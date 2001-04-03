Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v.2.0 Mod H_fibo
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2001.03.28 20:00 - 2007.01.11 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; FiboProgressionPips=true;
FiboProgressionLots=true;
ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.001; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|9146
|Ticks modelled
|16426631
|Modelling quality
|40.80%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5806.54
|Gross profit
|15051.76
|Gross loss
|-9245.21
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|7.66
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|482.99 (4.51%)
|Relative drawdown
|4.51% (482.99)
|Total trades
|758
|Short positions (won %)
|380 (61.84%)
|Long positions (won %)
|378 (62.70%)
|Profit trades (% of total)
|472 (62.27%)
|Loss trades (% of total)
|286 (37.73%)
|Largest
|profit trade
|594.00
|loss trade
|-200.00
|Average
|profit trade
|31.89
|loss trade
|-32.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (140.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-482.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|607.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-482.99 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.03.28 20:00
|sell
|1
|0.10
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|2
|2001.03.28 21:50
|close
|1
|0.10
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10009.00
|3
|2001.03.28 21:50
|sell
|2
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|4
|2001.03.28 22:31
|close
|2
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10019.00
|5
|2001.03.28 22:31
|sell
|3
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|6
|2001.03.29 01:57
|sell
|4
|0.10
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|7
|2001.03.29 06:34
|close
|3
|0.10
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|-4.91
|10014.09
|8
|2001.03.29 06:34
|close
|4
|0.10
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10028.09
|9
|2001.03.29 06:34
|sell
|5
|0.10
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|10
|2001.03.29 08:44
|close
|5
|0.10
|0.8846
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10038.09
|11
|2001.03.29 08:44
|sell
|6
|0.10
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|12
|2001.03.29 09:43
|sell
|7
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|13
|2001.03.29 13:48
|close
|6
|0.10
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10033.09
|14
|2001.03.29 13:48
|close
|7
|0.10
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10048.09
|15
|2001.03.29 13:48
|sell
|8
|0.10
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|16
|2001.03.29 14:23
|close
|8
|0.10
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10058.09
|17
|2001.03.29 14:23
|sell
|9
|0.10
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|18
|2001.03.29 14:28
|close
|9
|0.10
|0.8825
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10068.09
|19
|2001.03.29 14:28
|sell
|10
|0.10
|0.8823
|0.0000
|0.0000
|20
|2001.03.29 16:06
|close
|10
|0.10
|0.8813
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10078.09
|21
|2001.03.29 16:06
|sell
|11
|0.10
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|22
|2001.03.29 16:50
|close
|11
|0.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10088.09
|23
|2001.03.29 16:50
|sell
|12
|0.10
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|24
|2001.03.29 17:43
|sell
|13
|0.10
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|25
|2001.03.30 01:51
|close
|12
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|-5.64
|10082.45
|26
|2001.03.30 01:51
|close
|13
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|14.36
|10096.81
|27
|2001.03.30 01:51
|sell
|14
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|28
|2001.03.30 02:24
|close
|14
|0.10
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10106.81
|29
|2001.03.30 02:24
|sell
|15
|0.10
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|30
|2001.03.30 02:31
|close
|15
|0.10
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10116.81
|31
|2001.03.30 02:31
|sell
|16
|0.10
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|32
|2001.03.30 04:58
|close
|16
|0.10
|0.8769
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10126.81
|33
|2001.03.30 04:58
|sell
|17
|0.10
|0.8767
|0.0000
|0.0000
|34
|2001.03.30 05:14
|sell
|18
|0.10
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|35
|2001.03.30 06:29
|sell
|19
|0.40
|0.8817
|0.0000
|0.0000
|36
|2001.03.30 08:00
|close
|18
|0.10
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10111.81
|37
|2001.03.30 08:00
|close
|17
|0.10
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10076.81
|38
|2001.03.30 08:00
|close
|19
|0.40
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10136.81
|39
|2001.03.30 08:00
|sell
|20
|0.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|40
|2001.03.30 08:49
|close
|20
|0.10
|0.8790
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10146.81
|41
|2001.03.30 08:49
|sell
|21
|0.10
|0.8788
|0.0000
|0.0000
|42
|2001.03.30 09:08
|sell
|22
|0.10
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|43
|2001.03.30 10:27
|sell
|23
|0.40
|0.8838
|0.0000
|0.0000
|44
|2001.03.30 12:00
|close
|22
|0.10
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10136.81
|45
|2001.03.30 12:00
|close
|21
|0.10
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|10106.81
|46
|2001.03.30 12:00
|close
|23
|0.40
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|80.00
|10186.81
|47
|2001.03.30 12:00
|sell
|24
|0.10
|0.8815
|0.0000
|0.0000
|48
|2001.03.30 13:43
|sell
|25
|0.10
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|49
|2001.03.30 16:51
|sell
|26
|0.40
|0.8865
|0.0000
|0.0000
|50
|2001.03.30 17:09
|close
|25
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10171.81
|51
|2001.03.30 17:09
|close
|24
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10136.81
|52
|2001.03.30 17:09
|close
|26
|0.40
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10196.81
|53
|2001.04.03 08:00
|buy
|27
|0.10
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|54
|2001.04.03 08:55
|close
|27
|0.10
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10206.81
|55
|2001.04.03 08:55
|buy
|28
|0.10
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|56
|2001.04.03 09:47
|buy
|29
|0.10
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|57
|2001.04.03 14:23
|close
|28
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10201.81
|58
|2001.04.03 14:23
|close
|29
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10216.81
|59
|2001.04.03 14:23
|buy
|30
|0.10
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|60
|2001.04.03 14:29
|close
|30
|0.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10226.81
|61
|2001.04.03 14:29
|buy
|31
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|62
|2001.04.03 16:53
|buy
|32
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|63
|2001.04.03 17:05
|close
|31
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10221.81
|64
|2001.04.03 17:05
|close
|32
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10236.81
|65
|2001.04.03 17:05
|buy
|33
|0.10
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|66
|2001.04.03 17:08
|close
|33
|0.10
|0.8891
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10246.81
|67
|2001.04.03 17:08
|buy
|34
|0.10
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|68
|2001.04.03 17:12
|close
|34
|0.10
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10256.81
|69
|2001.04.03 17:12
|buy
|35
|0.10
|0.8905
|0.0000
|0.0000
|70
|2001.04.03 17:44
|close
|35
|0.10
|0.8915
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10266.81
|71
|2001.04.03 17:44
|buy
|36
|0.10
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|72
|2001.04.03 17:49
|close
|36
|0.10
|0.8927
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10276.81
|73
|2001.04.03 17:49
|buy
|37
|0.10
|0.8929
|0.0000
|0.0000
|74
|2001.04.03 17:53
|close
|37
|0.10
|0.8939
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10286.81
|75
|2001.04.03 17:53
|buy
|38
|0.10
|0.8941
|0.0000
|0.0000
|76
|2001.04.03 18:26
|close
|38
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10296.81
|77
|2001.04.03 18:26
|buy
|39
|0.10
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|78
|2001.04.03 18:31
|close
|39
|0.10
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10306.81
|79
|2001.04.03 18:31
|buy
|40
|0.10
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|80
|2001.04.03 19:29
|buy
|41
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|81
|2001.04.03 20:00
|close
|40
|0.10
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10301.81
|82
|2001.04.03 20:00
|close
|41
|0.10
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10316.81
|83
|2001.04.03 20:00
|buy
|42
|0.10
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|84
|2001.04.03 21:47
|close
|42
|0.10
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10326.81
|85
|2001.04.03 21:47
|buy
|43
|0.10
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|86
|2001.04.03 22:32
|close
|43
|0.10
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10336.81
|87
|2001.04.03 22:32
|buy
|44
|0.10
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|88
|2001.04.04 01:55
|buy
|45
|0.10
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|89
|2001.04.04 08:48
|buy
|46
|0.40
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|90
|2001.04.04 09:06
|close
|45
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10321.81
|91
|2001.04.04 09:06
|close
|44
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|-35.45
|10286.36
|92
|2001.04.04 09:06
|close
|46
|0.40
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10346.36
|93
|2001.04.04 09:06
|buy
|47
|0.10
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|94
|2001.04.04 09:44
|close
|47
|0.10
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10356.36
|95
|2001.04.04 09:44
|buy
|48
|0.10
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|96
|2001.04.04 09:49
|close
|48
|0.10
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10366.36
|97
|2001.04.04 09:49
|buy
|49
|0.10
|0.8977
|0.0000
|0.0000
|98
|2001.04.04 10:27
|close
|49
|0.10
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10376.36
|99
|2001.04.04 10:27
|buy
|50
|0.10
|0.8989
|0.0000
|0.0000
|100
|2001.04.04 13:08
|close
|50
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10386.36
|101
|2001.04.04 13:08
|buy
|51
|0.10
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|102
|2001.04.04 13:12
|close
|51
|0.10
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10396.36
|103
|2001.04.04 13:12
|buy
|52
|0.10
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|104
|2001.04.04 13:48
|close
|52
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10406.36
|105
|2001.04.04 13:48
|buy
|53
|0.10
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|106
|2001.04.04 14:24
|close
|53
|0.10
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10416.36
|107
|2001.04.04 14:24
|buy
|54
|0.10
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|108
|2001.04.04 14:30
|close
|54
|0.10
|0.9047
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10426.36
|109
|2001.04.04 14:30
|buy
|55
|0.10
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|110
|2001.04.04 15:32
|buy
|56
|0.10
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|111
|2001.04.05 01:45
|close
|55
|0.10
|0.9044
|0.0000
|0.0000
|-6.35
|10420.01
|112
|2001.04.05 01:45
|close
|56
|0.10
|0.9044
|0.0000
|0.0000
|13.65
|10433.65
|113
|2001.04.05 01:45
|buy
|57
|0.10
|0.9046
|0.0000
|0.0000
|114
|2001.04.05 01:53
|close
|57
|0.10
|0.9056
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10443.65
|115
|2001.04.05 01:53
|buy
|58
|0.10
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|116
|2001.04.05 02:28
|close
|58
|0.10
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10453.65
|117
|2001.04.05 02:28
|buy
|59
|0.10
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|118
|2001.04.05 02:36
|close
|59
|0.10
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10463.65
|119
|2001.04.05 02:36
|buy
|60
|0.10
|0.9082
|0.0000
|0.0000
|120
|2001.04.05 03:31
|buy
|61
|0.10
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|121
|2001.04.05 05:54
|close
|60
|0.10
|0.9077
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10458.65
|122
|2001.04.05 05:54
|close
|61
|0.10
|0.9077
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10473.65
|123
|2001.04.05 05:54
|buy
|62
|0.10
|0.9079
|0.0000
|0.0000
|124
|2001.04.05 06:32
|close
|62
|0.10
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10483.65
|125
|2001.04.05 06:32
|buy
|63
|0.10
|0.9091
|0.0000
|0.0000
|126
|2001.04.05 09:05
|buy
|64
|0.10
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|127
|2001.04.05 09:46
|buy
|65
|0.40
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|128
|2001.04.05 10:29
|buy
|66
|2.70
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|129
|2001.04.05 10:49
|close
|65
|0.40
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|10327.65
|130
|2001.04.05 10:49
|close
|64
|0.10
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|10258.65
|131
|2001.04.05 10:49
|close
|63
|0.10
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|10169.65
|132
|2001.04.05 10:49
|close
|66
|2.70
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|297.00
|10466.65
|133
|2001.04.05 10:49
|buy
|67
|0.10
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|134
|2001.04.05 11:27
|close
|67
|0.10
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10476.65
|135
|2001.04.05 11:27
|buy
|68
|0.10
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|136
|2001.04.05 12:47
|close
|68
|0.10
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10486.65
|137
|2001.04.05 16:00
|sell
|69
|0.10
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|138
|2001.04.05 16:46
|close
|69
|0.10
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10496.65
|139
|2001.04.05 16:46
|sell
|70
|0.10
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|140
|2001.04.05 17:47
|sell
|71
|0.10
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|141
|2001.04.05 20:05
|close
|70
|0.10
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10491.65
|142
|2001.04.05 20:05
|close
|71
|0.10
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10506.65
|143
|2001.04.05 20:05
|sell
|72
|0.10
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|144
|2001.04.05 20:15
|close
|72
|0.10
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10516.65
|145
|2001.04.05 20:15
|sell
|73
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|146
|2001.04.05 21:53
|sell
|74
|0.10
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|147
|2001.04.06 02:27
|close
|73
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|-5.64
|10511.02
|148
|2001.04.06 02:27
|close
|74
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|14.36
|10525.38
|149
|2001.04.06 02:27
|sell
|75
|0.10
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|150
|2001.04.06 05:13
|sell
|76
|0.10
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|151
|2001.04.06 08:03
|sell
|77
|0.40
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|152
|2001.04.06 10:23
|close
|76
|0.10
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10510.38
|153
|2001.04.06 10:23
|close
|75
|0.10
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10475.38
|154
|2001.04.06 10:23
|close
|77
|0.40
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10535.38
|155
|2001.04.06 10:23
|sell
|78
|0.10
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|156
|2001.04.06 10:28
|close
|78
|0.10
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10545.38
|157
|2001.04.06 10:28
|sell
|79
|0.10
|0.8970
|0.0000
|0.0000
|158
|2001.04.06 12:02
|close
|79
|0.10
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10555.38
|159
|2001.04.06 12:02
|sell
|80
|0.10
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|160
|2001.04.06 12:07
|close
|80
|0.10
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10565.38
|161
|2001.04.06 12:07
|sell
|81
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|162
|2001.04.06 12:11
|close
|81
|0.10
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10575.38
|163
|2001.04.06 12:11
|sell
|82
|0.10
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|164
|2001.04.06 13:07
|sell
|83
|0.10
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|165
|2001.04.06 13:47
|sell
|84
|0.40
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|166
|2001.04.06 17:54
|sell
|85
|2.70
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|167
|2001.04.06 20:56
|close
|84
|0.40
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|10419.38
|168
|2001.04.06 20:56
|close
|83
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|10350.38
|169
|2001.04.06 20:56
|close
|82
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|10261.38
|170
|2001.04.06 20:56
|close
|85
|2.70
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|297.00
|10558.38
|171
|2001.04.09 00:00
|buy
|86
|0.10
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|172
|2001.04.09 02:34
|buy
|87
|0.10
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|173
|2001.04.09 04:04
|close
|86
|0.10
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10553.38
|174
|2001.04.09 04:04
|close
|87
|0.10
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10568.38
|175
|2001.04.09 04:04
|buy
|88
|0.10
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|176
|2001.04.09 04:52
|close
|88
|0.10
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10578.38
|177
