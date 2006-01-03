Strategy Tester Report
GBEstillwell_Test2

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.03 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.01.03 - 2006.12.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test3957Ticks modelled1519320Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9895.47Gross profit10553.35Gross loss-20448.82
Profit factor0.52Expected payoff-21.14
Absolute drawdown9895.47Maximal drawdown10599.68 (99.02%)Relative drawdown99.02% (10599.68)
Total trades468Short positions (won %)221 (73.76%)Long positions (won %)247 (73.68%)
Profit trades (% of total)345 (73.72%)Loss trades (% of total)123 (26.28%)
Largestprofit trade448.00loss trade-2105.60
Averageprofit trade30.59loss trade-166.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (325.01)consecutive losses (loss in money)7 (-2652.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)670.60 (16)consecutive loss (count of losses)-4631.20 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:00sell10.201.71950.00001.7175
22006.01.03 01:12sell20.401.72100.00001.7190
32006.01.03 01:21sell30.801.72270.00001.7207
42006.01.03 02:15buy40.201.72170.00001.7237
52006.01.03 02:54t/p40.201.72370.00001.723728.0010028.00
62006.01.03 02:54buy50.201.72400.00001.7260
72006.01.03 02:58sell61.601.72430.00001.7223
82006.01.03 03:07sell73.201.72580.00001.7238
92006.01.03 03:23t/p50.201.72600.00001.726028.0010056.00
102006.01.03 03:23buy80.201.72650.00001.7285
112006.01.03 03:51t/p80.201.72850.00001.728528.0010084.00
122006.01.03 03:51buy90.201.72880.00001.7308
132006.01.03 05:05buy100.401.72730.00001.7293
142006.01.03 06:17t/p100.401.72930.00001.729356.0010140.00
152006.01.03 06:17close90.201.72940.00001.73088.4010148.40
162006.01.03 06:17buy110.201.72980.00001.7318
172006.01.03 07:12buy120.401.72820.00001.7302
182006.01.03 07:12t/p120.401.73020.00001.730256.0010204.40
192006.01.03 07:12close110.201.73020.00001.73185.6010210.00
202006.01.03 07:12buy130.201.73010.00001.7321
212006.01.03 07:38buy140.401.72850.00001.7305
222006.01.03 07:44buy150.801.72700.00001.7290
232006.01.03 08:59t/p150.801.72900.00001.7290112.0010322.00
242006.01.03 08:59close140.401.72910.00001.730516.8010338.80
252006.01.03 08:59close130.201.72880.00001.7321-18.2010320.60
262006.01.03 10:00buy160.101.73320.00001.7352
272006.01.03 10:10buy170.201.73170.00001.7337
282006.01.03 10:15buy180.801.73010.00001.7321
292006.01.03 10:51t/p180.801.73210.00001.7321112.0010432.60
302006.01.03 10:51close170.201.73210.00001.73375.6010438.20
312006.01.03 10:51close160.101.73190.00001.7352-9.1010429.10
322006.01.03 10:52buy190.101.73240.00001.7344
332006.01.03 11:10buy200.401.73070.00001.7327
342006.01.03 12:03buy210.801.72910.00001.7311
352006.01.03 12:34buy221.601.72760.00001.7296
362006.01.03 13:24t/p221.601.72960.00001.7296224.0010653.10
372006.01.03 13:24close210.801.72970.00001.731133.6010686.70
382006.01.03 13:24close200.401.72960.00001.7327-30.8010655.90
392006.01.03 13:24close190.101.72970.00001.7344-18.9010637.00
402006.01.03 14:27close73.201.72550.00001.723867.2110704.21
412006.01.03 14:27close61.601.72550.00001.7223-134.4010569.81
422006.01.03 14:27close30.801.72550.00001.7207-156.8010413.01
432006.01.03 14:27close20.401.72550.00001.7190-126.0010287.01
442006.01.03 14:27close10.201.72550.00001.7175-84.0010203.01
452006.01.03 14:27sell230.201.72500.00001.7230
462006.01.03 14:32sell240.401.72660.00001.7246
472006.01.03 14:57sell250.801.72820.00001.7262
482006.01.03 15:32sell261.601.72970.00001.7277
492006.01.03 15:41sell273.201.73120.00001.7292
502006.01.03 17:00buy280.101.73900.00001.7410
512006.01.03 17:08buy290.201.73730.00001.7393
522006.01.03 17:31t/p290.201.73930.00001.739328.0010231.01
532006.01.03 17:31close280.101.73940.00001.74102.8010233.81
542006.01.03 17:55buy300.101.74020.00001.7422
552006.01.03 17:55close300.101.74030.00001.74220.7010234.51
562006.01.03 17:55close273.201.74060.00001.7292-2105.608128.91
572006.01.03 17:55close261.601.74060.00001.7277-1220.806908.11
582006.01.03 17:55close250.801.74060.00001.7262-694.406213.71
592006.01.03 17:55close240.401.74060.00001.7246-392.005821.71
602006.01.03 17:55close230.201.74060.00001.7230-218.405603.31
612006.01.03 17:55buy310.101.74080.00001.7428
622006.01.03 18:03buy320.201.73920.00001.7412
632006.01.03 18:14t/p320.201.74120.00001.741228.005631.31
642006.01.03 18:14close310.101.74120.00001.74282.805634.11
652006.01.03 18:14buy330.101.74170.00001.7437
662006.01.03 20:02t/p330.101.74370.00001.743714.005648.11
672006.01.03 20:02buy340.101.74400.00001.7460
682006.01.03 21:17t/p340.101.74600.00001.746014.005662.11
692006.01.03 21:17buy350.101.74630.00001.7483
702006.01.04 00:35t/p350.101.74830.00001.748313.795675.90
712006.01.04 00:35buy360.101.74870.00001.7507
722006.01.04 01:09buy370.201.74720.00001.7492
732006.01.04 01:47t/p370.201.74920.00001.749228.005703.90
742006.01.04 01:47close360.101.74930.00001.75074.205708.10
752006.01.04 01:47buy380.101.74970.00001.7517
762006.01.04 01:59buy390.201.74810.00001.7501
772006.01.04 02:37buy400.401.74660.00001.7486
782006.01.04 03:05t/p400.401.74860.00001.748656.005764.10
792006.01.04 03:05close390.201.74880.00001.75019.805773.90
802006.01.04 03:05close380.101.74910.00001.7517-4.205769.70
812006.01.04 04:31buy410.101.75340.00001.7554
822006.01.04 04:54buy420.201.75190.00001.7539
832006.01.04 05:19buy430.401.75040.00001.7524
842006.01.04 08:00buy440.801.74890.00001.7509
852006.01.04 08:07buy451.601.74730.00001.7493
862006.01.04 08:39t/p451.601.74930.00001.7493224.005993.70
872006.01.04 08:39close440.801.74960.00001.750939.206032.90
882006.01.04 08:40close430.401.74950.00001.7524-25.206007.70
892006.01.04 08:40close420.201.74960.00001.7539-32.205975.50
902006.01.04 08:40close410.101.74940.00001.7554-28.005947.50
912006.01.04 10:00buy460.101.75370.00001.7557
922006.01.04 10:20t/p460.101.75570.00001.755714.005961.50
932006.01.04 10:20buy470.101.75600.00001.7580
942006.01.04 10:23buy480.201.75430.00001.7563
952006.01.04 13:09t/p480.201.75630.00001.756328.005989.50
962006.01.04 13:09close470.101.75630.00001.75802.105991.60
972006.01.04 13:09buy490.101.75650.00001.7585
982006.01.04 13:36t/p490.101.75850.00001.758514.006005.60
992006.01.04 13:36buy500.101.75880.00001.7608
1002006.01.04 13:59buy510.201.75730.00001.7593
1012006.01.04 14:18buy520.401.75560.00001.7576
1022006.01.04 14:41t/p520.401.75760.00001.757656.006061.60
1032006.01.04 14:41close510.201.75770.00001.75935.606067.20
