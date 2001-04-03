Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2001.03.28 20:00 - 2007.01.11 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true; FiboProgressionLots=true; ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test9146Ticks modelled16426631Modelling quality40.80%
Initial deposit10000.00
Total net profit5806.54Gross profit15051.76Gross loss-9245.21
Profit factor1.63Expected payoff7.66
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown482.99 (4.51%)Relative drawdown4.51% (482.99)
Total trades758Short positions (won %)380 (61.84%)Long positions (won %)378 (62.70%)
Profit trades (% of total)472 (62.27%)Loss trades (% of total)286 (37.73%)
Largestprofit trade594.00loss trade-200.00
Averageprofit trade31.89loss trade-32.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (140.00)consecutive losses (loss in money)6 (-482.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)607.00 (2)consecutive loss (count of losses)-482.99 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.03.28 20:00sell10.100.88750.00000.0000
22001.03.28 21:50close10.100.88660.00000.00009.0010009.00
32001.03.28 21:50sell20.100.88640.00000.0000
42001.03.28 22:31close20.100.88540.00000.000010.0010019.00
52001.03.28 22:31sell30.100.88520.00000.0000
62001.03.29 01:57sell40.100.88720.00000.0000
72001.03.29 06:34close30.100.88580.00000.0000-4.9110014.09
82001.03.29 06:34close40.100.88580.00000.000014.0010028.09
92001.03.29 06:34sell50.100.88560.00000.0000
102001.03.29 08:44close50.100.88460.00000.000010.0010038.09
112001.03.29 08:44sell60.100.88440.00000.0000
122001.03.29 09:43sell70.100.88640.00000.0000
132001.03.29 13:48close60.100.88490.00000.0000-5.0010033.09
142001.03.29 13:48close70.100.88490.00000.000015.0010048.09
152001.03.29 13:48sell80.100.88470.00000.0000
162001.03.29 14:23close80.100.88370.00000.000010.0010058.09
172001.03.29 14:23sell90.100.88350.00000.0000
182001.03.29 14:28close90.100.88250.00000.000010.0010068.09
192001.03.29 14:28sell100.100.88230.00000.0000
202001.03.29 16:06close100.100.88130.00000.000010.0010078.09
212001.03.29 16:06sell110.100.88110.00000.0000
222001.03.29 16:50close110.100.88010.00000.000010.0010088.09
232001.03.29 16:50sell120.100.87990.00000.0000
242001.03.29 17:43sell130.100.88190.00000.0000
252001.03.30 01:51close120.100.88050.00000.0000-5.6410082.45
262001.03.30 01:51close130.100.88050.00000.000014.3610096.81
272001.03.30 01:51sell140.100.88030.00000.0000
282001.03.30 02:24close140.100.87930.00000.000010.0010106.81
292001.03.30 02:24sell150.100.87910.00000.0000
302001.03.30 02:31close150.100.87810.00000.000010.0010116.81
312001.03.30 02:31sell160.100.87790.00000.0000
322001.03.30 04:58close160.100.87690.00000.000010.0010126.81
332001.03.30 04:58sell170.100.87670.00000.0000
342001.03.30 05:14sell180.100.87870.00000.0000
352001.03.30 06:29sell190.400.88170.00000.0000
362001.03.30 08:00close180.100.88020.00000.0000-15.0010111.81
372001.03.30 08:00close170.100.88020.00000.0000-35.0010076.81
382001.03.30 08:00close190.400.88020.00000.000060.0010136.81
392001.03.30 08:00sell200.100.88000.00000.0000
402001.03.30 08:49close200.100.87900.00000.000010.0010146.81
412001.03.30 08:49sell210.100.87880.00000.0000
422001.03.30 09:08sell220.100.88080.00000.0000
432001.03.30 10:27sell230.400.88380.00000.0000
442001.03.30 12:00close220.100.88180.00000.0000-10.0010136.81
452001.03.30 12:00close210.100.88180.00000.0000-30.0010106.81
462001.03.30 12:00close230.400.88180.00000.000080.0010186.81
472001.03.30 12:00sell240.100.88150.00000.0000
482001.03.30 13:43sell250.100.88350.00000.0000
492001.03.30 16:51sell260.400.88650.00000.0000
502001.03.30 17:09close250.100.88500.00000.0000-15.0010171.81
512001.03.30 17:09close240.100.88500.00000.0000-35.0010136.81
522001.03.30 17:09close260.400.88500.00000.000060.0010196.81
532001.04.03 08:00buy270.100.88630.00000.0000
542001.04.03 08:55close270.100.88730.00000.000010.0010206.81
552001.04.03 08:55buy280.100.88750.00000.0000
562001.04.03 09:47buy290.100.88550.00000.0000
572001.04.03 14:23close280.100.88700.00000.0000-5.0010201.81
582001.04.03 14:23close290.100.88700.00000.000015.0010216.81
592001.04.03 14:23buy300.100.88720.00000.0000
602001.04.03 14:29close300.100.88820.00000.000010.0010226.81
612001.04.03 14:29buy310.100.88840.00000.0000
622001.04.03 16:53buy320.100.88640.00000.0000
632001.04.03 17:05close310.100.88790.00000.0000-5.0010221.81
642001.04.03 17:05close320.100.88790.00000.000015.0010236.81
652001.04.03 17:05buy330.100.88810.00000.0000
662001.04.03 17:08close330.100.88910.00000.000010.0010246.81
672001.04.03 17:08buy340.100.88930.00000.0000
682001.04.03 17:12close340.100.89030.00000.000010.0010256.81
692001.04.03 17:12buy350.100.89050.00000.0000
702001.04.03 17:44close350.100.89150.00000.000010.0010266.81
712001.04.03 17:44buy360.100.89170.00000.0000
722001.04.03 17:49close360.100.89270.00000.000010.0010276.81
732001.04.03 17:49buy370.100.89290.00000.0000
742001.04.03 17:53close370.100.89390.00000.000010.0010286.81
752001.04.03 17:53buy380.100.89410.00000.0000
762001.04.03 18:26close380.100.89510.00000.000010.0010296.81
772001.04.03 18:26buy390.100.89530.00000.0000
782001.04.03 18:31close390.100.89630.00000.000010.0010306.81
792001.04.03 18:31buy400.100.89650.00000.0000
802001.04.03 19:29buy410.100.89450.00000.0000
812001.04.03 20:00close400.100.89600.00000.0000-5.0010301.81
822001.04.03 20:00close410.100.89600.00000.000015.0010316.81
832001.04.03 20:00buy420.100.89620.00000.0000
842001.04.03 21:47close420.100.89720.00000.000010.0010326.81
852001.04.03 21:47buy430.100.89740.00000.0000
862001.04.03 22:32close430.100.89840.00000.000010.0010336.81
872001.04.03 22:32buy440.100.89860.00000.0000
882001.04.04 01:55buy450.100.89660.00000.0000
892001.04.04 08:48buy460.400.89360.00000.0000
902001.04.04 09:06close450.100.89510.00000.0000-15.0010321.81
912001.04.04 09:06close440.100.89510.00000.0000-35.4510286.36
922001.04.04 09:06close460.400.89510.00000.000060.0010346.36
932001.04.04 09:06buy470.100.89530.00000.0000
942001.04.04 09:44close470.100.89630.00000.000010.0010356.36
952001.04.04 09:44buy480.100.89650.00000.0000
962001.04.04 09:49close480.100.89750.00000.000010.0010366.36
972001.04.04 09:49buy490.100.89770.00000.0000
982001.04.04 10:27close490.100.89870.00000.000010.0010376.36
992001.04.04 10:27buy500.100.89890.00000.0000
1002001.04.04 13:08close500.100.89990.00000.000010.0010386.36
1012001.04.04 13:08buy510.100.90010.00000.0000
1022001.04.04 13:12close510.100.90110.00000.000010.0010396.36
1032001.04.04 13:12buy520.100.90130.00000.0000
1042001.04.04 13:48close520.100.90230.00000.000010.0010406.36
1052001.04.04 13:48buy530.100.90250.00000.0000
1062001.04.04 14:24close530.100.90350.00000.000010.0010416.36
1072001.04.04 14:24buy540.100.90370.00000.0000
1082001.04.04 14:30close540.100.90470.00000.000010.0010426.36
1092001.04.04 14:30buy550.100.90490.00000.0000
1102001.04.04 15:32buy560.100.90290.00000.0000
1112001.04.05 01:45close550.100.90440.00000.0000-6.3510420.01
1122001.04.05 01:45close560.100.90440.00000.000013.6510433.65
1132001.04.05 01:45buy570.100.90460.00000.0000
1142001.04.05 01:53close570.100.90560.00000.000010.0010443.65
1152001.04.05 01:53buy580.100.90580.00000.0000
1162001.04.05 02:28close580.100.90680.00000.000010.0010453.65
1172001.04.05 02:28buy590.100.90700.00000.0000
1182001.04.05 02:36close590.100.90800.00000.000010.0010463.65
1192001.04.05 02:36buy600.100.90820.00000.0000
1202001.04.05 03:31buy610.100.90620.00000.0000
1212001.04.05 05:54close600.100.90770.00000.0000-5.0010458.65
1222001.04.05 05:54close610.100.90770.00000.000015.0010473.65
1232001.04.05 05:54buy620.100.90790.00000.0000
1242001.04.05 06:32close620.100.90890.00000.000010.0010483.65
1252001.04.05 06:32buy630.100.90910.00000.0000
1262001.04.05 09:05buy640.100.90710.00000.0000
1272001.04.05 09:46buy650.400.90410.00000.0000
1282001.04.05 10:29buy662.700.89910.00000.0000
1292001.04.05 10:49close650.400.90020.00000.0000-156.0010327.65
1302001.04.05 10:49close640.100.90020.00000.0000-69.0010258.65
1312001.04.05 10:49close630.100.90020.00000.0000-89.0010169.65
1322001.04.05 10:49close662.700.90020.00000.0000297.0010466.65
1332001.04.05 10:49buy670.100.90040.00000.0000
1342001.04.05 11:27close670.100.90140.00000.000010.0010476.65
1352001.04.05 11:27buy680.100.90160.00000.0000
1362001.04.05 12:47close680.100.90260.00000.000010.0010486.65
1372001.04.05 16:00sell690.100.89660.00000.0000
1382001.04.05 16:46close690.100.89560.00000.000010.0010496.65
1392001.04.05 16:46sell700.100.89540.00000.0000
1402001.04.05 17:47sell710.100.89740.00000.0000
1412001.04.05 20:05close700.100.89590.00000.0000-5.0010491.65
1422001.04.05 20:05close710.100.89590.00000.000015.0010506.65
1432001.04.05 20:05sell720.100.89570.00000.0000
1442001.04.05 20:15close720.100.89470.00000.000010.0010516.65
1452001.04.05 20:15sell730.100.89450.00000.0000
1462001.04.05 21:53sell740.100.89650.00000.0000
1472001.04.06 02:27close730.100.89510.00000.0000-5.6410511.02
1482001.04.06 02:27close740.100.89510.00000.000014.3610525.38
1492001.04.06 02:27sell750.100.89490.00000.0000
1502001.04.06 05:13sell760.100.89690.00000.0000
1512001.04.06 08:03sell770.400.89990.00000.0000
1522001.04.06 10:23close760.100.89840.00000.0000-15.0010510.38
1532001.04.06 10:23close750.100.89840.00000.0000-35.0010475.38
1542001.04.06 10:23close770.400.89840.00000.000060.0010535.38
1552001.04.06 10:23sell780.100.89820.00000.0000
1562001.04.06 10:28close780.100.89720.00000.000010.0010545.38
1572001.04.06 10:28sell790.100.89700.00000.0000
1582001.04.06 12:02close790.100.89600.00000.000010.0010555.38
1592001.04.06 12:02sell800.100.89580.00000.0000
1602001.04.06 12:07close800.100.89480.00000.000010.0010565.38
1612001.04.06 12:07sell810.100.89460.00000.0000
1622001.04.06 12:11close810.100.89360.00000.000010.0010575.38
1632001.04.06 12:11sell820.100.89340.00000.0000
1642001.04.06 13:07sell830.100.89540.00000.0000
1652001.04.06 13:47sell840.400.89840.00000.0000
1662001.04.06 17:54sell852.700.90340.00000.0000
1672001.04.06 20:56close840.400.90230.00000.0000-156.0010419.38
1682001.04.06 20:56close830.100.90230.00000.0000-69.0010350.38
1692001.04.06 20:56close820.100.90230.00000.0000-89.0010261.38
1702001.04.06 20:56close852.700.90230.00000.0000297.0010558.38
1712001.04.09 00:00buy860.100.90340.00000.0000
1722001.04.09 02:34buy870.100.90140.00000.0000
1732001.04.09 04:04close860.100.90290.00000.0000-5.0010553.38
1742001.04.09 04:04close870.100.90290.00000.000015.0010568.38
1752001.04.09 04:04buy880.100.90310.00000.0000
1762001.04.09 04:52close880.100.90410.00000.000010.0010578.38
1772001.04.09 04:52buy890.100.90430.00000.0000
1782001.04.09 06:23buy900.100.90230.00000.0000
