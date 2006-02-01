Strategy Tester Report
GBEstillwell

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.02.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.02.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0.55; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=2; TargetEquityByPct=true; RiskPercent=2; VolatilityBasedSizing=true; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=false; RSX_Period=7; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test10327Ticks modelled68902Modelling quality90.00%
Initial deposit100.00
Total net profit560.74Gross profit1411.57Gross loss-850.83
Profit factor1.66Expected payoff1.44
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown235.45 (27.52%)Relative drawdown27.52% (235.45)
Total trades389Short positions (won %)213 (65.73%)Long positions (won %)176 (64.77%)
Profit trades (% of total)254 (65.30%)Loss trades (% of total)135 (34.70%)
Largestprofit trade46.63loss trade-115.93
Averageprofit trade5.56loss trade-6.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (81.46)consecutive losses (loss in money)7 (-69.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)160.78 (10)consecutive loss (count of losses)-235.45 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.01 00:00sell10.041.21480.00001.2128
22006.02.01 02:59sell20.081.21550.00001.2135
32006.02.01 03:00buy30.041.21540.00001.2174
42006.02.01 03:01buy40.081.21480.00001.2168
52006.02.01 05:59sell50.161.21630.00001.2143
62006.02.01 07:59t/p50.161.21430.00001.21433.20103.20
72006.02.01 07:59close40.081.21390.00001.2168-0.72102.48
82006.02.01 07:59close30.041.21390.00001.2174-0.60101.88
92006.02.01 07:59close20.081.21410.00001.21351.12103.00
102006.02.01 07:59close10.041.21410.00001.21280.28103.28
112006.02.01 09:00sell60.051.21450.00001.2125
122006.02.01 10:22t/p60.051.21250.00001.21251.00104.28
132006.02.01 10:22sell70.041.21230.00001.2103
142006.02.01 11:51close70.041.21050.00001.21030.72105.00
152006.02.01 11:51sell80.041.21060.00001.2086
162006.02.01 12:18sell90.081.21110.00001.2091
172006.02.01 14:15t/p90.081.20910.00001.20911.60106.60
182006.02.01 14:15close80.041.20910.00001.20860.60107.20
192006.02.01 14:15sell100.051.20880.00001.2068
202006.02.01 14:59sell110.101.20950.00001.2075
212006.02.01 15:59sell120.201.21010.00001.2081
222006.02.01 16:00buy130.041.21020.00001.2122
232006.02.01 16:00buy140.101.20940.00001.2114
242006.02.01 16:11sell150.321.21070.00001.2087
252006.02.01 16:46close150.321.20990.00001.20872.56109.76
262006.02.01 16:46close140.101.20970.00001.21140.30110.06
272006.02.01 16:46close130.041.20970.00001.2122-0.20109.86
282006.02.01 16:46close120.201.20990.00001.20810.40110.26
292006.02.01 16:46close110.101.20990.00001.2075-0.40109.86
302006.02.01 16:46close100.051.20990.00001.2068-0.55109.31
312006.02.01 16:46buy160.051.20980.00001.2118
322006.02.01 16:49buy170.101.20920.00001.2112
332006.02.01 17:07buy180.201.20860.00001.2106
342006.02.01 18:08buy190.321.20800.00001.2100
352006.02.01 19:00sell200.041.20780.00001.2058
362006.02.01 20:21t/p200.041.20580.00001.20580.80110.11
372006.02.01 20:21sell210.041.20560.00001.2036
382006.02.01 20:38sell220.081.20620.00001.2042
392006.02.02 00:59sell230.161.20720.00001.2052
402006.02.02 05:59t/p230.161.20520.00001.20523.20113.31
412006.02.02 05:59close220.081.20460.00001.20421.43114.74
422006.02.02 06:00close210.041.20450.00001.20360.51115.25
432006.02.02 06:00sell240.041.20580.00001.2038
442006.02.02 07:59sell250.081.20650.00001.2045
452006.02.02 09:59sell260.161.20700.00001.2050
462006.02.02 13:59t/p260.161.20500.00001.20503.20118.45
472006.02.02 13:59close250.081.20490.00001.20451.28119.73
482006.02.02 14:00close240.041.20480.00001.20380.40120.13
492006.02.02 15:00sell270.041.20590.00001.2039
502006.02.02 15:59close270.041.20900.00001.2039-1.24118.89
512006.02.02 15:59close190.321.20880.00001.21001.84120.72
522006.02.02 15:59close180.201.20880.00001.2106-0.05120.67
532006.02.02 15:59close170.101.20880.00001.2112-0.63120.04
542006.02.02 15:59close160.051.20880.00001.2118-0.61119.43
552006.02.02 16:00buy280.051.20890.00001.2109
562006.02.02 22:00sell290.051.20940.00001.2074
572006.02.03 00:33buy300.101.20840.00001.2104
582006.02.03 01:00close300.101.20990.00001.21041.50120.93
592006.02.03 01:00close290.051.21010.00001.2074-0.32120.61
602006.02.03 01:00close280.051.20990.00001.21090.46121.07
612006.02.03 01:20sell310.051.20890.00001.2069
622006.02.03 01:31sell320.101.20940.00001.2074
632006.02.03 01:44sell330.201.21000.00001.2080
642006.02.03 02:00buy340.051.20980.00001.2118
652006.02.03 02:12sell350.401.21050.00001.2085
662006.02.03 02:31close350.401.20980.00001.20852.80123.87
672006.02.03 02:31close340.051.20960.00001.2118-0.10123.77
682006.02.03 02:31close330.201.20980.00001.20800.40124.17
692006.02.03 02:31close320.101.20980.00001.2074-0.40123.77
702006.02.03 02:31close310.051.20980.00001.2069-0.45123.32
712006.02.03 02:31buy360.051.20990.00001.2119
722006.02.03 02:43buy370.101.20930.00001.2113
732006.02.03 05:00sell380.051.20920.00001.2072
742006.02.03 07:59buy390.201.20780.00001.2098
752006.02.03 10:04buy400.401.20720.00001.2092
762006.02.03 10:04t/p380.051.20720.00001.20721.00124.32
772006.02.03 10:04sell410.051.20690.00001.2049
782006.02.03 10:15sell420.101.20750.00001.2055
792006.02.03 13:59t/p410.051.20490.00001.20491.00125.32