1042006.01.04 14:41close500.101.75760.00001.7608-8.406058.80
1052006.01.04 14:41buy530.101.75800.00001.7600
1062006.01.04 14:53buy540.201.75640.00001.7584
1072006.01.04 16:04t/p540.201.75840.00001.758428.006086.80
1082006.01.04 16:04close530.101.75840.00001.76002.806089.60
1092006.01.04 17:00buy550.101.76000.00001.7620
1102006.01.04 17:25buy560.201.75810.00001.7601
1112006.01.04 18:23t/p560.201.76010.00001.760128.006117.60
1122006.01.04 18:23close550.101.76060.00001.76204.206121.80
1132006.01.04 18:23buy570.101.76080.00001.7628
1142006.01.04 19:24buy580.201.75930.00001.7613
1152006.01.04 23:14buy590.401.75750.00001.7595
1162006.01.04 23:55buy600.801.75580.00001.7578
1172006.01.05 00:00sell610.101.75580.00001.7538
1182006.01.05 00:43sell620.201.75750.00001.7555
1192006.01.05 00:44t/p600.801.75780.00001.7578106.966228.76
1202006.01.05 00:44close590.401.75800.00001.759511.486240.24
1212006.01.05 00:44close580.201.75790.00001.7613-20.866219.38
1222006.01.05 00:44close570.101.75800.00001.7628-20.236199.15
1232006.01.05 06:49t/p620.201.75550.00001.755528.006227.15
1242006.01.05 06:49close610.101.75540.00001.75382.806229.95
1252006.01.05 06:49sell630.101.75520.00001.7532
1262006.01.05 07:53sell640.201.75680.00001.7548
1272006.01.05 08:06sell650.401.75840.00001.7564
1282006.01.05 08:18t/p650.401.75640.00001.756456.006285.95
1292006.01.05 08:18close640.201.75620.00001.75488.406294.35
1302006.01.05 08:18close630.101.75630.00001.7532-7.706286.65
1312006.01.05 08:18sell660.101.75590.00001.7539
1322006.01.05 09:13t/p660.101.75390.00001.753914.006300.65
1332006.01.05 09:30sell670.101.75430.00001.7523
1342006.01.05 09:45t/p670.101.75230.00001.752314.006314.65
1352006.01.05 09:45sell680.101.75190.00001.7499
1362006.01.05 09:47sell690.201.75340.00001.7514
1372006.01.05 09:52t/p690.201.75140.00001.751428.006342.65
1382006.01.05 09:52close680.101.75140.00001.74993.506346.15
1392006.01.05 09:52sell700.101.75090.00001.7489
1402006.01.05 09:55sell710.201.75250.00001.7505
1412006.01.05 10:30sell720.401.75410.00001.7521
1422006.01.05 10:56sell730.801.75560.00001.7536
1432006.01.05 11:12t/p730.801.75360.00001.7536112.006458.15
1442006.01.05 11:12close720.401.75360.00001.752114.006472.15
1452006.01.05 11:12close710.201.75370.00001.7505-16.806455.35
1462006.01.05 11:12close700.101.75380.00001.7489-20.306435.05
1472006.01.05 12:30sell740.101.75200.00001.7500
1482006.01.05 12:48sell750.201.75350.00001.7515
1492006.01.05 13:29sell760.401.75510.00001.7531
1502006.01.05 14:37t/p760.401.75310.00001.753156.006491.05
1512006.01.05 14:37close750.201.75310.00001.75155.606496.65
1522006.01.05 14:37close740.101.75300.00001.7500-7.006489.65
1532006.01.05 18:00buy770.101.75670.00001.7587
1542006.01.05 21:07buy780.201.75520.00001.7572
1552006.01.06 00:00sell790.101.75450.00001.7525
1562006.01.06 01:24sell800.201.75610.00001.7541
1572006.01.06 02:35t/p800.201.75410.00001.754128.006517.65
1582006.01.06 02:35close790.101.75400.00001.75253.506521.15
1592006.01.06 02:36buy810.401.75370.00001.7557
1602006.01.06 03:00sell820.101.75290.00001.7509
1612006.01.06 05:37sell830.201.75450.00001.7525
1622006.01.06 08:35t/p830.201.75250.00001.752528.006549.15
1632006.01.06 08:35close820.101.75250.00001.75092.806551.95
1642006.01.06 08:35sell840.101.75230.00001.7503
1652006.01.06 08:43buy850.801.75210.00001.7541
1662006.01.06 09:54sell860.201.75380.00001.7518
1672006.01.06 09:55t/p850.801.75410.00001.7541112.006663.95
1682006.01.06 09:55close810.401.75410.00001.755711.206675.15
1692006.01.06 09:55close780.201.75420.00001.7572-14.426660.73
1702006.01.06 09:55close770.101.75410.00001.7587-18.416642.32
1712006.01.06 10:14sell870.401.75530.00001.7533
1722006.01.06 11:00buy880.101.75650.00001.7585
1732006.01.06 11:16buy890.201.75490.00001.7569
1742006.01.06 12:03t/p870.401.75330.00001.753356.006698.32
1752006.01.06 12:03buy900.401.75330.00001.7553
1762006.01.06 12:03close860.201.75330.00001.75187.006705.32
1772006.01.06 12:03close840.101.75360.00001.7503-9.106696.22
1782006.01.06 12:27t/p900.401.75530.00001.755356.006752.22
1792006.01.06 12:27close890.201.75530.00001.75695.606757.82
1802006.01.06 12:27close880.101.75530.00001.7585-8.406749.42
1812006.01.06 12:27buy910.101.75560.00001.7576
1822006.01.06 14:30t/p910.101.75760.00001.757614.006763.42
1832006.01.06 14:30buy920.101.75860.00001.7606
1842006.01.06 14:36buy930.201.75710.00001.7591
1852006.01.06 14:41t/p930.201.75910.00001.759128.006791.42
1862006.01.06 14:41close920.101.75910.00001.76063.506794.92
1872006.01.06 14:41buy940.101.75950.00001.7615
1882006.01.06 14:42buy950.201.75790.00001.7599
1892006.01.06 14:47t/p950.201.75990.00001.759928.006822.92
1902006.01.06 14:47close940.101.76000.00001.76153.506826.42
1912006.01.06 14:47buy960.101.76020.00001.7622
1922006.01.06 14:50t/p960.101.76220.00001.762214.006840.42
1932006.01.06 14:50buy970.101.76250.00001.7645
1942006.01.06 14:52t/p970.101.76450.00001.764514.006854.42
1952006.01.06 14:52buy980.101.76520.00001.7672
1962006.01.06 14:53buy990.201.76360.00001.7656
1972006.01.06 15:52t/p990.201.76560.00001.765628.006882.42
1982006.01.06 15:52close980.101.76570.00001.76723.506885.92
1992006.01.06 15:52buy1000.101.76610.00001.7681
2002006.01.06 15:56t/p1000.101.76810.00001.768114.006899.92
2012006.01.06 15:56buy1010.101.76850.00001.7705
2022006.01.06 16:11t/p1010.101.77050.00001.770514.006913.92
2032006.01.06 16:11buy1020.101.77080.00001.7728
2042006.01.06 17:12buy1030.201.76920.00001.7712
2052006.01.06 18:02t/p1030.201.77120.00001.771228.006941.92
2062006.01.06 18:02close1020.101.77130.00001.77283.506945.42
2072006.01.06 18:02buy1040.101.77160.00001.7736
2082006.01.06 19:57buy1050.201.77010.00001.7721
2092006.01.09 00:00buy1060.401.76840.00001.7704
2102006.01.09 00:45sell1070.101.76960.00001.7676
2112006.01.09 01:54t/p1060.401.77040.00001.770456.007001.42
2122006.01.09 01:54close1050.201.77060.00001.77216.587008.00
2132006.01.09 01:54close1040.101.77050.00001.7736-7.917000.09
2142006.01.09 01:55sell1080.201.77110.00001.7691
2152006.01.09 02:17t/p1080.201.76910.00001.769128.007028.09
2162006.01.09 02:17close1070.101.76900.00001.76764.207032.29
2172006.01.09 02:17sell1090.101.76890.00001.7669
2182006.01.09 02:25sell1100.201.77050.00001.7685
2192006.01.09 05:45sell1110.401.77210.00001.7701
2202006.01.09 06:00buy1120.101.77230.00001.7743
2212006.01.09 06:11buy1130.201.77080.00001.7728
2222006.01.09 07:44t/p1110.401.77010.00001.770156.007088.29
2232006.01.09 07:44close1100.201.77000.00001.76857.007095.29
