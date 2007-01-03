Forex Liquidity LLC
|Account: 500340
|Name: Dream2
|Currency: USD
|2007 January 4, 13:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|153108
|2007.01.03 18:04
|balance
|Deposit
|50 000.00
|153113
|2007.01.03 18:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9497
|1.9577
|1.9472
|2007.01.03 18:20
|1.9495
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153122
|2007.01.03 18:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9493
|1.9573
|1.9468
|2007.01.03 18:50
|1.9500
|-5.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|153131
|2007.01.03 18:37
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9500
|1.9580
|1.9475
|2007.01.03 18:50
|1.9497
|-10.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153146
|2007.01.03 18:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9496
|1.9576
|1.9471
|2007.01.03 18:52
|1.9494
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153147
|2007.01.03 18:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9491
|1.9571
|1.9466
|2007.01.03 19:01
|1.9493
|-5.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|153155
|2007.01.03 19:00
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9498
|1.9578
|1.9473
|2007.01.03 19:01
|1.9492
|-10.00
|0.00
|0.00
|120.00
|153164
|2007.01.03 19:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9489
|1.9569
|1.9464
|2007.01.03 19:01
|1.9487
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153167
|2007.01.03 19:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9563
|1.9458
|2007.01.03 19:02
|1.9487
|-5.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|153169
|2007.01.03 19:01
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9487
|1.9567
|1.9462
|2007.01.03 19:02
|1.9487
|-10.00
|0.00
|0.00
|0.00
|153176
|2007.01.03 19:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9485
|1.9565
|1.9460
|2007.01.03 20:46
|1.9495
|-5.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|153177
|2007.01.03 19:02
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9491
|1.9571
|1.9466
|2007.01.03 20:46
|1.9493
|-10.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|153180
|2007.01.03 19:02
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9498
|1.9578
|1.9473
|2007.01.03 20:46
|1.9493
|-20.00
|0.00
|0.00
|200.00
|153337
|2007.01.03 20:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9493
|1.9573
|1.9468
|2007.01.04 06:31
|1.9499
|-5.00
|0.00
|6.45
|-60.00
|153343
|2007.01.03 20:50
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9500
|1.9580
|1.9475
|2007.01.04 06:31
|1.9502
|-10.00
|0.00
|12.90
|-40.00
|153349
|2007.01.03 21:20
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9507
|1.9587
|1.9482
|2007.01.04 06:31
|1.9502
|-20.00
|0.00
|25.80
|200.00
|153544
|2007.01.04 06:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9497
|1.9577
|1.9472
|2007.01.04 06:37
|1.9495
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153552
|2007.01.04 06:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9493
|1.9573
|1.9468
|2007.01.04 06:39
|1.9490
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|153557
|2007.01.04 06:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9488
|1.9568
|1.9463
|2007.01.04 08:03
|1.9498
|-5.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|153559
|2007.01.04 06:42
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9495
|1.9575
|1.9470
|2007.01.04 08:03
|1.9497
|-10.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|153565
|2007.01.04 06:48
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9502
|1.9582
|1.9477
|2007.01.04 08:03
|1.9497
|-20.00
|0.00
|0.00
|200.00
|153644
|2007.01.04 08:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9497
|1.9577
|1.9472
|2007.01.04 08:05
|1.9495
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153649
|2007.01.04 08:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9492
|1.9572
|1.9467
|2007.01.04 08:06
|1.9490
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153652
|2007.01.04 08:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9488
|1.9568
|1.9463
|2007.01.04 08:07
|1.9486
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153655
|2007.01.04 08:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9485
|1.9565
|1.9460
|2007.01.04 08:07
|1.9483
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153657
|2007.01.04 08:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9561
|1.9456
|2007.01.04 08:07
|1.9479
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153661
|2007.01.04 08:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9478
|1.9558
|1.9453
|2007.01.04 08:08
|1.9476
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153664
|2007.01.04 08:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9554
|1.9449
|2007.01.04 08:12
|1.9476
|-5.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|153668
|2007.01.04 08:09
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9481
|1.9561
|1.9456
|2007.01.04 08:12
|1.9478
|-10.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153677
|2007.01.04 08:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9474
|1.9554
|1.9449
|2007.01.04 08:12
|1.9472
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153679
|2007.01.04 08:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9471
|1.9551
|1.9446
|2007.01.04 08:12
|1.9469
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153680
|2007.01.04 08:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9466
|1.9546
|1.9441
|2007.01.04 08:13
|1.9465
|-5.00
|0.00
|0.00
|10.00
|153684
|2007.01.04 08:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9461
|1.9541
|1.9436
|2007.01.04 08:13
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153687
|2007.01.04 08:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9456
|1.9536
|1.9431
|2007.01.04 08:22
|1.9465
|-5.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|153695
|2007.01.04 08:15
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9463
|1.9543
|1.9438
|2007.01.04 08:22
|1.9465
|-10.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|153702
|2007.01.04 08:18
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9470