802006.02.03 13:59t/p420.101.20550.00001.20552.00127.32
812006.02.03 13:59sell430.031.20090.00001.1989
822006.02.03 14:10sell440.061.20180.00001.1998
832006.02.03 14:10sell450.201.20650.00001.2045
842006.02.03 14:12t/p450.201.20450.00001.20454.00131.32
852006.02.03 14:12sell460.201.20630.00001.2043
862006.02.03 14:15t/p460.201.20430.00001.20434.00135.32
872006.02.03 14:15sell470.201.20560.00001.2036
882006.02.03 14:17t/p470.201.20360.00001.20364.00139.32
892006.02.03 14:17sell480.201.20560.00001.2036
902006.02.03 14:18t/p480.201.20360.00001.20364.00143.32
912006.02.03 14:18sell490.201.20560.00001.2036
922006.02.03 14:22t/p490.201.20360.00001.20364.00147.32
932006.02.03 14:22close440.061.20600.00001.1998-2.52144.80
942006.02.03 14:22close430.031.20600.00001.1989-1.53143.27
952006.02.03 14:22close400.401.20580.00001.2092-5.60137.67
962006.02.03 14:22close390.201.20580.00001.2098-4.00133.67
972006.02.03 14:22close370.101.20580.00001.2113-3.50130.17
982006.02.03 14:22close360.051.20580.00001.2119-2.05128.12
992006.02.03 14:24sell500.051.20180.00001.1998
1002006.02.03 14:24sell510.101.20510.00001.2031
1012006.02.03 14:25t/p510.101.20310.00001.20312.00130.12
1022006.02.03 14:25close500.051.20200.00001.1998-0.10130.02
1032006.02.03 14:25sell520.051.20520.00001.2032
1042006.02.03 14:26t/p520.051.20320.00001.20321.00131.02
1052006.02.03 14:26sell530.051.20180.00001.1998
1062006.02.03 14:26sell540.101.20540.00001.2034
1072006.02.03 14:27t/p540.101.20340.00001.20342.00133.02
1082006.02.03 14:27close530.051.20200.00001.1998-0.10132.92
1092006.02.03 14:27sell550.061.20580.00001.2038
1102006.02.03 14:28t/p550.061.20380.00001.20381.20134.12
1112006.02.03 14:28sell560.061.20180.00001.1998
1122006.02.03 14:28sell570.121.20590.00001.2039
1132006.02.03 14:29t/p570.121.20390.00001.20392.40136.52
1142006.02.03 14:29close560.061.20200.00001.1998-0.12136.40
1152006.02.03 14:29sell580.061.20590.00001.2039
1162006.02.03 14:30t/p580.061.20390.00001.20391.20137.60
1172006.02.03 14:30sell590.061.20180.00001.1998
1182006.02.03 14:30sell600.121.20640.00001.2044
1192006.02.03 14:31t/p600.121.20440.00001.20442.40140.00
1202006.02.03 14:31close590.061.20200.00001.1998-0.12139.88
1212006.02.03 14:31sell610.061.20550.00001.2035
1222006.02.03 14:32t/p610.061.20350.00001.20351.20141.08
1232006.02.03 14:32sell620.061.20180.00001.1998
1242006.02.03 14:32sell630.121.20400.00001.2020
1252006.02.03 14:33t/p630.121.20200.00001.20202.40143.48
1262006.02.03 14:33close620.061.20200.00001.1998-0.12143.36
1272006.02.03 14:33sell640.061.20430.00001.2023
1282006.02.03 14:34t/p640.061.20230.00001.20231.20144.56
1292006.02.03 14:34sell650.061.20180.00001.1998
1302006.02.03 14:34sell660.121.20390.00001.2019
1312006.02.03 14:35close660.121.20200.00001.20192.28146.84
1322006.02.03 14:35close650.061.20200.00001.1998-0.12146.72
1332006.02.03 14:35sell670.061.20170.00001.1997
1342006.02.03 14:38sell680.121.20240.00001.2004
1352006.02.03 14:43sell690.241.20290.00001.2009
1362006.02.03 14:44close690.241.20200.00001.20092.16148.88
1372006.02.03 14:44close680.121.20200.00001.20040.48149.36
1382006.02.03 14:44close670.061.20200.00001.1997-0.18149.18
1392006.02.03 14:44sell700.061.20290.00001.2009
1402006.02.03 14:56t/p700.061.20090.00001.20091.20150.38
1412006.02.03 14:56sell710.061.20070.00001.1987
1422006.02.03 14:59t/p710.061.19870.00001.19871.20151.58
1432006.02.03 14:59sell720.061.19840.00001.1964
1442006.02.03 15:00sell730.121.20040.00001.1984
1452006.02.03 15:03close730.121.19940.00001.19841.20152.78
1462006.02.03 15:03close720.061.19940.00001.1964-0.60152.18
1472006.02.03 15:03sell740.061.19900.00001.1970
1482006.02.03 15:03sell750.121.19960.00001.1976
1492006.02.03 15:04sell760.241.20010.00001.1981
1502006.02.03 15:07close760.241.19910.00001.19812.40154.58
1512006.02.03 15:07close750.121.19910.00001.19760.60155.18
1522006.02.03 15:07close740.061.19910.00001.1970-0.06155.12
1532006.02.03 15:07sell770.061.19900.00001.1970
1542006.02.03 15:59sell780.121.20030.00001.1983
1552006.02.03 16:59sell790.241.20210.00001.2001
1562006.02.03 17:15buy800.061.20120.00001.2032
1572006.02.03 18:49buy810.121.20060.00001.2026
1582006.02.03 19:59t/p810.121.20260.00001.20262.40157.52
1592006.02.03 19:59close800.061.20260.00001.20320.84158.36
1602006.02.03 20:00buy820.061.20280.00001.2048
1612006.02.03 20:27buy830.121.20190.00001.2039
1622006.02.05 22:00sell840.481.20340.00001.2014
1632006.02.06 01:20t/p830.121.20390.00001.20392.31160.67
1642006.02.06 01:20close820.061.20400.00001.20480.67161.35
1652006.02.06 01:21buy850.061.20410.00001.2061
1662006.02.06 01:45buy860.121.20350.00001.2055
1672006.02.06 02:12buy870.241.20280.00001.2048
1682006.02.06 02:59close870.241.20200.00001.2048-1.92159.43
1692006.02.06 02:59close860.121.20200.00001.2055-1.80157.63
1702006.02.06 02:59close850.061.20200.00001.2061-1.26156.37
1712006.02.06 02:59close840.481.20220.00001.20146.05162.42
1722006.02.06 02:59close790.241.20220.00001.2001-0.09162.32
1732006.02.06 02:59close780.121.20220.00001.1983-2.21160.12
1742006.02.06 02:59close770.061.20220.00001.1970-1.88158.23
1752006.02.06 05:00sell880.071.20190.00001.1999
1762006.02.06 05:59sell890.141.20290.00001.2009
1772006.02.06 07:59t/p880.071.19990.00001.19991.40159.63
1782006.02.06 07:59t/p890.141.20090.00001.20092.80162.43
1792006.02.06 08:00sell900.071.19980.00001.1978
1802006.02.06 08:11sell910.141.20070.00001.1987
1812006.02.06 08:11sell920.281.20160.00001.1996
