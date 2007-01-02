FXDD

Account: 494032 Name: Guilherme Scripes Currency: USD 2007 January 9, 01:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55929842007.01.02 16:39balanceDeposit500.00
56015622007.01.03 02:36sell0.11eurusd1.32821.32971.31852007.01.03 08:001.32760.000.000.006.60
56058402007.01.03 08:11sell0.11eurusd1.32831.32881.31862007.01.03 09:161.32750.000.000.008.80
56198982007.01.03 13:17sell0.12eurusd1.32321.32431.31352007.01.03 13:591.32240.000.000.009.60
56221172007.01.03 14:16sell0.12eurusd1.32311.32461.31342007.01.03 15:151.32460.000.000.00-18.00
56246942007.01.03 15:15sell0.11eurusd1.32501.32631.31532007.01.03 15:181.32420.000.000.008.80
56254882007.01.03 15:19sell0.12eurusd1.32421.32591.31452007.01.03 15:301.32590.000.000.00-20.40
56260692007.01.03 15:30sell0.11eurusd1.32571.32691.31602007.01.03 15:431.32480.000.000.009.90
56266042007.01.03 15:44sell0.11eurusd1.32461.32581.31492007.01.03 15:571.32370.000.000.009.90
56415732007.01.03 21:02sell0.12eurusd1.31601.31781.30632007.01.04 05:091.31780.000.001.99-21.60
56515012007.01.04 09:05sell0.11eurusd1.31671.31771.30702007.01.04 10:071.31590.000.000.008.80
56649832007.01.04 13:13sell0.12eurusd1.30991.31161.30022007.01.04 15:341.31160.000.000.00-20.40
56944792007.01.05 08:44sell0.11eurusd1.30861.30941.29892007.01.05 09:241.30770.000.000.009.90
57193742007.01.05 16:41sell0.11eurusd1.30111.30281.29142007.01.05 17:531.30010.000.000.0011.00
57236592007.01.05 18:20sell0.12eurusd1.30011.30181.29042007.01.08 02:431.29930.000.000.609.60
57324512007.01.08 03:12sell0.12eurusd1.30041.30201.29072007.01.08 09:191.30200.000.000.00-19.20
57417142007.01.08 10:26sell0.11eurusd1.30081.30251.29112007.01.08 10:531.30250.000.000.00-18.70
57517642007.01.08 16:04sell0.11eurusd1.29871.30041.28902007.01.08 16:241.30040.000.000.00-18.70
57529282007.01.08 16:25sell0.11eurusd1.30011.30181.29042007.01.08 16:571.30180.000.000.00-18.70
57547662007.01.08 16:57sell0.10eurusd1.30171.30321.29202007.01.08 18:211.30060.000.000.0011.00
  0.00 0.00 2.59 -51.80
Closed P/L: -49.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
57596482007.01.08 18:48buy0.10gbpusd1.93850.00000.0000 1.93890.000.00-0.254.00
  0.00 0.00 -0.25 4.00
 Floating P/L: 3.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -49.21 Floating P/L: 3.75 Margin: 96.93
Balance: 450.79 Equity: 454.54 Free Margin: 357.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 104.50 Gross Loss: 153.71 Total Net Profit: -49.21
Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -2.59  
Absolute Drawdown: 60.21 Maximal Drawdown: 85.21 (16.23%) Relative Drawdown: 16.23% (85.21)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 19 (57.89%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 11 (57.89%) Loss trades (% of total): 8 (42.11%)
Largest profit trade: 11.00 loss trade: -20.40
Average profit trade: 9.50 loss trade: -19.21
Maximum consecutive wins ($): 3 (31.10) consecutive losses ($): 4 (-75.30)
Maximal consecutive profit (count): 31.10 (3) consecutive loss (count): -75.30 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2