9013
|2.0062
|1487
|2005.05.05 17:00
|close
|470
|0.10
|1.9042
|1.9013
|2.0062
|-21.00
|3228.00
|1488
|2005.05.05 17:00
|delete
|471
|0.10
|1.9011
|1.9061
|1.8012
|1489
|2005.05.06 09:00
|buy stop
|472
|0.10
|1.9027
|1.8988
|2.0026
|1490
|2005.05.06 09:00
|sell stop
|473
|0.10
|1.8988
|1.9027
|1.7989
|1491
|2005.05.06 09:05
|sell
|473
|0.10
|1.8988
|1.9027
|1.7989
|1492
|2005.05.06 09:30
|modify
|473
|0.10
|1.8988
|1.8983
|1.7989
|1493
|2005.05.06 12:00
|s/l
|473
|0.10
|1.8983
|1.8983
|1.7989
|5.00
|3233.00
|1494
|2005.05.06 17:00
|delete
|472
|0.10
|1.9027
|1.8988
|2.0026
|1495
|2005.05.09 09:00
|buy stop
|474
|0.10
|1.8887
|1.8847
|1.9886
|1496
|2005.05.09 09:00
|sell stop
|475
|0.10
|1.8847
|1.8887
|1.7848
|1497
|2005.05.09 09:40
|sell
|475
|0.10
|1.8847
|1.8887
|1.7848
|1498
|2005.05.09 13:30
|modify
|475
|0.10
|1.8847
|1.8842
|1.7848
|1499
|2005.05.09 16:31
|s/l
|475
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.7848
|5.00
|3238.00
|1500
|2005.05.09 17:00
|delete
|474
|0.10
|1.8887
|1.8847
|1.9886
|1501
|2005.05.10 09:00
|buy stop
|476
|0.10
|1.8847
|1.8797
|1.9846
|1502
|2005.05.10 09:00
|sell stop
|477
|0.10
|1.8762
|1.8812
|1.7763
|1503
|2005.05.10 09:07
|sell
|477
|0.10
|1.8762
|1.8812
|1.7763
|1504
|2005.05.10 11:11
|s/l
|477
|0.10
|1.8812
|1.8812
|1.7763
|-50.00
|3188.00
|1505
|2005.05.10 17:00
|delete
|476
|0.10
|1.8847
|1.8797
|1.9846
|1506
|2005.05.11 09:00
|buy stop
|478
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|1507
|2005.05.11 09:00
|sell stop
|479
|0.10
|1.8807
|1.8857
|1.7808
|1508
|2005.05.11 10:01
|buy
|478
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|1509
|2005.05.11 11:00
|modify
|478
|0.10
|1.8872
|1.8877
|1.9871
|1510
|2005.05.11 11:05
|s/l
|478
|0.10
|1.8877
|1.8877
|1.9871
|5.00
|3193.00
|1511
|2005.05.11 14:30
|sell
|479
|0.10
|1.8807
|1.8857
|1.7808
|1512
|2005.05.11 15:00
|modify
|479
|0.10
|1.8807
|1.8802
|1.7808
|1513
|2005.05.11 17:00
|close
|479
|0.10
|1.8748
|1.8802
|1.7808
|59.00
|3252.00
|1514
|2005.05.12 09:00
|buy stop
|480
|0.10
|1.8725
|1.8675
|1.9724
|1515
|2005.05.12 09:00
|sell stop
|481
|0.10
|1.8657
|1.8707
|1.7658
|1516
|2005.05.12 09:20
|sell
|481
|0.10
|1.8657
|1.8707
|1.7658
|1517
|2005.05.12 09:30
|modify
|481
|0.10
|1.8657
|1.8652
|1.7658
|1518
|2005.05.12 09:45
|s/l
|481
|0.10
|1.8652
|1.8652
|1.7658
|5.00
|3257.00
|1519
|2005.05.12 09:45
|sell stop
|482
|0.10
|1.8630
|1.8680
|1.7631
|1520
|2005.05.12 14:30
|sell
|482
|0.10
|1.8630
|1.8680
|1.7631
|1521
|2005.05.12 15:00
|modify
|482
|0.10
|1.8630
|1.8625
|1.7631
|1522
|2005.05.12 15:00
|s/l
|482
|0.10
|1.8625
|1.8625
|1.7631
|5.00
|3262.00
|1523
|2005.05.12 17:00
|delete
|480
|0.10
|1.8725
|1.8675
|1.9724
|1524
|2005.05.13 09:00
|buy stop
|483
|0.10
|1.8653
|1.8624
|1.9652
|1525
|2005.05.13 09:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.8624
|1.8653
|1.7625
|1526
|2005.05.13 09:05
|sell
|484
|0.10
|1.8624
|1.8653
|1.7625
|1527
|2005.05.13 11:00
|modify
|484
|0.10
|1.8624
|1.8619
|1.7625
|1528
|2005.05.13 17:00
|delete
|483
|0.10
|1.8653
|1.8624
|1.9652
|1529
|2005.05.13 17:00
|close
|484
|0.10
|1.8560
|1.8619
|1.7625
|64.00
|3326.00
|1530
|2005.05.16 09:00
|buy stop
|485
|0.10
|1.8497
|1.8447
|1.9496
|1531
|2005.05.16 09:00
|sell stop
|486
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|1532
|2005.05.16 09:23
|sell
|486
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|1533
|2005.05.16 10:36
|modify
|486
|0.10
|1.8415
|1.8410
|1.7416
|1534
|2005.05.16 10:39
|s/l
|486
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.7416
|5.00
|3331.00
|1535
|2005.05.16 17:00
|delete
|485
|0.10
|1.8497
|1.8447
|1.9496
|1536
|2005.05.17 09:00
|buy stop
|487
|0.10
|1.8413
|1.8363
|1.9412
|1537
|2005.05.17 09:03
|sell stop
|488
|0.10
|1.8356
|1.8406
|1.7357
|1538
|2005.05.17 10:57
|buy
|487
|0.10
|1.8413
|1.8363
|1.9412
|1539
|2005.05.17 14:30
|s/l
|487
|0.10
|1.8363
|1.8363
|1.9412
|-50.00
|3281.00
|1540
|2005.05.17 17:00
|delete
|488
|0.10
|1.8356
|1.8406
|1.7357
|1541
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|489
|0.10
|1.8346
|1.8321
|1.9345
|1542
|2005.05.18 09:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.8321
|1.8346
|1.7322
|1543
|2005.05.18 09:59
|buy
|489
|0.10
|1.8346
|1.8321
|1.9345
|1544
|2005.05.18 10:38
|s/l
|489
|0.10
|1.8321
|1.8321
|1.9345
|-25.00
|3256.00
|1545
|2005.05.18 10:38
|sell
|490
|0.10
|1.8321
|1.8346
|1.7322
|1546
|2005.05.18 13:25
|s/l
|490
|0.10
|1.8346
|1.8346
|1.7322
|-25.00
|3231.00
|1547
|2005.05.19 09:00
|buy stop
|491
|0.10
|1.8413
|1.8386
|1.9412
|1548
|2005.05.19 09:00
|sell stop
|492
|0.10
|1.8386
|1.8413
|1.7387
|1549
|2005.05.19 10:22
|sell
|492
|0.10
|1.8386
|1.8413
|1.7387
|1550
|2005.05.19 10:30
|s/l
|492
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.7387
|-27.00
|3204.00
|1551
|2005.05.19 10:30
|buy
|491
|0.10
|1.8413
|1.8386
|1.9412
|1552
|2005.05.19 13:45
|s/l
|491
|0.10
|1.8386
|1.8386
|1.9412
|-27.00
|3177.00
|1553
|2005.05.20 09:00
|buy stop
|493
|0.10
|1.8371
|1.8344
|1.9370
|1554
|2005.05.20 09:00
|sell stop
|494
|0.10
|1.8344
|1.8371
|1.7345
|1555
|2005.05.20 09:08
|buy
|493
|0.10
|1.8371
|1.8344
|1.9370
|1556
|2005.05.20 14:24
|s/l
|493
|0.10
|1.8344
|1.8344
|1.9370
|-27.00
|3150.00
|1557
|2005.05.20 14:24
|sell
|494
|0.10
|1.8344
|1.8371
|1.7345
|1558
|2005.05.20 15:00
|modify
|494
|0.10
|1.8344
|1.8339
|1.7345
|1559
|2005.05.20 17:00
|close
|494
|0.10
|1.8249
|1.8339
|1.7345
|95.00
|3245.00
|1560
|2005.05.23 09:00
|buy stop
|495
|0.10
|1.8291
|1.8249
|1.9290
|1561
|2005.05.23 09:00
|sell stop
|496
|0.10
|1.8249
|1.8291
|1.7250
|1562
|2005.05.23 09:41
|buy
|495
|0.10
|1.8291
|1.8249
|1.9290
|1563
|2005.05.23 17:00
|close
|495
|0.10
|1.8291
|1.8249
|1.9290
|0.00
|3245.00
|1564
|2005.05.23 17:00
|delete
|496
|0.10
|1.8249
|1.8291
|1.7250
|1565
|2005.05.24 09:00
|buy stop
|497
|0.10
|1.8327
|1.8289
|1.9326
|1566
|2005.05.24 09:00
|sell stop
|498
|0.10
|1.8289
|1.8327
|1.7290
|1567
|2005.05.24 11:11
|sell
|498
|0.10
|1.8289
|1.8327
|1.7290
|1568
|2005.05.24 12:16
|s/l
|498
|0.10
|1.8327
|1.8327
|1.7290
|-38.00
|3207.00
|1569
|2005.05.24 12:16
|buy
|497
|0.10
|1.8327
|1.8289
|1.9326
|1570
|2005.05.24 14:00
|modify
|497
|0.10
|1.8327
|1.8332
|1.9326
|1571
|2005.05.24 14:54
|s/l
|497
|0.10
|1.8332
|1.8332
|1.9326
|5.00
|3212.00
|1572
|2005.05.25 09:00
|buy stop
|499
|0.10
|1.8320
|1.8285
|1.9319
|1573
|2005.05.25 09:00
|sell stop
|500
|0.10
|1.8285
|1.8320
|1.7286
|1574
|2005.05.25 09:16
|sell
|500
|0.10
|1.8285
|1.8320
|1.7286
|1575
|2005.05.25 11:00
|modify
|500
|0.10
|1.8285
|1.8280
|1.7286
|1576
|2005.05.25 11:23
|s/l
|500
|0.10
|1.8280
|1.8280
|1.7286
|5.00
|3217.00
|1577
|2005.05.25 15:21
|buy
|499
|0.10
|1.8320
|1.8285
|1.9319
|1578
|2005.05.25 17:00
|close
|499
|0.10
|1.8304
|1.8285
|1.9319
|-16.00
|3201.00
|1579
|2005.05.26 09:00
|buy stop
|501
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|1580
|2005.05.26 09:00
|sell stop
|502
|0.10
|1.8218
|1.8268
|1.7219
|1581
|2005.05.26 14:07
|sell
|502
|0.10
|1.8218
|1.8268
|1.7219
|1582
|2005.05.26 17:00
|delete
|501
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|1583
|2005.05.26 17:00
|close
|502
|0.10
|1.8221
|1.8268
|1.7219
|-3.00
|3198.00
|1584
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|503
|0.10
|1.8245
|1.8222
|1.9244
|1585
|2005.05.27 09:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.8222
|1.8245
|1.7223
|1586
|2005.05.27 09:20
|buy
|503
|0.10
|1.8245
|1.8222
|1.9244
|1587
|2005.05.27 11:58
|s/l
|503
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.9244
|-23.00
|3175.00
|1588
|2005.05.27 11:58
|sell
|504
|0.10
|1.8222
|1.8245
|1.7223
|1589
|2005.05.27 12:54
|s/l
|504
|0.10
|1.8245
|1.8245
|1.7223
|-23.00
|3152.00
|1590
|2005.05.30 09:00
|buy stop
|505
|0.10
|1.8255
|1.8222
|1.9254
|1591
|2005.05.30 09:00
|sell stop
|506
|0.10
|1.8222
|1.8255
|1.7223
|1592
|2005.05.30 09:15
|buy
|505
|0.10
|1.8255
|1.8222
|1.9254
|1593
|2005.05.30 13:03
|s/l
|505
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.9254
|-33.00
|3119.00
|1594
|2005.05.30 13:03
|sell
|506
|0.10
|1.8222
|1.8255
|1.7223
|1595
|2005.05.30 17:00
|close
|506
|0.10
|1.8242
|1.8255
|1.7223
|-20.00
|3099.00
|1596
|2005.05.31 09:00
|buy stop
|507
|0.10
|1.8163
|1.8121
|1.9162
|1597
|2005.05.31 09:00
|sell stop
|508
|0.10
|1.8121
|1.8163
|1.7122
|1598
|2005.05.31 09:18
|buy
|507
|0.10
|1.8163
|1.8121
|1.9162
|1599
|2005.05.31 10:00
|modify
|507
|0.10
|1.8163
|1.8168
|1.9162
|1600
|2005.05.31 11:50
|s/l
|507
|0.10
|1.8168
|1.8168
|1.9162
|5.00
|3104.00
|1601
|2005.05.31 17:00
|delete
|508
|0.10
|1.8121
|1.8163
|1.7122
|1602
|2005.06.01 09:00
|buy stop
|509
|0.10
|1.8219
|1.8190
|1.9218
|1603
|2005.06.01 09:00
|sell stop
|510
|0.10
|1.8190
|1.8219
|1.7191
|1604
|2005.06.01 09:54
|sell
|510
|0.10
|1.8190
|1.8219
|1.7191
|1605
|2005.06.01 10:30
|modify
|510
|0.10
|1.8190
|1.8185
|1.7191
|1606
|2005.06.01 10:49
|s/l
|510
|0.10
|1.8185
|1.8185
|1.7191
|5.00
|3109.00
|1607
|2005.06.01 17:00
|delete
|509
|0.10
|1.8219
|1.8190
|1.9218
|1608
|2005.06.02 09:00
|buy stop
|511
|0.10
|1.8162
|1.8112
|1.9161
|1609
|2005.06.02 09:00
|sell stop
|512
|0.10
|1.8095
|1.8145
|1.7096
|1610
|2005.06.02 09:13
|buy
|511
|0.10
|1.8162
|1.8112
|1.9161
|1611
|2005.06.02 09:35
|modify
|511
|0.10
|1.8162
|1.8167
|1.9161
|1612
|2005.06.02 09:42
|s/l
|511
|0.10
|1.8167
|1.8167
|1.9161
|5.00
|3114.00
|1613
|2005.06.02 09:42
|buy stop
|513
|0.10
|1.8188
|1.8138
|1.9187
|1614
|2005.06.02 09:52
|buy
|513
|0.10
|1.8188
|1.8138
|1.9187
|1615
|2005.06.02 11:58
|s/l
|513
|0.10
|1.8138
|1.8138
|1.9187
|-50.00
|3064.00
|1616
|2005.06.02 17:00
|delete
|512
|0.10
|1.8095
|1.8145
|1.7096
|1617
|2005.06.03 09:00
|buy stop
|514
|0.10
|1.8202
|1.8152
|1.9201
|1618
|2005.06.03 09:00
|sell stop
|515
|0.10
|1.8135
|1.8185
|1.7136
|1619
|2005.06.03 14:30
|buy
|514
|0.10
|1.8202
|1.8152
|1.9201
|1620
|2005.06.03 15:03
|modify
|514
|0.10
|1.8202
|1.8207
|1.9201
|1621
|2005.06.03 15:03
|s/l
|514
|0.10
|1.8207
|1.8207
|1.9201
|5.00
|3069.00
|1622
|2005.06.03 17:00
|delete
|515
|0.10
|1.8135
|1.8185
|1.7136
|1623
|2005.06.06 09:00
|buy stop
|516
|0.10
|1.8200
|1.8150
|1.9199
|1624
|2005.06.06 09:00
|sell stop
|517
|0.10
|1.8146
|1.8196
|1.7147
|1625
|2005.06.06 10:50
|buy
|516
|0.10
|1.8200
|1.8150
|1.9199
|1626
|2005.06.06 17:00
|close
|516
|0.10
|1.8190
|1.8150
|1.9199
|-10.00
|3059.00
|1627
|2005.06.06 17:00
|delete
|517
|0.10
|1.8146
|1.8196
|1.7147
|1628
|2005.06.07 09:00
|buy stop
|518
|0.10
|1.8298
|1.8248
|1.9297
|1629
|2005.06.07 09:00
|sell stop
|519
|0.10
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|1630
|2005.06.07 09:28
|buy
|518
|0.10
|1.8298
|1.8248
|1.9297
|1631
|2005.06.07 11:00
|modify
|518
|0.10
|1.8298
|1.8303
|1.9297
|1632
|2005.06.07 13:48
|s/l
|518
|0.10
|1.8303
|1.8303
|1.9297
|5.00
|3064.00
|1633
|2005.06.07 17:00
|delete
|519
|0.10
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|1634
|2005.06.08 09:00
|buy stop
|520
|0.10
|1.8384
|1.8334
|1.9383
|1635
|2005.06.08 09:00
|sell stop
|521
|0.10
|1.8331
|1.8381
|1.7332
|1636
|2005.06.08 15:25
|buy
|520
|0.10
|1.8384
|1.8334
|1.9383
|1637
|2005.06.08 17:00
|close
|520
|0.10
|1.8386
|1.8334
|1.9383
|2.00
|3066.00
|1638
|2005.06.08 17:00
|delete
|521
|0.10
|1.8331
|1.8381
|1.7332
|1639
|2005.06.09 09:00
|buy stop
|522
|0.10
|1.8274
|1.8233
|1.9273
|1640
|2005.06.09 09:00
|sell stop
|523
|0.10
|1.8233
|1.8274
|1.7234
|1641
|2005.06.09 12:14
|sell
|523
|0.10
|1.8233
|1.8274
|1.7234
|1642
|2005.06.09 16:30
|modify
|523
|0.10
|1.8233
|1.8228
|1.7234
|1643
|2005.06.09 17:00
|delete
|522
|0.10
|1.8274
|1.8233
|1.9273
|1644
|2005.06.09 17:00
|close
|523
|0.10
|1.8183
|1.8228
|1.7234
|50.00
|3116.00
|1645
|2005.06.10 09:00
|buy stop
|524
|0.10
|1.8228
|1.8180
|1.9227
|1646
|2005.06.10 09:00
|sell stop
|525
|0.10
|1.8180
|1.8228
|1.7181
|1647
|2005.06.10 09:44
|sell
|525
|0.10
|1.8180
|1.8228
|1.7181
|1648
|2005.06.10 10:41
|s/l
|525
|0.10
|1.8228
|1.8228
|1.7181
|-48.00
|3068.00
|1649
|2005.06.10 10:41
|buy
|524
|0.10
|1.8228
|1.8180
|1.9227
|1650
|2005.06.10 12:00
|modify
|524
|0.10
|1.8228
|1.8233
|1.9227
|1651
|2005.06.10 14:30
|s/l
|524
|0.10
|1.8233
|1.8233
|1.9227
|5.00
|3073.00
|1652
|2005.06.13 09:00
|buy stop
|526
|0.10
|1.8125
|1.8089
|1.9124
|1653
|2005.06.13 09:00
|sell stop
|527
|0.10
|1.8089
|1.8125
|1.7090
|1654
|2005.06.13 09:24
|sell
|527
|0.10
|1.8089
|1.8125
|1.7090
|1655
|2005.06.13 11:00
|modify
|527
|0.10
|1.8089
|1.8084
|1.7090
|1656
|2005.06.13 17:00
|delete
|526
|0.10
|1.8125
|1.8089
|1.9124
|1657
|2005.06.13 17:00
|close
|527
|0.10
|1.8018
|1.8084
|1.7090
|71.00
|3144.00
|1658
|2005.06.14 09:00
|sell stop
|528
|0.10
|1.8036
|1.8086
|1.7037
|1659
|2005.06.14 09:01
|buy stop
|529
|0.10
|1.8095
|1.8045
|1.9094
|1660
|2005.06.14 09:14
|buy
|529
|0.10
|1.8095
|1.8045
|1.9094
|1661
|2005.06.14 11:30
|modify
|529
|0.10
|1.8095
|1.8100
|1.9094
|1662
|2005.06.14 11:50
|s/l
|529
|0.10
|1.8100
|1.8100
|1.9094
|5.00
|3149.00
|1663
|2005.06.14 17:00
|delete
|528
|0.10
|1.8036
|1.8086
|1.7037
|1664
|2005.06.15 09:00
|buy stop
|530
|0.10
|1.8106
|1.8072
|1.9105
|1665
|2005.06.15 09:00
|sell stop
|531
|0.10
|1.8072
|1.8106
|1.7073
|1666
|2005.06.15 09:55
|buy
|530
|0.10
|1.8106
|1.8072
|1.9105
|1667
|2005.06.15 10:30
|s/l
|530
|0.10
|1.8072
|1.8072
|1.9105
|-34.00
|3115.00
|1668
|2005.06.15 10:30
|sell
|531
|0.10
|1.8072
|1.8106
|1.7073
|1669
|2005.06.15 14:02
|s/l
|531
|0.10
|1.8106
|1.8106
|1.7073
|-34.00
|3081.00
|1670
|2005.06.16 09:00
|buy stop
|532
|0.10
|1.8215
|1.8180
|1.9214
|1671
|2005.06.16 09:00
|sell stop
|533
|0.10
|1.8180
|1.8215
|1.7181
|1672
|2005.06.16 09:09
|sell
|533
|0.10
|1.8180
|1.8215
|1.7181
|1673
|2005.06.16 11:42
|s/l
|533
|0.10
|1.8215
|1.8215
|1.7181
|-35.00
|3046.00
|1674
|2005.06.16 11:42
|buy
|532
|0.10
|1.8215
|1.8180
|1.9214
|1675
|2005.06.16 14:30
|modify
|532
|0.10
|1.8215
|1.8220
|1.9214
|1676
|2005.06.16 15:48
|s/l
|532
|0.10
|1.8220
|1.8220
|1.9214
|5.00
|3051.00
|1677
|2005.06.17 09:00
|buy stop
|534
|0.10
|1.8230
|1.8192
|1.9229
|1678
|2005.06.17 09:00
|sell stop
|535
|0.10
|1.8192
|1.8230
|1.7193
|1679
|2005.06.17 09:07
|buy
|534
|0.10
|1.8230
|1.8192
|1.9229
|1680
|2005.06.17 10:30
|modify
|534
|0.10
|1.8230
|1.8235
|1.9229
|1681
|2005.06.17 11:20
|s/l
|534
|0.10
|1.8235
|1.8235
|1.9229
|5.00
|3056.00
|1682
|2005.06.17 17:00
|delete
|535
|0.10
|1.8192
|1.8230
|1.7193
|1683
|2005.06.20 09:00
|buy stop
|536
|0.10
|1.8291
|1.8245
|1.9290
|1684
|2005.06.20 09:00
|sell stop
|537
|0.10
|1.8245
|1.8291
|1.7246
|1685
|2005.06.20 09:22
|sell
|537
|0.10
|1.8245
|1.8291
|1.7246
|1686
|2005.06.20 16:00
|modify
|537
|0.10
|1.8245
|1.8240
|1.7246
|1687
|2005.06.20 16:57
|s/l
|537
|0.10
|1.8240
|1.8240
|1.7246
|5.00
|3061.00
|1688
|2005.06.20 17:00
|delete
|536
|0.10
|1.8291
|1.8245
|1.9290
|1689
|2005.06.21 09:00
|buy stop
|538
|0.10
|1.8245
|1.8222
|1.9244
|1690
|2005.06.21 09:00
|sell stop
|539
|0.10
|1.8222
|1.8245
|1.7223
|1691
|2005.06.21 09:13
|sell
|539
|0.10
|1.8222
|1.8245
|1.7223
|1692
|2005.06.21 10:00
|modify
|539
|0.10
|1.8222
|1.8217
|1.7223
|1693
|2005.06.21 14:58
|s/l
|539
|0.10
|1.8217
|1.8217
|1.7223
|5.00
|3066.00
|1694
|2005.06.21 16:47
|buy
|538
|0.10
|1.8245
|1.8222
|1.9244
|1695
|2005.06.21 17:00
|close
|538
|0.10
|1.8260
|1.8222
|1.9244
|15.00
|3081.00
|1696
|2005.06.22 09:00
|buy stop
|540
|0.10
|1.8320
|1.8270
|1.9319
|1697
|2005.06.22 09:00
|sell stop
|541
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|1698
|2005.06.22 10:15
|buy
|540
|0.10
|1.8320
|1.8270
|1.9319
|1699
|2005.06.22 10:30
|s/l
|540
|0.10
|1.8270
|1.8270
|1.9319
|-50.00
|3031.00
|1700
|2005.06.22 10:30
|sell
|541
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|1701
|2005.06.22 11:00
|modify
|541
|0.10
|1.8270
|1.8265
|1.7271
|1702
|2005.06.22 17:00
|close
|541
|0.10
|1.8230
|1.8265
|1.7271
|40.00
|3071.00
|1703
|2005.06.23 09:00
|buy stop
|542
|0.10
|1.8222
|1.8188
|1.9221
|1704
|2005.06.23 09:00
|sell stop
|543
|0.10
|1.8188
|1.8222
|1.7189
|1705
|2005.06.23 10:00
|sell
|543
|0.10
|1.8188
|1.8222
|1.7189
|1706
|2005.06.23 10:23
|s/l
|543
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.7189
|-34.00
|3037.00
|1707
|2005.06.23 10:23
|buy
|542
|0.10
|1.8222
|1.8188
|1.9221
|1708
|2005.06.23 14:35
|s/l
|542
|0.10
|1.8188
|1.8188
|1.9221
|-34.00
|3003.00
|1709
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|544
|0.10
|1.8182
|1.8144
|1.9181
|1710
|2005.06.24 09:00
|sell stop
|545
|0.10
|1.8144
|1.8182
|1.7145
|1711
|2005.06.24 09:19
|buy
|544
|0.10
|1.8182
|1.8144
|1.9181
|1712
|2005.06.24 12:00
|modify
|544
|0.10
|1.8182
|1.8187
|1.9181
|1713
|2005.06.24 17:00
|close
|544
|0.10
|1.8218
|1.8187
|1.9181
|36.00
|3039.00
|1714
|2005.06.24 17:00
|delete
|545
|0.10
|1.8144
|1.8182
|1.7145
|1715
|2005.06.27 09:00
|buy stop
|546
|0.10
|1.8289
|1.8239
|1.9288
|1716
|2005.06.27 09:00
|sell stop
|547
|0.10
|1.8235
|1.8285
|1.7236
|1717
|2005.06.27 09:38
|buy
|546
|0.10
|1.8289
|1.8239
|1.9288
|1718
|2005.06.27 13:30
|modify
|546
|0.10
|1.8289
|1.8294
|1.9288
|1719
|2005.06.27 14:05
|s/l
|546
|0.10
|1.8294
|1.8294
|1.9288
|5.00
|3044.00
|1720
|2005.06.27 17:00
|delete
|547
|0.10
|1.8235
|1.8285
|1.7236
|1721
|2005.06.28 09:00
|buy stop
|548
|0.10
|1.8272
|1.8224
|1.9271
|1722
|2005.06.28 09:00
|sell stop
|549
|0.10
|1.8224
|1.8272
|1.7225
|1723
|2005.06.28 09:06
|sell
|549
|0.10
|1.8224
|1.8272
|1.7225
|1724
|2005.06.28 11:00
|modify
|549
|0.10
|1.8224
|1.8219
|1.7225
|1725
|2005.06.28 12:34
|s/l
|549
|0.10
|1.8219
|1.8219
|1.7225
|5.00
|3049.00
|1726
|2005.06.28 17:00
|delete
|548
|0.10
|1.8272
|1.8224
|1.9271
|1727
|2005.06.29 09:00
|buy stop
|550
|0.10
|1.8184
|1.8140
|1.9183
|1728
|2005.06.29 09:00
|sell stop
|551
|0.10
|1.8140
|1.8184
|1.7141
|1729
|2005.06.29 09:54
|sell
|551
|0.10
|1.8140
|1.8184
|1.7141
|1730
|2005.06.29 12:30
|modify
|551
|0.10
|1.8140
|1.8135
|1.7141
|1731
|2005.06.29 17:00
|delete
|550
|0.10
|1.8184
|1.8140
|1.9183
|1732
|2005.06.29 17:00
|close
|551
|0.10
|1.8050
|1.8135
|1.7141
|90.00
|3139.00
|1733
|2005.06.30 09:00
|buy stop
|552
|0.10
|1.8106
|1.8064
|1.9105
|1734
|2005.06.30 09:00
|sell stop
|553
|0.10
|1.8064
|1.8106
|1.7065
|1735
|2005.06.30 09:17
|sell
|553
|0.10
|1.8064
|1.8106
|1.7065
|1736
|2005.06.30 10:00
|modify
|553
|0.10
|1.8064
|1.8059
|1.7065
|1737
|2005.06.30 17:00
|delete
|552
|0.10
|1.8106
|1.8064
|1.9105
|1738
|2005.06.30 17:00
|close
|553
|0.10
|1.7929
|1.8059
|1.7065
|135.00
|3274.00
|1739
|2005.07.01 09:00
|buy stop
|554
|0.10
|1.7866
|1.7816
|1.8865
|1740
|2005.07.01 09:00
|sell stop
|555
|0.10
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|1741
|2005.07.01 09:01
|sell
|555
|0.10
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|1742
|2005.07.01 09:30
|modify
|555
|0.10
|1.7815
|1.7810
|1.6816
|1743
|2005.07.01 11:12
|s/l
|555
|0.10
|1.7810
|1.7810
|1.6816
|5.00
|3279.00
|1744
|2005.07.01 17:00
|delete
|554
|0.10
|1.7866
|1.7816
|1.8865
|1745
|2005.07.04 09:00
|buy stop
|556
|0.10
|1.7639
|1.7589
|1.8638
|1746
|2005.07.04 09:00
|sell stop
|557
|0.10
|1.7582
|1.7632
|1.6583
|1747
|2005.07.04 09:35
|buy
|556
|0.10
|1.7639
|1.7589
|1.8638
|1748
|2005.07.04 11:39
|s/l
|556
|0.10
|1.7589
|1.7589
|1.8638
|-50.00
|3229.00
|1749
|2005.07.04 11:42
|sell
|557
|0.10
|1.7582
|1.7632
|1.6583
|1750
|2005.07.04 17:00
|close
|557
|0.10
|1.7616
|1.7632
|1.6583
|-34.00
|3195.00
|1751
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|558
|0.10
|1.7618
|1.7568
|1.8617
|1752
|2005.07.05 09:00
|sell stop
|559
|0.10
|1.7523
|1.7573
|1.6524
|1753
|2005.07.05 09:03
|sell
|559
|0.10
|1.7523
|1.7573
|1.6524
|1754
|2005.07.05 10:26
|s/l
|559
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.6524
|-50.00
|3145.00
|1755
|2005.07.05 17:00
|delete
|558
|0.10
|1.7618
|1.7568
|1.8617
|1756
|2005.07.06 09:00
|buy stop
|560
|0.10
|1.7612
|1.7562
|1.8611
|1757
|2005.07.06 09:00
|sell stop
|561
|0.10
|1.7552
|1.7602
|1.6553
|1758
|2005.07.06 10:41
|sell
|561
|0.10
|1.7552
|1.7602
|1.6553
|1759
|2005.07.06 11:30
|modify
|561
|0.10
|1.7552
|1.7547
|1.6553
|1760
|2005.07.06 12:06
|s/l
|561
|0.10
|1.7547
|1.7547
|1.6553
|5.00
|3150.00
|1761
|2005.07.06 17:00
|delete
|560
|0.10
|1.7612
|1.7562
|1.8611
|1762
|2005.07.07 09:00
|buy stop
|562
|0.10
|1.7531
|1.7492
|1.8530
|1763
|2005.07.07 09:00
|sell stop
|563
|0.10
|1.7492
|1.7531
|1.6493
|1764
|2005.07.07 09:45
|buy
|562
|0.10
|1.7531
|1.7492
|1.8530
|1765
|2005.07.07 11:17
|s/l
|562
|0.10
|1.7492
|1.7492
|1.8530
|-39.00
|3111.00
|1766
|2005.07.07 11:17
|sell
|563
|0.10
|1.7492
|1.7531
|1.6493
|1767
|2005.07.07 11:30
|modify
|563
|0.10
|1.7492
|1.7487
|1.6493
|1768
|2005.07.07 17:00
|close
|563
|0.10
|1.7416
|1.7487
|1.6493
|76.00
|3187.00
|1769
|2005.07.08 09:00
|buy stop
|564
|0.10
|1.7426
|1.7403
|1.8425
|1770
|2005.07.08 09:00
|sell stop
|565
|0.10
|1.7403
|1.7426
|1.6404
|1771
|2005.07.08 09:07
|sell
|565
|0.10
|1.7403
|1.7426
|1.6404
|1772
|2005.07.08 09:30
|modify
|565
|0.10
|1.7403
|1.7398
|1.6404
|1773
|2005.07.08 15:11
|s/l
|565
|0.10
|1.7398
|1.7398
|1.6404
|5.00
|3192.00
|1774
|2005.07.08 15:48
|buy
|564
|0.10
|1.7426
|1.7403
|1.8425
|1775
|2005.07.08 16:19
|s/l
|564
|0.10
|1.7403
|1.7403
|1.8425
|-23.00
|3169.00
|1776
|2005.07.11 09:00
|buy stop
|566
|0.10
|1.7445
|1.7416
|1.8444
|1777
|2005.07.11 09:00
|sell stop
|567
|0.10
|1.7416
|1.7445
|1.6417
|1778
|2005.07.11 09:02
|sell
|567
|0.10
|1.7416
|1.7445
|1.6417
|1779
|2005.07.11 09:39
|s/l
|567
|0.10
|1.7445
|1.7445
|1.6417
|-29.00
|3140.00
|1780
|2005.07.11 09:39
|buy
|566
|0.10
|1.7445
|1.7416
|1.8444
|1781
|2005.07.11 09:39
|sell stop
|568
|0.10
|1.7405
|1.7445
|1.6406
|1782
|2005.07.11 16:30
|modify
|566
|0.10
|1.7445
|1.7450
|1.8444
|1783
|2005.07.11 17:00
|close
|566
|0.10
|1.7551
|1.7450
|1.8444
|106.00
|3246.00
|1784
|2005.07.11 17:00
|delete
|568
|0.10
|1.7405
|1.7445
|1.6406
|1785
|2005.07.12 09:00
|buy stop
|569
|0.10
|1.7664
|1.7624
|1.8663
|1786
|2005.07.12 09:00
|sell stop
|570
|0.10
|1.7624
|1.7664
|1.6625
|1787
|2005.07.12 09:20
|buy
|569
|0.10
|1.7664
|1.7624
|1.8663
|1788
|2005.07.12 09:30
|modify
|569
|0.10
|1.7664
|1.7669
|1.8663
|1789
|2005.07.12 09:39
|s/l
|569
|0.10
|1.7669
|1.7669
|1.8663
|5.00
|3251.00
|1790
|2005.07.12 09:39
|buy stop
|571
|0.10
|1.7689
|1.7639
|1.8688
|1791
|2005.07.12 10:50
|buy
|571
|0.10
|1.7689
|1.7639
|1.8688
|1792
|2005.07.12 15:30
|modify
|571
|0.10
|1.7689
|1.7694
|1.8688
|1793
|2005.07.12 15:43
|s/l
|571
|0.10
|1.7694
|1.7694
|1.8688
|5.00
|3256.00
|1794
|2005.07.12 17:00
|delete
|570
|0.10
|1.7624
|1.7664
|1.6625
|1795
|2005.07.13 09:00
|buy stop
|572
|0.10
|1.7754
|1.7727
|1.8753
|1796
|2005.07.13 09:00
|sell stop
|573
|0.10
|1.7727
|1.7754
|1.6728
|1797
|2005.07.13 09:04
|sell
|573
|0.10
|1.7727
|1.7754
|1.6728
|1798
|2005.07.13 10:00
|modify
|573
|0.10
|1.7727
|1.7722
|1.6728
|1799
|2005.07.13 17:00
|delete
|572
|0.10
|1.7754
|1.7727
|1.8753
|1800
|2005.07.13 17:00
|close
|573
|0.10
|1.7550
|1.7722
|1.6728
|177.00
|3433.00
|1801
|2005.07.14 09:00
|buy stop
|574
|0.10
|1.7649
|1.7599
|1.8648
|1802
|2005.07.14 09:00
|sell stop
|575
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|1803
|2005.07.14 12:00
|sell
|575
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|1804
|2005.07.14 12:33
|modify
|575
|0.10
|1.7597
|1.7592
|1.6598
|1805
|2005.07.14 13:04
|s/l
|575
|0.10
|1.7592
|1.7592
|1.6598
|5.00
|3438.00
|1806
|2005.07.14 17:00
|delete
|574
|0.10
|1.7649
|1.7599
|1.8648
|1807
|2005.07.15 09:00
|buy stop
|576
|0.10
|1.7639
|1.7595
|1.8638
|1808
|2005.07.15 09:00
|sell stop
|577
|0.10
|1.7595
|1.7639
|1.6596
|1809
|2005.07.15 09:06
|buy
|576
|0.10
|1.7639
|1.7595
|1.8638
|1810
|2005.07.15 11:56
|s/l
|576
|0.10
|1.7595
|1.7595
|1.8638
|-44.00
|3394.00
|1811
|2005.07.15 11:56
|sell
|577
|0.10
|1.7595
|1.7639
|1.6596
|1812
|2005.07.15 15:00
|modify
|577
|0.10
|1.7595
|1.7590
|1.6596
|1813
|2005.07.15 17:00
|close
|577
|0.10
|1.7538
|1.7590
|1.6596
|57.00
|3451.00
|1814
|2005.07.18 09:00
|buy stop
|578
|0.10
|1.7561
|1.7511
|1.8560
|1815
|2005.07.18 09:00
|sell stop
|579
|0.10
|1.7509
|1.7559
|1.6510
|1816
|2005.07.18 09:28
|sell
|579
|0.10
|1.7509
|1.7559
|1.6510
|1817
|2005.07.18 10:00
|modify
|579
|0.10
|1.7509
|1.7504
|1.6510
|1818
|2005.07.18 15:38
|s/l
|579
|0.10
|1.7504
|1.7504
|1.6510
|5.00
|3456.00
|1819
|2005.07.18 17:00
|delete
|578
|0.10
|1.7561
|1.7511
|1.8560
|1820
|2005.07.19 09:00
|buy stop
|580
|0.10
|1.7445
|1.7395
|1.8444
|1821
|2005.07.19 09:00
|sell stop
|581
|0.10
|1.7395
|1.7445
|1.6396
|1822
|2005.07.19 09:04
|sell
|581
|0.10
|1.7395
|1.7445
|1.6396
|1823
|2005.07.19 16:00
|modify
|581
|0.10
|1.7395
|1.7390
|1.6396
|1824
|2005.07.19 17:00
|delete
|580
|0.10
|1.7445
|1.7395
|1.8444
|1825
|2005.07.19 17:00
|close
|581
|0.10
|1.7380
|1.7390
|1.6396
|15.00
|3471.00
|1826
|2005.07.20 09:00
|buy stop
|582
|0.10
|1.7390
|1.7349
|1.8389
|1827
|2005.07.20 09:00
|sell stop
|583
|0.10
|1.7349
|1.7390
|1.6350
|1828
|2005.07.20 09:37
|buy
|582
|0.10
|1.7390
|1.7349
|1.8389
|1829
|2005.07.20 10:30
|modify
|582
|0.10
|1.7390
|1.7395
|1.8389
|1830
|2005.07.20 10:30
|s/l
|582
|0.10
|1.7395
|1.7395
|1.8389
|5.00
|3476.00
|1831
|2005.07.20 10:36
|sell
|583
|0.10
|1.7349
|1.7390
|1.6350
|1832
|2005.07.20 11:44
|s/l
|583
|0.10
|1.7390
|1.7390
|1.6350
|-41.00
|3435.00
|1833
|2005.07.21 09:00
|buy stop
|584
|0.10
|1.7464
|1.7414
|1.8463
|1834
|2005.07.21 09:00
|sell stop
|585
|0.10
|1.7414
|1.7464
|1.6415
|1835
|2005.07.21 09:01
|buy
|584
|0.10
|1.7464
|1.7414
|1.8463
|1836
|2005.07.21 09:30
|modify
|584
|0.10
|1.7464
|1.7469
|1.8463
|1837
|2005.07.21 09:30
|s/l
|584
|0.10
|1.7469
|1.7469
|1.8463
|5.00
|3440.00
|1838
|2005.07.21 09:30
|buy stop
|586
|0.10
|1.7489
|1.7439
|1.8488
|1839
|2005.07.21 10:30
|buy
|586
|0.10
|1.7489
|1.7439
|1.8488
|1840
|2005.07.21 12:15
|s/l
|586
|0.10
|1.7439
|1.7439
|1.8488
|-50.00
|3390.00
|1841
|2005.07.21 17:00
|delete
|585
|0.10
|1.7414
|1.7464
|1.6415
|1842
|2005.07.22 09:00
|buy stop
|587
|0.10
|1.7571
|1.7521
|1.8570
|1843
|2005.07.22 09:00
|sell stop
|588
|0.10
|1.7517
|1.7567
|1.6518
|1844
|2005.07.22 11:14
|buy
|587
|0.10
|1.7571
|1.7521
|1.8570
|1845
|2005.07.22 12:17
|s/l
|587
|0.10
|1.7521
|1.7521
|1.8570
|-50.00
|3340.00
|1846
|2005.07.22 12:29
|sell
|588
|0.10
|1.7517
|1.7567
|1.6518
|1847
|2005.07.22 13:00
|modify
|588
|0.10
|1.7517
|1.7512
|1.6518
|1848
|2005.07.22 13:39
|s/l
|588
|0.10
|1.7512
|1.7512
|1.6518
|5.00
|3345.00
|1849
|2005.07.25 09:00
|buy stop
|589
|0.10
|1.7382
|1.7332
|1.8381
|1850
|2005.07.25 09:00
|sell stop
|590
|0.10
|1.7330
|1.7380
|1.6331
|1851
|2005.07.25 10:31
|buy
|589
|0.10
|1.7382
|1.7332
|1.8381
|1852
|2005.07.25 12:30
|modify
|589
|0.10
|1.7382
|1.7387
|1.8381
|1853
|2005.07.25 12:53
|s/l
|589
|0.10
|1.7387
|1.7387
|1.8381
|5.00
|3350.00
|1854
|2005.07.25 17:00
|delete
|590
|0.10
|1.7330
|1.7380
|1.6331
|1855
|2005.07.26 09:00
|buy stop
|591
|0.10
|1.7464
|1.7418
|1.8463
|1856
|2005.07.26 09:00
|sell stop
|592