|2001.04.09 04:52
|buy
|89
|0.10
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|178
|2001.04.09 06:23
|buy
|90
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|179
|2001.04.09 08:07
|close
|89
|0.10
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10573.38
|180
|2001.04.09 08:07
|close
|90
|0.10
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10588.38
|181
|2001.04.09 08:07
|buy
|91
|0.10
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|182
|2001.04.09 08:48
|close
|91
|0.10
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10598.38
|183
|2001.04.09 08:48
|buy
|92
|0.10
|0.9052
|0.0000
|0.0000
|184
|2001.04.09 09:10
|buy
|93
|0.10
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|185
|2001.04.09 10:26
|buy
|94
|0.40
|0.9002
|0.0000
|0.0000
|186
|2001.04.09 13:44
|close
|93
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10583.38
|187
|2001.04.09 13:44
|close
|92
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10548.38
|188
|2001.04.09 13:44
|close
|94
|0.40
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10608.38
|189
|2001.04.09 13:44
|buy
|95
|0.10
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|190
|2001.04.09 14:28
|close
|95
|0.10
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10618.38
|191
|2001.04.09 14:28
|buy
|96
|0.10
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|192
|2001.04.09 17:45
|buy
|97
|0.10
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|193
|2001.04.09 18:35
|buy
|98
|0.40
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|194
|2001.04.09 20:00
|sell
|99
|0.10
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|195
|2001.04.10 13:47
|buy
|100
|2.70
|0.8931
|0.0000
|0.0000
|196
|2001.04.10 17:52
|close
|99
|0.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|100.36
|10718.74
|197
|2001.04.10 17:52
|sell
|101
|0.10
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|198
|2001.04.11 02:35
|sell
|102
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|199
|2001.04.12 14:26
|sell
|103
|0.40
|0.8931
|0.0000
|0.0000
|200
|2001.04.12 14:31
|close
|103
|0.40
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|10654.74
|201
|2001.04.12 14:31
|close
|102
|0.10
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|-44.91
|10609.83
|202
|2001.04.12 14:31
|close
|101
|0.10
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|-64.55
|10545.28
|203
|2001.04.12 14:31
|close
|98
|0.40
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|-153.02
|10392.26
|204
|2001.04.12 14:31
|close
|97
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|-68.25
|10324.00
|205
|2001.04.12 14:31
|close
|96
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|-88.25
|10235.75
|206
|2001.04.12 14:31
|close
|100
|2.70
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|329.30
|10565.05
|207
|2001.04.12 20:00
|buy
|104
|0.10
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|208
|2001.04.12 22:37
|close
|104
|0.10
|0.8932
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10575.05
|209
|2001.04.12 22:37
|buy
|105
|0.10
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|210
|2001.04.13 00:55
|buy
|106
|0.10
|0.8914
|0.0000
|0.0000
|211
|2001.04.13 01:53
|close
|105
|0.10
|0.8929
|0.0000
|0.0000
|-5.45
|10569.60
|212
|2001.04.13 01:53
|close
|106
|0.10
|0.8929
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10584.60
|213
|2001.04.13 01:53
|buy
|107
|0.10
|0.8931
|0.0000
|0.0000
|214
|2001.04.13 06:28
|buy
|108
|0.10
|0.8911
|0.0000
|0.0000
|215
|2001.04.13 18:37
|buy
|109
|0.40
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|216
|2001.04.16 00:00
|sell
|110
|0.10
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|217
|2001.04.16 00:03
|close
|110
|0.10
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10580.60
|218
|2001.04.16 00:03
|close
|108
|0.10
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|-15.45
|10565.15
|219
|2001.04.16 00:03
|close
|107
|0.10
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|-35.45
|10529.70
|220
|2001.04.16 00:03
|close
|109
|0.40
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|58.20
|10587.90
|221
|2001.04.16 00:03
|sell
|111
|0.10
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|222
|2001.04.16 02:36
|close
|111
|0.10
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10597.90
|223
|2001.04.16 02:36
|sell
|112
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|224
|2001.04.16 12:00
|close
|112
|0.10
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10637.90
|225
|2001.04.16 12:00
|sell
|113
|0.10
|0.8843
|0.0000
|0.0000
|226
|2001.04.16 14:30
|sell
|114
|0.10
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|227
|2001.04.16 22:31
|sell
|115
|0.40
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|228
|2001.04.17 01:54
|close
|114
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|-15.64
|10622.26
|229
|2001.04.17 01:54
|close
|113
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|-35.64
|10586.62
|230
|2001.04.17 01:54
|close
|115
|0.40
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|57.45
|10644.07
|231
|2001.04.17 01:54
|sell
|116
|0.10
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|232
|2001.04.17 02:36
|close
|116
|0.10
|0.8867
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10654.07
|233
|2001.04.17 02:36
|sell
|117
|0.10
|0.8865
|0.0000
|0.0000
|234
|2001.04.17 04:07
|sell
|118
|0.10
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|235
|2001.04.17 05:56
|close
|117
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10649.07
|236
|2001.04.17 05:56
|close
|118
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10664.07
|237
|2001.04.17 08:00
|sell
|119
|0.10
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|238
|2001.04.17 09:06
|close
|119
|0.10
|0.8839
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10674.07
|239
|2001.04.17 09:06
|sell
|120
|0.10
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|240
|2001.04.17 09:43
|close
|120
|0.10
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10684.07
|241
|2001.04.17 09:43
|sell
|121
|0.10
|0.8825
|0.0000
|0.0000
|242
|2001.04.17 09:48
|close
|121
|0.10
|0.8815
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10694.07
|243
|2001.04.17 09:48
|sell
|122
|0.10
|0.8813
|0.0000
|0.0000
|244
|2001.04.17 10:23
|close
|122
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10704.07
|245
|2001.04.17 10:23
|sell
|123
|0.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|246
|2001.04.17 10:27
|close
|123
|0.10
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10714.07
|247
|2001.04.17 10:27
|sell
|124
|0.10
|0.8789
|0.0000
|0.0000
|248
|2001.04.17 12:09
|close
|124
|0.10
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10724.07
|249
|2001.04.17 12:09
|sell
|125
|0.10
|0.8777
|0.0000
|0.0000
|250
|2001.04.17 13:10
|sell
|126
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|251
|2001.04.17 14:28
|sell
|127
|0.40
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|252
|2001.04.17 15:29
|close
|126
|0.10
|0.8812
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10709.07
|253
|2001.04.17 15:29
|close
|125
|0.10
|0.8812
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10674.07
|254
|2001.04.17 15:29
|close
|127
|0.40
|0.8812
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10734.07
|255
|2001.04.17 15:29
|sell
|128
|0.10
|0.8810
|0.0000
|0.0000
|256
|2001.04.17 16:13
|close
|128
|0.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10744.07
|257
|2001.04.17 16:13
|sell
|129
|0.10
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|258
|2001.04.17 18:25
|sell
|130
|0.10
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|259
|2001.04.18 02:33
|close
|129
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|10739.43
|260
|2001.04.18 02:33
|close
|130
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|15.36
|10754.79
|261
|2001.04.18 02:33
|sell
|131
|0.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|262
|2001.04.18 04:05
|sell
|132
|0.10
|0.8821
|0.0000
|0.0000
|263
|2001.04.18 06:25
|close
|131
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10749.79
|264
|2001.04.18 06:25
|close
|132
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10764.79
|265
|2001.04.18 06:25
|sell
|133
|0.10
|0.8804
|0.0000
|0.0000
|266
|2001.04.18 08:06
|sell
|134
|0.10
|0.8824
|0.0000
|0.0000
|267
|2001.04.18 09:44
|close
|133
|0.10
|0.8809
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10759.79
|268
|2001.04.18 09:44
|close
|134
|0.10
|0.8809
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10774.79
|269
|2001.04.18 09:44
|sell
|135
|0.10
|0.8807
|0.0000
|0.0000
|270
|2001.04.18 10:22
|close
|135
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10784.79
|271
|2001.04.18 10:22
|sell
|136
|0.10
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|272
|2001.04.18 10:27
|close
|136
|0.10
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10794.79
|273
|2001.04.18 10:27
|sell
|137
|0.10
|0.8783
|0.0000
|0.0000
|274
|2001.04.18 12:03
|close
|137
|0.10
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10804.79
|275
|2001.04.18 12:03
|sell
|138
|0.10
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|276
|2001.04.18 12:05
|close
|138
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10814.79
|277
|2001.04.18 12:05
|sell
|139
|0.10
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|278
|2001.04.18 12:07
|close
|139
|0.10
|0.8749
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10824.79
|279
|2001.04.18 12:07
|sell
|140
|0.10
|0.8747
|0.0000
|0.0000
|280
|2001.04.18 12:09
|close
|140
|0.10
|0.8737
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10834.79
|281
|2001.04.18 12:09
|sell
|141
|0.10
|0.8735
|0.0000
|0.0000
|282
|2001.04.18 12:11
|close
|141
|0.10
|0.8725
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10844.79
|283
|2001.04.18 12:11
|sell
|142
|0.10
|0.8723
|0.0000
|0.0000
|284
|2001.04.18 12:46
|close
|142
|0.10
|0.8713
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10854.79
|285
|2001.04.18 12:46
|sell
|143
|0.10
|0.8711
|0.0000
|0.0000
|286
|2001.04.18 13:06
|sell
|144
|0.10
|0.8731
|0.0000
|0.0000
|287
|2001.04.18 13:43
|sell
|145
|0.40
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|288
|2001.04.18 14:27
|sell
|146
|2.70
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|289
|2001.04.18 15:27
|close
|145
|0.40
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|10698.79
|290
|2001.04.18 15:27
|close
|144
|0.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|10629.79
|291
|2001.04.18 15:27
|close
|143
|0.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|10540.79
|292
|2001.04.18 15:27
|close
|146
|2.70
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|297.00
|10837.79
|293
|2001.04.18 15:27
|sell
|147
|0.10
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|294
|2001.04.18 15:31
|close
|147
|0.10
|0.8788
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10847.79
|295
|2001.04.18 15:31
|sell
|148
|0.10
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|296
|2001.04.18 15:59
|sell
|149
|0.10
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|297
|2001.04.18 17:14
|sell
|150
|0.40
|0.8848
|0.0000
|0.0000
|298
|2001.04.18 18:35
|sell
|151
|2.70
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|299
|2001.04.18 19:26
|close
|150
|0.40
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|-152.00
|10695.79
|300
|2001.04.18 19:26
|close
|149
|0.10
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|10627.79
|301
|2001.04.18 19:26
|close
|148
|0.10
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|10527.79
|302
|2001.04.18 19:26
|close
|151
|2.70
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|324.00
|10851.79
|303
|2001.04.18 19:26
|sell
|152
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|304
|2001.04.18 19:35
|close
|152
|0.10
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10861.79
|305
|2001.04.18 19:35
|sell
|153
|0.10
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|306
|2001.04.18 20:00
|close
|153
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10879.79
|307
|2001.04.18 20:00
|buy
|154
|0.10
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|308
|2001.04.18 21:55
|buy
|155
|0.10
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|309
|2001.04.19 01:14
|close
|154
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|-6.35
|10873.44
|310
|2001.04.19 01:14
|close
|155
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|13.65
|10887.09
|311
|2001.04.19 01:14
|buy
|156
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|312
|2001.04.19 01:56
|close
|156
|0.10
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10897.09
|313
|2001.04.19 01:56
|buy
|157
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|314
|2001.04.19 04:11
|close
|157
|0.10
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10907.09
|315
|2001.04.19 04:11
|buy
|158
|0.10
|0.8876
|0.0000
|0.0000
|316
|2001.04.19 05:49
|buy
|159
|0.10
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|317
|2001.04.19 08:02
|buy
|160
|0.40
|0.8826
|0.0000
|0.0000
|318
|2001.04.19 09:49
|close
|159
|0.10
|0.8841
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10892.09
|319
|2001.04.19 09:49
|close
|158
|0.10
|0.8841
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10857.09
|320
|2001.04.19 09:49
|close
|160
|0.40
|0.8841
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10917.09
|321
|2001.04.19 09:49
|buy
|161
|0.10
|0.8843
|0.0000
|0.0000
|322
|2001.04.19 10:26
|close
|161
|0.10
|0.8853
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10927.09
|323
|2001.04.19 10:26
|buy
|162
|0.10
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|324
|2001.04.19 12:04
|buy
|163
|0.10
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|325
|2001.04.19 13:07
|close
|162
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10922.09
|326
|2001.04.19 13:07
|close
|163
|0.10
|0.8850
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10937.09
|327
|2001.04.19 13:07
|buy
|164
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|328
|2001.04.19 13:10
|close
|164
|0.10
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10947.09
|329
|2001.04.19 13:10
|buy
|165
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|330
|2001.04.19 13:44
|close
|165
|0.10
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10957.09
|331
|2001.04.19 13:44
|buy
|166
|0.10
|0.8876
|0.0000
|0.0000
|332
|2001.04.19 13:48
|close
|166
|0.10
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10967.09
|333
|2001.04.19 13:48
|buy
|167
|0.10
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|334
|2001.04.19 13:51
|close
|167
|0.10
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10977.09
|335
|2001.04.19 13:51
|buy
|168
|0.10
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|336
|2001.04.19 14:26
|close
|168
|0.10
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10987.09
|337
|2001.04.19 14:26
|buy
|169
|0.10
|0.8912
|0.0000
|0.0000
|338
|2001.04.19 14:30
|close
|169
|0.10
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10997.09
|339
|2001.04.19 14:30
|buy
|170
|0.10
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|340
|2001.04.19 15:27
|buy
|171
|0.10
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|341
|2001.04.19 17:11
|close
|170
|0.10
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10992.09
|342
|2001.04.19 17:11
|close
|171
|0.10
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11007.09
|343
|2001.04.19 17:11
|buy
|172
|0.10
|0.8921
|0.0000
|0.0000
|344
|2001.04.19 17:45
|close
|172
|0.10
|0.8932
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11018.09
|345
|2001.04.19 17:45
|buy
|173
|0.10
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|346
|2001.04.19 17:54
|close
|173
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11029.09
|347
|2001.04.19 17:54
|buy
|174
|0.10
|0.8947
|0.0000
|0.0000
|348
|2001.04.19 18:29
|close
|174
|0.10
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11040.09
|349
|2001.04.19 18:29
|buy
|175
|0.10
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|350
|2001.04.19 18:37
|close
|175
|0.10
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11051.09
|351
|2001.04.19 18:37
|buy
|176
|0.10
|0.8973
|0.0000
|0.0000
|352
|2001.04.19 19:31
|buy
|177
|0.10
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|353
|2001.04.19 21:10
|close
|176
|0.10
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11046.09
|354
|2001.04.19 21:10
|close
|177
|0.10
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11061.09
|355
|2001.04.19 21:10
|buy
|178
|0.10
|0.8970
|0.0000
|0.0000
|356
|2001.04.19 21:55
|close
|178
|0.10
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11072.09
|357
|2001.04.19 21:55
|buy
|179
|0.10
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|358
|2001.04.20 01:55
|buy
|180
|0.10
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|359
|2001.04.20 05:15
|close
|179
|0.10
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|-5.45
|11066.64
|360
|2001.04.20 05:15
|close
|180
|0.10
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11081.64
|361
|2001.04.20 05:15
|buy
|181
|0.10
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|362
|2001.04.20 05:49
|close
|181
|0.10
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11092.64
|363
|2001.04.20 05:49
|buy
|182
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|364
|2001.04.20 05:58
|close
|182
|0.10
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11103.64
|365
|2001.04.20 05:58
|buy
|183
|0.10
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|366
|2001.04.20 06:33
|close
|183
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11114.64
|367
|2001.04.20 06:33
|buy
|184
|0.10
