Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo3
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.14 07:30 - 2007.01.09 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true;
FiboProgressionLots=true;
UseWithoutIndicator=true;
ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.01; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=3; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=3; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|22508
|Ticks modelled
|2400638
|Modelling quality
|49.20%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|1915.47
|Gross profit
|3812.07
|Gross loss
|-1896.60
|Profit factor
|2.01
|Expected payoff
|10.58
|Absolute drawdown
|28.00
|Maximal drawdown
|163.00 (0.65%)
|Relative drawdown
|0.65% (163.00)
|Total trades
|181
|Short positions (won %)
|1 (100.00%)
|Long positions (won %)
|180 (52.22%)
|Profit trades (% of total)
|95 (52.49%)
|Loss trades (% of total)
|86 (47.51%)
|Largest
|profit trade
|216.00
|loss trade
|-80.00
|Average
|profit trade
|40.13
|loss trade
|-22.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (144.53)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-163.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|244.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-163.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.14 07:32
|buy
|1
|0.10
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.03.14 07:50
|sell
|2
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|3
|2005.03.14 08:49
|buy
|3
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.03.14 09:44
|buy
|4
|0.40
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|5
|2005.03.14 10:44
|close
|3
|0.10
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|24991.00
|6
|2005.03.14 10:44
|close
|1
|0.10
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|24972.00
|7
|2005.03.14 10:44
|close
|4
|0.40
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|28.00
|25000.00
|8
|2005.03.14 10:44
|close
|2
|0.10
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|23.00
|25023.00
|9
|2005.03.14 11:01
|buy
|5
|0.10
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|10
|2005.03.14 13:43
|buy
|6
|0.10
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|11
|2005.03.14 13:49
|buy
|7
|0.40
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|12
|2005.03.14 14:00
|close
|6
|0.10
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|25020.00
|13
|2005.03.14 14:00
|close
|5
|0.10
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|25007.00
|14
|2005.03.14 14:00
|close
|7
|0.40
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|52.00
|25059.00
|15
|2005.03.14 14:19
|buy
|8
|0.10
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|16
|2005.03.14 14:49
|close
|8
|0.10
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|25.00
|25084.00
|17
|2005.03.14 16:49
|buy
|9
|0.10
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|18
|2005.03.14 17:43
|buy
|10
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|19
|2005.03.14 18:19
|buy
|11
|0.40
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|20
|2005.03.14 18:44
|close
|10
|0.10
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|25078.00
|21
|2005.03.14 18:44
|close
|9
|0.10
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25062.00
|22
|2005.03.14 18:44
|close
|11
|0.40
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25106.00
|23
|2005.03.15 15:43
|buy
|12
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|24
|2005.03.15 15:47
|buy
|13
|0.10
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|25
|2005.03.15 17:09
|buy
|14
|0.40
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|26
|2005.03.15 17:36
|close
|13
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25101.00
|27
|2005.03.15 17:36
|close
|12
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25085.00
|28
|2005.03.15 17:36
|close
|14
|0.40
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25129.00
|29
|2005.03.15 17:48
|buy
|15
|0.10
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|30
|2005.03.16 03:31
|buy
|16
|0.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|31
|2005.03.16 05:49
|close
|16
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|19.00
|25148.00
|32
|2005.03.16 05:49
|close
|15
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|8.27
|25156.27
|33
|2005.03.18 13:49
|buy
|17
|0.10
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|34
|2005.03.18 14:18
|buy
|18
|0.10
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|35
|2005.03.18 17:39
|close
|18
|0.10
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|20.00
|25176.27
|36
|2005.03.18 17:39
|close
|17
|0.10
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|9.00
|25185.27
|37
|2005.03.21 03:09
|buy
|19
|0.10
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|38
|2005.03.21 03:15
|buy
|20
|0.10
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|39
|2005.03.21 08:39
|buy
|21
|0.40
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|40
|2005.03.21 08:48
|buy
|22
|2.70