|0.10
|1.7418
|1.7464
|1.6419
|1857
|2005.07.26 09:01
|sell
|592
|0.10
|1.7418
|1.7464
|1.6419
|1858
|2005.07.26 10:30
|modify
|592
|0.10
|1.7418
|1.7413
|1.6419
|1859
|2005.07.26 16:32
|s/l
|592
|0.10
|1.7413
|1.7413
|1.6419
|5.00
|3355.00
|1860
|2005.07.26 17:00
|delete
|591
|0.10
|1.7464
|1.7418
|1.8463
|1861
|2005.07.27 09:00
|buy stop
|593
|0.10
|1.7369
|1.7349
|1.8368
|1862
|2005.07.27 09:00
|sell stop
|594
|0.10
|1.7349
|1.7369
|1.6350
|1863
|2005.07.27 09:10
|sell
|594
|0.10
|1.7349
|1.7369
|1.6350
|1864
|2005.07.27 10:33
|s/l
|594
|0.10
|1.7369
|1.7369
|1.6350
|-20.00
|3335.00
|1865
|2005.07.27 10:33
|buy
|593
|0.10
|1.7369
|1.7349
|1.8368
|1866
|2005.07.27 11:00
|modify
|593
|0.10
|1.7369
|1.7374
|1.8368
|1867
|2005.07.27 11:12
|s/l
|593
|0.10
|1.7374
|1.7374
|1.8368
|5.00
|3340.00
|1868
|2005.07.28 09:00
|buy stop
|595
|0.10
|1.7454
|1.7418
|1.8453
|1869
|2005.07.28 09:00
|sell stop
|596
|0.10
|1.7418
|1.7454
|1.6419
|1870
|2005.07.28 09:02
|sell
|596
|0.10
|1.7418
|1.7454
|1.6419
|1871
|2005.07.28 11:18
|s/l
|596
|0.10
|1.7454
|1.7454
|1.6419
|-36.00
|3304.00
|1872
|2005.07.28 11:18
|buy
|595
|0.10
|1.7454
|1.7418
|1.8453
|1873
|2005.07.28 13:30
|modify
|595
|0.10
|1.7454
|1.7459
|1.8453
|1874
|2005.07.28 17:00
|close
|595
|0.10
|1.7521
|1.7459
|1.8453
|67.00
|3371.00
|1875
|2005.07.29 09:00
|buy stop
|597
|0.10
|1.7563
|1.7538
|1.8562
|1876
|2005.07.29 09:00
|sell stop
|598
|0.10
|1.7538
|1.7563
|1.6539
|1877
|2005.07.29 09:52
|sell
|598
|0.10
|1.7538
|1.7563
|1.6539
|1878
|2005.07.29 12:44
|s/l
|598
|0.10
|1.7563
|1.7563
|1.6539
|-25.00
|3346.00
|1879
|2005.07.29 12:44
|buy
|597
|0.10
|1.7563
|1.7538
|1.8562
|1880
|2005.07.29 13:41
|s/l
|597
|0.10
|1.7538
|1.7538
|1.8562
|-25.00
|3321.00
|1881
|2005.08.01 09:00
|buy stop
|599
|0.10
|1.7630
|1.7599
|1.8629
|1882
|2005.08.01 09:00
|sell stop
|600
|0.10
|1.7599
|1.7630
|1.6600
|1883
|2005.08.01 09:01
|buy
|599
|0.10
|1.7630
|1.7599
|1.8629
|1884
|2005.08.01 10:30
|modify
|599
|0.10
|1.7630
|1.7635
|1.8629
|1885
|2005.08.01 17:00
|close
|599
|0.10
|1.7702
|1.7635
|1.8629
|72.00
|3393.00
|1886
|2005.08.01 17:00
|delete
|600
|0.10
|1.7599
|1.7630
|1.6600
|1887
|2005.08.02 09:00
|buy stop
|601
|0.10
|1.7727
|1.7692
|1.8726
|1888
|2005.08.02 09:00
|sell stop
|602
|0.10
|1.7692
|1.7727
|1.6693
|1889
|2005.08.02 09:02
|sell
|602
|0.10
|1.7692
|1.7727
|1.6693
|1890
|2005.08.02 09:47
|s/l
|602
|0.10
|1.7727
|1.7727
|1.6693
|-35.00
|3358.00
|1891
|2005.08.02 09:47
|buy
|601
|0.10
|1.7727
|1.7692
|1.8726
|1892
|2005.08.02 09:47
|sell stop
|603
|0.10
|1.7677
|1.7727
|1.6678
|1893
|2005.08.02 15:00
|modify
|601
|0.10
|1.7727
|1.7732
|1.8726
|1894
|2005.08.02 15:04
|s/l
|601
|0.10
|1.7732
|1.7732
|1.8726
|5.00
|3363.00
|1895
|2005.08.02 17:00
|delete
|603
|0.10
|1.7677
|1.7727
|1.6678
|1896
|2005.08.03 09:00
|sell stop
|604
|0.10
|1.7654
|1.7697
|1.6655
|1897
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|605
|0.10
|1.7697
|1.7654
|1.8696
|1898
|2005.08.03 09:04
|buy
|605
|0.10
|1.7697
|1.7654
|1.8696
|1899
|2005.08.03 10:30
|modify
|605
|0.10
|1.7697
|1.7702
|1.8696
|1900
|2005.08.03 17:00
|delete
|604
|0.10
|1.7654
|1.7697
|1.6655
|1901
|2005.08.03 17:00
|close
|605
|0.10
|1.7799
|1.7702
|1.8696
|102.00
|3465.00
|1902
|2005.08.04 09:00
|buy stop
|606
|0.10
|1.7790
|1.7755
|1.8789
|1903
|2005.08.04 09:00
|sell stop
|607
|0.10
|1.7755
|1.7790
|1.6756
|1904
|2005.08.04 09:25
|sell
|607
|0.10
|1.7755
|1.7790
|1.6756
|1905
|2005.08.04 10:16
|modify
|607
|0.10
|1.7755
|1.7750
|1.6756
|1906
|2005.08.04 11:27
|s/l
|607
|0.10
|1.7750
|1.7750
|1.6756
|5.00
|3470.00
|1907
|2005.08.04 12:30
|buy
|606
|0.10
|1.7790
|1.7755
|1.8789
|1908
|2005.08.04 14:09
|s/l
|606
|0.10
|1.7755
|1.7755
|1.8789
|-35.00
|3435.00
|1909
|2005.08.05 09:00
|buy stop
|608
|0.10
|1.7790
|1.7748
|1.8789
|1910
|2005.08.05 09:00
|sell stop
|609
|0.10
|1.7748
|1.7790
|1.6749
|1911
|2005.08.05 09:03
|buy
|608
|0.10
|1.7790
|1.7748
|1.8789
|1912
|2005.08.05 13:30
|modify
|608
|0.10
|1.7790
|1.7795
|1.8789
|1913
|2005.08.05 13:41
|s/l
|608
|0.10
|1.7795
|1.7795
|1.8789
|5.00
|3440.00
|1914
|2005.08.05 14:36
|sell
|609
|0.10
|1.7748
|1.7790
|1.6749
|1915
|2005.08.05 15:51
|modify
|609
|0.10
|1.7748
|1.7743
|1.6749
|1916
|2005.08.05 15:59
|s/l
|609
|0.10
|1.7743
|1.7743
|1.6749
|5.00
|3445.00
|1917
|2005.08.08 09:00
|sell stop
|610
|0.10
|1.7727
|1.7758
|1.6728
|1918
|2005.08.08 17:00
|delete
|610
|0.10
|1.7727
|1.7758
|1.6728
|1919
|2005.08.09 09:00
|buy stop
|611
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|1920
|2005.08.09 09:00
|sell stop
|612
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|1921
|2005.08.09 09:31
|sell
|612
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|1922
|2005.08.09 10:30
|modify
|612
|0.10
|1.7854
|1.7849
|1.6855
|1923
|2005.08.09 10:30
|s/l
|612
|0.10
|1.7849
|1.7849
|1.6855
|5.00
|3450.00
|1924
|2005.08.09 17:00
|delete
|611
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|1925
|2005.08.10 09:00
|buy stop
|613
|0.10
|1.7918
|1.7873
|1.8917
|1926
|2005.08.10 09:00
|sell stop
|614
|0.10
|1.7873
|1.7918
|1.6874
|1927
|2005.08.10 09:06
|buy
|613
|0.10
|1.7918
|1.7873
|1.8917
|1928
|2005.08.10 11:30
|modify
|613
|0.10
|1.7918
|1.7923
|1.8917
|1929
|2005.08.10 11:33
|s/l
|613
|0.10
|1.7923
|1.7923
|1.8917
|5.00
|3455.00
|1930
|2005.08.10 17:00
|delete
|614
|0.10
|1.7873
|1.7918
|1.6874
|1931
|2005.08.11 09:00
|buy stop
|615
|0.10
|1.8013
|1.7963
|1.9012
|1932
|2005.08.11 09:00
|sell stop
|616
|0.10
|1.7961
|1.8011
|1.6962
|1933
|2005.08.11 09:45
|buy
|615
|0.10
|1.8013
|1.7963
|1.9012
|1934
|2005.08.11 10:00
|modify
|615
|0.10
|1.8013
|1.8018
|1.9012
|1935
|2005.08.11 10:01
|s/l
|615
|0.10
|1.8018
|1.8018
|1.9012
|5.00
|3460.00
|1936
|2005.08.11 17:00
|delete
|616
|0.10
|1.7961
|1.8011
|1.6962
|1937
|2005.08.12 09:00
|sell stop
|617
|0.10
|1.8083
|1.8133
|1.7084
|1938
|2005.08.12 09:00
|buy stop
|618
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|1939
|2005.08.12 09:01
|buy
|618
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|1940
|2005.08.12 10:30
|modify
|618
|0.10
|1.8133
|1.8138
|1.9132
|1941
|2005.08.12 13:05
|s/l
|618
|0.10
|1.8138
|1.8138
|1.9132
|5.00
|3465.00
|1942
|2005.08.12 15:03
|sell
|617
|0.10
|1.8083
|1.8133
|1.7084
|1943
|2005.08.12 15:38
|s/l
|617
|0.10
|1.8133
|1.8133
|1.7084
|-50.00
|3415.00
|1944
|2005.08.15 09:00
|buy stop
|619
|0.10
|1.8152
|1.8119
|1.9151
|1945
|2005.08.15 09:00
|sell stop
|620
|0.10
|1.8119
|1.8152
|1.7120
|1946
|2005.08.15 09:18
|buy
|619
|0.10
|1.8152
|1.8119
|1.9151
|1947
|2005.08.15 10:49
|s/l
|619
|0.10
|1.8119
|1.8119
|1.9151
|-33.00
|3382.00
|1948
|2005.08.15 10:49
|sell
|620
|0.10
|1.8119
|1.8152
|1.7120
|1949
|2005.08.15 12:00
|modify
|620
|0.10
|1.8119
|1.8114
|1.7120
|1950
|2005.08.15 14:08
|s/l
|620
|0.10
|1.8114
|1.8114
|1.7120
|5.00
|3387.00
|1951
|2005.08.16 09:00
|sell stop
|621
|0.10
|1.8070
|1.8101
|1.7071
|1952
|2005.08.16 13:02
|sell
|621
|0.10
|1.8070
|1.8101
|1.7071
|1953
|2005.08.16 15:00
|modify
|621
|0.10
|1.8070
|1.8065
|1.7071
|1954
|2005.08.16 15:15
|s/l
|621
|0.10
|1.8065
|1.8065
|1.7071
|5.00
|3392.00
|1955
|2005.08.17 09:00
|buy stop
|622
|0.10
|1.8078
|1.8028
|1.9077
|1956
|2005.08.17 09:00
|sell stop
|623
|0.10
|1.8017
|1.8067
|1.7018
|1957
|2005.08.17 10:30
|buy
|622
|0.10
|1.8078
|1.8028
|1.9077
|1958
|2005.08.17 13:00
|modify
|622
|0.10
|1.8078
|1.8083
|1.9077
|1959
|2005.08.17 13:26
|s/l
|622
|0.10
|1.8083
|1.8083
|1.9077
|5.00
|3397.00
|1960
|2005.08.17 17:00
|delete
|623
|0.10
|1.8017
|1.8067
|1.7018
|1961
|2005.08.18 09:00
|buy stop
|624
|0.10
|1.8062
|1.8034
|1.9061
|1962
|2005.08.18 09:00
|sell stop
|625
|0.10
|1.8034
|1.8062
|1.7035
|1963
|2005.08.18 09:30
|buy
|624
|0.10
|1.8062
|1.8034
|1.9061
|1964
|2005.08.18 11:00
|modify
|624
|0.10
|1.8062
|1.8067
|1.9061
|1965
|2005.08.18 11:13
|s/l
|624
|0.10
|1.8067
|1.8067
|1.9061
|5.00
|3402.00
|1966
|2005.08.18 12:55
|sell
|625
|0.10
|1.8034
|1.8062
|1.7035
|1967
|2005.08.18 15:00
|modify
|625
|0.10
|1.8034
|1.8029
|1.7035
|1968
|2005.08.18 17:00
|close
|625
|0.10
|1.7946
|1.8029
|1.7035
|88.00
|3490.00
|1969
|2005.08.19 09:00
|buy stop
|626
|0.10
|1.7940
|1.7898
|1.8939
|1970
|2005.08.19 09:00
|sell stop
|627
|0.10
|1.7898
|1.7940
|1.6899
|1971
|2005.08.19 09:25
|sell
|627
|0.10
|1.7898
|1.7940
|1.6899
|1972
|2005.08.19 11:05
|s/l
|627
|0.10
|1.7940
|1.7940
|1.6899
|-42.00
|3448.00
|1973
|2005.08.19 11:05
|buy
|626
|0.10
|1.7940
|1.7898
|1.8939
|1974
|2005.08.19 11:30
|modify
|626
|0.10
|1.7940
|1.7945
|1.8939
|1975
|2005.08.19 12:32
|s/l
|626
|0.10
|1.7945
|1.7945
|1.8939
|5.00
|3453.00
|1976
|2005.08.22 09:00
|buy stop
|628
|0.10
|1.8003
|1.7965
|1.9002
|1977
|2005.08.22 09:00
|sell stop
|629
|0.10
|1.7965
|1.8003
|1.6966
|1978
|2005.08.22 09:06
|buy
|628
|0.10
|1.8003
|1.7965
|1.9002
|1979
|2005.08.22 11:08
|s/l
|628
|0.10
|1.7965
|1.7965
|1.9002
|-38.00
|3415.00
|1980
|2005.08.22 11:08
|sell
|629
|0.10
|1.7965
|1.8003
|1.6966
|1981
|2005.08.22 13:00
|s/l
|629
|0.10
|1.8003
|1.8003
|1.6966
|-38.00
|3377.00
|1982
|2005.08.23 09:00
|buy stop
|630
|0.10
|1.8013
|1.7969
|1.9012
|1983
|2005.08.23 09:00
|sell stop
|631
|0.10
|1.7969
|1.8013
|1.6970
|1984
|2005.08.23 10:23
|sell
|631
|0.10
|1.7969
|1.8013
|1.6970
|1985
|2005.08.23 17:00
|delete
|630
|0.10
|1.8013
|1.7969
|1.9012
|1986
|2005.08.23 17:00
|close
|631
|0.10
|1.7996
|1.8013
|1.6970
|-27.00
|3350.00
|1987
|2005.08.24 09:00
|buy stop
|632
|0.10
|1.7942
|1.7917
|1.8941
|1988
|2005.08.24 09:00
|sell stop
|633
|0.10
|1.7917
|1.7942
|1.6918
|1989
|2005.08.24 09:51
|sell
|633
|0.10
|1.7917
|1.7942
|1.6918
|1990
|2005.08.24 11:41
|s/l
|633
|0.10
|1.7942
|1.7942
|1.6918
|-25.00
|3325.00
|1991
|2005.08.24 11:41
|buy
|632
|0.10
|1.7942
|1.7917
|1.8941
|1992
|2005.08.24 15:00
|modify
|632
|0.10
|1.7942
|1.7947
|1.8941
|1993
|2005.08.24 17:00
|close
|632
|0.10
|1.7984
|1.7947
|1.8941
|42.00
|3367.00
|1994
|2005.08.25 09:00
|buy stop
|634
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.9084
|1995
|2005.08.25 09:00
|sell stop
|635
|0.10
|1.8045
|1.8085
|1.7046
|1996
|2005.08.25 10:02
|sell
|635
|0.10
|1.8045
|1.8085
|1.7046
|1997
|2005.08.25 13:30
|modify
|635
|0.10
|1.8045
|1.8040
|1.7046
|1998
|2005.08.25 17:00
|delete
|634
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.9084
|1999
|2005.08.25 17:01
|close
|635
|0.10
|1.8022
|1.8040
|1.7046
|23.00
|3390.00
|2000
|2005.08.26 09:00
|sell stop
|636
|0.10
|1.8022
|1.8047
|1.7023
|2001
|2005.08.26 09:08
|buy stop
|637
|0.10
|1.8047
|1.8022
|1.9046
|2002
|2005.08.26 09:16
|buy
|637
|0.10
|1.8047
|1.8022
|1.9046
|2003
|2005.08.26 09:30
|modify
|637
|0.10
|1.8047
|1.8052
|1.9046
|2004
|2005.08.26 09:55
|s/l
|637
|0.10
|1.8052
|1.8052
|1.9046
|5.00
|3395.00
|2005
|2005.08.26 09:55
|buy stop
|638
|0.10
|1.8072
|1.8022
|1.9071
|2006
|2005.08.26 10:09
|buy
|638
|0.10
|1.8072
|1.8022
|1.9071
|2007
|2005.08.26 16:30
|modify
|638
|0.10
|1.8072
|1.8077
|1.9071
|2008
|2005.08.26 16:52
|s/l
|638
|0.10
|1.8077
|1.8077
|1.9071
|5.00
|3400.00
|2009
|2005.08.26 17:00
|delete
|636
|0.10
|1.8022
|1.8047
|1.7023
|2010
|2005.08.29 09:00
|sell stop
|639
|0.10
|1.8041
|1.8087
|1.7042
|2011
|2005.08.29 09:01
|buy stop
|640
|0.10
|1.8087
|1.8041
|1.9086
|2012
|2005.08.29 10:56
|sell
|639
|0.10
|1.8041
|1.8087
|1.7042
|2013
|2005.08.29 13:30
|modify
|639
|0.10
|1.8041
|1.8036
|1.7042
|2014
|2005.08.29 14:18
|s/l
|639
|0.10
|1.8036
|1.8036
|1.7042
|5.00
|3405.00
|2015
|2005.08.29 17:00
|delete
|640
|0.10
|1.8087
|1.8041
|1.9086
|2016
|2005.08.30 09:00
|buy stop
|641
|0.10
|1.7957
|1.7919
|1.8956
|2017
|2005.08.30 09:00
|sell stop
|642
|0.10
|1.7919
|1.7957
|1.6920
|2018
|2005.08.30 09:04
|sell
|642
|0.10
|1.7919
|1.7957
|1.6920
|2019
|2005.08.30 11:00
|modify
|642
|0.10
|1.7919
|1.7914
|1.6920
|2020
|2005.08.30 17:00
|delete
|641
|0.10
|1.7957
|1.7919
|1.8956
|2021
|2005.08.30 17:00
|close
|642
|0.10
|1.7844
|1.7914
|1.6920
|75.00
|3480.00
|2022
|2005.08.31 09:00
|buy stop
|643
|0.10
|1.7862
|1.7833
|1.8861
|2023
|2005.08.31 09:00
|sell stop
|644
|0.10
|1.7833
|1.7862
|1.6834
|2024
|2005.08.31 09:13
|sell
|644
|0.10
|1.7833
|1.7862
|1.6834
|2025
|2005.08.31 10:10
|s/l
|644
|0.10
|1.7862
|1.7862
|1.6834
|-29.00
|3451.00
|2026
|2005.08.31 10:10
|buy
|643
|0.10
|1.7862
|1.7833
|1.8861
|2027
|2005.08.31 12:02
|s/l
|643
|0.10
|1.7833
|1.7833
|1.8861
|-29.00
|3422.00
|2028
|2005.09.01 09:00
|buy stop
|645
|0.10
|1.8034
|1.8012
|1.9033
|2029
|2005.09.01 09:00
|sell stop
|646
|0.10
|1.8012
|1.8034
|1.7013
|2030
|2005.09.01 09:13
|sell
|646
|0.10
|1.8012
|1.8034
|1.7013
|2031
|2005.09.01 09:37
|s/l
|646
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.7013
|-22.00
|3400.00
|2032
|2005.09.01 09:37
|buy
|645
|0.10
|1.8034
|1.8012
|1.9033
|2033
|2005.09.01 09:37
|sell stop
|647
|0.10
|1.8005
|1.8034
|1.7006
|2034
|2005.09.01 10:00
|modify
|645
|0.10
|1.8034
|1.8039
|1.9033
|2035
|2005.09.01 10:09
|s/l
|645
|0.10
|1.8039
|1.8039
|1.9033
|5.00
|3405.00
|2036
|2005.09.01 17:00
|delete
|647
|0.10
|1.8005
|1.8034
|1.7006
|2037
|2005.09.02 09:00
|buy stop
|648
|0.10
|1.8369
|1.8321
|1.9368
|2038
|2005.09.02 09:00
|sell stop
|649
|0.10
|1.8321
|1.8369
|1.7322
|2039
|2005.09.02 09:42
|buy
|648
|0.10
|1.8369
|1.8321
|1.9368
|2040
|2005.09.02 10:02
|modify
|648
|0.10
|1.8369
|1.8374
|1.9368
|2041
|2005.09.02 11:20
|s/l
|648
|0.10
|1.8374
|1.8374
|1.9368
|5.00
|3410.00
|2042
|2005.09.02 17:00
|delete
|649
|0.10
|1.8321
|1.8369
|1.7322
|2043
|2005.09.05 09:00
|buy stop
|650
|0.10
|1.8491
|1.8447
|1.9490
|2044
|2005.09.05 09:00
|sell stop
|651
|0.10
|1.8447
|1.8491
|1.7448
|2045
|2005.09.05 10:27
|buy
|650
|0.10
|1.8491
|1.8447
|1.9490
|2046
|2005.09.05 16:27
|s/l
|650
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.9490
|-44.00
|3366.00
|2047
|2005.09.05 16:27
|sell
|651
|0.10
|1.8447
|1.8491
|1.7448
|2048
|2005.09.05 17:00
|close
|651
|0.10
|1.8434
|1.8491
|1.7448
|13.00
|3379.00
|2049
|2005.09.06 09:00
|buy stop
|652
|0.10
|1.8426
|1.8386
|1.9425
|2050
|2005.09.06 09:00
|sell stop
|653
|0.10
|1.8386
|1.8426
|1.7387
|2051
|2005.09.06 09:27
|sell
|653
|0.10
|1.8386
|1.8426
|1.7387
|2052
|2005.09.06 10:43
|s/l
|653
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.7387
|-40.00
|3339.00
|2053
|2005.09.06 10:43
|buy
|652
|0.10
|1.8426
|1.8386
|1.9425
|2054
|2005.09.06 13:00
|modify
|652
|0.10
|1.8426
|1.8431
|1.9425
|2055
|2005.09.06 13:38
|s/l
|652
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.9425
|5.00
|3344.00
|2056
|2005.09.07 09:00
|sell stop
|654
|0.10
|1.8380
|1.8430
|1.7381
|2057
|2005.09.07 09:30
|buy stop
|655
|0.10
|1.8464
|1.8414
|1.9463
|2058
|2005.09.07 15:10
|sell
|654
|0.10
|1.8380
|1.8430
|1.7381
|2059
|2005.09.07 17:00
|close
|654
|0.10
|1.8399
|1.8430
|1.7381
|-19.00
|3325.00
|2060
|2005.09.07 17:00
|delete
|655
|0.10
|1.8464
|1.8414
|1.9463
|2061
|2005.09.08 09:00
|buy stop
|656
|0.10
|1.8394
|1.8359
|1.9393
|2062
|2005.09.08 09:00
|sell stop
|657
|0.10
|1.8359
|1.8394
|1.7360
|2063
|2005.09.08 09:16
|buy
|656
|0.10
|1.8394
|1.8359
|1.9393
|2064
|2005.09.08 13:00
|s/l
|656
|0.10
|1.8359
|1.8359
|1.9393
|-35.00
|3290.00
|2065
|2005.09.08 13:00
|sell
|657
|0.10
|1.8359
|1.8394
|1.7360
|2066
|2005.09.08 14:33
|s/l
|657
|0.10
|1.8394
|1.8394
|1.7360
|-35.00
|3255.00
|2067
|2005.09.09 09:00
|buy stop
|658
|0.10
|1.8399
|1.8373
|1.9398
|2068
|2005.09.09 09:00
|sell stop
|659
|0.10
|1.8373
|1.8399
|1.7374
|2069
|2005.09.09 09:01
|sell
|659
|0.10
|1.8373
|1.8399
|1.7374
|2070
|2005.09.09 10:00
|modify
|659
|0.10
|1.8373
|1.8368
|1.7374
|2071
|2005.09.09 10:13
|s/l
|659
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.7374
|5.00
|3260.00
|2072
|2005.09.09 14:33
|buy
|658
|0.10
|1.8399
|1.8373
|1.9398
|2073
|2005.09.09 16:58
|modify
|658
|0.10
|1.8399
|1.8404
|1.9398
|2074
|2005.09.09 16:59
|s/l
|658
|0.10
|1.8404
|1.8404
|1.9398
|5.00
|3265.00
|2075
|2005.09.12 09:00
|buy stop
|660
|0.10
|1.8362
|1.8312
|1.9361
|2076
|2005.09.12 09:30
|sell stop
|661
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|2077
|2005.09.12 09:38
|sell
|661
|0.10
|1.8270
|1.8320
|1.7271
|2078
|2005.09.12 14:30
|modify
|661
|0.10
|1.8270
|1.8265
|1.7271
|2079
|2005.09.12 17:00
|delete
|660
|0.10
|1.8362
|1.8312
|1.9361
|2080
|2005.09.12 17:00
|close
|661
|0.10
|1.8225
|1.8265
|1.7271
|45.00
|3310.00
|2081
|2005.09.13 09:00
|buy stop
|662
|0.10
|1.8236
|1.8186
|1.9235
|2082
|2005.09.13 09:00
|sell stop
|663
|0.10
|1.8180
|1.8230
|1.7181
|2083
|2005.09.13 10:11
|buy
|662
|0.10
|1.8236
|1.8186
|1.9235
|2084
|2005.09.13 17:00
|close
|662
|0.10
|1.8224
|1.8186
|1.9235
|-12.00
|3298.00
|2085
|2005.09.13 17:00
|delete
|663
|0.10
|1.8180
|1.8230
|1.7181
|2086
|2005.09.14 09:00
|buy stop
|664
|0.10
|1.8285
|1.8239
|1.9284
|2087
|2005.09.14 09:00
|sell stop
|665
|0.10
|1.8239
|1.8285
|1.7240
|2088
|2005.09.14 09:03
|sell
|665
|0.10
|1.8239
|1.8285
|1.7240
|2089
|2005.09.14 14:10
|s/l
|665
|0.10
|1.8285
|1.8285
|1.7240
|-46.00
|3252.00
|2090
|2005.09.14 14:10
|buy
|664
|0.10
|1.8285
|1.8239
|1.9284
|2091
|2005.09.14 17:00
|close
|664
|0.10
|1.8272
|1.8239
|1.9284
|-13.00
|3239.00
|2092
|2005.09.15 09:00
|buy stop
|666
|0.10
|1.8203
|1.8153
|1.9202
|2093
|2005.09.15 09:00
|sell stop
|667
|0.10
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|2094
|2005.09.15 09:18
|sell
|667
|0.10
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|2095
|2005.09.15 11:00
|modify
|667
|0.10
|1.8150
|1.8145
|1.7151
|2096
|2005.09.15 17:00
|delete
|666
|0.10
|1.8203
|1.8153
|1.9202
|2097
|2005.09.15 17:00
|close
|667
|0.10
|1.8046
|1.8145
|1.7151
|104.00
|3343.00
|2098
|2005.09.16 09:00
|buy stop
|668
|0.10
|1.8146
|1.8102
|1.9145
|2099
|2005.09.16 09:00
|sell stop
|669
|0.10
|1.8102
|1.8146
|1.7103
|2100
|2005.09.16 10:49
|sell
|669
|0.10
|1.8102
|1.8146
|1.7103
|2101
|2005.09.16 15:00
|modify
|669
|0.10
|1.8102
|1.8097
|1.7103
|2102
|2005.09.16 17:00
|delete
|668
|0.10
|1.8146
|1.8102
|1.9145
|2103
|2005.09.16 17:00
|close
|669
|0.10
|1.8051
|1.8097
|1.7103
|51.00
|3394.00
|2104
|2005.09.19 09:00
|buy stop
|670
|0.10
|1.8049
|1.7999
|1.9048
|2105
|2005.09.19 09:00
|sell stop
|671
|0.10
|1.7971
|1.8021
|1.6972
|2106
|2005.09.19 09:01
|sell
|671
|0.10
|1.7971
|1.8021
|1.6972
|2107
|2005.09.19 10:48
|s/l
|671
|0.10
|1.8021
|1.8021
|1.6972
|-50.00
|3344.00
|2108
|2005.09.19 13:41
|buy
|670
|0.10
|1.8049
|1.7999
|1.9048
|2109
|2005.09.19 17:00
|close
|670
|0.10
|1.8047
|1.7999
|1.9048
|-2.00
|3342.00
|2110
|2005.09.20 09:00
|buy stop
|672
|0.10
|1.8085
|1.8035
|1.9084
|2111
|2005.09.20 09:00
|sell stop
|673
|0.10
|1.8020
|1.8070
|1.7021
|2112
|2005.09.20 11:50
|sell
|673
|0.10
|1.8020
|1.8070
|1.7021
|2113
|2005.09.20 17:00
|delete
|672
|0.10
|1.8085
|1.8035
|1.9084
|2114
|2005.09.20 17:00
|close
|673
|0.10
|1.8049
|1.8070
|1.7021
|-29.00
|3313.00
|2115
|2005.09.21 09:00
|buy stop
|674
|0.10
|1.8096
|1.8046
|1.9095
|2116
|2005.09.21 09:00
|sell stop
|675
|0.10
|1.8037
|1.8087
|1.7038
|2117
|2005.09.21 09:48
|sell
|675
|0.10
|1.8037
|1.8087
|1.7038
|2118
|2005.09.21 10:23
|s/l
|675
|0.10
|1.8087
|1.8087
|1.7038
|-50.00
|3263.00
|2119
|2005.09.21 10:31
|buy
|674
|0.10
|1.8096
|1.8046
|1.9095
|2120
|2005.09.21 11:00
|modify
|674
|0.10
|1.8096
|1.8101
|1.9095
|2121
|2005.09.21 11:06
|s/l
|674
|0.10
|1.8101
|1.8101
|1.9095
|5.00
|3268.00
|2122
|2005.09.22 09:00
|buy stop
|676
|0.10
|1.8102
|1.8060
|1.9101
|2123
|2005.09.22 09:00
|sell stop
|677
|0.10
|1.8060
|1.8102
|1.7061
|2124
|2005.09.22 09:20
|buy
|676
|0.10
|1.8102
|1.8060
|1.9101
|2125
|2005.09.22 11:08
|s/l
|676
|0.10
|1.8060
|1.8060
|1.9101
|-42.00
|3226.00
|2126
|2005.09.22 11:08
|sell
|677
|0.10
|1.8060
|1.8102
|1.7061
|2127
|2005.09.22 12:00
|modify
|677
|0.10
|1.8060
|1.8055
|1.7061
|2128
|2005.09.22 17:00
|close
|677
|0.10
|1.7902
|1.8055
|1.7061
|158.00
|3384.00
|2129
|2005.09.23 09:00
|buy stop
|678
|0.10
|1.7927
|1.7877
|1.8926
|2130
|2005.09.23 09:00
|sell stop
|679
|0.10
|1.7862
|1.7912
|1.6863
|2131
|2005.09.23 09:22
|sell
|679
|0.10
|1.7862
|1.7912
|1.6863
|2132
|2005.09.23 11:00
|s/l
|679
|0.10
|1.7912
|1.7912
|1.6863
|-50.00
|3334.00
|2133
|2005.09.23 17:00
|delete
|678
|0.10
|1.7927
|1.7877
|1.8926
|2134
|2005.09.26 09:00
|buy stop
|680
|0.10
|1.7767
|1.7717
|1.8766
|2135
|2005.09.26 09:01
|sell stop
|681
|0.10
|1.7706
|1.7756
|1.6707
|2136
|2005.09.26 17:00
|delete
|680
|0.10
|1.7767
|1.7717
|1.8766
|2137
|2005.09.26 17:00
|delete
|681
|0.10
|1.7706
|1.7756
|1.6707
|2138
|2005.09.27 09:00
|buy stop
|682
|0.10
|1.7710
|1.7660
|1.8709
|2139
|2005.09.27 09:00
|sell stop
|683
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2140
|2005.09.27 13:44
|sell
|683
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2141
|2005.09.27 17:00
|delete
|682
|0.10
|1.7710
|1.7660
|1.8709
|2142
|2005.09.27 17:00
|close
|683
|0.10
|1.7657
|1.7700
|1.6651
|-7.00
|3327.00
|2143
|2005.09.28 09:00
|sell stop
|684
|0.10
|1.7692
|1.7717
|1.6693
|2144
|2005.09.28 09:02
|buy stop
|685
|0.10
|1.7717
|1.7692
|1.8716
|2145
|2005.09.28 10:29
|sell
|684
|0.10
|1.7692
|1.7717
|1.6693
|2146
|2005.09.28 11:00
|modify
|684
|0.10
|1.7692
|1.7687
|1.6693
|2147
|2005.09.28 11:51
|s/l
|684
|0.10
|1.7687
|1.7687
|1.6693
|5.00
|3332.00
|2148
|2005.09.28 17:00
|delete
|685
|0.10
|1.7717
|1.7692
|1.8716
|2149
|2005.09.29 09:00
|buy stop
|686
|0.10
|1.7697
|1.7666
|1.8696
|2150
|2005.09.29 09:00
|sell stop
|687
|0.10
|1.7666
|1.7697
|1.6667
|2151
|2005.09.29 09:05
|sell
|687
|0.10
|1.7666
|1.7697
|1.6667
|2152
|2005.09.29 10:00
|modify
|687
|0.10
|1.7666
|1.7661
|1.6667
|2153
|2005.09.29 10:52
|s/l
|687
|0.10
|1.7661
|1.7661
|1.6667
|5.00
|3337.00
|2154
|2005.09.29 17:00
|delete
|686
|0.10
|1.7697
|1.7666
|1.8696
|2155
|2005.09.30 09:00
|buy stop
|688
|0.10
|1.7626
|1.7595
|1.8625
|2156
|2005.09.30 09:30
|sell stop
|689
|0.10
|1.7565
|1.7615
|1.6566
|2157
|2005.09.30 11:59
|buy
|688
|0.10
|1.7626
|1.7595
|1.8625
|2158
|2005.09.30 12:30
|modify
|688
|0.10
|1.7626
|1.7631
|1.8625
|2159
|2005.09.30 17:00
|close
|688
|0.10
|1.7685
|1.7631
|1.8625
|59.00
|3396.00
|2160
|2005.09.30 17:00
|delete
|689
|0.10
|1.7565
|1.7615
|1.6566
|2161
|2005.10.03 09:00
|buy stop
|690
|0.10
|1.7597
|1.7568
|1.8596
|2162
|2005.10.03 09:00
|sell stop
|691
|0.10
|1.7568
|1.7597
|1.6569
|2163
|2005.10.03 09:13
|sell
|691
|0.10
|1.7568
|1.7597
|1.6569
|2164
|2005.10.03 11:00
|modify
|691
|0.10
|1.7568
|1.7563
|1.6569
|2165
|2005.10.03 14:18
|s/l
|691
|0.10
|1.7563
|1.7563
|1.6569
|5.00
|3401.00
|2166
|2005.10.03 17:00
|delete
|690
|0.10
|1.7597
|1.7568
|1.8596
|2167
|2005.10.04 09:00
|buy stop
|692
|0.10
|1.7588
|1.7542
|1.8587
|2168
|2005.10.04 09:00
|sell stop
|693
|0.10
|1.7542
|1.7588
|1.6543
|2169
|2005.10.04 09:46
|sell
|693
|0.10
|1.7542
|1.7588
|1.6543
|2170
|2005.10.04 13:36
|s/l
|693
|0.10
|1.7588
|1.7588
|1.6543
|-46.00
|3355.00
|2171
|2005.10.04 13:36
|buy
|692
|0.10
|1.7588
|1.7542
|1.8587
|2172
|2005.10.04 15:30
|modify
|692
|0.10
|1.7588
|1.7593
|1.8587
|2173
|2005.10.04 17:00
|close
|692
|0.10
|1.7610
|1.7593
|1.8587
|22.00
|3377.00
|2174
|2005.10.05 09:00
|buy stop
|694
|0.10
|1.7645
|1.7610
|1.8644
|2175
|2005.10.05 09:00
|sell stop
|695
|0.10
|1.7610
|1.7645
|1.6611
|2176
|2005.10.05 09:43
|buy
|694
|0.10
|1.7645
|1.7610
|1.8644
|2177
|2005.10.05 14:43
|s/l
|694
|0.10
|1.7610
|1.7610
|1.8644
|-35.00
|3342.00
|2178
|2005.10.05 14:43
|sell
|695
|0.10
|1.7610
|1.7645
|1.6611
|2179
|2005.10.05 15:00
|modify
|695
|0.10
|1.7610
|1.7605
|1.6611
|2180
|2005.10.05 15:44
|s/l
|695
|0.10
|1.7605
|1.7605
|1.6611
|5.00
|3347.00
|2181
|2005.10.06 09:00
|buy stop
|696
|0.10
|1.7752
|1.7717
|1.8751
|2182
|2005.10.06 09:00
|sell stop
|697
|0.10
|1.7717
|1.7752
|1.6718
|2183
|2005.10.06 10:15
|sell
|697
|0.10
|1.7717
|1.7752
|1.6718
|2184
|2005.10.06 11:00
|modify
|697
|0.10
|1.7717
|1.7712
|1.6718
|2185
|2005.10.06 13:04
|s/l
|697
|0.10
|1.7712
|1.7712
|1.6718
|5.00
|3352.00
|2186
|2005.10.06 15:19
|buy
|696
|0.10
|1.7752
|1.7717
|1.8751
|2187
|2005.10.06 17:00
|close
|696
|0.10
|1.7734
|1.7717
|1.8751
|-18.00
|3334.00
|2188
|2005.10.07 09:00
|buy stop
|698
|0.10
|1.7771
|1.7721
|1.8770
|2189
|2005.10.07 09:00
|sell stop
|699
|0.10
|1.7715
|1.7765
|1.6716
|2190
|2005.10.07 09:02
|sell
|699
|0.10
|1.7715
|1.7765
|1.6716
|2191
|2005.10.07 09:30
|modify
|699
|0.10
|1.7715
|1.7710
|1.6716
|2192
|2005.10.07 09:53
|s/l
|699
|0.10
|1.7710
|1.7710
|1.6716
|5.00
|3339.00
|2193
|2005.10.07 09:53
|sell stop
|700
|0.10
|1.7690
|1.7740
|1.6691
|2194
|2005.10.07 12:01
|sell
|700
|0.10
|1.7690
|1.7740
|1.6691
|2195
|2005.10.07 14:30
|modify
|700
|0.10
|1.7690
|1.7685
|1.6691
|2196
|2005.10.07 17:00
|delete
|698
|0.10
|1.7771
|1.7721
|1.8770
|2197
|2005.10.07 17:00
|close
|700
|0.10
|1.7602
|1.7685
|1.6691
|88.00
|3427.00
|2198
|2005.10.10 09:00
|buy stop
|701
|0.10
|1.7628
|1.7592
|1.8627
|2199
|2005.10.10 09:00
|sell stop
|702
|0.10
|1.7592
|1.7628
|1.6593
|2200
|2005.10.10 09:15
|buy
|701
|0.10
|1.7628
|1.7592
|1.8627
|2201
|2005.10.10 11:13
|s/l
|701
|0.10
|1.7592
|1.7592
|1.8627
|-36.00
|3391.00
|2202
|2005.10.10 11:13
|sell
|702
|0.10
|1.7592
|1.7628
|1.6593
|2203
|2005.10.10 14:30
|modify
|702
|0.10
|1.7592
|1.7587
|1.6593
|2204
|2005.10.10 17:00
|close
|702
|0.10
|1.7525
|1.7587
|1.6593
|67.00
|3458.00
|2205
|2005.10.11 09:00
|buy stop
|703
|0.10
|1.7529
|1.7479
|1.8528
|2206
|2005.10.11 09:00
|sell stop
|704
|0.10
|1.7475
|1.7525
|1.6476
|2207
|2005.10.11 09:03
|sell
|704
|0.10
|1.7475
|1.7525
|1.6476
|2208
|2005.10.11 10:55
|s/l
|704
|0.10
|1.7525
|1.7525
|1.6476
|-50.00
|3408.00
|2209
|2005.10.11 10:56
|buy
|703
|0.10
|1.7529
|1.7479
|1.8528
|2210
|2005.10.11 12:00
|modify
|703
|0.10
|1.7529
|1.7534
|1.8528
|2211
|2005.10.11 12:05
|s/l
|703
|0.10
|1.7534
|1.7534
|1.8528
|5.00
|3413.00
|2212
|2005.10.12 09:00
|buy stop
|705
|0.10
|1.7453
|1.7403
|1.8452
|2213
|2005.10.12 09:00
|sell stop
|706
|0.10
|1.7391
|1.7441
|1.6392
|2214
|2005.10.12 10:31
|buy
|705
|0.10
|1.7453
|1.7403
|1.8452
|2215
|2005.10.12 11:30
|modify
|705
|0.10
|1.7453
|1.7458
|1.8452
|2216
|2005.10.12 11:48
|s/l
|705
|0.10
|1.7458
|1.7458
|1.8452
|5.00
|3418.00
|2217
|2005.10.12 17:00
|delete
|706
|0.10
|1.7391
|1.7441
|1.6392
|2218
|2005.10.13 09:00
|sell stop
|707
|0.10
|1.7454
|1.7487
|1.6455
|2219
|2005.10.13 09:00
|buy stop
|708
|0.10
|1.7487
|1.7454
|1.8486
|2220
|2005.10.13 09:20
|sell
|707
|0.10
|1.7454
|1.7487
|1.6455
|2221
|2005.10.13 10:57
|s/l
|707
|0.10
|1.7487
|1.7487
|1.6455
|-33.00
|3385.00
|2222
|2005.10.13 10:57
|buy
|708
|0.10
|1.7487
|1.7454
|1.8486
|2223
|2005.10.13 14:37
|s/l
|708
|0.10
|1.7454
|1.7454
|1.8486
|-33.00
|3352.00
|2224
|2005.10.14 09:00
|sell stop
|709
|0.10
|1.7533
|1.7569
|1.6534
|2225
|2005.10.14 09:01
|buy stop
|710
|0.10
|1.7569
|1.7533
|1.8568
|2226
|2005.10.14 09:02
|buy
|710
|0.10
|1.7569
|1.7533
|1.8568
|2227
|2005.10.14 11:11
|s/l
|710
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.8568
|-36.00
|3316.00
|2228
|2005.10.14 11:11
|sell
|709
|0.10
|1.7533