1792001.04.09 08:07close890.100.90380.00000.0000-5.0010573.38
1802001.04.09 08:07close900.100.90380.00000.000015.0010588.38
1812001.04.09 08:07buy910.100.90400.00000.0000
1822001.04.09 08:48close910.100.90500.00000.000010.0010598.38
1832001.04.09 08:48buy920.100.90520.00000.0000
1842001.04.09 09:10buy930.100.90320.00000.0000
1852001.04.09 10:26buy940.400.90020.00000.0000
1862001.04.09 13:44close930.100.90170.00000.0000-15.0010583.38
1872001.04.09 13:44close920.100.90170.00000.0000-35.0010548.38
1882001.04.09 13:44close940.400.90170.00000.000060.0010608.38
1892001.04.09 13:44buy950.100.90190.00000.0000
1902001.04.09 14:28close950.100.90290.00000.000010.0010618.38
1912001.04.09 14:28buy960.100.90310.00000.0000
1922001.04.09 17:45buy970.100.90110.00000.0000
1932001.04.09 18:35buy980.400.89810.00000.0000
1942001.04.09 20:00sell990.100.89820.00000.0000
1952001.04.10 13:47buy1002.700.89310.00000.0000
1962001.04.10 17:52close990.100.88820.00000.0000100.3610718.74
1972001.04.10 17:52sell1010.100.88810.00000.0000
1982001.04.11 02:35sell1020.100.89010.00000.0000
1992001.04.12 14:26sell1030.400.89310.00000.0000
2002001.04.12 14:31close1030.400.89470.00000.0000-64.0010654.74
2012001.04.12 14:31close1020.100.89470.00000.0000-44.9110609.83
2022001.04.12 14:31close1010.100.89470.00000.0000-64.5510545.28
2032001.04.12 14:31close980.400.89450.00000.0000-153.0210392.26
2042001.04.12 14:31close970.100.89450.00000.0000-68.2510324.00
2052001.04.12 14:31close960.100.89450.00000.0000-88.2510235.75
2062001.04.12 14:31close1002.700.89450.00000.0000329.3010565.05
2072001.04.12 20:00buy1040.100.89220.00000.0000
2082001.04.12 22:37close1040.100.89320.00000.000010.0010575.05
2092001.04.12 22:37buy1050.100.89340.00000.0000
2102001.04.13 00:55buy1060.100.89140.00000.0000
2112001.04.13 01:53close1050.100.89290.00000.0000-5.4510569.60
2122001.04.13 01:53close1060.100.89290.00000.000015.0010584.60
2132001.04.13 01:53buy1070.100.89310.00000.0000
2142001.04.13 06:28buy1080.100.89110.00000.0000
2152001.04.13 18:37buy1090.400.88810.00000.0000
2162001.04.16 00:00sell1100.100.88940.00000.0000
2172001.04.16 00:03close1100.100.88980.00000.0000-4.0010580.60
2182001.04.16 00:03close1080.100.88960.00000.0000-15.4510565.15
2192001.04.16 00:03close1070.100.88960.00000.0000-35.4510529.70
2202001.04.16 00:03close1090.400.88960.00000.000058.2010587.90
2212001.04.16 00:03sell1110.100.88960.00000.0000
2222001.04.16 02:36close1110.100.88860.00000.000010.0010597.90
2232001.04.16 02:36sell1120.100.88840.00000.0000
2242001.04.16 12:00close1120.100.88440.00000.000040.0010637.90
2252001.04.16 12:00sell1130.100.88430.00000.0000
2262001.04.16 14:30sell1140.100.88630.00000.0000
2272001.04.16 22:31sell1150.400.88930.00000.0000
2282001.04.17 01:54close1140.100.88790.00000.0000-15.6410622.26
2292001.04.17 01:54close1130.100.88790.00000.0000-35.6410586.62
2302001.04.17 01:54close1150.400.88790.00000.000057.4510644.07
2312001.04.17 01:54sell1160.100.88770.00000.0000
2322001.04.17 02:36close1160.100.88670.00000.000010.0010654.07
2332001.04.17 02:36sell1170.100.88650.00000.0000
2342001.04.17 04:07sell1180.100.88850.00000.0000
2352001.04.17 05:56close1170.100.88700.00000.0000-5.0010649.07
2362001.04.17 05:56close1180.100.88700.00000.000015.0010664.07
2372001.04.17 08:00sell1190.100.88490.00000.0000
2382001.04.17 09:06close1190.100.88390.00000.000010.0010674.07
2392001.04.17 09:06sell1200.100.88370.00000.0000
2402001.04.17 09:43close1200.100.88270.00000.000010.0010684.07
2412001.04.17 09:43sell1210.100.88250.00000.0000
2422001.04.17 09:48close1210.100.88150.00000.000010.0010694.07
2432001.04.17 09:48sell1220.100.88130.00000.0000
2442001.04.17 10:23close1220.100.88030.00000.000010.0010704.07
2452001.04.17 10:23sell1230.100.88010.00000.0000
2462001.04.17 10:27close1230.100.87910.00000.000010.0010714.07
2472001.04.17 10:27sell1240.100.87890.00000.0000
2482001.04.17 12:09close1240.100.87790.00000.000010.0010724.07
2492001.04.17 12:09sell1250.100.87770.00000.0000
2502001.04.17 13:10sell1260.100.87970.00000.0000
2512001.04.17 14:28sell1270.400.88270.00000.0000
2522001.04.17 15:29close1260.100.88120.00000.0000-15.0010709.07
2532001.04.17 15:29close1250.100.88120.00000.0000-35.0010674.07
2542001.04.17 15:29close1270.400.88120.00000.000060.0010734.07
2552001.04.17 15:29sell1280.100.88100.00000.0000
2562001.04.17 16:13close1280.100.88000.00000.000010.0010744.07
2572001.04.17 16:13sell1290.100.87980.00000.0000
2582001.04.17 18:25sell1300.100.88180.00000.0000
2592001.04.18 02:33close1290.100.88030.00000.0000-4.6410739.43
2602001.04.18 02:33close1300.100.88030.00000.000015.3610754.79
2612001.04.18 02:33sell1310.100.88010.00000.0000
2622001.04.18 04:05sell1320.100.88210.00000.0000
2632001.04.18 06:25close1310.100.88060.00000.0000-5.0010749.79
2642001.04.18 06:25close1320.100.88060.00000.000015.0010764.79
2652001.04.18 06:25sell1330.100.88040.00000.0000
2662001.04.18 08:06sell1340.100.88240.00000.0000
2672001.04.18 09:44close1330.100.88090.00000.0000-5.0010759.79
2682001.04.18 09:44close1340.100.88090.00000.000015.0010774.79
2692001.04.18 09:44sell1350.100.88070.00000.0000
2702001.04.18 10:22close1350.100.87970.00000.000010.0010784.79
2712001.04.18 10:22sell1360.100.87950.00000.0000
2722001.04.18 10:27close1360.100.87850.00000.000010.0010794.79
2732001.04.18 10:27sell1370.100.87830.00000.0000
2742001.04.18 12:03close1370.100.87730.00000.000010.0010804.79
2752001.04.18 12:03sell1380.100.87710.00000.0000
2762001.04.18 12:05close1380.100.87610.00000.000010.0010814.79
2772001.04.18 12:05sell1390.100.87590.00000.0000
2782001.04.18 12:07close1390.100.87490.00000.000010.0010824.79
2792001.04.18 12:07sell1400.100.87470.00000.0000
2802001.04.18 12:09close1400.100.87370.00000.000010.0010834.79
2812001.04.18 12:09sell1410.100.87350.00000.0000
2822001.04.18 12:11close1410.100.87250.00000.000010.0010844.79
2832001.04.18 12:11sell1420.100.87230.00000.0000
2842001.04.18 12:46close1420.100.87130.00000.000010.0010854.79
2852001.04.18 12:46sell1430.100.87110.00000.0000
2862001.04.18 13:06sell1440.100.87310.00000.0000
2872001.04.18 13:43sell1450.400.87610.00000.0000
2882001.04.18 14:27sell1462.700.88110.00000.0000
2892001.04.18 15:27close1450.400.88000.00000.0000-156.0010698.79
2902001.04.18 15:27close1440.100.88000.00000.0000-69.0010629.79
2912001.04.18 15:27close1430.100.88000.00000.0000-89.0010540.79
2922001.04.18 15:27close1462.700.88000.00000.0000297.0010837.79
2932001.04.18 15:27sell1470.100.87980.00000.0000
2942001.04.18 15:31close1470.100.87880.00000.000010.0010847.79
2952001.04.18 15:31sell1480.100.87860.00000.0000
2962001.04.18 15:59sell1490.100.88180.00000.0000
2972001.04.18 17:14sell1500.400.88480.00000.0000
2982001.04.18 18:35sell1512.700.88980.00000.0000
2992001.04.18 19:26close1500.400.88860.00000.0000-152.0010695.79
3002001.04.18 19:26close1490.100.88860.00000.0000-68.0010627.79
3012001.04.18 19:26close1480.100.88860.00000.0000-100.0010527.79
3022001.04.18 19:26close1512.700.88860.00000.0000324.0010851.79
3032001.04.18 19:26sell1520.100.88840.00000.0000
3042001.04.18 19:35close1520.100.88740.00000.000010.0010861.79
3052001.04.18 19:35sell1530.100.88720.00000.0000
3062001.04.18 20:00close1530.100.88540.00000.000018.0010879.79
3072001.04.18 20:00buy1540.100.88550.00000.0000
3082001.04.18 21:55buy1550.100.88350.00000.0000
3092001.04.19 01:14close1540.100.88500.00000.0000-6.3510873.44
3102001.04.19 01:14close1550.100.88500.00000.000013.6510887.09
3112001.04.19 01:14buy1560.100.88520.00000.0000
3122001.04.19 01:56close1560.100.88620.00000.000010.0010897.09
3132001.04.19 01:56buy1570.100.88640.00000.0000
3142001.04.19 04:11close1570.100.88740.00000.000010.0010907.09
3152001.04.19 04:11buy1580.100.88760.00000.0000
3162001.04.19 05:49buy1590.100.88560.00000.0000
3172001.04.19 08:02buy1600.400.88260.00000.0000
3182001.04.19 09:49close1590.100.88410.00000.0000-15.0010892.09
3192001.04.19 09:49close1580.100.88410.00000.0000-35.0010857.09
3202001.04.19 09:49close1600.400.88410.00000.000060.0010917.09
3212001.04.19 09:49buy1610.100.88430.00000.0000
3222001.04.19 10:26close1610.100.88530.00000.000010.0010927.09
3232001.04.19 10:26buy1620.100.88550.00000.0000
3242001.04.19 12:04buy1630.100.88350.00000.0000
3252001.04.19 13:07close1620.100.88500.00000.0000-5.0010922.09
3262001.04.19 13:07close1630.100.88500.00000.000015.0010937.09
3272001.04.19 13:07buy1640.100.88520.00000.0000
3282001.04.19 13:10close1640.100.88620.00000.000010.0010947.09
3292001.04.19 13:10buy1650.100.88640.00000.0000
3302001.04.19 13:44close1650.100.88740.00000.000010.0010957.09
3312001.04.19 13:44buy1660.100.88760.00000.0000
3322001.04.19 13:48close1660.100.88860.00000.000010.0010967.09
3332001.04.19 13:48buy1670.100.88880.00000.0000
3342001.04.19 13:51close1670.100.88980.00000.000010.0010977.09
3352001.04.19 13:51buy1680.100.89000.00000.0000
3362001.04.19 14:26close1680.100.89100.00000.000010.0010987.09
3372001.04.19 14:26buy1690.100.89120.00000.0000
3382001.04.19 14:30close1690.100.89220.00000.000010.0010997.09
3392001.04.19 14:30buy1700.100.89240.00000.0000
3402001.04.19 15:27buy1710.100.89040.00000.0000
3412001.04.19 17:11close1700.100.89190.00000.0000-5.0010992.09
3422001.04.19 17:11close1710.100.89190.00000.000015.0011007.09
3432001.04.19 17:11buy1720.100.89210.00000.0000
3442001.04.19 17:45close1720.100.89320.00000.000011.0011018.09
3452001.04.19 17:45buy1730.100.89340.00000.0000
3462001.04.19 17:54close1730.100.89450.00000.000011.0011029.09
3472001.04.19 17:54buy1740.100.89470.00000.0000
3482001.04.19 18:29close1740.100.89580.00000.000011.0011040.09
3492001.04.19 18:29buy1750.100.89600.00000.0000
3502001.04.19 18:37close1750.100.89710.00000.000011.0011051.09
3512001.04.19 18:37buy1760.100.89730.00000.0000
3522001.04.19 19:31buy1770.100.89530.00000.0000
3532001.04.19 21:10close1760.100.89680.00000.0000-5.0011046.09
3542001.04.19 21:10close1770.100.89680.00000.000015.0011061.09
3552001.04.19 21:10buy1780.100.89700.00000.0000
3562001.04.19 21:55close1780.100.89810.00000.000011.0011072.09
3572001.04.19 21:55buy1790.100.89830.00000.0000
3582001.04.20 01:55buy1800.100.89630.00000.0000
3592001.04.20 05:15close1790.100.89780.00000.0000-5.4511066.64
3602001.04.20 05:15close1800.100.89780.00000.000015.0011081.64
3612001.04.20 05:15buy1810.100.89800.00000.0000
3622001.04.20 05:49close1810.100.89910.00000.000011.0011092.64
3632001.04.20 05:49buy1820.100.89930.00000.0000
3642001.04.20 05:58close1820.100.90040.00000.000011.0011103.64
3652001.04.20 05:58buy1830.100.90060.00000.0000
3662001.04.20 06:33close1830.100.90170.00000.000011.0011114.64
3672001.04.20 06:33buy1840.100.90190.00000.0000
3682001.04.20 09:48buy1850.100.89980.00000.0000
3692001.04.20 12:09buy1860.400.89680.00000.0000
3702001.04.20 13:07close1850.100.89830.00000.0000-15.0011099.64
3712001.04.20 13:07close1840.100.89830.00000.0000-36.0011063.64
