|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.02.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|10327
|Ticks modelled
|68902
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|560.74
|Gross profit
|1411.57
|Gross loss
|-850.83
|Profit factor
|1.66
|Expected payoff
|1.44
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|235.45 (27.52%)
|Relative drawdown
|27.52% (235.45)
|Total trades
|389
|Short positions (won %)
|213 (65.73%)
|Long positions (won %)
|176 (64.77%)
|Profit trades (% of total)
|254 (65.30%)
|Loss trades (% of total)
|135 (34.70%)
|Largest
|profit trade
|46.63
|loss trade
|-115.93
|Average
|profit trade
|5.56
|loss trade
|-6.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (81.46)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-69.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|160.78 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-235.45 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.01 00:00
|sell
|1
|0.04
|1.2148
|0.0000
|1.2128
|2
|2006.02.01 02:59
|sell
|2
|0.08
|1.2155
|0.0000
|1.2135
|3
|2006.02.01 03:00
|buy
|3
|0.04
|1.2154
|0.0000
|1.2174
|4
|2006.02.01 03:01
|buy
|4
|0.08
|1.2148
|0.0000
|1.2168
|5
|2006.02.01 05:59
|sell
|5
|0.16
|1.2163
|0.0000
|1.2143
|6
|2006.02.01 07:59
|t/p
|5
|0.16
|1.2143
|0.0000
|1.2143
|3.20
|103.20
|7
|2006.02.01 07:59
|close
|4
|0.08
|1.2139
|0.0000
|1.2168
|-0.72
|102.48
|8
|2006.02.01 07:59
|close
|3
|0.04
|1.2139
|0.0000
|1.2174
|-0.60
|101.88
|9
|2006.02.01 07:59
|close
|2
|0.08
|1.2141
|0.0000
|1.2135
|1.12
|103.00
|10
|2006.02.01 07:59
|close
|1
|0.04
|1.2141
|0.0000
|1.2128
|0.28
|103.28
|11
|2006.02.01 09:00
|sell
|6
|0.05
|1.2145
|0.0000
|1.2125
|12
|2006.02.01 10:22
|t/p
|6
|0.05
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|1.00
|104.28
|13
|2006.02.01 10:22
|sell
|7
|0.04
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|14
|2006.02.01 11:51
|close
|7
|0.04
|1.2105
|0.0000
|1.2103
|0.72
|105.00
|15
|2006.02.01 11:51
|sell
|8
|0.04
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|16
|2006.02.01 12:18
|sell
|9
|0.08
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|17
|2006.02.01 14:15
|t/p
|9
|0.08
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|1.60
|106.60
|18
|2006.02.01 14:15
|close
|8
|0.04
|1.2091
|0.0000
|1.2086
|0.60
|107.20
|19
|2006.02.01 14:15
|sell
|10
|0.05
|1.2088
|0.0000
|1.2068
|20
|2006.02.01 14:59
|sell
|11
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2075
|21
|2006.02.01 15:59
|sell
|12
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2081
|22
|2006.02.01 16:00
|buy
|13
|0.04
|1.2102
|0.0000
|1.2122
|23
|2006.02.01 16:00
|buy
|14
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2114
|24
|2006.02.01 16:11
|sell
|15
|0.32
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|25
|2006.02.01 16:46
|close
|15
|0.32
|1.2099
|0.0000
|1.2087
|2.56
|109.76
|26
|2006.02.01 16:46
|close
|14
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2114
|0.30
|110.06
|27
|2006.02.01 16:46
|close
|13
|0.04
|1.2097
|0.0000
|1.2122
|-0.20
|109.86
|28
|2006.02.01 16:46
|close
|12
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2081
|0.40
|110.26
|29
|2006.02.01 16:46
|close
|11
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2075
|-0.40
|109.86
|30
|2006.02.01 16:46
|close
|10
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2068
|-0.55
|109.31
|31
|2006.02.01 16:46
|buy
|16
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|32
|2006.02.01 16:49
|buy
|17
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|33
|2006.02.01 17:07
|buy
|18
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2106
|34
|2006.02.01 18:08
|buy
|19
|0.32
|1.2080
|0.0000
|1.2100
|35
|2006.02.01 19:00
|sell
|20
|0.04
|1.2078
|0.0000
|1.2058
|36
|2006.02.01 20:21
|t/p
|20
|0.04
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|0.80
|110.11
|37
|2006.02.01 20:21
|sell
|21
|0.04
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|38
|2006.02.01 20:38
|sell
|22
|0.08
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|39
|2006.02.02 00:59
|sell
|23
|0.16
|1.2072
|0.0000
|1.2052
|40
|2006.02.02 05:59
|t/p
|23
|0.16
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|3.20
|113.31
|41
|2006.02.02 05:59
|close
|22
|0.08
|1.2046
|0.0000
|1.2042
|1.43
|114.74
|42
|2006.02.02 06:00
|close
|21
|0.04
|1.2045
|0.0000
|1.2036
|0.51
|115.25
|43
|2006.02.02 06:00
|sell
|24
|0.04
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|44
|2006.02.02 07:59
|sell
|25
|0.08
|1.2065
|0.0000
|1.2045
|45
|2006.02.02 09:59
|sell
|26
|0.16
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|46
|2006.02.02 13:59
|t/p
|26
|0.16
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|3.20
|118.45
|47
|2006.02.02 13:59
|close
|25
|0.08
|1.2049
|0.0000
|1.2045
|1.28
|119.73
|48
|2006.02.02 14:00
|close
|24
|0.04
|1.2048
|0.0000
|1.2038
|0.40
|120.13
|49
|2006.02.02 15:00
|sell
|27
|0.04
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|50
|2006.02.02 15:59
|close
|27
|0.04
|1.2090
|0.0000
|1.2039
|-1.24
|118.89
|51
|2006.02.02 15:59
|close
|19
|0.32
|1.2088
|0.0000
|1.2100
|1.84
|120.72
|52
|2006.02.02 15:59
|close
|18
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2106
|-0.05
|120.67
|53
|2006.02.02 15:59
|close
|17
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2112
|-0.63
|120.04
|54
|2006.02.02 15:59
|close
|16
|0.05
|1.2088
|0.0000
|1.2118
|-0.61
|119.43
|55
|2006.02.02 16:00
|buy
|28
|0.05
|1.2089
|0.0000
|1.2109
|56
|2006.02.02 22:00
|sell
|29
|0.05
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|57
|2006.02.03 00:33
|buy
|30
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|58
|2006.02.03 01:00
|close
|30
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2104
|1.50
|120.93
|59
|2006.02.03 01:00
|close
|29
|0.05
|1.2101
|0.0000
|1.2074
|-0.32
|120.61
|60
|2006.02.03 01:00
|close
|28
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2109
|0.46
|121.07
|61
|2006.02.03 01:20
|sell
|31
|0.05
|1.2089
|0.0000
|1.2069
|62
|2006.02.03 01:31
|sell
|32
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|63
|2006.02.03 01:44
|sell
|33
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|64
|2006.02.03 02:00
|buy
|34
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2118
|65
|2006.02.03 02:12
|sell
|35
|0.40
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|66
|2006.02.03 02:31
|close
|35
|0.40
|1.2098
|0.0000
|1.2085
|2.80
|123.87
|67
|2006.02.03 02:31
|close
|34
|0.05
|1.2096
|0.0000
|1.2118
|-0.10
|123.77
|68
|2006.02.03 02:31
|close
|33
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2080
|0.40
|124.17
|69
|2006.02.03 02:31
|close
|32
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2074
|-0.40
|123.77
|70
|2006.02.03 02:31
|close
|31
|0.05
|1.2098
|0.0000
|1.2069
|-0.45
|123.32
|71
|2006.02.03 02:31
|buy
|36
|0.05
|1.2099
|0.0000
|1.2119
|72
|2006.02.03 02:43
|buy
|37
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2113
|73
|2006.02.03 05:00
|sell
|38
|0.05
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|74
|2006.02.03 07:59
|buy
|39
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2098
|75
|2006.02.03 10:04
|buy
|40
|0.40
|1.2072
|0.0000
|1.2092
|76
|2006.02.03 10:04
|t/p
|38
|0.05
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|1.00
|124.32
|77
|2006.02.03 10:04
|sell
|41
|0.05
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|78
|2006.02.03 10:15
|sell
|42
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2055
|79
|2006.02.03 13:59
|t/p
|41
|0.05
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|1.00
|125.32
|80
|2006.02.03 13:59
|t/p
|42
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|2.00
|127.32
|81
|2006.02.03 13:59
|sell
|43
|0.03
|1.2009
|0.0000
|1.1989
|82
|2006.02.03 14:10
|sell
|44
|0.06
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|83
|2006.02.03 14:10