2242006.01.09 07:44close1090.101.77010.00001.7669-8.407086.89
2252006.01.09 07:55buy1140.401.76920.00001.7712
2262006.01.09 09:00sell1150.101.76910.00001.7671
2272006.01.09 09:21buy1160.801.76750.00001.7695
2282006.01.09 09:22t/p1150.101.76710.00001.767114.007100.89
2292006.01.09 09:22sell1170.101.76670.00001.7647
2302006.01.09 09:22buy1181.601.76580.00001.7678
2312006.01.09 10:09t/p1170.101.76470.00001.764714.007114.89
2322006.01.09 10:09sell1190.101.76430.00001.7623
2332006.01.09 10:24sell1200.201.76580.00001.7638
2342006.01.09 10:48sell1210.401.76730.00001.7653
2352006.01.09 10:48t/p1181.601.76780.00001.7678224.007338.89
2362006.01.09 10:48close1160.801.76780.00001.769516.807355.69
2372006.01.09 10:48close1140.401.76770.00001.7712-42.007313.69
2382006.01.09 10:48close1130.201.76790.00001.7728-40.607273.09
2392006.01.09 10:48close1120.101.76800.00001.7743-30.107242.99
2402006.01.09 12:08t/p1210.401.76530.00001.765356.007298.99
2412006.01.09 12:08close1200.201.76530.00001.76387.007305.99
2422006.01.09 12:08close1190.101.76520.00001.7623-6.307299.69
2432006.01.09 12:08sell1220.101.76500.00001.7630
2442006.01.09 13:15sell1230.201.76660.00001.7646
2452006.01.09 16:08t/p1230.201.76460.00001.764628.007327.69
2462006.01.09 16:08close1220.101.76460.00001.76302.807330.49
2472006.01.09 17:00sell1240.101.76380.00001.7618
2482006.01.09 17:14sell1250.201.76540.00001.7634
2492006.01.09 18:36sell1260.401.76710.00001.7651
2502006.01.09 20:56t/p1260.401.76510.00001.765156.007386.49
2512006.01.09 20:56close1250.201.76500.00001.76345.607392.09
2522006.01.09 20:56close1240.101.76510.00001.7618-9.107382.99
2532006.01.10 01:01sell1270.201.76530.00001.7633
2542006.01.10 03:01buy1280.201.76710.00001.7691
2552006.01.10 03:01sell1290.401.76680.00001.7648
2562006.01.10 03:26buy1300.401.76560.00001.7676
2572006.01.10 03:31t/p1290.401.76480.00001.764856.007438.99
2582006.01.10 03:31close1270.201.76480.00001.76337.007445.99
2592006.01.10 03:32buy1310.801.76410.00001.7661
2602006.01.10 04:13t/p1310.801.76610.00001.7661112.007557.99
2612006.01.10 04:13close1300.401.76610.00001.767614.007571.99
2622006.01.10 04:13close1280.201.76580.00001.7691-18.207553.79
2632006.01.10 09:00sell1320.201.76490.00001.7629
2642006.01.10 09:18sell1330.401.76650.00001.7645
2652006.01.10 09:36sell1340.801.76810.00001.7661
2662006.01.10 09:54t/p1340.801.76610.00001.7661112.007665.79
2672006.01.10 09:54close1330.401.76600.00001.764514.007679.79
2682006.01.10 09:54close1320.201.76620.00001.7629-18.207661.59
2692006.01.10 09:54sell1350.201.76570.00001.7637
2702006.01.10 10:55sell1360.401.76720.00001.7652
2712006.01.10 11:00buy1370.201.76730.00001.7693
2722006.01.10 11:11sell1380.801.76890.00001.7669
2732006.01.10 11:11t/p1370.201.76930.00001.769328.007689.59
2742006.01.10 11:11buy1390.201.76960.00001.7716
2752006.01.10 11:24buy1400.401.76810.00001.7701
2762006.01.10 12:23t/p1380.801.76690.00001.7669112.007801.59
2772006.01.10 12:23close1360.401.76680.00001.765211.207812.79
2782006.01.10 12:23close1350.201.76690.00001.7637-16.807795.99
2792006.01.10 12:23buy1410.801.76630.00001.7683
2802006.01.10 12:58t/p1410.801.76830.00001.7683112.007907.99
2812006.01.10 12:58close1400.401.76840.00001.77018.407916.39
2822006.01.10 12:58close1390.201.76810.00001.7716-21.007895.39
2832006.01.10 12:59buy1420.201.76860.00001.7706
2842006.01.10 13:58buy1430.401.76690.00001.7689
2852006.01.10 14:40buy1440.801.76530.00001.7673
2862006.01.10 15:00sell1450.201.76440.00001.7624
2872006.01.10 15:32buy1461.601.76370.00001.7657
2882006.01.10 15:57t/p1461.601.76570.00001.7657224.008119.39
2892006.01.10 15:57close1440.801.76570.00001.767322.408141.79
2902006.01.10 15:57close1430.401.76560.00001.7689-36.408105.39
2912006.01.10 15:57close1420.201.76570.00001.7706-40.608064.79
2922006.01.10 15:58sell1470.401.76610.00001.7641
2932006.01.10 17:53t/p1470.401.76410.00001.764156.008120.79
2942006.01.10 17:53close1450.201.76400.00001.76245.608126.39
2952006.01.10 17:53sell1480.201.76380.00001.7618
2962006.01.10 19:37sell1490.401.76530.00001.7633
2972006.01.10 23:23t/p1490.401.76330.00001.763356.008182.39
2982006.01.10 23:23close1480.201.76290.00001.761812.608194.99
2992006.01.11 00:00sell1500.201.76330.00001.7613
3002006.01.11 02:43t/p1500.201.76130.00001.761328.008222.99
3012006.01.11 02:43sell1510.201.76070.00001.7587
3022006.01.11 03:09sell1520.401.76220.00001.7602
3032006.01.11 03:37sell1530.801.76370.00001.7617
3042006.01.11 06:26t/p1530.801.76170.00001.7617112.008334.99
3052006.01.11 06:26close1520.401.76170.00001.760214.008348.99
3062006.01.11 06:26close1510.201.76150.00001.7587-11.208337.79
3072006.01.11 07:00sell1540.201.76030.00001.7583
3082006.01.11 07:09sell1550.401.76180.00001.7598
3092006.01.11 09:40t/p1550.401.75980.00001.759856.008393.79
3102006.01.11 09:40close1540.201.75980.00001.75837.008400.79
3112006.01.11 09:40sell1560.201.75920.00001.7572
3122006.01.11 10:30t/p1560.201.75720.00001.757228.008428.79
3132006.01.11 10:30sell1570.201.75670.00001.7547
3142006.01.11 11:06t/p1570.201.75470.00001.754728.008456.79
3152006.01.11 11:06sell1580.201.75440.00001.7524
3162006.01.11 12:02t/p1580.201.75240.00001.752428.008484.79
3172006.01.11 12:02sell1590.201.75210.00001.7501
3182006.01.11 12:09sell1600.401.75370.00001.7517
3192006.01.11 12:24sell1610.801.75520.00001.7532
3202006.01.11 12:40sell1621.601.75700.00001.7550
3212006.01.11 13:20sell1633.201.75860.00001.7566
3222006.01.11 14:09t/p1633.201.75660.00001.7566448.008932.79
3232006.01.11 14:09close1621.601.75660.00001.755044.808977.59
3242006.01.11 14:10close1610.801.75680.00001.7532-89.608887.99
3252006.01.11 14:11close1600.401.75660.00001.7517-81.208806.79
3262006.01.11 14:11close1590.201.75680.00001.7501-65.808740.99
3272006.01.11 17:00buy1640.201.76100.00001.7630
3282006.01.11 17:08buy1650.401.75940.00001.7614
3292006.01.11 17:29t/p1650.401.76140.00001.761456.008796.99
3302006.01.11 17:29close1640.201.76150.00001.76307.008803.99
3312006.01.11 17:29buy1660.201.76200.00001.7640
3322006.01.11 17:58t/p1660.201.76400.00001.764028.008831.99
3332006.01.11 17:58buy1670.201.76430.00001.7663
3342006.01.11 18:18t/p1670.201.76630.00001.766328.008859.99
3352006.01.11 18:18buy1680.201.76660.00001.7686
3362006.01.11 19:24buy1690.401.76500.00001.7670
3372006.01.11 20:05buy1700.801.76340.00001.7654
3382006.01.11 23:27t/p1700.801.76540.00001.7654112.008971.99
3392006.01.11 23:27close1690.401.76560.00001.767016.808988.79
3402006.01.11 23:28close1680.201.76570.00001.7686-12.608976.19
3412006.01.11 23:45buy1710.201.76640.00001.7684
3422006.01.12 09:15t/p1710.201.76840.00001.768426.749002.93