1822006.02.06 08:27close920.281.20040.00001.19963.36165.79
1832006.02.06 08:27close910.141.20040.00001.19870.42166.21
1842006.02.06 08:27close900.071.20040.00001.1978-0.42165.79
1852006.02.06 08:27sell930.071.20010.00001.1981
1862006.02.06 08:27sell940.141.20070.00001.1987
1872006.02.06 09:58close940.141.19890.00001.19872.52168.31
1882006.02.06 09:58close930.071.19890.00001.19810.84169.15
1892006.02.06 09:59sell950.071.19860.00001.1966
1902006.02.06 10:26sell960.141.19920.00001.1972
1912006.02.06 12:26close960.141.19760.00001.19722.24171.39
1922006.02.06 12:26close950.071.19760.00001.19660.70172.09
1932006.02.06 12:27sell970.071.19730.00001.1953
1942006.02.06 12:52sell980.141.19780.00001.1958
1952006.02.06 12:59sell990.281.19880.00001.1968
1962006.02.06 13:00close990.281.19750.00001.19683.64175.73
1972006.02.06 13:00close980.141.19750.00001.19580.42176.15
1982006.02.06 13:00close970.071.19750.00001.1953-0.14176.01
1992006.02.06 13:16sell1000.071.19780.00001.1958
2002006.02.06 13:53sell1010.141.19840.00001.1964
2012006.02.06 17:50close1010.141.19670.00001.19642.38178.39
2022006.02.06 17:50close1000.071.19670.00001.19580.77179.16
2032006.02.06 18:00sell1020.071.19630.00001.1943
2042006.02.06 19:59sell1030.141.19690.00001.1949
2052006.02.06 22:00buy1040.071.19690.00001.1989
2062006.02.06 22:02buy1050.141.19620.00001.1982
2072006.02.07 04:23sell1060.281.19750.00001.1955
2082006.02.07 06:59t/p1050.141.19820.00001.19822.69181.86
2092006.02.07 06:59close1040.071.19820.00001.19890.86182.71
2102006.02.07 06:59sell1070.561.19820.00001.1962
2112006.02.07 07:00buy1080.071.19850.00001.2005
2122006.02.07 07:00close1080.071.19740.00001.2005-0.77181.94
2132006.02.07 07:00close1070.561.19760.00001.19623.36185.30
2142006.02.07 07:00close1060.281.19760.00001.1955-0.28185.02
2152006.02.07 07:00close1030.141.19760.00001.1949-0.90184.13
2162006.02.07 07:00close1020.071.19760.00001.1943-0.87183.26
2172006.02.07 07:00buy1090.081.19750.00001.1995
2182006.02.07 09:09t/p1090.081.19950.00001.19951.60184.86
2192006.02.07 09:09buy1100.081.19990.00001.2019
2202006.02.07 09:18buy1110.161.19930.00001.2013
2212006.02.07 09:24buy1120.281.19870.00001.2007
2222006.02.07 09:59close1120.281.19980.00001.20073.08187.94
2232006.02.07 09:59close1110.161.19980.00001.20130.80188.74
2242006.02.07 09:59close1100.081.19980.00001.2019-0.08188.66
2252006.02.07 10:00buy1130.081.20010.00001.2021
2262006.02.07 10:05buy1140.161.19910.00001.2011
2272006.02.07 11:59buy1150.321.19840.00001.2004
2282006.02.07 12:00sell1160.081.19820.00001.1962
2292006.02.07 12:02sell1170.161.19900.00001.1970
2302006.02.07 12:59t/p1170.161.19700.00001.19703.20191.86
2312006.02.07 12:59buy1180.561.19690.00001.1989
2322006.02.07 12:59close1160.081.19690.00001.19621.04192.90
2332006.02.07 13:00sell1190.071.19670.00001.1947
2342006.02.07 13:00close1190.071.19820.00001.1947-1.05191.85
2352006.02.07 13:00close1180.561.19800.00001.19896.16198.01
2362006.02.07 13:00close1150.321.19800.00001.2004-1.28196.73
2372006.02.07 13:00close1140.161.19800.00001.2011-1.76194.97
2382006.02.07 13:00close1130.081.19800.00001.2021-1.68193.29
2392006.02.07 13:00sell1200.081.19810.00001.1961
2402006.02.07 14:32sell1210.161.19860.00001.1966
2412006.02.07 15:59t/p1200.081.19610.00001.19611.60194.89
2422006.02.07 15:59t/p1210.161.19660.00001.19663.20198.09
2432006.02.07 16:00sell1220.081.19510.00001.1931
2442006.02.07 16:00sell1230.161.19720.00001.1952
2452006.02.07 16:59t/p1230.161.19520.00001.19523.20201.29
2462006.02.07 16:59close1220.081.19510.00001.19310.00201.29
2472006.02.07 16:59sell1240.081.19500.00001.1930
2482006.02.07 16:59sell1250.161.19730.00001.1953
2492006.02.07 18:00buy1260.081.19750.00001.1995
2502006.02.07 18:01buy1270.161.19690.00001.1989
2512006.02.07 18:55sell1280.321.19780.00001.1958
2522006.02.07 19:48close1280.321.19700.00001.19582.56203.85
2532006.02.07 19:48close1270.161.19680.00001.1989-0.16203.69
2542006.02.07 19:48close1260.081.19680.00001.1995-0.56203.13
2552006.02.07 19:48close1250.161.19700.00001.19530.48203.61
2562006.02.07 19:48close1240.081.19700.00001.1930-1.60202.01
2572006.02.07 19:48buy1290.081.19700.00001.1990
2582006.02.07 23:16t/p1290.081.19900.00001.19901.60203.61
2592006.02.07 23:16buy1300.081.19920.00001.2012
2602006.02.07 23:56buy1310.161.19860.00001.2006
2612006.02.08 00:59buy1320.321.19770.00001.1997
2622006.02.08 01:00sell1330.081.19740.00001.1954
2632006.02.08 01:06sell1340.181.19860.00001.1966
2642006.02.08 04:59buy1350.641.19700.00001.1990
2652006.02.08 06:59close1350.641.19820.00001.19907.68211.29
2662006.02.08 06:59close1340.181.19840.00001.19660.36211.65
2672006.02.08 06:59close1330.081.19840.00001.1954-0.80210.85
2682006.02.08 06:59close1320.321.19820.00001.19971.60212.45
2692006.02.08 06:59close1310.161.19820.00001.2006-0.76211.69
2702006.02.08 06:59close1300.081.19820.00001.2012-0.86210.83
2712006.02.08 12:00sell1360.091.19670.00001.1947
2722006.02.08 12:04sell1370.181.19750.00001.1955
2732006.02.08 12:59t/p1370.181.19550.00001.19553.60214.43
2742006.02.08 12:59close1360.091.19540.00001.19471.17215.60
2752006.02.08 13:00sell1380.091.19530.00001.1933
2762006.02.08 13:00sell1390.181.19660.00001.1946
2772006.02.08 13:25close1390.181.19480.00001.19463.24218.84
2782006.02.08 13:25close1380.091.19480.00001.19330.45219.29
2792006.02.08 13:25sell1400.091.19470.00001.1927
2802006.02.08 13:33sell1410.181.19530.00001.1933
2812006.02.08 13:59sell1420.361.19590.00001.1939