|sell
|45
|0.20
|1.2065
|0.0000
|1.2045
|84
|2006.02.03 14:12
|t/p
|45
|0.20
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|4.00
|131.32
|85
|2006.02.03 14:12
|sell
|46
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|86
|2006.02.03 14:15
|t/p
|46
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|4.00
|135.32
|87
|2006.02.03 14:15
|sell
|47
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|88
|2006.02.03 14:17
|t/p
|47
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|4.00
|139.32
|89
|2006.02.03 14:17
|sell
|48
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|90
|2006.02.03 14:18
|t/p
|48
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|4.00
|143.32
|91
|2006.02.03 14:18
|sell
|49
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|92
|2006.02.03 14:22
|t/p
|49
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|4.00
|147.32
|93
|2006.02.03 14:22
|close
|44
|0.06
|1.2060
|0.0000
|1.1998
|-2.52
|144.80
|94
|2006.02.03 14:22
|close
|43
|0.03
|1.2060
|0.0000
|1.1989
|-1.53
|143.27
|95
|2006.02.03 14:22
|close
|40
|0.40
|1.2058
|0.0000
|1.2092
|-5.60
|137.67
|96
|2006.02.03 14:22
|close
|39
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2098
|-4.00
|133.67
|97
|2006.02.03 14:22
|close
|37
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2113
|-3.50
|130.17
|98
|2006.02.03 14:22
|close
|36
|0.05
|1.2058
|0.0000
|1.2119
|-2.05
|128.12
|99
|2006.02.03 14:24
|sell
|50
|0.05
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|100
|2006.02.03 14:24
|sell
|51
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2031
|101
|2006.02.03 14:25
|t/p
|51
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|2.00
|130.12
|102
|2006.02.03 14:25
|close
|50
|0.05
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.10
|130.02
|103
|2006.02.03 14:25
|sell
|52
|0.05
|1.2052
|0.0000
|1.2032
|104
|2006.02.03 14:26
|t/p
|52
|0.05
|1.2032
|0.0000
|1.2032
|1.00
|131.02
|105
|2006.02.03 14:26
|sell
|53
|0.05
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|106
|2006.02.03 14:26
|sell
|54
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2034
|107
|2006.02.03 14:27
|t/p
|54
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2034
|2.00
|133.02
|108
|2006.02.03 14:27
|close
|53
|0.05
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.10
|132.92
|109
|2006.02.03 14:27
|sell
|55
|0.06
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|110
|2006.02.03 14:28
|t/p
|55
|0.06
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|1.20
|134.12
|111
|2006.02.03 14:28
|sell
|56
|0.06
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|112
|2006.02.03 14:28
|sell
|57
|0.12
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|113
|2006.02.03 14:29
|t/p
|57
|0.12
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|2.40
|136.52
|114
|2006.02.03 14:29
|close
|56
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.12
|136.40
|115
|2006.02.03 14:29
|sell
|58
|0.06
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|116
|2006.02.03 14:30
|t/p
|58
|0.06
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|1.20
|137.60
|117
|2006.02.03 14:30
|sell
|59
|0.06
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|118
|2006.02.03 14:30
|sell
|60
|0.12
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|119
|2006.02.03 14:31
|t/p
|60
|0.12
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|2.40
|140.00
|120
|2006.02.03 14:31
|close
|59
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.12
|139.88
|121
|2006.02.03 14:31
|sell
|61
|0.06
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|122
|2006.02.03 14:32
|t/p
|61
|0.06
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|1.20
|141.08
|123
|2006.02.03 14:32
|sell
|62
|0.06
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|124
|2006.02.03 14:32
|sell
|63
|0.12
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|125
|2006.02.03 14:33
|t/p
|63
|0.12
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|2.40
|143.48
|126
|2006.02.03 14:33
|close
|62
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.12
|143.36
|127
|2006.02.03 14:33
|sell
|64
|0.06
|1.2043
|0.0000
|1.2023
|128
|2006.02.03 14:34
|t/p
|64
|0.06
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|1.20
|144.56
|129
|2006.02.03 14:34
|sell
|65
|0.06
|1.2018
|0.0000
|1.1998
|130
|2006.02.03 14:34
|sell
|66
|0.12
|1.2039
|0.0000
|1.2019
|131
|2006.02.03 14:35
|close
|66
|0.12
|1.2020
|0.0000
|1.2019
|2.28
|146.84
|132
|2006.02.03 14:35
|close
|65
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|-0.12
|146.72
|133
|2006.02.03 14:35
|sell
|67
|0.06
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|134
|2006.02.03 14:38
|sell
|68
|0.12
|1.2024
|0.0000
|1.2004
|135
|2006.02.03 14:43
|sell
|69
|0.24
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|136
|2006.02.03 14:44
|close
|69
|0.24
|1.2020
|0.0000
|1.2009
|2.16
|148.88
|137
|2006.02.03 14:44
|close
|68
|0.12
|1.2020
|0.0000
|1.2004
|0.48
|149.36
|138
|2006.02.03 14:44
|close
|67
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.1997
|-0.18
|149.18
|139
|2006.02.03 14:44
|sell
|70
|0.06
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|140
|2006.02.03 14:56
|t/p
|70
|0.06
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|1.20
|150.38
|141
|2006.02.03 14:56
|sell
|71
|0.06
|1.2007
|0.0000
|1.1987
|142
|2006.02.03 14:59
|t/p
|71
|0.06
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|1.20
|151.58
|143
|2006.02.03 14:59
|sell
|72
|0.06
|1.1984
|0.0000
|1.1964
|144
|2006.02.03 15:00
|sell
|73
|0.12
|1.2004
|0.0000
|1.1984
|145
|2006.02.03 15:03
|close
|73
|0.12
|1.1994
|0.0000
|1.1984
|1.20
|152.78
|146
|2006.02.03 15:03
|close
|72
|0.06
|1.1994
|0.0000
|1.1964
|-0.60
|152.18
|147
|2006.02.03 15:03
|sell
|74
|0.06
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|148
|2006.02.03 15:03
|sell
|75
|0.12
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|149
|2006.02.03 15:04
|sell
|76
|0.24
|1.2001
|0.0000
|1.1981
|150
|2006.02.03 15:07
|close
|76
|0.24
|1.1991
|0.0000
|1.1981
|2.40
|154.58
|151
|2006.02.03 15:07
|close
|75
|0.12
|1.1991
|0.0000
|1.1976
|0.60
|155.18
|152
|2006.02.03 15:07
|close
|74
|0.06
|1.1991
|0.0000
|1.1970
|-0.06
|155.12
|153
|2006.02.03 15:07
|sell
|77
|0.06
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|154
|2006.02.03 15:59
|sell
|78
|0.12
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|155
|2006.02.03 16:59
|sell
|79
|0.24
|1.2021
|0.0000
|1.2001
|156
|2006.02.03 17:15
|buy
|80
|0.06
|1.2012
|0.0000
|1.2032
|157
|2006.02.03 18:49
|buy
|81
|0.12
|1.2006
|0.0000
|1.2026
|158
|2006.02.03 19:59
|t/p
|81
|0.12
|1.2026
|0.0000
|1.2026
|2.40
|157.52
|159
|2006.02.03 19:59
|close
|80
|0.06
|1.2026
|0.0000
|1.2032
|0.84
|158.36
|160
|2006.02.03 20:00
|buy
|82
|0.06
|1.2028
|0.0000
|1.2048
|161
|2006.02.03 20:27
|buy
|83
|0.12
|1.2019
|0.0000
|1.2039
|162
|2006.02.05 22:00
|sell
|84
|0.48
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|163
|2006.02.06 01:20
|t/p
|83
|0.12
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|2.31
|160.67
|164
|2006.02.06 01:20
|close
|82
|0.06
|1.2040
|0.0000
|1.2048
|0.67
|161.35
|165
|2006.02.06 01:21
|buy
|85
|0.06
|1.2041
|0.0000
|1.2061
|166
|2006.02.06 01:45
|buy
|86
|0.12
|1.2035
|0.0000
|1.2055
|167
|2006.02.06 02:12
|buy
|87
|0.24
|1.2028
|0.0000
|1.2048
|168
|2006.02.06 02:59
|close
|87
|0.24
|1.2020
|0.0000
|1.2048
|-1.92
|159.43
|169
|2006.02.06 02:59
|close
|86
|0.12
|1.2020
|0.0000
|1.2055
|-1.80
|157.63
|170
|2006.02.06 02:59
|close
|85
|0.06
|1.2020
|0.0000
|1.2061
|-1.26
|156.37
|171
|2006.02.06 02:59
|close
|84
|0.48
|1.2022
|0.0000
|1.2014
|6.05
|162.42
|172
|2006.02.06 02:59
|close
|79
|0.24
|1.2022
|0.0000
|1.2001
|-0.09
|162.32
|173
|2006.02.06 02:59
|close
|78
|0.12
|1.2022
|0.0000
|1.1983
|-2.21
|160.12
|174
|2006.02.06 02:59
|close
|77
|0.06
|1.2022
|0.0000
|1.1970