|1.9550
|1.9445
|2007.01.04 08:22
|1.9465
|-20.00
|0.00
|0.00
|200.00
|153704
|2007.01.04 08:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9462
|1.9542
|1.9437
|2007.01.04 08:23
|1.9460
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153709
|2007.01.04 08:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9457
|1.9537
|1.9432
|2007.01.04 08:24
|1.9455
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153713
|2007.01.04 08:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9454
|1.9534
|1.9429
|2007.01.04 08:27
|1.9459
|-5.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|153716
|2007.01.04 08:25
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9461
|1.9541
|1.9436
|2007.01.04 08:26
|1.9458
|-10.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153721
|2007.01.04 08:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9455
|1.9535
|1.9430
|2007.01.04 08:27
|1.9453
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153724
|2007.01.04 08:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9451
|1.9531
|1.9426
|2007.01.04 08:33
|1.9449
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153742
|2007.01.04 08:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9447
|1.9527
|1.9422
|2007.01.04 08:37
|1.9450
|-5.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|153745
|2007.01.04 08:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9454
|1.9534
|1.9429
|2007.01.04 08:37
|1.9451
|-10.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153759
|2007.01.04 08:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9450
|1.9530
|1.9425
|2007.01.04 08:39
|1.9448
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153761
|2007.01.04 08:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9445
|1.9525
|1.9420
|2007.01.04 08:39
|1.9443
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153765
|2007.01.04 08:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9443
|1.9523
|1.9418
|2007.01.04 08:48
|1.9446
|-5.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|153771
|2007.01.04 08:43
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9450
|1.9530
|1.9425
|2007.01.04 08:48
|1.9447
|-10.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153775
|2007.01.04 08:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9444
|1.9524
|1.9419
|2007.01.04 08:48
|1.9442
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153777
|2007.01.04 08:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9441
|1.9521
|1.9416
|2007.01.04 08:49
|1.9434
|-5.00
|0.00
|0.00
|70.00
|153786
|2007.01.04 08:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9430
|1.9510
|1.9405
|2007.01.04 08:49
|1.9427
|-5.00
|0.00
|0.00
|30.00
|153789
|2007.01.04 08:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9425
|1.9505
|1.9400
|2007.01.04 08:49
|1.9423
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153792
|2007.01.04 08:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9424
|1.9504
|1.9399
|2007.01.04 08:51
|1.9422
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153797
|2007.01.04 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9420
|1.9500
|1.9395
|2007.01.04 08:51
|1.9418
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153799
|2007.01.04 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9416
|1.9496
|1.9391
|2007.01.04 08:51
|1.9414
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153807
|2007.01.04 08:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9413
|1.9493
|1.9388
|2007.01.04 08:52
|1.9409
|-5.00
|0.00
|0.00
|40.00
|153817
|2007.01.04 08:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9410
|1.9490
|1.9385
|2007.01.04 08:54
|1.9408
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153820
|2007.01.04 08:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9406
|1.9486
|1.9381
|2007.01.04 08:54
|1.9405
|-5.00
|0.00
|0.00
|10.00
|153822
|2007.01.04 08:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9404
|1.9484
|1.9379
|2007.01.04 08:55
|1.9402
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153826
|2007.01.04 08:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9402
|1.9482
|1.9377
|2007.01.04 09:18
|1.9412
|-5.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|153837
|2007.01.04 08:57
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9408
|1.9488
|1.9383
|2007.01.04 09:18
|1.9411
|-10.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|153848
|2007.01.04 09:00
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9415
|1.9495
|1.9390
|2007.01.04 09:18
|1.9410
|-20.00
|0.00
|0.00
|200.00
|153858
|2007.01.04 09:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9409
|1.9489
|1.9384
|2007.01.04 09:26
|1.9407
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153863
|2007.01.04 09:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9405
|1.9485
|1.9380
|2007.01.04 09:26
|1.9403
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|153866
|2007.01.04 09:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9401
|1.9481
|1.9376
|2007.01.04 09:30
|1.9403
|-5.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|153872
|2007.01.04 09:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9405
|1.9488
|1.9383
|2007.01.04 09:30
|1.9403
|-10.00
|0.00
|0.00
|40.00
|153879
|2007.01.04 09:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9403
|1.9483
|1.9378
|2007.01.04 09:33
|1.9401
|-5.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|-470.00
|0.00
|45.15
|1 260.00
|Closed P/L:
|835.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|153885
|2007.01.04 09:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9399
|1.9479
|1.9374
|
|1.9440
|-5.00
|0.00
|0.00
|-410.00
|153897
|2007.01.04 09:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9406
|1.9486
|1.9381
|
|1.9440
|-10.00
|0.00
|0.00
|-680.00
|153900
|2007.01.04 09:36
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.9413
|1.9493
|1.9388
|
|1.9440
|-20.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|
|-35.00
|0.00
|0.00
|-2 170.00
|
|Floating P/L:
|-2 205.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|835.15
|Floating P/L:
|-2 205.00
|Margin:
|6 793.15
|Balance:
|50 835.15
|Equity:
|48 630.15
|Free Margin:
|41 907.00