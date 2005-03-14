Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo3

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.14 07:30 - 2007.01.09 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true; FiboProgressionLots=true; UseWithoutIndicator=true; ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.01; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=3; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=3; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test22508Ticks modelled2400638Modelling quality49.20%
Initial deposit25000.00
Total net profit1915.47Gross profit3812.07Gross loss-1896.60
Profit factor2.01Expected payoff10.58
Absolute drawdown28.00Maximal drawdown163.00 (0.65%)Relative drawdown0.65% (163.00)
Total trades181Short positions (won %)1 (100.00%)Long positions (won %)180 (52.22%)
Profit trades (% of total)95 (52.49%)Loss trades (% of total)86 (47.51%)
Largestprofit trade216.00loss trade-80.00
Averageprofit trade40.13loss trade-22.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (144.53)consecutive losses (loss in money)3 (-163.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)244.00 (2)consecutive loss (count of losses)-163.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.14 07:32buy10.101.34290.00000.0000
22005.03.14 07:50sell20.101.34350.00000.0000
32005.03.14 08:49buy30.101.34190.00000.0000
42005.03.14 09:44buy40.401.34030.00000.0000
52005.03.14 10:44close30.101.34100.00000.0000-9.0024991.00
62005.03.14 10:44close10.101.34100.00000.0000-19.0024972.00
72005.03.14 10:44close40.401.34100.00000.000028.0025000.00
82005.03.14 10:44close20.101.34120.00000.000023.0025023.00
92005.03.14 11:01buy50.101.34000.00000.0000
102005.03.14 13:43buy60.101.33900.00000.0000
112005.03.14 13:49buy70.401.33740.00000.0000
122005.03.14 14:00close60.101.33870.00000.0000-3.0025020.00
132005.03.14 14:00close50.101.33870.00000.0000-13.0025007.00
142005.03.14 14:00close70.401.33870.00000.000052.0025059.00
152005.03.14 14:19buy80.101.33700.00000.0000
162005.03.14 14:49close80.101.33950.00000.000025.0025084.00
172005.03.14 16:49buy90.101.33660.00000.0000
182005.03.14 17:43buy100.101.33560.00000.0000
192005.03.14 18:19buy110.401.33390.00000.0000
202005.03.14 18:44close100.101.33500.00000.0000-6.0025078.00
212005.03.14 18:44close90.101.33500.00000.0000-16.0025062.00
222005.03.14 18:44close110.401.33500.00000.000044.0025106.00
232005.03.15 15:43buy120.101.33350.00000.0000
242005.03.15 15:47buy130.101.33240.00000.0000
252005.03.15 17:09buy140.401.33080.00000.0000
262005.03.15 17:36close130.101.33190.00000.0000-5.0025101.00
272005.03.15 17:36close120.101.33190.00000.0000-16.0025085.00
282005.03.15 17:36close140.401.33190.00000.000044.0025129.00
292005.03.15 17:48buy150.101.33040.00000.0000
302005.03.16 03:31buy160.101.32940.00000.0000
312005.03.16 05:49close160.101.33130.00000.000019.0025148.00
322005.03.16 05:49close150.101.33130.00000.00008.2725156.27