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.03.21 08:57
|close
|21
|0.40
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|25105.27
|42
|2005.03.21 08:57
|close
|20
|0.10
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|25069.27
|43
|2005.03.21 08:57
|close
|19
|0.10
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|25022.27
|44
|2005.03.21 08:57
|close
|22
|2.70
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|162.00
|25184.27
|45
|2005.03.21 09:18
|buy
|23
|0.10
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|46
|2005.03.21 09:32
|buy
|24
|0.10
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.03.21 11:18
|close
|24
|0.10
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|17.00
|25201.27
|48
|2005.03.21 11:18
|close
|23
|0.10
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|7.00
|25208.27
|49
|2005.03.21 12:18
|buy
|25
|0.10
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.03.21 12:49
|buy
|26
|0.10
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|51
|2005.03.21 14:31
|buy
|27
|0.40
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|52
|2005.03.21 14:49
|close
|26
|0.10
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|25202.27
|53
|2005.03.21 14:49
|close
|25
|0.10
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25186.27
|54
|2005.03.21 14:49
|close
|27
|0.40
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25230.27
|55
|2005.03.21 17:39
|buy
|28
|0.10
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.03.21 17:48
|buy
|29
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|57
|2005.03.21 18:18
|buy
|30
|0.40
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|58
|2005.03.21 18:43
|close
|29
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25225.27
|59
|2005.03.21 18:43
|close
|28
|0.10
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25209.27
|60
|2005.03.21 18:43
|close
|30
|0.40
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25253.27
|61
|2005.03.22 20:18
|buy
|31
|0.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.03.22 20:19
|buy
|32
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|63
|2005.03.22 20:26
|close
|32
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|19.00
|25272.27
|64
|2005.03.22 20:26
|close
|31
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|9.00
|25281.27
|65
|2005.03.22 20:39
|buy
|33
|0.10
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|66
|2005.03.22 20:43
|buy
|34
|0.10
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|67
|2005.03.22 20:44
|buy
|35
|0.40
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.03.22 20:49
|buy
|36
|2.70
|1.3074
|0.0000
|0.0000
|69
|2005.03.22 20:51
|close
|35
|0.40
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|25205.27
|70
|2005.03.22 20:51
|close
|34
|0.10
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|25169.27
|71
|2005.03.22 20:51
|close
|33
|0.10
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|25122.27
|72
|2005.03.22 20:51
|close
|36
|2.70
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|162.00
|25284.27
|73
|2005.03.22 21:14
|buy
|37
|0.10
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.03.22 21:19
|buy
|38
|0.10
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|75
|2005.03.22 21:30
|close
|38
|0.10
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|25.00
|25309.27
|76
|2005.03.22 21:30
|close
|37
|0.10
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|14.00
|25323.27
|77
|2005.03.23 10:13
|buy
|39
|0.10
|1.3055
|0.0000
|0.0000
|78
|2005.03.23 10:15
|buy
|40
|0.10
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|79
|2005.03.23 10:19
|buy
|41
|0.40
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|80
|2005.03.23 10:27
|close
|40
|0.10
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|25320.27
|81
|2005.03.23 10:27
|close
|39
|0.10
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|25306.27
|82
|2005.03.23 10:27
|close
|41
|0.40
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|52.00
|25358.27
|83
|2005.03.23 10:49
|buy
|42
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|84
|2005.03.23 11:19
|close
|42
|0.10
|1.3051
|0.0000
|0.0000
|27.00
|25385.27
|85
|2005.03.23 14:39
|buy
|43
|0.10
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|86
|2005.03.23 14:44
|buy
|44
|0.10
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|87
|2005.03.23 14:48
|buy
|45
|0.40
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|88
|2005.03.23 15:00
|close
|45
|0.40
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|108.00
|25493.27
|89
|2005.03.23 15:00
|close
|44
|0.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|11.00
|25504.27
|90
|2005.03.23 15:00
|close
|43
|0.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|1.00
|25505.27
|91
|2005.03.23 18:13
|buy
|46
|0.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.03.23 18:18
|buy
|47
|0.10
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|93
|2005.03.23 20:19
|buy
|48
|0.40
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|94
|2005.03.23 20:43
|close
|47
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25500.27