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|368
|2001.04.20 09:48
|buy
|185
|0.10
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|369
|2001.04.20 12:09
|buy
|186
|0.40
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|370
|2001.04.20 13:07
|close
|185
|0.10
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11099.64
|371
|2001.04.20 13:07
|close
|184
|0.10
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|11063.64
|372
|2001.04.20 13:07
|close
|186
|0.40
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|60.00
|11123.64
|373
|2001.04.20 13:07
|buy
|187
|0.10
|0.8985
|0.0000
|0.0000
|374
|2001.04.20 13:43
|close
|187
|0.10
|0.8996
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11134.64
|375
|2001.04.20 13:43
|buy
|188
|0.10
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|376
|2001.04.20 13:48
|close
|188
|0.10
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11145.64
|377
|2001.04.20 13:48
|buy
|189
|0.10
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|378
|2001.04.20 14:24
|close
|189
|0.10
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11156.64
|379
|2001.04.20 14:24
|buy
|190
|0.10
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|380
|2001.04.20 14:29
|close
|190
|0.10
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11167.64
|381
|2001.04.20 14:29
|buy
|191
|0.10
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|382
|2001.04.20 15:28
|buy
|192
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|383
|2001.04.20 16:00
|close
|191
|0.10
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11164.64
|384
|2001.04.20 16:00
|close
|192
|0.10
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11181.64
|385
|2001.04.20 16:00
|buy
|193
|0.10
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|386
|2001.04.20 16:15
|close
|193
|0.10
|0.9046
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11192.64
|387
|2001.04.20 16:15
|buy
|194
|0.10
|0.9048
|0.0000
|0.0000
|388
|2001.04.20 18:24
|buy
|195
|0.10
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|389
|2001.04.23 01:18
|close
|194
|0.10
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|-5.45
|11187.19
|390
|2001.04.23 01:18
|close
|195
|0.10
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|14.55
|11201.73
|391
|2001.04.23 01:18
|buy
|196
|0.10
|0.9045
|0.0000
|0.0000
|392
|2001.04.23 01:52
|close
|196
|0.10
|0.9056
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11212.73
|393
|2001.04.23 01:52
|buy
|197
|0.10
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|394
|2001.04.23 02:27
|close
|197
|0.10
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11223.73
|395
|2001.04.23 02:27
|buy
|198
|0.10
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|396
|2001.04.23 02:37
|close
|198
|0.10
|0.9082
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11234.73
|397
|2001.04.23 02:37
|buy
|199
|0.10
|0.9084
|0.0000
|0.0000
|398
|2001.04.23 03:34
|buy
|200
|0.10
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|399
|2001.04.23 06:24
|buy
|201
|0.40
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|400
|2001.04.23 14:22
|buy
|202
|2.70
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|401
|2001.04.23 16:00
|sell
|203
|0.10
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|402
|2001.04.23 18:27
|sell
|204
|0.10
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|403
|2001.04.24 06:24
|close
|204
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|-16.64
|11218.10
|404
|2001.04.24 06:24
|close
|203
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|-36.64
|11181.46
|405
|2001.04.24 06:24
|close
|201
|0.40
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|-149.80
|11031.65
|406
|2001.04.24 06:24
|close
|200
|0.10
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|-67.45
|10964.20
|407
|2001.04.24 06:24
|close
|199
|0.10
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|-87.45
|10876.75
|408
|2001.04.24 06:24
|close
|202
|2.70
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|338.83
|11215.58
|409
|2001.04.24 06:24
|sell
|205
|0.10
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|410
|2001.04.24 09:45
|close
|205
|0.10
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11226.58
|411
|2001.04.24 09:45
|sell
|206
|0.10
|0.8984
|0.0000
|0.0000
|412
|2001.04.24 10:22
|close
|206
|0.10
|0.8973
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11237.58
|413
|2001.04.24 10:22
|sell
|207
|0.10
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|414
|2001.04.24 10:26
|close
|207
|0.10
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11248.58
|415
|2001.04.24 10:26
|sell
|208
|0.10
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|416
|2001.04.24 12:02
|sell
|209
|0.10
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|417
|2001.04.24 12:10
|sell
|210
|0.40
|0.9008
|0.0000
|0.0000
|418
|2001.04.24 13:11
|close
|209
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11233.58
|419
|2001.04.24 13:11
|close
|208
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|11198.58
|420
|2001.04.24 13:11
|close
|210
|0.40
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|60.00
|11258.58
|421
|2001.04.24 13:11
|sell
|211
|0.10
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|422
|2001.04.24 13:47
|close
|211
|0.10
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11269.58
|423
|2001.04.24 13:47
|sell
|212
|0.10
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|424
|2001.04.24 13:52
|close
|212
|0.10
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11280.58
|425
|2001.04.24 13:52
|sell
|213
|0.10
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|426
|2001.04.24 14:25
|close
|213
|0.10
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11291.58
|427
|2001.04.24 14:25
|sell
|214
|0.10
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|428
|2001.04.24 14:29
|close
|214
|0.10
|0.8941
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11302.58
|429
|2001.04.24 14:29
|sell
|215
|0.10
|0.8939
|0.0000
|0.0000
|430
|2001.04.24 15:29
|sell
|216
|0.10
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|431
|2001.04.24 16:00
|close
|215
|0.10
|0.8942
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|11299.58
|432
|2001.04.24 16:00
|close
|216
|0.10
|0.8942
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11316.58
|433
|2001.04.24 16:00
|sell
|217
|0.10
|0.8941
|0.0000
|0.0000
|434
|2001.04.24 16:14
|sell
|218
|0.10
|0.8961
|0.0000
|0.0000
|435
|2001.04.24 18:27
|close
|217
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11311.58
|436
|2001.04.24 18:27
|close
|218
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11326.58
|437
|2001.04.24 18:27
|sell
|219
|0.10
|0.8944
|0.0000
|0.0000
|438
|2001.04.25 01:15
|close
|219
|0.10
|0.8934
|0.0000
|0.0000
|10.36
|11336.94
|439
|2001.04.25 01:15
|sell
|220
|0.10
|0.8932
|0.0000
|0.0000
|440
|2001.04.25 02:24
|close
|220
|0.10
|0.8921
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11347.94
|441
|2001.04.25 02:24
|sell
|221
|0.10
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|442
|2001.04.25 04:11
|sell
|222
|0.10
|0.8939
|0.0000
|0.0000
|443
|2001.04.25 06:25
|close
|221
|0.10
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11342.94
|444
|2001.04.25 06:25
|close
|222
|0.10
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11357.94
|445
|2001.04.25 06:25
|sell
|223
|0.10
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|446
|2001.04.25 06:38
|close
|223
|0.10
|0.8911
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11368.94
|447
|2001.04.25 06:38
|sell
|224
|0.10
|0.8909
|0.0000
|0.0000
|448
|2001.04.25 09:15
|sell
|225
|0.10
|0.8929
|0.0000
|0.0000
|449
|2001.04.25 13:08
|sell
|226
|0.40
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|450
|2001.04.25 20:00
|buy
|227
|0.10
|0.8964
|0.0000
|0.0000
|451
|2001.04.26 13:09
|sell
|228
|2.70
|0.9009
|0.0000
|0.0000
|452
|2001.04.26 16:11
|close
|226
|0.40
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|-155.65
|11213.29
|453
|2001.04.26 16:11
|close
|225
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|-68.91
|11144.37
|454
|2001.04.26 16:11
|close
|224
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|-88.91
|11055.46
|455
|2001.04.26 16:11
|close
|228
|2.70
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|270.00
|11325.46
|456
|2001.04.26 16:11
|close
|227
|0.10
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|31.65
|11357.11
|457
|2001.04.26 16:11
|buy
|229
|0.10
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|458
|2001.04.26 17:15
|close
|229
|0.10
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11368.11
|459
|2001.04.26 17:15
|buy
|230
|0.10
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|460
|2001.04.26 17:52
|close
|230
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11379.11
|461
|2001.04.26 17:52
|buy
|231
|0.10
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|462
|2001.04.26 18:30
|close
|231
|0.10
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11390.11
|463
|2001.04.26 18:30
|buy
|232
|0.10
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|464
|2001.04.27 02:36
|close
|232
|0.10
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|10.55
|11400.66
|465
|2001.04.27 02:36
|buy
|233
|0.10
|0.9051
|0.0000
|0.0000
|466
|2001.04.27 05:49
|buy
|234
|0.10
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|467
|2001.04.27 10:35
|buy
|235
|0.40
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|468
|2001.04.27 12:00
|close
|234
|0.10
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11395.66
|469
|2001.04.27 12:00
|close
|233
|0.10
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|11370.66
|470
|2001.04.27 12:00
|close
|235
|0.40
|0.9026
|0.0000
|0.0000
|100.00
|11470.66
|471
|2001.04.27 12:00
|buy
|236
|0.10
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|472
|2001.04.27 13:10
|buy
|237
|0.10
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|473
|2001.04.27 13:47
|buy
|238
|0.40
|0.8977
|0.0000
|0.0000
|474
|2001.04.27 14:29
|buy
|239
|2.70
|0.8927
|0.0000
|0.0000
|475
|2001.04.27 15:33
|close
|238
|0.40
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|11314.66
|476
|2001.04.27 15:33
|close
|237
|0.10
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|11245.66
|477
|2001.04.27 15:33
|close
|236
|0.10
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|11156.66
|478
|2001.04.27 15:33
|close
|239
|2.70
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|297.00
|11453.66
|479
|2001.04.27 15:33
|buy
|240
|0.10
|0.8940
|0.0000
|0.0000
|480
|2001.04.27 16:00
|sell
|241
|0.10
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|481
|2001.04.27 17:11
|buy
|242
|0.10
|0.8920
|0.0000
|0.0000
|482
|2001.04.27 18:35
|buy
|243
|0.40
|0.8890
|0.0000
|0.0000
|483
|2001.04.27 19:36
|close
|242
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|11434.66
|484
|2001.04.27 19:36
|close
|240
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|11395.66
|485
|2001.04.27 19:36
|close
|243
|0.40
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|44.00
|11439.66
|486
|2001.04.27 19:36
|close
|241
|0.10
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|21.00
|11460.66
|487
|2001.04.30 00:00
|sell
|244
|0.10
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|488
|2001.04.30 04:11
|close
|244
|0.10
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11471.66
|489
|2001.04.30 04:11
|sell
|245
|0.10
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|490
|2001.04.30 05:54
|sell
|246
|0.10
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|491
|2001.04.30 09:46
|close
|245
|0.10
|0.8902
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11466.66
|492
|2001.04.30 09:46
|close
|246
|0.10
|0.8902
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11481.66
|493
|2001.04.30 09:46
|sell
|247
|0.10
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|494
|2001.04.30 09:56
|close
|247
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11492.66
|495
|2001.04.30 09:56
|sell
|248
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|496
|2001.04.30 10:30
|close
|248
|0.10
|0.8876
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11503.66
|497
|2001.04.30 10:30
|sell
|249
|0.10
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|498
|2001.04.30 12:49
|sell
|250
|0.10
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|499
|2001.04.30 13:44
|close
|249
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11498.66
|500
|2001.04.30 13:44
|close
|250
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11513.66
|501
|2001.04.30 13:44
|sell
|251
|0.10
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|502
|2001.04.30 14:24
|close
|251
|0.10
|0.8866
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11524.66
|503
|2001.04.30 14:24
|sell
|252
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|504
|2001.04.30 16:55
|close
|252
|0.10
|0.8853
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11535.66
|505
|2001.04.30 16:55
|sell
|253
|0.10
|0.8851
|0.0000
|0.0000
|506
|2001.04.30 17:47
|sell
|254
|0.10
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|507
|2001.04.30 22:37
|sell
|255
|0.40
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|508
|2001.05.01 01:18
|close
|254
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|-15.64
|11520.02
|509
|2001.05.01 01:18
|close
|253
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|-35.64
|11484.38
|510
|2001.05.01 01:18
|close
|255
|0.40
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|57.45
|11541.83
|511
|2001.05.01 01:18
|sell
|256
|0.10
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|512
|2001.05.01 02:24
|close
|256
|0.10
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11552.83
|513
|2001.05.01 02:24
|sell
|257
|0.10
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|514
|2001.05.01 02:36
|close
|257
|0.10
|0.8861
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11563.83
|515
|2001.05.01 02:36
|sell
|258
|0.10
|0.8859
|0.0000
|0.0000
|516
|2001.05.01 05:51
|sell
|259
|0.10
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|517
|2001.05.01 08:13
|close
|258
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11558.83
|518
|2001.05.01 08:13
|close
|259
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11573.83
|519
|2001.05.01 08:13
|sell
|260
|0.10
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|520
|2001.05.01 09:53
|sell
|261
|0.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|521
|2001.05.01 13:52
|sell
|262
|0.40
|0.8912
|0.0000
|0.0000
|522
|2001.05.01 20:00
|buy
|263
|0.10
|0.8923
|0.0000
|0.0000
|523
|2001.05.02 10:24
|buy
|264
|0.10
|0.8903
|0.0000
|0.0000
|524
|2001.05.02 10:36
|close
|264
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|11557.83
|525
|2001.05.02 10:36
|close
|263
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|-36.45
|11521.38
|526
|2001.05.02 10:36
|close
|261
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|-6.64
|11514.74
|527
|2001.05.02 10:36
|close
|260
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|-26.64
|11488.10
|528
|2001.05.02 10:36
|close
|262
|0.40
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|93.45
|11581.55
|529
|2001.05.02 10:36
|buy
|265
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|530
|2001.05.02 11:34
|close
|265
|0.10
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11592.55
|531
|2001.05.02 11:34
|buy
|266
|0.10
|0.8902
|0.0000
|0.0000
|532
|2001.05.02 12:10
|close
|266
|0.10
|0.8913
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11603.55
|533
|2001.05.02 12:10
|buy
|267
|0.10
|0.8915
|0.0000
|0.0000
|534
|2001.05.02 14:29
|buy
|268
|0.10
|0.8895
|0.0000
|0.0000
|535
|2001.05.02 17:09
|close
|267
|0.10
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11598.55
|536
|2001.05.02 17:09
|close
|268
|0.10
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11613.55
|537
|2001.05.02 17:09
|buy
|269
|0.10
|0.8912
|0.0000
|0.0000
|538
|2001.05.02 17:45
|close
|269
|0.10
|0.8923
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11624.55
|539
|2001.05.02 17:45
|buy
|270
|0.10
|0.8925
|0.0000
|0.0000
|540
|2001.05.02 17:53
|close
|270
|0.10
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11635.55
|541
|2001.05.02 17:53
|buy
|271
|0.10
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|542
|2001.05.02 18:30
|close
|271
|0.10
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11646.55
|543
|2001.05.02 18:30
|buy
|272
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|544
|2001.05.02 19:59
|buy
|273
|0.10
|0.8930
|0.0000
|0.0000
|545
|2001.05.02 22:30
|close
|272
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11641.55
|546
|2001.05.02 22:30
|close
|273
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11657.55
|547
|2001.05.02 22:30
|buy
|274
|0.10
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|548
|2001.05.03 01:47
|close
|274
|0.10
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|9.65
|11667.20
|549
|2001.05.03 01:47
|buy
|275
|0.10
|0.8961
|0.0000
|0.0000
|550
|2001.05.03 02:28
|close
|275
|0.10
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11678.20
|551
|2001.05.03 02:28
|buy
|276
|0.10
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|552
|2001.05.03 06:28
|buy
|277
|0.10
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|553
|2001.05.03 08:12
|close
|276
|0.10
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11673.20
|554
|2001.05.03 08:12
|close
|277
|0.10
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11688.20
|555
|2001.05.03 08:12
|buy
|278
|0.10
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|556
|2001.05.03 09:49
|buy
|279
|0.10
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|557
|2001.05.03 10:35
|buy
|280
|0.40
|0.8921
|0.0000
|0.0000
|558
