Forex Liquidity LLC

Account: 500340 Name: Dream2 Currency: USD 2007 January 4, 13:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1531082007.01.03 18:04balanceDeposit50 000.00
1531132007.01.03 18:06sell1.00gbpusd1.94971.95771.94722007.01.03 18:201.9495-5.000.000.0020.00
1531222007.01.03 18:20sell1.00gbpusd1.94931.95731.94682007.01.03 18:501.9500-5.000.000.00-70.00
1531312007.01.03 18:37sell2.00gbpusd1.95001.95801.94752007.01.03 18:501.9497-10.000.000.0060.00
1531462007.01.03 18:51sell1.00gbpusd1.94961.95761.94712007.01.03 18:521.9494-5.000.000.0020.00
1531472007.01.03 18:52sell1.00gbpusd1.94911.95711.94662007.01.03 19:011.9493-5.000.000.00-20.00
1531552007.01.03 19:00sell2.00gbpusd1.94981.95781.94732007.01.03 19:011.9492-10.000.000.00120.00
1531642007.01.03 19:01sell1.00gbpusd1.94891.95691.94642007.01.03 19:011.9487-5.000.000.0020.00
1531672007.01.03 19:01sell1.00gbpusd1.94811.95631.94582007.01.03 19:021.9487-5.000.000.00-60.00
1531692007.01.03 19:01sell2.00gbpusd1.94871.95671.94622007.01.03 19:021.9487-10.000.000.000.00
1531762007.01.03 19:02sell1.00gbpusd1.94851.95651.94602007.01.03 20:461.9495-5.000.000.00-100.00
1531772007.01.03 19:02sell2.00gbpusd1.94911.95711.94662007.01.03 20:461.9493-10.000.000.00-40.00
1531802007.01.03 19:02sell4.00gbpusd1.94981.95781.94732007.01.03 20:461.9493-20.000.000.00200.00
1533372007.01.03 20:46sell1.00gbpusd1.94931.95731.94682007.01.04 06:311.9499-5.000.006.45-60.00
1533432007.01.03 20:50sell2.00gbpusd1.95001.95801.94752007.01.04 06:311.9502-10.000.0012.90-40.00
1533492007.01.03 21:20sell4.00gbpusd1.95071.95871.94822007.01.04 06:311.9502-20.000.0025.80200.00
1535442007.01.04 06:31sell1.00gbpusd1.94971.95771.94722007.01.04 06:371.9495-5.000.000.0020.00
1535522007.01.04 06:38sell1.00gbpusd1.94931.95731.94682007.01.04 06:391.9490-5.000.000.0030.00
1535572007.01.04 06:40sell1.00gbpusd1.94881.95681.94632007.01.04 08:031.9498-5.000.000.00-100.00
1535592007.01.04 06:42sell2.00gbpusd1.94951.95751.94702007.01.04 08:031.9497-10.000.000.00-40.00
1535652007.01.04 06:48sell4.00gbpusd1.95021.95821.94772007.01.04 08:031.9497-20.000.000.00200.00
1536442007.01.04 08:03sell1.00gbpusd1.94971.95771.94722007.01.04 08:051.9495-5.000.000.0020.00
1536492007.01.04 08:05sell1.00gbpusd1.94921.95721.94672007.01.04 08:061.9490-5.000.000.0020.00
1536522007.01.04 08:06sell1.00gbpusd1.94881.95681.94632007.01.04 08:071.9486-5.000.000.0020.00
1536552007.01.04 08:07sell1.00gbpusd1.94851.95651.94602007.01.04 08:071.9483-5.000.000.0020.00
1536572007.01.04 08:07sell1.00gbpusd1.94811.95611.94562007.01.04 08:071.9479-5.000.000.0020.00
1536612007.01.04 08:07sell1.00gbpusd1.94781.95581.94532007.01.04 08:081.9476-5.000.000.0020.00
1536642007.01.04 08:08sell1.00gbpusd1.94741.95541.94492007.01.04 08:121.9476-5.000.000.00-20.00
1536682007.01.04 08:09sell2.00gbpusd1.94811.95611.94562007.01.04 08:121.9478-10.000.000.0060.00
1536772007.01.04 08:12sell1.00gbpusd1.94741.95541.94492007.01.04 08:121.9472-5.000.000.0020.00
1536792007.01.04 08:12sell1.00gbpusd1.94711.95511.94462007.01.04 08:121.9469-5.000.000.0020.00
1536802007.01.04 08:12sell1.00gbpusd1.94661.95461.94412007.01.04 08:131.9465-5.000.000.0010.00
1536842007.01.04 08:13sell1.00gbpusd1.94611.95411.94362007.01.04 08:131.9459-5.000.000.0020.00
1536872007.01.04 08:13sell1.00gbpusd1.94561.95361.94312007.01.04 08:221.9465-5.000.000.00-90.00
1536952007.01.04 08:15sell2.00gbpusd1.94631.95431.94382007.01.04 08:221.9465-10.000.000.00-40.00
1537022007.01.04 08:18sell4.00gbpusd1.94701.95501.94452007.01.04 08:221.9465-20.000.000.00200.00