332005.03.18 13:49buy170.101.32900.00000.0000
342005.03.18 14:18buy180.101.32790.00000.0000
352005.03.18 17:39close180.101.32990.00000.000020.0025176.27
362005.03.18 17:39close170.101.32990.00000.00009.0025185.27
372005.03.21 03:09buy190.101.32750.00000.0000
382005.03.21 03:15buy200.101.32640.00000.0000
392005.03.21 08:39buy210.401.32480.00000.0000
402005.03.21 08:48buy222.701.32220.00000.0000
412005.03.21 08:57close210.401.32280.00000.0000-80.0025105.27
422005.03.21 08:57close200.101.32280.00000.0000-36.0025069.27
432005.03.21 08:57close190.101.32280.00000.0000-47.0025022.27
442005.03.21 08:57close222.701.32280.00000.0000162.0025184.27
452005.03.21 09:18buy230.101.32180.00000.0000
462005.03.21 09:32buy240.101.32080.00000.0000
472005.03.21 11:18close240.101.32250.00000.000017.0025201.27
482005.03.21 11:18close230.101.32250.00000.00007.0025208.27
492005.03.21 12:18buy250.101.32040.00000.0000
502005.03.21 12:49buy260.101.31940.00000.0000
512005.03.21 14:31buy270.401.31770.00000.0000
522005.03.21 14:49close260.101.31880.00000.0000-6.0025202.27
532005.03.21 14:49close250.101.31880.00000.0000-16.0025186.27
542005.03.21 14:49close270.401.31880.00000.000044.0025230.27
552005.03.21 17:39buy280.101.31730.00000.0000
562005.03.21 17:48buy290.101.31620.00000.0000
572005.03.21 18:18buy300.401.31460.00000.0000
582005.03.21 18:43close290.101.31570.00000.0000-5.0025225.27
592005.03.21 18:43close280.101.31570.00000.0000-16.0025209.27
602005.03.21 18:43close300.401.31570.00000.000044.0025253.27
612005.03.22 20:18buy310.101.31410.00000.0000
622005.03.22 20:19buy320.101.31310.00000.0000
632005.03.22 20:26close320.101.31500.00000.000019.0025272.27
642005.03.22 20:26close310.101.31500.00000.00009.0025281.27
652005.03.22 20:39buy330.101.31270.00000.0000
662005.03.22 20:43buy340.101.31160.00000.0000
672005.03.22 20:44buy350.401.30990.00000.0000
682005.03.22 20:49buy362.701.30740.00000.0000
692005.03.22 20:51close350.401.30800.00000.0000-76.0025205.27
702005.03.22 20:51close340.101.30800.00000.0000-36.0025169.27
712005.03.22 20:51close330.101.30800.00000.0000-47.0025122.27
722005.03.22 20:51close362.701.30800.00000.0000162.0025284.27
732005.03.22 21:14buy370.101.30700.00000.0000
742005.03.22 21:19buy380.101.30590.00000.0000
752005.03.22 21:30close380.101.30840.00000.000025.0025309.27
762005.03.22 21:30close370.101.30840.00000.000014.0025323.27
772005.03.23 10:13buy390.101.30550.00000.0000
782005.03.23 10:15buy400.101.30440.00000.0000
792005.03.23 10:19buy410.401.30280.00000.0000
802005.03.23 10:27close400.101.30410.00000.0000-3.0025320.27
812005.03.23 10:27close390.101.30410.00000.0000-14.0025306.27
822005.03.23 10:27close410.401.30410.00000.000052.0025358.27
832005.03.23 10:49buy420.101.30240.00000.0000
842005.03.23 11:19close420.101.30510.00000.000027.0025385.27
852005.03.23 14:39buy430.101.30200.00000.0000
862005.03.23 14:44buy440.101.30100.00000.0000
872005.03.23 14:48buy450.401.29940.00000.0000
882005.03.23 15:00close450.401.30210.00000.0000108.0025493.27
892005.03.23 15:00close440.101.30210.00000.000011.0025504.27