|-1.88
|158.23
|175
|2006.02.06 05:00
|sell
|88
|0.07
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|176
|2006.02.06 05:59
|sell
|89
|0.14
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|177
|2006.02.06 07:59
|t/p
|88
|0.07
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|1.40
|159.63
|178
|2006.02.06 07:59
|t/p
|89
|0.14
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|2.80
|162.43
|179
|2006.02.06 08:00
|sell
|90
|0.07
|1.1998
|0.0000
|1.1978
|180
|2006.02.06 08:11
|sell
|91
|0.14
|1.2007
|0.0000
|1.1987
|181
|2006.02.06 08:11
|sell
|92
|0.28
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|182
|2006.02.06 08:27
|close
|92
|0.28
|1.2004
|0.0000
|1.1996
|3.36
|165.79
|183
|2006.02.06 08:27
|close
|91
|0.14
|1.2004
|0.0000
|1.1987
|0.42
|166.21
|184
|2006.02.06 08:27
|close
|90
|0.07
|1.2004
|0.0000
|1.1978
|-0.42
|165.79
|185
|2006.02.06 08:27
|sell
|93
|0.07
|1.2001
|0.0000
|1.1981
|186
|2006.02.06 08:27
|sell
|94
|0.14
|1.2007
|0.0000
|1.1987
|187
|2006.02.06 09:58
|close
|94
|0.14
|1.1989
|0.0000
|1.1987
|2.52
|168.31
|188
|2006.02.06 09:58
|close
|93
|0.07
|1.1989
|0.0000
|1.1981
|0.84
|169.15
|189
|2006.02.06 09:59
|sell
|95
|0.07
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|190
|2006.02.06 10:26
|sell
|96
|0.14
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|191
|2006.02.06 12:26
|close
|96
|0.14
|1.1976
|0.0000
|1.1972
|2.24
|171.39
|192
|2006.02.06 12:26
|close
|95
|0.07
|1.1976
|0.0000
|1.1966
|0.70
|172.09
|193
|2006.02.06 12:27
|sell
|97
|0.07
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|194
|2006.02.06 12:52
|sell
|98
|0.14
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|195
|2006.02.06 12:59
|sell
|99
|0.28
|1.1988
|0.0000
|1.1968
|196
|2006.02.06 13:00
|close
|99
|0.28
|1.1975
|0.0000
|1.1968
|3.64
|175.73
|197
|2006.02.06 13:00
|close
|98
|0.14
|1.1975
|0.0000
|1.1958
|0.42
|176.15
|198
|2006.02.06 13:00
|close
|97
|0.07
|1.1975
|0.0000
|1.1953
|-0.14
|176.01
|199
|2006.02.06 13:16
|sell
|100
|0.07
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|200
|2006.02.06 13:53
|sell
|101
|0.14
|1.1984
|0.0000
|1.1964
|201
|2006.02.06 17:50
|close
|101
|0.14
|1.1967
|0.0000
|1.1964
|2.38
|178.39
|202
|2006.02.06 17:50
|close
|100
|0.07
|1.1967
|0.0000
|1.1958
|0.77
|179.16
|203
|2006.02.06 18:00
|sell
|102
|0.07
|1.1963
|0.0000
|1.1943
|204
|2006.02.06 19:59
|sell
|103
|0.14
|1.1969
|0.0000
|1.1949
|205
|2006.02.06 22:00
|buy
|104
|0.07
|1.1969
|0.0000
|1.1989
|206
|2006.02.06 22:02
|buy
|105
|0.14
|1.1962
|0.0000
|1.1982
|207
|2006.02.07 04:23
|sell
|106
|0.28
|1.1975
|0.0000
|1.1955
|208
|2006.02.07 06:59
|t/p
|105
|0.14
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|2.69
|181.86
|209
|2006.02.07 06:59
|close
|104
|0.07
|1.1982
|0.0000
|1.1989
|0.86
|182.71
|210
|2006.02.07 06:59
|sell
|107
|0.56
|1.1982
|0.0000
|1.1962
|211
|2006.02.07 07:00
|buy
|108
|0.07
|1.1985
|0.0000
|1.2005
|212
|2006.02.07 07:00
|close
|108
|0.07
|1.1974
|0.0000
|1.2005
|-0.77
|181.94
|213
|2006.02.07 07:00
|close
|107
|0.56
|1.1976
|0.0000
|1.1962
|3.36
|185.30
|214
|2006.02.07 07:00
|close
|106
|0.28
|1.1976
|0.0000
|1.1955
|-0.28
|185.02
|215
|2006.02.07 07:00
|close
|103
|0.14
|1.1976
|0.0000
|1.1949
|-0.90
|184.13
|216
|2006.02.07 07:00
|close
|102
|0.07
|1.1976
|0.0000
|1.1943
|-0.87
|183.26
|217
|2006.02.07 07:00
|buy
|109
|0.08
|1.1975
|0.0000
|1.1995
|218
|2006.02.07 09:09
|t/p
|109
|0.08
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|1.60
|184.86
|219
|2006.02.07 09:09
|buy
|110
|0.08
|1.1999
|0.0000
|1.2019
|220
|2006.02.07 09:18
|buy
|111
|0.16
|1.1993
|0.0000
|1.2013
|221
|2006.02.07 09:24
|buy
|112
|0.28
|1.1987
|0.0000
|1.2007
|222
|2006.02.07 09:59
|close
|112
|0.28
|1.1998
|0.0000
|1.2007
|3.08
|187.94
|223
|2006.02.07 09:59
|close
|111
|0.16
|1.1998
|0.0000
|1.2013
|0.80
|188.74
|224
|2006.02.07 09:59
|close
|110
|0.08
|1.1998
|0.0000
|1.2019
|-0.08
|188.66
|225
|2006.02.07 10:00
|buy
|113
|0.08
|1.2001
|0.0000
|1.2021
|226
|2006.02.07 10:05
|buy
|114
|0.16
|1.1991
|0.0000
|1.2011
|227
|2006.02.07 11:59
|buy
|115
|0.32
|1.1984
|0.0000
|1.2004
|228
|2006.02.07 12:00
|sell
|116
|0.08
|1.1982
|0.0000
|1.1962
|229
|2006.02.07 12:02
|sell
|117
|0.16
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|230
|2006.02.07 12:59
|t/p
|117
|0.16
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|3.20
|191.86
|231
|2006.02.07 12:59
|buy
|118
|0.56
|1.1969
|0.0000
|1.1989
|232
|2006.02.07 12:59
|close
|116
|0.08
|1.1969
|0.0000
|1.1962
|1.04
|192.90
|233
|2006.02.07 13:00
|sell
|119
|0.07
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|234
|2006.02.07 13:00
|close
|119
|0.07
|1.1982
|0.0000
|1.1947
|-1.05
|191.85
|235
|2006.02.07 13:00
|close
|118
|0.56
|1.1980
|0.0000
|1.1989
|6.16
|198.01
|236
|2006.02.07 13:00
|close
|115
|0.32
|1.1980
|0.0000
|1.2004
|-1.28
|196.73
|237
|2006.02.07 13:00
|close
|114
|0.16
|1.1980
|0.0000
|1.2011
|-1.76
|194.97
|238
|2006.02.07 13:00
|close
|113
|0.08
|1.1980
|0.0000
|1.2021
|-1.68
|193.29
|239
|2006.02.07 13:00
|sell
|120
|0.08
|1.1981
|0.0000
|1.1961
|240
|2006.02.07 14:32
|sell
|121
|0.16
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|241
|2006.02.07 15:59
|t/p
|120
|0.08
|1.1961
|0.0000
|1.1961
|1.60
|194.89
|242
|2006.02.07 15:59
|t/p
|121
|0.16
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|3.20
|198.09
|243
|2006.02.07 16:00
|sell
|122
|0.08
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|244
|2006.02.07 16:00
|sell
|123
|0.16
|1.1972
|0.0000
|1.1952
|245
|2006.02.07 16:59
|t/p
|123
|0.16
|1.1952
|0.0000
|1.1952
|3.20
|201.29
|246
|2006.02.07 16:59
|close
|122
|0.08
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|0.00
|201.29
|247
|2006.02.07 16:59
|sell
|124
|0.08
|1.1950
|0.0000
|1.1930
|248
|2006.02.07 16:59
|sell
|125
|0.16
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|249
|2006.02.07 18:00
|buy
|126
|0.08
|1.1975
|0.0000
|1.1995
|250
|2006.02.07 18:01
|buy
|127
|0.16
|1.1969
|0.0000
|1.1989
|251
|2006.02.07 18:55
|sell
|128
|0.32
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|252
|2006.02.07 19:48
|close
|128
|0.32
|1.1970
|0.0000
|1.1958
|2.56
|203.85
|253
|2006.02.07 19:48
|close
|127
|0.16
|1.1968
|0.0000
|1.1989
|-0.16
|203.69
|254
|2006.02.07 19:48
|close
|126
|0.08
|1.1968
|0.0000
|1.1995
|-0.56
|203.13
|255
|2006.02.07 19:48
|close
|125
|0.16
|1.1970
|0.0000
|1.1953
|0.48
|203.61
|256
|2006.02.07 19:48
|close
|124
|0.08
|1.1970
|0.0000
|1.1930
|-1.60
|202.01
|257
|2006.02.07 19:48
|buy
|129
|0.08
|1.1970
|0.0000
|1.1990
|258
|2006.02.07 23:16
|t/p
|129
|0.08
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|1.60
|203.61
|259
|2006.02.07 23:16
|buy
|130
|0.08
|1.1992
|0.0000
|1.2012
|260
|2006.02.07 23:56
|buy
|131
|0.16
|1.1986
|0.0000
|1.2006
|261
|2006.02.08 00:59
|buy
|132
|0.32
|1.1977
|0.0000
|1.1997
|262
|2006.02.08 01:00
|sell
|133
|0.08
|1.1974
|0.0000
|1.1954
|263
|2006.02.08 01:06
|sell
|134
|0.18
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|264
|2006.02.08 04:59
|buy
|135
|0.64
|1.1970
|0.0000
|1.1990
|265
|2006.02.08 06:59
|close
|135
|0.64
|1.1982
|0.0000
|1.1990
|7.68
|211.29
|266
|2006.02.08 06:59
|close
|134
|0.18
|1.1984
|0.0000
|1.1966
|0.36
|211.65
|267
|2006.02.08 06:59
|close
|133
|0.08
|1.1984
|0.0000
|1.1954
|-0.80
|210.85
|268
|2006.02.08 06:59
|close
|132
|0.32
|1.1982
|0.0000
|1.1997
|1.60
|212.45
|269
|2006.02.08 06:59
|close
|131
|0.16
|1.1982
|0.0000
|1.2006
|-0.76
|211.69
|270
|2006.02.08 06:59
|close
|130
|0.08
|1.1982
|0.0000
|1.2012
|-0.86
|210.83
|271
|2006.02.08 12:00
|sell
|136
|0.09
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|272
|2006.02.08 12:04
|sell
|137
|0.18
|1.1975
|0.0000
|1.1955
|273
|2006.02.08 12:59
|t/p
|137
|0.18
|1.1955
|0.0000
|1.1955
|3.60
|214.43
|274
|2006.02.08 12:59
|close
|136
|0.09
|1.1954
|0.0000
|1.1947
|1.17
|215.60
|275
|2006.02.08 13:00