3432006.01.12 10:00buy1720.201.76690.00001.7689
3442006.01.12 10:11t/p1720.201.76890.00001.768928.009030.93
3452006.01.12 10:11buy1730.201.76930.00001.7713
3462006.01.12 10:23buy1740.401.76770.00001.7697
3472006.01.12 10:32t/p1740.401.76970.00001.769756.009086.93
3482006.01.12 10:32close1730.201.76970.00001.77135.609092.53
3492006.01.12 10:32buy1750.201.76990.00001.7719
3502006.01.12 11:22t/p1750.201.77190.00001.771928.009120.53
3512006.01.12 11:22buy1760.201.77240.00001.7744
3522006.01.12 11:26buy1770.401.77090.00001.7729
3532006.01.12 11:52buy1780.801.76930.00001.7713
3542006.01.12 13:01buy1791.601.76760.00001.7696
3552006.01.12 13:33t/p1791.601.76960.00001.7696224.009344.53
3562006.01.12 13:33close1780.801.76970.00001.771322.409366.93
3572006.01.12 13:33close1770.401.76960.00001.7729-36.409330.53
3582006.01.12 13:33close1760.201.76970.00001.7744-37.809292.73
3592006.01.12 15:15sell1800.201.76560.00001.7636
3602006.01.12 15:27t/p1800.201.76360.00001.763628.009320.73
3612006.01.12 15:27sell1810.201.76300.00001.7610
3622006.01.12 15:29t/p1810.201.76100.00001.761028.009348.73
3632006.01.12 15:29sell1820.201.76070.00001.7587
3642006.01.12 15:32sell1830.401.76220.00001.7602
3652006.01.12 16:03t/p1830.401.76020.00001.760256.009404.73
3662006.01.12 16:03close1820.201.76010.00001.75878.409413.13
3672006.01.12 16:03sell1840.201.75970.00001.7577
3682006.01.12 16:49sell1850.401.76130.00001.7593
3692006.01.12 20:07t/p1850.401.75930.00001.759356.009469.13
3702006.01.12 20:07close1840.201.75930.00001.75775.609474.73
3712006.01.12 20:08sell1860.201.75910.00001.7571
3722006.01.12 22:44sell1870.401.76090.00001.7589
3732006.01.13 07:55sell1880.801.76250.00001.7605
3742006.01.13 08:00buy1890.201.76380.00001.7658
3752006.01.13 08:01sell1901.601.76400.00001.7620
3762006.01.13 08:29sell1913.201.76560.00001.7636
3772006.01.13 08:29t/p1890.201.76580.00001.765828.009502.73
3782006.01.13 08:29buy1920.201.76610.00001.7681
3792006.01.13 08:40buy1930.401.76460.00001.7666
3802006.01.13 08:49t/p1930.401.76660.00001.766656.009558.73
3812006.01.13 08:49close1920.201.76660.00001.76817.009565.73
3822006.01.13 08:49buy1940.201.76700.00001.7690
3832006.01.13 09:35buy1950.401.76530.00001.7673
3842006.01.13 09:41t/p1950.401.76730.00001.767356.009621.73
3852006.01.13 09:41close1940.201.76730.00001.76904.209625.93
3862006.01.13 09:41buy1960.201.76760.00001.7696
3872006.01.13 10:00buy1970.401.76610.00001.7681
3882006.01.13 10:03t/p1970.401.76810.00001.768156.009681.93
3892006.01.13 10:03close1960.201.76810.00001.76967.009688.93
3902006.01.13 10:03buy1980.201.76830.00001.7703
3912006.01.13 10:39t/p1980.201.77030.00001.770328.009716.93
3922006.01.13 10:39buy1990.101.77080.00001.7728
3932006.01.13 10:58buy2000.401.76890.00001.7709
3942006.01.13 11:22buy2010.801.76730.00001.7693
3952006.01.13 11:30buy2021.601.76570.00001.7677
3962006.01.13 12:41t/p2021.601.76770.00001.7677224.009940.93
3972006.01.13 12:41close2010.801.76770.00001.769322.409963.33
3982006.01.13 12:41close2000.401.76780.00001.7709-30.809932.53
3992006.01.13 12:41close1990.101.76790.00001.7728-20.309912.23
4002006.01.13 16:00buy2030.201.76890.00001.7709
4012006.01.13 16:43t/p2030.201.77090.00001.770928.009940.23
4022006.01.13 16:43buy2040.101.77130.00001.7733
4032006.01.13 17:03buy2050.401.76940.00001.7714
4042006.01.13 17:12buy2060.801.76760.00001.7696
4052006.01.13 17:22t/p2060.801.76960.00001.7696112.0010052.23
4062006.01.13 17:22close2050.401.76960.00001.77145.6010057.83
4072006.01.13 17:22close2040.101.76950.00001.7733-12.6010045.23
4082006.01.13 17:23buy2070.201.77010.00001.7721
4092006.01.13 17:26t/p2070.201.77210.00001.772128.0010073.23
4102006.01.13 17:26buy2080.101.77210.00001.7741
4112006.01.13 18:19t/p2080.101.77410.00001.774114.0010087.23
4122006.01.13 18:19buy2090.101.77470.00001.7767
4132006.01.13 18:20close2090.101.77460.00001.7767-0.7010086.53
4142006.01.13 18:20close1913.201.77490.00001.7636-2083.208003.33
4152006.01.13 18:20close1901.601.77490.00001.7620-1220.806782.53
4162006.01.13 18:20close1880.801.77490.00001.7605-694.406088.13
4172006.01.13 18:20close1870.401.77490.00001.7589-391.725696.41
4182006.01.13 18:20close1860.201.77490.00001.7571-221.065475.35
4192006.01.13 18:20buy2100.101.77480.00001.7768
4202006.01.13 18:38t/p2100.101.77680.00001.776814.005489.35
4212006.01.13 18:38buy2110.101.77740.00001.7794
4222006.01.13 19:05buy2120.201.77590.00001.7779
4232006.01.16 00:49t/p2120.201.77790.00001.777927.585516.93
4242006.01.16 00:49close2110.101.77790.00001.77943.295520.22
4252006.01.16 00:50buy2130.101.77850.00001.7805
4262006.01.16 03:16buy2140.201.77700.00001.7790
4272006.01.16 06:42buy2150.401.77540.00001.7774
4282006.01.16 07:00sell2160.101.77500.00001.7730
4292006.01.16 08:58sell2170.201.77650.00001.7745
4302006.01.16 09:41t/p2170.201.77450.00001.774528.005548.22
4312006.01.16 09:41close2160.101.77440.00001.77304.205552.42
4322006.01.16 09:42sell2180.101.77430.00001.7723
4332006.01.16 09:42buy2190.801.77370.00001.7757
4342006.01.16 11:06t/p2180.101.77230.00001.772314.005566.42
4352006.01.16 11:06sell2200.101.77190.00001.7699
4362006.01.16 11:06buy2211.601.77190.00001.7739
4372006.01.16 12:15t/p2200.101.76990.00001.769914.005580.42
4382006.01.16 12:15sell2220.101.76950.00001.7675
4392006.01.16 13:37t/p2220.101.76750.00001.767514.005594.42
4402006.01.16 13:37sell2230.101.76710.00001.7651
4412006.01.16 15:38t/p2230.101.76510.00001.765114.005608.42
4422006.01.16 15:41sell2240.101.76450.00001.7625
4432006.01.16 16:27sell2250.201.76610.00001.7641
4442006.01.16 16:34sell2260.401.76760.00001.7656
4452006.01.17 01:24t/p2260.401.76560.00001.765656.285664.70
4462006.01.17 01:24close2250.201.76560.00001.76417.145671.84
4472006.01.17 01:25close2240.101.76570.00001.7625-8.335663.51
4482006.01.17 02:00sell2270.101.76450.00001.7625
4492006.01.17 03:31sell2280.201.76620.00001.7642
4502006.01.17 08:14sell2290.401.76770.00001.7657
4512006.01.17 08:34sell2300.801.76930.00001.7673
4522006.01.17 10:23t/p2300.801.76730.00001.7673112.005775.51
4532006.01.17 10:23close2290.401.76690.00001.765722.405797.91
4542006.01.17 10:23close2280.201.76710.00001.7642-12.605785.31
4552006.01.17 10:23close2270.101.76690.00001.7625-16.805768.51
4562006.01.17 10:43close2211.601.76130.00001.7739-1190.564577.95
4572006.01.17 10:43close2190.801.76130.00001.7757-696.083881.87
4582006.01.17 10:43close2150.401.76130.00001.7774-395.643486.23
4592006.01.17 10:43close2140.201.76130.00001.7790-220.223266.01
4602006.01.17 10:43close2130.101.76130.00001.7805-120.613145.40