3722001.04.20 13:07close1860.400.89830.00000.000060.0011123.64
3732001.04.20 13:07buy1870.100.89850.00000.0000
3742001.04.20 13:43close1870.100.89960.00000.000011.0011134.64
3752001.04.20 13:43buy1880.100.89980.00000.0000
3762001.04.20 13:48close1880.100.90090.00000.000011.0011145.64
3772001.04.20 13:48buy1890.100.90110.00000.0000
3782001.04.20 14:24close1890.100.90220.00000.000011.0011156.64
3792001.04.20 14:24buy1900.100.90240.00000.0000
3802001.04.20 14:29close1900.100.90350.00000.000011.0011167.64
3812001.04.20 14:29buy1910.100.90370.00000.0000
3822001.04.20 15:28buy1920.100.90170.00000.0000
3832001.04.20 16:00close1910.100.90340.00000.0000-3.0011164.64
3842001.04.20 16:00close1920.100.90340.00000.000017.0011181.64
3852001.04.20 16:00buy1930.100.90350.00000.0000
3862001.04.20 16:15close1930.100.90460.00000.000011.0011192.64
3872001.04.20 16:15buy1940.100.90480.00000.0000
3882001.04.20 18:24buy1950.100.90280.00000.0000
3892001.04.23 01:18close1940.100.90430.00000.0000-5.4511187.19
3902001.04.23 01:18close1950.100.90430.00000.000014.5511201.73
3912001.04.23 01:18buy1960.100.90450.00000.0000
3922001.04.23 01:52close1960.100.90560.00000.000011.0011212.73
3932001.04.23 01:52buy1970.100.90580.00000.0000
3942001.04.23 02:27close1970.100.90690.00000.000011.0011223.73
3952001.04.23 02:27buy1980.100.90710.00000.0000
3962001.04.23 02:37close1980.100.90820.00000.000011.0011234.73
3972001.04.23 02:37buy1990.100.90840.00000.0000
3982001.04.23 03:34buy2000.100.90640.00000.0000
3992001.04.23 06:24buy2010.400.90340.00000.0000
4002001.04.23 14:22buy2022.700.89840.00000.0000
4012001.04.23 16:00sell2030.100.89620.00000.0000
4022001.04.23 18:27sell2040.100.89820.00000.0000
4032001.04.24 06:24close2040.100.89990.00000.0000-16.6411218.10
4042001.04.24 06:24close2030.100.89990.00000.0000-36.6411181.46
4052001.04.24 06:24close2010.400.89970.00000.0000-149.8011031.65
4062001.04.24 06:24close2000.100.89970.00000.0000-67.4510964.20
4072001.04.24 06:24close1990.100.89970.00000.0000-87.4510876.75
4082001.04.24 06:24close2022.700.89970.00000.0000338.8311215.58
4092001.04.24 06:24sell2050.100.89970.00000.0000
4102001.04.24 09:45close2050.100.89860.00000.000011.0011226.58
4112001.04.24 09:45sell2060.100.89840.00000.0000
4122001.04.24 10:22close2060.100.89730.00000.000011.0011237.58
4132001.04.24 10:22sell2070.100.89710.00000.0000
4142001.04.24 10:26close2070.100.89600.00000.000011.0011248.58
4152001.04.24 10:26sell2080.100.89580.00000.0000
4162001.04.24 12:02sell2090.100.89780.00000.0000
4172001.04.24 12:10sell2100.400.90080.00000.0000
4182001.04.24 13:11close2090.100.89930.00000.0000-15.0011233.58
4192001.04.24 13:11close2080.100.89930.00000.0000-35.0011198.58
4202001.04.24 13:11close2100.400.89930.00000.000060.0011258.58
4212001.04.24 13:11sell2110.100.89910.00000.0000
4222001.04.24 13:47close2110.100.89800.00000.000011.0011269.58
4232001.04.24 13:47sell2120.100.89780.00000.0000
4242001.04.24 13:52close2120.100.89670.00000.000011.0011280.58
4252001.04.24 13:52sell2130.100.89650.00000.0000
4262001.04.24 14:25close2130.100.89540.00000.000011.0011291.58
4272001.04.24 14:25sell2140.100.89520.00000.0000
4282001.04.24 14:29close2140.100.89410.00000.000011.0011302.58
4292001.04.24 14:29sell2150.100.89390.00000.0000
4302001.04.24 15:29sell2160.100.89590.00000.0000
4312001.04.24 16:00close2150.100.89420.00000.0000-3.0011299.58
4322001.04.24 16:00close2160.100.89420.00000.000017.0011316.58
4332001.04.24 16:00sell2170.100.89410.00000.0000
4342001.04.24 16:14sell2180.100.89610.00000.0000
4352001.04.24 18:27close2170.100.89460.00000.0000-5.0011311.58
4362001.04.24 18:27close2180.100.89460.00000.000015.0011326.58
4372001.04.24 18:27sell2190.100.89440.00000.0000
4382001.04.25 01:15close2190.100.89340.00000.000010.3611336.94
4392001.04.25 01:15sell2200.100.89320.00000.0000
4402001.04.25 02:24close2200.100.89210.00000.000011.0011347.94
4412001.04.25 02:24sell2210.100.89190.00000.0000
4422001.04.25 04:11sell2220.100.89390.00000.0000
4432001.04.25 06:25close2210.100.89240.00000.0000-5.0011342.94
4442001.04.25 06:25close2220.100.89240.00000.000015.0011357.94
4452001.04.25 06:25sell2230.100.89220.00000.0000
4462001.04.25 06:38close2230.100.89110.00000.000011.0011368.94
4472001.04.25 06:38sell2240.100.89090.00000.0000
4482001.04.25 09:15sell2250.100.89290.00000.0000
4492001.04.25 13:08sell2260.400.89590.00000.0000
4502001.04.25 20:00buy2270.100.89640.00000.0000
4512001.04.26 13:09sell2282.700.90090.00000.0000
4522001.04.26 16:11close2260.400.89990.00000.0000-155.6511213.29
4532001.04.26 16:11close2250.100.89990.00000.0000-68.9111144.37
4542001.04.26 16:11close2240.100.89990.00000.0000-88.9111055.46
4552001.04.26 16:11close2282.700.89990.00000.0000270.0011325.46
4562001.04.26 16:11close2270.100.89970.00000.000031.6511357.11
4572001.04.26 16:11buy2290.100.89990.00000.0000
4582001.04.26 17:15close2290.100.90100.00000.000011.0011368.11
4592001.04.26 17:15buy2300.100.90120.00000.0000
4602001.04.26 17:52close2300.100.90230.00000.000011.0011379.11
4612001.04.26 17:52buy2310.100.90250.00000.0000
4622001.04.26 18:30close2310.100.90360.00000.000011.0011390.11
4632001.04.26 18:30buy2320.100.90380.00000.0000
4642001.04.27 02:36close2320.100.90490.00000.000010.5511400.66
4652001.04.27 02:36buy2330.100.90510.00000.0000
4662001.04.27 05:49buy2340.100.90310.00000.0000
4672001.04.27 10:35buy2350.400.90010.00000.0000
4682001.04.27 12:00close2340.100.90260.00000.0000-5.0011395.66
4692001.04.27 12:00close2330.100.90260.00000.0000-25.0011370.66
4702001.04.27 12:00close2350.400.90260.00000.0000100.0011470.66
4712001.04.27 12:00buy2360.100.90270.00000.0000
4722001.04.27 13:10buy2370.100.90070.00000.0000
4732001.04.27 13:47buy2380.400.89770.00000.0000
4742001.04.27 14:29buy2392.700.89270.00000.0000
4752001.04.27 15:33close2380.400.89380.00000.0000-156.0011314.66
4762001.04.27 15:33close2370.100.89380.00000.0000-69.0011245.66
4772001.04.27 15:33close2360.100.89380.00000.0000-89.0011156.66
4782001.04.27 15:33close2392.700.89380.00000.0000297.0011453.66
4792001.04.27 15:33buy2400.100.89400.00000.0000
4802001.04.27 16:00sell2410.100.89240.00000.0000
4812001.04.27 17:11buy2420.100.89200.00000.0000
4822001.04.27 18:35buy2430.400.88900.00000.0000
4832001.04.27 19:36close2420.100.89010.00000.0000-19.0011434.66
4842001.04.27 19:36close2400.100.89010.00000.0000-39.0011395.66
4852001.04.27 19:36close2430.400.89010.00000.000044.0011439.66
4862001.04.27 19:36close2410.100.89030.00000.000021.0011460.66
4872001.04.30 00:00sell2440.100.89100.00000.0000
4882001.04.30 04:11close2440.100.88990.00000.000011.0011471.66
4892001.04.30 04:11sell2450.100.88970.00000.0000
4902001.04.30 05:54sell2460.100.89170.00000.0000
4912001.04.30 09:46close2450.100.89020.00000.0000-5.0011466.66
4922001.04.30 09:46close2460.100.89020.00000.000015.0011481.66
4932001.04.30 09:46sell2470.100.89000.00000.0000
4942001.04.30 09:56close2470.100.88890.00000.000011.0011492.66
4952001.04.30 09:56sell2480.100.88870.00000.0000
4962001.04.30 10:30close2480.100.88760.00000.000011.0011503.66
4972001.04.30 10:30sell2490.100.88740.00000.0000
4982001.04.30 12:49sell2500.100.88940.00000.0000
4992001.04.30 13:44close2490.100.88790.00000.0000-5.0011498.66
5002001.04.30 13:44close2500.100.88790.00000.000015.0011513.66
5012001.04.30 13:44sell2510.100.88770.00000.0000
5022001.04.30 14:24close2510.100.88660.00000.000011.0011524.66
5032001.04.30 14:24sell2520.100.88640.00000.0000
5042001.04.30 16:55close2520.100.88530.00000.000011.0011535.66
5052001.04.30 16:55sell2530.100.88510.00000.0000
5062001.04.30 17:47sell2540.100.88710.00000.0000
5072001.04.30 22:37sell2550.400.89010.00000.0000
5082001.05.01 01:18close2540.100.88870.00000.0000-15.6411520.02
5092001.05.01 01:18close2530.100.88870.00000.0000-35.6411484.38
5102001.05.01 01:18close2550.400.88870.00000.000057.4511541.83
5112001.05.01 01:18sell2560.100.88850.00000.0000
5122001.05.01 02:24close2560.100.88740.00000.000011.0011552.83
5132001.05.01 02:24sell2570.100.88720.00000.0000
5142001.05.01 02:36close2570.100.88610.00000.000011.0011563.83
5152001.05.01 02:36sell2580.100.88590.00000.0000
5162001.05.01 05:51sell2590.100.88790.00000.0000
5172001.05.01 08:13close2580.100.88640.00000.0000-5.0011558.83
5182001.05.01 08:13close2590.100.88640.00000.000015.0011573.83
5192001.05.01 08:13sell2600.100.88620.00000.0000
5202001.05.01 09:53sell2610.100.88820.00000.0000
5212001.05.01 13:52sell2620.400.89120.00000.0000
5222001.05.01 20:00buy2630.100.89230.00000.0000
5232001.05.02 10:24buy2640.100.89030.00000.0000
5242001.05.02 10:36close2640.100.88870.00000.0000-16.0011557.83
5252001.05.02 10:36close2630.100.88870.00000.0000-36.4511521.38
5262001.05.02 10:36close2610.100.88890.00000.0000-6.6411514.74
5272001.05.02 10:36close2600.100.88890.00000.0000-26.6411488.10
5282001.05.02 10:36close2620.400.88890.00000.000093.4511581.55
5292001.05.02 10:36buy2650.100.88890.00000.0000
5302001.05.02 11:34close2650.100.89000.00000.000011.0011592.55
5312001.05.02 11:34buy2660.100.89020.00000.0000
5322001.05.02 12:10close2660.100.89130.00000.000011.0011603.55
5332001.05.02 12:10buy2670.100.89150.00000.0000
5342001.05.02 14:29buy2680.100.88950.00000.0000
5352001.05.02 17:09close2670.100.89100.00000.0000-5.0011598.55
5362001.05.02 17:09close2680.100.89100.00000.000015.0011613.55
5372001.05.02 17:09buy2690.100.89120.00000.0000
5382001.05.02 17:45close2690.100.89230.00000.000011.0011624.55
5392001.05.02 17:45buy2700.100.89250.00000.0000
5402001.05.02 17:53close2700.100.89360.00000.000011.0011635.55
5412001.05.02 17:53buy2710.100.89380.00000.0000
5422001.05.02 18:30close2710.100.89490.00000.000011.0011646.55
5432001.05.02 18:30buy2720.100.89510.00000.0000
5442001.05.02 19:59buy2730.100.89300.00000.0000
5452001.05.02 22:30close2720.100.89460.00000.0000-5.0011641.55
5462001.05.02 22:30close2730.100.89460.00000.000016.0011657.55
5472001.05.02 22:30buy2740.100.89480.00000.0000
5482001.05.03 01:47close2740.100.89590.00000.00009.6511667.20
5492001.05.03 01:47buy2750.100.89610.00000.0000
5502001.05.03 02:28close2750.100.89720.00000.000011.0011678.20
5512001.05.03 02:28buy2760.100.89740.00000.0000
5522001.05.03 06:28buy2770.100.89540.00000.0000
5532001.05.03 08:12close2760.100.89690.00000.0000-5.0011673.20
5542001.05.03 08:12close2770.100.89690.00000.000015.0011688.20
5552001.05.03 08:12buy2780.100.89710.00000.0000
5562001.05.03 09:49buy2790.100.89510.00000.0000
5572001.05.03 10:35buy2800.400.89210.00000.0000
5582001.05.03 11:34close2790.100.89360.00000.0000-15.0011673.20
5592001.05.03 11:34close2780.100.89360.00000.0000-35.0011638.20
5602001.05.03 11:34close2800.400.89360.00000.000060.0011698.20
5612001.05.03 11:34buy2810.100.89380.00000.0000
5622001.05.03 12:05buy2820.100.89180.00000.0000
5632001.05.03 13:50close2810.100.89330.00000.0000-5.0011693.20