|sell
|138
|0.09
|1.1953
|0.0000
|1.1933
|276
|2006.02.08 13:00
|sell
|139
|0.18
|1.1966
|0.0000
|1.1946
|277
|2006.02.08 13:25
|close
|139
|0.18
|1.1948
|0.0000
|1.1946
|3.24
|218.84
|278
|2006.02.08 13:25
|close
|138
|0.09
|1.1948
|0.0000
|1.1933
|0.45
|219.29
|279
|2006.02.08 13:25
|sell
|140
|0.09
|1.1947
|0.0000
|1.1927
|280
|2006.02.08 13:33
|sell
|141
|0.18
|1.1953
|0.0000
|1.1933
|281
|2006.02.08 13:59
|sell
|142
|0.36
|1.1959
|0.0000
|1.1939
|282
|2006.02.08 14:35
|sell
|143
|0.72
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|283
|2006.02.08 14:59
|close
|143
|0.72
|1.1957
|0.0000
|1.1945
|5.76
|225.05
|284
|2006.02.08 14:59
|close
|142
|0.36
|1.1957
|0.0000
|1.1939
|0.72
|225.77
|285
|2006.02.08 14:59
|close
|141
|0.18
|1.1957
|0.0000
|1.1933
|-0.72
|225.05
|286
|2006.02.08 14:59
|close
|140
|0.09
|1.1957
|0.0000
|1.1927
|-0.90
|224.15
|287
|2006.02.08 14:59
|sell
|144
|0.09
|1.1956
|0.0000
|1.1936
|288
|2006.02.08 15:13
|sell
|145
|0.18
|1.1962
|0.0000
|1.1942
|289
|2006.02.08 16:53
|close
|145
|0.18
|1.1943
|0.0000
|1.1942
|3.42
|227.57
|290
|2006.02.08 16:53
|close
|144
|0.09
|1.1943
|0.0000
|1.1936
|1.17
|228.74
|291
|2006.02.08 16:53
|sell
|146
|0.09
|1.1942
|0.0000
|1.1922
|292
|2006.02.08 16:56
|sell
|147
|0.18
|1.1947
|0.0000
|1.1927
|293
|2006.02.08 17:07
|t/p
|147
|0.18
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|3.60
|232.34
|294
|2006.02.08 17:07
|close
|146
|0.09
|1.1927
|0.0000
|1.1922
|1.35
|233.69
|295
|2006.02.08 17:07
|sell
|148
|0.09
|1.1927
|0.0000
|1.1907
|296
|2006.02.08 17:08
|sell
|149
|0.18
|1.1933
|0.0000
|1.1913
|297
|2006.02.08 17:37
|sell
|150
|0.36
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|298
|2006.02.08 18:00
|sell
|151
|0.72
|1.1945
|0.0000
|1.1925
|299
|2006.02.08 19:00
|buy
|152
|0.09
|1.1951
|0.0000
|1.1971
|300
|2006.02.08 19:00
|buy
|153
|0.18
|1.1946
|0.0000
|1.1966
|301
|2006.02.09 00:59
|t/p
|152
|0.09
|1.1971
|0.0000
|1.1971
|1.60
|235.28
|302
|2006.02.09 00:59
|t/p
|153
|0.18
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|3.19
|238.48
|303
|2006.02.09 00:59
|buy
|154
|0.08
|1.1989
|0.0000
|1.2009
|304
|2006.02.09 01:02
|buy
|155
|0.18
|1.1966
|0.0000
|1.1986
|305
|2006.02.09 01:58
|t/p
|155
|0.18
|1.1986
|0.0000
|1.1986
|3.60
|242.08
|306
|2006.02.09 01:58
|close
|154
|0.08
|1.1986
|0.0000
|1.2009
|-0.24
|241.84
|307
|2006.02.09 01:58
|buy
|156
|0.08
|1.1987
|0.0000
|1.2007
|308
|2006.02.09 01:59
|buy
|157
|0.18
|1.1972
|0.0000
|1.1992
|309
|2006.02.09 02:24
|buy
|158
|0.36
|1.1966
|0.0000
|1.1986
|310
|2006.02.09 06:08
|t/p
|158
|0.36
|1.1986
|0.0000
|1.1986
|7.20
|249.04
|311
|2006.02.09 06:08
|close
|157
|0.18
|1.1986
|0.0000
|1.1992
|2.52
|251.56
|312
|2006.02.09 06:08
|close
|156
|0.08
|1.1987
|0.0000
|1.2007
|0.00
|251.56
|313
|2006.02.09 06:08
|buy
|159
|0.08
|1.1987
|0.0000
|1.2007
|314
|2006.02.09 06:09
|buy
|160
|0.18
|1.1982
|0.0000
|1.2002
|315
|2006.02.09 06:55
|buy
|161
|0.36
|1.1977
|0.0000
|1.1997
|316
|2006.02.09 09:35
|buy
|162
|0.72
|1.1971
|0.0000
|1.1991
|317
|2006.02.09 12:55
|t/p
|162
|0.72
|1.1991
|0.0000
|1.1991
|14.40
|265.96
|318
|2006.02.09 12:55
|close
|161
|0.36
|1.1991
|0.0000
|1.1997
|5.04
|271.00
|319
|2006.02.09 12:56
|close
|160
|0.18
|1.1990
|0.0000
|1.2002
|1.44
|272.44
|320
|2006.02.09 12:56
|close
|159
|0.08
|1.1989
|0.0000
|1.2007
|0.16
|272.60
|321
|2006.02.09 15:57
|close
|151
|0.72
|1.1966
|0.0000
|1.1925
|-13.81
|258.78
|322
|2006.02.09 15:57
|close
|150
|0.36
|1.1966
|0.0000
|1.1919
|-9.07
|249.72
|323
|2006.02.09 15:57
|close
|149
|0.18
|1.1966
|0.0000
|1.1913
|-5.61
|244.10
|324
|2006.02.09 15:57
|close
|148
|0.09
|1.1966
|0.0000
|1.1907
|-3.35
|240.76
|325
|2006.02.09 16:00
|sell
|163
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|326
|2006.02.09 16:00
|sell
|164
|0.20
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|327
|2006.02.09 16:02
|sell
|165
|0.40
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|328
|2006.02.09 16:05
|close
|165
|0.40
|1.1959
|0.0000
|1.1950
|4.40
|245.16
|329
|2006.02.09 16:05
|close
|164
|0.20
|1.1959
|0.0000
|1.1945
|1.20
|246.36
|330
|2006.02.09 16:05
|close
|163
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.1931
|-0.80
|245.56
|331
|2006.02.09 16:05
|sell
|166
|0.11
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|332
|2006.02.09 16:59
|sell
|167
|0.22
|1.1963
|0.0000
|1.1943
|333
|2006.02.09 17:59
|sell
|168
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.1955
|334
|2006.02.09 18:00
|close
|168
|0.40
|1.1961
|0.0000
|1.1955
|5.60
|251.16
|335
|2006.02.09 18:00
|close
|167
|0.22
|1.1961
|0.0000
|1.1943
|0.44
|251.60
|336
|2006.02.09 18:00
|close
|166
|0.11
|1.1961
|0.0000
|1.1935
|-0.66
|250.94
|337
|2006.02.09 18:01
|sell
|169
|0.11
|1.1960
|0.0000
|1.1940
|338
|2006.02.09 18:30
|buy
|170
|0.11
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|339
|2006.02.09 18:34
|sell
|171
|0.22
|1.1966
|0.0000
|1.1946
|340
|2006.02.09 18:59
|sell
|172
|0.44
|1.1972
|0.0000
|1.1952
|341
|2006.02.09 19:02
|sell
|173
|0.88
|1.1977
|0.0000
|1.1957
|342
|2006.02.09 19:07
|close
|173
|0.88
|1.1970
|0.0000
|1.1957
|6.16
|257.10
|343
|2006.02.09 19:07
|close
|172
|0.44
|1.1970
|0.0000
|1.1952
|0.88
|257.98
|344
|2006.02.09 19:07
|close
|171
|0.22
|1.1970
|0.0000
|1.1946
|-0.88
|257.10
|345
|2006.02.09 19:07
|close
|170
|0.11
|1.1968
|0.0000
|1.1984
|0.44
|257.54
|346
|2006.02.09 19:07
|close
|169
|0.11
|1.1970
|0.0000
|1.1940
|-1.10
|256.44
|347
|2006.02.09 19:07
|buy
|174
|0.11
|1.1971
|0.0000
|1.1991
|348
|2006.02.09 23:59
|t/p
|174
|0.11
|1.1991
|0.0000
|1.1991
|2.20
|258.64
|349
|2006.02.09 23:59
|buy
|175
|0.11
|1.1994
|0.0000
|1.2014
|350
|2006.02.10 00:02
|buy
|176
|0.24
|1.1986
|0.0000
|1.2006
|351
|2006.02.10 00:59
|buy
|177
|0.44
|1.1974
|0.0000
|1.1994
|352
|2006.02.10 01:00
|close
|177
|0.44
|1.1992
|0.0000
|1.1994
|7.92
|266.56
|353
|2006.02.10 01:00
|close
|176
|0.24
|1.1992
|0.0000
|1.2006
|1.44
|268.00
|354
|2006.02.10 01:00
|close
|175
|0.11
|1.1992
|0.0000
|1.2014
|-0.30
|267.69
|355
|2006.02.10 01:30
|buy
|178
|0.12
|1.1983
|0.0000
|1.2003
|356
|2006.02.10 01:37
|buy
|179
|0.24
|1.1976
|0.0000
|1.1996
|357
|2006.02.10 02:00
|sell
|180
|0.12
|1.1980
|0.0000
|1.1960
|358
|2006.02.10 03:59
|sell
|181
|0.24
|1.1987
|0.0000
|1.1967
|359
|2006.02.10 06:33
|sell
|182
|0.48
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|360
|2006.02.10 06:43
|t/p
|179
|0.24
|1.1996
|0.0000
|1.1996
|4.80
|272.49
|361
|2006.02.10 06:43
|close
|178
|0.12
|1.1997
|0.0000
|1.2003
|1.68
|274.17
|362
|2006.02.10 06:44
|buy
|183
|0.12
|1.1994
|0.0000
|1.2014
|363
|2006.02.10 06:44
|sell
|184
|0.96
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|364
|2006.02.10 06:45
|close
|184
|0.96
|1.1994
|0.0000
|1.1983
|8.64
|282.81
|365
|2006.02.10 06:45
|close
|183
|0.12
|1.1992
|0.0000
|1.2014
|-0.24
|282.57
|366
|2006.02.10 06:45
|close
|182
|0.48
|1.1994
|0.0000
|1.1976
|0.96
|283.53
|367
|2006.02.10 06:45
|close
|181
|0.24
|1.1994
|0.0000
|1.1967
|-1.68
|281.85
|368
|2006.02.10 06:45
|close
|180
|0.12
|1.1994
|0.0000
|1.1960
|-1.68
|280.17
|369
|2006.02.10 06:45
|buy
|185
|0.13
|1.2001
|0.0000
|1.2021
|370
|2006.02.10 06:46
|buy
|186
|0.26
|1.1994
|0.0000
|1.2014
|371
|2006.02.10 07:00
|buy
|187
|0.52
|1.1988
|0.0000
|1.2008
|372
|2006.02.10 07:10
|buy
|188
|0.96
|1.1983
|0.0000
|1.2003
|373
|2006.02.10 08:00
|sell
|189
|0.11
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|374
|2006.02.10 08:00
|sell
|190
|0.24
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|375
|2006.02.10 13:59
|t/p
|186
|0.26
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|5.20
|285.37
|376
|2006.02.10 13:59
|t/p
|187
|0.52
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|10.40
|295.77
|377
|2006.02.10 13:59
|t/p
|188
|0.96
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|19.20
|314.97
|378
|2006.02.10 13:59