|95
|2005.03.23 20:43
|close
|46
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25484.27
|96
|2005.03.23 20:43
|close
|48
|0.40
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25528.27
|97
|2005.03.24 16:49
|buy
|49
|0.10
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|98
|2005.03.24 18:02
|buy
|50
|0.10
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|99
|2005.03.24 18:32
|close
|50
|0.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|17.00
|25545.27
|100
|2005.03.24 18:32
|close
|49
|0.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|7.00
|25552.27
|101
|2005.03.24 19:19
|buy
|51
|0.10
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|102
|2005.03.24 21:20
|buy
|52
|0.10
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|103
|2005.03.25 08:40
|close
|52
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|16.27
|25568.53
|104
|2005.03.25 08:40
|close
|51
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|6.27
|25574.80
|105
|2005.03.28 02:49
|buy
|53
|0.10
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|106
|2005.03.28 03:13
|buy
|54
|0.10
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.03.28 03:19
|buy
|55
|0.40
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|108
|2005.03.28 05:15
|close
|54
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25569.80
|109
|2005.03.28 05:15
|close
|53
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25553.80
|110
|2005.03.28 05:15
|close
|55
|0.40
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25597.80
|111
|2005.03.28 08:36
|buy
|56
|0.10
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|112
|2005.03.28 13:19
|close
|56
|0.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|25.00
|25622.80
|113
|2005.03.28 15:32
|buy
|57
|0.10
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|114
|2005.03.28 15:43
|buy
|58
|0.10
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|115
|2005.03.28 15:49
|buy
|59
|0.40
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|116
|2005.03.28 16:13
|close
|58
|0.10
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25617.80
|117
|2005.03.28 16:13
|close
|57
|0.10
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|25602.80
|118
|2005.03.28 16:13
|close
|59
|0.40
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25646.80
|119
|2005.03.28 17:44
|buy
|60
|0.10
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|120
|2005.03.28 23:14
|close
|60
|0.10
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|27.00
|25673.80
|121
|2005.04.04 15:14
|buy
|61
|0.10
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|122
|2005.04.04 15:39
|buy
|62
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|123
|2005.04.04 16:18
|buy
|63
|0.40
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|124
|2005.04.04 18:49
|close
|62
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|25667.80
|125
|2005.04.04 18:49
|close
|61
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|25651.80
|126
|2005.04.04 18:49
|close
|63
|0.40
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25695.80
|127
|2005.04.05 03:18
|buy
|64
|0.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|128
|2005.04.05 04:49
|buy
|65
|0.10
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|129
|2005.04.05 13:19
|buy
|66
|0.40
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|130
|2005.04.05 14:09
|close
|65
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|25692.80
|131
|2005.04.05 14:09
|close
|64
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|25678.80
|132
|2005.04.05 14:09
|close
|66
|0.40
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|52.00
|25730.80
|133
|2005.04.14 14:49
|buy
|67
|0.10
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|134
|2005.04.14 15:48
|buy
|68
|0.10
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|135
|2005.04.14 16:18
|buy
|69
|0.40
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|136
|2005.04.14 16:31
|close
|68
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25725.80
|137
|2005.04.14 16:31
|close
|67
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|25710.80
|138
|2005.04.14 16:31
|close
|69
|0.40
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25754.80
|139
|2005.05.12 08:44
|buy
|70
|0.10
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.05.12 08:48
|buy
|71
|0.10
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|141
|2005.05.12 09:36
|buy
|72
|0.40
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|142
|2005.05.12 09:43
|close
|71
|0.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|25751.80
|143
|2005.05.12 09:43
|close
|70
|0.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|25737.80
|144
|2005.05.12 09:43
|close
|72
|0.40
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|52.00
|25789.80
|145
|2005.05.12 14:39
|buy
|73
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|146
|2005.05.12 14:43
|buy
|74
|0.10
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|147
|2005.05.12 14:48
|buy
|75
|0.40
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|148