902005.03.23 15:00close430.101.30210.00000.00001.0025505.27
912005.03.23 18:13buy460.101.29900.00000.0000
922005.03.23 18:18buy470.101.29790.00000.0000
932005.03.23 20:19buy480.401.29630.00000.0000
942005.03.23 20:43close470.101.29740.00000.0000-5.0025500.27
952005.03.23 20:43close460.101.29740.00000.0000-16.0025484.27
962005.03.23 20:43close480.401.29740.00000.000044.0025528.27
972005.03.24 16:49buy490.101.29590.00000.0000
982005.03.24 18:02buy500.101.29490.00000.0000
992005.03.24 18:32close500.101.29660.00000.000017.0025545.27
1002005.03.24 18:32close490.101.29660.00000.00007.0025552.27
1012005.03.24 19:19buy510.101.29450.00000.0000
1022005.03.24 21:20buy520.101.29350.00000.0000
1032005.03.25 08:40close520.101.29520.00000.000016.2725568.53
1042005.03.25 08:40close510.101.29520.00000.00006.2725574.80
1052005.03.28 02:49buy530.101.29310.00000.0000
1062005.03.28 03:13buy540.101.29200.00000.0000
1072005.03.28 03:19buy550.401.29040.00000.0000
1082005.03.28 05:15close540.101.29150.00000.0000-5.0025569.80
1092005.03.28 05:15close530.101.29150.00000.0000-16.0025553.80
1102005.03.28 05:15close550.401.29150.00000.000044.0025597.80
1112005.03.28 08:36buy560.101.29000.00000.0000
1122005.03.28 13:19close560.101.29250.00000.000025.0025622.80
1132005.03.28 15:32buy570.101.28960.00000.0000
1142005.03.28 15:43buy580.101.28860.00000.0000
1152005.03.28 15:49buy590.401.28700.00000.0000
1162005.03.28 16:13close580.101.28810.00000.0000-5.0025617.80
1172005.03.28 16:13close570.101.28810.00000.0000-15.0025602.80
1182005.03.28 16:13close590.401.28810.00000.000044.0025646.80
1192005.03.28 17:44buy600.101.28660.00000.0000
1202005.03.28 23:14close600.101.28930.00000.000027.0025673.80
1212005.04.04 15:14buy610.101.28620.00000.0000
1222005.04.04 15:39buy620.101.28520.00000.0000
1232005.04.04 16:18buy630.401.28350.00000.0000
1242005.04.04 18:49close620.101.28460.00000.0000-6.0025667.80
1252005.04.04 18:49close610.101.28460.00000.0000-16.0025651.80
1262005.04.04 18:49close630.401.28460.00000.000044.0025695.80
1272005.04.05 03:18buy640.101.28310.00000.0000
1282005.04.05 04:49buy650.101.28200.00000.0000
1292005.04.05 13:19buy660.401.28040.00000.0000
1302005.04.05 14:09close650.101.28170.00000.0000-3.0025692.80
1312005.04.05 14:09close640.101.28170.00000.0000-14.0025678.80
1322005.04.05 14:09close660.401.28170.00000.000052.0025730.80
1332005.04.14 14:49buy670.101.28000.00000.0000
1342005.04.14 15:48buy680.101.27900.00000.0000
1352005.04.14 16:18buy690.401.27740.00000.0000
1362005.04.14 16:31close680.101.27850.00000.0000-5.0025725.80
1372005.04.14 16:31close670.101.27850.00000.0000-15.0025710.80
1382005.04.14 16:31close690.401.27850.00000.000044.0025754.80
1392005.05.12 08:44buy700.101.27700.00000.0000
1402005.05.12 08:48buy710.101.27590.00000.0000
1412005.05.12 09:36buy720.401.27430.00000.0000
1422005.05.12 09:43close710.101.27560.00000.0000-3.0025751.80
1432005.05.12 09:43close700.101.27560.00000.0000-14.0025737.80
1442005.05.12 09:43close720.401.27560.00000.000052.0025789.80