5642001.05.03 13:50close2820.100.89330.00000.000015.0011708.20
5652001.05.03 13:50buy2830.100.89350.00000.0000
5662001.05.03 14:28close2830.100.89460.00000.000011.0011719.20
5672001.05.03 14:28buy2840.100.89480.00000.0000
5682001.05.03 16:55close2840.100.89590.00000.000011.0011730.20
5692001.05.03 20:00sell2850.100.89010.00000.0000
5702001.05.03 22:36close2850.100.88900.00000.000011.0011741.20
5712001.05.03 22:36sell2860.100.88880.00000.0000
5722001.05.04 01:57sell2870.100.89080.00000.0000
5732001.05.04 13:06sell2880.400.89380.00000.0000
5742001.05.04 14:23sell2892.700.89880.00000.0000
5752001.05.04 16:00close2880.400.89740.00000.0000-144.0011597.20
5762001.05.04 16:00close2870.100.89740.00000.0000-66.0011531.20
5772001.05.04 16:00close2860.100.89740.00000.0000-85.6411445.56
5782001.05.04 16:00close2892.700.89740.00000.0000378.0011823.56
5792001.05.04 16:00buy2900.100.89750.00000.0000
5802001.05.04 16:18close2900.100.89860.00000.000011.0011834.56
5812001.05.04 16:18buy2910.100.89880.00000.0000
5822001.05.04 17:45buy2920.100.89680.00000.0000
5832001.05.04 18:31buy2930.400.89380.00000.0000
5842001.05.04 20:13close2920.100.89530.00000.0000-15.0011819.56
5852001.05.04 20:13close2910.100.89530.00000.0000-35.0011784.56
5862001.05.04 20:13close2930.400.89530.00000.000060.0011844.56
5872001.05.04 20:13buy2940.100.89550.00000.0000
5882001.05.04 22:38buy2950.100.89350.00000.0000
5892001.05.07 02:36buy2960.400.89050.00000.0000
5902001.05.07 04:00sell2970.100.89110.00000.0000
5912001.05.07 06:26close2970.100.89240.00000.0000-13.0011831.56
5922001.05.07 06:26close2950.100.89220.00000.0000-13.4511818.11
5932001.05.07 06:26close2940.100.89220.00000.0000-33.4511784.66
5942001.05.07 06:26close2960.400.89220.00000.000068.0011852.66
5952001.05.07 16:00sell2980.100.89170.00000.0000
5962001.05.07 18:30close2980.100.89060.00000.000011.0011863.66
5972001.05.07 18:30sell2990.100.89040.00000.0000
5982001.05.08 06:30close2990.100.88930.00000.000011.3611875.02
5992001.05.08 06:30sell3000.100.88910.00000.0000
6002001.05.08 09:51close3000.100.88800.00000.000011.0011886.02
6012001.05.08 09:51sell3010.100.88780.00000.0000
6022001.05.08 10:29close3010.100.88670.00000.000011.0011897.02
6032001.05.08 10:29sell3020.100.88650.00000.0000
6042001.05.08 12:49sell3030.100.88850.00000.0000
6052001.05.08 13:14close3020.100.88700.00000.0000-5.0011892.02
6062001.05.08 13:14close3030.100.88700.00000.000015.0011907.02
6072001.05.08 13:14sell3040.100.88680.00000.0000
6082001.05.08 13:51close3040.100.88570.00000.000011.0011918.02
6092001.05.08 13:51sell3050.100.88550.00000.0000
6102001.05.08 14:27close3050.100.88440.00000.000011.0011929.02
6112001.05.08 14:27sell3060.100.88420.00000.0000
6122001.05.08 14:34close3060.100.88310.00000.000011.0011940.02
6132001.05.08 14:34sell3070.100.88290.00000.0000
6142001.05.08 15:34sell3080.100.88490.00000.0000
6152001.05.08 18:29close3070.100.88340.00000.0000-5.0011935.02
6162001.05.08 18:29close3080.100.88340.00000.000015.0011950.02
6172001.05.08 18:29sell3090.100.88320.00000.0000
6182001.05.08 22:27sell3100.100.88520.00000.0000
6192001.05.09 02:31close3090.100.88370.00000.0000-4.6411945.38
6202001.05.09 02:31close3100.100.88370.00000.000015.3611960.74
6212001.05.09 02:31sell3110.100.88350.00000.0000
6222001.05.09 08:48sell3120.100.88550.00000.0000
6232001.05.09 09:49close3110.100.88400.00000.0000-5.0011955.74
6242001.05.09 09:49close3120.100.88400.00000.000015.0011970.74
6252001.05.09 09:49sell3130.100.88380.00000.0000
6262001.05.09 10:29close3130.100.88270.00000.000011.0011981.74
6272001.05.09 10:29sell3140.100.88250.00000.0000
6282001.05.09 12:51close3140.100.88140.00000.000011.0011992.74
6292001.05.09 12:51sell3150.100.88120.00000.0000
6302001.05.09 13:44sell3160.100.88320.00000.0000
6312001.05.09 18:35sell3170.400.88620.00000.0000
6322001.05.09 20:06close3160.100.88470.00000.0000-15.0011977.74
6332001.05.09 20:06close3150.100.88470.00000.0000-35.0011942.74
6342001.05.09 20:06close3170.400.88470.00000.000060.0012002.74
6352001.05.09 20:06sell3180.100.88450.00000.0000
6362001.05.09 22:27sell3190.100.88650.00000.0000
6372001.05.10 00:00buy3200.100.88630.00000.0000
6382001.05.10 12:09sell3210.400.88950.00000.0000
6392001.05.10 13:17close3190.100.88840.00000.0000-17.9111984.83
6402001.05.10 13:17close3180.100.88840.00000.0000-37.9111946.92
6412001.05.10 13:17close3210.400.88840.00000.000044.0011990.92
6422001.05.10 13:17close3200.100.88820.00000.000019.0012009.92
6432001.05.11 00:00sell3220.100.88150.00000.0000
6442001.05.11 06:34close3220.100.88030.00000.000012.0012021.92
6452001.05.11 06:34sell3230.100.88010.00000.0000
6462001.05.11 08:14sell3240.100.88210.00000.0000
6472001.05.11 09:15close3230.100.88050.00000.0000-4.0012017.92
6482001.05.11 09:15close3240.100.88050.00000.000016.0012033.92
6492001.05.11 09:15sell3250.100.88030.00000.0000
6502001.05.11 09:51close3250.100.87910.00000.000012.0012045.92
6512001.05.11 09:51sell3260.100.87890.00000.0000
6522001.05.11 10:26close3260.100.87770.00000.000012.0012057.92
6532001.05.11 10:26sell3270.100.87750.00000.0000
6542001.05.11 10:33close3270.100.87630.00000.000012.0012069.92
6552001.05.11 10:33sell3280.100.87610.00000.0000
6562001.05.11 11:34sell3290.100.87810.00000.0000
6572001.05.11 12:01close3280.100.87650.00000.0000-4.0012065.92
6582001.05.11 12:01close3290.100.87650.00000.000016.0012081.92
6592001.05.11 12:01sell3300.100.87630.00000.0000
6602001.05.11 12:50close3300.100.87510.00000.000012.0012093.92
6612001.05.11 12:50sell3310.100.87490.00000.0000
6622001.05.11 13:17sell3320.100.87690.00000.0000
6632001.05.11 17:52close3310.100.87530.00000.0000-4.0012089.92
6642001.05.11 17:52close3320.100.87530.00000.000016.0012105.92
6652001.05.11 17:52sell3330.100.87510.00000.0000
6662001.05.11 18:31close3330.100.87390.00000.000012.0012117.92
6672001.05.11 18:31sell3340.100.87370.00000.0000
6682001.05.11 19:59sell3350.100.87610.00000.0000
6692001.05.14 06:28close3340.100.87440.00000.0000-6.6412111.28
6702001.05.14 06:28close3350.100.87440.00000.000017.3612128.64
6712001.05.14 06:28sell3360.100.87420.00000.0000
6722001.05.14 10:32sell3370.100.87620.00000.0000
6732001.05.14 12:00close3360.100.87440.00000.0000-2.0012126.64
6742001.05.14 12:00close3370.100.87440.00000.000018.0012144.64
6752001.05.14 12:00sell3380.100.87430.00000.0000
6762001.05.14 18:31close3380.100.87310.00000.000012.0012156.64
6772001.05.14 18:31sell3390.100.87290.00000.0000
6782001.05.14 22:29sell3400.100.87490.00000.0000
6792001.05.15 02:33close3390.100.87340.00000.0000-4.6412152.00
6802001.05.15 02:33close3400.100.87340.00000.000015.3612167.37
6812001.05.15 02:33sell3410.100.87320.00000.0000
6822001.05.15 06:33sell3420.100.87520.00000.0000
6832001.05.15 12:00buy3430.100.87700.00000.0000
6842001.05.15 13:52sell3440.400.87820.00000.0000
6852001.05.16 05:49close3430.100.87640.00000.0000-6.4512160.92
6862001.05.16 05:49close3420.100.87660.00000.0000-13.6412147.28
6872001.05.16 05:49close3410.100.87660.00000.0000-33.6412113.64
6882001.05.16 05:49close3440.400.87660.00000.000065.4512179.09
6892001.05.16 05:49buy3450.100.87660.00000.0000
6902001.05.16 06:38buy3460.100.87460.00000.0000
6912001.05.16 08:00close3450.100.87620.00000.0000-4.0012175.09
6922001.05.16 08:00close3460.100.87620.00000.000016.0012191.09
6932001.05.16 08:00buy3470.100.87640.00000.0000
6942001.05.16 09:05close3470.100.87760.00000.000012.0012203.09
6952001.05.16 09:05buy3480.100.87780.00000.0000
6962001.05.16 09:08close3480.100.87900.00000.000012.0012215.09
6972001.05.16 09:08buy3490.100.87920.00000.0000
6982001.05.16 09:10close3490.100.88040.00000.000012.0012227.09
6992001.05.16 09:10buy3500.100.88060.00000.0000
7002001.05.16 09:46close3500.100.88180.00000.000012.0012239.09
7012001.05.16 09:46buy3510.100.88200.00000.0000
7022001.05.16 09:49close3510.100.88320.00000.000012.0012251.09
7032001.05.16 09:49buy3520.100.88340.00000.0000
7042001.05.16 10:24close3520.100.88460.00000.000012.0012263.09
7052001.05.16 10:24buy3530.100.88480.00000.0000
7062001.05.16 10:28close3530.100.88600.00000.000012.0012275.09
7072001.05.16 10:28buy3540.100.88620.00000.0000
7082001.05.16 11:26buy3550.100.88420.00000.0000
7092001.05.16 14:25close3540.100.88580.00000.0000-4.0012271.09
7102001.05.16 14:25close3550.100.88580.00000.000016.0012287.09
7112001.05.16 14:25buy3560.100.88600.00000.0000
7122001.05.16 16:07buy3570.100.88400.00000.0000
7132001.05.16 18:28close3560.100.88560.00000.0000-4.0012283.09
7142001.05.16 18:28close3570.100.88560.00000.000016.0012299.09
7152001.05.16 18:28buy3580.100.88580.00000.0000
7162001.05.16 21:56buy3590.100.88380.00000.0000
7172001.05.17 02:34close3580.100.88540.00000.0000-5.3512293.74
7182001.05.17 02:34close3590.100.88540.00000.000014.6512308.38
7192001.05.17 02:34buy3600.100.88560.00000.0000
7202001.05.17 08:09close3600.100.88680.00000.000012.0012320.38
7212001.05.17 08:09buy3610.100.88700.00000.0000
7222001.05.17 08:51close3610.100.88820.00000.000012.0012332.38
7232001.05.17 08:51buy3620.100.88840.00000.0000
7242001.05.17 09:09buy3630.100.88640.00000.0000
7252001.05.17 10:25buy3640.400.88340.00000.0000
7262001.05.17 16:00sell3650.100.88110.00000.0000
7272001.05.17 18:30sell3660.100.88310.00000.0000
7282001.05.18 10:25buy3672.700.87840.00000.0000
7292001.05.18 18:28close3640.400.87940.00000.0000-161.8012170.58
7302001.05.18 18:28close3630.100.87940.00000.0000-70.4512100.13
7312001.05.18 18:28close3620.100.87940.00000.0000-90.4512009.68
7322001.05.18 18:28close3672.700.87940.00000.0000270.0012279.68
7332001.05.18 18:28close3660.100.87960.00000.000035.3612315.04
7342001.05.18 18:28close3650.100.87960.00000.000015.3612330.40
7352001.05.18 18:28sell3680.100.87940.00000.0000
7362001.05.21 02:26sell3690.100.88140.00000.0000
7372001.05.21 09:16close3680.100.87990.00000.0000-4.6412325.76
7382001.05.21 09:16close3690.100.87990.00000.000015.0012340.76
7392001.05.21 09:16sell3700.100.87970.00000.0000
7402001.05.21 09:50close3700.100.87850.00000.000012.0012352.76
7412001.05.21 09:50sell3710.100.87830.00000.0000
7422001.05.21 10:24close3710.100.87710.00000.000012.0012364.76
7432001.05.21 10:24sell3720.100.87690.00000.0000
7442001.05.21 10:31close3720.100.87570.00000.000012.0012376.76
7452001.05.21 10:31sell3730.100.87550.00000.0000
7462001.05.21 10:38close3730.100.87430.00000.000012.0012388.76
7472001.05.21 10:38sell3740.100.87410.00000.0000
7482001.05.21 11:31sell3750.100.87610.00000.0000
7492001.05.21 14:38close3740.100.87450.00000.0000-4.0012384.76
7502001.05.21 14:38close3750.100.87450.00000.000016.0012400.76
7512001.05.21 14:38sell3760.100.87430.00000.0000
7522001.05.21 17:50sell3770.100.87630.00000.0000
7532001.05.22 02:32close3760.100.87480.00000.0000-4.6412396.13
7542001.05.22 02:32close3770.100.87480.00000.000015.3612411.49
7552001.05.22 02:32sell3780.100.87460.00000.0000
7562001.05.22 08:14sell3790.100.87660.00000.0000