|2005.05.12 15:07
|close
|74
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25784.80
|149
|2005.05.12 15:07
|close
|73
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|25769.80
|150
|2005.05.12 15:07
|close
|75
|0.40
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25813.80
|151
|2005.05.12 15:19
|buy
|76
|0.10
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|152
|2005.05.12 16:18
|buy
|77
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|153
|2005.05.12 16:50
|close
|77
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|18.00
|25831.80
|154
|2005.05.12 16:50
|close
|76
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|7.00
|25838.80
|155
|2005.05.12 22:45
|buy
|78
|0.10
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|156
|2005.05.12 23:13
|buy
|79
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|157
|2005.05.12 23:19
|buy
|80
|0.40
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|158
|2005.05.13 00:09
|close
|79
|0.10
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|-3.73
|25835.07
|159
|2005.05.13 00:09
|close
|78
|0.10
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|-13.73
|25821.33
|160
|2005.05.13 00:09
|close
|80
|0.40
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|49.07
|25870.40
|161
|2005.05.13 10:48
|buy
|81
|0.10
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|162
|2005.05.13 11:20
|buy
|82
|0.10
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|163
|2005.05.13 11:49
|buy
|83
|0.40
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|164
|2005.05.13 15:19
|close
|82
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|25866.40
|165
|2005.05.13 15:19
|close
|81
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|25851.40
|166
|2005.05.13 15:19
|close
|83
|0.40
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|52.00
|25903.40
|167
|2005.05.13 15:48
|buy
|84
|0.10
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|168
|2005.05.13 16:06
|buy
|85
|0.10
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|169
|2005.05.13 16:44
|close
|85
|0.10
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|18.00
|25921.40
|170
|2005.05.13 16:44
|close
|84
|0.10
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|7.00
|25928.40
|171
|2005.05.13 21:14
|buy
|86
|0.10
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|172
|2005.05.16 00:44
|buy
|87
|0.10
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|173
|2005.05.16 01:18
|buy
|88
|0.40
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|174
|2005.05.16 01:49
|close
|87
|0.10
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|25923.40
|175
|2005.05.16 01:49
|close
|86
|0.10
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|-15.73
|25907.67
|176
|2005.05.16 01:49
|close
|88
|0.40
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25951.67
|177
|2005.05.16 08:20
|buy
|89
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|178
|2005.05.16 11:10
|close
|89
|0.10
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|25.00
|25976.67
|179
|2005.05.20 14:48
|buy
|90
|0.10
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|180
|2005.05.20 15:13
|buy
|91
|0.10
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|181
|2005.05.20 15:30
|buy
|92
|0.40
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|182
|2005.05.20 15:49
|close
|91
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|25970.67
|183
|2005.05.20 15:49
|close
|90
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|25953.67
|184
|2005.05.20 15:49
|close
|92
|0.40
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|44.00
|25997.67
|185
|2005.05.20 16:01
|buy
|93
|0.10
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|186
|2005.05.20 17:19
|buy
|94
|0.10
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|187
|2005.05.20 17:49
|close
|94
|0.10
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|18.00
|26015.67
|188
|2005.05.20 17:49
|close
|93
|0.10
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|7.00
|26022.67
|189
|2005.05.23 08:49
|buy
|95
|0.10
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|190
|2005.05.23 09:50
|close
|95
|0.10
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26048.67
|191
|2005.05.26 13:14
|buy
|96
|0.10
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|192
|2005.05.26 13:20
|buy
|97
|0.10
|1.2521
|0.0000
|0.0000
|193
|2005.05.26 15:44
|close
|97
|0.10
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|18.00
|26066.67
|194
|2005.05.26 15:44
|close
|96
|0.10
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|7.00
|26073.67
|195
|2005.05.26 16:18
|buy
|98
|0.10
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|196
|2005.05.26 17:19
|buy
|99
|0.10
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|197
|2005.05.27 04:03
|close
|99
|0.10
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|17.27
|26090.93
|198
|2005.05.27 04:03
|close
|98
|0.10
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|7.27
|26098.20
|199
|2005.05.30 12:49
|buy
|100
|0.10
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|200