1452005.05.12 14:39buy730.101.27390.00000.0000
1462005.05.12 14:43buy740.101.27290.00000.0000
1472005.05.12 14:48buy750.401.27130.00000.0000
1482005.05.12 15:07close740.101.27240.00000.0000-5.0025784.80
1492005.05.12 15:07close730.101.27240.00000.0000-15.0025769.80
1502005.05.12 15:07close750.401.27240.00000.000044.0025813.80
1512005.05.12 15:19buy760.101.27090.00000.0000
1522005.05.12 16:18buy770.101.26980.00000.0000
1532005.05.12 16:50close770.101.27160.00000.000018.0025831.80
1542005.05.12 16:50close760.101.27160.00000.00007.0025838.80
1552005.05.12 22:45buy780.101.26940.00000.0000
1562005.05.12 23:13buy790.101.26840.00000.0000
1572005.05.12 23:19buy800.401.26680.00000.0000
1582005.05.13 00:09close790.101.26810.00000.0000-3.7325835.07
1592005.05.13 00:09close780.101.26810.00000.0000-13.7325821.33
1602005.05.13 00:09close800.401.26810.00000.000049.0725870.40
1612005.05.13 10:48buy810.101.26640.00000.0000
1622005.05.13 11:20buy820.101.26530.00000.0000
1632005.05.13 11:49buy830.401.26360.00000.0000
1642005.05.13 15:19close820.101.26490.00000.0000-4.0025866.40
1652005.05.13 15:19close810.101.26490.00000.0000-15.0025851.40
1662005.05.13 15:19close830.401.26490.00000.000052.0025903.40
1672005.05.13 15:48buy840.101.26320.00000.0000
1682005.05.13 16:06buy850.101.26210.00000.0000
1692005.05.13 16:44close850.101.26390.00000.000018.0025921.40
1702005.05.13 16:44close840.101.26390.00000.00007.0025928.40
1712005.05.13 21:14buy860.101.26170.00000.0000
1722005.05.16 00:44buy870.101.26070.00000.0000
1732005.05.16 01:18buy880.401.25910.00000.0000
1742005.05.16 01:49close870.101.26020.00000.0000-5.0025923.40
1752005.05.16 01:49close860.101.26020.00000.0000-15.7325907.67
1762005.05.16 01:49close880.401.26020.00000.000044.0025951.67
1772005.05.16 08:20buy890.101.25870.00000.0000
1782005.05.16 11:10close890.101.26120.00000.000025.0025976.67
1792005.05.20 14:48buy900.101.25830.00000.0000
1802005.05.20 15:13buy910.101.25720.00000.0000
1812005.05.20 15:30buy920.401.25550.00000.0000
1822005.05.20 15:49close910.101.25660.00000.0000-6.0025970.67
1832005.05.20 15:49close900.101.25660.00000.0000-17.0025953.67
1842005.05.20 15:49close920.401.25660.00000.000044.0025997.67
1852005.05.20 16:01buy930.101.25510.00000.0000
1862005.05.20 17:19buy940.101.25400.00000.0000
1872005.05.20 17:49close940.101.25580.00000.000018.0026015.67
1882005.05.20 17:49close930.101.25580.00000.00007.0026022.67
1892005.05.23 08:49buy950.101.25360.00000.0000
1902005.05.23 09:50close950.101.25620.00000.000026.0026048.67
1912005.05.26 13:14buy960.101.25320.00000.0000
1922005.05.26 13:20buy970.101.25210.00000.0000
1932005.05.26 15:44close970.101.25390.00000.000018.0026066.67
1942005.05.26 15:44close960.101.25390.00000.00007.0026073.67
1952005.05.26 16:18buy980.101.25170.00000.0000
1962005.05.26 17:19buy990.101.25070.00000.0000
1972005.05.27 04:03close990.101.25250.00000.000017.2726090.93
1982005.05.27 04:03close980.101.25250.00000.00007.2726098.20
1992005.05.30 12:49buy1000.101.25030.00000.0000
2002005.05.30 13:13buy1010.101.24920.00000.0000
