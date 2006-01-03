|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.03 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.01.03 - 2006.12.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|3957
|Ticks modelled
|1519320
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9895.47
|Gross profit
|10553.35
|Gross loss
|-20448.82
|Profit factor
|0.52
|Expected payoff
|-21.14
|Absolute drawdown
|9895.47
|Maximal drawdown
|10599.68 (99.02%)
|Relative drawdown
|99.02% (10599.68)
|Total trades
|468
|Short positions (won %)
|221 (73.76%)
|Long positions (won %)
|247 (73.68%)
|Profit trades (% of total)
|345 (73.72%)
|Loss trades (% of total)
|123 (26.28%)
|Largest
|profit trade
|448.00
|loss trade
|-2105.60
|Average
|profit trade
|30.59
|loss trade
|-166.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (325.01)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2652.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|670.60 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-4631.20 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:00
|sell
|1
|0.20
|1.7195
|0.0000
|1.7175
|2
|2006.01.03 01:12
|sell
|2
|0.40
|1.7210
|0.0000
|1.7190
|3
|2006.01.03 01:21
|sell
|3
|0.80
|1.7227
|0.0000
|1.7207
|4
|2006.01.03 02:15
|buy
|4
|0.20
|1.7217
|0.0000
|1.7237
|5
|2006.01.03 02:54
|t/p
|4
|0.20
|1.7237
|0.0000
|1.7237
|28.00
|10028.00
|6
|2006.01.03 02:54
|buy
|5
|0.20
|1.7240
|0.0000
|1.7260
|7
|2006.01.03 02:58
|sell
|6
|1.60
|1.7243
|0.0000
|1.7223
|8
|2006.01.03 03:07
|sell
|7
|3.20
|1.7258
|0.0000
|1.7238
|9
|2006.01.03 03:23
|t/p
|5
|0.20
|1.7260
|0.0000
|1.7260
|28.00
|10056.00
|10
|2006.01.03 03:23
|buy
|8
|0.20
|1.7265
|0.0000
|1.7285
|11
|2006.01.03 03:51
|t/p
|8
|0.20
|1.7285
|0.0000
|1.7285
|28.00
|10084.00
|12
|2006.01.03 03:51
|buy
|9
|0.20
|1.7288
|0.0000
|1.7308
|13
|2006.01.03 05:05
|buy
|10
|0.40
|1.7273
|0.0000
|1.7293
|14
|2006.01.03 06:17
|t/p
|10
|0.40
|1.7293
|0.0000
|1.7293
|56.00
|10140.00
|15
|2006.01.03 06:17
|close
|9
|0.20
|1.7294
|0.0000
|1.7308
|8.40
|10148.40
|16
|2006.01.03 06:17
|buy
|11
|0.20
|1.7298
|0.0000
|1.7318
|17
|2006.01.03 07:12
|buy
|12
|0.40
|1.7282
|0.0000
|1.7302
|18
|2006.01.03 07:12
|t/p
|12
|0.40
|1.7302
|0.0000
|1.7302
|56.00
|10204.40
|19
|2006.01.03 07:12
|close
|11
|0.20
|1.7302
|0.0000
|1.7318
|5.60
|10210.00
|20
|2006.01.03 07:12
|buy
|13
|0.20
|1.7301
|0.0000
|1.7321
|21
|2006.01.03 07:38
|buy
|14
|0.40
|1.7285
|0.0000
|1.7305
|22
|2006.01.03 07:44
|buy
|15
|0.80
|1.7270
|0.0000
|1.7290
|23
|2006.01.03 08:59
|t/p
|15
|0.80
|1.7290
|0.0000
|1.7290
|112.00
|10322.00
|24
|2006.01.03 08:59
|close
|14
|0.40
|1.7291
|0.0000
|1.7305
|16.80
|10338.80
|25
|2006.01.03 08:59
|close
|13
|0.20
|1.7288
|0.0000
|1.7321
|-18.20
|10320.60
|26
|2006.01.03 10:00
|buy
|16
|0.10
|1.7332
|0.0000
|1.7352
|27
|2006.01.03 10:10
|buy
|17
|0.20
|1.7317
|0.0000
|1.7337
|28
|2006.01.03 10:15
|buy
|18
|0.80
|1.7301
|0.0000
|1.7321
|29
|2006.01.03 10:51
|t/p
|18
|0.80
|1.7321
|0.0000
|1.7321
|112.00
|10432.60
|30
|2006.01.03 10:51
|close
|17
|0.20
|1.7321
|0.0000
|1.7337
|5.60
|10438.20
|31
|2006.01.03 10:51
|close
|16
|0.10
|1.7319
|0.0000
|1.7352
|-9.10
|10429.10
|32
|2006.01.03 10:52
|buy
|19
|0.10
|1.7324
|0.0000
|1.7344
|33
|2006.01.03 11:10
|buy
|20
|0.40
|1.7307
|0.0000
|1.7327
|34
|2006.01.03 12:03
|buy
|21
|0.80
|1.7291
|0.0000
|1.7311
|35
|2006.01.03 12:34
|buy
|22
|1.60
|1.7276
|0.0000
|1.7296
|36
|2006.01.03 13:24
|t/p
|22
|1.60
|1.7296
|0.0000
|1.7296
|224.00
|10653.10
|37
|2006.01.03 13:24
|close
|21
|0.80
|1.7297
|0.0000
|1.7311
|33.60
|10686.70
|38
|2006.01.03 13:24
|close
|20
|0.40
|1.7296
|0.0000
|1.7327
|-30.80
|10655.90
|39
|2006.01.03 13:24
|close
|19
|0.10
|1.7297
|0.0000
|1.7344
|-18.90
|10637.00
|40
|2006.01.03 14:27
|close
|7
|3.20
|1.7255
|0.0000
|1.7238
|67.21
|10704.21
|41
|2006.01.03 14:27
|close
|6
|1.60
|1.7255
|0.0000
|1.7223
|-134.40
|10569.81
|42
|2006.01.03 14:27
|close
|3
|0.80
|1.7255
|0.0000
|1.7207
|-156.80
|10413.01
|43
|2006.01.03 14:27
|close
|2
|0.40
|1.7255
|0.0000
|1.7190
|-126.00
|10287.01
|44
|2006.01.03 14:27
|close
|1
|0.20
|1.7255
|0.0000
|1.7175
|-84.00
|10203.01
|45
|2006.01.03 14:27
|sell
|23
|0.20
|1.7250
|0.0000
|1.7230
|46
|2006.01.03 14:32
|sell
|24
|0.40
|1.7266
|0.0000
|1.7246
|47
|2006.01.03 14:57
|sell
|25
|0.80
|1.7282
|0.0000
|1.7262
|48
|2006.01.03 15:32
|sell
|26
|1.60
|1.7297
|0.0000
|1.7277
|49
|2006.01.03 15:41
|sell
|27
|3.20
|1.7312
|0.0000
|1.7292
|50
|2006.01.03 17:00
|buy
|28
|0.10
|1.7390
|0.0000
|1.7410
|51
|2006.01.03 17:08
|buy
|29
|0.20
|1.7373
|0.0000
|1.7393
|52
|2006.01.03 17:31
|t/p
|29
|0.20
|1.7393
|0.0000
|1.7393
|28.00
|10231.01
|53
|2006.01.03 17:31
|close
|28
|0.10
|1.7394
|0.0000
|1.7410
|2.80
|10233.81
|54
|2006.01.03 17:55
|buy
|30
|0.10
|1.7402
|0.0000
|1.7422
|55
|2006.01.03 17:55
|close
|30
|0.10
|1.7403
|0.0000
|1.7422
|0.70
|10234.51
|56
|2006.01.03 17:55
|close
|27
|3.20
|1.7406
|0.0000
|1.7292
|-2105.60
|8128.91
|57
|2006.01.03 17:55
|close
|26
|1.60
|1.7406
|0.0000
|1.7277
|-1220.80
|6908.11
|58
|2006.01.03 17:55
|close
|25
|0.80
|1.7406
|0.0000
|1.7262
|-694.40
|6213.71
|59
|2006.01.03 17:55
|close
|24
|0.40
|1.7406
|0.0000
|1.7246
|-392.00
|5821.71
|60
|2006.01.03 17:55
|close
|23
|0.20
|1.7406
|0.0000
|1.7230
|-218.40
|5603.31
|61
|2006.01.03 17:55
|buy
|31
|0.10
|1.7408
|0.0000
|1.7428
|62
|2006.01.03 18:03
|buy
|32
|0.20
|1.7392
|0.0000
|1.7412
|63
|2006.01.03 18:14
|t/p
|32
|0.20
|1.7412
|0.0000
|1.7412
|28.00
|5631.31
|64
|2006.01.03 18:14
|close
|31
|0.10
|1.7412
|0.0000
|1.7428
|2.80
|5634.11
|65
|2006.01.03 18:14
|buy
|33
|0.10
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|66
|2006.01.03 20:02
|t/p
|33
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7437
|14.00
|5648.11
|67
|2006.01.03 20:02
|buy
|34
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7460
|68
|2006.01.03 21:17
|t/p
|34
|0.10
|1.7460
|0.0000
|1.7460
|14.00
|5662.11
|69
|2006.01.03 21:17
|buy
|35
|0.10
|1.7463
|0.0000
|1.7483
|70
|2006.01.04 00:35
|t/p
|35
|0.10
|1.7483
|0.0000
|1.7483
|13.79
|5675.90
|71
|2006.01.04 00:35
|buy
|36
|0.10
|1.7487
|0.0000
|1.7507
|72
|2006.01.04 01:09
|buy
|37
|0.20
|1.7472
|0.0000
|1.7492
|73
|2006.01.04 01:47
|t/p
|37
|0.20
|1.7492
|0.0000
|1.7492
|28.00
|5703.90
|74
|2006.01.04 01:47
|close
|36
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7507
|4.20
|5708.10
|75
|2006.01.04 01:47
|buy
|38
|0.10
|1.7497
|0.0000
|1.7517
|76
|2006.01.04 01:59
|buy
|39
|0.20
|1.7481
|0.0000
|1.7501
|77
|2006.01.04 02:37
|buy
|40
|0.40
|1.7466
|0.0000
|1.7486
|78
|2006.01.04 03:05
|t/p
|40
|0.40
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|56.00
|5764.10
|79
|2006.01.04 03:05
|close
|39
|0.20
|1.7488
|0.0000
|1.7501
|9.80
|5773.90
|80
|2006.01.04 03:05
|close
|38
|0.10
|1.7491
|0.0000
|1.7517
|-4.20
|5769.70
|81
|2006.01.04 04:31
|buy
|41
|0.10
|1.7534
|0.0000
|1.7554
|82
|2006.01.04 04:54
|buy
|42
|0.20
|1.7519
|0.0000
|1.7539
|83
|2006.01.04 05:19
|buy
|43
|0.40
|1.7504
|0.0000
|1.7524
|84
|2006.01.04 08:00
|buy
|44
|0.80
|1.7489
|0.0000
|1.7509
|85
|2006.01.04 08:07
|buy
|45
|1.60
|1.7473
|0.0000
|1.7493
|86
|2006.01.04 08:39
|t/p
|45
|1.60
|1.7493
|0.0000
|1.7493
|224.00
|5993.70
|87
|2006.01.04 08:39
|close
|44
|0.80
|1.7496
|0.0000
|1.7509
|39.20
|6032.90
|88
|2006.01.04 08:40
|close
|43
|0.40
|1.7495
|0.0000
|1.7524
|-25.20
|6007.70
|89
|2006.01.04 08:40
|close
|42
|0.20
|1.7496
|0.0000
|1.7539
|-32.20
|5975.50
|90
|2006.01.04 08:40
|close
|41
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7554
|-28.00
|5947.50
|91
|2006.01.04 10:00
|buy
|46
|0.10
|1.7537
|0.0000
|1.7557
|92
|2006.01.04 10:20
|t/p
|46
|0.10
|1.7557
|0.0000
|1.7557
|14.00
|5961.50
|93
|2006.01.04 10:20
|buy
|47
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7580
|94
|2006.01.04 10:23
|buy
|48
|0.20
|1.7543
|0.0000
|1.7563
|95
|2006.01.04 13:09
|t/p
|48
|0.20
|1.7563
|0.0000
|1.7563
|28.00
|5989.50
|96
|2006.01.04 13:09
|close
|47
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7580
|2.10
|5991.60
|97
|2006.01.04 13:09
|buy
|49
|0.10
|1.7565
|0.0000
|1.7585
|98
|2006.01.04 13:36
|t/p
|49
|0.10
|1.7585
|0.0000
|1.7585
|14.00
|6005.60
|99
|2006.01.04 13:36
|buy
|50
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7608
|100
|2006.01.04 13:59
|buy
|51
|0.20
|1.7573
|0.0000
|1.7593
|101
|2006.01.04 14:18
|buy
|52
|0.40
|1.7556
|0.0000
|1.7576
|102
|2006.01.04 14:41
|t/p
|52
|0.40
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|56.00
|6061.60
|103
|2006.01.04 14:41
|close
|51
|0.20
|1.7577
|0.0000
|1.7593
|5.60
|6067.20
|104
|2006.01.04 14:41
|close
|50
|0.10
|1.7576
|0.0000
|1.7608
|-8.40
|6058.80
|105
|2006.01.04 14:41
|buy
|53
|0.10
|1.7580
|0.0000
|1.7600
|106
|2006.01.04 14:53
|buy
|54
|0.20
|1.7564
|0.0000
|1.7584
|107
|2006.01.04 16:04
|t/p
|54
|0.20
|1.7584
|0.0000
|1.7584
|28.00
|6086.80