|2001.05.03 11:34
|close
|279
|0.10
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11673.20
|559
|2001.05.03 11:34
|close
|278
|0.10
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|11638.20
|560
|2001.05.03 11:34
|close
|280
|0.40
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|60.00
|11698.20
|561
|2001.05.03 11:34
|buy
|281
|0.10
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|562
|2001.05.03 12:05
|buy
|282
|0.10
|0.8918
|0.0000
|0.0000
|563
|2001.05.03 13:50
|close
|281
|0.10
|0.8933
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11693.20
|564
|2001.05.03 13:50
|close
|282
|0.10
|0.8933
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11708.20
|565
|2001.05.03 13:50
|buy
|283
|0.10
|0.8935
|0.0000
|0.0000
|566
|2001.05.03 14:28
|close
|283
|0.10
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11719.20
|567
|2001.05.03 14:28
|buy
|284
|0.10
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|568
|2001.05.03 16:55
|close
|284
|0.10
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11730.20
|569
|2001.05.03 20:00
|sell
|285
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|570
|2001.05.03 22:36
|close
|285
|0.10
|0.8890
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11741.20
|571
|2001.05.03 22:36
|sell
|286
|0.10
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|572
|2001.05.04 01:57
|sell
|287
|0.10
|0.8908
|0.0000
|0.0000
|573
|2001.05.04 13:06
|sell
|288
|0.40
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|574
|2001.05.04 14:23
|sell
|289
|2.70
|0.8988
|0.0000
|0.0000
|575
|2001.05.04 16:00
|close
|288
|0.40
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|11597.20
|576
|2001.05.04 16:00
|close
|287
|0.10
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|11531.20
|577
|2001.05.04 16:00
|close
|286
|0.10
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|-85.64
|11445.56
|578
|2001.05.04 16:00
|close
|289
|2.70
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|378.00
|11823.56
|579
|2001.05.04 16:00
|buy
|290
|0.10
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|580
|2001.05.04 16:18
|close
|290
|0.10
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11834.56
|581
|2001.05.04 16:18
|buy
|291
|0.10
|0.8988
|0.0000
|0.0000
|582
|2001.05.04 17:45
|buy
|292
|0.10
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|583
|2001.05.04 18:31
|buy
|293
|0.40
|0.8938
|0.0000
|0.0000
|584
|2001.05.04 20:13
|close
|292
|0.10
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11819.56
|585
|2001.05.04 20:13
|close
|291
|0.10
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|11784.56
|586
|2001.05.04 20:13
|close
|293
|0.40
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|60.00
|11844.56
|587
|2001.05.04 20:13
|buy
|294
|0.10
|0.8955
|0.0000
|0.0000
|588
|2001.05.04 22:38
|buy
|295
|0.10
|0.8935
|0.0000
|0.0000
|589
|2001.05.07 02:36
|buy
|296
|0.40
|0.8905
|0.0000
|0.0000
|590
|2001.05.07 04:00
|sell
|297
|0.10
|0.8911
|0.0000
|0.0000
|591
|2001.05.07 06:26
|close
|297
|0.10
|0.8924
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|11831.56
|592
|2001.05.07 06:26
|close
|295
|0.10
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|-13.45
|11818.11
|593
|2001.05.07 06:26
|close
|294
|0.10
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|-33.45
|11784.66
|594
|2001.05.07 06:26
|close
|296
|0.40
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|68.00
|11852.66
|595
|2001.05.07 16:00
|sell
|298
|0.10
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|596
|2001.05.07 18:30
|close
|298
|0.10
|0.8906
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11863.66
|597
|2001.05.07 18:30
|sell
|299
|0.10
|0.8904
|0.0000
|0.0000
|598
|2001.05.08 06:30
|close
|299
|0.10
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|11.36
|11875.02
|599
|2001.05.08 06:30
|sell
|300
|0.10
|0.8891
|0.0000
|0.0000
|600
|2001.05.08 09:51
|close
|300
|0.10
|0.8880
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11886.02
|601
|2001.05.08 09:51
|sell
|301
|0.10
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|602
|2001.05.08 10:29
|close
|301
|0.10
|0.8867
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11897.02
|603
|2001.05.08 10:29
|sell
|302
|0.10
|0.8865
|0.0000
|0.0000
|604
|2001.05.08 12:49
|sell
|303
|0.10
|0.8885
|0.0000
|0.0000
|605
|2001.05.08 13:14
|close
|302
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11892.02
|606
|2001.05.08 13:14
|close
|303
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11907.02
|607
|2001.05.08 13:14
|sell
|304
|0.10
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|608
|2001.05.08 13:51
|close
|304
|0.10
|0.8857
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11918.02
|609
|2001.05.08 13:51
|sell
|305
|0.10
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|610
|2001.05.08 14:27
|close
|305
|0.10
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11929.02
|611
|2001.05.08 14:27
|sell
|306
|0.10
|0.8842
|0.0000
|0.0000
|612
|2001.05.08 14:34
|close
|306
|0.10
|0.8831
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11940.02
|613
|2001.05.08 14:34
|sell
|307
|0.10
|0.8829
|0.0000
|0.0000
|614
|2001.05.08 15:34
|sell
|308
|0.10
|0.8849
|0.0000
|0.0000
|615
|2001.05.08 18:29
|close
|307
|0.10
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11935.02
|616
|2001.05.08 18:29
|close
|308
|0.10
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11950.02
|617
|2001.05.08 18:29
|sell
|309
|0.10
|0.8832
|0.0000
|0.0000
|618
|2001.05.08 22:27
|sell
|310
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|619
|2001.05.09 02:31
|close
|309
|0.10
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|11945.38
|620
|2001.05.09 02:31
|close
|310
|0.10
|0.8837
|0.0000
|0.0000
|15.36
|11960.74
|621
|2001.05.09 02:31
|sell
|311
|0.10
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|622
|2001.05.09 08:48
|sell
|312
|0.10
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|623
|2001.05.09 09:49
|close
|311
|0.10
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|11955.74
|624
|2001.05.09 09:49
|close
|312
|0.10
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11970.74
|625
|2001.05.09 09:49
|sell
|313
|0.10
|0.8838
|0.0000
|0.0000
|626
|2001.05.09 10:29
|close
|313
|0.10
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11981.74
|627
|2001.05.09 10:29
|sell
|314
|0.10
|0.8825
|0.0000
|0.0000
|628
|2001.05.09 12:51
|close
|314
|0.10
|0.8814
|0.0000
|0.0000
|11.00
|11992.74
|629
|2001.05.09 12:51
|sell
|315
|0.10
|0.8812
|0.0000
|0.0000
|630
|2001.05.09 13:44
|sell
|316
|0.10
|0.8832
|0.0000
|0.0000
|631
|2001.05.09 18:35
|sell
|317
|0.40
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|632
|2001.05.09 20:06
|close
|316
|0.10
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11977.74
|633
|2001.05.09 20:06
|close
|315
|0.10
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|11942.74
|634
|2001.05.09 20:06
|close
|317
|0.40
|0.8847
|0.0000
|0.0000
|60.00
|12002.74
|635
|2001.05.09 20:06
|sell
|318
|0.10
|0.8845
|0.0000
|0.0000
|636
|2001.05.09 22:27
|sell
|319
|0.10
|0.8865
|0.0000
|0.0000
|637
|2001.05.10 00:00
|buy
|320
|0.10
|0.8863
|0.0000
|0.0000
|638
|2001.05.10 12:09
|sell
|321
|0.40
|0.8895
|0.0000
|0.0000
|639
|2001.05.10 13:17
|close
|319
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|-17.91
|11984.83
|640
|2001.05.10 13:17
|close
|318
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|-37.91
|11946.92
|641
|2001.05.10 13:17
|close
|321
|0.40
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|44.00
|11990.92
|642
|2001.05.10 13:17
|close
|320
|0.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|19.00
|12009.92
|643
|2001.05.11 00:00
|sell
|322
|0.10
|0.8815
|0.0000
|0.0000
|644
|2001.05.11 06:34
|close
|322
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12021.92
|645
|2001.05.11 06:34
|sell
|323
|0.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|646
|2001.05.11 08:14
|sell
|324
|0.10
|0.8821
|0.0000
|0.0000
|647
|2001.05.11 09:15
|close
|323
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12017.92
|648
|2001.05.11 09:15
|close
|324
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12033.92
|649
|2001.05.11 09:15
|sell
|325
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|650
|2001.05.11 09:51
|close
|325
|0.10
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12045.92
|651
|2001.05.11 09:51
|sell
|326
|0.10
|0.8789
|0.0000
|0.0000
|652
|2001.05.11 10:26
|close
|326
|0.10
|0.8777
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12057.92
|653
|2001.05.11 10:26
|sell
|327
|0.10
|0.8775
|0.0000
|0.0000
|654
|2001.05.11 10:33
|close
|327
|0.10
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12069.92
|655
|2001.05.11 10:33
|sell
|328
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|656
|2001.05.11 11:34
|sell
|329
|0.10
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|657
|2001.05.11 12:01
|close
|328
|0.10
|0.8765
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12065.92
|658
|2001.05.11 12:01
|close
|329
|0.10
|0.8765
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12081.92
|659
|2001.05.11 12:01
|sell
|330
|0.10
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|660
|2001.05.11 12:50
|close
|330
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12093.92
|661
|2001.05.11 12:50
|sell
|331
|0.10
|0.8749
|0.0000
|0.0000
|662
|2001.05.11 13:17
|sell
|332
|0.10
|0.8769
|0.0000
|0.0000
|663
|2001.05.11 17:52
|close
|331
|0.10
|0.8753
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12089.92
|664
|2001.05.11 17:52
|close
|332
|0.10
|0.8753
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12105.92
|665
|2001.05.11 17:52
|sell
|333
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|666
|2001.05.11 18:31
|close
|333
|0.10
|0.8739
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12117.92
|667
|2001.05.11 18:31
|sell
|334
|0.10
|0.8737
|0.0000
|0.0000
|668
|2001.05.11 19:59
|sell
|335
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|669
|2001.05.14 06:28
|close
|334
|0.10
|0.8744
|0.0000
|0.0000
|-6.64
|12111.28
|670
|2001.05.14 06:28
|close
|335
|0.10
|0.8744
|0.0000
|0.0000
|17.36
|12128.64
|671
|2001.05.14 06:28
|sell
|336
|0.10
|0.8742
|0.0000
|0.0000
|672
|2001.05.14 10:32
|sell
|337
|0.10
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|673
|2001.05.14 12:00
|close
|336
|0.10
|0.8744
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|12126.64
|674
|2001.05.14 12:00
|close
|337
|0.10
|0.8744
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12144.64
|675
|2001.05.14 12:00
|sell
|338
|0.10
|0.8743
|0.0000
|0.0000
|676
|2001.05.14 18:31
|close
|338
|0.10
|0.8731
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12156.64
|677
|2001.05.14 18:31
|sell
|339
|0.10
|0.8729
|0.0000
|0.0000
|678
|2001.05.14 22:29
|sell
|340
|0.10
|0.8749
|0.0000
|0.0000
|679
|2001.05.15 02:33
|close
|339
|0.10
|0.8734
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|12152.00
|680
|2001.05.15 02:33
|close
|340
|0.10
|0.8734
|0.0000
|0.0000
|15.36
|12167.37
|681
|2001.05.15 02:33
|sell
|341
|0.10
|0.8732
|0.0000
|0.0000
|682
|2001.05.15 06:33
|sell
|342
|0.10
|0.8752
|0.0000
|0.0000
|683
|2001.05.15 12:00
|buy
|343
|0.10
|0.8770
|0.0000
|0.0000
|684
|2001.05.15 13:52
|sell
|344
|0.40
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|685
|2001.05.16 05:49
|close
|343
|0.10
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|-6.45
|12160.92
|686
|2001.05.16 05:49
|close
|342
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|-13.64
|12147.28
|687
|2001.05.16 05:49
|close
|341
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|-33.64
|12113.64
|688
|2001.05.16 05:49
|close
|344
|0.40
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|65.45
|12179.09
|689
|2001.05.16 05:49
|buy
|345
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|690
|2001.05.16 06:38
|buy
|346
|0.10
|0.8746
|0.0000
|0.0000
|691
|2001.05.16 08:00
|close
|345
|0.10
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12175.09
|692
|2001.05.16 08:00
|close
|346
|0.10
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12191.09
|693
|2001.05.16 08:00
|buy
|347
|0.10
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|694
|2001.05.16 09:05
|close
|347
|0.10
|0.8776
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12203.09
|695
|2001.05.16 09:05
|buy
|348
|0.10
|0.8778
|0.0000
|0.0000
|696
|2001.05.16 09:08
|close
|348
|0.10
|0.8790
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12215.09
|697
|2001.05.16 09:08
|buy
|349
|0.10
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|698
|2001.05.16 09:10
|close
|349
|0.10
|0.8804
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12227.09
|699
|2001.05.16 09:10
|buy
|350
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|700
|2001.05.16 09:46
|close
|350
|0.10
|0.8818
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12239.09
|701
|2001.05.16 09:46
|buy
|351
|0.10
|0.8820
|0.0000
|0.0000
|702
|2001.05.16 09:49
|close
|351
|0.10
|0.8832
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12251.09
|703
|2001.05.16 09:49
|buy
|352
|0.10
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|704
|2001.05.16 10:24
|close
|352
|0.10
|0.8846
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12263.09
|705
|2001.05.16 10:24
|buy
|353
|0.10
|0.8848
|0.0000
|0.0000
|706
|2001.05.16 10:28
|close
|353
|0.10
|0.8860
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12275.09
|707
|2001.05.16 10:28
|buy
|354
|0.10
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|708
|2001.05.16 11:26
|buy
|355
|0.10
|0.8842
|0.0000
|0.0000
|709
|2001.05.16 14:25
|close
|354
|0.10
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12271.09
|710
|2001.05.16 14:25
|close
|355
|0.10
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12287.09
|711
|2001.05.16 14:25
|buy
|356
|0.10
|0.8860
|0.0000
|0.0000
|712
|2001.05.16 16:07
|buy
|357
|0.10
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|713
|2001.05.16 18:28
|close
|356
|0.10
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12283.09
|714
|2001.05.16 18:28
|close
|357
|0.10
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12299.09
|715
|2001.05.16 18:28
|buy
|358
|0.10
|0.8858
|0.0000
|0.0000
|716
|2001.05.16 21:56
|buy
|359
|0.10
|0.8838
|0.0000
|0.0000
|717
|2001.05.17 02:34
|close
|358
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|-5.35
|12293.74
|718
|2001.05.17 02:34
|close
|359
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|14.65
|12308.38
|719
|2001.05.17 02:34
|buy
|360
|0.10
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|720
|2001.05.17 08:09
|close
|360
|0.10
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12320.38
|721
|2001.05.17 08:09
|buy
|361
|0.10
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|722
|2001.05.17 08:51
|close
|361
|0.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12332.38
|723
|2001.05.17 08:51
|buy
|362
|0.10
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|724
|2001.05.17 09:09
|buy
|363
|0.10
|0.8864
|0.0000
|0.0000
|725
|2001.05.17 10:25
|buy
|364
|0.40
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|726
|2001.05.17 16:00
|sell
|365
|0.10
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|727
|2001.05.17 18:30
|sell
|366
|0.10
|0.8831
|0.0000
|0.0000
|728
|2001.05.18 10:25
|buy
|367
|2.70
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|729
|2001.05.18 18:28
|close
|364
|0.40
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|-161.80
|12170.58
|730
|2001.05.18 18:28
|close
|363
|0.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|-70.45
|12100.13
|731
|2001.05.18 18:28
|close
|362
|0.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|-90.45
|12009.68
|732
|2001.05.18 18:28
|close
|367
|2.70
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|270.00
|12279.68
|733
|2001.05.18 18:28
|close
|366
|0.10
|0.8796
|0.0000
|0.0000
|35.36
|12315.04
|734
|2001.05.18 18:28
|close
|365
|0.10
|0.8796
|0.0000
|0.0000
|15.36
|12330.40
|735
|2001.05.18 18:28
|sell
|368
|0.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|736
|2001.05.21 02:26
|sell
|369
|0.10
|0.8814
|0.0000
|0.0000
|737
|2001.05.21 09:16
|close
|368
|0.10
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|12325.76
|738
|2001.05.21 09:16
|close
|369
|0.10
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|15.00
|12340.76
|739
|2001.05.21 09:16
|sell
|370
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|740
|2001.05.21 09:50
|close
|370
|0.10
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12352.76
|741
|2001.05.21 09:50
|sell
|371
|0.10
|0.8783
|0.0000
|0.0000
|742
|2001.05.21 10:24
|close
|371
|0.10
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12364.76
|743
|2001.05.21 10:24
|sell
|372
|0.10
|0.8769
|0.0000
|0.0000
|744
|2001.05.21 10:31
|close
|372
|0.10
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12376.76
|745
|2001.05.21 10:31
|sell
|373
|0.10
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|746
|2001.05.21 10:38
|close
|373
|0.10
|0.8743
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12388.76
|747
|2001.05.21 10:38
|sell
|374
|0.10
|0.8741
|0.0000
|0.0000
|748
|2001.05.21 11:31
|sell
|375
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|749
|2001.05.21 14:38
|close
|374
|0.10
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12384.76
|750
|2001.05.21 14:38
|close
|375
|0.10
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12400.76
|751
|2001.05.21 14:38
|sell
|376
|0.10
|0.8743
|0.0000
|0.0000
|752
|2001.05.21 17:50
|sell
|377
|0.10
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|753
|2001.05.22 02:32
|close
|376
|0.10
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|12396.13
|754
|2001.05.22 02:32
|close
|377
|0.10