2012005.05.30 13:20buy1020.401.24760.00000.0000
2022005.05.31 01:32close1010.101.24870.00000.0000-5.7326092.47
2032005.05.31 01:32close1000.101.24870.00000.0000-16.7326075.73
2042005.05.31 01:32close1020.401.24870.00000.000041.0726116.80
2052005.05.31 02:18buy1030.101.24720.00000.0000
2062005.05.31 02:45buy1040.101.24620.00000.0000
2072005.05.31 03:04buy1050.401.24460.00000.0000
2082005.05.31 03:06close1040.101.24570.00000.0000-5.0026111.80
2092005.05.31 03:06close1030.101.24570.00000.0000-15.0026096.80
2102005.05.31 03:06close1050.401.24570.00000.000044.0026140.80
2112005.05.31 03:09buy1060.101.24420.00000.0000
2122005.05.31 03:09buy1070.101.24310.00000.0000
2132005.05.31 03:14buy1080.401.24140.00000.0000
2142005.05.31 03:18buy1092.701.23890.00000.0000
2152005.05.31 03:26close1080.401.23970.00000.0000-68.0026072.80
2162005.05.31 03:26close1070.101.23970.00000.0000-34.0026038.80
2172005.05.31 03:26close1060.101.23970.00000.0000-45.0025993.80
2182005.05.31 03:26close1092.701.23970.00000.0000216.0026209.80
2192005.05.31 03:49buy1100.101.23850.00000.0000
2202005.05.31 06:20close1100.101.24130.00000.000028.0026237.80
2212005.05.31 08:44buy1110.101.23810.00000.0000
2222005.05.31 11:43buy1120.101.23700.00000.0000
2232005.05.31 11:48buy1130.401.23530.00000.0000
2242005.05.31 12:18buy1142.701.23280.00000.0000
2252005.05.31 14:01close1130.401.23340.00000.0000-76.0026161.80
2262005.05.31 14:01close1120.101.23340.00000.0000-36.0026125.80
2272005.05.31 14:01close1110.101.23340.00000.0000-47.0026078.80
2282005.05.31 14:01close1142.701.23340.00000.0000162.0026240.80
2292005.05.31 19:18buy1150.101.23240.00000.0000
2302005.05.31 19:45buy1160.101.23130.00000.0000
2312005.05.31 20:20buy1170.401.22970.00000.0000
2322005.05.31 21:14close1160.101.23100.00000.0000-3.0026237.80
2332005.05.31 21:14close1150.101.23100.00000.0000-14.0026223.80
2342005.05.31 21:14close1170.401.23100.00000.000052.0026275.80
2352005.06.01 10:09buy1180.101.22930.00000.0000
2362005.06.01 10:14buy1190.101.22830.00000.0000
2372005.06.01 10:19buy1200.401.22670.00000.0000
2382005.06.01 10:43close1190.101.22800.00000.0000-3.0026272.80
2392005.06.01 10:43close1180.101.22800.00000.0000-13.0026259.80
2402005.06.01 10:43close1200.401.22800.00000.000052.0026311.80
2412005.06.01 11:18buy1210.101.22630.00000.0000
2422005.06.01 11:20buy1220.101.22520.00000.0000
2432005.06.01 12:47buy1230.401.22360.00000.0000
2442005.06.01 13:19close1220.101.22490.00000.0000-3.0026308.80
2452005.06.01 13:19close1210.101.22490.00000.0000-14.0026294.80
2462005.06.01 13:19close1230.401.22490.00000.000052.0026346.80
2472005.06.01 14:18buy1240.101.22320.00000.0000
2482005.06.01 16:18close1240.101.22580.00000.000026.0026372.80
2492005.06.01 18:13buy1250.101.22280.00000.0000
2502005.06.01 21:18buy1260.101.22170.00000.0000
2512005.06.01 22:03buy1270.401.22010.00000.0000
2522005.06.01 22:18buy1282.701.21750.00000.0000
2532005.06.01 22:49close1270.401.21810.00000.0000-80.0026292.80
2542005.06.01 22:49close1260.101.21810.00000.0000-36.0026256.80