4612006.01.17 10:43buy2310.101.76150.00001.7635
4622006.01.17 11:08buy2320.201.76000.00001.7620
4632006.01.17 11:31t/p2320.201.76200.00001.762028.003173.40
4642006.01.17 11:31close2310.101.76200.00001.76353.503176.90
4652006.01.17 12:00sell2330.101.76220.00001.7602
4662006.01.17 12:40t/p2330.101.76020.00001.760214.003190.90
4672006.01.17 12:40sell2340.101.75970.00001.7577
4682006.01.17 13:06sell2350.201.76130.00001.7593
4692006.01.17 13:36sell2360.401.76300.00001.7610
4702006.01.17 14:51t/p2360.401.76100.00001.761056.003246.90
4712006.01.17 14:51close2350.201.76100.00001.75934.203251.10
4722006.01.17 14:51close2340.101.76110.00001.7577-9.803241.30
4732006.01.17 14:51sell2370.101.76100.00001.7590
4742006.01.17 16:54t/p2370.101.75900.00001.759014.003255.30
4752006.01.17 16:54sell2380.101.75860.00001.7566
4762006.01.17 17:02sell2390.201.76020.00001.7582
4772006.01.17 17:09sell2400.401.76170.00001.7597
4782006.01.17 17:20sell2410.801.76320.00001.7612
4792006.01.17 18:45buy2420.101.76350.00001.7655
4802006.01.17 20:48t/p2420.101.76550.00001.765514.003269.30
4812006.01.17 20:48buy2430.101.76590.00001.7679
4822006.01.17 21:27t/p2430.101.76790.00001.767914.003283.30
4832006.01.17 21:27buy2440.101.76820.00001.7702
4842006.01.18 01:08buy2450.201.76660.00001.7686
4852006.01.18 02:58buy2460.401.76500.00001.7670
4862006.01.18 03:01buy2470.801.76350.00001.7655
4872006.01.18 07:24t/p2410.801.76120.00001.7612112.563395.86
4882006.01.18 07:24close2400.401.76100.00001.759719.883415.74
4892006.01.18 07:24close2390.201.76120.00001.7582-13.863401.88
4902006.01.18 07:24close2380.101.76110.00001.7566-17.433384.45
4912006.01.18 07:24sell2480.101.76110.00001.7591
4922006.01.18 08:01sell2490.201.76300.00001.7610
4932006.01.18 08:44sell2500.401.76450.00001.7625
4942006.01.18 08:47t/p2470.801.76550.00001.7655112.003496.45
4952006.01.18 08:47close2460.401.76570.00001.767019.603516.05
4962006.01.18 08:47close2450.201.76560.00001.7686-14.003502.05
4972006.01.18 08:47close2440.101.76590.00001.7702-16.313485.74
4982006.01.18 09:00sell2510.801.76610.00001.7641
4992006.01.18 10:00buy2520.101.76830.00001.7703
5002006.01.18 10:22buy2530.201.76680.00001.7688
5012006.01.18 12:21t/p2530.201.76880.00001.768828.003513.74
5022006.01.18 12:21close2520.101.76900.00001.77034.903518.64
5032006.01.18 12:21buy2540.101.76900.00001.7710
5042006.01.18 12:57buy2550.201.76750.00001.7695
5052006.01.18 13:00buy2560.401.76600.00001.7680
5062006.01.18 14:43t/p2560.401.76800.00001.768056.003574.64
5072006.01.18 14:43close2550.201.76810.00001.76958.403583.04
5082006.01.18 14:43close2540.101.76800.00001.7710-7.003576.04
5092006.01.18 15:00buy2570.101.76760.00001.7696
5102006.01.18 15:07buy2580.201.76590.00001.7679
5112006.01.18 15:18t/p2580.201.76790.00001.767928.003604.04
5122006.01.18 15:18close2570.101.76790.00001.76962.103606.14
5132006.01.18 15:18buy2590.101.76830.00001.7703
5142006.01.18 15:23buy2600.201.76680.00001.7688
5152006.01.18 15:34t/p2600.201.76880.00001.768828.003634.14
5162006.01.18 15:34close2590.101.76900.00001.77034.903639.04
5172006.01.18 15:34buy2610.101.76900.00001.7710
5182006.01.18 15:40buy2620.201.76730.00001.7693
5192006.01.18 16:01buy2630.401.76560.00001.7676
5202006.01.18 16:14t/p2510.801.76410.00001.7641112.003751.04
5212006.01.18 16:14buy2640.801.76400.00001.7660
5222006.01.18 16:14close2500.401.76400.00001.762514.003765.04
5232006.01.18 16:14close2490.201.76380.00001.7610-11.203753.84
5242006.01.18 16:14close2480.101.76400.00001.7591-20.303733.54
5252006.01.18 17:00sell2650.101.76240.00001.7604
5262006.01.18 18:08t/p2650.101.76040.00001.760414.003747.54
5272006.01.18 18:08sell2660.101.76010.00001.7581
5282006.01.18 18:24sell2670.201.76180.00001.7598
5292006.01.18 19:05t/p2670.201.75980.00001.759828.003775.54
5302006.01.18 19:05close2660.101.75980.00001.75812.103777.64
5312006.01.18 19:05sell2680.101.75960.00001.7576
5322006.01.18 19:30sell2690.201.76120.00001.7592
5332006.01.18 20:50sell2700.401.76270.00001.7607
5342006.01.18 22:42sell2710.801.76440.00001.7624
5352006.01.19 00:50t/p2710.801.76240.00001.7624113.683891.32
5362006.01.19 00:50close2700.401.76240.00001.76079.243900.56
5372006.01.19 00:50close2690.201.76260.00001.7592-19.183881.38
5382006.01.19 00:51close2680.101.76250.00001.7576-20.093861.29
5392006.01.19 03:02sell2720.101.76150.00001.7595
5402006.01.19 08:25t/p2720.101.75950.00001.759514.003875.29
5412006.01.19 09:00sell2730.101.75700.00001.7550
5422006.01.19 09:35t/p2730.101.75500.00001.755014.003889.29
5432006.01.19 09:35sell2740.101.75460.00001.7526
5442006.01.19 09:42sell2750.201.75610.00001.7541
5452006.01.19 11:24sell2760.401.75760.00001.7556
5462006.01.19 12:00t/p2760.401.75560.00001.755656.003945.29
5472006.01.19 12:00close2750.201.75540.00001.75419.803955.09
5482006.01.19 12:00close2740.101.75550.00001.7526-6.303948.79
5492006.01.20 00:00sell2770.101.75720.00001.7552
5502006.01.20 07:05t/p2770.101.75520.00001.755214.003962.79
5512006.01.20 07:05sell2780.101.75460.00001.7526
5522006.01.20 07:51sell2790.201.75610.00001.7541
5532006.01.20 08:07sell2800.401.75770.00001.7557
5542006.01.20 09:05t/p2800.401.75570.00001.755756.004018.79
5552006.01.20 09:05close2790.201.75560.00001.75417.004025.79
5562006.01.20 09:05close2780.101.75610.00001.7526-10.504015.29
5572006.01.20 15:16t/p2640.801.76600.00001.7660105.284120.57
5582006.01.20 15:16close2630.401.76610.00001.767610.644131.21
5592006.01.20 15:16close2620.201.76600.00001.7693-19.884111.33
5602006.01.20 15:16close2610.101.76590.00001.7710-22.544088.79
5612006.01.20 15:16buy2810.101.76640.00001.7684
5622006.01.20 15:50buy2820.201.76480.00001.7668
5632006.01.20 16:54buy2830.401.76330.00001.7653
5642006.01.20 17:35t/p2830.401.76530.00001.765356.004144.79
5652006.01.20 17:35close2820.201.76530.00001.76687.004151.79
5662006.01.20 17:35close2810.101.76550.00001.7684-6.304145.49
5672006.01.20 17:35buy2840.101.76570.00001.7677
5682006.01.20 19:38t/p2840.101.76770.00001.767714.004159.49
5692006.01.20 19:38buy2850.101.76820.00001.7702
5702006.01.20 20:11t/p2850.101.77020.00001.770214.004173.49
5712006.01.20 20:11buy2860.101.77050.00001.7725
5722006.01.20 20:15buy2870.201.76890.00001.7709
5732006.01.20 20:24t/p2870.201.77090.00001.770928.004201.49
5742006.01.20 20:24close2860.101.77090.00001.77252.804204.29
5752006.01.20 20:24buy2880.101.77090.00001.7729
5762006.01.23 00:34t/p2880.101.77290.00001.772913.794218.08
5772006.01.23 00:34buy2890.101.77320.00001.7752
5782006.01.23 01:40t/p2890.101.77520.00001.775214.004232.08