|close
|190
|0.24
|1.2018
|0.0000
|1.1958
|-9.60
|305.37
|379
|2006.02.10 13:59
|close
|189
|0.11
|1.2018
|0.0000
|1.1953
|-4.95
|300.42
|380
|2006.02.10 13:59
|close
|185
|0.13
|1.2016
|0.0000
|1.2021
|1.95
|302.37
|381
|2006.02.10 14:00
|buy
|191
|0.13
|1.2020
|0.0000
|1.2040
|382
|2006.02.10 14:53
|buy
|192
|0.26
|1.2004
|0.0000
|1.2024
|383
|2006.02.10 15:11
|close
|192
|0.26
|1.2024
|0.0000
|1.2024
|5.20
|307.57
|384
|2006.02.10 15:11
|close
|191
|0.13
|1.2024
|0.0000
|1.2040
|0.52
|308.09
|385
|2006.02.10 15:11
|buy
|193
|0.14
|1.2025
|0.0000
|1.2045
|386
|2006.02.10 15:13
|buy
|194
|0.28
|1.2020
|0.0000
|1.2040
|387
|2006.02.10 15:19
|buy
|195
|0.56
|1.2013
|0.0000
|1.2033
|388
|2006.02.10 15:36
|buy
|196
|1.04
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|389
|2006.02.10 15:47
|close
|196
|1.04
|1.2016
|0.0000
|1.2028
|8.32
|316.41
|390
|2006.02.10 15:47
|close
|195
|0.56
|1.2016
|0.0000
|1.2033
|1.68
|318.09
|391
|2006.02.10 15:47
|close
|194
|0.28
|1.2016
|0.0000
|1.2040
|-1.12
|316.97
|392
|2006.02.10 15:47
|close
|193
|0.14
|1.2016
|0.0000
|1.2045
|-1.26
|315.71
|393
|2006.02.10 15:47
|buy
|197
|0.14
|1.2017
|0.0000
|1.2037
|394
|2006.02.10 15:57
|buy
|198
|0.28
|1.2011
|0.0000
|1.2031
|395
|2006.02.10 15:59
|buy
|199
|0.48
|1.1917
|0.0000
|1.1937
|396
|2006.02.10 16:00
|t/p
|199
|0.48
|1.1937
|0.0000
|1.1937
|9.60
|325.31
|397
|2006.02.10 16:00
|close
|198
|0.28
|1.2016
|0.0000
|1.2031
|1.40
|326.71
|398
|2006.02.10 16:00
|close
|197
|0.14
|1.2016
|0.0000
|1.2037
|-0.14
|326.57
|399
|2006.02.10 16:01
|buy
|200
|0.14
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|400
|2006.02.10 16:01
|t/p
|200
|0.14
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|2.80
|329.37
|401
|2006.02.10 16:01
|buy
|201
|0.15
|1.2017
|0.0000
|1.2037
|402
|2006.02.10 16:02
|buy
|202
|0.28
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|403
|2006.02.10 16:02
|t/p
|202
|0.28
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|5.60
|334.97
|404
|2006.02.10 16:02
|close
|201
|0.15
|1.2013
|0.0000
|1.2037
|-0.60
|334.37
|405
|2006.02.10 16:03
|buy
|203
|0.15
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|406
|2006.02.10 16:03
|t/p
|203
|0.15
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.00
|337.37
|407
|2006.02.10 16:03
|buy
|204
|0.15
|1.2010
|0.0000
|1.2030
|408
|2006.02.10 16:04
|buy
|205
|0.28
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|409
|2006.02.10 16:04
|t/p
|205
|0.28
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|5.60
|342.97
|410
|2006.02.10 16:04
|close
|204
|0.15
|1.2010
|0.0000
|1.2030
|0.00
|342.97
|411
|2006.02.10 16:05
|buy
|206
|0.15
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|412
|2006.02.10 16:05
|t/p
|206
|0.15
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.00
|345.97
|413
|2006.02.10 16:05
|buy
|207
|0.15
|1.2011
|0.0000
|1.2031
|414
|2006.02.10 16:09
|buy
|208
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|415
|2006.02.10 16:09
|t/p
|208
|0.30
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.00
|351.97
|416
|2006.02.10 16:09
|close
|207
|0.15
|1.2010
|0.0000
|1.2031
|-0.15
|351.82
|417
|2006.02.10 16:11
|buy
|209
|0.15
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|418
|2006.02.10 16:11
|t/p
|209
|0.15
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.00
|354.82
|419
|2006.02.10 16:11
|buy
|210
|0.16
|1.2010
|0.0000
|1.2030
|420
|2006.02.10 16:12
|buy
|211
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|421
|2006.02.10 16:12
|t/p
|211
|0.30
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.00
|360.82
|422
|2006.02.10 16:12
|close
|210
|0.16
|1.2006
|0.0000
|1.2030
|-0.64
|360.18
|423
|2006.02.10 16:14
|buy
|212
|0.16
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|424
|2006.02.10 16:14
|t/p
|212
|0.16
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.20
|363.38
|425
|2006.02.10 16:14
|buy
|213
|0.16
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|426
|2006.02.10 16:15
|buy
|214
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|427
|2006.02.10 16:15
|t/p
|214
|0.30
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.00
|369.38
|428
|2006.02.10 16:15
|close
|213
|0.16
|1.2001
|0.0000
|1.2028
|-1.12
|368.26
|429
|2006.02.10 16:16
|buy
|215
|0.16
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|430
|2006.02.10 16:16
|t/p
|215
|0.16
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.20
|371.46
|431
|2006.02.10 16:16
|buy
|216
|0.17
|1.2002
|0.0000
|1.2022
|432
|2006.02.10 16:18
|buy
|217
|0.32
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|433
|2006.02.10 16:18
|t/p
|217
|0.32
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.40
|377.86
|434
|2006.02.10 16:18
|close
|216
|0.17
|1.1991
|0.0000
|1.2022
|-1.87
|375.99
|435
|2006.02.10 16:19
|buy
|218
|0.17
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|436
|2006.02.10 16:19
|t/p
|218
|0.17
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.40
|379.39
|437
|2006.02.10 16:19
|buy
|219
|0.17
|1.1993
|0.0000
|1.2013
|438
|2006.02.10 16:20
|buy
|220
|0.32
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|439
|2006.02.10 16:20
|t/p
|220
|0.32
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.40
|385.79
|440
|2006.02.10 16:20
|close
|219
|0.17
|1.1989
|0.0000
|1.2013
|-0.68
|385.11
|441
|2006.02.10 16:21
|buy
|221
|0.17
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|442
|2006.02.10 16:21
|t/p
|221
|0.17
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.40
|388.51
|443
|2006.02.10 16:21
|buy
|222
|0.18
|1.1984
|0.0000
|1.2004
|444
|2006.02.10 16:22
|buy
|223
|0.34
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|445
|2006.02.10 16:22
|t/p
|223
|0.34
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.80
|395.31
|446
|2006.02.10 16:22
|close
|222
|0.18
|1.1985
|0.0000
|1.2004
|0.18
|395.49
|447
|2006.02.10 16:23
|buy
|224
|0.17
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|448
|2006.02.10 16:23
|t/p
|224
|0.17
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.40
|398.89
|449
|2006.02.10 16:23
|buy
|225
|0.18
|1.1985
|0.0000
|1.2005
|450
|2006.02.10 16:24
|buy
|226
|0.34
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|451
|2006.02.10 16:24
|t/p
|226
|0.34
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|6.80
|405.69
|452
|2006.02.10 16:24
|close
|225
|0.18
|1.1982
|0.0000
|1.2005
|-0.54
|405.15
|453
|2006.02.10 16:25
|buy
|227
|0.18
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|454
|2006.02.10 16:25
|t/p
|227
|0.18
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.60
|408.75
|455
|2006.02.10 16:25
|buy
|228
|0.19
|1.1986
|0.0000
|1.2006
|456
|2006.02.10 16:26
|buy
|229
|0.36
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|457
|2006.02.10 16:26
|t/p
|229
|0.36
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|7.20
|415.95
|458
|2006.02.10 16:26
|close
|228
|0.19
|1.1983
|0.0000
|1.2006
|-0.57
|415.38
|459
|2006.02.10 16:27
|buy
|230
|0.18
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|460
|2006.02.10 16:27
|t/p
|230
|0.18
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.60
|418.98
|461
|2006.02.10 16:27
|buy
|231
|0.19
|1.1982
|0.0000
|1.2002
|462
|2006.02.10 16:28
|buy
|232
|0.36
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|463
|2006.02.10 16:28
|t/p
|232
|0.36
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|7.20
|426.18
|464
|2006.02.10 16:28
|buy
|233
|0.38
|1.1967
|0.0000
|1.1987
|465
|2006.02.10 16:29
|buy
|234
|0.72
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|466
|2006.02.10 16:29
|t/p
|234
|0.72
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|14.40
|440.58
|467
|2006.02.10 16:29
|close
|233
|0.38
|1.1962
|0.0000
|1.1987
|-1.90
|438.68
|468
|2006.02.10 16:29
|close
|231
|0.19
|1.1962
|0.0000
|1.2002
|-3.80
|434.88
|469
|2006.02.10 16:30
|buy
|235
|0.19