7572001.05.22 09:45close3780.100.87500.00000.0000-4.0012407.49
7582001.05.22 09:45close3790.100.87500.00000.000016.0012423.49
7592001.05.22 09:45sell3800.100.87480.00000.0000
7602001.05.22 09:55close3800.100.87360.00000.000012.0012435.49
7612001.05.22 09:55sell3810.100.87340.00000.0000
7622001.05.22 10:27close3810.100.87220.00000.000012.0012447.49
7632001.05.22 10:27sell3820.100.87200.00000.0000
7642001.05.22 10:34close3820.100.87080.00000.000012.0012459.49
7652001.05.22 10:34sell3830.100.87060.00000.0000
7662001.05.22 11:37sell3840.100.87260.00000.0000
7672001.05.22 13:06close3830.100.87100.00000.0000-4.0012455.49
7682001.05.22 13:06close3840.100.87100.00000.000016.0012471.49
7692001.05.22 13:06sell3850.100.87080.00000.0000
7702001.05.22 13:45close3850.100.86960.00000.000012.0012483.49
7712001.05.22 13:45sell3860.100.86940.00000.0000
7722001.05.22 14:23close3860.100.86820.00000.000012.0012495.49
7732001.05.22 14:23sell3870.100.86800.00000.0000
7742001.05.22 14:28close3870.100.86680.00000.000012.0012507.49
7752001.05.22 14:28sell3880.100.86660.00000.0000
7762001.05.22 16:52sell3890.100.86860.00000.0000
7772001.05.22 17:14close3880.100.86700.00000.0000-4.0012503.49
7782001.05.22 17:14close3890.100.86700.00000.000016.0012519.49
7792001.05.22 17:14sell3900.100.86680.00000.0000
7802001.05.22 17:52close3900.100.86560.00000.000012.0012531.49
7812001.05.22 17:52sell3910.100.86540.00000.0000
7822001.05.22 18:28close3910.100.86420.00000.000012.0012543.49
7832001.05.22 18:28sell3920.100.86400.00000.0000
7842001.05.22 22:34sell3930.100.86600.00000.0000
7852001.05.23 02:29close3920.100.86450.00000.0000-4.6412538.85
7862001.05.23 02:29close3930.100.86450.00000.000015.3612554.21
7872001.05.23 02:29sell3940.100.86430.00000.0000
7882001.05.23 06:27sell3950.100.86630.00000.0000
7892001.05.23 09:05close3940.100.86470.00000.0000-4.0012550.21
7902001.05.23 09:05close3950.100.86470.00000.000016.0012566.21
7912001.05.23 09:05sell3960.100.86450.00000.0000
7922001.05.23 09:09close3960.100.86330.00000.000012.0012578.21
7932001.05.23 09:09sell3970.100.86310.00000.0000
7942001.05.23 09:45close3970.100.86190.00000.000012.0012590.21
7952001.05.23 09:45sell3980.100.86170.00000.0000
7962001.05.23 09:50close3980.100.86050.00000.000012.0012602.21
7972001.05.23 09:50sell3990.100.86030.00000.0000
7982001.05.23 10:24close3990.100.85910.00000.000012.0012614.21
7992001.05.23 10:24sell4000.100.85890.00000.0000
8002001.05.23 10:28close4000.100.85770.00000.000012.0012626.21
8012001.05.23 10:28sell4010.100.85750.00000.0000
8022001.05.23 11:28sell4020.100.85950.00000.0000
8032001.05.23 12:00close4020.100.85720.00000.000023.0012649.21
8042001.05.23 12:00close4010.100.85720.00000.00003.0012652.21
8052001.05.23 12:00sell4030.100.85710.00000.0000
8062001.05.23 13:44sell4040.100.85910.00000.0000
8072001.05.23 18:29close4030.100.85750.00000.0000-4.0012648.21
8082001.05.23 18:29close4040.100.85750.00000.000016.0012664.21
8092001.05.23 18:29sell4050.100.85730.00000.0000
8102001.05.23 21:57close4050.100.85610.00000.000012.0012676.21
8112001.05.23 21:57sell4060.100.85590.00000.0000
8122001.05.24 01:13close4060.100.85480.00000.000012.0912688.30
8132001.05.24 01:13sell4070.100.85460.00000.0000
8142001.05.24 01:51close4070.100.85340.00000.000012.0012700.30
8152001.05.24 01:51sell4080.100.85320.00000.0000
8162001.05.24 02:27close4080.100.85200.00000.000012.0012712.30
8172001.05.24 02:27sell4090.100.85180.00000.0000
8182001.05.24 02:34close4090.100.85060.00000.000012.0012724.30
8192001.05.24 02:34sell4100.100.85040.00000.0000
8202001.05.24 03:36sell4110.100.85240.00000.0000
8212001.05.24 05:45sell4120.400.85540.00000.0000
8222001.05.24 08:16close4110.100.85390.00000.0000-15.0012709.30
8232001.05.24 08:16close4100.100.85390.00000.0000-35.0012674.30
8242001.05.24 08:16close4120.400.85390.00000.000060.0012734.30
8252001.05.24 16:00buy4130.100.85910.00000.0000
8262001.05.24 18:25buy4140.100.85710.00000.0000
8272001.05.24 20:01close4130.100.85870.00000.0000-4.0012730.30
8282001.05.24 20:01close4140.100.85870.00000.000016.0012746.30
8292001.05.24 20:01buy4150.100.85890.00000.0000
8302001.05.24 20:56close4150.100.86010.00000.000012.0012758.30
8312001.05.24 20:56buy4160.100.86030.00000.0000
8322001.05.24 21:46buy4170.100.85830.00000.0000
8332001.05.25 06:33close4160.100.85990.00000.0000-4.4512753.85
8342001.05.25 06:33close4170.100.85990.00000.000015.5512769.40
8352001.05.25 08:00buy4180.100.85950.00000.0000
8362001.05.25 08:05close4180.100.86070.00000.000012.0012781.40
8372001.05.25 08:05buy4190.100.86090.00000.0000
8382001.05.25 08:10close4190.100.86210.00000.000012.0012793.40
8392001.05.25 08:10buy4200.100.86230.00000.0000
8402001.05.25 09:09buy4210.100.86030.00000.0000
8412001.05.25 09:50buy4220.400.85730.00000.0000
8422001.05.25 14:23close4210.100.85880.00000.0000-15.0012778.40
8432001.05.25 14:23close4200.100.85880.00000.0000-35.0012743.40
8442001.05.25 14:23close4220.400.85880.00000.000060.0012803.40
8452001.05.28 00:00buy4230.100.86070.00000.0000
8462001.05.28 02:33buy4240.100.85870.00000.0000
8472001.05.28 10:25close4230.100.86030.00000.0000-4.0012799.40
8482001.05.28 10:25close4240.100.86030.00000.000016.0012815.40
8492001.05.28 10:25buy4250.100.86050.00000.0000
8502001.05.28 12:12buy4260.100.85850.00000.0000
8512001.05.28 14:31close4250.100.86010.00000.0000-4.0012811.40
8522001.05.28 14:31close4260.100.86010.00000.000016.0012827.40
8532001.05.28 14:31buy4270.100.86030.00000.0000
8542001.05.29 00:53close4270.100.86150.00000.000011.5512838.95
8552001.05.29 04:00buy4280.100.85910.00000.0000
8562001.05.29 06:24buy4290.100.85710.00000.0000
8572001.05.29 10:31buy4300.400.85410.00000.0000
8582001.05.29 12:00close4290.100.85610.00000.0000-10.0012828.95
8592001.05.29 12:00close4280.100.85610.00000.0000-30.0012798.95
8602001.05.29 12:00close4300.400.85610.00000.000080.0012878.95
8612001.05.29 12:00sell4310.100.85620.00000.0000
8622001.05.29 13:49close4310.100.85500.00000.000012.0012890.95
8632001.05.29 13:49sell4320.100.85480.00000.0000
8642001.05.29 14:30close4320.100.85360.00000.000012.0012902.95
8652001.05.29 14:30sell4330.100.85340.00000.0000
8662001.05.29 17:50sell4340.100.85540.00000.0000
8672001.05.29 22:35close4330.100.85380.00000.0000-4.0012898.95
8682001.05.29 22:35close4340.100.85380.00000.000016.0012914.95
8692001.05.29 22:35sell4350.100.85360.00000.0000
8702001.05.29 23:59sell4360.100.85580.00000.0000
8712001.05.30 00:49close4350.100.85410.00000.0000-4.6412910.31
8722001.05.30 00:49close4360.100.85410.00000.000017.3612927.67
8732001.05.30 00:49sell4370.100.85390.00000.0000
8742001.05.30 01:15sell4380.100.85590.00000.0000
8752001.05.30 02:32sell4390.400.85890.00000.0000
8762001.05.30 06:24close4380.100.85740.00000.0000-15.0012912.67
8772001.05.30 06:24close4370.100.85740.00000.0000-35.0012877.67
8782001.05.30 06:24close4390.400.85740.00000.000060.0012937.67
8792001.05.30 08:00buy4400.100.85830.00000.0000
8802001.05.30 09:52buy4410.100.85630.00000.0000
8812001.05.30 14:25close4400.100.85790.00000.0000-4.0012933.67
8822001.05.30 14:25close4410.100.85790.00000.000016.0012949.67
8832001.05.30 14:25buy4420.100.85810.00000.0000
8842001.05.30 22:23buy4430.100.85610.00000.0000
8852001.05.31 04:00sell4440.100.85560.00000.0000
8862001.05.31 06:23buy4450.400.85310.00000.0000
8872001.05.31 10:24buy4462.700.84810.00000.0000
8882001.05.31 12:04close4450.400.84900.00000.0000-164.0012785.67
8892001.05.31 12:04close4430.100.84900.00000.0000-72.3512713.32
8902001.05.31 12:04close4420.100.84900.00000.0000-92.3512620.96
8912001.05.31 12:04close4462.700.84900.00000.0000243.0012863.96
8922001.05.31 12:04close4440.100.84920.00000.000064.0012927.96
8932001.05.31 12:04sell4470.100.84900.00000.0000
8942001.05.31 13:56close4470.100.84780.00000.000012.0012939.96
8952001.05.31 13:56sell4480.100.84760.00000.0000
8962001.05.31 14:36close4480.100.84640.00000.000012.0012951.96
8972001.05.31 14:36sell4490.100.84620.00000.0000
8982001.05.31 16:12sell4500.100.84820.00000.0000
8992001.05.31 17:48close4490.100.84660.00000.0000-4.0012947.96
9002001.05.31 17:48close4500.100.84660.00000.000016.0012963.96
9012001.05.31 17:48sell4510.100.84640.00000.0000
9022001.05.31 18:27close4510.100.84520.00000.000012.0012975.96
9032001.05.31 18:27sell4520.100.84500.00000.0000
9042001.05.31 20:15sell4530.100.84700.00000.0000
9052001.05.31 22:26close4520.100.84540.00000.0000-4.0012971.96
9062001.05.31 22:26close4530.100.84540.00000.000016.0012987.96
9072001.05.31 22:26sell4540.100.84520.00000.0000
9082001.06.01 06:33sell4550.100.84720.00000.0000
9092001.06.01 08:11close4540.100.84560.00000.0000-3.6412984.33
9102001.06.01 08:11close4550.100.84560.00000.000016.0013000.33
9112001.06.01 08:11sell4560.100.84540.00000.0000
9122001.06.01 09:50sell4570.100.84740.00000.0000
9132001.06.01 14:25close4560.100.84580.00000.0000-4.0012996.33
9142001.06.01 14:25close4570.100.84580.00000.000016.0013012.33
9152001.06.01 14:25sell4580.100.84560.00000.0000
9162001.06.01 14:34close4580.100.84430.00000.000013.0013025.33
9172001.06.01 14:34sell4590.100.84410.00000.0000
9182001.06.01 16:00sell4600.100.84610.00000.0000
9192001.06.01 16:11close4590.100.84450.00000.0000-4.0013021.33
9202001.06.01 16:11close4600.100.84450.00000.000016.0013037.33
9212001.06.01 20:00buy4610.100.84850.00000.0000
9222001.06.04 00:15buy4620.100.84650.00000.0000
9232001.06.04 01:49close4610.100.84810.00000.0000-4.4513032.88
9242001.06.04 01:49close4620.100.84810.00000.000016.0013048.88
9252001.06.04 01:49buy4630.100.84830.00000.0000
9262001.06.04 02:33close4630.100.84960.00000.000013.0013061.88
9272001.06.04 02:33buy4640.100.84980.00000.0000
9282001.06.04 05:52close4640.100.85110.00000.000013.0013074.88
9292001.06.04 05:52buy4650.100.85130.00000.0000
9302001.06.04 06:36close4650.100.85260.00000.000013.0013087.88
9312001.06.04 06:36buy4660.100.85280.00000.0000
9322001.06.04 08:15buy4670.100.85080.00000.0000
9332001.06.04 09:54close4660.100.85240.00000.0000-4.0013083.88
9342001.06.04 09:54close4670.100.85240.00000.000016.0013099.88
9352001.06.04 09:54buy4680.100.85260.00000.0000
9362001.06.04 12:49close4680.100.85390.00000.000013.0013112.88
9372001.06.04 12:49buy4690.100.85410.00000.0000
9382001.06.04 13:53buy4700.100.85210.00000.0000
9392001.06.04 17:47buy4710.400.84910.00000.0000
9402001.06.04 18:37buy4722.700.84410.00000.0000
9412001.06.04 18:55close4710.400.84520.00000.0000-156.0012956.88
9422001.06.04 18:55close4700.100.84520.00000.0000-69.0012887.88
9432001.06.04 18:55close4690.100.84520.00000.0000-89.0012798.88
9442001.06.04 18:55close4722.700.84520.00000.0000297.0013095.88
9452001.06.04 18:55buy4730.100.84540.00000.0000
9462001.06.04 19:36close4730.100.84670.00000.000013.0013108.88
9472001.06.04 19:36buy4740.100.84690.00000.0000
9482001.06.04 20:07buy4750.100.84490.00000.0000