2822006.02.08 14:35sell1430.721.19650.00001.1945
2832006.02.08 14:59close1430.721.19570.00001.19455.76225.05
2842006.02.08 14:59close1420.361.19570.00001.19390.72225.77
2852006.02.08 14:59close1410.181.19570.00001.1933-0.72225.05
2862006.02.08 14:59close1400.091.19570.00001.1927-0.90224.15
2872006.02.08 14:59sell1440.091.19560.00001.1936
2882006.02.08 15:13sell1450.181.19620.00001.1942
2892006.02.08 16:53close1450.181.19430.00001.19423.42227.57
2902006.02.08 16:53close1440.091.19430.00001.19361.17228.74
2912006.02.08 16:53sell1460.091.19420.00001.1922
2922006.02.08 16:56sell1470.181.19470.00001.1927
2932006.02.08 17:07t/p1470.181.19270.00001.19273.60232.34
2942006.02.08 17:07close1460.091.19270.00001.19221.35233.69
2952006.02.08 17:07sell1480.091.19270.00001.1907
2962006.02.08 17:08sell1490.181.19330.00001.1913
2972006.02.08 17:37sell1500.361.19390.00001.1919
2982006.02.08 18:00sell1510.721.19450.00001.1925
2992006.02.08 19:00buy1520.091.19510.00001.1971
3002006.02.08 19:00buy1530.181.19460.00001.1966
3012006.02.09 00:59t/p1520.091.19710.00001.19711.60235.28
3022006.02.09 00:59t/p1530.181.19660.00001.19663.19238.48
3032006.02.09 00:59buy1540.081.19890.00001.2009
3042006.02.09 01:02buy1550.181.19660.00001.1986
3052006.02.09 01:58t/p1550.181.19860.00001.19863.60242.08
3062006.02.09 01:58close1540.081.19860.00001.2009-0.24241.84
3072006.02.09 01:58buy1560.081.19870.00001.2007
3082006.02.09 01:59buy1570.181.19720.00001.1992
3092006.02.09 02:24buy1580.361.19660.00001.1986
3102006.02.09 06:08t/p1580.361.19860.00001.19867.20249.04
3112006.02.09 06:08close1570.181.19860.00001.19922.52251.56
3122006.02.09 06:08close1560.081.19870.00001.20070.00251.56
3132006.02.09 06:08buy1590.081.19870.00001.2007
3142006.02.09 06:09buy1600.181.19820.00001.2002
3152006.02.09 06:55buy1610.361.19770.00001.1997
3162006.02.09 09:35buy1620.721.19710.00001.1991
3172006.02.09 12:55t/p1620.721.19910.00001.199114.40265.96
3182006.02.09 12:55close1610.361.19910.00001.19975.04271.00
3192006.02.09 12:56close1600.181.19900.00001.20021.44272.44
3202006.02.09 12:56close1590.081.19890.00001.20070.16272.60
3212006.02.09 15:57close1510.721.19660.00001.1925-13.81258.78
3222006.02.09 15:57close1500.361.19660.00001.1919-9.07249.72
3232006.02.09 15:57close1490.181.19660.00001.1913-5.61244.10
3242006.02.09 15:57close1480.091.19660.00001.1907-3.35240.76
3252006.02.09 16:00sell1630.101.19510.00001.1931
3262006.02.09 16:00sell1640.201.19650.00001.1945
3272006.02.09 16:02sell1650.401.19700.00001.1950
3282006.02.09 16:05close1650.401.19590.00001.19504.40245.16
3292006.02.09 16:05close1640.201.19590.00001.19451.20246.36
3302006.02.09 16:05close1630.101.19590.00001.1931-0.80245.56
3312006.02.09 16:05sell1660.111.19550.00001.1935
3322006.02.09 16:59sell1670.221.19630.00001.1943
3332006.02.09 17:59sell1680.401.19750.00001.1955
3342006.02.09 18:00close1680.401.19610.00001.19555.60251.16
3352006.02.09 18:00close1670.221.19610.00001.19430.44251.60
3362006.02.09 18:00close1660.111.19610.00001.1935-0.66250.94
3372006.02.09 18:01sell1690.111.19600.00001.1940
3382006.02.09 18:30buy1700.111.19640.00001.1984
3392006.02.09 18:34sell1710.221.19660.00001.1946
3402006.02.09 18:59sell1720.441.19720.00001.1952
3412006.02.09 19:02sell1730.881.19770.00001.1957
3422006.02.09 19:07close1730.881.19700.00001.19576.16257.10
3432006.02.09 19:07close1720.441.19700.00001.19520.88257.98
3442006.02.09 19:07close1710.221.19700.00001.1946-0.88257.10
3452006.02.09 19:07close1700.111.19680.00001.19840.44257.54
3462006.02.09 19:07close1690.111.19700.00001.1940-1.10256.44
3472006.02.09 19:07buy1740.111.19710.00001.1991
3482006.02.09 23:59t/p1740.111.19910.00001.19912.20258.64
3492006.02.09 23:59buy1750.111.19940.00001.2014
3502006.02.10 00:02buy1760.241.19860.00001.2006
3512006.02.10 00:59buy1770.441.19740.00001.1994
3522006.02.10 01:00close1770.441.19920.00001.19947.92266.56
3532006.02.10 01:00close1760.241.19920.00001.20061.44268.00
3542006.02.10 01:00close1750.111.19920.00001.2014-0.30267.69
3552006.02.10 01:30buy1780.121.19830.00001.2003
3562006.02.10 01:37buy1790.241.19760.00001.1996
3572006.02.10 02:00sell1800.121.19800.00001.1960
3582006.02.10 03:59sell1810.241.19870.00001.1967
3592006.02.10 06:33sell1820.481.19960.00001.1976
3602006.02.10 06:43t/p1790.241.19960.00001.19964.80272.49
3612006.02.10 06:43close1780.121.19970.00001.20031.68274.17
3622006.02.10 06:44buy1830.121.19940.00001.2014
3632006.02.10 06:44sell1840.961.20030.00001.1983
3642006.02.10 06:45close1840.961.19940.00001.19838.64282.81
3652006.02.10 06:45close1830.121.19920.00001.2014-0.24282.57
3662006.02.10 06:45close1820.481.19940.00001.19760.96283.53
3672006.02.10 06:45close1810.241.19940.00001.1967-1.68281.85
3682006.02.10 06:45close1800.121.19940.00001.1960-1.68280.17
3692006.02.10 06:45buy1850.131.20010.00001.2021
3702006.02.10 06:46buy1860.261.19940.00001.2014
3712006.02.10 07:00buy1870.521.19880.00001.2008
3722006.02.10 07:10buy1880.961.19830.00001.2003
3732006.02.10 08:00sell1890.111.19730.00001.1953
3742006.02.10 08:00sell1900.241.19780.00001.1958
3752006.02.10 13:59t/p1860.261.20140.00001.20145.20285.37
3762006.02.10 13:59t/p1870.521.20080.00001.200810.40295.77
3772006.02.10 13:59t/p1880.961.20030.00001.200319.20314.97
3782006.02.10 13:59close1900.241.20180.00001.1958-9.60305.37
3792006.02.10 13:59close1890.111.20180.00001.1953-4.95300.42
3802006.02.10 13:59close1850.131.20160.00001.20211.95302.37