2552005.06.01 22:49close1250.101.21810.00000.0000-47.0026209.80
2562005.06.01 22:49close1282.701.21810.00000.0000162.0026371.80
2572005.06.10 15:48buy1290.101.21710.00000.0000
2582005.06.10 15:49buy1300.101.21610.00000.0000
2592005.06.10 16:14buy1310.401.21450.00000.0000
2602005.06.10 16:48buy1322.701.21190.00000.0000
2612005.06.10 17:19close1310.401.21250.00000.0000-80.0026291.80
2622005.06.10 17:19close1300.101.21250.00000.0000-36.0026255.80
2632005.06.10 17:19close1290.101.21250.00000.0000-46.0026209.80
2642005.06.10 17:19close1322.701.21250.00000.0000162.0026371.80
2652005.06.10 20:18buy1330.101.21150.00000.0000
2662005.06.13 03:04buy1340.101.21050.00000.0000
2672005.06.13 03:14buy1350.401.20880.00000.0000
2682005.06.13 04:48close1340.101.20990.00000.0000-6.0026365.80
2692005.06.13 04:48close1330.101.20990.00000.0000-16.7326349.07
2702005.06.13 04:48close1350.401.20990.00000.000044.0026393.07
2712005.06.13 08:19buy1360.101.20840.00000.0000
2722005.06.13 10:19buy1370.101.20730.00000.0000
2732005.06.13 11:13buy1380.401.20570.00000.0000
2742005.06.13 14:19close1370.101.20680.00000.0000-5.0026388.07
2752005.06.13 14:19close1360.101.20680.00000.0000-16.0026372.07
2762005.06.13 14:19close1380.401.20680.00000.000044.0026416.07
2772005.06.13 14:49buy1390.101.20530.00000.0000
2782005.06.13 15:50buy1400.101.20430.00000.0000
2792005.06.13 18:18close1400.101.20630.00000.000020.0026436.07
2802005.06.13 18:18close1390.101.20630.00000.000010.0026446.07
2812005.06.14 15:49buy1410.101.20390.00000.0000
2822005.06.14 18:01buy1420.101.20280.00000.0000
2832005.06.14 18:19close1420.101.20480.00000.000020.0026466.07
2842005.06.14 18:19close1410.101.20480.00000.00009.0026475.07
2852005.06.15 01:13buy1430.101.20240.00000.0000
2862005.06.15 05:20close1430.101.20500.00000.000026.0026501.07
2872005.06.23 20:49buy1440.101.20200.00000.0000
2882005.06.23 22:38close1440.101.20460.00000.000026.0026527.07
2892005.06.24 06:00buy1450.101.20160.00000.0000
2902005.06.24 06:01buy1460.101.20050.00000.0000
2912005.06.24 06:06buy1470.401.19880.00000.0000
2922005.06.24 06:08close1460.101.20010.00000.0000-4.0026523.07
2932005.06.24 06:08close1450.101.20010.00000.0000-15.0026508.07
2942005.06.24 06:08close1470.401.20010.00000.000052.0026560.07
2952005.07.01 16:20buy1480.101.19840.00000.0000
2962005.07.01 16:27close1480.101.20120.00000.000028.0026588.07
2972005.07.01 16:48buy1490.101.19800.00000.0000
2982005.07.01 16:49buy1500.101.19690.00000.0000
2992005.07.01 17:49buy1510.401.19530.00000.0000
3002005.07.01 18:20close1500.101.19660.00000.0000-3.0026585.07
3012005.07.01 18:20close1490.101.19660.00000.0000-14.0026571.07
3022005.07.01 18:20close1510.401.19660.00000.000052.0026623.07
3032005.07.01 19:49buy1520.101.19490.00000.0000
3042005.07.04 00:00buy1530.101.19320.00000.0000
3052005.07.04 00:18buy1540.401.19160.00000.0000
3062005.07.04 00:48close1530.101.19300.00000.0000-2.0026621.07
3072005.07.04 00:48close1520.101.19300.00000.0000-19.7326601.33
3082005.07.04 00:48close1540.401.19300.00000.000056.0026657.33