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|15.36
|12411.49
|755
|2001.05.22 02:32
|sell
|378
|0.10
|0.8746
|0.0000
|0.0000
|756
|2001.05.22 08:14
|sell
|379
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|757
|2001.05.22 09:45
|close
|378
|0.10
|0.8750
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12407.49
|758
|2001.05.22 09:45
|close
|379
|0.10
|0.8750
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12423.49
|759
|2001.05.22 09:45
|sell
|380
|0.10
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|760
|2001.05.22 09:55
|close
|380
|0.10
|0.8736
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12435.49
|761
|2001.05.22 09:55
|sell
|381
|0.10
|0.8734
|0.0000
|0.0000
|762
|2001.05.22 10:27
|close
|381
|0.10
|0.8722
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12447.49
|763
|2001.05.22 10:27
|sell
|382
|0.10
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|764
|2001.05.22 10:34
|close
|382
|0.10
|0.8708
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12459.49
|765
|2001.05.22 10:34
|sell
|383
|0.10
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|766
|2001.05.22 11:37
|sell
|384
|0.10
|0.8726
|0.0000
|0.0000
|767
|2001.05.22 13:06
|close
|383
|0.10
|0.8710
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12455.49
|768
|2001.05.22 13:06
|close
|384
|0.10
|0.8710
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12471.49
|769
|2001.05.22 13:06
|sell
|385
|0.10
|0.8708
|0.0000
|0.0000
|770
|2001.05.22 13:45
|close
|385
|0.10
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12483.49
|771
|2001.05.22 13:45
|sell
|386
|0.10
|0.8694
|0.0000
|0.0000
|772
|2001.05.22 14:23
|close
|386
|0.10
|0.8682
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12495.49
|773
|2001.05.22 14:23
|sell
|387
|0.10
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|774
|2001.05.22 14:28
|close
|387
|0.10
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12507.49
|775
|2001.05.22 14:28
|sell
|388
|0.10
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|776
|2001.05.22 16:52
|sell
|389
|0.10
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|777
|2001.05.22 17:14
|close
|388
|0.10
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12503.49
|778
|2001.05.22 17:14
|close
|389
|0.10
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12519.49
|779
|2001.05.22 17:14
|sell
|390
|0.10
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|780
|2001.05.22 17:52
|close
|390
|0.10
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12531.49
|781
|2001.05.22 17:52
|sell
|391
|0.10
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|782
|2001.05.22 18:28
|close
|391
|0.10
|0.8642
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12543.49
|783
|2001.05.22 18:28
|sell
|392
|0.10
|0.8640
|0.0000
|0.0000
|784
|2001.05.22 22:34
|sell
|393
|0.10
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|785
|2001.05.23 02:29
|close
|392
|0.10
|0.8645
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|12538.85
|786
|2001.05.23 02:29
|close
|393
|0.10
|0.8645
|0.0000
|0.0000
|15.36
|12554.21
|787
|2001.05.23 02:29
|sell
|394
|0.10
|0.8643
|0.0000
|0.0000
|788
|2001.05.23 06:27
|sell
|395
|0.10
|0.8663
|0.0000
|0.0000
|789
|2001.05.23 09:05
|close
|394
|0.10
|0.8647
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12550.21
|790
|2001.05.23 09:05
|close
|395
|0.10
|0.8647
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12566.21
|791
|2001.05.23 09:05
|sell
|396
|0.10
|0.8645
|0.0000
|0.0000
|792
|2001.05.23 09:09
|close
|396
|0.10
|0.8633
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12578.21
|793
|2001.05.23 09:09
|sell
|397
|0.10
|0.8631
|0.0000
|0.0000
|794
|2001.05.23 09:45
|close
|397
|0.10
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12590.21
|795
|2001.05.23 09:45
|sell
|398
|0.10
|0.8617
|0.0000
|0.0000
|796
|2001.05.23 09:50
|close
|398
|0.10
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12602.21
|797
|2001.05.23 09:50
|sell
|399
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|798
|2001.05.23 10:24
|close
|399
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12614.21
|799
|2001.05.23 10:24
|sell
|400
|0.10
|0.8589
|0.0000
|0.0000
|800
|2001.05.23 10:28
|close
|400
|0.10
|0.8577
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12626.21
|801
|2001.05.23 10:28
|sell
|401
|0.10
|0.8575
|0.0000
|0.0000
|802
|2001.05.23 11:28
|sell
|402
|0.10
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|803
|2001.05.23 12:00
|close
|402
|0.10
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|23.00
|12649.21
|804
|2001.05.23 12:00
|close
|401
|0.10
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|3.00
|12652.21
|805
|2001.05.23 12:00
|sell
|403
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|806
|2001.05.23 13:44
|sell
|404
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|807
|2001.05.23 18:29
|close
|403
|0.10
|0.8575
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12648.21
|808
|2001.05.23 18:29
|close
|404
|0.10
|0.8575
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12664.21
|809
|2001.05.23 18:29
|sell
|405
|0.10
|0.8573
|0.0000
|0.0000
|810
|2001.05.23 21:57
|close
|405
|0.10
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12676.21
|811
|2001.05.23 21:57
|sell
|406
|0.10
|0.8559
|0.0000
|0.0000
|812
|2001.05.24 01:13
|close
|406
|0.10
|0.8548
|0.0000
|0.0000
|12.09
|12688.30
|813
|2001.05.24 01:13
|sell
|407
|0.10
|0.8546
|0.0000
|0.0000
|814
|2001.05.24 01:51
|close
|407
|0.10
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12700.30
|815
|2001.05.24 01:51
|sell
|408
|0.10
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|816
|2001.05.24 02:27
|close
|408
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12712.30
|817
|2001.05.24 02:27
|sell
|409
|0.10
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|818
|2001.05.24 02:34
|close
|409
|0.10
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12724.30
|819
|2001.05.24 02:34
|sell
|410
|0.10
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|820
|2001.05.24 03:36
|sell
|411
|0.10
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|821
|2001.05.24 05:45
|sell
|412
|0.40
|0.8554
|0.0000
|0.0000
|822
|2001.05.24 08:16
|close
|411
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|12709.30
|823
|2001.05.24 08:16
|close
|410
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|12674.30
|824
|2001.05.24 08:16
|close
|412
|0.40
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|60.00
|12734.30
|825
|2001.05.24 16:00
|buy
|413
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|826
|2001.05.24 18:25
|buy
|414
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|827
|2001.05.24 20:01
|close
|413
|0.10
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12730.30
|828
|2001.05.24 20:01
|close
|414
|0.10
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12746.30
|829
|2001.05.24 20:01
|buy
|415
|0.10
|0.8589
|0.0000
|0.0000
|830
|2001.05.24 20:56
|close
|415
|0.10
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12758.30
|831
|2001.05.24 20:56
|buy
|416
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|832
|2001.05.24 21:46
|buy
|417
|0.10
|0.8583
|0.0000
|0.0000
|833
|2001.05.25 06:33
|close
|416
|0.10
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|-4.45
|12753.85
|834
|2001.05.25 06:33
|close
|417
|0.10
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|15.55
|12769.40
|835
|2001.05.25 08:00
|buy
|418
|0.10
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|836
|2001.05.25 08:05
|close
|418
|0.10
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12781.40
|837
|2001.05.25 08:05
|buy
|419
|0.10
|0.8609
|0.0000
|0.0000
|838
|2001.05.25 08:10
|close
|419
|0.10
|0.8621
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12793.40
|839
|2001.05.25 08:10
|buy
|420
|0.10
|0.8623
|0.0000
|0.0000
|840
|2001.05.25 09:09
|buy
|421
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|841
|2001.05.25 09:50
|buy
|422
|0.40
|0.8573
|0.0000
|0.0000
|842
|2001.05.25 14:23
|close
|421
|0.10
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|12778.40
|843
|2001.05.25 14:23
|close
|420
|0.10
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|12743.40
|844
|2001.05.25 14:23
|close
|422
|0.40
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|60.00
|12803.40
|845
|2001.05.28 00:00
|buy
|423
|0.10
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|846
|2001.05.28 02:33
|buy
|424
|0.10
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|847
|2001.05.28 10:25
|close
|423
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12799.40
|848
|2001.05.28 10:25
|close
|424
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12815.40
|849
|2001.05.28 10:25
|buy
|425
|0.10
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|850
|2001.05.28 12:12
|buy
|426
|0.10
|0.8585
|0.0000
|0.0000
|851
|2001.05.28 14:31
|close
|425
|0.10
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12811.40
|852
|2001.05.28 14:31
|close
|426
|0.10
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12827.40
|853
|2001.05.28 14:31
|buy
|427
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|854
|2001.05.29 00:53
|close
|427
|0.10
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|11.55
|12838.95
|855
|2001.05.29 04:00
|buy
|428
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|856
|2001.05.29 06:24
|buy
|429
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|857
|2001.05.29 10:31
|buy
|430
|0.40
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|858
|2001.05.29 12:00
|close
|429
|0.10
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|12828.95
|859
|2001.05.29 12:00
|close
|428
|0.10
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|12798.95
|860
|2001.05.29 12:00
|close
|430
|0.40
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12878.95
|861
|2001.05.29 12:00
|sell
|431
|0.10
|0.8562
|0.0000
|0.0000
|862
|2001.05.29 13:49
|close
|431
|0.10
|0.8550
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12890.95
|863
|2001.05.29 13:49
|sell
|432
|0.10
|0.8548
|0.0000
|0.0000
|864
|2001.05.29 14:30
|close
|432
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12902.95
|865
|2001.05.29 14:30
|sell
|433
|0.10
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|866
|2001.05.29 17:50
|sell
|434
|0.10
|0.8554
|0.0000
|0.0000
|867
|2001.05.29 22:35
|close
|433
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12898.95
|868
|2001.05.29 22:35
|close
|434
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12914.95
|869
|2001.05.29 22:35
|sell
|435
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|870
|2001.05.29 23:59
|sell
|436
|0.10
|0.8558
|0.0000
|0.0000
|871
|2001.05.30 00:49
|close
|435
|0.10
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|-4.64
|12910.31
|872
|2001.05.30 00:49
|close
|436
|0.10
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|17.36
|12927.67
|873
|2001.05.30 00:49
|sell
|437
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|874
|2001.05.30 01:15
|sell
|438
|0.10
|0.8559
|0.0000
|0.0000
|875
|2001.05.30 02:32
|sell
|439
|0.40
|0.8589
|0.0000
|0.0000
|876
|2001.05.30 06:24
|close
|438
|0.10
|0.8574
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|12912.67
|877
|2001.05.30 06:24
|close
|437
|0.10
|0.8574
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|12877.67
|878
|2001.05.30 06:24
|close
|439
|0.40
|0.8574
|0.0000
|0.0000
|60.00
|12937.67
|879
|2001.05.30 08:00
|buy
|440
|0.10
|0.8583
|0.0000
|0.0000
|880
|2001.05.30 09:52
|buy
|441
|0.10
|0.8563
|0.0000
|0.0000
|881
|2001.05.30 14:25
|close
|440
|0.10
|0.8579
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12933.67
|882
|2001.05.30 14:25
|close
|441
|0.10
|0.8579
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12949.67
|883
|2001.05.30 14:25
|buy
|442
|0.10
|0.8581
|0.0000
|0.0000
|884
|2001.05.30 22:23
|buy
|443
|0.10
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|885
|2001.05.31 04:00
|sell
|444
|0.10
|0.8556
|0.0000
|0.0000
|886
|2001.05.31 06:23
|buy
|445
|0.40
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|887
|2001.05.31 10:24
|buy
|446
|2.70
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|888
|2001.05.31 12:04
|close
|445
|0.40
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-164.00
|12785.67
|889
|2001.05.31 12:04
|close
|443
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-72.35
|12713.32
|890
|2001.05.31 12:04
|close
|442
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-92.35
|12620.96
|891
|2001.05.31 12:04
|close
|446
|2.70
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|243.00
|12863.96
|892
|2001.05.31 12:04
|close
|444
|0.10
|0.8492
|0.0000
|0.0000
|64.00
|12927.96
|893
|2001.05.31 12:04
|sell
|447
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|894
|2001.05.31 13:56
|close
|447
|0.10
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12939.96
|895
|2001.05.31 13:56
|sell
|448
|0.10
|0.8476
|0.0000
|0.0000
|896
|2001.05.31 14:36
|close
|448
|0.10
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12951.96
|897
|2001.05.31 14:36
|sell
|449
|0.10
|0.8462
|0.0000
|0.0000
|898
|2001.05.31 16:12
|sell
|450
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|899
|2001.05.31 17:48
|close
|449
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12947.96
|900
|2001.05.31 17:48
|close
|450
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12963.96
|901
|2001.05.31 17:48
|sell
|451
|0.10
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|902
|2001.05.31 18:27
|close
|451
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12975.96
|903
|2001.05.31 18:27
|sell
|452
|0.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|904
|2001.05.31 20:15
|sell
|453
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|905
|2001.05.31 22:26
|close
|452
|0.10
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12971.96
|906
|2001.05.31 22:26
|close
|453
|0.10
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12987.96
|907
|2001.05.31 22:26
|sell
|454
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|908
|2001.06.01 06:33
|sell
|455
|0.10
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|909
|2001.06.01 08:11
|close
|454
|0.10
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|-3.64
|12984.33
|910
|2001.06.01 08:11
|close
|455
|0.10
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13000.33
|911
|2001.06.01 08:11
|sell
|456
|0.10
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|912
|2001.06.01 09:50
|sell
|457
|0.10
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|913
|2001.06.01 14:25
|close
|456
|0.10
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|12996.33
|914
|2001.06.01 14:25
|close
|457
|0.10
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13012.33
|915
|2001.06.01 14:25
|sell
|458
|0.10
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|916
|2001.06.01 14:34
|close
|458
|0.10
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13025.33
|917
|2001.06.01 14:34
|sell
|459
|0.10
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|918
|2001.06.01 16:00
|sell
|460
|0.10
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|919
|2001.06.01 16:11
|close
|459
|0.10
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13021.33
|920
|2001.06.01 16:11
|close
|460
|0.10
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13037.33
|921
|2001.06.01 20:00
|buy
|461
|0.10
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|922
|2001.06.04 00:15
|buy
|462
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|923
|2001.06.04 01:49
|close
|461
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|-4.45
|13032.88
|924
|2001.06.04 01:49
|close
|462
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13048.88
|925
|2001.06.04 01:49
|buy
|463
|0.10
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|926
|2001.06.04 02:33
|close
|463
|0.10
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13061.88
|927
|2001.06.04 02:33
|buy
|464
|0.10
|0.8498
|0.0000
|0.0000
|928
|2001.06.04 05:52
|close
|464
|0.10
|0.8511
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13074.88
|929
|2001.06.04 05:52
|buy
|465
|0.10
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|930
|2001.06.04 06:36
|close
|465
|0.10
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13087.88
|931
|2001.06.04 06:36
|buy
|466
|0.10
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|932
|2001.06.04 08:15
|buy
|467
|0.10
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|933
|2001.06.04 09:54
|close
|466
|0.10
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13083.88
|934
|2001.06.04 09:54
|close
|467
|0.10
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13099.88
|935
|2001.06.04 09:54
|buy
|468
|0.10
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|936
|2001.06.04 12:49
|close
|468
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13112.88
|937
|2001.06.04 12:49
|buy
|469
|0.10
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|938
|2001.06.04 13:53
|buy
|470
|0.10
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|939
|2001.06.04 17:47
|buy
|471
|0.40
|0.8491
|0.0000
|0.0000
|940
|2001.06.04 18:37
|buy
|472
|2.70
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|941
|2001.06.04 18:55
|close
|471
|0.40
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|12956.88
|942
|2001.06.04 18:55
|close
|470
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|12887.88
|943
|2001.06.04 18:55
|close
|469
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|12798.88
|944
|2001.06.04 18:55
|close
|472
|2.70
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|297.00
|13095.88
|945
|2001.06.04 18:55
|buy
|473
|0.10
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|946
|2001.06.04 19:36
|close
|473
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13108.88
