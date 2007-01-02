FXDD

Account: 494032 Name: Guilherme Scripes Currency: USD 2007 January 9, 01:36

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

5592984 balance Deposit 500.00

5601562 sell 0.11 eurusd 1.3282 1.3297 1.3185 1.3276 0.00 0.00 0.00 6.60

5605840 sell 0.11 eurusd 1.3283 1.3288 1.3186 1.3275 0.00 0.00 0.00 8.80

5619898 sell 0.12 eurusd 1.3232 1.3243 1.3135 1.3224 0.00 0.00 0.00 9.60

5622117 sell 0.12 eurusd 1.3231 1.3246 1.3134 1.3246 0.00 0.00 0.00 -18.00

5624694 sell 0.11 eurusd 1.3250 1.3263 1.3153 1.3242 0.00 0.00 0.00 8.80

5625488 sell 0.12 eurusd 1.3242 1.3259 1.3145 1.3259 0.00 0.00 0.00 -20.40

5626069 sell 0.11 eurusd 1.3257 1.3269 1.3160 1.3248 0.00 0.00 0.00 9.90

5626604 sell 0.11 eurusd 1.3246 1.3258 1.3149 1.3237 0.00 0.00 0.00 9.90

5641573 sell 0.12 eurusd 1.3160 1.3178 1.3063 1.3178 0.00 0.00 1.99 -21.60

5651501 sell 0.11 eurusd 1.3167 1.3177 1.3070 1.3159 0.00 0.00 0.00 8.80

5664983 sell 0.12 eurusd 1.3099 1.3116 1.3002 1.3116 0.00 0.00 0.00 -20.40

5694479 sell 0.11 eurusd 1.3086 1.3094 1.2989 1.3077 0.00 0.00 0.00 9.90

5719374 sell 0.11 eurusd 1.3011 1.3028 1.2914 1.3001 0.00 0.00 0.00 11.00

5723659 sell 0.12 eurusd 1.3001 1.3018 1.2904 1.2993 0.00 0.00 0.60 9.60

5732451 sell 0.12 eurusd 1.3004 1.3020 1.2907 1.3020 0.00 0.00 0.00 -19.20

5741714 sell 0.11 eurusd 1.3008 1.3025 1.2911 1.3025 0.00 0.00 0.00 -18.70

5751764 sell 0.11 eurusd 1.2987 1.3004 1.2890 1.3004 0.00 0.00 0.00 -18.70

5752928 sell 0.11 eurusd 1.3001 1.3018 1.2904 1.3018 0.00 0.00 0.00 -18.70

5754766 sell 0.10 eurusd 1.3017 1.3032 1.2920 1.3006 0.00 0.00 0.00 11.00

0.00 0.00 2.59 -51.80

Closed P/L: -49.21

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

5759648 2007.01.08 18:48 buy 0.10 gbpusd 1.9385 0.0000 0.0000 1.9389 0.00 0.00 -0.25 4.00

0.00 0.00 -0.25 4.00

Floating P/L: 3.75

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -49.21 Floating P/L: 3.75 Margin: 96.93

Balance: 450.79 Equity: 454.54 Free Margin: 357.62

Details:

Gross Profit: 104.50 Gross Loss: 153.71 Total Net Profit: -49.21

Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -2.59

Absolute Drawdown: 60.21 Maximal Drawdown: 85.21 (16.23%) Relative Drawdown: 16.23% (85.21)

Total Trades: 19 Short Positions (won %): 19 (57.89%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 11 (57.89%) Loss trades (% of total): 8 (42.11%)

Largest profit trade: 11.00 loss trade: -20.40

Average profit trade: 9.50 loss trade: -19.21

Maximum consecutive wins ($): 3 (31.10) consecutive losses ($): 4 (-75.30)

Maximal consecutive profit (count): 31.10 (3) consecutive loss (count): -75.30 (4)