9492001.06.04 22:28close4740.100.84650.00000.0000-4.0013104.88
9502001.06.04 22:28close4750.100.84650.00000.000016.0013120.88
9512001.06.05 04:00sell4760.100.84450.00000.0000
9522001.06.05 04:15close4760.100.84320.00000.000013.0013133.88
9532001.06.05 04:15sell4770.100.84300.00000.0000
9542001.06.05 06:24sell4780.100.84500.00000.0000
9552001.06.05 08:13close4770.100.84340.00000.0000-4.0013129.88
9562001.06.05 08:13close4780.100.84340.00000.000016.0013145.88
9572001.06.05 08:13sell4790.100.84320.00000.0000
9582001.06.05 09:45sell4800.100.84520.00000.0000
9592001.06.05 10:35sell4810.400.84820.00000.0000
9602001.06.05 11:32close4800.100.84670.00000.0000-15.0013130.88
9612001.06.05 11:32close4790.100.84670.00000.0000-35.0013095.88
9622001.06.05 11:32close4810.400.84670.00000.000060.0013155.88
9632001.06.05 11:32sell4820.100.84650.00000.0000
9642001.06.05 14:27close4820.100.84520.00000.000013.0013168.88
9652001.06.05 14:27sell4830.100.84500.00000.0000
9662001.06.05 16:28sell4840.100.84700.00000.0000
9672001.06.05 17:56sell4850.400.85000.00000.0000
9682001.06.05 20:00buy4860.100.85120.00000.0000
9692001.06.05 22:34sell4872.700.85500.00000.0000
9702001.06.05 23:33close4850.400.85390.00000.0000-156.0013012.88
9712001.06.05 23:33close4840.100.85390.00000.0000-69.0012943.88
9722001.06.05 23:33close4830.100.85390.00000.0000-89.0012854.88
9732001.06.05 23:33close4872.700.85390.00000.0000297.0013151.88
9742001.06.05 23:33close4860.100.85370.00000.000025.0013176.88
9752001.06.06 04:00buy4880.100.85240.00000.0000
9762001.06.06 09:09close4880.100.85370.00000.000013.0013189.88
9772001.06.06 09:09buy4890.100.85390.00000.0000
9782001.06.06 09:48close4890.100.85520.00000.000013.0013202.88
9792001.06.06 09:48buy4900.100.85540.00000.0000
9802001.06.06 10:27close4900.100.85670.00000.000013.0013215.88
9812001.06.06 10:27buy4910.100.85690.00000.0000
9822001.06.06 11:59buy4920.100.85350.00000.0000
9832001.06.06 12:48close4910.100.85580.00000.0000-11.0013204.88
9842001.06.06 12:48close4920.100.85580.00000.000023.0013227.88
9852001.06.06 12:48buy4930.100.85600.00000.0000
9862001.06.06 13:45buy4940.100.85400.00000.0000
9872001.06.06 14:32buy4950.400.85100.00000.0000
9882001.06.06 18:27buy4962.700.84600.00000.0000
9892001.06.06 20:00close4950.400.84820.00000.0000-112.0013115.88
9902001.06.06 20:00close4940.100.84820.00000.0000-58.0013057.88
9912001.06.06 20:00close4930.100.84820.00000.0000-78.0012979.88
9922001.06.06 20:00close4962.700.84820.00000.0000594.0013573.88
9932001.06.06 20:00sell4970.100.84830.00000.0000
9942001.06.06 22:32close4970.100.84700.00000.000013.0013586.88
9952001.06.06 22:32sell4980.100.84680.00000.0000
9962001.06.07 10:27sell4990.100.84880.00000.0000
9972001.06.07 13:55close4980.100.84720.00000.0000-2.9113583.96
9982001.06.07 13:55close4990.100.84720.00000.000016.0013599.96
9992001.06.07 13:55sell5000.100.84700.00000.0000
10002001.06.07 14:36close5000.100.84570.00000.000013.0013612.96
10012001.06.07 14:36sell5010.100.84550.00000.0000
10022001.06.07 15:59sell5020.100.84750.00000.0000
10032001.06.07 17:56sell5030.400.85050.00000.0000
10042001.06.07 20:52close5020.100.84900.00000.0000-15.0013597.96
10052001.06.07 20:52close5010.100.84900.00000.0000-35.0013562.96
10062001.06.07 20:52close5030.400.84900.00000.000060.0013622.96
10072001.06.08 00:00buy5040.100.85170.00000.0000
10082001.06.08 01:52buy5050.100.84970.00000.0000
10092001.06.08 08:13buy5060.400.84670.00000.0000
10102001.06.08 09:12close5050.100.84820.00000.0000-15.0013607.96
10112001.06.08 09:12close5040.100.84820.00000.0000-35.0013572.96
10122001.06.08 09:12close5060.400.84820.00000.000060.0013632.96
10132001.06.08 16:00sell5070.100.84750.00000.0000
10142001.06.08 17:47sell5080.100.84950.00000.0000
10152001.06.08 20:00buy5090.100.85110.00000.0000
10162001.06.11 00:11buy5100.100.84910.00000.0000
10172001.06.11 08:09sell5110.400.85250.00000.0000
10182001.06.11 09:52close5080.100.85130.00000.0000-17.6413615.32
10192001.06.11 09:52close5070.100.85130.00000.0000-37.6413577.69
10202001.06.11 09:52close5110.400.85130.00000.000048.0013625.69
10212001.06.11 09:52close5100.100.85110.00000.000020.0013645.69
10222001.06.11 09:52close5090.100.85110.00000.0000-0.4513645.24
10232001.06.11 12:00buy5120.100.84950.00000.0000
10242001.06.11 12:13close5120.100.85080.00000.000013.0013658.24
10252001.06.11 12:13buy5130.100.85100.00000.0000
10262001.06.11 13:17buy5140.100.84900.00000.0000
10272001.06.11 14:24buy5150.400.84600.00000.0000
10282001.06.11 16:00sell5160.100.84370.00000.0000
10292001.06.12 09:45sell5170.100.84570.00000.0000
10302001.06.12 10:28sell5180.400.84870.00000.0000
10312001.06.12 22:34sell5192.700.85370.00000.0000
10322001.06.12 22:54close5180.400.85370.00000.0000-200.0013458.24
10332001.06.12 22:54close5170.100.85370.00000.0000-80.0013378.24
10342001.06.12 22:54close5160.100.85370.00000.0000-99.6413278.60
10352001.06.12 22:54close5192.700.85370.00000.00000.0013278.60
10362001.06.12 22:54close5150.400.85350.00000.0000298.2013576.79
10372001.06.12 22:54close5140.100.85350.00000.000044.5513621.34
10382001.06.12 22:54close5130.100.85350.00000.000024.5513645.89
10392001.06.13 00:00buy5200.100.85350.00000.0000
10402001.06.13 02:36buy5210.100.85150.00000.0000
10412001.06.13 05:50close5200.100.85310.00000.0000-4.0013641.89
10422001.06.13 05:50close5210.100.85310.00000.000016.0013657.89
10432001.06.13 05:50buy5220.100.85330.00000.0000
10442001.06.13 08:52buy5230.100.85130.00000.0000
10452001.06.13 09:15close5220.100.85290.00000.0000-4.0013653.89
10462001.06.13 09:15close5230.100.85290.00000.000016.0013669.89
10472001.06.13 09:15buy5240.100.85310.00000.0000
10482001.06.13 09:53close5240.100.85440.00000.000013.0013682.89
10492001.06.13 09:53buy5250.100.85460.00000.0000
10502001.06.13 10:31close5250.100.85590.00000.000013.0013695.89
10512001.06.13 10:31buy5260.100.85610.00000.0000
10522001.06.13 11:59buy5270.100.85390.00000.0000
10532001.06.13 13:49close5260.100.85560.00000.0000-5.0013690.89
10542001.06.13 13:49close5270.100.85560.00000.000017.0013707.89
10552001.06.13 13:49buy5280.100.85580.00000.0000
10562001.06.13 14:34close5280.100.85710.00000.000013.0013720.89
10572001.06.13 14:34buy5290.100.85730.00000.0000
10582001.06.13 16:30buy5300.100.85530.00000.0000
10592001.06.13 18:28buy5310.400.85230.00000.0000
10602001.06.13 21:45close5300.100.85380.00000.0000-15.0013705.89
10612001.06.13 21:45close5290.100.85380.00000.0000-35.0013670.89
10622001.06.13 21:45close5310.400.85380.00000.000060.0013730.89
10632001.06.13 21:45buy5320.100.85400.00000.0000
10642001.06.13 22:30close5320.100.85530.00000.000013.0013743.89
10652001.06.13 22:30buy5330.100.85550.00000.0000
10662001.06.14 09:54buy5340.100.85350.00000.0000
10672001.06.14 12:10buy5350.400.85050.00000.0000
10682001.06.14 13:51close5340.100.85200.00000.0000-15.0013728.89
10692001.06.14 13:51close5330.100.85200.00000.0000-36.3513692.54
10702001.06.14 13:51close5350.400.85200.00000.000060.0013752.54
10712001.06.14 16:00sell5360.100.85310.00000.0000
10722001.06.14 17:08sell5370.100.85510.00000.0000
10732001.06.14 17:46sell5380.400.85810.00000.0000
10742001.06.14 18:34sell5392.700.86310.00000.0000
10752001.06.14 19:26close5380.400.86200.00000.0000-156.0013596.54
10762001.06.14 19:26close5370.100.86200.00000.0000-69.0013527.54
10772001.06.14 19:26close5360.100.86200.00000.0000-89.0013438.54
10782001.06.14 19:26close5392.700.86200.00000.0000297.0013735.54
10792001.06.14 19:26sell5400.100.86180.00000.0000
10802001.06.14 19:35close5400.100.86050.00000.000013.0013748.54
10812001.06.14 19:35sell5410.100.86030.00000.0000
10822001.06.14 21:47sell5420.100.86230.00000.0000
10832001.06.15 00:00buy5430.100.86310.00000.0000
10842001.06.15 09:48sell5440.400.86530.00000.0000
10852001.06.15 14:23close5420.100.86390.00000.0000-15.6413732.90
10862001.06.15 14:23close5410.100.86390.00000.0000-35.6413697.26
10872001.06.15 14:23close5440.400.86390.00000.000056.0013753.26
10882001.06.15 14:23close5430.100.86370.00000.00006.0013759.26
10892001.06.15 14:23buy5450.100.86390.00000.0000
10902001.06.15 17:52buy5460.100.86190.00000.0000
10912001.06.18 00:05close5450.100.86350.00000.0000-4.4513754.81
10922001.06.18 00:05close5460.100.86350.00000.000015.5513770.36
10932001.06.18 12:00sell5470.100.85930.00000.0000
10942001.06.18 12:51close5470.100.85800.00000.000013.0013783.36
10952001.06.18 12:51sell5480.100.85780.00000.0000
10962001.06.18 13:14sell5490.100.85980.00000.0000
10972001.06.18 14:27sell5500.400.86280.00000.0000
10982001.06.18 16:00close5480.100.85940.00000.0000-16.0013767.36
10992001.06.18 16:00close5500.400.85940.00000.0000136.0013903.36
11002001.06.18 16:00close5490.100.85940.00000.00004.0013907.36
11012001.06.18 16:00sell5510.100.85910.00000.0000
11022001.06.18 17:55sell5520.100.86110.00000.0000
11032001.06.19 02:29close5510.100.85950.00000.0000-3.6413903.72
11042001.06.19 02:29close5520.100.85950.00000.000016.3613920.09
11052001.06.19 02:29sell5530.100.85930.00000.0000
11062001.06.19 09:51close5530.100.85800.00000.000013.0013933.09
11072001.06.19 09:51sell5540.100.85780.00000.0000
11082001.06.19 10:34close5540.100.85650.00000.000013.0013946.09
11092001.06.19 10:34sell5550.100.85630.00000.0000
11102001.06.19 16:50sell5560.100.85830.00000.0000
11112001.06.19 17:13close5550.100.85670.00000.0000-4.0013942.09
11122001.06.19 17:13close5560.100.85670.00000.000016.0013958.09
11132001.06.19 17:13sell5570.100.85650.00000.0000
11142001.06.19 17:52close5570.100.85520.00000.000013.0013971.09
11152001.06.19 17:52sell5580.100.85500.00000.0000
11162001.06.19 18:29close5580.100.85370.00000.000013.0013984.09
11172001.06.19 18:29sell5590.100.85350.00000.0000
11182001.06.20 13:48close5590.100.85220.00000.000013.3613997.45
11192001.06.20 13:48sell5600.100.85200.00000.0000
11202001.06.20 14:28close5600.100.85070.00000.000013.0014010.45
11212001.06.20 14:28sell5610.100.85050.00000.0000
11222001.06.20 17:16sell5620.100.85250.00000.0000
11232001.06.20 18:32sell5630.400.85550.00000.0000
11242001.06.20 20:51close5620.100.85400.00000.0000-15.0013995.45
11252001.06.20 20:51close5610.100.85400.00000.0000-35.0013960.45
11262001.06.20 20:51close5630.400.85400.00000.000060.0014020.45
11272001.06.20 20:51sell5640.100.85380.00000.0000
11282001.06.20 22:28sell5650.100.85580.00000.0000
11292001.06.21 02:37close5640.100.85430.00000.0000-3.9114016.54
11302001.06.21 02:37close5650.100.85430.00000.000016.0914032.62
11312001.06.21 04:00buy5660.100.85560.00000.0000
11322001.06.21 09:51close5660.100.85700.00000.000014.0014046.62
11332001.06.21 09:51buy5670.100.85720.00000.0000
11342001.06.21 10:33close5670.100.85860.00000.000014.0014060.62
11352001.06.21 10:33buy5680.100.85880.00000.0000
11362001.06.21 13:09buy5690.100.85680.00000.0000
11372001.06.21 14:24buy5700.400.85380.00000.0000
11382001.06.21 17:51close5690.100.85530.00000.0000-15.0014045.62