|1.7569
|1.6534
|2229
|2005.10.14 11:30
|modify
|709
|0.10
|1.7533
|1.7528
|1.6534
|2230
|2005.10.14 14:33
|s/l
|709
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.6534
|5.00
|3321.00
|2231
|2005.10.17 09:00
|buy stop
|711
|0.10
|1.7713
|1.7663
|1.8712
|2232
|2005.10.17 09:00
|sell stop
|712
|0.10
|1.7662
|1.7712
|1.6663
|2233
|2005.10.17 09:34
|sell
|712
|0.10
|1.7662
|1.7712
|1.6663
|2234
|2005.10.17 11:00
|modify
|712
|0.10
|1.7662
|1.7657
|1.6663
|2235
|2005.10.17 17:00
|delete
|711
|0.10
|1.7713
|1.7663
|1.8712
|2236
|2005.10.17 17:00
|close
|712
|0.10
|1.7533
|1.7657
|1.6663
|129.00
|3450.00
|2237
|2005.10.18 09:00
|sell stop
|713
|0.10
|1.7490
|1.7514
|1.6491
|2238
|2005.10.18 09:03
|buy stop
|714
|0.10
|1.7514
|1.7490
|1.8513
|2239
|2005.10.18 09:05
|buy
|714
|0.10
|1.7514
|1.7490
|1.8513
|2240
|2005.10.18 09:53
|s/l
|714
|0.10
|1.7490
|1.7490
|1.8513
|-24.00
|3426.00
|2241
|2005.10.18 09:53
|sell
|713
|0.10
|1.7490
|1.7514
|1.6491
|2242
|2005.10.18 09:53
|buy stop
|715
|0.10
|1.7527
|1.7490
|1.8526
|2243
|2005.10.18 10:15
|s/l
|713
|0.10
|1.7514
|1.7514
|1.6491
|-24.00
|3402.00
|2244
|2005.10.18 10:19
|buy
|715
|0.10
|1.7527
|1.7490
|1.8526
|2245
|2005.10.18 10:33
|s/l
|715
|0.10
|1.7490
|1.7490
|1.8526
|-37.00
|3365.00
|2246
|2005.10.19 09:00
|buy stop
|716
|0.10
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2247
|2005.10.19 09:00
|sell stop
|717
|0.10
|1.7426
|1.7476
|1.6427
|2248
|2005.10.19 10:50
|buy
|716
|0.10
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2249
|2005.10.19 11:30
|modify
|716
|0.10
|1.7487
|1.7492
|1.8486
|2250
|2005.10.19 17:00
|close
|716
|0.10
|1.7612
|1.7492
|1.8486
|125.00
|3490.00
|2251
|2005.10.19 17:00
|delete
|717
|0.10
|1.7426
|1.7476
|1.6427
|2252
|2005.10.20 09:00
|sell stop
|718
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2253
|2005.10.20 09:01
|buy stop
|719
|0.10
|1.7647
|1.7597
|1.8646
|2254
|2005.10.20 09:09
|buy
|719
|0.10
|1.7647
|1.7597
|1.8646
|2255
|2005.10.20 11:00
|modify
|719
|0.10
|1.7647
|1.7652
|1.8646
|2256
|2005.10.20 11:10
|s/l
|719
|0.10
|1.7652
|1.7652
|1.8646
|5.00
|3495.00
|2257
|2005.10.20 17:00
|delete
|718
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2258
|2005.10.21 09:00
|buy stop
|720
|0.10
|1.7777
|1.7727
|1.8776
|2259
|2005.10.21 09:00
|sell stop
|721
|0.10
|1.7723
|1.7773
|1.6724
|2260
|2005.10.21 09:36
|buy
|720
|0.10
|1.7777
|1.7727
|1.8776
|2261
|2005.10.21 12:47
|s/l
|720
|0.10
|1.7727
|1.7727
|1.8776
|-50.00
|3445.00
|2262
|2005.10.21 17:00
|delete
|721
|0.10
|1.7723
|1.7773
|1.6724
|2263
|2005.10.24 09:00
|buy stop
|722
|0.10
|1.7696
|1.7651
|1.8695
|2264
|2005.10.24 09:00
|sell stop
|723
|0.10
|1.7651
|1.7696
|1.6652
|2265
|2005.10.24 12:05
|buy
|722
|0.10
|1.7696
|1.7651
|1.8695
|2266
|2005.10.24 17:00
|close
|722
|0.10
|1.7691
|1.7651
|1.8695
|-5.00
|3440.00
|2267
|2005.10.24 17:00
|delete
|723
|0.10
|1.7651
|1.7696
|1.6652
|2268
|2005.10.25 09:00
|buy stop
|724
|0.10
|1.7676
|1.7633
|1.8675
|2269
|2005.10.25 09:00
|sell stop
|725
|0.10
|1.7633
|1.7676
|1.6634
|2270
|2005.10.25 09:29
|buy
|724
|0.10
|1.7676
|1.7633
|1.8675
|2271
|2005.10.25 10:00
|modify
|724
|0.10
|1.7676
|1.7681
|1.8675
|2272
|2005.10.25 17:00
|close
|724
|0.10
|1.7853
|1.7681
|1.8675
|177.00
|3617.00
|2273
|2005.10.25 17:00
|delete
|725
|0.10
|1.7633
|1.7676
|1.6634
|2274
|2005.10.26 09:00
|buy stop
|726
|0.10
|1.7870
|1.7820
|1.8869
|2275
|2005.10.26 09:00
|sell stop
|727
|0.10
|1.7820
|1.7870
|1.6821
|2276
|2005.10.26 09:20
|sell
|727
|0.10
|1.7820
|1.7870
|1.6821
|2277
|2005.10.26 09:30
|modify
|727
|0.10
|1.7820
|1.7815
|1.6821
|2278
|2005.10.26 17:00
|delete
|726
|0.10
|1.7870
|1.7820
|1.8869
|2279
|2005.10.26 17:00
|close
|727
|0.10
|1.7762
|1.7815
|1.6821
|58.00
|3675.00
|2280
|2005.10.27 09:00
|buy stop
|728
|0.10
|1.7849
|1.7799
|1.8848
|2281
|2005.10.27 09:00
|sell stop
|729
|0.10
|1.7788
|1.7838
|1.6789
|2282
|2005.10.27 09:02
|buy
|728
|0.10
|1.7849
|1.7799
|1.8848
|2283
|2005.10.27 10:30
|modify
|728
|0.10
|1.7849
|1.7854
|1.8848
|2284
|2005.10.27 11:27
|s/l
|728
|0.10
|1.7854
|1.7854
|1.8848
|5.00
|3680.00
|2285
|2005.10.27 17:00
|delete
|729
|0.10
|1.7788
|1.7838
|1.6789
|2286
|2005.10.28 09:00
|buy stop
|730
|0.10
|1.7857
|1.7822
|1.8856
|2287
|2005.10.28 09:00
|sell stop
|731
|0.10
|1.7822
|1.7857
|1.6823
|2288
|2005.10.28 09:31
|buy
|730
|0.10
|1.7857
|1.7822
|1.8856
|2289
|2005.10.28 10:27
|s/l
|730
|0.10
|1.7822
|1.7822
|1.8856
|-35.00
|3645.00
|2290
|2005.10.28 10:27
|sell
|731
|0.10
|1.7822
|1.7857
|1.6823
|2291
|2005.10.28 15:00
|modify
|731
|0.10
|1.7822
|1.7817
|1.6823
|2292
|2005.10.28 15:59
|s/l
|731
|0.10
|1.7817
|1.7817
|1.6823
|5.00
|3650.00
|2293
|2005.10.31 09:00
|buy stop
|732
|0.10
|1.7792
|1.7744
|1.8791
|2294
|2005.10.31 09:00
|sell stop
|733
|0.10
|1.7744
|1.7792
|1.6745
|2295
|2005.10.31 09:23
|buy
|732
|0.10
|1.7792
|1.7744
|1.8791
|2296
|2005.10.31 10:00
|modify
|732
|0.10
|1.7792
|1.7797
|1.8791
|2297
|2005.10.31 10:54
|s/l
|732
|0.10
|1.7797
|1.7797
|1.8791
|5.00
|3655.00
|2298
|2005.10.31 14:31
|sell
|733
|0.10
|1.7744
|1.7792
|1.6745
|2299
|2005.10.31 16:30
|modify
|733
|0.10
|1.7744
|1.7739
|1.6745
|2300
|2005.10.31 17:00
|close
|733
|0.10
|1.7700
|1.7739
|1.6745
|44.00
|3699.00
|2301
|2005.11.01 09:00
|sell stop
|734
|0.10
|1.7660
|1.7710
|1.6661
|2302
|2005.11.01 09:30
|buy stop
|735
|0.10
|1.7729
|1.7679
|1.8728
|2303
|2005.11.01 15:31
|sell
|734
|0.10
|1.7660
|1.7710
|1.6661
|2304
|2005.11.01 16:30
|modify
|734
|0.10
|1.7660
|1.7655
|1.6661
|2305
|2005.11.01 17:00
|close
|734
|0.10
|1.7618
|1.7655
|1.6661
|42.00
|3741.00
|2306
|2005.11.01 17:00
|delete
|735
|0.10
|1.7729
|1.7679
|1.8728
|2307
|2005.11.02 09:00
|buy stop
|736
|0.10
|1.7679
|1.7645
|1.8678
|2308
|2005.11.02 09:00
|sell stop
|737
|0.10
|1.7645
|1.7679
|1.6646
|2309
|2005.11.02 09:27
|sell
|737
|0.10
|1.7645
|1.7679
|1.6646
|2310
|2005.11.02 14:22
|s/l
|737
|0.10
|1.7679
|1.7679
|1.6646
|-34.00
|3707.00
|2311
|2005.11.02 14:22
|buy
|736
|0.10
|1.7679
|1.7645
|1.8678
|2312
|2005.11.02 15:00
|modify
|736
|0.10
|1.7679
|1.7684
|1.8678
|2313
|2005.11.02 17:00
|close
|736
|0.10
|1.7744
|1.7684
|1.8678
|65.00
|3772.00
|2314
|2005.11.03 09:00
|sell stop
|738
|0.10
|1.7725
|1.7750
|1.6726
|2315
|2005.11.03 09:02
|buy stop
|739
|0.10
|1.7750
|1.7725
|1.8749
|2316
|2005.11.03 09:04
|buy
|739
|0.10
|1.7750
|1.7725
|1.8749
|2317
|2005.11.03 11:00
|modify
|739
|0.10
|1.7750
|1.7755
|1.8749
|2318
|2005.11.03 14:00
|s/l
|739
|0.10
|1.7755
|1.7755
|1.8749
|5.00
|3777.00
|2319
|2005.11.03 14:36
|sell
|738
|0.10
|1.7725
|1.7750
|1.6726
|2320
|2005.11.03 15:28
|s/l
|738
|0.10
|1.7750
|1.7750
|1.6726
|-25.00
|3752.00
|2321
|2005.11.04 09:00
|buy stop
|740
|0.10
|1.7681
|1.7649
|1.8680
|2322
|2005.11.04 09:00
|sell stop
|741
|0.10
|1.7649
|1.7681
|1.6650
|2323
|2005.11.04 09:21
|buy
|740
|0.10
|1.7681
|1.7649
|1.8680
|2324
|2005.11.04 11:17
|s/l
|740
|0.10
|1.7649
|1.7649
|1.8680
|-32.00
|3720.00
|2325
|2005.11.04 11:17
|sell
|741
|0.10
|1.7649
|1.7681
|1.6650
|2326
|2005.11.04 14:30
|modify
|741
|0.10
|1.7649
|1.7644
|1.6650
|2327
|2005.11.04 14:30
|s/l
|741
|0.10
|1.7644
|1.7644
|1.6650
|5.00
|3725.00
|2328
|2005.11.07 09:00
|buy stop
|742
|0.10
|1.7508
|1.7458
|1.8507
|2329
|2005.11.07 09:00
|sell stop
|743
|0.10
|1.7454
|1.7504
|1.6455
|2330
|2005.11.07 09:08
|sell
|743
|0.10
|1.7454
|1.7504
|1.6455
|2331
|2005.11.07 10:11
|s/l
|743
|0.10
|1.7504
|1.7504
|1.6455
|-50.00
|3675.00
|2332
|2005.11.07 17:00
|delete
|742
|0.10
|1.7508
|1.7458
|1.8507
|2333
|2005.11.08 09:00
|buy stop
|744
|0.10
|1.7390
|1.7361
|1.8389
|2334
|2005.11.08 09:03
|sell stop
|745
|0.10
|1.7361
|1.7390
|1.6362
|2335
|2005.11.08 09:15
|sell
|745
|0.10
|1.7361
|1.7390
|1.6362
|2336
|2005.11.08 10:30
|modify
|745
|0.10
|1.7361
|1.7356
|1.6362
|2337
|2005.11.08 10:50
|s/l
|745
|0.10
|1.7356
|1.7356
|1.6362
|5.00
|3680.00
|2338
|2005.11.08 15:02
|buy
|744
|0.10
|1.7390
|1.7361
|1.8389
|2339
|2005.11.08 16:30
|modify
|744
|0.10
|1.7390
|1.7395
|1.8389
|2340
|2005.11.08 16:57
|s/l
|744
|0.10
|1.7395
|1.7395
|1.8389
|5.00
|3685.00
|2341
|2005.11.09 09:00
|buy stop
|746
|0.10
|1.7449
|1.7420
|1.8448
|2342
|2005.11.09 09:00
|sell stop
|747
|0.10
|1.7420
|1.7449
|1.6421
|2343
|2005.11.09 09:02
|sell
|747
|0.10
|1.7420
|1.7449
|1.6421
|2344
|2005.11.09 11:00
|modify
|747
|0.10
|1.7420
|1.7415
|1.6421
|2345
|2005.11.09 14:39
|s/l
|747
|0.10
|1.7415
|1.7415
|1.6421
|5.00
|3690.00
|2346
|2005.11.09 14:58
|buy
|746
|0.10
|1.7449
|1.7420
|1.8448
|2347
|2005.11.09 15:27
|s/l
|746
|0.10
|1.7420
|1.7420
|1.8448
|-29.00
|3661.00
|2348
|2005.11.10 09:00
|sell stop
|748
|0.10
|1.7407
|1.7439
|1.6408
|2349
|2005.11.10 09:29
|buy stop
|749
|0.10
|1.7439
|1.7407
|1.8438
|2350
|2005.11.10 09:42
|buy
|749
|0.10
|1.7439
|1.7407
|1.8438
|2351
|2005.11.10 10:00
|modify
|749
|0.10
|1.7439
|1.7444
|1.8438
|2352
|2005.11.10 10:40
|s/l
|749
|0.10
|1.7444
|1.7444
|1.8438
|5.00
|3666.00
|2353
|2005.11.10 17:00
|delete
|748
|0.10
|1.7407
|1.7439
|1.6408
|2354
|2005.11.11 09:00
|buy stop
|750
|0.10
|1.7439
|1.7410
|1.8438
|2355
|2005.11.11 09:00
|sell stop
|751
|0.10
|1.7410
|1.7439
|1.6411
|2356
|2005.11.11 10:05
|sell
|751
|0.10
|1.7410
|1.7439
|1.6411
|2357
|2005.11.11 13:30
|modify
|751
|0.10
|1.7410
|1.7405
|1.6411
|2358
|2005.11.11 14:59
|s/l
|751
|0.10
|1.7405
|1.7405
|1.6411
|5.00
|3671.00
|2359
|2005.11.11 17:00
|delete
|750
|0.10
|1.7439
|1.7410
|1.8438
|2360
|2005.11.14 09:00
|buy stop
|752
|0.10
|1.7458
|1.7428
|1.8457
|2361
|2005.11.14 09:00
|sell stop
|753
|0.10
|1.7428
|1.7458
|1.6429
|2362
|2005.11.14 09:35
|buy
|752
|0.10
|1.7458
|1.7428
|1.8457
|2363
|2005.11.14 10:30
|modify
|752
|0.10
|1.7458
|1.7463
|1.8457
|2364
|2005.11.14 11:32
|s/l
|752
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.8457
|5.00
|3676.00
|2365
|2005.11.14 13:39
|sell
|753
|0.10
|1.7428
|1.7458
|1.6429
|2366
|2005.11.14 14:30
|modify
|753
|0.10
|1.7428
|1.7423
|1.6429
|2367
|2005.11.14 17:00
|close
|753
|0.10
|1.7384
|1.7423
|1.6429
|44.00
|3720.00
|2368
|2005.11.15 09:00
|buy stop
|754
|0.10
|1.7397
|1.7365
|1.8396
|2369
|2005.11.15 09:00
|sell stop
|755
|0.10
|1.7365
|1.7397
|1.6366
|2370
|2005.11.15 09:14
|buy
|754
|0.10
|1.7397
|1.7365
|1.8396
|2371
|2005.11.15 10:39
|s/l
|754
|0.10
|1.7365
|1.7365
|1.8396
|-32.00
|3688.00
|2372
|2005.11.15 10:39
|sell
|755
|0.10
|1.7365
|1.7397
|1.6366
|2373
|2005.11.15 11:30
|modify
|755
|0.10
|1.7365
|1.7360
|1.6366
|2374
|2005.11.15 14:53
|s/l
|755
|0.10
|1.7360
|1.7360
|1.6366
|5.00
|3693.00
|2375
|2005.11.16 09:00
|buy stop
|756
|0.10
|1.7355
|1.7332
|1.8354
|2376
|2005.11.16 09:00
|sell stop
|757
|0.10
|1.7332
|1.7355
|1.6333
|2377
|2005.11.16 09:11
|buy
|756
|0.10
|1.7355
|1.7332
|1.8354
|2378
|2005.11.16 11:07
|s/l
|756
|0.10
|1.7332
|1.7332
|1.8354
|-23.00
|3670.00
|2379
|2005.11.16 11:07
|sell
|757
|0.10
|1.7332
|1.7355
|1.6333
|2380
|2005.11.16 11:30
|modify
|757
|0.10
|1.7332
|1.7327
|1.6333
|2381
|2005.11.16 17:00
|close
|757
|0.10
|1.7154
|1.7327
|1.6333
|178.00
|3848.00
|2382
|2005.11.17 09:00
|buy stop
|758
|0.10
|1.7195
|1.7153
|1.8194
|2383
|2005.11.17 09:00
|sell stop
|759
|0.10
|1.7153
|1.7195
|1.6154
|2384
|2005.11.17 09:50
|buy
|758
|0.10
|1.7195
|1.7153
|1.8194
|2385
|2005.11.17 10:30
|modify
|758
|0.10
|1.7195
|1.7200
|1.8194
|2386
|2005.11.17 10:33
|s/l
|758
|0.10
|1.7200
|1.7200
|1.8194
|5.00
|3853.00
|2387
|2005.11.17 17:00
|delete
|759
|0.10
|1.7153
|1.7195
|1.6154
|2388
|2005.11.18 09:00
|buy stop
|760
|0.10
|1.7184
|1.7140
|1.8183
|2389
|2005.11.18 09:00
|sell stop
|761
|0.10
|1.7140
|1.7184
|1.6141
|2390
|2005.11.18 09:00
|sell
|761
|0.10
|1.7140
|1.7184
|1.6141
|2391
|2005.11.18 09:30
|modify
|761
|0.10
|1.7140
|1.7135
|1.6141
|2392
|2005.11.18 09:34
|s/l
|761
|0.10
|1.7135
|1.7135
|1.6141
|5.00
|3858.00
|2393
|2005.11.18 09:34
|sell stop
|762
|0.10
|1.7106
|1.7156
|1.6107
|2394
|2005.11.18 10:23
|sell
|762
|0.10
|1.7106
|1.7156
|1.6107
|2395
|2005.11.18 13:37
|s/l
|762
|0.10
|1.7156
|1.7156
|1.6107
|-50.00
|3808.00
|2396
|2005.11.18 15:04
|buy
|760
|0.10
|1.7184
|1.7140
|1.8183
|2397
|2005.11.18 16:00
|modify
|760
|0.10
|1.7184
|1.7189
|1.8183
|2398
|2005.11.18 16:03
|s/l
|760
|0.10
|1.7189
|1.7189
|1.8183
|5.00
|3813.00
|2399
|2005.11.21 09:00
|buy stop
|763
|0.10
|1.7197
|1.7166
|1.8196
|2400
|2005.11.21 09:00
|sell stop
|764
|0.10
|1.7166
|1.7197
|1.6167
|2401
|2005.11.21 09:06
|sell
|764
|0.10
|1.7166
|1.7197
|1.6167
|2402
|2005.11.21 09:22
|s/l
|764
|0.10
|1.7197
|1.7197
|1.6167
|-31.00
|3782.00
|2403
|2005.11.21 09:22
|buy
|763
|0.10
|1.7197
|1.7166
|1.8196
|2404
|2005.11.21 09:22
|sell stop
|765
|0.10
|1.7166
|1.7197
|1.6167
|2405
|2005.11.21 09:30
|modify
|763
|0.10
|1.7197
|1.7202
|1.8196
|2406
|2005.11.21 09:34
|s/l
|763
|0.10
|1.7202
|1.7202
|1.8196
|5.00
|3787.00
|2407
|2005.11.21 09:34
|buy stop
|766
|0.10
|1.7222
|1.7172
|1.8221
|2408
|2005.11.21 10:09
|buy
|766
|0.10
|1.7222
|1.7172
|1.8221
|2409
|2005.11.21 15:39
|modify
|766
|0.10
|1.7222
|1.7227
|1.8221
|2410
|2005.11.21 15:45
|s/l
|766
|0.10
|1.7227
|1.7227
|1.8221
|5.00
|3792.00
|2411
|2005.11.21 17:00
|delete
|765
|0.10
|1.7166
|1.7197
|1.6167
|2412
|2005.11.22 09:00
|buy stop
|767
|0.10
|1.7180
|1.7155
|1.8179
|2413
|2005.11.22 09:00
|sell stop
|768
|0.10
|1.7155
|1.7180
|1.6156
|2414
|2005.11.22 09:07
|sell
|768
|0.10
|1.7155
|1.7180
|1.6156
|2415
|2005.11.22 10:00
|modify
|768
|0.10
|1.7155
|1.7150
|1.6156
|2416
|2005.11.22 17:00
|delete
|767
|0.10
|1.7180
|1.7155
|1.8179
|2417
|2005.11.22 17:00
|close
|768
|0.10
|1.7118
|1.7150
|1.6156
|37.00
|3829.00
|2418
|2005.11.23 09:00
|buy stop
|769
|0.10
|1.7262
|1.7224
|1.8261
|2419
|2005.11.23 09:00
|sell stop
|770
|0.10
|1.7224
|1.7262
|1.6225
|2420
|2005.11.23 10:05
|sell
|770
|0.10
|1.7224
|1.7262
|1.6225
|2421
|2005.11.23 10:30
|modify
|770
|0.10
|1.7224
|1.7219
|1.6225
|2422
|2005.11.23 10:36
|s/l
|770
|0.10
|1.7219
|1.7219
|1.6225
|5.00
|3834.00
|2423
|2005.11.23 17:00
|delete
|769
|0.10
|1.7262
|1.7224
|1.8261
|2424
|2005.11.24 09:00
|sell stop
|771
|0.10
|1.7199
|1.7239
|1.6200
|2425
|2005.11.24 09:00
|buy stop
|772
|0.10
|1.7239
|1.7199
|1.8238
|2426
|2005.11.24 09:01
|buy
|772
|0.10
|1.7239
|1.7199
|1.8238
|2427
|2005.11.24 11:30
|modify
|772
|0.10
|1.7239
|1.7244
|1.8238
|2428
|2005.11.24 12:04
|s/l
|772
|0.10
|1.7244
|1.7244
|1.8238
|5.00
|3839.00
|2429
|2005.11.24 17:00
|delete
|771
|0.10
|1.7199
|1.7239
|1.6200
|2430
|2005.11.25 09:00
|buy stop
|773
|0.10
|1.7232
|1.7186
|1.8231
|2431
|2005.11.25 09:30
|sell stop
|774
|0.10
|1.7170
|1.7220
|1.6171
|2432
|2005.11.25 16:32
|sell
|774
|0.10
|1.7170
|1.7220
|1.6171
|2433
|2005.11.25 17:00
|delete
|773
|0.10
|1.7232
|1.7186
|1.8231
|2434
|2005.11.25 17:00
|close
|774
|0.10
|1.7163
|1.7220
|1.6171
|7.00
|3846.00
|2435
|2005.11.28 09:00
|buy stop
|775
|0.10
|1.7134
|1.7084
|1.8133
|2436
|2005.11.28 09:30
|sell stop
|776
|0.10
|1.7047
|1.7097
|1.6048
|2437
|2005.11.28 16:24
|buy
|775
|0.10
|1.7134
|1.7084
|1.8133
|2438
|2005.11.28 17:00
|close
|775
|0.10
|1.7205
|1.7084
|1.8133
|71.00
|3917.00
|2439
|2005.11.28 17:00
|delete
|776
|0.10
|1.7047
|1.7097
|1.6048
|2440
|2005.11.29 09:00
|buy stop
|777
|0.10
|1.7270
|1.7224
|1.8269
|2441
|2005.11.29 09:00
|sell stop
|778
|0.10
|1.7224
|1.7270
|1.6225
|2442
|2005.11.29 09:07
|buy
|777
|0.10
|1.7270
|1.7224
|1.8269
|2443
|2005.11.29 14:20
|s/l
|777
|0.10
|1.7224
|1.7224
|1.8269
|-46.00
|3871.00
|2444
|2005.11.29 14:20
|sell
|778
|0.10
|1.7224
|1.7270
|1.6225
|2445
|2005.11.29 15:00
|modify
|778
|0.10
|1.7224
|1.7219
|1.6225
|2446
|2005.11.29 15:18
|s/l
|778
|0.10
|1.7219
|1.7219
|1.6225
|5.00
|3876.00
|2447
|2005.11.30 09:00
|buy stop
|779
|0.10
|1.7220
|1.7184
|1.8219
|2448
|2005.11.30 09:00
|sell stop
|780
|0.10
|1.7184
|1.7220
|1.6185
|2449
|2005.11.30 09:04
|buy
|779
|0.10
|1.7220
|1.7184
|1.8219
|2450
|2005.11.30 11:30
|modify
|779
|0.10
|1.7220
|1.7225
|1.8219
|2451
|2005.11.30 17:00
|close
|779
|0.10
|1.7302
|1.7225
|1.8219
|82.00
|3958.00
|2452
|2005.11.30 17:00
|delete
|780
|0.10
|1.7184
|1.7220
|1.6185
|2453
|2005.12.01 09:00
|buy stop
|781
|0.10
|1.7313
|1.7279
|1.8312
|2454
|2005.12.01 09:00
|sell stop
|782
|0.10
|1.7279
|1.7313
|1.6280
|2455
|2005.12.01 09:00
|buy
|781
|0.10
|1.7313
|1.7279
|1.8312
|2456
|2005.12.01 12:55
|s/l
|781
|0.10
|1.7279
|1.7279
|1.8312
|-34.00
|3924.00
|2457
|2005.12.01 12:55
|sell
|782
|0.10
|1.7279
|1.7313
|1.6280
|2458
|2005.12.01 13:46
|s/l
|782
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.6280
|-34.00
|3890.00
|2459
|2005.12.02 09:00
|buy stop
|783
|0.10
|1.7312
|1.7271
|1.8311
|2460
|2005.12.02 09:00
|sell stop
|784
|0.10
|1.7271
|1.7312
|1.6272
|2461
|2005.12.02 12:03
|sell
|784
|0.10
|1.7271
|1.7312
|1.6272
|2462
|2005.12.02 14:46
|s/l
|784
|0.10
|1.7312
|1.7312
|1.6272
|-41.00
|3849.00
|2463
|2005.12.02 14:46
|buy
|783
|0.10
|1.7312
|1.7271
|1.8311
|2464
|2005.12.02 15:00
|modify
|783
|0.10
|1.7312
|1.7317
|1.8311
|2465
|2005.12.02 15:23
|s/l
|783
|0.10
|1.7317
|1.7317
|1.8311
|5.00
|3854.00
|2466
|2005.12.05 09:00
|buy stop
|785
|0.10
|1.7321
|1.7271
|1.8320
|2467
|2005.12.05 09:00
|sell stop
|786
|0.10
|1.7271
|1.7321
|1.6272
|2468
|2005.12.05 09:09
|buy
|785
|0.10
|1.7321
|1.7271
|1.8320
|2469
|2005.12.05 12:30
|modify
|785
|0.10
|1.7321
|1.7326
|1.8320
|2470
|2005.12.05 17:00
|close
|785
|0.10
|1.7365
|1.7326
|1.8320
|44.00
|3898.00
|2471
|2005.12.05 17:00
|delete
|786
|0.10
|1.7271
|1.7321
|1.6272
|2472
|2005.12.06 09:00
|buy stop
|787
|0.10
|1.7428
|1.7403
|1.8427
|2473
|2005.12.06 09:00
|sell stop
|788
|0.10
|1.7403
|1.7428
|1.6404
|2474
|2005.12.06 09:25
|buy
|787
|0.10
|1.7428
|1.7403
|1.8427
|2475
|2005.12.06 10:00
|modify
|787
|0.10
|1.7428
|1.7433
|1.8427
|2476
|2005.12.06 10:05
|s/l
|787
|0.10
|1.7433
|1.7433
|1.8427
|5.00
|3903.00
|2477
|2005.12.06 10:30
|sell
|788
|0.10
|1.7403
|1.7428
|1.6404
|2478
|2005.12.06 11:00
|modify
|788
|0.10
|1.7403
|1.7398
|1.6404
|2479
|2005.12.06 17:00
|close
|788
|0.10
|1.7386
|1.7398
|1.6404
|17.00
|3920.00
|2480
|2005.12.07 09:00
|buy stop
|789
|0.10
|1.7386
|1.7336
|1.8385
|2481
|2005.12.07 09:00
|sell stop
|790
|0.10
|1.7331
|1.7381
|1.6332
|2482
|2005.12.07 10:48
|sell
|790
|0.10
|1.7331
|1.7381
|1.6332
|2483
|2005.12.07 11:30
|modify
|790
|0.10
|1.7331
|1.7326
|1.6332
|2484
|2005.12.07 11:55
|s/l
|790
|0.10
|1.7326
|1.7326
|1.6332
|5.00
|3925.00
|2485
|2005.12.07 17:00
|delete
|789
|0.10
|1.7386
|1.7336
|1.8385
|2486
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|791
|0.10
|1.7363
|1.7334
|1.8362
|2487
|2005.12.08 09:00
|sell stop
|792
|0.10
|1.7334
|1.7363
|1.6335
|2488
|2005.12.08 09:05
|buy
|791
|0.10
|1.7363
|1.7334
|1.8362
|2489
|2005.12.08 09:30
|modify
|791
|0.10
|1.7363
|1.7368
|1.8362
|2490
|2005.12.08 17:00
|close
|791
|0.10
|1.7498
|1.7368
|1.8362
|135.00
|4060.00
|2491
|2005.12.08 17:00
|delete
|792
|0.10
|1.7334
|1.7363
|1.6335
|2492
|2005.12.09 09:00
|buy stop
|793
|0.10
|1.7523
|1.7483
|1.8522
|2493
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|794
|0.10
|1.7483
|1.7523
|1.6484
|2494
|2005.12.09 09:03
|sell
|794
|0.10
|1.7483
|1.7523
|1.6484
|2495
|2005.12.09 12:05
|s/l
|794
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.6484
|-40.00
|4020.00
|2496
|2005.12.09 12:05
|buy
|793
|0.10
|1.7523
|1.7483
|1.8522
|2497
|2005.12.09 16:00
|modify
|793
|0.10
|1.7523
|1.7528
|1.8522
|2498
|2005.12.09 17:00
|close
|793
|0.10
|1.7557
|1.7528
|1.8522
|34.00
|4054.00
|2499
|2005.12.12 09:00
|sell stop
|795
|0.10
|1.7565
|1.7611
|1.6566
|2500
|2005.12.12 09:03
|buy stop
|796
|0.10
|1.7611
|1.7565
|1.8610
|2501
|2005.12.12 09:18
|buy
|796
|0.10
|1.7611
|1.7565
|1.8610
|2502
|2005.12.12 10:00
|modify
|796
|0.10
|1.7611
|1.7616
|1.8610
|2503
|2005.12.12 17:00
|delete
|795
|0.10
|1.7565
|1.7611
|1.6566
|2504
|2005.12.12 17:00
|close
|796
|0.10
|1.7721
|1.7616
|1.8610
|110.00
|4164.00
|2505
|2005.12.13 09:00
|buy stop
|797
|0.10
|1.7775
|1.7727
|1.8774
|2506
|2005.12.13 09:00
|sell stop
|798
|0.10
|1.7727
|1.7775
|1.6728
|2507
|2005.12.13 09:20
|sell
|798
|0.10
|1.7727
|1.7775
|1.6728
|2508
|2005.12.13 10:30
|modify
|798
|0.10
|1.7727
|1.7722
|1.6728
|2509
|2005.12.13 16:05
|s/l
|798
|0.10
|1.7722
|1.7722
|1.6728
|5.00
|4169.00
|2510
|2005.12.13 17:00
|delete
|797
|0.10
|1.7775
|1.7727
|1.8774
|2511
|2005.12.14 09:00
|buy stop
|799
|0.10
|1.7763
|1.7713
|1.8762
|2512
|2005.12.14 09:00
|sell stop
|800
|0.10
|1.7708
|1.7758
|1.6709
|2513
|2005.12.14 09:06
|buy
|799
|0.10
|1.7763
|1.7713
|1.8762
|2514
|2005.12.14 09:30
|modify
|799
|0.10
|1.7763
|1.7768
|1.8762
|2515
|2005.12.14 10:21
|s/l
|799
|0.10
|1.7768
|1.7768
|1.8762
|5.00
|4174.00
|2516
|2005.12.14 11:01
|sell
|800
|0.10
|1.7708
|1.7758
|1.6709
|2517
|2005.12.14 14:38
|s/l
|800
|0.10
|1.7758
|1.7758
|1.6709
|-50.00
|4124.00
|2518
|2005.12.15 09:00
|buy stop
|801
|0.10
|1.7721
|1.7677
|1.8720
|2519
|2005.12.15 09:00
|sell stop
|802
|0.10
|1.7677
|1.7721
|1.6678
|2520
|2005.12.15 09:06
|buy
|801
|0.10
|1.7721
|1.7677
|1.8720
|2521
|2005.12.15 15:53
|s/l
|801
|0.10
|1.7677
|1.7677
|1.8720
|-44.00
|4080.00
|2522
|2005.12.15 15:53
|sell
|802
|0.10
|1.7677
|1.7721
|1.6678
|2523
|2005.12.15 16:30
|modify
|802
|0.10
|1.7677
|1.7672
|1.6678
|2524
|2005.12.15 17:00
|close
|802
|0.10
|1.7633
|1.7672
|1.6678
|44.00
|4124.00
|2525
|2005.12.16 09:00
|sell stop
|803
|0.10
|1.7640
|1.7667
|1.6641
|2526
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|804
|0.10
|1.7667
|1.7640
|1.8666
|2527
|2005.12.16 09:00
|buy
|804
|0.10
|1.7667
|1.7640
|1.8666
|2528
|2005.12.16 09:30
|modify
|804
|0.10
|1.7667
|1.7672
|1.8666
|2529
|2005.12.16 13:22
|s/l
|804
|0.10
|1.7672
|1.7672
|1.8666
|5.00
|4129.00
|2530
|2005.12.16 17:00
|delete
|803
|0.10
|1.7640
|1.7667
|1.6641
|2531
|2005.12.19 09:00
|buy stop
|805
|0.10
|1.7724
|1.7674
|1.8723
|2532
|2005.12.19 09:00
|sell stop
|806
|0.10
|1.7671
|1.7721
|1.6672
|2533
|2005.12.19 09:03
|sell
|806
|0.10
|1.7671
|1.7721
|1.6672
|2534
|2005.12.19 11:30
|modify
|806
|0.10
|1.7671
|1.7666
|1.6672
|2535
|2005.12.19 12:23
|s/l
|806
|0.10
|1.7666
|1.7666
|1.6672
|5.00
|4134.00
|2536
|2005.12.19 17:00
|delete
|805
|0.10
|1.7724
|1.7674
|1.8723
|2537
|2005.12.20 09:00
|buy stop
|807
|0.10
|1.7623
|1.7596
|1.8622
|2538
|2005.12.20 09:00
|sell stop
|808
|0.10
|1.7596
|1.7623
|1.6597
|2539
|2005.12.20 09:10
|buy
|807
|0.10
|1.7623
|1.7596
|1.8622
|2540
|2005.12.20 10:35
|s/l
|807
|0.10
|1.7596
|1.7596
|1.8622
|-27.00
|4107.00
|2541
|2005.12.20 10:35
|sell
|808
|0.10
|1.7596
|1.7623
|1.6597
|2542
|2005.12.20 11:08
|s/l
|808
|0.10
|1.7623
|1.7623
|1.6597
|-27.00
|4080.00
|2543
|2005.12.21 09:00
|buy stop
|809
|0.10
|1.7595
|1.7559
|1.8594
|2544
|2005.12.21 09:00
|sell stop
|810
|0.10
|1.7559
|1.7595
|1.6560
|2545
|2005.12.21 09:32
|sell
|810
|0.10
|1.7559
|1.7595
|1.6560
|2546
|2005.12.21 11:00
|modify
|810
|0.10
|1.7559
|1.7554
|1.6560
|2547
|2005.12.21 17:00
|delete
|809
|0.10
|1.7595
|1.7559
|1.8594
|2548
|2005.12.21 17:00
|close
|810
|0.10
|1.7392
|1.7554
|1.6560
|167.00
|4247.00
|2549
|2005.12.22 09:00
|buy stop
|811
|0.10
|1.7453
|1.7413
|1.8452
|2550
|2005.12.22 09:00
|sell stop
|812
|0.10
|1.7413
|1.7453
|1.6414
|2551
|2005.12.22 09:32
|sell
|812
|0.10
|1.7413
|1.7453
|1.6414
|2552
|2005.12.22 11:00
|modify
|812
|0.10
|1.7413
|1.7408
|1.6414
|2553
|2005.12.22 15:07
|s/l
|812
|0.10
|1.7408
|1.7408
|1.6414
|5.00
|4252.00
|2554
|2005.12.22 17:00
|delete
|811
|0.10
|1.7453
|1.7413
|1.8452
|2555
|2005.12.23 09:00
|buy stop
|813
|0.10
|1.7406
|1.7384
|1.8405
|2556
|2005.12.23 09:00
|sell stop
|814
|0.10
|1.7384
|1.7406
|1.6385
|2557
|2005.12.23 09:01
|sell
|814
|0.10
|1.7384
|1.7406
|1.6385
|2558
|2005.12.23 11:30
|modify
|814
|0.10
|1.7384
|1.7379
|1.6385
|2559
|2005.12.23 12:02
|s/l
|814
|0.10
|1.7379
|1.7379
|1.6385
|5.00
|4257.00
|2560
|2005.12.23 17:00
|delete
|813
|0.10
|1.7406
|1.7384
|1.8405
|2561
|2005.12.26 09:00
|sell stop
|815
|0.10
|1.7314
|1.7355
|1.6315
|2562
|2005.12.26 09:00
|buy stop
|816
|0.10
|1.7355
|1.7314
|1.8354
|2563
|2005.12.26 09:16
|buy
|816
|0.10
|1.7355
|1.7314
|1.8354
|2564
|2005.12.26 17:00
|delete
|815
|0.10
|1.7314
|1.7355
|1.6315
|2565
|2005.12.26 17:00
|close
|816
|0.10
|1.7332
|1.7314
|1.8354
|-23.00
|4234.00
|2566
|2005.12.27 09:00
|sell stop
|817
|0.10
|1.7299
|1.7320
|1.6300
|2567
|2005.12.27 09:30
|buy stop
|818
|0.10
|1.7346
|1.7299
|1.8345
|2568
|2005.12.27 09:45
|buy
|818
|0.10
|1.7346
|1.7299
|1.8345
|2569
|2005.12.27 12:00
|modify
|818
|0.10
|1.7346
|1.7351
|1.8345
|2570
|2005.12.27 13:09
|s/l
|818
|0.10
|1.7351
|1.7351
|1.8345
|5.00
|4239.00
|2571
|2005.12.27 17:00
|delete
|817
|0.10
|1.7299
|1.7320
|1.6300
|2572
|2005.12.28 09:00
|buy stop
|819
|0.10
|1.7405
|1.7355
|1.8404
|2573
|2005.12.28 09:00
|sell stop
|820
|0.10
|1.7290
|1.7340
|1.6291
|2574
|2005.12.28 09:01
|buy
|819
|0.10
|1.7405
|1.7355
|1.8404
|2575
|2005.12.28 10:58
|s/l
|819
|0.10
|1.7355
|1.7355
|1.8404
|-50.00
|4189.00
|2576
|2005.12.28 16:13
|sell
|820
|0.10
|1.7290
|1.7340
|1.6291
|2577
|2005.12.28 17:00
|close
|820
|0.10
|1.7274
|1.7340
|1.6291
|16.00
|4205.00
|2578
|2005.12.29 09:00
|buy stop
|821
|0.10
|1.7242
|1.7211
|1.8241
|2579
|2005.12.29 09:00
|sell stop
|822
|0.10
|1.7211
|1.7242
|1.6212
|2580
|2005.12.29 09:03
|buy
|821
|0.10
|1.7242
|1.7211
|1.8241
|2581
|2005.12.29 09:33
|s/l
|821
|0.10
|1.7211
|1.7211
|1.8241
|-31.00
|4174.00
|2582
|2005.12.29 09:33
|sell
|822
|0.10
|1.7211
|1.7242
|1.6212
|2583
|2005.12.29 09:33
|buy stop
|823
|0.10
|1.7250
|1.7211
|1.8249
|2584
|2005.12.29 10:30
|modify
|822
|0.10
|1.7211
|1.7206
|1.6212
|2585
|2005.12.29 11:34
|s/l
|822
|0.10
|1.7206
|1.7206
|1.6212
|5.00
|4179.00
|2586
|2005.12.29 16:57
|buy
|823
|0.10
|1.7250
|1.7211
|1.8249
|2587
|2005.12.29 17:00
|close
|823
|0.10
|1.7255
|1.7211
|1.8249
|5.00
|4184.00
|2588
|2005.12.30 09:00
|buy stop
|824
|0.10
|1.7299
|1.7250
|1.8298
|2589
|2005.12.30 09:00
|sell stop
|825
|0.10
|1.7250
|1.7299
|1.6251
|2590
|2005.12.30 10:28
|sell
|825
|0.10
|1.7250
|1.7299
|1.6251
|2591
|2005.12.30 12:30
|modify
|825
|0.10
|1.7250
|1.7245
|1.6251
|2592
|2005.12.30 17:00
|delete
|824
|0.10
|1.7299
|1.7250
|1.8298
|2593
|2005.12.30 17:00
|close
|825
|0.10
|1.7174
|1.7245
|1.6251
|76.00
|4260.00
|2594
|2006.01.02 09:00
|buy stop
|826
|0.10
|1.7234
|1.7199
|1.8233
|2595
|2006.01.02 09:00
|sell stop
|827
|0.10
|1.7199
|1.7234
|1.6200
|2596
|2006.01.02 09:16
|buy
|826
|0.10
|1.7234
|1.7199
|1.8233
|2597
|2006.01.02 17:00
|close
|826
|0.10
|1.7234
|1.7199
|1.8233
|0.00
|4260.00
|2598
|2006.01.02 17:00
|delete
|827
|0.10
|1.7199
|1.7234
|1.6200
|2599
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|828
|0.10
|1.7307
|1.7264
|1.8306
|2600
|2006.01.03 09:00
|sell stop
|829
|0.10
|1.7264
|1.7307
|1.6265
|2601
|2006.01.03 09:04
|buy
|828
|0.10
|1.7307
|1.7264
|1.8306
|2602
|2006.01.03 10:00
|modify
|828
|0.10
|1.7307
|1.7312
|1.8306
|2603
|2006.01.03 10:10
|s/l
|828
|0.10
|1.7312
|1.7312
|1.8306
|5.00
|4265.00
|2604
|2006.01.03 14:21
|sell