|108
|2006.01.04 16:04
|close
|53
|0.10
|1.7584
|0.0000
|1.7600
|2.80
|6089.60
|109
|2006.01.04 17:00
|buy
|55
|0.10
|1.7600
|0.0000
|1.7620
|110
|2006.01.04 17:25
|buy
|56
|0.20
|1.7581
|0.0000
|1.7601
|111
|2006.01.04 18:23
|t/p
|56
|0.20
|1.7601
|0.0000
|1.7601
|28.00
|6117.60
|112
|2006.01.04 18:23
|close
|55
|0.10
|1.7606
|0.0000
|1.7620
|4.20
|6121.80
|113
|2006.01.04 18:23
|buy
|57
|0.10
|1.7608
|0.0000
|1.7628
|114
|2006.01.04 19:24
|buy
|58
|0.20
|1.7593
|0.0000
|1.7613
|115
|2006.01.04 23:14
|buy
|59
|0.40
|1.7575
|0.0000
|1.7595
|116
|2006.01.04 23:55
|buy
|60
|0.80
|1.7558
|0.0000
|1.7578
|117
|2006.01.05 00:00
|sell
|61
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7538
|118
|2006.01.05 00:43
|sell
|62
|0.20
|1.7575
|0.0000
|1.7555
|119
|2006.01.05 00:44
|t/p
|60
|0.80
|1.7578
|0.0000
|1.7578
|106.96
|6228.76
|120
|2006.01.05 00:44
|close
|59
|0.40
|1.7580
|0.0000
|1.7595
|11.48
|6240.24
|121
|2006.01.05 00:44
|close
|58
|0.20
|1.7579
|0.0000
|1.7613
|-20.86
|6219.38
|122
|2006.01.05 00:44
|close
|57
|0.10
|1.7580
|0.0000
|1.7628
|-20.23
|6199.15
|123
|2006.01.05 06:49
|t/p
|62
|0.20
|1.7555
|0.0000
|1.7555
|28.00
|6227.15
|124
|2006.01.05 06:49
|close
|61
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7538
|2.80
|6229.95
|125
|2006.01.05 06:49
|sell
|63
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7532
|126
|2006.01.05 07:53
|sell
|64
|0.20
|1.7568
|0.0000
|1.7548
|127
|2006.01.05 08:06
|sell
|65
|0.40
|1.7584
|0.0000
|1.7564
|128
|2006.01.05 08:18
|t/p
|65
|0.40
|1.7564
|0.0000
|1.7564
|56.00
|6285.95
|129
|2006.01.05 08:18
|close
|64
|0.20
|1.7562
|0.0000
|1.7548
|8.40
|6294.35
|130
|2006.01.05 08:18
|close
|63
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7532
|-7.70
|6286.65
|131
|2006.01.05 08:18
|sell
|66
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7539
|132
|2006.01.05 09:13
|t/p
|66
|0.10
|1.7539
|0.0000
|1.7539
|14.00
|6300.65
|133
|2006.01.05 09:30
|sell
|67
|0.10
|1.7543
|0.0000
|1.7523
|134
|2006.01.05 09:45
|t/p
|67
|0.10
|1.7523
|0.0000
|1.7523
|14.00
|6314.65
|135
|2006.01.05 09:45
|sell
|68
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7499
|136
|2006.01.05 09:47
|sell
|69
|0.20
|1.7534
|0.0000
|1.7514
|137
|2006.01.05 09:52
|t/p
|69
|0.20
|1.7514
|0.0000
|1.7514
|28.00
|6342.65
|138
|2006.01.05 09:52
|close
|68
|0.10
|1.7514
|0.0000
|1.7499
|3.50
|6346.15
|139
|2006.01.05 09:52
|sell
|70
|0.10
|1.7509
|0.0000
|1.7489
|140
|2006.01.05 09:55
|sell
|71
|0.20
|1.7525
|0.0000
|1.7505
|141
|2006.01.05 10:30
|sell
|72
|0.40
|1.7541
|0.0000
|1.7521
|142
|2006.01.05 10:56
|sell
|73
|0.80
|1.7556
|0.0000
|1.7536
|143
|2006.01.05 11:12
|t/p
|73
|0.80
|1.7536
|0.0000
|1.7536
|112.00
|6458.15
|144
|2006.01.05 11:12
|close
|72
|0.40
|1.7536
|0.0000
|1.7521
|14.00
|6472.15
|145
|2006.01.05 11:12
|close
|71
|0.20
|1.7537
|0.0000
|1.7505
|-16.80
|6455.35
|146
|2006.01.05 11:12
|close
|70
|0.10
|1.7538
|0.0000
|1.7489
|-20.30
|6435.05
|147
|2006.01.05 12:30
|sell
|74
|0.10
|1.7520
|0.0000
|1.7500
|148
|2006.01.05 12:48
|sell
|75
|0.20
|1.7535
|0.0000
|1.7515
|149
|2006.01.05 13:29
|sell
|76
|0.40
|1.7551
|0.0000
|1.7531
|150
|2006.01.05 14:37
|t/p
|76
|0.40
|1.7531
|0.0000
|1.7531
|56.00
|6491.05
|151
|2006.01.05 14:37
|close
|75
|0.20
|1.7531
|0.0000
|1.7515
|5.60
|6496.65
|152
|2006.01.05 14:37
|close
|74
|0.10
|1.7530
|0.0000
|1.7500
|-7.00
|6489.65
|153
|2006.01.05 18:00
|buy
|77
|0.10
|1.7567
|0.0000
|1.7587
|154
|2006.01.05 21:07
|buy
|78
|0.20
|1.7552
|0.0000
|1.7572
|155
|2006.01.06 00:00
|sell
|79
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7525
|156
|2006.01.06 01:24
|sell
|80
|0.20
|1.7561
|0.0000
|1.7541
|157
|2006.01.06 02:35
|t/p
|80
|0.20
|1.7541
|0.0000
|1.7541
|28.00
|6517.65
|158
|2006.01.06 02:35
|close
|79
|0.10
|1.7540
|0.0000
|1.7525
|3.50
|6521.15
|159
|2006.01.06 02:36
|buy
|81
|0.40
|1.7537
|0.0000
|1.7557
|160
|2006.01.06 03:00
|sell
|82
|0.10
|1.7529
|0.0000
|1.7509
|161
|2006.01.06 05:37
|sell
|83
|0.20
|1.7545
|0.0000
|1.7525
|162
|2006.01.06 08:35
|t/p
|83
|0.20
|1.7525
|0.0000
|1.7525
|28.00
|6549.15
|163
|2006.01.06 08:35
|close
|82
|0.10
|1.7525
|0.0000
|1.7509
|2.80
|6551.95
|164
|2006.01.06 08:35
|sell
|84
|0.10
|1.7523
|0.0000
|1.7503
|165
|2006.01.06 08:43
|buy
|85
|0.80
|1.7521
|0.0000
|1.7541
|166
|2006.01.06 09:54
|sell
|86
|0.20
|1.7538
|0.0000
|1.7518
|167
|2006.01.06 09:55
|t/p
|85
|0.80
|1.7541
|0.0000
|1.7541
|112.00
|6663.95
|168
|2006.01.06 09:55
|close
|81
|0.40
|1.7541
|0.0000
|1.7557
|11.20
|6675.15
|169
|2006.01.06 09:55
|close
|78
|0.20
|1.7542
|0.0000
|1.7572
|-14.42
|6660.73
|170
|2006.01.06 09:55
|close
|77
|0.10
|1.7541
|0.0000
|1.7587
|-18.41
|6642.32
|171
|2006.01.06 10:14
|sell
|87
|0.40
|1.7553
|0.0000
|1.7533
|172
|2006.01.06 11:00
|buy
|88
|0.10
|1.7565
|0.0000
|1.7585
|173
|2006.01.06 11:16
|buy
|89
|0.20
|1.7549
|0.0000
|1.7569
|174
|2006.01.06 12:03
|t/p
|87
|0.40
|1.7533
|0.0000
|1.7533
|56.00
|6698.32
|175
|2006.01.06 12:03
|buy
|90
|0.40
|1.7533
|0.0000
|1.7553
|176
|2006.01.06 12:03
|close
|86
|0.20
|1.7533
|0.0000
|1.7518
|7.00
|6705.32
|177
|2006.01.06 12:03
|close
|84
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7503
|-9.10
|6696.22
|178
|2006.01.06 12:27
|t/p
|90
|0.40
|1.7553
|0.0000
|1.7553
|56.00
|6752.22
|179
|2006.01.06 12:27
|close
|89
|0.20
|1.7553
|0.0000
|1.7569
|5.60
|6757.82
|180
|2006.01.06 12:27
|close
|88
|0.10
|1.7553
|0.0000
|1.7585
|-8.40
|6749.42
|181
|2006.01.06 12:27
|buy
|91
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7576
|182
|2006.01.06 14:30
|t/p
|91
|0.10
|1.7576
|0.0000
|1.7576
|14.00
|6763.42
|183
|2006.01.06 14:30
|buy
|92
|0.10
|1.7586
|0.0000
|1.7606
|184
|2006.01.06 14:36
|buy
|93
|0.20
|1.7571
|0.0000
|1.7591
|185
|2006.01.06 14:41
|t/p
|93
|0.20
|1.7591
|0.0000
|1.7591
|28.00
|6791.42
|186
|2006.01.06 14:41
|close
|92
|0.10
|1.7591
|0.0000
|1.7606
|3.50
|6794.92
|187
|2006.01.06 14:41
|buy
|94
|0.10
|1.7595
|0.0000
|1.7615
|188
|2006.01.06 14:42
|buy
|95
|0.20
|1.7579
|0.0000
|1.7599
|189
|2006.01.06 14:47
|t/p
|95
|0.20
|1.7599
|0.0000
|1.7599
|28.00
|6822.92
|190
|2006.01.06 14:47
|close
|94
|0.10
|1.7600
|0.0000
|1.7615
|3.50
|6826.42
|191
|2006.01.06 14:47
|buy
|96
|0.10
|1.7602
|0.0000
|1.7622
|192
|2006.01.06 14:50
|t/p
|96
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7622
|14.00
|6840.42
|193
|2006.01.06 14:50
|buy
|97
|0.10
|1.7625
|0.0000
|1.7645
|194
|2006.01.06 14:52
|t/p
|97
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7645
|14.00
|6854.42
|195
|2006.01.06 14:52
|buy
|98
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7672
|196
|2006.01.06 14:53
|buy
|99
|0.20
|1.7636
|0.0000
|1.7656
|197
|2006.01.06 15:52
|t/p
|99
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7656
|28.00
|6882.42
|198
|2006.01.06 15:52
|close
|98
|0.10
|1.7657
|0.0000
|1.7672
|3.50
|6885.92
|199
|2006.01.06 15:52
|buy
|100
|0.10
|1.7661
|0.0000
|1.7681
|200
|2006.01.06 15:56
|t/p
|100
|0.10
|1.7681
|0.0000
|1.7681
|14.00
|6899.92
|201
|2006.01.06 15:56
|buy
|101
|0.10
|1.7685
|0.0000
|1.7705
|202
|2006.01.06 16:11
|t/p
|101
|0.10
|1.7705
|0.0000
|1.7705
|14.00
|6913.92
|203
|2006.01.06 16:11
|buy
|102
|0.10
|1.7708
|0.0000
|1.7728
|204
|2006.01.06 17:12
|buy
|103
|0.20
|1.7692
|0.0000
|1.7712
|205
|2006.01.06 18:02
|t/p
|103
|0.20
|1.7712
|0.0000
|1.7712
|28.00
|6941.92
|206
|2006.01.06 18:02
|close
|102
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7728
|3.50
|6945.42
|207
|2006.01.06 18:02
|buy
|104
|0.10
|1.7716
|0.0000
|1.7736
|208
|2006.01.06 19:57
|buy
|105
|0.20
|1.7701
|0.0000
|1.7721
|209
|2006.01.09 00:00
|buy
|106
|0.40
|1.7684
|0.0000
|1.7704
|210
|2006.01.09 00:45
|sell
|107
|0.10
|1.7696
|0.0000
|1.7676
|211
|2006.01.09 01:54
|t/p
|106
|0.40
|1.7704
|0.0000
|1.7704
|56.00
|7001.42
|212
|2006.01.09 01:54
|close
|105
|0.20
|1.7706
|0.0000
|1.7721
|6.58
|7008.00
|213
|2006.01.09 01:54
|close
|104
|0.10
|1.7705
|0.0000
|1.7736
|-7.91
|7000.09
|214
|2006.01.09 01:55
|sell
|108
|0.20
|1.7711
|0.0000
|1.7691
|215
|2006.01.09 02:17
|t/p
|108
|0.20
|1.7691
|0.0000
|1.7691
|28.00
|7028.09
|216
|2006.01.09 02:17
|close
|107
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7676
|4.20
|7032.29
|217
|2006.01.09 02:17
|sell
|109
|0.10
|1.7689
|0.0000
|1.7669
|218
|2006.01.09 02:25
|sell
|110
|0.20
|1.7705
|0.0000
|1.7685
|219
|2006.01.09 05:45
|sell
|111
|0.40
|1.7721
|0.0000
|1.7701
|220
|2006.01.09 06:00
|buy
|112
|0.10
|1.7723
|0.0000
|1.7743
|221
|2006.01.09 06:11
|buy
|113
|0.20
|1.7708
|0.0000
|1.7728
|222
|2006.01.09 07:44
|t/p
|111
|0.40
|1.7701
|0.0000
|1.7701
|56.00
|7088.29
|223
|2006.01.09 07:44
|close
|110
|0.20
|1.7700
|0.0000
|1.7685
|7.00
|7095.29
|224
|2006.01.09 07:44
|close
|109
|0.10
|1.7701
|0.0000
|1.7669
|-8.40
|7086.89
|225
|2006.01.09 07:55
|buy
|114
|0.40
|1.7692
|0.0000
|1.7712
|226
|2006.01.09 09:00
|sell
|115
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7671
|227
|2006.01.09 09:21