5792006.01.23 01:40buy2900.101.77550.00001.7775
5802006.01.23 01:42t/p2900.101.77750.00001.777514.004246.08
5812006.01.23 01:42buy2910.101.77780.00001.7798
5822006.01.23 01:49buy2920.201.77630.00001.7783
5832006.01.23 02:09t/p2920.201.77830.00001.778328.004274.08
5842006.01.23 02:09close2910.101.77840.00001.77984.204278.28
5852006.01.23 02:09buy2930.101.77840.00001.7804
5862006.01.23 03:18t/p2930.101.78040.00001.780414.004292.28
5872006.01.23 03:18buy2940.101.78070.00001.7827
5882006.01.23 04:56t/p2940.101.78270.00001.782714.004306.28
5892006.01.23 04:56buy2950.101.78310.00001.7851
5902006.01.23 05:01buy2960.201.78150.00001.7835
5912006.01.23 05:08buy2970.401.78000.00001.7820
5922006.01.23 05:09buy2980.801.77850.00001.7805
5932006.01.23 05:48t/p2980.801.78050.00001.7805112.004418.28
5942006.01.23 05:48close2970.401.78050.00001.782014.004432.28
5952006.01.23 05:48close2960.201.78040.00001.7835-15.404416.88
5962006.01.23 05:48close2950.101.78070.00001.7851-16.804400.08
5972006.01.23 05:48buy2990.101.78090.00001.7829
5982006.01.23 06:02buy3000.201.77890.00001.7809
5992006.01.23 07:12t/p3000.201.78090.00001.780928.004428.08
6002006.01.23 07:12close2990.101.78100.00001.78290.704428.78
6012006.01.23 07:12buy3010.101.78090.00001.7829
6022006.01.23 08:37buy3020.201.77920.00001.7812
6032006.01.23 08:59buy3030.401.77740.00001.7794
6042006.01.23 09:59buy3040.801.77590.00001.7779
6052006.01.23 10:00sell3050.101.77460.00001.7726
6062006.01.23 10:08sell3060.201.77620.00001.7742
6072006.01.23 10:15t/p3040.801.77790.00001.7779112.004540.78
6082006.01.23 10:15close3030.401.77800.00001.779416.804557.58
6092006.01.23 10:15sell3070.401.77800.00001.7760
6102006.01.23 10:15close3020.201.77790.00001.7812-18.204539.38
6112006.01.23 10:16close3010.101.77800.00001.7829-20.304519.08
6122006.01.23 10:36sell3080.801.77950.00001.7775
6132006.01.23 10:39sell3091.601.78110.00001.7791
6142006.01.23 12:00buy3100.101.78430.00001.7863
6152006.01.23 13:51t/p3100.101.78630.00001.786314.004533.08
6162006.01.23 13:52buy3110.101.78710.00001.7891
6172006.01.23 14:04buy3120.201.78540.00001.7874
6182006.01.23 18:19buy3130.401.78340.00001.7854
6192006.01.23 18:41t/p3130.401.78540.00001.785456.004589.08
6202006.01.23 18:41close3120.201.78540.00001.78740.004589.08
6212006.01.23 18:41close3110.101.78550.00001.7891-11.204577.88
6222006.01.23 20:01buy3140.101.78640.00001.7884
6232006.01.24 00:38t/p3140.101.78840.00001.788413.794591.67
6242006.01.24 15:03buy3150.101.78570.00001.7877
6252006.01.24 17:55t/p3150.101.78770.00001.787714.004605.67
6262006.01.24 17:56buy3160.101.78770.00001.7897
6272006.01.24 18:01close3160.101.78910.00001.78979.804615.47
6282006.01.24 18:01close3091.601.78940.00001.7791-928.483686.99
6292006.01.24 18:01close3080.801.78940.00001.7775-553.843133.15
6302006.01.24 18:01close3070.401.78940.00001.7760-318.922814.23
6312006.01.24 18:01close3060.201.78940.00001.7742-184.662629.57
6322006.01.24 18:01close3050.101.78940.00001.7726-103.532526.04
6332006.01.24 18:01buy3170.101.78950.00001.7915
6342006.01.24 18:25buy3180.201.78790.00001.7899
6352006.01.24 20:21buy3190.401.78610.00001.7881
6362006.01.24 20:25buy3200.801.78450.00001.7865
6372006.01.24 21:02t/p3200.801.78650.00001.7865112.002638.04
6382006.01.24 21:02close3190.401.78660.00001.788114.002652.04
6392006.01.24 21:03close3180.201.78650.00001.7899-19.602632.44
6402006.01.24 21:03close3170.101.78660.00001.7915-20.302612.14
6412006.01.24 23:00sell3210.101.78460.00001.7826
6422006.01.25 01:28t/p3210.101.78260.00001.782614.072626.21
6432006.01.25 01:28sell3220.101.78230.00001.7803
6442006.01.25 01:57sell3230.201.78380.00001.7818
6452006.01.25 09:52sell3240.401.78530.00001.7833
6462006.01.25 10:00buy3250.101.78490.00001.7869
6472006.01.25 10:13sell3260.801.78680.00001.7848
6482006.01.25 10:15t/p3250.101.78690.00001.786914.002640.21
6492006.01.25 10:15buy3270.101.78730.00001.7893
6502006.01.25 10:31t/p3270.101.78930.00001.789314.002654.21
6512006.01.25 10:31buy3280.101.78960.00001.7916
6522006.01.25 10:48t/p3280.101.79160.00001.791614.002668.21
6532006.01.25 10:48buy3290.101.79220.00001.7942
6542006.01.25 10:52buy3300.201.79070.00001.7927
6552006.01.25 10:55t/p3300.201.79270.00001.792728.002696.21
6562006.01.25 10:55close3290.101.79270.00001.79423.502699.71
6572006.01.25 10:55buy3310.101.79310.00001.7951
6582006.01.25 11:13buy3320.201.79150.00001.7935
6592006.01.25 11:43buy3330.401.78990.00001.7919
6602006.01.25 11:46buy3340.801.78840.00001.7904
6612006.01.25 12:40t/p3340.801.79040.00001.7904112.002811.71
6622006.01.25 12:40close3330.401.79040.00001.791914.002825.71
6632006.01.25 12:40close3320.201.79030.00001.7935-16.802808.91
6642006.01.25 12:41close3310.101.79010.00001.7951-21.002787.91
6652006.01.25 12:41buy3350.101.79020.00001.7922
6662006.01.25 12:57t/p3350.101.79220.00001.792214.002801.91
6672006.01.25 12:57buy3360.101.79250.00001.7945
6682006.01.25 13:11buy3370.201.79100.00001.7930
6692006.01.25 13:30buy3380.401.78950.00001.7915
6702006.01.25 14:43buy3390.801.78780.00001.7898
6712006.01.25 20:43t/p3260.801.78480.00001.7848112.002913.91
6722006.01.25 20:43close3240.401.78480.00001.783314.002927.91
6732006.01.25 20:44close3230.201.78460.00001.7818-11.202916.71
6742006.01.25 20:44close3220.101.78450.00001.7803-15.402901.31
6752006.01.25 20:44sell3400.101.78430.00001.7823
6762006.01.26 02:43sell3410.201.78580.00001.7838
6772006.01.26 07:51t/p3410.201.78380.00001.783828.002929.31
6782006.01.26 07:51close3400.101.78380.00001.78233.712933.02
6792006.01.26 18:00sell3420.101.78300.00001.7810
6802006.01.26 18:11sell3430.201.78460.00001.7826
6812006.01.26 19:01t/p3430.201.78260.00001.782628.002961.02
6822006.01.26 19:01close3420.101.78260.00001.78102.802963.82
6832006.01.26 19:01sell3440.101.78200.00001.7800
6842006.01.26 20:14t/p3440.101.78000.00001.780014.002977.82
6852006.01.26 20:14sell3450.101.77960.00001.7776
6862006.01.27 00:37sell3460.201.78110.00001.7791
6872006.01.27 01:36t/p3460.201.77910.00001.779128.003005.82
6882006.01.27 01:36close3450.101.77910.00001.77763.573009.39
6892006.01.27 07:00sell3470.101.77840.00001.7764
6902006.01.27 07:32sell3480.201.77990.00001.7779
6912006.01.27 10:44sell3490.401.78140.00001.7794
6922006.01.27 11:46t/p3490.401.77940.00001.779456.003065.39
6932006.01.27 11:46close3480.201.77930.00001.77798.403073.79
6942006.01.27 11:46close3470.101.77940.00001.7764-7.003066.79
6952006.01.27 12:09close3390.801.77580.00001.7898-678.722388.07
6962006.01.27 12:09close3380.401.77580.00001.7915-386.962001.11
6972006.01.27 12:09close3370.201.77580.00001.7930-214.481786.63