|829
|0.10
|1.7264
|1.7307
|1.6265
|2605
|2006.01.03 15:41
|s/l
|829
|0.10
|1.7307
|1.7307
|1.6265
|-43.00
|4222.00
|2606
|2006.01.04 09:00
|buy stop
|830
|0.10
|1.7515
|1.7470
|1.8514
|2607
|2006.01.04 09:00
|sell stop
|831
|0.10
|1.7470
|1.7515
|1.6471
|2608
|2006.01.04 09:30
|buy
|830
|0.10
|1.7515
|1.7470
|1.8514
|2609
|2006.01.04 10:30
|modify
|830
|0.10
|1.7515
|1.7520
|1.8514
|2610
|2006.01.04 17:00
|close
|830
|0.10
|1.7597
|1.7520
|1.8514
|82.00
|4304.00
|2611
|2006.01.04 17:00
|delete
|831
|0.10
|1.7470
|1.7515
|1.6471
|2612
|2006.01.05 09:00
|buy stop
|832
|0.10
|1.7592
|1.7542
|1.8591
|2613
|2006.01.05 09:00
|sell stop
|833
|0.10
|1.7536
|1.7586
|1.6537
|2614
|2006.01.05 09:13
|sell
|833
|0.10
|1.7536
|1.7586
|1.6537
|2615
|2006.01.05 10:00
|modify
|833
|0.10
|1.7536
|1.7531
|1.6537
|2616
|2006.01.05 10:12
|s/l
|833
|0.10
|1.7531
|1.7531
|1.6537
|5.00
|4309.00
|2617
|2006.01.05 17:00
|delete
|832
|0.10
|1.7592
|1.7542
|1.8591
|2618
|2006.01.06 09:00
|buy stop
|834
|0.10
|1.7547
|1.7518
|1.8546
|2619
|2006.01.06 09:00
|sell stop
|835
|0.10
|1.7518
|1.7547
|1.6519
|2620
|2006.01.06 09:21
|sell
|835
|0.10
|1.7518
|1.7547
|1.6519
|2621
|2006.01.06 10:06
|s/l
|835
|0.10
|1.7547
|1.7547
|1.6519
|-29.00
|4280.00
|2622
|2006.01.06 10:06
|buy
|834
|0.10
|1.7547
|1.7518
|1.8546
|2623
|2006.01.06 14:00
|modify
|834
|0.10
|1.7547
|1.7552
|1.8546
|2624
|2006.01.06 17:00
|close
|834
|0.10
|1.7716
|1.7552
|1.8546
|169.00
|4449.00
|2625
|2006.01.09 09:00
|buy stop
|836
|0.10
|1.7725
|1.7678
|1.8724
|2626
|2006.01.09 09:00
|sell stop
|837
|0.10
|1.7678
|1.7725
|1.6679
|2627
|2006.01.09 09:21
|sell
|837
|0.10
|1.7678
|1.7725
|1.6679
|2628
|2006.01.09 10:30
|modify
|837
|0.10
|1.7678
|1.7673
|1.6679
|2629
|2006.01.09 10:47
|s/l
|837
|0.10
|1.7673
|1.7673
|1.6679
|5.00
|4454.00
|2630
|2006.01.09 17:00
|delete
|836
|0.10
|1.7725
|1.7678
|1.8724
|2631
|2006.01.10 09:00
|buy stop
|838
|0.10
|1.7660
|1.7619
|1.8659
|2632
|2006.01.10 09:00
|sell stop
|839
|0.10
|1.7619
|1.7660
|1.6620
|2633
|2006.01.10 09:01
|buy
|838
|0.10
|1.7660
|1.7619
|1.8659
|2634
|2006.01.10 11:30
|modify
|838
|0.10
|1.7660
|1.7665
|1.8659
|2635
|2006.01.10 12:23
|s/l
|838
|0.10
|1.7665
|1.7665
|1.8659
|5.00
|4459.00
|2636
|2006.01.10 17:00
|delete
|839
|0.10
|1.7619
|1.7660
|1.6620
|2637
|2006.01.11 09:00
|buy stop
|840
|0.10
|1.7632
|1.7599
|1.8631
|2638
|2006.01.11 09:00
|sell stop
|841
|0.10
|1.7599
|1.7632
|1.6600
|2639
|2006.01.11 09:13
|sell
|841
|0.10
|1.7599
|1.7632
|1.6600
|2640
|2006.01.11 10:00
|modify
|841
|0.10
|1.7599
|1.7594
|1.6600
|2641
|2006.01.11 10:15
|s/l
|841
|0.10
|1.7594
|1.7594
|1.6600
|5.00
|4464.00
|2642
|2006.01.11 17:00
|delete
|840
|0.10
|1.7632
|1.7599
|1.8631
|2643
|2006.01.12 09:00
|buy stop
|842
|0.10
|1.7681
|1.7652
|1.8680
|2644
|2006.01.12 09:00
|sell stop
|843
|0.10
|1.7652
|1.7681
|1.6653
|2645
|2006.01.12 09:07
|buy
|842
|0.10
|1.7681
|1.7652
|1.8680
|2646
|2006.01.12 11:00
|modify
|842
|0.10
|1.7681
|1.7686
|1.8680
|2647
|2006.01.12 12:24
|s/l
|842
|0.10
|1.7686
|1.7686
|1.8680
|5.00
|4469.00
|2648
|2006.01.12 15:01
|sell
|843
|0.10
|1.7652
|1.7681
|1.6653
|2649
|2006.01.12 15:30
|modify
|843
|0.10
|1.7652
|1.7647
|1.6653
|2650
|2006.01.12 17:00
|close
|843
|0.10
|1.7621
|1.7647
|1.6653
|31.00
|4500.00
|2651
|2006.01.13 09:00
|sell stop
|844
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2652
|2006.01.13 09:01
|buy stop
|845
|0.10
|1.7679
|1.7629
|1.8678
|2653
|2006.01.13 09:01
|buy
|845
|0.10
|1.7679
|1.7629
|1.8678
|2654
|2006.01.13 15:00
|modify
|845
|0.10
|1.7679
|1.7684
|1.8678
|2655
|2006.01.13 15:24
|s/l
|845
|0.10
|1.7684
|1.7684
|1.8678
|5.00
|4505.00
|2656
|2006.01.13 17:00
|delete
|844
|0.10
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2657
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|846
|0.10
|1.7739
|1.7770
|1.6740
|2658
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|847
|0.10
|1.7770
|1.7739
|1.8769
|2659
|2006.01.16 09:42
|sell
|846
|0.10
|1.7739
|1.7770
|1.6740
|2660
|2006.01.16 11:30
|modify
|846
|0.10
|1.7739
|1.7734
|1.6740
|2661
|2006.01.16 17:00
|close
|846
|0.10
|1.7673
|1.7734
|1.6740
|66.00
|4571.00
|2662
|2006.01.16 17:00
|delete
|847
|0.10
|1.7770
|1.7739
|1.8769
|2663
|2006.01.17 09:00
|buy stop
|848
|0.10
|1.7704
|1.7655
|1.8703
|2664
|2006.01.17 09:00
|sell stop
|849
|0.10
|1.7655
|1.7704
|1.6656
|2665
|2006.01.17 10:30
|sell
|849
|0.10
|1.7655
|1.7704
|1.6656
|2666
|2006.01.17 11:00
|modify
|849
|0.10
|1.7655
|1.7650
|1.6656
|2667
|2006.01.17 17:00
|delete
|848
|0.10
|1.7704
|1.7655
|1.8703
|2668
|2006.01.17 17:00
|close
|849
|0.10
|1.7598
|1.7650
|1.6656
|57.00
|4628.00
|2669
|2006.01.18 09:00
|buy stop
|850
|0.10
|1.7663
|1.7613
|1.8662
|2670
|2006.01.18 09:00
|sell stop
|851
|0.10
|1.7602
|1.7652
|1.6603
|2671
|2006.01.18 09:00
|buy
|850
|0.10
|1.7663
|1.7613
|1.8662
|2672
|2006.01.18 10:00
|modify
|850
|0.10
|1.7663
|1.7668
|1.8662
|2673
|2006.01.18 10:07
|s/l
|850
|0.10
|1.7668
|1.7668
|1.8662
|5.00
|4633.00
|2674
|2006.01.18 17:00
|delete
|851
|0.10
|1.7602
|1.7652
|1.6603
|2675
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|852
|0.10
|1.7630
|1.7580
|1.8629
|2676
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|853
|0.10
|1.7562
|1.7612
|1.6563
|2677
|2006.01.19 09:04
|sell
|853
|0.10
|1.7562
|1.7612
|1.6563
|2678
|2006.01.19 10:03
|modify
|853
|0.10
|1.7562
|1.7557
|1.6563
|2679
|2006.01.19 10:23
|s/l
|853
|0.10
|1.7557
|1.7557
|1.6563
|5.00
|4638.00
|2680
|2006.01.19 16:41
|buy
|852
|0.10
|1.7630
|1.7580
|1.8629
|2681
|2006.01.19 17:00
|close
|852
|0.10
|1.7620
|1.7580
|1.8629
|-10.00
|4628.00
|2682
|2006.01.20 09:00
|buy stop
|854
|0.10
|1.7590
|1.7540
|1.8589
|2683
|2006.01.20 09:00
|sell stop
|855
|0.10
|1.7540
|1.7590
|1.6541
|2684
|2006.01.20 09:37
|sell
|855
|0.10
|1.7540
|1.7590
|1.6541
|2685
|2006.01.20 10:30
|s/l
|855
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.6541
|-50.00
|4578.00
|2686
|2006.01.20 10:30
|buy
|854
|0.10
|1.7590
|1.7540
|1.8589
|2687
|2006.01.20 13:00
|modify
|854
|0.10
|1.7590
|1.7595
|1.8589
|2688
|2006.01.20 17:00
|close
|854
|0.10
|1.7625
|1.7595
|1.8589
|35.00
|4613.00
|2689
|2006.01.23 09:00
|buy stop
|856
|0.10
|1.7824
|1.7774
|1.8823
|2690
|2006.01.23 09:00
|sell stop
|857
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|2691
|2006.01.23 09:58
|sell
|857
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|2692
|2006.01.23 10:39
|s/l
|857
|0.10
|1.7812
|1.7812
|1.6763
|-50.00
|4563.00
|2693
|2006.01.23 11:36
|buy
|856
|0.10
|1.7824
|1.7774
|1.8823
|2694
|2006.01.23 12:00
|modify
|856
|0.10
|1.7824
|1.7829
|1.8823
|2695
|2006.01.23 12:25
|s/l
|856
|0.10
|1.7829
|1.7829
|1.8823
|5.00
|4568.00
|2696
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|858
|0.10
|1.7872
|1.7842
|1.8871
|2697
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|859
|0.10
|1.7842
|1.7872
|1.6843
|2698
|2006.01.24 09:11
|sell
|859
|0.10
|1.7842
|1.7872
|1.6843
|2699
|2006.01.24 09:30
|modify
|859
|0.10
|1.7842
|1.7837
|1.6843
|2700
|2006.01.24 10:35
|s/l
|859
|0.10
|1.7837
|1.7837
|1.6843
|5.00
|4573.00
|2701
|2006.01.24 14:48
|buy
|858
|0.10
|1.7872
|1.7842
|1.8871
|2702
|2006.01.24 17:00
|close
|858
|0.10
|1.7846
|1.7842
|1.8871
|-26.00
|4547.00
|2703
|2006.01.25 09:00
|buy stop
|860
|0.10
|1.7851
|1.7822
|1.8850
|2704
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|861
|0.10
|1.7822
|1.7851
|1.6823
|2705
|2006.01.25 09:31
|buy
|860
|0.10
|1.7851
|1.7822
|1.8850
|2706
|2006.01.25 10:30
|modify
|860
|0.10
|1.7851
|1.7856
|1.8850
|2707
|2006.01.25 16:50
|s/l
|860
|0.10
|1.7856
|1.7856
|1.8850
|5.00
|4552.00
|2708
|2006.01.25 17:00
|delete
|861
|0.10
|1.7822
|1.7851
|1.6823
|2709
|2006.01.26 09:00
|buy stop
|862
|0.10
|1.7881
|1.7835
|1.8880
|2710
|2006.01.26 09:00
|sell stop
|863
|0.10
|1.7835
|1.7881
|1.6836
|2711
|2006.01.26 09:09
|buy
|862
|0.10
|1.7881
|1.7835
|1.8880
|2712
|2006.01.26 11:43
|s/l
|862
|0.10
|1.7835
|1.7835
|1.8880
|-46.00
|4506.00
|2713
|2006.01.26 11:43
|sell
|863
|0.10
|1.7835
|1.7881
|1.6836
|2714
|2006.01.26 14:54
|s/l
|863
|0.10
|1.7881
|1.7881
|1.6836
|-46.00
|4460.00
|2715
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|864
|0.10
|1.7810
|1.7771
|1.8809
|2716
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|865
|0.10
|1.7771
|1.7810
|1.6772
|2717
|2006.01.27 10:43
|buy
|864
|0.10
|1.7810
|1.7771
|1.8809
|2718
|2006.01.27 12:03
|s/l
|864
|0.10
|1.7771
|1.7771
|1.8809
|-39.00
|4421.00
|2719
|2006.01.27 12:03
|sell
|865
|0.10
|1.7771
|1.7810
|1.6772
|2720
|2006.01.27 14:30
|s/l
|865
|0.10
|1.7810
|1.7810
|1.6772
|-39.00
|4382.00
|2721
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|866
|0.10
|1.7691
|1.7661
|1.8690
|2722
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|867
|0.10
|1.7661
|1.7691
|1.6662
|2723
|2006.01.30 09:01
|sell
|867
|0.10
|1.7661
|1.7691
|1.6662
|2724
|2006.01.30 10:30
|modify
|867
|0.10
|1.7661
|1.7656
|1.6662
|2725
|2006.01.30 10:42
|s/l
|867
|0.10
|1.7656
|1.7656
|1.6662
|5.00
|4387.00
|2726
|2006.01.30 14:42
|buy
|866
|0.10
|1.7691
|1.7661
|1.8690
|2727
|2006.01.30 15:03
|s/l
|866
|0.10
|1.7661
|1.7661
|1.8690
|-30.00
|4357.00
|2728
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|868
|0.10
|1.7727
|1.7677
|1.8726
|2729
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|869
|0.10
|1.7677
|1.7727
|1.6678
|2730
|2006.01.31 09:02
|buy
|868
|0.10
|1.7727
|1.7677
|1.8726
|2731
|2006.01.31 17:00
|close
|868
|0.10
|1.7773
|1.7677
|1.8726
|46.00
|4403.00
|2732
|2006.01.31 17:00
|delete
|869
|0.10
|1.7677
|1.7727
|1.6678
|2733
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|870
|0.10
|1.7816
|1.7782
|1.8815
|2734
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|871
|0.10
|1.7782
|1.7816
|1.6783
|2735
|2006.02.01 09:43
|buy
|870
|0.10
|1.7816
|1.7782
|1.8815
|2736
|2006.02.01 10:24
|s/l
|870
|0.10
|1.7782
|1.7782
|1.8815
|-34.00
|4369.00
|2737
|2006.02.01 10:24
|sell
|871
|0.10
|1.7782
|1.7816
|1.6783
|2738
|2006.02.01 12:00
|modify
|871
|0.10
|1.7782
|1.7777
|1.6783
|2739
|2006.02.01 12:20
|s/l
|871
|0.10
|1.7777
|1.7777
|1.6783
|5.00
|4374.00
|2740
|2006.02.02 09:00
|buy stop
|872
|0.10
|1.7759
|1.7713
|1.8758
|2741
|2006.02.02 09:00
|sell stop
|873
|0.10
|1.7713
|1.7759
|1.6714
|2742
|2006.02.02 12:05
|buy
|872
|0.10
|1.7759
|1.7713
|1.8758
|2743
|2006.02.02 14:30
|modify
|872
|0.10
|1.7759
|1.7764
|1.8758
|2744
|2006.02.02 14:31
|s/l
|872
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.8758
|5.00
|4379.00
|2745
|2006.02.02 17:00
|delete
|873
|0.10
|1.7713
|1.7759
|1.6714
|2746
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|874
|0.10
|1.7800
|1.7764
|1.8799
|2747
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|875
|0.10
|1.7764
|1.7800
|1.6765
|2748
|2006.02.03 10:04
|sell
|875
|0.10
|1.7764
|1.7800
|1.6765
|2749
|2006.02.03 14:30
|s/l
|875
|0.10
|1.7800
|1.7800
|1.6765
|-36.00
|4343.00
|2750
|2006.02.03 14:30
|buy
|874
|0.10
|1.7800
|1.7764
|1.8799
|2751
|2006.02.03 14:31
|s/l
|874
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.8799
|-36.00
|4307.00
|2752
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|876
|0.10
|1.7622
|1.7572
|1.8621
|2753
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|877
|0.10
|1.7553
|1.7603
|1.6554
|2754
|2006.02.06 10:00
|sell
|877
|0.10
|1.7553
|1.7603
|1.6554
|2755
|2006.02.06 12:30
|modify
|877
|0.10
|1.7553
|1.7548
|1.6554
|2756
|2006.02.06 17:00
|delete
|876
|0.10
|1.7622
|1.7572
|1.8621
|2757
|2006.02.06 17:00
|close
|877
|0.10
|1.7506
|1.7548
|1.6554
|47.00
|4354.00
|2758
|2006.02.07 09:00
|buy stop
|878
|0.10
|1.7510
|1.7472
|1.8509
|2759
|2006.02.07 09:00
|sell stop
|879
|0.10
|1.7472
|1.7510
|1.6473
|2760
|2006.02.07 09:43
|sell
|879
|0.10
|1.7472
|1.7510
|1.6473
|2761
|2006.02.07 10:37
|s/l
|879
|0.10
|1.7510
|1.7510
|1.6473
|-38.00
|4316.00
|2762
|2006.02.07 10:37
|buy
|878
|0.10
|1.7510
|1.7472
|1.8509
|2763
|2006.02.07 13:04
|s/l
|878
|0.10
|1.7472
|1.7472
|1.8509
|-38.00
|4278.00
|2764
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|880
|0.10
|1.7465
|1.7424
|1.8464
|2765
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|881
|0.10
|1.7424
|1.7465
|1.6425
|2766
|2006.02.08 09:41
|sell
|881
|0.10
|1.7424
|1.7465
|1.6425
|2767
|2006.02.08 16:30
|modify
|881
|0.10
|1.7424
|1.7419
|1.6425
|2768
|2006.02.08 16:32
|s/l
|881
|0.10
|1.7419
|1.7419
|1.6425
|5.00
|4283.00
|2769
|2006.02.08 17:00
|delete
|880
|0.10
|1.7465
|1.7424
|1.8464
|2770
|2006.02.09 09:00
|buy stop
|882
|0.10
|1.7465
|1.7427
|1.8464
|2771
|2006.02.09 09:00
|sell stop
|883
|0.10
|1.7427
|1.7465
|1.6428
|2772
|2006.02.09 09:00
|sell
|883
|0.10
|1.7427
|1.7465
|1.6428
|2773
|2006.02.09 11:00
|modify
|883
|0.10
|1.7427
|1.7422
|1.6428
|2774
|2006.02.09 11:42
|s/l
|883
|0.10
|1.7422
|1.7422
|1.6428
|5.00
|4288.00
|2775
|2006.02.09 17:00
|delete
|882
|0.10
|1.7465
|1.7427
|1.8464
|2776
|2006.02.10 09:00
|buy stop
|884
|0.10
|1.7478
|1.7442
|1.8477
|2777
|2006.02.10 09:00
|sell stop
|885
|0.10
|1.7442
|1.7478
|1.6443
|2778
|2006.02.10 09:29
|sell
|885
|0.10
|1.7442
|1.7478
|1.6443
|2779
|2006.02.10 11:35
|s/l
|885
|0.10
|1.7478
|1.7478
|1.6443
|-36.00
|4252.00
|2780
|2006.02.10 11:35
|buy
|884
|0.10
|1.7478
|1.7442
|1.8477
|2781
|2006.02.10 14:00
|modify
|884
|0.10
|1.7478
|1.7483
|1.8477
|2782
|2006.02.10 16:32
|s/l
|884
|0.10
|1.7483
|1.7483
|1.8477
|5.00
|4257.00
|2783
|2006.02.13 09:00
|buy stop
|886
|0.10
|1.7441
|1.7415
|1.8440
|2784
|2006.02.13 09:30
|sell stop
|887
|0.10
|1.7399
|1.7441
|1.6400
|2785
|2006.02.13 09:54
|sell
|887
|0.10
|1.7399
|1.7441
|1.6400
|2786
|2006.02.13 10:30
|modify
|887
|0.10
|1.7399
|1.7394
|1.6400
|2787
|2006.02.13 10:30
|s/l
|887
|0.10
|1.7394
|1.7394
|1.6400
|5.00
|4262.00
|2788
|2006.02.13 17:00
|delete
|886
|0.10
|1.7441
|1.7415
|1.8440
|2789
|2006.02.14 09:00
|buy stop
|888
|0.10
|1.7449
|1.7413
|1.8448
|2790
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|889
|0.10
|1.7413
|1.7449
|1.6414
|2791
|2006.02.14 10:30
|sell
|889
|0.10
|1.7413
|1.7449
|1.6414
|2792
|2006.02.14 11:00
|modify
|889
|0.10
|1.7413
|1.7408
|1.6414
|2793
|2006.02.14 17:00
|delete
|888
|0.10
|1.7449
|1.7413
|1.8448
|2794
|2006.02.14 17:00
|close
|889
|0.10
|1.7293
|1.7408
|1.6414
|120.00
|4382.00
|2795
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|890
|0.10
|1.7360
|1.7335
|1.8359
|2796
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|891
|0.10
|1.7335
|1.7360
|1.6336
|2797
|2006.02.15 11:23
|sell
|891
|0.10
|1.7335
|1.7360
|1.6336
|2798
|2006.02.15 11:31
|s/l
|891
|0.10
|1.7360
|1.7360
|1.6336
|-25.00
|4357.00
|2799
|2006.02.15 11:31
|buy
|890
|0.10
|1.7360
|1.7335
|1.8359
|2800
|2006.02.15 12:00
|modify
|890
|0.10
|1.7360
|1.7365
|1.8359
|2801
|2006.02.15 17:00
|close
|890
|0.10
|1.7437
|1.7365
|1.8359
|77.00
|4434.00
|2802
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|892
|0.10
|1.7403
|1.7380
|1.8402
|2803
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|893
|0.10
|1.7380
|1.7403
|1.6381
|2804
|2006.02.16 09:10
|sell
|893
|0.10
|1.7380
|1.7403
|1.6381
|2805
|2006.02.16 10:00
|modify
|893
|0.10
|1.7380
|1.7375
|1.6381
|2806
|2006.02.16 10:16
|s/l
|893
|0.10
|1.7375
|1.7375
|1.6381
|5.00
|4439.00
|2807
|2006.02.16 17:00
|delete
|892
|0.10
|1.7403
|1.7380
|1.8402
|2808
|2006.02.17 09:00
|buy stop
|894
|0.10
|1.7370
|1.7348
|1.8369
|2809
|2006.02.17 09:00
|sell stop
|895
|0.10
|1.7348
|1.7370
|1.6349
|2810
|2006.02.17 09:01
|sell
|895
|0.10
|1.7348
|1.7370
|1.6349
|2811
|2006.02.17 09:36
|s/l
|895
|0.10
|1.7370
|1.7370
|1.6349
|-22.00
|4417.00
|2812
|2006.02.17 09:36
|buy
|894
|0.10
|1.7370
|1.7348
|1.8369
|2813
|2006.02.17 09:36
|sell stop
|896
|0.10
|1.7347
|1.7370
|1.6348
|2814
|2006.02.17 10:00
|s/l
|894
|0.10
|1.7348
|1.7348
|1.8369
|-22.00
|4395.00
|2815
|2006.02.17 10:00
|sell
|896
|0.10
|1.7347
|1.7370
|1.6348
|2816
|2006.02.17 10:51
|s/l
|896
|0.10
|1.7370
|1.7370
|1.6348
|-23.00
|4372.00
|2817
|2006.02.20 09:00
|buy stop
|897
|0.10
|1.7465
|1.7433
|1.8464
|2818
|2006.02.20 09:00
|sell stop
|898
|0.10
|1.7433
|1.7465
|1.6434
|2819
|2006.02.20 09:19
|sell
|898
|0.10
|1.7433
|1.7465
|1.6434
|2820
|2006.02.20 10:30
|modify
|898
|0.10
|1.7433
|1.7428
|1.6434
|2821
|2006.02.20 10:46
|s/l
|898
|0.10
|1.7428
|1.7428
|1.6434
|5.00
|4377.00
|2822
|2006.02.20 17:00
|delete
|897
|0.10
|1.7465
|1.7433
|1.8464
|2823
|2006.02.21 09:00
|buy stop
|899
|0.10
|1.7443
|1.7420
|1.8442
|2824
|2006.02.21 09:00
|sell stop
|900
|0.10
|1.7420
|1.7443
|1.6421
|2825
|2006.02.21 09:03
|sell
|900
|0.10
|1.7420
|1.7443
|1.6421
|2826
|2006.02.21 11:18
|s/l
|900
|0.10
|1.7443
|1.7443
|1.6421
|-23.00
|4354.00
|2827
|2006.02.21 11:18
|buy
|899
|0.10
|1.7443
|1.7420
|1.8442
|2828
|2006.02.21 14:00
|modify
|899
|0.10
|1.7443
|1.7448
|1.8442
|2829
|2006.02.21 15:54
|s/l
|899
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.8442
|5.00
|4359.00
|2830
|2006.02.22 09:00
|buy stop
|901
|0.10
|1.7468
|1.7438
|1.8467
|2831
|2006.02.22 09:00
|sell stop
|902
|0.10
|1.7438
|1.7468
|1.6439
|2832
|2006.02.22 09:50
|sell
|902
|0.10
|1.7438
|1.7468
|1.6439
|2833
|2006.02.22 10:30
|modify
|902
|0.10
|1.7438
|1.7433
|1.6439
|2834
|2006.02.22 10:30
|s/l
|902
|0.10
|1.7433
|1.7433
|1.6439
|5.00
|4364.00
|2835
|2006.02.22 17:00
|delete
|901
|0.10
|1.7468
|1.7438
|1.8467
|2836
|2006.02.23 09:00
|buy stop
|903
|0.10
|1.7466
|1.7439
|1.8465
|2837
|2006.02.23 09:00
|sell stop
|904
|0.10
|1.7439
|1.7466
|1.6440
|2838
|2006.02.23 09:05
|buy
|903
|0.10
|1.7466
|1.7439
|1.8465
|2839
|2006.02.23 10:30
|modify
|903
|0.10
|1.7466
|1.7471
|1.8465
|2840
|2006.02.23 17:00
|close
|903
|0.10
|1.7508
|1.7471
|1.8465
|42.00
|4406.00
|2841
|2006.02.23 17:00
|delete
|904
|0.10
|1.7439
|1.7466
|1.6440
|2842
|2006.02.24 09:00
|buy stop
|905
|0.10
|1.7538
|1.7513
|1.8537
|2843
|2006.02.24 09:00
|sell stop
|906
|0.10
|1.7513
|1.7538
|1.6514
|2844
|2006.02.24 09:06
|sell
|906
|0.10
|1.7513
|1.7538
|1.6514
|2845
|2006.02.24 10:00
|modify
|906
|0.10
|1.7513
|1.7508
|1.6514
|2846
|2006.02.24 12:47
|s/l
|906
|0.10
|1.7508
|1.7508
|1.6514
|5.00
|4411.00
|2847
|2006.02.24 17:00
|delete
|905
|0.10
|1.7538
|1.7513
|1.8537
|2848
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|907
|0.10
|1.7445
|1.7405
|1.8444
|2849
|2006.02.27 09:00
|sell stop
|908
|0.10
|1.7405
|1.7445
|1.6406
|2850
|2006.02.27 09:05
|sell
|908
|0.10
|1.7405
|1.7445
|1.6406
|2851
|2006.02.27 10:30
|modify
|908
|0.10
|1.7405
|1.7400
|1.6406
|2852
|2006.02.27 10:39
|s/l
|908
|0.10
|1.7400
|1.7400
|1.6406
|5.00
|4416.00
|2853
|2006.02.27 17:00
|delete
|907
|0.10
|1.7445
|1.7405
|1.8444
|2854
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|909
|0.10
|1.7412
|1.7376
|1.8411
|2855
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|910
|0.10
|1.7376
|1.7412
|1.6377
|2856
|2006.02.28 09:49
|buy
|909
|0.10
|1.7412
|1.7376
|1.8411
|2857
|2006.02.28 11:00
|modify
|909
|0.10
|1.7412
|1.7417
|1.8411
|2858
|2006.02.28 17:00
|close
|909
|0.10
|1.7508
|1.7417
|1.8411
|96.00
|4512.00
|2859
|2006.02.28 17:00
|delete
|910
|0.10
|1.7376
|1.7412
|1.6377
|2860
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|911
|0.10
|1.7552
|1.7533
|1.8551
|2861
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|912
|0.10
|1.7533
|1.7552
|1.6534
|2862
|2006.03.01 09:00
|sell
|912
|0.10
|1.7533
|1.7552
|1.6534
|2863
|2006.03.01 10:45
|s/l
|912
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.6534
|-19.00
|4493.00
|2864
|2006.03.01 10:45
|buy
|911
|0.10
|1.7552
|1.7533
|1.8551
|2865
|2006.03.01 11:31
|modify
|911
|0.10
|1.7552
|1.7557
|1.8551
|2866
|2006.03.01 11:38
|s/l
|911
|0.10
|1.7557
|1.7557
|1.8551
|5.00
|4498.00
|2867
|2006.03.02 09:00
|sell stop
|913
|0.10
|1.7489
|1.7514
|1.6490
|2868
|2006.03.02 09:01
|buy stop
|914
|0.10
|1.7514
|1.7489
|1.8513
|2869
|2006.03.02 09:01
|buy
|914
|0.10
|1.7514
|1.7489
|1.8513
|2870
|2006.03.02 09:43
|s/l
|914
|0.10
|1.7489
|1.7489
|1.8513
|-25.00
|4473.00
|2871
|2006.03.02 09:43
|sell
|913
|0.10
|1.7489
|1.7514
|1.6490
|2872
|2006.03.02 09:43
|buy stop
|915
|0.10
|1.7524
|1.7489
|1.8523
|2873
|2006.03.02 13:30
|modify
|913
|0.10
|1.7489
|1.7484
|1.6490
|2874
|2006.03.02 13:49
|s/l
|913
|0.10
|1.7484
|1.7484
|1.6490
|5.00
|4478.00
|2875
|2006.03.02 17:00
|delete
|915
|0.10
|1.7524
|1.7489
|1.8523
|2876
|2006.03.03 09:00
|buy stop
|916
|0.10
|1.7532
|1.7508
|1.8531
|2877
|2006.03.03 09:00
|sell stop
|917
|0.10
|1.7508
|1.7532
|1.6509
|2878
|2006.03.03 10:30
|buy
|916
|0.10
|1.7532
|1.7508
|1.8531
|2879
|2006.03.03 13:00
|modify
|916
|0.10
|1.7532
|1.7537
|1.8531
|2880
|2006.03.03 16:04
|s/l
|916
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.8531
|5.00
|4483.00
|2881
|2006.03.03 17:00
|delete
|917
|0.10
|1.7508
|1.7532
|1.6509
|2882
|2006.03.06 09:00
|buy stop
|918
|0.10
|1.7627
|1.7577
|1.8626
|2883
|2006.03.06 09:00
|sell stop
|919
|0.10
|1.7572
|1.7622
|1.6573
|2884
|2006.03.06 09:54
|sell
|919
|0.10
|1.7572
|1.7622
|1.6573
|2885
|2006.03.06 12:00
|modify
|919
|0.10
|1.7572
|1.7567
|1.6573
|2886
|2006.03.06 17:00
|delete
|918
|0.10
|1.7627
|1.7577
|1.8626
|2887
|2006.03.06 17:00
|close
|919
|0.10
|1.7515
|1.7567
|1.6573
|57.00
|4540.00
|2888
|2006.03.07 09:00
|buy stop
|920
|0.10
|1.7467
|1.7433
|1.8466
|2889
|2006.03.07 09:00
|sell stop
|921
|0.10
|1.7433
|1.7467
|1.6434
|2890
|2006.03.07 09:25
|sell
|921
|0.10
|1.7433
|1.7467
|1.6434
|2891
|2006.03.07 10:00
|modify
|921
|0.10
|1.7433
|1.7428
|1.6434
|2892
|2006.03.07 17:00
|delete
|920
|0.10
|1.7467
|1.7433
|1.8466
|2893
|2006.03.07 17:00
|close
|921
|0.10
|1.7355
|1.7428
|1.6434
|78.00
|4618.00
|2894
|2006.03.08 09:00
|sell stop
|922
|0.10
|1.7361
|1.7411
|1.6362
|2895
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|923
|0.10
|1.7417
|1.7367
|1.8416
|2896
|2006.03.08 09:00
|buy
|923
|0.10
|1.7417
|1.7367
|1.8416
|2897
|2006.03.08 14:13
|s/l
|923
|0.10
|1.7367
|1.7367
|1.8416
|-50.00
|4568.00
|2898
|2006.03.08 14:39
|sell
|922
|0.10
|1.7361
|1.7411
|1.6362
|2899
|2006.03.08 17:00
|close
|922
|0.10
|1.7356
|1.7411
|1.6362
|5.00
|4573.00
|2900
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|924
|0.10
|1.7382
|1.7344
|1.8381
|2901
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|925
|0.10
|1.7344
|1.7382
|1.6345
|2902
|2006.03.09 09:08
|buy
|924
|0.10
|1.7382
|1.7344
|1.8381
|2903
|2006.03.09 12:16
|modify
|924
|0.10
|1.7382
|1.7387
|1.8381
|2904
|2006.03.09 12:41
|s/l
|924
|0.10
|1.7387
|1.7387
|1.8381
|5.00
|4578.00
|2905
|2006.03.09 17:00
|delete
|925
|0.10
|1.7344
|1.7382
|1.6345
|2906
|2006.03.10 09:00
|buy stop
|926
|0.10
|1.7378
|1.7349
|1.8377
|2907
|2006.03.10 09:00
|sell stop
|927
|0.10
|1.7349
|1.7378
|1.6350
|2908
|2006.03.10 09:51
|buy
|926
|0.10
|1.7378
|1.7349
|1.8377
|2909
|2006.03.10 14:30
|s/l
|926
|0.10
|1.7349
|1.7349
|1.8377
|-29.00
|4549.00
|2910
|2006.03.10 14:30
|sell
|927
|0.10
|1.7349
|1.7378
|1.6350
|2911
|2006.03.10 15:00
|modify
|927
|0.10
|1.7349
|1.7344
|1.6350
|2912
|2006.03.10 17:00
|close
|927
|0.10
|1.7264
|1.7344
|1.6350
|85.00
|4634.00
|2913
|2006.03.13 09:00
|buy stop
|928
|0.10
|1.7301
|1.7266
|1.8300
|2914
|2006.03.13 09:00
|sell stop
|929
|0.10
|1.7266
|1.7301
|1.6267
|2915
|2006.03.13 09:26
|sell
|929
|0.10
|1.7266
|1.7301
|1.6267
|2916
|2006.03.13 10:00
|modify
|929
|0.10
|1.7266
|1.7261
|1.6267
|2917
|2006.03.13 10:33
|s/l
|929
|0.10
|1.7261
|1.7261
|1.6267
|5.00
|4639.00
|2918
|2006.03.13 16:26
|buy
|928
|0.10
|1.7301
|1.7266
|1.8300
|2919
|2006.03.13 17:00
|close
|928
|0.10
|1.7291
|1.7266
|1.8300
|-10.00
|4629.00
|2920
|2006.03.14 09:00
|buy stop
|930
|0.10
|1.7365
|1.7339
|1.8364
|2921
|2006.03.14 09:01
|sell stop
|931
|0.10
|1.7339
|1.7365
|1.6340
|2922
|2006.03.14 10:22
|buy
|930
|0.10
|1.7365
|1.7339
|1.8364
|2923
|2006.03.14 11:00
|s/l
|930
|0.10
|1.7339
|1.7339
|1.8364
|-26.00
|4603.00
|2924
|2006.03.14 11:00
|sell
|931
|0.10
|1.7339
|1.7365
|1.6340
|2925
|2006.03.14 11:32
|s/l
|931
|0.10
|1.7365
|1.7365
|1.6340
|-26.00
|4577.00
|2926
|2006.03.15 09:00
|buy stop
|932
|0.10
|1.7476
|1.7453
|1.8475
|2927
|2006.03.15 09:12
|sell stop
|933
|0.10
|1.7453
|1.7476
|1.6454
|2928
|2006.03.15 09:31
|buy
|932
|0.10
|1.7476
|1.7453
|1.8475
|2929
|2006.03.15 10:03
|s/l
|932
|0.10
|1.7453
|1.7453
|1.8475
|-23.00
|4554.00
|2930
|2006.03.15 10:03
|sell
|933
|0.10
|1.7453
|1.7476
|1.6454
|2931
|2006.03.15 11:00
|modify
|933
|0.10
|1.7453
|1.7448
|1.6454
|2932
|2006.03.15 11:31
|s/l
|933
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.6454
|5.00
|4559.00
|2933
|2006.03.16 09:00
|sell stop
|934
|0.10
|1.7440
|1.7482
|1.6441
|2934
|2006.03.16 09:09
|buy stop
|935
|0.10
|1.7482
|1.7440
|1.8481
|2935
|2006.03.16 09:12
|buy
|935
|0.10
|1.7482
|1.7440
|1.8481
|2936
|2006.03.16 15:00
|modify
|935
|0.10
|1.7482
|1.7487
|1.8481
|2937
|2006.03.16 17:00
|delete
|934
|0.10
|1.7440
|1.7482
|1.6441
|2938
|2006.03.16 17:00
|close
|935
|0.10
|1.7544
|1.7487
|1.8481
|62.00
|4621.00
|2939
|2006.03.17 09:00
|buy stop
|936
|0.10
|1.7569
|1.7529
|1.8568
|2940
|2006.03.17 09:00
|sell stop
|937
|0.10
|1.7529
|1.7569
|1.6530
|2941
|2006.03.17 10:49
|buy
|936
|0.10
|1.7569
|1.7529
|1.8568
|2942
|2006.03.17 13:37
|s/l
|936
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.8568
|-40.00
|4581.00
|2943
|2006.03.17 13:37
|sell
|937
|0.10
|1.7529
|1.7569
|1.6530
|2944
|2006.03.17 14:49
|s/l
|937
|0.10
|1.7569
|1.7569
|1.6530
|-40.00
|4541.00
|2945
|2006.03.20 09:00
|sell stop
|938
|0.10
|1.7539
|1.7589
|1.6540
|2946
|2006.03.20 09:00
|buy stop
|939
|0.10
|1.7589
|1.7539
|1.8588
|2947
|2006.03.20 10:23
|buy
|939
|0.10
|1.7589
|1.7539
|1.8588
|2948
|2006.03.20 12:53
|s/l
|939
|0.10
|1.7539
|1.7539
|1.8588
|-50.00
|4491.00
|2949
|2006.03.20 12:53
|sell
|938
|0.10
|1.7539
|1.7589
|1.6540
|2950
|2006.03.20 17:00
|close
|938
|0.10
|1.7558
|1.7589
|1.6540
|-19.00
|4472.00
|2951
|2006.03.21 09:00
|buy stop
|940
|0.10
|1.7548
|1.7506
|1.8547
|2952
|2006.03.21 09:00
|sell stop
|941
|0.10
|1.7506
|1.7548
|1.6507
|2953
|2006.03.21 09:12
|sell
|941
|0.10
|1.7506
|1.7548
|1.6507
|2954
|2006.03.21 09:30
|modify
|941
|0.10
|1.7506
|1.7501
|1.6507
|2955
|2006.03.21 11:00
|s/l
|941
|0.10
|1.7501
|1.7501
|1.6507
|5.00
|4477.00
|2956
|2006.03.21 17:00
|delete
|940
|0.10
|1.7548
|1.7506
|1.8547
|2957
|2006.03.22 09:00
|buy stop
|942
|0.10
|1.7512
|1.7468
|1.8511
|2958
|2006.03.22 09:00
|sell stop
|943
|0.10
|1.7468
|1.7512
|1.6469
|2959
|2006.03.22 11:05
|sell
|943
|0.10
|1.7468
|1.7512
|1.6469
|2960
|2006.03.22 17:00
|delete
|942
|0.10
|1.7512
|1.7468
|1.8511
|2961
|2006.03.22 17:00
|close
|943
|0.10
|1.7471
|1.7512
|1.6469
|-3.00
|4474.00
|2962
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|944
|0.10
|1.7455
|1.7424
|1.8454
|2963
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|945
|0.10
|1.7424
|1.7455
|1.6425
|2964
|2006.03.23 09:03
|sell
|945
|0.10
|1.7424
|1.7455
|1.6425
|2965
|2006.03.23 16:30
|modify
|945
|0.10
|1.7424
|1.7419
|1.6425
|2966
|2006.03.23 17:00
|delete
|944
|0.10
|1.7455
|1.7424
|1.8454
|2967