|buy
|116
|0.80
|1.7675
|0.0000
|1.7695
|228
|2006.01.09 09:22
|t/p
|115
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7671
|14.00
|7100.89
|229
|2006.01.09 09:22
|sell
|117
|0.10
|1.7667
|0.0000
|1.7647
|230
|2006.01.09 09:22
|buy
|118
|1.60
|1.7658
|0.0000
|1.7678
|231
|2006.01.09 10:09
|t/p
|117
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7647
|14.00
|7114.89
|232
|2006.01.09 10:09
|sell
|119
|0.10
|1.7643
|0.0000
|1.7623
|233
|2006.01.09 10:24
|sell
|120
|0.20
|1.7658
|0.0000
|1.7638
|234
|2006.01.09 10:48
|sell
|121
|0.40
|1.7673
|0.0000
|1.7653
|235
|2006.01.09 10:48
|t/p
|118
|1.60
|1.7678
|0.0000
|1.7678
|224.00
|7338.89
|236
|2006.01.09 10:48
|close
|116
|0.80
|1.7678
|0.0000
|1.7695
|16.80
|7355.69
|237
|2006.01.09 10:48
|close
|114
|0.40
|1.7677
|0.0000
|1.7712
|-42.00
|7313.69
|238
|2006.01.09 10:48
|close
|113
|0.20
|1.7679
|0.0000
|1.7728
|-40.60
|7273.09
|239
|2006.01.09 10:48
|close
|112
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7743
|-30.10
|7242.99
|240
|2006.01.09 12:08
|t/p
|121
|0.40
|1.7653
|0.0000
|1.7653
|56.00
|7298.99
|241
|2006.01.09 12:08
|close
|120
|0.20
|1.7653
|0.0000
|1.7638
|7.00
|7305.99
|242
|2006.01.09 12:08
|close
|119
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7623
|-6.30
|7299.69
|243
|2006.01.09 12:08
|sell
|122
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7630
|244
|2006.01.09 13:15
|sell
|123
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7646
|245
|2006.01.09 16:08
|t/p
|123
|0.20
|1.7646
|0.0000
|1.7646
|28.00
|7327.69
|246
|2006.01.09 16:08
|close
|122
|0.10
|1.7646
|0.0000
|1.7630
|2.80
|7330.49
|247
|2006.01.09 17:00
|sell
|124
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7618
|248
|2006.01.09 17:14
|sell
|125
|0.20
|1.7654
|0.0000
|1.7634
|249
|2006.01.09 18:36
|sell
|126
|0.40
|1.7671
|0.0000
|1.7651
|250
|2006.01.09 20:56
|t/p
|126
|0.40
|1.7651
|0.0000
|1.7651
|56.00
|7386.49
|251
|2006.01.09 20:56
|close
|125
|0.20
|1.7650
|0.0000
|1.7634
|5.60
|7392.09
|252
|2006.01.09 20:56
|close
|124
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7618
|-9.10
|7382.99
|253
|2006.01.10 01:01
|sell
|127
|0.20
|1.7653
|0.0000
|1.7633
|254
|2006.01.10 03:01
|buy
|128
|0.20
|1.7671
|0.0000
|1.7691
|255
|2006.01.10 03:01
|sell
|129
|0.40
|1.7668
|0.0000
|1.7648
|256
|2006.01.10 03:26
|buy
|130
|0.40
|1.7656
|0.0000
|1.7676
|257
|2006.01.10 03:31
|t/p
|129
|0.40
|1.7648
|0.0000
|1.7648
|56.00
|7438.99
|258
|2006.01.10 03:31
|close
|127
|0.20
|1.7648
|0.0000
|1.7633
|7.00
|7445.99
|259
|2006.01.10 03:32
|buy
|131
|0.80
|1.7641
|0.0000
|1.7661
|260
|2006.01.10 04:13
|t/p
|131
|0.80
|1.7661
|0.0000
|1.7661
|112.00
|7557.99
|261
|2006.01.10 04:13
|close
|130
|0.40
|1.7661
|0.0000
|1.7676
|14.00
|7571.99
|262
|2006.01.10 04:13
|close
|128
|0.20
|1.7658
|0.0000
|1.7691
|-18.20
|7553.79
|263
|2006.01.10 09:00
|sell
|132
|0.20
|1.7649
|0.0000
|1.7629
|264
|2006.01.10 09:18
|sell
|133
|0.40
|1.7665
|0.0000
|1.7645
|265
|2006.01.10 09:36
|sell
|134
|0.80
|1.7681
|0.0000
|1.7661
|266
|2006.01.10 09:54
|t/p
|134
|0.80
|1.7661
|0.0000
|1.7661
|112.00
|7665.79
|267
|2006.01.10 09:54
|close
|133
|0.40
|1.7660
|0.0000
|1.7645
|14.00
|7679.79
|268
|2006.01.10 09:54
|close
|132
|0.20
|1.7662
|0.0000
|1.7629
|-18.20
|7661.59
|269
|2006.01.10 09:54
|sell
|135
|0.20
|1.7657
|0.0000
|1.7637
|270
|2006.01.10 10:55
|sell
|136
|0.40
|1.7672
|0.0000
|1.7652
|271
|2006.01.10 11:00
|buy
|137
|0.20
|1.7673
|0.0000
|1.7693
|272
|2006.01.10 11:11
|sell
|138
|0.80
|1.7689
|0.0000
|1.7669
|273
|2006.01.10 11:11
|t/p
|137
|0.20
|1.7693
|0.0000
|1.7693
|28.00
|7689.59
|274
|2006.01.10 11:11
|buy
|139
|0.20
|1.7696
|0.0000
|1.7716
|275
|2006.01.10 11:24
|buy
|140
|0.40
|1.7681
|0.0000
|1.7701
|276
|2006.01.10 12:23
|t/p
|138
|0.80
|1.7669
|0.0000
|1.7669
|112.00
|7801.59
|277
|2006.01.10 12:23
|close
|136
|0.40
|1.7668
|0.0000
|1.7652
|11.20
|7812.79
|278
|2006.01.10 12:23
|close
|135
|0.20
|1.7669
|0.0000
|1.7637
|-16.80
|7795.99
|279
|2006.01.10 12:23
|buy
|141
|0.80
|1.7663
|0.0000
|1.7683
|280
|2006.01.10 12:58
|t/p
|141
|0.80
|1.7683
|0.0000
|1.7683
|112.00
|7907.99
|281
|2006.01.10 12:58
|close
|140
|0.40
|1.7684
|0.0000
|1.7701
|8.40
|7916.39
|282
|2006.01.10 12:58
|close
|139
|0.20
|1.7681
|0.0000
|1.7716
|-21.00
|7895.39
|283
|2006.01.10 12:59
|buy
|142
|0.20
|1.7686
|0.0000
|1.7706
|284
|2006.01.10 13:58
|buy
|143
|0.40
|1.7669
|0.0000
|1.7689
|285
|2006.01.10 14:40
|buy
|144
|0.80
|1.7653
|0.0000
|1.7673
|286
|2006.01.10 15:00
|sell
|145
|0.20
|1.7644
|0.0000
|1.7624
|287
|2006.01.10 15:32
|buy
|146
|1.60
|1.7637
|0.0000
|1.7657
|288
|2006.01.10 15:57
|t/p
|146
|1.60
|1.7657
|0.0000
|1.7657
|224.00
|8119.39
|289
|2006.01.10 15:57
|close
|144
|0.80
|1.7657
|0.0000
|1.7673
|22.40
|8141.79
|290
|2006.01.10 15:57
|close
|143
|0.40
|1.7656
|0.0000
|1.7689
|-36.40
|8105.39
|291
|2006.01.10 15:57
|close
|142
|0.20
|1.7657
|0.0000
|1.7706
|-40.60
|8064.79
|292
|2006.01.10 15:58
|sell
|147
|0.40
|1.7661
|0.0000
|1.7641
|293
|2006.01.10 17:53
|t/p
|147
|0.40
|1.7641
|0.0000
|1.7641
|56.00
|8120.79
|294
|2006.01.10 17:53
|close
|145
|0.20
|1.7640
|0.0000
|1.7624
|5.60
|8126.39
|295
|2006.01.10 17:53
|sell
|148
|0.20
|1.7638
|0.0000
|1.7618
|296
|2006.01.10 19:37
|sell
|149
|0.40
|1.7653
|0.0000
|1.7633
|297
|2006.01.10 23:23
|t/p
|149
|0.40
|1.7633
|0.0000
|1.7633
|56.00
|8182.39
|298
|2006.01.10 23:23
|close
|148
|0.20
|1.7629
|0.0000
|1.7618
|12.60
|8194.99
|299
|2006.01.11 00:00
|sell
|150
|0.20
|1.7633
|0.0000
|1.7613
|300
|2006.01.11 02:43
|t/p
|150
|0.20
|1.7613
|0.0000
|1.7613
|28.00
|8222.99
|301
|2006.01.11 02:43
|sell
|151
|0.20
|1.7607
|0.0000
|1.7587
|302
|2006.01.11 03:09
|sell
|152
|0.40
|1.7622
|0.0000
|1.7602
|303
|2006.01.11 03:37
|sell
|153
|0.80
|1.7637
|0.0000
|1.7617
|304
|2006.01.11 06:26
|t/p
|153
|0.80
|1.7617
|0.0000
|1.7617
|112.00
|8334.99
|305
|2006.01.11 06:26
|close
|152
|0.40
|1.7617
|0.0000
|1.7602
|14.00
|8348.99
|306
|2006.01.11 06:26
|close
|151
|0.20
|1.7615
|0.0000
|1.7587
|-11.20
|8337.79
|307
|2006.01.11 07:00
|sell
|154
|0.20
|1.7603
|0.0000
|1.7583
|308
|2006.01.11 07:09
|sell
|155
|0.40
|1.7618
|0.0000
|1.7598
|309
|2006.01.11 09:40
|t/p
|155
|0.40
|1.7598
|0.0000
|1.7598
|56.00
|8393.79
|310
|2006.01.11 09:40
|close
|154
|0.20
|1.7598
|0.0000
|1.7583
|7.00
|8400.79
|311
|2006.01.11 09:40
|sell
|156
|0.20
|1.7592
|0.0000
|1.7572
|312
|2006.01.11 10:30
|t/p
|156
|0.20
|1.7572
|0.0000
|1.7572
|28.00
|8428.79
|313
|2006.01.11 10:30
|sell
|157
|0.20
|1.7567
|0.0000
|1.7547
|314
|2006.01.11 11:06
|t/p
|157
|0.20
|1.7547
|0.0000
|1.7547
|28.00
|8456.79
|315
|2006.01.11 11:06
|sell
|158
|0.20
|1.7544
|0.0000
|1.7524
|316
|2006.01.11 12:02
|t/p
|158
|0.20
|1.7524
|0.0000
|1.7524
|28.00
|8484.79
|317
|2006.01.11 12:02
|sell
|159
|0.20
|1.7521
|0.0000
|1.7501
|318
|2006.01.11 12:09
|sell
|160
|0.40
|1.7537
|0.0000
|1.7517
|319
|2006.01.11 12:24
|sell
|161
|0.80
|1.7552
|0.0000
|1.7532
|320
|2006.01.11 12:40
|sell
|162
|1.60
|1.7570
|0.0000
|1.7550
|321
|2006.01.11 13:20
|sell
|163
|3.20
|1.7586
|0.0000
|1.7566
|322
|2006.01.11 14:09
|t/p
|163
|3.20
|1.7566
|0.0000
|1.7566
|448.00
|8932.79
|323
|2006.01.11 14:09
|close
|162
|1.60
|1.7566
|0.0000
|1.7550
|44.80
|8977.59
|324
|2006.01.11 14:10
|close
|161
|0.80
|1.7568
|0.0000
|1.7532
|-89.60
|8887.99
|325
|2006.01.11 14:11
|close
|160
|0.40
|1.7566
|0.0000
|1.7517
|-81.20
|8806.79
|326
|2006.01.11 14:11
|close
|159
|0.20
|1.7568
|0.0000
|1.7501
|-65.80
|8740.99
|327
|2006.01.11 17:00
|buy
|164
|0.20
|1.7610
|0.0000
|1.7630
|328
|2006.01.11 17:08
|buy
|165
|0.40
|1.7594
|0.0000
|1.7614
|329
|2006.01.11 17:29
|t/p
|165
|0.40
|1.7614
|0.0000
|1.7614
|56.00
|8796.99
|330
|2006.01.11 17:29
|close
|164
|0.20
|1.7615
|0.0000
|1.7630
|7.00
|8803.99
|331
|2006.01.11 17:29
|buy
|166
|0.20
|1.7620
|0.0000
|1.7640
|332
|2006.01.11 17:58
|t/p
|166
|0.20
|1.7640
|0.0000
|1.7640
|28.00
|8831.99
|333
|2006.01.11 17:58
|buy
|167
|0.20
|1.7643
|0.0000
|1.7663
|334
|2006.01.11 18:18
|t/p
|167
|0.20
|1.7663
|0.0000
|1.7663
|28.00
|8859.99
|335
|2006.01.11 18:18
|buy
|168
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7686
|336
|2006.01.11 19:24
|buy
|169
|0.40
|1.7650
|0.0000
|1.7670
|337
|2006.01.11 20:05
|buy
|170
|0.80
|1.7634
|0.0000
|1.7654
|338
|2006.01.11 23:27
|t/p
|170
|0.80
|1.7654
|0.0000
|1.7654
|112.00
|8971.99
|339
|2006.01.11 23:27
|close
|169
|0.40
|1.7656
|0.0000
|1.7670
|16.80
|8988.79
|340
|2006.01.11 23:28
|close
|168
|0.20
|1.7657
|0.0000
|1.7686
|-12.60
|8976.19
|341
|2006.01.11 23:45
|buy
|171
|0.20
|1.7664
|0.0000
|1.7684
|342
|2006.01.12 09:15
|t/p
|171
|0.20
|1.7684
|0.0000
|1.7684
|26.74
|9002.93
|343
|2006.01.12 10:00
|buy
|172
|0.20
|1.7669
|0.0000
|1.7689
|344
|2006.01.12 10:11
|t/p
|172
|0.20
|1.7689
|0.0000
|1.7689
|28.00
|9030.93
|345
|2006.01.12 10:11
|buy
|173
|0.20
|1.7693
|0.0000
|1.7713
|346
|2006.01.12 10:23
|buy
|174
|0.40
|1.7677
|0.0000
|1.7697