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|470
|2006.02.10 16:30
|t/p
|235
|0.19
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|3.80
|438.68
|471
|2006.02.10 16:30
|buy
|236
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1980
|472
|2006.02.10 16:31
|buy
|237
|0.38
|1.1933
|0.0000
|1.1953
|473
|2006.02.10 16:53
|buy
|238
|0.76
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|474
|2006.02.10 16:53
|buy
|239
|1.44
|1.1919
|0.0000
|1.1939
|475
|2006.02.10 17:16
|sell
|240
|0.18
|1.1916
|0.0000
|1.1896
|476
|2006.02.10 17:31
|sell
|241
|0.38
|1.1921
|0.0000
|1.1901
|477
|2006.02.10 17:49
|sell
|242
|0.76
|1.1927
|0.0000
|1.1907
|478
|2006.02.10 20:48
|t/p
|242
|0.76
|1.1907
|0.0000
|1.1907
|15.20
|453.88
|479
|2006.02.10 20:48
|close
|241
|0.38
|1.1907
|0.0000
|1.1901
|5.32
|459.20
|480
|2006.02.10 20:48
|close
|240
|0.18
|1.1908
|0.0000
|1.1896
|1.44
|460.64
|481
|2006.02.10 20:48
|sell
|243
|0.17
|1.1905
|0.0000
|1.1885
|482
|2006.02.13 08:29
|sell
|244
|0.36
|1.1910
|0.0000
|1.1890
|483
|2006.02.13 10:00
|t/p
|244
|0.36
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|7.20
|467.84
|484
|2006.02.13 10:00
|close
|243
|0.17
|1.1890
|0.0000
|1.1885
|2.65
|470.50
|485
|2006.02.13 11:00
|sell
|245
|0.16
|1.1888
|0.0000
|1.1868
|486
|2006.02.13 12:26
|sell
|246
|0.32
|1.1894
|0.0000
|1.1874
|487
|2006.02.13 14:59
|sell
|247
|0.68
|1.1904
|0.0000
|1.1884
|488
|2006.02.13 16:00
|sell
|248
|1.44
|1.1909
|0.0000
|1.1889
|489
|2006.02.14 13:59
|t/p
|247
|0.68
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|14.01
|484.51
|490
|2006.02.14 13:59
|t/p
|248
|1.44
|1.1889
|0.0000
|1.1889
|29.67
|514.18
|491
|2006.02.14 13:59
|close
|246
|0.32
|1.1875
|0.0000
|1.1874
|6.27
|520.45
|492
|2006.02.14 14:00
|close
|245
|0.16
|1.1876
|0.0000
|1.1868
|2.02
|522.47
|493
|2006.02.14 14:00
|close
|239
|1.44
|1.1901
|0.0000
|1.1939
|-28.09
|494.38
|494
|2006.02.14 14:00
|close
|238
|0.76
|1.1901
|0.0000
|1.1946
|-20.15
|474.23
|495
|2006.02.14 14:00
|close
|237
|0.38
|1.1901
|0.0000
|1.1953
|-12.73
|461.49
|496
|2006.02.14 14:00
|close
|236
|0.20
|1.1901
|0.0000
|1.1980
|-12.10
|449.39
|497
|2006.02.14 14:02
|sell
|249
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1871
|498
|2006.02.14 14:02
|sell
|250
|0.40
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|499
|2006.02.14 14:30
|close
|250
|0.40
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|8.00
|457.39
|500
|2006.02.14 14:30
|close
|249
|0.20
|1.1880
|0.0000
|1.1871
|2.20
|459.59
|501
|2006.02.14 14:30
|sell
|251
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1859
|502
|2006.02.14 14:33
|sell
|252
|0.40
|1.1885
|0.0000
|1.1865
|503
|2006.02.14 14:38
|close
|252
|0.40
|1.1868
|0.0000
|1.1865
|6.80
|466.39
|504
|2006.02.14 14:38
|close
|251
|0.20
|1.1868
|0.0000
|1.1859
|2.20
|468.59
|505
|2006.02.14 14:38
|sell
|253
|0.21
|1.1866
|0.0000
|1.1846
|506
|2006.02.14 14:48
|sell
|254
|0.42
|1.1871
|0.0000
|1.1851
|507
|2006.02.14 14:59
|sell
|255
|0.80
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|508
|2006.02.14 16:59
|sell
|256
|1.60
|1.1897
|0.0000
|1.1877
|509
|2006.02.14 17:00
|buy
|257
|0.20
|1.1898
|0.0000
|1.1918
|510
|2006.02.15 00:14
|t/p
|257
|0.20
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|3.85
|472.44
|511
|2006.02.15 00:14
|buy
|258
|0.17
|1.1921
|0.0000
|1.1941
|512
|2006.02.15 00:36
|buy
|259
|0.36
|1.1915
|0.0000
|1.1935
|513
|2006.02.15 09:12
|buy
|260
|0.72
|1.1910
|0.0000
|1.1930
|514
|2006.02.15 15:00
|t/p
|260
|0.72
|1.1930
|0.0000
|1.1930
|14.40
|486.84
|515
|2006.02.15 15:00
|close
|259
|0.36
|1.1934
|0.0000
|1.1935
|6.84
|493.68
|516
|2006.02.15 15:00
|close
|258
|0.17
|1.1932
|0.0000
|1.1941
|1.87
|495.55
|517
|2006.02.15 15:00
|buy
|261
|0.16
|1.1937
|0.0000
|1.1957
|518
|2006.02.15 15:00
|buy
|262
|0.32
|1.1932
|0.0000
|1.1952
|519
|2006.02.15 15:02
|buy
|263
|0.68
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|520
|2006.02.15 15:40
|buy
|264
|1.44
|1.1920
|0.0000
|1.1940
|521
|2006.02.15 16:18
|t/p
|264
|1.44
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|28.80
|524.35
|522
|2006.02.15 16:18
|close
|263
|0.68
|1.1940
|0.0000
|1.1946
|9.52
|533.87
|523
|2006.02.15 16:19
|close
|262
|0.32
|1.1909
|0.0000
|1.1952
|-7.36
|526.51
|524
|2006.02.15 16:19
|close
|261
|0.16
|1.1942
|0.0000
|1.1957
|0.80
|527.31
|525
|2006.02.15 16:36
|close
|256
|1.60
|1.1905
|0.0000
|1.1877
|-11.83
|515.48
|526
|2006.02.15 16:36
|close
|255
|0.80
|1.1905
|0.0000
|1.1864
|-16.32
|499.16
|527
|2006.02.15 16:36
|close
|254
|0.42
|1.1905
|0.0000
|1.1851
|-14.03
|485.14
|528
|2006.02.15 16:36
|close
|253
|0.21
|1.1905
|0.0000
|1.1846
|-8.06
|477.07
|529
|2006.02.15 17:00
|sell
|265
|0.21
|1.1880
|0.0000
|1.1860
|530
|2006.02.15 17:00
|sell
|266
|0.42
|1.1896
|0.0000
|1.1876
|531
|2006.02.15 17:07
|sell
|267
|0.84
|1.1903
|0.0000
|1.1883
|532
|2006.02.15 17:21
|close
|267
|0.84
|1.1891
|0.0000
|1.1883
|10.08
|487.15
|533
|2006.02.15 17:21
|close
|266
|0.42
|1.1891
|0.0000
|1.1876
|2.10
|489.25
|534
|2006.02.15 17:21
|close
|265
|0.21
|1.1891
|0.0000
|1.1860
|-2.31
|486.94
|535
|2006.02.15 17:21
|sell
|268
|0.22
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|536
|2006.02.15 22:00
|buy
|269
|0.22
|1.1891
|0.0000
|1.1911
|537
|2006.02.16 00:56
|buy
|270
|0.44
|1.1885
|0.0000
|1.1905
|538
|2006.02.16 01:03
|buy
|271
|0.88
|1.1879
|0.0000
|1.1899
|539
|2006.02.16 07:48
|close
|271
|0.88
|1.1890
|0.0000
|1.1899
|9.68
|496.62
|540
|2006.02.16 07:48
|close
|270
|0.44
|1.1890
|0.0000
|1.1905
|2.20
|498.82
|541
|2006.02.16 07:48
|close
|269
|0.22
|1.1890
|0.0000
|1.1911
|-0.72
|498.11
|542
|2006.02.16 07:48
|close
|268
|0.22
|1.1892
|0.0000
|1.1870
|-0.04
|498.07
|543
|2006.02.16 09:00
|sell
|272
|0.22
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|544
|2006.02.16 09:00
|sell
|273
|0.44
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|545
|2006.02.16 11:10
|close
|273
|0.44
|1.1866
|0.0000
|1.1864
|7.92
|505.99
|546
|2006.02.16 11:10
|close
|272
|0.22
|1.1866
|0.0000
|1.1856
|2.20
|508.19
|547
|2006.02.16 11:10
|sell
|274
|0.23
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|548
|2006.02.16 11:14
|sell
|275
|0.46
|1.1870
|0.0000
|1.1850
|549
|2006.02.16 13:59
|sell
|276
|0.88
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|550
|2006.02.16 14:00
|buy
|277
|0.22
|1.1877
|0.0000
|1.1897
|551
|2006.02.16 14:00
|buy
|278
|0.46
|1.1871
|0.0000
|1.1891
|552
|2006.02.16 15:42
|sell
|279
|1.76
|1.1882
|0.0000
|1.1862
|553
|2006.02.16 20:59
|t/p
|278
|0.46
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|9.20
|517.39
|554
|2006.02.16 20:59
|close
|277
|0.22
|1.1894
|0.0000
|1.1897
|3.74
|521.13
|555
|2006.02.16 21:00
|buy
|280
|0.21
|1.1894
|0.0000
|1.1914
|556
|2006.02.16 21:00
|buy
|281
|0.44
|1.1888
|0.0000
|1.1908
|557
|2006.02.16 23:59
|t/p
|281
|0.44
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|8.80
|529.93
|558
|2006.02.16 23:59
|close
|280
|0.21
|1.1909
|0.0000
|1.1914
|3.15
|533.08
|559
|2006.02.17 00:00
|buy
|282
|0.20
|1.1908
|0.0000
|1.1928
|560
|2006.02.17 00:03
|buy
|283
|0.42
|1.1903
|0.0000
|1.1923
|561
|2006.02.17 01:06
|buy
|284
|0.84
|1.1897
|0.0000
|1.1917
|562
|2006.02.17 01:59
|buy
|285
|1.76
|1.1888
|0.0000
|1.1908
|563
|2006.02.17 13:06
|t/p
|279
|1.76
|1.1862
|0.0000
|1.1862
|36.26
|569.34
|564
|2006.02.17 13:06
|close
|276
|0.88
|1.1862
|0.0000
|1.1856
|12.85
|582.19
|565
|2006.02.17 13:06
|close
|275
|0.46
|1.1860
|0.0000
|1.1850
|4.88
|587.07
|566
|2006.02.17 13:06
|close
|274
|0.23
|1.1861
|0.0000
|1.1845
|1.06
|588.13
|567
|2006.02.17 13:06
|sell
|286
|0.22
|1.1860
|0.0000
|1.1840
|568
|2006.02.17 13:15
|sell
|287
|0.46
|1.1866
|0.0000
|1.1846
|569
|2006.02.17 13:38
|sell
|288
|0.92
|1.1871
|0.0000
|1.1851
|570
|2006.02.17 14:34
|close
|288
|0.92
|1.1880
|0.0000
|1.1851
|-8.28
|579.85
|571
|2006.02.17 14:34
|close
|287
|0.46
|1.1880