|2006.03.23 17:00
|close
|945
|0.10
|1.7349
|1.7419
|1.6425
|75.00
|4549.00
|2968
|2006.03.24 09:00
|buy stop
|946
|0.10
|1.7358
|1.7310
|1.8357
|2969
|2006.03.24 09:00
|sell stop
|947
|0.10
|1.7310
|1.7358
|1.6311
|2970
|2006.03.24 15:05
|buy
|946
|0.10
|1.7358
|1.7310
|1.8357
|2971
|2006.03.24 16:30
|modify
|946
|0.10
|1.7358
|1.7363
|1.8357
|2972
|2006.03.24 17:00
|close
|946
|0.10
|1.7410
|1.7363
|1.8357
|52.00
|4601.00
|2973
|2006.03.24 17:00
|delete
|947
|0.10
|1.7310
|1.7358
|1.6311
|2974
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|948
|0.10
|1.7489
|1.7456
|1.8488
|2975
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|949
|0.10
|1.7456
|1.7489
|1.6457
|2976
|2006.03.27 09:04
|sell
|949
|0.10
|1.7456
|1.7489
|1.6457
|2977
|2006.03.27 16:00
|s/l
|949
|0.10
|1.7489
|1.7489
|1.6457
|-33.00
|4568.00
|2978
|2006.03.27 16:00
|buy
|948
|0.10
|1.7489
|1.7456
|1.8488
|2979
|2006.03.27 17:00
|close
|948
|0.10
|1.7478
|1.7456
|1.8488
|-11.00
|4557.00
|2980
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|950
|0.10
|1.7450
|1.7476
|1.6451
|2981
|2006.03.28 09:01
|buy stop
|951
|0.10
|1.7476
|1.7450
|1.8475
|2982
|2006.03.28 09:03
|buy
|951
|0.10
|1.7476
|1.7450
|1.8475
|2983
|2006.03.28 14:30
|modify
|951
|0.10
|1.7476
|1.7481
|1.8475
|2984
|2006.03.28 17:00
|delete
|950
|0.10
|1.7450
|1.7476
|1.6451
|2985
|2006.03.28 17:00
|close
|951
|0.10
|1.7498
|1.7481
|1.8475
|22.00
|4579.00
|2986
|2006.03.29 09:00
|buy stop
|952
|0.10
|1.7446
|1.7425
|1.8445
|2987
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|953
|0.10
|1.7425
|1.7446
|1.6426
|2988
|2006.03.29 09:01
|sell
|953
|0.10
|1.7425
|1.7446
|1.6426
|2989
|2006.03.29 10:00
|modify
|953
|0.10
|1.7425
|1.7420
|1.6426
|2990
|2006.03.29 17:00
|delete
|952
|0.10
|1.7446
|1.7425
|1.8445
|2991
|2006.03.29 17:00
|close
|953
|0.10
|1.7342
|1.7420
|1.6426
|83.00
|4662.00
|2992
|2006.03.30 09:00
|buy stop
|954
|0.10
|1.7426
|1.7376
|1.8425
|2993
|2006.03.30 09:00
|sell stop
|955
|0.10
|1.7375
|1.7425
|1.6376
|2994
|2006.03.30 09:02
|sell
|955
|0.10
|1.7375
|1.7425
|1.6376
|2995
|2006.03.30 16:30
|s/l
|955
|0.10
|1.7425
|1.7425
|1.6376
|-50.00
|4612.00
|2996
|2006.03.30 16:30
|buy
|954
|0.10
|1.7426
|1.7376
|1.8425
|2997
|2006.03.30 17:00
|close
|954
|0.10
|1.7455
|1.7376
|1.8425
|29.00
|4641.00
|2998
|2006.03.31 09:00
|buy stop
|956
|0.10
|1.7459
|1.7415
|1.8458
|2999
|2006.03.31 09:00
|sell stop
|957
|0.10
|1.7415
|1.7459
|1.6416
|3000
|2006.03.31 09:15
|sell
|957
|0.10
|1.7415
|1.7459
|1.6416
|3001
|2006.03.31 10:30
|modify
|957
|0.10
|1.7415
|1.7410
|1.6416
|3002
|2006.03.31 15:34
|s/l
|957
|0.10
|1.7410
|1.7410
|1.6416
|5.00
|4646.00
|3003
|2006.03.31 17:00
|delete
|956
|0.10
|1.7459
|1.7415
|1.8458
|3004
|2006.04.03 09:00
|buy stop
|958
|0.10
|1.7313
|1.7263
|1.8312
|3005
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|959
|0.10
|1.7250
|1.7300
|1.6251
|3006
|2006.04.03 16:27
|buy
|958
|0.10
|1.7313
|1.7263
|1.8312
|3007
|2006.04.03 17:00
|close
|958
|0.10
|1.7371
|1.7263
|1.8312
|58.00
|4704.00
|3008
|2006.04.03 17:00
|delete
|959
|0.10
|1.7250
|1.7300
|1.6251
|3009
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|960
|0.10
|1.7405
|1.7378
|1.8404
|3010
|2006.04.04 09:02
|sell stop
|961
|0.10
|1.7378
|1.7405
|1.6379
|3011
|2006.04.04 09:14
|buy
|960
|0.10
|1.7405
|1.7378
|1.8404
|3012
|2006.04.04 09:30
|modify
|960
|0.10
|1.7405
|1.7410
|1.8404
|3013
|2006.04.04 17:00
|close
|960
|0.10
|1.7553
|1.7410
|1.8404
|148.00
|4852.00
|3014
|2006.04.04 17:00
|delete
|961
|0.10
|1.7378
|1.7405
|1.6379
|3015
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|962
|0.10
|1.7603
|1.7564
|1.8602
|3016
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|963
|0.10
|1.7564
|1.7603
|1.6565
|3017
|2006.04.05 09:08
|buy
|962
|0.10
|1.7603
|1.7564
|1.8602
|3018
|2006.04.05 10:30
|s/l
|962
|0.10
|1.7564
|1.7564
|1.8602
|-39.00
|4813.00
|3019
|2006.04.05 10:30
|sell
|963
|0.10
|1.7564
|1.7603
|1.6565
|3020
|2006.04.05 11:00
|modify
|963
|0.10
|1.7564
|1.7559
|1.6565
|3021
|2006.04.05 17:00
|close
|963
|0.10
|1.7497
|1.7559
|1.6565
|67.00
|4880.00
|3022
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|964
|0.10
|1.7539
|1.7510
|1.8538
|3023
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|965
|0.10
|1.7510
|1.7539
|1.6511
|3024
|2006.04.06 09:24
|buy
|964
|0.10
|1.7539
|1.7510
|1.8538
|3025
|2006.04.06 11:00
|modify
|964
|0.10
|1.7539
|1.7544
|1.8538
|3026
|2006.04.06 14:46
|s/l
|964
|0.10
|1.7544
|1.7544
|1.8538
|5.00
|4885.00
|3027
|2006.04.06 16:01
|sell
|965
|0.10
|1.7510
|1.7539
|1.6511
|3028
|2006.04.06 16:38
|s/l
|965
|0.10
|1.7539
|1.7539
|1.6511
|-29.00
|4856.00
|3029
|2006.04.07 09:00
|buy stop
|966
|0.10
|1.7529
|1.7498
|1.8528
|3030
|2006.04.07 09:00
|sell stop
|967
|0.10
|1.7498
|1.7529
|1.6499
|3031
|2006.04.07 09:01
|sell
|967
|0.10
|1.7498
|1.7529
|1.6499
|3032
|2006.04.07 14:32
|s/l
|967
|0.10
|1.7529
|1.7529
|1.6499
|-31.00
|4825.00
|3033
|2006.04.07 14:32
|buy
|966
|0.10
|1.7529
|1.7498
|1.8528
|3034
|2006.04.07 14:38
|s/l
|966
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.8528
|-31.00
|4794.00
|3035
|2006.04.10 09:00
|sell stop
|968
|0.10
|1.7423
|1.7463
|1.6424
|3036
|2006.04.10 09:01
|buy stop
|969
|0.10
|1.7463
|1.7423
|1.8462
|3037
|2006.04.10 09:10
|buy
|969
|0.10
|1.7463
|1.7423
|1.8462
|3038
|2006.04.10 17:00
|delete
|968
|0.10
|1.7423
|1.7463
|1.6424
|3039
|2006.04.10 17:00
|close
|969
|0.10
|1.7436
|1.7423
|1.8462
|-27.00
|4767.00
|3040
|2006.04.11 09:00
|buy stop
|970
|0.10
|1.7452
|1.7427
|1.8451
|3041
|2006.04.11 09:00
|sell stop
|971
|0.10
|1.7427
|1.7452
|1.6428
|3042
|2006.04.11 09:09
|sell
|971
|0.10
|1.7427
|1.7452
|1.6428
|3043
|2006.04.11 09:27
|s/l
|971
|0.10
|1.7452
|1.7452
|1.6428
|-25.00
|4742.00
|3044
|2006.04.11 09:27
|buy
|970
|0.10
|1.7452
|1.7427
|1.8451
|3045
|2006.04.11 09:27
|sell stop
|972
|0.10
|1.7427
|1.7452
|1.6428
|3046
|2006.04.11 10:30
|s/l
|970
|0.10
|1.7427
|1.7427
|1.8451
|-25.00
|4717.00
|3047
|2006.04.11 10:30
|sell
|972
|0.10
|1.7427
|1.7452
|1.6428
|3048
|2006.04.11 11:01
|modify
|972
|0.10
|1.7427
|1.7422
|1.6428
|3049
|2006.04.11 11:06
|s/l
|972
|0.10
|1.7422
|1.7422
|1.6428
|5.00
|4722.00
|3050
|2006.04.12 09:00
|sell stop
|973
|0.10
|1.7481
|1.7510
|1.6482
|3051
|2006.04.12 09:30
|buy stop
|974
|0.10
|1.7542
|1.7492
|1.8541
|3052
|2006.04.12 09:31
|buy
|974
|0.10
|1.7542
|1.7492
|1.8541
|3053
|2006.04.12 11:30
|modify
|974
|0.10
|1.7542
|1.7547
|1.8541
|3054
|2006.04.12 12:02
|s/l
|974
|0.10
|1.7547
|1.7547
|1.8541
|5.00
|4727.00
|3055
|2006.04.12 14:36
|sell
|973
|0.10
|1.7481
|1.7510
|1.6482
|3056
|2006.04.12 15:20
|s/l
|973
|0.10
|1.7510
|1.7510
|1.6482
|-29.00
|4698.00
|3057
|2006.04.13 09:00
|buy stop
|975
|0.10
|1.7548
|1.7514
|1.8547
|3058
|2006.04.13 09:00
|sell stop
|976
|0.10
|1.7514
|1.7548
|1.6515
|3059
|2006.04.13 09:01
|buy
|975
|0.10
|1.7548
|1.7514
|1.8547
|3060
|2006.04.13 12:31
|s/l
|975
|0.10
|1.7514
|1.7514
|1.8547
|-34.00
|4664.00
|3061
|2006.04.13 12:31
|sell
|976
|0.10
|1.7514
|1.7548
|1.6515
|3062
|2006.04.13 15:52
|modify
|976
|0.10
|1.7514
|1.7509
|1.6515
|3063
|2006.04.13 15:54
|s/l
|976
|0.10
|1.7509
|1.7509
|1.6515
|5.00
|4669.00
|3064
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|977
|0.10
|1.7535
|1.7518
|1.8534
|3065
|2006.04.14 09:12
|sell stop
|978
|0.10
|1.7518
|1.7535
|1.6519
|3066
|2006.04.14 09:13
|sell
|978
|0.10
|1.7518
|1.7535
|1.6519
|3067
|2006.04.14 17:00
|delete
|977
|0.10
|1.7535
|1.7518
|1.8534
|3068
|2006.04.14 17:01
|close
|978
|0.10
|1.7518
|1.7535
|1.6519
|0.00
|4669.00
|3069
|2006.04.17 09:00
|sell stop
|979
|0.10
|1.7573
|1.7590
|1.6574
|3070
|2006.04.17 09:05
|buy stop
|980
|0.10
|1.7590
|1.7573
|1.8589
|3071
|2006.04.17 10:24
|sell
|979
|0.10
|1.7573
|1.7590
|1.6574
|3072
|2006.04.17 11:02
|s/l
|979
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.6574
|-17.00
|4652.00
|3073
|2006.04.17 11:02
|buy
|980
|0.10
|1.7590
|1.7573
|1.8589
|3074
|2006.04.17 11:13
|s/l
|980
|0.10
|1.7573
|1.7573
|1.8589
|-17.00
|4635.00
|3075
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|981
|0.10
|1.7728
|1.7703
|1.8727
|3076
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|982
|0.10
|1.7703
|1.7728
|1.6704
|3077
|2006.04.18 09:04
|buy
|981
|0.10
|1.7728
|1.7703
|1.8727
|3078
|2006.04.18 09:58
|s/l
|981
|0.10
|1.7703
|1.7703
|1.8727
|-25.00
|4610.00
|3079
|2006.04.18 09:58
|sell
|982
|0.10
|1.7703
|1.7728
|1.6704
|3080
|2006.04.18 09:58
|buy stop
|983
|0.10
|1.7731
|1.7703
|1.8730
|3081
|2006.04.18 11:33
|s/l
|982
|0.10
|1.7728
|1.7728
|1.6704
|-25.00
|4585.00
|3082
|2006.04.18 11:33
|buy
|983
|0.10
|1.7731
|1.7703
|1.8730
|3083
|2006.04.18 15:00
|modify
|983
|0.10
|1.7731
|1.7736
|1.8730
|3084
|2006.04.18 17:00
|close
|983
|0.10
|1.7778
|1.7736
|1.8730
|47.00
|4632.00
|3085
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|984
|0.10
|1.7838
|1.7795
|1.8837
|3086
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|985
|0.10
|1.7795
|1.7838
|1.6796
|3087
|2006.04.19 09:27
|buy
|984
|0.10
|1.7838
|1.7795
|1.8837
|3088
|2006.04.19 11:30
|modify
|984
|0.10
|1.7838
|1.7843
|1.8837
|3089
|2006.04.19 12:01
|s/l
|984
|0.10
|1.7843
|1.7843
|1.8837
|5.00
|4637.00
|3090
|2006.04.19 17:00
|delete
|985
|0.10
|1.7795
|1.7838
|1.6796
|3091
|2006.04.20 09:00
|buy stop
|986
|0.10
|1.7900
|1.7868
|1.8899
|3092
|2006.04.20 09:08
|sell stop
|987
|0.10
|1.7868
|1.7900
|1.6869
|3093
|2006.04.20 09:10
|sell
|987
|0.10
|1.7868
|1.7900
|1.6869
|3094
|2006.04.20 10:02
|s/l
|987
|0.10
|1.7900
|1.7900
|1.6869
|-32.00
|4605.00
|3095
|2006.04.20 10:02
|buy
|986
|0.10
|1.7900
|1.7868
|1.8899
|3096
|2006.04.20 10:30
|s/l
|986
|0.10
|1.7868
|1.7868
|1.8899
|-32.00
|4573.00
|3097
|2006.04.21 09:00
|buy stop
|988
|0.10
|1.7799
|1.7760
|1.8798
|3098
|2006.04.21 09:00
|sell stop
|989
|0.10
|1.7760
|1.7799
|1.6761
|3099
|2006.04.21 10:03
|buy
|988
|0.10
|1.7799
|1.7760
|1.8798
|3100
|2006.04.21 10:30
|modify
|988
|0.10
|1.7799
|1.7804
|1.8798
|3101
|2006.04.21 12:32
|s/l
|988
|0.10
|1.7804
|1.7804
|1.8798
|5.00
|4578.00
|3102
|2006.04.21 17:00
|delete
|989
|0.10
|1.7760
|1.7799
|1.6761
|3103
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|990
|0.10
|1.7898
|1.7854
|1.8897
|3104
|2006.04.24 09:00
|sell stop
|991
|0.10
|1.7854
|1.7898
|1.6855
|3105
|2006.04.24 09:31
|buy
|990
|0.10
|1.7898
|1.7854
|1.8897
|3106
|2006.04.24 11:00
|modify
|990
|0.10
|1.7898
|1.7903
|1.8897
|3107
|2006.04.24 11:09
|s/l
|990
|0.10
|1.7903
|1.7903
|1.8897
|5.00
|4583.00
|3108
|2006.04.24 14:40
|sell
|991
|0.10
|1.7854
|1.7898
|1.6855
|3109
|2006.04.24 15:30
|modify
|991
|0.10
|1.7854
|1.7849
|1.6855
|3110
|2006.04.24 15:36
|s/l
|991
|0.10
|1.7849
|1.7849
|1.6855
|5.00
|4588.00
|3111
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|992
|0.10
|1.7890
|1.7854
|1.8889
|3112
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|993
|0.10
|1.7854
|1.7890
|1.6855
|3113
|2006.04.25 10:11
|sell
|993
|0.10
|1.7854
|1.7890
|1.6855
|3114
|2006.04.25 12:30
|modify
|993
|0.10
|1.7854
|1.7849
|1.6855
|3115
|2006.04.25 12:49
|s/l
|993
|0.10
|1.7849
|1.7849
|1.6855
|5.00
|4593.00
|3116
|2006.04.25 14:09
|buy
|992
|0.10
|1.7890
|1.7854
|1.8889
|3117
|2006.04.25 15:30
|modify
|992
|0.10
|1.7890
|1.7895
|1.8889
|3118
|2006.04.25 15:59
|s/l
|992
|0.10
|1.7895
|1.7895
|1.8889
|5.00
|4598.00
|3119
|2006.04.26 09:00
|buy stop
|994
|0.10
|1.7883
|1.7846
|1.8882
|3120
|2006.04.26 09:00
|sell stop
|995
|0.10
|1.7846
|1.7883
|1.6847
|3121
|2006.04.26 09:12
|sell
|995
|0.10
|1.7846
|1.7883
|1.6847
|3122
|2006.04.26 10:00
|modify
|995
|0.10
|1.7846
|1.7841
|1.6847
|3123
|2006.04.26 10:27
|s/l
|995
|0.10
|1.7841
|1.7841
|1.6847
|5.00
|4603.00
|3124
|2006.04.26 17:00
|delete
|994
|0.10
|1.7883
|1.7846
|1.8882
|3125
|2006.04.27 09:00
|buy stop
|996
|0.10
|1.7865
|1.7843
|1.8864
|3126
|2006.04.27 09:00
|sell stop
|997
|0.10
|1.7843
|1.7865
|1.6844
|3127
|2006.04.27 09:27
|sell
|997
|0.10
|1.7843
|1.7865
|1.6844
|3128
|2006.04.27 11:56
|s/l
|997
|0.10
|1.7865
|1.7865
|1.6844
|-22.00
|4581.00
|3129
|2006.04.27 11:56
|buy
|996
|0.10
|1.7865
|1.7843
|1.8864
|3130
|2006.04.27 12:28
|s/l
|996
|0.10
|1.7843
|1.7843
|1.8864
|-22.00
|4559.00
|3131
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|998
|0.10
|1.8038
|1.8005
|1.9037
|3132
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|999
|0.10
|1.8005
|1.8038
|1.7006
|3133
|2006.04.28 09:40
|buy
|998
|0.10
|1.8038
|1.8005
|1.9037
|3134
|2006.04.28 11:00
|modify
|998
|0.10
|1.8038
|1.8043
|1.9037
|3135
|2006.04.28 17:00
|close
|998
|0.10
|1.8179
|1.8043
|1.9037
|141.00
|4700.00
|3136
|2006.04.28 17:00
|delete
|999
|0.10
|1.8005
|1.8038
|1.7006
|3137
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|1000
|0.10
|1.8280
|1.8256
|1.9279
|3138
|2006.05.01 09:37
|sell stop
|1001
|0.10
|1.8244
|1.8280
|1.7245
|3139
|2006.05.01 09:44
|sell
|1001
|0.10
|1.8244
|1.8280
|1.7245
|3140
|2006.05.01 14:09
|s/l
|1001
|0.10
|1.8280
|1.8280
|1.7245
|-36.00
|4664.00
|3141
|2006.05.01 14:09
|buy
|1000
|0.10
|1.8280
|1.8256
|1.9279
|3142
|2006.05.01 14:30
|s/l
|1000
|0.10
|1.8256
|1.8256
|1.9279
|-24.00
|4640.00
|3143
|2006.05.02 09:00
|buy stop
|1002
|0.10
|1.8248
|1.8207
|1.9247
|3144
|2006.05.02 09:00
|sell stop
|1003
|0.10
|1.8207
|1.8248
|1.7208
|3145
|2006.05.02 09:20
|buy
|1002
|0.10
|1.8248
|1.8207
|1.9247
|3146
|2006.05.02 10:00
|modify
|1002
|0.10
|1.8248
|1.8253
|1.9247
|3147
|2006.05.02 17:00
|close
|1002
|0.10
|1.8396
|1.8253
|1.9247
|148.00
|4788.00
|3148
|2006.05.02 17:00
|delete
|1003
|0.10
|1.8207
|1.8248
|1.7208
|3149
|2006.05.03 09:00
|buy stop
|1004
|0.10
|1.8480
|1.8430
|1.9479
|3150
|2006.05.03 09:00
|sell stop
|1005
|0.10
|1.8417
|1.8467
|1.7418
|3151
|2006.05.03 09:40
|sell
|1005
|0.10
|1.8417
|1.8467
|1.7418
|3152
|2006.05.03 10:00
|modify
|1005
|0.10
|1.8417
|1.8412
|1.7418
|3153
|2006.05.03 13:58
|s/l
|1005
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.7418
|5.00
|4793.00
|3154
|2006.05.03 17:00
|delete
|1004
|0.10
|1.8480
|1.8430
|1.9479
|3155
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|1006
|0.10
|1.8401
|1.8351
|1.9400
|3156
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|1007
|0.10
|1.8335
|1.8385
|1.7336
|3157
|2006.05.04 10:31
|buy
|1006
|0.10
|1.8401
|1.8351
|1.9400
|3158
|2006.05.04 12:30
|modify
|1006
|0.10
|1.8401
|1.8406
|1.9400
|3159
|2006.05.04 13:01
|s/l
|1006
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.9400
|5.00
|4798.00
|3160
|2006.05.04 17:00
|delete
|1007
|0.10
|1.8335
|1.8385
|1.7336
|3161
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|1008
|0.10
|1.8528
|1.8505
|1.9527
|3162
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|1009
|0.10
|1.8505
|1.8528
|1.7506
|3163
|2006.05.05 09:03
|sell
|1009
|0.10
|1.8505
|1.8528
|1.7506
|3164
|2006.05.05 10:10
|modify
|1009
|0.10
|1.8505
|1.8500
|1.7506
|3165
|2006.05.05 10:14
|s/l
|1009
|0.10
|1.8500
|1.8500
|1.7506
|5.00
|4803.00
|3166
|2006.05.05 14:30
|buy
|1008
|0.10
|1.8528
|1.8505
|1.9527
|3167
|2006.05.05 15:00
|modify
|1008
|0.10
|1.8528
|1.8533
|1.9527
|3168
|2006.05.05 17:00
|close
|1008
|0.10
|1.8589
|1.8533
|1.9527
|61.00
|4864.00
|3169
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|1010
|0.10
|1.8629
|1.8581
|1.9628
|3170
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|1011
|0.10
|1.8581
|1.8629
|1.7582
|3171
|2006.05.08 09:04
|buy
|1010
|0.10
|1.8629
|1.8581
|1.9628
|3172
|2006.05.08 10:30
|modify
|1010
|0.10
|1.8629
|1.8634
|1.9628
|3173
|2006.05.08 12:23
|s/l
|1010
|0.10
|1.8634
|1.8634
|1.9628
|5.00
|4869.00
|3174
|2006.05.08 16:12
|sell
|1011
|0.10
|1.8581
|1.8629
|1.7582
|3175
|2006.05.08 17:00
|close
|1011
|0.10
|1.8587
|1.8629
|1.7582
|-6.00
|4863.00
|3176
|2006.05.09 09:00
|buy stop
|1012
|0.10
|1.8576
|1.8537
|1.9575
|3177
|2006.05.09 09:00
|sell stop
|1013
|0.10
|1.8537
|1.8576
|1.7538
|3178
|2006.05.09 09:04
|sell
|1013
|0.10
|1.8537
|1.8576
|1.7538
|3179
|2006.05.09 13:08
|s/l
|1013
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.7538
|-39.00
|4824.00
|3180
|2006.05.09 13:08
|buy
|1012
|0.10
|1.8576
|1.8537
|1.9575
|3181
|2006.05.09 15:00
|modify
|1012
|0.10
|1.8576
|1.8581
|1.9575
|3182
|2006.05.09 17:00
|close
|1012
|0.10
|1.8653
|1.8581
|1.9575
|77.00
|4901.00
|3183
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|1014
|0.10
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3184
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|1015
|0.10
|1.8654
|1.8704
|1.7655
|3185
|2006.05.10 10:21
|sell
|1015
|0.10
|1.8654
|1.8704
|1.7655
|3186
|2006.05.10 12:00
|modify
|1015
|0.10
|1.8654
|1.8649
|1.7655
|3187
|2006.05.10 16:19
|s/l
|1015
|0.10
|1.8649
|1.8649
|1.7655
|5.00
|4906.00
|3188
|2006.05.10 17:00
|delete
|1014
|0.10
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3189
|2006.05.11 09:00
|buy stop
|1016
|0.10
|1.8581
|1.8547
|1.9580
|3190
|2006.05.11 09:00
|sell stop
|1017
|0.10
|1.8547
|1.8581
|1.7548
|3191
|2006.05.11 09:07
|buy
|1016
|0.10
|1.8581
|1.8547
|1.9580
|3192
|2006.05.11 09:28
|s/l
|1016
|0.10
|1.8547
|1.8547
|1.9580
|-34.00
|4872.00
|3193
|2006.05.11 09:28
|sell
|1017
|0.10
|1.8547
|1.8581
|1.7548
|3194
|2006.05.11 09:28
|buy stop
|1018
|0.10
|1.8581
|1.8547
|1.9580
|3195
|2006.05.11 10:30
|s/l
|1017
|0.10
|1.8581
|1.8581
|1.7548
|-34.00
|4838.00
|3196
|2006.05.11 10:30
|buy
|1018
|0.10
|1.8581
|1.8547
|1.9580
|3197
|2006.05.11 11:00
|modify
|1018
|0.10
|1.8581
|1.8586
|1.9580
|3198
|2006.05.11 17:00
|close
|1018
|0.10
|1.8782
|1.8586
|1.9580
|201.00
|5039.00
|3199
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|1019
|0.10
|1.8888
|1.8845
|1.9887
|3200
|2006.05.12 09:00
|sell stop
|1020
|0.10
|1.8845
|1.8888
|1.7846
|3201
|2006.05.12 09:26
|buy
|1019
|0.10
|1.8888
|1.8845
|1.9887
|3202
|2006.05.12 10:00
|modify
|1019
|0.10
|1.8888
|1.8893
|1.9887
|3203
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1019
|0.10
|1.8893
|1.8893
|1.9887
|5.00
|5044.00
|3204
|2006.05.12 17:00
|delete
|1020
|0.10
|1.8845
|1.8888
|1.7846
|3205
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|1021
|0.10
|1.8971
|1.8921
|1.9970
|3206
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|1022
|0.10
|1.8909
|1.8959
|1.7910
|3207
|2006.05.15 09:09
|sell
|1022
|0.10
|1.8909
|1.8959
|1.7910
|3208
|2006.05.15 10:30
|modify
|1022
|0.10
|1.8909
|1.8904
|1.7910
|3209
|2006.05.15 17:00
|delete
|1021
|0.10
|1.8971
|1.8921
|1.9970
|3210
|2006.05.15 17:00
|close
|1022
|0.10
|1.8824
|1.8904
|1.7910
|85.00
|5129.00
|3211
|2006.05.16 09:00
|buy stop
|1023
|0.10
|1.8867
|1.8817
|1.9866
|3212
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|1024
|0.10
|1.8789
|1.8839
|1.7790
|3213
|2006.05.16 10:54
|sell
|1024
|0.10
|1.8789
|1.8839
|1.7790
|3214
|2006.05.16 11:30
|modify
|1024
|0.10
|1.8789
|1.8784
|1.7790
|3215
|2006.05.16 11:33
|s/l
|1024
|0.10
|1.8784
|1.8784
|1.7790
|5.00
|5134.00
|3216
|2006.05.16 14:36
|buy
|1023
|0.10
|1.8867
|1.8817
|1.9866
|3217
|2006.05.16 17:00
|close
|1023
|0.10
|1.8854
|1.8817
|1.9866
|-13.00
|5121.00
|3218
|2006.05.17 09:00
|buy stop
|1025
|0.10
|1.8929
|1.8896
|1.9928
|3219
|2006.05.17 09:00
|sell stop
|1026
|0.10
|1.8896
|1.8929
|1.7897
|3220
|2006.05.17 09:04
|buy
|1025
|0.10
|1.8929
|1.8896
|1.9928
|3221
|2006.05.17 09:30
|modify
|1025
|0.10
|1.8929
|1.8934
|1.9928
|3222
|2006.05.17 14:30
|s/l
|1025
|0.10
|1.8934
|1.8934
|1.9928
|5.00
|5126.00
|3223
|2006.05.17 16:24
|sell
|1026
|0.10
|1.8896
|1.8929
|1.7897
|3224
|2006.05.17 16:30
|modify
|1026
|0.10
|1.8896
|1.8891
|1.7897
|3225
|2006.05.17 17:00
|close
|1026
|0.10
|1.8858
|1.8891
|1.7897
|38.00
|5164.00
|3226
|2006.05.18 09:00
|buy stop
|1027
|0.10
|1.8849
|1.8806
|1.9848
|3227
|2006.05.18 09:00
|sell stop
|1028
|0.10
|1.8806
|1.8849
|1.7807
|3228
|2006.05.18 09:29
|buy
|1027
|0.10
|1.8849
|1.8806
|1.9848
|3229
|2006.05.18 10:30
|modify
|1027
|0.10
|1.8849
|1.8854
|1.9848
|3230
|2006.05.18 13:18
|s/l
|1027
|0.10
|1.8854
|1.8854
|1.9848
|5.00
|5169.00
|3231
|2006.05.18 17:00
|delete
|1028
|0.10
|1.8806
|1.8849
|1.7807
|3232
|2006.05.19 09:00
|buy stop
|1029
|0.10
|1.8920
|1.8875
|1.9919
|3233
|2006.05.19 17:00
|delete
|1029
|0.10
|1.8920
|1.8875
|1.9919
|3234
|2006.05.22 09:00
|buy stop
|1030
|0.10
|1.8731
|1.8681
|1.9730
|3235
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|1031
|0.10
|1.8633
|1.8683
|1.7634
|3236
|2006.05.22 10:23
|buy
|1030
|0.10
|1.8731
|1.8681
|1.9730
|3237
|2006.05.22 12:30
|modify
|1030
|0.10
|1.8731
|1.8736
|1.9730
|3238
|2006.05.22 15:24
|s/l
|1030
|0.10
|1.8736
|1.8736
|1.9730
|5.00
|5174.00
|3239
|2006.05.22 17:00
|delete
|1031
|0.10
|1.8633
|1.8683
|1.7634
|3240
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|1032
|0.10
|1.8880
|1.8835
|1.9879
|3241
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|1033
|0.10
|1.8835
|1.8880
|1.7836
|3242
|2006.05.23 09:14
|buy
|1032
|0.10
|1.8880
|1.8835
|1.9879
|3243
|2006.05.23 09:34
|s/l
|1032
|0.10
|1.8835
|1.8835
|1.9879
|-45.00
|5129.00
|3244
|2006.05.23 09:34
|sell
|1033
|0.10
|1.8835
|1.8880
|1.7836
|3245
|2006.05.23 09:34
|buy stop
|1034
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3246
|2006.05.23 10:00
|modify
|1033
|0.10
|1.8835
|1.8830
|1.7836
|3247
|2006.05.23 10:21
|s/l
|1033
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.7836
|5.00
|5134.00
|3248
|2006.05.23 17:00
|delete
|1034
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3249
|2006.05.24 09:00
|buy stop
|1035
|0.10
|1.8810
|1.8760
|1.9809
|3250
|2006.05.24 09:00
|sell stop
|1036
|0.10
|1.8730
|1.8780
|1.7731
|3251
|2006.05.24 09:04
|buy
|1035
|0.10
|1.8810
|1.8760
|1.9809
|3252
|2006.05.24 10:00
|modify
|1035
|0.10
|1.8810
|1.8815
|1.9809
|3253
|2006.05.24 11:16
|s/l
|1035
|0.10
|1.8815
|1.8815
|1.9809
|5.00
|5139.00
|3254
|2006.05.24 16:08
|sell
|1036
|0.10
|1.8730
|1.8780
|1.7731
|3255
|2006.05.24 16:30
|modify
|1036
|0.10
|1.8730
|1.8725
|1.7731
|3256
|2006.05.24 17:00
|close
|1036
|0.10
|1.8674
|1.8725
|1.7731
|56.00
|5195.00
|3257
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|1037
|0.10
|1.8714
|1.8678
|1.9713
|3258
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|1038
|0.10
|1.8678
|1.8714
|1.7679
|3259
|2006.05.25 10:40
|buy
|1037
|0.10
|1.8714
|1.8678
|1.9713
|3260
|2006.05.25 11:30
|modify
|1037
|0.10
|1.8714
|1.8719
|1.9713
|3261
|2006.05.25 11:34
|s/l
|1037
|0.10
|1.8719
|1.8719
|1.9713
|5.00
|5200.00
|3262
|2006.05.25 14:11
|sell
|1038
|0.10
|1.8678
|1.8714
|1.7679
|3263
|2006.05.25 14:36
|s/l
|1038
|0.10
|1.8714
|1.8714
|1.7679
|-36.00
|5164.00
|3264
|2006.05.26 09:00
|buy stop
|1039
|0.10
|1.8730
|1.8683
|1.9729
|3265
|2006.05.26 09:00
|sell stop
|1040
|0.10
|1.8683
|1.8730
|1.7684
|3266
|2006.05.26 10:07
|buy
|1039
|0.10
|1.8730
|1.8683
|1.9729
|3267
|2006.05.26 14:09
|s/l
|1039
|0.10
|1.8683
|1.8683
|1.9729
|-47.00
|5117.00
|3268
|2006.05.26 14:09
|sell
|1040
|0.10
|1.8683
|1.8730
|1.7684
|3269
|2006.05.26 15:30
|modify
|1040
|0.10
|1.8683
|1.8678
|1.7684
|3270
|2006.05.26 17:00
|close
|1040
|0.10
|1.8551
|1.8678
|1.7684
|132.00
|5249.00
|3271
|2006.05.29 09:00
|buy stop
|1041
|0.10
|1.8617
|1.8593
|1.9616
|3272
|2006.05.29 09:03
|sell stop
|1042
|0.10
|1.8593
|1.8617
|1.7594
|3273
|2006.05.29 11:06
|buy
|1041
|0.10
|1.8617
|1.8593
|1.9616
|3274
|2006.05.29 11:30
|modify
|1041
|0.10
|1.8617
|1.8622
|1.9616
|3275
|2006.05.29 12:43
|s/l
|1041
|0.10
|1.8622
|1.8622
|1.9616
|5.00
|5254.00
|3276
|2006.05.29 15:27
|sell
|1042
|0.10
|1.8593
|1.8617
|1.7594
|3277
|2006.05.29 17:00
|close
|1042
|0.10
|1.8591
|1.8617
|1.7594
|2.00
|5256.00
|3278
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|1043
|0.10
|1.8749
|1.8699
|1.9748
|3279
|2006.05.30 09:00
|sell stop
|1044
|0.10
|1.8668
|1.8718
|1.7669
|3280
|2006.05.30 09:02
|buy
|1043
|0.10
|1.8749
|1.8699
|1.9748
|3281
|2006.05.30 12:00
|modify
|1043
|0.10
|1.8749
|1.8754
|1.9748
|3282
|2006.05.30 13:37
|s/l
|1043
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.9748
|5.00
|5261.00
|3283
|2006.05.30 17:00
|delete
|1044
|0.10
|1.8668
|1.8718
|1.7669
|3284
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|1045
|0.10
|1.8858
|1.8808
|1.9857
|3285
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|1046
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3286
|2006.05.31 10:24
|sell
|1046
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3287
|2006.05.31 11:00
|modify
|1046
|0.10
|1.8791
|1.8786
|1.7792
|3288
|2006.05.31 11:10
|s/l
|1046
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.7792
|5.00
|5266.00
|3289
|2006.05.31 17:00
|delete
|1045
|0.10
|1.8858
|1.8808
|1.9857
|3290
|2006.06.01 09:00
|buy stop
|1047
|0.10
|1.8674
|1.8631
|1.9673
|3291
|2006.06.01 09:00
|sell stop
|1048
|0.10
|1.8631
|1.8674
|1.7632
|3292
|2006.06.01 09:04
|sell
|1048
|0.10
|1.8631
|1.8674
|1.7632
|3293
|2006.06.01 10:17
|s/l
|1048
|0.10
|1.8674
|1.8674
|1.7632
|-43.00
|5223.00
|3294
|2006.06.01 10:17
|buy
|1047
|0.10
|1.8674
|1.8631
|1.9673
|3295
|2006.06.01 12:47
|s/l
|1047
|0.10
|1.8631
|1.8631
|1.9673
|-43.00
|5180.00
|3296
|2006.06.02 09:00
|buy stop
|1049
|0.10
|1.8671
|1.8624
|1.9670
|3297
|2006.06.02 09:00
|sell stop
|1050
|0.10
|1.8624
|1.8671
|1.7625
|3298
|2006.06.02 09:11
|sell
|1050
|0.10
|1.8624
|1.8671
|1.7625
|3299
|2006.06.02 11:45
|s/l
|1050
|0.10
|1.8671
|1.8671
|1.7625
|-47.00
|5133.00
|3300
|2006.06.02 11:45
|buy
|1049
|0.10
|1.8671
|1.8624
|1.9670
|3301
|2006.06.02 15:00
|modify
|1049
|0.10
|1.8671
|1.8676
|1.9670
|3302
|2006.06.02 17:00
|close
|1049
|0.10
|1.8857
|1.8676
|1.9670
|186.00
|5319.00
|3303
|2006.06.05 09:00
|buy stop
|1051
|0.10
|1.8857
|1.8824
|1.9856
|3304
|2006.06.05 09:00
|sell stop
|1052
|0.10
|1.8824
|1.8857
|1.7825
|3305
|2006.06.05 09:02
|sell
|1052
|0.10
|1.8824
|1.8857
|1.7825
|3306
|2006.06.05 09:28
|s/l
|1052
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.7825
|-33.00
|5286.00
|3307
|2006.06.05 09:28
|buy
|1051
|0.10
|1.8857
|1.8824
|1.9856
|3308
|2006.06.05 09:28
|sell stop
|1053
|0.10
|1.8824
|1.8857
|1.7825
|3309
|2006.06.05 14:08
|s/l
|1051
|0.10
|1.8824
|1.8824
|1.9856
|-33.00
|5253.00
|3310
|2006.06.05 14:08
|sell
|1053
|0.10
|1.8824
|1.8857
|1.7825
|3311
|2006.06.05 15:00
|modify
|1053
|0.10
|1.8824
|1.8819
|1.7825
|3312
|2006.06.05 17:00
|close
|1053
|0.10
|1.8772
|1.8819
|1.7825
|52.00
|5305.00
|3313
|2006.06.06 09:00
|buy stop
|1054
|0.10
|1.8774
|1.8724
|1.9773
|3314
|2006.06.06 09:00
|sell stop
|1055
|0.10
|1.8704
|1.8754
|1.7705
|3315
|2006.06.06 09:01
|buy
|1054
|0.10
|1.8774
|1.8724
|1.9773
|3316
|2006.06.06 10:47
|s/l
|1054
|0.10
|1.8724
|1.8724
|1.9773
|-50.00
|5255.00
|3317
|2006.06.06 12:16
|sell
|1055
|0.10
|1.8704
|1.8754
|1.7705
|3318
|2006.06.06 12:30
|modify
|1055
|0.10
|1.8704
|1.8699
|1.7705
|3319
|2006.06.06 12:39
|s/l
|1055
|0.10
|1.8699
|1.8699
|1.7705
|5.00
|5260.00
|3320
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|1056
|0.10
|1.8629
|1.8579
|1.9628
|3321
|2006.06.07 09:00
|sell stop
|1057
|0.10
|1.8561
|1.8611
|1.7562
|3322
|2006.06.07 09:01
|sell
|1057
|0.10
|1.8561