|347
|2006.01.12 10:32
|t/p
|174
|0.40
|1.7697
|0.0000
|1.7697
|56.00
|9086.93
|348
|2006.01.12 10:32
|close
|173
|0.20
|1.7697
|0.0000
|1.7713
|5.60
|9092.53
|349
|2006.01.12 10:32
|buy
|175
|0.20
|1.7699
|0.0000
|1.7719
|350
|2006.01.12 11:22
|t/p
|175
|0.20
|1.7719
|0.0000
|1.7719
|28.00
|9120.53
|351
|2006.01.12 11:22
|buy
|176
|0.20
|1.7724
|0.0000
|1.7744
|352
|2006.01.12 11:26
|buy
|177
|0.40
|1.7709
|0.0000
|1.7729
|353
|2006.01.12 11:52
|buy
|178
|0.80
|1.7693
|0.0000
|1.7713
|354
|2006.01.12 13:01
|buy
|179
|1.60
|1.7676
|0.0000
|1.7696
|355
|2006.01.12 13:33
|t/p
|179
|1.60
|1.7696
|0.0000
|1.7696
|224.00
|9344.53
|356
|2006.01.12 13:33
|close
|178
|0.80
|1.7697
|0.0000
|1.7713
|22.40
|9366.93
|357
|2006.01.12 13:33
|close
|177
|0.40
|1.7696
|0.0000
|1.7729
|-36.40
|9330.53
|358
|2006.01.12 13:33
|close
|176
|0.20
|1.7697
|0.0000
|1.7744
|-37.80
|9292.73
|359
|2006.01.12 15:15
|sell
|180
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7636
|360
|2006.01.12 15:27
|t/p
|180
|0.20
|1.7636
|0.0000
|1.7636
|28.00
|9320.73
|361
|2006.01.12 15:27
|sell
|181
|0.20
|1.7630
|0.0000
|1.7610
|362
|2006.01.12 15:29
|t/p
|181
|0.20
|1.7610
|0.0000
|1.7610
|28.00
|9348.73
|363
|2006.01.12 15:29
|sell
|182
|0.20
|1.7607
|0.0000
|1.7587
|364
|2006.01.12 15:32
|sell
|183
|0.40
|1.7622
|0.0000
|1.7602
|365
|2006.01.12 16:03
|t/p
|183
|0.40
|1.7602
|0.0000
|1.7602
|56.00
|9404.73
|366
|2006.01.12 16:03
|close
|182
|0.20
|1.7601
|0.0000
|1.7587
|8.40
|9413.13
|367
|2006.01.12 16:03
|sell
|184
|0.20
|1.7597
|0.0000
|1.7577
|368
|2006.01.12 16:49
|sell
|185
|0.40
|1.7613
|0.0000
|1.7593
|369
|2006.01.12 20:07
|t/p
|185
|0.40
|1.7593
|0.0000
|1.7593
|56.00
|9469.13
|370
|2006.01.12 20:07
|close
|184
|0.20
|1.7593
|0.0000
|1.7577
|5.60
|9474.73
|371
|2006.01.12 20:08
|sell
|186
|0.20
|1.7591
|0.0000
|1.7571
|372
|2006.01.12 22:44
|sell
|187
|0.40
|1.7609
|0.0000
|1.7589
|373
|2006.01.13 07:55
|sell
|188
|0.80
|1.7625
|0.0000
|1.7605
|374
|2006.01.13 08:00
|buy
|189
|0.20
|1.7638
|0.0000
|1.7658
|375
|2006.01.13 08:01
|sell
|190
|1.60
|1.7640
|0.0000
|1.7620
|376
|2006.01.13 08:29
|sell
|191
|3.20
|1.7656
|0.0000
|1.7636
|377
|2006.01.13 08:29
|t/p
|189
|0.20
|1.7658
|0.0000
|1.7658
|28.00
|9502.73
|378
|2006.01.13 08:29
|buy
|192
|0.20
|1.7661
|0.0000
|1.7681
|379
|2006.01.13 08:40
|buy
|193
|0.40
|1.7646
|0.0000
|1.7666
|380
|2006.01.13 08:49
|t/p
|193
|0.40
|1.7666
|0.0000
|1.7666
|56.00
|9558.73
|381
|2006.01.13 08:49
|close
|192
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7681
|7.00
|9565.73
|382
|2006.01.13 08:49
|buy
|194
|0.20
|1.7670
|0.0000
|1.7690
|383
|2006.01.13 09:35
|buy
|195
|0.40
|1.7653
|0.0000
|1.7673
|384
|2006.01.13 09:41
|t/p
|195
|0.40
|1.7673
|0.0000
|1.7673
|56.00
|9621.73
|385
|2006.01.13 09:41
|close
|194
|0.20
|1.7673
|0.0000
|1.7690
|4.20
|9625.93
|386
|2006.01.13 09:41
|buy
|196
|0.20
|1.7676
|0.0000
|1.7696
|387
|2006.01.13 10:00
|buy
|197
|0.40
|1.7661
|0.0000
|1.7681
|388
|2006.01.13 10:03
|t/p
|197
|0.40
|1.7681
|0.0000
|1.7681
|56.00
|9681.93
|389
|2006.01.13 10:03
|close
|196
|0.20
|1.7681
|0.0000
|1.7696
|7.00
|9688.93
|390
|2006.01.13 10:03
|buy
|198
|0.20
|1.7683
|0.0000
|1.7703
|391
|2006.01.13 10:39
|t/p
|198
|0.20
|1.7703
|0.0000
|1.7703
|28.00
|9716.93
|392
|2006.01.13 10:39
|buy
|199
|0.10
|1.7708
|0.0000
|1.7728
|393
|2006.01.13 10:58
|buy
|200
|0.40
|1.7689
|0.0000
|1.7709
|394
|2006.01.13 11:22
|buy
|201
|0.80
|1.7673
|0.0000
|1.7693
|395
|2006.01.13 11:30
|buy
|202
|1.60
|1.7657
|0.0000
|1.7677
|396
|2006.01.13 12:41
|t/p
|202
|1.60
|1.7677
|0.0000
|1.7677
|224.00
|9940.93
|397
|2006.01.13 12:41
|close
|201
|0.80
|1.7677
|0.0000
|1.7693
|22.40
|9963.33
|398
|2006.01.13 12:41
|close
|200
|0.40
|1.7678
|0.0000
|1.7709
|-30.80
|9932.53
|399
|2006.01.13 12:41
|close
|199
|0.10
|1.7679
|0.0000
|1.7728
|-20.30
|9912.23
|400
|2006.01.13 16:00
|buy
|203
|0.20
|1.7689
|0.0000
|1.7709
|401
|2006.01.13 16:43
|t/p
|203
|0.20
|1.7709
|0.0000
|1.7709
|28.00
|9940.23
|402
|2006.01.13 16:43
|buy
|204
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7733
|403
|2006.01.13 17:03
|buy
|205
|0.40
|1.7694
|0.0000
|1.7714
|404
|2006.01.13 17:12
|buy
|206
|0.80
|1.7676
|0.0000
|1.7696
|405
|2006.01.13 17:22
|t/p
|206
|0.80
|1.7696
|0.0000
|1.7696
|112.00
|10052.23
|406
|2006.01.13 17:22
|close
|205
|0.40
|1.7696
|0.0000
|1.7714
|5.60
|10057.83
|407
|2006.01.13 17:22
|close
|204
|0.10
|1.7695
|0.0000
|1.7733
|-12.60
|10045.23
|408
|2006.01.13 17:23
|buy
|207
|0.20
|1.7701
|0.0000
|1.7721
|409
|2006.01.13 17:26
|t/p
|207
|0.20
|1.7721
|0.0000
|1.7721
|28.00
|10073.23
|410
|2006.01.13 17:26
|buy
|208
|0.10
|1.7721
|0.0000
|1.7741
|411
|2006.01.13 18:19
|t/p
|208
|0.10
|1.7741
|0.0000
|1.7741
|14.00
|10087.23
|412
|2006.01.13 18:19
|buy
|209
|0.10
|1.7747
|0.0000
|1.7767
|413
|2006.01.13 18:20
|close
|209
|0.10
|1.7746
|0.0000
|1.7767
|-0.70
|10086.53
|414
|2006.01.13 18:20
|close
|191
|3.20
|1.7749
|0.0000
|1.7636
|-2083.20
|8003.33
|415
|2006.01.13 18:20
|close
|190
|1.60
|1.7749
|0.0000
|1.7620
|-1220.80
|6782.53
|416
|2006.01.13 18:20
|close
|188
|0.80
|1.7749
|0.0000
|1.7605
|-694.40
|6088.13
|417
|2006.01.13 18:20
|close
|187
|0.40
|1.7749
|0.0000
|1.7589
|-391.72
|5696.41
|418
|2006.01.13 18:20
|close
|186
|0.20
|1.7749
|0.0000
|1.7571
|-221.06
|5475.35
|419
|2006.01.13 18:20
|buy
|210
|0.10
|1.7748
|0.0000
|1.7768
|420
|2006.01.13 18:38
|t/p
|210
|0.10
|1.7768
|0.0000
|1.7768
|14.00
|5489.35
|421
|2006.01.13 18:38
|buy
|211
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7794
|422
|2006.01.13 19:05
|buy
|212
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7779
|423
|2006.01.16 00:49
|t/p
|212
|0.20
|1.7779
|0.0000
|1.7779
|27.58
|5516.93
|424
|2006.01.16 00:49
|close
|211
|0.10
|1.7779
|0.0000
|1.7794
|3.29
|5520.22
|425
|2006.01.16 00:50
|buy
|213
|0.10
|1.7785
|0.0000
|1.7805
|426
|2006.01.16 03:16
|buy
|214
|0.20
|1.7770
|0.0000
|1.7790
|427
|2006.01.16 06:42
|buy
|215
|0.40
|1.7754
|0.0000
|1.7774
|428
|2006.01.16 07:00
|sell
|216
|0.10
|1.7750
|0.0000
|1.7730
|429
|2006.01.16 08:58
|sell
|217
|0.20
|1.7765
|0.0000
|1.7745
|430
|2006.01.16 09:41
|t/p
|217
|0.20
|1.7745
|0.0000
|1.7745
|28.00
|5548.22
|431
|2006.01.16 09:41
|close
|216
|0.10
|1.7744
|0.0000
|1.7730
|4.20
|5552.42
|432
|2006.01.16 09:42
|sell
|218
|0.10
|1.7743
|0.0000
|1.7723
|433
|2006.01.16 09:42
|buy
|219
|0.80
|1.7737
|0.0000
|1.7757
|434
|2006.01.16 11:06
|t/p
|218
|0.10
|1.7723
|0.0000
|1.7723
|14.00
|5566.42
|435
|2006.01.16 11:06
|sell
|220
|0.10
|1.7719
|0.0000
|1.7699
|436
|2006.01.16 11:06
|buy
|221
|1.60
|1.7719
|0.0000
|1.7739
|437
|2006.01.16 12:15
|t/p
|220
|0.10
|1.7699
|0.0000
|1.7699
|14.00
|5580.42
|438
|2006.01.16 12:15
|sell
|222
|0.10
|1.7695
|0.0000
|1.7675
|439
|2006.01.16 13:37
|t/p
|222
|0.10
|1.7675
|0.0000
|1.7675
|14.00
|5594.42
|440
|2006.01.16 13:37
|sell
|223
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7651
|441
|2006.01.16 15:38
|t/p
|223
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7651
|14.00
|5608.42
|442
|2006.01.16 15:41
|sell
|224
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7625
|443
|2006.01.16 16:27
|sell
|225
|0.20
|1.7661
|0.0000
|1.7641
|444
|2006.01.16 16:34
|sell
|226
|0.40
|1.7676
|0.0000
|1.7656
|445
|2006.01.17 01:24
|t/p
|226
|0.40
|1.7656
|0.0000
|1.7656
|56.28
|5664.70
|446
|2006.01.17 01:24
|close
|225
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7641
|7.14
|5671.84
|447
|2006.01.17 01:25
|close
|224
|0.10
|1.7657
|0.0000
|1.7625
|-8.33
|5663.51
|448
|2006.01.17 02:00
|sell
|227
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7625
|449
|2006.01.17 03:31
|sell
|228
|0.20
|1.7662
|0.0000
|1.7642
|450
|2006.01.17 08:14
|sell
|229
|0.40
|1.7677
|0.0000
|1.7657
|451
|2006.01.17 08:34
|sell
|230
|0.80
|1.7693
|0.0000
|1.7673
|452
|2006.01.17 10:23
|t/p
|230
|0.80
|1.7673
|0.0000
|1.7673
|112.00
|5775.51
|453
|2006.01.17 10:23
|close
|229
|0.40
|1.7669
|0.0000
|1.7657
|22.40
|5797.91
|454
|2006.01.17 10:23
|close
|228
|0.20
|1.7671
|0.0000
|1.7642
|-12.60
|5785.31
|455
|2006.01.17 10:23
|close
|227
|0.10
|1.7669
|0.0000
|1.7625
|-16.80
|5768.51
|456
|2006.01.17 10:43
|close
|221
|1.60
|1.7613
|0.0000
|1.7739
|-1190.56
|4577.95
|457
|2006.01.17 10:43
|close
|219
|0.80
|1.7613
|0.0000
|1.7757
|-696.08
|3881.87
|458
|2006.01.17 10:43
|close
|215
|0.40
|1.7613
|0.0000
|1.7774
|-395.64
|3486.23
|459
|2006.01.17 10:43
|close
|214
|0.20
|1.7613
|0.0000
|1.7790
|-220.22
|3266.01
|460
|2006.01.17 10:43
|close
|213
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7805
|-120.61
|3145.40
|461
|2006.01.17 10:43
|buy
|231
|0.10
|1.7615
|0.0000
|1.7635
|462
|2006.01.17 11:08
|buy
|232
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7620
|463
|2006.01.17 11:31
|t/p
|232
|0.20
|1.7620
|0.0000
|1.7620
|28.00
|3173.40
|464
|2006.01.17 11:31
|close
|231
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7635
|3.50
|3176.90
|465