|0.0000
|1.1846
|-6.44
|573.41
|572
|2006.02.17 14:34
|close
|286
|0.22
|1.1880
|0.0000
|1.1840
|-4.40
|569.01
|573
|2006.02.17 14:34
|close
|285
|1.76
|1.1878
|0.0000
|1.1908
|-17.60
|551.41
|574
|2006.02.17 14:34
|close
|284
|0.84
|1.1878
|0.0000
|1.1917
|-15.96
|535.45
|575
|2006.02.17 14:34
|close
|283
|0.42
|1.1878
|0.0000
|1.1923
|-10.50
|524.95
|576
|2006.02.17 14:34
|close
|282
|0.20
|1.1878
|0.0000
|1.1928
|-6.00
|518.95
|577
|2006.02.17 14:34
|sell
|289
|0.24
|1.1876
|0.0000
|1.1856
|578
|2006.02.17 14:59
|sell
|290
|0.48
|1.1895
|0.0000
|1.1875
|579
|2006.02.17 15:00
|buy
|291
|0.24
|1.1896
|0.0000
|1.1916
|580
|2006.02.17 15:59
|t/p
|291
|0.24
|1.1916
|0.0000
|1.1916
|4.80
|523.75
|581
|2006.02.17 15:59
|buy
|292
|0.23
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|582
|2006.02.17 15:59
|sell
|293
|0.92
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|583
|2006.02.17 16:03
|t/p
|293
|0.92
|1.1902
|0.0000
|1.1902
|18.40
|542.15
|584
|2006.02.17 16:03
|buy
|294
|0.48
|1.1899
|0.0000
|1.1919
|585
|2006.02.17 16:03
|close
|290
|0.48
|1.1899
|0.0000
|1.1875
|-1.92
|540.23
|586
|2006.02.17 16:03
|close
|289
|0.24
|1.1900
|0.0000
|1.1856
|-5.76
|534.47
|587
|2006.02.17 16:04
|close
|294
|0.48
|1.1900
|0.0000
|1.1919
|0.48
|534.95
|588
|2006.02.17 16:04
|close
|292
|0.23
|1.1900
|0.0000
|1.1944
|-5.52
|529.43
|589
|2006.02.17 16:04
|buy
|295
|0.25
|1.1901
|0.0000
|1.1921
|590
|2006.02.17 16:18
|t/p
|295
|0.25
|1.1921
|0.0000
|1.1921
|5.00
|534.43
|591
|2006.02.17 16:18
|buy
|296
|0.25
|1.1923
|0.0000
|1.1943
|592
|2006.02.17 16:59
|buy
|297
|0.50
|1.1906
|0.0000
|1.1926
|593
|2006.02.17 17:01
|close
|297
|0.50
|1.1921
|0.0000
|1.1926
|7.50
|541.93
|594
|2006.02.17 17:01
|close
|296
|0.25
|1.1921
|0.0000
|1.1943
|-0.50
|541.43
|595
|2006.02.17 17:02
|buy
|298
|0.25
|1.1919
|0.0000
|1.1939
|596
|2006.02.17 18:01
|buy
|299
|0.50
|1.1909
|0.0000
|1.1929
|597
|2006.02.17 18:19
|sell
|300
|0.25
|1.1907
|0.0000
|1.1887
|598
|2006.02.17 18:59
|t/p
|299
|0.50
|1.1929
|0.0000
|1.1929
|10.00
|551.43
|599
|2006.02.17 18:59
|close
|298
|0.25
|1.1930
|0.0000
|1.1939
|2.75
|554.18
|600
|2006.02.17 18:59
|sell
|301
|0.50
|1.1930
|0.0000
|1.1910
|601
|2006.02.17 19:19
|sell
|302
|1.00
|1.1936
|0.0000
|1.1916
|602
|2006.02.17 19:23
|close
|302
|1.00
|1.1931
|0.0000
|1.1916
|5.00
|559.18
|603
|2006.02.17 19:23
|close
|301
|0.50
|1.1931
|0.0000
|1.1910
|-0.50
|558.68
|604
|2006.02.17 19:23
|close
|300
|0.25
|1.1931
|0.0000
|1.1887
|-6.00
|552.68
|605
|2006.02.17 19:23
|sell
|303
|0.25
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|606
|2006.02.17 20:00
|buy
|304
|0.25
|1.1935
|0.0000
|1.1955
|607
|2006.02.19 22:00
|buy
|305
|0.50
|1.1928
|0.0000
|1.1948
|608
|2006.02.19 23:26
|sell
|306
|0.50
|1.1937
|0.0000
|1.1917
|609
|2006.02.19 23:29
|sell
|307
|1.00
|1.1943
|0.0000
|1.1923
|610
|2006.02.19 23:38
|t/p
|305
|0.50
|1.1948
|0.0000
|1.1948
|10.00
|562.68
|611
|2006.02.19 23:38
|close
|304
|0.25
|1.1948
|0.0000
|1.1955
|3.25
|565.93
|612
|2006.02.19 23:38
|sell
|308
|2.00
|1.1948
|0.0000
|1.1928
|613
|2006.02.19 23:52
|close
|308
|2.00
|1.1944
|0.0000
|1.1928
|8.00
|573.93
|614
|2006.02.19 23:52
|close
|307
|1.00
|1.1944
|0.0000
|1.1923
|-1.00
|572.93
|615
|2006.02.19 23:52
|close
|306
|0.50
|1.1944
|0.0000
|1.1917
|-3.50
|569.43
|616
|2006.02.19 23:52
|close
|303
|0.25
|1.1944
|0.0000
|1.1912
|-3.00
|566.43
|617
|2006.02.20 01:00
|buy
|309
|0.27
|1.1954
|0.0000
|1.1974
|618
|2006.02.20 01:00
|buy
|310
|0.54
|1.1947
|0.0000
|1.1967
|619
|2006.02.20 02:59
|t/p
|310
|0.54
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|10.80
|577.23
|620
|2006.02.20 02:59
|close
|309
|0.27
|1.1969
|0.0000
|1.1974
|4.05
|581.28
|621
|2006.02.20 03:00
|buy
|311
|0.28
|1.1972
|0.0000
|1.1992
|622
|2006.02.20 03:20
|buy
|312
|0.56
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|623
|2006.02.20 07:59
|buy
|313
|1.08
|1.1956
|0.0000
|1.1976
|624
|2006.02.20 08:00
|sell
|314
|0.27
|1.1954
|0.0000
|1.1934
|625
|2006.02.20 08:02
|sell
|315
|0.56
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|626
|2006.02.20 08:59
|t/p
|315
|0.56
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|11.20
|592.48
|627
|2006.02.20 08:59
|buy
|316
|2.16
|1.1938
|0.0000
|1.1958
|628
|2006.02.20 08:59
|close
|314
|0.27
|1.1938
|0.0000
|1.1934
|4.32
|596.80
|629
|2006.02.20 09:00
|sell
|317
|0.26
|1.1936
|0.0000
|1.1916
|630
|2006.02.20 09:00
|close
|317
|0.26
|1.1951
|0.0000
|1.1916
|-3.90
|592.90
|631
|2006.02.20 09:00
|close
|316
|2.16
|1.1949
|0.0000
|1.1958
|23.76
|616.66
|632
|2006.02.20 09:00
|close
|313
|1.08
|1.1949
|0.0000
|1.1976
|-7.56
|609.10
|633
|2006.02.20 09:00
|close
|312
|0.56
|1.1949
|0.0000
|1.1984
|-8.40
|600.70
|634
|2006.02.20 09:00
|close
|311
|0.28
|1.1949
|0.0000
|1.1992
|-6.44
|594.26
|635
|2006.02.20 09:02
|sell
|318
|0.29
|1.1946
|0.0000
|1.1926
|636
|2006.02.20 09:07
|sell
|319
|0.58
|1.1952
|0.0000
|1.1932
|637
|2006.02.20 09:43
|close
|319
|0.58
|1.1936
|0.0000
|1.1932
|9.28
|603.54
|638
|2006.02.20 09:43
|close
|318
|0.29
|1.1936
|0.0000
|1.1926
|2.90
|606.44
|639
|2006.02.20 09:44
|sell
|320
|0.29
|1.1935
|0.0000
|1.1915
|640
|2006.02.20 09:59
|sell
|321
|0.58
|1.1943
|0.0000
|1.1923
|641
|2006.02.20 16:00
|buy
|322
|0.29
|1.1948
|0.0000
|1.1968
|642
|2006.02.20 16:01
|buy
|323
|0.58
|1.1942
|0.0000
|1.1962
|643
|2006.02.20 22:34
|buy
|324
|1.16
|1.1937
|0.0000
|1.1957
|644
|2006.02.21 00:17
|buy
|325
|2.32
|1.1931
|0.0000
|1.1951
|645
|2006.02.21 01:48
|t/p
|321
|0.58
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|11.95
|618.39
|646
|2006.02.21 01:48
|close
|320
|0.29
|1.1923
|0.0000
|1.1915
|3.66
|622.05
|647
|2006.02.21 01:48
|sell
|326
|0.28
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|648
|2006.02.21 01:55
|sell
|327
|0.58
|1.1927
|0.0000
|1.1907
|649
|2006.02.21 11:59
|t/p
|327
|0.58
|1.1907
|0.0000
|1.1907
|11.60
|633.65
|650
|2006.02.21 11:59
|close
|326
|0.28
|1.1905
|0.0000
|1.1902
|4.76
|638.41
|651
|2006.02.21 12:00
|sell
|328
|0.24
|1.1902
|0.0000
|1.1882
|652
|2006.02.21 12:00
|sell
|329
|0.52
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|653
|2006.02.21 19:00
|sell
|330
|1.08
|1.1919
|0.0000
|1.1899
|654
|2006.02.22 02:59
|sell
|331
|2.32
|1.1931
|0.0000
|1.1911
|655
|2006.02.22 08:16
|t/p
|331
|2.32
|1.1911
|0.0000
|1.1911
|46.40
|684.81
|656
|2006.02.22 08:16
|close
|330
|1.08
|1.1910
|0.0000
|1.1899
|10.37
|695.18
|657
|2006.02.22 08:16
|close
|329
|0.52
|1.1911
|0.0000
|1.1893
|1.35
|696.53
|658
|2006.02.22 08:17
|close
|328
|0.24
|1.1910
|0.0000
|1.1882
|-1.77
|694.76
|659
|2006.02.22 09:00
|sell
|332
|0.28
|1.1905
|0.0000
|1.1885
|660
|2006.02.22 10:59
|t/p
|332
|0.28
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|5.60
|700.36
|661
|2006.02.22 10:59
|sell
|333
|0.22
|1.1878
|0.0000
|1.1858
|662
|2006.02.22 11:00
|sell
|334
|0.54
|1.1899
|0.0000
|1.1879
|663
|2006.02.22 11:26
|t/p
|334
|0.54
|1.1879
|0.0000
|1.1879
|10.80
|711.16
|664
|2006.02.22 11:26
|close
|333
|0.22
|1.1878
|0.0000
|1.1858
|0.00
|711.16
|665
|2006.02.22 11:26
|sell
|335
|0.23
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|666
|2006.02.22 12:08
|sell
|336
|0.48
|1.1883
|0.0000
|1.1863
|667
|2006.02.22 14:46
|sell
|337
|1.00
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|668
|2006.02.22 14:52
|sell
|338
|2.08
|1.1895
|0.0000
|1.1875
|669
|2006.02.23 10:59
|t/p
|323
|0.58
|1.1962
|0.0000
|1.1962
|9.41
|720.57
|670
|2006.02.23 10:59
|t/p
|324
|1.16
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|18.82
|739.39
|671
|2006.02.23 10:59
|t/p
|325
|2.32
|1.1951
|0.0000
|1.1951
|39.39
|778.78
|672
|2006.02.23 10:59
|close
|322
|0.29
|1.1963
|0.0000
|1.1968
|3.26
|782.04
|673
|2006.02.23 11:00
|buy
|339
|0.25
|1.1964
|0.0000
|1.1984
|674
|2006.02.23 11:53
|buy
|340
|0.54
|1.1956
|0.0000
|1.1976
|675
|2006.02.23 14:34
|buy
|341
|1.12
|1.1949
|0.0000
|1.1969