3092005.07.04 04:48buy1550.101.19120.00000.0000
3102005.07.04 08:44close1550.101.19400.00000.000028.0026685.33
3112005.07.04 11:48buy1560.101.19080.00000.0000
3122005.07.04 12:19buy1570.101.18980.00000.0000
3132005.07.05 02:06close1570.101.19160.00000.000017.2726702.60
3142005.07.05 02:06close1560.101.19160.00000.00007.2726709.87
3152005.07.05 08:39buy1580.101.18940.00000.0000
3162005.07.05 08:44buy1590.101.18840.00000.0000
3172005.07.05 09:06buy1600.401.18670.00000.0000
3182005.07.05 09:14close1590.101.18780.00000.0000-6.0026703.87
3192005.07.05 09:14close1580.101.18780.00000.0000-16.0026687.87
3202005.07.05 09:14close1600.401.18780.00000.000044.0026731.87
3212005.11.04 16:19buy1610.101.18630.00000.0000
3222005.11.04 16:33buy1620.101.18520.00000.0000
3232005.11.04 16:43buy1630.401.18360.00000.0000
3242005.11.04 16:48buy1642.701.18100.00000.0000
3252005.11.04 16:56close1630.401.18160.00000.0000-80.0026651.87
3262005.11.04 16:56close1620.101.18160.00000.0000-36.0026615.87
3272005.11.04 16:56close1610.101.18160.00000.0000-47.0026568.87
3282005.11.04 16:56close1642.701.18160.00000.0000162.0026730.87
3292005.11.07 00:00buy1650.101.18040.00000.0000
3302005.11.07 08:37buy1660.101.17930.00000.0000
3312005.11.07 09:22close1660.101.18130.00000.000020.0026750.87
3322005.11.07 09:22close1650.101.18130.00000.00009.0026759.87
3332005.11.07 14:52buy1670.101.17890.00000.0000
3342005.11.07 15:39buy1680.101.17790.00000.0000
3352005.11.07 16:30close1680.101.17970.00000.000018.0026777.87
3362005.11.07 16:30close1670.101.17970.00000.00008.0026785.87
3372005.11.08 01:49buy1690.101.17750.00000.0000
3382005.11.08 01:52buy1700.101.17650.00000.0000
3392005.11.08 02:06buy1710.401.17480.00000.0000
3402005.11.08 02:21buy1722.701.17230.00000.0000
3412005.11.08 02:30close1710.401.17290.00000.0000-76.0026709.87
3422005.11.08 02:30close1700.101.17290.00000.0000-36.0026673.87
3432005.11.08 02:30close1690.101.17290.00000.0000-46.0026627.87
3442005.11.08 02:30close1722.701.17290.00000.0000162.0026789.87
3452005.11.08 02:54buy1730.101.17190.00000.0000
3462005.11.08 14:40close1730.101.17450.00000.000026.0026815.87
3472005.11.10 20:47buy1740.101.17150.00000.0000
3482005.11.10 20:51buy1750.101.17050.00000.0000
3492005.11.10 20:54buy1760.401.16880.00000.0000
3502005.11.11 08:00close1750.101.17000.00000.0000-5.7326810.13
3512005.11.11 08:00close1740.101.17000.00000.0000-15.7326794.40
3522005.11.11 08:00close1760.401.17000.00000.000045.0726839.47
3532005.11.11 10:32buy1770.101.16840.00000.0000
3542005.11.11 17:49close1770.101.17100.00000.000026.0026865.47
3552005.11.14 17:35buy1780.101.16800.00000.0000
3562005.11.14 17:39buy1790.101.16690.00000.0000
3572005.11.14 19:05close1790.101.16870.00000.000018.0026883.47
3582005.11.14 19:05close1780.101.16870.00000.00007.0026890.47
3592005.11.15 11:54buy1800.101.16650.00000.0000
3602005.11.15 12:45buy1810.101.16540.00000.0000
3612005.11.15 14:39close1810.101.16720.00000.000018.0026908.47
3622005.11.15 14:39close1800.101.16720.00000.00007.0026915.47