|947
|2001.06.04 19:36
|buy
|474
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|948
|2001.06.04 20:07
|buy
|475
|0.10
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|949
|2001.06.04 22:28
|close
|474
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13104.88
|950
|2001.06.04 22:28
|close
|475
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13120.88
|951
|2001.06.05 04:00
|sell
|476
|0.10
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|952
|2001.06.05 04:15
|close
|476
|0.10
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13133.88
|953
|2001.06.05 04:15
|sell
|477
|0.10
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|954
|2001.06.05 06:24
|sell
|478
|0.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|955
|2001.06.05 08:13
|close
|477
|0.10
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13129.88
|956
|2001.06.05 08:13
|close
|478
|0.10
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13145.88
|957
|2001.06.05 08:13
|sell
|479
|0.10
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|958
|2001.06.05 09:45
|sell
|480
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|959
|2001.06.05 10:35
|sell
|481
|0.40
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|960
|2001.06.05 11:32
|close
|480
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13130.88
|961
|2001.06.05 11:32
|close
|479
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13095.88
|962
|2001.06.05 11:32
|close
|481
|0.40
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13155.88
|963
|2001.06.05 11:32
|sell
|482
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|964
|2001.06.05 14:27
|close
|482
|0.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13168.88
|965
|2001.06.05 14:27
|sell
|483
|0.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|966
|2001.06.05 16:28
|sell
|484
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|967
|2001.06.05 17:56
|sell
|485
|0.40
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|968
|2001.06.05 20:00
|buy
|486
|0.10
|0.8512
|0.0000
|0.0000
|969
|2001.06.05 22:34
|sell
|487
|2.70
|0.8550
|0.0000
|0.0000
|970
|2001.06.05 23:33
|close
|485
|0.40
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|13012.88
|971
|2001.06.05 23:33
|close
|484
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|12943.88
|972
|2001.06.05 23:33
|close
|483
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|12854.88
|973
|2001.06.05 23:33
|close
|487
|2.70
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|297.00
|13151.88
|974
|2001.06.05 23:33
|close
|486
|0.10
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|25.00
|13176.88
|975
|2001.06.06 04:00
|buy
|488
|0.10
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|976
|2001.06.06 09:09
|close
|488
|0.10
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13189.88
|977
|2001.06.06 09:09
|buy
|489
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|978
|2001.06.06 09:48
|close
|489
|0.10
|0.8552
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13202.88
|979
|2001.06.06 09:48
|buy
|490
|0.10
|0.8554
|0.0000
|0.0000
|980
|2001.06.06 10:27
|close
|490
|0.10
|0.8567
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13215.88
|981
|2001.06.06 10:27
|buy
|491
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|982
|2001.06.06 11:59
|buy
|492
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|983
|2001.06.06 12:48
|close
|491
|0.10
|0.8558
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|13204.88
|984
|2001.06.06 12:48
|close
|492
|0.10
|0.8558
|0.0000
|0.0000
|23.00
|13227.88
|985
|2001.06.06 12:48
|buy
|493
|0.10
|0.8560
|0.0000
|0.0000
|986
|2001.06.06 13:45
|buy
|494
|0.10
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|987
|2001.06.06 14:32
|buy
|495
|0.40
|0.8510
|0.0000
|0.0000
|988
|2001.06.06 18:27
|buy
|496
|2.70
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|989
|2001.06.06 20:00
|close
|495
|0.40
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|13115.88
|990
|2001.06.06 20:00
|close
|494
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|13057.88
|991
|2001.06.06 20:00
|close
|493
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|12979.88
|992
|2001.06.06 20:00
|close
|496
|2.70
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|594.00
|13573.88
|993
|2001.06.06 20:00
|sell
|497
|0.10
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|994
|2001.06.06 22:32
|close
|497
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13586.88
|995
|2001.06.06 22:32
|sell
|498
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|996
|2001.06.07 10:27
|sell
|499
|0.10
|0.8488
|0.0000
|0.0000
|997
|2001.06.07 13:55
|close
|498
|0.10
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|-2.91
|13583.96
|998
|2001.06.07 13:55
|close
|499
|0.10
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13599.96
|999
|2001.06.07 13:55
|sell
|500
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1000
|2001.06.07 14:36
|close
|500
|0.10
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13612.96
|1001
|2001.06.07 14:36
|sell
|501
|0.10
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1002
|2001.06.07 15:59
|sell
|502
|0.10
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|1003
|2001.06.07 17:56
|sell
|503
|0.40
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|1004
|2001.06.07 20:52
|close
|502
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13597.96
|1005
|2001.06.07 20:52
|close
|501
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13562.96
|1006
|2001.06.07 20:52
|close
|503
|0.40
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13622.96
|1007
|2001.06.08 00:00
|buy
|504
|0.10
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|1008
|2001.06.08 01:52
|buy
|505
|0.10
|0.8497
|0.0000
|0.0000
|1009
|2001.06.08 08:13
|buy
|506
|0.40
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|1010
|2001.06.08 09:12
|close
|505
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13607.96
|1011
|2001.06.08 09:12
|close
|504
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13572.96
|1012
|2001.06.08 09:12
|close
|506
|0.40
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13632.96
|1013
|2001.06.08 16:00
|sell
|507
|0.10
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|1014
|2001.06.08 17:47
|sell
|508
|0.10
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|1015
|2001.06.08 20:00
|buy
|509
|0.10
|0.8511
|0.0000
|0.0000
|1016
|2001.06.11 00:11
|buy
|510
|0.10
|0.8491
|0.0000
|0.0000
|1017
|2001.06.11 08:09
|sell
|511
|0.40
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|1018
|2001.06.11 09:52
|close
|508
|0.10
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|-17.64
|13615.32
|1019
|2001.06.11 09:52
|close
|507
|0.10
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|-37.64
|13577.69
|1020
|2001.06.11 09:52
|close
|511
|0.40
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|48.00
|13625.69
|1021
|2001.06.11 09:52
|close
|510
|0.10
|0.8511
|0.0000
|0.0000
|20.00
|13645.69
|1022
|2001.06.11 09:52
|close
|509
|0.10
|0.8511
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|13645.24
|1023
|2001.06.11 12:00
|buy
|512
|0.10
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|1024
|2001.06.11 12:13
|close
|512
|0.10
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13658.24
|1025
|2001.06.11 12:13
|buy
|513
|0.10
|0.8510
|0.0000
|0.0000
|1026
|2001.06.11 13:17
|buy
|514
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1027
|2001.06.11 14:24
|buy
|515
|0.40
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|1028
|2001.06.11 16:00
|sell
|516
|0.10
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|1029
|2001.06.12 09:45
|sell
|517
|0.10
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|1030
|2001.06.12 10:28
|sell
|518
|0.40
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|1031
|2001.06.12 22:34
|sell
|519
|2.70
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|1032
|2001.06.12 22:54
|close
|518
|0.40
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|-200.00
|13458.24
|1033
|2001.06.12 22:54
|close
|517
|0.10
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|13378.24
|1034
|2001.06.12 22:54
|close
|516
|0.10
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|-99.64
|13278.60
|1035
|2001.06.12 22:54
|close
|519
|2.70
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13278.60
|1036
|2001.06.12 22:54
|close
|515
|0.40
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|298.20
|13576.79
|1037
|2001.06.12 22:54
|close
|514
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|44.55
|13621.34
|1038
|2001.06.12 22:54
|close
|513
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|24.55
|13645.89
|1039
|2001.06.13 00:00
|buy
|520
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1040
|2001.06.13 02:36
|buy
|521
|0.10
|0.8515
|0.0000
|0.0000
|1041
|2001.06.13 05:50
|close
|520
|0.10
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13641.89
|1042
|2001.06.13 05:50
|close
|521
|0.10
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13657.89
|1043
|2001.06.13 05:50
|buy
|522
|0.10
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|1044
|2001.06.13 08:52
|buy
|523
|0.10
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|1045
|2001.06.13 09:15
|close
|522
|0.10
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13653.89
|1046
|2001.06.13 09:15
|close
|523
|0.10
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13669.89
|1047
|2001.06.13 09:15
|buy
|524
|0.10
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|1048
|2001.06.13 09:53
|close
|524
|0.10
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13682.89
|1049
|2001.06.13 09:53
|buy
|525
|0.10
|0.8546
|0.0000
|0.0000
|1050
|2001.06.13 10:31
|close
|525
|0.10
|0.8559
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13695.89
|1051
|2001.06.13 10:31
|buy
|526
|0.10
|0.8561
|0.0000
|0.0000
|1052
|2001.06.13 11:59
|buy
|527
|0.10
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1053
|2001.06.13 13:49
|close
|526
|0.10
|0.8556
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|13690.89
|1054
|2001.06.13 13:49
|close
|527
|0.10
|0.8556
|0.0000
|0.0000
|17.00
|13707.89
|1055
|2001.06.13 13:49
|buy
|528
|0.10
|0.8558
|0.0000
|0.0000
|1056
|2001.06.13 14:34
|close
|528
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13720.89
|1057
|2001.06.13 14:34
|buy
|529
|0.10
|0.8573
|0.0000
|0.0000
|1058
|2001.06.13 16:30
|buy
|530
|0.10
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|1059
|2001.06.13 18:28
|buy
|531
|0.40
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1060
|2001.06.13 21:45
|close
|530
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13705.89
|1061
|2001.06.13 21:45
|close
|529
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13670.89
|1062
|2001.06.13 21:45
|close
|531
|0.40
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13730.89
|1063
|2001.06.13 21:45
|buy
|532
|0.10
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|1064
|2001.06.13 22:30
|close
|532
|0.10
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13743.89
|1065
|2001.06.13 22:30
|buy
|533
|0.10
|0.8555
|0.0000
|0.0000
|1066
|2001.06.14 09:54
|buy
|534
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1067
|2001.06.14 12:10
|buy
|535
|0.40
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|1068
|2001.06.14 13:51
|close
|534
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13728.89
|1069
|2001.06.14 13:51
|close
|533
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|-36.35
|13692.54
|1070
|2001.06.14 13:51
|close
|535
|0.40
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13752.54
|1071
|2001.06.14 16:00
|sell
|536
|0.10
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|1072
|2001.06.14 17:08
|sell
|537
|0.10
|0.8551
|0.0000
|0.0000
|1073
|2001.06.14 17:46
|sell
|538
|0.40
|0.8581
|0.0000
|0.0000
|1074
|2001.06.14 18:34
|sell
|539
|2.70
|0.8631
|0.0000
|0.0000
|1075
|2001.06.14 19:26
|close
|538
|0.40
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|13596.54
|1076
|2001.06.14 19:26
|close
|537
|0.10
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|13527.54
|1077
|2001.06.14 19:26
|close
|536
|0.10
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|13438.54
|1078
|2001.06.14 19:26
|close
|539
|2.70
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|297.00
|13735.54
|1079
|2001.06.14 19:26
|sell
|540
|0.10
|0.8618
|0.0000
|0.0000
|1080
|2001.06.14 19:35
|close
|540
|0.10
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13748.54
|1081
|2001.06.14 19:35
|sell
|541
|0.10
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|1082
|2001.06.14 21:47
|sell
|542
|0.10
|0.8623
|0.0000
|0.0000
|1083
|2001.06.15 00:00
|buy
|543
|0.10
|0.8631
|0.0000
|0.0000
|1084
|2001.06.15 09:48
|sell
|544
|0.40
|0.8653
|0.0000
|0.0000
|1085
|2001.06.15 14:23
|close
|542
|0.10
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|-15.64
|13732.90
|1086
|2001.06.15 14:23
|close
|541
|0.10
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|-35.64
|13697.26
|1087
|2001.06.15 14:23
|close
|544
|0.40
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|56.00
|13753.26
|1088
|2001.06.15 14:23
|close
|543
|0.10
|0.8637
|0.0000
|0.0000
|6.00
|13759.26
|1089
|2001.06.15 14:23
|buy
|545
|0.10
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|1090
|2001.06.15 17:52
|buy
|546
|0.10
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|1091
|2001.06.18 00:05
|close
|545
|0.10
|0.8635
|0.0000
|0.0000
|-4.45
|13754.81
|1092
|2001.06.18 00:05
|close
|546
|0.10
|0.8635
|0.0000
|0.0000
|15.55
|13770.36
|1093
|2001.06.18 12:00
|sell
|547
|0.10
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|1094
|2001.06.18 12:51
|close
|547
|0.10
|0.8580
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13783.36
|1095
|2001.06.18 12:51
|sell
|548
|0.10
|0.8578
|0.0000
|0.0000
|1096
|2001.06.18 13:14
|sell
|549
|0.10
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|1097
|2001.06.18 14:27
|sell
|550
|0.40
|0.8628
|0.0000
|0.0000
|1098
|2001.06.18 16:00
|close
|548
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|13767.36
|1099
|2001.06.18 16:00
|close
|550
|0.40
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|136.00
|13903.36
|1100
|2001.06.18 16:00
|close
|549
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|4.00
|13907.36
|1101
|2001.06.18 16:00
|sell
|551
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|1102
|2001.06.18 17:55
|sell
|552
|0.10
|0.8611
|0.0000
|0.0000
|1103
|2001.06.19 02:29
|close
|551
|0.10
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|-3.64
|13903.72
|1104
|2001.06.19 02:29
|close
|552
|0.10
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|16.36
|13920.09
|1105
|2001.06.19 02:29
|sell
|553
|0.10
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|1106
|2001.06.19 09:51
|close
|553
|0.10
|0.8580
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13933.09
|1107
|2001.06.19 09:51
|sell
|554
|0.10
|0.8578
|0.0000
|0.0000
|1108
|2001.06.19 10:34
|close
|554
|0.10
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13946.09
|1109
|2001.06.19 10:34
|sell
|555
|0.10
|0.8563
|0.0000
|0.0000
|1110
|2001.06.19 16:50
|sell
|556
|0.10
|0.8583
|0.0000
|0.0000
|1111
|2001.06.19 17:13
|close
|555
|0.10
|0.8567
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|13942.09
|1112
|2001.06.19 17:13
|close
|556
|0.10
|0.8567
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13958.09
|1113
|2001.06.19 17:13
|sell
|557
|0.10
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|1114
|2001.06.19 17:52
|close
|557
|0.10
|0.8552
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13971.09
|1115
|2001.06.19 17:52
|sell
|558
|0.10
|0.8550
|0.0000
|0.0000
|1116
|2001.06.19 18:29
|close
|558
|0.10
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13984.09
|1117
|2001.06.19 18:29
|sell
|559
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1118
|2001.06.20 13:48
|close
|559
|0.10
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|13.36
|13997.45
|1119
|2001.06.20 13:48
|sell
|560
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|1120
|2001.06.20 14:28
|close
|560
|0.10
|0.8507
|0.0000
|0.0000
|13.00
|14010.45
|1121
|2001.06.20 14:28
|sell
|561
|0.10
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|1122
|2001.06.20 17:16
|sell
|562
|0.10
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|1123
|2001.06.20 18:32
|sell
|563
|0.40
|0.8555
|0.0000
|0.0000
|1124
|2001.06.20 20:51
|close
|562
|0.10
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|13995.45
|1125
|2001.06.20 20:51
|close
|561
|0.10
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13960.45
|1126
|2001.06.20 20:51
|close
|563
|0.40
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14020.45
|1127
|2001.06.20 20:51
|sell
|564
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1128
|2001.06.20 22:28
|sell
|565
|0.10
|0.8558
|0.0000
|0.0000
|1129
|2001.06.21 02:37
|close
|564
|0.10
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|-3.91
|14016.54
|1130
|2001.06.21 02:37
|close
|565
|0.10
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|16.09
|14032.62
|1131
|2001.06.21 04:00
|buy
|566
|0.10
|0.8556
|0.0000
|0.0000
|1132
|2001.06.21 09:51
|close
|566
|0.10
|0.8570
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14046.62
|1133
|2001.06.21 09:51
|buy
|567
|0.10
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|1134
|2001.06.21 10:33
|close
|567
|0.10
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14060.62
|1135
|2001.06.21 10:33
|buy
|568
|0.10
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|1136
|2001.06.21 13:09
|buy
|569
|0.10
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|1137
|2001.06.21 14:24
|buy
|570
|0.40