|2005.05.30 13:13
|buy
|101
|0.10
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|201
|2005.05.30 13:20
|buy
|102
|0.40
|1.2476
|0.0000
|0.0000
|202
|2005.05.31 01:32
|close
|101
|0.10
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|-5.73
|26092.47
|203
|2005.05.31 01:32
|close
|100
|0.10
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|-16.73
|26075.73
|204
|2005.05.31 01:32
|close
|102
|0.40
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|41.07
|26116.80
|205
|2005.05.31 02:18
|buy
|103
|0.10
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.05.31 02:45
|buy
|104
|0.10
|1.2462
|0.0000
|0.0000
|207
|2005.05.31 03:04
|buy
|105
|0.40
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|208
|2005.05.31 03:06
|close
|104
|0.10
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|26111.80
|209
|2005.05.31 03:06
|close
|103
|0.10
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|26096.80
|210
|2005.05.31 03:06
|close
|105
|0.40
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|44.00
|26140.80
|211
|2005.05.31 03:09
|buy
|106
|0.10
|1.2442
|0.0000
|0.0000
|212
|2005.05.31 03:09
|buy
|107
|0.10
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|213
|2005.05.31 03:14
|buy
|108
|0.40
|1.2414
|0.0000
|0.0000
|214
|2005.05.31 03:18
|buy
|109
|2.70
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|215
|2005.05.31 03:26
|close
|108
|0.40
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|26072.80
|216
|2005.05.31 03:26
|close
|107
|0.10
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|26038.80
|217
|2005.05.31 03:26
|close
|106
|0.10
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|25993.80
|218
|2005.05.31 03:26
|close
|109
|2.70
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|216.00
|26209.80
|219
|2005.05.31 03:49
|buy
|110
|0.10
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|220
|2005.05.31 06:20
|close
|110
|0.10
|1.2413
|0.0000
|0.0000
|28.00
|26237.80
|221
|2005.05.31 08:44
|buy
|111
|0.10
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|222
|2005.05.31 11:43
|buy
|112
|0.10
|1.2370
|0.0000
|0.0000
|223
|2005.05.31 11:48
|buy
|113
|0.40
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|224
|2005.05.31 12:18
|buy
|114
|2.70
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|225
|2005.05.31 14:01
|close
|113
|0.40
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|26161.80
|226
|2005.05.31 14:01
|close
|112
|0.10
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|26125.80
|227
|2005.05.31 14:01
|close
|111
|0.10
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|26078.80
|228
|2005.05.31 14:01
|close
|114
|2.70
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|162.00
|26240.80
|229
|2005.05.31 19:18
|buy
|115
|0.10
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.05.31 19:45
|buy
|116
|0.10
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|231
|2005.05.31 20:20
|buy
|117
|0.40
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|232
|2005.05.31 21:14
|close
|116
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|26237.80
|233
|2005.05.31 21:14
|close
|115
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|26223.80
|234
|2005.05.31 21:14
|close
|117
|0.40
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|52.00
|26275.80
|235
|2005.06.01 10:09
|buy
|118
|0.10
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|236
|2005.06.01 10:14
|buy
|119
|0.10
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|237
|2005.06.01 10:19
|buy
|120
|0.40
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|238
|2005.06.01 10:43
|close
|119
|0.10
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|26272.80
|239
|2005.06.01 10:43
|close
|118
|0.10
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|26259.80
|240
|2005.06.01 10:43
|close
|120
|0.40
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|52.00
|26311.80
|241
|2005.06.01 11:18
|buy
|121
|0.10
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|242
|2005.06.01 11:20
|buy
|122
|0.10
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|243
|2005.06.01 12:47
|buy
|123
|0.40
|1.2236
|0.0000
|0.0000
|244
|2005.06.01 13:19
|close
|122
|0.10
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|26308.80
|245
|2005.06.01 13:19
|close
|121
|0.10
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|26294.80
|246
|2005.06.01 13:19
|close
|123
|0.40
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|52.00
|26346.80
|247
|2005.06.01 14:18
|buy
|124
|0.10
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.06.01 16:18
|close
|124
|0.10
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26372.80
|249
|2005.06.01 18:13
|buy
|125
|0.10
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|250
|2005.06.01 21:18
|buy
|126
|0.10
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|251
|2005.06.01 22:03
|buy
|127
|0.40
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|252
|2005.06.01 22:18
|buy
|128
|2.70
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|253
|2005.06.01 22:49
|close
|127
|0.40