1537042007.01.04 08:22sell1.00gbpusd1.94621.95421.94372007.01.04 08:231.9460-5.000.000.0020.00
1537092007.01.04 08:23sell1.00gbpusd1.94571.95371.94322007.01.04 08:241.9455-5.000.000.0020.00
1537132007.01.04 08:24sell1.00gbpusd1.94541.95341.94292007.01.04 08:271.9459-5.000.000.00-50.00
1537162007.01.04 08:25sell2.00gbpusd1.94611.95411.94362007.01.04 08:261.9458-10.000.000.0060.00
1537212007.01.04 08:27sell1.00gbpusd1.94551.95351.94302007.01.04 08:271.9453-5.000.000.0020.00
1537242007.01.04 08:27sell1.00gbpusd1.94511.95311.94262007.01.04 08:331.9449-5.000.000.0020.00
1537422007.01.04 08:33sell1.00gbpusd1.94471.95271.94222007.01.04 08:371.9450-5.000.000.00-30.00
1537452007.01.04 08:35sell2.00gbpusd1.94541.95341.94292007.01.04 08:371.9451-10.000.000.0060.00
1537592007.01.04 08:37sell1.00gbpusd1.94501.95301.94252007.01.04 08:391.9448-5.000.000.0020.00
1537612007.01.04 08:39sell1.00gbpusd1.94451.95251.94202007.01.04 08:391.9443-5.000.000.0020.00
1537652007.01.04 08:39sell1.00gbpusd1.94431.95231.94182007.01.04 08:481.9446-5.000.000.00-30.00
1537712007.01.04 08:43sell2.00gbpusd1.94501.95301.94252007.01.04 08:481.9447-10.000.000.0060.00
1537752007.01.04 08:48sell1.00gbpusd1.94441.95241.94192007.01.04 08:481.9442-5.000.000.0020.00
1537772007.01.04 08:48sell1.00gbpusd1.94411.95211.94162007.01.04 08:491.9434-5.000.000.0070.00
1537862007.01.04 08:49sell1.00gbpusd1.94301.95101.94052007.01.04 08:491.9427-5.000.000.0030.00
1537892007.01.04 08:49sell1.00gbpusd1.94251.95051.94002007.01.04 08:491.9423-5.000.000.0020.00
1537922007.01.04 08:49sell1.00gbpusd1.94241.95041.93992007.01.04 08:511.9422-5.000.000.0020.00
1537972007.01.04 08:51sell1.00gbpusd1.94201.95001.93952007.01.04 08:511.9418-5.000.000.0020.00
1537992007.01.04 08:51sell1.00gbpusd1.94161.94961.93912007.01.04 08:511.9414-5.000.000.0020.00
1538072007.01.04 08:51sell1.00gbpusd1.94131.94931.93882007.01.04 08:521.9409-5.000.000.0040.00
1538172007.01.04 08:52sell1.00gbpusd1.94101.94901.93852007.01.04 08:541.9408-5.000.000.0020.00
1538202007.01.04 08:54sell1.00gbpusd1.94061.94861.93812007.01.04 08:541.9405-5.000.000.0010.00
1538222007.01.04 08:54sell1.00gbpusd1.94041.94841.93792007.01.04 08:551.9402-5.000.000.0020.00
1538262007.01.04 08:55sell1.00gbpusd1.94021.94821.93772007.01.04 09:181.9412-5.000.000.00-100.00
1538372007.01.04 08:57sell2.00gbpusd1.94081.94881.93832007.01.04 09:181.9411-10.000.000.00-60.00
1538482007.01.04 09:00sell4.00gbpusd1.94151.94951.93902007.01.04 09:181.9410-20.000.000.00200.00
1538582007.01.04 09:18sell1.00gbpusd1.94091.94891.93842007.01.04 09:261.9407-5.000.000.0020.00
1538632007.01.04 09:26sell1.00gbpusd1.94051.94851.93802007.01.04 09:261.9403-5.000.000.0020.00
1538662007.01.04 09:26sell1.00gbpusd1.94011.94811.93762007.01.04 09:301.9403-5.000.000.00-20.00
1538722007.01.04 09:30sell2.00gbpusd1.94051.94881.93832007.01.04 09:301.9403-10.000.000.0040.00
1538792007.01.04 09:30sell1.00gbpusd1.94031.94831.93782007.01.04 09:331.9401-5.000.000.0020.00
  -470.00 0.00 45.15 1 260.00
Closed P/L: 835.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1538852007.01.04 09:33sell1.00gbpusd1.93991.94791.9374 1.9440-5.000.000.00-410.00
1538972007.01.04 09:35sell2.00gbpusd1.94061.94861.9381 1.9440-10.000.000.00-680.00
1539002007.01.04 09:36sell4.00gbpusd1.94131.94931.9388 1.9440-20.000.000.00-1 080.00
  -35.00 0.00 0.00 -2 170.00
 Floating P/L: -2 205.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 835.15 Floating P/L: -2 205.00 Margin: 6 793.15
Balance: 50 835.15 Equity: 48 630.15 Free Margin: 41 907.00