|Account: 494032
|Name: Guilherme Scripes
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|Ticket
|Open Time
|Type
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|S / L
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|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-49.21
|Floating P/L:
|3.75
|Margin:
|96.93
|Balance:
|450.79
|Equity:
|454.54
|Free Margin:
|357.62
|Details:
|Gross Profit:
|104.50
|Gross Loss:
|153.71
|Total Net Profit:
|-49.21
|Profit Factor:
|0.68
|Expected Payoff:
|-2.59
|Absolute Drawdown:
|60.21
|Maximal Drawdown:
|85.21 (16.23%)
|Relative Drawdown:
|16.23% (85.21)
|Total Trades:
|19
|Short Positions (won %):
|19 (57.89%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (57.89%)
|Loss trades (% of total):
|8 (42.11%)
|Largest
|profit trade:
|11.00
|loss trade:
|-20.40
|Average
|profit trade:
|9.50
|loss trade:
|-19.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (31.10)
|consecutive losses ($):
|4 (-75.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|31.10 (3)
|consecutive loss (count):
|-75.30 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2