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1138
|2001.06.21 17:51
|close
|569
|0.10
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14045.62
|1139
|2001.06.21 17:51
|close
|568
|0.10
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14010.62
|1140
|2001.06.21 17:51
|close
|570
|0.40
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14070.62
|1141
|2001.06.21 17:51
|buy
|571
|0.10
|0.8555
|0.0000
|0.0000
|1142
|2001.06.21 18:30
|close
|571
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14084.62
|1143
|2001.06.21 18:30
|buy
|572
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|1144
|2001.06.21 21:48
|buy
|573
|0.10
|0.8551
|0.0000
|0.0000
|1145
|2001.06.22 10:27
|buy
|574
|0.40
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1146
|2001.06.22 13:50
|close
|573
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|-15.45
|14069.17
|1147
|2001.06.22 13:50
|close
|572
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|-35.45
|14033.72
|1148
|2001.06.22 13:50
|close
|574
|0.40
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14093.72
|1149
|2001.06.22 20:00
|buy
|575
|0.10
|0.8564
|0.0000
|0.0000
|1150
|2001.06.22 22:34
|close
|575
|0.10
|0.8578
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14107.72
|1151
|2001.06.22 22:34
|buy
|576
|0.10
|0.8580
|0.0000
|0.0000
|1152
|2001.06.25 05:54
|close
|576
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|13.55
|14121.27
|1153
|2001.06.25 05:54
|buy
|577
|0.10
|0.8596
|0.0000
|0.0000
|1154
|2001.06.25 09:51
|close
|577
|0.10
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14135.27
|1155
|2001.06.25 09:51
|buy
|578
|0.10
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|1156
|2001.06.25 10:34
|close
|578
|0.10
|0.8626
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14149.27
|1157
|2001.06.25 10:34
|buy
|579
|0.10
|0.8628
|0.0000
|0.0000
|1158
|2001.06.25 13:55
|buy
|580
|0.10
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1159
|2001.06.25 18:30
|close
|579
|0.10
|0.8625
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14146.27
|1160
|2001.06.25 18:30
|close
|580
|0.10
|0.8625
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14163.27
|1161
|2001.06.25 18:30
|buy
|581
|0.10
|0.8627
|0.0000
|0.0000
|1162
|2001.06.25 21:47
|buy
|582
|0.10
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|1163
|2001.06.26 06:30
|close
|581
|0.10
|0.8624
|0.0000
|0.0000
|-3.45
|14159.82
|1164
|2001.06.26 06:30
|close
|582
|0.10
|0.8624
|0.0000
|0.0000
|16.55
|14176.37
|1165
|2001.06.26 06:30
|buy
|583
|0.10
|0.8626
|0.0000
|0.0000
|1166
|2001.06.26 09:48
|close
|583
|0.10
|0.8640
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14190.37
|1167
|2001.06.26 09:48
|buy
|584
|0.10
|0.8642
|0.0000
|0.0000
|1168
|2001.06.26 13:44
|buy
|585
|0.10
|0.8622
|0.0000
|0.0000
|1169
|2001.06.26 18:34
|close
|584
|0.10
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14187.37
|1170
|2001.06.26 18:34
|close
|585
|0.10
|0.8639
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14204.37
|1171
|2001.06.26 18:34
|buy
|586
|0.10
|0.8641
|0.0000
|0.0000
|1172
|2001.06.26 20:16
|buy
|587
|0.10
|0.8621
|0.0000
|0.0000
|1173
|2001.06.26 22:28
|close
|586
|0.10
|0.8638
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14201.37
|1174
|2001.06.26 22:28
|close
|587
|0.10
|0.8638
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14218.37
|1175
|2001.06.27 00:00
|buy
|588
|0.10
|0.8640
|0.0000
|0.0000
|1176
|2001.06.27 02:34
|buy
|589
|0.10
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|1177
|2001.06.27 06:34
|close
|588
|0.10
|0.8637
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14215.37
|1178
|2001.06.27 06:34
|close
|589
|0.10
|0.8637
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14232.37
|1179
|2001.06.27 12:00
|buy
|590
|0.10
|0.8643
|0.0000
|0.0000
|1180
|2001.06.27 13:49
|buy
|591
|0.10
|0.8623
|0.0000
|0.0000
|1181
|2001.06.27 16:14
|buy
|592
|0.40
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|1182
|2001.06.27 17:47
|close
|591
|0.10
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14217.37
|1183
|2001.06.27 17:47
|close
|590
|0.10
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14182.37
|1184
|2001.06.27 17:47
|close
|592
|0.40
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14242.37
|1185
|2001.06.27 20:00
|sell
|593
|0.10
|0.8621
|0.0000
|0.0000
|1186
|2001.06.27 21:53
|close
|593
|0.10
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14256.37
|1187
|2001.06.27 21:53
|sell
|594
|0.10
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1188
|2001.06.27 22:31
|close
|594
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14270.37
|1189
|2001.06.27 22:31
|sell
|595
|0.10
|0.8589
|0.0000
|0.0000
|1190
|2001.06.28 02:29
|sell
|596
|0.10
|0.8609
|0.0000
|0.0000
|1191
|2001.06.28 04:47
|close
|595
|0.10
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|-2.91
|14267.45
|1192
|2001.06.28 04:47
|close
|596
|0.10
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|16.00
|14283.45
|1193
|2001.06.28 04:47
|sell
|597
|0.10
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|1194
|2001.06.28 05:53
|sell
|598
|0.10
|0.8611
|0.0000
|0.0000
|1195
|2001.06.28 09:10
|close
|597
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14280.45
|1196
|2001.06.28 09:10
|close
|598
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14297.45
|1197
|2001.06.28 09:10
|sell
|599
|0.10
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|1198
|2001.06.28 09:50
|close
|599
|0.10
|0.8578
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14311.45
|1199
|2001.06.28 09:50
|sell
|600
|0.10
|0.8576
|0.0000
|0.0000
|1200
|2001.06.28 10:28
|close
|600
|0.10
|0.8562
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14325.45
|1201
|2001.06.28 10:28
|sell
|601
|0.10
|0.8560
|0.0000
|0.0000
|1202
|2001.06.28 13:08
|close
|601
|0.10
|0.8546
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14339.45
|1203
|2001.06.28 13:08
|sell
|602
|0.10
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|1204
|2001.06.28 13:46
|close
|602
|0.10
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14353.45
|1205
|2001.06.28 13:46
|sell
|603
|0.10
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|1206
|2001.06.28 14:23
|close
|603
|0.10
|0.8514
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14367.45
|1207
|2001.06.28 14:23
|sell
|604
|0.10
|0.8512
|0.0000
|0.0000
|1208
|2001.06.28 14:29
|close
|604
|0.10
|0.8498
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14381.45
|1209
|2001.06.28 14:29
|sell
|605
|0.10
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|1210
|2001.06.28 15:31
|sell
|606
|0.10
|0.8516
|0.0000
|0.0000
|1211
|2001.06.28 17:11
|close
|605
|0.10
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14378.45
|1212
|2001.06.28 17:11
|close
|606
|0.10
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14395.45
|1213
|2001.06.28 17:11
|sell
|607
|0.10
|0.8497
|0.0000
|0.0000
|1214
|2001.06.28 17:47
|close
|607
|0.10
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14409.45
|1215
|2001.06.28 17:47
|sell
|608
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1216
|2001.06.28 17:57
|close
|608
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14423.45
|1217
|2001.06.28 17:57
|sell
|609
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|1218
|2001.06.28 18:30
|close
|609
|0.10
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14437.45
|1219
|2001.06.28 18:30
|sell
|610
|0.10
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|1220
|2001.06.28 22:34
|close
|610
|0.10
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14451.45
|1221
|2001.06.28 22:34
|sell
|611
|0.10
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|1222
|2001.06.29 01:53
|sell
|612
|0.10
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|1223
|2001.06.29 10:28
|sell
|613
|0.40
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|1224
|2001.06.29 12:55
|close
|612
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14436.45
|1225
|2001.06.29 12:55
|close
|611
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|-34.64
|14401.82
|1226
|2001.06.29 12:55
|close
|613
|0.40
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14461.82
|1227
|2001.06.29 12:55
|sell
|614
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1228
|2001.06.29 13:55
|sell
|615
|0.10
|0.8486
|0.0000
|0.0000
|1229
|2001.06.29 16:06
|close
|614
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14458.82
|1230
|2001.06.29 16:06
|close
|615
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14475.82
|1231
|2001.06.29 20:00
|buy
|616
|0.10
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|1232
|2001.06.29 22:27
|close
|616
|0.10
|0.8503
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14489.82
|1233
|2001.06.29 22:27
|buy
|617
|0.10
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|1234
|2001.07.02 01:58
|buy
|618
|0.10
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|1235
|2001.07.02 10:28
|buy
|619
|0.40
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1236
|2001.07.02 12:10
|close
|618
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14474.82
|1237
|2001.07.02 12:10
|close
|617
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-36.45
|14438.36
|1238
|2001.07.02 12:10
|close
|619
|0.40
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14498.36
|1239
|2001.07.03 08:00
|buy
|620
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1240
|2001.07.03 10:32
|buy
|621
|0.10
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|1241
|2001.07.03 13:16
|close
|620
|0.10
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14495.36
|1242
|2001.07.03 13:16
|close
|621
|0.10
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14512.36
|1243
|2001.07.03 13:16
|buy
|622
|0.10
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|1244
|2001.07.03 14:24
|close
|622
|0.10
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14526.36
|1245
|2001.07.03 14:24
|buy
|623
|0.10
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|1246
|2001.07.03 15:59
|buy
|624
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|1247
|2001.07.03 18:27
|close
|623
|0.10
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|14519.36
|1248
|2001.07.03 18:27
|close
|624
|0.10
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|21.00
|14540.36
|1249
|2001.07.03 18:27
|buy
|625
|0.10
|0.8491
|0.0000
|0.0000
|1250
|2001.07.03 20:14
|buy
|626
|0.10
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|1251
|2001.07.03 21:46
|close
|625
|0.10
|0.8488
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14537.36
|1252
|2001.07.03 21:46
|close
|626
|0.10
|0.8488
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14554.36
|1253
|2001.07.03 21:46
|buy
|627
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1254
|2001.07.03 22:29
|close
|627
|0.10
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14568.36
|1255
|2001.07.03 22:29
|buy
|628
|0.10
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|1256
|2001.07.03 23:59
|buy
|629
|0.10
|0.8479
|0.0000
|0.0000
|1257
|2001.07.04 00:18
|close
|628
|0.10
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|-7.45
|14560.91
|1258
|2001.07.04 00:18
|close
|629
|0.10
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|19.55
|14580.46
|1259
|2001.07.04 00:18
|buy
|630
|0.10
|0.8501
|0.0000
|0.0000
|1260
|2001.07.04 01:53
|buy
|631
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1261
|2001.07.04 10:23
|buy
|632
|0.40
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1262
|2001.07.04 14:29
|close
|631
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14565.46
|1263
|2001.07.04 14:29
|close
|630
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14530.46
|1264
|2001.07.04 14:29
|close
|632
|0.40
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14590.46
|1265
|2001.07.04 16:00
|sell
|633
|0.10
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1266
|2001.07.04 18:31
|close
|633
|0.10
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14604.46
|1267
|2001.07.04 18:31
|sell
|634
|0.10
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1268
|2001.07.04 20:53
|close
|634
|0.10
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14618.46
|1269
|2001.07.04 20:53
|sell
|635
|0.10
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|1270
|2001.07.04 21:17
|sell
|636
|0.10
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1271
|2001.07.04 22:38
|sell
|637
|0.40
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1272
|2001.07.04 23:36
|close
|636
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14603.46
|1273
|2001.07.04 23:36
|close
|635
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14568.46
|1274
|2001.07.04 23:36
|close
|637
|0.40
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14628.46
|1275
|2001.07.04 23:36
|sell
|638
|0.10
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|1276
|2001.07.05 02:36
|sell
|639
|0.10
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|1277
|2001.07.05 04:00
|close
|638
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|-0.91
|14627.55
|1278
|2001.07.05 04:00
|close
|639
|0.10
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|18.00
|14645.55
|1279
|2001.07.05 08:00
|sell
|640
|0.10
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|1280
|2001.07.05 09:46
|close
|640
|0.10
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14659.55
|1281
|2001.07.05 09:46
|sell
|641
|0.10
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|1282
|2001.07.05 10:24
|close
|641
|0.10
|0.8412
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14673.55
|1283
|2001.07.05 10:24
|sell
|642
|0.10
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|1284
|2001.07.05 12:09
|sell
|643
|0.10
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1285
|2001.07.05 13:53
|close
|642
|0.10
|0.8413
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14670.55
|1286
|2001.07.05 13:53
|close
|643
|0.10
|0.8413
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14687.55
|1287
|2001.07.05 13:53
|sell
|644
|0.10
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|1288
|2001.07.05 14:31
|close
|644
|0.10
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14701.55
|1289
|2001.07.05 14:31
|sell
|645
|0.10
|0.8395
|0.0000
|0.0000
|1290
|2001.07.05 17:54
|close
|645
|0.10
|0.8381
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14715.55
|1291
|2001.07.05 17:54
|sell
|646
|0.10
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|1292
|2001.07.05 18:31
|close
|646
|0.10
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14729.55
|1293
|2001.07.05 18:31
|sell
|647
|0.10
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|1294
|2001.07.05 21:54
|sell
|648
|0.10
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|1295
|2001.07.06 02:27
|close
|647
|0.10
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|-2.64
|14726.91
|1296
|2001.07.06 02:27
|close
|648
|0.10
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|17.36
|14744.27
|1297
|2001.07.06 02:27
|sell
|649
|0.10
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|1298
|2001.07.06 02:37
|close
|649
|0.10
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14758.27
|1299
|2001.07.06 02:37
|sell
|650
|0.10
|0.8348
|0.0000
|0.0000
|1300
|2001.07.06 03:36
|sell
|651
|0.10
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|1301
|2001.07.06 10:29
|sell
|652
|0.40
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|1302
|2001.07.06 12:53
|close
|651
|0.10
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14743.27
|1303
|2001.07.06 12:53
|close
|650
|0.10
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14708.27
|1304
|2001.07.06 12:53
|close
|652
|0.40
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14768.27
|1305
|2001.07.06 12:53
|sell
|653
|0.10
|0.8381
|0.0000
|0.0000
|1306
|2001.07.06 13:14
|sell
|654
|0.10
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|1307
|2001.07.06 16:00
|buy
|655
|0.10
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|1308
|2001.07.06 17:11
|sell
|656
|0.40
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|1309
|2001.07.06 22:32
|sell
|657
|2.70
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1310
|2001.07.09 00:00
|close
|656
|0.40
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-150.55
|14617.72
|1311
|2001.07.09 00:00
|close
|654
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-67.64
|14550.08
|1312
|2001.07.09 00:00
|close
|653
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|-87.64
|14462.45
|1313
|2001.07.09 00:00
|close
|657
|2.70
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|333.78
|14796.22
|1314
|2001.07.09 00:00
|close
|655
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|60.55
|14856.77
|1315
|2001.07.09 00:00
|buy
|658
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1316
|2001.07.09 05:52
|close
|658
|0.10
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14870.77
|1317
|2001.07.09 05:52
|buy
|659
|0.10
|0.8486
|0.0000
|0.0000
|1318
|2001.07.09 08:49
|close
|659
|0.10
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14884.77
|1319
|2001.07.09 08:49
|buy
|660
|0.10
|0.8502
|0.0000
|0.0000
|1320
|2001.07.09 09:45
|buy
|661
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|1321
|2001.07.09 10:32
|buy
|662
|0.40
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1322
|2001.07.09 14:32
|close
|661
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|14869.77
|1323
|2001.07.09 14:32
|close
|660
|0.10
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|14834.77
|1324
|2001.07.09 14:32
|close
|662
|0.40
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14894.77
|1325
|2001.07.09 14:32
|buy
|663
|0.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|1326
|2001.07.09 17:46