6982006.01.27 12:09close3360.101.77580.00001.7945-117.741668.89
6992006.01.27 13:00sell3500.101.77630.00001.7743
7002006.01.27 13:20sell3510.201.77780.00001.7758
7012006.01.27 13:28sell3520.401.77930.00001.7773
7022006.01.27 15:00buy3530.101.78620.00001.7882
7032006.01.27 16:02buy3540.201.78460.00001.7866
7042006.01.27 16:04buy3550.401.78310.00001.7851
7052006.01.27 16:24t/p3520.401.77730.00001.777356.001724.89
7062006.01.27 16:24close3510.201.77730.00001.77587.001731.89
7072006.01.27 16:24close3500.101.77710.00001.7743-5.601726.29
7082006.01.27 17:50sell3560.101.77360.00001.7716
7092006.01.27 19:10t/p3560.101.77160.00001.771614.001740.29
7102006.01.27 19:10sell3570.101.77110.00001.7691
7112006.01.27 19:22t/p3570.101.76910.00001.769114.001754.29
7122006.01.27 19:22sell3580.101.76860.00001.7666
7132006.01.27 19:29close3580.101.76800.00001.76664.201758.49
7142006.01.27 19:29close3550.401.76770.00001.7851-431.201327.29
7152006.01.27 19:29close3540.201.76770.00001.7866-236.601090.69
7162006.01.27 19:29close3530.101.76770.00001.7882-129.50961.19
7172006.01.27 19:29sell3590.101.76790.00001.7659
7182006.01.30 00:53sell3600.201.76940.00001.7674
7192006.01.30 04:06t/p3600.201.76740.00001.767428.00989.19
7202006.01.30 04:06close3590.101.76720.00001.76594.97994.16
7212006.01.30 05:03sell3610.101.76590.00001.7639
7222006.01.30 06:56sell3620.201.76740.00001.7654
7232006.01.30 09:28t/p3620.201.76540.00001.765428.001022.16
7242006.01.30 09:28close3610.101.76520.00001.76394.901027.06
7252006.01.30 10:00sell3630.101.76460.00001.7626
7262006.01.30 10:56sell3640.201.76610.00001.7641
7272006.01.30 14:12sell3650.401.76770.00001.7657
7282006.01.30 14:26t/p3650.401.76570.00001.765756.001083.06
7292006.01.30 14:26close3640.201.76560.00001.76417.001090.06
7302006.01.30 14:26close3630.101.76540.00001.7626-5.601084.46
7312006.01.30 15:30buy3660.101.76880.00001.7708
7322006.01.30 16:40t/p3660.101.77080.00001.770814.001098.46
7332006.01.30 16:40buy3670.101.77110.00001.7731
7342006.01.30 16:50buy3680.201.76950.00001.7715
7352006.01.30 18:40buy3690.401.76790.00001.7699
7362006.01.30 21:00sell3700.101.76630.00001.7643
7372006.01.30 22:06sell3710.201.76780.00001.7658
7382006.01.31 03:06sell3720.401.76930.00001.7673
7392006.01.31 04:33t/p3690.401.76990.00001.769955.161153.62
7402006.01.31 04:33close3680.201.77000.00001.77156.581160.20
7412006.01.31 04:33close3670.101.76980.00001.7731-9.311150.89
7422006.01.31 04:34buy3730.101.76990.00001.7719
7432006.01.31 07:12buy3740.201.76840.00001.7704
7442006.01.31 08:39t/p3740.201.77040.00001.770428.001178.89
7452006.01.31 08:39close3730.101.77060.00001.77194.901183.79
7462006.01.31 09:00buy3750.101.77190.00001.7739
7472006.01.31 10:36t/p3750.101.77390.00001.773914.001197.79
7482006.01.31 10:36buy3760.101.77420.00001.7762
7492006.01.31 11:46buy3770.201.77250.00001.7745
7502006.01.31 12:55buy3780.401.77090.00001.7729
7512006.01.31 16:10t/p3780.401.77290.00001.772956.001253.79
7522006.01.31 16:10close3770.201.77290.00001.77455.601259.39
7532006.01.31 16:10close3760.101.77280.00001.7762-9.801249.59
7542006.01.31 17:00buy3790.101.77750.00001.7795
7552006.01.31 17:06buy3800.201.77590.00001.7779
7562006.01.31 17:24t/p3800.201.77790.00001.777928.001277.59
7572006.01.31 17:24close3790.101.77800.00001.77953.501281.09
7582006.01.31 17:28buy3810.101.77750.00001.7795
7592006.01.31 17:39t/p3810.101.77950.00001.779514.001295.09
7602006.01.31 17:39buy3820.101.77970.00001.7817
7612006.01.31 17:52close3820.101.78020.00001.78173.501298.59
7622006.01.31 17:52close3720.401.78050.00001.7673-313.60984.99
7632006.01.31 17:52close3710.201.78050.00001.7658-177.66807.33
7642006.01.31 17:52close3700.101.78050.00001.7643-99.33708.00
7652006.01.31 17:52buy3830.101.78040.00001.7824
7662006.01.31 18:00buy3840.201.77860.00001.7806
7672006.01.31 18:00t/p3840.201.78060.00001.780628.00736.00
7682006.01.31 18:00close3830.101.78140.00001.78247.00743.00
7692006.01.31 18:01buy3850.101.78160.00001.7836
7702006.01.31 18:14t/p3850.101.78360.00001.783614.00757.00
7712006.01.31 18:14buy3860.101.78400.00001.7860
7722006.01.31 19:43buy3870.201.78250.00001.7845
7732006.01.31 20:12t/p3870.201.78450.00001.784528.00785.00
7742006.01.31 20:12close3860.101.78450.00001.78603.50788.50
7752006.01.31 20:12buy3880.101.78480.00001.7868
7762006.01.31 20:14buy3890.201.78330.00001.7853
7772006.01.31 23:15sell3900.101.77940.00001.7774
7782006.02.01 02:05t/p3900.101.77740.00001.777414.07802.57
7792006.02.01 02:05sell3910.101.77710.00001.7751
7802006.02.01 03:04sell3920.201.77880.00001.7768
7812006.02.01 10:48t/p3920.201.77680.00001.776828.00830.57
7822006.02.01 10:48close3910.101.77670.00001.77512.80833.37
7832006.02.01 12:00sell3930.101.77640.00001.7744
7842006.02.01 13:44sell3940.201.77790.00001.7759
7852006.02.01 14:22t/p3940.201.77590.00001.775928.00861.37
7862006.02.01 14:22close3930.101.77550.00001.77446.30867.67
7872006.02.01 15:00sell3950.101.77500.00001.7730
7882006.02.01 15:32sell3960.201.77670.00001.7747
7892006.02.01 20:21t/p3960.201.77470.00001.774728.00895.67
7902006.02.01 20:21close3950.101.77470.00001.77302.10897.77
7912006.02.01 21:00sell3970.101.77310.00001.7711
7922006.02.01 22:56sell3980.201.77460.00001.7726
7932006.02.02 06:47t/p3980.201.77260.00001.772628.42926.19
7942006.02.02 06:47close3970.101.77260.00001.77113.71929.90
7952006.02.02 07:00sell3990.101.77200.00001.7700
7962006.02.02 08:01sell4000.201.77350.00001.7715
7972006.02.03 14:35t/p4000.201.77150.00001.771528.14958.04
7982006.02.03 14:35close3990.101.77130.00001.77004.97963.01
7992006.02.03 15:00sell4010.101.76770.00001.7657
8002006.02.03 15:07t/p4010.101.76570.00001.765714.00977.01
8012006.02.03 15:07sell4020.101.76510.00001.7631
8022006.02.03 15:19t/p4020.101.76310.00001.763114.00991.01
8032006.02.03 15:19sell4030.101.76280.00001.7608
8042006.02.03 15:20close4030.101.76310.00001.7608-2.10988.91
8052006.02.03 15:20close3890.201.76280.00001.7853-289.10699.81
8062006.02.03 15:20close3880.101.76280.00001.7868-155.05544.76
8072006.02.03 15:20sell4040.101.76270.00001.7607
8082006.02.03 15:22sell4050.201.76430.00001.7623
8092006.02.03 15:27t/p4050.201.76230.00001.762328.00572.76
8102006.02.03 15:27close4040.101.76230.00001.76072.80575.56
8112006.02.03 15:27sell4060.101.76210.00001.7601
8122006.02.03 15:42sell4070.201.76360.00001.7616
8132006.02.03 16:39t/p4070.201.76160.00001.761628.00603.56
8142006.02.03 16:39close4060.101.76160.00001.76013.50607.06
8152006.02.03 16:39sell4080.101.76130.00001.7593
8162006.02.03 17:46sell4090.201.76300.00001.7610