|1.8611
|1.7562
|3323
|2006.06.07 10:08
|s/l
|1057
|0.10
|1.8611
|1.8611
|1.7562
|-50.00
|5210.00
|3324
|2006.06.07 12:20
|buy
|1056
|0.10
|1.8629
|1.8579
|1.9628
|3325
|2006.06.07 14:02
|s/l
|1056
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.9628
|-50.00
|5160.00
|3326
|2006.06.08 09:00
|buy stop
|1058
|0.10
|1.8580
|1.8530
|1.9579
|3327
|2006.06.08 09:00
|sell stop
|1059
|0.10
|1.8507
|1.8557
|1.7508
|3328
|2006.06.08 09:04
|sell
|1059
|0.10
|1.8507
|1.8557
|1.7508
|3329
|2006.06.08 09:30
|modify
|1059
|0.10
|1.8507
|1.8502
|1.7508
|3330
|2006.06.08 10:26
|s/l
|1059
|0.10
|1.8502
|1.8502
|1.7508
|5.00
|5165.00
|3331
|2006.06.08 17:00
|delete
|1058
|0.10
|1.8580
|1.8530
|1.9579
|3332
|2006.06.09 09:00
|buy stop
|1060
|0.10
|1.8454
|1.8411
|1.9453
|3333
|2006.06.09 09:00
|sell stop
|1061
|0.10
|1.8411
|1.8454
|1.7412
|3334
|2006.06.09 09:01
|buy
|1060
|0.10
|1.8454
|1.8411
|1.9453
|3335
|2006.06.09 14:30
|s/l
|1060
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.9453
|-43.00
|5122.00
|3336
|2006.06.09 14:30
|sell
|1061
|0.10
|1.8411
|1.8454
|1.7412
|3337
|2006.06.09 15:00
|modify
|1061
|0.10
|1.8411
|1.8406
|1.7412
|3338
|2006.06.09 15:17
|s/l
|1061
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.7412
|5.00
|5127.00
|3339
|2006.06.12 09:00
|buy stop
|1062
|0.10
|1.8458
|1.8412
|1.9457
|3340
|2006.06.12 09:00
|sell stop
|1063
|0.10
|1.8412
|1.8458
|1.7413
|3341
|2006.06.12 10:05
|sell
|1063
|0.10
|1.8412
|1.8458
|1.7413
|3342
|2006.06.12 10:30
|s/l
|1063
|0.10
|1.8458
|1.8458
|1.7413
|-46.00
|5081.00
|3343
|2006.06.12 10:30
|buy
|1062
|0.10
|1.8458
|1.8412
|1.9457
|3344
|2006.06.12 12:23
|s/l
|1062
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.9457
|-46.00
|5035.00
|3345
|2006.06.13 09:00
|buy stop
|1064
|0.10
|1.8420
|1.8385
|1.9419
|3346
|2006.06.13 09:00
|sell stop
|1065
|0.10
|1.8385
|1.8420
|1.7386
|3347
|2006.06.13 09:22
|buy
|1064
|0.10
|1.8420
|1.8385
|1.9419
|3348
|2006.06.13 10:30
|modify
|1064
|0.10
|1.8420
|1.8425
|1.9419
|3349
|2006.06.13 10:38
|s/l
|1064
|0.10
|1.8425
|1.8425
|1.9419
|5.00
|5040.00
|3350
|2006.06.13 14:31
|sell
|1065
|0.10
|1.8385
|1.8420
|1.7386
|3351
|2006.06.13 15:37
|s/l
|1065
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.7386
|-35.00
|5005.00
|3352
|2006.06.14 09:00
|buy stop
|1066
|0.10
|1.8420
|1.8370
|1.9419
|3353
|2006.06.14 09:00
|sell stop
|1067
|0.10
|1.8362
|1.8412
|1.7363
|3354
|2006.06.14 09:37
|buy
|1066
|0.10
|1.8420
|1.8370
|1.9419
|3355
|2006.06.14 10:30
|modify
|1066
|0.10
|1.8420
|1.8425
|1.9419
|3356
|2006.06.14 10:40
|s/l
|1066
|0.10
|1.8425
|1.8425
|1.9419
|5.00
|5010.00
|3357
|2006.06.14 14:30
|sell
|1067
|0.10
|1.8362
|1.8412
|1.7363
|3358
|2006.06.14 14:36
|s/l
|1067
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.7363
|-50.00
|4960.00
|3359
|2006.06.15 09:00
|buy stop
|1068
|0.10
|1.8479
|1.8429
|1.9478
|3360
|2006.06.15 09:00
|sell stop
|1069
|0.10
|1.8428
|1.8478
|1.7429
|3361
|2006.06.15 11:39
|buy
|1068
|0.10
|1.8479
|1.8429
|1.9478
|3362
|2006.06.15 14:30
|modify
|1068
|0.10
|1.8479
|1.8484
|1.9478
|3363
|2006.06.15 14:30
|s/l
|1068
|0.10
|1.8484
|1.8484
|1.9478
|5.00
|4965.00
|3364
|2006.06.15 17:00
|delete
|1069
|0.10
|1.8428
|1.8478
|1.7429
|3365
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|1070
|0.10
|1.8553
|1.8520
|1.9552
|3366
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|1071
|0.10
|1.8520
|1.8553
|1.7521
|3367
|2006.06.16 10:09
|buy
|1070
|0.10
|1.8553
|1.8520
|1.9552
|3368
|2006.06.16 12:13
|s/l
|1070
|0.10
|1.8520
|1.8520
|1.9552
|-33.00
|4932.00
|3369
|2006.06.16 12:13
|sell
|1071
|0.10
|1.8520
|1.8553
|1.7521
|3370
|2006.06.16 16:00
|modify
|1071
|0.10
|1.8520
|1.8515
|1.7521
|3371
|2006.06.16 17:00
|close
|1071
|0.10
|1.8505
|1.8515
|1.7521
|15.00
|4947.00
|3372
|2006.06.19 09:00
|sell stop
|1072
|0.10
|1.8424
|1.8460
|1.7425
|3373
|2006.06.19 09:06
|buy stop
|1073
|0.10
|1.8460
|1.8424
|1.9459
|3374
|2006.06.19 09:22
|buy
|1073
|0.10
|1.8460
|1.8424
|1.9459
|3375
|2006.06.19 10:38
|s/l
|1073
|0.10
|1.8424
|1.8424
|1.9459
|-36.00
|4911.00
|3376
|2006.06.19 10:38
|sell
|1072
|0.10
|1.8424
|1.8460
|1.7425
|3377
|2006.06.19 12:01
|s/l
|1072
|0.10
|1.8460
|1.8460
|1.7425
|-36.00
|4875.00
|3378
|2006.06.20 09:00
|buy stop
|1074
|0.10
|1.8456
|1.8406
|1.9455
|3379
|2006.06.20 09:00
|sell stop
|1075
|0.10
|1.8401
|1.8451
|1.7402
|3380
|2006.06.20 09:02
|buy
|1074
|0.10
|1.8456
|1.8406
|1.9455
|3381
|2006.06.20 11:55
|s/l
|1074
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.9455
|-50.00
|4825.00
|3382
|2006.06.20 12:00
|sell
|1075
|0.10
|1.8401
|1.8451
|1.7402
|3383
|2006.06.20 14:30
|modify
|1075
|0.10
|1.8401
|1.8396
|1.7402
|3384
|2006.06.20 14:45
|s/l
|1075
|0.10
|1.8396
|1.8396
|1.7402
|5.00
|4830.00
|3385
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|1076
|0.10
|1.8466
|1.8448
|1.9465
|3386
|2006.06.21 09:00
|sell stop
|1077
|0.10
|1.8448
|1.8466
|1.7449
|3387
|2006.06.21 09:23
|sell
|1077
|0.10
|1.8448
|1.8466
|1.7449
|3388
|2006.06.21 11:00
|modify
|1077
|0.10
|1.8448
|1.8443
|1.7449
|3389
|2006.06.21 11:13
|s/l
|1077
|0.10
|1.8443
|1.8443
|1.7449
|5.00
|4835.00
|3390
|2006.06.21 17:00
|delete
|1076
|0.10
|1.8466
|1.8448
|1.9465
|3391
|2006.06.22 09:00
|buy stop
|1078
|0.10
|1.8469
|1.8441
|1.9468
|3392
|2006.06.22 09:00
|sell stop
|1079
|0.10
|1.8441
|1.8469
|1.7442
|3393
|2006.06.22 09:10
|sell
|1079
|0.10
|1.8441
|1.8469
|1.7442
|3394
|2006.06.22 10:00
|modify
|1079
|0.10
|1.8441
|1.8436
|1.7442
|3395
|2006.06.22 17:00
|delete
|1078
|0.10
|1.8469
|1.8441
|1.9468
|3396
|2006.06.22 17:00
|close
|1079
|0.10
|1.8288
|1.8436
|1.7442
|153.00
|4988.00
|3397
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|1080
|0.10
|1.8316
|1.8282
|1.9315
|3398
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|1081
|0.10
|1.8282
|1.8316
|1.7283
|3399
|2006.06.23 09:16
|sell
|1081
|0.10
|1.8282
|1.8316
|1.7283
|3400
|2006.06.23 10:30
|modify
|1081
|0.10
|1.8282
|1.8277
|1.7283
|3401
|2006.06.23 17:00
|delete
|1080
|0.10
|1.8316
|1.8282
|1.9315
|3402
|2006.06.23 17:00
|close
|1081
|0.10
|1.8193
|1.8277
|1.7283
|89.00
|5077.00
|3403
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|1082
|0.10
|1.8172
|1.8202
|1.7173
|3404
|2006.06.26 09:30
|buy stop
|1083
|0.10
|1.8247
|1.8197
|1.9246
|3405
|2006.06.26 09:54
|buy
|1083
|0.10
|1.8247
|1.8197
|1.9246
|3406
|2006.06.26 11:52
|s/l
|1083
|0.10
|1.8197
|1.8197
|1.9246
|-50.00
|5027.00
|3407
|2006.06.26 16:01
|sell
|1082
|0.10
|1.8172
|1.8202
|1.7173
|3408
|2006.06.26 17:00
|close
|1082
|0.10
|1.8181
|1.8202
|1.7173
|-9.00
|5018.00
|3409
|2006.06.27 09:00
|buy stop
|1084
|0.10
|1.8257
|1.8220
|1.9256
|3410
|2006.06.27 09:06
|sell stop
|1085
|0.10
|1.8220
|1.8257
|1.7221
|3411
|2006.06.27 09:08
|sell
|1085
|0.10
|1.8220
|1.8257
|1.7221
|3412
|2006.06.27 12:30
|modify
|1085
|0.10
|1.8220
|1.8215
|1.7221
|3413
|2006.06.27 12:38
|s/l
|1085
|0.10
|1.8215
|1.8215
|1.7221
|5.00
|5023.00
|3414
|2006.06.27 16:18
|buy
|1084
|0.10
|1.8257
|1.8220
|1.9256
|3415
|2006.06.27 17:00
|close
|1084
|0.10
|1.8235
|1.8220
|1.9256
|-22.00
|5001.00
|3416
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|1086
|0.10
|1.8233
|1.8197
|1.9232
|3417
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|1087
|0.10
|1.8197
|1.8233
|1.7198
|3418
|2006.06.28 09:02
|sell
|1087
|0.10
|1.8197
|1.8233
|1.7198
|3419
|2006.06.28 09:30
|modify
|1087
|0.10
|1.8197
|1.8192
|1.7198
|3420
|2006.06.28 10:55
|s/l
|1087
|0.10
|1.8192
|1.8192
|1.7198
|5.00
|5006.00
|3421
|2006.06.28 17:00
|delete
|1086
|0.10
|1.8233
|1.8197
|1.9232
|3422
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|1088
|0.10
|1.8185
|1.8158
|1.9184
|3423
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|1089
|0.10
|1.8158
|1.8185
|1.7159
|3424
|2006.06.29 09:32
|sell
|1089
|0.10
|1.8158
|1.8185
|1.7159
|3425
|2006.06.29 12:00
|modify
|1089
|0.10
|1.8158
|1.8153
|1.7159
|3426
|2006.06.29 14:43
|s/l
|1089
|0.10
|1.8153
|1.8153
|1.7159
|5.00
|5011.00
|3427
|2006.06.29 17:00
|delete
|1088
|0.10
|1.8185
|1.8158
|1.9184
|3428
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|1090
|0.10
|1.8368
|1.8318
|1.9367
|3429
|2006.06.30 09:00
|sell stop
|1091
|0.10
|1.8316
|1.8366
|1.7317
|3430
|2006.06.30 09:19
|sell
|1091
|0.10
|1.8316
|1.8366
|1.7317
|3431
|2006.06.30 13:57
|s/l
|1091
|0.10
|1.8366
|1.8366
|1.7317
|-50.00
|4961.00
|3432
|2006.06.30 13:58
|buy
|1090
|0.10
|1.8368
|1.8318
|1.9367
|3433
|2006.06.30 15:00
|modify
|1090
|0.10
|1.8368
|1.8373
|1.9367
|3434
|2006.06.30 17:00
|close
|1090
|0.10
|1.8495
|1.8373
|1.9367
|127.00
|5088.00
|3435
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|1092
|0.10
|1.8491
|1.8449
|1.9490
|3436
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|1093
|0.10
|1.8449
|1.8491
|1.7450
|3437
|2006.07.03 09:02
|sell
|1093
|0.10
|1.8449
|1.8491
|1.7450
|3438
|2006.07.03 12:30
|modify
|1093
|0.10
|1.8449
|1.8444
|1.7450
|3439
|2006.07.03 12:34
|s/l
|1093
|0.10
|1.8444
|1.8444
|1.7450
|5.00
|5093.00
|3440
|2006.07.03 17:00
|delete
|1092
|0.10
|1.8491
|1.8449
|1.9490
|3441
|2006.07.04 09:00
|buy stop
|1094
|0.10
|1.8464
|1.8438
|1.9463
|3442
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|1095
|0.10
|1.8438
|1.8464
|1.7439
|3443
|2006.07.04 09:14
|sell
|1095
|0.10
|1.8438
|1.8464
|1.7439
|3444
|2006.07.04 10:50
|s/l
|1095
|0.10
|1.8464
|1.8464
|1.7439
|-26.00
|5067.00
|3445
|2006.07.04 10:50
|buy
|1094
|0.10
|1.8464
|1.8438
|1.9463
|3446
|2006.07.04 17:00
|close
|1094
|0.10
|1.8465
|1.8438
|1.9463
|1.00
|5068.00
|3447
|2006.07.05 09:00
|buy stop
|1096
|0.10
|1.8488
|1.8438
|1.9487
|3448
|2006.07.05 09:07
|sell stop
|1097
|0.10
|1.8436
|1.8486
|1.7437
|3449
|2006.07.05 09:13
|sell
|1097
|0.10
|1.8436
|1.8486
|1.7437
|3450
|2006.07.05 10:00
|modify
|1097
|0.10
|1.8436
|1.8431
|1.7437
|3451
|2006.07.05 10:24
|s/l
|1097
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.7437
|5.00
|5073.00
|3452
|2006.07.05 17:00
|delete
|1096
|0.10
|1.8488
|1.8438
|1.9487
|3453
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|1098
|0.10
|1.8376
|1.8346
|1.9375
|3454
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|1099
|0.10
|1.8346
|1.8376
|1.7347
|3455
|2006.07.06 10:03
|sell
|1099
|0.10
|1.8346
|1.8376
|1.7347
|3456
|2006.07.06 14:33
|s/l
|1099
|0.10
|1.8376
|1.8376
|1.7347
|-30.00
|5043.00
|3457
|2006.07.06 14:33
|buy
|1098
|0.10
|1.8376
|1.8346
|1.9375
|3458
|2006.07.06 15:06
|s/l
|1098
|0.10
|1.8346
|1.8346
|1.9375
|-30.00
|5013.00
|3459
|2006.07.07 09:00
|sell stop
|1100
|0.10
|1.8354
|1.8373
|1.7355
|3460
|2006.07.07 09:00
|buy stop
|1101
|0.10
|1.8373
|1.8354
|1.9372
|3461
|2006.07.07 09:21
|buy
|1101
|0.10
|1.8373
|1.8354
|1.9372
|3462
|2006.07.07 11:30
|modify
|1101
|0.10
|1.8373
|1.8378
|1.9372
|3463
|2006.07.07 17:00
|delete
|1100
|0.10
|1.8354
|1.8373
|1.7355
|3464
|2006.07.07 17:00
|close
|1101
|0.10
|1.8506
|1.8378
|1.9372
|133.00
|5146.00
|3465
|2006.07.10 09:00
|buy stop
|1102
|0.10
|1.8512
|1.8482
|1.9511
|3466
|2006.07.10 09:00
|sell stop
|1103
|0.10
|1.8482
|1.8512
|1.7483
|3467
|2006.07.10 09:08
|buy
|1102
|0.10
|1.8512
|1.8482
|1.9511
|3468
|2006.07.10 11:20
|s/l
|1102
|0.10
|1.8482
|1.8482
|1.9511
|-30.00
|5116.00
|3469
|2006.07.10 11:20
|sell
|1103
|0.10
|1.8482
|1.8512
|1.7483
|3470
|2006.07.10 11:30
|modify
|1103
|0.10
|1.8482
|1.8477
|1.7483
|3471
|2006.07.10 17:00
|close
|1103
|0.10
|1.8411
|1.8477
|1.7483
|71.00
|5187.00
|3472
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|1104
|0.10
|1.8441
|1.8391
|1.9440
|3473
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|1105
|0.10
|1.8384
|1.8434
|1.7385
|3474
|2006.07.11 10:27
|buy
|1104
|0.10
|1.8441
|1.8391
|1.9440
|3475
|2006.07.11 11:39
|s/l
|1104
|0.10
|1.8391
|1.8391
|1.9440
|-50.00
|5137.00
|3476
|2006.07.11 11:39
|sell
|1105
|0.10
|1.8384
|1.8434
|1.7385
|3477
|2006.07.11 15:26
|s/l
|1105
|0.10
|1.8434
|1.8434
|1.7385
|-50.00
|5087.00
|3478
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|1106
|0.10
|1.8482
|1.8442
|1.9481
|3479
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|1107
|0.10
|1.8442
|1.8482
|1.7443
|3480
|2006.07.12 10:30
|sell
|1107
|0.10
|1.8442
|1.8482
|1.7443
|3481
|2006.07.12 13:30
|modify
|1107
|0.10
|1.8442
|1.8437
|1.7443
|3482
|2006.07.12 17:00
|delete
|1106
|0.10
|1.8482
|1.8442
|1.9481
|3483
|2006.07.12 17:00
|close
|1107
|0.10
|1.8325
|1.8437
|1.7443
|117.00
|5204.00
|3484
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|1108
|0.10
|1.8366
|1.8331
|1.9365
|3485
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|1109
|0.10
|1.8331
|1.8366
|1.7332
|3486
|2006.07.13 09:04
|buy
|1108
|0.10
|1.8366
|1.8331
|1.9365
|3487
|2006.07.13 10:00
|modify
|1108
|0.10
|1.8366
|1.8371
|1.9365
|3488
|2006.07.13 12:10
|s/l
|1108
|0.10
|1.8371
|1.8371
|1.9365
|5.00
|5209.00
|3489
|2006.07.13 17:00
|delete
|1109
|0.10
|1.8331
|1.8366
|1.7332
|3490
|2006.07.14 09:00
|buy stop
|1110
|0.10
|1.8419
|1.8369
|1.9418
|3491
|2006.07.14 09:00
|sell stop
|1111
|0.10
|1.8355
|1.8405
|1.7356
|3492
|2006.07.14 12:12
|buy
|1110
|0.10
|1.8419
|1.8369
|1.9418
|3493
|2006.07.14 15:03
|s/l
|1110
|0.10
|1.8369
|1.8369
|1.9418
|-50.00
|5159.00
|3494
|2006.07.14 15:52
|sell
|1111
|0.10
|1.8355
|1.8405
|1.7356
|3495
|2006.07.14 17:00
|close
|1111
|0.10
|1.8346
|1.8405
|1.7356
|9.00
|5168.00
|3496
|2006.07.17 09:00
|buy stop
|1112
|0.10
|1.8381
|1.8354
|1.9380
|3497
|2006.07.17 09:00
|sell stop
|1113
|0.10
|1.8354
|1.8381
|1.7355
|3498
|2006.07.17 09:06
|sell
|1113
|0.10
|1.8354
|1.8381
|1.7355
|3499
|2006.07.17 10:30
|modify
|1113
|0.10
|1.8354
|1.8349
|1.7355
|3500
|2006.07.17 17:00
|delete
|1112
|0.10
|1.8381
|1.8354
|1.9380
|3501
|2006.07.17 17:00
|close
|1113
|0.10
|1.8195
|1.8349
|1.7355
|159.00
|5327.00
|3502
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|1114
|0.10
|1.8220
|1.8196
|1.9219
|3503
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|1115
|0.10
|1.8196
|1.8220
|1.7197
|3504
|2006.07.18 09:05
|sell
|1115
|0.10
|1.8196
|1.8220
|1.7197
|3505
|2006.07.18 09:15
|s/l
|1115
|0.10
|1.8220
|1.8220
|1.7197
|-24.00
|5303.00
|3506
|2006.07.18 09:15
|buy
|1114
|0.10
|1.8220
|1.8196
|1.9219
|3507
|2006.07.18 09:15
|sell stop
|1116
|0.10
|1.8196
|1.8220
|1.7197
|3508
|2006.07.18 11:00
|modify
|1114
|0.10
|1.8220
|1.8225
|1.9219
|3509
|2006.07.18 11:03
|s/l
|1114
|0.10
|1.8225
|1.8225
|1.9219
|5.00
|5308.00
|3510
|2006.07.18 17:00
|delete
|1116
|0.10
|1.8196
|1.8220
|1.7197
|3511
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|1117
|0.10
|1.8239
|1.8278
|1.7240
|3512
|2006.07.19 09:01
|buy stop
|1118
|0.10
|1.8278
|1.8239
|1.9277
|3513
|2006.07.19 09:08
|buy
|1118
|0.10
|1.8278
|1.8239
|1.9277
|3514
|2006.07.19 12:00
|modify
|1118
|0.10
|1.8278
|1.8283
|1.9277
|3515
|2006.07.19 12:09
|s/l
|1118
|0.10
|1.8283
|1.8283
|1.9277
|5.00
|5313.00
|3516
|2006.07.19 14:30
|sell
|1117
|0.10
|1.8239
|1.8278
|1.7240
|3517
|2006.07.19 15:58
|s/l
|1117
|0.10
|1.8278
|1.8278
|1.7240
|-39.00
|5274.00
|3518
|2006.07.20 09:00
|buy stop
|1119
|0.10
|1.8455
|1.8425
|1.9454
|3519
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|1120
|0.10
|1.8425
|1.8455
|1.7426
|3520
|2006.07.20 09:55
|buy
|1119
|0.10
|1.8455
|1.8425
|1.9454
|3521
|2006.07.20 13:00
|modify
|1119
|0.10
|1.8455
|1.8460
|1.9454
|3522
|2006.07.20 17:00
|close
|1119
|0.10
|1.8508
|1.8460
|1.9454
|53.00
|5327.00
|3523
|2006.07.20 17:00
|delete
|1120
|0.10
|1.8425
|1.8455
|1.7426
|3524
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|1121
|0.10
|1.8517
|1.8471
|1.9516
|3525
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|1122
|0.10
|1.8471
|1.8517
|1.7472
|3526
|2006.07.21 09:05
|buy
|1121
|0.10
|1.8517
|1.8471
|1.9516
|3527
|2006.07.21 09:30
|modify
|1121
|0.10
|1.8517
|1.8522
|1.9516
|3528
|2006.07.21 17:00
|close
|1121
|0.10
|1.8590
|1.8522
|1.9516
|73.00
|5400.00
|3529
|2006.07.21 17:00
|delete
|1122
|0.10
|1.8471
|1.8517
|1.7472
|3530
|2006.07.24 09:00
|buy stop
|1123
|0.10
|1.8548
|1.8504
|1.9547
|3531
|2006.07.24 09:00
|sell stop
|1124
|0.10
|1.8504
|1.8548
|1.7505
|3532
|2006.07.24 09:23
|sell
|1124
|0.10
|1.8504
|1.8548
|1.7505
|3533
|2006.07.24 14:20
|s/l
|1124
|0.10
|1.8548
|1.8548
|1.7505
|-44.00
|5356.00
|3534
|2006.07.24 14:20
|buy
|1123
|0.10
|1.8548
|1.8504
|1.9547
|3535
|2006.07.24 16:54
|s/l
|1123
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.9547
|-44.00
|5312.00
|3536
|2006.07.25 09:00
|buy stop
|1125
|0.10
|1.8539
|1.8489
|1.9538
|3537
|2006.07.25 09:00
|sell stop
|1126
|0.10
|1.8476
|1.8526
|1.7477
|3538
|2006.07.25 16:10
|sell
|1126
|0.10
|1.8476
|1.8526
|1.7477
|3539
|2006.07.25 17:00
|delete
|1125
|0.10
|1.8539
|1.8489
|1.9538
|3540
|2006.07.25 17:00
|close
|1126
|0.10
|1.8476
|1.8526
|1.7477
|0.00
|5312.00
|3541
|2006.07.26 09:00
|buy stop
|1127
|0.10
|1.8428
|1.8393
|1.9427
|3542
|2006.07.26 09:00
|sell stop
|1128
|0.10
|1.8393
|1.8428
|1.7394
|3543
|2006.07.26 09:55
|sell
|1128
|0.10
|1.8393
|1.8428
|1.7394
|3544
|2006.07.26 14:55
|s/l
|1128
|0.10
|1.8428
|1.8428
|1.7394
|-35.00
|5277.00
|3545
|2006.07.26 14:55
|buy
|1127
|0.10
|1.8428
|1.8393
|1.9427
|3546
|2006.07.26 16:30
|modify
|1127
|0.10
|1.8428
|1.8433
|1.9427
|3547
|2006.07.26 17:00
|close
|1127
|0.10
|1.8468
|1.8433
|1.9427
|40.00
|5317.00
|3548
|2006.07.27 09:00
|sell stop
|1129
|0.10
|1.8540
|1.8580
|1.7541
|3549
|2006.07.27 09:03
|buy stop
|1130
|0.10
|1.8580
|1.8540
|1.9579
|3550
|2006.07.27 09:08
|buy
|1130
|0.10
|1.8580
|1.8540
|1.9579
|3551
|2006.07.27 11:00
|modify
|1130
|0.10
|1.8580
|1.8585
|1.9579
|3552
|2006.07.27 14:30
|s/l
|1130
|0.10
|1.8585
|1.8585
|1.9579
|5.00
|5322.00
|3553
|2006.07.27 17:00
|delete
|1129
|0.10
|1.8540
|1.8580
|1.7541
|3554
|2006.07.28 09:00
|buy stop
|1131
|0.10
|1.8599
|1.8570
|1.9598
|3555
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|1132
|0.10
|1.8570
|1.8599
|1.7571
|3556
|2006.07.28 09:06
|buy
|1131
|0.10
|1.8599
|1.8570
|1.9598
|3557
|2006.07.28 12:59
|s/l
|1131
|0.10
|1.8570
|1.8570
|1.9598
|-29.00
|5293.00
|3558
|2006.07.28 12:59
|sell
|1132
|0.10
|1.8570
|1.8599
|1.7571
|3559
|2006.07.28 14:30
|modify
|1132
|0.10
|1.8570
|1.8565
|1.7571
|3560
|2006.07.28 14:30
|s/l
|1132
|0.10
|1.8565
|1.8565
|1.7571
|5.00
|5298.00
|3561
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|1133
|0.10
|1.8659
|1.8626
|1.9658
|3562
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|1134
|0.10
|1.8626
|1.8659
|1.7627
|3563
|2006.07.31 09:49
|sell
|1134
|0.10
|1.8626
|1.8659
|1.7627
|3564
|2006.07.31 10:28
|s/l
|1134
|0.10
|1.8659
|1.8659
|1.7627
|-33.00
|5265.00
|3565
|2006.07.31 10:28
|buy
|1133
|0.10
|1.8659
|1.8626
|1.9658
|3566
|2006.07.31 15:30
|modify
|1133
|0.10
|1.8659
|1.8664
|1.9658
|3567
|2006.07.31 15:30
|s/l
|1133
|0.10
|1.8664
|1.8664
|1.9658
|5.00
|5270.00
|3568
|2006.08.01 09:00
|buy stop
|1135
|0.10
|1.8654
|1.8625
|1.9653
|3569
|2006.08.01 09:00
|sell stop
|1136
|0.10
|1.8625
|1.8654
|1.7626
|3570
|2006.08.01 09:11
|buy
|1135
|0.10
|1.8654
|1.8625
|1.9653
|3571
|2006.08.01 11:00
|modify
|1135
|0.10
|1.8654
|1.8659
|1.9653
|3572
|2006.08.01 11:05
|s/l
|1135
|0.10
|1.8659
|1.8659
|1.9653
|5.00
|5275.00
|3573
|2006.08.01 17:00
|delete
|1136
|0.10
|1.8625
|1.8654
|1.7626
|3574
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|1137
|0.10
|1.8775
|1.8746
|1.9774
|3575
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|1138
|0.10
|1.8746
|1.8775
|1.7747
|3576
|2006.08.02 10:54
|sell
|1138
|0.10
|1.8746
|1.8775
|1.7747
|3577
|2006.08.02 14:15
|s/l
|1138
|0.10
|1.8775
|1.8775
|1.7747
|-29.00
|5246.00
|3578
|2006.08.02 14:15
|buy
|1137
|0.10
|1.8775
|1.8746
|1.9774
|3579
|2006.08.02 14:29
|s/l
|1137
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.9774
|-29.00
|5217.00
|3580
|2006.08.03 09:00
|buy stop
|1139
|0.10
|1.8772
|1.8742
|1.9771
|3581
|2006.08.03 09:00
|sell stop
|1140
|0.10
|1.8742
|1.8772
|1.7743
|3582
|2006.08.03 09:51
|sell
|1140
|0.10
|1.8742
|1.8772
|1.7743
|3583
|2006.08.03 11:00
|modify
|1140
|0.10
|1.8742
|1.8737
|1.7743
|3584
|2006.08.03 13:00
|s/l
|1140
|0.10
|1.8737
|1.8737
|1.7743
|5.00
|5222.00
|3585
|2006.08.03 13:00
|buy
|1139
|0.10
|1.8772
|1.8742
|1.9771
|3586
|2006.08.03 13:30
|modify
|1139
|0.10
|1.8772
|1.8777
|1.9771
|3587
|2006.08.03 17:00
|close
|1139
|0.10
|1.8888
|1.8777
|1.9771
|116.00
|5338.00
|3588
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|1141
|0.10
|1.8855
|1.8881
|1.7856
|3589
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|1142
|0.10
|1.8881
|1.8855
|1.9880
|3590
|2006.08.04 09:23
|buy
|1142
|0.10
|1.8881
|1.8855
|1.9880
|3591
|2006.08.04 10:30
|modify
|1142
|0.10
|1.8881
|1.8886
|1.9880
|3592
|2006.08.04 17:00
|delete
|1141
|0.10
|1.8855
|1.8881
|1.7856
|3593
|2006.08.04 17:00
|close
|1142
|0.10
|1.9103
|1.8886
|1.9880
|222.00
|5560.00
|3594
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|1143
|0.10
|1.9080
|1.9051
|2.0079
|3595
|2006.08.07 09:24
|sell stop
|1144
|0.10
|1.9051
|1.9080
|1.8052
|3596
|2006.08.07 09:41
|buy
|1143
|0.10
|1.9080
|1.9051
|2.0079
|3597
|2006.08.07 15:00
|modify
|1143
|0.10
|1.9080
|1.9085
|2.0079
|3598
|2006.08.07 17:00
|close
|1143
|0.10
|1.9097
|1.9085
|2.0079
|17.00
|5577.00
|3599
|2006.08.07 17:00
|delete
|1144
|0.10
|1.9051
|1.9080
|1.8052
|3600
|2006.08.08 09:00
|buy stop
|1145
|0.10
|1.9064
|1.9044
|2.0063
|3601
|2006.08.08 09:00
|sell stop
|1146
|0.10
|1.9044
|1.9064
|1.8045
|3602
|2006.08.08 09:02
|buy
|1145
|0.10
|1.9064
|1.9044
|2.0063
|3603
|2006.08.08 16:30
|modify
|1145
|0.10
|1.9064
|1.9069
|2.0063
|3604
|2006.08.08 16:53
|s/l
|1145
|0.10
|1.9069
|1.9069
|2.0063
|5.00
|5582.00
|3605
|2006.08.08 17:00
|delete
|1146
|0.10
|1.9044
|1.9064
|1.8045
|3606
|2006.08.09 09:00
|sell stop
|1147
|0.10
|1.8998
|1.9048
|1.7999
|3607
|2006.08.09 09:03
|buy stop
|1148
|0.10
|1.9074
|1.9024
|2.0073
|3608
|2006.08.09 09:11
|buy
|1148
|0.10
|1.9074
|1.9024
|2.0073
|3609
|2006.08.09 10:30
|modify
|1148
|0.10
|1.9074
|1.9079
|2.0073
|3610
|2006.08.09 10:30
|s/l
|1148
|0.10
|1.9079
|1.9079
|2.0073
|5.00
|5587.00
|3611
|2006.08.09 17:00
|delete
|1147
|0.10
|1.8998
|1.9048
|1.7999
|3612
|2006.08.10 09:00
|buy stop
|1149
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3613
|2006.08.10 09:00
|sell stop
|1150
|0.10
|1.9025
|1.9075
|1.8026
|3614
|2006.08.10 09:03
|buy
|1149
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3615
|2006.08.10 09:25
|s/l
|1149
|0.10
|1.9040
|1.9040
|2.0089
|-50.00
|5537.00
|3616
|2006.08.10 09:25
|buy stop
|1151
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3617
|2006.08.10 09:41
|sell
|1150
|0.10
|1.9025
|1.9075
|1.8026
|3618
|2006.08.10 10:00
|modify
|1150
|0.10
|1.9025
|1.9020
|1.8026
|3619
|2006.08.10 10:01
|s/l
|1150
|0.10
|1.9020
|1.9020
|1.8026
|5.00
|5542.00
|3620
|2006.08.10 17:00
|delete
|1151
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3621
|2006.08.11 09:00
|buy stop
|1152
|0.10
|1.8955
|1.8905
|1.9954
|3622
|2006.08.11 09:00
|sell stop
|1153
|0.10
|1.8895
|1.8945
|1.7896
|3623
|2006.08.11 10:11
|buy
|1152
|0.10
|1.8955
|1.8905
|1.9954
|3624
|2006.08.11 10:30
|modify
|1152
|0.10
|1.8955
|1.8960
|1.9954
|3625
|2006.08.11 11:22
|s/l
|1152
|0.10
|1.8960
|1.8960
|1.9954
|5.00
|5547.00
|3626
|2006.08.11 14:33
|sell
|1153
|0.10
|1.8895
|1.8945
|1.7896
|3627
|2006.08.11 15:46
|s/l
|1153
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.7896
|-50.00
|5497.00
|3628
|2006.08.14 09:00
|buy stop
|1154
|0.10
|1.8946
|1.8918
|1.9945
|3629
|2006.08.14 09:00
|sell stop
|1155
|0.10
|1.8918
|1.8946
|1.7919
|3630
|2006.08.14 09:25
|sell
|1155
|0.10
|1.8918
|1.8946
|1.7919
|3631
|2006.08.14 09:30
|modify
|1155
|0.10
|1.8918
|1.8913
|1.7919
|3632
|2006.08.14 09:55
|s/l
|1155
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.7919
|5.00
|5502.00
|3633
|2006.08.14 09:55
|sell stop
|1156
|0.10
|1.8892
|1.8942
|1.7893
|3634
|2006.08.14 10:27
|sell
|1156
|0.10
|1.8892
|1.8942
|1.7893
|3635
|2006.08.14 11:00
|modify
|1156
|0.10
|1.8892
|1.8887
|1.7893
|3636
|2006.08.14 11:10
|s/l
|1156
|0.10
|1.8887
|1.8887
|1.7893
|5.00
|5507.00
|3637
|2006.08.14 17:00
|delete
|1154
|0.10
|1.8946
|1.8918
|1.9945
|3638
|2006.08.15 09:00
|buy stop
|1157
|0.10
|1.8934
|1.8884
|1.9933
|3639
|2006.08.15 09:00
|sell stop
|1158
|0.10
|1.8875
|1.8925
|1.7876
|3640
|2006.08.15 10:30
|sell
|1158
|0.10
|1.8875
|1.8925
|1.7876
|3641
|2006.08.15 14:30
|s/l
|1158
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.7876
|-50.00
|5457.00
|3642
|2006.08.15 14:30
|buy
|1157
|0.10
|1.8934
|1.8884
|1.9933
|3643
|2006.08.15 15:00
|modify
|1157
|0.10
|1.8934
|1.8939
|1.9933
|3644
|2006.08.15 15:00
|s/l
|1157
|0.10
|1.8939
|1.8939
|1.9933
|5.00
|5462.00
|3645
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|1159
|0.10
|1.8948
|1.8918
|1.9947
|3646
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|1160
|0.10
|1.8918
|1.8948
|1.7919
|3647
|2006.08.16 10:16
|sell
|1160
|0.10
|1.8918
|1.8948
|1.7919
|3648
|2006.08.16 11:00
|modify
|1160
|0.10
|1.8918
|1.8913
|1.7919
|3649
|2006.08.16 11:10
|s/l
|1160
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.7919
|5.00
|5467.00
|3650
|2006.08.16 14:30
|buy
|1159
|0.10
|1.8948
|1.8918
|1.9947
|3651
|2006.08.16 15:00
|modify
|1159
|0.10
|1.8948
|1.8953
|1.9947
|3652
|2006.08.16 17:00
|close
|1159
|0.10
|1.9000
|1.8953
|1.9947
|52.00
|5519.00
|3653
|2006.08.17 09:00
|buy stop
|1161
|0.10
|1.8989
|1.8954
|1.9988
|3654
|2006.08.17 09:00
|sell stop
|1162
|0.10
|1.8954
|1.8989
|1.7955
|3655
|2006.08.17 09:03
|sell
|1162
|0.10
|1.8954
|1.8989
|1.7955
|3656
|2006.08.17 09:58
|s/l
|1162
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.7955
|-35.00
|5484.00
|3657
|2006.08.17 09:58
|buy
|1161
|0.10
|1.8989
|1.8954
|1.9988
|3658
|2006.08.17 09:58
|sell stop
|1163
|0.10
|1.8953
|1.8989
|1.7954
|3659
|2006.08.17 14:36
|s/l
|1161
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.9988
|-35.00
|5449.00
|3660
|2006.08.17 14:36
|sell
|1163
|0.10
|1.8953
|1.8989
|1.7954
|3661
|2006.08.17 16:30
|modify
|1163
|0.10
|1.8953
|1.8948
|1.7954
|3662
|2006.08.17 17:00
|close
|1163
|0.10
|1.8932
|1.8948
|1.7954
|21.00
|5470.00
|3663
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|1164
|0.10
|1.8871
|1.8842
|1.9870
|3664
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|1165
|0.10
|1.8842
|1.8871
|1.7843
|3665
|2006.08.18 09:11
|sell
|1165
|0.10
|1.8842
|1.8871
|1.7843
|3666
|2006.08.18 13:30
|modify
|1165
|0.10
|1.8842
|1.8837
|1.7843
|3667
|2006.08.18 15:48
|s/l
|1165
|0.10
|1.8837
|1.8837
|1.7843
|5.00
|5475.00
|3668
|2006.08.18 17:00
|delete
|1164
|0.10
|1.8871
|1.8842
|1.9870
|3669
|2006.08.21 09:00
|buy stop
|1166
|0.10
|1.8884
|1.8849
|1.9883
|3670
|2006.08.21 09:00
|sell stop
|1167
|0.10
|1.8849
|1.8884
|1.7850
|3671
|2006.08.21 09:06
|buy
|1166
|0.10
|1.8884
|1.8849
|1.9883
|3672
|2006.08.21 09:30
|modify
|1166
|0.10
|1.8884
|1.8889
|1.9883
|3673
|2006.08.21 17:00
|close
|1166
|0.10
|1.8969
|1.8889
|1.9883
|85.00
|5560.00
|3674
|2006.08.21 17:00
|delete
|1167
|0.10
|1.8849
|1.8884
|1.7850
|3675