3812006.02.10 14:00buy1910.131.20200.00001.2040
3822006.02.10 14:53buy1920.261.20040.00001.2024
3832006.02.10 15:11close1920.261.20240.00001.20245.20307.57
3842006.02.10 15:11close1910.131.20240.00001.20400.52308.09
3852006.02.10 15:11buy1930.141.20250.00001.2045
3862006.02.10 15:13buy1940.281.20200.00001.2040
3872006.02.10 15:19buy1950.561.20130.00001.2033
3882006.02.10 15:36buy1961.041.20080.00001.2028
3892006.02.10 15:47close1961.041.20160.00001.20288.32316.41
3902006.02.10 15:47close1950.561.20160.00001.20331.68318.09
3912006.02.10 15:47close1940.281.20160.00001.2040-1.12316.97
3922006.02.10 15:47close1930.141.20160.00001.2045-1.26315.71
3932006.02.10 15:47buy1970.141.20170.00001.2037
3942006.02.10 15:57buy1980.281.20110.00001.2031
3952006.02.10 15:59buy1990.481.19170.00001.1937
3962006.02.10 16:00t/p1990.481.19370.00001.19379.60325.31
3972006.02.10 16:00close1980.281.20160.00001.20311.40326.71
3982006.02.10 16:00close1970.141.20160.00001.2037-0.14326.57
3992006.02.10 16:01buy2000.141.19330.00001.1953
4002006.02.10 16:01t/p2000.141.19530.00001.19532.80329.37
4012006.02.10 16:01buy2010.151.20170.00001.2037
4022006.02.10 16:02buy2020.281.19330.00001.1953
4032006.02.10 16:02t/p2020.281.19530.00001.19535.60334.97
4042006.02.10 16:02close2010.151.20130.00001.2037-0.60334.37
4052006.02.10 16:03buy2030.151.19330.00001.1953
4062006.02.10 16:03t/p2030.151.19530.00001.19533.00337.37
4072006.02.10 16:03buy2040.151.20100.00001.2030
4082006.02.10 16:04buy2050.281.19330.00001.1953
4092006.02.10 16:04t/p2050.281.19530.00001.19535.60342.97
4102006.02.10 16:04close2040.151.20100.00001.20300.00342.97
4112006.02.10 16:05buy2060.151.19330.00001.1953
4122006.02.10 16:05t/p2060.151.19530.00001.19533.00345.97
4132006.02.10 16:05buy2070.151.20110.00001.2031
4142006.02.10 16:09buy2080.301.19330.00001.1953
4152006.02.10 16:09t/p2080.301.19530.00001.19536.00351.97
4162006.02.10 16:09close2070.151.20100.00001.2031-0.15351.82
4172006.02.10 16:11buy2090.151.19330.00001.1953
4182006.02.10 16:11t/p2090.151.19530.00001.19533.00354.82
4192006.02.10 16:11buy2100.161.20100.00001.2030
4202006.02.10 16:12buy2110.301.19330.00001.1953
4212006.02.10 16:12t/p2110.301.19530.00001.19536.00360.82
4222006.02.10 16:12close2100.161.20060.00001.2030-0.64360.18
4232006.02.10 16:14buy2120.161.19330.00001.1953
4242006.02.10 16:14t/p2120.161.19530.00001.19533.20363.38
4252006.02.10 16:14buy2130.161.20080.00001.2028
4262006.02.10 16:15buy2140.301.19330.00001.1953
4272006.02.10 16:15t/p2140.301.19530.00001.19536.00369.38
4282006.02.10 16:15close2130.161.20010.00001.2028-1.12368.26
4292006.02.10 16:16buy2150.161.19330.00001.1953
4302006.02.10 16:16t/p2150.161.19530.00001.19533.20371.46
4312006.02.10 16:16buy2160.171.20020.00001.2022
4322006.02.10 16:18buy2170.321.19330.00001.1953
4332006.02.10 16:18t/p2170.321.19530.00001.19536.40377.86
4342006.02.10 16:18close2160.171.19910.00001.2022-1.87375.99
4352006.02.10 16:19buy2180.171.19330.00001.1953
4362006.02.10 16:19t/p2180.171.19530.00001.19533.40379.39
4372006.02.10 16:19buy2190.171.19930.00001.2013
4382006.02.10 16:20buy2200.321.19330.00001.1953
4392006.02.10 16:20t/p2200.321.19530.00001.19536.40385.79
4402006.02.10 16:20close2190.171.19890.00001.2013-0.68385.11
4412006.02.10 16:21buy2210.171.19330.00001.1953
4422006.02.10 16:21t/p2210.171.19530.00001.19533.40388.51
4432006.02.10 16:21buy2220.181.19840.00001.2004
4442006.02.10 16:22buy2230.341.19330.00001.1953
4452006.02.10 16:22t/p2230.341.19530.00001.19536.80395.31
4462006.02.10 16:22close2220.181.19850.00001.20040.18395.49
4472006.02.10 16:23buy2240.171.19330.00001.1953
4482006.02.10 16:23t/p2240.171.19530.00001.19533.40398.89
4492006.02.10 16:23buy2250.181.19850.00001.2005
4502006.02.10 16:24buy2260.341.19330.00001.1953
4512006.02.10 16:24t/p2260.341.19530.00001.19536.80405.69
4522006.02.10 16:24close2250.181.19820.00001.2005-0.54405.15
4532006.02.10 16:25buy2270.181.19330.00001.1953
4542006.02.10 16:25t/p2270.181.19530.00001.19533.60408.75
4552006.02.10 16:25buy2280.191.19860.00001.2006
4562006.02.10 16:26buy2290.361.19330.00001.1953
4572006.02.10 16:26t/p2290.361.19530.00001.19537.20415.95
4582006.02.10 16:26close2280.191.19830.00001.2006-0.57415.38
4592006.02.10 16:27buy2300.181.19330.00001.1953
4602006.02.10 16:27t/p2300.181.19530.00001.19533.60418.98
4612006.02.10 16:27buy2310.191.19820.00001.2002
4622006.02.10 16:28buy2320.361.19330.00001.1953
4632006.02.10 16:28t/p2320.361.19530.00001.19537.20426.18
4642006.02.10 16:28buy2330.381.19670.00001.1987
4652006.02.10 16:29buy2340.721.19330.00001.1953
4662006.02.10 16:29t/p2340.721.19530.00001.195314.40440.58
4672006.02.10 16:29close2330.381.19620.00001.1987-1.90438.68
4682006.02.10 16:29close2310.191.19620.00001.2002-3.80434.88
4692006.02.10 16:30buy2350.191.19330.00001.1953
4702006.02.10 16:30t/p2350.191.19530.00001.19533.80438.68
4712006.02.10 16:30buy2360.201.19600.00001.1980
4722006.02.10 16:31buy2370.381.19330.00001.1953
4732006.02.10 16:53buy2380.761.19260.00001.1946
4742006.02.10 16:53buy2391.441.19190.00001.1939
4752006.02.10 17:16sell2400.181.19160.00001.1896
4762006.02.10 17:31sell2410.381.19210.00001.1901
4772006.02.10 17:49sell2420.761.19270.00001.1907
4782006.02.10 20:48t/p2420.761.19070.00001.190715.20453.88
4792006.02.10 20:48close2410.381.19070.00001.19015.32459.20
4802006.02.10 20:48close2400.181.19080.00001.18961.44460.64
4812006.02.10 20:48sell2430.171.19050.00001.1885
4822006.02.13 08:29sell2440.361.19100.00001.1890