8172006.02.03 18:29t/p4090.201.76100.00001.761028.00635.06
8182006.02.03 18:29close4080.101.76100.00001.75932.10637.16
8192006.02.03 18:29sell4100.101.76080.00001.7588
8202006.02.03 20:27sell4110.201.76230.00001.7603
8212006.02.06 02:01buy4120.101.76410.00001.7661
8222006.02.06 03:34buy4130.201.76260.00001.7646
8232006.02.06 07:49t/p4110.201.76030.00001.760328.14665.30
8242006.02.06 07:49close4100.101.76030.00001.75883.57668.87
8252006.02.06 07:49sell4140.101.76010.00001.7581
8262006.02.06 08:17t/p4140.101.75810.00001.758114.00682.87
8272006.02.06 08:17sell4150.101.75780.00001.7558
8282006.02.06 08:48t/p4150.101.75580.00001.755814.00696.87
8292006.02.06 08:48sell4160.101.75540.00001.7534
8302006.02.06 09:03sell4170.201.75700.00001.7550
8312006.02.06 10:04t/p4170.201.75500.00001.755028.00724.87
8322006.02.06 10:04close4160.101.75490.00001.75343.50728.37
8332006.02.06 10:04sell4180.101.75470.00001.7527
8342006.02.06 12:36t/p4180.101.75270.00001.752714.00742.37
8352006.02.06 12:36sell4190.101.75240.00001.7504
8362006.02.06 14:08sell4200.201.75400.00001.7520
8372006.02.06 14:26t/p4200.201.75200.00001.752028.00770.37
8382006.02.06 14:26close4190.101.75190.00001.75043.50773.87
8392006.02.06 14:26sell4210.101.75130.00001.7493
8402006.02.06 14:35sell4220.201.75280.00001.7508
8412006.02.06 15:00t/p4220.201.75080.00001.750828.00801.87
8422006.02.06 15:00close4210.101.75070.00001.74934.20806.07
8432006.02.06 15:00sell4230.101.75060.00001.7486
8442006.02.06 15:10sell4240.201.75220.00001.7502
8452006.02.06 15:58t/p4240.201.75020.00001.750228.00834.07
8462006.02.06 15:58close4230.101.75020.00001.74862.80836.87
8472006.02.06 15:59sell4250.101.75000.00001.7480
8482006.02.06 16:07sell4260.201.75150.00001.7495
8492006.02.06 17:05t/p4260.201.74950.00001.749528.00864.87
8502006.02.06 17:05close4250.101.74930.00001.74804.90869.77
8512006.02.06 18:13close4130.201.74440.00001.7646-254.80614.97
8522006.02.06 18:13close4120.101.74440.00001.7661-137.90477.07
8532006.02.06 18:15sell4270.101.74390.00001.7419
8542006.02.06 18:29sell4280.201.74550.00001.7435
8552006.02.07 05:00buy4290.101.74970.00001.7517
8562006.02.07 08:20buy4300.201.74810.00001.7501
8572006.02.07 08:50t/p4300.201.75010.00001.750128.00505.07
8582006.02.07 08:50close4290.101.75030.00001.75174.20509.27
8592006.02.07 08:50buy4310.101.75050.00001.7525
8602006.02.07 09:01buy4320.201.74890.00001.7509
8612006.02.07 10:37t/p4320.201.75090.00001.750928.00537.27
8622006.02.07 10:37close4310.101.75110.00001.75254.20541.47
8632006.02.07 12:00buy4330.101.74940.00001.7514
8642006.02.07 13:03buy4340.201.74780.00001.7498
8652006.02.07 16:11t/p4280.201.74350.00001.743528.14569.61
8662006.02.07 16:11close4270.101.74350.00001.74192.87572.48
8672006.02.07 16:11sell4350.101.74300.00001.7410
8682006.02.07 16:59t/p4350.101.74100.00001.741014.00586.48
8692006.02.07 16:59sell4360.101.74050.00001.7385
8702006.02.07 17:11sell4370.201.74210.00001.7401
8712006.02.08 16:21t/p4370.201.74010.00001.740128.14614.62
8722006.02.08 16:21close4360.101.73980.00001.73854.97619.59
8732006.02.08 17:00sell4380.101.74140.00001.7394
8742006.02.08 17:07t/p4380.101.73940.00001.739414.00633.59
8752006.02.08 17:07sell4390.101.73900.00001.7370
8762006.02.08 17:11sell4400.201.74060.00001.7386
8772006.02.08 18:08t/p4400.201.73860.00001.738628.00661.59
8782006.02.08 18:08close4390.101.73840.00001.73704.20665.79
8792006.02.08 18:08sell4410.101.73820.00001.7362
8802006.02.08 18:34sell4420.201.73980.00001.7378
8812006.02.09 16:06t/p4420.201.73780.00001.737828.42694.21
8822006.02.09 16:06close4410.101.73780.00001.73623.01697.22
8832006.02.09 17:00sell4430.101.73910.00001.7371
8842006.02.09 17:29sell4440.201.74070.00001.7387
8852006.02.10 13:59t/p4340.201.74980.00001.749825.90723.12
8862006.02.10 13:59close4330.101.74990.00001.75142.45725.57
8872006.02.10 13:59buy4450.101.75010.00001.7521
8882006.02.10 14:36t/p4450.101.75210.00001.752114.00739.57
8892006.02.10 14:36buy4460.101.75250.00001.7545
8902006.02.10 14:51t/p4460.101.75450.00001.754514.00753.57
8912006.02.10 14:51buy4470.101.75520.00001.7572
8922006.02.10 14:55close4470.101.75650.00001.75729.10762.67
8932006.02.10 14:55close4440.201.75680.00001.7387-225.26537.41
8942006.02.10 14:55close4430.101.75680.00001.7371-123.83413.58
8952006.02.10 14:55buy4480.101.75670.00001.7587
8962006.02.10 15:40buy4490.201.75520.00001.7572
8972006.02.10 16:47close4490.201.74670.00001.7572-119.00294.58
8982006.02.10 16:47close4480.101.74670.00001.7587-70.00224.58
8992006.02.10 16:47buy4500.101.74710.00001.7491
9002006.02.10 17:45sell4510.101.74580.00001.7438
9012006.02.10 21:30t/p4510.101.74380.00001.743814.00238.58
9022006.02.10 21:30sell4520.101.74330.00001.7413
9032006.02.13 09:05t/p4520.101.74130.00001.741314.07252.65
9042006.02.13 10:00sell4530.101.73960.00001.7376
9052006.02.13 10:25t/p4530.101.73760.00001.737614.00266.65
9062006.02.13 10:25sell4540.101.73700.00001.7350
9072006.02.14 13:02t/p4540.101.73500.00001.735014.07280.72
9082006.02.14 13:02sell4550.101.73460.00001.7326
9092006.02.14 14:37t/p4550.101.73260.00001.732614.00294.72
9102006.02.14 14:37sell4560.101.73220.00001.7302
9112006.02.14 15:15t/p4560.101.73020.00001.730214.00308.72
9122006.02.14 15:15sell4570.101.72980.00001.7278
9132006.02.23 10:11t/p4500.101.74910.00001.749111.27319.99
9142006.02.23 10:11buy4580.101.74950.00001.7515
9152006.02.23 11:17t/p4580.101.75150.00001.751514.00333.99
9162006.02.23 11:17close4570.101.75190.00001.7278-153.93180.06
9172006.02.23 11:17buy4590.101.75180.00001.7538
9182006.02.23 11:55t/p4590.101.75380.00001.753814.00194.06
9192006.02.23 11:55buy4600.101.75410.00001.7561
9202006.02.24 10:00sell4610.101.74770.00001.7457
9212006.02.24 16:37t/p4610.101.74570.00001.745714.00208.06
9222006.02.24 17:00sell4620.101.74410.00001.7421
9232006.02.27 00:21t/p4620.101.74210.00001.742114.07222.13
9242006.02.27 00:49close4600.101.73970.00001.7561-101.22120.91
9252006.03.10 15:15sell4630.101.72700.00001.7250
9262006.03.10 15:29t/p4630.101.72500.00001.725014.00134.91
9272006.03.10 15:29sell4640.101.72470.00001.7227
9282006.03.10 21:58buy4650.101.72670.00001.7287
9292006.03.13 08:37t/p4650.101.72870.00001.728713.79148.70
9302006.03.13 09:06buy4660.101.72860.00001.7306
9312006.03.13 16:34t/p4660.101.73060.00001.730614.00162.70
9322006.03.13 16:45buy4670.101.73020.00001.7322
9332006.03.13 17:30t/p4670.101.73220.00001.732214.00176.70
9342006.03.13 17:30buy4680.101.73250.00001.7345
9352006.03.14 00:25t/p4680.101.73450.00001.734513.79190.49
9362006.03.14 00:33close4640.101.73700.00001.7227-85.96104.53