|2006.08.22 09:00
|buy stop
|1168
|0.10
|1.8951
|1.8918
|1.9950
|3676
|2006.08.22 09:00
|sell stop
|1169
|0.10
|1.8918
|1.8951
|1.7919
|3677
|2006.08.22 09:00
|buy
|1168
|0.10
|1.8951
|1.8918
|1.9950
|3678
|2006.08.22 09:40
|s/l
|1168
|0.10
|1.8918
|1.8918
|1.9950
|-33.00
|5527.00
|3679
|2006.08.22 09:40
|sell
|1169
|0.10
|1.8918
|1.8951
|1.7919
|3680
|2006.08.22 09:40
|buy stop
|1170
|0.10
|1.8951
|1.8918
|1.9950
|3681
|2006.08.22 14:00
|modify
|1169
|0.10
|1.8918
|1.8913
|1.7919
|3682
|2006.08.22 17:00
|close
|1169
|0.10
|1.8889
|1.8913
|1.7919
|29.00
|5556.00
|3683
|2006.08.22 17:00
|delete
|1170
|0.10
|1.8951
|1.8918
|1.9950
|3684
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|1171
|0.10
|1.8867
|1.8899
|1.7868
|3685
|2006.08.23 09:00
|buy stop
|1172
|0.10
|1.8899
|1.8867
|1.9898
|3686
|2006.08.23 09:02
|buy
|1172
|0.10
|1.8899
|1.8867
|1.9898
|3687
|2006.08.23 10:00
|modify
|1172
|0.10
|1.8899
|1.8904
|1.9898
|3688
|2006.08.23 17:00
|delete
|1171
|0.10
|1.8867
|1.8899
|1.7868
|3689
|2006.08.23 17:00
|close
|1172
|0.10
|1.8936
|1.8904
|1.9898
|37.00
|5593.00
|3690
|2006.08.24 09:00
|buy stop
|1173
|0.10
|1.8928
|1.8894
|1.9927
|3691
|2006.08.24 09:00
|sell stop
|1174
|0.10
|1.8894
|1.8928
|1.7895
|3692
|2006.08.24 09:47
|sell
|1174
|0.10
|1.8894
|1.8928
|1.7895
|3693
|2006.08.24 10:01
|s/l
|1174
|0.10
|1.8928
|1.8928
|1.7895
|-34.00
|5559.00
|3694
|2006.08.24 10:01
|buy
|1173
|0.10
|1.8928
|1.8894
|1.9927
|3695
|2006.08.24 14:30
|modify
|1173
|0.10
|1.8928
|1.8933
|1.9927
|3696
|2006.08.24 14:30
|s/l
|1173
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.9927
|5.00
|5564.00
|3697
|2006.08.25 09:00
|buy stop
|1175
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3698
|2006.08.25 09:00
|sell stop
|1176
|0.10
|1.8830
|1.8880
|1.7831
|3699
|2006.08.25 11:15
|buy
|1175
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3700
|2006.08.25 12:30
|modify
|1175
|0.10
|1.8888
|1.8893
|1.9887
|3701
|2006.08.25 12:32
|s/l
|1175
|0.10
|1.8893
|1.8893
|1.9887
|5.00
|5569.00
|3702
|2006.08.25 17:00
|delete
|1176
|0.10
|1.8830
|1.8880
|1.7831
|3703
|2006.08.28 09:00
|sell stop
|1177
|0.10
|1.8904
|1.8921
|1.7905
|3704
|2006.08.28 09:32
|buy stop
|1178
|0.10
|1.8962
|1.8912
|1.9961
|3705
|2006.08.28 14:09
|buy
|1178
|0.10
|1.8962
|1.8912
|1.9961
|3706
|2006.08.28 16:00
|modify
|1178
|0.10
|1.8962
|1.8967
|1.9961
|3707
|2006.08.28 17:00
|delete
|1177
|0.10
|1.8904
|1.8921
|1.7905
|3708
|2006.08.28 17:00
|close
|1178
|0.10
|1.8969
|1.8967
|1.9961
|7.00
|5576.00
|3709
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|1179
|0.10
|1.8996
|1.8969
|1.9995
|3710
|2006.08.29 09:00
|sell stop
|1180
|0.10
|1.8969
|1.8996
|1.7970
|3711
|2006.08.29 09:14
|buy
|1179
|0.10
|1.8996
|1.8969
|1.9995
|3712
|2006.08.29 10:30
|modify
|1179
|0.10
|1.8996
|1.9001
|1.9995
|3713
|2006.08.29 10:57
|s/l
|1179
|0.10
|1.9001
|1.9001
|1.9995
|5.00
|5581.00
|3714
|2006.08.29 16:07
|sell
|1180
|0.10
|1.8969
|1.8996
|1.7970
|3715
|2006.08.29 16:30
|modify
|1180
|0.10
|1.8969
|1.8964
|1.7970
|3716
|2006.08.29 17:00
|close
|1180
|0.10
|1.8929
|1.8964
|1.7970
|40.00
|5621.00
|3717
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|1181
|0.10
|1.9025
|1.8980
|2.0024
|3718
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|1182
|0.10
|1.8980
|1.9025
|1.7981
|3719
|2006.08.30 09:01
|buy
|1181
|0.10
|1.9025
|1.8980
|2.0024
|3720
|2006.08.30 15:30
|modify
|1181
|0.10
|1.9025
|1.9030
|2.0024
|3721
|2006.08.30 17:00
|close
|1181
|0.10
|1.9056
|1.9030
|2.0024
|31.00
|5652.00
|3722
|2006.08.30 17:00
|delete
|1182
|0.10
|1.8980
|1.9025
|1.7981
|3723
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|1183
|0.10
|1.9080
|1.9034
|2.0079
|3724
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|1184
|0.10
|1.9034
|1.9080
|1.8035
|3725
|2006.08.31 09:24
|buy
|1183
|0.10
|1.9080
|1.9034
|2.0079
|3726
|2006.08.31 15:44
|s/l
|1183
|0.10
|1.9034
|1.9034
|2.0079
|-46.00
|5606.00
|3727
|2006.08.31 15:44
|sell
|1184
|0.10
|1.9034
|1.9080
|1.8035
|3728
|2006.08.31 16:30
|modify
|1184
|0.10
|1.9034
|1.9029
|1.8035
|3729
|2006.08.31 16:51
|s/l
|1184
|0.10
|1.9029
|1.9029
|1.8035
|5.00
|5611.00
|3730
|2006.09.01 09:00
|buy stop
|1185
|0.10
|1.9049
|1.9032
|2.0048
|3731
|2006.09.01 09:00
|sell stop
|1186
|0.10
|1.9032
|1.9049
|1.8033
|3732
|2006.09.01 09:17
|sell
|1186
|0.10
|1.9032
|1.9049
|1.8033
|3733
|2006.09.01 10:38
|s/l
|1186
|0.10
|1.9049
|1.9049
|1.8033
|-17.00
|5594.00
|3734
|2006.09.01 10:38
|buy
|1185
|0.10
|1.9049
|1.9032
|2.0048
|3735
|2006.09.01 11:54
|s/l
|1185
|0.10
|1.9032
|1.9032
|2.0048
|-17.00
|5577.00
|3736
|2006.09.04 09:00
|buy stop
|1187
|0.10
|1.9083
|1.9054
|2.0082
|3737
|2006.09.04 09:01
|sell stop
|1188
|0.10
|1.9054
|1.9083
|1.8055
|3738
|2006.09.04 09:31
|sell
|1188
|0.10
|1.9054
|1.9083
|1.8055
|3739
|2006.09.04 17:00
|delete
|1187
|0.10
|1.9083
|1.9054
|2.0082
|3740
|2006.09.04 17:00
|close
|1188
|0.10
|1.9047
|1.9083
|1.8055
|7.00
|5584.00
|3741
|2006.09.05 09:00
|buy stop
|1189
|0.10
|1.9046
|1.9006
|2.0045
|3742
|2006.09.05 09:00
|sell stop
|1190
|0.10
|1.9006
|1.9046
|1.8007
|3743
|2006.09.05 09:26
|sell
|1190
|0.10
|1.9006
|1.9046
|1.8007
|3744
|2006.09.05 10:00
|modify
|1190
|0.10
|1.9006
|1.9001
|1.8007
|3745
|2006.09.05 11:38
|s/l
|1190
|0.10
|1.9001
|1.9001
|1.8007
|5.00
|5589.00
|3746
|2006.09.05 17:00
|delete
|1189
|0.10
|1.9046
|1.9006
|2.0045
|3747
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|1191
|0.10
|1.8959
|1.8934
|1.9958
|3748
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|1192
|0.10
|1.8934
|1.8959
|1.7935
|3749
|2006.09.06 09:25
|sell
|1192
|0.10
|1.8934
|1.8959
|1.7935
|3750
|2006.09.06 11:00
|modify
|1192
|0.10
|1.8934
|1.8929
|1.7935
|3751
|2006.09.06 17:00
|delete
|1191
|0.10
|1.8959
|1.8934
|1.9958
|3752
|2006.09.06 17:00
|close
|1192
|0.10
|1.8806
|1.8929
|1.7935
|128.00
|5717.00
|3753
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|1193
|0.10
|1.8863
|1.8823
|1.9862
|3754
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|1194
|0.10
|1.8823
|1.8863
|1.7824
|3755
|2006.09.07 09:23
|buy
|1193
|0.10
|1.8863
|1.8823
|1.9862
|3756
|2006.09.07 09:46
|s/l
|1193
|0.10
|1.8823
|1.8823
|1.9862
|-40.00
|5677.00
|3757
|2006.09.07 09:46
|sell
|1194
|0.10
|1.8823
|1.8863
|1.7824
|3758
|2006.09.07 09:46
|buy stop
|1195
|0.10
|1.8866
|1.8823
|1.9865
|3759
|2006.09.07 13:00
|modify
|1194
|0.10
|1.8823
|1.8818
|1.7824
|3760
|2006.09.07 17:00
|close
|1194
|0.10
|1.8743
|1.8818
|1.7824
|80.00
|5757.00
|3761
|2006.09.07 17:00
|delete
|1195
|0.10
|1.8866
|1.8823
|1.9865
|3762
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|1196
|0.10
|1.8755
|1.8725
|1.9754
|3763
|2006.09.08 09:00
|sell stop
|1197
|0.10
|1.8725
|1.8755
|1.7726
|3764
|2006.09.08 09:16
|sell
|1197
|0.10
|1.8725
|1.8755
|1.7726
|3765
|2006.09.08 12:00
|modify
|1197
|0.10
|1.8725
|1.8720
|1.7726
|3766
|2006.09.08 14:08
|s/l
|1197
|0.10
|1.8720
|1.8720
|1.7726
|5.00
|5762.00
|3767
|2006.09.08 17:00
|delete
|1196
|0.10
|1.8755
|1.8725
|1.9754
|3768
|2006.09.11 09:00
|buy stop
|1198
|0.10
|1.8679
|1.8643
|1.9678
|3769
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|1199
|0.10
|1.8643
|1.8679
|1.7644
|3770
|2006.09.11 10:03
|buy
|1198
|0.10
|1.8679
|1.8643
|1.9678
|3771
|2006.09.11 10:30
|modify
|1198
|0.10
|1.8679
|1.8684
|1.9678
|3772
|2006.09.11 10:30
|s/l
|1198
|0.10
|1.8684
|1.8684
|1.9678
|5.00
|5767.00
|3773
|2006.09.11 11:20
|sell
|1199
|0.10
|1.8643
|1.8679
|1.7644
|3774
|2006.09.11 11:51
|s/l
|1199
|0.10
|1.8679
|1.8679
|1.7644
|-36.00
|5731.00
|3775
|2006.09.12 09:00
|buy stop
|1200
|0.10
|1.8698
|1.8669
|1.9697
|3776
|2006.09.12 09:00
|sell stop
|1201
|0.10
|1.8669
|1.8698
|1.7670
|3777
|2006.09.12 09:16
|sell
|1201
|0.10
|1.8669
|1.8698
|1.7670
|3778
|2006.09.12 10:30
|s/l
|1201
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.7670
|-29.00
|5702.00
|3779
|2006.09.12 10:30
|buy
|1200
|0.10
|1.8698
|1.8669
|1.9697
|3780
|2006.09.12 11:00
|modify
|1200
|0.10
|1.8698
|1.8703
|1.9697
|3781
|2006.09.12 17:00
|close
|1200
|0.10
|1.8755
|1.8703
|1.9697
|57.00
|5759.00
|3782
|2006.09.13 09:00
|sell stop
|1202
|0.10
|1.8722
|1.8757
|1.7723
|3783
|2006.09.13 09:01
|buy stop
|1203
|0.10
|1.8757
|1.8722
|1.9756
|3784
|2006.09.13 09:02
|buy
|1203
|0.10
|1.8757
|1.8722
|1.9756
|3785
|2006.09.13 11:15
|s/l
|1203
|0.10
|1.8722
|1.8722
|1.9756
|-35.00
|5724.00
|3786
|2006.09.13 11:15
|sell
|1202
|0.10
|1.8722
|1.8757
|1.7723
|3787
|2006.09.13 15:25
|s/l
|1202
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.7723
|-35.00
|5689.00
|3788
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|1204
|0.10
|1.8781
|1.8756
|1.9780
|3789
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|1205
|0.10
|1.8756
|1.8781
|1.7757
|3790
|2006.09.14 09:21
|buy
|1204
|0.10
|1.8781
|1.8756
|1.9780
|3791
|2006.09.14 11:00
|modify
|1204
|0.10
|1.8781
|1.8786
|1.9780
|3792
|2006.09.14 17:00
|close
|1204
|0.10
|1.8909
|1.8786
|1.9780
|128.00
|5817.00
|3793
|2006.09.14 17:00
|delete
|1205
|0.10
|1.8756
|1.8781
|1.7757
|3794
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|1206
|0.10
|1.8884
|1.8865
|1.9883
|3795
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|1207
|0.10
|1.8865
|1.8884
|1.7866
|3796
|2006.09.15 09:03
|sell
|1207
|0.10
|1.8865
|1.8884
|1.7866
|3797
|2006.09.15 10:30
|modify
|1207
|0.10
|1.8865
|1.8860
|1.7866
|3798
|2006.09.15 17:00
|delete
|1206
|0.10
|1.8884
|1.8865
|1.9883
|3799
|2006.09.15 17:00
|close
|1207
|0.10
|1.8788
|1.8860
|1.7866
|77.00
|5894.00
|3800
|2006.09.18 09:00
|buy stop
|1208
|0.10
|1.8841
|1.8796
|1.9840
|3801
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|1209
|0.10
|1.8796
|1.8841
|1.7797
|3802
|2006.09.18 09:02
|buy
|1208
|0.10
|1.8841
|1.8796
|1.9840
|3803
|2006.09.18 11:02
|s/l
|1208
|0.10
|1.8796
|1.8796
|1.9840
|-45.00
|5849.00
|3804
|2006.09.18 11:02
|sell
|1209
|0.10
|1.8796
|1.8841
|1.7797
|3805
|2006.09.18 11:30
|modify
|1209
|0.10
|1.8796
|1.8791
|1.7797
|3806
|2006.09.18 15:00
|s/l
|1209
|0.10
|1.8791
|1.8791
|1.7797
|5.00
|5854.00
|3807
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|1210
|0.10
|1.8803
|1.8831
|1.7804
|3808
|2006.09.19 09:12
|buy stop
|1211
|0.10
|1.8831
|1.8803
|1.9830
|3809
|2006.09.19 09:25
|sell
|1210
|0.10
|1.8803
|1.8831
|1.7804
|3810
|2006.09.19 10:32
|modify
|1210
|0.10
|1.8803
|1.8798
|1.7804
|3811
|2006.09.19 11:03
|s/l
|1210
|0.10
|1.8798
|1.8798
|1.7804
|5.00
|5859.00
|3812
|2006.09.19 14:30
|buy
|1211
|0.10
|1.8831
|1.8803
|1.9830
|3813
|2006.09.19 15:00
|modify
|1211
|0.10
|1.8831
|1.8836
|1.9830
|3814
|2006.09.19 17:00
|close
|1211
|0.10
|1.8865
|1.8836
|1.9830
|34.00
|5893.00
|3815
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|1212
|0.10
|1.8847
|1.8821
|1.9846
|3816
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|1213
|0.10
|1.8821
|1.8847
|1.7822
|3817
|2006.09.20 09:40
|sell
|1213
|0.10
|1.8821
|1.8847
|1.7822
|3818
|2006.09.20 15:01
|s/l
|1213
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.7822
|-26.00
|5867.00
|3819
|2006.09.20 15:01
|buy
|1212
|0.10
|1.8847
|1.8821
|1.9846
|3820
|2006.09.20 15:30
|modify
|1212
|0.10
|1.8847
|1.8852
|1.9846
|3821
|2006.09.20 17:00
|close
|1212
|0.10
|1.8889
|1.8852
|1.9846
|42.00
|5909.00
|3822
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|1214
|0.10
|1.8938
|1.8902
|1.9937
|3823
|2006.09.21 09:00
|sell stop
|1215
|0.10
|1.8902
|1.8938
|1.7903
|3824
|2006.09.21 09:02
|buy
|1214
|0.10
|1.8938
|1.8902
|1.9937
|3825
|2006.09.21 12:00
|modify
|1214
|0.10
|1.8938
|1.8943
|1.9937
|3826
|2006.09.21 17:00
|close
|1214
|0.10
|1.8967
|1.8943
|1.9937
|29.00
|5938.00
|3827
|2006.09.21 17:00
|delete
|1215
|0.10
|1.8902
|1.8938
|1.7903
|3828
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|1216
|0.10
|1.9013
|1.9036
|1.8014
|3829
|2006.09.22 09:01
|buy stop
|1217
|0.10
|1.9036
|1.9013
|2.0035
|3830
|2006.09.22 09:02
|buy
|1217
|0.10
|1.9036
|1.9013
|2.0035
|3831
|2006.09.22 09:30
|modify
|1217
|0.10
|1.9036
|1.9041
|2.0035
|3832
|2006.09.22 11:21
|s/l
|1217
|0.10
|1.9041
|1.9041
|2.0035
|5.00
|5943.00
|3833
|2006.09.22 13:46
|sell
|1216
|0.10
|1.9013
|1.9036
|1.8014
|3834
|2006.09.22 14:20
|s/l
|1216
|0.10
|1.9036
|1.9036
|1.8014
|-23.00
|5920.00
|3835
|2006.09.25 09:00
|buy stop
|1218
|0.10
|1.9076
|1.9035
|2.0075
|3836
|2006.09.25 09:00
|sell stop
|1219
|0.10
|1.9035
|1.9076
|1.8036
|3837
|2006.09.25 09:46
|sell
|1219
|0.10
|1.9035
|1.9076
|1.8036
|3838
|2006.09.25 11:30
|modify
|1219
|0.10
|1.9035
|1.9030
|1.8036
|3839
|2006.09.25 11:41
|s/l
|1219
|0.10
|1.9030
|1.9030
|1.8036
|5.00
|5925.00
|3840
|2006.09.25 17:00
|delete
|1218
|0.10
|1.9076
|1.9035
|2.0075
|3841
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|1220
|0.10
|1.9020
|1.8988
|2.0019
|3842
|2006.09.26 09:02
|sell stop
|1221
|0.10
|1.8988
|1.9020
|1.7989
|3843
|2006.09.26 09:04
|sell
|1221
|0.10
|1.8988
|1.9020
|1.7989
|3844
|2006.09.26 10:30
|modify
|1221
|0.10
|1.8988
|1.8983
|1.7989
|3845
|2006.09.26 17:00
|delete
|1220
|0.10
|1.9020
|1.8988
|2.0019
|3846
|2006.09.26 17:00
|close
|1221
|0.10
|1.8952
|1.8983
|1.7989
|36.00
|5961.00
|3847
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|1222
|0.10
|1.8958
|1.8921
|1.9957
|3848
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|1223
|0.10
|1.8921
|1.8958
|1.7922
|3849
|2006.09.27 09:45
|sell
|1223
|0.10
|1.8921
|1.8958
|1.7922
|3850
|2006.09.27 10:30
|modify
|1223
|0.10
|1.8921
|1.8916
|1.7922
|3851
|2006.09.27 13:00
|s/l
|1223
|0.10
|1.8916
|1.8916
|1.7922
|5.00
|5966.00
|3852
|2006.09.27 17:00
|delete
|1222
|0.10
|1.8958
|1.8921
|1.9957
|3853
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|1224
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3854
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|1225
|0.10
|1.8822
|1.8872
|1.7823
|3855
|2006.09.28 09:12
|sell
|1225
|0.10
|1.8822
|1.8872
|1.7823
|3856
|2006.09.28 10:30
|modify
|1225
|0.10
|1.8822
|1.8817
|1.7823
|3857
|2006.09.28 17:00
|delete
|1224
|0.10
|1.8888
|1.8838
|1.9887
|3858
|2006.09.28 17:00
|close
|1225
|0.10
|1.8737
|1.8817
|1.7823
|85.00
|6051.00
|3859
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|1226
|0.10
|1.8777
|1.8727
|1.9776
|3860
|2006.09.29 09:05
|sell stop
|1227
|0.10
|1.8705
|1.8755
|1.7706
|3861
|2006.09.29 09:06
|sell
|1227
|0.10
|1.8705
|1.8755
|1.7706
|3862
|2006.09.29 10:00
|modify
|1227
|0.10
|1.8705
|1.8700
|1.7706
|3863
|2006.09.29 10:37
|s/l
|1227
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.7706
|5.00
|6056.00
|3864
|2006.09.29 17:00
|delete
|1226
|0.10
|1.8777
|1.8727
|1.9776
|3865
|2006.10.02 09:00
|buy stop
|1228
|0.10
|1.8736
|1.8699
|1.9735
|3866
|2006.10.02 09:00
|sell stop
|1229
|0.10
|1.8699
|1.8736
|1.7700
|3867
|2006.10.02 09:09
|sell
|1229
|0.10
|1.8699
|1.8736
|1.7700
|3868
|2006.10.02 10:33
|s/l
|1229
|0.10
|1.8736
|1.8736
|1.7700
|-37.00
|6019.00
|3869
|2006.10.02 10:33
|buy
|1228
|0.10
|1.8736
|1.8699
|1.9735
|3870
|2006.10.02 15:30
|modify
|1228
|0.10
|1.8736
|1.8741
|1.9735
|3871
|2006.10.02 17:00
|close
|1228
|0.10
|1.8845
|1.8741
|1.9735
|109.00
|6128.00
|3872
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|1230
|0.10
|1.8889
|1.8864
|1.9888
|3873
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|1231
|0.10
|1.8864
|1.8889
|1.7865
|3874
|2006.10.03 09:36
|buy
|1230
|0.10
|1.8889
|1.8864
|1.9888
|3875
|2006.10.03 10:38
|s/l
|1230
|0.10
|1.8864
|1.8864
|1.9888
|-25.00
|6103.00
|3876
|2006.10.03 10:38
|sell
|1231
|0.10
|1.8864
|1.8889
|1.7865
|3877
|2006.10.03 11:34
|s/l
|1231
|0.10
|1.8889
|1.8889
|1.7865
|-25.00
|6078.00
|3878
|2006.10.04 09:00
|sell stop
|1232
|0.10
|1.8833
|1.8871
|1.7834
|3879
|2006.10.04 09:30
|buy stop
|1233
|0.10
|1.8886
|1.8836
|1.9885
|3880
|2006.10.04 10:46
|sell
|1232
|0.10
|1.8833
|1.8871
|1.7834
|3881
|2006.10.04 12:30
|modify
|1232
|0.10
|1.8833
|1.8828
|1.7834
|3882
|2006.10.04 16:00
|s/l
|1232
|0.10
|1.8828
|1.8828
|1.7834
|5.00
|6083.00
|3883
|2006.10.04 17:00
|delete
|1233
|0.10
|1.8886
|1.8836
|1.9885
|3884
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|1234
|0.10
|1.8870
|1.8842
|1.9869
|3885
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|1235
|0.10
|1.8842
|1.8870
|1.7843
|3886
|2006.10.05 11:03
|sell
|1235
|0.10
|1.8842
|1.8870
|1.7843
|3887
|2006.10.05 12:54
|s/l
|1235
|0.10
|1.8870
|1.8870
|1.7843
|-28.00
|6055.00
|3888
|2006.10.05 12:54
|buy
|1234
|0.10
|1.8870
|1.8842
|1.9869
|3889
|2006.10.05 13:00
|s/l
|1234
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.9869
|-28.00
|6027.00
|3890
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|1236
|0.10
|1.8787
|1.8740
|1.9786
|3891
|2006.10.06 09:30
|sell stop
|1237
|0.10
|1.8730
|1.8780
|1.7731
|3892
|2006.10.06 13:53
|buy
|1236
|0.10
|1.8787
|1.8740
|1.9786
|3893
|2006.10.06 14:30
|modify
|1236
|0.10
|1.8787
|1.8792
|1.9786
|3894
|2006.10.06 14:35
|s/l
|1236
|0.10
|1.8792
|1.8792
|1.9786
|5.00
|6032.00
|3895
|2006.10.06 15:11
|sell
|1237
|0.10
|1.8730
|1.8780
|1.7731
|3896
|2006.10.06 16:30
|modify
|1237
|0.10
|1.8730
|1.8725
|1.7731
|3897
|2006.10.06 17:00
|close
|1237
|0.10
|1.8701
|1.8725
|1.7731
|29.00
|6061.00
|3898
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|1238
|0.10
|1.8715
|1.8678
|1.9714
|3899
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|1239
|0.10
|1.8678
|1.8715
|1.7679
|3900
|2006.10.09 09:09
|sell
|1239
|0.10
|1.8678
|1.8715
|1.7679
|3901
|2006.10.09 14:30
|modify
|1239
|0.10
|1.8678
|1.8673
|1.7679
|3902
|2006.10.09 17:00
|delete
|1238
|0.10
|1.8715
|1.8678
|1.9714
|3903
|2006.10.09 17:00
|close
|1239
|0.10
|1.8655
|1.8673
|1.7679
|23.00
|6084.00
|3904
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|1240
|0.10
|1.8706
|1.8657
|1.9705
|3905
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|1241
|0.10
|1.8657
|1.8706
|1.7658
|3906
|2006.10.10 10:08
|sell
|1241
|0.10
|1.8657
|1.8706
|1.7658
|3907
|2006.10.10 10:30
|modify
|1241
|0.10
|1.8657
|1.8652
|1.7658
|3908
|2006.10.10 17:00
|delete
|1240
|0.10
|1.8706
|1.8657
|1.9705
|3909
|2006.10.10 17:00
|close
|1241
|0.10
|1.8555
|1.8652
|1.7658
|102.00
|6186.00
|3910
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|1242
|0.10
|1.8560
|1.8517
|1.9559
|3911
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|1243
|0.10
|1.8517
|1.8560
|1.7518
|3912
|2006.10.11 09:28
|buy
|1242
|0.10
|1.8560
|1.8517
|1.9559
|3913
|2006.10.11 13:00
|modify
|1242
|0.10
|1.8560
|1.8565
|1.9559
|3914
|2006.10.11 14:07
|s/l
|1242
|0.10
|1.8565
|1.8565
|1.9559
|5.00
|6191.00
|3915
|2006.10.11 17:00
|delete
|1243
|0.10
|1.8517
|1.8560
|1.7518
|3916
|2006.10.12 09:00
|buy stop
|1244
|0.10
|1.8589
|1.8563
|1.9588
|3917
|2006.10.12 09:00
|sell stop
|1245
|0.10
|1.8563
|1.8589
|1.7564
|3918
|2006.10.12 09:05
|buy
|1244
|0.10
|1.8589
|1.8563
|1.9588
|3919
|2006.10.12 09:33
|modify
|1244
|0.10
|1.8589
|1.8594
|1.9588
|3920
|2006.10.12 10:21
|s/l
|1244
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.9588
|5.00
|6196.00
|3921
|2006.10.12 11:16
|sell
|1245
|0.10
|1.8563
|1.8589
|1.7564
|3922
|2006.10.12 14:00
|modify
|1245
|0.10
|1.8563
|1.8558
|1.7564
|3923
|2006.10.12 14:14
|s/l
|1245
|0.10
|1.8558
|1.8558
|1.7564
|5.00
|6201.00
|3924
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|1246
|0.10
|1.8636
|1.8599
|1.9635
|3925
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|1247
|0.10
|1.8599
|1.8636
|1.7600
|3926
|2006.10.13 13:03
|sell
|1247
|0.10
|1.8599
|1.8636
|1.7600
|3927
|2006.10.13 14:30
|s/l
|1247
|0.10
|1.8636
|1.8636
|1.7600
|-37.00
|6164.00
|3928
|2006.10.13 14:30
|buy
|1246
|0.10
|1.8636
|1.8599
|1.9635
|3929
|2006.10.13 14:33
|s/l
|1246
|0.10
|1.8599
|1.8599
|1.9635
|-37.00
|6127.00
|3930
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|1248
|0.10
|1.8575
|1.8543
|1.9574
|3931
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|1249
|0.10
|1.8543
|1.8575
|1.7544
|3932
|2006.10.16 09:01
|buy
|1248
|0.10
|1.8575
|1.8543
|1.9574
|3933
|2006.10.16 10:00
|modify
|1248
|0.10
|1.8575
|1.8580
|1.9574
|3934
|2006.10.16 17:00
|close
|1248
|0.10
|1.8608
|1.8580
|1.9574
|33.00
|6160.00
|3935
|2006.10.16 17:00
|delete
|1249
|0.10
|1.8543
|1.8575
|1.7544
|3936
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|1250
|0.10
|1.8637
|1.8608
|1.9636
|3937
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|1251
|0.10
|1.8608
|1.8637
|1.7609
|3938
|2006.10.17 09:57
|buy
|1250
|0.10
|1.8637
|1.8608
|1.9636
|3939
|2006.10.17 11:30
|modify
|1250
|0.10
|1.8637
|1.8642
|1.9636
|3940
|2006.10.17 17:00
|close
|1250
|0.10
|1.8696
|1.8642
|1.9636
|59.00
|6219.00
|3941
|2006.10.17 17:00
|delete
|1251
|0.10
|1.8608
|1.8637
|1.7609
|3942
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|1252
|0.10
|1.8742
|1.8710
|1.9741
|3943
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|1253
|0.10
|1.8710
|1.8742
|1.7711
|3944
|2006.10.18 10:36
|sell
|1253
|0.10
|1.8710
|1.8742
|1.7711
|3945
|2006.10.18 15:00
|modify
|1253
|0.10
|1.8710
|1.8705
|1.7711
|3946
|2006.10.18 17:00
|delete
|1252
|0.10
|1.8742
|1.8710
|1.9741
|3947
|2006.10.18 17:00
|close
|1253
|0.10
|1.8672
|1.8705
|1.7711
|38.00
|6257.00
|3948
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|1254
|0.10
|1.8677
|1.8698
|1.7678
|3949
|2006.10.19 09:30
|buy stop
|1255
|0.10
|1.8710
|1.8677
|1.9709
|3950
|2006.10.19 09:32
|buy
|1255
|0.10
|1.8710
|1.8677
|1.9709
|3951
|2006.10.19 10:40
|s/l
|1255
|0.10
|1.8677
|1.8677
|1.9709
|-33.00
|6224.00
|3952
|2006.10.19 10:40
|sell
|1254
|0.10
|1.8677
|1.8698
|1.7678
|3953
|2006.10.19 11:30
|s/l
|1254
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.7678
|-21.00
|6203.00
|3954
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|1256
|0.10
|1.8783
|1.8758
|1.9782
|3955
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|1257
|0.10
|1.8758
|1.8783
|1.7759
|3956
|2006.10.20 09:29
|sell
|1257
|0.10
|1.8758
|1.8783
|1.7759
|3957
|2006.10.20 10:22
|s/l
|1257
|0.10
|1.8783
|1.8783
|1.7759
|-25.00
|6178.00
|3958
|2006.10.20 10:22
|buy
|1256
|0.10
|1.8783
|1.8758
|1.9782
|3959
|2006.10.20 11:00
|modify
|1256
|0.10
|1.8783
|1.8788
|1.9782
|3960
|2006.10.20 17:00
|close
|1256
|0.10
|1.8800
|1.8788
|1.9782
|17.00
|6195.00
|3961
|2006.10.23 09:00
|buy stop
|1258
|0.10
|1.8826
|1.8791
|1.9825
|3962
|2006.10.23 09:00
|sell stop
|1259
|0.10
|1.8791
|1.8826
|1.7792
|3963
|2006.10.23 09:07
|sell
|1259
|0.10
|1.8791
|1.8826
|1.7792
|3964
|2006.10.23 10:30
|modify
|1259
|0.10
|1.8791
|1.8786
|1.7792
|3965
|2006.10.23 17:00
|delete
|1258
|0.10
|1.8826
|1.8791
|1.9825
|3966
|2006.10.23 17:00
|close
|1259
|0.10
|1.8718
|1.8786
|1.7792
|73.00
|6268.00
|3967
|2006.10.24 09:00
|buy stop
|1260
|0.10
|1.8726
|1.8689
|1.9725
|3968
|2006.10.24 09:00
|sell stop
|1261
|0.10
|1.8689
|1.8726
|1.7690
|3969
|2006.10.24 09:28
|sell
|1261
|0.10
|1.8689
|1.8726
|1.7690
|3970
|2006.10.24 17:00
|delete
|1260
|0.10
|1.8726
|1.8689
|1.9725
|3971
|2006.10.24 17:00
|close
|1261
|0.10
|1.8723
|1.8726
|1.7690
|-34.00
|6234.00
|3972
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|1262
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.9752
|3973
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|1263
|0.10
|1.8733
|1.8753
|1.7734
|3974
|2006.10.25 09:23
|buy
|1262
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.9752
|3975
|2006.10.25 10:00
|modify
|1262
|0.10
|1.8753
|1.8758
|1.9752
|3976
|2006.10.25 10:08
|s/l
|1262
|0.10
|1.8758
|1.8758
|1.9752
|5.00
|6239.00
|3977
|2006.10.25 17:00
|delete
|1263
|0.10
|1.8733
|1.8753
|1.7734
|3978
|2006.10.26 09:00
|sell stop
|1264
|0.10
|1.8799
|1.8821
|1.7800
|3979
|2006.10.26 09:30
|buy stop
|1265
|0.10
|1.8843
|1.8799
|1.9842
|3980
|2006.10.26 09:39
|buy
|1265
|0.10
|1.8843
|1.8799
|1.9842
|3981
|2006.10.26 15:00
|modify
|1265
|0.10
|1.8843
|1.8848
|1.9842
|3982
|2006.10.26 17:00
|delete
|1264
|0.10
|1.8799
|1.8821
|1.7800
|3983
|2006.10.26 17:00
|close
|1265
|0.10
|1.8873
|1.8848
|1.9842
|30.00
|6269.00
|3984
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|1266
|0.10
|1.8919
|1.8882
|1.9918
|3985
|2006.10.27 09:33
|sell stop
|1267
|0.10
|1.8870
|1.8919
|1.7871
|3986
|2006.10.27 11:23
|sell
|1267
|0.10
|1.8870
|1.8919
|1.7871
|3987
|2006.10.27 13:07
|s/l
|1267
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.7871
|-49.00
|6220.00
|3988
|2006.10.27 13:07
|buy
|1266
|0.10
|1.8919
|1.8882
|1.9918
|3989
|2006.10.27 15:00
|modify
|1266
|0.10
|1.8919
|1.8924
|1.9918
|3990
|2006.10.27 17:00
|close
|1266
|0.10
|1.8972
|1.8924
|1.9918
|53.00
|6273.00
|3991
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|1268
|0.10
|1.8963
|1.8991
|1.7964
|3992
|2006.10.30 09:03
|buy stop
|1269
|0.10
|1.8991
|1.8963
|1.9990
|3993
|2006.10.30 09:28
|sell
|1268
|0.10
|1.8963
|1.8991
|1.7964
|3994
|2006.10.30 10:56
|s/l
|1268
|0.10
|1.8991
|1.8991
|1.7964
|-28.00
|6245.00
|3995
|2006.10.30 10:56
|buy
|1269
|0.10
|1.8991
|1.8963
|1.9990
|3996
|2006.10.30 14:00
|modify
|1269
|0.10
|1.8991
|1.8996
|1.9990
|3997
|2006.10.30 17:00
|close
|1269
|0.10
|1.9022
|1.8996
|1.9990
|31.00
|6276.00
|3998
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|1270
|0.10
|1.9012
|1.8988
|2.0011
|3999
|2006.10.31 09:00
|sell stop
|1271
|0.10
|1.8988
|1.9012
|1.7989
|4000
|2006.10.31 09:24
|sell
|1271
|0.10
|1.8988
|1.9012
|1.7989
|4001
|2006.10.31 10:00
|modify
|1271
|0.10
|1.8988
|1.8983
|1.7989
|4002
|2006.10.31 10:11
|s/l
|1271
|0.10
|1.8983
|1.8983
|1.7989
|5.00
|6281.00
|4003
|2006.10.31 10:40
|buy
|1270
|0.10
|1.9012
|1.8988
|2.0011
|4004
|2006.10.31 12:35
|s/l
|1270
|0.10
|1.8988
|1.8988
|2.0011
|-24.00
|6257.00
|4005
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|1272
|0.10
|1.9076
|1.9062
|2.0075
|4006
|2006.11.01 09:18
|sell stop
|1273
|0.10
|1.9062
|1.9076
|1.8063
|4007
|2006.11.01 09:25
|buy
|1272
|0.10
|1.9076
|1.9062
|2.0075
|4008
|2006.11.01 09:54
|s/l
|1272
|0.10
|1.9062
|1.9062
|2.0075
|-14.00
|6243.00
|4009
|2006.11.01 09:54
|sell
|1273
|0.10
|1.9062
|1.9076
|1.8063
|4010
|2006.11.01 09:54
|buy stop
|1274
|0.10
|1.9077
|1.9059
|2.0076
|4011
|2006.11.01 10:32
|s/l
|1273
|0.10
|1.9076
|1.9076
|1.8063
|-14.00
|6229.00
|4012
|2006.11.01 10:47
|buy
|1274
|0.10
|1.9077
|1.9059
|2.0076
|4013
|2006.11.01 12:30
|modify
|1274
|0.10
|1.9077
|1.9082
|2.0076
|4014
|2006.11.01 14:27
|s/l
|1274
|0.10
|1.9082
|1.9082
|2.0076
|5.00
|6234.00
|4015
|2006.11.02 09:00
|buy stop
|1275
|0.10
|1.9083
|1.9044
|2.0082
|4016
|2006.11.02 09:00
|sell stop
|1276
|0.10
|1.9044
|1.9083
|1.8045
|4017
|2006.11.02 09:06
|sell
|1276
|0.10
|1.9044
|1.9083
|1.8045
|4018
|2006.11.02 11:35
|s/l
|1276
|0.10
|1.9083
|1.9083
|1.8045
|-39.00
|6195.00
|4019
|2006.11.02 11:35
|buy
|1275
|0.10
|1.9083
|1.9044
|2.0082
|4020
|2006.11.02 17:00
|close
|1275
|0.10
|1.9094
|1.9044
|2.0082
|11.00
|6206.00
|4021
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|1277
|0.10
|1.9088
|1.9049
|2.0087
|4022
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|1278
|0.10
|1.9049
|1.9088
|1.8050
|4023
|2006.11.03 09:48
|buy
|1277
|0.10
|1.9088
|1.9049
|2.0087
|4024