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|26292.80
|254
|2005.06.01 22:49
|close
|126
|0.10
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|26256.80
|255
|2005.06.01 22:49
|close
|125
|0.10
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|26209.80
|256
|2005.06.01 22:49
|close
|128
|2.70
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|162.00
|26371.80
|257
|2005.06.10 15:48
|buy
|129
|0.10
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|258
|2005.06.10 15:49
|buy
|130
|0.10
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|259
|2005.06.10 16:14
|buy
|131
|0.40
|1.2145
|0.0000
|0.0000
|260
|2005.06.10 16:48
|buy
|132
|2.70
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|261
|2005.06.10 17:19
|close
|131
|0.40
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|26291.80
|262
|2005.06.10 17:19
|close
|130
|0.10
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|26255.80
|263
|2005.06.10 17:19
|close
|129
|0.10
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|26209.80
|264
|2005.06.10 17:19
|close
|132
|2.70
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|162.00
|26371.80
|265
|2005.06.10 20:18
|buy
|133
|0.10
|1.2115
|0.0000
|0.0000
|266
|2005.06.13 03:04
|buy
|134
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|267
|2005.06.13 03:14
|buy
|135
|0.40
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|268
|2005.06.13 04:48
|close
|134
|0.10
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|26365.80
|269
|2005.06.13 04:48
|close
|133
|0.10
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|-16.73
|26349.07
|270
|2005.06.13 04:48
|close
|135
|0.40
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|44.00
|26393.07
|271
|2005.06.13 08:19
|buy
|136
|0.10
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|272
|2005.06.13 10:19
|buy
|137
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|273
|2005.06.13 11:13
|buy
|138
|0.40
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|274
|2005.06.13 14:19
|close
|137
|0.10
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|26388.07
|275
|2005.06.13 14:19
|close
|136
|0.10
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|26372.07
|276
|2005.06.13 14:19
|close
|138
|0.40
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|44.00
|26416.07
|277
|2005.06.13 14:49
|buy
|139
|0.10
|1.2053
|0.0000
|0.0000
|278
|2005.06.13 15:50
|buy
|140
|0.10
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|279
|2005.06.13 18:18
|close
|140
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|20.00
|26436.07
|280
|2005.06.13 18:18
|close
|139
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|10.00
|26446.07
|281
|2005.06.14 15:49
|buy
|141
|0.10
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|282
|2005.06.14 18:01
|buy
|142
|0.10
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|283
|2005.06.14 18:19
|close
|142
|0.10
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|20.00
|26466.07
|284
|2005.06.14 18:19
|close
|141
|0.10
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|9.00
|26475.07
|285
|2005.06.15 01:13
|buy
|143
|0.10
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|286
|2005.06.15 05:20
|close
|143
|0.10
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26501.07
|287
|2005.06.23 20:49
|buy
|144
|0.10
|1.2020
|0.0000
|0.0000
|288
|2005.06.23 22:38
|close
|144
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26527.07
|289
|2005.06.24 06:00
|buy
|145
|0.10
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|290
|2005.06.24 06:01
|buy
|146
|0.10
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|291
|2005.06.24 06:06
|buy
|147
|0.40
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|292
|2005.06.24 06:08
|close
|146
|0.10
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|26523.07
|293
|2005.06.24 06:08
|close
|145
|0.10
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|26508.07
|294
|2005.06.24 06:08
|close
|147
|0.40
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|52.00
|26560.07
|295
|2005.07.01 16:20
|buy
|148
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|296
|2005.07.01 16:27
|close
|148
|0.10
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|28.00
|26588.07
|297
|2005.07.01 16:48
|buy
|149
|0.10
|1.1980
|0.0000
|0.0000
|298
|2005.07.01 16:49
|buy
|150
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|299
|2005.07.01 17:49
|buy
|151
|0.40
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|300
|2005.07.01 18:20
|close
|150
|0.10
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|26585.07
|301
|2005.07.01 18:20
|close
|149
|0.10
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|26571.07
|302
|2005.07.01 18:20
|close
|151
|0.40
|1.1966
|0.0000
|0.0000
|52.00
|26623.07
|303
|2005.07.01 19:49
|buy
|152
|0.10
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|304
|2005.07.04 00:00
|buy
|153
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|305
|2005.07.04 00:18
|buy
|154
|0.40
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|306
|2005.07.04 00:48
|close
|153