4832006.02.13 10:00t/p2440.361.18900.00001.18907.20467.84
4842006.02.13 10:00close2430.171.18900.00001.18852.65470.50
4852006.02.13 11:00sell2450.161.18880.00001.1868
4862006.02.13 12:26sell2460.321.18940.00001.1874
4872006.02.13 14:59sell2470.681.19040.00001.1884
4882006.02.13 16:00sell2481.441.19090.00001.1889
4892006.02.14 13:59t/p2470.681.18840.00001.188414.01484.51
4902006.02.14 13:59t/p2481.441.18890.00001.188929.67514.18
4912006.02.14 13:59close2460.321.18750.00001.18746.27520.45
4922006.02.14 14:00close2450.161.18760.00001.18682.02522.47
4932006.02.14 14:00close2391.441.19010.00001.1939-28.09494.38
4942006.02.14 14:00close2380.761.19010.00001.1946-20.15474.23
4952006.02.14 14:00close2370.381.19010.00001.1953-12.73461.49
4962006.02.14 14:00close2360.201.19010.00001.1980-12.10449.39
4972006.02.14 14:02sell2490.201.18910.00001.1871
4982006.02.14 14:02sell2500.401.19000.00001.1880
4992006.02.14 14:30close2500.401.18800.00001.18808.00457.39
5002006.02.14 14:30close2490.201.18800.00001.18712.20459.59
5012006.02.14 14:30sell2510.201.18790.00001.1859
5022006.02.14 14:33sell2520.401.18850.00001.1865
5032006.02.14 14:38close2520.401.18680.00001.18656.80466.39
5042006.02.14 14:38close2510.201.18680.00001.18592.20468.59
5052006.02.14 14:38sell2530.211.18660.00001.1846
5062006.02.14 14:48sell2540.421.18710.00001.1851
5072006.02.14 14:59sell2550.801.18840.00001.1864
5082006.02.14 16:59sell2561.601.18970.00001.1877
5092006.02.14 17:00buy2570.201.18980.00001.1918
5102006.02.15 00:14t/p2570.201.19180.00001.19183.85472.44
5112006.02.15 00:14buy2580.171.19210.00001.1941
5122006.02.15 00:36buy2590.361.19150.00001.1935
5132006.02.15 09:12buy2600.721.19100.00001.1930
5142006.02.15 15:00t/p2600.721.19300.00001.193014.40486.84
5152006.02.15 15:00close2590.361.19340.00001.19356.84493.68
5162006.02.15 15:00close2580.171.19320.00001.19411.87495.55
5172006.02.15 15:00buy2610.161.19370.00001.1957
5182006.02.15 15:00buy2620.321.19320.00001.1952
5192006.02.15 15:02buy2630.681.19260.00001.1946
5202006.02.15 15:40buy2641.441.19200.00001.1940
5212006.02.15 16:18t/p2641.441.19400.00001.194028.80524.35
5222006.02.15 16:18close2630.681.19400.00001.19469.52533.87
5232006.02.15 16:19close2620.321.19090.00001.1952-7.36526.51
5242006.02.15 16:19close2610.161.19420.00001.19570.80527.31
5252006.02.15 16:36close2561.601.19050.00001.1877-11.83515.48
5262006.02.15 16:36close2550.801.19050.00001.1864-16.32499.16
5272006.02.15 16:36close2540.421.19050.00001.1851-14.03485.14
5282006.02.15 16:36close2530.211.19050.00001.1846-8.06477.07
5292006.02.15 17:00sell2650.211.18800.00001.1860
5302006.02.15 17:00sell2660.421.18960.00001.1876
5312006.02.15 17:07sell2670.841.19030.00001.1883
5322006.02.15 17:21close2670.841.18910.00001.188310.08487.15
5332006.02.15 17:21close2660.421.18910.00001.18762.10489.25
5342006.02.15 17:21close2650.211.18910.00001.1860-2.31486.94
5352006.02.15 17:21sell2680.221.18900.00001.1870
5362006.02.15 22:00buy2690.221.18910.00001.1911
5372006.02.16 00:56buy2700.441.18850.00001.1905
5382006.02.16 01:03buy2710.881.18790.00001.1899
5392006.02.16 07:48close2710.881.18900.00001.18999.68496.62
5402006.02.16 07:48close2700.441.18900.00001.19052.20498.82
5412006.02.16 07:48close2690.221.18900.00001.1911-0.72498.11
5422006.02.16 07:48close2680.221.18920.00001.1870-0.04498.07
5432006.02.16 09:00sell2720.221.18760.00001.1856
5442006.02.16 09:00sell2730.441.18840.00001.1864
5452006.02.16 11:10close2730.441.18660.00001.18647.92505.99
5462006.02.16 11:10close2720.221.18660.00001.18562.20508.19
5472006.02.16 11:10sell2740.231.18650.00001.1845
5482006.02.16 11:14sell2750.461.18700.00001.1850
5492006.02.16 13:59sell2760.881.18760.00001.1856
5502006.02.16 14:00buy2770.221.18770.00001.1897
5512006.02.16 14:00buy2780.461.18710.00001.1891
5522006.02.16 15:42sell2791.761.18820.00001.1862
5532006.02.16 20:59t/p2780.461.18910.00001.18919.20517.39
5542006.02.16 20:59close2770.221.18940.00001.18973.74521.13
5552006.02.16 21:00buy2800.211.18940.00001.1914
5562006.02.16 21:00buy2810.441.18880.00001.1908
5572006.02.16 23:59t/p2810.441.19080.00001.19088.80529.93
5582006.02.16 23:59close2800.211.19090.00001.19143.15533.08
5592006.02.17 00:00buy2820.201.19080.00001.1928
5602006.02.17 00:03buy2830.421.19030.00001.1923
5612006.02.17 01:06buy2840.841.18970.00001.1917
5622006.02.17 01:59buy2851.761.18880.00001.1908
5632006.02.17 13:06t/p2791.761.18620.00001.186236.26569.34
5642006.02.17 13:06close2760.881.18620.00001.185612.85582.19
5652006.02.17 13:06close2750.461.18600.00001.18504.88587.07
5662006.02.17 13:06close2740.231.18610.00001.18451.06588.13
5672006.02.17 13:06sell2860.221.18600.00001.1840
5682006.02.17 13:15sell2870.461.18660.00001.1846
5692006.02.17 13:38sell2880.921.18710.00001.1851
5702006.02.17 14:34close2880.921.18800.00001.1851-8.28579.85
5712006.02.17 14:34close2870.461.18800.00001.1846-6.44573.41
5722006.02.17 14:34close2860.221.18800.00001.1840-4.40569.01
5732006.02.17 14:34close2851.761.18780.00001.1908-17.60551.41
5742006.02.17 14:34close2840.841.18780.00001.1917-15.96535.45
5752006.02.17 14:34close2830.421.18780.00001.1923-10.50524.95
5762006.02.17 14:34close2820.201.18780.00001.1928-6.00518.95
5772006.02.17 14:34sell2890.241.18760.00001.1856
5782006.02.17 14:59sell2900.481.18950.00001.1875
5792006.02.17 15:00buy2910.241.18960.00001.1916
5802006.02.17 15:59t/p2910.241.19160.00001.19164.80523.75
5812006.02.17 15:59buy2920.231.19240.00001.1944