|2006.11.03 11:01
|modify
|1277
|0.10
|1.9088
|1.9093
|2.0087
|4025
|2006.11.03 11:07
|s/l
|1277
|0.10
|1.9093
|1.9093
|2.0087
|5.00
|6211.00
|4026
|2006.11.03 14:31
|sell
|1278
|0.10
|1.9049
|1.9088
|1.8050
|4027
|2006.11.03 15:00
|modify
|1278
|0.10
|1.9049
|1.9044
|1.8050
|4028
|2006.11.03 17:00
|close
|1278
|0.10
|1.9006
|1.9044
|1.8050
|43.00
|6254.00
|4029
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|1279
|0.10
|1.9016
|1.8993
|2.0015
|4030
|2006.11.06 09:30
|sell stop
|1280
|0.10
|1.8975
|1.9016
|1.7976
|4031
|2006.11.06 09:57
|sell
|1280
|0.10
|1.8975
|1.9016
|1.7976
|4032
|2006.11.06 17:00
|delete
|1279
|0.10
|1.9016
|1.8993
|2.0015
|4033
|2006.11.06 17:00
|close
|1280
|0.10
|1.8963
|1.9016
|1.7976
|12.00
|6266.00
|4034
|2006.11.07 09:00
|buy stop
|1281
|0.10
|1.9055
|1.9030
|2.0054
|4035
|2006.11.07 09:00
|sell stop
|1282
|0.10
|1.9030
|1.9055
|1.8031
|4036
|2006.11.07 10:07
|sell
|1282
|0.10
|1.9030
|1.9055
|1.8031
|4037
|2006.11.07 10:31
|s/l
|1282
|0.10
|1.9055
|1.9055
|1.8031
|-25.00
|6241.00
|4038
|2006.11.07 10:31
|buy
|1281
|0.10
|1.9055
|1.9030
|2.0054
|4039
|2006.11.07 15:30
|modify
|1281
|0.10
|1.9055
|1.9060
|2.0054
|4040
|2006.11.07 17:00
|close
|1281
|0.10
|1.9088
|1.9060
|2.0054
|33.00
|6274.00
|4041
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|1283
|0.10
|1.9071
|1.9034
|2.0070
|4042
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|1284
|0.10
|1.9034
|1.9071
|1.8035
|4043
|2006.11.08 09:45
|buy
|1283
|0.10
|1.9071
|1.9034
|2.0070
|4044
|2006.11.08 10:30
|modify
|1283
|0.10
|1.9071
|1.9076
|2.0070
|4045
|2006.11.08 10:48
|s/l
|1283
|0.10
|1.9076
|1.9076
|2.0070
|5.00
|6279.00
|4046
|2006.11.08 14:43
|sell
|1284
|0.10
|1.9034
|1.9071
|1.8035
|4047
|2006.11.08 16:00
|modify
|1284
|0.10
|1.9034
|1.9029
|1.8035
|4048
|2006.11.08 16:06
|s/l
|1284
|0.10
|1.9029
|1.9029
|1.8035
|5.00
|6284.00
|4049
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|1285
|0.10
|1.9075
|1.9039
|2.0074
|4050
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|1286
|0.10
|1.9039
|1.9075
|1.8040
|4051
|2006.11.09 09:01
|buy
|1285
|0.10
|1.9075
|1.9039
|2.0074
|4052
|2006.11.09 13:01
|s/l
|1285
|0.10
|1.9039
|1.9039
|2.0074
|-36.00
|6248.00
|4053
|2006.11.09 13:01
|sell
|1286
|0.10
|1.9039
|1.9075
|1.8040
|4054
|2006.11.09 14:30
|modify
|1286
|0.10
|1.9039
|1.9034
|1.8040
|4055
|2006.11.09 16:08
|s/l
|1286
|0.10
|1.9034
|1.9034
|1.8040
|5.00
|6253.00
|4056
|2006.11.10 09:00
|buy stop
|1287
|0.10
|1.9111
|1.9071
|2.0110
|4057
|2006.11.10 09:00
|sell stop
|1288
|0.10
|1.9071
|1.9111
|1.8072
|4058
|2006.11.10 09:29
|buy
|1287
|0.10
|1.9111
|1.9071
|2.0110
|4059
|2006.11.10 10:00
|modify
|1287
|0.10
|1.9111
|1.9116
|2.0110
|4060
|2006.11.10 16:52
|s/l
|1287
|0.10
|1.9116
|1.9116
|2.0110
|5.00
|6258.00
|4061
|2006.11.10 17:00
|delete
|1288
|0.10
|1.9071
|1.9111
|1.8072
|4062
|2006.11.13 09:00
|buy stop
|1289
|0.10
|1.9142
|1.9113
|2.0141
|4063
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|1290
|0.10
|1.9113
|1.9142
|1.8114
|4064
|2006.11.13 09:06
|sell
|1290
|0.10
|1.9113
|1.9142
|1.8114
|4065
|2006.11.13 11:00
|modify
|1290
|0.10
|1.9113
|1.9108
|1.8114
|4066
|2006.11.13 17:00
|delete
|1289
|0.10
|1.9142
|1.9113
|2.0141
|4067
|2006.11.13 17:00
|close
|1290
|0.10
|1.9030
|1.9108
|1.8114
|83.00
|6341.00
|4068
|2006.11.14 09:00
|buy stop
|1291
|0.10
|1.9050
|1.9010
|2.0049
|4069
|2006.11.14 09:00
|sell stop
|1292
|0.10
|1.9010
|1.9050
|1.8011
|4070
|2006.11.14 09:52
|buy
|1291
|0.10
|1.9050
|1.9010
|2.0049
|4071
|2006.11.14 10:31
|s/l
|1291
|0.10
|1.9010
|1.9010
|2.0049
|-40.00
|6301.00
|4072
|2006.11.14 10:31
|sell
|1292
|0.10
|1.9010
|1.9050
|1.8011
|4073
|2006.11.14 11:00
|modify
|1292
|0.10
|1.9010
|1.9005
|1.8011
|4074
|2006.11.14 11:00
|s/l
|1292
|0.10
|1.9005
|1.9005
|1.8011
|5.00
|6306.00
|4075
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|1293
|0.10
|1.8969
|1.8919
|1.9968
|4076
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|1294
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|4077
|2006.11.15 10:36
|sell
|1294
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|4078
|2006.11.15 11:30
|modify
|1294
|0.10
|1.8916
|1.8911
|1.7917
|4079
|2006.11.15 17:00
|delete
|1293
|0.10
|1.8969
|1.8919
|1.9968
|4080
|2006.11.15 17:00
|close
|1294
|0.10
|1.8878
|1.8911
|1.7917
|38.00
|6344.00
|4081
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|1295
|0.10
|1.8896
|1.8865
|1.9895
|4082
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|1296
|0.10
|1.8865
|1.8896
|1.7866
|4083
|2006.11.16 09:13
|sell
|1296
|0.10
|1.8865
|1.8896
|1.7866
|4084
|2006.11.16 10:30
|s/l
|1296
|0.10
|1.8896
|1.8896
|1.7866
|-31.00
|6313.00
|4085
|2006.11.16 10:30
|buy
|1295
|0.10
|1.8896
|1.8865
|1.9895
|4086
|2006.11.16 15:00
|modify
|1295
|0.10
|1.8896
|1.8901
|1.9895
|4087
|2006.11.16 15:01
|s/l
|1295
|0.10
|1.8901
|1.8901
|1.9895
|5.00
|6318.00
|4088
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|1297
|0.10
|1.8889
|1.8851
|1.9888
|4089
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|1298
|0.10
|1.8851
|1.8889
|1.7852
|4090
|2006.11.17 09:01
|sell
|1298
|0.10
|1.8851
|1.8889
|1.7852
|4091
|2006.11.17 15:39
|s/l
|1298
|0.10
|1.8889
|1.8889
|1.7852
|-38.00
|6280.00
|4092
|2006.11.17 15:39
|buy
|1297
|0.10
|1.8889
|1.8851
|1.9888
|4093
|2006.11.17 16:00
|modify
|1297
|0.10
|1.8889
|1.8894
|1.9888
|4094
|2006.11.17 17:00
|close
|1297
|0.10
|1.8942
|1.8894
|1.9888
|53.00
|6333.00
|4095
|2006.11.20 09:00
|buy stop
|1299
|0.10
|1.8962
|1.8937
|1.9961
|4096
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|1300
|0.10
|1.8937
|1.8962
|1.7938
|4097
|2006.11.20 09:10
|sell
|1300
|0.10
|1.8937
|1.8962
|1.7938
|4098
|2006.11.20 10:44
|s/l
|1300
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.7938
|-25.00
|6308.00
|4099
|2006.11.20 10:44
|buy
|1299
|0.10
|1.8962
|1.8937
|1.9961
|4100
|2006.11.20 11:00
|modify
|1299
|0.10
|1.8962
|1.8967
|1.9961
|4101
|2006.11.20 11:37
|s/l
|1299
|0.10
|1.8967
|1.8967
|1.9961
|5.00
|6313.00
|4102
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|1301
|0.10
|1.8987
|1.8960
|1.9986
|4103
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|1302
|0.10
|1.8960
|1.8987
|1.7961
|4104
|2006.11.21 09:32
|buy
|1301
|0.10
|1.8987
|1.8960
|1.9986
|4105
|2006.11.21 17:00
|close
|1301
|0.10
|1.8992
|1.8960
|1.9986
|5.00
|6318.00
|4106
|2006.11.21 17:00
|delete
|1302
|0.10
|1.8960
|1.8987
|1.7961
|4107
|2006.11.22 09:00
|buy stop
|1303
|0.10
|1.9050
|1.9017
|2.0049
|4108
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|1304
|0.10
|1.9017
|1.9050
|1.8018
|4109
|2006.11.22 09:31
|buy
|1303
|0.10
|1.9050
|1.9017
|2.0049
|4110
|2006.11.22 12:30
|modify
|1303
|0.10
|1.9050
|1.9055
|2.0049
|4111
|2006.11.22 17:00
|close
|1303
|0.10
|1.9138
|1.9055
|2.0049
|88.00
|6406.00
|4112
|2006.11.22 17:00
|delete
|1304
|0.10
|1.9017
|1.9050
|1.8018
|4113
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|1305
|0.10
|1.9148
|1.9129
|2.0147
|4114
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|1306
|0.10
|1.9129
|1.9148
|1.8130
|4115
|2006.11.23 09:09
|buy
|1305
|0.10
|1.9148
|1.9129
|2.0147
|4116
|2006.11.23 11:50
|s/l
|1305
|0.10
|1.9129
|1.9129
|2.0147
|-19.00
|6387.00
|4117
|2006.11.23 11:50
|sell
|1306
|0.10
|1.9129
|1.9148
|1.8130
|4118
|2006.11.23 11:54
|s/l
|1306
|0.10
|1.9148
|1.9148
|1.8130
|-19.00
|6368.00
|4119
|2006.11.24 09:00
|buy stop
|1307
|0.10
|1.9186
|1.9153
|2.0185
|4120
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|1308
|0.10
|1.9153
|1.9186
|1.8154
|4121
|2006.11.24 09:02
|buy
|1307
|0.10
|1.9186
|1.9153
|2.0185
|4122
|2006.11.24 09:30
|modify
|1307
|0.10
|1.9186
|1.9191
|2.0185
|4123
|2006.11.24 17:00
|close
|1307
|0.10
|1.9315
|1.9191
|2.0185
|129.00
|6497.00
|4124
|2006.11.24 17:00
|delete
|1308
|0.10
|1.9153
|1.9186
|1.8154
|4125
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|1309
|0.10
|1.9392
|1.9344
|2.0391
|4126
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|1310
|0.10
|1.9344
|1.9392
|1.8345
|4127
|2006.11.27 09:13
|buy
|1309
|0.10
|1.9392
|1.9344
|2.0391
|4128
|2006.11.27 09:31
|s/l
|1309
|0.10
|1.9344
|1.9344
|2.0391
|-48.00
|6449.00
|4129
|2006.11.27 09:31
|sell
|1310
|0.10
|1.9344
|1.9392
|1.8345
|4130
|2006.11.27 09:31
|buy stop
|1311
|0.10
|1.9398
|1.9348
|2.0397
|4131
|2006.11.27 10:00
|modify
|1310
|0.10
|1.9344
|1.9339
|1.8345
|4132
|2006.11.27 10:02
|s/l
|1310
|0.10
|1.9339
|1.9339
|1.8345
|5.00
|6454.00
|4133
|2006.11.27 17:00
|delete
|1311
|0.10
|1.9398
|1.9348
|2.0397
|4134
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|1312
|0.10
|1.9367
|1.9417
|1.8368
|4135
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|1313
|0.10
|1.9431
|1.9381
|2.0430
|4136
|2006.11.28 09:01
|buy
|1313
|0.10
|1.9431
|1.9381
|2.0430
|4137
|2006.11.28 09:30
|modify
|1313
|0.10
|1.9431
|1.9436
|2.0430
|4138
|2006.11.28 09:48
|s/l
|1313
|0.10
|1.9436
|1.9436
|2.0430
|5.00
|6459.00
|4139
|2006.11.28 09:48
|buy stop
|1314
|0.10
|1.9458
|1.9408
|2.0457
|4140
|2006.11.28 11:02
|buy
|1314
|0.10
|1.9458
|1.9408
|2.0457
|4141
|2006.11.28 15:00
|modify
|1314
|0.10
|1.9458
|1.9463
|2.0457
|4142
|2006.11.28 16:05
|s/l
|1314
|0.10
|1.9463
|1.9463
|2.0457
|5.00
|6464.00
|4143
|2006.11.28 17:00
|delete
|1312
|0.10
|1.9367
|1.9417
|1.8368
|4144
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|1315
|0.10
|1.9548
|1.9498
|2.0547
|4145
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|1316
|0.10
|1.9494
|1.9544
|1.8495
|4146
|2006.11.29 09:04
|sell
|1316
|0.10
|1.9494
|1.9544
|1.8495
|4147
|2006.11.29 11:00
|modify
|1316
|0.10
|1.9494
|1.9489
|1.8495
|4148
|2006.11.29 11:29
|s/l
|1316
|0.10
|1.9489
|1.9489
|1.8495
|5.00
|6469.00
|4149
|2006.11.29 17:00
|delete
|1315
|0.10
|1.9548
|1.9498
|2.0547
|4150
|2006.11.30 09:00
|buy stop
|1317
|0.10
|1.9566
|1.9516
|2.0565
|4151
|2006.11.30 09:00
|sell stop
|1318
|0.10
|1.9481
|1.9531
|1.8482
|4152
|2006.11.30 10:25
|buy
|1317
|0.10
|1.9566
|1.9516
|2.0565
|4153
|2006.11.30 15:14
|modify
|1317
|0.10
|1.9566
|1.9571
|2.0565
|4154
|2006.11.30 15:22
|s/l
|1317
|0.10
|1.9571
|1.9571
|2.0565
|5.00
|6474.00
|4155
|2006.11.30 17:00
|delete
|1318
|0.10
|1.9481
|1.9531
|1.8482
|4156
|2006.12.01 09:00
|buy stop
|1319
|0.10
|1.9751
|1.9701
|2.0750
|4157
|2006.12.01 09:00
|sell stop
|1320
|0.10
|1.9669
|1.9719
|1.8670
|4158
|2006.12.01 10:35
|sell
|1320
|0.10
|1.9669
|1.9719
|1.8670
|4159
|2006.12.01 15:20
|s/l
|1320
|0.10
|1.9719
|1.9719
|1.8670
|-50.00
|6424.00
|4160
|2006.12.01 16:01
|buy
|1319
|0.10
|1.9751
|1.9701
|2.0750
|4161
|2006.12.01 16:30
|modify
|1319
|0.10
|1.9751
|1.9756
|2.0750
|4162
|2006.12.01 17:00
|close
|1319
|0.10
|1.9804
|1.9756
|2.0750
|53.00
|6477.00
|4163
|2006.12.04 09:00
|buy stop
|1321
|0.10
|1.9811
|1.9761
|2.0810
|4164
|2006.12.04 09:00
|sell stop
|1322
|0.10
|1.9760
|1.9810
|1.8761
|4165
|2006.12.04 09:07
|sell
|1322
|0.10
|1.9760
|1.9810
|1.8761
|4166
|2006.12.04 09:30
|modify
|1322
|0.10
|1.9760
|1.9755
|1.8761
|4167
|2006.12.04 09:40
|s/l
|1322
|0.10
|1.9755
|1.9755
|1.8761
|5.00
|6482.00
|4168
|2006.12.04 09:40
|sell stop
|1323
|0.10
|1.9722
|1.9772
|1.8723
|4169
|2006.12.04 17:00
|delete
|1321
|0.10
|1.9811
|1.9761
|2.0810
|4170
|2006.12.04 17:00
|delete
|1323
|0.10
|1.9722
|1.9772
|1.8723
|4171
|2006.12.05 09:00
|buy stop
|1324
|0.10
|1.9794
|1.9753
|2.0793
|4172
|2006.12.05 09:00
|sell stop
|1325
|0.10
|1.9753
|1.9794
|1.8754
|4173
|2006.12.05 09:19
|sell
|1325
|0.10
|1.9753
|1.9794
|1.8754
|4174
|2006.12.05 14:31
|s/l
|1325
|0.10
|1.9794
|1.9794
|1.8754
|-41.00
|6441.00
|4175
|2006.12.05 14:31
|buy
|1324
|0.10
|1.9794
|1.9753
|2.0793
|4176
|2006.12.05 14:50
|s/l
|1324
|0.10
|1.9753
|1.9753
|2.0793
|-41.00
|6400.00
|4177
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|1326
|0.10
|1.9738
|1.9690
|2.0737
|4178
|2006.12.06 09:00
|sell stop
|1327
|0.10
|1.9690
|1.9738
|1.8691
|4179
|2006.12.06 10:18
|sell
|1327
|0.10
|1.9690
|1.9738
|1.8691
|4180
|2006.12.06 11:00
|modify
|1327
|0.10
|1.9690
|1.9685
|1.8691
|4181
|2006.12.06 16:05
|s/l
|1327
|0.10
|1.9685
|1.9685
|1.8691
|5.00
|6405.00
|4182
|2006.12.06 17:00
|delete
|1326
|0.10
|1.9738
|1.9690
|2.0737
|4183
|2006.12.07 09:00
|buy stop
|1328
|0.10
|1.9711
|1.9679
|2.0710
|4184
|2006.12.07 09:00
|sell stop
|1329
|0.10
|1.9679
|1.9711
|1.8680
|4185
|2006.12.07 09:02
|buy
|1328
|0.10
|1.9711
|1.9679
|2.0710
|4186
|2006.12.07 11:15
|s/l
|1328
|0.10
|1.9679
|1.9679
|2.0710
|-32.00
|6373.00
|4187
|2006.12.07 11:15
|sell
|1329
|0.10
|1.9679
|1.9711
|1.8680
|4188
|2006.12.07 13:30
|modify
|1329
|0.10
|1.9679
|1.9674
|1.8680
|4189
|2006.12.07 13:32
|s/l
|1329
|0.10
|1.9674
|1.9674
|1.8680
|5.00
|6378.00
|4190
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|1330
|0.10
|1.9631
|1.9599
|2.0630
|4191
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|1331
|0.10
|1.9599
|1.9631
|1.8600
|4192
|2006.12.08 11:08
|sell
|1331
|0.10
|1.9599
|1.9631
|1.8600
|4193
|2006.12.08 14:30
|modify
|1331
|0.10
|1.9599
|1.9594
|1.8600
|4194
|2006.12.08 14:46
|s/l
|1331
|0.10
|1.9594
|1.9594
|1.8600
|5.00
|6383.00
|4195
|2006.12.08 14:46
|buy
|1330
|0.10
|1.9631
|1.9599
|2.0630
|4196
|2006.12.08 15:00
|modify
|1330
|0.10
|1.9631
|1.9636
|2.0630
|4197
|2006.12.08 17:00
|close
|1330
|0.10
|1.9665
|1.9636
|2.0630
|34.00
|6417.00
|4198
|2006.12.11 09:00
|buy stop
|1332
|0.10
|1.9569
|1.9519
|2.0568
|4199
|2006.12.11 09:00
|sell stop
|1333
|0.10
|1.9492
|1.9542
|1.8493
|4200
|2006.12.11 09:15
|buy
|1332
|0.10
|1.9569
|1.9519
|2.0568
|4201
|2006.12.11 10:37
|s/l
|1332
|0.10
|1.9519
|1.9519
|2.0568
|-50.00
|6367.00
|4202
|2006.12.11 11:19
|sell
|1333
|0.10
|1.9492
|1.9542
|1.8493
|4203
|2006.12.11 16:49
|s/l
|1333
|0.10
|1.9542
|1.9542
|1.8493
|-50.00
|6317.00
|4204
|2006.12.12 09:00
|buy stop
|1334
|0.10
|1.9629
|1.9585
|2.0628
|4205
|2006.12.12 09:00
|sell stop
|1335
|0.10
|1.9585
|1.9629
|1.8586
|4206
|2006.12.12 09:03
|sell
|1335
|0.10
|1.9585
|1.9629
|1.8586
|4207
|2006.12.12 10:29
|s/l
|1335
|0.10
|1.9629
|1.9629
|1.8586
|-44.00
|6273.00
|4208
|2006.12.12 10:29
|buy
|1334
|0.10
|1.9629
|1.9585
|2.0628
|4209
|2006.12.12 16:00
|modify
|1334
|0.10
|1.9629
|1.9634
|2.0628
|4210
|2006.12.12 17:00
|close
|1334
|0.10
|1.9665
|1.9634
|2.0628
|36.00
|6309.00
|4211
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|1336
|0.10
|1.9713
|1.9682
|2.0712
|4212
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|1337
|0.10
|1.9682
|1.9713
|1.8683
|4213
|2006.12.13 09:32
|sell
|1337
|0.10
|1.9682
|1.9713
|1.8683
|4214
|2006.12.13 10:29
|s/l
|1337
|0.10
|1.9713
|1.9713
|1.8683
|-31.00
|6278.00
|4215
|2006.12.13 10:29
|buy
|1336
|0.10
|1.9713
|1.9682
|2.0712
|4216
|2006.12.13 14:29
|s/l
|1336
|0.10
|1.9682
|1.9682
|2.0712
|-31.00
|6247.00
|4217
|2006.12.14 09:00
|sell stop
|1338
|0.10
|1.9653
|1.9697
|1.8654
|4218
|2006.12.14 09:22
|buy stop
|1339
|0.10
|1.9697
|1.9653
|2.0696
|4219
|2006.12.14 12:07
|sell
|1338
|0.10
|1.9653
|1.9697
|1.8654
|4220
|2006.12.14 13:00
|modify
|1338
|0.10
|1.9653
|1.9648
|1.8654
|4221
|2006.12.14 13:10
|s/l
|1338
|0.10
|1.9648
|1.9648
|1.8654
|5.00
|6252.00
|4222
|2006.12.14 17:00
|delete
|1339
|0.10
|1.9697
|1.9653
|2.0696
|4223
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|1340
|0.10
|1.9644
|1.9601
|2.0643
|4224
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|1341
|0.10
|1.9601
|1.9644
|1.8602
|4225
|2006.12.15 10:28
|sell
|1341
|0.10
|1.9601
|1.9644
|1.8602
|4226
|2006.12.15 11:00
|modify
|1341
|0.10
|1.9601
|1.9596
|1.8602
|4227
|2006.12.15 14:29
|s/l
|1341
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.8602
|5.00
|6257.00
|4228
|2006.12.15 14:29
|buy
|1340
|0.10
|1.9644
|1.9601
|2.0643
|4229
|2006.12.15 15:00
|modify
|1340
|0.10
|1.9644
|1.9649
|2.0643
|4230
|2006.12.15 15:02
|s/l
|1340
|0.10
|1.9649
|1.9649
|2.0643
|5.00
|6262.00
|4231
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|1342
|0.10
|1.9582
|1.9549
|2.0581
|4232
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|1343
|0.10
|1.9549
|1.9582
|1.8550
|4233
|2006.12.18 10:06
|sell
|1343
|0.10
|1.9549
|1.9582
|1.8550
|4234
|2006.12.18 10:30
|modify
|1343
|0.10
|1.9549
|1.9544
|1.8550
|4235
|2006.12.18 10:54
|s/l
|1343
|0.10
|1.9544
|1.9544
|1.8550
|5.00
|6267.00
|4236
|2006.12.18 17:00
|delete
|1342
|0.10
|1.9582
|1.9549
|2.0581
|4237
|2006.12.19 09:00
|buy stop
|1344
|0.10
|1.9503
|1.9481
|2.0502
|4238
|2006.12.19 09:00
|sell stop
|1345
|0.10
|1.9481
|1.9503
|1.8482
|4239
|2006.12.19 09:04
|buy
|1344
|0.10
|1.9503
|1.9481
|2.0502
|4240
|2006.12.19 10:00
|modify
|1344
|0.10
|1.9503
|1.9508
|2.0502
|4241
|2006.12.19 17:00
|close
|1344
|0.10
|1.9618
|1.9508
|2.0502
|115.00
|6382.00
|4242
|2006.12.19 17:00
|delete
|1345
|0.10
|1.9481
|1.9503
|1.8482
|4243
|2006.12.20 09:00
|sell stop
|1346
|0.10
|1.9718
|1.9748
|1.8719
|4244
|2006.12.20 09:07
|buy stop
|1347
|0.10
|1.9748
|1.9718
|2.0747
|4245
|2006.12.20 09:16
|sell
|1346
|0.10
|1.9718
|1.9748
|1.8719
|4246
|2006.12.20 10:00
|modify
|1346
|0.10
|1.9718
|1.9713
|1.8719
|4247
|2006.12.20 10:18
|s/l
|1346
|0.10
|1.9713
|1.9713
|1.8719
|5.00
|6387.00
|4248
|2006.12.20 17:00
|delete
|1347
|0.10
|1.9748
|1.9718
|2.0747
|4249
|2006.12.21 09:00
|buy stop
|1348
|0.10
|1.9673
|1.9655
|2.0672
|4250
|2006.12.21 09:00
|sell stop
|1349
|0.10
|1.9655
|1.9673
|1.8656
|4251
|2006.12.21 09:31
|sell
|1349
|0.10
|1.9655
|1.9673
|1.8656
|4252
|2006.12.21 09:44
|s/l
|1349
|0.10
|1.9673
|1.9673
|1.8656
|-18.00
|6369.00
|4253
|2006.12.21 09:44
|buy
|1348
|0.10
|1.9673
|1.9655
|2.0672
|4254
|2006.12.21 09:44
|sell stop
|1350
|0.10
|1.9655
|1.9673
|1.8656
|4255
|2006.12.21 11:00
|modify
|1348
|0.10
|1.9673
|1.9678
|2.0672
|4256
|2006.12.21 11:26
|s/l
|1348
|0.10
|1.9678
|1.9678
|2.0672
|5.00
|6374.00
|4257
|2006.12.21 12:38
|sell
|1350
|0.10
|1.9655
|1.9673
|1.8656
|4258
|2006.12.21 13:30
|modify
|1350
|0.10
|1.9655
|1.9650
|1.8656
|4259
|2006.12.21 17:00
|close
|1350
|0.10
|1.9586
|1.9650
|1.8656
|69.00
|6443.00
|4260
|2006.12.22 09:00
|sell stop
|1351
|0.10
|1.9624
|1.9639
|1.8625
|4261
|2006.12.22 16:24
|sell
|1351
|0.10
|1.9624
|1.9639
|1.8625
|4262
|2006.12.22 17:00
|close
|1351
|0.10
|1.9622
|1.9639
|1.8625
|2.00
|6445.00
|4263
|2006.12.26 09:00
|buy stop
|1352
|0.10
|1.9608
|1.9580
|2.0607
|4264
|2006.12.26 09:00
|sell stop
|1353
|0.10
|1.9580
|1.9608
|1.8581
|4265
|2006.12.26 15:26
|sell
|1353
|0.10
|1.9580
|1.9608
|1.8581
|4266
|2006.12.26 16:00
|modify
|1353
|0.10
|1.9580
|1.9575
|1.8581
|4267
|2006.12.26 16:18
|s/l
|1353
|0.10
|1.9575
|1.9575
|1.8581
|5.00
|6450.00
|4268
|2006.12.26 17:00
|delete
|1352
|0.10
|1.9608
|1.9580
|2.0607
|4269
|2006.12.27 09:00
|buy stop
|1354
|0.10
|1.9635
|1.9585
|2.0634
|4270
|2006.12.27 09:00
|sell stop
|1355
|0.10
|1.9579
|1.9629
|1.8580
|4271
|2006.12.27 10:24
|sell
|1355
|0.10
|1.9579
|1.9629
|1.8580
|4272
|2006.12.27 14:54
|s/l
|1355
|0.10
|1.9629
|1.9629
|1.8580
|-50.00
|6400.00
|4273
|2006.12.27 14:54
|buy
|1354
|0.10
|1.9635
|1.9585
|2.0634
|4274
|2006.12.27 16:13
|s/l
|1354
|0.10
|1.9585
|1.9585
|2.0634
|-50.00
|6350.00
|4275
|2006.12.28 09:00
|buy stop
|1356
|0.10
|1.9589
|1.9560
|2.0588
|4276
|2006.12.28 09:00
|sell stop
|1357
|0.10
|1.9560
|1.9589
|1.8561
|4277
|2006.12.28 09:36
|sell
|1357
|0.10
|1.9560
|1.9589
|1.8561
|4278
|2006.12.28 11:53
|s/l
|1357
|0.10
|1.9589
|1.9589
|1.8561
|-29.00
|6321.00
|4279
|2006.12.28 11:53
|buy
|1356
|0.10
|1.9589
|1.9560
|2.0588
|4280
|2006.12.28 13:30
|modify
|1356
|0.10
|1.9589
|1.9594
|2.0588
|4281
|2006.12.28 17:00
|close
|1356
|0.10
|1.9625
|1.9594
|2.0588
|36.00
|6357.00
|4282
|2006.12.29 09:00
|buy stop
|1358
|0.10
|1.9662
|1.9634
|2.0661
|4283
|2006.12.29 09:00
|sell stop
|1359
|0.10
|1.9634
|1.9662
|1.8635
|4284
|2006.12.29 09:01
|buy
|1358
|0.10
|1.9662
|1.9634
|2.0661
|4285
|2006.12.29 10:15
|s/l
|1358
|0.10
|1.9634
|1.9634
|2.0661
|-28.00
|6329.00
|4286
|2006.12.29 10:15
|sell
|1359
|0.10
|1.9634
|1.9662
|1.8635
|4287
|2006.12.29 11:00
|modify
|1359
|0.10
|1.9634
|1.9629
|1.8635
|4288
|2006.12.29 11:20
|s/l
|1359
|0.10
|1.9629
|1.9629
|1.8635
|5.00
|6334.00
|4289
|2007.01.02 09:00
|sell stop
|1360
|0.10
|1.9574
|1.9592
|1.8575
|4290
|2007.01.02 09:30
|buy stop
|1361
|0.10
|1.9694
|1.9644
|2.0693
|4291
|2007.01.02 09:30
|buy
|1361
|0.10
|1.9694
|1.9644
|2.0693
|4292
|2007.01.02 10:30
|modify
|1361
|0.10
|1.9694
|1.9699
|2.0693
|4293
|2007.01.02 11:30
|s/l
|1361
|0.10
|1.9699
|1.9699
|2.0693
|5.00
|6339.00
|4294
|2007.01.02 17:00
|delete
|1360
|0.10
|1.9574
|1.9592
|1.8575
|4295
|2007.01.03 09:00
|buy stop
|1362
|0.10
|1.9746
|1.9721
|2.0745
|4296
|2007.01.03 09:00
|sell stop
|1363
|0.10
|1.9721
|1.9746
|1.8722
|4297
|2007.01.03 09:01
|sell
|1363
|0.10
|1.9721
|1.9746
|1.8722
|4298
|2007.01.03 12:00
|modify
|1363
|0.10
|1.9721
|1.9716
|1.8722
|4299
|2007.01.03 17:00
|delete
|1362
|0.10
|1.9746
|1.9721
|2.0745
|4300
|2007.01.03 17:00
|close
|1363
|0.10
|1.9572
|1.9716
|1.8722
|149.00
|6488.00
|4301
|2007.01.04 09:00
|buy stop
|1364
|0.10
|1.9525
|1.9486
|2.0524
|4302
|2007.01.04 09:00
|sell stop
|1365
|0.10
|1.9486
|1.9525
|1.8487
|4303
|2007.01.04 09:51
|buy
|1364
|0.10
|1.9525
|1.9486
|2.0524
|4304
|2007.01.04 10:07
|s/l
|1364
|0.10
|1.9486
|1.9486
|2.0524
|-39.00
|6449.00
|4305
|2007.01.04 10:07
|sell
|1365
|0.10
|1.9486
|1.9525
|1.8487
|4306
|2007.01.04 10:30
|modify
|1365
|0.10
|1.9486
|1.9481
|1.8487
|4307
|2007.01.04 17:00
|close
|1365
|0.10
|1.9444
|1.9481
|1.8487
|42.00
|6491.00
|4308
|2007.01.05 09:00
|sell stop
|1366
|0.10
|1.9361
|1.9397
|1.8362
|4309
|2007.01.05 09:11
|buy stop
|1367
|0.10
|1.9397
|1.9361
|2.0396
|4310
|2007.01.05 09:15
|buy
|1367
|0.10
|1.9397
|1.9361
|2.0396
|4311
|2007.01.05 10:00
|modify
|1367
|0.10
|1.9397
|1.9402
|2.0396
|4312
|2007.01.05 10:37
|s/l
|1367
|0.10
|1.9402
|1.9402
|2.0396
|5.00
|6496.00
|4313
|2007.01.05 15:30
|sell
|1366
|0.10
|1.9361
|1.9397
|1.8362
|4314
|2007.01.05 16:00
|modify
|1366
|0.10
|1.9361
|1.9356
|1.8362
|4315
|2007.01.05 17:00
|close
|1366
|0.10
|1.9319
|1.9356
|1.8362
|42.00
|6538.00
|4316
|2007.01.08 09:00
|sell stop
|1368
|0.10
|1.9285
|1.9333
|1.8286
|4317
|2007.01.08 09:00
|buy stop
|1369
|0.10
|1.9333
|1.9285
|2.0332
|4318
|2007.01.08 09:19
|buy
|1369
|0.10
|1.9333
|1.9285
|2.0332
|4319
|2007.01.08 15:59
|s/l
|1369
|0.10
|1.9285
|1.9285
|2.0332
|-48.00
|6490.00
|4320
|2007.01.08 15:59
|sell
|1368
|0.10
|1.9285
|1.9333
|1.8286
|4321
|2007.01.08 16:56
|s/l
|1368
|0.10
|1.9333
|1.9333
|1.8286
|-48.00
|6442.00
|4322
|2007.01.09 09:00
|sell stop
|1370
|0.10
|1.9416
|1.9437
|1.8417
|4323
|2007.01.09 09:00
|buy stop
|1371
|0.10
|1.9437
|1.9416
|2.0436
|4324
|2007.01.09 09:39
|buy
|1371
|0.10
|1.9437
|1.9416
|2.0436
|4325
|2007.01.09 10:53
|s/l
|1371
|0.10
|1.9416
|1.9416
|2.0436
|-21.00
|6421.00
|4326
|2007.01.09 10:53
|sell
|1370
|0.10
|1.9416
|1.9437
|1.8417
|4327
|2007.01.09 13:00
|s/l
|1370
|0.10
|1.9437
|1.9437
|1.8417
|-21.00
|6400.00
|4328
|2007.01.10 09:00
|sell stop
|1372
|0.10
|1.9357
|1.9396
|1.8358
|4329
|2007.01.10 09:01
|buy stop
|1373
|0.10
|1.9396
|1.9357
|2.0395
|4330
|2007.01.10 09:31
|buy
|1373
|0.10
|1.9396
|1.9357
|2.0395
|4331
|2007.01.10 10:30
|modify
|1373
|0.10
|1.9396
|1.9401
|2.0395
|4332
|2007.01.10 10:39
|s/l
|1373
|0.10
|1.9401
|1.9401
|2.0395
|5.00
|6405.00
|4333
|2007.01.10 15:35
|sell
|1372
|0.10
|1.9357
|1.9396
|1.8358
|4334
|2007.01.10 17:00
|close
|1372
|0.10
|1.9371
|1.9396
|1.8358
|-14.00
|6391.00
|4335
|2007.01.11 09:00
|sell stop
|1374
|0.10
|1.9324
|1.9351
|1.8325
|4336
|2007.01.11 09:00
|buy stop
|1375
|0.10
|1.9351
|1.9324
|2.0350
|4337
|2007.01.11 09:27
|sell
|1374
|0.10
|1.9324
|1.9351
|1.8325
|4338
|2007.01.11 09:57
|s/l
|1374
|0.10
|1.9351
|1.9351
|1.8325
|-27.00
|6364.00
|4339
|2007.01.11 09:57
|buy
|1375
|0.10
|1.9351
|1.9324
|2.0350
|4340
|2007.01.11 09:57
|sell stop
|1376
|0.10
|1.9321
|1.9351
|1.8322
|4341
|2007.01.11 12:00
|modify
|1375
|0.10
|1.9351
|1.9356
|2.0350
|4342
|2007.01.11 17:00
|close
|1375
|0.10
|1.9441
|1.9356
|2.0350
|90.00
|6454.00
|4343
|2007.01.11 17:00
|delete
|1376
|0.10
|1.9321
|1.9351
|1.8322
|4344
|2007.01.12 09:00
|buy stop
|1377
|0.10
|1.9488
|1.9442
|2.0487
|4345
|2007.01.12 09:00
|sell stop
|1378
|0.10
|1.9442
|1.9488
|1.8443
|4346
|2007.01.12 09:53
|buy
|1377
|0.10
|1.9488
|1.9442
|2.0487
|4347
|2007.01.12 16:00
|modify
|1377
|0.10
|1.9488
|1.9493
|2.0487
|4348
|2007.01.12 17:00
|close
|1377
|0.10
|1.9558
|1.9493
|2.0487
|70.00
|6524.00
|4349
|2007.01.12 17:00
|delete
|1378
|0.10
|1.9442
|1.9488
|1.8443
|4350
|2007.01.15 09:00
|buy stop
|1379
|0.10
|1.9619
|1.9592
|2.0618
|4351
|2007.01.15 09:00
|sell stop
|1380
|0.10
|1.9592
|1.9619
|1.8593
|4352
|2007.01.15 09:08
|sell
|1380
|0.10
|1.9592
|1.9619
|1.8593
|4353
|2007.01.15 09:38
|s/l
|1380
|0.10
|1.9619
|1.9619
|1.8593
|-27.00
|6497.00
|4354
|2007.01.15 09:38
|buy
|1379
|0.10
|1.9619
|1.9592
|2.0618
|4355
|2007.01.15 09:38
|sell stop
|1381
|0.10
|1.9589
|1.9619
|1.8590
|4356
|2007.01.15 11:00
|modify
|1379
|0.10
|1.9619
|1.9624
|2.0618
|4357
|2007.01.15 16:59
|s/l
|1379
|0.10
|1.9624
|1.9624
|2.0618
|5.00
|6502.00
|4358
|2007.01.15 17:00
|delete
|1381
|0.10
|1.9589
|1.9619
|1.8590
|4359
|2007.01.16 09:00
|buy stop
|1382
|0.10
|1.9669
|1.9642
|2.0668
|4360
|2007.01.16 09:00
|sell stop
|1383
|0.10
|1.9642
|1.9669
|1.8643
|4361
|2007.01.16 09:06
|buy
|1382
|0.10
|1.9669
|1.9642
|2.0668
|4362
|2007.01.16 12:04
|s/l
|1382
|0.10
|1.9642
|1.9642
|2.0668
|-27.00
|6475.00
|4363
|2007.01.16 12:04
|sell
|1383
|0.10
|1.9642
|1.9669
|1.8643
|4364
|2007.01.16 13:08
|s/l
|1383
|0.10
|1.9669
|1.9669
|1.8643
|-27.00
|6448.00
|4365
|2007.01.17 09:00
|buy stop
|1384
|0.10
|1.9640
|1.9609
|2.0639
|4366
|2007.01.17 09:00
|sell stop
|1385
|0.10
|1.9609
|1.9640
|1.8610
|4367
|2007.01.17 09:08
|buy
|1384
|0.10
|1.9640
|1.9609
|2.0639
|4368
|2007.01.17 11:00
|modify
|1384
|0.10
|1.9640
|1.9645
|2.0639
|4369
|2007.01.17 11:34
|s/l
|1384
|0.10
|1.9645
|1.9645
|2.0639
|5.00
|6453.00
|4370
|2007.01.17 17:00
|delete
|1385
|0.10
|1.9609
|1.9640
|1.8610
|4371
|2007.01.18 09:00
|buy stop
|1386
|0.10
|1.9741
|1.9714
|2.0740
|4372
|2007.01.18 09:00
|sell stop
|1387
|0.10
|1.9714
|1.9741
|1.8715
|4373
|2007.01.18 09:22
|buy
|1386
|0.10
|1.9741
|1.9714
|2.0740
|4374
|2007.01.18 10:30
|modify
|1386
|0.10
|1.9741
|1.9746
|2.0740
|4375
|2007.01.18 11:06
|s/l
|1386
|0.10
|1.9746
|1.9746
|2.0740
|5.00
|6458.00
|4376
|2007.01.18 12:00
|sell
|1387
|0.10
|1.9714
|1.9741
|1.8715
|4377
|2007.01.18 14:30
|modify
|1387
|0.10
|1.9714
|1.9709
|1.8715
|4378
|2007.01.18 16:22
|s/l
|1387
|0.10
|1.9709
|1.9709
|1.8715
|5.00
|6463.00
|4379
|2007.01.19 09:00
|buy stop
|1388
|0.10
|1.9767
|1.9740
|2.0766
|4380
|2007.01.19 09:00
|sell stop
|1389
|0.10
|1.9740
|1.9767
|1.8741
|4381
|2007.01.19 09:14
|sell
|1389
|0.10
|1.9740
|1.9767
|1.8741
|4382
|2007.01.19 10:04
|s/l
|1389
|0.10
|1.9767
|1.9767
|1.8741
|-27.00
|6436.00
|4383
|2007.01.19 10:04
|buy
|1388
|0.10
|1.9767
|1.9740
|2.0766
|4384
|2007.01.19 10:19
|s/l
|1388
|0.10
|1.9740
|1.9740
|2.0766
|-27.00
|6409.00