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|26621.07
|307
|2005.07.04 00:48
|close
|152
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|-19.73
|26601.33
|308
|2005.07.04 00:48
|close
|154
|0.40
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|56.00
|26657.33
|309
|2005.07.04 04:48
|buy
|155
|0.10
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|310
|2005.07.04 08:44
|close
|155
|0.10
|1.1940
|0.0000
|0.0000
|28.00
|26685.33
|311
|2005.07.04 11:48
|buy
|156
|0.10
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|312
|2005.07.04 12:19
|buy
|157
|0.10
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|313
|2005.07.05 02:06
|close
|157
|0.10
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|17.27
|26702.60
|314
|2005.07.05 02:06
|close
|156
|0.10
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|7.27
|26709.87
|315
|2005.07.05 08:39
|buy
|158
|0.10
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|316
|2005.07.05 08:44
|buy
|159
|0.10
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|317
|2005.07.05 09:06
|buy
|160
|0.40
|1.1867
|0.0000
|0.0000
|318
|2005.07.05 09:14
|close
|159
|0.10
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|26703.87
|319
|2005.07.05 09:14
|close
|158
|0.10
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|26687.87
|320
|2005.07.05 09:14
|close
|160
|0.40
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|44.00
|26731.87
|321
|2005.11.04 16:19
|buy
|161
|0.10
|1.1863
|0.0000
|0.0000
|322
|2005.11.04 16:33
|buy
|162
|0.10
|1.1852
|0.0000
|0.0000
|323
|2005.11.04 16:43
|buy
|163
|0.40
|1.1836
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.11.04 16:48
|buy
|164
|2.70
|1.1810
|0.0000
|0.0000
|325
|2005.11.04 16:56
|close
|163
|0.40
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|26651.87
|326
|2005.11.04 16:56
|close
|162
|0.10
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|26615.87
|327
|2005.11.04 16:56
|close
|161
|0.10
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|26568.87
|328
|2005.11.04 16:56
|close
|164
|2.70
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|162.00
|26730.87
|329
|2005.11.07 00:00
|buy
|165
|0.10
|1.1804
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.11.07 08:37
|buy
|166
|0.10
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|331
|2005.11.07 09:22
|close
|166
|0.10
|1.1813
|0.0000
|0.0000
|20.00
|26750.87
|332
|2005.11.07 09:22
|close
|165
|0.10
|1.1813
|0.0000
|0.0000
|9.00
|26759.87
|333
|2005.11.07 14:52
|buy
|167
|0.10
|1.1789
|0.0000
|0.0000
|334
|2005.11.07 15:39
|buy
|168
|0.10
|1.1779
|0.0000
|0.0000
|335
|2005.11.07 16:30
|close
|168
|0.10
|1.1797
|0.0000
|0.0000
|18.00
|26777.87
|336
|2005.11.07 16:30
|close
|167
|0.10
|1.1797
|0.0000
|0.0000
|8.00
|26785.87
|337
|2005.11.08 01:49
|buy
|169
|0.10
|1.1775
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.11.08 01:52
|buy
|170
|0.10
|1.1765
|0.0000
|0.0000
|339
|2005.11.08 02:06
|buy
|171
|0.40
|1.1748
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.11.08 02:21
|buy
|172
|2.70
|1.1723
|0.0000
|0.0000
|341
|2005.11.08 02:30
|close
|171
|0.40
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|26709.87
|342
|2005.11.08 02:30
|close
|170
|0.10
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|26673.87
|343
|2005.11.08 02:30
|close
|169
|0.10
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|26627.87
|344
|2005.11.08 02:30
|close
|172
|2.70
|1.1729
|0.0000
|0.0000
|162.00
|26789.87
|345
|2005.11.08 02:54
|buy
|173
|0.10
|1.1719
|0.0000
|0.0000
|346
|2005.11.08 14:40
|close
|173
|0.10
|1.1745
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26815.87
|347
|2005.11.10 20:47
|buy
|174
|0.10
|1.1715
|0.0000
|0.0000
|348
|2005.11.10 20:51
|buy
|175
|0.10
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|349
|2005.11.10 20:54
|buy
|176
|0.40
|1.1688
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.11.11 08:00
|close
|175
|0.10
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|-5.73
|26810.13
|351
|2005.11.11 08:00
|close
|174
|0.10
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|-15.73
|26794.40
|352
|2005.11.11 08:00
|close
|176
|0.40
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|45.07
|26839.47
|353
|2005.11.11 10:32
|buy
|177
|0.10
|1.1684
|0.0000
|0.0000
|354
|2005.11.11 17:49
|close
|177
|0.10
|1.1710
|0.0000
|0.0000
|26.00
|26865.47
|355
|2005.11.14 17:35
|buy
|178
|0.10
|1.1680
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.11.14 17:39
|buy
|179
|0.10
|1.1669
|0.0000
|0.0000
|357
|2005.11.14 19:05
|close
|179
|0.10
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|18.00
|26883.47
|358
|2005.11.14 19:05
|close
|178
|0.10
|1.1687
|0.0000
|0.0000
|7.00
|26890.47
|359
|2005.11.15 11:54
|buy
|180
|0.10
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|360
|2005.11.15 12:45
|buy
|181
|0.10
|1.1654
|0.0000
|0.0000
|361
|2005.11.15 14:39
|close
|181
|0.10
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|18.00
|26908.47
|362
|2005.11.15 14:39
|close
|180
|0.10
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|7.00
|26915.47