5822006.02.17 15:59sell2930.921.19220.00001.1902
5832006.02.17 16:03t/p2930.921.19020.00001.190218.40542.15
5842006.02.17 16:03buy2940.481.18990.00001.1919
5852006.02.17 16:03close2900.481.18990.00001.1875-1.92540.23
5862006.02.17 16:03close2890.241.19000.00001.1856-5.76534.47
5872006.02.17 16:04close2940.481.19000.00001.19190.48534.95
5882006.02.17 16:04close2920.231.19000.00001.1944-5.52529.43
5892006.02.17 16:04buy2950.251.19010.00001.1921
5902006.02.17 16:18t/p2950.251.19210.00001.19215.00534.43
5912006.02.17 16:18buy2960.251.19230.00001.1943
5922006.02.17 16:59buy2970.501.19060.00001.1926
5932006.02.17 17:01close2970.501.19210.00001.19267.50541.93
5942006.02.17 17:01close2960.251.19210.00001.1943-0.50541.43
5952006.02.17 17:02buy2980.251.19190.00001.1939
5962006.02.17 18:01buy2990.501.19090.00001.1929
5972006.02.17 18:19sell3000.251.19070.00001.1887
5982006.02.17 18:59t/p2990.501.19290.00001.192910.00551.43
5992006.02.17 18:59close2980.251.19300.00001.19392.75554.18
6002006.02.17 18:59sell3010.501.19300.00001.1910
6012006.02.17 19:19sell3021.001.19360.00001.1916
6022006.02.17 19:23close3021.001.19310.00001.19165.00559.18
6032006.02.17 19:23close3010.501.19310.00001.1910-0.50558.68
6042006.02.17 19:23close3000.251.19310.00001.1887-6.00552.68
6052006.02.17 19:23sell3030.251.19320.00001.1912
6062006.02.17 20:00buy3040.251.19350.00001.1955
6072006.02.19 22:00buy3050.501.19280.00001.1948
6082006.02.19 23:26sell3060.501.19370.00001.1917
6092006.02.19 23:29sell3071.001.19430.00001.1923
6102006.02.19 23:38t/p3050.501.19480.00001.194810.00562.68
6112006.02.19 23:38close3040.251.19480.00001.19553.25565.93
6122006.02.19 23:38sell3082.001.19480.00001.1928
6132006.02.19 23:52close3082.001.19440.00001.19288.00573.93
6142006.02.19 23:52close3071.001.19440.00001.1923-1.00572.93
6152006.02.19 23:52close3060.501.19440.00001.1917-3.50569.43
6162006.02.19 23:52close3030.251.19440.00001.1912-3.00566.43
6172006.02.20 01:00buy3090.271.19540.00001.1974
6182006.02.20 01:00buy3100.541.19470.00001.1967
6192006.02.20 02:59t/p3100.541.19670.00001.196710.80577.23
6202006.02.20 02:59close3090.271.19690.00001.19744.05581.28
6212006.02.20 03:00buy3110.281.19720.00001.1992
6222006.02.20 03:20buy3120.561.19640.00001.1984
6232006.02.20 07:59buy3131.081.19560.00001.1976
6242006.02.20 08:00sell3140.271.19540.00001.1934
6252006.02.20 08:02sell3150.561.19670.00001.1947
6262006.02.20 08:59t/p3150.561.19470.00001.194711.20592.48
6272006.02.20 08:59buy3162.161.19380.00001.1958
6282006.02.20 08:59close3140.271.19380.00001.19344.32596.80
6292006.02.20 09:00sell3170.261.19360.00001.1916
6302006.02.20 09:00close3170.261.19510.00001.1916-3.90592.90
6312006.02.20 09:00close3162.161.19490.00001.195823.76616.66
6322006.02.20 09:00close3131.081.19490.00001.1976-7.56609.10
6332006.02.20 09:00close3120.561.19490.00001.1984-8.40600.70
6342006.02.20 09:00close3110.281.19490.00001.1992-6.44594.26
6352006.02.20 09:02sell3180.291.19460.00001.1926
6362006.02.20 09:07sell3190.581.19520.00001.1932
6372006.02.20 09:43close3190.581.19360.00001.19329.28603.54
6382006.02.20 09:43close3180.291.19360.00001.19262.90606.44
6392006.02.20 09:44sell3200.291.19350.00001.1915
6402006.02.20 09:59sell3210.581.19430.00001.1923
6412006.02.20 16:00buy3220.291.19480.00001.1968
6422006.02.20 16:01buy3230.581.19420.00001.1962
6432006.02.20 22:34buy3241.161.19370.00001.1957
6442006.02.21 00:17buy3252.321.19310.00001.1951
6452006.02.21 01:48t/p3210.581.19230.00001.192311.95618.39
6462006.02.21 01:48close3200.291.19230.00001.19153.66622.05
6472006.02.21 01:48sell3260.281.19220.00001.1902
6482006.02.21 01:55sell3270.581.19270.00001.1907
6492006.02.21 11:59t/p3270.581.19070.00001.190711.60633.65
6502006.02.21 11:59close3260.281.19050.00001.19024.76638.41
6512006.02.21 12:00sell3280.241.19020.00001.1882
6522006.02.21 12:00sell3290.521.19130.00001.1893
6532006.02.21 19:00sell3301.081.19190.00001.1899
6542006.02.22 02:59sell3312.321.19310.00001.1911
6552006.02.22 08:16t/p3312.321.19110.00001.191146.40684.81
6562006.02.22 08:16close3301.081.19100.00001.189910.37695.18
6572006.02.22 08:16close3290.521.19110.00001.18931.35696.53
6582006.02.22 08:17close3280.241.19100.00001.1882-1.77694.76
6592006.02.22 09:00sell3320.281.19050.00001.1885
6602006.02.22 10:59t/p3320.281.18850.00001.18855.60700.36
6612006.02.22 10:59sell3330.221.18780.00001.1858
6622006.02.22 11:00sell3340.541.18990.00001.1879
6632006.02.22 11:26t/p3340.541.18790.00001.187910.80711.16
6642006.02.22 11:26close3330.221.18780.00001.18580.00711.16
6652006.02.22 11:26sell3350.231.18770.00001.1857
6662006.02.22 12:08sell3360.481.18830.00001.1863
6672006.02.22 14:46sell3371.001.18890.00001.1869
6682006.02.22 14:52sell3382.081.18950.00001.1875
6692006.02.23 10:59t/p3230.581.19620.00001.19629.41720.57
6702006.02.23 10:59t/p3241.161.19570.00001.195718.82739.39
6712006.02.23 10:59t/p3252.321.19510.00001.195139.39778.78
6722006.02.23 10:59close3220.291.19630.00001.19683.26782.04
6732006.02.23 11:00buy3390.251.19640.00001.1984
6742006.02.23 11:53buy3400.541.19560.00001.1976
6752006.02.23 14:34buy3411.121.19490.00001.1969
6762006.02.23 14:35buy3422.241.19440.00001.1964
6772006.02.24 15:59t/p3382.081.18750.00001.187546.63828.67
6782006.02.24 15:59close3371.001.18710.00001.186920.42849.09
6792006.02.24 16:00close3360.481.18720.00001.18636.44855.54
6802006.02.24 16:00close3422.241.18930.00001.1964-115.93739.60