11392001.06.21 17:51close5680.100.85530.00000.0000-35.0014010.62
11402001.06.21 17:51close5700.400.85530.00000.000060.0014070.62
11412001.06.21 17:51buy5710.100.85550.00000.0000
11422001.06.21 18:30close5710.100.85690.00000.000014.0014084.62
11432001.06.21 18:30buy5720.100.85710.00000.0000
11442001.06.21 21:48buy5730.100.85510.00000.0000
11452001.06.22 10:27buy5740.400.85210.00000.0000
11462001.06.22 13:50close5730.100.85360.00000.0000-15.4514069.17
11472001.06.22 13:50close5720.100.85360.00000.0000-35.4514033.72
11482001.06.22 13:50close5740.400.85360.00000.000060.0014093.72
11492001.06.22 20:00buy5750.100.85640.00000.0000
11502001.06.22 22:34close5750.100.85780.00000.000014.0014107.72
11512001.06.22 22:34buy5760.100.85800.00000.0000
11522001.06.25 05:54close5760.100.85940.00000.000013.5514121.27
11532001.06.25 05:54buy5770.100.85960.00000.0000
11542001.06.25 09:51close5770.100.86100.00000.000014.0014135.27
11552001.06.25 09:51buy5780.100.86120.00000.0000
11562001.06.25 10:34close5780.100.86260.00000.000014.0014149.27
11572001.06.25 10:34buy5790.100.86280.00000.0000
11582001.06.25 13:55buy5800.100.86080.00000.0000
11592001.06.25 18:30close5790.100.86250.00000.0000-3.0014146.27
11602001.06.25 18:30close5800.100.86250.00000.000017.0014163.27
11612001.06.25 18:30buy5810.100.86270.00000.0000
11622001.06.25 21:47buy5820.100.86070.00000.0000
11632001.06.26 06:30close5810.100.86240.00000.0000-3.4514159.82
11642001.06.26 06:30close5820.100.86240.00000.000016.5514176.37
11652001.06.26 06:30buy5830.100.86260.00000.0000
11662001.06.26 09:48close5830.100.86400.00000.000014.0014190.37
11672001.06.26 09:48buy5840.100.86420.00000.0000
11682001.06.26 13:44buy5850.100.86220.00000.0000
11692001.06.26 18:34close5840.100.86390.00000.0000-3.0014187.37
11702001.06.26 18:34close5850.100.86390.00000.000017.0014204.37
11712001.06.26 18:34buy5860.100.86410.00000.0000
11722001.06.26 20:16buy5870.100.86210.00000.0000
11732001.06.26 22:28close5860.100.86380.00000.0000-3.0014201.37
11742001.06.26 22:28close5870.100.86380.00000.000017.0014218.37
11752001.06.27 00:00buy5880.100.86400.00000.0000
11762001.06.27 02:34buy5890.100.86200.00000.0000
11772001.06.27 06:34close5880.100.86370.00000.0000-3.0014215.37
11782001.06.27 06:34close5890.100.86370.00000.000017.0014232.37
11792001.06.27 12:00buy5900.100.86430.00000.0000
11802001.06.27 13:49buy5910.100.86230.00000.0000
11812001.06.27 16:14buy5920.400.85930.00000.0000
11822001.06.27 17:47close5910.100.86080.00000.0000-15.0014217.37
11832001.06.27 17:47close5900.100.86080.00000.0000-35.0014182.37
11842001.06.27 17:47close5920.400.86080.00000.000060.0014242.37
11852001.06.27 20:00sell5930.100.86210.00000.0000
11862001.06.27 21:53close5930.100.86070.00000.000014.0014256.37
11872001.06.27 21:53sell5940.100.86050.00000.0000
11882001.06.27 22:31close5940.100.85910.00000.000014.0014270.37
11892001.06.27 22:31sell5950.100.85890.00000.0000
11902001.06.28 02:29sell5960.100.86090.00000.0000
11912001.06.28 04:47close5950.100.85930.00000.0000-2.9114267.45
11922001.06.28 04:47close5960.100.85930.00000.000016.0014283.45
11932001.06.28 04:47sell5970.100.85910.00000.0000
11942001.06.28 05:53sell5980.100.86110.00000.0000
11952001.06.28 09:10close5970.100.85940.00000.0000-3.0014280.45
11962001.06.28 09:10close5980.100.85940.00000.000017.0014297.45
11972001.06.28 09:10sell5990.100.85920.00000.0000
11982001.06.28 09:50close5990.100.85780.00000.000014.0014311.45
11992001.06.28 09:50sell6000.100.85760.00000.0000
12002001.06.28 10:28close6000.100.85620.00000.000014.0014325.45
12012001.06.28 10:28sell6010.100.85600.00000.0000
12022001.06.28 13:08close6010.100.85460.00000.000014.0014339.45
12032001.06.28 13:08sell6020.100.85440.00000.0000
12042001.06.28 13:46close6020.100.85300.00000.000014.0014353.45
12052001.06.28 13:46sell6030.100.85280.00000.0000
12062001.06.28 14:23close6030.100.85140.00000.000014.0014367.45
12072001.06.28 14:23sell6040.100.85120.00000.0000
12082001.06.28 14:29close6040.100.84980.00000.000014.0014381.45
12092001.06.28 14:29sell6050.100.84960.00000.0000
12102001.06.28 15:31sell6060.100.85160.00000.0000
12112001.06.28 17:11close6050.100.84990.00000.0000-3.0014378.45
12122001.06.28 17:11close6060.100.84990.00000.000017.0014395.45
12132001.06.28 17:11sell6070.100.84970.00000.0000
12142001.06.28 17:47close6070.100.84830.00000.000014.0014409.45
12152001.06.28 17:47sell6080.100.84810.00000.0000
12162001.06.28 17:57close6080.100.84670.00000.000014.0014423.45
12172001.06.28 17:57sell6090.100.84650.00000.0000
12182001.06.28 18:30close6090.100.84510.00000.000014.0014437.45
12192001.06.28 18:30sell6100.100.84490.00000.0000
12202001.06.28 22:34close6100.100.84350.00000.000014.0014451.45
12212001.06.28 22:34sell6110.100.84330.00000.0000
12222001.06.29 01:53sell6120.100.84530.00000.0000
12232001.06.29 10:28sell6130.400.84830.00000.0000
12242001.06.29 12:55close6120.100.84680.00000.0000-15.0014436.45
12252001.06.29 12:55close6110.100.84680.00000.0000-34.6414401.82
12262001.06.29 12:55close6130.400.84680.00000.000060.0014461.82
12272001.06.29 12:55sell6140.100.84660.00000.0000
12282001.06.29 13:55sell6150.100.84860.00000.0000
12292001.06.29 16:06close6140.100.84690.00000.0000-3.0014458.82
12302001.06.29 16:06close6150.100.84690.00000.000017.0014475.82
12312001.06.29 20:00buy6160.100.84890.00000.0000
12322001.06.29 22:27close6160.100.85030.00000.000014.0014489.82
12332001.06.29 22:27buy6170.100.85050.00000.0000
12342001.07.02 01:58buy6180.100.84840.00000.0000
12352001.07.02 10:28buy6190.400.84540.00000.0000
12362001.07.02 12:10close6180.100.84690.00000.0000-15.0014474.82
12372001.07.02 12:10close6170.100.84690.00000.0000-36.4514438.36
12382001.07.02 12:10close6190.400.84690.00000.000060.0014498.36
12392001.07.03 08:00buy6200.100.84810.00000.0000
12402001.07.03 10:32buy6210.100.84610.00000.0000
12412001.07.03 13:16close6200.100.84780.00000.0000-3.0014495.36
12422001.07.03 13:16close6210.100.84780.00000.000017.0014512.36
12432001.07.03 13:16buy6220.100.84800.00000.0000
12442001.07.03 14:24close6220.100.84940.00000.000014.0014526.36
12452001.07.03 14:24buy6230.100.84960.00000.0000
12462001.07.03 15:59buy6240.100.84680.00000.0000
12472001.07.03 18:27close6230.100.84890.00000.0000-7.0014519.36
12482001.07.03 18:27close6240.100.84890.00000.000021.0014540.36
12492001.07.03 18:27buy6250.100.84910.00000.0000
12502001.07.03 20:14buy6260.100.84710.00000.0000
12512001.07.03 21:46close6250.100.84880.00000.0000-3.0014537.36
12522001.07.03 21:46close6260.100.84880.00000.000017.0014554.36
12532001.07.03 21:46buy6270.100.84900.00000.0000
12542001.07.03 22:29close6270.100.85040.00000.000014.0014568.36
12552001.07.03 22:29buy6280.100.85060.00000.0000
12562001.07.03 23:59buy6290.100.84790.00000.0000
12572001.07.04 00:18close6280.100.84990.00000.0000-7.4514560.91
12582001.07.04 00:18close6290.100.84990.00000.000019.5514580.46
12592001.07.04 00:18buy6300.100.85010.00000.0000
12602001.07.04 01:53buy6310.100.84810.00000.0000
12612001.07.04 10:23buy6320.400.84510.00000.0000
12622001.07.04 14:29close6310.100.84660.00000.0000-15.0014565.46
12632001.07.04 14:29close6300.100.84660.00000.0000-35.0014530.46
12642001.07.04 14:29close6320.400.84660.00000.000060.0014590.46
12652001.07.04 16:00sell6330.100.84630.00000.0000
12662001.07.04 18:31close6330.100.84490.00000.000014.0014604.46
12672001.07.04 18:31sell6340.100.84470.00000.0000
12682001.07.04 20:53close6340.100.84330.00000.000014.0014618.46
12692001.07.04 20:53sell6350.100.84310.00000.0000
12702001.07.04 21:17sell6360.100.84510.00000.0000
12712001.07.04 22:38sell6370.400.84810.00000.0000
12722001.07.04 23:36close6360.100.84660.00000.0000-15.0014603.46
12732001.07.04 23:36close6350.100.84660.00000.0000-35.0014568.46
12742001.07.04 23:36close6370.400.84660.00000.000060.0014628.46
12752001.07.04 23:36sell6380.100.84640.00000.0000
12762001.07.05 02:36sell6390.100.84840.00000.0000
12772001.07.05 04:00close6380.100.84660.00000.0000-0.9114627.55
12782001.07.05 04:00close6390.100.84660.00000.000018.0014645.55
12792001.07.05 08:00sell6400.100.84420.00000.0000
12802001.07.05 09:46close6400.100.84280.00000.000014.0014659.55
12812001.07.05 09:46sell6410.100.84260.00000.0000
12822001.07.05 10:24close6410.100.84120.00000.000014.0014673.55
12832001.07.05 10:24sell6420.100.84100.00000.0000
12842001.07.05 12:09sell6430.100.84300.00000.0000
12852001.07.05 13:53close6420.100.84130.00000.0000-3.0014670.55
12862001.07.05 13:53close6430.100.84130.00000.000017.0014687.55
12872001.07.05 13:53sell6440.100.84110.00000.0000
12882001.07.05 14:31close6440.100.83970.00000.000014.0014701.55
12892001.07.05 14:31sell6450.100.83950.00000.0000
12902001.07.05 17:54close6450.100.83810.00000.000014.0014715.55
12912001.07.05 17:54sell6460.100.83790.00000.0000
12922001.07.05 18:31close6460.100.83650.00000.000014.0014729.55
12932001.07.05 18:31sell6470.100.83630.00000.0000
12942001.07.05 21:54sell6480.100.83830.00000.0000
12952001.07.06 02:27close6470.100.83660.00000.0000-2.6414726.91
12962001.07.06 02:27close6480.100.83660.00000.000017.3614744.27
12972001.07.06 02:27sell6490.100.83640.00000.0000
12982001.07.06 02:37close6490.100.83500.00000.000014.0014758.27
12992001.07.06 02:37sell6500.100.83480.00000.0000
13002001.07.06 03:36sell6510.100.83680.00000.0000
13012001.07.06 10:29sell6520.400.83980.00000.0000
13022001.07.06 12:53close6510.100.83830.00000.0000-15.0014743.27
13032001.07.06 12:53close6500.100.83830.00000.0000-35.0014708.27
13042001.07.06 12:53close6520.400.83830.00000.000060.0014768.27
13052001.07.06 12:53sell6530.100.83810.00000.0000
13062001.07.06 13:14sell6540.100.84010.00000.0000
13072001.07.06 16:00buy6550.100.84060.00000.0000
13082001.07.06 17:11sell6560.400.84310.00000.0000
13092001.07.06 22:32sell6572.700.84810.00000.0000
13102001.07.09 00:00close6560.400.84690.00000.0000-150.5514617.72
13112001.07.09 00:00close6540.100.84690.00000.0000-67.6414550.08
13122001.07.09 00:00close6530.100.84690.00000.0000-87.6414462.45
13132001.07.09 00:00close6572.700.84690.00000.0000333.7814796.22
13142001.07.09 00:00close6550.100.84670.00000.000060.5514856.77
13152001.07.09 00:00buy6580.100.84700.00000.0000
13162001.07.09 05:52close6580.100.84840.00000.000014.0014870.77
13172001.07.09 05:52buy6590.100.84860.00000.0000
13182001.07.09 08:49close6590.100.85000.00000.000014.0014884.77
13192001.07.09 08:49buy6600.100.85020.00000.0000
13202001.07.09 09:45buy6610.100.84820.00000.0000
13212001.07.09 10:32buy6620.400.84520.00000.0000
13222001.07.09 14:32close6610.100.84670.00000.0000-15.0014869.77
13232001.07.09 14:32close6600.100.84670.00000.0000-35.0014834.77
13242001.07.09 14:32close6620.400.84670.00000.000060.0014894.77
13252001.07.09 14:32buy6630.100.84690.00000.0000
13262001.07.09 17:46close6630.100.84830.00000.000014.0014908.77
13272001.07.09 17:46buy6640.100.84850.00000.0000