|2006.01.17 12:00
|sell
|233
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7602
|466
|2006.01.17 12:40
|t/p
|233
|0.10
|1.7602
|0.0000
|1.7602
|14.00
|3190.90
|467
|2006.01.17 12:40
|sell
|234
|0.10
|1.7597
|0.0000
|1.7577
|468
|2006.01.17 13:06
|sell
|235
|0.20
|1.7613
|0.0000
|1.7593
|469
|2006.01.17 13:36
|sell
|236
|0.40
|1.7630
|0.0000
|1.7610
|470
|2006.01.17 14:51
|t/p
|236
|0.40
|1.7610
|0.0000
|1.7610
|56.00
|3246.90
|471
|2006.01.17 14:51
|close
|235
|0.20
|1.7610
|0.0000
|1.7593
|4.20
|3251.10
|472
|2006.01.17 14:51
|close
|234
|0.10
|1.7611
|0.0000
|1.7577
|-9.80
|3241.30
|473
|2006.01.17 14:51
|sell
|237
|0.10
|1.7610
|0.0000
|1.7590
|474
|2006.01.17 16:54
|t/p
|237
|0.10
|1.7590
|0.0000
|1.7590
|14.00
|3255.30
|475
|2006.01.17 16:54
|sell
|238
|0.10
|1.7586
|0.0000
|1.7566
|476
|2006.01.17 17:02
|sell
|239
|0.20
|1.7602
|0.0000
|1.7582
|477
|2006.01.17 17:09
|sell
|240
|0.40
|1.7617
|0.0000
|1.7597
|478
|2006.01.17 17:20
|sell
|241
|0.80
|1.7632
|0.0000
|1.7612
|479
|2006.01.17 18:45
|buy
|242
|0.10
|1.7635
|0.0000
|1.7655
|480
|2006.01.17 20:48
|t/p
|242
|0.10
|1.7655
|0.0000
|1.7655
|14.00
|3269.30
|481
|2006.01.17 20:48
|buy
|243
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7679
|482
|2006.01.17 21:27
|t/p
|243
|0.10
|1.7679
|0.0000
|1.7679
|14.00
|3283.30
|483
|2006.01.17 21:27
|buy
|244
|0.10
|1.7682
|0.0000
|1.7702
|484
|2006.01.18 01:08
|buy
|245
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7686
|485
|2006.01.18 02:58
|buy
|246
|0.40
|1.7650
|0.0000
|1.7670
|486
|2006.01.18 03:01
|buy
|247
|0.80
|1.7635
|0.0000
|1.7655
|487
|2006.01.18 07:24
|t/p
|241
|0.80
|1.7612
|0.0000
|1.7612
|112.56
|3395.86
|488
|2006.01.18 07:24
|close
|240
|0.40
|1.7610
|0.0000
|1.7597
|19.88
|3415.74
|489
|2006.01.18 07:24
|close
|239
|0.20
|1.7612
|0.0000
|1.7582
|-13.86
|3401.88
|490
|2006.01.18 07:24
|close
|238
|0.10
|1.7611
|0.0000
|1.7566
|-17.43
|3384.45
|491
|2006.01.18 07:24
|sell
|248
|0.10
|1.7611
|0.0000
|1.7591
|492
|2006.01.18 08:01
|sell
|249
|0.20
|1.7630
|0.0000
|1.7610
|493
|2006.01.18 08:44
|sell
|250
|0.40
|1.7645
|0.0000
|1.7625
|494
|2006.01.18 08:47
|t/p
|247
|0.80
|1.7655
|0.0000
|1.7655
|112.00
|3496.45
|495
|2006.01.18 08:47
|close
|246
|0.40
|1.7657
|0.0000
|1.7670
|19.60
|3516.05
|496
|2006.01.18 08:47
|close
|245
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7686
|-14.00
|3502.05
|497
|2006.01.18 08:47
|close
|244
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7702
|-16.31
|3485.74
|498
|2006.01.18 09:00
|sell
|251
|0.80
|1.7661
|0.0000
|1.7641
|499
|2006.01.18 10:00
|buy
|252
|0.10
|1.7683
|0.0000
|1.7703
|500
|2006.01.18 10:22
|buy
|253
|0.20
|1.7668
|0.0000
|1.7688
|501
|2006.01.18 12:21
|t/p
|253
|0.20
|1.7688
|0.0000
|1.7688
|28.00
|3513.74
|502
|2006.01.18 12:21
|close
|252
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7703
|4.90
|3518.64
|503
|2006.01.18 12:21
|buy
|254
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7710
|504
|2006.01.18 12:57
|buy
|255
|0.20
|1.7675
|0.0000
|1.7695
|505
|2006.01.18 13:00
|buy
|256
|0.40
|1.7660
|0.0000
|1.7680
|506
|2006.01.18 14:43
|t/p
|256
|0.40
|1.7680
|0.0000
|1.7680
|56.00
|3574.64
|507
|2006.01.18 14:43
|close
|255
|0.20
|1.7681
|0.0000
|1.7695
|8.40
|3583.04
|508
|2006.01.18 14:43
|close
|254
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7710
|-7.00
|3576.04
|509
|2006.01.18 15:00
|buy
|257
|0.10
|1.7676
|0.0000
|1.7696
|510
|2006.01.18 15:07
|buy
|258
|0.20
|1.7659
|0.0000
|1.7679
|511
|2006.01.18 15:18
|t/p
|258
|0.20
|1.7679
|0.0000
|1.7679
|28.00
|3604.04
|512
|2006.01.18 15:18
|close
|257
|0.10
|1.7679
|0.0000
|1.7696
|2.10
|3606.14
|513
|2006.01.18 15:18
|buy
|259
|0.10
|1.7683
|0.0000
|1.7703
|514
|2006.01.18 15:23
|buy
|260
|0.20
|1.7668
|0.0000
|1.7688
|515
|2006.01.18 15:34
|t/p
|260
|0.20
|1.7688
|0.0000
|1.7688
|28.00
|3634.14
|516
|2006.01.18 15:34
|close
|259
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7703
|4.90
|3639.04
|517
|2006.01.18 15:34
|buy
|261
|0.10
|1.7690
|0.0000
|1.7710
|518
|2006.01.18 15:40
|buy
|262
|0.20
|1.7673
|0.0000
|1.7693
|519
|2006.01.18 16:01
|buy
|263
|0.40
|1.7656
|0.0000
|1.7676
|520
|2006.01.18 16:14
|t/p
|251
|0.80
|1.7641
|0.0000
|1.7641
|112.00
|3751.04
|521
|2006.01.18 16:14
|buy
|264
|0.80
|1.7640
|0.0000
|1.7660
|522
|2006.01.18 16:14
|close
|250
|0.40
|1.7640
|0.0000
|1.7625
|14.00
|3765.04
|523
|2006.01.18 16:14
|close
|249
|0.20
|1.7638
|0.0000
|1.7610
|-11.20
|3753.84
|524
|2006.01.18 16:14
|close
|248
|0.10
|1.7640
|0.0000
|1.7591
|-20.30
|3733.54
|525
|2006.01.18 17:00
|sell
|265
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7604
|526
|2006.01.18 18:08
|t/p
|265
|0.10
|1.7604
|0.0000
|1.7604
|14.00
|3747.54
|527
|2006.01.18 18:08
|sell
|266
|0.10
|1.7601
|0.0000
|1.7581
|528
|2006.01.18 18:24
|sell
|267
|0.20
|1.7618
|0.0000
|1.7598
|529
|2006.01.18 19:05
|t/p
|267
|0.20
|1.7598
|0.0000
|1.7598
|28.00
|3775.54
|530
|2006.01.18 19:05
|close
|266
|0.10
|1.7598
|0.0000
|1.7581
|2.10
|3777.64
|531
|2006.01.18 19:05
|sell
|268
|0.10
|1.7596
|0.0000
|1.7576
|532
|2006.01.18 19:30
|sell
|269
|0.20
|1.7612
|0.0000
|1.7592
|533
|2006.01.18 20:50
|sell
|270
|0.40
|1.7627
|0.0000
|1.7607
|534
|2006.01.18 22:42
|sell
|271
|0.80
|1.7644
|0.0000
|1.7624
|535
|2006.01.19 00:50
|t/p
|271
|0.80
|1.7624
|0.0000
|1.7624
|113.68
|3891.32
|536
|2006.01.19 00:50
|close
|270
|0.40
|1.7624
|0.0000
|1.7607
|9.24
|3900.56
|537
|2006.01.19 00:50
|close
|269
|0.20
|1.7626
|0.0000
|1.7592
|-19.18
|3881.38
|538
|2006.01.19 00:51
|close
|268
|0.10
|1.7625
|0.0000
|1.7576
|-20.09
|3861.29
|539
|2006.01.19 03:02
|sell
|272
|0.10
|1.7615
|0.0000
|1.7595
|540
|2006.01.19 08:25
|t/p
|272
|0.10
|1.7595
|0.0000
|1.7595
|14.00
|3875.29
|541
|2006.01.19 09:00
|sell
|273
|0.10
|1.7570
|0.0000
|1.7550
|542
|2006.01.19 09:35
|t/p
|273
|0.10
|1.7550
|0.0000
|1.7550
|14.00
|3889.29
|543
|2006.01.19 09:35
|sell
|274
|0.10
|1.7546
|0.0000
|1.7526
|544
|2006.01.19 09:42
|sell
|275
|0.20
|1.7561
|0.0000
|1.7541
|545
|2006.01.19 11:24
|sell
|276
|0.40
|1.7576
|0.0000
|1.7556
|546
|2006.01.19 12:00
|t/p
|276
|0.40
|1.7556
|0.0000
|1.7556
|56.00
|3945.29
|547
|2006.01.19 12:00
|close
|275
|0.20
|1.7554
|0.0000
|1.7541
|9.80
|3955.09
|548
|2006.01.19 12:00
|close
|274
|0.10
|1.7555
|0.0000
|1.7526
|-6.30
|3948.79
|549
|2006.01.20 00:00
|sell
|277
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7552
|550
|2006.01.20 07:05
|t/p
|277
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7552
|14.00
|3962.79
|551
|2006.01.20 07:05
|sell
|278
|0.10
|1.7546
|0.0000
|1.7526
|552
|2006.01.20 07:51
|sell
|279
|0.20
|1.7561
|0.0000
|1.7541
|553
|2006.01.20 08:07
|sell
|280
|0.40
|1.7577
|0.0000
|1.7557
|554
|2006.01.20 09:05
|t/p
|280
|0.40
|1.7557
|0.0000
|1.7557
|56.00
|4018.79
|555
|2006.01.20 09:05
|close
|279
|0.20
|1.7556
|0.0000
|1.7541
|7.00
|4025.79
|556
|2006.01.20 09:05
|close
|278
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7526
|-10.50
|4015.29
|557
|2006.01.20 15:16
|t/p
|264
|0.80
|1.7660
|0.0000
|1.7660
|105.28
|4120.57
|558
|2006.01.20 15:16
|close
|263
|0.40
|1.7661
|0.0000
|1.7676
|10.64
|4131.21
|559
|2006.01.20 15:16
|close
|262
|0.20
|1.7660
|0.0000
|1.7693
|-19.88
|4111.33
|560
|2006.01.20 15:16
|close
|261
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7710
|-22.54
|4088.79
|561
|2006.01.20 15:16
|buy
|281
|0.10
|1.7664
|0.0000
|1.7684
|562
|2006.01.20 15:50
|buy
|282
|0.20
|1.7648
|0.0000
|1.7668
|563
|2006.01.20 16:54
|buy
|283
|0.40
|1.7633
|0.0000
|1.7653
|564
|2006.01.20 17:35
|t/p
|283
|0.40
|1.7653
|0.0000
|1.7653
|56.00
|4144.79
|565
|2006.01.20 17:35
|close
|282
|0.20
|1.7653
|0.0000
|1.7668
|7.00
|4151.79
|566
|2006.01.20 17:35
|close
|281
|0.10
|1.7655
|0.0000
|1.7684
|-6.30
|4145.49
|567
|2006.01.20 17:35
|buy
|284
|0.10
|1.7657
|0.0000
|1.7677
|568
|2006.01.20 19:38
|t/p
|284
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7677
|14.00
|4159.49
|569
|2006.01.20 19:38
|buy
|285
|0.10
|1.7682
|0.0000
|1.7702
|570
|2006.01.20 20:11
|t/p
|285
|0.10
|1.7702
|0.0000
|1.7702
|14.00
|4173.49
|571
|2006.01.20 20:11
|buy
|286
|0.10
|1.7705
|0.0000
|1.7725
|572
|2006.01.20 20:15
|buy
|287
|0.20
|1.7689
|0.0000
|1.7709
|573
|2006.01.20 20:24
|t/p
|287
|0.20
|1.7709
|0.0000
|1.7709
|28.00
|4201.49
|574
|2006.01.20 20:24
|close
|286
|0.10
|1.7709
|0.0000
|1.7725
|2.80
|4204.29
|575
|2006.01.20 20:24
|buy
|288
|0.10
|1.7709
|0.0000
|1.7729
|576
|2006.01.23 00:34
|t/p
|288
|0.10
|1.7729
|0.0000
|1.7729
|13.79
|4218.08
|577
|2006.01.23 00:34
|buy
|289
|0.10
|1.7732
|0.0000
|1.7752
|578
|2006.01.23 01:40
|t/p
|289
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7752
|14.00
|4232.08
|579
|2006.01.23 01:40
|buy
|290
|0.10
|1.7755
|0.0000
|1.7775
|580
|2006.01.23 01:42
|t/p
|290
|0.10
|1.7775
|0.0000
|1.7775
|14.00
|4246.08
|581
|2006.01.23 01:42
|buy
|291
|0.10
|1.7778
|0.0000
|1.7798
|582
|2006.01.23 01:49
|buy
|292
|0.20
|1.7763