|676
|2006.02.23 14:35
|buy
|342
|2.24
|1.1944
|0.0000
|1.1964
|677
|2006.02.24 15:59
|t/p
|338
|2.08
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|46.63
|828.67
|678
|2006.02.24 15:59
|close
|337
|1.00
|1.1871
|0.0000
|1.1869
|20.42
|849.09
|679
|2006.02.24 16:00
|close
|336
|0.48
|1.1872
|0.0000
|1.1863
|6.44
|855.54
|680
|2006.02.24 16:00
|close
|342
|2.24
|1.1893
|0.0000
|1.1964
|-115.93
|739.60
|681
|2006.02.24 16:00
|close
|341
|1.12
|1.1893
|0.0000
|1.1969
|-63.57
|676.04
|682
|2006.02.24 16:00
|close
|340
|0.54
|1.1893
|0.0000
|1.1976
|-34.43
|641.61
|683
|2006.02.24 16:00
|close
|339
|0.25
|1.1893
|0.0000
|1.1984
|-17.94
|623.67
|684
|2006.02.24 16:00
|close
|335
|0.23
|1.1895
|0.0000
|1.1857
|-3.58
|620.09
|685
|2006.02.24 16:01
|sell
|343
|0.32
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|686
|2006.02.24 16:01
|sell
|344
|0.64
|1.1893
|0.0000
|1.1873
|687
|2006.02.24 16:11
|sell
|345
|1.28
|1.1898
|0.0000
|1.1878
|688
|2006.02.24 16:16
|close
|345
|1.28
|1.1886
|0.0000
|1.1878
|15.36
|635.45
|689
|2006.02.24 16:16
|close
|344
|0.64
|1.1886
|0.0000
|1.1873
|4.48
|639.93
|690
|2006.02.24 16:16
|close
|343
|0.32
|1.1886
|0.0000
|1.1864
|-0.64
|639.29
|691
|2006.02.24 16:16
|sell
|346
|0.34
|1.1894
|0.0000
|1.1874
|692
|2006.02.24 16:37
|t/p
|346
|0.34
|1.1874
|0.0000
|1.1874
|6.80
|646.09
|693
|2006.02.24 16:37
|sell
|347
|0.33
|1.1871
|0.0000
|1.1851
|694
|2006.02.24 16:39
|sell
|348
|0.66
|1.1877
|0.0000
|1.1857
|695
|2006.02.24 16:55
|close
|348
|0.66
|1.1869
|0.0000
|1.1857
|5.28
|651.37
|696
|2006.02.24 16:55
|close
|347
|0.33
|1.1869
|0.0000
|1.1851
|0.66
|652.03
|697
|2006.02.24 16:55
|sell
|349
|0.34
|1.1868
|0.0000
|1.1848
|698
|2006.02.24 16:59
|sell
|350
|0.68
|1.1881
|0.0000
|1.1861
|699
|2006.02.26 22:38
|close
|350
|0.68
|1.1863
|0.0000
|1.1861
|12.24
|664.27
|700
|2006.02.26 22:38
|close
|349
|0.34
|1.1863
|0.0000
|1.1848
|1.70
|665.97
|701
|2006.02.26 22:38
|sell
|351
|0.34
|1.1860
|0.0000
|1.1840
|702
|2006.02.26 22:59
|sell
|352
|0.68
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|703
|2006.02.26 23:27
|close
|352
|0.68
|1.1850
|0.0000
|1.1845
|10.20
|676.17
|704
|2006.02.26 23:27
|close
|351
|0.34
|1.1850
|0.0000
|1.1840
|3.40
|679.57
|705
|2006.02.26 23:27
|sell
|353
|0.35
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|706
|2006.02.27 00:04
|sell
|354
|0.70
|1.1860
|0.0000
|1.1840
|707
|2006.02.27 00:21
|close
|354
|0.70
|1.1842
|0.0000
|1.1840
|12.60
|692.17
|708
|2006.02.27 00:21
|close
|353
|0.35
|1.1842
|0.0000
|1.1829
|2.66
|694.83
|709
|2006.02.27 00:21
|sell
|355
|0.36
|1.1841
|0.0000
|1.1821
|710
|2006.02.27 01:59
|sell
|356
|0.72
|1.1859
|0.0000
|1.1839
|711
|2006.02.27 02:59
|sell
|357
|1.40
|1.1868
|0.0000
|1.1848
|712
|2006.02.27 03:00
|buy
|358
|0.35
|1.1869
|0.0000
|1.1889
|713
|2006.02.27 05:36
|buy
|359
|0.72
|1.1862
|0.0000
|1.1882
|714
|2006.02.27 05:48
|sell
|360
|2.80
|1.1874
|0.0000
|1.1854
|715
|2006.02.27 06:22
|close
|360
|2.80
|1.1865
|0.0000
|1.1854
|25.20
|720.03
|716
|2006.02.27 06:22
|close
|359
|0.72
|1.1863
|0.0000
|1.1882
|0.72
|720.75
|717
|2006.02.27 06:22
|close
|358
|0.35
|1.1863
|0.0000
|1.1889
|-2.10
|718.65
|718
|2006.02.27 06:22
|close
|357
|1.40
|1.1865
|0.0000
|1.1848
|4.20
|722.85
|719
|2006.02.27 06:22
|close
|356
|0.72
|1.1865
|0.0000
|1.1839
|-4.32
|718.53
|720
|2006.02.27 06:22
|close
|355
|0.36
|1.1865
|0.0000
|1.1821
|-8.64
|709.89
|721
|2006.02.27 06:23
|buy
|361
|0.37
|1.1866
|0.0000
|1.1886
|722
|2006.02.27 06:45
|buy
|362
|0.74
|1.1861
|0.0000
|1.1881
|723
|2006.02.27 06:59
|buy
|363
|1.44
|1.1855
|0.0000
|1.1875
|724
|2006.02.27 07:10
|close
|363
|1.44
|1.1864
|0.0000
|1.1875
|12.96
|722.85
|725
|2006.02.27 07:10
|close
|362
|0.74
|1.1864
|0.0000
|1.1881
|2.22
|725.07
|726
|2006.02.27 07:10
|close
|361
|0.37
|1.1864
|0.0000
|1.1886
|-0.74
|724.33
|727
|2006.02.27 08:00
|sell
|364
|0.38
|1.1857
|0.0000
|1.1837
|728
|2006.02.27 12:00
|buy
|365
|0.38
|1.1857
|0.0000
|1.1877
|729
|2006.02.27 13:59
|buy
|366
|0.74
|1.1851
|0.0000
|1.1871
|730
|2006.02.27 15:02
|buy
|367
|1.48
|1.1846
|0.0000
|1.1866
|731
|2006.02.27 15:59
|close
|367
|1.48
|1.1857
|0.0000
|1.1866
|16.28
|740.61
|732
|2006.02.27 15:59
|close
|366
|0.74
|1.1857
|0.0000
|1.1871
|4.44
|745.05
|733
|2006.02.27 15:59
|close
|365
|0.38
|1.1857
|0.0000
|1.1877
|0.00
|745.05
|734
|2006.02.27 15:59
|close
|364
|0.38
|1.1859
|0.0000
|1.1837
|-0.76
|744.29
|735
|2006.02.27 17:00
|buy
|368
|0.39
|1.1860
|0.0000
|1.1880
|736
|2006.02.27 17:04
|buy
|369
|0.76
|1.1855
|0.0000
|1.1875
|737
|2006.02.27 21:00
|buy
|370
|1.52
|1.1849
|0.0000
|1.1869
|738
|2006.02.27 21:00
|sell
|371
|0.38
|1.1847
|0.0000
|1.1827
|739
|2006.02.28 00:04
|buy
|372
|3.12
|1.1843
|0.0000
|1.1863
|740
|2006.02.28 02:59
|close
|372
|3.12
|1.1852
|0.0000
|1.1863
|28.08
|772.37
|741
|2006.02.28 02:59
|close
|371
|0.38
|1.1854
|0.0000
|1.1827
|-2.43
|769.94
|742
|2006.02.28 02:59
|close
|370
|1.52
|1.1852
|0.0000
|1.1869
|3.41
|773.35
|743
|2006.02.28 02:59
|close
|369
|0.76
|1.1852
|0.0000
|1.1875
|-2.85
|770.50
|744
|2006.02.28 02:59
|close
|368
|0.39
|1.1852
|0.0000
|1.1880
|-3.41
|767.08
|745
|2006.02.28 04:00
|buy
|373
|0.42
|1.1864
|0.0000
|1.1884
|746
|2006.02.28 04:00
|buy
|374
|0.84
|1.1856
|0.0000
|1.1876
|747
|2006.02.28 08:00
|sell
|375
|0.41
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|748
|2006.02.28 08:00
|sell
|376
|0.82
|1.1854
|0.0000
|1.1834
|749
|2006.02.28 08:17
|buy
|377
|1.64
|1.1850
|0.0000
|1.1870
|750
|2006.02.28 08:59
|sell
|378
|1.68
|1.1865
|0.0000
|1.1845
|751
|2006.02.28 09:59
|t/p
|377
|1.64
|1.1870
|0.0000
|1.1870
|32.80
|799.88
|752
|2006.02.28 09:59
|close
|374
|0.84
|1.1874
|0.0000
|1.1876
|15.12
|815.00
|753
|2006.02.28 09:59
|sell
|379
|3.28
|1.1874
|0.0000
|1.1854
|754
|2006.02.28 10:00
|close
|373
|0.42
|1.1874
|0.0000
|1.1884
|4.20
|819.20
|755
|2006.02.28 10:15
|close
|379
|3.28
|1.1873
|0.0000
|1.1854
|3.28
|822.48
|756
|2006.02.28 10:15
|close
|378
|1.68
|1.1873
|0.0000
|1.1845
|-13.44
|809.04
|757
|2006.02.28 10:15
|close
|376
|0.82
|1.1873
|0.0000
|1.1834
|-15.58
|793.46
|758
|2006.02.28 10:15
|close
|375
|0.41
|1.1873
|0.0000
|1.1829
|-9.84
|783.62
|759
|2006.02.28 10:15
|buy
|380
|0.42
|1.1874
|0.0000
|1.1894
|760
|2006.02.28 14:00
|sell
|381
|0.42
|1.1879
|0.0000
|1.1859
|761
|2006.02.28 14:40
|sell
|382
|0.84
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|762
|2006.02.28 14:59
|sell
|383
|1.64
|1.1890
|0.0000
|1.1870
|763
|2006.02.28 15:00
|t/p
|380
|0.42
|1.1894
|0.0000
|1.1894
|8.40
|792.02
|764
|2006.02.28 15:59
|sell
|384
|2.88
|1.1922
|0.0000
|1.1902
|765
|2006.02.28 16:00
|buy
|385
|0.35
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|766
|2006.02.28 16:13
|buy
|386
|0.80
|1.1910
|0.0000
|1.1930
|767
|2006.02.28 16:31
|t/p
|386
|0.80
|1.1930
|0.0000
|1.1930
|16.00
|808.02
|768
|2006.02.28 16:31
|close
|385
|0.35
|1.1930
|0.0000
|1.1946
|1.40
|809.42
|769
|2006.02.28 16:31
|buy
|387
|0.34
|1.1931
|0.0000
|1.1951
|770
|2006.02.28 16:35
|buy
|388
|0.72
|1.1925
|0.0000
|1.1945
|771
|2006.02.28 16:42
|buy
|389
|1.48
|1.1920
|0.0000
|1.1940
|772
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|389
|1.48
|1.1932
|0.0000
|1.1940
|17.76
|827.18
|773
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|388
|0.72
|1.1932
|0.0000
|1.1945
|5.04
|832.22
|774
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|387
|0.34
|1.1932
|0.0000
|1.1951
|0.34
|832.56
|775
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|384
|2.88
|1.1934
|0.0000
|1.1902
|-34.56
|798.00
|776
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|383
|1.64
|1.1934
|0.0000
|1.1870
|-72.16
|725.84
|777
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|382
|0.84
|1.1934
|0.0000
|1.1864
|-42.00
|683.84
|778
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|381
|0.42
|1.1934
|0.0000
|1.1859
|-23.10
|660.74