13282001.07.09 18:26close6640.100.84990.00000.000014.0014922.77
13292001.07.09 18:26buy6650.100.85010.00000.0000
13302001.07.09 19:59buy6660.100.84650.00000.0000
13312001.07.09 21:46close6650.100.84900.00000.0000-11.0014911.77
13322001.07.09 21:46close6660.100.84900.00000.000025.0014936.77
13332001.07.09 21:46buy6670.100.84920.00000.0000
13342001.07.09 21:56close6670.100.85060.00000.000014.0014950.77
13352001.07.09 21:56buy6680.100.85080.00000.0000
13362001.07.09 22:33close6680.100.85220.00000.000014.0014964.77
13372001.07.09 22:33buy6690.100.85240.00000.0000
13382001.07.09 23:35buy6700.100.85040.00000.0000
13392001.07.10 02:35close6690.100.85210.00000.0000-3.4514961.32
13402001.07.10 02:35close6700.100.85210.00000.000016.5514977.87
13412001.07.10 02:35buy6710.100.85230.00000.0000
13422001.07.10 04:06buy6720.100.85030.00000.0000
13432001.07.10 06:33close6710.100.85200.00000.0000-3.0014974.87
13442001.07.10 06:33close6720.100.85200.00000.000017.0014991.87
13452001.07.10 06:33buy6730.100.85220.00000.0000
13462001.07.10 08:53buy6740.100.85020.00000.0000
13472001.07.10 09:10close6730.100.85190.00000.0000-3.0014988.87
13482001.07.10 09:10close6740.100.85190.00000.000017.0015005.87
13492001.07.10 09:10buy6750.100.85210.00000.0000
13502001.07.10 09:49close6750.100.85360.00000.000015.0015020.87
13512001.07.10 09:49buy6760.100.85380.00000.0000
13522001.07.10 10:28close6760.100.85530.00000.000015.0015035.87
13532001.07.10 10:28buy6770.100.85550.00000.0000
13542001.07.10 14:29buy6780.100.85350.00000.0000
13552001.07.10 16:01close6770.100.85520.00000.0000-3.0015032.87
13562001.07.10 16:01close6780.100.85520.00000.000017.0015049.87
13572001.07.10 16:01buy6790.100.85540.00000.0000
13582001.07.10 16:16close6790.100.85690.00000.000015.0015064.87
13592001.07.10 16:16buy6800.100.85710.00000.0000
13602001.07.10 17:51buy6810.100.85510.00000.0000
13612001.07.11 09:13close6800.100.85680.00000.0000-3.4515061.42
13622001.07.11 09:13close6810.100.85680.00000.000016.5515077.97
13632001.07.11 09:13buy6820.100.85700.00000.0000
13642001.07.11 09:48close6820.100.85850.00000.000015.0015092.97
13652001.07.11 09:48buy6830.100.85870.00000.0000
13662001.07.11 10:24close6830.100.86020.00000.000015.0015107.97
13672001.07.11 10:24buy6840.100.86040.00000.0000
13682001.07.11 10:33close6840.100.86190.00000.000015.0015122.97
13692001.07.11 10:33buy6850.100.86210.00000.0000
13702001.07.11 11:32buy6860.100.86010.00000.0000
13712001.07.11 13:49close6850.100.86180.00000.0000-3.0015119.97
13722001.07.11 13:49close6860.100.86180.00000.000017.0015136.97
13732001.07.11 13:49buy6870.100.86200.00000.0000
13742001.07.11 14:29close6870.100.86350.00000.000015.0015151.97
13752001.07.11 14:29buy6880.100.86370.00000.0000
13762001.07.11 17:47buy6890.100.86170.00000.0000
13772001.07.11 18:31buy6900.400.85870.00000.0000
13782001.07.11 20:11close6890.100.86020.00000.0000-15.0015136.97
13792001.07.11 20:11close6880.100.86020.00000.0000-35.0015101.97
13802001.07.11 20:11close6900.400.86020.00000.000060.0015161.97
13812001.07.11 20:11buy6910.100.86040.00000.0000
13822001.07.11 22:33buy6920.100.85840.00000.0000
13832001.07.12 08:00sell6930.100.85720.00000.0000
13842001.07.12 09:47buy6940.400.85540.00000.0000
13852001.07.16 06:35close6920.100.85690.00000.0000-17.2515144.72
13862001.07.16 06:35close6910.100.85690.00000.0000-37.2515107.46
13872001.07.16 06:35close6940.400.85690.00000.000056.3915163.85
13882001.07.16 06:35close6930.100.85710.00000.00001.7215165.58
13892001.07.16 12:00buy6950.100.85720.00000.0000
13902001.07.16 12:12close6950.100.85870.00000.000015.0015180.58
13912001.07.16 12:12buy6960.100.85890.00000.0000
13922001.07.16 13:53buy6970.100.85690.00000.0000
13932001.07.16 21:54buy6980.400.85390.00000.0000
13942001.07.17 04:00sell6990.100.85280.00000.0000
13952001.07.17 08:52buy7002.700.84890.00000.0000
13962001.07.17 09:14close6980.400.85000.00000.0000-157.8015022.77
13972001.07.17 09:14close6970.100.85000.00000.0000-69.4514953.32
13982001.07.17 09:14close6960.100.85000.00000.0000-89.4514863.87
13992001.07.17 09:14close7002.700.85000.00000.0000297.0015160.87
14002001.07.17 09:14close6990.100.85020.00000.000026.0015186.87
14012001.07.17 12:00sell7010.100.85160.00000.0000
14022001.07.17 17:10sell7020.100.85360.00000.0000
14032001.07.17 17:48sell7030.400.85660.00000.0000
14042001.07.17 20:00buy7040.100.86080.00000.0000
14052001.07.17 22:32buy7050.100.85880.00000.0000
14062001.07.18 02:34sell7062.700.86160.00000.0000
14072001.07.18 04:00close7040.100.85970.00000.0000-11.4515175.42
14082001.07.18 04:00close7030.400.85990.00000.0000-130.5515044.87
14092001.07.18 04:00close7020.100.85990.00000.0000-62.6414982.23
14102001.07.18 04:00close7010.100.85990.00000.0000-82.6414899.59
14112001.07.18 04:00close7062.700.85990.00000.0000459.0015358.59
14122001.07.18 04:00close7050.100.85970.00000.00008.5515367.14
14132001.07.18 04:00buy7070.100.86000.00000.0000
14142001.07.18 08:14close7070.100.86150.00000.000015.0015382.14
14152001.07.18 08:14buy7080.100.86170.00000.0000
14162001.07.18 09:51buy7090.100.85970.00000.0000
14172001.07.18 13:45close7080.100.86140.00000.0000-3.0015379.14
14182001.07.18 13:45close7090.100.86140.00000.000017.0015396.14
14192001.07.18 13:45buy7100.100.86160.00000.0000
14202001.07.18 13:54close7100.100.86310.00000.000015.0015411.14
14212001.07.18 13:54buy7110.100.86330.00000.0000
14222001.07.18 14:31close7110.100.86480.00000.000015.0015426.14
14232001.07.18 14:31buy7120.100.86500.00000.0000
14242001.07.18 15:33buy7130.100.86300.00000.0000
14252001.07.18 16:00close7120.100.86450.00000.0000-5.0015421.14
14262001.07.18 16:00close7130.100.86450.00000.000015.0015436.14
14272001.07.18 16:00buy7140.100.86470.00000.0000
14282001.07.18 17:12close7140.100.86620.00000.000015.0015451.14
14292001.07.18 17:12buy7150.100.86640.00000.0000
14302001.07.18 17:44close7150.100.86790.00000.000015.0015466.14
14312001.07.18 17:44buy7160.100.86810.00000.0000
14322001.07.18 17:52close7160.100.86960.00000.000015.0015481.14
14332001.07.18 17:52buy7170.100.86980.00000.0000
14342001.07.18 18:25close7170.100.87130.00000.000015.0015496.14
14352001.07.18 18:25buy7180.100.87150.00000.0000
14362001.07.18 18:33close7180.100.87300.00000.000015.0015511.14
14372001.07.18 18:33buy7190.100.87320.00000.0000
14382001.07.18 19:32buy7200.100.87120.00000.0000
14392001.07.18 21:52close7190.100.87290.00000.0000-3.0015508.14
14402001.07.18 21:52close7200.100.87290.00000.000017.0015525.14
14412001.07.18 21:52buy7210.100.87310.00000.0000
14422001.07.18 22:37close7210.100.87460.00000.000015.0015540.14
14432001.07.18 22:37buy7220.100.87480.00000.0000
14442001.07.19 01:45buy7230.100.87280.00000.0000
14452001.07.19 09:17close7220.100.87450.00000.0000-4.3515535.79
14462001.07.19 09:17close7230.100.87450.00000.000017.0015552.79
14472001.07.19 09:17buy7240.100.87470.00000.0000
14482001.07.19 09:54close7240.100.87620.00000.000015.0015567.79
14492001.07.19 09:54buy7250.100.87640.00000.0000
14502001.07.19 10:33close7250.100.87790.00000.000015.0015582.79
14512001.07.19 10:33buy7260.100.87810.00000.0000
14522001.07.19 11:59buy7270.100.87550.00000.0000
14532001.07.19 13:54buy7280.400.87250.00000.0000
14542001.07.19 20:00sell7290.100.87150.00000.0000
14552001.07.20 02:34sell7300.100.87350.00000.0000
14562001.07.20 10:26close7300.100.87530.00000.0000-18.0015564.79
14572001.07.20 10:26close7290.100.87530.00000.0000-37.6415527.15
14582001.07.20 10:26close7270.100.87510.00000.0000-4.4515522.70
14592001.07.20 10:26close7260.100.87510.00000.0000-30.4515492.25
14602001.07.20 10:26close7280.400.87510.00000.0000102.2015594.45
14612001.07.20 12:00sell7310.100.87480.00000.0000
14622001.07.20 13:50sell7320.100.87680.00000.0000
14632001.07.20 17:44close7310.100.87510.00000.0000-3.0015591.45
14642001.07.20 17:44close7320.100.87510.00000.000017.0015608.45
14652001.07.23 00:00sell7330.100.87060.00000.0000
14662001.07.23 09:54close7330.100.86910.00000.000015.0015623.45
14672001.07.23 09:54sell7340.100.86890.00000.0000
14682001.07.23 10:33close7340.100.86740.00000.000015.0015638.45
14692001.07.23 10:33sell7350.100.86720.00000.0000
14702001.07.23 12:01sell7360.100.86920.00000.0000
14712001.07.23 13:55close7350.100.86750.00000.0000-3.0015635.45
14722001.07.23 13:55close7360.100.86750.00000.000017.0015652.45
14732001.07.23 13:55sell7370.100.86730.00000.0000
14742001.07.23 14:32close7370.100.86580.00000.000015.0015667.45
14752001.07.23 14:32sell7380.100.86560.00000.0000
14762001.07.23 17:08sell7390.100.86760.00000.0000
14772001.07.24 04:06sell7400.400.87060.00000.0000
14782001.07.24 06:35close7390.100.86910.00000.0000-14.6415652.81
14792001.07.24 06:35close7380.100.86910.00000.0000-34.6415618.17
14802001.07.24 06:35close7400.400.86910.00000.000060.0015678.17
14812001.07.24 06:35sell7410.100.86890.00000.0000
14822001.07.24 09:49sell7420.100.87090.00000.0000
14832001.07.24 14:24sell7430.400.87390.00000.0000
14842001.07.24 16:00buy7440.100.87400.00000.0000
14852001.07.25 08:48buy7450.100.87200.00000.0000
14862001.07.25 08:50close7450.100.87180.00000.0000-2.0015676.17
14872001.07.25 08:50close7440.100.87180.00000.0000-22.4515653.72
14882001.07.25 08:50close7420.100.87200.00000.0000-10.6415643.08
14892001.07.25 08:50close7410.100.87200.00000.0000-30.6415612.45
14902001.07.25 08:50close7430.400.87200.00000.000077.4515689.89
14912001.07.25 08:50buy7460.100.87200.00000.0000
14922001.07.25 09:14close7460.100.87350.00000.000015.0015704.89
14932001.07.25 09:14buy7470.100.87370.00000.0000
14942001.07.25 09:56close7470.100.87520.00000.000015.0015719.89
14952001.07.25 09:56buy7480.100.87540.00000.0000
14962001.07.25 13:17close7480.100.87690.00000.000015.0015734.89
14972001.07.25 13:17buy7490.100.87710.00000.0000
14982001.07.25 13:57close7490.100.87860.00000.000015.0015749.89
14992001.07.25 13:57buy7500.100.87880.00000.0000
15002001.07.25 14:37close7500.100.88030.00000.000015.0015764.89
15012001.07.25 14:37buy7510.100.88050.00000.0000
15022001.07.25 15:36buy7520.100.87850.00000.0000
15032001.07.25 16:00close7510.100.88020.00000.0000-3.0015761.89
15042001.07.25 16:00close7520.100.88020.00000.000017.0015778.89
15052001.07.25 16:00buy7530.100.88040.00000.0000
15062001.07.26 06:37close7530.100.88190.00000.000013.6515792.54
15072001.07.26 06:37buy7540.100.88210.00000.0000
15082001.07.26 09:54buy7550.100.88010.00000.0000
15092001.07.26 13:54buy7560.400.87710.00000.0000
15102001.07.26 16:00sell7570.100.87620.00000.0000
15112001.07.26 17:56sell7580.100.87820.00000.0000
15122001.07.26 18:36close7580.100.87970.00000.0000-15.0015777.54
15132001.07.26 18:36close7570.100.87970.00000.0000-35.0015742.54
15142001.07.26 18:36close7550.100.87950.00000.0000-6.0015736.54
15152001.07.26 18:36close7540.100.87950.00000.0000-26.0015710.54
15162001.07.26 18:36close7560.400.87950.00000.000096.0015806.54