|0.0000
|1.7783
|583
|2006.01.23 02:09
|t/p
|292
|0.20
|1.7783
|0.0000
|1.7783
|28.00
|4274.08
|584
|2006.01.23 02:09
|close
|291
|0.10
|1.7784
|0.0000
|1.7798
|4.20
|4278.28
|585
|2006.01.23 02:09
|buy
|293
|0.10
|1.7784
|0.0000
|1.7804
|586
|2006.01.23 03:18
|t/p
|293
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7804
|14.00
|4292.28
|587
|2006.01.23 03:18
|buy
|294
|0.10
|1.7807
|0.0000
|1.7827
|588
|2006.01.23 04:56
|t/p
|294
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7827
|14.00
|4306.28
|589
|2006.01.23 04:56
|buy
|295
|0.10
|1.7831
|0.0000
|1.7851
|590
|2006.01.23 05:01
|buy
|296
|0.20
|1.7815
|0.0000
|1.7835
|591
|2006.01.23 05:08
|buy
|297
|0.40
|1.7800
|0.0000
|1.7820
|592
|2006.01.23 05:09
|buy
|298
|0.80
|1.7785
|0.0000
|1.7805
|593
|2006.01.23 05:48
|t/p
|298
|0.80
|1.7805
|0.0000
|1.7805
|112.00
|4418.28
|594
|2006.01.23 05:48
|close
|297
|0.40
|1.7805
|0.0000
|1.7820
|14.00
|4432.28
|595
|2006.01.23 05:48
|close
|296
|0.20
|1.7804
|0.0000
|1.7835
|-15.40
|4416.88
|596
|2006.01.23 05:48
|close
|295
|0.10
|1.7807
|0.0000
|1.7851
|-16.80
|4400.08
|597
|2006.01.23 05:48
|buy
|299
|0.10
|1.7809
|0.0000
|1.7829
|598
|2006.01.23 06:02
|buy
|300
|0.20
|1.7789
|0.0000
|1.7809
|599
|2006.01.23 07:12
|t/p
|300
|0.20
|1.7809
|0.0000
|1.7809
|28.00
|4428.08
|600
|2006.01.23 07:12
|close
|299
|0.10
|1.7810
|0.0000
|1.7829
|0.70
|4428.78
|601
|2006.01.23 07:12
|buy
|301
|0.10
|1.7809
|0.0000
|1.7829
|602
|2006.01.23 08:37
|buy
|302
|0.20
|1.7792
|0.0000
|1.7812
|603
|2006.01.23 08:59
|buy
|303
|0.40
|1.7774
|0.0000
|1.7794
|604
|2006.01.23 09:59
|buy
|304
|0.80
|1.7759
|0.0000
|1.7779
|605
|2006.01.23 10:00
|sell
|305
|0.10
|1.7746
|0.0000
|1.7726
|606
|2006.01.23 10:08
|sell
|306
|0.20
|1.7762
|0.0000
|1.7742
|607
|2006.01.23 10:15
|t/p
|304
|0.80
|1.7779
|0.0000
|1.7779
|112.00
|4540.78
|608
|2006.01.23 10:15
|close
|303
|0.40
|1.7780
|0.0000
|1.7794
|16.80
|4557.58
|609
|2006.01.23 10:15
|sell
|307
|0.40
|1.7780
|0.0000
|1.7760
|610
|2006.01.23 10:15
|close
|302
|0.20
|1.7779
|0.0000
|1.7812
|-18.20
|4539.38
|611
|2006.01.23 10:16
|close
|301
|0.10
|1.7780
|0.0000
|1.7829
|-20.30
|4519.08
|612
|2006.01.23 10:36
|sell
|308
|0.80
|1.7795
|0.0000
|1.7775
|613
|2006.01.23 10:39
|sell
|309
|1.60
|1.7811
|0.0000
|1.7791
|614
|2006.01.23 12:00
|buy
|310
|0.10
|1.7843
|0.0000
|1.7863
|615
|2006.01.23 13:51
|t/p
|310
|0.10
|1.7863
|0.0000
|1.7863
|14.00
|4533.08
|616
|2006.01.23 13:52
|buy
|311
|0.10
|1.7871
|0.0000
|1.7891
|617
|2006.01.23 14:04
|buy
|312
|0.20
|1.7854
|0.0000
|1.7874
|618
|2006.01.23 18:19
|buy
|313
|0.40
|1.7834
|0.0000
|1.7854
|619
|2006.01.23 18:41
|t/p
|313
|0.40
|1.7854
|0.0000
|1.7854
|56.00
|4589.08
|620
|2006.01.23 18:41
|close
|312
|0.20
|1.7854
|0.0000
|1.7874
|0.00
|4589.08
|621
|2006.01.23 18:41
|close
|311
|0.10
|1.7855
|0.0000
|1.7891
|-11.20
|4577.88
|622
|2006.01.23 20:01
|buy
|314
|0.10
|1.7864
|0.0000
|1.7884
|623
|2006.01.24 00:38
|t/p
|314
|0.10
|1.7884
|0.0000
|1.7884
|13.79
|4591.67
|624
|2006.01.24 15:03
|buy
|315
|0.10
|1.7857
|0.0000
|1.7877
|625
|2006.01.24 17:55
|t/p
|315
|0.10
|1.7877
|0.0000
|1.7877
|14.00
|4605.67
|626
|2006.01.24 17:56
|buy
|316
|0.10
|1.7877
|0.0000
|1.7897
|627
|2006.01.24 18:01
|close
|316
|0.10
|1.7891
|0.0000
|1.7897
|9.80
|4615.47
|628
|2006.01.24 18:01
|close
|309
|1.60
|1.7894
|0.0000
|1.7791
|-928.48
|3686.99
|629
|2006.01.24 18:01
|close
|308
|0.80
|1.7894
|0.0000
|1.7775
|-553.84
|3133.15
|630
|2006.01.24 18:01
|close
|307
|0.40
|1.7894
|0.0000
|1.7760
|-318.92
|2814.23
|631
|2006.01.24 18:01
|close
|306
|0.20
|1.7894
|0.0000
|1.7742
|-184.66
|2629.57
|632
|2006.01.24 18:01
|close
|305
|0.10
|1.7894
|0.0000
|1.7726
|-103.53
|2526.04
|633
|2006.01.24 18:01
|buy
|317
|0.10
|1.7895
|0.0000
|1.7915
|634
|2006.01.24 18:25
|buy
|318
|0.20
|1.7879
|0.0000
|1.7899
|635
|2006.01.24 20:21
|buy
|319
|0.40
|1.7861
|0.0000
|1.7881
|636
|2006.01.24 20:25
|buy
|320
|0.80
|1.7845
|0.0000
|1.7865
|637
|2006.01.24 21:02
|t/p
|320
|0.80
|1.7865
|0.0000
|1.7865
|112.00
|2638.04
|638
|2006.01.24 21:02
|close
|319
|0.40
|1.7866
|0.0000
|1.7881
|14.00
|2652.04
|639
|2006.01.24 21:03
|close
|318
|0.20
|1.7865
|0.0000
|1.7899
|-19.60
|2632.44
|640
|2006.01.24 21:03
|close
|317
|0.10
|1.7866
|0.0000
|1.7915
|-20.30
|2612.14
|641
|2006.01.24 23:00
|sell
|321
|0.10
|1.7846
|0.0000
|1.7826
|642
|2006.01.25 01:28
|t/p
|321
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7826
|14.07
|2626.21
|643
|2006.01.25 01:28
|sell
|322
|0.10
|1.7823
|0.0000
|1.7803
|644
|2006.01.25 01:57
|sell
|323
|0.20
|1.7838
|0.0000
|1.7818
|645
|2006.01.25 09:52
|sell
|324
|0.40
|1.7853
|0.0000
|1.7833
|646
|2006.01.25 10:00
|buy
|325
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7869
|647
|2006.01.25 10:13
|sell
|326
|0.80
|1.7868
|0.0000
|1.7848
|648
|2006.01.25 10:15
|t/p
|325
|0.10
|1.7869
|0.0000
|1.7869
|14.00
|2640.21
|649
|2006.01.25 10:15
|buy
|327
|0.10
|1.7873
|0.0000
|1.7893
|650
|2006.01.25 10:31
|t/p
|327
|0.10
|1.7893
|0.0000
|1.7893
|14.00
|2654.21
|651
|2006.01.25 10:31
|buy
|328
|0.10
|1.7896
|0.0000
|1.7916
|652
|2006.01.25 10:48
|t/p
|328
|0.10
|1.7916
|0.0000
|1.7916
|14.00
|2668.21
|653
|2006.01.25 10:48
|buy
|329
|0.10
|1.7922
|0.0000
|1.7942
|654
|2006.01.25 10:52
|buy
|330
|0.20
|1.7907
|0.0000
|1.7927
|655
|2006.01.25 10:55
|t/p
|330
|0.20
|1.7927
|0.0000
|1.7927
|28.00
|2696.21
|656
|2006.01.25 10:55
|close
|329
|0.10
|1.7927
|0.0000
|1.7942
|3.50
|2699.71
|657
|2006.01.25 10:55
|buy
|331
|0.10
|1.7931
|0.0000
|1.7951
|658
|2006.01.25 11:13
|buy
|332
|0.20
|1.7915
|0.0000
|1.7935
|659
|2006.01.25 11:43
|buy
|333
|0.40
|1.7899
|0.0000
|1.7919
|660
|2006.01.25 11:46
|buy
|334
|0.80
|1.7884
|0.0000
|1.7904
|661
|2006.01.25 12:40
|t/p
|334
|0.80
|1.7904
|0.0000
|1.7904
|112.00
|2811.71
|662
|2006.01.25 12:40
|close
|333
|0.40
|1.7904
|0.0000
|1.7919
|14.00
|2825.71
|663
|2006.01.25 12:40
|close
|332
|0.20
|1.7903
|0.0000
|1.7935
|-16.80
|2808.91
|664
|2006.01.25 12:41
|close
|331
|0.10
|1.7901
|0.0000
|1.7951
|-21.00
|2787.91
|665
|2006.01.25 12:41
|buy
|335
|0.10
|1.7902
|0.0000
|1.7922
|666
|2006.01.25 12:57
|t/p
|335
|0.10
|1.7922
|0.0000
|1.7922
|14.00
|2801.91
|667
|2006.01.25 12:57
|buy
|336
|0.10
|1.7925
|0.0000
|1.7945
|668
|2006.01.25 13:11
|buy
|337
|0.20
|1.7910
|0.0000
|1.7930
|669
|2006.01.25 13:30
|buy
|338
|0.40
|1.7895
|0.0000
|1.7915
|670
|2006.01.25 14:43
|buy
|339
|0.80
|1.7878
|0.0000
|1.7898
|671
|2006.01.25 20:43
|t/p
|326
|0.80
|1.7848
|0.0000
|1.7848
|112.00
|2913.91
|672
|2006.01.25 20:43
|close
|324
|0.40
|1.7848
|0.0000
|1.7833
|14.00
|2927.91
|673
|2006.01.25 20:44
|close
|323
|0.20
|1.7846
|0.0000
|1.7818
|-11.20
|2916.71
|674
|2006.01.25 20:44
|close
|322
|0.10
|1.7845
|0.0000
|1.7803
|-15.40
|2901.31
|675
|2006.01.25 20:44
|sell
|340
|0.10
|1.7843
|0.0000
|1.7823
|676
|2006.01.26 02:43
|sell
|341
|0.20
|1.7858
|0.0000
|1.7838
|677
|2006.01.26 07:51
|t/p
|341
|0.20
|1.7838
|0.0000
|1.7838
|28.00
|2929.31
|678
|2006.01.26 07:51
|close
|340
|0.10
|1.7838
|0.0000
|1.7823
|3.71
|2933.02
|679
|2006.01.26 18:00
|sell
|342
|0.10
|1.7830
|0.0000
|1.7810
|680
|2006.01.26 18:11
|sell
|343
|0.20
|1.7846
|0.0000
|1.7826
|681
|2006.01.26 19:01
|t/p
|343
|0.20
|1.7826
|0.0000
|1.7826
|28.00
|2961.02
|682
|2006.01.26 19:01
|close
|342
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7810
|2.80
|2963.82
|683
|2006.01.26 19:01
|sell
|344
|0.10
|1.7820
|0.0000
|1.7800
|684
|2006.01.26 20:14
|t/p
|344
|0.10
|1.7800
|0.0000
|1.7800
|14.00
|2977.82
|685
|2006.01.26 20:14
|sell
|345
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7776
|686
|2006.01.27 00:37
|sell
|346
|0.20
|1.7811
|0.0000
|1.7791
|687
|2006.01.27 01:36
|t/p
|346
|0.20
|1.7791
|0.0000
|1.7791
|28.00
|3005.82
|688
|2006.01.27 01:36
|close
|345
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7776
|3.57
|3009.39
|689
|2006.01.27 07:00
|sell
|347
|0.10
|1.7784
|0.0000
|1.7764
|690
|2006.01.27 07:32
|sell
|348
|0.20
|1.7799
|0.0000
|1.7779
|691
|2006.01.27 10:44
|sell
|349
|0.40
|1.7814
|0.0000
|1.7794
|692
|2006.01.27 11:46
|t/p
|349
|0.40
|1.7794
|0.0000
|1.7794
|56.00
|3065.39
|693
|2006.01.27 11:46
|close
|348
|0.20
|1.7793
|0.0000
|1.7779
|8.40
|3073.79
|694
|2006.01.27 11:46
|close
|347
|0.10
|1.7794
|0.0000
|1.7764
|-7.00
|3066.79
|695
|2006.01.27 12:09
|close
|339
|0.80
|1.7758
|0.0000
|1.7898
|-678.72
|2388.07
|696
|2006.01.27 12:09
|close
|338
|0.40
|1.7758
|0.0000
|1.7915
|-386.96
|2001.11
|697
|2006.01.27 12:09
|close
|337
|0.20
|1.7758
|0.0000
|1.7930
|-214.48
|1786.63
|698
|2006.01.27 12:09
|close
|336
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7945
|-117.74
|1668.89
|699
|2006.01.27 13:00
|sell
|350
|0.10
|1.7763
|0.0000
|1.7743
|700
|2006.01.27 13:20
|sell
|351
|0.20
|1.7778
|0.0000
|1.7758
|701
|2006.01.27 13:28
|sell
|352
|0.40
|1.7793
|0.0000
|1.7773
|702
|2006.01.27 15:00
|buy
|353
|0.10
|1.7862
|0.0000
|1.7882
|703
|2006.01.27 16:02