6812006.02.24 16:00close3411.121.18930.00001.1969-63.57676.04
6822006.02.24 16:00close3400.541.18930.00001.1976-34.43641.61
6832006.02.24 16:00close3390.251.18930.00001.1984-17.94623.67
6842006.02.24 16:00close3350.231.18950.00001.1857-3.58620.09
6852006.02.24 16:01sell3430.321.18840.00001.1864
6862006.02.24 16:01sell3440.641.18930.00001.1873
6872006.02.24 16:11sell3451.281.18980.00001.1878
6882006.02.24 16:16close3451.281.18860.00001.187815.36635.45
6892006.02.24 16:16close3440.641.18860.00001.18734.48639.93
6902006.02.24 16:16close3430.321.18860.00001.1864-0.64639.29
6912006.02.24 16:16sell3460.341.18940.00001.1874
6922006.02.24 16:37t/p3460.341.18740.00001.18746.80646.09
6932006.02.24 16:37sell3470.331.18710.00001.1851
6942006.02.24 16:39sell3480.661.18770.00001.1857
6952006.02.24 16:55close3480.661.18690.00001.18575.28651.37
6962006.02.24 16:55close3470.331.18690.00001.18510.66652.03
6972006.02.24 16:55sell3490.341.18680.00001.1848
6982006.02.24 16:59sell3500.681.18810.00001.1861
6992006.02.26 22:38close3500.681.18630.00001.186112.24664.27
7002006.02.26 22:38close3490.341.18630.00001.18481.70665.97
7012006.02.26 22:38sell3510.341.18600.00001.1840
7022006.02.26 22:59sell3520.681.18650.00001.1845
7032006.02.26 23:27close3520.681.18500.00001.184510.20676.17
7042006.02.26 23:27close3510.341.18500.00001.18403.40679.57
7052006.02.26 23:27sell3530.351.18490.00001.1829
7062006.02.27 00:04sell3540.701.18600.00001.1840
7072006.02.27 00:21close3540.701.18420.00001.184012.60692.17
7082006.02.27 00:21close3530.351.18420.00001.18292.66694.83
7092006.02.27 00:21sell3550.361.18410.00001.1821
7102006.02.27 01:59sell3560.721.18590.00001.1839
7112006.02.27 02:59sell3571.401.18680.00001.1848
7122006.02.27 03:00buy3580.351.18690.00001.1889
7132006.02.27 05:36buy3590.721.18620.00001.1882
7142006.02.27 05:48sell3602.801.18740.00001.1854
7152006.02.27 06:22close3602.801.18650.00001.185425.20720.03
7162006.02.27 06:22close3590.721.18630.00001.18820.72720.75
7172006.02.27 06:22close3580.351.18630.00001.1889-2.10718.65
7182006.02.27 06:22close3571.401.18650.00001.18484.20722.85
7192006.02.27 06:22close3560.721.18650.00001.1839-4.32718.53
7202006.02.27 06:22close3550.361.18650.00001.1821-8.64709.89
7212006.02.27 06:23buy3610.371.18660.00001.1886
7222006.02.27 06:45buy3620.741.18610.00001.1881
7232006.02.27 06:59buy3631.441.18550.00001.1875
7242006.02.27 07:10close3631.441.18640.00001.187512.96722.85
7252006.02.27 07:10close3620.741.18640.00001.18812.22725.07
7262006.02.27 07:10close3610.371.18640.00001.1886-0.74724.33
7272006.02.27 08:00sell3640.381.18570.00001.1837
7282006.02.27 12:00buy3650.381.18570.00001.1877
7292006.02.27 13:59buy3660.741.18510.00001.1871
7302006.02.27 15:02buy3671.481.18460.00001.1866
7312006.02.27 15:59close3671.481.18570.00001.186616.28740.61
7322006.02.27 15:59close3660.741.18570.00001.18714.44745.05
7332006.02.27 15:59close3650.381.18570.00001.18770.00745.05
7342006.02.27 15:59close3640.381.18590.00001.1837-0.76744.29
7352006.02.27 17:00buy3680.391.18600.00001.1880
7362006.02.27 17:04buy3690.761.18550.00001.1875
7372006.02.27 21:00buy3701.521.18490.00001.1869
7382006.02.27 21:00sell3710.381.18470.00001.1827
7392006.02.28 00:04buy3723.121.18430.00001.1863
7402006.02.28 02:59close3723.121.18520.00001.186328.08772.37
7412006.02.28 02:59close3710.381.18540.00001.1827-2.43769.94
7422006.02.28 02:59close3701.521.18520.00001.18693.41773.35
7432006.02.28 02:59close3690.761.18520.00001.1875-2.85770.50
7442006.02.28 02:59close3680.391.18520.00001.1880-3.41767.08
7452006.02.28 04:00buy3730.421.18640.00001.1884
7462006.02.28 04:00buy3740.841.18560.00001.1876
7472006.02.28 08:00sell3750.411.18490.00001.1829
7482006.02.28 08:00sell3760.821.18540.00001.1834
7492006.02.28 08:17buy3771.641.18500.00001.1870
7502006.02.28 08:59sell3781.681.18650.00001.1845
7512006.02.28 09:59t/p3771.641.18700.00001.187032.80799.88
7522006.02.28 09:59close3740.841.18740.00001.187615.12815.00
7532006.02.28 09:59sell3793.281.18740.00001.1854
7542006.02.28 10:00close3730.421.18740.00001.18844.20819.20
7552006.02.28 10:15close3793.281.18730.00001.18543.28822.48
7562006.02.28 10:15close3781.681.18730.00001.1845-13.44809.04
7572006.02.28 10:15close3760.821.18730.00001.1834-15.58793.46
7582006.02.28 10:15close3750.411.18730.00001.1829-9.84783.62
7592006.02.28 10:15buy3800.421.18740.00001.1894
7602006.02.28 14:00sell3810.421.18790.00001.1859
7612006.02.28 14:40sell3820.841.18840.00001.1864
7622006.02.28 14:59sell3831.641.18900.00001.1870
7632006.02.28 15:00t/p3800.421.18940.00001.18948.40792.02
7642006.02.28 15:59sell3842.881.19220.00001.1902
7652006.02.28 16:00buy3850.351.19260.00001.1946
7662006.02.28 16:13buy3860.801.19100.00001.1930
7672006.02.28 16:31t/p3860.801.19300.00001.193016.00808.02
7682006.02.28 16:31close3850.351.19300.00001.19461.40809.42
7692006.02.28 16:31buy3870.341.19310.00001.1951
7702006.02.28 16:35buy3880.721.19250.00001.1945
7712006.02.28 16:42buy3891.481.19200.00001.1940
7722006.02.28 23:59close at stop3891.481.19320.00001.194017.76827.18
7732006.02.28 23:59close at stop3880.721.19320.00001.19455.04832.22
7742006.02.28 23:59close at stop3870.341.19320.00001.19510.34832.56
7752006.02.28 23:59close at stop3842.881.19340.00001.1902-34.56798.00
7762006.02.28 23:59close at stop3831.641.19340.00001.1870-72.16725.84
7772006.02.28 23:59close at stop3820.841.19340.00001.1864-42.00683.84
7782006.02.28 23:59close at stop3810.421.19340.00001.1859-23.10660.74