|close
|663
|0.10
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14908.77
|1327
|2001.07.09 17:46
|buy
|664
|0.10
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|1328
|2001.07.09 18:26
|close
|664
|0.10
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14922.77
|1329
|2001.07.09 18:26
|buy
|665
|0.10
|0.8501
|0.0000
|0.0000
|1330
|2001.07.09 19:59
|buy
|666
|0.10
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|1331
|2001.07.09 21:46
|close
|665
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|14911.77
|1332
|2001.07.09 21:46
|close
|666
|0.10
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|25.00
|14936.77
|1333
|2001.07.09 21:46
|buy
|667
|0.10
|0.8492
|0.0000
|0.0000
|1334
|2001.07.09 21:56
|close
|667
|0.10
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14950.77
|1335
|2001.07.09 21:56
|buy
|668
|0.10
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|1336
|2001.07.09 22:33
|close
|668
|0.10
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|14.00
|14964.77
|1337
|2001.07.09 22:33
|buy
|669
|0.10
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1338
|2001.07.09 23:35
|buy
|670
|0.10
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|1339
|2001.07.10 02:35
|close
|669
|0.10
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|-3.45
|14961.32
|1340
|2001.07.10 02:35
|close
|670
|0.10
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|16.55
|14977.87
|1341
|2001.07.10 02:35
|buy
|671
|0.10
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1342
|2001.07.10 04:06
|buy
|672
|0.10
|0.8503
|0.0000
|0.0000
|1343
|2001.07.10 06:33
|close
|671
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14974.87
|1344
|2001.07.10 06:33
|close
|672
|0.10
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|17.00
|14991.87
|1345
|2001.07.10 06:33
|buy
|673
|0.10
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|1346
|2001.07.10 08:53
|buy
|674
|0.10
|0.8502
|0.0000
|0.0000
|1347
|2001.07.10 09:10
|close
|673
|0.10
|0.8519
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|14988.87
|1348
|2001.07.10 09:10
|close
|674
|0.10
|0.8519
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15005.87
|1349
|2001.07.10 09:10
|buy
|675
|0.10
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1350
|2001.07.10 09:49
|close
|675
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15020.87
|1351
|2001.07.10 09:49
|buy
|676
|0.10
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1352
|2001.07.10 10:28
|close
|676
|0.10
|0.8553
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15035.87
|1353
|2001.07.10 10:28
|buy
|677
|0.10
|0.8555
|0.0000
|0.0000
|1354
|2001.07.10 14:29
|buy
|678
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1355
|2001.07.10 16:01
|close
|677
|0.10
|0.8552
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15032.87
|1356
|2001.07.10 16:01
|close
|678
|0.10
|0.8552
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15049.87
|1357
|2001.07.10 16:01
|buy
|679
|0.10
|0.8554
|0.0000
|0.0000
|1358
|2001.07.10 16:16
|close
|679
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15064.87
|1359
|2001.07.10 16:16
|buy
|680
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|1360
|2001.07.10 17:51
|buy
|681
|0.10
|0.8551
|0.0000
|0.0000
|1361
|2001.07.11 09:13
|close
|680
|0.10
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|-3.45
|15061.42
|1362
|2001.07.11 09:13
|close
|681
|0.10
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|16.55
|15077.97
|1363
|2001.07.11 09:13
|buy
|682
|0.10
|0.8570
|0.0000
|0.0000
|1364
|2001.07.11 09:48
|close
|682
|0.10
|0.8585
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15092.97
|1365
|2001.07.11 09:48
|buy
|683
|0.10
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|1366
|2001.07.11 10:24
|close
|683
|0.10
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15107.97
|1367
|2001.07.11 10:24
|buy
|684
|0.10
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|1368
|2001.07.11 10:33
|close
|684
|0.10
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15122.97
|1369
|2001.07.11 10:33
|buy
|685
|0.10
|0.8621
|0.0000
|0.0000
|1370
|2001.07.11 11:32
|buy
|686
|0.10
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|1371
|2001.07.11 13:49
|close
|685
|0.10
|0.8618
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15119.97
|1372
|2001.07.11 13:49
|close
|686
|0.10
|0.8618
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15136.97
|1373
|2001.07.11 13:49
|buy
|687
|0.10
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|1374
|2001.07.11 14:29
|close
|687
|0.10
|0.8635
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15151.97
|1375
|2001.07.11 14:29
|buy
|688
|0.10
|0.8637
|0.0000
|0.0000
|1376
|2001.07.11 17:47
|buy
|689
|0.10
|0.8617
|0.0000
|0.0000
|1377
|2001.07.11 18:31
|buy
|690
|0.40
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|1378
|2001.07.11 20:11
|close
|689
|0.10
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|15136.97
|1379
|2001.07.11 20:11
|close
|688
|0.10
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|15101.97
|1380
|2001.07.11 20:11
|close
|690
|0.40
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|60.00
|15161.97
|1381
|2001.07.11 20:11
|buy
|691
|0.10
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|1382
|2001.07.11 22:33
|buy
|692
|0.10
|0.8584
|0.0000
|0.0000
|1383
|2001.07.12 08:00
|sell
|693
|0.10
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|1384
|2001.07.12 09:47
|buy
|694
|0.40
|0.8554
|0.0000
|0.0000
|1385
|2001.07.16 06:35
|close
|692
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|-17.25
|15144.72
|1386
|2001.07.16 06:35
|close
|691
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|-37.25
|15107.46
|1387
|2001.07.16 06:35
|close
|694
|0.40
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|56.39
|15163.85
|1388
|2001.07.16 06:35
|close
|693
|0.10
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|1.72
|15165.58
|1389
|2001.07.16 12:00
|buy
|695
|0.10
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|1390
|2001.07.16 12:12
|close
|695
|0.10
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15180.58
|1391
|2001.07.16 12:12
|buy
|696
|0.10
|0.8589
|0.0000
|0.0000
|1392
|2001.07.16 13:53
|buy
|697
|0.10
|0.8569
|0.0000
|0.0000
|1393
|2001.07.16 21:54
|buy
|698
|0.40
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1394
|2001.07.17 04:00
|sell
|699
|0.10
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|1395
|2001.07.17 08:52
|buy
|700
|2.70
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|1396
|2001.07.17 09:14
|close
|698
|0.40
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|-157.80
|15022.77
|1397
|2001.07.17 09:14
|close
|697
|0.10
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|-69.45
|14953.32
|1398
|2001.07.17 09:14
|close
|696
|0.10
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|-89.45
|14863.87
|1399
|2001.07.17 09:14
|close
|700
|2.70
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|297.00
|15160.87
|1400
|2001.07.17 09:14
|close
|699
|0.10
|0.8502
|0.0000
|0.0000
|26.00
|15186.87
|1401
|2001.07.17 12:00
|sell
|701
|0.10
|0.8516
|0.0000
|0.0000
|1402
|2001.07.17 17:10
|sell
|702
|0.10
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1403
|2001.07.17 17:48
|sell
|703
|0.40
|0.8566
|0.0000
|0.0000
|1404
|2001.07.17 20:00
|buy
|704
|0.10
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1405
|2001.07.17 22:32
|buy
|705
|0.10
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|1406
|2001.07.18 02:34
|sell
|706
|2.70
|0.8616
|0.0000
|0.0000
|1407
|2001.07.18 04:00
|close
|704
|0.10
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|-11.45
|15175.42
|1408
|2001.07.18 04:00
|close
|703
|0.40
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|-130.55
|15044.87
|1409
|2001.07.18 04:00
|close
|702
|0.10
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|-62.64
|14982.23
|1410
|2001.07.18 04:00
|close
|701
|0.10
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|-82.64
|14899.59
|1411
|2001.07.18 04:00
|close
|706
|2.70
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|459.00
|15358.59
|1412
|2001.07.18 04:00
|close
|705
|0.10
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|8.55
|15367.14
|1413
|2001.07.18 04:00
|buy
|707
|0.10
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1414
|2001.07.18 08:14
|close
|707
|0.10
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15382.14
|1415
|2001.07.18 08:14
|buy
|708
|0.10
|0.8617
|0.0000
|0.0000
|1416
|2001.07.18 09:51
|buy
|709
|0.10
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|1417
|2001.07.18 13:45
|close
|708
|0.10
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15379.14
|1418
|2001.07.18 13:45
|close
|709
|0.10
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15396.14
|1419
|2001.07.18 13:45
|buy
|710
|0.10
|0.8616
|0.0000
|0.0000
|1420
|2001.07.18 13:54
|close
|710
|0.10
|0.8631
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15411.14
|1421
|2001.07.18 13:54
|buy
|711
|0.10
|0.8633
|0.0000
|0.0000
|1422
|2001.07.18 14:31
|close
|711
|0.10
|0.8648
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15426.14
|1423
|2001.07.18 14:31
|buy
|712
|0.10
|0.8650
|0.0000
|0.0000
|1424
|2001.07.18 15:33
|buy
|713
|0.10
|0.8630
|0.0000
|0.0000
|1425
|2001.07.18 16:00
|close
|712
|0.10
|0.8645
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|15421.14
|1426
|2001.07.18 16:00
|close
|713
|0.10
|0.8645
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15436.14
|1427
|2001.07.18 16:00
|buy
|714
|0.10
|0.8647
|0.0000
|0.0000
|1428
|2001.07.18 17:12
|close
|714
|0.10
|0.8662
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15451.14
|1429
|2001.07.18 17:12
|buy
|715
|0.10
|0.8664
|0.0000
|0.0000
|1430
|2001.07.18 17:44
|close
|715
|0.10
|0.8679
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15466.14
|1431
|2001.07.18 17:44
|buy
|716
|0.10
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1432
|2001.07.18 17:52
|close
|716
|0.10
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15481.14
|1433
|2001.07.18 17:52
|buy
|717
|0.10
|0.8698
|0.0000
|0.0000
|1434
|2001.07.18 18:25
|close
|717
|0.10
|0.8713
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15496.14
|1435
|2001.07.18 18:25
|buy
|718
|0.10
|0.8715
|0.0000
|0.0000
|1436
|2001.07.18 18:33
|close
|718
|0.10
|0.8730
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15511.14
|1437
|2001.07.18 18:33
|buy
|719
|0.10
|0.8732
|0.0000
|0.0000
|1438
|2001.07.18 19:32
|buy
|720
|0.10
|0.8712
|0.0000
|0.0000
|1439
|2001.07.18 21:52
|close
|719
|0.10
|0.8729
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15508.14
|1440
|2001.07.18 21:52
|close
|720
|0.10
|0.8729
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15525.14
|1441
|2001.07.18 21:52
|buy
|721
|0.10
|0.8731
|0.0000
|0.0000
|1442
|2001.07.18 22:37
|close
|721
|0.10
|0.8746
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15540.14
|1443
|2001.07.18 22:37
|buy
|722
|0.10
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|1444
|2001.07.19 01:45
|buy
|723
|0.10
|0.8728
|0.0000
|0.0000
|1445
|2001.07.19 09:17
|close
|722
|0.10
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|-4.35
|15535.79
|1446
|2001.07.19 09:17
|close
|723
|0.10
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15552.79
|1447
|2001.07.19 09:17
|buy
|724
|0.10
|0.8747
|0.0000
|0.0000
|1448
|2001.07.19 09:54
|close
|724
|0.10
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15567.79
|1449
|2001.07.19 09:54
|buy
|725
|0.10
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|1450
|2001.07.19 10:33
|close
|725
|0.10
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15582.79
|1451
|2001.07.19 10:33
|buy
|726
|0.10
|0.8781
|0.0000
|0.0000
|1452
|2001.07.19 11:59
|buy
|727
|0.10
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|1453
|2001.07.19 13:54
|buy
|728
|0.40
|0.8725
|0.0000
|0.0000
|1454
|2001.07.19 20:00
|sell
|729
|0.10
|0.8715
|0.0000
|0.0000
|1455
|2001.07.20 02:34
|sell
|730
|0.10
|0.8735
|0.0000
|0.0000
|1456
|2001.07.20 10:26
|close
|730
|0.10
|0.8753
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|15564.79
|1457
|2001.07.20 10:26
|close
|729
|0.10
|0.8753
|0.0000
|0.0000
|-37.64
|15527.15
|1458
|2001.07.20 10:26
|close
|727
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|-4.45
|15522.70
|1459
|2001.07.20 10:26
|close
|726
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|-30.45
|15492.25
|1460
|2001.07.20 10:26
|close
|728
|0.40
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|102.20
|15594.45
|1461
|2001.07.20 12:00
|sell
|731
|0.10
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|1462
|2001.07.20 13:50
|sell
|732
|0.10
|0.8768
|0.0000
|0.0000
|1463
|2001.07.20 17:44
|close
|731
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15591.45
|1464
|2001.07.20 17:44
|close
|732
|0.10
|0.8751
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15608.45
|1465
|2001.07.23 00:00
|sell
|733
|0.10
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|1466
|2001.07.23 09:54
|close
|733
|0.10
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15623.45
|1467
|2001.07.23 09:54
|sell
|734
|0.10
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|1468
|2001.07.23 10:33
|close
|734
|0.10
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15638.45
|1469
|2001.07.23 10:33
|sell
|735
|0.10
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1470
|2001.07.23 12:01
|sell
|736
|0.10
|0.8692
|0.0000
|0.0000
|1471
|2001.07.23 13:55
|close
|735
|0.10
|0.8675
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15635.45
|1472
|2001.07.23 13:55
|close
|736
|0.10
|0.8675
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15652.45
|1473
|2001.07.23 13:55
|sell
|737
|0.10
|0.8673
|0.0000
|0.0000
|1474
|2001.07.23 14:32
|close
|737
|0.10
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15667.45
|1475
|2001.07.23 14:32
|sell
|738
|0.10
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|1476
|2001.07.23 17:08
|sell
|739
|0.10
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|1477
|2001.07.24 04:06
|sell
|740
|0.40
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|1478
|2001.07.24 06:35
|close
|739
|0.10
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|-14.64
|15652.81
|1479
|2001.07.24 06:35
|close
|738
|0.10
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|-34.64
|15618.17
|1480
|2001.07.24 06:35
|close
|740
|0.40
|0.8691
|0.0000
|0.0000
|60.00
|15678.17
|1481
|2001.07.24 06:35
|sell
|741
|0.10
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|1482
|2001.07.24 09:49
|sell
|742
|0.10
|0.8709
|0.0000
|0.0000
|1483
|2001.07.24 14:24
|sell
|743
|0.40
|0.8739
|0.0000
|0.0000
|1484
|2001.07.24 16:00
|buy
|744
|0.10
|0.8740
|0.0000
|0.0000
|1485
|2001.07.25 08:48
|buy
|745
|0.10
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|1486
|2001.07.25 08:50
|close
|745
|0.10
|0.8718
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|15676.17
|1487
|2001.07.25 08:50
|close
|744
|0.10
|0.8718
|0.0000
|0.0000
|-22.45
|15653.72
|1488
|2001.07.25 08:50
|close
|742
|0.10
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|-10.64
|15643.08
|1489
|2001.07.25 08:50
|close
|741
|0.10
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|-30.64
|15612.45
|1490
|2001.07.25 08:50
|close
|743
|0.40
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|77.45
|15689.89
|1491
|2001.07.25 08:50
|buy
|746
|0.10
|0.8720
|0.0000
|0.0000
|1492
|2001.07.25 09:14
|close
|746
|0.10
|0.8735
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15704.89
|1493
|2001.07.25 09:14
|buy
|747
|0.10
|0.8737
|0.0000
|0.0000
|1494
|2001.07.25 09:56
|close
|747
|0.10
|0.8752
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15719.89
|1495
|2001.07.25 09:56
|buy
|748
|0.10
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|1496
|2001.07.25 13:17
|close
|748
|0.10
|0.8769
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15734.89
|1497
|2001.07.25 13:17
|buy
|749
|0.10
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|1498
|2001.07.25 13:57
|close
|749
|0.10
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15749.89
|1499
|2001.07.25 13:57
|buy
|750
|0.10
|0.8788
|0.0000
|0.0000
|1500
|2001.07.25 14:37
|close
|750
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|15.00
|15764.89
|1501
|2001.07.25 14:37
|buy
|751
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|1502
|2001.07.25 15:36
|buy
|752
|0.10
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|1503
|2001.07.25 16:00
|close
|751
|0.10
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|15761.89
|1504
|2001.07.25 16:00
|close
|752
|0.10
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|17.00
|15778.89
|1505
|2001.07.25 16:00
|buy
|753
|0.10
|0.8804
|0.0000
|0.0000
|1506
|2001.07.26 06:37
|close
|753
|0.10
|0.8819
|0.0000
|0.0000
|13.65
|15792.54
|1507
|2001.07.26 06:37
|buy
|754
|0.10
|0.8821
|0.0000
|0.0000
|1508
|2001.07.26 09:54
|buy
|755
|0.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|1509
|2001.07.26 13:54
|buy
|756
|0.40
|0.8771
|0.0000
|0.0000
|1510
|2001.07.26 16:00
|sell
|757
|0.10
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|1511
|2001.07.26 17:56
|sell
|758
|0.10
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|1512
|2001.07.26 18:36
|close
|758
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|15777.54
|1513
|2001.07.26 18:36
|close
|757
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|15742.54
|1514
|2001.07.26 18:36
|close
|755
|0.10
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|15736.54
|1515
|2001.07.26 18:36
|close
|754
|0.10
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|15710.54
|1516
|2001.07.26 18:36
|close
|756
|0.40
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|96.00
|15806.54