|buy
|354
|0.20
|1.7846
|0.0000
|1.7866
|704
|2006.01.27 16:04
|buy
|355
|0.40
|1.7831
|0.0000
|1.7851
|705
|2006.01.27 16:24
|t/p
|352
|0.40
|1.7773
|0.0000
|1.7773
|56.00
|1724.89
|706
|2006.01.27 16:24
|close
|351
|0.20
|1.7773
|0.0000
|1.7758
|7.00
|1731.89
|707
|2006.01.27 16:24
|close
|350
|0.10
|1.7771
|0.0000
|1.7743
|-5.60
|1726.29
|708
|2006.01.27 17:50
|sell
|356
|0.10
|1.7736
|0.0000
|1.7716
|709
|2006.01.27 19:10
|t/p
|356
|0.10
|1.7716
|0.0000
|1.7716
|14.00
|1740.29
|710
|2006.01.27 19:10
|sell
|357
|0.10
|1.7711
|0.0000
|1.7691
|711
|2006.01.27 19:22
|t/p
|357
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7691
|14.00
|1754.29
|712
|2006.01.27 19:22
|sell
|358
|0.10
|1.7686
|0.0000
|1.7666
|713
|2006.01.27 19:29
|close
|358
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7666
|4.20
|1758.49
|714
|2006.01.27 19:29
|close
|355
|0.40
|1.7677
|0.0000
|1.7851
|-431.20
|1327.29
|715
|2006.01.27 19:29
|close
|354
|0.20
|1.7677
|0.0000
|1.7866
|-236.60
|1090.69
|716
|2006.01.27 19:29
|close
|353
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7882
|-129.50
|961.19
|717
|2006.01.27 19:29
|sell
|359
|0.10
|1.7679
|0.0000
|1.7659
|718
|2006.01.30 00:53
|sell
|360
|0.20
|1.7694
|0.0000
|1.7674
|719
|2006.01.30 04:06
|t/p
|360
|0.20
|1.7674
|0.0000
|1.7674
|28.00
|989.19
|720
|2006.01.30 04:06
|close
|359
|0.10
|1.7672
|0.0000
|1.7659
|4.97
|994.16
|721
|2006.01.30 05:03
|sell
|361
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7639
|722
|2006.01.30 06:56
|sell
|362
|0.20
|1.7674
|0.0000
|1.7654
|723
|2006.01.30 09:28
|t/p
|362
|0.20
|1.7654
|0.0000
|1.7654
|28.00
|1022.16
|724
|2006.01.30 09:28
|close
|361
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7639
|4.90
|1027.06
|725
|2006.01.30 10:00
|sell
|363
|0.10
|1.7646
|0.0000
|1.7626
|726
|2006.01.30 10:56
|sell
|364
|0.20
|1.7661
|0.0000
|1.7641
|727
|2006.01.30 14:12
|sell
|365
|0.40
|1.7677
|0.0000
|1.7657
|728
|2006.01.30 14:26
|t/p
|365
|0.40
|1.7657
|0.0000
|1.7657
|56.00
|1083.06
|729
|2006.01.30 14:26
|close
|364
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7641
|7.00
|1090.06
|730
|2006.01.30 14:26
|close
|363
|0.10
|1.7654
|0.0000
|1.7626
|-5.60
|1084.46
|731
|2006.01.30 15:30
|buy
|366
|0.10
|1.7688
|0.0000
|1.7708
|732
|2006.01.30 16:40
|t/p
|366
|0.10
|1.7708
|0.0000
|1.7708
|14.00
|1098.46
|733
|2006.01.30 16:40
|buy
|367
|0.10
|1.7711
|0.0000
|1.7731
|734
|2006.01.30 16:50
|buy
|368
|0.20
|1.7695
|0.0000
|1.7715
|735
|2006.01.30 18:40
|buy
|369
|0.40
|1.7679
|0.0000
|1.7699
|736
|2006.01.30 21:00
|sell
|370
|0.10
|1.7663
|0.0000
|1.7643
|737
|2006.01.30 22:06
|sell
|371
|0.20
|1.7678
|0.0000
|1.7658
|738
|2006.01.31 03:06
|sell
|372
|0.40
|1.7693
|0.0000
|1.7673
|739
|2006.01.31 04:33
|t/p
|369
|0.40
|1.7699
|0.0000
|1.7699
|55.16
|1153.62
|740
|2006.01.31 04:33
|close
|368
|0.20
|1.7700
|0.0000
|1.7715
|6.58
|1160.20
|741
|2006.01.31 04:33
|close
|367
|0.10
|1.7698
|0.0000
|1.7731
|-9.31
|1150.89
|742
|2006.01.31 04:34
|buy
|373
|0.10
|1.7699
|0.0000
|1.7719
|743
|2006.01.31 07:12
|buy
|374
|0.20
|1.7684
|0.0000
|1.7704
|744
|2006.01.31 08:39
|t/p
|374
|0.20
|1.7704
|0.0000
|1.7704
|28.00
|1178.89
|745
|2006.01.31 08:39
|close
|373
|0.10
|1.7706
|0.0000
|1.7719
|4.90
|1183.79
|746
|2006.01.31 09:00
|buy
|375
|0.10
|1.7719
|0.0000
|1.7739
|747
|2006.01.31 10:36
|t/p
|375
|0.10
|1.7739
|0.0000
|1.7739
|14.00
|1197.79
|748
|2006.01.31 10:36
|buy
|376
|0.10
|1.7742
|0.0000
|1.7762
|749
|2006.01.31 11:46
|buy
|377
|0.20
|1.7725
|0.0000
|1.7745
|750
|2006.01.31 12:55
|buy
|378
|0.40
|1.7709
|0.0000
|1.7729
|751
|2006.01.31 16:10
|t/p
|378
|0.40
|1.7729
|0.0000
|1.7729
|56.00
|1253.79
|752
|2006.01.31 16:10
|close
|377
|0.20
|1.7729
|0.0000
|1.7745
|5.60
|1259.39
|753
|2006.01.31 16:10
|close
|376
|0.10
|1.7728
|0.0000
|1.7762
|-9.80
|1249.59
|754
|2006.01.31 17:00
|buy
|379
|0.10
|1.7775
|0.0000
|1.7795
|755
|2006.01.31 17:06
|buy
|380
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7779
|756
|2006.01.31 17:24
|t/p
|380
|0.20
|1.7779
|0.0000
|1.7779
|28.00
|1277.59
|757
|2006.01.31 17:24
|close
|379
|0.10
|1.7780
|0.0000
|1.7795
|3.50
|1281.09
|758
|2006.01.31 17:28
|buy
|381
|0.10
|1.7775
|0.0000
|1.7795
|759
|2006.01.31 17:39
|t/p
|381
|0.10
|1.7795
|0.0000
|1.7795
|14.00
|1295.09
|760
|2006.01.31 17:39
|buy
|382
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7817
|761
|2006.01.31 17:52
|close
|382
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7817
|3.50
|1298.59
|762
|2006.01.31 17:52
|close
|372
|0.40
|1.7805
|0.0000
|1.7673
|-313.60
|984.99
|763
|2006.01.31 17:52
|close
|371
|0.20
|1.7805
|0.0000
|1.7658
|-177.66
|807.33
|764
|2006.01.31 17:52
|close
|370
|0.10
|1.7805
|0.0000
|1.7643
|-99.33
|708.00
|765
|2006.01.31 17:52
|buy
|383
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7824
|766
|2006.01.31 18:00
|buy
|384
|0.20
|1.7786
|0.0000
|1.7806
|767
|2006.01.31 18:00
|t/p
|384
|0.20
|1.7806
|0.0000
|1.7806
|28.00
|736.00
|768
|2006.01.31 18:00
|close
|383
|0.10
|1.7814
|0.0000
|1.7824
|7.00
|743.00
|769
|2006.01.31 18:01
|buy
|385
|0.10
|1.7816
|0.0000
|1.7836
|770
|2006.01.31 18:14
|t/p
|385
|0.10
|1.7836
|0.0000
|1.7836
|14.00
|757.00
|771
|2006.01.31 18:14
|buy
|386
|0.10
|1.7840
|0.0000
|1.7860
|772
|2006.01.31 19:43
|buy
|387
|0.20
|1.7825
|0.0000
|1.7845
|773
|2006.01.31 20:12
|t/p
|387
|0.20
|1.7845
|0.0000
|1.7845
|28.00
|785.00
|774
|2006.01.31 20:12
|close
|386
|0.10
|1.7845
|0.0000
|1.7860
|3.50
|788.50
|775
|2006.01.31 20:12
|buy
|388
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7868
|776
|2006.01.31 20:14
|buy
|389
|0.20
|1.7833
|0.0000
|1.7853
|777
|2006.01.31 23:15
|sell
|390
|0.10
|1.7794
|0.0000
|1.7774
|778
|2006.02.01 02:05
|t/p
|390
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|14.07
|802.57
|779
|2006.02.01 02:05
|sell
|391
|0.10
|1.7771
|0.0000
|1.7751
|780
|2006.02.01 03:04
|sell
|392
|0.20
|1.7788
|0.0000
|1.7768
|781
|2006.02.01 10:48
|t/p
|392
|0.20
|1.7768
|0.0000
|1.7768
|28.00
|830.57
|782
|2006.02.01 10:48
|close
|391
|0.10
|1.7767
|0.0000
|1.7751
|2.80
|833.37
|783
|2006.02.01 12:00
|sell
|393
|0.10
|1.7764
|0.0000
|1.7744
|784
|2006.02.01 13:44
|sell
|394
|0.20
|1.7779
|0.0000
|1.7759
|785
|2006.02.01 14:22
|t/p
|394
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7759
|28.00
|861.37
|786
|2006.02.01 14:22
|close
|393
|0.10
|1.7755
|0.0000
|1.7744
|6.30
|867.67
|787
|2006.02.01 15:00
|sell
|395
|0.10
|1.7750
|0.0000
|1.7730
|788
|2006.02.01 15:32
|sell
|396
|0.20
|1.7767
|0.0000
|1.7747
|789
|2006.02.01 20:21
|t/p
|396
|0.20
|1.7747
|0.0000
|1.7747
|28.00
|895.67
|790
|2006.02.01 20:21
|close
|395
|0.10
|1.7747
|0.0000
|1.7730
|2.10
|897.77
|791
|2006.02.01 21:00
|sell
|397
|0.10
|1.7731
|0.0000
|1.7711
|792
|2006.02.01 22:56
|sell
|398
|0.20
|1.7746
|0.0000
|1.7726
|793
|2006.02.02 06:47
|t/p
|398
|0.20
|1.7726
|0.0000
|1.7726
|28.42
|926.19
|794
|2006.02.02 06:47
|close
|397
|0.10
|1.7726
|0.0000
|1.7711
|3.71
|929.90
|795
|2006.02.02 07:00
|sell
|399
|0.10
|1.7720
|0.0000
|1.7700
|796
|2006.02.02 08:01
|sell
|400
|0.20
|1.7735
|0.0000
|1.7715
|797
|2006.02.03 14:35
|t/p
|400
|0.20
|1.7715
|0.0000
|1.7715
|28.14
|958.04
|798
|2006.02.03 14:35
|close
|399
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7700
|4.97
|963.01
|799
|2006.02.03 15:00
|sell
|401
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7657
|800
|2006.02.03 15:07
|t/p
|401
|0.10
|1.7657
|0.0000
|1.7657
|14.00
|977.01
|801
|2006.02.03 15:07
|sell
|402
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7631
|802
|2006.02.03 15:19
|t/p
|402
|0.10
|1.7631
|0.0000
|1.7631
|14.00
|991.01
|803
|2006.02.03 15:19
|sell
|403
|0.10
|1.7628
|0.0000
|1.7608
|804
|2006.02.03 15:20
|close
|403
|0.10
|1.7631
|0.0000
|1.7608
|-2.10
|988.91
|805
|2006.02.03 15:20
|close
|389
|0.20
|1.7628
|0.0000
|1.7853
|-289.10
|699.81
|806
|2006.02.03 15:20
|close
|388
|0.10
|1.7628
|0.0000
|1.7868
|-155.05
|544.76
|807
|2006.02.03 15:20
|sell
|404
|0.10
|1.7627
|0.0000
|1.7607
|808
|2006.02.03 15:22
|sell
|405
|0.20
|1.7643
|0.0000
|1.7623
|809
|2006.02.03 15:27
|t/p
|405
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7623
|28.00
|572.76
|810
|2006.02.03 15:27
|close
|404
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7607
|2.80
|575.56
|811
|2006.02.03 15:27
|sell
|406
|0.10
|1.7621
|0.0000
|1.7601
|812
|2006.02.03 15:42
|sell
|407
|0.20
|1.7636
|0.0000
|1.7616
|813
|2006.02.03 16:39
|t/p
|407
|0.20
|1.7616
|0.0000
|1.7616
|28.00
|603.56
|814
|2006.02.03 16:39
|close
|406
|0.10
|1.7616
|0.0000
|1.7601
|3.50
|607.06
|815
|2006.02.03 16:39
|sell
|408
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7593
|816
|2006.02.03 17:46
|sell
|409
|0.20
|1.7630
|0.0000
|1.7610
|817
|2006.02.03 18:29
|t/p
|409
|0.20
|1.7610
|0.0000
|1.7610
|28.00
|635.06
|818
|2006.02.03 18:29
|close
|408
|0.10
|1.7610
|0.0000
|1.7593
|2.10
|637.16
|819
|2006.02.03 18:29
|sell
|410
|0.10
|1.7608
|0.0000
|1.7588
|820
|2006.02.03 20:27
|sell
|411
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7603
|821
|2006.02.06 02:01
|buy
|412
|0.10
|1.7641
|0.0000
|1.7661
|822
|2006.02.06 03:34
|buy
|413
|0.20
|1.7626
|0.0000
|1.7646
|823
|2006.02.06 07:49
|t/p
|411
|0.20
|1.7603
|0.0000
|1.7603
|28.14
|665.30
|824
|2006.02.06 07:49
|close
|410
|0.10
|1.7603
|0.0000
|1.7588
|3.57
|668.87
|825
|2006.02.06 07:49
|sell
|414
|0.10
|1.7601
|0.0000
|1.7581
|826
|2006.02.06 08:17
|t/p
|414
|0.10
|1.7581
|0.0000
|1.7581
|14.00
|682.87
|827
|2006.02.06 08:17
|sell
|415
|0.10
|1.7578
|0.0000
|1.7558
|828
|2006.02.06 08:48
|t/p
|415
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7558
|14.00
|696.87
|829
|2006.02.06 08:48
|sell
|416
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7534
|830
|2006.02.06 09:03
|sell
|417
|0.20
|1.7570
|0.0000
|1.7550
|831
|2006.02.06 10:04
|t/p
|417
|0.20
|1.7550
|0.0000
|1.7550
|28.00
|724.87
|832
|2006.02.06 10:04
|close
|416
|0.10
|1.7549
|0.0000
|1.7534
|3.50
|728.37
|833
|2006.02.06 10:04
|sell
|418
|0.10
|1.7547
|0.0000
|1.7527
|834
|2006.02.06 12:36
|t/p
|418
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7527
|14.00
|742.37
|835
|2006.02.06 12:36
|sell
|419
|0.10
|1.7524
|0.0000
|1.7504
|836
|2006.02.06 14:08
|sell
|420
|0.20
|1.7540
|0.0000
|1.7520
|837
|2006.02.06 14:26
|t/p
|420
|0.20
|1.7520
|0.0000
|1.7520
|28.00
|770.37
|838
|2006.02.06 14:26
|close
|419
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7504
|3.50
|773.87
|839
|2006.02.06 14:26
|sell
|421
|0.10
|1.7513
|0.0000
|1.7493
|840
|2006.02.06 14:35
|sell
|422
|0.20
|1.7528
|0.0000
|1.7508
|841
|2006.02.06 15:00
|t/p
|422
|0.20
|1.7508
|0.0000
|1.7508
|28.00
|801.87
|842
|2006.02.06 15:00
|close
|421
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7493
|4.20
|806.07
|843
|2006.02.06 15:00
|sell
|423
|0.10
|1.7506
|0.0000
|1.7486
|844
|2006.02.06 15:10
|sell
|424
|0.20
|1.7522
|0.0000
|1.7502
|845
|2006.02.06 15:58
|t/p
|424
|0.20
|1.7502
|0.0000
|1.7502
|28.00
|834.07
|846
|2006.02.06 15:58
|close
|423
|0.10
|1.7502
|0.0000
|1.7486
|2.80
|836.87
|847
|2006.02.06 15:59
|sell
|425
|0.10
|1.7500
|0.0000
|1.7480
|848
|2006.02.06 16:07
|sell
|426
|0.20
|1.7515
|0.0000
|1.7495
|849
|2006.02.06 17:05
|t/p
|426
|0.20
|1.7495
|0.0000
|1.7495
|28.00
|864.87
|850
|2006.02.06 17:05
|close
|425
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7480
|4.90
|869.77
|851
|2006.02.06 18:13
|close
|413
|0.20
|1.7444
|0.0000
|1.7646
|-254.80
|614.97
|852
|2006.02.06 18:13
|close
|412
|0.10
|1.7444
|0.0000
|1.7661
|-137.90
|477.07
|853
|2006.02.06 18:15
|sell
|427
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7419
|854
|2006.02.06 18:29
|sell
|428
|0.20
|1.7455
|0.0000
|1.7435
|855
|2006.02.07 05:00
|buy
|429
|0.10
|1.7497
|0.0000
|1.7517
|856
|2006.02.07 08:20
|buy
|430
|0.20
|1.7481
|0.0000
|1.7501
|857
|2006.02.07 08:50
|t/p
|430
|0.20
|1.7501
|0.0000
|1.7501
|28.00
|505.07
|858
|2006.02.07 08:50
|close
|429
|0.10
|1.7503
|0.0000
|1.7517
|4.20
|509.27
|859
|2006.02.07 08:50
|buy
|431
|0.10
|1.7505
|0.0000
|1.7525
|860
|2006.02.07 09:01
|buy
|432
|0.20
|1.7489
|0.0000
|1.7509
|861
|2006.02.07 10:37
|t/p
|432
|0.20
|1.7509
|0.0000
|1.7509
|28.00
|537.27
|862
|2006.02.07 10:37
|close
|431
|0.10
|1.7511
|0.0000
|1.7525
|4.20
|541.47
|863
|2006.02.07 12:00
|buy
|433
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7514
|864
|2006.02.07 13:03
|buy
|434
|0.20
|1.7478
|0.0000
|1.7498
|865
|2006.02.07 16:11
|t/p
|428
|0.20
|1.7435
|0.0000
|1.7435
|28.14
|569.61
|866
|2006.02.07 16:11
|close
|427
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7419
|2.87
|572.48
|867
|2006.02.07 16:11
|sell
|435
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7410
|868
|2006.02.07 16:59
|t/p
|435
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7410
|14.00
|586.48
|869
|2006.02.07 16:59
|sell
|436
|0.10
|1.7405
|0.0000
|1.7385
|870
|2006.02.07 17:11
|sell
|437
|0.20
|1.7421
|0.0000
|1.7401
|871
|2006.02.08 16:21
|t/p
|437
|0.20
|1.7401
|0.0000
|1.7401
|28.14
|614.62
|872
|2006.02.08 16:21
|close
|436
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7385
|4.97
|619.59
|873
|2006.02.08 17:00
|sell
|438
|0.10
|1.7414
|0.0000
|1.7394
|874
|2006.02.08 17:07
|t/p
|438
|0.10
|1.7394
|0.0000
|1.7394
|14.00
|633.59
|875
|2006.02.08 17:07
|sell
|439
|0.10
|1.7390
|0.0000
|1.7370
|876
|2006.02.08 17:11
|sell
|440
|0.20
|1.7406
|0.0000
|1.7386
|877
|2006.02.08 18:08
|t/p
|440
|0.20
|1.7386
|0.0000
|1.7386
|28.00
|661.59
|878
|2006.02.08 18:08
|close
|439
|0.10
|1.7384
|0.0000
|1.7370
|4.20
|665.79
|879
|2006.02.08 18:08
|sell
|441
|0.10
|1.7382
|0.0000
|1.7362
|880
|2006.02.08 18:34
|sell
|442
|0.20
|1.7398
|0.0000
|1.7378
|881
|2006.02.09 16:06
|t/p
|442
|0.20
|1.7378
|0.0000
|1.7378
|28.42
|694.21
|882
|2006.02.09 16:06
|close
|441
|0.10
|1.7378
|0.0000
|1.7362
|3.01
|697.22
|883
|2006.02.09 17:00
|sell
|443
|0.10
|1.7391
|0.0000
|1.7371
|884
|2006.02.09 17:29
|sell
|444
|0.20
|1.7407
|0.0000
|1.7387
|885
|2006.02.10 13:59
|t/p
|434
|0.20
|1.7498
|0.0000
|1.7498
|25.90
|723.12
|886
|2006.02.10 13:59
|close
|433
|0.10
|1.7499
|0.0000
|1.7514
|2.45
|725.57
|887
|2006.02.10 13:59
|buy
|445
|0.10
|1.7501
|0.0000
|1.7521
|888
|2006.02.10 14:36
|t/p
|445
|0.10
|1.7521
|0.0000
|1.7521
|14.00
|739.57
|889
|2006.02.10 14:36
|buy
|446
|0.10
|1.7525
|0.0000
|1.7545
|890
|2006.02.10 14:51
|t/p
|446
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7545
|14.00
|753.57
|891
|2006.02.10 14:51
|buy
|447
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7572
|892
|2006.02.10 14:55
|close
|447
|0.10
|1.7565
|0.0000
|1.7572
|9.10
|762.67
|893
|2006.02.10 14:55
|close
|444
|0.20
|1.7568
|0.0000
|1.7387
|-225.26
|537.41
|894
|2006.02.10 14:55
|close
|443
|0.10
|1.7568
|0.0000
|1.7371
|-123.83
|413.58
|895
|2006.02.10 14:55
|buy
|448
|0.10
|1.7567
|0.0000
|1.7587
|896
|2006.02.10 15:40
|buy
|449
|0.20
|1.7552
|0.0000
|1.7572
|897
|2006.02.10 16:47
|close
|449
|0.20
|1.7467
|0.0000
|1.7572
|-119.00
|294.58
|898
|2006.02.10 16:47
|close
|448
|0.10
|1.7467
|0.0000
|1.7587
|-70.00
|224.58
|899
|2006.02.10 16:47
|buy
|450
|0.10
|1.7471
|0.0000
|1.7491
|900
|2006.02.10 17:45
|sell
|451
|0.10
|1.7458
|0.0000
|1.7438
|901
|2006.02.10 21:30
|t/p
|451
|0.10
|1.7438
|0.0000
|1.7438
|14.00
|238.58
|902
|2006.02.10 21:30
|sell
|452
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7413
|903
|2006.02.13 09:05
|t/p
|452
|0.10
|1.7413
|0.0000
|1.7413
|14.07
|252.65
|904
|2006.02.13 10:00
|sell
|453
|0.10
|1.7396
|0.0000
|1.7376
|905
|2006.02.13 10:25
|t/p
|453
|0.10
|1.7376
|0.0000
|1.7376
|14.00
|266.65
|906
|2006.02.13 10:25
|sell
|454
|0.10
|1.7370
|0.0000
|1.7350
|907
|2006.02.14 13:02
|t/p
|454
|0.10
|1.7350
|0.0000
|1.7350
|14.07
|280.72
|908
|2006.02.14 13:02
|sell
|455
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7326
|909
|2006.02.14 14:37
|t/p
|455
|0.10
|1.7326
|0.0000
|1.7326
|14.00
|294.72
|910
|2006.02.14 14:37
|sell
|456
|0.10
|1.7322
|0.0000
|1.7302
|911
|2006.02.14 15:15
|t/p
|456
|0.10
|1.7302
|0.0000
|1.7302
|14.00
|308.72
|912
|2006.02.14 15:15
|sell
|457
|0.10
|1.7298
|0.0000
|1.7278
|913
|2006.02.23 10:11
|t/p
|450
|0.10
|1.7491
|0.0000
|1.7491
|11.27
|319.99
|914
|2006.02.23 10:11
|buy
|458
|0.10
|1.7495
|0.0000
|1.7515
|915
|2006.02.23 11:17
|t/p
|458
|0.10
|1.7515
|0.0000
|1.7515
|14.00
|333.99
|916
|2006.02.23 11:17
|close
|457
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7278
|-153.93
|180.06
|917
|2006.02.23 11:17
|buy
|459
|0.10
|1.7518
|0.0000
|1.7538
|918
|2006.02.23 11:55
|t/p
|459
|0.10
|1.7538
|0.0000
|1.7538
|14.00
|194.06
|919
|2006.02.23 11:55
|buy
|460
|0.10
|1.7541
|0.0000
|1.7561
|920
|2006.02.24 10:00
|sell
|461
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7457
|921
|2006.02.24 16:37
|t/p
|461
|0.10
|1.7457
|0.0000
|1.7457
|14.00
|208.06
|922
|2006.02.24 17:00
|sell
|462
|0.10
|1.7441
|0.0000
|1.7421
|923
|2006.02.27 00:21
|t/p
|462
|0.10
|1.7421
|0.0000
|1.7421
|14.07
|222.13
|924
|2006.02.27 00:49
|close
|460
|0.10
|1.7397
|0.0000
|1.7561
|-101.22
|120.91
|925
|2006.03.10 15:15
|sell
|463
|0.10
|1.7270
|0.0000
|1.7250
|926
|2006.03.10 15:29
|t/p
|463
|0.10
|1.7250
|0.0000
|1.7250
|14.00
|134.91
|927
|2006.03.10 15:29
|sell
|464
|0.10
|1.7247
|0.0000
|1.7227
|928
|2006.03.10 21:58
|buy
|465
|0.10
|1.7267
|0.0000
|1.7287
|929
|2006.03.13 08:37
|t/p
|465
|0.10
|1.7287
|0.0000
|1.7287
|13.79
|148.70
|930
|2006.03.13 09:06
|buy
|466
|0.10
|1.7286
|0.0000
|1.7306
|931
|2006.03.13 16:34
|t/p
|466
|0.10
|1.7306
|0.0000
|1.7306
|14.00
|162.70
|932
|2006.03.13 16:45
|buy
|467
|0.10
|1.7302
|0.0000
|1.7322
|933
|2006.03.13 17:30
|t/p
|467
|0.10
|1.7322
|0.0000
|1.7322
|14.00
|176.70
|934
|2006.03.13 17:30
|buy
|468
|0.10
|1.7325
|0.0000
|1.7345
|935
|2006.03.14 00:25
|t/p
|468
|0.10
|1.7345
|0.0000
|1.7345
|13.79
|190.49
|936
|2006.03.14 00:33
|close
|464
|0.10
|1.7370
|0.0000
|1.7227
|-85.96
|104.53